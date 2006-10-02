Strategy Tester Report
Goblin Bipolar Grid V4 trailing stop
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.10.02 01:00 - 2007.02.16 00:00 (2006.10.01 - 2007.02.16)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ProfitTarget=200; SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; Slippage=3; LotPrecision=2; UseMoneyMgmt=false;
EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=0.5; UseConservativeRSX_Signals=false;
ProfitMultiple=1.005; StopAfterNoTrades=false;
MagicNumber=72431; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=200; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=6; LongPips=30; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false;
LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=200; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=6; ShortPips=30; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false;
ShortOrderstoProtect=0; GridParameters="** Grid Parameters **"; Lots=0.2; TakeProfit=10; StopLoss=30; TrailingStop=0; GridSpacing=15; PlaceOrderFromPricePips=50; KillOrders=false;
KillPositions=false;
MagicNumbers=34562; NonLagLength=40; GridUpperLimit=1.4; GridLowerLimit=1.1;
|Bars in test
|3311
|Ticks modelled
|454626
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|4670.83
|Gross profit
|8317.89
|Gross loss
|-3647.06
|Profit factor
|2.28
|Expected payoff
|27.97
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|876.02 (7.87%)
|Relative drawdown
|7.87% (876.02)
|Total trades
|167
|Short positions (won %)
|80 (51.25%)
|Long positions (won %)
|87 (58.62%)
|Profit trades (% of total)
|92 (55.09%)
|Loss trades (% of total)
|75 (44.91%)
|Largest
|profit trade
|896.00
|loss trade
|-264.00
|Average
|profit trade
|90.41
|loss trade
|-48.63
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (657.89)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-876.02)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1039.52 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-876.02 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.10.02 01:00
|buy
|1
|0.10
|1.2684
|0.0000
|1.2884
|2
|2006.10.02 16:46
|close
|1
|0.10
|1.2733
|0.0000
|1.2884
|49.00
|10049.00
|3
|2006.10.02 16:46
|buy
|2
|0.10
|1.2735
|0.0000
|1.2935
|4
|2006.10.04 11:31
|buy
|3
|0.20
|1.2705
|0.0000
|1.2905
|5
|2006.10.04 13:44
|buy
|4
|0.40
|1.2674
|0.0000
|1.2874
|6
|2006.10.04 19:39
|close
|3
|0.20
|1.2700
|0.0000
|1.2905
|-10.00
|10039.00
|7
|2006.10.04 19:39
|close
|2
|0.10
|1.2700
|0.0000
|1.2935
|-36.39
|10002.61
|8
|2006.10.04 19:39
|close
|4
|0.40
|1.2700
|0.0000
|1.2874
|104.00
|10106.61
|9
|2006.10.04 22:00
|buy
|5
|0.10
|1.2713
|0.0000
|1.2913
|10
|2006.10.05 16:48
|buy
|6
|0.20
|1.2682
|0.0000
|1.2882
|11
|2006.10.06 15:30
|close
|6
|0.20
|1.2714
|0.0000
|1.2882
|62.61
|10169.21
|12
|2006.10.06 15:30
|close
|5
|0.10
|1.2714
|0.0000
|1.2913
|-1.79
|10167.43
|13
|2006.10.06 15:30
|sell
|7
|0.10
|1.2714
|0.0000
|1.2514
|14
|2006.10.06 15:32
|close
|7
|0.10
|1.2660
|0.0000
|1.2514
|54.00
|10221.43
|15
|2006.10.06 15:32
|sell
|8
|0.10
|1.2658
|0.0000
|1.2458
|16
|2006.10.06 15:56
|close
|8
|0.10
|1.2606
|0.0000
|1.2458
|52.00
|10273.43
|17
|2006.10.06 15:56
|sell
|9
|0.10
|1.2604
|0.0000
|1.2404
|18
|2006.10.10 14:07
|close
|9
|0.10
|1.2554
|0.0000
|1.2404
|51.00
|10324.43
|19
|2006.10.10 14:07
|sell
|10
|0.10
|1.2552
|0.0000
|1.2352
|20
|2006.10.13 17:04
|close
|10
|0.10
|1.2500
|0.0000
|1.2352
|54.49
|10378.92
|21
|2006.10.13 17:04
|sell
|11
|0.10
|1.2498
|0.0000
|1.2298
|22
|2006.10.16 15:42
|sell
|12
|0.20
|1.2529
|0.0000
|1.2329
|23
|2006.10.17 18:39
|sell
|13
|0.40
|1.2559
|0.0000
|1.2359
|24
|2006.10.18 00:38
|close
|12
|0.20
|1.2538
|0.0000
|1.2329
|-16.01
|10362.91
|25
|2006.10.18 00:38
|close
|11
|0.10
|1.2538
|0.0000
|1.2298
|-38.50
|10324.41
|26
|2006.10.18 00:38
|close
|13
|0.40
|1.2538
|0.0000
|1.2359
|85.99
|10410.40
|27
|2006.10.18 17:00
|sell
|14
|0.10
|1.2515
|0.0000
|1.2315
|28
|2006.10.19 10:04
|sell
|15
|0.20
|1.2546
|0.0000
|1.2346
|29
|2006.10.19 16:26
|sell
|16
|0.40
|1.2577
|0.0000
|1.2377
|30
|2006.10.19 19:00
|sell
|17
|0.80
|1.2608
|0.0000
|1.2408
|31
|2006.10.19 21:20
|sell
|18
|1.60
|1.2639
|0.0000
|1.2439
|32
|2006.10.20 12:57
|close
|17
|0.80
|1.2612
|0.0000
|1.2408
|-28.01
|10382.39
|33
|2006.10.20 12:57
|close
|16
|0.40
|1.2612
|0.0000
|1.2377
|-138.01
|10244.38
|34
|2006.10.20 12:57
|close
|15
|0.20
|1.2612
|0.0000
|1.2346
|-131.00
|10113.38
|35
|2006.10.20 12:57
|close
|14
|0.10
|1.2612
|0.0000
|1.2315
|-95.01
|10018.37
|36
|2006.10.20 12:57
|close
|18
|1.60
|1.2612
|0.0000
|1.2439
|439.98
|10458.35
|37
|2006.10.20 14:20
|sell
|19
|0.10
|1.2607
|0.0000
|1.2407
|38
|2006.10.23 12:59
|close
|19
|0.10
|1.2554
|0.0000
|1.2407
|53.50
|10511.85
|39
|2006.10.23 12:59
|sell
|20
|0.10
|1.2552
|0.0000
|1.2352
|40
|2006.10.25 13:33
|sell
|21
|0.20
|1.2585
|0.0000
|1.2385
|41
|2006.10.25 21:20
|sell
|22
|0.40
|1.2615
|0.0000
|1.2415
|42
|2006.10.25 21:29
|close
|21
|0.20
|1.2590
|0.0000
|1.2385
|-10.00
|10501.85
|43
|2006.10.25 21:29
|close
|20
|0.10
|1.2590
|0.0000
|1.2352
|-37.00
|10464.84
|44
|2006.10.25 21:29
|close
|22
|0.40
|1.2590
|0.0000
|1.2415
|100.00
|10564.84
|45
|2006.10.25 22:00
|buy
|23
|0.10
|1.2614
|0.0000
|1.2814
|46
|2006.10.26 11:21
|close
|23
|0.10
|1.2666
|0.0000
|1.2814
|49.91
|10614.76
|47
|2006.10.26 11:21
|buy
|24
|0.10
|1.2668
|0.0000
|1.2868
|48
|2006.10.27 15:32
|close
|24
|0.10
|1.2723
|0.0000
|1.2868
|54.30
|10669.06
|49
|2006.10.27 15:32
|sell
|25
|0.10
|1.2723
|0.0000
|1.2523
|50
|2006.10.31 17:08
|sell
|26
|0.20
|1.2756
|0.0000
|1.2556
|51
|2006.11.01 17:02
|sell
|27
|0.40
|1.2787
|0.0000
|1.2587
|52
|2006.11.01 17:52
|close
|26
|0.20
|1.2762
|0.0000
|1.2556
|-11.00
|10658.06
|53
|2006.11.01 17:52
|close
|25
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.2523
|-37.50
|10620.55
|54
|2006.11.01 17:52
|close
|27
|0.40
|1.2762
|0.0000
|1.2587
|100.00
|10720.55
|55
|2006.11.01 17:52
|buy
|28
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.2962
|56
|2006.11.03 15:31
|buy
|29
|0.20
|1.2730
|0.0000
|1.2930
|57
|2006.11.03 15:43
|buy
|30
|0.40
|1.2699
|0.0000
|1.2899
|58
|2006.11.07 00:09
|close
|29
|0.20
|1.2724
|0.0000
|1.2930
|-14.79
|10705.77
|59
|2006.11.07 00:09
|close
|28
|0.10
|1.2724
|0.0000
|1.2962
|-42.18
|10663.59
|60
|2006.11.07 00:09
|close
|30
|0.40
|1.2724
|0.0000
|1.2899
|94.43
|10758.02
|61
|2006.11.07 00:09
|buy
|31
|0.10
|1.2726
|0.0000
|1.2926
|62
|2006.11.07 15:58
|close
|31
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2926
|57.00
|10815.02
|63
|2006.11.07 16:37
|buy
|32
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.2998
|64
|2006.11.07 21:58
|buy
|33
|0.20
|1.2768
|0.0000
|1.2968
|65
|2006.11.08 11:18
|close
|32
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.2998
|-2.70
|10812.32
|66
|2006.11.08 11:18
|close
|33
|0.20
|1.2796
|0.0000
|1.2968
|54.61
|10866.93
|67
|2006.11.08 11:30
|buy
|34
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.3005
|68
|2006.11.08 15:11
|buy
|35
|0.20
|1.2774
|0.0000
|1.2974
|69
|2006.11.09 17:02
|close
|34
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.3005
|-5.09
|10861.84
|70
|2006.11.09 17:02
|close
|35
|0.20
|1.2802
|0.0000
|1.2974
|51.82
|10913.66
|71
|2006.11.09 17:31
|buy
|36
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.3005
|72
|2006.11.10 04:06
|close
|36
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.3005
|54.30
|10967.97
|73
|2006.11.10 04:06
|buy
|37
|0.10
|1.2862
|0.0000
|1.3062
|74
|2006.11.13 14:04
|buy
|38
|0.20
|1.2831
|0.0000
|1.3031
|75
|2006.11.13 17:31
|buy
|39
|0.40
|1.2799
|0.0000
|1.2999
|76
|2006.11.14 06:42
|close
|38
|0.20
|1.2824
|0.0000
|1.3031
|-15.39
|10952.57
|77
|2006.11.14 06:42
|close
|37
|0.10
|1.2824
|0.0000
|1.3062
|-39.39
|10913.18
|78
|2006.11.14 06:42
|close
|39
|0.40
|1.2824
|0.0000
|1.2999
|97.21
|11010.40
|79
|2006.11.14 09:00
|buy
|40
|0.10
|1.2828
|0.0000
|1.3028
|80
|2006.11.14 17:12
|buy
|41
|0.20
|1.2796
|0.0000
|1.2996
|81
|2006.11.14 21:25
|close
|40
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.3028
|-3.00
|11007.40
|82
|2006.11.14 21:25
|close
|41
|0.20
|1.2825
|0.0000
|1.2996
|58.00
|11065.40
|83
|2006.11.15 12:45
|sell
|42
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2595
|84
|2006.11.15 21:07
|sell
|43
|0.20
|1.2826
|0.0000
|1.2626
|85
|2006.11.16 16:00
|close
|43
|0.20
|1.2793
|0.0000
|1.2626
|68.99
|11134.39
|86
|2006.11.16 16:00
|close
|42
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2595
|3.50
|11137.88
|87
|2006.11.16 20:00
|sell
|44
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2594
|88
|2006.11.17 17:05
|sell
|45
|0.20
|1.2825
|0.0000
|1.2625
|89
|2006.11.22 03:53
|sell
|46
|0.40
|1.2855
|0.0000
|1.2655
|90
|2006.11.22 14:22
|sell
|47
|0.80
|1.2886
|0.0000
|1.2686
|91
|2006.11.22 15:32
|sell
|48
|1.60
|1.2916
|0.0000
|1.2716
|92
|2006.11.22 17:25
|sell
|49
|3.20
|1.2947
|0.0000
|1.2747
|93
|2006.11.22 19:49
|close
|48
|1.60
|1.2919
|0.0000
|1.2716
|-48.00
|11089.88
|94
|2006.11.22 19:49
|close
|47
|0.80
|1.2919
|0.0000
|1.2686
|-264.00
|10825.88
|95
|2006.11.22 19:49
|close
|46
|0.40
|1.2919
|0.0000
|1.2655
|-256.00
|10569.88
|96
|2006.11.22 19:49
|close
|45
|0.20
|1.2919
|0.0000
|1.2625
|-185.01
|10384.87
|97
|2006.11.22 19:49
|close
|44
|0.10
|1.2919
|0.0000
|1.2594
|-123.01
|10261.87
|98
|2006.11.22 19:49
|close
|49
|3.20
|1.2919
|0.0000
|1.2747
|896.00
|11157.87
|99
|2006.11.22 19:49
|buy
|50
|0.10
|1.2919
|0.0000
|1.3119
|100
|2006.11.24 10:24
|close
|50
|0.10
|1.2976
|0.0000
|1.3119
|54.21
|11212.08
|101
|2006.11.24 10:45
|buy
|51
|0.10
|1.3067
|0.0000
|1.3267
|102
|2006.11.27 01:00
|close
|51
|0.10
|1.3157
|0.0000
|1.3267
|89.30
|11301.38
|103
|2006.11.27 02:02
|buy
|52
|0.10
|1.3157
|0.0000
|1.3357
|104
|2006.11.27 07:20
|buy
|53
|0.20
|1.3126
|0.0000
|1.3326
|105
|2006.11.27 10:31
|buy
|54
|0.40
|1.3096
|0.0000
|1.3296
|106
|2006.11.27 11:32
|close
|53
|0.20
|1.3121
|0.0000
|1.3326
|-10.00
|11291.38
|107
|2006.11.27 11:32
|close
|52
|0.10
|1.3121
|0.0000
|1.3357
|-36.00
|11255.38
|108
|2006.11.27 11:32
|close
|54
|0.40
|1.3121
|0.0000
|1.3296
|100.00
|11355.38
|109
|2006.11.27 11:32
|sell
|55
|0.10
|1.3121
|0.0000
|1.2921
|110
|2006.11.28 10:06
|sell
|56
|0.20
|1.3153
|0.0000
|1.2953
|111
|2006.11.28 20:16
|sell
|57
|0.40
|1.3183
|0.0000
|1.2983
|112
|2006.11.29 01:53
|sell
|58
|0.80
|1.3214
|0.0000
|1.3014
|113
|2006.11.29 04:48
|close
|57
|0.40
|1.3188
|0.0000
|1.2983
|-18.01
|11337.38
|114
|2006.11.29 04:48
|close
|56
|0.20
|1.3188
|0.0000
|1.2953
|-69.00
|11268.37
|115
|2006.11.29 04:48
|close
|55
|0.10
|1.3188
|0.0000
|1.2921
|-66.00
|11202.37
|116
|2006.11.29 04:48
|close
|58
|0.80
|1.3188
|0.0000
|1.3014
|208.00
|11410.37
|117
|2006.11.29 04:48
|buy
|59
|0.10
|1.3188
|0.0000
|1.3388
|118
|2006.11.29 11:58
|buy
|60
|0.20
|1.3157
|0.0000
|1.3357
|119
|2006.11.30 09:11
|close
|59
|0.10
|1.3186
|0.0000
|1.3388
|-4.09
|11406.28
|120
|2006.11.30 09:11
|close
|60
|0.20
|1.3186
|0.0000
|1.3357
|53.82
|11460.11
|121
|2006.11.30 09:11
|buy
|61
|0.10
|1.3188
|0.0000
|1.3388
|122
|2006.11.30 17:15
|sell
|62
|0.20
|1.3244
|0.0000
|1.3044
|123
|2006.11.30 17:16
|close
|62
|0.20
|1.3241
|0.0000
|1.3044
|6.00
|11466.11
|124
|2006.11.30 17:16
|close
|61
|0.10
|1.3239
|0.0000
|1.3388
|51.00
|11517.11
|125
|2006.11.30 17:16
|buy
|63
|0.10
|1.3241
|0.0000
|1.3441
|126
|2006.12.01 09:46
|sell
|64
|0.20
|1.3275
|0.0000
|1.3075
|127
|2006.12.01 10:29
|close
|64
|0.20
|1.3248
|0.0000
|1.3075
|54.00
|11571.11
|128
|2006.12.01 10:29
|close
|63
|0.10
|1.3246
|0.0000
|1.3441
|4.30
|11575.41
|129
|2006.12.01 11:27
|sell
|65
|0.10
|1.3242
|0.0000
|1.3042
|130
|2006.12.01 16:20
|sell
|66
|0.20
|1.3273
|0.0000
|1.3073
|131
|2006.12.01 17:01
|sell
|67
|0.40
|1.3304
|0.0000
|1.3104
|132
|2006.12.01 17:37
|sell
|68
|0.80
|1.3335
|0.0000
|1.3135
|133
|2006.12.01 18:38
|close
|67
|0.40
|1.3309
|0.0000
|1.3104
|-20.00
|11555.41
|134
|2006.12.01 18:38
|close
|66
|0.20
|1.3309
|0.0000
|1.3073
|-72.00
|11483.41
|135
|2006.12.01 18:38
|close
|65
|0.10
|1.3309
|0.0000
|1.3042
|-67.00
|11416.41
|136
|2006.12.01 18:38
|close
|68
|0.80
|1.3309
|0.0000
|1.3135
|208.00
|11624.41
|137
|2006.12.01 18:38
|buy
|69
|0.10
|1.3309
|0.0000
|1.3509
|138
|2006.12.06 11:18
|buy
|70
|0.20
|1.3278
|0.0000
|1.3478
|139
|2006.12.06 17:38
|close
|70
|0.20
|1.3309
|0.0000
|1.3478
|62.00
|11686.41
|140
|2006.12.06 17:38
|close
|69
|0.10
|1.3309
|0.0000
|1.3509
|-2.09
|11684.32
|141
|2006.12.06 17:38
|buy
|71
|0.10
|1.3311
|0.0000
|1.3511
|142
|2006.12.06 22:07
|buy
|72
|0.20
|1.3278
|0.0000
|1.3478
|143
|2006.12.07 07:03
|close
|71
|0.10
|1.3310
|0.0000
|1.3511
|-3.09
|11681.23
|144
|2006.12.07 07:03
|close
|72
|0.20
|1.3310
|0.0000
|1.3478
|59.82
|11741.05
|145
|2006.12.07 10:00
|buy
|73
|0.10
|1.3321
|0.0000
|1.3521
|146
|2006.12.07 12:15
|buy
|74
|0.20
|1.3291
|0.0000
|1.3491
|147
|2006.12.07 15:36
|close
|74
|0.20
|1.3321
|0.0000
|1.3491
|60.00
|11801.05
|148
|2006.12.07 15:36
|close
|73
|0.10
|1.3321
|0.0000
|1.3521
|0.00
|11801.05
|149
|2006.12.08 01:00
|sell
|75
|0.10
|1.3282
|0.0000
|1.3082
|150
|2006.12.08 15:45
|sell
|76
|0.20
|1.3315
|0.0000
|1.3115
|151
|2006.12.08 15:53
|sell
|77
|0.40
|1.3345
|0.0000
|1.3145
|152
|2006.12.08 17:29
|close
|76
|0.20
|1.3319
|0.0000
|1.3115
|-8.00
|11793.05
|153
|2006.12.08 17:29
|close
|75
|0.10
|1.3319
|0.0000
|1.3082
|-37.00
|11756.05
|154
|2006.12.08 17:29
|close
|77
|0.40
|1.3319
|0.0000
|1.3145
|104.00
|11860.05
|155
|2006.12.08 17:29
|buy
|78
|0.10
|1.3319
|0.0000
|1.3519
|156
|2006.12.08 18:43
|buy
|79
|0.20
|1.3288
|0.0000
|1.3488
|157
|2006.12.08 18:51
|buy
|80
|0.40
|1.3258
|0.0000
|1.3458
|158
|2006.12.08 18:54
|buy
|81
|0.80
|1.3225
|0.0000
|1.3425
|159
|2006.12.08 18:55
|buy
|82
|1.60
|1.3194
|0.0000
|1.3394
|160
|2006.12.08 18:57
|close
|81
|0.80
|1.3222
|0.0000
|1.3425
|-24.00
|11836.05
|161
|2006.12.08 18:57
|close
|80
|0.40
|1.3222
|0.0000
|1.3458
|-144.00
|11692.05
|162
|2006.12.08 18:57
|close
|79
|0.20
|1.3222
|0.0000
|1.3488
|-132.00
|11560.05
|163
|2006.12.08 18:57
|close
|78
|0.10
|1.3222
|0.0000
|1.3519
|-97.00
|11463.05
|164
|2006.12.08 18:57
|close
|82
|1.60
|1.3222
|0.0000
|1.3394
|448.00
|11911.05
|165
|2006.12.08 18:57
|sell
|83
|0.10
|1.3222
|0.0000
|1.3022
|166
|2006.12.11 02:28
|close
|83
|0.10
|1.3163
|0.0000
|1.3022
|59.50
|11970.55
|167
|2006.12.11 02:28
|sell
|84
|0.10
|1.3161
|0.0000
|1.2961
|168
|2006.12.11 09:43
|sell
|85
|0.20
|1.3192
|0.0000
|1.2992
|169
|2006.12.11 10:18
|sell
|86
|0.40
|1.3222
|0.0000
|1.3022
|170
|2006.12.11 11:31
|close
|85
|0.20
|1.3196
|0.0000
|1.2992
|-8.00
|11962.55
|171
|2006.12.11 11:31
|close
|84
|0.10
|1.3196
|0.0000
|1.2961
|-35.00
|11927.55
|172
|2006.12.11 11:31
|close
|86
|0.40
|1.3196
|0.0000
|1.3022
|104.00
|12031.55
|173
|2006.12.11 11:31
|buy
|87
|0.10
|1.3196
|0.0000
|1.3396
|174
|2006.12.11 19:16
|sell
|88
|0.20
|1.3254
|0.0000
|1.3054
|175
|2006.12.11 19:19
|close
|88
|0.20
|1.3249
|0.0000
|1.3054
|10.00
|12041.55
|176
|2006.12.11 19:19
|close
|87
|0.10
|1.3247
|0.0000
|1.3396
|51.00
|12092.55
|177
|2006.12.11 19:19
|buy
|89
|0.10
|1.3249
|0.0000
|1.3449
|178
|2006.12.12 15:56
|buy
|90
|0.20
|1.3218
|0.0000
|1.3418
|179
|2006.12.12 16:36
|close
|90
|0.20
|1.3249
|0.0000
|1.3418
|62.00
|12154.55
|180
|2006.12.12 16:36
|close
|89
|0.10
|1.3249
|0.0000
|1.3449
|-0.70
|12153.86
|181
|2006.12.12 16:36
|sell
|91
|0.10
|1.3249
|0.0000
|1.3049
|182
|2006.12.12 21:32
|sell
|92
|0.20
|1.3279
|0.0000
|1.3079
|183
|2006.12.13 15:30
|close
|92
|0.20
|1.3246
|0.0000
|1.3079
|67.00
|12220.85
|184
|2006.12.13 15:30
|close
|91
|0.10
|1.3246
|0.0000
|1.3049
|3.50
|12224.35
|185
|2006.12.13 16:00
|sell
|93
|0.10
|1.3221
|0.0000
|1.3021
|186
|2006.12.14 10:06
|sell
|94
|0.20
|1.3252
|0.0000
|1.3052
|187
|2006.12.14 12:13
|close
|94
|0.20
|1.3221
|0.0000
|1.3052
|62.00
|12286.35
|188
|2006.12.14 12:13
|close
|93
|0.10
|1.3221
|0.0000
|1.3021
|1.50
|12287.85
|189
|2006.12.14 12:13
|buy
|95
|0.10
|1.3221
|0.0000
|1.3421
|190
|2006.12.14 13:46
|buy
|96
|0.20
|1.3191
|0.0000
|1.3391
|191
|2006.12.14 17:27
|buy
|97
|0.40
|1.3160
|0.0000
|1.3360
|192
|2006.12.15 11:29
|buy
|98
|0.80
|1.3130
|0.0000
|1.3330
|193
|2006.12.15 15:30
|close
|96
|0.20
|1.3162
|0.0000
|1.3391
|-59.39
|12228.45
|194
|2006.12.15 15:30
|close
|95
|0.10
|1.3162
|0.0000
|1.3421
|-59.70
|12168.76
|195
|2006.12.15 15:30
|close
|98
|0.80
|1.3162
|0.0000
|1.3330
|256.00
|12424.76
|196
|2006.12.15 15:30
|close
|97
|0.40
|1.3162
|0.0000
|1.3360
|5.21
|12429.97
|197
|2006.12.15 15:30
|sell
|99
|0.10
|1.3162
|0.0000
|1.2962
|198
|2006.12.15 17:04
|close
|99
|0.10
|1.3100
|0.0000
|1.2962
|62.00
|12491.97
|199
|2006.12.15 17:04
|buy
|100
|0.10
|1.3100
|0.0000
|1.3300
|200
|2006.12.15 19:32
|buy
|101
|0.20
|1.3070
|0.0000
|1.3270
|201
|2006.12.18 07:42
|close
|101
|0.20
|1.3100
|0.0000
|1.3270
|58.61
|12550.58
|202
|2006.12.18 07:42
|close
|100
|0.10
|1.3100
|0.0000
|1.3300
|-0.70
|12549.88
|203
|2006.12.18 08:00
|buy
|102
|0.10
|1.3106
|0.0000
|1.3306
|204
|2006.12.18 16:59
|buy
|103
|0.20
|1.3076
|0.0000
|1.3276
|205
|2006.12.19 09:37
|close
|103
|0.20
|1.3106
|0.0000
|1.3276
|58.61
|12608.49
|206
|2006.12.19 09:37
|close
|102
|0.10
|1.3106
|0.0000
|1.3306
|-0.70
|12607.79
|207
|2006.12.19 10:15
|buy
|104
|0.10
|1.3129
|0.0000
|1.3329
|208
|2006.12.19 18:55
|close
|104
|0.10
|1.3192
|0.0000
|1.3329
|63.00
|12670.79
|209
|2006.12.19 19:35
|buy
|105
|0.10
|1.3194
|0.0000
|1.3394
|210
|2006.12.20 19:47
|buy
|106
|0.20
|1.3163
|0.0000
|1.3363
|211
|2006.12.21 08:25
|close
|106
|0.20
|1.3194
|0.0000
|1.3363
|57.82
|12728.62
|212
|2006.12.21 08:25
|close
|105
|0.10
|1.3194
|0.0000
|1.3394
|-2.79
|12725.83
|213
|2006.12.21 10:00
|buy
|107
|0.10
|1.3204
|0.0000
|1.3404
|214
|2006.12.21 12:40
|buy
|108
|0.20
|1.3174
|0.0000
|1.3374
|215
|2006.12.21 16:38
|buy
|109
|0.40
|1.3142
|0.0000
|1.3342
|216
|2006.12.21 18:43
|close
|108
|0.20
|1.3169
|0.0000
|1.3374
|-10.00
|12715.83
|217
|2006.12.21 18:43
|close
|107
|0.10
|1.3169
|0.0000
|1.3404
|-35.00
|12680.83
|218
|2006.12.21 18:43
|close
|109
|0.40
|1.3169
|0.0000
|1.3342
|108.00
|12788.83
|219
|2006.12.21 18:43
|sell
|110
|0.10
|1.3169
|0.0000
|1.2969
|220
|2006.12.22 08:58
|sell
|111
|0.20
|1.3200
|0.0000
|1.3000
|221
|2006.12.22 16:58
|close
|111
|0.20
|1.3168
|0.0000
|1.3000
|64.00
|12852.83
|222
|2006.12.22 16:58
|close
|110
|0.10
|1.3168
|0.0000
|1.2969
|1.50
|12854.33
|223
|2006.12.22 17:24
|sell
|112
|0.10
|1.3157
|0.0000
|1.2957
|224
|2006.12.26 19:56
|close
|112
|0.10
|1.3093
|0.0000
|1.2957
|65.00
|12919.33
|225
|2006.12.26 20:00
|sell
|113
|0.10
|1.3094
|0.0000
|1.2894
|226
|2006.12.27 04:15
|sell
|114
|0.20
|1.3124
|0.0000
|1.2924
|227
|2006.12.27 08:12
|sell
|115
|0.40
|1.3155
|0.0000
|1.2955
|228
|2006.12.27 17:30
|close
|114
|0.20
|1.3128
|0.0000
|1.2924
|-8.00
|12911.33
|229
|2006.12.27 17:30
|close
|113
|0.10
|1.3128
|0.0000
|1.2894
|-33.50
|12877.83
|230
|2006.12.27 17:30
|close
|115
|0.40
|1.3128
|0.0000
|1.2955
|108.00
|12985.83
|231
|2006.12.27 17:45
|sell
|116
|0.10
|1.3130
|0.0000
|1.2930
|232
|2006.12.28 14:20
|sell
|117
|0.20
|1.3161
|0.0000
|1.2961
|233
|2006.12.28 15:36
|sell
|118
|0.40
|1.3192
|0.0000
|1.2992
|234
|2006.12.28 17:00
|close
|117
|0.20
|1.3165
|0.0000
|1.2961
|-8.00
|12977.83
|235
|2006.12.28 17:00
|close
|116
|0.10
|1.3165
|0.0000
|1.2930
|-33.50
|12944.32
|236
|2006.12.28 17:00
|close
|118
|0.40
|1.3165
|0.0000
|1.2992
|108.00
|13052.32
|237
|2006.12.28 17:00
|buy
|119
|0.10
|1.3165
|0.0000
|1.3365
|238
|2006.12.28 17:03
|buy
|120
|0.20
|1.3135
|0.0000
|1.3335
|239
|2006.12.28 19:32
|close
|120
|0.20
|1.3167
|0.0000
|1.3335
|64.00
|13116.32
|240
|2006.12.28 19:32
|close
|119
|0.10
|1.3167
|0.0000
|1.3365
|2.00
|13118.32
|241
|2006.12.28 20:42
|buy
|121
|0.10
|1.3162
|0.0000
|1.3362
|242
|2007.01.02 02:33
|close
|121
|0.10
|1.3227
|0.0000
|1.3362
|62.91
|13181.23
|243
|2007.01.02 02:33
|buy
|122
|0.10
|1.3229
|0.0000
|1.3429
|244
|2007.01.02 15:45
|close
|122
|0.10
|1.3296
|0.0000
|1.3429
|67.00
|13248.23
|245
|2007.01.03 12:00
|sell
|123
|0.10
|1.3254
|0.0000
|1.3054
|246
|2007.01.03 17:08
|close
|123
|0.10
|1.3183
|0.0000
|1.3054
|71.00
|13319.23
|247
|2007.01.03 17:08
|sell
|124
|0.10
|1.3181
|0.0000
|1.2981
|248
|2007.01.04 11:26
|close
|124
|0.10
|1.3114
|0.0000
|1.2981
|68.50
|13387.73
|249
|2007.01.04 11:26
|sell
|125
|0.10
|1.3112
|0.0000
|1.2912
|250
|2007.01.05 15:30
|close
|125
|0.10
|1.3034
|0.0000
|1.2912
|78.50
|13466.23
|251
|2007.01.05 16:00
|sell
|126
|0.10
|1.3003
|0.0000
|1.2803
|252
|2007.01.08 19:04
|sell
|127
|0.20
|1.3034
|0.0000
|1.2834
|253
|2007.01.09 16:22
|close
|127
|0.20
|1.3002
|0.0000
|1.2834
|65.00
|13531.22
|254
|2007.01.09 16:22
|close
|126
|0.10
|1.3002
|0.0000
|1.2803
|2.00
|13533.22
|255
|2007.01.09 17:41
|sell
|128
|0.10
|1.2992
|0.0000
|1.2792
|256
|2007.01.11 16:18
|close
|128
|0.10
|1.2925
|0.0000
|1.2792
|68.99
|13602.21
|257
|2007.01.11 16:18
|sell
|129
|0.10
|1.2923
|0.0000
|1.2723
|258
|2007.01.15 09:54
|sell
|130
|0.20
|1.2955
|0.0000
|1.2755
|259
|2007.01.16 12:22
|sell
|131
|0.40
|1.2986
|0.0000
|1.2786
|260
|2007.01.16 15:12
|close
|130
|0.20
|1.2959
|0.0000
|1.2755
|-7.00
|13595.21
|261
|2007.01.16 15:12
|close
|129
|0.10
|1.2959
|0.0000
|1.2723
|-34.50
|13560.70
|262
|2007.01.16 15:12
|close
|131
|0.40
|1.2959
|0.0000
|1.2786
|108.00
|13668.70
|263
|2007.01.16 15:12
|buy
|132
|0.10
|1.2959
|0.0000
|1.3159
|264
|2007.01.16 16:53
|buy
|133
|0.20
|1.2928
|0.0000
|1.3128
|265
|2007.01.18 05:07
|close
|133
|0.20
|1.2962
|0.0000
|1.3128
|62.43
|13731.13
|266
|2007.01.18 05:07
|close
|132
|0.10
|1.2962
|0.0000
|1.3159
|0.21
|13731.35
|267
|2007.01.18 05:07
|buy
|134
|0.10
|1.2964
|0.0000
|1.3164
|268
|2007.01.18 12:32
|buy
|135
|0.20
|1.2934
|0.0000
|1.3134
|269
|2007.01.18 15:35
|buy
|136
|0.40
|1.2903
|0.0000
|1.3103
|270
|2007.01.18 16:21
|close
|135
|0.20
|1.2931
|0.0000
|1.3134
|-6.00
|13725.35
|271
|2007.01.18 16:21
|close
|134
|0.10
|1.2931
|0.0000
|1.3164
|-33.00
|13692.35
|272
|2007.01.18 16:21
|close
|136
|0.40
|1.2931
|0.0000
|1.3103
|112.00
|13804.35
|273
|2007.01.18 16:21
|sell
|137
|0.10
|1.2931
|0.0000
|1.2731
|274
|2007.01.18 17:55
|sell
|138
|0.20
|1.2961
|0.0000
|1.2761
|275
|2007.01.19 05:55
|sell
|139
|0.40
|1.2992
|0.0000
|1.2792
|276
|2007.01.19 12:18
|close
|138
|0.20
|1.2962
|0.0000
|1.2761
|-1.00
|13803.35
|277
|2007.01.19 12:18
|close
|137
|0.10
|1.2962
|0.0000
|1.2731
|-30.50
|13772.84
|278
|2007.01.19 12:18
|close
|139
|0.40
|1.2962
|0.0000
|1.2792
|120.00
|13892.84
|279
|2007.01.19 13:41
|sell
|140
|0.10
|1.2961
|0.0000
|1.2761
|280
|2007.01.23 12:00
|sell
|141
|0.20
|1.2992
|0.0000
|1.2792
|281
|2007.01.23 13:45
|sell
|142
|0.40
|1.3022
|0.0000
|1.2822
|282
|2007.01.24 10:15
|close
|141
|0.20
|1.2993
|0.0000
|1.2792
|-1.00
|13891.84
|283
|2007.01.24 10:15
|close
|140
|0.10
|1.2993
|0.0000
|1.2761
|-30.50
|13861.34
|284
|2007.01.24 10:15
|close
|142
|0.40
|1.2993
|0.0000
|1.2822
|117.99
|13979.33
|285
|2007.01.24 10:30
|sell
|143
|0.10
|1.2991
|0.0000
|1.2791
|286
|2007.01.25 21:42
|close
|143
|0.10
|1.2922
|0.0000
|1.2791
|70.50
|14049.83
|287
|2007.01.25 21:42
|sell
|144
|0.10
|1.2920
|0.0000
|1.2720
|288
|2007.01.29 19:00
|sell
|145
|0.20
|1.2951
|0.0000
|1.2751
|289
|2007.01.31 17:17
|sell
|146
|0.40
|1.2981
|0.0000
|1.2781
|290
|2007.01.31 17:44
|sell
|147
|0.80
|1.3012
|0.0000
|1.2812
|291
|2007.02.01 17:00
|sell
|148
|1.60
|1.3043
|0.0000
|1.2843
|292
|2007.02.02 09:02
|close
|147
|0.80
|1.3015
|0.0000
|1.2812
|-8.05
|14041.78
|293
|2007.02.02 09:02
|close
|146
|0.40
|1.3015
|0.0000
|1.2781
|-128.02
|13913.75
|294
|2007.02.02 09:02
|close
|145
|0.20
|1.3015
|0.0000
|1.2751
|-122.02
|13791.73
|295
|2007.02.02 09:02
|close
|144
|0.10
|1.3015
|0.0000
|1.2720
|-91.01
|13700.72
|296
|2007.02.02 09:02
|close
|148
|1.60
|1.3015
|0.0000
|1.2843
|455.98
|14156.70
|297
|2007.02.02 16:00
|buy
|149
|0.10
|1.3042
|0.0000
|1.3242
|298
|2007.02.02 16:02
|buy
|150
|0.20
|1.3011
|0.0000
|1.3211
|299
|2007.02.02 16:23
|buy
|151
|0.40
|1.2980
|0.0000
|1.3180
|300
|2007.02.05 04:00
|buy
|152
|0.80
|1.2950
|0.0000
|1.3150
|301
|2007.02.05 16:13
|buy
|153
|1.60
|1.2919
|0.0000
|1.3119
|302
|2007.02.06 14:02
|close
|152
|0.80
|1.2947
|0.0000
|1.3150
|-29.57
|14127.12
|303
|2007.02.06 14:02
|close
|151
|0.40
|1.2947
|0.0000
|1.3180
|-137.57
|13989.55
|304
|2007.02.06 14:02
|close
|150
|0.20
|1.2947
|0.0000
|1.3211
|-130.79
|13858.77
|305
|2007.02.06 14:02
|close
|149
|0.10
|1.2947
|0.0000
|1.3242
|-96.39
|13762.38
|306
|2007.02.06 14:02
|close
|153
|1.60
|1.2947
|0.0000
|1.3119
|436.86
|14199.24
|307
|2007.02.06 14:02
|buy
|154
|0.10
|1.2949
|0.0000
|1.3149
|308
|2007.02.07 18:08
|close
|154
|0.10
|1.3019
|0.0000
|1.3149
|69.30
|14268.54
|309
|2007.02.07 18:08
|buy
|155
|0.10
|1.3021
|0.0000
|1.3221
|310
|2007.02.08 10:36
|buy
|156
|0.20
|1.2990
|0.0000
|1.3190
|311
|2007.02.08 16:17
|close
|156
|0.20
|1.3027
|0.0000
|1.3190
|74.00
|14342.54
|312
|2007.02.08 16:17
|close
|155
|0.10
|1.3027
|0.0000
|1.3221
|3.91
|14346.45
|313
|2007.02.08 16:17
|buy
|157
|0.10
|1.3029
|0.0000
|1.3229
|314
|2007.02.09 12:02
|buy
|158
|0.20
|1.2998
|0.0000
|1.3198
|315
|2007.02.12 09:03
|close
|158
|0.20
|1.3032
|0.0000
|1.3198
|66.61
|14413.06
|316
|2007.02.12 09:03
|close
|157
|0.10
|1.3032
|0.0000
|1.3229
|1.61
|14414.67
|317
|2007.02.12 09:03
|buy
|159
|0.10
|1.3034
|0.0000
|1.3234
|318
|2007.02.12 10:39
|buy
|160
|0.20
|1.3003
|0.0000
|1.3203
|319
|2007.02.12 12:27
|buy
|161
|0.40
|1.2973
|0.0000
|1.3173
|320
|2007.02.13 10:01
|close
|160
|0.20
|1.3000
|0.0000
|1.3203
|-7.39
|14407.27
|321
|2007.02.13 10:01
|close
|159
|0.10
|1.3000
|0.0000
|1.3234
|-34.70
|14372.58
|322
|2007.02.13 10:01
|close
|161
|0.40
|1.3000
|0.0000
|1.3173
|105.21
|14477.79
|323
|2007.02.13 10:01
|buy
|162
|0.10
|1.3002
|0.0000
|1.3202
|324
|2007.02.14 09:37
|close
|162
|0.10
|1.3074
|0.0000
|1.3202
|71.30
|14549.10
|325
|2007.02.14 09:45
|buy
|163
|0.10
|1.3077
|0.0000
|1.3277
|326
|2007.02.14 17:39
|close
|163
|0.10
|1.3149
|0.0000
|1.3277
|72.00
|14621.10
|327
|2007.02.14 17:39
|buy
|164
|0.10
|1.3151
|0.0000
|1.3351
|328
|2007.02.14 18:39
|buy
|165
|0.20
|1.3120
|0.0000
|1.3320
|329
|2007.02.15 16:27
|close
|165
|0.20
|1.3154
|0.0000
|1.3320
|63.82
|14684.92
|330
|2007.02.15 16:27
|close
|164
|0.10
|1.3154
|0.0000
|1.3351
|0.91
|14685.83
|331
|2007.02.15 16:45
|buy
|166
|0.10
|1.3166
|0.0000
|1.3366
|332
|2007.02.15 17:37
|buy
|167
|0.20
|1.3136
|0.0000
|1.3336
|333
|2007.02.15 23:59
|close at stop
|167
|0.20
|1.3141
|0.0000
|1.3336
|10.00
|14695.83
|334
|2007.02.15 23:59
|close at stop
|166
|0.10
|1.3141
|0.0000
|1.3366
|-25.00
|14670.83