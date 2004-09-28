|Symbol
|GBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2004.06.16 17:30 - 2007.02.23 03:55 (2004.06.16 - 2007.02.24)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|NewsTime=1970.01.01 00:00; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=15; JMA_Phase=100;
|Bars in test
|196450
|Ticks modelled
|4254323
|Modelling quality
|89.95%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|30248.04
|Gross profit
|74855.98
|Gross loss
|-44607.94
|Profit factor
|1.68
|Expected payoff
|126.56
|Absolute drawdown
|654.01
|Maximal drawdown
|3852.02 (15.57%)
|Relative drawdown
|16.22% (3043.92)
|Total trades
|239
|Short positions (won %)
|115 (36.52%)
|Long positions (won %)
|124 (33.87%)
|Profit trades (% of total)
|84 (35.15%)
|Loss trades (% of total)
|155 (64.85%)
|Largest
|profit trade
|3519.00
|loss trade
|-640.00
|Average
|profit trade
|891.14
|loss trade
|-287.79
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (3299.00)
|consecutive losses (loss in money)
|13 (-3641.03)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4328.00 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-3641.03 (13)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.05 09:45
|buy
|1
|1.00
|1.8313
|1.8262
|1.8665
|2
|2004.07.05 10:00
|modify
|1
|1.00
|1.8313
|1.8266
|1.8665
|3
|2004.07.05 11:00
|modify
|1
|1.00
|1.8313
|1.8269
|1.8665
|4
|2004.07.05 12:00
|modify
|1
|1.00
|1.8313
|1.8271
|1.8665
|5
|2004.07.05 13:00
|modify
|1
|1.00
|1.8313
|1.8273
|1.8665
|6
|2004.07.05 14:00
|modify
|1
|1.00
|1.8313
|1.8274
|1.8665
|7
|2004.07.05 15:00
|modify
|1
|1.00
|1.8313
|1.8280
|1.8665
|8
|2004.07.05 16:00
|modify
|1
|1.00
|1.8313
|1.8281
|1.8665
|9
|2004.07.05 16:30
|s/l
|1
|1.00
|1.8281
|1.8281
|1.8665
|-320.00
|9680.00
|10
|2004.07.07 02:35
|buy
|2
|1.00
|1.8394
|1.8323
|1.8746
|11
|2004.07.07 06:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8329
|1.8746
|12
|2004.07.07 07:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8338
|1.8746
|13
|2004.07.07 08:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8348
|1.8746
|14
|2004.07.07 09:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8357
|1.8746
|15
|2004.07.07 10:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8375
|1.8746
|16
|2004.07.07 11:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8376
|1.8746
|17
|2004.07.07 12:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8381
|1.8746
|18
|2004.07.07 13:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8407
|1.8746
|19
|2004.07.07 18:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8422
|1.8746
|20
|2004.07.07 19:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8438
|1.8746
|21
|2004.07.07 21:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8440
|1.8746
|22
|2004.07.07 23:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8450
|1.8746
|23
|2004.07.08 00:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8455
|1.8746
|24
|2004.07.08 02:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8460
|1.8746
|25
|2004.07.08 03:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8474
|1.8746
|26
|2004.07.08 04:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8475
|1.8746
|27
|2004.07.08 04:45
|buy
|3
|1.00
|1.8532
|1.8475
|1.8884
|28
|2004.07.08 05:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8477
|1.8746
|29
|2004.07.08 05:00
|modify
|3
|1.00
|1.8532
|1.8477
|1.8884
|30
|2004.07.08 06:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8480
|1.8746
|31
|2004.07.08 06:00
|modify
|3
|1.00
|1.8532
|1.8480
|1.8884
|32
|2004.07.08 07:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8487
|1.8746
|33
|2004.07.08 07:00
|modify
|3
|1.00
|1.8532
|1.8487
|1.8884
|34
|2004.07.08 08:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8494
|1.8746
|35
|2004.07.08 08:00
|modify
|3
|1.00
|1.8532
|1.8494
|1.8884
|36
|2004.07.08 09:00
|modify
|2
|1.00
|1.8394
|1.8501
|1.8746
|37
|2004.07.08 09:00
|modify
|3
|1.00
|1.8532
|1.8501
|1.8884
|38
|2004.07.08 09:14
|s/l
|2
|1.00
|1.8501
|1.8501
|1.8746
|1067.00
|10747.00
|39
|2004.07.08 09:14
|s/l
|3
|1.00
|1.8501
|1.8501
|1.8884
|-310.00
|10437.00
|40
|2004.07.13 23:45
|sell
|4
|1.00
|1.8578
|1.8627
|1.8226
|41
|2004.07.14 06:00
|modify
|4
|1.00
|1.8578
|1.8626
|1.8226
|42
|2004.07.14 07:00
|modify
|4
|1.00
|1.8578
|1.8623
|1.8226
|43
|2004.07.14 08:00
|modify
|4
|1.00
|1.8578
|1.8617
|1.8226
|44
|2004.07.14 14:30
|s/l
|4
|1.00
|1.8617
|1.8617
|1.8226
|-390.00
|10047.00
|45
|2004.07.19 09:05
|buy
|5
|1.00
|1.8729
|1.8681
|1.9081
|46
|2004.07.19 10:00
|modify
|5
|1.00
|1.8729
|1.8683
|1.9081
|47
|2004.07.19 11:00
|modify
|5
|1.00
|1.8729
|1.8685
|1.9081
|48
|2004.07.19 11:49
|s/l
|5
|1.00
|1.8685
|1.8685
|1.9081
|-440.00
|9607.00
|49
|2004.07.21 09:35
|sell
|6
|1.00
|1.8533
|1.8583
|1.8181
|50
|2004.07.21 12:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8579
|1.8181
|51
|2004.07.21 13:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8534
|1.8181
|52
|2004.07.21 14:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8524
|1.8181
|53
|2004.07.21 16:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8513
|1.8181
|54
|2004.07.21 18:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8506
|1.8181
|55
|2004.07.21 19:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8488
|1.8181
|56
|2004.07.21 23:30
|sell
|7
|1.00
|1.8420
|1.8488
|1.8068
|57
|2004.07.22 03:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8471
|1.8181
|58
|2004.07.22 03:00
|modify
|7
|1.00
|1.8420
|1.8471
|1.8068
|59
|2004.07.22 04:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8467
|1.8181
|60
|2004.07.22 04:00
|modify
|7
|1.00
|1.8420
|1.8467
|1.8068
|61
|2004.07.22 05:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8464
|1.8181
|62
|2004.07.22 05:00
|modify
|7
|1.00
|1.8420
|1.8464
|1.8068
|63
|2004.07.22 06:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8453
|1.8181
|64
|2004.07.22 06:00
|modify
|7
|1.00
|1.8420
|1.8453
|1.8068
|65
|2004.07.22 07:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8444
|1.8181
|66
|2004.07.22 07:00
|modify
|7
|1.00
|1.8420
|1.8444
|1.8068
|67
|2004.07.22 08:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8427
|1.8181
|68
|2004.07.22 08:00
|modify
|7
|1.00
|1.8420
|1.8427
|1.8068
|69
|2004.07.22 09:00
|modify
|6
|1.00
|1.8533
|1.8420
|1.8181
|70
|2004.07.22 09:00
|modify
|7
|1.00
|1.8420
|1.8420
|1.8068
|71
|2004.07.22 11:26
|s/l
|6
|1.00
|1.8420
|1.8420
|1.8181
|1130.00
|10737.00
|72
|2004.07.22 11:26
|s/l
|7
|1.00
|1.8420
|1.8420
|1.8068
|0.00
|10737.00
|73
|2004.07.28 02:35
|sell
|8
|1.00
|1.8233
|1.8337
|1.7881
|74
|2004.07.28 03:00
|modify
|8
|1.00
|1.8233
|1.8331
|1.7881
|75
|2004.07.28 04:00
|modify
|8
|1.00
|1.8233
|1.8328
|1.7881
|76
|2004.07.28 06:00
|modify
|8
|1.00
|1.8233
|1.8323
|1.7881
|77
|2004.07.28 07:00
|modify
|8
|1.00
|1.8233
|1.8315
|1.7881
|78
|2004.07.28 08:00
|modify
|8
|1.00
|1.8233
|1.8284
|1.7881
|79
|2004.07.28 09:00
|modify
|8
|1.00
|1.8233
|1.8274
|1.7881
|80
|2004.07.28 10:00
|modify
|8
|1.00
|1.8233
|1.8273
|1.7881
|81
|2004.07.28 12:00
|modify
|8
|1.00
|1.8233
|1.8254
|1.7881
|82
|2004.07.28 13:00
|modify
|8
|1.00
|1.8233
|1.8244
|1.7881
|83
|2004.07.28 14:00
|modify
|8
|1.00
|1.8233
|1.8242
|1.7881
|84
|2004.07.28 18:17
|s/l
|8
|1.00
|1.8242
|1.8242
|1.7881
|-90.00
|10647.00
|85
|2004.08.02 23:55
|buy
|9
|1.00
|1.8253
|1.8212
|1.8605
|86
|2004.08.03 01:00
|modify
|9
|1.00
|1.8253
|1.8224
|1.8605
|87
|2004.08.03 02:00
|modify
|9
|1.00
|1.8253
|1.8230
|1.8605
|88
|2004.08.03 03:00
|modify
|9
|1.00
|1.8253
|1.8232
|1.8605
|89
|2004.08.03 08:02
|s/l
|9
|1.00
|1.8232
|1.8232
|1.8605
|-211.00
|10436.00
|90
|2004.08.09 09:35
|buy
|10
|1.00
|1.8416
|1.8376
|1.8768
|91
|2004.08.09 10:00
|modify
|10
|1.00
|1.8416
|1.8378
|1.8768
|92
|2004.08.09 16:30
|s/l
|10
|1.00
|1.8378
|1.8378
|1.8768
|-380.00
|10056.00
|93
|2004.08.11 09:00
|sell
|11
|1.00
|1.8294
|1.8340
|1.7942
|94
|2004.08.11 10:00
|modify
|11
|1.00
|1.8294
|1.8337
|1.7942
|95
|2004.08.11 12:00
|modify
|11
|1.00
|1.8294
|1.8324
|1.7942
|96
|2004.08.11 13:00
|modify
|11
|1.00
|1.8294
|1.8321
|1.7942
|97
|2004.08.11 19:31
|s/l
|11
|1.00
|1.8321
|1.8321
|1.7942
|-270.01
|9785.99
|98
|2004.08.16 07:25
|buy
|12
|1.00
|1.8416
|1.8358
|1.8768
|99
|2004.08.16 08:00
|modify
|12
|1.00
|1.8416
|1.8379
|1.8768
|100
|2004.08.16 09:00
|modify
|12
|1.00
|1.8416
|1.8391
|1.8768
|101
|2004.08.16 09:16
|s/l
|12
|1.00
|1.8391
|1.8391
|1.8768
|-250.00
|9535.99
|102
|2004.08.18 05:45
|sell
|13
|1.00
|1.8289
|1.8379
|1.7937
|103
|2004.08.18 06:00
|modify
|13
|1.00
|1.8289
|1.8355
|1.7937
|104
|2004.08.18 07:00
|modify
|13
|1.00
|1.8289
|1.8347
|1.7937
|105
|2004.08.18 08:00
|modify
|13
|1.00
|1.8289
|1.8332
|1.7937
|106
|2004.08.18 09:00
|modify
|13
|1.00
|1.8289
|1.8326
|1.7937
|107
|2004.08.18 11:00
|modify
|13
|1.00
|1.8289
|1.8316
|1.7937
|108
|2004.08.18 12:00
|modify
|13
|1.00
|1.8289
|1.8311
|1.7937
|109
|2004.08.18 16:00
|modify
|13
|1.00
|1.8289
|1.8297
|1.7937
|110
|2004.08.19 02:00
|modify
|13
|1.00
|1.8289
|1.8296
|1.7937
|111
|2004.08.19 06:00
|modify
|13
|1.00
|1.8289
|1.8283
|1.7937
|112
|2004.08.19 06:50
|sell
|14
|1.00
|1.8240
|1.8283
|1.7888
|113
|2004.08.19 07:00
|modify
|13
|1.00
|1.8289
|1.8278
|1.7937
|114
|2004.08.19 07:00
|modify
|14
|1.00
|1.8240
|1.8278
|1.7888
|115
|2004.08.19 08:00
|modify
|13
|1.00
|1.8289
|1.8274
|1.7937
|116
|2004.08.19 08:00
|modify
|14
|1.00
|1.8240
|1.8274
|1.7888
|117
|2004.08.19 11:32
|s/l
|13
|1.00
|1.8274
|1.8274
|1.7937
|150.00
|9685.99
|118
|2004.08.19 11:32
|s/l
|14
|1.00
|1.8274
|1.8274
|1.7888
|-340.00
|9345.99
|119
|2004.08.23 16:00
|sell
|15
|1.00
|1.8180
|1.8227
|1.7828
|120
|2004.08.23 22:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.8203
|1.7828
|121
|2004.08.23 23:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.8188
|1.7828
|122
|2004.08.24 00:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.8186
|1.7828
|123
|2004.08.24 01:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.8183
|1.7828
|124
|2004.08.24 02:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.8179
|1.7828
|125
|2004.08.24 03:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.8176
|1.7828
|126
|2004.08.24 04:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.8174
|1.7828
|127
|2004.08.24 05:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.8169
|1.7828
|128
|2004.08.24 06:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.8160
|1.7828
|129
|2004.08.24 07:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.8134
|1.7828
|130
|2004.08.24 09:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.8129
|1.7828
|131
|2004.08.24 12:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.8122
|1.7828
|132
|2004.08.24 13:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.8120
|1.7828
|133
|2004.08.24 16:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.8070
|1.7828
|134
|2004.08.24 17:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.8069
|1.7828
|135
|2004.08.24 19:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.8054
|1.7828
|136
|2004.08.24 20:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.8040
|1.7828
|137
|2004.08.24 21:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.8030
|1.7828
|138
|2004.08.24 22:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.8027
|1.7828
|139
|2004.08.25 00:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.8022
|1.7828
|140
|2004.08.25 01:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.8021
|1.7828
|141
|2004.08.25 02:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.8018
|1.7828
|142
|2004.08.25 03:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.8017
|1.7828
|143
|2004.08.25 03:40
|sell
|16
|1.00
|1.7935
|1.8017
|1.7583
|144
|2004.08.25 06:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.7988
|1.7828
|145
|2004.08.25 06:00
|modify
|16
|1.00
|1.7935
|1.7988
|1.7583
|146
|2004.08.25 08:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.7982
|1.7828
|147
|2004.08.25 08:00
|modify
|16
|1.00
|1.7935
|1.7982
|1.7583
|148
|2004.08.25 09:00
|modify
|15
|1.00
|1.8180
|1.7973
|1.7828
|149
|2004.08.25 09:00
|modify
|16
|1.00
|1.7935
|1.7973
|1.7583
|150
|2004.08.25 09:39
|s/l
|15
|1.00
|1.7973
|1.7973
|1.7828
|2070.00
|11415.99
|151
|2004.08.25 09:39
|s/l
|16
|1.00
|1.7973
|1.7973
|1.7583
|-379.99
|11036.00
|152
|2004.09.03 06:05
|sell
|17
|1.00
|1.7914
|1.7959
|1.7562
|153
|2004.09.03 07:00
|modify
|17
|1.00
|1.7914
|1.7953
|1.7562
|154
|2004.09.03 08:00
|modify
|17
|1.00
|1.7914
|1.7941
|1.7562
|155
|2004.09.03 11:00
|modify
|17
|1.00
|1.7914
|1.7932
|1.7562
|156
|2004.09.03 16:00
|modify
|17
|1.00
|1.7914
|1.7903
|1.7562
|157
|2004.09.03 21:00
|modify
|17
|1.00
|1.7914
|1.7898
|1.7562
|158
|2004.09.06 00:05
|modify
|17
|1.00
|1.7914
|1.7896
|1.7562
|159
|2004.09.06 02:00
|modify
|17
|1.00
|1.7914
|1.7894
|1.7562
|160
|2004.09.06 03:00
|modify
|17
|1.00
|1.7914
|1.7891
|1.7562
|161
|2004.09.06 04:00
|modify
|17
|1.00
|1.7914
|1.7887
|1.7562
|162
|2004.09.06 05:00
|modify
|17
|1.00
|1.7914
|1.7882
|1.7562
|163
|2004.09.06 06:05
|modify
|17
|1.00
|1.7914
|1.7875
|1.7562
|164
|2004.09.06 07:00
|modify
|17
|1.00
|1.7914
|1.7835
|1.7562
|165
|2004.09.06 08:00
|modify
|17
|1.00
|1.7914
|1.7828
|1.7562
|166
|2004.09.06 08:55
|sell
|18
|1.00
|1.7776
|1.7828
|1.7424
|167
|2004.09.06 09:00
|modify
|17
|1.00
|1.7914
|1.7808
|1.7562
|168
|2004.09.06 09:00
|modify
|18
|1.00
|1.7776
|1.7808
|1.7424
|169
|2004.09.06 12:59
|s/l
|17
|1.00
|1.7808
|1.7808
|1.7562
|1060.01
|12096.01
|170
|2004.09.06 12:59
|s/l
|18
|1.00
|1.7808
|1.7808
|1.7424
|-320.00
|11776.01
|171
|2004.09.09 07:25
|buy
|19
|1.00
|1.7856
|1.7789
|1.8208
|172
|2004.09.09 08:00
|modify
|19
|1.00
|1.7856
|1.7821
|1.8208
|173
|2004.09.09 09:00
|modify
|19
|1.00
|1.7856
|1.7840
|1.8208
|174
|2004.09.09 10:34
|s/l
|19
|1.00
|1.7840
|1.7840
|1.8208
|-160.00
|11616.01
|175
|2004.09.16 03:00
|sell
|20
|1.00
|1.7778
|1.7859
|1.7426
|176
|2004.09.16 04:00
|modify
|20
|1.00
|1.7778
|1.7849
|1.7426
|177
|2004.09.16 05:00
|modify
|20
|1.00
|1.7778
|1.7848
|1.7426
|178
|2004.09.16 06:00
|modify
|20
|1.00
|1.7778
|1.7840
|1.7426
|179
|2004.09.16 07:00
|modify
|20
|1.00
|1.7778
|1.7825
|1.7426
|180
|2004.09.16 08:00
|modify
|20
|1.00
|1.7778
|1.7815
|1.7426
|181
|2004.09.16 09:00
|modify
|20
|1.00
|1.7778
|1.7810
|1.7426
|182
|2004.09.16 10:30
|s/l
|20
|1.00
|1.7810
|1.7810
|1.7426
|-320.00
|11296.01
|183
|2004.09.27 09:35
|buy
|21
|1.00
|1.8048
|1.7999
|1.8400
|184
|2004.09.27 10:00
|modify
|21
|1.00
|1.8048
|1.8007
|1.8400
|185
|2004.09.27 11:00
|modify
|21
|1.00
|1.8048
|1.8008
|1.8400
|186
|2004.09.27 13:00
|modify
|21
|1.00
|1.8048
|1.8009
|1.8400
|187
|2004.09.27 21:00
|modify
|21
|1.00
|1.8048
|1.8010
|1.8400
|188
|2004.09.28 01:00
|modify
|21
|1.00
|1.8048
|1.8017
|1.8400
|189
|2004.09.28 02:00
|modify
|21
|1.00
|1.8048
|1.8035
|1.8400
|190
|2004.09.28 03:00
|modify
|21
|1.00
|1.8048
|1.8042
|1.8400
|191
|2004.09.28 04:00
|modify
|21
|1.00
|1.8048
|1.8043
|1.8400
|192
|2004.09.28 05:00
|modify
|21
|1.00
|1.8048
|1.8047
|1.8400
|193
|2004.09.28 06:00
|modify
|21
|1.00
|1.8048
|1.8050
|1.8400
|194
|2004.09.28 06:45
|buy
|22
|1.00
|1.8092
|1.8050
|1.8444
|195
|2004.09.28 07:00
|modify
|21
|1.00
|1.8048
|1.8056
|1.8400
|196
|2004.09.28 07:00
|modify
|22
|1.00
|1.8092
|1.8056
|1.8444
|197
|2004.09.28 09:00
|modify
|21
|1.00
|1.8048
|1.8057
|1.8400
|198
|2004.09.28 09:00
|modify
|22
|1.00
|1.8092
|1.8057
|1.8444
|199
|2004.09.28 11:00
|modify
|21
|1.00
|1.8048
|1.8059
|1.8400
|200
|2004.09.28 11:00
|modify
|22
|1.00
|1.8092
|1.8059
|1.8444
|201
|2004.09.28 13:00
|modify
|21
|1.00
|1.8048
|1.8066
|1.8400
|202
|2004.09.28 13:00
|modify
|22
|1.00
|1.8092
|1.8066
|1.8444
|203
|2004.09.28 14:00
|modify
|21
|1.00
|1.8048
|1.8069
|1.8400
|204
|2004.09.28 14:00
|modify
|22
|1.00
|1.8092
|1.8069
|1.8444
|205
|2004.09.28 15:00
|modify
|21
|1.00
|1.8048
|1.8070
|1.8400
|206
|2004.09.28 15:00
|modify
|22
|1.00
|1.8092
|1.8070
|1.8444
|207
|2004.09.28 16:00
|modify
|21
|1.00
|1.8048
|1.8075
|1.8400
|208
|2004.09.28 16:00
|modify
|22
|1.00
|1.8092
|1.8075
|1.8444
|209
|2004.09.28 17:00
|modify
|21
|1.00
|1.8048
|1.8078
|1.8400
|210
|2004.09.28 17:00
|modify
|22
|1.00
|1.8092
|1.8078
|1.8444
|211
|2004.09.29 05:00
|modify
|21
|1.00
|1.8048
|1.8081
|1.8400
|212
|2004.09.29 05:00
|modify
|22
|1.00
|1.8092
|1.8081
|1.8444
|213
|2004.09.29 06:00
|modify
|21
|1.00
|1.8048
|1.8084
|1.8400
|214
|2004.09.29 06:00
|modify
|22
|1.00
|1.8092
|1.8084
|1.8444
|215
|2004.09.29 07:00
|modify
|21
|1.00
|1.8048
|1.8089
|1.8400
|216
|2004.09.29 07:00
|modify
|22
|1.00
|1.8092
|1.8089
|1.8444
|217
|2004.09.29 08:00
|modify
|21
|1.00
|1.8048
|1.8101
|1.8400
|218
|2004.09.29 08:00
|modify
|22
|1.00
|1.8092
|1.8101
|1.8444
|219
|2004.09.29 08:18
|s/l
|21
|1.00
|1.8101
|1.8101
|1.8400
|528.00
|11824.01
|220
|2004.09.29 08:18
|s/l
|22
|1.00
|1.8101
|1.8101
|1.8444
|89.00
|11913.01
|221
|2004.09.30 00:30
|sell
|23
|1.00
|1.8007
|1.8075
|1.7655
|222
|2004.09.30 02:00
|modify
|23
|1.00
|1.8007
|1.8067
|1.7655
|223
|2004.09.30 03:00
|modify
|23
|1.00
|1.8007
|1.8063
|1.7655
|224
|2004.09.30 04:00
|modify
|23
|1.00
|1.8007
|1.8056
|1.7655
|225
|2004.09.30 05:00
|modify
|23
|1.00
|1.8007
|1.8054
|1.7655
|226
|2004.09.30 06:00
|modify
|23
|1.00
|1.8007
|1.8045
|1.7655
|227
|2004.09.30 07:00
|modify
|23
|1.00
|1.8007
|1.8035
|1.7655
|228
|2004.09.30 08:00
|modify
|23
|1.00
|1.8007
|1.8029
|1.7655
|229
|2004.09.30 09:00
|modify
|23
|1.00
|1.8007
|1.8023
|1.7655
|230
|2004.09.30 13:34
|s/l
|23
|1.00
|1.8023
|1.8023
|1.7655
|-159.99
|11753.02
|231
|2004.10.01 04:05
|buy
|24
|1.00
|1.8100
|1.8028
|1.8452
|232
|2004.10.01 05:05
|modify
|24
|1.00
|1.8100
|1.8049
|1.8452
|233
|2004.10.01 06:00
|modify
|24
|1.00
|1.8100
|1.8055
|1.8452
|234
|2004.10.01 07:00
|modify
|24
|1.00
|1.8100
|1.8060
|1.8452
|235
|2004.10.01 08:00
|modify
|24
|1.00
|1.8100
|1.8070
|1.8452
|236
|2004.10.01 09:00
|modify
|24
|1.00
|1.8100
|1.8074
|1.8452
|237
|2004.10.01 10:03
|s/l
|24
|1.00
|1.8074
|1.8074
|1.8452
|-260.00
|11493.02
|238
|2004.10.01 20:10
|sell
|25
|1.00
|1.7984
|1.8026
|1.7632
|239
|2004.10.04 04:00
|modify
|25
|1.00
|1.7984
|1.8022
|1.7632
|240
|2004.10.04 05:00
|modify
|25
|1.00
|1.7984
|1.8009
|1.7632
|241
|2004.10.04 06:00
|modify
|25
|1.00
|1.7984
|1.8004
|1.7632
|242
|2004.10.04 07:00
|modify
|25
|1.00
|1.7984
|1.7998
|1.7632
|243
|2004.10.04 08:00
|modify
|25
|1.00
|1.7984
|1.7988
|1.7632
|244
|2004.10.04 09:00
|modify
|25
|1.00
|1.7984
|1.7986
|1.7632
|245
|2004.10.04 10:00
|modify
|25
|1.00
|1.7984
|1.7983
|1.7632
|246
|2004.10.04 14:00
|modify
|25
|1.00
|1.7984
|1.7974
|1.7632
|247
|2004.10.04 15:00
|modify
|25
|1.00
|1.7984
|1.7961
|1.7632
|248
|2004.10.04 16:00
|modify
|25
|1.00
|1.7984
|1.7953
|1.7632
|249
|2004.10.04 17:00
|modify
|25
|1.00
|1.7984
|1.7948
|1.7632
|250
|2004.10.04 18:00
|modify
|25
|1.00
|1.7984
|1.7932
|1.7632
|251
|2004.10.04 19:00
|modify
|25
|1.00
|1.7984
|1.7919
|1.7632
|252
|2004.10.05 00:00
|modify
|25
|1.00
|1.7984
|1.7916
|1.7632
|253
|2004.10.05 01:00
|modify
|25
|1.00
|1.7984
|1.7910
|1.7632
|254
|2004.10.05 02:00
|modify
|25
|1.00
|1.7984
|1.7906
|1.7632
|255
|2004.10.05 02:35
|sell
|26
|1.00
|1.7852
|1.7906
|1.7500
|256
|2004.10.05 03:00
|modify
|25
|1.00
|1.7984
|1.7904
|1.7632
|257
|2004.10.05 03:00
|modify
|26
|1.00
|1.7852
|1.7904
|1.7500
|258
|2004.10.05 04:00
|modify
|25
|1.00
|1.7984
|1.7894
|1.7632
|259
|2004.10.05 04:00
|modify
|26
|1.00
|1.7852
|1.7894
|1.7500
|260
|2004.10.05 05:00
|modify
|25
|1.00
|1.7984
|1.7885
|1.7632
|261
|2004.10.05 05:00
|modify
|26
|1.00
|1.7852
|1.7885
|1.7500
|262
|2004.10.05 06:00
|modify
|25
|1.00
|1.7984
|1.7877
|1.7632
|263
|2004.10.05 06:00
|modify
|26
|1.00
|1.7852
|1.7877
|1.7500
|264
|2004.10.05 07:00
|modify
|25
|1.00
|1.7984
|1.7874
|1.7632
|265
|2004.10.05 07:00
|modify
|26
|1.00
|1.7852
|1.7874
|1.7500
|266
|2004.10.05 08:00
|modify
|25
|1.00
|1.7984
|1.7871
|1.7632
|267
|2004.10.05 08:00
|modify
|26
|1.00
|1.7852
|1.7871
|1.7500
|268
|2004.10.05 08:10
|s/l
|25
|1.00
|1.7871
|1.7871
|1.7632
|1130.00
|12623.02
|269
|2004.10.05 08:10
|s/l
|26
|1.00
|1.7871
|1.7871
|1.7500
|-190.00
|12433.02
|270
|2004.10.18 07:30
|buy
|27
|1.00
|1.8032
|1.7990
|1.8384
|271
|2004.10.18 08:00
|modify
|27
|1.00
|1.8032
|1.7999
|1.8384
|272
|2004.10.18 09:00
|modify
|27
|1.00
|1.8032
|1.8006
|1.8384
|273
|2004.10.18 13:31
|s/l
|27
|1.00
|1.8006
|1.8006
|1.8384
|-260.00
|12173.02
|274
|2004.10.20 02:00
|buy
|28
|1.00
|1.8028
|1.7955
|1.8380
|275
|2004.10.20 03:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.7970
|1.8380
|276
|2004.10.20 04:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.7975
|1.8380
|277
|2004.10.20 05:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.7976
|1.8380
|278
|2004.10.20 06:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.7984
|1.8380
|279
|2004.10.20 07:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.7989
|1.8380
|280
|2004.10.20 08:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.7996
|1.8380
|281
|2004.10.20 11:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.8017
|1.8380
|282
|2004.10.20 12:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.8029
|1.8380
|283
|2004.10.20 18:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.8031
|1.8380
|284
|2004.10.20 19:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.8068
|1.8380
|285
|2004.10.21 01:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.8079
|1.8380
|286
|2004.10.21 01:05
|buy
|29
|1.00
|1.8157
|1.8079
|1.8509
|287
|2004.10.21 02:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.8086
|1.8380
|288
|2004.10.21 02:00
|modify
|29
|1.00
|1.8157
|1.8086
|1.8509
|289
|2004.10.21 03:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.8087
|1.8380
|290
|2004.10.21 03:00
|modify
|29
|1.00
|1.8157
|1.8087
|1.8509
|291
|2004.10.21 05:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.8091
|1.8380
|292
|2004.10.21 05:00
|modify
|29
|1.00
|1.8157
|1.8091
|1.8509
|293
|2004.10.21 06:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.8097
|1.8380
|294
|2004.10.21 06:00
|modify
|29
|1.00
|1.8157
|1.8097
|1.8509
|295
|2004.10.21 07:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.8099
|1.8380
|296
|2004.10.21 07:00
|modify
|29
|1.00
|1.8157
|1.8099
|1.8509
|297
|2004.10.21 08:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.8105
|1.8380
|298
|2004.10.21 08:00
|modify
|29
|1.00
|1.8157
|1.8105
|1.8509
|299
|2004.10.21 09:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.8120
|1.8380
|300
|2004.10.21 09:00
|modify
|29
|1.00
|1.8157
|1.8120
|1.8509
|301
|2004.10.21 10:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.8121
|1.8380
|302
|2004.10.21 10:00
|modify
|29
|1.00
|1.8157
|1.8121
|1.8509
|303
|2004.10.21 11:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.8148
|1.8380
|304
|2004.10.21 11:00
|modify
|29
|1.00
|1.8157
|1.8148
|1.8509
|305
|2004.10.21 12:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.8197
|1.8380
|306
|2004.10.21 12:00
|modify
|29
|1.00
|1.8157
|1.8197
|1.8509
|307
|2004.10.22 00:35
|buy
|30
|1.00
|1.8269
|1.8197
|1.8621
|308
|2004.10.22 02:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.8208
|1.8380
|309
|2004.10.22 02:00
|modify
|29
|1.00
|1.8157
|1.8208
|1.8509
|310
|2004.10.22 02:00
|modify
|30
|1.00
|1.8269
|1.8208
|1.8621
|311
|2004.10.22 03:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.8211
|1.8380
|312
|2004.10.22 03:00
|modify
|29
|1.00
|1.8157
|1.8211
|1.8509
|313
|2004.10.22 03:00
|modify
|30
|1.00
|1.8269
|1.8211
|1.8621
|314
|2004.10.22 04:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.8215
|1.8380
|315
|2004.10.22 04:00
|modify
|29
|1.00
|1.8157
|1.8215
|1.8509
|316
|2004.10.22 04:00
|modify
|30
|1.00
|1.8269
|1.8215
|1.8621
|317
|2004.10.22 05:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.8218
|1.8380
|318
|2004.10.22 05:00
|modify
|29
|1.00
|1.8157
|1.8218
|1.8509
|319
|2004.10.22 05:00
|modify
|30
|1.00
|1.8269
|1.8218
|1.8621
|320
|2004.10.22 06:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.8224
|1.8380
|321
|2004.10.22 06:00
|modify
|29
|1.00
|1.8157
|1.8224
|1.8509
|322
|2004.10.22 06:00
|modify
|30
|1.00
|1.8269
|1.8224
|1.8621
|323
|2004.10.22 07:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.8230
|1.8380
|324
|2004.10.22 07:00
|modify
|29
|1.00
|1.8157
|1.8230
|1.8509
|325
|2004.10.22 07:00
|modify
|30
|1.00
|1.8269
|1.8230
|1.8621
|326
|2004.10.22 08:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.8236
|1.8380
|327
|2004.10.22 08:00
|modify
|29
|1.00
|1.8157
|1.8236
|1.8509
|328
|2004.10.22 08:00
|modify
|30
|1.00
|1.8269
|1.8236
|1.8621
|329
|2004.10.22 09:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.8241
|1.8380
|330
|2004.10.22 09:00
|modify
|29
|1.00
|1.8157
|1.8241
|1.8509
|331
|2004.10.22 09:00
|modify
|30
|1.00
|1.8269
|1.8241
|1.8621
|332
|2004.10.22 10:00
|modify
|28
|1.00
|1.8028
|1.8247
|1.8380
|333
|2004.10.22 10:00
|modify
|29
|1.00
|1.8157
|1.8247
|1.8509
|334
|2004.10.22 10:00
|modify
|30
|1.00
|1.8269
|1.8247
|1.8621
|335
|2004.10.22 10:32
|s/l
|28
|1.00
|1.8247
|1.8247
|1.8380
|2186.00
|14359.02
|336
|2004.10.22 10:32
|s/l
|29
|1.00
|1.8247
|1.8247
|1.8509
|899.00
|15258.02
|337
|2004.10.22 10:32
|s/l
|30
|1.00
|1.8247
|1.8247
|1.8621
|-220.00
|15038.02
|338
|2004.10.26 02:10
|buy
|31
|1.00
|1.8399
|1.8353
|1.8751
|339
|2004.10.26 03:00
|modify
|31
|1.00
|1.8399
|1.8360
|1.8751
|340
|2004.10.26 04:00
|modify
|31
|1.00
|1.8399
|1.8361
|1.8751
|341
|2004.10.26 07:00
|modify
|31
|1.00
|1.8399
|1.8364
|1.8751
|342
|2004.10.26 08:00
|modify
|31
|1.00
|1.8399
|1.8369
|1.8751
|343
|2004.10.26 09:00
|modify
|31
|1.00
|1.8399
|1.8370
|1.8751
|344
|2004.10.26 10:20
|s/l
|31
|1.00
|1.8370
|1.8370
|1.8751
|-290.00
|14748.02
|345
|2004.10.27 07:00
|sell
|32
|1.00
|1.8361
|1.8418
|1.8009
|346
|2004.10.27 08:00
|modify
|32
|1.00
|1.8361
|1.8410
|1.8009
|347
|2004.10.27 09:00
|modify
|32
|1.00
|1.8361
|1.8400
|1.8009
|348
|2004.10.27 10:00
|modify
|32
|1.00
|1.8361
|1.8398
|1.8009
|349
|2004.10.27 13:09
|s/l
|32
|1.00
|1.8398
|1.8398
|1.8009
|-370.00
|14378.02
|350
|2004.10.28 04:55
|sell
|33
|1.00
|1.8316
|1.8386
|1.7964
|351
|2004.10.28 05:00
|modify
|33
|1.00
|1.8316
|1.8381
|1.7964
|352
|2004.10.28 06:00
|modify
|33
|1.00
|1.8316
|1.8375
|1.7964
|353
|2004.10.28 07:00
|modify
|33
|1.00
|1.8316
|1.8368
|1.7964
|354
|2004.10.28 08:00
|modify
|33
|1.00
|1.8316
|1.8359
|1.7964
|355
|2004.10.28 09:00
|modify
|33
|1.00
|1.8316
|1.8343
|1.7964
|356
|2004.10.28 09:07
|s/l
|33
|1.00
|1.8343
|1.8343
|1.7964
|-269.99
|14108.03
|357
|2004.11.11 01:40
|sell
|34
|1.00
|1.8476
|1.8555
|1.8124
|358
|2004.11.11 06:00
|modify
|34
|1.00
|1.8476
|1.8549
|1.8124
|359
|2004.11.11 07:00
|modify
|34
|1.00
|1.8476
|1.8527
|1.8124
|360
|2004.11.11 08:00
|modify
|34
|1.00
|1.8476
|1.8507
|1.8124
|361
|2004.11.11 12:00
|modify
|34
|1.00
|1.8476
|1.8506
|1.8124
|362
|2004.11.11 13:00
|modify
|34
|1.00
|1.8476
|1.8495
|1.8124
|363
|2004.11.11 14:00
|modify
|34
|1.00
|1.8476
|1.8465
|1.8124
|364
|2004.11.11 15:00
|modify
|34
|1.00
|1.8476
|1.8464
|1.8124
|365
|2004.11.12 02:26
|s/l
|34
|1.00
|1.8464
|1.8464
|1.8124
|120.00
|14228.03
|366
|2004.11.15 09:25
|buy
|35
|1.00
|1.8544
|1.8503
|1.8896
|367
|2004.11.15 10:00
|modify
|35
|1.00
|1.8544
|1.8514
|1.8896
|368
|2004.11.15 11:50
|s/l
|35
|1.00
|1.8514
|1.8514
|1.8896
|-300.00
|13928.03
|369
|2004.11.17 01:35
|buy
|36
|1.00
|1.8519
|1.8466
|1.8871
|370
|2004.11.17 04:00
|modify
|36
|1.00
|1.8519
|1.8469
|1.8871
|371
|2004.11.17 05:00
|modify
|36
|1.00
|1.8519
|1.8474
|1.8871
|372
|2004.11.17 06:00
|modify
|36
|1.00
|1.8519
|1.8481
|1.8871
|373
|2004.11.17 07:00
|modify
|36
|1.00
|1.8519
|1.8494
|1.8871
|374
|2004.11.17 09:00
|modify
|36
|1.00
|1.8519
|1.8497
|1.8871
|375
|2004.11.17 10:00
|modify
|36
|1.00
|1.8519
|1.8500
|1.8871
|376
|2004.11.17 11:00
|modify
|36
|1.00
|1.8519
|1.8518
|1.8871
|377
|2004.11.17 13:00
|modify
|36
|1.00
|1.8519
|1.8545
|1.8871
|378
|2004.11.17 16:42
|s/l
|36
|1.00
|1.8545
|1.8545
|1.8871
|259.99
|14188.02
|379
|2004.11.19 06:05
|sell
|37
|1.00
|1.8519
|1.8566
|1.8167
|380
|2004.11.19 07:00
|modify
|37
|1.00
|1.8519
|1.8562
|1.8167
|381
|2004.11.19 08:00
|modify
|37
|1.00
|1.8519
|1.8557
|1.8167
|382
|2004.11.19 09:58
|s/l
|37
|1.00
|1.8557
|1.8557
|1.8167
|-380.00
|13808.02
|383
|2004.11.23 21:00
|buy
|38
|1.00
|1.8680
|1.8589
|1.9032
|384
|2004.11.24 01:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8595
|1.9032
|385
|2004.11.24 02:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8602
|1.9032
|386
|2004.11.24 03:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8624
|1.9032
|387
|2004.11.24 04:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8631
|1.9032
|388
|2004.11.24 05:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8637
|1.9032
|389
|2004.11.24 06:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8646
|1.9032
|390
|2004.11.24 07:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8649
|1.9032
|391
|2004.11.24 08:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8652
|1.9032
|392
|2004.11.24 11:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8658
|1.9032
|393
|2004.11.24 12:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8685
|1.9032
|394
|2004.11.24 13:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8708
|1.9032
|395
|2004.11.24 14:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8717
|1.9032
|396
|2004.11.25 01:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8724
|1.9032
|397
|2004.11.25 02:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8730
|1.9032
|398
|2004.11.25 03:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8741
|1.9032
|399
|2004.11.25 04:05
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8744
|1.9032
|400
|2004.11.25 05:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8749
|1.9032
|401
|2004.11.25 06:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8753
|1.9032
|402
|2004.11.25 07:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8759
|1.9032
|403
|2004.11.25 08:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8761
|1.9032
|404
|2004.11.25 09:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8770
|1.9032
|405
|2004.11.25 10:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8772
|1.9032
|406
|2004.11.25 11:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8794
|1.9032
|407
|2004.11.25 14:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8809
|1.9032
|408
|2004.11.26 00:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8836
|1.9032
|409
|2004.11.26 01:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8837
|1.9032
|410
|2004.11.26 02:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8839
|1.9032
|411
|2004.11.26 04:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8847
|1.9032
|412
|2004.11.26 05:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8851
|1.9032
|413
|2004.11.26 06:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8855
|1.9032
|414
|2004.11.26 07:00
|modify
|38
|1.00
|1.8680
|1.8878
|1.9032
|415
|2004.11.26 07:28
|t/p
|38
|1.00
|1.9032
|1.8878
|1.9032
|3515.00
|17323.02
|416
|2004.12.08 18:55
|sell
|39
|1.00
|1.9334
|1.9389
|1.8982
|417
|2004.12.08 23:31
|s/l
|39
|1.00
|1.9389
|1.9389
|1.8982
|-550.00
|16773.02
|418
|2004.12.09 19:45
|sell
|40
|1.00
|1.9255
|1.9332
|1.8903
|419
|2004.12.10 02:00
|modify
|40
|1.00
|1.9255
|1.9319
|1.8903
|420
|2004.12.10 07:00
|modify
|40
|1.00
|1.9255
|1.9305
|1.8903
|421
|2004.12.10 08:00
|modify
|40
|1.00
|1.9255
|1.9290
|1.8903
|422
|2004.12.10 09:00
|modify
|40
|1.00
|1.9255
|1.9282
|1.8903
|423
|2004.12.10 11:00
|modify
|40
|1.00
|1.9255
|1.9259
|1.8903
|424
|2004.12.10 12:00
|modify
|40
|1.00
|1.9255
|1.9219
|1.8903
|425
|2004.12.10 13:00
|modify
|40
|1.00
|1.9255
|1.9199
|1.8903
|426
|2004.12.10 16:35
|sell
|41
|1.00
|1.9144
|1.9199
|1.8792
|427
|2004.12.13 03:00
|modify
|40
|1.00
|1.9255
|1.9188
|1.8903
|428
|2004.12.13 03:00
|modify
|41
|1.00
|1.9144
|1.9188
|1.8792
|429
|2004.12.13 04:03
|s/l
|40
|1.00
|1.9188
|1.9188
|1.8903
|670.00
|17443.02
|430
|2004.12.13 04:03
|s/l
|41
|1.00
|1.9188
|1.9188
|1.8792
|-440.00
|17003.02
|431
|2004.12.14 01:30
|buy
|42
|1.00
|1.9221
|1.9142
|1.9573
|432
|2004.12.14 02:00
|modify
|42
|1.00
|1.9221
|1.9148
|1.9573
|433
|2004.12.14 03:00
|modify
|42
|1.00
|1.9221
|1.9154
|1.9573
|434
|2004.12.14 04:00
|modify
|42
|1.00
|1.9221
|1.9161
|1.9573
|435
|2004.12.14 05:00
|modify
|42
|1.00
|1.9221
|1.9165
|1.9573
|436
|2004.12.14 06:00
|modify
|42
|1.00
|1.9221
|1.9171
|1.9573
|437
|2004.12.14 07:00
|modify
|42
|1.00
|1.9221
|1.9177
|1.9573
|438
|2004.12.14 08:00
|modify
|42
|1.00
|1.9221
|1.9188
|1.9573
|439
|2004.12.14 09:00
|modify
|42
|1.00
|1.9221
|1.9191
|1.9573
|440
|2004.12.15 02:55
|buy
|43
|1.00
|1.9250
|1.9191
|1.9602
|441
|2004.12.15 03:52
|s/l
|42
|1.00
|1.9191
|1.9191
|1.9573
|-301.00
|16702.02
|442
|2004.12.15 03:52
|s/l
|43
|1.00
|1.9191
|1.9191
|1.9602
|-590.00
|16112.02
|443
|2004.12.16 01:40
|buy
|44
|1.00
|1.9415
|1.9338
|1.9767
|444
|2004.12.16 02:00
|modify
|44
|1.00
|1.9415
|1.9342
|1.9767
|445
|2004.12.16 03:00
|modify
|44
|1.00
|1.9415
|1.9355
|1.9767
|446
|2004.12.16 04:00
|modify
|44
|1.00
|1.9415
|1.9357
|1.9767
|447
|2004.12.16 05:00
|modify
|44
|1.00
|1.9415
|1.9361
|1.9767
|448
|2004.12.16 06:00
|modify
|44
|1.00
|1.9415
|1.9367
|1.9767
|449
|2004.12.16 07:00
|modify
|44
|1.00
|1.9415
|1.9373
|1.9767
|450
|2004.12.16 08:00
|modify
|44
|1.00
|1.9415
|1.9375
|1.9767
|451
|2004.12.16 09:00
|modify
|44
|1.00
|1.9415
|1.9376
|1.9767
|452
|2004.12.16 13:00
|modify
|44
|1.00
|1.9415
|1.9377
|1.9767
|453
|2004.12.16 14:00
|modify
|44
|1.00
|1.9415
|1.9400
|1.9767
|454
|2004.12.16 15:00
|modify
|44
|1.00
|1.9415
|1.9427
|1.9767
|455
|2004.12.16 15:19
|s/l
|44
|1.00
|1.9427
|1.9427
|1.9767
|120.00
|16232.02
|456
|2004.12.22 01:05
|sell
|45
|1.00
|1.9290
|1.9372
|1.8938
|457
|2004.12.22 02:00
|modify
|45
|1.00
|1.9290
|1.9362
|1.8938
|458
|2004.12.22 03:00
|modify
|45
|1.00
|1.9290
|1.9357
|1.8938
|459
|2004.12.22 06:00
|modify
|45
|1.00
|1.9290
|1.9351
|1.8938
|460
|2004.12.22 07:00
|modify
|45
|1.00
|1.9290
|1.9341
|1.8938
|461
|2004.12.22 08:00
|modify
|45
|1.00
|1.9290
|1.9332
|1.8938
|462
|2004.12.22 13:00
|modify
|45
|1.00
|1.9290
|1.9317
|1.8938
|463
|2004.12.22 14:00
|modify
|45
|1.00
|1.9290
|1.9249
|1.8938
|464
|2004.12.22 15:00
|modify
|45
|1.00
|1.9290
|1.9235
|1.8938
|465
|2004.12.22 19:50
|sell
|46
|1.00
|1.9169
|1.9235
|1.8817
|466
|2004.12.23 04:00
|modify
|45
|1.00
|1.9290
|1.9233
|1.8938
|467
|2004.12.23 04:00
|modify
|46
|1.00
|1.9169
|1.9233
|1.8817
|468
|2004.12.23 05:00
|modify
|45
|1.00
|1.9290
|1.9224
|1.8938
|469
|2004.12.23 05:00
|modify
|46
|1.00
|1.9169
|1.9224
|1.8817
|470
|2004.12.23 09:31
|s/l
|45
|1.00
|1.9224
|1.9224
|1.8938
|660.00
|16892.02
|471
|2004.12.23 09:31
|s/l
|46
|1.00
|1.9224
|1.9224
|1.8817
|-550.00
|16342.02
|472
|2004.12.28 01:25
|buy
|47
|1.00
|1.9323
|1.9257
|1.9675
|473
|2004.12.28 07:00
|modify
|47
|1.00
|1.9323
|1.9262
|1.9675
|474
|2004.12.28 08:00
|modify
|47
|1.00
|1.9323
|1.9292
|1.9675
|475
|2004.12.28 09:00
|modify
|47
|1.00
|1.9323
|1.9302
|1.9675
|476
|2004.12.28 12:00
|modify
|47
|1.00
|1.9323
|1.9305
|1.9675
|477
|2004.12.28 13:00
|modify
|47
|1.00
|1.9323
|1.9308
|1.9675
|478
|2004.12.28 14:00
|modify
|47
|1.00
|1.9323
|1.9318
|1.9675
|479
|2004.12.28 15:00
|modify
|47
|1.00
|1.9323
|1.9338
|1.9675
|480
|2004.12.28 16:00
|s/l
|47
|1.00
|1.9338
|1.9338
|1.9675
|150.00
|16492.02
|481
|2004.12.29 22:30
|sell
|48
|1.00
|1.9185
|1.9264
|1.8833
|482
|2004.12.29 23:00
|modify
|48
|1.00
|1.9185
|1.9262
|1.8833
|483
|2004.12.30 01:00
|modify
|48
|1.00
|1.9185
|1.9250
|1.8833
|484
|2004.12.30 02:00
|modify
|48
|1.00
|1.9185
|1.9244
|1.8833
|485
|2004.12.30 04:00
|modify
|48
|1.00
|1.9185
|1.9230
|1.8833
|486
|2004.12.30 05:00
|modify
|48
|1.00
|1.9185
|1.9229
|1.8833
|487
|2004.12.30 06:13
|modify
|48
|1.00
|1.9185
|1.9219
|1.8833
|488
|2004.12.30 07:00
|modify
|48
|1.00
|1.9185
|1.9208
|1.8833
|489
|2004.12.30 07:25
|s/l
|48
|1.00
|1.9208
|1.9208
|1.8833
|-230.01
|16262.01
|490
|2005.01.04 03:10
|sell
|49
|1.00
|1.9061
|1.9152
|1.8709
|491
|2005.01.04 06:00
|modify
|49
|1.00
|1.9061
|1.9145
|1.8709
|492
|2005.01.04 07:05
|modify
|49
|1.00
|1.9061
|1.9131
|1.8709
|493
|2005.01.04 08:00
|modify
|49
|1.00
|1.9061
|1.9117
|1.8709
|494
|2005.01.04 10:00
|modify
|49
|1.00
|1.9061
|1.9116
|1.8709
|495
|2005.01.04 11:00
|modify
|49
|1.00
|1.9061
|1.9113
|1.8709
|496
|2005.01.04 12:00
|modify
|49
|1.00
|1.9061
|1.9064
|1.8709
|497
|2005.01.04 13:00
|modify
|49
|1.00
|1.9061
|1.9054
|1.8709
|498
|2005.01.04 18:00
|modify
|49
|1.00
|1.9061
|1.8994
|1.8709
|499
|2005.01.04 19:00
|modify
|49
|1.00
|1.9061
|1.8972
|1.8709
|500
|2005.01.04 22:00
|modify
|49
|1.00
|1.9061
|1.8967
|1.8709
|501
|2005.01.04 23:00
|modify
|49
|1.00
|1.9061
|1.8961
|1.8709
|502
|2005.01.05 00:00
|modify
|49
|1.00
|1.9061
|1.8959
|1.8709
|503
|2005.01.05 01:00
|modify
|49
|1.00
|1.9061
|1.8953
|1.8709
|504
|2005.01.05 02:00
|modify
|49
|1.00
|1.9061
|1.8933
|1.8709
|505
|2005.01.05 03:00
|modify
|49
|1.00
|1.9061
|1.8929
|1.8709
|506
|2005.01.05 04:00
|modify
|49
|1.00
|1.9061
|1.8926
|1.8709
|507
|2005.01.05 05:00
|modify
|49
|1.00
|1.9061
|1.8923
|1.8709
|508
|2005.01.05 06:00
|modify
|49
|1.00
|1.9061
|1.8917
|1.8709
|509
|2005.01.05 07:00
|modify
|49
|1.00
|1.9061
|1.8911
|1.8709
|510
|2005.01.05 08:00
|modify
|49
|1.00
|1.9061
|1.8887
|1.8709
|511
|2005.01.05 09:00
|modify
|49
|1.00
|1.9061
|1.8886
|1.8709
|512
|2005.01.05 12:00
|modify
|49
|1.00
|1.9061
|1.8868
|1.8709
|513
|2005.01.05 13:00
|modify
|49
|1.00
|1.9061
|1.8851
|1.8709
|514
|2005.01.05 16:07
|s/l
|49
|1.00
|1.8851
|1.8851
|1.8709
|2100.00
|18362.01
|515
|2005.01.13 01:35
|buy
|50
|1.00
|1.8900
|1.8802
|1.9252
|516
|2005.01.13 02:00
|modify
|50
|1.00
|1.8900
|1.8809
|1.9252
|517
|2005.01.13 03:00
|modify
|50
|1.00
|1.8900
|1.8814
|1.9252
|518
|2005.01.13 04:00
|modify
|50
|1.00
|1.8900
|1.8822
|1.9252
|519
|2005.01.13 05:00
|modify
|50
|1.00
|1.8900
|1.8829
|1.9252
|520
|2005.01.13 06:00
|modify
|50
|1.00
|1.8900
|1.8859
|1.9252
|521
|2005.01.13 07:00
|modify
|50
|1.00
|1.8900
|1.8867
|1.9252
|522
|2005.01.13 08:00
|modify
|50
|1.00
|1.8900
|1.8881
|1.9252
|523
|2005.01.13 10:28
|s/l
|50
|1.00
|1.8881
|1.8881
|1.9252
|-189.99
|18172.02
|524
|2005.01.17 01:30
|sell
|51
|1.00
|1.8709
|1.8801
|1.8357
|525
|2005.01.17 02:00
|modify
|51
|1.00
|1.8709
|1.8800
|1.8357
|526
|2005.01.17 03:00
|modify
|51
|1.00
|1.8709
|1.8785
|1.8357
|527
|2005.01.17 07:00
|modify
|51
|1.00
|1.8709
|1.8780
|1.8357
|528
|2005.01.17 08:00
|modify
|51
|1.00
|1.8709
|1.8768
|1.8357
|529
|2005.01.17 09:00
|modify
|51
|1.00
|1.8709
|1.8751
|1.8357
|530
|2005.01.17 11:00
|modify
|51
|1.00
|1.8709
|1.8744
|1.8357
|531
|2005.01.17 15:00
|modify
|51
|1.00
|1.8709
|1.8705
|1.8357
|532
|2005.01.17 16:00
|modify
|51
|1.00
|1.8709
|1.8704
|1.8357
|533
|2005.01.17 17:00
|modify
|51
|1.00
|1.8709
|1.8692
|1.8357
|534
|2005.01.17 18:00
|modify
|51
|1.00
|1.8709
|1.8685
|1.8357
|535
|2005.01.18 01:00
|modify
|51
|1.00
|1.8709
|1.8681
|1.8357
|536
|2005.01.18 02:00
|modify
|51
|1.00
|1.8709
|1.8662
|1.8357
|537
|2005.01.18 05:00
|modify
|51
|1.00
|1.8709
|1.8650
|1.8357
|538
|2005.01.18 11:19
|s/l
|51
|1.00
|1.8650
|1.8650
|1.8357
|590.00
|18762.02
|539
|2005.01.19 17:20
|buy
|52
|1.00
|1.8747
|1.8683
|1.9099
|540
|2005.01.19 20:00
|s/l
|52
|1.00
|1.8683
|1.8683
|1.9099
|-640.00
|18122.02
|541
|2005.01.24 03:00
|buy
|53
|1.00
|1.8755
|1.8670
|1.9107
|542
|2005.01.24 05:00
|modify
|53
|1.00
|1.8755
|1.8677
|1.9107
|543
|2005.01.24 07:00
|modify
|53
|1.00
|1.8755
|1.8688
|1.9107
|544
|2005.01.24 08:00
|modify
|53
|1.00
|1.8755
|1.8692
|1.9107
|545
|2005.01.24 09:00
|modify
|53
|1.00
|1.8755
|1.8696
|1.9107
|546
|2005.01.24 10:00
|modify
|53
|1.00
|1.8755
|1.8712
|1.9107
|547
|2005.01.24 11:00
|modify
|53
|1.00
|1.8755
|1.8740
|1.9107
|548
|2005.01.24 12:00
|modify
|53
|1.00
|1.8755
|1.8741
|1.9107
|549
|2005.01.25 13:31
|s/l
|53
|1.00
|1.8741
|1.8741
|1.9107
|-141.00
|17981.02
|550
|2005.01.26 01:30
|sell
|54
|1.00
|1.8662
|1.8754
|1.8310
|551
|2005.01.26 02:00
|modify
|54
|1.00
|1.8662
|1.8752
|1.8310
|552
|2005.01.26 03:04
|modify
|54
|1.00
|1.8662
|1.8751
|1.8310
|553
|2005.01.26 04:00
|modify
|54
|1.00
|1.8662
|1.8747
|1.8310
|554
|2005.01.26 05:00
|modify
|54
|1.00
|1.8662
|1.8735
|1.8310
|555
|2005.01.26 06:00
|modify
|54
|1.00
|1.8662
|1.8732
|1.8310
|556
|2005.01.26 07:00
|modify
|54
|1.00
|1.8662
|1.8729
|1.8310
|557
|2005.01.26 08:00
|modify
|54
|1.00
|1.8662
|1.8707
|1.8310
|558
|2005.01.26 09:00
|modify
|54
|1.00
|1.8662
|1.8706
|1.8310
|559
|2005.01.26 10:00
|modify
|54
|1.00
|1.8662
|1.8703
|1.8310
|560
|2005.01.26 10:19
|s/l
|54
|1.00
|1.8703
|1.8703
|1.8310
|-410.00
|17571.02
|561
|2005.01.28 03:00
|buy
|55
|1.00
|1.8873
|1.8812
|1.9225
|562
|2005.01.28 05:00
|modify
|55
|1.00
|1.8873
|1.8815
|1.9225
|563
|2005.01.28 06:00
|modify
|55
|1.00
|1.8873
|1.8821
|1.9225
|564
|2005.01.28 08:00
|modify
|55
|1.00
|1.8873
|1.8830
|1.9225
|565
|2005.01.28 09:00
|modify
|55
|1.00
|1.8873
|1.8834
|1.9225
|566
|2005.01.28 12:20
|s/l
|55
|1.00
|1.8834
|1.8834
|1.9225
|-390.00
|17181.02
|567
|2005.02.07 07:40
|sell
|56
|1.00
|1.8750
|1.8822
|1.8398
|568
|2005.02.07 08:00
|modify
|56
|1.00
|1.8750
|1.8817
|1.8398
|569
|2005.02.07 09:00
|modify
|56
|1.00
|1.8750
|1.8812
|1.8398
|570
|2005.02.07 11:00
|modify
|56
|1.00
|1.8750
|1.8804
|1.8398
|571
|2005.02.07 12:00
|modify
|56
|1.00
|1.8750
|1.8773
|1.8398
|572
|2005.02.07 13:00
|modify
|56
|1.00
|1.8750
|1.8772
|1.8398
|573
|2005.02.07 17:00
|modify
|56
|1.00
|1.8750
|1.8764
|1.8398
|574
|2005.02.07 18:00
|modify
|56
|1.00
|1.8750
|1.8755
|1.8398
|575
|2005.02.07 19:00
|modify
|56
|1.00
|1.8750
|1.8719
|1.8398
|576
|2005.02.07 20:00
|modify
|56
|1.00
|1.8750
|1.8681
|1.8398
|577
|2005.02.08 00:00
|modify
|56
|1.00
|1.8750
|1.8677
|1.8398
|578
|2005.02.08 02:00
|modify
|56
|1.00
|1.8750
|1.8675
|1.8398
|579
|2005.02.08 03:00
|modify
|56
|1.00
|1.8750
|1.8674
|1.8398
|580
|2005.02.08 04:00
|modify
|56
|1.00
|1.8750
|1.8670
|1.8398
|581
|2005.02.08 06:00
|modify
|56
|1.00
|1.8750
|1.8663
|1.8398
|582
|2005.02.08 07:00
|modify
|56
|1.00
|1.8750
|1.8658
|1.8398
|583
|2005.02.08 08:00
|modify
|56
|1.00
|1.8750
|1.8654
|1.8398
|584
|2005.02.08 09:00
|modify
|56
|1.00
|1.8750
|1.8641
|1.8398
|585
|2005.02.08 10:00
|modify
|56
|1.00
|1.8750
|1.8629
|1.8398
|586
|2005.02.08 11:00
|modify
|56
|1.00
|1.8750
|1.8626
|1.8398
|587
|2005.02.08 13:00
|modify
|56
|1.00
|1.8750
|1.8612
|1.8398
|588
|2005.02.09 03:00
|modify
|56
|1.00
|1.8750
|1.8601
|1.8398
|589
|2005.02.09 04:00
|modify
|56
|1.00
|1.8750
|1.8592
|1.8398
|590
|2005.02.09 06:56
|s/l
|56
|1.00
|1.8592
|1.8592
|1.8398
|1580.00
|18761.02
|591
|2005.02.11 00:15
|buy
|57
|1.00
|1.8684
|1.8597
|1.9036
|592
|2005.02.11 02:05
|modify
|57
|1.00
|1.8684
|1.8599
|1.9036
|593
|2005.02.11 03:00
|modify
|57
|1.00
|1.8684
|1.8601
|1.9036
|594
|2005.02.11 04:00
|modify
|57
|1.00
|1.8684
|1.8605
|1.9036
|595
|2005.02.11 05:00
|modify
|57
|1.00
|1.8684
|1.8610
|1.9036
|596
|2005.02.11 06:00
|modify
|57
|1.00
|1.8684
|1.8629
|1.9036
|597
|2005.02.11 07:00
|modify
|57
|1.00
|1.8684
|1.8659
|1.9036
|598
|2005.02.11 08:00
|modify
|57
|1.00
|1.8684
|1.8672
|1.9036
|599
|2005.02.11 09:00
|modify
|57
|1.00
|1.8684
|1.8674
|1.9036
|600
|2005.02.11 11:00
|modify
|57
|1.00
|1.8684
|1.8676
|1.9036
|601
|2005.02.11 11:13
|s/l
|57
|1.00
|1.8676
|1.8676
|1.9036
|-80.00
|18681.02
|602
|2005.02.15 00:35
|buy
|58
|1.00
|1.8869
|1.8792
|1.9221
|603
|2005.02.15 01:00
|modify
|58
|1.00
|1.8869
|1.8798
|1.9221
|604
|2005.02.15 02:00
|modify
|58
|1.00
|1.8869
|1.8812
|1.9221
|605
|2005.02.15 03:00
|modify
|58
|1.00
|1.8869
|1.8815
|1.9221
|606
|2005.02.15 04:00
|modify
|58
|1.00
|1.8869
|1.8822
|1.9221
|607
|2005.02.15 05:00
|modify
|58
|1.00
|1.8869
|1.8824
|1.9221
|608
|2005.02.15 06:00
|modify
|58
|1.00
|1.8869
|1.8832
|1.9221
|609
|2005.02.15 07:00
|modify
|58
|1.00
|1.8869
|1.8837
|1.9221
|610
|2005.02.15 08:00
|modify
|58
|1.00
|1.8869
|1.8839
|1.9221
|611
|2005.02.15 09:00
|modify
|58
|1.00
|1.8869
|1.8845
|1.9221
|612
|2005.02.15 16:00
|modify
|58
|1.00
|1.8869
|1.8848
|1.9221
|613
|2005.02.15 16:12
|s/l
|58
|1.00
|1.8848
|1.8848
|1.9221
|-210.00
|18471.02
|614
|2005.02.23 02:20
|buy
|59
|1.00
|1.9068
|1.9027
|1.9420
|615
|2005.02.24 08:00
|modify
|59
|1.00
|1.9068
|1.9028
|1.9420
|616
|2005.02.24 10:00
|modify
|59
|1.00
|1.9068
|1.9030
|1.9420
|617
|2005.02.24 10:15
|s/l
|59
|1.00
|1.9030
|1.9030
|1.9420
|-383.00
|18088.02
|618
|2005.02.28 09:05
|buy
|60
|1.00
|1.9199
|1.9142
|1.9551
|619
|2005.02.28 11:00
|modify
|60
|1.00
|1.9199
|1.9150
|1.9551
|620
|2005.02.28 17:00
|modify
|60
|1.00
|1.9199
|1.9160
|1.9551
|621
|2005.02.28 22:30
|buy
|61
|1.00
|1.9220
|1.9160
|1.9572
|622
|2005.03.01 01:00
|modify
|60
|1.00
|1.9199
|1.9165
|1.9551
|623
|2005.03.01 01:00
|modify
|61
|1.00
|1.9220
|1.9165
|1.9572
|624
|2005.03.01 02:00
|modify
|60
|1.00
|1.9199
|1.9167
|1.9551
|625
|2005.03.01 02:00
|modify
|61
|1.00
|1.9220
|1.9167
|1.9572
|626
|2005.03.01 04:00
|modify
|60
|1.00
|1.9199
|1.9171
|1.9551
|627
|2005.03.01 04:00
|modify
|61
|1.00
|1.9220
|1.9171
|1.9572
|628
|2005.03.01 04:04
|s/l
|60
|1.00
|1.9171
|1.9171
|1.9551
|-281.00
|17807.02
|629
|2005.03.01 04:04
|s/l
|61
|1.00
|1.9171
|1.9171
|1.9572
|-491.00
|17316.02
|630
|2005.03.02 21:00
|sell
|62
|1.00
|1.9130
|1.9185
|1.8778
|631
|2005.03.03 01:00
|modify
|62
|1.00
|1.9130
|1.9172
|1.8778
|632
|2005.03.03 02:00
|modify
|62
|1.00
|1.9130
|1.9163
|1.8778
|633
|2005.03.03 03:25
|modify
|62
|1.00
|1.9130
|1.9159
|1.8778
|634
|2005.03.03 07:00
|modify
|62
|1.00
|1.9130
|1.9155
|1.8778
|635
|2005.03.03 08:00
|modify
|62
|1.00
|1.9130
|1.9147
|1.8778
|636
|2005.03.04 03:00
|modify
|62
|1.00
|1.9130
|1.9145
|1.8778
|637
|2005.03.04 04:00
|modify
|62
|1.00
|1.9130
|1.9144
|1.8778
|638
|2005.03.04 05:00
|modify
|62
|1.00
|1.9130
|1.9138
|1.8778
|639
|2005.03.04 06:00
|modify
|62
|1.00
|1.9130
|1.9131
|1.8778
|640
|2005.03.04 07:04
|modify
|62
|1.00
|1.9130
|1.9126
|1.8778
|641
|2005.03.04 08:00
|modify
|62
|1.00
|1.9130
|1.9116
|1.8778
|642
|2005.03.04 09:00
|modify
|62
|1.00
|1.9130
|1.9114
|1.8778
|643
|2005.03.04 10:00
|modify
|62
|1.00
|1.9130
|1.9113
|1.8778
|644
|2005.03.04 11:00
|modify
|62
|1.00
|1.9130
|1.9106
|1.8778
|645
|2005.03.04 14:00
|modify
|62
|1.00
|1.9130
|1.9104
|1.8778
|646
|2005.03.04 14:30
|s/l
|62
|1.00
|1.9104
|1.9104
|1.8778
|260.00
|17576.02
|647
|2005.03.07 03:59
|buy
|63
|1.00
|1.9224
|1.9152
|1.9576
|648
|2005.03.07 07:00
|modify
|63
|1.00
|1.9224
|1.9160
|1.9576
|649
|2005.03.07 08:00
|modify
|63
|1.00
|1.9224
|1.9185
|1.9576
|650
|2005.03.07 09:00
|modify
|63
|1.00
|1.9224
|1.9203
|1.9576
|651
|2005.03.07 09:02
|s/l
|63
|1.00
|1.9203
|1.9203
|1.9576
|-209.99
|17366.03
|652
|2005.03.09 04:25
|buy
|64
|1.00
|1.9274
|1.9225
|1.9626
|653
|2005.03.09 05:00
|modify
|64
|1.00
|1.9274
|1.9227
|1.9626
|654
|2005.03.09 06:00
|modify
|64
|1.00
|1.9274
|1.9229
|1.9626
|655
|2005.03.09 07:00
|modify
|64
|1.00
|1.9274
|1.9247
|1.9626
|656
|2005.03.09 08:00
|modify
|64
|1.00
|1.9274
|1.9253
|1.9626
|657
|2005.03.09 09:00
|modify
|64
|1.00
|1.9274
|1.9262
|1.9626
|658
|2005.03.09 10:43
|s/l
|64
|1.00
|1.9262
|1.9262
|1.9626
|-119.99
|17246.04
|659
|2005.03.15 03:20
|sell
|65
|1.00
|1.9151
|1.9210
|1.8799
|660
|2005.03.15 04:00
|modify
|65
|1.00
|1.9151
|1.9209
|1.8799
|661
|2005.03.15 05:00
|modify
|65
|1.00
|1.9151
|1.9202
|1.8799
|662
|2005.03.15 06:00
|modify
|65
|1.00
|1.9151
|1.9199
|1.8799
|663
|2005.03.15 07:00
|modify
|65
|1.00
|1.9151
|1.9192
|1.8799
|664
|2005.03.15 08:00
|modify
|65
|1.00
|1.9151
|1.9184
|1.8799
|665
|2005.03.15 09:00
|modify
|65
|1.00
|1.9151
|1.9181
|1.8799
|666
|2005.03.15 11:43
|s/l
|65
|1.00
|1.9181
|1.9181
|1.8799
|-300.00
|16946.04
|667
|2005.03.16 05:40
|sell
|66
|1.00
|1.9134
|1.9190
|1.8782
|668
|2005.03.16 06:00
|modify
|66
|1.00
|1.9134
|1.9182
|1.8782
|669
|2005.03.16 07:00
|modify
|66
|1.00
|1.9134
|1.9158
|1.8782
|670
|2005.03.16 08:00
|modify
|66
|1.00
|1.9134
|1.9155
|1.8782
|671
|2005.03.16 08:15
|s/l
|66
|1.00
|1.9155
|1.9155
|1.8782
|-209.99
|16736.05
|672
|2005.03.17 02:15
|buy
|67
|1.00
|1.9246
|1.9176
|1.9598
|673
|2005.03.17 04:00
|modify
|67
|1.00
|1.9246
|1.9180
|1.9598
|674
|2005.03.17 05:00
|modify
|67
|1.00
|1.9246
|1.9183
|1.9598
|675
|2005.03.17 06:00
|modify
|67
|1.00
|1.9246
|1.9199
|1.9598
|676
|2005.03.17 07:00
|modify
|67
|1.00
|1.9246
|1.9204
|1.9598
|677
|2005.03.17 08:00
|modify
|67
|1.00
|1.9246
|1.9209
|1.9598
|678
|2005.03.17 14:34
|s/l
|67
|1.00
|1.9209
|1.9209
|1.9598
|-370.00
|16366.05
|679
|2005.03.18 17:40
|sell
|68
|1.00
|1.9177
|1.9217
|1.8825
|680
|2005.03.18 20:00
|close
|68
|1.00
|1.9206
|1.9217
|1.8825
|-289.99
|16076.06
|681
|2005.03.24 04:30
|sell
|69
|1.00
|1.8710
|1.8801
|1.8358
|682
|2005.03.24 05:00
|modify
|69
|1.00
|1.8710
|1.8795
|1.8358
|683
|2005.03.24 06:00
|modify
|69
|1.00
|1.8710
|1.8773
|1.8358
|684
|2005.03.24 07:00
|modify
|69
|1.00
|1.8710
|1.8766
|1.8358
|685
|2005.03.24 08:00
|modify
|69
|1.00
|1.8710
|1.8760
|1.8358
|686
|2005.03.24 09:00
|modify
|69
|1.00
|1.8710
|1.8754
|1.8358
|687
|2005.03.24 10:00
|modify
|69
|1.00
|1.8710
|1.8751
|1.8358
|688
|2005.03.25 07:00
|modify
|69
|1.00
|1.8710
|1.8743
|1.8358
|689
|2005.03.25 08:00
|modify
|69
|1.00
|1.8710
|1.8735
|1.8358
|690
|2005.03.25 09:00
|modify
|69
|1.00
|1.8710
|1.8729
|1.8358
|691
|2005.03.25 10:00
|modify
|69
|1.00
|1.8710
|1.8728
|1.8358
|692
|2005.03.28 05:00
|modify
|69
|1.00
|1.8710
|1.8678
|1.8358
|693
|2005.03.28 06:00
|modify
|69
|1.00
|1.8710
|1.8673
|1.8358
|694
|2005.03.28 16:39
|s/l
|69
|1.00
|1.8673
|1.8673
|1.8358
|370.01
|16446.07
|695
|2005.03.30 21:15
|buy
|70
|1.00
|1.8794
|1.8746
|1.9146
|696
|2005.03.31 03:00
|modify
|70
|1.00
|1.8794
|1.8748
|1.9146
|697
|2005.03.31 04:00
|modify
|70
|1.00
|1.8794
|1.8749
|1.9146
|698
|2005.03.31 06:00
|modify
|70
|1.00
|1.8794
|1.8751
|1.9146
|699
|2005.03.31 07:00
|modify
|70
|1.00
|1.8794
|1.8757
|1.9146
|700
|2005.03.31 08:00
|modify
|70
|1.00
|1.8794
|1.8762
|1.9146
|701
|2005.03.31 08:31
|s/l
|70
|1.00
|1.8762
|1.8762
|1.9146
|-323.00
|16123.07
|702
|2005.04.04 20:35
|sell
|71
|1.00
|1.8759
|1.8801
|1.8407
|703
|2005.04.05 01:05
|modify
|71
|1.00
|1.8759
|1.8797
|1.8407
|704
|2005.04.05 02:00
|modify
|71
|1.00
|1.8759
|1.8792
|1.8407
|705
|2005.04.05 03:00
|modify
|71
|1.00
|1.8759
|1.8783
|1.8407
|706
|2005.04.05 04:31
|s/l
|71
|1.00
|1.8783
|1.8783
|1.8407
|-240.00
|15883.07
|707
|2005.04.11 03:25
|buy
|72
|1.00
|1.8817
|1.8745
|1.9169
|708
|2005.04.11 04:00
|modify
|72
|1.00
|1.8817
|1.8747
|1.9169
|709
|2005.04.11 08:00
|modify
|72
|1.00
|1.8817
|1.8750
|1.9169
|710
|2005.04.11 09:00
|modify
|72
|1.00
|1.8817
|1.8766
|1.9169
|711
|2005.04.11 10:00
|modify
|72
|1.00
|1.8817
|1.8786
|1.9169
|712
|2005.04.11 11:00
|modify
|72
|1.00
|1.8817
|1.8798
|1.9169
|713
|2005.04.11 12:00
|modify
|72
|1.00
|1.8817
|1.8833
|1.9169
|714
|2005.04.11 13:00
|modify
|72
|1.00
|1.8817
|1.8834
|1.9169
|715
|2005.04.12 01:00
|modify
|72
|1.00
|1.8817
|1.8836
|1.9169
|716
|2005.04.12 02:00
|modify
|72
|1.00
|1.8817
|1.8846
|1.9169
|717
|2005.04.12 05:00
|modify
|72
|1.00
|1.8817
|1.8848
|1.9169
|718
|2005.04.12 06:00
|modify
|72
|1.00
|1.8817
|1.8855
|1.9169
|719
|2005.04.12 07:00
|modify
|72
|1.00
|1.8817
|1.8858
|1.9169
|720
|2005.04.12 08:00
|modify
|72
|1.00
|1.8817
|1.8865
|1.9169
|721
|2005.04.12 09:00
|modify
|72
|1.00
|1.8817
|1.8872
|1.9169
|722
|2005.04.12 10:00
|modify
|72
|1.00
|1.8817
|1.8879
|1.9169
|723
|2005.04.12 14:49
|s/l
|72
|1.00
|1.8879
|1.8879
|1.9169
|619.00
|16502.07
|724
|2005.04.18 03:30
|buy
|73
|1.00
|1.8893
|1.8815
|1.9245
|725
|2005.04.18 04:00
|close
|73
|1.00
|1.8897
|1.8815
|1.9245
|40.00
|16542.07
|726
|2005.04.19 01:50
|buy
|74
|1.00
|1.9014
|1.8945
|1.9366
|727
|2005.04.19 02:00
|modify
|74
|1.00
|1.9014
|1.8957
|1.9366
|728
|2005.04.19 07:00
|modify
|74
|1.00
|1.9014
|1.8962
|1.9366
|729
|2005.04.19 08:00
|modify
|74
|1.00
|1.9014
|1.8972
|1.9366
|730
|2005.04.19 09:00
|modify
|74
|1.00
|1.9014
|1.8976
|1.9366
|731
|2005.04.19 10:00
|modify
|74
|1.00
|1.9014
|1.8979
|1.9366
|732
|2005.04.19 11:00
|modify
|74
|1.00
|1.9014
|1.9005
|1.9366
|733
|2005.04.19 12:00
|modify
|74
|1.00
|1.9014
|1.9007
|1.9366
|734
|2005.04.19 18:00
|modify
|74
|1.00
|1.9014
|1.9030
|1.9366
|735
|2005.04.19 19:00
|modify
|74
|1.00
|1.9014
|1.9039
|1.9366
|736
|2005.04.19 20:00
|modify
|74
|1.00
|1.9014
|1.9041
|1.9366
|737
|2005.04.19 21:00
|modify
|74
|1.00
|1.9014
|1.9044
|1.9366
|738
|2005.04.19 23:00
|modify
|74
|1.00
|1.9014
|1.9063
|1.9366
|739
|2005.04.20 00:00
|modify
|74
|1.00
|1.9014
|1.9064
|1.9366
|740
|2005.04.20 01:00
|modify
|74
|1.00
|1.9014
|1.9072
|1.9366
|741
|2005.04.20 02:00
|modify
|74
|1.00
|1.9014
|1.9079
|1.9366
|742
|2005.04.20 03:00
|modify
|74
|1.00
|1.9014
|1.9093
|1.9366
|743
|2005.04.20 04:00
|modify
|74
|1.00
|1.9014
|1.9105
|1.9366
|744
|2005.04.20 05:00
|modify
|74
|1.00
|1.9014
|1.9110
|1.9366
|745
|2005.04.20 06:00
|modify
|74
|1.00
|1.9014
|1.9116
|1.9366
|746
|2005.04.20 07:00
|modify
|74
|1.00
|1.9014
|1.9117
|1.9366
|747
|2005.04.20 08:00
|modify
|74
|1.00
|1.9014
|1.9130
|1.9366
|748
|2005.04.20 09:00
|modify
|74
|1.00
|1.9014
|1.9133
|1.9366
|749
|2005.04.20 11:21
|s/l
|74
|1.00
|1.9133
|1.9133
|1.9366
|1189.00
|17731.07
|750
|2005.04.22 08:00
|sell
|75
|1.00
|1.9087
|1.9143
|1.8735
|751
|2005.04.22 09:00
|modify
|75
|1.00
|1.9087
|1.9132
|1.8735
|752
|2005.04.22 10:00
|s/l
|75
|1.00
|1.9132
|1.9132
|1.8735
|-450.00
|17281.07
|753
|2005.04.26 23:25
|sell
|76
|1.00
|1.9057
|1.9118
|1.8705
|754
|2005.04.27 00:00
|modify
|76
|1.00
|1.9057
|1.9117
|1.8705
|755
|2005.04.27 01:00
|modify
|76
|1.00
|1.9057
|1.9110
|1.8705
|756
|2005.04.27 02:00
|modify
|76
|1.00
|1.9057
|1.9105
|1.8705
|757
|2005.04.27 04:00
|modify
|76
|1.00
|1.9057
|1.9102
|1.8705
|758
|2005.04.27 05:00
|modify
|76
|1.00
|1.9057
|1.9096
|1.8705
|759
|2005.04.27 06:00
|modify
|76
|1.00
|1.9057
|1.9090
|1.8705
|760
|2005.04.27 07:00
|modify
|76
|1.00
|1.9057
|1.9087
|1.8705
|761
|2005.04.27 08:00
|modify
|76
|1.00
|1.9057
|1.9082
|1.8705
|762
|2005.04.27 10:00
|modify
|76
|1.00
|1.9057
|1.9063
|1.8705
|763
|2005.04.27 14:42
|s/l
|76
|1.00
|1.9063
|1.9063
|1.8705
|-60.00
|17221.07
|764
|2005.04.28 22:55
|buy
|77
|1.00
|1.9064
|1.9022
|1.9416
|765
|2005.04.29 07:00
|modify
|77
|1.00
|1.9064
|1.9024
|1.9416
|766
|2005.04.29 08:00
|modify
|77
|1.00
|1.9064
|1.9064
|1.9416
|767
|2005.04.29 10:00
|modify
|77
|1.00
|1.9064
|1.9076
|1.9416
|768
|2005.04.29 20:02
|s/l
|77
|1.00
|1.9076
|1.9076
|1.9416
|119.00
|17340.07
|769
|2005.05.06 00:00
|buy
|78
|1.00
|1.9033
|1.8988
|1.9385
|770
|2005.05.06 08:00
|modify
|78
|1.00
|1.9033
|1.8989
|1.9385
|771
|2005.05.06 08:37
|s/l
|78
|1.00
|1.8989
|1.8989
|1.9385
|-439.99
|16900.08
|772
|2005.05.27 01:35
|sell
|79
|1.00
|1.8209
|1.8287
|1.7857
|773
|2005.05.27 02:00
|modify
|79
|1.00
|1.8209
|1.8279
|1.7857
|774
|2005.05.27 03:00
|modify
|79
|1.00
|1.8209
|1.8275
|1.7857
|775
|2005.05.27 04:00
|modify
|79
|1.00
|1.8209
|1.8274
|1.7857
|776
|2005.05.27 05:00
|modify
|79
|1.00
|1.8209
|1.8266
|1.7857
|777
|2005.05.27 06:00
|modify
|79
|1.00
|1.8209
|1.8262
|1.7857
|778
|2005.05.27 07:00
|modify
|79
|1.00
|1.8209
|1.8258
|1.7857
|779
|2005.05.27 08:00
|modify
|79
|1.00
|1.8209
|1.8253
|1.7857
|780
|2005.05.27 09:00
|modify
|79
|1.00
|1.8209
|1.8245
|1.7857
|781
|2005.05.27 09:20
|s/l
|79
|1.00
|1.8245
|1.8245
|1.7857
|-360.00
|16540.08
|782
|2005.06.02 03:45
|sell
|80
|1.00
|1.8121
|1.8199
|1.7769
|783
|2005.06.02 04:00
|modify
|80
|1.00
|1.8121
|1.8192
|1.7769
|784
|2005.06.02 05:00
|modify
|80
|1.00
|1.8121
|1.8189
|1.7769
|785
|2005.06.02 06:00
|modify
|80
|1.00
|1.8121
|1.8183
|1.7769
|786
|2005.06.02 07:00
|modify
|80
|1.00
|1.8121
|1.8177
|1.7769
|787
|2005.06.02 08:00
|modify
|80
|1.00
|1.8121
|1.8173
|1.7769
|788
|2005.06.02 09:00
|modify
|80
|1.00
|1.8121
|1.8169
|1.7769
|789
|2005.06.02 09:14
|s/l
|80
|1.00
|1.8169
|1.8169
|1.7769
|-479.99
|16060.09
|790
|2005.06.07 03:35
|buy
|81
|1.00
|1.8208
|1.8163
|1.8560
|791
|2005.06.07 07:00
|modify
|81
|1.00
|1.8208
|1.8168
|1.8560
|792
|2005.06.07 08:00
|modify
|81
|1.00
|1.8208
|1.8172
|1.8560
|793
|2005.06.07 09:00
|modify
|81
|1.00
|1.8208
|1.8175
|1.8560
|794
|2005.06.07 10:00
|modify
|81
|1.00
|1.8208
|1.8212
|1.8560
|795
|2005.06.07 11:00
|modify
|81
|1.00
|1.8208
|1.8216
|1.8560
|796
|2005.06.07 12:00
|modify
|81
|1.00
|1.8208
|1.8237
|1.8560
|797
|2005.06.07 20:00
|modify
|81
|1.00
|1.8208
|1.8243
|1.8560
|798
|2005.06.07 21:00
|modify
|81
|1.00
|1.8208
|1.8245
|1.8560
|799
|2005.06.07 22:00
|modify
|81
|1.00
|1.8208
|1.8247
|1.8560
|800
|2005.06.07 23:00
|modify
|81
|1.00
|1.8208
|1.8249
|1.8560
|801
|2005.06.08 00:00
|modify
|81
|1.00
|1.8208
|1.8263
|1.8560
|802
|2005.06.08 01:04
|modify
|81
|1.00
|1.8208
|1.8269
|1.8560
|803
|2005.06.08 02:00
|modify
|81
|1.00
|1.8208
|1.8274
|1.8560
|804
|2005.06.08 04:00
|modify
|81
|1.00
|1.8208
|1.8278
|1.8560
|805
|2005.06.08 05:00
|modify
|81
|1.00
|1.8208
|1.8295
|1.8560
|806
|2005.06.08 06:00
|modify
|81
|1.00
|1.8208
|1.8298
|1.8560
|807
|2005.06.08 09:00
|modify
|81
|1.00
|1.8208
|1.8303
|1.8560
|808
|2005.06.08 18:15
|buy
|82
|1.00
|1.8347
|1.8303
|1.8699
|809
|2005.06.08 19:20
|s/l
|81
|1.00
|1.8303
|1.8303
|1.8560
|949.01
|17009.10
|810
|2005.06.08 19:20
|s/l
|82
|1.00
|1.8303
|1.8303
|1.8699
|-439.99
|16569.11
|811
|2005.06.10 02:10
|sell
|83
|1.00
|1.8217
|1.8266
|1.7865
|812
|2005.06.10 05:00
|modify
|83
|1.00
|1.8217
|1.8264
|1.7865
|813
|2005.06.10 06:00
|modify
|83
|1.00
|1.8217
|1.8260
|1.7865
|814
|2005.06.10 07:00
|modify
|83
|1.00
|1.8217
|1.8257
|1.7865
|815
|2005.06.10 08:00
|modify
|83
|1.00
|1.8217
|1.8236
|1.7865
|816
|2005.06.10 10:43
|s/l
|83
|1.00
|1.8236
|1.8236
|1.7865
|-190.00
|16379.11
|817
|2005.06.13 19:35
|sell
|84
|1.00
|1.8060
|1.8119
|1.7708
|818
|2005.06.13 23:00
|modify
|84
|1.00
|1.8060
|1.8118
|1.7708
|819
|2005.06.14 00:00
|modify
|84
|1.00
|1.8060
|1.8113
|1.7708
|820
|2005.06.14 01:00
|modify
|84
|1.00
|1.8060
|1.8110
|1.7708
|821
|2005.06.14 02:00
|modify
|84
|1.00
|1.8060
|1.8101
|1.7708
|822
|2005.06.14 03:00
|modify
|84
|1.00
|1.8060
|1.8100
|1.7708
|823
|2005.06.14 06:00
|modify
|84
|1.00
|1.8060
|1.8099
|1.7708
|824
|2005.06.14 07:00
|modify
|84
|1.00
|1.8060
|1.8095
|1.7708
|825
|2005.06.14 09:14
|s/l
|84
|1.00
|1.8095
|1.8095
|1.7708
|-350.00
|16029.11
|826
|2005.06.16 02:15
|buy
|85
|1.00
|1.8200
|1.8119
|1.8552
|827
|2005.06.16 06:00
|modify
|85
|1.00
|1.8200
|1.8129
|1.8552
|828
|2005.06.16 07:00
|modify
|85
|1.00
|1.8200
|1.8145
|1.8552
|829
|2005.06.16 08:00
|modify
|85
|1.00
|1.8200
|1.8152
|1.8552
|830
|2005.06.16 09:00
|modify
|85
|1.00
|1.8200
|1.8160
|1.8552
|831
|2005.06.16 10:00
|modify
|85
|1.00
|1.8200
|1.8164
|1.8552
|832
|2005.06.16 11:00
|modify
|85
|1.00
|1.8200
|1.8166
|1.8552
|833
|2005.06.16 16:00
|modify
|85
|1.00
|1.8200
|1.8169
|1.8552
|834
|2005.06.17 06:00
|modify
|85
|1.00
|1.8200
|1.8170
|1.8552
|835
|2005.06.17 07:00
|modify
|85
|1.00
|1.8200
|1.8194
|1.8552
|836
|2005.06.17 08:06
|s/l
|85
|1.00
|1.8194
|1.8194
|1.8552
|-61.00
|15968.11
|837
|2005.06.23 04:00
|sell
|86
|1.00
|1.8228
|1.8274
|1.7876
|838
|2005.06.23 05:04
|modify
|86
|1.00
|1.8228
|1.8266
|1.7876
|839
|2005.06.23 06:00
|modify
|86
|1.00
|1.8228
|1.8261
|1.7876
|840
|2005.06.23 07:00
|modify
|86
|1.00
|1.8228
|1.8254
|1.7876
|841
|2005.06.23 08:00
|modify
|86
|1.00
|1.8228
|1.8244
|1.7876
|842
|2005.06.24 04:05
|sell
|87
|1.00
|1.8161
|1.8244
|1.7809
|843
|2005.06.24 05:00
|modify
|86
|1.00
|1.8228
|1.8238
|1.7876
|844
|2005.06.24 05:00
|modify
|87
|1.00
|1.8161
|1.8238
|1.7809
|845
|2005.06.24 06:00
|modify
|86
|1.00
|1.8228
|1.8222
|1.7876
|846
|2005.06.24 06:00
|modify
|87
|1.00
|1.8161
|1.8222
|1.7809
|847
|2005.06.24 07:00
|modify
|86
|1.00
|1.8228
|1.8220
|1.7876
|848
|2005.06.24 07:00
|modify
|87
|1.00
|1.8161
|1.8220
|1.7809
|849
|2005.06.24 08:00
|modify
|86
|1.00
|1.8228
|1.8210
|1.7876
|850
|2005.06.24 08:00
|modify
|87
|1.00
|1.8161
|1.8210
|1.7809
|851
|2005.06.24 09:00
|modify
|86
|1.00
|1.8228
|1.8207
|1.7876
|852
|2005.06.24 09:00
|modify
|87
|1.00
|1.8161
|1.8207
|1.7809
|853
|2005.06.24 11:41
|s/l
|86
|1.00
|1.8207
|1.8207
|1.7876
|209.99
|16178.10
|854
|2005.06.24 11:41
|s/l
|87
|1.00
|1.8207
|1.8207
|1.7809
|-460.00
|15718.10
|855
|2005.06.29 02:20
|sell
|88
|1.00
|1.8173
|1.8230
|1.7821
|856
|2005.06.29 03:00
|modify
|88
|1.00
|1.8173
|1.8226
|1.7821
|857
|2005.06.29 04:00
|modify
|88
|1.00
|1.8173
|1.8221
|1.7821
|858
|2005.06.29 05:00
|modify
|88
|1.00
|1.8173
|1.8217
|1.7821
|859
|2005.06.29 06:05
|modify
|88
|1.00
|1.8173
|1.8216
|1.7821
|860
|2005.06.29 07:00
|modify
|88
|1.00
|1.8173
|1.8210
|1.7821
|861
|2005.06.29 08:00
|modify
|88
|1.00
|1.8173
|1.8204
|1.7821
|862
|2005.06.29 09:00
|modify
|88
|1.00
|1.8173
|1.8201
|1.7821
|863
|2005.06.29 11:00
|modify
|88
|1.00
|1.8173
|1.8192
|1.7821
|864
|2005.06.29 14:00
|modify
|88
|1.00
|1.8173
|1.8173
|1.7821
|865
|2005.06.29 15:00
|modify
|88
|1.00
|1.8173
|1.8160
|1.7821
|866
|2005.06.29 16:00
|modify
|88
|1.00
|1.8173
|1.8148
|1.7821
|867
|2005.06.29 17:00
|modify
|88
|1.00
|1.8173
|1.8123
|1.7821
|868
|2005.06.29 18:00
|modify
|88
|1.00
|1.8173
|1.8113
|1.7821
|869
|2005.06.30 02:00
|modify
|88
|1.00
|1.8173
|1.8111
|1.7821
|870
|2005.06.30 03:00
|modify
|88
|1.00
|1.8173
|1.8105
|1.7821
|871
|2005.06.30 04:00
|modify
|88
|1.00
|1.8173
|1.8091
|1.7821
|872
|2005.06.30 05:00
|modify
|88
|1.00
|1.8173
|1.8088
|1.7821
|873
|2005.06.30 06:00
|modify
|88
|1.00
|1.8173
|1.8084
|1.7821
|874
|2005.06.30 07:00
|modify
|88
|1.00
|1.8173
|1.8076
|1.7821
|875
|2005.06.30 07:20
|s/l
|88
|1.00
|1.8076
|1.8076
|1.7821
|970.00
|16688.10
|876
|2005.07.04 07:35
|sell
|89
|1.00
|1.7634
|1.7707
|1.7282
|877
|2005.07.04 09:00
|modify
|89
|1.00
|1.7634
|1.7695
|1.7282
|878
|2005.07.04 20:00
|modify
|89
|1.00
|1.7634
|1.7693
|1.7282
|879
|2005.07.04 21:05
|modify
|89
|1.00
|1.7634
|1.7691
|1.7282
|880
|2005.07.04 22:10
|modify
|89
|1.00
|1.7634
|1.7685
|1.7282
|881
|2005.07.04 23:00
|modify
|89
|1.00
|1.7634
|1.7682
|1.7282
|882
|2005.07.05 00:00
|modify
|89
|1.00
|1.7634
|1.7673
|1.7282
|883
|2005.07.05 01:00
|modify
|89
|1.00
|1.7634
|1.7663
|1.7282
|884
|2005.07.05 02:00
|modify
|89
|1.00
|1.7634
|1.7656
|1.7282
|885
|2005.07.05 02:05
|sell
|90
|1.00
|1.7614
|1.7656
|1.7262
|886
|2005.07.05 03:00
|modify
|89
|1.00
|1.7634
|1.7647
|1.7282
|887
|2005.07.05 03:00
|modify
|90
|1.00
|1.7614
|1.7647
|1.7262
|888
|2005.07.05 04:00
|modify
|89
|1.00
|1.7634
|1.7643
|1.7282
|889
|2005.07.05 04:00
|modify
|90
|1.00
|1.7614
|1.7643
|1.7262
|890
|2005.07.05 10:00
|modify
|89
|1.00
|1.7634
|1.7605
|1.7282
|891
|2005.07.05 10:00
|modify
|90
|1.00
|1.7614
|1.7605
|1.7262
|892
|2005.07.05 10:50
|s/l
|89
|1.00
|1.7605
|1.7605
|1.7282
|290.00
|16978.10
|893
|2005.07.05 10:50
|s/l
|90
|1.00
|1.7605
|1.7605
|1.7262
|90.00
|17068.10
|894
|2005.07.07 23:10
|sell
|91
|1.00
|1.7448
|1.7544
|1.7096
|895
|2005.07.08 02:00
|modify
|91
|1.00
|1.7448
|1.7543
|1.7096
|896
|2005.07.08 03:00
|modify
|91
|1.00
|1.7448
|1.7512
|1.7096
|897
|2005.07.08 04:00
|modify
|91
|1.00
|1.7448
|1.7505
|1.7096
|898
|2005.07.08 05:00
|modify
|91
|1.00
|1.7448
|1.7493
|1.7096
|899
|2005.07.08 06:00
|modify
|91
|1.00
|1.7448
|1.7491
|1.7096
|900
|2005.07.08 07:00
|modify
|91
|1.00
|1.7448
|1.7485
|1.7096
|901
|2005.07.08 08:00
|modify
|91
|1.00
|1.7448
|1.7475
|1.7096
|902
|2005.07.08 09:00
|modify
|91
|1.00
|1.7448
|1.7471
|1.7096
|903
|2005.07.08 11:00
|modify
|91
|1.00
|1.7448
|1.7432
|1.7096
|904
|2005.07.08 14:00
|modify
|91
|1.00
|1.7448
|1.7419
|1.7096
|905
|2005.07.08 15:00
|modify
|91
|1.00
|1.7448
|1.7414
|1.7096
|906
|2005.07.08 15:23
|s/l
|91
|1.00
|1.7414
|1.7414
|1.7096
|340.00
|17408.10
|907
|2005.07.12 01:55
|buy
|92
|1.00
|1.7553
|1.7475
|1.7905
|908
|2005.07.12 02:00
|modify
|92
|1.00
|1.7553
|1.7481
|1.7905
|909
|2005.07.12 04:00
|modify
|92
|1.00
|1.7553
|1.7483
|1.7905
|910
|2005.07.12 05:00
|modify
|92
|1.00
|1.7553
|1.7499
|1.7905
|911
|2005.07.12 06:00
|modify
|92
|1.00
|1.7553
|1.7517
|1.7905
|912
|2005.07.12 07:00
|modify
|92
|1.00
|1.7553
|1.7529
|1.7905
|913
|2005.07.12 08:00
|modify
|92
|1.00
|1.7553
|1.7565
|1.7905
|914
|2005.07.12 09:00
|modify
|92
|1.00
|1.7553
|1.7570
|1.7905
|915
|2005.07.12 11:00
|modify
|92
|1.00
|1.7553
|1.7579
|1.7905
|916
|2005.07.12 14:00
|modify
|92
|1.00
|1.7553
|1.7596
|1.7905
|917
|2005.07.12 19:00
|modify
|92
|1.00
|1.7553
|1.7622
|1.7905
|918
|2005.07.12 21:00
|modify
|92
|1.00
|1.7553
|1.7637
|1.7905
|919
|2005.07.12 22:04
|modify
|92
|1.00
|1.7553
|1.7647
|1.7905
|920
|2005.07.12 23:00
|modify
|92
|1.00
|1.7553
|1.7648
|1.7905
|921
|2005.07.13 00:00
|modify
|92
|1.00
|1.7553
|1.7658
|1.7905
|922
|2005.07.13 01:00
|modify
|92
|1.00
|1.7553
|1.7671
|1.7905
|923
|2005.07.13 02:00
|modify
|92
|1.00
|1.7553
|1.7676
|1.7905
|924
|2005.07.13 02:30
|buy
|93
|1.00
|1.7741
|1.7676
|1.8093
|925
|2005.07.13 04:00
|modify
|92
|1.00
|1.7553
|1.7683
|1.7905
|926
|2005.07.13 04:00
|modify
|93
|1.00
|1.7741
|1.7683
|1.8093
|927
|2005.07.13 05:00
|modify
|92
|1.00
|1.7553
|1.7688
|1.7905
|928
|2005.07.13 05:00
|modify
|93
|1.00
|1.7741
|1.7688
|1.8093
|929
|2005.07.13 06:00
|modify
|92
|1.00
|1.7553
|1.7691
|1.7905
|930
|2005.07.13 06:00
|modify
|93
|1.00
|1.7741
|1.7691
|1.8093
|931
|2005.07.13 07:00
|modify
|92
|1.00
|1.7553
|1.7700
|1.7905
|932
|2005.07.13 07:00
|modify
|93
|1.00
|1.7741
|1.7700
|1.8093
|933
|2005.07.13 08:00
|modify
|92
|1.00
|1.7553
|1.7706
|1.7905
|934
|2005.07.13 08:00
|modify
|93
|1.00
|1.7741
|1.7706
|1.8093
|935
|2005.07.13 09:00
|modify
|92
|1.00
|1.7553
|1.7714
|1.7905
|936
|2005.07.13 09:00
|modify
|93
|1.00
|1.7741
|1.7714
|1.8093
|937
|2005.07.13 09:13
|s/l
|92
|1.00
|1.7714
|1.7714
|1.7905
|1609.00
|19017.10
|938
|2005.07.13 09:13
|s/l
|93
|1.00
|1.7714
|1.7714
|1.8093
|-269.99
|18747.11
|939
|2005.07.15 02:55
|sell
|94
|1.00
|1.7580
|1.7657
|1.7228
|940
|2005.07.15 03:00
|modify
|94
|1.00
|1.7580
|1.7654
|1.7228
|941
|2005.07.15 04:00
|modify
|94
|1.00
|1.7580
|1.7651
|1.7228
|942
|2005.07.15 05:00
|modify
|94
|1.00
|1.7580
|1.7649
|1.7228
|943
|2005.07.15 06:00
|modify
|94
|1.00
|1.7580
|1.7630
|1.7228
|944
|2005.07.15 08:00
|modify
|94
|1.00
|1.7580
|1.7628
|1.7228
|945
|2005.07.15 08:29
|s/l
|94
|1.00
|1.7628
|1.7628
|1.7228
|-480.00
|18267.11
|946
|2005.07.18 04:50
|sell
|95
|1.00
|1.7540
|1.7604
|1.7188
|947
|2005.07.18 05:00
|modify
|95
|1.00
|1.7540
|1.7602
|1.7188
|948
|2005.07.18 06:00
|modify
|95
|1.00
|1.7540
|1.7600
|1.7188
|949
|2005.07.18 07:05
|modify
|95
|1.00
|1.7540
|1.7582
|1.7188
|950
|2005.07.18 08:00
|modify
|95
|1.00
|1.7540
|1.7575
|1.7188
|951
|2005.07.18 09:00
|modify
|95
|1.00
|1.7540
|1.7569
|1.7188
|952
|2005.07.18 11:00
|modify
|95
|1.00
|1.7540
|1.7566
|1.7188
|953
|2005.07.18 12:00
|modify
|95
|1.00
|1.7540
|1.7546
|1.7188
|954
|2005.07.18 15:00
|modify
|95
|1.00
|1.7540
|1.7545
|1.7188
|955
|2005.07.19 07:00
|modify
|95
|1.00
|1.7540
|1.7544
|1.7188
|956
|2005.07.19 08:00
|modify
|95
|1.00
|1.7540
|1.7517
|1.7188
|957
|2005.07.19 09:00
|modify
|95
|1.00
|1.7540
|1.7502
|1.7188
|958
|2005.07.19 10:00
|modify
|95
|1.00
|1.7540
|1.7485
|1.7188
|959
|2005.07.19 11:00
|modify
|95
|1.00
|1.7540
|1.7467
|1.7188
|960
|2005.07.20 01:00
|modify
|95
|1.00
|1.7540
|1.7464
|1.7188
|961
|2005.07.20 03:00
|modify
|95
|1.00
|1.7540
|1.7459
|1.7188
|962
|2005.07.20 04:00
|modify
|95
|1.00
|1.7540
|1.7456
|1.7188
|963
|2005.07.20 06:00
|modify
|95
|1.00
|1.7540
|1.7454
|1.7188
|964
|2005.07.20 07:00
|modify
|95
|1.00
|1.7540
|1.7452
|1.7188
|965
|2005.07.20 08:00
|modify
|95
|1.00
|1.7540
|1.7448
|1.7188
|966
|2005.07.20 20:29
|s/l
|95
|1.00
|1.7448
|1.7448
|1.7188
|919.99
|19187.10
|967
|2005.07.22 02:35
|buy
|96
|1.00
|1.7516
|1.7440
|1.7868
|968
|2005.07.22 07:00
|modify
|96
|1.00
|1.7516
|1.7444
|1.7868
|969
|2005.07.22 08:00
|modify
|96
|1.00
|1.7516
|1.7454
|1.7868
|970
|2005.07.22 09:00
|modify
|96
|1.00
|1.7516
|1.7457
|1.7868
|971
|2005.07.22 10:00
|modify
|96
|1.00
|1.7516
|1.7467
|1.7868
|972
|2005.07.22 11:00
|modify
|96
|1.00
|1.7516
|1.7475
|1.7868
|973
|2005.07.22 12:00
|modify
|96
|1.00
|1.7516
|1.7490
|1.7868
|974
|2005.07.22 12:51
|s/l
|96
|1.00
|1.7490
|1.7490
|1.7868
|-260.00
|18927.10
|975
|2005.07.25 10:35
|sell
|97
|1.00
|1.7384
|1.7427
|1.7032
|976
|2005.07.25 11:00
|modify
|97
|1.00
|1.7384
|1.7420
|1.7032
|977
|2005.07.25 12:00
|close
|97
|1.00
|1.7402
|1.7420
|1.7032
|-180.00
|18747.10
|978
|2005.08.01 00:05
|buy
|98
|1.00
|1.7560
|1.7502
|1.7912
|979
|2005.08.01 07:00
|modify
|98
|1.00
|1.7560
|1.7518
|1.7912
|980
|2005.08.01 08:00
|modify
|98
|1.00
|1.7560
|1.7525
|1.7912
|981
|2005.08.01 09:00
|modify
|98
|1.00
|1.7560
|1.7536
|1.7912
|982
|2005.08.01 10:00
|modify
|98
|1.00
|1.7560
|1.7545
|1.7912
|983
|2005.08.01 11:00
|modify
|98
|1.00
|1.7560
|1.7552
|1.7912
|984
|2005.08.01 12:00
|modify
|98
|1.00
|1.7560
|1.7575
|1.7912
|985
|2005.08.01 13:00
|modify
|98
|1.00
|1.7560
|1.7577
|1.7912
|986
|2005.08.01 14:00
|modify
|98
|1.00
|1.7560
|1.7584
|1.7912
|987
|2005.08.01 17:00
|modify
|98
|1.00
|1.7560
|1.7592
|1.7912
|988
|2005.08.01 18:00
|modify
|98
|1.00
|1.7560
|1.7605
|1.7912
|989
|2005.08.01 20:00
|modify
|98
|1.00
|1.7560
|1.7619
|1.7912
|990
|2005.08.01 21:00
|modify
|98
|1.00
|1.7560
|1.7625
|1.7912
|991
|2005.08.01 21:55
|buy
|99
|1.00
|1.7686
|1.7625
|1.8038
|992
|2005.08.02 00:00
|modify
|98
|1.00
|1.7560
|1.7628
|1.7912
|993
|2005.08.02 00:00
|modify
|99
|1.00
|1.7686
|1.7628
|1.8038
|994
|2005.08.02 01:00
|modify
|98
|1.00
|1.7560
|1.7633
|1.7912
|995
|2005.08.02 01:00
|modify
|99
|1.00
|1.7686
|1.7633
|1.8038
|996
|2005.08.02 02:00
|modify
|98
|1.00
|1.7560
|1.7642
|1.7912
|997
|2005.08.02 02:00
|modify
|99
|1.00
|1.7686
|1.7642
|1.8038
|998
|2005.08.02 04:00
|modify
|98
|1.00
|1.7560
|1.7645
|1.7912
|999
|2005.08.02 04:00
|modify
|99
|1.00
|1.7686
|1.7645
|1.8038
|1000
|2005.08.02 07:00
|modify
|98
|1.00
|1.7560
|1.7646
|1.7912
|1001
|2005.08.02 07:00
|modify
|99
|1.00
|1.7686
|1.7646
|1.8038
|1002
|2005.08.02 08:00
|modify
|98
|1.00
|1.7560
|1.7651
|1.7912
|1003
|2005.08.02 08:00
|modify
|99
|1.00
|1.7686
|1.7651
|1.8038
|1004
|2005.08.03 01:00
|modify
|98
|1.00
|1.7560
|1.7660
|1.7912
|1005
|2005.08.03 01:00
|modify
|99
|1.00
|1.7686
|1.7660
|1.8038
|1006
|2005.08.03 02:00
|modify
|98
|1.00
|1.7560
|1.7666
|1.7912
|1007
|2005.08.03 02:00
|modify
|99
|1.00
|1.7686
|1.7666
|1.8038
|1008
|2005.08.03 03:00
|modify
|98
|1.00
|1.7560
|1.7670
|1.7912
|1009
|2005.08.03 03:00
|modify
|99
|1.00
|1.7686
|1.7670
|1.8038
|1010
|2005.08.03 03:24
|s/l
|98
|1.00
|1.7670
|1.7670
|1.7912
|1098.00
|19845.10
|1011
|2005.08.03 03:24
|s/l
|99
|1.00
|1.7670
|1.7670
|1.8038
|-162.01
|19683.09
|1012
|2005.08.05 22:10
|sell
|100
|1.00
|1.7794
|1.7836
|1.7442
|1013
|2005.08.08 06:00
|modify
|100
|1.00
|1.7794
|1.7835
|1.7442
|1014
|2005.08.08 07:00
|modify
|100
|1.00
|1.7794
|1.7817
|1.7442
|1015
|2005.08.08 08:00
|modify
|100
|1.00
|1.7794
|1.7808
|1.7442
|1016
|2005.08.08 09:05
|sell
|101
|1.00
|1.7763
|1.7808
|1.7411
|1017
|2005.08.08 10:30
|s/l
|100
|1.00
|1.7808
|1.7808
|1.7442
|-140.00
|19543.09
|1018
|2005.08.08 10:30
|s/l
|101
|1.00
|1.7808
|1.7808
|1.7411
|-450.00
|19093.09
|1019
|2005.08.08 18:45
|buy
|102
|1.00
|1.7857
|1.7791
|1.8209
|1020
|2005.08.08 21:00
|modify
|102
|1.00
|1.7857
|1.7795
|1.8209
|1021
|2005.08.08 22:00
|modify
|102
|1.00
|1.7857
|1.7798
|1.8209
|1022
|2005.08.09 00:00
|modify
|102
|1.00
|1.7857
|1.7800
|1.8209
|1023
|2005.08.09 01:00
|modify
|102
|1.00
|1.7857
|1.7810
|1.8209
|1024
|2005.08.09 02:05
|modify
|102
|1.00
|1.7857
|1.7833
|1.8209
|1025
|2005.08.09 04:00
|modify
|102
|1.00
|1.7857
|1.7834
|1.8209
|1026
|2005.08.09 05:00
|modify
|102
|1.00
|1.7857
|1.7836
|1.8209
|1027
|2005.08.09 09:00
|modify
|102
|1.00
|1.7857
|1.7841
|1.8209
|1028
|2005.08.09 10:11
|s/l
|102
|1.00
|1.7841
|1.7841
|1.8209
|-161.00
|18932.09
|1029
|2005.08.15 02:45
|buy
|103
|1.00
|1.8134
|1.8089
|1.8486
|1030
|2005.08.15 08:00
|modify
|103
|1.00
|1.8134
|1.8091
|1.8486
|1031
|2005.08.15 12:46
|s/l
|103
|1.00
|1.8091
|1.8091
|1.8486
|-430.00
|18502.09
|1032
|2005.08.31 02:40
|sell
|104
|1.00
|1.7868
|1.7917
|1.7516
|1033
|2005.08.31 03:00
|modify
|104
|1.00
|1.7868
|1.7911
|1.7516
|1034
|2005.08.31 05:00
|modify
|104
|1.00
|1.7868
|1.7910
|1.7516
|1035
|2005.08.31 06:00
|modify
|104
|1.00
|1.7868
|1.7906
|1.7516
|1036
|2005.08.31 07:00
|modify
|104
|1.00
|1.7868
|1.7903
|1.7516
|1037
|2005.08.31 08:00
|modify
|104
|1.00
|1.7868
|1.7900
|1.7516
|1038
|2005.08.31 09:00
|modify
|104
|1.00
|1.7868
|1.7894
|1.7516
|1039
|2005.08.31 14:40
|s/l
|104
|1.00
|1.7894
|1.7894
|1.7516
|-260.01
|18242.08
|1040
|2005.09.01 04:40
|buy
|105
|1.00
|1.8019
|1.7921
|1.8371
|1041
|2005.09.01 05:00
|modify
|105
|1.00
|1.8019
|1.7927
|1.8371
|1042
|2005.09.01 06:10
|modify
|105
|1.00
|1.8019
|1.7940
|1.8371
|1043
|2005.09.01 07:00
|modify
|105
|1.00
|1.8019
|1.7952
|1.8371
|1044
|2005.09.01 08:00
|modify
|105
|1.00
|1.8019
|1.7976
|1.8371
|1045
|2005.09.01 09:00
|modify
|105
|1.00
|1.8019
|1.7985
|1.8371
|1046
|2005.09.01 10:00
|modify
|105
|1.00
|1.8019
|1.7993
|1.8371
|1047
|2005.09.01 12:00
|modify
|105
|1.00
|1.8019
|1.8009
|1.8371
|1048
|2005.09.01 14:00
|modify
|105
|1.00
|1.8019
|1.8037
|1.8371
|1049
|2005.09.01 16:00
|modify
|105
|1.00
|1.8019
|1.8066
|1.8371
|1050
|2005.09.01 18:00
|modify
|105
|1.00
|1.8019
|1.8157
|1.8371
|1051
|2005.09.01 19:00
|modify
|105
|1.00
|1.8019
|1.8162
|1.8371
|1052
|2005.09.01 21:00
|modify
|105
|1.00
|1.8019
|1.8172
|1.8371
|1053
|2005.09.01 22:00
|modify
|105
|1.00
|1.8019
|1.8201
|1.8371
|1054
|2005.09.02 01:00
|modify
|105
|1.00
|1.8019
|1.8208
|1.8371
|1055
|2005.09.02 02:05
|modify
|105
|1.00
|1.8019
|1.8216
|1.8371
|1056
|2005.09.02 03:00
|modify
|105
|1.00
|1.8019
|1.8218
|1.8371
|1057
|2005.09.02 04:05
|modify
|105
|1.00
|1.8019
|1.8228
|1.8371
|1058
|2005.09.02 05:00
|modify
|105
|1.00
|1.8019
|1.8231
|1.8371
|1059
|2005.09.02 05:35
|buy
|106
|1.00
|1.8307
|1.8231
|1.8659
|1060
|2005.09.02 06:00
|modify
|105
|1.00
|1.8019
|1.8240
|1.8371
|1061
|2005.09.02 06:00
|modify
|106
|1.00
|1.8307
|1.8240
|1.8659
|1062
|2005.09.02 07:00
|modify
|105
|1.00
|1.8019
|1.8244
|1.8371
|1063
|2005.09.02 07:00
|modify
|106
|1.00
|1.8307
|1.8244
|1.8659
|1064
|2005.09.02 08:00
|modify
|105
|1.00
|1.8019
|1.8276
|1.8371
|1065
|2005.09.02 08:00
|modify
|106
|1.00
|1.8307
|1.8276
|1.8659
|1066
|2005.09.02 09:00
|modify
|105
|1.00
|1.8019
|1.8280
|1.8371
|1067
|2005.09.02 09:00
|modify
|106
|1.00
|1.8307
|1.8280
|1.8659
|1068
|2005.09.02 09:42
|t/p
|105
|1.00
|1.8371
|1.8280
|1.8371
|3519.00
|21761.08
|1069
|2005.09.02 10:00
|modify
|106
|1.00
|1.8307
|1.8281
|1.8659
|1070
|2005.09.02 11:00
|modify
|106
|1.00
|1.8307
|1.8304
|1.8659
|1071
|2005.09.02 12:00
|modify
|106
|1.00
|1.8307
|1.8326
|1.8659
|1072
|2005.09.02 15:03
|s/l
|106
|1.00
|1.8326
|1.8326
|1.8659
|190.00
|21951.08
|1073
|2005.09.05 01:30
|buy
|107
|1.00
|1.8378
|1.8326
|1.8730
|1074
|2005.09.05 06:00
|modify
|107
|1.00
|1.8378
|1.8333
|1.8730
|1075
|2005.09.05 07:00
|modify
|107
|1.00
|1.8378
|1.8354
|1.8730
|1076
|2005.09.05 08:00
|modify
|107
|1.00
|1.8378
|1.8374
|1.8730
|1077
|2005.09.05 09:00
|modify
|107
|1.00
|1.8378
|1.8390
|1.8730
|1078
|2005.09.05 11:00
|modify
|107
|1.00
|1.8378
|1.8394
|1.8730
|1079
|2005.09.05 15:00
|modify
|107
|1.00
|1.8378
|1.8395
|1.8730
|1080
|2005.09.05 16:00
|modify
|107
|1.00
|1.8378
|1.8396
|1.8730
|1081
|2005.09.05 16:30
|buy
|108
|1.00
|1.8450
|1.8396
|1.8802
|1082
|2005.09.05 17:00
|modify
|107
|1.00
|1.8378
|1.8397
|1.8730
|1083
|2005.09.05 17:00
|modify
|108
|1.00
|1.8450
|1.8397
|1.8802
|1084
|2005.09.05 19:00
|modify
|107
|1.00
|1.8378
|1.8406
|1.8730
|1085
|2005.09.05 19:00
|modify
|108
|1.00
|1.8450
|1.8406
|1.8802
|1086
|2005.09.05 20:14
|modify
|107
|1.00
|1.8378
|1.8409
|1.8730
|1087
|2005.09.05 20:14
|modify
|108
|1.00
|1.8450
|1.8409
|1.8802
|1088
|2005.09.05 22:00
|modify
|107
|1.00
|1.8378
|1.8413
|1.8730
|1089
|2005.09.05 22:00
|modify
|108
|1.00
|1.8450
|1.8413
|1.8802
|1090
|2005.09.06 00:00
|modify
|107
|1.00
|1.8378
|1.8421
|1.8730
|1091
|2005.09.06 00:00
|modify
|108
|1.00
|1.8450
|1.8421
|1.8802
|1092
|2005.09.06 00:40
|s/l
|107
|1.00
|1.8421
|1.8421
|1.8730
|429.00
|22380.08
|1093
|2005.09.06 00:40
|s/l
|108
|1.00
|1.8421
|1.8421
|1.8802
|-291.00
|22089.08
|1094
|2005.09.13 07:55
|sell
|109
|1.00
|1.8230
|1.8286
|1.7878
|1095
|2005.09.13 08:00
|modify
|109
|1.00
|1.8230
|1.8279
|1.7878
|1096
|2005.09.13 09:00
|modify
|109
|1.00
|1.8230
|1.8278
|1.7878
|1097
|2005.09.13 10:00
|modify
|109
|1.00
|1.8230
|1.8273
|1.7878
|1098
|2005.09.14 03:28
|s/l
|109
|1.00
|1.8273
|1.8273
|1.7878
|-430.00
|21659.08
|1099
|2005.09.16 04:35
|sell
|110
|1.00
|1.8076
|1.8131
|1.7724
|1100
|2005.09.16 05:00
|modify
|110
|1.00
|1.8076
|1.8128
|1.7724
|1101
|2005.09.16 06:04
|modify
|110
|1.00
|1.8076
|1.8123
|1.7724
|1102
|2005.09.16 06:27
|s/l
|110
|1.00
|1.8123
|1.8123
|1.7724
|-470.00
|21189.08
|1103
|2005.09.22 03:50
|buy
|111
|1.00
|1.8079
|1.8035
|1.8431
|1104
|2005.09.22 04:00
|modify
|111
|1.00
|1.8079
|1.8049
|1.8431
|1105
|2005.09.22 08:00
|modify
|111
|1.00
|1.8079
|1.8050
|1.8431
|1106
|2005.09.22 09:00
|modify
|111
|1.00
|1.8079
|1.8052
|1.8431
|1107
|2005.09.22 10:00
|modify
|111
|1.00
|1.8079
|1.8053
|1.8431
|1108
|2005.09.22 11:09
|s/l
|111
|1.00
|1.8053
|1.8053
|1.8431
|-260.00
|20929.08
|1109
|2005.09.23 01:10
|sell
|112
|1.00
|1.7923
|1.8023
|1.7571
|1110
|2005.09.23 02:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.8019
|1.7571
|1111
|2005.09.23 03:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.8010
|1.7571
|1112
|2005.09.23 04:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.8007
|1.7571
|1113
|2005.09.23 06:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7992
|1.7571
|1114
|2005.09.23 07:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7985
|1.7571
|1115
|2005.09.23 08:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7969
|1.7571
|1116
|2005.09.23 09:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7968
|1.7571
|1117
|2005.09.23 10:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7964
|1.7571
|1118
|2005.09.23 11:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7940
|1.7571
|1119
|2005.09.23 12:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7935
|1.7571
|1120
|2005.09.23 17:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7928
|1.7571
|1121
|2005.09.23 18:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7916
|1.7571
|1122
|2005.09.26 01:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7900
|1.7571
|1123
|2005.09.26 02:04
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7867
|1.7571
|1124
|2005.09.26 03:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7865
|1.7571
|1125
|2005.09.26 04:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7847
|1.7571
|1126
|2005.09.26 05:04
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7845
|1.7571
|1127
|2005.09.26 06:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7839
|1.7571
|1128
|2005.09.26 07:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7828
|1.7571
|1129
|2005.09.26 07:45
|sell
|113
|1.00
|1.7755
|1.7828
|1.7403
|1130
|2005.09.26 08:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7816
|1.7571
|1131
|2005.09.26 08:00
|modify
|113
|1.00
|1.7755
|1.7816
|1.7403
|1132
|2005.09.26 09:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7804
|1.7571
|1133
|2005.09.26 09:00
|modify
|113
|1.00
|1.7755
|1.7804
|1.7403
|1134
|2005.09.26 17:50
|sell
|114
|1.00
|1.7763
|1.7804
|1.7411
|1135
|2005.09.27 01:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7800
|1.7571
|1136
|2005.09.27 01:00
|modify
|113
|1.00
|1.7755
|1.7800
|1.7403
|1137
|2005.09.27 01:00
|modify
|114
|1.00
|1.7763
|1.7800
|1.7411
|1138
|2005.09.27 03:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7797
|1.7571
|1139
|2005.09.27 03:00
|modify
|113
|1.00
|1.7755
|1.7797
|1.7403
|1140
|2005.09.27 03:00
|modify
|114
|1.00
|1.7763
|1.7797
|1.7411
|1141
|2005.09.27 04:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7796
|1.7571
|1142
|2005.09.27 04:00
|modify
|113
|1.00
|1.7755
|1.7796
|1.7403
|1143
|2005.09.27 04:00
|modify
|114
|1.00
|1.7763
|1.7796
|1.7411
|1144
|2005.09.27 06:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7781
|1.7571
|1145
|2005.09.27 06:00
|modify
|113
|1.00
|1.7755
|1.7781
|1.7403
|1146
|2005.09.27 06:00
|modify
|114
|1.00
|1.7763
|1.7781
|1.7411
|1147
|2005.09.27 09:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7775
|1.7571
|1148
|2005.09.27 09:00
|modify
|113
|1.00
|1.7755
|1.7775
|1.7403
|1149
|2005.09.27 09:00
|modify
|114
|1.00
|1.7763
|1.7775
|1.7411
|1150
|2005.09.27 10:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7750
|1.7571
|1151
|2005.09.27 10:00
|modify
|113
|1.00
|1.7755
|1.7750
|1.7403
|1152
|2005.09.27 10:00
|modify
|114
|1.00
|1.7763
|1.7750
|1.7411
|1153
|2005.09.28 00:04
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7745
|1.7571
|1154
|2005.09.28 00:04
|modify
|113
|1.00
|1.7755
|1.7745
|1.7403
|1155
|2005.09.28 00:04
|modify
|114
|1.00
|1.7763
|1.7745
|1.7411
|1156
|2005.09.28 01:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7742
|1.7571
|1157
|2005.09.28 01:00
|modify
|113
|1.00
|1.7755
|1.7742
|1.7403
|1158
|2005.09.28 01:00
|modify
|114
|1.00
|1.7763
|1.7742
|1.7411
|1159
|2005.09.28 02:05
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7733
|1.7571
|1160
|2005.09.28 02:05
|modify
|113
|1.00
|1.7755
|1.7733
|1.7403
|1161
|2005.09.28 02:05
|modify
|114
|1.00
|1.7763
|1.7733
|1.7411
|1162
|2005.09.28 03:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7729
|1.7571
|1163
|2005.09.28 03:00
|modify
|113
|1.00
|1.7755
|1.7729
|1.7403
|1164
|2005.09.28 03:00
|modify
|114
|1.00
|1.7763
|1.7729
|1.7411
|1165
|2005.09.28 04:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7727
|1.7571
|1166
|2005.09.28 04:00
|modify
|113
|1.00
|1.7755
|1.7727
|1.7403
|1167
|2005.09.28 04:00
|modify
|114
|1.00
|1.7763
|1.7727
|1.7411
|1168
|2005.09.28 05:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7726
|1.7571
|1169
|2005.09.28 05:00
|modify
|113
|1.00
|1.7755
|1.7726
|1.7403
|1170
|2005.09.28 05:00
|modify
|114
|1.00
|1.7763
|1.7726
|1.7411
|1171
|2005.09.28 06:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7722
|1.7571
|1172
|2005.09.28 06:00
|modify
|113
|1.00
|1.7755
|1.7722
|1.7403
|1173
|2005.09.28 06:00
|modify
|114
|1.00
|1.7763
|1.7722
|1.7411
|1174
|2005.09.28 18:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7720
|1.7571
|1175
|2005.09.28 18:00
|modify
|113
|1.00
|1.7755
|1.7720
|1.7403
|1176
|2005.09.28 18:00
|modify
|114
|1.00
|1.7763
|1.7720
|1.7411
|1177
|2005.09.29 02:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7716
|1.7571
|1178
|2005.09.29 02:00
|modify
|113
|1.00
|1.7755
|1.7716
|1.7403
|1179
|2005.09.29 02:00
|modify
|114
|1.00
|1.7763
|1.7716
|1.7411
|1180
|2005.09.29 03:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7713
|1.7571
|1181
|2005.09.29 03:00
|modify
|113
|1.00
|1.7755
|1.7713
|1.7403
|1182
|2005.09.29 03:00
|modify
|114
|1.00
|1.7763
|1.7713
|1.7411
|1183
|2005.09.29 04:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7709
|1.7571
|1184
|2005.09.29 04:00
|modify
|113
|1.00
|1.7755
|1.7709
|1.7403
|1185
|2005.09.29 04:00
|modify
|114
|1.00
|1.7763
|1.7709
|1.7411
|1186
|2005.09.29 05:00
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7705
|1.7571
|1187
|2005.09.29 05:00
|modify
|113
|1.00
|1.7755
|1.7705
|1.7403
|1188
|2005.09.29 05:00
|modify
|114
|1.00
|1.7763
|1.7705
|1.7411
|1189
|2005.09.29 06:03
|modify
|112
|1.00
|1.7923
|1.7699
|1.7571
|1190
|2005.09.29 06:03
|modify
|113
|1.00
|1.7755
|1.7699
|1.7403
|1191
|2005.09.29 06:03
|modify
|114
|1.00
|1.7763
|1.7699
|1.7411
|1192
|2005.09.29 06:16
|s/l
|112
|1.00
|1.7699
|1.7699
|1.7571
|2240.00
|23169.08
|1193
|2005.09.29 06:16
|s/l
|113
|1.00
|1.7699
|1.7699
|1.7403
|560.01
|23729.09
|1194
|2005.09.29 06:16
|s/l
|114
|1.00
|1.7699
|1.7699
|1.7411
|640.00
|24369.09
|1195
|2005.10.04 02:20
|sell
|115
|1.00
|1.7559
|1.7607
|1.7207
|1196
|2005.10.04 03:00
|modify
|115
|1.00
|1.7559
|1.7606
|1.7207
|1197
|2005.10.04 04:00
|modify
|115
|1.00
|1.7559
|1.7603
|1.7207
|1198
|2005.10.04 05:00
|modify
|115
|1.00
|1.7559
|1.7598
|1.7207
|1199
|2005.10.04 06:00
|modify
|115
|1.00
|1.7559
|1.7596
|1.7207
|1200
|2005.10.04 07:00
|modify
|115
|1.00
|1.7559
|1.7595
|1.7207
|1201
|2005.10.04 08:00
|modify
|115
|1.00
|1.7559
|1.7591
|1.7207
|1202
|2005.10.04 09:00
|modify
|115
|1.00
|1.7559
|1.7589
|1.7207
|1203
|2005.10.04 13:45
|s/l
|115
|1.00
|1.7589
|1.7589
|1.7207
|-300.00
|24069.09
|1204
|2005.10.06 10:35
|buy
|116
|1.00
|1.7686
|1.7641
|1.8038
|1205
|2005.10.06 21:00
|modify
|116
|1.00
|1.7686
|1.7657
|1.8038
|1206
|2005.10.06 22:00
|modify
|116
|1.00
|1.7686
|1.7672
|1.8038
|1207
|2005.10.06 23:04
|modify
|116
|1.00
|1.7686
|1.7675
|1.8038
|1208
|2005.10.07 00:00
|modify
|116
|1.00
|1.7686
|1.7680
|1.8038
|1209
|2005.10.07 01:00
|modify
|116
|1.00
|1.7686
|1.7683
|1.8038
|1210
|2005.10.07 02:05
|modify
|116
|1.00
|1.7686
|1.7693
|1.8038
|1211
|2005.10.07 03:00
|modify
|116
|1.00
|1.7686
|1.7700
|1.8038
|1212
|2005.10.07 04:35
|buy
|117
|1.00
|1.7758
|1.7700
|1.8110
|1213
|2005.10.07 05:00
|modify
|116
|1.00
|1.7686
|1.7702
|1.8038
|1214
|2005.10.07 05:00
|modify
|117
|1.00
|1.7758
|1.7702
|1.8110
|1215
|2005.10.07 06:00
|modify
|116
|1.00
|1.7686
|1.7708
|1.8038
|1216
|2005.10.07 06:00
|modify
|117
|1.00
|1.7758
|1.7708
|1.8110
|1217
|2005.10.07 07:00
|modify
|116
|1.00
|1.7686
|1.7718
|1.8038
|1218
|2005.10.07 07:00
|modify
|117
|1.00
|1.7758
|1.7718
|1.8110
|1219
|2005.10.07 08:00
|modify
|116
|1.00
|1.7686
|1.7723
|1.8038
|1220
|2005.10.07 08:00
|modify
|117
|1.00
|1.7758
|1.7723
|1.8110
|1221
|2005.10.07 08:46
|s/l
|116
|1.00
|1.7723
|1.7723
|1.8038
|368.99
|24438.08
|1222
|2005.10.07 08:46
|s/l
|117
|1.00
|1.7723
|1.7723
|1.8110
|-350.01
|24088.07
|1223
|2005.10.10 08:35
|sell
|118
|1.00
|1.7616
|1.7657
|1.7264
|1224
|2005.10.10 09:00
|modify
|118
|1.00
|1.7616
|1.7653
|1.7264
|1225
|2005.10.10 10:00
|modify
|118
|1.00
|1.7616
|1.7651
|1.7264
|1226
|2005.10.10 11:00
|modify
|118
|1.00
|1.7616
|1.7649
|1.7264
|1227
|2005.10.10 16:00
|modify
|118
|1.00
|1.7616
|1.7642
|1.7264
|1228
|2005.10.10 17:00
|modify
|118
|1.00
|1.7616
|1.7631
|1.7264
|1229
|2005.10.10 18:00
|modify
|118
|1.00
|1.7616
|1.7612
|1.7264
|1230
|2005.10.10 21:55
|sell
|119
|1.00
|1.7559
|1.7612
|1.7207
|1231
|2005.10.11 03:00
|modify
|118
|1.00
|1.7616
|1.7604
|1.7264
|1232
|2005.10.11 03:00
|modify
|119
|1.00
|1.7559
|1.7604
|1.7207
|1233
|2005.10.11 05:00
|modify
|118
|1.00
|1.7616
|1.7601
|1.7264
|1234
|2005.10.11 05:00
|modify
|119
|1.00
|1.7559
|1.7601
|1.7207
|1235
|2005.10.11 06:00
|modify
|118
|1.00
|1.7616
|1.7593
|1.7264
|1236
|2005.10.11 06:00
|modify
|119
|1.00
|1.7559
|1.7593
|1.7207
|1237
|2005.10.11 07:00
|modify
|118
|1.00
|1.7616
|1.7590
|1.7264
|1238
|2005.10.11 07:00
|modify
|119
|1.00
|1.7559
|1.7590
|1.7207
|1239
|2005.10.11 08:00
|modify
|118
|1.00
|1.7616
|1.7585
|1.7264
|1240
|2005.10.11 08:00
|modify
|119
|1.00
|1.7559
|1.7585
|1.7207
|1241
|2005.10.11 09:00
|modify
|118
|1.00
|1.7616
|1.7582
|1.7264
|1242
|2005.10.11 09:00
|modify
|119
|1.00
|1.7559
|1.7582
|1.7207
|1243
|2005.10.11 10:00
|modify
|118
|1.00
|1.7616
|1.7558
|1.7264
|1244
|2005.10.11 10:00
|modify
|119
|1.00
|1.7559
|1.7558
|1.7207
|1245
|2005.10.11 11:00
|modify
|118
|1.00
|1.7616
|1.7555
|1.7264
|1246
|2005.10.11 11:00
|modify
|119
|1.00
|1.7559
|1.7555
|1.7207
|1247
|2005.10.11 11:40
|s/l
|118
|1.00
|1.7555
|1.7555
|1.7264
|610.00
|24698.07
|1248
|2005.10.11 11:40
|s/l
|119
|1.00
|1.7555
|1.7555
|1.7207
|40.00
|24738.07
|1249
|2005.10.14 02:25
|buy
|120
|1.00
|1.7507
|1.7447
|1.7859
|1250
|2005.10.14 03:00
|modify
|120
|1.00
|1.7507
|1.7451
|1.7859
|1251
|2005.10.14 06:00
|modify
|120
|1.00
|1.7507
|1.7455
|1.7859
|1252
|2005.10.14 07:00
|modify
|120
|1.00
|1.7507
|1.7459
|1.7859
|1253
|2005.10.14 08:00
|modify
|120
|1.00
|1.7507
|1.7461
|1.7859
|1254
|2005.10.14 09:00
|modify
|120
|1.00
|1.7507
|1.7462
|1.7859
|1255
|2005.10.14 10:00
|modify
|120
|1.00
|1.7507
|1.7473
|1.7859
|1256
|2005.10.14 11:00
|modify
|120
|1.00
|1.7507
|1.7481
|1.7859
|1257
|2005.10.14 12:00
|modify
|120
|1.00
|1.7507
|1.7485
|1.7859
|1258
|2005.10.14 12:47
|s/l
|120
|1.00
|1.7485
|1.7485
|1.7859
|-219.99
|24518.08
|1259
|2005.10.17 01:25
|buy
|121
|1.00
|1.7642
|1.7545
|1.7994
|1260
|2005.10.17 04:00
|modify
|121
|1.00
|1.7642
|1.7553
|1.7994
|1261
|2005.10.17 07:00
|modify
|121
|1.00
|1.7642
|1.7565
|1.7994
|1262
|2005.10.17 08:00
|modify
|121
|1.00
|1.7642
|1.7575
|1.7994
|1263
|2005.10.17 09:00
|modify
|121
|1.00
|1.7642
|1.7601
|1.7994
|1264
|2005.10.17 10:00
|modify
|121
|1.00
|1.7642
|1.7604
|1.7994
|1265
|2005.10.17 10:00
|buy
|122
|1.00
|1.7659
|1.7604
|1.8011
|1266
|2005.10.17 11:35
|s/l
|121
|1.00
|1.7604
|1.7604
|1.7994
|-380.00
|24138.08
|1267
|2005.10.17 11:35
|s/l
|122
|1.00
|1.7604
|1.7604
|1.8011
|-550.00
|23588.08
|1268
|2005.10.20 05:10
|buy
|123
|1.00
|1.7604
|1.7550
|1.7956
|1269
|2005.10.20 06:00
|modify
|123
|1.00
|1.7604
|1.7556
|1.7956
|1270
|2005.10.20 07:00
|modify
|123
|1.00
|1.7604
|1.7566
|1.7956
|1271
|2005.10.20 08:00
|modify
|123
|1.00
|1.7604
|1.7576
|1.7956
|1272
|2005.10.20 09:00
|modify
|123
|1.00
|1.7604
|1.7582
|1.7956
|1273
|2005.10.20 18:00
|modify
|123
|1.00
|1.7604
|1.7587
|1.7956
|1274
|2005.10.20 19:00
|modify
|123
|1.00
|1.7604
|1.7591
|1.7956
|1275
|2005.10.20 23:00
|modify
|123
|1.00
|1.7604
|1.7606
|1.7956
|1276
|2005.10.21 00:00
|modify
|123
|1.00
|1.7604
|1.7615
|1.7956
|1277
|2005.10.21 01:00
|modify
|123
|1.00
|1.7604
|1.7624
|1.7956
|1278
|2005.10.21 02:05
|modify
|123
|1.00
|1.7604
|1.7644
|1.7956
|1279
|2005.10.21 03:00
|modify
|123
|1.00
|1.7604
|1.7669
|1.7956
|1280
|2005.10.21 04:00
|modify
|123
|1.00
|1.7604
|1.7689
|1.7956
|1281
|2005.10.21 07:00
|modify
|123
|1.00
|1.7604
|1.7692
|1.7956
|1282
|2005.10.21 08:00
|modify
|123
|1.00
|1.7604
|1.7696
|1.7956
|1283
|2005.10.21 09:00
|modify
|123
|1.00
|1.7604
|1.7698
|1.7956
|1284
|2005.10.21 17:24
|s/l
|123
|1.00
|1.7698
|1.7698
|1.7956
|939.00
|24527.08
|1285
|2005.10.26 02:05
|buy
|124
|1.00
|1.7829
|1.7763
|1.8181
|1286
|2005.10.26 03:00
|modify
|124
|1.00
|1.7829
|1.7768
|1.8181
|1287
|2005.10.26 04:00
|modify
|124
|1.00
|1.7829
|1.7769
|1.8181
|1288
|2005.10.26 06:00
|modify
|124
|1.00
|1.7829
|1.7777
|1.8181
|1289
|2005.10.26 07:00
|modify
|124
|1.00
|1.7829
|1.7785
|1.8181
|1290
|2005.10.26 08:00
|modify
|124
|1.00
|1.7829
|1.7801
|1.8181
|1291
|2005.10.26 09:00
|modify
|124
|1.00
|1.7829
|1.7803
|1.8181
|1292
|2005.10.26 09:24
|s/l
|124
|1.00
|1.7803
|1.7803
|1.8181
|-260.00
|24267.08
|1293
|2005.10.27 17:05
|buy
|125
|1.00
|1.7825
|1.7778
|1.8177
|1294
|2005.10.28 00:00
|modify
|125
|1.00
|1.7825
|1.7782
|1.8177
|1295
|2005.10.28 01:00
|modify
|125
|1.00
|1.7825
|1.7786
|1.8177
|1296
|2005.10.28 02:00
|modify
|125
|1.00
|1.7825
|1.7797
|1.8177
|1297
|2005.10.28 03:00
|modify
|125
|1.00
|1.7825
|1.7802
|1.8177
|1298
|2005.10.28 04:00
|modify
|125
|1.00
|1.7825
|1.7805
|1.8177
|1299
|2005.10.28 05:00
|modify
|125
|1.00
|1.7825
|1.7806
|1.8177
|1300
|2005.10.28 06:00
|modify
|125
|1.00
|1.7825
|1.7815
|1.8177
|1301
|2005.10.28 11:48
|s/l
|125
|1.00
|1.7815
|1.7815
|1.8177
|-101.00
|24166.08
|1302
|2005.10.31 08:05
|sell
|126
|1.00
|1.7765
|1.7818
|1.7413
|1303
|2005.10.31 09:00
|modify
|126
|1.00
|1.7765
|1.7806
|1.7413
|1304
|2005.10.31 09:33
|s/l
|126
|1.00
|1.7806
|1.7806
|1.7413
|-410.00
|23756.08
|1305
|2005.11.01 08:25
|sell
|127
|1.00
|1.7698
|1.7740
|1.7346
|1306
|2005.11.01 09:00
|modify
|127
|1.00
|1.7698
|1.7726
|1.7346
|1307
|2005.11.01 09:15
|s/l
|127
|1.00
|1.7726
|1.7726
|1.7346
|-280.01
|23476.07
|1308
|2005.11.01 23:30
|sell
|128
|1.00
|1.7668
|1.7711
|1.7316
|1309
|2005.11.02 06:00
|modify
|128
|1.00
|1.7668
|1.7708
|1.7316
|1310
|2005.11.02 07:00
|modify
|128
|1.00
|1.7668
|1.7703
|1.7316
|1311
|2005.11.02 08:00
|modify
|128
|1.00
|1.7668
|1.7695
|1.7316
|1312
|2005.11.02 14:56
|s/l
|128
|1.00
|1.7695
|1.7695
|1.7316
|-270.00
|23206.07
|1313
|2005.11.03 07:25
|buy
|129
|1.00
|1.7745
|1.7705
|1.8097
|1314
|2005.11.03 08:00
|modify
|129
|1.00
|1.7745
|1.7723
|1.8097
|1315
|2005.11.03 09:00
|modify
|129
|1.00
|1.7745
|1.7726
|1.8097
|1316
|2005.11.03 11:00
|modify
|129
|1.00
|1.7745
|1.7727
|1.8097
|1317
|2005.11.03 12:00
|modify
|129
|1.00
|1.7745
|1.7733
|1.8097
|1318
|2005.11.03 14:35
|s/l
|129
|1.00
|1.7733
|1.7733
|1.8097
|-120.00
|23086.07
|1319
|2005.11.08 14:55
|sell
|130
|1.00
|1.7382
|1.7431
|1.7030
|1320
|2005.11.08 18:16
|s/l
|130
|1.00
|1.7431
|1.7431
|1.7030
|-490.01
|22596.06
|1321
|2005.11.17 01:05
|sell
|131
|1.00
|1.7188
|1.7262
|1.6836
|1322
|2005.11.17 03:00
|modify
|131
|1.00
|1.7188
|1.7252
|1.6836
|1323
|2005.11.17 04:00
|modify
|131
|1.00
|1.7188
|1.7247
|1.6836
|1324
|2005.11.17 07:00
|modify
|131
|1.00
|1.7188
|1.7228
|1.6836
|1325
|2005.11.17 08:00
|modify
|131
|1.00
|1.7188
|1.7222
|1.6836
|1326
|2005.11.17 10:44
|s/l
|131
|1.00
|1.7222
|1.7222
|1.6836
|-340.01
|22256.05
|1327
|2005.11.29 02:50
|buy
|132
|1.00
|1.7240
|1.7187
|1.7592
|1328
|2005.11.29 03:00
|modify
|132
|1.00
|1.7240
|1.7188
|1.7592
|1329
|2005.11.29 04:00
|close
|132
|1.00
|1.7212
|1.7188
|1.7592
|-280.00
|21976.05
|1330
|2005.11.30 06:20
|sell
|133
|1.00
|1.7189
|1.7240
|1.6837
|1331
|2005.11.30 07:00
|modify
|133
|1.00
|1.7189
|1.7235
|1.6837
|1332
|2005.11.30 08:00
|modify
|133
|1.00
|1.7189
|1.7225
|1.6837
|1333
|2005.11.30 09:05
|s/l
|133
|1.00
|1.7225
|1.7225
|1.6837
|-360.00
|21616.05
|1334
|2005.12.01 06:05
|buy
|134
|1.00
|1.7280
|1.7237
|1.7632
|1335
|2005.12.01 07:00
|modify
|134
|1.00
|1.7280
|1.7240
|1.7632
|1336
|2005.12.01 08:00
|modify
|134
|1.00
|1.7280
|1.7263
|1.7632
|1337
|2005.12.01 14:16
|s/l
|134
|1.00
|1.7263
|1.7263
|1.7632
|-170.00
|21446.05
|1338
|2005.12.02 02:40
|buy
|135
|1.00
|1.7305
|1.7263
|1.7657
|1339
|2005.12.02 09:00
|modify
|135
|1.00
|1.7305
|1.7266
|1.7657
|1340
|2005.12.02 10:00
|modify
|135
|1.00
|1.7305
|1.7270
|1.7657
|1341
|2005.12.02 11:00
|modify
|135
|1.00
|1.7305
|1.7271
|1.7657
|1342
|2005.12.02 12:03
|s/l
|135
|1.00
|1.7271
|1.7271
|1.7657
|-340.01
|21106.04
|1343
|2005.12.09 01:40
|buy
|136
|1.00
|1.7507
|1.7429
|1.7859
|1344
|2005.12.09 02:00
|modify
|136
|1.00
|1.7507
|1.7444
|1.7859
|1345
|2005.12.09 03:00
|modify
|136
|1.00
|1.7507
|1.7446
|1.7859
|1346
|2005.12.09 06:00
|modify
|136
|1.00
|1.7507
|1.7450
|1.7859
|1347
|2005.12.09 07:00
|modify
|136
|1.00
|1.7507
|1.7457
|1.7859
|1348
|2005.12.09 08:00
|modify
|136
|1.00
|1.7507
|1.7477
|1.7859
|1349
|2005.12.09 09:00
|modify
|136
|1.00
|1.7507
|1.7485
|1.7859
|1350
|2005.12.09 09:03
|s/l
|136
|1.00
|1.7485
|1.7485
|1.7859
|-219.99
|20886.05
|1351
|2005.12.12 00:05
|buy
|137
|1.00
|1.7508
|1.7463
|1.7860
|1352
|2005.12.12 04:00
|modify
|137
|1.00
|1.7508
|1.7474
|1.7860
|1353
|2005.12.12 05:00
|modify
|137
|1.00
|1.7508
|1.7478
|1.7860
|1354
|2005.12.12 06:00
|modify
|137
|1.00
|1.7508
|1.7500
|1.7860
|1355
|2005.12.12 07:00
|modify
|137
|1.00
|1.7508
|1.7506
|1.7860
|1356
|2005.12.12 08:00
|modify
|137
|1.00
|1.7508
|1.7508
|1.7860
|1357
|2005.12.12 09:00
|modify
|137
|1.00
|1.7508
|1.7513
|1.7860
|1358
|2005.12.12 11:00
|modify
|137
|1.00
|1.7508
|1.7517
|1.7860
|1359
|2005.12.12 12:00
|modify
|137
|1.00
|1.7508
|1.7540
|1.7860
|1360
|2005.12.12 16:00
|modify
|137
|1.00
|1.7508
|1.7604
|1.7860
|1361
|2005.12.12 18:00
|modify
|137
|1.00
|1.7508
|1.7607
|1.7860
|1362
|2005.12.12 20:00
|modify
|137
|1.00
|1.7508
|1.7620
|1.7860
|1363
|2005.12.12 21:00
|modify
|137
|1.00
|1.7508
|1.7622
|1.7860
|1364
|2005.12.12 22:00
|modify
|137
|1.00
|1.7508
|1.7625
|1.7860
|1365
|2005.12.12 23:00
|modify
|137
|1.00
|1.7508
|1.7628
|1.7860
|1366
|2005.12.13 00:00
|modify
|137
|1.00
|1.7508
|1.7635
|1.7860
|1367
|2005.12.13 01:00
|modify
|137
|1.00
|1.7508
|1.7646
|1.7860
|1368
|2005.12.13 02:04
|modify
|137
|1.00
|1.7508
|1.7651
|1.7860
|1369
|2005.12.13 03:00
|modify
|137
|1.00
|1.7508
|1.7655
|1.7860
|1370
|2005.12.13 04:00
|modify
|137
|1.00
|1.7508
|1.7659
|1.7860
|1371
|2005.12.13 05:00
|modify
|137
|1.00
|1.7508
|1.7666
|1.7860
|1372
|2005.12.13 05:25
|buy
|138
|1.00
|1.7741
|1.7666
|1.8093
|1373
|2005.12.13 06:00
|modify
|137
|1.00
|1.7508
|1.7692
|1.7860
|1374
|2005.12.13 06:00
|modify
|138
|1.00
|1.7741
|1.7692
|1.8093
|1375
|2005.12.13 07:00
|modify
|137
|1.00
|1.7508
|1.7697
|1.7860
|1376
|2005.12.13 07:00
|modify
|138
|1.00
|1.7741
|1.7697
|1.8093
|1377
|2005.12.13 08:00
|modify
|137
|1.00
|1.7508
|1.7698
|1.7860
|1378
|2005.12.13 08:00
|modify
|138
|1.00
|1.7741
|1.7698
|1.8093
|1379
|2005.12.13 09:00
|modify
|137
|1.00
|1.7508
|1.7704
|1.7860
|1380
|2005.12.13 09:00
|modify
|138
|1.00
|1.7741
|1.7704
|1.8093
|1381
|2005.12.13 10:06
|s/l
|137
|1.00
|1.7704
|1.7704
|1.7860
|1959.00
|22845.05
|1382
|2005.12.13 10:06
|s/l
|138
|1.00
|1.7704
|1.7704
|1.8093
|-370.00
|22475.05
|1383
|2005.12.21 01:35
|sell
|139
|1.00
|1.7570
|1.7668
|1.7218
|1384
|2005.12.21 02:10
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7665
|1.7218
|1385
|2005.12.21 03:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7653
|1.7218
|1386
|2005.12.21 05:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7645
|1.7218
|1387
|2005.12.21 06:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7643
|1.7218
|1388
|2005.12.21 07:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7638
|1.7218
|1389
|2005.12.21 08:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7627
|1.7218
|1390
|2005.12.21 09:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7612
|1.7218
|1391
|2005.12.21 13:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7607
|1.7218
|1392
|2005.12.21 14:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7600
|1.7218
|1393
|2005.12.21 15:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7598
|1.7218
|1394
|2005.12.21 16:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7596
|1.7218
|1395
|2005.12.21 17:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7544
|1.7218
|1396
|2005.12.21 18:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7522
|1.7218
|1397
|2005.12.21 23:10
|sell
|140
|1.00
|1.7452
|1.7522
|1.7100
|1398
|2005.12.22 02:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7508
|1.7218
|1399
|2005.12.22 02:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7508
|1.7100
|1400
|2005.12.22 03:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7503
|1.7218
|1401
|2005.12.22 03:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7503
|1.7100
|1402
|2005.12.22 04:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7496
|1.7218
|1403
|2005.12.22 04:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7496
|1.7100
|1404
|2005.12.22 05:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7494
|1.7218
|1405
|2005.12.22 05:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7494
|1.7100
|1406
|2005.12.22 06:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7492
|1.7218
|1407
|2005.12.22 06:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7492
|1.7100
|1408
|2005.12.22 07:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7472
|1.7218
|1409
|2005.12.22 07:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7472
|1.7100
|1410
|2005.12.22 08:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7459
|1.7218
|1411
|2005.12.22 08:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7459
|1.7100
|1412
|2005.12.22 09:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7456
|1.7218
|1413
|2005.12.22 09:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7456
|1.7100
|1414
|2005.12.22 12:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7439
|1.7218
|1415
|2005.12.22 12:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7439
|1.7100
|1416
|2005.12.22 16:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7438
|1.7218
|1417
|2005.12.22 16:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7438
|1.7100
|1418
|2005.12.23 02:50
|sell
|141
|1.00
|1.7392
|1.7438
|1.7040
|1419
|2005.12.23 08:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7435
|1.7218
|1420
|2005.12.23 08:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7435
|1.7100
|1421
|2005.12.23 08:00
|modify
|141
|1.00
|1.7392
|1.7435
|1.7040
|1422
|2005.12.23 09:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7428
|1.7218
|1423
|2005.12.23 09:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7428
|1.7100
|1424
|2005.12.23 09:00
|modify
|141
|1.00
|1.7392
|1.7428
|1.7040
|1425
|2005.12.23 14:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7420
|1.7218
|1426
|2005.12.23 14:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7420
|1.7100
|1427
|2005.12.23 14:00
|modify
|141
|1.00
|1.7392
|1.7420
|1.7040
|1428
|2005.12.23 15:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7414
|1.7218
|1429
|2005.12.23 15:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7414
|1.7100
|1430
|2005.12.23 15:00
|modify
|141
|1.00
|1.7392
|1.7414
|1.7040
|1431
|2005.12.23 16:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7404
|1.7218
|1432
|2005.12.23 16:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7404
|1.7100
|1433
|2005.12.23 16:00
|modify
|141
|1.00
|1.7392
|1.7404
|1.7040
|1434
|2005.12.23 17:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7396
|1.7218
|1435
|2005.12.23 17:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7396
|1.7100
|1436
|2005.12.23 17:00
|modify
|141
|1.00
|1.7392
|1.7396
|1.7040
|1437
|2005.12.23 18:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7395
|1.7218
|1438
|2005.12.23 18:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7395
|1.7100
|1439
|2005.12.23 18:00
|modify
|141
|1.00
|1.7392
|1.7395
|1.7040
|1440
|2005.12.26 07:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7394
|1.7218
|1441
|2005.12.26 07:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7394
|1.7100
|1442
|2005.12.26 07:00
|modify
|141
|1.00
|1.7392
|1.7394
|1.7040
|1443
|2005.12.26 08:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7392
|1.7218
|1444
|2005.12.26 08:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7392
|1.7100
|1445
|2005.12.26 08:00
|modify
|141
|1.00
|1.7392
|1.7392
|1.7040
|1446
|2005.12.26 09:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7390
|1.7218
|1447
|2005.12.26 09:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7390
|1.7100
|1448
|2005.12.26 09:00
|modify
|141
|1.00
|1.7392
|1.7390
|1.7040
|1449
|2005.12.27 02:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7382
|1.7218
|1450
|2005.12.27 02:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7382
|1.7100
|1451
|2005.12.27 02:00
|modify
|141
|1.00
|1.7392
|1.7382
|1.7040
|1452
|2005.12.27 03:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7381
|1.7218
|1453
|2005.12.27 03:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7381
|1.7100
|1454
|2005.12.27 03:00
|modify
|141
|1.00
|1.7392
|1.7381
|1.7040
|1455
|2005.12.27 04:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7379
|1.7218
|1456
|2005.12.27 04:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7379
|1.7100
|1457
|2005.12.27 04:00
|modify
|141
|1.00
|1.7392
|1.7379
|1.7040
|1458
|2005.12.27 05:04
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7377
|1.7218
|1459
|2005.12.27 05:04
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7377
|1.7100
|1460
|2005.12.27 05:04
|modify
|141
|1.00
|1.7392
|1.7377
|1.7040
|1461
|2005.12.27 06:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7373
|1.7218
|1462
|2005.12.27 06:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7373
|1.7100
|1463
|2005.12.27 06:00
|modify
|141
|1.00
|1.7392
|1.7373
|1.7040
|1464
|2005.12.27 07:09
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7369
|1.7218
|1465
|2005.12.27 07:09
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7369
|1.7100
|1466
|2005.12.27 07:09
|modify
|141
|1.00
|1.7392
|1.7369
|1.7040
|1467
|2005.12.27 08:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7364
|1.7218
|1468
|2005.12.27 08:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7364
|1.7100
|1469
|2005.12.27 08:00
|modify
|141
|1.00
|1.7392
|1.7364
|1.7040
|1470
|2005.12.27 09:00
|modify
|139
|1.00
|1.7570
|1.7360
|1.7218
|1471
|2005.12.27 09:00
|modify
|140
|1.00
|1.7452
|1.7360
|1.7100
|1472
|2005.12.27 09:00
|modify
|141
|1.00
|1.7392
|1.7360
|1.7040
|1473
|2005.12.27 09:46
|s/l
|139
|1.00
|1.7360
|1.7360
|1.7218
|2100.00
|24575.05
|1474
|2005.12.27 09:46
|s/l
|140
|1.00
|1.7360
|1.7360
|1.7100
|920.00
|25495.05
|1475
|2005.12.27 09:46
|s/l
|141
|1.00
|1.7360
|1.7360
|1.7040
|320.00
|25815.05
|1476
|2005.12.29 02:15
|sell
|142
|1.00
|1.7210
|1.7275
|1.6858
|1477
|2005.12.29 04:00
|modify
|142
|1.00
|1.7210
|1.7274
|1.6858
|1478
|2005.12.29 06:00
|modify
|142
|1.00
|1.7210
|1.7265
|1.6858
|1479
|2005.12.29 07:00
|modify
|142
|1.00
|1.7210
|1.7260
|1.6858
|1480
|2005.12.29 08:00
|modify
|142
|1.00
|1.7210
|1.7251
|1.6858
|1481
|2005.12.29 09:00
|modify
|142
|1.00
|1.7210
|1.7240
|1.6858
|1482
|2005.12.29 09:03
|s/l
|142
|1.00
|1.7240
|1.7240
|1.6858
|-300.00
|25515.05
|1483
|2005.12.30 22:35
|sell
|143
|1.00
|1.7236
|1.7299
|1.6884
|1484
|2006.01.02 00:49
|modify
|143
|1.00
|1.7236
|1.7295
|1.6884
|1485
|2006.01.02 01:00
|modify
|143
|1.00
|1.7236
|1.7294
|1.6884
|1486
|2006.01.02 02:09
|modify
|143
|1.00
|1.7236
|1.7290
|1.6884
|1487
|2006.01.02 03:05
|modify
|143
|1.00
|1.7236
|1.7286
|1.6884
|1488
|2006.01.02 05:00
|modify
|143
|1.00
|1.7236
|1.7284
|1.6884
|1489
|2006.01.02 06:00
|modify
|143
|1.00
|1.7236
|1.7278
|1.6884
|1490
|2006.01.02 07:00
|modify
|143
|1.00
|1.7236
|1.7272
|1.6884
|1491
|2006.01.02 08:00
|modify
|143
|1.00
|1.7236
|1.7265
|1.6884
|1492
|2006.01.02 09:00
|modify
|143
|1.00
|1.7236
|1.7260
|1.6884
|1493
|2006.01.02 10:00
|modify
|143
|1.00
|1.7236
|1.7253
|1.6884
|1494
|2006.01.02 11:00
|modify
|143
|1.00
|1.7236
|1.7249
|1.6884
|1495
|2006.01.03 02:59
|s/l
|143
|1.00
|1.7249
|1.7249
|1.6884
|-130.00
|25385.05
|1496
|2006.01.03 14:25
|buy
|144
|1.00
|1.7261
|1.7220
|1.7613
|1497
|2006.01.03 18:00
|modify
|144
|1.00
|1.7261
|1.7243
|1.7613
|1498
|2006.01.03 19:00
|modify
|144
|1.00
|1.7261
|1.7256
|1.7613
|1499
|2006.01.03 20:00
|modify
|144
|1.00
|1.7261
|1.7270
|1.7613
|1500
|2006.01.03 21:00
|modify
|144
|1.00
|1.7261
|1.7271
|1.7613
|1501
|2006.01.03 22:00
|modify
|144
|1.00
|1.7261
|1.7300
|1.7613
|1502
|2006.01.03 23:00
|modify
|144
|1.00
|1.7261
|1.7314
|1.7613
|1503
|2006.01.04 00:00
|modify
|144
|1.00
|1.7261
|1.7318
|1.7613
|1504
|2006.01.04 01:00
|modify
|144
|1.00
|1.7261
|1.7328
|1.7613
|1505
|2006.01.04 02:00
|modify
|144
|1.00
|1.7261
|1.7356
|1.7613
|1506
|2006.01.04 03:00
|modify
|144
|1.00
|1.7261
|1.7367
|1.7613
|1507
|2006.01.04 04:00
|modify
|144
|1.00
|1.7261
|1.7369
|1.7613
|1508
|2006.01.04 05:00
|modify
|144
|1.00
|1.7261
|1.7388
|1.7613
|1509
|2006.01.04 06:00
|modify
|144
|1.00
|1.7261
|1.7403
|1.7613
|1510
|2006.01.04 07:00
|modify
|144
|1.00
|1.7261
|1.7409
|1.7613
|1511
|2006.01.04 08:00
|modify
|144
|1.00
|1.7261
|1.7427
|1.7613
|1512
|2006.01.04 09:00
|modify
|144
|1.00
|1.7261
|1.7432
|1.7613
|1513
|2006.01.04 10:00
|modify
|144
|1.00
|1.7261
|1.7433
|1.7613
|1514
|2006.01.04 12:00
|modify
|144
|1.00
|1.7261
|1.7455
|1.7613
|1515
|2006.01.04 15:00
|modify
|144
|1.00
|1.7261
|1.7465
|1.7613
|1516
|2006.01.04 17:11
|t/p
|144
|1.00
|1.7613
|1.7465
|1.7613
|3519.00
|28904.05
|1517
|2006.01.05 00:00
|buy
|145
|1.00
|1.7561
|1.7489
|1.7913
|1518
|2006.01.05 01:00
|modify
|145
|1.00
|1.7561
|1.7495
|1.7913
|1519
|2006.01.05 02:00
|modify
|145
|1.00
|1.7561
|1.7501
|1.7913
|1520
|2006.01.05 05:00
|modify
|145
|1.00
|1.7561
|1.7510
|1.7913
|1521
|2006.01.05 06:00
|modify
|145
|1.00
|1.7561
|1.7514
|1.7913
|1522
|2006.01.05 07:00
|modify
|145
|1.00
|1.7561
|1.7520
|1.7913
|1523
|2006.01.05 08:00
|modify
|145
|1.00
|1.7561
|1.7523
|1.7913
|1524
|2006.01.05 09:00
|modify
|145
|1.00
|1.7561
|1.7527
|1.7913
|1525
|2006.01.05 09:19
|s/l
|145
|1.00
|1.7527
|1.7527
|1.7913
|-340.00
|28564.05
|1526
|2006.01.09 01:30
|buy
|146
|1.00
|1.7681
|1.7605
|1.8033
|1527
|2006.01.09 07:00
|modify
|146
|1.00
|1.7681
|1.7611
|1.8033
|1528
|2006.01.09 08:00
|modify
|146
|1.00
|1.7681
|1.7625
|1.8033
|1529
|2006.01.09 09:00
|modify
|146
|1.00
|1.7681
|1.7626
|1.8033
|1530
|2006.01.09 10:00
|modify
|146
|1.00
|1.7681
|1.7630
|1.8033
|1531
|2006.01.09 16:13
|s/l
|146
|1.00
|1.7630
|1.7630
|1.8033
|-510.00
|28054.05
|1532
|2006.01.16 07:00
|buy
|147
|1.00
|1.7753
|1.7692
|1.8105
|1533
|2006.01.16 08:00
|modify
|147
|1.00
|1.7753
|1.7693
|1.8105
|1534
|2006.01.16 09:00
|modify
|147
|1.00
|1.7753
|1.7698
|1.8105
|1535
|2006.01.16 10:00
|modify
|147
|1.00
|1.7753
|1.7705
|1.8105
|1536
|2006.01.16 11:00
|modify
|147
|1.00
|1.7753
|1.7717
|1.8105
|1537
|2006.01.16 11:06
|s/l
|147
|1.00
|1.7717
|1.7717
|1.8105
|-360.00
|27694.05
|1538
|2006.01.17 20:35
|sell
|148
|1.00
|1.7646
|1.7699
|1.7294
|1539
|2006.01.18 00:00
|close
|148
|1.00
|1.7686
|1.7699
|1.7294
|-400.01
|27294.04
|1540
|2006.01.23 10:00
|buy
|149
|1.00
|1.7749
|1.7698
|1.8101
|1541
|2006.01.23 13:00
|modify
|149
|1.00
|1.7749
|1.7701
|1.8101
|1542
|2006.01.23 15:00
|modify
|149
|1.00
|1.7749
|1.7713
|1.8101
|1543
|2006.01.23 17:00
|modify
|149
|1.00
|1.7749
|1.7722
|1.8101
|1544
|2006.01.23 18:00
|modify
|149
|1.00
|1.7749
|1.7725
|1.8101
|1545
|2006.01.23 19:00
|modify
|149
|1.00
|1.7749
|1.7731
|1.8101
|1546
|2006.01.23 21:00
|modify
|149
|1.00
|1.7749
|1.7738
|1.8101
|1547
|2006.01.23 22:00
|modify
|149
|1.00
|1.7749
|1.7740
|1.8101
|1548
|2006.01.23 23:00
|modify
|149
|1.00
|1.7749
|1.7744
|1.8101
|1549
|2006.01.24 00:00
|modify
|149
|1.00
|1.7749
|1.7763
|1.8101
|1550
|2006.01.24 01:00
|modify
|149
|1.00
|1.7749
|1.7771
|1.8101
|1551
|2006.01.24 02:00
|modify
|149
|1.00
|1.7749
|1.7788
|1.8101
|1552
|2006.01.24 03:00
|modify
|149
|1.00
|1.7749
|1.7798
|1.8101
|1553
|2006.01.24 03:30
|buy
|150
|1.00
|1.7860
|1.7798
|1.8212
|1554
|2006.01.24 04:00
|modify
|149
|1.00
|1.7749
|1.7800
|1.8101
|1555
|2006.01.24 04:00
|modify
|150
|1.00
|1.7860
|1.7800
|1.8212
|1556
|2006.01.24 05:00
|modify
|149
|1.00
|1.7749
|1.7806
|1.8101
|1557
|2006.01.24 05:00
|modify
|150
|1.00
|1.7860
|1.7806
|1.8212
|1558
|2006.01.24 06:00
|modify
|149
|1.00
|1.7749
|1.7807
|1.8101
|1559
|2006.01.24 06:00
|modify
|150
|1.00
|1.7860
|1.7807
|1.8212
|1560
|2006.01.24 07:00
|modify
|149
|1.00
|1.7749
|1.7813
|1.8101
|1561
|2006.01.24 07:00
|modify
|150
|1.00
|1.7860
|1.7813
|1.8212
|1562
|2006.01.24 09:27
|s/l
|149
|1.00
|1.7813
|1.7813
|1.8101
|639.00
|27933.04
|1563
|2006.01.24 09:27
|s/l
|150
|1.00
|1.7813
|1.7813
|1.8212
|-470.00
|27463.04
|1564
|2006.01.27 10:45
|sell
|151
|1.00
|1.7812
|1.7875
|1.7460
|1565
|2006.01.27 11:00
|modify
|151
|1.00
|1.7812
|1.7870
|1.7460
|1566
|2006.01.27 12:00
|modify
|151
|1.00
|1.7812
|1.7868
|1.7460
|1567
|2006.01.27 14:00
|modify
|151
|1.00
|1.7812
|1.7862
|1.7460
|1568
|2006.01.27 14:38
|s/l
|151
|1.00
|1.7862
|1.7862
|1.7460
|-499.99
|26963.05
|1569
|2006.02.03 00:45
|buy
|152
|1.00
|1.7783
|1.7714
|1.8135
|1570
|2006.02.03 01:10
|modify
|152
|1.00
|1.7783
|1.7720
|1.8135
|1571
|2006.02.03 02:00
|modify
|152
|1.00
|1.7783
|1.7721
|1.8135
|1572
|2006.02.03 05:00
|modify
|152
|1.00
|1.7783
|1.7725
|1.8135
|1573
|2006.02.03 06:05
|modify
|152
|1.00
|1.7783
|1.7735
|1.8135
|1574
|2006.02.03 07:00
|modify
|152
|1.00
|1.7783
|1.7739
|1.8135
|1575
|2006.02.03 08:00
|modify
|152
|1.00
|1.7783
|1.7752
|1.8135
|1576
|2006.02.03 09:00
|modify
|152
|1.00
|1.7783
|1.7758
|1.8135
|1577
|2006.02.03 10:46
|s/l
|152
|1.00
|1.7758
|1.7758
|1.8135
|-250.00
|26713.05
|1578
|2006.02.06 01:25
|sell
|153
|1.00
|1.7636
|1.7719
|1.7284
|1579
|2006.02.06 07:00
|modify
|153
|1.00
|1.7636
|1.7695
|1.7284
|1580
|2006.02.06 08:00
|modify
|153
|1.00
|1.7636
|1.7680
|1.7284
|1581
|2006.02.06 09:00
|modify
|153
|1.00
|1.7636
|1.7671
|1.7284
|1582
|2006.02.06 10:00
|modify
|153
|1.00
|1.7636
|1.7636
|1.7284
|1583
|2006.02.06 12:00
|modify
|153
|1.00
|1.7636
|1.7627
|1.7284
|1584
|2006.02.06 13:00
|modify
|153
|1.00
|1.7636
|1.7621
|1.7284
|1585
|2006.02.06 14:00
|modify
|153
|1.00
|1.7636
|1.7604
|1.7284
|1586
|2006.02.06 17:00
|modify
|153
|1.00
|1.7636
|1.7603
|1.7284
|1587
|2006.02.06 18:00
|modify
|153
|1.00
|1.7636
|1.7601
|1.7284
|1588
|2006.02.06 19:00
|modify
|153
|1.00
|1.7636
|1.7574
|1.7284
|1589
|2006.02.06 20:00
|modify
|153
|1.00
|1.7636
|1.7554
|1.7284
|1590
|2006.02.07 00:00
|modify
|153
|1.00
|1.7636
|1.7546
|1.7284
|1591
|2006.02.07 01:00
|modify
|153
|1.00
|1.7636
|1.7543
|1.7284
|1592
|2006.02.07 03:55
|sell
|154
|1.00
|1.7485
|1.7543
|1.7133
|1593
|2006.02.07 04:00
|modify
|153
|1.00
|1.7636
|1.7532
|1.7284
|1594
|2006.02.07 04:00
|modify
|154
|1.00
|1.7485
|1.7532
|1.7133
|1595
|2006.02.07 05:00
|modify
|153
|1.00
|1.7636
|1.7531
|1.7284
|1596
|2006.02.07 05:00
|modify
|154
|1.00
|1.7485
|1.7531
|1.7133
|1597
|2006.02.07 06:05
|modify
|153
|1.00
|1.7636
|1.7527
|1.7284
|1598
|2006.02.07 06:05
|modify
|154
|1.00
|1.7485
|1.7527
|1.7133
|1599
|2006.02.07 07:00
|modify
|153
|1.00
|1.7636
|1.7522
|1.7284
|1600
|2006.02.07 07:00
|modify
|154
|1.00
|1.7485
|1.7522
|1.7133
|1601
|2006.02.07 08:00
|modify
|153
|1.00
|1.7636
|1.7517
|1.7284
|1602
|2006.02.07 08:00
|modify
|154
|1.00
|1.7485
|1.7517
|1.7133
|1603
|2006.02.07 09:00
|modify
|153
|1.00
|1.7636
|1.7509
|1.7284
|1604
|2006.02.07 09:00
|modify
|154
|1.00
|1.7485
|1.7509
|1.7133
|1605
|2006.02.07 10:37
|s/l
|153
|1.00
|1.7509
|1.7509
|1.7284
|1270.00
|27983.05
|1606
|2006.02.07 10:37
|s/l
|154
|1.00
|1.7509
|1.7509
|1.7133
|-240.00
|27743.05
|1607
|2006.02.07 23:45
|sell
|155
|1.00
|1.7464
|1.7509
|1.7112
|1608
|2006.02.08 05:00
|modify
|155
|1.00
|1.7464
|1.7504
|1.7112
|1609
|2006.02.08 06:00
|modify
|155
|1.00
|1.7464
|1.7499
|1.7112
|1610
|2006.02.08 07:00
|modify
|155
|1.00
|1.7464
|1.7497
|1.7112
|1611
|2006.02.08 08:00
|modify
|155
|1.00
|1.7464
|1.7486
|1.7112
|1612
|2006.02.08 09:00
|modify
|155
|1.00
|1.7464
|1.7480
|1.7112
|1613
|2006.02.08 20:00
|modify
|155
|1.00
|1.7464
|1.7476
|1.7112
|1614
|2006.02.09 01:00
|modify
|155
|1.00
|1.7464
|1.7470
|1.7112
|1615
|2006.02.09 02:00
|modify
|155
|1.00
|1.7464
|1.7465
|1.7112
|1616
|2006.02.09 02:02
|s/l
|155
|1.00
|1.7465
|1.7465
|1.7112
|-10.00
|27733.05
|1617
|2006.02.20 09:30
|buy
|156
|1.00
|1.7429
|1.7377
|1.7781
|1618
|2006.02.20 10:00
|modify
|156
|1.00
|1.7429
|1.7382
|1.7781
|1619
|2006.02.20 11:00
|modify
|156
|1.00
|1.7429
|1.7383
|1.7781
|1620
|2006.02.20 12:00
|modify
|156
|1.00
|1.7429
|1.7384
|1.7781
|1621
|2006.02.20 13:00
|modify
|156
|1.00
|1.7429
|1.7387
|1.7781
|1622
|2006.02.20 14:00
|modify
|156
|1.00
|1.7429
|1.7389
|1.7781
|1623
|2006.02.20 16:00
|modify
|156
|1.00
|1.7429
|1.7391
|1.7781
|1624
|2006.02.20 17:00
|modify
|156
|1.00
|1.7429
|1.7393
|1.7781
|1625
|2006.02.20 18:00
|modify
|156
|1.00
|1.7429
|1.7394
|1.7781
|1626
|2006.02.20 19:00
|modify
|156
|1.00
|1.7429
|1.7397
|1.7781
|1627
|2006.02.21 00:00
|modify
|156
|1.00
|1.7429
|1.7402
|1.7781
|1628
|2006.02.21 02:00
|modify
|156
|1.00
|1.7429
|1.7406
|1.7781
|1629
|2006.02.22 08:00
|modify
|156
|1.00
|1.7429
|1.7414
|1.7781
|1630
|2006.02.22 09:00
|modify
|156
|1.00
|1.7429
|1.7419
|1.7781
|1631
|2006.02.22 10:11
|s/l
|156
|1.00
|1.7419
|1.7419
|1.7781
|-102.00
|27631.05
|1632
|2006.02.27 17:40
|sell
|157
|1.00
|1.7417
|1.7460
|1.7065
|1633
|2006.02.27 18:00
|modify
|157
|1.00
|1.7417
|1.7457
|1.7065
|1634
|2006.02.28 02:00
|modify
|157
|1.00
|1.7417
|1.7456
|1.7065
|1635
|2006.02.28 03:00
|modify
|157
|1.00
|1.7417
|1.7453
|1.7065
|1636
|2006.02.28 04:00
|modify
|157
|1.00
|1.7417
|1.7445
|1.7065
|1637
|2006.02.28 08:00
|modify
|157
|1.00
|1.7417
|1.7441
|1.7065
|1638
|2006.02.28 10:00
|modify
|157
|1.00
|1.7417
|1.7431
|1.7065
|1639
|2006.02.28 10:33
|s/l
|157
|1.00
|1.7431
|1.7431
|1.7065
|-139.99
|27491.06
|1640
|2006.03.01 08:50
|buy
|158
|1.00
|1.7536
|1.7494
|1.7888
|1641
|2006.03.01 09:00
|modify
|158
|1.00
|1.7536
|1.7505
|1.7888
|1642
|2006.03.01 13:00
|modify
|158
|1.00
|1.7536
|1.7511
|1.7888
|1643
|2006.03.01 17:00
|modify
|158
|1.00
|1.7536
|1.7513
|1.7888
|1644
|2006.03.01 17:33
|s/l
|158
|1.00
|1.7513
|1.7513
|1.7888
|-230.00
|27261.06
|1645
|2006.03.08 03:00
|sell
|159
|1.00
|1.7370
|1.7418
|1.7018
|1646
|2006.03.08 05:00
|modify
|159
|1.00
|1.7370
|1.7415
|1.7018
|1647
|2006.03.08 06:00
|modify
|159
|1.00
|1.7370
|1.7410
|1.7018
|1648
|2006.03.08 07:00
|modify
|159
|1.00
|1.7370
|1.7399
|1.7018
|1649
|2006.03.08 08:00
|modify
|159
|1.00
|1.7370
|1.7398
|1.7018
|1650
|2006.03.08 08:28
|s/l
|159
|1.00
|1.7398
|1.7398
|1.7018
|-280.00
|26981.06
|1651
|2006.03.13 00:55
|sell
|160
|1.00
|1.7276
|1.7341
|1.6924
|1652
|2006.03.13 07:00
|modify
|160
|1.00
|1.7276
|1.7327
|1.6924
|1653
|2006.03.13 08:00
|modify
|160
|1.00
|1.7276
|1.7308
|1.6924
|1654
|2006.03.13 09:00
|modify
|160
|1.00
|1.7276
|1.7302
|1.6924
|1655
|2006.03.13 16:25
|s/l
|160
|1.00
|1.7302
|1.7302
|1.6924
|-260.00
|26721.06
|1656
|2006.03.14 08:45
|buy
|161
|1.00
|1.7344
|1.7292
|1.7696
|1657
|2006.03.14 09:00
|modify
|161
|1.00
|1.7344
|1.7296
|1.7696
|1658
|2006.03.14 10:00
|modify
|161
|1.00
|1.7344
|1.7297
|1.7696
|1659
|2006.03.14 12:00
|modify
|161
|1.00
|1.7344
|1.7298
|1.7696
|1660
|2006.03.14 16:00
|modify
|161
|1.00
|1.7344
|1.7304
|1.7696
|1661
|2006.03.14 17:00
|modify
|161
|1.00
|1.7344
|1.7329
|1.7696
|1662
|2006.03.14 18:00
|modify
|161
|1.00
|1.7344
|1.7372
|1.7696
|1663
|2006.03.14 19:00
|modify
|161
|1.00
|1.7344
|1.7382
|1.7696
|1664
|2006.03.15 01:00
|modify
|161
|1.00
|1.7344
|1.7384
|1.7696
|1665
|2006.03.15 02:00
|modify
|161
|1.00
|1.7344
|1.7385
|1.7696
|1666
|2006.03.15 02:10
|buy
|162
|1.00
|1.7457
|1.7385
|1.7809
|1667
|2006.03.15 03:00
|modify
|161
|1.00
|1.7344
|1.7389
|1.7696
|1668
|2006.03.15 03:00
|modify
|162
|1.00
|1.7457
|1.7389
|1.7809
|1669
|2006.03.15 06:00
|modify
|161
|1.00
|1.7344
|1.7394
|1.7696
|1670
|2006.03.15 06:00
|modify
|162
|1.00
|1.7457
|1.7394
|1.7809
|1671
|2006.03.15 07:00
|modify
|161
|1.00
|1.7344
|1.7406
|1.7696
|1672
|2006.03.15 07:00
|modify
|162
|1.00
|1.7457
|1.7406
|1.7809
|1673
|2006.03.15 08:00
|modify
|161
|1.00
|1.7344
|1.7416
|1.7696
|1674
|2006.03.15 08:00
|modify
|162
|1.00
|1.7457
|1.7416
|1.7809
|1675
|2006.03.15 09:00
|modify
|161
|1.00
|1.7344
|1.7424
|1.7696
|1676
|2006.03.15 09:00
|modify
|162
|1.00
|1.7457
|1.7424
|1.7809
|1677
|2006.03.15 10:00
|modify
|161
|1.00
|1.7344
|1.7428
|1.7696
|1678
|2006.03.15 10:00
|modify
|162
|1.00
|1.7457
|1.7428
|1.7809
|1679
|2006.03.15 10:34
|s/l
|161
|1.00
|1.7428
|1.7428
|1.7696
|839.00
|27560.06
|1680
|2006.03.15 10:34
|s/l
|162
|1.00
|1.7428
|1.7428
|1.7809
|-290.00
|27270.06
|1681
|2006.03.16 05:30
|buy
|163
|1.00
|1.7466
|1.7411
|1.7818
|1682
|2006.03.16 06:00
|modify
|163
|1.00
|1.7466
|1.7415
|1.7818
|1683
|2006.03.16 07:00
|modify
|163
|1.00
|1.7466
|1.7423
|1.7818
|1684
|2006.03.16 08:00
|modify
|163
|1.00
|1.7466
|1.7428
|1.7818
|1685
|2006.03.16 16:00
|modify
|163
|1.00
|1.7466
|1.7433
|1.7818
|1686
|2006.03.16 17:00
|modify
|163
|1.00
|1.7466
|1.7440
|1.7818
|1687
|2006.03.16 18:00
|modify
|163
|1.00
|1.7466
|1.7454
|1.7818
|1688
|2006.03.16 19:00
|modify
|163
|1.00
|1.7466
|1.7461
|1.7818
|1689
|2006.03.16 20:00
|modify
|163
|1.00
|1.7466
|1.7477
|1.7818
|1690
|2006.03.16 21:00
|modify
|163
|1.00
|1.7466
|1.7480
|1.7818
|1691
|2006.03.17 00:00
|modify
|163
|1.00
|1.7466
|1.7488
|1.7818
|1692
|2006.03.17 01:00
|modify
|163
|1.00
|1.7466
|1.7489
|1.7818
|1693
|2006.03.17 02:00
|modify
|163
|1.00
|1.7466
|1.7496
|1.7818
|1694
|2006.03.17 02:35
|buy
|164
|1.00
|1.7559
|1.7496
|1.7911
|1695
|2006.03.17 03:00
|modify
|163
|1.00
|1.7466
|1.7502
|1.7818
|1696
|2006.03.17 03:00
|modify
|164
|1.00
|1.7559
|1.7502
|1.7911
|1697
|2006.03.17 04:00
|modify
|163
|1.00
|1.7466
|1.7503
|1.7818
|1698
|2006.03.17 04:00
|modify
|164
|1.00
|1.7559
|1.7503
|1.7911
|1699
|2006.03.17 06:00
|modify
|163
|1.00
|1.7466
|1.7512
|1.7818
|1700
|2006.03.17 06:00
|modify
|164
|1.00
|1.7559
|1.7512
|1.7911
|1701
|2006.03.17 07:00
|modify
|163
|1.00
|1.7466
|1.7518
|1.7818
|1702
|2006.03.17 07:00
|modify
|164
|1.00
|1.7559
|1.7518
|1.7911
|1703
|2006.03.17 08:00
|modify
|163
|1.00
|1.7466
|1.7524
|1.7818
|1704
|2006.03.17 08:00
|modify
|164
|1.00
|1.7559
|1.7524
|1.7911
|1705
|2006.03.17 09:00
|modify
|163
|1.00
|1.7466
|1.7528
|1.7818
|1706
|2006.03.17 09:00
|modify
|164
|1.00
|1.7559
|1.7528
|1.7911
|1707
|2006.03.17 10:00
|modify
|163
|1.00
|1.7466
|1.7533
|1.7818
|1708
|2006.03.17 10:00
|modify
|164
|1.00
|1.7559
|1.7533
|1.7911
|1709
|2006.03.17 13:33
|s/l
|163
|1.00
|1.7533
|1.7533
|1.7818
|669.00
|27939.06
|1710
|2006.03.17 13:33
|s/l
|164
|1.00
|1.7533
|1.7533
|1.7911
|-260.00
|27679.06
|1711
|2006.03.22 00:00
|sell
|165
|1.00
|1.7487
|1.7548
|1.7135
|1712
|2006.03.22 02:00
|modify
|165
|1.00
|1.7487
|1.7547
|1.7135
|1713
|2006.03.22 03:00
|modify
|165
|1.00
|1.7487
|1.7546
|1.7135
|1714
|2006.03.22 04:00
|modify
|165
|1.00
|1.7487
|1.7540
|1.7135
|1715
|2006.03.22 05:00
|modify
|165
|1.00
|1.7487
|1.7536
|1.7135
|1716
|2006.03.22 06:00
|modify
|165
|1.00
|1.7487
|1.7531
|1.7135
|1717
|2006.03.22 07:00
|modify
|165
|1.00
|1.7487
|1.7529
|1.7135
|1718
|2006.03.22 08:00
|modify
|165
|1.00
|1.7487
|1.7524
|1.7135
|1719
|2006.03.22 09:00
|modify
|165
|1.00
|1.7487
|1.7518
|1.7135
|1720
|2006.03.23 04:00
|modify
|165
|1.00
|1.7487
|1.7512
|1.7135
|1721
|2006.03.23 05:00
|modify
|165
|1.00
|1.7487
|1.7510
|1.7135
|1722
|2006.03.23 06:00
|modify
|165
|1.00
|1.7487
|1.7503
|1.7135
|1723
|2006.03.23 07:00
|modify
|165
|1.00
|1.7487
|1.7499
|1.7135
|1724
|2006.03.23 08:00
|modify
|165
|1.00
|1.7487
|1.7493
|1.7135
|1725
|2006.03.23 09:00
|modify
|165
|1.00
|1.7487
|1.7489
|1.7135
|1726
|2006.03.23 10:00
|modify
|165
|1.00
|1.7487
|1.7485
|1.7135
|1727
|2006.03.23 11:00
|modify
|165
|1.00
|1.7487
|1.7483
|1.7135
|1728
|2006.03.23 12:00
|modify
|165
|1.00
|1.7487
|1.7481
|1.7135
|1729
|2006.03.23 14:00
|modify
|165
|1.00
|1.7487
|1.7471
|1.7135
|1730
|2006.03.23 18:00
|modify
|165
|1.00
|1.7487
|1.7426
|1.7135
|1731
|2006.03.24 04:20
|sell
|166
|1.00
|1.7360
|1.7426
|1.7008
|1732
|2006.03.24 07:00
|modify
|165
|1.00
|1.7487
|1.7422
|1.7135
|1733
|2006.03.24 07:00
|modify
|166
|1.00
|1.7360
|1.7422
|1.7008
|1734
|2006.03.24 08:00
|modify
|165
|1.00
|1.7487
|1.7393
|1.7135
|1735
|2006.03.24 08:00
|modify
|166
|1.00
|1.7360
|1.7393
|1.7008
|1736
|2006.03.24 09:00
|modify
|165
|1.00
|1.7487
|1.7385
|1.7135
|1737
|2006.03.24 09:00
|modify
|166
|1.00
|1.7360
|1.7385
|1.7008
|1738
|2006.03.24 10:00
|modify
|165
|1.00
|1.7487
|1.7374
|1.7135
|1739
|2006.03.24 10:00
|modify
|166
|1.00
|1.7360
|1.7374
|1.7008
|1740
|2006.03.24 12:00
|modify
|165
|1.00
|1.7487
|1.7372
|1.7135
|1741
|2006.03.24 12:00
|modify
|166
|1.00
|1.7360
|1.7372
|1.7008
|1742
|2006.03.24 14:00
|modify
|165
|1.00
|1.7487
|1.7368
|1.7135
|1743
|2006.03.24 14:00
|modify
|166
|1.00
|1.7360
|1.7368
|1.7008
|1744
|2006.03.24 15:06
|s/l
|165
|1.00
|1.7368
|1.7368
|1.7135
|1190.00
|28869.06
|1745
|2006.03.24 15:06
|s/l
|166
|1.00
|1.7368
|1.7368
|1.7008
|-80.01
|28789.05
|1746
|2006.04.19 07:30
|buy
|167
|1.00
|1.7812
|1.7763
|1.8164
|1747
|2006.04.19 08:00
|modify
|167
|1.00
|1.7812
|1.7769
|1.8164
|1748
|2006.04.19 09:00
|modify
|167
|1.00
|1.7812
|1.7772
|1.8164
|1749
|2006.04.19 12:00
|modify
|167
|1.00
|1.7812
|1.7778
|1.8164
|1750
|2006.04.19 13:00
|modify
|167
|1.00
|1.7812
|1.7794
|1.8164
|1751
|2006.04.19 14:00
|modify
|167
|1.00
|1.7812
|1.7799
|1.8164
|1752
|2006.04.19 19:00
|modify
|167
|1.00
|1.7812
|1.7800
|1.8164
|1753
|2006.04.19 20:00
|modify
|167
|1.00
|1.7812
|1.7812
|1.8164
|1754
|2006.04.19 22:00
|modify
|167
|1.00
|1.7812
|1.7813
|1.8164
|1755
|2006.04.19 23:00
|modify
|167
|1.00
|1.7812
|1.7814
|1.8164
|1756
|2006.04.20 00:00
|modify
|167
|1.00
|1.7812
|1.7822
|1.8164
|1757
|2006.04.20 01:00
|modify
|167
|1.00
|1.7812
|1.7825
|1.8164
|1758
|2006.04.20 02:00
|modify
|167
|1.00
|1.7812
|1.7830
|1.8164
|1759
|2006.04.20 02:15
|buy
|168
|1.00
|1.7901
|1.7830
|1.8253
|1760
|2006.04.20 03:00
|modify
|167
|1.00
|1.7812
|1.7837
|1.8164
|1761
|2006.04.20 03:00
|modify
|168
|1.00
|1.7901
|1.7837
|1.8253
|1762
|2006.04.20 05:00
|modify
|167
|1.00
|1.7812
|1.7838
|1.8164
|1763
|2006.04.20 05:00
|modify
|168
|1.00
|1.7901
|1.7838
|1.8253
|1764
|2006.04.20 06:00
|modify
|167
|1.00
|1.7812
|1.7848
|1.8164
|1765
|2006.04.20 06:00
|modify
|168
|1.00
|1.7901
|1.7848
|1.8253
|1766
|2006.04.20 07:00
|modify
|167
|1.00
|1.7812
|1.7858
|1.8164
|1767
|2006.04.20 07:00
|modify
|168
|1.00
|1.7901
|1.7858
|1.8253
|1768
|2006.04.20 08:00
|modify
|167
|1.00
|1.7812
|1.7864
|1.8164
|1769
|2006.04.20 08:00
|modify
|168
|1.00
|1.7901
|1.7864
|1.8253
|1770
|2006.04.20 09:08
|modify
|167
|1.00
|1.7812
|1.7870
|1.8164
|1771
|2006.04.20 09:08
|modify
|168
|1.00
|1.7901
|1.7870
|1.8253
|1772
|2006.04.20 09:10
|s/l
|167
|1.00
|1.7870
|1.7870
|1.8164
|577.00
|29366.05
|1773
|2006.04.20 09:10
|s/l
|168
|1.00
|1.7870
|1.7870
|1.8253
|-310.00
|29056.05
|1774
|2006.04.21 03:55
|sell
|169
|1.00
|1.7793
|1.7848
|1.7441
|1775
|2006.04.21 04:00
|modify
|169
|1.00
|1.7793
|1.7841
|1.7441
|1776
|2006.04.21 05:00
|modify
|169
|1.00
|1.7793
|1.7839
|1.7441
|1777
|2006.04.21 06:00
|modify
|169
|1.00
|1.7793
|1.7831
|1.7441
|1778
|2006.04.21 07:00
|modify
|169
|1.00
|1.7793
|1.7824
|1.7441
|1779
|2006.04.21 08:00
|modify
|169
|1.00
|1.7793
|1.7811
|1.7441
|1780
|2006.04.21 09:00
|modify
|169
|1.00
|1.7793
|1.7804
|1.7441
|1781
|2006.04.21 10:05
|s/l
|169
|1.00
|1.7804
|1.7804
|1.7441
|-110.00
|28946.05
|1782
|2006.04.28 03:30
|buy
|170
|1.00
|1.8011
|1.7908
|1.8363
|1783
|2006.04.28 06:00
|modify
|170
|1.00
|1.8011
|1.7915
|1.8363
|1784
|2006.04.28 07:00
|modify
|170
|1.00
|1.8011
|1.7920
|1.8363
|1785
|2006.04.28 08:00
|modify
|170
|1.00
|1.8011
|1.7971
|1.8363
|1786
|2006.04.28 09:00
|modify
|170
|1.00
|1.8011
|1.7985
|1.8363
|1787
|2006.04.28 12:00
|modify
|170
|1.00
|1.8011
|1.8002
|1.8363
|1788
|2006.04.28 13:00
|modify
|170
|1.00
|1.8011
|1.8021
|1.8363
|1789
|2006.04.28 17:00
|modify
|170
|1.00
|1.8011
|1.8027
|1.8363
|1790
|2006.04.28 18:00
|modify
|170
|1.00
|1.8011
|1.8059
|1.8363
|1791
|2006.04.28 19:00
|modify
|170
|1.00
|1.8011
|1.8112
|1.8363
|1792
|2006.05.01 03:00
|modify
|170
|1.00
|1.8011
|1.8116
|1.8363
|1793
|2006.05.01 04:00
|modify
|170
|1.00
|1.8011
|1.8124
|1.8363
|1794
|2006.05.01 05:00
|modify
|170
|1.00
|1.8011
|1.8130
|1.8363
|1795
|2006.05.01 07:00
|modify
|170
|1.00
|1.8011
|1.8142
|1.8363
|1796
|2006.05.01 08:00
|modify
|170
|1.00
|1.8011
|1.8163
|1.8363
|1797
|2006.05.01 09:00
|modify
|170
|1.00
|1.8011
|1.8181
|1.8363
|1798
|2006.05.01 10:00
|modify
|170
|1.00
|1.8011
|1.8197
|1.8363
|1799
|2006.05.01 11:05
|modify
|170
|1.00
|1.8011
|1.8202
|1.8363
|1800
|2006.05.01 12:00
|modify
|170
|1.00
|1.8011
|1.8207
|1.8363
|1801
|2006.05.01 13:05
|modify
|170
|1.00
|1.8011
|1.8210
|1.8363
|1802
|2006.05.01 14:00
|modify
|170
|1.00
|1.8011
|1.8215
|1.8363
|1803
|2006.05.01 15:00
|modify
|170
|1.00
|1.8011
|1.8216
|1.8363
|1804
|2006.05.01 15:09
|t/p
|170
|1.00
|1.8363
|1.8216
|1.8363
|3519.00
|32465.05
|1805
|2006.05.05 03:40
|buy
|171
|1.00
|1.8510
|1.8409
|1.8862
|1806
|2006.05.05 04:00
|modify
|171
|1.00
|1.8510
|1.8421
|1.8862
|1807
|2006.05.05 05:00
|modify
|171
|1.00
|1.8510
|1.8423
|1.8862
|1808
|2006.05.05 06:00
|modify
|171
|1.00
|1.8510
|1.8434
|1.8862
|1809
|2006.05.05 07:00
|modify
|171
|1.00
|1.8510
|1.8445
|1.8862
|1810
|2006.05.05 08:00
|modify
|171
|1.00
|1.8510
|1.8457
|1.8862
|1811
|2006.05.05 09:00
|modify
|171
|1.00
|1.8510
|1.8459
|1.8862
|1812
|2006.05.05 10:00
|modify
|171
|1.00
|1.8510
|1.8461
|1.8862
|1813
|2006.05.05 12:00
|modify
|171
|1.00
|1.8510
|1.8466
|1.8862
|1814
|2006.05.05 16:00
|modify
|171
|1.00
|1.8510
|1.8487
|1.8862
|1815
|2006.05.05 17:00
|modify
|171
|1.00
|1.8510
|1.8505
|1.8862
|1816
|2006.05.08 07:00
|modify
|171
|1.00
|1.8510
|1.8526
|1.8862
|1817
|2006.05.08 08:00
|modify
|171
|1.00
|1.8510
|1.8537
|1.8862
|1818
|2006.05.08 08:50
|buy
|172
|1.00
|1.8587
|1.8537
|1.8939
|1819
|2006.05.08 09:00
|modify
|171
|1.00
|1.8510
|1.8547
|1.8862
|1820
|2006.05.08 09:00
|modify
|172
|1.00
|1.8587
|1.8547
|1.8939
|1821
|2006.05.08 12:00
|modify
|171
|1.00
|1.8510
|1.8589
|1.8862
|1822
|2006.05.08 12:00
|modify
|172
|1.00
|1.8587
|1.8589
|1.8939
|1823
|2006.05.08 15:59
|s/l
|171
|1.00
|1.8589
|1.8589
|1.8862
|789.00
|33254.05
|1824
|2006.05.08 15:59
|s/l
|172
|1.00
|1.8589
|1.8589
|1.8939
|20.00
|33274.05
|1825
|2006.05.15 08:30
|buy
|173
|1.00
|1.8927
|1.8874
|1.9279
|1826
|2006.05.15 09:00
|modify
|173
|1.00
|1.8927
|1.8879
|1.9279
|1827
|2006.05.15 10:06
|s/l
|173
|1.00
|1.8879
|1.8879
|1.9279
|-480.00
|32794.05
|1828
|2006.05.19 05:55
|buy
|174
|1.00
|1.8902
|1.8805
|1.9254
|1829
|2006.05.19 06:00
|modify
|174
|1.00
|1.8902
|1.8813
|1.9254
|1830
|2006.05.19 07:00
|modify
|174
|1.00
|1.8902
|1.8830
|1.9254
|1831
|2006.05.19 08:00
|modify
|174
|1.00
|1.8902
|1.8839
|1.9254
|1832
|2006.05.19 09:00
|modify
|174
|1.00
|1.8902
|1.8850
|1.9254
|1833
|2006.05.19 09:10
|s/l
|174
|1.00
|1.8850
|1.8850
|1.9254
|-520.00
|32274.05
|1834
|2006.05.19 21:15
|sell
|175
|1.00
|1.8780
|1.8861
|1.8428
|1835
|2006.05.22 03:00
|modify
|175
|1.00
|1.8780
|1.8859
|1.8428
|1836
|2006.05.22 04:00
|modify
|175
|1.00
|1.8780
|1.8851
|1.8428
|1837
|2006.05.22 05:00
|modify
|175
|1.00
|1.8780
|1.8843
|1.8428
|1838
|2006.05.22 06:00
|modify
|175
|1.00
|1.8780
|1.8834
|1.8428
|1839
|2006.05.22 07:00
|modify
|175
|1.00
|1.8780
|1.8833
|1.8428
|1840
|2006.05.22 08:00
|modify
|175
|1.00
|1.8780
|1.8825
|1.8428
|1841
|2006.05.22 09:00
|modify
|175
|1.00
|1.8780
|1.8812
|1.8428
|1842
|2006.05.22 10:00
|modify
|175
|1.00
|1.8780
|1.8774
|1.8428
|1843
|2006.05.22 12:24
|s/l
|175
|1.00
|1.8774
|1.8774
|1.8428
|60.00
|32334.05
|1844
|2006.05.23 01:10
|buy
|176
|1.00
|1.8832
|1.8754
|1.9184
|1845
|2006.05.23 02:00
|modify
|176
|1.00
|1.8832
|1.8759
|1.9184
|1846
|2006.05.23 04:00
|modify
|176
|1.00
|1.8832
|1.8766
|1.9184
|1847
|2006.05.23 06:00
|modify
|176
|1.00
|1.8832
|1.8769
|1.9184
|1848
|2006.05.23 07:00
|modify
|176
|1.00
|1.8832
|1.8778
|1.9184
|1849
|2006.05.23 08:00
|modify
|176
|1.00
|1.8832
|1.8780
|1.9184
|1850
|2006.05.23 09:00
|modify
|176
|1.00
|1.8832
|1.8792
|1.9184
|1851
|2006.05.23 12:00
|close
|176
|1.00
|1.8812
|1.8792
|1.9184
|-200.00
|32134.05
|1852
|2006.05.29 03:15
|sell
|177
|1.00
|1.8596
|1.8679
|1.8244
|1853
|2006.05.29 04:00
|modify
|177
|1.00
|1.8596
|1.8675
|1.8244
|1854
|2006.05.29 05:00
|modify
|177
|1.00
|1.8596
|1.8674
|1.8244
|1855
|2006.05.29 06:00
|modify
|177
|1.00
|1.8596
|1.8669
|1.8244
|1856
|2006.05.29 07:00
|modify
|177
|1.00
|1.8596
|1.8659
|1.8244
|1857
|2006.05.29 08:00
|modify
|177
|1.00
|1.8596
|1.8626
|1.8244
|1858
|2006.05.29 09:00
|modify
|177
|1.00
|1.8596
|1.8615
|1.8244
|1859
|2006.05.29 11:06
|s/l
|177
|1.00
|1.8615
|1.8615
|1.8244
|-190.01
|31944.04
|1860
|2006.05.31 01:05
|buy
|178
|1.00
|1.8813
|1.8716
|1.9165
|1861
|2006.05.31 02:00
|modify
|178
|1.00
|1.8813
|1.8717
|1.9165
|1862
|2006.05.31 03:00
|modify
|178
|1.00
|1.8813
|1.8727
|1.9165
|1863
|2006.05.31 05:00
|modify
|178
|1.00
|1.8813
|1.8735
|1.9165
|1864
|2006.05.31 06:00
|modify
|178
|1.00
|1.8813
|1.8745
|1.9165
|1865
|2006.05.31 07:00
|modify
|178
|1.00
|1.8813
|1.8771
|1.9165
|1866
|2006.05.31 08:00
|modify
|178
|1.00
|1.8813
|1.8778
|1.9165
|1867
|2006.05.31 10:29
|s/l
|178
|1.00
|1.8778
|1.8778
|1.9165
|-350.00
|31594.04
|1868
|2006.06.06 08:20
|sell
|179
|1.00
|1.8731
|1.8785
|1.8379
|1869
|2006.06.06 09:00
|modify
|179
|1.00
|1.8731
|1.8783
|1.8379
|1870
|2006.06.06 13:00
|modify
|179
|1.00
|1.8731
|1.8782
|1.8379
|1871
|2006.06.06 14:00
|modify
|179
|1.00
|1.8731
|1.8781
|1.8379
|1872
|2006.06.06 16:00
|modify
|179
|1.00
|1.8731
|1.8754
|1.8379
|1873
|2006.06.06 17:00
|modify
|179
|1.00
|1.8731
|1.8738
|1.8379
|1874
|2006.06.06 18:00
|modify
|179
|1.00
|1.8731
|1.8725
|1.8379
|1875
|2006.06.06 19:00
|modify
|179
|1.00
|1.8731
|1.8721
|1.8379
|1876
|2006.06.07 00:00
|modify
|179
|1.00
|1.8731
|1.8718
|1.8379
|1877
|2006.06.07 01:00
|modify
|179
|1.00
|1.8731
|1.8712
|1.8379
|1878
|2006.06.07 02:00
|modify
|179
|1.00
|1.8731
|1.8707
|1.8379
|1879
|2006.06.07 03:20
|sell
|180
|1.00
|1.8626
|1.8707
|1.8274
|1880
|2006.06.07 04:00
|modify
|179
|1.00
|1.8731
|1.8696
|1.8379
|1881
|2006.06.07 04:00
|modify
|180
|1.00
|1.8626
|1.8696
|1.8274
|1882
|2006.06.07 06:00
|modify
|179
|1.00
|1.8731
|1.8684
|1.8379
|1883
|2006.06.07 06:00
|modify
|180
|1.00
|1.8626
|1.8684
|1.8274
|1884
|2006.06.07 07:00
|modify
|179
|1.00
|1.8731
|1.8675
|1.8379
|1885
|2006.06.07 07:00
|modify
|180
|1.00
|1.8626
|1.8675
|1.8274
|1886
|2006.06.07 08:00
|modify
|179
|1.00
|1.8731
|1.8665
|1.8379
|1887
|2006.06.07 08:00
|modify
|180
|1.00
|1.8626
|1.8665
|1.8274
|1888
|2006.06.07 10:00
|modify
|179
|1.00
|1.8731
|1.8641
|1.8379
|1889
|2006.06.07 10:00
|modify
|180
|1.00
|1.8626
|1.8641
|1.8274
|1890
|2006.06.07 12:28
|s/l
|179
|1.00
|1.8641
|1.8641
|1.8379
|900.00
|32494.04
|1891
|2006.06.07 12:28
|s/l
|180
|1.00
|1.8641
|1.8641
|1.8274
|-150.00
|32344.04
|1892
|2006.06.14 03:30
|sell
|181
|1.00
|1.8351
|1.8446
|1.7999
|1893
|2006.06.14 04:00
|modify
|181
|1.00
|1.8351
|1.8442
|1.7999
|1894
|2006.06.14 05:00
|modify
|181
|1.00
|1.8351
|1.8441
|1.7999
|1895
|2006.06.14 06:00
|modify
|181
|1.00
|1.8351
|1.8431
|1.7999
|1896
|2006.06.14 07:00
|modify
|181
|1.00
|1.8351
|1.8418
|1.7999
|1897
|2006.06.14 08:00
|close
|181
|1.00
|1.8376
|1.8418
|1.7999
|-249.98
|32094.06
|1898
|2006.07.03 01:50
|buy
|182
|1.00
|1.8467
|1.8371
|1.8819
|1899
|2006.07.03 02:00
|modify
|182
|1.00
|1.8467
|1.8374
|1.8819
|1900
|2006.07.03 03:00
|modify
|182
|1.00
|1.8467
|1.8381
|1.8819
|1901
|2006.07.03 06:00
|modify
|182
|1.00
|1.8467
|1.8384
|1.8819
|1902
|2006.07.03 07:00
|modify
|182
|1.00
|1.8467
|1.8406
|1.8819
|1903
|2006.07.03 08:00
|modify
|182
|1.00
|1.8467
|1.8411
|1.8819
|1904
|2006.07.03 09:00
|modify
|182
|1.00
|1.8467
|1.8425
|1.8819
|1905
|2006.07.03 12:07
|s/l
|182
|1.00
|1.8425
|1.8425
|1.8819
|-420.00
|31674.06
|1906
|2006.07.06 01:45
|sell
|183
|1.00
|1.8357
|1.8435
|1.8005
|1907
|2006.07.06 02:00
|modify
|183
|1.00
|1.8357
|1.8429
|1.8005
|1908
|2006.07.06 03:00
|modify
|183
|1.00
|1.8357
|1.8422
|1.8005
|1909
|2006.07.06 04:00
|modify
|183
|1.00
|1.8357
|1.8418
|1.8005
|1910
|2006.07.06 05:00
|modify
|183
|1.00
|1.8357
|1.8417
|1.8005
|1911
|2006.07.06 06:00
|modify
|183
|1.00
|1.8357
|1.8395
|1.8005
|1912
|2006.07.06 07:00
|modify
|183
|1.00
|1.8357
|1.8383
|1.8005
|1913
|2006.07.06 08:00
|modify
|183
|1.00
|1.8357
|1.8378
|1.8005
|1914
|2006.07.06 14:33
|s/l
|183
|1.00
|1.8378
|1.8378
|1.8005
|-210.00
|31464.06
|1915
|2006.07.10 02:20
|buy
|184
|1.00
|1.8479
|1.8435
|1.8831
|1916
|2006.07.10 07:00
|modify
|184
|1.00
|1.8479
|1.8462
|1.8831
|1917
|2006.07.10 09:00
|modify
|184
|1.00
|1.8479
|1.8466
|1.8831
|1918
|2006.07.10 11:24
|s/l
|184
|1.00
|1.8466
|1.8466
|1.8831
|-130.00
|31334.06
|1919
|2006.07.13 03:10
|sell
|185
|1.00
|1.8347
|1.8425
|1.7995
|1920
|2006.07.13 04:00
|modify
|185
|1.00
|1.8347
|1.8416
|1.7995
|1921
|2006.07.13 05:00
|modify
|185
|1.00
|1.8347
|1.8409
|1.7995
|1922
|2006.07.13 06:00
|modify
|185
|1.00
|1.8347
|1.8390
|1.7995
|1923
|2006.07.13 07:00
|modify
|185
|1.00
|1.8347
|1.8384
|1.7995
|1924
|2006.07.13 08:00
|modify
|185
|1.00
|1.8347
|1.8377
|1.7995
|1925
|2006.07.13 09:14
|s/l
|185
|1.00
|1.8377
|1.8377
|1.7995
|-300.00
|31034.06
|1926
|2006.07.14 03:25
|buy
|186
|1.00
|1.8408
|1.8363
|1.8760
|1927
|2006.07.14 04:00
|close
|186
|1.00
|1.8409
|1.8363
|1.8760
|9.99
|31044.05
|1928
|2006.07.17 00:40
|sell
|187
|1.00
|1.8385
|1.8448
|1.8033
|1929
|2006.07.17 02:00
|modify
|187
|1.00
|1.8385
|1.8441
|1.8033
|1930
|2006.07.17 03:00
|modify
|187
|1.00
|1.8385
|1.8436
|1.8033
|1931
|2006.07.17 04:00
|modify
|187
|1.00
|1.8385
|1.8433
|1.8033
|1932
|2006.07.17 05:00
|modify
|187
|1.00
|1.8385
|1.8427
|1.8033
|1933
|2006.07.17 06:00
|modify
|187
|1.00
|1.8385
|1.8426
|1.8033
|1934
|2006.07.17 07:00
|modify
|187
|1.00
|1.8385
|1.8413
|1.8033
|1935
|2006.07.17 08:00
|modify
|187
|1.00
|1.8385
|1.8400
|1.8033
|1936
|2006.07.17 09:00
|modify
|187
|1.00
|1.8385
|1.8398
|1.8033
|1937
|2006.07.17 12:00
|modify
|187
|1.00
|1.8385
|1.8318
|1.8033
|1938
|2006.07.17 13:00
|modify
|187
|1.00
|1.8385
|1.8293
|1.8033
|1939
|2006.07.17 14:00
|modify
|187
|1.00
|1.8385
|1.8291
|1.8033
|1940
|2006.07.18 02:00
|modify
|187
|1.00
|1.8385
|1.8264
|1.8033
|1941
|2006.07.18 04:55
|modify
|187
|1.00
|1.8385
|1.8257
|1.8033
|1942
|2006.07.18 05:00
|modify
|187
|1.00
|1.8385
|1.8251
|1.8033
|1943
|2006.07.18 05:00
|sell
|188
|1.00
|1.8204
|1.8251
|1.7852
|1944
|2006.07.18 06:00
|modify
|187
|1.00
|1.8385
|1.8246
|1.8033
|1945
|2006.07.18 06:00
|modify
|188
|1.00
|1.8204
|1.8246
|1.7852
|1946
|2006.07.18 07:00
|modify
|187
|1.00
|1.8385
|1.8239
|1.8033
|1947
|2006.07.18 07:00
|modify
|188
|1.00
|1.8204
|1.8239
|1.7852
|1948
|2006.07.18 08:00
|modify
|187
|1.00
|1.8385
|1.8232
|1.8033
|1949
|2006.07.18 08:00
|modify
|188
|1.00
|1.8204
|1.8232
|1.7852
|1950
|2006.07.18 09:00
|modify
|187
|1.00
|1.8385
|1.8228
|1.8033
|1951
|2006.07.18 09:00
|modify
|188
|1.00
|1.8204
|1.8228
|1.7852
|1952
|2006.07.18 09:48
|s/l
|187
|1.00
|1.8228
|1.8228
|1.8033
|1570.00
|32614.05
|1953
|2006.07.18 09:48
|s/l
|188
|1.00
|1.8228
|1.8228
|1.7852
|-240.00
|32374.05
|1954
|2006.07.20 21:50
|buy
|189
|1.00
|1.8481
|1.8430
|1.8833
|1955
|2006.07.21 03:00
|modify
|189
|1.00
|1.8481
|1.8431
|1.8833
|1956
|2006.07.21 04:00
|modify
|189
|1.00
|1.8481
|1.8438
|1.8833
|1957
|2006.07.21 05:00
|modify
|189
|1.00
|1.8481
|1.8446
|1.8833
|1958
|2006.07.21 07:00
|modify
|189
|1.00
|1.8481
|1.8449
|1.8833
|1959
|2006.07.21 08:00
|modify
|189
|1.00
|1.8481
|1.8454
|1.8833
|1960
|2006.07.21 11:00
|modify
|189
|1.00
|1.8481
|1.8481
|1.8833
|1961
|2006.07.21 12:00
|modify
|189
|1.00
|1.8481
|1.8484
|1.8833
|1962
|2006.07.21 13:00
|modify
|189
|1.00
|1.8481
|1.8485
|1.8833
|1963
|2006.07.21 14:00
|modify
|189
|1.00
|1.8481
|1.8501
|1.8833
|1964
|2006.07.24 01:00
|modify
|189
|1.00
|1.8481
|1.8503
|1.8833
|1965
|2006.07.24 02:00
|modify
|189
|1.00
|1.8481
|1.8513
|1.8833
|1966
|2006.07.24 02:30
|buy
|190
|1.00
|1.8572
|1.8513
|1.8924
|1967
|2006.07.24 03:00
|modify
|189
|1.00
|1.8481
|1.8518
|1.8833
|1968
|2006.07.24 03:00
|modify
|190
|1.00
|1.8572
|1.8518
|1.8924
|1969
|2006.07.24 06:04
|modify
|189
|1.00
|1.8481
|1.8519
|1.8833
|1970
|2006.07.24 06:04
|modify
|190
|1.00
|1.8572
|1.8519
|1.8924
|1971
|2006.07.24 07:00
|modify
|189
|1.00
|1.8481
|1.8525
|1.8833
|1972
|2006.07.24 07:00
|modify
|190
|1.00
|1.8572
|1.8525
|1.8924
|1973
|2006.07.24 07:33
|s/l
|189
|1.00
|1.8525
|1.8525
|1.8833
|438.00
|32812.05
|1974
|2006.07.24 07:33
|s/l
|190
|1.00
|1.8525
|1.8525
|1.8924
|-470.00
|32342.05
|1975
|2006.07.26 01:45
|sell
|191
|1.00
|1.8410
|1.8490
|1.8058
|1976
|2006.07.26 02:00
|modify
|191
|1.00
|1.8410
|1.8483
|1.8058
|1977
|2006.07.26 03:00
|modify
|191
|1.00
|1.8410
|1.8482
|1.8058
|1978
|2006.07.26 04:00
|modify
|191
|1.00
|1.8410
|1.8481
|1.8058
|1979
|2006.07.26 05:00
|modify
|191
|1.00
|1.8410
|1.8480
|1.8058
|1980
|2006.07.26 06:00
|modify
|191
|1.00
|1.8410
|1.8476
|1.8058
|1981
|2006.07.26 07:00
|modify
|191
|1.00
|1.8410
|1.8469
|1.8058
|1982
|2006.07.26 08:00
|modify
|191
|1.00
|1.8410
|1.8452
|1.8058
|1983
|2006.07.26 09:00
|modify
|191
|1.00
|1.8410
|1.8435
|1.8058
|1984
|2006.07.26 14:56
|s/l
|191
|1.00
|1.8435
|1.8435
|1.8058
|-250.00
|32092.05
|1985
|2006.07.28 22:20
|buy
|192
|1.00
|1.8626
|1.8553
|1.8978
|1986
|2006.07.31 05:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8557
|1.8978
|1987
|2006.07.31 06:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8558
|1.8978
|1988
|2006.07.31 07:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8583
|1.8978
|1989
|2006.07.31 08:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8589
|1.8978
|1990
|2006.07.31 09:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8590
|1.8978
|1991
|2006.07.31 13:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8593
|1.8978
|1992
|2006.07.31 17:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8597
|1.8978
|1993
|2006.07.31 21:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8600
|1.8978
|1994
|2006.08.01 00:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8603
|1.8978
|1995
|2006.08.01 01:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8605
|1.8978
|1996
|2006.08.01 02:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8608
|1.8978
|1997
|2006.08.01 02:40
|buy
|193
|1.00
|1.8668
|1.8608
|1.9020
|1998
|2006.08.01 03:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8612
|1.8978
|1999
|2006.08.01 03:00
|modify
|193
|1.00
|1.8668
|1.8612
|1.9020
|2000
|2006.08.01 04:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8614
|1.8978
|2001
|2006.08.01 04:00
|modify
|193
|1.00
|1.8668
|1.8614
|1.9020
|2002
|2006.08.01 06:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8615
|1.8978
|2003
|2006.08.01 06:00
|modify
|193
|1.00
|1.8668
|1.8615
|1.9020
|2004
|2006.08.01 07:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8618
|1.8978
|2005
|2006.08.01 07:00
|modify
|193
|1.00
|1.8668
|1.8618
|1.9020
|2006
|2006.08.01 08:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8621
|1.8978
|2007
|2006.08.01 08:00
|modify
|193
|1.00
|1.8668
|1.8621
|1.9020
|2008
|2006.08.01 09:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8625
|1.8978
|2009
|2006.08.01 09:00
|modify
|193
|1.00
|1.8668
|1.8625
|1.9020
|2010
|2006.08.01 20:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8642
|1.8978
|2011
|2006.08.01 20:00
|modify
|193
|1.00
|1.8668
|1.8642
|1.9020
|2012
|2006.08.01 21:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8646
|1.8978
|2013
|2006.08.01 21:00
|modify
|193
|1.00
|1.8668
|1.8646
|1.9020
|2014
|2006.08.01 22:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8650
|1.8978
|2015
|2006.08.01 22:00
|modify
|193
|1.00
|1.8668
|1.8650
|1.9020
|2016
|2006.08.01 23:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8654
|1.8978
|2017
|2006.08.01 23:00
|modify
|193
|1.00
|1.8668
|1.8654
|1.9020
|2018
|2006.08.02 00:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8659
|1.8978
|2019
|2006.08.02 00:00
|modify
|193
|1.00
|1.8668
|1.8659
|1.9020
|2020
|2006.08.02 01:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8664
|1.8978
|2021
|2006.08.02 01:00
|modify
|193
|1.00
|1.8668
|1.8664
|1.9020
|2022
|2006.08.02 02:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8671
|1.8978
|2023
|2006.08.02 02:00
|modify
|193
|1.00
|1.8668
|1.8671
|1.9020
|2024
|2006.08.02 03:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8676
|1.8978
|2025
|2006.08.02 03:00
|modify
|193
|1.00
|1.8668
|1.8676
|1.9020
|2026
|2006.08.02 04:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8683
|1.8978
|2027
|2006.08.02 04:00
|modify
|193
|1.00
|1.8668
|1.8683
|1.9020
|2028
|2006.08.02 06:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8700
|1.8978
|2029
|2006.08.02 06:00
|modify
|193
|1.00
|1.8668
|1.8700
|1.9020
|2030
|2006.08.02 07:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8715
|1.8978
|2031
|2006.08.02 07:00
|modify
|193
|1.00
|1.8668
|1.8715
|1.9020
|2032
|2006.08.02 08:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8718
|1.8978
|2033
|2006.08.02 08:00
|modify
|193
|1.00
|1.8668
|1.8718
|1.9020
|2034
|2006.08.02 09:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8727
|1.8978
|2035
|2006.08.02 09:00
|modify
|193
|1.00
|1.8668
|1.8727
|1.9020
|2036
|2006.08.02 10:00
|modify
|192
|1.00
|1.8626
|1.8734
|1.8978
|2037
|2006.08.02 10:00
|modify
|193
|1.00
|1.8668
|1.8734
|1.9020
|2038
|2006.08.02 11:21
|s/l
|192
|1.00
|1.8734
|1.8734
|1.8978
|1077.00
|33169.05
|2039
|2006.08.02 11:21
|s/l
|193
|1.00
|1.8734
|1.8734
|1.9020
|659.00
|33828.05
|2040
|2006.08.04 04:55
|buy
|194
|1.00
|1.8860
|1.8771
|1.9212
|2041
|2006.08.04 05:00
|modify
|194
|1.00
|1.8860
|1.8805
|1.9212
|2042
|2006.08.04 06:00
|modify
|194
|1.00
|1.8860
|1.8817
|1.9212
|2043
|2006.08.04 07:00
|modify
|194
|1.00
|1.8860
|1.8826
|1.9212
|2044
|2006.08.04 09:00
|modify
|194
|1.00
|1.8860
|1.8827
|1.9212
|2045
|2006.08.04 10:00
|modify
|194
|1.00
|1.8860
|1.8831
|1.9212
|2046
|2006.08.04 12:00
|modify
|194
|1.00
|1.8860
|1.8847
|1.9212
|2047
|2006.08.04 16:00
|modify
|194
|1.00
|1.8860
|1.8945
|1.9212
|2048
|2006.08.04 17:00
|modify
|194
|1.00
|1.8860
|1.8960
|1.9212
|2049
|2006.08.04 18:00
|modify
|194
|1.00
|1.8860
|1.8980
|1.9212
|2050
|2006.08.07 00:25
|buy
|195
|1.00
|1.9075
|1.8980
|1.9427
|2051
|2006.08.07 01:00
|modify
|194
|1.00
|1.8860
|1.8981
|1.9212
|2052
|2006.08.07 01:00
|modify
|195
|1.00
|1.9075
|1.8981
|1.9427
|2053
|2006.08.07 02:00
|modify
|194
|1.00
|1.8860
|1.8989
|1.9212
|2054
|2006.08.07 02:00
|modify
|195
|1.00
|1.9075
|1.8989
|1.9427
|2055
|2006.08.07 03:00
|modify
|194
|1.00
|1.8860
|1.8998
|1.9212
|2056
|2006.08.07 03:00
|modify
|195
|1.00
|1.9075
|1.8998
|1.9427
|2057
|2006.08.07 04:00
|modify
|194
|1.00
|1.8860
|1.8999
|1.9212
|2058
|2006.08.07 04:00
|modify
|195
|1.00
|1.9075
|1.8999
|1.9427
|2059
|2006.08.07 05:00
|modify
|194
|1.00
|1.8860
|1.9001
|1.9212
|2060
|2006.08.07 05:00
|modify
|195
|1.00
|1.9075
|1.9001
|1.9427
|2061
|2006.08.07 06:00
|modify
|194
|1.00
|1.8860
|1.9003
|1.9212
|2062
|2006.08.07 06:00
|modify
|195
|1.00
|1.9075
|1.9003
|1.9427
|2063
|2006.08.07 07:00
|modify
|194
|1.00
|1.8860
|1.9047
|1.9212
|2064
|2006.08.07 07:00
|modify
|195
|1.00
|1.9075
|1.9047
|1.9427
|2065
|2006.08.07 08:12
|modify
|194
|1.00
|1.8860
|1.9060
|1.9212
|2066
|2006.08.07 08:12
|modify
|195
|1.00
|1.9075
|1.9060
|1.9427
|2067
|2006.08.07 08:51
|s/l
|194
|1.00
|1.9060
|1.9060
|1.9212
|1999.01
|35827.06
|2068
|2006.08.07 08:51
|s/l
|195
|1.00
|1.9060
|1.9060
|1.9427
|-150.00
|35677.06
|2069
|2006.08.09 08:15
|sell
|196
|1.00
|1.9045
|1.9096
|1.8693
|2070
|2006.08.09 10:07
|s/l
|196
|1.00
|1.9096
|1.9096
|1.8693
|-510.00
|35167.06
|2071
|2006.08.11 00:45
|sell
|197
|1.00
|1.8942
|1.9029
|1.8590
|2072
|2006.08.11 01:00
|modify
|197
|1.00
|1.8942
|1.9007
|1.8590
|2073
|2006.08.11 02:00
|modify
|197
|1.00
|1.8942
|1.8997
|1.8590
|2074
|2006.08.11 03:00
|modify
|197
|1.00
|1.8942
|1.8993
|1.8590
|2075
|2006.08.11 04:00
|modify
|197
|1.00
|1.8942
|1.8990
|1.8590
|2076
|2006.08.11 05:00
|modify
|197
|1.00
|1.8942
|1.8986
|1.8590
|2077
|2006.08.11 06:00
|modify
|197
|1.00
|1.8942
|1.8975
|1.8590
|2078
|2006.08.11 07:00
|modify
|197
|1.00
|1.8942
|1.8969
|1.8590
|2079
|2006.08.11 08:04
|modify
|197
|1.00
|1.8942
|1.8944
|1.8590
|2080
|2006.08.11 09:00
|modify
|197
|1.00
|1.8942
|1.8934
|1.8590
|2081
|2006.08.11 09:08
|s/l
|197
|1.00
|1.8934
|1.8934
|1.8590
|80.00
|35247.06
|2082
|2006.08.14 03:00
|sell
|198
|1.00
|1.8933
|1.8986
|1.8581
|2083
|2006.08.14 07:00
|modify
|198
|1.00
|1.8933
|1.8979
|1.8581
|2084
|2006.08.14 08:00
|modify
|198
|1.00
|1.8933
|1.8970
|1.8581
|2085
|2006.08.14 09:00
|modify
|198
|1.00
|1.8933
|1.8961
|1.8581
|2086
|2006.08.14 12:00
|modify
|198
|1.00
|1.8933
|1.8946
|1.8581
|2087
|2006.08.14 16:00
|modify
|198
|1.00
|1.8933
|1.8934
|1.8581
|2088
|2006.08.14 16:24
|s/l
|198
|1.00
|1.8934
|1.8934
|1.8581
|-9.99
|35237.07
|2089
|2006.08.15 22:05
|buy
|199
|1.00
|1.8932
|1.8849
|1.9284
|2090
|2006.08.15 23:00
|modify
|199
|1.00
|1.8932
|1.8853
|1.9284
|2091
|2006.08.16 00:05
|modify
|199
|1.00
|1.8932
|1.8863
|1.9284
|2092
|2006.08.16 01:00
|modify
|199
|1.00
|1.8932
|1.8870
|1.9284
|2093
|2006.08.16 02:00
|modify
|199
|1.00
|1.8932
|1.8882
|1.9284
|2094
|2006.08.16 03:00
|modify
|199
|1.00
|1.8932
|1.8887
|1.9284
|2095
|2006.08.16 04:00
|modify
|199
|1.00
|1.8932
|1.8891
|1.9284
|2096
|2006.08.16 05:00
|modify
|199
|1.00
|1.8932
|1.8893
|1.9284
|2097
|2006.08.16 06:00
|modify
|199
|1.00
|1.8932
|1.8914
|1.9284
|2098
|2006.08.16 07:00
|modify
|199
|1.00
|1.8932
|1.8925
|1.9284
|2099
|2006.08.16 08:47
|s/l
|199
|1.00
|1.8925
|1.8925
|1.9284
|-71.00
|35166.07
|2100
|2006.08.18 05:45
|sell
|200
|1.00
|1.8860
|1.8922
|1.8508
|2101
|2006.08.18 06:00
|modify
|200
|1.00
|1.8860
|1.8913
|1.8508
|2102
|2006.08.18 07:00
|modify
|200
|1.00
|1.8860
|1.8908
|1.8508
|2103
|2006.08.18 08:00
|close
|200
|1.00
|1.8866
|1.8908
|1.8508
|-60.00
|35106.07
|2104
|2006.08.21 21:05
|buy
|201
|1.00
|1.8940
|1.8885
|1.9292
|2105
|2006.08.22 00:00
|modify
|201
|1.00
|1.8940
|1.8888
|1.9292
|2106
|2006.08.22 01:00
|modify
|201
|1.00
|1.8940
|1.8905
|1.9292
|2107
|2006.08.22 01:41
|s/l
|201
|1.00
|1.8905
|1.8905
|1.9292
|-351.00
|34755.07
|2108
|2006.08.23 08:55
|sell
|202
|1.00
|1.8889
|1.8930
|1.8537
|2109
|2006.08.23 09:00
|modify
|202
|1.00
|1.8889
|1.8926
|1.8537
|2110
|2006.08.23 09:35
|s/l
|202
|1.00
|1.8926
|1.8926
|1.8537
|-370.00
|34385.07
|2111
|2006.08.25 04:40
|sell
|203
|1.00
|1.8880
|1.8946
|1.8528
|2112
|2006.08.25 06:00
|modify
|203
|1.00
|1.8880
|1.8939
|1.8528
|2113
|2006.08.25 07:00
|modify
|203
|1.00
|1.8880
|1.8937
|1.8528
|2114
|2006.08.25 08:00
|modify
|203
|1.00
|1.8880
|1.8922
|1.8528
|2115
|2006.08.25 09:00
|modify
|203
|1.00
|1.8880
|1.8918
|1.8528
|2116
|2006.08.25 10:00
|modify
|203
|1.00
|1.8880
|1.8900
|1.8528
|2117
|2006.08.25 12:09
|s/l
|203
|1.00
|1.8900
|1.8900
|1.8528
|-200.00
|34185.07
|2118
|2006.09.06 03:20
|sell
|204
|1.00
|1.8948
|1.8997
|1.8596
|2119
|2006.09.06 04:00
|modify
|204
|1.00
|1.8948
|1.8994
|1.8596
|2120
|2006.09.06 06:00
|modify
|204
|1.00
|1.8948
|1.8992
|1.8596
|2121
|2006.09.06 07:00
|modify
|204
|1.00
|1.8948
|1.8985
|1.8596
|2122
|2006.09.06 08:00
|modify
|204
|1.00
|1.8948
|1.8974
|1.8596
|2123
|2006.09.06 12:00
|modify
|204
|1.00
|1.8948
|1.8963
|1.8596
|2124
|2006.09.06 13:00
|modify
|204
|1.00
|1.8948
|1.8957
|1.8596
|2125
|2006.09.06 14:00
|modify
|204
|1.00
|1.8948
|1.8937
|1.8596
|2126
|2006.09.06 15:00
|modify
|204
|1.00
|1.8948
|1.8913
|1.8596
|2127
|2006.09.06 16:00
|modify
|204
|1.00
|1.8948
|1.8897
|1.8596
|2128
|2006.09.06 17:00
|modify
|204
|1.00
|1.8948
|1.8896
|1.8596
|2129
|2006.09.06 19:00
|modify
|204
|1.00
|1.8948
|1.8895
|1.8596
|2130
|2006.09.06 22:40
|sell
|205
|1.00
|1.8851
|1.8895
|1.8499
|2131
|2006.09.07 04:00
|modify
|204
|1.00
|1.8948
|1.8890
|1.8596
|2132
|2006.09.07 04:00
|modify
|205
|1.00
|1.8851
|1.8890
|1.8499
|2133
|2006.09.07 05:00
|modify
|204
|1.00
|1.8948
|1.8883
|1.8596
|2134
|2006.09.07 05:00
|modify
|205
|1.00
|1.8851
|1.8883
|1.8499
|2135
|2006.09.07 06:00
|modify
|204
|1.00
|1.8948
|1.8875
|1.8596
|2136
|2006.09.07 06:00
|modify
|205
|1.00
|1.8851
|1.8875
|1.8499
|2137
|2006.09.07 07:00
|modify
|204
|1.00
|1.8948
|1.8867
|1.8596
|2138
|2006.09.07 07:00
|modify
|205
|1.00
|1.8851
|1.8867
|1.8499
|2139
|2006.09.07 08:00
|modify
|204
|1.00
|1.8948
|1.8861
|1.8596
|2140
|2006.09.07 08:00
|modify
|205
|1.00
|1.8851
|1.8861
|1.8499
|2141
|2006.09.07 09:23
|s/l
|204
|1.00
|1.8861
|1.8861
|1.8596
|869.99
|35055.06
|2142
|2006.09.07 09:23
|s/l
|205
|1.00
|1.8861
|1.8861
|1.8499
|-100.00
|34955.06
|2143
|2006.09.11 01:15
|sell
|206
|1.00
|1.8660
|1.8730
|1.8308
|2144
|2006.09.11 02:00
|modify
|206
|1.00
|1.8660
|1.8725
|1.8308
|2145
|2006.09.11 03:00
|modify
|206
|1.00
|1.8660
|1.8722
|1.8308
|2146
|2006.09.11 06:00
|modify
|206
|1.00
|1.8660
|1.8717
|1.8308
|2147
|2006.09.11 07:00
|modify
|206
|1.00
|1.8660
|1.8700
|1.8308
|2148
|2006.09.11 08:00
|modify
|206
|1.00
|1.8660
|1.8696
|1.8308
|2149
|2006.09.11 09:00
|modify
|206
|1.00
|1.8660
|1.8688
|1.8308
|2150
|2006.09.11 10:08
|s/l
|206
|1.00
|1.8688
|1.8688
|1.8308
|-279.99
|34675.07
|2151
|2006.09.13 02:15
|buy
|207
|1.00
|1.8724
|1.8673
|1.9076
|2152
|2006.09.13 03:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8674
|1.9076
|2153
|2006.09.13 05:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8675
|1.9076
|2154
|2006.09.13 06:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8688
|1.9076
|2155
|2006.09.13 07:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8696
|1.9076
|2156
|2006.09.13 23:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8697
|1.9076
|2157
|2006.09.14 00:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8699
|1.9076
|2158
|2006.09.14 01:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8701
|1.9076
|2159
|2006.09.14 02:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8709
|1.9076
|2160
|2006.09.14 03:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8713
|1.9076
|2161
|2006.09.14 04:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8715
|1.9076
|2162
|2006.09.14 06:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8719
|1.9076
|2163
|2006.09.14 07:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8722
|1.9076
|2164
|2006.09.14 07:10
|buy
|208
|1.00
|1.8768
|1.8722
|1.9120
|2165
|2006.09.14 08:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8726
|1.9076
|2166
|2006.09.14 08:00
|modify
|208
|1.00
|1.8768
|1.8726
|1.9120
|2167
|2006.09.14 09:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8732
|1.9076
|2168
|2006.09.14 09:00
|modify
|208
|1.00
|1.8768
|1.8732
|1.9120
|2169
|2006.09.14 11:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8744
|1.9076
|2170
|2006.09.14 11:00
|modify
|208
|1.00
|1.8768
|1.8744
|1.9120
|2171
|2006.09.14 12:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8759
|1.9076
|2172
|2006.09.14 12:00
|modify
|208
|1.00
|1.8768
|1.8759
|1.9120
|2173
|2006.09.14 14:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8776
|1.9076
|2174
|2006.09.14 14:00
|modify
|208
|1.00
|1.8768
|1.8776
|1.9120
|2175
|2006.09.14 15:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8792
|1.9076
|2176
|2006.09.14 15:00
|modify
|208
|1.00
|1.8768
|1.8792
|1.9120
|2177
|2006.09.14 18:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8805
|1.9076
|2178
|2006.09.14 18:00
|modify
|208
|1.00
|1.8768
|1.8805
|1.9120
|2179
|2006.09.15 02:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8806
|1.9076
|2180
|2006.09.15 02:00
|modify
|208
|1.00
|1.8768
|1.8806
|1.9120
|2181
|2006.09.15 03:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8811
|1.9076
|2182
|2006.09.15 03:00
|modify
|208
|1.00
|1.8768
|1.8811
|1.9120
|2183
|2006.09.15 04:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8824
|1.9076
|2184
|2006.09.15 04:00
|modify
|208
|1.00
|1.8768
|1.8824
|1.9120
|2185
|2006.09.15 05:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8830
|1.9076
|2186
|2006.09.15 05:00
|modify
|208
|1.00
|1.8768
|1.8830
|1.9120
|2187
|2006.09.15 06:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8844
|1.9076
|2188
|2006.09.15 06:00
|modify
|208
|1.00
|1.8768
|1.8844
|1.9120
|2189
|2006.09.15 07:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8847
|1.9076
|2190
|2006.09.15 07:00
|modify
|208
|1.00
|1.8768
|1.8847
|1.9120
|2191
|2006.09.15 08:00
|modify
|207
|1.00
|1.8724
|1.8861
|1.9076
|2192
|2006.09.15 08:00
|modify
|208
|1.00
|1.8768
|1.8861
|1.9120
|2193
|2006.09.15 09:03
|s/l
|207
|1.00
|1.8861
|1.8861
|1.9076
|1366.00
|36041.07
|2194
|2006.09.15 09:03
|s/l
|208
|1.00
|1.8861
|1.8861
|1.9120
|929.00
|36970.07
|2195
|2006.09.21 01:10
|buy
|209
|1.00
|1.8869
|1.8827
|1.9221
|2196
|2006.09.21 02:00
|modify
|209
|1.00
|1.8869
|1.8832
|1.9221
|2197
|2006.09.21 08:00
|modify
|209
|1.00
|1.8869
|1.8834
|1.9221
|2198
|2006.09.21 09:00
|modify
|209
|1.00
|1.8869
|1.8837
|1.9221
|2199
|2006.09.21 11:00
|modify
|209
|1.00
|1.8869
|1.8846
|1.9221
|2200
|2006.09.21 12:00
|modify
|209
|1.00
|1.8869
|1.8861
|1.9221
|2201
|2006.09.21 13:00
|modify
|209
|1.00
|1.8869
|1.8874
|1.9221
|2202
|2006.09.21 14:00
|modify
|209
|1.00
|1.8869
|1.8895
|1.9221
|2203
|2006.09.21 15:00
|modify
|209
|1.00
|1.8869
|1.8900
|1.9221
|2204
|2006.09.21 16:00
|modify
|209
|1.00
|1.8869
|1.8910
|1.9221
|2205
|2006.09.21 17:00
|modify
|209
|1.00
|1.8869
|1.8911
|1.9221
|2206
|2006.09.21 20:00
|modify
|209
|1.00
|1.8869
|1.8925
|1.9221
|2207
|2006.09.22 00:00
|modify
|209
|1.00
|1.8869
|1.8930
|1.9221
|2208
|2006.09.22 01:00
|modify
|209
|1.00
|1.8869
|1.8933
|1.9221
|2209
|2006.09.22 03:00
|modify
|209
|1.00
|1.8869
|1.8936
|1.9221
|2210
|2006.09.22 04:00
|modify
|209
|1.00
|1.8869
|1.8948
|1.9221
|2211
|2006.09.22 05:25
|buy
|210
|1.00
|1.9010
|1.8948
|1.9362
|2212
|2006.09.22 06:00
|modify
|209
|1.00
|1.8869
|1.8950
|1.9221
|2213
|2006.09.22 06:00
|modify
|210
|1.00
|1.9010
|1.8950
|1.9362
|2214
|2006.09.22 08:00
|modify
|209
|1.00
|1.8869
|1.8955
|1.9221
|2215
|2006.09.22 08:00
|modify
|210
|1.00
|1.9010
|1.8955
|1.9362
|2216
|2006.09.22 09:00
|modify
|209
|1.00
|1.8869
|1.8960
|1.9221
|2217
|2006.09.22 09:00
|modify
|210
|1.00
|1.9010
|1.8960
|1.9362
|2218
|2006.09.22 10:00
|modify
|209
|1.00
|1.8869
|1.8973
|1.9221
|2219
|2006.09.22 10:00
|modify
|210
|1.00
|1.9010
|1.8973
|1.9362
|2220
|2006.09.22 11:00
|modify
|209
|1.00
|1.8869
|1.8995
|1.9221
|2221
|2006.09.22 11:00
|modify
|210
|1.00
|1.9010
|1.8995
|1.9362
|2222
|2006.09.22 12:00
|modify
|209
|1.00
|1.8869
|1.8999
|1.9221
|2223
|2006.09.22 12:00
|modify
|210
|1.00
|1.9010
|1.8999
|1.9362
|2224
|2006.09.22 20:47
|s/l
|209
|1.00
|1.8999
|1.8999
|1.9221
|1299.00
|38269.07
|2225
|2006.09.22 20:47
|s/l
|210
|1.00
|1.8999
|1.8999
|1.9362
|-110.00
|38159.07
|2226
|2006.09.27 23:00
|sell
|211
|1.00
|1.8892
|1.8937
|1.8540
|2227
|2006.09.28 02:00
|modify
|211
|1.00
|1.8892
|1.8934
|1.8540
|2228
|2006.09.28 06:00
|modify
|211
|1.00
|1.8892
|1.8931
|1.8540
|2229
|2006.09.28 07:00
|modify
|211
|1.00
|1.8892
|1.8926
|1.8540
|2230
|2006.09.28 08:00
|modify
|211
|1.00
|1.8892
|1.8920
|1.8540
|2231
|2006.09.28 10:00
|modify
|211
|1.00
|1.8892
|1.8902
|1.8540
|2232
|2006.09.28 11:00
|modify
|211
|1.00
|1.8892
|1.8889
|1.8540
|2233
|2006.09.28 12:00
|modify
|211
|1.00
|1.8892
|1.8875
|1.8540
|2234
|2006.09.28 13:00
|modify
|211
|1.00
|1.8892
|1.8873
|1.8540
|2235
|2006.09.28 16:00
|modify
|211
|1.00
|1.8892
|1.8865
|1.8540
|2236
|2006.09.28 17:00
|modify
|211
|1.00
|1.8892
|1.8860
|1.8540
|2237
|2006.09.28 18:00
|modify
|211
|1.00
|1.8892
|1.8843
|1.8540
|2238
|2006.09.28 20:00
|modify
|211
|1.00
|1.8892
|1.8838
|1.8540
|2239
|2006.09.28 23:00
|modify
|211
|1.00
|1.8892
|1.8836
|1.8540
|2240
|2006.09.28 23:00
|sell
|212
|1.00
|1.8771
|1.8836
|1.8419
|2241
|2006.09.29 00:00
|modify
|211
|1.00
|1.8892
|1.8822
|1.8540
|2242
|2006.09.29 00:00
|modify
|212
|1.00
|1.8771
|1.8822
|1.8419
|2243
|2006.09.29 01:00
|modify
|211
|1.00
|1.8892
|1.8821
|1.8540
|2244
|2006.09.29 01:00
|modify
|212
|1.00
|1.8771
|1.8821
|1.8419
|2245
|2006.09.29 02:00
|modify
|211
|1.00
|1.8892
|1.8813
|1.8540
|2246
|2006.09.29 02:00
|modify
|212
|1.00
|1.8771
|1.8813
|1.8419
|2247
|2006.09.29 03:00
|modify
|211
|1.00
|1.8892
|1.8809
|1.8540
|2248
|2006.09.29 03:00
|modify
|212
|1.00
|1.8771
|1.8809
|1.8419
|2249
|2006.09.29 05:00
|modify
|211
|1.00
|1.8892
|1.8806
|1.8540
|2250
|2006.09.29 05:00
|modify
|212
|1.00
|1.8771
|1.8806
|1.8419
|2251
|2006.09.29 06:00
|modify
|211
|1.00
|1.8892
|1.8799
|1.8540
|2252
|2006.09.29 06:00
|modify
|212
|1.00
|1.8771
|1.8799
|1.8419
|2253
|2006.09.29 07:00
|modify
|211
|1.00
|1.8892
|1.8796
|1.8540
|2254
|2006.09.29 07:00
|modify
|212
|1.00
|1.8771
|1.8796
|1.8419
|2255
|2006.09.29 08:00
|modify
|211
|1.00
|1.8892
|1.8786
|1.8540
|2256
|2006.09.29 08:00
|modify
|212
|1.00
|1.8771
|1.8786
|1.8419
|2257
|2006.09.29 10:00
|modify
|211
|1.00
|1.8892
|1.8780
|1.8540
|2258
|2006.09.29 10:00
|modify
|212
|1.00
|1.8771
|1.8780
|1.8419
|2259
|2006.09.29 11:00
|modify
|211
|1.00
|1.8892
|1.8751
|1.8540
|2260
|2006.09.29 11:00
|modify
|212
|1.00
|1.8771
|1.8751
|1.8419
|2261
|2006.09.29 16:00
|modify
|211
|1.00
|1.8892
|1.8746
|1.8540
|2262
|2006.09.29 16:00
|modify
|212
|1.00
|1.8771
|1.8746
|1.8419
|2263
|2006.10.02 00:00
|s/l
|211
|1.00
|1.8746
|1.8746
|1.8540
|1460.00
|39619.07
|2264
|2006.10.02 00:00
|s/l
|212
|1.00
|1.8746
|1.8746
|1.8419
|250.00
|39869.07
|2265
|2006.10.03 02:25
|buy
|213
|1.00
|1.8864
|1.8771
|1.9216
|2266
|2006.10.03 03:00
|modify
|213
|1.00
|1.8864
|1.8776
|1.9216
|2267
|2006.10.03 04:00
|modify
|213
|1.00
|1.8864
|1.8780
|1.9216
|2268
|2006.10.03 05:00
|modify
|213
|1.00
|1.8864
|1.8783
|1.9216
|2269
|2006.10.03 06:00
|modify
|213
|1.00
|1.8864
|1.8788
|1.9216
|2270
|2006.10.03 07:00
|modify
|213
|1.00
|1.8864
|1.8820
|1.9216
|2271
|2006.10.03 08:00
|modify
|213
|1.00
|1.8864
|1.8830
|1.9216
|2272
|2006.10.03 09:00
|modify
|213
|1.00
|1.8864
|1.8837
|1.9216
|2273
|2006.10.03 10:00
|modify
|213
|1.00
|1.8864
|1.8844
|1.9216
|2274
|2006.10.03 11:00
|modify
|213
|1.00
|1.8864
|1.8850
|1.9216
|2275
|2006.10.04 03:47
|s/l
|213
|1.00
|1.8850
|1.8850
|1.9216
|-141.01
|39728.06
|2276
|2006.10.09 21:15
|sell
|214
|1.00
|1.8675
|1.8718
|1.8323
|2277
|2006.10.10 00:00
|modify
|214
|1.00
|1.8675
|1.8711
|1.8323
|2278
|2006.10.10 01:00
|modify
|214
|1.00
|1.8675
|1.8709
|1.8323
|2279
|2006.10.10 02:00
|modify
|214
|1.00
|1.8675
|1.8703
|1.8323
|2280
|2006.10.10 03:00
|modify
|214
|1.00
|1.8675
|1.8699
|1.8323
|2281
|2006.10.10 04:00
|modify
|214
|1.00
|1.8675
|1.8697
|1.8323
|2282
|2006.10.10 05:00
|modify
|214
|1.00
|1.8675
|1.8695
|1.8323
|2283
|2006.10.10 06:00
|modify
|214
|1.00
|1.8675
|1.8690
|1.8323
|2284
|2006.10.10 07:00
|modify
|214
|1.00
|1.8675
|1.8687
|1.8323
|2285
|2006.10.10 08:18
|s/l
|214
|1.00
|1.8687
|1.8687
|1.8323
|-120.01
|39608.05
|2286
|2006.10.11 04:35
|sell
|215
|1.00
|1.8551
|1.8605
|1.8199
|2287
|2006.10.11 05:00
|modify
|215
|1.00
|1.8551
|1.8595
|1.8199
|2288
|2006.10.11 06:00
|modify
|215
|1.00
|1.8551
|1.8590
|1.8199
|2289
|2006.10.11 07:00
|modify
|215
|1.00
|1.8551
|1.8585
|1.8199
|2290
|2006.10.11 08:00
|modify
|215
|1.00
|1.8551
|1.8582
|1.8199
|2291
|2006.10.11 09:00
|modify
|215
|1.00
|1.8551
|1.8580
|1.8199
|2292
|2006.10.11 10:00
|modify
|215
|1.00
|1.8551
|1.8572
|1.8199
|2293
|2006.10.11 10:55
|s/l
|215
|1.00
|1.8572
|1.8572
|1.8199
|-210.00
|39398.05
|2294
|2006.10.18 02:45
|buy
|216
|1.00
|1.8698
|1.8633
|1.9050
|2295
|2006.10.18 03:00
|modify
|216
|1.00
|1.8698
|1.8637
|1.9050
|2296
|2006.10.18 04:04
|modify
|216
|1.00
|1.8698
|1.8641
|1.9050
|2297
|2006.10.18 05:00
|modify
|216
|1.00
|1.8698
|1.8643
|1.9050
|2298
|2006.10.18 06:00
|modify
|216
|1.00
|1.8698
|1.8649
|1.9050
|2299
|2006.10.18 07:00
|modify
|216
|1.00
|1.8698
|1.8662
|1.9050
|2300
|2006.10.18 08:00
|modify
|216
|1.00
|1.8698
|1.8669
|1.9050
|2301
|2006.10.18 09:00
|modify
|216
|1.00
|1.8698
|1.8680
|1.9050
|2302
|2006.10.18 10:00
|modify
|216
|1.00
|1.8698
|1.8681
|1.9050
|2303
|2006.10.18 14:42
|s/l
|216
|1.00
|1.8681
|1.8681
|1.9050
|-170.00
|39228.05
|2304
|2006.10.23 03:30
|buy
|217
|1.00
|1.8823
|1.8782
|1.9175
|2305
|2006.10.23 06:00
|modify
|217
|1.00
|1.8823
|1.8788
|1.9175
|2306
|2006.10.23 07:00
|modify
|217
|1.00
|1.8823
|1.8789
|1.9175
|2307
|2006.10.23 08:00
|modify
|217
|1.00
|1.8823
|1.8797
|1.9175
|2308
|2006.10.23 08:25
|s/l
|217
|1.00
|1.8797
|1.8797
|1.9175
|-260.00
|38968.05
|2309
|2006.10.30 01:10
|buy
|218
|1.00
|1.8959
|1.8913
|1.9311
|2310
|2006.10.30 06:00
|modify
|218
|1.00
|1.8959
|1.8914
|1.9311
|2311
|2006.10.30 07:04
|modify
|218
|1.00
|1.8959
|1.8917
|1.9311
|2312
|2006.10.30 08:00
|modify
|218
|1.00
|1.8959
|1.8932
|1.9311
|2313
|2006.10.30 09:00
|modify
|218
|1.00
|1.8959
|1.8944
|1.9311
|2314
|2006.10.30 16:00
|modify
|218
|1.00
|1.8959
|1.8959
|1.9311
|2315
|2006.10.31 00:15
|buy
|219
|1.00
|1.9004
|1.8959
|1.9356
|2316
|2006.10.31 01:00
|modify
|218
|1.00
|1.8959
|1.8960
|1.9311
|2317
|2006.10.31 01:00
|modify
|219
|1.00
|1.9004
|1.8960
|1.9356
|2318
|2006.10.31 03:00
|modify
|218
|1.00
|1.8959
|1.8962
|1.9311
|2319
|2006.10.31 03:00
|modify
|219
|1.00
|1.9004
|1.8962
|1.9356
|2320
|2006.10.31 04:00
|modify
|218
|1.00
|1.8959
|1.8963
|1.9311
|2321
|2006.10.31 04:00
|modify
|219
|1.00
|1.9004
|1.8963
|1.9356
|2322
|2006.10.31 05:00
|modify
|218
|1.00
|1.8959
|1.8968
|1.9311
|2323
|2006.10.31 05:00
|modify
|219
|1.00
|1.9004
|1.8968
|1.9356
|2324
|2006.10.31 06:00
|modify
|218
|1.00
|1.8959
|1.8972
|1.9311
|2325
|2006.10.31 06:00
|modify
|219
|1.00
|1.9004
|1.8972
|1.9356
|2326
|2006.10.31 07:00
|modify
|218
|1.00
|1.8959
|1.8977
|1.9311
|2327
|2006.10.31 07:00
|modify
|219
|1.00
|1.9004
|1.8977
|1.9356
|2328
|2006.10.31 08:00
|modify
|218
|1.00
|1.8959
|1.8981
|1.9311
|2329
|2006.10.31 08:00
|modify
|219
|1.00
|1.9004
|1.8981
|1.9356
|2330
|2006.10.31 09:27
|s/l
|218
|1.00
|1.8981
|1.8981
|1.9311
|219.00
|39187.05
|2331
|2006.10.31 09:27
|s/l
|219
|1.00
|1.8981
|1.8981
|1.9356
|-230.00
|38957.05
|2332
|2006.11.01 05:00
|buy
|220
|1.00
|1.9074
|1.9018
|1.9426
|2333
|2006.11.01 06:00
|modify
|220
|1.00
|1.9074
|1.9020
|1.9426
|2334
|2006.11.01 07:04
|modify
|220
|1.00
|1.9074
|1.9024
|1.9426
|2335
|2006.11.01 08:00
|modify
|220
|1.00
|1.9074
|1.9027
|1.9426
|2336
|2006.11.01 09:00
|modify
|220
|1.00
|1.9074
|1.9051
|1.9426
|2337
|2006.11.01 10:01
|modify
|220
|1.00
|1.9074
|1.9054
|1.9426
|2338
|2006.11.02 08:55
|s/l
|220
|1.00
|1.9054
|1.9054
|1.9426
|-203.00
|38754.05
|2339
|2006.11.06 00:10
|sell
|221
|1.00
|1.9014
|1.9087
|1.8662
|2340
|2006.11.06 03:00
|modify
|221
|1.00
|1.9014
|1.9086
|1.8662
|2341
|2006.11.06 04:00
|modify
|221
|1.00
|1.9014
|1.9081
|1.8662
|2342
|2006.11.06 05:00
|modify
|221
|1.00
|1.9014
|1.9077
|1.8662
|2343
|2006.11.06 06:00
|modify
|221
|1.00
|1.9014
|1.9074
|1.8662
|2344
|2006.11.06 07:00
|modify
|221
|1.00
|1.9014
|1.9038
|1.8662
|2345
|2006.11.06 08:00
|modify
|221
|1.00
|1.9014
|1.9033
|1.8662
|2346
|2006.11.06 09:00
|modify
|221
|1.00
|1.9014
|1.9025
|1.8662
|2347
|2006.11.06 11:00
|modify
|221
|1.00
|1.9014
|1.9022
|1.8662
|2348
|2006.11.06 12:00
|modify
|221
|1.00
|1.9014
|1.9003
|1.8662
|2349
|2006.11.07 02:25
|s/l
|221
|1.00
|1.9003
|1.9003
|1.8662
|110.00
|38864.05
|2350
|2006.11.23 03:35
|buy
|222
|1.00
|1.9137
|1.9090
|1.9489
|2351
|2006.11.23 04:00
|modify
|222
|1.00
|1.9137
|1.9095
|1.9489
|2352
|2006.11.23 05:00
|modify
|222
|1.00
|1.9137
|1.9098
|1.9489
|2353
|2006.11.23 06:00
|modify
|222
|1.00
|1.9137
|1.9110
|1.9489
|2354
|2006.11.23 07:00
|modify
|222
|1.00
|1.9137
|1.9113
|1.9489
|2355
|2006.11.23 08:00
|modify
|222
|1.00
|1.9137
|1.9124
|1.9489
|2356
|2006.11.23 12:00
|modify
|222
|1.00
|1.9137
|1.9126
|1.9489
|2357
|2006.11.24 10:00
|modify
|222
|1.00
|1.9137
|1.9135
|1.9489
|2358
|2006.11.24 11:00
|modify
|222
|1.00
|1.9137
|1.9246
|1.9489
|2359
|2006.11.27 02:00
|modify
|222
|1.00
|1.9137
|1.9301
|1.9489
|2360
|2006.11.27 03:00
|modify
|222
|1.00
|1.9137
|1.9308
|1.9489
|2361
|2006.11.27 04:00
|modify
|222
|1.00
|1.9137
|1.9312
|1.9489
|2362
|2006.11.27 05:00
|modify
|222
|1.00
|1.9137
|1.9314
|1.9489
|2363
|2006.11.27 06:00
|modify
|222
|1.00
|1.9137
|1.9319
|1.9489
|2364
|2006.11.27 07:00
|modify
|222
|1.00
|1.9137
|1.9320
|1.9489
|2365
|2006.11.27 09:58
|s/l
|222
|1.00
|1.9320
|1.9320
|1.9489
|1827.99
|40692.04
|2366
|2006.11.29 06:35
|buy
|223
|1.00
|1.9515
|1.9438
|1.9867
|2367
|2006.11.29 07:00
|modify
|223
|1.00
|1.9515
|1.9447
|1.9867
|2368
|2006.11.29 08:00
|modify
|223
|1.00
|1.9515
|1.9455
|1.9867
|2369
|2006.11.29 09:00
|modify
|223
|1.00
|1.9515
|1.9459
|1.9867
|2370
|2006.11.29 11:00
|modify
|223
|1.00
|1.9515
|1.9462
|1.9867
|2371
|2006.11.29 19:23
|s/l
|223
|1.00
|1.9462
|1.9462
|1.9867
|-529.99
|40162.05
|2372
|2006.12.01 00:35
|buy
|224
|1.00
|1.9650
|1.9567
|2.0002
|2373
|2006.12.01 01:00
|modify
|224
|1.00
|1.9650
|1.9570
|2.0002
|2374
|2006.12.01 02:00
|modify
|224
|1.00
|1.9650
|1.9578
|2.0002
|2375
|2006.12.01 03:00
|modify
|224
|1.00
|1.9650
|1.9586
|2.0002
|2376
|2006.12.01 04:00
|modify
|224
|1.00
|1.9650
|1.9591
|2.0002
|2377
|2006.12.01 06:04
|modify
|224
|1.00
|1.9650
|1.9595
|2.0002
|2378
|2006.12.01 07:00
|modify
|224
|1.00
|1.9650
|1.9605
|2.0002
|2379
|2006.12.01 08:00
|modify
|224
|1.00
|1.9650
|1.9628
|2.0002
|2380
|2006.12.01 09:00
|modify
|224
|1.00
|1.9650
|1.9665
|2.0002
|2381
|2006.12.01 10:35
|s/l
|224
|1.00
|1.9665
|1.9665
|2.0002
|150.00
|40312.05
|2382
|2006.12.04 03:55
|buy
|225
|1.00
|1.9786
|1.9713
|2.0138
|2383
|2006.12.04 04:00
|modify
|225
|1.00
|1.9786
|1.9718
|2.0138
|2384
|2006.12.04 05:00
|modify
|225
|1.00
|1.9786
|1.9723
|2.0138
|2385
|2006.12.04 06:05
|modify
|225
|1.00
|1.9786
|1.9724
|2.0138
|2386
|2006.12.04 08:00
|modify
|225
|1.00
|1.9786
|1.9725
|2.0138
|2387
|2006.12.04 09:00
|modify
|225
|1.00
|1.9786
|1.9753
|2.0138
|2388
|2006.12.04 09:08
|s/l
|225
|1.00
|1.9753
|1.9753
|2.0138
|-330.00
|39982.05
|2389
|2006.12.11 08:45
|sell
|226
|1.00
|1.9531
|1.9627
|1.9179
|2390
|2006.12.11 09:00
|modify
|226
|1.00
|1.9531
|1.9617
|1.9179
|2391
|2006.12.11 10:00
|modify
|226
|1.00
|1.9531
|1.9589
|1.9179
|2392
|2006.12.11 12:00
|modify
|226
|1.00
|1.9531
|1.9587
|1.9179
|2393
|2006.12.11 15:00
|modify
|226
|1.00
|1.9531
|1.9586
|1.9179
|2394
|2006.12.11 17:00
|modify
|226
|1.00
|1.9531
|1.9583
|1.9179
|2395
|2006.12.11 18:15
|s/l
|226
|1.00
|1.9583
|1.9583
|1.9179
|-520.00
|39462.05
|2396
|2006.12.13 07:40
|buy
|227
|1.00
|1.9696
|1.9637
|2.0048
|2397
|2006.12.13 08:00
|modify
|227
|1.00
|1.9696
|1.9640
|2.0048
|2398
|2006.12.13 09:00
|modify
|227
|1.00
|1.9696
|1.9642
|2.0048
|2399
|2006.12.13 12:00
|modify
|227
|1.00
|1.9696
|1.9650
|2.0048
|2400
|2006.12.13 13:00
|modify
|227
|1.00
|1.9696
|1.9654
|2.0048
|2401
|2006.12.13 14:00
|modify
|227
|1.00
|1.9696
|1.9656
|2.0048
|2402
|2006.12.13 14:33
|s/l
|227
|1.00
|1.9656
|1.9656
|2.0048
|-400.00
|39062.05
|2403
|2006.12.18 04:35
|sell
|228
|1.00
|1.9544
|1.9641
|1.9192
|2404
|2006.12.18 05:00
|modify
|228
|1.00
|1.9544
|1.9640
|1.9192
|2405
|2006.12.18 06:00
|modify
|228
|1.00
|1.9544
|1.9637
|1.9192
|2406
|2006.12.18 07:00
|modify
|228
|1.00
|1.9544
|1.9609
|1.9192
|2407
|2006.12.18 08:00
|modify
|228
|1.00
|1.9544
|1.9591
|1.9192
|2408
|2006.12.18 09:00
|modify
|228
|1.00
|1.9544
|1.9574
|1.9192
|2409
|2006.12.18 11:00
|modify
|228
|1.00
|1.9544
|1.9569
|1.9192
|2410
|2006.12.18 17:00
|modify
|228
|1.00
|1.9544
|1.9557
|1.9192
|2411
|2006.12.18 18:00
|modify
|228
|1.00
|1.9544
|1.9543
|1.9192
|2412
|2006.12.19 00:00
|modify
|228
|1.00
|1.9544
|1.9540
|1.9192
|2413
|2006.12.19 01:00
|modify
|228
|1.00
|1.9544
|1.9539
|1.9192
|2414
|2006.12.19 02:00
|modify
|228
|1.00
|1.9544
|1.9531
|1.9192
|2415
|2006.12.19 03:09
|modify
|228
|1.00
|1.9544
|1.9519
|1.9192
|2416
|2006.12.19 04:14
|modify
|228
|1.00
|1.9544
|1.9514
|1.9192
|2417
|2006.12.19 05:00
|modify
|228
|1.00
|1.9544
|1.9511
|1.9192
|2418
|2006.12.19 06:00
|modify
|228
|1.00
|1.9544
|1.9505
|1.9192
|2419
|2006.12.19 08:00
|close
|228
|1.00
|1.9495
|1.9505
|1.9192
|489.99
|39552.04
|2420
|2007.01.03 00:50
|buy
|229
|1.00
|1.9727
|1.9651
|2.0079
|2421
|2007.01.03 01:00
|modify
|229
|1.00
|1.9727
|1.9662
|2.0079
|2422
|2007.01.03 02:00
|modify
|229
|1.00
|1.9727
|1.9666
|2.0079
|2423
|2007.01.03 03:00
|modify
|229
|1.00
|1.9727
|1.9675
|2.0079
|2424
|2007.01.03 04:00
|modify
|229
|1.00
|1.9727
|1.9678
|2.0079
|2425
|2007.01.03 05:00
|modify
|229
|1.00
|1.9727
|1.9687
|2.0079
|2426
|2007.01.03 06:00
|modify
|229
|1.00
|1.9727
|1.9699
|2.0079
|2427
|2007.01.03 10:33
|s/l
|229
|1.00
|1.9699
|1.9699
|2.0079
|-280.01
|39272.03
|2428
|2007.01.04 04:05
|sell
|230
|1.00
|1.9522
|1.9599
|1.9170
|2429
|2007.01.04 05:00
|modify
|230
|1.00
|1.9522
|1.9597
|1.9170
|2430
|2007.01.04 06:00
|modify
|230
|1.00
|1.9522
|1.9586
|1.9170
|2431
|2007.01.04 07:00
|modify
|230
|1.00
|1.9522
|1.9578
|1.9170
|2432
|2007.01.04 08:00
|modify
|230
|1.00
|1.9522
|1.9562
|1.9170
|2433
|2007.01.04 09:00
|modify
|230
|1.00
|1.9522
|1.9558
|1.9170
|2434
|2007.01.04 10:00
|modify
|230
|1.00
|1.9522
|1.9556
|1.9170
|2435
|2007.01.04 11:00
|modify
|230
|1.00
|1.9522
|1.9502
|1.9170
|2436
|2007.01.04 12:00
|modify
|230
|1.00
|1.9522
|1.9499
|1.9170
|2437
|2007.01.05 01:00
|modify
|230
|1.00
|1.9522
|1.9494
|1.9170
|2438
|2007.01.05 02:00
|modify
|230
|1.00
|1.9522
|1.9488
|1.9170
|2439
|2007.01.05 04:00
|modify
|230
|1.00
|1.9522
|1.9487
|1.9170
|2440
|2007.01.05 05:00
|modify
|230
|1.00
|1.9522
|1.9475
|1.9170
|2441
|2007.01.05 06:00
|modify
|230
|1.00
|1.9522
|1.9458
|1.9170
|2442
|2007.01.05 07:00
|modify
|230
|1.00
|1.9522
|1.9441
|1.9170
|2443
|2007.01.05 08:00
|modify
|230
|1.00
|1.9522
|1.9433
|1.9170
|2444
|2007.01.05 08:54
|s/l
|230
|1.00
|1.9433
|1.9433
|1.9170
|890.01
|40162.04
|2445
|2007.01.08 06:35
|sell
|231
|1.00
|1.9305
|1.9382
|1.8953
|2446
|2007.01.08 07:00
|modify
|231
|1.00
|1.9305
|1.9351
|1.8953
|2447
|2007.01.08 08:00
|modify
|231
|1.00
|1.9305
|1.9347
|1.8953
|2448
|2007.01.08 09:00
|modify
|231
|1.00
|1.9305
|1.9339
|1.8953
|2449
|2007.01.08 09:32
|s/l
|231
|1.00
|1.9339
|1.9339
|1.8953
|-340.00
|39822.04
|2450
|2007.01.16 01:15
|buy
|232
|1.00
|1.9632
|1.9589
|1.9984
|2451
|2007.01.16 02:00
|modify
|232
|1.00
|1.9632
|1.9593
|1.9984
|2452
|2007.01.16 03:00
|modify
|232
|1.00
|1.9632
|1.9595
|1.9984
|2453
|2007.01.16 06:00
|modify
|232
|1.00
|1.9632
|1.9597
|1.9984
|2454
|2007.01.16 07:00
|modify
|232
|1.00
|1.9632
|1.9603
|1.9984
|2455
|2007.01.16 08:00
|modify
|232
|1.00
|1.9632
|1.9609
|1.9984
|2456
|2007.01.16 10:00
|modify
|232
|1.00
|1.9632
|1.9628
|1.9984
|2457
|2007.01.16 12:00
|modify
|232
|1.00
|1.9632
|1.9629
|1.9984
|2458
|2007.01.16 15:52
|s/l
|232
|1.00
|1.9629
|1.9629
|1.9984
|-30.00
|39792.04
|2459
|2007.01.26 08:25
|sell
|233
|1.00
|1.9667
|1.9720
|1.9315
|2460
|2007.01.26 09:00
|modify
|233
|1.00
|1.9667
|1.9714
|1.9315
|2461
|2007.01.26 11:00
|modify
|233
|1.00
|1.9667
|1.9711
|1.9315
|2462
|2007.01.26 12:00
|modify
|233
|1.00
|1.9667
|1.9703
|1.9315
|2463
|2007.01.26 13:00
|modify
|233
|1.00
|1.9667
|1.9697
|1.9315
|2464
|2007.01.26 14:00
|modify
|233
|1.00
|1.9667
|1.9684
|1.9315
|2465
|2007.01.26 16:00
|modify
|233
|1.00
|1.9667
|1.9675
|1.9315
|2466
|2007.01.29 00:55
|sell
|234
|1.00
|1.9613
|1.9675
|1.9261
|2467
|2007.01.29 02:00
|modify
|233
|1.00
|1.9667
|1.9669
|1.9315
|2468
|2007.01.29 02:00
|modify
|234
|1.00
|1.9613
|1.9669
|1.9261
|2469
|2007.01.29 04:00
|modify
|233
|1.00
|1.9667
|1.9665
|1.9315
|2470
|2007.01.29 04:00
|modify
|234
|1.00
|1.9613
|1.9665
|1.9261
|2471
|2007.01.29 05:00
|modify
|233
|1.00
|1.9667
|1.9660
|1.9315
|2472
|2007.01.29 05:00
|modify
|234
|1.00
|1.9613
|1.9660
|1.9261
|2473
|2007.01.29 06:00
|modify
|233
|1.00
|1.9667
|1.9658
|1.9315
|2474
|2007.01.29 06:00
|modify
|234
|1.00
|1.9613
|1.9658
|1.9261
|2475
|2007.01.29 07:00
|modify
|233
|1.00
|1.9667
|1.9648
|1.9315
|2476
|2007.01.29 07:00
|modify
|234
|1.00
|1.9613
|1.9648
|1.9261
|2477
|2007.01.29 08:00
|modify
|233
|1.00
|1.9667
|1.9633
|1.9315
|2478
|2007.01.29 08:00
|modify
|234
|1.00
|1.9613
|1.9633
|1.9261
|2479
|2007.01.29 09:00
|modify
|233
|1.00
|1.9667
|1.9627
|1.9315
|2480
|2007.01.29 09:00
|modify
|234
|1.00
|1.9613
|1.9627
|1.9261
|2481
|2007.01.30 02:00
|modify
|233
|1.00
|1.9667
|1.9626
|1.9315
|2482
|2007.01.30 02:00
|modify
|234
|1.00
|1.9613
|1.9626
|1.9261
|2483
|2007.01.30 02:48
|s/l
|233
|1.00
|1.9626
|1.9626
|1.9315
|410.00
|40202.04
|2484
|2007.01.30 02:48
|s/l
|234
|1.00
|1.9626
|1.9626
|1.9261
|-130.00
|40072.04
|2485
|2007.02.01 04:00
|buy
|235
|1.00
|1.9631
|1.9531
|1.9983
|2486
|2007.02.01 06:04
|modify
|235
|1.00
|1.9631
|1.9543
|1.9983
|2487
|2007.02.01 07:00
|modify
|235
|1.00
|1.9631
|1.9555
|1.9983
|2488
|2007.02.01 08:00
|modify
|235
|1.00
|1.9631
|1.9573
|1.9983
|2489
|2007.02.01 09:00
|modify
|235
|1.00
|1.9631
|1.9587
|1.9983
|2490
|2007.02.01 12:00
|modify
|235
|1.00
|1.9631
|1.9592
|1.9983
|2491
|2007.02.01 14:00
|modify
|235
|1.00
|1.9631
|1.9605
|1.9983
|2492
|2007.02.01 16:00
|modify
|235
|1.00
|1.9631
|1.9613
|1.9983
|2493
|2007.02.01 17:00
|modify
|235
|1.00
|1.9631
|1.9625
|1.9983
|2494
|2007.02.01 18:00
|modify
|235
|1.00
|1.9631
|1.9639
|1.9983
|2495
|2007.02.02 03:04
|modify
|235
|1.00
|1.9631
|1.9643
|1.9983
|2496
|2007.02.02 04:00
|modify
|235
|1.00
|1.9631
|1.9646
|1.9983
|2497
|2007.02.02 05:00
|modify
|235
|1.00
|1.9631
|1.9651
|1.9983
|2498
|2007.02.02 06:00
|modify
|235
|1.00
|1.9631
|1.9656
|1.9983
|2499
|2007.02.02 07:00
|modify
|235
|1.00
|1.9631
|1.9664
|1.9983
|2500
|2007.02.02 08:19
|s/l
|235
|1.00
|1.9664
|1.9664
|1.9983
|329.00
|40401.04
|2501
|2007.02.07 02:10
|buy
|236
|1.00
|1.9687
|1.9644
|2.0039
|2502
|2007.02.07 03:00
|modify
|236
|1.00
|1.9687
|1.9647
|2.0039
|2503
|2007.02.07 04:00
|modify
|236
|1.00
|1.9687
|1.9653
|2.0039
|2504
|2007.02.07 06:00
|modify
|236
|1.00
|1.9687
|1.9661
|2.0039
|2505
|2007.02.07 07:00
|modify
|236
|1.00
|1.9687
|1.9666
|2.0039
|2506
|2007.02.07 08:00
|modify
|236
|1.00
|1.9687
|1.9668
|2.0039
|2507
|2007.02.08 03:00
|modify
|236
|1.00
|1.9687
|1.9669
|2.0039
|2508
|2007.02.08 08:00
|modify
|236
|1.00
|1.9687
|1.9674
|2.0039
|2509
|2007.02.08 08:33
|s/l
|236
|1.00
|1.9674
|1.9674
|2.0039
|-133.00
|40268.04
|2510
|2007.02.09 00:30
|sell
|237
|1.00
|1.9590
|1.9661
|1.9238
|2511
|2007.02.09 01:00
|modify
|237
|1.00
|1.9590
|1.9651
|1.9238
|2512
|2007.02.09 02:00
|modify
|237
|1.00
|1.9590
|1.9647
|1.9238
|2513
|2007.02.09 03:00
|modify
|237
|1.00
|1.9590
|1.9645
|1.9238
|2514
|2007.02.09 04:00
|modify
|237
|1.00
|1.9590
|1.9638
|1.9238
|2515
|2007.02.09 05:00
|modify
|237
|1.00
|1.9590
|1.9616
|1.9238
|2516
|2007.02.09 06:00
|modify
|237
|1.00
|1.9590
|1.9608
|1.9238
|2517
|2007.02.09 07:00
|modify
|237
|1.00
|1.9590
|1.9603
|1.9238
|2518
|2007.02.09 08:00
|modify
|237
|1.00
|1.9590
|1.9594
|1.9238
|2519
|2007.02.09 10:00
|modify
|237
|1.00
|1.9590
|1.9565
|1.9238
|2520
|2007.02.09 11:00
|modify
|237
|1.00
|1.9590
|1.9564
|1.9238
|2521
|2007.02.09 12:00
|modify
|237
|1.00
|1.9590
|1.9547
|1.9238
|2522
|2007.02.09 17:40
|sell
|238
|1.00
|1.9505
|1.9547
|1.9153
|2523
|2007.02.12 04:00
|modify
|237
|1.00
|1.9590
|1.9545
|1.9238
|2524
|2007.02.12 04:00
|modify
|238
|1.00
|1.9505
|1.9545
|1.9153
|2525
|2007.02.12 07:01
|s/l
|237
|1.00
|1.9545
|1.9545
|1.9238
|450.00
|40718.04
|2526
|2007.02.12 07:01
|s/l
|238
|1.00
|1.9545
|1.9545
|1.9153
|-400.00
|40318.04
|2527
|2007.02.23 01:25
|buy
|239
|1.00
|1.9563
|1.9508
|1.9915
|2528
|2007.02.23 02:00
|modify
|239
|1.00
|1.9563
|1.9516
|1.9915
|2529
|2007.02.23 03:00
|modify
|239
|1.00
|1.9563
|1.9518
|1.9915
|2530
|2007.02.23 03:59
|close at stop
|239
|1.00
|1.9556
|1.9518
|1.9915
|-70.00
|40248.04