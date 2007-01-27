Interbank FX, LLC

Account: 1360989 Name: Barna Otvos Currency: USD 2007 February 28, 18:06
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
207444952007.01.27 11:02balanceDeposit3 000.00
207508972007.01.29 00:15sell0.01eurusdm1.29100.00001.29052007.01.29 00:541.29050.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
207596412007.01.29 03:00buy0.01eurusdm1.29060.00001.29112007.01.29 04:101.29110.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
207817342007.01.29 08:46sell0.01eurusdm1.29150.00001.29102007.01.29 09:071.29100.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
207876662007.01.29 10:31sell0.01eurusdm1.29200.00001.29152007.01.29 11:141.29150.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
208222822007.01.29 18:30sell0.01eurusdm1.29500.00001.29542007.01.30 00:361.29540.000.000.01-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
208268812007.01.29 20:00sell0.02eurusdm1.29570.00001.29542007.01.30 00:361.29540.000.000.010.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
208431972007.01.30 00:01sell0.04eurusdm1.29630.00001.29542007.01.30 00:361.29540.000.000.000.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
209031912007.01.30 13:30sell0.01eurusdm1.29680.00001.29632007.01.30 14:001.29630.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
209366952007.01.30 21:36sell0.01eurusdm1.29670.00001.29622007.01.31 00:261.29620.000.000.010.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
209456602007.01.31 01:00buy0.01eurusdm1.29630.00001.29492007.01.31 12:331.29490.000.000.00-0.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
209637262007.01.31 07:15buy0.02eurusdm1.29560.00001.29492007.01.31 12:331.29490.000.000.00-0.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
209738602007.01.31 08:15buy0.04eurusdm1.29480.00001.29492007.01.31 12:331.29490.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
209793882007.01.31 08:45buy0.08eurusdm1.29370.00001.29492007.01.31 12:331.29490.000.000.000.96
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
210001712007.01.31 13:15sell0.01eurusdm1.29550.00001.29502007.01.31 13:301.29500.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
210053032007.01.31 13:45sell0.01eurusdm1.29380.00001.29332007.01.31 13:481.29330.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
210464332007.01.31 17:16sell0.01eurusdm1.30040.00001.30252007.01.31 22:281.30250.000.000.02-0.21
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
210477482007.01.31 18:00sell0.02eurusdm1.30100.00001.30252007.01.31 22:281.30250.000.000.04-0.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
210564552007.01.31 19:30sell0.04eurusdm1.30240.00001.30252007.01.31 22:281.30250.000.000.07-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
210601462007.01.31 20:00sell0.08eurusdm1.30300.00001.30252007.01.31 22:281.30250.000.000.140.40
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
210656582007.01.31 21:30sell0.16eurusdm1.30360.00001.30252007.01.31 22:281.30250.000.000.281.76
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
210785572007.02.01 01:46sell0.01eurusdm1.30320.00001.30272007.02.01 03:151.30270.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
210919552007.02.01 06:31buy0.01eurusdm1.30270.00001.30252007.02.01 07:501.30250.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
210975442007.02.01 07:30buy0.02eurusdm1.30160.00001.30252007.02.01 07:501.30250.000.000.000.18
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
211158382007.02.01 10:45buy0.01eurusdm1.30150.00001.30202007.02.01 11:421.30200.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
211521062007.02.01 15:30sell0.01eurusdm1.30280.00001.30232007.02.01 15:381.30230.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
211933852007.02.02 01:45buy0.01eurusdm1.30180.00001.30232007.02.02 06:181.30230.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
212110552007.02.02 07:46buy0.01eurusdm1.30170.00001.30222007.02.02 09:031.30220.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
212725902007.02.02 14:30sell0.01eurusdm1.29830.00001.29782007.02.02 14:431.29780.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
213090572007.02.02 20:00buy0.01eurusdm1.29650.00001.29502007.02.05 07:241.29500.000.00-0.01-0.15
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
213133102007.02.04 23:00buy0.02eurusdm1.29590.00001.29502007.02.05 07:241.29500.000.000.00-0.18
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
213326382007.02.05 02:00buy0.04eurusdm1.29530.00001.29502007.02.05 07:241.29500.000.000.00-0.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
213356782007.02.05 02:31buy0.08eurusdm1.29460.00001.29502007.02.05 07:241.29500.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
213414002007.02.05 03:30buy0.16eurusdm1.29400.00001.29502007.02.05 07:241.29500.000.000.001.60
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
215297562007.02.05 14:00buy0.01eurusdm1.29360.00001.29342007.02.05 15:161.29340.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
215452042007.02.05 14:30buy0.02eurusdm1.29250.00001.29342007.02.05 15:161.29340.000.000.000.18
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
218543532007.02.06 07:30buy0.01eurusdm1.29240.00001.29292007.02.06 07:481.29290.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
219593392007.02.06 13:00sell0.01eurusdm1.29460.00001.29412007.02.06 13:531.29410.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
219783892007.02.06 14:00sell0.01eurusdm1.29440.00001.29442007.02.06 15:221.29440.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
219924122007.02.06 15:00sell0.02eurusdm1.29520.00001.29442007.02.06 15:221.29440.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
221283382007.02.06 23:30sell0.01eurusdm1.29820.00001.29772007.02.07 00:341.29770.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
222146432007.02.07 04:30sell0.01eurusdm1.29840.00001.29792007.02.07 06:221.29790.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
224577712007.02.07 19:31sell0.01eurusdm1.30090.00001.30132007.02.08 01:591.30130.000.000.02-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
225126552007.02.07 23:02sell0.02eurusdm1.30150.00001.30132007.02.08 01:591.30130.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
225301062007.02.08 00:01sell0.04eurusdm1.30210.00001.30132007.02.08 01:591.30130.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
225822812007.02.08 05:30sell0.01eurusdm1.30200.00001.30152007.02.08 07:161.30150.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
226553322007.02.08 12:00buy0.01eurusdm1.29950.00001.29962007.02.08 13:271.29960.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
226694822007.02.08 12:30buy0.02eurusdm1.29890.00001.29962007.02.08 13:271.29960.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
226920842007.02.08 13:30buy0.01eurusdm1.29990.00001.30042007.02.08 13:361.30040.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
227291352007.02.08 15:00sell0.01eurusdm1.30150.00001.30322007.02.09 07:281.30320.000.000.01-0.17
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
227418132007.02.08 15:30sell0.02eurusdm1.30240.00001.30322007.02.09 07:281.30320.000.000.01-0.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
227550672007.02.08 16:00sell0.04eurusdm1.30370.00001.30322007.02.09 07:281.30320.000.000.020.20
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
229248112007.02.09 06:00sell0.08eurusdm1.30430.00001.30322007.02.09 07:281.30320.000.000.000.88
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
229779272007.02.09 11:31buy0.01eurusdm1.30050.00001.30102007.02.09 13:211.30100.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230156302007.02.09 15:30buy0.01eurusdm1.29940.00001.29992007.02.09 16:361.29990.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230638882007.02.12 00:31sell0.01eurusdm1.30120.00001.30172007.02.12 08:101.30170.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230813242007.02.12 04:02sell0.02eurusdm1.30200.00001.30172007.02.12 08:101.30170.000.000.000.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
230961722007.02.12 06:30sell0.04eurusdm1.30260.00001.30172007.02.12 08:101.30170.000.000.000.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
231233672007.02.12 08:30sell0.01eurusdm1.30100.00001.30052007.02.12 08:361.30050.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
232054662007.02.12 14:30buy0.01eurusdm1.29650.00001.29702007.02.12 16:061.29700.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
235052402007.02.13 15:00sell0.01eurusdm1.30200.00001.30152007.02.13 15:141.30150.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
235681282007.02.13 18:31sell0.01eurusdm1.30240.00001.30292007.02.14 04:501.30290.000.000.01-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
235905652007.02.13 20:00sell0.02eurusdm1.30310.00001.30292007.02.14 04:501.30290.000.000.010.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
236059202007.02.13 21:00sell0.04eurusdm1.30380.00001.30292007.02.14 04:501.30290.000.000.020.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
237002892007.02.14 05:00sell0.01eurusdm1.30290.00001.30242007.02.14 06:011.30240.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237508412007.02.14 12:00sell0.01eurusdm1.30790.00001.31342007.02.15 15:461.31340.000.000.02-0.55
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237603122007.02.14 14:00sell0.02eurusdm1.31010.00001.31342007.02.15 15:461.31340.000.000.04-0.66
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
237770962007.02.14 15:30sell0.04eurusdm1.31400.00001.31342007.02.15 15:461.31340.000.000.070.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
238805072007.02.15 14:30sell0.08eurusdm1.31560.00001.31342007.02.15 15:461.31340.000.000.001.76
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
239708202007.02.16 09:30buy0.01eurusdm1.31350.00001.31252007.02.16 11:511.31250.000.000.00-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239726672007.02.16 10:30buy0.02eurusdm1.31270.00001.31252007.02.16 11:511.31250.000.000.00-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
239769082007.02.16 11:30buy0.04eurusdm1.31130.00001.31252007.02.16 11:511.31250.000.000.000.48
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
239802092007.02.16 12:00buy0.01eurusdm1.31260.00001.31262007.02.16 13:301.31260.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239833152007.02.16 13:00buy0.02eurusdm1.31190.00001.31262007.02.16 13:301.31260.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240006562007.02.16 15:00buy0.01eurusdm1.31220.00001.31272007.02.16 16:051.31270.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240313832007.02.19 00:30sell0.01eurusdm1.31460.00001.31462007.02.19 07:201.31460.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240445752007.02.19 03:00sell0.02eurusdm1.31540.00001.31462007.02.19 07:201.31460.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240849632007.02.19 11:31buy0.01eurusdm1.31360.00001.31412007.02.19 15:301.31410.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241115422007.02.19 21:30sell0.01eurusdm1.31540.00001.31492007.02.19 22:581.31490.000.000.010.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241141782007.02.19 23:00sell0.01eurusdm1.31510.00001.31732007.02.20 06:441.31730.000.000.00-0.22
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241216862007.02.20 01:30sell0.02eurusdm1.31620.00001.31732007.02.20 06:441.31730.000.000.00-0.22
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241310002007.02.20 02:39sell0.04eurusdm1.31790.00001.31732007.02.20 06:441.31730.000.000.000.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
241413102007.02.20 06:00sell0.08eurusdm1.31850.00001.31732007.02.20 06:441.31730.000.000.000.96
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
241717442007.02.20 09:30buy0.01eurusdm1.31510.00001.31562007.02.20 10:351.31560.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241846592007.02.20 12:32buy0.01eurusdm1.31380.00001.31432007.02.20 13:051.31430.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243133042007.02.21 08:30sell0.01eurusdm1.31470.00001.31422007.02.21 09:571.31420.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243634972007.02.21 12:30buy0.01eurusdm1.31310.00001.31362007.02.21 12:491.31360.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244069002007.02.21 15:19sell0.01eurusdm1.31290.00001.31242007.02.21 15:341.31240.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244070692007.02.21 15:21buy0.01usdchfm1.23900.00001.23922007.02.21 16:421.23920.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244163252007.02.21 16:15buy0.02usdchfm1.23850.00001.23922007.02.21 16:421.23920.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244177622007.02.21 16:25sell0.01eurusdm1.31240.00001.31322007.02.22 02:371.31320.000.000.02-0.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244177962007.02.21 16:25sell0.01gbpusdm1.95220.00001.95202007.02.21 17:101.95200.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244183122007.02.21 16:30sell0.02gbpusdm1.95270.00001.95202007.02.21 17:101.95200.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244183602007.02.21 16:30sell0.02eurusdm1.31310.00001.31322007.02.22 02:371.31320.000.000.04-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244203412007.02.21 16:51buy0.01usdjpym120.970.00120.912007.02.21 23:17120.910.000.000.04-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244275712007.02.21 18:20sell0.04eurusdm1.31360.00001.31322007.02.22 02:371.31320.000.000.070.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
244283882007.02.21 18:25buy0.02usdjpym120.900.00120.912007.02.21 23:17120.910.000.000.080.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244305692007.02.21 18:51buy0.01usdchfm1.23830.00001.23832007.02.22 00:131.23830.000.000.030.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244344372007.02.21 19:15sell0.08eurusdm1.31410.00001.31322007.02.22 02:371.31320.000.000.140.72
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
244346782007.02.21 19:16buy0.02usdchfm1.23760.00001.23832007.02.22 00:131.23830.000.000.050.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244365112007.02.21 19:35sell0.01gbpusdm1.95380.00001.95372007.02.21 21:311.95370.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244379552007.02.21 19:50sell0.02gbpusdm1.95440.00001.95372007.02.21 21:311.95370.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244447442007.02.21 21:41buy0.01gbpusdm1.95400.00001.95332007.02.22 01:141.95330.000.000.00-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244475892007.02.21 22:33buy0.04usdjpym120.820.00120.912007.02.21 23:17120.910.000.000.000.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
244506532007.02.21 23:31sell0.01usdjpym120.890.00120.952007.02.22 00:42120.950.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244515852007.02.21 23:52buy0.02gbpusdm1.95330.00001.95332007.02.22 01:141.95330.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244535632007.02.22 00:10buy0.04gbpusdm1.95220.00001.95332007.02.22 01:141.95330.000.000.000.44
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
244546932007.02.22 00:15sell0.02usdjpym121.050.00120.952007.02.22 00:42120.950.000.000.000.17
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244568812007.02.22 00:42sell0.01usdchfm1.23790.00001.24202007.02.22 13:291.24200.000.000.00-0.33
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244597722007.02.22 01:35sell0.01gbpusdm1.95320.00001.95272007.02.22 02:231.95270.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244626712007.02.22 02:35buy0.01gbpusdm1.95290.00001.95342007.02.22 03:541.95340.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244642432007.02.22 02:55buy0.01eurusdm1.31360.00001.30982007.02.22 12:201.30980.000.000.00-0.38
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244649802007.02.22 03:05buy0.02eurusdm1.31300.00001.30982007.02.22 12:201.30980.000.000.00-0.64
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244650092007.02.22 03:05sell0.02usdchfm1.23850.00001.24202007.02.22 13:291.24200.000.000.00-0.56
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244674602007.02.22 04:05sell0.01gbpusdm1.95290.00001.95242007.02.22 07:071.95240.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244706952007.02.22 04:50sell0.01usdjpym121.000.00121.102007.02.22 08:30121.100.000.000.00-0.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244797192007.02.22 07:05sell0.04usdchfm1.23920.00001.24202007.02.22 13:291.24200.000.000.00-0.90
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
244827832007.02.22 07:25sell0.02usdjpym121.080.00121.102007.02.22 08:30121.100.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244858192007.02.22 07:35sell0.08usdchfm1.24190.00001.24202007.02.22 13:291.24200.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
244861112007.02.22 07:35buy0.04eurusdm1.31090.00001.30982007.02.22 12:201.30980.000.000.00-0.44
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
244883102007.02.22 07:40sell0.04usdjpym121.220.00121.102007.02.22 08:30121.100.000.000.000.40
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
244886582007.02.22 07:40buy0.08eurusdm1.31040.00001.30982007.02.22 12:201.30980.000.000.00-0.48
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
244914212007.02.22 07:45buy0.16eurusdm1.30960.00001.30982007.02.22 12:201.30980.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
244916122007.02.22 07:45sell0.16usdchfm1.24270.00001.24202007.02.22 13:291.24200.000.000.000.90
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
244987612007.02.22 08:15buy0.01gbpusdm1.94910.00001.94852007.02.22 09:041.94850.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245002542007.02.22 08:25buy0.02gbpusdm1.94830.00001.94852007.02.22 09:041.94850.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245023262007.02.22 08:35buy0.04gbpusdm1.94750.00001.94852007.02.22 09:041.94850.000.000.000.40
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
245134732007.02.22 09:50sell0.01gbpusdm1.95070.00001.95022007.02.22 09:561.95020.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245154802007.02.22 10:00sell0.32usdchfm1.24340.00001.24202007.02.22 13:291.24200.000.000.003.61
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
245156172007.02.22 10:00buy0.32eurusdm1.30830.00001.30982007.02.22 12:201.30980.000.000.004.80
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
245180472007.02.22 10:35sell0.01usdjpym121.250.00121.292007.02.22 11:45121.290.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245195522007.02.22 10:55sell0.02usdjpym121.320.00121.292007.02.22 11:45121.290.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245217532007.02.22 11:10sell0.04usdjpym121.380.00121.292007.02.22 11:45121.290.000.000.000.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
245271462007.02.22 12:30sell0.01eurusdm1.30950.00001.31202007.02.22 17:361.31200.000.000.00-0.25
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245292892007.02.22 12:55sell0.02eurusdm1.31010.00001.31202007.02.22 17:361.31200.000.000.00-0.38
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245333582007.02.22 13:35buy0.01usdchfm1.24230.00001.23862007.02.23 01:191.23860.000.000.01-0.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245334012007.02.22 13:35sell0.04eurusdm1.31040.00001.31202007.02.22 17:361.31200.000.000.00-0.64
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
245382212007.02.22 14:30buy0.02usdchfm1.24170.00001.23862007.02.23 01:191.23860.000.000.02-0.50
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245398582007.02.22 14:50sell0.01usdjpym121.340.00121.332007.02.22 16:21121.330.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245405802007.02.22 14:55sell0.02usdjpym121.400.00121.332007.02.22 16:21121.330.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245448062007.02.22 15:30sell0.08eurusdm1.31100.00001.31202007.02.22 17:361.31200.000.000.00-0.80
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
245478912007.02.22 15:50sell0.01gbpusdm1.95210.00001.95772007.02.22 17:351.95770.000.000.00-0.56
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245495082007.02.22 16:05sell0.02gbpusdm1.95280.00001.95772007.02.22 17:351.95770.000.000.00-0.98
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245507882007.02.22 16:15sell0.16eurusdm1.31160.00001.31202007.02.22 17:361.31200.000.000.00-0.64
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
245521742007.02.22 16:20sell0.04gbpusdm1.95520.00001.95772007.02.22 17:351.95770.000.000.00-1.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
245523442007.02.22 16:20buy0.04usdchfm1.24060.00001.23862007.02.23 01:191.23860.000.000.04-0.65
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
245537642007.02.22 16:25sell0.08gbpusdm1.95670.00001.95772007.02.22 17:351.95770.000.000.00-0.80
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
245540452007.02.22 16:25buy0.08usdchfm1.23880.00001.23862007.02.23 01:191.23860.000.000.07-0.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
245556792007.02.22 16:30sell0.32eurusdm1.31390.00001.31202007.02.22 17:361.31200.000.000.006.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
245559612007.02.22 16:31buy0.16usdchfm1.23790.00001.23862007.02.23 01:191.23860.000.000.140.90
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
245572432007.02.22 16:35sell0.16gbpusdm1.95650.00001.95772007.02.22 17:351.95770.000.000.00-1.92
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
245600772007.02.22 17:00buy0.01usdjpym121.310.00121.362007.02.22 17:14121.360.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245612732007.02.22 17:10sell0.32gbpusdm1.95700.00001.95772007.02.22 17:351.95770.000.000.00-2.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
245620082007.02.22 17:15sell0.64gbpusdm1.95780.00001.95772007.02.22 17:351.95770.000.000.000.64
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
245638932007.02.22 17:20sell1.28gbpusdm1.95930.00001.95772007.02.22 17:351.95770.000.000.0020.48
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
245679282007.02.22 17:45sell0.01usdjpym121.390.00121.492007.02.22 23:37121.490.000.00-0.01-0.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245711372007.02.22 18:30buy0.32usdchfm1.23730.00001.23862007.02.23 01:191.23860.000.000.283.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
245716022007.02.22 18:36sell0.01eurusdm1.31320.00001.31272007.02.22 19:131.31270.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245726292007.02.22 18:50sell0.02usdjpym121.450.00121.492007.02.22 23:37121.490.000.00-0.03-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245760312007.02.22 19:35buy0.01gbpusdm1.95740.00001.95642007.02.23 01:491.95640.000.000.00-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245778192007.02.22 19:55buy0.02gbpusdm1.95680.00001.95642007.02.23 01:491.95640.000.000.00-0.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245783282007.02.22 20:00sell0.04usdjpym121.510.00121.492007.02.22 23:37121.490.000.00-0.060.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
245784572007.02.22 20:00buy0.04gbpusdm1.95670.00001.95642007.02.23 01:491.95640.000.000.00-0.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
245807252007.02.22 20:20sell0.08usdjpym121.590.00121.492007.02.22 23:37121.490.000.00-0.110.66
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
245810192007.02.22 20:25buy0.08gbpusdm1.95610.00001.95642007.02.23 01:491.95640.000.00-0.010.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
245830042007.02.22 21:00buy0.01eurusdm1.31250.00001.31262007.02.23 04:221.31260.000.00-0.010.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245907162007.02.22 23:50buy0.01usdjpym121.530.00121.542007.02.23 02:45121.540.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245936802007.02.23 00:20buy0.02usdjpym121.470.00121.542007.02.23 02:45121.540.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245992212007.02.23 01:20buy0.16gbpusdm1.95540.00001.95642007.02.23 01:491.95640.000.000.001.60
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
246008562007.02.23 01:37sell0.01usdchfm1.23850.00001.23902007.02.23 07:411.23900.000.000.00-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246022442007.02.23 01:56sell0.01gbpusdm1.95590.00001.95542007.02.23 02:251.95540.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246056412007.02.23 02:45sell0.02usdchfm1.23910.00001.23902007.02.23 07:411.23900.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246064892007.02.23 02:51buy0.02eurusdm1.31190.00001.31262007.02.23 04:221.31260.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246087252007.02.23 03:20sell0.01usdjpym121.560.00121.512007.02.23 04:19121.510.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246116342007.02.23 04:06sell0.01gbpusdm1.95620.00001.95572007.02.23 06:521.95570.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246133622007.02.23 04:35sell0.01eurusdm1.31220.00001.31172007.02.23 06:511.31170.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246133762007.02.23 04:35buy0.01usdjpym121.550.00121.452007.02.23 08:07121.450.000.000.00-0.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246165862007.02.23 05:46buy0.02usdjpym121.490.00121.452007.02.23 08:07121.450.000.000.00-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246208862007.02.23 06:55sell0.04usdchfm1.24000.00001.23902007.02.23 07:411.23900.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
246218252007.02.23 07:00buy0.01gbpusdm1.95600.00001.95652007.02.23 07:081.95650.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246226862007.02.23 07:05buy0.01eurusdm1.31210.00001.31262007.02.23 07:261.31260.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246274882007.02.23 07:40buy0.04usdjpym121.410.00121.452007.02.23 08:07121.450.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
246297282007.02.23 07:50sell0.01eurusdm1.31240.00001.31192007.02.23 08:591.31190.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246302572007.02.23 07:55sell0.01gbpusdm1.95830.00001.95782007.02.23 09:021.95780.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246302892007.02.23 07:55buy0.08usdjpym121.350.00121.452007.02.23 08:07121.450.000.000.000.66
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
246318582007.02.23 08:11buy0.01usdchfm1.23890.00001.23942007.02.23 09:051.23940.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246371082007.02.23 09:00buy0.01usdjpym121.420.00121.472007.02.23 09:17121.470.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246427632007.02.23 09:30buy0.01gbpusdm1.95760.00001.95652007.02.23 09:451.95650.000.000.00-0.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246428832007.02.23 09:30sell0.01usdjpym121.470.00121.422007.02.23 09:44121.420.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246447112007.02.23 09:35buy0.02gbpusdm1.95520.00001.95652007.02.23 09:451.95650.000.000.000.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246470352007.02.23 09:45buy0.01eurusdm1.31160.00001.31182007.02.23 12:511.31180.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246470872007.02.23 09:45sell0.01usdchfm1.23970.00001.23922007.02.23 10:201.23920.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246535602007.02.23 10:45buy0.01usdchfm1.23950.00001.24002007.02.23 12:171.24000.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246571672007.02.23 11:35sell0.01gbpusdm1.95750.00001.95702007.02.23 11:471.95700.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246602402007.02.23 12:20buy0.02eurusdm1.31110.00001.31182007.02.23 12:511.31180.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246613432007.02.23 12:35sell0.01usdchfm1.24000.00001.23952007.02.23 12:511.23950.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246739592007.02.23 13:35buy0.01usdjpym121.390.00121.112007.02.23 15:03121.110.000.000.00-0.23
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246739822007.02.23 13:35buy0.01usdchfm1.23890.00001.23162007.02.23 15:591.23160.000.000.00-0.59
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246740242007.02.23 13:35sell0.01gbpusdm1.96110.00001.96332007.02.23 15:061.96330.000.000.00-0.22
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246740632007.02.23 13:35sell0.01eurusdm1.31250.00001.31692007.02.23 15:591.31690.000.000.00-0.44
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246745632007.02.23 13:40sell0.02gbpusdm1.96180.00001.96332007.02.23 15:061.96330.000.000.00-0.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246751302007.02.23 13:46buy0.02usdjpym121.320.00121.112007.02.23 15:03121.110.000.000.00-0.35
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246756152007.02.23 13:50buy0.02usdchfm1.23810.00001.23162007.02.23 15:591.23160.000.000.00-1.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246756432007.02.23 13:50sell0.02eurusdm1.31330.00001.31692007.02.23 15:591.31690.000.000.00-0.72
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246767022007.02.23 14:00buy0.04usdchfm1.23750.00001.23162007.02.23 15:591.23160.000.000.00-1.92
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
246768732007.02.23 14:00buy0.04usdjpym121.220.00121.112007.02.23 15:03121.110.000.000.00-0.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
246790042007.02.23 14:10sell0.04gbpusdm1.96240.00001.96332007.02.23 15:061.96330.000.000.00-0.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
246790552007.02.23 14:10sell0.04eurusdm1.31380.00001.31692007.02.23 15:591.31690.000.000.00-1.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
246803272007.02.23 14:20sell0.08eurusdm1.31460.00001.31692007.02.23 15:591.31690.000.000.00-1.84
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
246805312007.02.23 14:20buy0.08usdchfm1.23610.00001.23162007.02.23 15:591.23160.000.000.00-2.92
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
246824802007.02.23 14:25sell0.08gbpusdm1.96370.00001.96332007.02.23 15:061.96330.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
246825882007.02.23 14:25buy0.08usdjpym121.040.00121.112007.02.23 15:03121.110.000.000.000.46
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
246847132007.02.23 14:35buy0.16usdchfm1.23550.00001.23162007.02.23 15:591.23160.000.000.00-5.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
246860822007.02.23 14:40buy0.32usdchfm1.23390.00001.23162007.02.23 15:591.23160.000.000.00-5.98
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
246871102007.02.23 14:45sell0.16eurusdm1.31570.00001.31692007.02.23 15:591.31690.000.000.00-1.92
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
246882872007.02.23 14:50sell0.32eurusdm1.31640.00001.31692007.02.23 15:591.31690.000.000.00-1.60
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
246902972007.02.23 14:55buy0.16usdjpym120.980.00121.112007.02.23 15:03121.110.000.000.001.72
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
246903372007.02.23 14:55buy0.64usdchfm1.23240.00001.23162007.02.23 15:591.23160.000.000.00-4.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
246903692007.02.23 14:55sell0.64eurusdm1.31690.00001.31692007.02.23 15:591.31690.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
246903912007.02.23 14:55sell0.16gbpusdm1.96470.00001.96332007.02.23 15:061.96330.000.000.002.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
246965502007.02.23 15:20buy1.28usdchfm1.23120.00001.23162007.02.23 15:591.23160.000.000.004.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
246965812007.02.23 15:20sell1.28eurusdm1.31780.00001.31692007.02.23 15:591.31690.000.000.0011.52
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
246982792007.02.23 15:25buy2.56usdchfm1.22970.00001.23162007.02.23 15:591.23160.000.000.0039.49
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-8[tp]
246995292007.02.23 15:30sell2.56eurusdm1.31780.00001.31692007.02.23 15:591.31690.000.000.0023.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-8[tp]
247160692007.02.23 17:55sell0.01gbpusdm1.96380.00001.96372007.02.23 19:251.96370.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247161572007.02.23 17:55buy0.01usdchfm1.23210.00001.23222007.02.23 19:121.23220.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247183842007.02.23 18:35buy0.02usdchfm1.23150.00001.23222007.02.23 19:121.23220.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
247184032007.02.23 18:36sell0.02gbpusdm1.96440.00001.96372007.02.23 19:251.96370.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
247186802007.02.23 18:40sell0.01eurusdm1.31730.00001.31682007.02.23 19:321.31680.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247224632007.02.23 19:45buy0.01gbpusdm1.96360.00001.96362007.02.25 22:491.96360.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247236312007.02.23 20:00buy0.01eurusdm1.31650.00001.31702007.02.25 22:301.31700.000.00-0.010.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247245112007.02.23 20:10buy0.02gbpusdm1.96290.00001.96362007.02.25 22:491.96360.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
247258422007.02.23 20:31sell0.01usdjpym121.010.00120.962007.02.25 23:36120.960.000.00-0.010.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247263482007.02.23 20:44sell0.01usdchfm1.23290.00001.23242007.02.25 22:311.23240.000.00-0.010.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247308712007.02.25 22:55sell0.01eurusdm1.31690.00001.31842007.02.26 04:161.31840.000.000.00-0.15
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247330002007.02.25 23:05sell0.02eurusdm1.31750.00001.31842007.02.26 04:161.31840.000.000.00-0.18
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
247344602007.02.25 23:20sell0.04eurusdm1.31810.00001.31842007.02.26 04:161.31840.000.000.00-0.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
247353832007.02.25 23:30sell0.01gbpusdm1.96400.00001.96352007.02.26 02:161.96350.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247358212007.02.25 23:35buy0.01usdchfm1.23140.00001.23102007.02.26 05:421.23100.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247370182007.02.25 23:50buy0.02usdchfm1.23080.00001.23102007.02.26 05:421.23100.000.000.000.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
247373712007.02.25 23:55buy0.01usdjpym120.960.00120.912007.02.26 01:07120.910.000.000.00-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247391532007.02.26 00:10buy0.02usdjpym120.880.00120.912007.02.26 01:07120.910.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
247403342007.02.26 00:20buy0.04usdjpym120.820.00120.912007.02.26 01:07120.910.000.000.000.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
247413092007.02.26 00:25sell0.08eurusdm1.31880.00001.31842007.02.26 04:161.31840.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
247421042007.02.26 00:30buy0.04usdchfm1.23020.00001.23102007.02.26 05:421.23100.000.000.000.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
247552492007.02.26 02:30buy0.01gbpusdm1.96340.00001.96392007.02.26 02:531.96390.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247592672007.02.26 03:22sell0.16eurusdm1.31940.00001.31842007.02.26 04:161.31840.000.000.001.60
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
247603742007.02.26 03:30buy0.01usdjpym120.870.00120.892007.02.26 04:08120.890.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247612172007.02.26 03:35buy0.02usdjpym120.820.00120.892007.02.26 04:08120.890.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
247628362007.02.26 03:50sell0.01gbpusdm1.96390.00001.96342007.02.26 04:111.96340.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247667192007.02.26 04:25buy0.01gbpusdm1.96340.00001.96322007.02.26 06:441.96320.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247678902007.02.26 04:39buy0.02gbpusdm1.96280.00001.96322007.02.26 06:441.96320.000.000.000.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
247683562007.02.26 04:45sell0.01usdjpym120.890.00120.882007.02.26 07:31120.880.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247690812007.02.26 04:55buy0.01eurusdm1.31850.00001.31812007.02.26 07:421.31810.000.000.00-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247717002007.02.26 05:35sell0.02usdjpym120.950.00120.882007.02.26 07:31120.880.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
247737382007.02.26 05:50buy0.04gbpusdm1.96240.00001.96322007.02.26 06:441.96320.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
247762172007.02.26 06:10buy0.02eurusdm1.31790.00001.31812007.02.26 07:421.31810.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
247772662007.02.26 06:18sell0.01usdchfm1.23110.00001.23132007.02.26 07:421.23130.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247803312007.02.26 06:55sell0.01gbpusdm1.96300.00001.96252007.02.26 07:011.96250.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247881962007.02.26 07:35sell0.02usdchfm1.23210.00001.23132007.02.26 07:421.23130.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
247882852007.02.26 07:36buy0.04eurusdm1.31730.00001.31812007.02.26 07:421.31810.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
247926772007.02.26 07:55sell0.01gbpusdm1.96370.00001.96392007.02.26 08:141.96390.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247928902007.02.26 07:56buy0.01usdjpym120.870.00120.732007.02.26 09:23120.730.000.000.00-0.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247934632007.02.26 08:00sell0.02gbpusdm1.96470.00001.96392007.02.26 08:141.96390.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
247951272007.02.26 08:05buy0.02usdjpym120.810.00120.732007.02.26 09:23120.730.000.000.00-0.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
248011322007.02.26 08:35buy0.04usdjpym120.680.00120.732007.02.26 09:23120.730.000.000.000.17
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
248011662007.02.26 08:35buy0.01usdchfm1.23040.00001.23092007.02.26 08:451.23090.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
248046442007.02.26 08:45sell0.01gbpusdm1.96460.00001.96412007.02.26 08:481.96410.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
248073472007.02.26 08:50buy0.08usdjpym120.620.00120.732007.02.26 09:23120.730.000.000.000.73
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
248163732007.02.26 09:15buy0.01eurusdm1.31670.00001.31722007.02.26 10:501.31720.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
248195872007.02.26 09:30buy0.01gbpusdm1.96220.00001.96222007.02.26 09:461.96220.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
248208642007.02.26 09:35buy0.02gbpusdm1.96140.00001.96222007.02.26 09:461.96220.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
248334502007.02.26 10:40buy0.01usdjpym120.660.00120.712007.02.26 11:11120.710.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
248440562007.02.26 11:40buy0.01eurusdm1.31640.00001.31652007.02.26 12:391.31650.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
248458492007.02.26 11:50buy0.02eurusdm1.31580.00001.31652007.02.26 12:391.31650.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
248464522007.02.26 11:55sell0.01usdchfm1.23130.00001.23082007.02.26 12:381.23080.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
248518992007.02.26 12:25buy0.01usdjpym120.620.00120.532007.02.26 15:22120.530.000.000.00-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
248545932007.02.26 12:41buy0.01gbpusdm1.96230.00001.96282007.02.26 12:501.96280.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
248589272007.02.26 13:10buy0.01usdchfm1.23090.00001.23092007.02.26 15:131.23090.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
248613862007.02.26 13:20buy0.02usdjpym120.560.00120.532007.02.26 15:22120.530.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
248664382007.02.26 13:50buy0.02usdchfm1.23020.00001.23092007.02.26 15:131.23090.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
248699802007.02.26 14:10buy0.04usdjpym120.500.00120.532007.02.26 15:22120.530.000.000.000.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
248768922007.02.26 14:45buy0.08usdjpym120.440.00120.532007.02.26 15:22120.530.000.000.000.60
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
248778382007.02.26 14:50sell0.01gbpusdm1.96250.00001.96272007.02.26 16:241.96270.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
248818482007.02.26 15:05sell0.01eurusdm1.31740.00001.31692007.02.26 15:241.31690.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
248887882007.02.26 15:35sell0.01usdchfm1.23100.00001.23122007.02.26 19:161.23120.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
248895042007.02.26 15:40sell0.01usdjpym120.560.00120.632007.02.26 18:51120.630.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
248912162007.02.26 15:50sell0.02gbpusdm1.96350.00001.96272007.02.26 16:241.96270.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
248996012007.02.26 16:30buy0.01eurusdm1.31710.00001.31662007.02.26 18:141.31660.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
249011592007.02.26 16:35buy0.02eurusdm1.31630.00001.31662007.02.26 18:141.31660.000.000.000.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
249018402007.02.26 16:40sell0.02usdchfm1.23200.00001.23122007.02.26 19:161.23120.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
249018772007.02.26 16:40sell0.02usdjpym120.640.00120.632007.02.26 18:51120.630.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
249043332007.02.26 16:50buy0.01gbpusdm1.96230.00001.96282007.02.26 17:071.96280.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
249057152007.02.26 16:55sell0.04usdjpym120.730.00120.632007.02.26 18:51120.630.000.000.000.33
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
249100892007.02.26 17:15buy0.04eurusdm1.31570.00001.31662007.02.26 18:141.31660.000.000.000.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
249219162007.02.26 18:30sell0.01eurusdm1.31680.00001.31862007.02.27 00:441.31860.000.000.01-0.18
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
249254452007.02.26 19:05buy0.01usdjpym120.650.00120.562007.02.26 20:38120.560.000.000.00-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
249264752007.02.26 19:15sell0.02eurusdm1.31740.00001.31862007.02.27 00:441.31860.000.000.01-0.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
249286762007.02.26 19:30sell0.04eurusdm1.31790.00001.31862007.02.27 00:441.31860.000.000.02-0.28
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
249294602007.02.26 19:35buy0.02usdjpym120.590.00120.562007.02.26 20:38120.560.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
249297382007.02.26 19:40sell0.01gbpusdm1.96230.00001.96292007.02.27 00:521.96290.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
249310882007.02.26 19:50sell0.02gbpusdm1.96320.00001.96292007.02.27 00:521.96290.000.000.000.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
249325062007.02.26 19:55sell0.04gbpusdm1.96380.00001.96292007.02.27 00:521.96290.000.000.000.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
249342792007.02.26 20:05buy0.04usdjpym120.530.00120.562007.02.26 20:38120.560.000.000.000.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
249353702007.02.26 20:10buy0.08usdjpym120.470.00120.562007.02.26 20:38120.560.000.000.000.60
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
249360642007.02.26 20:15sell0.08eurusdm1.31850.00001.31862007.02.27 00:441.31860.000.000.05-0.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
249392932007.02.26 20:41buy0.01usdchfm1.22950.00001.23002007.02.26 22:091.23000.000.000.010.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
249486472007.02.26 22:15sell0.01usdjpym120.580.00120.582007.02.27 00:08120.580.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
249486832007.02.26 22:15sell0.01usdchfm1.22960.00001.22912007.02.27 00:001.22910.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
249502552007.02.26 22:35sell0.02usdjpym120.660.00120.582007.02.27 00:08120.580.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
249543672007.02.26 23:30sell0.16eurusdm1.31910.00001.31862007.02.27 00:441.31860.000.000.000.80
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
249569062007.02.27 00:10buy0.01usdchfm1.22930.00001.22952007.02.27 00:441.22950.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
249573942007.02.27 00:15buy0.01usdjpym120.610.00118.672007.02.28 08:32118.670.000.000.01-1.63
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
249585762007.02.27 00:25buy0.02usdjpym120.550.00118.672007.02.28 08:32118.670.000.000.03-3.17
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
249590952007.02.27 00:31buy0.02usdchfm1.22880.00001.22952007.02.27 00:441.22950.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
249596252007.02.27 00:35sell0.32eurusdm1.31960.00001.31862007.02.27 00:441.31860.000.000.003.20
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
249622892007.02.27 00:45sell0.01eurusdm1.31830.00001.31782007.02.27 01:271.31780.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
249624022007.02.27 00:45buy0.01usdchfm1.22980.00001.22982007.02.27 01:271.22980.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
249649232007.02.27 00:55buy0.04usdjpym120.490.00118.672007.02.28 08:32118.670.000.000.05-6.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
249674062007.02.27 01:05buy0.01gbpusdm1.96340.00001.96392007.02.27 02:131.96390.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
249674502007.02.27 01:05buy0.02usdchfm1.22910.00001.22982007.02.27 01:271.22980.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
249728592007.02.27 01:40sell0.01usdchfm1.22980.00001.22932007.02.27 02:191.22930.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
249734302007.02.27 01:45buy0.01eurusdm1.31770.00001.31822007.02.27 02:121.31820.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
249734512007.02.27 01:45buy0.08usdjpym120.420.00119.432007.02.28 06:03117.970.000.000.11-16.61
 12413so: 48.8%/19.3/39.5
249826292007.02.27 03:12sell0.01gbpusdm1.96390.00001.96342007.02.27 05:461.96340.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
249828542007.02.27 03:15sell0.01eurusdm1.31860.00001.31812007.02.27 05:201.31810.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
249954712007.02.27 05:55buy0.01usdchfm1.22920.00001.22972007.02.27 06:261.22970.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
249955012007.02.27 05:55buy0.01gbpusdm1.96360.00001.96312007.02.27 07:251.96310.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
249968242007.02.27 06:05buy0.16usdjpym120.350.00119.432007.02.28 06:00118.050.000.000.22-31.17
 12413so: 49.3%/23.4/47.5
249984572007.02.27 06:15buy0.02gbpusdm1.96300.00001.96312007.02.27 07:251.96310.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
249998622007.02.27 06:20buy0.32usdjpym120.230.00120.232007.02.27 20:10117.580.000.000.00-72.12
 12413so: 49.9%/17.4/35.0
250013392007.02.27 06:25buy0.04gbpusdm1.96210.00001.96312007.02.27 07:251.96310.000.000.000.40
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
250041822007.02.27 06:35sell0.01usdchfm1.22920.00001.22912007.02.27 07:231.22910.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
250042242007.02.27 06:35buy0.01eurusdm1.31780.00001.31782007.02.27 08:071.31780.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
250042612007.02.27 06:35buy0.64usdjpym120.170.00120.232007.02.27 20:09117.810.000.000.00-128.21
 12413so: 45.7%/30.6/67.0
250080392007.02.27 06:55buy0.02eurusdm1.31710.00001.31782007.02.27 08:071.31780.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
250113922007.02.27 07:05buy1.28usdjpym120.110.00120.232007.02.27 20:09117.810.000.000.00-249.89
 12413so: 23.4%/30.6/131.0
250129972007.02.27 07:10sell0.02usdchfm1.22980.00001.22912007.02.27 07:231.22910.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
250191582007.02.27 07:35buy0.01usdchfm1.22930.00001.22522007.02.27 10:001.22520.000.000.00-0.33
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
250249122007.02.27 07:55buy2.56usdjpym119.970.00120.122007.02.27 19:44118.240.000.000.00-374.56
 12413so: 48.5%/125.6/259.0
250261462007.02.27 08:00buy0.01gbpusdm1.96030.00001.96082007.02.27 08:101.96080.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
250263452007.02.27 08:00buy0.02usdchfm1.22870.00001.22522007.02.27 10:001.22520.000.000.00-0.57
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
250281762007.02.27 08:05buy0.04usdchfm1.22800.00001.22522007.02.27 10:001.22520.000.000.00-0.91
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
250282312007.02.27 08:05buy5.12usdjpym119.810.00119.992007.02.27 17:12118.530.000.000.00-552.91
 12413so: 49.6%/253.7/511.5
250307262007.02.27 08:10buy0.08usdchfm1.22650.00001.22522007.02.27 10:001.22520.000.000.00-0.85
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
250335372007.02.27 08:15buy0.16usdchfm1.22590.00001.22522007.02.27 10:001.22520.000.000.00-0.91
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
250336212007.02.27 08:15buy10.24usdjpym119.720.00119.882007.02.27 13:45118.810.000.000.00-784.31
 12413so: 48.6%/497.4/1023.5
250369952007.02.27 08:20buy20.48usdjpym119.610.00119.772007.02.27 13:17119.110.000.000.00-859.71
 12413so: 49.7%/1017.5/2047.5
250377802007.02.27 08:20buy0.32usdchfm1.22470.00001.22522007.02.27 10:001.22520.000.000.001.31
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
250426192007.02.27 08:30buy0.64usdchfm1.22370.00001.22522007.02.27 10:001.22520.000.000.007.84
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
250516572007.02.27 08:55sell0.01gbpusdm1.96550.00001.96502007.02.27 09:051.96500.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
250544122007.02.27 09:05sell0.01eurusdm1.32160.00001.32112007.02.27 09:171.32110.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
250572602007.02.27 09:20sell0.01eurusdm1.32110.00001.32102007.02.27 10:501.32100.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
250662562007.02.27 10:30sell0.02eurusdm1.32170.00001.32102007.02.27 10:501.32100.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
251072862007.02.27 14:10buy0.01usdchfm1.22190.00001.22242007.02.27 14:281.22240.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
251152012007.02.27 14:55buy0.01usdchfm1.22150.00001.22202007.02.27 15:001.22200.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
251230632007.02.27 15:20buy0.01gbpusdm1.96350.00001.96402007.02.27 15:311.96400.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
251231072007.02.27 15:20buy0.01eurusdm1.32280.00001.32332007.02.27 15:321.32330.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
251231552007.02.27 15:20sell0.01usdchfm1.22260.00001.22212007.02.27 15:501.22210.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
251501772007.02.27 17:30sell0.01gbpusdm1.96630.00001.96582007.02.27 17:411.96580.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
251533512007.02.27 17:45buy0.01usdchfm1.21950.00001.21832007.02.27 23:591.21830.000.000.01-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
251574632007.02.27 18:12buy0.02usdchfm1.21870.00001.21832007.02.27 23:591.21830.000.000.02-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
251590312007.02.27 18:21buy0.04usdchfm1.21860.00001.21832007.02.27 23:591.21830.000.000.04-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
251626982007.02.27 18:55buy0.01gbpusdm1.96480.00001.96482007.02.27 19:391.96480.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
251636172007.02.27 19:00buy0.02gbpusdm1.96400.00001.96482007.02.27 19:391.96480.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
251806972007.02.27 20:15buy0.08usdchfm1.21700.00001.21832007.02.27 23:591.21830.000.000.070.85
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
251885302007.02.27 20:40buy0.01gbpusdm1.96180.00001.96182007.02.27 21:441.96180.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
251953402007.02.27 21:20buy0.02gbpusdm1.96110.00001.96182007.02.27 21:441.96180.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
252034092007.02.27 22:35buy0.01eurusdm1.32400.00001.32272007.02.28 06:341.32270.000.000.00-0.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
252042812007.02.27 22:45sell0.01gbpusdm1.96220.00001.96292007.02.27 23:061.96290.000.000.00-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
252050862007.02.27 22:50sell0.02gbpusdm1.96290.00001.96292007.02.27 23:061.96290.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
252069452007.02.27 23:00sell0.04gbpusdm1.96390.00001.96292007.02.27 23:061.96290.000.000.000.40
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
252086452007.02.27 23:10sell0.01gbpusdm1.96250.00001.96202007.02.27 23:481.96200.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
252089962007.02.27 23:14buy0.02eurusdm1.32350.00001.32272007.02.28 06:341.32270.000.000.00-0.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
252148652007.02.27 23:55buy0.04eurusdm1.32300.00001.32272007.02.28 06:341.32270.000.000.00-0.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
252168822007.02.28 00:10sell0.01usdchfm1.21820.00001.21772007.02.28 00:431.21770.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
252189602007.02.28 00:30buy0.32usdjpym118.380.00118.672007.02.28 08:32118.670.000.000.007.82
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
252231692007.02.28 00:55sell0.01gbpusdm1.96280.00001.96232007.02.28 01:001.96230.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
252252542007.02.28 01:05buy0.08eurusdm1.32230.00001.32272007.02.28 06:341.32270.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
252293832007.02.28 01:25buy0.16eurusdm1.32160.00001.32272007.02.28 06:341.32270.000.000.001.76
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
252331642007.02.28 01:50sell0.01usdchfm1.21890.00001.22112007.02.28 13:051.22110.000.000.00-0.18
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
252685672007.02.28 06:35sell0.02usdchfm1.21920.00001.22112007.02.28 13:051.22110.000.000.00-0.31
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
252700142007.02.28 06:45sell0.04usdchfm1.21990.00001.22112007.02.28 13:051.22110.000.000.00-0.39
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
252724042007.02.28 07:00buy0.16usdjpym118.250.00118.672007.02.28 08:32118.670.000.000.005.66
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
252775352007.02.28 07:15sell0.08usdchfm1.22050.00001.22112007.02.28 13:051.22110.000.000.00-0.39
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
252802372007.02.28 07:25buy0.01eurusdm1.32200.00001.32212007.02.28 07:321.32210.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
252817112007.02.28 07:30buy0.02eurusdm1.32140.00001.32212007.02.28 07:321.32210.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
252840182007.02.28 07:35buy0.01gbpusdm1.95950.00001.95962007.02.28 07:451.95960.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
252864302007.02.28 07:45buy0.02gbpusdm1.95890.00001.95962007.02.28 07:451.95960.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
252879342007.02.28 07:50sell0.16usdchfm1.22100.00001.22112007.02.28 13:051.22110.000.000.00-0.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
253008852007.02.28 08:35sell0.32usdchfm1.22270.00001.22112007.02.28 13:051.22110.000.000.004.19
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
253056862007.02.28 08:50buy0.01eurusdm1.31950.00001.32002007.02.28 08:591.32000.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
253074102007.02.28 09:00buy0.01gbpusdm1.95540.00001.95462007.02.28 09:281.95460.000.000.00-0.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
253084042007.02.28 09:05buy0.02gbpusdm1.95480.00001.95462007.02.28 09:281.95460.000.000.00-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
253114822007.02.28 09:20buy0.04gbpusdm1.95350.00001.95462007.02.28 09:281.95460.000.000.000.44
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
253143872007.02.28 09:30buy0.01gbpusdm1.95490.00001.95542007.02.28 09:341.95540.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
253233382007.02.28 10:17buy0.01eurusdm1.31890.00001.31942007.02.28 11:031.31940.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
253319582007.02.28 11:10sell0.01eurusdm1.31920.00001.32112007.02.28 14:151.32110.000.000.00-0.19
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
253336922007.02.28 11:20sell0.01gbpusdm1.95740.00001.95692007.02.28 12:001.95690.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
253419472007.02.28 12:20sell0.02eurusdm1.31970.00001.32112007.02.28 14:151.32110.000.000.00-0.28
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
253442732007.02.28 12:35sell0.01gbpusdm1.95810.00001.96082007.02.28 14:171.96080.000.000.00-0.27
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
253468452007.02.28 12:50sell0.04eurusdm1.32030.00001.32112007.02.28 14:151.32110.000.000.00-0.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
253468622007.02.28 12:50sell0.02gbpusdm1.95900.00001.96082007.02.28 14:171.96080.000.000.00-0.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
253492752007.02.28 13:05sell0.08eurusdm1.32090.00001.32112007.02.28 14:151.32110.000.000.00-0.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
253492822007.02.28 13:05sell0.04gbpusdm1.95960.00001.96082007.02.28 14:171.96080.000.000.00-0.48
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
253515942007.02.28 13:10sell0.08gbpusdm1.96130.00001.96082007.02.28 14:171.96080.000.000.000.40
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
253527252007.02.28 13:15buy0.01usdchfm1.22160.00001.22162007.02.28 13:311.22160.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
253545662007.02.28 13:25buy0.02usdchfm1.22090.00001.22162007.02.28 13:311.22160.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
253546932007.02.28 13:25sell0.16eurusdm1.32160.00001.32112007.02.28 14:151.32110.000.000.000.80
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
253584352007.02.28 13:35buy0.01usdchfm1.22170.00001.22152007.02.28 14:381.22150.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
253601012007.02.28 13:40sell0.32eurusdm1.32220.00001.32112007.02.28 14:151.32110.000.000.003.52
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
253601812007.02.28 13:40buy0.02usdchfm1.22060.00001.22152007.02.28 14:381.22150.000.000.000.15
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
253617392007.02.28 13:45sell0.16gbpusdm1.96230.00001.96082007.02.28 14:171.96080.000.000.002.40
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
253759382007.02.28 14:45buy0.01eurusdm1.32150.00001.32202007.02.28 15:001.32200.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
253760352007.02.28 14:45buy0.01gbpusdm1.96050.00001.96032007.02.28 15:001.96030.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
253774682007.02.28 14:50buy0.02gbpusdm1.95940.00001.96032007.02.28 15:001.96030.000.000.000.18
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
253895422007.02.28 15:40buy0.01gbpusdm1.95920.00001.95972007.02.28 16:031.95970.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
253895992007.02.28 15:40sell0.01usdchfm1.22140.00001.22172007.02.28 15:541.22170.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
253896062007.02.28 15:40buy0.01eurusdm1.32030.00001.32082007.02.28 15:591.32080.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
253928142007.02.28 15:50sell0.02usdchfm1.22260.00001.22172007.02.28 15:541.22170.000.000.000.15
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
253935292007.02.28 15:55sell0.01usdchfm1.22150.00001.22102007.02.28 15:591.22100.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
253949042007.02.28 16:00buy0.01usdjpym118.450.00118.502007.02.28 16:00118.500.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
254019702007.02.28 16:30sell0.01eurusdm1.32170.00001.32202007.02.28 17:101.32200.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
254088462007.02.28 16:55sell0.02eurusdm1.32290.00001.32202007.02.28 17:101.32200.000.000.000.18
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
254109542007.02.28 17:05sell0.01gbpusdm1.96040.00001.95992007.02.28 17:101.95990.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
  0.00 0.00 2.24 -2 940.09
Closed P/L: -2 937.85
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
254127442007.02.28 17:15buy0.01usdchfm1.21950.00001.2195 1.21840.000.000.00-0.09
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0
254162292007.02.28 17:40buy0.02usdchfm1.21870.00001.2195 1.21840.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1
  0.00 0.00 0.00 -0.14
 Floating P/L: -0.14
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -2 937.85 Floating P/L: -0.14 Margin: 1.50
Balance: 62.15 Equity: 62.01 Free Margin: 60.51
 
Details:
Graph
Gross Profit: 203.44 Gross Loss: 3 141.29 Total Net Profit: -2 937.85
Profit Factor: 0.06 Expected Payoff: -6.93  
Absolute Drawdown: 2 960.66 Maximal Drawdown: 3 079.36 (98.74%) Relative Drawdown: 98.74% (3 079.36)
 
Total Trades: 424 Short Positions (won %): 209 (65.55%) Long Positions (won %): 215 (65.12%)
Profit Trades (% of total): 277 (65.33%) Loss trades (% of total): 147 (34.67%)
Largest profit trade: 39.49 loss trade: -859.71
Average profit trade: 0.73 loss trade: -21.37
Maximum consecutive wins ($): 14 (1.34) consecutive losses ($): 7 (-11.23)
Maximal consecutive profit (count): 39.49 (1) consecutive loss (count): -1 644.02 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2