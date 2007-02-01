FXDD

Account: 512532 Name: CARTv4-4 Currency: USD 2007 February 15, 16:47
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
64331612007.02.01 05:08balanceDeposit100 000.00
64335822007.02.01 05:40buy0.30eurjpy157.270.00157.322007.02.01 05:56157.320.000.000.0012.43
64343312007.02.01 07:00sell0.30usdcad1.17680.00001.17792007.02.01 13:081.17790.000.000.00-28.02
64349122007.02.01 08:00buy0.30audusd0.77500.00000.77502007.02.01 09:410.77500.000.000.000.00
64354902007.02.01 08:30buy0.60audusd0.77430.00000.77502007.02.01 09:410.77500.000.000.0042.00
64356992007.02.01 08:45buy0.30eurjpy157.190.00157.242007.02.01 09:13157.240.000.000.0012.43
64357072007.02.01 08:45buy0.30usdjpy120.650.00120.662007.02.01 09:12120.660.000.000.002.49
64360032007.02.01 09:00buy0.60usdjpy120.590.00120.662007.02.01 09:12120.660.000.000.0034.81
64380552007.02.01 09:45sell0.30usdchf1.24460.00001.24412007.02.01 09:501.24410.000.000.0012.06
64380782007.02.01 09:45buy0.30eurusd1.30240.00001.30292007.02.01 09:521.30290.000.000.0015.00
64380812007.02.01 09:45sell0.30eurchf1.62100.00001.62052007.02.01 09:481.62050.000.000.0012.05
64393322007.02.01 10:30buy0.30eurchf1.62030.00001.62032007.02.01 12:011.62030.000.000.000.00
64393382007.02.01 10:30sell0.60usdcad1.17810.00001.17792007.02.01 13:081.17790.000.000.0010.19
64397282007.02.01 10:45buy0.60eurchf1.61950.00001.62032007.02.01 12:011.62030.000.000.0038.53
64414072007.02.01 11:30sell1.20usdcad1.17890.00001.17792007.02.01 13:081.17790.000.000.00101.88
64436112007.02.01 12:30sell0.30audusd0.77520.00000.77512007.02.01 15:480.77510.000.000.003.00
64441922007.02.01 12:45buy0.30eurusd1.30150.00001.30202007.02.01 13:421.30200.000.000.0015.00
64454262007.02.01 13:30sell0.60audusd0.77580.00000.77512007.02.01 15:480.77510.000.000.0042.00
64458382007.02.01 13:45buy0.30eurjpy156.840.00156.862007.02.01 15:14156.860.000.000.004.98
64461872007.02.01 14:00buy0.30usdjpy120.540.00120.512007.02.01 15:20120.510.000.000.00-7.47
64465582007.02.01 14:15buy0.30eurchf1.61930.00001.61872007.02.01 17:531.61870.000.000.00-14.48
64465642007.02.01 14:15buy0.30usdcad1.17740.00001.17792007.02.01 14:181.17790.000.000.0012.73
64468272007.02.01 14:30buy0.60usdjpy120.490.00120.512007.02.01 15:20120.510.000.000.009.96
64468852007.02.01 14:31buy0.60eurchf1.61860.00001.61872007.02.01 17:531.61870.000.000.004.83
64482032007.02.01 15:00buy0.60eurjpy156.790.00156.862007.02.01 15:14156.860.000.000.0034.86
64482562007.02.01 15:00buy1.20usdjpy120.430.00120.512007.02.01 15:20120.510.000.000.0079.66
64488592007.02.01 15:15buy1.20eurchf1.61780.00001.61872007.02.01 17:531.61870.000.000.0086.88
64513522007.02.01 16:00buy0.30usdchf1.24250.00001.24262007.02.01 16:301.24260.000.000.002.41
64517462007.02.01 16:15buy0.60usdchf1.24190.00001.24262007.02.01 16:301.24260.000.000.0033.80
64569972007.02.01 17:30buy0.30usdchf1.24170.00001.24222007.02.01 17:371.24220.000.000.0012.08
64570022007.02.01 17:30sell0.30eurusd1.30310.00001.30262007.02.01 17:371.30260.000.000.0015.00
64570132007.02.01 17:30buy0.30usdjpy120.430.00120.482007.02.01 17:37120.480.000.000.0012.45
64570182007.02.01 17:30buy0.30usdcad1.17650.00001.17702007.02.01 18:061.17700.000.000.0012.74
64598502007.02.01 19:16buy0.30audusd0.77470.00000.77522007.02.01 19:290.77520.000.000.0015.00
64599922007.02.01 19:30sell0.30usdjpy120.620.00120.712007.02.02 04:46120.710.000.00-4.37-22.37
64607262007.02.01 20:15sell0.30eurchf1.61880.00001.61922007.02.02 09:311.61920.000.00-1.94-9.65
64607292007.02.01 20:15sell0.60usdjpy120.680.00120.712007.02.02 04:46120.710.000.00-8.73-14.91
64611832007.02.01 20:45buy0.30audusd0.77420.00000.77302007.02.02 13:420.77300.000.000.27-36.00
64614512007.02.01 21:15sell0.30usdcad1.17870.00001.17862007.02.02 05:081.17860.000.00-5.712.55
64615822007.02.01 21:30sell0.30eurjpy157.170.00157.122007.02.01 21:55157.120.000.000.0012.43
64624752007.02.01 23:16sell0.60eurchf1.61940.00001.61922007.02.02 09:311.61920.000.00-3.889.65
64626182007.02.01 23:30sell1.20usdjpy120.740.00120.712007.02.02 04:46120.710.000.00-17.4629.82
64630572007.02.02 00:15sell0.30eurjpy157.170.00157.192007.02.02 02:04157.190.000.000.00-4.97
64632012007.02.02 00:30sell0.60eurjpy157.280.00157.192007.02.02 02:04157.190.000.000.0044.72
64635992007.02.02 01:31sell2.40usdjpy120.800.00120.712007.02.02 04:46120.710.000.000.00178.94
64638022007.02.02 02:00sell0.60usdcad1.17930.00001.17862007.02.02 05:081.17860.000.000.0035.64
64641432007.02.02 02:21sell0.30usdchf1.24360.00001.24362007.02.02 09:301.24360.000.000.000.00
64641862007.02.02 02:30buy0.30eurusd1.30210.00001.30262007.02.02 13:261.30260.000.000.0015.00
64643822007.02.02 02:46buy0.60audusd0.77350.00000.77302007.02.02 13:420.77300.000.000.00-30.00
64645842007.02.02 03:00buy1.20audusd0.77260.00000.77302007.02.02 13:420.77300.000.000.0048.00
64660572007.02.02 05:15buy0.30usdjpy120.730.00120.782007.02.02 09:01120.780.000.000.0012.42
64666752007.02.02 06:31sell1.20eurchf1.62010.00001.61922007.02.02 09:311.61920.000.000.0086.84
64668172007.02.02 06:45sell0.60usdchf1.24440.00001.24362007.02.02 09:301.24360.000.000.0038.60
64668242007.02.02 06:46buy0.30usdcad1.17900.00001.17952007.02.02 09:381.17950.000.000.0012.72
64671922007.02.02 07:33sell0.30eurusd1.30210.00001.30162007.02.02 08:561.30160.000.000.0015.00
64697482007.02.02 10:00buy2.40audusd0.77200.00000.77302007.02.02 13:420.77300.000.000.00240.00
64715402007.02.02 11:00sell0.30eurjpy157.350.00157.522007.02.02 14:57157.520.000.000.00-42.16
64715922007.02.02 11:01sell0.30usdjpy120.850.00120.932007.02.02 15:30120.930.000.000.00-19.85
64723072007.02.02 11:46buy0.30usdchf1.24330.00001.24262007.02.02 14:271.24260.000.000.00-16.90
64726202007.02.02 12:00sell0.60usdjpy120.940.00120.932007.02.02 15:30120.930.000.000.004.97
64728502007.02.02 12:15sell0.60eurjpy157.410.00157.522007.02.02 14:57157.520.000.000.00-54.56
64732722007.02.02 12:45buy0.60usdchf1.24240.00001.24262007.02.02 14:271.24260.000.000.009.66
64735042007.02.02 13:00sell1.20eurjpy157.500.00157.522007.02.02 14:57157.520.000.000.00-19.84
64742972007.02.02 13:30sell0.30usdcad1.18220.00001.18172007.02.02 13:351.18170.000.000.0012.69
64745232007.02.02 13:45buy1.20usdchf1.24170.00001.24262007.02.02 14:271.24260.000.000.0086.91
64748112007.02.02 14:00sell2.40eurjpy157.570.00157.522007.02.02 14:57157.520.000.000.0099.21
64748132007.02.02 14:00buy0.30eurchf1.61790.00001.61842007.02.02 15:581.61840.000.000.0012.09
64751092007.02.02 14:15sell4.80eurjpy157.620.00157.522007.02.02 14:57157.520.000.000.00396.82
64751142007.02.02 14:15sell1.20usdjpy121.030.00120.932007.02.02 15:30120.930.000.000.0099.25
64755702007.02.02 14:46sell0.30eurusd1.30210.00001.30302007.02.02 16:001.30300.000.000.00-27.00
64758992007.02.02 15:00sell0.30eurjpy157.480.00157.582007.02.02 16:16157.580.000.000.00-24.74
64759342007.02.02 15:00sell0.30usdcad1.18240.00001.18272007.02.02 15:301.18270.000.000.00-7.61
64763692007.02.02 15:15sell0.60eurjpy157.620.00157.582007.02.02 16:16157.580.000.000.0019.78
64763712007.02.02 15:15sell0.60usdcad1.18360.00001.18272007.02.02 15:301.18270.000.000.0045.67
64778452007.02.02 15:30sell0.60eurusd1.30330.00001.30302007.02.02 16:001.30300.000.000.0018.00
64816192007.02.02 15:45sell0.30usdcad1.18340.00001.18292007.02.02 16:001.18290.000.000.0012.68
64827572007.02.02 16:00sell1.20eurusd1.30400.00001.30302007.02.02 16:001.30300.000.000.00120.00
64827752007.02.02 16:00sell1.20eurjpy157.680.00157.582007.02.02 16:16157.580.000.000.0098.94
64827892007.02.02 16:00buy0.30usdchf1.24120.00001.24172007.02.02 16:001.24170.000.000.0012.08
64860702007.02.02 16:15sell0.30eurusd1.29970.00001.29922007.02.02 16:151.29920.000.000.0015.00
64860982007.02.02 16:15sell0.30audusd0.77280.00000.77382007.02.05 00:310.77380.000.00-0.93-30.00
64888322007.02.02 16:45sell0.30eurchf1.61800.00001.61752007.02.02 17:001.61750.000.000.0012.04
64895992007.02.02 17:00sell0.30usdchf1.24550.00001.24742007.02.02 22:001.24740.000.000.00-45.70
64896452007.02.02 17:00sell0.30usdjpy121.220.00121.172007.02.02 17:15121.170.000.000.0012.38
64896602007.02.02 17:00sell0.30usdcad1.18450.00001.18402007.02.02 17:121.18400.000.000.0012.67
64917832007.02.02 17:30sell0.60audusd0.77400.00000.77382007.02.05 00:310.77380.000.00-1.8612.00
64917952007.02.02 17:30sell0.60usdchf1.24620.00001.24742007.02.02 22:001.24740.000.000.00-57.72
64923762007.02.02 17:45sell1.20audusd0.77480.00000.77382007.02.05 00:310.77380.000.00-3.73120.00
64939032007.02.02 19:00sell1.20usdchf1.24760.00001.24742007.02.02 22:001.24740.000.000.0019.24
64943432007.02.02 19:30buy0.30eurjpy156.990.00156.982007.02.02 21:37156.980.000.000.00-2.48
64945282007.02.02 19:45buy0.60eurjpy156.900.00156.982007.02.02 21:37156.980.000.000.0039.63
64949842007.02.02 20:00sell2.40usdchf1.24880.00001.24742007.02.02 22:001.24740.000.000.00269.36
64955372007.02.02 20:46sell0.30usdcad1.18450.00001.18492007.02.05 00:011.18490.000.00-2.03-10.13
64957112007.02.02 21:15buy0.30eurusd1.29620.00001.29672007.02.02 21:571.29670.000.000.0015.00
64959312007.02.02 21:46sell0.60usdcad1.18510.00001.18492007.02.05 00:011.18490.000.00-4.0710.13
64960762007.02.02 22:00sell1.20usdcad1.18570.00001.18492007.02.05 00:011.18490.000.00-8.1481.06
65000522007.02.05 02:15buy0.30eurjpy156.86156.04156.452007.02.05 09:01156.450.000.000.00-101.76
65007482007.02.05 03:00buy0.60eurjpy156.79156.04156.452007.02.05 09:01156.450.000.000.00-168.78
65016042007.02.05 03:15buy1.20eurjpy156.47156.04156.452007.02.05 09:01156.450.000.000.00-19.86
65027262007.02.05 04:04buy0.30eurchf1.61711.61431.61762007.02.05 10:571.61760.000.000.0012.01
65030632007.02.05 04:15buy0.30usdjpy120.89120.51120.892007.02.05 08:53120.890.000.000.000.00
65040192007.02.05 05:00buy0.60usdjpy120.81120.51120.892007.02.05 08:53120.890.000.000.0039.71
65040212007.02.05 05:00buy2.40eurjpy156.40156.04156.452007.02.05 09:01156.450.000.000.0099.28
65042822007.02.05 05:15buy4.80eurjpy156.30156.04156.452007.02.05 09:01156.450.000.000.00595.68
65056742007.02.05 06:45buy0.30eurusd1.29430.00001.29442007.02.05 09:031.29440.000.000.003.00
65056832007.02.05 06:45sell0.30usdchf1.24940.00001.24932007.02.05 09:061.24930.000.000.002.40
65066232007.02.05 07:47sell0.60usdchf1.25000.00001.24932007.02.05 09:061.24930.000.000.0033.62
65068612007.02.05 08:00buy0.60eurusd1.29370.00001.29442007.02.05 09:031.29440.000.000.0042.00
65069452007.02.05 08:01buy0.30audusd0.77350.00000.77402007.02.05 09:490.77400.000.000.0015.00
65094362007.02.05 09:15sell0.30eurchf1.61660.00001.61612007.02.05 09:581.61610.000.000.0012.03
65131662007.02.05 10:45buy0.30usdjpy120.690.00120.742007.02.05 11:01120.740.000.000.0012.42
65141522007.02.05 11:15sell0.30eurusd1.29550.00001.29502007.02.05 11:181.29500.000.000.0015.00
65147112007.02.05 11:30sell0.30audusd0.77440.00000.77502007.02.06 06:030.77500.000.00-0.93-18.00
65148352007.02.05 11:31buy0.30usdcad1.18440.00001.18492007.02.05 11:391.18490.000.000.0012.66
65167682007.02.05 12:15sell0.30usdchf1.24990.00001.25052007.02.05 15:371.25050.000.000.00-14.39
65176322007.02.05 12:45sell0.60usdchf1.25080.00001.25052007.02.05 15:371.25050.000.000.0014.39
65193992007.02.05 13:31buy0.30eurjpy156.26155.26155.922007.02.06 01:46155.260.000.003.17-249.88
65194032007.02.05 13:31buy0.30eurusd1.29370.00001.29322007.02.05 15:371.29320.000.000.00-15.00
65194662007.02.05 13:34sell0.30usdcad1.18550.00001.18542007.02.05 14:291.18540.000.000.002.53
65199162007.02.05 14:00buy0.60eurjpy156.20155.26155.922007.02.06 01:46155.260.000.006.33-469.77
65199332007.02.05 14:00sell0.60usdcad1.18610.00001.18542007.02.05 14:291.18540.000.000.0035.43
65203572007.02.05 14:15buy1.20eurjpy156.09155.26155.922007.02.06 01:46155.260.000.0012.66-829.58
65203592007.02.05 14:15buy0.60eurusd1.29310.00001.29322007.02.05 15:371.29320.000.000.006.00
65211422007.02.05 14:30buy2.40eurjpy156.03155.26155.922007.02.06 01:46155.260.000.0025.32-1 539.23
65211432007.02.05 14:30sell0.30usdcad1.18490.00001.18492007.02.05 16:221.18490.000.000.000.00
65211622007.02.05 14:30sell1.20usdchf1.25130.00001.25052007.02.05 15:371.25050.000.000.0076.77
65221352007.02.05 15:00buy4.80eurjpy155.96155.26155.922007.02.06 01:46155.260.000.0050.64-2 798.60
65226772007.02.05 15:15buy9.60eurjpy155.88155.26155.922007.02.06 01:46155.260.000.00101.28-4 957.52
65237692007.02.05 15:30buy1.20eurusd1.29230.00001.29322007.02.05 15:371.29320.000.000.00108.00
65237842007.02.05 15:30buy0.30usdjpy120.650.00120.432007.02.05 18:04120.430.000.000.00-54.80
65243892007.02.05 15:45buy0.30eurusd1.29280.00001.29332007.02.05 15:571.29330.000.000.0015.00
65243962007.02.05 15:45sell0.60usdcad1.18560.00001.18492007.02.05 16:221.18490.000.000.0035.45
65260152007.02.05 16:15buy0.60usdjpy120.590.00120.432007.02.05 18:04120.430.000.000.00-79.71
65260422007.02.05 16:15buy19.20eurjpy155.79155.26155.922007.02.06 01:46155.260.000.00202.56-8 475.76
65260582007.02.05 16:15buy0.30usdchf1.25020.00001.24962007.02.05 21:251.24960.000.000.00-14.40
65272552007.02.05 16:30buy1.20usdjpy120.510.00120.432007.02.05 18:04120.430.000.000.00-79.71
65272732007.02.05 16:30buy0.60usdchf1.24940.00001.24962007.02.05 21:251.24960.000.000.009.60
65276342007.02.05 16:45buy2.40usdjpy120.460.00120.432007.02.05 18:04120.430.000.000.00-59.79
65276612007.02.05 16:45sell0.60audusd0.77510.00000.77502007.02.06 06:030.77500.000.00-1.876.00
65287562007.02.05 17:15buy4.80usdjpy120.390.00120.432007.02.05 18:04120.430.000.000.00159.43
65287662007.02.05 17:15buy1.20usdchf1.24860.00001.24962007.02.05 21:251.24960.000.000.0096.03
65296592007.02.05 17:30buy9.60usdjpy120.320.00120.432007.02.05 18:04120.430.000.000.00876.86
65296772007.02.05 17:30sell1.20audusd0.77610.00000.77502007.02.06 06:030.77500.000.00-3.73132.00
65314972007.02.05 18:15buy0.30usdcad1.18401.17961.18322007.02.06 08:211.18320.000.001.44-20.28
65315382007.02.05 18:16buy0.30usdjpy120.44120.06120.392007.02.05 22:36120.390.000.000.00-12.46
65318012007.02.05 18:30buy0.60usdjpy120.38120.06120.392007.02.05 22:36120.390.000.000.004.98
65318052007.02.05 18:30buy0.30eurchf1.61441.61201.61492007.02.06 12:331.61200.000.001.30-57.79
65323712007.02.05 19:00buy0.60usdcad1.18201.17961.18322007.02.06 08:211.18320.000.002.8960.85
65331422007.02.05 19:45buy1.20usdjpy120.29120.06120.392007.02.05 22:36120.390.000.000.0099.68
65348482007.02.05 22:14sell2.40audusd0.77580.00000.77502007.02.06 06:030.77500.000.00-7.46192.00
65359822007.02.06 00:45buy0.30audusd0.77600.00000.77652007.02.06 15:040.77650.000.000.0015.00
65376062007.02.06 02:00buy0.30eurjpy155.48155.11155.422007.02.06 04:17155.420.000.000.00-14.97
65383002007.02.06 02:30buy0.60eurjpy155.31155.11155.422007.02.06 04:17155.420.000.000.0054.90
65389712007.02.06 03:15buy0.30usdjpy120.150.00120.202007.02.06 04:12120.200.000.000.0012.48
65389922007.02.06 03:16sell4.80audusd0.77540.00000.77502007.02.06 06:030.77500.000.000.00192.00
65400692007.02.06 05:00buy0.30eurusd1.29290.00001.29252007.02.06 09:111.29250.000.000.00-12.00
65406102007.02.06 06:09sell0.30usdcad1.18260.00001.18262007.02.06 10:111.18260.000.000.000.00
65412922007.02.06 07:30buy0.60eurusd1.29230.00001.29252007.02.06 09:111.29250.000.000.0012.00
65416172007.02.06 08:01sell0.30usdjpy120.280.00120.412007.02.06 12:17120.410.000.000.00-32.39
65418752007.02.06 08:15sell0.60usdjpy120.350.00120.412007.02.06 12:17120.410.000.000.00-29.90
65422772007.02.06 08:30sell0.60usdcad1.18330.00001.18262007.02.06 10:111.18260.000.000.0035.52
65425722007.02.06 08:45buy1.20eurusd1.29170.00001.29252007.02.06 09:111.29250.000.000.0096.00
65434192007.02.06 09:15buy0.30eurusd1.29200.00001.29252007.02.06 09:211.29250.000.000.0015.00
65434392007.02.06 09:15sell1.20usdjpy120.430.00120.412007.02.06 12:17120.410.000.000.0019.93
65434782007.02.06 09:16sell0.30usdchf1.24930.00001.24882007.02.06 09:211.24880.000.000.0012.01
65440612007.02.06 09:45sell0.30eurchf1.61360.00001.61342007.02.06 11:481.61340.000.000.004.82
65440662007.02.06 09:45sell0.30eurjpy155.560.00155.802007.02.06 12:29155.800.000.000.00-59.80
65445782007.02.06 10:00sell0.60eurjpy155.620.00155.802007.02.06 12:29155.800.000.000.00-89.71
65460622007.02.06 10:30sell0.30audusd0.77470.00000.77472007.02.06 12:580.77470.000.000.000.00
65460792007.02.06 10:31buy0.30usdchf1.24920.00001.24542007.02.06 15:471.24540.000.000.00-91.54
65460822007.02.06 10:31sell0.60eurchf1.61410.00001.61342007.02.06 11:481.61340.000.000.0033.69
65460902007.02.06 10:31sell0.30eurusd1.29250.00001.29422007.02.06 15:531.29420.000.000.00-51.00
65464242007.02.06 10:45sell1.20eurjpy155.740.00155.802007.02.06 12:29155.800.000.000.00-59.81
65464392007.02.06 10:45buy0.30usdcad1.18290.00001.18272007.02.06 15:011.18270.000.000.00-5.07
65469652007.02.06 11:00sell0.60audusd0.77540.00000.77472007.02.06 12:580.77470.000.000.0042.00
65470262007.02.06 11:00sell0.60eurusd1.29340.00001.29422007.02.06 15:531.29420.000.000.00-48.00
65470512007.02.06 11:00sell2.40eurjpy155.810.00155.802007.02.06 12:29155.800.000.000.0019.94
65470742007.02.06 11:00buy0.60usdchf1.24830.00001.24542007.02.06 15:471.24540.000.000.00-139.71
65479222007.02.06 11:30buy1.20usdchf1.24710.00001.24542007.02.06 15:471.24540.000.000.00-163.80
65493792007.02.06 12:00sell2.40usdjpy120.520.00120.412007.02.06 12:17120.410.000.000.00219.25
65493912007.02.06 12:00buy2.40usdchf1.24660.00001.24542007.02.06 15:471.24540.000.000.00-231.25
65494012007.02.06 12:00sell4.80eurjpy155.940.00155.802007.02.06 12:29155.800.000.000.00558.19
65500732007.02.06 12:15sell1.20eurusd1.29440.00001.29422007.02.06 15:531.29420.000.000.0024.00
65500872007.02.06 12:15buy4.80usdchf1.24600.00001.24542007.02.06 15:471.24540.000.000.00-231.25
65505212007.02.06 12:30sell0.30eurjpy155.760.00155.712007.02.06 12:38155.710.000.000.0012.47
65515132007.02.06 13:15buy9.60usdchf1.24500.00001.24542007.02.06 15:471.24540.000.000.00308.33
65515322007.02.06 13:15buy0.60usdcad1.18190.00001.18272007.02.06 15:011.18270.000.000.0040.59
65537432007.02.06 14:15sell2.40eurusd1.29540.00001.29422007.02.06 15:531.29420.000.000.00288.00
65537722007.02.06 14:15buy19.20usdchf1.24410.00001.24542007.02.06 15:471.24540.000.000.002 004.18
65546992007.02.06 15:00sell0.30audusd0.77570.00000.77662007.02.07 03:010.77660.000.00-0.94-27.00
65555252007.02.06 15:15sell0.60audusd0.77680.00000.77662007.02.07 03:010.77660.000.00-1.8712.00
65563592007.02.06 15:30sell1.20audusd0.77760.00000.77662007.02.07 03:010.77660.000.00-3.74120.00
65563632007.02.06 15:30buy0.30eurchf1.61180.00001.61052007.02.07 09:111.61050.000.001.30-31.42
65568552007.02.06 15:45buy0.30usdjpy120.320.00120.372007.02.06 15:46120.370.000.000.0012.46
65568672007.02.06 15:45buy38.40usdchf1.24490.00001.24542007.02.06 15:451.24460.000.000.00-925.60
65587632007.02.06 17:00buy0.60eurchf1.61110.00001.61052007.02.07 09:111.61050.000.002.60-29.00
65603732007.02.06 18:00sell0.30usdcad1.18330.00001.18282007.02.06 18:311.18280.000.000.0012.68
65621742007.02.06 18:45sell0.30usdjpy120.360.00120.312007.02.06 19:06120.310.000.000.0012.47
65627522007.02.06 19:00buy1.20eurchf1.61040.00001.61052007.02.07 09:111.61050.000.005.209.67
65631842007.02.06 19:15sell0.30eurjpy155.990.00155.942007.02.06 20:07155.940.000.000.0012.48
65631862007.02.06 19:15buy2.40eurchf1.60930.00001.61052007.02.07 09:111.61050.000.0010.41232.03
65634322007.02.06 19:30buy0.30usdcad1.18260.00001.18272007.02.07 06:091.18270.000.001.442.54
65634452007.02.06 19:32sell0.30eurusd1.29630.00001.29742007.02.07 08:511.29740.000.001.53-33.00
65638532007.02.06 20:02buy0.60usdcad1.18200.00001.18272007.02.07 06:091.18270.000.002.8935.51
65654972007.02.06 20:30sell0.60eurusd1.29870.00001.29742007.02.07 08:511.29740.000.003.0778.00
65662042007.02.06 21:15buy0.30usdjpy120.150.00120.122007.02.07 02:13120.120.000.003.82-7.49
65665212007.02.06 21:46buy0.30usdchf1.24060.00001.24072007.02.07 02:481.24070.000.002.382.42
65666302007.02.06 22:00buy0.60usdjpy120.100.00120.122007.02.07 02:13120.120.000.007.649.99
65669602007.02.06 22:30buy0.60usdchf1.24000.00001.24072007.02.07 02:481.24070.000.004.7633.85
65678162007.02.07 00:30buy1.20usdjpy120.040.00120.122007.02.07 02:13120.120.000.000.0079.92
65698522007.02.07 03:30sell0.30usdjpy120.150.00121.062007.02.08 21:17121.060.000.00-12.65-225.51
65698622007.02.07 03:30buy0.30eurusd1.29780.00001.29832007.02.07 04:511.29830.000.000.0015.00
65698662007.02.07 03:30sell0.30usdchf1.24020.00001.24012007.02.07 09:431.24010.000.000.002.42
65701322007.02.07 03:45buy0.30audusd0.77670.00000.77722007.02.07 05:420.77720.000.000.0015.00
65720812007.02.07 06:00sell0.60usdjpy120.210.00121.062007.02.08 21:17121.060.000.00-25.29-421.28
65722482007.02.07 06:15sell0.30eurchf1.61000.00001.61062007.02.07 12:451.61060.000.000.00-14.52
65723392007.02.07 06:30sell0.30eurjpy156.020.00156.942007.02.07 22:14156.940.000.000.00-228.72
65723912007.02.07 06:35sell0.30usdcad1.18200.00001.18442007.02.08 00:001.18440.000.00-2.03-60.79
65727522007.02.07 07:15sell0.60eurjpy156.090.00156.942007.02.07 22:14156.940.000.000.00-422.64
65732652007.02.07 08:00sell1.20usdjpy120.280.00121.062007.02.08 21:17121.060.000.00-50.58-773.17
65737312007.02.07 08:15sell1.20eurjpy156.310.00156.942007.02.07 22:14156.940.000.000.00-626.51
65737442007.02.07 08:15sell2.40usdjpy120.410.00120.852007.02.08 14:10121.310.000.00-101.16-1 780.56
65737562007.02.07 08:15sell0.60usdcad1.18250.00001.18442007.02.08 00:001.18440.000.00-4.05-96.25
65740882007.02.07 08:30sell0.30audusd0.77720.00000.77832007.02.08 02:300.77830.000.00-2.34-33.00
65741132007.02.07 08:30sell0.60usdchf1.24080.00001.24012007.02.07 09:431.24010.000.000.0033.87
65749832007.02.07 09:15sell0.60eurchf1.61070.00001.61062007.02.07 12:451.61060.000.000.004.84
65749992007.02.07 09:15buy0.30eurusd1.29790.00001.29842007.02.07 09:251.29840.000.000.0015.00
65762962007.02.07 09:45sell2.40eurjpy156.440.00156.782007.02.07 19:24157.180.000.000.00-1 470.80
65763192007.02.07 09:45sell0.60audusd0.77790.00000.77832007.02.08 02:300.77830.000.00-4.68-24.00
65776152007.02.07 10:30sell1.20eurchf1.61150.00001.61062007.02.07 12:451.61060.000.000.0087.13
65786292007.02.07 11:00sell4.80usdjpy120.550.00120.762007.02.08 12:15121.200.000.00-202.32-2 574.26
65789422007.02.07 11:15sell0.30usdchf1.24100.00001.24052007.02.07 11:281.24050.000.000.0012.09
65792562007.02.07 11:30sell4.80eurjpy156.510.00156.702007.02.07 17:45157.110.000.000.00-2 384.50
65798272007.02.07 11:45sell9.60eurjpy156.580.00156.452007.02.07 17:33157.120.000.000.00-4 293.17
65802012007.02.07 12:00sell9.60usdjpy120.630.00120.492007.02.08 12:15121.190.000.00-404.64-4 436.01
65805662007.02.07 12:15sell19.20eurjpy156.690.00156.552007.02.07 17:19157.020.000.000.00-5 247.21
65820282007.02.07 13:00sell1.20usdcad1.18340.00001.18442007.02.08 00:001.18440.000.00-8.10-101.32
65884872007.02.07 17:15buy0.30usdchf1.24010.00001.23992007.02.07 17:431.23990.000.000.00-4.84
65896112007.02.07 17:30buy0.60usdchf1.23910.00001.23992007.02.07 17:431.23990.000.000.0038.71
65896142007.02.07 17:30sell19.20usdjpy120.700.00120.572007.02.07 19:54120.830.000.000.00-2 065.71
65896272007.02.07 17:30sell2.40usdcad1.18440.00001.18442007.02.08 00:001.18440.000.00-16.200.00
65900852007.02.07 17:45sell9.60eurjpy157.060.00156.942007.02.07 22:14156.940.000.000.00954.66
65917262007.02.07 18:30sell1.20audusd0.77850.00000.77832007.02.08 02:300.77830.000.00-9.3624.00
65920242007.02.07 18:45sell4.80usdcad1.18490.00001.18442007.02.08 00:001.18440.000.00-32.40202.63
65927862007.02.07 19:31sell0.30eurusd1.30130.00001.30082007.02.07 21:581.30080.000.000.0015.00
65932722007.02.07 20:00sell4.80eurjpy157.210.00156.942007.02.07 22:14156.940.000.000.001 074.00
65937702007.02.07 20:31sell0.30usdchf1.24080.00001.24102007.02.08 00:521.24100.000.00-8.59-4.83
65942072007.02.07 21:15sell0.60usdchf1.24190.00001.24102007.02.08 00:521.24100.000.00-17.1743.51
65949572007.02.07 22:00buy0.30audusd0.77840.00000.77892007.02.08 00:260.77890.000.001.2615.00
65951822007.02.07 22:15sell9.60usdcad1.18550.00001.18442007.02.08 00:001.18440.000.00-64.80891.59
65951882007.02.07 22:15sell19.20usdjpy120.650.00120.542007.02.08 08:51121.080.000.00-809.28-6 818.63
65953432007.02.07 22:31sell0.30eurchf1.61470.00001.62432007.02.09 09:461.62430.000.00-7.44-230.62
65971082007.02.08 00:33sell0.60eurchf1.61530.00001.62432007.02.09 09:461.62430.000.00-3.90-432.42
65972852007.02.08 00:45sell2.40audusd0.77930.00000.77832007.02.08 02:300.77830.000.000.00240.00
65972892007.02.08 00:45buy0.30usdcad1.18470.00001.18522007.02.08 00:461.18520.000.000.0012.66
65977302007.02.08 01:15sell0.30eurusd1.30160.00001.30152007.02.08 09:161.30150.000.000.003.00
65982702007.02.08 01:45sell0.30usdcad1.18510.00001.18602007.02.08 18:161.18600.000.000.00-22.77
66000572007.02.08 03:15sell0.30audusd0.77900.00000.78012007.02.08 09:450.78010.000.000.00-33.00
66000712007.02.08 03:15sell1.20eurchf1.61620.00001.62432007.02.09 09:461.62430.000.00-7.81-778.35
66002802007.02.08 03:30sell0.60audusd0.77970.00000.78012007.02.08 09:450.78010.000.000.00-24.00
66007592007.02.08 04:00sell0.30eurjpy157.150.00157.482007.02.08 10:42157.480.000.000.00-81.66
66007602007.02.08 04:00sell1.20audusd0.78050.00000.78012007.02.08 09:450.78010.000.000.0048.00
66013712007.02.08 04:30sell0.60eurjpy157.250.00157.482007.02.08 10:42157.480.000.000.00-113.83
66014042007.02.08 04:30sell0.30usdchf1.24200.00001.24652007.02.08 17:201.24650.000.000.00-108.30
66018322007.02.08 05:00sell1.20eurjpy157.330.00157.482007.02.08 10:42157.480.000.000.00-148.47
66029102007.02.08 06:00sell2.40audusd0.78110.00000.78012007.02.08 09:450.78010.000.000.00240.00
66032632007.02.08 06:17sell2.40eurchf1.61730.00001.62352007.02.09 08:471.62700.000.00-15.62-1 865.54
66037732007.02.08 06:45sell0.60eurusd1.30220.00001.30152007.02.08 09:161.30150.000.000.0042.00
66054672007.02.08 08:45sell2.40eurjpy157.420.00157.482007.02.08 10:42157.480.000.000.00-118.77
66067182007.02.08 09:00sell4.80eurchf1.61910.00001.61962007.02.08 17:301.62270.000.000.00-1 387.17
66067502007.02.08 09:00sell0.60usdchf1.24350.00001.24652007.02.08 17:201.24650.000.000.00-144.40
66074672007.02.08 09:15sell4.80eurjpy157.700.00157.482007.02.08 10:42157.480.000.000.00871.00
66074762007.02.08 09:15sell1.20usdchf1.24550.00001.24652007.02.08 17:201.24650.000.000.00-96.27
66094822007.02.08 10:02sell0.60usdcad1.18570.00001.18602007.02.08 18:161.18600.000.000.00-15.18
66103992007.02.08 10:15sell2.40usdchf1.24660.00001.24652007.02.08 17:201.24650.000.000.0019.25
66115972007.02.08 10:45sell4.80usdchf1.24830.00001.24652007.02.08 17:201.24650.000.000.00693.14
66130912007.02.08 11:30sell9.60usdchf1.24860.00001.24732007.02.08 14:211.25110.000.000.00-1 918.31
66134252007.02.08 11:45buy0.30audusd0.77990.00000.77962007.02.08 15:190.77960.000.000.00-9.00
66141112007.02.08 12:15buy0.60audusd0.77940.00000.77962007.02.08 15:190.77960.000.000.0012.00
66141162007.02.08 12:15buy0.30eurusd1.29910.00001.29962007.02.08 13:461.29960.000.000.0015.00
66141232007.02.08 12:15sell9.60usdjpy121.170.00121.062007.02.08 21:17121.060.000.000.00872.29
66144852007.02.08 12:30buy1.20audusd0.77870.00000.77962007.02.08 15:190.77960.000.000.00108.00
66190712007.02.08 14:30sell4.80usdjpy121.360.00121.062007.02.08 21:17121.060.000.000.001 189.49
66195982007.02.08 14:45sell1.20usdcad1.18640.00001.18602007.02.08 18:161.18600.000.000.0040.47
66240922007.02.08 16:00sell0.30audusd0.77950.00000.78052007.02.09 05:140.78050.000.00-0.93-30.00
66255062007.02.08 16:15sell0.60audusd0.78030.00000.78052007.02.09 05:140.78050.000.00-1.87-12.00
66266682007.02.08 16:30sell2.40usdcad1.18690.00001.18602007.02.08 18:161.18600.000.000.00182.12
66275802007.02.08 17:00sell0.30eurusd1.30160.00001.30272007.02.08 20:181.30270.000.000.00-33.00
66281232007.02.08 17:15sell0.30eurjpy157.800.00157.832007.02.08 21:13157.830.000.000.00-7.43
66289602007.02.08 17:30sell0.60eurusd1.30230.00001.30272007.02.08 20:181.30270.000.000.00-24.00
66289702007.02.08 17:30sell9.60eurchf1.62220.00001.62182007.02.09 08:301.62720.000.00-62.47-3 847.70
66289862007.02.08 17:30sell1.20audusd0.78080.00000.78052007.02.09 05:140.78050.000.00-3.7336.00
66289902007.02.08 17:30sell0.60eurjpy157.920.00157.832007.02.08 21:13157.830.000.000.0044.60
66300542007.02.08 17:45sell1.20eurusd1.30300.00001.30272007.02.08 20:181.30270.000.000.0036.00
66309832007.02.08 18:00sell2.40eurusd1.30380.00001.30272007.02.08 20:181.30270.000.000.00264.00
66316972007.02.08 18:16buy0.30usdchf1.24640.00001.24692007.02.08 18:251.24690.000.000.0012.03
66330662007.02.08 19:00buy0.30usdjpy121.200.00121.162007.02.09 01:14121.160.000.003.82-9.90
66332292007.02.08 19:15buy0.30usdcad1.18540.00001.18372007.02.09 09:221.18370.000.004.71-43.09
66334122007.02.08 19:30buy0.60usdcad1.18460.00001.18372007.02.09 09:221.18370.000.009.41-45.62
66335872007.02.08 19:45buy0.60usdjpy121.140.00121.162007.02.09 01:14121.160.000.007.649.90
66343562007.02.08 20:45buy1.20usdcad1.18400.00001.18372007.02.09 09:221.18370.000.0018.83-30.41
66348042007.02.08 21:15buy1.20usdjpy121.070.00121.162007.02.09 01:14121.160.000.0015.2889.14
66348422007.02.08 21:16sell9.60eurchf1.62510.00001.62432007.02.09 09:461.62430.000.00-62.47615.00
66351042007.02.08 21:30buy2.40usdcad1.18330.00001.18372007.02.09 09:221.18370.000.0037.6681.10
66352312007.02.08 21:45sell2.40audusd0.78140.00000.78052007.02.09 05:140.78050.000.00-7.46216.00
66355952007.02.08 22:18sell0.30eurusd1.30380.00001.30332007.02.09 03:101.30330.000.001.5315.00
66358052007.02.08 22:45buy4.80usdcad1.18270.00001.18372007.02.09 09:221.18370.000.0075.31405.51
66378082007.02.09 02:01sell0.30eurjpy157.920.00157.872007.02.09 02:06157.870.000.000.0012.39
66379352007.02.09 02:15sell0.30usdjpy121.110.00121.202007.02.09 09:45121.200.000.000.00-22.28
66382902007.02.09 02:45sell0.60usdjpy121.180.00121.202007.02.09 09:45121.200.000.000.00-9.90
66391242007.02.09 03:30sell1.20usdjpy121.340.00121.202007.02.09 09:45121.200.000.000.00138.61
66391382007.02.09 03:30buy0.30eurusd1.30360.00001.30412007.02.09 04:231.30410.000.000.0015.00
66391792007.02.09 03:32sell0.30usdchf1.24650.00001.24722007.02.09 09:271.24720.000.000.00-16.84
66394062007.02.09 03:45buy0.30audusd0.78120.77320.77732007.02.12 01:220.77730.000.000.27-117.00
66402472007.02.09 04:45sell0.60usdchf1.24730.00001.24722007.02.09 09:271.24720.000.000.004.81
66407222007.02.09 05:15sell0.30eurjpy158.120.00158.142007.02.09 09:34158.140.000.000.00-4.94
66407272007.02.09 05:15buy0.60audusd0.78050.77320.77732007.02.12 01:220.77730.000.000.54-192.00
66413592007.02.09 06:16sell0.60eurjpy158.180.00158.142007.02.09 09:34158.140.000.000.0019.76
66420152007.02.09 07:31sell1.20eurjpy158.250.00158.142007.02.09 09:34158.140.000.000.00108.66
66421512007.02.09 07:45sell0.30usdcad1.18320.00001.18362007.02.09 14:001.18360.000.000.00-10.15
66429942007.02.09 08:45sell0.30eurusd1.30380.00001.30332007.02.09 09:271.30330.000.000.0015.00
66430292007.02.09 08:47sell9.60eurchf1.62650.00001.62432007.02.09 09:461.62430.000.000.001 691.23
66437482007.02.09 09:15sell1.20usdchf1.24820.00001.24722007.02.09 09:271.24720.000.000.0096.22
66447312007.02.09 09:30sell2.40eurjpy158.180.00158.142007.02.09 09:34158.140.000.000.0079.02
66461782007.02.09 09:45sell2.40usdjpy121.240.00121.202007.02.09 09:45121.200.000.000.0079.21
66462782007.02.09 09:45buy1.20audusd0.77960.00000.77732007.02.12 01:220.77730.000.001.07-276.00
66465122007.02.09 09:45sell0.60usdcad1.18380.00001.18362007.02.09 14:001.18360.000.000.0010.14
66497082007.02.09 10:30buy0.30eurjpy157.970.00158.022007.02.09 10:53158.020.000.000.0012.35
66497252007.02.09 10:30buy0.30eurchf1.62550.00001.62532007.02.09 11:571.62530.000.000.00-4.80
66508452007.02.09 11:00buy0.30eurusd1.30160.00001.30062007.02.09 13:211.30060.000.000.00-30.00
66508782007.02.09 11:00sell1.20usdcad1.18450.00001.18362007.02.09 14:001.18360.000.000.0091.27
66516902007.02.09 11:30buy0.60eurchf1.62450.00001.62532007.02.09 11:571.62530.000.000.0038.40
66522802007.02.09 11:45buy0.60eurusd1.30090.00001.30062007.02.09 13:211.30060.000.000.00-18.00
66534922007.02.09 12:15buy1.20eurusd1.29940.00001.30062007.02.09 13:211.30060.000.000.00144.00
66535202007.02.09 12:16buy2.40audusd0.77900.77320.77732007.02.12 01:220.77730.000.002.14-408.00
66545852007.02.09 13:00sell0.30usdchf1.25040.00001.24992007.02.09 13:131.24990.000.000.0012.00
66550782007.02.09 13:15buy4.80audusd0.77730.77320.77732007.02.12 01:220.77730.000.004.290.00
66565202007.02.09 14:15sell0.30usdjpy121.500.00121.452007.02.09 15:21121.450.000.000.0012.35
66569432007.02.09 14:30buy9.60audusd0.77670.77320.77732007.02.12 01:220.77730.000.008.58576.00
66599112007.02.09 16:30buy0.30eurchf1.62480.00001.62492007.02.09 17:071.62490.000.000.002.40
66599172007.02.09 16:30buy0.30usdcad1.17761.17061.17542007.02.12 19:121.17540.000.001.44-56.15
66602062007.02.09 16:45buy0.60usdcad1.17691.17061.17542007.02.12 19:121.17540.000.002.89-76.57
66602202007.02.09 16:46buy0.60eurchf1.62420.00001.62492007.02.09 17:071.62490.000.000.0033.58
66612742007.02.09 17:15sell0.30usdjpy121.630.00121.632007.02.09 18:37121.630.000.000.000.00
66612832007.02.09 17:15buy0.30eurusd1.29970.00001.30022007.02.09 17:171.30020.000.000.0015.00
66612962007.02.09 17:15buy1.20usdcad1.17581.17061.17542007.02.12 19:121.17540.000.005.77-40.84
66619842007.02.09 17:31buy19.20audusd0.77600.77320.77732007.02.12 01:220.77730.000.0017.162 496.00
66623172007.02.09 17:45sell0.60usdjpy121.710.00121.632007.02.09 18:37121.630.000.000.0039.46
66628792007.02.09 18:15sell0.30eurjpy158.130.00158.082007.02.09 19:05158.080.000.000.0012.33
66628832007.02.09 18:15buy2.40usdcad1.17511.17061.17542007.02.12 19:121.17540.000.0011.5461.26
66634312007.02.09 18:45buy4.80usdcad1.17410.00001.17542007.02.12 19:121.17540.000.0023.09530.88
66642682007.02.09 19:45buy0.30usdchf1.24871.24591.24872007.02.12 00:011.24870.000.002.380.00
66643032007.02.09 19:54buy0.30eurchf1.62391.61961.62392007.02.12 00:351.62390.000.001.300.00
66645922007.02.09 20:16buy9.60usdcad1.17320.00001.17452007.02.09 21:281.17180.000.000.00-1 146.95
66647252007.02.09 20:31sell0.30audusd0.77710.00000.77662007.02.09 21:400.77660.000.000.0015.00
66652922007.02.09 21:30buy0.60usdchf1.24791.24591.24872007.02.12 00:011.24870.000.004.7638.44
66653572007.02.09 21:45sell0.30eurjpy158.190.00158.542007.02.12 10:10158.540.000.00-3.71-86.22
66653632007.02.09 21:45sell0.30eurusd1.30070.00001.30022007.02.09 22:221.30020.000.000.0015.00
66655322007.02.09 22:00buy0.60eurchf1.62320.00001.62392007.02.12 00:351.62390.000.002.5933.68
66661972007.02.12 00:01sell0.60eurjpy158.220.00158.542007.02.12 10:10158.540.000.000.00-157.66
66669652007.02.12 00:15sell1.20eurjpy158.360.00158.542007.02.12 10:10158.540.000.000.00-177.37
66683022007.02.12 00:30sell2.40eurjpy158.850.00158.542007.02.12 10:10158.540.000.000.00610.94
66683112007.02.12 00:30buy0.30eurusd1.30160.00001.30212007.02.12 00:331.30210.000.000.0015.00
66708252007.02.12 01:46sell0.30usdjpy121.890.00121.882007.02.12 08:13121.880.000.000.002.46
66710172007.02.12 02:00buy0.30usdchf1.24750.00001.24802007.02.12 03:311.24800.000.000.0012.02
66724672007.02.12 03:46sell0.60usdjpy121.950.00121.882007.02.12 08:13121.880.000.000.0034.46
66731692007.02.12 04:36sell0.30usdcad1.17400.00001.17352007.02.12 06:401.17350.000.000.0012.78
66732782007.02.12 04:46buy0.30audusd0.77460.00000.77472007.02.12 08:150.77470.000.000.003.00
66737642007.02.12 05:30sell0.30eurchf1.62420.00001.62372007.02.12 09:081.62370.000.000.0012.03
66743362007.02.12 06:30sell0.30eurusd1.30190.00001.30202007.02.12 08:411.30200.000.000.00-3.00
66747172007.02.12 07:15buy0.60audusd0.77400.00000.77472007.02.12 08:150.77470.000.000.0042.00
66761282007.02.12 08:15sell0.60eurusd1.30280.00001.30202007.02.12 08:411.30200.000.000.0048.00
66772322007.02.12 08:45buy0.30usdchf1.24790.00001.24752007.02.12 09:541.24750.000.000.00-9.62
66772412007.02.12 08:45buy0.30usdjpy121.930.00121.942007.02.12 11:06121.940.000.000.002.46
66772642007.02.12 08:45sell0.30eurusd1.30210.00001.30252007.02.12 09:541.30250.000.000.00-12.00
66777752007.02.12 09:00sell0.60eurusd1.30280.00001.30252007.02.12 09:541.30250.000.000.0018.00
66782302007.02.12 09:15buy0.60usdchf1.24660.00001.24752007.02.12 09:541.24750.000.000.0043.29
66782522007.02.12 09:16sell0.30eurchf1.62340.00001.62392007.02.12 12:261.62390.000.000.00-11.97
66785372007.02.12 09:30sell0.60eurchf1.62420.00001.62392007.02.12 12:261.62390.000.000.0014.36
66785422007.02.12 09:30sell0.30audusd0.77420.00000.77402007.02.12 10:220.77400.000.000.006.00
66792492007.02.12 09:45sell1.20eurusd1.30340.00001.30252007.02.12 09:541.30250.000.000.00108.00
66792652007.02.12 09:45sell1.20eurchf1.62480.00001.62392007.02.12 12:261.62390.000.000.0086.16
66793102007.02.12 09:46sell0.60audusd0.77470.00000.77402007.02.12 10:220.77400.000.000.0042.00
66800072007.02.12 10:00sell0.30eurusd1.30270.00001.30222007.02.12 10:101.30220.000.000.0015.00
66812842007.02.12 10:15buy0.60usdjpy121.870.00121.942007.02.12 11:06121.940.000.000.0034.44
66835082007.02.12 11:00buy0.30eurjpy158.610.00158.042007.02.12 22:57158.040.000.000.00-140.26
66843992007.02.12 11:30buy0.60eurjpy158.540.00158.042007.02.12 22:57158.040.000.000.00-246.08
66861082007.02.12 12:00buy1.20eurjpy158.470.00158.042007.02.12 22:57158.040.000.000.00-423.26
66866952007.02.12 12:15buy2.40eurjpy158.340.00158.042007.02.12 22:57158.040.000.000.00-590.60
66867052007.02.12 12:15sell0.30usdjpy121.940.00121.892007.02.12 12:34121.890.000.000.0012.31
66867122007.02.12 12:15buy0.30audusd0.77340.00000.77392007.02.12 15:390.77390.000.000.0015.00
66888762007.02.12 12:30buy4.80eurjpy158.040.00158.042007.02.12 22:57158.040.000.000.000.00
66894592007.02.12 12:45buy9.60eurjpy157.950.00158.032007.02.12 19:15157.810.000.000.00-1 104.08
66901842007.02.12 13:15buy0.30eurchf1.62500.00001.62402007.02.12 17:311.62400.000.000.00-23.95
66921982007.02.12 14:30buy0.60eurchf1.62430.00001.62402007.02.12 17:311.62400.000.000.00-14.37
66929472007.02.12 15:00buy0.30eurusd1.29600.00001.29652007.02.12 15:381.29650.000.000.0015.00
66929782007.02.12 15:00sell0.30usdchf1.25300.00001.25292007.02.12 15:391.25290.000.000.002.39
66938842007.02.12 15:30sell0.60usdchf1.25360.00001.25292007.02.12 15:391.25290.000.000.0033.52
66955162007.02.12 16:00sell0.30audusd0.77270.00000.77222007.02.12 17:250.77220.000.000.0015.00
66955702007.02.12 16:00buy1.20eurchf1.62380.00001.62402007.02.12 17:311.62400.000.000.0019.16
66964962007.02.12 16:45buy0.30usdjpy121.720.00121.772007.02.12 16:59121.770.000.000.0012.32
66965122007.02.12 16:45buy2.40eurchf1.62300.00001.62402007.02.12 17:311.62400.000.000.00191.57
66969122007.02.12 17:00buy0.30audusd0.77300.00000.77262007.02.13 06:200.77260.000.000.27-12.00
66993802007.02.12 19:00sell0.30usdcad1.17440.00001.17432007.02.13 10:031.17430.000.00-2.152.55
66995582007.02.12 19:15buy19.20eurjpy157.870.00158.042007.02.12 22:57158.040.000.000.002 677.39
66995822007.02.12 19:15sell0.60usdcad1.17550.00001.17432007.02.13 10:031.17430.000.00-4.2961.31
67004522007.02.12 21:05buy0.60audusd0.77240.00000.77262007.02.13 06:200.77260.000.000.5412.00
67006322007.02.12 21:45buy1.20audusd0.77180.00000.77262007.02.13 06:200.77260.000.001.0896.00
67020912007.02.13 00:15sell0.30usdchf1.25330.00001.25282007.02.13 05:211.25280.000.000.0011.97
67022932007.02.13 00:30sell0.30eurjpy158.050.00158.002007.02.13 00:44158.000.000.000.0012.31
67023312007.02.13 00:32sell0.30usdjpy121.910.00121.862007.02.13 00:44121.860.000.000.0012.31
67028002007.02.13 01:18sell0.30eurchf1.62500.00001.62452007.02.13 03:431.62450.000.000.0011.96
67050462007.02.13 04:46buy0.30eurchf1.62431.62101.62452007.02.13 09:131.62450.000.000.004.79
67055232007.02.13 05:49buy0.30usdchf1.25351.24961.25372007.02.13 10:021.24960.000.000.00-93.63
67058282007.02.13 06:30buy0.60eurchf1.62381.62101.62452007.02.13 09:131.62450.000.000.0033.58
67058332007.02.13 06:30buy0.60usdchf1.25301.24961.25372007.02.13 10:021.24960.000.000.00-163.25
67059922007.02.13 06:50buy0.30usdcad1.17521.17211.17572007.02.13 13:451.17210.000.000.00-79.34
67061572007.02.13 07:07sell1.20audusd0.77290.00000.77232007.02.14 10:580.78270.000.00-3.76-1 176.00
67061752007.02.13 07:09sell1.20usdcad1.17460.00001.17432007.02.13 10:031.17430.000.000.0030.66
67064252007.02.13 07:15buy0.30eurjpy157.460.00157.512007.02.13 08:21157.510.000.000.0012.34
67065862007.02.13 07:30buy0.30usdjpy121.450.00121.502007.02.13 08:19121.500.000.000.0012.35
67068342007.02.13 08:00sell0.30eurusd1.29640.00001.29852007.02.13 10:281.29850.000.000.00-63.00
67089102007.02.13 09:15sell2.40audusd0.77360.00000.77272007.02.14 10:300.78240.000.00-7.52-2 112.00
67089232007.02.13 09:15sell0.60eurusd1.29850.00001.29852007.02.13 10:281.29850.000.000.000.00
67107262007.02.13 10:00sell1.20eurusd1.29990.00001.29852007.02.13 10:281.29850.000.000.00168.00
67116812007.02.13 10:15sell4.80audusd0.77420.00000.77322007.02.14 09:450.78200.000.00-15.05-3 744.00
67124492007.02.13 10:30sell0.30eurusd1.29850.00001.29962007.02.13 13:141.29960.000.000.00-33.00
67124552007.02.13 10:30buy0.30usdchf1.25140.00001.24862007.02.13 16:371.24860.000.000.00-67.28
67124752007.02.13 10:30sell0.30eurjpy157.760.00157.762007.02.13 12:53157.760.000.000.000.00
67126742007.02.13 10:45sell0.30eurchf1.62450.00001.62402007.02.13 12:151.62400.000.000.0012.02
67126822007.02.13 10:45buy0.60usdchf1.25080.00001.24862007.02.13 16:371.24860.000.000.00-105.72
67129462007.02.13 11:00buy1.20usdchf1.25000.00001.24862007.02.13 16:371.24860.000.000.00-134.55
67129842007.02.13 11:00sell0.60eurusd1.29930.00001.29962007.02.13 13:141.29960.000.000.00-18.00
67151812007.02.13 12:00sell1.20eurusd1.29980.00001.29962007.02.13 13:141.29960.000.000.0024.00
67157132007.02.13 12:15buy2.40usdchf1.24910.00001.24862007.02.13 16:371.24860.000.000.00-96.11
67165592007.02.13 12:45sell2.40eurusd1.30060.00001.29962007.02.13 13:141.29960.000.000.00240.00
67165622007.02.13 12:45sell0.60eurjpy157.830.00157.762007.02.13 12:53157.760.000.000.0034.62
67165672007.02.13 12:45buy0.30usdjpy121.370.00121.332007.02.13 17:05121.330.000.000.00-9.89
67170742007.02.13 13:15sell0.30eurusd1.29940.00001.30122007.02.13 17:431.30120.000.000.00-54.00
67174712007.02.13 13:30buy0.30eurchf1.62440.00001.62452007.02.13 16:311.62450.000.000.002.40
67174802007.02.13 13:30sell0.60eurusd1.30010.00001.30122007.02.13 17:431.30120.000.000.00-66.00
67174922007.02.13 13:30sell9.60audusd0.77470.00000.77612007.02.13 22:270.77950.000.000.00-4 608.00
67179902007.02.13 13:45buy4.80usdchf1.24810.00001.24862007.02.13 16:371.24860.000.000.00192.22
67180012007.02.13 13:45sell1.20eurusd1.30140.00001.30122007.02.13 17:431.30120.000.000.0024.00
67180132007.02.13 13:45buy0.60usdjpy121.330.00121.332007.02.13 17:05121.330.000.000.000.00
67186112007.02.13 14:15buy0.60eurchf1.62380.00001.62452007.02.13 16:311.62450.000.000.0033.66
67188962007.02.13 14:32buy0.30usdcad1.17330.00001.16852007.02.14 12:431.16850.000.001.40-123.23
67192862007.02.13 15:00buy9.60usdchf1.24740.00001.24862007.02.13 16:371.24860.000.000.00922.63
67200182007.02.13 15:15sell2.40eurusd1.30220.00001.30122007.02.13 17:431.30120.000.000.00240.00
67200512007.02.13 15:15buy0.60usdcad1.17150.00001.16852007.02.14 12:431.16850.000.002.81-154.04
67219932007.02.13 15:45buy1.20usdcad1.16900.00001.16852007.02.14 12:431.16850.000.005.62-51.35
67220092007.02.13 15:45buy1.20usdjpy121.240.00121.332007.02.13 17:05121.330.000.000.0089.01
67237382007.02.13 16:15sell0.30eurjpy157.890.00157.892007.02.13 17:42157.890.000.000.000.00
67246632007.02.13 16:45sell19.20audusd0.77610.00000.77472007.02.13 21:400.77970.000.000.00-6 912.00
67247222007.02.13 16:50sell4.80eurusd1.30180.00001.30122007.02.13 17:431.30120.000.000.00288.00
67252572007.02.13 17:15sell0.60eurjpy157.970.00157.892007.02.13 17:42157.890.000.000.0039.57
67264422007.02.13 18:15sell0.30usdchf1.24890.00001.24842007.02.13 19:551.24840.000.000.0012.02
67274542007.02.13 19:30buy2.40usdcad1.16820.00001.16852007.02.14 12:431.16850.000.0011.2361.62
67278342007.02.13 20:00sell0.30eurchf1.62610.00001.62562007.02.14 02:071.62560.000.00-2.1312.02
67283052007.02.13 21:15buy4.80usdcad1.16730.00001.16852007.02.14 12:431.16850.000.0022.46492.94
67287732007.02.13 22:26sell19.20audusd0.77900.00000.77682007.02.14 09:280.78160.000.00-60.18-4 992.00
67295512007.02.14 00:00buy0.30usdchf1.24720.00001.24702007.02.14 03:431.24700.000.000.00-4.81
67296002007.02.14 00:01buy0.30usdjpy121.180.00121.232007.02.14 01:00121.230.000.000.0012.37
67299862007.02.14 00:45sell0.30eurusd1.30360.00001.30362007.02.14 06:441.30360.000.000.000.00
67307332007.02.14 02:01sell0.30eurjpy158.030.00158.042007.02.14 03:02158.040.000.000.00-2.48
67308132007.02.14 02:15sell0.60eurjpy158.120.00158.042007.02.14 03:02158.040.000.000.0039.59
67312272007.02.14 02:45buy0.60usdchf1.24610.00001.24702007.02.14 03:431.24700.000.000.0043.30
67312362007.02.14 02:45sell0.30usdjpy121.300.00121.252007.02.14 02:58121.250.000.000.0012.37
67312382007.02.14 02:45sell0.30usdcad1.16720.00001.16672007.02.14 09:471.16670.000.000.0012.86
67321262007.02.14 03:45buy0.30eurchf1.62570.00001.62572007.02.14 09:041.62570.000.000.000.00
67322972007.02.14 04:00buy0.30eurjpy157.930.00157.982007.02.14 05:51157.980.000.000.0012.38
67323172007.02.14 04:01buy0.30usdjpy121.140.00121.192007.02.14 04:22121.190.000.000.0012.38
67336372007.02.14 06:30sell0.60eurusd1.30430.00001.30362007.02.14 06:441.30360.000.000.0042.00
67347002007.02.14 06:45sell0.30eurusd1.30340.00001.30292007.02.14 06:501.30290.000.000.0015.00
67347302007.02.14 06:45buy0.30usdchf1.24730.00001.24422007.02.14 13:451.24420.000.000.00-74.75
67347792007.02.14 06:45sell0.30eurjpy157.980.00158.302007.02.14 11:24158.300.000.000.00-79.38
67354932007.02.14 07:15sell0.60eurjpy158.050.00158.302007.02.14 11:24158.300.000.000.00-124.03
67363132007.02.14 08:15buy0.60eurchf1.62500.00001.62572007.02.14 09:041.62570.000.000.0033.68
67364592007.02.14 08:30buy0.30eurusd1.30340.00001.30392007.02.14 09:071.30390.000.000.0015.00
67388282007.02.14 09:15buy0.60usdchf1.24660.00001.24422007.02.14 13:451.24420.000.000.00-115.74
67392292007.02.14 09:30sell1.20eurjpy158.160.00158.302007.02.14 11:24158.300.000.000.00-138.92
67392462007.02.14 09:30buy9.60usdcad1.16810.00001.16872007.02.14 11:171.16700.000.000.00-904.88
67414522007.02.14 09:45buy1.20usdchf1.24400.00001.24422007.02.14 13:451.24420.000.000.0019.29
67424742007.02.14 10:00buy0.30usdjpy121.230.00121.242007.02.14 10:35121.240.000.000.002.47
67440982007.02.14 10:15buy0.60usdjpy121.170.00121.242007.02.14 10:35121.240.000.000.0034.64
67441362007.02.14 10:15sell0.30eurchf1.62610.00001.62652007.02.14 15:501.62650.000.000.00-9.66
67448492007.02.14 10:30sell2.40eurjpy158.560.00158.302007.02.14 11:24158.300.000.000.00516.00
67452702007.02.14 10:45sell0.60eurchf1.62670.00001.62652007.02.14 15:501.62650.000.000.009.66
67464982007.02.14 11:15sell1.20eurchf1.62730.00001.62652007.02.14 15:501.62650.000.000.0077.28
67470672007.02.14 11:30buy2.40usdchf1.24360.00001.24422007.02.14 13:451.24420.000.000.00115.74
67470862007.02.14 11:30buy9.60usdcad1.16770.00001.16852007.02.14 12:431.16850.000.000.00657.25
67475582007.02.14 11:45buy0.30usdjpy121.090.00121.082007.02.14 13:32121.080.000.000.00-2.48
67483582007.02.14 12:30buy0.60usdjpy121.000.00121.082007.02.14 13:32121.080.000.000.0039.64
67498252007.02.14 12:45buy4.80usdchf1.24310.00001.24422007.02.14 13:451.24420.000.000.00424.37
67502792007.02.14 13:00sell0.30eurusd1.30910.00001.30862007.02.14 13:221.30860.000.000.0015.00
67520012007.02.14 14:15sell0.30usdcad1.16840.00001.16792007.02.14 14:561.16790.000.000.0012.84
67539362007.02.14 15:30sell0.30usdjpy121.170.00121.122007.02.14 15:35121.120.000.000.0012.38
67576842007.02.14 16:15sell0.30eurusd1.30960.00001.31342007.02.15 09:111.31340.000.004.99-114.00
67576952007.02.14 16:15buy0.30usdchf1.24260.00001.24042007.02.14 17:591.24040.000.000.00-53.21
67618312007.02.14 17:15buy0.60usdchf1.23860.00001.24042007.02.14 17:591.24040.000.000.0087.07
67618412007.02.14 17:15sell0.60eurusd1.31370.00001.31342007.02.15 09:111.31340.000.009.9718.00
67627672007.02.14 17:30sell0.30eurjpy158.600.00158.552007.02.14 17:36158.550.000.000.0012.43
67637162007.02.14 18:00buy0.30usdchf1.24101.23561.24042007.02.15 08:481.23560.000.007.35-131.11
67637472007.02.14 18:00buy0.30usdcad1.16761.16231.16682007.02.15 12:001.16680.000.001.40-20.57
67642502007.02.14 18:15buy0.30usdjpy120.820.00120.872007.02.14 18:20120.870.000.000.0012.41
67645792007.02.14 18:30sell0.30eurchf1.62800.00001.62752007.02.14 18:391.62750.000.000.0012.10
67645802007.02.14 18:30buy0.60usdcad1.16671.16231.16682007.02.15 12:001.16680.000.002.815.14
67648452007.02.14 18:45buy0.60usdchf1.24001.23561.24042007.02.15 08:481.23560.000.0014.71-213.66
67651902007.02.14 19:16buy1.20usdcad1.16571.16231.16682007.02.15 12:001.16680.000.005.62113.13
67673642007.02.15 00:48sell0.30eurchf1.62790.00001.62742007.02.15 03:251.62740.000.000.0012.11
67689152007.02.15 02:01buy0.30audusd0.78380.00000.78392007.02.15 07:010.78390.000.000.003.00
67696172007.02.15 02:15buy1.20usdchf1.23961.23561.24042007.02.15 08:481.23560.000.000.00-388.48
67701212007.02.15 02:30buy0.60audusd0.78320.00000.78392007.02.15 07:010.78390.000.000.0042.00
67717182007.02.15 03:51sell1.20eurusd1.31360.00001.31342007.02.15 09:111.31340.000.000.0024.00
67723872007.02.15 04:45buy0.30eurjpy157.770.00157.822007.02.15 05:11157.820.000.000.0012.48
67725342007.02.15 05:02buy0.30eurchf1.62670.00001.62722007.02.15 08:331.62720.000.000.0012.11
67745842007.02.15 08:15buy0.30eurjpy157.780.00157.832007.02.15 08:36157.830.000.000.0012.50
67754802007.02.15 08:46sell2.40eurusd1.31460.00001.31342007.02.15 09:111.31340.000.000.00288.00
67773562007.02.15 09:15sell0.30eurusd1.31410.00001.31362007.02.15 09:371.31360.000.000.0015.00
67789022007.02.15 10:15buy0.30usdchf1.23850.00001.23792007.02.15 11:301.23790.000.000.00-14.54
67789122007.02.15 10:15buy0.30eurchf1.62540.00001.62592007.02.15 11:221.62590.000.000.0012.12
67793102007.02.15 10:30buy0.30eurusd1.31410.00001.31392007.02.15 15:101.31390.000.000.00-6.00
67793272007.02.15 10:30buy0.30eurjpy157.660.00157.712007.02.15 10:44157.710.000.000.0012.49
67793362007.02.15 10:30buy0.60usdchf1.23690.00001.23792007.02.15 11:301.23790.000.000.0048.47
67827162007.02.15 11:45buy0.60eurusd1.31300.00001.31392007.02.15 15:101.31390.000.000.0054.00
67846242007.02.15 12:30sell0.30usdchf1.23890.00001.23842007.02.15 12:471.23840.000.000.0012.11
67846322007.02.15 12:30sell0.30eurjpy157.850.00157.802007.02.15 12:47157.800.000.000.0012.48
67846342007.02.15 12:30sell0.30usdjpy120.210.00120.162007.02.15 12:47120.160.000.000.0012.48
67848902007.02.15 12:45sell0.30eurchf1.62650.00001.62602007.02.15 13:381.62600.000.000.0012.12
67858212007.02.15 13:45sell0.30usdcad1.16570.00001.16602007.02.15 15:301.16600.000.000.00-7.72
67861162007.02.15 14:00sell0.60usdcad1.16630.00001.16602007.02.15 15:301.16600.000.000.0015.44
67866232007.02.15 14:30sell1.20usdcad1.16680.00001.16602007.02.15 15:301.16600.000.000.0082.33
  0.00 0.00 -1 319.10 -63 840.95
Closed P/L: -65 160.05
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
67051972007.02.13 05:02sell0.30audusd0.77210.00000.7823 0.78610.000.00-3.30-420.00
67060772007.02.13 07:00sell0.60audusd0.77290.00000.7823 0.78610.000.00-6.59-792.00
67465282007.02.14 11:17sell1.20audusd0.78240.00000.7823 0.78610.000.00-9.43-444.00
67586222007.02.14 17:00sell2.40audusd0.78310.00000.7823 0.78610.000.00-18.85-720.00
67618702007.02.14 17:15sell4.80audusd0.78400.00000.7823 0.78610.000.00-37.70-1 008.00
67717452007.02.15 03:53sell9.60audusd0.78310.00000.7823 0.78610.000.000.00-2 880.00
67676092007.02.15 01:30buy0.30usdjpy120.76119.72120.37 119.960.000.000.00-200.07
67689132007.02.15 02:01buy0.60usdjpy120.36119.72120.37 119.960.000.000.00-200.07
67696262007.02.15 02:15buy1.20usdjpy120.19119.72120.37 119.960.000.000.00-230.08
67923862007.02.15 16:45buy0.30usdcad1.16530.00001.1658 1.16460.000.000.00-18.03
67923932007.02.15 16:45sell0.30eurusd1.31510.00001.3146 1.31540.000.000.00-9.00
67923962007.02.15 16:45buy0.30usdchf1.23680.00001.2373 1.23640.000.000.00-9.71
  0.00 0.00 -75.87 -6 930.96
 Floating P/L: -7 006.83
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -65 160.05 Floating P/L: -7 006.83 Margin: 17 889.18
Balance: 34 839.95 Equity: 27 833.12 Free Margin: 9 943.94
 
Details:
Graph
Gross Profit: 37 503.94 Gross Loss: 102 663.99 Total Net Profit: -65 160.05
Profit Factor: 0.37 Expected Payoff: -122.71  
Absolute Drawdown: 66 837.08 Maximal Drawdown: 71 215.54 (68.23%) Relative Drawdown: 68.23% (71 215.54)
 
Total Trades: 531 Short Positions (won %): 288 (64.24%) Long Positions (won %): 243 (64.61%)
Profit Trades (% of total): 342 (64.41%) Loss trades (% of total): 189 (35.59%)
Largest profit trade: 2 677.39 loss trade: -8 273.20
Average profit trade: 109.66 loss trade: -543.20
Maximum consecutive wins ($): 16 (984.22) consecutive losses ($): 8 (-18 930.84)
Maximal consecutive profit (count): 3 204.46 (8) consecutive loss (count): -18 930.84 (8)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2