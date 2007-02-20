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|T / P
|Market Price
|No transactions
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|0.00
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|-20.74
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|Details:
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|Gross Loss:
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|Profit Factor:
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|Absolute Drawdown:
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|Total Trades:
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|Short Positions (won %):
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|Long Positions (won %):
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|Profit Trades (% of total):
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|Loss trades (% of total):
|54 (32.34%)
|Largest
|profit trade:
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|loss trade:
|-174.78
|Average
|profit trade:
|0.48
|loss trade:
|-9.29
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (4.71)
|consecutive losses ($):
|7 (-8.02)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|17.92 (2)
|consecutive loss (count):
|-482.02 (6)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2