|Account: 414331
|Name: Kame House
|Currency: USD
|2007 March 9, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7942011
|2007.03.05 02:34
|balance
|Deposit
|10 000.00
|7970164
|2007.03.05 10:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3133
|1.3024
|1.3149
|2007.03.05 16:50
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.00
|7975010
|2007.03.05 13:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3111
|1.3020
|1.3127
|2007.03.05 16:50
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|7976472
|2007.03.05 13:42
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3092
|1.3019
|1.3108
|2007.03.05 16:49
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|7982838
|2007.03.05 16:24
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3074
|1.3019
|1.3090
|2007.03.05 16:49
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|7984434
|2007.03.05 16:50
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3089
|1.3198
|1.3073
|2007.03.05 19:06
|1.3091
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|7985627
|2007.03.05 17:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3107
|1.3198
|1.3091
|2007.03.05 19:06
|1.3091
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|7994691
|2007.03.05 19:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3092
|1.2983
|1.3108
|2007.03.06 02:34
|1.3108
|0.00
|0.00
|-0.74
|32.00
|8013414
|2007.03.06 02:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3110
|1.3001
|1.3126
|2007.03.06 05:23
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8014666
|2007.03.06 03:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3092
|1.3001
|1.3108
|2007.03.06 05:23
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8019048
|2007.03.06 05:23
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3111
|1.3002
|1.3127
|2007.03.06 09:44
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8025892
|2007.03.06 09:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3123
|1.3014
|1.3139
|2007.03.06 21:56
|1.3121
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8030191
|2007.03.06 12:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3105
|1.3014
|1.3121
|2007.03.06 21:56
|1.3121
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8052445
|2007.03.06 21:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3123
|1.3014
|1.3139
|2007.03.07 01:13
|1.3139
|0.00
|0.00
|-0.74
|32.00
|8056327
|2007.03.07 01:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3140
|1.3031
|1.3156
|2007.03.07 15:03
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|8061202
|2007.03.07 03:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3122
|1.3031
|1.3138
|2007.03.07 15:03
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8101081
|2007.03.07 15:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3144
|1.3035
|1.3160
|2007.03.07 21:05
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8111950
|2007.03.07 21:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3163
|1.3054
|1.3179
|2007.03.07 21:43
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8113207
|2007.03.07 21:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3182
|1.3073
|1.3198
|2007.03.08 14:28
|1.3160
|0.00
|0.00
|-1.11
|-22.00
|8136849
|2007.03.08 10:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3163
|1.3072
|1.3179
|2007.03.08 14:28
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8140532
|2007.03.08 11:41
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3145
|1.3072
|1.3161
|2007.03.08 14:28
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|8144523
|2007.03.08 14:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3163
|1.3054
|1.3179
|2007.03.08 15:23
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8145584
|2007.03.08 14:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3145
|1.3054
|1.3161
|2007.03.08 15:23
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8146679
|2007.03.08 15:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3163
|1.3054
|1.3179
|2007.03.08 21:38
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|8148247
|2007.03.08 15:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3145
|1.3054
|1.3161
|2007.03.08 21:38
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8149190
|2007.03.08 16:14
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3126
|1.3053
|1.3142
|2007.03.08 21:38
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8160459
|2007.03.08 21:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3146
|1.3037
|1.3162
|2007.03.09 03:11
|1.3144
|0.00
|0.00
|-0.37
|-2.00
|8164131
|2007.03.08 23:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3128
|1.3037
|1.3144
|2007.03.09 03:10
|1.3144
|0.00
|0.00
|-0.37
|16.00
|8171878
|2007.03.09 03:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3144
|1.3035
|1.3160
|2007.03.09 17:02
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|8190375
|2007.03.09 15:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3124
|1.3033
|1.3140
|2007.03.09 17:02
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|8191772
|2007.03.09 15:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3106
|1.3033
|1.3122
|2007.03.09 17:02
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8195339
|2007.03.09 16:28
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3088
|1.3033
|1.3104
|2007.03.09 17:02
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|7942079
|2007.03.05 02:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9315
|1.9415
|1.9295
|2007.03.05 02:40
|1.9295
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7942431
|2007.03.05 02:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9292
|1.9392
|1.9272
|2007.03.05 02:52
|1.9272
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7943153
|2007.03.05 02:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9266
|1.9366
|1.9246
|2007.03.05 03:14
|1.9286
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|7943727
|2007.03.05 02:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9285
|1.9385
|1.9265
|2007.03.05 03:14
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|7943924
|2007.03.05 03:01
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9304
|1.9404
|1.9284
|2007.03.05 03:14
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|7960769
|2007.03.05 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9290
|1.9390
|1.9270
|2007.03.05 08:31
|1.9270
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7962838
|2007.03.05 08:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9265
|1.9365
|1.9245
|2007.03.05 09:10
|1.9262
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|7963576
|2007.03.05 08:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9284
|1.9384
|1.9264
|2007.03.05 09:10
|1.9264
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7965578
|2007.03.05 09:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9255
|1.9355
|1.9235
|2007.03.05 09:12
|1.9235
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7965810
|2007.03.05 09:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9231
|1.9331
|1.9211
|2007.03.05 11:37
|1.9236
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|7971818
|2007.03.05 11:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9249
|1.9349
|1.9229
|2007.03.05 11:36
|1.9229
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7973171
|2007.03.05 12:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9233
|1.9333
|1.9213
|2007.03.05 13:23
|1.9213
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7975507
|2007.03.05 13:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9208
|1.9308
|1.9188
|2007.03.05 15:12
|1.9188
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7980405
|2007.03.05 15:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9188
|1.9288
|1.9168
|2007.03.05 17:39
|1.9261
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.00
|7980879
|2007.03.05 15:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9206
|1.9306
|1.9186
|2007.03.05 17:39
|1.9261
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|7983681
|2007.03.05 16:38
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9224
|1.9324
|1.9204
|2007.03.05 17:39
|1.9262
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.00
|7984540
|2007.03.05 16:51
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9243
|1.9343
|1.9223
|2007.03.05 17:39
|1.9261
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|7986552
|2007.03.05 17:13
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9261
|1.9361
|1.9241
|2007.03.05 17:39
|1.9261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7986950
|2007.03.05 17:14
|sell
|1.20
|gbpusd
|1.9282
|1.9382
|1.9262
|2007.03.05 17:38
|1.9262
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|7989238
|2007.03.05 17:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9261
|1.9161
|1.9281
|2007.03.06 02:08
|1.9220
|0.00
|0.00
|-0.27
|-41.00
|7991395
|2007.03.05 18:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9242
|1.9142
|1.9262
|2007.03.06 02:07
|1.9225
|0.00
|0.00
|-0.54
|-34.00
|7993591
|2007.03.05 18:50
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9223
|1.9123
|1.9243
|2007.03.06 02:07
|1.9225
|0.00
|0.00
|-0.81
|6.00
|8009117
|2007.03.06 00:24
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9204
|1.9104
|1.9224
|2007.03.06 02:07
|1.9224
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|8014839
|2007.03.06 03:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9236
|1.9136
|1.9256
|2007.03.06 04:27
|1.9256
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8016985
|2007.03.06 04:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9260
|1.9160
|1.9280
|2007.03.06 05:40
|1.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8019682
|2007.03.06 05:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9284
|1.9184
|1.9304
|2007.03.06 06:19
|1.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8022820
|2007.03.06 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9266
|1.9166
|1.9286
|2007.03.06 09:44
|1.9268
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|8023802
|2007.03.06 08:43
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9248
|1.9148
|1.9268
|2007.03.06 09:44
|1.9268
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|8025849
|2007.03.06 09:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9273
|1.9173
|1.9293
|2007.03.06 09:48
|1.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8026334
|2007.03.06 09:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9298
|1.9198
|1.9318
|2007.03.06 13:50
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|8027688
|2007.03.06 10:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9280
|1.9180
|1.9300
|2007.03.06 13:50
|1.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|8029090
|2007.03.06 11:11
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9262
|1.9162
|1.9282
|2007.03.06 13:50
|1.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|8035345
|2007.03.06 13:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9288
|1.9188
|1.9308
|2007.03.06 16:32
|1.9251
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.00
|8038791
|2007.03.06 14:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9270
|1.9170
|1.9290
|2007.03.06 16:32
|1.9252
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|8042234
|2007.03.06 15:51
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9252
|1.9152
|1.9272
|2007.03.06 16:32
|1.9251
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8043177
|2007.03.06 16:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9234
|1.9134
|1.9254
|2007.03.06 16:31
|1.9254
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|8044529
|2007.03.06 16:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9252
|1.9352
|1.9232
|2007.03.07 01:09
|1.9352
|0.00
|0.00
|0.04
|-100.00
|8048762
|2007.03.06 18:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9270
|1.9370
|1.9250
|2007.03.07 01:09
|1.9360
|0.00
|0.00
|0.08
|-180.00
|8052369
|2007.03.06 21:53
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9289
|1.9389
|1.9269
|2007.03.07 01:09
|1.9358
|0.00
|0.00
|0.12
|-207.00
|8052744
|2007.03.06 22:18
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9307
|1.9407
|1.9287
|2007.03.07 01:09
|1.9357
|0.00
|0.00
|0.20
|-250.00
|8054870
|2007.03.07 00:29
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9325
|1.9425
|1.9305
|2007.03.07 01:09
|1.9356
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.00
|8055732
|2007.03.07 01:01
|sell
|1.20
|gbpusd
|1.9345
|1.9445
|1.9325
|2007.03.07 01:09
|1.9353
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|8066953
|2007.03.07 05:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9286
|1.9386
|1.9266
|2007.03.07 05:25
|1.9266
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8067352
|2007.03.07 05:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9262
|1.9362
|1.9242
|2007.03.07 07:09
|1.9286
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|8067496
|2007.03.07 05:28
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9282
|1.9382
|1.9262
|2007.03.07 07:09
|1.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8068075
|2007.03.07 05:35
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9302
|1.9402
|1.9282
|2007.03.07 07:09
|1.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|8072747
|2007.03.07 07:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9282
|1.9382
|1.9262
|2007.03.07 10:03
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|8079381
|2007.03.07 08:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9300
|1.9400
|1.9280
|2007.03.07 10:03
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|8086591
|2007.03.07 09:41
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9318
|1.9418
|1.9298
|2007.03.07 10:03
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|8088134
|2007.03.07 10:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9291
|1.9391
|1.9271
|2007.03.07 11:04
|1.9271
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8091702
|2007.03.07 11:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9270
|1.9370
|1.9250
|2007.03.08 00:34
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.12
|-33.00
|8093098
|2007.03.07 11:39
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9288
|1.9388
|1.9268
|2007.03.08 00:34
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.24
|-30.00
|8107209
|2007.03.07 17:17
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9307
|1.9407
|1.9287
|2007.03.08 00:34
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.36
|12.00
|8112201
|2007.03.07 21:12
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9325
|1.9425
|1.9305
|2007.03.08 00:34
|1.9305
|0.00
|0.00
|0.60
|100.00
|8116834
|2007.03.08 01:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9304
|1.9404
|1.9284
|2007.03.08 01:15
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8117097
|2007.03.08 01:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9280
|1.9380
|1.9260
|2007.03.08 14:06
|1.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|8119505
|2007.03.08 02:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9299
|1.9399
|1.9279
|2007.03.08 14:06
|1.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|8125782
|2007.03.08 05:08
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9318
|1.9418
|1.9298
|2007.03.08 14:06
|1.9316
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8130080
|2007.03.08 07:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9336
|1.9436
|1.9316
|2007.03.08 14:06
|1.9316
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|8145353
|2007.03.08 14:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9288
|1.9388
|1.9268
|2007.03.08 15:45
|1.9286
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|8146542
|2007.03.08 15:18
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9306
|1.9406
|1.9286
|2007.03.08 15:44
|1.9286
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|8147670
|2007.03.08 15:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9285
|1.9385
|1.9265
|2007.03.08 23:19
|1.9283
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|8155662
|2007.03.08 18:12
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9304
|1.9404
|1.9284
|2007.03.08 23:19
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|8164209
|2007.03.08 23:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9279
|1.9379
|1.9259
|2007.03.09 09:35
|1.9301
|0.00
|0.00
|0.04
|-22.00
|8170715
|2007.03.09 02:39
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9299
|1.9399
|1.9279
|2007.03.09 09:35
|1.9301
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8175500
|2007.03.09 05:59
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9320
|1.9420
|1.9300
|2007.03.09 09:34
|1.9300
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|8181086
|2007.03.09 10:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9291
|1.9391
|1.9271
|2007.03.09 11:30
|1.9271
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8184463
|2007.03.09 11:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9267
|1.9367
|1.9247
|2007.03.09 15:32
|1.9295
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|8184605
|2007.03.09 11:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9285
|1.9385
|1.9265
|2007.03.09 15:32
|1.9292
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|8186771
|2007.03.09 12:42
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9304
|1.9404
|1.9284
|2007.03.09 15:32
|1.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|8188775
|2007.03.09 14:31
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9322
|1.9422
|1.9302
|2007.03.09 15:30
|1.9302
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|0.00
|0.00
|-3.15
|-83.00
|Closed P/L:
|-86.15
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8193917
|2007.03.09 16:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9301
|1.9401
|1.9281
|1.9323
|0.00
|0.00
|0.04
|-22.00
|8197124
|2007.03.09 17:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3105
|1.3214
|1.3089
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.15
|-10.00
|8197145
|2007.03.09 17:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9320
|1.9420
|1.9300
|1.9323
|0.00
|0.00
|0.08
|-6.00
|0.00
|0.00
|0.27
|-38.00
|Floating P/L:
|-37.73
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-86.15
|Floating P/L:
|-37.73
|Margin:
|177.62
|Balance:
|9 913.85
|Equity:
|9 876.12
|Free Margin:
|9 698.51
|Details:
|Gross Profit:
|2 073.30
|Gross Loss:
|2 159.45
|Total Net Profit:
|-86.15
|Profit Factor:
|0.96
|Expected Payoff:
|-0.84
|Absolute Drawdown:
|658.92
|Maximal Drawdown (%):
|1 128.56 (10.78%)
|Total Trades:
|102
|Short Positions (won %):
|56 (58.93%)
|Long Positions (won %):
|46 (56.52%)
|Profit Trades (% of total):
|59 (57.84%)
|Loss trades (% of total):
|43 (42.16%)
|Largest
|profit trade:
|240.00
|loss trade:
|-249.80
|Average
|profit trade:
|35.14
|loss trade:
|-50.22
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (198.00)
|consecutive losses ($):
|7 (-1 084.56)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|240.00 (2)
|consecutive loss (count):
|-1 084.56 (7)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2