|Account: 1391843
|Name: .
|Currency: USD
|2007 March 12, 16:30
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|25740503
|2007.03.01 19:01
|balance
|Deposit
|3 000.00
|25770880
|2007.03.01 21:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9584
|1.9684
|1.9564
|2007.03.02 06:21
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.04
|20.00
|25872089
|2007.03.02 06:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9560
|1.9660
|1.9540
|2007.03.02 06:43
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|25878566
|2007.03.02 06:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9536
|1.9636
|1.9516
|2007.03.02 08:31
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25891139
|2007.03.02 07:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9554
|1.9654
|1.9534
|2007.03.02 08:31
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|25912214
|2007.03.02 08:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9531
|1.9631
|1.9511
|2007.03.02 09:44
|1.9529
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25918773
|2007.03.02 08:52
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9549
|1.9649
|1.9529
|2007.03.02 09:44
|1.9529
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|25944389
|2007.03.02 10:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9516
|1.9616
|1.9496
|2007.03.02 11:20
|1.9496
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|25981128
|2007.03.02 11:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9473
|1.9573
|1.9453
|2007.03.02 12:20
|1.9453
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|26009566
|2007.03.02 12:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9434
|1.9534
|1.9414
|2007.03.02 13:25
|1.9433
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26017805
|2007.03.02 13:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9452
|1.9552
|1.9432
|2007.03.02 13:25
|1.9432
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|26134280
|2007.03.02 18:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9440
|1.9540
|1.9420
|2007.03.04 23:27
|1.9420
|0.00
|0.00
|0.04
|20.00
|26187500
|2007.03.05 06:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9277
|1.9377
|1.9257
|2007.03.05 07:10
|1.9257
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|26200651
|2007.03.05 07:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9238
|1.9338
|1.9218
|2007.03.05 09:30
|1.9236
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26251622
|2007.03.05 09:18
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9256
|1.9356
|1.9236
|2007.03.05 09:30
|1.9236
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|26263567
|2007.03.05 10:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9239
|1.9339
|1.9219
|2007.03.05 10:05
|1.9219
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|26265452
|2007.03.05 10:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9216
|1.9316
|1.9196
|2007.03.05 11:23
|1.9214
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26274175
|2007.03.05 10:32
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9234
|1.9334
|1.9214
|2007.03.05 11:23
|1.9214
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|26290353
|2007.03.05 11:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9210
|1.9310
|1.9190
|2007.03.05 13:12
|1.9190
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|26329594
|2007.03.05 13:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9186
|1.9286
|1.9166
|2007.03.05 15:14
|1.9286
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|26334526
|2007.03.05 13:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9206
|1.9306
|1.9186
|2007.03.05 15:14
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|-156.00
|26357454
|2007.03.05 14:38
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9224
|1.9324
|1.9204
|2007.03.05 15:14
|1.9285
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.00
|26362438
|2007.03.05 14:51
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9243
|1.9343
|1.9223
|2007.03.05 15:14
|1.9287
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.00
|26373902
|2007.03.05 15:13
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9261
|1.9361
|1.9241
|2007.03.05 15:14
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|-216.00
|26374913
|2007.03.05 15:14
|sell
|1.20
|gbpusd
|1.9279
|1.9379
|1.9259
|2007.03.05 15:14
|1.9286
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|26375218
|2007.03.05 15:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9281
|1.9181
|1.9301
|2007.03.06 00:07
|1.9225
|0.00
|0.00
|-0.12
|-56.00
|26382982
|2007.03.05 15:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9263
|1.9163
|1.9283
|2007.03.06 00:07
|1.9226
|0.00
|0.00
|-0.23
|-74.00
|26395363
|2007.03.05 16:15
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9240
|1.9140
|1.9260
|2007.03.06 00:07
|1.9227
|0.00
|0.00
|-0.35
|-39.00
|26418098
|2007.03.05 17:35
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9222
|1.9122
|1.9242
|2007.03.06 00:07
|1.9223
|0.00
|0.00
|-0.57
|5.00
|26485930
|2007.03.05 22:43
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9203
|1.9103
|1.9223
|2007.03.06 00:07
|1.9223
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|26533317
|2007.03.06 01:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9235
|1.9135
|1.9255
|2007.03.06 02:27
|1.9255
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|26554945
|2007.03.06 02:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9258
|1.9158
|1.9278
|2007.03.06 02:50
|1.9278
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|26562949
|2007.03.06 02:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9281
|1.9181
|1.9301
|2007.03.06 04:19
|1.9301
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|26614128
|2007.03.06 06:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9267
|1.9167
|1.9287
|2007.03.06 07:29
|1.9269
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26626630
|2007.03.06 06:43
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9249
|1.9149
|1.9269
|2007.03.06 07:29
|1.9269
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|26646671
|2007.03.06 07:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9279
|1.9179
|1.9299
|2007.03.06 07:49
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|26649024
|2007.03.06 07:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9302
|1.9202
|1.9322
|2007.03.06 11:51
|1.9287
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|26659838
|2007.03.06 08:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9284
|1.9184
|1.9304
|2007.03.06 11:51
|1.9287
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|26676198
|2007.03.06 09:11
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9265
|1.9165
|1.9285
|2007.03.06 11:50
|1.9285
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|26693140
|2007.03.06 11:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9290
|1.9190
|1.9310
|2007.03.06 14:58
|1.9256
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|26702856
|2007.03.06 12:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9272
|1.9172
|1.9292
|2007.03.06 14:58
|1.9255
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|26714076
|2007.03.06 13:51
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9254
|1.9154
|1.9274
|2007.03.06 14:58
|1.9255
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|26716860
|2007.03.06 14:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9236
|1.9136
|1.9256
|2007.03.06 14:58
|1.9256
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|26727745
|2007.03.06 14:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9258
|1.9358
|1.9238
|2007.03.06 23:09
|1.9358
|0.00
|0.00
|0.04
|-100.00
|26758904
|2007.03.06 19:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9276
|1.9376
|1.9256
|2007.03.06 23:10
|1.9360
|0.00
|0.00
|0.08
|-168.00
|26765891
|2007.03.06 19:59
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9294
|1.9394
|1.9274
|2007.03.06 23:10
|1.9361
|0.00
|0.00
|0.12
|-201.00
|26769350
|2007.03.06 20:19
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9312
|1.9412
|1.9292
|2007.03.06 23:10
|1.9358
|0.00
|0.00
|0.20
|-230.00
|26789599
|2007.03.06 22:58
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9330
|1.9430
|1.9310
|2007.03.06 23:10
|1.9359
|0.00
|0.00
|0.00
|-232.00
|26792489
|2007.03.06 23:09
|sell
|1.20
|gbpusd
|1.9348
|1.9448
|1.9328
|2007.03.06 23:10
|1.9358
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|26793672
|2007.03.06 23:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9362
|1.9262
|1.9382
|2007.03.07 01:38
|1.9305
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.00
|26807447
|2007.03.07 01:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9344
|1.9244
|1.9364
|2007.03.07 01:38
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.00
|26811828
|2007.03.07 01:27
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9325
|1.9225
|1.9345
|2007.03.07 01:38
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|26812580
|2007.03.07 01:29
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9303
|1.9203
|1.9323
|2007.03.07 01:37
|1.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|26813337
|2007.03.07 01:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9284
|1.9184
|1.9304
|2007.03.07 01:37
|1.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|26828533
|2007.03.07 03:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9284
|1.9384
|1.9264
|2007.03.07 03:25
|1.9264
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|26829870
|2007.03.07 03:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9260
|1.9360
|1.9240
|2007.03.07 05:12
|1.9278
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|26830475
|2007.03.07 03:27
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9278
|1.9378
|1.9258
|2007.03.07 05:12
|1.9277
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26831691
|2007.03.07 03:33
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9296
|1.9396
|1.9276
|2007.03.07 05:12
|1.9276
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|26841885
|2007.03.07 05:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9273
|1.9373
|1.9253
|2007.03.07 07:02
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|26845531
|2007.03.07 06:07
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9291
|1.9391
|1.9271
|2007.03.07 07:02
|1.9289
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26848244
|2007.03.07 06:54
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9309
|1.9409
|1.9289
|2007.03.07 07:02
|1.9289
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|26849616
|2007.03.07 07:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9283
|1.9383
|1.9263
|2007.03.07 07:55
|1.9300
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|26852825
|2007.03.07 07:28
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9301
|1.9401
|1.9281
|2007.03.07 07:55
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|26854596
|2007.03.07 07:42
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9319
|1.9419
|1.9299
|2007.03.07 07:55
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|26861107
|2007.03.07 08:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9287
|1.9387
|1.9267
|2007.03.07 22:22
|1.9325
|0.00
|0.00
|0.12
|-38.00
|26892722
|2007.03.07 15:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9305
|1.9405
|1.9285
|2007.03.07 22:21
|1.9323
|0.00
|0.00
|0.24
|-36.00
|26914965
|2007.03.07 19:12
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9324
|1.9424
|1.9304
|2007.03.07 22:21
|1.9322
|0.00
|0.00
|0.36
|6.00
|26922653
|2007.03.07 20:10
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9342
|1.9442
|1.9322
|2007.03.07 22:21
|1.9322
|0.00
|0.00
|0.60
|100.00
|26938777
|2007.03.07 23:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9304
|1.9404
|1.9284
|2007.03.07 23:17
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|26940846
|2007.03.07 23:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9280
|1.9380
|1.9260
|2007.03.08 12:00
|1.9334
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|26945604
|2007.03.07 23:52
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9298
|1.9398
|1.9278
|2007.03.08 12:00
|1.9333
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|26962328
|2007.03.08 03:08
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9316
|1.9416
|1.9296
|2007.03.08 12:00
|1.9329
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|26983872
|2007.03.08 05:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9334
|1.9434
|1.9314
|2007.03.08 12:00
|1.9328
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27018722
|2007.03.08 10:41
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9352
|1.9452
|1.9332
|2007.03.08 12:00
|1.9332
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|27044920
|2007.03.08 12:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9288
|1.9388
|1.9268
|2007.03.08 13:44
|1.9286
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27053602
|2007.03.08 13:18
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9306
|1.9406
|1.9286
|2007.03.08 13:44
|1.9286
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|27061956
|2007.03.08 13:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9285
|1.9385
|1.9265
|2007.03.08 18:14
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|27098905
|2007.03.08 16:11
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9304
|1.9404
|1.9284
|2007.03.08 18:14
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|27114759
|2007.03.08 18:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9280
|1.9380
|1.9260
|2007.03.09 07:10
|1.9313
|0.00
|0.00
|0.04
|-33.00
|27121233
|2007.03.08 19:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9298
|1.9398
|1.9278
|2007.03.09 07:10
|1.9312
|0.00
|0.00
|0.08
|-28.00
|27172244
|2007.03.09 03:56
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9316
|1.9416
|1.9296
|2007.03.09 07:10
|1.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|27178944
|2007.03.09 05:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9334
|1.9434
|1.9314
|2007.03.09 07:09
|1.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|27201634
|2007.03.09 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9292
|1.9392
|1.9272
|2007.03.09 09:31
|1.9272
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|27216101
|2007.03.09 09:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9269
|1.9369
|1.9249
|2007.03.09 13:33
|1.9301
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|27217118
|2007.03.09 09:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9287
|1.9387
|1.9267
|2007.03.09 13:33
|1.9300
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|27223952
|2007.03.09 10:09
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9305
|1.9405
|1.9285
|2007.03.09 13:31
|1.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|27248689
|2007.03.09 13:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9324
|1.9424
|1.9304
|2007.03.09 13:30
|1.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|27271652
|2007.03.09 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9301
|1.9401
|1.9281
|2007.03.12 00:19
|1.9353
|0.00
|0.00
|0.04
|-52.00
|27288163
|2007.03.09 15:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9319
|1.9419
|1.9299
|2007.03.12 00:19
|1.9353
|0.00
|0.00
|0.08
|-68.00
|27339746
|2007.03.11 22:36
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9337
|1.9437
|1.9317
|2007.03.12 00:19
|1.9354
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.00
|27347697
|2007.03.11 23:50
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9355
|1.9455
|1.9335
|2007.03.12 00:18
|1.9354
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|27350170
|2007.03.12 00:00
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9374
|1.9474
|1.9354
|2007.03.12 00:18
|1.9354
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|27383028
|2007.03.12 06:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9344
|1.9244
|1.9364
|2007.03.12 07:26
|1.9364
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|27395072
|2007.03.12 07:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9371
|1.9271
|1.9391
|2007.03.12 07:34
|1.9391
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|27398670
|2007.03.12 07:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9395
|1.9295
|1.9415
|2007.03.12 09:30
|1.9397
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27401715
|2007.03.12 07:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9377
|1.9277
|1.9397
|2007.03.12 09:30
|1.9397
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|27420480
|2007.03.12 09:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9407
|1.9307
|1.9427
|2007.03.12 09:43
|1.9409
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27421460
|2007.03.12 09:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9389
|1.9289
|1.9409
|2007.03.12 09:43
|1.9409
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|27424446
|2007.03.12 09:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9412
|1.9312
|1.9432
|2007.03.12 12:30
|1.9312
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|27440091
|2007.03.12 11:36
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9394
|1.9294
|1.9414
|2007.03.12 12:30
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.00
|27448145
|2007.03.12 12:21
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9376
|1.9276
|1.9396
|2007.03.12 12:30
|1.9305
|0.00
|0.00
|0.00
|-213.00
|27448942
|2007.03.12 12:23
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9358
|1.9258
|1.9378
|2007.03.12 12:30
|1.9305
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.00
|27450044
|2007.03.12 12:25
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9340
|1.9240
|1.9360
|2007.03.12 12:30
|1.9307
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.00
|27452386
|2007.03.12 12:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9308
|1.9408
|1.9288
|2007.03.12 13:13
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|27455450
|2007.03.12 12:37
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9326
|1.9426
|1.9306
|2007.03.12 13:11
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|27467397
|2007.03.12 13:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9267
|1.9367
|1.9247
|2007.03.12 14:08
|1.9265
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|27472526
|2007.03.12 13:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9285
|1.9385
|1.9265
|2007.03.12 14:08
|1.9265
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|0.00
|0.00
|0.81
|-1 843.00
|Closed P/L:
|-1 842.19
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|27497221
|2007.03.12 16:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9286
|1.9386
|1.9266
|1.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|Floating P/L:
|-18.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-1 842.19
|Floating P/L:
|-18.00
|Margin:
|50.00
|Balance:
|1 157.81
|Equity:
|1 139.81
|Free Margin:
|1 089.81
|Details:
|Gross Profit:
|2 219.47
|Gross Loss:
|4 061.66
|Total Net Profit:
|-1 842.19
|Profit Factor:
|0.55
|Expected Payoff:
|-17.38
|Absolute Drawdown:
|1 944.19
|Maximal Drawdown:
|2 313.27 (68.66%)
|Relative Drawdown:
|68.66% (2 313.27)
|Total Trades:
|106
|Short Positions (won %):
|72 (62.50%)
|Long Positions (won %):
|34 (58.82%)
|Profit Trades (% of total):
|65 (61.32%)
|Loss trades (% of total):
|41 (38.68%)
|Largest
|profit trade:
|160.00
|loss trade:
|-265.00
|Average
|profit trade:
|34.15
|loss trade:
|-99.06
|Maximum
|consecutive wins ($):
|18 (369.08)
|consecutive losses ($):
|8 (-1 118.56)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|369.08 (18)
|consecutive loss (count):
|-1 118.56 (8)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3