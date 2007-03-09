|Account: 104101
|Name: 10.points.V12
|Currency: USD
|2007 March 9, 23:58
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3024675
|2007.03.09 16:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.01
|115.50
|118.31
|2007.03.09 19:24
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|3020927
|2007.03.09 14:01
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1758
|1.2009
|1.1728
|2007.03.09 18:04
|1.1728
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|3013650
|2007.03.08 21:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.97
|119.48
|116.67
|2007.03.09 17:16
|117.97
|0.00
|0.00
|-0.14
|-8.48
|3014666
|2007.03.09 00:12
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.22
|119.48
|116.92
|2007.03.09 17:16
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.88
|3016355
|2007.03.09 03:06
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.47
|119.48
|117.17
|2007.03.09 17:16
|117.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.95
|3022413
|2007.03.09 15:36
|sell
|0.09
|usdjpy
|118.04
|119.55
|117.74
|2007.03.09 17:16
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|3.81
|3022283
|2007.03.09 15:34
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.79
|119.55
|117.49
|2007.03.09 17:16
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.05
|3023727
|2007.03.09 15:53
|sell
|0.15
|usdjpy
|118.29
|119.55
|117.99
|2007.03.09 17:16
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|38.14
|2990742
|2007.03.07 01:01
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6784
|0.7035
|0.6754
|2007.03.09 16:34
|0.6781
|0.00
|0.00
|0.16
|0.58
|2998081
|2007.03.07 14:50
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.6810
|0.7036
|0.6780
|2007.03.09 16:34
|0.6780
|0.00
|0.00
|0.32
|11.59
|3020779
|2007.03.09 13:46
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.31
|119.82
|117.01
|2007.03.09 16:15
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.85
|3021664
|2007.03.09 15:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.56
|119.82
|117.26
|2007.03.09 16:15
|118.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.63
|3022294
|2007.03.09 15:34
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.81
|119.82
|117.51
|2007.03.09 16:15
|118.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.34
|3022419
|2007.03.09 15:36
|sell
|0.05
|usdjpy
|118.07
|119.83
|117.77
|2007.03.09 16:15
|118.03
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|3023728
|2007.03.09 15:53
|sell
|0.09
|usdjpy
|118.33
|119.84
|118.03
|2007.03.09 16:15
|118.03
|0.00
|0.00
|0.00
|22.88
|3009617
|2007.03.08 15:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3138
|1.3389
|1.3108
|2007.03.09 15:40
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.05
|3.00
|3002184
|2007.03.08 00:34
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6826
|0.7077
|0.6796
|2007.03.09 15:38
|0.6796
|0.00
|0.00
|0.04
|5.79
|3016301
|2007.03.09 03:02
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6144
|1.5893
|1.6174
|2007.03.09 15:36
|1.6174
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|2986373
|2007.03.06 19:32
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1765
|1.2016
|1.1735
|2007.03.09 14:01
|1.1760
|0.00
|0.00
|-0.35
|0.43
|2999371
|2007.03.07 18:06
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1791
|1.2017
|1.1761
|2007.03.09 14:01
|1.1761
|0.00
|0.00
|-0.55
|5.10
|2986857
|2007.03.06 20:43
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1771
|1.2022
|1.1741
|2007.03.09 14:00
|1.1768
|0.00
|0.00
|-0.35
|0.25
|2999435
|2007.03.07 18:20
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1797
|1.2023
|1.1767
|2007.03.09 14:00
|1.1767
|0.00
|0.00
|-0.55
|5.10
|3016210
|2007.03.09 02:57
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.41
|119.92
|117.11
|2007.03.09 13:46
|117.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|3019638
|2007.03.09 10:47
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.66
|119.92
|117.36
|2007.03.09 13:46
|117.36
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|3010208
|2007.03.08 16:24
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6108
|1.5857
|1.6138
|2007.03.09 03:02
|1.6138
|0.00
|0.00
|0.04
|2.45
|3013498
|2007.03.08 21:32
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.11
|114.60
|117.41
|2007.03.09 02:57
|117.41
|0.00
|0.00
|0.13
|2.56
|3004408
|2007.03.08 05:08
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.28
|118.79
|115.98
|2007.03.08 21:38
|117.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.32
|3004780
|2007.03.08 05:50
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.54
|118.80
|116.24
|2007.03.08 21:38
|117.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.86
|3005871
|2007.03.08 07:51
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.79
|118.80
|116.49
|2007.03.08 21:38
|116.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.84
|3007646
|2007.03.08 13:02
|sell
|0.08
|usdjpy
|117.04
|118.80
|116.74
|2007.03.08 21:38
|116.99
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|3010072
|2007.03.08 16:20
|sell
|0.16
|usdjpy
|117.29
|118.80
|116.99
|2007.03.08 21:38
|116.99
|0.00
|0.00
|0.00
|41.03
|3003939
|2007.03.08 03:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.93
|118.44
|115.63
|2007.03.08 21:32
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.16
|3004401
|2007.03.08 05:08
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.18
|118.44
|115.88
|2007.03.08 21:32
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.88
|3004758
|2007.03.08 05:48
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.43
|118.44
|116.13
|2007.03.08 21:32
|117.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.89
|3005525
|2007.03.08 07:10
|sell
|0.08
|usdjpy
|116.68
|118.44
|116.38
|2007.03.08 21:31
|117.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.69
|3007133
|2007.03.08 11:40
|sell
|0.16
|usdjpy
|116.93
|118.44
|116.63
|2007.03.08 21:31
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.59
|3007706
|2007.03.08 13:06
|sell
|0.32
|usdjpy
|117.18
|118.44
|116.88
|2007.03.08 21:31
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|16.39
|3011014
|2007.03.08 17:37
|sell
|0.64
|usdjpy
|117.43
|118.44
|117.13
|2007.03.08 21:31
|117.13
|0.00
|0.00
|0.00
|163.92
|3006061
|2007.03.08 08:27
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6073
|1.5822
|1.6103
|2007.03.08 16:24
|1.6103
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|2991078
|2007.03.07 01:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3137
|1.3388
|1.3107
|2007.03.08 16:08
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.17
|0.40
|3000427
|2007.03.07 21:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3163
|1.3389
|1.3133
|2007.03.08 16:08
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.33
|6.00
|2983902
|2007.03.06 15:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3093
|1.3344
|1.3063
|2007.03.08 15:58
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.22
|-4.70
|2999013
|2007.03.07 17:17
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3144
|1.3345
|1.3114
|2007.03.08 15:58
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.66
|1.60
|2987820
|2007.03.06 21:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3118
|1.3344
|1.3088
|2007.03.08 15:58
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.44
|-4.20
|3000666
|2007.03.07 21:24
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3170
|1.3346
|1.3140
|2007.03.08 15:57
|1.3140
|0.00
|0.00
|1.32
|24.00
|2998517
|2007.03.07 16:04
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6043
|1.5792
|1.6073
|2007.03.08 08:45
|1.6073
|0.00
|0.00
|0.12
|2.46
|2987649
|2007.03.06 21:27
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6065
|1.5814
|1.6095
|2007.03.08 08:26
|1.6068
|0.00
|0.00
|0.16
|0.25
|2998545
|2007.03.07 16:10
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6039
|1.5813
|1.6069
|2007.03.08 08:26
|1.6069
|0.00
|0.00
|0.24
|4.91
|3003772
|2007.03.08 03:08
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.97
|113.46
|116.27
|2007.03.08 05:08
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|2991386
|2007.03.07 01:39
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.93
|114.42
|117.23
|2007.03.08 03:33
|115.94
|0.00
|0.00
|0.38
|-8.54
|2992508
|2007.03.07 02:59
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.68
|114.42
|116.98
|2007.03.08 03:33
|115.93
|0.00
|0.00
|0.76
|-12.94
|2992795
|2007.03.07 03:26
|buy
|0.04
|usdjpy
|116.43
|114.42
|116.73
|2007.03.08 03:32
|115.94
|0.00
|0.00
|1.52
|-16.91
|3001389
|2007.03.07 22:50
|buy
|0.08
|usdjpy
|116.16
|114.40
|116.46
|2007.03.08 03:32
|115.95
|0.00
|0.00
|3.03
|-14.49
|3002270
|2007.03.08 00:37
|buy
|0.16
|usdjpy
|115.91
|114.40
|116.21
|2007.03.08 03:32
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|3002950
|2007.03.08 01:38
|buy
|0.32
|usdjpy
|115.66
|114.40
|115.96
|2007.03.08 03:32
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|82.79
|2992838
|2007.03.07 03:27
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.34
|113.83
|116.64
|2007.03.08 03:08
|115.92
|0.00
|0.00
|0.38
|-3.62
|3001421
|2007.03.07 22:56
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.09
|113.83
|116.39
|2007.03.08 03:08
|115.91
|0.00
|0.00
|0.76
|-3.11
|3002366
|2007.03.08 00:40
|buy
|0.04
|usdjpy
|115.84
|113.83
|116.14
|2007.03.08 03:08
|115.90
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|3002978
|2007.03.08 01:43
|buy
|0.08
|usdjpy
|115.59
|113.83
|115.89
|2007.03.08 03:08
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|20.71
|2974793
|2007.03.06 00:57
|sell
|0.01
|audusd
|0.7685
|0.7936
|0.7655
|2007.03.08 01:18
|0.7759
|0.00
|0.00
|-0.09
|-7.40
|2976284
|2007.03.06 02:07
|sell
|0.02
|audusd
|0.7710
|0.7936
|0.7680
|2007.03.08 01:17
|0.7760
|0.00
|0.00
|-0.19
|-10.00
|2977507
|2007.03.06 04:30
|sell
|0.04
|audusd
|0.7736
|0.7937
|0.7706
|2007.03.08 01:17
|0.7759
|0.00
|0.00
|-0.39
|-9.20
|2991879
|2007.03.07 02:30
|sell
|0.08
|audusd
|0.7761
|0.7937
|0.7731
|2007.03.08 01:17
|0.7758
|0.00
|0.00
|-0.58
|2.40
|2997434
|2007.03.07 12:07
|sell
|0.16
|audusd
|0.7788
|0.7939
|0.7758
|2007.03.08 01:17
|0.7758
|0.00
|0.00
|-1.16
|48.00
|2967142
|2007.03.05 14:28
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6821
|0.6570
|0.6851
|2007.03.08 00:34
|0.6827
|0.00
|0.00
|-0.41
|1.16
|2977487
|2007.03.06 04:30
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.6796
|0.6570
|0.6826
|2007.03.08 00:34
|0.6826
|0.00
|0.00
|-0.65
|11.58
|2977124
|2007.03.06 03:50
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5994
|1.6245
|1.5964
|2007.03.07 16:04
|1.6043
|0.00
|0.00
|-0.07
|-4.01
|2977744
|2007.03.06 04:51
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6021
|1.6247
|1.5991
|2007.03.07 16:04
|1.6042
|0.00
|0.00
|-0.14
|-3.44
|2985608
|2007.03.06 18:45
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6047
|1.6248
|1.6017
|2007.03.07 16:04
|1.6043
|0.00
|0.00
|-0.27
|1.31
|2991376
|2007.03.07 01:37
|sell
|0.08
|eurchf
|1.6073
|1.6249
|1.6043
|2007.03.07 16:04
|1.6043
|0.00
|0.00
|0.00
|19.65
|2976199
|2007.03.06 02:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.68
|118.19
|115.38
|2007.03.07 03:27
|116.33
|0.00
|0.00
|-0.14
|-5.59
|2976239
|2007.03.06 02:05
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.93
|118.19
|115.63
|2007.03.07 03:27
|116.34
|0.00
|0.00
|-0.27
|-7.05
|2976991
|2007.03.06 03:30
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.18
|118.19
|115.88
|2007.03.07 03:27
|116.35
|0.00
|0.00
|-0.55
|-5.84
|2977391
|2007.03.06 04:25
|sell
|0.08
|usdjpy
|116.43
|118.19
|116.13
|2007.03.07 03:27
|116.38
|0.00
|0.00
|-1.10
|3.44
|2987701
|2007.03.06 21:29
|sell
|0.16
|usdjpy
|116.68
|118.19
|116.38
|2007.03.07 03:27
|116.38
|0.00
|0.00
|-2.20
|41.24
|2987343
|2007.03.06 21:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.59
|114.08
|116.89
|2007.03.07 01:39
|116.89
|0.00
|0.00
|0.13
|2.57
|2969527
|2007.03.05 17:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3108
|1.2857
|1.3138
|2007.03.07 01:12
|1.3138
|0.00
|0.00
|-0.14
|3.00
|2967145
|2007.03.05 14:29
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6817
|0.7068
|0.6787
|2007.03.07 01:00
|0.6787
|0.00
|0.00
|0.08
|5.80
|2977753
|2007.03.06 04:52
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6031
|1.5780
|1.6061
|2007.03.06 21:27
|1.6061
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|2977403
|2007.03.06 04:25
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.50
|113.99
|116.80
|2007.03.06 21:00
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|2983878
|2007.03.06 15:51
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.25
|113.99
|116.55
|2007.03.06 21:00
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|5.15
|2983923
|2007.03.06 15:54
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1795
|1.1544
|1.1825
|2007.03.06 20:43
|1.1772
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.95
|2984151
|2007.03.06 16:19
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1769
|1.1543
|1.1799
|2007.03.06 20:43
|1.1773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|2984777
|2007.03.06 17:04
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1743
|1.1542
|1.1773
|2007.03.06 20:43
|1.1773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.19
|2984165
|2007.03.06 16:22
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1763
|1.1512
|1.1793
|2007.03.06 19:31
|1.1766
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|2985019
|2007.03.06 17:37
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1737
|1.1511
|1.1767
|2007.03.06 19:31
|1.1767
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|2981656
|2007.03.06 10:21
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1767
|1.2018
|1.1737
|2007.03.06 16:22
|1.1764
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|2983916
|2007.03.06 15:53
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1793
|1.2019
|1.1763
|2007.03.06 16:22
|1.1763
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|2967138
|2007.03.05 14:28
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1814
|1.1563
|1.1844
|2007.03.06 15:53
|1.1791
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.95
|2969537
|2007.03.05 17:02
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1788
|1.1562
|1.1818
|2007.03.06 15:53
|1.1792
|0.00
|0.00
|0.10
|0.68
|2983431
|2007.03.06 14:44
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1763
|1.1562
|1.1793
|2007.03.06 15:52
|1.1793
|0.00
|0.00
|0.00
|10.18
|2967147
|2007.03.05 14:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3100
|1.3351
|1.3070
|2007.03.06 15:52
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.05
|0.40
|2981306
|2007.03.06 09:44
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3126
|1.3352
|1.3096
|2007.03.06 15:52
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|2978899
|2007.03.06 06:31
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1774
|1.2025
|1.1744
|2007.03.06 10:21
|1.1770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|2981079
|2007.03.06 09:00
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1800
|1.2026
|1.1770
|2007.03.06 10:21
|1.1770
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|2967152
|2007.03.05 14:29
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1810
|1.2061
|1.1780
|2007.03.06 06:31
|1.1780
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.55
|2969734
|2007.03.05 17:12
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6022
|1.5771
|1.6052
|2007.03.06 04:52
|1.6027
|0.00
|0.00
|0.04
|0.40
|2973018
|2007.03.05 20:07
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5997
|1.5771
|1.6027
|2007.03.06 04:52
|1.6027
|0.00
|0.00
|0.08
|4.91
|2976832
|2007.03.06 03:13
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.16
|113.65
|116.46
|2007.03.06 04:25
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|2967139
|2007.03.05 14:28
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5984
|1.6235
|1.5954
|2007.03.06 03:49
|1.5998
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.14
|2976214
|2007.03.06 02:04
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.81
|113.30
|116.11
|2007.03.06 03:13
|116.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|2971697
|2007.03.05 18:21
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.23
|113.72
|116.53
|2007.03.06 02:04
|115.76
|0.00
|0.00
|0.13
|-4.06
|2972536
|2007.03.05 19:05
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.97
|113.71
|116.27
|2007.03.06 02:04
|115.75
|0.00
|0.00
|0.25
|-3.80
|2974000
|2007.03.05 23:07
|buy
|0.04
|usdjpy
|115.72
|113.71
|116.02
|2007.03.06 02:04
|115.75
|0.00
|0.00
|0.51
|1.04
|2974510
|2007.03.06 00:33
|buy
|0.08
|usdjpy
|115.47
|113.71
|115.77
|2007.03.06 02:04
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|20.73
|2974639
|2007.03.06 00:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.38
|112.87
|115.68
|2007.03.06 02:02
|115.68
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|2972940
|2007.03.05 19:54
|sell
|0.01
|audusd
|0.7718
|0.7969
|0.7688
|2007.03.06 00:57
|0.7688
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.00
|2974005
|2007.03.05 23:08
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.67
|118.18
|115.37
|2007.03.06 00:42
|115.37
|0.00
|0.00
|-0.14
|2.60
|2969704
|2007.03.05 17:12
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6010
|1.6236
|1.5980
|2007.03.06 00:42
|1.5980
|0.00
|0.00
|-0.14
|4.91
|2967143
|2007.03.05 14:29
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.51
|118.02
|115.21
|2007.03.05 23:08
|115.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.81
|2968793
|2007.03.05 16:44
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.76
|118.02
|115.46
|2007.03.05 23:07
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2969714
|2007.03.05 17:12
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.01
|118.02
|115.71
|2007.03.05 23:07
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|10.37
|2967140
|2007.03.05 14:28
|sell
|0.01
|audusd
|0.7751
|0.8002
|0.7721
|2007.03.05 19:54
|0.7721
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|2968801
|2007.03.05 16:44
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.90
|113.39
|116.20
|2007.03.05 18:21
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|2967141
|2007.03.05 14:28
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5989
|1.5738
|1.6019
|2007.03.05 17:12
|1.6019
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|2967150
|2007.03.05 14:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3102
|1.2851
|1.3132
|2007.03.05 17:02
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2967622
|2007.03.05 15:12
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3076
|1.2850
|1.3106
|2007.03.05 17:02
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|2967144
|2007.03.05 14:29
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.54
|113.03
|115.84
|2007.03.05 16:44
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|2967036
|2007.03.05 14:14
|balance
|Deposit
|5 000.00
|0.00
|0.00
|1.92
|442.68
|Closed P/L:
|444.60
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3002784
|2007.03.08 01:18
|sell
|0.01
|audusd
|0.7756
|0.8007
|0.7726
|0.7801
|0.00
|0.00
|-0.04
|-4.50
|3007583
|2007.03.08 12:47
|sell
|0.02
|audusd
|0.7781
|0.8007
|0.7751
|0.7801
|0.00
|0.00
|-0.10
|-4.00
|3020572
|2007.03.09 12:59
|buy
|0.01
|audusd
|0.7798
|0.7547
|0.7828
|0.7797
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.10
|3024073
|2007.03.09 16:01
|sell
|0.03
|audusd
|0.7807
|0.8008
|0.7777
|0.7801
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.80
|3006163
|2007.03.08 08:45
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6073
|1.6324
|1.6043
|1.6197
|0.00
|0.00
|-0.14
|-10.04
|3010143
|2007.03.08 16:21
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6099
|1.6325
|1.6069
|1.6197
|0.00
|0.00
|-0.29
|-15.87
|3010604
|2007.03.08 16:59
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6126
|1.6327
|1.6096
|1.6197
|0.00
|0.00
|-0.56
|-23.00
|3022282
|2007.03.09 15:34
|sell
|0.05
|eurchf
|1.6152
|1.6328
|1.6122
|1.6197
|0.00
|0.00
|-0.36
|-18.22
|3022447
|2007.03.09 15:36
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6175
|1.6426
|1.6145
|1.6197
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.78
|3022728
|2007.03.09 15:38
|sell
|0.09
|eurchf
|1.6179
|1.6330
|1.6149
|1.6197
|0.00
|0.00
|-0.65
|-13.12
|3022655
|2007.03.09 15:38
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6797
|0.6546
|0.6827
|0.6788
|0.00
|0.00
|-0.08
|-1.74
|3025173
|2007.03.09 16:35
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6777
|0.7028
|0.6747
|0.6791
|0.00
|0.00
|0.04
|-2.71
|3009811
|2007.03.08 16:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3134
|1.2883
|1.3164
|1.3115
|0.00
|0.00
|-0.14
|-1.90
|3022969
|2007.03.09 15:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3108
|1.2857
|1.3138
|1.3115
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.70
|3022972
|2007.03.09 15:40
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3108
|1.2882
|1.3138
|1.3115
|0.00
|0.00
|-0.14
|1.40
|3020892
|2007.03.09 14:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1767
|1.1516
|1.1797
|1.1722
|0.00
|0.00
|0.05
|-3.84
|3022616
|2007.03.09 15:37
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1742
|1.1516
|1.1772
|1.1722
|0.00
|0.00
|0.10
|-3.41
|3026488
|2007.03.09 18:04
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1724
|1.1975
|1.1694
|1.1727
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.26
|3026605
|2007.03.09 18:14
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1716
|1.1515
|1.1746
|1.1722
|0.00
|0.00
|0.15
|1.54
|3025771
|2007.03.09 17:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.92
|120.43
|117.62
|118.33
|0.00
|0.00
|-0.14
|-3.46
|3027142
|2007.03.09 19:03
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.17
|120.43
|117.87
|118.33
|0.00
|0.00
|-0.27
|-2.70
|3027488
|2007.03.09 19:24
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.35
|115.84
|118.65
|118.29
|0.00
|0.00
|0.13
|-0.51
|3029124
|2007.03.09 21:34
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.10
|115.84
|118.40
|118.29
|0.00
|0.00
|0.25
|3.21
|0.00
|0.00
|-2.46
|-102.51
|Floating P/L:
|-104.97
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|444.60
|Floating P/L:
|-104.97
|Margin:
|137.99
|Balance:
|5 444.60
|Equity:
|5 339.63
|Free Margin:
|5 306.61
|Details:
|Gross Profit:
|762.99
|Gross Loss:
|318.39
|Total Net Profit:
|444.60
|Profit Factor:
|2.40
|Expected Payoff:
|3.77
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|102.21 (1.87%)
|Relative Drawdown:
|1.87% (102.21)
|Total Trades:
|118
|Short Positions (won %):
|70 (60.00%)
|Long Positions (won %):
|48 (79.17%)
|Profit Trades (% of total):
|80 (67.80%)
|Loss trades (% of total):
|38 (32.20%)
|Largest
|profit trade:
|163.92
|loss trade:
|-28.69
|Average
|profit trade:
|9.54
|loss trade:
|-8.38
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (33.34)
|consecutive losses ($):
|5 (-102.21)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|189.66 (5)
|consecutive loss (count):
|-102.21 (5)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2