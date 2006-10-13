|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.10.13 00:00 - 2007.02.19 00:00 (2006.10.13 - 2007.02.19)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=1;
|Bars in test
|5155
|Ticks modelled
|346813
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|369.00
|Gross profit
|999.00
|Gross loss
|-630.00
|Profit factor
|1.59
|Expected payoff
|3.58
|Absolute drawdown
|104.00
|Maximal drawdown
|151.00 (1.50%)
|Relative drawdown
|1.50% (151.00)
|Total trades
|103
|Short positions (won %)
|50 (42.00%)
|Long positions (won %)
|53 (39.62%)
|Profit trades (% of total)
|42 (40.78%)
|Loss trades (% of total)
|61 (59.22%)
|Largest
|profit trade
|101.00
|loss trade
|-36.00
|Average
|profit trade
|23.79
|loss trade
|-10.33
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (114.00)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-88.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|140.00 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-88.00 (8)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.10.13 08:00
|sell
|1
|1.00
|1.2563
|0.0000
|0.0000
|2
|2006.10.13 18:00
|close
|1
|1.00
|1.2516
|0.0000
|0.0000
|47.00
|10047.00
|3
|2006.10.16 07:00
|buy
|2
|1.00
|1.2516
|0.0000
|0.0000
|4
|2006.10.16 07:30
|close
|2
|1.00
|1.2498
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|10029.00
|5
|2006.10.16 08:00
|buy
|3
|1.00
|1.2513
|0.0000
|0.0000
|6
|2006.10.16 11:30
|close
|3
|1.00
|1.2508
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10024.00
|7
|2006.10.17 07:00
|sell
|4
|1.00
|1.2529
|0.0000
|0.0000
|8
|2006.10.17 08:00
|close
|4
|1.00
|1.2544
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|10009.00
|9
|2006.10.17 08:00
|buy
|5
|1.00
|1.2542
|0.0000
|0.0000
|10
|2006.10.17 08:30
|close
|5
|1.00
|1.2531
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|9998.00
|11
|2006.10.17 08:30
|sell
|6
|1.00
|1.2533
|0.0000
|0.0000
|12
|2006.10.17 09:00
|close
|6
|1.00
|1.2542
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|9989.00
|13
|2006.10.18 07:30
|buy
|7
|1.00
|1.2558
|0.0000
|0.0000
|14
|2006.10.18 08:00
|close
|7
|1.00
|1.2548
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|9979.00
|15
|2006.10.19 07:30
|buy
|8
|1.00
|1.2548
|0.0000
|0.0000
|16
|2006.10.19 13:00
|close
|8
|1.00
|1.2562
|0.0000
|0.0000
|14.00
|9993.00
|17
|2006.10.20 07:00
|sell
|9
|1.00
|1.2626
|0.0000
|0.0000
|18
|2006.10.20 13:00
|close
|9
|1.00
|1.2628
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|9991.00
|19
|2006.10.23 07:00
|sell
|10
|1.00
|1.2589
|0.0000
|0.0000
|20
|2006.10.23 15:00
|close
|10
|1.00
|1.2551
|0.0000
|0.0000
|38.00
|10029.00
|21
|2006.10.24 08:30
|buy
|11
|1.00
|1.2540
|0.0000
|0.0000
|22
|2006.10.24 11:30
|close
|11
|1.00
|1.2538
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|10027.00
|23
|2006.10.25 07:00
|sell
|12
|1.00
|1.2560
|0.0000
|0.0000
|24
|2006.10.25 08:30
|close
|12
|1.00
|1.2570
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|10017.00
|25
|2006.10.26 07:00
|buy
|13
|1.00
|1.2649
|0.0000
|0.0000
|26
|2006.10.26 10:30
|close
|13
|1.00
|1.2656
|0.0000
|0.0000
|7.00
|10024.00
|27
|2006.10.27 07:00
|sell
|14
|1.00
|1.2675
|0.0000
|0.0000
|28
|2006.10.27 11:30
|close
|14
|1.00
|1.2683
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|10016.00
|29
|2006.10.30 07:00
|sell
|15
|1.00
|1.2726
|0.0000
|0.0000
|30
|2006.10.30 09:00
|close
|15
|1.00
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|10015.00
|31
|2006.10.31 07:30
|sell
|16
|1.00
|1.2694
|0.0000
|0.0000
|32
|2006.10.31 12:00
|close
|16
|1.00
|1.2698
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|10011.00
|33
|2006.11.01 07:00
|sell
|17
|1.00
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|34
|2006.11.01 11:00
|close
|17
|1.00
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|10009.00
|35
|2006.11.02 07:30
|sell
|18
|1.00
|1.2745
|0.0000
|0.0000
|36
|2006.11.02 08:30
|close
|18
|1.00
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|9998.00
|37
|2006.11.03 08:00
|sell
|19
|1.00
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|38
|2006.11.03 09:00
|close
|19
|1.00
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9990.00
|39
|2006.11.06 07:00
|buy
|20
|1.00
|1.2711
|0.0000
|0.0000
|40
|2006.11.06 08:30
|close
|20
|1.00
|1.2703
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9982.00
|41
|2006.11.08 07:00
|sell
|21
|1.00
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|42
|2006.11.08 08:30
|close
|21
|1.00
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|0.00
|9982.00
|43
|2006.11.09 07:30
|buy
|22
|1.00
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|44
|2006.11.09 10:30
|close
|22
|1.00
|1.2773
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|9978.00
|45
|2006.11.10 07:00
|sell
|23
|1.00
|1.2854
|0.0000
|0.0000
|46
|2006.11.10 07:30
|close
|23
|1.00
|1.2865
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|9967.00
|47
|2006.11.10 08:00
|sell
|24
|1.00
|1.2857
|0.0000
|0.0000
|48
|2006.11.10 08:30
|close
|24
|1.00
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|9949.00
|49
|2006.11.10 08:30
|buy
|25
|1.00
|1.2876
|0.0000
|0.0000
|50
|2006.11.10 10:30
|close
|25
|1.00
|1.2879
|0.0000
|0.0000
|3.00
|9952.00
|51
|2006.11.13 07:30
|sell
|26
|1.00
|1.2865
|0.0000
|0.0000
|52
|2006.11.13 20:00
|close
|26
|1.00
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|56.00
|10008.00
|53
|2006.11.14 07:00
|buy
|27
|1.00
|1.2828
|0.0000
|0.0000
|54
|2006.11.14 07:30
|close
|27
|1.00
|1.2815
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|9995.00
|55
|2006.11.14 08:00
|buy
|28
|1.00
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|56
|2006.11.14 11:00
|close
|28
|1.00
|1.2822
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|9986.00
|57
|2006.11.15 07:00
|sell
|29
|1.00
|1.2803
|0.0000
|0.0000
|58
|2006.11.15 07:30
|close
|29
|1.00
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|9962.00
|59
|2006.11.15 07:30
|buy
|30
|1.00
|1.2826
|0.0000
|0.0000
|60
|2006.11.15 10:00
|close
|30
|1.00
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|9948.00
|61
|2006.11.16 07:00
|sell
|31
|1.00
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|62
|2006.11.16 07:30
|close
|31
|1.00
|1.2824
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|9944.00
|63
|2006.11.16 08:00
|sell
|32
|1.00
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|64
|2006.11.16 11:30
|close
|32
|1.00
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|2.00
|9946.00
|65
|2006.11.17 07:30
|buy
|33
|1.00
|1.2788
|0.0000
|0.0000
|66
|2006.11.17 08:00
|close
|33
|1.00
|1.2773
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|9931.00
|67
|2006.11.17 08:30
|buy
|34
|1.00
|1.2790
|0.0000
|0.0000
|68
|2006.11.17 10:00
|close
|34
|1.00
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|9915.00
|69
|2006.11.20 07:30
|sell
|35
|1.00
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|70
|2006.11.20 10:00
|close
|35
|1.00
|1.2841
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9910.00
|71
|2006.11.21 07:30
|buy
|36
|1.00
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|72
|2006.11.21 10:00
|close
|36
|1.00
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|0.00
|9910.00
|73
|2006.11.23 07:00
|sell
|37
|1.00
|1.2935
|0.0000
|0.0000
|74
|2006.11.23 08:30
|close
|37
|1.00
|1.2945
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|9900.00
|75
|2006.11.24 07:00
|buy
|38
|1.00
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|76
|2006.11.24 07:30
|close
|38
|1.00
|1.2965
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|9896.00
|77
|2006.11.24 08:00
|buy
|39
|1.00
|1.2974
|0.0000
|0.0000
|78
|2006.11.24 14:30
|close
|39
|1.00
|1.3075
|0.0000
|0.0000
|101.00
|9997.00
|79
|2006.11.27 07:00
|sell
|40
|1.00
|1.3129
|0.0000
|0.0000
|80
|2006.11.27 15:30
|close
|40
|1.00
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|9995.00
|81
|2006.11.28 07:00
|sell
|41
|1.00
|1.3127
|0.0000
|0.0000
|82
|2006.11.28 08:00
|close
|41
|1.00
|1.3139
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9983.00
|83
|2006.11.28 08:30
|buy
|42
|1.00
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|84
|2006.11.28 09:00
|close
|42
|1.00
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|9970.00
|85
|2006.11.29 07:30
|sell
|43
|1.00
|1.3194
|0.0000
|0.0000
|86
|2006.11.29 14:30
|close
|43
|1.00
|1.3174
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9990.00
|87
|2006.11.30 07:00
|buy
|44
|1.00
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|88
|2006.11.30 12:00
|close
|44
|1.00
|1.3190
|0.0000
|0.0000
|11.00
|10001.00
|89
|2006.12.01 08:30
|sell
|45
|1.00
|1.3242
|0.0000
|0.0000
|90
|2006.12.01 13:00
|close
|45
|1.00
|1.3248
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9995.00
|91
|2006.12.04 07:00
|sell
|46
|1.00
|1.3320
|0.0000
|0.0000
|92
|2006.12.04 12:30
|close
|46
|1.00
|1.3318
|0.0000
|0.0000
|2.00
|9997.00
|93
|2006.12.05 07:30
|sell
|47
|1.00
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|94
|2006.12.05 11:00
|close
|47
|1.00
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|2.00
|9999.00
|95
|2006.12.06 07:30
|sell
|48
|1.00
|1.3316
|0.0000
|0.0000
|96
|2006.12.06 14:30
|close
|48
|1.00
|1.3278
|0.0000
|0.0000
|38.00
|10037.00
|97
|2006.12.07 07:00
|buy
|49
|1.00
|1.3307
|0.0000
|0.0000
|98
|2006.12.07 09:30
|close
|49
|1.00
|1.3303
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|10033.00
|99
|2006.12.08 08:00
|sell
|50
|1.00
|1.3273
|0.0000
|0.0000
|100
|2006.12.08 08:30
|close
|50
|1.00
|1.3281
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|10025.00
|101
|2006.12.11 07:00
|buy
|51
|1.00
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|102
|2006.12.11 21:30
|close
|51
|1.00
|1.3237
|0.0000
|0.0000
|75.00
|10100.00
|103
|2006.12.12 07:00
|sell
|52
|1.00
|1.3255
|0.0000
|0.0000
|104
|2006.12.12 10:30
|close
|52
|1.00
|1.3251
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10104.00
|105
|2006.12.13 07:00
|sell
|53
|1.00
|1.3274
|0.0000
|0.0000
|106
|2006.12.13 21:00
|close
|53
|1.00
|1.3214
|0.0000
|0.0000
|60.00
|10164.00
|107
|2006.12.14 07:00
|buy
|54
|1.00
|1.3223
|0.0000
|0.0000
|108
|2006.12.14 11:00
|close
|54
|1.00
|1.3224
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10165.00
|109
|2006.12.15 07:00
|buy
|55
|1.00
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|110
|2006.12.15 09:30
|close
|55
|1.00
|1.3114
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|10132.00
|111
|2006.12.18 07:00
|buy
|56
|1.00
|1.3095
|0.0000
|0.0000
|112
|2006.12.18 11:30
|close
|56
|1.00
|1.3096
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10133.00
|113
|2006.12.19 07:00
|buy
|57
|1.00
|1.3100
|0.0000
|0.0000
|114
|2006.12.19 14:00
|close
|57
|1.00
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|54.00
|10187.00
|115
|2006.12.20 07:30
|sell
|58
|1.00
|1.3227
|0.0000
|0.0000
|116
|2006.12.20 22:30
|close
|58
|1.00
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|51.00
|10238.00
|117
|2006.12.21 07:30
|buy
|59
|1.00
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|118
|2006.12.21 09:30
|close
|59
|1.00
|1.3195
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10240.00
|119
|2006.12.22 07:00
|buy
|60
|1.00
|1.3197
|0.0000
|0.0000
|120
|2006.12.22 10:30
|close
|60
|1.00
|1.3203
|0.0000
|0.0000
|6.00
|10246.00
|121
|2006.12.27 07:00
|buy
|61
|1.00
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|122
|2006.12.27 12:30
|close
|61
|1.00
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|10245.00
|123
|2006.12.28 07:00
|buy
|62
|1.00
|1.3129
|0.0000
|0.0000
|124
|2006.12.28 15:30
|close
|62
|1.00
|1.3142
|0.0000
|0.0000
|13.00
|10258.00
|125
|2006.12.29 07:00
|buy
|63
|1.00
|1.3181
|0.0000
|0.0000
|126
|2006.12.29 08:30
|close
|63
|1.00
|1.3167
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|10244.00
|127
|2007.01.02 07:00
|buy
|64
|1.00
|1.3232
|0.0000
|0.0000
|128
|2007.01.02 11:30
|close
|64
|1.00
|1.3267
|0.0000
|0.0000
|35.00
|10279.00
|129
|2007.01.03 07:00
|sell
|65
|1.00
|1.3279
|0.0000
|0.0000
|130
|2007.01.03 13:30
|close
|65
|1.00
|1.3257
|0.0000
|0.0000
|22.00
|10301.00
|131
|2007.01.04 07:30
|buy
|66
|1.00
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|132
|2007.01.04 08:30
|close
|66
|1.00
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|10265.00
|133
|2007.01.04 08:30
|sell
|67
|1.00
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|134
|2007.01.04 13:00
|close
|67
|1.00
|1.3113
|0.0000
|0.0000
|24.00
|10289.00
|135
|2007.01.05 07:00
|buy
|68
|1.00
|1.3090
|0.0000
|0.0000
|136
|2007.01.05 12:30
|close
|68
|1.00
|1.3084
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|10283.00
|137
|2007.01.08 07:00
|buy
|69
|1.00
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|138
|2007.01.08 12:30
|close
|69
|1.00
|1.3006
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|10275.00
|139
|2007.01.10 07:00
|buy
|70
|1.00
|1.2989
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.01.10 13:00
|close
|70
|1.00
|1.2988
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|10274.00
|141
|2007.01.11 07:00
|buy
|71
|1.00
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|142
|2007.01.11 07:30
|close
|71
|1.00
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|10255.00
|143
|2007.01.11 07:30
|sell
|72
|1.00
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|144
|2007.01.11 08:00
|close
|72
|1.00
|1.2968
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|10230.00
|145
|2007.01.11 08:01
|buy
|73
|1.00
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|146
|2007.01.11 08:30
|close
|73
|1.00
|1.2953
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|10214.00
|147
|2007.01.12 07:00
|buy
|74
|1.00
|1.2908
|0.0000
|0.0000
|148
|2007.01.12 11:00
|close
|74
|1.00
|1.2904
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|10210.00
|149
|2007.01.15 08:00
|buy
|75
|1.00
|1.2949
|0.0000
|0.0000
|150
|2007.01.15 08:30
|close
|75
|1.00
|1.2940
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|10201.00
|151
|2007.01.16 07:00
|buy
|76
|1.00
|1.2952
|0.0000
|0.0000
|152
|2007.01.16 12:30
|close
|76
|1.00
|1.2968
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10217.00
|153
|2007.01.17 07:00
|buy
|77
|1.00
|1.2928
|0.0000
|0.0000
|154
|2007.01.17 07:30
|close
|77
|1.00
|1.2923
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10212.00
|155
|2007.01.17 08:30
|buy
|78
|1.00
|1.2930
|0.0000
|0.0000
|156
|2007.01.17 10:00
|close
|78
|1.00
|1.2924
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|10206.00
|157
|2007.01.19 08:30
|sell
|79
|1.00
|1.2983
|0.0000
|0.0000
|158
|2007.01.19 16:30
|close
|79
|1.00
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|21.00
|10227.00
|159
|2007.01.22 07:30
|buy
|80
|1.00
|1.2977
|0.0000
|0.0000
|160
|2007.01.22 08:00
|close
|80
|1.00
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|10219.00
|161
|2007.01.23 07:00
|buy
|81
|1.00
|1.2946
|0.0000
|0.0000
|162
|2007.01.23 16:30
|close
|81
|1.00
|1.3030
|0.0000
|0.0000
|84.00
|10303.00
|163
|2007.01.24 07:00
|sell
|82
|1.00
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|164
|2007.01.24 10:30
|close
|82
|1.00
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|8.00
|10311.00
|165
|2007.01.25 07:00
|buy
|83
|1.00
|1.2967
|0.0000
|0.0000
|166
|2007.01.25 10:30
|close
|83
|1.00
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|5.00
|10316.00
|167
|2007.01.26 07:00
|buy
|84
|1.00
|1.2926
|0.0000
|0.0000
|168
|2007.01.26 08:30
|close
|84
|1.00
|1.2916
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|10306.00
|169
|2007.01.29 08:00
|buy
|85
|1.00
|1.2924
|0.0000
|0.0000
|170
|2007.01.29 09:30
|close
|85
|1.00
|1.2912
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|10294.00
|171
|2007.01.30 07:00
|sell
|86
|1.00
|1.2963
|0.0000
|0.0000
|172
|2007.01.30 08:30
|close
|86
|1.00
|1.2968
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10289.00
|173
|2007.01.31 07:30
|sell
|87
|1.00
|1.2954
|0.0000
|0.0000
|174
|2007.01.31 12:30
|close
|87
|1.00
|1.2947
|0.0000
|0.0000
|7.00
|10296.00
|175
|2007.02.01 07:00
|sell
|88
|1.00
|1.3029
|0.0000
|0.0000
|176
|2007.02.01 13:30
|close
|88
|1.00
|1.3024
|0.0000
|0.0000
|5.00
|10301.00
|177
|2007.02.02 08:00
|sell
|89
|1.00
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|178
|2007.02.02 08:30
|close
|89
|1.00
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10296.00
|179
|2007.02.05 07:00
|buy
|90
|1.00
|1.2944
|0.0000
|0.0000
|180
|2007.02.05 10:00
|close
|90
|1.00
|1.2944
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10296.00
|181
|2007.02.06 08:00
|buy
|91
|1.00
|1.2930
|0.0000
|0.0000
|182
|2007.02.06 15:30
|close
|91
|1.00
|1.2946
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10312.00
|183
|2007.02.07 07:00
|sell
|92
|1.00
|1.2976
|0.0000
|0.0000
|184
|2007.02.07 07:30
|close
|92
|1.00
|1.2987
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|10301.00
|185
|2007.02.07 08:30
|sell
|93
|1.00
|1.2983
|0.0000
|0.0000
|186
|2007.02.07 09:30
|close
|93
|1.00
|1.2990
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|10294.00
|187
|2007.02.08 07:30
|sell
|94
|1.00
|1.3010
|0.0000
|0.0000
|188
|2007.02.08 13:30
|close
|94
|1.00
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|13.00
|10307.00
|189
|2007.02.09 07:00
|sell
|95
|1.00
|1.3035
|0.0000
|0.0000
|190
|2007.02.09 13:30
|close
|95
|1.00
|1.3010
|0.0000
|0.0000
|25.00
|10332.00
|191
|2007.02.12 07:00
|buy
|96
|1.00
|1.3030
|0.0000
|0.0000
|192
|2007.02.12 08:30
|close
|96
|1.00
|1.3010
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|10312.00
|193
|2007.02.12 08:30
|sell
|97
|1.00
|1.3009
|0.0000
|0.0000
|194
|2007.02.12 14:30
|close
|97
|1.00
|1.2965
|0.0000
|0.0000
|44.00
|10356.00
|195
|2007.02.13 07:00
|buy
|98
|1.00
|1.2971
|0.0000
|0.0000
|196
|2007.02.13 16:00
|close
|98
|1.00
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|43.00
|10399.00
|197
|2007.02.14 07:00
|sell
|99
|1.00
|1.3032
|0.0000
|0.0000
|198
|2007.02.14 07:30
|close
|99
|1.00
|1.3057
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|10374.00
|199
|2007.02.14 07:30
|buy
|100
|1.00
|1.3056
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.02.14 12:00
|close
|100
|1.00
|1.3079
|0.0000
|0.0000
|23.00
|10397.00
|201
|2007.02.15 07:30
|sell
|101
|1.00
|1.3139
|0.0000
|0.0000
|202
|2007.02.15 14:30
|close
|101
|1.00
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|10378.00
|203
|2007.02.16 07:00
|sell
|102
|1.00
|1.3130
|0.0000
|0.0000
|204
|2007.02.16 07:30
|close
|102
|1.00
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|10372.00
|205
|2007.02.16 08:30
|sell
|103
|1.00
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|206
|2007.02.16 09:30
|close
|103
|1.00
|1.3134
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|10369.00