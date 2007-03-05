Interbank FX, LLC

Account: 1395835 Name: jco Currency: USD 2007 March 14, 12:36
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
263033962007.03.05 11:53balanceDeposit3 000.00
263039432007.03.05 11:54sell0.10eurusdm1.30961.32061.30562007.03.05 14:511.30950.000.000.000.10
263073702007.03.05 12:04sell0.20eurusdm1.31021.30961.30162007.03.05 14:511.30960.000.000.001.20
  [sl]
263626942007.03.05 14:51sell0.10eurusdm1.30921.32021.30522007.03.05 16:481.30980.000.000.00-0.60
263641662007.03.05 14:54sell0.20eurusdm1.30971.32071.30572007.03.05 16:481.30990.000.000.00-0.40
263668982007.03.05 15:00sell0.40eurusdm1.31031.32131.30632007.03.05 16:481.30990.000.000.001.60
263693362007.03.05 15:03sell0.80eurusdm1.31091.32191.30692007.03.05 16:481.30970.000.000.009.60
264055892007.03.05 16:49sell0.10eurusdm1.30961.32061.30562007.03.06 01:501.30900.000.000.060.60
265141812007.03.06 00:14sell0.20eurusdm1.31021.32121.30622007.03.06 01:501.30890.000.000.002.60
265163252007.03.06 00:19sell0.40eurusdm1.31081.32181.30682007.03.06 01:501.30900.000.000.007.20
265435132007.03.06 01:50buy0.10eurusdm1.30901.30951.31752007.03.06 06:551.30950.000.000.000.50
  [sl]
265502382007.03.06 02:14buy0.20eurusdm1.30841.30951.31752007.03.06 06:551.30950.000.000.002.20
  [sl]
266306382007.03.06 06:55buy0.10eurusdm1.30971.31111.31912007.03.06 10:001.31110.000.000.001.40
  [sl]
266838872007.03.06 10:00buy0.10eurusdm1.31131.30031.31532007.03.06 15:481.31060.000.000.00-0.70
266844642007.03.06 10:02buy0.20eurusdm1.31071.29971.31472007.03.06 15:481.31060.000.000.00-0.20
267028852007.03.06 12:57buy0.40eurusdm1.31011.29911.31412007.03.06 15:481.31060.000.000.002.00
267145442007.03.06 13:52buy0.80eurusdm1.30951.29851.31352007.03.06 15:481.31070.000.000.009.60
267360962007.03.06 15:49buy0.10eurusdm1.31071.31211.32012007.03.07 01:291.31210.000.00-0.071.40
  [sl]
268127512007.03.07 01:29sell0.10eurusdm1.31211.32311.30812007.03.07 07:091.31150.000.000.000.60
268215442007.03.07 02:03sell0.20eurusdm1.31271.32371.30872007.03.07 07:091.31150.000.000.002.40
268361212007.03.07 04:24sell0.40eurusdm1.31331.32431.30932007.03.07 07:081.31150.000.000.007.20
268507412007.03.07 07:09sell0.10eurusdm1.31131.32231.30732007.03.08 16:501.31220.000.000.18-0.90
268525372007.03.07 07:26sell0.20eurusdm1.31181.32281.30782007.03.08 16:501.31200.000.000.35-0.40
268534422007.03.07 07:32sell0.40eurusdm1.31241.32341.30842007.03.08 16:501.31210.000.000.711.20
268765202007.03.07 12:16sell0.80eurusdm1.31301.32401.30902007.03.08 14:211.31180.000.001.429.60
271008082007.03.08 16:20sell0.80eurusdm1.31361.32461.30962007.03.08 16:491.31220.000.000.0011.20
271054202007.03.08 16:50sell0.10eurusdm1.31191.32291.30792007.03.08 21:191.31240.000.000.00-0.50
271060972007.03.08 16:53sell0.20eurusdm1.31251.32351.30852007.03.08 21:191.31240.000.000.000.20
271128592007.03.08 17:55sell0.40eurusdm1.31311.32411.30912007.03.08 21:191.31240.000.000.002.80
271220092007.03.08 19:37sell0.80eurusdm1.31361.32461.30962007.03.08 21:181.31250.000.000.008.80
271343962007.03.08 21:19sell0.10eurusdm1.31231.32331.30832007.03.09 13:361.31280.000.000.06-0.50
271353692007.03.08 21:31sell0.20eurusdm1.31291.32391.30892007.03.09 13:361.31250.000.000.120.80
271431652007.03.08 23:19sell0.40eurusdm1.31351.32451.30952007.03.09 13:371.31260.000.000.003.60
271529422007.03.09 00:58sell0.80eurusdm1.31401.32501.31002007.03.09 13:361.31290.000.000.008.80
272577582007.03.09 13:37sell0.10eurusdm1.31231.31081.30282007.03.09 15:021.31080.000.000.001.50
  [sl]
273344502007.03.11 22:00sell0.10eurusdm1.31111.32211.30712007.03.12 02:251.31170.000.000.00-0.60
273389442007.03.11 22:30sell0.20eurusdm1.31161.32261.30762007.03.12 02:251.31170.000.000.00-0.20
273476832007.03.11 23:50sell0.40eurusdm1.31221.32321.30822007.03.12 02:251.31170.000.000.002.00
273507402007.03.12 00:02sell0.80eurusdm1.31281.32381.30882007.03.12 02:251.31160.000.000.009.60
273705252007.03.12 02:25sell0.10eurusdm1.31141.32241.30742007.03.13 13:111.32240.000.000.06-11.00
  [sl]
273824732007.03.12 05:50sell0.20eurusdm1.31191.32291.30792007.03.13 13:121.32220.000.000.12-20.60
273948552007.03.12 07:26sell0.40eurusdm1.31251.32351.30852007.03.13 13:121.32220.000.000.24-38.80
273980662007.03.12 07:34sell0.80eurusdm1.31311.32411.30912007.03.13 13:121.32240.000.000.47-74.40
276218432007.03.13 13:12buy0.10eurusdm1.32211.31111.32612007.03.13 17:031.32140.000.000.00-0.70
276236482007.03.13 13:23buy0.20eurusdm1.32151.31051.32552007.03.13 17:031.32140.000.000.00-0.20
276306742007.03.13 13:58buy0.40eurusdm1.32091.30991.32492007.03.13 17:031.32140.000.000.002.00
276351642007.03.13 14:21buy0.80eurusdm1.32031.30931.32432007.03.13 17:031.32150.000.000.009.60
263040892007.03.05 11:55sell0.10gbpusdm1.92171.92081.91282007.03.05 13:221.92080.000.000.000.90
  [sl]
263070342007.03.05 12:03sell0.20gbpusdm1.92231.92081.91282007.03.05 13:221.92080.000.000.003.00
  [sl]
263344842007.03.05 13:22buy0.10gbpusdm1.92081.92401.93202007.03.05 15:011.92400.000.000.003.20
  [sl]
263679942007.03.05 15:01buy0.10gbpusdm1.92471.92581.93382007.03.05 15:141.92790.000.000.003.20
263713772007.03.05 15:07buy0.20gbpusdm1.92421.92581.93382007.03.05 15:141.92780.000.000.007.20
263750002007.03.05 15:14buy0.10gbpusdm1.92861.91761.93262007.03.06 03:411.92800.000.00-0.01-0.60
263752162007.03.05 15:14buy0.20gbpusdm1.92811.91711.93212007.03.06 03:401.92800.000.00-0.02-0.20
263760352007.03.05 15:16buy0.40gbpusdm1.92751.91651.93152007.03.06 03:401.92800.000.00-0.052.00
263764062007.03.05 15:16buy0.80gbpusdm1.92691.91591.93092007.03.06 03:401.92810.000.00-0.099.60
265778082007.03.06 03:41buy0.10gbpusdm1.92831.91731.93232007.03.06 07:451.92770.000.000.00-0.60
265949362007.03.06 04:51buy0.20gbpusdm1.92771.91671.93172007.03.06 07:451.92770.000.000.000.00
265957532007.03.06 04:54buy0.40gbpusdm1.92711.91611.93112007.03.06 07:451.92770.000.000.002.40
265958772007.03.06 04:54buy0.80gbpusdm1.92651.91551.93052007.03.06 07:451.92770.000.000.009.60
266473342007.03.06 07:46buy0.10gbpusdm1.92791.92851.93652007.03.06 07:511.92850.000.000.000.60
  [sl]
266507362007.03.06 07:52buy0.10gbpusdm1.92891.91791.93292007.03.06 11:511.92840.000.000.00-0.50
266598352007.03.06 08:18buy0.20gbpusdm1.92841.91741.93242007.03.06 11:501.92840.000.000.000.00
266606432007.03.06 08:20buy0.40gbpusdm1.92781.91681.93182007.03.06 11:501.92850.000.000.002.80
266607672007.03.06 08:20buy0.80gbpusdm1.92721.91621.93122007.03.06 11:501.92840.000.000.009.60
266930812007.03.06 11:51buy0.10gbpusdm1.92901.91801.93302007.03.06 19:351.92840.000.000.00-0.60
266935782007.03.06 11:53buy0.20gbpusdm1.92841.91741.93242007.03.06 19:351.92840.000.000.000.00
266973762007.03.06 12:19buy0.40gbpusdm1.92781.91681.93182007.03.06 19:351.92840.000.000.002.40
267028422007.03.06 12:57buy0.80gbpusdm1.92721.91621.93122007.03.06 19:351.92840.000.000.009.60
267624162007.03.06 19:35buy0.10gbpusdm1.92881.93021.93822007.03.06 21:191.93020.000.000.001.40
  [sl]
267786032007.03.06 21:19buy0.10gbpusdm1.93071.93171.93972007.03.06 23:001.93360.000.00-0.012.90
267788222007.03.06 21:19buy0.20gbpusdm1.93011.93191.93992007.03.06 23:001.93370.000.00-0.027.20
267903832007.03.06 23:00buy0.10gbpusdm1.93411.92311.93812007.03.07 19:161.93270.000.000.00-1.40
268084962007.03.07 01:03buy0.20gbpusdm1.93351.92251.93752007.03.07 19:161.93280.000.000.00-1.40
268118132007.03.07 01:27buy0.40gbpusdm1.93251.92151.93652007.03.07 19:161.93280.000.000.001.20
268121692007.03.07 01:28buy0.80gbpusdm1.93141.92041.93542007.03.07 19:151.93290.000.000.0012.00
269158572007.03.07 19:16buy0.10gbpusdm1.93311.92211.93712007.03.08 03:091.93240.000.00-0.03-0.70
269325632007.03.07 22:15buy0.20gbpusdm1.93251.92151.93652007.03.08 03:091.93240.000.000.00-0.20
269332072007.03.07 22:29buy0.40gbpusdm1.93201.92101.93602007.03.08 03:091.93240.000.000.001.60
269335442007.03.07 22:32buy0.80gbpusdm1.93141.92041.93542007.03.08 03:091.93250.000.000.008.80
269629782007.03.08 03:09buy0.10gbpusdm1.93271.92171.93672007.03.08 05:021.93190.000.000.00-0.80
269635022007.03.08 03:11buy0.20gbpusdm1.93211.92111.93612007.03.08 05:021.93200.000.000.00-0.20
269640292007.03.08 03:13buy0.40gbpusdm1.93151.92051.93552007.03.08 05:021.93190.000.000.001.60
269663882007.03.08 03:26buy0.80gbpusdm1.93091.91991.93492007.03.08 05:021.93210.000.000.009.60
269828912007.03.08 05:02buy0.10gbpusdm1.93241.93321.94122007.03.08 11:421.93320.000.000.000.80
  [sl]
269968392007.03.08 07:14buy0.20gbpusdm1.93181.93321.94122007.03.08 11:421.93320.000.000.002.80
  [sl]
270292412007.03.08 11:42sell0.10gbpusdm1.93321.94421.92922007.03.08 12:001.93330.000.000.00-0.10
270306032007.03.08 11:51sell0.20gbpusdm1.93381.94481.92982007.03.08 12:001.93310.000.000.001.40
270310052007.03.08 11:53sell0.40gbpusdm1.93441.94541.93042007.03.08 12:001.93260.000.000.007.20
270323902007.03.08 12:00sell0.10gbpusdm1.93321.93041.92242007.03.08 13:101.93040.000.000.002.80
  [sl]
270520512007.03.08 13:11sell0.10gbpusdm1.93001.94101.92602007.03.08 15:051.92950.000.000.000.50
270536252007.03.08 13:18sell0.20gbpusdm1.93051.92951.92152007.03.08 15:051.92950.000.000.002.00
  [sl]
270864702007.03.08 15:05sell0.10gbpusdm1.92911.94011.92512007.03.08 16:451.92970.000.000.00-0.60
270953982007.03.08 15:54sell0.20gbpusdm1.92971.94071.92572007.03.08 16:451.92960.000.000.000.20
270988832007.03.08 16:11sell0.40gbpusdm1.93031.94131.92632007.03.08 16:451.92960.000.000.002.80
270992482007.03.08 16:12sell0.80gbpusdm1.93081.94181.92682007.03.08 16:451.92970.000.000.008.80
271045592007.03.08 16:45sell0.10gbpusdm1.92921.94021.92522007.03.08 19:591.92980.000.000.00-0.60
271212322007.03.08 19:35sell0.20gbpusdm1.92981.94081.92582007.03.08 19:591.92980.000.000.000.00
271223422007.03.08 19:37sell0.40gbpusdm1.93041.94141.92642007.03.08 19:591.92990.000.000.002.00
271230332007.03.08 19:38sell0.80gbpusdm1.93091.94191.92692007.03.08 19:591.92980.000.000.008.80
271261832007.03.08 19:59sell0.10gbpusdm1.92921.94021.92522007.03.09 07:331.93010.000.000.00-0.90
271499312007.03.09 00:39sell0.20gbpusdm1.93021.94121.92622007.03.09 07:331.93010.000.000.000.20
271503342007.03.09 00:43sell0.40gbpusdm1.93071.94171.92672007.03.09 07:331.93010.000.000.002.40
271722252007.03.09 03:56sell0.80gbpusdm1.93141.94241.92742007.03.09 07:331.93020.000.000.009.60
271972582007.03.09 07:34sell0.10gbpusdm1.92961.94061.92562007.03.09 13:481.93040.000.000.00-0.80
272212972007.03.09 09:58sell0.20gbpusdm1.93021.94121.92622007.03.09 13:481.93040.000.000.00-0.40
272304872007.03.09 10:55sell0.40gbpusdm1.93071.94171.92672007.03.09 13:481.93040.000.000.001.20
272323182007.03.09 11:03sell0.80gbpusdm1.93131.94231.92732007.03.09 13:331.93010.000.000.009.60
272592562007.03.09 13:39sell0.80gbpusdm1.93201.94301.92802007.03.09 13:481.93050.000.000.0012.00
272654792007.03.09 13:48sell0.10gbpusdm1.92981.94081.92582007.03.09 14:231.93060.000.000.00-0.80
272697032007.03.09 13:55sell0.20gbpusdm1.93041.94141.92642007.03.09 14:221.93050.000.000.00-0.20
272698632007.03.09 13:55sell0.40gbpusdm1.93091.94191.92692007.03.09 14:221.93050.000.000.001.60
272747112007.03.09 14:09sell0.80gbpusdm1.93151.94251.92752007.03.09 14:221.93040.000.000.008.80
272782122007.03.09 14:23sell0.10gbpusdm1.93011.94111.92612007.03.12 09:351.94110.000.000.00-11.00
  [sl]
272811712007.03.09 14:34sell0.20gbpusdm1.93061.94161.92662007.03.12 09:351.94110.000.000.01-21.00
272813242007.03.09 14:34sell0.40gbpusdm1.93121.94221.92722007.03.12 09:351.94110.000.000.02-39.60
273348812007.03.11 22:01sell0.80gbpusdm1.93221.94321.92822007.03.12 09:351.94100.000.000.00-70.40
274229172007.03.12 09:35sell0.80gbpusdm1.94041.95141.93642007.03.12 09:351.94100.000.000.00-4.80
274229472007.03.12 09:35sell0.20gbpusdm1.94041.95141.93642007.03.12 11:281.94120.000.000.00-1.60
274244122007.03.12 09:43sell0.20gbpusdm1.94091.95191.93692007.03.12 11:281.94120.000.000.00-0.60
274258692007.03.12 09:50sell0.40gbpusdm1.94151.95251.93752007.03.12 11:281.94120.000.000.001.20
274285802007.03.12 10:08sell0.80gbpusdm1.94231.95331.93832007.03.12 11:271.94100.000.000.0010.40
274381172007.03.12 11:28buy0.10gbpusdm1.94111.93011.94512007.03.12 13:111.93010.000.000.00-11.00
  [sl]
274393972007.03.12 11:34buy0.20gbpusdm1.94051.92951.94452007.03.12 13:111.92950.000.000.00-22.00
  [sl]
274399202007.03.12 11:36buy0.40gbpusdm1.93991.92891.94392007.03.12 13:111.92890.000.000.00-44.00
  [sl]
274407252007.03.12 11:38buy0.80gbpusdm1.93931.92831.94332007.03.12 13:111.92870.000.000.00-84.80
274623362007.03.12 13:11sell0.10gbpusdm1.92881.92781.91982007.03.12 13:171.92590.000.000.002.90
274626642007.03.12 13:12sell0.20gbpusdm1.92941.92781.91982007.03.12 13:171.92580.000.000.007.20
274662872007.03.12 13:17sell0.10gbpusdm1.92531.93631.92132007.03.12 13:281.92580.000.000.00-0.50
274667882007.03.12 13:17sell0.20gbpusdm1.92601.93701.92202007.03.12 13:281.92580.000.000.000.40
274672492007.03.12 13:19sell0.40gbpusdm1.92651.93751.92252007.03.12 13:281.92580.000.000.002.80
274676102007.03.12 13:19sell0.80gbpusdm1.92711.93811.92312007.03.12 13:281.92600.000.000.008.80
274696562007.03.12 13:28sell0.10gbpusdm1.92541.93641.92142007.03.14 06:421.92610.000.000.00-0.70
274700012007.03.12 13:29sell0.20gbpusdm1.92601.93701.92202007.03.14 06:421.92610.000.000.02-0.20
274704012007.03.12 13:32sell0.40gbpusdm1.92651.93751.92252007.03.14 06:421.92610.000.000.041.60
274711502007.03.12 13:37sell0.80gbpusdm1.92711.93811.92312007.03.14 06:421.92600.000.000.068.80
277745572007.03.14 06:42sell0.10gbpusdm1.92551.92451.91652007.03.14 07:341.92250.000.000.003.00
277768272007.03.14 06:47sell0.20gbpusdm1.92621.92451.91652007.03.14 07:341.92260.000.000.007.20
277942622007.03.14 07:34sell0.10gbpusdm1.92221.93321.91822007.03.14 07:561.92280.000.000.00-0.60
277954522007.03.14 07:38sell0.20gbpusdm1.92271.93371.91872007.03.14 07:561.92280.000.000.00-0.20
277961382007.03.14 07:40sell0.40gbpusdm1.92341.93441.91942007.03.14 07:561.92280.000.000.002.40
277962742007.03.14 07:40sell0.80gbpusdm1.92411.93511.92012007.03.14 07:561.92290.000.000.009.60
278014492007.03.14 07:56sell0.10gbpusdm1.92261.93361.91862007.03.14 08:541.92340.000.000.00-0.80
278047232007.03.14 08:06sell0.20gbpusdm1.92321.93421.91922007.03.14 08:541.92340.000.000.00-0.40
278055262007.03.14 08:13sell0.40gbpusdm1.92381.93481.91982007.03.14 08:541.92340.000.000.001.60
278061252007.03.14 08:19sell0.80gbpusdm1.92451.93551.92052007.03.14 08:531.92330.000.000.009.60
278095212007.03.14 08:54sell0.10gbpusdm1.92291.93391.91892007.03.14 09:171.92370.000.000.00-0.80
278101572007.03.14 09:00sell0.20gbpusdm1.92351.93451.91952007.03.14 09:171.92370.000.000.00-0.40
278109212007.03.14 09:07sell0.40gbpusdm1.92411.93511.92012007.03.14 09:171.92370.000.000.001.60
278111452007.03.14 09:09sell0.80gbpusdm1.92461.93561.92062007.03.14 09:171.92350.000.000.008.80
278131892007.03.14 09:17sell0.10gbpusdm1.92341.93441.91942007.03.14 12:261.92280.000.000.000.60
278142522007.03.14 09:28sell0.20gbpusdm1.92401.93501.92002007.03.14 12:261.92280.000.000.002.40
278143482007.03.14 09:29sell0.40gbpusdm1.92451.93551.92052007.03.14 12:251.92270.000.000.007.20
263039682007.03.05 11:54buy0.10usdchfm1.22161.21061.22562007.03.05 13:071.22260.000.000.000.82
263068582007.03.05 12:03buy0.20usdchfm1.22101.21001.22502007.03.05 13:071.22260.000.000.002.62
263142092007.03.05 12:26buy0.40usdchfm1.22051.20951.22452007.03.05 13:071.22260.000.000.006.87
263272572007.03.05 13:07buy0.10usdchfm1.22311.21211.22712007.03.05 15:131.22250.000.000.00-0.49
263333932007.03.05 13:20buy0.20usdchfm1.22261.21161.22662007.03.05 15:131.22250.000.000.00-0.16
263339162007.03.05 13:21buy0.40usdchfm1.22201.21101.22602007.03.05 15:131.22250.000.000.001.64
263670492007.03.05 15:00buy0.80usdchfm1.22141.21041.22542007.03.05 15:121.22270.000.000.008.51
263738502007.03.05 15:13buy0.10usdchfm1.22281.21181.22682007.03.05 15:541.22220.000.000.00-0.49
263776702007.03.05 15:19buy0.20usdchfm1.22221.21121.22622007.03.05 15:541.22220.000.000.000.00
263802422007.03.05 15:29buy0.40usdchfm1.22161.21061.22562007.03.05 15:541.22220.000.000.001.96
263814192007.03.05 15:33buy0.80usdchfm1.22101.21001.22502007.03.05 15:541.22230.000.000.008.51
263884632007.03.05 15:54buy0.10usdchfm1.22271.21171.22672007.03.06 02:101.22240.000.000.09-0.25
263906192007.03.05 15:59buy0.20usdchfm1.22211.21111.22612007.03.06 02:101.22240.000.000.180.49
263922772007.03.05 16:03buy0.40usdchfm1.22151.21051.22552007.03.06 02:101.22240.000.000.362.95
264479482007.03.05 19:51buy0.80usdchfm1.22091.20991.22492007.03.06 02:101.22220.000.000.718.51
265487692007.03.06 02:10buy0.10usdchfm1.22281.21181.22682007.03.06 06:551.22380.000.000.000.82
266166222007.03.06 06:08buy0.20usdchfm1.22231.21131.22632007.03.06 06:551.22380.000.000.002.45
266185042007.03.06 06:16buy0.40usdchfm1.22171.21071.22572007.03.06 06:551.22380.000.000.006.86
266308522007.03.06 06:55buy0.10usdchfm1.22411.21311.22812007.03.06 12:191.22360.000.000.00-0.41
266356392007.03.06 07:09buy0.20usdchfm1.22351.21251.22752007.03.06 12:191.22360.000.000.000.16
266362862007.03.06 07:10buy0.40usdchfm1.22291.21191.22692007.03.06 12:191.22360.000.000.002.29
266375702007.03.06 07:14buy0.80usdchfm1.22241.21141.22642007.03.06 12:181.22370.000.000.008.50
266972662007.03.06 12:19buy0.10usdchfm1.22411.21311.22812007.03.06 16:421.22370.000.000.00-0.33
267090402007.03.06 13:29buy0.20usdchfm1.22351.21251.22752007.03.06 16:421.22370.000.000.000.33
267359572007.03.06 15:48buy0.40usdchfm1.22291.21191.22692007.03.06 16:421.22370.000.000.002.62
267370252007.03.06 15:54buy0.80usdchfm1.22241.21141.22642007.03.06 16:411.22370.000.000.008.50
267437032007.03.06 16:42buy0.10usdchfm1.22401.21301.22802007.03.08 14:011.22380.000.000.36-0.16
267826132007.03.06 21:52buy0.20usdchfm1.22341.21241.22742007.03.08 14:011.22370.000.000.710.49
267938832007.03.06 23:12buy0.40usdchfm1.22271.21171.22672007.03.08 14:011.22360.000.001.072.94
268782742007.03.07 12:38buy0.80usdchfm1.22211.21111.22612007.03.08 14:011.22340.000.002.148.50
270678132007.03.08 14:01buy0.10usdchfm1.22411.22611.23412007.03.08 14:361.22770.000.000.002.93
270683492007.03.08 14:04buy0.20usdchfm1.22351.22611.23412007.03.08 14:361.22790.000.000.007.17
270799532007.03.08 14:36buy0.10usdchfm1.22821.21721.23222007.03.08 21:141.22780.000.000.00-0.33
270805552007.03.08 14:38buy0.20usdchfm1.22761.21661.23162007.03.08 21:141.22780.000.000.000.33
271212092007.03.08 19:34buy0.40usdchfm1.22701.21601.23102007.03.08 21:141.22780.000.000.002.61
271217002007.03.08 19:36buy0.80usdchfm1.22651.21551.23052007.03.08 21:141.22780.000.000.008.47
271334882007.03.08 21:14buy0.10usdchfm1.22831.21731.23232007.03.09 06:091.22780.000.000.09-0.41
271360152007.03.08 21:38buy0.20usdchfm1.22771.21671.23172007.03.09 06:091.22780.000.000.180.16
271655402007.03.09 02:45buy0.40usdchfm1.22711.21611.23112007.03.09 06:091.22780.000.000.002.28
271666622007.03.09 02:52buy0.80usdchfm1.22651.21551.23052007.03.09 06:091.22780.000.000.008.47
271871722007.03.09 06:09sell0.10usdchfm1.22781.23881.22382007.03.12 09:301.22870.000.00-0.09-0.73
271971872007.03.09 07:33sell0.20usdchfm1.22841.23941.22442007.03.12 09:301.22870.000.00-0.19-0.49
272554042007.03.09 13:33sell0.40usdchfm1.22961.24061.22562007.03.12 09:301.22870.000.00-0.382.93
272569312007.03.09 13:35sell0.80usdchfm1.23021.24121.22622007.03.12 09:301.22880.000.00-0.759.11
274198912007.03.12 09:30sell0.10usdchfm1.22821.22731.21932007.03.12 13:151.22730.000.000.000.73
  [sl]
274651952007.03.12 13:15sell0.10usdchfm1.22701.22561.21762007.03.12 16:071.22560.000.000.001.14
  [sl]
274984792007.03.12 16:07sell0.10usdchfm1.22521.22331.21532007.03.13 11:201.22150.000.00-0.093.03
275166072007.03.12 18:42sell0.20usdchfm1.22581.22331.21532007.03.13 11:191.22140.000.00-0.197.20
275999892007.03.13 11:20sell0.10usdchfm1.22111.21971.21172007.03.13 13:501.21960.000.000.001.23
276003902007.03.13 11:22sell0.20usdchfm1.22171.21961.21162007.03.13 13:501.21960.000.000.003.44
  [sl]
276293102007.03.13 13:50sell0.10usdchfm1.21911.23011.21512007.03.13 16:231.21980.000.000.00-0.57
276301472007.03.13 13:56sell0.20usdchfm1.21981.23081.21582007.03.13 16:231.21970.000.000.000.16
276354942007.03.13 14:23sell0.40usdchfm1.22041.23141.21642007.03.13 16:231.21990.000.000.001.64
276357322007.03.13 14:23sell0.80usdchfm1.22091.23191.21692007.03.13 16:221.21960.000.000.008.53
276560252007.03.13 16:23sell0.10usdchfm1.21961.23061.21562007.03.13 18:421.21920.000.000.000.33
276619872007.03.13 16:55sell0.20usdchfm1.22021.21921.21122007.03.13 18:421.21920.000.000.001.64
  [sl]
276761792007.03.13 18:43sell0.10usdchfm1.21891.21701.20902007.03.14 06:501.21520.000.00-0.093.04
276767012007.03.13 18:45sell0.20usdchfm1.21951.21681.20882007.03.14 06:501.21500.000.00-0.197.41
263039972007.03.05 11:54buy0.10usdjpym115.58114.48115.982007.03.05 13:40115.520.000.000.00-0.52
263064372007.03.05 12:02buy0.20usdjpym115.52114.42115.922007.03.05 13:40115.520.000.000.000.00
263177452007.03.05 12:37buy0.40usdjpym115.46114.36115.862007.03.05 13:40115.520.000.000.002.08
263314212007.03.05 13:15buy0.80usdjpym115.40114.30115.802007.03.05 13:40115.530.000.000.009.00
263400052007.03.05 13:40buy0.10usdjpym115.57115.72116.522007.03.05 14:45115.930.000.000.003.11
263439292007.03.05 13:54buy0.20usdjpym115.51115.73116.532007.03.05 14:45115.920.000.000.007.07
263601762007.03.05 14:45buy0.10usdjpym115.95114.85116.352007.03.05 15:10115.890.000.000.00-0.52
263604402007.03.05 14:45buy0.20usdjpym115.89114.79116.292007.03.05 15:10115.890.000.000.000.00
263683202007.03.05 15:01buy0.40usdjpym115.83114.73116.232007.03.05 15:10115.890.000.000.002.07
263685912007.03.05 15:02buy0.80usdjpym115.77114.67116.172007.03.05 15:10115.900.000.000.008.97
263723942007.03.05 15:10buy0.10usdjpym115.91116.04116.842007.03.05 16:43116.040.000.000.001.12
  [sl]
264038862007.03.05 16:43buy0.10usdjpym116.07114.97116.472007.03.05 17:31116.010.000.000.00-0.52
264081322007.03.05 16:57buy0.20usdjpym116.01114.91116.412007.03.05 17:31116.010.000.000.000.00
264104702007.03.05 17:05buy0.40usdjpym115.96114.86116.362007.03.05 17:31116.010.000.000.001.72
264106272007.03.05 17:06buy0.80usdjpym115.90114.80116.302007.03.05 17:31116.020.000.000.008.27
264169012007.03.05 17:32buy0.10usdjpym116.03114.93116.432007.03.06 00:57115.980.000.000.14-0.43
264248952007.03.05 18:04buy0.20usdjpym115.97114.87116.372007.03.06 00:57115.980.000.000.270.17
264289192007.03.05 18:20buy0.40usdjpym115.91114.81116.312007.03.06 00:57115.980.000.000.542.41
264295942007.03.05 18:24buy0.80usdjpym115.85114.75116.252007.03.06 00:56115.980.000.001.088.97
265282292007.03.06 00:57buy0.10usdjpym116.03116.33117.132007.03.06 02:36116.330.000.000.002.58
  [sl]
265590012007.03.06 02:36buy0.10usdjpym116.37116.44117.242007.03.06 11:37116.440.000.000.000.60
  [sl]
266089172007.03.06 05:40buy0.20usdjpym116.32116.44117.242007.03.06 11:37116.440.000.000.002.06
  [sl]
266095812007.03.06 05:42buy0.40usdjpym116.26115.16116.662007.03.06 06:55116.460.000.000.006.87
266915862007.03.06 11:37buy0.10usdjpym116.50115.40116.902007.03.06 14:33116.450.000.000.00-0.43
267074342007.03.06 13:23buy0.20usdjpym116.44115.34116.842007.03.06 14:33116.450.000.000.000.17
267085102007.03.06 13:28buy0.40usdjpym116.38115.28116.782007.03.06 14:33116.450.000.000.002.40
267091012007.03.06 13:29buy0.80usdjpym116.32115.22116.722007.03.06 14:33116.450.000.000.008.93
267237402007.03.06 14:33buy0.10usdjpym116.47115.37116.872007.03.06 16:32116.410.000.000.00-0.52
267268342007.03.06 14:54buy0.20usdjpym116.41115.31116.812007.03.06 16:32116.410.000.000.000.00
267276272007.03.06 14:58buy0.40usdjpym116.35115.25116.752007.03.06 16:32116.410.000.000.002.06
267302562007.03.06 15:09buy0.80usdjpym116.29115.19116.692007.03.06 16:32116.420.000.000.008.93
267430092007.03.06 16:33buy0.10usdjpym116.43116.51117.312007.03.06 21:08116.510.000.000.000.69
  [sl]
267770932007.03.06 21:08sell0.10usdjpym116.51117.61116.112007.03.07 00:59116.680.000.00-0.14-1.46
267834142007.03.06 22:07sell0.20usdjpym116.68117.78116.282007.03.07 00:59116.680.000.000.000.00
267891562007.03.06 22:56sell0.40usdjpym116.74117.84116.342007.03.07 00:59116.670.000.000.002.40
267916582007.03.06 23:04sell0.80usdjpym116.79117.89116.392007.03.07 00:59116.660.000.000.008.91
268068632007.03.07 00:59sell0.10usdjpym116.64116.44115.642007.03.07 01:37116.440.000.000.001.72
  [sl]
268162422007.03.07 01:37sell0.10usdjpym116.42117.52116.022007.03.07 12:40116.330.000.000.000.77
268172542007.03.07 01:40sell0.20usdjpym116.48117.58116.082007.03.07 12:40116.330.000.000.002.58
268325072007.03.07 03:36sell0.40usdjpym116.54117.64116.142007.03.07 12:40116.330.000.000.007.22
268785522007.03.07 12:40sell0.10usdjpym116.31117.41115.912007.03.07 16:47116.360.000.000.00-0.43
268812132007.03.07 13:11sell0.20usdjpym116.37117.47115.972007.03.07 16:47116.360.000.000.000.17
268936752007.03.07 15:20sell0.40usdjpym116.43117.53116.032007.03.07 16:47116.360.000.000.002.41
268949662007.03.07 15:29sell0.80usdjpym116.49117.59116.092007.03.07 16:47116.360.000.000.008.94
269034922007.03.07 16:47sell0.10usdjpym116.33116.18115.382007.03.07 22:34115.990.000.00-0.432.93
269038902007.03.07 16:51sell0.20usdjpym116.39116.18115.382007.03.07 22:34115.980.000.00-0.867.07
269341722007.03.07 22:34sell0.10usdjpym115.95115.78114.982007.03.08 00:17115.780.000.000.001.47
  [sl]
269486662007.03.08 00:17sell0.10usdjpym115.75116.85115.352007.03.08 05:54116.850.000.000.00-9.41
  [sl]
269490412007.03.08 00:21sell0.20usdjpym115.81116.91115.412007.03.08 05:54116.830.000.000.00-17.46
269528532007.03.08 01:08sell0.40usdjpym115.87116.97115.472007.03.08 05:54116.830.000.000.00-32.87
269549822007.03.08 01:32sell0.80usdjpym115.93117.03115.532007.03.08 05:54116.840.000.000.00-62.31
269896712007.03.08 05:54sell0.80usdjpym116.81117.91116.412007.03.08 05:54116.820.000.000.00-0.68
269896802007.03.08 05:54sell0.20usdjpym116.79117.89116.392007.03.08 09:53116.830.000.000.00-0.68
270122722007.03.08 09:38sell0.20usdjpym116.85117.95116.452007.03.08 09:53116.830.000.000.000.34
270126432007.03.08 09:40sell0.40usdjpym116.90118.00116.502007.03.08 09:53116.830.000.000.002.40
270135372007.03.08 09:44sell0.80usdjpym116.98118.08116.582007.03.08 09:53116.840.000.000.009.59
270150822007.03.08 09:53buy0.10usdjpym116.84117.05117.852007.03.08 11:51117.050.000.000.001.79
  [sl]
270306322007.03.08 11:51buy0.10usdjpym117.06117.22118.022007.03.08 15:25117.410.000.000.002.98
270428942007.03.08 12:41buy0.20usdjpym117.00117.22118.022007.03.08 15:25117.420.000.000.007.15
270899962007.03.08 15:25buy0.10usdjpym117.43116.33117.832007.03.09 00:57117.410.000.000.14-0.17
270948872007.03.08 15:52buy0.20usdjpym117.38116.28117.782007.03.09 00:57117.410.000.000.270.51
270963112007.03.08 15:59buy0.40usdjpym117.32116.22117.722007.03.09 00:57117.410.000.000.543.07
271103652007.03.08 17:30buy0.80usdjpym117.26116.16117.662007.03.09 00:57117.400.000.001.089.54
271524272007.03.09 00:57buy0.10usdjpym117.46116.36117.862007.03.09 03:50117.400.000.000.00-0.51
271541872007.03.09 01:02buy0.20usdjpym117.40116.30117.802007.03.09 03:50117.400.000.000.000.00
271588752007.03.09 01:31buy0.40usdjpym117.35116.25117.752007.03.09 03:50117.410.000.000.002.04
271651052007.03.09 02:40buy0.80usdjpym117.29116.19117.692007.03.09 03:50117.420.000.000.008.86
271714122007.03.09 03:50buy0.10usdjpym117.42116.32117.822007.03.09 08:41117.600.000.000.001.53
271738792007.03.09 04:03buy0.20usdjpym117.36116.26117.762007.03.09 08:41117.600.000.000.004.08
271746432007.03.09 04:14buy0.40usdjpym117.30117.39118.192007.03.09 08:41117.590.000.000.009.86
272070082007.03.09 08:41buy0.10usdjpym117.62116.52118.022007.03.09 13:34117.840.000.000.001.87
272075552007.03.09 08:42buy0.20usdjpym117.57116.47117.972007.03.09 13:34117.830.000.000.004.41
272114902007.03.09 08:59buy0.40usdjpym117.51116.41117.912007.03.09 13:34117.740.000.000.007.81
272130632007.03.09 09:07buy0.80usdjpym117.46117.54118.342007.03.09 13:33117.720.000.000.0017.67
272562392007.03.09 13:34buy0.10usdjpym117.95118.11118.912007.03.09 14:09118.110.000.000.001.35
  [sl]
272745812007.03.09 14:09buy0.10usdjpym118.14117.04118.542007.03.09 14:35118.230.000.000.000.76
272757172007.03.09 14:12buy0.20usdjpym118.08116.98118.482007.03.09 14:35118.220.000.000.002.37
272764762007.03.09 14:15buy0.40usdjpym118.02116.92118.422007.03.09 14:34118.230.000.000.007.10
272815262007.03.09 14:35buy0.10usdjpym118.27117.17118.672007.03.12 00:08118.240.000.000.14-0.25
273490862007.03.11 23:55buy0.20usdjpym118.21117.11118.612007.03.12 00:08118.240.000.000.000.51
273511652007.03.12 00:02buy0.40usdjpym118.15117.05118.552007.03.12 00:08118.230.000.000.002.71
273514252007.03.12 00:03buy0.80usdjpym118.10117.00118.502007.03.12 00:08118.220.000.000.008.12
273525622007.03.12 00:08sell0.10usdjpym118.23119.33117.832007.03.12 08:24118.270.000.000.00-0.34
273654682007.03.12 01:34sell0.20usdjpym118.29119.39117.892007.03.12 08:24118.270.000.000.000.34
273903242007.03.12 06:57sell0.40usdjpym118.35119.45117.952007.03.12 08:24118.270.000.000.002.71
273913642007.03.12 07:01sell0.80usdjpym118.40119.50118.002007.03.12 08:23118.280.000.000.008.12
274063302007.03.12 08:24sell0.10usdjpym118.23119.33117.832007.03.12 09:11118.150.000.000.000.68
274064622007.03.12 08:25sell0.20usdjpym118.29119.39117.892007.03.12 09:11118.140.000.000.002.54
274073182007.03.12 08:32sell0.40usdjpym118.35119.45117.952007.03.12 09:11118.140.000.000.007.11
274153522007.03.12 09:11sell0.10usdjpym118.11117.56116.762007.03.12 12:38117.560.000.000.004.68
  [sl]
274555962007.03.12 12:38sell0.10usdjpym117.53118.63117.132007.03.12 12:56117.430.000.000.000.85
274559382007.03.12 12:39sell0.20usdjpym117.59118.69117.192007.03.12 12:56117.430.000.000.002.73
274561642007.03.12 12:39sell0.40usdjpym117.65118.75117.252007.03.12 12:56117.440.000.000.007.15
274594032007.03.12 12:56sell0.10usdjpym117.41118.51117.012007.03.12 14:15117.420.000.000.00-0.09
274603342007.03.12 13:02sell0.20usdjpym117.47117.42116.622007.03.12 14:15117.420.000.000.000.85
  [sl]
274782212007.03.12 14:15sell0.10usdjpym117.38118.48116.982007.03.12 22:28117.430.000.00-0.14-0.43
274787092007.03.12 14:18sell0.20usdjpym117.43118.53117.032007.03.12 22:28117.430.000.00-0.290.00
274792472007.03.12 14:20sell0.40usdjpym117.49118.59117.092007.03.12 22:28117.430.000.00-0.572.04
274795842007.03.12 14:22sell0.80usdjpym117.54118.64117.142007.03.12 15:13117.420.000.000.008.18
274983852007.03.12 16:07sell0.80usdjpym117.60118.70117.202007.03.12 22:28117.450.000.00-1.1410.22
275297342007.03.12 22:28sell0.10usdjpym117.39118.49116.992007.03.12 22:50117.440.000.000.00-0.43
275302622007.03.12 22:33sell0.20usdjpym117.45118.55117.052007.03.12 22:50117.430.000.000.000.34
275304022007.03.12 22:35sell0.40usdjpym117.51118.61117.112007.03.12 22:50117.430.000.000.002.73
275310432007.03.12 22:45sell0.80usdjpym117.57118.67117.172007.03.12 22:50117.440.000.000.008.86
275313972007.03.12 22:50sell0.10usdjpym117.42118.52117.022007.03.13 03:16117.470.000.000.00-0.43
275317442007.03.12 22:59sell0.20usdjpym117.48118.58117.082007.03.13 03:16117.470.000.000.000.17
275326432007.03.12 23:16sell0.40usdjpym117.54118.64117.142007.03.13 03:16117.480.000.000.002.04
275331242007.03.12 23:25sell0.80usdjpym117.60118.70117.202007.03.13 03:16117.470.000.000.008.85
275493762007.03.13 03:16sell0.10usdjpym117.45118.55117.052007.03.13 09:09117.450.000.000.000.00
275572122007.03.13 05:24sell0.20usdjpym117.51117.45116.652007.03.13 09:09117.450.000.000.001.02
  [sl]
275860842007.03.13 09:09buy0.10usdjpym117.46116.36117.862007.03.13 17:37116.360.000.000.00-9.45
  [sl]
275863772007.03.13 09:14buy0.20usdjpym117.40116.30117.802007.03.13 17:37116.370.000.000.00-17.70
275907222007.03.13 10:19buy0.40usdjpym117.35116.25117.752007.03.13 17:37116.370.000.000.00-33.69
275932022007.03.13 10:52buy0.80usdjpym117.29116.19117.692007.03.13 17:37116.360.000.000.00-63.94
276678222007.03.13 17:37buy0.80usdjpym116.39115.29116.792007.03.13 17:37116.380.000.000.00-0.69
276678692007.03.13 17:37sell0.10usdjpym116.37117.47115.972007.03.13 18:09116.430.000.000.00-0.52
276692762007.03.13 17:45sell0.20usdjpym116.43117.53116.032007.03.13 18:09116.430.000.000.000.00
276709752007.03.13 17:59sell0.40usdjpym116.49117.59116.092007.03.13 18:09116.430.000.000.002.06
276712612007.03.13 18:00sell0.80usdjpym116.54117.64116.142007.03.13 18:09116.420.000.000.008.25
276719362007.03.13 18:09sell0.10usdjpym116.42117.52116.022007.03.13 19:03116.460.000.000.00-0.34
276736032007.03.13 18:18sell0.20usdjpym116.48117.58116.082007.03.13 19:03116.460.000.000.000.34
276759912007.03.13 18:42sell0.40usdjpym116.54117.64116.142007.03.13 19:03116.460.000.000.002.75
276765942007.03.13 18:44sell0.80usdjpym116.60117.70116.202007.03.13 19:03116.470.000.000.008.93
276792692007.03.13 19:03sell0.10usdjpym116.44117.54116.042007.03.13 19:58116.360.000.000.000.69
276794802007.03.13 19:07sell0.20usdjpym116.50117.60116.102007.03.13 19:58116.360.000.000.002.41
276796492007.03.13 19:08sell0.40usdjpym116.56117.66116.162007.03.13 19:58116.350.000.000.007.22
276862962007.03.13 19:58sell0.10usdjpym116.32116.25115.452007.03.13 21:41116.250.000.00-0.140.60
  [sl]
276863332007.03.13 19:59sell0.20usdjpym116.37116.25115.452007.03.13 21:41116.250.000.00-0.292.06
  [sl]
277001412007.03.13 21:41sell0.10usdjpym116.23116.08115.282007.03.13 23:46116.080.000.000.001.29
  [sl]
277011452007.03.13 21:56sell0.20usdjpym116.29116.08115.282007.03.13 23:46116.080.000.000.003.62
  [sl]
277118752007.03.13 23:46sell0.10usdjpym116.05117.15115.652007.03.14 02:04116.110.000.000.00-0.52
277133692007.03.13 23:56sell0.20usdjpym116.11117.21115.712007.03.14 02:04116.100.000.000.000.17
277151072007.03.14 00:05sell0.40usdjpym116.17117.27115.772007.03.14 02:04116.100.000.000.002.41
277170742007.03.14 00:24sell0.80usdjpym116.23117.33115.832007.03.14 02:04116.100.000.000.008.96
277287852007.03.14 02:04buy0.10usdjpym116.12115.02116.522007.03.14 03:37116.220.000.000.000.86
277295022007.03.14 02:08buy0.20usdjpym116.07114.97116.472007.03.14 03:37116.220.000.000.002.58
277307172007.03.14 02:15buy0.40usdjpym116.01114.91116.412007.03.14 03:37116.210.000.000.006.88
277367422007.03.14 03:37buy0.10usdjpym116.24115.14116.642007.03.14 09:15116.200.000.000.00-0.34
277370242007.03.14 03:42buy0.20usdjpym116.18115.08116.582007.03.14 09:15116.200.000.000.000.34
277460622007.03.14 04:54buy0.40usdjpym116.13115.03116.532007.03.14 09:15116.200.000.000.002.41
277571142007.03.14 05:32buy0.80usdjpym116.07114.97116.472007.03.14 09:15116.190.000.000.008.26
278124892007.03.14 09:15buy0.10usdjpym116.22115.12116.622007.03.14 10:22116.300.000.000.000.69
278135932007.03.14 09:22buy0.20usdjpym116.16115.06116.562007.03.14 10:22116.300.000.000.002.41
278140032007.03.14 09:25buy0.40usdjpym116.10115.00116.502007.03.14 10:22116.310.000.000.007.22
278192462007.03.14 10:22buy0.10usdjpym116.32115.22116.722007.03.14 11:19116.280.000.000.00-0.34
278197802007.03.14 10:28buy0.20usdjpym116.26115.16116.662007.03.14 11:19116.280.000.000.000.34
278200822007.03.14 10:30buy0.40usdjpym116.21115.11116.612007.03.14 11:19116.280.000.000.002.41
278213942007.03.14 10:43buy0.80usdjpym116.15115.05116.552007.03.14 11:19116.270.000.000.008.26
278256422007.03.14 11:19buy0.10usdjpym116.32115.22116.722007.03.14 12:03116.270.000.000.00-0.43
278261052007.03.14 11:20buy0.20usdjpym116.26115.16116.662007.03.14 12:03116.270.000.000.000.17
278310292007.03.14 11:47buy0.40usdjpym116.21115.11116.612007.03.14 12:03116.270.000.000.002.06
278316642007.03.14 11:49buy0.80usdjpym116.15115.05116.552007.03.14 12:03116.270.000.000.008.26
  0.00 0.00 7.76 290.23
Closed P/L: 297.99
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
276632012007.03.13 17:04buy0.10eurusdm1.32171.31071.3257 1.31840.000.00-0.07-3.30
276658532007.03.13 17:25buy0.20eurusdm1.32121.31021.3252 1.31840.000.00-0.13-5.60
276756512007.03.13 18:40buy0.40eurusdm1.32061.30961.3246 1.31840.000.00-0.26-8.80
276769312007.03.13 18:45buy0.80eurusdm1.32001.30901.3240 1.31840.000.00-0.52-12.80
277786162007.03.14 06:50sell0.10usdchfm1.21481.22581.2108 1.21850.000.000.00-3.04
277849952007.03.14 07:08sell0.20usdchfm1.21541.22641.2114 1.21850.000.000.00-5.09
277929572007.03.14 07:32sell0.40usdchfm1.21601.22701.2120 1.21850.000.000.00-8.21
277934592007.03.14 07:33sell0.80usdchfm1.21661.22761.2126 1.21850.000.000.00-12.47
278352992007.03.14 12:03buy0.10usdjpym116.29116.39117.19 116.500.000.000.001.80
278422182007.03.14 12:26sell0.10gbpusdm1.92231.93331.9183 1.92250.000.000.00-0.20
278426202007.03.14 12:27sell0.20gbpusdm1.92281.93381.9188 1.92250.000.000.000.60
  0.00 0.00 -0.98 -57.11
 Floating P/L: -58.09
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 297.99 Floating P/L: -58.09 Margin: 170.00
Balance: 3 297.99 Equity: 3 239.90 Free Margin: 3 069.90
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 037.98 Gross Loss: 739.99 Total Net Profit: 297.99
Profit Factor: 1.40 Expected Payoff: 0.82  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 454.31 (12.70%) Relative Drawdown: 12.70% (454.31)
 
Total Trades: 362 Short Positions (won %): 188 (70.21%) Long Positions (won %): 174 (74.71%)
Profit Trades (% of total): 262 (72.38%) Loss trades (% of total): 100 (27.62%)
Largest profit trade: 17.67 loss trade: -84.80
Average profit trade: 3.96 loss trade: -7.40
Maximum consecutive wins ($): 14 (64.20) consecutive losses ($): 7 (-148.27)
Maximal consecutive profit (count): 66.75 (11) consecutive loss (count): -161.80 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2