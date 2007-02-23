Interbank FX, LLC

Account: 1380714 Name: wujun1982 Currency: USD 2007 March 9, 17:01
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
247166032007.02.23 18:00sell0.10eurusd1.31671.32771.31352007.03.05 01:431.31350.000.004.7232.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
247166042007.02.23 18:00sell0.10eurusd1.31671.31671.31272007.03.05 01:521.31270.000.004.7240.00
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
247166072007.02.23 18:00sell0.10eurusd1.31671.31481.31192007.03.05 03:131.31480.000.004.7219.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
254181922007.02.28 18:00sell0.10usdjpy118.34119.14117.942007.03.01 12:18117.940.000.00-4.2933.92
 20061152Mode3_FirstTrade[tp]
254181972007.02.28 18:00sell0.10usdjpy118.34119.14117.842007.03.01 12:37117.840.000.00-4.2942.43
 20061153Mode3_SecondTrade[tp]
254182002007.02.28 18:00sell0.10usdjpy118.34119.14117.742007.03.01 12:38117.740.000.00-4.2950.96
 20061154Mode3_ThirdTrade[tp]
254291112007.02.28 20:00buy0.10eurjpy156.58155.78157.702007.03.01 12:18155.780.000.002.55-67.87
 20061172Mode3_FirstTrade[sl]
254629172007.03.01 00:00sell0.10eurjpy157.06157.86155.942007.03.01 12:18155.940.000.000.0094.95
 20061162Mode3_FirstTrade[tp]
254629532007.03.01 00:00sell0.10eurjpy157.06157.06155.662007.03.01 12:38155.660.000.000.00118.90
 20061163Mode3_SecondTrade[tp]
257708442007.03.01 21:00sell0.10usdchf1.22151.23151.21832007.03.02 16:291.21830.000.00-0.9426.27
 20061142Mode3_FirstTrade[tp]
257708472007.03.01 21:00sell0.10usdchf1.22151.22151.21752007.03.02 16:311.21750.000.00-0.9432.85
 20061143Mode3_SecondTrade[tp]
257708512007.03.01 21:00sell0.10usdchf1.22151.21961.21672007.03.02 17:201.21670.000.00-0.9439.45
 20061144Mode3_ThirdTrade[tp]
258610022007.03.02 05:14buy0.10gbpusd1.95701.94901.96262007.03.02 11:211.94900.000.000.00-80.00
 20061132Mode3_FirstTrade[sl]
258610232007.03.02 05:14buy0.10gbpusd1.95701.94901.96402007.03.02 11:211.94900.000.000.00-80.00
 20061133Mode3_SecondTrade[sl]
258610322007.03.02 05:14buy0.10gbpusd1.95701.94901.96542007.03.02 11:211.94900.000.000.00-80.00
 20061134Mode3_ThirdTrade[sl]
260921652007.03.02 16:20buy0.10usdjpy117.14116.34117.542007.03.04 23:24116.340.000.001.35-68.76
 20061152Mode3_FirstTrade[sl]
260921692007.03.02 16:20buy0.10usdjpy117.14116.34117.642007.03.04 23:24116.340.000.001.35-68.76
 20061153Mode3_SecondTrade[sl]
260921722007.03.02 16:20buy0.10usdjpy117.14116.34117.742007.03.04 23:24116.340.000.001.35-68.76
 20061154Mode3_ThirdTrade[sl]
261533322007.03.02 20:00buy0.10gbpusd1.94341.93541.94902007.03.04 23:431.93540.000.00-0.12-80.00
 20061132Mode3_FirstTrade[sl]
261533452007.03.02 20:00buy0.10gbpusd1.94341.93541.95042007.03.04 23:431.93540.000.00-0.12-80.00
 20061133Mode3_SecondTrade[sl]
261533522007.03.02 20:00buy0.10gbpusd1.94341.93541.95182007.03.04 23:431.93540.000.00-0.12-80.00
 20061134Mode3_ThirdTrade[sl]
261792562007.03.05 03:00buy0.10usdchf1.21671.20671.21992007.03.05 11:331.21990.000.000.0026.23
 20061142Mode3_FirstTrade[tp]
261792582007.03.05 03:00buy0.10usdchf1.21671.20671.22072007.03.05 11:371.22070.000.000.0032.77
 20061143Mode3_SecondTrade[tp]
261792612007.03.05 03:00buy0.10usdchf1.21671.20671.22152007.03.05 11:401.22150.000.000.0039.30
 20061144Mode3_ThirdTrade[tp]
261815282007.03.05 04:00buy0.10gbpusd1.93121.91821.94622007.03.05 13:591.92110.000.000.00-101.00
 30061133Mode3_SecondTrade
261815292007.03.05 04:00buy0.10gbpusd1.93121.91821.94922007.03.05 13:581.92100.000.000.00-102.00
 30061134Mode3_ThirdTrade
261815432007.03.05 04:00buy0.10gbpusd1.93131.92331.93692007.03.05 07:111.92330.000.000.00-80.00
 20061132Mode3_FirstTrade[sl]
261815442007.03.05 04:00buy0.10gbpusd1.93131.92331.93832007.03.05 07:111.92330.000.000.00-80.00
 20061133Mode3_SecondTrade[sl]
261815452007.03.05 04:00buy0.10gbpusd1.93131.92331.93972007.03.05 07:111.92330.000.000.00-80.00
 20061134Mode3_ThirdTrade[sl]
263452862007.03.05 13:59buy0.10eurusd1.30871.30071.31192007.03.06 07:441.31190.000.00-0.6632.00
 30061122Mode3_FirstTrade[tp]
263452892007.03.05 13:59buy0.10eurusd1.30871.30071.31272007.03.06 07:441.31270.000.00-0.6640.00
 30061123Mode3_SecondTrade[tp]
263452932007.03.05 13:59buy0.10eurusd1.30871.31061.31352007.03.06 15:591.31060.000.00-0.6619.00
 30061124Mode3_ThirdTrade[sl]
263453252007.03.05 13:59buy0.10gbpusd1.92141.91341.92702007.03.05 15:141.92700.000.000.0056.00
 20061132Mode3_FirstTrade[tp]
263453272007.03.05 13:59buy0.10gbpusd1.92141.92141.92842007.03.05 21:231.92140.000.000.000.00
 20061133Mode3_SecondTrade[sl]
263453302007.03.05 13:59buy0.10gbpusd1.92141.92141.92982007.03.05 21:231.92140.000.000.000.00
 20061134Mode3_ThirdTrade[sl]
263456102007.03.05 14:00buy0.10eurusd1.30881.29781.31202007.03.06 07:441.31200.000.00-0.6632.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
263456162007.03.05 14:00buy0.10eurusd1.30881.29781.31282007.03.06 07:441.31280.000.00-0.6640.00
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
263456262007.03.05 14:00buy0.10eurusd1.30881.31071.31362007.03.06 15:591.31070.000.00-0.6619.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
264663542007.03.05 21:23buy0.10gbpusd1.92191.91391.92752007.03.06 02:491.92750.000.00-0.1256.00
 20061132Mode3_FirstTrade[tp]
264663592007.03.05 21:23buy0.10gbpusd1.92191.92191.92892007.03.06 04:181.92890.000.00-0.1270.00
 20061133Mode3_SecondTrade[tp]
264663612007.03.05 21:23buy0.10gbpusd1.92191.92561.93032007.03.06 04:191.93030.000.00-0.1284.00
 20061134Mode3_ThirdTrade[tp]
265668612007.03.06 03:00sell0.10usdjpy116.36117.16115.962007.03.07 22:37115.960.000.00-5.7234.49
 20061152Mode3_FirstTrade[tp]
265668662007.03.06 03:00sell0.10usdjpy116.36116.36115.862007.03.07 22:40115.860.000.00-5.7243.16
 20061153Mode3_SecondTrade[tp]
265668702007.03.06 03:00sell0.10usdjpy116.36116.11115.762007.03.07 23:14115.760.000.00-5.7251.83
 20061154Mode3_ThirdTrade[tp]
267381552007.03.06 15:59buy0.10eurusd1.31081.30281.31402007.03.06 23:121.31400.000.00-0.6632.00
 30061122Mode3_FirstTrade[tp]
267381582007.03.06 15:59buy0.10eurusd1.31081.31081.31482007.03.07 15:171.31480.000.00-0.6640.00
 30061123Mode3_SecondTrade[tp]
267381592007.03.06 15:59buy0.10eurusd1.31081.31271.31562007.03.07 17:391.31560.000.00-0.6648.00
 30061124Mode3_ThirdTrade[tp]
267457672007.03.06 17:00sell0.10usdchf1.22391.23391.22072007.03.07 14:131.22070.000.00-0.9426.21
 20061142Mode3_FirstTrade[tp]
267457702007.03.06 17:00sell0.10usdchf1.22391.22391.21992007.03.07 17:391.21990.000.00-0.9432.79
 20061143Mode3_SecondTrade[tp]
267457742007.03.06 17:00sell0.10usdchf1.22391.22201.21912007.03.07 18:001.22200.000.00-0.9415.55
 20061144Mode3_ThirdTrade[sl]
269012652007.03.07 16:23sell0.10eurusd1.31411.32511.31092007.03.09 13:411.31090.000.002.3632.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
269012672007.03.07 16:23sell0.10eurusd1.31411.32511.31012007.03.09 13:481.31010.000.002.3640.00
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
269012702007.03.07 16:23sell0.10eurusd1.31411.32511.30932007.03.09 13:531.30930.000.002.3648.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
269076242007.03.07 17:39sell0.10eurusd1.31561.32361.31242007.03.08 14:141.31240.000.001.7732.00
 30061122Mode3_FirstTrade[tp]
269077062007.03.07 17:39sell0.10eurusd1.31561.31561.31162007.03.07 18:351.31560.000.000.000.00
 30061123Mode3_SecondTrade[sl]
269130512007.03.07 19:00buy0.10usdchf1.22031.21031.22352007.03.08 14:011.22350.000.002.6726.15
 20061142Mode3_FirstTrade[tp]
269130522007.03.07 19:00buy0.10usdchf1.22031.21031.22432007.03.08 14:071.22430.000.002.6732.67
 20061143Mode3_SecondTrade[tp]
269130532007.03.07 19:00buy0.10usdchf1.22031.21031.22512007.03.08 14:131.22510.000.002.6739.18
 20061144Mode3_ThirdTrade[tp]
  0.00 0.00 -4.71 453.91
Closed P/L: 449.20
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
261815222007.03.05 04:00buy0.10gbpusd1.93121.91821.9432 1.93070.000.00-0.71-5.00
 30061132Mode3_FirstTrade
270987342007.03.08 16:11sell0.10usdchf1.22821.23821.2250 1.23360.000.00-0.94-43.77
 20061142Mode3_FirstTrade
270987382007.03.08 16:11sell0.10usdchf1.22821.23821.2242 1.23360.000.00-0.94-43.77
 20061143Mode3_SecondTrade
270987412007.03.08 16:11sell0.10usdchf1.22821.23821.2234 1.23360.000.00-0.94-43.77
 20061144Mode3_ThirdTrade
  0.00 0.00 -3.53 -136.31
 Floating P/L: -139.84
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 449.20 Floating P/L: -139.84 Margin: 400.00
Balance: 51 431.05 Equity: 51 291.21 Free Margin: 50 891.21
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 640.11 Gross Loss: 1 190.91 Total Net Profit: 449.20
Profit Factor: 1.38 Expected Payoff: 7.74  
Absolute Drawdown: 563.41 Maximal Drawdown (%): 826.38 (1.61%)  
 
Total Trades: 58 Short Positions (won %): 22 (100.00%) Long Positions (won %): 36 (58.33%)
Profit Trades (% of total): 43 (74.14%) Loss trades (% of total): 15 (25.86%)
Largest profit trade: 118.90 loss trade: -102.00
Average profit trade: 38.14 loss trade: -79.39
Maximum consecutive wins ($): 29 (1 012.61) consecutive losses ($): 6 (-442.59)
Maximal consecutive profit (count): 1 012.61 (29) consecutive loss (count): -442.59 (6)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 3