|Account: 389406
|Name: terminator2_203
|Currency: USD
|2007 February 16, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7354922
|2007.02.04 16:27
|balance
|Deposit
|5 000.00
|7355950
|2007.02.05 02:22
|buy
|0.10
|audusd
|0.7751
|0.0000
|0.7789
|2007.02.05 10:01
|0.7745
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|7356011
|2007.02.05 02:30
|buy
|0.20
|audusd
|0.7747
|0.0000
|0.7785
|2007.02.05 10:01
|0.7747
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7356018
|2007.02.05 02:30
|buy
|0.30
|audusd
|0.7739
|0.0000
|0.7777
|2007.02.05 10:01
|0.7747
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7361750
|2007.02.05 09:37
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1856
|0.0000
|1.1894
|2007.02.05 10:03
|1.1852
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.37
|7361848
|2007.02.05 09:42
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1852
|0.0000
|1.1890
|2007.02.05 10:03
|1.1854
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|7362112
|2007.02.05 09:52
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1848
|0.0000
|1.1886
|2007.02.05 10:03
|1.1856
|0.00
|0.00
|0.00
|20.24
|7362460
|2007.02.05 10:01
|buy
|0.10
|audusd
|0.7749
|0.0000
|0.7787
|2007.02.05 16:32
|0.7748
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|7362631
|2007.02.05 10:07
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1858
|0.0000
|1.1896
|2007.02.05 12:15
|1.1856
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|7362682
|2007.02.05 10:08
|buy
|0.20
|audusd
|0.7746
|0.0000
|0.7784
|2007.02.05 16:32
|0.7749
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|7362788
|2007.02.05 10:12
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1853
|0.0000
|1.1891
|2007.02.05 12:15
|1.1854
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|7362913
|2007.02.05 10:18
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1849
|0.0000
|1.1887
|2007.02.05 12:15
|1.1856
|0.00
|0.00
|0.00
|17.71
|7365491
|2007.02.05 11:43
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6182
|0.0000
|1.6220
|2007.02.05 12:46
|1.6181
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|7365549
|2007.02.05 11:44
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6179
|0.0000
|1.6217
|2007.02.05 12:46
|1.6180
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7365736
|2007.02.05 11:47
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6175
|0.0000
|1.6213
|2007.02.05 12:46
|1.6182
|0.00
|0.00
|0.00
|16.78
|7365982
|2007.02.05 11:53
|buy
|0.30
|audusd
|0.7742
|0.0000
|0.7780
|2007.02.05 16:32
|0.7748
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|7366568
|2007.02.05 12:15
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1858
|0.0000
|1.1896
|2007.02.05 13:00
|1.1864
|0.00
|0.00
|0.00
|5.06
|7366727
|2007.02.05 12:22
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1854
|0.0000
|1.1892
|2007.02.05 13:00
|1.1864
|0.00
|0.00
|0.00
|16.86
|7367156
|2007.02.05 12:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2510
|0.0000
|1.2548
|2007.02.05 14:32
|1.2515
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7367295
|2007.02.05 12:46
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6184
|0.0000
|1.6222
|2007.02.08 08:45
|1.6182
|0.00
|0.00
|1.36
|-1.61
|7367400
|2007.02.05 12:52
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6180
|0.0000
|1.6218
|2007.02.08 08:45
|1.6183
|0.00
|0.00
|2.73
|4.83
|7367735
|2007.02.05 13:01
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6177
|0.0000
|1.6215
|2007.02.08 08:45
|1.6184
|0.00
|0.00
|4.10
|16.89
|7368106
|2007.02.05 13:10
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2506
|0.0000
|1.2544
|2007.02.05 14:32
|1.2516
|0.00
|0.00
|0.00
|15.98
|7376066
|2007.02.05 17:57
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6593
|0.0000
|0.6555
|2007.02.06 06:10
|0.6593
|0.00
|0.00
|0.22
|0.00
|7376566
|2007.02.05 18:18
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6597
|0.0000
|0.6559
|2007.02.06 06:09
|0.6592
|0.00
|0.00
|0.43
|19.61
|7378766
|2007.02.05 21:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2499
|0.0000
|1.2537
|2007.02.08 14:12
|1.2498
|0.00
|0.00
|1.09
|-0.80
|7378779
|2007.02.05 21:26
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2494
|0.0000
|1.2532
|2007.02.08 14:12
|1.2496
|0.00
|0.00
|2.18
|3.20
|7378863
|2007.02.05 21:35
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2490
|0.0000
|1.2528
|2007.02.08 14:12
|1.2498
|0.00
|0.00
|3.26
|19.20
|7384589
|2007.02.06 09:24
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.58
|0.00
|155.96
|2007.02.06 10:16
|155.63
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|7384646
|2007.02.06 09:28
|buy
|0.20
|eurjpy
|155.55
|0.00
|155.93
|2007.02.06 10:16
|155.65
|0.00
|0.00
|0.00
|16.61
|7385363
|2007.02.06 10:03
|buy
|0.10
|audusd
|0.7759
|0.0000
|0.7797
|2007.02.06 14:08
|0.7759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7385694
|2007.02.06 10:16
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.70
|0.00
|156.08
|2007.02.06 10:32
|155.78
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|7385698
|2007.02.06 10:17
|buy
|0.20
|eurjpy
|155.67
|0.00
|156.05
|2007.02.06 10:32
|155.77
|0.00
|0.00
|0.00
|16.59
|7385747
|2007.02.06 10:19
|buy
|0.20
|audusd
|0.7754
|0.0000
|0.7792
|2007.02.06 14:08
|0.7756
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7385943
|2007.02.06 10:26
|buy
|0.30
|audusd
|0.7750
|0.0000
|0.7788
|2007.02.06 14:08
|0.7757
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|7392245
|2007.02.06 14:42
|buy
|0.10
|audusd
|0.7763
|0.0000
|0.7801
|2007.02.06 15:15
|0.7769
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|7392410
|2007.02.06 14:52
|buy
|0.20
|audusd
|0.7759
|0.0000
|0.7797
|2007.02.06 15:15
|0.7768
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|7392643
|2007.02.06 15:01
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1833
|0.0000
|1.1871
|2007.02.06 15:30
|1.1833
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7392843
|2007.02.06 15:07
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1829
|0.0000
|1.1867
|2007.02.06 15:30
|1.1831
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|7392967
|2007.02.06 15:12
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1825
|0.0000
|1.1863
|2007.02.06 15:30
|1.1833
|0.00
|0.00
|0.00
|20.28
|7393700
|2007.02.06 15:30
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1835
|0.0000
|1.1873
|2007.02.06 17:39
|1.1842
|0.00
|0.00
|0.00
|5.91
|7394066
|2007.02.06 15:44
|buy
|0.10
|audusd
|0.7776
|0.0000
|0.7814
|2007.02.06 17:00
|0.7774
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|7394246
|2007.02.06 15:47
|buy
|0.20
|audusd
|0.7772
|0.0000
|0.7810
|2007.02.06 17:00
|0.7775
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|7394478
|2007.02.06 15:53
|buy
|0.30
|audusd
|0.7768
|0.0000
|0.7806
|2007.02.06 16:59
|0.7775
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|7394656
|2007.02.06 15:58
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1831
|0.0000
|1.1869
|2007.02.06 17:39
|1.1841
|0.00
|0.00
|0.00
|16.89
|7396896
|2007.02.06 17:39
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1847
|0.0000
|1.1885
|2007.02.07 17:21
|1.1846
|0.00
|0.00
|0.14
|-0.84
|7397040
|2007.02.06 17:43
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.87
|0.00
|156.25
|2007.02.06 18:11
|156.13
|0.00
|0.00
|0.00
|21.57
|7397065
|2007.02.06 17:44
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1843
|0.0000
|1.1881
|2007.02.07 17:21
|1.1847
|0.00
|0.00
|0.29
|6.75
|7397096
|2007.02.06 17:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.44
|0.00
|120.82
|2007.02.06 17:57
|120.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7397127
|2007.02.06 17:46
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.41
|0.00
|120.79
|2007.02.06 17:57
|120.45
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|7397183
|2007.02.06 17:48
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1839
|0.0000
|1.1877
|2007.02.07 17:20
|1.1846
|0.00
|0.00
|0.43
|17.73
|7397197
|2007.02.06 17:49
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.38
|0.00
|120.76
|2007.02.06 17:57
|120.45
|0.00
|0.00
|0.00
|17.43
|7397422
|2007.02.06 17:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.47
|0.00
|120.85
|2007.02.07 10:46
|120.48
|0.00
|0.00
|0.52
|0.83
|7397955
|2007.02.06 18:12
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.21
|0.00
|156.59
|2007.02.07 08:01
|156.22
|0.00
|0.00
|0.34
|0.83
|7397958
|2007.02.06 18:12
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.18
|0.00
|156.56
|2007.02.07 08:00
|156.21
|0.00
|0.00
|0.68
|4.98
|7398019
|2007.02.06 18:13
|buy
|0.30
|eurjpy
|156.15
|0.00
|156.53
|2007.02.07 08:00
|156.22
|0.00
|0.00
|1.02
|17.46
|7398539
|2007.02.06 18:32
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.44
|0.00
|120.82
|2007.02.07 10:45
|120.49
|0.00
|0.00
|1.05
|8.30
|7398826
|2007.02.06 18:44
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.41
|0.00
|120.79
|2007.02.07 10:45
|120.48
|0.00
|0.00
|1.57
|17.43
|7407808
|2007.02.07 09:19
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6585
|0.0000
|0.6547
|2007.02.07 15:14
|0.6587
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.94
|7408033
|2007.02.07 09:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.7780
|0.0000
|0.7818
|2007.02.07 12:27
|0.7778
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|7408315
|2007.02.07 09:44
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6588
|0.0000
|0.6550
|2007.02.07 15:12
|0.6588
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7408914
|2007.02.07 10:14
|buy
|0.20
|audusd
|0.7777
|0.0000
|0.7815
|2007.02.07 12:27
|0.7777
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7410065
|2007.02.07 11:25
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6592
|0.0000
|0.6554
|2007.02.07 15:12
|0.6587
|0.00
|0.00
|0.00
|29.59
|7410883
|2007.02.07 12:01
|buy
|0.30
|audusd
|0.7773
|0.0000
|0.7811
|2007.02.07 12:27
|0.7779
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|7416183
|2007.02.07 17:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7784
|0.0000
|0.7822
|2007.02.07 23:14
|0.7781
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|7416458
|2007.02.07 17:08
|buy
|0.20
|audusd
|0.7780
|0.0000
|0.7818
|2007.02.07 23:13
|0.7782
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7420528
|2007.02.07 21:15
|buy
|0.30
|audusd
|0.7777
|0.0000
|0.7815
|2007.02.07 23:12
|0.7783
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|7423066
|2007.02.08 02:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.70
|0.00
|121.08
|2007.02.08 03:05
|120.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7423150
|2007.02.08 02:32
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.67
|0.00
|121.05
|2007.02.08 03:05
|120.70
|0.00
|0.00
|0.00
|4.97
|7423198
|2007.02.08 02:39
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.64
|0.00
|121.02
|2007.02.08 03:05
|120.71
|0.00
|0.00
|0.00
|17.40
|7423333
|2007.02.08 03:05
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1858
|0.0000
|1.1896
|2007.02.08 14:31
|1.1864
|0.00
|0.00
|0.00
|5.06
|7423340
|2007.02.08 03:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.73
|0.00
|121.11
|2007.02.08 08:48
|120.98
|0.00
|0.00
|0.00
|20.66
|7423348
|2007.02.08 03:07
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.22
|0.00
|157.60
|2007.02.08 04:28
|157.27
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|7423358
|2007.02.08 03:09
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.18
|0.00
|157.56
|2007.02.08 04:28
|157.28
|0.00
|0.00
|0.00
|16.55
|7423883
|2007.02.08 04:16
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1854
|0.0000
|1.1892
|2007.02.08 14:31
|1.1864
|0.00
|0.00
|0.00
|16.86
|7424082
|2007.02.08 04:52
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.35
|0.00
|157.73
|2007.02.08 07:39
|157.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|7424637
|2007.02.08 06:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.32
|0.00
|157.70
|2007.02.08 07:39
|157.34
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|7424648
|2007.02.08 06:01
|buy
|0.30
|eurjpy
|157.29
|0.00
|157.67
|2007.02.08 07:39
|157.37
|0.00
|0.00
|0.00
|19.86
|7439103
|2007.02.08 15:13
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.68
|0.00
|158.06
|2007.02.08 15:36
|157.81
|0.00
|0.00
|0.00
|10.72
|7439349
|2007.02.08 15:19
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.65
|0.00
|158.03
|2007.02.08 15:36
|157.81
|0.00
|0.00
|0.00
|26.39
|7439563
|2007.02.08 15:24
|buy
|0.10
|audusd
|0.7804
|0.0000
|0.7842
|2007.02.08 16:14
|0.7800
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|7439767
|2007.02.08 15:29
|buy
|0.20
|audusd
|0.7800
|0.0000
|0.7838
|2007.02.08 16:14
|0.7801
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|7439852
|2007.02.08 15:31
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1869
|0.0000
|1.1907
|2007.02.08 15:54
|1.1869
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7440015
|2007.02.08 15:36
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1865
|0.0000
|1.1903
|2007.02.08 15:54
|1.1868
|0.00
|0.00
|0.00
|5.06
|7440048
|2007.02.08 15:36
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.85
|0.00
|158.23
|2007.02.08 16:04
|157.88
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|7440106
|2007.02.08 15:36
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1862
|0.0000
|1.1900
|2007.02.08 15:54
|1.1869
|0.00
|0.00
|0.00
|17.69
|7440288
|2007.02.08 15:39
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.82
|0.00
|158.20
|2007.02.08 16:03
|157.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|7440300
|2007.02.08 15:39
|buy
|0.30
|eurjpy
|157.79
|0.00
|158.17
|2007.02.08 16:03
|157.86
|0.00
|0.00
|0.00
|17.31
|7440923
|2007.02.08 15:54
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1872
|0.0000
|1.1910
|2007.02.08 16:30
|1.1868
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.37
|7441017
|2007.02.08 15:57
|buy
|0.30
|audusd
|0.7797
|0.0000
|0.7835
|2007.02.08 16:14
|0.7803
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|7441078
|2007.02.08 15:59
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1868
|0.0000
|1.1906
|2007.02.08 16:30
|1.1870
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|7441367
|2007.02.08 16:04
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1864
|0.0000
|1.1902
|2007.02.08 16:30
|1.1871
|0.00
|0.00
|0.00
|17.69
|7441843
|2007.02.08 16:14
|buy
|0.10
|audusd
|0.7805
|0.0000
|0.7843
|2007.02.08 17:26
|0.7810
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|7442718
|2007.02.08 16:35
|buy
|0.20
|audusd
|0.7801
|0.0000
|0.7839
|2007.02.08 17:26
|0.7809
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|7444116
|2007.02.08 17:26
|buy
|0.10
|audusd
|0.7813
|0.0000
|0.7851
|2007.02.08 18:24
|0.7810
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|7444426
|2007.02.08 17:34
|buy
|0.20
|audusd
|0.7809
|0.0000
|0.7847
|2007.02.08 18:24
|0.7811
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7445637
|2007.02.08 18:00
|buy
|0.30
|audusd
|0.7806
|0.0000
|0.7844
|2007.02.08 18:23
|0.7812
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|7450443
|2007.02.09 01:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.18
|0.00
|121.56
|2007.02.09 02:53
|121.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|7450450
|2007.02.09 01:03
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.01
|0.00
|158.39
|2007.02.09 03:25
|158.05
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|7450481
|2007.02.09 01:08
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.97
|0.00
|158.35
|2007.02.09 03:24
|158.05
|0.00
|0.00
|0.00
|13.19
|7450536
|2007.02.09 01:19
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.15
|0.00
|121.53
|2007.02.09 02:52
|121.18
|0.00
|0.00
|0.00
|4.95
|7450896
|2007.02.09 02:01
|buy
|0.30
|eurjpy
|157.94
|0.00
|158.32
|2007.02.09 03:24
|158.02
|0.00
|0.00
|0.00
|19.80
|7450929
|2007.02.09 02:03
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.12
|0.00
|121.50
|2007.02.09 02:52
|121.19
|0.00
|0.00
|0.00
|17.33
|7451284
|2007.02.09 02:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2471
|0.0000
|1.2509
|2007.02.09 06:29
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|4.81
|7451303
|2007.02.09 02:53
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2468
|0.0000
|1.2506
|2007.02.09 06:29
|1.2478
|0.00
|0.00
|0.00
|16.03
|7451316
|2007.02.09 02:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.24
|0.00
|121.62
|2007.02.09 03:26
|121.30
|0.00
|0.00
|0.00
|4.95
|7451365
|2007.02.09 03:02
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.21
|0.00
|121.59
|2007.02.09 03:26
|121.31
|0.00
|0.00
|0.00
|16.49
|7451880
|2007.02.09 04:12
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6258
|0.0000
|1.6296
|2007.02.09 12:03
|1.6259
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|7454637
|2007.02.09 09:27
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6254
|0.0000
|1.6292
|2007.02.09 12:03
|1.6260
|0.00
|0.00
|0.00
|9.59
|7455096
|2007.02.09 09:33
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6249
|0.0000
|1.6287
|2007.02.09 12:03
|1.6257
|0.00
|0.00
|0.00
|19.18
|7462004
|2007.02.09 13:02
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.08
|0.00
|158.46
|2007.02.09 13:40
|158.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|7462006
|2007.02.09 13:02
|buy
|0.20
|eurjpy
|158.04
|0.00
|158.42
|2007.02.09 13:40
|158.07
|0.00
|0.00
|0.00
|4.93
|7462315
|2007.02.09 13:12
|buy
|0.30
|eurjpy
|158.01
|0.00
|158.39
|2007.02.09 13:40
|158.08
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|7462893
|2007.02.09 13:40
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.15
|0.00
|158.53
|2007.02.09 17:16
|158.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|7463009
|2007.02.09 13:45
|buy
|0.20
|eurjpy
|158.12
|0.00
|158.50
|2007.02.09 17:16
|158.13
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|7463085
|2007.02.09 13:47
|buy
|0.30
|eurjpy
|158.09
|0.00
|158.47
|2007.02.09 17:16
|158.16
|0.00
|0.00
|0.00
|17.26
|7464622
|2007.02.09 14:48
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6259
|0.0000
|1.6297
|2007.02.13 17:15
|1.6262
|0.00
|0.00
|0.54
|2.40
|7464702
|2007.02.09 14:52
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6255
|0.0000
|1.6293
|2007.02.13 17:15
|1.6258
|0.00
|0.00
|1.08
|4.81
|7465063
|2007.02.09 15:11
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6251
|0.0000
|1.6289
|2007.02.13 17:15
|1.6258
|0.00
|0.00
|1.63
|16.81
|7468459
|2007.02.09 17:17
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.18
|0.00
|158.56
|2007.02.09 20:19
|158.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|7468675
|2007.02.09 17:24
|buy
|0.20
|eurjpy
|158.15
|0.00
|158.53
|2007.02.09 20:19
|158.17
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|7468703
|2007.02.09 17:25
|buy
|0.30
|eurjpy
|158.12
|0.00
|158.50
|2007.02.09 20:19
|158.19
|0.00
|0.00
|0.00
|17.26
|7475257
|2007.02.12 01:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.87
|0.00
|122.25
|2007.02.12 08:42
|121.89
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|7478398
|2007.02.12 08:16
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.84
|0.00
|122.22
|2007.02.12 08:42
|121.90
|0.00
|0.00
|0.00
|9.84
|7478472
|2007.02.12 08:18
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.81
|0.00
|122.19
|2007.02.12 08:42
|121.88
|0.00
|0.00
|0.00
|17.23
|7481830
|2007.02.12 10:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2495
|0.0000
|1.2533
|2007.02.12 11:22
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|7481904
|2007.02.12 10:38
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2491
|0.0000
|1.2529
|2007.02.12 11:21
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|7482324
|2007.02.12 10:55
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2487
|0.0000
|1.2525
|2007.02.12 11:21
|1.2496
|0.00
|0.00
|0.00
|21.61
|7482869
|2007.02.12 11:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2500
|0.0000
|1.2538
|2007.02.12 12:17
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|22.35
|7501440
|2007.02.13 09:22
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.84
|0.00
|158.22
|2007.02.13 09:59
|157.92
|0.00
|0.00
|0.00
|6.58
|7501503
|2007.02.13 09:23
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.80
|0.00
|158.18
|2007.02.13 09:59
|157.90
|0.00
|0.00
|0.00
|16.46
|7502247
|2007.02.13 10:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.98
|0.00
|158.36
|2007.02.13 10:03
|158.04
|0.00
|0.00
|0.00
|4.94
|7502272
|2007.02.13 10:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.95
|0.00
|158.33
|2007.02.13 10:03
|158.05
|0.00
|0.00
|0.00
|16.46
|7502466
|2007.02.13 10:03
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.08
|0.00
|158.46
|2007.02.13 15:29
|157.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.07
|7502474
|2007.02.13 10:03
|buy
|0.20
|eurjpy
|158.05
|0.00
|158.43
|2007.02.13 15:29
|157.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.54
|7504334
|2007.02.13 11:29
|buy
|0.30
|eurjpy
|157.83
|0.00
|158.21
|2007.02.13 15:29
|157.99
|0.00
|0.00
|0.00
|39.57
|7515292
|2007.02.13 17:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6266
|0.0000
|1.6304
|2007.02.14 09:35
|1.6271
|0.00
|0.00
|0.27
|4.01
|7515700
|2007.02.13 17:33
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6262
|0.0000
|1.6300
|2007.02.14 09:35
|1.6272
|0.00
|0.00
|0.55
|16.05
|7523462
|2007.02.14 05:48
|buy
|0.10
|audusd
|0.7806
|0.0000
|0.7844
|2007.02.14 11:00
|0.7826
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7525555
|2007.02.14 08:09
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.10
|0.00
|158.48
|2007.02.14 09:41
|158.35
|0.00
|0.00
|0.00
|20.64
|0.00
|0.00
|25.48
|1 236.03
|Closed P/L:
|1 261.51
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7527668
|2007.02.14 09:35
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6274
|0.0000
|1.6312
|1.6218
|0.00
|0.00
|1.38
|-45.36
|7413883
|2007.02.07 15:15
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6584
|0.0000
|0.6546
|0.6739
|0.00
|0.00
|2.57
|-302.32
|7414056
|2007.02.07 15:24
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6588
|0.0000
|0.6550
|0.6739
|0.00
|0.00
|5.17
|-589.02
|7415077
|2007.02.07 16:15
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6592
|0.0000
|0.6554
|0.6739
|0.00
|0.00
|7.74
|-860.13
|7381580
|2007.02.06 04:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2927
|0.0000
|1.2889
|1.3140
|0.00
|0.00
|1.95
|-213.00
|7385359
|2007.02.06 10:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2931
|0.0000
|1.2893
|1.3140
|0.00
|0.00
|3.90
|-418.00
|7386576
|2007.02.06 10:59
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2934
|0.0000
|1.2896
|1.3140
|0.00
|0.00
|5.85
|-618.00
|7454469
|2007.02.09 09:18
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1841
|0.0000
|1.1879
|1.1629
|0.00
|0.00
|1.18
|-182.30
|7463439
|2007.02.09 14:00
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1808
|0.0000
|1.1846
|1.1629
|0.00
|0.00
|2.33
|-307.85
|7463586
|2007.02.09 14:03
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1799
|0.0000
|1.1837
|1.1629
|0.00
|0.00
|3.50
|-438.56
|7485941
|2007.02.12 13:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.98
|0.00
|122.36
|119.32
|0.00
|0.00
|3.66
|-222.93
|7486190
|2007.02.12 13:17
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.95
|0.00
|122.33
|119.32
|0.00
|0.00
|7.32
|-440.83
|7486213
|2007.02.12 13:19
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.92
|0.00
|122.30
|119.32
|0.00
|0.00
|10.97
|-653.70
|0.00
|0.00
|57.52
|-5 292.00
|Floating P/L:
|-5 234.48
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 261.51
|Floating P/L:
|-5 234.48
|Margin:
|2 885.99
|Balance:
|6 261.51
|Equity:
|1 027.03
|Free Margin:
|-1 858.96
|Details:
|Gross Profit:
|1 320.53
|Gross Loss:
|59.02
|Total Net Profit:
|1 261.51
|Profit Factor:
|22.37
|Expected Payoff:
|9.08
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|20.61 (0.33%)
|Relative Drawdown:
|0.33% (20.61)
|Total Trades:
|139
|Short Positions (won %):
|5 (80.00%)
|Long Positions (won %):
|134 (86.57%)
|Profit Trades (% of total):
|120 (86.33%)
|Loss trades (% of total):
|19 (13.67%)
|Largest
|profit trade:
|39.57
|loss trade:
|-11.54
|Average
|profit trade:
|11.00
|loss trade:
|-3.11
|Maximum
|consecutive wins ($):
|18 (174.84)
|consecutive losses ($):
|2 (-20.61)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|178.59 (16)
|consecutive loss (count):
|-20.61 (2)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|1