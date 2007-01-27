|Account: 1360989
|Name: Barna Otvos
|Currency: USD
|2007 February 28, 18:06
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|20744495
|2007.01.27 11:02
|balance
|Deposit
|3 000.00
|20750897
|2007.01.29 00:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2910
|0.0000
|1.2905
|2007.01.29 00:54
|1.2905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|20759641
|2007.01.29 03:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2906
|0.0000
|1.2911
|2007.01.29 04:10
|1.2911
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|20781734
|2007.01.29 08:46
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2915
|0.0000
|1.2910
|2007.01.29 09:07
|1.2910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|20787666
|2007.01.29 10:31
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2920
|0.0000
|1.2915
|2007.01.29 11:14
|1.2915
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|20822282
|2007.01.29 18:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2950
|0.0000
|1.2954
|2007.01.30 00:36
|1.2954
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|20826881
|2007.01.29 20:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2957
|0.0000
|1.2954
|2007.01.30 00:36
|1.2954
|0.00
|0.00
|0.01
|0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|20843197
|2007.01.30 00:01
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2963
|0.0000
|1.2954
|2007.01.30 00:36
|1.2954
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|20903191
|2007.01.30 13:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2968
|0.0000
|1.2963
|2007.01.30 14:00
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|20936695
|2007.01.30 21:36
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2967
|0.0000
|1.2962
|2007.01.31 00:26
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.01
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|20945660
|2007.01.31 01:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2963
|0.0000
|1.2949
|2007.01.31 12:33
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|20963726
|2007.01.31 07:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2956
|0.0000
|1.2949
|2007.01.31 12:33
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|20973860
|2007.01.31 08:15
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2948
|0.0000
|1.2949
|2007.01.31 12:33
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|20979388
|2007.01.31 08:45
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2937
|0.0000
|1.2949
|2007.01.31 12:33
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|21000171
|2007.01.31 13:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2955
|0.0000
|1.2950
|2007.01.31 13:30
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21005303
|2007.01.31 13:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2938
|0.0000
|1.2933
|2007.01.31 13:48
|1.2933
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21046433
|2007.01.31 17:16
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3004
|0.0000
|1.3025
|2007.01.31 22:28
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.21
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21047748
|2007.01.31 18:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3010
|0.0000
|1.3025
|2007.01.31 22:28
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.30
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|21056455
|2007.01.31 19:30
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3024
|0.0000
|1.3025
|2007.01.31 22:28
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|21060146
|2007.01.31 20:00
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3030
|0.0000
|1.3025
|2007.01.31 22:28
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.14
|0.40
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|21065658
|2007.01.31 21:30
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3036
|0.0000
|1.3025
|2007.01.31 22:28
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.28
|1.76
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|21078557
|2007.02.01 01:46
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3032
|0.0000
|1.3027
|2007.02.01 03:15
|1.3027
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21091955
|2007.02.01 06:31
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3027
|0.0000
|1.3025
|2007.02.01 07:50
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21097544
|2007.02.01 07:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3016
|0.0000
|1.3025
|2007.02.01 07:50
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|21115838
|2007.02.01 10:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3015
|0.0000
|1.3020
|2007.02.01 11:42
|1.3020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21152106
|2007.02.01 15:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3028
|0.0000
|1.3023
|2007.02.01 15:38
|1.3023
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21193385
|2007.02.02 01:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3018
|0.0000
|1.3023
|2007.02.02 06:18
|1.3023
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21211055
|2007.02.02 07:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3017
|0.0000
|1.3022
|2007.02.02 09:03
|1.3022
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21272590
|2007.02.02 14:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2983
|0.0000
|1.2978
|2007.02.02 14:43
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21309057
|2007.02.02 20:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2965
|0.0000
|1.2950
|2007.02.05 07:24
|1.2950
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21313310
|2007.02.04 23:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2959
|0.0000
|1.2950
|2007.02.05 07:24
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|21332638
|2007.02.05 02:00
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2953
|0.0000
|1.2950
|2007.02.05 07:24
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|21335678
|2007.02.05 02:31
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2946
|0.0000
|1.2950
|2007.02.05 07:24
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|21341400
|2007.02.05 03:30
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.2940
|0.0000
|1.2950
|2007.02.05 07:24
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|21529756
|2007.02.05 14:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2936
|0.0000
|1.2934
|2007.02.05 15:16
|1.2934
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21545204
|2007.02.05 14:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2925
|0.0000
|1.2934
|2007.02.05 15:16
|1.2934
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|21854353
|2007.02.06 07:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2924
|0.0000
|1.2929
|2007.02.06 07:48
|1.2929
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21959339
|2007.02.06 13:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2946
|0.0000
|1.2941
|2007.02.06 13:53
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21978389
|2007.02.06 14:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2944
|0.0000
|1.2944
|2007.02.06 15:22
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21992412
|2007.02.06 15:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2952
|0.0000
|1.2944
|2007.02.06 15:22
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22128338
|2007.02.06 23:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2982
|0.0000
|1.2977
|2007.02.07 00:34
|1.2977
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22214643
|2007.02.07 04:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2984
|0.0000
|1.2979
|2007.02.07 06:22
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22457771
|2007.02.07 19:31
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3009
|0.0000
|1.3013
|2007.02.08 01:59
|1.3013
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22512655
|2007.02.07 23:02
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3015
|0.0000
|1.3013
|2007.02.08 01:59
|1.3013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22530106
|2007.02.08 00:01
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3021
|0.0000
|1.3013
|2007.02.08 01:59
|1.3013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22582281
|2007.02.08 05:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3020
|0.0000
|1.3015
|2007.02.08 07:16
|1.3015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22655332
|2007.02.08 12:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2995
|0.0000
|1.2996
|2007.02.08 13:27
|1.2996
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22669482
|2007.02.08 12:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2989
|0.0000
|1.2996
|2007.02.08 13:27
|1.2996
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22692084
|2007.02.08 13:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2999
|0.0000
|1.3004
|2007.02.08 13:36
|1.3004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22729135
|2007.02.08 15:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3015
|0.0000
|1.3032
|2007.02.09 07:28
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.17
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22741813
|2007.02.08 15:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3024
|0.0000
|1.3032
|2007.02.09 07:28
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22755067
|2007.02.08 16:00
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3037
|0.0000
|1.3032
|2007.02.09 07:28
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.02
|0.20
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22924811
|2007.02.09 06:00
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3043
|0.0000
|1.3032
|2007.02.09 07:28
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|22977927
|2007.02.09 11:31
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3005
|0.0000
|1.3010
|2007.02.09 13:21
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23015630
|2007.02.09 15:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2994
|0.0000
|1.2999
|2007.02.09 16:36
|1.2999
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23063888
|2007.02.12 00:31
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3012
|0.0000
|1.3017
|2007.02.12 08:10
|1.3017
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23081324
|2007.02.12 04:02
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3020
|0.0000
|1.3017
|2007.02.12 08:10
|1.3017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23096172
|2007.02.12 06:30
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3026
|0.0000
|1.3017
|2007.02.12 08:10
|1.3017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23123367
|2007.02.12 08:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3010
|0.0000
|1.3005
|2007.02.12 08:36
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23205466
|2007.02.12 14:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2965
|0.0000
|1.2970
|2007.02.12 16:06
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23505240
|2007.02.13 15:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3020
|0.0000
|1.3015
|2007.02.13 15:14
|1.3015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23568128
|2007.02.13 18:31
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3024
|0.0000
|1.3029
|2007.02.14 04:50
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23590565
|2007.02.13 20:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3031
|0.0000
|1.3029
|2007.02.14 04:50
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.01
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23605920
|2007.02.13 21:00
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3038
|0.0000
|1.3029
|2007.02.14 04:50
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.02
|0.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23700289
|2007.02.14 05:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3029
|0.0000
|1.3024
|2007.02.14 06:01
|1.3024
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23750841
|2007.02.14 12:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3079
|0.0000
|1.3134
|2007.02.15 15:46
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.55
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23760312
|2007.02.14 14:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3101
|0.0000
|1.3134
|2007.02.15 15:46
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.66
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23777096
|2007.02.14 15:30
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3140
|0.0000
|1.3134
|2007.02.15 15:46
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.07
|0.24
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23880507
|2007.02.15 14:30
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3156
|0.0000
|1.3134
|2007.02.15 15:46
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23970820
|2007.02.16 09:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3135
|0.0000
|1.3125
|2007.02.16 11:51
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23972667
|2007.02.16 10:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3127
|0.0000
|1.3125
|2007.02.16 11:51
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23976908
|2007.02.16 11:30
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3113
|0.0000
|1.3125
|2007.02.16 11:51
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23980209
|2007.02.16 12:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3126
|0.0000
|1.3126
|2007.02.16 13:30
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23983315
|2007.02.16 13:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3119
|0.0000
|1.3126
|2007.02.16 13:30
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24000656
|2007.02.16 15:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3122
|0.0000
|1.3127
|2007.02.16 16:05
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24031383
|2007.02.19 00:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|2007.02.19 07:20
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24044575
|2007.02.19 03:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3154
|0.0000
|1.3146
|2007.02.19 07:20
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24084963
|2007.02.19 11:31
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3136
|0.0000
|1.3141
|2007.02.19 15:30
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24111542
|2007.02.19 21:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3154
|0.0000
|1.3149
|2007.02.19 22:58
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.01
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24114178
|2007.02.19 23:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3151
|0.0000
|1.3173
|2007.02.20 06:44
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24121686
|2007.02.20 01:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3162
|0.0000
|1.3173
|2007.02.20 06:44
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24131000
|2007.02.20 02:39
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3179
|0.0000
|1.3173
|2007.02.20 06:44
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24141310
|2007.02.20 06:00
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3185
|0.0000
|1.3173
|2007.02.20 06:44
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24171744
|2007.02.20 09:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3151
|0.0000
|1.3156
|2007.02.20 10:35
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24184659
|2007.02.20 12:32
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3138
|0.0000
|1.3143
|2007.02.20 13:05
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24313304
|2007.02.21 08:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3147
|0.0000
|1.3142
|2007.02.21 09:57
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24363497
|2007.02.21 12:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3131
|0.0000
|1.3136
|2007.02.21 12:49
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24406900
|2007.02.21 15:19
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3129
|0.0000
|1.3124
|2007.02.21 15:34
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24407069
|2007.02.21 15:21
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2390
|0.0000
|1.2392
|2007.02.21 16:42
|1.2392
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24416325
|2007.02.21 16:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2385
|0.0000
|1.2392
|2007.02.21 16:42
|1.2392
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24417762
|2007.02.21 16:25
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3124
|0.0000
|1.3132
|2007.02.22 02:37
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24417796
|2007.02.21 16:25
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9522
|0.0000
|1.9520
|2007.02.21 17:10
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24418312
|2007.02.21 16:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9527
|0.0000
|1.9520
|2007.02.21 17:10
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24418360
|2007.02.21 16:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3131
|0.0000
|1.3132
|2007.02.22 02:37
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24420341
|2007.02.21 16:51
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.97
|0.00
|120.91
|2007.02.21 23:17
|120.91
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24427571
|2007.02.21 18:20
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3136
|0.0000
|1.3132
|2007.02.22 02:37
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.07
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24428388
|2007.02.21 18:25
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.90
|0.00
|120.91
|2007.02.21 23:17
|120.91
|0.00
|0.00
|0.08
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24430569
|2007.02.21 18:51
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2383
|0.0000
|1.2383
|2007.02.22 00:13
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.03
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24434437
|2007.02.21 19:15
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3141
|0.0000
|1.3132
|2007.02.22 02:37
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.14
|0.72
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24434678
|2007.02.21 19:16
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2376
|0.0000
|1.2383
|2007.02.22 00:13
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.05
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24436511
|2007.02.21 19:35
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9538
|0.0000
|1.9537
|2007.02.21 21:31
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24437955
|2007.02.21 19:50
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9544
|0.0000
|1.9537
|2007.02.21 21:31
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24444744
|2007.02.21 21:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9540
|0.0000
|1.9533
|2007.02.22 01:14
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24447589
|2007.02.21 22:33
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.82
|0.00
|120.91
|2007.02.21 23:17
|120.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24450653
|2007.02.21 23:31
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.89
|0.00
|120.95
|2007.02.22 00:42
|120.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24451585
|2007.02.21 23:52
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9533
|0.0000
|1.9533
|2007.02.22 01:14
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24453563
|2007.02.22 00:10
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9522
|0.0000
|1.9533
|2007.02.22 01:14
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24454693
|2007.02.22 00:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.05
|0.00
|120.95
|2007.02.22 00:42
|120.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24456881
|2007.02.22 00:42
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2379
|0.0000
|1.2420
|2007.02.22 13:29
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24459772
|2007.02.22 01:35
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9532
|0.0000
|1.9527
|2007.02.22 02:23
|1.9527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24462671
|2007.02.22 02:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9529
|0.0000
|1.9534
|2007.02.22 03:54
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24464243
|2007.02.22 02:55
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3136
|0.0000
|1.3098
|2007.02.22 12:20
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24464980
|2007.02.22 03:05
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3130
|0.0000
|1.3098
|2007.02.22 12:20
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24465009
|2007.02.22 03:05
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2385
|0.0000
|1.2420
|2007.02.22 13:29
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24467460
|2007.02.22 04:05
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9529
|0.0000
|1.9524
|2007.02.22 07:07
|1.9524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24470695
|2007.02.22 04:50
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.00
|0.00
|121.10
|2007.02.22 08:30
|121.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24479719
|2007.02.22 07:05
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2392
|0.0000
|1.2420
|2007.02.22 13:29
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24482783
|2007.02.22 07:25
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.08
|0.00
|121.10
|2007.02.22 08:30
|121.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24485819
|2007.02.22 07:35
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2419
|0.0000
|1.2420
|2007.02.22 13:29
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24486111
|2007.02.22 07:35
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3109
|0.0000
|1.3098
|2007.02.22 12:20
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24488310
|2007.02.22 07:40
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.22
|0.00
|121.10
|2007.02.22 08:30
|121.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24488658
|2007.02.22 07:40
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3104
|0.0000
|1.3098
|2007.02.22 12:20
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24491421
|2007.02.22 07:45
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3096
|0.0000
|1.3098
|2007.02.22 12:20
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24491612
|2007.02.22 07:45
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2427
|0.0000
|1.2420
|2007.02.22 13:29
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24498761
|2007.02.22 08:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9491
|0.0000
|1.9485
|2007.02.22 09:04
|1.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24500254
|2007.02.22 08:25
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9483
|0.0000
|1.9485
|2007.02.22 09:04
|1.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24502326
|2007.02.22 08:35
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9475
|0.0000
|1.9485
|2007.02.22 09:04
|1.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24513473
|2007.02.22 09:50
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9507
|0.0000
|1.9502
|2007.02.22 09:56
|1.9502
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24515480
|2007.02.22 10:00
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2434
|0.0000
|1.2420
|2007.02.22 13:29
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|3.61
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24515617
|2007.02.22 10:00
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3083
|0.0000
|1.3098
|2007.02.22 12:20
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24518047
|2007.02.22 10:35
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.25
|0.00
|121.29
|2007.02.22 11:45
|121.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24519552
|2007.02.22 10:55
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.32
|0.00
|121.29
|2007.02.22 11:45
|121.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24521753
|2007.02.22 11:10
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.38
|0.00
|121.29
|2007.02.22 11:45
|121.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24527146
|2007.02.22 12:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3095
|0.0000
|1.3120
|2007.02.22 17:36
|1.3120
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24529289
|2007.02.22 12:55
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3101
|0.0000
|1.3120
|2007.02.22 17:36
|1.3120
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24533358
|2007.02.22 13:35
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2423
|0.0000
|1.2386
|2007.02.23 01:19
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.30
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24533401
|2007.02.22 13:35
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3104
|0.0000
|1.3120
|2007.02.22 17:36
|1.3120
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24538221
|2007.02.22 14:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2417
|0.0000
|1.2386
|2007.02.23 01:19
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.50
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24539858
|2007.02.22 14:50
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.34
|0.00
|121.33
|2007.02.22 16:21
|121.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24540580
|2007.02.22 14:55
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.40
|0.00
|121.33
|2007.02.22 16:21
|121.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24544806
|2007.02.22 15:30
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3110
|0.0000
|1.3120
|2007.02.22 17:36
|1.3120
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24547891
|2007.02.22 15:50
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9521
|0.0000
|1.9577
|2007.02.22 17:35
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24549508
|2007.02.22 16:05
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9528
|0.0000
|1.9577
|2007.02.22 17:35
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24550788
|2007.02.22 16:15
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3116
|0.0000
|1.3120
|2007.02.22 17:36
|1.3120
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24552174
|2007.02.22 16:20
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9552
|0.0000
|1.9577
|2007.02.22 17:35
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24552344
|2007.02.22 16:20
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2406
|0.0000
|1.2386
|2007.02.23 01:19
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.65
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24553764
|2007.02.22 16:25
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9567
|0.0000
|1.9577
|2007.02.22 17:35
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24554045
|2007.02.22 16:25
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2388
|0.0000
|1.2386
|2007.02.23 01:19
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24555679
|2007.02.22 16:30
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3139
|0.0000
|1.3120
|2007.02.22 17:36
|1.3120
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24555961
|2007.02.22 16:31
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2379
|0.0000
|1.2386
|2007.02.23 01:19
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.14
|0.90
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24557243
|2007.02.22 16:35
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9565
|0.0000
|1.9577
|2007.02.22 17:35
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24560077
|2007.02.22 17:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.31
|0.00
|121.36
|2007.02.22 17:14
|121.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24561273
|2007.02.22 17:10
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9570
|0.0000
|1.9577
|2007.02.22 17:35
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24562008
|2007.02.22 17:15
|sell
|0.64
|gbpusdm
|1.9578
|0.0000
|1.9577
|2007.02.22 17:35
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
|24563893
|2007.02.22 17:20
|sell
|1.28
|gbpusdm
|1.9593
|0.0000
|1.9577
|2007.02.22 17:35
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|20.48
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
|24567928
|2007.02.22 17:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.39
|0.00
|121.49
|2007.02.22 23:37
|121.49
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24571137
|2007.02.22 18:30
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2373
|0.0000
|1.2386
|2007.02.23 01:19
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.28
|3.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24571602
|2007.02.22 18:36
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3132
|0.0000
|1.3127
|2007.02.22 19:13
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24572629
|2007.02.22 18:50
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.45
|0.00
|121.49
|2007.02.22 23:37
|121.49
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24576031
|2007.02.22 19:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9574
|0.0000
|1.9564
|2007.02.23 01:49
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24577819
|2007.02.22 19:55
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9568
|0.0000
|1.9564
|2007.02.23 01:49
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24578328
|2007.02.22 20:00
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.51
|0.00
|121.49
|2007.02.22 23:37
|121.49
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24578457
|2007.02.22 20:00
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9567
|0.0000
|1.9564
|2007.02.23 01:49
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24580725
|2007.02.22 20:20
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.59
|0.00
|121.49
|2007.02.22 23:37
|121.49
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.66
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24581019
|2007.02.22 20:25
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9561
|0.0000
|1.9564
|2007.02.23 01:49
|1.9564
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.24
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24583004
|2007.02.22 21:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3125
|0.0000
|1.3126
|2007.02.23 04:22
|1.3126
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24590716
|2007.02.22 23:50
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.53
|0.00
|121.54
|2007.02.23 02:45
|121.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24593680
|2007.02.23 00:20
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.47
|0.00
|121.54
|2007.02.23 02:45
|121.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24599221
|2007.02.23 01:20
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9554
|0.0000
|1.9564
|2007.02.23 01:49
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24600856
|2007.02.23 01:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2385
|0.0000
|1.2390
|2007.02.23 07:41
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24602244
|2007.02.23 01:56
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9559
|0.0000
|1.9554
|2007.02.23 02:25
|1.9554
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24605641
|2007.02.23 02:45
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2391
|0.0000
|1.2390
|2007.02.23 07:41
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24606489
|2007.02.23 02:51
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3119
|0.0000
|1.3126
|2007.02.23 04:22
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24608725
|2007.02.23 03:20
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.56
|0.00
|121.51
|2007.02.23 04:19
|121.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24611634
|2007.02.23 04:06
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9562
|0.0000
|1.9557
|2007.02.23 06:52
|1.9557
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24613362
|2007.02.23 04:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3122
|0.0000
|1.3117
|2007.02.23 06:51
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24613376
|2007.02.23 04:35
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.55
|0.00
|121.45
|2007.02.23 08:07
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24616586
|2007.02.23 05:46
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.49
|0.00
|121.45
|2007.02.23 08:07
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24620886
|2007.02.23 06:55
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2400
|0.0000
|1.2390
|2007.02.23 07:41
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24621825
|2007.02.23 07:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9560
|0.0000
|1.9565
|2007.02.23 07:08
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24622686
|2007.02.23 07:05
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3121
|0.0000
|1.3126
|2007.02.23 07:26
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24627488
|2007.02.23 07:40
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.41
|0.00
|121.45
|2007.02.23 08:07
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24629728
|2007.02.23 07:50
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3124
|0.0000
|1.3119
|2007.02.23 08:59
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24630257
|2007.02.23 07:55
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9583
|0.0000
|1.9578
|2007.02.23 09:02
|1.9578
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24630289
|2007.02.23 07:55
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.35
|0.00
|121.45
|2007.02.23 08:07
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24631858
|2007.02.23 08:11
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2389
|0.0000
|1.2394
|2007.02.23 09:05
|1.2394
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24637108
|2007.02.23 09:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.42
|0.00
|121.47
|2007.02.23 09:17
|121.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24642763
|2007.02.23 09:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9576
|0.0000
|1.9565
|2007.02.23 09:45
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24642883
|2007.02.23 09:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.47
|0.00
|121.42
|2007.02.23 09:44
|121.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24644711
|2007.02.23 09:35
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9552
|0.0000
|1.9565
|2007.02.23 09:45
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24647035
|2007.02.23 09:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3116
|0.0000
|1.3118
|2007.02.23 12:51
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24647087
|2007.02.23 09:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2397
|0.0000
|1.2392
|2007.02.23 10:20
|1.2392
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24653560
|2007.02.23 10:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2395
|0.0000
|1.2400
|2007.02.23 12:17
|1.2400
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24657167
|2007.02.23 11:35
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9575
|0.0000
|1.9570
|2007.02.23 11:47
|1.9570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24660240
|2007.02.23 12:20
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3111
|0.0000
|1.3118
|2007.02.23 12:51
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24661343
|2007.02.23 12:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2400
|0.0000
|1.2395
|2007.02.23 12:51
|1.2395
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24673959
|2007.02.23 13:35
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.39
|0.00
|121.11
|2007.02.23 15:03
|121.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24673982
|2007.02.23 13:35
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2389
|0.0000
|1.2316
|2007.02.23 15:59
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24674024
|2007.02.23 13:35
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9611
|0.0000
|1.9633
|2007.02.23 15:06
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24674063
|2007.02.23 13:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3125
|0.0000
|1.3169
|2007.02.23 15:59
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24674563
|2007.02.23 13:40
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9618
|0.0000
|1.9633
|2007.02.23 15:06
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24675130
|2007.02.23 13:46
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.32
|0.00
|121.11
|2007.02.23 15:03
|121.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24675615
|2007.02.23 13:50
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2381
|0.0000
|1.2316
|2007.02.23 15:59
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24675643
|2007.02.23 13:50
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3133
|0.0000
|1.3169
|2007.02.23 15:59
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24676702
|2007.02.23 14:00
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2375
|0.0000
|1.2316
|2007.02.23 15:59
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24676873
|2007.02.23 14:00
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.22
|0.00
|121.11
|2007.02.23 15:03
|121.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24679004
|2007.02.23 14:10
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9624
|0.0000
|1.9633
|2007.02.23 15:06
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24679055
|2007.02.23 14:10
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3138
|0.0000
|1.3169
|2007.02.23 15:59
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24680327
|2007.02.23 14:20
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3146
|0.0000
|1.3169
|2007.02.23 15:59
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24680531
|2007.02.23 14:20
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2361
|0.0000
|1.2316
|2007.02.23 15:59
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.92
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24682480
|2007.02.23 14:25
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9637
|0.0000
|1.9633
|2007.02.23 15:06
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24682588
|2007.02.23 14:25
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.04
|0.00
|121.11
|2007.02.23 15:03
|121.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24684713
|2007.02.23 14:35
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2355
|0.0000
|1.2316
|2007.02.23 15:59
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24686082
|2007.02.23 14:40
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2339
|0.0000
|1.2316
|2007.02.23 15:59
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.98
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24687110
|2007.02.23 14:45
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3157
|0.0000
|1.3169
|2007.02.23 15:59
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24688287
|2007.02.23 14:50
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3164
|0.0000
|1.3169
|2007.02.23 15:59
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24690297
|2007.02.23 14:55
|buy
|0.16
|usdjpym
|120.98
|0.00
|121.11
|2007.02.23 15:03
|121.11
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24690337
|2007.02.23 14:55
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2324
|0.0000
|1.2316
|2007.02.23 15:59
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
|24690369
|2007.02.23 14:55
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3169
|0.0000
|1.3169
|2007.02.23 15:59
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
|24690391
|2007.02.23 14:55
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9647
|0.0000
|1.9633
|2007.02.23 15:06
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24696550
|2007.02.23 15:20
|buy
|1.28
|usdchfm
|1.2312
|0.0000
|1.2316
|2007.02.23 15:59
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
|24696581
|2007.02.23 15:20
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.3178
|0.0000
|1.3169
|2007.02.23 15:59
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|11.52
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
|24698279
|2007.02.23 15:25
|buy
|2.56
|usdchfm
|1.2297
|0.0000
|1.2316
|2007.02.23 15:59
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|39.49
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-8[tp]
|24699529
|2007.02.23 15:30
|sell
|2.56
|eurusdm
|1.3178
|0.0000
|1.3169
|2007.02.23 15:59
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|23.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-8[tp]
|24716069
|2007.02.23 17:55
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9638
|0.0000
|1.9637
|2007.02.23 19:25
|1.9637
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24716157
|2007.02.23 17:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2321
|0.0000
|1.2322
|2007.02.23 19:12
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24718384
|2007.02.23 18:35
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2315
|0.0000
|1.2322
|2007.02.23 19:12
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24718403
|2007.02.23 18:36
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9644
|0.0000
|1.9637
|2007.02.23 19:25
|1.9637
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24718680
|2007.02.23 18:40
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3173
|0.0000
|1.3168
|2007.02.23 19:32
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24722463
|2007.02.23 19:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9636
|0.0000
|1.9636
|2007.02.25 22:49
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24723631
|2007.02.23 20:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3165
|0.0000
|1.3170
|2007.02.25 22:30
|1.3170
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24724511
|2007.02.23 20:10
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9629
|0.0000
|1.9636
|2007.02.25 22:49
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24725842
|2007.02.23 20:31
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.01
|0.00
|120.96
|2007.02.25 23:36
|120.96
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24726348
|2007.02.23 20:44
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2329
|0.0000
|1.2324
|2007.02.25 22:31
|1.2324
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24730871
|2007.02.25 22:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3169
|0.0000
|1.3184
|2007.02.26 04:16
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24733000
|2007.02.25 23:05
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3175
|0.0000
|1.3184
|2007.02.26 04:16
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24734460
|2007.02.25 23:20
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3181
|0.0000
|1.3184
|2007.02.26 04:16
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24735383
|2007.02.25 23:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9640
|0.0000
|1.9635
|2007.02.26 02:16
|1.9635
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24735821
|2007.02.25 23:35
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2314
|0.0000
|1.2310
|2007.02.26 05:42
|1.2310
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24737018
|2007.02.25 23:50
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2308
|0.0000
|1.2310
|2007.02.26 05:42
|1.2310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24737371
|2007.02.25 23:55
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.96
|0.00
|120.91
|2007.02.26 01:07
|120.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24739153
|2007.02.26 00:10
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.88
|0.00
|120.91
|2007.02.26 01:07
|120.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24740334
|2007.02.26 00:20
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.82
|0.00
|120.91
|2007.02.26 01:07
|120.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24741309
|2007.02.26 00:25
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3188
|0.0000
|1.3184
|2007.02.26 04:16
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24742104
|2007.02.26 00:30
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2302
|0.0000
|1.2310
|2007.02.26 05:42
|1.2310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24755249
|2007.02.26 02:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9634
|0.0000
|1.9639
|2007.02.26 02:53
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24759267
|2007.02.26 03:22
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3194
|0.0000
|1.3184
|2007.02.26 04:16
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24760374
|2007.02.26 03:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.87
|0.00
|120.89
|2007.02.26 04:08
|120.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24761217
|2007.02.26 03:35
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.82
|0.00
|120.89
|2007.02.26 04:08
|120.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24762836
|2007.02.26 03:50
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9639
|0.0000
|1.9634
|2007.02.26 04:11
|1.9634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24766719
|2007.02.26 04:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9634
|0.0000
|1.9632
|2007.02.26 06:44
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24767890
|2007.02.26 04:39
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9628
|0.0000
|1.9632
|2007.02.26 06:44
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24768356
|2007.02.26 04:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.89
|0.00
|120.88
|2007.02.26 07:31
|120.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24769081
|2007.02.26 04:55
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3185
|0.0000
|1.3181
|2007.02.26 07:42
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24771700
|2007.02.26 05:35
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.95
|0.00
|120.88
|2007.02.26 07:31
|120.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24773738
|2007.02.26 05:50
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9624
|0.0000
|1.9632
|2007.02.26 06:44
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24776217
|2007.02.26 06:10
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3179
|0.0000
|1.3181
|2007.02.26 07:42
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24777266
|2007.02.26 06:18
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2311
|0.0000
|1.2313
|2007.02.26 07:42
|1.2313
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24780331
|2007.02.26 06:55
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9630
|0.0000
|1.9625
|2007.02.26 07:01
|1.9625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24788196
|2007.02.26 07:35
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2321
|0.0000
|1.2313
|2007.02.26 07:42
|1.2313
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24788285
|2007.02.26 07:36
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3173
|0.0000
|1.3181
|2007.02.26 07:42
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24792677
|2007.02.26 07:55
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9637
|0.0000
|1.9639
|2007.02.26 08:14
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24792890
|2007.02.26 07:56
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.87
|0.00
|120.73
|2007.02.26 09:23
|120.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24793463
|2007.02.26 08:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9647
|0.0000
|1.9639
|2007.02.26 08:14
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24795127
|2007.02.26 08:05
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.81
|0.00
|120.73
|2007.02.26 09:23
|120.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24801132
|2007.02.26 08:35
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.68
|0.00
|120.73
|2007.02.26 09:23
|120.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24801166
|2007.02.26 08:35
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2304
|0.0000
|1.2309
|2007.02.26 08:45
|1.2309
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24804644
|2007.02.26 08:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9646
|0.0000
|1.9641
|2007.02.26 08:48
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24807347
|2007.02.26 08:50
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.62
|0.00
|120.73
|2007.02.26 09:23
|120.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24816373
|2007.02.26 09:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3167
|0.0000
|1.3172
|2007.02.26 10:50
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24819587
|2007.02.26 09:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9622
|0.0000
|1.9622
|2007.02.26 09:46
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24820864
|2007.02.26 09:35
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9614
|0.0000
|1.9622
|2007.02.26 09:46
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24833450
|2007.02.26 10:40
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.66
|0.00
|120.71
|2007.02.26 11:11
|120.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24844056
|2007.02.26 11:40
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3164
|0.0000
|1.3165
|2007.02.26 12:39
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24845849
|2007.02.26 11:50
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3158
|0.0000
|1.3165
|2007.02.26 12:39
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24846452
|2007.02.26 11:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2313
|0.0000
|1.2308
|2007.02.26 12:38
|1.2308
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24851899
|2007.02.26 12:25
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.62
|0.00
|120.53
|2007.02.26 15:22
|120.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24854593
|2007.02.26 12:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9623
|0.0000
|1.9628
|2007.02.26 12:50
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24858927
|2007.02.26 13:10
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2309
|0.0000
|1.2309
|2007.02.26 15:13
|1.2309
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24861386
|2007.02.26 13:20
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.56
|0.00
|120.53
|2007.02.26 15:22
|120.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24866438
|2007.02.26 13:50
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2302
|0.0000
|1.2309
|2007.02.26 15:13
|1.2309
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24869980
|2007.02.26 14:10
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.50
|0.00
|120.53
|2007.02.26 15:22
|120.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24876892
|2007.02.26 14:45
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.44
|0.00
|120.53
|2007.02.26 15:22
|120.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24877838
|2007.02.26 14:50
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9625
|0.0000
|1.9627
|2007.02.26 16:24
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24881848
|2007.02.26 15:05
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3174
|0.0000
|1.3169
|2007.02.26 15:24
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24888788
|2007.02.26 15:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2310
|0.0000
|1.2312
|2007.02.26 19:16
|1.2312
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24889504
|2007.02.26 15:40
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.56
|0.00
|120.63
|2007.02.26 18:51
|120.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24891216
|2007.02.26 15:50
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9635
|0.0000
|1.9627
|2007.02.26 16:24
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24899601
|2007.02.26 16:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3171
|0.0000
|1.3166
|2007.02.26 18:14
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24901159
|2007.02.26 16:35
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3163
|0.0000
|1.3166
|2007.02.26 18:14
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24901840
|2007.02.26 16:40
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2320
|0.0000
|1.2312
|2007.02.26 19:16
|1.2312
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24901877
|2007.02.26 16:40
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.64
|0.00
|120.63
|2007.02.26 18:51
|120.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24904333
|2007.02.26 16:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9623
|0.0000
|1.9628
|2007.02.26 17:07
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24905715
|2007.02.26 16:55
|sell
|0.04
|usdjpym
|120.73
|0.00
|120.63
|2007.02.26 18:51
|120.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24910089
|2007.02.26 17:15
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3157
|0.0000
|1.3166
|2007.02.26 18:14
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24921916
|2007.02.26 18:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3168
|0.0000
|1.3186
|2007.02.27 00:44
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.18
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24925445
|2007.02.26 19:05
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.65
|0.00
|120.56
|2007.02.26 20:38
|120.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24926475
|2007.02.26 19:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3174
|0.0000
|1.3186
|2007.02.27 00:44
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.24
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24928676
|2007.02.26 19:30
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3179
|0.0000
|1.3186
|2007.02.27 00:44
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.28
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24929460
|2007.02.26 19:35
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.59
|0.00
|120.56
|2007.02.26 20:38
|120.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24929738
|2007.02.26 19:40
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9623
|0.0000
|1.9629
|2007.02.27 00:52
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24931088
|2007.02.26 19:50
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9632
|0.0000
|1.9629
|2007.02.27 00:52
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24932506
|2007.02.26 19:55
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9638
|0.0000
|1.9629
|2007.02.27 00:52
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24934279
|2007.02.26 20:05
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.53
|0.00
|120.56
|2007.02.26 20:38
|120.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24935370
|2007.02.26 20:10
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.47
|0.00
|120.56
|2007.02.26 20:38
|120.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24936064
|2007.02.26 20:15
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3185
|0.0000
|1.3186
|2007.02.27 00:44
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24939293
|2007.02.26 20:41
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2295
|0.0000
|1.2300
|2007.02.26 22:09
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.01
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24948647
|2007.02.26 22:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.58
|0.00
|120.58
|2007.02.27 00:08
|120.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24948683
|2007.02.26 22:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2296
|0.0000
|1.2291
|2007.02.27 00:00
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24950255
|2007.02.26 22:35
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.66
|0.00
|120.58
|2007.02.27 00:08
|120.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24954367
|2007.02.26 23:30
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3191
|0.0000
|1.3186
|2007.02.27 00:44
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24956906
|2007.02.27 00:10
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2293
|0.0000
|1.2295
|2007.02.27 00:44
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24957394
|2007.02.27 00:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.61
|0.00
|118.67
|2007.02.28 08:32
|118.67
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.63
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24958576
|2007.02.27 00:25
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.55
|0.00
|118.67
|2007.02.28 08:32
|118.67
|0.00
|0.00
|0.03
|-3.17
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24959095
|2007.02.27 00:31
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2288
|0.0000
|1.2295
|2007.02.27 00:44
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24959625
|2007.02.27 00:35
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3196
|0.0000
|1.3186
|2007.02.27 00:44
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24962289
|2007.02.27 00:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3183
|0.0000
|1.3178
|2007.02.27 01:27
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24962402
|2007.02.27 00:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2298
|0.0000
|1.2298
|2007.02.27 01:27
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24964923
|2007.02.27 00:55
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.49
|0.00
|118.67
|2007.02.28 08:32
|118.67
|0.00
|0.00
|0.05
|-6.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24967406
|2007.02.27 01:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9634
|0.0000
|1.9639
|2007.02.27 02:13
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24967450
|2007.02.27 01:05
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2291
|0.0000
|1.2298
|2007.02.27 01:27
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24972859
|2007.02.27 01:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2298
|0.0000
|1.2293
|2007.02.27 02:19
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24973430
|2007.02.27 01:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3177
|0.0000
|1.3182
|2007.02.27 02:12
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24973451
|2007.02.27 01:45
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.42
|0.00
|119.43
|2007.02.28 06:03
|117.97
|0.00
|0.00
|0.11
|-16.61
|
|12413
|so: 48.8%/19.3/39.5
|24982629
|2007.02.27 03:12
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9639
|0.0000
|1.9634
|2007.02.27 05:46
|1.9634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24982854
|2007.02.27 03:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3186
|0.0000
|1.3181
|2007.02.27 05:20
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24995471
|2007.02.27 05:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2292
|0.0000
|1.2297
|2007.02.27 06:26
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24995501
|2007.02.27 05:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9636
|0.0000
|1.9631
|2007.02.27 07:25
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24996824
|2007.02.27 06:05
|buy
|0.16
|usdjpym
|120.35
|0.00
|119.43
|2007.02.28 06:00
|118.05
|0.00
|0.00
|0.22
|-31.17
|
|12413
|so: 49.3%/23.4/47.5
|24998457
|2007.02.27 06:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9630
|0.0000
|1.9631
|2007.02.27 07:25
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24999862
|2007.02.27 06:20
|buy
|0.32
|usdjpym
|120.23
|0.00
|120.23
|2007.02.27 20:10
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.12
|
|12413
|so: 49.9%/17.4/35.0
|25001339
|2007.02.27 06:25
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9621
|0.0000
|1.9631
|2007.02.27 07:25
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|25004182
|2007.02.27 06:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2292
|0.0000
|1.2291
|2007.02.27 07:23
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25004224
|2007.02.27 06:35
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3178
|0.0000
|1.3178
|2007.02.27 08:07
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25004261
|2007.02.27 06:35
|buy
|0.64
|usdjpym
|120.17
|0.00
|120.23
|2007.02.27 20:09
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.21
|
|12413
|so: 45.7%/30.6/67.0
|25008039
|2007.02.27 06:55
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3171
|0.0000
|1.3178
|2007.02.27 08:07
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|25011392
|2007.02.27 07:05
|buy
|1.28
|usdjpym
|120.11
|0.00
|120.23
|2007.02.27 20:09
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-249.89
|
|12413
|so: 23.4%/30.6/131.0
|25012997
|2007.02.27 07:10
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2298
|0.0000
|1.2291
|2007.02.27 07:23
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|25019158
|2007.02.27 07:35
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2293
|0.0000
|1.2252
|2007.02.27 10:00
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25024912
|2007.02.27 07:55
|buy
|2.56
|usdjpym
|119.97
|0.00
|120.12
|2007.02.27 19:44
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-374.56
|
|12413
|so: 48.5%/125.6/259.0
|25026146
|2007.02.27 08:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9603
|0.0000
|1.9608
|2007.02.27 08:10
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25026345
|2007.02.27 08:00
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2287
|0.0000
|1.2252
|2007.02.27 10:00
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|25028176
|2007.02.27 08:05
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2280
|0.0000
|1.2252
|2007.02.27 10:00
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|25028231
|2007.02.27 08:05
|buy
|5.12
|usdjpym
|119.81
|0.00
|119.99
|2007.02.27 17:12
|118.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-552.91
|
|12413
|so: 49.6%/253.7/511.5
|25030726
|2007.02.27 08:10
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2265
|0.0000
|1.2252
|2007.02.27 10:00
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|25033537
|2007.02.27 08:15
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2259
|0.0000
|1.2252
|2007.02.27 10:00
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|25033621
|2007.02.27 08:15
|buy
|10.24
|usdjpym
|119.72
|0.00
|119.88
|2007.02.27 13:45
|118.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-784.31
|
|12413
|so: 48.6%/497.4/1023.5
|25036995
|2007.02.27 08:20
|buy
|20.48
|usdjpym
|119.61
|0.00
|119.77
|2007.02.27 13:17
|119.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-859.71
|
|12413
|so: 49.7%/1017.5/2047.5
|25037780
|2007.02.27 08:20
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2247
|0.0000
|1.2252
|2007.02.27 10:00
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|25042619
|2007.02.27 08:30
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2237
|0.0000
|1.2252
|2007.02.27 10:00
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|7.84
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
|25051657
|2007.02.27 08:55
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9655
|0.0000
|1.9650
|2007.02.27 09:05
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25054412
|2007.02.27 09:05
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3216
|0.0000
|1.3211
|2007.02.27 09:17
|1.3211
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25057260
|2007.02.27 09:20
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3211
|0.0000
|1.3210
|2007.02.27 10:50
|1.3210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25066256
|2007.02.27 10:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3217
|0.0000
|1.3210
|2007.02.27 10:50
|1.3210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|25107286
|2007.02.27 14:10
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2219
|0.0000
|1.2224
|2007.02.27 14:28
|1.2224
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25115201
|2007.02.27 14:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2215
|0.0000
|1.2220
|2007.02.27 15:00
|1.2220
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25123063
|2007.02.27 15:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9635
|0.0000
|1.9640
|2007.02.27 15:31
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25123107
|2007.02.27 15:20
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3228
|0.0000
|1.3233
|2007.02.27 15:32
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25123155
|2007.02.27 15:20
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2226
|0.0000
|1.2221
|2007.02.27 15:50
|1.2221
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25150177
|2007.02.27 17:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9663
|0.0000
|1.9658
|2007.02.27 17:41
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25153351
|2007.02.27 17:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2195
|0.0000
|1.2183
|2007.02.27 23:59
|1.2183
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25157463
|2007.02.27 18:12
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2187
|0.0000
|1.2183
|2007.02.27 23:59
|1.2183
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|25159031
|2007.02.27 18:21
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2186
|0.0000
|1.2183
|2007.02.27 23:59
|1.2183
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|25162698
|2007.02.27 18:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9648
|0.0000
|1.9648
|2007.02.27 19:39
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25163617
|2007.02.27 19:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9640
|0.0000
|1.9648
|2007.02.27 19:39
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|25180697
|2007.02.27 20:15
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2170
|0.0000
|1.2183
|2007.02.27 23:59
|1.2183
|0.00
|0.00
|0.07
|0.85
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|25188530
|2007.02.27 20:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9618
|0.0000
|1.9618
|2007.02.27 21:44
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25195340
|2007.02.27 21:20
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9611
|0.0000
|1.9618
|2007.02.27 21:44
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|25203409
|2007.02.27 22:35
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3240
|0.0000
|1.3227
|2007.02.28 06:34
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25204281
|2007.02.27 22:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9622
|0.0000
|1.9629
|2007.02.27 23:06
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25205086
|2007.02.27 22:50
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9629
|0.0000
|1.9629
|2007.02.27 23:06
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|25206945
|2007.02.27 23:00
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9639
|0.0000
|1.9629
|2007.02.27 23:06
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|25208645
|2007.02.27 23:10
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9625
|0.0000
|1.9620
|2007.02.27 23:48
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25208996
|2007.02.27 23:14
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3235
|0.0000
|1.3227
|2007.02.28 06:34
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|25214865
|2007.02.27 23:55
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3230
|0.0000
|1.3227
|2007.02.28 06:34
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|25216882
|2007.02.28 00:10
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2182
|0.0000
|1.2177
|2007.02.28 00:43
|1.2177
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25218960
|2007.02.28 00:30
|buy
|0.32
|usdjpym
|118.38
|0.00
|118.67
|2007.02.28 08:32
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|7.82
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|25223169
|2007.02.28 00:55
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9628
|0.0000
|1.9623
|2007.02.28 01:00
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25225254
|2007.02.28 01:05
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3223
|0.0000
|1.3227
|2007.02.28 06:34
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|25229383
|2007.02.28 01:25
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3216
|0.0000
|1.3227
|2007.02.28 06:34
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|25233164
|2007.02.28 01:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2189
|0.0000
|1.2211
|2007.02.28 13:05
|1.2211
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25268567
|2007.02.28 06:35
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2192
|0.0000
|1.2211
|2007.02.28 13:05
|1.2211
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|25270014
|2007.02.28 06:45
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2199
|0.0000
|1.2211
|2007.02.28 13:05
|1.2211
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|25272404
|2007.02.28 07:00
|buy
|0.16
|usdjpym
|118.25
|0.00
|118.67
|2007.02.28 08:32
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|25277535
|2007.02.28 07:15
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2205
|0.0000
|1.2211
|2007.02.28 13:05
|1.2211
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|25280237
|2007.02.28 07:25
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3220
|0.0000
|1.3221
|2007.02.28 07:32
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25281711
|2007.02.28 07:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3214
|0.0000
|1.3221
|2007.02.28 07:32
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|25284018
|2007.02.28 07:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9595
|0.0000
|1.9596
|2007.02.28 07:45
|1.9596
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25286430
|2007.02.28 07:45
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9589
|0.0000
|1.9596
|2007.02.28 07:45
|1.9596
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|25287934
|2007.02.28 07:50
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2210
|0.0000
|1.2211
|2007.02.28 13:05
|1.2211
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|25300885
|2007.02.28 08:35
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2227
|0.0000
|1.2211
|2007.02.28 13:05
|1.2211
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|25305686
|2007.02.28 08:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3195
|0.0000
|1.3200
|2007.02.28 08:59
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25307410
|2007.02.28 09:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9554
|0.0000
|1.9546
|2007.02.28 09:28
|1.9546
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25308404
|2007.02.28 09:05
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9548
|0.0000
|1.9546
|2007.02.28 09:28
|1.9546
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|25311482
|2007.02.28 09:20
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9535
|0.0000
|1.9546
|2007.02.28 09:28
|1.9546
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|25314387
|2007.02.28 09:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9549
|0.0000
|1.9554
|2007.02.28 09:34
|1.9554
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25323338
|2007.02.28 10:17
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3189
|0.0000
|1.3194
|2007.02.28 11:03
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25331958
|2007.02.28 11:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3192
|0.0000
|1.3211
|2007.02.28 14:15
|1.3211
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25333692
|2007.02.28 11:20
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9574
|0.0000
|1.9569
|2007.02.28 12:00
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25341947
|2007.02.28 12:20
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3197
|0.0000
|1.3211
|2007.02.28 14:15
|1.3211
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|25344273
|2007.02.28 12:35
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9581
|0.0000
|1.9608
|2007.02.28 14:17
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25346845
|2007.02.28 12:50
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3203
|0.0000
|1.3211
|2007.02.28 14:15
|1.3211
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|25346862
|2007.02.28 12:50
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9590
|0.0000
|1.9608
|2007.02.28 14:17
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|25349275
|2007.02.28 13:05
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3209
|0.0000
|1.3211
|2007.02.28 14:15
|1.3211
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|25349282
|2007.02.28 13:05
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9596
|0.0000
|1.9608
|2007.02.28 14:17
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|25351594
|2007.02.28 13:10
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9613
|0.0000
|1.9608
|2007.02.28 14:17
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|25352725
|2007.02.28 13:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2216
|0.0000
|1.2216
|2007.02.28 13:31
|1.2216
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25354566
|2007.02.28 13:25
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2209
|0.0000
|1.2216
|2007.02.28 13:31
|1.2216
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|25354693
|2007.02.28 13:25
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3216
|0.0000
|1.3211
|2007.02.28 14:15
|1.3211
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|25358435
|2007.02.28 13:35
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2217
|0.0000
|1.2215
|2007.02.28 14:38
|1.2215
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25360101
|2007.02.28 13:40
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3222
|0.0000
|1.3211
|2007.02.28 14:15
|1.3211
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|25360181
|2007.02.28 13:40
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2206
|0.0000
|1.2215
|2007.02.28 14:38
|1.2215
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|25361739
|2007.02.28 13:45
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9623
|0.0000
|1.9608
|2007.02.28 14:17
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|25375938
|2007.02.28 14:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3215
|0.0000
|1.3220
|2007.02.28 15:00
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25376035
|2007.02.28 14:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9605
|0.0000
|1.9603
|2007.02.28 15:00
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25377468
|2007.02.28 14:50
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9594
|0.0000
|1.9603
|2007.02.28 15:00
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|25389542
|2007.02.28 15:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9592
|0.0000
|1.9597
|2007.02.28 16:03
|1.9597
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25389599
|2007.02.28 15:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2214
|0.0000
|1.2217
|2007.02.28 15:54
|1.2217
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25389606
|2007.02.28 15:40
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3203
|0.0000
|1.3208
|2007.02.28 15:59
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25392814
|2007.02.28 15:50
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2226
|0.0000
|1.2217
|2007.02.28 15:54
|1.2217
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|25393529
|2007.02.28 15:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2215
|0.0000
|1.2210
|2007.02.28 15:59
|1.2210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25394904
|2007.02.28 16:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.45
|0.00
|118.50
|2007.02.28 16:00
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25401970
|2007.02.28 16:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3217
|0.0000
|1.3220
|2007.02.28 17:10
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|25408846
|2007.02.28 16:55
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3229
|0.0000
|1.3220
|2007.02.28 17:10
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|25410954
|2007.02.28 17:05
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9604
|0.0000
|1.9599
|2007.02.28 17:10
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|
|0.00
|0.00
|2.24
|-2 940.09
|Closed P/L:
|-2 937.85
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|25412744
|2007.02.28 17:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2195
|0.0000
|1.2195
|
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0
|25416229
|2007.02.28 17:40
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2187
|0.0000
|1.2195
|
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|
|Floating P/L:
|-0.14
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-2 937.85
|Floating P/L:
|-0.14
|Margin:
|1.50
|Balance:
|62.15
|Equity:
|62.01
|Free Margin:
|60.51
|
|Details:
|Gross Profit:
|203.44
|Gross Loss:
|3 141.29
|Total Net Profit:
|-2 937.85
|Profit Factor:
|0.06
|Expected Payoff:
|-6.93
|
|Absolute Drawdown:
|2 960.66
|Maximal Drawdown:
|3 079.36 (98.74%)
|Relative Drawdown:
|98.74% (3 079.36)
|
|Total Trades:
|424
|Short Positions (won %):
|209 (65.55%)
|Long Positions (won %):
|215 (65.12%)
|Profit Trades (% of total):
|277 (65.33%)
|Loss trades (% of total):
|147 (34.67%)
|Largest
|profit trade:
|39.49
|loss trade:
|-859.71
|Average
|profit trade:
|0.73
|loss trade:
|-21.37
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (1.34)
|consecutive losses ($):
|7 (-11.23)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|39.49 (1)
|consecutive loss (count):
|-1 644.02 (2)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2