Strategy Tester Report
Goblin Bipolar Grid V4 trailing stop

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.10.02 01:00 - 2007.02.16 00:00 (2006.10.01 - 2007.02.16)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersProfitTarget=200; SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; Slippage=3; LotPrecision=2; UseMoneyMgmt=false; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=0.5; UseConservativeRSX_Signals=false; ProfitMultiple=1.005; StopAfterNoTrades=false; MagicNumber=72431; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=200; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=6; LongPips=30; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=200; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=6; ShortPips=30; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0; GridParameters="** Grid Parameters **"; Lots=0.2; TakeProfit=10; StopLoss=30; TrailingStop=0; GridSpacing=15; PlaceOrderFromPricePips=50; KillOrders=false; KillPositions=false; MagicNumbers=34562; NonLagLength=40; GridUpperLimit=1.4; GridLowerLimit=1.1;
Bars in test3311Ticks modelled454626Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit4670.83Gross profit8317.89Gross loss-3647.06
Profit factor2.28Expected payoff27.97
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown876.02 (7.87%)Relative drawdown7.87% (876.02)
Total trades167Short positions (won %)80 (51.25%)Long positions (won %)87 (58.62%)
Profit trades (% of total)92 (55.09%)Loss trades (% of total)75 (44.91%)
Largestprofit trade896.00loss trade-264.00
Averageprofit trade90.41loss trade-48.63
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (657.89)consecutive losses (loss in money)5 (-876.02)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1039.52 (3)consecutive loss (count of losses)-876.02 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.10.02 01:00buy10.101.26840.00001.2884
22006.10.02 16:46close10.101.27330.00001.288449.0010049.00
32006.10.02 16:46buy20.101.27350.00001.2935
42006.10.04 11:31buy30.201.27050.00001.2905
52006.10.04 13:44buy40.401.26740.00001.2874
62006.10.04 19:39close30.201.27000.00001.2905-10.0010039.00
72006.10.04 19:39close20.101.27000.00001.2935-36.3910002.61
82006.10.04 19:39close40.401.27000.00001.2874104.0010106.61
92006.10.04 22:00buy50.101.27130.00001.2913
102006.10.05 16:48buy60.201.26820.00001.2882
112006.10.06 15:30close60.201.27140.00001.288262.6110169.21
122006.10.06 15:30close50.101.27140.00001.2913-1.7910167.43
132006.10.06 15:30sell70.101.27140.00001.2514
142006.10.06 15:32close70.101.26600.00001.251454.0010221.43
152006.10.06 15:32sell80.101.26580.00001.2458
162006.10.06 15:56close80.101.26060.00001.245852.0010273.43
172006.10.06 15:56sell90.101.26040.00001.2404
182006.10.10 14:07close90.101.25540.00001.240451.0010324.43
192006.10.10 14:07sell100.101.25520.00001.2352
202006.10.13 17:04close100.101.25000.00001.235254.4910378.92
212006.10.13 17:04sell110.101.24980.00001.2298
222006.10.16 15:42sell120.201.25290.00001.2329
232006.10.17 18:39sell130.401.25590.00001.2359
242006.10.18 00:38close120.201.25380.00001.2329-16.0110362.91
252006.10.18 00:38close110.101.25380.00001.2298-38.5010324.41
262006.10.18 00:38close130.401.25380.00001.235985.9910410.40
272006.10.18 17:00sell140.101.25150.00001.2315
282006.10.19 10:04sell150.201.25460.00001.2346
292006.10.19 16:26sell160.401.25770.00001.2377
302006.10.19 19:00sell170.801.26080.00001.2408
312006.10.19 21:20sell181.601.26390.00001.2439
322006.10.20 12:57close170.801.26120.00001.2408-28.0110382.39
332006.10.20 12:57close160.401.26120.00001.2377-138.0110244.38
342006.10.20 12:57close150.201.26120.00001.2346-131.0010113.38
352006.10.20 12:57close140.101.26120.00001.2315-95.0110018.37
362006.10.20 12:57close181.601.26120.00001.2439439.9810458.35
372006.10.20 14:20sell190.101.26070.00001.2407
382006.10.23 12:59close190.101.25540.00001.240753.5010511.85
392006.10.23 12:59sell200.101.25520.00001.2352
402006.10.25 13:33sell210.201.25850.00001.2385
412006.10.25 21:20sell220.401.26150.00001.2415
422006.10.25 21:29close210.201.25900.00001.2385-10.0010501.85
432006.10.25 21:29close200.101.25900.00001.2352-37.0010464.84
442006.10.25 21:29close220.401.25900.00001.2415100.0010564.84
452006.10.25 22:00buy230.101.26140.00001.2814
462006.10.26 11:21close230.101.26660.00001.281449.9110614.76
472006.10.26 11:21buy240.101.26680.00001.2868
482006.10.27 15:32close240.101.27230.00001.286854.3010669.06
492006.10.27 15:32sell250.101.27230.00001.2523
502006.10.31 17:08sell260.201.27560.00001.2556
512006.11.01 17:02sell270.401.27870.00001.2587
522006.11.01 17:52close260.201.27620.00001.2556-11.0010658.06
532006.11.01 17:52close250.101.27620.00001.2523-37.5010620.55
542006.11.01 17:52close270.401.27620.00001.2587100.0010720.55
552006.11.01 17:52buy280.101.27620.00001.2962
562006.11.03 15:31buy290.201.27300.00001.2930
572006.11.03 15:43buy300.401.26990.00001.2899
582006.11.07 00:09close290.201.27240.00001.2930-14.7910705.77
592006.11.07 00:09close280.101.27240.00001.2962-42.1810663.59
602006.11.07 00:09close300.401.27240.00001.289994.4310758.02
612006.11.07 00:09buy310.101.27260.00001.2926
622006.11.07 15:58close310.101.27830.00001.292657.0010815.02
632006.11.07 16:37buy320.101.27980.00001.2998
642006.11.07 21:58buy330.201.27680.00001.2968
652006.11.08 11:18close320.101.27960.00001.2998-2.7010812.32
662006.11.08 11:18close330.201.27960.00001.296854.6110866.93
672006.11.08 11:30buy340.101.28050.00001.3005
682006.11.08 15:11buy350.201.27740.00001.2974
692006.11.09 17:02close340.101.28020.00001.3005-5.0910861.84
702006.11.09 17:02close350.201.28020.00001.297451.8210913.66
712006.11.09 17:31buy360.101.28050.00001.3005
722006.11.10 04:06close360.101.28600.00001.300554.3010967.97
732006.11.10 04:06buy370.101.28620.00001.3062
742006.11.13 14:04buy380.201.28310.00001.3031
752006.11.13 17:31buy390.401.27990.00001.2999
762006.11.14 06:42close380.201.28240.00001.3031-15.3910952.57
772006.11.14 06:42close370.101.28240.00001.3062-39.3910913.18
782006.11.14 06:42close390.401.28240.00001.299997.2111010.40
792006.11.14 09:00buy400.101.28280.00001.3028
802006.11.14 17:12buy410.201.27960.00001.2996
812006.11.14 21:25close400.101.28250.00001.3028-3.0011007.40
822006.11.14 21:25close410.201.28250.00001.299658.0011065.40
832006.11.15 12:45sell420.101.27950.00001.2595
842006.11.15 21:07sell430.201.28260.00001.2626
852006.11.16 16:00close430.201.27930.00001.262668.9911134.39
862006.11.16 16:00close420.101.27930.00001.25953.5011137.88
872006.11.16 20:00sell440.101.27940.00001.2594
882006.11.17 17:05sell450.201.28250.00001.2625
892006.11.22 03:53sell460.401.28550.00001.2655
902006.11.22 14:22sell470.801.28860.00001.2686
912006.11.22 15:32sell481.601.29160.00001.2716
922006.11.22 17:25sell493.201.29470.00001.2747
932006.11.22 19:49close481.601.29190.00001.2716-48.0011089.88
942006.11.22 19:49close470.801.29190.00001.2686-264.0010825.88
952006.11.22 19:49close460.401.29190.00001.2655-256.0010569.88
962006.11.22 19:49close450.201.29190.00001.2625-185.0110384.87
972006.11.22 19:49close440.101.29190.00001.2594-123.0110261.87
982006.11.22 19:49close493.201.29190.00001.2747896.0011157.87
992006.11.22 19:49buy500.101.29190.00001.3119
1002006.11.24 10:24close500.101.29760.00001.311954.2111212.08
1012006.11.24 10:45buy510.101.30670.00001.3267
1022006.11.27 01:00close510.101.31570.00001.326789.3011301.38
1032006.11.27 02:02buy520.101.31570.00001.3357
1042006.11.27 07:20buy530.201.31260.00001.3326
1052006.11.27 10:31buy540.401.30960.00001.3296
1062006.11.27 11:32close530.201.31210.00001.3326-10.0011291.38
1072006.11.27 11:32close520.101.31210.00001.3357-36.0011255.38
1082006.11.27 11:32close540.401.31210.00001.3296100.0011355.38
1092006.11.27 11:32sell550.101.31210.00001.2921
1102006.11.28 10:06sell560.201.31530.00001.2953
1112006.11.28 20:16sell570.401.31830.00001.2983
1122006.11.29 01:53sell580.801.32140.00001.3014
1132006.11.29 04:48close570.401.31880.00001.2983-18.0111337.38
1142006.11.29 04:48close560.201.31880.00001.2953-69.0011268.37
1152006.11.29 04:48close550.101.31880.00001.2921-66.0011202.37
1162006.11.29 04:48close580.801.31880.00001.3014208.0011410.37
1172006.11.29 04:48buy590.101.31880.00001.3388
1182006.11.29 11:58buy600.201.31570.00001.3357
1192006.11.30 09:11close590.101.31860.00001.3388-4.0911406.28
1202006.11.30 09:11close600.201.31860.00001.335753.8211460.11
1212006.11.30 09:11buy610.101.31880.00001.3388
1222006.11.30 17:15sell620.201.32440.00001.3044
1232006.11.30 17:16close620.201.32410.00001.30446.0011466.11
1242006.11.30 17:16close610.101.32390.00001.338851.0011517.11
1252006.11.30 17:16buy630.101.32410.00001.3441
1262006.12.01 09:46sell640.201.32750.00001.3075
1272006.12.01 10:29close640.201.32480.00001.307554.0011571.11
1282006.12.01 10:29close630.101.32460.00001.34414.3011575.41
1292006.12.01 11:27sell650.101.32420.00001.3042
1302006.12.01 16:20sell660.201.32730.00001.3073
1312006.12.01 17:01sell670.401.33040.00001.3104
1322006.12.01 17:37sell680.801.33350.00001.3135
1332006.12.01 18:38close670.401.33090.00001.3104-20.0011555.41
1342006.12.01 18:38close660.201.33090.00001.3073-72.0011483.41
1352006.12.01 18:38close650.101.33090.00001.3042-67.0011416.41
1362006.12.01 18:38close680.801.33090.00001.3135208.0011624.41
1372006.12.01 18:38buy690.101.33090.00001.3509
1382006.12.06 11:18buy700.201.32780.00001.3478
1392006.12.06 17:38close700.201.33090.00001.347862.0011686.41
1402006.12.06 17:38close690.101.33090.00001.3509-2.0911684.32
1412006.12.06 17:38buy710.101.33110.00001.3511
1422006.12.06 22:07buy720.201.32780.00001.3478
1432006.12.07 07:03close710.101.33100.00001.3511-3.0911681.23
1442006.12.07 07:03close720.201.33100.00001.347859.8211741.05
1452006.12.07 10:00buy730.101.33210.00001.3521
1462006.12.07 12:15buy740.201.32910.00001.3491
1472006.12.07 15:36close740.201.33210.00001.349160.0011801.05
1482006.12.07 15:36close730.101.33210.00001.35210.0011801.05
1492006.12.08 01:00sell750.101.32820.00001.3082
1502006.12.08 15:45sell760.201.33150.00001.3115
1512006.12.08 15:53sell770.401.33450.00001.3145
1522006.12.08 17:29close760.201.33190.00001.3115-8.0011793.05
1532006.12.08 17:29close750.101.33190.00001.3082-37.0011756.05
1542006.12.08 17:29close770.401.33190.00001.3145104.0011860.05
1552006.12.08 17:29buy780.101.33190.00001.3519
1562006.12.08 18:43buy790.201.32880.00001.3488
1572006.12.08 18:51buy800.401.32580.00001.3458
1582006.12.08 18:54buy810.801.32250.00001.3425
1592006.12.08 18:55buy821.601.31940.00001.3394
1602006.12.08 18:57close810.801.32220.00001.3425-24.0011836.05
1612006.12.08 18:57close800.401.32220.00001.3458-144.0011692.05
1622006.12.08 18:57close790.201.32220.00001.3488-132.0011560.05
1632006.12.08 18:57close780.101.32220.00001.3519-97.0011463.05
1642006.12.08 18:57close821.601.32220.00001.3394448.0011911.05
1652006.12.08 18:57sell830.101.32220.00001.3022
1662006.12.11 02:28close830.101.31630.00001.302259.5011970.55
1672006.12.11 02:28sell840.101.31610.00001.2961
1682006.12.11 09:43sell850.201.31920.00001.2992
1692006.12.11 10:18sell860.401.32220.00001.3022
1702006.12.11 11:31close850.201.31960.00001.2992-8.0011962.55
1712006.12.11 11:31close840.101.31960.00001.2961-35.0011927.55
1722006.12.11 11:31close860.401.31960.00001.3022104.0012031.55
1732006.12.11 11:31buy870.101.31960.00001.3396
1742006.12.11 19:16sell880.201.32540.00001.3054
1752006.12.11 19:19close880.201.32490.00001.305410.0012041.55
1762006.12.11 19:19close870.101.32470.00001.339651.0012092.55
1772006.12.11 19:19buy890.101.32490.00001.3449
1782006.12.12 15:56buy900.201.32180.00001.3418
1792006.12.12 16:36close900.201.32490.00001.341862.0012154.55
1802006.12.12 16:36close890.101.32490.00001.3449-0.7012153.86
1812006.12.12 16:36sell910.101.32490.00001.3049
1822006.12.12 21:32sell920.201.32790.00001.3079
1832006.12.13 15:30close920.201.32460.00001.307967.0012220.85
1842006.12.13 15:30close910.101.32460.00001.30493.5012224.35
1852006.12.13 16:00sell930.101.32210.00001.3021
1862006.12.14 10:06sell940.201.32520.00001.3052
1872006.12.14 12:13close940.201.32210.00001.305262.0012286.35
1882006.12.14 12:13close930.101.32210.00001.30211.5012287.85
1892006.12.14 12:13buy950.101.32210.00001.3421
1902006.12.14 13:46buy960.201.31910.00001.3391
1912006.12.14 17:27buy970.401.31600.00001.3360
1922006.12.15 11:29buy980.801.31300.00001.3330
1932006.12.15 15:30close960.201.31620.00001.3391-59.3912228.45
1942006.12.15 15:30close950.101.31620.00001.3421-59.7012168.76
1952006.12.15 15:30close980.801.31620.00001.3330256.0012424.76
1962006.12.15 15:30close970.401.31620.00001.33605.2112429.97
1972006.12.15 15:30sell990.101.31620.00001.2962
1982006.12.15 17:04close990.101.31000.00001.296262.0012491.97
1992006.12.15 17:04buy1000.101.31000.00001.3300
2002006.12.15 19:32buy1010.201.30700.00001.3270
2012006.12.18 07:42close1010.201.31000.00001.327058.6112550.58
2022006.12.18 07:42close1000.101.31000.00001.3300-0.7012549.88
2032006.12.18 08:00buy1020.101.31060.00001.3306
2042006.12.18 16:59buy1030.201.30760.00001.3276
2052006.12.19 09:37close1030.201.31060.00001.327658.6112608.49
2062006.12.19 09:37close1020.101.31060.00001.3306-0.7012607.79
2072006.12.19 10:15buy1040.101.31290.00001.3329
2082006.12.19 18:55close1040.101.31920.00001.332963.0012670.79
2092006.12.19 19:35buy1050.101.31940.00001.3394
2102006.12.20 19:47buy1060.201.31630.00001.3363
2112006.12.21 08:25close1060.201.31940.00001.336357.8212728.62
2122006.12.21 08:25close1050.101.31940.00001.3394-2.7912725.83
2132006.12.21 10:00buy1070.101.32040.00001.3404
2142006.12.21 12:40buy1080.201.31740.00001.3374
2152006.12.21 16:38buy1090.401.31420.00001.3342
2162006.12.21 18:43close1080.201.31690.00001.3374-10.0012715.83
2172006.12.21 18:43close1070.101.31690.00001.3404-35.0012680.83
2182006.12.21 18:43close1090.401.31690.00001.3342108.0012788.83
2192006.12.21 18:43sell1100.101.31690.00001.2969
2202006.12.22 08:58sell1110.201.32000.00001.3000
2212006.12.22 16:58close1110.201.31680.00001.300064.0012852.83
2222006.12.22 16:58close1100.101.31680.00001.29691.5012854.33
2232006.12.22 17:24sell1120.101.31570.00001.2957
2242006.12.26 19:56close1120.101.30930.00001.295765.0012919.33
2252006.12.26 20:00sell1130.101.30940.00001.2894
2262006.12.27 04:15sell1140.201.31240.00001.2924
2272006.12.27 08:12sell1150.401.31550.00001.2955
2282006.12.27 17:30close1140.201.31280.00001.2924-8.0012911.33
2292006.12.27 17:30close1130.101.31280.00001.2894-33.5012877.83
2302006.12.27 17:30close1150.401.31280.00001.2955108.0012985.83
2312006.12.27 17:45sell1160.101.31300.00001.2930
2322006.12.28 14:20sell1170.201.31610.00001.2961
2332006.12.28 15:36sell1180.401.31920.00001.2992
2342006.12.28 17:00close1170.201.31650.00001.2961-8.0012977.83
2352006.12.28 17:00close1160.101.31650.00001.2930-33.5012944.32
2362006.12.28 17:00close1180.401.31650.00001.2992108.0013052.32
2372006.12.28 17:00buy1190.101.31650.00001.3365
2382006.12.28 17:03buy1200.201.31350.00001.3335
2392006.12.28 19:32close1200.201.31670.00001.333564.0013116.32
2402006.12.28 19:32close1190.101.31670.00001.33652.0013118.32
2412006.12.28 20:42buy1210.101.31620.00001.3362
2422007.01.02 02:33close1210.101.32270.00001.336262.9113181.23
2432007.01.02 02:33buy1220.101.32290.00001.3429
2442007.01.02 15:45close1220.101.32960.00001.342967.0013248.23
2452007.01.03 12:00sell1230.101.32540.00001.3054
2462007.01.03 17:08close1230.101.31830.00001.305471.0013319.23
2472007.01.03 17:08sell1240.101.31810.00001.2981
2482007.01.04 11:26close1240.101.31140.00001.298168.5013387.73
2492007.01.04 11:26sell1250.101.31120.00001.2912
2502007.01.05 15:30close1250.101.30340.00001.291278.5013466.23
2512007.01.05 16:00sell1260.101.30030.00001.2803
2522007.01.08 19:04sell1270.201.30340.00001.2834
2532007.01.09 16:22close1270.201.30020.00001.283465.0013531.22
2542007.01.09 16:22close1260.101.30020.00001.28032.0013533.22
2552007.01.09 17:41sell1280.101.29920.00001.2792
2562007.01.11 16:18close1280.101.29250.00001.279268.9913602.21
2572007.01.11 16:18sell1290.101.29230.00001.2723
2582007.01.15 09:54sell1300.201.29550.00001.2755
2592007.01.16 12:22sell1310.401.29860.00001.2786
2602007.01.16 15:12close1300.201.29590.00001.2755-7.0013595.21
2612007.01.16 15:12close1290.101.29590.00001.2723-34.5013560.70
2622007.01.16 15:12close1310.401.29590.00001.2786108.0013668.70
2632007.01.16 15:12buy1320.101.29590.00001.3159
2642007.01.16 16:53buy1330.201.29280.00001.3128
2652007.01.18 05:07close1330.201.29620.00001.312862.4313731.13
2662007.01.18 05:07close1320.101.29620.00001.31590.2113731.35
2672007.01.18 05:07buy1340.101.29640.00001.3164
2682007.01.18 12:32buy1350.201.29340.00001.3134
2692007.01.18 15:35buy1360.401.29030.00001.3103
2702007.01.18 16:21close1350.201.29310.00001.3134-6.0013725.35
2712007.01.18 16:21close1340.101.29310.00001.3164-33.0013692.35
2722007.01.18 16:21close1360.401.29310.00001.3103112.0013804.35
2732007.01.18 16:21sell1370.101.29310.00001.2731
2742007.01.18 17:55sell1380.201.29610.00001.2761
2752007.01.19 05:55sell1390.401.29920.00001.2792
2762007.01.19 12:18close1380.201.29620.00001.2761-1.0013803.35
2772007.01.19 12:18close1370.101.29620.00001.2731-30.5013772.84
2782007.01.19 12:18close1390.401.29620.00001.2792120.0013892.84
2792007.01.19 13:41sell1400.101.29610.00001.2761
2802007.01.23 12:00sell1410.201.29920.00001.2792
2812007.01.23 13:45sell1420.401.30220.00001.2822
2822007.01.24 10:15close1410.201.29930.00001.2792-1.0013891.84
2832007.01.24 10:15close1400.101.29930.00001.2761-30.5013861.34
2842007.01.24 10:15close1420.401.29930.00001.2822117.9913979.33
2852007.01.24 10:30sell1430.101.29910.00001.2791
2862007.01.25 21:42close1430.101.29220.00001.279170.5014049.83
2872007.01.25 21:42sell1440.101.29200.00001.2720
2882007.01.29 19:00sell1450.201.29510.00001.2751
2892007.01.31 17:17sell1460.401.29810.00001.2781
2902007.01.31 17:44sell1470.801.30120.00001.2812
2912007.02.01 17:00sell1481.601.30430.00001.2843
2922007.02.02 09:02close1470.801.30150.00001.2812-8.0514041.78
2932007.02.02 09:02close1460.401.30150.00001.2781-128.0213913.75
2942007.02.02 09:02close1450.201.30150.00001.2751-122.0213791.73
2952007.02.02 09:02close1440.101.30150.00001.2720-91.0113700.72
2962007.02.02 09:02close1481.601.30150.00001.2843455.9814156.70
2972007.02.02 16:00buy1490.101.30420.00001.3242
2982007.02.02 16:02buy1500.201.30110.00001.3211
2992007.02.02 16:23buy1510.401.29800.00001.3180
3002007.02.05 04:00buy1520.801.29500.00001.3150
3012007.02.05 16:13buy1531.601.29190.00001.3119
3022007.02.06 14:02close1520.801.29470.00001.3150-29.5714127.12
3032007.02.06 14:02close1510.401.29470.00001.3180-137.5713989.55
3042007.02.06 14:02close1500.201.29470.00001.3211-130.7913858.77
3052007.02.06 14:02close1490.101.29470.00001.3242-96.3913762.38
3062007.02.06 14:02close1531.601.29470.00001.3119436.8614199.24
3072007.02.06 14:02buy1540.101.29490.00001.3149
3082007.02.07 18:08close1540.101.30190.00001.314969.3014268.54
3092007.02.07 18:08buy1550.101.30210.00001.3221
3102007.02.08 10:36buy1560.201.29900.00001.3190
3112007.02.08 16:17close1560.201.30270.00001.319074.0014342.54
3122007.02.08 16:17close1550.101.30270.00001.32213.9114346.45
3132007.02.08 16:17buy1570.101.30290.00001.3229
3142007.02.09 12:02buy1580.201.29980.00001.3198
3152007.02.12 09:03close1580.201.30320.00001.319866.6114413.06
3162007.02.12 09:03close1570.101.30320.00001.32291.6114414.67
3172007.02.12 09:03buy1590.101.30340.00001.3234
3182007.02.12 10:39buy1600.201.30030.00001.3203
3192007.02.12 12:27buy1610.401.29730.00001.3173
3202007.02.13 10:01close1600.201.30000.00001.3203-7.3914407.27
3212007.02.13 10:01close1590.101.30000.00001.3234-34.7014372.58
3222007.02.13 10:01close1610.401.30000.00001.3173105.2114477.79
3232007.02.13 10:01buy1620.101.30020.00001.3202
3242007.02.14 09:37close1620.101.30740.00001.320271.3014549.10
3252007.02.14 09:45buy1630.101.30770.00001.3277
3262007.02.14 17:39close1630.101.31490.00001.327772.0014621.10
3272007.02.14 17:39buy1640.101.31510.00001.3351
3282007.02.14 18:39buy1650.201.31200.00001.3320
3292007.02.15 16:27close1650.201.31540.00001.332063.8214684.92
3302007.02.15 16:27close1640.101.31540.00001.33510.9114685.83
3312007.02.15 16:45buy1660.101.31660.00001.3366
3322007.02.15 17:37buy1670.201.31360.00001.3336
3332007.02.15 23:59close at stop1670.201.31410.00001.333610.0014695.83
3342007.02.15 23:59close at stop1660.101.31410.00001.3366-25.0014670.83