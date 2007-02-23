FXDD

Account: 523139 Name: Max Hu Currency: USD 2007 March 5, 20:28
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
69529262007.02.23 18:58balanceDeposit5 000.00
69829352007.02.26 19:45buy0.10usdcad1.16081.14581.16282007.02.27 14:241.16120.000.000.483.44
69829392007.02.26 19:45sell0.10eurusd1.31641.33141.31442007.02.27 03:311.31750.000.000.52-11.00
69833122007.02.26 20:04buy0.10usdchf1.23211.21711.23412007.02.27 17:101.22370.000.000.81-68.64
69855932007.02.26 21:27buy0.10usdchf1.23061.21711.23262007.02.27 17:101.22370.000.000.81-56.39
69856172007.02.26 21:29sell0.10eurusd1.31791.33141.31592007.02.27 03:311.31750.000.000.524.00
69887852007.02.27 02:07sell0.20eurusd1.31951.33141.31752007.02.27 03:311.31750.000.000.0040.00
69891122007.02.27 02:25buy0.20usdchf1.22901.21711.23102007.02.27 17:101.22370.000.000.00-86.62
69910062007.02.27 03:31buy0.10eurusd1.31761.30261.31962007.02.27 10:161.31960.000.000.0020.00
69911702007.02.27 03:38sell0.10usdjpy120.43121.93120.232007.02.27 08:20120.230.000.000.0016.63
69956672007.02.27 08:20sell0.10usdjpy120.21121.71120.012007.02.27 09:53120.010.000.000.0016.67
70004482007.02.27 09:53sell0.10usdjpy119.98121.48119.782007.02.27 10:05119.780.000.000.0016.70
70011902007.02.27 10:05sell0.10usdjpy119.76121.26119.562007.02.27 10:21119.560.000.000.0016.73
70014232007.02.27 10:09buy0.30usdchf1.22711.21711.22912007.02.27 17:101.22370.000.000.00-83.35
70022782007.02.27 10:16buy0.10eurusd1.31991.30491.32192007.02.27 10:211.32190.000.000.0020.00
70023782007.02.27 10:17buy0.50usdchf1.22561.21711.22762007.02.27 17:091.22370.000.000.00-77.63
70031632007.02.27 10:21buy0.80usdchf1.22411.21711.22612007.02.27 17:091.22370.000.000.00-26.15
70032022007.02.27 10:21sell0.10usdjpy119.52121.02119.322007.02.27 12:21119.470.000.000.004.19
70032382007.02.27 10:21buy0.10eurusd1.32231.30731.32432007.02.27 15:301.32430.000.000.0020.00
70046732007.02.27 10:39buy0.10usdcad1.15921.14581.16122007.02.27 14:241.16120.000.000.0017.22
70060832007.02.27 11:21sell0.10usdjpy119.67121.02119.472007.02.27 12:21119.470.000.000.0016.74
70074412007.02.27 12:00buy0.10eurusd1.32081.30731.32282007.02.27 15:041.32280.000.000.0020.00
70079332007.02.27 12:21sell0.10usdjpy119.45120.95119.252007.02.27 14:54119.250.000.000.0016.77
70101082007.02.27 13:26buy0.10eurusd1.32091.30091.32342007.02.27 15:301.32340.000.000.0025.00
70102002007.02.27 13:27buy0.10gbpusd1.96361.93961.96662007.02.27 16:441.96660.000.000.0030.00
70122252007.02.27 14:24buy0.10usdcad1.16171.14671.16372007.02.27 15:321.15980.000.000.00-16.38
70130522007.02.27 14:54sell0.10usdjpy119.23120.83119.032007.02.27 15:31119.030.000.000.0016.80
70146552007.02.27 15:30buy0.10eurusd1.32431.30431.32682007.02.28 15:291.32180.000.00-0.72-25.00
70149382007.02.27 15:31sell0.10usdjpy118.98120.58118.782007.02.27 15:47118.780.000.000.0016.84
70149642007.02.27 15:32buy0.10usdcad1.16041.14541.16242007.02.27 17:371.16240.000.000.0017.21
70158932007.02.27 15:45buy1.30usdchf1.22111.21711.22362007.02.27 17:091.22360.000.000.00265.61
70161142007.02.27 15:48sell0.10usdjpy118.75120.35118.552007.02.27 17:38118.950.000.000.00-16.81
70174702007.02.27 16:27sell0.10usdjpy118.95120.35118.752007.02.27 17:38118.950.000.000.000.00
70178822007.02.27 16:44buy0.10gbpusd1.96671.94271.96972007.02.27 18:531.96630.000.000.00-4.00
70186502007.02.27 17:02buy0.10gbpusd1.96331.94271.96632007.02.27 18:531.96630.000.000.0030.00
70187322007.02.27 17:02sell0.20usdjpy119.15120.35118.952007.02.27 17:38118.950.000.000.0033.63
70191852007.02.27 17:10sell0.10usdchf1.22361.24361.22112007.02.27 17:591.22110.000.000.0020.47
70204092007.02.27 17:37buy0.10usdcad1.16301.14801.16502007.02.27 17:581.16500.000.000.0017.17
70204812007.02.27 17:38sell0.10usdjpy118.90120.50118.702007.02.27 18:11118.700.000.000.0016.85
70212402007.02.27 17:58buy0.10usdcad1.16551.15051.16752007.02.27 21:531.16600.000.000.004.29
70213042007.02.27 17:59sell0.10usdchf1.22081.24081.21832007.02.27 19:101.21830.000.000.0020.53
70216422007.02.27 18:11sell0.10usdjpy118.66120.26118.462007.02.27 21:35118.460.000.000.0016.88
70221912007.02.27 18:51buy0.10usdcad1.16401.15051.16602007.02.27 21:531.16600.000.000.0017.15
70222342007.02.27 18:53buy0.10gbpusd1.96661.94261.96962007.02.28 09:121.95640.000.00-0.10-102.00
70227092007.02.27 19:11sell0.10usdchf1.21761.23761.21512007.02.27 22:081.21510.000.000.0020.57
70249822007.02.27 21:22buy0.10gbpusd1.96351.94261.96652007.02.28 09:121.95650.000.00-0.10-70.00
70253142007.02.27 21:35sell0.10usdjpy118.42120.02118.222007.02.27 21:47118.220.000.000.0016.92
70257632007.02.27 21:47sell0.10usdjpy118.21119.81118.012007.02.27 22:07118.010.000.000.0016.95
70258672007.02.27 21:53buy0.10usdcad1.16671.15171.16872007.02.28 16:111.16870.000.000.4817.11
70264592007.02.27 22:07sell0.10usdjpy117.97119.57117.772007.02.27 22:08117.770.000.000.0016.98
70267002007.02.27 22:08sell0.10usdjpy117.59119.19117.392007.02.27 22:39117.810.000.000.00-18.67
70268572007.02.27 22:09sell0.10usdchf1.21471.23471.21222007.02.28 18:481.21970.000.00-1.02-40.99
70272172007.02.27 22:11sell0.10usdjpy117.79119.19117.592007.02.27 22:39117.810.000.000.00-1.70
70273322007.02.27 22:12sell0.10usdchf1.21721.23471.21472007.02.28 18:481.21970.000.00-1.02-20.50
70278122007.02.27 22:23sell0.20usdjpy118.01119.19117.812007.02.27 22:39117.810.000.000.0033.95
70281412007.02.27 22:39sell0.10usdjpy117.79119.39117.592007.02.28 07:27118.410.000.00-1.38-52.36
70285912007.02.27 22:59sell0.10usdjpy118.00119.39117.802007.02.28 07:27118.410.000.00-1.38-34.63
70303612007.02.28 00:56sell0.20usdjpy118.20119.39118.002007.02.28 07:27118.410.000.000.00-35.47
70319782007.02.28 02:30sell0.30usdjpy118.40119.39118.202007.02.28 07:27118.410.000.000.00-2.53
70333322007.02.28 03:11buy0.10eurusd1.32181.30431.32432007.02.28 15:291.32180.000.000.000.00
70334972007.02.28 03:14sell0.50usdjpy118.61119.39118.412007.02.28 07:27118.410.000.000.0084.45
70375952007.02.28 07:27sell0.10usdjpy118.38119.98118.182007.02.28 07:57118.180.000.000.0016.92
70384532007.02.28 07:57sell0.10usdjpy118.13119.73117.932007.02.28 11:17118.330.000.000.00-16.90
70392612007.02.28 08:13sell0.20usdchf1.21971.23471.21722007.02.28 18:481.21970.000.000.000.00
70394542007.02.28 08:17sell0.10usdjpy118.33119.73118.132007.02.28 11:17118.330.000.000.000.00
70412382007.02.28 09:06buy0.20gbpusd1.96041.94261.96342007.02.28 09:121.95650.000.000.00-78.00
70420432007.02.28 09:12sell0.10gbpusd1.95651.98051.95352007.02.28 10:221.95650.000.000.000.00
70433302007.02.28 09:33sell0.20usdjpy118.53119.73118.332007.02.28 11:17118.330.000.000.0033.80
70440592007.02.28 09:45sell0.10gbpusd1.95951.98051.95652007.02.28 10:221.95650.000.000.0030.00
70455732007.02.28 10:18sell0.30usdchf1.22221.23471.21972007.02.28 18:481.21970.000.000.0061.49
70458412007.02.28 10:22buy0.20eurusd1.31931.30431.32182007.02.28 15:291.32180.000.000.0050.00
70459032007.02.28 10:22sell0.10gbpusd1.95621.98021.95322007.02.28 11:201.95320.000.000.0030.00
70488312007.02.28 11:17sell0.10usdjpy118.31119.91118.112007.02.28 16:47118.110.000.000.0016.93
70489202007.02.28 11:20sell0.10gbpusd1.95271.97671.94972007.02.28 16:391.95870.000.000.00-60.00
70497672007.02.28 11:35sell0.10gbpusd1.95581.97671.95282007.02.28 16:391.95870.000.000.00-29.00
70503352007.02.28 11:51sell0.10usdjpy118.51119.91118.312007.02.28 15:30118.310.000.000.0016.91
70548952007.02.28 14:47sell0.20gbpusd1.95881.97671.95582007.02.28 16:391.95890.000.000.00-2.00
70557552007.02.28 15:08sell0.30gbpusd1.96191.97671.95892007.02.28 16:391.95890.000.000.0090.00
70564492007.02.28 15:29buy0.10eurusd1.32211.30211.32462007.02.28 18:201.32190.000.000.00-2.00
70565572007.02.28 15:30buy0.10usdjpy118.34116.74118.542007.02.28 17:37118.540.000.000.0016.87
70586252007.02.28 16:12buy0.10usdcad1.16911.15411.17112007.02.28 16:591.17110.000.000.0017.08
70595282007.02.28 16:39sell0.10gbpusd1.95821.98221.95522007.03.01 08:471.96110.000.00-0.24-29.00
70598722007.02.28 16:46buy0.20usdjpy118.14116.74118.342007.02.28 17:31118.340.000.000.0033.80
70602422007.02.28 16:59buy0.10usdcad1.17151.15651.17352007.02.28 17:391.17350.000.000.0017.04
70611362007.02.28 17:31buy0.10eurusd1.31941.30211.32192007.02.28 18:201.32190.000.000.0025.00
70616932007.02.28 17:37buy0.10usdjpy118.57116.97118.772007.02.28 17:47118.770.000.000.0016.84
70618142007.02.28 17:39buy0.10usdcad1.17411.15911.17612007.03.01 13:461.17000.000.000.48-35.04
70622912007.02.28 17:47buy0.10usdjpy118.81117.21119.012007.02.28 23:57118.610.000.000.00-16.86
70625862007.02.28 17:53buy0.10usdjpy118.61117.21118.812007.02.28 23:57118.610.000.000.000.00
70630172007.02.28 18:01buy0.10usdcad1.17251.15911.17452007.03.01 13:461.17000.000.000.48-21.37
70635912007.02.28 18:20buy0.10eurusd1.32221.30221.32472007.03.01 09:581.32270.000.00-2.025.00
70638392007.02.28 18:31buy0.20usdcad1.17101.15911.17302007.03.01 13:461.17000.000.000.97-17.09
70642772007.02.28 18:48sell0.10usdchf1.21921.23921.21672007.03.01 15:021.21670.000.00-2.9320.55
70643292007.02.28 18:48buy0.30usdcad1.16951.15911.17152007.03.01 13:461.17000.000.001.4512.82
70643442007.02.28 18:49buy0.20usdjpy118.41117.21118.612007.02.28 23:57118.610.000.000.0033.72
70644382007.02.28 18:50sell0.10gbpusd1.96121.98221.95822007.03.01 08:471.96130.000.00-0.24-1.00
70683102007.02.28 23:02sell0.20gbpusd1.96431.98221.96132007.03.01 08:471.96130.000.00-0.4860.00
70689022007.02.28 23:57buy0.10usdjpy118.65117.05118.852007.03.01 01:47118.850.000.003.7216.83
70706462007.03.01 01:48buy0.10usdjpy118.87117.27119.072007.03.01 15:26117.640.000.000.00-104.56
70719152007.03.01 02:59buy0.10usdjpy118.67117.27118.872007.03.01 15:26117.640.000.000.00-87.56
70731322007.03.01 04:04buy0.20usdjpy118.47117.27118.672007.03.01 15:26117.630.000.000.00-142.82
70754822007.03.01 05:57buy0.30usdjpy118.27117.27118.472007.03.01 15:26117.630.000.000.00-163.22
70792502007.03.01 08:47sell0.10gbpusd1.96041.97641.95792007.03.01 09:061.95790.000.000.0025.00
70806082007.03.01 09:06sell0.10gbpusd1.95751.97351.95502007.03.01 11:101.95910.000.000.00-16.00
70808152007.03.01 09:10sell0.10gbpusd1.95951.97351.95702007.03.01 11:101.95920.000.000.003.00
70813532007.03.01 09:23buy0.10eurusd1.32071.30221.32272007.03.01 09:581.32270.000.000.0020.00
70814522007.03.01 09:24sell0.10usdchf1.22081.23921.21882007.03.01 09:591.21880.000.000.0016.41
70824742007.03.01 09:58buy0.10eurusd1.32301.30701.32502007.03.01 21:451.31930.000.000.00-37.00
70825512007.03.01 09:59sell0.20gbpusd1.96161.97351.95912007.03.01 11:101.95910.000.000.0050.00
70825672007.03.01 09:59sell0.10usdchf1.21861.23461.21662007.03.01 15:021.21660.000.000.0016.44
70835042007.03.01 10:16buy0.50usdcad1.16801.15911.17002007.03.01 13:461.17000.000.000.0085.47
70854272007.03.01 11:10sell0.10gbpusd1.95881.97481.95632007.03.01 11:301.96090.000.000.00-21.00
70859402007.03.01 11:30sell0.10gbpusd1.96051.97651.95802007.03.01 16:401.96190.000.000.00-14.00
70863142007.03.01 11:40sell0.10gbpusd1.96251.97651.96002007.03.01 16:401.96190.000.000.006.00
70894122007.03.01 13:48buy0.10usdcad1.17041.15541.17242007.03.01 15:311.17240.000.000.0017.06
70894152007.03.01 13:48buy0.50usdjpy118.07117.27118.272007.03.01 15:26117.640.000.000.00-182.76
70903082007.03.01 14:18sell0.20gbpusd1.96451.97651.96202007.03.01 16:401.96200.000.000.0050.00
70907682007.03.01 14:32buy0.80usdjpy117.86117.27118.062007.03.01 15:26117.620.000.000.00-163.24
70912822007.03.01 14:44buy1.30usdjpy117.64117.27117.842007.03.01 15:26117.630.000.000.00-11.05
70921232007.03.01 15:02sell0.10usdchf1.21641.23241.21442007.03.02 12:501.22370.000.00-1.02-59.66
70922032007.03.01 15:02buy2.10usdjpy117.43117.27117.632007.03.01 15:26117.630.000.000.00357.05
70934252007.03.01 15:27sell0.10usdjpy117.62119.22117.422007.03.01 15:35117.420.000.000.0017.03
70937672007.03.01 15:31buy0.10usdcad1.17281.15781.17482007.03.01 16:371.17480.000.000.0017.02
70954122007.03.01 16:02sell0.10usdjpy117.65119.25117.452007.03.01 16:17117.450.000.000.0017.03
70959832007.03.01 16:17sell0.10usdjpy117.41119.01117.212007.03.01 16:36117.210.000.000.0017.06
70969182007.03.01 16:36sell0.10usdjpy117.18118.78116.982007.03.01 16:55116.980.000.000.0017.10
70969812007.03.01 16:37buy0.10usdcad1.17541.16041.17742007.03.02 13:241.17430.000.001.58-9.37
70972872007.03.01 16:40buy0.10gbpusd1.96201.94601.96452007.03.01 17:251.96060.000.000.00-14.00
70976252007.03.01 16:45buy0.10usdcad1.17381.16041.17582007.03.02 13:241.17430.000.001.584.26
70981222007.03.01 16:55sell0.10usdjpy116.96118.56116.762007.03.01 17:01117.500.000.000.00-45.96
70983322007.03.01 16:58sell0.10usdjpy117.16118.56116.962007.03.01 17:01117.500.000.000.00-28.94
70985552007.03.01 17:01buy0.10gbpusd1.95811.94601.96062007.03.01 17:251.96060.000.000.0025.00
70985792007.03.01 17:01buy0.10eurusd1.31931.30701.32132007.03.01 21:451.31930.000.000.000.00
70986232007.03.01 17:01sell0.10usdjpy117.48119.08117.282007.03.01 17:22117.470.000.000.000.85
71006012007.03.01 17:18sell0.10usdjpy117.68119.08117.482007.03.01 17:22117.480.000.000.0017.03
71007282007.03.01 17:18sell0.10usdchf1.22171.23571.21972007.03.02 12:501.22370.000.00-1.02-16.34
71007872007.03.01 17:19buy0.20eurusd1.31731.30701.31932007.03.01 21:451.31930.000.000.0040.00
71013512007.03.01 17:22sell0.10usdjpy117.44119.04117.242007.03.01 18:10117.440.000.000.000.00
71015802007.03.01 17:25buy0.10gbpusd1.96091.94491.96342007.03.01 20:491.95910.000.000.00-18.00
71022562007.03.01 17:34buy0.10gbpusd1.95861.94491.96112007.03.01 20:491.95910.000.000.005.00
71029662007.03.01 17:44sell0.10usdjpy117.64119.04117.442007.03.01 18:10117.440.000.000.0017.03
71041952007.03.01 18:03buy0.20gbpusd1.95661.94491.95912007.03.01 20:491.95910.000.000.0050.00
71048022007.03.01 18:10sell0.10usdjpy117.42119.02117.222007.03.01 19:09117.420.000.000.000.00
71056752007.03.01 18:30sell0.10usdjpy117.62119.02117.422007.03.01 19:09117.420.000.000.0017.03
71059022007.03.01 18:35buy0.20usdcad1.17231.16041.17432007.03.02 13:241.17430.000.003.1634.06
71066752007.03.01 19:09sell0.10usdjpy117.38118.98117.182007.03.02 03:27117.590.000.00-1.38-17.86
71075452007.03.01 19:56sell0.10usdjpy117.58118.98117.382007.03.02 03:27117.580.000.00-1.380.00
71084492007.03.01 20:49sell0.10gbpusd1.95911.97511.95662007.03.02 08:211.95660.000.00-0.1325.00
71092662007.03.01 21:46buy0.10eurusd1.31941.30341.32142007.03.02 15:491.31730.000.00-0.72-21.00
71115242007.03.02 00:47buy0.10eurusd1.31741.30341.31942007.03.02 15:491.31740.000.000.000.00
71118042007.03.02 01:08sell0.20usdchf1.22371.23571.22172007.03.02 12:501.22370.000.000.000.00
71122572007.03.02 01:36sell0.20usdjpy117.78118.98117.582007.03.02 03:27117.580.000.000.0034.02
71139932007.03.02 03:27sell0.10usdjpy117.55119.15117.352007.03.02 09:02117.560.000.000.00-0.85
71156692007.03.02 05:33sell0.10usdjpy117.75119.15117.552007.03.02 09:02117.550.000.000.0017.01
71178552007.03.02 08:21sell0.10gbpusd1.95611.97211.95362007.03.02 10:311.95360.000.000.0025.00
71190942007.03.02 09:02sell0.10usdjpy117.51119.11117.312007.03.02 11:57117.530.000.000.00-1.70
71212292007.03.02 10:12sell0.10usdjpy117.72119.11117.522007.03.02 11:57117.520.000.000.0017.02
71218052007.03.02 10:31sell0.10gbpusd1.95311.96911.95062007.03.02 11:441.95260.000.000.005.00
71227322007.03.02 10:52sell0.10gbpusd1.95511.96911.95262007.03.02 11:441.95260.000.000.0025.00
71236312007.03.02 11:17sell0.30usdchf1.22571.23571.22372007.03.02 12:501.22370.000.000.0049.03
71238952007.03.02 11:23buy0.20eurusd1.31541.30341.31742007.03.02 15:491.31740.000.000.0040.00
71246362007.03.02 11:44sell0.10gbpusd1.95221.96821.94972007.03.02 13:191.94970.000.000.0025.00
71252652007.03.02 11:57sell0.10usdjpy117.50119.10117.302007.03.02 13:21117.300.000.000.0017.05
71267092007.03.02 12:50buy0.10usdchf1.22381.20781.22582007.03.02 14:401.22380.000.000.000.00
71275372007.03.02 13:19sell0.10gbpusd1.94951.96551.94702007.03.02 13:441.94700.000.000.0025.00
71276382007.03.02 13:21sell0.10usdjpy117.28118.88117.082007.03.02 14:02117.080.000.000.0017.08
71277342007.03.02 13:24buy0.10usdcad1.17491.15991.17692007.03.02 17:071.17540.000.000.004.25
71284472007.03.02 13:44sell0.10gbpusd1.94651.96251.94402007.03.02 14:121.94610.000.000.004.00
71289262007.03.02 13:57sell0.10gbpusd1.94851.96251.94602007.03.02 14:121.94600.000.000.0025.00
71291492007.03.02 14:02sell0.10usdjpy117.06118.66116.862007.03.02 14:26116.860.000.000.0017.11
71295362007.03.02 14:12sell0.10gbpusd1.94571.96171.94322007.03.02 15:231.94320.000.000.0025.00
71302652007.03.02 14:23buy0.10usdchf1.22181.20781.22382007.03.02 14:401.22380.000.000.0016.34
71305012007.03.02 14:26sell0.10usdjpy116.83118.43116.632007.03.02 15:09117.020.000.000.00-16.24
71307222007.03.02 14:32buy0.10usdcad1.17341.15991.17542007.03.02 17:071.17540.000.000.0017.02
71309552007.03.02 14:37sell0.10usdjpy117.03118.43116.832007.03.02 15:09117.030.000.000.000.00
71311252007.03.02 14:40sell0.20usdjpy117.23118.43117.032007.03.02 15:09117.030.000.000.0034.18
71311812007.03.02 14:40buy0.10usdchf1.22421.20821.22622007.03.02 17:121.22220.000.000.00-16.36
71322132007.03.02 15:10sell0.10usdjpy117.00118.60116.802007.03.02 15:44116.800.000.000.0017.12
71325952007.03.02 15:22buy0.10usdchf1.22221.20821.22422007.03.02 17:121.22220.000.000.000.00
71326782007.03.02 15:23sell0.10gbpusd1.94291.95891.94042007.03.02 20:181.94440.000.000.00-15.00
71334862007.03.02 15:44sell0.10usdjpy116.76118.36116.562007.03.02 18:03116.970.000.000.00-17.95
71337942007.03.02 15:49buy0.10eurusd1.31741.30141.31942007.03.02 19:211.31940.000.000.0020.00
71342582007.03.02 15:59buy0.20usdchf1.22021.20821.22222007.03.02 17:121.22220.000.000.0032.73
71345902007.03.02 16:04sell0.10usdjpy116.97118.36116.772007.03.02 18:03116.970.000.000.000.00
71356822007.03.02 16:35sell0.20usdjpy117.17118.36116.972007.03.02 18:03116.970.000.000.0034.20
71360252007.03.02 16:44sell0.10gbpusd1.94491.95891.94242007.03.02 20:181.94440.000.000.005.00
71370182007.03.02 17:07buy0.10usdcad1.17601.16101.17802007.03.05 02:561.17800.000.000.4816.98
71373472007.03.02 17:12buy0.10usdchf1.22241.20641.22442007.03.05 10:261.21420.000.000.81-67.53
71381482007.03.02 17:33buy0.10usdchf1.22041.20641.22242007.03.05 10:261.21420.000.000.81-51.06
71392442007.03.02 18:03sell0.10usdjpy116.92118.52116.722007.03.02 18:48116.920.000.000.000.00
71396392007.03.02 18:14sell0.10usdjpy117.12118.52116.922007.03.02 18:48116.920.000.000.0017.11
71400602007.03.02 18:29buy0.20usdchf1.21841.20641.22042007.03.05 04:001.22040.000.001.6332.78
71404962007.03.02 18:48sell0.10usdjpy116.87118.47116.672007.03.02 19:28116.670.000.000.0017.14
71415672007.03.02 19:21buy0.10eurusd1.31951.30351.32152007.03.05 07:131.31640.000.00-0.72-31.00
71415892007.03.02 19:22sell0.20gbpusd1.94691.95891.94442007.03.02 20:181.94440.000.000.0050.00
71418462007.03.02 19:28sell0.10usdjpy116.62118.22116.422007.03.05 01:24116.420.000.00-1.3817.18
71419942007.03.02 19:31buy0.30usdchf1.21641.20641.21842007.03.05 03:341.21840.000.002.4449.24
71438712007.03.02 20:18sell0.10gbpusd1.94391.95991.94142007.03.05 01:271.94140.000.00-0.1325.00
71456132007.03.02 22:40sell0.10usdjpy116.84118.22116.642007.03.05 01:02116.640.000.00-1.3817.15
71602332007.03.05 05:33buy0.10eurusd1.31441.30351.31642007.03.05 07:131.31640.000.000.0020.00
71602352007.03.05 05:33buy0.20usdchf1.21611.20641.21812007.03.05 10:261.21410.000.000.00-32.95
71602362007.03.05 05:33sell0.10usdjpy115.78117.38115.582007.03.05 06:30115.580.000.000.0017.30
71617212007.03.05 06:30sell0.10usdjpy115.55117.15115.352007.03.05 07:51115.550.000.000.000.00
71636412007.03.05 07:04sell0.10usdjpy115.75117.15115.552007.03.05 07:51115.550.000.000.0017.31
71641522007.03.05 07:14sell0.10eurusd1.31631.33231.31432007.03.05 09:001.31430.000.000.0020.00
71644202007.03.05 07:20buy0.30usdchf1.21411.20641.21612007.03.05 10:261.21410.000.000.000.00
71659802007.03.05 07:51sell0.10usdjpy115.52117.12115.322007.03.05 09:05115.520.000.000.000.00
71677542007.03.05 08:35sell0.10usdjpy115.72117.12115.522007.03.05 09:05115.520.000.000.0017.31
71688252007.03.05 09:00sell0.10eurusd1.31401.33001.31202007.03.05 12:051.31200.000.000.0020.00
71691992007.03.05 09:05sell0.10usdjpy115.46117.06115.262007.03.05 09:16115.260.000.000.0017.35
71705602007.03.05 09:16sell0.10usdjpy115.24116.84115.042007.03.05 09:57115.250.000.000.00-0.87
71712882007.03.05 09:23sell0.10usdjpy115.45116.84115.252007.03.05 09:57115.250.000.000.0017.35
71717632007.03.05 09:33buy0.50usdchf1.21211.20641.21412007.03.05 10:261.21410.000.000.0082.37
71730072007.03.05 09:57sell0.10usdjpy115.22116.82115.022007.03.05 11:34115.240.000.000.00-1.74
71731852007.03.05 10:00sell0.10gbpusd1.92281.93881.92032007.03.05 12:051.92230.000.000.005.00
71742152007.03.05 10:26sell0.10usdjpy115.44116.82115.242007.03.05 11:34115.240.000.000.0017.36
71743072007.03.05 10:27buy0.10usdchf1.21441.19841.21642007.03.05 10:581.21640.000.000.0016.44
71754942007.03.05 10:58buy0.10usdchf1.21681.20081.21882007.03.05 12:051.21880.000.000.0016.41
71756832007.03.05 11:02buy0.10usdcad1.17971.16471.18172007.03.05 14:131.18170.000.000.0016.92
71760512007.03.05 11:17sell0.10gbpusd1.92481.93881.92232007.03.05 12:051.92230.000.000.0025.00
71766132007.03.05 11:34sell0.10usdjpy115.23116.83115.032007.03.05 14:43115.440.000.000.00-18.19
71776472007.03.05 12:05sell0.10gbpusd1.92171.93771.91922007.03.05 15:111.91920.000.000.0025.00
71776552007.03.05 12:05sell0.10eurusd1.31171.32771.30972007.03.05 13:401.30970.000.000.0020.00
71777342007.03.05 12:05buy0.10usdchf1.21921.20321.22122007.03.05 13:311.21920.000.000.000.00
71786162007.03.05 12:34buy0.10usdchf1.21721.20321.21922007.03.05 13:311.21920.000.000.0016.40
71800282007.03.05 13:17sell0.10usdjpy115.43116.83115.232007.03.05 14:43115.440.000.000.00-0.87
71805992007.03.05 13:31buy0.10usdchf1.21961.20361.22162007.03.05 13:421.22160.000.000.0016.37
71810852007.03.05 13:41sell0.10eurusd1.30961.32561.30762007.03.05 16:241.30760.000.000.0020.00
71812702007.03.05 13:42buy0.10usdchf1.22211.20611.22412007.03.05 15:111.22410.000.000.0016.34
71825152007.03.05 14:09sell0.20usdjpy115.64116.83115.442007.03.05 14:43115.440.000.000.0034.65
71827062007.03.05 14:13buy0.10usdcad1.18261.16761.18462007.03.05 18:511.18160.000.000.00-8.46
71831432007.03.05 14:26buy0.10usdchf1.22011.20611.22212007.03.05 15:071.22210.000.000.0016.37
71836402007.03.05 14:43sell0.10usdjpy115.42117.02115.222007.03.05 15:15115.390.000.000.002.60
71837572007.03.05 14:46buy0.10usdcad1.18111.16761.18312007.03.05 18:511.18160.000.000.004.23
71845282007.03.05 15:07buy0.10usdchf1.22271.20671.22472007.03.05 17:131.22270.000.000.000.00
71846292007.03.05 15:08sell0.10usdjpy115.62117.02115.422007.03.05 15:14115.420.000.000.0017.33
71849902007.03.05 15:11sell0.10gbpusd1.91861.93461.91612007.03.05 18:141.92400.000.000.00-54.00
71852702007.03.05 15:15sell0.10usdjpy115.35116.95115.152007.03.05 17:02115.740.000.000.00-33.70
71856192007.03.05 15:22sell0.10gbpusd1.92061.93461.91812007.03.05 18:141.92400.000.000.00-34.00
71860242007.03.05 15:30buy0.20usdcad1.17961.16761.18162007.03.05 18:511.18160.000.000.0033.85
71864522007.03.05 15:42sell0.10usdjpy115.55116.95115.352007.03.05 17:02115.740.000.000.00-16.42
71874242007.03.05 16:24sell0.10eurusd1.30741.32341.30542007.03.05 17:331.31170.000.000.00-43.00
71878922007.03.05 16:38sell0.20usdjpy115.75116.95115.552007.03.05 17:02115.740.000.000.001.73
71879162007.03.05 16:38sell0.20gbpusd1.92261.93461.92012007.03.05 18:141.92400.000.000.00-28.00
71885932007.03.05 16:51sell0.10eurusd1.30941.32341.30742007.03.05 17:331.31170.000.000.00-23.00
71886682007.03.05 16:52sell0.30usdjpy115.95116.95115.752007.03.05 17:02115.750.000.000.0051.84
71888222007.03.05 16:53sell0.30gbpusd1.92461.93461.92212007.03.05 18:141.92410.000.000.0015.00
71897262007.03.05 17:02sell0.10usdjpy115.70117.30115.502007.03.05 17:13116.170.000.000.00-40.46
71898872007.03.05 17:03buy0.10usdchf1.22071.20671.22272007.03.05 17:121.22270.000.000.0016.36
71902702007.03.05 17:10sell0.10usdjpy115.90117.30115.702007.03.05 17:13116.160.000.000.00-22.38
71905012007.03.05 17:13sell0.10usdjpy116.12117.72115.922007.03.05 17:26115.920.000.000.0017.25
71905532007.03.05 17:13sell0.50gbpusd1.92661.93461.92412007.03.05 18:141.92410.000.000.00125.00
71912482007.03.05 17:26sell0.10usdjpy115.88117.48115.682007.03.05 20:21115.880.000.000.000.00
71915172007.03.05 17:33sell0.10eurusd1.31151.32751.30952007.03.05 18:501.30950.000.000.0020.00
71919872007.03.05 17:51sell0.10usdjpy116.08117.48115.882007.03.05 20:20115.880.000.000.0017.26
  0.00 0.00 2.32 1 288.27
Closed P/L: 1 290.59
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
71904602007.03.05 17:13buy0.10usdchf1.22321.20721.2252 1.22160.000.000.00-13.10
71914932007.03.05 17:33buy0.10usdchf1.22121.20721.2232 1.22160.000.000.003.27
71926522007.03.05 18:15sell0.10gbpusd1.92341.93941.9209 1.92230.000.000.0011.00
71933932007.03.05 18:51sell0.10eurusd1.30931.32531.3073 1.30900.000.000.003.00
71934022007.03.05 18:51buy0.10usdcad1.18201.16701.1840 1.18050.000.000.00-12.71
71942022007.03.05 19:57buy0.10usdcad1.18041.16701.1824 1.18050.000.000.000.85
71944432007.03.05 20:21buy0.10usdjpy115.88114.28116.08 115.890.000.000.000.86
  0.00 0.00 0.00 -6.83
 Floating P/L: -6.83
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 290.59 Floating P/L: -6.83 Margin: 411.64
Balance: 6 290.59 Equity: 6 283.76 Free Margin: 5 872.13
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 204.91 Gross Loss: 2 914.32 Total Net Profit: 1 290.59
Profit Factor: 1.44 Expected Payoff: 5.08  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 855.21 (14.25%) Relative Drawdown: 14.25% (855.21)
 
Total Trades: 254 Short Positions (won %): 152 (71.71%) Long Positions (won %): 102 (65.69%)
Profit Trades (% of total): 176 (69.29%) Loss trades (% of total): 78 (30.71%)
Largest profit trade: 357.05 loss trade: -182.76
Average profit trade: 23.89 loss trade: -37.36
Maximum consecutive wins ($): 16 (251.89) consecutive losses ($): 7 (-855.21)
Maximal consecutive profit (count): 391.11 (3) consecutive loss (count): -855.21 (7)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2