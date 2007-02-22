Interbank FX, LLC

Account: 1374648 Name: LUKE HUTCH Currency: USD 2007 February 23, 14:48
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
245151022007.02.22 09:59buy3.20usdjpym121.23121.43122.232007.02.23 00:18121.430.000.004.3252.71
244033552007.02.21 15:08buy7.66usdjpym120.940.00121.342007.02.22 00:13121.060.000.0031.0275.93
243889892007.02.21 13:52buy3.89usdjpym121.090.00121.492007.02.22 00:13121.070.000.0015.75-6.43
242552802007.02.21 03:51buy7.04usdjpym119.820.00120.222007.02.21 05:23120.220.000.000.00234.24
242445862007.02.21 02:00buy3.64usdjpym120.180.00120.582007.02.21 05:23120.210.000.000.009.08
242152522007.02.20 19:41buy6.96usdjpym119.97120.13120.932007.02.21 01:41120.130.000.009.4092.70
241855832007.02.20 12:53buy3.54usdjpym120.130.00120.532007.02.21 01:41120.130.000.004.780.00
241501842007.02.20 07:33buy6.60usdjpym119.83120.11120.912007.02.20 12:53120.110.000.000.00153.86
241477642007.02.20 07:05buy3.35usdjpym119.980.00120.372007.02.20 12:53120.110.000.000.0036.26
239903462007.02.16 13:45sell6.76usdjpym119.200.00118.852007.02.16 14:02119.270.000.000.00-39.67
239891722007.02.16 13:43sell3.46usdjpym119.030.00118.632007.02.16 14:02119.270.000.000.00-69.62
239885142007.02.16 13:40sell7.02usdjpym118.970.00118.572007.02.16 13:43119.060.000.000.00-53.07
239393442007.02.16 00:01sell11.62usdjpym119.390.00118.992007.02.16 13:39118.990.000.000.00390.62
239326772007.02.15 21:57sell6.02usdjpym119.230.00118.832007.02.16 13:40119.000.000.00-8.61116.35
238978002007.02.15 15:47sell10.18usdjpym119.640.00119.242007.02.15 20:04119.290.000.000.00298.68
238936432007.02.15 15:37sell5.25usdjpym119.490.00119.102007.02.15 20:04119.290.000.000.0088.02
238833442007.02.15 14:42sell4.92usdjpym119.930.00119.532007.02.15 15:37119.530.000.000.00164.64
238804192007.02.15 14:30sell7.51usdjpym119.900.00119.502007.02.15 14:42119.970.000.000.00-43.82
238120792007.02.15 01:39sell14.26usdjpym120.000.00119.602007.02.15 01:43119.940.000.000.0071.34
238109732007.02.15 01:32sell7.48usdjpym119.840.00119.442007.02.15 01:43119.940.000.000.00-62.36
238095982007.02.15 01:27sell13.64usdjpym119.980.00119.582007.02.15 01:32119.870.000.000.00125.17
238075422007.02.15 01:24sell7.18usdjpym119.830.00119.472007.02.15 01:32119.870.000.000.00-23.96
237977332007.02.14 23:53sell6.53usdjpym120.300.00119.902007.02.15 01:23119.900.000.000.00217.85
237903032007.02.14 20:33sell6.01usdjpym120.720.00120.322007.02.14 23:50120.320.000.00-25.78199.80
237532122007.02.14 12:40sell10.40usdjpym121.130.00120.742007.02.14 15:02120.940.000.000.00163.39
237398322007.02.14 10:00sell5.45usdjpym120.990.00120.592007.02.14 15:02120.940.000.000.0022.53
235086812007.02.13 15:10sell8.62usdjpym121.340.00120.942007.02.14 09:05120.940.000.00-12.33285.12
234930972007.02.13 14:22sell4.51usdjpym121.190.00120.792007.02.14 09:06121.070.000.00-6.4544.70
232093052007.02.12 15:00sell7.16usdjpym121.750.00121.362007.02.13 02:15121.400.000.00-10.24206.43
232005632007.02.12 14:00sell3.75usdjpym121.610.00121.212007.02.13 02:15121.400.000.00-5.3664.87
231464452007.02.12 09:49sell5.70usdjpym122.040.00121.642007.02.12 13:46121.640.000.000.00187.44
231329332007.02.12 09:00sell3.00usdjpym121.890.00121.502007.02.12 13:46121.640.000.000.0061.66
230729492007.02.12 01:54balanceDeposit1 000.00
  0.00 0.00 -3.50 3 064.46
Closed P/L: 3 060.96
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
246823962007.02.23 14:24sell3.25usdjpym121.020.00120.63 121.010.000.000.002.69
  0.00 0.00 0.00 2.69
 Floating P/L: 2.69
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 060.96 Floating P/L: 2.69 Margin: 162.50
Balance: 4 060.96 Equity: 4 063.65 Free Margin: 3 901.15