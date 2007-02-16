FXDD

Account: Name: Stanley Currency: USD 2007 March 9, 22:24
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
20622059062007.02.16 23:30balancePayPal Deposit 2/16- TH1 500.00
20622059072007.02.16 23:30balancePromo Bonus- TH45.00
20622062992007.02.19 01:11buy0.02eurusd1.31530.00001.31762007.02.20 04:021.31760.000.00-0.144.60
20622063232007.02.19 01:14sell0.02audusd0.78710.00000.78482007.02.19 01:140.78760.000.000.00-1.00
20622063412007.02.19 01:17sell0.02usdchf1.23240.00001.23012007.02.20 15:221.23620.000.00-0.20-6.15
20622064472007.02.19 02:00sell0.02eurusd1.31490.00001.31262007.02.19 12:521.31260.000.000.004.60
20622069032007.02.19 05:19buy0.02usdchf1.23380.00001.23612007.02.20 10:101.23610.000.000.163.72
20622070522007.02.19 07:00buy0.02usdjpy119.490.00119.722007.02.19 11:47119.720.000.000.003.84
20622083052007.02.19 12:00buy0.02usdjpy119.670.00119.902007.02.20 08:46119.900.000.000.243.84
20622094562007.02.19 15:15sell0.02eurusd1.31320.00001.31092007.02.20 10:341.31380.000.000.10-1.20
20622105182007.02.20 00:13sell0.04eurusd1.31620.00001.31392007.02.20 10:331.31390.000.000.009.20
20622117612007.02.20 05:15buy0.02eurusd1.31820.00001.32052007.02.22 00:441.31440.000.00-0.57-7.60
20622127532007.02.20 10:00buy0.02usdjpy119.980.00120.212007.02.20 12:50120.210.000.000.003.83
20622129272007.02.20 10:10buy0.04eurusd1.31520.00001.31752007.02.22 00:441.31430.000.00-1.16-3.60
20622129372007.02.20 10:10sell0.04usdchf1.23540.00001.23312007.02.20 15:221.23620.000.000.00-2.59
20622132652007.02.20 10:34sell0.02eurusd1.31370.00001.31142007.02.21 15:521.31140.000.000.104.60
20622137542007.02.20 12:15buy0.02usdchf1.23690.00001.23922007.02.20 13:391.23920.000.000.003.71
20622138792007.02.20 12:50buy0.02usdjpy120.240.00120.472007.02.21 04:48120.470.000.000.243.82
20622140262007.02.20 13:37sell0.08usdchf1.23850.00001.23622007.02.20 15:221.23620.000.000.0014.88
20622140652007.02.20 13:39buy0.02usdchf1.23950.00001.24182007.02.21 13:061.23870.000.000.16-1.29
20622144332007.02.20 15:22buy0.04usdchf1.23640.00001.23872007.02.21 13:061.23870.000.000.317.43
20622161232007.02.20 20:00sell0.02usdchf1.23590.00001.23362007.02.22 18:211.24000.000.00-0.81-6.61
20622163602007.02.20 23:01sell0.02usdjpy119.990.00119.762007.02.21 05:43119.990.000.00-0.280.00
20622170232007.02.21 03:00sell0.04usdjpy120.290.00120.062007.02.21 05:43120.060.000.000.007.66
20622173152007.02.21 05:20buy0.02usdjpy120.340.00120.572007.02.21 07:23120.220.000.000.00-2.00
20622173622007.02.21 05:43buy0.04usdjpy120.010.00120.242007.02.21 07:23120.240.000.000.007.65
20622176572007.02.21 06:13sell0.02usdjpy119.780.00119.552007.02.21 07:44120.240.000.000.00-7.65
20622178682007.02.21 07:22sell0.04usdjpy120.130.00119.902007.02.21 07:44120.240.000.000.00-3.66
20622179312007.02.21 07:25sell0.08usdjpy120.440.00120.242007.02.21 07:44120.240.000.000.0013.31
20622180952007.02.21 07:44sell0.02usdjpy120.230.00120.002007.02.21 18:22120.930.000.000.00-11.58
20622186482007.02.21 09:30buy0.02usdjpy120.280.00120.512007.02.21 10:04120.510.000.000.003.82
20622190162007.02.21 10:04buy0.02usdjpy120.550.00120.782007.02.21 12:45120.780.000.000.003.81
20622190242007.02.21 10:05sell0.04usdjpy120.540.00120.312007.02.21 18:22120.920.000.000.00-12.57
20622199672007.02.21 12:45buy0.02usdjpy120.800.00121.032007.02.21 15:36121.030.000.000.003.80
20622200012007.02.21 12:52sell0.08usdjpy120.850.00120.622007.02.21 18:22120.920.000.000.00-4.63
20622201612007.02.21 13:16sell0.04usdchf1.23900.00001.23672007.02.22 18:211.24060.000.00-1.23-5.16
20622205212007.02.21 14:00buy0.02usdchf1.23910.00001.24142007.02.22 09:341.24140.000.000.473.71
20622212842007.02.21 15:38buy0.08eurusd1.31210.00001.31442007.02.22 00:431.31440.000.00-1.7318.40
20622213852007.02.21 15:39sell0.16usdjpy121.150.00120.922007.02.21 18:22120.920.000.000.0030.43
20622216222007.02.21 15:45buy0.02usdjpy121.120.00121.352007.02.22 13:06121.350.000.000.733.79
20622229252007.02.21 19:00sell0.02eurusd1.31240.00001.31012007.02.22 09:391.31010.000.000.314.60
20622235552007.02.22 00:15sell0.02usdjpy120.860.00120.632007.02.23 09:40121.360.000.00-0.28-8.24
20622266952007.02.22 14:00sell0.08usdchf1.24270.00001.24042007.02.22 18:211.24040.000.000.0014.83
20622267042007.02.22 14:00sell0.04usdjpy121.290.00121.062007.02.23 09:40121.380.000.00-0.57-2.97
20622267412007.02.22 14:15buy0.02usdchf1.24330.00001.24562007.02.23 18:051.23300.000.000.16-16.71
20622268332007.02.22 14:45buy0.02usdjpy121.380.00121.612007.02.22 22:16121.610.000.000.003.78
20622268352007.02.22 14:45sell0.02eurusd1.30930.00001.30702007.02.23 18:041.31600.000.000.10-13.40
20622272412007.02.22 15:45buy0.02eurusd1.31060.00001.31292007.02.22 18:211.31290.000.000.004.60
20622280772007.02.22 18:19sell0.04eurusd1.31230.00001.31002007.02.23 18:041.31610.000.000.21-15.20
20622281672007.02.22 18:21buy0.04usdchf1.24020.00001.24252007.02.23 18:051.23290.000.000.31-23.68
20622285092007.02.22 18:30balancePayPal Dep 2/21- TH2 000.00
20622285202007.02.22 18:31balancePromo Bonus- TH60.00
20622291062007.02.22 20:00buy0.04eurusd1.31300.00001.31532007.02.23 16:221.31530.000.00-0.299.20
20622291642007.02.22 20:17sell0.04usdchf1.23820.00001.23592007.02.23 16:231.23590.000.00-0.417.44
20622293872007.02.22 22:16sell0.16usdjpy121.600.00121.372007.02.23 09:40121.370.000.00-2.2630.32
20622293892007.02.22 22:16buy0.04usdjpy121.640.00121.872007.02.23 11:22121.550.000.000.49-2.96
20622312372007.02.23 10:55buy0.06usdjpy121.330.00121.562007.02.23 11:22121.560.000.000.0011.35
20622323022007.02.23 12:00sell0.03usdjpy121.430.00121.202007.02.23 16:00121.200.000.000.005.69
20622339662007.02.23 16:00sell0.03usdjpy121.180.00120.952007.02.23 16:51120.950.000.000.005.70
20622339982007.02.23 16:05buy0.12usdchf1.23710.00001.23942007.02.23 18:051.23310.000.000.00-38.93
20622341812007.02.23 16:22buy0.03eurusd1.31540.00001.31772007.02.23 17:171.31770.000.000.006.90
20622341952007.02.23 16:23sell0.03usdchf1.23580.00001.23352007.02.23 16:501.23350.000.000.005.59
20622342202007.02.23 16:24sell0.12eurusd1.31540.00001.31312007.02.23 18:041.31610.000.000.00-8.40
20622343952007.02.23 16:38buy0.24usdchf1.23410.00001.23642007.02.23 18:051.23320.000.000.00-17.52
20622345522007.02.23 16:50sell0.03usdchf1.23330.00001.23102007.02.23 17:201.23100.000.000.005.61
20622346172007.02.23 16:51sell0.03usdjpy120.930.00120.702007.02.26 02:23120.830.000.00-0.422.48
20622349292007.02.23 17:18buy0.03eurusd1.31790.00001.32022007.02.26 02:231.31900.000.00-0.223.30
20622349762007.02.23 17:20buy0.48usdchf1.23100.00001.23332007.02.23 18:051.23330.000.000.0089.52
20622349772007.02.23 17:20sell0.03usdchf1.23070.00001.22842007.02.26 02:231.23030.000.00-0.310.98
20622350372007.02.23 17:23sell0.24eurusd1.31840.00001.31612007.02.23 18:041.31610.000.000.0055.20
20622370492007.02.26 02:23sell0.03usdjpy120.800.00120.572007.02.26 15:15120.570.000.000.005.72
20622370992007.02.26 02:30sell0.03usdchf1.23000.00001.22772007.02.26 21:261.23070.000.000.00-1.71
20622371172007.02.26 02:40buy0.03eurusd1.31910.00001.32142007.02.26 21:501.31840.000.000.00-2.10
20622390512007.02.26 11:04buy0.06eurusd1.31600.00001.31832007.02.26 21:501.31830.000.000.0013.80
20622394342007.02.26 12:16sell0.03eurusd1.31620.00001.31392007.02.27 08:551.31710.000.000.16-2.70
20622400582007.02.26 15:30sell0.03usdjpy120.610.00120.382007.02.26 16:55120.380.000.000.005.73
20622404462007.02.26 16:55sell0.03usdjpy120.350.00120.122007.02.27 03:46120.420.000.00-0.41-1.74
20622408412007.02.26 18:31sell0.06usdjpy120.650.00120.422007.02.27 03:46120.420.000.00-0.8311.46
20622409352007.02.26 18:41sell0.06usdchf1.23300.00001.23072007.02.26 21:261.23070.000.000.0011.21
20622418012007.02.26 23:18sell0.03usdchf1.22970.00001.22742007.02.27 10:091.22740.000.00-0.305.62
20622420372007.02.27 00:51sell0.06eurusd1.31930.00001.31702007.02.27 08:541.31700.000.000.0013.80
20622422022007.02.27 02:00buy0.03eurusd1.31960.00001.32192007.02.27 10:101.31880.000.000.00-2.40
20622431982007.02.27 08:00sell0.03usdjpy120.390.00120.162007.02.27 08:34120.160.000.000.005.74
20622434442007.02.27 08:34sell0.03usdjpy120.140.00119.912007.02.27 10:00119.910.000.000.005.75
20622436172007.02.27 09:05buy0.06eurusd1.31650.00001.31882007.02.27 10:101.31880.000.000.0013.80
20622451692007.02.27 10:42sell0.03usdjpy119.630.00119.402007.02.27 12:43119.400.000.000.005.78
20622451722007.02.27 10:42sell0.03usdchf1.22380.00001.22152007.02.27 15:301.22150.000.000.005.65
20622451942007.02.27 10:45buy0.03eurusd1.32210.00001.32442007.02.27 15:301.32440.000.000.006.90
20622466022007.02.27 12:43sell0.03usdjpy119.370.00119.142007.02.27 15:23119.140.000.000.005.79
20622476442007.02.27 15:23sell0.03usdjpy119.130.00118.902007.02.27 15:30119.090.000.000.001.01
20622477582007.02.27 15:31sell0.03usdjpy119.010.00118.782007.02.27 15:47118.780.000.000.005.81
20622477962007.02.27 15:31sell0.03usdchf1.22120.00001.21892007.02.27 19:101.21890.000.000.005.66
20622482132007.02.27 15:45buy0.03eurusd1.32420.00001.32652007.02.28 23:061.32340.000.00-0.22-2.40
20622483042007.02.27 15:48sell0.03usdjpy118.740.00118.512007.02.27 17:57118.820.000.000.00-2.02
20622490982007.02.27 17:01sell0.06usdjpy119.050.00118.822007.02.27 17:57118.820.000.000.0011.61
20622498322007.02.27 17:57sell0.03usdjpy118.780.00118.552007.02.27 19:13118.550.000.000.005.82
20622502922007.02.27 19:11sell0.03usdchf1.21890.00001.21662007.02.27 21:441.21660.000.000.005.67
20622504062007.02.27 19:13sell0.03usdjpy118.530.00118.302007.02.27 21:44118.300.000.000.005.83
20622509842007.02.27 21:44sell0.03usdjpy118.270.00118.042007.02.27 22:07118.040.000.000.005.85
20622510012007.02.27 21:44sell0.03usdchf1.21630.00001.21402007.02.28 15:391.22020.000.00-0.30-9.59
20622512192007.02.27 22:07sell0.03usdjpy118.020.00117.792007.02.27 22:08117.790.000.000.005.86
20622512572007.02.27 22:08sell0.03usdjpy117.600.00117.402007.02.28 07:41118.280.000.00-0.41-17.25
20622513632007.02.27 22:12sell0.06usdjpy117.900.00117.672007.02.28 07:41118.290.000.00-0.83-19.78
20622528112007.02.28 00:58sell0.12usdjpy118.210.00117.982007.02.28 07:40118.280.000.000.00-7.10
20622533742007.02.28 02:30buy0.03usdjpy118.440.00118.632007.02.28 03:14118.630.000.000.004.80
20622534252007.02.28 02:41sell0.24usdjpy118.510.00118.282007.02.28 07:40118.280.000.000.0046.67
20622535432007.02.28 03:00sell0.03eurusd1.32250.00001.32022007.02.28 09:121.32020.000.000.006.90
20622537012007.02.28 03:14buy0.03usdjpy118.660.00118.892007.02.28 08:17118.270.000.000.00-9.89
20622538552007.02.28 03:40sell0.06usdchf1.21930.00001.21702007.02.28 15:391.22000.000.000.00-3.44
20622544682007.02.28 07:38buy0.06usdjpy118.350.00118.582007.02.28 08:17118.280.000.000.00-3.55
20622546382007.02.28 08:02buy0.12usdjpy118.040.00118.272007.02.28 08:17118.270.000.000.0023.34
20622547232007.02.28 08:10buy0.06eurusd1.32120.00001.32352007.02.28 23:051.32350.000.000.0013.80
20622548692007.02.28 08:30buy0.03usdjpy118.360.00118.592007.02.28 09:33118.590.000.000.005.82
20622550372007.02.28 09:00buy0.03usdchf1.22040.00001.22272007.02.28 10:221.22270.000.000.005.64
20622553772007.02.28 09:15sell0.03eurusd1.32050.00001.31822007.03.01 09:001.32140.000.000.51-2.70
20622555862007.02.28 09:33buy0.03usdjpy118.630.00118.862007.02.28 17:46118.530.000.000.00-2.53
20622559482007.02.28 10:21sell0.12usdchf1.22240.00001.22012007.02.28 15:391.22010.000.000.0022.62
20622559632007.02.28 10:22buy0.03usdchf1.22320.00001.22552007.02.28 17:311.22250.000.000.00-1.72
20622578372007.02.28 15:30buy0.06usdjpy118.320.00118.552007.02.28 17:46118.550.000.000.0011.64
20622580282007.02.28 15:39buy0.06usdchf1.22020.00001.22252007.02.28 17:311.22250.000.000.0011.29
20622580442007.02.28 15:39sell0.03usdchf1.21980.00001.21752007.02.28 18:301.22060.000.000.00-1.97
20622590082007.02.28 17:30sell0.03usdjpy118.240.00118.012007.02.28 18:58118.310.000.000.00-1.77
20622590452007.02.28 17:32sell0.06usdchf1.22280.00001.22052007.02.28 18:301.22050.000.000.0011.31
20622591462007.02.28 17:37sell0.06usdjpy118.540.00118.312007.02.28 18:58118.310.000.000.0011.66
20622595772007.02.28 18:30buy0.03usdjpy118.600.00118.832007.02.28 23:45118.530.000.000.00-1.77
20622595802007.02.28 18:30sell0.03usdchf1.22040.00001.21812007.02.28 21:591.21810.000.000.005.66
20622597972007.02.28 19:01buy0.06usdjpy118.290.00118.522007.02.28 23:45118.520.000.000.0011.64
20622603262007.02.28 21:59sell0.03usdchf1.21780.00001.21552007.03.01 10:011.21830.000.00-0.88-1.23
20622604352007.02.28 23:07buy0.03eurusd1.32350.00001.32582007.03.01 22:001.31960.000.00-0.61-11.70
20622614612007.03.01 04:18sell0.06eurusd1.32360.00001.32132007.03.01 09:001.32130.000.000.0013.80
20622624512007.03.01 09:00sell0.03usdcad1.16880.00001.16652007.03.01 18:351.17210.000.000.00-8.45
20622628182007.03.01 09:54sell0.06usdchf1.22080.00001.21852007.03.01 10:001.21850.000.000.0011.33
20622640932007.03.01 14:15buy0.03usdchf1.21980.00001.22212007.03.01 17:011.21910.000.000.00-1.72
20622642632007.03.01 14:39sell0.06usdcad1.17190.00001.16962007.03.01 18:351.17240.000.000.00-2.56
20622644422007.03.01 15:02buy0.06usdchf1.21670.00001.21902007.03.01 17:001.21900.000.000.0011.32
20622651282007.03.01 16:00buy0.03usdcad1.17400.00001.17602007.03.02 20:551.17600.000.000.475.10
20622654312007.03.01 16:37sell0.12usdcad1.17490.00001.17262007.03.01 18:351.17260.000.000.0023.54
20622658472007.03.01 17:00buy0.06eurusd1.32030.00001.32262007.03.01 21:591.31960.000.000.00-4.20
20622665292007.03.01 17:19buy0.12eurusd1.31730.00001.31962007.03.01 21:591.31960.000.000.0027.60
20622674272007.03.01 18:00sell0.03eurusd1.31640.00001.31412007.03.02 01:071.31730.000.000.15-2.70
20622678852007.03.01 18:45buy0.03usdchf1.22330.00001.22562007.03.02 10:461.22560.000.000.245.63
20622687782007.03.01 21:58sell0.06eurusd1.31950.00001.31722007.03.02 01:071.31720.000.000.3113.80
20622688142007.03.01 22:15buy0.03eurusd1.31950.00001.32182007.03.02 16:451.31850.000.00-0.22-3.00
20622715572007.03.02 10:44buy0.06eurusd1.31630.00001.31862007.03.02 16:451.31860.000.000.0013.80
20622721962007.03.02 12:00sell0.03eurusd1.31540.00001.31312007.03.02 17:171.31620.000.000.00-2.40
20622721972007.03.02 12:00buy0.03usdchf1.22480.00001.22712007.03.02 21:201.21590.000.000.00-21.96
20622733552007.03.02 14:23buy0.06usdchf1.22180.00001.22412007.03.02 21:191.21590.000.000.00-29.11
20622740552007.03.02 15:30sell0.03usdchf1.22080.00001.21852007.03.02 18:291.21850.000.000.005.66
20622748772007.03.02 16:45sell0.06eurusd1.31840.00001.31612007.03.02 17:171.31610.000.000.0013.80
20622757572007.03.02 18:12buy0.12usdchf1.21870.00001.22102007.03.02 21:191.21600.000.000.00-26.64
20622759142007.03.02 18:29sell0.03usdchf1.21820.00001.21592007.03.02 19:341.21590.000.000.005.67
20622764132007.03.02 19:34sell0.03usdchf1.21560.00001.21332007.03.02 21:481.21750.000.000.00-4.68
20622765352007.03.02 19:49buy0.24usdchf1.21550.00001.21782007.03.02 21:191.21590.000.000.007.90
20622768202007.03.02 20:55buy0.03usdcad1.17640.00001.17872007.03.02 21:481.17700.000.000.001.53
20622768362007.03.02 21:00buy0.03eurusd1.31980.00001.32212007.03.02 21:481.31910.000.000.00-2.10
20622769282007.03.02 21:48sell0.03eurusd1.31900.00000.00002007.03.02 21:481.31930.000.000.00-0.90
20622772432007.03.05 00:15buy0.03eurusd1.31970.00001.32202007.03.05 00:421.32010.000.000.001.20
20622774262007.03.05 00:52buy0.04eurusd1.32040.00001.32272007.03.05 07:141.31640.000.000.00-16.00
20622776402007.03.05 01:15buy0.04usdcad1.17640.00001.17872007.03.05 08:561.17830.000.000.006.45
20622783652007.03.05 02:00sell0.04audusd0.77930.00000.77702007.03.05 03:320.77700.000.000.009.20
20622792822007.03.05 02:52buy0.08eurusd1.31740.00001.31972007.03.05 07:141.31630.000.000.00-8.80
20622796982007.03.05 03:30sell0.04eurusd1.31570.00001.31342007.03.05 03:421.31340.000.000.009.20
20622797242007.03.05 03:32sell0.04audusd0.77660.00000.77432007.03.05 08:560.77560.000.000.004.00
20622798812007.03.05 03:42buy0.16eurusd1.31410.00001.31642007.03.05 07:131.31640.000.000.0036.80
20622799202007.03.05 03:42sell0.04eurusd1.31330.00001.31102007.03.05 08:561.31490.000.000.00-6.40
20622818772007.03.05 07:13sell0.08eurusd1.31630.00001.31402007.03.05 08:561.31490.000.000.0011.20
20622826152007.03.05 08:56sell0.04eurusd1.31480.00001.31252007.03.05 12:051.31250.000.000.009.20
20622826252007.03.05 08:57sell0.04audusd0.77520.00000.77292007.03.05 16:150.77290.000.000.009.20
20622826602007.03.05 09:00buy0.04usdcad1.17910.00001.18142007.03.05 12:231.18140.000.000.007.79
20622846712007.03.05 12:23buy0.04usdcad1.18180.00001.18412007.03.05 18:501.18110.000.000.00-2.37
20622849042007.03.05 13:00sell0.04eurusd1.31190.00001.30962007.03.05 13:411.30960.000.000.009.20
20622853552007.03.05 13:41sell0.04eurusd1.30950.00001.30722007.03.06 12:021.31060.000.000.21-4.40
20622871082007.03.05 16:15sell0.04audusd0.77240.00000.77012007.03.06 00:020.77010.000.00-0.139.20
20622880272007.03.05 17:02buy0.08usdcad1.17870.00001.18102007.03.05 18:501.18100.000.000.0015.58
20622894452007.03.05 18:50buy0.04usdcad1.18170.00001.18402007.03.06 09:021.18080.000.000.19-3.05
20622903442007.03.06 00:02sell0.04audusd0.76910.00000.76712007.03.06 15:220.77300.000.000.00-15.60
20622911372007.03.06 02:14sell0.08audusd0.77210.00000.76982007.03.06 15:210.77290.000.000.00-6.40
20622926842007.03.06 06:07buy0.08usdcad1.17860.00001.18092007.03.06 09:021.18090.000.000.0015.58
20622927132007.03.06 06:15buy0.04audusd0.77450.00000.77682007.03.07 02:300.77680.000.000.049.20
20622930972007.03.06 07:31sell0.04usdcad1.17830.00001.17602007.03.06 16:271.17600.000.000.007.82
20622932202007.03.06 08:00buy0.04eurusd1.31120.00001.31352007.03.07 01:121.31350.000.00-0.299.20
20622938142007.03.06 09:44sell0.08eurusd1.31240.00001.31062007.03.06 12:021.31060.000.000.0014.40
20622940542007.03.06 09:58sell0.16audusd0.77510.00000.77282007.03.06 15:210.77280.000.000.0036.80
20622960772007.03.06 16:27sell0.04usdcad1.17530.00001.17302007.03.09 10:571.17920.000.00-1.30-13.23
20622969522007.03.06 19:16sell0.04audusd0.77340.00000.77112007.03.09 14:030.77960.000.00-0.61-24.80
20622972602007.03.06 21:45buy0.04usdcad1.17650.00001.17882007.03.07 18:061.17880.000.000.197.80
20622980572007.03.07 01:15buy0.04eurusd1.31400.00001.31632007.03.07 21:081.31630.000.000.009.20
20622982742007.03.07 02:30sell0.08audusd0.77650.00000.77422007.03.09 14:030.77960.000.00-1.00-24.80
20622991962007.03.07 04:34buy0.04audusd0.77550.00000.77782007.03.07 12:000.77780.000.000.009.20
20623008932007.03.07 12:00buy0.04audusd0.77860.00000.78092007.03.08 10:230.77790.000.000.11-2.80
20623021312007.03.07 16:57sell0.08usdcad1.17840.00001.17612007.03.09 10:571.17910.000.00-2.07-4.75
20623026992007.03.07 18:06buy0.04usdcad1.17940.00001.18172007.03.09 14:011.17590.000.000.82-11.91
20623034022007.03.07 21:10buy0.04eurusd1.31660.00001.31892007.03.09 05:591.31560.000.00-1.18-4.00
20623047532007.03.08 01:25buy0.08audusd0.77560.00000.77792007.03.08 10:230.77790.000.000.0018.40
20623079742007.03.08 13:00sell0.04eurusd1.31530.00001.31302007.03.08 16:131.31300.000.000.009.20
20623092052007.03.08 15:30buy0.04audusd0.77910.00000.78142007.03.09 01:580.77820.000.000.04-3.60
20623098792007.03.08 16:07buy0.08eurusd1.31340.00001.31572007.03.09 05:591.31570.000.00-0.5918.40
20623100112007.03.08 16:13sell0.04eurusd1.31270.00001.31042007.03.09 14:031.31540.000.000.21-10.80
20623107572007.03.08 17:40sell0.16usdcad1.18140.00001.17912007.03.09 10:571.17910.000.00-3.0631.21
20623108452007.03.08 17:59buy0.08audusd0.77600.00000.77832007.03.09 01:580.77830.000.000.0718.40
20623124262007.03.09 03:21sell0.16audusd0.77950.00000.77722007.03.09 14:020.77960.000.000.00-1.60
20623126142007.03.09 04:46buy0.04audusd0.77970.00000.78202007.03.09 14:030.77910.000.000.00-2.40
20623128272007.03.09 05:59sell0.08eurusd1.31570.00001.31342007.03.09 14:031.31550.000.000.001.60
20623128452007.03.09 06:01buy0.04eurusd1.31570.00001.31802007.03.09 14:031.31530.000.000.00-1.60
  0.00 0.00 -18.31 693.22
Closed P/L: 674.91
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 605.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 674.91 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 4 279.91 Equity: 4 279.91 Free Margin: 4 279.91
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 302.21 Gross Loss: 627.30 Total Net Profit: 674.91
Profit Factor: 2.08 Expected Payoff: 3.37  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 98.24 (2.24%) Relative Drawdown: 2.47% (96.37)
 
Total Trades: 200 Short Positions (won %): 111 (58.56%) Long Positions (won %): 89 (60.67%)
Profit Trades (% of total): 119 (59.50%) Loss trades (% of total): 81 (40.50%)
Largest profit trade: 89.52 loss trade: -38.93
Average profit trade: 10.94 loss trade: -7.74
Maximum consecutive wins ($): 8 (100.63) consecutive losses ($): 6 (-61.44)
Maximal consecutive profit (count): 100.63 (8) consecutive loss (count): -96.37 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2