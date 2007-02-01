Strategy Tester Report
SuperScalper_v1

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periode5 Minuten (M5) 2007.01.02 01:00 - 2007.02.28 00:00 (2007.02.01 - 2007.02.28)
ModellJeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
ParameterUsefilewrite=false; StopLoss=13; TakeProfit=16; EMA1=9; EMA2=42; min1=0.8; min2=0.2; min3=0; secure_pips=5; minutes_between_trades=0; risk=1; auto_risk=false; Lots=0.1; MAGIC=123451; MaxLots=100;
Balken im Test12552Ticks modelliert181984Modellierungsqualität89.99%
Ursprüngliche Einlage10000.00
Gesamt netto Profit-224.80Brutto Profit1811.00Brutto Loss-2035.80
Profit Faktor0.89Erwartetes Ergebnis-1.28
Drawdown absolut1178.80Maximaler Drawdown1246.80 (12.38%)Relative drawdown12.38% (1246.80)
Trades gesamt176Short Positionen (gewonnen %)95 (67.37%)Long Positionen (gewonnen %)81 (79.01%)
Profit Trades (% gesamt)128 (72.73%)Loss Trades (% gesamtl)48 (27.27%)
GrössterProfit Trade146.00Loss Trade-416.00
DurchschnittProfit Trade14.15Loss Trade-42.41
Maximumaufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)20 (1132.00)Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)5 (-468.00)
MaximalAufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)1132.00 (20)Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)-468.00 (5)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinne4aufeinanderfolgende Verluste1
Graph
Nr.ZeitTypAuftragLotsPreisS / LT / PProfitBilanz
12007.02.01 04:18sell10.101.30371.30501.3005
22007.02.01 04:20close10.101.30351.30501.30052.0010002.00
32007.02.01 15:45buy20.201.30181.30051.3050
42007.02.01 15:50close20.201.30211.30051.30506.0010008.00
52007.02.01 15:52buy30.401.30181.30051.3050
62007.02.01 16:05close30.401.30191.30051.30504.0010012.00
72007.02.01 16:09sell40.801.30231.30361.2991
82007.02.01 16:13close40.801.30201.30361.299124.0010036.00
92007.02.01 16:33buy51.601.30191.30061.3051
102007.02.01 16:40close51.601.30211.30061.305132.0010068.00
112007.02.01 16:54sell63.201.30261.30391.2994
122007.02.01 17:00s/l63.201.30391.30391.2994-416.009652.00
132007.02.01 17:19buy70.101.30211.30081.3053
142007.02.01 17:24close70.101.30261.30081.30535.009657.00
152007.02.01 17:25sell80.201.30301.30431.2998
162007.02.01 17:26close80.201.30271.30431.29986.009663.00
172007.02.01 17:28buy90.401.30231.30101.3055
182007.02.01 17:29close90.401.30261.30101.305512.009675.00
192007.02.01 17:37buy100.801.30241.30111.3056
202007.02.01 17:44close100.801.30281.30111.305632.009707.00
212007.02.01 17:48buy111.601.30231.30101.3055
222007.02.01 18:08close111.601.30231.30101.30550.009707.00
232007.02.01 18:29buy120.101.30211.30081.3053
242007.02.01 19:32close120.101.30251.30081.30534.009711.00
252007.02.01 21:47buy130.201.30211.30081.3053
262007.02.01 21:55close130.201.30231.30081.30534.009715.00
272007.02.01 23:37sell140.401.30251.30381.2993
282007.02.01 23:40close140.401.30231.30381.29938.009723.00
292007.02.02 01:04sell150.801.30251.30381.2993
302007.02.02 02:15close150.801.30201.30381.299340.009763.00
312007.02.02 05:19sell161.601.30211.30341.2989
322007.02.02 05:35close161.601.30201.30341.298916.009779.00
332007.02.02 15:29sell173.201.30241.30371.2992
342007.02.02 15:29s/l173.201.30371.30371.2992-416.009363.00
352007.02.02 15:29sell180.101.30351.30481.3003
362007.02.02 15:30s/l180.101.30481.30481.3003-13.009350.00
372007.02.02 16:00buy190.101.30321.30191.3064
382007.02.02 16:02s/l190.101.30191.30191.3064-13.009337.00
392007.02.02 16:02buy200.101.30211.30081.3053
402007.02.02 16:02s/l200.101.30081.30081.3053-13.009324.00
412007.02.02 16:02buy210.101.30101.29971.3042
422007.02.02 16:03s/l210.101.29971.29971.3042-13.009311.00
432007.02.02 16:03buy220.101.29991.29861.3031
442007.02.02 16:04close220.101.30041.29861.30315.009316.00
452007.02.02 16:04buy230.201.30061.29931.3038
462007.02.02 16:05close230.201.30111.29931.303810.009326.00
472007.02.05 10:01sell240.401.29561.29691.2924
482007.02.05 10:24close240.401.29571.29691.2924-4.009322.00
492007.02.05 10:28sell250.101.29601.29731.2928
502007.02.05 10:44close250.101.29581.29731.29282.009324.00
512007.02.05 10:59buy260.201.29561.29431.2988
522007.02.05 11:37s/l260.201.29431.29431.2988-26.009298.00
532007.02.05 17:57buy270.101.29261.29131.2958
542007.02.05 18:31close270.101.29331.29131.29587.009305.00
552007.02.06 01:53sell280.201.29331.29461.2901
562007.02.06 02:07close280.201.29311.29461.29014.009309.00
572007.02.06 09:59sell290.401.29271.29401.2895
582007.02.06 10:23close290.401.29271.29401.28950.009309.00
592007.02.06 10:25buy300.101.29231.29101.2955
602007.02.06 10:36close300.101.29251.29101.29552.009311.00
612007.02.06 12:03sell310.201.29421.29551.2910
622007.02.06 12:26close310.201.29421.29551.29100.009311.00
632007.02.06 13:14sell320.101.29441.29571.2912
642007.02.06 13:21close320.101.29421.29571.29122.009313.00
652007.02.06 14:02sell330.201.29481.29611.2916
662007.02.06 14:25close330.201.29491.29611.2916-2.009311.00
672007.02.06 15:07sell340.101.29501.29631.2918
682007.02.06 15:26close340.101.29501.29631.29180.009311.00
692007.02.06 17:20buy350.101.29451.29321.2977
702007.02.06 17:31close350.101.29461.29321.29771.009312.00
712007.02.06 17:44sell360.201.29511.29641.2919
722007.02.06 17:45close360.201.29481.29641.29196.009318.00
732007.02.06 17:59sell370.401.29511.29641.2919
742007.02.06 18:25s/l370.401.29641.29641.2919-52.009266.00
752007.02.07 05:24sell380.101.29871.30001.2955
762007.02.07 06:00close380.101.29861.30001.29551.009267.00
772007.02.07 10:19buy390.201.29811.29681.3013
782007.02.07 10:24close390.201.29831.29681.30134.009271.00
792007.02.07 11:39sell400.401.29881.30011.2956
802007.02.07 11:56close400.401.29861.30011.29568.009279.00
812007.02.07 12:19sell410.801.29891.30021.2957
822007.02.07 12:45close410.801.29931.30021.2957-32.009247.00
832007.02.07 12:49buy420.101.29891.29761.3021
842007.02.07 13:23close420.101.29881.29761.3021-1.009246.00
852007.02.07 15:21sell430.101.29911.30041.2959
862007.02.07 15:30close430.101.29881.30041.29593.009249.00
872007.02.07 16:11sell440.201.29941.30071.2962
882007.02.07 16:36s/l440.201.30071.30071.2962-26.009223.00
892007.02.07 17:01sell450.101.30051.30181.2973
902007.02.07 17:06close450.101.30021.30181.29733.009226.00
912007.02.07 17:19sell460.201.30031.30161.2971
922007.02.07 17:43close460.201.30071.30161.2971-8.009218.00
932007.02.07 17:49sell470.101.30101.30231.2978
942007.02.07 18:08s/l470.101.30231.30231.2978-13.009205.00
952007.02.07 18:30sell480.101.30201.30331.2988
962007.02.07 18:41close480.101.30171.30331.29883.009208.00
972007.02.07 18:42buy490.201.30141.30011.3046
982007.02.07 18:46close490.201.30161.30011.30464.009212.00
992007.02.07 19:12buy500.401.30141.30011.3046
1002007.02.07 19:28close500.401.30161.30011.30468.009220.00
1012007.02.07 20:03buy510.801.30121.29991.3044
1022007.02.07 20:09close510.801.30141.29991.304416.009236.00
1032007.02.07 20:34buy521.601.30111.29981.3043
1042007.02.07 20:47close521.601.30121.29981.304316.009252.00
1052007.02.08 00:26sell533.201.30161.30291.2984
1062007.02.08 01:00close533.201.30161.30291.29840.009252.00
1072007.02.08 16:44sell540.101.30181.30311.2986
1082007.02.08 16:57close540.101.30171.30311.29861.009253.00
1092007.02.08 18:39buy550.201.30301.30171.3062
1102007.02.08 18:47close550.201.30331.30171.30626.009259.00
1112007.02.08 22:25sell560.401.30401.30531.3008
1122007.02.08 23:03close560.401.30391.30531.30084.009263.00
1132007.02.09 01:54buy570.801.30361.30231.3068
1142007.02.09 02:30close570.801.30391.30231.306824.009287.00
1152007.02.09 04:23sell581.601.30401.30531.3008
1162007.02.09 04:53close581.601.30411.30531.3008-16.009271.00
1172007.02.09 05:09buy590.101.30361.30231.3068
1182007.02.09 05:11close590.101.30391.30231.30683.009274.00
1192007.02.09 20:19buy600.201.30011.29881.3033
1202007.02.09 20:20close600.201.30031.29881.30334.009278.00
1212007.02.09 21:14sell610.401.30101.30231.2978
1222007.02.09 21:34close610.401.30101.30231.29780.009278.00
1232007.02.12 01:00sell620.101.30171.30301.2985
1242007.02.12 02:05close620.101.30191.30301.2985-2.009276.00
1252007.02.12 09:52buy630.101.30261.30131.3058
1262007.02.12 10:00close630.101.30271.30131.30581.009277.00
1272007.02.12 10:03sell640.201.30331.30461.3001
1282007.02.12 10:06close640.201.30291.30461.30018.009285.00
1292007.02.12 17:12sell650.401.29651.29781.2933
1302007.02.12 17:16close650.401.29621.29781.293312.009297.00
1312007.02.13 00:25sell660.801.29691.29821.2937
1322007.02.13 00:27close660.801.29651.29821.293732.009329.00
1332007.02.13 08:46sell671.601.29671.29801.2935
1342007.02.13 09:08close671.601.29681.29801.2935-16.009313.00
1352007.02.13 09:10sell680.101.29711.29841.2939
1362007.02.13 09:13s/l680.101.29841.29841.2939-13.009300.00
1372007.02.13 09:13sell690.101.29841.29971.2952
1382007.02.13 09:23s/l690.101.29971.29971.2952-13.009287.00
1392007.02.13 10:52sell700.101.29931.30061.2961
1402007.02.13 11:01close700.101.29921.30061.29611.009288.00
1412007.02.13 11:03buy710.201.29881.29751.3020
1422007.02.13 11:19close710.201.29891.29751.30202.009290.00
1432007.02.13 11:32sell720.401.29941.30071.2962
1442007.02.13 11:35close720.401.29901.30071.296216.009306.00
1452007.02.13 11:48sell730.801.29951.30081.2963
1462007.02.13 12:00close730.801.29941.30081.29638.009314.00
1472007.02.13 12:59buy741.601.29991.29861.3031
1482007.02.13 13:18close741.601.29981.29861.3031-16.009298.00
1492007.02.13 13:27sell750.101.30021.30151.2970
1502007.02.13 13:48s/l750.101.30151.30151.2970-13.009285.00
1512007.02.13 14:12sell760.101.30101.30231.2978
1522007.02.13 14:45close760.101.30131.30231.2978-3.009282.00
1532007.02.13 15:01sell770.101.30171.30301.2985
1542007.02.13 15:29s/l770.101.30301.30301.2985-13.009269.00
1552007.02.13 15:35sell780.101.30251.30381.2993
1562007.02.13 15:38s/l780.101.30381.30381.2993-13.009256.00
1572007.02.13 15:38sell790.101.30371.30501.3005
1582007.02.13 15:46close790.101.30321.30501.30055.009261.00
1592007.02.13 16:11sell800.201.30321.30451.3000
1602007.02.13 16:12close800.201.30291.30451.30006.009267.00
1612007.02.13 18:48sell810.401.30211.30341.2989
1622007.02.13 19:08close810.401.30211.30341.29890.009267.00
1632007.02.13 21:53sell820.101.30311.30441.2999
1642007.02.13 22:03close820.101.30301.30441.29991.009268.00
1652007.02.14 01:29buy830.201.30341.30211.3066
1662007.02.14 02:16close830.201.30371.30211.30666.009274.00
1672007.02.14 02:16sell840.401.30371.30501.3005
1682007.02.14 02:54close840.401.30371.30501.30050.009274.00
1692007.02.14 03:11buy850.101.30341.30211.3066
1702007.02.14 03:24close850.101.30351.30211.30661.009275.00
1712007.02.14 12:30buy860.201.30921.30791.3124
1722007.02.14 12:35close860.201.30951.30791.31246.009281.00
1732007.02.14 13:02buy870.401.30871.30741.3119
1742007.02.14 13:06close870.401.30901.30741.311912.009293.00
1752007.02.14 13:14buy880.801.30871.30741.3119
1762007.02.14 13:58s/l880.801.30741.30741.3119-104.009189.00
1772007.02.14 16:59sell890.101.30981.31111.3066
1782007.02.14 17:00s/l890.101.31111.31111.3066-13.009176.00
1792007.02.14 17:56buy900.101.31301.31171.3162
1802007.02.14 18:09close900.101.31301.31171.31620.009176.00
1812007.02.15 01:59sell910.101.31371.31501.3105
1822007.02.15 02:01close910.101.31351.31501.31052.009178.00
1832007.02.15 02:16buy920.201.31311.31181.3163
1842007.02.15 02:28close920.201.31331.31181.31634.009182.00
1852007.02.15 03:24sell930.401.31391.31521.3107
1862007.02.15 03:35close930.401.31381.31521.31074.009186.00
1872007.02.15 08:33sell940.801.31421.31551.3110
1882007.02.15 09:01close940.801.31431.31551.3110-8.009178.00
1892007.02.15 09:03buy950.101.31411.31281.3173
1902007.02.15 09:05close950.101.31431.31281.31732.009180.00
1912007.02.15 09:10buy960.201.31401.31271.3172
1922007.02.15 09:18close960.201.31431.31271.31726.009186.00
1932007.02.15 11:30buy970.401.31321.31191.3164
1942007.02.15 12:06s/l970.401.31191.31191.3164-52.009134.00
1952007.02.15 13:49sell980.101.31351.31481.3103
1962007.02.15 13:59close980.101.31341.31481.31031.009135.00
1972007.02.15 14:38sell990.201.31351.31481.3103
1982007.02.15 15:00close990.201.31351.31481.31030.009135.00
1992007.02.15 15:30buy1000.101.31291.31161.3161
2002007.02.15 15:30close1000.101.31341.31161.31615.009140.00
2012007.02.15 15:30sell1010.201.31401.31531.3108
2022007.02.15 15:38close1010.201.31361.31531.31088.009148.00
2032007.02.15 15:41sell1020.401.31401.31531.3108
2042007.02.15 15:43close1020.401.31361.31531.310816.009164.00
2052007.02.15 15:45sell1030.801.31401.31531.3108
2062007.02.15 15:54close1030.801.31361.31531.310832.009196.00
2072007.02.15 16:00sell1041.601.31411.31541.3109
2082007.02.15 16:00s/l1041.601.31541.31541.3109-208.008988.00
2092007.02.15 16:00sell1050.101.31541.31671.3122
2102007.02.15 16:01close1050.101.31481.31671.31226.008994.00
2112007.02.15 16:01sell1060.201.31461.31591.3114
2122007.02.15 16:07s/l1060.201.31591.31591.3114-26.008968.00
2132007.02.15 16:36buy1070.101.31511.31381.3183
2142007.02.15 16:38close1070.101.31541.31381.31833.008971.00
2152007.02.15 16:40buy1080.201.31501.31371.3182
2162007.02.15 16:42close1080.201.31551.31371.318210.008981.00
2172007.02.15 16:44buy1090.401.31501.31371.3182
2182007.02.15 16:45close1090.401.31531.31371.318212.008993.00
2192007.02.15 17:17buy1100.801.31501.31371.3182
2202007.02.15 17:32close1100.801.31501.31371.31820.008993.00
2212007.02.15 17:46buy1110.101.31471.31341.3179
2222007.02.15 17:46s/l1110.101.31341.31341.3179-13.008980.00
2232007.02.15 17:46buy1120.101.31361.31231.3168
2242007.02.15 17:47close1120.101.31411.31231.31685.008985.00
2252007.02.15 17:47buy1130.201.31431.31301.3175
2262007.02.15 18:10s/l1130.201.31301.31301.3175-26.008959.00
2272007.02.16 09:56sell1140.101.31391.31521.3107
2282007.02.16 10:00close1140.101.31371.31521.31072.008961.00
2292007.02.16 10:01buy1150.201.31331.31201.3165
2302007.02.16 10:20s/l1150.201.31201.31201.3165-26.008935.00
2312007.02.16 15:30sell1160.101.31331.31461.3101
2322007.02.16 15:32close1160.101.31261.31461.31017.008942.00
2332007.02.16 17:59sell1170.201.31201.31331.3088
2342007.02.16 18:10s/l1170.201.31331.31331.3088-26.008916.00
2352007.02.16 19:03buy1180.101.31301.31171.3162
2362007.02.16 19:07close1180.101.31321.31171.31622.008918.00
2372007.02.16 20:03buy1190.201.31321.31191.3164
2382007.02.16 20:13close1190.201.31331.31191.31642.008920.00
2392007.02.16 21:22sell1200.401.31391.31521.3107
2402007.02.16 21:37close1200.401.31381.31521.31074.008924.00
2412007.02.16 22:58sell1210.801.31391.31521.3107
2422007.02.19 01:00s/l1210.801.31521.31521.3107-102.808821.20
2432007.02.19 02:07sell1220.101.31531.31661.3121
2442007.02.19 02:12close1220.101.31511.31661.31212.008823.20
2452007.02.19 02:31buy1230.201.31471.31341.3179
2462007.02.19 02:35close1230.201.31491.31341.31794.008827.20
2472007.02.19 02:53sell1240.401.31531.31661.3121
2482007.02.19 02:54close1240.401.31501.31661.312112.008839.20
2492007.02.19 02:54sell1250.801.31531.31661.3121
2502007.02.19 03:02close1250.801.31511.31661.312116.008855.20
2512007.02.19 05:31buy1261.601.31531.31401.3185
2522007.02.19 05:45close1261.601.31551.31401.318532.008887.20
2532007.02.19 07:17sell1273.201.31591.31721.3127
2542007.02.19 07:18close1273.201.31561.31721.312796.008983.20
2552007.02.19 07:19sell1286.401.31591.31721.3127
2562007.02.19 07:26close1286.401.31571.31721.3127128.009111.20
2572007.02.19 08:18sell1296.901.31571.31701.3125
2582007.02.19 08:30close1296.901.31561.31701.312569.009180.20
2592007.02.19 08:57buy1306.901.31541.31411.3186
2602007.02.19 09:07close1306.901.31561.31411.3186138.009318.20
2612007.02.19 17:28sell1317.001.31391.31521.3107
2622007.02.19 17:33close1317.001.31371.31521.3107140.009458.20
2632007.02.20 00:12sell1327.101.31601.31731.3128
2642007.02.20 00:18close1327.101.31581.31731.3128142.009600.20
2652007.02.20 06:01sell1337.201.31811.31941.3149
2662007.02.20 06:12close1337.201.31801.31941.314972.009672.20
2672007.02.20 06:25buy1347.301.31761.31631.3208
2682007.02.20 06:50close1347.301.31781.31631.3208146.009818.20
2692007.02.20 15:57buy1357.401.31451.31321.3177
2702007.02.20 16:20close1357.401.31451.31321.31770.009818.20
2712007.02.20 23:33buy1360.101.31381.31251.3170
2722007.02.20 23:53close1360.101.31391.31251.31701.009819.20
2732007.02.21 02:33sell1370.201.31461.31591.3114
2742007.02.21 02:45close1370.201.31451.31591.31142.009821.20
2752007.02.21 05:48buy1380.401.31421.31291.3174
2762007.02.21 07:37close1380.401.31451.31291.317412.009833.20
2772007.02.21 09:03buy1390.801.31391.31261.3171
2782007.02.21 09:07close1390.801.31421.31261.317124.009857.20
2792007.02.21 09:52buy1401.601.31521.31391.3184
2802007.02.21 09:56close1401.601.31541.31391.318432.009889.20
2812007.02.21 10:01sell1413.201.31581.31711.3126
2822007.02.21 10:08close1413.201.31561.31711.312664.009953.20
2832007.02.21 10:17buy1426.401.31521.31391.3184
2842007.02.21 10:31close1426.401.31511.31391.3184-64.009889.20
2852007.02.21 10:38sell1430.101.31551.31681.3123
2862007.02.21 10:50close1430.101.31531.31681.31232.009891.20
2872007.02.21 15:32buy1440.201.31351.31221.3167
2882007.02.21 15:33s/l1440.201.31221.31221.3167-26.009865.20
2892007.02.21 15:33buy1450.101.31241.31111.3156
2902007.02.21 15:34close1450.101.31331.31111.31569.009874.20
2912007.02.21 15:34buy1460.201.31351.31221.3167
2922007.02.21 15:37s/l1460.201.31221.31221.3167-26.009848.20
2932007.02.21 22:24buy1470.101.31371.31241.3169
2942007.02.21 23:04close1470.101.31381.31241.31691.009849.20
2952007.02.22 14:48sell1480.201.30971.31101.3065
2962007.02.22 15:30s/l1480.201.31101.31101.3065-26.009823.20
2972007.02.22 15:48buy1490.101.31011.30881.3133
2982007.02.22 16:15close1490.101.31021.30881.31331.009824.20
2992007.02.22 16:53sell1500.201.31061.31191.3074
3002007.02.22 17:03close1500.201.31051.31191.30742.009826.20
3012007.02.22 17:27sell1510.401.31101.31231.3078
3022007.02.22 17:43close1510.401.31101.31231.30780.009826.20
3032007.02.23 06:22sell1520.101.31251.31381.3093
3042007.02.23 06:32close1520.101.31231.31381.30932.009828.20
3052007.02.23 09:26sell1530.201.31251.31381.3093
3062007.02.23 10:03close1530.201.31261.31381.3093-2.009826.20
3072007.02.23 10:14buy1540.101.31221.31091.3154
3082007.02.23 10:19close1540.101.31231.31091.31541.009827.20
3092007.02.23 15:33buy1550.201.31251.31121.3157
3102007.02.23 15:36close1550.201.31271.31121.31574.009831.20
3112007.02.23 17:58buy1560.401.31721.31591.3204
3122007.02.23 18:04s/l1560.401.31591.31591.3204-52.009779.20
3132007.02.23 18:44buy1570.101.31651.31521.3197
3142007.02.23 18:48close1570.101.31671.31521.31972.009781.20
3152007.02.26 02:13sell1580.201.31831.31961.3151
3162007.02.26 02:49close1580.201.31861.31961.3151-6.009775.20
3172007.02.26 17:08buy1590.101.31691.31561.3201
3182007.02.26 17:09close1590.101.31721.31561.32013.009778.20
3192007.02.26 17:24buy1600.201.31691.31561.3201
3202007.02.26 17:31close1600.201.31711.31561.32014.009782.20
3212007.02.26 17:49sell1610.401.31741.31871.3142
3222007.02.26 17:57close1610.401.31721.31871.31428.009790.20
3232007.02.26 18:11buy1620.801.31681.31551.3200
3242007.02.26 18:28close1620.801.31681.31551.32000.009790.20
3252007.02.27 02:41buy1630.101.31921.31791.3224
3262007.02.27 02:57s/l1630.101.31791.31791.3224-13.009777.20
3272007.02.27 11:17buy1640.101.32101.31971.3242
3282007.02.27 11:40close1640.101.32101.31971.32420.009777.20
3292007.02.27 11:58buy1650.101.32081.31951.3240
3302007.02.27 12:10close1650.101.32091.31951.32401.009778.20
3312007.02.27 13:02sell1660.201.32151.32281.3183
3322007.02.27 13:04close1660.201.32121.32281.31836.009784.20
3332007.02.27 13:27buy1670.401.32021.31891.3234
3342007.02.27 13:32close1670.401.32071.31891.323420.009804.20
3352007.02.27 15:56sell1680.801.32371.32501.3205
3362007.02.27 16:10close1680.801.32361.32501.32058.009812.20
3372007.02.27 16:43sell1691.601.32401.32531.3208
3382007.02.27 16:55close1691.601.32411.32531.3208-16.009796.20
3392007.02.27 16:59buy1700.101.32371.32241.3269
3402007.02.27 17:01s/l1700.101.32241.32241.3269-13.009783.20
3412007.02.27 17:37sell1710.101.32341.32471.3202
3422007.02.27 17:59s/l1710.101.32471.32471.3202-13.009770.20
3432007.02.27 18:10sell1720.101.32391.32521.3207
3442007.02.27 18:20close1720.101.32371.32521.32072.009772.20
3452007.02.27 20:23buy1730.201.32421.32291.3274
3462007.02.27 20:44close1730.201.32431.32291.32742.009774.20
3472007.02.27 20:57buy1740.401.32401.32271.3272
3482007.02.27 21:12close1740.401.32421.32271.32728.009782.20
3492007.02.27 21:32sell1750.801.32461.32591.3214
3502007.02.27 21:53close1750.801.32471.32591.3214-8.009774.20
3512007.02.27 22:07sell1760.101.32481.32611.3216
3522007.02.27 22:11close1760.101.32471.32611.32161.009775.20