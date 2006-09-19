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|56 768.71
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|52 318.73
|Details:
|Gross Profit:
|20 089.36
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|14 106.05
|Total Net Profit:
|5 983.31
|Profit Factor:
|1.42
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|94.97
|Absolute Drawdown:
|28.95
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|Relative Drawdown:
|15.90% (10 361.30)
|Total Trades:
|63
|Short Positions (won %):
|28 (35.71%)
|Long Positions (won %):
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|Profit Trades (% of total):
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|Loss trades (% of total):
|34 (53.97%)
|Largest
|profit trade:
|3 415.80
|loss trade:
|-1 785.92
|Average
|profit trade:
|692.74
|loss trade:
|-414.88
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (11 893.77)
|consecutive losses ($):
|20 (-8 343.82)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|11 893.77 (10)
|consecutive loss (count):
|-8 343.82 (20)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|5