|A/C No: test
|Name: Humax
|2007.03.06 19:01 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|6983312
|20061113
|2007.02.26 20:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2321
|1.2171
|1.2341
|2007.02.27 17:10
|1.2237
|0.00
|0.81
|-68.64
|2
|6985593
|20061113
|2007.02.26 21:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2306
|1.2171
|1.2326
|2007.02.27 17:10
|1.2237
|0.00
|0.81
|-56.39
|3
|6989112
|20061113
|2007.02.27 02:25
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2290
|1.2171
|1.2310
|2007.02.27 17:10
|1.2237
|0.00
|0.00
|-86.62
|4
|7001423
|20061113
|2007.02.27 10:09
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2271
|1.2171
|1.2291
|2007.02.27 17:10
|1.2237
|0.00
|0.00
|-83.35
|5
|7002378
|20061113
|2007.02.27 10:17
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2256
|1.2171
|1.2276
|2007.02.27 17:09
|1.2237
|0.00
|0.00
|-77.63
|6
|7003163
|20061113
|2007.02.27 10:21
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2241
|1.2171
|1.2261
|2007.02.27 17:09
|1.2237
|0.00
|0.00
|-26.15
|7
|7015893
|20061113
|2007.02.27 15:45
|buy
|1.30
|usdchf
|1.2211
|1.2171
|1.2236
|2007.02.27 17:09
|1.2236
|0.00
|0.00
|265.61
|8
|7019185
|20061113
|2007.02.27 17:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2236
|1.2436
|1.2211
|2007.02.27 17:59
|1.2211
|0.00
|0.00
|20.47
|9
|7021304
|20061113
|2007.02.27 17:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2208
|1.2408
|1.2183
|2007.02.27 19:10
|1.2183
|0.00
|0.00
|20.53
|10
|7022709
|20061113
|2007.02.27 19:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2176
|1.2376
|1.2151
|2007.02.27 22:08
|1.2151
|0.00
|0.00
|20.57
|11
|7026857
|20061113
|2007.02.27 22:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2147
|1.2347
|1.2122
|2007.02.28 18:48
|1.2197
|0.00
|-1.02
|-40.99
|12
|7027332
|20061113
|2007.02.27 22:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2172
|1.2347
|1.2147
|2007.02.28 18:48
|1.2197
|0.00
|-1.02
|-20.50
|13
|7039261
|20061113
|2007.02.28 08:13
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2197
|1.2347
|1.2172
|2007.02.28 18:48
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|14
|7045573
|20061113
|2007.02.28 10:18
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2222
|1.2347
|1.2197
|2007.02.28 18:48
|1.2197
|0.00
|0.00
|61.49
|15
|7064277
|20061113
|2007.02.28 18:48
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2192
|1.2392
|1.2167
|2007.03.01 15:02
|1.2167
|0.00
|-2.93
|20.55
|16
|7081452
|20061113
|2007.03.01 09:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2208
|1.2392
|1.2188
|2007.03.01 09:59
|1.2188
|0.00
|0.00
|16.41
|17
|7082567
|20061113
|2007.03.01 09:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2186
|1.2346
|1.2166
|2007.03.01 15:02
|1.2166
|0.00
|0.00
|16.44
|18
|7092123
|20061113
|2007.03.01 15:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2164
|1.2324
|1.2144
|2007.03.02 12:50
|1.2237
|0.00
|-1.02
|-59.66
|19
|7100728
|20061113
|2007.03.01 17:18
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2217
|1.2357
|1.2197
|2007.03.02 12:50
|1.2237
|0.00
|-1.02
|-16.34
|20
|7111804
|20061113
|2007.03.02 01:08
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2237
|1.2357
|1.2217
|2007.03.02 12:50
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|21
|7123631
|20061113
|2007.03.02 11:17
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2257
|1.2357
|1.2237
|2007.03.02 12:50
|1.2237
|0.00
|0.00
|49.03
|22
|7126709
|20061113
|2007.03.02 12:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2238
|1.2078
|1.2258
|2007.03.02 14:40
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|23
|7130265
|20061113
|2007.03.02 14:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2218
|1.2078
|1.2238
|2007.03.02 14:40
|1.2238
|0.00
|0.00
|16.34
|24
|7131181
|20061113
|2007.03.02 14:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2242
|1.2082
|1.2262
|2007.03.02 17:12
|1.2222
|0.00
|0.00
|-16.36
|25
|7132595
|20061113
|2007.03.02 15:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2222
|1.2082
|1.2242
|2007.03.02 17:12
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|26
|7134258
|20061113
|2007.03.02 15:59
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2202
|1.2082
|1.2222
|2007.03.02 17:12
|1.2222
|0.00
|0.00
|32.73
|27
|7137347
|20061113
|2007.03.02 17:12
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2224
|1.2064
|1.2244
|2007.03.05 10:26
|1.2142
|0.00
|0.81
|-67.53
|28
|7138148
|20061113
|2007.03.02 17:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2204
|1.2064
|1.2224
|2007.03.05 10:26
|1.2142
|0.00
|0.81
|-51.06
|29
|7140060
|20061113
|2007.03.02 18:29
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2184
|1.2064
|1.2204
|2007.03.05 04:00
|1.2204
|0.00
|1.63
|32.78
|30
|7141994
|20061113
|2007.03.02 19:31
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2164
|1.2064
|1.2184
|2007.03.05 03:34
|1.2184
|0.00
|2.44
|49.24
|31
|7160235
|20061113
|2007.03.05 05:33
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2161
|1.2064
|1.2181
|2007.03.05 10:26
|1.2141
|0.00
|0.00
|-32.95
|32
|7164420
|20061113
|2007.03.05 07:20
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2141
|1.2064
|1.2161
|2007.03.05 10:26
|1.2141
|0.00
|0.00
|0.00
|33
|7171763
|20061113
|2007.03.05 09:33
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2121
|1.2064
|1.2141
|2007.03.05 10:26
|1.2141
|0.00
|0.00
|82.37
|34
|7174307
|20061113
|2007.03.05 10:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2144
|1.1984
|1.2164
|2007.03.05 10:58
|1.2164
|0.00
|0.00
|16.44
|35
|7175494
|20061113
|2007.03.05 10:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2168
|1.2008
|1.2188
|2007.03.05 12:05
|1.2188
|0.00
|0.00
|16.41
|36
|7177734
|20061113
|2007.03.05 12:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2192
|1.2032
|1.2212
|2007.03.05 13:31
|1.2192
|0.00
|0.00
|0.00
|37
|7178616
|20061113
|2007.03.05 12:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2172
|1.2032
|1.2192
|2007.03.05 13:31
|1.2192
|0.00
|0.00
|16.40
|38
|7180599
|20061113
|2007.03.05 13:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2196
|1.2036
|1.2216
|2007.03.05 13:42
|1.2216
|0.00
|0.00
|16.37
|39
|7181270
|20061113
|2007.03.05 13:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2221
|1.2061
|1.2241
|2007.03.05 15:11
|1.2241
|0.00
|0.00
|16.34
|40
|7183143
|20061113
|2007.03.05 14:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2201
|1.2061
|1.2221
|2007.03.05 15:07
|1.2221
|0.00
|0.00
|16.37
|41
|7184528
|20061113
|2007.03.05 15:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2227
|1.2067
|1.2247
|2007.03.05 17:13
|1.2227
|0.00
|0.00
|0.00
|42
|7189887
|20061113
|2007.03.05 17:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2207
|1.2067
|1.2227
|2007.03.05 17:12
|1.2227
|0.00
|0.00
|16.36
|43
|7190460
|20061113
|2007.03.05 17:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2232
|1.2072
|1.2252
|2007.03.06 04:15
|1.2232
|0.00
|0.81
|0.00
|44
|7191493
|20061113
|2007.03.05 17:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2212
|1.2072
|1.2232
|2007.03.06 04:15
|1.2232
|0.00
|0.81
|16.35
|45
|7201934
|20061113
|2007.03.06 04:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2234
|1.2074
|1.2254
|2007.03.06 08:54
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|46
|7208261
|20061113
|2007.03.06 08:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2214
|1.2074
|1.2234
|2007.03.06 08:54
|1.2234
|0.00
|0.00
|16.35
|47
|7209214
|20061113
|2007.03.06 08:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2236
|1.2076
|1.2256
|2007.03.06 11:45
|1.2216
|0.00
|0.00
|-16.37
|48
|7210163
|20061113
|2007.03.06 09:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2216
|1.2076
|1.2236
|2007.03.06 11:45
|1.2216
|0.00
|0.00
|0.00
|49
|7211989
|20061113
|2007.03.06 10:07
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2196
|1.2076
|1.2216
|2007.03.06 11:45
|1.2216
|0.00
|0.00
|32.74
|50
|7214662
|20061113
|2007.03.06 11:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2220
|1.2060
|1.2240
|2007.03.06 14:41
|1.2240
|0.00
|0.00
|16.34
|51
|7218251
|20061113
|2007.03.06 14:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2244
|1.2084
|1.2264
|2007.03.06 19:00
|1.2243
|0.00
|0.00
|-0.82
|52
|7225026
|20061113
|2007.03.06 17:56
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2224
|1.2084
|1.2244
|2007.03.06 19:00
|1.2244
|0.00
|0.00
|16.33
|0.00
|1.92
|196.00
|Summary P/L:
|197.92
|1
|7010200
|20061113
|2007.02.27 13:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9636
|1.9396
|1.9666
|2007.02.27 16:44
|1.9666
|0.00
|0.00
|30.00
|2
|7017882
|20061113
|2007.02.27 16:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9667
|1.9427
|1.9697
|2007.02.27 18:53
|1.9663
|0.00
|0.00
|-4.00
|3
|7018650
|20061113
|2007.02.27 17:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9633
|1.9427
|1.9663
|2007.02.27 18:53
|1.9663
|0.00
|0.00
|30.00
|4
|7022234
|20061113
|2007.02.27 18:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9666
|1.9426
|1.9696
|2007.02.28 09:12
|1.9564
|0.00
|-0.10
|-102.00
|5
|7024982
|20061113
|2007.02.27 21:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9635
|1.9426
|1.9665
|2007.02.28 09:12
|1.9565
|0.00
|-0.10
|-70.00
|6
|7041238
|20061113
|2007.02.28 09:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9604
|1.9426
|1.9634
|2007.02.28 09:12
|1.9565
|0.00
|0.00
|-78.00
|7
|7042043
|20061113
|2007.02.28 09:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9565
|1.9805
|1.9535
|2007.02.28 10:22
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|8
|7044059
|20061113
|2007.02.28 09:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9595
|1.9805
|1.9565
|2007.02.28 10:22
|1.9565
|0.00
|0.00
|30.00
|9
|7045903
|20061113
|2007.02.28 10:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9562
|1.9802
|1.9532
|2007.02.28 11:20
|1.9532
|0.00
|0.00
|30.00
|10
|7048920
|20061113
|2007.02.28 11:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9527
|1.9767
|1.9497
|2007.02.28 16:39
|1.9587
|0.00
|0.00
|-60.00
|11
|7049767
|20061113
|2007.02.28 11:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9558
|1.9767
|1.9528
|2007.02.28 16:39
|1.9587
|0.00
|0.00
|-29.00
|12
|7054895
|20061113
|2007.02.28 14:47
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9588
|1.9767
|1.9558
|2007.02.28 16:39
|1.9589
|0.00
|0.00
|-2.00
|13
|7055755
|20061113
|2007.02.28 15:08
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9619
|1.9767
|1.9589
|2007.02.28 16:39
|1.9589
|0.00
|0.00
|90.00
|14
|7059528
|20061113
|2007.02.28 16:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9582
|1.9822
|1.9552
|2007.03.01 08:47
|1.9611
|0.00
|-0.24
|-29.00
|15
|7064438
|20061113
|2007.02.28 18:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9612
|1.9822
|1.9582
|2007.03.01 08:47
|1.9613
|0.00
|-0.24
|-1.00
|16
|7068310
|20061113
|2007.02.28 23:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9643
|1.9822
|1.9613
|2007.03.01 08:47
|1.9613
|0.00
|-0.48
|60.00
|17
|7079250
|20061113
|2007.03.01 08:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9604
|1.9764
|1.9579
|2007.03.01 09:06
|1.9579
|0.00
|0.00
|25.00
|18
|7080608
|20061113
|2007.03.01 09:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9575
|1.9735
|1.9550
|2007.03.01 11:10
|1.9591
|0.00
|0.00
|-16.00
|19
|7080815
|20061113
|2007.03.01 09:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9595
|1.9735
|1.9570
|2007.03.01 11:10
|1.9592
|0.00
|0.00
|3.00
|20
|7082551
|20061113
|2007.03.01 09:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9616
|1.9735
|1.9591
|2007.03.01 11:10
|1.9591
|0.00
|0.00
|50.00
|21
|7085427
|20061113
|2007.03.01 11:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9588
|1.9748
|1.9563
|2007.03.01 11:30
|1.9609
|0.00
|0.00
|-21.00
|22
|7085940
|20061113
|2007.03.01 11:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9605
|1.9765
|1.9580
|2007.03.01 16:40
|1.9619
|0.00
|0.00
|-14.00
|23
|7086314
|20061113
|2007.03.01 11:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9625
|1.9765
|1.9600
|2007.03.01 16:40
|1.9619
|0.00
|0.00
|6.00
|24
|7090308
|20061113
|2007.03.01 14:18
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9645
|1.9765
|1.9620
|2007.03.01 16:40
|1.9620
|0.00
|0.00
|50.00
|25
|7097287
|20061113
|2007.03.01 16:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9620
|1.9460
|1.9645
|2007.03.01 17:25
|1.9606
|0.00
|0.00
|-14.00
|26
|7098555
|20061113
|2007.03.01 17:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9581
|1.9460
|1.9606
|2007.03.01 17:25
|1.9606
|0.00
|0.00
|25.00
|27
|7101580
|20061113
|2007.03.01 17:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9609
|1.9449
|1.9634
|2007.03.01 20:49
|1.9591
|0.00
|0.00
|-18.00
|28
|7102256
|20061113
|2007.03.01 17:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9586
|1.9449
|1.9611
|2007.03.01 20:49
|1.9591
|0.00
|0.00
|5.00
|29
|7104195
|20061113
|2007.03.01 18:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9566
|1.9449
|1.9591
|2007.03.01 20:49
|1.9591
|0.00
|0.00
|50.00
|30
|7108449
|20061113
|2007.03.01 20:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9591
|1.9751
|1.9566
|2007.03.02 08:21
|1.9566
|0.00
|-0.13
|25.00
|31
|7117855
|20061113
|2007.03.02 08:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9561
|1.9721
|1.9536
|2007.03.02 10:31
|1.9536
|0.00
|0.00
|25.00
|32
|7121805
|20061113
|2007.03.02 10:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9531
|1.9691
|1.9506
|2007.03.02 11:44
|1.9526
|0.00
|0.00
|5.00
|33
|7122732
|20061113
|2007.03.02 10:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9551
|1.9691
|1.9526
|2007.03.02 11:44
|1.9526
|0.00
|0.00
|25.00
|34
|7124636
|20061113
|2007.03.02 11:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9522
|1.9682
|1.9497
|2007.03.02 13:19
|1.9497
|0.00
|0.00
|25.00
|35
|7127537
|20061113
|2007.03.02 13:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9495
|1.9655
|1.9470
|2007.03.02 13:44
|1.9470
|0.00
|0.00
|25.00
|36
|7128447
|20061113
|2007.03.02 13:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9465
|1.9625
|1.9440
|2007.03.02 14:12
|1.9461
|0.00
|0.00
|4.00
|37
|7128926
|20061113
|2007.03.02 13:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9485
|1.9625
|1.9460
|2007.03.02 14:12
|1.9460
|0.00
|0.00
|25.00
|38
|7129536
|20061113
|2007.03.02 14:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9457
|1.9617
|1.9432
|2007.03.02 15:23
|1.9432
|0.00
|0.00
|25.00
|39
|7132678
|20061113
|2007.03.02 15:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9429
|1.9589
|1.9404
|2007.03.02 20:18
|1.9444
|0.00
|0.00
|-15.00
|40
|7136025
|20061113
|2007.03.02 16:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9449
|1.9589
|1.9424
|2007.03.02 20:18
|1.9444
|0.00
|0.00
|5.00
|41
|7141589
|20061113
|2007.03.02 19:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9469
|1.9589
|1.9444
|2007.03.02 20:18
|1.9444
|0.00
|0.00
|50.00
|42
|7143871
|20061113
|2007.03.02 20:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9439
|1.9599
|1.9414
|2007.03.05 01:27
|1.9414
|0.00
|-0.13
|25.00
|43
|7173185
|20061113
|2007.03.05 10:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9228
|1.9388
|1.9203
|2007.03.05 12:05
|1.9223
|0.00
|0.00
|5.00
|44
|7176051
|20061113
|2007.03.05 11:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9248
|1.9388
|1.9223
|2007.03.05 12:05
|1.9223
|0.00
|0.00
|25.00
|45
|7177647
|20061113
|2007.03.05 12:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9217
|1.9377
|1.9192
|2007.03.05 15:11
|1.9192
|0.00
|0.00
|25.00
|46
|7184990
|20061113
|2007.03.05 15:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9186
|1.9346
|1.9161
|2007.03.05 18:14
|1.9240
|0.00
|0.00
|-54.00
|47
|7185619
|20061113
|2007.03.05 15:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9206
|1.9346
|1.9181
|2007.03.05 18:14
|1.9240
|0.00
|0.00
|-34.00
|48
|7187916
|20061113
|2007.03.05 16:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9226
|1.9346
|1.9201
|2007.03.05 18:14
|1.9240
|0.00
|0.00
|-28.00
|49
|7188822
|20061113
|2007.03.05 16:53
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9246
|1.9346
|1.9221
|2007.03.05 18:14
|1.9241
|0.00
|0.00
|15.00
|50
|7190553
|20061113
|2007.03.05 17:13
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9266
|1.9346
|1.9241
|2007.03.05 18:14
|1.9241
|0.00
|0.00
|125.00
|51
|7192652
|20061113
|2007.03.05 18:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9234
|1.9394
|1.9209
|2007.03.05 23:32
|1.9209
|0.00
|0.00
|25.00
|52
|7196087
|20061113
|2007.03.05 23:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9205
|1.9365
|1.9180
|2007.03.06 02:56
|1.9221
|0.00
|-0.13
|-16.00
|53
|7198733
|20061113
|2007.03.06 02:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9226
|1.9365
|1.9201
|2007.03.06 02:56
|1.9221
|0.00
|0.00
|5.00
|54
|7199669
|20061113
|2007.03.06 02:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9246
|1.9365
|1.9221
|2007.03.06 02:56
|1.9221
|0.00
|0.00
|50.00
|55
|7200193
|20061113
|2007.03.06 02:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9218
|1.9378
|1.9193
|2007.03.06 06:54
|1.9270
|0.00
|0.00
|-52.00
|56
|7200731
|20061113
|2007.03.06 03:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9238
|1.9378
|1.9213
|2007.03.06 06:54
|1.9270
|0.00
|0.00
|-32.00
|57
|7202326
|20061113
|2007.03.06 04:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9258
|1.9378
|1.9233
|2007.03.06 06:54
|1.9270
|0.00
|0.00
|-24.00
|58
|7204070
|20061113
|2007.03.06 05:23
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9278
|1.9378
|1.9253
|2007.03.06 06:54
|1.9270
|0.00
|0.00
|24.00
|59
|7205484
|20061113
|2007.03.06 06:19
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9299
|1.9378
|1.9274
|2007.03.06 06:54
|1.9274
|0.00
|0.00
|125.00
|60
|7206197
|20061113
|2007.03.06 06:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9269
|1.9109
|1.9294
|2007.03.06 09:44
|1.9275
|0.00
|0.00
|6.00
|61
|7208893
|20061113
|2007.03.06 08:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9249
|1.9109
|1.9274
|2007.03.06 09:44
|1.9274
|0.00
|0.00
|25.00
|62
|7210829
|20061113
|2007.03.06 09:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9277
|1.9117
|1.9302
|2007.03.06 09:49
|1.9302
|0.00
|0.00
|25.00
|63
|7211201
|20061113
|2007.03.06 09:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9307
|1.9147
|1.9332
|2007.03.06 18:19
|1.9272
|0.00
|0.00
|-35.00
|64
|7211396
|20061113
|2007.03.06 09:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9287
|1.9147
|1.9312
|2007.03.06 18:19
|1.9272
|0.00
|0.00
|-15.00
|65
|7213917
|20061113
|2007.03.06 11:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9267
|1.9147
|1.9292
|2007.03.06 18:19
|1.9272
|0.00
|0.00
|10.00
|66
|7220609
|20061113
|2007.03.06 15:52
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9247
|1.9147
|1.9272
|2007.03.06 18:19
|1.9272
|0.00
|0.00
|75.00
|0.00
|-1.55
|550.00
|Summary P/L:
|548.45
|1
|6991170
|20061113
|2007.02.27 03:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.43
|121.93
|120.23
|2007.02.27 08:20
|120.23
|0.00
|0.00
|16.63
|2
|6995667
|20061113
|2007.02.27 08:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.21
|121.71
|120.01
|2007.02.27 09:53
|120.01
|0.00
|0.00
|16.67
|3
|7000448
|20061113
|2007.02.27 09:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.98
|121.48
|119.78
|2007.02.27 10:05
|119.78
|0.00
|0.00
|16.70
|4
|7001190
|20061113
|2007.02.27 10:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.76
|121.26
|119.56
|2007.02.27 10:21
|119.56
|0.00
|0.00
|16.73
|5
|7003202
|20061113
|2007.02.27 10:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.52
|121.02
|119.32
|2007.02.27 12:21
|119.47
|0.00
|0.00
|4.19
|6
|7006083
|20061113
|2007.02.27 11:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.67
|121.02
|119.47
|2007.02.27 12:21
|119.47
|0.00
|0.00
|16.74
|7
|7007933
|20061113
|2007.02.27 12:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.45
|120.95
|119.25
|2007.02.27 14:54
|119.25
|0.00
|0.00
|16.77
|8
|7013052
|20061113
|2007.02.27 14:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.23
|120.83
|119.03
|2007.02.27 15:31
|119.03
|0.00
|0.00
|16.80
|9
|7014938
|20061113
|2007.02.27 15:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.98
|120.58
|118.78
|2007.02.27 15:47
|118.78
|0.00
|0.00
|16.84
|10
|7016114
|20061113
|2007.02.27 15:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.75
|120.35
|118.55
|2007.02.27 17:38
|118.95
|0.00
|0.00
|-16.81
|11
|7017470
|20061113
|2007.02.27 16:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.95
|120.35
|118.75
|2007.02.27 17:38
|118.95
|0.00
|0.00
|0.00
|12
|7018732
|20061113
|2007.02.27 17:02
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.15
|120.35
|118.95
|2007.02.27 17:38
|118.95
|0.00
|0.00
|33.63
|13
|7020481
|20061113
|2007.02.27 17:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.90
|120.50
|118.70
|2007.02.27 18:11
|118.70
|0.00
|0.00
|16.85
|14
|7021642
|20061113
|2007.02.27 18:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.66
|120.26
|118.46
|2007.02.27 21:35
|118.46
|0.00
|0.00
|16.88
|15
|7025314
|20061113
|2007.02.27 21:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.42
|120.02
|118.22
|2007.02.27 21:47
|118.22
|0.00
|0.00
|16.92
|16
|7025763
|20061113
|2007.02.27 21:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.21
|119.81
|118.01
|2007.02.27 22:07
|118.01
|0.00
|0.00
|16.95
|17
|7026459
|20061113
|2007.02.27 22:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.97
|119.57
|117.77
|2007.02.27 22:08
|117.77
|0.00
|0.00
|16.98
|18
|7026700
|20061113
|2007.02.27 22:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.59
|119.19
|117.39
|2007.02.27 22:39
|117.81
|0.00
|0.00
|-18.67
|19
|7027217
|20061113
|2007.02.27 22:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.79
|119.19
|117.59
|2007.02.27 22:39
|117.81
|0.00
|0.00
|-1.70
|20
|7027812
|20061113
|2007.02.27 22:23
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.01
|119.19
|117.81
|2007.02.27 22:39
|117.81
|0.00
|0.00
|33.95
|21
|7028141
|20061113
|2007.02.27 22:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.79
|119.39
|117.59
|2007.02.28 07:27
|118.41
|0.00
|-1.38
|-52.36
|22
|7028591
|20061113
|2007.02.27 22:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.00
|119.39
|117.80
|2007.02.28 07:27
|118.41
|0.00
|-1.38
|-34.63
|23
|7030361
|20061113
|2007.02.28 00:56
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.20
|119.39
|118.00
|2007.02.28 07:27
|118.41
|0.00
|0.00
|-35.47
|24
|7031978
|20061113
|2007.02.28 02:30
|sell
|0.30
|usdjpy
|118.40
|119.39
|118.20
|2007.02.28 07:27
|118.41
|0.00
|0.00
|-2.53
|25
|7033497
|20061113
|2007.02.28 03:14
|sell
|0.50
|usdjpy
|118.61
|119.39
|118.41
|2007.02.28 07:27
|118.41
|0.00
|0.00
|84.45
|26
|7037595
|20061113
|2007.02.28 07:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.38
|119.98
|118.18
|2007.02.28 07:57
|118.18
|0.00
|0.00
|16.92
|27
|7038453
|20061113
|2007.02.28 07:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.13
|119.73
|117.93
|2007.02.28 11:17
|118.33
|0.00
|0.00
|-16.90
|28
|7039454
|20061113
|2007.02.28 08:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.33
|119.73
|118.13
|2007.02.28 11:17
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|29
|7043330
|20061113
|2007.02.28 09:33
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.53
|119.73
|118.33
|2007.02.28 11:17
|118.33
|0.00
|0.00
|33.80
|30
|7048831
|20061113
|2007.02.28 11:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.31
|119.91
|118.11
|2007.02.28 16:47
|118.11
|0.00
|0.00
|16.93
|31
|7050335
|20061113
|2007.02.28 11:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.51
|119.91
|118.31
|2007.02.28 15:30
|118.31
|0.00
|0.00
|16.91
|32
|7056557
|20061113
|2007.02.28 15:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.34
|116.74
|118.54
|2007.02.28 17:37
|118.54
|0.00
|0.00
|16.87
|33
|7059872
|20061113
|2007.02.28 16:46
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.14
|116.74
|118.34
|2007.02.28 17:31
|118.34
|0.00
|0.00
|33.80
|34
|7061693
|20061113
|2007.02.28 17:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.57
|116.97
|118.77
|2007.02.28 17:47
|118.77
|0.00
|0.00
|16.84
|35
|7062291
|20061113
|2007.02.28 17:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.81
|117.21
|119.01
|2007.02.28 23:57
|118.61
|0.00
|0.00
|-16.86
|36
|7062586
|20061113
|2007.02.28 17:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.61
|117.21
|118.81
|2007.02.28 23:57
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|37
|7064344
|20061113
|2007.02.28 18:49
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.41
|117.21
|118.61
|2007.02.28 23:57
|118.61
|0.00
|0.00
|33.72
|38
|7068902
|20061113
|2007.02.28 23:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.65
|117.05
|118.85
|2007.03.01 01:47
|118.85
|0.00
|3.72
|16.83
|39
|7070646
|20061113
|2007.03.01 01:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.87
|117.27
|119.07
|2007.03.01 15:26
|117.64
|0.00
|0.00
|-104.56
|40
|7071915
|20061113
|2007.03.01 02:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.67
|117.27
|118.87
|2007.03.01 15:26
|117.64
|0.00
|0.00
|-87.56
|41
|7073132
|20061113
|2007.03.01 04:04
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.47
|117.27
|118.67
|2007.03.01 15:26
|117.63
|0.00
|0.00
|-142.82
|42
|7075482
|20061113
|2007.03.01 05:57
|buy
|0.30
|usdjpy
|118.27
|117.27
|118.47
|2007.03.01 15:26
|117.63
|0.00
|0.00
|-163.22
|43
|7089415
|20061113
|2007.03.01 13:48
|buy
|0.50
|usdjpy
|118.07
|117.27
|118.27
|2007.03.01 15:26
|117.64
|0.00
|0.00
|-182.76
|44
|7090768
|20061113
|2007.03.01 14:32
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.86
|117.27
|118.06
|2007.03.01 15:26
|117.62
|0.00
|0.00
|-163.24
|45
|7091282
|20061113
|2007.03.01 14:44
|buy
|1.30
|usdjpy
|117.64
|117.27
|117.84
|2007.03.01 15:26
|117.63
|0.00
|0.00
|-11.05
|46
|7092203
|20061113
|2007.03.01 15:02
|buy
|2.10
|usdjpy
|117.43
|117.27
|117.63
|2007.03.01 15:26
|117.63
|0.00
|0.00
|357.05
|47
|7093425
|20061113
|2007.03.01 15:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.62
|119.22
|117.42
|2007.03.01 15:35
|117.42
|0.00
|0.00
|17.03
|48
|7095412
|20061113
|2007.03.01 16:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.65
|119.25
|117.45
|2007.03.01 16:17
|117.45
|0.00
|0.00
|17.03
|49
|7095983
|20061113
|2007.03.01 16:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.41
|119.01
|117.21
|2007.03.01 16:36
|117.21
|0.00
|0.00
|17.06
|50
|7096918
|20061113
|2007.03.01 16:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.18
|118.78
|116.98
|2007.03.01 16:55
|116.98
|0.00
|0.00
|17.10
|51
|7098122
|20061113
|2007.03.01 16:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.96
|118.56
|116.76
|2007.03.01 17:01
|117.50
|0.00
|0.00
|-45.96
|52
|7098332
|20061113
|2007.03.01 16:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.16
|118.56
|116.96
|2007.03.01 17:01
|117.50
|0.00
|0.00
|-28.94
|53
|7098623
|20061113
|2007.03.01 17:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.48
|119.08
|117.28
|2007.03.01 17:22
|117.47
|0.00
|0.00
|0.85
|54
|7100601
|20061113
|2007.03.01 17:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.68
|119.08
|117.48
|2007.03.01 17:22
|117.48
|0.00
|0.00
|17.03
|55
|7101351
|20061113
|2007.03.01 17:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.44
|119.04
|117.24
|2007.03.01 18:10
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|56
|7102966
|20061113
|2007.03.01 17:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.64
|119.04
|117.44
|2007.03.01 18:10
|117.44
|0.00
|0.00
|17.03
|57
|7104802
|20061113
|2007.03.01 18:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.42
|119.02
|117.22
|2007.03.01 19:09
|117.42
|0.00
|0.00
|0.00
|58
|7105675
|20061113
|2007.03.01 18:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.62
|119.02
|117.42
|2007.03.01 19:09
|117.42
|0.00
|0.00
|17.03
|59
|7106675
|20061113
|2007.03.01 19:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.38
|118.98
|117.18
|2007.03.02 03:27
|117.59
|0.00
|-1.38
|-17.86
|60
|7107545
|20061113
|2007.03.01 19:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.58
|118.98
|117.38
|2007.03.02 03:27
|117.58
|0.00
|-1.38
|0.00
|61
|7112257
|20061113
|2007.03.02 01:36
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.78
|118.98
|117.58
|2007.03.02 03:27
|117.58
|0.00
|0.00
|34.02
|62
|7113993
|20061113
|2007.03.02 03:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.55
|119.15
|117.35
|2007.03.02 09:02
|117.56
|0.00
|0.00
|-0.85
|63
|7115669
|20061113
|2007.03.02 05:33
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.75
|119.15
|117.55
|2007.03.02 09:02
|117.55
|0.00
|0.00
|17.01
|64
|7119094
|20061113
|2007.03.02 09:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.51
|119.11
|117.31
|2007.03.02 11:57
|117.53
|0.00
|0.00
|-1.70
|65
|7121229
|20061113
|2007.03.02 10:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.72
|119.11
|117.52
|2007.03.02 11:57
|117.52
|0.00
|0.00
|17.02
|66
|7125265
|20061113
|2007.03.02 11:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.50
|119.10
|117.30
|2007.03.02 13:21
|117.30
|0.00
|0.00
|17.05
|67
|7127638
|20061113
|2007.03.02 13:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.28
|118.88
|117.08
|2007.03.02 14:02
|117.08
|0.00
|0.00
|17.08
|68
|7129149
|20061113
|2007.03.02 14:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.06
|118.66
|116.86
|2007.03.02 14:26
|116.86
|0.00
|0.00
|17.11
|69
|7130501
|20061113
|2007.03.02 14:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.83
|118.43
|116.63
|2007.03.02 15:09
|117.02
|0.00
|0.00
|-16.24
|70
|7130955
|20061113
|2007.03.02 14:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.03
|118.43
|116.83
|2007.03.02 15:09
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|71
|7131125
|20061113
|2007.03.02 14:40
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.23
|118.43
|117.03
|2007.03.02 15:09
|117.03
|0.00
|0.00
|34.18
|72
|7132213
|20061113
|2007.03.02 15:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.00
|118.60
|116.80
|2007.03.02 15:44
|116.80
|0.00
|0.00
|17.12
|73
|7133486
|20061113
|2007.03.02 15:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.76
|118.36
|116.56
|2007.03.02 18:03
|116.97
|0.00
|0.00
|-17.95
|74
|7134590
|20061113
|2007.03.02 16:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.97
|118.36
|116.77
|2007.03.02 18:03
|116.97
|0.00
|0.00
|0.00
|75
|7135682
|20061113
|2007.03.02 16:35
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.17
|118.36
|116.97
|2007.03.02 18:03
|116.97
|0.00
|0.00
|34.20
|76
|7139244
|20061113
|2007.03.02 18:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.92
|118.52
|116.72
|2007.03.02 18:48
|116.92
|0.00
|0.00
|0.00
|77
|7139639
|20061113
|2007.03.02 18:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.12
|118.52
|116.92
|2007.03.02 18:48
|116.92
|0.00
|0.00
|17.11
|78
|7140496
|20061113
|2007.03.02 18:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.87
|118.47
|116.67
|2007.03.02 19:28
|116.67
|0.00
|0.00
|17.14
|79
|7141846
|20061113
|2007.03.02 19:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.62
|118.22
|116.42
|2007.03.05 01:24
|116.42
|0.00
|-1.38
|17.18
|80
|7145613
|20061113
|2007.03.02 22:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.84
|118.22
|116.64
|2007.03.05 01:02
|116.64
|0.00
|-1.38
|17.15
|81
|7160236
|20061113
|2007.03.05 05:33
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.78
|117.38
|115.58
|2007.03.05 06:30
|115.58
|0.00
|0.00
|17.30
|82
|7161721
|20061113
|2007.03.05 06:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.55
|117.15
|115.35
|2007.03.05 07:51
|115.55
|0.00
|0.00
|0.00
|83
|7163641
|20061113
|2007.03.05 07:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.75
|117.15
|115.55
|2007.03.05 07:51
|115.55
|0.00
|0.00
|17.31
|84
|7165980
|20061113
|2007.03.05 07:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.52
|117.12
|115.32
|2007.03.05 09:05
|115.52
|0.00
|0.00
|0.00
|85
|7167754
|20061113
|2007.03.05 08:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.72
|117.12
|115.52
|2007.03.05 09:05
|115.52
|0.00
|0.00
|17.31
|86
|7169199
|20061113
|2007.03.05 09:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.46
|117.06
|115.26
|2007.03.05 09:16
|115.26
|0.00
|0.00
|17.35
|87
|7170560
|20061113
|2007.03.05 09:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.24
|116.84
|115.04
|2007.03.05 09:57
|115.25
|0.00
|0.00
|-0.87
|88
|7171288
|20061113
|2007.03.05 09:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.45
|116.84
|115.25
|2007.03.05 09:57
|115.25
|0.00
|0.00
|17.35
|89
|7173007
|20061113
|2007.03.05 09:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.22
|116.82
|115.02
|2007.03.05 11:34
|115.24
|0.00
|0.00
|-1.74
|90
|7174215
|20061113
|2007.03.05 10:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.44
|116.82
|115.24
|2007.03.05 11:34
|115.24
|0.00
|0.00
|17.36
|91
|7176613
|20061113
|2007.03.05 11:34
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.23
|116.83
|115.03
|2007.03.05 14:43
|115.44
|0.00
|0.00
|-18.19
|92
|7180028
|20061113
|2007.03.05 13:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.43
|116.83
|115.23
|2007.03.05 14:43
|115.44
|0.00
|0.00
|-0.87
|93
|7182515
|20061113
|2007.03.05 14:09
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.64
|116.83
|115.44
|2007.03.05 14:43
|115.44
|0.00
|0.00
|34.65
|94
|7183640
|20061113
|2007.03.05 14:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.42
|117.02
|115.22
|2007.03.05 15:15
|115.39
|0.00
|0.00
|2.60
|95
|7184629
|20061113
|2007.03.05 15:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.62
|117.02
|115.42
|2007.03.05 15:14
|115.42
|0.00
|0.00
|17.33
|96
|7185270
|20061113
|2007.03.05 15:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.35
|116.95
|115.15
|2007.03.05 17:02
|115.74
|0.00
|0.00
|-33.70
|97
|7186452
|20061113
|2007.03.05 15:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.55
|116.95
|115.35
|2007.03.05 17:02
|115.74
|0.00
|0.00
|-16.42
|98
|7187892
|20061113
|2007.03.05 16:38
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.75
|116.95
|115.55
|2007.03.05 17:02
|115.74
|0.00
|0.00
|1.73
|99
|7188668
|20061113
|2007.03.05 16:52
|sell
|0.30
|usdjpy
|115.95
|116.95
|115.75
|2007.03.05 17:02
|115.75
|0.00
|0.00
|51.84
|100
|7189726
|20061113
|2007.03.05 17:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.70
|117.30
|115.50
|2007.03.05 17:13
|116.17
|0.00
|0.00
|-40.46
|101
|7190270
|20061113
|2007.03.05 17:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.90
|117.30
|115.70
|2007.03.05 17:13
|116.16
|0.00
|0.00
|-22.38
|102
|7190501
|20061113
|2007.03.05 17:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.12
|117.72
|115.92
|2007.03.05 17:26
|115.92
|0.00
|0.00
|17.25
|103
|7191248
|20061113
|2007.03.05 17:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.88
|117.48
|115.68
|2007.03.05 20:21
|115.88
|0.00
|0.00
|0.00
|104
|7191987
|20061113
|2007.03.05 17:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.08
|117.48
|115.88
|2007.03.05 20:20
|115.88
|0.00
|0.00
|17.26
|105
|7194443
|20061113
|2007.03.05 20:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.88
|114.28
|116.08
|2007.03.06 01:27
|115.46
|0.00
|1.20
|-36.38
|106
|7195907
|20061113
|2007.03.05 23:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.67
|114.28
|115.87
|2007.03.06 01:27
|115.46
|0.00
|1.20
|-18.19
|107
|7196890
|20061113
|2007.03.06 00:32
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.47
|114.28
|115.67
|2007.03.06 01:27
|115.47
|0.00
|0.00
|0.00
|108
|7197248
|20061113
|2007.03.06 00:46
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.27
|114.28
|115.47
|2007.03.06 01:27
|115.47
|0.00
|0.00
|51.96
|109
|7197920
|20061113
|2007.03.06 01:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.47
|117.07
|115.27
|2007.03.06 02:13
|115.69
|0.00
|0.00
|-19.02
|110
|7198423
|20061113
|2007.03.06 02:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.67
|117.07
|115.47
|2007.03.06 02:13
|115.69
|0.00
|0.00
|-1.73
|111
|7198540
|20061113
|2007.03.06 02:05
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.90
|117.07
|115.70
|2007.03.06 02:12
|115.70
|0.00
|0.00
|34.57
|112
|7198887
|20061113
|2007.03.06 02:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.66
|117.26
|115.46
|2007.03.06 04:29
|116.53
|0.00
|0.00
|-74.66
|113
|7199532
|20061113
|2007.03.06 02:33
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.86
|117.26
|115.66
|2007.03.06 04:29
|116.53
|0.00
|0.00
|-57.50
|114
|7200550
|20061113
|2007.03.06 03:09
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.06
|117.26
|115.86
|2007.03.06 04:29
|116.54
|0.00
|0.00
|-82.38
|115
|7201671
|20061113
|2007.03.06 04:09
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.30
|117.26
|116.10
|2007.03.06 04:29
|116.54
|0.00
|0.00
|-61.78
|116
|7202346
|20061113
|2007.03.06 04:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.53
|114.93
|116.73
|2007.03.06 12:57
|116.53
|0.00
|0.00
|0.00
|117
|7207105
|20061113
|2007.03.06 07:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.33
|114.93
|116.53
|2007.03.06 12:57
|116.53
|0.00
|0.00
|17.16
|0.00
|-2.16
|11.30
|Summary P/L:
|9.14
|1
|6982939
|20061113
|2007.02.26 19:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3164
|1.3314
|1.3144
|2007.02.27 03:31
|1.3175
|0.00
|0.52
|-11.00
|2
|6985617
|20061113
|2007.02.26 21:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3179
|1.3314
|1.3159
|2007.02.27 03:31
|1.3175
|0.00
|0.52
|4.00
|3
|6988785
|20061113
|2007.02.27 02:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3195
|1.3314
|1.3175
|2007.02.27 03:31
|1.3175
|0.00
|0.00
|40.00
|4
|6991006
|20061113
|2007.02.27 03:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3176
|1.3026
|1.3196
|2007.02.27 10:16
|1.3196
|0.00
|0.00
|20.00
|5
|7002278
|20061113
|2007.02.27 10:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3199
|1.3049
|1.3219
|2007.02.27 10:21
|1.3219
|0.00
|0.00
|20.00
|6
|7003238
|20061113
|2007.02.27 10:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3223
|1.3073
|1.3243
|2007.02.27 15:30
|1.3243
|0.00
|0.00
|20.00
|7
|7007441
|20061113
|2007.02.27 12:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3208
|1.3073
|1.3228
|2007.02.27 15:04
|1.3228
|0.00
|0.00
|20.00
|0.00
|1.04
|113.00
|Summary P/L:
|114.04
|1
|6982935
|20061113
|2007.02.26 19:45
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1608
|1.1458
|1.1628
|2007.02.27 14:24
|1.1612
|0.00
|0.48
|3.44
|2
|7004673
|20061113
|2007.02.27 10:39
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1592
|1.1458
|1.1612
|2007.02.27 14:24
|1.1612
|0.00
|0.00
|17.22
|3
|7012225
|20061113
|2007.02.27 14:24
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1617
|1.1467
|1.1637
|2007.02.27 15:32
|1.1598
|0.00
|0.00
|-16.38
|4
|7014964
|20061113
|2007.02.27 15:32
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1604
|1.1454
|1.1624
|2007.02.27 17:37
|1.1624
|0.00
|0.00
|17.21
|5
|7020409
|20061113
|2007.02.27 17:37
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1630
|1.1480
|1.1650
|2007.02.27 17:58
|1.1650
|0.00
|0.00
|17.17
|6
|7021240
|20061113
|2007.02.27 17:58
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1655
|1.1505
|1.1675
|2007.02.27 21:53
|1.1660
|0.00
|0.00
|4.29
|7
|7022191
|20061113
|2007.02.27 18:51
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1640
|1.1505
|1.1660
|2007.02.27 21:53
|1.1660
|0.00
|0.00
|17.15
|8
|7025867
|20061113
|2007.02.27 21:53
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1667
|1.1517
|1.1687
|2007.02.28 16:11
|1.1687
|0.00
|0.48
|17.11
|9
|7058625
|20061113
|2007.02.28 16:12
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1691
|1.1541
|1.1711
|2007.02.28 16:59
|1.1711
|0.00
|0.00
|17.08
|10
|7060242
|20061113
|2007.02.28 16:59
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1715
|1.1565
|1.1735
|2007.02.28 17:39
|1.1735
|0.00
|0.00
|17.04
|11
|7061814
|20061113
|2007.02.28 17:39
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1741
|1.1591
|1.1761
|2007.03.01 13:46
|1.1700
|0.00
|0.48
|-35.04
|12
|7063017
|20061113
|2007.02.28 18:01
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1725
|1.1591
|1.1745
|2007.03.01 13:46
|1.1700
|0.00
|0.48
|-21.37
|13
|7063839
|20061113
|2007.02.28 18:31
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1710
|1.1591
|1.1730
|2007.03.01 13:46
|1.1700
|0.00
|0.97
|-17.09
|14
|7064329
|20061113
|2007.02.28 18:48
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1695
|1.1591
|1.1715
|2007.03.01 13:46
|1.1700
|0.00
|1.45
|12.82
|15
|7083504
|20061113
|2007.03.01 10:16
|buy
|0.50
|usdcad
|1.1680
|1.1591
|1.1700
|2007.03.01 13:46
|1.1700
|0.00
|0.00
|85.47
|16
|7089412
|20061113
|2007.03.01 13:48
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1704
|1.1554
|1.1724
|2007.03.01 15:31
|1.1724
|0.00
|0.00
|17.06
|17
|7093767
|20061113
|2007.03.01 15:31
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1728
|1.1578
|1.1748
|2007.03.01 16:37
|1.1748
|0.00
|0.00
|17.02
|18
|7096981
|20061113
|2007.03.01 16:37
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1754
|1.1604
|1.1774
|2007.03.02 13:24
|1.1743
|0.00
|1.58
|-9.37
|19
|7097625
|20061113
|2007.03.01 16:45
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1738
|1.1604
|1.1758
|2007.03.02 13:24
|1.1743
|0.00
|1.58
|4.26
|20
|7105902
|20061113
|2007.03.01 18:35
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1723
|1.1604
|1.1743
|2007.03.02 13:24
|1.1743
|0.00
|3.16
|34.06
|21
|7127734
|20061113
|2007.03.02 13:24
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1749
|1.1599
|1.1769
|2007.03.02 17:07
|1.1754
|0.00
|0.00
|4.25
|22
|7130722
|20061113
|2007.03.02 14:32
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1734
|1.1599
|1.1754
|2007.03.02 17:07
|1.1754
|0.00
|0.00
|17.02
|23
|7137018
|20061113
|2007.03.02 17:07
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1760
|1.1610
|1.1780
|2007.03.05 02:56
|1.1780
|0.00
|0.48
|16.98
|24
|7175683
|20061113
|2007.03.05 11:02
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1797
|1.1647
|1.1817
|2007.03.05 14:13
|1.1817
|0.00
|0.00
|16.92
|25
|7182706
|20061113
|2007.03.05 14:13
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1826
|1.1676
|1.1846
|2007.03.05 18:51
|1.1816
|0.00
|0.00
|-8.46
|26
|7183757
|20061113
|2007.03.05 14:46
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1811
|1.1676
|1.1831
|2007.03.05 18:51
|1.1816
|0.00
|0.00
|4.23
|27
|7186024
|20061113
|2007.03.05 15:30
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1796
|1.1676
|1.1816
|2007.03.05 18:51
|1.1816
|0.00
|0.00
|33.85
|28
|7193402
|20061113
|2007.03.05 18:51
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1820
|1.1670
|1.1840
|2007.03.06 09:02
|1.1808
|0.00
|0.48
|-10.16
|29
|7194202
|20061113
|2007.03.05 19:57
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1804
|1.1670
|1.1824
|2007.03.06 09:02
|1.1808
|0.00
|0.48
|3.39
|30
|7205149
|20061113
|2007.03.06 06:07
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1788
|1.1670
|1.1808
|2007.03.06 09:02
|1.1808
|0.00
|0.00
|33.88
|31
|7209554
|20061113
|2007.03.06 09:02
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1813
|1.1663
|1.1833
|2007.03.06 15:39
|1.1786
|0.00
|0.00
|-22.91
|32
|7210226
|20061113
|2007.03.06 09:29
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1798
|1.1663
|1.1818
|2007.03.06 15:39
|1.1786
|0.00
|0.00
|-10.18
|33
|7211595
|20061113
|2007.03.06 09:59
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1783
|1.1663
|1.1803
|2007.03.06 15:39
|1.1786
|0.00
|0.00
|5.09
|34
|7218361
|20061113
|2007.03.06 14:43
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1766
|1.1663
|1.1786
|2007.03.06 15:39
|1.1786
|0.00
|0.00
|50.91
|35
|7219957
|20061113
|2007.03.06 15:39
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1790
|1.1640
|1.1810
|2007.03.06 19:25
|1.1763
|0.00
|0.00
|-22.95
|36
|7221472
|20061113
|2007.03.06 16:08
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1775
|1.1640
|1.1795
|2007.03.06 19:25
|1.1763
|0.00
|0.00
|-10.20
|37
|7222171
|20061113
|2007.03.06 16:27
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1758
|1.1640
|1.1778
|2007.03.06 19:25
|1.1763
|0.00
|0.00
|8.50
|38
|7223610
|20061113
|2007.03.06 17:04
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1743
|1.1640
|1.1763
|2007.03.06 19:25
|1.1763
|0.00
|0.00
|51.01
|0.00
|12.10
|360.32
|Summary P/L:
|372.42