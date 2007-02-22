Interbank FX, LLC
|Account: 1374648
|Name: LUKE HUTCH
|Currency: USD
|2007 February 23, 14:48
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24515102
|2007.02.22 09:59
|buy
|3.20
|usdjpym
|121.23
|121.43
|122.23
|2007.02.23 00:18
|121.43
|0.00
|0.00
|4.32
|52.71
|24403355
|2007.02.21 15:08
|buy
|7.66
|usdjpym
|120.94
|0.00
|121.34
|2007.02.22 00:13
|121.06
|0.00
|0.00
|31.02
|75.93
|24388989
|2007.02.21 13:52
|buy
|3.89
|usdjpym
|121.09
|0.00
|121.49
|2007.02.22 00:13
|121.07
|0.00
|0.00
|15.75
|-6.43
|24255280
|2007.02.21 03:51
|buy
|7.04
|usdjpym
|119.82
|0.00
|120.22
|2007.02.21 05:23
|120.22
|0.00
|0.00
|0.00
|234.24
|24244586
|2007.02.21 02:00
|buy
|3.64
|usdjpym
|120.18
|0.00
|120.58
|2007.02.21 05:23
|120.21
|0.00
|0.00
|0.00
|9.08
|24215252
|2007.02.20 19:41
|buy
|6.96
|usdjpym
|119.97
|120.13
|120.93
|2007.02.21 01:41
|120.13
|0.00
|0.00
|9.40
|92.70
|24185583
|2007.02.20 12:53
|buy
|3.54
|usdjpym
|120.13
|0.00
|120.53
|2007.02.21 01:41
|120.13
|0.00
|0.00
|4.78
|0.00
|24150184
|2007.02.20 07:33
|buy
|6.60
|usdjpym
|119.83
|120.11
|120.91
|2007.02.20 12:53
|120.11
|0.00
|0.00
|0.00
|153.86
|24147764
|2007.02.20 07:05
|buy
|3.35
|usdjpym
|119.98
|0.00
|120.37
|2007.02.20 12:53
|120.11
|0.00
|0.00
|0.00
|36.26
|23990346
|2007.02.16 13:45
|sell
|6.76
|usdjpym
|119.20
|0.00
|118.85
|2007.02.16 14:02
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.67
|23989172
|2007.02.16 13:43
|sell
|3.46
|usdjpym
|119.03
|0.00
|118.63
|2007.02.16 14:02
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.62
|23988514
|2007.02.16 13:40
|sell
|7.02
|usdjpym
|118.97
|0.00
|118.57
|2007.02.16 13:43
|119.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.07
|23939344
|2007.02.16 00:01
|sell
|11.62
|usdjpym
|119.39
|0.00
|118.99
|2007.02.16 13:39
|118.99
|0.00
|0.00
|0.00
|390.62
|23932677
|2007.02.15 21:57
|sell
|6.02
|usdjpym
|119.23
|0.00
|118.83
|2007.02.16 13:40
|119.00
|0.00
|0.00
|-8.61
|116.35
|23897800
|2007.02.15 15:47
|sell
|10.18
|usdjpym
|119.64
|0.00
|119.24
|2007.02.15 20:04
|119.29
|0.00
|0.00
|0.00
|298.68
|23893643
|2007.02.15 15:37
|sell
|5.25
|usdjpym
|119.49
|0.00
|119.10
|2007.02.15 20:04
|119.29
|0.00
|0.00
|0.00
|88.02
|23883344
|2007.02.15 14:42
|sell
|4.92
|usdjpym
|119.93
|0.00
|119.53
|2007.02.15 15:37
|119.53
|0.00
|0.00
|0.00
|164.64
|23880419
|2007.02.15 14:30
|sell
|7.51
|usdjpym
|119.90
|0.00
|119.50
|2007.02.15 14:42
|119.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.82
|23812079
|2007.02.15 01:39
|sell
|14.26
|usdjpym
|120.00
|0.00
|119.60
|2007.02.15 01:43
|119.94
|0.00
|0.00
|0.00
|71.34
|23810973
|2007.02.15 01:32
|sell
|7.48
|usdjpym
|119.84
|0.00
|119.44
|2007.02.15 01:43
|119.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.36
|23809598
|2007.02.15 01:27
|sell
|13.64
|usdjpym
|119.98
|0.00
|119.58
|2007.02.15 01:32
|119.87
|0.00
|0.00
|0.00
|125.17
|23807542
|2007.02.15 01:24
|sell
|7.18
|usdjpym
|119.83
|0.00
|119.47
|2007.02.15 01:32
|119.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.96
|23797733
|2007.02.14 23:53
|sell
|6.53
|usdjpym
|120.30
|0.00
|119.90
|2007.02.15 01:23
|119.90
|0.00
|0.00
|0.00
|217.85
|23790303
|2007.02.14 20:33
|sell
|6.01
|usdjpym
|120.72
|0.00
|120.32
|2007.02.14 23:50
|120.32
|0.00
|0.00
|-25.78
|199.80
|23753212
|2007.02.14 12:40
|sell
|10.40
|usdjpym
|121.13
|0.00
|120.74
|2007.02.14 15:02
|120.94
|0.00
|0.00
|0.00
|163.39
|23739832
|2007.02.14 10:00
|sell
|5.45
|usdjpym
|120.99
|0.00
|120.59
|2007.02.14 15:02
|120.94
|0.00
|0.00
|0.00
|22.53
|23508681
|2007.02.13 15:10
|sell
|8.62
|usdjpym
|121.34
|0.00
|120.94
|2007.02.14 09:05
|120.94
|0.00
|0.00
|-12.33
|285.12
|23493097
|2007.02.13 14:22
|sell
|4.51
|usdjpym
|121.19
|0.00
|120.79
|2007.02.14 09:06
|121.07
|0.00
|0.00
|-6.45
|44.70
|23209305
|2007.02.12 15:00
|sell
|7.16
|usdjpym
|121.75
|0.00
|121.36
|2007.02.13 02:15
|121.40
|0.00
|0.00
|-10.24
|206.43
|23200563
|2007.02.12 14:00
|sell
|3.75
|usdjpym
|121.61
|0.00
|121.21
|2007.02.13 02:15
|121.40
|0.00
|0.00
|-5.36
|64.87
|23146445
|2007.02.12 09:49
|sell
|5.70
|usdjpym
|122.04
|0.00
|121.64
|2007.02.12 13:46
|121.64
|0.00
|0.00
|0.00
|187.44
|23132933
|2007.02.12 09:00
|sell
|3.00
|usdjpym
|121.89
|0.00
|121.50
|2007.02.12 13:46
|121.64
|0.00
|0.00
|0.00
|61.66
|23072949
|2007.02.12 01:54
|balance
|Deposit
|1 000.00
|
|0.00
|0.00
|-3.50
|3 064.46
|Closed P/L:
|3 060.96
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24682396
|2007.02.23 14:24
|sell
|3.25
|usdjpym
|121.02
|0.00
|120.63
|
|121.01
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|
|Floating P/L:
|2.69
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|3 060.96
|Floating P/L:
|2.69
|Margin:
|162.50
|Balance:
|4 060.96
|Equity:
|4 063.65
|Free Margin:
|3 901.15