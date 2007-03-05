North Finance Co Ltd

Account: 414331 Name: Kame House Currency: USD 2007 March 9, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
79420112007.03.05 02:34balanceDeposit10 000.00
79701642007.03.05 10:26buy0.20eurusd1.31331.30241.31492007.03.05 16:501.30900.000.000.00-86.00
79750102007.03.05 13:07buy0.20eurusd1.31111.30201.31272007.03.05 16:501.30890.000.000.00-44.00
79764722007.03.05 13:42buy0.40eurusd1.30921.30191.31082007.03.05 16:491.30900.000.000.00-8.00
79828382007.03.05 16:24buy0.60eurusd1.30741.30191.30902007.03.05 16:491.30900.000.000.0096.00
79844342007.03.05 16:50sell0.20eurusd1.30891.31981.30732007.03.05 19:061.30910.000.000.00-4.00
79856272007.03.05 17:02sell0.20eurusd1.31071.31981.30912007.03.05 19:061.30910.000.000.0032.00
79946912007.03.05 19:07buy0.20eurusd1.30921.29831.31082007.03.06 02:341.31080.000.00-0.7432.00
80134142007.03.06 02:34buy0.20eurusd1.31101.30011.31262007.03.06 05:231.31070.000.000.00-6.00
80146662007.03.06 03:04buy0.20eurusd1.30921.30011.31082007.03.06 05:231.31080.000.000.0032.00
80190482007.03.06 05:23buy0.20eurusd1.31111.30021.31272007.03.06 09:441.31270.000.000.0032.00
80258922007.03.06 09:44buy0.20eurusd1.31231.30141.31392007.03.06 21:561.31210.000.000.00-4.00
80301912007.03.06 12:02buy0.20eurusd1.31051.30141.31212007.03.06 21:561.31210.000.000.0032.00
80524452007.03.06 21:56buy0.20eurusd1.31231.30141.31392007.03.07 01:131.31390.000.00-0.7432.00
80563272007.03.07 01:13buy0.10eurusd1.31401.30311.31562007.03.07 15:031.31410.000.000.001.00
80612022007.03.07 03:29buy0.10eurusd1.31221.30311.31382007.03.07 15:031.31380.000.000.0016.00
81010812007.03.07 15:03buy0.10eurusd1.31441.30351.31602007.03.07 21:051.31600.000.000.0016.00
81119502007.03.07 21:05buy0.10eurusd1.31631.30541.31792007.03.07 21:431.31790.000.000.0016.00
81132072007.03.07 21:43buy0.10eurusd1.31821.30731.31982007.03.08 14:281.31600.000.00-1.11-22.00
81368492007.03.08 10:03buy0.10eurusd1.31631.30721.31792007.03.08 14:281.31600.000.000.00-3.00
81405322007.03.08 11:41buy0.20eurusd1.31451.30721.31612007.03.08 14:281.31600.000.000.0030.00
81445232007.03.08 14:28buy0.10eurusd1.31631.30541.31792007.03.08 15:231.31610.000.000.00-2.00
81455842007.03.08 14:49buy0.10eurusd1.31451.30541.31612007.03.08 15:231.31610.000.000.0016.00
81466792007.03.08 15:23buy0.10eurusd1.31631.30541.31792007.03.08 21:381.31420.000.000.00-21.00
81482472007.03.08 15:57buy0.10eurusd1.31451.30541.31612007.03.08 21:381.31420.000.000.00-3.00
81491902007.03.08 16:14buy0.20eurusd1.31261.30531.31422007.03.08 21:381.31420.000.000.0032.00
81604592007.03.08 21:38buy0.10eurusd1.31461.30371.31622007.03.09 03:111.31440.000.00-0.37-2.00
81641312007.03.08 23:18buy0.10eurusd1.31281.30371.31442007.03.09 03:101.31440.000.00-0.3716.00
81718782007.03.09 03:12buy0.10eurusd1.31441.30351.31602007.03.09 17:021.31040.000.000.00-40.00
81903752007.03.09 15:32buy0.10eurusd1.31241.30331.31402007.03.09 17:021.31050.000.000.00-19.00
81917722007.03.09 15:42buy0.20eurusd1.31061.30331.31222007.03.09 17:021.31040.000.000.00-4.00
81953392007.03.09 16:28buy0.30eurusd1.30881.30331.31042007.03.09 17:021.31040.000.000.0048.00
79420792007.03.05 02:35sell0.10gbpusd1.93151.94151.92952007.03.05 02:401.92950.000.000.0020.00
79424312007.03.05 02:40sell0.10gbpusd1.92921.93921.92722007.03.05 02:521.92720.000.000.0020.00
79431532007.03.05 02:52sell0.10gbpusd1.92661.93661.92462007.03.05 03:141.92860.000.000.00-20.00
79437272007.03.05 02:59sell0.20gbpusd1.92851.93851.92652007.03.05 03:141.92840.000.000.002.00
79439242007.03.05 03:01sell0.30gbpusd1.93041.94041.92842007.03.05 03:141.92840.000.000.0060.00
79607692007.03.05 08:00sell0.10gbpusd1.92901.93901.92702007.03.05 08:311.92700.000.000.0020.00
79628382007.03.05 08:31sell0.10gbpusd1.92651.93651.92452007.03.05 09:101.92620.000.000.003.00
79635762007.03.05 08:41sell0.20gbpusd1.92841.93841.92642007.03.05 09:101.92640.000.000.0040.00
79655782007.03.05 09:10sell0.10gbpusd1.92551.93551.92352007.03.05 09:121.92350.000.000.0020.00
79658102007.03.05 09:12sell0.10gbpusd1.92311.93311.92112007.03.05 11:371.92360.000.000.00-5.00
79718182007.03.05 11:17sell0.20gbpusd1.92491.93491.92292007.03.05 11:361.92290.000.000.0040.00
79731712007.03.05 12:03sell0.10gbpusd1.92331.93331.92132007.03.05 13:231.92130.000.000.0020.00
79755072007.03.05 13:23sell0.10gbpusd1.92081.93081.91882007.03.05 15:121.91880.000.000.0020.00
79804052007.03.05 15:12sell0.10gbpusd1.91881.92881.91682007.03.05 17:391.92610.000.000.00-73.00
79808792007.03.05 15:22sell0.20gbpusd1.92061.93061.91862007.03.05 17:391.92610.000.000.00-110.00
79836812007.03.05 16:38sell0.30gbpusd1.92241.93241.92042007.03.05 17:391.92620.000.000.00-114.00
79845402007.03.05 16:51sell0.50gbpusd1.92431.93431.92232007.03.05 17:391.92610.000.000.00-90.00
79865522007.03.05 17:13sell0.80gbpusd1.92611.93611.92412007.03.05 17:391.92610.000.000.000.00
79869502007.03.05 17:14sell1.20gbpusd1.92821.93821.92622007.03.05 17:381.92620.000.000.00240.00
79892382007.03.05 17:39buy0.10gbpusd1.92611.91611.92812007.03.06 02:081.92200.000.00-0.27-41.00
79913952007.03.05 18:14buy0.20gbpusd1.92421.91421.92622007.03.06 02:071.92250.000.00-0.54-34.00
79935912007.03.05 18:50buy0.30gbpusd1.92231.91231.92432007.03.06 02:071.92250.000.00-0.816.00
80091172007.03.06 00:24buy0.50gbpusd1.92041.91041.92242007.03.06 02:071.92240.000.000.00100.00
80148392007.03.06 03:13buy0.10gbpusd1.92361.91361.92562007.03.06 04:271.92560.000.000.0020.00
80169852007.03.06 04:27buy0.10gbpusd1.92601.91601.92802007.03.06 05:401.92800.000.000.0020.00
80196822007.03.06 05:40buy0.10gbpusd1.92841.91841.93042007.03.06 06:191.93040.000.000.0020.00
80228202007.03.06 08:00buy0.10gbpusd1.92661.91661.92862007.03.06 09:441.92680.000.000.002.00
80238022007.03.06 08:43buy0.20gbpusd1.92481.91481.92682007.03.06 09:441.92680.000.000.0040.00
80258492007.03.06 09:44buy0.10gbpusd1.92731.91731.92932007.03.06 09:481.92930.000.000.0020.00
80263342007.03.06 09:48buy0.10gbpusd1.92981.91981.93182007.03.06 13:501.92840.000.000.00-14.00
80276882007.03.06 10:18buy0.20gbpusd1.92801.91801.93002007.03.06 13:501.92820.000.000.004.00
80290902007.03.06 11:11buy0.30gbpusd1.92621.91621.92822007.03.06 13:501.92820.000.000.0060.00
80353452007.03.06 13:50buy0.10gbpusd1.92881.91881.93082007.03.06 16:321.92510.000.000.00-37.00
80387912007.03.06 14:56buy0.20gbpusd1.92701.91701.92902007.03.06 16:321.92520.000.000.00-36.00
80422342007.03.06 15:51buy0.30gbpusd1.92521.91521.92722007.03.06 16:321.92510.000.000.00-3.00
80431772007.03.06 16:00buy0.50gbpusd1.92341.91341.92542007.03.06 16:311.92540.000.000.00100.00
80445292007.03.06 16:32sell0.10gbpusd1.92521.93521.92322007.03.07 01:091.93520.000.000.04-100.00
80487622007.03.06 18:15sell0.20gbpusd1.92701.93701.92502007.03.07 01:091.93600.000.000.08-180.00
80523692007.03.06 21:53sell0.30gbpusd1.92891.93891.92692007.03.07 01:091.93580.000.000.12-207.00
80527442007.03.06 22:18sell0.50gbpusd1.93071.94071.92872007.03.07 01:091.93570.000.000.20-250.00
80548702007.03.07 00:29sell0.80gbpusd1.93251.94251.93052007.03.07 01:091.93560.000.000.00-248.00
80557322007.03.07 01:01sell1.20gbpusd1.93451.94451.93252007.03.07 01:091.93530.000.000.00-96.00
80669532007.03.07 05:20sell0.10gbpusd1.92861.93861.92662007.03.07 05:251.92660.000.000.0020.00
80673522007.03.07 05:25sell0.10gbpusd1.92621.93621.92422007.03.07 07:091.92860.000.000.00-24.00
80674962007.03.07 05:28sell0.20gbpusd1.92821.93821.92622007.03.07 07:091.92820.000.000.000.00
80680752007.03.07 05:35sell0.30gbpusd1.93021.94021.92822007.03.07 07:091.92820.000.000.0060.00
80727472007.03.07 07:09sell0.10gbpusd1.92821.93821.92622007.03.07 10:031.92960.000.000.00-14.00
80793812007.03.07 08:40sell0.20gbpusd1.93001.94001.92802007.03.07 10:031.92980.000.000.004.00
80865912007.03.07 09:41sell0.30gbpusd1.93181.94181.92982007.03.07 10:031.92980.000.000.0060.00
80881342007.03.07 10:03sell0.10gbpusd1.92911.93911.92712007.03.07 11:041.92710.000.000.0020.00
80917022007.03.07 11:05sell0.10gbpusd1.92701.93701.92502007.03.08 00:341.93030.000.000.12-33.00
80930982007.03.07 11:39sell0.20gbpusd1.92881.93881.92682007.03.08 00:341.93030.000.000.24-30.00
81072092007.03.07 17:17sell0.30gbpusd1.93071.94071.92872007.03.08 00:341.93030.000.000.3612.00
81122012007.03.07 21:12sell0.50gbpusd1.93251.94251.93052007.03.08 00:341.93050.000.000.60100.00
81168342007.03.08 01:00sell0.10gbpusd1.93041.94041.92842007.03.08 01:151.92840.000.000.0020.00
81170972007.03.08 01:15sell0.10gbpusd1.92801.93801.92602007.03.08 14:061.93130.000.000.00-33.00
81195052007.03.08 02:22sell0.20gbpusd1.92991.93991.92792007.03.08 14:061.93140.000.000.00-30.00
81257822007.03.08 05:08sell0.30gbpusd1.93181.94181.92982007.03.08 14:061.93160.000.000.006.00
81300802007.03.08 07:05sell0.50gbpusd1.93361.94361.93162007.03.08 14:061.93160.000.000.00100.00
81453532007.03.08 14:46sell0.10gbpusd1.92881.93881.92682007.03.08 15:451.92860.000.000.002.00
81465422007.03.08 15:18sell0.20gbpusd1.93061.94061.92862007.03.08 15:441.92860.000.000.0040.00
81476702007.03.08 15:45sell0.10gbpusd1.92851.93851.92652007.03.08 23:191.92830.000.000.002.00
81556622007.03.08 18:12sell0.20gbpusd1.93041.94041.92842007.03.08 23:191.92840.000.000.0040.00
81642092007.03.08 23:19sell0.10gbpusd1.92791.93791.92592007.03.09 09:351.93010.000.000.04-22.00
81707152007.03.09 02:39sell0.20gbpusd1.92991.93991.92792007.03.09 09:351.93010.000.000.00-4.00
81755002007.03.09 05:59sell0.30gbpusd1.93201.94201.93002007.03.09 09:341.93000.000.000.0060.00
81810862007.03.09 10:01sell0.10gbpusd1.92911.93911.92712007.03.09 11:301.92710.000.000.0020.00
81844632007.03.09 11:31sell0.10gbpusd1.92671.93671.92472007.03.09 15:321.92950.000.000.00-28.00
81846052007.03.09 11:34sell0.20gbpusd1.92851.93851.92652007.03.09 15:321.92920.000.000.00-14.00
81867712007.03.09 12:42sell0.30gbpusd1.93041.94041.92842007.03.09 15:321.92930.000.000.0033.00
81887752007.03.09 14:31sell0.50gbpusd1.93221.94221.93022007.03.09 15:301.93020.000.000.00100.00
  0.00 0.00 -3.15 -83.00
Closed P/L: -86.15
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
81939172007.03.09 16:00sell0.10gbpusd1.93011.94011.9281 1.93230.000.000.04-22.00
81971242007.03.09 17:02sell0.10eurusd1.31051.32141.3089 1.31150.000.000.15-10.00
81971452007.03.09 17:03sell0.20gbpusd1.93201.94201.9300 1.93230.000.000.08-6.00
  0.00 0.00 0.27 -38.00
 Floating P/L: -37.73
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -86.15 Floating P/L: -37.73 Margin: 177.62
Balance: 9 913.85 Equity: 9 876.12 Free Margin: 9 698.51
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 073.30 Gross Loss: 2 159.45 Total Net Profit: -86.15
Profit Factor: 0.96 Expected Payoff: -0.84  
Absolute Drawdown: 658.92 Maximal Drawdown (%): 1 128.56 (10.78%)  
 
Total Trades: 102 Short Positions (won %): 56 (58.93%) Long Positions (won %): 46 (56.52%)
Profit Trades (% of total): 59 (57.84%) Loss trades (% of total): 43 (42.16%)
Largest profit trade: 240.00 loss trade: -249.80
Average profit trade: 35.14 loss trade: -50.22
Maximum consecutive wins ($): 8 (198.00) consecutive losses ($): 7 (-1 084.56)
Maximal consecutive profit (count): 240.00 (2) consecutive loss (count): -1 084.56 (7)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2