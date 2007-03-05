|Account: 1395835
|Name: jco
|Currency: USD
|2007 March 14, 12:36
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|26303396
|2007.03.05 11:53
|balance
|Deposit
|3 000.00
|26303943
|2007.03.05 11:54
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3096
|1.3206
|1.3056
|2007.03.05 14:51
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|26307370
|2007.03.05 12:04
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3102
|1.3096
|1.3016
|2007.03.05 14:51
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|[sl]
|26362694
|2007.03.05 14:51
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3092
|1.3202
|1.3052
|2007.03.05 16:48
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|26364166
|2007.03.05 14:54
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3097
|1.3207
|1.3057
|2007.03.05 16:48
|1.3099
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|26366898
|2007.03.05 15:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3103
|1.3213
|1.3063
|2007.03.05 16:48
|1.3099
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|26369336
|2007.03.05 15:03
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3109
|1.3219
|1.3069
|2007.03.05 16:48
|1.3097
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|26405589
|2007.03.05 16:49
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3096
|1.3206
|1.3056
|2007.03.06 01:50
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.06
|0.60
|26514181
|2007.03.06 00:14
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3102
|1.3212
|1.3062
|2007.03.06 01:50
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|26516325
|2007.03.06 00:19
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3108
|1.3218
|1.3068
|2007.03.06 01:50
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|26543513
|2007.03.06 01:50
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3090
|1.3095
|1.3175
|2007.03.06 06:55
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|[sl]
|26550238
|2007.03.06 02:14
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3084
|1.3095
|1.3175
|2007.03.06 06:55
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|[sl]
|26630638
|2007.03.06 06:55
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3097
|1.3111
|1.3191
|2007.03.06 10:00
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|[sl]
|26683887
|2007.03.06 10:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3113
|1.3003
|1.3153
|2007.03.06 15:48
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|26684464
|2007.03.06 10:02
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3107
|1.2997
|1.3147
|2007.03.06 15:48
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|26702885
|2007.03.06 12:57
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3101
|1.2991
|1.3141
|2007.03.06 15:48
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26714544
|2007.03.06 13:52
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3095
|1.2985
|1.3135
|2007.03.06 15:48
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|26736096
|2007.03.06 15:49
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3107
|1.3121
|1.3201
|2007.03.07 01:29
|1.3121
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.40
|[sl]
|26812751
|2007.03.07 01:29
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3121
|1.3231
|1.3081
|2007.03.07 07:09
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|26821544
|2007.03.07 02:03
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3127
|1.3237
|1.3087
|2007.03.07 07:09
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|26836121
|2007.03.07 04:24
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3133
|1.3243
|1.3093
|2007.03.07 07:08
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|26850741
|2007.03.07 07:09
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3113
|1.3223
|1.3073
|2007.03.08 16:50
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.18
|-0.90
|26852537
|2007.03.07 07:26
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3118
|1.3228
|1.3078
|2007.03.08 16:50
|1.3120
|0.00
|0.00
|0.35
|-0.40
|26853442
|2007.03.07 07:32
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3124
|1.3234
|1.3084
|2007.03.08 16:50
|1.3121
|0.00
|0.00
|0.71
|1.20
|26876520
|2007.03.07 12:16
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3130
|1.3240
|1.3090
|2007.03.08 14:21
|1.3118
|0.00
|0.00
|1.42
|9.60
|27100808
|2007.03.08 16:20
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3136
|1.3246
|1.3096
|2007.03.08 16:49
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|27105420
|2007.03.08 16:50
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3119
|1.3229
|1.3079
|2007.03.08 21:19
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|27106097
|2007.03.08 16:53
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3125
|1.3235
|1.3085
|2007.03.08 21:19
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|27112859
|2007.03.08 17:55
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3131
|1.3241
|1.3091
|2007.03.08 21:19
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|27122009
|2007.03.08 19:37
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3136
|1.3246
|1.3096
|2007.03.08 21:18
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|27134396
|2007.03.08 21:19
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3123
|1.3233
|1.3083
|2007.03.09 13:36
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.50
|27135369
|2007.03.08 21:31
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3129
|1.3239
|1.3089
|2007.03.09 13:36
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.12
|0.80
|27143165
|2007.03.08 23:19
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3135
|1.3245
|1.3095
|2007.03.09 13:37
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|27152942
|2007.03.09 00:58
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3140
|1.3250
|1.3100
|2007.03.09 13:36
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|27257758
|2007.03.09 13:37
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3123
|1.3108
|1.3028
|2007.03.09 15:02
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|[sl]
|27334450
|2007.03.11 22:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3111
|1.3221
|1.3071
|2007.03.12 02:25
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|27338944
|2007.03.11 22:30
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3116
|1.3226
|1.3076
|2007.03.12 02:25
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|27347683
|2007.03.11 23:50
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3122
|1.3232
|1.3082
|2007.03.12 02:25
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27350740
|2007.03.12 00:02
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3128
|1.3238
|1.3088
|2007.03.12 02:25
|1.3116
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|27370525
|2007.03.12 02:25
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3114
|1.3224
|1.3074
|2007.03.13 13:11
|1.3224
|0.00
|0.00
|0.06
|-11.00
|[sl]
|27382473
|2007.03.12 05:50
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3119
|1.3229
|1.3079
|2007.03.13 13:12
|1.3222
|0.00
|0.00
|0.12
|-20.60
|27394855
|2007.03.12 07:26
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3125
|1.3235
|1.3085
|2007.03.13 13:12
|1.3222
|0.00
|0.00
|0.24
|-38.80
|27398066
|2007.03.12 07:34
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3131
|1.3241
|1.3091
|2007.03.13 13:12
|1.3224
|0.00
|0.00
|0.47
|-74.40
|27621843
|2007.03.13 13:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3221
|1.3111
|1.3261
|2007.03.13 17:03
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|27623648
|2007.03.13 13:23
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3215
|1.3105
|1.3255
|2007.03.13 17:03
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|27630674
|2007.03.13 13:58
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3209
|1.3099
|1.3249
|2007.03.13 17:03
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27635164
|2007.03.13 14:21
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3203
|1.3093
|1.3243
|2007.03.13 17:03
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|26304089
|2007.03.05 11:55
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9217
|1.9208
|1.9128
|2007.03.05 13:22
|1.9208
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|[sl]
|26307034
|2007.03.05 12:03
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9223
|1.9208
|1.9128
|2007.03.05 13:22
|1.9208
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|[sl]
|26334484
|2007.03.05 13:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9208
|1.9240
|1.9320
|2007.03.05 15:01
|1.9240
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|[sl]
|26367994
|2007.03.05 15:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9247
|1.9258
|1.9338
|2007.03.05 15:14
|1.9279
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|26371377
|2007.03.05 15:07
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9242
|1.9258
|1.9338
|2007.03.05 15:14
|1.9278
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|26375000
|2007.03.05 15:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9286
|1.9176
|1.9326
|2007.03.06 03:41
|1.9280
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.60
|26375216
|2007.03.05 15:14
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9281
|1.9171
|1.9321
|2007.03.06 03:40
|1.9280
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.20
|26376035
|2007.03.05 15:16
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9275
|1.9165
|1.9315
|2007.03.06 03:40
|1.9280
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.00
|26376406
|2007.03.05 15:16
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9269
|1.9159
|1.9309
|2007.03.06 03:40
|1.9281
|0.00
|0.00
|-0.09
|9.60
|26577808
|2007.03.06 03:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9283
|1.9173
|1.9323
|2007.03.06 07:45
|1.9277
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|26594936
|2007.03.06 04:51
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9277
|1.9167
|1.9317
|2007.03.06 07:45
|1.9277
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26595753
|2007.03.06 04:54
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9271
|1.9161
|1.9311
|2007.03.06 07:45
|1.9277
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|26595877
|2007.03.06 04:54
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9265
|1.9155
|1.9305
|2007.03.06 07:45
|1.9277
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|26647334
|2007.03.06 07:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9279
|1.9285
|1.9365
|2007.03.06 07:51
|1.9285
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|[sl]
|26650736
|2007.03.06 07:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9289
|1.9179
|1.9329
|2007.03.06 11:51
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|26659835
|2007.03.06 08:18
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9284
|1.9174
|1.9324
|2007.03.06 11:50
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26660643
|2007.03.06 08:20
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9278
|1.9168
|1.9318
|2007.03.06 11:50
|1.9285
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|26660767
|2007.03.06 08:20
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9272
|1.9162
|1.9312
|2007.03.06 11:50
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|26693081
|2007.03.06 11:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9290
|1.9180
|1.9330
|2007.03.06 19:35
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|26693578
|2007.03.06 11:53
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9284
|1.9174
|1.9324
|2007.03.06 19:35
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26697376
|2007.03.06 12:19
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9278
|1.9168
|1.9318
|2007.03.06 19:35
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|26702842
|2007.03.06 12:57
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9272
|1.9162
|1.9312
|2007.03.06 19:35
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|26762416
|2007.03.06 19:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9288
|1.9302
|1.9382
|2007.03.06 21:19
|1.9302
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|[sl]
|26778603
|2007.03.06 21:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9307
|1.9317
|1.9397
|2007.03.06 23:00
|1.9336
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.90
|26778822
|2007.03.06 21:19
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9301
|1.9319
|1.9399
|2007.03.06 23:00
|1.9337
|0.00
|0.00
|-0.02
|7.20
|26790383
|2007.03.06 23:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9341
|1.9231
|1.9381
|2007.03.07 19:16
|1.9327
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|26808496
|2007.03.07 01:03
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9335
|1.9225
|1.9375
|2007.03.07 19:16
|1.9328
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|26811813
|2007.03.07 01:27
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9325
|1.9215
|1.9365
|2007.03.07 19:16
|1.9328
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|26812169
|2007.03.07 01:28
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9314
|1.9204
|1.9354
|2007.03.07 19:15
|1.9329
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|26915857
|2007.03.07 19:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9331
|1.9221
|1.9371
|2007.03.08 03:09
|1.9324
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.70
|26932563
|2007.03.07 22:15
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9325
|1.9215
|1.9365
|2007.03.08 03:09
|1.9324
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|26933207
|2007.03.07 22:29
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9320
|1.9210
|1.9360
|2007.03.08 03:09
|1.9324
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|26933544
|2007.03.07 22:32
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9314
|1.9204
|1.9354
|2007.03.08 03:09
|1.9325
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|26962978
|2007.03.08 03:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9327
|1.9217
|1.9367
|2007.03.08 05:02
|1.9319
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|26963502
|2007.03.08 03:11
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9321
|1.9211
|1.9361
|2007.03.08 05:02
|1.9320
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|26964029
|2007.03.08 03:13
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9315
|1.9205
|1.9355
|2007.03.08 05:02
|1.9319
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|26966388
|2007.03.08 03:26
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9309
|1.9199
|1.9349
|2007.03.08 05:02
|1.9321
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|26982891
|2007.03.08 05:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9324
|1.9332
|1.9412
|2007.03.08 11:42
|1.9332
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|[sl]
|26996839
|2007.03.08 07:14
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9318
|1.9332
|1.9412
|2007.03.08 11:42
|1.9332
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|[sl]
|27029241
|2007.03.08 11:42
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9332
|1.9442
|1.9292
|2007.03.08 12:00
|1.9333
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|27030603
|2007.03.08 11:51
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9338
|1.9448
|1.9298
|2007.03.08 12:00
|1.9331
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|27031005
|2007.03.08 11:53
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9344
|1.9454
|1.9304
|2007.03.08 12:00
|1.9326
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|27032390
|2007.03.08 12:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9332
|1.9304
|1.9224
|2007.03.08 13:10
|1.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|[sl]
|27052051
|2007.03.08 13:11
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9300
|1.9410
|1.9260
|2007.03.08 15:05
|1.9295
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|27053625
|2007.03.08 13:18
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9305
|1.9295
|1.9215
|2007.03.08 15:05
|1.9295
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|[sl]
|27086470
|2007.03.08 15:05
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9291
|1.9401
|1.9251
|2007.03.08 16:45
|1.9297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|27095398
|2007.03.08 15:54
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9297
|1.9407
|1.9257
|2007.03.08 16:45
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|27098883
|2007.03.08 16:11
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9303
|1.9413
|1.9263
|2007.03.08 16:45
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|27099248
|2007.03.08 16:12
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9308
|1.9418
|1.9268
|2007.03.08 16:45
|1.9297
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|27104559
|2007.03.08 16:45
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9292
|1.9402
|1.9252
|2007.03.08 19:59
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|27121232
|2007.03.08 19:35
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9298
|1.9408
|1.9258
|2007.03.08 19:59
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|27122342
|2007.03.08 19:37
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9304
|1.9414
|1.9264
|2007.03.08 19:59
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27123033
|2007.03.08 19:38
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9309
|1.9419
|1.9269
|2007.03.08 19:59
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|27126183
|2007.03.08 19:59
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9292
|1.9402
|1.9252
|2007.03.09 07:33
|1.9301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|27149931
|2007.03.09 00:39
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9302
|1.9412
|1.9262
|2007.03.09 07:33
|1.9301
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|27150334
|2007.03.09 00:43
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9307
|1.9417
|1.9267
|2007.03.09 07:33
|1.9301
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|27172225
|2007.03.09 03:56
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9314
|1.9424
|1.9274
|2007.03.09 07:33
|1.9302
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|27197258
|2007.03.09 07:34
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9296
|1.9406
|1.9256
|2007.03.09 13:48
|1.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|27221297
|2007.03.09 09:58
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9302
|1.9412
|1.9262
|2007.03.09 13:48
|1.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|27230487
|2007.03.09 10:55
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9307
|1.9417
|1.9267
|2007.03.09 13:48
|1.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|27232318
|2007.03.09 11:03
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9313
|1.9423
|1.9273
|2007.03.09 13:33
|1.9301
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|27259256
|2007.03.09 13:39
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9320
|1.9430
|1.9280
|2007.03.09 13:48
|1.9305
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|27265479
|2007.03.09 13:48
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9298
|1.9408
|1.9258
|2007.03.09 14:23
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|27269703
|2007.03.09 13:55
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9304
|1.9414
|1.9264
|2007.03.09 14:22
|1.9305
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|27269863
|2007.03.09 13:55
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9309
|1.9419
|1.9269
|2007.03.09 14:22
|1.9305
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|27274711
|2007.03.09 14:09
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9315
|1.9425
|1.9275
|2007.03.09 14:22
|1.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|27278212
|2007.03.09 14:23
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9301
|1.9411
|1.9261
|2007.03.12 09:35
|1.9411
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|[sl]
|27281171
|2007.03.09 14:34
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9306
|1.9416
|1.9266
|2007.03.12 09:35
|1.9411
|0.00
|0.00
|0.01
|-21.00
|27281324
|2007.03.09 14:34
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9312
|1.9422
|1.9272
|2007.03.12 09:35
|1.9411
|0.00
|0.00
|0.02
|-39.60
|27334881
|2007.03.11 22:01
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9322
|1.9432
|1.9282
|2007.03.12 09:35
|1.9410
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.40
|27422917
|2007.03.12 09:35
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9404
|1.9514
|1.9364
|2007.03.12 09:35
|1.9410
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|27422947
|2007.03.12 09:35
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9404
|1.9514
|1.9364
|2007.03.12 11:28
|1.9412
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|27424412
|2007.03.12 09:43
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9409
|1.9519
|1.9369
|2007.03.12 11:28
|1.9412
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|27425869
|2007.03.12 09:50
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9415
|1.9525
|1.9375
|2007.03.12 11:28
|1.9412
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|27428580
|2007.03.12 10:08
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9423
|1.9533
|1.9383
|2007.03.12 11:27
|1.9410
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|27438117
|2007.03.12 11:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9411
|1.9301
|1.9451
|2007.03.12 13:11
|1.9301
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|[sl]
|27439397
|2007.03.12 11:34
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9405
|1.9295
|1.9445
|2007.03.12 13:11
|1.9295
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|[sl]
|27439920
|2007.03.12 11:36
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9399
|1.9289
|1.9439
|2007.03.12 13:11
|1.9289
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|[sl]
|27440725
|2007.03.12 11:38
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9393
|1.9283
|1.9433
|2007.03.12 13:11
|1.9287
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.80
|27462336
|2007.03.12 13:11
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9288
|1.9278
|1.9198
|2007.03.12 13:17
|1.9259
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|27462664
|2007.03.12 13:12
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9294
|1.9278
|1.9198
|2007.03.12 13:17
|1.9258
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|27466287
|2007.03.12 13:17
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9253
|1.9363
|1.9213
|2007.03.12 13:28
|1.9258
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|27466788
|2007.03.12 13:17
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9260
|1.9370
|1.9220
|2007.03.12 13:28
|1.9258
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|27467249
|2007.03.12 13:19
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9265
|1.9375
|1.9225
|2007.03.12 13:28
|1.9258
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|27467610
|2007.03.12 13:19
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9271
|1.9381
|1.9231
|2007.03.12 13:28
|1.9260
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|27469656
|2007.03.12 13:28
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9254
|1.9364
|1.9214
|2007.03.14 06:42
|1.9261
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|27470001
|2007.03.12 13:29
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9260
|1.9370
|1.9220
|2007.03.14 06:42
|1.9261
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.20
|27470401
|2007.03.12 13:32
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9265
|1.9375
|1.9225
|2007.03.14 06:42
|1.9261
|0.00
|0.00
|0.04
|1.60
|27471150
|2007.03.12 13:37
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9271
|1.9381
|1.9231
|2007.03.14 06:42
|1.9260
|0.00
|0.00
|0.06
|8.80
|27774557
|2007.03.14 06:42
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9255
|1.9245
|1.9165
|2007.03.14 07:34
|1.9225
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|27776827
|2007.03.14 06:47
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9262
|1.9245
|1.9165
|2007.03.14 07:34
|1.9226
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|27794262
|2007.03.14 07:34
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9222
|1.9332
|1.9182
|2007.03.14 07:56
|1.9228
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|27795452
|2007.03.14 07:38
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9227
|1.9337
|1.9187
|2007.03.14 07:56
|1.9228
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|27796138
|2007.03.14 07:40
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9234
|1.9344
|1.9194
|2007.03.14 07:56
|1.9228
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|27796274
|2007.03.14 07:40
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9241
|1.9351
|1.9201
|2007.03.14 07:56
|1.9229
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|27801449
|2007.03.14 07:56
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9226
|1.9336
|1.9186
|2007.03.14 08:54
|1.9234
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|27804723
|2007.03.14 08:06
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9232
|1.9342
|1.9192
|2007.03.14 08:54
|1.9234
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|27805526
|2007.03.14 08:13
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9238
|1.9348
|1.9198
|2007.03.14 08:54
|1.9234
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|27806125
|2007.03.14 08:19
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9245
|1.9355
|1.9205
|2007.03.14 08:53
|1.9233
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|27809521
|2007.03.14 08:54
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9229
|1.9339
|1.9189
|2007.03.14 09:17
|1.9237
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|27810157
|2007.03.14 09:00
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9235
|1.9345
|1.9195
|2007.03.14 09:17
|1.9237
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|27810921
|2007.03.14 09:07
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9241
|1.9351
|1.9201
|2007.03.14 09:17
|1.9237
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|27811145
|2007.03.14 09:09
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9246
|1.9356
|1.9206
|2007.03.14 09:17
|1.9235
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|27813189
|2007.03.14 09:17
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9234
|1.9344
|1.9194
|2007.03.14 12:26
|1.9228
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|27814252
|2007.03.14 09:28
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9240
|1.9350
|1.9200
|2007.03.14 12:26
|1.9228
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|27814348
|2007.03.14 09:29
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9245
|1.9355
|1.9205
|2007.03.14 12:25
|1.9227
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|26303968
|2007.03.05 11:54
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2216
|1.2106
|1.2256
|2007.03.05 13:07
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|26306858
|2007.03.05 12:03
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2210
|1.2100
|1.2250
|2007.03.05 13:07
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|26314209
|2007.03.05 12:26
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2205
|1.2095
|1.2245
|2007.03.05 13:07
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|6.87
|26327257
|2007.03.05 13:07
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2231
|1.2121
|1.2271
|2007.03.05 15:13
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|26333393
|2007.03.05 13:20
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2226
|1.2116
|1.2266
|2007.03.05 15:13
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|26333916
|2007.03.05 13:21
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2220
|1.2110
|1.2260
|2007.03.05 15:13
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|26367049
|2007.03.05 15:00
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2214
|1.2104
|1.2254
|2007.03.05 15:12
|1.2227
|0.00
|0.00
|0.00
|8.51
|26373850
|2007.03.05 15:13
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2228
|1.2118
|1.2268
|2007.03.05 15:54
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|26377670
|2007.03.05 15:19
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2222
|1.2112
|1.2262
|2007.03.05 15:54
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26380242
|2007.03.05 15:29
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2216
|1.2106
|1.2256
|2007.03.05 15:54
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|26381419
|2007.03.05 15:33
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2210
|1.2100
|1.2250
|2007.03.05 15:54
|1.2223
|0.00
|0.00
|0.00
|8.51
|26388463
|2007.03.05 15:54
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2227
|1.2117
|1.2267
|2007.03.06 02:10
|1.2224
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.25
|26390619
|2007.03.05 15:59
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2221
|1.2111
|1.2261
|2007.03.06 02:10
|1.2224
|0.00
|0.00
|0.18
|0.49
|26392277
|2007.03.05 16:03
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2215
|1.2105
|1.2255
|2007.03.06 02:10
|1.2224
|0.00
|0.00
|0.36
|2.95
|26447948
|2007.03.05 19:51
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2209
|1.2099
|1.2249
|2007.03.06 02:10
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.71
|8.51
|26548769
|2007.03.06 02:10
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2228
|1.2118
|1.2268
|2007.03.06 06:55
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|26616622
|2007.03.06 06:08
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2223
|1.2113
|1.2263
|2007.03.06 06:55
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|26618504
|2007.03.06 06:16
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2217
|1.2107
|1.2257
|2007.03.06 06:55
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|6.86
|26630852
|2007.03.06 06:55
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2241
|1.2131
|1.2281
|2007.03.06 12:19
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|26635639
|2007.03.06 07:09
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2235
|1.2125
|1.2275
|2007.03.06 12:19
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|26636286
|2007.03.06 07:10
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2229
|1.2119
|1.2269
|2007.03.06 12:19
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|26637570
|2007.03.06 07:14
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2224
|1.2114
|1.2264
|2007.03.06 12:18
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|26697266
|2007.03.06 12:19
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2241
|1.2131
|1.2281
|2007.03.06 16:42
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|26709040
|2007.03.06 13:29
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2235
|1.2125
|1.2275
|2007.03.06 16:42
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|26735957
|2007.03.06 15:48
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2229
|1.2119
|1.2269
|2007.03.06 16:42
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|26737025
|2007.03.06 15:54
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2224
|1.2114
|1.2264
|2007.03.06 16:41
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|26743703
|2007.03.06 16:42
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2240
|1.2130
|1.2280
|2007.03.08 14:01
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.36
|-0.16
|26782613
|2007.03.06 21:52
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2234
|1.2124
|1.2274
|2007.03.08 14:01
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.71
|0.49
|26793883
|2007.03.06 23:12
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2227
|1.2117
|1.2267
|2007.03.08 14:01
|1.2236
|0.00
|0.00
|1.07
|2.94
|26878274
|2007.03.07 12:38
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2221
|1.2111
|1.2261
|2007.03.08 14:01
|1.2234
|0.00
|0.00
|2.14
|8.50
|27067813
|2007.03.08 14:01
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2241
|1.2261
|1.2341
|2007.03.08 14:36
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.00
|2.93
|27068349
|2007.03.08 14:04
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2235
|1.2261
|1.2341
|2007.03.08 14:36
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|7.17
|27079953
|2007.03.08 14:36
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2282
|1.2172
|1.2322
|2007.03.08 21:14
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|27080555
|2007.03.08 14:38
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2276
|1.2166
|1.2316
|2007.03.08 21:14
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|27121209
|2007.03.08 19:34
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2270
|1.2160
|1.2310
|2007.03.08 21:14
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|2.61
|27121700
|2007.03.08 19:36
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2265
|1.2155
|1.2305
|2007.03.08 21:14
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|27133488
|2007.03.08 21:14
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2283
|1.2173
|1.2323
|2007.03.09 06:09
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.41
|27136015
|2007.03.08 21:38
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2277
|1.2167
|1.2317
|2007.03.09 06:09
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.18
|0.16
|27165540
|2007.03.09 02:45
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2271
|1.2161
|1.2311
|2007.03.09 06:09
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|27166662
|2007.03.09 02:52
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2265
|1.2155
|1.2305
|2007.03.09 06:09
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|27187172
|2007.03.09 06:09
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2278
|1.2388
|1.2238
|2007.03.12 09:30
|1.2287
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.73
|27197187
|2007.03.09 07:33
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2284
|1.2394
|1.2244
|2007.03.12 09:30
|1.2287
|0.00
|0.00
|-0.19
|-0.49
|27255404
|2007.03.09 13:33
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2296
|1.2406
|1.2256
|2007.03.12 09:30
|1.2287
|0.00
|0.00
|-0.38
|2.93
|27256931
|2007.03.09 13:35
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2302
|1.2412
|1.2262
|2007.03.12 09:30
|1.2288
|0.00
|0.00
|-0.75
|9.11
|27419891
|2007.03.12 09:30
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2282
|1.2273
|1.2193
|2007.03.12 13:15
|1.2273
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|[sl]
|27465195
|2007.03.12 13:15
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2270
|1.2256
|1.2176
|2007.03.12 16:07
|1.2256
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|[sl]
|27498479
|2007.03.12 16:07
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2252
|1.2233
|1.2153
|2007.03.13 11:20
|1.2215
|0.00
|0.00
|-0.09
|3.03
|27516607
|2007.03.12 18:42
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2258
|1.2233
|1.2153
|2007.03.13 11:19
|1.2214
|0.00
|0.00
|-0.19
|7.20
|27599989
|2007.03.13 11:20
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2211
|1.2197
|1.2117
|2007.03.13 13:50
|1.2196
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|27600390
|2007.03.13 11:22
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2217
|1.2196
|1.2116
|2007.03.13 13:50
|1.2196
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|[sl]
|27629310
|2007.03.13 13:50
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2191
|1.2301
|1.2151
|2007.03.13 16:23
|1.2198
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|27630147
|2007.03.13 13:56
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2198
|1.2308
|1.2158
|2007.03.13 16:23
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|27635494
|2007.03.13 14:23
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2204
|1.2314
|1.2164
|2007.03.13 16:23
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|27635732
|2007.03.13 14:23
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2209
|1.2319
|1.2169
|2007.03.13 16:22
|1.2196
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|27656025
|2007.03.13 16:23
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2196
|1.2306
|1.2156
|2007.03.13 18:42
|1.2192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|27661987
|2007.03.13 16:55
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2202
|1.2192
|1.2112
|2007.03.13 18:42
|1.2192
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|[sl]
|27676179
|2007.03.13 18:43
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2189
|1.2170
|1.2090
|2007.03.14 06:50
|1.2152
|0.00
|0.00
|-0.09
|3.04
|27676701
|2007.03.13 18:45
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2195
|1.2168
|1.2088
|2007.03.14 06:50
|1.2150
|0.00
|0.00
|-0.19
|7.41
|26303997
|2007.03.05 11:54
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.58
|114.48
|115.98
|2007.03.05 13:40
|115.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|26306437
|2007.03.05 12:02
|buy
|0.20
|usdjpym
|115.52
|114.42
|115.92
|2007.03.05 13:40
|115.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26317745
|2007.03.05 12:37
|buy
|0.40
|usdjpym
|115.46
|114.36
|115.86
|2007.03.05 13:40
|115.52
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|26331421
|2007.03.05 13:15
|buy
|0.80
|usdjpym
|115.40
|114.30
|115.80
|2007.03.05 13:40
|115.53
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|26340005
|2007.03.05 13:40
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.57
|115.72
|116.52
|2007.03.05 14:45
|115.93
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|26343929
|2007.03.05 13:54
|buy
|0.20
|usdjpym
|115.51
|115.73
|116.53
|2007.03.05 14:45
|115.92
|0.00
|0.00
|0.00
|7.07
|26360176
|2007.03.05 14:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.95
|114.85
|116.35
|2007.03.05 15:10
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|26360440
|2007.03.05 14:45
|buy
|0.20
|usdjpym
|115.89
|114.79
|116.29
|2007.03.05 15:10
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26368320
|2007.03.05 15:01
|buy
|0.40
|usdjpym
|115.83
|114.73
|116.23
|2007.03.05 15:10
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|26368591
|2007.03.05 15:02
|buy
|0.80
|usdjpym
|115.77
|114.67
|116.17
|2007.03.05 15:10
|115.90
|0.00
|0.00
|0.00
|8.97
|26372394
|2007.03.05 15:10
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.91
|116.04
|116.84
|2007.03.05 16:43
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|[sl]
|26403886
|2007.03.05 16:43
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.07
|114.97
|116.47
|2007.03.05 17:31
|116.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|26408132
|2007.03.05 16:57
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.01
|114.91
|116.41
|2007.03.05 17:31
|116.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26410470
|2007.03.05 17:05
|buy
|0.40
|usdjpym
|115.96
|114.86
|116.36
|2007.03.05 17:31
|116.01
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|26410627
|2007.03.05 17:06
|buy
|0.80
|usdjpym
|115.90
|114.80
|116.30
|2007.03.05 17:31
|116.02
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|26416901
|2007.03.05 17:32
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.03
|114.93
|116.43
|2007.03.06 00:57
|115.98
|0.00
|0.00
|0.14
|-0.43
|26424895
|2007.03.05 18:04
|buy
|0.20
|usdjpym
|115.97
|114.87
|116.37
|2007.03.06 00:57
|115.98
|0.00
|0.00
|0.27
|0.17
|26428919
|2007.03.05 18:20
|buy
|0.40
|usdjpym
|115.91
|114.81
|116.31
|2007.03.06 00:57
|115.98
|0.00
|0.00
|0.54
|2.41
|26429594
|2007.03.05 18:24
|buy
|0.80
|usdjpym
|115.85
|114.75
|116.25
|2007.03.06 00:56
|115.98
|0.00
|0.00
|1.08
|8.97
|26528229
|2007.03.06 00:57
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.03
|116.33
|117.13
|2007.03.06 02:36
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|[sl]
|26559001
|2007.03.06 02:36
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.37
|116.44
|117.24
|2007.03.06 11:37
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|[sl]
|26608917
|2007.03.06 05:40
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.32
|116.44
|117.24
|2007.03.06 11:37
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|[sl]
|26609581
|2007.03.06 05:42
|buy
|0.40
|usdjpym
|116.26
|115.16
|116.66
|2007.03.06 06:55
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|6.87
|26691586
|2007.03.06 11:37
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.50
|115.40
|116.90
|2007.03.06 14:33
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|26707434
|2007.03.06 13:23
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.44
|115.34
|116.84
|2007.03.06 14:33
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|26708510
|2007.03.06 13:28
|buy
|0.40
|usdjpym
|116.38
|115.28
|116.78
|2007.03.06 14:33
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|26709101
|2007.03.06 13:29
|buy
|0.80
|usdjpym
|116.32
|115.22
|116.72
|2007.03.06 14:33
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.93
|26723740
|2007.03.06 14:33
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.47
|115.37
|116.87
|2007.03.06 16:32
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|26726834
|2007.03.06 14:54
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.41
|115.31
|116.81
|2007.03.06 16:32
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26727627
|2007.03.06 14:58
|buy
|0.40
|usdjpym
|116.35
|115.25
|116.75
|2007.03.06 16:32
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|26730256
|2007.03.06 15:09
|buy
|0.80
|usdjpym
|116.29
|115.19
|116.69
|2007.03.06 16:32
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.93
|26743009
|2007.03.06 16:33
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.43
|116.51
|117.31
|2007.03.06 21:08
|116.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|[sl]
|26777093
|2007.03.06 21:08
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.51
|117.61
|116.11
|2007.03.07 00:59
|116.68
|0.00
|0.00
|-0.14
|-1.46
|26783414
|2007.03.06 22:07
|sell
|0.20
|usdjpym
|116.68
|117.78
|116.28
|2007.03.07 00:59
|116.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26789156
|2007.03.06 22:56
|sell
|0.40
|usdjpym
|116.74
|117.84
|116.34
|2007.03.07 00:59
|116.67
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|26791658
|2007.03.06 23:04
|sell
|0.80
|usdjpym
|116.79
|117.89
|116.39
|2007.03.07 00:59
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|26806863
|2007.03.07 00:59
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.64
|116.44
|115.64
|2007.03.07 01:37
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|[sl]
|26816242
|2007.03.07 01:37
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.42
|117.52
|116.02
|2007.03.07 12:40
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|26817254
|2007.03.07 01:40
|sell
|0.20
|usdjpym
|116.48
|117.58
|116.08
|2007.03.07 12:40
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|26832507
|2007.03.07 03:36
|sell
|0.40
|usdjpym
|116.54
|117.64
|116.14
|2007.03.07 12:40
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|7.22
|26878552
|2007.03.07 12:40
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.31
|117.41
|115.91
|2007.03.07 16:47
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|26881213
|2007.03.07 13:11
|sell
|0.20
|usdjpym
|116.37
|117.47
|115.97
|2007.03.07 16:47
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|26893675
|2007.03.07 15:20
|sell
|0.40
|usdjpym
|116.43
|117.53
|116.03
|2007.03.07 16:47
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|26894966
|2007.03.07 15:29
|sell
|0.80
|usdjpym
|116.49
|117.59
|116.09
|2007.03.07 16:47
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.94
|26903492
|2007.03.07 16:47
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.33
|116.18
|115.38
|2007.03.07 22:34
|115.99
|0.00
|0.00
|-0.43
|2.93
|26903890
|2007.03.07 16:51
|sell
|0.20
|usdjpym
|116.39
|116.18
|115.38
|2007.03.07 22:34
|115.98
|0.00
|0.00
|-0.86
|7.07
|26934172
|2007.03.07 22:34
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.95
|115.78
|114.98
|2007.03.08 00:17
|115.78
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|[sl]
|26948666
|2007.03.08 00:17
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.75
|116.85
|115.35
|2007.03.08 05:54
|116.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.41
|[sl]
|26949041
|2007.03.08 00:21
|sell
|0.20
|usdjpym
|115.81
|116.91
|115.41
|2007.03.08 05:54
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.46
|26952853
|2007.03.08 01:08
|sell
|0.40
|usdjpym
|115.87
|116.97
|115.47
|2007.03.08 05:54
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.87
|26954982
|2007.03.08 01:32
|sell
|0.80
|usdjpym
|115.93
|117.03
|115.53
|2007.03.08 05:54
|116.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.31
|26989671
|2007.03.08 05:54
|sell
|0.80
|usdjpym
|116.81
|117.91
|116.41
|2007.03.08 05:54
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|26989680
|2007.03.08 05:54
|sell
|0.20
|usdjpym
|116.79
|117.89
|116.39
|2007.03.08 09:53
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|27012272
|2007.03.08 09:38
|sell
|0.20
|usdjpym
|116.85
|117.95
|116.45
|2007.03.08 09:53
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|27012643
|2007.03.08 09:40
|sell
|0.40
|usdjpym
|116.90
|118.00
|116.50
|2007.03.08 09:53
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|27013537
|2007.03.08 09:44
|sell
|0.80
|usdjpym
|116.98
|118.08
|116.58
|2007.03.08 09:53
|116.84
|0.00
|0.00
|0.00
|9.59
|27015082
|2007.03.08 09:53
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.84
|117.05
|117.85
|2007.03.08 11:51
|117.05
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|[sl]
|27030632
|2007.03.08 11:51
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.06
|117.22
|118.02
|2007.03.08 15:25
|117.41
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|27042894
|2007.03.08 12:41
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.00
|117.22
|118.02
|2007.03.08 15:25
|117.42
|0.00
|0.00
|0.00
|7.15
|27089996
|2007.03.08 15:25
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.43
|116.33
|117.83
|2007.03.09 00:57
|117.41
|0.00
|0.00
|0.14
|-0.17
|27094887
|2007.03.08 15:52
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.38
|116.28
|117.78
|2007.03.09 00:57
|117.41
|0.00
|0.00
|0.27
|0.51
|27096311
|2007.03.08 15:59
|buy
|0.40
|usdjpym
|117.32
|116.22
|117.72
|2007.03.09 00:57
|117.41
|0.00
|0.00
|0.54
|3.07
|27110365
|2007.03.08 17:30
|buy
|0.80
|usdjpym
|117.26
|116.16
|117.66
|2007.03.09 00:57
|117.40
|0.00
|0.00
|1.08
|9.54
|27152427
|2007.03.09 00:57
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.46
|116.36
|117.86
|2007.03.09 03:50
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|27154187
|2007.03.09 01:02
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.40
|116.30
|117.80
|2007.03.09 03:50
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|27158875
|2007.03.09 01:31
|buy
|0.40
|usdjpym
|117.35
|116.25
|117.75
|2007.03.09 03:50
|117.41
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|27165105
|2007.03.09 02:40
|buy
|0.80
|usdjpym
|117.29
|116.19
|117.69
|2007.03.09 03:50
|117.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.86
|27171412
|2007.03.09 03:50
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.42
|116.32
|117.82
|2007.03.09 08:41
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|27173879
|2007.03.09 04:03
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.36
|116.26
|117.76
|2007.03.09 08:41
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|27174643
|2007.03.09 04:14
|buy
|0.40
|usdjpym
|117.30
|117.39
|118.19
|2007.03.09 08:41
|117.59
|0.00
|0.00
|0.00
|9.86
|27207008
|2007.03.09 08:41
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.62
|116.52
|118.02
|2007.03.09 13:34
|117.84
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|27207555
|2007.03.09 08:42
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.57
|116.47
|117.97
|2007.03.09 13:34
|117.83
|0.00
|0.00
|0.00
|4.41
|27211490
|2007.03.09 08:59
|buy
|0.40
|usdjpym
|117.51
|116.41
|117.91
|2007.03.09 13:34
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|7.81
|27213063
|2007.03.09 09:07
|buy
|0.80
|usdjpym
|117.46
|117.54
|118.34
|2007.03.09 13:33
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|17.67
|27256239
|2007.03.09 13:34
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.95
|118.11
|118.91
|2007.03.09 14:09
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|[sl]
|27274581
|2007.03.09 14:09
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.14
|117.04
|118.54
|2007.03.09 14:35
|118.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|27275717
|2007.03.09 14:12
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.08
|116.98
|118.48
|2007.03.09 14:35
|118.22
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|27276476
|2007.03.09 14:15
|buy
|0.40
|usdjpym
|118.02
|116.92
|118.42
|2007.03.09 14:34
|118.23
|0.00
|0.00
|0.00
|7.10
|27281526
|2007.03.09 14:35
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.27
|117.17
|118.67
|2007.03.12 00:08
|118.24
|0.00
|0.00
|0.14
|-0.25
|27349086
|2007.03.11 23:55
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.21
|117.11
|118.61
|2007.03.12 00:08
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|27351165
|2007.03.12 00:02
|buy
|0.40
|usdjpym
|118.15
|117.05
|118.55
|2007.03.12 00:08
|118.23
|0.00
|0.00
|0.00
|2.71
|27351425
|2007.03.12 00:03
|buy
|0.80
|usdjpym
|118.10
|117.00
|118.50
|2007.03.12 00:08
|118.22
|0.00
|0.00
|0.00
|8.12
|27352562
|2007.03.12 00:08
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.23
|119.33
|117.83
|2007.03.12 08:24
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|27365468
|2007.03.12 01:34
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.29
|119.39
|117.89
|2007.03.12 08:24
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|27390324
|2007.03.12 06:57
|sell
|0.40
|usdjpym
|118.35
|119.45
|117.95
|2007.03.12 08:24
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|2.71
|27391364
|2007.03.12 07:01
|sell
|0.80
|usdjpym
|118.40
|119.50
|118.00
|2007.03.12 08:23
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|8.12
|27406330
|2007.03.12 08:24
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.23
|119.33
|117.83
|2007.03.12 09:11
|118.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|27406462
|2007.03.12 08:25
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.29
|119.39
|117.89
|2007.03.12 09:11
|118.14
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|27407318
|2007.03.12 08:32
|sell
|0.40
|usdjpym
|118.35
|119.45
|117.95
|2007.03.12 09:11
|118.14
|0.00
|0.00
|0.00
|7.11
|27415352
|2007.03.12 09:11
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.11
|117.56
|116.76
|2007.03.12 12:38
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|[sl]
|27455596
|2007.03.12 12:38
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.53
|118.63
|117.13
|2007.03.12 12:56
|117.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|27455938
|2007.03.12 12:39
|sell
|0.20
|usdjpym
|117.59
|118.69
|117.19
|2007.03.12 12:56
|117.43
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|27456164
|2007.03.12 12:39
|sell
|0.40
|usdjpym
|117.65
|118.75
|117.25
|2007.03.12 12:56
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|7.15
|27459403
|2007.03.12 12:56
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.41
|118.51
|117.01
|2007.03.12 14:15
|117.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|27460334
|2007.03.12 13:02
|sell
|0.20
|usdjpym
|117.47
|117.42
|116.62
|2007.03.12 14:15
|117.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|[sl]
|27478221
|2007.03.12 14:15
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.38
|118.48
|116.98
|2007.03.12 22:28
|117.43
|0.00
|0.00
|-0.14
|-0.43
|27478709
|2007.03.12 14:18
|sell
|0.20
|usdjpym
|117.43
|118.53
|117.03
|2007.03.12 22:28
|117.43
|0.00
|0.00
|-0.29
|0.00
|27479247
|2007.03.12 14:20
|sell
|0.40
|usdjpym
|117.49
|118.59
|117.09
|2007.03.12 22:28
|117.43
|0.00
|0.00
|-0.57
|2.04
|27479584
|2007.03.12 14:22
|sell
|0.80
|usdjpym
|117.54
|118.64
|117.14
|2007.03.12 15:13
|117.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.18
|27498385
|2007.03.12 16:07
|sell
|0.80
|usdjpym
|117.60
|118.70
|117.20
|2007.03.12 22:28
|117.45
|0.00
|0.00
|-1.14
|10.22
|27529734
|2007.03.12 22:28
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.39
|118.49
|116.99
|2007.03.12 22:50
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|27530262
|2007.03.12 22:33
|sell
|0.20
|usdjpym
|117.45
|118.55
|117.05
|2007.03.12 22:50
|117.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|27530402
|2007.03.12 22:35
|sell
|0.40
|usdjpym
|117.51
|118.61
|117.11
|2007.03.12 22:50
|117.43
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|27531043
|2007.03.12 22:45
|sell
|0.80
|usdjpym
|117.57
|118.67
|117.17
|2007.03.12 22:50
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.86
|27531397
|2007.03.12 22:50
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.42
|118.52
|117.02
|2007.03.13 03:16
|117.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|27531744
|2007.03.12 22:59
|sell
|0.20
|usdjpym
|117.48
|118.58
|117.08
|2007.03.13 03:16
|117.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|27532643
|2007.03.12 23:16
|sell
|0.40
|usdjpym
|117.54
|118.64
|117.14
|2007.03.13 03:16
|117.48
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|27533124
|2007.03.12 23:25
|sell
|0.80
|usdjpym
|117.60
|118.70
|117.20
|2007.03.13 03:16
|117.47
|0.00
|0.00
|0.00
|8.85
|27549376
|2007.03.13 03:16
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.45
|118.55
|117.05
|2007.03.13 09:09
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|27557212
|2007.03.13 05:24
|sell
|0.20
|usdjpym
|117.51
|117.45
|116.65
|2007.03.13 09:09
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|[sl]
|27586084
|2007.03.13 09:09
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.46
|116.36
|117.86
|2007.03.13 17:37
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.45
|[sl]
|27586377
|2007.03.13 09:14
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.40
|116.30
|117.80
|2007.03.13 17:37
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.70
|27590722
|2007.03.13 10:19
|buy
|0.40
|usdjpym
|117.35
|116.25
|117.75
|2007.03.13 17:37
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.69
|27593202
|2007.03.13 10:52
|buy
|0.80
|usdjpym
|117.29
|116.19
|117.69
|2007.03.13 17:37
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.94
|27667822
|2007.03.13 17:37
|buy
|0.80
|usdjpym
|116.39
|115.29
|116.79
|2007.03.13 17:37
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|27667869
|2007.03.13 17:37
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.37
|117.47
|115.97
|2007.03.13 18:09
|116.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|27669276
|2007.03.13 17:45
|sell
|0.20
|usdjpym
|116.43
|117.53
|116.03
|2007.03.13 18:09
|116.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|27670975
|2007.03.13 17:59
|sell
|0.40
|usdjpym
|116.49
|117.59
|116.09
|2007.03.13 18:09
|116.43
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|27671261
|2007.03.13 18:00
|sell
|0.80
|usdjpym
|116.54
|117.64
|116.14
|2007.03.13 18:09
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|27671936
|2007.03.13 18:09
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.42
|117.52
|116.02
|2007.03.13 19:03
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|27673603
|2007.03.13 18:18
|sell
|0.20
|usdjpym
|116.48
|117.58
|116.08
|2007.03.13 19:03
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|27675991
|2007.03.13 18:42
|sell
|0.40
|usdjpym
|116.54
|117.64
|116.14
|2007.03.13 19:03
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|27676594
|2007.03.13 18:44
|sell
|0.80
|usdjpym
|116.60
|117.70
|116.20
|2007.03.13 19:03
|116.47
|0.00
|0.00
|0.00
|8.93
|27679269
|2007.03.13 19:03
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.44
|117.54
|116.04
|2007.03.13 19:58
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|27679480
|2007.03.13 19:07
|sell
|0.20
|usdjpym
|116.50
|117.60
|116.10
|2007.03.13 19:58
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|27679649
|2007.03.13 19:08
|sell
|0.40
|usdjpym
|116.56
|117.66
|116.16
|2007.03.13 19:58
|116.35
|0.00
|0.00
|0.00
|7.22
|27686296
|2007.03.13 19:58
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.32
|116.25
|115.45
|2007.03.13 21:41
|116.25
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.60
|[sl]
|27686333
|2007.03.13 19:59
|sell
|0.20
|usdjpym
|116.37
|116.25
|115.45
|2007.03.13 21:41
|116.25
|0.00
|0.00
|-0.29
|2.06
|[sl]
|27700141
|2007.03.13 21:41
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.23
|116.08
|115.28
|2007.03.13 23:46
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|[sl]
|27701145
|2007.03.13 21:56
|sell
|0.20
|usdjpym
|116.29
|116.08
|115.28
|2007.03.13 23:46
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|3.62
|[sl]
|27711875
|2007.03.13 23:46
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.05
|117.15
|115.65
|2007.03.14 02:04
|116.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|27713369
|2007.03.13 23:56
|sell
|0.20
|usdjpym
|116.11
|117.21
|115.71
|2007.03.14 02:04
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|27715107
|2007.03.14 00:05
|sell
|0.40
|usdjpym
|116.17
|117.27
|115.77
|2007.03.14 02:04
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|27717074
|2007.03.14 00:24
|sell
|0.80
|usdjpym
|116.23
|117.33
|115.83
|2007.03.14 02:04
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|8.96
|27728785
|2007.03.14 02:04
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.12
|115.02
|116.52
|2007.03.14 03:37
|116.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|27729502
|2007.03.14 02:08
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.07
|114.97
|116.47
|2007.03.14 03:37
|116.22
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|27730717
|2007.03.14 02:15
|buy
|0.40
|usdjpym
|116.01
|114.91
|116.41
|2007.03.14 03:37
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|27736742
|2007.03.14 03:37
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.24
|115.14
|116.64
|2007.03.14 09:15
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|27737024
|2007.03.14 03:42
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.18
|115.08
|116.58
|2007.03.14 09:15
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|27746062
|2007.03.14 04:54
|buy
|0.40
|usdjpym
|116.13
|115.03
|116.53
|2007.03.14 09:15
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|27757114
|2007.03.14 05:32
|buy
|0.80
|usdjpym
|116.07
|114.97
|116.47
|2007.03.14 09:15
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|27812489
|2007.03.14 09:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.22
|115.12
|116.62
|2007.03.14 10:22
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|27813593
|2007.03.14 09:22
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.16
|115.06
|116.56
|2007.03.14 10:22
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|27814003
|2007.03.14 09:25
|buy
|0.40
|usdjpym
|116.10
|115.00
|116.50
|2007.03.14 10:22
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|7.22
|27819246
|2007.03.14 10:22
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.32
|115.22
|116.72
|2007.03.14 11:19
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|27819780
|2007.03.14 10:28
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.26
|115.16
|116.66
|2007.03.14 11:19
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|27820082
|2007.03.14 10:30
|buy
|0.40
|usdjpym
|116.21
|115.11
|116.61
|2007.03.14 11:19
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|27821394
|2007.03.14 10:43
|buy
|0.80
|usdjpym
|116.15
|115.05
|116.55
|2007.03.14 11:19
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|27825642
|2007.03.14 11:19
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.32
|115.22
|116.72
|2007.03.14 12:03
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|27826105
|2007.03.14 11:20
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.26
|115.16
|116.66
|2007.03.14 12:03
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|27831029
|2007.03.14 11:47
|buy
|0.40
|usdjpym
|116.21
|115.11
|116.61
|2007.03.14 12:03
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|27831664
|2007.03.14 11:49
|buy
|0.80
|usdjpym
|116.15
|115.05
|116.55
|2007.03.14 12:03
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|0.00
|0.00
|7.76
|290.23
|Closed P/L:
|297.99
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|27663201
|2007.03.13 17:04
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3217
|1.3107
|1.3257
|1.3184
|0.00
|0.00
|-0.07
|-3.30
|27665853
|2007.03.13 17:25
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3212
|1.3102
|1.3252
|1.3184
|0.00
|0.00
|-0.13
|-5.60
|27675651
|2007.03.13 18:40
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3206
|1.3096
|1.3246
|1.3184
|0.00
|0.00
|-0.26
|-8.80
|27676931
|2007.03.13 18:45
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3200
|1.3090
|1.3240
|1.3184
|0.00
|0.00
|-0.52
|-12.80
|27778616
|2007.03.14 06:50
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2148
|1.2258
|1.2108
|1.2185
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.04
|27784995
|2007.03.14 07:08
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2154
|1.2264
|1.2114
|1.2185
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.09
|27792957
|2007.03.14 07:32
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2160
|1.2270
|1.2120
|1.2185
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.21
|27793459
|2007.03.14 07:33
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2166
|1.2276
|1.2126
|1.2185
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.47
|27835299
|2007.03.14 12:03
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.29
|116.39
|117.19
|116.50
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|27842218
|2007.03.14 12:26
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9223
|1.9333
|1.9183
|1.9225
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|27842620
|2007.03.14 12:27
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9228
|1.9338
|1.9188
|1.9225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|0.00
|0.00
|-0.98
|-57.11
|Floating P/L:
|-58.09
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|297.99
|Floating P/L:
|-58.09
|Margin:
|170.00
|Balance:
|3 297.99
|Equity:
|3 239.90
|Free Margin:
|3 069.90
|Details:
|Gross Profit:
|1 037.98
|Gross Loss:
|739.99
|Total Net Profit:
|297.99
|Profit Factor:
|1.40
|Expected Payoff:
|0.82
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|454.31 (12.70%)
|Relative Drawdown:
|12.70% (454.31)
|Total Trades:
|362
|Short Positions (won %):
|188 (70.21%)
|Long Positions (won %):
|174 (74.71%)
|Profit Trades (% of total):
|262 (72.38%)
|Loss trades (% of total):
|100 (27.62%)
|Largest
|profit trade:
|17.67
|loss trade:
|-84.80
|Average
|profit trade:
|3.96
|loss trade:
|-7.40
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (64.20)
|consecutive losses ($):
|7 (-148.27)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|66.75 (11)
|consecutive loss (count):
|-161.80 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2