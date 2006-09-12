|Символ
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2006.09.04 00:00 - 2007.02.20 00:00 (2006.09.04 - 2007.02.20)
|Модель
|Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
|Параметры
|Account_Settings="---------- Account Settings"; UseMoneyMgmt=true; RiskPercent=5; LotSize=0.1; General_Settings="---------- General Settings"; fastma=26; slowma=77; currency_momentum=48; trend_momentum=23; maxpipfromEMA=15; trending=3; Stop_Settings="---------- Stop Settings"; use_stop=true; buy_maxhoursNeg=28; buy_maxpipsNeg=30; sell_maxhoursNeg=7; sell_maxpipsNeg=50; Spike_Settings="---------- Spike Settings"; use_spike=true; SpikeHeight=56; EquitySave_Settings="---------- Equity Save Settings"; use_EquitySave=false; startcountpips=71; startcounthours=12; MaxEquitytoLose=0.6;
|Баров в истории
|3813
|Смоделировано тиков
|628822
|Качество моделирования
|90.00%
|Начальный депозит
|1000.00
|Чистая прибыль
|1825.33
|Общая прибыль
|2022.37
|Общий убыток
|-197.04
|Прибыльность
|10.26
|Матожидание выигрыша
|65.19
|Абсолютная просадка
|0.00
|Максимальная просадка
|51.04 (2.67%)
|Относительная просадка
|3.89% (41.30)
|Всего сделок
|28
|Короткие позиции (% выигравших)
|12 (50.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|16 (68.75%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|17 (60.71%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|11 (39.29%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|333.90
|убыточная сделка
|-42.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|118.96
|убыточная сделка
|-17.91
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|8 (1016.39)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|3 (-51.04)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|1016.39 (8)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-51.04 (3)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
|2
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Лоты
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1
|2006.09.12 12:00
|buy
|1
|0.10
|1.8732
|0.0000
|0.0000
|2
|2006.09.15 12:00
|close
|1
|0.10
|1.8822
|0.0000
|0.0000
|62.13
|1062.13
|3
|2006.09.18 07:00
|buy
|2
|0.10
|1.8815
|0.0000
|0.0000
|4
|2006.09.18 13:00
|close
|2
|0.10
|1.8756
|0.0000
|0.0000
|-41.30
|1020.83
|5
|2006.09.19 00:26
|buy
|3
|0.10
|1.8808
|0.0000
|0.0000
|6
|2006.09.22 21:00
|close
|3
|0.10
|1.9003
|0.0000
|0.0000
|135.63
|1156.45
|7
|2006.10.16 10:00
|buy
|4
|0.10
|1.8597
|0.0000
|0.0000
|8
|2006.10.18 16:00
|close
|4
|0.10
|1.8686
|0.0000
|0.0000
|61.95
|1218.40
|9
|2006.10.19 09:00
|buy
|5
|0.10
|1.8696
|0.0000
|0.0000
|10
|2006.10.23 10:00
|close
|5
|0.10
|1.8779
|0.0000
|0.0000
|57.75
|1276.15
|11
|2006.10.24 19:00
|buy
|6
|0.10
|1.8749
|0.0000
|0.0000
|12
|2006.10.31 10:00
|close
|6
|0.10
|1.8969
|0.0000
|0.0000
|152.78
|1428.93
|13
|2006.11.09 14:00
|sell
|7
|0.10
|1.9040
|0.0000
|0.0000
|14
|2006.11.09 21:00
|close
|7
|0.10
|1.9056
|0.0000
|0.0000
|-11.20
|1417.73
|15
|2006.11.13 11:00
|sell
|8
|0.10
|1.9067
|0.0000
|0.0000
|16
|2006.11.16 16:00
|close
|8
|0.10
|1.8899
|0.0000
|0.0000
|116.44
|1534.17
|17
|2006.11.16 20:00
|sell
|9
|0.10
|1.8876
|0.0000
|0.0000
|18
|2006.11.17 02:46
|close
|9
|0.10
|1.8879
|0.0000
|0.0000
|-2.33
|1531.84
|19
|2006.11.17 19:00
|buy
|10
|0.10
|1.8949
|0.0000
|0.0000
|20
|2006.11.20 00:00
|close
|10
|0.10
|1.8944
|0.0000
|0.0000
|-3.67
|1528.16
|21
|2006.11.21 10:08
|buy
|11
|0.10
|1.8979
|0.0000
|0.0000
|22
|2006.11.29 20:00
|close
|11
|0.10
|1.9458
|0.0000
|0.0000
|333.90
|1862.06
|23
|2006.12.13 16:00
|sell
|12
|0.10
|1.9631
|0.0000
|0.0000
|24
|2006.12.13 21:07
|close
|12
|0.10
|1.9665
|0.0000
|0.0000
|-23.80
|1838.26
|25
|2006.12.14 17:02
|sell
|13
|0.10
|1.9635
|0.0000
|0.0000
|26
|2006.12.19 09:00
|close
|13
|0.10
|1.9535
|0.0000
|0.0000
|69.31
|1907.57
|27
|2006.12.22 09:00
|sell
|14
|0.10
|1.9640
|0.0000
|0.0000
|28
|2006.12.22 10:00
|close
|14
|0.10
|1.9661
|0.0000
|0.0000
|-14.70
|1892.87
|29
|2006.12.22 17:19
|sell
|15
|0.10
|1.9619
|0.0000
|0.0000
|30
|2006.12.27 07:00
|close
|15
|0.10
|1.9595
|0.0000
|0.0000
|16.11
|1908.98
|31
|2006.12.28 09:00
|sell
|16
|0.10
|1.9564
|0.0000
|0.0000
|32
|2006.12.28 11:00
|close
|16
|0.10
|1.9581
|0.0000
|0.0000
|-11.90
|1897.08
|33
|2006.12.28 12:00
|buy
|17
|0.10
|1.9599
|0.0000
|0.0000
|34
|2006.12.29 16:00
|close
|17
|0.10
|1.9595
|0.0000
|0.0000
|-2.97
|1894.10
|35
|2006.12.29 16:00
|sell
|18
|0.10
|1.9593
|0.0000
|0.0000
|36
|2007.01.02 08:00
|close
|18
|0.10
|1.9644
|0.0000
|0.0000
|-36.16
|1857.94
|37
|2007.01.03 12:00
|sell
|19
|0.10
|1.9628
|0.0000
|0.0000
|38
|2007.01.08 13:00
|close
|19
|0.10
|1.9336
|0.0000
|0.0000
|203.25
|2061.19
|39
|2007.01.11 11:00
|buy
|20
|0.10
|1.9397
|0.0000
|0.0000
|40
|2007.01.16 17:00
|close
|20
|0.10
|1.9609
|0.0000
|0.0000
|147.88
|2209.06
|41
|2007.01.17 08:00
|buy
|21
|0.20
|1.9632
|0.0000
|0.0000
|42
|2007.01.18 15:00
|close
|21
|0.20
|1.9672
|0.0000
|0.0000
|54.95
|2264.01
|43
|2007.01.24 08:00
|sell
|22
|0.20
|1.9766
|0.0000
|0.0000
|44
|2007.01.29 22:00
|close
|22
|0.20
|1.9596
|0.0000
|0.0000
|235.69
|2499.70
|45
|2007.01.31 20:00
|buy
|23
|0.20
|1.9618
|0.0000
|0.0000
|46
|2007.02.02 19:00
|close
|23
|0.20
|1.9657
|0.0000
|0.0000
|53.20
|2552.90
|47
|2007.02.06 10:00
|buy
|24
|0.20
|1.9634
|0.0000
|0.0000
|48
|2007.02.08 09:00
|close
|24
|0.20
|1.9689
|0.0000
|0.0000
|75.60
|2628.50
|49
|2007.02.08 10:00
|sell
|25
|0.20
|1.9668
|0.0000
|0.0000
|50
|2007.02.12 07:00
|close
|25
|0.20
|1.9540
|0.0000
|0.0000
|178.28
|2806.78
|51
|2007.02.14 11:00
|buy
|26
|0.20
|1.9516
|0.0000
|0.0000
|52
|2007.02.15 14:00
|close
|26
|0.20
|1.9565
|0.0000
|0.0000
|67.55
|2874.33
|53
|2007.02.19 19:00
|buy
|27
|0.20
|1.9537
|0.0000
|0.0000
|54
|2007.02.19 19:00
|close
|27
|0.20
|1.9532
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|2867.33
|55
|2007.02.19 19:00
|buy
|28
|0.20
|1.9536
|0.0000
|0.0000
|56
|2007.02.19 23:59
|close at stop
|28
|0.20
|1.9506
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|2825.33