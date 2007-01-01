Strategy Tester Report
10points 3_dynamic_stop

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2006.11.16 07:30 - 2007.03.01 12:00 (2007.01.01 - 2007.03.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=25; Lots=0.01; InitialStop=1; TrailingStop=15; MaxTrades=8; Pips=15; SecureProfit=10; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2008; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=10201;
Bars in test3535Ticks modelled383683Modelling quality43.73%
Initial deposit3000.00
Total net profit1238.86Gross profit2618.03Gross loss-1379.17
Profit factor1.90Expected payoff5.34
Absolute drawdown742.03Maximal drawdown752.97 (25.01%)Relative drawdown25.01% (752.97)
Total trades232Short positions (won %)115 (61.74%)Long positions (won %)117 (60.68%)
Profit trades (% of total)142 (61.21%)Loss trades (% of total)90 (38.79%)
Largestprofit trade320.00loss trade-192.00
Averageprofit trade18.44loss trade-15.32
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (47.54)consecutive losses (loss in money)8 (-752.97)
Maximalconsecutive profit (count of wins)401.51 (4)consecutive loss (count of losses)-752.97 (8)
Averageconsecutive wins4consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.01 22:30buy10.011.32081.30871.3233
22007.01.02 06:30t/p10.011.32331.30871.32332.433002.43
32007.01.02 06:30buy20.011.32411.31201.3266
42007.01.02 07:52t/p20.011.32661.31201.32662.503004.93
52007.01.02 07:52buy30.011.32681.31471.3293
62007.01.02 08:09buy40.021.32531.31471.3278
72007.01.02 08:30t/p40.021.32781.31471.32785.003009.93
82007.01.02 08:30close30.011.32781.31471.32931.003010.93
92007.01.02 08:30buy50.011.32791.31581.3304
102007.01.03 09:24buy60.021.32641.31581.3289
112007.01.03 10:09buy70.041.32491.31581.3274
122007.01.03 10:22buy80.081.32341.31581.3259
132007.01.03 15:02buy90.161.32181.31571.3243
142007.01.03 15:06buy100.321.32031.31571.3228
152007.01.03 15:09buy110.641.31881.31571.3213
162007.01.03 16:21buy121.281.31731.31571.3198
172007.01.03 17:22s/l50.011.31581.31581.3304-12.172998.77
182007.01.03 17:22s/l60.021.31581.31581.3289-21.202977.57
192007.01.03 17:22s/l70.041.31581.31581.3274-36.402941.17
202007.01.03 17:22s/l80.081.31581.31581.3259-60.802880.37
212007.01.03 17:22close121.281.31581.31571.3198-192.002688.37
222007.01.03 17:22close110.641.31591.31571.3213-185.602502.77
232007.01.03 17:22s/l90.161.31571.31571.3243-97.602405.17
242007.01.03 17:22s/l100.321.31571.31571.3228-147.202257.97
252007.01.03 17:22sell130.011.31571.32781.3132
262007.01.03 19:09sell140.021.31731.32791.3148
272007.01.04 08:09t/p140.021.31481.32791.31485.352263.32
282007.01.04 08:09close130.011.31481.32781.31321.082264.40
292007.01.04 08:10sell150.011.31451.32661.3120
302007.01.04 08:54t/p150.011.31201.32661.31202.502266.90
312007.01.04 08:54sell160.011.31181.32391.3093
322007.01.04 10:54t/p160.011.30931.32391.30932.502269.40
332007.01.04 10:54sell170.011.30911.32121.3066
342007.01.04 11:24sell180.021.31061.32121.3081
352007.01.04 16:09t/p180.021.30811.32121.30815.002274.40
362007.01.04 16:09close170.011.30811.32121.30661.002275.40
372007.01.04 16:09sell190.011.30781.31991.3053
382007.01.04 16:39sell200.021.30941.32001.3069
392007.01.05 03:06t/p200.021.30691.32001.30695.122280.52
402007.01.05 03:06close190.011.30691.31991.30530.962281.48
412007.01.05 03:06sell210.011.30681.31891.3043
422007.01.05 06:39sell220.021.30831.31891.3058
432007.01.05 07:52sell230.041.30981.31891.3073
442007.01.05 13:30t/p230.041.30731.31891.307310.002291.48
452007.01.05 13:30close220.021.30731.31891.30582.002293.48
462007.01.05 13:30close210.011.30741.31891.3043-0.602292.88
472007.01.05 13:30sell240.011.30711.31921.3046
482007.01.05 13:36t/p240.011.30461.31921.30462.502295.38
492007.01.05 13:36sell250.011.30441.31651.3019
502007.01.05 13:39t/p250.011.30191.31651.30192.502297.88
512007.01.05 13:39sell260.011.30171.31381.2992
522007.01.05 15:54t/p260.011.29921.31381.29922.502300.38
532007.01.05 15:54sell270.011.29901.31111.2965
542007.01.05 16:39sell280.021.30051.31111.2980
552007.01.08 07:22sell290.041.30201.31111.2995
562007.01.08 13:39t/p290.041.29951.31111.299510.002310.38
572007.01.08 13:39close280.021.29951.31111.29802.122312.50
582007.01.08 13:39close270.011.29941.31111.2965-0.342312.15
592007.01.08 13:39sell300.011.29911.31121.2966
602007.01.08 14:24sell310.021.30061.31121.2981
612007.01.08 15:07sell320.041.30211.31121.2996
622007.01.08 17:03sell330.081.30361.31121.3011
632007.01.08 19:09t/p330.081.30111.31121.301120.002332.15
642007.01.08 19:09close320.041.30111.31121.29964.002336.15
652007.01.08 19:09close310.021.30101.31121.2981-0.802335.35
662007.01.08 19:09close300.011.30091.31121.2966-1.802333.55
672007.01.08 19:09sell340.011.30061.31271.2981
682007.01.08 19:37sell350.021.30211.31271.2996
692007.01.08 23:51sell360.041.30361.31271.3011
702007.01.09 07:46sell370.081.30521.31281.3027
712007.01.09 09:31t/p370.081.30271.31281.302720.002353.55
722007.01.09 09:31close360.041.30271.31271.30113.842357.39
732007.01.09 09:31close350.021.30281.31271.2996-1.282356.11
742007.01.09 09:31close340.011.30271.31271.2981-2.042354.07
752007.01.09 09:31sell380.011.30261.31471.3001
762007.01.09 14:54t/p380.011.30011.31471.30012.502356.57
772007.01.09 14:54sell390.011.29991.31201.2974
782007.01.10 00:19t/p390.011.29741.31201.29742.562359.13
792007.01.10 00:19sell400.011.29721.30931.2947
802007.01.10 05:48sell410.021.29871.30931.2962
812007.01.10 14:52t/p410.021.29621.30931.29625.002364.13
822007.01.10 14:52close400.011.29621.30931.29471.002365.13
832007.01.10 14:52sell420.011.29611.30821.2936
842007.01.10 15:22t/p420.011.29361.30821.29362.502367.63
852007.01.10 15:22sell430.011.29341.30551.2909
862007.01.10 15:54sell440.021.29501.30561.2925
872007.01.11 07:54sell450.041.29651.30561.2940
882007.01.11 12:04sell460.081.29801.30561.2955
892007.01.11 12:07sell470.161.29951.30561.2970
902007.01.11 12:09sell480.321.30111.30571.2986
912007.01.11 12:21t/p480.321.29861.30571.298680.002447.63
922007.01.11 12:21close470.161.29861.30561.297014.402462.03
932007.01.11 12:21close460.081.29851.30561.2955-4.002458.03
942007.01.11 12:21close450.041.29841.30561.2940-7.602450.43
952007.01.11 12:21close440.021.29831.30561.2925-6.252444.18
962007.01.11 12:21close430.011.29821.30551.2909-4.622439.56
972007.01.11 12:22buy490.011.29811.28601.3006
982007.01.11 12:24buy500.021.29661.28601.2991
992007.01.11 12:45t/p500.021.29911.28601.29915.002444.56
1002007.01.11 12:45close490.011.29911.28601.30061.002445.56
1012007.01.11 12:46buy510.011.29921.28711.3017
1022007.01.11 12:54buy520.021.29761.28701.3001
1032007.01.11 13:37buy530.041.29611.28701.2986
1042007.01.11 13:39buy540.081.29461.28701.2971
1052007.01.11 13:54buy550.161.29311.28701.2956
1062007.01.11 14:24buy560.321.29151.28691.2940
1072007.01.11 15:09buy570.641.28991.28681.2924
1082007.01.11 19:25buy581.281.28841.28681.2909
1092007.01.12 06:45t/p581.281.29091.28681.2909311.622757.17
1102007.01.12 06:45close570.641.29091.28681.292459.812816.98
1112007.01.12 06:46close560.321.29101.28691.2940-18.102798.89
1122007.01.12 06:46close550.161.29111.28701.2956-33.052765.84
1132007.01.12 06:46close540.081.29121.28701.2971-27.722738.11
1142007.01.12 06:46close530.041.29111.28701.2986-20.262717.85
1152007.01.12 06:46close520.021.29121.28701.3001-12.932704.92
1162007.01.12 06:47close510.011.29111.28711.3017-8.172696.75
1172007.01.12 06:47buy590.011.29141.27931.2939
1182007.01.12 12:09buy600.021.28981.27921.2923
1192007.01.12 13:34buy610.041.28831.27921.2908
1202007.01.12 13:39buy620.081.28681.27921.2893
1212007.01.12 13:51t/p620.081.28931.27921.289320.002716.75
1222007.01.12 13:51close610.041.28931.27921.29084.002720.75
1232007.01.12 13:51close600.021.28941.27921.2923-0.802719.95
1242007.01.12 13:52close590.011.28951.27931.2939-1.902718.05
1252007.01.12 13:52sell630.011.28961.30171.2871
1262007.01.12 13:54sell640.021.29121.30181.2887
1272007.01.12 14:09sell650.041.29271.30181.2902
1282007.01.12 15:00sell660.081.29421.30181.2917
1292007.01.12 18:24t/p660.081.29171.30181.291720.002738.05
1302007.01.12 18:24close650.041.29171.30181.29024.002742.05
1312007.01.12 18:25close640.021.29161.30181.2887-0.802741.25
1322007.01.12 18:25close630.011.29171.30171.2871-2.102739.15
1332007.01.12 18:25sell670.011.29141.30351.2889
1342007.01.15 02:22sell680.021.29301.30361.2905
1352007.01.15 07:37sell690.041.29451.30361.2920
1362007.01.16 07:07sell700.081.29601.30361.2935
1372007.01.16 10:00sell710.161.29751.30361.2950
1382007.01.16 13:21t/p710.161.29501.30361.295040.002779.15
1392007.01.16 13:21close700.081.29501.30361.29358.002787.15
1402007.01.16 13:21close690.041.29511.30361.2920-2.162784.99
1412007.01.16 13:22close680.021.29491.30361.2905-3.682781.31
1422007.01.16 13:22close670.011.29501.30351.2889-3.482777.83
1432007.01.16 13:22sell720.011.29461.30671.2921
1442007.01.16 14:09sell730.021.29611.30671.2936
1452007.01.16 14:24t/p730.021.29361.30671.29365.002782.83
1462007.01.16 14:24close720.011.29361.30671.29211.002783.83
1472007.01.16 14:24sell740.011.29331.30541.2908
1482007.01.17 13:09t/p740.011.29081.30541.29082.562786.39
1492007.01.17 13:09sell750.011.29061.30271.2881
1502007.01.17 13:46sell760.021.29211.30271.2896
1512007.01.17 14:52sell770.041.29361.30271.2911
1522007.01.18 02:07sell780.081.29521.30281.2927
1532007.01.18 03:10sell790.161.29671.30281.2942
1542007.01.18 10:09t/p790.161.29421.30281.294240.002826.39
1552007.01.18 10:09close780.081.29421.30281.29278.002834.39
1562007.01.18 10:09close770.041.29411.30271.2911-1.292833.09
1572007.01.18 10:10close760.021.29401.30271.2896-3.452829.65
1582007.01.18 10:10close750.011.29411.30271.2881-3.322826.32
1592007.01.18 10:10sell800.011.29381.30591.2913
1602007.01.18 13:36t/p800.011.29131.30591.29132.502828.82
1612007.01.18 13:36sell810.011.29111.30321.2886
1622007.01.18 14:09sell820.021.29261.30321.2901
1632007.01.18 14:22sell830.041.29411.30321.2916
1642007.01.18 14:37sell840.081.29561.30321.2931
1652007.01.19 01:25sell850.161.29721.30331.2947
1662007.01.19 02:45sell860.321.29871.30331.2962
1672007.01.19 10:22t/p860.321.29621.30331.296280.002908.82
1682007.01.19 10:22close850.161.29621.30331.294716.002924.82
1692007.01.19 10:22close840.081.29631.30321.2931-5.132919.70
1702007.01.19 10:22close830.041.29621.30321.2916-8.162911.53
1712007.01.19 10:22close820.021.29631.30321.2901-7.282904.25
1722007.01.19 10:22close810.011.29621.30321.2886-5.042899.21
1732007.01.19 10:22sell870.011.29611.30821.2936
1742007.01.19 14:54t/p870.011.29361.30821.29362.502901.71
1752007.01.19 14:54sell880.011.29341.30551.2909
1762007.01.19 16:21sell890.021.29501.30561.2925
1772007.01.19 16:31sell900.041.29651.30561.2940
1782007.01.22 10:55t/p900.041.29401.30561.294010.242911.95
1792007.01.22 10:55close890.021.29401.30561.29252.122914.06
1802007.01.22 10:55close880.011.29411.30551.2909-0.642913.42
1812007.01.22 10:55sell910.011.29381.30591.2913
1822007.01.22 11:24sell920.021.29541.30601.2929
1832007.01.22 12:45t/p920.021.29291.30601.29295.002918.42
1842007.01.22 12:45close910.011.29291.30591.29130.902919.32
1852007.01.22 12:46sell930.011.29261.30471.2901
1862007.01.22 13:24sell940.021.29411.30471.2916
1872007.01.22 15:54sell950.041.29561.30471.2931
1882007.01.23 02:55t/p950.041.29311.30471.293110.242929.56
1892007.01.23 02:55close940.021.29311.30471.29162.122931.68
1902007.01.23 02:55close930.011.29321.30471.2901-0.542931.14
1912007.01.23 02:55sell960.011.29291.30501.2904
1922007.01.23 03:31sell970.021.29441.30501.2919
1932007.01.23 07:34sell980.041.29591.30501.2934
1942007.01.23 08:04sell990.081.29741.30501.2949
1952007.01.23 10:01sell1000.161.29901.30511.2965
1962007.01.23 10:07sell1010.321.30051.30511.2980
1972007.01.23 10:16sell1020.641.30201.30511.2995
1982007.01.23 12:52sell1031.281.30351.30511.3010
1992007.01.23 18:45t/p1031.281.30101.30511.3010320.003251.14
2002007.01.23 18:45close1020.641.30101.30511.299564.003315.14
2012007.01.23 18:45close1010.321.30111.30511.2980-19.203295.94
2022007.01.23 18:45close1000.161.30101.30511.2965-32.003263.94
2032007.01.23 18:46close990.081.30091.30501.2949-28.003235.94
2042007.01.23 18:46close980.041.30101.30501.2934-20.403215.54
2052007.01.23 18:46close970.021.30091.30501.2919-13.003202.54
2062007.01.23 18:46close960.011.30101.30501.2904-8.103194.44
2072007.01.23 18:46sell1040.011.30071.31281.2982
2082007.01.23 19:07sell1050.021.30221.31281.2997
2092007.01.24 08:15t/p1050.021.29971.31281.29975.123199.55
2102007.01.24 08:15close1040.011.29971.31281.29821.063200.61
2112007.01.24 08:15sell1060.011.29961.31171.2971
2122007.01.24 09:54sell1070.021.30121.31181.2987
2132007.01.24 14:09t/p1070.021.29871.31181.29875.003205.61
2142007.01.24 14:09close1060.011.29871.31171.29710.903206.51
2152007.01.24 14:09sell1080.011.29861.31071.2961
2162007.01.24 15:24t/p1080.011.29611.31071.29612.503209.01
2172007.01.24 15:24sell1090.011.29591.30801.2934
2182007.01.25 07:09sell1100.021.29741.30801.2949
2192007.01.25 07:46sell1110.041.29901.30811.2965
2202007.01.25 16:39t/p1110.041.29651.30811.296510.003219.01
2212007.01.25 16:39close1100.021.29651.30801.29491.803220.81
2222007.01.25 16:39close1090.011.29641.30801.2934-0.323220.49
2232007.01.25 16:39sell1120.011.29611.30821.2936
2242007.01.25 16:52sell1130.021.29761.30821.2951
2252007.01.25 19:06t/p1130.021.29511.30821.29515.003225.49
2262007.01.25 19:06close1120.011.29511.30821.29361.003226.49
2272007.01.25 19:07sell1140.011.29481.30691.2923
2282007.01.25 19:39t/p1140.011.29231.30691.29232.503228.99
2292007.01.25 19:39sell1150.011.29211.30421.2896
2302007.01.25 20:24sell1160.021.29361.30421.2911
2312007.01.26 08:08t/p1160.021.29111.30421.29115.123234.11
2322007.01.26 08:08close1150.011.29111.30421.28961.063235.17
2332007.01.26 08:08sell1170.011.29101.30311.2885
2342007.01.26 08:47sell1180.021.29251.30311.2900
2352007.01.26 11:37t/p1180.021.29001.30311.29005.003240.17
2362007.01.26 11:37close1170.011.29001.30311.28851.003241.17
2372007.01.26 11:37sell1190.011.28971.30181.2872
2382007.01.26 13:57sell1200.021.29131.30191.2888
2392007.01.26 15:00t/p1200.021.28881.30191.28885.003246.17
2402007.01.26 15:00close1190.011.28881.30181.28720.903247.07
2412007.01.26 15:00sell1210.011.28841.30051.2859
2422007.01.26 15:03sell1220.021.28991.30051.2874
2432007.01.26 15:32sell1230.041.29141.30051.2889
2442007.01.29 14:51sell1240.081.29301.30061.2905
2452007.01.29 16:57sell1250.161.29451.30061.2920
2462007.01.29 17:02sell1260.321.29601.30061.2935
2472007.01.30 12:52sell1270.641.29751.30061.2950
2482007.01.30 15:00t/p1270.641.29501.30061.2950160.003407.07
2492007.01.30 15:00close1260.321.29501.30061.293533.893440.95
2502007.01.30 15:00close1250.161.29511.30061.2920-8.663432.30
2512007.01.30 15:00close1240.081.29501.30061.2905-15.533416.77
2522007.01.30 15:00close1230.041.29511.30051.2889-14.333402.44
2532007.01.30 15:00close1220.021.29501.30051.2874-9.963392.48
2542007.01.30 15:00close1210.011.29511.30051.2859-6.583385.90
2552007.01.30 15:00sell1280.011.29481.30691.2923
2562007.01.30 15:12sell1290.021.29631.30691.2938
2572007.01.31 08:38t/p1290.021.29381.30691.29385.123391.01
2582007.01.31 08:38close1280.011.29381.30691.29231.063392.07
2592007.01.31 08:38sell1300.011.29351.30561.2910
2602007.01.31 12:33sell1310.021.29511.30571.2926
2612007.01.31 14:42sell1320.041.29661.30571.2941
2622007.01.31 15:08sell1330.081.29811.30571.2956
2632007.01.31 15:20sell1340.161.29961.30571.2971
2642007.01.31 15:43sell1350.321.30121.30581.2987
2652007.01.31 19:18sell1360.641.30271.30581.3002
2662007.02.01 15:02sell1371.281.30421.30581.3017
2672007.02.01 15:53t/p1371.281.30171.30581.3017320.003712.07
2682007.02.01 15:53close1360.641.30171.30581.300275.333787.40
2692007.02.01 15:53close1350.321.30161.30581.2987-7.143780.27
2702007.02.01 15:53close1340.161.30171.30571.2971-30.773749.50
2712007.02.01 15:53close1330.081.30161.30571.2956-26.583722.91
2722007.02.01 15:53close1320.041.30171.30571.2941-19.693703.22
2732007.02.01 15:53close1310.021.30161.30571.2926-12.653690.58
2742007.02.01 15:53close1300.011.30171.30561.2910-8.023682.55
2752007.02.01 15:53sell1380.011.30161.31371.2991
2762007.02.02 13:28sell1390.021.30321.31381.3007
2772007.02.02 13:32sell1400.041.30471.31381.3022
2782007.02.02 13:36sell1410.081.30621.31381.3037
2792007.02.02 13:43t/p1410.081.30371.31381.303720.003702.55
2802007.02.02 13:43close1400.041.30371.31381.30224.003706.55
2812007.02.02 13:43close1390.021.30361.31381.3007-0.803705.75
2822007.02.02 13:43close1380.011.30351.31371.2991-1.843703.91
2832007.02.02 13:43buy1420.011.30341.29131.3059
2842007.02.02 14:02buy1430.021.30181.29121.3043
2852007.02.02 14:03buy1440.041.30021.29111.3027
2862007.02.02 14:18buy1450.081.29871.29111.3012
2872007.02.02 15:02buy1460.161.29721.29111.2997
2882007.02.02 17:53buy1470.321.29561.29101.2981
2892007.02.05 03:16buy1480.641.29411.29101.2966
2902007.02.05 08:32t/p1480.641.29661.29101.2966160.003863.91
2912007.02.05 08:32close1470.321.29661.29101.298129.903893.82
2922007.02.05 08:32close1460.161.29651.29111.2997-12.253881.57
2932007.02.05 08:33close1450.081.29661.29111.3012-17.323864.24
2942007.02.05 08:33close1440.041.29651.29111.3027-15.063849.18
2952007.02.05 08:33close1430.021.29661.29121.3043-10.533838.65
2962007.02.05 08:33close1420.011.29651.29131.3059-6.973831.69
2972007.02.05 08:33buy1490.011.29681.28471.2993
2982007.02.05 09:08buy1500.021.29531.28471.2978
2992007.02.05 10:35buy1510.041.29371.28461.2962
3002007.02.05 12:33buy1520.081.29221.28461.2947
3012007.02.06 09:50t/p1520.081.29471.28461.294719.483851.16
3022007.02.06 09:50close1510.041.29471.28461.29623.743854.90
3032007.02.06 09:50close1500.021.29461.28471.2978-1.533853.37
3042007.02.06 09:50close1490.011.29471.28471.2993-2.173851.20
3052007.02.06 09:50buy1530.011.29481.28271.2973
3062007.02.06 18:18t/p1530.011.29731.28271.29732.503853.70
3072007.02.06 18:18buy1540.011.29751.28541.3000
3082007.02.07 13:35t/p1540.011.30001.28541.30002.433856.14
3092007.02.07 13:35buy1550.011.30021.28811.3027
3102007.02.07 13:49buy1560.021.29871.28811.3012
3112007.02.07 15:18t/p1560.021.30121.28811.30125.003861.14
3122007.02.07 15:18close1550.011.30121.28811.30271.003862.14
3132007.02.07 15:18buy1570.011.30131.28921.3038
3142007.02.08 08:18buy1580.021.29971.28911.3022
3152007.02.08 12:01buy1590.041.29821.28911.3007
3162007.02.08 13:48t/p1590.041.30071.28911.300710.003872.14
3172007.02.08 13:48close1580.021.30071.28911.30222.003874.14
3182007.02.08 13:48close1570.011.30061.28921.3038-0.903873.24
3192007.02.08 13:48buy1600.011.30091.28881.3034
3202007.02.08 15:48t/p1600.011.30341.28881.30342.503875.74
3212007.02.08 15:48buy1610.011.30361.29151.3061
3222007.02.09 07:32buy1620.021.30201.29141.3045
3232007.02.09 07:49buy1630.041.30051.29141.3030
3242007.02.09 10:19buy1640.081.29901.29141.3015
3252007.02.11 23:00t/p1640.081.30151.29141.301520.003895.74
3262007.02.11 23:00close1630.041.30211.29141.30306.403902.14
3272007.02.11 23:00close1620.021.30201.29141.30450.003902.14
3282007.02.11 23:00close1610.011.30211.29151.3061-1.573900.58
3292007.02.11 23:00buy1650.011.30221.29011.3047
3302007.02.12 08:43buy1660.021.30071.29011.3032
3312007.02.12 09:39buy1670.041.29921.29011.3017
3322007.02.12 09:49buy1680.081.29761.29001.3001
3332007.02.12 10:18buy1690.161.29611.29001.2986
3342007.02.12 12:15buy1700.321.29461.29001.2971
3352007.02.13 06:44t/p1700.321.29711.29001.297177.903978.48
3362007.02.13 06:44close1690.161.29711.29001.298614.953993.43
3372007.02.13 06:44close1680.081.29701.29001.3001-5.323988.11
3382007.02.13 06:45close1670.041.29721.29011.3017-8.263979.85
3392007.02.13 06:45close1660.021.29711.29011.3032-7.333972.51
3402007.02.13 06:45close1650.011.29721.29011.3047-5.133967.38
3412007.02.13 06:45buy1710.011.29731.28521.2998
3422007.02.13 07:48t/p1710.011.29981.28521.29982.503969.88
3432007.02.13 07:48buy1720.011.30001.28791.3025
3442007.02.13 08:19buy1730.021.29851.28791.3010
3452007.02.13 10:19t/p1730.021.30101.28791.30105.003974.88
3462007.02.13 10:19close1720.011.30101.28791.30251.003975.88
3472007.02.13 10:19buy1740.011.30111.28901.3036
3482007.02.13 11:06buy1750.021.29951.28891.3020
3492007.02.13 13:09t/p1750.021.30201.28891.30205.003980.88
3502007.02.13 13:09close1740.011.30201.28901.30360.903981.78
3512007.02.13 13:09buy1760.011.30211.29001.3046
3522007.02.14 04:31t/p1760.011.30461.29001.30462.433984.22
3532007.02.14 04:31buy1770.011.30481.29271.3073
3542007.02.14 04:48buy1780.021.30331.29271.3058
3552007.02.14 07:18t/p1780.021.30581.29271.30585.003989.22
3562007.02.14 07:18close1770.011.30581.29271.30731.003990.22
3572007.02.14 07:19buy1790.011.30591.29381.3084
3582007.02.14 07:49t/p1790.011.30841.29381.30842.503992.72
3592007.02.14 07:49buy1800.011.30861.29651.3111
3602007.02.14 15:08t/p1800.011.31111.29651.31112.503995.22
3612007.02.14 15:08buy1810.011.31131.29921.3138
3622007.02.14 15:18t/p1810.011.31381.29921.31382.503997.72
3632007.02.14 15:18buy1820.011.31401.30191.3165
3642007.02.14 16:18buy1830.021.31251.30191.3150
3652007.02.15 06:49t/p1830.021.31501.30191.31504.614002.32
3662007.02.15 06:49close1820.011.31501.30191.31650.804003.13
3672007.02.15 06:49buy1840.011.31511.30301.3176
3682007.02.15 07:18buy1850.021.31361.30301.3161
3692007.02.15 08:05buy1860.041.31201.30291.3145
3702007.02.15 14:09t/p1860.041.31451.30291.314510.004013.13
3712007.02.15 14:09close1850.021.31451.30301.31611.804014.93
3722007.02.15 14:09close1840.011.31441.30301.3176-0.704014.23
3732007.02.15 14:09buy1870.011.31481.30271.3173
3742007.02.15 15:32buy1880.021.31331.30271.3158
3752007.02.15 15:48t/p1880.021.31581.30271.31585.004019.23
3762007.02.15 15:48close1870.011.31581.30271.31731.004020.23
3772007.02.15 15:48buy1890.011.31591.30381.3184
3782007.02.15 16:00buy1900.021.31441.30381.3169
3792007.02.15 18:02buy1910.041.31291.30381.3154
3802007.02.16 11:05buy1920.081.31141.30381.3139
3812007.02.16 14:10buy1930.161.30981.30371.3123
3822007.02.16 14:56t/p1930.161.31231.30371.312340.004060.23
3832007.02.16 14:56close1920.081.31231.30381.31397.204067.43
3842007.02.16 14:56close1910.041.31221.30381.3154-3.064064.37
3852007.02.16 14:56close1900.021.31231.30381.3169-4.334060.04
3862007.02.16 14:56close1890.011.31211.30381.3184-3.874056.17
3872007.02.16 14:56buy1940.011.31241.30031.3149
3882007.02.16 15:00buy1950.021.31091.30031.3134
3892007.02.16 16:10t/p1950.021.31341.30031.31345.004061.17
3902007.02.16 16:10close1940.011.31341.30031.31491.004062.17
3912007.02.16 16:10buy1960.011.31351.30141.3160
3922007.02.19 03:08t/p1960.011.31601.30141.31602.434064.60
3932007.02.19 03:08buy1970.011.31621.30411.3187
3942007.02.19 07:20buy1980.021.31471.30411.3172
3952007.02.19 10:27buy1990.041.31321.30411.3157
3962007.02.19 18:01t/p1990.041.31571.30411.315710.004074.60
3972007.02.19 18:01close1980.021.31571.30411.31722.004076.60
3982007.02.19 18:02close1970.011.31561.30411.3187-0.604076.00
3992007.02.19 18:02buy2000.011.31591.30381.3184
4002007.02.20 02:30t/p2000.011.31841.30381.31842.434078.44
4012007.02.20 02:30buy2010.011.31861.30651.3211
4022007.02.20 06:45buy2020.021.31711.30651.3196
4032007.02.20 07:58buy2030.041.31561.30651.3181
4042007.02.20 08:18buy2040.081.31401.30641.3165
4052007.02.21 11:35buy2050.161.31241.30631.3149
4062007.02.21 13:20t/p2050.161.31491.30631.314940.004118.44
4072007.02.21 13:20close2040.081.31491.30641.31656.684125.11
4082007.02.21 13:20close2030.041.31501.30651.3181-2.664122.45
4092007.02.21 13:20close2020.021.31491.30651.3196-4.534117.92
4102007.02.21 13:21close2010.011.31501.30651.3211-3.674114.26
4112007.02.21 13:22buy2060.011.31511.30301.3176
4122007.02.21 13:31buy2070.021.31361.30301.3161
4132007.02.21 13:33buy2080.041.31201.30291.3145
4142007.02.22 07:33buy2090.081.31051.30291.3130
4152007.02.22 07:58buy2100.161.30901.30291.3115
4162007.02.22 15:32t/p2100.161.31151.30291.311540.004154.26
4172007.02.22 15:32close2090.081.31151.30291.31308.004162.26
4182007.02.22 15:32close2080.041.31141.30291.3145-3.194159.07
4192007.02.22 15:32close2070.021.31151.30301.3161-4.594154.48
4202007.02.22 15:32close2060.011.31141.30301.3176-3.904150.58
4212007.02.22 15:33buy2110.011.31171.29961.3142
4222007.02.22 16:28t/p2110.011.31421.29961.31422.504153.08
4232007.02.22 16:28buy2120.011.31441.30231.3169
4242007.02.22 17:05buy2130.021.31281.30221.3153
4252007.02.23 06:53buy2140.041.31131.30221.3138
4262007.02.23 14:06t/p2140.041.31381.30221.313810.004163.08
4272007.02.23 14:06close2130.021.31381.30221.31531.874164.95
4282007.02.23 14:06close2120.011.31391.30231.3169-0.574164.38
4292007.02.23 14:07buy2150.011.31401.30191.3165
4302007.02.23 14:50t/p2150.011.31651.30191.31652.504166.88
4312007.02.23 14:50buy2160.011.31671.30461.3192
4322007.02.26 02:03t/p2160.011.31921.30461.31922.434169.32
4332007.02.26 02:03buy2170.011.31941.30731.3219
4342007.02.26 07:01buy2180.021.31781.30721.3203
4352007.02.26 08:45buy2190.041.31631.30721.3188
4362007.02.26 22:35t/p2190.041.31881.30721.318810.004179.32
4372007.02.26 22:35close2180.021.31881.30721.32032.004181.32
4382007.02.26 22:35close2170.011.31871.30731.3219-0.704180.62
4392007.02.26 22:36buy2200.011.31901.30691.3215
4402007.02.27 01:31buy2210.021.31751.30691.3200
4412007.02.27 08:17t/p2210.021.32001.30691.32005.004185.62
4422007.02.27 08:17close2200.011.32001.30691.32150.934186.55
4432007.02.27 08:17buy2220.011.32031.30821.3228
4442007.02.27 13:03t/p2220.011.32281.30821.32282.504189.05
4452007.02.27 13:03buy2230.011.32301.31091.3255
4462007.02.27 17:12t/p2230.011.32551.31091.32552.504191.55
4472007.02.27 17:12buy2240.011.32571.31361.3282
4482007.02.27 17:42buy2250.021.32411.31351.3266
4492007.02.28 00:59buy2260.041.32251.31341.3250
4502007.02.28 07:05buy2270.081.32101.31341.3235
4512007.02.28 08:22buy2280.161.31931.31321.3218
4522007.02.28 13:08t/p2280.161.32181.31321.321840.004231.55
4532007.02.28 13:08close2270.081.32181.31341.32356.404237.95
4542007.02.28 13:08close2260.041.32171.31341.3250-3.204234.75
4552007.02.28 13:08close2250.021.32181.31351.3266-4.734230.02
4562007.02.28 13:08close2240.011.32161.31361.3282-4.174225.86
4572007.02.28 13:09buy2290.011.32191.30981.3244
4582007.02.28 14:36buy2300.021.32041.30981.3229
4592007.02.28 15:32buy2310.041.31891.30981.3214
4602007.02.28 16:00t/p2310.041.32141.30981.321410.004235.86
4612007.02.28 16:00close2300.021.32151.30981.32292.204238.06
4622007.02.28 16:00close2290.011.32141.30981.3244-0.504237.56
4632007.02.28 16:00buy2320.011.32151.30941.3240
4642007.02.28 23:59close at stop2320.011.32281.30941.32401.304238.86