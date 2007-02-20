Interbank FX, LLC

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  0.00 0.00 0.27 -21.01
 Floating P/L: -20.74
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -447.37 Floating P/L: -20.74 Margin: 23.50
Balance: 52.63 Equity: 31.89 Free Margin: 8.39
 
Details:
Graph
Gross Profit: 54.21 Gross Loss: 501.58 Total Net Profit: -447.37
Profit Factor: 0.11 Expected Payoff: -2.68  
Absolute Drawdown: 448.28 Maximal Drawdown: 482.02 (90.31%) Relative Drawdown: 90.31% (482.02)
 
Total Trades: 167 Short Positions (won %): 92 (69.57%) Long Positions (won %): 75 (65.33%)
Profit Trades (% of total): 113 (67.66%) Loss trades (% of total): 54 (32.34%)
Largest profit trade: 14.08 loss trade: -174.78
Average profit trade: 0.48 loss trade: -9.29
Maximum consecutive wins ($): 9 (4.71) consecutive losses ($): 7 (-8.02)
Maximal consecutive profit (count): 17.92 (2) consecutive loss (count): -482.02 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2