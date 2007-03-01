Interbank FX, LLC

Account: 1391843 Name: . Currency: USD 2007 March 12, 16:30
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
257405032007.03.01 19:01balanceDeposit3 000.00
257708802007.03.01 21:00sell0.10gbpusd1.95841.96841.95642007.03.02 06:211.95640.000.000.0420.00
258720892007.03.02 06:21sell0.10gbpusd1.95601.96601.95402007.03.02 06:431.95400.000.000.0020.00
258785662007.03.02 06:43sell0.10gbpusd1.95361.96361.95162007.03.02 08:311.95340.000.000.002.00
258911392007.03.02 07:22sell0.20gbpusd1.95541.96541.95342007.03.02 08:311.95340.000.000.0040.00
259122142007.03.02 08:31sell0.10gbpusd1.95311.96311.95112007.03.02 09:441.95290.000.000.002.00
259187732007.03.02 08:52sell0.20gbpusd1.95491.96491.95292007.03.02 09:441.95290.000.000.0040.00
259443892007.03.02 10:00sell0.10gbpusd1.95161.96161.94962007.03.02 11:201.94960.000.000.0020.00
259811282007.03.02 11:44sell0.10gbpusd1.94731.95731.94532007.03.02 12:201.94530.000.000.0020.00
260095662007.03.02 12:44sell0.10gbpusd1.94341.95341.94142007.03.02 13:251.94330.000.000.001.00
260178052007.03.02 13:04sell0.20gbpusd1.94521.95521.94322007.03.02 13:251.94320.000.000.0040.00
261342802007.03.02 18:40sell0.10gbpusd1.94401.95401.94202007.03.04 23:271.94200.000.000.0420.00
261875002007.03.05 06:46sell0.10gbpusd1.92771.93771.92572007.03.05 07:101.92570.000.000.0020.00
262006512007.03.05 07:10sell0.10gbpusd1.92381.93381.92182007.03.05 09:301.92360.000.000.002.00
262516222007.03.05 09:18sell0.20gbpusd1.92561.93561.92362007.03.05 09:301.92360.000.000.0040.00
262635672007.03.05 10:03sell0.10gbpusd1.92391.93391.92192007.03.05 10:051.92190.000.000.0020.00
262654522007.03.05 10:05sell0.10gbpusd1.92161.93161.91962007.03.05 11:231.92140.000.000.002.00
262741752007.03.05 10:32sell0.20gbpusd1.92341.93341.92142007.03.05 11:231.92140.000.000.0040.00
262903532007.03.05 11:23sell0.10gbpusd1.92101.93101.91902007.03.05 13:121.91900.000.000.0020.00
263295942007.03.05 13:12sell0.10gbpusd1.91861.92861.91662007.03.05 15:141.92860.000.000.00-100.00
263345262007.03.05 13:22sell0.20gbpusd1.92061.93061.91862007.03.05 15:141.92840.000.000.00-156.00
263574542007.03.05 14:38sell0.30gbpusd1.92241.93241.92042007.03.05 15:141.92850.000.000.00-183.00
263624382007.03.05 14:51sell0.50gbpusd1.92431.93431.92232007.03.05 15:141.92870.000.000.00-220.00
263739022007.03.05 15:13sell0.80gbpusd1.92611.93611.92412007.03.05 15:141.92880.000.000.00-216.00
263749132007.03.05 15:14sell1.20gbpusd1.92791.93791.92592007.03.05 15:141.92860.000.000.00-84.00
263752182007.03.05 15:14buy0.10gbpusd1.92811.91811.93012007.03.06 00:071.92250.000.00-0.12-56.00
263829822007.03.05 15:38buy0.20gbpusd1.92631.91631.92832007.03.06 00:071.92260.000.00-0.23-74.00
263953632007.03.05 16:15buy0.30gbpusd1.92401.91401.92602007.03.06 00:071.92270.000.00-0.35-39.00
264180982007.03.05 17:35buy0.50gbpusd1.92221.91221.92422007.03.06 00:071.92230.000.00-0.575.00
264859302007.03.05 22:43buy0.80gbpusd1.92031.91031.92232007.03.06 00:071.92230.000.000.00160.00
265333172007.03.06 01:13buy0.10gbpusd1.92351.91351.92552007.03.06 02:271.92550.000.000.0020.00
265549452007.03.06 02:27buy0.10gbpusd1.92581.91581.92782007.03.06 02:501.92780.000.000.0020.00
265629492007.03.06 02:50buy0.10gbpusd1.92811.91811.93012007.03.06 04:191.93010.000.000.0020.00
266141282007.03.06 06:00buy0.10gbpusd1.92671.91671.92872007.03.06 07:291.92690.000.000.002.00
266266302007.03.06 06:43buy0.20gbpusd1.92491.91491.92692007.03.06 07:291.92690.000.000.0040.00
266466712007.03.06 07:45buy0.10gbpusd1.92791.91791.92992007.03.06 07:491.92990.000.000.0020.00
266490242007.03.06 07:49buy0.10gbpusd1.93021.92021.93222007.03.06 11:511.92870.000.000.00-15.00
266598382007.03.06 08:18buy0.20gbpusd1.92841.91841.93042007.03.06 11:511.92870.000.000.006.00
266761982007.03.06 09:11buy0.30gbpusd1.92651.91651.92852007.03.06 11:501.92850.000.000.0060.00
266931402007.03.06 11:51buy0.10gbpusd1.92901.91901.93102007.03.06 14:581.92560.000.000.00-34.00
267028562007.03.06 12:57buy0.20gbpusd1.92721.91721.92922007.03.06 14:581.92550.000.000.00-34.00
267140762007.03.06 13:51buy0.30gbpusd1.92541.91541.92742007.03.06 14:581.92550.000.000.003.00
267168602007.03.06 14:00buy0.50gbpusd1.92361.91361.92562007.03.06 14:581.92560.000.000.00100.00
267277452007.03.06 14:59sell0.10gbpusd1.92581.93581.92382007.03.06 23:091.93580.000.000.04-100.00
267589042007.03.06 19:15sell0.20gbpusd1.92761.93761.92562007.03.06 23:101.93600.000.000.08-168.00
267658912007.03.06 19:59sell0.30gbpusd1.92941.93941.92742007.03.06 23:101.93610.000.000.12-201.00
267693502007.03.06 20:19sell0.50gbpusd1.93121.94121.92922007.03.06 23:101.93580.000.000.20-230.00
267895992007.03.06 22:58sell0.80gbpusd1.93301.94301.93102007.03.06 23:101.93590.000.000.00-232.00
267924892007.03.06 23:09sell1.20gbpusd1.93481.94481.93282007.03.06 23:101.93580.000.000.00-120.00
267936722007.03.06 23:12buy0.10gbpusd1.93621.92621.93822007.03.07 01:381.93050.000.000.00-57.00
268074472007.03.07 01:00buy0.20gbpusd1.93441.92441.93642007.03.07 01:381.93030.000.000.00-82.00
268118282007.03.07 01:27buy0.30gbpusd1.93251.92251.93452007.03.07 01:381.93030.000.000.00-66.00
268125802007.03.07 01:29buy0.50gbpusd1.93031.92031.93232007.03.07 01:371.93040.000.000.005.00
268133372007.03.07 01:30buy0.80gbpusd1.92841.91841.93042007.03.07 01:371.93040.000.000.00160.00
268285332007.03.07 03:19sell0.10gbpusd1.92841.93841.92642007.03.07 03:251.92640.000.000.0020.00
268298702007.03.07 03:25sell0.10gbpusd1.92601.93601.92402007.03.07 05:121.92780.000.000.00-18.00
268304752007.03.07 03:27sell0.20gbpusd1.92781.93781.92582007.03.07 05:121.92770.000.000.002.00
268316912007.03.07 03:33sell0.30gbpusd1.92961.93961.92762007.03.07 05:121.92760.000.000.0060.00
268418852007.03.07 05:12sell0.10gbpusd1.92731.93731.92532007.03.07 07:021.92880.000.000.00-15.00
268455312007.03.07 06:07sell0.20gbpusd1.92911.93911.92712007.03.07 07:021.92890.000.000.004.00
268482442007.03.07 06:54sell0.30gbpusd1.93091.94091.92892007.03.07 07:021.92890.000.000.0060.00
268496162007.03.07 07:02sell0.10gbpusd1.92831.93831.92632007.03.07 07:551.93000.000.000.00-17.00
268528252007.03.07 07:28sell0.20gbpusd1.93011.94011.92812007.03.07 07:551.92990.000.000.004.00
268545962007.03.07 07:42sell0.30gbpusd1.93191.94191.92992007.03.07 07:551.92990.000.000.0060.00
268611072007.03.07 08:49sell0.10gbpusd1.92871.93871.92672007.03.07 22:221.93250.000.000.12-38.00
268927222007.03.07 15:17sell0.20gbpusd1.93051.94051.92852007.03.07 22:211.93230.000.000.24-36.00
269149652007.03.07 19:12sell0.30gbpusd1.93241.94241.93042007.03.07 22:211.93220.000.000.366.00
269226532007.03.07 20:10sell0.50gbpusd1.93421.94421.93222007.03.07 22:211.93220.000.000.60100.00
269387772007.03.07 23:00sell0.10gbpusd1.93041.94041.92842007.03.07 23:171.92840.000.000.0020.00
269408462007.03.07 23:17sell0.10gbpusd1.92801.93801.92602007.03.08 12:001.93340.000.000.00-54.00
269456042007.03.07 23:52sell0.20gbpusd1.92981.93981.92782007.03.08 12:001.93330.000.000.00-70.00
269623282007.03.08 03:08sell0.30gbpusd1.93161.94161.92962007.03.08 12:001.93290.000.000.00-39.00
269838722007.03.08 05:04sell0.50gbpusd1.93341.94341.93142007.03.08 12:001.93280.000.000.0030.00
270187222007.03.08 10:41sell0.80gbpusd1.93521.94521.93322007.03.08 12:001.93320.000.000.00160.00
270449202007.03.08 12:46sell0.10gbpusd1.92881.93881.92682007.03.08 13:441.92860.000.000.002.00
270536022007.03.08 13:18sell0.20gbpusd1.93061.94061.92862007.03.08 13:441.92860.000.000.0040.00
270619562007.03.08 13:44sell0.10gbpusd1.92851.93851.92652007.03.08 18:141.92840.000.000.001.00
270989052007.03.08 16:11sell0.20gbpusd1.93041.94041.92842007.03.08 18:141.92840.000.000.0040.00
271147592007.03.08 18:14sell0.10gbpusd1.92801.93801.92602007.03.09 07:101.93130.000.000.04-33.00
271212332007.03.08 19:35sell0.20gbpusd1.92981.93981.92782007.03.09 07:101.93120.000.000.08-28.00
271722442007.03.09 03:56sell0.30gbpusd1.93161.94161.92962007.03.09 07:101.93140.000.000.006.00
271789442007.03.09 05:01sell0.50gbpusd1.93341.94341.93142007.03.09 07:091.93140.000.000.00100.00
272016342007.03.09 08:00sell0.10gbpusd1.92921.93921.92722007.03.09 09:311.92720.000.000.0020.00
272161012007.03.09 09:31sell0.10gbpusd1.92691.93691.92492007.03.09 13:331.93010.000.000.00-32.00
272171182007.03.09 09:35sell0.20gbpusd1.92871.93871.92672007.03.09 13:331.93000.000.000.00-26.00
272239522007.03.09 10:09sell0.30gbpusd1.93051.94051.92852007.03.09 13:311.93040.000.000.003.00
272486892007.03.09 13:03sell0.50gbpusd1.93241.94241.93042007.03.09 13:301.93040.000.000.00100.00
272716522007.03.09 14:00sell0.10gbpusd1.93011.94011.92812007.03.12 00:191.93530.000.000.04-52.00
272881632007.03.09 15:03sell0.20gbpusd1.93191.94191.92992007.03.12 00:191.93530.000.000.08-68.00
273397462007.03.11 22:36sell0.30gbpusd1.93371.94371.93172007.03.12 00:191.93540.000.000.00-51.00
273476972007.03.11 23:50sell0.50gbpusd1.93551.94551.93352007.03.12 00:181.93540.000.000.005.00
273501702007.03.12 00:00sell0.80gbpusd1.93741.94741.93542007.03.12 00:181.93540.000.000.00160.00
273830282007.03.12 06:00buy0.10gbpusd1.93441.92441.93642007.03.12 07:261.93640.000.000.0020.00
273950722007.03.12 07:27buy0.10gbpusd1.93711.92711.93912007.03.12 07:341.93910.000.000.0020.00
273986702007.03.12 07:34buy0.10gbpusd1.93951.92951.94152007.03.12 09:301.93970.000.000.002.00
274017152007.03.12 07:48buy0.20gbpusd1.93771.92771.93972007.03.12 09:301.93970.000.000.0040.00
274204802007.03.12 09:30buy0.10gbpusd1.94071.93071.94272007.03.12 09:431.94090.000.000.002.00
274214602007.03.12 09:32buy0.20gbpusd1.93891.92891.94092007.03.12 09:431.94090.000.000.0040.00
274244462007.03.12 09:43buy0.10gbpusd1.94121.93121.94322007.03.12 12:301.93120.000.000.00-100.00
274400912007.03.12 11:36buy0.20gbpusd1.93941.92941.94142007.03.12 12:301.93060.000.000.00-176.00
274481452007.03.12 12:21buy0.30gbpusd1.93761.92761.93962007.03.12 12:301.93050.000.000.00-213.00
274489422007.03.12 12:23buy0.50gbpusd1.93581.92581.93782007.03.12 12:301.93050.000.000.00-265.00
274500442007.03.12 12:25buy0.80gbpusd1.93401.92401.93602007.03.12 12:301.93070.000.000.00-264.00
274523862007.03.12 12:30sell0.10gbpusd1.93081.94081.92882007.03.12 13:131.92880.000.000.0020.00
274554502007.03.12 12:37sell0.20gbpusd1.93261.94261.93062007.03.12 13:111.93060.000.000.0040.00
274673972007.03.12 13:19sell0.10gbpusd1.92671.93671.92472007.03.12 14:081.92650.000.000.002.00
274725262007.03.12 13:43sell0.20gbpusd1.92851.93851.92652007.03.12 14:081.92650.000.000.0040.00
  0.00 0.00 0.81 -1 843.00
Closed P/L: -1 842.19
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
274972212007.03.12 16:00sell0.10gbpusd1.92861.93861.9266 1.93040.000.000.00-18.00
  0.00 0.00 0.00 -18.00
 Floating P/L: -18.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 842.19 Floating P/L: -18.00 Margin: 50.00
Balance: 1 157.81 Equity: 1 139.81 Free Margin: 1 089.81
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 219.47 Gross Loss: 4 061.66 Total Net Profit: -1 842.19
Profit Factor: 0.55 Expected Payoff: -17.38  
Absolute Drawdown: 1 944.19 Maximal Drawdown: 2 313.27 (68.66%) Relative Drawdown: 68.66% (2 313.27)
 
Total Trades: 106 Short Positions (won %): 72 (62.50%) Long Positions (won %): 34 (58.82%)
Profit Trades (% of total): 65 (61.32%) Loss trades (% of total): 41 (38.68%)
Largest profit trade: 160.00 loss trade: -265.00
Average profit trade: 34.15 loss trade: -99.06
Maximum consecutive wins ($): 18 (369.08) consecutive losses ($): 8 (-1 118.56)
Maximal consecutive profit (count): 369.08 (18) consecutive loss (count): -1 118.56 (8)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3