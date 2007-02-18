Interbank FX, LLC

Account: 1380714 Name: wujun1982 Currency: USD 2007 March 1, 03:32
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
240210102007.02.18 21:18balanceDeposit50 000.00
240534872007.02.19 05:16sell0.10eurjpy157.07157.87155.952007.02.20 04:03157.870.000.00-1.12-66.82
 20061172Mode3_FirstTrade[sl]
240650062007.02.19 08:00buy0.10usdchf1.23321.22321.23642007.02.20 08:161.23640.000.000.8925.88
 20061142Mode3_FirstTrade[tp]
240650082007.02.19 08:00buy0.10usdchf1.23321.22321.23722007.02.20 08:311.23720.000.000.8932.33
 20061143Mode3_SecondTrade[tp]
240650122007.02.19 08:00buy0.10usdchf1.23321.22321.23802007.02.20 11:351.23800.000.000.8938.77
 20061144Mode3_ThirdTrade[tp]
241009022007.02.19 17:00sell0.10eurusd1.31471.32571.31152007.02.21 13:391.31150.000.001.1832.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
241009192007.02.19 17:00sell0.10eurusd1.31471.31471.31072007.02.22 07:341.31070.000.002.9540.00
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
241009212007.02.19 17:00sell0.10eurusd1.31471.31471.30992007.02.22 07:421.30990.000.002.9548.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
241323772007.02.20 03:00sell0.10gbpjpy233.69234.59232.572007.02.20 13:09234.590.000.000.00-74.89
 20061162Mode3_FirstTrade[sl]
241323782007.02.20 03:00sell0.10gbpjpy233.69234.59232.292007.02.20 04:05234.100.000.000.00-34.24
 20061163Mode3_SecondTrade
241323802007.02.20 03:00sell0.10gbpjpy233.69234.59232.012007.02.20 04:04234.090.000.000.00-33.41
 20061164Mode3_ThirdTrade
242403352007.02.21 01:01sell0.10gbpusd1.95581.96381.95022007.02.21 09:571.95020.000.000.0056.00
 20061132Mode3_FirstTrade[tp]
242404022007.02.21 01:01sell0.10gbpusd1.95581.96381.94882007.02.21 10:141.94880.000.000.0070.00
 20061133Mode3_SecondTrade[tp]
242404202007.02.21 01:01sell0.10gbpusd1.95581.95211.94742007.02.21 15:581.95210.000.000.0037.00
 20061134Mode3_ThirdTrade[sl]
242886202007.02.21 07:00sell0.10usdchf1.23651.24651.23332007.02.23 14:501.23330.000.00-3.7625.95
 20061142Mode3_FirstTrade[tp]
242886272007.02.21 07:00sell0.10usdchf1.23651.24651.23252007.02.23 14:501.23250.000.00-3.7632.45
 20061143Mode3_SecondTrade[tp]
242886312007.02.21 07:00sell0.10usdchf1.23651.24651.23172007.02.23 15:171.23170.000.00-3.7638.97
 20061144Mode3_ThirdTrade[tp]
245731872007.02.22 19:00sell0.10eurjpy159.47160.27158.352007.02.27 06:57158.350.000.00-3.3693.16
 20061172Mode3_FirstTrade[tp]
245731882007.02.22 19:00sell0.10eurjpy159.47159.47158.072007.02.27 07:33158.070.000.00-3.36116.61
 20061173Mode3_SecondTrade[tp]
245731892007.02.22 19:00sell0.10eurjpy159.47159.47157.792007.02.27 10:39157.790.000.00-3.36140.72
 20061174Mode3_ThirdTrade[tp]
246218532007.02.23 07:00buy0.10eurusd1.31181.30081.31502007.02.23 14:211.31500.000.000.0032.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
246218742007.02.23 07:00buy0.10eurusd1.31181.30081.31582007.02.23 14:371.31580.000.000.0040.00
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
246218952007.02.23 07:00buy0.10eurusd1.31181.30081.31662007.02.23 14:501.31660.000.000.0048.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
247318122007.02.25 23:00sell0.10gbpjpy237.68238.58236.562007.02.26 09:04236.560.000.000.0092.86
 20061162Mode3_FirstTrade[tp]
247320662007.02.25 23:01sell0.10gbpusd1.96401.97201.95842007.02.28 07:091.95840.000.000.0856.00
 20061132Mode3_FirstTrade[tp]
247320702007.02.25 23:01sell0.10gbpusd1.96401.96401.95702007.02.28 07:131.95700.000.000.0870.00
 20061133Mode3_SecondTrade[tp]
247320782007.02.25 23:01sell0.10gbpusd1.96401.96031.95562007.02.28 07:461.96030.000.000.0837.00
 20061134Mode3_ThirdTrade[sl]
  0.00 0.00 -12.49 994.34
Closed P/L: 981.85
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
254291112007.02.28 20:00buy0.10eurjpy156.58155.78157.70 156.580.000.002.550.00
 20061172Mode3_FirstTrade
247166032007.02.23 18:00sell0.10eurusd1.31671.32771.3135 1.32310.000.003.54-64.00
 20061122Mode3_FirstTrade
247166042007.02.23 18:00sell0.10eurusd1.31671.32771.3127 1.32310.000.003.54-64.00
 20061123Mode3_SecondTrade
247166072007.02.23 18:00sell0.10eurusd1.31671.32771.3119 1.32310.000.003.54-64.00
 20061124Mode3_ThirdTrade
254181922007.02.28 18:00sell0.10usdjpy118.34119.14117.94 118.380.000.00-4.29-3.38
 20061152Mode3_FirstTrade
254181972007.02.28 18:00sell0.10usdjpy118.34119.14117.84 118.380.000.00-4.29-3.38
 20061153Mode3_SecondTrade
254182002007.02.28 18:00sell0.10usdjpy118.34119.14117.74 118.380.000.00-4.29-3.38
 20061154Mode3_ThirdTrade
254629172007.03.01 00:00sell0.10eurjpy157.06157.86155.94 156.640.000.000.0035.48
 20061162Mode3_FirstTrade
254629532007.03.01 00:00sell0.10eurjpy157.06157.06155.66 156.640.000.000.0035.48
 20061163Mode3_SecondTrade
  0.00 0.00 0.30 -131.18
 Floating P/L: -130.88
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 981.85 Floating P/L: -130.88 Margin: 800.00
Balance: 50 981.85 Equity: 50 850.97 Free Margin: 50 050.97
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 192.33 Gross Loss: 210.48 Total Net Profit: 981.85
Profit Factor: 5.66 Expected Payoff: 37.76  
Absolute Drawdown: 135.59 Maximal Drawdown (%): 135.59 (0.27%)  
 
Total Trades: 26 Short Positions (won %): 20 (80.00%) Long Positions (won %): 6 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 22 (84.62%) Loss trades (% of total): 4 (15.38%)
Largest profit trade: 137.36 loss trade: -74.89
Average profit trade: 54.20 loss trade: -52.62
Maximum consecutive wins ($): 19 (1 092.68) consecutive losses ($): 3 (-135.59)
Maximal consecutive profit (count): 1 092.68 (19) consecutive loss (count): -135.59 (3)
Average consecutive wins: 11 consecutive losses: 2