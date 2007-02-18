|Account: 1380714
|Name: wujun1982
|Currency: USD
|2007 March 1, 03:32
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24021010
|2007.02.18 21:18
|balance
|Deposit
|50 000.00
|24053487
|2007.02.19 05:16
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.07
|157.87
|155.95
|2007.02.20 04:03
|157.87
|0.00
|0.00
|-1.12
|-66.82
|20061172
|Mode3_FirstTrade[sl]
|24065006
|2007.02.19 08:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2332
|1.2232
|1.2364
|2007.02.20 08:16
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.89
|25.88
|20061142
|Mode3_FirstTrade[tp]
|24065008
|2007.02.19 08:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2332
|1.2232
|1.2372
|2007.02.20 08:31
|1.2372
|0.00
|0.00
|0.89
|32.33
|20061143
|Mode3_SecondTrade[tp]
|24065012
|2007.02.19 08:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2332
|1.2232
|1.2380
|2007.02.20 11:35
|1.2380
|0.00
|0.00
|0.89
|38.77
|20061144
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|24100902
|2007.02.19 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3147
|1.3257
|1.3115
|2007.02.21 13:39
|1.3115
|0.00
|0.00
|1.18
|32.00
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|24100919
|2007.02.19 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3147
|1.3147
|1.3107
|2007.02.22 07:34
|1.3107
|0.00
|0.00
|2.95
|40.00
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|24100921
|2007.02.19 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3147
|1.3147
|1.3099
|2007.02.22 07:42
|1.3099
|0.00
|0.00
|2.95
|48.00
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|24132377
|2007.02.20 03:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|233.69
|234.59
|232.57
|2007.02.20 13:09
|234.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.89
|20061162
|Mode3_FirstTrade[sl]
|24132378
|2007.02.20 03:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|233.69
|234.59
|232.29
|2007.02.20 04:05
|234.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.24
|20061163
|Mode3_SecondTrade
|24132380
|2007.02.20 03:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|233.69
|234.59
|232.01
|2007.02.20 04:04
|234.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.41
|20061164
|Mode3_ThirdTrade
|24240335
|2007.02.21 01:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9558
|1.9638
|1.9502
|2007.02.21 09:57
|1.9502
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|20061132
|Mode3_FirstTrade[tp]
|24240402
|2007.02.21 01:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9558
|1.9638
|1.9488
|2007.02.21 10:14
|1.9488
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|20061133
|Mode3_SecondTrade[tp]
|24240420
|2007.02.21 01:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9558
|1.9521
|1.9474
|2007.02.21 15:58
|1.9521
|0.00
|0.00
|0.00
|37.00
|20061134
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|24288620
|2007.02.21 07:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2365
|1.2465
|1.2333
|2007.02.23 14:50
|1.2333
|0.00
|0.00
|-3.76
|25.95
|20061142
|Mode3_FirstTrade[tp]
|24288627
|2007.02.21 07:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2365
|1.2465
|1.2325
|2007.02.23 14:50
|1.2325
|0.00
|0.00
|-3.76
|32.45
|20061143
|Mode3_SecondTrade[tp]
|24288631
|2007.02.21 07:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2365
|1.2465
|1.2317
|2007.02.23 15:17
|1.2317
|0.00
|0.00
|-3.76
|38.97
|20061144
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|24573187
|2007.02.22 19:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|159.47
|160.27
|158.35
|2007.02.27 06:57
|158.35
|0.00
|0.00
|-3.36
|93.16
|20061172
|Mode3_FirstTrade[tp]
|24573188
|2007.02.22 19:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|159.47
|159.47
|158.07
|2007.02.27 07:33
|158.07
|0.00
|0.00
|-3.36
|116.61
|20061173
|Mode3_SecondTrade[tp]
|24573189
|2007.02.22 19:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|159.47
|159.47
|157.79
|2007.02.27 10:39
|157.79
|0.00
|0.00
|-3.36
|140.72
|20061174
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|24621853
|2007.02.23 07:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3118
|1.3008
|1.3150
|2007.02.23 14:21
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|24621874
|2007.02.23 07:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3118
|1.3008
|1.3158
|2007.02.23 14:37
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|24621895
|2007.02.23 07:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3118
|1.3008
|1.3166
|2007.02.23 14:50
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|24731812
|2007.02.25 23:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|237.68
|238.58
|236.56
|2007.02.26 09:04
|236.56
|0.00
|0.00
|0.00
|92.86
|20061162
|Mode3_FirstTrade[tp]
|24732066
|2007.02.25 23:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9640
|1.9720
|1.9584
|2007.02.28 07:09
|1.9584
|0.00
|0.00
|0.08
|56.00
|20061132
|Mode3_FirstTrade[tp]
|24732070
|2007.02.25 23:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9640
|1.9640
|1.9570
|2007.02.28 07:13
|1.9570
|0.00
|0.00
|0.08
|70.00
|20061133
|Mode3_SecondTrade[tp]
|24732078
|2007.02.25 23:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9640
|1.9603
|1.9556
|2007.02.28 07:46
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.08
|37.00
|20061134
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|0.00
|0.00
|-12.49
|994.34
|Closed P/L:
|981.85
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|25429111
|2007.02.28 20:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.58
|155.78
|157.70
|156.58
|0.00
|0.00
|2.55
|0.00
|20061172
|Mode3_FirstTrade
|24716603
|2007.02.23 18:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3167
|1.3277
|1.3135
|1.3231
|0.00
|0.00
|3.54
|-64.00
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|24716604
|2007.02.23 18:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3167
|1.3277
|1.3127
|1.3231
|0.00
|0.00
|3.54
|-64.00
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|24716607
|2007.02.23 18:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3167
|1.3277
|1.3119
|1.3231
|0.00
|0.00
|3.54
|-64.00
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|25418192
|2007.02.28 18:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.34
|119.14
|117.94
|118.38
|0.00
|0.00
|-4.29
|-3.38
|20061152
|Mode3_FirstTrade
|25418197
|2007.02.28 18:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.34
|119.14
|117.84
|118.38
|0.00
|0.00
|-4.29
|-3.38
|20061153
|Mode3_SecondTrade
|25418200
|2007.02.28 18:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.34
|119.14
|117.74
|118.38
|0.00
|0.00
|-4.29
|-3.38
|20061154
|Mode3_ThirdTrade
|25462917
|2007.03.01 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.06
|157.86
|155.94
|156.64
|0.00
|0.00
|0.00
|35.48
|20061162
|Mode3_FirstTrade
|25462953
|2007.03.01 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.06
|157.06
|155.66
|156.64
|0.00
|0.00
|0.00
|35.48
|20061163
|Mode3_SecondTrade
|0.00
|0.00
|0.30
|-131.18
|Floating P/L:
|-130.88
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|981.85
|Floating P/L:
|-130.88
|Margin:
|800.00
|Balance:
|50 981.85
|Equity:
|50 850.97
|Free Margin:
|50 050.97
|Details:
|Gross Profit:
|1 192.33
|Gross Loss:
|210.48
|Total Net Profit:
|981.85
|Profit Factor:
|5.66
|Expected Payoff:
|37.76
|Absolute Drawdown:
|135.59
|Maximal Drawdown (%):
|135.59 (0.27%)
|Total Trades:
|26
|Short Positions (won %):
|20 (80.00%)
|Long Positions (won %):
|6 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|22 (84.62%)
|Loss trades (% of total):
|4 (15.38%)
|Largest
|profit trade:
|137.36
|loss trade:
|-74.89
|Average
|profit trade:
|54.20
|loss trade:
|-52.62
|Maximum
|consecutive wins ($):
|19 (1 092.68)
|consecutive losses ($):
|3 (-135.59)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 092.68 (19)
|consecutive loss (count):
|-135.59 (3)
|Average
|consecutive wins:
|11
|consecutive losses:
|2