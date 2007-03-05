|Account: 1395835
|Name: jco
|Currency: USD
|2007 March 7, 12:51
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|26303396
|2007.03.05 11:53
|balance
|Deposit
|3 000.00
|26314209
|2007.03.05 12:26
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2205
|1.2095
|1.2245
|2007.03.05 13:07
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|6.87
|26306858
|2007.03.05 12:03
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2210
|1.2100
|1.2250
|2007.03.05 13:07
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|26303968
|2007.03.05 11:54
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2216
|1.2106
|1.2256
|2007.03.05 13:07
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|26307034
|2007.03.05 12:03
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9223
|1.9208
|1.9128
|2007.03.05 13:22
|1.9208
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|[sl]
|26304089
|2007.03.05 11:55
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9217
|1.9208
|1.9128
|2007.03.05 13:22
|1.9208
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|[sl]
|26331421
|2007.03.05 13:15
|buy
|0.80
|usdjpym
|115.40
|114.30
|115.80
|2007.03.05 13:40
|115.53
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|26317745
|2007.03.05 12:37
|buy
|0.40
|usdjpym
|115.46
|114.36
|115.86
|2007.03.05 13:40
|115.52
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|26306437
|2007.03.05 12:02
|buy
|0.20
|usdjpym
|115.52
|114.42
|115.92
|2007.03.05 13:40
|115.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26303997
|2007.03.05 11:54
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.58
|114.48
|115.98
|2007.03.05 13:40
|115.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|26343929
|2007.03.05 13:54
|buy
|0.20
|usdjpym
|115.51
|115.73
|116.53
|2007.03.05 14:45
|115.92
|0.00
|0.00
|0.00
|7.07
|26340005
|2007.03.05 13:40
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.57
|115.72
|116.52
|2007.03.05 14:45
|115.93
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|26307370
|2007.03.05 12:04
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3102
|1.3096
|1.3016
|2007.03.05 14:51
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|[sl]
|26303943
|2007.03.05 11:54
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3096
|1.3206
|1.3056
|2007.03.05 14:51
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|26334484
|2007.03.05 13:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9208
|1.9240
|1.9320
|2007.03.05 15:01
|1.9240
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|[sl]
|26368591
|2007.03.05 15:02
|buy
|0.80
|usdjpym
|115.77
|114.67
|116.17
|2007.03.05 15:10
|115.90
|0.00
|0.00
|0.00
|8.97
|26368320
|2007.03.05 15:01
|buy
|0.40
|usdjpym
|115.83
|114.73
|116.23
|2007.03.05 15:10
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|26360440
|2007.03.05 14:45
|buy
|0.20
|usdjpym
|115.89
|114.79
|116.29
|2007.03.05 15:10
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26360176
|2007.03.05 14:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.95
|114.85
|116.35
|2007.03.05 15:10
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|26367049
|2007.03.05 15:00
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2214
|1.2104
|1.2254
|2007.03.05 15:12
|1.2227
|0.00
|0.00
|0.00
|8.51
|26333916
|2007.03.05 13:21
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2220
|1.2110
|1.2260
|2007.03.05 15:13
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|26333393
|2007.03.05 13:20
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2226
|1.2116
|1.2266
|2007.03.05 15:13
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|26327257
|2007.03.05 13:07
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2231
|1.2121
|1.2271
|2007.03.05 15:13
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|26371377
|2007.03.05 15:07
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9242
|1.9258
|1.9338
|2007.03.05 15:14
|1.9278
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|26367994
|2007.03.05 15:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9247
|1.9258
|1.9338
|2007.03.05 15:14
|1.9279
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|26381419
|2007.03.05 15:33
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2210
|1.2100
|1.2250
|2007.03.05 15:54
|1.2223
|0.00
|0.00
|0.00
|8.51
|26380242
|2007.03.05 15:29
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2216
|1.2106
|1.2256
|2007.03.05 15:54
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|26377670
|2007.03.05 15:19
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2222
|1.2112
|1.2262
|2007.03.05 15:54
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26373850
|2007.03.05 15:13
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2228
|1.2118
|1.2268
|2007.03.05 15:54
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|26372394
|2007.03.05 15:10
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.91
|116.04
|116.84
|2007.03.05 16:43
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|[sl]
|26369336
|2007.03.05 15:03
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3109
|1.3219
|1.3069
|2007.03.05 16:48
|1.3097
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|26366898
|2007.03.05 15:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3103
|1.3213
|1.3063
|2007.03.05 16:48
|1.3099
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|26362694
|2007.03.05 14:51
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3092
|1.3202
|1.3052
|2007.03.05 16:48
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|26364166
|2007.03.05 14:54
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3097
|1.3207
|1.3057
|2007.03.05 16:48
|1.3099
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|26410627
|2007.03.05 17:06
|buy
|0.80
|usdjpym
|115.90
|114.80
|116.30
|2007.03.05 17:31
|116.02
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|26410470
|2007.03.05 17:05
|buy
|0.40
|usdjpym
|115.96
|114.86
|116.36
|2007.03.05 17:31
|116.01
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|26408132
|2007.03.05 16:57
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.01
|114.91
|116.41
|2007.03.05 17:31
|116.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26403886
|2007.03.05 16:43
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.07
|114.97
|116.47
|2007.03.05 17:31
|116.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|26429594
|2007.03.05 18:24
|buy
|0.80
|usdjpym
|115.85
|114.75
|116.25
|2007.03.06 00:56
|115.98
|0.00
|0.00
|1.08
|8.97
|26428919
|2007.03.05 18:20
|buy
|0.40
|usdjpym
|115.91
|114.81
|116.31
|2007.03.06 00:57
|115.98
|0.00
|0.00
|0.54
|2.41
|26424895
|2007.03.05 18:04
|buy
|0.20
|usdjpym
|115.97
|114.87
|116.37
|2007.03.06 00:57
|115.98
|0.00
|0.00
|0.27
|0.17
|26416901
|2007.03.05 17:32
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.03
|114.93
|116.43
|2007.03.06 00:57
|115.98
|0.00
|0.00
|0.14
|-0.43
|26516325
|2007.03.06 00:19
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3108
|1.3218
|1.3068
|2007.03.06 01:50
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|26514181
|2007.03.06 00:14
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3102
|1.3212
|1.3062
|2007.03.06 01:50
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|26405589
|2007.03.05 16:49
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3096
|1.3206
|1.3056
|2007.03.06 01:50
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.06
|0.60
|26447948
|2007.03.05 19:51
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2209
|1.2099
|1.2249
|2007.03.06 02:10
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.71
|8.51
|26392277
|2007.03.05 16:03
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2215
|1.2105
|1.2255
|2007.03.06 02:10
|1.2224
|0.00
|0.00
|0.36
|2.95
|26390619
|2007.03.05 15:59
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2221
|1.2111
|1.2261
|2007.03.06 02:10
|1.2224
|0.00
|0.00
|0.18
|0.49
|26388463
|2007.03.05 15:54
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2227
|1.2117
|1.2267
|2007.03.06 02:10
|1.2224
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.25
|26528229
|2007.03.06 00:57
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.03
|116.33
|117.13
|2007.03.06 02:36
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|[sl]
|26376406
|2007.03.05 15:16
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9269
|1.9159
|1.9309
|2007.03.06 03:40
|1.9281
|0.00
|0.00
|-0.09
|9.60
|26376035
|2007.03.05 15:16
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9275
|1.9165
|1.9315
|2007.03.06 03:40
|1.9280
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.00
|26375216
|2007.03.05 15:14
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9281
|1.9171
|1.9321
|2007.03.06 03:40
|1.9280
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.20
|26375000
|2007.03.05 15:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9286
|1.9176
|1.9326
|2007.03.06 03:41
|1.9280
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.60
|26550238
|2007.03.06 02:14
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3084
|1.3095
|1.3175
|2007.03.06 06:55
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|[sl]
|26543513
|2007.03.06 01:50
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3090
|1.3095
|1.3175
|2007.03.06 06:55
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|[sl]
|26618504
|2007.03.06 06:16
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2217
|1.2107
|1.2257
|2007.03.06 06:55
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|6.86
|26609581
|2007.03.06 05:42
|buy
|0.40
|usdjpym
|116.26
|115.16
|116.66
|2007.03.06 06:55
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|6.87
|26616622
|2007.03.06 06:08
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2223
|1.2113
|1.2263
|2007.03.06 06:55
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|26548769
|2007.03.06 02:10
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2228
|1.2118
|1.2268
|2007.03.06 06:55
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|26595877
|2007.03.06 04:54
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9265
|1.9155
|1.9305
|2007.03.06 07:45
|1.9277
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|26594936
|2007.03.06 04:51
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9277
|1.9167
|1.9317
|2007.03.06 07:45
|1.9277
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26577808
|2007.03.06 03:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9283
|1.9173
|1.9323
|2007.03.06 07:45
|1.9277
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|26595753
|2007.03.06 04:54
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9271
|1.9161
|1.9311
|2007.03.06 07:45
|1.9277
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|26647334
|2007.03.06 07:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9279
|1.9285
|1.9365
|2007.03.06 07:51
|1.9285
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|[sl]
|26630638
|2007.03.06 06:55
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3097
|1.3111
|1.3191
|2007.03.06 10:00
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|[sl]
|26559001
|2007.03.06 02:36
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.37
|116.44
|117.24
|2007.03.06 11:37
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|[sl]
|26608917
|2007.03.06 05:40
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.32
|116.44
|117.24
|2007.03.06 11:37
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|[sl]
|26660767
|2007.03.06 08:20
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9272
|1.9162
|1.9312
|2007.03.06 11:50
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|26660643
|2007.03.06 08:20
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9278
|1.9168
|1.9318
|2007.03.06 11:50
|1.9285
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|26659835
|2007.03.06 08:18
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9284
|1.9174
|1.9324
|2007.03.06 11:50
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26650736
|2007.03.06 07:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9289
|1.9179
|1.9329
|2007.03.06 11:51
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|26637570
|2007.03.06 07:14
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2224
|1.2114
|1.2264
|2007.03.06 12:18
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|26636286
|2007.03.06 07:10
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2229
|1.2119
|1.2269
|2007.03.06 12:19
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|26635639
|2007.03.06 07:09
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2235
|1.2125
|1.2275
|2007.03.06 12:19
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|26630852
|2007.03.06 06:55
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2241
|1.2131
|1.2281
|2007.03.06 12:19
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|26709101
|2007.03.06 13:29
|buy
|0.80
|usdjpym
|116.32
|115.22
|116.72
|2007.03.06 14:33
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.93
|26708510
|2007.03.06 13:28
|buy
|0.40
|usdjpym
|116.38
|115.28
|116.78
|2007.03.06 14:33
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|26707434
|2007.03.06 13:23
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.44
|115.34
|116.84
|2007.03.06 14:33
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|26691586
|2007.03.06 11:37
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.50
|115.40
|116.90
|2007.03.06 14:33
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|26714544
|2007.03.06 13:52
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3095
|1.2985
|1.3135
|2007.03.06 15:48
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|26702885
|2007.03.06 12:57
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3101
|1.2991
|1.3141
|2007.03.06 15:48
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26683887
|2007.03.06 10:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3113
|1.3003
|1.3153
|2007.03.06 15:48
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|26684464
|2007.03.06 10:02
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3107
|1.2997
|1.3147
|2007.03.06 15:48
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|26730256
|2007.03.06 15:09
|buy
|0.80
|usdjpym
|116.29
|115.19
|116.69
|2007.03.06 16:32
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.93
|26727627
|2007.03.06 14:58
|buy
|0.40
|usdjpym
|116.35
|115.25
|116.75
|2007.03.06 16:32
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|26726834
|2007.03.06 14:54
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.41
|115.31
|116.81
|2007.03.06 16:32
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26723740
|2007.03.06 14:33
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.47
|115.37
|116.87
|2007.03.06 16:32
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|26737025
|2007.03.06 15:54
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2224
|1.2114
|1.2264
|2007.03.06 16:41
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|26709040
|2007.03.06 13:29
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2235
|1.2125
|1.2275
|2007.03.06 16:42
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|26735957
|2007.03.06 15:48
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2229
|1.2119
|1.2269
|2007.03.06 16:42
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|26697266
|2007.03.06 12:19
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2241
|1.2131
|1.2281
|2007.03.06 16:42
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|26702842
|2007.03.06 12:57
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9272
|1.9162
|1.9312
|2007.03.06 19:35
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|26697376
|2007.03.06 12:19
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9278
|1.9168
|1.9318
|2007.03.06 19:35
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|26693578
|2007.03.06 11:53
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9284
|1.9174
|1.9324
|2007.03.06 19:35
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26693081
|2007.03.06 11:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9290
|1.9180
|1.9330
|2007.03.06 19:35
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|26743009
|2007.03.06 16:33
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.43
|116.51
|117.31
|2007.03.06 21:08
|116.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|[sl]
|26762416
|2007.03.06 19:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9288
|1.9302
|1.9382
|2007.03.06 21:19
|1.9302
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|[sl]
|26778822
|2007.03.06 21:19
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9301
|1.9319
|1.9399
|2007.03.06 23:00
|1.9337
|0.00
|0.00
|-0.02
|7.20
|26778603
|2007.03.06 21:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9307
|1.9317
|1.9397
|2007.03.06 23:00
|1.9336
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.90
|26791658
|2007.03.06 23:04
|sell
|0.80
|usdjpym
|116.79
|117.89
|116.39
|2007.03.07 00:59
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|26789156
|2007.03.06 22:56
|sell
|0.40
|usdjpym
|116.74
|117.84
|116.34
|2007.03.07 00:59
|116.67
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|26783414
|2007.03.06 22:07
|sell
|0.20
|usdjpym
|116.68
|117.78
|116.28
|2007.03.07 00:59
|116.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26777093
|2007.03.06 21:08
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.51
|117.61
|116.11
|2007.03.07 00:59
|116.68
|0.00
|0.00
|-0.14
|-1.46
|26736096
|2007.03.06 15:49
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3107
|1.3121
|1.3201
|2007.03.07 01:29
|1.3121
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.40
|[sl]
|26806863
|2007.03.07 00:59
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.64
|116.44
|115.64
|2007.03.07 01:37
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|[sl]
|26836121
|2007.03.07 04:24
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3133
|1.3243
|1.3093
|2007.03.07 07:08
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|26821544
|2007.03.07 02:03
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3127
|1.3237
|1.3087
|2007.03.07 07:09
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|26812751
|2007.03.07 01:29
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3121
|1.3231
|1.3081
|2007.03.07 07:09
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|26832507
|2007.03.07 03:36
|sell
|0.40
|usdjpym
|116.54
|117.64
|116.14
|2007.03.07 12:40
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|7.22
|26817254
|2007.03.07 01:40
|sell
|0.20
|usdjpym
|116.48
|117.58
|116.08
|2007.03.07 12:40
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|26816242
|2007.03.07 01:37
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.42
|117.52
|116.02
|2007.03.07 12:40
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|0.00
|0.00
|3.02
|306.13
|Closed P/L:
|309.15
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|26790383
|2007.03.06 23:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9341
|1.9231
|1.9381
|1.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.90
|26808496
|2007.03.07 01:03
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9335
|1.9225
|1.9375
|1.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.60
|26811813
|2007.03.07 01:27
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9325
|1.9215
|1.9365
|1.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.20
|26812169
|2007.03.07 01:28
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9314
|1.9204
|1.9354
|1.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.60
|26743703
|2007.03.06 16:42
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2240
|1.2130
|1.2280
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.47
|26782613
|2007.03.06 21:52
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2234
|1.2124
|1.2274
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.18
|-1.96
|26793883
|2007.03.06 23:12
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2227
|1.2117
|1.2267
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|26850741
|2007.03.07 07:09
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3113
|1.3223
|1.3073
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|26852537
|2007.03.07 07:26
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3118
|1.3228
|1.3078
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|26853442
|2007.03.07 07:32
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3124
|1.3234
|1.3084
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|26876520
|2007.03.07 12:16
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3130
|1.3240
|1.3090
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|26878274
|2007.03.07 12:38
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2221
|1.2111
|1.2261
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|26878552
|2007.03.07 12:40
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.31
|117.41
|115.91
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|0.00
|0.00
|0.27
|-82.39
|Floating P/L:
|-82.12
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|309.15
|Floating P/L:
|-82.12
|Margin:
|230.00
|Balance:
|3 309.15
|Equity:
|3 227.03
|Free Margin:
|2 997.03
|Details:
|Gross Profit:
|320.02
|Gross Loss:
|10.87
|Total Net Profit:
|309.15
|Profit Factor:
|29.44
|Expected Payoff:
|2.79
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1.60 (0.05%)
|Relative Drawdown:
|0.05% (1.60)
|Total Trades:
|111
|Short Positions (won %):
|22 (86.36%)
|Long Positions (won %):
|89 (78.65%)
|Profit Trades (% of total):
|89 (80.18%)
|Loss trades (% of total):
|22 (19.82%)
|Largest
|profit trade:
|10.05
|loss trade:
|-1.60
|Average
|profit trade:
|3.60
|loss trade:
|-0.49
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (29.30)
|consecutive losses ($):
|2 (-1.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|29.30 (8)
|consecutive loss (count):
|-1.60 (1)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1