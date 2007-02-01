|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periode
|5 Minuten (M5) 2007.01.02 01:00 - 2007.02.28 00:00 (2007.02.01 - 2007.02.28)
|Modell
|Jeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
|Parameter
|Usefilewrite=false; StopLoss=13; TakeProfit=16; EMA1=9; EMA2=42; min1=0.8; min2=0.2; min3=0; secure_pips=5; minutes_between_trades=0; risk=1; auto_risk=false; Lots=0.1; MAGIC=123451; MaxLots=100;
|Balken im Test
|12552
|Ticks modelliert
|181984
|Modellierungsqualität
|89.99%
|Ursprüngliche Einlage
|10000.00
|Gesamt netto Profit
|-224.80
|Brutto Profit
|1811.00
|Brutto Loss
|-2035.80
|Profit Faktor
|0.89
|Erwartetes Ergebnis
|-1.28
|Drawdown absolut
|1178.80
|Maximaler Drawdown
|1246.80 (12.38%)
|Relative drawdown
|12.38% (1246.80)
|Trades gesamt
|176
|Short Positionen (gewonnen %)
|95 (67.37%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|81 (79.01%)
|Profit Trades (% gesamt)
|128 (72.73%)
|Loss Trades (% gesamtl)
|48 (27.27%)
|Grösster
|Profit Trade
|146.00
|Loss Trade
|-416.00
|Durchschnitt
|Profit Trade
|14.15
|Loss Trade
|-42.41
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)
|20 (1132.00)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)
|5 (-468.00)
|Maximal
|Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)
|1132.00 (20)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|-468.00 (5)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|4
|aufeinanderfolgende Verluste
|1
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Auftrag
|Lots
|Preis
|S / L
|T / P
|Profit
|Bilanz
|1
|2007.02.01 04:18
|sell
|1
|0.10
|1.3037
|1.3050
|1.3005
|2
|2007.02.01 04:20
|close
|1
|0.10
|1.3035
|1.3050
|1.3005
|2.00
|10002.00
|3
|2007.02.01 15:45
|buy
|2
|0.20
|1.3018
|1.3005
|1.3050
|4
|2007.02.01 15:50
|close
|2
|0.20
|1.3021
|1.3005
|1.3050
|6.00
|10008.00
|5
|2007.02.01 15:52
|buy
|3
|0.40
|1.3018
|1.3005
|1.3050
|6
|2007.02.01 16:05
|close
|3
|0.40
|1.3019
|1.3005
|1.3050
|4.00
|10012.00
|7
|2007.02.01 16:09
|sell
|4
|0.80
|1.3023
|1.3036
|1.2991
|8
|2007.02.01 16:13
|close
|4
|0.80
|1.3020
|1.3036
|1.2991
|24.00
|10036.00
|9
|2007.02.01 16:33
|buy
|5
|1.60
|1.3019
|1.3006
|1.3051
|10
|2007.02.01 16:40
|close
|5
|1.60
|1.3021
|1.3006
|1.3051
|32.00
|10068.00
|11
|2007.02.01 16:54
|sell
|6
|3.20
|1.3026
|1.3039
|1.2994
|12
|2007.02.01 17:00
|s/l
|6
|3.20
|1.3039
|1.3039
|1.2994
|-416.00
|9652.00
|13
|2007.02.01 17:19
|buy
|7
|0.10
|1.3021
|1.3008
|1.3053
|14
|2007.02.01 17:24
|close
|7
|0.10
|1.3026
|1.3008
|1.3053
|5.00
|9657.00
|15
|2007.02.01 17:25
|sell
|8
|0.20
|1.3030
|1.3043
|1.2998
|16
|2007.02.01 17:26
|close
|8
|0.20
|1.3027
|1.3043
|1.2998
|6.00
|9663.00
|17
|2007.02.01 17:28
|buy
|9
|0.40
|1.3023
|1.3010
|1.3055
|18
|2007.02.01 17:29
|close
|9
|0.40
|1.3026
|1.3010
|1.3055
|12.00
|9675.00
|19
|2007.02.01 17:37
|buy
|10
|0.80
|1.3024
|1.3011
|1.3056
|20
|2007.02.01 17:44
|close
|10
|0.80
|1.3028
|1.3011
|1.3056
|32.00
|9707.00
|21
|2007.02.01 17:48
|buy
|11
|1.60
|1.3023
|1.3010
|1.3055
|22
|2007.02.01 18:08
|close
|11
|1.60
|1.3023
|1.3010
|1.3055
|0.00
|9707.00
|23
|2007.02.01 18:29
|buy
|12
|0.10
|1.3021
|1.3008
|1.3053
|24
|2007.02.01 19:32
|close
|12
|0.10
|1.3025
|1.3008
|1.3053
|4.00
|9711.00
|25
|2007.02.01 21:47
|buy
|13
|0.20
|1.3021
|1.3008
|1.3053
|26
|2007.02.01 21:55
|close
|13
|0.20
|1.3023
|1.3008
|1.3053
|4.00
|9715.00
|27
|2007.02.01 23:37
|sell
|14
|0.40
|1.3025
|1.3038
|1.2993
|28
|2007.02.01 23:40
|close
|14
|0.40
|1.3023
|1.3038
|1.2993
|8.00
|9723.00
|29
|2007.02.02 01:04
|sell
|15
|0.80
|1.3025
|1.3038
|1.2993
|30
|2007.02.02 02:15
|close
|15
|0.80
|1.3020
|1.3038
|1.2993
|40.00
|9763.00
|31
|2007.02.02 05:19
|sell
|16
|1.60
|1.3021
|1.3034
|1.2989
|32
|2007.02.02 05:35
|close
|16
|1.60
|1.3020
|1.3034
|1.2989
|16.00
|9779.00
|33
|2007.02.02 15:29
|sell
|17
|3.20
|1.3024
|1.3037
|1.2992
|34
|2007.02.02 15:29
|s/l
|17
|3.20
|1.3037
|1.3037
|1.2992
|-416.00
|9363.00
|35
|2007.02.02 15:29
|sell
|18
|0.10
|1.3035
|1.3048
|1.3003
|36
|2007.02.02 15:30
|s/l
|18
|0.10
|1.3048
|1.3048
|1.3003
|-13.00
|9350.00
|37
|2007.02.02 16:00
|buy
|19
|0.10
|1.3032
|1.3019
|1.3064
|38
|2007.02.02 16:02
|s/l
|19
|0.10
|1.3019
|1.3019
|1.3064
|-13.00
|9337.00
|39
|2007.02.02 16:02
|buy
|20
|0.10
|1.3021
|1.3008
|1.3053
|40
|2007.02.02 16:02
|s/l
|20
|0.10
|1.3008
|1.3008
|1.3053
|-13.00
|9324.00
|41
|2007.02.02 16:02
|buy
|21
|0.10
|1.3010
|1.2997
|1.3042
|42
|2007.02.02 16:03
|s/l
|21
|0.10
|1.2997
|1.2997
|1.3042
|-13.00
|9311.00
|43
|2007.02.02 16:03
|buy
|22
|0.10
|1.2999
|1.2986
|1.3031
|44
|2007.02.02 16:04
|close
|22
|0.10
|1.3004
|1.2986
|1.3031
|5.00
|9316.00
|45
|2007.02.02 16:04
|buy
|23
|0.20
|1.3006
|1.2993
|1.3038
|46
|2007.02.02 16:05
|close
|23
|0.20
|1.3011
|1.2993
|1.3038
|10.00
|9326.00
|47
|2007.02.05 10:01
|sell
|24
|0.40
|1.2956
|1.2969
|1.2924
|48
|2007.02.05 10:24
|close
|24
|0.40
|1.2957
|1.2969
|1.2924
|-4.00
|9322.00
|49
|2007.02.05 10:28
|sell
|25
|0.10
|1.2960
|1.2973
|1.2928
|50
|2007.02.05 10:44
|close
|25
|0.10
|1.2958
|1.2973
|1.2928
|2.00
|9324.00
|51
|2007.02.05 10:59
|buy
|26
|0.20
|1.2956
|1.2943
|1.2988
|52
|2007.02.05 11:37
|s/l
|26
|0.20
|1.2943
|1.2943
|1.2988
|-26.00
|9298.00
|53
|2007.02.05 17:57
|buy
|27
|0.10
|1.2926
|1.2913
|1.2958
|54
|2007.02.05 18:31
|close
|27
|0.10
|1.2933
|1.2913
|1.2958
|7.00
|9305.00
|55
|2007.02.06 01:53
|sell
|28
|0.20
|1.2933
|1.2946
|1.2901
|56
|2007.02.06 02:07
|close
|28
|0.20
|1.2931
|1.2946
|1.2901
|4.00
|9309.00
|57
|2007.02.06 09:59
|sell
|29
|0.40
|1.2927
|1.2940
|1.2895
|58
|2007.02.06 10:23
|close
|29
|0.40
|1.2927
|1.2940
|1.2895
|0.00
|9309.00
|59
|2007.02.06 10:25
|buy
|30
|0.10
|1.2923
|1.2910
|1.2955
|60
|2007.02.06 10:36
|close
|30
|0.10
|1.2925
|1.2910
|1.2955
|2.00
|9311.00
|61
|2007.02.06 12:03
|sell
|31
|0.20
|1.2942
|1.2955
|1.2910
|62
|2007.02.06 12:26
|close
|31
|0.20
|1.2942
|1.2955
|1.2910
|0.00
|9311.00
|63
|2007.02.06 13:14
|sell
|32
|0.10
|1.2944
|1.2957
|1.2912
|64
|2007.02.06 13:21
|close
|32
|0.10
|1.2942
|1.2957
|1.2912
|2.00
|9313.00
|65
|2007.02.06 14:02
|sell
|33
|0.20
|1.2948
|1.2961
|1.2916
|66
|2007.02.06 14:25
|close
|33
|0.20
|1.2949
|1.2961
|1.2916
|-2.00
|9311.00
|67
|2007.02.06 15:07
|sell
|34
|0.10
|1.2950
|1.2963
|1.2918
|68
|2007.02.06 15:26
|close
|34
|0.10
|1.2950
|1.2963
|1.2918
|0.00
|9311.00
|69
|2007.02.06 17:20
|buy
|35
|0.10
|1.2945
|1.2932
|1.2977
|70
|2007.02.06 17:31
|close
|35
|0.10
|1.2946
|1.2932
|1.2977
|1.00
|9312.00
|71
|2007.02.06 17:44
|sell
|36
|0.20
|1.2951
|1.2964
|1.2919
|72
|2007.02.06 17:45
|close
|36
|0.20
|1.2948
|1.2964
|1.2919
|6.00
|9318.00
|73
|2007.02.06 17:59
|sell
|37
|0.40
|1.2951
|1.2964
|1.2919
|74
|2007.02.06 18:25
|s/l
|37
|0.40
|1.2964
|1.2964
|1.2919
|-52.00
|9266.00
|75
|2007.02.07 05:24
|sell
|38
|0.10
|1.2987
|1.3000
|1.2955
|76
|2007.02.07 06:00
|close
|38
|0.10
|1.2986
|1.3000
|1.2955
|1.00
|9267.00
|77
|2007.02.07 10:19
|buy
|39
|0.20
|1.2981
|1.2968
|1.3013
|78
|2007.02.07 10:24
|close
|39
|0.20
|1.2983
|1.2968
|1.3013
|4.00
|9271.00
|79
|2007.02.07 11:39
|sell
|40
|0.40
|1.2988
|1.3001
|1.2956
|80
|2007.02.07 11:56
|close
|40
|0.40
|1.2986
|1.3001
|1.2956
|8.00
|9279.00
|81
|2007.02.07 12:19
|sell
|41
|0.80
|1.2989
|1.3002
|1.2957
|82
|2007.02.07 12:45
|close
|41
|0.80
|1.2993
|1.3002
|1.2957
|-32.00
|9247.00
|83
|2007.02.07 12:49
|buy
|42
|0.10
|1.2989
|1.2976
|1.3021
|84
|2007.02.07 13:23
|close
|42
|0.10
|1.2988
|1.2976
|1.3021
|-1.00
|9246.00
|85
|2007.02.07 15:21
|sell
|43
|0.10
|1.2991
|1.3004
|1.2959
|86
|2007.02.07 15:30
|close
|43
|0.10
|1.2988
|1.3004
|1.2959
|3.00
|9249.00
|87
|2007.02.07 16:11
|sell
|44
|0.20
|1.2994
|1.3007
|1.2962
|88
|2007.02.07 16:36
|s/l
|44
|0.20
|1.3007
|1.3007
|1.2962
|-26.00
|9223.00
|89
|2007.02.07 17:01
|sell
|45
|0.10
|1.3005
|1.3018
|1.2973
|90
|2007.02.07 17:06
|close
|45
|0.10
|1.3002
|1.3018
|1.2973
|3.00
|9226.00
|91
|2007.02.07 17:19
|sell
|46
|0.20
|1.3003
|1.3016
|1.2971
|92
|2007.02.07 17:43
|close
|46
|0.20
|1.3007
|1.3016
|1.2971
|-8.00
|9218.00
|93
|2007.02.07 17:49
|sell
|47
|0.10
|1.3010
|1.3023
|1.2978
|94
|2007.02.07 18:08
|s/l
|47
|0.10
|1.3023
|1.3023
|1.2978
|-13.00
|9205.00
|95
|2007.02.07 18:30
|sell
|48
|0.10
|1.3020
|1.3033
|1.2988
|96
|2007.02.07 18:41
|close
|48
|0.10
|1.3017
|1.3033
|1.2988
|3.00
|9208.00
|97
|2007.02.07 18:42
|buy
|49
|0.20
|1.3014
|1.3001
|1.3046
|98
|2007.02.07 18:46
|close
|49
|0.20
|1.3016
|1.3001
|1.3046
|4.00
|9212.00
|99
|2007.02.07 19:12
|buy
|50
|0.40
|1.3014
|1.3001
|1.3046
|100
|2007.02.07 19:28
|close
|50
|0.40
|1.3016
|1.3001
|1.3046
|8.00
|9220.00
|101
|2007.02.07 20:03
|buy
|51
|0.80
|1.3012
|1.2999
|1.3044
|102
|2007.02.07 20:09
|close
|51
|0.80
|1.3014
|1.2999
|1.3044
|16.00
|9236.00
|103
|2007.02.07 20:34
|buy
|52
|1.60
|1.3011
|1.2998
|1.3043
|104
|2007.02.07 20:47
|close
|52
|1.60
|1.3012
|1.2998
|1.3043
|16.00
|9252.00
|105
|2007.02.08 00:26
|sell
|53
|3.20
|1.3016
|1.3029
|1.2984
|106
|2007.02.08 01:00
|close
|53
|3.20
|1.3016
|1.3029
|1.2984
|0.00
|9252.00
|107
|2007.02.08 16:44
|sell
|54
|0.10
|1.3018
|1.3031
|1.2986
|108
|2007.02.08 16:57
|close
|54
|0.10
|1.3017
|1.3031
|1.2986
|1.00
|9253.00
|109
|2007.02.08 18:39
|buy
|55
|0.20
|1.3030
|1.3017
|1.3062
|110
|2007.02.08 18:47
|close
|55
|0.20
|1.3033
|1.3017
|1.3062
|6.00
|9259.00
|111
|2007.02.08 22:25
|sell
|56
|0.40
|1.3040
|1.3053
|1.3008
|112
|2007.02.08 23:03
|close
|56
|0.40
|1.3039
|1.3053
|1.3008
|4.00
|9263.00
|113
|2007.02.09 01:54
|buy
|57
|0.80
|1.3036
|1.3023
|1.3068
|114
|2007.02.09 02:30
|close
|57
|0.80
|1.3039
|1.3023
|1.3068
|24.00
|9287.00
|115
|2007.02.09 04:23
|sell
|58
|1.60
|1.3040
|1.3053
|1.3008
|116
|2007.02.09 04:53
|close
|58
|1.60
|1.3041
|1.3053
|1.3008
|-16.00
|9271.00
|117
|2007.02.09 05:09
|buy
|59
|0.10
|1.3036
|1.3023
|1.3068
|118
|2007.02.09 05:11
|close
|59
|0.10
|1.3039
|1.3023
|1.3068
|3.00
|9274.00
|119
|2007.02.09 20:19
|buy
|60
|0.20
|1.3001
|1.2988
|1.3033
|120
|2007.02.09 20:20
|close
|60
|0.20
|1.3003
|1.2988
|1.3033
|4.00
|9278.00
|121
|2007.02.09 21:14
|sell
|61
|0.40
|1.3010
|1.3023
|1.2978
|122
|2007.02.09 21:34
|close
|61
|0.40
|1.3010
|1.3023
|1.2978
|0.00
|9278.00
|123
|2007.02.12 01:00
|sell
|62
|0.10
|1.3017
|1.3030
|1.2985
|124
|2007.02.12 02:05
|close
|62
|0.10
|1.3019
|1.3030
|1.2985
|-2.00
|9276.00
|125
|2007.02.12 09:52
|buy
|63
|0.10
|1.3026
|1.3013
|1.3058
|126
|2007.02.12 10:00
|close
|63
|0.10
|1.3027
|1.3013
|1.3058
|1.00
|9277.00
|127
|2007.02.12 10:03
|sell
|64
|0.20
|1.3033
|1.3046
|1.3001
|128
|2007.02.12 10:06
|close
|64
|0.20
|1.3029
|1.3046
|1.3001
|8.00
|9285.00
|129
|2007.02.12 17:12
|sell
|65
|0.40
|1.2965
|1.2978
|1.2933
|130
|2007.02.12 17:16
|close
|65
|0.40
|1.2962
|1.2978
|1.2933
|12.00
|9297.00
|131
|2007.02.13 00:25
|sell
|66
|0.80
|1.2969
|1.2982
|1.2937
|132
|2007.02.13 00:27
|close
|66
|0.80
|1.2965
|1.2982
|1.2937
|32.00
|9329.00
|133
|2007.02.13 08:46
|sell
|67
|1.60
|1.2967
|1.2980
|1.2935
|134
|2007.02.13 09:08
|close
|67
|1.60
|1.2968
|1.2980
|1.2935
|-16.00
|9313.00
|135
|2007.02.13 09:10
|sell
|68
|0.10
|1.2971
|1.2984
|1.2939
|136
|2007.02.13 09:13
|s/l
|68
|0.10
|1.2984
|1.2984
|1.2939
|-13.00
|9300.00
|137
|2007.02.13 09:13
|sell
|69
|0.10
|1.2984
|1.2997
|1.2952
|138
|2007.02.13 09:23
|s/l
|69
|0.10
|1.2997
|1.2997
|1.2952
|-13.00
|9287.00
|139
|2007.02.13 10:52
|sell
|70
|0.10
|1.2993
|1.3006
|1.2961
|140
|2007.02.13 11:01
|close
|70
|0.10
|1.2992
|1.3006
|1.2961
|1.00
|9288.00
|141
|2007.02.13 11:03
|buy
|71
|0.20
|1.2988
|1.2975
|1.3020
|142
|2007.02.13 11:19
|close
|71
|0.20
|1.2989
|1.2975
|1.3020
|2.00
|9290.00
|143
|2007.02.13 11:32
|sell
|72
|0.40
|1.2994
|1.3007
|1.2962
|144
|2007.02.13 11:35
|close
|72
|0.40
|1.2990
|1.3007
|1.2962
|16.00
|9306.00
|145
|2007.02.13 11:48
|sell
|73
|0.80
|1.2995
|1.3008
|1.2963
|146
|2007.02.13 12:00
|close
|73
|0.80
|1.2994
|1.3008
|1.2963
|8.00
|9314.00
|147
|2007.02.13 12:59
|buy
|74
|1.60
|1.2999
|1.2986
|1.3031
|148
|2007.02.13 13:18
|close
|74
|1.60
|1.2998
|1.2986
|1.3031
|-16.00
|9298.00
|149
|2007.02.13 13:27
|sell
|75
|0.10
|1.3002
|1.3015
|1.2970
|150
|2007.02.13 13:48
|s/l
|75
|0.10
|1.3015
|1.3015
|1.2970
|-13.00
|9285.00
|151
|2007.02.13 14:12
|sell
|76
|0.10
|1.3010
|1.3023
|1.2978
|152
|2007.02.13 14:45
|close
|76
|0.10
|1.3013
|1.3023
|1.2978
|-3.00
|9282.00
|153
|2007.02.13 15:01
|sell
|77
|0.10
|1.3017
|1.3030
|1.2985
|154
|2007.02.13 15:29
|s/l
|77
|0.10
|1.3030
|1.3030
|1.2985
|-13.00
|9269.00
|155
|2007.02.13 15:35
|sell
|78
|0.10
|1.3025
|1.3038
|1.2993
|156
|2007.02.13 15:38
|s/l
|78
|0.10
|1.3038
|1.3038
|1.2993
|-13.00
|9256.00
|157
|2007.02.13 15:38
|sell
|79
|0.10
|1.3037
|1.3050
|1.3005
|158
|2007.02.13 15:46
|close
|79
|0.10
|1.3032
|1.3050
|1.3005
|5.00
|9261.00
|159
|2007.02.13 16:11
|sell
|80
|0.20
|1.3032
|1.3045
|1.3000
|160
|2007.02.13 16:12
|close
|80
|0.20
|1.3029
|1.3045
|1.3000
|6.00
|9267.00
|161
|2007.02.13 18:48
|sell
|81
|0.40
|1.3021
|1.3034
|1.2989
|162
|2007.02.13 19:08
|close
|81
|0.40
|1.3021
|1.3034
|1.2989
|0.00
|9267.00
|163
|2007.02.13 21:53
|sell
|82
|0.10
|1.3031
|1.3044
|1.2999
|164
|2007.02.13 22:03
|close
|82
|0.10
|1.3030
|1.3044
|1.2999
|1.00
|9268.00
|165
|2007.02.14 01:29
|buy
|83
|0.20
|1.3034
|1.3021
|1.3066
|166
|2007.02.14 02:16
|close
|83
|0.20
|1.3037
|1.3021
|1.3066
|6.00
|9274.00
|167
|2007.02.14 02:16
|sell
|84
|0.40
|1.3037
|1.3050
|1.3005
|168
|2007.02.14 02:54
|close
|84
|0.40
|1.3037
|1.3050
|1.3005
|0.00
|9274.00
|169
|2007.02.14 03:11
|buy
|85
|0.10
|1.3034
|1.3021
|1.3066
|170
|2007.02.14 03:24
|close
|85
|0.10
|1.3035
|1.3021
|1.3066
|1.00
|9275.00
|171
|2007.02.14 12:30
|buy
|86
|0.20
|1.3092
|1.3079
|1.3124
|172
|2007.02.14 12:35
|close
|86
|0.20
|1.3095
|1.3079
|1.3124
|6.00
|9281.00
|173
|2007.02.14 13:02
|buy
|87
|0.40
|1.3087
|1.3074
|1.3119
|174
|2007.02.14 13:06
|close
|87
|0.40
|1.3090
|1.3074
|1.3119
|12.00
|9293.00
|175
|2007.02.14 13:14
|buy
|88
|0.80
|1.3087
|1.3074
|1.3119
|176
|2007.02.14 13:58
|s/l
|88
|0.80
|1.3074
|1.3074
|1.3119
|-104.00
|9189.00
|177
|2007.02.14 16:59
|sell
|89
|0.10
|1.3098
|1.3111
|1.3066
|178
|2007.02.14 17:00
|s/l
|89
|0.10
|1.3111
|1.3111
|1.3066
|-13.00
|9176.00
|179
|2007.02.14 17:56
|buy
|90
|0.10
|1.3130
|1.3117
|1.3162
|180
|2007.02.14 18:09
|close
|90
|0.10
|1.3130
|1.3117
|1.3162
|0.00
|9176.00
|181
|2007.02.15 01:59
|sell
|91
|0.10
|1.3137
|1.3150
|1.3105
|182
|2007.02.15 02:01
|close
|91
|0.10
|1.3135
|1.3150
|1.3105
|2.00
|9178.00
|183
|2007.02.15 02:16
|buy
|92
|0.20
|1.3131
|1.3118
|1.3163
|184
|2007.02.15 02:28
|close
|92
|0.20
|1.3133
|1.3118
|1.3163
|4.00
|9182.00
|185
|2007.02.15 03:24
|sell
|93
|0.40
|1.3139
|1.3152
|1.3107
|186
|2007.02.15 03:35
|close
|93
|0.40
|1.3138
|1.3152
|1.3107
|4.00
|9186.00
|187
|2007.02.15 08:33
|sell
|94
|0.80
|1.3142
|1.3155
|1.3110
|188
|2007.02.15 09:01
|close
|94
|0.80
|1.3143
|1.3155
|1.3110
|-8.00
|9178.00
|189
|2007.02.15 09:03
|buy
|95
|0.10
|1.3141
|1.3128
|1.3173
|190
|2007.02.15 09:05
|close
|95
|0.10
|1.3143
|1.3128
|1.3173
|2.00
|9180.00
|191
|2007.02.15 09:10
|buy
|96
|0.20
|1.3140
|1.3127
|1.3172
|192
|2007.02.15 09:18
|close
|96
|0.20
|1.3143
|1.3127
|1.3172
|6.00
|9186.00
|193
|2007.02.15 11:30
|buy
|97
|0.40
|1.3132
|1.3119
|1.3164
|194
|2007.02.15 12:06
|s/l
|97
|0.40
|1.3119
|1.3119
|1.3164
|-52.00
|9134.00
|195
|2007.02.15 13:49
|sell
|98
|0.10
|1.3135
|1.3148
|1.3103
|196
|2007.02.15 13:59
|close
|98
|0.10
|1.3134
|1.3148
|1.3103
|1.00
|9135.00
|197
|2007.02.15 14:38
|sell
|99
|0.20
|1.3135
|1.3148
|1.3103
|198
|2007.02.15 15:00
|close
|99
|0.20
|1.3135
|1.3148
|1.3103
|0.00
|9135.00
|199
|2007.02.15 15:30
|buy
|100
|0.10
|1.3129
|1.3116
|1.3161
|200
|2007.02.15 15:30
|close
|100
|0.10
|1.3134
|1.3116
|1.3161
|5.00
|9140.00
|201
|2007.02.15 15:30
|sell
|101
|0.20
|1.3140
|1.3153
|1.3108
|202
|2007.02.15 15:38
|close
|101
|0.20
|1.3136
|1.3153
|1.3108
|8.00
|9148.00
|203
|2007.02.15 15:41
|sell
|102
|0.40
|1.3140
|1.3153
|1.3108
|204
|2007.02.15 15:43
|close
|102
|0.40
|1.3136
|1.3153
|1.3108
|16.00
|9164.00
|205
|2007.02.15 15:45
|sell
|103
|0.80
|1.3140
|1.3153
|1.3108
|206
|2007.02.15 15:54
|close
|103
|0.80
|1.3136
|1.3153
|1.3108
|32.00
|9196.00
|207
|2007.02.15 16:00
|sell
|104
|1.60
|1.3141
|1.3154
|1.3109
|208
|2007.02.15 16:00
|s/l
|104
|1.60
|1.3154
|1.3154
|1.3109
|-208.00
|8988.00
|209
|2007.02.15 16:00
|sell
|105
|0.10
|1.3154
|1.3167
|1.3122
|210
|2007.02.15 16:01
|close
|105
|0.10
|1.3148
|1.3167
|1.3122
|6.00
|8994.00
|211
|2007.02.15 16:01
|sell
|106
|0.20
|1.3146
|1.3159
|1.3114
|212
|2007.02.15 16:07
|s/l
|106
|0.20
|1.3159
|1.3159
|1.3114
|-26.00
|8968.00
|213
|2007.02.15 16:36
|buy
|107
|0.10
|1.3151
|1.3138
|1.3183
|214
|2007.02.15 16:38
|close
|107
|0.10
|1.3154
|1.3138
|1.3183
|3.00
|8971.00
|215
|2007.02.15 16:40
|buy
|108
|0.20
|1.3150
|1.3137
|1.3182
|216
|2007.02.15 16:42
|close
|108
|0.20
|1.3155
|1.3137
|1.3182
|10.00
|8981.00
|217
|2007.02.15 16:44
|buy
|109
|0.40
|1.3150
|1.3137
|1.3182
|218
|2007.02.15 16:45
|close
|109
|0.40
|1.3153
|1.3137
|1.3182
|12.00
|8993.00
|219
|2007.02.15 17:17
|buy
|110
|0.80
|1.3150
|1.3137
|1.3182
|220
|2007.02.15 17:32
|close
|110
|0.80
|1.3150
|1.3137
|1.3182
|0.00
|8993.00
|221
|2007.02.15 17:46
|buy
|111
|0.10
|1.3147
|1.3134
|1.3179
|222
|2007.02.15 17:46
|s/l
|111
|0.10
|1.3134
|1.3134
|1.3179
|-13.00
|8980.00
|223
|2007.02.15 17:46
|buy
|112
|0.10
|1.3136
|1.3123
|1.3168
|224
|2007.02.15 17:47
|close
|112
|0.10
|1.3141
|1.3123
|1.3168
|5.00
|8985.00
|225
|2007.02.15 17:47
|buy
|113
|0.20
|1.3143
|1.3130
|1.3175
|226
|2007.02.15 18:10
|s/l
|113
|0.20
|1.3130
|1.3130
|1.3175
|-26.00
|8959.00
|227
|2007.02.16 09:56
|sell
|114
|0.10
|1.3139
|1.3152
|1.3107
|228
|2007.02.16 10:00
|close
|114
|0.10
|1.3137
|1.3152
|1.3107
|2.00
|8961.00
|229
|2007.02.16 10:01
|buy
|115
|0.20
|1.3133
|1.3120
|1.3165
|230
|2007.02.16 10:20
|s/l
|115
|0.20
|1.3120
|1.3120
|1.3165
|-26.00
|8935.00
|231
|2007.02.16 15:30
|sell
|116
|0.10
|1.3133
|1.3146
|1.3101
|232
|2007.02.16 15:32
|close
|116
|0.10
|1.3126
|1.3146
|1.3101
|7.00
|8942.00
|233
|2007.02.16 17:59
|sell
|117
|0.20
|1.3120
|1.3133
|1.3088
|234
|2007.02.16 18:10
|s/l
|117
|0.20
|1.3133
|1.3133
|1.3088
|-26.00
|8916.00
|235
|2007.02.16 19:03
|buy
|118
|0.10
|1.3130
|1.3117
|1.3162
|236
|2007.02.16 19:07
|close
|118
|0.10
|1.3132
|1.3117
|1.3162
|2.00
|8918.00
|237
|2007.02.16 20:03
|buy
|119
|0.20
|1.3132
|1.3119
|1.3164
|238
|2007.02.16 20:13
|close
|119
|0.20
|1.3133
|1.3119
|1.3164
|2.00
|8920.00
|239
|2007.02.16 21:22
|sell
|120
|0.40
|1.3139
|1.3152
|1.3107
|240
|2007.02.16 21:37
|close
|120
|0.40
|1.3138
|1.3152
|1.3107
|4.00
|8924.00
|241
|2007.02.16 22:58
|sell
|121
|0.80
|1.3139
|1.3152
|1.3107
|242
|2007.02.19 01:00
|s/l
|121
|0.80
|1.3152
|1.3152
|1.3107
|-102.80
|8821.20
|243
|2007.02.19 02:07
|sell
|122
|0.10
|1.3153
|1.3166
|1.3121
|244
|2007.02.19 02:12
|close
|122
|0.10
|1.3151
|1.3166
|1.3121
|2.00
|8823.20
|245
|2007.02.19 02:31
|buy
|123
|0.20
|1.3147
|1.3134
|1.3179
|246
|2007.02.19 02:35
|close
|123
|0.20
|1.3149
|1.3134
|1.3179
|4.00
|8827.20
|247
|2007.02.19 02:53
|sell
|124
|0.40
|1.3153
|1.3166
|1.3121
|248
|2007.02.19 02:54
|close
|124
|0.40
|1.3150
|1.3166
|1.3121
|12.00
|8839.20
|249
|2007.02.19 02:54
|sell
|125
|0.80
|1.3153
|1.3166
|1.3121
|250
|2007.02.19 03:02
|close
|125
|0.80
|1.3151
|1.3166
|1.3121
|16.00
|8855.20
|251
|2007.02.19 05:31
|buy
|126
|1.60
|1.3153
|1.3140
|1.3185
|252
|2007.02.19 05:45
|close
|126
|1.60
|1.3155
|1.3140
|1.3185
|32.00
|8887.20
|253
|2007.02.19 07:17
|sell
|127
|3.20
|1.3159
|1.3172
|1.3127
|254
|2007.02.19 07:18
|close
|127
|3.20
|1.3156
|1.3172
|1.3127
|96.00
|8983.20
|255
|2007.02.19 07:19
|sell
|128
|6.40
|1.3159
|1.3172
|1.3127
|256
|2007.02.19 07:26
|close
|128
|6.40
|1.3157
|1.3172
|1.3127
|128.00
|9111.20
|257
|2007.02.19 08:18
|sell
|129
|6.90
|1.3157
|1.3170
|1.3125
|258
|2007.02.19 08:30
|close
|129
|6.90
|1.3156
|1.3170
|1.3125
|69.00
|9180.20
|259
|2007.02.19 08:57
|buy
|130
|6.90
|1.3154
|1.3141
|1.3186
|260
|2007.02.19 09:07
|close
|130
|6.90
|1.3156
|1.3141
|1.3186
|138.00
|9318.20
|261
|2007.02.19 17:28
|sell
|131
|7.00
|1.3139
|1.3152
|1.3107
|262
|2007.02.19 17:33
|close
|131
|7.00
|1.3137
|1.3152
|1.3107
|140.00
|9458.20
|263
|2007.02.20 00:12
|sell
|132
|7.10
|1.3160
|1.3173
|1.3128
|264
|2007.02.20 00:18
|close
|132
|7.10
|1.3158
|1.3173
|1.3128
|142.00
|9600.20
|265
|2007.02.20 06:01
|sell
|133
|7.20
|1.3181
|1.3194
|1.3149
|266
|2007.02.20 06:12
|close
|133
|7.20
|1.3180
|1.3194
|1.3149
|72.00
|9672.20
|267
|2007.02.20 06:25
|buy
|134
|7.30
|1.3176
|1.3163
|1.3208
|268
|2007.02.20 06:50
|close
|134
|7.30
|1.3178
|1.3163
|1.3208
|146.00
|9818.20
|269
|2007.02.20 15:57
|buy
|135
|7.40
|1.3145
|1.3132
|1.3177
|270
|2007.02.20 16:20
|close
|135
|7.40
|1.3145
|1.3132
|1.3177
|0.00
|9818.20
|271
|2007.02.20 23:33
|buy
|136
|0.10
|1.3138
|1.3125
|1.3170
|272
|2007.02.20 23:53
|close
|136
|0.10
|1.3139
|1.3125
|1.3170
|1.00
|9819.20
|273
|2007.02.21 02:33
|sell
|137
|0.20
|1.3146
|1.3159
|1.3114
|274
|2007.02.21 02:45
|close
|137
|0.20
|1.3145
|1.3159
|1.3114
|2.00
|9821.20
|275
|2007.02.21 05:48
|buy
|138
|0.40
|1.3142
|1.3129
|1.3174
|276
|2007.02.21 07:37
|close
|138
|0.40
|1.3145
|1.3129
|1.3174
|12.00
|9833.20
|277
|2007.02.21 09:03
|buy
|139
|0.80
|1.3139
|1.3126
|1.3171
|278
|2007.02.21 09:07
|close
|139
|0.80
|1.3142
|1.3126
|1.3171
|24.00
|9857.20
|279
|2007.02.21 09:52
|buy
|140
|1.60
|1.3152
|1.3139
|1.3184
|280
|2007.02.21 09:56
|close
|140
|1.60
|1.3154
|1.3139
|1.3184
|32.00
|9889.20
|281
|2007.02.21 10:01
|sell
|141
|3.20
|1.3158
|1.3171
|1.3126
|282
|2007.02.21 10:08
|close
|141
|3.20
|1.3156
|1.3171
|1.3126
|64.00
|9953.20
|283
|2007.02.21 10:17
|buy
|142
|6.40
|1.3152
|1.3139
|1.3184
|284
|2007.02.21 10:31
|close
|142
|6.40
|1.3151
|1.3139
|1.3184
|-64.00
|9889.20
|285
|2007.02.21 10:38
|sell
|143
|0.10
|1.3155
|1.3168
|1.3123
|286
|2007.02.21 10:50
|close
|143
|0.10
|1.3153
|1.3168
|1.3123
|2.00
|9891.20
|287
|2007.02.21 15:32
|buy
|144
|0.20
|1.3135
|1.3122
|1.3167
|288
|2007.02.21 15:33
|s/l
|144
|0.20
|1.3122
|1.3122
|1.3167
|-26.00
|9865.20
|289
|2007.02.21 15:33
|buy
|145
|0.10
|1.3124
|1.3111
|1.3156
|290
|2007.02.21 15:34
|close
|145
|0.10
|1.3133
|1.3111
|1.3156
|9.00
|9874.20
|291
|2007.02.21 15:34
|buy
|146
|0.20
|1.3135
|1.3122
|1.3167
|292
|2007.02.21 15:37
|s/l
|146
|0.20
|1.3122
|1.3122
|1.3167
|-26.00
|9848.20
|293
|2007.02.21 22:24
|buy
|147
|0.10
|1.3137
|1.3124
|1.3169
|294
|2007.02.21 23:04
|close
|147
|0.10
|1.3138
|1.3124
|1.3169
|1.00
|9849.20
|295
|2007.02.22 14:48
|sell
|148
|0.20
|1.3097
|1.3110
|1.3065
|296
|2007.02.22 15:30
|s/l
|148
|0.20
|1.3110
|1.3110
|1.3065
|-26.00
|9823.20
|297
|2007.02.22 15:48
|buy
|149
|0.10
|1.3101
|1.3088
|1.3133
|298
|2007.02.22 16:15
|close
|149
|0.10
|1.3102
|1.3088
|1.3133
|1.00
|9824.20
|299
|2007.02.22 16:53
|sell
|150
|0.20
|1.3106
|1.3119
|1.3074
|300
|2007.02.22 17:03
|close
|150
|0.20
|1.3105
|1.3119
|1.3074
|2.00
|9826.20
|301
|2007.02.22 17:27
|sell
|151
|0.40
|1.3110
|1.3123
|1.3078
|302
|2007.02.22 17:43
|close
|151
|0.40
|1.3110
|1.3123
|1.3078
|0.00
|9826.20
|303
|2007.02.23 06:22
|sell
|152
|0.10
|1.3125
|1.3138
|1.3093
|304
|2007.02.23 06:32
|close
|152
|0.10
|1.3123
|1.3138
|1.3093
|2.00
|9828.20
|305
|2007.02.23 09:26
|sell
|153
|0.20
|1.3125
|1.3138
|1.3093
|306
|2007.02.23 10:03
|close
|153
|0.20
|1.3126
|1.3138
|1.3093
|-2.00
|9826.20
|307
|2007.02.23 10:14
|buy
|154
|0.10
|1.3122
|1.3109
|1.3154
|308
|2007.02.23 10:19
|close
|154
|0.10
|1.3123
|1.3109
|1.3154
|1.00
|9827.20
|309
|2007.02.23 15:33
|buy
|155
|0.20
|1.3125
|1.3112
|1.3157
|310
|2007.02.23 15:36
|close
|155
|0.20
|1.3127
|1.3112
|1.3157
|4.00
|9831.20
|311
|2007.02.23 17:58
|buy
|156
|0.40
|1.3172
|1.3159
|1.3204
|312
|2007.02.23 18:04
|s/l
|156
|0.40
|1.3159
|1.3159
|1.3204
|-52.00
|9779.20
|313
|2007.02.23 18:44
|buy
|157
|0.10
|1.3165
|1.3152
|1.3197
|314
|2007.02.23 18:48
|close
|157
|0.10
|1.3167
|1.3152
|1.3197
|2.00
|9781.20
|315
|2007.02.26 02:13
|sell
|158
|0.20
|1.3183
|1.3196
|1.3151
|316
|2007.02.26 02:49
|close
|158
|0.20
|1.3186
|1.3196
|1.3151
|-6.00
|9775.20
|317
|2007.02.26 17:08
|buy
|159
|0.10
|1.3169
|1.3156
|1.3201
|318
|2007.02.26 17:09
|close
|159
|0.10
|1.3172
|1.3156
|1.3201
|3.00
|9778.20
|319
|2007.02.26 17:24
|buy
|160
|0.20
|1.3169
|1.3156
|1.3201
|320
|2007.02.26 17:31
|close
|160
|0.20
|1.3171
|1.3156
|1.3201
|4.00
|9782.20
|321
|2007.02.26 17:49
|sell
|161
|0.40
|1.3174
|1.3187
|1.3142
|322
|2007.02.26 17:57
|close
|161
|0.40
|1.3172
|1.3187
|1.3142
|8.00
|9790.20
|323
|2007.02.26 18:11
|buy
|162
|0.80
|1.3168
|1.3155
|1.3200
|324
|2007.02.26 18:28
|close
|162
|0.80
|1.3168
|1.3155
|1.3200
|0.00
|9790.20
|325
|2007.02.27 02:41
|buy
|163
|0.10
|1.3192
|1.3179
|1.3224
|326
|2007.02.27 02:57
|s/l
|163
|0.10
|1.3179
|1.3179
|1.3224
|-13.00
|9777.20
|327
|2007.02.27 11:17
|buy
|164
|0.10
|1.3210
|1.3197
|1.3242
|328
|2007.02.27 11:40
|close
|164
|0.10
|1.3210
|1.3197
|1.3242
|0.00
|9777.20
|329
|2007.02.27 11:58
|buy
|165
|0.10
|1.3208
|1.3195
|1.3240
|330
|2007.02.27 12:10
|close
|165
|0.10
|1.3209
|1.3195
|1.3240
|1.00
|9778.20
|331
|2007.02.27 13:02
|sell
|166
|0.20
|1.3215
|1.3228
|1.3183
|332
|2007.02.27 13:04
|close
|166
|0.20
|1.3212
|1.3228
|1.3183
|6.00
|9784.20
|333
|2007.02.27 13:27
|buy
|167
|0.40
|1.3202
|1.3189
|1.3234
|334
|2007.02.27 13:32
|close
|167
|0.40
|1.3207
|1.3189
|1.3234
|20.00
|9804.20
|335
|2007.02.27 15:56
|sell
|168
|0.80
|1.3237
|1.3250
|1.3205
|336
|2007.02.27 16:10
|close
|168
|0.80
|1.3236
|1.3250
|1.3205
|8.00
|9812.20
|337
|2007.02.27 16:43
|sell
|169
|1.60
|1.3240
|1.3253
|1.3208
|338
|2007.02.27 16:55
|close
|169
|1.60
|1.3241
|1.3253
|1.3208
|-16.00
|9796.20
|339
|2007.02.27 16:59
|buy
|170
|0.10
|1.3237
|1.3224
|1.3269
|340
|2007.02.27 17:01
|s/l
|170
|0.10
|1.3224
|1.3224
|1.3269
|-13.00
|9783.20
|341
|2007.02.27 17:37
|sell
|171
|0.10
|1.3234
|1.3247
|1.3202
|342
|2007.02.27 17:59
|s/l
|171
|0.10
|1.3247
|1.3247
|1.3202
|-13.00
|9770.20
|343
|2007.02.27 18:10
|sell
|172
|0.10
|1.3239
|1.3252
|1.3207
|344
|2007.02.27 18:20
|close
|172
|0.10
|1.3237
|1.3252
|1.3207
|2.00
|9772.20
|345
|2007.02.27 20:23
|buy
|173
|0.20
|1.3242
|1.3229
|1.3274
|346
|2007.02.27 20:44
|close
|173
|0.20
|1.3243
|1.3229
|1.3274
|2.00
|9774.20
|347
|2007.02.27 20:57
|buy
|174
|0.40
|1.3240
|1.3227
|1.3272
|348
|2007.02.27 21:12
|close
|174
|0.40
|1.3242
|1.3227
|1.3272
|8.00
|9782.20
|349
|2007.02.27 21:32
|sell
|175
|0.80
|1.3246
|1.3259
|1.3214
|350
|2007.02.27 21:53
|close
|175
|0.80
|1.3247
|1.3259
|1.3214
|-8.00
|9774.20
|351
|2007.02.27 22:07
|sell
|176
|0.10
|1.3248
|1.3261
|1.3216
|352
|2007.02.27 22:11
|close
|176
|0.10
|1.3247
|1.3261
|1.3216
|1.00
|9775.20