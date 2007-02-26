FXDirectDealer
A/C No: test Name: Humax 2007.03.06 19:01 (local time)
 
Closed Transactions:
N Ticket Magic Num Open Time Type Lots Symbol Price S/L T/P Close Time Price Commis Swap Trade P/L
1 6983312 20061113 2007.02.26 20:04 buy 0.10 usdchf 1.2321 1.2171 1.2341 2007.02.27 17:10 1.2237 0.00 0.81 -68.64
2 6985593 20061113 2007.02.26 21:27 buy 0.10 usdchf 1.2306 1.2171 1.2326 2007.02.27 17:10 1.2237 0.00 0.81 -56.39
3 6989112 20061113 2007.02.27 02:25 buy 0.20 usdchf 1.2290 1.2171 1.2310 2007.02.27 17:10 1.2237 0.00 0.00 -86.62
4 7001423 20061113 2007.02.27 10:09 buy 0.30 usdchf 1.2271 1.2171 1.2291 2007.02.27 17:10 1.2237 0.00 0.00 -83.35
5 7002378 20061113 2007.02.27 10:17 buy 0.50 usdchf 1.2256 1.2171 1.2276 2007.02.27 17:09 1.2237 0.00 0.00 -77.63
6 7003163 20061113 2007.02.27 10:21 buy 0.80 usdchf 1.2241 1.2171 1.2261 2007.02.27 17:09 1.2237 0.00 0.00 -26.15
7 7015893 20061113 2007.02.27 15:45 buy 1.30 usdchf 1.2211 1.2171 1.2236 2007.02.27 17:09 1.2236 0.00 0.00 265.61
8 7019185 20061113 2007.02.27 17:10 sell 0.10 usdchf 1.2236 1.2436 1.2211 2007.02.27 17:59 1.2211 0.00 0.00 20.47
9 7021304 20061113 2007.02.27 17:59 sell 0.10 usdchf 1.2208 1.2408 1.2183 2007.02.27 19:10 1.2183 0.00 0.00 20.53
10 7022709 20061113 2007.02.27 19:11 sell 0.10 usdchf 1.2176 1.2376 1.2151 2007.02.27 22:08 1.2151 0.00 0.00 20.57
11 7026857 20061113 2007.02.27 22:09 sell 0.10 usdchf 1.2147 1.2347 1.2122 2007.02.28 18:48 1.2197 0.00 -1.02 -40.99
12 7027332 20061113 2007.02.27 22:12 sell 0.10 usdchf 1.2172 1.2347 1.2147 2007.02.28 18:48 1.2197 0.00 -1.02 -20.50
13 7039261 20061113 2007.02.28 08:13 sell 0.20 usdchf 1.2197 1.2347 1.2172 2007.02.28 18:48 1.2197 0.00 0.00 0.00
14 7045573 20061113 2007.02.28 10:18 sell 0.30 usdchf 1.2222 1.2347 1.2197 2007.02.28 18:48 1.2197 0.00 0.00 61.49
15 7064277 20061113 2007.02.28 18:48 sell 0.10 usdchf 1.2192 1.2392 1.2167 2007.03.01 15:02 1.2167 0.00 -2.93 20.55
16 7081452 20061113 2007.03.01 09:24 sell 0.10 usdchf 1.2208 1.2392 1.2188 2007.03.01 09:59 1.2188 0.00 0.00 16.41
17 7082567 20061113 2007.03.01 09:59 sell 0.10 usdchf 1.2186 1.2346 1.2166 2007.03.01 15:02 1.2166 0.00 0.00 16.44
18 7092123 20061113 2007.03.01 15:02 sell 0.10 usdchf 1.2164 1.2324 1.2144 2007.03.02 12:50 1.2237 0.00 -1.02 -59.66
19 7100728 20061113 2007.03.01 17:18 sell 0.10 usdchf 1.2217 1.2357 1.2197 2007.03.02 12:50 1.2237 0.00 -1.02 -16.34
20 7111804 20061113 2007.03.02 01:08 sell 0.20 usdchf 1.2237 1.2357 1.2217 2007.03.02 12:50 1.2237 0.00 0.00 0.00
21 7123631 20061113 2007.03.02 11:17 sell 0.30 usdchf 1.2257 1.2357 1.2237 2007.03.02 12:50 1.2237 0.00 0.00 49.03
22 7126709 20061113 2007.03.02 12:50 buy 0.10 usdchf 1.2238 1.2078 1.2258 2007.03.02 14:40 1.2238 0.00 0.00 0.00
23 7130265 20061113 2007.03.02 14:23 buy 0.10 usdchf 1.2218 1.2078 1.2238 2007.03.02 14:40 1.2238 0.00 0.00 16.34
24 7131181 20061113 2007.03.02 14:40 buy 0.10 usdchf 1.2242 1.2082 1.2262 2007.03.02 17:12 1.2222 0.00 0.00 -16.36
25 7132595 20061113 2007.03.02 15:22 buy 0.10 usdchf 1.2222 1.2082 1.2242 2007.03.02 17:12 1.2222 0.00 0.00 0.00
26 7134258 20061113 2007.03.02 15:59 buy 0.20 usdchf 1.2202 1.2082 1.2222 2007.03.02 17:12 1.2222 0.00 0.00 32.73
27 7137347 20061113 2007.03.02 17:12 buy 0.10 usdchf 1.2224 1.2064 1.2244 2007.03.05 10:26 1.2142 0.00 0.81 -67.53
28 7138148 20061113 2007.03.02 17:33 buy 0.10 usdchf 1.2204 1.2064 1.2224 2007.03.05 10:26 1.2142 0.00 0.81 -51.06
29 7140060 20061113 2007.03.02 18:29 buy 0.20 usdchf 1.2184 1.2064 1.2204 2007.03.05 04:00 1.2204 0.00 1.63 32.78
30 7141994 20061113 2007.03.02 19:31 buy 0.30 usdchf 1.2164 1.2064 1.2184 2007.03.05 03:34 1.2184 0.00 2.44 49.24
31 7160235 20061113 2007.03.05 05:33 buy 0.20 usdchf 1.2161 1.2064 1.2181 2007.03.05 10:26 1.2141 0.00 0.00 -32.95
32 7164420 20061113 2007.03.05 07:20 buy 0.30 usdchf 1.2141 1.2064 1.2161 2007.03.05 10:26 1.2141 0.00 0.00 0.00
33 7171763 20061113 2007.03.05 09:33 buy 0.50 usdchf 1.2121 1.2064 1.2141 2007.03.05 10:26 1.2141 0.00 0.00 82.37
34 7174307 20061113 2007.03.05 10:27 buy 0.10 usdchf 1.2144 1.1984 1.2164 2007.03.05 10:58 1.2164 0.00 0.00 16.44
35 7175494 20061113 2007.03.05 10:58 buy 0.10 usdchf 1.2168 1.2008 1.2188 2007.03.05 12:05 1.2188 0.00 0.00 16.41
36 7177734 20061113 2007.03.05 12:05 buy 0.10 usdchf 1.2192 1.2032 1.2212 2007.03.05 13:31 1.2192 0.00 0.00 0.00
37 7178616 20061113 2007.03.05 12:34 buy 0.10 usdchf 1.2172 1.2032 1.2192 2007.03.05 13:31 1.2192 0.00 0.00 16.40
38 7180599 20061113 2007.03.05 13:31 buy 0.10 usdchf 1.2196 1.2036 1.2216 2007.03.05 13:42 1.2216 0.00 0.00 16.37
39 7181270 20061113 2007.03.05 13:42 buy 0.10 usdchf 1.2221 1.2061 1.2241 2007.03.05 15:11 1.2241 0.00 0.00 16.34
40 7183143 20061113 2007.03.05 14:26 buy 0.10 usdchf 1.2201 1.2061 1.2221 2007.03.05 15:07 1.2221 0.00 0.00 16.37
41 7184528 20061113 2007.03.05 15:07 buy 0.10 usdchf 1.2227 1.2067 1.2247 2007.03.05 17:13 1.2227 0.00 0.00 0.00
42 7189887 20061113 2007.03.05 17:03 buy 0.10 usdchf 1.2207 1.2067 1.2227 2007.03.05 17:12 1.2227 0.00 0.00 16.36
43 7190460 20061113 2007.03.05 17:13 buy 0.10 usdchf 1.2232 1.2072 1.2252 2007.03.06 04:15 1.2232 0.00 0.81 0.00
44 7191493 20061113 2007.03.05 17:33 buy 0.10 usdchf 1.2212 1.2072 1.2232 2007.03.06 04:15 1.2232 0.00 0.81 16.35
45 7201934 20061113 2007.03.06 04:15 buy 0.10 usdchf 1.2234 1.2074 1.2254 2007.03.06 08:54 1.2234 0.00 0.00 0.00
46 7208261 20061113 2007.03.06 08:16 buy 0.10 usdchf 1.2214 1.2074 1.2234 2007.03.06 08:54 1.2234 0.00 0.00 16.35
47 7209214 20061113 2007.03.06 08:54 buy 0.10 usdchf 1.2236 1.2076 1.2256 2007.03.06 11:45 1.2216 0.00 0.00 -16.37
48 7210163 20061113 2007.03.06 09:27 buy 0.10 usdchf 1.2216 1.2076 1.2236 2007.03.06 11:45 1.2216 0.00 0.00 0.00
49 7211989 20061113 2007.03.06 10:07 buy 0.20 usdchf 1.2196 1.2076 1.2216 2007.03.06 11:45 1.2216 0.00 0.00 32.74
50 7214662 20061113 2007.03.06 11:45 buy 0.10 usdchf 1.2220 1.2060 1.2240 2007.03.06 14:41 1.2240 0.00 0.00 16.34
51 7218251 20061113 2007.03.06 14:41 buy 0.10 usdchf 1.2244 1.2084 1.2264 2007.03.06 19:00 1.2243 0.00 0.00 -0.82
52 7225026 20061113 2007.03.06 17:56 buy 0.10 usdchf 1.2224 1.2084 1.2244 2007.03.06 19:00 1.2244 0.00 0.00 16.33
0.00 1.92 196.00
 
Summary P/L: 197.92
 
1 7010200 20061113 2007.02.27 13:27 buy 0.10 gbpusd 1.9636 1.9396 1.9666 2007.02.27 16:44 1.9666 0.00 0.00 30.00
2 7017882 20061113 2007.02.27 16:44 buy 0.10 gbpusd 1.9667 1.9427 1.9697 2007.02.27 18:53 1.9663 0.00 0.00 -4.00
3 7018650 20061113 2007.02.27 17:02 buy 0.10 gbpusd 1.9633 1.9427 1.9663 2007.02.27 18:53 1.9663 0.00 0.00 30.00
4 7022234 20061113 2007.02.27 18:53 buy 0.10 gbpusd 1.9666 1.9426 1.9696 2007.02.28 09:12 1.9564 0.00 -0.10 -102.00
5 7024982 20061113 2007.02.27 21:22 buy 0.10 gbpusd 1.9635 1.9426 1.9665 2007.02.28 09:12 1.9565 0.00 -0.10 -70.00
6 7041238 20061113 2007.02.28 09:06 buy 0.20 gbpusd 1.9604 1.9426 1.9634 2007.02.28 09:12 1.9565 0.00 0.00 -78.00
7 7042043 20061113 2007.02.28 09:12 sell 0.10 gbpusd 1.9565 1.9805 1.9535 2007.02.28 10:22 1.9565 0.00 0.00 0.00
8 7044059 20061113 2007.02.28 09:45 sell 0.10 gbpusd 1.9595 1.9805 1.9565 2007.02.28 10:22 1.9565 0.00 0.00 30.00
9 7045903 20061113 2007.02.28 10:22 sell 0.10 gbpusd 1.9562 1.9802 1.9532 2007.02.28 11:20 1.9532 0.00 0.00 30.00
10 7048920 20061113 2007.02.28 11:20 sell 0.10 gbpusd 1.9527 1.9767 1.9497 2007.02.28 16:39 1.9587 0.00 0.00 -60.00
11 7049767 20061113 2007.02.28 11:35 sell 0.10 gbpusd 1.9558 1.9767 1.9528 2007.02.28 16:39 1.9587 0.00 0.00 -29.00
12 7054895 20061113 2007.02.28 14:47 sell 0.20 gbpusd 1.9588 1.9767 1.9558 2007.02.28 16:39 1.9589 0.00 0.00 -2.00
13 7055755 20061113 2007.02.28 15:08 sell 0.30 gbpusd 1.9619 1.9767 1.9589 2007.02.28 16:39 1.9589 0.00 0.00 90.00
14 7059528 20061113 2007.02.28 16:39 sell 0.10 gbpusd 1.9582 1.9822 1.9552 2007.03.01 08:47 1.9611 0.00 -0.24 -29.00
15 7064438 20061113 2007.02.28 18:50 sell 0.10 gbpusd 1.9612 1.9822 1.9582 2007.03.01 08:47 1.9613 0.00 -0.24 -1.00
16 7068310 20061113 2007.02.28 23:02 sell 0.20 gbpusd 1.9643 1.9822 1.9613 2007.03.01 08:47 1.9613 0.00 -0.48 60.00
17 7079250 20061113 2007.03.01 08:47 sell 0.10 gbpusd 1.9604 1.9764 1.9579 2007.03.01 09:06 1.9579 0.00 0.00 25.00
18 7080608 20061113 2007.03.01 09:06 sell 0.10 gbpusd 1.9575 1.9735 1.9550 2007.03.01 11:10 1.9591 0.00 0.00 -16.00
19 7080815 20061113 2007.03.01 09:10 sell 0.10 gbpusd 1.9595 1.9735 1.9570 2007.03.01 11:10 1.9592 0.00 0.00 3.00
20 7082551 20061113 2007.03.01 09:59 sell 0.20 gbpusd 1.9616 1.9735 1.9591 2007.03.01 11:10 1.9591 0.00 0.00 50.00
21 7085427 20061113 2007.03.01 11:10 sell 0.10 gbpusd 1.9588 1.9748 1.9563 2007.03.01 11:30 1.9609 0.00 0.00 -21.00
22 7085940 20061113 2007.03.01 11:30 sell 0.10 gbpusd 1.9605 1.9765 1.9580 2007.03.01 16:40 1.9619 0.00 0.00 -14.00
23 7086314 20061113 2007.03.01 11:40 sell 0.10 gbpusd 1.9625 1.9765 1.9600 2007.03.01 16:40 1.9619 0.00 0.00 6.00
24 7090308 20061113 2007.03.01 14:18 sell 0.20 gbpusd 1.9645 1.9765 1.9620 2007.03.01 16:40 1.9620 0.00 0.00 50.00
25 7097287 20061113 2007.03.01 16:40 buy 0.10 gbpusd 1.9620 1.9460 1.9645 2007.03.01 17:25 1.9606 0.00 0.00 -14.00
26 7098555 20061113 2007.03.01 17:01 buy 0.10 gbpusd 1.9581 1.9460 1.9606 2007.03.01 17:25 1.9606 0.00 0.00 25.00
27 7101580 20061113 2007.03.01 17:25 buy 0.10 gbpusd 1.9609 1.9449 1.9634 2007.03.01 20:49 1.9591 0.00 0.00 -18.00
28 7102256 20061113 2007.03.01 17:34 buy 0.10 gbpusd 1.9586 1.9449 1.9611 2007.03.01 20:49 1.9591 0.00 0.00 5.00
29 7104195 20061113 2007.03.01 18:03 buy 0.20 gbpusd 1.9566 1.9449 1.9591 2007.03.01 20:49 1.9591 0.00 0.00 50.00
30 7108449 20061113 2007.03.01 20:49 sell 0.10 gbpusd 1.9591 1.9751 1.9566 2007.03.02 08:21 1.9566 0.00 -0.13 25.00
31 7117855 20061113 2007.03.02 08:21 sell 0.10 gbpusd 1.9561 1.9721 1.9536 2007.03.02 10:31 1.9536 0.00 0.00 25.00
32 7121805 20061113 2007.03.02 10:31 sell 0.10 gbpusd 1.9531 1.9691 1.9506 2007.03.02 11:44 1.9526 0.00 0.00 5.00
33 7122732 20061113 2007.03.02 10:52 sell 0.10 gbpusd 1.9551 1.9691 1.9526 2007.03.02 11:44 1.9526 0.00 0.00 25.00
34 7124636 20061113 2007.03.02 11:44 sell 0.10 gbpusd 1.9522 1.9682 1.9497 2007.03.02 13:19 1.9497 0.00 0.00 25.00
35 7127537 20061113 2007.03.02 13:19 sell 0.10 gbpusd 1.9495 1.9655 1.9470 2007.03.02 13:44 1.9470 0.00 0.00 25.00
36 7128447 20061113 2007.03.02 13:44 sell 0.10 gbpusd 1.9465 1.9625 1.9440 2007.03.02 14:12 1.9461 0.00 0.00 4.00
37 7128926 20061113 2007.03.02 13:57 sell 0.10 gbpusd 1.9485 1.9625 1.9460 2007.03.02 14:12 1.9460 0.00 0.00 25.00
38 7129536 20061113 2007.03.02 14:12 sell 0.10 gbpusd 1.9457 1.9617 1.9432 2007.03.02 15:23 1.9432 0.00 0.00 25.00
39 7132678 20061113 2007.03.02 15:23 sell 0.10 gbpusd 1.9429 1.9589 1.9404 2007.03.02 20:18 1.9444 0.00 0.00 -15.00
40 7136025 20061113 2007.03.02 16:44 sell 0.10 gbpusd 1.9449 1.9589 1.9424 2007.03.02 20:18 1.9444 0.00 0.00 5.00
41 7141589 20061113 2007.03.02 19:22 sell 0.20 gbpusd 1.9469 1.9589 1.9444 2007.03.02 20:18 1.9444 0.00 0.00 50.00
42 7143871 20061113 2007.03.02 20:18 sell 0.10 gbpusd 1.9439 1.9599 1.9414 2007.03.05 01:27 1.9414 0.00 -0.13 25.00
43 7173185 20061113 2007.03.05 10:00 sell 0.10 gbpusd 1.9228 1.9388 1.9203 2007.03.05 12:05 1.9223 0.00 0.00 5.00
44 7176051 20061113 2007.03.05 11:17 sell 0.10 gbpusd 1.9248 1.9388 1.9223 2007.03.05 12:05 1.9223 0.00 0.00 25.00
45 7177647 20061113 2007.03.05 12:05 sell 0.10 gbpusd 1.9217 1.9377 1.9192 2007.03.05 15:11 1.9192 0.00 0.00 25.00
46 7184990 20061113 2007.03.05 15:11 sell 0.10 gbpusd 1.9186 1.9346 1.9161 2007.03.05 18:14 1.9240 0.00 0.00 -54.00
47 7185619 20061113 2007.03.05 15:22 sell 0.10 gbpusd 1.9206 1.9346 1.9181 2007.03.05 18:14 1.9240 0.00 0.00 -34.00
48 7187916 20061113 2007.03.05 16:38 sell 0.20 gbpusd 1.9226 1.9346 1.9201 2007.03.05 18:14 1.9240 0.00 0.00 -28.00
49 7188822 20061113 2007.03.05 16:53 sell 0.30 gbpusd 1.9246 1.9346 1.9221 2007.03.05 18:14 1.9241 0.00 0.00 15.00
50 7190553 20061113 2007.03.05 17:13 sell 0.50 gbpusd 1.9266 1.9346 1.9241 2007.03.05 18:14 1.9241 0.00 0.00 125.00
51 7192652 20061113 2007.03.05 18:15 sell 0.10 gbpusd 1.9234 1.9394 1.9209 2007.03.05 23:32 1.9209 0.00 0.00 25.00
52 7196087 20061113 2007.03.05 23:33 sell 0.10 gbpusd 1.9205 1.9365 1.9180 2007.03.06 02:56 1.9221 0.00 -0.13 -16.00
53 7198733 20061113 2007.03.06 02:07 sell 0.10 gbpusd 1.9226 1.9365 1.9201 2007.03.06 02:56 1.9221 0.00 0.00 5.00
54 7199669 20061113 2007.03.06 02:35 sell 0.20 gbpusd 1.9246 1.9365 1.9221 2007.03.06 02:56 1.9221 0.00 0.00 50.00
55 7200193 20061113 2007.03.06 02:56 sell 0.10 gbpusd 1.9218 1.9378 1.9193 2007.03.06 06:54 1.9270 0.00 0.00 -52.00
56 7200731 20061113 2007.03.06 03:14 sell 0.10 gbpusd 1.9238 1.9378 1.9213 2007.03.06 06:54 1.9270 0.00 0.00 -32.00
57 7202326 20061113 2007.03.06 04:29 sell 0.20 gbpusd 1.9258 1.9378 1.9233 2007.03.06 06:54 1.9270 0.00 0.00 -24.00
58 7204070 20061113 2007.03.06 05:23 sell 0.30 gbpusd 1.9278 1.9378 1.9253 2007.03.06 06:54 1.9270 0.00 0.00 24.00
59 7205484 20061113 2007.03.06 06:19 sell 0.50 gbpusd 1.9299 1.9378 1.9274 2007.03.06 06:54 1.9274 0.00 0.00 125.00
60 7206197 20061113 2007.03.06 06:54 buy 0.10 gbpusd 1.9269 1.9109 1.9294 2007.03.06 09:44 1.9275 0.00 0.00 6.00
61 7208893 20061113 2007.03.06 08:43 buy 0.10 gbpusd 1.9249 1.9109 1.9274 2007.03.06 09:44 1.9274 0.00 0.00 25.00
62 7210829 20061113 2007.03.06 09:44 buy 0.10 gbpusd 1.9277 1.9117 1.9302 2007.03.06 09:49 1.9302 0.00 0.00 25.00
63 7211201 20061113 2007.03.06 09:49 buy 0.10 gbpusd 1.9307 1.9147 1.9332 2007.03.06 18:19 1.9272 0.00 0.00 -35.00
64 7211396 20061113 2007.03.06 09:52 buy 0.10 gbpusd 1.9287 1.9147 1.9312 2007.03.06 18:19 1.9272 0.00 0.00 -15.00
65 7213917 20061113 2007.03.06 11:09 buy 0.20 gbpusd 1.9267 1.9147 1.9292 2007.03.06 18:19 1.9272 0.00 0.00 10.00
66 7220609 20061113 2007.03.06 15:52 buy 0.30 gbpusd 1.9247 1.9147 1.9272 2007.03.06 18:19 1.9272 0.00 0.00 75.00
0.00 -1.55 550.00
 
Summary P/L: 548.45
 
1 6991170 20061113 2007.02.27 03:38 sell 0.10 usdjpy 120.43 121.93 120.23 2007.02.27 08:20 120.23 0.00 0.00 16.63
2 6995667 20061113 2007.02.27 08:20 sell 0.10 usdjpy 120.21 121.71 120.01 2007.02.27 09:53 120.01 0.00 0.00 16.67
3 7000448 20061113 2007.02.27 09:53 sell 0.10 usdjpy 119.98 121.48 119.78 2007.02.27 10:05 119.78 0.00 0.00 16.70
4 7001190 20061113 2007.02.27 10:05 sell 0.10 usdjpy 119.76 121.26 119.56 2007.02.27 10:21 119.56 0.00 0.00 16.73
5 7003202 20061113 2007.02.27 10:21 sell 0.10 usdjpy 119.52 121.02 119.32 2007.02.27 12:21 119.47 0.00 0.00 4.19
6 7006083 20061113 2007.02.27 11:21 sell 0.10 usdjpy 119.67 121.02 119.47 2007.02.27 12:21 119.47 0.00 0.00 16.74
7 7007933 20061113 2007.02.27 12:21 sell 0.10 usdjpy 119.45 120.95 119.25 2007.02.27 14:54 119.25 0.00 0.00 16.77
8 7013052 20061113 2007.02.27 14:54 sell 0.10 usdjpy 119.23 120.83 119.03 2007.02.27 15:31 119.03 0.00 0.00 16.80
9 7014938 20061113 2007.02.27 15:31 sell 0.10 usdjpy 118.98 120.58 118.78 2007.02.27 15:47 118.78 0.00 0.00 16.84
10 7016114 20061113 2007.02.27 15:48 sell 0.10 usdjpy 118.75 120.35 118.55 2007.02.27 17:38 118.95 0.00 0.00 -16.81
11 7017470 20061113 2007.02.27 16:27 sell 0.10 usdjpy 118.95 120.35 118.75 2007.02.27 17:38 118.95 0.00 0.00 0.00
12 7018732 20061113 2007.02.27 17:02 sell 0.20 usdjpy 119.15 120.35 118.95 2007.02.27 17:38 118.95 0.00 0.00 33.63
13 7020481 20061113 2007.02.27 17:38 sell 0.10 usdjpy 118.90 120.50 118.70 2007.02.27 18:11 118.70 0.00 0.00 16.85
14 7021642 20061113 2007.02.27 18:11 sell 0.10 usdjpy 118.66 120.26 118.46 2007.02.27 21:35 118.46 0.00 0.00 16.88
15 7025314 20061113 2007.02.27 21:35 sell 0.10 usdjpy 118.42 120.02 118.22 2007.02.27 21:47 118.22 0.00 0.00 16.92
16 7025763 20061113 2007.02.27 21:47 sell 0.10 usdjpy 118.21 119.81 118.01 2007.02.27 22:07 118.01 0.00 0.00 16.95
17 7026459 20061113 2007.02.27 22:07 sell 0.10 usdjpy 117.97 119.57 117.77 2007.02.27 22:08 117.77 0.00 0.00 16.98
18 7026700 20061113 2007.02.27 22:08 sell 0.10 usdjpy 117.59 119.19 117.39 2007.02.27 22:39 117.81 0.00 0.00 -18.67
19 7027217 20061113 2007.02.27 22:11 sell 0.10 usdjpy 117.79 119.19 117.59 2007.02.27 22:39 117.81 0.00 0.00 -1.70
20 7027812 20061113 2007.02.27 22:23 sell 0.20 usdjpy 118.01 119.19 117.81 2007.02.27 22:39 117.81 0.00 0.00 33.95
21 7028141 20061113 2007.02.27 22:39 sell 0.10 usdjpy 117.79 119.39 117.59 2007.02.28 07:27 118.41 0.00 -1.38 -52.36
22 7028591 20061113 2007.02.27 22:59 sell 0.10 usdjpy 118.00 119.39 117.80 2007.02.28 07:27 118.41 0.00 -1.38 -34.63
23 7030361 20061113 2007.02.28 00:56 sell 0.20 usdjpy 118.20 119.39 118.00 2007.02.28 07:27 118.41 0.00 0.00 -35.47
24 7031978 20061113 2007.02.28 02:30 sell 0.30 usdjpy 118.40 119.39 118.20 2007.02.28 07:27 118.41 0.00 0.00 -2.53
25 7033497 20061113 2007.02.28 03:14 sell 0.50 usdjpy 118.61 119.39 118.41 2007.02.28 07:27 118.41 0.00 0.00 84.45
26 7037595 20061113 2007.02.28 07:27 sell 0.10 usdjpy 118.38 119.98 118.18 2007.02.28 07:57 118.18 0.00 0.00 16.92
27 7038453 20061113 2007.02.28 07:57 sell 0.10 usdjpy 118.13 119.73 117.93 2007.02.28 11:17 118.33 0.00 0.00 -16.90
28 7039454 20061113 2007.02.28 08:17 sell 0.10 usdjpy 118.33 119.73 118.13 2007.02.28 11:17 118.33 0.00 0.00 0.00
29 7043330 20061113 2007.02.28 09:33 sell 0.20 usdjpy 118.53 119.73 118.33 2007.02.28 11:17 118.33 0.00 0.00 33.80
30 7048831 20061113 2007.02.28 11:17 sell 0.10 usdjpy 118.31 119.91 118.11 2007.02.28 16:47 118.11 0.00 0.00 16.93
31 7050335 20061113 2007.02.28 11:51 sell 0.10 usdjpy 118.51 119.91 118.31 2007.02.28 15:30 118.31 0.00 0.00 16.91
32 7056557 20061113 2007.02.28 15:30 buy 0.10 usdjpy 118.34 116.74 118.54 2007.02.28 17:37 118.54 0.00 0.00 16.87
33 7059872 20061113 2007.02.28 16:46 buy 0.20 usdjpy 118.14 116.74 118.34 2007.02.28 17:31 118.34 0.00 0.00 33.80
34 7061693 20061113 2007.02.28 17:37 buy 0.10 usdjpy 118.57 116.97 118.77 2007.02.28 17:47 118.77 0.00 0.00 16.84
35 7062291 20061113 2007.02.28 17:47 buy 0.10 usdjpy 118.81 117.21 119.01 2007.02.28 23:57 118.61 0.00 0.00 -16.86
36 7062586 20061113 2007.02.28 17:53 buy 0.10 usdjpy 118.61 117.21 118.81 2007.02.28 23:57 118.61 0.00 0.00 0.00
37 7064344 20061113 2007.02.28 18:49 buy 0.20 usdjpy 118.41 117.21 118.61 2007.02.28 23:57 118.61 0.00 0.00 33.72
38 7068902 20061113 2007.02.28 23:57 buy 0.10 usdjpy 118.65 117.05 118.85 2007.03.01 01:47 118.85 0.00 3.72 16.83
39 7070646 20061113 2007.03.01 01:48 buy 0.10 usdjpy 118.87 117.27 119.07 2007.03.01 15:26 117.64 0.00 0.00 -104.56
40 7071915 20061113 2007.03.01 02:59 buy 0.10 usdjpy 118.67 117.27 118.87 2007.03.01 15:26 117.64 0.00 0.00 -87.56
41 7073132 20061113 2007.03.01 04:04 buy 0.20 usdjpy 118.47 117.27 118.67 2007.03.01 15:26 117.63 0.00 0.00 -142.82
42 7075482 20061113 2007.03.01 05:57 buy 0.30 usdjpy 118.27 117.27 118.47 2007.03.01 15:26 117.63 0.00 0.00 -163.22
43 7089415 20061113 2007.03.01 13:48 buy 0.50 usdjpy 118.07 117.27 118.27 2007.03.01 15:26 117.64 0.00 0.00 -182.76
44 7090768 20061113 2007.03.01 14:32 buy 0.80 usdjpy 117.86 117.27 118.06 2007.03.01 15:26 117.62 0.00 0.00 -163.24
45 7091282 20061113 2007.03.01 14:44 buy 1.30 usdjpy 117.64 117.27 117.84 2007.03.01 15:26 117.63 0.00 0.00 -11.05
46 7092203 20061113 2007.03.01 15:02 buy 2.10 usdjpy 117.43 117.27 117.63 2007.03.01 15:26 117.63 0.00 0.00 357.05
47 7093425 20061113 2007.03.01 15:27 sell 0.10 usdjpy 117.62 119.22 117.42 2007.03.01 15:35 117.42 0.00 0.00 17.03
48 7095412 20061113 2007.03.01 16:02 sell 0.10 usdjpy 117.65 119.25 117.45 2007.03.01 16:17 117.45 0.00 0.00 17.03
49 7095983 20061113 2007.03.01 16:17 sell 0.10 usdjpy 117.41 119.01 117.21 2007.03.01 16:36 117.21 0.00 0.00 17.06
50 7096918 20061113 2007.03.01 16:36 sell 0.10 usdjpy 117.18 118.78 116.98 2007.03.01 16:55 116.98 0.00 0.00 17.10
51 7098122 20061113 2007.03.01 16:55 sell 0.10 usdjpy 116.96 118.56 116.76 2007.03.01 17:01 117.50 0.00 0.00 -45.96
52 7098332 20061113 2007.03.01 16:58 sell 0.10 usdjpy 117.16 118.56 116.96 2007.03.01 17:01 117.50 0.00 0.00 -28.94
53 7098623 20061113 2007.03.01 17:01 sell 0.10 usdjpy 117.48 119.08 117.28 2007.03.01 17:22 117.47 0.00 0.00 0.85
54 7100601 20061113 2007.03.01 17:18 sell 0.10 usdjpy 117.68 119.08 117.48 2007.03.01 17:22 117.48 0.00 0.00 17.03
55 7101351 20061113 2007.03.01 17:22 sell 0.10 usdjpy 117.44 119.04 117.24 2007.03.01 18:10 117.44 0.00 0.00 0.00
56 7102966 20061113 2007.03.01 17:44 sell 0.10 usdjpy 117.64 119.04 117.44 2007.03.01 18:10 117.44 0.00 0.00 17.03
57 7104802 20061113 2007.03.01 18:10 sell 0.10 usdjpy 117.42 119.02 117.22 2007.03.01 19:09 117.42 0.00 0.00 0.00
58 7105675 20061113 2007.03.01 18:30 sell 0.10 usdjpy 117.62 119.02 117.42 2007.03.01 19:09 117.42 0.00 0.00 17.03
59 7106675 20061113 2007.03.01 19:09 sell 0.10 usdjpy 117.38 118.98 117.18 2007.03.02 03:27 117.59 0.00 -1.38 -17.86
60 7107545 20061113 2007.03.01 19:56 sell 0.10 usdjpy 117.58 118.98 117.38 2007.03.02 03:27 117.58 0.00 -1.38 0.00
61 7112257 20061113 2007.03.02 01:36 sell 0.20 usdjpy 117.78 118.98 117.58 2007.03.02 03:27 117.58 0.00 0.00 34.02
62 7113993 20061113 2007.03.02 03:27 sell 0.10 usdjpy 117.55 119.15 117.35 2007.03.02 09:02 117.56 0.00 0.00 -0.85
63 7115669 20061113 2007.03.02 05:33 sell 0.10 usdjpy 117.75 119.15 117.55 2007.03.02 09:02 117.55 0.00 0.00 17.01
64 7119094 20061113 2007.03.02 09:02 sell 0.10 usdjpy 117.51 119.11 117.31 2007.03.02 11:57 117.53 0.00 0.00 -1.70
65 7121229 20061113 2007.03.02 10:12 sell 0.10 usdjpy 117.72 119.11 117.52 2007.03.02 11:57 117.52 0.00 0.00 17.02
66 7125265 20061113 2007.03.02 11:57 sell 0.10 usdjpy 117.50 119.10 117.30 2007.03.02 13:21 117.30 0.00 0.00 17.05
67 7127638 20061113 2007.03.02 13:21 sell 0.10 usdjpy 117.28 118.88 117.08 2007.03.02 14:02 117.08 0.00 0.00 17.08
68 7129149 20061113 2007.03.02 14:02 sell 0.10 usdjpy 117.06 118.66 116.86 2007.03.02 14:26 116.86 0.00 0.00 17.11
69 7130501 20061113 2007.03.02 14:26 sell 0.10 usdjpy 116.83 118.43 116.63 2007.03.02 15:09 117.02 0.00 0.00 -16.24
70 7130955 20061113 2007.03.02 14:37 sell 0.10 usdjpy 117.03 118.43 116.83 2007.03.02 15:09 117.03 0.00 0.00 0.00
71 7131125 20061113 2007.03.02 14:40 sell 0.20 usdjpy 117.23 118.43 117.03 2007.03.02 15:09 117.03 0.00 0.00 34.18
72 7132213 20061113 2007.03.02 15:10 sell 0.10 usdjpy 117.00 118.60 116.80 2007.03.02 15:44 116.80 0.00 0.00 17.12
73 7133486 20061113 2007.03.02 15:44 sell 0.10 usdjpy 116.76 118.36 116.56 2007.03.02 18:03 116.97 0.00 0.00 -17.95
74 7134590 20061113 2007.03.02 16:04 sell 0.10 usdjpy 116.97 118.36 116.77 2007.03.02 18:03 116.97 0.00 0.00 0.00
75 7135682 20061113 2007.03.02 16:35 sell 0.20 usdjpy 117.17 118.36 116.97 2007.03.02 18:03 116.97 0.00 0.00 34.20
76 7139244 20061113 2007.03.02 18:03 sell 0.10 usdjpy 116.92 118.52 116.72 2007.03.02 18:48 116.92 0.00 0.00 0.00
77 7139639 20061113 2007.03.02 18:14 sell 0.10 usdjpy 117.12 118.52 116.92 2007.03.02 18:48 116.92 0.00 0.00 17.11
78 7140496 20061113 2007.03.02 18:48 sell 0.10 usdjpy 116.87 118.47 116.67 2007.03.02 19:28 116.67 0.00 0.00 17.14
79 7141846 20061113 2007.03.02 19:28 sell 0.10 usdjpy 116.62 118.22 116.42 2007.03.05 01:24 116.42 0.00 -1.38 17.18
80 7145613 20061113 2007.03.02 22:40 sell 0.10 usdjpy 116.84 118.22 116.64 2007.03.05 01:02 116.64 0.00 -1.38 17.15
81 7160236 20061113 2007.03.05 05:33 sell 0.10 usdjpy 115.78 117.38 115.58 2007.03.05 06:30 115.58 0.00 0.00 17.30
82 7161721 20061113 2007.03.05 06:30 sell 0.10 usdjpy 115.55 117.15 115.35 2007.03.05 07:51 115.55 0.00 0.00 0.00
83 7163641 20061113 2007.03.05 07:04 sell 0.10 usdjpy 115.75 117.15 115.55 2007.03.05 07:51 115.55 0.00 0.00 17.31
84 7165980 20061113 2007.03.05 07:51 sell 0.10 usdjpy 115.52 117.12 115.32 2007.03.05 09:05 115.52 0.00 0.00 0.00
85 7167754 20061113 2007.03.05 08:35 sell 0.10 usdjpy 115.72 117.12 115.52 2007.03.05 09:05 115.52 0.00 0.00 17.31
86 7169199 20061113 2007.03.05 09:05 sell 0.10 usdjpy 115.46 117.06 115.26 2007.03.05 09:16 115.26 0.00 0.00 17.35
87 7170560 20061113 2007.03.05 09:16 sell 0.10 usdjpy 115.24 116.84 115.04 2007.03.05 09:57 115.25 0.00 0.00 -0.87
88 7171288 20061113 2007.03.05 09:23 sell 0.10 usdjpy 115.45 116.84 115.25 2007.03.05 09:57 115.25 0.00 0.00 17.35
89 7173007 20061113 2007.03.05 09:57 sell 0.10 usdjpy 115.22 116.82 115.02 2007.03.05 11:34 115.24 0.00 0.00 -1.74
90 7174215 20061113 2007.03.05 10:26 sell 0.10 usdjpy 115.44 116.82 115.24 2007.03.05 11:34 115.24 0.00 0.00 17.36
91 7176613 20061113 2007.03.05 11:34 sell 0.10 usdjpy 115.23 116.83 115.03 2007.03.05 14:43 115.44 0.00 0.00 -18.19
92 7180028 20061113 2007.03.05 13:17 sell 0.10 usdjpy 115.43 116.83 115.23 2007.03.05 14:43 115.44 0.00 0.00 -0.87
93 7182515 20061113 2007.03.05 14:09 sell 0.20 usdjpy 115.64 116.83 115.44 2007.03.05 14:43 115.44 0.00 0.00 34.65
94 7183640 20061113 2007.03.05 14:43 sell 0.10 usdjpy 115.42 117.02 115.22 2007.03.05 15:15 115.39 0.00 0.00 2.60
95 7184629 20061113 2007.03.05 15:08 sell 0.10 usdjpy 115.62 117.02 115.42 2007.03.05 15:14 115.42 0.00 0.00 17.33
96 7185270 20061113 2007.03.05 15:15 sell 0.10 usdjpy 115.35 116.95 115.15 2007.03.05 17:02 115.74 0.00 0.00 -33.70
97 7186452 20061113 2007.03.05 15:42 sell 0.10 usdjpy 115.55 116.95 115.35 2007.03.05 17:02 115.74 0.00 0.00 -16.42
98 7187892 20061113 2007.03.05 16:38 sell 0.20 usdjpy 115.75 116.95 115.55 2007.03.05 17:02 115.74 0.00 0.00 1.73
99 7188668 20061113 2007.03.05 16:52 sell 0.30 usdjpy 115.95 116.95 115.75 2007.03.05 17:02 115.75 0.00 0.00 51.84
100 7189726 20061113 2007.03.05 17:02 sell 0.10 usdjpy 115.70 117.30 115.50 2007.03.05 17:13 116.17 0.00 0.00 -40.46
101 7190270 20061113 2007.03.05 17:10 sell 0.10 usdjpy 115.90 117.30 115.70 2007.03.05 17:13 116.16 0.00 0.00 -22.38
102 7190501 20061113 2007.03.05 17:13 sell 0.10 usdjpy 116.12 117.72 115.92 2007.03.05 17:26 115.92 0.00 0.00 17.25
103 7191248 20061113 2007.03.05 17:26 sell 0.10 usdjpy 115.88 117.48 115.68 2007.03.05 20:21 115.88 0.00 0.00 0.00
104 7191987 20061113 2007.03.05 17:51 sell 0.10 usdjpy 116.08 117.48 115.88 2007.03.05 20:20 115.88 0.00 0.00 17.26
105 7194443 20061113 2007.03.05 20:21 buy 0.10 usdjpy 115.88 114.28 116.08 2007.03.06 01:27 115.46 0.00 1.20 -36.38
106 7195907 20061113 2007.03.05 23:16 buy 0.10 usdjpy 115.67 114.28 115.87 2007.03.06 01:27 115.46 0.00 1.20 -18.19
107 7196890 20061113 2007.03.06 00:32 buy 0.20 usdjpy 115.47 114.28 115.67 2007.03.06 01:27 115.47 0.00 0.00 0.00
108 7197248 20061113 2007.03.06 00:46 buy 0.30 usdjpy 115.27 114.28 115.47 2007.03.06 01:27 115.47 0.00 0.00 51.96
109 7197920 20061113 2007.03.06 01:27 sell 0.10 usdjpy 115.47 117.07 115.27 2007.03.06 02:13 115.69 0.00 0.00 -19.02
110 7198423 20061113 2007.03.06 02:02 sell 0.10 usdjpy 115.67 117.07 115.47 2007.03.06 02:13 115.69 0.00 0.00 -1.73
111 7198540 20061113 2007.03.06 02:05 sell 0.20 usdjpy 115.90 117.07 115.70 2007.03.06 02:12 115.70 0.00 0.00 34.57
112 7198887 20061113 2007.03.06 02:13 sell 0.10 usdjpy 115.66 117.26 115.46 2007.03.06 04:29 116.53 0.00 0.00 -74.66
113 7199532 20061113 2007.03.06 02:33 sell 0.10 usdjpy 115.86 117.26 115.66 2007.03.06 04:29 116.53 0.00 0.00 -57.50
114 7200550 20061113 2007.03.06 03:09 sell 0.20 usdjpy 116.06 117.26 115.86 2007.03.06 04:29 116.54 0.00 0.00 -82.38
115 7201671 20061113 2007.03.06 04:09 sell 0.30 usdjpy 116.30 117.26 116.10 2007.03.06 04:29 116.54 0.00 0.00 -61.78
116 7202346 20061113 2007.03.06 04:29 buy 0.10 usdjpy 116.53 114.93 116.73 2007.03.06 12:57 116.53 0.00 0.00 0.00
117 7207105 20061113 2007.03.06 07:40 buy 0.10 usdjpy 116.33 114.93 116.53 2007.03.06 12:57 116.53 0.00 0.00 17.16
0.00 -2.16 11.30
 
Summary P/L: 9.14
 
1 6982939 20061113 2007.02.26 19:45 sell 0.10 eurusd 1.3164 1.3314 1.3144 2007.02.27 03:31 1.3175 0.00 0.52 -11.00
2 6985617 20061113 2007.02.26 21:29 sell 0.10 eurusd 1.3179 1.3314 1.3159 2007.02.27 03:31 1.3175 0.00 0.52 4.00
3 6988785 20061113 2007.02.27 02:07 sell 0.20 eurusd 1.3195 1.3314 1.3175 2007.02.27 03:31 1.3175 0.00 0.00 40.00
4 6991006 20061113 2007.02.27 03:31 buy 0.10 eurusd 1.3176 1.3026 1.3196 2007.02.27 10:16 1.3196 0.00 0.00 20.00
5 7002278 20061113 2007.02.27 10:16 buy 0.10 eurusd 1.3199 1.3049 1.3219 2007.02.27 10:21 1.3219 0.00 0.00 20.00
6 7003238 20061113 2007.02.27 10:21 buy 0.10 eurusd 1.3223 1.3073 1.3243 2007.02.27 15:30 1.3243 0.00 0.00 20.00
7 7007441 20061113 2007.02.27 12:00 buy 0.10 eurusd 1.3208 1.3073 1.3228 2007.02.27 15:04 1.3228 0.00 0.00 20.00
0.00 1.04 113.00
 
Summary P/L: 114.04
 
1 6982935 20061113 2007.02.26 19:45 buy 0.10 usdcad 1.1608 1.1458 1.1628 2007.02.27 14:24 1.1612 0.00 0.48 3.44
2 7004673 20061113 2007.02.27 10:39 buy 0.10 usdcad 1.1592 1.1458 1.1612 2007.02.27 14:24 1.1612 0.00 0.00 17.22
3 7012225 20061113 2007.02.27 14:24 buy 0.10 usdcad 1.1617 1.1467 1.1637 2007.02.27 15:32 1.1598 0.00 0.00 -16.38
4 7014964 20061113 2007.02.27 15:32 buy 0.10 usdcad 1.1604 1.1454 1.1624 2007.02.27 17:37 1.1624 0.00 0.00 17.21
5 7020409 20061113 2007.02.27 17:37 buy 0.10 usdcad 1.1630 1.1480 1.1650 2007.02.27 17:58 1.1650 0.00 0.00 17.17
6 7021240 20061113 2007.02.27 17:58 buy 0.10 usdcad 1.1655 1.1505 1.1675 2007.02.27 21:53 1.1660 0.00 0.00 4.29
7 7022191 20061113 2007.02.27 18:51 buy 0.10 usdcad 1.1640 1.1505 1.1660 2007.02.27 21:53 1.1660 0.00 0.00 17.15
8 7025867 20061113 2007.02.27 21:53 buy 0.10 usdcad 1.1667 1.1517 1.1687 2007.02.28 16:11 1.1687 0.00 0.48 17.11
9 7058625 20061113 2007.02.28 16:12 buy 0.10 usdcad 1.1691 1.1541 1.1711 2007.02.28 16:59 1.1711 0.00 0.00 17.08
10 7060242 20061113 2007.02.28 16:59 buy 0.10 usdcad 1.1715 1.1565 1.1735 2007.02.28 17:39 1.1735 0.00 0.00 17.04
11 7061814 20061113 2007.02.28 17:39 buy 0.10 usdcad 1.1741 1.1591 1.1761 2007.03.01 13:46 1.1700 0.00 0.48 -35.04
12 7063017 20061113 2007.02.28 18:01 buy 0.10 usdcad 1.1725 1.1591 1.1745 2007.03.01 13:46 1.1700 0.00 0.48 -21.37
13 7063839 20061113 2007.02.28 18:31 buy 0.20 usdcad 1.1710 1.1591 1.1730 2007.03.01 13:46 1.1700 0.00 0.97 -17.09
14 7064329 20061113 2007.02.28 18:48 buy 0.30 usdcad 1.1695 1.1591 1.1715 2007.03.01 13:46 1.1700 0.00 1.45 12.82
15 7083504 20061113 2007.03.01 10:16 buy 0.50 usdcad 1.1680 1.1591 1.1700 2007.03.01 13:46 1.1700 0.00 0.00 85.47
16 7089412 20061113 2007.03.01 13:48 buy 0.10 usdcad 1.1704 1.1554 1.1724 2007.03.01 15:31 1.1724 0.00 0.00 17.06
17 7093767 20061113 2007.03.01 15:31 buy 0.10 usdcad 1.1728 1.1578 1.1748 2007.03.01 16:37 1.1748 0.00 0.00 17.02
18 7096981 20061113 2007.03.01 16:37 buy 0.10 usdcad 1.1754 1.1604 1.1774 2007.03.02 13:24 1.1743 0.00 1.58 -9.37
19 7097625 20061113 2007.03.01 16:45 buy 0.10 usdcad 1.1738 1.1604 1.1758 2007.03.02 13:24 1.1743 0.00 1.58 4.26
20 7105902 20061113 2007.03.01 18:35 buy 0.20 usdcad 1.1723 1.1604 1.1743 2007.03.02 13:24 1.1743 0.00 3.16 34.06
21 7127734 20061113 2007.03.02 13:24 buy 0.10 usdcad 1.1749 1.1599 1.1769 2007.03.02 17:07 1.1754 0.00 0.00 4.25
22 7130722 20061113 2007.03.02 14:32 buy 0.10 usdcad 1.1734 1.1599 1.1754 2007.03.02 17:07 1.1754 0.00 0.00 17.02
23 7137018 20061113 2007.03.02 17:07 buy 0.10 usdcad 1.1760 1.1610 1.1780 2007.03.05 02:56 1.1780 0.00 0.48 16.98
24 7175683 20061113 2007.03.05 11:02 buy 0.10 usdcad 1.1797 1.1647 1.1817 2007.03.05 14:13 1.1817 0.00 0.00 16.92
25 7182706 20061113 2007.03.05 14:13 buy 0.10 usdcad 1.1826 1.1676 1.1846 2007.03.05 18:51 1.1816 0.00 0.00 -8.46
26 7183757 20061113 2007.03.05 14:46 buy 0.10 usdcad 1.1811 1.1676 1.1831 2007.03.05 18:51 1.1816 0.00 0.00 4.23
27 7186024 20061113 2007.03.05 15:30 buy 0.20 usdcad 1.1796 1.1676 1.1816 2007.03.05 18:51 1.1816 0.00 0.00 33.85
28 7193402 20061113 2007.03.05 18:51 buy 0.10 usdcad 1.1820 1.1670 1.1840 2007.03.06 09:02 1.1808 0.00 0.48 -10.16
29 7194202 20061113 2007.03.05 19:57 buy 0.10 usdcad 1.1804 1.1670 1.1824 2007.03.06 09:02 1.1808 0.00 0.48 3.39
30 7205149 20061113 2007.03.06 06:07 buy 0.20 usdcad 1.1788 1.1670 1.1808 2007.03.06 09:02 1.1808 0.00 0.00 33.88
31 7209554 20061113 2007.03.06 09:02 buy 0.10 usdcad 1.1813 1.1663 1.1833 2007.03.06 15:39 1.1786 0.00 0.00 -22.91
32 7210226 20061113 2007.03.06 09:29 buy 0.10 usdcad 1.1798 1.1663 1.1818 2007.03.06 15:39 1.1786 0.00 0.00 -10.18
33 7211595 20061113 2007.03.06 09:59 buy 0.20 usdcad 1.1783 1.1663 1.1803 2007.03.06 15:39 1.1786 0.00 0.00 5.09
34 7218361 20061113 2007.03.06 14:43 buy 0.30 usdcad 1.1766 1.1663 1.1786 2007.03.06 15:39 1.1786 0.00 0.00 50.91
35 7219957 20061113 2007.03.06 15:39 buy 0.10 usdcad 1.1790 1.1640 1.1810 2007.03.06 19:25 1.1763 0.00 0.00 -22.95
36 7221472 20061113 2007.03.06 16:08 buy 0.10 usdcad 1.1775 1.1640 1.1795 2007.03.06 19:25 1.1763 0.00 0.00 -10.20
37 7222171 20061113 2007.03.06 16:27 buy 0.20 usdcad 1.1758 1.1640 1.1778 2007.03.06 19:25 1.1763 0.00 0.00 8.50
38 7223610 20061113 2007.03.06 17:04 buy 0.30 usdcad 1.1743 1.1640 1.1763 2007.03.06 19:25 1.1763 0.00 0.00 51.01
0.00 12.10 360.32
 
Summary P/L: 372.42
 
* * *