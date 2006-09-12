Strategy Tester Report
MoneyMaker_031

СимволGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2006.09.04 00:00 - 2007.02.20 00:00 (2006.09.04 - 2007.02.20)
МодельВсе тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
ПараметрыAccount_Settings="---------- Account Settings"; UseMoneyMgmt=true; RiskPercent=5; LotSize=0.1; General_Settings="---------- General Settings"; fastma=26; slowma=77; currency_momentum=48; trend_momentum=23; maxpipfromEMA=15; trending=3; Stop_Settings="---------- Stop Settings"; use_stop=true; buy_maxhoursNeg=28; buy_maxpipsNeg=30; sell_maxhoursNeg=7; sell_maxpipsNeg=50; Spike_Settings="---------- Spike Settings"; use_spike=true; SpikeHeight=56; EquitySave_Settings="---------- Equity Save Settings"; use_EquitySave=false; startcountpips=71; startcounthours=12; MaxEquitytoLose=0.6;
Баров в истории3813Смоделировано тиков628822Качество моделирования90.00%
Начальный депозит1000.00
Чистая прибыль1825.33Общая прибыль2022.37Общий убыток-197.04
Прибыльность10.26Матожидание выигрыша65.19
Абсолютная просадка0.00Максимальная просадка51.04 (2.67%)Относительная просадка3.89% (41.30)
Всего сделок28Короткие позиции (% выигравших)12 (50.00%)Длинные позиции (% выигравших)16 (68.75%)
Прибыльные сделки (% от всех)17 (60.71%)Убыточные сделки (% от всех)11 (39.29%)
Самая большаяприбыльная сделка333.90убыточная сделка-42.00
Средняяприбыльная сделка118.96убыточная сделка-17.91
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)8 (1016.39)непрерывных проигрышей (убыток)3 (-51.04)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)1016.39 (8)непрерывный убыток (число проигрышей)-51.04 (3)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш2
Graph
ВремяТипОрдерЛотыЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12006.09.12 12:00buy10.101.87320.00000.0000
22006.09.15 12:00close10.101.88220.00000.000062.131062.13
32006.09.18 07:00buy20.101.88150.00000.0000
42006.09.18 13:00close20.101.87560.00000.0000-41.301020.83
52006.09.19 00:26buy30.101.88080.00000.0000
62006.09.22 21:00close30.101.90030.00000.0000135.631156.45
72006.10.16 10:00buy40.101.85970.00000.0000
82006.10.18 16:00close40.101.86860.00000.000061.951218.40
92006.10.19 09:00buy50.101.86960.00000.0000
102006.10.23 10:00close50.101.87790.00000.000057.751276.15
112006.10.24 19:00buy60.101.87490.00000.0000
122006.10.31 10:00close60.101.89690.00000.0000152.781428.93
132006.11.09 14:00sell70.101.90400.00000.0000
142006.11.09 21:00close70.101.90560.00000.0000-11.201417.73
152006.11.13 11:00sell80.101.90670.00000.0000
162006.11.16 16:00close80.101.88990.00000.0000116.441534.17
172006.11.16 20:00sell90.101.88760.00000.0000
182006.11.17 02:46close90.101.88790.00000.0000-2.331531.84
192006.11.17 19:00buy100.101.89490.00000.0000
202006.11.20 00:00close100.101.89440.00000.0000-3.671528.16
212006.11.21 10:08buy110.101.89790.00000.0000
222006.11.29 20:00close110.101.94580.00000.0000333.901862.06
232006.12.13 16:00sell120.101.96310.00000.0000
242006.12.13 21:07close120.101.96650.00000.0000-23.801838.26
252006.12.14 17:02sell130.101.96350.00000.0000
262006.12.19 09:00close130.101.95350.00000.000069.311907.57
272006.12.22 09:00sell140.101.96400.00000.0000
282006.12.22 10:00close140.101.96610.00000.0000-14.701892.87
292006.12.22 17:19sell150.101.96190.00000.0000
302006.12.27 07:00close150.101.95950.00000.000016.111908.98
312006.12.28 09:00sell160.101.95640.00000.0000
322006.12.28 11:00close160.101.95810.00000.0000-11.901897.08
332006.12.28 12:00buy170.101.95990.00000.0000
342006.12.29 16:00close170.101.95950.00000.0000-2.971894.10
352006.12.29 16:00sell180.101.95930.00000.0000
362007.01.02 08:00close180.101.96440.00000.0000-36.161857.94
372007.01.03 12:00sell190.101.96280.00000.0000
382007.01.08 13:00close190.101.93360.00000.0000203.252061.19
392007.01.11 11:00buy200.101.93970.00000.0000
402007.01.16 17:00close200.101.96090.00000.0000147.882209.06
412007.01.17 08:00buy210.201.96320.00000.0000
422007.01.18 15:00close210.201.96720.00000.000054.952264.01
432007.01.24 08:00sell220.201.97660.00000.0000
442007.01.29 22:00close220.201.95960.00000.0000235.692499.70
452007.01.31 20:00buy230.201.96180.00000.0000
462007.02.02 19:00close230.201.96570.00000.000053.202552.90
472007.02.06 10:00buy240.201.96340.00000.0000
482007.02.08 09:00close240.201.96890.00000.000075.602628.50
492007.02.08 10:00sell250.201.96680.00000.0000
502007.02.12 07:00close250.201.95400.00000.0000178.282806.78
512007.02.14 11:00buy260.201.95160.00000.0000
522007.02.15 14:00close260.201.95650.00000.000067.552874.33
532007.02.19 19:00buy270.201.95370.00000.0000
542007.02.19 19:00close270.201.95320.00000.0000-7.002867.33
552007.02.19 19:00buy280.201.95360.00000.0000
562007.02.19 23:59close at stop280.201.95060.00000.0000-42.002825.33