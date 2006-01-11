|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2006.01.01 20:00 - 2007.02.20 08:00 (2006.01.01 - 2007.02.21)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=50; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=40;
|Bars in test
|2812
|Ticks modelled
|1799416
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|107.30
|Gross profit
|858.74
|Gross loss
|-751.44
|Profit factor
|1.14
|Expected payoff
|2.68
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|517.60 (31.85%)
|Relative drawdown
|31.85% (517.60)
|Total trades
|40
|Short positions (won %)
|15 (80.00%)
|Long positions (won %)
|25 (84.00%)
|Profit trades (% of total)
|33 (82.50%)
|Loss trades (% of total)
|7 (17.50%)
|Largest
|profit trade
|51.77
|loss trade
|-255.51
|Average
|profit trade
|26.02
|loss trade
|-107.35
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|21 (624.89)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-255.51)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|624.89 (21)
|consecutive loss (count of losses)
|-255.51 (1)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.11 12:00
|buy
|1
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2129
|2
|2006.01.11 14:28
|modify
|1
|0.10
|1.2079
|1.2079
|1.2129
|3
|2006.01.11 14:28
|modify
|1
|0.10
|1.2079
|1.2080
|1.2129
|4
|2006.01.11 14:36
|modify
|1
|0.10
|1.2079
|1.2081
|1.2129
|5
|2006.01.11 14:37
|modify
|1
|0.10
|1.2079
|1.2083
|1.2129
|6
|2006.01.11 14:37
|modify
|1
|0.10
|1.2079
|1.2084
|1.2129
|7
|2006.01.11 14:37
|modify
|1
|0.10
|1.2079
|1.2086
|1.2129
|8
|2006.01.11 14:51
|modify
|1
|0.10
|1.2079
|1.2088
|1.2129
|9
|2006.01.11 14:52
|modify
|1
|0.10
|1.2079
|1.2089
|1.2129
|10
|2006.01.11 14:55
|modify
|1
|0.10
|1.2079
|1.2090
|1.2129
|11
|2006.01.11 14:55
|modify
|1
|0.10
|1.2079
|1.2091
|1.2129
|12
|2006.01.11 16:14
|s/l
|1
|0.10
|1.2091
|1.2091
|1.2129
|12.00
|1012.00
|13
|2006.01.13 08:00
|buy
|2
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2124
|14
|2006.01.13 16:33
|modify
|2
|0.10
|1.2074
|1.2075
|1.2124
|15
|2006.01.13 16:37
|modify
|2
|0.10
|1.2074
|1.2076
|1.2124
|16
|2006.01.13 16:37
|modify
|2
|0.10
|1.2074
|1.2077
|1.2124
|17
|2006.01.13 16:38
|modify
|2
|0.10
|1.2074
|1.2078
|1.2124
|18
|2006.01.13 16:38
|modify
|2
|0.10
|1.2074
|1.2079
|1.2124
|19
|2006.01.13 16:42
|modify
|2
|0.10
|1.2074
|1.2080
|1.2124
|20
|2006.01.13 16:42
|modify
|2
|0.10
|1.2074
|1.2081
|1.2124
|21
|2006.01.13 16:43
|modify
|2
|0.10
|1.2074
|1.2082
|1.2124
|22
|2006.01.13 16:44
|modify
|2
|0.10
|1.2074
|1.2084
|1.2124
|23
|2006.01.13 16:44
|modify
|2
|0.10
|1.2074
|1.2085
|1.2124
|24
|2006.01.13 17:36
|modify
|2
|0.10
|1.2074
|1.2086
|1.2124
|25
|2006.01.13 17:38
|modify
|2
|0.10
|1.2074
|1.2089
|1.2124
|26
|2006.01.13 17:39
|modify
|2
|0.10
|1.2074
|1.2090
|1.2124
|27
|2006.01.13 17:39
|modify
|2
|0.10
|1.2074
|1.2091
|1.2124
|28
|2006.01.13 17:39
|t/p
|2
|0.10
|1.2124
|1.2091
|1.2124
|50.00
|1062.00
|29
|2006.01.18 08:00
|buy
|3
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2167
|30
|2006.01.18 08:53
|modify
|3
|0.10
|1.2117
|1.2119
|1.2167
|31
|2006.01.18 08:53
|modify
|3
|0.10
|1.2117
|1.2121
|1.2167
|32
|2006.01.18 08:54
|modify
|3
|0.10
|1.2117
|1.2123
|1.2167
|33
|2006.01.18 08:55
|modify
|3
|0.10
|1.2117
|1.2126
|1.2167
|34
|2006.01.18 08:55
|modify
|3
|0.10
|1.2117
|1.2127
|1.2167
|35
|2006.01.18 09:07
|s/l
|3
|0.10
|1.2127
|1.2127
|1.2167
|10.00
|1072.00
|36
|2006.01.18 09:07
|buy
|4
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2177
|37
|2006.01.18 14:36
|modify
|4
|0.10
|1.2127
|1.2127
|1.2177
|38
|2006.01.18 14:37
|modify
|4
|0.10
|1.2127
|1.2128
|1.2177
|39
|2006.01.18 14:37
|modify
|4
|0.10
|1.2127
|1.2131
|1.2177
|40
|2006.01.18 15:02
|s/l
|4
|0.10
|1.2131
|1.2131
|1.2177
|4.00
|1076.00
|41
|2006.01.19 06:22
|buy
|5
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2153
|42
|2006.01.20 18:53
|modify
|5
|0.10
|1.2103
|1.2104
|1.2153
|43
|2006.01.20 18:53
|modify
|5
|0.10
|1.2103
|1.2105
|1.2153
|44
|2006.01.20 18:53
|modify
|5
|0.10
|1.2103
|1.2106
|1.2153
|45
|2006.01.20 19:02
|modify
|5
|0.10
|1.2103
|1.2107
|1.2153
|46
|2006.01.20 19:03
|modify
|5
|0.10
|1.2103
|1.2108
|1.2153
|47
|2006.01.20 19:05
|modify
|5
|0.10
|1.2103
|1.2110
|1.2153
|48
|2006.01.20 19:05
|modify
|5
|0.10
|1.2103
|1.2112
|1.2153
|49
|2006.01.20 19:13
|modify
|5
|0.10
|1.2103
|1.2113
|1.2153
|50
|2006.01.22 23:01
|modify
|5
|0.10
|1.2103
|1.2115
|1.2153
|51
|2006.01.22 23:02
|modify
|5
|0.10
|1.2103
|1.2116
|1.2153
|52
|2006.01.22 23:08
|modify
|5
|0.10
|1.2103
|1.2118
|1.2153
|53
|2006.01.22 23:12
|modify
|5
|0.10
|1.2103
|1.2120
|1.2153
|54
|2006.01.22 23:13
|t/p
|5
|0.10
|1.2153
|1.2120
|1.2153
|49.34
|1125.35
|55
|2006.02.10 15:32
|sell
|6
|0.10
|1.1947
|0.0000
|1.1897
|56
|2006.02.10 15:54
|modify
|6
|0.10
|1.1947
|1.1946
|1.1897
|57
|2006.02.10 15:55
|modify
|6
|0.10
|1.1947
|1.1945
|1.1897
|58
|2006.02.10 15:55
|modify
|6
|0.10
|1.1947
|1.1941
|1.1897
|59
|2006.02.10 15:55
|modify
|6
|0.10
|1.1947
|1.1940
|1.1897
|60
|2006.02.10 15:55
|modify
|6
|0.10
|1.1947
|1.1936
|1.1897
|61
|2006.02.10 15:55
|modify
|6
|0.10
|1.1947
|1.1933
|1.1897
|62
|2006.02.10 15:55
|modify
|6
|0.10
|1.1947
|1.1928
|1.1897
|63
|2006.02.10 16:35
|s/l
|6
|0.10
|1.1928
|1.1928
|1.1897
|19.00
|1144.35
|64
|2006.02.15 16:50
|sell
|7
|0.10
|1.1874
|0.0000
|1.1824
|65
|2006.02.26 23:22
|modify
|7
|0.10
|1.1874
|1.1872
|1.1824
|66
|2006.02.26 23:22
|modify
|7
|0.10
|1.1874
|1.1867
|1.1824
|67
|2006.02.26 23:23
|modify
|7
|0.10
|1.1874
|1.1865
|1.1824
|68
|2006.02.26 23:23
|modify
|7
|0.10
|1.1874
|1.1862
|1.1824
|69
|2006.02.27 00:39
|modify
|7
|0.10
|1.1874
|1.1861
|1.1824
|70
|2006.02.27 00:45
|modify
|7
|0.10
|1.1874
|1.1860
|1.1824
|71
|2006.02.27 00:45
|modify
|7
|0.10
|1.1874
|1.1857
|1.1824
|72
|2006.02.27 01:59
|s/l
|7
|0.10
|1.1857
|1.1857
|1.1824
|24.08
|1168.43
|73
|2006.03.29 17:23
|buy
|8
|0.10
|1.2041
|0.0000
|1.2091
|74
|2006.03.30 05:13
|modify
|8
|0.10
|1.2041
|1.2042
|1.2091
|75
|2006.03.30 05:17
|modify
|8
|0.10
|1.2041
|1.2044
|1.2091
|76
|2006.03.30 05:17
|modify
|8
|0.10
|1.2041
|1.2045
|1.2091
|77
|2006.03.30 05:28
|modify
|8
|0.10
|1.2041
|1.2046
|1.2091
|78
|2006.03.30 05:28
|modify
|8
|0.10
|1.2041
|1.2047
|1.2091
|79
|2006.03.30 06:03
|modify
|8
|0.10
|1.2041
|1.2048
|1.2091
|80
|2006.03.30 06:04
|modify
|8
|0.10
|1.2041
|1.2049
|1.2091
|81
|2006.03.30 06:14
|modify
|8
|0.10
|1.2041
|1.2051
|1.2091
|82
|2006.03.30 06:26
|modify
|8
|0.10
|1.2041
|1.2052
|1.2091
|83
|2006.03.30 06:26
|modify
|8
|0.10
|1.2041
|1.2054
|1.2091
|84
|2006.03.30 07:38
|s/l
|8
|0.10
|1.2054
|1.2054
|1.2091
|11.04
|1179.46
|85
|2006.05.04 15:10
|buy
|9
|0.10
|1.2703
|0.0000
|1.2753
|86
|2006.05.05 12:31
|modify
|9
|0.10
|1.2703
|1.2703
|1.2753
|87
|2006.05.05 12:31
|modify
|9
|0.10
|1.2703
|1.2708
|1.2753
|88
|2006.05.05 12:31
|modify
|9
|0.10
|1.2703
|1.2713
|1.2753
|89
|2006.05.05 12:31
|modify
|9
|0.10
|1.2703
|1.2718
|1.2753
|90
|2006.05.05 12:32
|modify
|9
|0.10
|1.2703
|1.2722
|1.2753
|91
|2006.05.05 12:32
|t/p
|9
|0.10
|1.2753
|1.2722
|1.2753
|49.34
|1228.81
|92
|2006.05.09 20:00
|buy
|10
|0.10
|1.2752
|0.0000
|1.2802
|93
|2006.05.10 06:49
|modify
|10
|0.10
|1.2752
|1.2752
|1.2802
|94
|2006.05.10 06:50
|modify
|10
|0.10
|1.2752
|1.2753
|1.2802
|95
|2006.05.10 06:51
|modify
|10
|0.10
|1.2752
|1.2754
|1.2802
|96
|2006.05.10 06:51
|modify
|10
|0.10
|1.2752
|1.2756
|1.2802
|97
|2006.05.10 06:52
|modify
|10
|0.10
|1.2752
|1.2757
|1.2802
|98
|2006.05.10 06:52
|modify
|10
|0.10
|1.2752
|1.2761
|1.2802
|99
|2006.05.10 06:54
|modify
|10
|0.10
|1.2752
|1.2764
|1.2802
|100
|2006.05.10 06:54
|modify
|10
|0.10
|1.2752
|1.2769
|1.2802
|101
|2006.05.10 06:56
|t/p
|10
|0.10
|1.2802
|1.2769
|1.2802
|49.34
|1278.15
|102
|2006.05.11 15:38
|buy
|11
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.2898
|103
|2006.05.12 06:20
|modify
|11
|0.10
|1.2848
|1.2850
|1.2898
|104
|2006.05.12 06:21
|modify
|11
|0.10
|1.2848
|1.2851
|1.2898
|105
|2006.05.12 06:29
|modify
|11
|0.10
|1.2848
|1.2853
|1.2898
|106
|2006.05.12 06:30
|modify
|11
|0.10
|1.2848
|1.2857
|1.2898
|107
|2006.05.12 06:30
|modify
|11
|0.10
|1.2848
|1.2858
|1.2898
|108
|2006.05.12 07:21
|modify
|11
|0.10
|1.2848
|1.2859
|1.2898
|109
|2006.05.12 07:23
|modify
|11
|0.10
|1.2848
|1.2860
|1.2898
|110
|2006.05.12 07:27
|modify
|11
|0.10
|1.2848
|1.2862
|1.2898
|111
|2006.05.12 07:27
|modify
|11
|0.10
|1.2848
|1.2865
|1.2898
|112
|2006.05.12 07:30
|modify
|11
|0.10
|1.2848
|1.2867
|1.2898
|113
|2006.05.12 07:30
|t/p
|11
|0.10
|1.2898
|1.2867
|1.2898
|49.34
|1327.50
|114
|2006.05.17 04:00
|buy
|12
|0.10
|1.2874
|0.0000
|1.2924
|115
|2006.05.17 07:19
|modify
|12
|0.10
|1.2874
|1.2874
|1.2924
|116
|2006.05.17 07:55
|modify
|12
|0.10
|1.2874
|1.2875
|1.2924
|117
|2006.05.17 08:50
|modify
|12
|0.10
|1.2874
|1.2877
|1.2924
|118
|2006.05.17 08:50
|modify
|12
|0.10
|1.2874
|1.2878
|1.2924
|119
|2006.05.17 09:00
|modify
|12
|0.10
|1.2874
|1.2879
|1.2924
|120
|2006.05.17 09:00
|modify
|12
|0.10
|1.2874
|1.2883
|1.2924
|121
|2006.05.17 09:08
|modify
|12
|0.10
|1.2874
|1.2884
|1.2924
|122
|2006.05.17 09:08
|modify
|12
|0.10
|1.2874
|1.2886
|1.2924
|123
|2006.05.17 09:09
|modify
|12
|0.10
|1.2874
|1.2889
|1.2924
|124
|2006.05.17 09:10
|modify
|12
|0.10
|1.2874
|1.2890
|1.2924
|125
|2006.05.17 09:10
|modify
|12
|0.10
|1.2874
|1.2891
|1.2924
|126
|2006.05.17 10:33
|s/l
|12
|0.10
|1.2891
|1.2891
|1.2924
|17.00
|1344.50
|127
|2006.05.18 13:31
|buy
|13
|0.10
|1.2807
|0.0000
|1.2857
|128
|2006.05.18 13:36
|modify
|13
|0.10
|1.2807
|1.2809
|1.2857
|129
|2006.05.18 13:37
|modify
|13
|0.10
|1.2807
|1.2810
|1.2857
|130
|2006.05.18 13:56
|s/l
|13
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2857
|3.00
|1347.50
|131
|2006.05.18 13:56
|buy
|14
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.2862
|132
|2006.05.18 20:40
|modify
|14
|0.10
|1.2812
|1.2812
|1.2862
|133
|2006.05.18 20:40
|modify
|14
|0.10
|1.2812
|1.2814
|1.2862
|134
|2006.05.18 20:40
|modify
|14
|0.10
|1.2812
|1.2817
|1.2862
|135
|2006.05.18 20:42
|modify
|14
|0.10
|1.2812
|1.2819
|1.2862
|136
|2006.05.18 20:46
|modify
|14
|0.10
|1.2812
|1.2820
|1.2862
|137
|2006.05.18 20:47
|modify
|14
|0.10
|1.2812
|1.2822
|1.2862
|138
|2006.05.18 20:47
|modify
|14
|0.10
|1.2812
|1.2824
|1.2862
|139
|2006.05.18 20:47
|modify
|14
|0.10
|1.2812
|1.2827
|1.2862
|140
|2006.05.18 20:48
|modify
|14
|0.10
|1.2812
|1.2830
|1.2862
|141
|2006.05.18 20:48
|t/p
|14
|0.10
|1.2862
|1.2830
|1.2862
|50.00
|1397.50
|142
|2006.05.24 07:47
|buy
|15
|0.10
|1.2850
|0.0000
|1.2900
|143
|2006.05.24 10:40
|modify
|15
|0.10
|1.2850
|1.2851
|1.2900
|144
|2006.05.24 10:41
|modify
|15
|0.10
|1.2850
|1.2852
|1.2900
|145
|2006.05.24 11:30
|s/l
|15
|0.10
|1.2852
|1.2852
|1.2900
|2.00
|1399.50
|146
|2006.05.24 11:30
|buy
|16
|0.10
|1.2854
|0.0000
|1.2904
|147
|2006.05.24 12:46
|modify
|16
|0.10
|1.2854
|1.2857
|1.2904
|148
|2006.05.24 12:46
|modify
|16
|0.10
|1.2854
|1.2859
|1.2904
|149
|2006.05.24 12:46
|modify
|16
|0.10
|1.2854
|1.2862
|1.2904
|150
|2006.05.24 12:48
|modify
|16
|0.10
|1.2854
|1.2864
|1.2904
|151
|2006.05.24 12:48
|modify
|16
|0.10
|1.2854
|1.2865
|1.2904
|152
|2006.05.24 12:59
|s/l
|16
|0.10
|1.2865
|1.2865
|1.2904
|11.00
|1410.50
|153
|2006.05.25 21:54
|buy
|17
|0.10
|1.2826
|0.0000
|1.2876
|154
|2006.05.30 07:03
|modify
|17
|0.10
|1.2826
|1.2826
|1.2876
|155
|2006.05.30 07:04
|modify
|17
|0.10
|1.2826
|1.2827
|1.2876
|156
|2006.05.30 07:05
|modify
|17
|0.10
|1.2826
|1.2829
|1.2876
|157
|2006.05.30 07:05
|modify
|17
|0.10
|1.2826
|1.2831
|1.2876
|158
|2006.05.30 07:06
|modify
|17
|0.10
|1.2826
|1.2833
|1.2876
|159
|2006.05.30 07:06
|modify
|17
|0.10
|1.2826
|1.2835
|1.2876
|160
|2006.05.30 07:06
|modify
|17
|0.10
|1.2826
|1.2838
|1.2876
|161
|2006.05.30 07:07
|modify
|17
|0.10
|1.2826
|1.2839
|1.2876
|162
|2006.05.30 07:07
|modify
|17
|0.10
|1.2826
|1.2840
|1.2876
|163
|2006.05.30 07:31
|s/l
|17
|0.10
|1.2840
|1.2840
|1.2876
|12.04
|1422.53
|164
|2006.05.31 19:00
|sell
|18
|0.10
|1.2806
|0.0000
|1.2756
|165
|2006.06.01 02:43
|modify
|18
|0.10
|1.2806
|1.2805
|1.2756
|166
|2006.06.01 02:43
|modify
|18
|0.10
|1.2806
|1.2804
|1.2756
|167
|2006.06.01 02:44
|modify
|18
|0.10
|1.2806
|1.2803
|1.2756
|168
|2006.06.01 03:13
|modify
|18
|0.10
|1.2806
|1.2801
|1.2756
|169
|2006.06.01 03:23
|modify
|18
|0.10
|1.2806
|1.2800
|1.2756
|170
|2006.06.01 03:29
|modify
|18
|0.10
|1.2806
|1.2799
|1.2756
|171
|2006.06.01 03:32
|modify
|18
|0.10
|1.2806
|1.2798
|1.2756
|172
|2006.06.01 03:32
|modify
|18
|0.10
|1.2806
|1.2795
|1.2756
|173
|2006.06.01 03:39
|modify
|18
|0.10
|1.2806
|1.2794
|1.2756
|174
|2006.06.01 03:53
|modify
|18
|0.10
|1.2806
|1.2793
|1.2756
|175
|2006.06.01 03:56
|modify
|18
|0.10
|1.2806
|1.2792
|1.2756
|176
|2006.06.01 03:56
|modify
|18
|0.10
|1.2806
|1.2788
|1.2756
|177
|2006.06.01 07:15
|modify
|18
|0.10
|1.2806
|1.2787
|1.2756
|178
|2006.06.01 07:16
|t/p
|18
|0.10
|1.2756
|1.2787
|1.2756
|51.77
|1474.30
|179
|2006.06.16 16:00
|sell
|19
|0.10
|1.2624
|0.0000
|1.2574
|180
|2006.06.19 01:07
|modify
|19
|0.10
|1.2624
|1.2623
|1.2574
|181
|2006.06.19 01:10
|modify
|19
|0.10
|1.2624
|1.2622
|1.2574
|182
|2006.06.19 01:14
|modify
|19
|0.10
|1.2624
|1.2619
|1.2574
|183
|2006.06.19 01:15
|modify
|19
|0.10
|1.2624
|1.2618
|1.2574
|184
|2006.06.19 01:24
|modify
|19
|0.10
|1.2624
|1.2617
|1.2574
|185
|2006.06.19 01:24
|modify
|19
|0.10
|1.2624
|1.2614
|1.2574
|186
|2006.06.19 01:25
|modify
|19
|0.10
|1.2624
|1.2613
|1.2574
|187
|2006.06.19 01:28
|modify
|19
|0.10
|1.2624
|1.2612
|1.2574
|188
|2006.06.19 01:29
|modify
|19
|0.10
|1.2624
|1.2610
|1.2574
|189
|2006.06.19 01:31
|modify
|19
|0.10
|1.2624
|1.2609
|1.2574
|190
|2006.06.19 01:37
|modify
|19
|0.10
|1.2624
|1.2607
|1.2574
|191
|2006.06.19 01:37
|t/p
|19
|0.10
|1.2574
|1.2607
|1.2574
|50.59
|1524.89
|192
|2006.06.22 10:16
|sell
|20
|0.10
|1.2614
|0.0000
|1.2564
|193
|2006.06.22 10:55
|modify
|20
|0.10
|1.2614
|1.2614
|1.2564
|194
|2006.06.22 12:05
|modify
|20
|0.10
|1.2614
|1.2611
|1.2564
|195
|2006.06.22 12:06
|modify
|20
|0.10
|1.2614
|1.2608
|1.2564
|196
|2006.06.22 12:08
|modify
|20
|0.10
|1.2614
|1.2607
|1.2564
|197
|2006.06.22 13:20
|modify
|20
|0.10
|1.2614
|1.2603
|1.2564
|198
|2006.06.22 13:21
|modify
|20
|0.10
|1.2614
|1.2602
|1.2564
|199
|2006.06.22 13:21
|modify
|20
|0.10
|1.2614
|1.2598
|1.2564
|200
|2006.06.22 13:21
|t/p
|20
|0.10
|1.2564
|1.2598
|1.2564
|50.00
|1574.89
|201
|2006.06.28 12:02
|sell
|21
|0.10
|1.2566
|0.0000
|1.2516
|202
|2006.06.28 14:25
|modify
|21
|0.10
|1.2566
|1.2565
|1.2516
|203
|2006.06.28 14:26
|modify
|21
|0.10
|1.2566
|1.2562
|1.2516
|204
|2006.06.28 14:26
|modify
|21
|0.10
|1.2566
|1.2561
|1.2516
|205
|2006.06.28 14:35
|modify
|21
|0.10
|1.2566
|1.2559
|1.2516
|206
|2006.06.28 14:36
|modify
|21
|0.10
|1.2566
|1.2557
|1.2516
|207
|2006.06.28 14:36
|modify
|21
|0.10
|1.2566
|1.2552
|1.2516
|208
|2006.06.28 14:37
|modify
|21
|0.10
|1.2566
|1.2551
|1.2516
|209
|2006.06.28 14:37
|modify
|21
|0.10
|1.2566
|1.2550
|1.2516
|210
|2006.06.28 14:37
|t/p
|21
|0.10
|1.2516
|1.2550
|1.2516
|50.00
|1624.89
|211
|2006.06.28 14:37
|sell
|22
|0.10
|1.2514
|0.0000
|1.2464
|212
|2006.07.07 00:00
|close
|22
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2464
|-255.51
|1369.38
|213
|2006.07.07 00:00
|buy
|23
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2825
|214
|2006.07.07 12:30
|modify
|23
|0.10
|1.2775
|1.2778
|1.2825
|215
|2006.07.07 12:30
|modify
|23
|0.10
|1.2775
|1.2780
|1.2825
|216
|2006.07.07 12:30
|modify
|23
|0.10
|1.2775
|1.2784
|1.2825
|217
|2006.07.07 12:30
|modify
|23
|0.10
|1.2775
|1.2789
|1.2825
|218
|2006.07.07 12:31
|modify
|23
|0.10
|1.2775
|1.2790
|1.2825
|219
|2006.07.07 12:31
|modify
|23
|0.10
|1.2775
|1.2791
|1.2825
|220
|2006.07.07 12:31
|modify
|23
|0.10
|1.2775
|1.2792
|1.2825
|221
|2006.07.07 12:31
|t/p
|23
|0.10
|1.2825
|1.2792
|1.2825
|50.00
|1419.38
|222
|2006.07.11 13:27
|buy
|24
|0.10
|1.2758
|0.0000
|1.2808
|223
|2006.07.24 00:00
|close
|24
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.2808
|-67.52
|1351.87
|224
|2006.08.09 09:59
|buy
|25
|0.10
|1.2881
|0.0000
|1.2931
|225
|2006.08.10 07:04
|modify
|25
|0.10
|1.2881
|1.2885
|1.2931
|226
|2006.08.10 07:26
|s/l
|25
|0.10
|1.2885
|1.2885
|1.2931
|2.04
|1353.90
|227
|2006.08.24 08:55
|buy
|26
|0.10
|1.2842
|0.0000
|1.2892
|228
|2006.08.30 16:43
|close
|26
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2892
|-29.62
|1324.28
|229
|2006.08.31 14:28
|sell
|27
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.2762
|230
|2006.09.01 12:33
|modify
|27
|0.10
|1.2812
|1.2810
|1.2762
|231
|2006.09.01 12:33
|modify
|27
|0.10
|1.2812
|1.2808
|1.2762
|232
|2006.09.01 12:33
|modify
|27
|0.10
|1.2812
|1.2805
|1.2762
|233
|2006.09.01 12:33
|modify
|27
|0.10
|1.2812
|1.2800
|1.2762
|234
|2006.09.01 12:34
|s/l
|27
|0.10
|1.2800
|1.2800
|1.2762
|12.59
|1336.87
|235
|2006.09.05 03:27
|sell
|28
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.2779
|236
|2006.09.05 14:32
|modify
|28
|0.10
|1.2829
|1.2827
|1.2779
|237
|2006.09.05 19:05
|s/l
|28
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.2779
|2.00
|1338.87
|238
|2006.09.07 03:13
|buy
|29
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2886
|239
|2006.09.15 08:00
|close
|29
|0.10
|1.2709
|0.0000
|1.2886
|-132.24
|1206.63
|240
|2006.09.15 08:00
|sell
|30
|0.10
|1.2710
|0.0000
|1.2660
|241
|2006.09.15 11:17
|modify
|30
|0.10
|1.2710
|1.2707
|1.2660
|242
|2006.09.15 11:19
|modify
|30
|0.10
|1.2710
|1.2706
|1.2660
|243
|2006.09.15 11:20
|modify
|30
|0.10
|1.2710
|1.2705
|1.2660
|244
|2006.09.15 11:52
|modify
|30
|0.10
|1.2710
|1.2704
|1.2660
|245
|2006.09.15 11:52
|modify
|30
|0.10
|1.2710
|1.2701
|1.2660
|246
|2006.09.15 11:53
|modify
|30
|0.10
|1.2710
|1.2700
|1.2660
|247
|2006.09.15 11:55
|modify
|30
|0.10
|1.2710
|1.2699
|1.2660
|248
|2006.09.15 12:23
|modify
|30
|0.10
|1.2710
|1.2698
|1.2660
|249
|2006.09.15 12:38
|s/l
|30
|0.10
|1.2698
|1.2698
|1.2660
|12.00
|1218.63
|250
|2006.09.19 09:00
|sell
|31
|0.10
|1.2657
|0.0000
|1.2607
|251
|2006.09.27 20:00
|close
|31
|0.10
|1.2705
|0.0000
|1.2607
|-43.28
|1175.35
|252
|2006.10.04 04:40
|sell
|32
|0.10
|1.2716
|0.0000
|1.2666
|253
|2006.10.04 09:17
|modify
|32
|0.10
|1.2716
|1.2716
|1.2666
|254
|2006.10.04 09:18
|modify
|32
|0.10
|1.2716
|1.2715
|1.2666
|255
|2006.10.04 09:19
|modify
|32
|0.10
|1.2716
|1.2714
|1.2666
|256
|2006.10.04 10:22
|modify
|32
|0.10
|1.2716
|1.2713
|1.2666
|257
|2006.10.04 10:38
|modify
|32
|0.10
|1.2716
|1.2712
|1.2666
|258
|2006.10.04 10:38
|modify
|32
|0.10
|1.2716
|1.2711
|1.2666
|259
|2006.10.04 10:38
|modify
|32
|0.10
|1.2716
|1.2708
|1.2666
|260
|2006.10.04 10:40
|modify
|32
|0.10
|1.2716
|1.2707
|1.2666
|261
|2006.10.04 10:43
|modify
|32
|0.10
|1.2716
|1.2705
|1.2666
|262
|2006.10.04 10:44
|modify
|32
|0.10
|1.2716
|1.2704
|1.2666
|263
|2006.10.04 10:50
|modify
|32
|0.10
|1.2716
|1.2702
|1.2666
|264
|2006.10.04 11:09
|modify
|32
|0.10
|1.2716
|1.2701
|1.2666
|265
|2006.10.04 11:11
|modify
|32
|0.10
|1.2716
|1.2700
|1.2666
|266
|2006.10.04 16:39
|s/l
|32
|0.10
|1.2700
|1.2700
|1.2666
|16.00
|1191.35
|267
|2006.10.18 08:07
|sell
|33
|0.10
|1.2540
|0.0000
|1.2490
|268
|2006.10.18 13:11
|modify
|33
|0.10
|1.2540
|1.2540
|1.2490
|269
|2006.10.18 13:12
|modify
|33
|0.10
|1.2540
|1.2539
|1.2490
|270
|2006.10.18 13:13
|modify
|33
|0.10
|1.2540
|1.2538
|1.2490
|271
|2006.10.18 13:20
|modify
|33
|0.10
|1.2540
|1.2537
|1.2490
|272
|2006.10.18 13:20
|modify
|33
|0.10
|1.2540
|1.2536
|1.2490
|273
|2006.10.18 13:21
|modify
|33
|0.10
|1.2540
|1.2534
|1.2490
|274
|2006.10.18 18:54
|s/l
|33
|0.10
|1.2534
|1.2534
|1.2490
|6.00
|1197.35
|275
|2006.11.06 20:00
|buy
|34
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.2772
|276
|2006.11.07 04:24
|modify
|34
|0.10
|1.2722
|1.2723
|1.2772
|277
|2006.11.07 04:24
|modify
|34
|0.10
|1.2722
|1.2724
|1.2772
|278
|2006.11.07 04:24
|modify
|34
|0.10
|1.2722
|1.2725
|1.2772
|279
|2006.11.07 04:25
|modify
|34
|0.10
|1.2722
|1.2728
|1.2772
|280
|2006.11.07 04:34
|modify
|34
|0.10
|1.2722
|1.2729
|1.2772
|281
|2006.11.07 04:34
|modify
|34
|0.10
|1.2722
|1.2730
|1.2772
|282
|2006.11.07 04:40
|modify
|34
|0.10
|1.2722
|1.2731
|1.2772
|283
|2006.11.07 04:41
|modify
|34
|0.10
|1.2722
|1.2732
|1.2772
|284
|2006.11.07 04:41
|modify
|34
|0.10
|1.2722
|1.2733
|1.2772
|285
|2006.11.07 04:41
|modify
|34
|0.10
|1.2722
|1.2734
|1.2772
|286
|2006.11.07 04:41
|modify
|34
|0.10
|1.2722
|1.2736
|1.2772
|287
|2006.11.07 04:41
|modify
|34
|0.10
|1.2722
|1.2737
|1.2772
|288
|2006.11.07 04:59
|modify
|34
|0.10
|1.2722
|1.2738
|1.2772
|289
|2006.11.07 05:02
|modify
|34
|0.10
|1.2722
|1.2739
|1.2772
|290
|2006.11.07 05:02
|modify
|34
|0.10
|1.2722
|1.2741
|1.2772
|291
|2006.11.07 13:33
|t/p
|34
|0.10
|1.2772
|1.2741
|1.2772
|49.34
|1246.70
|292
|2006.11.15 21:23
|buy
|35
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.2879
|293
|2006.11.22 02:20
|modify
|35
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.2879
|294
|2006.11.22 02:20
|modify
|35
|0.10
|1.2829
|1.2830
|1.2879
|295
|2006.11.22 02:20
|modify
|35
|0.10
|1.2829
|1.2831
|1.2879
|296
|2006.11.22 02:20
|modify
|35
|0.10
|1.2829
|1.2832
|1.2879
|297
|2006.11.22 03:47
|modify
|35
|0.10
|1.2829
|1.2833
|1.2879
|298
|2006.11.22 03:53
|modify
|35
|0.10
|1.2829
|1.2834
|1.2879
|299
|2006.11.22 04:02
|modify
|35
|0.10
|1.2829
|1.2836
|1.2879
|300
|2006.11.22 04:08
|modify
|35
|0.10
|1.2829
|1.2837
|1.2879
|301
|2006.11.22 04:10
|modify
|35
|0.10
|1.2829
|1.2838
|1.2879
|302
|2006.11.22 04:45
|modify
|35
|0.10
|1.2829
|1.2839
|1.2879
|303
|2006.11.22 04:45
|modify
|35
|0.10
|1.2829
|1.2840
|1.2879
|304
|2006.11.22 07:41
|modify
|35
|0.10
|1.2829
|1.2841
|1.2879
|305
|2006.11.22 07:41
|modify
|35
|0.10
|1.2829
|1.2842
|1.2879
|306
|2006.11.22 08:35
|modify
|35
|0.10
|1.2829
|1.2843
|1.2879
|307
|2006.11.22 11:47
|modify
|35
|0.10
|1.2829
|1.2844
|1.2879
|308
|2006.11.22 11:47
|modify
|35
|0.10
|1.2829
|1.2845
|1.2879
|309
|2006.11.22 11:48
|modify
|35
|0.10
|1.2829
|1.2846
|1.2879
|310
|2006.11.22 12:01
|modify
|35
|0.10
|1.2829
|1.2847
|1.2879
|311
|2006.11.22 12:05
|modify
|35
|0.10
|1.2829
|1.2848
|1.2879
|312
|2006.11.22 12:05
|t/p
|35
|0.10
|1.2879
|1.2848
|1.2879
|45.41
|1292.11
|313
|2006.12.07 08:00
|buy
|36
|0.10
|1.3321
|0.0000
|1.3371
|314
|2006.12.08 15:01
|modify
|36
|0.10
|1.3321
|1.3323
|1.3371
|315
|2006.12.08 15:02
|modify
|36
|0.10
|1.3321
|1.3324
|1.3371
|316
|2006.12.08 15:02
|modify
|36
|0.10
|1.3321
|1.3326
|1.3371
|317
|2006.12.08 15:02
|modify
|36
|0.10
|1.3321
|1.3328
|1.3371
|318
|2006.12.08 15:02
|modify
|36
|0.10
|1.3321
|1.3330
|1.3371
|319
|2006.12.08 15:02
|modify
|36
|0.10
|1.3321
|1.3332
|1.3371
|320
|2006.12.08 15:02
|modify
|36
|0.10
|1.3321
|1.3333
|1.3371
|321
|2006.12.08 15:02
|modify
|36
|0.10
|1.3321
|1.3334
|1.3371
|322
|2006.12.08 15:14
|s/l
|36
|0.10
|1.3334
|1.3334
|1.3371
|12.35
|1304.46
|323
|2006.12.14 08:02
|buy
|37
|0.10
|1.3246
|0.0000
|1.3296
|324
|2006.12.21 00:13
|close
|37
|0.10
|1.3180
|0.0000
|1.3296
|-70.58
|1233.87
|325
|2006.12.27 08:39
|buy
|38
|0.10
|1.3159
|0.0000
|1.3209
|326
|2006.12.28 13:36
|modify
|38
|0.10
|1.3159
|1.3162
|1.3209
|327
|2006.12.28 13:36
|modify
|38
|0.10
|1.3159
|1.3165
|1.3209
|328
|2006.12.28 13:36
|modify
|38
|0.10
|1.3159
|1.3168
|1.3209
|329
|2006.12.28 13:37
|modify
|38
|0.10
|1.3159
|1.3170
|1.3209
|330
|2006.12.28 13:37
|modify
|38
|0.10
|1.3159
|1.3171
|1.3209
|331
|2006.12.28 15:00
|s/l
|38
|0.10
|1.3171
|1.3171
|1.3209
|10.04
|1243.91
|332
|2007.01.16 16:03
|sell
|39
|0.10
|1.2925
|0.0000
|1.2875
|333
|2007.01.26 11:37
|modify
|39
|0.10
|1.2925
|1.2925
|1.2875
|334
|2007.01.26 11:38
|modify
|39
|0.10
|1.2925
|1.2924
|1.2875
|335
|2007.01.26 11:38
|modify
|39
|0.10
|1.2925
|1.2923
|1.2875
|336
|2007.01.26 11:40
|modify
|39
|0.10
|1.2925
|1.2922
|1.2875
|337
|2007.01.26 11:41
|modify
|39
|0.10
|1.2925
|1.2921
|1.2875
|338
|2007.01.26 13:30
|modify
|39
|0.10
|1.2925
|1.2920
|1.2875
|339
|2007.01.26 13:30
|modify
|39
|0.10
|1.2925
|1.2918
|1.2875
|340
|2007.01.26 13:30
|modify
|39
|0.10
|1.2925
|1.2916
|1.2875
|341
|2007.01.26 13:59
|s/l
|39
|0.10
|1.2916
|1.2916
|1.2875
|16.08
|1259.99
|342
|2007.02.09 10:17
|sell
|40
|0.10
|1.2987
|0.0000
|1.2937
|343
|2007.02.20 11:59
|close at stop
|40
|0.10
|1.3145
|0.0000
|1.2937
|-152.69
|1107.30