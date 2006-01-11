Strategy Tester Report
ZerolagMACDea

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2006.01.01 20:00 - 2007.02.20 08:00 (2006.01.01 - 2007.02.21)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=50; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=40;
Bars in test2812Ticks modelled1799416Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit107.30Gross profit858.74Gross loss-751.44
Profit factor1.14Expected payoff2.68
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown517.60 (31.85%)Relative drawdown31.85% (517.60)
Total trades40Short positions (won %)15 (80.00%)Long positions (won %)25 (84.00%)
Profit trades (% of total)33 (82.50%)Loss trades (% of total)7 (17.50%)
Largestprofit trade51.77loss trade-255.51
Averageprofit trade26.02loss trade-107.35
Maximumconsecutive wins (profit in money)21 (624.89)consecutive losses (loss in money)1 (-255.51)
Maximalconsecutive profit (count of wins)624.89 (21)consecutive loss (count of losses)-255.51 (1)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.11 12:00buy10.101.20790.00001.2129
22006.01.11 14:28modify10.101.20791.20791.2129
32006.01.11 14:28modify10.101.20791.20801.2129
42006.01.11 14:36modify10.101.20791.20811.2129
52006.01.11 14:37modify10.101.20791.20831.2129
62006.01.11 14:37modify10.101.20791.20841.2129
72006.01.11 14:37modify10.101.20791.20861.2129
82006.01.11 14:51modify10.101.20791.20881.2129
92006.01.11 14:52modify10.101.20791.20891.2129
102006.01.11 14:55modify10.101.20791.20901.2129
112006.01.11 14:55modify10.101.20791.20911.2129
122006.01.11 16:14s/l10.101.20911.20911.212912.001012.00
132006.01.13 08:00buy20.101.20740.00001.2124
142006.01.13 16:33modify20.101.20741.20751.2124
152006.01.13 16:37modify20.101.20741.20761.2124
162006.01.13 16:37modify20.101.20741.20771.2124
172006.01.13 16:38modify20.101.20741.20781.2124
182006.01.13 16:38modify20.101.20741.20791.2124
192006.01.13 16:42modify20.101.20741.20801.2124
202006.01.13 16:42modify20.101.20741.20811.2124
212006.01.13 16:43modify20.101.20741.20821.2124
222006.01.13 16:44modify20.101.20741.20841.2124
232006.01.13 16:44modify20.101.20741.20851.2124
242006.01.13 17:36modify20.101.20741.20861.2124
252006.01.13 17:38modify20.101.20741.20891.2124
262006.01.13 17:39modify20.101.20741.20901.2124
272006.01.13 17:39modify20.101.20741.20911.2124
282006.01.13 17:39t/p20.101.21241.20911.212450.001062.00
292006.01.18 08:00buy30.101.21170.00001.2167
302006.01.18 08:53modify30.101.21171.21191.2167
312006.01.18 08:53modify30.101.21171.21211.2167
322006.01.18 08:54modify30.101.21171.21231.2167
332006.01.18 08:55modify30.101.21171.21261.2167
342006.01.18 08:55modify30.101.21171.21271.2167
352006.01.18 09:07s/l30.101.21271.21271.216710.001072.00
362006.01.18 09:07buy40.101.21270.00001.2177
372006.01.18 14:36modify40.101.21271.21271.2177
382006.01.18 14:37modify40.101.21271.21281.2177
392006.01.18 14:37modify40.101.21271.21311.2177
402006.01.18 15:02s/l40.101.21311.21311.21774.001076.00
412006.01.19 06:22buy50.101.21030.00001.2153
422006.01.20 18:53modify50.101.21031.21041.2153
432006.01.20 18:53modify50.101.21031.21051.2153
442006.01.20 18:53modify50.101.21031.21061.2153
452006.01.20 19:02modify50.101.21031.21071.2153
462006.01.20 19:03modify50.101.21031.21081.2153
472006.01.20 19:05modify50.101.21031.21101.2153
482006.01.20 19:05modify50.101.21031.21121.2153
492006.01.20 19:13modify50.101.21031.21131.2153
502006.01.22 23:01modify50.101.21031.21151.2153
512006.01.22 23:02modify50.101.21031.21161.2153
522006.01.22 23:08modify50.101.21031.21181.2153
532006.01.22 23:12modify50.101.21031.21201.2153
542006.01.22 23:13t/p50.101.21531.21201.215349.341125.35
552006.02.10 15:32sell60.101.19470.00001.1897
562006.02.10 15:54modify60.101.19471.19461.1897
572006.02.10 15:55modify60.101.19471.19451.1897
582006.02.10 15:55modify60.101.19471.19411.1897
592006.02.10 15:55modify60.101.19471.19401.1897
602006.02.10 15:55modify60.101.19471.19361.1897
612006.02.10 15:55modify60.101.19471.19331.1897
622006.02.10 15:55modify60.101.19471.19281.1897
632006.02.10 16:35s/l60.101.19281.19281.189719.001144.35
642006.02.15 16:50sell70.101.18740.00001.1824
652006.02.26 23:22modify70.101.18741.18721.1824
662006.02.26 23:22modify70.101.18741.18671.1824
672006.02.26 23:23modify70.101.18741.18651.1824
682006.02.26 23:23modify70.101.18741.18621.1824
692006.02.27 00:39modify70.101.18741.18611.1824
702006.02.27 00:45modify70.101.18741.18601.1824
712006.02.27 00:45modify70.101.18741.18571.1824
722006.02.27 01:59s/l70.101.18571.18571.182424.081168.43
732006.03.29 17:23buy80.101.20410.00001.2091
742006.03.30 05:13modify80.101.20411.20421.2091
752006.03.30 05:17modify80.101.20411.20441.2091
762006.03.30 05:17modify80.101.20411.20451.2091
772006.03.30 05:28modify80.101.20411.20461.2091
782006.03.30 05:28modify80.101.20411.20471.2091
792006.03.30 06:03modify80.101.20411.20481.2091
802006.03.30 06:04modify80.101.20411.20491.2091
812006.03.30 06:14modify80.101.20411.20511.2091
822006.03.30 06:26modify80.101.20411.20521.2091
832006.03.30 06:26modify80.101.20411.20541.2091
842006.03.30 07:38s/l80.101.20541.20541.209111.041179.46
852006.05.04 15:10buy90.101.27030.00001.2753
862006.05.05 12:31modify90.101.27031.27031.2753
872006.05.05 12:31modify90.101.27031.27081.2753
882006.05.05 12:31modify90.101.27031.27131.2753
892006.05.05 12:31modify90.101.27031.27181.2753
902006.05.05 12:32modify90.101.27031.27221.2753
912006.05.05 12:32t/p90.101.27531.27221.275349.341228.81
922006.05.09 20:00buy100.101.27520.00001.2802
932006.05.10 06:49modify100.101.27521.27521.2802
942006.05.10 06:50modify100.101.27521.27531.2802
952006.05.10 06:51modify100.101.27521.27541.2802
962006.05.10 06:51modify100.101.27521.27561.2802
972006.05.10 06:52modify100.101.27521.27571.2802
982006.05.10 06:52modify100.101.27521.27611.2802
992006.05.10 06:54modify100.101.27521.27641.2802
1002006.05.10 06:54modify100.101.27521.27691.2802
1012006.05.10 06:56t/p100.101.28021.27691.280249.341278.15
1022006.05.11 15:38buy110.101.28480.00001.2898
1032006.05.12 06:20modify110.101.28481.28501.2898
1042006.05.12 06:21modify110.101.28481.28511.2898
1052006.05.12 06:29modify110.101.28481.28531.2898
1062006.05.12 06:30modify110.101.28481.28571.2898
1072006.05.12 06:30modify110.101.28481.28581.2898
1082006.05.12 07:21modify110.101.28481.28591.2898
1092006.05.12 07:23modify110.101.28481.28601.2898
1102006.05.12 07:27modify110.101.28481.28621.2898
1112006.05.12 07:27modify110.101.28481.28651.2898
1122006.05.12 07:30modify110.101.28481.28671.2898
1132006.05.12 07:30t/p110.101.28981.28671.289849.341327.50
1142006.05.17 04:00buy120.101.28740.00001.2924
1152006.05.17 07:19modify120.101.28741.28741.2924
1162006.05.17 07:55modify120.101.28741.28751.2924
1172006.05.17 08:50modify120.101.28741.28771.2924
1182006.05.17 08:50modify120.101.28741.28781.2924
1192006.05.17 09:00modify120.101.28741.28791.2924
1202006.05.17 09:00modify120.101.28741.28831.2924
1212006.05.17 09:08modify120.101.28741.28841.2924
1222006.05.17 09:08modify120.101.28741.28861.2924
1232006.05.17 09:09modify120.101.28741.28891.2924
1242006.05.17 09:10modify120.101.28741.28901.2924
1252006.05.17 09:10modify120.101.28741.28911.2924
1262006.05.17 10:33s/l120.101.28911.28911.292417.001344.50
1272006.05.18 13:31buy130.101.28070.00001.2857
1282006.05.18 13:36modify130.101.28071.28091.2857
1292006.05.18 13:37modify130.101.28071.28101.2857
1302006.05.18 13:56s/l130.101.28101.28101.28573.001347.50
1312006.05.18 13:56buy140.101.28120.00001.2862
1322006.05.18 20:40modify140.101.28121.28121.2862
1332006.05.18 20:40modify140.101.28121.28141.2862
1342006.05.18 20:40modify140.101.28121.28171.2862
1352006.05.18 20:42modify140.101.28121.28191.2862
1362006.05.18 20:46modify140.101.28121.28201.2862
1372006.05.18 20:47modify140.101.28121.28221.2862
1382006.05.18 20:47modify140.101.28121.28241.2862
1392006.05.18 20:47modify140.101.28121.28271.2862
1402006.05.18 20:48modify140.101.28121.28301.2862
1412006.05.18 20:48t/p140.101.28621.28301.286250.001397.50
1422006.05.24 07:47buy150.101.28500.00001.2900
1432006.05.24 10:40modify150.101.28501.28511.2900
1442006.05.24 10:41modify150.101.28501.28521.2900
1452006.05.24 11:30s/l150.101.28521.28521.29002.001399.50
1462006.05.24 11:30buy160.101.28540.00001.2904
1472006.05.24 12:46modify160.101.28541.28571.2904
1482006.05.24 12:46modify160.101.28541.28591.2904
1492006.05.24 12:46modify160.101.28541.28621.2904
1502006.05.24 12:48modify160.101.28541.28641.2904
1512006.05.24 12:48modify160.101.28541.28651.2904
1522006.05.24 12:59s/l160.101.28651.28651.290411.001410.50
1532006.05.25 21:54buy170.101.28260.00001.2876
1542006.05.30 07:03modify170.101.28261.28261.2876
1552006.05.30 07:04modify170.101.28261.28271.2876
1562006.05.30 07:05modify170.101.28261.28291.2876
1572006.05.30 07:05modify170.101.28261.28311.2876
1582006.05.30 07:06modify170.101.28261.28331.2876
1592006.05.30 07:06modify170.101.28261.28351.2876
1602006.05.30 07:06modify170.101.28261.28381.2876
1612006.05.30 07:07modify170.101.28261.28391.2876
1622006.05.30 07:07modify170.101.28261.28401.2876
1632006.05.30 07:31s/l170.101.28401.28401.287612.041422.53
1642006.05.31 19:00sell180.101.28060.00001.2756
1652006.06.01 02:43modify180.101.28061.28051.2756
1662006.06.01 02:43modify180.101.28061.28041.2756
1672006.06.01 02:44modify180.101.28061.28031.2756
1682006.06.01 03:13modify180.101.28061.28011.2756
1692006.06.01 03:23modify180.101.28061.28001.2756
1702006.06.01 03:29modify180.101.28061.27991.2756
1712006.06.01 03:32modify180.101.28061.27981.2756
1722006.06.01 03:32modify180.101.28061.27951.2756
1732006.06.01 03:39modify180.101.28061.27941.2756
1742006.06.01 03:53modify180.101.28061.27931.2756
1752006.06.01 03:56modify180.101.28061.27921.2756
1762006.06.01 03:56modify180.101.28061.27881.2756
1772006.06.01 07:15modify180.101.28061.27871.2756
1782006.06.01 07:16t/p180.101.27561.27871.275651.771474.30
1792006.06.16 16:00sell190.101.26240.00001.2574
1802006.06.19 01:07modify190.101.26241.26231.2574
1812006.06.19 01:10modify190.101.26241.26221.2574
1822006.06.19 01:14modify190.101.26241.26191.2574
1832006.06.19 01:15modify190.101.26241.26181.2574
1842006.06.19 01:24modify190.101.26241.26171.2574
1852006.06.19 01:24modify190.101.26241.26141.2574
1862006.06.19 01:25modify190.101.26241.26131.2574
1872006.06.19 01:28modify190.101.26241.26121.2574
1882006.06.19 01:29modify190.101.26241.26101.2574
1892006.06.19 01:31modify190.101.26241.26091.2574
1902006.06.19 01:37modify190.101.26241.26071.2574
1912006.06.19 01:37t/p190.101.25741.26071.257450.591524.89
1922006.06.22 10:16sell200.101.26140.00001.2564
1932006.06.22 10:55modify200.101.26141.26141.2564
1942006.06.22 12:05modify200.101.26141.26111.2564
1952006.06.22 12:06modify200.101.26141.26081.2564
1962006.06.22 12:08modify200.101.26141.26071.2564
1972006.06.22 13:20modify200.101.26141.26031.2564
1982006.06.22 13:21modify200.101.26141.26021.2564
1992006.06.22 13:21modify200.101.26141.25981.2564
2002006.06.22 13:21t/p200.101.25641.25981.256450.001574.89
2012006.06.28 12:02sell210.101.25660.00001.2516
2022006.06.28 14:25modify210.101.25661.25651.2516
2032006.06.28 14:26modify210.101.25661.25621.2516
2042006.06.28 14:26modify210.101.25661.25611.2516
2052006.06.28 14:35modify210.101.25661.25591.2516
2062006.06.28 14:36modify210.101.25661.25571.2516
2072006.06.28 14:36modify210.101.25661.25521.2516
2082006.06.28 14:37modify210.101.25661.25511.2516
2092006.06.28 14:37modify210.101.25661.25501.2516
2102006.06.28 14:37t/p210.101.25161.25501.251650.001624.89
2112006.06.28 14:37sell220.101.25140.00001.2464
2122006.07.07 00:00close220.101.27760.00001.2464-255.511369.38
2132006.07.07 00:00buy230.101.27750.00001.2825
2142006.07.07 12:30modify230.101.27751.27781.2825
2152006.07.07 12:30modify230.101.27751.27801.2825
2162006.07.07 12:30modify230.101.27751.27841.2825
2172006.07.07 12:30modify230.101.27751.27891.2825
2182006.07.07 12:31modify230.101.27751.27901.2825
2192006.07.07 12:31modify230.101.27751.27911.2825
2202006.07.07 12:31modify230.101.27751.27921.2825
2212006.07.07 12:31t/p230.101.28251.27921.282550.001419.38
2222006.07.11 13:27buy240.101.27580.00001.2808
2232006.07.24 00:00close240.101.26990.00001.2808-67.521351.87
2242006.08.09 09:59buy250.101.28810.00001.2931
2252006.08.10 07:04modify250.101.28811.28851.2931
2262006.08.10 07:26s/l250.101.28851.28851.29312.041353.90
2272006.08.24 08:55buy260.101.28420.00001.2892
2282006.08.30 16:43close260.101.28150.00001.2892-29.621324.28
2292006.08.31 14:28sell270.101.28120.00001.2762
2302006.09.01 12:33modify270.101.28121.28101.2762
2312006.09.01 12:33modify270.101.28121.28081.2762
2322006.09.01 12:33modify270.101.28121.28051.2762
2332006.09.01 12:33modify270.101.28121.28001.2762
2342006.09.01 12:34s/l270.101.28001.28001.276212.591336.87
2352006.09.05 03:27sell280.101.28290.00001.2779
2362006.09.05 14:32modify280.101.28291.28271.2779
2372006.09.05 19:05s/l280.101.28271.28271.27792.001338.87
2382006.09.07 03:13buy290.101.28360.00001.2886
2392006.09.15 08:00close290.101.27090.00001.2886-132.241206.63
2402006.09.15 08:00sell300.101.27100.00001.2660
2412006.09.15 11:17modify300.101.27101.27071.2660
2422006.09.15 11:19modify300.101.27101.27061.2660
2432006.09.15 11:20modify300.101.27101.27051.2660
2442006.09.15 11:52modify300.101.27101.27041.2660
2452006.09.15 11:52modify300.101.27101.27011.2660
2462006.09.15 11:53modify300.101.27101.27001.2660
2472006.09.15 11:55modify300.101.27101.26991.2660
2482006.09.15 12:23modify300.101.27101.26981.2660
2492006.09.15 12:38s/l300.101.26981.26981.266012.001218.63
2502006.09.19 09:00sell310.101.26570.00001.2607
2512006.09.27 20:00close310.101.27050.00001.2607-43.281175.35
2522006.10.04 04:40sell320.101.27160.00001.2666
2532006.10.04 09:17modify320.101.27161.27161.2666
2542006.10.04 09:18modify320.101.27161.27151.2666
2552006.10.04 09:19modify320.101.27161.27141.2666
2562006.10.04 10:22modify320.101.27161.27131.2666
2572006.10.04 10:38modify320.101.27161.27121.2666
2582006.10.04 10:38modify320.101.27161.27111.2666
2592006.10.04 10:38modify320.101.27161.27081.2666
2602006.10.04 10:40modify320.101.27161.27071.2666
2612006.10.04 10:43modify320.101.27161.27051.2666
2622006.10.04 10:44modify320.101.27161.27041.2666
2632006.10.04 10:50modify320.101.27161.27021.2666
2642006.10.04 11:09modify320.101.27161.27011.2666
2652006.10.04 11:11modify320.101.27161.27001.2666
2662006.10.04 16:39s/l320.101.27001.27001.266616.001191.35
2672006.10.18 08:07sell330.101.25400.00001.2490
2682006.10.18 13:11modify330.101.25401.25401.2490
2692006.10.18 13:12modify330.101.25401.25391.2490
2702006.10.18 13:13modify330.101.25401.25381.2490
2712006.10.18 13:20modify330.101.25401.25371.2490
2722006.10.18 13:20modify330.101.25401.25361.2490
2732006.10.18 13:21modify330.101.25401.25341.2490
2742006.10.18 18:54s/l330.101.25341.25341.24906.001197.35
2752006.11.06 20:00buy340.101.27220.00001.2772
2762006.11.07 04:24modify340.101.27221.27231.2772
2772006.11.07 04:24modify340.101.27221.27241.2772
2782006.11.07 04:24modify340.101.27221.27251.2772
2792006.11.07 04:25modify340.101.27221.27281.2772
2802006.11.07 04:34modify340.101.27221.27291.2772
2812006.11.07 04:34modify340.101.27221.27301.2772
2822006.11.07 04:40modify340.101.27221.27311.2772
2832006.11.07 04:41modify340.101.27221.27321.2772
2842006.11.07 04:41modify340.101.27221.27331.2772
2852006.11.07 04:41modify340.101.27221.27341.2772
2862006.11.07 04:41modify340.101.27221.27361.2772
2872006.11.07 04:41modify340.101.27221.27371.2772
2882006.11.07 04:59modify340.101.27221.27381.2772
2892006.11.07 05:02modify340.101.27221.27391.2772
2902006.11.07 05:02modify340.101.27221.27411.2772
2912006.11.07 13:33t/p340.101.27721.27411.277249.341246.70
2922006.11.15 21:23buy350.101.28290.00001.2879
2932006.11.22 02:20modify350.101.28291.28291.2879
2942006.11.22 02:20modify350.101.28291.28301.2879
2952006.11.22 02:20modify350.101.28291.28311.2879
2962006.11.22 02:20modify350.101.28291.28321.2879
2972006.11.22 03:47modify350.101.28291.28331.2879
2982006.11.22 03:53modify350.101.28291.28341.2879
2992006.11.22 04:02modify350.101.28291.28361.2879
3002006.11.22 04:08modify350.101.28291.28371.2879
3012006.11.22 04:10modify350.101.28291.28381.2879
3022006.11.22 04:45modify350.101.28291.28391.2879
3032006.11.22 04:45modify350.101.28291.28401.2879
3042006.11.22 07:41modify350.101.28291.28411.2879
3052006.11.22 07:41modify350.101.28291.28421.2879
3062006.11.22 08:35modify350.101.28291.28431.2879
3072006.11.22 11:47modify350.101.28291.28441.2879
3082006.11.22 11:47modify350.101.28291.28451.2879
3092006.11.22 11:48modify350.101.28291.28461.2879
3102006.11.22 12:01modify350.101.28291.28471.2879
3112006.11.22 12:05modify350.101.28291.28481.2879
3122006.11.22 12:05t/p350.101.28791.28481.287945.411292.11
3132006.12.07 08:00buy360.101.33210.00001.3371
3142006.12.08 15:01modify360.101.33211.33231.3371
3152006.12.08 15:02modify360.101.33211.33241.3371
3162006.12.08 15:02modify360.101.33211.33261.3371
3172006.12.08 15:02modify360.101.33211.33281.3371
3182006.12.08 15:02modify360.101.33211.33301.3371
3192006.12.08 15:02modify360.101.33211.33321.3371
3202006.12.08 15:02modify360.101.33211.33331.3371
3212006.12.08 15:02modify360.101.33211.33341.3371
3222006.12.08 15:14s/l360.101.33341.33341.337112.351304.46
3232006.12.14 08:02buy370.101.32460.00001.3296
3242006.12.21 00:13close370.101.31800.00001.3296-70.581233.87
3252006.12.27 08:39buy380.101.31590.00001.3209
3262006.12.28 13:36modify380.101.31591.31621.3209
3272006.12.28 13:36modify380.101.31591.31651.3209
3282006.12.28 13:36modify380.101.31591.31681.3209
3292006.12.28 13:37modify380.101.31591.31701.3209
3302006.12.28 13:37modify380.101.31591.31711.3209
3312006.12.28 15:00s/l380.101.31711.31711.320910.041243.91
3322007.01.16 16:03sell390.101.29250.00001.2875
3332007.01.26 11:37modify390.101.29251.29251.2875
3342007.01.26 11:38modify390.101.29251.29241.2875
3352007.01.26 11:38modify390.101.29251.29231.2875
3362007.01.26 11:40modify390.101.29251.29221.2875
3372007.01.26 11:41modify390.101.29251.29211.2875
3382007.01.26 13:30modify390.101.29251.29201.2875
3392007.01.26 13:30modify390.101.29251.29181.2875
3402007.01.26 13:30modify390.101.29251.29161.2875
3412007.01.26 13:59s/l390.101.29161.29161.287516.081259.99
3422007.02.09 10:17sell400.101.29870.00001.2937
3432007.02.20 11:59close at stop400.101.31450.00001.2937-152.691107.30