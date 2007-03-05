Interbank FX, LLC

Account: 1395835 Name: jco Currency: USD 2007 March 9, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
263033962007.03.05 11:53balanceDeposit3 000.00
263142092007.03.05 12:26buy0.40usdchfm1.22051.20951.22452007.03.05 13:071.22260.000.000.006.87
263068582007.03.05 12:03buy0.20usdchfm1.22101.21001.22502007.03.05 13:071.22260.000.000.002.62
263039682007.03.05 11:54buy0.10usdchfm1.22161.21061.22562007.03.05 13:071.22260.000.000.000.82
263070342007.03.05 12:03sell0.20gbpusdm1.92231.92081.91282007.03.05 13:221.92080.000.000.003.00
  [sl]
263040892007.03.05 11:55sell0.10gbpusdm1.92171.92081.91282007.03.05 13:221.92080.000.000.000.90
  [sl]
263314212007.03.05 13:15buy0.80usdjpym115.40114.30115.802007.03.05 13:40115.530.000.000.009.00
263177452007.03.05 12:37buy0.40usdjpym115.46114.36115.862007.03.05 13:40115.520.000.000.002.08
263064372007.03.05 12:02buy0.20usdjpym115.52114.42115.922007.03.05 13:40115.520.000.000.000.00
263039972007.03.05 11:54buy0.10usdjpym115.58114.48115.982007.03.05 13:40115.520.000.000.00-0.52
263439292007.03.05 13:54buy0.20usdjpym115.51115.73116.532007.03.05 14:45115.920.000.000.007.07
263400052007.03.05 13:40buy0.10usdjpym115.57115.72116.522007.03.05 14:45115.930.000.000.003.11
263073702007.03.05 12:04sell0.20eurusdm1.31021.30961.30162007.03.05 14:511.30960.000.000.001.20
  [sl]
263039432007.03.05 11:54sell0.10eurusdm1.30961.32061.30562007.03.05 14:511.30950.000.000.000.10
263344842007.03.05 13:22buy0.10gbpusdm1.92081.92401.93202007.03.05 15:011.92400.000.000.003.20
  [sl]
263685912007.03.05 15:02buy0.80usdjpym115.77114.67116.172007.03.05 15:10115.900.000.000.008.97
263683202007.03.05 15:01buy0.40usdjpym115.83114.73116.232007.03.05 15:10115.890.000.000.002.07
263604402007.03.05 14:45buy0.20usdjpym115.89114.79116.292007.03.05 15:10115.890.000.000.000.00
263601762007.03.05 14:45buy0.10usdjpym115.95114.85116.352007.03.05 15:10115.890.000.000.00-0.52
263670492007.03.05 15:00buy0.80usdchfm1.22141.21041.22542007.03.05 15:121.22270.000.000.008.51
263339162007.03.05 13:21buy0.40usdchfm1.22201.21101.22602007.03.05 15:131.22250.000.000.001.64
263333932007.03.05 13:20buy0.20usdchfm1.22261.21161.22662007.03.05 15:131.22250.000.000.00-0.16
263272572007.03.05 13:07buy0.10usdchfm1.22311.21211.22712007.03.05 15:131.22250.000.000.00-0.49
263713772007.03.05 15:07buy0.20gbpusdm1.92421.92581.93382007.03.05 15:141.92780.000.000.007.20
263679942007.03.05 15:01buy0.10gbpusdm1.92471.92581.93382007.03.05 15:141.92790.000.000.003.20
263814192007.03.05 15:33buy0.80usdchfm1.22101.21001.22502007.03.05 15:541.22230.000.000.008.51
263802422007.03.05 15:29buy0.40usdchfm1.22161.21061.22562007.03.05 15:541.22220.000.000.001.96
263738502007.03.05 15:13buy0.10usdchfm1.22281.21181.22682007.03.05 15:541.22220.000.000.00-0.49
263776702007.03.05 15:19buy0.20usdchfm1.22221.21121.22622007.03.05 15:541.22220.000.000.000.00
263723942007.03.05 15:10buy0.10usdjpym115.91116.04116.842007.03.05 16:43116.040.000.000.001.12
  [sl]
263693362007.03.05 15:03sell0.80eurusdm1.31091.32191.30692007.03.05 16:481.30970.000.000.009.60
263668982007.03.05 15:00sell0.40eurusdm1.31031.32131.30632007.03.05 16:481.30990.000.000.001.60
263626942007.03.05 14:51sell0.10eurusdm1.30921.32021.30522007.03.05 16:481.30980.000.000.00-0.60
263641662007.03.05 14:54sell0.20eurusdm1.30971.32071.30572007.03.05 16:481.30990.000.000.00-0.40
264106272007.03.05 17:06buy0.80usdjpym115.90114.80116.302007.03.05 17:31116.020.000.000.008.27
264104702007.03.05 17:05buy0.40usdjpym115.96114.86116.362007.03.05 17:31116.010.000.000.001.72
264081322007.03.05 16:57buy0.20usdjpym116.01114.91116.412007.03.05 17:31116.010.000.000.000.00
264038862007.03.05 16:43buy0.10usdjpym116.07114.97116.472007.03.05 17:31116.010.000.000.00-0.52
264295942007.03.05 18:24buy0.80usdjpym115.85114.75116.252007.03.06 00:56115.980.000.001.088.97
264289192007.03.05 18:20buy0.40usdjpym115.91114.81116.312007.03.06 00:57115.980.000.000.542.41
264248952007.03.05 18:04buy0.20usdjpym115.97114.87116.372007.03.06 00:57115.980.000.000.270.17
264169012007.03.05 17:32buy0.10usdjpym116.03114.93116.432007.03.06 00:57115.980.000.000.14-0.43
265163252007.03.06 00:19sell0.40eurusdm1.31081.32181.30682007.03.06 01:501.30900.000.000.007.20
265141812007.03.06 00:14sell0.20eurusdm1.31021.32121.30622007.03.06 01:501.30890.000.000.002.60
264055892007.03.05 16:49sell0.10eurusdm1.30961.32061.30562007.03.06 01:501.30900.000.000.060.60
264479482007.03.05 19:51buy0.80usdchfm1.22091.20991.22492007.03.06 02:101.22220.000.000.718.51
263922772007.03.05 16:03buy0.40usdchfm1.22151.21051.22552007.03.06 02:101.22240.000.000.362.95
263906192007.03.05 15:59buy0.20usdchfm1.22211.21111.22612007.03.06 02:101.22240.000.000.180.49
263884632007.03.05 15:54buy0.10usdchfm1.22271.21171.22672007.03.06 02:101.22240.000.000.09-0.25
265282292007.03.06 00:57buy0.10usdjpym116.03116.33117.132007.03.06 02:36116.330.000.000.002.58
  [sl]
263764062007.03.05 15:16buy0.80gbpusdm1.92691.91591.93092007.03.06 03:401.92810.000.00-0.099.60
263760352007.03.05 15:16buy0.40gbpusdm1.92751.91651.93152007.03.06 03:401.92800.000.00-0.052.00
263752162007.03.05 15:14buy0.20gbpusdm1.92811.91711.93212007.03.06 03:401.92800.000.00-0.02-0.20
263750002007.03.05 15:14buy0.10gbpusdm1.92861.91761.93262007.03.06 03:411.92800.000.00-0.01-0.60
265502382007.03.06 02:14buy0.20eurusdm1.30841.30951.31752007.03.06 06:551.30950.000.000.002.20
  [sl]
265435132007.03.06 01:50buy0.10eurusdm1.30901.30951.31752007.03.06 06:551.30950.000.000.000.50
  [sl]
266185042007.03.06 06:16buy0.40usdchfm1.22171.21071.22572007.03.06 06:551.22380.000.000.006.86
266095812007.03.06 05:42buy0.40usdjpym116.26115.16116.662007.03.06 06:55116.460.000.000.006.87
266166222007.03.06 06:08buy0.20usdchfm1.22231.21131.22632007.03.06 06:551.22380.000.000.002.45
265487692007.03.06 02:10buy0.10usdchfm1.22281.21181.22682007.03.06 06:551.22380.000.000.000.82
265958772007.03.06 04:54buy0.80gbpusdm1.92651.91551.93052007.03.06 07:451.92770.000.000.009.60
265778082007.03.06 03:41buy0.10gbpusdm1.92831.91731.93232007.03.06 07:451.92770.000.000.00-0.60
265949362007.03.06 04:51buy0.20gbpusdm1.92771.91671.93172007.03.06 07:451.92770.000.000.000.00
265957532007.03.06 04:54buy0.40gbpusdm1.92711.91611.93112007.03.06 07:451.92770.000.000.002.40
266473342007.03.06 07:46buy0.10gbpusdm1.92791.92851.93652007.03.06 07:511.92850.000.000.000.60
  [sl]
266306382007.03.06 06:55buy0.10eurusdm1.30971.31111.31912007.03.06 10:001.31110.000.000.001.40
  [sl]
265590012007.03.06 02:36buy0.10usdjpym116.37116.44117.242007.03.06 11:37116.440.000.000.000.60
  [sl]
266089172007.03.06 05:40buy0.20usdjpym116.32116.44117.242007.03.06 11:37116.440.000.000.002.06
  [sl]
266607672007.03.06 08:20buy0.80gbpusdm1.92721.91621.93122007.03.06 11:501.92840.000.000.009.60
266606432007.03.06 08:20buy0.40gbpusdm1.92781.91681.93182007.03.06 11:501.92850.000.000.002.80
266598352007.03.06 08:18buy0.20gbpusdm1.92841.91741.93242007.03.06 11:501.92840.000.000.000.00
266507362007.03.06 07:52buy0.10gbpusdm1.92891.91791.93292007.03.06 11:511.92840.000.000.00-0.50
266375702007.03.06 07:14buy0.80usdchfm1.22241.21141.22642007.03.06 12:181.22370.000.000.008.50
266362862007.03.06 07:10buy0.40usdchfm1.22291.21191.22692007.03.06 12:191.22360.000.000.002.29
266356392007.03.06 07:09buy0.20usdchfm1.22351.21251.22752007.03.06 12:191.22360.000.000.000.16
266308522007.03.06 06:55buy0.10usdchfm1.22411.21311.22812007.03.06 12:191.22360.000.000.00-0.41
267091012007.03.06 13:29buy0.80usdjpym116.32115.22116.722007.03.06 14:33116.450.000.000.008.93
267085102007.03.06 13:28buy0.40usdjpym116.38115.28116.782007.03.06 14:33116.450.000.000.002.40
267074342007.03.06 13:23buy0.20usdjpym116.44115.34116.842007.03.06 14:33116.450.000.000.000.17
266915862007.03.06 11:37buy0.10usdjpym116.50115.40116.902007.03.06 14:33116.450.000.000.00-0.43
267145442007.03.06 13:52buy0.80eurusdm1.30951.29851.31352007.03.06 15:481.31070.000.000.009.60
267028852007.03.06 12:57buy0.40eurusdm1.31011.29911.31412007.03.06 15:481.31060.000.000.002.00
266844642007.03.06 10:02buy0.20eurusdm1.31071.29971.31472007.03.06 15:481.31060.000.000.00-0.20
266838872007.03.06 10:00buy0.10eurusdm1.31131.30031.31532007.03.06 15:481.31060.000.000.00-0.70
267302562007.03.06 15:09buy0.80usdjpym116.29115.19116.692007.03.06 16:32116.420.000.000.008.93
267276272007.03.06 14:58buy0.40usdjpym116.35115.25116.752007.03.06 16:32116.410.000.000.002.06
267237402007.03.06 14:33buy0.10usdjpym116.47115.37116.872007.03.06 16:32116.410.000.000.00-0.52
267268342007.03.06 14:54buy0.20usdjpym116.41115.31116.812007.03.06 16:32116.410.000.000.000.00
267370252007.03.06 15:54buy0.80usdchfm1.22241.21141.22642007.03.06 16:411.22370.000.000.008.50
267090402007.03.06 13:29buy0.20usdchfm1.22351.21251.22752007.03.06 16:421.22370.000.000.000.33
267359572007.03.06 15:48buy0.40usdchfm1.22291.21191.22692007.03.06 16:421.22370.000.000.002.62
266972662007.03.06 12:19buy0.10usdchfm1.22411.21311.22812007.03.06 16:421.22370.000.000.00-0.33
267028422007.03.06 12:57buy0.80gbpusdm1.92721.91621.93122007.03.06 19:351.92840.000.000.009.60
266973762007.03.06 12:19buy0.40gbpusdm1.92781.91681.93182007.03.06 19:351.92840.000.000.002.40
266935782007.03.06 11:53buy0.20gbpusdm1.92841.91741.93242007.03.06 19:351.92840.000.000.000.00
266930812007.03.06 11:51buy0.10gbpusdm1.92901.91801.93302007.03.06 19:351.92840.000.000.00-0.60
267430092007.03.06 16:33buy0.10usdjpym116.43116.51117.312007.03.06 21:08116.510.000.000.000.69
  [sl]
267624162007.03.06 19:35buy0.10gbpusdm1.92881.93021.93822007.03.06 21:191.93020.000.000.001.40
  [sl]
267788222007.03.06 21:19buy0.20gbpusdm1.93011.93191.93992007.03.06 23:001.93370.000.00-0.027.20
267786032007.03.06 21:19buy0.10gbpusdm1.93071.93171.93972007.03.06 23:001.93360.000.00-0.012.90
267916582007.03.06 23:04sell0.80usdjpym116.79117.89116.392007.03.07 00:59116.660.000.000.008.91
267891562007.03.06 22:56sell0.40usdjpym116.74117.84116.342007.03.07 00:59116.670.000.000.002.40
267834142007.03.06 22:07sell0.20usdjpym116.68117.78116.282007.03.07 00:59116.680.000.000.000.00
267770932007.03.06 21:08sell0.10usdjpym116.51117.61116.112007.03.07 00:59116.680.000.00-0.14-1.46
267360962007.03.06 15:49buy0.10eurusdm1.31071.31211.32012007.03.07 01:291.31210.000.00-0.071.40
  [sl]
268068632007.03.07 00:59sell0.10usdjpym116.64116.44115.642007.03.07 01:37116.440.000.000.001.72
  [sl]
268361212007.03.07 04:24sell0.40eurusdm1.31331.32431.30932007.03.07 07:081.31150.000.000.007.20
268215442007.03.07 02:03sell0.20eurusdm1.31271.32371.30872007.03.07 07:091.31150.000.000.002.40
268127512007.03.07 01:29sell0.10eurusdm1.31211.32311.30812007.03.07 07:091.31150.000.000.000.60
268325072007.03.07 03:36sell0.40usdjpym116.54117.64116.142007.03.07 12:40116.330.000.000.007.22
268172542007.03.07 01:40sell0.20usdjpym116.48117.58116.082007.03.07 12:40116.330.000.000.002.58
268162422007.03.07 01:37sell0.10usdjpym116.42117.52116.022007.03.07 12:40116.330.000.000.000.77
268949662007.03.07 15:29sell0.80usdjpym116.49117.59116.092007.03.07 16:47116.360.000.000.008.94
268936752007.03.07 15:20sell0.40usdjpym116.43117.53116.032007.03.07 16:47116.360.000.000.002.41
268812132007.03.07 13:11sell0.20usdjpym116.37117.47115.972007.03.07 16:47116.360.000.000.000.17
268785522007.03.07 12:40sell0.10usdjpym116.31117.41115.912007.03.07 16:47116.360.000.000.00-0.43
268121692007.03.07 01:28buy0.80gbpusdm1.93141.92041.93542007.03.07 19:151.93290.000.000.0012.00
268118132007.03.07 01:27buy0.40gbpusdm1.93251.92151.93652007.03.07 19:161.93280.000.000.001.20
268084962007.03.07 01:03buy0.20gbpusdm1.93351.92251.93752007.03.07 19:161.93280.000.000.00-1.40
267903832007.03.06 23:00buy0.10gbpusdm1.93411.92311.93812007.03.07 19:161.93270.000.000.00-1.40
269038902007.03.07 16:51sell0.20usdjpym116.39116.18115.382007.03.07 22:34115.980.000.00-0.867.07
269034922007.03.07 16:47sell0.10usdjpym116.33116.18115.382007.03.07 22:34115.990.000.00-0.432.93
269341722007.03.07 22:34sell0.10usdjpym115.95115.78114.982007.03.08 00:17115.780.000.000.001.47
  [sl]
269335442007.03.07 22:32buy0.80gbpusdm1.93141.92041.93542007.03.08 03:091.93250.000.000.008.80
269332072007.03.07 22:29buy0.40gbpusdm1.93201.92101.93602007.03.08 03:091.93240.000.000.001.60
269325632007.03.07 22:15buy0.20gbpusdm1.93251.92151.93652007.03.08 03:091.93240.000.000.00-0.20
269158572007.03.07 19:16buy0.10gbpusdm1.93311.92211.93712007.03.08 03:091.93240.000.00-0.03-0.70
269663882007.03.08 03:26buy0.80gbpusdm1.93091.91991.93492007.03.08 05:021.93210.000.000.009.60
269640292007.03.08 03:13buy0.40gbpusdm1.93151.92051.93552007.03.08 05:021.93190.000.000.001.60
269635022007.03.08 03:11buy0.20gbpusdm1.93211.92111.93612007.03.08 05:021.93200.000.000.00-0.20
269629782007.03.08 03:09buy0.10gbpusdm1.93271.92171.93672007.03.08 05:021.93190.000.000.00-0.80
269486662007.03.08 00:17sell0.10usdjpym115.75116.85115.352007.03.08 05:54116.850.000.000.00-9.41
  [sl]
269549822007.03.08 01:32sell0.80usdjpym115.93117.03115.532007.03.08 05:54116.840.000.000.00-62.31
269528532007.03.08 01:08sell0.40usdjpym115.87116.97115.472007.03.08 05:54116.830.000.000.00-32.87
269490412007.03.08 00:21sell0.20usdjpym115.81116.91115.412007.03.08 05:54116.830.000.000.00-17.46
269896712007.03.08 05:54sell0.80usdjpym116.81117.91116.412007.03.08 05:54116.820.000.000.00-0.68
270135372007.03.08 09:44sell0.80usdjpym116.98118.08116.582007.03.08 09:53116.840.000.000.009.59
270126432007.03.08 09:40sell0.40usdjpym116.90118.00116.502007.03.08 09:53116.830.000.000.002.40
269896802007.03.08 05:54sell0.20usdjpym116.79117.89116.392007.03.08 09:53116.830.000.000.00-0.68
270122722007.03.08 09:38sell0.20usdjpym116.85117.95116.452007.03.08 09:53116.830.000.000.000.34
269828912007.03.08 05:02buy0.10gbpusdm1.93241.93321.94122007.03.08 11:421.93320.000.000.000.80
  [sl]
269968392007.03.08 07:14buy0.20gbpusdm1.93181.93321.94122007.03.08 11:421.93320.000.000.002.80
  [sl]
270150822007.03.08 09:53buy0.10usdjpym116.84117.05117.852007.03.08 11:51117.050.000.000.001.79
  [sl]
270310052007.03.08 11:53sell0.40gbpusdm1.93441.94541.93042007.03.08 12:001.93260.000.000.007.20
270306032007.03.08 11:51sell0.20gbpusdm1.93381.94481.92982007.03.08 12:001.93310.000.000.001.40
270292412007.03.08 11:42sell0.10gbpusdm1.93321.94421.92922007.03.08 12:001.93330.000.000.00-0.10
270323902007.03.08 12:00sell0.10gbpusdm1.93321.93041.92242007.03.08 13:101.93040.000.000.002.80
  [sl]
268782742007.03.07 12:38buy0.80usdchfm1.22211.21111.22612007.03.08 14:011.22340.000.002.148.50
267938832007.03.06 23:12buy0.40usdchfm1.22271.21171.22672007.03.08 14:011.22360.000.001.072.94
267826132007.03.06 21:52buy0.20usdchfm1.22341.21241.22742007.03.08 14:011.22370.000.000.710.49
267437032007.03.06 16:42buy0.10usdchfm1.22401.21301.22802007.03.08 14:011.22380.000.000.36-0.16
268765202007.03.07 12:16sell0.80eurusdm1.31301.32401.30902007.03.08 14:211.31180.000.001.429.60
270683492007.03.08 14:04buy0.20usdchfm1.22351.22611.23412007.03.08 14:361.22790.000.000.007.17
270678132007.03.08 14:01buy0.10usdchfm1.22411.22611.23412007.03.08 14:361.22770.000.000.002.93
270536252007.03.08 13:18sell0.20gbpusdm1.93051.92951.92152007.03.08 15:051.92950.000.000.002.00
  [sl]
270520512007.03.08 13:11sell0.10gbpusdm1.93001.94101.92602007.03.08 15:051.92950.000.000.000.50
270428942007.03.08 12:41buy0.20usdjpym117.00117.22118.022007.03.08 15:25117.420.000.000.007.15
270306322007.03.08 11:51buy0.10usdjpym117.06117.22118.022007.03.08 15:25117.410.000.000.002.98
270992482007.03.08 16:12sell0.80gbpusdm1.93081.94181.92682007.03.08 16:451.92970.000.000.008.80
270988832007.03.08 16:11sell0.40gbpusdm1.93031.94131.92632007.03.08 16:451.92960.000.000.002.80
270864702007.03.08 15:05sell0.10gbpusdm1.92911.94011.92512007.03.08 16:451.92970.000.000.00-0.60
270953982007.03.08 15:54sell0.20gbpusdm1.92971.94071.92572007.03.08 16:451.92960.000.000.000.20
271008082007.03.08 16:20sell0.80eurusdm1.31361.32461.30962007.03.08 16:491.31220.000.000.0011.20
268534422007.03.07 07:32sell0.40eurusdm1.31241.32341.30842007.03.08 16:501.31210.000.000.711.20
268525372007.03.07 07:26sell0.20eurusdm1.31181.32281.30782007.03.08 16:501.31200.000.000.35-0.40
268507412007.03.07 07:09sell0.10eurusdm1.31131.32231.30732007.03.08 16:501.31220.000.000.18-0.90
271230332007.03.08 19:38sell0.80gbpusdm1.93091.94191.92692007.03.08 19:591.92980.000.000.008.80
271223422007.03.08 19:37sell0.40gbpusdm1.93041.94141.92642007.03.08 19:591.92990.000.000.002.00
271212322007.03.08 19:35sell0.20gbpusdm1.92981.94081.92582007.03.08 19:591.92980.000.000.000.00
271045592007.03.08 16:45sell0.10gbpusdm1.92921.94021.92522007.03.08 19:591.92980.000.000.00-0.60
271217002007.03.08 19:36buy0.80usdchfm1.22651.21551.23052007.03.08 21:141.22780.000.000.008.47
270805552007.03.08 14:38buy0.20usdchfm1.22761.21661.23162007.03.08 21:141.22780.000.000.000.33
270799532007.03.08 14:36buy0.10usdchfm1.22821.21721.23222007.03.08 21:141.22780.000.000.00-0.33
271212092007.03.08 19:34buy0.40usdchfm1.22701.21601.23102007.03.08 21:141.22780.000.000.002.61
271220092007.03.08 19:37sell0.80eurusdm1.31361.32461.30962007.03.08 21:181.31250.000.000.008.80
271128592007.03.08 17:55sell0.40eurusdm1.31311.32411.30912007.03.08 21:191.31240.000.000.002.80
271060972007.03.08 16:53sell0.20eurusdm1.31251.32351.30852007.03.08 21:191.31240.000.000.000.20
271054202007.03.08 16:50sell0.10eurusdm1.31191.32291.30792007.03.08 21:191.31240.000.000.00-0.50
271103652007.03.08 17:30buy0.80usdjpym117.26116.16117.662007.03.09 00:57117.400.000.001.089.54
270948872007.03.08 15:52buy0.20usdjpym117.38116.28117.782007.03.09 00:57117.410.000.000.270.51
270899962007.03.08 15:25buy0.10usdjpym117.43116.33117.832007.03.09 00:57117.410.000.000.14-0.17
270963112007.03.08 15:59buy0.40usdjpym117.32116.22117.722007.03.09 00:57117.410.000.000.543.07
271651052007.03.09 02:40buy0.80usdjpym117.29116.19117.692007.03.09 03:50117.420.000.000.008.86
271541872007.03.09 01:02buy0.20usdjpym117.40116.30117.802007.03.09 03:50117.400.000.000.000.00
271588752007.03.09 01:31buy0.40usdjpym117.35116.25117.752007.03.09 03:50117.410.000.000.002.04
271524272007.03.09 00:57buy0.10usdjpym117.46116.36117.862007.03.09 03:50117.400.000.000.00-0.51
271666622007.03.09 02:52buy0.80usdchfm1.22651.21551.23052007.03.09 06:091.22780.000.000.008.47
271655402007.03.09 02:45buy0.40usdchfm1.22711.21611.23112007.03.09 06:091.22780.000.000.002.28
271360152007.03.08 21:38buy0.20usdchfm1.22771.21671.23172007.03.09 06:091.22780.000.000.180.16
271334882007.03.08 21:14buy0.10usdchfm1.22831.21731.23232007.03.09 06:091.22780.000.000.09-0.41
271722252007.03.09 03:56sell0.80gbpusdm1.93141.94241.92742007.03.09 07:331.93020.000.000.009.60
271503342007.03.09 00:43sell0.40gbpusdm1.93071.94171.92672007.03.09 07:331.93010.000.000.002.40
271499312007.03.09 00:39sell0.20gbpusdm1.93021.94121.92622007.03.09 07:331.93010.000.000.000.20
271261832007.03.08 19:59sell0.10gbpusdm1.92921.94021.92522007.03.09 07:331.93010.000.000.00-0.90
271746432007.03.09 04:14buy0.40usdjpym117.30117.39118.192007.03.09 08:41117.590.000.000.009.86
271738792007.03.09 04:03buy0.20usdjpym117.36116.26117.762007.03.09 08:41117.600.000.000.004.08
271714122007.03.09 03:50buy0.10usdjpym117.42116.32117.822007.03.09 08:41117.600.000.000.001.53
272323182007.03.09 11:03sell0.80gbpusdm1.93131.94231.92732007.03.09 13:331.93010.000.000.009.60
272130632007.03.09 09:07buy0.80usdjpym117.46117.54118.342007.03.09 13:33117.720.000.000.0017.67
272114902007.03.09 08:59buy0.40usdjpym117.51116.41117.912007.03.09 13:34117.740.000.000.007.81
272070082007.03.09 08:41buy0.10usdjpym117.62116.52118.022007.03.09 13:34117.840.000.000.001.87
272075552007.03.09 08:42buy0.20usdjpym117.57116.47117.972007.03.09 13:34117.830.000.000.004.41
271529422007.03.09 00:58sell0.80eurusdm1.31401.32501.31002007.03.09 13:361.31290.000.000.008.80
271353692007.03.08 21:31sell0.20eurusdm1.31291.32391.30892007.03.09 13:361.31250.000.000.120.80
271343962007.03.08 21:19sell0.10eurusdm1.31231.32331.30832007.03.09 13:361.31280.000.000.06-0.50
271431652007.03.08 23:19sell0.40eurusdm1.31351.32451.30952007.03.09 13:371.31260.000.000.003.60
272592562007.03.09 13:39sell0.80gbpusdm1.93201.94301.92802007.03.09 13:481.93050.000.000.0012.00
272304872007.03.09 10:55sell0.40gbpusdm1.93071.94171.92672007.03.09 13:481.93040.000.000.001.20
272212972007.03.09 09:58sell0.20gbpusdm1.93021.94121.92622007.03.09 13:481.93040.000.000.00-0.40
271972582007.03.09 07:34sell0.10gbpusdm1.92961.94061.92562007.03.09 13:481.93040.000.000.00-0.80
272562392007.03.09 13:34buy0.10usdjpym117.95118.11118.912007.03.09 14:09118.110.000.000.001.35
  [sl]
272747112007.03.09 14:09sell0.80gbpusdm1.93151.94251.92752007.03.09 14:221.93040.000.000.008.80
272698632007.03.09 13:55sell0.40gbpusdm1.93091.94191.92692007.03.09 14:221.93050.000.000.001.60
272697032007.03.09 13:55sell0.20gbpusdm1.93041.94141.92642007.03.09 14:221.93050.000.000.00-0.20
272654792007.03.09 13:48sell0.10gbpusdm1.92981.94081.92582007.03.09 14:231.93060.000.000.00-0.80
272764762007.03.09 14:15buy0.40usdjpym118.02116.92118.422007.03.09 14:34118.230.000.000.007.10
272757172007.03.09 14:12buy0.20usdjpym118.08116.98118.482007.03.09 14:35118.220.000.000.002.37
272745812007.03.09 14:09buy0.10usdjpym118.14117.04118.542007.03.09 14:35118.230.000.000.000.76
272577582007.03.09 13:37sell0.10eurusdm1.31231.31081.30282007.03.09 15:021.31080.000.000.001.50
  [sl]
  0.00 0.00 11.12 512.53
Closed P/L: 523.65
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
272782122007.03.09 14:23sell0.10gbpusdm1.93011.94111.9261 1.93220.000.000.00-2.10
272811712007.03.09 14:34sell0.20gbpusdm1.93061.94161.9266 1.93220.000.000.01-3.20
272813242007.03.09 14:34sell0.40gbpusdm1.93121.94221.9272 1.93220.000.000.02-4.00
271871722007.03.09 06:09sell0.10usdchfm1.22781.23881.2238 1.23410.000.00-0.09-5.10
271971872007.03.09 07:33sell0.20usdchfm1.22841.23941.2244 1.23410.000.00-0.19-9.24
272554042007.03.09 13:33sell0.40usdchfm1.22961.24061.2256 1.23410.000.00-0.38-14.59
272569312007.03.09 13:35sell0.80usdchfm1.23021.24121.2262 1.23410.000.00-0.75-25.28
272815262007.03.09 14:35buy0.10usdjpym118.27117.17118.67 118.200.000.000.14-0.59
  0.00 0.00 -1.24 -64.10
 Floating P/L: -65.34
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 523.65 Floating P/L: -65.34 Margin: 115.00
Balance: 3 523.65 Equity: 3 458.31 Free Margin: 3 343.31
 
Details:
Graph
Gross Profit: 670.39 Gross Loss: 146.74 Total Net Profit: 523.65
Profit Factor: 4.57 Expected Payoff: 2.40  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 123.73 (3.68%) Relative Drawdown: 3.68% (123.73)
 
Total Trades: 218 Short Positions (won %): 79 (72.15%) Long Positions (won %): 139 (79.14%)
Profit Trades (% of total): 167 (76.61%) Loss trades (% of total): 51 (23.39%)
Largest profit trade: 17.67 loss trade: -62.31
Average profit trade: 4.01 loss trade: -2.88
Maximum consecutive wins ($): 16 (65.80) consecutive losses ($): 7 (-123.73)
Maximal consecutive profit (count): 66.55 (10) consecutive loss (count): -123.73 (7)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1