|Account: 512532
|Name: CARTv4-4
|Currency: USD
|2007 February 15, 16:47
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6433161
|2007.02.01 05:08
|balance
|Deposit
|100 000.00
|6433582
|2007.02.01 05:40
|buy
|0.30
|eurjpy
|157.27
|0.00
|157.32
|2007.02.01 05:56
|157.32
|0.00
|0.00
|0.00
|12.43
|6434331
|2007.02.01 07:00
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1768
|0.0000
|1.1779
|2007.02.01 13:08
|1.1779
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.02
|6434912
|2007.02.01 08:00
|buy
|0.30
|audusd
|0.7750
|0.0000
|0.7750
|2007.02.01 09:41
|0.7750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6435490
|2007.02.01 08:30
|buy
|0.60
|audusd
|0.7743
|0.0000
|0.7750
|2007.02.01 09:41
|0.7750
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|6435699
|2007.02.01 08:45
|buy
|0.30
|eurjpy
|157.19
|0.00
|157.24
|2007.02.01 09:13
|157.24
|0.00
|0.00
|0.00
|12.43
|6435707
|2007.02.01 08:45
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.65
|0.00
|120.66
|2007.02.01 09:12
|120.66
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|6436003
|2007.02.01 09:00
|buy
|0.60
|usdjpy
|120.59
|0.00
|120.66
|2007.02.01 09:12
|120.66
|0.00
|0.00
|0.00
|34.81
|6438055
|2007.02.01 09:45
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2446
|0.0000
|1.2441
|2007.02.01 09:50
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|12.06
|6438078
|2007.02.01 09:45
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3024
|0.0000
|1.3029
|2007.02.01 09:52
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6438081
|2007.02.01 09:45
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6210
|0.0000
|1.6205
|2007.02.01 09:48
|1.6205
|0.00
|0.00
|0.00
|12.05
|6439332
|2007.02.01 10:30
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6203
|0.0000
|1.6203
|2007.02.01 12:01
|1.6203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6439338
|2007.02.01 10:30
|sell
|0.60
|usdcad
|1.1781
|0.0000
|1.1779
|2007.02.01 13:08
|1.1779
|0.00
|0.00
|0.00
|10.19
|6439728
|2007.02.01 10:45
|buy
|0.60
|eurchf
|1.6195
|0.0000
|1.6203
|2007.02.01 12:01
|1.6203
|0.00
|0.00
|0.00
|38.53
|6441407
|2007.02.01 11:30
|sell
|1.20
|usdcad
|1.1789
|0.0000
|1.1779
|2007.02.01 13:08
|1.1779
|0.00
|0.00
|0.00
|101.88
|6443611
|2007.02.01 12:30
|sell
|0.30
|audusd
|0.7752
|0.0000
|0.7751
|2007.02.01 15:48
|0.7751
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6444192
|2007.02.01 12:45
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3015
|0.0000
|1.3020
|2007.02.01 13:42
|1.3020
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6445426
|2007.02.01 13:30
|sell
|0.60
|audusd
|0.7758
|0.0000
|0.7751
|2007.02.01 15:48
|0.7751
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|6445838
|2007.02.01 13:45
|buy
|0.30
|eurjpy
|156.84
|0.00
|156.86
|2007.02.01 15:14
|156.86
|0.00
|0.00
|0.00
|4.98
|6446187
|2007.02.01 14:00
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.54
|0.00
|120.51
|2007.02.01 15:20
|120.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.47
|6446558
|2007.02.01 14:15
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6193
|0.0000
|1.6187
|2007.02.01 17:53
|1.6187
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.48
|6446564
|2007.02.01 14:15
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1774
|0.0000
|1.1779
|2007.02.01 14:18
|1.1779
|0.00
|0.00
|0.00
|12.73
|6446827
|2007.02.01 14:30
|buy
|0.60
|usdjpy
|120.49
|0.00
|120.51
|2007.02.01 15:20
|120.51
|0.00
|0.00
|0.00
|9.96
|6446885
|2007.02.01 14:31
|buy
|0.60
|eurchf
|1.6186
|0.0000
|1.6187
|2007.02.01 17:53
|1.6187
|0.00
|0.00
|0.00
|4.83
|6448203
|2007.02.01 15:00
|buy
|0.60
|eurjpy
|156.79
|0.00
|156.86
|2007.02.01 15:14
|156.86
|0.00
|0.00
|0.00
|34.86
|6448256
|2007.02.01 15:00
|buy
|1.20
|usdjpy
|120.43
|0.00
|120.51
|2007.02.01 15:20
|120.51
|0.00
|0.00
|0.00
|79.66
|6448859
|2007.02.01 15:15
|buy
|1.20
|eurchf
|1.6178
|0.0000
|1.6187
|2007.02.01 17:53
|1.6187
|0.00
|0.00
|0.00
|86.88
|6451352
|2007.02.01 16:00
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2425
|0.0000
|1.2426
|2007.02.01 16:30
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|6451746
|2007.02.01 16:15
|buy
|0.60
|usdchf
|1.2419
|0.0000
|1.2426
|2007.02.01 16:30
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|33.80
|6456997
|2007.02.01 17:30
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2417
|0.0000
|1.2422
|2007.02.01 17:37
|1.2422
|0.00
|0.00
|0.00
|12.08
|6457002
|2007.02.01 17:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3031
|0.0000
|1.3026
|2007.02.01 17:37
|1.3026
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6457013
|2007.02.01 17:30
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.43
|0.00
|120.48
|2007.02.01 17:37
|120.48
|0.00
|0.00
|0.00
|12.45
|6457018
|2007.02.01 17:30
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1765
|0.0000
|1.1770
|2007.02.01 18:06
|1.1770
|0.00
|0.00
|0.00
|12.74
|6459850
|2007.02.01 19:16
|buy
|0.30
|audusd
|0.7747
|0.0000
|0.7752
|2007.02.01 19:29
|0.7752
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6459992
|2007.02.01 19:30
|sell
|0.30
|usdjpy
|120.62
|0.00
|120.71
|2007.02.02 04:46
|120.71
|0.00
|0.00
|-4.37
|-22.37
|6460726
|2007.02.01 20:15
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6188
|0.0000
|1.6192
|2007.02.02 09:31
|1.6192
|0.00
|0.00
|-1.94
|-9.65
|6460729
|2007.02.01 20:15
|sell
|0.60
|usdjpy
|120.68
|0.00
|120.71
|2007.02.02 04:46
|120.71
|0.00
|0.00
|-8.73
|-14.91
|6461183
|2007.02.01 20:45
|buy
|0.30
|audusd
|0.7742
|0.0000
|0.7730
|2007.02.02 13:42
|0.7730
|0.00
|0.00
|0.27
|-36.00
|6461451
|2007.02.01 21:15
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1787
|0.0000
|1.1786
|2007.02.02 05:08
|1.1786
|0.00
|0.00
|-5.71
|2.55
|6461582
|2007.02.01 21:30
|sell
|0.30
|eurjpy
|157.17
|0.00
|157.12
|2007.02.01 21:55
|157.12
|0.00
|0.00
|0.00
|12.43
|6462475
|2007.02.01 23:16
|sell
|0.60
|eurchf
|1.6194
|0.0000
|1.6192
|2007.02.02 09:31
|1.6192
|0.00
|0.00
|-3.88
|9.65
|6462618
|2007.02.01 23:30
|sell
|1.20
|usdjpy
|120.74
|0.00
|120.71
|2007.02.02 04:46
|120.71
|0.00
|0.00
|-17.46
|29.82
|6463057
|2007.02.02 00:15
|sell
|0.30
|eurjpy
|157.17
|0.00
|157.19
|2007.02.02 02:04
|157.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.97
|6463201
|2007.02.02 00:30
|sell
|0.60
|eurjpy
|157.28
|0.00
|157.19
|2007.02.02 02:04
|157.19
|0.00
|0.00
|0.00
|44.72
|6463599
|2007.02.02 01:31
|sell
|2.40
|usdjpy
|120.80
|0.00
|120.71
|2007.02.02 04:46
|120.71
|0.00
|0.00
|0.00
|178.94
|6463802
|2007.02.02 02:00
|sell
|0.60
|usdcad
|1.1793
|0.0000
|1.1786
|2007.02.02 05:08
|1.1786
|0.00
|0.00
|0.00
|35.64
|6464143
|2007.02.02 02:21
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2436
|0.0000
|1.2436
|2007.02.02 09:30
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6464186
|2007.02.02 02:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3021
|0.0000
|1.3026
|2007.02.02 13:26
|1.3026
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6464382
|2007.02.02 02:46
|buy
|0.60
|audusd
|0.7735
|0.0000
|0.7730
|2007.02.02 13:42
|0.7730
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|6464584
|2007.02.02 03:00
|buy
|1.20
|audusd
|0.7726
|0.0000
|0.7730
|2007.02.02 13:42
|0.7730
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|6466057
|2007.02.02 05:15
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.73
|0.00
|120.78
|2007.02.02 09:01
|120.78
|0.00
|0.00
|0.00
|12.42
|6466675
|2007.02.02 06:31
|sell
|1.20
|eurchf
|1.6201
|0.0000
|1.6192
|2007.02.02 09:31
|1.6192
|0.00
|0.00
|0.00
|86.84
|6466817
|2007.02.02 06:45
|sell
|0.60
|usdchf
|1.2444
|0.0000
|1.2436
|2007.02.02 09:30
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|38.60
|6466824
|2007.02.02 06:46
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1790
|0.0000
|1.1795
|2007.02.02 09:38
|1.1795
|0.00
|0.00
|0.00
|12.72
|6467192
|2007.02.02 07:33
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3021
|0.0000
|1.3016
|2007.02.02 08:56
|1.3016
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6469748
|2007.02.02 10:00
|buy
|2.40
|audusd
|0.7720
|0.0000
|0.7730
|2007.02.02 13:42
|0.7730
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|6471540
|2007.02.02 11:00
|sell
|0.30
|eurjpy
|157.35
|0.00
|157.52
|2007.02.02 14:57
|157.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.16
|6471592
|2007.02.02 11:01
|sell
|0.30
|usdjpy
|120.85
|0.00
|120.93
|2007.02.02 15:30
|120.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.85
|6472307
|2007.02.02 11:46
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2433
|0.0000
|1.2426
|2007.02.02 14:27
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.90
|6472620
|2007.02.02 12:00
|sell
|0.60
|usdjpy
|120.94
|0.00
|120.93
|2007.02.02 15:30
|120.93
|0.00
|0.00
|0.00
|4.97
|6472850
|2007.02.02 12:15
|sell
|0.60
|eurjpy
|157.41
|0.00
|157.52
|2007.02.02 14:57
|157.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.56
|6473272
|2007.02.02 12:45
|buy
|0.60
|usdchf
|1.2424
|0.0000
|1.2426
|2007.02.02 14:27
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|9.66
|6473504
|2007.02.02 13:00
|sell
|1.20
|eurjpy
|157.50
|0.00
|157.52
|2007.02.02 14:57
|157.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.84
|6474297
|2007.02.02 13:30
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1822
|0.0000
|1.1817
|2007.02.02 13:35
|1.1817
|0.00
|0.00
|0.00
|12.69
|6474523
|2007.02.02 13:45
|buy
|1.20
|usdchf
|1.2417
|0.0000
|1.2426
|2007.02.02 14:27
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|86.91
|6474811
|2007.02.02 14:00
|sell
|2.40
|eurjpy
|157.57
|0.00
|157.52
|2007.02.02 14:57
|157.52
|0.00
|0.00
|0.00
|99.21
|6474813
|2007.02.02 14:00
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6179
|0.0000
|1.6184
|2007.02.02 15:58
|1.6184
|0.00
|0.00
|0.00
|12.09
|6475109
|2007.02.02 14:15
|sell
|4.80
|eurjpy
|157.62
|0.00
|157.52
|2007.02.02 14:57
|157.52
|0.00
|0.00
|0.00
|396.82
|6475114
|2007.02.02 14:15
|sell
|1.20
|usdjpy
|121.03
|0.00
|120.93
|2007.02.02 15:30
|120.93
|0.00
|0.00
|0.00
|99.25
|6475570
|2007.02.02 14:46
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3021
|0.0000
|1.3030
|2007.02.02 16:00
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|6475899
|2007.02.02 15:00
|sell
|0.30
|eurjpy
|157.48
|0.00
|157.58
|2007.02.02 16:16
|157.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.74
|6475934
|2007.02.02 15:00
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1824
|0.0000
|1.1827
|2007.02.02 15:30
|1.1827
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.61
|6476369
|2007.02.02 15:15
|sell
|0.60
|eurjpy
|157.62
|0.00
|157.58
|2007.02.02 16:16
|157.58
|0.00
|0.00
|0.00
|19.78
|6476371
|2007.02.02 15:15
|sell
|0.60
|usdcad
|1.1836
|0.0000
|1.1827
|2007.02.02 15:30
|1.1827
|0.00
|0.00
|0.00
|45.67
|6477845
|2007.02.02 15:30
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3033
|0.0000
|1.3030
|2007.02.02 16:00
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|6481619
|2007.02.02 15:45
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1834
|0.0000
|1.1829
|2007.02.02 16:00
|1.1829
|0.00
|0.00
|0.00
|12.68
|6482757
|2007.02.02 16:00
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3040
|0.0000
|1.3030
|2007.02.02 16:00
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|6482775
|2007.02.02 16:00
|sell
|1.20
|eurjpy
|157.68
|0.00
|157.58
|2007.02.02 16:16
|157.58
|0.00
|0.00
|0.00
|98.94
|6482789
|2007.02.02 16:00
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2412
|0.0000
|1.2417
|2007.02.02 16:00
|1.2417
|0.00
|0.00
|0.00
|12.08
|6486070
|2007.02.02 16:15
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2997
|0.0000
|1.2992
|2007.02.02 16:15
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6486098
|2007.02.02 16:15
|sell
|0.30
|audusd
|0.7728
|0.0000
|0.7738
|2007.02.05 00:31
|0.7738
|0.00
|0.00
|-0.93
|-30.00
|6488832
|2007.02.02 16:45
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6180
|0.0000
|1.6175
|2007.02.02 17:00
|1.6175
|0.00
|0.00
|0.00
|12.04
|6489599
|2007.02.02 17:00
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2455
|0.0000
|1.2474
|2007.02.02 22:00
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.70
|6489645
|2007.02.02 17:00
|sell
|0.30
|usdjpy
|121.22
|0.00
|121.17
|2007.02.02 17:15
|121.17
|0.00
|0.00
|0.00
|12.38
|6489660
|2007.02.02 17:00
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1845
|0.0000
|1.1840
|2007.02.02 17:12
|1.1840
|0.00
|0.00
|0.00
|12.67
|6491783
|2007.02.02 17:30
|sell
|0.60
|audusd
|0.7740
|0.0000
|0.7738
|2007.02.05 00:31
|0.7738
|0.00
|0.00
|-1.86
|12.00
|6491795
|2007.02.02 17:30
|sell
|0.60
|usdchf
|1.2462
|0.0000
|1.2474
|2007.02.02 22:00
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.72
|6492376
|2007.02.02 17:45
|sell
|1.20
|audusd
|0.7748
|0.0000
|0.7738
|2007.02.05 00:31
|0.7738
|0.00
|0.00
|-3.73
|120.00
|6493903
|2007.02.02 19:00
|sell
|1.20
|usdchf
|1.2476
|0.0000
|1.2474
|2007.02.02 22:00
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|19.24
|6494343
|2007.02.02 19:30
|buy
|0.30
|eurjpy
|156.99
|0.00
|156.98
|2007.02.02 21:37
|156.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.48
|6494528
|2007.02.02 19:45
|buy
|0.60
|eurjpy
|156.90
|0.00
|156.98
|2007.02.02 21:37
|156.98
|0.00
|0.00
|0.00
|39.63
|6494984
|2007.02.02 20:00
|sell
|2.40
|usdchf
|1.2488
|0.0000
|1.2474
|2007.02.02 22:00
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|269.36
|6495537
|2007.02.02 20:46
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1845
|0.0000
|1.1849
|2007.02.05 00:01
|1.1849
|0.00
|0.00
|-2.03
|-10.13
|6495711
|2007.02.02 21:15
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2962
|0.0000
|1.2967
|2007.02.02 21:57
|1.2967
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6495931
|2007.02.02 21:46
|sell
|0.60
|usdcad
|1.1851
|0.0000
|1.1849
|2007.02.05 00:01
|1.1849
|0.00
|0.00
|-4.07
|10.13
|6496076
|2007.02.02 22:00
|sell
|1.20
|usdcad
|1.1857
|0.0000
|1.1849
|2007.02.05 00:01
|1.1849
|0.00
|0.00
|-8.14
|81.06
|6500052
|2007.02.05 02:15
|buy
|0.30
|eurjpy
|156.86
|156.04
|156.45
|2007.02.05 09:01
|156.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.76
|6500748
|2007.02.05 03:00
|buy
|0.60
|eurjpy
|156.79
|156.04
|156.45
|2007.02.05 09:01
|156.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.78
|6501604
|2007.02.05 03:15
|buy
|1.20
|eurjpy
|156.47
|156.04
|156.45
|2007.02.05 09:01
|156.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.86
|6502726
|2007.02.05 04:04
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6171
|1.6143
|1.6176
|2007.02.05 10:57
|1.6176
|0.00
|0.00
|0.00
|12.01
|6503063
|2007.02.05 04:15
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.89
|120.51
|120.89
|2007.02.05 08:53
|120.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6504019
|2007.02.05 05:00
|buy
|0.60
|usdjpy
|120.81
|120.51
|120.89
|2007.02.05 08:53
|120.89
|0.00
|0.00
|0.00
|39.71
|6504021
|2007.02.05 05:00
|buy
|2.40
|eurjpy
|156.40
|156.04
|156.45
|2007.02.05 09:01
|156.45
|0.00
|0.00
|0.00
|99.28
|6504282
|2007.02.05 05:15
|buy
|4.80
|eurjpy
|156.30
|156.04
|156.45
|2007.02.05 09:01
|156.45
|0.00
|0.00
|0.00
|595.68
|6505674
|2007.02.05 06:45
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2943
|0.0000
|1.2944
|2007.02.05 09:03
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6505683
|2007.02.05 06:45
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2494
|0.0000
|1.2493
|2007.02.05 09:06
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|6506623
|2007.02.05 07:47
|sell
|0.60
|usdchf
|1.2500
|0.0000
|1.2493
|2007.02.05 09:06
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.00
|33.62
|6506861
|2007.02.05 08:00
|buy
|0.60
|eurusd
|1.2937
|0.0000
|1.2944
|2007.02.05 09:03
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|6506945
|2007.02.05 08:01
|buy
|0.30
|audusd
|0.7735
|0.0000
|0.7740
|2007.02.05 09:49
|0.7740
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6509436
|2007.02.05 09:15
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6166
|0.0000
|1.6161
|2007.02.05 09:58
|1.6161
|0.00
|0.00
|0.00
|12.03
|6513166
|2007.02.05 10:45
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.69
|0.00
|120.74
|2007.02.05 11:01
|120.74
|0.00
|0.00
|0.00
|12.42
|6514152
|2007.02.05 11:15
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2955
|0.0000
|1.2950
|2007.02.05 11:18
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6514711
|2007.02.05 11:30
|sell
|0.30
|audusd
|0.7744
|0.0000
|0.7750
|2007.02.06 06:03
|0.7750
|0.00
|0.00
|-0.93
|-18.00
|6514835
|2007.02.05 11:31
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1844
|0.0000
|1.1849
|2007.02.05 11:39
|1.1849
|0.00
|0.00
|0.00
|12.66
|6516768
|2007.02.05 12:15
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2499
|0.0000
|1.2505
|2007.02.05 15:37
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.39
|6517632
|2007.02.05 12:45
|sell
|0.60
|usdchf
|1.2508
|0.0000
|1.2505
|2007.02.05 15:37
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|14.39
|6519399
|2007.02.05 13:31
|buy
|0.30
|eurjpy
|156.26
|155.26
|155.92
|2007.02.06 01:46
|155.26
|0.00
|0.00
|3.17
|-249.88
|6519403
|2007.02.05 13:31
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2937
|0.0000
|1.2932
|2007.02.05 15:37
|1.2932
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|6519466
|2007.02.05 13:34
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1855
|0.0000
|1.1854
|2007.02.05 14:29
|1.1854
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|6519916
|2007.02.05 14:00
|buy
|0.60
|eurjpy
|156.20
|155.26
|155.92
|2007.02.06 01:46
|155.26
|0.00
|0.00
|6.33
|-469.77
|6519933
|2007.02.05 14:00
|sell
|0.60
|usdcad
|1.1861
|0.0000
|1.1854
|2007.02.05 14:29
|1.1854
|0.00
|0.00
|0.00
|35.43
|6520357
|2007.02.05 14:15
|buy
|1.20
|eurjpy
|156.09
|155.26
|155.92
|2007.02.06 01:46
|155.26
|0.00
|0.00
|12.66
|-829.58
|6520359
|2007.02.05 14:15
|buy
|0.60
|eurusd
|1.2931
|0.0000
|1.2932
|2007.02.05 15:37
|1.2932
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|6521142
|2007.02.05 14:30
|buy
|2.40
|eurjpy
|156.03
|155.26
|155.92
|2007.02.06 01:46
|155.26
|0.00
|0.00
|25.32
|-1 539.23
|6521143
|2007.02.05 14:30
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1849
|0.0000
|1.1849
|2007.02.05 16:22
|1.1849
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6521162
|2007.02.05 14:30
|sell
|1.20
|usdchf
|1.2513
|0.0000
|1.2505
|2007.02.05 15:37
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|76.77
|6522135
|2007.02.05 15:00
|buy
|4.80
|eurjpy
|155.96
|155.26
|155.92
|2007.02.06 01:46
|155.26
|0.00
|0.00
|50.64
|-2 798.60
|6522677
|2007.02.05 15:15
|buy
|9.60
|eurjpy
|155.88
|155.26
|155.92
|2007.02.06 01:46
|155.26
|0.00
|0.00
|101.28
|-4 957.52
|6523769
|2007.02.05 15:30
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2923
|0.0000
|1.2932
|2007.02.05 15:37
|1.2932
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|6523784
|2007.02.05 15:30
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.65
|0.00
|120.43
|2007.02.05 18:04
|120.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.80
|6524389
|2007.02.05 15:45
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2928
|0.0000
|1.2933
|2007.02.05 15:57
|1.2933
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6524396
|2007.02.05 15:45
|sell
|0.60
|usdcad
|1.1856
|0.0000
|1.1849
|2007.02.05 16:22
|1.1849
|0.00
|0.00
|0.00
|35.45
|6526015
|2007.02.05 16:15
|buy
|0.60
|usdjpy
|120.59
|0.00
|120.43
|2007.02.05 18:04
|120.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.71
|6526042
|2007.02.05 16:15
|buy
|19.20
|eurjpy
|155.79
|155.26
|155.92
|2007.02.06 01:46
|155.26
|0.00
|0.00
|202.56
|-8 475.76
|6526058
|2007.02.05 16:15
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2502
|0.0000
|1.2496
|2007.02.05 21:25
|1.2496
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|6527255
|2007.02.05 16:30
|buy
|1.20
|usdjpy
|120.51
|0.00
|120.43
|2007.02.05 18:04
|120.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.71
|6527273
|2007.02.05 16:30
|buy
|0.60
|usdchf
|1.2494
|0.0000
|1.2496
|2007.02.05 21:25
|1.2496
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|6527634
|2007.02.05 16:45
|buy
|2.40
|usdjpy
|120.46
|0.00
|120.43
|2007.02.05 18:04
|120.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.79
|6527661
|2007.02.05 16:45
|sell
|0.60
|audusd
|0.7751
|0.0000
|0.7750
|2007.02.06 06:03
|0.7750
|0.00
|0.00
|-1.87
|6.00
|6528756
|2007.02.05 17:15
|buy
|4.80
|usdjpy
|120.39
|0.00
|120.43
|2007.02.05 18:04
|120.43
|0.00
|0.00
|0.00
|159.43
|6528766
|2007.02.05 17:15
|buy
|1.20
|usdchf
|1.2486
|0.0000
|1.2496
|2007.02.05 21:25
|1.2496
|0.00
|0.00
|0.00
|96.03
|6529659
|2007.02.05 17:30
|buy
|9.60
|usdjpy
|120.32
|0.00
|120.43
|2007.02.05 18:04
|120.43
|0.00
|0.00
|0.00
|876.86
|6529677
|2007.02.05 17:30
|sell
|1.20
|audusd
|0.7761
|0.0000
|0.7750
|2007.02.06 06:03
|0.7750
|0.00
|0.00
|-3.73
|132.00
|6531497
|2007.02.05 18:15
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1840
|1.1796
|1.1832
|2007.02.06 08:21
|1.1832
|0.00
|0.00
|1.44
|-20.28
|6531538
|2007.02.05 18:16
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.44
|120.06
|120.39
|2007.02.05 22:36
|120.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.46
|6531801
|2007.02.05 18:30
|buy
|0.60
|usdjpy
|120.38
|120.06
|120.39
|2007.02.05 22:36
|120.39
|0.00
|0.00
|0.00
|4.98
|6531805
|2007.02.05 18:30
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6144
|1.6120
|1.6149
|2007.02.06 12:33
|1.6120
|0.00
|0.00
|1.30
|-57.79
|6532371
|2007.02.05 19:00
|buy
|0.60
|usdcad
|1.1820
|1.1796
|1.1832
|2007.02.06 08:21
|1.1832
|0.00
|0.00
|2.89
|60.85
|6533142
|2007.02.05 19:45
|buy
|1.20
|usdjpy
|120.29
|120.06
|120.39
|2007.02.05 22:36
|120.39
|0.00
|0.00
|0.00
|99.68
|6534848
|2007.02.05 22:14
|sell
|2.40
|audusd
|0.7758
|0.0000
|0.7750
|2007.02.06 06:03
|0.7750
|0.00
|0.00
|-7.46
|192.00
|6535982
|2007.02.06 00:45
|buy
|0.30
|audusd
|0.7760
|0.0000
|0.7765
|2007.02.06 15:04
|0.7765
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6537606
|2007.02.06 02:00
|buy
|0.30
|eurjpy
|155.48
|155.11
|155.42
|2007.02.06 04:17
|155.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.97
|6538300
|2007.02.06 02:30
|buy
|0.60
|eurjpy
|155.31
|155.11
|155.42
|2007.02.06 04:17
|155.42
|0.00
|0.00
|0.00
|54.90
|6538971
|2007.02.06 03:15
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.15
|0.00
|120.20
|2007.02.06 04:12
|120.20
|0.00
|0.00
|0.00
|12.48
|6538992
|2007.02.06 03:16
|sell
|4.80
|audusd
|0.7754
|0.0000
|0.7750
|2007.02.06 06:03
|0.7750
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|6540069
|2007.02.06 05:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2929
|0.0000
|1.2925
|2007.02.06 09:11
|1.2925
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|6540610
|2007.02.06 06:09
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1826
|0.0000
|1.1826
|2007.02.06 10:11
|1.1826
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6541292
|2007.02.06 07:30
|buy
|0.60
|eurusd
|1.2923
|0.0000
|1.2925
|2007.02.06 09:11
|1.2925
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6541617
|2007.02.06 08:01
|sell
|0.30
|usdjpy
|120.28
|0.00
|120.41
|2007.02.06 12:17
|120.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.39
|6541875
|2007.02.06 08:15
|sell
|0.60
|usdjpy
|120.35
|0.00
|120.41
|2007.02.06 12:17
|120.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.90
|6542277
|2007.02.06 08:30
|sell
|0.60
|usdcad
|1.1833
|0.0000
|1.1826
|2007.02.06 10:11
|1.1826
|0.00
|0.00
|0.00
|35.52
|6542572
|2007.02.06 08:45
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2917
|0.0000
|1.2925
|2007.02.06 09:11
|1.2925
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|6543419
|2007.02.06 09:15
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2920
|0.0000
|1.2925
|2007.02.06 09:21
|1.2925
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6543439
|2007.02.06 09:15
|sell
|1.20
|usdjpy
|120.43
|0.00
|120.41
|2007.02.06 12:17
|120.41
|0.00
|0.00
|0.00
|19.93
|6543478
|2007.02.06 09:16
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2493
|0.0000
|1.2488
|2007.02.06 09:21
|1.2488
|0.00
|0.00
|0.00
|12.01
|6544061
|2007.02.06 09:45
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6136
|0.0000
|1.6134
|2007.02.06 11:48
|1.6134
|0.00
|0.00
|0.00
|4.82
|6544066
|2007.02.06 09:45
|sell
|0.30
|eurjpy
|155.56
|0.00
|155.80
|2007.02.06 12:29
|155.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.80
|6544578
|2007.02.06 10:00
|sell
|0.60
|eurjpy
|155.62
|0.00
|155.80
|2007.02.06 12:29
|155.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.71
|6546062
|2007.02.06 10:30
|sell
|0.30
|audusd
|0.7747
|0.0000
|0.7747
|2007.02.06 12:58
|0.7747
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6546079
|2007.02.06 10:31
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2492
|0.0000
|1.2454
|2007.02.06 15:47
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.54
|6546082
|2007.02.06 10:31
|sell
|0.60
|eurchf
|1.6141
|0.0000
|1.6134
|2007.02.06 11:48
|1.6134
|0.00
|0.00
|0.00
|33.69
|6546090
|2007.02.06 10:31
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2925
|0.0000
|1.2942
|2007.02.06 15:53
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.00
|6546424
|2007.02.06 10:45
|sell
|1.20
|eurjpy
|155.74
|0.00
|155.80
|2007.02.06 12:29
|155.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.81
|6546439
|2007.02.06 10:45
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1829
|0.0000
|1.1827
|2007.02.06 15:01
|1.1827
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.07
|6546965
|2007.02.06 11:00
|sell
|0.60
|audusd
|0.7754
|0.0000
|0.7747
|2007.02.06 12:58
|0.7747
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|6547026
|2007.02.06 11:00
|sell
|0.60
|eurusd
|1.2934
|0.0000
|1.2942
|2007.02.06 15:53
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|6547051
|2007.02.06 11:00
|sell
|2.40
|eurjpy
|155.81
|0.00
|155.80
|2007.02.06 12:29
|155.80
|0.00
|0.00
|0.00
|19.94
|6547074
|2007.02.06 11:00
|buy
|0.60
|usdchf
|1.2483
|0.0000
|1.2454
|2007.02.06 15:47
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.71
|6547922
|2007.02.06 11:30
|buy
|1.20
|usdchf
|1.2471
|0.0000
|1.2454
|2007.02.06 15:47
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|-163.80
|6549379
|2007.02.06 12:00
|sell
|2.40
|usdjpy
|120.52
|0.00
|120.41
|2007.02.06 12:17
|120.41
|0.00
|0.00
|0.00
|219.25
|6549391
|2007.02.06 12:00
|buy
|2.40
|usdchf
|1.2466
|0.0000
|1.2454
|2007.02.06 15:47
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|-231.25
|6549401
|2007.02.06 12:00
|sell
|4.80
|eurjpy
|155.94
|0.00
|155.80
|2007.02.06 12:29
|155.80
|0.00
|0.00
|0.00
|558.19
|6550073
|2007.02.06 12:15
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2944
|0.0000
|1.2942
|2007.02.06 15:53
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|6550087
|2007.02.06 12:15
|buy
|4.80
|usdchf
|1.2460
|0.0000
|1.2454
|2007.02.06 15:47
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|-231.25
|6550521
|2007.02.06 12:30
|sell
|0.30
|eurjpy
|155.76
|0.00
|155.71
|2007.02.06 12:38
|155.71
|0.00
|0.00
|0.00
|12.47
|6551513
|2007.02.06 13:15
|buy
|9.60
|usdchf
|1.2450
|0.0000
|1.2454
|2007.02.06 15:47
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|308.33
|6551532
|2007.02.06 13:15
|buy
|0.60
|usdcad
|1.1819
|0.0000
|1.1827
|2007.02.06 15:01
|1.1827
|0.00
|0.00
|0.00
|40.59
|6553743
|2007.02.06 14:15
|sell
|2.40
|eurusd
|1.2954
|0.0000
|1.2942
|2007.02.06 15:53
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|6553772
|2007.02.06 14:15
|buy
|19.20
|usdchf
|1.2441
|0.0000
|1.2454
|2007.02.06 15:47
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|2 004.18
|6554699
|2007.02.06 15:00
|sell
|0.30
|audusd
|0.7757
|0.0000
|0.7766
|2007.02.07 03:01
|0.7766
|0.00
|0.00
|-0.94
|-27.00
|6555525
|2007.02.06 15:15
|sell
|0.60
|audusd
|0.7768
|0.0000
|0.7766
|2007.02.07 03:01
|0.7766
|0.00
|0.00
|-1.87
|12.00
|6556359
|2007.02.06 15:30
|sell
|1.20
|audusd
|0.7776
|0.0000
|0.7766
|2007.02.07 03:01
|0.7766
|0.00
|0.00
|-3.74
|120.00
|6556363
|2007.02.06 15:30
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6118
|0.0000
|1.6105
|2007.02.07 09:11
|1.6105
|0.00
|0.00
|1.30
|-31.42
|6556855
|2007.02.06 15:45
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.32
|0.00
|120.37
|2007.02.06 15:46
|120.37
|0.00
|0.00
|0.00
|12.46
|6556867
|2007.02.06 15:45
|buy
|38.40
|usdchf
|1.2449
|0.0000
|1.2454
|2007.02.06 15:45
|1.2446
|0.00
|0.00
|0.00
|-925.60
|6558763
|2007.02.06 17:00
|buy
|0.60
|eurchf
|1.6111
|0.0000
|1.6105
|2007.02.07 09:11
|1.6105
|0.00
|0.00
|2.60
|-29.00
|6560373
|2007.02.06 18:00
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1833
|0.0000
|1.1828
|2007.02.06 18:31
|1.1828
|0.00
|0.00
|0.00
|12.68
|6562174
|2007.02.06 18:45
|sell
|0.30
|usdjpy
|120.36
|0.00
|120.31
|2007.02.06 19:06
|120.31
|0.00
|0.00
|0.00
|12.47
|6562752
|2007.02.06 19:00
|buy
|1.20
|eurchf
|1.6104
|0.0000
|1.6105
|2007.02.07 09:11
|1.6105
|0.00
|0.00
|5.20
|9.67
|6563184
|2007.02.06 19:15
|sell
|0.30
|eurjpy
|155.99
|0.00
|155.94
|2007.02.06 20:07
|155.94
|0.00
|0.00
|0.00
|12.48
|6563186
|2007.02.06 19:15
|buy
|2.40
|eurchf
|1.6093
|0.0000
|1.6105
|2007.02.07 09:11
|1.6105
|0.00
|0.00
|10.41
|232.03
|6563432
|2007.02.06 19:30
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1826
|0.0000
|1.1827
|2007.02.07 06:09
|1.1827
|0.00
|0.00
|1.44
|2.54
|6563445
|2007.02.06 19:32
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2963
|0.0000
|1.2974
|2007.02.07 08:51
|1.2974
|0.00
|0.00
|1.53
|-33.00
|6563853
|2007.02.06 20:02
|buy
|0.60
|usdcad
|1.1820
|0.0000
|1.1827
|2007.02.07 06:09
|1.1827
|0.00
|0.00
|2.89
|35.51
|6565497
|2007.02.06 20:30
|sell
|0.60
|eurusd
|1.2987
|0.0000
|1.2974
|2007.02.07 08:51
|1.2974
|0.00
|0.00
|3.07
|78.00
|6566204
|2007.02.06 21:15
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.15
|0.00
|120.12
|2007.02.07 02:13
|120.12
|0.00
|0.00
|3.82
|-7.49
|6566521
|2007.02.06 21:46
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2406
|0.0000
|1.2407
|2007.02.07 02:48
|1.2407
|0.00
|0.00
|2.38
|2.42
|6566630
|2007.02.06 22:00
|buy
|0.60
|usdjpy
|120.10
|0.00
|120.12
|2007.02.07 02:13
|120.12
|0.00
|0.00
|7.64
|9.99
|6566960
|2007.02.06 22:30
|buy
|0.60
|usdchf
|1.2400
|0.0000
|1.2407
|2007.02.07 02:48
|1.2407
|0.00
|0.00
|4.76
|33.85
|6567816
|2007.02.07 00:30
|buy
|1.20
|usdjpy
|120.04
|0.00
|120.12
|2007.02.07 02:13
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|79.92
|6569852
|2007.02.07 03:30
|sell
|0.30
|usdjpy
|120.15
|0.00
|121.06
|2007.02.08 21:17
|121.06
|0.00
|0.00
|-12.65
|-225.51
|6569862
|2007.02.07 03:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2978
|0.0000
|1.2983
|2007.02.07 04:51
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6569866
|2007.02.07 03:30
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2402
|0.0000
|1.2401
|2007.02.07 09:43
|1.2401
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|6570132
|2007.02.07 03:45
|buy
|0.30
|audusd
|0.7767
|0.0000
|0.7772
|2007.02.07 05:42
|0.7772
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6572081
|2007.02.07 06:00
|sell
|0.60
|usdjpy
|120.21
|0.00
|121.06
|2007.02.08 21:17
|121.06
|0.00
|0.00
|-25.29
|-421.28
|6572248
|2007.02.07 06:15
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6100
|0.0000
|1.6106
|2007.02.07 12:45
|1.6106
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.52
|6572339
|2007.02.07 06:30
|sell
|0.30
|eurjpy
|156.02
|0.00
|156.94
|2007.02.07 22:14
|156.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-228.72
|6572391
|2007.02.07 06:35
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1820
|0.0000
|1.1844
|2007.02.08 00:00
|1.1844
|0.00
|0.00
|-2.03
|-60.79
|6572752
|2007.02.07 07:15
|sell
|0.60
|eurjpy
|156.09
|0.00
|156.94
|2007.02.07 22:14
|156.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-422.64
|6573265
|2007.02.07 08:00
|sell
|1.20
|usdjpy
|120.28
|0.00
|121.06
|2007.02.08 21:17
|121.06
|0.00
|0.00
|-50.58
|-773.17
|6573731
|2007.02.07 08:15
|sell
|1.20
|eurjpy
|156.31
|0.00
|156.94
|2007.02.07 22:14
|156.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-626.51
|6573744
|2007.02.07 08:15
|sell
|2.40
|usdjpy
|120.41
|0.00
|120.85
|2007.02.08 14:10
|121.31
|0.00
|0.00
|-101.16
|-1 780.56
|6573756
|2007.02.07 08:15
|sell
|0.60
|usdcad
|1.1825
|0.0000
|1.1844
|2007.02.08 00:00
|1.1844
|0.00
|0.00
|-4.05
|-96.25
|6574088
|2007.02.07 08:30
|sell
|0.30
|audusd
|0.7772
|0.0000
|0.7783
|2007.02.08 02:30
|0.7783
|0.00
|0.00
|-2.34
|-33.00
|6574113
|2007.02.07 08:30
|sell
|0.60
|usdchf
|1.2408
|0.0000
|1.2401
|2007.02.07 09:43
|1.2401
|0.00
|0.00
|0.00
|33.87
|6574983
|2007.02.07 09:15
|sell
|0.60
|eurchf
|1.6107
|0.0000
|1.6106
|2007.02.07 12:45
|1.6106
|0.00
|0.00
|0.00
|4.84
|6574999
|2007.02.07 09:15
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2979
|0.0000
|1.2984
|2007.02.07 09:25
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6576296
|2007.02.07 09:45
|sell
|2.40
|eurjpy
|156.44
|0.00
|156.78
|2007.02.07 19:24
|157.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 470.80
|6576319
|2007.02.07 09:45
|sell
|0.60
|audusd
|0.7779
|0.0000
|0.7783
|2007.02.08 02:30
|0.7783
|0.00
|0.00
|-4.68
|-24.00
|6577615
|2007.02.07 10:30
|sell
|1.20
|eurchf
|1.6115
|0.0000
|1.6106
|2007.02.07 12:45
|1.6106
|0.00
|0.00
|0.00
|87.13
|6578629
|2007.02.07 11:00
|sell
|4.80
|usdjpy
|120.55
|0.00
|120.76
|2007.02.08 12:15
|121.20
|0.00
|0.00
|-202.32
|-2 574.26
|6578942
|2007.02.07 11:15
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2410
|0.0000
|1.2405
|2007.02.07 11:28
|1.2405
|0.00
|0.00
|0.00
|12.09
|6579256
|2007.02.07 11:30
|sell
|4.80
|eurjpy
|156.51
|0.00
|156.70
|2007.02.07 17:45
|157.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 384.50
|6579827
|2007.02.07 11:45
|sell
|9.60
|eurjpy
|156.58
|0.00
|156.45
|2007.02.07 17:33
|157.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 293.17
|6580201
|2007.02.07 12:00
|sell
|9.60
|usdjpy
|120.63
|0.00
|120.49
|2007.02.08 12:15
|121.19
|0.00
|0.00
|-404.64
|-4 436.01
|6580566
|2007.02.07 12:15
|sell
|19.20
|eurjpy
|156.69
|0.00
|156.55
|2007.02.07 17:19
|157.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 247.21
|6582028
|2007.02.07 13:00
|sell
|1.20
|usdcad
|1.1834
|0.0000
|1.1844
|2007.02.08 00:00
|1.1844
|0.00
|0.00
|-8.10
|-101.32
|6588487
|2007.02.07 17:15
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2401
|0.0000
|1.2399
|2007.02.07 17:43
|1.2399
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.84
|6589611
|2007.02.07 17:30
|buy
|0.60
|usdchf
|1.2391
|0.0000
|1.2399
|2007.02.07 17:43
|1.2399
|0.00
|0.00
|0.00
|38.71
|6589614
|2007.02.07 17:30
|sell
|19.20
|usdjpy
|120.70
|0.00
|120.57
|2007.02.07 19:54
|120.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 065.71
|6589627
|2007.02.07 17:30
|sell
|2.40
|usdcad
|1.1844
|0.0000
|1.1844
|2007.02.08 00:00
|1.1844
|0.00
|0.00
|-16.20
|0.00
|6590085
|2007.02.07 17:45
|sell
|9.60
|eurjpy
|157.06
|0.00
|156.94
|2007.02.07 22:14
|156.94
|0.00
|0.00
|0.00
|954.66
|6591726
|2007.02.07 18:30
|sell
|1.20
|audusd
|0.7785
|0.0000
|0.7783
|2007.02.08 02:30
|0.7783
|0.00
|0.00
|-9.36
|24.00
|6592024
|2007.02.07 18:45
|sell
|4.80
|usdcad
|1.1849
|0.0000
|1.1844
|2007.02.08 00:00
|1.1844
|0.00
|0.00
|-32.40
|202.63
|6592786
|2007.02.07 19:31
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3013
|0.0000
|1.3008
|2007.02.07 21:58
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6593272
|2007.02.07 20:00
|sell
|4.80
|eurjpy
|157.21
|0.00
|156.94
|2007.02.07 22:14
|156.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1 074.00
|6593770
|2007.02.07 20:31
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2408
|0.0000
|1.2410
|2007.02.08 00:52
|1.2410
|0.00
|0.00
|-8.59
|-4.83
|6594207
|2007.02.07 21:15
|sell
|0.60
|usdchf
|1.2419
|0.0000
|1.2410
|2007.02.08 00:52
|1.2410
|0.00
|0.00
|-17.17
|43.51
|6594957
|2007.02.07 22:00
|buy
|0.30
|audusd
|0.7784
|0.0000
|0.7789
|2007.02.08 00:26
|0.7789
|0.00
|0.00
|1.26
|15.00
|6595182
|2007.02.07 22:15
|sell
|9.60
|usdcad
|1.1855
|0.0000
|1.1844
|2007.02.08 00:00
|1.1844
|0.00
|0.00
|-64.80
|891.59
|6595188
|2007.02.07 22:15
|sell
|19.20
|usdjpy
|120.65
|0.00
|120.54
|2007.02.08 08:51
|121.08
|0.00
|0.00
|-809.28
|-6 818.63
|6595343
|2007.02.07 22:31
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6147
|0.0000
|1.6243
|2007.02.09 09:46
|1.6243
|0.00
|0.00
|-7.44
|-230.62
|6597108
|2007.02.08 00:33
|sell
|0.60
|eurchf
|1.6153
|0.0000
|1.6243
|2007.02.09 09:46
|1.6243
|0.00
|0.00
|-3.90
|-432.42
|6597285
|2007.02.08 00:45
|sell
|2.40
|audusd
|0.7793
|0.0000
|0.7783
|2007.02.08 02:30
|0.7783
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|6597289
|2007.02.08 00:45
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1847
|0.0000
|1.1852
|2007.02.08 00:46
|1.1852
|0.00
|0.00
|0.00
|12.66
|6597730
|2007.02.08 01:15
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3016
|0.0000
|1.3015
|2007.02.08 09:16
|1.3015
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6598270
|2007.02.08 01:45
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1851
|0.0000
|1.1860
|2007.02.08 18:16
|1.1860
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.77
|6600057
|2007.02.08 03:15
|sell
|0.30
|audusd
|0.7790
|0.0000
|0.7801
|2007.02.08 09:45
|0.7801
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|6600071
|2007.02.08 03:15
|sell
|1.20
|eurchf
|1.6162
|0.0000
|1.6243
|2007.02.09 09:46
|1.6243
|0.00
|0.00
|-7.81
|-778.35
|6600280
|2007.02.08 03:30
|sell
|0.60
|audusd
|0.7797
|0.0000
|0.7801
|2007.02.08 09:45
|0.7801
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|6600759
|2007.02.08 04:00
|sell
|0.30
|eurjpy
|157.15
|0.00
|157.48
|2007.02.08 10:42
|157.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.66
|6600760
|2007.02.08 04:00
|sell
|1.20
|audusd
|0.7805
|0.0000
|0.7801
|2007.02.08 09:45
|0.7801
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|6601371
|2007.02.08 04:30
|sell
|0.60
|eurjpy
|157.25
|0.00
|157.48
|2007.02.08 10:42
|157.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-113.83
|6601404
|2007.02.08 04:30
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2420
|0.0000
|1.2465
|2007.02.08 17:20
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.30
|6601832
|2007.02.08 05:00
|sell
|1.20
|eurjpy
|157.33
|0.00
|157.48
|2007.02.08 10:42
|157.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-148.47
|6602910
|2007.02.08 06:00
|sell
|2.40
|audusd
|0.7811
|0.0000
|0.7801
|2007.02.08 09:45
|0.7801
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|6603263
|2007.02.08 06:17
|sell
|2.40
|eurchf
|1.6173
|0.0000
|1.6235
|2007.02.09 08:47
|1.6270
|0.00
|0.00
|-15.62
|-1 865.54
|6603773
|2007.02.08 06:45
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3022
|0.0000
|1.3015
|2007.02.08 09:16
|1.3015
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|6605467
|2007.02.08 08:45
|sell
|2.40
|eurjpy
|157.42
|0.00
|157.48
|2007.02.08 10:42
|157.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.77
|6606718
|2007.02.08 09:00
|sell
|4.80
|eurchf
|1.6191
|0.0000
|1.6196
|2007.02.08 17:30
|1.6227
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 387.17
|6606750
|2007.02.08 09:00
|sell
|0.60
|usdchf
|1.2435
|0.0000
|1.2465
|2007.02.08 17:20
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.40
|6607467
|2007.02.08 09:15
|sell
|4.80
|eurjpy
|157.70
|0.00
|157.48
|2007.02.08 10:42
|157.48
|0.00
|0.00
|0.00
|871.00
|6607476
|2007.02.08 09:15
|sell
|1.20
|usdchf
|1.2455
|0.0000
|1.2465
|2007.02.08 17:20
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.27
|6609482
|2007.02.08 10:02
|sell
|0.60
|usdcad
|1.1857
|0.0000
|1.1860
|2007.02.08 18:16
|1.1860
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.18
|6610399
|2007.02.08 10:15
|sell
|2.40
|usdchf
|1.2466
|0.0000
|1.2465
|2007.02.08 17:20
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|19.25
|6611597
|2007.02.08 10:45
|sell
|4.80
|usdchf
|1.2483
|0.0000
|1.2465
|2007.02.08 17:20
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|693.14
|6613091
|2007.02.08 11:30
|sell
|9.60
|usdchf
|1.2486
|0.0000
|1.2473
|2007.02.08 14:21
|1.2511
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 918.31
|6613425
|2007.02.08 11:45
|buy
|0.30
|audusd
|0.7799
|0.0000
|0.7796
|2007.02.08 15:19
|0.7796
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|6614111
|2007.02.08 12:15
|buy
|0.60
|audusd
|0.7794
|0.0000
|0.7796
|2007.02.08 15:19
|0.7796
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6614116
|2007.02.08 12:15
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2991
|0.0000
|1.2996
|2007.02.08 13:46
|1.2996
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6614123
|2007.02.08 12:15
|sell
|9.60
|usdjpy
|121.17
|0.00
|121.06
|2007.02.08 21:17
|121.06
|0.00
|0.00
|0.00
|872.29
|6614485
|2007.02.08 12:30
|buy
|1.20
|audusd
|0.7787
|0.0000
|0.7796
|2007.02.08 15:19
|0.7796
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|6619071
|2007.02.08 14:30
|sell
|4.80
|usdjpy
|121.36
|0.00
|121.06
|2007.02.08 21:17
|121.06
|0.00
|0.00
|0.00
|1 189.49
|6619598
|2007.02.08 14:45
|sell
|1.20
|usdcad
|1.1864
|0.0000
|1.1860
|2007.02.08 18:16
|1.1860
|0.00
|0.00
|0.00
|40.47
|6624092
|2007.02.08 16:00
|sell
|0.30
|audusd
|0.7795
|0.0000
|0.7805
|2007.02.09 05:14
|0.7805
|0.00
|0.00
|-0.93
|-30.00
|6625506
|2007.02.08 16:15
|sell
|0.60
|audusd
|0.7803
|0.0000
|0.7805
|2007.02.09 05:14
|0.7805
|0.00
|0.00
|-1.87
|-12.00
|6626668
|2007.02.08 16:30
|sell
|2.40
|usdcad
|1.1869
|0.0000
|1.1860
|2007.02.08 18:16
|1.1860
|0.00
|0.00
|0.00
|182.12
|6627580
|2007.02.08 17:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3016
|0.0000
|1.3027
|2007.02.08 20:18
|1.3027
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|6628123
|2007.02.08 17:15
|sell
|0.30
|eurjpy
|157.80
|0.00
|157.83
|2007.02.08 21:13
|157.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.43
|6628960
|2007.02.08 17:30
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3023
|0.0000
|1.3027
|2007.02.08 20:18
|1.3027
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|6628970
|2007.02.08 17:30
|sell
|9.60
|eurchf
|1.6222
|0.0000
|1.6218
|2007.02.09 08:30
|1.6272
|0.00
|0.00
|-62.47
|-3 847.70
|6628986
|2007.02.08 17:30
|sell
|1.20
|audusd
|0.7808
|0.0000
|0.7805
|2007.02.09 05:14
|0.7805
|0.00
|0.00
|-3.73
|36.00
|6628990
|2007.02.08 17:30
|sell
|0.60
|eurjpy
|157.92
|0.00
|157.83
|2007.02.08 21:13
|157.83
|0.00
|0.00
|0.00
|44.60
|6630054
|2007.02.08 17:45
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3030
|0.0000
|1.3027
|2007.02.08 20:18
|1.3027
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|6630983
|2007.02.08 18:00
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3038
|0.0000
|1.3027
|2007.02.08 20:18
|1.3027
|0.00
|0.00
|0.00
|264.00
|6631697
|2007.02.08 18:16
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2464
|0.0000
|1.2469
|2007.02.08 18:25
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.00
|12.03
|6633066
|2007.02.08 19:00
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.20
|0.00
|121.16
|2007.02.09 01:14
|121.16
|0.00
|0.00
|3.82
|-9.90
|6633229
|2007.02.08 19:15
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1854
|0.0000
|1.1837
|2007.02.09 09:22
|1.1837
|0.00
|0.00
|4.71
|-43.09
|6633412
|2007.02.08 19:30
|buy
|0.60
|usdcad
|1.1846
|0.0000
|1.1837
|2007.02.09 09:22
|1.1837
|0.00
|0.00
|9.41
|-45.62
|6633587
|2007.02.08 19:45
|buy
|0.60
|usdjpy
|121.14
|0.00
|121.16
|2007.02.09 01:14
|121.16
|0.00
|0.00
|7.64
|9.90
|6634356
|2007.02.08 20:45
|buy
|1.20
|usdcad
|1.1840
|0.0000
|1.1837
|2007.02.09 09:22
|1.1837
|0.00
|0.00
|18.83
|-30.41
|6634804
|2007.02.08 21:15
|buy
|1.20
|usdjpy
|121.07
|0.00
|121.16
|2007.02.09 01:14
|121.16
|0.00
|0.00
|15.28
|89.14
|6634842
|2007.02.08 21:16
|sell
|9.60
|eurchf
|1.6251
|0.0000
|1.6243
|2007.02.09 09:46
|1.6243
|0.00
|0.00
|-62.47
|615.00
|6635104
|2007.02.08 21:30
|buy
|2.40
|usdcad
|1.1833
|0.0000
|1.1837
|2007.02.09 09:22
|1.1837
|0.00
|0.00
|37.66
|81.10
|6635231
|2007.02.08 21:45
|sell
|2.40
|audusd
|0.7814
|0.0000
|0.7805
|2007.02.09 05:14
|0.7805
|0.00
|0.00
|-7.46
|216.00
|6635595
|2007.02.08 22:18
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3038
|0.0000
|1.3033
|2007.02.09 03:10
|1.3033
|0.00
|0.00
|1.53
|15.00
|6635805
|2007.02.08 22:45
|buy
|4.80
|usdcad
|1.1827
|0.0000
|1.1837
|2007.02.09 09:22
|1.1837
|0.00
|0.00
|75.31
|405.51
|6637808
|2007.02.09 02:01
|sell
|0.30
|eurjpy
|157.92
|0.00
|157.87
|2007.02.09 02:06
|157.87
|0.00
|0.00
|0.00
|12.39
|6637935
|2007.02.09 02:15
|sell
|0.30
|usdjpy
|121.11
|0.00
|121.20
|2007.02.09 09:45
|121.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.28
|6638290
|2007.02.09 02:45
|sell
|0.60
|usdjpy
|121.18
|0.00
|121.20
|2007.02.09 09:45
|121.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.90
|6639124
|2007.02.09 03:30
|sell
|1.20
|usdjpy
|121.34
|0.00
|121.20
|2007.02.09 09:45
|121.20
|0.00
|0.00
|0.00
|138.61
|6639138
|2007.02.09 03:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3036
|0.0000
|1.3041
|2007.02.09 04:23
|1.3041
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6639179
|2007.02.09 03:32
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2465
|0.0000
|1.2472
|2007.02.09 09:27
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.84
|6639406
|2007.02.09 03:45
|buy
|0.30
|audusd
|0.7812
|0.7732
|0.7773
|2007.02.12 01:22
|0.7773
|0.00
|0.00
|0.27
|-117.00
|6640247
|2007.02.09 04:45
|sell
|0.60
|usdchf
|1.2473
|0.0000
|1.2472
|2007.02.09 09:27
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|4.81
|6640722
|2007.02.09 05:15
|sell
|0.30
|eurjpy
|158.12
|0.00
|158.14
|2007.02.09 09:34
|158.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.94
|6640727
|2007.02.09 05:15
|buy
|0.60
|audusd
|0.7805
|0.7732
|0.7773
|2007.02.12 01:22
|0.7773
|0.00
|0.00
|0.54
|-192.00
|6641359
|2007.02.09 06:16
|sell
|0.60
|eurjpy
|158.18
|0.00
|158.14
|2007.02.09 09:34
|158.14
|0.00
|0.00
|0.00
|19.76
|6642015
|2007.02.09 07:31
|sell
|1.20
|eurjpy
|158.25
|0.00
|158.14
|2007.02.09 09:34
|158.14
|0.00
|0.00
|0.00
|108.66
|6642151
|2007.02.09 07:45
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1832
|0.0000
|1.1836
|2007.02.09 14:00
|1.1836
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.15
|6642994
|2007.02.09 08:45
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3038
|0.0000
|1.3033
|2007.02.09 09:27
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6643029
|2007.02.09 08:47
|sell
|9.60
|eurchf
|1.6265
|0.0000
|1.6243
|2007.02.09 09:46
|1.6243
|0.00
|0.00
|0.00
|1 691.23
|6643748
|2007.02.09 09:15
|sell
|1.20
|usdchf
|1.2482
|0.0000
|1.2472
|2007.02.09 09:27
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|96.22
|6644731
|2007.02.09 09:30
|sell
|2.40
|eurjpy
|158.18
|0.00
|158.14
|2007.02.09 09:34
|158.14
|0.00
|0.00
|0.00
|79.02
|6646178
|2007.02.09 09:45
|sell
|2.40
|usdjpy
|121.24
|0.00
|121.20
|2007.02.09 09:45
|121.20
|0.00
|0.00
|0.00
|79.21
|6646278
|2007.02.09 09:45
|buy
|1.20
|audusd
|0.7796
|0.0000
|0.7773
|2007.02.12 01:22
|0.7773
|0.00
|0.00
|1.07
|-276.00
|6646512
|2007.02.09 09:45
|sell
|0.60
|usdcad
|1.1838
|0.0000
|1.1836
|2007.02.09 14:00
|1.1836
|0.00
|0.00
|0.00
|10.14
|6649708
|2007.02.09 10:30
|buy
|0.30
|eurjpy
|157.97
|0.00
|158.02
|2007.02.09 10:53
|158.02
|0.00
|0.00
|0.00
|12.35
|6649725
|2007.02.09 10:30
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6255
|0.0000
|1.6253
|2007.02.09 11:57
|1.6253
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|6650845
|2007.02.09 11:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3016
|0.0000
|1.3006
|2007.02.09 13:21
|1.3006
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|6650878
|2007.02.09 11:00
|sell
|1.20
|usdcad
|1.1845
|0.0000
|1.1836
|2007.02.09 14:00
|1.1836
|0.00
|0.00
|0.00
|91.27
|6651690
|2007.02.09 11:30
|buy
|0.60
|eurchf
|1.6245
|0.0000
|1.6253
|2007.02.09 11:57
|1.6253
|0.00
|0.00
|0.00
|38.40
|6652280
|2007.02.09 11:45
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3009
|0.0000
|1.3006
|2007.02.09 13:21
|1.3006
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|6653492
|2007.02.09 12:15
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2994
|0.0000
|1.3006
|2007.02.09 13:21
|1.3006
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|6653520
|2007.02.09 12:16
|buy
|2.40
|audusd
|0.7790
|0.7732
|0.7773
|2007.02.12 01:22
|0.7773
|0.00
|0.00
|2.14
|-408.00
|6654585
|2007.02.09 13:00
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2504
|0.0000
|1.2499
|2007.02.09 13:13
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6655078
|2007.02.09 13:15
|buy
|4.80
|audusd
|0.7773
|0.7732
|0.7773
|2007.02.12 01:22
|0.7773
|0.00
|0.00
|4.29
|0.00
|6656520
|2007.02.09 14:15
|sell
|0.30
|usdjpy
|121.50
|0.00
|121.45
|2007.02.09 15:21
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|12.35
|6656943
|2007.02.09 14:30
|buy
|9.60
|audusd
|0.7767
|0.7732
|0.7773
|2007.02.12 01:22
|0.7773
|0.00
|0.00
|8.58
|576.00
|6659911
|2007.02.09 16:30
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6248
|0.0000
|1.6249
|2007.02.09 17:07
|1.6249
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|6659917
|2007.02.09 16:30
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1776
|1.1706
|1.1754
|2007.02.12 19:12
|1.1754
|0.00
|0.00
|1.44
|-56.15
|6660206
|2007.02.09 16:45
|buy
|0.60
|usdcad
|1.1769
|1.1706
|1.1754
|2007.02.12 19:12
|1.1754
|0.00
|0.00
|2.89
|-76.57
|6660220
|2007.02.09 16:46
|buy
|0.60
|eurchf
|1.6242
|0.0000
|1.6249
|2007.02.09 17:07
|1.6249
|0.00
|0.00
|0.00
|33.58
|6661274
|2007.02.09 17:15
|sell
|0.30
|usdjpy
|121.63
|0.00
|121.63
|2007.02.09 18:37
|121.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6661283
|2007.02.09 17:15
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2997
|0.0000
|1.3002
|2007.02.09 17:17
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6661296
|2007.02.09 17:15
|buy
|1.20
|usdcad
|1.1758
|1.1706
|1.1754
|2007.02.12 19:12
|1.1754
|0.00
|0.00
|5.77
|-40.84
|6661984
|2007.02.09 17:31
|buy
|19.20
|audusd
|0.7760
|0.7732
|0.7773
|2007.02.12 01:22
|0.7773
|0.00
|0.00
|17.16
|2 496.00
|6662317
|2007.02.09 17:45
|sell
|0.60
|usdjpy
|121.71
|0.00
|121.63
|2007.02.09 18:37
|121.63
|0.00
|0.00
|0.00
|39.46
|6662879
|2007.02.09 18:15
|sell
|0.30
|eurjpy
|158.13
|0.00
|158.08
|2007.02.09 19:05
|158.08
|0.00
|0.00
|0.00
|12.33
|6662883
|2007.02.09 18:15
|buy
|2.40
|usdcad
|1.1751
|1.1706
|1.1754
|2007.02.12 19:12
|1.1754
|0.00
|0.00
|11.54
|61.26
|6663431
|2007.02.09 18:45
|buy
|4.80
|usdcad
|1.1741
|0.0000
|1.1754
|2007.02.12 19:12
|1.1754
|0.00
|0.00
|23.09
|530.88
|6664268
|2007.02.09 19:45
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2487
|1.2459
|1.2487
|2007.02.12 00:01
|1.2487
|0.00
|0.00
|2.38
|0.00
|6664303
|2007.02.09 19:54
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6239
|1.6196
|1.6239
|2007.02.12 00:35
|1.6239
|0.00
|0.00
|1.30
|0.00
|6664592
|2007.02.09 20:16
|buy
|9.60
|usdcad
|1.1732
|0.0000
|1.1745
|2007.02.09 21:28
|1.1718
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 146.95
|6664725
|2007.02.09 20:31
|sell
|0.30
|audusd
|0.7771
|0.0000
|0.7766
|2007.02.09 21:40
|0.7766
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6665292
|2007.02.09 21:30
|buy
|0.60
|usdchf
|1.2479
|1.2459
|1.2487
|2007.02.12 00:01
|1.2487
|0.00
|0.00
|4.76
|38.44
|6665357
|2007.02.09 21:45
|sell
|0.30
|eurjpy
|158.19
|0.00
|158.54
|2007.02.12 10:10
|158.54
|0.00
|0.00
|-3.71
|-86.22
|6665363
|2007.02.09 21:45
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3007
|0.0000
|1.3002
|2007.02.09 22:22
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6665532
|2007.02.09 22:00
|buy
|0.60
|eurchf
|1.6232
|0.0000
|1.6239
|2007.02.12 00:35
|1.6239
|0.00
|0.00
|2.59
|33.68
|6666197
|2007.02.12 00:01
|sell
|0.60
|eurjpy
|158.22
|0.00
|158.54
|2007.02.12 10:10
|158.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-157.66
|6666965
|2007.02.12 00:15
|sell
|1.20
|eurjpy
|158.36
|0.00
|158.54
|2007.02.12 10:10
|158.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-177.37
|6668302
|2007.02.12 00:30
|sell
|2.40
|eurjpy
|158.85
|0.00
|158.54
|2007.02.12 10:10
|158.54
|0.00
|0.00
|0.00
|610.94
|6668311
|2007.02.12 00:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3016
|0.0000
|1.3021
|2007.02.12 00:33
|1.3021
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6670825
|2007.02.12 01:46
|sell
|0.30
|usdjpy
|121.89
|0.00
|121.88
|2007.02.12 08:13
|121.88
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|6671017
|2007.02.12 02:00
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2475
|0.0000
|1.2480
|2007.02.12 03:31
|1.2480
|0.00
|0.00
|0.00
|12.02
|6672467
|2007.02.12 03:46
|sell
|0.60
|usdjpy
|121.95
|0.00
|121.88
|2007.02.12 08:13
|121.88
|0.00
|0.00
|0.00
|34.46
|6673169
|2007.02.12 04:36
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1740
|0.0000
|1.1735
|2007.02.12 06:40
|1.1735
|0.00
|0.00
|0.00
|12.78
|6673278
|2007.02.12 04:46
|buy
|0.30
|audusd
|0.7746
|0.0000
|0.7747
|2007.02.12 08:15
|0.7747
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6673764
|2007.02.12 05:30
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6242
|0.0000
|1.6237
|2007.02.12 09:08
|1.6237
|0.00
|0.00
|0.00
|12.03
|6674336
|2007.02.12 06:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3019
|0.0000
|1.3020
|2007.02.12 08:41
|1.3020
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|6674717
|2007.02.12 07:15
|buy
|0.60
|audusd
|0.7740
|0.0000
|0.7747
|2007.02.12 08:15
|0.7747
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|6676128
|2007.02.12 08:15
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3028
|0.0000
|1.3020
|2007.02.12 08:41
|1.3020
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|6677232
|2007.02.12 08:45
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2479
|0.0000
|1.2475
|2007.02.12 09:54
|1.2475
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.62
|6677241
|2007.02.12 08:45
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.93
|0.00
|121.94
|2007.02.12 11:06
|121.94
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|6677264
|2007.02.12 08:45
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3021
|0.0000
|1.3025
|2007.02.12 09:54
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|6677775
|2007.02.12 09:00
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3028
|0.0000
|1.3025
|2007.02.12 09:54
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|6678230
|2007.02.12 09:15
|buy
|0.60
|usdchf
|1.2466
|0.0000
|1.2475
|2007.02.12 09:54
|1.2475
|0.00
|0.00
|0.00
|43.29
|6678252
|2007.02.12 09:16
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6234
|0.0000
|1.6239
|2007.02.12 12:26
|1.6239
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.97
|6678537
|2007.02.12 09:30
|sell
|0.60
|eurchf
|1.6242
|0.0000
|1.6239
|2007.02.12 12:26
|1.6239
|0.00
|0.00
|0.00
|14.36
|6678542
|2007.02.12 09:30
|sell
|0.30
|audusd
|0.7742
|0.0000
|0.7740
|2007.02.12 10:22
|0.7740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|6679249
|2007.02.12 09:45
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3034
|0.0000
|1.3025
|2007.02.12 09:54
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|6679265
|2007.02.12 09:45
|sell
|1.20
|eurchf
|1.6248
|0.0000
|1.6239
|2007.02.12 12:26
|1.6239
|0.00
|0.00
|0.00
|86.16
|6679310
|2007.02.12 09:46
|sell
|0.60
|audusd
|0.7747
|0.0000
|0.7740
|2007.02.12 10:22
|0.7740
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|6680007
|2007.02.12 10:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3027
|0.0000
|1.3022
|2007.02.12 10:10
|1.3022
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6681284
|2007.02.12 10:15
|buy
|0.60
|usdjpy
|121.87
|0.00
|121.94
|2007.02.12 11:06
|121.94
|0.00
|0.00
|0.00
|34.44
|6683508
|2007.02.12 11:00
|buy
|0.30
|eurjpy
|158.61
|0.00
|158.04
|2007.02.12 22:57
|158.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.26
|6684399
|2007.02.12 11:30
|buy
|0.60
|eurjpy
|158.54
|0.00
|158.04
|2007.02.12 22:57
|158.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-246.08
|6686108
|2007.02.12 12:00
|buy
|1.20
|eurjpy
|158.47
|0.00
|158.04
|2007.02.12 22:57
|158.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-423.26
|6686695
|2007.02.12 12:15
|buy
|2.40
|eurjpy
|158.34
|0.00
|158.04
|2007.02.12 22:57
|158.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-590.60
|6686705
|2007.02.12 12:15
|sell
|0.30
|usdjpy
|121.94
|0.00
|121.89
|2007.02.12 12:34
|121.89
|0.00
|0.00
|0.00
|12.31
|6686712
|2007.02.12 12:15
|buy
|0.30
|audusd
|0.7734
|0.0000
|0.7739
|2007.02.12 15:39
|0.7739
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6688876
|2007.02.12 12:30
|buy
|4.80
|eurjpy
|158.04
|0.00
|158.04
|2007.02.12 22:57
|158.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6689459
|2007.02.12 12:45
|buy
|9.60
|eurjpy
|157.95
|0.00
|158.03
|2007.02.12 19:15
|157.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 104.08
|6690184
|2007.02.12 13:15
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6250
|0.0000
|1.6240
|2007.02.12 17:31
|1.6240
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.95
|6692198
|2007.02.12 14:30
|buy
|0.60
|eurchf
|1.6243
|0.0000
|1.6240
|2007.02.12 17:31
|1.6240
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.37
|6692947
|2007.02.12 15:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2960
|0.0000
|1.2965
|2007.02.12 15:38
|1.2965
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6692978
|2007.02.12 15:00
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2530
|0.0000
|1.2529
|2007.02.12 15:39
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|6693884
|2007.02.12 15:30
|sell
|0.60
|usdchf
|1.2536
|0.0000
|1.2529
|2007.02.12 15:39
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|33.52
|6695516
|2007.02.12 16:00
|sell
|0.30
|audusd
|0.7727
|0.0000
|0.7722
|2007.02.12 17:25
|0.7722
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6695570
|2007.02.12 16:00
|buy
|1.20
|eurchf
|1.6238
|0.0000
|1.6240
|2007.02.12 17:31
|1.6240
|0.00
|0.00
|0.00
|19.16
|6696496
|2007.02.12 16:45
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.72
|0.00
|121.77
|2007.02.12 16:59
|121.77
|0.00
|0.00
|0.00
|12.32
|6696512
|2007.02.12 16:45
|buy
|2.40
|eurchf
|1.6230
|0.0000
|1.6240
|2007.02.12 17:31
|1.6240
|0.00
|0.00
|0.00
|191.57
|6696912
|2007.02.12 17:00
|buy
|0.30
|audusd
|0.7730
|0.0000
|0.7726
|2007.02.13 06:20
|0.7726
|0.00
|0.00
|0.27
|-12.00
|6699380
|2007.02.12 19:00
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1744
|0.0000
|1.1743
|2007.02.13 10:03
|1.1743
|0.00
|0.00
|-2.15
|2.55
|6699558
|2007.02.12 19:15
|buy
|19.20
|eurjpy
|157.87
|0.00
|158.04
|2007.02.12 22:57
|158.04
|0.00
|0.00
|0.00
|2 677.39
|6699582
|2007.02.12 19:15
|sell
|0.60
|usdcad
|1.1755
|0.0000
|1.1743
|2007.02.13 10:03
|1.1743
|0.00
|0.00
|-4.29
|61.31
|6700452
|2007.02.12 21:05
|buy
|0.60
|audusd
|0.7724
|0.0000
|0.7726
|2007.02.13 06:20
|0.7726
|0.00
|0.00
|0.54
|12.00
|6700632
|2007.02.12 21:45
|buy
|1.20
|audusd
|0.7718
|0.0000
|0.7726
|2007.02.13 06:20
|0.7726
|0.00
|0.00
|1.08
|96.00
|6702091
|2007.02.13 00:15
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2533
|0.0000
|1.2528
|2007.02.13 05:21
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|11.97
|6702293
|2007.02.13 00:30
|sell
|0.30
|eurjpy
|158.05
|0.00
|158.00
|2007.02.13 00:44
|158.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12.31
|6702331
|2007.02.13 00:32
|sell
|0.30
|usdjpy
|121.91
|0.00
|121.86
|2007.02.13 00:44
|121.86
|0.00
|0.00
|0.00
|12.31
|6702800
|2007.02.13 01:18
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6250
|0.0000
|1.6245
|2007.02.13 03:43
|1.6245
|0.00
|0.00
|0.00
|11.96
|6705046
|2007.02.13 04:46
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6243
|1.6210
|1.6245
|2007.02.13 09:13
|1.6245
|0.00
|0.00
|0.00
|4.79
|6705523
|2007.02.13 05:49
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2535
|1.2496
|1.2537
|2007.02.13 10:02
|1.2496
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.63
|6705828
|2007.02.13 06:30
|buy
|0.60
|eurchf
|1.6238
|1.6210
|1.6245
|2007.02.13 09:13
|1.6245
|0.00
|0.00
|0.00
|33.58
|6705833
|2007.02.13 06:30
|buy
|0.60
|usdchf
|1.2530
|1.2496
|1.2537
|2007.02.13 10:02
|1.2496
|0.00
|0.00
|0.00
|-163.25
|6705992
|2007.02.13 06:50
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1752
|1.1721
|1.1757
|2007.02.13 13:45
|1.1721
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.34
|6706157
|2007.02.13 07:07
|sell
|1.20
|audusd
|0.7729
|0.0000
|0.7723
|2007.02.14 10:58
|0.7827
|0.00
|0.00
|-3.76
|-1 176.00
|6706175
|2007.02.13 07:09
|sell
|1.20
|usdcad
|1.1746
|0.0000
|1.1743
|2007.02.13 10:03
|1.1743
|0.00
|0.00
|0.00
|30.66
|6706425
|2007.02.13 07:15
|buy
|0.30
|eurjpy
|157.46
|0.00
|157.51
|2007.02.13 08:21
|157.51
|0.00
|0.00
|0.00
|12.34
|6706586
|2007.02.13 07:30
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.45
|0.00
|121.50
|2007.02.13 08:19
|121.50
|0.00
|0.00
|0.00
|12.35
|6706834
|2007.02.13 08:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2964
|0.0000
|1.2985
|2007.02.13 10:28
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.00
|6708910
|2007.02.13 09:15
|sell
|2.40
|audusd
|0.7736
|0.0000
|0.7727
|2007.02.14 10:30
|0.7824
|0.00
|0.00
|-7.52
|-2 112.00
|6708923
|2007.02.13 09:15
|sell
|0.60
|eurusd
|1.2985
|0.0000
|1.2985
|2007.02.13 10:28
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6710726
|2007.02.13 10:00
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2999
|0.0000
|1.2985
|2007.02.13 10:28
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|6711681
|2007.02.13 10:15
|sell
|4.80
|audusd
|0.7742
|0.0000
|0.7732
|2007.02.14 09:45
|0.7820
|0.00
|0.00
|-15.05
|-3 744.00
|6712449
|2007.02.13 10:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2985
|0.0000
|1.2996
|2007.02.13 13:14
|1.2996
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|6712455
|2007.02.13 10:30
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2514
|0.0000
|1.2486
|2007.02.13 16:37
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.28
|6712475
|2007.02.13 10:30
|sell
|0.30
|eurjpy
|157.76
|0.00
|157.76
|2007.02.13 12:53
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6712674
|2007.02.13 10:45
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6245
|0.0000
|1.6240
|2007.02.13 12:15
|1.6240
|0.00
|0.00
|0.00
|12.02
|6712682
|2007.02.13 10:45
|buy
|0.60
|usdchf
|1.2508
|0.0000
|1.2486
|2007.02.13 16:37
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.72
|6712946
|2007.02.13 11:00
|buy
|1.20
|usdchf
|1.2500
|0.0000
|1.2486
|2007.02.13 16:37
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|-134.55
|6712984
|2007.02.13 11:00
|sell
|0.60
|eurusd
|1.2993
|0.0000
|1.2996
|2007.02.13 13:14
|1.2996
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|6715181
|2007.02.13 12:00
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2998
|0.0000
|1.2996
|2007.02.13 13:14
|1.2996
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|6715713
|2007.02.13 12:15
|buy
|2.40
|usdchf
|1.2491
|0.0000
|1.2486
|2007.02.13 16:37
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.11
|6716559
|2007.02.13 12:45
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3006
|0.0000
|1.2996
|2007.02.13 13:14
|1.2996
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|6716562
|2007.02.13 12:45
|sell
|0.60
|eurjpy
|157.83
|0.00
|157.76
|2007.02.13 12:53
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|34.62
|6716567
|2007.02.13 12:45
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.37
|0.00
|121.33
|2007.02.13 17:05
|121.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.89
|6717074
|2007.02.13 13:15
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2994
|0.0000
|1.3012
|2007.02.13 17:43
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|6717471
|2007.02.13 13:30
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6244
|0.0000
|1.6245
|2007.02.13 16:31
|1.6245
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|6717480
|2007.02.13 13:30
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3001
|0.0000
|1.3012
|2007.02.13 17:43
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|6717492
|2007.02.13 13:30
|sell
|9.60
|audusd
|0.7747
|0.0000
|0.7761
|2007.02.13 22:27
|0.7795
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 608.00
|6717990
|2007.02.13 13:45
|buy
|4.80
|usdchf
|1.2481
|0.0000
|1.2486
|2007.02.13 16:37
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|192.22
|6718001
|2007.02.13 13:45
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3014
|0.0000
|1.3012
|2007.02.13 17:43
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|6718013
|2007.02.13 13:45
|buy
|0.60
|usdjpy
|121.33
|0.00
|121.33
|2007.02.13 17:05
|121.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6718611
|2007.02.13 14:15
|buy
|0.60
|eurchf
|1.6238
|0.0000
|1.6245
|2007.02.13 16:31
|1.6245
|0.00
|0.00
|0.00
|33.66
|6718896
|2007.02.13 14:32
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1733
|0.0000
|1.1685
|2007.02.14 12:43
|1.1685
|0.00
|0.00
|1.40
|-123.23
|6719286
|2007.02.13 15:00
|buy
|9.60
|usdchf
|1.2474
|0.0000
|1.2486
|2007.02.13 16:37
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|922.63
|6720018
|2007.02.13 15:15
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3022
|0.0000
|1.3012
|2007.02.13 17:43
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|6720051
|2007.02.13 15:15
|buy
|0.60
|usdcad
|1.1715
|0.0000
|1.1685
|2007.02.14 12:43
|1.1685
|0.00
|0.00
|2.81
|-154.04
|6721993
|2007.02.13 15:45
|buy
|1.20
|usdcad
|1.1690
|0.0000
|1.1685
|2007.02.14 12:43
|1.1685
|0.00
|0.00
|5.62
|-51.35
|6722009
|2007.02.13 15:45
|buy
|1.20
|usdjpy
|121.24
|0.00
|121.33
|2007.02.13 17:05
|121.33
|0.00
|0.00
|0.00
|89.01
|6723738
|2007.02.13 16:15
|sell
|0.30
|eurjpy
|157.89
|0.00
|157.89
|2007.02.13 17:42
|157.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6724663
|2007.02.13 16:45
|sell
|19.20
|audusd
|0.7761
|0.0000
|0.7747
|2007.02.13 21:40
|0.7797
|0.00
|0.00
|0.00
|-6 912.00
|6724722
|2007.02.13 16:50
|sell
|4.80
|eurusd
|1.3018
|0.0000
|1.3012
|2007.02.13 17:43
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|6725257
|2007.02.13 17:15
|sell
|0.60
|eurjpy
|157.97
|0.00
|157.89
|2007.02.13 17:42
|157.89
|0.00
|0.00
|0.00
|39.57
|6726442
|2007.02.13 18:15
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2489
|0.0000
|1.2484
|2007.02.13 19:55
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|12.02
|6727454
|2007.02.13 19:30
|buy
|2.40
|usdcad
|1.1682
|0.0000
|1.1685
|2007.02.14 12:43
|1.1685
|0.00
|0.00
|11.23
|61.62
|6727834
|2007.02.13 20:00
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6261
|0.0000
|1.6256
|2007.02.14 02:07
|1.6256
|0.00
|0.00
|-2.13
|12.02
|6728305
|2007.02.13 21:15
|buy
|4.80
|usdcad
|1.1673
|0.0000
|1.1685
|2007.02.14 12:43
|1.1685
|0.00
|0.00
|22.46
|492.94
|6728773
|2007.02.13 22:26
|sell
|19.20
|audusd
|0.7790
|0.0000
|0.7768
|2007.02.14 09:28
|0.7816
|0.00
|0.00
|-60.18
|-4 992.00
|6729551
|2007.02.14 00:00
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2472
|0.0000
|1.2470
|2007.02.14 03:43
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.81
|6729600
|2007.02.14 00:01
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.18
|0.00
|121.23
|2007.02.14 01:00
|121.23
|0.00
|0.00
|0.00
|12.37
|6729986
|2007.02.14 00:45
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3036
|0.0000
|1.3036
|2007.02.14 06:44
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6730733
|2007.02.14 02:01
|sell
|0.30
|eurjpy
|158.03
|0.00
|158.04
|2007.02.14 03:02
|158.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.48
|6730813
|2007.02.14 02:15
|sell
|0.60
|eurjpy
|158.12
|0.00
|158.04
|2007.02.14 03:02
|158.04
|0.00
|0.00
|0.00
|39.59
|6731227
|2007.02.14 02:45
|buy
|0.60
|usdchf
|1.2461
|0.0000
|1.2470
|2007.02.14 03:43
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|43.30
|6731236
|2007.02.14 02:45
|sell
|0.30
|usdjpy
|121.30
|0.00
|121.25
|2007.02.14 02:58
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|12.37
|6731238
|2007.02.14 02:45
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1672
|0.0000
|1.1667
|2007.02.14 09:47
|1.1667
|0.00
|0.00
|0.00
|12.86
|6732126
|2007.02.14 03:45
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6257
|0.0000
|1.6257
|2007.02.14 09:04
|1.6257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6732297
|2007.02.14 04:00
|buy
|0.30
|eurjpy
|157.93
|0.00
|157.98
|2007.02.14 05:51
|157.98
|0.00
|0.00
|0.00
|12.38
|6732317
|2007.02.14 04:01
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.14
|0.00
|121.19
|2007.02.14 04:22
|121.19
|0.00
|0.00
|0.00
|12.38
|6733637
|2007.02.14 06:30
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3043
|0.0000
|1.3036
|2007.02.14 06:44
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|6734700
|2007.02.14 06:45
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3034
|0.0000
|1.3029
|2007.02.14 06:50
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6734730
|2007.02.14 06:45
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2473
|0.0000
|1.2442
|2007.02.14 13:45
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.75
|6734779
|2007.02.14 06:45
|sell
|0.30
|eurjpy
|157.98
|0.00
|158.30
|2007.02.14 11:24
|158.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.38
|6735493
|2007.02.14 07:15
|sell
|0.60
|eurjpy
|158.05
|0.00
|158.30
|2007.02.14 11:24
|158.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.03
|6736313
|2007.02.14 08:15
|buy
|0.60
|eurchf
|1.6250
|0.0000
|1.6257
|2007.02.14 09:04
|1.6257
|0.00
|0.00
|0.00
|33.68
|6736459
|2007.02.14 08:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3034
|0.0000
|1.3039
|2007.02.14 09:07
|1.3039
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6738828
|2007.02.14 09:15
|buy
|0.60
|usdchf
|1.2466
|0.0000
|1.2442
|2007.02.14 13:45
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.74
|6739229
|2007.02.14 09:30
|sell
|1.20
|eurjpy
|158.16
|0.00
|158.30
|2007.02.14 11:24
|158.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.92
|6739246
|2007.02.14 09:30
|buy
|9.60
|usdcad
|1.1681
|0.0000
|1.1687
|2007.02.14 11:17
|1.1670
|0.00
|0.00
|0.00
|-904.88
|6741452
|2007.02.14 09:45
|buy
|1.20
|usdchf
|1.2440
|0.0000
|1.2442
|2007.02.14 13:45
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|19.29
|6742474
|2007.02.14 10:00
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.23
|0.00
|121.24
|2007.02.14 10:35
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|6744098
|2007.02.14 10:15
|buy
|0.60
|usdjpy
|121.17
|0.00
|121.24
|2007.02.14 10:35
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|34.64
|6744136
|2007.02.14 10:15
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6261
|0.0000
|1.6265
|2007.02.14 15:50
|1.6265
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.66
|6744849
|2007.02.14 10:30
|sell
|2.40
|eurjpy
|158.56
|0.00
|158.30
|2007.02.14 11:24
|158.30
|0.00
|0.00
|0.00
|516.00
|6745270
|2007.02.14 10:45
|sell
|0.60
|eurchf
|1.6267
|0.0000
|1.6265
|2007.02.14 15:50
|1.6265
|0.00
|0.00
|0.00
|9.66
|6746498
|2007.02.14 11:15
|sell
|1.20
|eurchf
|1.6273
|0.0000
|1.6265
|2007.02.14 15:50
|1.6265
|0.00
|0.00
|0.00
|77.28
|6747067
|2007.02.14 11:30
|buy
|2.40
|usdchf
|1.2436
|0.0000
|1.2442
|2007.02.14 13:45
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|115.74
|6747086
|2007.02.14 11:30
|buy
|9.60
|usdcad
|1.1677
|0.0000
|1.1685
|2007.02.14 12:43
|1.1685
|0.00
|0.00
|0.00
|657.25
|6747558
|2007.02.14 11:45
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.09
|0.00
|121.08
|2007.02.14 13:32
|121.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.48
|6748358
|2007.02.14 12:30
|buy
|0.60
|usdjpy
|121.00
|0.00
|121.08
|2007.02.14 13:32
|121.08
|0.00
|0.00
|0.00
|39.64
|6749825
|2007.02.14 12:45
|buy
|4.80
|usdchf
|1.2431
|0.0000
|1.2442
|2007.02.14 13:45
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|424.37
|6750279
|2007.02.14 13:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3091
|0.0000
|1.3086
|2007.02.14 13:22
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6752001
|2007.02.14 14:15
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1684
|0.0000
|1.1679
|2007.02.14 14:56
|1.1679
|0.00
|0.00
|0.00
|12.84
|6753936
|2007.02.14 15:30
|sell
|0.30
|usdjpy
|121.17
|0.00
|121.12
|2007.02.14 15:35
|121.12
|0.00
|0.00
|0.00
|12.38
|6757684
|2007.02.14 16:15
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3096
|0.0000
|1.3134
|2007.02.15 09:11
|1.3134
|0.00
|0.00
|4.99
|-114.00
|6757695
|2007.02.14 16:15
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2426
|0.0000
|1.2404
|2007.02.14 17:59
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.21
|6761831
|2007.02.14 17:15
|buy
|0.60
|usdchf
|1.2386
|0.0000
|1.2404
|2007.02.14 17:59
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|87.07
|6761841
|2007.02.14 17:15
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3137
|0.0000
|1.3134
|2007.02.15 09:11
|1.3134
|0.00
|0.00
|9.97
|18.00
|6762767
|2007.02.14 17:30
|sell
|0.30
|eurjpy
|158.60
|0.00
|158.55
|2007.02.14 17:36
|158.55
|0.00
|0.00
|0.00
|12.43
|6763716
|2007.02.14 18:00
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2410
|1.2356
|1.2404
|2007.02.15 08:48
|1.2356
|0.00
|0.00
|7.35
|-131.11
|6763747
|2007.02.14 18:00
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1676
|1.1623
|1.1668
|2007.02.15 12:00
|1.1668
|0.00
|0.00
|1.40
|-20.57
|6764250
|2007.02.14 18:15
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.82
|0.00
|120.87
|2007.02.14 18:20
|120.87
|0.00
|0.00
|0.00
|12.41
|6764579
|2007.02.14 18:30
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6280
|0.0000
|1.6275
|2007.02.14 18:39
|1.6275
|0.00
|0.00
|0.00
|12.10
|6764580
|2007.02.14 18:30
|buy
|0.60
|usdcad
|1.1667
|1.1623
|1.1668
|2007.02.15 12:00
|1.1668
|0.00
|0.00
|2.81
|5.14
|6764845
|2007.02.14 18:45
|buy
|0.60
|usdchf
|1.2400
|1.2356
|1.2404
|2007.02.15 08:48
|1.2356
|0.00
|0.00
|14.71
|-213.66
|6765190
|2007.02.14 19:16
|buy
|1.20
|usdcad
|1.1657
|1.1623
|1.1668
|2007.02.15 12:00
|1.1668
|0.00
|0.00
|5.62
|113.13
|6767364
|2007.02.15 00:48
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6279
|0.0000
|1.6274
|2007.02.15 03:25
|1.6274
|0.00
|0.00
|0.00
|12.11
|6768915
|2007.02.15 02:01
|buy
|0.30
|audusd
|0.7838
|0.0000
|0.7839
|2007.02.15 07:01
|0.7839
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6769617
|2007.02.15 02:15
|buy
|1.20
|usdchf
|1.2396
|1.2356
|1.2404
|2007.02.15 08:48
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|-388.48
|6770121
|2007.02.15 02:30
|buy
|0.60
|audusd
|0.7832
|0.0000
|0.7839
|2007.02.15 07:01
|0.7839
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|6771718
|2007.02.15 03:51
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3136
|0.0000
|1.3134
|2007.02.15 09:11
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|6772387
|2007.02.15 04:45
|buy
|0.30
|eurjpy
|157.77
|0.00
|157.82
|2007.02.15 05:11
|157.82
|0.00
|0.00
|0.00
|12.48
|6772534
|2007.02.15 05:02
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6267
|0.0000
|1.6272
|2007.02.15 08:33
|1.6272
|0.00
|0.00
|0.00
|12.11
|6774584
|2007.02.15 08:15
|buy
|0.30
|eurjpy
|157.78
|0.00
|157.83
|2007.02.15 08:36
|157.83
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|6775480
|2007.02.15 08:46
|sell
|2.40
|eurusd
|1.3146
|0.0000
|1.3134
|2007.02.15 09:11
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|6777356
|2007.02.15 09:15
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3141
|0.0000
|1.3136
|2007.02.15 09:37
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|6778902
|2007.02.15 10:15
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2385
|0.0000
|1.2379
|2007.02.15 11:30
|1.2379
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.54
|6778912
|2007.02.15 10:15
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6254
|0.0000
|1.6259
|2007.02.15 11:22
|1.6259
|0.00
|0.00
|0.00
|12.12
|6779310
|2007.02.15 10:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3141
|0.0000
|1.3139
|2007.02.15 15:10
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|6779327
|2007.02.15 10:30
|buy
|0.30
|eurjpy
|157.66
|0.00
|157.71
|2007.02.15 10:44
|157.71
|0.00
|0.00
|0.00
|12.49
|6779336
|2007.02.15 10:30
|buy
|0.60
|usdchf
|1.2369
|0.0000
|1.2379
|2007.02.15 11:30
|1.2379
|0.00
|0.00
|0.00
|48.47
|6782716
|2007.02.15 11:45
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3130
|0.0000
|1.3139
|2007.02.15 15:10
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|6784624
|2007.02.15 12:30
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2389
|0.0000
|1.2384
|2007.02.15 12:47
|1.2384
|0.00
|0.00
|0.00
|12.11
|6784632
|2007.02.15 12:30
|sell
|0.30
|eurjpy
|157.85
|0.00
|157.80
|2007.02.15 12:47
|157.80
|0.00
|0.00
|0.00
|12.48
|6784634
|2007.02.15 12:30
|sell
|0.30
|usdjpy
|120.21
|0.00
|120.16
|2007.02.15 12:47
|120.16
|0.00
|0.00
|0.00
|12.48
|6784890
|2007.02.15 12:45
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6265
|0.0000
|1.6260
|2007.02.15 13:38
|1.6260
|0.00
|0.00
|0.00
|12.12
|6785821
|2007.02.15 13:45
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1657
|0.0000
|1.1660
|2007.02.15 15:30
|1.1660
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.72
|6786116
|2007.02.15 14:00
|sell
|0.60
|usdcad
|1.1663
|0.0000
|1.1660
|2007.02.15 15:30
|1.1660
|0.00
|0.00
|0.00
|15.44
|6786623
|2007.02.15 14:30
|sell
|1.20
|usdcad
|1.1668
|0.0000
|1.1660
|2007.02.15 15:30
|1.1660
|0.00
|0.00
|0.00
|82.33
|0.00
|0.00
|-1 319.10
|-63 840.95
|Closed P/L:
|-65 160.05
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6705197
|2007.02.13 05:02
|sell
|0.30
|audusd
|0.7721
|0.0000
|0.7823
|0.7861
|0.00
|0.00
|-3.30
|-420.00
|6706077
|2007.02.13 07:00
|sell
|0.60
|audusd
|0.7729
|0.0000
|0.7823
|0.7861
|0.00
|0.00
|-6.59
|-792.00
|6746528
|2007.02.14 11:17
|sell
|1.20
|audusd
|0.7824
|0.0000
|0.7823
|0.7861
|0.00
|0.00
|-9.43
|-444.00
|6758622
|2007.02.14 17:00
|sell
|2.40
|audusd
|0.7831
|0.0000
|0.7823
|0.7861
|0.00
|0.00
|-18.85
|-720.00
|6761870
|2007.02.14 17:15
|sell
|4.80
|audusd
|0.7840
|0.0000
|0.7823
|0.7861
|0.00
|0.00
|-37.70
|-1 008.00
|6771745
|2007.02.15 03:53
|sell
|9.60
|audusd
|0.7831
|0.0000
|0.7823
|0.7861
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 880.00
|6767609
|2007.02.15 01:30
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.76
|119.72
|120.37
|119.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.07
|6768913
|2007.02.15 02:01
|buy
|0.60
|usdjpy
|120.36
|119.72
|120.37
|119.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.07
|6769626
|2007.02.15 02:15
|buy
|1.20
|usdjpy
|120.19
|119.72
|120.37
|119.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.08
|6792386
|2007.02.15 16:45
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1653
|0.0000
|1.1658
|1.1646
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.03
|6792393
|2007.02.15 16:45
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3151
|0.0000
|1.3146
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|6792396
|2007.02.15 16:45
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2368
|0.0000
|1.2373
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.71
|0.00
|0.00
|-75.87
|-6 930.96
|Floating P/L:
|-7 006.83
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-65 160.05
|Floating P/L:
|-7 006.83
|Margin:
|17 889.18
|Balance:
|34 839.95
|Equity:
|27 833.12
|Free Margin:
|9 943.94
|Details:
|Gross Profit:
|37 503.94
|Gross Loss:
|102 663.99
|Total Net Profit:
|-65 160.05
|Profit Factor:
|0.37
|Expected Payoff:
|-122.71
|Absolute Drawdown:
|66 837.08
|Maximal Drawdown:
|71 215.54 (68.23%)
|Relative Drawdown:
|68.23% (71 215.54)
|Total Trades:
|531
|Short Positions (won %):
|288 (64.24%)
|Long Positions (won %):
|243 (64.61%)
|Profit Trades (% of total):
|342 (64.41%)
|Loss trades (% of total):
|189 (35.59%)
|Largest
|profit trade:
|2 677.39
|loss trade:
|-8 273.20
|Average
|profit trade:
|109.66
|loss trade:
|-543.20
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (984.22)
|consecutive losses ($):
|8 (-18 930.84)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 204.46 (8)
|consecutive loss (count):
|-18 930.84 (8)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2