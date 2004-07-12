Strategy Tester Report
#WSSBREAKPILOT-1.0

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2004.06.18 11:00 - 2007.01.03 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersEA_Tittle="WSS-BREAK-TRAPPER"; Lots_Ammount=0.1; UseAutoMoneyManagement=true; MMRiskFactor=0.2; MMBalanceExcludeAmt=0; MMBalanceShareDivisor=1; StartHour=9; EndHour=17; StopLossMax=50; BreakEvenTarget=30; TakeProfit=999; MagicNum=253660;
Bars in test31448Ticks modelled3895296Modelling quality89.71%
Initial deposit1000.00
Total net profit1317835.60Gross profit6773002.49Gross loss-5455166.89
Profit factor1.24Expected payoff1427.77
Absolute drawdown236.00Maximal drawdown513511.91 (59.28%)Relative drawdown77.06% (96072.10)
Total trades923Short positions (won %)479 (56.99%)Long positions (won %)444 (56.76%)
Profit trades (% of total)525 (56.88%)Loss trades (% of total)398 (43.12%)
Largestprofit trade218000.33loss trade-50000.00
Averageprofit trade12900.96loss trade-13706.45
Maximumconsecutive wins (profit in money)12 (84753.91)consecutive losses (loss in money)9 (-33890.15)
Maximalconsecutive profit (count of wins)336001.12 (4)consecutive loss (count of losses)-290000.00 (6)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.21 09:00buy stop10.201.83951.83451.9394
22004.06.21 09:00sell stop20.201.83341.83841.7335
32004.06.21 09:07sell20.201.83341.83841.7335
42004.06.21 14:00modify20.201.83341.83291.7335
52004.06.21 14:46s/l20.201.83291.83291.733510.001010.00
62004.06.21 17:00delete10.201.83951.83451.9394
72004.06.22 09:00buy stop30.201.83151.82651.9314
82004.06.22 09:00sell stop40.201.82501.83001.7251
92004.06.22 09:05sell40.201.82501.83001.7251
102004.06.22 11:30modify40.201.82501.82451.7251
112004.06.22 17:00delete30.201.83151.82651.9314
122004.06.22 17:00close40.201.82061.82451.725188.001098.00
132004.06.23 09:00buy stop50.201.82891.82391.9288
142004.06.23 09:00sell stop60.201.82301.82801.7231
152004.06.23 09:28sell60.201.82301.82801.7231
162004.06.23 11:00modify60.201.82301.82251.7231
172004.06.23 17:00delete50.201.82891.82391.9288
182004.06.23 17:01close60.201.81971.82251.723166.001164.00
192004.06.24 09:00buy stop70.201.81721.81221.9171
202004.06.24 09:00sell stop80.201.81071.81571.7108
212004.06.24 09:42buy70.201.81721.81221.9171
222004.06.24 12:22s/l70.201.81221.81221.9171-100.001064.00
232004.06.24 12:56sell80.201.81071.81571.7108
242004.06.24 14:02s/l80.201.81571.81571.7108-100.00964.00
252004.06.25 09:00buy stop90.201.82521.82021.9251
262004.06.25 09:00sell stop100.201.82011.82511.7202
272004.06.25 09:06sell100.201.82011.82511.7202
282004.06.25 13:26s/l100.201.82511.82511.7202-100.00864.00
292004.06.25 13:26buy90.201.82521.82021.9251
302004.06.25 14:12s/l90.201.82021.82021.9251-100.00764.00
312004.06.28 09:00buy stop110.101.82371.82001.9236
322004.06.28 09:00sell stop120.101.82001.82371.7201
332004.06.28 09:04buy110.101.82371.82001.9236
342004.06.28 10:00modify110.101.82371.82421.9236
352004.06.28 17:00close110.101.82861.82421.923649.00813.00
362004.06.28 17:00delete120.101.82001.82371.7201
372004.06.29 09:00buy stop130.201.82931.82431.9292
382004.06.29 09:00sell stop140.201.82421.82921.7243
392004.06.29 09:05sell140.201.82421.82921.7243
402004.06.29 10:00modify140.201.82421.82371.7243
412004.06.29 17:00delete130.201.82931.82431.9292
422004.06.29 17:00close140.201.80781.82371.7243328.001141.00
432004.06.30 09:00buy stop150.201.80911.80411.9090
442004.06.30 09:00sell stop160.201.80051.80551.7006
452004.06.30 10:31buy150.201.80911.80411.9090
462004.06.30 13:30modify150.201.80911.80961.9090
472004.06.30 17:00close150.201.81421.80961.9090102.001243.00
482004.06.30 17:00delete160.201.80051.80551.7006
492004.07.01 09:00buy stop170.301.81951.81511.9194
502004.07.01 09:00sell stop180.301.81511.81951.7152
512004.07.01 09:58sell180.301.81511.81951.7152
522004.07.01 10:30modify180.301.81511.81461.7152
532004.07.01 10:57s/l180.301.81461.81461.715215.001258.00
542004.07.01 17:00delete170.301.81951.81511.9194
552004.07.02 09:00buy stop190.301.82121.81621.9211
562004.07.02 09:00sell stop200.301.81621.82121.7163
572004.07.02 14:30buy190.301.82121.81621.9211
582004.07.02 15:00modify190.301.82121.82171.9211
592004.07.02 17:00close190.301.82731.82171.9211183.001441.00
602004.07.02 17:00delete200.301.81621.82121.7163
612004.07.05 09:00buy stop210.301.83701.83201.9369
622004.07.05 09:00sell stop220.301.83151.83651.7316
632004.07.05 09:26sell220.301.83151.83651.7316
642004.07.05 17:00delete210.301.83701.83201.9369
652004.07.05 17:00close220.301.82801.83651.7316105.001546.00
662004.07.06 09:00buy stop230.301.83531.83071.9352
672004.07.06 09:00sell stop240.301.83071.83531.7308
682004.07.06 09:14sell240.301.83071.83531.7308
692004.07.06 12:47s/l240.301.83531.83531.7308-138.001408.00
702004.07.06 12:47buy230.301.83531.83071.9352
712004.07.06 14:00modify230.301.83531.83581.9352
722004.07.06 17:00close230.301.83971.83581.9352132.001540.00
732004.07.07 09:00buy stop250.301.85041.84541.9503
742004.07.07 09:00sell stop260.301.84131.84631.7414
752004.07.07 10:39buy250.301.85041.84541.9503
762004.07.07 11:30modify250.301.85041.85091.9503
772004.07.07 12:04s/l250.301.85091.85091.950315.001555.00
782004.07.07 17:00delete260.301.84131.84631.7414
792004.07.08 09:00buy stop270.301.85571.85151.9556
802004.07.08 09:00sell stop280.301.85151.85571.7516
812004.07.08 09:05sell280.301.85151.85571.7516
822004.07.08 12:00modify280.301.85151.85101.7516
832004.07.08 12:20s/l280.301.85101.85101.751615.001570.00
842004.07.08 15:53buy270.301.85571.85151.9556
852004.07.08 17:00close270.301.85751.85151.955654.001624.00
862004.07.09 09:00buy stop290.301.85711.85211.9570
872004.07.09 09:00sell stop300.301.85171.85671.7518
882004.07.09 10:02sell300.301.85171.85671.7518
892004.07.09 17:00delete290.301.85711.85211.9570
902004.07.09 17:01close300.301.85401.85671.7518-69.001555.00
912004.07.12 09:00buy stop310.301.86201.85701.9619
922004.07.12 09:00sell stop320.301.85701.86201.7571
932004.07.12 09:01sell320.301.85701.86201.7571
942004.07.12 09:48s/l320.301.86201.86201.7571-150.001405.00
952004.07.12 09:48buy310.301.86201.85701.9619
962004.07.12 09:48sell stop330.301.85641.86141.7565
972004.07.12 10:30modify310.301.86201.86251.9619
982004.07.12 12:57s/l310.301.86251.86251.961915.001420.00
992004.07.12 17:00delete330.301.85641.86141.7565
1002004.07.13 09:00buy stop340.301.85901.85401.9589
1012004.07.13 09:00sell stop350.301.85101.85601.7511
1022004.07.13 10:39buy340.301.85901.85401.9589
1032004.07.13 14:00modify340.301.85901.85951.9589
1042004.07.13 14:30s/l340.301.85951.85951.958915.001435.00
1052004.07.13 17:00delete350.301.85101.85601.7511
1062004.07.14 09:00buy stop360.301.85901.85401.9589
1072004.07.14 09:00sell stop370.301.85401.85901.7541
1082004.07.14 09:31buy360.301.85901.85401.9589
1092004.07.14 11:55s/l360.301.85401.85401.9589-150.001285.00
1102004.07.14 11:55sell370.301.85401.85901.7541
1112004.07.14 13:42s/l370.301.85901.85901.7541-150.001135.00
1122004.07.15 09:00buy stop380.201.85411.84951.9540
1132004.07.15 09:00sell stop390.201.84951.85411.7496
1142004.07.15 09:06sell390.201.84951.85411.7496
1152004.07.15 14:10s/l390.201.85411.85411.7496-92.001043.00
1162004.07.15 14:10buy380.201.85411.84951.9540
1172004.07.15 17:00close380.201.85311.84951.9540-20.001023.00
1182004.07.16 09:00buy stop400.201.85411.84931.9540
1192004.07.16 09:00sell stop410.201.84931.85411.7494
1202004.07.16 10:22buy400.201.85411.84931.9540
1212004.07.16 12:02modify400.201.85411.85461.9540
1222004.07.16 17:00close400.201.87271.85461.9540372.001395.00
1232004.07.16 17:00delete410.201.84931.85411.7494
1242004.07.19 09:00buy stop420.301.87591.87191.9758
1252004.07.19 09:00sell stop430.301.87191.87591.7720
1262004.07.19 09:48sell430.301.87191.87591.7720
1272004.07.19 12:00modify430.301.87191.87141.7720
1282004.07.19 12:31s/l430.301.87141.87141.772015.001410.00
1292004.07.19 17:00delete420.301.87591.87191.9758
1302004.07.20 09:00buy stop440.301.86831.86331.9682
1312004.07.20 09:00sell stop450.301.86271.86771.7628
1322004.07.20 10:00sell450.301.86271.86771.7628
1332004.07.20 12:00modify450.301.86271.86221.7628
1342004.07.20 17:00delete440.301.86831.86331.9682
1352004.07.20 17:01close450.301.85391.86221.7628264.001674.00
1362004.07.21 09:00buy stop460.301.85431.85041.9542
1372004.07.21 09:00sell stop470.301.85041.85431.7505
1382004.07.21 09:52buy460.301.85431.85041.9542
1392004.07.21 10:58s/l460.301.85041.85041.9542-117.001557.00
1402004.07.21 10:58sell470.301.85041.85431.7505
1412004.07.21 12:00modify470.301.85041.84991.7505
1422004.07.21 17:00close470.301.83581.84991.7505438.001995.00
1432004.07.22 09:00buy stop480.401.84201.83831.9419
1442004.07.22 09:00sell stop490.401.83831.84201.7384
1452004.07.22 09:23sell490.401.83831.84201.7384
1462004.07.22 11:26s/l490.401.84201.84201.7384-148.001847.00
1472004.07.22 11:26buy480.401.84201.83831.9419
1482004.07.22 14:00modify480.401.84201.84251.9419
1492004.07.22 14:30s/l480.401.84251.84251.941920.001867.00
1502004.07.23 09:00buy stop500.401.84401.84021.9439
1512004.07.23 09:00sell stop510.401.84021.84401.7403
1522004.07.23 09:31sell510.401.84021.84401.7403
1532004.07.23 11:00modify510.401.84021.83971.7403
1542004.07.23 17:00delete500.401.84401.84021.9439
1552004.07.23 17:00close510.401.83291.83971.7403292.002159.00
1562004.07.26 09:00buy stop520.401.83831.83361.9382
1572004.07.26 09:00sell stop530.401.83361.83831.7337
1582004.07.26 09:28buy520.401.83831.83361.9382
1592004.07.26 13:00modify520.401.83831.83881.9382
1602004.07.26 16:12s/l520.401.83881.83881.938220.002179.00
1612004.07.26 17:00delete530.401.83361.83831.7337
1622004.07.27 09:00buy stop540.401.84291.83901.9428
1632004.07.27 09:00sell stop550.401.83901.84291.7391
1642004.07.27 10:10buy540.401.84291.83901.9428
1652004.07.27 14:32s/l540.401.83901.83901.9428-156.002023.00
1662004.07.27 14:32sell550.401.83901.84291.7391
1672004.07.27 15:30modify550.401.83901.83851.7391
1682004.07.27 17:00close550.401.82481.83851.7391568.002591.00
1692004.07.28 09:00buy stop560.501.82561.82131.9255
1702004.07.28 09:00sell stop570.501.82131.82561.7214
1712004.07.28 10:24sell570.501.82131.82561.7214
1722004.07.28 11:00modify570.501.82131.82081.7214
1732004.07.28 13:53s/l570.501.82081.82081.721425.002616.00
1742004.07.28 17:00delete560.501.82561.82131.9255
1752004.07.29 09:00buy stop580.501.82951.82451.9294
1762004.07.29 09:00sell stop590.501.82171.82671.7218
1772004.07.29 10:30sell590.501.82171.82671.7218
1782004.07.29 11:00modify590.501.82171.82121.7218
1792004.07.29 17:00delete580.501.82951.82451.9294
1802004.07.29 17:00close590.501.81621.82121.7218275.002891.00
1812004.07.30 09:00buy stop600.601.81901.81401.9189
1822004.07.30 09:00sell stop610.601.81231.81731.7124
1832004.07.30 09:49sell610.601.81231.81731.7124
1842004.07.30 10:37s/l610.601.81731.81731.7124-300.002591.00
1852004.07.30 14:30buy600.601.81901.81401.9189
1862004.07.30 15:00modify600.601.81901.81951.9189
1872004.07.30 16:01s/l600.601.81951.81951.918930.002621.00
1882004.08.02 09:00buy stop620.501.82471.82081.9246
1892004.08.02 09:00sell stop630.501.82081.82471.7209
1902004.08.02 09:19buy620.501.82471.82081.9246
1912004.08.02 10:00modify620.501.82471.82521.9246
1922004.08.02 17:00close620.501.82621.82521.924675.002696.00
1932004.08.02 17:00delete630.501.82081.82471.7209
1942004.08.03 09:00buy stop640.501.82751.82251.9274
1952004.08.03 09:00sell stop650.501.82001.82501.7201
1962004.08.03 09:55sell650.501.82001.82501.7201
1972004.08.03 17:00delete640.501.82751.82251.9274
1982004.08.03 17:00close650.501.82321.82501.7201-160.002536.00
1992004.08.04 09:00buy stop660.501.82361.81871.9235
2002004.08.04 09:00sell stop670.501.81871.82361.7188
2012004.08.04 11:19sell670.501.81871.82361.7188
2022004.08.04 14:30modify670.501.81871.81821.7188
2032004.08.04 15:38s/l670.501.81821.81821.718825.002561.00
2042004.08.04 16:58buy660.501.82361.81871.9235
2052004.08.04 17:00close660.501.82411.81871.923525.002586.00
2062004.08.05 09:00buy stop680.501.82851.82421.9284
2072004.08.05 09:00sell stop690.501.82421.82851.7243
2082004.08.05 09:01buy680.501.82851.82421.9284
2092004.08.05 10:30s/l680.501.82421.82421.9284-215.002371.00
2102004.08.05 10:30sell690.501.82421.82851.7243
2112004.08.05 13:30modify690.501.82421.82371.7243
2122004.08.05 16:25s/l690.501.82371.82371.724325.002396.00
2132004.08.06 09:00buy stop700.501.82781.82281.9277
2142004.08.06 09:00sell stop710.501.82281.82781.7229
2152004.08.06 12:15sell710.501.82281.82781.7229
2162004.08.06 14:51s/l710.501.82781.82781.7229-250.002146.00
2172004.08.06 14:51buy700.501.82781.82281.9277
2182004.08.06 15:00modify700.501.82781.82831.9277
2192004.08.06 17:00close700.501.84391.82831.9277805.002951.00
2202004.08.09 09:00buy stop720.601.84501.84101.9449
2212004.08.09 09:00sell stop730.601.84101.84501.7411
2222004.08.09 09:38sell730.601.84101.84501.7411
2232004.08.09 17:00delete720.601.84501.84101.9449
2242004.08.09 17:00close730.601.83971.84501.741178.003029.00
2252004.08.10 09:00buy stop740.601.84261.83791.9425
2262004.08.10 09:00sell stop750.601.83791.84261.7380
2272004.08.10 10:30sell750.601.83791.84261.7380
2282004.08.10 12:30modify750.601.83791.83741.7380
2292004.08.10 13:26s/l750.601.83741.83741.738030.003059.00
2302004.08.10 17:00delete740.601.84261.83791.9425
2312004.08.11 09:00buy stop760.601.83021.82581.9301
2322004.08.11 09:00sell stop770.601.82581.83021.7259
2332004.08.11 09:00buy760.601.83021.82581.9301
2342004.08.11 10:42s/l760.601.82581.82581.9301-264.002795.00
2352004.08.11 10:42sell770.601.82581.83021.7259
2362004.08.11 17:00close770.601.82811.83021.7259-138.002657.00
2372004.08.12 09:00buy stop780.501.83281.83001.9327
2382004.08.12 09:00sell stop790.501.83001.83281.7301
2392004.08.12 09:01buy780.501.83281.83001.9327
2402004.08.12 09:39s/l780.501.83001.83001.9327-140.002517.00
2412004.08.12 09:39sell790.501.83001.83281.7301
2422004.08.12 09:39buy stop800.501.83351.83001.9334
2432004.08.12 10:34s/l790.501.83281.83281.7301-140.002377.00
2442004.08.12 10:44buy800.501.83351.83001.9334
2452004.08.12 14:02s/l800.501.83001.83001.9334-175.002202.00
2462004.08.13 09:00buy stop810.401.82131.81631.9212
2472004.08.13 09:00sell stop820.401.81501.82001.7151
2482004.08.13 09:56sell820.401.81501.82001.7151
2492004.08.13 12:47s/l820.401.82001.82001.7151-200.002002.00
2502004.08.13 13:09buy810.401.82131.81631.9212
2512004.08.13 14:30modify810.401.82131.82181.9212
2522004.08.13 17:00close810.401.84251.82181.9212848.002850.00
2532004.08.16 09:00buy stop830.601.84311.83851.9430
2542004.08.16 09:00sell stop840.601.83851.84311.7386
2552004.08.16 09:16sell840.601.83851.84311.7386
2562004.08.16 10:42s/l840.601.84311.84311.7386-276.002574.00
2572004.08.16 10:42buy830.601.84311.83851.9430
2582004.08.16 12:30modify830.601.84311.84361.9430
2592004.08.16 12:41s/l830.601.84361.84361.943030.002604.00
2602004.08.17 09:00buy stop850.501.84231.83791.9422
2612004.08.17 09:00sell stop860.501.83791.84231.7380
2622004.08.17 09:51sell860.501.83791.84231.7380
2632004.08.17 14:31s/l860.501.84231.84231.7380-220.002384.00
2642004.08.17 14:31buy850.501.84231.83791.9422
2652004.08.17 14:38s/l850.501.83791.83791.9422-220.002164.00
2662004.08.18 09:00buy stop870.401.83071.82611.9306
2672004.08.18 09:00sell stop880.401.82611.83071.7262
2682004.08.18 09:01sell880.401.82611.83071.7262
2692004.08.18 15:00modify880.401.82611.82561.7262
2702004.08.18 17:00delete870.401.83071.82611.9306
2712004.08.18 17:00close880.401.82271.82561.7262136.002300.00
2722004.08.19 09:00buy stop890.501.82561.82131.9255
2732004.08.19 09:00sell stop900.501.82131.82561.7214
2742004.08.19 09:38sell900.501.82131.82561.7214
2752004.08.19 11:25s/l900.501.82561.82561.7214-215.002085.00
2762004.08.19 11:25buy890.501.82561.82131.9255
2772004.08.19 12:30modify890.501.82561.82611.9255
2782004.08.19 14:45s/l890.501.82611.82611.925525.002110.00
2792004.08.20 09:00buy stop910.401.83411.83131.9340
2802004.08.20 09:00sell stop920.401.83131.83411.7314
2812004.08.20 09:20sell920.401.83131.83411.7314
2822004.08.20 12:00modify920.401.83131.83081.7314
2832004.08.20 17:00delete910.401.83411.83131.9340
2842004.08.20 17:00close920.401.82171.83081.7314384.002494.00
2852004.08.23 09:00buy stop930.501.81941.81471.9193
2862004.08.23 09:00sell stop940.501.81471.81941.7148
2872004.08.23 10:28sell940.501.81471.81941.7148
2882004.08.23 17:00delete930.501.81941.81471.9193
2892004.08.23 17:00close940.501.81481.81941.7148-5.002489.00
2902004.08.24 09:00buy stop950.501.80961.80551.9095
2912004.08.24 09:00sell stop960.501.80551.80961.7056
2922004.08.24 12:10sell960.501.80551.80961.7056
2932004.08.24 14:30modify960.501.80551.80501.7056
2942004.08.24 17:00delete950.501.80961.80551.9095
2952004.08.24 17:00close960.501.79601.80501.7056475.002964.00
2962004.08.25 09:00buy stop970.601.79671.79251.8966
2972004.08.25 09:00sell stop980.601.79251.79671.6926
2982004.08.25 09:34buy970.601.79671.79251.8966
2992004.08.25 10:00modify970.601.79671.79721.8966
3002004.08.25 10:32s/l970.601.79721.79721.896630.002994.00
3012004.08.26 08:45delete980.601.79251.79671.6926
3022004.08.26 09:00buy stop990.601.79891.79391.8988
3032004.08.26 09:00sell stop1000.601.79341.79841.6935
3042004.08.26 10:50sell1000.601.79341.79841.6935
3052004.08.26 13:48s/l1000.601.79841.79841.6935-300.002694.00
3062004.08.26 13:49buy990.601.79891.79391.8988
3072004.08.26 15:53s/l990.601.79391.79391.8988-300.002394.00
3082004.08.27 09:00buy stop1010.501.80441.79941.9043
3092004.08.27 09:00sell stop1020.501.79731.80231.6974
3102004.08.27 15:54sell1020.501.79731.80231.6974
3112004.08.27 16:00modify1020.501.79731.79681.6974
3122004.08.27 17:00delete1010.501.80441.79941.9043
3132004.08.27 17:00close1020.501.79481.79681.6974125.002519.00
3142004.08.30 09:00buy stop1030.501.79111.78611.8910
3152004.08.30 09:00sell stop1040.501.78481.78981.6849
3162004.08.30 09:09buy1030.501.79111.78611.8910
3172004.08.30 14:30modify1030.501.79111.79161.8910
3182004.08.30 14:36s/l1030.501.79161.79161.891025.002544.00
3192004.08.30 17:00delete1040.501.78481.78981.6849
3202004.08.31 09:00buy stop1050.501.80001.79501.8999
3212004.08.31 09:00sell stop1060.501.79501.80001.6951
3222004.08.31 09:06sell1060.501.79501.80001.6951
3232004.08.31 13:00modify1060.501.79501.79451.6951
3242004.08.31 16:00s/l1060.501.79451.79451.695125.002569.00
3252004.08.31 16:38buy1050.501.80001.79501.8999
3262004.08.31 17:00close1050.501.79921.79501.8999-40.002529.00
3272004.09.01 09:00buy stop1070.501.80331.79831.9032
3282004.09.01 09:00sell stop1080.501.79691.80191.6970
3292004.09.01 09:19sell1080.501.79691.80191.6970
3302004.09.01 11:00modify1080.501.79691.79641.6970
3312004.09.01 11:05s/l1080.501.79641.79641.697025.002554.00
3322004.09.01 17:00delete1070.501.80331.79831.9032
3332004.09.02 09:00buy stop1090.501.79421.79061.8941
3342004.09.02 09:00sell stop1100.501.79061.79421.6907
3352004.09.02 09:42buy1090.501.79421.79061.8941
3362004.09.02 10:30modify1090.501.79421.79471.8941
3372004.09.02 11:39s/l1090.501.79471.79471.894125.002579.00
3382004.09.02 14:45sell1100.501.79061.79421.6907
3392004.09.02 15:30modify1100.501.79061.79011.6907
3402004.09.02 16:39s/l1100.501.79011.79011.690725.002604.00
3412004.09.03 09:00buy stop1110.501.79201.78701.8919
3422004.09.03 09:00sell stop1120.501.78671.79171.6868
3432004.09.03 09:01sell1120.501.78671.79171.6868
3442004.09.03 11:08s/l1120.501.79171.79171.6868-250.002354.00
3452004.09.03 11:12buy1110.501.79201.78701.8919
3462004.09.03 14:30s/l1110.501.78701.78701.8919-250.002104.00
3472004.09.06 09:00buy stop1130.401.77871.77411.8786
3482004.09.06 09:00sell stop1140.401.77411.77871.6742
3492004.09.06 10:31buy1130.401.77871.77411.8786
3502004.09.06 17:00close1130.401.77971.77411.878640.002144.00
3512004.09.06 17:00delete1140.401.77411.77871.6742
3522004.09.07 09:00buy stop1150.401.78521.78191.8851
3532004.09.07 09:00sell stop1160.401.78191.78521.6820
3542004.09.07 09:27sell1160.401.78191.78521.6820
3552004.09.07 13:00modify1160.401.78191.78141.6820
3562004.09.07 17:00delete1150.401.78521.78191.8851
3572004.09.07 17:00close1160.401.77251.78141.6820376.002520.00
3582004.09.08 09:00buy stop1170.501.77701.77201.8769
3592004.09.08 09:00sell stop1180.501.77141.77641.6715
3602004.09.08 10:01buy1170.501.77701.77201.8769
3612004.09.08 14:28s/l1170.501.77201.77201.8769-250.002270.00
3622004.09.08 17:00delete1180.501.77141.77641.6715
3632004.09.09 09:00buy stop1190.501.78881.78401.8887
3642004.09.09 09:00sell stop1200.501.78401.78881.6841
3652004.09.09 10:34sell1200.501.78401.78881.6841
3662004.09.09 17:00delete1190.501.78881.78401.8887
3672004.09.09 17:00close1200.501.78381.78881.684110.002280.00
3682004.09.10 09:00buy stop1210.501.79261.78761.8925
3692004.09.10 09:00sell stop1220.501.78531.79031.6854
3702004.09.10 14:45buy1210.501.79261.78761.8925
3712004.09.10 15:00modify1210.501.79261.79311.8925
3722004.09.10 17:00close1210.501.80071.79311.8925405.002685.00
3732004.09.10 17:00delete1220.501.78531.79031.6854
3742004.09.13 09:00buy stop1230.501.79891.79411.8988
3752004.09.13 09:00sell stop1240.501.79411.79891.6942
3762004.09.13 09:02sell1240.501.79411.79891.6942
3772004.09.13 11:24s/l1240.501.79891.79891.6942-240.002445.00
3782004.09.13 11:24buy1230.501.79891.79411.8988
3792004.09.13 17:00close1230.501.79571.79411.8988-160.002285.00
3802004.09.14 09:00buy stop1250.501.80241.79741.9023
3812004.09.14 09:00sell stop1260.501.79701.80201.6971
3822004.09.14 10:34sell1260.501.79701.80201.6971
3832004.09.14 14:45s/l1260.501.80201.80201.6971-250.002035.00
3842004.09.14 14:47buy1250.501.80241.79741.9023
3852004.09.14 15:15s/l1250.501.79741.79741.9023-250.001785.00
3862004.09.15 09:00buy stop1270.401.79471.79071.8946
3872004.09.15 09:00sell stop1280.401.79071.79471.6908
3882004.09.15 11:49sell1280.401.79071.79471.6908
3892004.09.15 13:00modify1280.401.79071.79021.6908
3902004.09.15 17:00delete1270.401.79471.79071.8946
3912004.09.15 17:00close1280.401.77651.79021.6908568.002353.00
3922004.09.16 09:00buy stop1290.501.78001.77561.8799
3932004.09.16 09:00sell stop1300.501.77561.78001.6757
3942004.09.16 09:29buy1290.501.78001.77561.8799
3952004.09.16 11:00modify1290.501.78001.78051.8799
3962004.09.16 17:00close1290.501.78921.78051.8799460.002813.00
3972004.09.16 17:00delete1300.501.77561.78001.6757
3982004.09.17 09:00buy stop1310.601.79651.79191.8964
3992004.09.17 09:00sell stop1320.601.79191.79651.6920
4002004.09.17 09:17sell1320.601.79191.79651.6920
4012004.09.17 12:01s/l1320.601.79651.79651.6920-276.002537.00
4022004.09.17 12:01buy1310.601.79651.79191.8964
4032004.09.17 16:03s/l1310.601.79191.79191.8964-276.002261.00
4042004.09.20 09:00buy stop1330.501.79151.78741.8914
4052004.09.20 09:00sell stop1340.501.78741.79151.6875
4062004.09.20 10:22sell1340.501.78741.79151.6875
4072004.09.20 13:00modify1340.501.78741.78691.6875
4082004.09.20 17:00delete1330.501.79151.78741.8914
4092004.09.20 17:00close1340.501.78311.78691.6875215.002476.00
4102004.09.21 09:00buy stop1350.501.78671.78361.8866
4112004.09.21 09:00sell stop1360.501.78361.78671.6837
4122004.09.21 10:20buy1350.501.78671.78361.8866
4132004.09.21 12:00modify1350.501.78671.78721.8866
4142004.09.21 17:00close1350.501.79231.78721.8866280.002756.00
4152004.09.21 17:00delete1360.501.78361.78671.6837
4162004.09.22 09:00buy stop1370.601.80161.79661.9015
4172004.09.22 09:00sell stop1380.601.79501.80001.6951
4182004.09.22 10:34sell1380.601.79501.80001.6951
4192004.09.22 11:00modify1380.601.79501.79451.6951
4202004.09.22 11:24s/l1380.601.79451.79451.695130.002786.00
4212004.09.22 17:00delete1370.601.80161.79661.9015
4222004.09.23 09:00buy stop1390.601.79741.79281.8973
4232004.09.23 09:00sell stop1400.601.79281.79741.6929
4242004.09.23 09:02buy1390.601.79741.79281.8973
4252004.09.23 12:30modify1390.601.79741.79791.8973
4262004.09.23 16:38s/l1390.601.79791.79791.897330.002816.00
4272004.09.23 17:00delete1400.601.79281.79741.6929
4282004.09.24 09:00buy stop1410.601.79831.79501.8982
4292004.09.24 09:00sell stop1420.601.79501.79831.6951
4302004.09.24 09:39buy1410.601.79831.79501.8982
4312004.09.24 12:00modify1410.601.79831.79881.8982
4322004.09.24 17:00close1410.601.80241.79881.8982246.003062.00
4332004.09.24 17:00delete1420.601.79501.79831.6951
4342004.09.27 09:00buy stop1430.601.80771.80481.9076
4352004.09.27 09:00sell stop1440.601.80481.80771.7049
4362004.09.27 09:29sell1440.601.80481.80771.7049
4372004.09.27 15:36s/l1440.601.80771.80771.7049-174.002888.00
4382004.09.27 15:36buy1430.601.80771.80481.9076
4392004.09.27 17:00close1430.601.80631.80481.9076-84.002804.00
4402004.09.28 09:00buy stop1450.601.81191.80761.9118
4412004.09.28 09:00sell stop1460.601.80761.81191.7077
4422004.09.28 09:38buy1450.601.81191.80761.9118
4432004.09.28 14:30modify1450.601.81191.81241.9118
4442004.09.28 16:47s/l1450.601.81241.81241.911830.002834.00
4452004.09.28 17:00delete1460.601.80761.81191.7077
4462004.09.29 09:00buy stop1470.601.81301.80821.9129
4472004.09.29 09:00sell stop1480.601.80821.81301.7083
4482004.09.29 10:45sell1480.601.80821.81301.7083
4492004.09.29 15:30modify1480.601.80821.80771.7083
4502004.09.29 17:00delete1470.601.81301.80821.9129
4512004.09.29 17:00close1480.601.80031.80771.7083474.003308.00
4522004.09.30 09:00buy stop1490.701.80221.79721.9021
4532004.09.30 09:00sell stop1500.701.79641.80141.6965
4542004.09.30 09:54sell1500.701.79641.80141.6965
4552004.09.30 13:33s/l1500.701.80141.80141.6965-350.002958.00
4562004.09.30 13:33buy1490.701.80221.79721.9021
4572004.09.30 14:00modify1490.701.80221.80271.9021
4582004.09.30 17:00close1490.701.80851.80271.9021441.003399.00
4592004.10.01 09:00buy stop1510.701.81261.80891.9125
4602004.10.01 09:00sell stop1520.701.80891.81261.7090
4612004.10.01 09:15sell1520.701.80891.81261.7090
4622004.10.01 11:00modify1520.701.80891.80841.7090
4632004.10.01 17:00delete1510.701.81261.80891.9125
4642004.10.01 17:00close1520.701.79681.80841.7090847.004246.00
4652004.10.04 09:00buy stop1530.901.79701.79201.8969
4662004.10.04 09:00sell stop1540.901.79131.79631.6914
4672004.10.04 12:38sell1540.901.79131.79631.6914
4682004.10.04 13:00modify1540.901.79131.79081.6914
4692004.10.04 17:00delete1530.901.79701.79201.8969
4702004.10.04 17:00close1540.901.78371.79081.6914684.004930.00
4712004.10.05 09:00buy stop1551.001.78831.78461.8882
4722004.10.05 09:00sell stop1561.001.78461.78831.6847
4732004.10.05 10:32sell1561.001.78461.78831.6847
4742004.10.05 13:30modify1561.001.78461.78411.6847
4752004.10.05 14:04s/l1561.001.78411.78411.684750.004980.00
4762004.10.05 17:00delete1551.001.78831.78461.8882
4772004.10.06 09:00buy stop1571.001.78541.78041.8853
4782004.10.06 09:00sell stop1581.001.77811.78311.6782
4792004.10.06 09:13buy1571.001.78541.78041.8853
4802004.10.06 10:49s/l1571.001.78041.78041.8853-500.004480.00
4812004.10.06 11:11sell1581.001.77811.78311.6782
4822004.10.06 12:37s/l1581.001.78311.78311.6782-500.003980.00
4832004.10.07 09:00buy stop1590.801.78351.77891.8834
4842004.10.07 09:00sell stop1600.801.77891.78351.6790
4852004.10.07 09:32buy1590.801.78351.77891.8834
4862004.10.07 10:11s/l1590.801.77891.77891.8834-368.003612.00
4872004.10.07 10:11sell1600.801.77891.78351.6790
4882004.10.07 15:28s/l1600.801.78351.78351.6790-368.003244.00
4892004.10.08 09:00buy stop1610.701.78691.78191.8868
4902004.10.08 09:00sell stop1620.701.78151.78651.6816
4912004.10.08 09:13buy1610.701.78691.78191.8868
4922004.10.08 15:00modify1610.701.78691.78741.8868
4932004.10.08 17:00close1610.701.79401.78741.8868497.003741.00
4942004.10.08 17:00delete1620.701.78151.78651.6816
4952004.10.11 09:00buy stop1630.801.79641.79281.8963
4962004.10.11 09:00sell stop1640.801.79281.79641.6929
4972004.10.11 09:08buy1630.801.79641.79281.8963
4982004.10.11 17:00close1630.801.79571.79281.8963-56.003685.00
4992004.10.11 17:00delete1640.801.79281.79641.6929
5002004.10.12 09:00buy stop1650.701.79631.79131.8962
5012004.10.12 09:00sell stop1660.701.78971.79471.6898
5022004.10.12 09:17sell1660.701.78971.79471.6898
5032004.10.12 11:00modify1660.701.78971.78921.6898
5042004.10.12 17:00delete1650.701.79631.79131.8962
5052004.10.12 17:00close1660.701.78721.78921.6898175.003860.00
5062004.10.13 09:00buy stop1670.801.79361.78901.8935
5072004.10.13 09:00sell stop1680.801.78901.79361.6891
5082004.10.13 09:02buy1670.801.79361.78901.8935
5092004.10.13 12:38s/l1670.801.78901.78901.8935-368.003492.00
5102004.10.13 12:38sell1680.801.78901.79361.6891
5112004.10.13 15:00modify1680.801.78901.78851.6891
5122004.10.13 17:00close1680.801.78811.78851.689172.003564.00
5132004.10.14 09:00buy stop1690.701.79911.79411.8990
5142004.10.14 09:00sell stop1700.701.79311.79811.6932
5152004.10.14 09:04buy1690.701.79911.79411.8990
5162004.10.14 16:30s/l1690.701.79411.79411.8990-350.003214.00
5172004.10.14 17:00delete1700.701.79311.79811.6932
5182004.10.15 09:00buy stop1710.601.79951.79641.8994
5192004.10.15 09:00sell stop1720.601.79641.79951.6965
5202004.10.15 09:04sell1720.601.79641.79951.6965
5212004.10.15 12:52s/l1720.601.79951.79951.6965-186.003028.00
5222004.10.15 12:52buy1710.601.79951.79641.8994
5232004.10.15 15:00modify1710.601.79951.80001.8994
5242004.10.15 17:00close1710.601.80511.80001.8994336.013364.01
5252004.10.18 09:00buy stop1730.701.80541.80151.9053
5262004.10.18 09:00sell stop1740.701.80151.80541.7016
5272004.10.18 13:25sell1740.701.80151.80541.7016
5282004.10.18 14:51s/l1740.701.80541.80541.7016-273.003091.01
5292004.10.18 14:51buy1730.701.80541.80151.9053
5302004.10.18 16:15s/l1730.701.80151.80151.9053-273.002818.01
5312004.10.19 09:00buy stop1750.601.79721.79221.8971
5322004.10.19 09:00sell stop1760.601.79201.79701.6921
5332004.10.19 11:11buy1750.601.79721.79221.8971
5342004.10.19 12:00modify1750.601.79721.79771.8971
5352004.10.19 17:00close1750.601.80431.79771.8971426.003244.01
5362004.10.19 17:00delete1760.601.79201.79701.6921
5372004.10.20 09:00buy stop1770.701.80411.80071.9040
5382004.10.20 09:00sell stop1780.701.80071.80411.7008
5392004.10.20 09:07buy1770.701.80411.80071.9040
5402004.10.20 09:30modify1770.701.80411.80461.9040
5412004.10.20 17:00close1770.701.81291.80461.9040616.003860.01
5422004.10.20 17:00delete1780.701.80071.80411.7008
5432004.10.21 09:00buy stop1790.801.82041.81561.9203
5442004.10.21 09:00sell stop1800.801.81561.82041.7157
5452004.10.21 09:46buy1790.801.82041.81561.9203
5462004.10.21 10:30modify1790.801.82041.82091.9203
5472004.10.21 17:00close1790.801.82721.82091.9203544.004404.01
5482004.10.21 17:00delete1800.801.81561.82041.7157
5492004.10.22 09:00buy stop1810.901.83261.82761.9325
5502004.10.22 09:00sell stop1820.901.82651.83151.7266
5512004.10.22 10:30sell1820.901.82651.83151.7266
5522004.10.22 11:30modify1820.901.82651.82601.7266
5532004.10.22 12:59s/l1820.901.82601.82601.726645.004449.01
5542004.10.22 17:00delete1810.901.83261.82761.9325
5552004.10.25 09:00buy stop1830.901.83991.83541.9398
5562004.10.25 09:00sell stop1840.901.83541.83991.7355
5572004.10.25 09:58buy1830.901.83991.83541.9398
5582004.10.25 11:00modify1830.901.83991.84041.9398
5592004.10.25 13:47s/l1830.901.84041.84041.939845.004494.01
5602004.10.25 17:00delete1840.901.83541.83991.7355
5612004.10.26 09:00buy stop1850.901.84431.83931.9442
5622004.10.26 09:00sell stop1860.901.83871.84371.7388
5632004.10.26 10:09sell1860.901.83871.84371.7388
5642004.10.26 12:35modify1860.901.83871.83821.7388
5652004.10.26 13:46s/l1860.901.83821.83821.738845.004539.01
5662004.10.26 17:00delete1850.901.84431.83931.9442
5672004.10.27 09:00buy stop1870.901.83991.83551.9398
5682004.10.27 09:00sell stop1880.901.83551.83991.7356
5692004.10.27 10:58sell1880.901.83551.83991.7356
5702004.10.27 13:09s/l1880.901.83991.83991.7356-396.004143.01
5712004.10.27 13:09buy1870.901.83991.83551.9398
5722004.10.27 15:00modify1870.901.83991.84041.9398
5732004.10.27 15:29s/l1870.901.84041.84041.939845.004188.01
5742004.10.28 09:00buy stop1890.801.83531.83031.9352
5752004.10.28 09:00sell stop1900.801.82951.83451.7296
5762004.10.28 10:50sell1900.801.82951.83451.7296
5772004.10.28 12:30modify1900.801.82951.82901.7296
5782004.10.28 14:04s/l1900.801.82901.82901.729640.004228.01
5792004.10.28 17:00delete1890.801.83531.83031.9352
5802004.10.29 09:00buy stop1910.901.83361.82861.9335
5812004.10.29 09:00sell stop1920.901.82781.83281.7279
5822004.10.29 10:08buy1910.901.83361.82861.9335
5832004.10.29 16:07s/l1910.901.82861.82861.9335-450.003778.01
5842004.10.29 17:00delete1920.901.82781.83281.7279
5852004.11.01 09:00buy stop1930.801.83761.83391.9375
5862004.11.01 09:00sell stop1940.801.83391.83761.7340
5872004.11.01 09:08sell1940.801.83391.83761.7340
5882004.11.01 15:30modify1940.801.83391.83341.7340
5892004.11.01 15:45s/l1940.801.83341.83341.734040.003818.01
5902004.11.01 17:00delete1930.801.83761.83391.9375
5912004.11.02 09:00buy stop1950.801.83381.82931.9337
5922004.11.02 09:00sell stop1960.801.82931.83381.7294
5932004.11.02 12:00buy1950.801.83381.82931.9337
5942004.11.02 13:30modify1950.801.83381.83431.9337
5952004.11.02 17:00close1950.801.83731.83431.9337280.004098.01
5962004.11.02 17:00delete1960.801.82931.83381.7294
5972004.11.03 09:00buy stop1970.801.84031.83531.9402
5982004.11.03 09:00sell stop1980.801.83101.83601.7311
5992004.11.03 10:45buy1970.801.84031.83531.9402
6002004.11.03 13:30modify1970.801.84031.84081.9402
6012004.11.03 17:00close1970.801.84771.84081.9402592.004690.01
6022004.11.03 17:00delete1980.801.83101.83601.7311
6032004.11.04 09:00buy stop1990.901.85061.84611.9505
6042004.11.04 09:00sell stop2000.901.84611.85061.7462
6052004.11.04 09:00sell2000.901.84611.85061.7462
6062004.11.04 10:31modify2000.901.84611.84561.7462
6072004.11.04 11:28s/l2000.901.84561.84561.746245.004735.01
6082004.11.04 17:00delete1990.901.85061.84611.9505
6092004.11.05 09:00buy stop2010.901.84641.84151.9463
6102004.11.05 09:00sell stop2020.901.84151.84641.7416
6112004.11.05 09:06sell2020.901.84151.84641.7416
6122004.11.05 11:19modify2020.901.84151.84101.7416
6132004.11.05 11:30s/l2020.901.84101.84101.741645.004780.01
6142004.11.05 16:08buy2010.901.84641.84151.9463
6152004.11.05 17:00close2010.901.84801.84151.9463144.004924.01
6162004.11.08 09:00buy stop2031.001.85801.85391.9579
6172004.11.08 09:00sell stop2041.001.85391.85801.7540
6182004.11.08 10:40buy2031.001.85801.85391.9579
6192004.11.08 11:00modify2031.001.85801.85851.9579
6202004.11.08 12:41s/l2031.001.85851.85851.957950.004974.01
6212004.11.08 14:12sell2041.001.85391.85801.7540
6222004.11.08 16:33s/l2041.001.85801.85801.7540-410.004564.01
6232004.11.09 09:00buy stop2050.901.85781.85281.9577
6242004.11.09 09:00sell stop2060.901.85221.85721.7523
6252004.11.09 10:21sell2060.901.85221.85721.7523
6262004.11.09 16:22s/l2060.901.85721.85721.7523-450.004114.01
6272004.11.09 17:00delete2050.901.85781.85281.9577
6282004.11.10 09:00buy stop2070.801.85721.85341.9571
6292004.11.10 09:00sell stop2080.801.85341.85721.7535
6302004.11.10 09:00sell2080.801.85341.85721.7535
6312004.11.10 09:31s/l2080.801.85721.85721.7535-304.003810.01
6322004.11.10 09:31buy2070.801.85721.85341.9571
6332004.11.10 09:31sell stop2090.801.85151.85651.7516
6342004.11.10 11:30modify2070.801.85721.85771.9571
6352004.11.10 11:32s/l2070.801.85771.85771.957140.003850.01
6362004.11.10 15:27sell2090.801.85151.85651.7516
6372004.11.10 16:00modify2090.801.85151.85101.7516
6382004.11.10 17:00close2090.801.84571.85101.7516463.994314.00
6392004.11.11 09:00buy stop2100.901.84831.84461.9482
6402004.11.11 09:00sell stop2110.901.84461.84831.7447
6412004.11.11 09:18sell2110.901.84461.84831.7447
6422004.11.11 12:30modify2110.901.84461.84411.7447
6432004.11.11 16:07s/l2110.901.84411.84411.744745.004359.00
6442004.11.11 17:00delete2100.901.84831.84461.9482
6452004.11.12 09:00sell stop2120.901.84571.84961.7458
6462004.11.12 09:00buy stop2130.901.84961.84571.9495
6472004.11.12 09:59sell2120.901.84571.84961.7458
6482004.11.12 14:00modify2120.901.84571.84521.7458
6492004.11.12 14:19s/l2120.901.84521.84521.745845.004404.00
6502004.11.12 16:07buy2130.901.84961.84571.9495
6512004.11.12 17:00close2130.901.84971.84571.94959.014413.01
6522004.11.15 09:00buy stop2140.901.85861.85471.9585
6532004.11.15 09:00sell stop2150.901.85471.85861.7548
6542004.11.15 09:22sell2150.901.85471.85861.7548
6552004.11.15 12:00modify2150.901.85471.85421.7548
6562004.11.15 14:19s/l2150.901.85421.85421.754845.004458.01
6572004.11.15 17:00delete2140.901.85861.85471.9585
6582004.11.16 09:00buy stop2160.901.84951.84501.9494
6592004.11.16 09:00sell stop2170.901.84501.84951.7451
6602004.11.16 09:24buy2160.901.84951.84501.9494
6612004.11.16 11:30modify2160.901.84951.85001.9494
6622004.11.16 15:28s/l2160.901.85001.85001.949445.004503.01
6632004.11.16 17:00delete2170.901.84501.84951.7451
6642004.11.17 09:00buy stop2180.901.85651.85281.9564
6652004.11.17 09:00sell stop2190.901.85281.85651.7529
6662004.11.17 09:02buy2180.901.85651.85281.9564
6672004.11.17 11:30modify2180.901.85651.85701.9564
6682004.11.17 13:18s/l2180.901.85701.85701.956445.004548.01
6692004.11.17 16:43sell2190.901.85281.85651.7529
6702004.11.17 16:59s/l2190.901.85651.85651.7529-333.004215.01
6712004.11.18 09:00buy stop2200.801.86431.85931.9642
6722004.11.18 09:00sell stop2210.801.85871.86371.7588
6732004.11.18 09:02sell2210.801.85871.86371.7588
6742004.11.18 11:30modify2210.801.85871.85821.7588
6752004.11.18 12:12s/l2210.801.85821.85821.758840.004255.01
6762004.11.18 17:00delete2200.801.86431.85931.9642
6772004.11.19 09:00buy stop2220.901.85361.84861.9535
6782004.11.19 09:00sell stop2230.901.84751.85251.7476
6792004.11.19 09:45buy2220.901.85361.84861.9535
6802004.11.19 12:00modify2220.901.85361.85411.9535
6812004.11.19 16:14s/l2220.901.85411.85411.953545.004300.01
6822004.11.19 17:00delete2230.901.84751.85251.7476
6832004.11.22 09:00buy stop2240.901.85971.85521.9596
6842004.11.22 09:00sell stop2250.901.85521.85971.7553
6852004.11.22 09:07sell2250.901.85521.85971.7553
6862004.11.22 17:00delete2240.901.85971.85521.9596
6872004.11.22 17:00close2250.901.85771.85971.7553-225.004075.01
6882004.11.23 09:00buy stop2260.801.85701.85201.9569
6892004.11.23 09:00sell stop2270.801.85181.85681.7519
6902004.11.23 10:33buy2260.801.85701.85201.9569
6912004.11.23 11:30modify2260.801.85701.85751.9569
6922004.11.23 17:00close2260.801.87061.85751.95691088.005163.01
6932004.11.23 17:00delete2270.801.85181.85681.7519
6942004.11.24 09:00buy stop2281.001.87231.86731.9722
6952004.11.24 09:00sell stop2291.001.86691.87191.7670
6962004.11.24 09:26buy2281.001.87231.86731.9722
6972004.11.24 11:00modify2281.001.87231.87281.9722
6982004.11.24 17:00close2281.001.88021.87281.9722790.005953.01
6992004.11.24 17:00delete2291.001.86691.87191.7670
7002004.11.25 09:00buy stop2301.201.88451.88061.9844
7012004.11.25 09:00sell stop2311.201.88061.88451.7807
7022004.11.25 09:15buy2301.201.88451.88061.9844
7032004.11.25 12:30modify2301.201.88451.88501.9844
7042004.11.25 17:00close2301.201.88851.88501.9844480.016433.02
7052004.11.25 17:00delete2311.201.88061.88451.7807
7062004.11.26 09:00buy stop2321.301.90451.89952.0044
7072004.11.26 09:00sell stop2331.301.89531.90031.7954
7082004.11.26 09:16sell2331.301.89531.90031.7954
7092004.11.26 09:30modify2331.301.89531.89481.7954
7102004.11.26 12:22s/l2331.301.89481.89481.795465.006498.02
7112004.11.26 17:00delete2321.301.90451.89952.0044
7122004.11.29 09:00buy stop2341.301.89381.88901.9937
7132004.11.29 09:00sell stop2351.301.88901.89381.7891
7142004.11.29 09:19sell2351.301.88901.89381.7891
7152004.11.29 10:30modify2351.301.88901.88851.7891
7162004.11.29 11:38s/l2351.301.88851.88851.789165.006563.02
7172004.11.29 16:40buy2341.301.89381.88901.9937
7182004.11.29 17:00close2341.301.89361.88901.9937-26.006537.02
7192004.11.30 09:00buy stop2361.301.89331.88831.9932
7202004.11.30 09:00sell stop2371.301.88691.89191.7870
7212004.11.30 10:08buy2361.301.89331.88831.9932
7222004.11.30 11:30modify2361.301.89331.89381.9932
7232004.11.30 17:00close2361.301.91151.89381.99322366.008903.02
7242004.11.30 17:00delete2371.301.88691.89191.7870
7252004.12.01 09:00buy stop2381.801.91871.91372.0186
7262004.12.01 09:00sell stop2391.801.91201.91701.8121
7272004.12.01 09:50buy2381.801.91871.91372.0186
7282004.12.01 11:00modify2381.801.91871.91922.0186
7292004.12.01 11:15s/l2381.801.91921.91922.018690.008993.02
7302004.12.01 17:00delete2391.801.91201.91701.8121
7312004.12.02 09:00buy stop2401.801.94391.93892.0438
7322004.12.02 09:00sell stop2411.801.93221.93721.8323
7332004.12.02 09:32buy2401.801.94391.93892.0438
7342004.12.02 10:12s/l2401.801.93891.93892.0438-900.008093.02
7352004.12.02 11:34sell2411.801.93221.93721.8323
7362004.12.02 12:00modify2411.801.93221.93171.8323
7372004.12.02 12:04s/l2411.801.93171.93171.832390.008183.02
7382004.12.03 09:00buy stop2421.601.92451.91952.0244
7392004.12.03 09:00sell stop2431.601.91941.92441.8195
7402004.12.03 09:01sell2431.601.91941.92441.8195
7412004.12.03 09:33s/l2431.601.92441.92441.8195-800.007383.02
7422004.12.03 09:33buy2421.601.92451.91952.0244
7432004.12.03 09:33sell stop2441.501.91851.92351.8186
7442004.12.03 14:00modify2421.601.92451.92502.0244
7452004.12.03 17:00close2421.601.93691.92502.02441984.009367.02
7462004.12.03 17:00delete2441.501.91851.92351.8186
7472004.12.06 09:00buy stop2451.901.94401.94042.0439
7482004.12.06 09:00sell stop2461.901.94041.94401.8405
7492004.12.06 09:05sell2461.901.94041.94401.8405
7502004.12.06 09:13s/l2461.901.94401.94401.8405-684.008683.02
7512004.12.06 09:13buy2451.901.94401.94042.0439
7522004.12.06 09:13sell stop2471.701.94041.94401.8405
7532004.12.06 10:36s/l2451.901.94041.94042.0439-684.007999.02
7542004.12.06 10:36sell2471.701.94041.94401.8405
7552004.12.06 11:03s/l2471.701.94401.94401.8405-612.007387.02
7562004.12.07 09:00buy stop2481.501.95151.94652.0514
7572004.12.07 09:00sell stop2491.501.94271.94771.8428
7582004.12.07 16:09sell2491.501.94271.94771.8428
7592004.12.07 17:00delete2481.501.95151.94652.0514
7602004.12.07 17:00close2491.501.94201.94771.8428105.007492.02
7612004.12.08 09:00buy stop2501.501.93821.93322.0381
7622004.12.08 09:00sell stop2511.501.92891.93391.8290
7632004.12.08 09:30sell2511.501.92891.93391.8290
7642004.12.08 15:00modify2511.501.92891.92841.8290
7652004.12.08 16:10s/l2511.501.92841.92841.829075.007567.02
7662004.12.08 17:00delete2501.501.93821.93322.0381
7672004.12.09 09:00buy stop2521.501.93231.92732.0322
7682004.12.09 09:00sell stop2531.501.92281.92781.8229
7692004.12.09 09:54sell2531.501.92281.92781.8229
7702004.12.09 11:00modify2531.501.92281.92231.8229
7712004.12.09 14:10s/l2531.501.92231.92231.822975.007642.02
7722004.12.09 17:00delete2521.501.93231.92732.0322
7732004.12.10 09:00buy stop2541.501.91971.91472.0196
7742004.12.10 09:00sell stop2551.501.91351.91851.8136
7752004.12.10 09:04sell2551.501.91351.91851.8136
7762004.12.10 11:00modify2551.501.91351.91301.8136
7772004.12.10 16:06s/l2551.501.91301.91301.813675.007717.02
7782004.12.10 17:00delete2541.501.91971.91472.0196
7792004.12.13 09:00buy stop2561.501.92041.91542.0203
7802004.12.13 09:00sell stop2571.501.91261.91761.8127
7812004.12.13 09:17buy2561.501.92041.91542.0203
7822004.12.13 11:43s/l2561.501.91541.91542.0203-750.006967.02
7832004.12.13 12:12sell2571.501.91261.91761.8127
7842004.12.13 13:52s/l2571.501.91761.91761.8127-750.006217.02
7852004.12.14 09:00buy stop2581.201.92551.92052.0254
7862004.12.14 09:00sell stop2591.201.92001.92501.8201
7872004.12.14 10:30buy2581.201.92551.92052.0254
7882004.12.14 17:00close2581.201.92281.92052.0254-324.015893.01
7892004.12.14 17:00delete2591.201.92001.92501.8201
7902004.12.15 09:00buy stop2601.201.93091.92592.0308
7912004.12.15 09:00sell stop2611.201.92421.92921.8243
7922004.12.15 11:08buy2601.201.93091.92592.0308
7932004.12.15 12:00modify2601.201.93091.93142.0308
7942004.12.15 17:00close2601.201.94391.93142.03081560.007453.01
7952004.12.15 17:00delete2611.201.92421.92921.8243
7962004.12.16 09:00buy stop2621.501.94541.94042.0453
7972004.12.16 09:00sell stop2631.501.93971.94471.8398
7982004.12.16 10:32buy2621.501.94541.94042.0453
7992004.12.16 12:30modify2621.501.94541.94592.0453
8002004.12.16 15:10s/l2621.501.94591.94592.045375.007528.01
8012004.12.16 15:22sell2631.501.93971.94471.8398
8022004.12.16 16:30modify2631.501.93971.93921.8398
8032004.12.16 17:00close2631.501.93391.93921.8398869.998398.00
8042004.12.17 09:00buy stop2641.701.93561.93062.0355
8052004.12.17 09:00sell stop2651.701.92951.93451.8296
8062004.12.17 09:18buy2641.701.93561.93062.0355
8072004.12.17 10:30modify2641.701.93561.93612.0355
8082004.12.17 12:44s/l2641.701.93611.93612.035585.008483.00
8092004.12.17 14:39sell2651.701.92951.93451.8296
8102004.12.17 15:12s/l2651.701.93451.93451.8296-850.007633.00
8112004.12.20 09:00buy stop2661.501.94451.93992.0444
8122004.12.20 09:00sell stop2671.501.93991.94451.8400
8132004.12.20 09:09buy2661.501.94451.93992.0444
8142004.12.20 10:30modify2661.501.94451.94502.0444
8152004.12.20 11:26s/l2661.501.94501.94502.044475.007708.00
8162004.12.20 17:00delete2671.501.93991.94451.8400
8172004.12.21 09:00buy stop2681.501.94691.94192.0468
8182004.12.21 09:00sell stop2691.501.93951.94451.8396
8192004.12.21 09:07sell2691.501.93951.94451.8396
8202004.12.21 10:30modify2691.501.93951.93901.8396
8212004.12.21 17:00delete2681.501.94691.94192.0468
8222004.12.21 17:00close2691.501.92621.93901.83961995.009703.00
8232004.12.22 09:00buy stop2701.901.93081.92582.0307
8242004.12.22 09:00sell stop2711.901.92531.93031.8254
8252004.12.22 10:47sell2711.901.92531.93031.8254
8262004.12.22 12:00modify2711.901.92531.92481.8254
8272004.12.22 17:00delete2701.901.93081.92582.0307
8282004.12.22 17:00close2711.901.91271.92481.82542394.0012097.00
8292004.12.23 09:00buy stop2722.401.92271.91772.0226
8302004.12.23 09:00sell stop2732.401.91631.92131.8164
8312004.12.23 09:32buy2722.401.92271.91772.0226
8322004.12.23 12:01s/l2722.401.91771.91772.0226-1200.0010897.00
8332004.12.23 15:08sell2732.401.91631.92131.8164
8342004.12.23 15:52s/l2732.401.92131.92131.8164-1200.009697.00
8352004.12.24 09:00buy stop2741.901.92311.91942.0230
8362004.12.24 09:00sell stop2751.901.91941.92311.8195
8372004.12.24 09:36buy2741.901.92311.91942.0230
8382004.12.24 10:08modify2741.901.92311.92362.0230
8392004.12.24 14:22s/l2741.901.92361.92362.023095.009792.00
8402004.12.24 17:00delete2751.901.91941.92311.8195
8412004.12.27 09:00buy stop2762.001.92691.92242.0268
8422004.12.27 09:00sell stop2772.001.92241.92691.8225
8432004.12.27 12:20sell2772.001.92241.92691.8225
8442004.12.27 16:32s/l2772.001.92691.92691.8225-900.008892.00
8452004.12.27 16:32buy2762.001.92691.92242.0268
8462004.12.27 17:00close2762.001.93341.92242.02681300.0110192.01
8472004.12.28 09:00buy stop2782.001.93811.93312.0380
8482004.12.28 09:00sell stop2792.001.93191.93691.8320
8492004.12.28 10:36buy2782.001.93811.93312.0380
8502004.12.28 13:30modify2782.001.93811.93862.0380
8512004.12.28 14:14s/l2782.001.93861.93862.0380100.0010292.01
8522004.12.28 16:33sell2792.001.93191.93691.8320
8532004.12.28 17:00close2792.001.92921.93691.8320540.0010832.01
8542004.12.29 09:00buy stop2802.201.93331.92942.0332
8552004.12.29 09:00sell stop2812.201.92941.93331.8295
8562004.12.29 09:32sell2812.201.92941.93331.8295
8572004.12.29 11:00modify2812.201.92941.92891.8295
8582004.12.29 11:52s/l2812.201.92891.92891.8295110.0010942.01
8592004.12.29 17:00delete2802.201.93331.92942.0332
8602004.12.30 09:00buy stop2822.201.92171.91672.0216
8612004.12.30 09:00sell stop2832.201.91651.92151.8166
8622004.12.30 09:04buy2822.201.92171.91672.0216
8632004.12.30 17:00close2822.201.92081.91672.0216-198.0110744.00
8642004.12.30 17:00delete2832.201.91651.92151.8166
8652004.12.31 09:00buy stop2842.101.93031.92532.0302
8662004.12.31 09:00sell stop2852.101.92391.92891.8240
8672004.12.31 11:37buy2842.101.93031.92532.0302
8682004.12.31 13:30modify2842.101.93031.93082.0302
8692004.12.31 14:44s/l2842.101.93081.93082.0302105.0010849.00
8702004.12.31 16:45sell2852.101.92391.92891.8240
8712004.12.31 17:00close2852.101.91991.92891.8240839.9811688.98
8722005.01.03 09:00buy stop2862.301.91241.90742.0123
8732005.01.03 09:00sell stop2872.301.90431.90931.8044
8742005.01.03 09:00buy2862.301.91241.90742.0123
8752005.01.03 12:34s/l2862.301.90741.90742.0123-1150.0010538.98
8762005.01.03 15:06sell2872.301.90431.90931.8044
8772005.01.03 16:01s/l2872.301.90931.90931.8044-1150.009388.98
8782005.01.04 09:00buy stop2881.901.90851.90352.0084
8792005.01.04 09:00sell stop2891.901.90151.90651.8016
8802005.01.04 09:31sell2891.901.90151.90651.8016
8812005.01.04 11:00modify2891.901.90151.90101.8016
8822005.01.04 17:00delete2881.901.90851.90352.0084
8832005.01.04 17:00close2891.901.88381.90101.80163363.0012751.98
8842005.01.05 09:00buy stop2902.501.88621.88121.9861
8852005.01.05 09:00sell stop2912.501.87691.88191.7770
8862005.01.05 10:57sell2912.501.87691.88191.7770
8872005.01.05 11:30modify2912.501.87691.87641.7770
8882005.01.05 12:00s/l2912.501.87641.87641.7770125.0012876.98
8892005.01.05 16:20buy2902.501.88621.88121.9861
8902005.01.05 17:00close2902.501.88781.88121.9861399.9913276.97
8912005.01.06 09:00buy stop2922.701.88471.87971.9846
8922005.01.06 09:00sell stop2932.701.87511.88011.7752
8932005.01.06 09:29sell2932.701.87511.88011.7752
8942005.01.06 11:00modify2932.701.87511.87461.7752
8952005.01.06 13:44s/l2932.701.87461.87461.7752135.0013411.97
8962005.01.06 17:00delete2922.701.88471.87971.9846
8972005.01.07 09:00buy stop2942.701.87991.87491.9798
8982005.01.07 09:00sell stop2952.701.87491.87991.7750
8992005.01.07 09:00buy2942.701.87991.87491.9798
9002005.01.07 11:30modify2942.701.87991.88041.9798
9012005.01.07 12:34s/l2942.701.88041.88041.9798135.0013546.97
9022005.01.07 16:21sell2952.701.87491.87991.7750
9032005.01.07 16:34modify2952.701.87491.87441.7750
9042005.01.07 16:35s/l2952.701.87441.87441.7750135.0013681.97
9052005.01.10 09:00buy stop2962.701.87621.87121.9761
9062005.01.10 09:00sell stop2972.701.87081.87581.7709
9072005.01.10 09:08buy2962.701.87621.87121.9761
9082005.01.10 12:00modify2962.701.87621.87671.9761
9092005.01.10 12:16s/l2962.701.87671.87671.9761135.0013816.97
9102005.01.10 17:00delete2972.701.87081.87581.7709
9112005.01.11 09:00buy stop2982.801.88291.87791.9828
9122005.01.11 09:00sell stop2992.801.87661.88161.7767
9132005.01.11 09:01sell2992.801.87661.88161.7767
9142005.01.11 17:00delete2982.801.88291.87791.9828
9152005.01.11 17:00close2992.801.87721.88161.7767-168.0013648.97
9162005.01.12 09:00buy stop3002.701.87901.87471.9789
9172005.01.12 09:00sell stop3012.701.87471.87901.7748
9182005.01.12 09:20sell3012.701.87471.87901.7748
9192005.01.12 09:30modify3012.701.87471.87421.7748
9202005.01.12 11:59s/l3012.701.87421.87421.7748135.0013783.97
9212005.01.12 14:30buy3002.701.87901.87471.9789
9222005.01.12 15:00modify3002.701.87901.87951.9789
9232005.01.12 17:00close3002.701.89271.87951.97893698.9917482.96
9242005.01.13 09:00buy stop3023.501.89361.88921.9935
9252005.01.13 09:00sell stop3033.501.88921.89361.7893
9262005.01.13 09:21sell3033.501.88921.89361.7893
9272005.01.13 12:00modify3033.501.88921.88871.7893
9282005.01.13 17:00delete3023.501.89361.88921.9935
9292005.01.13 17:00close3033.501.88081.88871.78932940.0020422.96
9302005.01.14 09:00buy stop3044.101.87501.87001.9749
9312005.01.14 09:00sell stop3054.101.86921.87421.7693
9322005.01.14 09:31sell3054.101.86921.87421.7693
9332005.01.14 10:00modify3054.101.86921.86871.7693
9342005.01.14 10:22s/l3054.101.86871.86871.7693205.0020627.96
9352005.01.14 17:00delete3044.101.87501.87001.9749
9362005.01.17 09:00buy stop3064.101.87571.87071.9756
9372005.01.17 09:00sell stop3074.101.86991.87491.7700
9382005.01.17 10:57sell3074.101.86991.87491.7700
9392005.01.17 12:30modify3074.101.86991.86941.7700
9402005.01.17 17:00delete3064.101.87571.87071.9756
9412005.01.17 17:00close3074.101.85941.86941.77004305.0024932.96
9422005.01.18 09:00buy stop3085.001.86091.85591.9608
9432005.01.18 09:00sell stop3095.001.85411.85911.7542
9442005.01.18 09:30sell3095.001.85411.85911.7542
9452005.01.18 10:30s/l3095.001.85911.85911.7542-2500.0022432.96
9462005.01.18 10:30buy3085.001.86091.85591.9608
9472005.01.18 11:00modify3085.001.86091.86141.9608
9482005.01.18 17:00close3085.001.86701.86141.96083049.9925482.95
9492005.01.19 09:00buy stop3105.101.87191.86691.9718
9502005.01.19 09:00sell stop3115.101.86251.86751.7626
9512005.01.19 09:16buy3105.101.87191.86691.9718
9522005.01.19 10:00modify3105.101.87191.87241.9718
9532005.01.19 17:00close3105.101.87651.87241.97182345.9427828.89
9542005.01.19 17:00delete3115.101.86251.86751.7626
9552005.01.20 09:00buy stop3125.601.87591.87091.9758
9562005.01.20 09:00sell stop3135.601.86781.87281.7679
9572005.01.20 09:06sell3135.601.86781.87281.7679
9582005.01.20 12:01modify3135.601.86781.86731.7679
9592005.01.20 12:02s/l3135.601.86731.86731.7679280.0028108.89
9602005.01.20 17:00delete3125.601.87591.87091.9758
9612005.01.21 09:00buy stop3145.601.87361.86861.9735
9622005.01.21 09:00sell stop3155.601.86671.87171.7668
9632005.01.21 10:05buy3145.601.87361.86861.9735
9642005.01.21 10:30s/l3145.601.86861.86861.9735-2800.0025308.89
9652005.01.21 10:30sell3155.601.86671.87171.7668
9662005.01.21 11:00modify3155.601.86671.86621.7668
9672005.01.21 12:53s/l3155.601.86621.86621.7668280.0025588.89
9682005.01.24 09:00buy stop3165.101.88271.87771.9826
9692005.01.24 09:00sell stop3175.101.87551.88051.7756
9702005.01.24 09:04buy3165.101.88271.87771.9826
9712005.01.24 13:10s/l3165.101.87771.87771.9826-2550.0023038.89
9722005.01.24 16:36sell3175.101.87551.88051.7756
9732005.01.24 17:00close3175.101.87561.88051.7756-51.0222987.87
9742005.01.25 09:00buy stop3184.601.88031.87531.9802
9752005.01.25 09:00sell stop3194.601.87471.87971.7748
9762005.01.25 09:55buy3184.601.88031.87531.9802
9772005.01.25 13:16s/l3184.601.87531.87531.9802-2300.0020687.87
9782005.01.25 13:30sell3194.601.87471.87971.7748
9792005.01.25 14:30modify3194.601.87471.87421.7748
9802005.01.25 17:00close3194.601.86491.87421.77484507.9825195.85
9812005.01.26 09:00buy stop3205.001.87021.86651.9701
9822005.01.26 09:00sell stop3215.001.86651.87021.7666
9832005.01.26 09:11buy3205.001.87021.86651.9701
9842005.01.26 11:00modify3205.001.87021.87071.9701
9852005.01.26 17:00close3205.001.88131.87071.97015549.9930745.84
9862005.01.26 17:00delete3215.001.86651.87021.7666
9872005.01.27 09:00buy stop3226.201.88771.88271.9876
9882005.01.27 09:00sell stop3236.201.87981.88481.7799
9892005.01.27 11:43sell3236.201.87981.88481.7799
9902005.01.27 16:10s/l3236.201.88481.88481.7799-3100.0027645.84
9912005.01.27 16:45buy3226.201.88771.88271.9876
9922005.01.27 17:00close3226.201.88631.88271.9876-868.0226777.82
9932005.01.28 09:00buy stop3245.401.89111.88611.9910
9942005.01.28 09:00sell stop3255.401.88501.89001.7851
9952005.01.28 10:42sell3255.401.88501.89001.7851
9962005.01.28 13:00modify3255.401.88501.88451.7851
9972005.01.28 14:30s/l3255.401.88451.88451.7851270.0027047.82
9982005.01.28 17:00delete3245.401.89111.88611.9910
9992005.01.31 09:00buy stop3265.401.88701.88311.9869
10002005.01.31 09:00sell stop3275.401.88311.88701.7832
10012005.01.31 09:59sell3275.401.88311.88701.7832
10022005.01.31 12:30modify3275.401.88311.88261.7832
10032005.01.31 12:35s/l3275.401.88261.88261.7832270.0027317.82
10042005.01.31 13:37buy3265.401.88701.88311.9869
10052005.01.31 17:00close3265.401.88591.88311.9869-593.9926723.83
10062005.02.01 09:00buy stop3285.301.88691.88191.9868
10072005.02.01 09:00sell stop3295.301.88061.88561.7807
10082005.02.01 09:12sell3295.301.88061.88561.7807
10092005.02.01 17:00delete3285.301.88691.88191.9868
10102005.02.01 17:00close3295.301.88001.88561.7807318.0027041.83
10112005.02.02 09:00buy stop3305.401.88581.88251.9857
10122005.02.02 09:00sell stop3315.401.88251.88581.7826
10132005.02.02 09:43buy3305.401.88581.88251.9857
10142005.02.02 17:00close3305.401.88471.88251.9857-594.0326447.80
10152005.02.02 17:00delete3315.401.88251.88581.7826
10162005.02.03 09:00buy stop3325.301.88541.88171.9853
10172005.02.03 09:00sell stop3335.301.88171.88541.7818
10182005.02.03 10:30buy3325.301.88541.88171.9853
10192005.02.03 11:30modify3325.301.88541.88591.9853
10202005.02.03 13:46s/l3325.301.88591.88591.9853265.0026712.80
10212005.02.03 14:47sell3335.301.88171.88541.7818
10222005.02.03 16:30modify3335.301.88171.88121.7818
10232005.02.03 17:00close3335.301.87961.88121.78181113.0127825.81
10242005.02.04 09:00buy stop3345.601.88301.87931.9829
10252005.02.04 09:00sell stop3355.601.87931.88301.7794
10262005.02.04 11:32buy3345.601.88301.87931.9829
10272005.02.04 15:00modify3345.601.88301.88351.9829
10282005.02.04 15:01s/l3345.601.88351.88351.9829280.0028105.81
10292005.02.04 17:00delete3355.601.87931.88301.7794
10302005.02.07 09:00buy stop3365.601.87611.87111.9760
10312005.02.07 09:00sell stop3375.601.87011.87511.7702
10322005.02.07 10:27sell3375.601.87011.87511.7702
10332005.02.07 16:00modify3375.601.87011.86961.7702
10342005.02.07 17:00delete3365.601.87611.87111.9760
10352005.02.07 17:00close3375.601.86581.86961.77022408.0030513.81
10362005.02.08 09:00buy stop3386.101.85851.85451.9584
10372005.02.08 09:00sell stop3396.101.85451.85851.7546
10382005.02.08 09:50sell3396.101.85451.85851.7546
10392005.02.08 12:30modify3396.101.85451.85401.7546
10402005.02.08 12:44s/l3396.101.85401.85401.7546305.0030818.81
10412005.02.08 17:00delete3386.101.85851.85451.9584
10422005.02.09 09:00buy stop3406.201.86011.85581.9600
10432005.02.09 09:00sell stop3416.201.85581.86011.7559
10442005.02.09 09:20sell3416.201.85581.86011.7559
10452005.02.09 10:30s/l3416.201.86011.86011.7559-2666.0028152.81
10462005.02.09 10:30buy3406.201.86011.85581.9600
10472005.02.09 11:00modify3406.201.86011.86061.9600
10482005.02.09 14:07s/l3406.201.86061.86061.9600310.0028462.81
10492005.02.10 09:00buy stop3425.701.86351.86001.9634
10502005.02.10 09:00sell stop3435.701.86001.86351.7601
10512005.02.10 09:19sell3435.701.86001.86351.7601
10522005.02.10 14:30modify3435.701.86001.85951.7601
10532005.02.10 15:09s/l3435.701.85951.85951.7601285.0028747.81
10542005.02.10 15:50buy3425.701.86351.86001.9634
10552005.02.10 16:00modify3425.701.86351.86401.9634
10562005.02.10 17:00close3425.701.87081.86401.96344161.0132908.82
10572005.02.11 09:00buy stop3446.601.87151.86671.9714
10582005.02.11 09:00sell stop3456.601.86671.87151.7668
10592005.02.11 11:24sell3456.601.86671.87151.7668
10602005.02.11 13:30modify3456.601.86671.86621.7668
10612005.02.11 14:57s/l3456.601.86621.86621.7668330.0033238.82
10622005.02.11 17:00delete3446.601.87151.86671.9714
10632005.02.14 09:00buy stop3466.701.87761.87451.9775
10642005.02.14 09:00sell stop3476.701.87451.87761.7746
10652005.02.14 09:04buy3466.701.87761.87451.9775
10662005.02.14 10:00modify3466.701.87761.87811.9775
10672005.02.14 17:00close3466.701.88681.87811.97756164.0339402.85
10682005.02.14 17:00delete3476.701.87451.87761.7746
10692005.02.15 09:00buy stop3487.901.89021.88581.9901
10702005.02.15 09:00sell stop3497.901.88581.89021.7859
10712005.02.15 10:32sell3497.901.88581.89021.7859
10722005.02.15 14:11s/l3497.901.89021.89021.7859-3476.0035926.85
10732005.02.15 14:11buy3487.901.89021.88581.9901
10742005.02.15 14:30modify3487.901.89021.89071.9901
10752005.02.15 15:07s/l3487.901.89071.89071.9901395.0036321.85
10762005.02.16 09:00buy stop3507.301.89511.89011.9950
10772005.02.16 09:00sell stop3517.301.88991.89491.7900
10782005.02.16 09:03buy3507.301.89511.89011.9950
10792005.02.16 10:14s/l3507.301.89011.89011.9950-3650.0032671.85
10802005.02.16 10:19sell3517.301.88991.89491.7900
10812005.02.16 12:00modify3517.301.88991.88941.7900
10822005.02.16 17:00close3517.301.87901.88941.79007957.0940628.94
10832005.02.17 09:00buy stop3528.101.88901.88401.9889
10842005.02.17 09:00sell stop3538.101.88381.88881.7839
10852005.02.17 09:21buy3528.101.88901.88401.9889
10862005.02.17 11:00modify3528.101.88901.88951.9889
10872005.02.17 11:31s/l3528.101.88951.88951.9889405.0041033.94
10882005.02.17 17:00delete3538.101.88381.88881.7839
10892005.02.18 09:00buy stop3548.201.89611.89181.9960
10902005.02.18 09:00sell stop3558.201.89181.89611.7919
10912005.02.18 10:00buy3548.201.89611.89181.9960
10922005.02.18 12:48s/l3548.201.89181.89181.9960-3526.0037507.94
10932005.02.18 12:48sell3558.201.89181.89611.7919
10942005.02.18 17:00close3558.201.89461.89611.7919-2295.9735211.97
10952005.02.21 09:00buy stop3567.001.89611.89201.9960
10962005.02.21 09:00sell stop3577.001.89201.89611.7921
10972005.02.21 09:14buy3567.001.89611.89201.9960
10982005.02.21 10:00modify3567.001.89611.89661.9960
10992005.02.21 10:26s/l3567.001.89661.89661.9960350.0035561.97
11002005.02.21 17:00delete3577.001.89201.89611.7921
11012005.02.22 09:00buy stop3587.101.90981.90502.0097
11022005.02.22 09:00sell stop3597.101.90501.90981.8051
11032005.02.22 11:09buy3587.101.90981.90502.0097
11042005.02.22 12:00modify3587.101.90981.91032.0097
11052005.02.22 12:35s/l3587.101.91031.91032.0097355.0035916.97
11062005.02.22 16:00sell3597.101.90501.90981.8051
11072005.02.22 17:00close3597.101.90571.90981.8051-497.0235419.95
11082005.02.23 09:00buy stop3607.101.90961.90462.0095
11092005.02.23 09:00sell stop3617.101.90361.90861.8037
11102005.02.23 10:12buy3607.101.90961.90462.0095
11112005.02.23 15:00modify3607.101.90961.91012.0095
11122005.02.23 15:10s/l3607.101.91011.91012.0095355.0035774.95
11132005.02.23 17:00delete3617.101.90361.90861.8037
11142005.02.24 09:00buy stop3627.201.91211.90752.0120
11152005.02.24 09:00sell stop3637.201.90751.91211.8076
11162005.02.24 09:13sell3637.201.90751.91211.8076
11172005.02.24 10:30modify3637.201.90751.90701.8076
11182005.02.24 11:24s/l3637.201.90701.90701.8076360.0036134.95
11192005.02.24 13:05buy3627.201.91211.90752.0120
11202005.02.24 16:26s/l3627.201.90751.90752.0120-3312.0032822.95
11212005.02.25 09:00buy stop3646.601.91131.90752.0112
11222005.02.25 09:00sell stop3656.601.90751.91131.8076
11232005.02.25 09:07buy3646.601.91131.90752.0112
11242005.02.25 11:34s/l3646.601.90751.90752.0112-2508.0030314.95
11252005.02.25 11:34sell3656.601.90751.91131.8076
11262005.02.25 12:15s/l3656.601.91131.91131.8076-2508.0027806.95
11272005.02.28 09:00buy stop3665.601.92411.92002.0240
11282005.02.28 09:00sell stop3675.601.92001.92411.8201
11292005.02.28 09:03sell3675.601.92001.92411.8201
11302005.02.28 09:32s/l3675.601.92411.92411.8201-2296.0025510.95
11312005.02.28 09:32buy3665.601.92411.92002.0240
11322005.02.28 09:32sell stop3685.101.91891.92391.8190
11332005.02.28 17:00close3665.601.92551.92002.0240783.9526294.90
11342005.02.28 17:00delete3685.101.91891.92391.8190
11352005.03.01 09:00buy stop3695.301.92051.91702.0204
11362005.03.01 09:00sell stop3705.301.91701.92051.8171
11372005.03.01 09:23buy3695.301.92051.91702.0204
11382005.03.01 17:00close3695.301.91981.91702.0204-370.9825923.92
11392005.03.01 17:00delete3705.301.91701.92051.8171
11402005.03.02 09:00buy stop3715.201.92161.91662.0215
11412005.03.02 09:00sell stop3725.201.91571.92071.8158
11422005.03.02 09:50sell3725.201.91571.92071.8158
11432005.03.02 10:30modify3725.201.91571.91521.8158
11442005.03.02 17:00delete3715.201.92161.91662.0215
11452005.03.02 17:00close3725.201.91021.91521.81582859.9728783.89
11462005.03.03 09:00buy stop3735.801.91291.90842.0128
11472005.03.03 09:00sell stop3745.801.90841.91291.8085
11482005.03.03 15:06sell3745.801.90841.91291.8085
11492005.03.03 17:00delete3735.801.91291.90842.0128
11502005.03.03 17:00close3745.801.90861.91291.8085-116.0128667.88
11512005.03.04 09:00buy stop3755.701.90911.90552.0090
11522005.03.04 09:00sell stop3765.701.90551.90911.8056
11532005.03.04 09:22sell3765.701.90551.90911.8056
11542005.03.04 14:25s/l3765.701.90911.90911.8056-2052.0026615.88
11552005.03.04 14:25buy3755.701.90911.90552.0090
11562005.03.04 15:00modify3755.701.90911.90962.0090
11572005.03.04 17:00close3755.701.92551.90962.00909347.9535963.83
11582005.03.07 09:00buy stop3777.201.92341.91852.0233
11592005.03.07 09:00sell stop3787.201.91851.92341.8186
11602005.03.07 09:52sell3787.201.91851.92341.8186
11612005.03.07 11:30modify3787.201.91851.91801.8186
11622005.03.07 17:00delete3777.201.92341.91852.0233
11632005.03.07 17:00close3787.201.91411.91801.81863168.0039131.83
11642005.03.08 09:00buy stop3797.801.91751.91252.0174
11652005.03.08 09:00sell stop3807.801.91231.91731.8124
11662005.03.08 09:01buy3797.801.91751.91252.0174
11672005.03.08 10:00modify3797.801.91751.91802.0174
11682005.03.08 17:00close3797.801.93091.91802.017410451.9849583.81
11692005.03.08 17:00delete3807.801.91231.91731.8124
11702005.03.09 09:00buy stop3819.901.93041.92662.0303
11712005.03.09 09:00sell stop3829.901.92661.93041.8267
11722005.03.09 09:20buy3819.901.93041.92662.0303
11732005.03.09 10:43s/l3819.901.92661.92662.0303-3762.0045821.81
11742005.03.09 10:43sell3829.901.92661.93041.8267
11752005.03.09 14:30modify3829.901.92661.92611.8267
11762005.03.09 17:00close3829.901.92131.92611.82675247.0151068.82
11772005.03.10 09:00buy stop38310.201.93051.92662.0304
11782005.03.10 09:00sell stop38410.201.92661.93051.8267
11792005.03.10 09:18buy38310.201.93051.92662.0304
11802005.03.10 10:01s/l38310.201.92661.92662.0304-3978.0047090.82
11812005.03.10 10:01sell38410.201.92661.93051.8267
11822005.03.10 10:21s/l38410.201.93051.93051.8267-3978.0043112.82
11832005.03.11 09:00buy stop3858.601.92531.92062.0252
11842005.03.11 09:00sell stop3868.601.92061.92531.8207
11852005.03.11 09:31sell3868.601.92061.92531.8207
11862005.03.11 10:30modify3868.601.92061.92011.8207
11872005.03.11 12:15s/l3868.601.92011.92011.8207430.0043542.82
11882005.03.11 14:34buy3858.601.92531.92062.0252
11892005.03.11 15:07s/l3858.601.92061.92062.0252-4042.0039500.82
11902005.03.14 09:00buy stop3877.901.92481.91982.0247
11912005.03.14 09:00sell stop3887.901.91831.92331.8184
11922005.03.14 09:03sell3887.901.91831.92331.8184
11932005.03.14 15:30modify3887.901.91831.91781.8184
11942005.03.14 17:00delete3877.901.92481.91982.0247
11952005.03.14 17:00close3887.901.91221.91781.81844819.0044319.82
11962005.03.15 09:00buy stop3898.901.91651.91152.0164
11972005.03.15 09:00sell stop3908.901.91051.91551.8106
11982005.03.15 09:40buy3898.901.91651.91152.0164
11992005.03.15 09:59s/l3898.901.91151.91152.0164-4450.0039869.82
12002005.03.15 09:59buy stop3918.001.91651.91152.0164
12012005.03.15 11:32buy3918.001.91651.91152.0164
12022005.03.15 12:30modify3918.001.91651.91702.0164
12032005.03.15 15:35s/l3918.001.91701.91702.0164400.0040269.82
12042005.03.15 17:00delete3908.901.91051.91551.8106
12052005.03.16 09:00buy stop3928.101.92241.91742.0223
12062005.03.16 09:00sell stop3938.101.91291.91791.8130
12072005.03.16 09:03buy3928.101.92241.91742.0223
12082005.03.16 15:00modify3928.101.92241.92292.0223
12092005.03.16 17:00close3928.101.92821.92292.02234698.0144967.83
12102005.03.16 17:00delete3938.101.91291.91791.8130
12112005.03.17 09:00buy stop3949.001.92691.92192.0268
12122005.03.17 09:00sell stop3959.001.92181.92681.8219
12132005.03.17 10:54buy3949.001.92691.92192.0268
12142005.03.17 14:20s/l3949.001.92191.92192.0268-4500.0040467.83
12152005.03.17 14:20sell3959.001.92181.92681.8219
12162005.03.17 15:00modify3959.001.92181.92131.8219
12172005.03.17 15:14s/l3959.001.92131.92131.8219450.0040917.83
12182005.03.18 09:00buy stop3968.201.92321.91892.0231
12192005.03.18 09:00sell stop3978.201.91891.92321.8190
12202005.03.18 09:05sell3978.201.91891.92321.8190
12212005.03.18 10:00modify3978.201.91891.91841.8190
12222005.03.18 17:00delete3968.201.92321.91892.0231
12232005.03.18 17:00close3978.201.91591.91841.81902460.0043377.83
12242005.03.21 09:00buy stop3988.701.91861.91362.0185
12252005.03.21 09:00sell stop3998.701.90861.91361.8087
12262005.03.21 09:24sell3998.701.90861.91361.8087
12272005.03.21 10:00modify3998.701.90861.90811.8087
12282005.03.21 17:00delete3988.701.91861.91362.0185
12292005.03.21 17:00close3998.701.89641.90811.808710614.0053991.83
12302005.03.22 09:00buy stop40010.801.89921.89451.9991
12312005.03.22 09:00sell stop40110.801.89451.89921.7946
12322005.03.22 09:13buy40010.801.89921.89451.9991
12332005.03.22 17:00close40010.801.89911.89451.9991-108.0653883.77
12342005.03.22 17:00delete40110.801.89451.89921.7946
12352005.03.23 09:00buy stop40210.801.88921.88491.9891
12362005.03.23 09:00sell stop40310.801.88491.88921.7850
12372005.03.23 09:35sell40310.801.88491.88921.7850
12382005.03.23 10:30modify40310.801.88491.88441.7850
12392005.03.23 17:00delete40210.801.88921.88491.9891
12402005.03.23 17:00close40310.801.87411.88441.785011664.0065547.77
12412005.03.24 09:00buy stop40413.101.87401.86941.9739
12422005.03.24 09:00sell stop40513.101.86941.87401.7695
12432005.03.24 09:02buy40413.101.87401.86941.9739
12442005.03.24 10:46s/l40413.101.86941.86941.9739-6026.0059521.77
12452005.03.24 10:46sell40513.101.86941.87401.7695
12462005.03.24 15:09s/l40513.101.87401.87401.7695-6026.0053495.77
12472005.03.25 09:00buy stop40610.701.87101.86711.9709
12482005.03.25 09:00sell stop40710.701.86711.87101.7672
12492005.03.25 09:03buy40610.701.87101.86711.9709
12502005.03.25 17:00close40610.701.86871.86711.9709-2460.9751034.80
12512005.03.25 17:00delete40710.701.86711.87101.7672
12522005.03.28 09:00buy stop40810.201.86501.86081.9649
12532005.03.28 09:00sell stop40910.201.86081.86501.7609
12542005.03.28 14:34buy40810.201.86501.86081.9649
12552005.03.28 15:49s/l40810.201.86081.86081.9649-4284.0046750.80
12562005.03.28 15:49sell40910.201.86081.86501.7609
12572005.03.28 16:22s/l40910.201.86501.86501.7609-4284.0042466.80
12582005.03.29 09:00buy stop4108.501.87331.86831.9732
12592005.03.29 09:00sell stop4118.501.86721.87221.7673
12602005.03.29 09:14buy4108.501.87331.86831.9732
12612005.03.29 17:00close4108.501.87411.86831.9732679.9743146.77
12622005.03.29 17:00delete4118.501.86721.87221.7673
12632005.03.30 09:00buy stop4128.601.88111.87721.9810
12642005.03.30 09:00sell stop4138.601.87721.88111.7773
12652005.03.30 09:44buy4128.601.88111.87721.9810
12662005.03.30 16:30modify4128.601.88111.88161.9810
12672005.03.30 17:00close4128.601.88291.88161.98101548.0044694.77
12682005.03.30 17:00delete4138.601.87721.88111.7773
12692005.03.31 09:00buy stop4148.901.88101.87601.9809
12702005.03.31 09:00sell stop4158.901.87471.87971.7748
12712005.03.31 10:09buy4148.901.88101.87601.9809
12722005.03.31 16:00modify4148.901.88101.88151.9809
12732005.03.31 17:00close4148.901.88971.88151.98097742.9452437.71
12742005.03.31 17:00delete4158.901.87471.87971.7748
12752005.04.01 09:00buy stop41610.501.88991.88491.9898
12762005.04.01 09:00sell stop41710.501.88481.88981.7849
12772005.04.01 15:09buy41610.501.88991.88491.9898
12782005.04.01 16:00modify41610.501.88991.89041.9898
12792005.04.01 16:12s/l41610.501.89041.89041.9898525.0052962.71
12802005.04.01 17:00delete41710.501.88481.88981.7849
12812005.04.04 09:00buy stop41810.601.88031.87551.9802
12822005.04.04 09:00sell stop41910.601.87551.88031.7756
12832005.04.04 09:55sell41910.601.87551.88031.7756
12842005.04.04 15:30modify41910.601.87551.87501.7756
12852005.04.04 17:00delete41810.601.88031.87551.9802
12862005.04.04 17:00close41910.601.87251.87501.77563180.0056142.71
12872005.04.05 09:00buy stop42011.201.87781.87311.9777
12882005.04.05 09:00sell stop42111.201.87311.87781.7732
12892005.04.05 09:56sell42111.201.87311.87781.7732
12902005.04.05 14:57s/l42111.201.87781.87781.7732-5264.0050878.71
12912005.04.05 14:57buy42011.201.87781.87311.9777
12922005.04.05 17:00close42011.201.87651.87311.9777-1455.9949422.72
12932005.04.06 09:00buy stop4229.901.88561.88071.9855
12942005.04.06 09:00sell stop4239.901.88071.88561.7808
12952005.04.06 10:14sell4239.901.88071.88561.7808
12962005.04.06 14:30modify4239.901.88071.88021.7808
12972005.04.06 17:00delete4229.901.88561.88071.9855
12982005.04.06 17:00close4239.901.87711.88021.78083564.0052986.72
12992005.04.07 09:00buy stop42410.601.88661.88161.9865
13002005.04.07 09:00sell stop42510.601.88161.88661.7817
13012005.04.07 10:30sell42510.601.88161.88661.7817
13022005.04.07 11:30modify42510.601.88161.88111.7817
13032005.04.07 14:05s/l42510.601.88111.88111.7817530.0053516.72
13042005.04.07 17:00delete42410.601.88661.88161.9865
13052005.04.08 09:00buy stop42610.701.87061.86651.9705
13062005.04.08 09:00sell stop42710.701.86651.87061.7666
13072005.04.08 11:43buy42610.701.87061.86651.9705
13082005.04.08 17:00close42610.701.87471.86651.97054386.9557903.67
13092005.04.08 17:00delete42710.701.86651.87061.7666
13102005.04.11 09:00buy stop42811.601.88521.88191.9851
13112005.04.11 09:00sell stop42911.601.88191.88521.7820
13122005.04.11 09:38buy42811.601.88521.88191.9851
13132005.04.11 10:30modify42811.601.88521.88571.9851
13142005.04.11 17:00close42811.601.89001.88571.98515567.9863471.65
13152005.04.11 17:00delete42911.601.88191.88521.7820
13162005.04.12 09:00buy stop43012.701.89511.89011.9950
13172005.04.12 09:00sell stop43112.701.88951.89451.7896
13182005.04.12 13:50buy43012.701.89511.89011.9950
13192005.04.12 14:48s/l43012.701.89011.89011.9950-6350.0057121.65
13202005.04.12 14:48sell43112.701.88951.89451.7896
13212005.04.12 15:30modify43112.701.88951.88901.7896
13222005.04.12 17:00close43112.701.88591.88901.78964572.0661693.71
13232005.04.13 09:00buy stop43212.301.89571.89111.9956
13242005.04.13 09:00sell stop43312.301.89111.89571.7912
13252005.04.13 10:04buy43212.301.89571.89111.9956
13262005.04.13 12:40s/l43212.301.89111.89111.9956-5658.0056035.71
13272005.04.13 12:40sell43312.301.89111.89571.7912
13282005.04.13 15:30modify43312.301.89111.89061.7912
13292005.04.13 16:10s/l43312.301.89061.89061.7912615.0056650.71
13302005.04.14 09:00buy stop43411.301.89081.88581.9907
13312005.04.14 09:00sell stop43511.301.88481.88981.7849
13322005.04.14 11:46sell43511.301.88481.88981.7849
13332005.04.14 13:30modify43511.301.88481.88431.7849
13342005.04.14 17:00delete43411.301.89081.88581.9907
13352005.04.14 17:00close43511.301.88161.88431.78493616.0060266.71
13362005.04.15 09:00buy stop43612.101.88201.87701.9819
13372005.04.15 09:00sell stop43712.101.87641.88141.7765
13382005.04.15 09:20buy43612.101.88201.87701.9819
13392005.04.15 11:00modify43612.101.88201.88251.9819
13402005.04.15 11:33s/l43612.101.88251.88251.9819605.0060871.71
13412005.04.15 17:00delete43712.101.87641.88141.7765
13422005.04.18 09:00buy stop43812.201.89351.88851.9934
13432005.04.18 09:00sell stop43912.201.88811.89311.7882
13442005.04.18 09:24buy43812.201.89351.88851.9934
13452005.04.18 10:00modify43812.201.89351.89401.9934
13462005.04.18 17:00close43812.201.90381.89401.993412566.0173437.72
13472005.04.18 17:00delete43912.201.88811.89311.7882
13482005.04.19 09:00buy stop44014.701.90701.90292.0069
13492005.04.19 09:00sell stop44114.701.90291.90701.8030
13502005.04.19 09:12buy44014.701.90701.90292.0069
13512005.04.19 12:00modify44014.701.90701.90752.0069
13522005.04.19 12:58s/l44014.701.90751.90752.0069735.0074172.72
13532005.04.19 17:00delete44114.701.90291.90701.8030
13542005.04.20 09:00buy stop44214.801.92101.91642.0209
13552005.04.20 09:00sell stop44314.801.91641.92101.8165
13562005.04.20 09:37sell44314.801.91641.92101.8165
13572005.04.20 12:00modify44314.801.91641.91591.8165
13582005.04.20 14:15s/l44314.801.91591.91591.8165740.0074912.72
13592005.04.20 17:00delete44214.801.92101.91642.0209
13602005.04.21 09:00buy stop44415.001.92241.91742.0223
13612005.04.21 09:00sell stop44515.001.91661.92161.8167
13622005.04.21 09:19sell44515.001.91661.92161.8167
13632005.04.21 11:00modify44515.001.91661.91611.8167
13642005.04.21 17:00delete44415.001.92241.91742.0223
13652005.04.21 17:00close44515.001.91241.91611.81676300.0081212.72
13662005.04.22 09:00buy stop44616.201.91171.90692.0116
13672005.04.22 09:00sell stop44716.201.90691.91171.8070
13682005.04.22 09:40buy44616.201.91171.90692.0116
13692005.04.22 12:30modify44616.201.91171.91222.0116
13702005.04.22 17:00close44616.201.91521.91222.01165669.9986882.71
13712005.04.22 17:00delete44716.201.90691.91171.8070
13722005.04.25 09:00buy stop44817.401.91611.91112.0160
13732005.04.25 09:00sell stop44917.401.90971.91471.8098
13742005.04.25 11:00sell44917.401.90971.91471.8098
13752005.04.25 17:00delete44817.401.91611.91112.0160
13762005.04.25 17:00close44917.401.91181.91471.8098-3654.1483228.57
13772005.04.26 09:00buy stop45016.601.91381.90882.0137
13782005.04.26 09:00sell stop45116.601.90711.91211.8072
13792005.04.26 09:03sell45116.601.90711.91211.8072
13802005.04.26 13:30modify45116.601.90711.90661.8072
13812005.04.26 13:36s/l45116.601.90661.90661.8072830.0084058.57
13822005.04.26 17:00delete45016.601.91381.90882.0137
13832005.04.27 09:00buy stop45216.801.90711.90212.0070
13842005.04.27 09:00sell stop45316.801.89831.90331.7984
13852005.04.27 14:43buy45216.801.90711.90212.0070
13862005.04.27 17:00close45216.801.90701.90212.0070-168.0983890.48
13872005.04.27 17:00delete45316.801.89831.90331.7984
13882005.04.28 09:00buy stop45416.801.90741.90242.0073
13892005.04.28 09:00sell stop45516.801.90231.90731.8024
13902005.04.28 09:00sell45516.801.90231.90731.8024
13912005.04.28 13:30s/l45516.801.90731.90731.8024-8400.0075490.48
13922005.04.28 13:30buy45416.801.90741.90242.0073
13932005.04.28 17:00close45416.801.90971.90242.00733863.8679354.34
13942005.04.29 09:00buy stop45615.901.91691.91192.0168
13952005.04.29 09:00sell stop45715.901.91091.91591.8110
13962005.04.29 11:05sell45715.901.91091.91591.8110
13972005.04.29 17:00delete45615.901.91691.91192.0168
13982005.04.29 17:00close45715.901.91021.91591.81101113.0080467.34
13992005.05.02 09:00buy stop45816.101.90701.90202.0069
14002005.05.02 09:00sell stop45916.101.90021.90521.8003
14012005.05.02 14:56sell45916.101.90021.90521.8003
14022005.05.02 16:30modify45916.101.90021.89971.8003
14032005.05.02 17:00delete45816.101.90701.90202.0069
14042005.05.02 17:00close45916.101.89311.89971.800311431.0091898.34
14052005.05.03 09:00buy stop46018.401.89611.89111.9960
14062005.05.03 09:00sell stop46118.401.89111.89611.7912
14072005.05.03 12:44sell46118.401.89111.89611.7912
14082005.05.03 17:00delete46018.401.89611.89111.9960
14092005.05.03 17:00close46118.401.89091.89611.7912368.0092266.34
14102005.05.04 09:00buy stop46218.401.90261.89852.0025
14112005.05.04 09:00sell stop46318.401.89851.90261.7986
14122005.05.04 09:09sell46318.401.89851.90261.7986
14132005.05.04 12:50s/l46318.401.90261.90261.7986-7544.0084722.34
14142005.05.04 12:50buy46218.401.90261.89852.0025
14152005.05.04 15:01s/l46218.401.89851.89852.0025-7544.0077178.34
14162005.05.05 09:00buy stop46415.401.90681.90182.0067
14172005.05.05 09:00sell stop46515.401.90061.90561.8007
14182005.05.05 17:00delete46415.401.90681.90182.0067
14192005.05.05 17:00delete46515.401.90061.90561.8007
14202005.05.06 09:00buy stop46615.401.90321.89832.0031
14212005.05.06 09:00sell stop46715.401.89831.90321.7984
14222005.05.06 09:08sell46715.401.89831.90321.7984
14232005.05.06 15:00modify46715.401.89831.89781.7984
14242005.05.06 17:00delete46615.401.90321.89832.0031
14252005.05.06 17:00close46715.401.89291.89781.79848316.0085494.34
14262005.05.09 09:00buy stop46817.101.88921.88421.9891
14272005.05.09 09:00sell stop46917.101.88421.88921.7843
14282005.05.09 10:35sell46917.101.88421.88921.7843
14292005.05.09 15:00modify46917.101.88421.88371.7843
14302005.05.09 16:31s/l46917.101.88371.88371.7843855.0086349.34
14312005.05.09 17:00delete46817.101.88921.88421.9891
14322005.05.10 09:00buy stop47017.301.88521.88021.9851
14332005.05.10 09:00sell stop47117.301.87571.88071.7758
14342005.05.10 17:00delete47017.301.88521.88021.9851
14352005.05.10 17:00delete47117.301.87571.88071.7758
14362005.05.11 09:00buy stop47217.301.88771.88271.9876
14372005.05.11 09:00sell stop47317.301.88021.88521.7803
14382005.05.11 10:22buy47217.301.88771.88271.9876
14392005.05.11 11:00modify47217.301.88771.88821.9876
14402005.05.11 11:03s/l47217.301.88821.88821.9876865.0087214.34
14412005.05.11 14:30sell47317.301.88021.88521.7803
14422005.05.11 15:00modify47317.301.88021.87971.7803
14432005.05.11 17:00close47317.301.87481.87971.78039342.1796556.51
14442005.05.12 09:00buy stop47419.301.87301.86801.9729
14452005.05.12 09:00sell stop47519.301.86521.87021.7653
14462005.05.12 09:22sell47519.301.86521.87021.7653
14472005.05.12 15:00modify47519.301.86521.86471.7653
14482005.05.12 17:00delete47419.301.87301.86801.9729
14492005.05.12 17:00close47519.301.86411.86471.76532123.0098679.51
14502005.05.13 09:00buy stop47619.701.86581.86191.9657
14512005.05.13 09:00sell stop47719.701.86191.86581.7620
14522005.05.13 09:22sell47719.701.86191.86581.7620
14532005.05.13 11:00modify47719.701.86191.86141.7620
14542005.05.13 17:00delete47619.701.86581.86191.9657
14552005.05.13 17:00close47719.701.85601.86141.762011623.00110302.51
14562005.05.16 09:00buy stop47822.101.85021.84521.9501
14572005.05.16 09:00sell stop47922.101.84101.84601.7411
14582005.05.16 09:32sell47922.101.84101.84601.7411
14592005.05.16 13:00modify47922.101.84101.84051.7411
14602005.05.16 17:00delete47822.101.85021.84521.9501
14612005.05.16 17:00close47922.101.83451.84051.741114365.00124667.51
14622005.05.17 09:00buy stop48024.901.84181.83681.9417
14632005.05.17 09:00sell stop48124.901.83511.84011.7352
14642005.05.17 11:29buy48024.901.84181.83681.9417
14652005.05.17 14:30s/l48024.901.83681.83681.9417-12450.00112217.51
14662005.05.17 17:00delete48124.901.83511.84011.7352
14672005.05.18 09:00buy stop48222.401.83511.83161.9350
14682005.05.18 09:00sell stop48322.401.83161.83511.7317
14692005.05.18 10:14buy48222.401.83511.83161.9350
14702005.05.18 11:05s/l48222.401.83161.83161.9350-7840.00104377.51
14712005.05.18 11:05sell48322.401.83161.83511.7317
14722005.05.18 14:42s/l48322.401.83511.83511.7317-7840.0096537.51
14732005.05.19 09:00buy stop48419.301.84181.83811.9417
14742005.05.19 09:00sell stop48519.301.83811.84181.7382
14752005.05.19 10:22sell48519.301.83811.84181.7382
14762005.05.19 10:30s/l48519.301.84181.84181.7382-7141.0089396.51
14772005.05.19 10:30buy48419.301.84181.83811.9417
14782005.05.19 13:46s/l48419.301.83811.83811.9417-7141.0082255.51
14792005.05.20 09:00buy stop48616.401.83761.83391.9375
14802005.05.20 09:00sell stop48716.401.83391.83761.7340
14812005.05.20 09:57buy48616.401.83761.83391.9375
14822005.05.20 14:37s/l48616.401.83391.83391.9375-6068.0076187.51
14832005.05.20 14:37sell48716.401.83391.83761.7340
14842005.05.20 15:00modify48716.401.83391.83341.7340
14852005.05.20 17:00close48716.401.82491.83341.734014760.0690947.57
14862005.05.23 09:00buy stop48818.201.82961.82461.9295
14872005.05.23 09:00sell stop48918.201.82441.82941.7245
14882005.05.23 09:57buy48818.201.82961.82461.9295
14892005.05.23 17:00close48818.201.82911.82461.9295-910.1990037.38
14902005.05.23 17:00delete48918.201.82441.82941.7245
14912005.05.24 09:00buy stop49018.001.83321.82841.9331
14922005.05.24 09:00sell stop49118.001.82841.83321.7285
14932005.05.24 12:25buy49018.001.83321.82841.9331
14942005.05.24 16:59s/l49018.001.82841.82841.9331-8640.0081397.38
14952005.05.24 16:59sell49118.001.82841.83321.7285
14962005.05.24 17:00close49118.001.82871.83321.7285-540.0080857.38
14972005.05.25 09:00buy stop49216.201.83251.82801.9324
14982005.05.25 09:00sell stop49316.201.82801.83251.7281
14992005.05.25 09:29sell49316.201.82801.83251.7281
15002005.05.25 15:31s/l49316.201.83251.83251.7281-7290.0073567.38
15012005.05.25 15:31buy49216.201.83251.82801.9324
15022005.05.25 17:00close49216.201.83041.82801.9324-3402.0270165.36
15032005.05.26 09:00buy stop49414.001.82961.82461.9295
15042005.05.26 09:00sell stop49514.001.82131.82631.7214
15052005.05.26 16:35sell49514.001.82131.82631.7214
15062005.05.26 17:00delete49414.001.82961.82461.9295
15072005.05.26 17:00close49514.001.82211.82631.7214-1120.0069045.36
15082005.05.27 09:00buy stop49613.801.82501.82171.9249
15092005.05.27 09:00sell stop49713.801.82171.82501.7218
15102005.05.27 09:46buy49613.801.82501.82171.9249
15112005.05.27 12:05s/l49613.801.82171.82171.9249-4554.0064491.36
15122005.05.27 12:05sell49713.801.82171.82501.7218
15132005.05.27 13:31s/l49713.801.82501.82501.7218-4554.0059937.36
15142005.05.30 09:00buy stop49812.001.82601.82171.9259
15152005.05.30 09:00sell stop49912.001.82171.82601.7218
15162005.05.30 13:03sell49912.001.82171.82601.7218
15172005.05.30 17:00delete49812.001.82601.82171.9259
15182005.05.30 17:00close49912.001.82411.82601.7218-2879.9457057.42
15192005.05.31 09:00buy stop50011.401.81681.81181.9167
15202005.05.31 09:00sell stop50111.401.81161.81661.7117
15212005.05.31 09:31buy50011.401.81681.81181.9167
15222005.05.31 11:00modify50011.401.81681.81731.9167
15232005.05.31 11:49s/l50011.401.81731.81731.9167570.0057627.42
15242005.05.31 17:00delete50111.401.81161.81661.7117
15252005.06.01 09:00buy stop50211.501.82241.81851.9223
15262005.06.01 09:00sell stop50311.501.81851.82241.7186
15272005.06.01 09:55sell50311.501.81851.82241.7186
15282005.06.01 11:00modify50311.501.81851.81801.7186
15292005.06.01 11:03s/l50311.501.81801.81801.7186575.0058202.42
15302005.06.01 17:00delete50211.501.82241.81851.9223
15312005.06.02 09:00buy stop50411.601.81671.81171.9166
15322005.06.02 09:00sell stop50511.601.80901.81401.7091
15332005.06.02 09:14buy50411.601.81671.81171.9166
15342005.06.02 11:00modify50411.601.81671.81721.9166
15352005.06.02 11:15s/l50411.601.81721.81721.9166580.0058782.42
15362005.06.02 17:00delete50511.601.80901.81401.7091
15372005.06.03 09:00buy stop50611.801.82071.81571.9206
15382005.06.03 09:00sell stop50711.801.81301.81801.7131
15392005.06.03 14:30buy50611.801.82071.81571.9206
15402005.06.03 16:04s/l50611.801.81571.81571.9206-5900.0052882.42
15412005.06.03 17:00delete50711.801.81301.81801.7131
15422005.06.06 09:00buy stop50810.601.82051.81551.9204
15432005.06.06 09:00sell stop50910.601.81411.81911.7142
15442005.06.06 10:51buy50810.601.82051.81551.9204
15452005.06.06 17:00close50810.601.81901.81551.9204-1589.9951292.43
15462005.06.06 17:00delete50910.601.81411.81911.7142
15472005.06.07 09:00buy stop51010.301.83031.82531.9302
15482005.06.07 09:00sell stop51110.301.82251.82751.7226
15492005.06.07 09:34buy51010.301.83031.82531.9302
15502005.06.07 17:00close51010.301.82991.82531.9302-411.9750880.46
15512005.06.07 17:00delete51110.301.82251.82751.7226
15522005.06.08 09:00buy stop51210.201.83891.83391.9388
15532005.06.08 09:00sell stop51310.201.83261.83761.7327
15542005.06.08 15:25buy51210.201.83891.83391.9388
15552005.06.08 17:00close51210.201.83861.83391.9388-306.0850574.38
15562005.06.08 17:00delete51310.201.83261.83761.7327
15572005.06.09 09:00buy stop51410.101.82791.82291.9278
15582005.06.09 09:00sell stop51510.101.82281.82781.7229
15592005.06.09 13:13sell51510.101.82281.82781.7229
15602005.06.09 16:30modify51510.101.82281.82231.7229
15612005.06.09 17:00delete51410.101.82791.82291.9278
15622005.06.09 17:00close51510.101.81831.82231.72294545.0055119.38
15632005.06.10 09:00buy stop51611.001.82331.81831.9232
15642005.06.10 09:00sell stop51711.001.81751.82251.7176
15652005.06.10 10:43buy51611.001.82331.81831.9232
15662005.06.10 16:11s/l51611.001.81831.81831.9232-5500.0049619.38
15672005.06.10 16:12sell51711.001.81751.82251.7176
15682005.06.10 17:00close51711.001.81381.82251.71764069.9753689.35
15692005.06.13 09:00buy stop51810.701.81301.80841.9129
15702005.06.13 09:00sell stop51910.701.80841.81301.7085
15712005.06.13 09:37sell51910.701.80841.81301.7085
15722005.06.13 11:30modify51910.701.80841.80791.7085
15732005.06.13 17:00delete51810.701.81301.80841.9129
15742005.06.13 17:00close51910.701.80181.80791.70857061.9360751.28
15752005.06.14 09:00buy stop52012.201.81001.80501.9099
15762005.06.14 09:00sell stop52112.201.80311.80811.7032
15772005.06.14 09:14buy52012.201.81001.80501.9099
15782005.06.14 15:00modify52012.201.81001.81051.9099
15792005.06.14 15:04s/l52012.201.81051.81051.9099610.0061361.28
15802005.06.14 17:00delete52112.201.80311.80811.7032
15812005.06.15 09:00buy stop52212.301.81111.80671.9110
15822005.06.15 09:00sell stop52312.301.80671.81111.7068
15832005.06.15 09:56buy52212.301.81111.80671.9110
15842005.06.15 10:31s/l52212.301.80671.80671.9110-5412.0055949.28
15852005.06.15 10:31sell52312.301.80671.81111.7068
15862005.06.15 14:20s/l52312.301.81111.81111.7068-5412.0050537.28
15872005.06.16 09:00buy stop52410.101.82201.81751.9219
15882005.06.16 09:00sell stop52510.101.81751.82201.7176
15892005.06.16 10:30sell52510.101.81751.82201.7176
15902005.06.16 11:42s/l52510.101.82201.82201.7176-4545.0045992.28
15912005.06.16 11:42buy52410.101.82201.81751.9219
15922005.06.16 15:00modify52410.101.82201.82251.9219
15932005.06.16 15:48s/l52410.101.82251.82251.9219505.0046497.28
15942005.06.17 09:00buy stop5269.301.82351.81871.9234
15952005.06.17 09:00sell stop5279.301.81871.82351.7188
15962005.06.17 09:08buy5269.301.82351.81871.9234
15972005.06.17 12:30modify5269.301.82351.82401.9234
15982005.06.17 14:09s/l5269.301.82401.82401.9234465.0046962.28
15992005.06.17 17:00delete5279.301.81871.82351.7188
16002005.06.20 09:00buy stop5289.401.82961.82461.9295
16012005.06.20 09:00sell stop5299.401.82401.82901.7241
16022005.06.20 13:44sell5299.401.82401.82901.7241
16032005.06.20 17:00delete5289.401.82961.82461.9295
16042005.06.20 17:00close5299.401.82421.82901.7241-188.0046774.28
16052005.06.21 09:00buy stop5309.301.82501.82171.9249
16062005.06.21 09:00sell stop5319.301.82171.82501.7218
16072005.06.21 09:19sell5319.301.82171.82501.7218
16082005.06.21 10:00modify5319.301.82171.82121.7218
16092005.06.21 14:57s/l5319.301.82121.82121.7218465.0047239.28
16102005.06.21 16:47buy5309.301.82501.82171.9249
16112005.06.21 17:00close5309.301.82601.82171.9249929.9848169.26
16122005.06.22 09:00buy stop5329.601.83251.82751.9324
16132005.06.22 09:00sell stop5339.601.82651.83151.7266
16142005.06.22 10:15buy5329.601.83251.82751.9324
16152005.06.22 10:30s/l5329.601.82751.82751.9324-4800.0043369.26
16162005.06.22 10:30sell5339.601.82651.83151.7266
16172005.06.22 11:00modify5339.601.82651.82601.7266
16182005.06.22 17:00close5339.601.82301.82601.72663360.1146729.37
16192005.06.23 09:00buy stop5349.301.82271.81831.9226
16202005.06.23 09:00sell stop5359.301.81831.82271.7184
16212005.06.23 13:46buy5349.301.82271.81831.9226
16222005.06.23 14:39s/l5349.301.81831.81831.9226-4092.0042637.37
16232005.06.23 14:39sell5359.301.81831.82271.7184
16242005.06.23 17:00close5359.301.81961.82271.7184-1209.0441428.33
16252005.06.24 09:00buy stop5368.301.81871.81391.9186
16262005.06.24 09:00sell stop5378.301.81391.81871.7140
16272005.06.24 09:20buy5368.301.81871.81391.9186
16282005.06.24 12:00modify5368.301.81871.81921.9186
16292005.06.24 14:53s/l5368.301.81921.81921.9186415.0041843.33
16302005.06.24 17:00delete5378.301.81391.81871.7140
16312005.06.27 09:00buy stop5388.401.82941.82441.9293
16322005.06.27 09:00sell stop5398.401.82301.82801.7231
16332005.06.27 09:55buy5388.401.82941.82441.9293
16342005.06.27 17:00close5388.401.82601.82441.9293-2856.0238987.31
16352005.06.27 17:00delete5398.401.82301.82801.7231
16362005.06.28 09:00buy stop5407.801.82771.82271.9276
16372005.06.28 09:00sell stop5417.801.82191.82691.7220
16382005.06.28 09:09sell5417.801.82191.82691.7220
16392005.06.28 11:00modify5417.801.82191.82141.7220
16402005.06.28 12:19s/l5417.801.82141.82141.7220390.0039377.31
16412005.06.28 17:00delete5407.801.82771.82271.9276
16422005.06.29 09:00buy stop5427.901.81891.81391.9188
16432005.06.29 09:00sell stop5437.901.81351.81851.7136
16442005.06.29 09:54sell5437.901.81351.81851.7136
16452005.06.29 12:30modify5437.901.81351.81301.7136
16462005.06.29 17:00delete5427.901.81891.81391.9188
16472005.06.29 17:00close5437.901.80501.81301.71366715.0046092.31
16482005.06.30 09:00buy stop5449.201.81111.80611.9110
16492005.06.30 09:00sell stop5459.201.80591.81091.7060
16502005.06.30 09:32sell5459.201.80591.81091.7060
16512005.06.30 11:00modify5459.201.80591.80541.7060
16522005.06.30 17:00delete5449.201.81111.80611.9110
16532005.06.30 17:00close5459.201.79291.80541.706011960.0058052.31
16542005.07.01 09:00buy stop54611.601.78711.78211.8870
16552005.07.01 09:00sell stop54711.601.78101.78601.6811
16562005.07.01 09:20sell54711.601.78101.78601.6811
16572005.07.01 09:30modify54711.601.78101.78051.6811
16582005.07.01 10:44s/l54711.601.78051.78051.6811580.0058632.31
16592005.07.01 17:00delete54611.601.78711.78211.8870
16602005.07.04 09:00buy stop54811.701.76441.75941.8643
16612005.07.04 09:00sell stop54911.701.75771.76271.6578
16622005.07.04 09:38buy54811.701.76441.75941.8643
16632005.07.04 11:38s/l54811.701.75941.75941.8643-5850.0052782.31
16642005.07.04 12:19sell54911.701.75771.76271.6578
16652005.07.04 17:00close54911.701.76161.76271.6578-4562.9448219.37
16662005.07.05 09:00buy stop5509.601.76231.75731.8622
16672005.07.05 09:00sell stop5519.601.75181.75681.6519
16682005.07.05 09:05sell5519.601.75181.75681.6519
16692005.07.05 10:25s/l5519.601.75681.75681.6519-4800.0043419.37
16702005.07.05 17:00delete5509.601.76231.75731.8622
16712005.07.06 09:00buy stop5528.701.76171.75671.8616
16722005.07.06 09:00sell stop5538.701.75471.75971.6548
16732005.07.06 11:20sell5538.701.75471.75971.6548
16742005.07.06 17:00delete5528.701.76171.75671.8616
16752005.07.06 17:00close5538.701.75811.75971.6548-2958.0040461.37
16762005.07.07 09:00buy stop5548.101.75361.74871.8535
16772005.07.07 09:00sell stop5558.101.74871.75361.6488
16782005.07.07 09:46buy5548.101.75361.74871.8535
16792005.07.07 11:18s/l5548.101.74871.74871.8535-3969.0036492.37
16802005.07.07 11:18sell5558.101.74871.75361.6488
16812005.07.07 11:30modify5558.101.74871.74821.6488
16822005.07.07 11:35s/l5558.101.74821.74821.6488405.0036897.37
16832005.07.08 09:00buy stop5567.401.74311.73981.8430
16842005.07.08 09:00sell stop5577.401.73981.74311.6399
16852005.07.08 09:07sell5577.401.73981.74311.6399
16862005.07.08 09:30modify5577.401.73981.73931.6399
16872005.07.08 15:09s/l5577.401.73931.73931.6399370.0037267.37
16882005.07.08 15:49buy5567.401.74311.73981.8430
16892005.07.08 16:19s/l5567.401.73981.73981.8430-2442.0034825.37
16902005.07.11 09:00buy stop5587.001.74501.74111.8449
16912005.07.11 09:00sell stop5597.001.74111.74501.6412
16922005.07.11 09:15sell5597.001.74111.74501.6412
16932005.07.11 10:09s/l5597.001.74501.74501.6412-2730.0032095.37
16942005.07.11 10:09buy5587.001.74501.74111.8449
16952005.07.11 16:30modify5587.001.74501.74551.8449
16962005.07.11 17:00close5587.001.75511.74551.84497070.0139165.38
16972005.07.12 09:00buy stop5607.801.76691.76191.8668
16982005.07.12 09:00sell stop5617.801.76191.76691.6620
16992005.07.12 09:21buy5607.801.76691.76191.8668
17002005.07.12 12:30modify5607.801.76691.76741.8668
17012005.07.12 13:23s/l5607.801.76741.76741.8668390.0039555.38
17022005.07.12 17:00delete5617.801.76191.76691.6620
17032005.07.13 09:00buy stop5627.901.77591.77221.8758
17042005.07.13 09:00sell stop5637.901.77221.77591.6723
17052005.07.13 09:12sell5637.901.77221.77591.6723
17062005.07.13 10:00modify5637.901.77221.77171.6723
17072005.07.13 17:00delete5627.901.77591.77221.8758
17082005.07.13 17:00close5637.901.75501.77171.672313588.0053143.38
17092005.07.14 09:00buy stop56410.601.76541.76041.8653
17102005.07.14 09:00sell stop56510.601.75921.76421.6593
17112005.07.14 12:11sell56510.601.75921.76421.6593
17122005.07.14 17:00delete56410.601.76541.76041.8653
17132005.07.14 17:00close56510.601.76091.76421.6593-1802.0051341.38
17142005.07.15 09:00buy stop56610.301.76441.75941.8643
17152005.07.15 09:00sell stop56710.301.75901.76401.6591
17162005.07.15 11:58sell56710.301.75901.76401.6591
17172005.07.15 15:00modify56710.301.75901.75851.6591
17182005.07.15 17:00delete56610.301.76441.75941.8643
17192005.07.15 17:00close56710.301.75391.75851.65915253.0056594.38
17202005.07.18 09:00buy stop56811.301.75661.75161.8565
17212005.07.18 09:00sell stop56911.301.75041.75541.6505
17222005.07.18 09:29sell56911.301.75041.75541.6505
17232005.07.18 10:30modify56911.301.75041.74991.6505
17242005.07.18 15:20s/l56911.301.74991.74991.6505565.0057159.38
17252005.07.18 17:00delete56811.301.75661.75161.8565
17262005.07.19 09:00buy stop57011.401.74501.74001.8449
17272005.07.19 09:00sell stop57111.401.73901.74401.6391
17282005.07.19 09:05sell57111.401.73901.74401.6391
17292005.07.19 11:30s/l57111.401.74401.74401.6391-5700.0051459.38
17302005.07.19 17:00delete57011.401.74501.74001.8449
17312005.07.20 09:00buy stop57210.301.73951.73451.8394
17322005.07.20 09:00sell stop57310.301.73441.73941.6345
17332005.07.20 09:48buy57210.301.73951.73451.8394
17342005.07.20 10:30modify57210.301.73951.74001.8394
17352005.07.20 10:30s/l57210.301.74001.74001.8394515.0051974.38
17362005.07.20 10:37sell57310.301.73441.73941.6345
17372005.07.20 11:51s/l57310.301.73941.73941.6345-5150.0046824.38
17382005.07.21 09:00buy stop5749.401.74691.74191.8468
17392005.07.21 09:00sell stop5759.401.74091.74591.6410
17402005.07.21 09:02buy5749.401.74691.74191.8468
17412005.07.21 13:30modify5749.401.74691.74741.8468
17422005.07.21 14:34s/l5749.401.74741.74741.8468470.0047294.38
17432005.07.21 17:00delete5759.401.74091.74591.6410
17442005.07.22 09:00buy stop5769.501.75761.75261.8575
17452005.07.22 09:00sell stop5779.501.75121.75621.6513
17462005.07.22 12:40sell5779.501.75121.75621.6513
17472005.07.22 13:00modify5779.501.75121.75071.6513
17482005.07.22 13:31s/l5779.501.75071.75071.6513475.0047769.38
17492005.07.22 17:00delete5769.501.75761.75261.8575
17502005.07.25 09:00buy stop5789.601.73871.73371.8386
17512005.07.25 09:00sell stop5799.601.73251.73751.6326
17522005.07.25 10:33buy5789.601.73871.73371.8386
17532005.07.25 16:30modify5789.601.73871.73921.8386
17542005.07.25 17:00close5789.601.74371.73921.83864800.0352569.41
17552005.07.25 17:00delete5799.601.73251.73751.6326
17562005.07.26 09:00buy stop58010.501.74691.74191.8468
17572005.07.26 09:00sell stop58110.501.74131.74631.6414
17582005.07.26 09:46sell58110.501.74131.74631.6414
17592005.07.26 11:00modify58110.501.74131.74081.6414
17602005.07.26 13:11s/l58110.501.74081.74081.6414525.0053094.41
17612005.07.26 17:00delete58010.501.74691.74191.8468
17622005.07.27 09:00buy stop58210.601.73741.73441.8373
17632005.07.27 09:00sell stop58310.601.73441.73741.6345
17642005.07.27 09:12sell58310.601.73441.73741.6345
17652005.07.27 10:37s/l58310.601.73741.73741.6345-3180.0049914.41
17662005.07.27 10:37buy58210.601.73741.73441.8373
17672005.07.27 14:34s/l58210.601.73441.73441.8373-3180.0046734.41
17682005.07.28 09:00buy stop5849.301.74591.74131.8458
17692005.07.28 09:00sell stop5859.301.74131.74591.6414
17702005.07.28 09:04sell5859.301.74131.74591.6414
17712005.07.28 12:57s/l5859.301.74591.74591.6414-4278.0042456.41
17722005.07.28 12:57buy5849.301.74591.74131.8458
17732005.07.28 13:30modify5849.301.74591.74641.8458
17742005.07.28 17:00close5849.301.75211.74641.84585765.9948222.40
17752005.07.29 09:00buy stop5869.601.75681.75331.8567
17762005.07.29 09:00sell stop5879.601.75331.75681.6534
17772005.07.29 09:52sell5879.601.75331.75681.6534
17782005.07.29 12:45s/l5879.601.75681.75681.6534-3360.0044862.40
17792005.07.29 12:45buy5869.601.75681.75331.8567
17802005.07.29 13:44s/l5869.601.75331.75331.8567-3360.0041502.40
17812005.08.01 09:00buy stop5888.301.76351.75941.8634
17822005.08.01 09:00sell stop5898.301.75941.76351.6595
17832005.08.01 09:02buy5888.301.76351.75941.8634
17842005.08.01 10:30modify5888.301.76351.76401.8634
17852005.08.01 17:00close5888.301.77021.76401.86345561.0147063.41
17862005.08.01 17:00delete5898.301.75941.76351.6595
17872005.08.02 09:00buy stop5909.401.77321.76871.8731
17882005.08.02 09:00sell stop5919.401.76871.77321.6688
17892005.08.02 09:07sell5919.401.76871.77321.6688
17902005.08.02 09:48s/l5919.401.77321.77321.6688-4230.0042833.41
17912005.08.02 09:48buy5909.401.77321.76871.8731
17922005.08.02 09:48sell stop5928.601.76721.77221.6673
17932005.08.02 17:00close5909.401.77061.76871.8731-2444.0440389.37
17942005.08.02 17:00delete5928.601.76721.77221.6673
17952005.08.03 09:00buy stop5938.101.77021.76521.8701
17962005.08.03 09:00sell stop5948.101.76491.76991.6650
17972005.08.03 09:15buy5938.101.77021.76521.8701
17982005.08.03 11:00modify5938.101.77021.77071.8701
17992005.08.03 17:00close5938.101.77991.77071.87017856.9648246.33
18002005.08.03 17:00delete5948.101.76491.76991.6650
18012005.08.04 09:00buy stop5959.701.77951.77501.8794
18022005.08.04 09:00sell stop5969.701.77501.77951.6751
18032005.08.04 09:26sell5969.701.77501.77951.6751
18042005.08.04 10:30modify5969.701.77501.77451.6751
18052005.08.04 10:43s/l5969.701.77451.77451.6751485.0048731.33
18062005.08.04 12:30buy5959.701.77951.77501.8794
18072005.08.04 14:26s/l5959.701.77501.77501.8794-4365.0044366.33
18082005.08.05 09:00buy stop5978.901.77951.77451.8794
18092005.08.05 09:00sell stop5988.901.77431.77931.6744
18102005.08.05 09:10buy5978.901.77951.77451.8794
18112005.08.05 14:36s/l5978.901.77451.77451.8794-4450.0039916.33
18122005.08.05 14:36sell5988.901.77431.77931.6744
18132005.08.05 17:00close5988.901.77441.77931.6744-88.9439827.39
18142005.08.08 09:00sell stop5998.001.77221.77631.6723
18152005.08.08 09:00buy stop6008.001.77631.77221.8762
18162005.08.08 09:02buy6008.001.77631.77221.8762
18172005.08.08 10:00modify6008.001.77631.77681.8762
18182005.08.08 17:00delete5998.001.77221.77631.6723
18192005.08.08 17:00close6008.001.78711.77681.87628640.0648467.45
18202005.08.09 09:00buy stop6019.701.79261.78761.8925
18212005.08.09 09:00sell stop6029.701.78491.78991.6850
18222005.08.09 09:32sell6029.701.78491.78991.6850
18232005.08.09 17:00delete6019.701.79261.78761.8925
18242005.08.09 17:02close6029.701.78511.78991.6850-194.0348273.42
18252005.08.10 09:00buy stop6039.701.79231.78731.8922
18262005.08.10 09:00sell stop6049.701.78681.79181.6869
18272005.08.10 09:06buy6039.701.79231.78731.8922
18282005.08.10 12:00modify6039.701.79231.79281.8922
18292005.08.10 14:13s/l6039.701.79281.79281.8922485.0048758.42
18302005.08.10 17:00delete6049.701.78681.79181.6869
18312005.08.11 09:00buy stop6059.801.80181.79681.9017
18322005.08.11 09:00sell stop6069.801.79561.80061.6957
18332005.08.11 09:45buy6059.801.80181.79681.9017
18342005.08.11 10:30modify6059.801.80181.80231.9017
18352005.08.11 11:23s/l6059.801.80231.80231.9017490.0049248.42
18362005.08.11 17:00delete6069.801.79561.80061.6957
18372005.08.12 09:00buy stop6079.801.81381.80881.9137
18382005.08.12 09:00sell stop6089.801.80781.81281.7079
18392005.08.12 09:03buy6079.801.81381.80881.9137
18402005.08.12 10:30modify6079.801.81381.81431.9137
18412005.08.12 13:03s/l6079.801.81431.81431.9137490.0049738.42
18422005.08.12 15:04sell6089.801.80781.81281.7079
18432005.08.12 15:37s/l6089.801.81281.81281.7079-4900.0044838.42
18442005.08.15 09:00buy stop6099.001.81571.81141.9156
18452005.08.15 09:00sell stop6109.001.81141.81571.7115
18462005.08.15 11:00sell6109.001.81141.81571.7115
18472005.08.15 13:30modify6109.001.81141.81091.7115
18482005.08.15 14:05s/l6109.001.81091.81091.7115450.0045288.42
18492005.08.15 17:00delete6099.001.81571.81141.9156
18502005.08.16 09:00buy stop6119.101.81061.80651.9105
18512005.08.16 09:00sell stop6129.101.80651.81061.7066
18522005.08.16 09:00buy6119.101.81061.80651.9105
18532005.08.16 10:00modify6119.101.81061.81111.9105
18542005.08.16 10:47s/l6119.101.81111.81111.9105455.0045743.42
18552005.08.16 13:11sell6129.101.80651.81061.7066
18562005.08.16 17:00close6129.101.80981.81061.7066-3002.9742740.45
18572005.08.17 09:00buy stop6138.601.80831.80331.9082
18582005.08.17 09:00sell stop6148.601.80121.80621.7013
18592005.08.17 10:30buy6138.601.80831.80331.9082
18602005.08.17 15:00modify6138.601.80831.80881.9082
18612005.08.17 15:18s/l6138.601.80881.80881.9082430.0043170.45
18622005.08.17 17:00delete6148.601.80121.80621.7013
18632005.08.18 09:00buy stop6158.601.80671.80291.9066
18642005.08.18 09:00sell stop6168.601.80291.80671.7030
18652005.08.18 09:37buy6158.601.80671.80291.9066
18662005.08.18 13:25s/l6158.601.80291.80291.9066-3268.0039902.45
18672005.08.18 13:25sell6168.601.80291.80671.7030
18682005.08.18 15:00modify6168.601.80291.80241.7030
18692005.08.18 17:00close6168.601.79461.80241.70307138.0547040.50
18702005.08.19 09:00buy stop6179.401.79451.78951.8944
18712005.08.19 09:00sell stop6189.401.78931.79431.6894
18722005.08.19 09:39sell6189.401.78931.79431.6894
18732005.08.19 11:07s/l6189.401.79431.79431.6894-4700.0042340.50
18742005.08.19 11:07buy6179.401.79451.78951.8944
18752005.08.19 11:30modify6179.401.79451.79501.8944
18762005.08.19 12:25s/l6179.401.79501.79501.8944470.0042810.50
18772005.08.22 09:00buy stop6198.601.80081.79601.9007
18782005.08.22 09:00sell stop6208.601.79601.80081.6961
18792005.08.22 09:06buy6198.601.80081.79601.9007
18802005.08.22 11:16s/l6198.601.79601.79601.9007-4128.0038682.50
18812005.08.22 11:16sell6208.601.79601.80081.6961
18822005.08.22 13:00s/l6208.601.80081.80081.6961-4128.0034554.50
18832005.08.23 09:00buy stop6216.901.80181.79681.9017
18842005.08.23 09:00sell stop6226.901.79641.80141.6965
18852005.08.23 11:50sell6226.901.79641.80141.6965
18862005.08.23 17:00delete6216.901.80181.79681.9017
18872005.08.23 17:00close6226.901.79961.80141.6965-2208.0032346.50
18882005.08.24 09:00buy stop6236.501.79471.79121.8946
18892005.08.24 09:00sell stop6246.501.79121.79471.6913
18902005.08.24 09:58sell6246.501.79121.79471.6913
18912005.08.24 11:46s/l6246.501.79471.79471.6913-2275.0030071.50
18922005.08.24 11:46buy6236.501.79471.79121.8946
18932005.08.24 15:00modify6236.501.79471.79521.8946
18942005.08.24 17:00close6236.501.79841.79521.89462404.9532476.45
18952005.08.25 09:00buy stop6256.501.80901.80401.9089
18962005.08.25 09:00sell stop6266.501.80401.80901.7041
18972005.08.25 10:04sell6266.501.80401.80901.7041
18982005.08.25 14:30modify6266.501.80401.80351.7041
18992005.08.25 17:00delete6256.501.80901.80401.9089
19002005.08.25 17:01close6266.501.80221.80351.70411169.9933646.44
19012005.08.26 09:00buy stop6276.701.80521.80171.9051
19022005.08.26 09:00sell stop6286.701.80171.80521.7018
19032005.08.26 09:17buy6276.701.80521.80171.9051
19042005.08.26 16:30modify6276.701.80521.80571.9051
19052005.08.26 17:00close6276.701.80811.80571.90511942.9935589.43
19062005.08.26 17:00delete6286.701.80171.80521.7018
19072005.08.29 09:00sell stop6297.101.80361.80861.7037
19082005.08.29 09:00buy stop6307.101.80921.80421.9091
19092005.08.29 12:36sell6297.101.80361.80861.7037
19102005.08.29 17:00close6297.101.80261.80861.7037710.0336299.46
19112005.08.29 17:00delete6307.101.80921.80421.9091
19122005.08.30 09:00buy stop6317.301.79621.79141.8961
19132005.08.30 09:00sell stop6327.301.79141.79621.6915
19142005.08.30 09:04sell6327.301.79141.79621.6915
19152005.08.30 11:00modify6327.301.79141.79091.6915
19162005.08.30 17:00delete6317.301.79621.79141.8961
19172005.08.30 17:00close6327.301.78441.79091.69155110.0041409.46
19182005.08.31 09:00buy stop6338.301.78671.78281.8866
19192005.08.31 09:00sell stop6348.301.78281.78671.6829
19202005.08.31 09:13sell6348.301.78281.78671.6829
19212005.08.31 10:47s/l6348.301.78671.78671.6829-3237.0038172.46
19222005.08.31 10:47buy6338.301.78671.78281.8866
19232005.08.31 12:03s/l6338.301.78281.78281.8866-3237.0034935.46
19242005.09.01 09:00buy stop6357.001.80391.80071.9038
19252005.09.01 09:00sell stop6367.001.80071.80391.7008
19262005.09.01 09:18sell6367.001.80071.80391.7008
19272005.09.01 09:39s/l6367.001.80391.80391.7008-2240.0032695.46
19282005.09.01 09:39buy6357.001.80391.80071.9038
19292005.09.01 09:39sell stop6376.501.80001.80391.7001
19302005.09.01 11:00modify6357.001.80391.80441.9038
19312005.09.01 17:00close6357.001.82871.80441.903817359.9650055.42
19322005.09.01 17:00delete6376.501.80001.80391.7001
19332005.09.02 09:00buy stop63810.001.83741.83241.9373
19342005.09.02 09:00sell stop63910.001.83161.83661.7317
19352005.09.02 09:42buy63810.001.83741.83241.9373
19362005.09.02 10:30modify63810.001.83741.83791.9373
19372005.09.02 10:38s/l63810.001.83791.83791.9373500.0050555.42
19382005.09.02 17:00delete63910.001.83161.83661.7317
19392005.09.05 09:00buy stop64010.101.84961.84461.9495
19402005.09.05 09:00sell stop64110.101.84421.84921.7443
19412005.09.05 10:41buy64010.101.84961.84461.9495
19422005.09.05 16:27s/l64010.101.84461.84461.9495-5050.0045505.42
19432005.09.05 16:52sell64110.101.84421.84921.7443
19442005.09.05 17:00close64110.101.84341.84921.7443807.9546313.37
19452005.09.06 09:00buy stop6429.301.84311.83811.9430
19462005.09.06 09:00sell stop6439.301.83811.84311.7382
19472005.09.06 09:29sell6439.301.83811.84311.7382
19482005.09.06 12:28s/l6439.301.84311.84311.7382-4650.0041663.37
19492005.09.06 12:28buy6429.301.84311.83811.9430
19502005.09.06 14:30modify6429.301.84311.84361.9430
19512005.09.06 15:15s/l6429.301.84361.84361.9430465.0042128.37
19522005.09.07 09:00buy stop6448.401.84431.83931.9442
19532005.09.07 09:00sell stop6458.401.83751.84251.7376
19542005.09.07 09:00buy6448.401.84431.83931.9442
19552005.09.07 12:32s/l6448.401.83931.83931.9442-4200.0037928.37
19562005.09.07 15:11sell6458.401.83751.84251.7376
19572005.09.07 17:00close6458.401.83991.84251.7376-2015.9635912.41
19582005.09.08 09:00buy stop6467.201.83991.83541.9398
19592005.09.08 09:00sell stop6477.201.83541.83991.7355
19602005.09.08 14:36buy6467.201.83991.83541.9398
19612005.09.08 15:00modify6467.201.83991.84041.9398
19622005.09.08 16:13s/l6467.201.84041.84041.9398360.0036272.41
19632005.09.08 17:00delete6477.201.83541.83991.7355
19642005.09.09 09:00buy stop6487.301.84041.83681.9403
19652005.09.09 09:00sell stop6497.301.83681.84041.7369
19662005.09.09 09:47sell6497.301.83681.84041.7369
19672005.09.09 13:00modify6497.301.83681.83631.7369
19682005.09.09 13:52s/l6497.301.83631.83631.7369365.0036637.41
19692005.09.09 14:44buy6487.301.84041.83681.9403
19702005.09.09 17:00close6487.301.84011.83681.9403-218.9636418.45
19712005.09.12 09:00buy stop6507.301.83671.83171.9366
19722005.09.12 09:00sell stop6517.301.83071.83571.7308
19732005.09.12 09:01sell6517.301.83071.83571.7308
19742005.09.12 09:30modify6517.301.83071.83021.7308
19752005.09.12 11:15s/l6517.301.83021.83021.7308365.0036783.45
19762005.09.12 17:00delete6507.301.83671.83171.9366
19772005.09.13 09:00buy stop6527.401.82411.81911.9240
19782005.09.13 09:00sell stop6537.401.81751.82251.7176
19792005.09.13 10:11buy6527.401.82411.81911.9240
19802005.09.13 14:34s/l6527.401.81911.81911.9240-3700.0033083.45
19812005.09.13 17:00delete6537.401.81751.82251.7176
19822005.09.14 09:00buy stop6546.601.82901.82401.9289
19832005.09.14 09:00sell stop6556.601.82341.82841.7235
19842005.09.14 09:14sell6556.601.82341.82841.7235
19852005.09.14 14:10s/l6556.601.82841.82841.7235-3300.0029783.45
19862005.09.14 14:12buy6546.601.82901.82401.9289
19872005.09.14 17:00close6546.601.82721.82401.9289-1188.0428595.41
19882005.09.15 09:00buy stop6565.701.82081.81581.9207
19892005.09.15 09:00sell stop6575.701.81451.81951.7146
19902005.09.15 09:19sell6575.701.81451.81951.7146
19912005.09.15 11:00modify6575.701.81451.81401.7146
19922005.09.15 17:00delete6565.701.82081.81581.9207
19932005.09.15 17:00close6575.701.80461.81401.71465643.0034238.41
19942005.09.16 09:00buy stop6586.801.81511.81011.9150
19952005.09.16 09:00sell stop6596.801.80971.81471.7098
19962005.09.16 10:50sell6596.801.80971.81471.7098
19972005.09.16 15:30modify6596.801.80971.80921.7098
19982005.09.16 17:00delete6586.801.81511.81011.9150
19992005.09.16 17:00close6596.801.80511.80921.70983128.0037366.41
20002005.09.19 09:00buy stop6607.501.80541.80041.9053
20012005.09.19 09:00sell stop6617.501.79661.80161.6967
20022005.09.19 13:45buy6607.501.80541.80041.9053
20032005.09.19 17:00close6607.501.80471.80041.9053-525.0836841.33
20042005.09.19 17:00delete6617.501.79661.80161.6967
20052005.09.20 09:00buy stop6627.401.80901.80401.9089
20062005.09.20 09:00sell stop6637.401.80151.80651.7016
20072005.09.20 17:00delete6627.401.80901.80401.9089
20082005.09.20 17:00delete6637.401.80151.80651.7016
20092005.09.21 09:00buy stop6647.401.81011.80511.9100
20102005.09.21 09:00sell stop6657.401.80321.80821.7033
20112005.09.21 10:37buy6647.401.81011.80511.9100
20122005.09.21 17:00close6647.401.81271.80511.91001924.0238765.35
20132005.09.21 17:00delete6657.401.80321.80821.7033
20142005.09.22 09:00buy stop6667.801.81071.80571.9106
20152005.09.22 09:00sell stop6677.801.80551.81051.7056
20162005.09.22 09:51buy6667.801.81071.80571.9106
20172005.09.22 11:08s/l6667.801.80571.80571.9106-3900.0034865.35
20182005.09.22 11:09sell6677.801.80551.81051.7056
20192005.09.22 12:30modify6677.801.80551.80501.7056
20202005.09.22 17:00close6677.801.79021.80501.705611934.0646799.41
20212005.09.23 09:00buy stop6689.401.79321.78821.8931
20222005.09.23 09:00sell stop6699.401.78571.79071.6858
20232005.09.23 09:22sell6699.401.78571.79071.6858
20242005.09.23 11:00s/l6699.401.79071.79071.6858-4700.0042099.41
20252005.09.23 17:00delete6689.401.79321.78821.8931
20262005.09.26 09:00buy stop6708.401.77721.77221.8771
20272005.09.26 09:00sell stop6718.401.77011.77511.6702
20282005.09.26 17:00delete6708.401.77721.77221.8771
20292005.09.26 17:00delete6718.401.77011.77511.6702
20302005.09.27 09:00buy stop6728.401.77151.76651.8714
20312005.09.27 09:00sell stop6738.401.76451.76951.6646
20322005.09.27 14:16sell6738.401.76451.76951.6646
20332005.09.27 17:00delete6728.401.77151.76651.8714
20342005.09.27 17:00close6738.401.76571.76951.6646-1008.0041091.41
20352005.09.28 09:00buy stop6748.201.77221.76871.8721
20362005.09.28 09:00sell stop6758.201.76871.77221.6688
20372005.09.28 10:29sell6758.201.76871.77221.6688
20382005.09.28 12:30modify6758.201.76871.76821.6688
20392005.09.28 17:00delete6748.201.77221.76871.8721
20402005.09.28 17:00close6758.201.76171.76821.66885740.0046831.41
20412005.09.29 09:00buy stop6769.401.77021.76611.8701
20422005.09.29 09:00sell stop6779.401.76611.77021.6662
20432005.09.29 09:07sell6779.401.76611.77021.6662
20442005.09.29 15:00modify6779.401.76611.76561.6662
20452005.09.29 17:00delete6769.401.77021.76611.8701
20462005.09.29 17:00close6779.401.76151.76561.66624323.9551155.36
20472005.09.30 09:00buy stop67810.201.76311.75901.8630
20482005.09.30 09:01sell stop67910.201.75901.76311.6591
20492005.09.30 09:08sell67910.201.75901.76311.6591
20502005.09.30 11:59s/l67910.201.76311.76311.6591-4182.0046973.36
20512005.09.30 11:59buy67810.201.76311.75901.8630
20522005.09.30 13:00modify67810.201.76311.76361.8630
20532005.09.30 17:00close67810.201.76851.76361.86305507.9752481.33
20542005.10.03 09:00buy stop68010.501.76021.75631.8601
20552005.10.03 09:00sell stop68110.501.75631.76021.6564
20562005.10.03 09:14sell68110.501.75631.76021.6564
20572005.10.03 11:30modify68110.501.75631.75581.6564
20582005.10.03 12:46s/l68110.501.75581.75581.6564525.0053006.33
20592005.10.03 17:00delete68010.501.76021.75631.8601
20602005.10.04 09:00buy stop68210.601.75931.75431.8592
20612005.10.04 09:00sell stop68310.601.75371.75871.6538
20622005.10.04 09:52sell68310.601.75371.75871.6538
20632005.10.04 13:27s/l68310.601.75871.75871.6538-5300.0047706.33
20642005.10.04 13:50buy68210.601.75931.75431.8592
20652005.10.04 17:00close68210.601.76101.75431.85921802.0449508.37
20662005.10.05 09:00buy stop6849.901.76501.76051.8649
20672005.10.05 09:00sell stop6859.901.76051.76501.6606
20682005.10.05 09:49buy6849.901.76501.76051.8649
20692005.10.05 14:45s/l6849.901.76051.76051.8649-4455.0045053.37
20702005.10.05 14:45sell6859.901.76051.76501.6606
20712005.10.05 16:36s/l6859.901.76501.76501.6606-4455.0040598.37
20722005.10.06 09:00buy stop6868.101.77571.77121.8756
20732005.10.06 09:00sell stop6878.101.77121.77571.6713
20742005.10.06 10:22sell6878.101.77121.77571.6713
20752005.10.06 11:00modify6878.101.77121.77071.6713
20762005.10.06 13:02s/l6878.101.77071.77071.6713405.0041003.37
20772005.10.06 15:52buy6868.101.77571.77121.8756
20782005.10.06 17:00close6868.101.77341.77121.8756-1863.0439140.33
20792005.10.07 09:00buy stop6887.801.77761.77261.8775
20802005.10.07 09:00sell stop6897.801.77101.77601.6711
20812005.10.07 09:03sell6897.801.77101.77601.6711
20822005.10.07 13:00modify6897.801.77101.77051.6711
20832005.10.07 17:00delete6887.801.77761.77261.8775
20842005.10.07 17:00close6897.801.76021.77051.67118424.0047564.33
20852005.10.10 09:00buy stop6909.501.76331.75871.8632
20862005.10.10 09:00sell stop6919.501.75871.76331.6588
20872005.10.10 09:56buy6909.501.76331.75871.8632
20882005.10.10 11:14s/l6909.501.75871.75871.8632-4370.0043194.33
20892005.10.10 11:14sell6919.501.75871.76331.6588
20902005.10.10 14:30modify6919.501.75871.75821.6588
20912005.10.10 17:00close6919.501.75251.75821.65885890.0149084.34
20922005.10.11 09:00buy stop6929.801.75341.74841.8533
20932005.10.11 09:00sell stop6939.801.74701.75201.6471
20942005.10.11 10:56buy6929.801.75341.74841.8533
20952005.10.11 15:13s/l6929.801.74841.74841.8533-4900.0044184.34
20962005.10.11 15:41sell6939.801.74701.75201.6471
20972005.10.11 17:00close6939.801.74681.75201.6471196.0044380.34
20982005.10.12 09:00buy stop6948.901.74581.74081.8457
20992005.10.12 09:00sell stop6958.901.73861.74361.6387
21002005.10.12 10:32buy6948.901.74581.74081.8457
21012005.10.12 13:30modify6948.901.74581.74631.8457
21022005.10.12 17:00close6948.901.75151.74631.84575073.0149453.35
21032005.10.12 17:00delete6958.901.73861.74361.6387
21042005.10.13 09:00buy stop6969.901.74921.74491.8491
21052005.10.13 09:00sell stop6979.901.74491.74921.6450
21062005.10.13 09:55sell6979.901.74491.74921.6450
21072005.10.13 11:03s/l6979.901.74921.74921.6450-4257.0045196.35
21082005.10.13 11:03buy6969.901.74921.74491.8491
21092005.10.13 14:39s/l6969.901.74491.74491.8491-4257.0040939.35
21102005.10.14 09:00buy stop6988.201.75741.75281.8573
21112005.10.14 09:00sell stop6998.201.75281.75741.6529
21122005.10.14 09:42buy6988.201.75741.75281.8573
21132005.10.14 11:11s/l6988.201.75281.75281.8573-3772.0037167.35
21142005.10.14 11:11sell6998.201.75281.75741.6529
21152005.10.14 13:00modify6998.201.75281.75231.6529
21162005.10.14 14:33s/l6998.201.75231.75231.6529410.0037577.35
21172005.10.17 09:00buy stop7007.501.77181.76681.8717
21182005.10.17 09:00sell stop7017.501.76571.77071.6658
21192005.10.17 09:36sell7017.501.76571.77071.6658
21202005.10.17 11:00modify7017.501.76571.76521.6658
21212005.10.17 17:00delete7007.501.77181.76681.8717
21222005.10.17 17:00close7017.501.75331.76521.66589300.0046877.35
21232005.10.18 09:00buy stop7029.401.75191.74851.8518
21242005.10.18 09:00sell stop7039.401.74851.75191.6486
21252005.10.18 09:07buy7029.401.75191.74851.8518
21262005.10.18 09:58s/l7029.401.74851.74851.8518-3196.0043681.35
21272005.10.18 09:58sell7039.401.74851.75191.6486
21282005.10.18 09:58buy stop7048.701.75321.74851.8531
21292005.10.18 10:18s/l7039.401.75191.75191.6486-3196.0040485.35
21302005.10.18 17:00delete7048.701.75321.74851.8531
21312005.10.19 09:00buy stop7058.101.74921.74421.8491
21322005.10.19 09:00sell stop7068.101.74211.74711.6422
21332005.10.19 10:51buy7058.101.74921.74421.8491
21342005.10.19 11:30modify7058.101.74921.74971.8491
21352005.10.19 17:00close7058.101.76121.74971.84919719.9650205.31
21362005.10.19 17:00delete7068.101.74211.74711.6422
21372005.10.20 09:00buy stop70710.001.76521.76021.8651
21382005.10.20 09:00sell stop70810.001.75921.76421.6593
21392005.10.20 09:09buy70710.001.76521.76021.8651
21402005.10.20 11:00modify70710.001.76521.76571.8651
21412005.10.20 11:08s/l70710.001.76571.76571.8651500.0050705.31
21422005.10.20 17:00delete70810.001.75921.76421.6593
21432005.10.21 09:00buy stop70910.101.77821.77321.8781
21442005.10.21 09:00sell stop71010.101.77181.77681.6719
21452005.10.21 10:03buy70910.101.77821.77321.8781
21462005.10.21 12:47s/l70910.101.77321.77321.8781-5050.0045655.31
21472005.10.21 17:00delete71010.101.77181.77681.6719
21482005.10.24 09:00buy stop7119.101.77011.76511.8700
21492005.10.24 09:00sell stop7129.101.76461.76961.6647
21502005.10.24 12:05buy7119.101.77011.76511.8700
21512005.10.24 17:00close7119.101.76911.76511.8700-910.0444745.27
21522005.10.24 17:00delete7129.101.76461.76961.6647
21532005.10.25 09:00buy stop7138.901.76811.76311.8680
21542005.10.25 09:00sell stop7148.901.76281.76781.6629
21552005.10.25 09:30buy7138.901.76811.76311.8680
21562005.10.25 10:30modify7138.901.76811.76861.8680
21572005.10.25 17:00close7138.901.78531.76861.868015308.0160053.28
21582005.10.25 17:00delete7148.901.76281.76781.6629
21592005.10.26 09:00buy stop71512.001.78751.78251.8874
21602005.10.26 09:00sell stop71612.001.78151.78651.6816
21612005.10.26 09:21sell71612.001.78151.78651.6816
21622005.10.26 10:00modify71612.001.78151.78101.6816
21632005.10.26 17:00delete71512.001.78751.78251.8874
21642005.10.26 17:00close71612.001.77621.78101.68166360.0066413.28
21652005.10.27 09:00buy stop71713.301.78541.78041.8853
21662005.10.27 09:00sell stop71813.301.77831.78331.6784
21672005.10.27 09:05buy71713.301.78541.78041.8853
21682005.10.27 10:30modify71713.301.78541.78591.8853
21692005.10.27 11:16s/l71713.301.78591.78591.8853665.0067078.28
21702005.10.27 17:00delete71813.301.77831.78331.6784
21712005.10.28 09:00buy stop71913.401.78621.78171.8861
21722005.10.28 09:00sell stop72013.401.78171.78621.6818
21732005.10.28 09:34buy71913.401.78621.78171.8861
21742005.10.28 10:41s/l71913.401.78171.78171.8861-6030.0061048.28
21752005.10.28 10:41sell72013.401.78171.78621.6818
21762005.10.28 15:30modify72013.401.78171.78121.6818
21772005.10.28 15:58s/l72013.401.78121.78121.6818670.0061718.28
21782005.10.31 09:00buy stop72112.301.77971.77471.8796
21792005.10.31 09:00sell stop72212.301.77391.77891.6740
21802005.10.31 09:24buy72112.301.77971.77471.8796
21812005.10.31 14:31s/l72112.301.77471.77471.8796-6150.0055568.28
21822005.10.31 14:52sell72212.301.77391.77891.6740
21832005.10.31 16:30modify72212.301.77391.77341.6740
21842005.10.31 17:00close72212.301.77001.77341.67404797.1160365.39
21852005.11.01 09:00buy stop72312.101.77211.76711.8720
21862005.11.01 09:00sell stop72412.101.76551.77051.6656
21872005.11.01 09:01buy72312.101.77211.76711.8720
21882005.11.01 14:54s/l72312.101.76711.76711.8720-6050.0054315.39
21892005.11.01 15:32sell72412.101.76551.77051.6656
21902005.11.01 16:30modify72412.101.76551.76501.6656
21912005.11.01 17:00close72412.101.76181.76501.66564477.0258792.41
21922005.11.02 09:00buy stop72511.801.76841.76401.8683
21932005.11.02 09:00sell stop72611.801.76401.76841.6641
21942005.11.02 09:27sell72611.801.76401.76841.6641
21952005.11.02 14:23s/l72611.801.76841.76841.6641-5192.0053600.41
21962005.11.02 14:23buy72511.801.76841.76401.8683
21972005.11.02 15:30modify72511.801.76841.76891.8683
21982005.11.02 16:09s/l72511.801.76891.76891.8683590.0054190.41
21992005.11.03 09:00buy stop72710.801.77551.77201.8754
22002005.11.03 09:00sell stop72810.801.77201.77551.6721
22012005.11.03 09:50buy72710.801.77551.77201.8754
22022005.11.03 12:00modify72710.801.77551.77601.8754
22032005.11.03 12:02s/l72710.801.77601.77601.8754540.0054730.41
22042005.11.03 14:37sell72810.801.77201.77551.6721
22052005.11.03 15:53s/l72810.801.77551.77551.6721-3780.0050950.41
22062005.11.04 09:00buy stop72910.201.76861.76441.8685
22072005.11.04 09:00sell stop73010.201.76441.76861.6645
22082005.11.04 09:28buy72910.201.76861.76441.8685
22092005.11.04 13:09s/l72910.201.76441.76441.8685-4284.0046666.41
22102005.11.04 13:09sell73010.201.76441.76861.6645
22112005.11.04 14:46s/l73010.201.76861.76861.6645-4284.0042382.41
22122005.11.07 09:00buy stop7318.501.75131.74631.8512
22132005.11.07 09:00sell stop7328.501.74491.74991.6450
22142005.11.07 14:27sell7328.501.74491.74991.6450
22152005.11.07 15:00modify7328.501.74491.74441.6450
22162005.11.07 16:30s/l7328.501.74441.74441.6450425.0042807.41
22172005.11.07 17:00delete7318.501.75131.74631.8512
22182005.11.08 09:00buy stop7338.601.73951.73561.8394
22192005.11.08 09:02sell stop7348.601.73561.73951.6357
22202005.11.08 09:28sell7348.601.73561.73951.6357
22212005.11.08 15:05s/l7348.601.73951.73951.6357-3354.0039453.41
22222005.11.08 15:05buy7338.601.73951.73561.8394
22232005.11.08 17:00close7338.601.73911.73561.8394-344.0239109.39
22242005.11.09 09:00buy stop7357.801.74541.74151.8453
22252005.11.09 09:00sell stop7367.801.74151.74541.6416
22262005.11.09 09:38sell7367.801.74151.74541.6416
22272005.11.09 12:00modify7367.801.74151.74101.6416
22282005.11.09 14:38s/l7367.801.74101.74101.6416390.0039499.39
22292005.11.09 15:01buy7357.801.74541.74151.8453
22302005.11.09 15:28s/l7357.801.74151.74151.8453-3042.0036457.39
22312005.11.10 09:00buy stop7377.301.74441.74021.8443
22322005.11.10 09:00sell stop7387.301.74021.74441.6403
22332005.11.10 09:44buy7377.301.74441.74021.8443
22342005.11.10 10:00modify7377.301.74441.74491.8443
22352005.11.10 10:40s/l7377.301.74491.74491.8443365.0036822.39
22362005.11.10 17:00delete7387.301.74021.74441.6403
22372005.11.11 09:00buy stop7397.401.74441.74051.8443
22382005.11.11 09:00sell stop7407.401.74051.74441.6406
22392005.11.11 10:06sell7407.401.74051.74441.6406
22402005.11.11 17:00delete7397.401.74441.74051.8443
22412005.11.11 17:00close7407.401.74081.74441.6406-222.0036600.39
22422005.11.14 09:00buy stop7417.301.74631.74231.8462
22432005.11.14 09:00sell stop7427.301.74231.74631.6424
22442005.11.14 09:36buy7417.301.74631.74231.8462
22452005.11.14 10:30modify7417.301.74631.74681.8462
22462005.11.14 11:23s/l7417.301.74681.74681.8462365.0036965.39
22472005.11.14 13:41sell7427.301.74231.74631.6424
22482005.11.14 14:30modify7427.301.74231.74181.6424
22492005.11.14 17:00close7427.301.73841.74181.64242846.9739812.36
22502005.11.15 09:00buy stop7438.001.74021.73601.8401
22512005.11.15 09:00sell stop7448.001.73601.74021.6361
22522005.11.15 10:40sell7448.001.73601.74021.6361
22532005.11.15 11:30modify7448.001.73601.73551.6361
22542005.11.15 14:47s/l7448.001.73551.73551.6361400.0040212.36
22552005.11.15 17:00delete7438.001.74021.73601.8401
22562005.11.16 09:00buy stop7458.001.73601.73271.8359
22572005.11.16 09:00sell stop7468.001.73271.73601.6328
22582005.11.16 09:30buy7458.001.73601.73271.8359
22592005.11.16 11:08s/l7458.001.73271.73271.8359-2640.0037572.36
22602005.11.16 11:08sell7468.001.73271.73601.6328
22612005.11.16 12:00modify7468.001.73271.73221.6328
22622005.11.16 17:00close7468.001.71541.73221.632813839.9751412.33
22632005.11.17 09:00buy stop74710.301.72001.71501.8199
22642005.11.17 09:00sell stop74810.301.71481.71981.6149
22652005.11.17 09:51buy74710.301.72001.71501.8199
22662005.11.17 17:00close74710.301.72031.71501.8199308.9651721.29
22672005.11.17 17:00delete74810.301.71481.71981.6149
22682005.11.18 09:00buy stop74910.301.71891.71391.8188
22692005.11.18 09:00sell stop75010.301.71351.71851.6136
22702005.11.18 09:00sell75010.301.71351.71851.6136
22712005.11.18 10:30modify75010.301.71351.71301.6136
22722005.11.18 11:12s/l75010.301.71301.71301.6136515.0052236.29
22732005.11.18 15:05buy74910.301.71891.71391.8188
22742005.11.18 16:00modify74910.301.71891.71941.8188
22752005.11.18 16:03s/l74910.301.71941.71941.8188515.0052751.29
22762005.11.21 09:00buy stop75110.601.72021.71611.8201
22772005.11.21 09:00sell stop75210.601.71611.72021.6162
22782005.11.21 09:06sell75210.601.71611.72021.6162
22792005.11.21 09:25s/l75210.601.72021.72021.6162-4346.0048405.29
22802005.11.21 09:25buy75110.601.72021.71611.8201
22812005.11.21 09:25sell stop7539.701.71611.72021.6162
22822005.11.21 15:30modify75110.601.72021.72071.8201
22832005.11.21 16:07s/l75110.601.72071.72071.8201530.0048935.29
22842005.11.21 17:00delete7539.701.71611.72021.6162
22852005.11.22 09:00buy stop7549.801.71851.71501.8184
22862005.11.22 09:00sell stop7559.801.71501.71851.6151
22872005.11.22 09:13sell7559.801.71501.71851.6151
22882005.11.22 10:00modify7559.801.71501.71451.6151
22892005.11.22 17:00delete7549.801.71851.71501.8184
22902005.11.22 17:00close7559.801.71181.71451.61513136.0052071.29
22912005.11.23 09:00buy stop75610.401.72671.72191.8266
22922005.11.23 09:00sell stop75710.401.72191.72671.6220
22932005.11.23 10:05sell75710.401.72191.72671.6220
22942005.11.23 17:00delete75610.401.72671.72191.8266
22952005.11.23 17:00close75710.401.72161.72671.6220312.0052383.29
22962005.11.24 09:00buy stop75810.501.72441.71941.8243
22972005.11.24 09:00sell stop75910.501.71941.72441.6195
22982005.11.24 10:01buy75810.501.72441.71941.8243
22992005.11.24 12:00modify75810.501.72441.72491.8243
23002005.11.24 12:02s/l75810.501.72491.72491.8243525.0052908.29
23012005.11.24 17:00delete75910.501.71941.72441.6195
23022005.11.25 09:00buy stop76010.601.72371.71871.8236
23032005.11.25 09:00sell stop76110.601.71811.72311.6182
23042005.11.25 09:02sell76110.601.71811.72311.6182
23052005.11.25 17:00delete76010.601.72371.71871.8236
23062005.11.25 17:00close76110.601.71631.72311.61821908.0054816.29
23072005.11.28 09:00buy stop76211.001.71391.70891.8138
23082005.11.28 09:00sell stop76311.001.70701.71201.6071
23092005.11.28 09:01sell76311.001.70701.71201.6071
23102005.11.28 15:25s/l76311.001.71201.71201.6071-5500.0049316.29
23112005.11.28 16:25buy76211.001.71391.70891.8138
23122005.11.28 17:00close76211.001.72051.70891.81387259.9956576.28
23132005.11.29 09:00buy stop76411.301.72751.72251.8274
23142005.11.29 09:00sell stop76511.301.72191.72691.6220
23152005.11.29 14:20sell76511.301.72191.72691.6220
23162005.11.29 16:30modify76511.301.72191.72141.6220
23172005.11.29 17:00delete76411.301.72751.72251.8274
23182005.11.29 17:00close76511.301.71731.72141.62205198.0061774.28
23192005.11.30 09:00buy stop76612.301.72251.71791.8224
23202005.11.30 09:00sell stop76712.301.71791.72251.6180
23212005.11.30 09:05buy76612.301.72251.71791.8224
23222005.11.30 12:00modify76612.301.72251.72301.8224
23232005.11.30 17:00close76612.301.73021.72301.82249471.0671245.34
23242005.11.30 17:00delete76712.301.71791.72251.6180
23252005.12.01 09:00buy stop76814.301.73181.72741.8317
23262005.12.01 09:00sell stop76914.301.72741.73181.6275
23272005.12.01 09:00buy76814.301.73181.72741.8317
23282005.12.01 12:55s/l76814.301.72741.72741.8317-6292.0064953.34
23292005.12.01 12:55sell76914.301.72741.73181.6275
23302005.12.01 17:00close76914.301.73041.73181.6275-4290.0360663.31
23312005.12.02 09:00buy stop77012.101.73171.72671.8316
23322005.12.02 09:00sell stop77112.101.72661.73161.6267
23332005.12.02 12:06sell77112.101.72661.73161.6267
23342005.12.02 14:47s/l77112.101.73161.73161.6267-6050.0054613.31
23352005.12.02 14:47buy77012.101.73171.72671.8316
23362005.12.02 15:00modify77012.101.73171.73221.8316
23372005.12.02 15:23s/l77012.101.73221.73221.8316605.0055218.31
23382005.12.05 09:00buy stop77211.001.73261.72761.8325
23392005.12.05 09:00sell stop77311.001.72661.73161.6267
23402005.12.05 12:10buy77211.001.73261.72761.8325
23412005.12.05 13:00modify77211.001.73261.73311.8325
23422005.12.05 17:00close77211.001.73651.73311.83254290.0359508.34
23432005.12.05 17:00delete77311.001.72661.73161.6267
23442005.12.06 09:00buy stop77411.901.74331.73981.8432
23452005.12.06 09:00sell stop77511.901.73981.74331.6399
23462005.12.06 09:25buy77411.901.74331.73981.8432
23472005.12.06 10:30s/l77411.901.73981.73981.8432-4165.0055343.34
23482005.12.06 10:30sell77511.901.73981.74331.6399
23492005.12.06 11:00modify77511.901.73981.73931.6399
23502005.12.06 17:00close77511.901.73861.73931.63991428.0656771.40
23512005.12.07 09:00buy stop77611.301.73911.73411.8390
23522005.12.07 09:00sell stop77711.301.73261.73761.6327
23532005.12.07 10:48sell77711.301.73261.73761.6327
23542005.12.07 17:00delete77611.301.73911.73411.8390
23552005.12.07 17:00close77711.301.73311.73761.6327-564.9956206.41
23562005.12.08 09:00buy stop77811.201.73681.73291.8367
23572005.12.08 09:00sell stop77911.201.73291.73681.6330
23582005.12.08 09:07buy77811.201.73681.73291.8367
23592005.12.08 10:00modify77811.201.73681.73731.8367
23602005.12.08 17:00close77811.201.74981.73731.836714559.9670766.37
23612005.12.08 17:00delete77911.201.73291.73681.6330
23622005.12.09 09:00buy stop78014.201.75281.74781.8527
23632005.12.09 09:00sell stop78114.201.74781.75281.6479
23642005.12.09 09:04sell78114.201.74781.75281.6479
23652005.12.09 13:29s/l78114.201.75281.75281.6479-7100.0063666.37
23662005.12.09 13:29buy78014.201.75281.74781.8527
23672005.12.09 16:30modify78014.201.75281.75331.8527
23682005.12.09 17:00close78014.201.75571.75331.85274117.9967784.36
23692005.12.12 09:00buy stop78213.601.76161.75661.8615
23702005.12.12 09:00sell stop78313.601.75601.76101.6561
23712005.12.12 09:19buy78213.601.76161.75661.8615
23722005.12.12 10:30modify78213.601.76161.76211.8615
23732005.12.12 17:00close78213.601.77211.76211.861514279.9682064.32
23742005.12.12 17:00delete78313.601.75601.76101.6561
23752005.12.13 09:00buy stop78416.401.77801.77301.8779
23762005.12.13 09:00sell stop78516.401.77221.77721.6723
23772005.12.13 09:21sell78516.401.77221.77721.6723
23782005.12.13 11:00modify78516.401.77221.77171.6723
23792005.12.13 11:04s/l78516.401.77171.77171.6723820.0082884.32
23802005.12.13 17:00delete78416.401.77801.77301.8779
23812005.12.14 09:00buy stop78616.601.77681.77181.8767
23822005.12.14 09:00sell stop78716.601.77031.77531.6704
23832005.12.14 09:11buy78616.601.77681.77181.8767
23842005.12.14 10:00modify78616.601.77681.77731.8767
23852005.12.14 10:16s/l78616.601.77731.77731.8767830.0083714.32
23862005.12.14 11:33sell78716.601.77031.77531.6704
23872005.12.14 14:38s/l78716.601.77531.77531.6704-8300.0075414.32
23882005.12.15 09:00buy stop78815.101.77261.76761.8725
23892005.12.15 09:00sell stop78915.101.76721.77221.6673
23902005.12.15 09:06buy78815.101.77261.76761.8725
23912005.12.15 15:54s/l78815.101.76761.76761.8725-7550.0067864.32
23922005.12.15 15:54sell78915.101.76721.77221.6673
23932005.12.15 16:30modify78915.101.76721.76671.6673
23942005.12.15 17:00close78915.101.76331.76671.66735889.0173753.33
23952005.12.16 09:00buy stop79014.801.76721.76351.8671
23962005.12.16 09:00sell stop79114.801.76351.76721.6636
23972005.12.16 09:01buy79014.801.76721.76351.8671
23982005.12.16 10:00modify79014.801.76721.76771.8671
23992005.12.16 12:13s/l79014.801.76771.76771.8671740.0074493.33
24002005.12.16 17:00delete79114.801.76351.76721.6636
24012005.12.19 09:00buy stop79214.901.77291.76791.8728
24022005.12.19 09:00sell stop79314.901.76661.77161.6667
24032005.12.19 10:04sell79314.901.76661.77161.6667
24042005.12.19 14:00modify79314.901.76661.76611.6667
24052005.12.19 17:00delete79214.901.77291.76791.8728
24062005.12.19 17:00close79314.901.76291.76611.66675513.0080006.33
24072005.12.20 09:00buy stop79416.001.76281.75911.8627
24082005.12.20 09:00sell stop79516.001.75911.76281.6592
24092005.12.20 09:40buy79416.001.76281.75911.8627
24102005.12.20 10:35s/l79416.001.75911.75911.8627-5920.0074086.33
24112005.12.20 10:35sell79516.001.75911.76281.6592
24122005.12.20 11:08s/l79516.001.76281.76281.6592-5920.0068166.33
24132005.12.21 09:00buy stop79613.601.76001.75541.8599
24142005.12.21 09:00sell stop79713.601.75541.76001.6555
24152005.12.21 09:33sell79713.601.75541.76001.6555
24162005.12.21 11:00modify79713.601.75541.75491.6555
24172005.12.21 17:00delete79613.601.76001.75541.8599
24182005.12.21 17:00close79713.601.73921.75491.655522031.9390198.26
24192005.12.22 09:00buy stop79818.001.74581.74081.8457
24202005.12.22 09:00sell stop79918.001.74081.74581.6409
24212005.12.22 09:34sell79918.001.74081.74581.6409
24222005.12.22 11:00modify79918.001.74081.74031.6409
24232005.12.22 15:06s/l79918.001.74031.74031.6409900.0091098.26
24242005.12.22 17:00delete79818.001.74581.74081.8457
24252005.12.23 09:00buy stop80018.201.74111.73791.8410
24262005.12.23 09:00sell stop80118.201.73791.74111.6380
24272005.12.23 09:26sell80118.201.73791.74111.6380
24282005.12.23 13:00modify80118.201.73791.73741.6380
24292005.12.23 17:00delete80018.201.74111.73791.8410
24302005.12.23 17:00close80118.201.73211.73741.638010556.00101654.26
24312005.12.26 09:00buy stop80220.301.73601.73101.8359
24322005.12.26 09:00sell stop80320.301.73091.73591.6310
24332005.12.26 09:17buy80220.301.73601.73101.8359
24342005.12.26 17:00close80220.301.73261.73101.8359-6902.0594752.21
24352005.12.26 17:00delete80320.301.73091.73591.6310
24362005.12.27 09:00buy stop80418.901.73251.72941.8324
24372005.12.27 09:00sell stop80518.901.72941.73251.6295
24382005.12.27 09:06buy80418.901.73251.72941.8324
24392005.12.27 10:00modify80418.901.73251.73301.8324
24402005.12.27 15:13s/l80418.901.73301.73301.8324945.0095697.21
24412005.12.27 17:00delete80518.901.72941.73251.6295
24422005.12.28 09:00buy stop80619.101.74101.73601.8409
24432005.12.28 09:00sell stop80719.101.72851.73351.6286
24442005.12.28 09:07buy80619.101.74101.73601.8409
24452005.12.28 10:11s/l80619.101.73601.73601.8409-9550.0086147.21
24462005.12.28 16:17sell80719.101.72851.73351.6286
24472005.12.28 17:00close80719.101.72741.73351.62862101.0088248.21
24482005.12.29 09:00buy stop80817.601.72471.72061.8246
24492005.12.29 09:00sell stop80917.601.72061.72471.6207
24502005.12.29 09:05buy80817.601.72471.72061.8246
24512005.12.29 09:43s/l80817.601.72061.72061.8246-7216.0081032.21
24522005.12.29 09:43sell80917.601.72061.72471.6207
24532005.12.29 09:43buy stop81016.201.72551.72061.8254
24542005.12.29 11:00modify80917.601.72061.72011.6207
24552005.12.29 11:30s/l80917.601.72011.72011.6207880.0081912.21
24562005.12.29 16:59buy81016.201.72551.72061.8254
24572005.12.29 17:00close81016.201.72551.72061.8254-0.0281912.19
24582005.12.30 09:00buy stop81116.401.73041.72541.8303
24592005.12.30 09:00sell stop81216.401.72451.72951.6246
24602005.12.30 10:39sell81216.401.72451.72951.6246
24612005.12.30 12:30modify81216.401.72451.72401.6246
24622005.12.30 13:13s/l81216.401.72401.72401.6246820.0082732.19
24632005.12.30 17:00delete81116.401.73041.72541.8303
24642006.01.02 09:00buy stop81316.601.72391.71941.8238
24652006.01.02 09:00sell stop81416.601.71941.72391.6195
24662006.01.02 09:17buy81316.601.72391.71941.8238
24672006.01.02 17:00close81316.601.72341.71941.8238-830.0181902.18
24682006.01.02 17:00delete81416.601.71941.72391.6195
24692006.01.03 09:00buy stop81516.401.73121.72621.8311
24702006.01.03 09:00sell stop81616.401.72591.73091.6260
24712006.01.03 09:06buy81516.401.73121.72621.8311
24722006.01.03 10:00modify81516.401.73121.73171.8311
24732006.01.03 10:07s/l81516.401.73171.73171.8311820.0082722.18
24742006.01.03 14:21sell81616.401.72591.73091.6260
24752006.01.03 15:41s/l81616.401.73091.73091.6260-8200.0074522.18
24762006.01.04 09:00buy stop81714.901.75201.74701.8519
24772006.01.04 09:00sell stop81814.901.74651.75151.6466
24782006.01.04 09:30buy81714.901.75201.74701.8519
24792006.01.04 10:30modify81714.901.75201.75251.8519
24802006.01.04 17:00close81714.901.75971.75251.851911472.9185995.09
24812006.01.04 17:00delete81814.901.74651.75151.6466
24822006.01.05 09:00buy stop81917.201.75971.75471.8596
24832006.01.05 09:00sell stop82017.201.75311.75811.6532
24842006.01.05 09:18sell82017.201.75311.75811.6532
24852006.01.05 12:00modify82017.201.75311.75261.6532
24862006.01.05 12:26s/l82017.201.75261.75261.6532860.0086855.09
24872006.01.05 17:00delete81917.201.75971.75471.8596
24882006.01.06 09:00buy stop82117.401.75521.75131.8551
24892006.01.06 09:00sell stop82217.401.75131.75521.6514
24902006.01.06 10:14buy82117.401.75521.75131.8551
24912006.01.06 15:00modify82117.401.75521.75571.8551
24922006.01.06 17:00close82117.401.77161.75571.855128536.01115391.10
24932006.01.06 17:00delete82217.401.75131.75521.6514
24942006.01.09 09:00buy stop82323.101.77301.76801.8729
24952006.01.09 09:00sell stop82423.101.76731.77231.6674
24962006.01.09 09:21sell82423.101.76731.77231.6674
24972006.01.09 16:30modify82423.101.76731.76681.6674
24982006.01.09 16:31s/l82423.101.76681.76681.66741155.00116546.10
24992006.01.09 17:00delete82323.101.77301.76801.8729
25002006.01.10 09:00buy stop82523.301.76651.76151.8664
25012006.01.10 09:00sell stop82623.301.76141.76641.6615
25022006.01.10 09:10buy82523.301.76651.76151.8664
25032006.01.10 11:30modify82523.301.76651.76701.8664
25042006.01.10 12:22s/l82523.301.76701.76701.86641165.00117711.10
25052006.01.10 17:00delete82623.301.76141.76641.6615
25062006.01.11 09:00buy stop82723.501.76371.75941.8636
25072006.01.11 09:00sell stop82823.501.75941.76371.6595
25082006.01.11 09:40sell82823.501.75941.76371.6595
25092006.01.11 11:00modify82823.501.75941.75891.6595
25102006.01.11 13:20s/l82823.501.75891.75891.65951175.00118886.10
25112006.01.11 17:00delete82723.501.76371.75941.8636
25122006.01.12 09:00buy stop82923.801.76861.76471.8685
25132006.01.12 09:00sell stop83023.801.76471.76861.6648
25142006.01.12 09:09buy82923.801.76861.76471.8685
25152006.01.12 11:30modify82923.801.76861.76911.8685
25162006.01.12 11:52s/l82923.801.76911.76911.86851190.00120076.10
25172006.01.12 15:01sell83023.801.76471.76861.6648
25182006.01.12 15:30modify83023.801.76471.76421.6648
25192006.01.12 17:00close83023.801.76211.76421.66486187.92126264.02
25202006.01.13 09:00buy stop83125.301.76841.76341.8683
25212006.01.13 09:00sell stop83225.301.75921.76421.6593
25222006.01.13 09:00buy83125.301.76841.76341.8683
25232006.01.13 15:00modify83125.301.76841.76891.8683
25242006.01.13 15:23s/l83125.301.76891.76891.86831265.00127529.02
25252006.01.13 17:00delete83225.301.75921.76421.6593
25262006.01.16 09:00buy stop83325.501.77751.77341.8774
25272006.01.16 09:00sell stop83425.501.77341.77751.6735
25282006.01.16 09:42sell83425.501.77341.77751.6735
25292006.01.16 11:30modify83425.501.77341.77291.6735
25302006.01.16 17:00delete83325.501.77751.77341.8774
25312006.01.16 17:00close83425.501.76741.77291.673515300.10142829.12
25322006.01.17 09:00buy stop83528.601.77091.76591.8708
25332006.01.17 09:00sell stop83628.601.76501.77001.6651
25342006.01.17 10:30sell83628.601.76501.77001.6651
25352006.01.17 11:00modify83628.601.76501.76451.6651
25362006.01.17 17:00delete83528.601.77091.76591.8708
25372006.01.17 17:00close83628.601.75981.76451.665114871.97157701.09
25382006.01.18 09:00buy stop83731.501.76681.76181.8667
25392006.01.18 09:00sell stop83831.501.75971.76471.6598
25402006.01.18 09:01buy83731.501.76681.76181.8667
25412006.01.18 15:00modify83731.501.76681.76731.8667
25422006.01.18 15:01s/l83731.501.76731.76731.86671575.00159276.09
25432006.01.18 17:00delete83831.501.75971.76471.6598
25442006.01.19 09:00buy stop83931.901.76351.75851.8634
25452006.01.19 09:00sell stop84031.901.75571.76071.6558
25462006.01.19 09:05sell84031.901.75571.76071.6558
25472006.01.19 16:34s/l84031.901.76071.76071.6558-15950.00143326.09
25482006.01.19 16:42buy83931.901.76351.75851.8634
25492006.01.19 17:00close83931.901.76201.75851.8634-4785.11138540.98
25502006.01.20 09:00buy stop84127.701.75951.75451.8594
25512006.01.20 09:00sell stop84227.701.75351.75851.6536
25522006.01.20 09:37sell84227.701.75351.75851.6536
25532006.01.20 10:13s/l84227.701.75851.75851.6536-13850.00124690.98
25542006.01.20 10:30buy84127.701.75951.75451.8594
25552006.01.20 14:30modify84127.701.75951.76001.8594
25562006.01.20 14:33s/l84127.701.76001.76001.85941385.00126075.98
25572006.01.23 09:00buy stop84325.201.78291.77791.8828
25582006.01.23 09:00sell stop84425.201.77571.78071.6758
25592006.01.23 09:59sell84425.201.77571.78071.6758
25602006.01.23 10:37s/l84425.201.78071.78071.6758-12600.00113475.98
25612006.01.23 11:48buy84325.201.78291.77791.8828
25622006.01.23 14:00modify84325.201.78291.78341.8828
25632006.01.23 15:38s/l84325.201.78341.78341.88281260.00114735.98
25642006.01.24 09:00buy stop84522.901.78771.78371.8876
25652006.01.24 09:00sell stop84622.901.78371.78771.6838
25662006.01.24 09:12sell84622.901.78371.78771.6838
25672006.01.24 17:00delete84522.901.78771.78371.8876
25682006.01.24 17:00close84622.901.78501.78771.6838-2977.04111758.94
25692006.01.25 09:00buy stop84722.401.78561.78171.8855
25702006.01.25 09:00sell stop84822.401.78171.78561.6818
25712006.01.25 09:52buy84722.401.78561.78171.8855
25722006.01.25 11:00modify84722.401.78561.78611.8855
25732006.01.25 16:48s/l84722.401.78611.78611.88551120.00112878.94
25742006.01.25 17:00delete84822.401.78171.78561.6818
25752006.01.26 09:00buy stop84922.601.78861.78361.8885
25762006.01.26 09:00sell stop85022.601.78301.78801.6831
25772006.01.26 09:22buy84922.601.78861.78361.8885
25782006.01.26 11:43s/l84922.601.78361.78361.8885-11300.00101578.94
25792006.01.26 12:34sell85022.601.78301.78801.6831
25802006.01.26 14:26s/l85022.601.78801.78801.6831-11300.0090278.94
25812006.01.27 09:00buy stop85118.101.78151.77661.8814
25822006.01.27 09:00sell stop85218.101.77661.78151.6767
25832006.01.27 10:43buy85118.101.78151.77661.8814
25842006.01.27 12:09s/l85118.101.77661.77661.8814-8869.0081409.94
25852006.01.27 12:09sell85218.101.77661.78151.6767
25862006.01.27 14:30s/l85218.101.78151.78151.6767-8869.0072540.94
25872006.01.30 09:00buy stop85314.501.76961.76561.8695
25882006.01.30 09:00sell stop85414.501.76561.76961.6657
25892006.01.30 09:27sell85414.501.76561.76961.6657
25902006.01.30 14:42s/l85414.501.76961.76961.6657-5800.0066740.94
25912006.01.30 14:42buy85314.501.76961.76561.8695
25922006.01.30 17:00close85314.501.76811.76561.8695-2174.9764565.97
25932006.01.31 09:00buy stop85512.901.77321.76821.8731
25942006.01.31 09:00sell stop85612.901.76721.77221.6673
25952006.01.31 09:10buy85512.901.77321.76821.8731
25962006.01.31 17:00close85512.901.77731.76821.87315289.0069854.97
25972006.01.31 17:00delete85612.901.76721.77221.6673
25982006.02.01 09:00buy stop85714.001.78211.77771.8820
25992006.02.01 09:00sell stop85814.001.77771.78211.6778
26002006.02.01 10:25sell85814.001.77771.78211.6778
26012006.02.01 15:00modify85814.001.77771.77721.6778
26022006.02.01 15:33s/l85814.001.77721.77721.6778700.0070554.97
26032006.02.01 17:00delete85714.001.78211.77771.8820
26042006.02.02 09:00buy stop85914.101.77641.77141.8763
26052006.02.02 09:00sell stop86014.101.77081.77581.6709
26062006.02.02 12:07buy85914.101.77641.77141.8763
26072006.02.02 16:30modify85914.101.77641.77691.8763
26082006.02.02 17:00close85914.101.77901.77691.87633666.0674221.03
26092006.02.02 17:00delete86014.101.77081.77581.6709
26102006.02.03 09:00buy stop86114.801.78051.77591.8804
26112006.02.03 09:00sell stop86214.801.77591.78051.6760
26122006.02.03 10:46sell86214.801.77591.78051.6760
26132006.02.03 15:00modify86214.801.77591.77541.6760
26142006.02.03 17:00delete86114.801.78051.77591.8804
26152006.02.03 17:00close86214.801.76041.77541.676022940.0097161.03
26162006.02.06 09:00buy stop86319.401.76271.75771.8626
26172006.02.06 09:00sell stop86419.401.75481.75981.6549
26182006.02.06 10:04sell86419.401.75481.75981.6549
26192006.02.06 13:00modify86419.401.75481.75431.6549
26202006.02.06 14:08s/l86419.401.75431.75431.6549970.0098131.03
26212006.02.06 17:00delete86319.401.76271.75771.8626
26222006.02.07 09:00buy stop86519.601.75151.74671.8514
26232006.02.07 09:00sell stop86619.601.74671.75151.6468
26242006.02.07 10:37buy86519.601.75151.74671.8514
26252006.02.07 13:05s/l86519.601.74671.74671.8514-9408.0088723.03
26262006.02.07 13:05sell86619.601.74671.75151.6468
26272006.02.07 16:30modify86619.601.74671.74621.6468
26282006.02.07 17:00close86619.601.74131.74621.646810583.9299306.95
26292006.02.08 09:00buy stop86719.901.74701.74201.8469
26302006.02.08 09:00sell stop86819.901.74191.74691.6420
26312006.02.08 09:45sell86819.901.74191.74691.6420
26322006.02.08 17:00delete86719.901.74701.74201.8469
26332006.02.08 17:00close86819.901.74181.74691.6420198.9999505.94
26342006.02.09 09:00buy stop86919.901.74701.74221.8469
26352006.02.09 09:00sell stop87019.901.74221.74701.6423
26362006.02.09 09:00sell87019.901.74221.74701.6423
26372006.02.09 11:00modify87019.901.74221.74171.6423
26382006.02.09 11:29s/l87019.901.74171.74171.6423995.00100500.94
26392006.02.09 17:00delete86919.901.74701.74221.8469
26402006.02.10 09:00buy stop87120.101.74831.74371.8482
26412006.02.10 09:00sell stop87220.101.74371.74831.6438
26422006.02.10 09:29sell87220.101.74371.74831.6438
26432006.02.10 11:41s/l87220.101.74831.74831.6438-9246.0091254.94
26442006.02.10 11:41buy87120.101.74831.74371.8482
26452006.02.10 15:00modify87120.101.74831.74881.8482
26462006.02.10 16:32s/l87120.101.74881.74881.84821005.0092259.94
26472006.02.13 09:00buy stop87318.401.74461.74101.8445
26482006.02.13 09:00sell stop87418.401.74101.74461.6411
26492006.02.13 09:05sell87418.401.74101.74461.6411
26502006.02.13 10:30modify87418.401.74101.74051.6411
26512006.02.13 11:59s/l87418.401.74051.74051.6411920.0093179.94
26522006.02.13 17:00delete87318.401.74461.74101.8445
26532006.02.14 09:00buy stop87518.601.74541.74081.8453
26542006.02.14 09:00sell stop87618.601.74081.74541.6409
26552006.02.14 10:30sell87618.601.74081.74541.6409
26562006.02.14 11:30modify87618.601.74081.74031.6409
26572006.02.14 17:00delete87518.601.74541.74081.8453
26582006.02.14 17:00close87618.601.72931.74031.640921390.00114569.94
26592006.02.15 09:00buy stop87722.901.73651.73301.8364
26602006.02.15 09:00sell stop87822.901.73301.73651.6331
26612006.02.15 11:31buy87722.901.73651.73301.8364
26622006.02.15 12:30modify87722.901.73651.73701.8364
26632006.02.15 17:00close87722.901.74371.73701.836416488.06131058.00
26642006.02.15 17:00delete87822.901.73301.73651.6331
26652006.02.16 09:00buy stop87926.201.74081.73751.8407
26662006.02.16 09:00sell stop88026.201.73751.74081.6376
26672006.02.16 09:13sell88026.201.73751.74081.6376
26682006.02.16 11:00modify88026.201.73751.73701.6376
26692006.02.16 17:00delete87926.201.74081.73751.8407
26702006.02.16 17:00close88026.201.73581.73701.63764454.10135512.10
26712006.02.17 09:00buy stop88127.101.73751.73431.8374
26722006.02.17 09:00sell stop88227.101.73431.73751.6344
26732006.02.17 11:18buy88127.101.73751.73431.8374
26742006.02.17 13:06s/l88127.101.73431.73431.8374-8672.00126840.10
26752006.02.17 13:06sell88227.101.73431.73751.6344
26762006.02.17 15:46s/l88227.101.73751.73751.6344-8672.00118168.10
26772006.02.20 09:00buy stop88323.601.74701.74281.8469
26782006.02.20 09:00sell stop88423.601.74281.74701.6429
26792006.02.20 09:20sell88423.601.74281.74701.6429
26802006.02.20 17:00delete88323.601.74701.74281.8469
26812006.02.20 17:00close88423.601.74511.74701.6429-5427.89112740.21
26822006.02.21 09:00buy stop88522.601.74481.74151.8447
26832006.02.21 09:00sell stop88622.601.74151.74481.6416
26842006.02.21 11:31buy88522.601.74481.74151.8447
26852006.02.21 16:40s/l88522.601.74151.74151.8447-7458.00105282.21
26862006.02.21 16:40sell88622.601.74151.74481.6416
26872006.02.21 17:00close88622.601.74301.74481.6416-3389.92101892.29
26882006.02.22 09:00buy stop88720.401.74731.74331.8472
26892006.02.22 09:00sell stop88820.401.74331.74731.6434
26902006.02.22 09:51sell88820.401.74331.74731.6434
26912006.02.22 12:00modify88820.401.74331.74281.6434
26922006.02.22 17:00delete88720.401.74731.74331.8472
26932006.02.22 17:00close88820.401.74031.74281.64346120.00108012.29
26942006.02.23 09:00buy stop88921.601.74711.74341.8470
26952006.02.23 09:00sell stop89021.601.74341.74711.6435
26962006.02.23 09:07buy88921.601.74711.74341.8470
26972006.02.23 10:30modify88921.601.74711.74761.8470
26982006.02.23 17:00close88921.601.75081.74761.84707992.03116004.32
26992006.02.23 17:00delete89021.601.74341.74711.6435
27002006.02.24 09:00buy stop89123.201.75431.75081.8542
27012006.02.24 09:00sell stop89223.201.75081.75431.6509
27022006.02.24 09:13sell89223.201.75081.75431.6509
27032006.02.24 12:00modify89223.201.75081.75031.6509
27042006.02.24 12:47s/l89223.201.75031.75031.65091160.00117164.32
27052006.02.24 17:00delete89123.201.75431.75081.8542
27062006.02.27 09:00buy stop89323.401.74501.74001.8449
27072006.02.27 09:00sell stop89423.401.74001.74501.6401
27082006.02.27 09:10sell89423.401.74001.74501.6401
27092006.02.27 17:00delete89323.401.74501.74001.8449
27102006.02.27 17:00close89423.401.73981.74501.6401468.00117632.32
27112006.02.28 09:00buy stop89523.501.74171.73711.8416
27122006.02.28 09:00sell stop89623.501.73711.74171.6372
27132006.02.28 10:15buy89523.501.74171.73711.8416
27142006.02.28 11:30modify89523.501.74171.74221.8416
27152006.02.28 17:00close89523.501.75081.74221.841621385.03139017.35
27162006.02.28 17:00delete89623.501.73711.74171.6372
27172006.03.01 09:00buy stop89727.801.75571.75281.8556
27182006.03.01 09:00sell stop89827.801.75281.75571.6529
27192006.03.01 09:18sell89827.801.75281.75571.6529
27202006.03.01 10:57s/l89827.801.75571.75571.6529-8062.00130955.35
27212006.03.01 10:57buy89727.801.75571.75281.8556
27222006.03.01 15:30modify89727.801.75571.75621.8556
27232006.03.01 15:42s/l89727.801.75621.75621.85561390.00132345.35
27242006.03.02 09:00buy stop89926.501.75191.74841.8518
27252006.03.02 09:00sell stop90026.501.74841.75191.6485
27262006.03.02 09:02buy89926.501.75191.74841.8518
27272006.03.02 09:44s/l89926.501.74841.74841.8518-9275.00123070.35
27282006.03.02 09:44sell90026.501.74841.75191.6485
27292006.03.02 09:44buy stop90124.601.75291.74841.8528
27302006.03.02 14:30modify90026.501.74841.74791.6485
27312006.03.02 16:04s/l90026.501.74791.74791.64851325.00124395.35
27322006.03.02 17:00delete90124.601.75291.74841.8528
27332006.03.03 09:00buy stop90224.901.75371.75031.8536
27342006.03.03 09:00sell stop90324.901.75031.75371.6504
27352006.03.03 11:45buy90224.901.75371.75031.8536
27362006.03.03 13:30modify90224.901.75371.75421.8536
27372006.03.03 16:04s/l90224.901.75421.75421.85361245.00125640.35
27382006.03.03 17:00delete90324.901.75031.75371.6504
27392006.03.06 09:00buy stop90425.101.76321.75821.8631
27402006.03.06 09:00sell stop90525.101.75671.76171.6568
27412006.03.06 10:20sell90525.101.75671.76171.6568
27422006.03.06 14:00modify90525.101.75671.75621.6568
27432006.03.06 17:00delete90425.101.76321.75821.8631
27442006.03.06 17:00close90525.101.75151.75621.656813052.00138692.35
27452006.03.07 09:00buy stop90627.701.74721.74281.8471
27462006.03.07 09:00sell stop90727.701.74281.74721.6429
27472006.03.07 09:27sell90727.701.74281.74721.6429
27482006.03.07 10:30modify90727.701.74281.74231.6429
27492006.03.07 17:00delete90627.701.74721.74281.8471
27502006.03.07 17:00close90727.701.73551.74231.642920220.91158913.26
27512006.03.08 09:00buy stop90831.801.74221.73721.8421
27522006.03.08 09:00sell stop90931.801.73561.74061.6357
27532006.03.08 14:55sell90931.801.73561.74061.6357
27542006.03.08 17:00delete90831.801.74221.73721.8421
27552006.03.08 17:00close90931.801.73571.74061.6357-317.82158595.44
27562006.03.09 09:00buy stop91031.701.73871.73391.8386
27572006.03.09 09:00sell stop91131.701.73391.73871.6340
27582006.03.09 10:31buy91031.701.73871.73391.8386
27592006.03.09 17:00close91031.701.73701.73391.8386-5389.04153206.40
27602006.03.09 17:00delete91131.701.73391.73871.6340
27612006.03.10 09:00buy stop91230.601.73831.73441.8382
27622006.03.10 09:00sell stop91330.601.73441.73831.6345
27632006.03.10 09:53buy91230.601.73831.73441.8382
27642006.03.10 14:30s/l91230.601.73441.73441.8382-11934.00141272.40
27652006.03.10 14:30sell91330.601.73441.73831.6345
27662006.03.10 15:00modify91330.601.73441.73391.6345
27672006.03.10 17:00close91330.601.72641.73391.634524480.15165752.55
27682006.03.13 09:00buy stop91433.101.73061.72611.8305
27692006.03.13 09:00sell stop91533.101.72611.73061.6262
27702006.03.13 09:34sell91533.101.72611.73061.6262
27712006.03.13 16:28s/l91533.101.73061.73061.6262-14895.00150857.55
27722006.03.13 16:28buy91433.101.73061.72611.8305
27732006.03.13 17:00close91433.101.72911.72611.8305-4965.04145892.51
27742006.03.14 09:00buy stop91629.201.73701.73341.8369
27752006.03.14 09:00sell stop91729.201.73341.73701.6335
27762006.03.14 10:24buy91629.201.73701.73341.8369
27772006.03.14 16:00modify91629.201.73701.73751.8369
27782006.03.14 17:00close91629.201.74511.73751.836923652.06169544.57
27792006.03.14 17:00delete91729.201.73341.73701.6335
27802006.03.15 09:00buy stop91833.901.74811.74481.8480
27812006.03.15 09:00sell stop91933.901.74481.74811.6449
27822006.03.15 09:32buy91833.901.74811.74481.8480
27832006.03.15 10:30s/l91833.901.74481.74481.8480-11187.00158357.57
27842006.03.15 10:30sell91933.901.74481.74811.6449
27852006.03.15 15:12s/l91933.901.74811.74811.6449-11187.00147170.57
27862006.03.16 09:00buy stop92029.401.74871.74371.8486
27872006.03.16 09:00sell stop92129.401.74351.74851.6436
27882006.03.16 09:05buy92029.401.74871.74371.8486
27892006.03.16 15:00modify92029.401.74871.74921.8486
27902006.03.16 17:00close92029.401.75441.74921.848616758.04163928.61
27912006.03.16 17:00delete92129.401.74351.74851.6436
27922006.03.17 09:00buy stop92232.801.75741.75241.8573
27932006.03.17 09:00sell stop92332.801.75241.75741.6525
27942006.03.17 10:50buy92232.801.75741.75241.8573
27952006.03.17 13:37s/l92232.801.75241.75241.8573-16400.00147528.61
27962006.03.17 13:37sell92332.801.75241.75741.6525
27972006.03.17 17:00close92332.801.75361.75741.6525-3936.18143592.43
27982006.03.20 09:00buy stop92428.701.75941.75441.8593
27992006.03.20 09:00sell stop92528.701.75341.75841.6535
28002006.03.20 12:53sell92528.701.75341.75841.6535
28012006.03.20 17:00delete92428.701.75941.75441.8593
28022006.03.20 17:00close92528.701.75571.75841.6535-6601.13136991.30
28032006.03.21 09:00buy stop92627.401.75531.75031.8552
28042006.03.21 09:00sell stop92727.401.75011.75511.6502
28052006.03.21 09:15sell92727.401.75011.75511.6502
28062006.03.21 10:30modify92727.401.75011.74961.6502
28072006.03.21 10:58s/l92727.401.74961.74961.65021370.00138361.30
28082006.03.21 17:00delete92627.401.75531.75031.8552
28092006.03.22 09:00buy stop92827.701.75171.74671.8516
28102006.03.22 09:00sell stop92927.701.74631.75131.6464
28112006.03.22 11:37sell92927.701.74631.75131.6464
28122006.03.22 17:00delete92827.701.75171.74671.8516
28132006.03.22 17:00close92927.701.74711.75131.6464-2216.00136145.30
28142006.03.23 09:00buy stop93027.201.74601.74191.8459
28152006.03.23 09:00sell stop93127.201.74191.74601.6420
28162006.03.23 12:14sell93127.201.74191.74601.6420
28172006.03.23 16:30modify93127.201.74191.74141.6420
28182006.03.23 17:00delete93027.201.74601.74191.8459
28192006.03.23 17:00close93127.201.73491.74141.642019040.00155185.30
28202006.03.24 09:00buy stop93231.001.73631.73131.8362
28212006.03.24 09:00sell stop93331.001.73051.73551.6306
28222006.03.24 15:05buy93231.001.73631.73131.8362
28232006.03.24 16:30modify93231.001.73631.73681.8362
28242006.03.24 17:00close93231.001.74101.73681.836214570.17169755.47
28252006.03.24 17:00delete93331.001.73051.73551.6306
28262006.03.27 09:00buy stop93434.001.74941.74511.8493
28272006.03.27 09:00sell stop93534.001.74511.74941.6452
28282006.03.27 16:00buy93434.001.74941.74511.8493
28292006.03.27 17:00close93434.001.74781.74511.8493-5440.03164315.44
28302006.03.27 17:00delete93534.001.74511.74941.6452
28312006.03.28 09:00buy stop93632.901.74811.74451.8480
28322006.03.28 09:00sell stop93732.901.74451.74811.6446
28332006.03.28 09:04buy93632.901.74811.74451.8480
28342006.03.28 15:30modify93632.901.74811.74861.8480
28352006.03.28 17:00close93632.901.74991.74861.84805921.95170237.39
28362006.03.28 17:00delete93732.901.74451.74811.6446
28372006.03.29 09:00buy stop93834.001.74511.74201.8450
28382006.03.29 09:00sell stop93934.001.74201.74511.6421
28392006.03.29 09:13sell93934.001.74201.74511.6421
28402006.03.29 10:00modify93934.001.74201.74151.6421
28412006.03.29 17:00delete93834.001.74511.74201.8450
28422006.03.29 17:00close93934.001.73421.74151.642126520.00196757.39
28432006.03.30 09:00buy stop94039.401.74311.73811.8430
28442006.03.30 09:00sell stop94139.401.73701.74201.6371
28452006.03.30 09:06sell94139.401.73701.74201.6371
28462006.03.30 13:47s/l94139.401.74201.74201.6371-19700.00177057.39
28472006.03.30 16:30buy94039.401.74311.73811.8430
28482006.03.30 17:00close94039.401.74551.73811.84309455.88186513.27
28492006.03.31 09:00buy stop94237.301.74641.74141.8463
28502006.03.31 09:00sell stop94337.301.74101.74601.6411
28512006.03.31 09:19sell94337.301.74101.74601.6411
28522006.03.31 11:30modify94337.301.74101.74051.6411
28532006.03.31 15:33s/l94337.301.74051.74051.64111865.00188378.27
28542006.03.31 17:00delete94237.301.74641.74141.8463
28552006.04.03 09:00buy stop94437.701.73181.72681.8317
28562006.04.03 09:00sell stop94537.701.72451.72951.6246
28572006.04.03 16:28buy94437.701.73181.72681.8317
28582006.04.03 17:00close94437.701.73711.72681.831719981.02208359.29
28592006.04.03 17:00delete94537.701.72451.72951.6246
28602006.04.04 09:00buy stop94641.701.74101.73731.8409
28612006.04.04 09:00sell stop94741.701.73731.74101.6374
28622006.04.04 09:20buy94641.701.74101.73731.8409
28632006.04.04 10:00modify94641.701.74101.74151.8409
28642006.04.04 17:00close94641.701.75531.74151.840959631.19267990.48
28652006.04.04 17:00delete94741.701.73731.74101.6374
28662006.04.05 09:00buy stop94853.601.76081.75591.8607
28672006.04.05 09:00sell stop94953.601.75591.76081.6560
28682006.04.05 09:23buy94853.601.76081.75591.8607
28692006.04.05 10:30s/l94853.601.75591.75591.8607-26264.00241726.48
28702006.04.05 10:30sell94953.601.75591.76081.6560
28712006.04.05 11:30modify94953.601.75591.75541.6560
28722006.04.05 17:00close94953.601.74971.75541.656033231.98274958.46
28732006.04.06 09:00buy stop95055.001.75441.75051.8543
28742006.04.06 09:00sell stop95155.001.75051.75441.6506
28752006.04.06 09:24buy95055.001.75441.75051.8543
28762006.04.06 11:00modify95055.001.75441.75491.8543
28772006.04.06 14:46s/l95055.001.75491.75491.85432750.00277708.46
28782006.04.06 16:02sell95155.001.75051.75441.6506
28792006.04.06 17:00close95155.001.75211.75441.6506-8800.24268908.22
28802006.04.07 09:00buy stop95253.801.75341.74931.8533
28812006.04.07 09:00sell stop95353.801.74931.75341.6494
28822006.04.07 09:16sell95353.801.74931.75341.6494
28832006.04.07 14:32s/l95353.801.75341.75341.6494-22058.00246850.22
28842006.04.07 14:32buy95253.801.75341.74931.8533
28852006.04.07 14:38s/l95253.801.74931.74931.8533-22058.00224792.22
28862006.04.10 09:00buy stop95445.001.74681.74181.8467
28872006.04.10 09:00sell stop95545.001.74181.74681.6419
28882006.04.10 09:11buy95445.001.74681.74181.8467
28892006.04.10 17:00close95445.001.74341.74181.8467-15300.10209492.12
28902006.04.10 17:00delete95545.001.74181.74681.6419
28912006.04.11 09:00buy stop95641.901.74571.74221.8456
28922006.04.11 09:00sell stop95741.901.74221.74571.6423
28932006.04.11 09:27buy95641.901.74571.74221.8456
28942006.04.11 10:30s/l95641.901.74221.74221.8456-14665.00194827.12
28952006.04.11 10:30sell95741.901.74221.74571.6423
28962006.04.11 15:22s/l95741.901.74571.74571.6423-14665.00180162.12
28972006.04.12 09:00buy stop95836.001.75151.74761.8514
28982006.04.12 09:00sell stop95936.001.74761.75151.6477
28992006.04.12 09:05buy95836.001.75151.74761.8514
29002006.04.12 10:00modify95836.001.75151.75201.8514
29012006.04.12 10:30s/l95836.001.75201.75201.85141800.00181962.12
29022006.04.12 14:47sell95936.001.74761.75151.6477
29032006.04.12 15:23s/l95936.001.75151.75151.6477-14040.00167922.12
29042006.04.13 09:00buy stop96033.601.75531.75091.8552
29052006.04.13 09:00sell stop96133.601.75091.75531.6510
29062006.04.13 09:03buy96033.601.75531.75091.8552
29072006.04.13 14:55s/l96033.601.75091.75091.8552-14784.00153138.12
29082006.04.13 14:55sell96133.601.75091.75531.6510
29092006.04.13 17:00close96133.601.75161.75531.6510-2351.87150786.25
29102006.04.14 09:00buy stop96230.201.75401.75131.8539
29112006.04.14 09:00sell stop96330.201.75131.75401.6514
29122006.04.14 09:17sell96330.201.75131.75401.6514
29132006.04.14 17:00delete96230.201.75401.75131.8539
29142006.04.14 17:01close96330.201.75181.75401.6514-1509.98149276.27
29152006.04.17 09:00buy stop96429.901.75951.75681.8594
29162006.04.17 09:00sell stop96529.901.75681.75951.6569
29172006.04.17 10:35sell96529.901.75681.75951.6569
29182006.04.17 12:05s/l96529.901.75951.75951.6569-8073.00141203.27
29192006.04.17 12:05buy96429.901.75951.75681.8594
29202006.04.17 14:00modify96429.901.75951.76001.8594
29212006.04.17 17:00close96429.901.77301.76001.859440365.01181568.28
29222006.04.18 09:00buy stop96636.301.77331.76981.8732
29232006.04.18 09:00sell stop96736.301.76981.77331.6699
29242006.04.18 09:58sell96736.301.76981.77331.6699
29252006.04.18 11:33s/l96736.301.77331.77331.6699-12705.00168863.28
29262006.04.18 11:33buy96636.301.77331.76981.8732
29272006.04.18 15:00modify96636.301.77331.77381.8732
29282006.04.18 17:00close96636.301.77781.77381.873216334.87185198.15
29292006.04.19 09:00buy stop96837.001.78431.77931.8842
29302006.04.19 09:00sell stop96937.001.77901.78401.6791
29312006.04.19 10:16buy96837.001.78431.77931.8842
29322006.04.19 11:30modify96837.001.78431.78481.8842
29332006.04.19 12:01s/l96837.001.78481.78481.88421850.00187048.15
29342006.04.19 17:00delete96937.001.77901.78401.6791
29352006.04.20 09:00buy stop97037.401.79051.78631.8904
29362006.04.20 09:00sell stop97137.401.78631.79051.6864
29372006.04.20 10:02buy97037.401.79051.78631.8904
29382006.04.20 10:30s/l97037.401.78631.78631.8904-15708.00171340.15
29392006.04.20 10:30sell97137.401.78631.79051.6864
29402006.04.20 11:30modify97137.401.78631.78581.6864
29412006.04.20 17:00close97137.401.77741.78581.686433286.19204626.34
29422006.04.21 09:00buy stop97240.901.78041.77551.8803
29432006.04.21 09:00sell stop97340.901.77551.78041.6756
29442006.04.21 10:05buy97240.901.78041.77551.8803
29452006.04.21 10:30modify97240.901.78041.78091.8803
29462006.04.21 11:57s/l97240.901.78091.78091.88032045.00206671.34
29472006.04.21 17:00delete97340.901.77551.78041.6756
29482006.04.24 09:00buy stop97441.301.79031.78531.8902
29492006.04.24 09:00sell stop97541.301.78491.78991.6850
29502006.04.24 09:37buy97441.301.79031.78531.8902
29512006.04.24 14:40s/l97441.301.78531.78531.8902-20650.00186021.34
29522006.04.24 14:40sell97541.301.78491.78991.6850
29532006.04.24 16:30modify97541.301.78491.78441.6850
29542006.04.24 17:00close97541.301.78281.78441.68508672.95194694.29
29552006.04.25 09:00buy stop97638.901.78951.78491.8894
29562006.04.25 09:00sell stop97738.901.78491.78951.6850
29572006.04.25 10:12sell97738.901.78491.78951.6850
29582006.04.25 14:09s/l97738.901.78951.78951.6850-17894.00176800.29
29592006.04.25 14:09buy97638.901.78951.78491.8894
29602006.04.25 15:30modify97638.901.78951.79001.8894
29612006.04.25 15:59s/l97638.901.79001.79001.88941945.00178745.29
29622006.04.26 09:00buy stop97835.801.78881.78411.8887
29632006.04.26 09:00sell stop97935.801.78411.78881.6842
29642006.04.26 09:15sell97935.801.78411.78881.6842
29652006.04.26 11:00modify97935.801.78411.78361.6842
29662006.04.26 11:23s/l97935.801.78361.78361.68421790.00180535.29
29672006.04.26 17:00delete97835.801.78881.78411.8887
29682006.04.27 09:00buy stop98036.101.78701.78381.8869
29692006.04.27 09:00sell stop98136.101.78381.78701.6839
29702006.04.27 09:29sell98136.101.78381.78701.6839
29712006.04.27 14:57s/l98136.101.78701.78701.6839-11552.00168983.29
29722006.04.27 14:57buy98036.101.78701.78381.8869
29732006.04.27 16:30modify98036.101.78701.78751.8869
29742006.04.27 17:00close98036.101.80321.78751.886958482.02227465.31
29752006.04.28 09:00buy stop98245.501.80431.80001.9042
29762006.04.28 09:00sell stop98345.501.80001.80431.7001
29772006.04.28 09:51buy98245.501.80431.80001.9042
29782006.04.28 12:00modify98245.501.80431.80481.9042
29792006.04.28 17:00close98245.501.81791.80481.904261879.74289345.05
29802006.04.28 17:00delete98345.501.80001.80431.7001
29812006.05.01 09:00buy stop98457.901.82851.82511.9284
29822006.05.01 09:30sell stop98557.901.82391.82851.7240
29832006.05.01 10:21sell98557.901.82391.82851.7240
29842006.05.01 14:20s/l98557.901.82851.82851.7240-26634.00262711.05
29852006.05.01 14:20buy98457.901.82851.82511.9284
29862006.05.01 14:30s/l98457.901.82511.82511.9284-19686.00243025.05
29872006.05.02 09:00buy stop98648.601.82531.82031.9252
29882006.05.02 09:00sell stop98748.601.82021.82521.7203
29892006.05.02 09:20buy98648.601.82531.82031.9252
29902006.05.02 10:00modify98648.601.82531.82581.9252
29912006.05.02 17:00close98648.601.83961.82581.925269497.84312522.89
29922006.05.02 17:00delete98748.601.82021.82521.7203
29932006.05.03 09:00buy stop98862.501.84851.84351.9484
29942006.05.03 09:00sell stop98962.501.84121.84621.7413
29952006.05.03 09:40sell98962.501.84121.84621.7413
29962006.05.03 10:30modify98962.501.84121.84071.7413
29972006.05.03 13:58s/l98962.501.84071.84071.74133125.00315647.89
29982006.05.03 17:00delete98862.501.84851.84351.9484
29992006.05.04 09:00buy stop99063.101.84061.83561.9405
30002006.05.04 09:00sell stop99163.101.83301.83801.7331
30012006.05.04 12:14buy99063.101.84061.83561.9405
30022006.05.04 15:00modify99063.101.84061.84111.9405
30032006.05.04 17:00close99063.101.84861.84111.940550480.19366128.08
30042006.05.04 17:00delete99163.101.83301.83801.7331
30052006.05.05 09:00buy stop99273.201.85331.85001.9532
30062006.05.05 09:00sell stop99373.201.85001.85331.7501
30072006.05.05 09:03sell99373.201.85001.85331.7501
30082006.05.05 14:30s/l99373.201.85331.85331.7501-24156.00341972.08
30092006.05.05 14:30buy99273.201.85331.85001.9532
30102006.05.05 15:00modify99273.201.85331.85381.9532
30112006.05.05 17:00close99273.201.85891.85381.953240991.64382963.72
30122006.05.08 09:00buy stop99476.601.86341.85841.9633
30132006.05.08 09:00sell stop99576.601.85761.86261.7577
30142006.05.08 10:20buy99476.601.86341.85841.9633
30152006.05.08 10:30modify99476.601.86341.86391.9633
30162006.05.08 12:21s/l99476.601.86391.86391.96333830.00386793.72
30172006.05.08 16:12sell99576.601.85761.86261.7577
30182006.05.08 17:00close99576.601.85871.86261.7577-8425.78378367.94
30192006.05.09 09:00buy stop99675.701.85811.85321.9580
30202006.05.09 09:00sell stop99775.701.85321.85811.7533
30212006.05.09 09:04sell99775.701.85321.85811.7533
30222006.05.09 13:09s/l99775.701.85811.85811.7533-37093.00341274.94
30232006.05.09 13:09buy99675.701.85811.85321.9580
30242006.05.09 15:30modify99675.701.85811.85861.9580
30252006.05.09 17:00close99675.701.86531.85861.958054504.45395779.39
30262006.05.10 09:00buy stop99879.201.87411.86911.9740
30272006.05.10 09:00sell stop99979.201.86491.86991.7650
30282006.05.10 10:22sell99979.201.86491.86991.7650
30292006.05.10 12:00modify99979.201.86491.86441.7650
30302006.05.10 12:11s/l99979.201.86441.86441.76503960.00399739.39
30312006.05.10 17:00delete99879.201.87411.86911.9740
30322006.05.11 09:00buy stop100080.001.85861.85421.9585
30332006.05.11 09:00sell stop100180.001.85421.85861.7543
30342006.05.11 09:08buy100080.001.85861.85421.9585
30352006.05.11 09:29s/l100080.001.85421.85421.9585-35200.00364539.39
30362006.05.11 09:29sell100180.001.85421.85861.7543
30372006.05.11 09:29buy stop100272.901.85861.85421.9585
30382006.05.11 10:30s/l100180.001.85861.85861.7543-35200.00329339.39
30392006.05.11 10:30buy100272.901.85861.85421.9585
30402006.05.11 11:30modify100272.901.85861.85911.9585
30412006.05.11 17:00close100272.901.87821.85911.9585142884.39472223.78
30422006.05.12 09:00buy stop100394.401.88931.88431.9892
30432006.05.12 09:00sell stop100494.401.88401.88901.7841
30442006.05.12 09:26buy100394.401.88931.88431.9892
30452006.05.12 11:00modify100394.401.88931.88981.9892
30462006.05.12 14:30s/l100394.401.88981.88981.98924720.00476943.78
30472006.05.12 17:00delete100494.401.88401.88901.7841
30482006.05.15 09:00buy stop100595.401.89761.89261.9975
30492006.05.15 09:00sell stop100695.401.89041.89541.7905
30502006.05.15 09:56sell100695.401.89041.89541.7905
30512006.05.15 10:30modify100695.401.89041.88991.7905
30522006.05.15 17:00delete100595.401.89761.89261.9975
30532006.05.15 17:00close100695.401.88241.88991.790576320.00553263.78
30542006.05.16 09:00buy stop1007100.001.88721.88221.9871
30552006.05.16 09:00sell stop1008100.001.87841.88341.7785
30562006.05.16 10:54sell1008100.001.87841.88341.7785
30572006.05.16 11:30modify1008100.001.87841.87791.7785
30582006.05.16 11:33s/l1008100.001.87791.87791.77855000.00558263.78
30592006.05.16 14:37buy1007100.001.88721.88221.9871
30602006.05.16 17:00close1007100.001.88541.88221.9871-17999.43540264.35
30612006.05.17 09:00buy stop1009100.001.89341.88911.9933
30622006.05.17 09:00sell stop1010100.001.88911.89341.7892
30632006.05.17 09:08buy1009100.001.89341.88911.9933
30642006.05.17 09:30modify1009100.001.89341.89391.9933
30652006.05.17 14:30s/l1009100.001.89391.89391.99335000.00545264.35
30662006.05.17 16:24sell1010100.001.88911.89341.7892
30672006.05.17 16:30modify1010100.001.88911.88861.7892
30682006.05.17 17:00close1010100.001.88581.88861.789232999.43578263.78
30692006.05.18 09:00buy stop1011100.001.88541.88041.9853
30702006.05.18 09:00sell stop1012100.001.88011.88511.7802
30712006.05.18 09:43buy1011100.001.88541.88041.9853
30722006.05.18 11:00modify1011100.001.88541.88591.9853
30732006.05.18 13:11s/l1011100.001.88591.88591.98535000.00583263.78
30742006.05.18 17:00delete1012100.001.88011.88511.7802
30752006.05.19 09:00buy stop1013100.001.89251.88751.9924
30762006.05.19 09:00sell stop1014100.001.88701.89201.7871
30772006.05.19 09:00sell1014100.001.88701.89201.7871
30782006.05.19 09:30modify1014100.001.88701.88651.7871
30792006.05.19 17:00delete1013100.001.89251.88751.9924
30802006.05.19 17:00close1014100.001.87111.88651.7871159000.00742263.78
30812006.05.22 09:00buy stop1015100.001.87361.86861.9735
30822006.05.22 09:00sell stop1016100.001.86281.86781.7629
30832006.05.22 10:23buy1015100.001.87361.86861.9735
30842006.05.22 12:30modify1015100.001.87361.87411.9735
30852006.05.22 14:12s/l1015100.001.87411.87411.97355000.00747263.78
30862006.05.22 17:00delete1016100.001.86281.86781.7629
30872006.05.23 09:00buy stop1017100.001.88851.88351.9884
30882006.05.23 09:00sell stop1018100.001.88301.88801.7831
30892006.05.23 09:14buy1017100.001.88851.88351.9884
30902006.05.23 09:34s/l1017100.001.88351.88351.9884-50000.00697263.78
30912006.05.23 09:34buy stop1019100.001.88931.88431.9892
30922006.05.23 09:34sell1018100.001.88301.88801.7831
30932006.05.23 10:00modify1018100.001.88301.88251.7831
30942006.05.23 10:03s/l1018100.001.88251.88251.78315000.00702263.78
30952006.05.23 17:00delete1019100.001.88931.88431.9892
30962006.05.24 09:00buy stop1020100.001.88151.87651.9814
30972006.05.24 09:00sell stop1021100.001.87251.87751.7726
30982006.05.24 09:20buy1020100.001.88151.87651.9814
30992006.05.24 10:30modify1020100.001.88151.88201.9814
31002006.05.24 11:10s/l1020100.001.88201.88201.98145000.00707263.78
31012006.05.24 16:08sell1021100.001.87251.87751.7726
31022006.05.24 17:00close1021100.001.86741.87751.772651000.16758263.94
31032006.05.25 09:00buy stop1022100.001.87191.86731.9718
31042006.05.25 09:00sell stop1023100.001.86731.87191.7674
31052006.05.25 10:41buy1022100.001.87191.86731.9718
31062006.05.25 14:12s/l1022100.001.86731.86731.9718-46000.00712263.94
31072006.05.25 14:12sell1023100.001.86731.87191.7674
31082006.05.25 14:36s/l1023100.001.87191.87191.7674-46000.00666263.94
31092006.05.26 09:00buy stop1024100.001.87351.86851.9734
31102006.05.26 09:00sell stop1025100.001.86781.87281.7679
31112006.05.26 10:09buy1024100.001.87351.86851.9734
31122006.05.26 14:09s/l1024100.001.86851.86851.9734-50000.00616263.94
31132006.05.26 14:10sell1025100.001.86781.87281.7679
31142006.05.26 15:30modify1025100.001.86781.86731.7679
31152006.05.26 17:00close1025100.001.85511.86731.7679127000.31743264.25
31162006.05.29 09:00buy stop1026100.001.86221.85881.9621
31172006.05.29 09:00sell stop1027100.001.85881.86221.7589
31182006.05.29 11:07buy1026100.001.86221.85881.9621
31192006.05.29 16:51s/l1026100.001.85881.85881.9621-34000.00709264.25
31202006.05.29 16:51sell1027100.001.85881.86221.7589
31212006.05.29 17:00close1027100.001.85911.86221.7589-3000.37706263.88
31222006.05.30 09:00buy stop1028100.001.87541.87041.9753
31232006.05.30 09:00sell stop1029100.001.86631.87131.7664
31242006.05.30 09:02buy1028100.001.87541.87041.9753
31252006.05.30 12:00modify1028100.001.87541.87591.9753
31262006.05.30 13:37s/l1028100.001.87591.87591.97535000.00711263.88
31272006.05.30 17:00delete1029100.001.86631.87131.7664
31282006.05.31 09:00buy stop1030100.001.88631.88131.9862
31292006.05.31 09:00sell stop1031100.001.87861.88361.7787
31302006.05.31 10:29sell1031100.001.87861.88361.7787
31312006.05.31 14:30modify1031100.001.87861.87811.7787
31322006.05.31 17:00delete1030100.001.88631.88131.9862
31332006.05.31 17:00close1031100.001.87111.87811.778775000.00786263.88
31342006.06.01 09:00buy stop1032100.001.86791.86291.9678
31352006.06.01 09:00sell stop1033100.001.86261.86761.7627
31362006.06.01 09:13sell1033100.001.86261.86761.7627
31372006.06.01 10:17s/l1033100.001.86761.86761.7627-50000.00736263.88
31382006.06.01 10:18buy1032100.001.86791.86291.9678
31392006.06.01 13:10s/l1032100.001.86291.86291.9678-50000.00686263.88
31402006.06.02 09:00buy stop1034100.001.86761.86261.9675
31412006.06.02 09:00sell stop1035100.001.86191.86691.7620
31422006.06.02 09:12sell1035100.001.86191.86691.7620
31432006.06.02 11:45s/l1035100.001.86691.86691.7620-50000.00636263.88
31442006.06.02 11:48buy1034100.001.86761.86261.9675
31452006.06.02 15:00modify1034100.001.86761.86811.9675
31462006.06.02 17:00close1034100.001.88571.86811.9675180999.87817263.75
31472006.06.05 09:00buy stop1036100.001.88621.88191.9861
31482006.06.05 09:00sell stop1037100.001.88191.88621.7820
31492006.06.05 09:02sell1037100.001.88191.88621.7820
31502006.06.05 09:31s/l1037100.001.88621.88621.7820-43000.00774263.75
31512006.06.05 09:31buy1036100.001.88621.88191.9861
31522006.06.05 09:31sell stop1038100.001.88081.88581.7809
31532006.06.05 14:08s/l1036100.001.88191.88191.9861-43000.00731263.75
31542006.06.05 14:38sell1038100.001.88081.88581.7809
31552006.06.05 17:00close1038100.001.87721.88581.780936000.59767264.34
31562006.06.06 09:00buy stop1039100.001.87791.87291.9778
31572006.06.06 09:00sell stop1040100.001.86991.87491.7700
31582006.06.06 12:16sell1040100.001.86991.87491.7700
31592006.06.06 14:30modify1040100.001.86991.86941.7700
31602006.06.06 17:00delete1039100.001.87791.87291.9778
31612006.06.06 17:00close1040100.001.86001.86941.770099000.00866264.34
31622006.06.07 09:00buy stop1041100.001.86341.85841.9633
31632006.06.07 09:00sell stop1042100.001.85561.86061.7557
31642006.06.07 09:33sell1042100.001.85561.86061.7557
31652006.06.07 09:58s/l1042100.001.86061.86061.7557-50000.00816264.34
31662006.06.07 09:58sell stop1043100.001.85561.86061.7557
31672006.06.07 12:22buy1041100.001.86341.85841.9633
31682006.06.07 13:46s/l1041100.001.85841.85841.9633-50000.00766264.34
31692006.06.07 15:33sell1043100.001.85561.86061.7557
31702006.06.07 17:00close1043100.001.85501.86061.75576000.47772264.81
31712006.06.08 09:00buy stop1044100.001.85851.85351.9584
31722006.06.08 09:00sell stop1045100.001.85021.85521.7503
31732006.06.08 09:04sell1045100.001.85021.85521.7503
31742006.06.08 11:00modify1045100.001.85021.84971.7503
31752006.06.08 11:04s/l1045100.001.84971.84971.75035000.00777264.81
31762006.06.08 17:00delete1044100.001.85851.85351.9584
31772006.06.09 09:00buy stop1046100.001.84591.84091.9458
31782006.06.09 09:00sell stop1047100.001.84061.84561.7407
31792006.06.09 09:02buy1046100.001.84591.84091.9458
31802006.06.09 14:30s/l1046100.001.84091.84091.9458-50000.00727264.81
31812006.06.09 14:30sell1047100.001.84061.84561.7407
31822006.06.09 15:00modify1047100.001.84061.84011.7407
31832006.06.09 15:17s/l1047100.001.84011.84011.74075000.00732264.81
31842006.06.12 09:00buy stop1048100.001.84631.84131.9462
31852006.06.12 09:00sell stop1049100.001.84071.84571.7408
31862006.06.12 10:31buy1048100.001.84631.84131.9462
31872006.06.12 12:23s/l1048100.001.84131.84131.9462-50000.00682264.81
31882006.06.12 13:25sell1049100.001.84071.84571.7408
31892006.06.12 15:30s/l1049100.001.84571.84571.7408-50000.00632264.81
31902006.06.13 09:00buy stop1050100.001.84251.83801.9424
31912006.06.13 09:00sell stop1051100.001.83801.84251.7381
31922006.06.13 09:22buy1050100.001.84251.83801.9424
31932006.06.13 14:31s/l1050100.001.83801.83801.9424-45000.00587264.81
31942006.06.13 14:31sell1051100.001.83801.84251.7381
31952006.06.13 15:39s/l1051100.001.84251.84251.7381-45000.00542264.81
31962006.06.14 09:00buy stop1052100.001.84251.83751.9424
31972006.06.14 09:00sell stop1053100.001.83571.84071.7358
31982006.06.14 09:37buy1052100.001.84251.83751.9424
31992006.06.14 14:30s/l1052100.001.83751.83751.9424-50000.00492264.81
32002006.06.14 14:31sell1053100.001.83571.84071.7358
32012006.06.14 14:36s/l1053100.001.84071.84071.7358-50000.00442264.81
32022006.06.15 09:00buy stop105488.501.84841.84341.9483
32032006.06.15 09:00sell stop105588.501.84231.84731.7424
32042006.06.15 11:44buy105488.501.84841.84341.9483
32052006.06.15 15:30modify105488.501.84841.84891.9483
32062006.06.15 16:04s/l105488.501.84891.84891.94834425.00446689.81
32072006.06.15 17:00delete105588.501.84231.84731.7424
32082006.06.16 09:00buy stop105689.301.85581.85151.9557
32092006.06.16 09:00sell stop105789.301.85151.85581.7516
32102006.06.16 10:10buy105689.301.85581.85151.9557
32112006.06.16 12:14s/l105689.301.85151.85151.9557-38399.00408290.81
32122006.06.16 12:14sell105789.301.85151.85581.7516
32132006.06.16 16:30modify105789.301.85151.85101.7516
32142006.06.16 17:00close105789.301.85051.85101.75168929.64417220.45
32152006.06.19 09:00buy stop105883.401.84651.84191.9464
32162006.06.19 09:00sell stop105983.401.84191.84651.7420
32172006.06.19 09:00buy105883.401.84651.84191.9464
32182006.06.19 15:00s/l105883.401.84191.84191.9464-38364.00378856.45
32192006.06.19 15:00sell105983.401.84191.84651.7420
32202006.06.19 17:00close105983.401.83781.84651.742034194.34413050.79
32212006.06.20 09:00buy stop106082.601.84611.84111.9460
32222006.06.20 09:00sell stop106182.601.83961.84461.7397
32232006.06.20 09:06buy106082.601.84611.84111.9460
32242006.06.20 11:54s/l106082.601.84111.84111.9460-41300.00371750.79
32252006.06.20 13:41sell106182.601.83961.84461.7397
32262006.06.20 17:00close106182.601.84191.84461.7397-18998.36352752.43
32272006.06.21 09:00buy stop106270.501.84711.84431.9470
32282006.06.21 09:00sell stop106370.501.84431.84711.7444
32292006.06.21 10:30sell106370.501.84431.84711.7444
32302006.06.21 13:00modify106370.501.84431.84381.7444
32312006.06.21 14:59s/l106370.501.84381.84381.74443525.00356277.43
32322006.06.21 17:00delete106270.501.84711.84431.9470
32332006.06.22 09:00buy stop106471.301.84741.84361.9473
32342006.06.22 09:00sell stop106571.301.84361.84741.7437
32352006.06.22 09:11sell106571.301.84361.84741.7437
32362006.06.22 10:30modify106571.301.84361.84311.7437
32372006.06.22 17:00delete106471.301.84741.84361.9473
32382006.06.22 17:00close106571.301.82881.84311.7437105524.00461801.43
32392006.06.23 09:00buy stop106692.401.83211.82771.9320
32402006.06.23 09:00sell stop106792.401.82771.83211.7278
32412006.06.23 09:17sell106792.401.82771.83211.7278
32422006.06.23 11:00modify106792.401.82771.82721.7278
32432006.06.23 17:00delete106692.401.83211.82771.9320
32442006.06.23 17:00close106792.401.81931.82721.727877616.00539417.43
32452006.06.26 09:00buy stop1068100.001.82071.81671.9206
32462006.06.26 09:00sell stop1069100.001.81671.82071.7168
32472006.06.26 09:05buy1068100.001.82071.81671.9206
32482006.06.26 09:30modify1068100.001.82071.82121.9206
32492006.06.26 10:59s/l1068100.001.82121.82121.92065000.00544417.43
32502006.06.26 17:00delete1069100.001.81671.82071.7168
32512006.06.27 09:00buy stop1070100.001.82621.82151.9261
32522006.06.27 09:00sell stop1071100.001.82151.82621.7216
32532006.06.27 09:32sell1071100.001.82151.82621.7216
32542006.06.27 16:21s/l1071100.001.82621.82621.7216-47000.00497417.43
32552006.06.27 16:21buy1070100.001.82621.82151.9261
32562006.06.27 17:00close1070100.001.82351.82151.9261-26999.63470417.80
32572006.06.28 09:00buy stop107294.101.82381.81921.9237
32582006.06.28 09:00sell stop107394.101.81921.82381.7193
32592006.06.28 09:05sell107394.101.81921.82381.7193
32602006.06.28 17:00delete107294.101.82381.81921.9237
32612006.06.28 17:00close107394.101.81661.82381.719324466.00494883.80
32622006.06.29 09:00buy stop107499.001.81901.81531.9189
32632006.06.29 09:00sell stop107599.001.81531.81901.7154
32642006.06.29 10:14sell107599.001.81531.81901.7154
32652006.06.29 12:00modify107599.001.81531.81481.7154
32662006.06.29 14:43s/l107599.001.81481.81481.71544950.00499833.80
32672006.06.29 17:00delete107499.001.81901.81531.9189
32682006.06.30 09:00buy stop1076100.001.83731.83231.9372
32692006.06.30 09:00sell stop1077100.001.83111.83611.7312
32702006.06.30 09:19sell1077100.001.83111.83611.7312
32712006.06.30 13:53s/l1077100.001.83611.83611.7312-50000.00449833.80
32722006.06.30 14:10buy1076100.001.83731.83231.9372
32732006.06.30 15:00modify1076100.001.83731.83781.9372
32742006.06.30 17:00close1076100.001.84951.83781.9372121999.41571833.21
32752006.07.03 09:00buy stop1078100.001.84961.84461.9495
32762006.07.03 09:00sell stop1079100.001.84441.84941.7445
32772006.07.03 09:40sell1079100.001.84441.84941.7445
32782006.07.03 17:00delete1078100.001.84961.84461.9495
32792006.07.03 17:00close1079100.001.84421.84941.74452000.00573833.21
32802006.07.04 09:00buy stop1080100.001.84691.84331.9468
32812006.07.04 09:00sell stop1081100.001.84331.84691.7434
32822006.07.04 09:22sell1081100.001.84331.84691.7434
32832006.07.04 10:53s/l1081100.001.84691.84691.7434-36000.00537833.21
32842006.07.04 10:53buy1080100.001.84691.84331.9468
32852006.07.04 17:00close1080100.001.84651.84331.9468-3999.61533833.60
32862006.07.05 09:00buy stop1082100.001.84931.84431.9492
32872006.07.05 09:06sell stop1083100.001.84311.84811.7432
32882006.07.05 09:14sell1083100.001.84311.84811.7432
32892006.07.05 14:30modify1083100.001.84311.84261.7432
32902006.07.05 17:00delete1082100.001.84931.84431.9492
32912006.07.05 17:00close1083100.001.83351.84261.743296000.00629833.60
32922006.07.06 09:00buy stop1084100.001.83811.83411.9380
32932006.07.06 09:00sell stop1085100.001.83411.83811.7342
32942006.07.06 10:30sell1085100.001.83411.83811.7342
32952006.07.06 14:33s/l1085100.001.83811.83811.7342-40000.00589833.60
32962006.07.06 14:33buy1084100.001.83811.83411.9380
32972006.07.06 17:00close1084100.001.83631.83411.9380-17999.85571833.75
32982006.07.07 09:00buy stop1086100.001.83781.83491.9377
32992006.07.07 09:00sell stop1087100.001.83491.83781.7350
33002006.07.07 09:21buy1086100.001.83781.83491.9377
33012006.07.07 12:00modify1086100.001.83781.83831.9377
33022006.07.07 17:00close1086100.001.85051.83831.9377126999.88698833.63
33032006.07.07 17:00delete1087100.001.83491.83781.7350
33042006.07.10 09:00buy stop1088100.001.85171.84771.9516
33052006.07.10 09:00sell stop1089100.001.84771.85171.7478
33062006.07.10 09:15buy1088100.001.85171.84771.9516
33072006.07.10 11:21s/l1088100.001.84771.84771.9516-40000.00658833.63
33082006.07.10 11:21sell1089100.001.84771.85171.7478
33092006.07.10 11:30modify1089100.001.84771.84721.7478
33102006.07.10 17:00close1089100.001.84111.84721.747865999.70724833.33
33112006.07.11 09:00buy stop1090100.001.84461.83961.9445
33122006.07.11 09:00sell stop1091100.001.83791.84291.7380
33132006.07.11 10:28buy1090100.001.84461.83961.9445
33142006.07.11 10:34s/l1090100.001.83961.83961.9445-50000.00674833.33
33152006.07.11 11:42sell1091100.001.83791.84291.7380
33162006.07.11 15:26s/l1091100.001.84291.84291.7380-50000.00624833.33
33172006.07.12 09:00buy stop1092100.001.84871.84371.9486
33182006.07.12 09:00sell stop1093100.001.84371.84871.7438
33192006.07.12 10:33sell1093100.001.84371.84871.7438
33202006.07.12 13:30modify1093100.001.84371.84321.7438
33212006.07.12 17:00delete1092100.001.84871.84371.9486
33222006.07.12 17:00close1093100.001.83251.84321.7438112000.00736833.33
33232006.07.13 09:00buy stop1094100.001.83711.83261.9370
33242006.07.13 09:00sell stop1095100.001.83261.83711.7327
33252006.07.13 09:14buy1094100.001.83711.83261.9370
33262006.07.13 10:30modify1094100.001.83711.83761.9370
33272006.07.13 12:07s/l1094100.001.83761.83761.93705000.00741833.33
33282006.07.13 17:00delete1095100.001.83261.83711.7327
33292006.07.14 09:00buy stop1096100.001.84241.83741.9423
33302006.07.14 09:00sell stop1097100.001.83501.84001.7351
33312006.07.14 12:26buy1096100.001.84241.83741.9423
33322006.07.14 15:03s/l1096100.001.83741.83741.9423-50000.00691833.33
33332006.07.14 15:55sell1097100.001.83501.84001.7351
33342006.07.14 17:00close1097100.001.83461.84001.73513999.75695833.08
33352006.07.17 09:00buy stop1098100.001.83861.83491.9385
33362006.07.17 09:00sell stop1099100.001.83491.83861.7350
33372006.07.17 09:44sell1099100.001.83491.83861.7350
33382006.07.17 10:30modify1099100.001.83491.83441.7350
33392006.07.17 17:00delete1098100.001.83861.83491.9385
33402006.07.17 17:00close1099100.001.81951.83441.7350153999.78849832.86
33412006.07.18 09:00buy stop1100100.001.82251.81911.9224
33422006.07.18 09:00sell stop1101100.001.81911.82251.7192
33432006.07.18 09:24buy1100100.001.82251.81911.9224
33442006.07.18 11:00modify1100100.001.82251.82301.9224
33452006.07.18 11:00s/l1100100.001.82301.82301.92245000.00854832.86
33462006.07.18 17:00delete1101100.001.81911.82251.7192
33472006.07.19 09:00buy stop1102100.001.82831.82341.9282
33482006.07.19 09:00sell stop1103100.001.82341.82831.7235
33492006.07.19 09:12buy1102100.001.82831.82341.9282
33502006.07.19 14:30s/l1102100.001.82341.82341.9282-49000.00805832.86
33512006.07.19 14:30sell1103100.001.82341.82831.7235
33522006.07.19 16:00s/l1103100.001.82831.82831.7235-49000.00756832.86
33532006.07.20 09:00buy stop1104100.001.84601.84201.9459
33542006.07.20 09:00sell stop1105100.001.84201.84601.7421
33552006.07.20 09:55buy1104100.001.84601.84201.9459
33562006.07.20 13:00modify1104100.001.84601.84651.9459
33572006.07.20 17:00close1104100.001.85081.84651.945948000.37804833.23
33582006.07.20 17:00delete1105100.001.84201.84601.7421
33592006.07.21 09:00buy stop1106100.001.85221.84721.9521
33602006.07.21 09:00sell stop1107100.001.84661.85161.7467
33612006.07.21 09:14buy1106100.001.85221.84721.9521
33622006.07.21 09:30modify1106100.001.85221.85271.9521
33632006.07.21 17:00close1106100.001.85901.85271.952167999.68872832.91
33642006.07.21 17:00delete1107100.001.84661.85161.7467
33652006.07.24 09:00buy stop1108100.001.85531.85031.9552
33662006.07.24 09:00sell stop1109100.001.84991.85491.7500
33672006.07.24 09:23sell1109100.001.84991.85491.7500
33682006.07.24 14:20s/l1109100.001.85491.85491.7500-50000.00822832.91
33692006.07.24 14:21buy1108100.001.85531.85031.9552
33702006.07.24 16:55s/l1108100.001.85031.85031.9552-50000.00772832.91
33712006.07.25 09:00buy stop1110100.001.85441.84941.9543
33722006.07.25 09:00sell stop1111100.001.84711.85211.7472
33732006.07.25 16:11sell1111100.001.84711.85211.7472
33742006.07.25 17:00delete1110100.001.85441.84941.9543
33752006.07.25 17:00close1111100.001.84761.85211.7472-5000.00767832.91
33762006.07.26 09:00buy stop1112100.001.84331.83881.9432
33772006.07.26 09:00sell stop1113100.001.83881.84331.7389
33782006.07.26 14:56buy1112100.001.84331.83881.9432
33792006.07.26 16:30modify1112100.001.84331.84381.9432
33802006.07.26 17:00close1112100.001.84681.84381.943234999.70802832.61
33812006.07.26 17:00delete1113100.001.83881.84331.7389
33822006.07.27 09:00buy stop1114100.001.85851.85351.9584
33832006.07.27 09:00sell stop1115100.001.85351.85851.7536
33842006.07.27 09:09buy1114100.001.85851.85351.9584
33852006.07.27 11:30modify1114100.001.85851.85901.9584
33862006.07.27 14:30s/l1114100.001.85901.85901.95845000.00807832.61
33872006.07.27 17:00delete1115100.001.85351.85851.7536
33882006.07.28 09:00buy stop1116100.001.86041.85651.9603
33892006.07.28 09:00sell stop1117100.001.85651.86041.7566
33902006.07.28 09:08buy1116100.001.86041.85651.9603
33912006.07.28 13:34s/l1116100.001.85651.85651.9603-39000.00768832.61
33922006.07.28 13:34sell1117100.001.85651.86041.7566
33932006.07.28 14:30s/l1117100.001.86041.86041.7566-39000.00729832.61
33942006.07.31 09:00buy stop1118100.001.86641.86211.9663
33952006.07.31 09:00sell stop1119100.001.86211.86641.7622
33962006.07.31 10:55buy1118100.001.86641.86211.9663
33972006.07.31 17:00close1118100.001.86671.86211.96633000.53732833.14
33982006.07.31 17:00delete1119100.001.86211.86641.7622
33992006.08.01 09:00buy stop1120100.001.86591.86201.9658
34002006.08.01 09:00sell stop1121100.001.86201.86591.7621
34012006.08.01 09:32buy1120100.001.86591.86201.9658
34022006.08.01 17:00close1120100.001.86741.86201.965815000.50747833.64
34032006.08.01 17:00delete1121100.001.86201.86591.7621
34042006.08.02 09:00buy stop1122100.001.87801.87411.9779
34052006.08.02 09:00sell stop1123100.001.87411.87801.7742
34062006.08.02 11:20sell1123100.001.87411.87801.7742
34072006.08.02 15:25s/l1123100.001.87801.87801.7742-39000.00708833.64
34082006.08.02 15:25buy1122100.001.87801.87411.9779
34092006.08.02 17:00close1122100.001.87821.87411.97792000.54710834.18
34102006.08.03 09:00buy stop1124100.001.87771.87371.9776
34112006.08.03 09:00sell stop1125100.001.87371.87771.7738
34122006.08.03 10:03sell1125100.001.87371.87771.7738
34132006.08.03 12:00modify1125100.001.87371.87321.7738
34142006.08.03 12:59s/l1125100.001.87321.87321.77385000.00715834.18
34152006.08.03 13:00buy1124100.001.87771.87371.9776
34162006.08.03 13:30modify1124100.001.87771.87821.9776
34172006.08.03 17:00close1124100.001.88881.87821.9776111000.25826834.43
34182006.08.04 09:00buy stop1126100.001.88861.88501.9885
34192006.08.04 09:00sell stop1127100.001.88501.88861.7851
34202006.08.04 09:23buy1126100.001.88861.88501.9885
34212006.08.04 11:00modify1126100.001.88861.88911.9885
34222006.08.04 17:00close1126100.001.91041.88911.9885218000.331044834.76
34232006.08.04 17:00delete1127100.001.88501.88861.7851
34242006.08.07 09:00buy stop1128100.001.90851.90462.0084
34252006.08.07 09:00sell stop1129100.001.90461.90851.8047
34262006.08.07 09:00sell1129100.001.90461.90851.8047
34272006.08.07 09:54s/l1129100.001.90851.90851.8047-39000.001005834.76
34282006.08.07 09:54buy1128100.001.90851.90462.0084
34292006.08.07 09:54sell stop1130100.001.90391.90851.8040
34302006.08.07 17:00close1128100.001.90971.90462.008412000.361017835.12
34312006.08.07 17:00delete1130100.001.90391.90851.8040
34322006.08.08 09:00buy stop1131100.001.90691.90392.0068
34332006.08.08 09:00sell stop1132100.001.90391.90691.8040
34342006.08.08 09:03buy1131100.001.90691.90392.0068
34352006.08.08 17:00close1131100.001.90711.90392.00681999.621019834.74
34362006.08.08 17:00delete1132100.001.90391.90691.8040
34372006.08.09 09:00buy stop1133100.001.90791.90292.0078
34382006.08.09 09:00sell stop1134100.001.89931.90431.7994
34392006.08.09 09:00buy1133100.001.90791.90292.0078
34402006.08.09 17:00close1133100.001.90851.90292.00785999.561025834.30
34412006.08.09 17:00delete1134100.001.89931.90431.7994
34422006.08.10 09:00buy stop1135100.001.90951.90452.0094
34432006.08.10 09:00sell stop1136100.001.90201.90701.8021
34442006.08.10 09:42sell1136100.001.90201.90701.8021
34452006.08.10 10:31modify1136100.001.90201.90151.8021
34462006.08.10 10:34s/l1136100.001.90151.90151.80215000.001030834.30
34472006.08.10 17:00delete1135100.001.90951.90452.0094
34482006.08.11 09:00buy stop1137100.001.89601.89101.9959
34492006.08.11 09:00sell stop1138100.001.88901.89401.7891
34502006.08.11 10:11buy1137100.001.89601.89101.9959
34512006.08.11 14:31s/l1137100.001.89101.89101.9959-50000.00980834.30
34522006.08.11 14:33sell1138100.001.88901.89401.7891
34532006.08.11 15:45s/l1138100.001.89401.89401.7891-50000.00930834.30
34542006.08.14 09:00buy stop1139100.001.89511.89131.9950
34552006.08.14 09:00sell stop1140100.001.89131.89511.7914
34562006.08.14 09:25sell1140100.001.89131.89511.7914
34572006.08.14 11:00modify1140100.001.89131.89081.7914
34582006.08.14 15:33s/l1140100.001.89081.89081.79145000.00935834.30
34592006.08.14 17:00delete1139100.001.89511.89131.9950
34602006.08.15 09:00buy stop1141100.001.89391.88891.9938
34612006.08.15 09:00sell stop1142100.001.88701.89201.7871
34622006.08.15 10:30sell1142100.001.88701.89201.7871
34632006.08.15 14:30s/l1142100.001.89201.89201.7871-50000.00885834.30
34642006.08.15 14:30buy1141100.001.89391.88891.9938
34652006.08.15 15:30modify1141100.001.89391.89441.9938
34662006.08.15 17:00close1141100.001.89531.89441.993814000.31899834.61
34672006.08.16 09:00buy stop1143100.001.89531.89131.9952
34682006.08.16 09:00sell stop1144100.001.89131.89531.7914
34692006.08.16 10:16sell1144100.001.89131.89531.7914
34702006.08.16 13:30modify1144100.001.89131.89081.7914
34712006.08.16 13:45s/l1144100.001.89081.89081.79145000.00904834.61
34722006.08.16 14:30buy1143100.001.89531.89131.9952
34732006.08.16 15:00modify1143100.001.89531.89581.9952
34742006.08.16 17:00close1143100.001.90001.89581.995246999.76951834.37
34752006.08.17 09:00buy stop1145100.001.89941.89491.9993
34762006.08.17 09:00sell stop1146100.001.89491.89941.7950
34772006.08.17 10:26buy1145100.001.89941.89491.9993
34782006.08.17 14:36s/l1145100.001.89491.89491.9993-45000.00906834.37
34792006.08.17 14:36sell1146100.001.89491.89941.7950
34802006.08.17 17:00close1146100.001.89321.89941.795017000.27923834.64
34812006.08.18 09:00buy stop1147100.001.88761.88371.9875
34822006.08.18 09:00sell stop1148100.001.88371.88761.7838
34832006.08.18 09:16sell1148100.001.88371.88761.7838
34842006.08.18 13:30modify1148100.001.88371.88321.7838
34852006.08.18 15:48s/l1148100.001.88321.88321.78385000.00928834.64
34862006.08.18 17:00delete1147100.001.88761.88371.9875
34872006.08.21 09:00buy stop1149100.001.88891.88441.9888
34882006.08.21 09:00sell stop1150100.001.88441.88891.7845
34892006.08.21 09:14buy1149100.001.88891.88441.9888
34902006.08.21 10:00modify1149100.001.88891.88941.9888
34912006.08.21 17:00close1149100.001.89691.88941.988880000.581008835.22
34922006.08.21 17:00delete1150100.001.88441.88891.7845
34932006.08.22 09:00buy stop1151100.001.89561.89131.9955
34942006.08.22 09:00sell stop1152100.001.89131.89561.7914
34952006.08.22 09:40sell1152100.001.89131.89561.7914
34962006.08.22 14:30modify1152100.001.89131.89081.7914
34972006.08.22 14:39s/l1152100.001.89081.89081.79145000.001013835.22
34982006.08.22 17:00delete1151100.001.89561.89131.9955
34992006.08.23 09:00buy stop1153100.001.89041.88621.9903
35002006.08.23 09:00sell stop1154100.001.88621.89041.7863
35012006.08.23 09:27buy1153100.001.89041.88621.9903
35022006.08.23 15:00modify1153100.001.89041.89091.9903
35032006.08.23 17:00close1153100.001.89361.89091.990331999.871045835.09
35042006.08.23 17:00delete1154100.001.88621.89041.7863
35052006.08.24 09:00buy stop1155100.001.89331.88891.9932
35062006.08.24 09:00sell stop1156100.001.88891.89331.7890
35072006.08.24 09:52sell1156100.001.88891.89331.7890
35082006.08.24 10:48s/l1156100.001.89331.89331.7890-44000.001001835.09
35092006.08.24 10:48buy1155100.001.89331.88891.9932
35102006.08.24 16:30modify1155100.001.89331.89381.9932
35112006.08.24 16:32s/l1155100.001.89381.89381.99325000.001006835.09
35122006.08.25 09:00buy stop1157100.001.88931.88431.9892
35132006.08.25 09:00sell stop1158100.001.88251.88751.7826
35142006.08.25 11:29buy1157100.001.88931.88431.9892
35152006.08.25 16:23s/l1157100.001.88431.88431.9892-50000.00956835.09
35162006.08.25 17:00delete1158100.001.88251.88751.7826
35172006.08.28 09:00buy stop1159100.001.89261.88991.9925
35182006.08.28 09:00sell stop1160100.001.88991.89261.7900
35192006.08.28 09:18buy1159100.001.89261.88991.9925
35202006.08.28 09:30modify1159100.001.89261.89311.9925
35212006.08.28 17:00close1159100.001.89681.89311.992542000.41998835.50
35222006.08.28 17:00delete1160100.001.88991.89261.7900
35232006.08.29 09:00buy stop1161100.001.90011.89642.0000
35242006.08.29 09:00sell stop1162100.001.89641.90011.7965
35252006.08.29 09:19buy1161100.001.90011.89642.0000
35262006.08.29 16:08s/l1161100.001.89641.89642.0000-37000.00961835.50
35272006.08.29 16:08sell1162100.001.89641.90011.7965
35282006.08.29 17:00close1162100.001.89291.90011.796534999.57996835.07
35292006.08.30 09:00buy stop1163100.001.90301.89802.0029
35302006.08.30 09:00sell stop1164100.001.89751.90251.7976
35312006.08.30 12:00buy1163100.001.90301.89802.0029
35322006.08.30 17:00close1163100.001.90561.89802.002925999.521022834.59
35332006.08.30 17:00delete1164100.001.89751.90251.7976
35342006.08.31 09:00buy stop1165100.001.90851.90352.0084
35352006.08.31 09:00sell stop1166100.001.90291.90791.8030
35362006.08.31 09:24buy1165100.001.90851.90352.0084
35372006.08.31 15:44s/l1165100.001.90351.90352.0084-50000.00972834.59
35382006.08.31 16:01sell1166100.001.90291.90791.8030
35392006.08.31 17:00close1166100.001.90231.90791.80305999.47978834.06
35402006.09.01 09:00buy stop1167100.001.90541.90272.0053
35412006.09.01 09:00sell stop1168100.001.90271.90541.8028
35422006.09.01 10:07sell1168100.001.90271.90541.8028
35432006.09.01 10:41s/l1168100.001.90541.90541.8028-27000.00951834.06
35442006.09.01 10:41buy1167100.001.90541.90272.0053
35452006.09.01 12:03s/l1167100.001.90271.90272.0053-27000.00924834.06
35462006.09.04 09:00buy stop1169100.001.90881.90492.0087
35472006.09.04 09:00sell stop1170100.001.90491.90881.8050
35482006.09.04 10:44sell1170100.001.90491.90881.8050
35492006.09.04 17:00delete1169100.001.90881.90492.0087
35502006.09.04 17:00close1170100.001.90471.90881.80502000.26926834.32
35512006.09.05 09:00buy stop1171100.001.90511.90012.0050
35522006.09.05 09:00sell stop1172100.001.90011.90511.8002
35532006.09.05 09:26sell1172100.001.90011.90511.8002
35542006.09.05 11:00modify1172100.001.90011.89961.8002
35552006.09.05 11:20s/l1172100.001.89961.89961.80025000.00931834.32
35562006.09.05 17:00delete1171100.001.90511.90012.0050
35572006.09.06 09:00buy stop1173100.001.89641.89291.9963
35582006.09.06 09:00sell stop1174100.001.89291.89641.7930
35592006.09.06 09:31sell1174100.001.89291.89641.7930
35602006.09.06 11:30modify1174100.001.89291.89241.7930
35612006.09.06 17:00delete1173100.001.89641.89291.9963
35622006.09.06 17:00close1174100.001.88061.89241.7930122999.721054834.04
35632006.09.07 09:00buy stop1175100.001.88681.88181.9867
35642006.09.07 09:00sell stop1176100.001.88181.88681.7819
35652006.09.07 09:46sell1176100.001.88181.88681.7819
35662006.09.07 13:00modify1176100.001.88181.88131.7819
35672006.09.07 17:00delete1175100.001.88681.88181.9867
35682006.09.07 17:00close1176100.001.87421.88131.781976000.001130834.04
35692006.09.08 09:00buy stop1177100.001.87601.87201.9759
35702006.09.08 09:00sell stop1178100.001.87201.87601.7721
35712006.09.08 09:16sell1178100.001.87201.87601.7721
35722006.09.08 13:30modify1178100.001.87201.87151.7721
35732006.09.08 14:05s/l1178100.001.87151.87151.77215000.001135834.04
35742006.09.08 17:00delete1177100.001.87601.87201.9759
35752006.09.11 09:00buy stop1179100.001.86841.86381.9683
35762006.09.11 09:00sell stop1180100.001.86381.86841.7639
35772006.09.11 10:04buy1179100.001.86841.86381.9683
35782006.09.11 11:29s/l1179100.001.86381.86381.9683-46000.001089834.04
35792006.09.11 11:29sell1180100.001.86381.86841.7639
35802006.09.11 11:51s/l1180100.001.86841.86841.7639-46000.001043834.04
35812006.09.12 09:00buy stop1181100.001.87031.86641.9702
35822006.09.12 09:00sell stop1182100.001.86641.87031.7665
35832006.09.12 10:03sell1182100.001.86641.87031.7665
35842006.09.12 10:32s/l1182100.001.87031.87031.7665-39000.001004834.04
35852006.09.12 10:32buy1181100.001.87031.86641.9702
35862006.09.12 11:30modify1181100.001.87031.87081.9702
35872006.09.12 17:00close1181100.001.87551.87081.970251999.641056833.68
35882006.09.13 09:00buy stop1183100.001.87621.87171.9761
35892006.09.13 09:00sell stop1184100.001.87171.87621.7718
35902006.09.13 09:24buy1183100.001.87621.87171.9761
35912006.09.13 17:00close1183100.001.87451.87171.9761-16999.641039834.04
35922006.09.13 17:00delete1184100.001.87171.87621.7718
35932006.09.14 09:00buy stop1185100.001.87861.87511.9785
35942006.09.14 09:00sell stop1186100.001.87511.87861.7752
35952006.09.14 09:21buy1185100.001.87861.87511.9785
35962006.09.14 11:00modify1185100.001.87861.87911.9785
35972006.09.14 17:00close1185100.001.89091.87911.9785123000.161162834.20
35982006.09.14 17:00delete1186100.001.87511.87861.7752
35992006.09.15 09:00buy stop1187100.001.88891.88601.9888
36002006.09.15 09:00sell stop1188100.001.88601.88891.7861
36012006.09.15 09:04sell1188100.001.88601.88891.7861
36022006.09.15 12:00modify1188100.001.88601.88551.7861
36032006.09.15 17:00delete1187100.001.88891.88601.9888
36042006.09.15 17:00close1188100.001.87881.88551.786172000.321234834.52
36052006.09.18 09:00buy stop1189100.001.88461.87961.9845
36062006.09.18 09:00sell stop1190100.001.87911.88411.7792
36072006.09.18 11:03sell1190100.001.87911.88411.7792
36082006.09.18 12:00modify1190100.001.87911.87861.7792
36092006.09.18 15:00s/l1190100.001.87861.87861.77925000.001239834.52
36102006.09.18 17:00delete1189100.001.88461.87961.9845
36112006.09.19 09:00buy stop1191100.001.88361.87981.9835
36122006.09.19 09:00sell stop1192100.001.87981.88361.7799
36132006.09.19 09:52sell1192100.001.87981.88361.7799
36142006.09.19 14:30s/l1192100.001.88361.88361.7799-38000.001201834.52
36152006.09.19 14:30buy1191100.001.88361.87981.9835
36162006.09.19 15:00modify1191100.001.88361.88411.9835
36172006.09.19 17:00close1191100.001.88651.88411.983529000.011230834.53
36182006.09.20 09:00buy stop1193100.001.88521.88161.9851
36192006.09.20 09:00sell stop1194100.001.88161.88521.7817
36202006.09.20 09:50sell1194100.001.88161.88521.7817
36212006.09.20 15:02s/l1194100.001.88521.88521.7817-36000.001194834.53
36222006.09.20 15:02buy1193100.001.88521.88161.9851
36232006.09.20 15:30modify1193100.001.88521.88571.9851
36242006.09.20 17:00close1193100.001.88891.88571.985137000.421231834.95
36252006.09.21 09:00buy stop1195100.001.89431.88971.9942
36262006.09.21 09:00sell stop1196100.001.88971.89431.7898
36272006.09.21 09:02buy1195100.001.89431.88971.9942
36282006.09.21 13:00modify1195100.001.89431.89481.9942
36292006.09.21 17:00close1195100.001.89671.89481.994224000.251255835.20
36302006.09.21 17:00delete1196100.001.88971.89431.7898
36312006.09.22 09:00buy stop1197100.001.90411.90082.0040
36322006.09.22 09:00sell stop1198100.001.90081.90411.8009
36332006.09.22 09:03buy1197100.001.90411.90082.0040
36342006.09.22 13:54s/l1197100.001.90081.90082.0040-33000.001222835.20
36352006.09.22 13:54sell1198100.001.90081.90411.8009
36362006.09.22 14:20s/l1198100.001.90411.90411.8009-33000.001189835.20
36372006.09.25 09:00buy stop1199100.001.90811.90312.0080
36382006.09.25 09:00sell stop1200100.001.90301.90801.8031
36392006.09.25 09:55sell1200100.001.90301.90801.8031
36402006.09.25 16:30modify1200100.001.90301.90251.8031
36412006.09.25 17:00delete1199100.001.90811.90312.0080
36422006.09.25 17:00close1200100.001.89961.90251.803134000.371223835.57
36432006.09.26 09:00buy stop1201100.001.90251.89832.0024
36442006.09.26 09:00sell stop1202100.001.89831.90251.7984
36452006.09.26 09:12sell1202100.001.89831.90251.7984
36462006.09.26 11:00modify1202100.001.89831.89781.7984
36472006.09.26 12:56s/l1202100.001.89781.89781.79845000.001228835.57
36482006.09.26 17:00delete1201100.001.90251.89832.0024
36492006.09.27 09:00buy stop1203100.001.89631.89161.9962
36502006.09.27 09:00sell stop1204100.001.89161.89631.7917
36512006.09.27 09:45sell1204100.001.89161.89631.7917
36522006.09.27 10:30modify1204100.001.89161.89111.7917
36532006.09.27 12:59s/l1204100.001.89111.89111.79175000.001233835.57
36542006.09.27 17:00delete1203100.001.89631.89161.9962
36552006.09.28 09:00buy stop1205100.001.88931.88431.9892
36562006.09.28 09:00sell stop1206100.001.88171.88671.7818
36572006.09.28 09:12sell1206100.001.88171.88671.7818
36582006.09.28 11:00modify1206100.001.88171.88121.7818
36592006.09.28 17:00delete1205100.001.88931.88431.9892
36602006.09.28 17:00close1206100.001.87371.88121.781880000.001313835.57
36612006.09.29 09:00buy stop1207100.001.87821.87321.9781
36622006.09.29 09:00sell stop1208100.001.87001.87501.7701
36632006.09.29 09:15sell1208100.001.87001.87501.7701
36642006.09.29 10:00modify1208100.001.87001.86951.7701
36652006.09.29 10:36s/l1208100.001.86951.86951.77015000.001318835.57
36662006.09.29 17:00delete1207100.001.87821.87321.9781
36672006.10.02 09:00buy stop1209100.001.87411.86941.9740
36682006.10.02 09:00sell stop1210100.001.86941.87411.7695
36692006.10.02 09:10sell1210100.001.86941.87411.7695
36702006.10.02 10:35s/l1210100.001.87411.87411.7695-47000.001271835.57
36712006.10.02 10:35buy1209100.001.87411.86941.9740
36722006.10.02 16:00modify1209100.001.87411.87461.9740
36732006.10.02 17:00close1209100.001.88451.87461.9740104000.271375835.84
36742006.10.03 09:00buy stop1211100.001.88941.88591.9893
36752006.10.03 09:00sell stop1212100.001.88591.88941.7860
36762006.10.03 09:37buy1211100.001.88941.88591.9893
36772006.10.03 17:00close1211100.001.88901.88591.9893-3999.421371836.42
36782006.10.03 17:01delete1212100.001.88591.88941.7860
36792006.10.04 09:00buy stop1213100.001.88761.88281.9875
36802006.10.04 09:00sell stop1214100.001.88281.88761.7829
36812006.10.04 09:02buy1213100.001.88761.88281.9875
36822006.10.04 10:47s/l1213100.001.88281.88281.9875-48000.001323836.42
36832006.10.04 10:47sell1214100.001.88281.88761.7829
36842006.10.04 13:00modify1214100.001.88281.88231.7829
36852006.10.04 15:05s/l1214100.001.88231.88231.78295000.001328836.42
36862006.10.05 09:00buy stop1215100.001.88751.88371.9874
36872006.10.05 09:00sell stop1216100.001.88371.88751.7838
36882006.10.05 13:00sell1216100.001.88371.88751.7838
36892006.10.05 15:00modify1216100.001.88371.88321.7838
36902006.10.05 17:00delete1215100.001.88751.88371.9874
36912006.10.05 17:00close1216100.001.87681.88321.783869000.001397836.42
36922006.10.06 09:00buy stop1217100.001.87921.87421.9791
36932006.10.06 09:00sell stop1218100.001.87351.87851.7736
36942006.10.06 09:00sell1218100.001.87351.87851.7736
36952006.10.06 13:52s/l1218100.001.87851.87851.7736-50000.001347836.42
36962006.10.06 13:53buy1217100.001.87921.87421.9791
36972006.10.06 14:30modify1217100.001.87921.87971.9791
36982006.10.06 14:35s/l1217100.001.87971.87971.97915000.001352836.42
36992006.10.09 09:00buy stop1219100.001.87201.86731.9719
37002006.10.09 09:00sell stop1220100.001.86731.87201.7674
37012006.10.09 09:19sell1220100.001.86731.87201.7674
37022006.10.09 15:00modify1220100.001.86731.86681.7674
37032006.10.09 17:00delete1219100.001.87201.86731.9719
37042006.10.09 17:00close1220100.001.86551.86681.767417999.741370836.16
37052006.10.10 09:00buy stop1221100.001.87111.86611.9710
37062006.10.10 09:00sell stop1222100.001.86521.87021.7653
37072006.10.10 10:08sell1222100.001.86521.87021.7653
37082006.10.10 10:30modify1222100.001.86521.86471.7653
37092006.10.10 17:00delete1221100.001.87111.86611.9710
37102006.10.10 17:00close1222100.001.85551.86471.765397000.001467836.16
37112006.10.11 09:00buy stop1223100.001.85651.85151.9564
37122006.10.11 09:00sell stop1224100.001.85121.85621.7513
37132006.10.11 09:39buy1223100.001.85651.85151.9564
37142006.10.11 17:00close1223100.001.85651.85151.95640.301467836.46
37152006.10.11 17:00delete1224100.001.85121.85621.7513
37162006.10.12 09:00buy stop1225100.001.85941.85581.9593
37172006.10.12 09:00sell stop1226100.001.85581.85941.7559
37182006.10.12 09:05buy1225100.001.85941.85581.9593
37192006.10.12 11:18s/l1225100.001.85581.85581.9593-36000.001431836.46
37202006.10.12 11:18sell1226100.001.85581.85941.7559
37212006.10.12 17:00close1226100.001.85611.85941.7559-3000.161428836.30
37222006.10.13 09:00buy stop1227100.001.86411.85941.9640
37232006.10.13 09:00sell stop1228100.001.85941.86411.7595
37242006.10.13 13:03sell1228100.001.85941.86411.7595
37252006.10.13 14:31s/l1228100.001.86411.86411.7595-47000.001381836.30
37262006.10.13 14:31buy1227100.001.86411.85941.9640
37272006.10.13 14:33s/l1227100.001.85941.85941.9640-47000.001334836.30
37282006.10.16 09:00buy stop1229100.001.85801.85381.9579
37292006.10.16 09:00sell stop1230100.001.85381.85801.7539
37302006.10.16 09:16buy1229100.001.85801.85381.9579
37312006.10.16 10:30modify1229100.001.85801.85851.9579
37322006.10.16 13:23s/l1229100.001.85851.85851.95795000.001339836.30
37332006.10.16 17:00delete1230100.001.85381.85801.7539
37342006.10.17 09:00buy stop1231100.001.86421.86031.9641
37352006.10.17 09:00sell stop1232100.001.86031.86421.7604
37362006.10.17 10:31buy1231100.001.86421.86031.9641
37372006.10.17 12:00modify1231100.001.86421.86471.9641
37382006.10.17 17:00close1231100.001.86961.86471.964154000.581393836.88
37392006.10.17 17:00delete1232100.001.86031.86421.7604
37402006.10.18 09:00buy stop1233100.001.87471.87051.9746
37412006.10.18 09:00sell stop1234100.001.87051.87471.7706
37422006.10.18 10:41sell1234100.001.87051.87471.7706
37432006.10.18 15:30modify1234100.001.87051.87001.7706
37442006.10.18 17:00delete1233100.001.87471.87051.9746
37452006.10.18 17:00close1234100.001.86721.87001.770633000.001426836.88
37462006.10.19 09:00buy stop1235100.001.87031.86721.9702
37472006.10.19 09:00sell stop1236100.001.86721.87031.7673
37482006.10.19 09:02buy1235100.001.87031.86721.9702
37492006.10.19 10:48s/l1235100.001.86721.86721.9702-31000.001395836.88
37502006.10.19 10:48sell1236100.001.86721.87031.7673
37512006.10.19 11:31s/l1236100.001.87031.87031.7673-31000.001364836.88
37522006.10.20 09:00buy stop1237100.001.87881.87531.9787
37532006.10.20 09:00sell stop1238100.001.87531.87881.7754
37542006.10.20 10:30buy1237100.001.87881.87531.9787
37552006.10.20 11:00modify1237100.001.87881.87931.9787
37562006.10.20 17:00close1237100.001.88001.87931.978711999.951376836.83
37572006.10.20 17:00delete1238100.001.87531.87881.7754
37582006.10.23 09:00buy stop1239100.001.88311.87861.9830
37592006.10.23 09:00sell stop1240100.001.87861.88311.7787
37602006.10.23 09:08sell1240100.001.87861.88311.7787
37612006.10.23 11:00modify1240100.001.87861.87811.7787
37622006.10.23 17:00delete1239100.001.88311.87861.9830
37632006.10.23 17:00close1240100.001.87181.87811.778768000.001444836.83
37642006.10.24 09:00buy stop1241100.001.87311.86841.9730
37652006.10.24 09:00sell stop1242100.001.86841.87311.7685
37662006.10.24 09:29sell1242100.001.86841.87311.7685
37672006.10.24 17:00delete1241100.001.87311.86841.9730
37682006.10.24 17:00close1242100.001.87231.87311.7685-39000.001405836.83
37692006.10.25 09:00buy stop1243100.001.87581.87281.9757
37702006.10.25 09:00sell stop1244100.001.87281.87581.7729
37712006.10.25 09:23buy1243100.001.87581.87281.9757
37722006.10.25 17:00close1243100.001.87701.87281.975711999.741417836.57
37732006.10.25 17:00delete1244100.001.87281.87581.7729
37742006.10.26 09:00buy stop1245100.001.88261.87941.9825
37752006.10.26 09:00sell stop1246100.001.87941.88261.7795
37762006.10.26 09:01buy1245100.001.88261.87941.9825
37772006.10.26 15:00modify1245100.001.88261.88311.9825
37782006.10.26 17:00close1245100.001.88721.88311.982545999.981463836.55
37792006.10.26 17:00delete1246100.001.87941.88261.7795
37802006.10.27 09:00buy stop1247100.001.89241.88771.9923
37812006.10.27 09:00sell stop1248100.001.88771.89241.7878
37822006.10.27 09:22sell1248100.001.88771.89241.7878
37832006.10.27 13:07s/l1248100.001.89241.89241.7878-47000.001416836.55
37842006.10.27 13:07buy1247100.001.89241.88771.9923
37852006.10.27 15:00modify1247100.001.89241.89291.9923
37862006.10.27 17:00close1247100.001.89721.89291.992347999.881464836.43
37872006.10.30 09:00sell stop1249100.001.89581.89961.7959
37882006.10.30 09:00buy stop1250100.001.89961.89581.9995
37892006.10.30 09:32sell1249100.001.89581.89961.7959
37902006.10.30 11:01s/l1249100.001.89961.89961.7959-38000.001426836.43
37912006.10.30 11:01buy1250100.001.89961.89581.9995
37922006.10.30 15:00modify1250100.001.89961.90011.9995
37932006.10.30 17:00close1250100.001.90221.90011.999525999.841452836.27
37942006.10.31 09:00buy stop1251100.001.90171.89832.0016
37952006.10.31 09:00sell stop1252100.001.89831.90171.7984
37962006.10.31 09:27sell1252100.001.89831.90171.7984
37972006.10.31 10:40s/l1252100.001.90171.90171.7984-34000.001418836.27
37982006.10.31 10:40buy1251100.001.90171.89832.0016
37992006.10.31 12:42s/l1251100.001.89831.89832.0016-34000.001384836.27
38002006.11.01 09:00buy stop1253100.001.90811.90572.0080
38012006.11.01 09:00sell stop1254100.001.90571.90811.8058
38022006.11.01 09:59sell1254100.001.90571.90811.8058
38032006.11.01 10:47s/l1254100.001.90811.90811.8058-24000.001360836.27
38042006.11.01 10:47buy1253100.001.90811.90572.0080
38052006.11.01 17:00close1253100.001.90841.90572.00803000.591363836.86
38062006.11.02 09:00buy stop1255100.001.90881.90392.0087
38072006.11.02 09:00sell stop1256100.001.90391.90881.8040
38082006.11.02 09:23sell1256100.001.90391.90881.8040
38092006.11.02 11:51s/l1256100.001.90881.90881.8040-49000.001314836.86
38102006.11.02 11:51buy1255100.001.90881.90392.0087
38112006.11.02 17:00close1255100.001.90941.90392.00875999.861320836.72
38122006.11.03 09:00buy stop1257100.001.90931.90442.0092
38132006.11.03 09:00sell stop1258100.001.90441.90931.8045
38142006.11.03 09:54buy1257100.001.90931.90442.0092
38152006.11.03 14:31s/l1257100.001.90441.90442.0092-49000.001271836.72
38162006.11.03 14:31sell1258100.001.90441.90931.8045
38172006.11.03 15:00modify1258100.001.90441.90391.8045
38182006.11.03 17:00close1258100.001.90061.90391.804537999.911309836.63
38192006.11.06 09:00buy stop1259100.001.90211.89882.0020
38202006.11.06 09:00sell stop1260100.001.89881.90211.7989
38212006.11.06 09:09sell1260100.001.89881.90211.7989
38222006.11.06 11:00modify1260100.001.89881.89831.7989
38232006.11.06 11:15s/l1260100.001.89831.89831.79895000.001314836.63
38242006.11.06 17:00delete1259100.001.90211.89882.0020
38252006.11.07 09:00buy stop1261100.001.90601.90252.0059
38262006.11.07 09:00sell stop1262100.001.90251.90601.8026
38272006.11.07 10:32buy1261100.001.90601.90252.0059
38282006.11.07 16:00modify1261100.001.90601.90652.0059
38292006.11.07 17:00close1261100.001.90881.90652.005928000.061342836.69
38302006.11.07 17:00delete1262100.001.90251.90601.8026
38312006.11.08 09:00buy stop1263100.001.90761.90292.0075
38322006.11.08 09:00sell stop1264100.001.90291.90761.8030
38332006.11.08 09:47buy1263100.001.90761.90292.0075
38342006.11.08 15:12s/l1263100.001.90291.90292.0075-47000.001295836.69
38352006.11.08 15:12sell1264100.001.90291.90761.8030
38362006.11.08 17:00close1264100.001.90281.90761.8030999.831296836.52
38372006.11.09 09:00buy stop1265100.001.90801.90342.0079
38382006.11.09 09:00sell stop1266100.001.90341.90801.8035
38392006.11.09 09:51buy1265100.001.90801.90342.0079
38402006.11.09 13:14s/l1265100.001.90341.90342.0079-46000.001250836.52
38412006.11.09 13:14sell1266100.001.90341.90801.8035
38422006.11.09 15:00modify1266100.001.90341.90291.8035
38432006.11.09 16:07s/l1266100.001.90291.90291.80355000.001255836.52
38442006.11.10 09:00buy stop1267100.001.91161.90662.0115
38452006.11.10 09:00sell stop1268100.001.90661.91161.8067
38462006.11.10 09:29buy1267100.001.91161.90662.0115
38472006.11.10 10:00modify1267100.001.91161.91212.0115
38482006.11.10 16:52s/l1267100.001.91211.91212.01155000.001260836.52
38492006.11.10 17:00delete1268100.001.90661.91161.8067
38502006.11.13 09:00buy stop1269100.001.91471.91082.0146
38512006.11.13 09:00sell stop1270100.001.91081.91471.8109
38522006.11.13 09:06sell1270100.001.91081.91471.8109
38532006.11.13 11:00modify1270100.001.91081.91031.8109
38542006.11.13 17:00delete1269100.001.91471.91082.0146
38552006.11.13 17:00close1270100.001.90301.91031.810977999.501338836.02
38562006.11.14 09:00buy stop1271100.001.90551.90052.0054
38572006.11.14 09:00sell stop1272100.001.90051.90551.8006
38582006.11.14 10:32sell1272100.001.90051.90551.8006
38592006.11.14 12:00modify1272100.001.90051.90001.8006
38602006.11.14 14:31s/l1272100.001.90001.90001.80065000.001343836.02
38612006.11.14 17:00delete1271100.001.90551.90052.0054
38622006.11.15 09:00buy stop1273100.001.89741.89241.9973
38632006.11.15 09:00sell stop1274100.001.89111.89611.7912
38642006.11.15 11:29sell1274100.001.89111.89611.7912
38652006.11.15 12:00modify1274100.001.89111.89061.7912
38662006.11.15 12:00s/l1274100.001.89061.89061.79125000.001348836.02
38672006.11.15 17:00delete1273100.001.89741.89241.9973
38682006.11.16 09:00buy stop1275100.001.89011.88601.9900
38692006.11.16 09:00sell stop1276100.001.88601.89011.7861
38702006.11.16 09:59sell1276100.001.88601.89011.7861
38712006.11.16 14:59s/l1276100.001.89011.89011.7861-41000.001307836.02
38722006.11.16 14:59buy1275100.001.89011.88601.9900
38732006.11.16 17:00close1275100.001.88911.88601.9900-10000.441297835.58
38742006.11.17 09:00buy stop1277100.001.88941.88461.9893
38752006.11.17 09:00sell stop1278100.001.88461.88941.7847
38762006.11.17 10:00sell1278100.001.88461.88941.7847
38772006.11.17 15:59s/l1278100.001.88941.88941.7847-48000.001249835.58
38782006.11.17 15:59buy1277100.001.88941.88461.9893
38792006.11.17 16:30modify1277100.001.88941.88991.9893
38802006.11.17 17:00close1277100.001.89421.88991.989347999.671297835.25
38812006.11.20 09:00buy stop1279100.001.89671.89321.9966
38822006.11.20 09:00sell stop1280100.001.89321.89671.7933
38832006.11.20 10:59buy1279100.001.89671.89321.9966
38842006.11.20 17:00close1279100.001.89701.89321.99662999.551300834.80
38852006.11.20 17:00delete1280100.001.89321.89671.7933
38862006.11.21 09:00buy stop1281100.001.89921.89551.9991
38872006.11.21 09:00sell stop1282100.001.89551.89921.7956
38882006.11.21 10:59buy1281100.001.89921.89551.9991
38892006.11.21 17:00close1281100.001.89921.89551.9991-0.371300834.43
38902006.11.21 17:00delete1282100.001.89551.89921.7956
38912006.11.22 09:00buy stop1283100.001.90551.90122.0054
38922006.11.22 09:00sell stop1284100.001.90121.90551.8013
38932006.11.22 09:59buy1283100.001.90551.90122.0054
38942006.11.22 13:30modify1283100.001.90551.90602.0054
38952006.11.22 17:00close1283100.001.91381.90602.005483000.011383834.44
38962006.11.22 17:04delete1284100.001.90121.90551.8013
38972006.11.23 09:00buy stop1285100.001.91531.91242.0152
38982006.11.23 09:00sell stop1286100.001.91241.91531.8125
38992006.11.23 10:09buy1285100.001.91531.91242.0152
39002006.11.23 17:00close1285100.001.91551.91242.01522000.451385834.89
39012006.11.23 17:00delete1286100.001.91241.91531.8125
39022006.11.24 09:00buy stop1287100.001.91911.91482.0190
39032006.11.24 09:00sell stop1288100.001.91481.91911.8149
39042006.11.24 09:29buy1287100.001.91911.91482.0190
39052006.11.24 09:30modify1287100.001.91911.91962.0190
39062006.11.24 17:00close1287100.001.93151.91962.0190123999.581509834.47
39072006.11.24 17:00delete1288100.001.91481.91911.8149
39082006.11.27 09:00buy stop1289100.001.93971.93472.0396
39092006.11.27 09:00sell stop1290100.001.93391.93891.8340
39102006.11.27 09:59sell1290100.001.93391.93891.8340
39112006.11.27 10:59s/l1290100.001.93891.93891.8340-50000.001459834.47
39122006.11.27 17:00delete1289100.001.93971.93472.0396
39132006.11.28 09:00buy stop1291100.001.94361.93862.0435
39142006.11.28 09:00sell stop1292100.001.93621.94121.8363
39152006.11.28 09:29buy1291100.001.94361.93862.0435
39162006.11.28 15:00modify1291100.001.94361.94412.0435
39172006.11.28 17:00close1291100.001.94711.94412.043534999.241494833.71
39182006.11.28 17:00delete1292100.001.93621.94121.8363
39192006.11.29 09:00buy stop1293100.001.95531.95032.0552
39202006.11.29 09:00sell stop1294100.001.94891.95391.8490
39212006.11.29 09:29sell1294100.001.94891.95391.8490
39222006.11.29 15:29s/l1294100.001.95391.95391.8490-50000.001444833.71
39232006.11.29 17:00delete1293100.001.95531.95032.0552
39242006.11.30 09:00buy stop1295100.001.95711.95212.0570
39252006.11.30 09:00sell stop1296100.001.94761.95261.8477
39262006.11.30 10:59buy1295100.001.95711.95212.0570
39272006.11.30 16:00modify1295100.001.95711.95762.0570
39282006.11.30 17:00close1295100.001.96691.95762.057098001.101542834.81
39292006.11.30 17:16delete1296100.001.94761.95261.8477
39302006.12.01 09:00buy stop1297100.001.97561.97062.0755
39312006.12.01 09:00sell stop1298100.001.96641.97141.8665
39322006.12.01 10:59sell1298100.001.96641.97141.8665
39332006.12.01 15:29s/l1298100.001.97141.97141.8665-50000.001492834.81
39342006.12.01 16:29buy1297100.001.97561.97062.0755
39352006.12.01 16:30modify1297100.001.97561.97612.0755
39362006.12.01 17:00close1297100.001.98041.97612.075547999.661540834.47
39372006.12.04 09:00buy stop1299100.001.98161.97662.0815
39382006.12.04 09:00sell stop1300100.001.97551.98051.8756
39392006.12.04 09:29sell1300100.001.97551.98051.8756
39402006.12.04 17:00delete1299100.001.98161.97662.0815
39412006.12.04 17:29close1300100.001.97871.98051.8756-31999.751508834.72
39422006.12.05 09:00buy stop1301100.001.97991.97492.0798
39432006.12.05 09:00sell stop1302100.001.97481.97981.8749
39442006.12.05 10:20sell1302100.001.97481.97981.8749
39452006.12.05 15:32s/l1302100.001.97981.97981.8749-50000.001458834.72
39462006.12.05 15:32buy1301100.001.97991.97492.0798
39472006.12.05 16:03s/l1301100.001.97491.97492.0798-50000.001408834.72
39482006.12.06 09:00buy stop1303100.001.97431.96932.0742
39492006.12.06 09:00sell stop1304100.001.96851.97351.8686
39502006.12.06 10:59sell1304100.001.96851.97351.8686
39512006.12.06 11:00modify1304100.001.96851.96801.8686
39522006.12.06 11:00s/l1304100.001.96801.96801.86865000.001413834.72
39532006.12.06 17:00delete1303100.001.97431.96932.0742
39542006.12.07 09:00buy stop1305100.001.97161.96742.0715
39552006.12.07 09:00sell stop1306100.001.96741.97161.8675
39562006.12.07 12:29sell1306100.001.96741.97161.8675
39572006.12.07 15:00modify1306100.001.96741.96691.8675
39582006.12.07 15:00s/l1306100.001.96691.96691.86755000.001418834.72
39592006.12.07 17:00delete1305100.001.97161.96742.0715
39602006.12.08 09:00buy stop1307100.001.96361.95942.0635
39612006.12.08 09:00sell stop1308100.001.95941.96361.8595
39622006.12.08 11:29sell1308100.001.95941.96361.8595
39632006.12.08 14:59s/l1308100.001.96361.96361.8595-42000.001376834.72
39642006.12.08 14:59buy1307100.001.96361.95942.0635
39652006.12.08 15:00modify1307100.001.96361.96412.0635
39662006.12.08 17:00close1307100.001.96651.96412.063529000.441405835.16
39672006.12.11 09:00buy stop1309100.001.95741.95242.0573
39682006.12.11 09:00sell stop1310100.001.94871.95371.8488
39692006.12.11 12:33sell1310100.001.94871.95371.8488
39702006.12.11 16:59s/l1310100.001.95371.95371.8488-50000.001355835.16
39712006.12.11 17:00delete1309100.001.95741.95242.0573
39722006.12.12 09:00buy stop1311100.001.96341.95842.0633
39732006.12.12 09:00sell stop1312100.001.95801.96301.8581
39742006.12.12 10:05sell1312100.001.95801.96301.8581
39752006.12.12 10:29s/l1312100.001.96301.96301.8581-50000.001305835.16
39762006.12.12 10:29buy1311100.001.96341.95842.0633
39772006.12.12 16:00modify1311100.001.96341.96392.0633
39782006.12.12 17:00close1311100.001.96651.96392.063331000.441336835.60
39792006.12.13 09:00buy stop1313100.001.97181.96772.0717
39802006.12.13 09:00sell stop1314100.001.96771.97181.8678
39812006.12.13 10:59buy1313100.001.97181.96772.0717
39822006.12.13 14:59s/l1313100.001.96771.96772.0717-41000.001295835.60
39832006.12.13 14:59sell1314100.001.96771.97181.8678
39842006.12.13 15:00modify1314100.001.96771.96721.8678
39852006.12.13 15:03s/l1314100.001.96721.96721.86785000.001300835.60
39862006.12.14 09:00buy stop1315100.001.97021.96522.0701
39872006.12.14 09:00sell stop1316100.001.96481.96981.8649
39882006.12.14 10:02buy1315100.001.97021.96522.0701
39892006.12.14 12:59s/l1315100.001.96521.96522.0701-50000.001250835.60
39902006.12.14 12:59sell1316100.001.96481.96981.8649
39912006.12.14 15:01modify1316100.001.96481.96431.8649
39922006.12.14 15:03s/l1316100.001.96431.96431.86495000.001255835.60
39932006.12.15 09:00buy stop1317100.001.96491.95992.0648
39942006.12.15 09:00sell stop1318100.001.95961.96461.8597
39952006.12.15 10:29sell1318100.001.95961.96461.8597
39962006.12.15 11:00modify1318100.001.95961.95911.8597
39972006.12.15 11:00s/l1318100.001.95911.95911.85975000.001260835.60
39982006.12.15 14:29buy1317100.001.96491.95992.0648
39992006.12.15 15:30s/l1317100.001.95991.95992.0648-50000.001210835.60
40002006.12.18 09:00buy stop1319100.001.95871.95442.0586
40012006.12.18 09:00sell stop1320100.001.95441.95871.8545
40022006.12.18 10:29sell1320100.001.95441.95871.8545
40032006.12.18 12:00modify1320100.001.95441.95391.8545
40042006.12.18 12:00s/l1320100.001.95391.95391.85455000.001215835.60
40052006.12.18 17:00delete1319100.001.95871.95442.0586
40062006.12.19 09:00buy stop1321100.001.95081.94762.0507
40072006.12.19 09:00sell stop1322100.001.94761.95081.8477
40082006.12.19 09:38buy1321100.001.95081.94762.0507
40092006.12.19 10:30modify1321100.001.95081.95132.0507
40102006.12.19 17:00close1321100.001.96181.95132.0507110000.001325835.60
40112006.12.19 17:00delete1322100.001.94761.95081.8477
40122006.12.20 09:00sell stop1323100.001.97131.97531.8714
40132006.12.20 09:04buy stop1324100.001.97531.97132.0752
40142006.12.20 09:50sell1323100.001.97131.97531.8714
40152006.12.20 17:00close1323100.001.97091.97531.87144000.001329835.60
40162006.12.20 17:00delete1324100.001.97531.97132.0752
40172006.12.21 09:00buy stop1325100.001.96781.96502.0677
40182006.12.21 09:00sell stop1326100.001.96501.96781.8651
40192006.12.21 09:33sell1326100.001.96501.96781.8651
40202006.12.21 09:45s/l1326100.001.96781.96781.8651-28000.001301835.60
40212006.12.21 09:45buy1325100.001.96781.96502.0677
40222006.12.21 09:45sell stop1327100.001.96501.96781.8651
40232006.12.21 12:39s/l1325100.001.96501.96502.0677-28000.001273835.60
40242006.12.21 12:39sell1327100.001.96501.96781.8651
40252006.12.21 14:30modify1327100.001.96501.96451.8651
40262006.12.21 17:00close1327100.001.95861.96451.865164000.001337835.60
40272006.12.22 09:00buy stop1328100.001.96441.96192.0643
40282006.12.22 09:00sell stop1329100.001.96191.96441.8620
40292006.12.22 09:18buy1328100.001.96441.96192.0643
40302006.12.22 12:00modify1328100.001.96441.96492.0643
40312006.12.22 13:13s/l1328100.001.96491.96492.06435000.001342835.60
40322006.12.22 16:25sell1329100.001.96191.96441.8620
40332006.12.22 17:00close1329100.001.96221.96441.8620-3000.001339835.60
40342006.12.26 09:00buy stop1330100.001.96131.95752.0612
40352006.12.26 09:00sell stop1331100.001.95751.96131.8576
40362006.12.26 15:28sell1331100.001.95751.96131.8576
40372006.12.26 17:00delete1330100.001.96131.95752.0612
40382006.12.26 17:00close1331100.001.95741.96131.85761000.001340835.60
40392006.12.27 09:00buy stop1332100.001.96401.95902.0639
40402006.12.27 09:00sell stop1333100.001.95741.96241.8575
40412006.12.27 10:25sell1333100.001.95741.96241.8575
40422006.12.27 14:54s/l1333100.001.96241.96241.8575-50000.001290835.60
40432006.12.27 17:00delete1332100.001.96401.95902.0639
40442006.12.28 09:00buy stop1334100.001.95941.95552.0593
40452006.12.28 09:00sell stop1335100.001.95551.95941.8556
40462006.12.28 12:50buy1334100.001.95941.95552.0593
40472006.12.28 15:00modify1334100.001.95941.95992.0593
40482006.12.28 17:00close1334100.001.96251.95992.059331000.001321835.60
40492006.12.28 17:00delete1335100.001.95551.95941.8556
40502006.12.29 09:00buy stop1336100.001.96671.96292.0666
40512006.12.29 09:00sell stop1337100.001.96291.96671.8630
40522006.12.29 09:07buy1336100.001.96671.96292.0666
40532006.12.29 10:15s/l1336100.001.96291.96292.0666-38000.001283835.60
40542006.12.29 10:15sell1337100.001.96291.96671.8630
40552006.12.29 16:30modify1337100.001.96291.96241.8630
40562006.12.29 17:00close1337100.001.95991.96241.863030000.001313835.60
40572007.01.02 09:00sell stop1338100.001.95691.95971.8570
40582007.01.02 09:30buy stop1339100.001.96991.96492.0698
40592007.01.02 09:32buy1339100.001.96991.96492.0698
40602007.01.02 10:30modify1339100.001.96991.97042.0698
40612007.01.02 11:20s/l1339100.001.97041.97042.06985000.001318835.60
40622007.01.02 17:00delete1338100.001.95691.95971.8570