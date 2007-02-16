|Account:
|Name: Stanley
|Currency: USD
|2007 March 2, 21:55
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2062205906
|2007.02.16 23:30
|balance
|PayPal Deposit 2/16- TH
|1 500.00
|2062205907
|2007.02.16 23:30
|balance
|Promo Bonus- TH
|45.00
|2062206299
|2007.02.19 01:11
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|1.3176
|2007.02.20 04:02
|1.3176
|0.00
|0.00
|-0.14
|4.60
|2062206323
|2007.02.19 01:14
|sell
|0.02
|audusd
|0.7871
|0.0000
|0.7848
|2007.02.19 01:14
|0.7876
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2062206341
|2007.02.19 01:17
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2324
|0.0000
|1.2301
|2007.02.20 15:22
|1.2362
|0.00
|0.00
|-0.20
|-6.15
|2062206447
|2007.02.19 02:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|1.3126
|2007.02.19 12:52
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|2062206903
|2007.02.19 05:19
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2338
|0.0000
|1.2361
|2007.02.20 10:10
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.16
|3.72
|2062207052
|2007.02.19 07:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.49
|0.00
|119.72
|2007.02.19 11:47
|119.72
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|2062208305
|2007.02.19 12:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.67
|0.00
|119.90
|2007.02.20 08:46
|119.90
|0.00
|0.00
|0.24
|3.84
|2062209456
|2007.02.19 15:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3132
|0.0000
|1.3109
|2007.02.20 10:34
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.10
|-1.20
|2062210518
|2007.02.20 00:13
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3162
|0.0000
|1.3139
|2007.02.20 10:33
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|2062211761
|2007.02.20 05:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3182
|0.0000
|1.3205
|2007.02.22 00:44
|1.3144
|0.00
|0.00
|-0.57
|-7.60
|2062212753
|2007.02.20 10:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.98
|0.00
|120.21
|2007.02.20 12:50
|120.21
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|2062212927
|2007.02.20 10:10
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|1.3175
|2007.02.22 00:44
|1.3143
|0.00
|0.00
|-1.16
|-3.60
|2062212937
|2007.02.20 10:10
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2354
|0.0000
|1.2331
|2007.02.20 15:22
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.59
|2062213265
|2007.02.20 10:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3137
|0.0000
|1.3114
|2007.02.21 15:52
|1.3114
|0.00
|0.00
|0.10
|4.60
|2062213754
|2007.02.20 12:15
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2369
|0.0000
|1.2392
|2007.02.20 13:39
|1.2392
|0.00
|0.00
|0.00
|3.71
|2062213879
|2007.02.20 12:50
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.24
|0.00
|120.47
|2007.02.21 04:48
|120.47
|0.00
|0.00
|0.24
|3.82
|2062214026
|2007.02.20 13:37
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2385
|0.0000
|1.2362
|2007.02.20 15:22
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|14.88
|2062214065
|2007.02.20 13:39
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2395
|0.0000
|1.2418
|2007.02.21 13:06
|1.2387
|0.00
|0.00
|0.16
|-1.29
|2062214433
|2007.02.20 15:22
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2364
|0.0000
|1.2387
|2007.02.21 13:06
|1.2387
|0.00
|0.00
|0.31
|7.43
|2062216123
|2007.02.20 20:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2359
|0.0000
|1.2336
|2007.02.22 18:21
|1.2400
|0.00
|0.00
|-0.81
|-6.61
|2062216360
|2007.02.20 23:01
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.99
|0.00
|119.76
|2007.02.21 05:43
|119.99
|0.00
|0.00
|-0.28
|0.00
|2062217023
|2007.02.21 03:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|120.29
|0.00
|120.06
|2007.02.21 05:43
|120.06
|0.00
|0.00
|0.00
|7.66
|2062217315
|2007.02.21 05:20
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.34
|0.00
|120.57
|2007.02.21 07:23
|120.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2062217362
|2007.02.21 05:43
|buy
|0.04
|usdjpy
|120.01
|0.00
|120.24
|2007.02.21 07:23
|120.24
|0.00
|0.00
|0.00
|7.65
|2062217657
|2007.02.21 06:13
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.78
|0.00
|119.55
|2007.02.21 07:44
|120.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.65
|2062217868
|2007.02.21 07:22
|sell
|0.04
|usdjpy
|120.13
|0.00
|119.90
|2007.02.21 07:44
|120.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.66
|2062217931
|2007.02.21 07:25
|sell
|0.08
|usdjpy
|120.44
|0.00
|120.24
|2007.02.21 07:44
|120.24
|0.00
|0.00
|0.00
|13.31
|2062218095
|2007.02.21 07:44
|sell
|0.02
|usdjpy
|120.23
|0.00
|120.00
|2007.02.21 18:22
|120.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.58
|2062218648
|2007.02.21 09:30
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.28
|0.00
|120.51
|2007.02.21 10:04
|120.51
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|2062219016
|2007.02.21 10:04
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.55
|0.00
|120.78
|2007.02.21 12:45
|120.78
|0.00
|0.00
|0.00
|3.81
|2062219024
|2007.02.21 10:05
|sell
|0.04
|usdjpy
|120.54
|0.00
|120.31
|2007.02.21 18:22
|120.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.57
|2062219967
|2007.02.21 12:45
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.80
|0.00
|121.03
|2007.02.21 15:36
|121.03
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|2062220001
|2007.02.21 12:52
|sell
|0.08
|usdjpy
|120.85
|0.00
|120.62
|2007.02.21 18:22
|120.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.63
|2062220161
|2007.02.21 13:16
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2390
|0.0000
|1.2367
|2007.02.22 18:21
|1.2406
|0.00
|0.00
|-1.23
|-5.16
|2062220521
|2007.02.21 14:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2391
|0.0000
|1.2414
|2007.02.22 09:34
|1.2414
|0.00
|0.00
|0.47
|3.71
|2062221284
|2007.02.21 15:38
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3121
|0.0000
|1.3144
|2007.02.22 00:43
|1.3144
|0.00
|0.00
|-1.73
|18.40
|2062221385
|2007.02.21 15:39
|sell
|0.16
|usdjpy
|121.15
|0.00
|120.92
|2007.02.21 18:22
|120.92
|0.00
|0.00
|0.00
|30.43
|2062221622
|2007.02.21 15:45
|buy
|0.02
|usdjpy
|121.12
|0.00
|121.35
|2007.02.22 13:06
|121.35
|0.00
|0.00
|0.73
|3.79
|2062222925
|2007.02.21 19:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3124
|0.0000
|1.3101
|2007.02.22 09:39
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.31
|4.60
|2062223555
|2007.02.22 00:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|120.86
|0.00
|120.63
|2007.02.23 09:40
|121.36
|0.00
|0.00
|-0.28
|-8.24
|2062226695
|2007.02.22 14:00
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2427
|0.0000
|1.2404
|2007.02.22 18:21
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|14.83
|2062226704
|2007.02.22 14:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|121.29
|0.00
|121.06
|2007.02.23 09:40
|121.38
|0.00
|0.00
|-0.57
|-2.97
|2062226741
|2007.02.22 14:15
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2433
|0.0000
|1.2456
|2007.02.23 18:05
|1.2330
|0.00
|0.00
|0.16
|-16.71
|2062226833
|2007.02.22 14:45
|buy
|0.02
|usdjpy
|121.38
|0.00
|121.61
|2007.02.22 22:16
|121.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|2062226835
|2007.02.22 14:45
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3093
|0.0000
|1.3070
|2007.02.23 18:04
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.10
|-13.40
|2062227241
|2007.02.22 15:45
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3106
|0.0000
|1.3129
|2007.02.22 18:21
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|2062228077
|2007.02.22 18:19
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3123
|0.0000
|1.3100
|2007.02.23 18:04
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.21
|-15.20
|2062228167
|2007.02.22 18:21
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2402
|0.0000
|1.2425
|2007.02.23 18:05
|1.2329
|0.00
|0.00
|0.31
|-23.68
|2062228509
|2007.02.22 18:30
|balance
|PayPal Dep 2/21- TH
|2 000.00
|2062228520
|2007.02.22 18:31
|balance
|Promo Bonus- TH
|60.00
|2062229106
|2007.02.22 20:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3130
|0.0000
|1.3153
|2007.02.23 16:22
|1.3153
|0.00
|0.00
|-0.29
|9.20
|2062229164
|2007.02.22 20:17
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2382
|0.0000
|1.2359
|2007.02.23 16:23
|1.2359
|0.00
|0.00
|-0.41
|7.44
|2062229387
|2007.02.22 22:16
|sell
|0.16
|usdjpy
|121.60
|0.00
|121.37
|2007.02.23 09:40
|121.37
|0.00
|0.00
|-2.26
|30.32
|2062229389
|2007.02.22 22:16
|buy
|0.04
|usdjpy
|121.64
|0.00
|121.87
|2007.02.23 11:22
|121.55
|0.00
|0.00
|0.49
|-2.96
|2062231237
|2007.02.23 10:55
|buy
|0.06
|usdjpy
|121.33
|0.00
|121.56
|2007.02.23 11:22
|121.56
|0.00
|0.00
|0.00
|11.35
|2062232302
|2007.02.23 12:00
|sell
|0.03
|usdjpy
|121.43
|0.00
|121.20
|2007.02.23 16:00
|121.20
|0.00
|0.00
|0.00
|5.69
|2062233966
|2007.02.23 16:00
|sell
|0.03
|usdjpy
|121.18
|0.00
|120.95
|2007.02.23 16:51
|120.95
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|2062233998
|2007.02.23 16:05
|buy
|0.12
|usdchf
|1.2371
|0.0000
|1.2394
|2007.02.23 18:05
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.93
|2062234181
|2007.02.23 16:22
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|1.3177
|2007.02.23 17:17
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|2062234195
|2007.02.23 16:23
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2358
|0.0000
|1.2335
|2007.02.23 16:50
|1.2335
|0.00
|0.00
|0.00
|5.59
|2062234220
|2007.02.23 16:24
|sell
|0.12
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|1.3131
|2007.02.23 18:04
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|2062234395
|2007.02.23 16:38
|buy
|0.24
|usdchf
|1.2341
|0.0000
|1.2364
|2007.02.23 18:05
|1.2332
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.52
|2062234552
|2007.02.23 16:50
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2333
|0.0000
|1.2310
|2007.02.23 17:20
|1.2310
|0.00
|0.00
|0.00
|5.61
|2062234617
|2007.02.23 16:51
|sell
|0.03
|usdjpy
|120.93
|0.00
|120.70
|2007.02.26 02:23
|120.83
|0.00
|0.00
|-0.42
|2.48
|2062234929
|2007.02.23 17:18
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3179
|0.0000
|1.3202
|2007.02.26 02:23
|1.3190
|0.00
|0.00
|-0.22
|3.30
|2062234976
|2007.02.23 17:20
|buy
|0.48
|usdchf
|1.2310
|0.0000
|1.2333
|2007.02.23 18:05
|1.2333
|0.00
|0.00
|0.00
|89.52
|2062234977
|2007.02.23 17:20
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2307
|0.0000
|1.2284
|2007.02.26 02:23
|1.2303
|0.00
|0.00
|-0.31
|0.98
|2062235037
|2007.02.23 17:23
|sell
|0.24
|eurusd
|1.3184
|0.0000
|1.3161
|2007.02.23 18:04
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|55.20
|2062237049
|2007.02.26 02:23
|sell
|0.03
|usdjpy
|120.80
|0.00
|120.57
|2007.02.26 15:15
|120.57
|0.00
|0.00
|0.00
|5.72
|2062237099
|2007.02.26 02:30
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2300
|0.0000
|1.2277
|2007.02.26 21:26
|1.2307
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.71
|2062237117
|2007.02.26 02:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3191
|0.0000
|1.3214
|2007.02.26 21:50
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|2062239051
|2007.02.26 11:04
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|1.3183
|2007.02.26 21:50
|1.3183
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|2062239434
|2007.02.26 12:16
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3162
|0.0000
|1.3139
|2007.02.27 08:55
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.16
|-2.70
|2062240058
|2007.02.26 15:30
|sell
|0.03
|usdjpy
|120.61
|0.00
|120.38
|2007.02.26 16:55
|120.38
|0.00
|0.00
|0.00
|5.73
|2062240446
|2007.02.26 16:55
|sell
|0.03
|usdjpy
|120.35
|0.00
|120.12
|2007.02.27 03:46
|120.42
|0.00
|0.00
|-0.41
|-1.74
|2062240841
|2007.02.26 18:31
|sell
|0.06
|usdjpy
|120.65
|0.00
|120.42
|2007.02.27 03:46
|120.42
|0.00
|0.00
|-0.83
|11.46
|2062240935
|2007.02.26 18:41
|sell
|0.06
|usdchf
|1.2330
|0.0000
|1.2307
|2007.02.26 21:26
|1.2307
|0.00
|0.00
|0.00
|11.21
|2062241801
|2007.02.26 23:18
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2297
|0.0000
|1.2274
|2007.02.27 10:09
|1.2274
|0.00
|0.00
|-0.30
|5.62
|2062242037
|2007.02.27 00:51
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3193
|0.0000
|1.3170
|2007.02.27 08:54
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|2062242202
|2007.02.27 02:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3196
|0.0000
|1.3219
|2007.02.27 10:10
|1.3188
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|2062243198
|2007.02.27 08:00
|sell
|0.03
|usdjpy
|120.39
|0.00
|120.16
|2007.02.27 08:34
|120.16
|0.00
|0.00
|0.00
|5.74
|2062243444
|2007.02.27 08:34
|sell
|0.03
|usdjpy
|120.14
|0.00
|119.91
|2007.02.27 10:00
|119.91
|0.00
|0.00
|0.00
|5.75
|2062243617
|2007.02.27 09:05
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3165
|0.0000
|1.3188
|2007.02.27 10:10
|1.3188
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|2062245169
|2007.02.27 10:42
|sell
|0.03
|usdjpy
|119.63
|0.00
|119.40
|2007.02.27 12:43
|119.40
|0.00
|0.00
|0.00
|5.78
|2062245172
|2007.02.27 10:42
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2238
|0.0000
|1.2215
|2007.02.27 15:30
|1.2215
|0.00
|0.00
|0.00
|5.65
|2062245194
|2007.02.27 10:45
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3221
|0.0000
|1.3244
|2007.02.27 15:30
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|2062246602
|2007.02.27 12:43
|sell
|0.03
|usdjpy
|119.37
|0.00
|119.14
|2007.02.27 15:23
|119.14
|0.00
|0.00
|0.00
|5.79
|2062247644
|2007.02.27 15:23
|sell
|0.03
|usdjpy
|119.13
|0.00
|118.90
|2007.02.27 15:30
|119.09
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|2062247758
|2007.02.27 15:31
|sell
|0.03
|usdjpy
|119.01
|0.00
|118.78
|2007.02.27 15:47
|118.78
|0.00
|0.00
|0.00
|5.81
|2062247796
|2007.02.27 15:31
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2212
|0.0000
|1.2189
|2007.02.27 19:10
|1.2189
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|2062248213
|2007.02.27 15:45
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3242
|0.0000
|1.3265
|2007.02.28 23:06
|1.3234
|0.00
|0.00
|-0.22
|-2.40
|2062248304
|2007.02.27 15:48
|sell
|0.03
|usdjpy
|118.74
|0.00
|118.51
|2007.02.27 17:57
|118.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.02
|2062249098
|2007.02.27 17:01
|sell
|0.06
|usdjpy
|119.05
|0.00
|118.82
|2007.02.27 17:57
|118.82
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|2062249832
|2007.02.27 17:57
|sell
|0.03
|usdjpy
|118.78
|0.00
|118.55
|2007.02.27 19:13
|118.55
|0.00
|0.00
|0.00
|5.82
|2062250292
|2007.02.27 19:11
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2189
|0.0000
|1.2166
|2007.02.27 21:44
|1.2166
|0.00
|0.00
|0.00
|5.67
|2062250406
|2007.02.27 19:13
|sell
|0.03
|usdjpy
|118.53
|0.00
|118.30
|2007.02.27 21:44
|118.30
|0.00
|0.00
|0.00
|5.83
|2062250984
|2007.02.27 21:44
|sell
|0.03
|usdjpy
|118.27
|0.00
|118.04
|2007.02.27 22:07
|118.04
|0.00
|0.00
|0.00
|5.85
|2062251001
|2007.02.27 21:44
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2163
|0.0000
|1.2140
|2007.02.28 15:39
|1.2202
|0.00
|0.00
|-0.30
|-9.59
|2062251219
|2007.02.27 22:07
|sell
|0.03
|usdjpy
|118.02
|0.00
|117.79
|2007.02.27 22:08
|117.79
|0.00
|0.00
|0.00
|5.86
|2062251257
|2007.02.27 22:08
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.60
|0.00
|117.40
|2007.02.28 07:41
|118.28
|0.00
|0.00
|-0.41
|-17.25
|2062251363
|2007.02.27 22:12
|sell
|0.06
|usdjpy
|117.90
|0.00
|117.67
|2007.02.28 07:41
|118.29
|0.00
|0.00
|-0.83
|-19.78
|2062252811
|2007.02.28 00:58
|sell
|0.12
|usdjpy
|118.21
|0.00
|117.98
|2007.02.28 07:40
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.10
|2062253374
|2007.02.28 02:30
|buy
|0.03
|usdjpy
|118.44
|0.00
|118.63
|2007.02.28 03:14
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|2062253425
|2007.02.28 02:41
|sell
|0.24
|usdjpy
|118.51
|0.00
|118.28
|2007.02.28 07:40
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|46.67
|2062253543
|2007.02.28 03:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3225
|0.0000
|1.3202
|2007.02.28 09:12
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|2062253701
|2007.02.28 03:14
|buy
|0.03
|usdjpy
|118.66
|0.00
|118.89
|2007.02.28 08:17
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.89
|2062253855
|2007.02.28 03:40
|sell
|0.06
|usdchf
|1.2193
|0.0000
|1.2170
|2007.02.28 15:39
|1.2200
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.44
|2062254468
|2007.02.28 07:38
|buy
|0.06
|usdjpy
|118.35
|0.00
|118.58
|2007.02.28 08:17
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.55
|2062254638
|2007.02.28 08:02
|buy
|0.12
|usdjpy
|118.04
|0.00
|118.27
|2007.02.28 08:17
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|23.34
|2062254723
|2007.02.28 08:10
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3212
|0.0000
|1.3235
|2007.02.28 23:05
|1.3235
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|2062254869
|2007.02.28 08:30
|buy
|0.03
|usdjpy
|118.36
|0.00
|118.59
|2007.02.28 09:33
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|5.82
|2062255037
|2007.02.28 09:00
|buy
|0.03
|usdchf
|1.2204
|0.0000
|1.2227
|2007.02.28 10:22
|1.2227
|0.00
|0.00
|0.00
|5.64
|2062255377
|2007.02.28 09:15
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3205
|0.0000
|1.3182
|2007.03.01 09:00
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.51
|-2.70
|2062255586
|2007.02.28 09:33
|buy
|0.03
|usdjpy
|118.63
|0.00
|118.86
|2007.02.28 17:46
|118.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|2062255948
|2007.02.28 10:21
|sell
|0.12
|usdchf
|1.2224
|0.0000
|1.2201
|2007.02.28 15:39
|1.2201
|0.00
|0.00
|0.00
|22.62
|2062255963
|2007.02.28 10:22
|buy
|0.03
|usdchf
|1.2232
|0.0000
|1.2255
|2007.02.28 17:31
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.72
|2062257837
|2007.02.28 15:30
|buy
|0.06
|usdjpy
|118.32
|0.00
|118.55
|2007.02.28 17:46
|118.55
|0.00
|0.00
|0.00
|11.64
|2062258028
|2007.02.28 15:39
|buy
|0.06
|usdchf
|1.2202
|0.0000
|1.2225
|2007.02.28 17:31
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.00
|11.29
|2062258044
|2007.02.28 15:39
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2198
|0.0000
|1.2175
|2007.02.28 18:30
|1.2206
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.97
|2062259008
|2007.02.28 17:30
|sell
|0.03
|usdjpy
|118.24
|0.00
|118.01
|2007.02.28 18:58
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.77
|2062259045
|2007.02.28 17:32
|sell
|0.06
|usdchf
|1.2228
|0.0000
|1.2205
|2007.02.28 18:30
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|11.31
|2062259146
|2007.02.28 17:37
|sell
|0.06
|usdjpy
|118.54
|0.00
|118.31
|2007.02.28 18:58
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|11.66
|2062259577
|2007.02.28 18:30
|buy
|0.03
|usdjpy
|118.60
|0.00
|118.83
|2007.02.28 23:45
|118.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.77
|2062259580
|2007.02.28 18:30
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2204
|0.0000
|1.2181
|2007.02.28 21:59
|1.2181
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|2062259797
|2007.02.28 19:01
|buy
|0.06
|usdjpy
|118.29
|0.00
|118.52
|2007.02.28 23:45
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|11.64
|2062260326
|2007.02.28 21:59
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2178
|0.0000
|1.2155
|2007.03.01 10:01
|1.2183
|0.00
|0.00
|-0.88
|-1.23
|2062260435
|2007.02.28 23:07
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3235
|0.0000
|1.3258
|2007.03.01 22:00
|1.3196
|0.00
|0.00
|-0.61
|-11.70
|2062261461
|2007.03.01 04:18
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|1.3213
|2007.03.01 09:00
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|2062262451
|2007.03.01 09:00
|sell
|0.03
|usdcad
|1.1688
|0.0000
|1.1665
|2007.03.01 18:35
|1.1721
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.45
|2062262818
|2007.03.01 09:54
|sell
|0.06
|usdchf
|1.2208
|0.0000
|1.2185
|2007.03.01 10:00
|1.2185
|0.00
|0.00
|0.00
|11.33
|2062264093
|2007.03.01 14:15
|buy
|0.03
|usdchf
|1.2198
|0.0000
|1.2221
|2007.03.01 17:01
|1.2191
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.72
|2062264263
|2007.03.01 14:39
|sell
|0.06
|usdcad
|1.1719
|0.0000
|1.1696
|2007.03.01 18:35
|1.1724
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|2062264442
|2007.03.01 15:02
|buy
|0.06
|usdchf
|1.2167
|0.0000
|1.2190
|2007.03.01 17:00
|1.2190
|0.00
|0.00
|0.00
|11.32
|2062265128
|2007.03.01 16:00
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1740
|0.0000
|1.1760
|2007.03.02 20:55
|1.1760
|0.00
|0.00
|0.47
|5.10
|2062265431
|2007.03.01 16:37
|sell
|0.12
|usdcad
|1.1749
|0.0000
|1.1726
|2007.03.01 18:35
|1.1726
|0.00
|0.00
|0.00
|23.54
|2062265847
|2007.03.01 17:00
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3203
|0.0000
|1.3226
|2007.03.01 21:59
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|2062266529
|2007.03.01 17:19
|buy
|0.12
|eurusd
|1.3173
|0.0000
|1.3196
|2007.03.01 21:59
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|27.60
|2062267427
|2007.03.01 18:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3164
|0.0000
|1.3141
|2007.03.02 01:07
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.15
|-2.70
|2062267885
|2007.03.01 18:45
|buy
|0.03
|usdchf
|1.2233
|0.0000
|1.2256
|2007.03.02 10:46
|1.2256
|0.00
|0.00
|0.24
|5.63
|2062268778
|2007.03.01 21:58
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3195
|0.0000
|1.3172
|2007.03.02 01:07
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.31
|13.80
|2062268814
|2007.03.01 22:15
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3195
|0.0000
|1.3218
|2007.03.02 16:45
|1.3185
|0.00
|0.00
|-0.22
|-3.00
|2062271557
|2007.03.02 10:44
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3163
|0.0000
|1.3186
|2007.03.02 16:45
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|2062272196
|2007.03.02 12:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|1.3131
|2007.03.02 17:17
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|2062272197
|2007.03.02 12:00
|buy
|0.03
|usdchf
|1.2248
|0.0000
|1.2271
|2007.03.02 21:20
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.96
|2062273355
|2007.03.02 14:23
|buy
|0.06
|usdchf
|1.2218
|0.0000
|1.2241
|2007.03.02 21:19
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.11
|2062274055
|2007.03.02 15:30
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2208
|0.0000
|1.2185
|2007.03.02 18:29
|1.2185
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|2062274877
|2007.03.02 16:45
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3184
|0.0000
|1.3161
|2007.03.02 17:17
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|2062275757
|2007.03.02 18:12
|buy
|0.12
|usdchf
|1.2187
|0.0000
|1.2210
|2007.03.02 21:19
|1.2160
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.64
|2062275914
|2007.03.02 18:29
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2182
|0.0000
|1.2159
|2007.03.02 19:34
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.00
|5.67
|2062276413
|2007.03.02 19:34
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2156
|0.0000
|1.2133
|2007.03.02 21:48
|1.2175
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.68
|2062276535
|2007.03.02 19:49
|buy
|0.24
|usdchf
|1.2155
|0.0000
|1.2178
|2007.03.02 21:19
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|2062276820
|2007.03.02 20:55
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1764
|0.0000
|1.1787
|2007.03.02 21:48
|1.1770
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|2062276836
|2007.03.02 21:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3198
|0.0000
|1.3221
|2007.03.02 21:48
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|2062276928
|2007.03.02 21:48
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3190
|0.0000
|0.0000
|2007.03.02 21:48
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|0.00
|0.00
|-9.96
|507.90
|Closed P/L:
|497.94
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 605.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|497.94
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|4 102.94
|Equity:
|4 102.94
|Free Margin:
|4 102.94
|Details:
|Gross Profit:
|951.35
|Gross Loss:
|453.41
|Total Net Profit:
|497.94
|Profit Factor:
|2.10
|Expected Payoff:
|3.28
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|96.37 (2.47%)
|Relative Drawdown:
|2.47% (96.37)
|Total Trades:
|152
|Short Positions (won %):
|87 (58.62%)
|Long Positions (won %):
|65 (61.54%)
|Profit Trades (% of total):
|91 (59.87%)
|Loss trades (% of total):
|61 (40.13%)
|Largest
|profit trade:
|89.52
|loss trade:
|-38.93
|Average
|profit trade:
|10.45
|loss trade:
|-7.43
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (100.63)
|consecutive losses ($):
|5 (-80.71)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|100.63 (8)
|consecutive loss (count):
|-96.37 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2