Strategy Tester Report
ZerolagMACDea

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2006.01.01 23:00 - 2007.02.21 00:00 (2006.01.01 - 2007.02.21)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=50; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=40;
Bars in test28945Ticks modelled1822098Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit-977.95Gross profit1445.32Gross loss-2423.27
Profit factor0.60Expected payoff-8.81
Absolute drawdown977.95Maximal drawdown1075.95 (97.99%)Relative drawdown97.99% (1075.95)
Total trades111Short positions (won %)50 (58.00%)Long positions (won %)61 (62.30%)
Profit trades (% of total)67 (60.36%)Loss trades (% of total)44 (39.64%)
Largestprofit trade50.59loss trade-165.64
Averageprofit trade21.57loss trade-55.07
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (105.94)consecutive losses (loss in money)5 (-358.29)
Maximalconsecutive profit (count of wins)131.00 (5)consecutive loss (count of losses)-358.29 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 06:48buy10.101.18390.00001.1889
22006.01.02 08:26modify10.101.18391.18391.1889
32006.01.02 10:30close10.101.18471.18391.18898.001008.00
42006.01.03 10:30buy20.101.18890.00001.1939
52006.01.03 14:38modify20.101.18891.18901.1939
62006.01.03 14:40modify20.101.18891.18911.1939
72006.01.03 14:41modify20.101.18891.18931.1939
82006.01.03 14:42modify20.101.18891.18941.1939
92006.01.03 14:42modify20.101.18891.18971.1939
102006.01.03 14:42modify20.101.18891.18991.1939
112006.01.03 14:43modify20.101.18891.19001.1939
122006.01.03 14:58modify20.101.18891.19021.1939
132006.01.03 14:58modify20.101.18891.19061.1939
142006.01.03 15:01t/p20.101.19391.19061.193950.001058.00
152006.01.04 08:30buy30.101.20530.00001.2103
162006.01.04 09:36modify30.101.20531.20571.2103
172006.01.04 09:36modify30.101.20531.20591.2103
182006.01.04 09:36modify30.101.20531.20631.2103
192006.01.04 09:36modify30.101.20531.20651.2103
202006.01.04 09:36modify30.101.20531.20681.2103
212006.01.04 09:42s/l30.101.20681.20681.210315.001073.00
222006.01.04 17:15buy40.101.21010.00001.2151
232006.01.04 17:30modify40.101.21011.21011.2151
242006.01.04 18:01modify40.101.21011.21041.2151
252006.01.04 18:01modify40.101.21011.21061.2151
262006.01.04 18:02modify40.101.21011.21081.2151
272006.01.04 18:02modify40.101.21011.21091.2151
282006.01.04 18:04modify40.101.21011.21101.2151
292006.01.04 18:04modify40.101.21011.21121.2151
302006.01.04 18:05modify40.101.21011.21151.2151
312006.01.04 18:05modify40.101.21011.21161.2151
322006.01.04 19:30close40.101.21261.21161.215125.001098.00
332006.01.05 00:22buy50.101.21240.00001.2174
342006.01.05 17:30close50.101.20910.00001.2174-33.001065.00
352006.01.05 18:05sell60.101.20910.00001.2041
362006.01.06 04:00close60.101.20920.00001.2041-0.411064.59
372006.01.09 00:00buy70.101.21450.00001.2195
382006.01.09 18:46close70.101.20710.00001.2195-74.00990.59
392006.01.09 18:48sell80.101.20710.00001.2021
402006.01.10 03:45close80.101.20660.00001.20215.59996.18
412006.01.10 15:15buy90.101.20730.00001.2123
422006.01.11 04:31close90.101.20680.00001.2123-5.66990.52
432006.01.12 06:00buy100.101.21480.00001.2198
442006.01.12 22:24close100.101.20290.00001.2198-119.00871.52
452006.01.12 22:24sell110.101.20310.00001.1981
462006.01.16 03:59close110.101.21610.00001.1981-128.82742.70
472006.01.16 04:00buy120.101.21590.00001.2209
482006.01.17 07:01close120.101.21170.00001.2209-42.66700.05
492006.01.17 07:01sell130.101.21130.00001.2063
502006.01.17 11:27modify130.101.21131.21131.2063
512006.01.17 11:29modify130.101.21131.21101.2063
522006.01.17 11:30modify130.101.21131.21091.2063
532006.01.17 11:41modify130.101.21131.21071.2063
542006.01.17 11:41modify130.101.21131.21021.2063
552006.01.17 11:42modify130.101.21131.21001.2063
562006.01.17 11:42modify130.101.21131.20961.2063
572006.01.17 11:43modify130.101.21131.20941.2063
582006.01.17 11:45t/p130.101.20631.20941.206350.00750.05
592006.01.18 07:09buy140.101.20960.00001.2146
602006.01.18 08:02modify140.101.20961.20971.2146
612006.01.18 08:02modify140.101.20961.21001.2146
622006.01.18 08:03modify140.101.20961.21011.2146
632006.01.18 08:03modify140.101.20961.21031.2146
642006.01.18 08:03modify140.101.20961.21061.2146
652006.01.18 08:49modify140.101.20961.21081.2146
662006.01.18 08:49modify140.101.20961.21111.2146
672006.01.18 08:52modify140.101.20961.21141.2146
682006.01.18 08:53modify140.101.20961.21151.2146
692006.01.18 08:53t/p140.101.21461.21151.214650.00800.05
702006.01.18 10:02sell150.101.21040.00001.2054
712006.01.18 16:46modify150.101.21041.21031.2054
722006.01.18 17:09modify150.101.21041.21021.2054
732006.01.18 17:09modify150.101.21041.21011.2054
742006.01.18 18:15close150.101.20901.21011.205414.00814.05
752006.01.18 23:40sell160.101.21080.00001.2058
762006.01.19 04:15close160.101.20940.00001.205815.77829.82
772006.01.20 15:42sell170.101.20820.00001.2032
782006.01.23 09:15close170.101.22390.00001.2032-156.41673.41
792006.01.23 09:15buy180.101.22400.00001.2290
802006.01.23 09:51modify180.101.22401.22401.2290
812006.01.23 10:36modify180.101.22401.22421.2290
822006.01.23 10:36modify180.101.22401.22451.2290
832006.01.23 10:37modify180.101.22401.22461.2290
842006.01.23 10:39modify180.101.22401.22471.2290
852006.01.23 10:39modify180.101.22401.22491.2290
862006.01.23 10:40modify180.101.22401.22501.2290
872006.01.23 10:40modify180.101.22401.22511.2290
882006.01.23 10:47modify180.101.22401.22521.2290
892006.01.23 10:47modify180.101.22401.22531.2290
902006.01.23 10:51modify180.101.22401.22551.2290
912006.01.23 10:51modify180.101.22401.22561.2290
922006.01.23 10:52modify180.101.22401.22571.2290
932006.01.23 10:52modify180.101.22401.22591.2290
942006.01.23 10:53t/p180.101.22901.22591.229050.00723.41
952006.01.23 16:00buy190.101.22910.00001.2341
962006.01.23 23:39modify190.101.22911.22931.2341
972006.01.24 00:04s/l190.101.22931.22931.23411.35724.76
982006.01.24 10:06buy200.101.22890.00001.2339
992006.01.24 18:45close200.101.22920.00001.23393.00727.76
1002006.01.25 00:58buy210.101.22800.00001.2330
1012006.01.25 07:13close210.101.22650.00001.2330-15.00712.76
1022006.01.25 07:15sell220.101.22710.00001.2221
1032006.01.25 15:51modify220.101.22711.22701.2221
1042006.01.25 15:51modify220.101.22711.22691.2221
1052006.01.25 16:01close220.101.22681.22691.22213.00715.76
1062006.01.26 02:46sell230.101.22530.00001.2203
1072006.01.26 18:02modify230.101.22531.22511.2203
1082006.01.26 18:02modify230.101.22531.22441.2203
1092006.01.26 18:09modify230.101.22531.22421.2203
1102006.01.26 18:10modify230.101.22531.22411.2203
1112006.01.26 18:14modify230.101.22531.22391.2203
1122006.01.26 18:14modify230.101.22531.22371.2203
1132006.01.26 19:12modify230.101.22531.22361.2203
1142006.01.26 19:15modify230.101.22531.22351.2203
1152006.01.26 19:15modify230.101.22531.22341.2203
1162006.01.26 19:16t/p230.101.22031.22341.220350.00765.76
1172006.01.27 05:11sell240.101.22090.00001.2159
1182006.01.27 11:05modify240.101.22091.22081.2159
1192006.01.27 11:10modify240.101.22091.22061.2159
1202006.01.27 11:10modify240.101.22091.22031.2159
1212006.01.27 11:10modify240.101.22091.21971.2159
1222006.01.27 13:02close240.101.21901.21971.215919.00784.76
1232006.01.27 13:31buy250.101.21990.00001.2249
1242006.01.27 13:42modify250.101.21991.22001.2249
1252006.01.27 13:42modify250.101.21991.22041.2249
1262006.01.27 13:43modify250.101.21991.22071.2249
1272006.01.27 13:43modify250.101.21991.22081.2249
1282006.01.27 15:03s/l250.101.22081.22081.22499.00793.76
1292006.01.27 15:21sell260.101.21730.00001.2123
1302006.01.27 15:52modify260.101.21731.21731.2123
1312006.01.27 15:53modify260.101.21731.21711.2123
1322006.01.27 15:53modify260.101.21731.21671.2123
1332006.01.27 15:56modify260.101.21731.21641.2123
1342006.01.27 15:56modify260.101.21731.21591.2123
1352006.01.27 15:57modify260.101.21731.21581.2123
1362006.01.27 15:57modify260.101.21731.21571.2123
1372006.01.27 16:13modify260.101.21731.21551.2123
1382006.01.27 16:13t/p260.101.21231.21551.212350.00843.76
1392006.01.30 01:26sell270.101.20870.00001.2037
1402006.01.31 23:45close270.101.21490.00001.2037-61.41782.35
1412006.01.31 23:53buy280.101.21490.00001.2199
1422006.02.02 01:15close280.101.20630.00001.2199-88.62693.73
1432006.02.02 01:15sell290.101.20600.00001.2010
1442006.02.03 00:21close290.101.20950.00001.2010-34.41659.32
1452006.02.03 00:21buy300.101.20940.00001.2144
1462006.02.03 21:00close300.101.20180.00001.2144-76.00583.32
1472006.02.03 21:04sell310.101.20180.00001.1968
1482006.02.06 09:00modify310.101.20181.20171.1968
1492006.02.06 09:05modify310.101.20181.20161.1968
1502006.02.06 09:30close310.101.19991.20161.196819.59602.91
1512006.02.06 23:45sell320.101.19660.00001.1916
1522006.02.07 13:50close320.101.19900.00001.1916-23.41579.50
1532006.02.07 14:01buy330.101.19850.00001.2035
1542006.02.08 00:00close330.101.19910.00001.20355.34584.84
1552006.02.08 00:27sell340.101.19790.00001.1929
1562006.02.08 05:30close340.101.19740.00001.19295.00589.84
1572006.02.08 13:45buy350.101.19730.00001.2023
1582006.02.08 22:45close350.101.19580.00001.2023-15.00574.84
1592006.02.08 22:55sell360.101.19540.00001.1904
1602006.02.09 16:33close360.101.19720.00001.1904-16.23558.61
1612006.02.10 09:54buy370.101.19820.00001.2032
1622006.02.10 13:56modify370.101.19821.19851.2032
1632006.02.10 13:56modify370.101.19821.19891.2032
1642006.02.10 13:57modify370.101.19821.19911.2032
1652006.02.10 13:57modify370.101.19821.19931.2032
1662006.02.10 14:09modify370.101.19821.19941.2032
1672006.02.10 14:10modify370.101.19821.19961.2032
1682006.02.10 14:12modify370.101.19821.19981.2032
1692006.02.10 15:19s/l370.101.19981.19981.203216.00574.61
1702006.02.10 15:29sell380.101.19780.00001.1928
1712006.02.10 15:32modify380.101.19781.19711.1928
1722006.02.10 15:33modify380.101.19781.19701.1928
1732006.02.10 15:33modify380.101.19781.19651.1928
1742006.02.10 15:34modify380.101.19781.19641.1928
1752006.02.10 15:54modify380.101.19781.19631.1928
1762006.02.10 15:54t/p380.101.19281.19631.192850.00624.61
1772006.02.13 03:06sell390.101.18920.00001.1842
1782006.02.14 02:16close390.101.19020.00001.1842-9.41615.20
1792006.02.14 13:22buy400.101.19090.00001.1959
1802006.02.14 21:03close400.101.19160.00001.19597.00622.20
1812006.02.15 07:15buy410.101.19210.00001.1971
1822006.02.15 15:19modify410.101.19211.19211.1971
1832006.02.15 15:20modify410.101.19211.19221.1971
1842006.02.15 15:20modify410.101.19211.19251.1971
1852006.02.15 15:28s/l410.101.19251.19251.19714.00626.20
1862006.02.15 15:34sell420.101.19150.00001.1865
1872006.02.15 15:46modify420.101.19151.19141.1865
1882006.02.15 15:47modify420.101.19151.19121.1865
1892006.02.15 15:47modify420.101.19151.19111.1865
1902006.02.15 16:08s/l420.101.19111.19111.18654.00630.20
1912006.02.16 06:35sell430.101.18840.00001.1834
1922006.02.16 11:20modify430.101.18841.18801.1834
1932006.02.16 12:06close430.101.18731.18801.183411.00641.20
1942006.02.16 17:01sell440.101.18730.00001.1823
1952006.02.17 04:00close440.101.18810.00001.1823-7.41633.79
1962006.02.17 09:39buy450.101.18880.00001.1938
1972006.02.17 15:14modify450.101.18881.18921.1938
1982006.02.17 15:15modify450.101.18881.18931.1938
1992006.02.17 15:15modify450.101.18881.18941.1938
2002006.02.17 15:19modify450.101.18881.18971.1938
2012006.02.17 15:21modify450.101.18881.19001.1938
2022006.02.17 15:21modify450.101.18881.19031.1938
2032006.02.17 15:32modify450.101.18881.19061.1938
2042006.02.17 15:32t/p450.101.19381.19061.193850.00683.79
2052006.02.22 03:57sell460.101.19170.00001.1867
2062006.02.22 10:01close460.101.19090.00001.18678.00691.79
2072006.02.27 05:21sell470.101.18650.00001.1815
2082006.02.28 00:58modify470.101.18651.18651.1815
2092006.02.28 01:06close470.101.18441.18651.181521.59713.38
2102006.02.28 22:45buy480.101.19300.00001.1980
2112006.03.01 13:09modify480.101.19301.19311.1980
2122006.03.01 13:33modify480.101.19301.19331.1980
2132006.03.01 13:33modify480.101.19301.19351.1980
2142006.03.01 13:38modify480.101.19301.19371.1980
2152006.03.01 13:38modify480.101.19301.19401.1980
2162006.03.01 14:25modify480.101.19301.19421.1980
2172006.03.01 14:25modify480.101.19301.19441.1980
2182006.03.01 14:25modify480.101.19301.19471.1980
2192006.03.01 14:51s/l480.101.19471.19471.198016.34729.73
2202006.03.02 03:58sell490.101.19200.00001.1870
2212006.03.03 02:30close490.101.20190.00001.1870-98.41631.32
2222006.03.03 02:31buy500.101.20200.00001.2070
2232006.03.03 14:24modify500.101.20201.20211.2070
2242006.03.03 14:31modify500.101.20201.20221.2070
2252006.03.03 14:32modify500.101.20201.20251.2070
2262006.03.03 15:02s/l500.101.20251.20251.20705.00636.32
2272006.03.03 15:02sell510.101.20240.00001.1974
2282006.03.06 06:30close510.101.20720.00001.1974-47.41588.91
2292006.03.06 06:30buy520.101.20730.00001.2123
2302006.03.06 21:30close520.101.20180.00001.2123-55.00533.91
2312006.03.06 21:31sell530.101.20190.00001.1969
2322006.03.07 00:47modify530.101.20191.20151.1969
2332006.03.07 01:09modify530.101.20191.20141.1969
2342006.03.07 04:51modify530.101.20191.20131.1969
2352006.03.07 04:54modify530.101.20191.20121.1969
2362006.03.07 04:54modify530.101.20191.20111.1969
2372006.03.07 04:54modify530.101.20191.20071.1969
2382006.03.07 04:54modify530.101.20191.20061.1969
2392006.03.07 04:54modify530.101.20191.20021.1969
2402006.03.07 04:54t/p530.101.19691.20021.196950.59584.50
2412006.03.07 18:57sell540.101.18770.00001.1827
2422006.03.08 15:07close540.101.19200.00001.1827-42.41542.09
2432006.03.09 13:37buy550.101.19410.00001.1991
2442006.03.10 06:13close550.101.19020.00001.1991-39.66502.43
2452006.03.10 06:14sell560.101.19000.00001.1850
2462006.03.10 14:30modify560.101.19001.18991.1850
2472006.03.10 14:30modify560.101.19001.18981.1850
2482006.03.10 14:38modify560.101.19001.18971.1850
2492006.03.10 14:38modify560.101.19001.18931.1850
2502006.03.10 14:39modify560.101.19001.18921.1850
2512006.03.10 14:39modify560.101.19001.18911.1850
2522006.03.10 15:08s/l560.101.18911.18911.18509.00511.43
2532006.03.14 23:30buy570.101.20220.00001.2072
2542006.03.15 14:13modify570.101.20221.20221.2072
2552006.03.15 14:13modify570.101.20221.20261.2072
2562006.03.15 14:23modify570.101.20221.20291.2072
2572006.03.15 14:24modify570.101.20221.20301.2072
2582006.03.15 14:25modify570.101.20221.20321.2072
2592006.03.15 14:25modify570.101.20221.20341.2072
2602006.03.15 14:26modify570.101.20221.20351.2072
2612006.03.15 14:26modify570.101.20221.20361.2072
2622006.03.15 14:42s/l570.101.20361.20361.207213.35524.78
2632006.03.16 02:30buy580.101.20620.00001.2112
2642006.03.16 11:18close580.101.20710.00001.21129.00533.78
2652006.03.17 00:00buy590.101.21770.00001.2227
2662006.03.17 17:09modify590.101.21771.21781.2227
2672006.03.17 17:10modify590.101.21771.21791.2227
2682006.03.17 18:30close590.101.21901.21791.222713.00546.78
2692006.03.20 01:05buy600.101.21860.00001.2236
2702006.03.20 10:00close600.101.21800.00001.2236-6.00540.78
2712006.03.20 10:01sell610.101.21760.00001.2126
2722006.03.20 16:39close610.101.21770.00001.2126-1.00539.78
2732006.03.20 18:28buy620.101.21740.00001.2224
2742006.03.21 11:49close620.101.21370.00001.2224-37.66502.12
2752006.03.21 11:52sell630.101.21370.00001.2087
2762006.03.21 14:46modify630.101.21371.21361.2087
2772006.03.21 14:48modify630.101.21371.21351.2087
2782006.03.21 14:49modify630.101.21371.21341.2087
2792006.03.21 15:10modify630.101.21371.21331.2087
2802006.03.21 15:11modify630.101.21371.21321.2087
2812006.03.21 15:12modify630.101.21371.21291.2087
2822006.03.21 15:12modify630.101.21371.21261.2087
2832006.03.21 15:52modify630.101.21371.21251.2087
2842006.03.21 15:52modify630.101.21371.21221.2087
2852006.03.21 15:52modify630.101.21371.21181.2087
2862006.03.21 15:55t/p630.101.20871.21181.208750.00552.12
2872006.03.22 00:12sell640.101.20980.00001.2048
2882006.03.22 10:06modify640.101.20981.20981.2048
2892006.03.22 10:06modify640.101.20981.20971.2048
2902006.03.22 10:20modify640.101.20981.20961.2048
2912006.03.22 13:48s/l640.101.20961.20961.20482.00554.12
2922006.03.22 16:00sell650.101.20880.00001.2038
2932006.03.22 20:30close650.101.20840.00001.20384.00558.12
2942006.03.24 00:15sell660.101.19670.00001.1917
2952006.03.27 01:00close660.101.20370.00001.1917-69.41488.71
2962006.03.27 01:01buy670.101.20370.00001.2087
2972006.03.28 09:16modify670.101.20371.20371.2087
2982006.03.28 09:17modify670.101.20371.20391.2087
2992006.03.28 09:21modify670.101.20371.20401.2087
3002006.03.28 09:21modify670.101.20371.20411.2087
3012006.03.28 09:23modify670.101.20371.20431.2087
3022006.03.28 09:23modify670.101.20371.20441.2087
3032006.03.28 09:24modify670.101.20371.20461.2087
3042006.03.28 09:32modify670.101.20371.20481.2087
3052006.03.28 11:00close670.101.20631.20481.208725.34514.06
3062006.03.28 18:45buy680.101.20800.00001.2130
3072006.03.29 07:15close680.101.20110.00001.2130-69.66444.40
3082006.03.29 07:23sell690.101.20110.00001.1961
3092006.03.31 01:30close690.101.21790.00001.1961-165.64278.76
3102006.03.31 03:30buy700.101.21670.00001.2217
3112006.03.31 17:30close700.101.21250.00001.2217-42.00236.76
3122006.04.03 12:00sell710.101.20620.00001.2012
3132006.04.03 23:30close710.101.21410.00001.2012-79.00157.76
3142006.04.04 07:59buy720.101.21650.00001.2215
3152006.04.04 10:45close720.101.21630.00001.2215-2.00155.76
3162006.04.04 20:46buy730.101.22620.00001.2312
3172006.04.05 12:36modify730.101.22621.22621.2312
3182006.04.05 12:37modify730.101.22621.22641.2312
3192006.04.05 12:37modify730.101.22621.22671.2312
3202006.04.05 12:37modify730.101.22621.22691.2312
3212006.04.05 12:38modify730.101.22621.22711.2312
3222006.04.05 12:38modify730.101.22621.22721.2312
3232006.04.05 12:39modify730.101.22621.22731.2312
3242006.04.05 13:41modify730.101.22621.22741.2312
3252006.04.05 14:04modify730.101.22621.22751.2312
3262006.04.05 14:04modify730.101.22621.22761.2312
3272006.04.05 14:06s/l730.101.22761.22761.231213.35169.11
3282006.04.06 00:15buy740.101.22940.00001.2344
3292006.04.06 08:59modify740.101.22941.22961.2344
3302006.04.06 08:59modify740.101.22941.22991.2344
3312006.04.06 08:59modify740.101.22941.23031.2344
3322006.04.06 09:29modify740.101.22941.23041.2344
3332006.04.06 09:29modify740.101.22941.23051.2344
3342006.04.06 10:15close740.101.23161.23051.234422.00191.11
3352006.04.06 21:30sell750.101.22230.00001.2173
3362006.04.07 01:28modify750.101.22231.22211.2173
3372006.04.07 01:29modify750.101.22231.22171.2173
3382006.04.07 01:29modify750.101.22231.22161.2173
3392006.04.07 04:13s/l750.101.22161.22161.21737.59198.70
3402006.04.07 05:13sell760.101.21950.00001.2145
3412006.04.07 13:21modify760.101.21951.21951.2145
3422006.04.07 13:21modify760.101.21951.21891.2145
3432006.04.07 13:22modify760.101.21951.21851.2145
3442006.04.07 13:22modify760.101.21951.21791.2145
3452006.04.07 13:23modify760.101.21951.21781.2145
3462006.04.07 13:23modify760.101.21951.21771.2145
3472006.04.07 14:06t/p760.101.21451.21771.214550.00248.70
3482006.04.10 00:15sell770.101.21050.00001.2055
3492006.04.10 13:30close770.101.21030.00001.20552.00250.70
3502006.04.11 12:56buy780.101.21190.00001.2169
3512006.04.11 18:37close780.101.21300.00001.216911.00261.70
3522006.04.12 07:12buy790.101.21570.00001.2207
3532006.04.12 21:45close790.101.21030.00001.2207-54.00207.70
3542006.04.12 23:33sell800.101.21090.00001.2059
3552006.04.13 12:32close800.101.21080.00001.20592.77210.47
3562006.04.13 12:33buy810.101.21110.00001.2161
3572006.04.13 19:15close810.101.21100.00001.2161-1.00209.47
3582006.04.17 07:45buy820.101.21850.00001.2235
3592006.04.17 11:42modify820.101.21851.21871.2235
3602006.04.17 11:43modify820.101.21851.21911.2235
3612006.04.17 11:43modify820.101.21851.21921.2235
3622006.04.17 11:43modify820.101.21851.21961.2235
3632006.04.17 11:43modify820.101.21851.22011.2235
3642006.04.17 11:52modify820.101.21851.22041.2235
3652006.04.17 11:53t/p820.101.22351.22041.223550.00259.47
3662006.04.17 21:30buy830.101.22580.00001.2308
3672006.04.18 12:53modify830.101.22581.22611.2308
3682006.04.18 12:53modify830.101.22581.22631.2308
3692006.04.18 12:53modify830.101.22581.22661.2308
3702006.04.18 12:55modify830.101.22581.22681.2308
3712006.04.18 12:55modify830.101.22581.22701.2308
3722006.04.18 12:56modify830.101.22581.22711.2308
3732006.04.18 13:01modify830.101.22581.22731.2308
3742006.04.18 14:15close830.101.22811.22731.230822.34281.81
3752006.04.19 04:03buy840.101.23550.00001.2405
3762006.04.19 17:18modify840.101.23551.23561.2405
3772006.04.19 17:19modify840.101.23551.23571.2405
3782006.04.19 17:20modify840.101.23551.23581.2405
3792006.04.19 17:20modify840.101.23551.23601.2405
3802006.04.19 17:29modify840.101.23551.23611.2405
3812006.04.19 18:06modify840.101.23551.23631.2405
3822006.04.19 18:10modify840.101.23551.23651.2405
3832006.04.19 18:11modify840.101.23551.23661.2405
3842006.04.19 18:45close840.101.23911.23661.240536.00317.81
3852006.04.20 02:07buy850.101.23680.00001.2418
3862006.04.21 03:56close850.101.23060.00001.2418-62.66255.16
3872006.04.21 03:57sell860.101.23060.00001.2256
3882006.04.21 06:45modify860.101.23061.23051.2256
3892006.04.21 06:45modify860.101.23061.23031.2256
3902006.04.21 06:46modify860.101.23061.23001.2256
3912006.04.21 07:46s/l860.101.23001.23001.22566.00261.16
3922006.04.24 04:16buy870.101.23540.00001.2404
3932006.04.24 06:46modify870.101.23541.23561.2404
3942006.04.24 06:47modify870.101.23541.23571.2404
3952006.04.24 06:47modify870.101.23541.23601.2404
3962006.04.24 06:48modify870.101.23541.23611.2404
3972006.04.24 06:48modify870.101.23541.23621.2404
3982006.04.24 06:52modify870.101.23541.23631.2404
3992006.04.24 06:57modify870.101.23541.23641.2404
4002006.04.24 07:30modify870.101.23541.23651.2404
4012006.04.24 07:31modify870.101.23541.23661.2404
4022006.04.24 07:32modify870.101.23541.23671.2404
4032006.04.24 07:32modify870.101.23541.23701.2404
4042006.04.24 07:42modify870.101.23541.23711.2404
4052006.04.24 07:42modify870.101.23541.23731.2404
4062006.04.24 07:42t/p870.101.24041.23731.240450.00311.16
4072006.04.24 14:52buy880.101.23660.00001.2416
4082006.04.24 16:20modify880.101.23661.23661.2416
4092006.04.24 16:20modify880.101.23661.23681.2416
4102006.04.24 16:21modify880.101.23661.23691.2416
4112006.04.24 16:38modify880.101.23661.23701.2416
4122006.04.24 16:42modify880.101.23661.23711.2416
4132006.04.24 16:43modify880.101.23661.23721.2416
4142006.04.24 17:12modify880.101.23661.23731.2416
4152006.04.24 17:58modify880.101.23661.23751.2416
4162006.04.24 18:01modify880.101.23661.23771.2416
4172006.04.24 18:05modify880.101.23661.23781.2416
4182006.04.24 18:05modify880.101.23661.23791.2416
4192006.04.24 18:18modify880.101.23661.23811.2416
4202006.04.24 19:00close880.101.24021.23811.241636.00347.16
4212006.04.25 14:01sell890.101.23990.00001.2349
4222006.04.25 14:23modify890.101.23991.23981.2349
4232006.04.25 14:48s/l890.101.23981.23981.23491.00348.16
4242006.04.26 02:15buy900.101.24300.00001.2480
4252006.04.26 14:09modify900.101.24301.24311.2480
4262006.04.26 14:09modify900.101.24301.24321.2480
4272006.04.26 14:18s/l900.101.24321.24321.24802.00350.16
4282006.04.26 14:48sell910.101.24190.00001.2369
4292006.04.26 22:45close910.101.24540.00001.2369-35.00315.16
4302006.04.26 23:18buy920.101.24510.00001.2501
4312006.04.27 14:01modify920.101.24511.24511.2501
4322006.04.27 14:02modify920.101.24511.24531.2501
4332006.04.27 14:02modify920.101.24511.24551.2501
4342006.04.27 14:09modify920.101.24511.24561.2501
4352006.04.27 14:09modify920.101.24511.24591.2501
4362006.04.27 14:09modify920.101.24511.24611.2501
4372006.04.27 14:09modify920.101.24511.24641.2501
4382006.04.27 14:10modify920.101.24511.24671.2501
4392006.04.27 14:13modify920.101.24511.24681.2501
4402006.04.27 14:16t/p920.101.25011.24681.250148.03363.19
4412006.04.27 23:03buy930.101.25360.00001.2586
4422006.04.28 08:37modify930.101.25361.25371.2586
4432006.04.28 08:37modify930.101.25361.25391.2586
4442006.04.28 09:32modify930.101.25361.25401.2586
4452006.04.28 09:45close930.101.25521.25401.258615.35378.54
4462006.05.01 00:31buy940.101.26230.00001.2673
4472006.05.01 12:55modify940.101.26231.26231.2673
4482006.05.01 12:55modify940.101.26231.26261.2673
4492006.05.01 12:56modify940.101.26231.26281.2673
4502006.05.01 12:57modify940.101.26231.26321.2673
4512006.05.01 12:57modify940.101.26231.26371.2673
4522006.05.01 12:57modify940.101.26231.26411.2673
4532006.05.01 12:58t/p940.101.26731.26411.267350.00428.54
4542006.05.01 14:15sell950.101.26340.00001.2584
4552006.05.01 15:36modify950.101.26341.26341.2584
4562006.05.01 15:41modify950.101.26341.26331.2584
4572006.05.01 15:43modify950.101.26341.26311.2584
4582006.05.01 15:43modify950.101.26341.26301.2584
4592006.05.01 17:25s/l950.101.26301.26301.25844.00432.54
4602006.05.01 17:43buy960.101.26310.00001.2681
4612006.05.02 03:45close960.101.25800.00001.2681-51.66380.88
4622006.05.02 03:46sell970.101.25810.00001.2531
4632006.05.02 18:17close970.101.26310.00001.2531-50.00330.88
4642006.05.02 18:17buy980.101.26290.00001.2679
4652006.05.03 04:00close980.101.26450.00001.267915.35346.23
4662006.05.03 11:03buy990.101.26390.00001.2689
4672006.05.03 17:45close990.101.26290.00001.2689-10.00336.23
4682006.05.04 23:14buy1000.101.27150.00001.2765
4692006.05.05 12:31modify1000.101.27151.27181.2765
4702006.05.05 12:32modify1000.101.27151.27221.2765
4712006.05.05 12:32modify1000.101.27151.27251.2765
4722006.05.05 12:32modify1000.101.27151.27291.2765
4732006.05.05 12:32modify1000.101.27151.27311.2765
4742006.05.05 12:32t/p1000.101.27651.27311.276549.34385.57
4752006.05.08 02:30buy1010.101.27320.00001.2782
4762006.05.08 07:28modify1010.101.27321.27321.2782
4772006.05.08 08:19modify1010.101.27321.27331.2782
4782006.05.08 08:20modify1010.101.27321.27341.2782
4792006.05.08 08:24modify1010.101.27321.27351.2782
4802006.05.08 08:25modify1010.101.27321.27371.2782
4812006.05.08 08:26modify1010.101.27321.27391.2782
4822006.05.08 08:27modify1010.101.27321.27411.2782
4832006.05.08 08:27modify1010.101.27321.27431.2782
4842006.05.08 08:28modify1010.101.27321.27451.2782
4852006.05.08 08:29modify1010.101.27321.27481.2782
4862006.05.08 08:29modify1010.101.27321.27501.2782
4872006.05.08 08:30modify1010.101.27321.27511.2782
4882006.05.08 08:31t/p1010.101.27821.27511.278250.00435.57
4892006.05.09 06:17sell1020.101.26940.00001.2644
4902006.05.09 07:14modify1020.101.26941.26941.2644
4912006.05.09 07:19modify1020.101.26941.26931.2644
4922006.05.09 07:19modify1020.101.26941.26921.2644
4932006.05.09 08:45s/l1020.101.26921.26921.26442.00437.57
4942006.05.09 12:40sell1030.101.26910.00001.2641
4952006.05.10 14:02close1030.101.27960.00001.2641-104.41333.16
4962006.05.10 18:00buy1040.101.27980.00001.2848
4972006.05.10 18:44modify1040.101.27981.27991.2848
4982006.05.10 18:44modify1040.101.27981.28061.2848
4992006.05.10 18:53s/l1040.101.28061.28061.28488.00341.16
5002006.05.11 22:38buy1050.101.28470.00001.2897
5012006.05.12 05:55modify1050.101.28471.28471.2897
5022006.05.12 06:20modify1050.101.28471.28501.2897
5032006.05.12 06:21modify1050.101.28471.28511.2897
5042006.05.12 06:29modify1050.101.28471.28531.2897
5052006.05.12 06:30modify1050.101.28471.28571.2897
5062006.05.12 06:30modify1050.101.28471.28581.2897
5072006.05.12 07:21modify1050.101.28471.28591.2897
5082006.05.12 07:23modify1050.101.28471.28601.2897
5092006.05.12 07:27modify1050.101.28471.28621.2897
5102006.05.12 07:27modify1050.101.28471.28651.2897
5112006.05.12 07:30t/p1050.101.28971.28651.289749.34390.51
5122006.05.15 04:42buy1060.101.29280.00001.2978
5132006.05.15 15:48close1060.101.28210.00001.2978-107.00283.51
5142006.05.15 16:00sell1070.101.28260.00001.2776
5152006.05.15 16:52modify1070.101.28261.28231.2776
5162006.05.15 16:52modify1070.101.28261.28191.2776
5172006.05.15 16:58modify1070.101.28261.28181.2776
5182006.05.15 16:59modify1070.101.28261.28161.2776
5192006.05.15 16:59modify1070.101.28261.28151.2776
5202006.05.15 17:59s/l1070.101.28151.28151.277611.00294.51
5212006.05.15 23:00sell1080.101.27900.00001.2740
5222006.05.17 01:30close1080.101.28510.00001.2740-59.82234.69
5232006.05.17 01:30buy1090.101.28500.00001.2900
5242006.05.17 03:33modify1090.101.28501.28511.2900
5252006.05.17 03:34modify1090.101.28501.28521.2900
5262006.05.17 05:07close1090.101.28631.28521.290013.00247.69
5272006.05.17 23:00sell1100.101.27380.00001.2688
5282006.05.19 03:15close1100.101.28450.00001.2688-104.64143.05
5292006.05.19 03:15buy1110.101.28440.00001.2894
5302006.05.19 13:01close at stop1110.101.27230.00001.2894-121.0022.05