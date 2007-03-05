North Finance Co Ltd

Account: 414331 Name: Kame House Currency: USD 2007 March 9, 22:59

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

7942011 balance Deposit 10 000.00

7970164 buy 0.20 eurusd 1.3133 1.3024 1.3149 1.3090 0.00 0.00 0.00 -86.00

7975010 buy 0.20 eurusd 1.3111 1.3020 1.3127 1.3089 0.00 0.00 0.00 -44.00

7976472 buy 0.40 eurusd 1.3092 1.3019 1.3108 1.3090 0.00 0.00 0.00 -8.00

7982838 buy 0.60 eurusd 1.3074 1.3019 1.3090 1.3090 0.00 0.00 0.00 96.00

7984434 sell 0.20 eurusd 1.3089 1.3198 1.3073 1.3091 0.00 0.00 0.00 -4.00

7985627 sell 0.20 eurusd 1.3107 1.3198 1.3091 1.3091 0.00 0.00 0.00 32.00

7994691 buy 0.20 eurusd 1.3092 1.2983 1.3108 1.3108 0.00 0.00 -0.74 32.00

8013414 buy 0.20 eurusd 1.3110 1.3001 1.3126 1.3107 0.00 0.00 0.00 -6.00

8014666 buy 0.20 eurusd 1.3092 1.3001 1.3108 1.3108 0.00 0.00 0.00 32.00

8019048 buy 0.20 eurusd 1.3111 1.3002 1.3127 1.3127 0.00 0.00 0.00 32.00

8025892 buy 0.20 eurusd 1.3123 1.3014 1.3139 1.3121 0.00 0.00 0.00 -4.00

8030191 buy 0.20 eurusd 1.3105 1.3014 1.3121 1.3121 0.00 0.00 0.00 32.00

8052445 buy 0.20 eurusd 1.3123 1.3014 1.3139 1.3139 0.00 0.00 -0.74 32.00

8056327 buy 0.10 eurusd 1.3140 1.3031 1.3156 1.3141 0.00 0.00 0.00 1.00

8061202 buy 0.10 eurusd 1.3122 1.3031 1.3138 1.3138 0.00 0.00 0.00 16.00

8101081 buy 0.10 eurusd 1.3144 1.3035 1.3160 1.3160 0.00 0.00 0.00 16.00

8111950 buy 0.10 eurusd 1.3163 1.3054 1.3179 1.3179 0.00 0.00 0.00 16.00

8113207 buy 0.10 eurusd 1.3182 1.3073 1.3198 1.3160 0.00 0.00 -1.11 -22.00

8136849 buy 0.10 eurusd 1.3163 1.3072 1.3179 1.3160 0.00 0.00 0.00 -3.00

8140532 buy 0.20 eurusd 1.3145 1.3072 1.3161 1.3160 0.00 0.00 0.00 30.00

8144523 buy 0.10 eurusd 1.3163 1.3054 1.3179 1.3161 0.00 0.00 0.00 -2.00

8145584 buy 0.10 eurusd 1.3145 1.3054 1.3161 1.3161 0.00 0.00 0.00 16.00

8146679 buy 0.10 eurusd 1.3163 1.3054 1.3179 1.3142 0.00 0.00 0.00 -21.00

8148247 buy 0.10 eurusd 1.3145 1.3054 1.3161 1.3142 0.00 0.00 0.00 -3.00

8149190 buy 0.20 eurusd 1.3126 1.3053 1.3142 1.3142 0.00 0.00 0.00 32.00

8160459 buy 0.10 eurusd 1.3146 1.3037 1.3162 1.3144 0.00 0.00 -0.37 -2.00

8164131 buy 0.10 eurusd 1.3128 1.3037 1.3144 1.3144 0.00 0.00 -0.37 16.00

8171878 buy 0.10 eurusd 1.3144 1.3035 1.3160 1.3104 0.00 0.00 0.00 -40.00

8190375 buy 0.10 eurusd 1.3124 1.3033 1.3140 1.3105 0.00 0.00 0.00 -19.00

8191772 buy 0.20 eurusd 1.3106 1.3033 1.3122 1.3104 0.00 0.00 0.00 -4.00

8195339 buy 0.30 eurusd 1.3088 1.3033 1.3104 1.3104 0.00 0.00 0.00 48.00

7942079 sell 0.10 gbpusd 1.9315 1.9415 1.9295 1.9295 0.00 0.00 0.00 20.00

7942431 sell 0.10 gbpusd 1.9292 1.9392 1.9272 1.9272 0.00 0.00 0.00 20.00

7943153 sell 0.10 gbpusd 1.9266 1.9366 1.9246 1.9286 0.00 0.00 0.00 -20.00

7943727 sell 0.20 gbpusd 1.9285 1.9385 1.9265 1.9284 0.00 0.00 0.00 2.00

7943924 sell 0.30 gbpusd 1.9304 1.9404 1.9284 1.9284 0.00 0.00 0.00 60.00

7960769 sell 0.10 gbpusd 1.9290 1.9390 1.9270 1.9270 0.00 0.00 0.00 20.00

7962838 sell 0.10 gbpusd 1.9265 1.9365 1.9245 1.9262 0.00 0.00 0.00 3.00

7963576 sell 0.20 gbpusd 1.9284 1.9384 1.9264 1.9264 0.00 0.00 0.00 40.00

7965578 sell 0.10 gbpusd 1.9255 1.9355 1.9235 1.9235 0.00 0.00 0.00 20.00

7965810 sell 0.10 gbpusd 1.9231 1.9331 1.9211 1.9236 0.00 0.00 0.00 -5.00

7971818 sell 0.20 gbpusd 1.9249 1.9349 1.9229 1.9229 0.00 0.00 0.00 40.00

7973171 sell 0.10 gbpusd 1.9233 1.9333 1.9213 1.9213 0.00 0.00 0.00 20.00

7975507 sell 0.10 gbpusd 1.9208 1.9308 1.9188 1.9188 0.00 0.00 0.00 20.00

7980405 sell 0.10 gbpusd 1.9188 1.9288 1.9168 1.9261 0.00 0.00 0.00 -73.00

7980879 sell 0.20 gbpusd 1.9206 1.9306 1.9186 1.9261 0.00 0.00 0.00 -110.00

7983681 sell 0.30 gbpusd 1.9224 1.9324 1.9204 1.9262 0.00 0.00 0.00 -114.00

7984540 sell 0.50 gbpusd 1.9243 1.9343 1.9223 1.9261 0.00 0.00 0.00 -90.00

7986552 sell 0.80 gbpusd 1.9261 1.9361 1.9241 1.9261 0.00 0.00 0.00 0.00

7986950 sell 1.20 gbpusd 1.9282 1.9382 1.9262 1.9262 0.00 0.00 0.00 240.00

7989238 buy 0.10 gbpusd 1.9261 1.9161 1.9281 1.9220 0.00 0.00 -0.27 -41.00

7991395 buy 0.20 gbpusd 1.9242 1.9142 1.9262 1.9225 0.00 0.00 -0.54 -34.00

7993591 buy 0.30 gbpusd 1.9223 1.9123 1.9243 1.9225 0.00 0.00 -0.81 6.00

8009117 buy 0.50 gbpusd 1.9204 1.9104 1.9224 1.9224 0.00 0.00 0.00 100.00

8014839 buy 0.10 gbpusd 1.9236 1.9136 1.9256 1.9256 0.00 0.00 0.00 20.00

8016985 buy 0.10 gbpusd 1.9260 1.9160 1.9280 1.9280 0.00 0.00 0.00 20.00

8019682 buy 0.10 gbpusd 1.9284 1.9184 1.9304 1.9304 0.00 0.00 0.00 20.00

8022820 buy 0.10 gbpusd 1.9266 1.9166 1.9286 1.9268 0.00 0.00 0.00 2.00

8023802 buy 0.20 gbpusd 1.9248 1.9148 1.9268 1.9268 0.00 0.00 0.00 40.00

8025849 buy 0.10 gbpusd 1.9273 1.9173 1.9293 1.9293 0.00 0.00 0.00 20.00

8026334 buy 0.10 gbpusd 1.9298 1.9198 1.9318 1.9284 0.00 0.00 0.00 -14.00

8027688 buy 0.20 gbpusd 1.9280 1.9180 1.9300 1.9282 0.00 0.00 0.00 4.00

8029090 buy 0.30 gbpusd 1.9262 1.9162 1.9282 1.9282 0.00 0.00 0.00 60.00

8035345 buy 0.10 gbpusd 1.9288 1.9188 1.9308 1.9251 0.00 0.00 0.00 -37.00

8038791 buy 0.20 gbpusd 1.9270 1.9170 1.9290 1.9252 0.00 0.00 0.00 -36.00

8042234 buy 0.30 gbpusd 1.9252 1.9152 1.9272 1.9251 0.00 0.00 0.00 -3.00

8043177 buy 0.50 gbpusd 1.9234 1.9134 1.9254 1.9254 0.00 0.00 0.00 100.00

8044529 sell 0.10 gbpusd 1.9252 1.9352 1.9232 1.9352 0.00 0.00 0.04 -100.00

8048762 sell 0.20 gbpusd 1.9270 1.9370 1.9250 1.9360 0.00 0.00 0.08 -180.00

8052369 sell 0.30 gbpusd 1.9289 1.9389 1.9269 1.9358 0.00 0.00 0.12 -207.00

8052744 sell 0.50 gbpusd 1.9307 1.9407 1.9287 1.9357 0.00 0.00 0.20 -250.00

8054870 sell 0.80 gbpusd 1.9325 1.9425 1.9305 1.9356 0.00 0.00 0.00 -248.00

8055732 sell 1.20 gbpusd 1.9345 1.9445 1.9325 1.9353 0.00 0.00 0.00 -96.00

8066953 sell 0.10 gbpusd 1.9286 1.9386 1.9266 1.9266 0.00 0.00 0.00 20.00

8067352 sell 0.10 gbpusd 1.9262 1.9362 1.9242 1.9286 0.00 0.00 0.00 -24.00

8067496 sell 0.20 gbpusd 1.9282 1.9382 1.9262 1.9282 0.00 0.00 0.00 0.00

8068075 sell 0.30 gbpusd 1.9302 1.9402 1.9282 1.9282 0.00 0.00 0.00 60.00

8072747 sell 0.10 gbpusd 1.9282 1.9382 1.9262 1.9296 0.00 0.00 0.00 -14.00

8079381 sell 0.20 gbpusd 1.9300 1.9400 1.9280 1.9298 0.00 0.00 0.00 4.00

8086591 sell 0.30 gbpusd 1.9318 1.9418 1.9298 1.9298 0.00 0.00 0.00 60.00

8088134 sell 0.10 gbpusd 1.9291 1.9391 1.9271 1.9271 0.00 0.00 0.00 20.00

8091702 sell 0.10 gbpusd 1.9270 1.9370 1.9250 1.9303 0.00 0.00 0.12 -33.00

8093098 sell 0.20 gbpusd 1.9288 1.9388 1.9268 1.9303 0.00 0.00 0.24 -30.00

8107209 sell 0.30 gbpusd 1.9307 1.9407 1.9287 1.9303 0.00 0.00 0.36 12.00

8112201 sell 0.50 gbpusd 1.9325 1.9425 1.9305 1.9305 0.00 0.00 0.60 100.00

8116834 sell 0.10 gbpusd 1.9304 1.9404 1.9284 1.9284 0.00 0.00 0.00 20.00

8117097 sell 0.10 gbpusd 1.9280 1.9380 1.9260 1.9313 0.00 0.00 0.00 -33.00

8119505 sell 0.20 gbpusd 1.9299 1.9399 1.9279 1.9314 0.00 0.00 0.00 -30.00

8125782 sell 0.30 gbpusd 1.9318 1.9418 1.9298 1.9316 0.00 0.00 0.00 6.00

8130080 sell 0.50 gbpusd 1.9336 1.9436 1.9316 1.9316 0.00 0.00 0.00 100.00

8145353 sell 0.10 gbpusd 1.9288 1.9388 1.9268 1.9286 0.00 0.00 0.00 2.00

8146542 sell 0.20 gbpusd 1.9306 1.9406 1.9286 1.9286 0.00 0.00 0.00 40.00

8147670 sell 0.10 gbpusd 1.9285 1.9385 1.9265 1.9283 0.00 0.00 0.00 2.00

8155662 sell 0.20 gbpusd 1.9304 1.9404 1.9284 1.9284 0.00 0.00 0.00 40.00

8164209 sell 0.10 gbpusd 1.9279 1.9379 1.9259 1.9301 0.00 0.00 0.04 -22.00

8170715 sell 0.20 gbpusd 1.9299 1.9399 1.9279 1.9301 0.00 0.00 0.00 -4.00

8175500 sell 0.30 gbpusd 1.9320 1.9420 1.9300 1.9300 0.00 0.00 0.00 60.00

8181086 sell 0.10 gbpusd 1.9291 1.9391 1.9271 1.9271 0.00 0.00 0.00 20.00

8184463 sell 0.10 gbpusd 1.9267 1.9367 1.9247 1.9295 0.00 0.00 0.00 -28.00

8184605 sell 0.20 gbpusd 1.9285 1.9385 1.9265 1.9292 0.00 0.00 0.00 -14.00

8186771 sell 0.30 gbpusd 1.9304 1.9404 1.9284 1.9293 0.00 0.00 0.00 33.00

8188775 sell 0.50 gbpusd 1.9322 1.9422 1.9302 1.9302 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 -3.15 -83.00

Closed P/L: -86.15

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

8193917 sell 0.10 gbpusd 1.9301 1.9401 1.9281 1.9323 0.00 0.00 0.04 -22.00

8197124 sell 0.10 eurusd 1.3105 1.3214 1.3089 1.3115 0.00 0.00 0.15 -10.00

8197145 sell 0.20 gbpusd 1.9320 1.9420 1.9300 1.9323 0.00 0.00 0.08 -6.00

0.00 0.00 0.27 -38.00

Floating P/L: -37.73

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: -86.15 Floating P/L: -37.73 Margin: 177.62

Balance: 9 913.85 Equity: 9 876.12 Free Margin: 9 698.51

Details:

Gross Profit: 2 073.30 Gross Loss: 2 159.45 Total Net Profit: -86.15

Profit Factor: 0.96 Expected Payoff: -0.84

Absolute Drawdown: 658.92 Maximal Drawdown (%): 1 128.56 (10.78%)

Total Trades: 102 Short Positions (won %): 56 (58.93%) Long Positions (won %): 46 (56.52%)

Profit Trades (% of total): 59 (57.84%) Loss trades (% of total): 43 (42.16%)

Largest profit trade: 240.00 loss trade: -249.80

Average profit trade: 35.14 loss trade: -50.22

Maximum consecutive wins ($): 8 (198.00) consecutive losses ($): 7 (-1 084.56)

Maximal consecutive profit (count): 240.00 (2) consecutive loss (count): -1 084.56 (7)