North Finance Co Ltd

Account: 389406 Name: terminator2_203 Currency: USD 2007 February 23, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
73549222007.02.04 16:27balanceDeposit5 000.00
73559502007.02.05 02:22buy0.10audusd0.77510.00000.77892007.02.05 10:010.77450.000.000.00-6.00
73560112007.02.05 02:30buy0.20audusd0.77470.00000.77852007.02.05 10:010.77470.000.000.000.00
73560182007.02.05 02:30buy0.30audusd0.77390.00000.77772007.02.05 10:010.77470.000.000.0024.00
73617502007.02.05 09:37buy0.10usdcad1.18560.00001.18942007.02.05 10:031.18520.000.000.00-3.37
73618482007.02.05 09:42buy0.20usdcad1.18520.00001.18902007.02.05 10:031.18540.000.000.003.37
73621122007.02.05 09:52buy0.30usdcad1.18480.00001.18862007.02.05 10:031.18560.000.000.0020.24
73624602007.02.05 10:01buy0.10audusd0.77490.00000.77872007.02.05 16:320.77480.000.000.00-1.00
73626312007.02.05 10:07buy0.10usdcad1.18580.00001.18962007.02.05 12:151.18560.000.000.00-1.69
73626822007.02.05 10:08buy0.20audusd0.77460.00000.77842007.02.05 16:320.77490.000.000.006.00
73627882007.02.05 10:12buy0.20usdcad1.18530.00001.18912007.02.05 12:151.18540.000.000.001.69
73629132007.02.05 10:18buy0.30usdcad1.18490.00001.18872007.02.05 12:151.18560.000.000.0017.71
73654912007.02.05 11:43buy0.10eurchf1.61820.00001.62202007.02.05 12:461.61810.000.000.00-0.80
73655492007.02.05 11:44buy0.20eurchf1.61790.00001.62172007.02.05 12:461.61800.000.000.001.60
73657362007.02.05 11:47buy0.30eurchf1.61750.00001.62132007.02.05 12:461.61820.000.000.0016.78
73659822007.02.05 11:53buy0.30audusd0.77420.00000.77802007.02.05 16:320.77480.000.000.0018.00
73665682007.02.05 12:15buy0.10usdcad1.18580.00001.18962007.02.05 13:001.18640.000.000.005.06
73667272007.02.05 12:22buy0.20usdcad1.18540.00001.18922007.02.05 13:001.18640.000.000.0016.86
73671562007.02.05 12:41buy0.10usdchf1.25100.00001.25482007.02.05 14:321.25150.000.000.004.00
73672952007.02.05 12:46buy0.10eurchf1.61840.00001.62222007.02.08 08:451.61820.000.001.36-1.61
73674002007.02.05 12:52buy0.20eurchf1.61800.00001.62182007.02.08 08:451.61830.000.002.734.83
73677352007.02.05 13:01buy0.30eurchf1.61770.00001.62152007.02.08 08:451.61840.000.004.1016.89
73681062007.02.05 13:10buy0.20usdchf1.25060.00001.25442007.02.05 14:321.25160.000.000.0015.98
73760662007.02.05 17:57sell0.10eurgbp0.65930.00000.65552007.02.06 06:100.65930.000.000.220.00
73765662007.02.05 18:18sell0.20eurgbp0.65970.00000.65592007.02.06 06:090.65920.000.000.4319.61
73787662007.02.05 21:25buy0.10usdchf1.24990.00001.25372007.02.08 14:121.24980.000.001.09-0.80
73787792007.02.05 21:26buy0.20usdchf1.24940.00001.25322007.02.08 14:121.24960.000.002.183.20
73788632007.02.05 21:35buy0.30usdchf1.24900.00001.25282007.02.08 14:121.24980.000.003.2619.20
73845892007.02.06 09:24buy0.10eurjpy155.580.00155.962007.02.06 10:16155.630.000.000.004.15
73846462007.02.06 09:28buy0.20eurjpy155.550.00155.932007.02.06 10:16155.650.000.000.0016.61
73853632007.02.06 10:03buy0.10audusd0.77590.00000.77972007.02.06 14:080.77590.000.000.000.00
73856942007.02.06 10:16buy0.10eurjpy155.700.00156.082007.02.06 10:32155.780.000.000.006.64
73856982007.02.06 10:17buy0.20eurjpy155.670.00156.052007.02.06 10:32155.770.000.000.0016.59
73857472007.02.06 10:19buy0.20audusd0.77540.00000.77922007.02.06 14:080.77560.000.000.004.00
73859432007.02.06 10:26buy0.30audusd0.77500.00000.77882007.02.06 14:080.77570.000.000.0021.00
73922452007.02.06 14:42buy0.10audusd0.77630.00000.78012007.02.06 15:150.77690.000.000.006.00
73924102007.02.06 14:52buy0.20audusd0.77590.00000.77972007.02.06 15:150.77680.000.000.0018.00
73926432007.02.06 15:01buy0.10usdcad1.18330.00001.18712007.02.06 15:301.18330.000.000.000.00
73928432007.02.06 15:07buy0.20usdcad1.18290.00001.18672007.02.06 15:301.18310.000.000.003.38
73929672007.02.06 15:12buy0.30usdcad1.18250.00001.18632007.02.06 15:301.18330.000.000.0020.28
73937002007.02.06 15:30buy0.10usdcad1.18350.00001.18732007.02.06 17:391.18420.000.000.005.91
73940662007.02.06 15:44buy0.10audusd0.77760.00000.78142007.02.06 17:000.77740.000.000.00-2.00
73942462007.02.06 15:47buy0.20audusd0.77720.00000.78102007.02.06 17:000.77750.000.000.006.00
73944782007.02.06 15:53buy0.30audusd0.77680.00000.78062007.02.06 16:590.77750.000.000.0021.00
73946562007.02.06 15:58buy0.20usdcad1.18310.00001.18692007.02.06 17:391.18410.000.000.0016.89
73968962007.02.06 17:39buy0.10usdcad1.18470.00001.18852007.02.07 17:211.18460.000.000.14-0.84
73970402007.02.06 17:43buy0.10eurjpy155.870.00156.252007.02.06 18:11156.130.000.000.0021.57
73970652007.02.06 17:44buy0.20usdcad1.18430.00001.18812007.02.07 17:211.18470.000.000.296.75
73970962007.02.06 17:45buy0.10usdjpy120.440.00120.822007.02.06 17:57120.440.000.000.000.00
73971272007.02.06 17:46buy0.20usdjpy120.410.00120.792007.02.06 17:57120.450.000.000.006.64
73971832007.02.06 17:48buy0.30usdcad1.18390.00001.18772007.02.07 17:201.18460.000.000.4317.73
73971972007.02.06 17:49buy0.30usdjpy120.380.00120.762007.02.06 17:57120.450.000.000.0017.43
73974222007.02.06 17:57buy0.10usdjpy120.470.00120.852007.02.07 10:46120.480.000.000.520.83
73979552007.02.06 18:12buy0.10eurjpy156.210.00156.592007.02.07 08:01156.220.000.000.340.83
73979582007.02.06 18:12buy0.20eurjpy156.180.00156.562007.02.07 08:00156.210.000.000.684.98
73980192007.02.06 18:13buy0.30eurjpy156.150.00156.532007.02.07 08:00156.220.000.001.0217.46
73985392007.02.06 18:32buy0.20usdjpy120.440.00120.822007.02.07 10:45120.490.000.001.058.30
73988262007.02.06 18:44buy0.30usdjpy120.410.00120.792007.02.07 10:45120.480.000.001.5717.43
74078082007.02.07 09:19sell0.10eurgbp0.65850.00000.65472007.02.07 15:140.65870.000.000.00-3.94
74080332007.02.07 09:30buy0.10audusd0.77800.00000.78182007.02.07 12:270.77780.000.000.00-2.00
74083152007.02.07 09:44sell0.20eurgbp0.65880.00000.65502007.02.07 15:120.65880.000.000.000.00
74089142007.02.07 10:14buy0.20audusd0.77770.00000.78152007.02.07 12:270.77770.000.000.000.00
74100652007.02.07 11:25sell0.30eurgbp0.65920.00000.65542007.02.07 15:120.65870.000.000.0029.59
74108832007.02.07 12:01buy0.30audusd0.77730.00000.78112007.02.07 12:270.77790.000.000.0018.00
74161832007.02.07 17:00buy0.10audusd0.77840.00000.78222007.02.07 23:140.77810.000.000.00-3.00
74164582007.02.07 17:08buy0.20audusd0.77800.00000.78182007.02.07 23:130.77820.000.000.004.00
74205282007.02.07 21:15buy0.30audusd0.77770.00000.78152007.02.07 23:120.77830.000.000.0018.00
74230662007.02.08 02:25buy0.10usdjpy120.700.00121.082007.02.08 03:05120.700.000.000.000.00
74231502007.02.08 02:32buy0.20usdjpy120.670.00121.052007.02.08 03:05120.700.000.000.004.97
74231982007.02.08 02:39buy0.30usdjpy120.640.00121.022007.02.08 03:05120.710.000.000.0017.40
74233332007.02.08 03:05buy0.10usdcad1.18580.00001.18962007.02.08 14:311.18640.000.000.005.06
74233402007.02.08 03:06buy0.10usdjpy120.730.00121.112007.02.08 08:48120.980.000.000.0020.66
74233482007.02.08 03:07buy0.10eurjpy157.220.00157.602007.02.08 04:28157.270.000.000.004.14
74233582007.02.08 03:09buy0.20eurjpy157.180.00157.562007.02.08 04:28157.280.000.000.0016.55
74238832007.02.08 04:16buy0.20usdcad1.18540.00001.18922007.02.08 14:311.18640.000.000.0016.86
74240822007.02.08 04:52buy0.10eurjpy157.350.00157.732007.02.08 07:39157.340.000.000.00-0.82
74246372007.02.08 06:00buy0.20eurjpy157.320.00157.702007.02.08 07:39157.340.000.000.003.31
74246482007.02.08 06:01buy0.30eurjpy157.290.00157.672007.02.08 07:39157.370.000.000.0019.86
74391032007.02.08 15:13buy0.10eurjpy157.680.00158.062007.02.08 15:36157.810.000.000.0010.72
74393492007.02.08 15:19buy0.20eurjpy157.650.00158.032007.02.08 15:36157.810.000.000.0026.39
74395632007.02.08 15:24buy0.10audusd0.78040.00000.78422007.02.08 16:140.78000.000.000.00-4.00
74397672007.02.08 15:29buy0.20audusd0.78000.00000.78382007.02.08 16:140.78010.000.000.002.00
74398522007.02.08 15:31buy0.10usdcad1.18690.00001.19072007.02.08 15:541.18690.000.000.000.00
74400152007.02.08 15:36buy0.20usdcad1.18650.00001.19032007.02.08 15:541.18680.000.000.005.06
74400482007.02.08 15:36buy0.10eurjpy157.850.00158.232007.02.08 16:04157.880.000.000.002.47
74401062007.02.08 15:36buy0.30usdcad1.18620.00001.19002007.02.08 15:541.18690.000.000.0017.69
74402882007.02.08 15:39buy0.20eurjpy157.820.00158.202007.02.08 16:03157.870.000.000.008.24
74403002007.02.08 15:39buy0.30eurjpy157.790.00158.172007.02.08 16:03157.860.000.000.0017.31
74409232007.02.08 15:54buy0.10usdcad1.18720.00001.19102007.02.08 16:301.18680.000.000.00-3.37
74410172007.02.08 15:57buy0.30audusd0.77970.00000.78352007.02.08 16:140.78030.000.000.0018.00
74410782007.02.08 15:59buy0.20usdcad1.18680.00001.19062007.02.08 16:301.18700.000.000.003.37
74413672007.02.08 16:04buy0.30usdcad1.18640.00001.19022007.02.08 16:301.18710.000.000.0017.69
74418432007.02.08 16:14buy0.10audusd0.78050.00000.78432007.02.08 17:260.78100.000.000.005.00
74427182007.02.08 16:35buy0.20audusd0.78010.00000.78392007.02.08 17:260.78090.000.000.0016.00
74441162007.02.08 17:26buy0.10audusd0.78130.00000.78512007.02.08 18:240.78100.000.000.00-3.00
74444262007.02.08 17:34buy0.20audusd0.78090.00000.78472007.02.08 18:240.78110.000.000.004.00
74456372007.02.08 18:00buy0.30audusd0.78060.00000.78442007.02.08 18:230.78120.000.000.0018.00
74504432007.02.09 01:02buy0.10usdjpy121.180.00121.562007.02.09 02:53121.190.000.000.000.83
74504502007.02.09 01:03buy0.10eurjpy158.010.00158.392007.02.09 03:25158.050.000.000.003.30
74504812007.02.09 01:08buy0.20eurjpy157.970.00158.352007.02.09 03:24158.050.000.000.0013.19
74505362007.02.09 01:19buy0.20usdjpy121.150.00121.532007.02.09 02:52121.180.000.000.004.95
74508962007.02.09 02:01buy0.30eurjpy157.940.00158.322007.02.09 03:24158.020.000.000.0019.80
74509292007.02.09 02:03buy0.30usdjpy121.120.00121.502007.02.09 02:52121.190.000.000.0017.33
74512842007.02.09 02:51buy0.10usdchf1.24710.00001.25092007.02.09 06:291.24770.000.000.004.81
74513032007.02.09 02:53buy0.20usdchf1.24680.00001.25062007.02.09 06:291.24780.000.000.0016.03
74513162007.02.09 02:55buy0.10usdjpy121.240.00121.622007.02.09 03:26121.300.000.000.004.95
74513652007.02.09 03:02buy0.20usdjpy121.210.00121.592007.02.09 03:26121.310.000.000.0016.49
74518802007.02.09 04:12buy0.10eurchf1.62580.00001.62962007.02.09 12:031.62590.000.000.000.80
74546372007.02.09 09:27buy0.20eurchf1.62540.00001.62922007.02.09 12:031.62600.000.000.009.59
74550962007.02.09 09:33buy0.30eurchf1.62490.00001.62872007.02.09 12:031.62570.000.000.0019.18
74620042007.02.09 13:02buy0.10eurjpy158.080.00158.462007.02.09 13:40158.110.000.000.002.47
74620062007.02.09 13:02buy0.20eurjpy158.040.00158.422007.02.09 13:40158.070.000.000.004.93
74623152007.02.09 13:12buy0.30eurjpy158.010.00158.392007.02.09 13:40158.080.000.000.0017.28
74628932007.02.09 13:40buy0.10eurjpy158.150.00158.532007.02.09 17:16158.140.000.000.00-0.82
74630092007.02.09 13:45buy0.20eurjpy158.120.00158.502007.02.09 17:16158.130.000.000.001.65
74630852007.02.09 13:47buy0.30eurjpy158.090.00158.472007.02.09 17:16158.160.000.000.0017.26
74646222007.02.09 14:48buy0.10eurchf1.62590.00001.62972007.02.13 17:151.62620.000.000.542.40
74647022007.02.09 14:52buy0.20eurchf1.62550.00001.62932007.02.13 17:151.62580.000.001.084.81
74650632007.02.09 15:11buy0.30eurchf1.62510.00001.62892007.02.13 17:151.62580.000.001.6316.81
74684592007.02.09 17:17buy0.10eurjpy158.180.00158.562007.02.09 20:19158.160.000.000.00-1.65
74686752007.02.09 17:24buy0.20eurjpy158.150.00158.532007.02.09 20:19158.170.000.000.003.29
74687032007.02.09 17:25buy0.30eurjpy158.120.00158.502007.02.09 20:19158.190.000.000.0017.26
74752572007.02.12 01:57buy0.10usdjpy121.870.00122.252007.02.12 08:42121.890.000.000.001.64
74783982007.02.12 08:16buy0.20usdjpy121.840.00122.222007.02.12 08:42121.900.000.000.009.84
74784722007.02.12 08:18buy0.30usdjpy121.810.00122.192007.02.12 08:42121.880.000.000.0017.23
74818302007.02.12 10:36buy0.10usdchf1.24950.00001.25332007.02.12 11:221.24980.000.000.002.40
74819042007.02.12 10:38buy0.20usdchf1.24910.00001.25292007.02.12 11:211.24950.000.000.006.40
74823242007.02.12 10:55buy0.30usdchf1.24870.00001.25252007.02.12 11:211.24960.000.000.0021.61
74828692007.02.12 11:22buy0.10usdchf1.25000.00001.25382007.02.12 12:171.25280.000.000.0022.35
75014402007.02.13 09:22buy0.10eurjpy157.840.00158.222007.02.13 09:59157.920.000.000.006.58
75015032007.02.13 09:23buy0.20eurjpy157.800.00158.182007.02.13 09:59157.900.000.000.0016.46
75022472007.02.13 10:00buy0.10eurjpy157.980.00158.362007.02.13 10:03158.040.000.000.004.94
75022722007.02.13 10:00buy0.20eurjpy157.950.00158.332007.02.13 10:03158.050.000.000.0016.46
75024662007.02.13 10:03buy0.10eurjpy158.080.00158.462007.02.13 15:29157.970.000.000.00-9.07
75024742007.02.13 10:03buy0.20eurjpy158.050.00158.432007.02.13 15:29157.980.000.000.00-11.54
75043342007.02.13 11:29buy0.30eurjpy157.830.00158.212007.02.13 15:29157.990.000.000.0039.57
75152922007.02.13 17:15buy0.10eurchf1.62660.00001.63042007.02.14 09:351.62710.000.000.274.01
75157002007.02.13 17:33buy0.20eurchf1.62620.00001.63002007.02.14 09:351.62720.000.000.5516.05
75234622007.02.14 05:48buy0.10audusd0.78060.00000.78442007.02.14 11:000.78260.000.000.0020.00
75255552007.02.14 08:09buy0.10eurjpy158.100.00158.482007.02.14 09:41158.350.000.000.0020.64
  0.00 0.00 25.48 1 236.03
Closed P/L: 1 261.51
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
75276682007.02.14 09:35buy0.10eurchf1.62740.00001.6312 1.62330.000.003.30-33.25
74138832007.02.07 15:15sell0.10eurgbp0.65840.00000.6546 0.67070.000.004.08-241.54
74140562007.02.07 15:24sell0.20eurgbp0.65880.00000.6550 0.67070.000.008.18-467.36
74150772007.02.07 16:15sell0.30eurgbp0.65920.00000.6554 0.67070.000.0012.26-677.48
73815802007.02.06 04:04sell0.10eurusd1.29270.00001.2889 1.31660.000.003.00-239.00
73853592007.02.06 10:03sell0.20eurusd1.29310.00001.2893 1.31660.000.006.00-470.00
73865762007.02.06 10:59sell0.30eurusd1.29340.00001.2896 1.31660.000.009.00-696.00
74544692007.02.09 09:18buy0.10usdcad1.18410.00001.1879 1.15890.000.002.22-217.45
74634392007.02.09 14:00buy0.20usdcad1.18080.00001.1846 1.15890.000.004.37-377.94
74635862007.02.09 14:03buy0.30usdcad1.17990.00001.1837 1.15890.000.006.58-543.62
74859412007.02.12 13:05buy0.10usdjpy121.980.00122.36 121.020.000.007.31-79.33
74861902007.02.12 13:17buy0.20usdjpy121.950.00122.33 121.020.000.0014.63-153.69
74862132007.02.12 13:19buy0.30usdjpy121.920.00122.30 121.020.000.0021.93-223.10
  0.00 0.00 102.86 -4 419.76
 Floating P/L: -4 316.90
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 261.51 Floating P/L: -4 316.90 Margin: 2 885.99
Balance: 6 261.51 Equity: 1 944.61 Free Margin: -941.38
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 320.53 Gross Loss: 59.02 Total Net Profit: 1 261.51
Profit Factor: 22.37 Expected Payoff: 9.08  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 20.61 (0.33%) Relative Drawdown: 0.33% (20.61)
 
Total Trades: 139 Short Positions (won %): 5 (80.00%) Long Positions (won %): 134 (86.57%)
Profit Trades (% of total): 120 (86.33%) Loss trades (% of total): 19 (13.67%)
Largest profit trade: 39.57 loss trade: -11.54
Average profit trade: 11.00 loss trade: -3.11
Maximum consecutive wins ($): 18 (174.84) consecutive losses ($): 2 (-20.61)
Maximal consecutive profit (count): 178.59 (16) consecutive loss (count): -20.61 (2)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 1