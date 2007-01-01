|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.11.16 07:30 - 2007.03.01 12:00 (2007.01.01 - 2007.03.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=25; Lots=0.01; InitialStop=1; TrailingStop=15; MaxTrades=8; Pips=15; SecureProfit=10; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2008; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=10201;
|Bars in test
|3535
|Ticks modelled
|383683
|Modelling quality
|43.73%
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|1238.86
|Gross profit
|2618.03
|Gross loss
|-1379.17
|Profit factor
|1.90
|Expected payoff
|5.34
|Absolute drawdown
|742.03
|Maximal drawdown
|752.97 (25.01%)
|Relative drawdown
|25.01% (752.97)
|Total trades
|232
|Short positions (won %)
|115 (61.74%)
|Long positions (won %)
|117 (60.68%)
|Profit trades (% of total)
|142 (61.21%)
|Loss trades (% of total)
|90 (38.79%)
|Largest
|profit trade
|320.00
|loss trade
|-192.00
|Average
|profit trade
|18.44
|loss trade
|-15.32
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (47.54)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-752.97)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|401.51 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-752.97 (8)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.01 22:30
|buy
|1
|0.01
|1.3208
|1.3087
|1.3233
|2
|2007.01.02 06:30
|t/p
|1
|0.01
|1.3233
|1.3087
|1.3233
|2.43
|3002.43
|3
|2007.01.02 06:30
|buy
|2
|0.01
|1.3241
|1.3120
|1.3266
|4
|2007.01.02 07:52
|t/p
|2
|0.01
|1.3266
|1.3120
|1.3266
|2.50
|3004.93
|5
|2007.01.02 07:52
|buy
|3
|0.01
|1.3268
|1.3147
|1.3293
|6
|2007.01.02 08:09
|buy
|4
|0.02
|1.3253
|1.3147
|1.3278
|7
|2007.01.02 08:30
|t/p
|4
|0.02
|1.3278
|1.3147
|1.3278
|5.00
|3009.93
|8
|2007.01.02 08:30
|close
|3
|0.01
|1.3278
|1.3147
|1.3293
|1.00
|3010.93
|9
|2007.01.02 08:30
|buy
|5
|0.01
|1.3279
|1.3158
|1.3304
|10
|2007.01.03 09:24
|buy
|6
|0.02
|1.3264
|1.3158
|1.3289
|11
|2007.01.03 10:09
|buy
|7
|0.04
|1.3249
|1.3158
|1.3274
|12
|2007.01.03 10:22
|buy
|8
|0.08
|1.3234
|1.3158
|1.3259
|13
|2007.01.03 15:02
|buy
|9
|0.16
|1.3218
|1.3157
|1.3243
|14
|2007.01.03 15:06
|buy
|10
|0.32
|1.3203
|1.3157
|1.3228
|15
|2007.01.03 15:09
|buy
|11
|0.64
|1.3188
|1.3157
|1.3213
|16
|2007.01.03 16:21
|buy
|12
|1.28
|1.3173
|1.3157
|1.3198
|17
|2007.01.03 17:22
|s/l
|5
|0.01
|1.3158
|1.3158
|1.3304
|-12.17
|2998.77
|18
|2007.01.03 17:22
|s/l
|6
|0.02
|1.3158
|1.3158
|1.3289
|-21.20
|2977.57
|19
|2007.01.03 17:22
|s/l
|7
|0.04
|1.3158
|1.3158
|1.3274
|-36.40
|2941.17
|20
|2007.01.03 17:22
|s/l
|8
|0.08
|1.3158
|1.3158
|1.3259
|-60.80
|2880.37
|21
|2007.01.03 17:22
|close
|12
|1.28
|1.3158
|1.3157
|1.3198
|-192.00
|2688.37
|22
|2007.01.03 17:22
|close
|11
|0.64
|1.3159
|1.3157
|1.3213
|-185.60
|2502.77
|23
|2007.01.03 17:22
|s/l
|9
|0.16
|1.3157
|1.3157
|1.3243
|-97.60
|2405.17
|24
|2007.01.03 17:22
|s/l
|10
|0.32
|1.3157
|1.3157
|1.3228
|-147.20
|2257.97
|25
|2007.01.03 17:22
|sell
|13
|0.01
|1.3157
|1.3278
|1.3132
|26
|2007.01.03 19:09
|sell
|14
|0.02
|1.3173
|1.3279
|1.3148
|27
|2007.01.04 08:09
|t/p
|14
|0.02
|1.3148
|1.3279
|1.3148
|5.35
|2263.32
|28
|2007.01.04 08:09
|close
|13
|0.01
|1.3148
|1.3278
|1.3132
|1.08
|2264.40
|29
|2007.01.04 08:10
|sell
|15
|0.01
|1.3145
|1.3266
|1.3120
|30
|2007.01.04 08:54
|t/p
|15
|0.01
|1.3120
|1.3266
|1.3120
|2.50
|2266.90
|31
|2007.01.04 08:54
|sell
|16
|0.01
|1.3118
|1.3239
|1.3093
|32
|2007.01.04 10:54
|t/p
|16
|0.01
|1.3093
|1.3239
|1.3093
|2.50
|2269.40
|33
|2007.01.04 10:54
|sell
|17
|0.01
|1.3091
|1.3212
|1.3066
|34
|2007.01.04 11:24
|sell
|18
|0.02
|1.3106
|1.3212
|1.3081
|35
|2007.01.04 16:09
|t/p
|18
|0.02
|1.3081
|1.3212
|1.3081
|5.00
|2274.40
|36
|2007.01.04 16:09
|close
|17
|0.01
|1.3081
|1.3212
|1.3066
|1.00
|2275.40
|37
|2007.01.04 16:09
|sell
|19
|0.01
|1.3078
|1.3199
|1.3053
|38
|2007.01.04 16:39
|sell
|20
|0.02
|1.3094
|1.3200
|1.3069
|39
|2007.01.05 03:06
|t/p
|20
|0.02
|1.3069
|1.3200
|1.3069
|5.12
|2280.52
|40
|2007.01.05 03:06
|close
|19
|0.01
|1.3069
|1.3199
|1.3053
|0.96
|2281.48
|41
|2007.01.05 03:06
|sell
|21
|0.01
|1.3068
|1.3189
|1.3043
|42
|2007.01.05 06:39
|sell
|22
|0.02
|1.3083
|1.3189
|1.3058
|43
|2007.01.05 07:52
|sell
|23
|0.04
|1.3098
|1.3189
|1.3073
|44
|2007.01.05 13:30
|t/p
|23
|0.04
|1.3073
|1.3189
|1.3073
|10.00
|2291.48
|45
|2007.01.05 13:30
|close
|22
|0.02
|1.3073
|1.3189
|1.3058
|2.00
|2293.48
|46
|2007.01.05 13:30
|close
|21
|0.01
|1.3074
|1.3189
|1.3043
|-0.60
|2292.88
|47
|2007.01.05 13:30
|sell
|24
|0.01
|1.3071
|1.3192
|1.3046
|48
|2007.01.05 13:36
|t/p
|24
|0.01
|1.3046
|1.3192
|1.3046
|2.50
|2295.38
|49
|2007.01.05 13:36
|sell
|25
|0.01
|1.3044
|1.3165
|1.3019
|50
|2007.01.05 13:39
|t/p
|25
|0.01
|1.3019
|1.3165
|1.3019
|2.50
|2297.88
|51
|2007.01.05 13:39
|sell
|26
|0.01
|1.3017
|1.3138
|1.2992
|52
|2007.01.05 15:54
|t/p
|26
|0.01
|1.2992
|1.3138
|1.2992
|2.50
|2300.38
|53
|2007.01.05 15:54
|sell
|27
|0.01
|1.2990
|1.3111
|1.2965
|54
|2007.01.05 16:39
|sell
|28
|0.02
|1.3005
|1.3111
|1.2980
|55
|2007.01.08 07:22
|sell
|29
|0.04
|1.3020
|1.3111
|1.2995
|56
|2007.01.08 13:39
|t/p
|29
|0.04
|1.2995
|1.3111
|1.2995
|10.00
|2310.38
|57
|2007.01.08 13:39
|close
|28
|0.02
|1.2995
|1.3111
|1.2980
|2.12
|2312.50
|58
|2007.01.08 13:39
|close
|27
|0.01
|1.2994
|1.3111
|1.2965
|-0.34
|2312.15
|59
|2007.01.08 13:39
|sell
|30
|0.01
|1.2991
|1.3112
|1.2966
|60
|2007.01.08 14:24
|sell
|31
|0.02
|1.3006
|1.3112
|1.2981
|61
|2007.01.08 15:07
|sell
|32
|0.04
|1.3021
|1.3112
|1.2996
|62
|2007.01.08 17:03
|sell
|33
|0.08
|1.3036
|1.3112
|1.3011
|63
|2007.01.08 19:09
|t/p
|33
|0.08
|1.3011
|1.3112
|1.3011
|20.00
|2332.15
|64
|2007.01.08 19:09
|close
|32
|0.04
|1.3011
|1.3112
|1.2996
|4.00
|2336.15
|65
|2007.01.08 19:09
|close
|31
|0.02
|1.3010
|1.3112
|1.2981
|-0.80
|2335.35
|66
|2007.01.08 19:09
|close
|30
|0.01
|1.3009
|1.3112
|1.2966
|-1.80
|2333.55
|67
|2007.01.08 19:09
|sell
|34
|0.01
|1.3006
|1.3127
|1.2981
|68
|2007.01.08 19:37
|sell
|35
|0.02
|1.3021
|1.3127
|1.2996
|69
|2007.01.08 23:51
|sell
|36
|0.04
|1.3036
|1.3127
|1.3011
|70
|2007.01.09 07:46
|sell
|37
|0.08
|1.3052
|1.3128
|1.3027
|71
|2007.01.09 09:31
|t/p
|37
|0.08
|1.3027
|1.3128
|1.3027
|20.00
|2353.55
|72
|2007.01.09 09:31
|close
|36
|0.04
|1.3027
|1.3127
|1.3011
|3.84
|2357.39
|73
|2007.01.09 09:31
|close
|35
|0.02
|1.3028
|1.3127
|1.2996
|-1.28
|2356.11
|74
|2007.01.09 09:31
|close
|34
|0.01
|1.3027
|1.3127
|1.2981
|-2.04
|2354.07
|75
|2007.01.09 09:31
|sell
|38
|0.01
|1.3026
|1.3147
|1.3001
|76
|2007.01.09 14:54
|t/p
|38
|0.01
|1.3001
|1.3147
|1.3001
|2.50
|2356.57
|77
|2007.01.09 14:54
|sell
|39
|0.01
|1.2999
|1.3120
|1.2974
|78
|2007.01.10 00:19
|t/p
|39
|0.01
|1.2974
|1.3120
|1.2974
|2.56
|2359.13
|79
|2007.01.10 00:19
|sell
|40
|0.01
|1.2972
|1.3093
|1.2947
|80
|2007.01.10 05:48
|sell
|41
|0.02
|1.2987
|1.3093
|1.2962
|81
|2007.01.10 14:52
|t/p
|41
|0.02
|1.2962
|1.3093
|1.2962
|5.00
|2364.13
|82
|2007.01.10 14:52
|close
|40
|0.01
|1.2962
|1.3093
|1.2947
|1.00
|2365.13
|83
|2007.01.10 14:52
|sell
|42
|0.01
|1.2961
|1.3082
|1.2936
|84
|2007.01.10 15:22
|t/p
|42
|0.01
|1.2936
|1.3082
|1.2936
|2.50
|2367.63
|85
|2007.01.10 15:22
|sell
|43
|0.01
|1.2934
|1.3055
|1.2909
|86
|2007.01.10 15:54
|sell
|44
|0.02
|1.2950
|1.3056
|1.2925
|87
|2007.01.11 07:54
|sell
|45
|0.04
|1.2965
|1.3056
|1.2940
|88
|2007.01.11 12:04
|sell
|46
|0.08
|1.2980
|1.3056
|1.2955
|89
|2007.01.11 12:07
|sell
|47
|0.16
|1.2995
|1.3056
|1.2970
|90
|2007.01.11 12:09
|sell
|48
|0.32
|1.3011
|1.3057
|1.2986
|91
|2007.01.11 12:21
|t/p
|48
|0.32
|1.2986
|1.3057
|1.2986
|80.00
|2447.63
|92
|2007.01.11 12:21
|close
|47
|0.16
|1.2986
|1.3056
|1.2970
|14.40
|2462.03
|93
|2007.01.11 12:21
|close
|46
|0.08
|1.2985
|1.3056
|1.2955
|-4.00
|2458.03
|94
|2007.01.11 12:21
|close
|45
|0.04
|1.2984
|1.3056
|1.2940
|-7.60
|2450.43
|95
|2007.01.11 12:21
|close
|44
|0.02
|1.2983
|1.3056
|1.2925
|-6.25
|2444.18
|96
|2007.01.11 12:21
|close
|43
|0.01
|1.2982
|1.3055
|1.2909
|-4.62
|2439.56
|97
|2007.01.11 12:22
|buy
|49
|0.01
|1.2981
|1.2860
|1.3006
|98
|2007.01.11 12:24
|buy
|50
|0.02
|1.2966
|1.2860
|1.2991
|99
|2007.01.11 12:45
|t/p
|50
|0.02
|1.2991
|1.2860
|1.2991
|5.00
|2444.56
|100
|2007.01.11 12:45
|close
|49
|0.01
|1.2991
|1.2860
|1.3006
|1.00
|2445.56
|101
|2007.01.11 12:46
|buy
|51
|0.01
|1.2992
|1.2871
|1.3017
|102
|2007.01.11 12:54
|buy
|52
|0.02
|1.2976
|1.2870
|1.3001
|103
|2007.01.11 13:37
|buy
|53
|0.04
|1.2961
|1.2870
|1.2986
|104
|2007.01.11 13:39
|buy
|54
|0.08
|1.2946
|1.2870
|1.2971
|105
|2007.01.11 13:54
|buy
|55
|0.16
|1.2931
|1.2870
|1.2956
|106
|2007.01.11 14:24
|buy
|56
|0.32
|1.2915
|1.2869
|1.2940
|107
|2007.01.11 15:09
|buy
|57
|0.64
|1.2899
|1.2868
|1.2924
|108
|2007.01.11 19:25
|buy
|58
|1.28
|1.2884
|1.2868
|1.2909
|109
|2007.01.12 06:45
|t/p
|58
|1.28
|1.2909
|1.2868
|1.2909
|311.62
|2757.17
|110
|2007.01.12 06:45
|close
|57
|0.64
|1.2909
|1.2868
|1.2924
|59.81
|2816.98
|111
|2007.01.12 06:46
|close
|56
|0.32
|1.2910
|1.2869
|1.2940
|-18.10
|2798.89
|112
|2007.01.12 06:46
|close
|55
|0.16
|1.2911
|1.2870
|1.2956
|-33.05
|2765.84
|113
|2007.01.12 06:46
|close
|54
|0.08
|1.2912
|1.2870
|1.2971
|-27.72
|2738.11
|114
|2007.01.12 06:46
|close
|53
|0.04
|1.2911
|1.2870
|1.2986
|-20.26
|2717.85
|115
|2007.01.12 06:46
|close
|52
|0.02
|1.2912
|1.2870
|1.3001
|-12.93
|2704.92
|116
|2007.01.12 06:47
|close
|51
|0.01
|1.2911
|1.2871
|1.3017
|-8.17
|2696.75
|117
|2007.01.12 06:47
|buy
|59
|0.01
|1.2914
|1.2793
|1.2939
|118
|2007.01.12 12:09
|buy
|60
|0.02
|1.2898
|1.2792
|1.2923
|119
|2007.01.12 13:34
|buy
|61
|0.04
|1.2883
|1.2792
|1.2908
|120
|2007.01.12 13:39
|buy
|62
|0.08
|1.2868
|1.2792
|1.2893
|121
|2007.01.12 13:51
|t/p
|62
|0.08
|1.2893
|1.2792
|1.2893
|20.00
|2716.75
|122
|2007.01.12 13:51
|close
|61
|0.04
|1.2893
|1.2792
|1.2908
|4.00
|2720.75
|123
|2007.01.12 13:51
|close
|60
|0.02
|1.2894
|1.2792
|1.2923
|-0.80
|2719.95
|124
|2007.01.12 13:52
|close
|59
|0.01
|1.2895
|1.2793
|1.2939
|-1.90
|2718.05
|125
|2007.01.12 13:52
|sell
|63
|0.01
|1.2896
|1.3017
|1.2871
|126
|2007.01.12 13:54
|sell
|64
|0.02
|1.2912
|1.3018
|1.2887
|127
|2007.01.12 14:09
|sell
|65
|0.04
|1.2927
|1.3018
|1.2902
|128
|2007.01.12 15:00
|sell
|66
|0.08
|1.2942
|1.3018
|1.2917
|129
|2007.01.12 18:24
|t/p
|66
|0.08
|1.2917
|1.3018
|1.2917
|20.00
|2738.05
|130
|2007.01.12 18:24
|close
|65
|0.04
|1.2917
|1.3018
|1.2902
|4.00
|2742.05
|131
|2007.01.12 18:25
|close
|64
|0.02
|1.2916
|1.3018
|1.2887
|-0.80
|2741.25
|132
|2007.01.12 18:25
|close
|63
|0.01
|1.2917
|1.3017
|1.2871
|-2.10
|2739.15
|133
|2007.01.12 18:25
|sell
|67
|0.01
|1.2914
|1.3035
|1.2889
|134
|2007.01.15 02:22
|sell
|68
|0.02
|1.2930
|1.3036
|1.2905
|135
|2007.01.15 07:37
|sell
|69
|0.04
|1.2945
|1.3036
|1.2920
|136
|2007.01.16 07:07
|sell
|70
|0.08
|1.2960
|1.3036
|1.2935
|137
|2007.01.16 10:00
|sell
|71
|0.16
|1.2975
|1.3036
|1.2950
|138
|2007.01.16 13:21
|t/p
|71
|0.16
|1.2950
|1.3036
|1.2950
|40.00
|2779.15
|139
|2007.01.16 13:21
|close
|70
|0.08
|1.2950
|1.3036
|1.2935
|8.00
|2787.15
|140
|2007.01.16 13:21
|close
|69
|0.04
|1.2951
|1.3036
|1.2920
|-2.16
|2784.99
|141
|2007.01.16 13:22
|close
|68
|0.02
|1.2949
|1.3036
|1.2905
|-3.68
|2781.31
|142
|2007.01.16 13:22
|close
|67
|0.01
|1.2950
|1.3035
|1.2889
|-3.48
|2777.83
|143
|2007.01.16 13:22
|sell
|72
|0.01
|1.2946
|1.3067
|1.2921
|144
|2007.01.16 14:09
|sell
|73
|0.02
|1.2961
|1.3067
|1.2936
|145
|2007.01.16 14:24
|t/p
|73
|0.02
|1.2936
|1.3067
|1.2936
|5.00
|2782.83
|146
|2007.01.16 14:24
|close
|72
|0.01
|1.2936
|1.3067
|1.2921
|1.00
|2783.83
|147
|2007.01.16 14:24
|sell
|74
|0.01
|1.2933
|1.3054
|1.2908
|148
|2007.01.17 13:09
|t/p
|74
|0.01
|1.2908
|1.3054
|1.2908
|2.56
|2786.39
|149
|2007.01.17 13:09
|sell
|75
|0.01
|1.2906
|1.3027
|1.2881
|150
|2007.01.17 13:46
|sell
|76
|0.02
|1.2921
|1.3027
|1.2896
|151
|2007.01.17 14:52
|sell
|77
|0.04
|1.2936
|1.3027
|1.2911
|152
|2007.01.18 02:07
|sell
|78
|0.08
|1.2952
|1.3028
|1.2927
|153
|2007.01.18 03:10
|sell
|79
|0.16
|1.2967
|1.3028
|1.2942
|154
|2007.01.18 10:09
|t/p
|79
|0.16
|1.2942
|1.3028
|1.2942
|40.00
|2826.39
|155
|2007.01.18 10:09
|close
|78
|0.08
|1.2942
|1.3028
|1.2927
|8.00
|2834.39
|156
|2007.01.18 10:09
|close
|77
|0.04
|1.2941
|1.3027
|1.2911
|-1.29
|2833.09
|157
|2007.01.18 10:10
|close
|76
|0.02
|1.2940
|1.3027
|1.2896
|-3.45
|2829.65
|158
|2007.01.18 10:10
|close
|75
|0.01
|1.2941
|1.3027
|1.2881
|-3.32
|2826.32
|159
|2007.01.18 10:10
|sell
|80
|0.01
|1.2938
|1.3059
|1.2913
|160
|2007.01.18 13:36
|t/p
|80
|0.01
|1.2913
|1.3059
|1.2913
|2.50
|2828.82
|161
|2007.01.18 13:36
|sell
|81
|0.01
|1.2911
|1.3032
|1.2886
|162
|2007.01.18 14:09
|sell
|82
|0.02
|1.2926
|1.3032
|1.2901
|163
|2007.01.18 14:22
|sell
|83
|0.04
|1.2941
|1.3032
|1.2916
|164
|2007.01.18 14:37
|sell
|84
|0.08
|1.2956
|1.3032
|1.2931
|165
|2007.01.19 01:25
|sell
|85
|0.16
|1.2972
|1.3033
|1.2947
|166
|2007.01.19 02:45
|sell
|86
|0.32
|1.2987
|1.3033
|1.2962
|167
|2007.01.19 10:22
|t/p
|86
|0.32
|1.2962
|1.3033
|1.2962
|80.00
|2908.82
|168
|2007.01.19 10:22
|close
|85
|0.16
|1.2962
|1.3033
|1.2947
|16.00
|2924.82
|169
|2007.01.19 10:22
|close
|84
|0.08
|1.2963
|1.3032
|1.2931
|-5.13
|2919.70
|170
|2007.01.19 10:22
|close
|83
|0.04
|1.2962
|1.3032
|1.2916
|-8.16
|2911.53
|171
|2007.01.19 10:22
|close
|82
|0.02
|1.2963
|1.3032
|1.2901
|-7.28
|2904.25
|172
|2007.01.19 10:22
|close
|81
|0.01
|1.2962
|1.3032
|1.2886
|-5.04
|2899.21
|173
|2007.01.19 10:22
|sell
|87
|0.01
|1.2961
|1.3082
|1.2936
|174
|2007.01.19 14:54
|t/p
|87
|0.01
|1.2936
|1.3082
|1.2936
|2.50
|2901.71
|175
|2007.01.19 14:54
|sell
|88
|0.01
|1.2934
|1.3055
|1.2909
|176
|2007.01.19 16:21
|sell
|89
|0.02
|1.2950
|1.3056
|1.2925
|177
|2007.01.19 16:31
|sell
|90
|0.04
|1.2965
|1.3056
|1.2940
|178
|2007.01.22 10:55
|t/p
|90
|0.04
|1.2940
|1.3056
|1.2940
|10.24
|2911.95
|179
|2007.01.22 10:55
|close
|89
|0.02
|1.2940
|1.3056
|1.2925
|2.12
|2914.06
|180
|2007.01.22 10:55
|close
|88
|0.01
|1.2941
|1.3055
|1.2909
|-0.64
|2913.42
|181
|2007.01.22 10:55
|sell
|91
|0.01
|1.2938
|1.3059
|1.2913
|182
|2007.01.22 11:24
|sell
|92
|0.02
|1.2954
|1.3060
|1.2929
|183
|2007.01.22 12:45
|t/p
|92
|0.02
|1.2929
|1.3060
|1.2929
|5.00
|2918.42
|184
|2007.01.22 12:45
|close
|91
|0.01
|1.2929
|1.3059
|1.2913
|0.90
|2919.32
|185
|2007.01.22 12:46
|sell
|93
|0.01
|1.2926
|1.3047
|1.2901
|186
|2007.01.22 13:24
|sell
|94
|0.02
|1.2941
|1.3047
|1.2916
|187
|2007.01.22 15:54
|sell
|95
|0.04
|1.2956
|1.3047
|1.2931
|188
|2007.01.23 02:55
|t/p
|95
|0.04
|1.2931
|1.3047
|1.2931
|10.24
|2929.56
|189
|2007.01.23 02:55
|close
|94
|0.02
|1.2931
|1.3047
|1.2916
|2.12
|2931.68
|190
|2007.01.23 02:55
|close
|93
|0.01
|1.2932
|1.3047
|1.2901
|-0.54
|2931.14
|191
|2007.01.23 02:55
|sell
|96
|0.01
|1.2929
|1.3050
|1.2904
|192
|2007.01.23 03:31
|sell
|97
|0.02
|1.2944
|1.3050
|1.2919
|193
|2007.01.23 07:34
|sell
|98
|0.04
|1.2959
|1.3050
|1.2934
|194
|2007.01.23 08:04
|sell
|99
|0.08
|1.2974
|1.3050
|1.2949
|195
|2007.01.23 10:01
|sell
|100
|0.16
|1.2990
|1.3051
|1.2965
|196
|2007.01.23 10:07
|sell
|101
|0.32
|1.3005
|1.3051
|1.2980
|197
|2007.01.23 10:16
|sell
|102
|0.64
|1.3020
|1.3051
|1.2995
|198
|2007.01.23 12:52
|sell
|103
|1.28
|1.3035
|1.3051
|1.3010
|199
|2007.01.23 18:45
|t/p
|103
|1.28
|1.3010
|1.3051
|1.3010
|320.00
|3251.14
|200
|2007.01.23 18:45
|close
|102
|0.64
|1.3010
|1.3051
|1.2995
|64.00
|3315.14
|201
|2007.01.23 18:45
|close
|101
|0.32
|1.3011
|1.3051
|1.2980
|-19.20
|3295.94
|202
|2007.01.23 18:45
|close
|100
|0.16
|1.3010
|1.3051
|1.2965
|-32.00
|3263.94
|203
|2007.01.23 18:46
|close
|99
|0.08
|1.3009
|1.3050
|1.2949
|-28.00
|3235.94
|204
|2007.01.23 18:46
|close
|98
|0.04
|1.3010
|1.3050
|1.2934
|-20.40
|3215.54
|205
|2007.01.23 18:46
|close
|97
|0.02
|1.3009
|1.3050
|1.2919
|-13.00
|3202.54
|206
|2007.01.23 18:46
|close
|96
|0.01
|1.3010
|1.3050
|1.2904
|-8.10
|3194.44
|207
|2007.01.23 18:46
|sell
|104
|0.01
|1.3007
|1.3128
|1.2982
|208
|2007.01.23 19:07
|sell
|105
|0.02
|1.3022
|1.3128
|1.2997
|209
|2007.01.24 08:15
|t/p
|105
|0.02
|1.2997
|1.3128
|1.2997
|5.12
|3199.55
|210
|2007.01.24 08:15
|close
|104
|0.01
|1.2997
|1.3128
|1.2982
|1.06
|3200.61
|211
|2007.01.24 08:15
|sell
|106
|0.01
|1.2996
|1.3117
|1.2971
|212
|2007.01.24 09:54
|sell
|107
|0.02
|1.3012
|1.3118
|1.2987
|213
|2007.01.24 14:09
|t/p
|107
|0.02
|1.2987
|1.3118
|1.2987
|5.00
|3205.61
|214
|2007.01.24 14:09
|close
|106
|0.01
|1.2987
|1.3117
|1.2971
|0.90
|3206.51
|215
|2007.01.24 14:09
|sell
|108
|0.01
|1.2986
|1.3107
|1.2961
|216
|2007.01.24 15:24
|t/p
|108
|0.01
|1.2961
|1.3107
|1.2961
|2.50
|3209.01
|217
|2007.01.24 15:24
|sell
|109
|0.01
|1.2959
|1.3080
|1.2934
|218
|2007.01.25 07:09
|sell
|110
|0.02
|1.2974
|1.3080
|1.2949
|219
|2007.01.25 07:46
|sell
|111
|0.04
|1.2990
|1.3081
|1.2965
|220
|2007.01.25 16:39
|t/p
|111
|0.04
|1.2965
|1.3081
|1.2965
|10.00
|3219.01
|221
|2007.01.25 16:39
|close
|110
|0.02
|1.2965
|1.3080
|1.2949
|1.80
|3220.81
|222
|2007.01.25 16:39
|close
|109
|0.01
|1.2964
|1.3080
|1.2934
|-0.32
|3220.49
|223
|2007.01.25 16:39
|sell
|112
|0.01
|1.2961
|1.3082
|1.2936
|224
|2007.01.25 16:52
|sell
|113
|0.02
|1.2976
|1.3082
|1.2951
|225
|2007.01.25 19:06
|t/p
|113
|0.02
|1.2951
|1.3082
|1.2951
|5.00
|3225.49
|226
|2007.01.25 19:06
|close
|112
|0.01
|1.2951
|1.3082
|1.2936
|1.00
|3226.49
|227
|2007.01.25 19:07
|sell
|114
|0.01
|1.2948
|1.3069
|1.2923
|228
|2007.01.25 19:39
|t/p
|114
|0.01
|1.2923
|1.3069
|1.2923
|2.50
|3228.99
|229
|2007.01.25 19:39
|sell
|115
|0.01
|1.2921
|1.3042
|1.2896
|230
|2007.01.25 20:24
|sell
|116
|0.02
|1.2936
|1.3042
|1.2911
|231
|2007.01.26 08:08
|t/p
|116
|0.02
|1.2911
|1.3042
|1.2911
|5.12
|3234.11
|232
|2007.01.26 08:08
|close
|115
|0.01
|1.2911
|1.3042
|1.2896
|1.06
|3235.17
|233
|2007.01.26 08:08
|sell
|117
|0.01
|1.2910
|1.3031
|1.2885
|234
|2007.01.26 08:47
|sell
|118
|0.02
|1.2925
|1.3031
|1.2900
|235
|2007.01.26 11:37
|t/p
|118
|0.02
|1.2900
|1.3031
|1.2900
|5.00
|3240.17
|236
|2007.01.26 11:37
|close
|117
|0.01
|1.2900
|1.3031
|1.2885
|1.00
|3241.17
|237
|2007.01.26 11:37
|sell
|119
|0.01
|1.2897
|1.3018
|1.2872
|238
|2007.01.26 13:57
|sell
|120
|0.02
|1.2913
|1.3019
|1.2888
|239
|2007.01.26 15:00
|t/p
|120
|0.02
|1.2888
|1.3019
|1.2888
|5.00
|3246.17
|240
|2007.01.26 15:00
|close
|119
|0.01
|1.2888
|1.3018
|1.2872
|0.90
|3247.07
|241
|2007.01.26 15:00
|sell
|121
|0.01
|1.2884
|1.3005
|1.2859
|242
|2007.01.26 15:03
|sell
|122
|0.02
|1.2899
|1.3005
|1.2874
|243
|2007.01.26 15:32
|sell
|123
|0.04
|1.2914
|1.3005
|1.2889
|244
|2007.01.29 14:51
|sell
|124
|0.08
|1.2930
|1.3006
|1.2905
|245
|2007.01.29 16:57
|sell
|125
|0.16
|1.2945
|1.3006
|1.2920
|246
|2007.01.29 17:02
|sell
|126
|0.32
|1.2960
|1.3006
|1.2935
|247
|2007.01.30 12:52
|sell
|127
|0.64
|1.2975
|1.3006
|1.2950
|248
|2007.01.30 15:00
|t/p
|127
|0.64
|1.2950
|1.3006
|1.2950
|160.00
|3407.07
|249
|2007.01.30 15:00
|close
|126
|0.32
|1.2950
|1.3006
|1.2935
|33.89
|3440.95
|250
|2007.01.30 15:00
|close
|125
|0.16
|1.2951
|1.3006
|1.2920
|-8.66
|3432.30
|251
|2007.01.30 15:00
|close
|124
|0.08
|1.2950
|1.3006
|1.2905
|-15.53
|3416.77
|252
|2007.01.30 15:00
|close
|123
|0.04
|1.2951
|1.3005
|1.2889
|-14.33
|3402.44
|253
|2007.01.30 15:00
|close
|122
|0.02
|1.2950
|1.3005
|1.2874
|-9.96
|3392.48
|254
|2007.01.30 15:00
|close
|121
|0.01
|1.2951
|1.3005
|1.2859
|-6.58
|3385.90
|255
|2007.01.30 15:00
|sell
|128
|0.01
|1.2948
|1.3069
|1.2923
|256
|2007.01.30 15:12
|sell
|129
|0.02
|1.2963
|1.3069
|1.2938
|257
|2007.01.31 08:38
|t/p
|129
|0.02
|1.2938
|1.3069
|1.2938
|5.12
|3391.01
|258
|2007.01.31 08:38
|close
|128
|0.01
|1.2938
|1.3069
|1.2923
|1.06
|3392.07
|259
|2007.01.31 08:38
|sell
|130
|0.01
|1.2935
|1.3056
|1.2910
|260
|2007.01.31 12:33
|sell
|131
|0.02
|1.2951
|1.3057
|1.2926
|261
|2007.01.31 14:42
|sell
|132
|0.04
|1.2966
|1.3057
|1.2941
|262
|2007.01.31 15:08
|sell
|133
|0.08
|1.2981
|1.3057
|1.2956
|263
|2007.01.31 15:20
|sell
|134
|0.16
|1.2996
|1.3057
|1.2971
|264
|2007.01.31 15:43
|sell
|135
|0.32
|1.3012
|1.3058
|1.2987
|265
|2007.01.31 19:18
|sell
|136
|0.64
|1.3027
|1.3058
|1.3002
|266
|2007.02.01 15:02
|sell
|137
|1.28
|1.3042
|1.3058
|1.3017
|267
|2007.02.01 15:53
|t/p
|137
|1.28
|1.3017
|1.3058
|1.3017
|320.00
|3712.07
|268
|2007.02.01 15:53
|close
|136
|0.64
|1.3017
|1.3058
|1.3002
|75.33
|3787.40
|269
|2007.02.01 15:53
|close
|135
|0.32
|1.3016
|1.3058
|1.2987
|-7.14
|3780.27
|270
|2007.02.01 15:53
|close
|134
|0.16
|1.3017
|1.3057
|1.2971
|-30.77
|3749.50
|271
|2007.02.01 15:53
|close
|133
|0.08
|1.3016
|1.3057
|1.2956
|-26.58
|3722.91
|272
|2007.02.01 15:53
|close
|132
|0.04
|1.3017
|1.3057
|1.2941
|-19.69
|3703.22
|273
|2007.02.01 15:53
|close
|131
|0.02
|1.3016
|1.3057
|1.2926
|-12.65
|3690.58
|274
|2007.02.01 15:53
|close
|130
|0.01
|1.3017
|1.3056
|1.2910
|-8.02
|3682.55
|275
|2007.02.01 15:53
|sell
|138
|0.01
|1.3016
|1.3137
|1.2991
|276
|2007.02.02 13:28
|sell
|139
|0.02
|1.3032
|1.3138
|1.3007
|277
|2007.02.02 13:32
|sell
|140
|0.04
|1.3047
|1.3138
|1.3022
|278
|2007.02.02 13:36
|sell
|141
|0.08
|1.3062
|1.3138
|1.3037
|279
|2007.02.02 13:43
|t/p
|141
|0.08
|1.3037
|1.3138
|1.3037
|20.00
|3702.55
|280
|2007.02.02 13:43
|close
|140
|0.04
|1.3037
|1.3138
|1.3022
|4.00
|3706.55
|281
|2007.02.02 13:43
|close
|139
|0.02
|1.3036
|1.3138
|1.3007
|-0.80
|3705.75
|282
|2007.02.02 13:43
|close
|138
|0.01
|1.3035
|1.3137
|1.2991
|-1.84
|3703.91
|283
|2007.02.02 13:43
|buy
|142
|0.01
|1.3034
|1.2913
|1.3059
|284
|2007.02.02 14:02
|buy
|143
|0.02
|1.3018
|1.2912
|1.3043
|285
|2007.02.02 14:03
|buy
|144
|0.04
|1.3002
|1.2911
|1.3027
|286
|2007.02.02 14:18
|buy
|145
|0.08
|1.2987
|1.2911
|1.3012
|287
|2007.02.02 15:02
|buy
|146
|0.16
|1.2972
|1.2911
|1.2997
|288
|2007.02.02 17:53
|buy
|147
|0.32
|1.2956
|1.2910
|1.2981
|289
|2007.02.05 03:16
|buy
|148
|0.64
|1.2941
|1.2910
|1.2966
|290
|2007.02.05 08:32
|t/p
|148
|0.64
|1.2966
|1.2910
|1.2966
|160.00
|3863.91
|291
|2007.02.05 08:32
|close
|147
|0.32
|1.2966
|1.2910
|1.2981
|29.90
|3893.82
|292
|2007.02.05 08:32
|close
|146
|0.16
|1.2965
|1.2911
|1.2997
|-12.25
|3881.57
|293
|2007.02.05 08:33
|close
|145
|0.08
|1.2966
|1.2911
|1.3012
|-17.32
|3864.24
|294
|2007.02.05 08:33
|close
|144
|0.04
|1.2965
|1.2911
|1.3027
|-15.06
|3849.18
|295
|2007.02.05 08:33
|close
|143
|0.02
|1.2966
|1.2912
|1.3043
|-10.53
|3838.65
|296
|2007.02.05 08:33
|close
|142
|0.01
|1.2965
|1.2913
|1.3059
|-6.97
|3831.69
|297
|2007.02.05 08:33
|buy
|149
|0.01
|1.2968
|1.2847
|1.2993
|298
|2007.02.05 09:08
|buy
|150
|0.02
|1.2953
|1.2847
|1.2978
|299
|2007.02.05 10:35
|buy
|151
|0.04
|1.2937
|1.2846
|1.2962
|300
|2007.02.05 12:33
|buy
|152
|0.08
|1.2922
|1.2846
|1.2947
|301
|2007.02.06 09:50
|t/p
|152
|0.08
|1.2947
|1.2846
|1.2947
|19.48
|3851.16
|302
|2007.02.06 09:50
|close
|151
|0.04
|1.2947
|1.2846
|1.2962
|3.74
|3854.90
|303
|2007.02.06 09:50
|close
|150
|0.02
|1.2946
|1.2847
|1.2978
|-1.53
|3853.37
|304
|2007.02.06 09:50
|close
|149
|0.01
|1.2947
|1.2847
|1.2993
|-2.17
|3851.20
|305
|2007.02.06 09:50
|buy
|153
|0.01
|1.2948
|1.2827
|1.2973
|306
|2007.02.06 18:18
|t/p
|153
|0.01
|1.2973
|1.2827
|1.2973
|2.50
|3853.70
|307
|2007.02.06 18:18
|buy
|154
|0.01
|1.2975
|1.2854
|1.3000
|308
|2007.02.07 13:35
|t/p
|154
|0.01
|1.3000
|1.2854
|1.3000
|2.43
|3856.14
|309
|2007.02.07 13:35
|buy
|155
|0.01
|1.3002
|1.2881
|1.3027
|310
|2007.02.07 13:49
|buy
|156
|0.02
|1.2987
|1.2881
|1.3012
|311
|2007.02.07 15:18
|t/p
|156
|0.02
|1.3012
|1.2881
|1.3012
|5.00
|3861.14
|312
|2007.02.07 15:18
|close
|155
|0.01
|1.3012
|1.2881
|1.3027
|1.00
|3862.14
|313
|2007.02.07 15:18
|buy
|157
|0.01
|1.3013
|1.2892
|1.3038
|314
|2007.02.08 08:18
|buy
|158
|0.02
|1.2997
|1.2891
|1.3022
|315
|2007.02.08 12:01
|buy
|159
|0.04
|1.2982
|1.2891
|1.3007
|316
|2007.02.08 13:48
|t/p
|159
|0.04
|1.3007
|1.2891
|1.3007
|10.00
|3872.14
|317
|2007.02.08 13:48
|close
|158
|0.02
|1.3007
|1.2891
|1.3022
|2.00
|3874.14
|318
|2007.02.08 13:48
|close
|157
|0.01
|1.3006
|1.2892
|1.3038
|-0.90
|3873.24
|319
|2007.02.08 13:48
|buy
|160
|0.01
|1.3009
|1.2888
|1.3034
|320
|2007.02.08 15:48
|t/p
|160
|0.01
|1.3034
|1.2888
|1.3034
|2.50
|3875.74
|321
|2007.02.08 15:48
|buy
|161
|0.01
|1.3036
|1.2915
|1.3061
|322
|2007.02.09 07:32
|buy
|162
|0.02
|1.3020
|1.2914
|1.3045
|323
|2007.02.09 07:49
|buy
|163
|0.04
|1.3005
|1.2914
|1.3030
|324
|2007.02.09 10:19
|buy
|164
|0.08
|1.2990
|1.2914
|1.3015
|325
|2007.02.11 23:00
|t/p
|164
|0.08
|1.3015
|1.2914
|1.3015
|20.00
|3895.74
|326
|2007.02.11 23:00
|close
|163
|0.04
|1.3021
|1.2914
|1.3030
|6.40
|3902.14
|327
|2007.02.11 23:00
|close
|162
|0.02
|1.3020
|1.2914
|1.3045
|0.00
|3902.14
|328
|2007.02.11 23:00
|close
|161
|0.01
|1.3021
|1.2915
|1.3061
|-1.57
|3900.58
|329
|2007.02.11 23:00
|buy
|165
|0.01
|1.3022
|1.2901
|1.3047
|330
|2007.02.12 08:43
|buy
|166
|0.02
|1.3007
|1.2901
|1.3032
|331
|2007.02.12 09:39
|buy
|167
|0.04
|1.2992
|1.2901
|1.3017
|332
|2007.02.12 09:49
|buy
|168
|0.08
|1.2976
|1.2900
|1.3001
|333
|2007.02.12 10:18
|buy
|169
|0.16
|1.2961
|1.2900
|1.2986
|334
|2007.02.12 12:15
|buy
|170
|0.32
|1.2946
|1.2900
|1.2971
|335
|2007.02.13 06:44
|t/p
|170
|0.32
|1.2971
|1.2900
|1.2971
|77.90
|3978.48
|336
|2007.02.13 06:44
|close
|169
|0.16
|1.2971
|1.2900
|1.2986
|14.95
|3993.43
|337
|2007.02.13 06:44
|close
|168
|0.08
|1.2970
|1.2900
|1.3001
|-5.32
|3988.11
|338
|2007.02.13 06:45
|close
|167
|0.04
|1.2972
|1.2901
|1.3017
|-8.26
|3979.85
|339
|2007.02.13 06:45
|close
|166
|0.02
|1.2971
|1.2901
|1.3032
|-7.33
|3972.51
|340
|2007.02.13 06:45
|close
|165
|0.01
|1.2972
|1.2901
|1.3047
|-5.13
|3967.38
|341
|2007.02.13 06:45
|buy
|171
|0.01
|1.2973
|1.2852
|1.2998
|342
|2007.02.13 07:48
|t/p
|171
|0.01
|1.2998
|1.2852
|1.2998
|2.50
|3969.88
|343
|2007.02.13 07:48
|buy
|172
|0.01
|1.3000
|1.2879
|1.3025
|344
|2007.02.13 08:19
|buy
|173
|0.02
|1.2985
|1.2879
|1.3010
|345
|2007.02.13 10:19
|t/p
|173
|0.02
|1.3010
|1.2879
|1.3010
|5.00
|3974.88
|346
|2007.02.13 10:19
|close
|172
|0.01
|1.3010
|1.2879
|1.3025
|1.00
|3975.88
|347
|2007.02.13 10:19
|buy
|174
|0.01
|1.3011
|1.2890
|1.3036
|348
|2007.02.13 11:06
|buy
|175
|0.02
|1.2995
|1.2889
|1.3020
|349
|2007.02.13 13:09
|t/p
|175
|0.02
|1.3020
|1.2889
|1.3020
|5.00
|3980.88
|350
|2007.02.13 13:09
|close
|174
|0.01
|1.3020
|1.2890
|1.3036
|0.90
|3981.78
|351
|2007.02.13 13:09
|buy
|176
|0.01
|1.3021
|1.2900
|1.3046
|352
|2007.02.14 04:31
|t/p
|176
|0.01
|1.3046
|1.2900
|1.3046
|2.43
|3984.22
|353
|2007.02.14 04:31
|buy
|177
|0.01
|1.3048
|1.2927
|1.3073
|354
|2007.02.14 04:48
|buy
|178
|0.02
|1.3033
|1.2927
|1.3058
|355
|2007.02.14 07:18
|t/p
|178
|0.02
|1.3058
|1.2927
|1.3058
|5.00
|3989.22
|356
|2007.02.14 07:18
|close
|177
|0.01
|1.3058
|1.2927
|1.3073
|1.00
|3990.22
|357
|2007.02.14 07:19
|buy
|179
|0.01
|1.3059
|1.2938
|1.3084
|358
|2007.02.14 07:49
|t/p
|179
|0.01
|1.3084
|1.2938
|1.3084
|2.50
|3992.72
|359
|2007.02.14 07:49
|buy
|180
|0.01
|1.3086
|1.2965
|1.3111
|360
|2007.02.14 15:08
|t/p
|180
|0.01
|1.3111
|1.2965
|1.3111
|2.50
|3995.22
|361
|2007.02.14 15:08
|buy
|181
|0.01
|1.3113
|1.2992
|1.3138
|362
|2007.02.14 15:18
|t/p
|181
|0.01
|1.3138
|1.2992
|1.3138
|2.50
|3997.72
|363
|2007.02.14 15:18
|buy
|182
|0.01
|1.3140
|1.3019
|1.3165
|364
|2007.02.14 16:18
|buy
|183
|0.02
|1.3125
|1.3019
|1.3150
|365
|2007.02.15 06:49
|t/p
|183
|0.02
|1.3150
|1.3019
|1.3150
|4.61
|4002.32
|366
|2007.02.15 06:49
|close
|182
|0.01
|1.3150
|1.3019
|1.3165
|0.80
|4003.13
|367
|2007.02.15 06:49
|buy
|184
|0.01
|1.3151
|1.3030
|1.3176
|368
|2007.02.15 07:18
|buy
|185
|0.02
|1.3136
|1.3030
|1.3161
|369
|2007.02.15 08:05
|buy
|186
|0.04
|1.3120
|1.3029
|1.3145
|370
|2007.02.15 14:09
|t/p
|186
|0.04
|1.3145
|1.3029
|1.3145
|10.00
|4013.13
|371
|2007.02.15 14:09
|close
|185
|0.02
|1.3145
|1.3030
|1.3161
|1.80
|4014.93
|372
|2007.02.15 14:09
|close
|184
|0.01
|1.3144
|1.3030
|1.3176
|-0.70
|4014.23
|373
|2007.02.15 14:09
|buy
|187
|0.01
|1.3148
|1.3027
|1.3173
|374
|2007.02.15 15:32
|buy
|188
|0.02
|1.3133
|1.3027
|1.3158
|375
|2007.02.15 15:48
|t/p
|188
|0.02
|1.3158
|1.3027
|1.3158
|5.00
|4019.23
|376
|2007.02.15 15:48
|close
|187
|0.01
|1.3158
|1.3027
|1.3173
|1.00
|4020.23
|377
|2007.02.15 15:48
|buy
|189
|0.01
|1.3159
|1.3038
|1.3184
|378
|2007.02.15 16:00
|buy
|190
|0.02
|1.3144
|1.3038
|1.3169
|379
|2007.02.15 18:02
|buy
|191
|0.04
|1.3129
|1.3038
|1.3154
|380
|2007.02.16 11:05
|buy
|192
|0.08
|1.3114
|1.3038
|1.3139
|381
|2007.02.16 14:10
|buy
|193
|0.16
|1.3098
|1.3037
|1.3123
|382
|2007.02.16 14:56
|t/p
|193
|0.16
|1.3123
|1.3037
|1.3123
|40.00
|4060.23
|383
|2007.02.16 14:56
|close
|192
|0.08
|1.3123
|1.3038
|1.3139
|7.20
|4067.43
|384
|2007.02.16 14:56
|close
|191
|0.04
|1.3122
|1.3038
|1.3154
|-3.06
|4064.37
|385
|2007.02.16 14:56
|close
|190
|0.02
|1.3123
|1.3038
|1.3169
|-4.33
|4060.04
|386
|2007.02.16 14:56
|close
|189
|0.01
|1.3121
|1.3038
|1.3184
|-3.87
|4056.17
|387
|2007.02.16 14:56
|buy
|194
|0.01
|1.3124
|1.3003
|1.3149
|388
|2007.02.16 15:00
|buy
|195
|0.02
|1.3109
|1.3003
|1.3134
|389
|2007.02.16 16:10
|t/p
|195
|0.02
|1.3134
|1.3003
|1.3134
|5.00
|4061.17
|390
|2007.02.16 16:10
|close
|194
|0.01
|1.3134
|1.3003
|1.3149
|1.00
|4062.17
|391
|2007.02.16 16:10
|buy
|196
|0.01
|1.3135
|1.3014
|1.3160
|392
|2007.02.19 03:08
|t/p
|196
|0.01
|1.3160
|1.3014
|1.3160
|2.43
|4064.60
|393
|2007.02.19 03:08
|buy
|197
|0.01
|1.3162
|1.3041
|1.3187
|394
|2007.02.19 07:20
|buy
|198
|0.02
|1.3147
|1.3041
|1.3172
|395
|2007.02.19 10:27
|buy
|199
|0.04
|1.3132
|1.3041
|1.3157
|396
|2007.02.19 18:01
|t/p
|199
|0.04
|1.3157
|1.3041
|1.3157
|10.00
|4074.60
|397
|2007.02.19 18:01
|close
|198
|0.02
|1.3157
|1.3041
|1.3172
|2.00
|4076.60
|398
|2007.02.19 18:02
|close
|197
|0.01
|1.3156
|1.3041
|1.3187
|-0.60
|4076.00
|399
|2007.02.19 18:02
|buy
|200
|0.01
|1.3159
|1.3038
|1.3184
|400
|2007.02.20 02:30
|t/p
|200
|0.01
|1.3184
|1.3038
|1.3184
|2.43
|4078.44
|401
|2007.02.20 02:30
|buy
|201
|0.01
|1.3186
|1.3065
|1.3211
|402
|2007.02.20 06:45
|buy
|202
|0.02
|1.3171
|1.3065
|1.3196
|403
|2007.02.20 07:58
|buy
|203
|0.04
|1.3156
|1.3065
|1.3181
|404
|2007.02.20 08:18
|buy
|204
|0.08
|1.3140
|1.3064
|1.3165
|405
|2007.02.21 11:35
|buy
|205
|0.16
|1.3124
|1.3063
|1.3149
|406
|2007.02.21 13:20
|t/p
|205
|0.16
|1.3149
|1.3063
|1.3149
|40.00
|4118.44
|407
|2007.02.21 13:20
|close
|204
|0.08
|1.3149
|1.3064
|1.3165
|6.68
|4125.11
|408
|2007.02.21 13:20
|close
|203
|0.04
|1.3150
|1.3065
|1.3181
|-2.66
|4122.45
|409
|2007.02.21 13:20
|close
|202
|0.02
|1.3149
|1.3065
|1.3196
|-4.53
|4117.92
|410
|2007.02.21 13:21
|close
|201
|0.01
|1.3150
|1.3065
|1.3211
|-3.67
|4114.26
|411
|2007.02.21 13:22
|buy
|206
|0.01
|1.3151
|1.3030
|1.3176
|412
|2007.02.21 13:31
|buy
|207
|0.02
|1.3136
|1.3030
|1.3161
|413
|2007.02.21 13:33
|buy
|208
|0.04
|1.3120
|1.3029
|1.3145
|414
|2007.02.22 07:33
|buy
|209
|0.08
|1.3105
|1.3029
|1.3130
|415
|2007.02.22 07:58
|buy
|210
|0.16
|1.3090
|1.3029
|1.3115
|416
|2007.02.22 15:32
|t/p
|210
|0.16
|1.3115
|1.3029
|1.3115
|40.00
|4154.26
|417
|2007.02.22 15:32
|close
|209
|0.08
|1.3115
|1.3029
|1.3130
|8.00
|4162.26
|418
|2007.02.22 15:32
|close
|208
|0.04
|1.3114
|1.3029
|1.3145
|-3.19
|4159.07
|419
|2007.02.22 15:32
|close
|207
|0.02
|1.3115
|1.3030
|1.3161
|-4.59
|4154.48
|420
|2007.02.22 15:32
|close
|206
|0.01
|1.3114
|1.3030
|1.3176
|-3.90
|4150.58
|421
|2007.02.22 15:33
|buy
|211
|0.01
|1.3117
|1.2996
|1.3142
|422
|2007.02.22 16:28
|t/p
|211
|0.01
|1.3142
|1.2996
|1.3142
|2.50
|4153.08
|423
|2007.02.22 16:28
|buy
|212
|0.01
|1.3144
|1.3023
|1.3169
|424
|2007.02.22 17:05
|buy
|213
|0.02
|1.3128
|1.3022
|1.3153
|425
|2007.02.23 06:53
|buy
|214
|0.04
|1.3113
|1.3022
|1.3138
|426
|2007.02.23 14:06
|t/p
|214
|0.04
|1.3138
|1.3022
|1.3138
|10.00
|4163.08
|427
|2007.02.23 14:06
|close
|213
|0.02
|1.3138
|1.3022
|1.3153
|1.87
|4164.95
|428
|2007.02.23 14:06
|close
|212
|0.01
|1.3139
|1.3023
|1.3169
|-0.57
|4164.38
|429
|2007.02.23 14:07
|buy
|215
|0.01
|1.3140
|1.3019
|1.3165
|430
|2007.02.23 14:50
|t/p
|215
|0.01
|1.3165
|1.3019
|1.3165
|2.50
|4166.88
|431
|2007.02.23 14:50
|buy
|216
|0.01
|1.3167
|1.3046
|1.3192
|432
|2007.02.26 02:03
|t/p
|216
|0.01
|1.3192
|1.3046
|1.3192
|2.43
|4169.32
|433
|2007.02.26 02:03
|buy
|217
|0.01
|1.3194
|1.3073
|1.3219
|434
|2007.02.26 07:01
|buy
|218
|0.02
|1.3178
|1.3072
|1.3203
|435
|2007.02.26 08:45
|buy
|219
|0.04
|1.3163
|1.3072
|1.3188
|436
|2007.02.26 22:35
|t/p
|219
|0.04
|1.3188
|1.3072
|1.3188
|10.00
|4179.32
|437
|2007.02.26 22:35
|close
|218
|0.02
|1.3188
|1.3072
|1.3203
|2.00
|4181.32
|438
|2007.02.26 22:35
|close
|217
|0.01
|1.3187
|1.3073
|1.3219
|-0.70
|4180.62
|439
|2007.02.26 22:36
|buy
|220
|0.01
|1.3190
|1.3069
|1.3215
|440
|2007.02.27 01:31
|buy
|221
|0.02
|1.3175
|1.3069
|1.3200
|441
|2007.02.27 08:17
|t/p
|221
|0.02
|1.3200
|1.3069
|1.3200
|5.00
|4185.62
|442
|2007.02.27 08:17
|close
|220
|0.01
|1.3200
|1.3069
|1.3215
|0.93
|4186.55
|443
|2007.02.27 08:17
|buy
|222
|0.01
|1.3203
|1.3082
|1.3228
|444
|2007.02.27 13:03
|t/p
|222
|0.01
|1.3228
|1.3082
|1.3228
|2.50
|4189.05
|445
|2007.02.27 13:03
|buy
|223
|0.01
|1.3230
|1.3109
|1.3255
|446
|2007.02.27 17:12
|t/p
|223
|0.01
|1.3255
|1.3109
|1.3255
|2.50
|4191.55
|447
|2007.02.27 17:12
|buy
|224
|0.01
|1.3257
|1.3136
|1.3282
|448
|2007.02.27 17:42
|buy
|225
|0.02
|1.3241
|1.3135
|1.3266
|449
|2007.02.28 00:59
|buy
|226
|0.04
|1.3225
|1.3134
|1.3250
|450
|2007.02.28 07:05
|buy
|227
|0.08
|1.3210
|1.3134
|1.3235
|451
|2007.02.28 08:22
|buy
|228
|0.16
|1.3193
|1.3132
|1.3218
|452
|2007.02.28 13:08
|t/p
|228
|0.16
|1.3218
|1.3132
|1.3218
|40.00
|4231.55
|453
|2007.02.28 13:08
|close
|227
|0.08
|1.3218
|1.3134
|1.3235
|6.40
|4237.95
|454
|2007.02.28 13:08
|close
|226
|0.04
|1.3217
|1.3134
|1.3250
|-3.20
|4234.75
|455
|2007.02.28 13:08
|close
|225
|0.02
|1.3218
|1.3135
|1.3266
|-4.73
|4230.02
|456
|2007.02.28 13:08
|close
|224
|0.01
|1.3216
|1.3136
|1.3282
|-4.17
|4225.86
|457
|2007.02.28 13:09
|buy
|229
|0.01
|1.3219
|1.3098
|1.3244
|458
|2007.02.28 14:36
|buy
|230
|0.02
|1.3204
|1.3098
|1.3229
|459
|2007.02.28 15:32
|buy
|231
|0.04
|1.3189
|1.3098
|1.3214
|460
|2007.02.28 16:00
|t/p
|231
|0.04
|1.3214
|1.3098
|1.3214
|10.00
|4235.86
|461
|2007.02.28 16:00
|close
|230
|0.02
|1.3215
|1.3098
|1.3229
|2.20
|4238.06
|462
|2007.02.28 16:00
|close
|229
|0.01
|1.3214
|1.3098
|1.3244
|-0.50
|4237.56
|463
|2007.02.28 16:00
|buy
|232
|0.01
|1.3215
|1.3094
|1.3240
|464
|2007.02.28 23:59
|close at stop
|232
|0.01
|1.3228
|1.3094
|1.3240
|1.30
|4238.86