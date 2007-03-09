MoneyTec LLC

Account: 104101 Name: 10.points.V12 Currency: USD 2007 March 9, 23:58
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
30246752007.03.09 16:15buy0.01usdjpy118.01115.50118.312007.03.09 19:24118.310.000.000.002.54
30209272007.03.09 14:01sell0.01usdcad1.17581.20091.17282007.03.09 18:041.17280.000.000.002.56
30136502007.03.08 21:38sell0.01usdjpy116.97119.48116.672007.03.09 17:16117.970.000.00-0.14-8.48
30146662007.03.09 00:12sell0.02usdjpy117.22119.48116.922007.03.09 17:16117.980.000.000.00-12.88
30163552007.03.09 03:06sell0.04usdjpy117.47119.48117.172007.03.09 17:16117.970.000.000.00-16.95
30224132007.03.09 15:36sell0.09usdjpy118.04119.55117.742007.03.09 17:16117.990.000.000.003.81
30222832007.03.09 15:34sell0.05usdjpy117.79119.55117.492007.03.09 17:16117.980.000.000.00-8.05
30237272007.03.09 15:53sell0.15usdjpy118.29119.55117.992007.03.09 17:16117.990.000.000.0038.14
29907422007.03.07 01:01sell0.01eurgbp0.67840.70350.67542007.03.09 16:340.67810.000.000.160.58
29980812007.03.07 14:50sell0.02eurgbp0.68100.70360.67802007.03.09 16:340.67800.000.000.3211.59
30207792007.03.09 13:46sell0.01usdjpy117.31119.82117.012007.03.09 16:15118.000.000.000.00-5.85
30216642007.03.09 15:30sell0.02usdjpy117.56119.82117.262007.03.09 16:15118.010.000.000.00-7.63
30222942007.03.09 15:34sell0.03usdjpy117.81119.82117.512007.03.09 16:15118.020.000.000.00-5.34
30224192007.03.09 15:36sell0.05usdjpy118.07119.83117.772007.03.09 16:15118.030.000.000.001.69
30237282007.03.09 15:53sell0.09usdjpy118.33119.84118.032007.03.09 16:15118.030.000.000.0022.88
30096172007.03.08 15:58sell0.01eurusd1.31381.33891.31082007.03.09 15:401.31080.000.000.053.00
30021842007.03.08 00:34sell0.01eurgbp0.68260.70770.67962007.03.09 15:380.67960.000.000.045.79
30163012007.03.09 03:02buy0.01eurchf1.61441.58931.61742007.03.09 15:361.61740.000.000.002.43
29863732007.03.06 19:32sell0.01usdcad1.17651.20161.17352007.03.09 14:011.17600.000.00-0.350.43
29993712007.03.07 18:06sell0.02usdcad1.17911.20171.17612007.03.09 14:011.17610.000.00-0.555.10
29868572007.03.06 20:43sell0.01usdcad1.17711.20221.17412007.03.09 14:001.17680.000.00-0.350.25
29994352007.03.07 18:20sell0.02usdcad1.17971.20231.17672007.03.09 14:001.17670.000.00-0.555.10
30162102007.03.09 02:57sell0.01usdjpy117.41119.92117.112007.03.09 13:46117.360.000.000.000.43
30196382007.03.09 10:47sell0.02usdjpy117.66119.92117.362007.03.09 13:46117.360.000.000.005.11
30102082007.03.08 16:24buy0.01eurchf1.61081.58571.61382007.03.09 03:021.61380.000.000.042.45
30134982007.03.08 21:32buy0.01usdjpy117.11114.60117.412007.03.09 02:57117.410.000.000.132.56
30044082007.03.08 05:08sell0.01usdjpy116.28118.79115.982007.03.08 21:38117.020.000.000.00-6.32
30047802007.03.08 05:50sell0.02usdjpy116.54118.80116.242007.03.08 21:38117.000.000.000.00-7.86
30058712007.03.08 07:51sell0.04usdjpy116.79118.80116.492007.03.08 21:38116.990.000.000.00-6.84
30076462007.03.08 13:02sell0.08usdjpy117.04118.80116.742007.03.08 21:38116.990.000.000.003.42
30100722007.03.08 16:20sell0.16usdjpy117.29118.80116.992007.03.08 21:38116.990.000.000.0041.03
30039392007.03.08 03:33sell0.01usdjpy115.93118.44115.632007.03.08 21:32117.120.000.000.00-10.16
30044012007.03.08 05:08sell0.02usdjpy116.18118.44115.882007.03.08 21:32117.110.000.000.00-15.88
30047582007.03.08 05:48sell0.04usdjpy116.43118.44116.132007.03.08 21:32117.100.000.000.00-22.89
30055252007.03.08 07:10sell0.08usdjpy116.68118.44116.382007.03.08 21:31117.100.000.000.00-28.69
30071332007.03.08 11:40sell0.16usdjpy116.93118.44116.632007.03.08 21:31117.110.000.000.00-24.59
30077062007.03.08 13:06sell0.32usdjpy117.18118.44116.882007.03.08 21:31117.120.000.000.0016.39
30110142007.03.08 17:37sell0.64usdjpy117.43118.44117.132007.03.08 21:31117.130.000.000.00163.92
30060612007.03.08 08:27buy0.01eurchf1.60731.58221.61032007.03.08 16:241.61030.000.000.002.45
29910782007.03.07 01:12sell0.01eurusd1.31371.33881.31072007.03.08 16:081.31330.000.000.170.40
30004272007.03.07 21:05sell0.02eurusd1.31631.33891.31332007.03.08 16:081.31330.000.000.336.00
29839022007.03.06 15:52sell0.01eurusd1.30931.33441.30632007.03.08 15:581.31400.000.000.22-4.70
29990132007.03.07 17:17sell0.04eurusd1.31441.33451.31142007.03.08 15:581.31400.000.000.661.60
29878202007.03.06 21:34sell0.02eurusd1.31181.33441.30882007.03.08 15:581.31390.000.000.44-4.20
30006662007.03.07 21:24sell0.08eurusd1.31701.33461.31402007.03.08 15:571.31400.000.001.3224.00
29985172007.03.07 16:04buy0.01eurchf1.60431.57921.60732007.03.08 08:451.60730.000.000.122.46
29876492007.03.06 21:27buy0.01eurchf1.60651.58141.60952007.03.08 08:261.60680.000.000.160.25
29985452007.03.07 16:10buy0.02eurchf1.60391.58131.60692007.03.08 08:261.60690.000.000.244.91
30037722007.03.08 03:08buy0.01usdjpy115.97113.46116.272007.03.08 05:08116.270.000.000.002.58
29913862007.03.07 01:39buy0.01usdjpy116.93114.42117.232007.03.08 03:33115.940.000.000.38-8.54
29925082007.03.07 02:59buy0.02usdjpy116.68114.42116.982007.03.08 03:33115.930.000.000.76-12.94
29927952007.03.07 03:26buy0.04usdjpy116.43114.42116.732007.03.08 03:32115.940.000.001.52-16.91
30013892007.03.07 22:50buy0.08usdjpy116.16114.40116.462007.03.08 03:32115.950.000.003.03-14.49
30022702007.03.08 00:37buy0.16usdjpy115.91114.40116.212007.03.08 03:32115.960.000.000.006.90
30029502007.03.08 01:38buy0.32usdjpy115.66114.40115.962007.03.08 03:32115.960.000.000.0082.79
29928382007.03.07 03:27buy0.01usdjpy116.34113.83116.642007.03.08 03:08115.920.000.000.38-3.62
30014212007.03.07 22:56buy0.02usdjpy116.09113.83116.392007.03.08 03:08115.910.000.000.76-3.11
30023662007.03.08 00:40buy0.04usdjpy115.84113.83116.142007.03.08 03:08115.900.000.000.002.07
30029782007.03.08 01:43buy0.08usdjpy115.59113.83115.892007.03.08 03:08115.890.000.000.0020.71
29747932007.03.06 00:57sell0.01audusd0.76850.79360.76552007.03.08 01:180.77590.000.00-0.09-7.40
29762842007.03.06 02:07sell0.02audusd0.77100.79360.76802007.03.08 01:170.77600.000.00-0.19-10.00
29775072007.03.06 04:30sell0.04audusd0.77360.79370.77062007.03.08 01:170.77590.000.00-0.39-9.20
29918792007.03.07 02:30sell0.08audusd0.77610.79370.77312007.03.08 01:170.77580.000.00-0.582.40
29974342007.03.07 12:07sell0.16audusd0.77880.79390.77582007.03.08 01:170.77580.000.00-1.1648.00
29671422007.03.05 14:28buy0.01eurgbp0.68210.65700.68512007.03.08 00:340.68270.000.00-0.411.16
29774872007.03.06 04:30buy0.02eurgbp0.67960.65700.68262007.03.08 00:340.68260.000.00-0.6511.58
29771242007.03.06 03:50sell0.01eurchf1.59941.62451.59642007.03.07 16:041.60430.000.00-0.07-4.01
29777442007.03.06 04:51sell0.02eurchf1.60211.62471.59912007.03.07 16:041.60420.000.00-0.14-3.44
29856082007.03.06 18:45sell0.04eurchf1.60471.62481.60172007.03.07 16:041.60430.000.00-0.271.31
29913762007.03.07 01:37sell0.08eurchf1.60731.62491.60432007.03.07 16:041.60430.000.000.0019.65
29761992007.03.06 02:02sell0.01usdjpy115.68118.19115.382007.03.07 03:27116.330.000.00-0.14-5.59
29762392007.03.06 02:05sell0.02usdjpy115.93118.19115.632007.03.07 03:27116.340.000.00-0.27-7.05
29769912007.03.06 03:30sell0.04usdjpy116.18118.19115.882007.03.07 03:27116.350.000.00-0.55-5.84
29773912007.03.06 04:25sell0.08usdjpy116.43118.19116.132007.03.07 03:27116.380.000.00-1.103.44
29877012007.03.06 21:29sell0.16usdjpy116.68118.19116.382007.03.07 03:27116.380.000.00-2.2041.24
29873432007.03.06 21:00buy0.01usdjpy116.59114.08116.892007.03.07 01:39116.890.000.000.132.57
29695272007.03.05 17:02buy0.01eurusd1.31081.28571.31382007.03.07 01:121.31380.000.00-0.143.00
29671452007.03.05 14:29sell0.01eurgbp0.68170.70680.67872007.03.07 01:000.67870.000.000.085.80
29777532007.03.06 04:52buy0.01eurchf1.60311.57801.60612007.03.06 21:271.60610.000.000.002.45
29774032007.03.06 04:25buy0.01usdjpy116.50113.99116.802007.03.06 21:00116.540.000.000.000.34
29838782007.03.06 15:51buy0.02usdjpy116.25113.99116.552007.03.06 21:00116.550.000.000.005.15
29839232007.03.06 15:54buy0.01usdcad1.17951.15441.18252007.03.06 20:431.17720.000.000.00-1.95
29841512007.03.06 16:19buy0.02usdcad1.17691.15431.17992007.03.06 20:431.17730.000.000.000.68
29847772007.03.06 17:04buy0.04usdcad1.17431.15421.17732007.03.06 20:431.17730.000.000.0010.19
29841652007.03.06 16:22buy0.01usdcad1.17631.15121.17932007.03.06 19:311.17660.000.000.000.25
29850192007.03.06 17:37buy0.02usdcad1.17371.15111.17672007.03.06 19:311.17670.000.000.005.10
29816562007.03.06 10:21sell0.01usdcad1.17671.20181.17372007.03.06 16:221.17640.000.000.000.26
29839162007.03.06 15:53sell0.02usdcad1.17931.20191.17632007.03.06 16:221.17630.000.000.005.10
29671382007.03.05 14:28buy0.01usdcad1.18141.15631.18442007.03.06 15:531.17910.000.000.05-1.95
29695372007.03.05 17:02buy0.02usdcad1.17881.15621.18182007.03.06 15:531.17920.000.000.100.68
29834312007.03.06 14:44buy0.04usdcad1.17631.15621.17932007.03.06 15:521.17930.000.000.0010.18
29671472007.03.05 14:29sell0.01eurusd1.31001.33511.30702007.03.06 15:521.30960.000.000.050.40
29813062007.03.06 09:44sell0.02eurusd1.31261.33521.30962007.03.06 15:521.30960.000.000.006.00
29788992007.03.06 06:31sell0.01usdcad1.17741.20251.17442007.03.06 10:211.17700.000.000.000.34
29810792007.03.06 09:00sell0.02usdcad1.18001.20261.17702007.03.06 10:211.17700.000.000.005.10
29671522007.03.05 14:29sell0.01usdcad1.18101.20611.17802007.03.06 06:311.17800.000.00-0.072.55
29697342007.03.05 17:12buy0.01eurchf1.60221.57711.60522007.03.06 04:521.60270.000.000.040.40
29730182007.03.05 20:07buy0.02eurchf1.59971.57711.60272007.03.06 04:521.60270.000.000.084.91
29768322007.03.06 03:13buy0.01usdjpy116.16113.65116.462007.03.06 04:25116.460.000.000.002.58
29671392007.03.05 14:28sell0.01eurchf1.59841.62351.59542007.03.06 03:491.59980.000.00-0.07-1.14
29762142007.03.06 02:04buy0.01usdjpy115.81113.30116.112007.03.06 03:13116.110.000.000.002.58
29716972007.03.05 18:21buy0.01usdjpy116.23113.72116.532007.03.06 02:04115.760.000.000.13-4.06
29725362007.03.05 19:05buy0.02usdjpy115.97113.71116.272007.03.06 02:04115.750.000.000.25-3.80
29740002007.03.05 23:07buy0.04usdjpy115.72113.71116.022007.03.06 02:04115.750.000.000.511.04
29745102007.03.06 00:33buy0.08usdjpy115.47113.71115.772007.03.06 02:04115.770.000.000.0020.73
29746392007.03.06 00:42buy0.01usdjpy115.38112.87115.682007.03.06 02:02115.680.000.000.002.59
29729402007.03.05 19:54sell0.01audusd0.77180.79690.76882007.03.06 00:570.76880.000.00-0.023.00
29740052007.03.05 23:08sell0.01usdjpy115.67118.18115.372007.03.06 00:42115.370.000.00-0.142.60
29697042007.03.05 17:12sell0.02eurchf1.60101.62361.59802007.03.06 00:421.59800.000.00-0.144.91
29671432007.03.05 14:29sell0.01usdjpy115.51118.02115.212007.03.05 23:08115.720.000.000.00-1.81
29687932007.03.05 16:44sell0.02usdjpy115.76118.02115.462007.03.05 23:07115.710.000.000.000.86
29697142007.03.05 17:12sell0.04usdjpy116.01118.02115.712007.03.05 23:07115.710.000.000.0010.37
29671402007.03.05 14:28sell0.01audusd0.77510.80020.77212007.03.05 19:540.77210.000.000.003.00
29688012007.03.05 16:44buy0.01usdjpy115.90113.39116.202007.03.05 18:21116.200.000.000.002.58
29671412007.03.05 14:28buy0.01eurchf1.59891.57381.60192007.03.05 17:121.60190.000.000.002.46
29671502007.03.05 14:29buy0.01eurusd1.31021.28511.31322007.03.05 17:021.31060.000.000.000.40
29676222007.03.05 15:12buy0.02eurusd1.30761.28501.31062007.03.05 17:021.31060.000.000.006.00
29671442007.03.05 14:29buy0.01usdjpy115.54113.03115.842007.03.05 16:44115.840.000.000.002.59
29670362007.03.05 14:14balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 1.92 442.68
Closed P/L: 444.60
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
30027842007.03.08 01:18sell0.01audusd0.77560.80070.7726 0.78010.000.00-0.04-4.50
30075832007.03.08 12:47sell0.02audusd0.77810.80070.7751 0.78010.000.00-0.10-4.00
30205722007.03.09 12:59buy0.01audusd0.77980.75470.7828 0.77970.000.000.01-0.10
30240732007.03.09 16:01sell0.03audusd0.78070.80080.7777 0.78010.000.00-0.071.80
30061632007.03.08 08:45sell0.01eurchf1.60731.63241.6043 1.61970.000.00-0.14-10.04
30101432007.03.08 16:21sell0.02eurchf1.60991.63251.6069 1.61970.000.00-0.29-15.87
30106042007.03.08 16:59sell0.04eurchf1.61261.63271.6096 1.61970.000.00-0.56-23.00
30222822007.03.09 15:34sell0.05eurchf1.61521.63281.6122 1.61970.000.00-0.36-18.22
30224472007.03.09 15:36sell0.01eurchf1.61751.64261.6145 1.61970.000.00-0.07-1.78
30227282007.03.09 15:38sell0.09eurchf1.61791.63301.6149 1.61970.000.00-0.65-13.12
30226552007.03.09 15:38buy0.01eurgbp0.67970.65460.6827 0.67880.000.00-0.08-1.74
30251732007.03.09 16:35sell0.01eurgbp0.67770.70280.6747 0.67910.000.000.04-2.71
30098112007.03.08 16:08buy0.01eurusd1.31341.28831.3164 1.31150.000.00-0.14-1.90
30229692007.03.09 15:40buy0.01eurusd1.31081.28571.3138 1.31150.000.00-0.070.70
30229722007.03.09 15:40buy0.02eurusd1.31081.28821.3138 1.31150.000.00-0.141.40
30208922007.03.09 14:00buy0.01usdcad1.17671.15161.1797 1.17220.000.000.05-3.84
30226162007.03.09 15:37buy0.02usdcad1.17421.15161.1772 1.17220.000.000.10-3.41
30264882007.03.09 18:04sell0.01usdcad1.17241.19751.1694 1.17270.000.00-0.07-0.26
30266052007.03.09 18:14buy0.03usdcad1.17161.15151.1746 1.17220.000.000.151.54
30257712007.03.09 17:16sell0.01usdjpy117.92120.43117.62 118.330.000.00-0.14-3.46
30271422007.03.09 19:03sell0.02usdjpy118.17120.43117.87 118.330.000.00-0.27-2.70
30274882007.03.09 19:24buy0.01usdjpy118.35115.84118.65 118.290.000.000.13-0.51
30291242007.03.09 21:34buy0.02usdjpy118.10115.84118.40 118.290.000.000.253.21
  0.00 0.00 -2.46 -102.51
 Floating P/L: -104.97
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 444.60 Floating P/L: -104.97 Margin: 137.99
Balance: 5 444.60 Equity: 5 339.63 Free Margin: 5 306.61
 
Details:
Graph
Gross Profit: 762.99 Gross Loss: 318.39 Total Net Profit: 444.60
Profit Factor: 2.40 Expected Payoff: 3.77  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 102.21 (1.87%) Relative Drawdown: 1.87% (102.21)
 
Total Trades: 118 Short Positions (won %): 70 (60.00%) Long Positions (won %): 48 (79.17%)
Profit Trades (% of total): 80 (67.80%) Loss trades (% of total): 38 (32.20%)
Largest profit trade: 163.92 loss trade: -28.69
Average profit trade: 9.54 loss trade: -8.38
Maximum consecutive wins ($): 10 (33.34) consecutive losses ($): 5 (-102.21)
Maximal consecutive profit (count): 189.66 (5) consecutive loss (count): -102.21 (5)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2