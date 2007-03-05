Interbank FX, LLC

Account: 1395835 Name: jco Currency: USD 2007 March 7, 12:51
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
263033962007.03.05 11:53balanceDeposit3 000.00
263142092007.03.05 12:26buy0.40usdchfm1.22051.20951.22452007.03.05 13:071.22260.000.000.006.87
263068582007.03.05 12:03buy0.20usdchfm1.22101.21001.22502007.03.05 13:071.22260.000.000.002.62
263039682007.03.05 11:54buy0.10usdchfm1.22161.21061.22562007.03.05 13:071.22260.000.000.000.82
263070342007.03.05 12:03sell0.20gbpusdm1.92231.92081.91282007.03.05 13:221.92080.000.000.003.00
  [sl]
263040892007.03.05 11:55sell0.10gbpusdm1.92171.92081.91282007.03.05 13:221.92080.000.000.000.90
  [sl]
263314212007.03.05 13:15buy0.80usdjpym115.40114.30115.802007.03.05 13:40115.530.000.000.009.00
263177452007.03.05 12:37buy0.40usdjpym115.46114.36115.862007.03.05 13:40115.520.000.000.002.08
263064372007.03.05 12:02buy0.20usdjpym115.52114.42115.922007.03.05 13:40115.520.000.000.000.00
263039972007.03.05 11:54buy0.10usdjpym115.58114.48115.982007.03.05 13:40115.520.000.000.00-0.52
263439292007.03.05 13:54buy0.20usdjpym115.51115.73116.532007.03.05 14:45115.920.000.000.007.07
263400052007.03.05 13:40buy0.10usdjpym115.57115.72116.522007.03.05 14:45115.930.000.000.003.11
263073702007.03.05 12:04sell0.20eurusdm1.31021.30961.30162007.03.05 14:511.30960.000.000.001.20
  [sl]
263039432007.03.05 11:54sell0.10eurusdm1.30961.32061.30562007.03.05 14:511.30950.000.000.000.10
263344842007.03.05 13:22buy0.10gbpusdm1.92081.92401.93202007.03.05 15:011.92400.000.000.003.20
  [sl]
263685912007.03.05 15:02buy0.80usdjpym115.77114.67116.172007.03.05 15:10115.900.000.000.008.97
263683202007.03.05 15:01buy0.40usdjpym115.83114.73116.232007.03.05 15:10115.890.000.000.002.07
263604402007.03.05 14:45buy0.20usdjpym115.89114.79116.292007.03.05 15:10115.890.000.000.000.00
263601762007.03.05 14:45buy0.10usdjpym115.95114.85116.352007.03.05 15:10115.890.000.000.00-0.52
263670492007.03.05 15:00buy0.80usdchfm1.22141.21041.22542007.03.05 15:121.22270.000.000.008.51
263339162007.03.05 13:21buy0.40usdchfm1.22201.21101.22602007.03.05 15:131.22250.000.000.001.64
263333932007.03.05 13:20buy0.20usdchfm1.22261.21161.22662007.03.05 15:131.22250.000.000.00-0.16
263272572007.03.05 13:07buy0.10usdchfm1.22311.21211.22712007.03.05 15:131.22250.000.000.00-0.49
263713772007.03.05 15:07buy0.20gbpusdm1.92421.92581.93382007.03.05 15:141.92780.000.000.007.20
263679942007.03.05 15:01buy0.10gbpusdm1.92471.92581.93382007.03.05 15:141.92790.000.000.003.20
263814192007.03.05 15:33buy0.80usdchfm1.22101.21001.22502007.03.05 15:541.22230.000.000.008.51
263802422007.03.05 15:29buy0.40usdchfm1.22161.21061.22562007.03.05 15:541.22220.000.000.001.96
263776702007.03.05 15:19buy0.20usdchfm1.22221.21121.22622007.03.05 15:541.22220.000.000.000.00
263738502007.03.05 15:13buy0.10usdchfm1.22281.21181.22682007.03.05 15:541.22220.000.000.00-0.49
263723942007.03.05 15:10buy0.10usdjpym115.91116.04116.842007.03.05 16:43116.040.000.000.001.12
  [sl]
263693362007.03.05 15:03sell0.80eurusdm1.31091.32191.30692007.03.05 16:481.30970.000.000.009.60
263668982007.03.05 15:00sell0.40eurusdm1.31031.32131.30632007.03.05 16:481.30990.000.000.001.60
263626942007.03.05 14:51sell0.10eurusdm1.30921.32021.30522007.03.05 16:481.30980.000.000.00-0.60
263641662007.03.05 14:54sell0.20eurusdm1.30971.32071.30572007.03.05 16:481.30990.000.000.00-0.40
264106272007.03.05 17:06buy0.80usdjpym115.90114.80116.302007.03.05 17:31116.020.000.000.008.27
264104702007.03.05 17:05buy0.40usdjpym115.96114.86116.362007.03.05 17:31116.010.000.000.001.72
264081322007.03.05 16:57buy0.20usdjpym116.01114.91116.412007.03.05 17:31116.010.000.000.000.00
264038862007.03.05 16:43buy0.10usdjpym116.07114.97116.472007.03.05 17:31116.010.000.000.00-0.52
264295942007.03.05 18:24buy0.80usdjpym115.85114.75116.252007.03.06 00:56115.980.000.001.088.97
264289192007.03.05 18:20buy0.40usdjpym115.91114.81116.312007.03.06 00:57115.980.000.000.542.41
264248952007.03.05 18:04buy0.20usdjpym115.97114.87116.372007.03.06 00:57115.980.000.000.270.17
264169012007.03.05 17:32buy0.10usdjpym116.03114.93116.432007.03.06 00:57115.980.000.000.14-0.43
265163252007.03.06 00:19sell0.40eurusdm1.31081.32181.30682007.03.06 01:501.30900.000.000.007.20
265141812007.03.06 00:14sell0.20eurusdm1.31021.32121.30622007.03.06 01:501.30890.000.000.002.60
264055892007.03.05 16:49sell0.10eurusdm1.30961.32061.30562007.03.06 01:501.30900.000.000.060.60
264479482007.03.05 19:51buy0.80usdchfm1.22091.20991.22492007.03.06 02:101.22220.000.000.718.51
263922772007.03.05 16:03buy0.40usdchfm1.22151.21051.22552007.03.06 02:101.22240.000.000.362.95
263906192007.03.05 15:59buy0.20usdchfm1.22211.21111.22612007.03.06 02:101.22240.000.000.180.49
263884632007.03.05 15:54buy0.10usdchfm1.22271.21171.22672007.03.06 02:101.22240.000.000.09-0.25
265282292007.03.06 00:57buy0.10usdjpym116.03116.33117.132007.03.06 02:36116.330.000.000.002.58
  [sl]
263764062007.03.05 15:16buy0.80gbpusdm1.92691.91591.93092007.03.06 03:401.92810.000.00-0.099.60
263760352007.03.05 15:16buy0.40gbpusdm1.92751.91651.93152007.03.06 03:401.92800.000.00-0.052.00
263752162007.03.05 15:14buy0.20gbpusdm1.92811.91711.93212007.03.06 03:401.92800.000.00-0.02-0.20
263750002007.03.05 15:14buy0.10gbpusdm1.92861.91761.93262007.03.06 03:411.92800.000.00-0.01-0.60
265502382007.03.06 02:14buy0.20eurusdm1.30841.30951.31752007.03.06 06:551.30950.000.000.002.20
  [sl]
265435132007.03.06 01:50buy0.10eurusdm1.30901.30951.31752007.03.06 06:551.30950.000.000.000.50
  [sl]
266185042007.03.06 06:16buy0.40usdchfm1.22171.21071.22572007.03.06 06:551.22380.000.000.006.86
266095812007.03.06 05:42buy0.40usdjpym116.26115.16116.662007.03.06 06:55116.460.000.000.006.87
266166222007.03.06 06:08buy0.20usdchfm1.22231.21131.22632007.03.06 06:551.22380.000.000.002.45
265487692007.03.06 02:10buy0.10usdchfm1.22281.21181.22682007.03.06 06:551.22380.000.000.000.82
265958772007.03.06 04:54buy0.80gbpusdm1.92651.91551.93052007.03.06 07:451.92770.000.000.009.60
265949362007.03.06 04:51buy0.20gbpusdm1.92771.91671.93172007.03.06 07:451.92770.000.000.000.00
265778082007.03.06 03:41buy0.10gbpusdm1.92831.91731.93232007.03.06 07:451.92770.000.000.00-0.60
265957532007.03.06 04:54buy0.40gbpusdm1.92711.91611.93112007.03.06 07:451.92770.000.000.002.40
266473342007.03.06 07:46buy0.10gbpusdm1.92791.92851.93652007.03.06 07:511.92850.000.000.000.60
  [sl]
266306382007.03.06 06:55buy0.10eurusdm1.30971.31111.31912007.03.06 10:001.31110.000.000.001.40
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265590012007.03.06 02:36buy0.10usdjpym116.37116.44117.242007.03.06 11:37116.440.000.000.000.60
  [sl]
266089172007.03.06 05:40buy0.20usdjpym116.32116.44117.242007.03.06 11:37116.440.000.000.002.06
  [sl]
266607672007.03.06 08:20buy0.80gbpusdm1.92721.91621.93122007.03.06 11:501.92840.000.000.009.60
266606432007.03.06 08:20buy0.40gbpusdm1.92781.91681.93182007.03.06 11:501.92850.000.000.002.80
266598352007.03.06 08:18buy0.20gbpusdm1.92841.91741.93242007.03.06 11:501.92840.000.000.000.00
266507362007.03.06 07:52buy0.10gbpusdm1.92891.91791.93292007.03.06 11:511.92840.000.000.00-0.50
266375702007.03.06 07:14buy0.80usdchfm1.22241.21141.22642007.03.06 12:181.22370.000.000.008.50
266362862007.03.06 07:10buy0.40usdchfm1.22291.21191.22692007.03.06 12:191.22360.000.000.002.29
266356392007.03.06 07:09buy0.20usdchfm1.22351.21251.22752007.03.06 12:191.22360.000.000.000.16
266308522007.03.06 06:55buy0.10usdchfm1.22411.21311.22812007.03.06 12:191.22360.000.000.00-0.41
267091012007.03.06 13:29buy0.80usdjpym116.32115.22116.722007.03.06 14:33116.450.000.000.008.93
267085102007.03.06 13:28buy0.40usdjpym116.38115.28116.782007.03.06 14:33116.450.000.000.002.40
267074342007.03.06 13:23buy0.20usdjpym116.44115.34116.842007.03.06 14:33116.450.000.000.000.17
266915862007.03.06 11:37buy0.10usdjpym116.50115.40116.902007.03.06 14:33116.450.000.000.00-0.43
267145442007.03.06 13:52buy0.80eurusdm1.30951.29851.31352007.03.06 15:481.31070.000.000.009.60
267028852007.03.06 12:57buy0.40eurusdm1.31011.29911.31412007.03.06 15:481.31060.000.000.002.00
266838872007.03.06 10:00buy0.10eurusdm1.31131.30031.31532007.03.06 15:481.31060.000.000.00-0.70
266844642007.03.06 10:02buy0.20eurusdm1.31071.29971.31472007.03.06 15:481.31060.000.000.00-0.20
267302562007.03.06 15:09buy0.80usdjpym116.29115.19116.692007.03.06 16:32116.420.000.000.008.93
267276272007.03.06 14:58buy0.40usdjpym116.35115.25116.752007.03.06 16:32116.410.000.000.002.06
267268342007.03.06 14:54buy0.20usdjpym116.41115.31116.812007.03.06 16:32116.410.000.000.000.00
267237402007.03.06 14:33buy0.10usdjpym116.47115.37116.872007.03.06 16:32116.410.000.000.00-0.52
267370252007.03.06 15:54buy0.80usdchfm1.22241.21141.22642007.03.06 16:411.22370.000.000.008.50
267090402007.03.06 13:29buy0.20usdchfm1.22351.21251.22752007.03.06 16:421.22370.000.000.000.33
267359572007.03.06 15:48buy0.40usdchfm1.22291.21191.22692007.03.06 16:421.22370.000.000.002.62
266972662007.03.06 12:19buy0.10usdchfm1.22411.21311.22812007.03.06 16:421.22370.000.000.00-0.33
267028422007.03.06 12:57buy0.80gbpusdm1.92721.91621.93122007.03.06 19:351.92840.000.000.009.60
266973762007.03.06 12:19buy0.40gbpusdm1.92781.91681.93182007.03.06 19:351.92840.000.000.002.40
266935782007.03.06 11:53buy0.20gbpusdm1.92841.91741.93242007.03.06 19:351.92840.000.000.000.00
266930812007.03.06 11:51buy0.10gbpusdm1.92901.91801.93302007.03.06 19:351.92840.000.000.00-0.60
267430092007.03.06 16:33buy0.10usdjpym116.43116.51117.312007.03.06 21:08116.510.000.000.000.69
  [sl]
267624162007.03.06 19:35buy0.10gbpusdm1.92881.93021.93822007.03.06 21:191.93020.000.000.001.40
  [sl]
267788222007.03.06 21:19buy0.20gbpusdm1.93011.93191.93992007.03.06 23:001.93370.000.00-0.027.20
267786032007.03.06 21:19buy0.10gbpusdm1.93071.93171.93972007.03.06 23:001.93360.000.00-0.012.90
267916582007.03.06 23:04sell0.80usdjpym116.79117.89116.392007.03.07 00:59116.660.000.000.008.91
267891562007.03.06 22:56sell0.40usdjpym116.74117.84116.342007.03.07 00:59116.670.000.000.002.40
267834142007.03.06 22:07sell0.20usdjpym116.68117.78116.282007.03.07 00:59116.680.000.000.000.00
267770932007.03.06 21:08sell0.10usdjpym116.51117.61116.112007.03.07 00:59116.680.000.00-0.14-1.46
267360962007.03.06 15:49buy0.10eurusdm1.31071.31211.32012007.03.07 01:291.31210.000.00-0.071.40
  [sl]
268068632007.03.07 00:59sell0.10usdjpym116.64116.44115.642007.03.07 01:37116.440.000.000.001.72
  [sl]
268361212007.03.07 04:24sell0.40eurusdm1.31331.32431.30932007.03.07 07:081.31150.000.000.007.20
268215442007.03.07 02:03sell0.20eurusdm1.31271.32371.30872007.03.07 07:091.31150.000.000.002.40
268127512007.03.07 01:29sell0.10eurusdm1.31211.32311.30812007.03.07 07:091.31150.000.000.000.60
268325072007.03.07 03:36sell0.40usdjpym116.54117.64116.142007.03.07 12:40116.330.000.000.007.22
268172542007.03.07 01:40sell0.20usdjpym116.48117.58116.082007.03.07 12:40116.330.000.000.002.58
268162422007.03.07 01:37sell0.10usdjpym116.42117.52116.022007.03.07 12:40116.330.000.000.000.77
  0.00 0.00 3.02 306.13
Closed P/L: 309.15
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
267903832007.03.06 23:00buy0.10gbpusdm1.93411.92311.9381 1.92820.000.000.00-5.90
268084962007.03.07 01:03buy0.20gbpusdm1.93351.92251.9375 1.92820.000.000.00-10.60
268118132007.03.07 01:27buy0.40gbpusdm1.93251.92151.9365 1.92820.000.000.00-17.20
268121692007.03.07 01:28buy0.80gbpusdm1.93141.92041.9354 1.92820.000.000.00-25.60
267437032007.03.06 16:42buy0.10usdchfm1.22401.21301.2280 1.22220.000.000.09-1.47
267826132007.03.06 21:52buy0.20usdchfm1.22341.21241.2274 1.22220.000.000.18-1.96
267938832007.03.06 23:12buy0.40usdchfm1.22271.21171.2267 1.22220.000.000.00-1.64
268507412007.03.07 07:09sell0.10eurusdm1.31131.32231.3073 1.31380.000.000.00-2.50
268525372007.03.07 07:26sell0.20eurusdm1.31181.32281.3078 1.31380.000.000.00-4.00
268534422007.03.07 07:32sell0.40eurusdm1.31241.32341.3084 1.31380.000.000.00-5.60
268765202007.03.07 12:16sell0.80eurusdm1.31301.32401.3090 1.31380.000.000.00-6.40
268782742007.03.07 12:38buy0.80usdchfm1.22211.21111.2261 1.22220.000.000.000.65
268785522007.03.07 12:40sell0.10usdjpym116.31117.41115.91 116.330.000.000.00-0.17
  0.00 0.00 0.27 -82.39
 Floating P/L: -82.12
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 309.15 Floating P/L: -82.12 Margin: 230.00
Balance: 3 309.15 Equity: 3 227.03 Free Margin: 2 997.03
 
Details:
Graph
Gross Profit: 320.02 Gross Loss: 10.87 Total Net Profit: 309.15
Profit Factor: 29.44 Expected Payoff: 2.79  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1.60 (0.05%) Relative Drawdown: 0.05% (1.60)
 
Total Trades: 111 Short Positions (won %): 22 (86.36%) Long Positions (won %): 89 (78.65%)
Profit Trades (% of total): 89 (80.18%) Loss trades (% of total): 22 (19.82%)
Largest profit trade: 10.05 loss trade: -1.60
Average profit trade: 3.60 loss trade: -0.49
Maximum consecutive wins ($): 8 (29.30) consecutive losses ($): 2 (-1.00)
Maximal consecutive profit (count): 29.30 (8) consecutive loss (count): -1.60 (1)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1