|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.01.01 23:00 - 2007.02.21 00:00 (2006.01.01 - 2007.02.21)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=50; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=40;
|Bars in test
|28945
|Ticks modelled
|1822098
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|-977.95
|Gross profit
|1445.32
|Gross loss
|-2423.27
|Profit factor
|0.60
|Expected payoff
|-8.81
|Absolute drawdown
|977.95
|Maximal drawdown
|1075.95 (97.99%)
|Relative drawdown
|97.99% (1075.95)
|Total trades
|111
|Short positions (won %)
|50 (58.00%)
|Long positions (won %)
|61 (62.30%)
|Profit trades (% of total)
|67 (60.36%)
|Loss trades (% of total)
|44 (39.64%)
|Largest
|profit trade
|50.59
|loss trade
|-165.64
|Average
|profit trade
|21.57
|loss trade
|-55.07
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (105.94)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-358.29)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|131.00 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-358.29 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 06:48
|buy
|1
|0.10
|1.1839
|0.0000
|1.1889
|2
|2006.01.02 08:26
|modify
|1
|0.10
|1.1839
|1.1839
|1.1889
|3
|2006.01.02 10:30
|close
|1
|0.10
|1.1847
|1.1839
|1.1889
|8.00
|1008.00
|4
|2006.01.03 10:30
|buy
|2
|0.10
|1.1889
|0.0000
|1.1939
|5
|2006.01.03 14:38
|modify
|2
|0.10
|1.1889
|1.1890
|1.1939
|6
|2006.01.03 14:40
|modify
|2
|0.10
|1.1889
|1.1891
|1.1939
|7
|2006.01.03 14:41
|modify
|2
|0.10
|1.1889
|1.1893
|1.1939
|8
|2006.01.03 14:42
|modify
|2
|0.10
|1.1889
|1.1894
|1.1939
|9
|2006.01.03 14:42
|modify
|2
|0.10
|1.1889
|1.1897
|1.1939
|10
|2006.01.03 14:42
|modify
|2
|0.10
|1.1889
|1.1899
|1.1939
|11
|2006.01.03 14:43
|modify
|2
|0.10
|1.1889
|1.1900
|1.1939
|12
|2006.01.03 14:58
|modify
|2
|0.10
|1.1889
|1.1902
|1.1939
|13
|2006.01.03 14:58
|modify
|2
|0.10
|1.1889
|1.1906
|1.1939
|14
|2006.01.03 15:01
|t/p
|2
|0.10
|1.1939
|1.1906
|1.1939
|50.00
|1058.00
|15
|2006.01.04 08:30
|buy
|3
|0.10
|1.2053
|0.0000
|1.2103
|16
|2006.01.04 09:36
|modify
|3
|0.10
|1.2053
|1.2057
|1.2103
|17
|2006.01.04 09:36
|modify
|3
|0.10
|1.2053
|1.2059
|1.2103
|18
|2006.01.04 09:36
|modify
|3
|0.10
|1.2053
|1.2063
|1.2103
|19
|2006.01.04 09:36
|modify
|3
|0.10
|1.2053
|1.2065
|1.2103
|20
|2006.01.04 09:36
|modify
|3
|0.10
|1.2053
|1.2068
|1.2103
|21
|2006.01.04 09:42
|s/l
|3
|0.10
|1.2068
|1.2068
|1.2103
|15.00
|1073.00
|22
|2006.01.04 17:15
|buy
|4
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2151
|23
|2006.01.04 17:30
|modify
|4
|0.10
|1.2101
|1.2101
|1.2151
|24
|2006.01.04 18:01
|modify
|4
|0.10
|1.2101
|1.2104
|1.2151
|25
|2006.01.04 18:01
|modify
|4
|0.10
|1.2101
|1.2106
|1.2151
|26
|2006.01.04 18:02
|modify
|4
|0.10
|1.2101
|1.2108
|1.2151
|27
|2006.01.04 18:02
|modify
|4
|0.10
|1.2101
|1.2109
|1.2151
|28
|2006.01.04 18:04
|modify
|4
|0.10
|1.2101
|1.2110
|1.2151
|29
|2006.01.04 18:04
|modify
|4
|0.10
|1.2101
|1.2112
|1.2151
|30
|2006.01.04 18:05
|modify
|4
|0.10
|1.2101
|1.2115
|1.2151
|31
|2006.01.04 18:05
|modify
|4
|0.10
|1.2101
|1.2116
|1.2151
|32
|2006.01.04 19:30
|close
|4
|0.10
|1.2126
|1.2116
|1.2151
|25.00
|1098.00
|33
|2006.01.05 00:22
|buy
|5
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2174
|34
|2006.01.05 17:30
|close
|5
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2174
|-33.00
|1065.00
|35
|2006.01.05 18:05
|sell
|6
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2041
|36
|2006.01.06 04:00
|close
|6
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2041
|-0.41
|1064.59
|37
|2006.01.09 00:00
|buy
|7
|0.10
|1.2145
|0.0000
|1.2195
|38
|2006.01.09 18:46
|close
|7
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2195
|-74.00
|990.59
|39
|2006.01.09 18:48
|sell
|8
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2021
|40
|2006.01.10 03:45
|close
|8
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2021
|5.59
|996.18
|41
|2006.01.10 15:15
|buy
|9
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2123
|42
|2006.01.11 04:31
|close
|9
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2123
|-5.66
|990.52
|43
|2006.01.12 06:00
|buy
|10
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.2198
|44
|2006.01.12 22:24
|close
|10
|0.10
|1.2029
|0.0000
|1.2198
|-119.00
|871.52
|45
|2006.01.12 22:24
|sell
|11
|0.10
|1.2031
|0.0000
|1.1981
|46
|2006.01.16 03:59
|close
|11
|0.10
|1.2161
|0.0000
|1.1981
|-128.82
|742.70
|47
|2006.01.16 04:00
|buy
|12
|0.10
|1.2159
|0.0000
|1.2209
|48
|2006.01.17 07:01
|close
|12
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2209
|-42.66
|700.05
|49
|2006.01.17 07:01
|sell
|13
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2063
|50
|2006.01.17 11:27
|modify
|13
|0.10
|1.2113
|1.2113
|1.2063
|51
|2006.01.17 11:29
|modify
|13
|0.10
|1.2113
|1.2110
|1.2063
|52
|2006.01.17 11:30
|modify
|13
|0.10
|1.2113
|1.2109
|1.2063
|53
|2006.01.17 11:41
|modify
|13
|0.10
|1.2113
|1.2107
|1.2063
|54
|2006.01.17 11:41
|modify
|13
|0.10
|1.2113
|1.2102
|1.2063
|55
|2006.01.17 11:42
|modify
|13
|0.10
|1.2113
|1.2100
|1.2063
|56
|2006.01.17 11:42
|modify
|13
|0.10
|1.2113
|1.2096
|1.2063
|57
|2006.01.17 11:43
|modify
|13
|0.10
|1.2113
|1.2094
|1.2063
|58
|2006.01.17 11:45
|t/p
|13
|0.10
|1.2063
|1.2094
|1.2063
|50.00
|750.05
|59
|2006.01.18 07:09
|buy
|14
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2146
|60
|2006.01.18 08:02
|modify
|14
|0.10
|1.2096
|1.2097
|1.2146
|61
|2006.01.18 08:02
|modify
|14
|0.10
|1.2096
|1.2100
|1.2146
|62
|2006.01.18 08:03
|modify
|14
|0.10
|1.2096
|1.2101
|1.2146
|63
|2006.01.18 08:03
|modify
|14
|0.10
|1.2096
|1.2103
|1.2146
|64
|2006.01.18 08:03
|modify
|14
|0.10
|1.2096
|1.2106
|1.2146
|65
|2006.01.18 08:49
|modify
|14
|0.10
|1.2096
|1.2108
|1.2146
|66
|2006.01.18 08:49
|modify
|14
|0.10
|1.2096
|1.2111
|1.2146
|67
|2006.01.18 08:52
|modify
|14
|0.10
|1.2096
|1.2114
|1.2146
|68
|2006.01.18 08:53
|modify
|14
|0.10
|1.2096
|1.2115
|1.2146
|69
|2006.01.18 08:53
|t/p
|14
|0.10
|1.2146
|1.2115
|1.2146
|50.00
|800.05
|70
|2006.01.18 10:02
|sell
|15
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2054
|71
|2006.01.18 16:46
|modify
|15
|0.10
|1.2104
|1.2103
|1.2054
|72
|2006.01.18 17:09
|modify
|15
|0.10
|1.2104
|1.2102
|1.2054
|73
|2006.01.18 17:09
|modify
|15
|0.10
|1.2104
|1.2101
|1.2054
|74
|2006.01.18 18:15
|close
|15
|0.10
|1.2090
|1.2101
|1.2054
|14.00
|814.05
|75
|2006.01.18 23:40
|sell
|16
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2058
|76
|2006.01.19 04:15
|close
|16
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2058
|15.77
|829.82
|77
|2006.01.20 15:42
|sell
|17
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2032
|78
|2006.01.23 09:15
|close
|17
|0.10
|1.2239
|0.0000
|1.2032
|-156.41
|673.41
|79
|2006.01.23 09:15
|buy
|18
|0.10
|1.2240
|0.0000
|1.2290
|80
|2006.01.23 09:51
|modify
|18
|0.10
|1.2240
|1.2240
|1.2290
|81
|2006.01.23 10:36
|modify
|18
|0.10
|1.2240
|1.2242
|1.2290
|82
|2006.01.23 10:36
|modify
|18
|0.10
|1.2240
|1.2245
|1.2290
|83
|2006.01.23 10:37
|modify
|18
|0.10
|1.2240
|1.2246
|1.2290
|84
|2006.01.23 10:39
|modify
|18
|0.10
|1.2240
|1.2247
|1.2290
|85
|2006.01.23 10:39
|modify
|18
|0.10
|1.2240
|1.2249
|1.2290
|86
|2006.01.23 10:40
|modify
|18
|0.10
|1.2240
|1.2250
|1.2290
|87
|2006.01.23 10:40
|modify
|18
|0.10
|1.2240
|1.2251
|1.2290
|88
|2006.01.23 10:47
|modify
|18
|0.10
|1.2240
|1.2252
|1.2290
|89
|2006.01.23 10:47
|modify
|18
|0.10
|1.2240
|1.2253
|1.2290
|90
|2006.01.23 10:51
|modify
|18
|0.10
|1.2240
|1.2255
|1.2290
|91
|2006.01.23 10:51
|modify
|18
|0.10
|1.2240
|1.2256
|1.2290
|92
|2006.01.23 10:52
|modify
|18
|0.10
|1.2240
|1.2257
|1.2290
|93
|2006.01.23 10:52
|modify
|18
|0.10
|1.2240
|1.2259
|1.2290
|94
|2006.01.23 10:53
|t/p
|18
|0.10
|1.2290
|1.2259
|1.2290
|50.00
|723.41
|95
|2006.01.23 16:00
|buy
|19
|0.10
|1.2291
|0.0000
|1.2341
|96
|2006.01.23 23:39
|modify
|19
|0.10
|1.2291
|1.2293
|1.2341
|97
|2006.01.24 00:04
|s/l
|19
|0.10
|1.2293
|1.2293
|1.2341
|1.35
|724.76
|98
|2006.01.24 10:06
|buy
|20
|0.10
|1.2289
|0.0000
|1.2339
|99
|2006.01.24 18:45
|close
|20
|0.10
|1.2292
|0.0000
|1.2339
|3.00
|727.76
|100
|2006.01.25 00:58
|buy
|21
|0.10
|1.2280
|0.0000
|1.2330
|101
|2006.01.25 07:13
|close
|21
|0.10
|1.2265
|0.0000
|1.2330
|-15.00
|712.76
|102
|2006.01.25 07:15
|sell
|22
|0.10
|1.2271
|0.0000
|1.2221
|103
|2006.01.25 15:51
|modify
|22
|0.10
|1.2271
|1.2270
|1.2221
|104
|2006.01.25 15:51
|modify
|22
|0.10
|1.2271
|1.2269
|1.2221
|105
|2006.01.25 16:01
|close
|22
|0.10
|1.2268
|1.2269
|1.2221
|3.00
|715.76
|106
|2006.01.26 02:46
|sell
|23
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2203
|107
|2006.01.26 18:02
|modify
|23
|0.10
|1.2253
|1.2251
|1.2203
|108
|2006.01.26 18:02
|modify
|23
|0.10
|1.2253
|1.2244
|1.2203
|109
|2006.01.26 18:09
|modify
|23
|0.10
|1.2253
|1.2242
|1.2203
|110
|2006.01.26 18:10
|modify
|23
|0.10
|1.2253
|1.2241
|1.2203
|111
|2006.01.26 18:14
|modify
|23
|0.10
|1.2253
|1.2239
|1.2203
|112
|2006.01.26 18:14
|modify
|23
|0.10
|1.2253
|1.2237
|1.2203
|113
|2006.01.26 19:12
|modify
|23
|0.10
|1.2253
|1.2236
|1.2203
|114
|2006.01.26 19:15
|modify
|23
|0.10
|1.2253
|1.2235
|1.2203
|115
|2006.01.26 19:15
|modify
|23
|0.10
|1.2253
|1.2234
|1.2203
|116
|2006.01.26 19:16
|t/p
|23
|0.10
|1.2203
|1.2234
|1.2203
|50.00
|765.76
|117
|2006.01.27 05:11
|sell
|24
|0.10
|1.2209
|0.0000
|1.2159
|118
|2006.01.27 11:05
|modify
|24
|0.10
|1.2209
|1.2208
|1.2159
|119
|2006.01.27 11:10
|modify
|24
|0.10
|1.2209
|1.2206
|1.2159
|120
|2006.01.27 11:10
|modify
|24
|0.10
|1.2209
|1.2203
|1.2159
|121
|2006.01.27 11:10
|modify
|24
|0.10
|1.2209
|1.2197
|1.2159
|122
|2006.01.27 13:02
|close
|24
|0.10
|1.2190
|1.2197
|1.2159
|19.00
|784.76
|123
|2006.01.27 13:31
|buy
|25
|0.10
|1.2199
|0.0000
|1.2249
|124
|2006.01.27 13:42
|modify
|25
|0.10
|1.2199
|1.2200
|1.2249
|125
|2006.01.27 13:42
|modify
|25
|0.10
|1.2199
|1.2204
|1.2249
|126
|2006.01.27 13:43
|modify
|25
|0.10
|1.2199
|1.2207
|1.2249
|127
|2006.01.27 13:43
|modify
|25
|0.10
|1.2199
|1.2208
|1.2249
|128
|2006.01.27 15:03
|s/l
|25
|0.10
|1.2208
|1.2208
|1.2249
|9.00
|793.76
|129
|2006.01.27 15:21
|sell
|26
|0.10
|1.2173
|0.0000
|1.2123
|130
|2006.01.27 15:52
|modify
|26
|0.10
|1.2173
|1.2173
|1.2123
|131
|2006.01.27 15:53
|modify
|26
|0.10
|1.2173
|1.2171
|1.2123
|132
|2006.01.27 15:53
|modify
|26
|0.10
|1.2173
|1.2167
|1.2123
|133
|2006.01.27 15:56
|modify
|26
|0.10
|1.2173
|1.2164
|1.2123
|134
|2006.01.27 15:56
|modify
|26
|0.10
|1.2173
|1.2159
|1.2123
|135
|2006.01.27 15:57
|modify
|26
|0.10
|1.2173
|1.2158
|1.2123
|136
|2006.01.27 15:57
|modify
|26
|0.10
|1.2173
|1.2157
|1.2123
|137
|2006.01.27 16:13
|modify
|26
|0.10
|1.2173
|1.2155
|1.2123
|138
|2006.01.27 16:13
|t/p
|26
|0.10
|1.2123
|1.2155
|1.2123
|50.00
|843.76
|139
|2006.01.30 01:26
|sell
|27
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2037
|140
|2006.01.31 23:45
|close
|27
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2037
|-61.41
|782.35
|141
|2006.01.31 23:53
|buy
|28
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2199
|142
|2006.02.02 01:15
|close
|28
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2199
|-88.62
|693.73
|143
|2006.02.02 01:15
|sell
|29
|0.10
|1.2060
|0.0000
|1.2010
|144
|2006.02.03 00:21
|close
|29
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2010
|-34.41
|659.32
|145
|2006.02.03 00:21
|buy
|30
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2144
|146
|2006.02.03 21:00
|close
|30
|0.10
|1.2018
|0.0000
|1.2144
|-76.00
|583.32
|147
|2006.02.03 21:04
|sell
|31
|0.10
|1.2018
|0.0000
|1.1968
|148
|2006.02.06 09:00
|modify
|31
|0.10
|1.2018
|1.2017
|1.1968
|149
|2006.02.06 09:05
|modify
|31
|0.10
|1.2018
|1.2016
|1.1968
|150
|2006.02.06 09:30
|close
|31
|0.10
|1.1999
|1.2016
|1.1968
|19.59
|602.91
|151
|2006.02.06 23:45
|sell
|32
|0.10
|1.1966
|0.0000
|1.1916
|152
|2006.02.07 13:50
|close
|32
|0.10
|1.1990
|0.0000
|1.1916
|-23.41
|579.50
|153
|2006.02.07 14:01
|buy
|33
|0.10
|1.1985
|0.0000
|1.2035
|154
|2006.02.08 00:00
|close
|33
|0.10
|1.1991
|0.0000
|1.2035
|5.34
|584.84
|155
|2006.02.08 00:27
|sell
|34
|0.10
|1.1979
|0.0000
|1.1929
|156
|2006.02.08 05:30
|close
|34
|0.10
|1.1974
|0.0000
|1.1929
|5.00
|589.84
|157
|2006.02.08 13:45
|buy
|35
|0.10
|1.1973
|0.0000
|1.2023
|158
|2006.02.08 22:45
|close
|35
|0.10
|1.1958
|0.0000
|1.2023
|-15.00
|574.84
|159
|2006.02.08 22:55
|sell
|36
|0.10
|1.1954
|0.0000
|1.1904
|160
|2006.02.09 16:33
|close
|36
|0.10
|1.1972
|0.0000
|1.1904
|-16.23
|558.61
|161
|2006.02.10 09:54
|buy
|37
|0.10
|1.1982
|0.0000
|1.2032
|162
|2006.02.10 13:56
|modify
|37
|0.10
|1.1982
|1.1985
|1.2032
|163
|2006.02.10 13:56
|modify
|37
|0.10
|1.1982
|1.1989
|1.2032
|164
|2006.02.10 13:57
|modify
|37
|0.10
|1.1982
|1.1991
|1.2032
|165
|2006.02.10 13:57
|modify
|37
|0.10
|1.1982
|1.1993
|1.2032
|166
|2006.02.10 14:09
|modify
|37
|0.10
|1.1982
|1.1994
|1.2032
|167
|2006.02.10 14:10
|modify
|37
|0.10
|1.1982
|1.1996
|1.2032
|168
|2006.02.10 14:12
|modify
|37
|0.10
|1.1982
|1.1998
|1.2032
|169
|2006.02.10 15:19
|s/l
|37
|0.10
|1.1998
|1.1998
|1.2032
|16.00
|574.61
|170
|2006.02.10 15:29
|sell
|38
|0.10
|1.1978
|0.0000
|1.1928
|171
|2006.02.10 15:32
|modify
|38
|0.10
|1.1978
|1.1971
|1.1928
|172
|2006.02.10 15:33
|modify
|38
|0.10
|1.1978
|1.1970
|1.1928
|173
|2006.02.10 15:33
|modify
|38
|0.10
|1.1978
|1.1965
|1.1928
|174
|2006.02.10 15:34
|modify
|38
|0.10
|1.1978
|1.1964
|1.1928
|175
|2006.02.10 15:54
|modify
|38
|0.10
|1.1978
|1.1963
|1.1928
|176
|2006.02.10 15:54
|t/p
|38
|0.10
|1.1928
|1.1963
|1.1928
|50.00
|624.61
|177
|2006.02.13 03:06
|sell
|39
|0.10
|1.1892
|0.0000
|1.1842
|178
|2006.02.14 02:16
|close
|39
|0.10
|1.1902
|0.0000
|1.1842
|-9.41
|615.20
|179
|2006.02.14 13:22
|buy
|40
|0.10
|1.1909
|0.0000
|1.1959
|180
|2006.02.14 21:03
|close
|40
|0.10
|1.1916
|0.0000
|1.1959
|7.00
|622.20
|181
|2006.02.15 07:15
|buy
|41
|0.10
|1.1921
|0.0000
|1.1971
|182
|2006.02.15 15:19
|modify
|41
|0.10
|1.1921
|1.1921
|1.1971
|183
|2006.02.15 15:20
|modify
|41
|0.10
|1.1921
|1.1922
|1.1971
|184
|2006.02.15 15:20
|modify
|41
|0.10
|1.1921
|1.1925
|1.1971
|185
|2006.02.15 15:28
|s/l
|41
|0.10
|1.1925
|1.1925
|1.1971
|4.00
|626.20
|186
|2006.02.15 15:34
|sell
|42
|0.10
|1.1915
|0.0000
|1.1865
|187
|2006.02.15 15:46
|modify
|42
|0.10
|1.1915
|1.1914
|1.1865
|188
|2006.02.15 15:47
|modify
|42
|0.10
|1.1915
|1.1912
|1.1865
|189
|2006.02.15 15:47
|modify
|42
|0.10
|1.1915
|1.1911
|1.1865
|190
|2006.02.15 16:08
|s/l
|42
|0.10
|1.1911
|1.1911
|1.1865
|4.00
|630.20
|191
|2006.02.16 06:35
|sell
|43
|0.10
|1.1884
|0.0000
|1.1834
|192
|2006.02.16 11:20
|modify
|43
|0.10
|1.1884
|1.1880
|1.1834
|193
|2006.02.16 12:06
|close
|43
|0.10
|1.1873
|1.1880
|1.1834
|11.00
|641.20
|194
|2006.02.16 17:01
|sell
|44
|0.10
|1.1873
|0.0000
|1.1823
|195
|2006.02.17 04:00
|close
|44
|0.10
|1.1881
|0.0000
|1.1823
|-7.41
|633.79
|196
|2006.02.17 09:39
|buy
|45
|0.10
|1.1888
|0.0000
|1.1938
|197
|2006.02.17 15:14
|modify
|45
|0.10
|1.1888
|1.1892
|1.1938
|198
|2006.02.17 15:15
|modify
|45
|0.10
|1.1888
|1.1893
|1.1938
|199
|2006.02.17 15:15
|modify
|45
|0.10
|1.1888
|1.1894
|1.1938
|200
|2006.02.17 15:19
|modify
|45
|0.10
|1.1888
|1.1897
|1.1938
|201
|2006.02.17 15:21
|modify
|45
|0.10
|1.1888
|1.1900
|1.1938
|202
|2006.02.17 15:21
|modify
|45
|0.10
|1.1888
|1.1903
|1.1938
|203
|2006.02.17 15:32
|modify
|45
|0.10
|1.1888
|1.1906
|1.1938
|204
|2006.02.17 15:32
|t/p
|45
|0.10
|1.1938
|1.1906
|1.1938
|50.00
|683.79
|205
|2006.02.22 03:57
|sell
|46
|0.10
|1.1917
|0.0000
|1.1867
|206
|2006.02.22 10:01
|close
|46
|0.10
|1.1909
|0.0000
|1.1867
|8.00
|691.79
|207
|2006.02.27 05:21
|sell
|47
|0.10
|1.1865
|0.0000
|1.1815
|208
|2006.02.28 00:58
|modify
|47
|0.10
|1.1865
|1.1865
|1.1815
|209
|2006.02.28 01:06
|close
|47
|0.10
|1.1844
|1.1865
|1.1815
|21.59
|713.38
|210
|2006.02.28 22:45
|buy
|48
|0.10
|1.1930
|0.0000
|1.1980
|211
|2006.03.01 13:09
|modify
|48
|0.10
|1.1930
|1.1931
|1.1980
|212
|2006.03.01 13:33
|modify
|48
|0.10
|1.1930
|1.1933
|1.1980
|213
|2006.03.01 13:33
|modify
|48
|0.10
|1.1930
|1.1935
|1.1980
|214
|2006.03.01 13:38
|modify
|48
|0.10
|1.1930
|1.1937
|1.1980
|215
|2006.03.01 13:38
|modify
|48
|0.10
|1.1930
|1.1940
|1.1980
|216
|2006.03.01 14:25
|modify
|48
|0.10
|1.1930
|1.1942
|1.1980
|217
|2006.03.01 14:25
|modify
|48
|0.10
|1.1930
|1.1944
|1.1980
|218
|2006.03.01 14:25
|modify
|48
|0.10
|1.1930
|1.1947
|1.1980
|219
|2006.03.01 14:51
|s/l
|48
|0.10
|1.1947
|1.1947
|1.1980
|16.34
|729.73
|220
|2006.03.02 03:58
|sell
|49
|0.10
|1.1920
|0.0000
|1.1870
|221
|2006.03.03 02:30
|close
|49
|0.10
|1.2019
|0.0000
|1.1870
|-98.41
|631.32
|222
|2006.03.03 02:31
|buy
|50
|0.10
|1.2020
|0.0000
|1.2070
|223
|2006.03.03 14:24
|modify
|50
|0.10
|1.2020
|1.2021
|1.2070
|224
|2006.03.03 14:31
|modify
|50
|0.10
|1.2020
|1.2022
|1.2070
|225
|2006.03.03 14:32
|modify
|50
|0.10
|1.2020
|1.2025
|1.2070
|226
|2006.03.03 15:02
|s/l
|50
|0.10
|1.2025
|1.2025
|1.2070
|5.00
|636.32
|227
|2006.03.03 15:02
|sell
|51
|0.10
|1.2024
|0.0000
|1.1974
|228
|2006.03.06 06:30
|close
|51
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.1974
|-47.41
|588.91
|229
|2006.03.06 06:30
|buy
|52
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2123
|230
|2006.03.06 21:30
|close
|52
|0.10
|1.2018
|0.0000
|1.2123
|-55.00
|533.91
|231
|2006.03.06 21:31
|sell
|53
|0.10
|1.2019
|0.0000
|1.1969
|232
|2006.03.07 00:47
|modify
|53
|0.10
|1.2019
|1.2015
|1.1969
|233
|2006.03.07 01:09
|modify
|53
|0.10
|1.2019
|1.2014
|1.1969
|234
|2006.03.07 04:51
|modify
|53
|0.10
|1.2019
|1.2013
|1.1969
|235
|2006.03.07 04:54
|modify
|53
|0.10
|1.2019
|1.2012
|1.1969
|236
|2006.03.07 04:54
|modify
|53
|0.10
|1.2019
|1.2011
|1.1969
|237
|2006.03.07 04:54
|modify
|53
|0.10
|1.2019
|1.2007
|1.1969
|238
|2006.03.07 04:54
|modify
|53
|0.10
|1.2019
|1.2006
|1.1969
|239
|2006.03.07 04:54
|modify
|53
|0.10
|1.2019
|1.2002
|1.1969
|240
|2006.03.07 04:54
|t/p
|53
|0.10
|1.1969
|1.2002
|1.1969
|50.59
|584.50
|241
|2006.03.07 18:57
|sell
|54
|0.10
|1.1877
|0.0000
|1.1827
|242
|2006.03.08 15:07
|close
|54
|0.10
|1.1920
|0.0000
|1.1827
|-42.41
|542.09
|243
|2006.03.09 13:37
|buy
|55
|0.10
|1.1941
|0.0000
|1.1991
|244
|2006.03.10 06:13
|close
|55
|0.10
|1.1902
|0.0000
|1.1991
|-39.66
|502.43
|245
|2006.03.10 06:14
|sell
|56
|0.10
|1.1900
|0.0000
|1.1850
|246
|2006.03.10 14:30
|modify
|56
|0.10
|1.1900
|1.1899
|1.1850
|247
|2006.03.10 14:30
|modify
|56
|0.10
|1.1900
|1.1898
|1.1850
|248
|2006.03.10 14:38
|modify
|56
|0.10
|1.1900
|1.1897
|1.1850
|249
|2006.03.10 14:38
|modify
|56
|0.10
|1.1900
|1.1893
|1.1850
|250
|2006.03.10 14:39
|modify
|56
|0.10
|1.1900
|1.1892
|1.1850
|251
|2006.03.10 14:39
|modify
|56
|0.10
|1.1900
|1.1891
|1.1850
|252
|2006.03.10 15:08
|s/l
|56
|0.10
|1.1891
|1.1891
|1.1850
|9.00
|511.43
|253
|2006.03.14 23:30
|buy
|57
|0.10
|1.2022
|0.0000
|1.2072
|254
|2006.03.15 14:13
|modify
|57
|0.10
|1.2022
|1.2022
|1.2072
|255
|2006.03.15 14:13
|modify
|57
|0.10
|1.2022
|1.2026
|1.2072
|256
|2006.03.15 14:23
|modify
|57
|0.10
|1.2022
|1.2029
|1.2072
|257
|2006.03.15 14:24
|modify
|57
|0.10
|1.2022
|1.2030
|1.2072
|258
|2006.03.15 14:25
|modify
|57
|0.10
|1.2022
|1.2032
|1.2072
|259
|2006.03.15 14:25
|modify
|57
|0.10
|1.2022
|1.2034
|1.2072
|260
|2006.03.15 14:26
|modify
|57
|0.10
|1.2022
|1.2035
|1.2072
|261
|2006.03.15 14:26
|modify
|57
|0.10
|1.2022
|1.2036
|1.2072
|262
|2006.03.15 14:42
|s/l
|57
|0.10
|1.2036
|1.2036
|1.2072
|13.35
|524.78
|263
|2006.03.16 02:30
|buy
|58
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2112
|264
|2006.03.16 11:18
|close
|58
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2112
|9.00
|533.78
|265
|2006.03.17 00:00
|buy
|59
|0.10
|1.2177
|0.0000
|1.2227
|266
|2006.03.17 17:09
|modify
|59
|0.10
|1.2177
|1.2178
|1.2227
|267
|2006.03.17 17:10
|modify
|59
|0.10
|1.2177
|1.2179
|1.2227
|268
|2006.03.17 18:30
|close
|59
|0.10
|1.2190
|1.2179
|1.2227
|13.00
|546.78
|269
|2006.03.20 01:05
|buy
|60
|0.10
|1.2186
|0.0000
|1.2236
|270
|2006.03.20 10:00
|close
|60
|0.10
|1.2180
|0.0000
|1.2236
|-6.00
|540.78
|271
|2006.03.20 10:01
|sell
|61
|0.10
|1.2176
|0.0000
|1.2126
|272
|2006.03.20 16:39
|close
|61
|0.10
|1.2177
|0.0000
|1.2126
|-1.00
|539.78
|273
|2006.03.20 18:28
|buy
|62
|0.10
|1.2174
|0.0000
|1.2224
|274
|2006.03.21 11:49
|close
|62
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2224
|-37.66
|502.12
|275
|2006.03.21 11:52
|sell
|63
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2087
|276
|2006.03.21 14:46
|modify
|63
|0.10
|1.2137
|1.2136
|1.2087
|277
|2006.03.21 14:48
|modify
|63
|0.10
|1.2137
|1.2135
|1.2087
|278
|2006.03.21 14:49
|modify
|63
|0.10
|1.2137
|1.2134
|1.2087
|279
|2006.03.21 15:10
|modify
|63
|0.10
|1.2137
|1.2133
|1.2087
|280
|2006.03.21 15:11
|modify
|63
|0.10
|1.2137
|1.2132
|1.2087
|281
|2006.03.21 15:12
|modify
|63
|0.10
|1.2137
|1.2129
|1.2087
|282
|2006.03.21 15:12
|modify
|63
|0.10
|1.2137
|1.2126
|1.2087
|283
|2006.03.21 15:52
|modify
|63
|0.10
|1.2137
|1.2125
|1.2087
|284
|2006.03.21 15:52
|modify
|63
|0.10
|1.2137
|1.2122
|1.2087
|285
|2006.03.21 15:52
|modify
|63
|0.10
|1.2137
|1.2118
|1.2087
|286
|2006.03.21 15:55
|t/p
|63
|0.10
|1.2087
|1.2118
|1.2087
|50.00
|552.12
|287
|2006.03.22 00:12
|sell
|64
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2048
|288
|2006.03.22 10:06
|modify
|64
|0.10
|1.2098
|1.2098
|1.2048
|289
|2006.03.22 10:06
|modify
|64
|0.10
|1.2098
|1.2097
|1.2048
|290
|2006.03.22 10:20
|modify
|64
|0.10
|1.2098
|1.2096
|1.2048
|291
|2006.03.22 13:48
|s/l
|64
|0.10
|1.2096
|1.2096
|1.2048
|2.00
|554.12
|292
|2006.03.22 16:00
|sell
|65
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2038
|293
|2006.03.22 20:30
|close
|65
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2038
|4.00
|558.12
|294
|2006.03.24 00:15
|sell
|66
|0.10
|1.1967
|0.0000
|1.1917
|295
|2006.03.27 01:00
|close
|66
|0.10
|1.2037
|0.0000
|1.1917
|-69.41
|488.71
|296
|2006.03.27 01:01
|buy
|67
|0.10
|1.2037
|0.0000
|1.2087
|297
|2006.03.28 09:16
|modify
|67
|0.10
|1.2037
|1.2037
|1.2087
|298
|2006.03.28 09:17
|modify
|67
|0.10
|1.2037
|1.2039
|1.2087
|299
|2006.03.28 09:21
|modify
|67
|0.10
|1.2037
|1.2040
|1.2087
|300
|2006.03.28 09:21
|modify
|67
|0.10
|1.2037
|1.2041
|1.2087
|301
|2006.03.28 09:23
|modify
|67
|0.10
|1.2037
|1.2043
|1.2087
|302
|2006.03.28 09:23
|modify
|67
|0.10
|1.2037
|1.2044
|1.2087
|303
|2006.03.28 09:24
|modify
|67
|0.10
|1.2037
|1.2046
|1.2087
|304
|2006.03.28 09:32
|modify
|67
|0.10
|1.2037
|1.2048
|1.2087
|305
|2006.03.28 11:00
|close
|67
|0.10
|1.2063
|1.2048
|1.2087
|25.34
|514.06
|306
|2006.03.28 18:45
|buy
|68
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2130
|307
|2006.03.29 07:15
|close
|68
|0.10
|1.2011
|0.0000
|1.2130
|-69.66
|444.40
|308
|2006.03.29 07:23
|sell
|69
|0.10
|1.2011
|0.0000
|1.1961
|309
|2006.03.31 01:30
|close
|69
|0.10
|1.2179
|0.0000
|1.1961
|-165.64
|278.76
|310
|2006.03.31 03:30
|buy
|70
|0.10
|1.2167
|0.0000
|1.2217
|311
|2006.03.31 17:30
|close
|70
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.2217
|-42.00
|236.76
|312
|2006.04.03 12:00
|sell
|71
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2012
|313
|2006.04.03 23:30
|close
|71
|0.10
|1.2141
|0.0000
|1.2012
|-79.00
|157.76
|314
|2006.04.04 07:59
|buy
|72
|0.10
|1.2165
|0.0000
|1.2215
|315
|2006.04.04 10:45
|close
|72
|0.10
|1.2163
|0.0000
|1.2215
|-2.00
|155.76
|316
|2006.04.04 20:46
|buy
|73
|0.10
|1.2262
|0.0000
|1.2312
|317
|2006.04.05 12:36
|modify
|73
|0.10
|1.2262
|1.2262
|1.2312
|318
|2006.04.05 12:37
|modify
|73
|0.10
|1.2262
|1.2264
|1.2312
|319
|2006.04.05 12:37
|modify
|73
|0.10
|1.2262
|1.2267
|1.2312
|320
|2006.04.05 12:37
|modify
|73
|0.10
|1.2262
|1.2269
|1.2312
|321
|2006.04.05 12:38
|modify
|73
|0.10
|1.2262
|1.2271
|1.2312
|322
|2006.04.05 12:38
|modify
|73
|0.10
|1.2262
|1.2272
|1.2312
|323
|2006.04.05 12:39
|modify
|73
|0.10
|1.2262
|1.2273
|1.2312
|324
|2006.04.05 13:41
|modify
|73
|0.10
|1.2262
|1.2274
|1.2312
|325
|2006.04.05 14:04
|modify
|73
|0.10
|1.2262
|1.2275
|1.2312
|326
|2006.04.05 14:04
|modify
|73
|0.10
|1.2262
|1.2276
|1.2312
|327
|2006.04.05 14:06
|s/l
|73
|0.10
|1.2276
|1.2276
|1.2312
|13.35
|169.11
|328
|2006.04.06 00:15
|buy
|74
|0.10
|1.2294
|0.0000
|1.2344
|329
|2006.04.06 08:59
|modify
|74
|0.10
|1.2294
|1.2296
|1.2344
|330
|2006.04.06 08:59
|modify
|74
|0.10
|1.2294
|1.2299
|1.2344
|331
|2006.04.06 08:59
|modify
|74
|0.10
|1.2294
|1.2303
|1.2344
|332
|2006.04.06 09:29
|modify
|74
|0.10
|1.2294
|1.2304
|1.2344
|333
|2006.04.06 09:29
|modify
|74
|0.10
|1.2294
|1.2305
|1.2344
|334
|2006.04.06 10:15
|close
|74
|0.10
|1.2316
|1.2305
|1.2344
|22.00
|191.11
|335
|2006.04.06 21:30
|sell
|75
|0.10
|1.2223
|0.0000
|1.2173
|336
|2006.04.07 01:28
|modify
|75
|0.10
|1.2223
|1.2221
|1.2173
|337
|2006.04.07 01:29
|modify
|75
|0.10
|1.2223
|1.2217
|1.2173
|338
|2006.04.07 01:29
|modify
|75
|0.10
|1.2223
|1.2216
|1.2173
|339
|2006.04.07 04:13
|s/l
|75
|0.10
|1.2216
|1.2216
|1.2173
|7.59
|198.70
|340
|2006.04.07 05:13
|sell
|76
|0.10
|1.2195
|0.0000
|1.2145
|341
|2006.04.07 13:21
|modify
|76
|0.10
|1.2195
|1.2195
|1.2145
|342
|2006.04.07 13:21
|modify
|76
|0.10
|1.2195
|1.2189
|1.2145
|343
|2006.04.07 13:22
|modify
|76
|0.10
|1.2195
|1.2185
|1.2145
|344
|2006.04.07 13:22
|modify
|76
|0.10
|1.2195
|1.2179
|1.2145
|345
|2006.04.07 13:23
|modify
|76
|0.10
|1.2195
|1.2178
|1.2145
|346
|2006.04.07 13:23
|modify
|76
|0.10
|1.2195
|1.2177
|1.2145
|347
|2006.04.07 14:06
|t/p
|76
|0.10
|1.2145
|1.2177
|1.2145
|50.00
|248.70
|348
|2006.04.10 00:15
|sell
|77
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2055
|349
|2006.04.10 13:30
|close
|77
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2055
|2.00
|250.70
|350
|2006.04.11 12:56
|buy
|78
|0.10
|1.2119
|0.0000
|1.2169
|351
|2006.04.11 18:37
|close
|78
|0.10
|1.2130
|0.0000
|1.2169
|11.00
|261.70
|352
|2006.04.12 07:12
|buy
|79
|0.10
|1.2157
|0.0000
|1.2207
|353
|2006.04.12 21:45
|close
|79
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2207
|-54.00
|207.70
|354
|2006.04.12 23:33
|sell
|80
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2059
|355
|2006.04.13 12:32
|close
|80
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2059
|2.77
|210.47
|356
|2006.04.13 12:33
|buy
|81
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2161
|357
|2006.04.13 19:15
|close
|81
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2161
|-1.00
|209.47
|358
|2006.04.17 07:45
|buy
|82
|0.10
|1.2185
|0.0000
|1.2235
|359
|2006.04.17 11:42
|modify
|82
|0.10
|1.2185
|1.2187
|1.2235
|360
|2006.04.17 11:43
|modify
|82
|0.10
|1.2185
|1.2191
|1.2235
|361
|2006.04.17 11:43
|modify
|82
|0.10
|1.2185
|1.2192
|1.2235
|362
|2006.04.17 11:43
|modify
|82
|0.10
|1.2185
|1.2196
|1.2235
|363
|2006.04.17 11:43
|modify
|82
|0.10
|1.2185
|1.2201
|1.2235
|364
|2006.04.17 11:52
|modify
|82
|0.10
|1.2185
|1.2204
|1.2235
|365
|2006.04.17 11:53
|t/p
|82
|0.10
|1.2235
|1.2204
|1.2235
|50.00
|259.47
|366
|2006.04.17 21:30
|buy
|83
|0.10
|1.2258
|0.0000
|1.2308
|367
|2006.04.18 12:53
|modify
|83
|0.10
|1.2258
|1.2261
|1.2308
|368
|2006.04.18 12:53
|modify
|83
|0.10
|1.2258
|1.2263
|1.2308
|369
|2006.04.18 12:53
|modify
|83
|0.10
|1.2258
|1.2266
|1.2308
|370
|2006.04.18 12:55
|modify
|83
|0.10
|1.2258
|1.2268
|1.2308
|371
|2006.04.18 12:55
|modify
|83
|0.10
|1.2258
|1.2270
|1.2308
|372
|2006.04.18 12:56
|modify
|83
|0.10
|1.2258
|1.2271
|1.2308
|373
|2006.04.18 13:01
|modify
|83
|0.10
|1.2258
|1.2273
|1.2308
|374
|2006.04.18 14:15
|close
|83
|0.10
|1.2281
|1.2273
|1.2308
|22.34
|281.81
|375
|2006.04.19 04:03
|buy
|84
|0.10
|1.2355
|0.0000
|1.2405
|376
|2006.04.19 17:18
|modify
|84
|0.10
|1.2355
|1.2356
|1.2405
|377
|2006.04.19 17:19
|modify
|84
|0.10
|1.2355
|1.2357
|1.2405
|378
|2006.04.19 17:20
|modify
|84
|0.10
|1.2355
|1.2358
|1.2405
|379
|2006.04.19 17:20
|modify
|84
|0.10
|1.2355
|1.2360
|1.2405
|380
|2006.04.19 17:29
|modify
|84
|0.10
|1.2355
|1.2361
|1.2405
|381
|2006.04.19 18:06
|modify
|84
|0.10
|1.2355
|1.2363
|1.2405
|382
|2006.04.19 18:10
|modify
|84
|0.10
|1.2355
|1.2365
|1.2405
|383
|2006.04.19 18:11
|modify
|84
|0.10
|1.2355
|1.2366
|1.2405
|384
|2006.04.19 18:45
|close
|84
|0.10
|1.2391
|1.2366
|1.2405
|36.00
|317.81
|385
|2006.04.20 02:07
|buy
|85
|0.10
|1.2368
|0.0000
|1.2418
|386
|2006.04.21 03:56
|close
|85
|0.10
|1.2306
|0.0000
|1.2418
|-62.66
|255.16
|387
|2006.04.21 03:57
|sell
|86
|0.10
|1.2306
|0.0000
|1.2256
|388
|2006.04.21 06:45
|modify
|86
|0.10
|1.2306
|1.2305
|1.2256
|389
|2006.04.21 06:45
|modify
|86
|0.10
|1.2306
|1.2303
|1.2256
|390
|2006.04.21 06:46
|modify
|86
|0.10
|1.2306
|1.2300
|1.2256
|391
|2006.04.21 07:46
|s/l
|86
|0.10
|1.2300
|1.2300
|1.2256
|6.00
|261.16
|392
|2006.04.24 04:16
|buy
|87
|0.10
|1.2354
|0.0000
|1.2404
|393
|2006.04.24 06:46
|modify
|87
|0.10
|1.2354
|1.2356
|1.2404
|394
|2006.04.24 06:47
|modify
|87
|0.10
|1.2354
|1.2357
|1.2404
|395
|2006.04.24 06:47
|modify
|87
|0.10
|1.2354
|1.2360
|1.2404
|396
|2006.04.24 06:48
|modify
|87
|0.10
|1.2354
|1.2361
|1.2404
|397
|2006.04.24 06:48
|modify
|87
|0.10
|1.2354
|1.2362
|1.2404
|398
|2006.04.24 06:52
|modify
|87
|0.10
|1.2354
|1.2363
|1.2404
|399
|2006.04.24 06:57
|modify
|87
|0.10
|1.2354
|1.2364
|1.2404
|400
|2006.04.24 07:30
|modify
|87
|0.10
|1.2354
|1.2365
|1.2404
|401
|2006.04.24 07:31
|modify
|87
|0.10
|1.2354
|1.2366
|1.2404
|402
|2006.04.24 07:32
|modify
|87
|0.10
|1.2354
|1.2367
|1.2404
|403
|2006.04.24 07:32
|modify
|87
|0.10
|1.2354
|1.2370
|1.2404
|404
|2006.04.24 07:42
|modify
|87
|0.10
|1.2354
|1.2371
|1.2404
|405
|2006.04.24 07:42
|modify
|87
|0.10
|1.2354
|1.2373
|1.2404
|406
|2006.04.24 07:42
|t/p
|87
|0.10
|1.2404
|1.2373
|1.2404
|50.00
|311.16
|407
|2006.04.24 14:52
|buy
|88
|0.10
|1.2366
|0.0000
|1.2416
|408
|2006.04.24 16:20
|modify
|88
|0.10
|1.2366
|1.2366
|1.2416
|409
|2006.04.24 16:20
|modify
|88
|0.10
|1.2366
|1.2368
|1.2416
|410
|2006.04.24 16:21
|modify
|88
|0.10
|1.2366
|1.2369
|1.2416
|411
|2006.04.24 16:38
|modify
|88
|0.10
|1.2366
|1.2370
|1.2416
|412
|2006.04.24 16:42
|modify
|88
|0.10
|1.2366
|1.2371
|1.2416
|413
|2006.04.24 16:43
|modify
|88
|0.10
|1.2366
|1.2372
|1.2416
|414
|2006.04.24 17:12
|modify
|88
|0.10
|1.2366
|1.2373
|1.2416
|415
|2006.04.24 17:58
|modify
|88
|0.10
|1.2366
|1.2375
|1.2416
|416
|2006.04.24 18:01
|modify
|88
|0.10
|1.2366
|1.2377
|1.2416
|417
|2006.04.24 18:05
|modify
|88
|0.10
|1.2366
|1.2378
|1.2416
|418
|2006.04.24 18:05
|modify
|88
|0.10
|1.2366
|1.2379
|1.2416
|419
|2006.04.24 18:18
|modify
|88
|0.10
|1.2366
|1.2381
|1.2416
|420
|2006.04.24 19:00
|close
|88
|0.10
|1.2402
|1.2381
|1.2416
|36.00
|347.16
|421
|2006.04.25 14:01
|sell
|89
|0.10
|1.2399
|0.0000
|1.2349
|422
|2006.04.25 14:23
|modify
|89
|0.10
|1.2399
|1.2398
|1.2349
|423
|2006.04.25 14:48
|s/l
|89
|0.10
|1.2398
|1.2398
|1.2349
|1.00
|348.16
|424
|2006.04.26 02:15
|buy
|90
|0.10
|1.2430
|0.0000
|1.2480
|425
|2006.04.26 14:09
|modify
|90
|0.10
|1.2430
|1.2431
|1.2480
|426
|2006.04.26 14:09
|modify
|90
|0.10
|1.2430
|1.2432
|1.2480
|427
|2006.04.26 14:18
|s/l
|90
|0.10
|1.2432
|1.2432
|1.2480
|2.00
|350.16
|428
|2006.04.26 14:48
|sell
|91
|0.10
|1.2419
|0.0000
|1.2369
|429
|2006.04.26 22:45
|close
|91
|0.10
|1.2454
|0.0000
|1.2369
|-35.00
|315.16
|430
|2006.04.26 23:18
|buy
|92
|0.10
|1.2451
|0.0000
|1.2501
|431
|2006.04.27 14:01
|modify
|92
|0.10
|1.2451
|1.2451
|1.2501
|432
|2006.04.27 14:02
|modify
|92
|0.10
|1.2451
|1.2453
|1.2501
|433
|2006.04.27 14:02
|modify
|92
|0.10
|1.2451
|1.2455
|1.2501
|434
|2006.04.27 14:09
|modify
|92
|0.10
|1.2451
|1.2456
|1.2501
|435
|2006.04.27 14:09
|modify
|92
|0.10
|1.2451
|1.2459
|1.2501
|436
|2006.04.27 14:09
|modify
|92
|0.10
|1.2451
|1.2461
|1.2501
|437
|2006.04.27 14:09
|modify
|92
|0.10
|1.2451
|1.2464
|1.2501
|438
|2006.04.27 14:10
|modify
|92
|0.10
|1.2451
|1.2467
|1.2501
|439
|2006.04.27 14:13
|modify
|92
|0.10
|1.2451
|1.2468
|1.2501
|440
|2006.04.27 14:16
|t/p
|92
|0.10
|1.2501
|1.2468
|1.2501
|48.03
|363.19
|441
|2006.04.27 23:03
|buy
|93
|0.10
|1.2536
|0.0000
|1.2586
|442
|2006.04.28 08:37
|modify
|93
|0.10
|1.2536
|1.2537
|1.2586
|443
|2006.04.28 08:37
|modify
|93
|0.10
|1.2536
|1.2539
|1.2586
|444
|2006.04.28 09:32
|modify
|93
|0.10
|1.2536
|1.2540
|1.2586
|445
|2006.04.28 09:45
|close
|93
|0.10
|1.2552
|1.2540
|1.2586
|15.35
|378.54
|446
|2006.05.01 00:31
|buy
|94
|0.10
|1.2623
|0.0000
|1.2673
|447
|2006.05.01 12:55
|modify
|94
|0.10
|1.2623
|1.2623
|1.2673
|448
|2006.05.01 12:55
|modify
|94
|0.10
|1.2623
|1.2626
|1.2673
|449
|2006.05.01 12:56
|modify
|94
|0.10
|1.2623
|1.2628
|1.2673
|450
|2006.05.01 12:57
|modify
|94
|0.10
|1.2623
|1.2632
|1.2673
|451
|2006.05.01 12:57
|modify
|94
|0.10
|1.2623
|1.2637
|1.2673
|452
|2006.05.01 12:57
|modify
|94
|0.10
|1.2623
|1.2641
|1.2673
|453
|2006.05.01 12:58
|t/p
|94
|0.10
|1.2673
|1.2641
|1.2673
|50.00
|428.54
|454
|2006.05.01 14:15
|sell
|95
|0.10
|1.2634
|0.0000
|1.2584
|455
|2006.05.01 15:36
|modify
|95
|0.10
|1.2634
|1.2634
|1.2584
|456
|2006.05.01 15:41
|modify
|95
|0.10
|1.2634
|1.2633
|1.2584
|457
|2006.05.01 15:43
|modify
|95
|0.10
|1.2634
|1.2631
|1.2584
|458
|2006.05.01 15:43
|modify
|95
|0.10
|1.2634
|1.2630
|1.2584
|459
|2006.05.01 17:25
|s/l
|95
|0.10
|1.2630
|1.2630
|1.2584
|4.00
|432.54
|460
|2006.05.01 17:43
|buy
|96
|0.10
|1.2631
|0.0000
|1.2681
|461
|2006.05.02 03:45
|close
|96
|0.10
|1.2580
|0.0000
|1.2681
|-51.66
|380.88
|462
|2006.05.02 03:46
|sell
|97
|0.10
|1.2581
|0.0000
|1.2531
|463
|2006.05.02 18:17
|close
|97
|0.10
|1.2631
|0.0000
|1.2531
|-50.00
|330.88
|464
|2006.05.02 18:17
|buy
|98
|0.10
|1.2629
|0.0000
|1.2679
|465
|2006.05.03 04:00
|close
|98
|0.10
|1.2645
|0.0000
|1.2679
|15.35
|346.23
|466
|2006.05.03 11:03
|buy
|99
|0.10
|1.2639
|0.0000
|1.2689
|467
|2006.05.03 17:45
|close
|99
|0.10
|1.2629
|0.0000
|1.2689
|-10.00
|336.23
|468
|2006.05.04 23:14
|buy
|100
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2765
|469
|2006.05.05 12:31
|modify
|100
|0.10
|1.2715
|1.2718
|1.2765
|470
|2006.05.05 12:32
|modify
|100
|0.10
|1.2715
|1.2722
|1.2765
|471
|2006.05.05 12:32
|modify
|100
|0.10
|1.2715
|1.2725
|1.2765
|472
|2006.05.05 12:32
|modify
|100
|0.10
|1.2715
|1.2729
|1.2765
|473
|2006.05.05 12:32
|modify
|100
|0.10
|1.2715
|1.2731
|1.2765
|474
|2006.05.05 12:32
|t/p
|100
|0.10
|1.2765
|1.2731
|1.2765
|49.34
|385.57
|475
|2006.05.08 02:30
|buy
|101
|0.10
|1.2732
|0.0000
|1.2782
|476
|2006.05.08 07:28
|modify
|101
|0.10
|1.2732
|1.2732
|1.2782
|477
|2006.05.08 08:19
|modify
|101
|0.10
|1.2732
|1.2733
|1.2782
|478
|2006.05.08 08:20
|modify
|101
|0.10
|1.2732
|1.2734
|1.2782
|479
|2006.05.08 08:24
|modify
|101
|0.10
|1.2732
|1.2735
|1.2782
|480
|2006.05.08 08:25
|modify
|101
|0.10
|1.2732
|1.2737
|1.2782
|481
|2006.05.08 08:26
|modify
|101
|0.10
|1.2732
|1.2739
|1.2782
|482
|2006.05.08 08:27
|modify
|101
|0.10
|1.2732
|1.2741
|1.2782
|483
|2006.05.08 08:27
|modify
|101
|0.10
|1.2732
|1.2743
|1.2782
|484
|2006.05.08 08:28
|modify
|101
|0.10
|1.2732
|1.2745
|1.2782
|485
|2006.05.08 08:29
|modify
|101
|0.10
|1.2732
|1.2748
|1.2782
|486
|2006.05.08 08:29
|modify
|101
|0.10
|1.2732
|1.2750
|1.2782
|487
|2006.05.08 08:30
|modify
|101
|0.10
|1.2732
|1.2751
|1.2782
|488
|2006.05.08 08:31
|t/p
|101
|0.10
|1.2782
|1.2751
|1.2782
|50.00
|435.57
|489
|2006.05.09 06:17
|sell
|102
|0.10
|1.2694
|0.0000
|1.2644
|490
|2006.05.09 07:14
|modify
|102
|0.10
|1.2694
|1.2694
|1.2644
|491
|2006.05.09 07:19
|modify
|102
|0.10
|1.2694
|1.2693
|1.2644
|492
|2006.05.09 07:19
|modify
|102
|0.10
|1.2694
|1.2692
|1.2644
|493
|2006.05.09 08:45
|s/l
|102
|0.10
|1.2692
|1.2692
|1.2644
|2.00
|437.57
|494
|2006.05.09 12:40
|sell
|103
|0.10
|1.2691
|0.0000
|1.2641
|495
|2006.05.10 14:02
|close
|103
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.2641
|-104.41
|333.16
|496
|2006.05.10 18:00
|buy
|104
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.2848
|497
|2006.05.10 18:44
|modify
|104
|0.10
|1.2798
|1.2799
|1.2848
|498
|2006.05.10 18:44
|modify
|104
|0.10
|1.2798
|1.2806
|1.2848
|499
|2006.05.10 18:53
|s/l
|104
|0.10
|1.2806
|1.2806
|1.2848
|8.00
|341.16
|500
|2006.05.11 22:38
|buy
|105
|0.10
|1.2847
|0.0000
|1.2897
|501
|2006.05.12 05:55
|modify
|105
|0.10
|1.2847
|1.2847
|1.2897
|502
|2006.05.12 06:20
|modify
|105
|0.10
|1.2847
|1.2850
|1.2897
|503
|2006.05.12 06:21
|modify
|105
|0.10
|1.2847
|1.2851
|1.2897
|504
|2006.05.12 06:29
|modify
|105
|0.10
|1.2847
|1.2853
|1.2897
|505
|2006.05.12 06:30
|modify
|105
|0.10
|1.2847
|1.2857
|1.2897
|506
|2006.05.12 06:30
|modify
|105
|0.10
|1.2847
|1.2858
|1.2897
|507
|2006.05.12 07:21
|modify
|105
|0.10
|1.2847
|1.2859
|1.2897
|508
|2006.05.12 07:23
|modify
|105
|0.10
|1.2847
|1.2860
|1.2897
|509
|2006.05.12 07:27
|modify
|105
|0.10
|1.2847
|1.2862
|1.2897
|510
|2006.05.12 07:27
|modify
|105
|0.10
|1.2847
|1.2865
|1.2897
|511
|2006.05.12 07:30
|t/p
|105
|0.10
|1.2897
|1.2865
|1.2897
|49.34
|390.51
|512
|2006.05.15 04:42
|buy
|106
|0.10
|1.2928
|0.0000
|1.2978
|513
|2006.05.15 15:48
|close
|106
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2978
|-107.00
|283.51
|514
|2006.05.15 16:00
|sell
|107
|0.10
|1.2826
|0.0000
|1.2776
|515
|2006.05.15 16:52
|modify
|107
|0.10
|1.2826
|1.2823
|1.2776
|516
|2006.05.15 16:52
|modify
|107
|0.10
|1.2826
|1.2819
|1.2776
|517
|2006.05.15 16:58
|modify
|107
|0.10
|1.2826
|1.2818
|1.2776
|518
|2006.05.15 16:59
|modify
|107
|0.10
|1.2826
|1.2816
|1.2776
|519
|2006.05.15 16:59
|modify
|107
|0.10
|1.2826
|1.2815
|1.2776
|520
|2006.05.15 17:59
|s/l
|107
|0.10
|1.2815
|1.2815
|1.2776
|11.00
|294.51
|521
|2006.05.15 23:00
|sell
|108
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2740
|522
|2006.05.17 01:30
|close
|108
|0.10
|1.2851
|0.0000
|1.2740
|-59.82
|234.69
|523
|2006.05.17 01:30
|buy
|109
|0.10
|1.2850
|0.0000
|1.2900
|524
|2006.05.17 03:33
|modify
|109
|0.10
|1.2850
|1.2851
|1.2900
|525
|2006.05.17 03:34
|modify
|109
|0.10
|1.2850
|1.2852
|1.2900
|526
|2006.05.17 05:07
|close
|109
|0.10
|1.2863
|1.2852
|1.2900
|13.00
|247.69
|527
|2006.05.17 23:00
|sell
|110
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.2688
|528
|2006.05.19 03:15
|close
|110
|0.10
|1.2845
|0.0000
|1.2688
|-104.64
|143.05
|529
|2006.05.19 03:15
|buy
|111
|0.10
|1.2844
|0.0000
|1.2894
|530
|2006.05.19 13:01
|close at stop
|111
|0.10
|1.2723
|0.0000
|1.2894
|-121.00
|22.05