|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2004.06.18 11:00 - 2007.01.03 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|EA_Tittle="WSS-BREAK-TRAPPER"; Lots_Ammount=0.1; UseAutoMoneyManagement=true; MMRiskFactor=0.2; MMBalanceExcludeAmt=0; MMBalanceShareDivisor=1; StartHour=9; EndHour=17; StopLossMax=50; BreakEvenTarget=30; TakeProfit=999; MagicNum=253660;
|Bars in test
|31448
|Ticks modelled
|3895296
|Modelling quality
|89.71%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|1317835.60
|Gross profit
|6773002.49
|Gross loss
|-5455166.89
|Profit factor
|1.24
|Expected payoff
|1427.77
|Absolute drawdown
|236.00
|Maximal drawdown
|513511.91 (59.28%)
|Relative drawdown
|77.06% (96072.10)
|Total trades
|923
|Short positions (won %)
|479 (56.99%)
|Long positions (won %)
|444 (56.76%)
|Profit trades (% of total)
|525 (56.88%)
|Loss trades (% of total)
|398 (43.12%)
|Largest
|profit trade
|218000.33
|loss trade
|-50000.00
|Average
|profit trade
|12900.96
|loss trade
|-13706.45
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (84753.91)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-33890.15)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|336001.12 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-290000.00 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.21 09:00
|buy stop
|1
|0.20
|1.8395
|1.8345
|1.9394
|2
|2004.06.21 09:00
|sell stop
|2
|0.20
|1.8334
|1.8384
|1.7335
|3
|2004.06.21 09:07
|sell
|2
|0.20
|1.8334
|1.8384
|1.7335
|4
|2004.06.21 14:00
|modify
|2
|0.20
|1.8334
|1.8329
|1.7335
|5
|2004.06.21 14:46
|s/l
|2
|0.20
|1.8329
|1.8329
|1.7335
|10.00
|1010.00
|6
|2004.06.21 17:00
|delete
|1
|0.20
|1.8395
|1.8345
|1.9394
|7
|2004.06.22 09:00
|buy stop
|3
|0.20
|1.8315
|1.8265
|1.9314
|8
|2004.06.22 09:00
|sell stop
|4
|0.20
|1.8250
|1.8300
|1.7251
|9
|2004.06.22 09:05
|sell
|4
|0.20
|1.8250
|1.8300
|1.7251
|10
|2004.06.22 11:30
|modify
|4
|0.20
|1.8250
|1.8245
|1.7251
|11
|2004.06.22 17:00
|delete
|3
|0.20
|1.8315
|1.8265
|1.9314
|12
|2004.06.22 17:00
|close
|4
|0.20
|1.8206
|1.8245
|1.7251
|88.00
|1098.00
|13
|2004.06.23 09:00
|buy stop
|5
|0.20
|1.8289
|1.8239
|1.9288
|14
|2004.06.23 09:00
|sell stop
|6
|0.20
|1.8230
|1.8280
|1.7231
|15
|2004.06.23 09:28
|sell
|6
|0.20
|1.8230
|1.8280
|1.7231
|16
|2004.06.23 11:00
|modify
|6
|0.20
|1.8230
|1.8225
|1.7231
|17
|2004.06.23 17:00
|delete
|5
|0.20
|1.8289
|1.8239
|1.9288
|18
|2004.06.23 17:01
|close
|6
|0.20
|1.8197
|1.8225
|1.7231
|66.00
|1164.00
|19
|2004.06.24 09:00
|buy stop
|7
|0.20
|1.8172
|1.8122
|1.9171
|20
|2004.06.24 09:00
|sell stop
|8
|0.20
|1.8107
|1.8157
|1.7108
|21
|2004.06.24 09:42
|buy
|7
|0.20
|1.8172
|1.8122
|1.9171
|22
|2004.06.24 12:22
|s/l
|7
|0.20
|1.8122
|1.8122
|1.9171
|-100.00
|1064.00
|23
|2004.06.24 12:56
|sell
|8
|0.20
|1.8107
|1.8157
|1.7108
|24
|2004.06.24 14:02
|s/l
|8
|0.20
|1.8157
|1.8157
|1.7108
|-100.00
|964.00
|25
|2004.06.25 09:00
|buy stop
|9
|0.20
|1.8252
|1.8202
|1.9251
|26
|2004.06.25 09:00
|sell stop
|10
|0.20
|1.8201
|1.8251
|1.7202
|27
|2004.06.25 09:06
|sell
|10
|0.20
|1.8201
|1.8251
|1.7202
|28
|2004.06.25 13:26
|s/l
|10
|0.20
|1.8251
|1.8251
|1.7202
|-100.00
|864.00
|29
|2004.06.25 13:26
|buy
|9
|0.20
|1.8252
|1.8202
|1.9251
|30
|2004.06.25 14:12
|s/l
|9
|0.20
|1.8202
|1.8202
|1.9251
|-100.00
|764.00
|31
|2004.06.28 09:00
|buy stop
|11
|0.10
|1.8237
|1.8200
|1.9236
|32
|2004.06.28 09:00
|sell stop
|12
|0.10
|1.8200
|1.8237
|1.7201
|33
|2004.06.28 09:04
|buy
|11
|0.10
|1.8237
|1.8200
|1.9236
|34
|2004.06.28 10:00
|modify
|11
|0.10
|1.8237
|1.8242
|1.9236
|35
|2004.06.28 17:00
|close
|11
|0.10
|1.8286
|1.8242
|1.9236
|49.00
|813.00
|36
|2004.06.28 17:00
|delete
|12
|0.10
|1.8200
|1.8237
|1.7201
|37
|2004.06.29 09:00
|buy stop
|13
|0.20
|1.8293
|1.8243
|1.9292
|38
|2004.06.29 09:00
|sell stop
|14
|0.20
|1.8242
|1.8292
|1.7243
|39
|2004.06.29 09:05
|sell
|14
|0.20
|1.8242
|1.8292
|1.7243
|40
|2004.06.29 10:00
|modify
|14
|0.20
|1.8242
|1.8237
|1.7243
|41
|2004.06.29 17:00
|delete
|13
|0.20
|1.8293
|1.8243
|1.9292
|42
|2004.06.29 17:00
|close
|14
|0.20
|1.8078
|1.8237
|1.7243
|328.00
|1141.00
|43
|2004.06.30 09:00
|buy stop
|15
|0.20
|1.8091
|1.8041
|1.9090
|44
|2004.06.30 09:00
|sell stop
|16
|0.20
|1.8005
|1.8055
|1.7006
|45
|2004.06.30 10:31
|buy
|15
|0.20
|1.8091
|1.8041
|1.9090
|46
|2004.06.30 13:30
|modify
|15
|0.20
|1.8091
|1.8096
|1.9090
|47
|2004.06.30 17:00
|close
|15
|0.20
|1.8142
|1.8096
|1.9090
|102.00
|1243.00
|48
|2004.06.30 17:00
|delete
|16
|0.20
|1.8005
|1.8055
|1.7006
|49
|2004.07.01 09:00
|buy stop
|17
|0.30
|1.8195
|1.8151
|1.9194
|50
|2004.07.01 09:00
|sell stop
|18
|0.30
|1.8151
|1.8195
|1.7152
|51
|2004.07.01 09:58
|sell
|18
|0.30
|1.8151
|1.8195
|1.7152
|52
|2004.07.01 10:30
|modify
|18
|0.30
|1.8151
|1.8146
|1.7152
|53
|2004.07.01 10:57
|s/l
|18
|0.30
|1.8146
|1.8146
|1.7152
|15.00
|1258.00
|54
|2004.07.01 17:00
|delete
|17
|0.30
|1.8195
|1.8151
|1.9194
|55
|2004.07.02 09:00
|buy stop
|19
|0.30
|1.8212
|1.8162
|1.9211
|56
|2004.07.02 09:00
|sell stop
|20
|0.30
|1.8162
|1.8212
|1.7163
|57
|2004.07.02 14:30
|buy
|19
|0.30
|1.8212
|1.8162
|1.9211
|58
|2004.07.02 15:00
|modify
|19
|0.30
|1.8212
|1.8217
|1.9211
|59
|2004.07.02 17:00
|close
|19
|0.30
|1.8273
|1.8217
|1.9211
|183.00
|1441.00
|60
|2004.07.02 17:00
|delete
|20
|0.30
|1.8162
|1.8212
|1.7163
|61
|2004.07.05 09:00
|buy stop
|21
|0.30
|1.8370
|1.8320
|1.9369
|62
|2004.07.05 09:00
|sell stop
|22
|0.30
|1.8315
|1.8365
|1.7316
|63
|2004.07.05 09:26
|sell
|22
|0.30
|1.8315
|1.8365
|1.7316
|64
|2004.07.05 17:00
|delete
|21
|0.30
|1.8370
|1.8320
|1.9369
|65
|2004.07.05 17:00
|close
|22
|0.30
|1.8280
|1.8365
|1.7316
|105.00
|1546.00
|66
|2004.07.06 09:00
|buy stop
|23
|0.30
|1.8353
|1.8307
|1.9352
|67
|2004.07.06 09:00
|sell stop
|24
|0.30
|1.8307
|1.8353
|1.7308
|68
|2004.07.06 09:14
|sell
|24
|0.30
|1.8307
|1.8353
|1.7308
|69
|2004.07.06 12:47
|s/l
|24
|0.30
|1.8353
|1.8353
|1.7308
|-138.00
|1408.00
|70
|2004.07.06 12:47
|buy
|23
|0.30
|1.8353
|1.8307
|1.9352
|71
|2004.07.06 14:00
|modify
|23
|0.30
|1.8353
|1.8358
|1.9352
|72
|2004.07.06 17:00
|close
|23
|0.30
|1.8397
|1.8358
|1.9352
|132.00
|1540.00
|73
|2004.07.07 09:00
|buy stop
|25
|0.30
|1.8504
|1.8454
|1.9503
|74
|2004.07.07 09:00
|sell stop
|26
|0.30
|1.8413
|1.8463
|1.7414
|75
|2004.07.07 10:39
|buy
|25
|0.30
|1.8504
|1.8454
|1.9503
|76
|2004.07.07 11:30
|modify
|25
|0.30
|1.8504
|1.8509
|1.9503
|77
|2004.07.07 12:04
|s/l
|25
|0.30
|1.8509
|1.8509
|1.9503
|15.00
|1555.00
|78
|2004.07.07 17:00
|delete
|26
|0.30
|1.8413
|1.8463
|1.7414
|79
|2004.07.08 09:00
|buy stop
|27
|0.30
|1.8557
|1.8515
|1.9556
|80
|2004.07.08 09:00
|sell stop
|28
|0.30
|1.8515
|1.8557
|1.7516
|81
|2004.07.08 09:05
|sell
|28
|0.30
|1.8515
|1.8557
|1.7516
|82
|2004.07.08 12:00
|modify
|28
|0.30
|1.8515
|1.8510
|1.7516
|83
|2004.07.08 12:20
|s/l
|28
|0.30
|1.8510
|1.8510
|1.7516
|15.00
|1570.00
|84
|2004.07.08 15:53
|buy
|27
|0.30
|1.8557
|1.8515
|1.9556
|85
|2004.07.08 17:00
|close
|27
|0.30
|1.8575
|1.8515
|1.9556
|54.00
|1624.00
|86
|2004.07.09 09:00
|buy stop
|29
|0.30
|1.8571
|1.8521
|1.9570
|87
|2004.07.09 09:00
|sell stop
|30
|0.30
|1.8517
|1.8567
|1.7518
|88
|2004.07.09 10:02
|sell
|30
|0.30
|1.8517
|1.8567
|1.7518
|89
|2004.07.09 17:00
|delete
|29
|0.30
|1.8571
|1.8521
|1.9570
|90
|2004.07.09 17:01
|close
|30
|0.30
|1.8540
|1.8567
|1.7518
|-69.00
|1555.00
|91
|2004.07.12 09:00
|buy stop
|31
|0.30
|1.8620
|1.8570
|1.9619
|92
|2004.07.12 09:00
|sell stop
|32
|0.30
|1.8570
|1.8620
|1.7571
|93
|2004.07.12 09:01
|sell
|32
|0.30
|1.8570
|1.8620
|1.7571
|94
|2004.07.12 09:48
|s/l
|32
|0.30
|1.8620
|1.8620
|1.7571
|-150.00
|1405.00
|95
|2004.07.12 09:48
|buy
|31
|0.30
|1.8620
|1.8570
|1.9619
|96
|2004.07.12 09:48
|sell stop
|33
|0.30
|1.8564
|1.8614
|1.7565
|97
|2004.07.12 10:30
|modify
|31
|0.30
|1.8620
|1.8625
|1.9619
|98
|2004.07.12 12:57
|s/l
|31
|0.30
|1.8625
|1.8625
|1.9619
|15.00
|1420.00
|99
|2004.07.12 17:00
|delete
|33
|0.30
|1.8564
|1.8614
|1.7565
|100
|2004.07.13 09:00
|buy stop
|34
|0.30
|1.8590
|1.8540
|1.9589
|101
|2004.07.13 09:00
|sell stop
|35
|0.30
|1.8510
|1.8560
|1.7511
|102
|2004.07.13 10:39
|buy
|34
|0.30
|1.8590
|1.8540
|1.9589
|103
|2004.07.13 14:00
|modify
|34
|0.30
|1.8590
|1.8595
|1.9589
|104
|2004.07.13 14:30
|s/l
|34
|0.30
|1.8595
|1.8595
|1.9589
|15.00
|1435.00
|105
|2004.07.13 17:00
|delete
|35
|0.30
|1.8510
|1.8560
|1.7511
|106
|2004.07.14 09:00
|buy stop
|36
|0.30
|1.8590
|1.8540
|1.9589
|107
|2004.07.14 09:00
|sell stop
|37
|0.30
|1.8540
|1.8590
|1.7541
|108
|2004.07.14 09:31
|buy
|36
|0.30
|1.8590
|1.8540
|1.9589
|109
|2004.07.14 11:55
|s/l
|36
|0.30
|1.8540
|1.8540
|1.9589
|-150.00
|1285.00
|110
|2004.07.14 11:55
|sell
|37
|0.30
|1.8540
|1.8590
|1.7541
|111
|2004.07.14 13:42
|s/l
|37
|0.30
|1.8590
|1.8590
|1.7541
|-150.00
|1135.00
|112
|2004.07.15 09:00
|buy stop
|38
|0.20
|1.8541
|1.8495
|1.9540
|113
|2004.07.15 09:00
|sell stop
|39
|0.20
|1.8495
|1.8541
|1.7496
|114
|2004.07.15 09:06
|sell
|39
|0.20
|1.8495
|1.8541
|1.7496
|115
|2004.07.15 14:10
|s/l
|39
|0.20
|1.8541
|1.8541
|1.7496
|-92.00
|1043.00
|116
|2004.07.15 14:10
|buy
|38
|0.20
|1.8541
|1.8495
|1.9540
|117
|2004.07.15 17:00
|close
|38
|0.20
|1.8531
|1.8495
|1.9540
|-20.00
|1023.00
|118
|2004.07.16 09:00
|buy stop
|40
|0.20
|1.8541
|1.8493
|1.9540
|119
|2004.07.16 09:00
|sell stop
|41
|0.20
|1.8493
|1.8541
|1.7494
|120
|2004.07.16 10:22
|buy
|40
|0.20
|1.8541
|1.8493
|1.9540
|121
|2004.07.16 12:02
|modify
|40
|0.20
|1.8541
|1.8546
|1.9540
|122
|2004.07.16 17:00
|close
|40
|0.20
|1.8727
|1.8546
|1.9540
|372.00
|1395.00
|123
|2004.07.16 17:00
|delete
|41
|0.20
|1.8493
|1.8541
|1.7494
|124
|2004.07.19 09:00
|buy stop
|42
|0.30
|1.8759
|1.8719
|1.9758
|125
|2004.07.19 09:00
|sell stop
|43
|0.30
|1.8719
|1.8759
|1.7720
|126
|2004.07.19 09:48
|sell
|43
|0.30
|1.8719
|1.8759
|1.7720
|127
|2004.07.19 12:00
|modify
|43
|0.30
|1.8719
|1.8714
|1.7720
|128
|2004.07.19 12:31
|s/l
|43
|0.30
|1.8714
|1.8714
|1.7720
|15.00
|1410.00
|129
|2004.07.19 17:00
|delete
|42
|0.30
|1.8759
|1.8719
|1.9758
|130
|2004.07.20 09:00
|buy stop
|44
|0.30
|1.8683
|1.8633
|1.9682
|131
|2004.07.20 09:00
|sell stop
|45
|0.30
|1.8627
|1.8677
|1.7628
|132
|2004.07.20 10:00
|sell
|45
|0.30
|1.8627
|1.8677
|1.7628
|133
|2004.07.20 12:00
|modify
|45
|0.30
|1.8627
|1.8622
|1.7628
|134
|2004.07.20 17:00
|delete
|44
|0.30
|1.8683
|1.8633
|1.9682
|135
|2004.07.20 17:01
|close
|45
|0.30
|1.8539
|1.8622
|1.7628
|264.00
|1674.00
|136
|2004.07.21 09:00
|buy stop
|46
|0.30
|1.8543
|1.8504
|1.9542
|137
|2004.07.21 09:00
|sell stop
|47
|0.30
|1.8504
|1.8543
|1.7505
|138
|2004.07.21 09:52
|buy
|46
|0.30
|1.8543
|1.8504
|1.9542
|139
|2004.07.21 10:58
|s/l
|46
|0.30
|1.8504
|1.8504
|1.9542
|-117.00
|1557.00
|140
|2004.07.21 10:58
|sell
|47
|0.30
|1.8504
|1.8543
|1.7505
|141
|2004.07.21 12:00
|modify
|47
|0.30
|1.8504
|1.8499
|1.7505
|142
|2004.07.21 17:00
|close
|47
|0.30
|1.8358
|1.8499
|1.7505
|438.00
|1995.00
|143
|2004.07.22 09:00
|buy stop
|48
|0.40
|1.8420
|1.8383
|1.9419
|144
|2004.07.22 09:00
|sell stop
|49
|0.40
|1.8383
|1.8420
|1.7384
|145
|2004.07.22 09:23
|sell
|49
|0.40
|1.8383
|1.8420
|1.7384
|146
|2004.07.22 11:26
|s/l
|49
|0.40
|1.8420
|1.8420
|1.7384
|-148.00
|1847.00
|147
|2004.07.22 11:26
|buy
|48
|0.40
|1.8420
|1.8383
|1.9419
|148
|2004.07.22 14:00
|modify
|48
|0.40
|1.8420
|1.8425
|1.9419
|149
|2004.07.22 14:30
|s/l
|48
|0.40
|1.8425
|1.8425
|1.9419
|20.00
|1867.00
|150
|2004.07.23 09:00
|buy stop
|50
|0.40
|1.8440
|1.8402
|1.9439
|151
|2004.07.23 09:00
|sell stop
|51
|0.40
|1.8402
|1.8440
|1.7403
|152
|2004.07.23 09:31
|sell
|51
|0.40
|1.8402
|1.8440
|1.7403
|153
|2004.07.23 11:00
|modify
|51
|0.40
|1.8402
|1.8397
|1.7403
|154
|2004.07.23 17:00
|delete
|50
|0.40
|1.8440
|1.8402
|1.9439
|155
|2004.07.23 17:00
|close
|51
|0.40
|1.8329
|1.8397
|1.7403
|292.00
|2159.00
|156
|2004.07.26 09:00
|buy stop
|52
|0.40
|1.8383
|1.8336
|1.9382
|157
|2004.07.26 09:00
|sell stop
|53
|0.40
|1.8336
|1.8383
|1.7337
|158
|2004.07.26 09:28
|buy
|52
|0.40
|1.8383
|1.8336
|1.9382
|159
|2004.07.26 13:00
|modify
|52
|0.40
|1.8383
|1.8388
|1.9382
|160
|2004.07.26 16:12
|s/l
|52
|0.40
|1.8388
|1.8388
|1.9382
|20.00
|2179.00
|161
|2004.07.26 17:00
|delete
|53
|0.40
|1.8336
|1.8383
|1.7337
|162
|2004.07.27 09:00
|buy stop
|54
|0.40
|1.8429
|1.8390
|1.9428
|163
|2004.07.27 09:00
|sell stop
|55
|0.40
|1.8390
|1.8429
|1.7391
|164
|2004.07.27 10:10
|buy
|54
|0.40
|1.8429
|1.8390
|1.9428
|165
|2004.07.27 14:32
|s/l
|54
|0.40
|1.8390
|1.8390
|1.9428
|-156.00
|2023.00
|166
|2004.07.27 14:32
|sell
|55
|0.40
|1.8390
|1.8429
|1.7391
|167
|2004.07.27 15:30
|modify
|55
|0.40
|1.8390
|1.8385
|1.7391
|168
|2004.07.27 17:00
|close
|55
|0.40
|1.8248
|1.8385
|1.7391
|568.00
|2591.00
|169
|2004.07.28 09:00
|buy stop
|56
|0.50
|1.8256
|1.8213
|1.9255
|170
|2004.07.28 09:00
|sell stop
|57
|0.50
|1.8213
|1.8256
|1.7214
|171
|2004.07.28 10:24
|sell
|57
|0.50
|1.8213
|1.8256
|1.7214
|172
|2004.07.28 11:00
|modify
|57
|0.50
|1.8213
|1.8208
|1.7214
|173
|2004.07.28 13:53
|s/l
|57
|0.50
|1.8208
|1.8208
|1.7214
|25.00
|2616.00
|174
|2004.07.28 17:00
|delete
|56
|0.50
|1.8256
|1.8213
|1.9255
|175
|2004.07.29 09:00
|buy stop
|58
|0.50
|1.8295
|1.8245
|1.9294
|176
|2004.07.29 09:00
|sell stop
|59
|0.50
|1.8217
|1.8267
|1.7218
|177
|2004.07.29 10:30
|sell
|59
|0.50
|1.8217
|1.8267
|1.7218
|178
|2004.07.29 11:00
|modify
|59
|0.50
|1.8217
|1.8212
|1.7218
|179
|2004.07.29 17:00
|delete
|58
|0.50
|1.8295
|1.8245
|1.9294
|180
|2004.07.29 17:00
|close
|59
|0.50
|1.8162
|1.8212
|1.7218
|275.00
|2891.00
|181
|2004.07.30 09:00
|buy stop
|60
|0.60
|1.8190
|1.8140
|1.9189
|182
|2004.07.30 09:00
|sell stop
|61
|0.60
|1.8123
|1.8173
|1.7124
|183
|2004.07.30 09:49
|sell
|61
|0.60
|1.8123
|1.8173
|1.7124
|184
|2004.07.30 10:37
|s/l
|61
|0.60
|1.8173
|1.8173
|1.7124
|-300.00
|2591.00
|185
|2004.07.30 14:30
|buy
|60
|0.60
|1.8190
|1.8140
|1.9189
|186
|2004.07.30 15:00
|modify
|60
|0.60
|1.8190
|1.8195
|1.9189
|187
|2004.07.30 16:01
|s/l
|60
|0.60
|1.8195
|1.8195
|1.9189
|30.00
|2621.00
|188
|2004.08.02 09:00
|buy stop
|62
|0.50
|1.8247
|1.8208
|1.9246
|189
|2004.08.02 09:00
|sell stop
|63
|0.50
|1.8208
|1.8247
|1.7209
|190
|2004.08.02 09:19
|buy
|62
|0.50
|1.8247
|1.8208
|1.9246
|191
|2004.08.02 10:00
|modify
|62
|0.50
|1.8247
|1.8252
|1.9246
|192
|2004.08.02 17:00
|close
|62
|0.50
|1.8262
|1.8252
|1.9246
|75.00
|2696.00
|193
|2004.08.02 17:00
|delete
|63
|0.50
|1.8208
|1.8247
|1.7209
|194
|2004.08.03 09:00
|buy stop
|64
|0.50
|1.8275
|1.8225
|1.9274
|195
|2004.08.03 09:00
|sell stop
|65
|0.50
|1.8200
|1.8250
|1.7201
|196
|2004.08.03 09:55
|sell
|65
|0.50
|1.8200
|1.8250
|1.7201
|197
|2004.08.03 17:00
|delete
|64
|0.50
|1.8275
|1.8225
|1.9274
|198
|2004.08.03 17:00
|close
|65
|0.50
|1.8232
|1.8250
|1.7201
|-160.00
|2536.00
|199
|2004.08.04 09:00
|buy stop
|66
|0.50
|1.8236
|1.8187
|1.9235
|200
|2004.08.04 09:00
|sell stop
|67
|0.50
|1.8187
|1.8236
|1.7188
|201
|2004.08.04 11:19
|sell
|67
|0.50
|1.8187
|1.8236
|1.7188
|202
|2004.08.04 14:30
|modify
|67
|0.50
|1.8187
|1.8182
|1.7188
|203
|2004.08.04 15:38
|s/l
|67
|0.50
|1.8182
|1.8182
|1.7188
|25.00
|2561.00
|204
|2004.08.04 16:58
|buy
|66
|0.50
|1.8236
|1.8187
|1.9235
|205
|2004.08.04 17:00
|close
|66
|0.50
|1.8241
|1.8187
|1.9235
|25.00
|2586.00
|206
|2004.08.05 09:00
|buy stop
|68
|0.50
|1.8285
|1.8242
|1.9284
|207
|2004.08.05 09:00
|sell stop
|69
|0.50
|1.8242
|1.8285
|1.7243
|208
|2004.08.05 09:01
|buy
|68
|0.50
|1.8285
|1.8242
|1.9284
|209
|2004.08.05 10:30
|s/l
|68
|0.50
|1.8242
|1.8242
|1.9284
|-215.00
|2371.00
|210
|2004.08.05 10:30
|sell
|69
|0.50
|1.8242
|1.8285
|1.7243
|211
|2004.08.05 13:30
|modify
|69
|0.50
|1.8242
|1.8237
|1.7243
|212
|2004.08.05 16:25
|s/l
|69
|0.50
|1.8237
|1.8237
|1.7243
|25.00
|2396.00
|213
|2004.08.06 09:00
|buy stop
|70
|0.50
|1.8278
|1.8228
|1.9277
|214
|2004.08.06 09:00
|sell stop
|71
|0.50
|1.8228
|1.8278
|1.7229
|215
|2004.08.06 12:15
|sell
|71
|0.50
|1.8228
|1.8278
|1.7229
|216
|2004.08.06 14:51
|s/l
|71
|0.50
|1.8278
|1.8278
|1.7229
|-250.00
|2146.00
|217
|2004.08.06 14:51
|buy
|70
|0.50
|1.8278
|1.8228
|1.9277
|218
|2004.08.06 15:00
|modify
|70
|0.50
|1.8278
|1.8283
|1.9277
|219
|2004.08.06 17:00
|close
|70
|0.50
|1.8439
|1.8283
|1.9277
|805.00
|2951.00
|220
|2004.08.09 09:00
|buy stop
|72
|0.60
|1.8450
|1.8410
|1.9449
|221
|2004.08.09 09:00
|sell stop
|73
|0.60
|1.8410
|1.8450
|1.7411
|222
|2004.08.09 09:38
|sell
|73
|0.60
|1.8410
|1.8450
|1.7411
|223
|2004.08.09 17:00
|delete
|72
|0.60
|1.8450
|1.8410
|1.9449
|224
|2004.08.09 17:00
|close
|73
|0.60
|1.8397
|1.8450
|1.7411
|78.00
|3029.00
|225
|2004.08.10 09:00
|buy stop
|74
|0.60
|1.8426
|1.8379
|1.9425
|226
|2004.08.10 09:00
|sell stop
|75
|0.60
|1.8379
|1.8426
|1.7380
|227
|2004.08.10 10:30
|sell
|75
|0.60
|1.8379
|1.8426
|1.7380
|228
|2004.08.10 12:30
|modify
|75
|0.60
|1.8379
|1.8374
|1.7380
|229
|2004.08.10 13:26
|s/l
|75
|0.60
|1.8374
|1.8374
|1.7380
|30.00
|3059.00
|230
|2004.08.10 17:00
|delete
|74
|0.60
|1.8426
|1.8379
|1.9425
|231
|2004.08.11 09:00
|buy stop
|76
|0.60
|1.8302
|1.8258
|1.9301
|232
|2004.08.11 09:00
|sell stop
|77
|0.60
|1.8258
|1.8302
|1.7259
|233
|2004.08.11 09:00
|buy
|76
|0.60
|1.8302
|1.8258
|1.9301
|234
|2004.08.11 10:42
|s/l
|76
|0.60
|1.8258
|1.8258
|1.9301
|-264.00
|2795.00
|235
|2004.08.11 10:42
|sell
|77
|0.60
|1.8258
|1.8302
|1.7259
|236
|2004.08.11 17:00
|close
|77
|0.60
|1.8281
|1.8302
|1.7259
|-138.00
|2657.00
|237
|2004.08.12 09:00
|buy stop
|78
|0.50
|1.8328
|1.8300
|1.9327
|238
|2004.08.12 09:00
|sell stop
|79
|0.50
|1.8300
|1.8328
|1.7301
|239
|2004.08.12 09:01
|buy
|78
|0.50
|1.8328
|1.8300
|1.9327
|240
|2004.08.12 09:39
|s/l
|78
|0.50
|1.8300
|1.8300
|1.9327
|-140.00
|2517.00
|241
|2004.08.12 09:39
|sell
|79
|0.50
|1.8300
|1.8328
|1.7301
|242
|2004.08.12 09:39
|buy stop
|80
|0.50
|1.8335
|1.8300
|1.9334
|243
|2004.08.12 10:34
|s/l
|79
|0.50
|1.8328
|1.8328
|1.7301
|-140.00
|2377.00
|244
|2004.08.12 10:44
|buy
|80
|0.50
|1.8335
|1.8300
|1.9334
|245
|2004.08.12 14:02
|s/l
|80
|0.50
|1.8300
|1.8300
|1.9334
|-175.00
|2202.00
|246
|2004.08.13 09:00
|buy stop
|81
|0.40
|1.8213
|1.8163
|1.9212
|247
|2004.08.13 09:00
|sell stop
|82
|0.40
|1.8150
|1.8200
|1.7151
|248
|2004.08.13 09:56
|sell
|82
|0.40
|1.8150
|1.8200
|1.7151
|249
|2004.08.13 12:47
|s/l
|82
|0.40
|1.8200
|1.8200
|1.7151
|-200.00
|2002.00
|250
|2004.08.13 13:09
|buy
|81
|0.40
|1.8213
|1.8163
|1.9212
|251
|2004.08.13 14:30
|modify
|81
|0.40
|1.8213
|1.8218
|1.9212
|252
|2004.08.13 17:00
|close
|81
|0.40
|1.8425
|1.8218
|1.9212
|848.00
|2850.00
|253
|2004.08.16 09:00
|buy stop
|83
|0.60
|1.8431
|1.8385
|1.9430
|254
|2004.08.16 09:00
|sell stop
|84
|0.60
|1.8385
|1.8431
|1.7386
|255
|2004.08.16 09:16
|sell
|84
|0.60
|1.8385
|1.8431
|1.7386
|256
|2004.08.16 10:42
|s/l
|84
|0.60
|1.8431
|1.8431
|1.7386
|-276.00
|2574.00
|257
|2004.08.16 10:42
|buy
|83
|0.60
|1.8431
|1.8385
|1.9430
|258
|2004.08.16 12:30
|modify
|83
|0.60
|1.8431
|1.8436
|1.9430
|259
|2004.08.16 12:41
|s/l
|83
|0.60
|1.8436
|1.8436
|1.9430
|30.00
|2604.00
|260
|2004.08.17 09:00
|buy stop
|85
|0.50
|1.8423
|1.8379
|1.9422
|261
|2004.08.17 09:00
|sell stop
|86
|0.50
|1.8379
|1.8423
|1.7380
|262
|2004.08.17 09:51
|sell
|86
|0.50
|1.8379
|1.8423
|1.7380
|263
|2004.08.17 14:31
|s/l
|86
|0.50
|1.8423
|1.8423
|1.7380
|-220.00
|2384.00
|264
|2004.08.17 14:31
|buy
|85
|0.50
|1.8423
|1.8379
|1.9422
|265
|2004.08.17 14:38
|s/l
|85
|0.50
|1.8379
|1.8379
|1.9422
|-220.00
|2164.00
|266
|2004.08.18 09:00
|buy stop
|87
|0.40
|1.8307
|1.8261
|1.9306
|267
|2004.08.18 09:00
|sell stop
|88
|0.40
|1.8261
|1.8307
|1.7262
|268
|2004.08.18 09:01
|sell
|88
|0.40
|1.8261
|1.8307
|1.7262
|269
|2004.08.18 15:00
|modify
|88
|0.40
|1.8261
|1.8256
|1.7262
|270
|2004.08.18 17:00
|delete
|87
|0.40
|1.8307
|1.8261
|1.9306
|271
|2004.08.18 17:00
|close
|88
|0.40
|1.8227
|1.8256
|1.7262
|136.00
|2300.00
|272
|2004.08.19 09:00
|buy stop
|89
|0.50
|1.8256
|1.8213
|1.9255
|273
|2004.08.19 09:00
|sell stop
|90
|0.50
|1.8213
|1.8256
|1.7214
|274
|2004.08.19 09:38
|sell
|90
|0.50
|1.8213
|1.8256
|1.7214
|275
|2004.08.19 11:25
|s/l
|90
|0.50
|1.8256
|1.8256
|1.7214
|-215.00
|2085.00
|276
|2004.08.19 11:25
|buy
|89
|0.50
|1.8256
|1.8213
|1.9255
|277
|2004.08.19 12:30
|modify
|89
|0.50
|1.8256
|1.8261
|1.9255
|278
|2004.08.19 14:45
|s/l
|89
|0.50
|1.8261
|1.8261
|1.9255
|25.00
|2110.00
|279
|2004.08.20 09:00
|buy stop
|91
|0.40
|1.8341
|1.8313
|1.9340
|280
|2004.08.20 09:00
|sell stop
|92
|0.40
|1.8313
|1.8341
|1.7314
|281
|2004.08.20 09:20
|sell
|92
|0.40
|1.8313
|1.8341
|1.7314
|282
|2004.08.20 12:00
|modify
|92
|0.40
|1.8313
|1.8308
|1.7314
|283
|2004.08.20 17:00
|delete
|91
|0.40
|1.8341
|1.8313
|1.9340
|284
|2004.08.20 17:00
|close
|92
|0.40
|1.8217
|1.8308
|1.7314
|384.00
|2494.00
|285
|2004.08.23 09:00
|buy stop
|93
|0.50
|1.8194
|1.8147
|1.9193
|286
|2004.08.23 09:00
|sell stop
|94
|0.50
|1.8147
|1.8194
|1.7148
|287
|2004.08.23 10:28
|sell
|94
|0.50
|1.8147
|1.8194
|1.7148
|288
|2004.08.23 17:00
|delete
|93
|0.50
|1.8194
|1.8147
|1.9193
|289
|2004.08.23 17:00
|close
|94
|0.50
|1.8148
|1.8194
|1.7148
|-5.00
|2489.00
|290
|2004.08.24 09:00
|buy stop
|95
|0.50
|1.8096
|1.8055
|1.9095
|291
|2004.08.24 09:00
|sell stop
|96
|0.50
|1.8055
|1.8096
|1.7056
|292
|2004.08.24 12:10
|sell
|96
|0.50
|1.8055
|1.8096
|1.7056
|293
|2004.08.24 14:30
|modify
|96
|0.50
|1.8055
|1.8050
|1.7056
|294
|2004.08.24 17:00
|delete
|95
|0.50
|1.8096
|1.8055
|1.9095
|295
|2004.08.24 17:00
|close
|96
|0.50
|1.7960
|1.8050
|1.7056
|475.00
|2964.00
|296
|2004.08.25 09:00
|buy stop
|97
|0.60
|1.7967
|1.7925
|1.8966
|297
|2004.08.25 09:00
|sell stop
|98
|0.60
|1.7925
|1.7967
|1.6926
|298
|2004.08.25 09:34
|buy
|97
|0.60
|1.7967
|1.7925
|1.8966
|299
|2004.08.25 10:00
|modify
|97
|0.60
|1.7967
|1.7972
|1.8966
|300
|2004.08.25 10:32
|s/l
|97
|0.60
|1.7972
|1.7972
|1.8966
|30.00
|2994.00
|301
|2004.08.26 08:45
|delete
|98
|0.60
|1.7925
|1.7967
|1.6926
|302
|2004.08.26 09:00
|buy stop
|99
|0.60
|1.7989
|1.7939
|1.8988
|303
|2004.08.26 09:00
|sell stop
|100
|0.60
|1.7934
|1.7984
|1.6935
|304
|2004.08.26 10:50
|sell
|100
|0.60
|1.7934
|1.7984
|1.6935
|305
|2004.08.26 13:48
|s/l
|100
|0.60
|1.7984
|1.7984
|1.6935
|-300.00
|2694.00
|306
|2004.08.26 13:49
|buy
|99
|0.60
|1.7989
|1.7939
|1.8988
|307
|2004.08.26 15:53
|s/l
|99
|0.60
|1.7939
|1.7939
|1.8988
|-300.00
|2394.00
|308
|2004.08.27 09:00
|buy stop
|101
|0.50
|1.8044
|1.7994
|1.9043
|309
|2004.08.27 09:00
|sell stop
|102
|0.50
|1.7973
|1.8023
|1.6974
|310
|2004.08.27 15:54
|sell
|102
|0.50
|1.7973
|1.8023
|1.6974
|311
|2004.08.27 16:00
|modify
|102
|0.50
|1.7973
|1.7968
|1.6974
|312
|2004.08.27 17:00
|delete
|101
|0.50
|1.8044
|1.7994
|1.9043
|313
|2004.08.27 17:00
|close
|102
|0.50
|1.7948
|1.7968
|1.6974
|125.00
|2519.00
|314
|2004.08.30 09:00
|buy stop
|103
|0.50
|1.7911
|1.7861
|1.8910
|315
|2004.08.30 09:00
|sell stop
|104
|0.50
|1.7848
|1.7898
|1.6849
|316
|2004.08.30 09:09
|buy
|103
|0.50
|1.7911
|1.7861
|1.8910
|317
|2004.08.30 14:30
|modify
|103
|0.50
|1.7911
|1.7916
|1.8910
|318
|2004.08.30 14:36
|s/l
|103
|0.50
|1.7916
|1.7916
|1.8910
|25.00
|2544.00
|319
|2004.08.30 17:00
|delete
|104
|0.50
|1.7848
|1.7898
|1.6849
|320
|2004.08.31 09:00
|buy stop
|105
|0.50
|1.8000
|1.7950
|1.8999
|321
|2004.08.31 09:00
|sell stop
|106
|0.50
|1.7950
|1.8000
|1.6951
|322
|2004.08.31 09:06
|sell
|106
|0.50
|1.7950
|1.8000
|1.6951
|323
|2004.08.31 13:00
|modify
|106
|0.50
|1.7950
|1.7945
|1.6951
|324
|2004.08.31 16:00
|s/l
|106
|0.50
|1.7945
|1.7945
|1.6951
|25.00
|2569.00
|325
|2004.08.31 16:38
|buy
|105
|0.50
|1.8000
|1.7950
|1.8999
|326
|2004.08.31 17:00
|close
|105
|0.50
|1.7992
|1.7950
|1.8999
|-40.00
|2529.00
|327
|2004.09.01 09:00
|buy stop
|107
|0.50
|1.8033
|1.7983
|1.9032
|328
|2004.09.01 09:00
|sell stop
|108
|0.50
|1.7969
|1.8019
|1.6970
|329
|2004.09.01 09:19
|sell
|108
|0.50
|1.7969
|1.8019
|1.6970
|330
|2004.09.01 11:00
|modify
|108
|0.50
|1.7969
|1.7964
|1.6970
|331
|2004.09.01 11:05
|s/l
|108
|0.50
|1.7964
|1.7964
|1.6970
|25.00
|2554.00
|332
|2004.09.01 17:00
|delete
|107
|0.50
|1.8033
|1.7983
|1.9032
|333
|2004.09.02 09:00
|buy stop
|109
|0.50
|1.7942
|1.7906
|1.8941
|334
|2004.09.02 09:00
|sell stop
|110
|0.50
|1.7906
|1.7942
|1.6907
|335
|2004.09.02 09:42
|buy
|109
|0.50
|1.7942
|1.7906
|1.8941
|336
|2004.09.02 10:30
|modify
|109
|0.50
|1.7942
|1.7947
|1.8941
|337
|2004.09.02 11:39
|s/l
|109
|0.50
|1.7947
|1.7947
|1.8941
|25.00
|2579.00
|338
|2004.09.02 14:45
|sell
|110
|0.50
|1.7906
|1.7942
|1.6907
|339
|2004.09.02 15:30
|modify
|110
|0.50
|1.7906
|1.7901
|1.6907
|340
|2004.09.02 16:39
|s/l
|110
|0.50
|1.7901
|1.7901
|1.6907
|25.00
|2604.00
|341
|2004.09.03 09:00
|buy stop
|111
|0.50
|1.7920
|1.7870
|1.8919
|342
|2004.09.03 09:00
|sell stop
|112
|0.50
|1.7867
|1.7917
|1.6868
|343
|2004.09.03 09:01
|sell
|112
|0.50
|1.7867
|1.7917
|1.6868
|344
|2004.09.03 11:08
|s/l
|112
|0.50
|1.7917
|1.7917
|1.6868
|-250.00
|2354.00
|345
|2004.09.03 11:12
|buy
|111
|0.50
|1.7920
|1.7870
|1.8919
|346
|2004.09.03 14:30
|s/l
|111
|0.50
|1.7870
|1.7870
|1.8919
|-250.00
|2104.00
|347
|2004.09.06 09:00
|buy stop
|113
|0.40
|1.7787
|1.7741
|1.8786
|348
|2004.09.06 09:00
|sell stop
|114
|0.40
|1.7741
|1.7787
|1.6742
|349
|2004.09.06 10:31
|buy
|113
|0.40
|1.7787
|1.7741
|1.8786
|350
|2004.09.06 17:00
|close
|113
|0.40
|1.7797
|1.7741
|1.8786
|40.00
|2144.00
|351
|2004.09.06 17:00
|delete
|114
|0.40
|1.7741
|1.7787
|1.6742
|352
|2004.09.07 09:00
|buy stop
|115
|0.40
|1.7852
|1.7819
|1.8851
|353
|2004.09.07 09:00
|sell stop
|116
|0.40
|1.7819
|1.7852
|1.6820
|354
|2004.09.07 09:27
|sell
|116
|0.40
|1.7819
|1.7852
|1.6820
|355
|2004.09.07 13:00
|modify
|116
|0.40
|1.7819
|1.7814
|1.6820
|356
|2004.09.07 17:00
|delete
|115
|0.40
|1.7852
|1.7819
|1.8851
|357
|2004.09.07 17:00
|close
|116
|0.40
|1.7725
|1.7814
|1.6820
|376.00
|2520.00
|358
|2004.09.08 09:00
|buy stop
|117
|0.50
|1.7770
|1.7720
|1.8769
|359
|2004.09.08 09:00
|sell stop
|118
|0.50
|1.7714
|1.7764
|1.6715
|360
|2004.09.08 10:01
|buy
|117
|0.50
|1.7770
|1.7720
|1.8769
|361
|2004.09.08 14:28
|s/l
|117
|0.50
|1.7720
|1.7720
|1.8769
|-250.00
|2270.00
|362
|2004.09.08 17:00
|delete
|118
|0.50
|1.7714
|1.7764
|1.6715
|363
|2004.09.09 09:00
|buy stop
|119
|0.50
|1.7888
|1.7840
|1.8887
|364
|2004.09.09 09:00
|sell stop
|120
|0.50
|1.7840
|1.7888
|1.6841
|365
|2004.09.09 10:34
|sell
|120
|0.50
|1.7840
|1.7888
|1.6841
|366
|2004.09.09 17:00
|delete
|119
|0.50
|1.7888
|1.7840
|1.8887
|367
|2004.09.09 17:00
|close
|120
|0.50
|1.7838
|1.7888
|1.6841
|10.00
|2280.00
|368
|2004.09.10 09:00
|buy stop
|121
|0.50
|1.7926
|1.7876
|1.8925
|369
|2004.09.10 09:00
|sell stop
|122
|0.50
|1.7853
|1.7903
|1.6854
|370
|2004.09.10 14:45
|buy
|121
|0.50
|1.7926
|1.7876
|1.8925
|371
|2004.09.10 15:00
|modify
|121
|0.50
|1.7926
|1.7931
|1.8925
|372
|2004.09.10 17:00
|close
|121
|0.50
|1.8007
|1.7931
|1.8925
|405.00
|2685.00
|373
|2004.09.10 17:00
|delete
|122
|0.50
|1.7853
|1.7903
|1.6854
|374
|2004.09.13 09:00
|buy stop
|123
|0.50
|1.7989
|1.7941
|1.8988
|375
|2004.09.13 09:00
|sell stop
|124
|0.50
|1.7941
|1.7989
|1.6942
|376
|2004.09.13 09:02
|sell
|124
|0.50
|1.7941
|1.7989
|1.6942
|377
|2004.09.13 11:24
|s/l
|124
|0.50
|1.7989
|1.7989
|1.6942
|-240.00
|2445.00
|378
|2004.09.13 11:24
|buy
|123
|0.50
|1.7989
|1.7941
|1.8988
|379
|2004.09.13 17:00
|close
|123
|0.50
|1.7957
|1.7941
|1.8988
|-160.00
|2285.00
|380
|2004.09.14 09:00
|buy stop
|125
|0.50
|1.8024
|1.7974
|1.9023
|381
|2004.09.14 09:00
|sell stop
|126
|0.50
|1.7970
|1.8020
|1.6971
|382
|2004.09.14 10:34
|sell
|126
|0.50
|1.7970
|1.8020
|1.6971
|383
|2004.09.14 14:45
|s/l
|126
|0.50
|1.8020
|1.8020
|1.6971
|-250.00
|2035.00
|384
|2004.09.14 14:47
|buy
|125
|0.50
|1.8024
|1.7974
|1.9023
|385
|2004.09.14 15:15
|s/l
|125
|0.50
|1.7974
|1.7974
|1.9023
|-250.00
|1785.00
|386
|2004.09.15 09:00
|buy stop
|127
|0.40
|1.7947
|1.7907
|1.8946
|387
|2004.09.15 09:00
|sell stop
|128
|0.40
|1.7907
|1.7947
|1.6908
|388
|2004.09.15 11:49
|sell
|128
|0.40
|1.7907
|1.7947
|1.6908
|389
|2004.09.15 13:00
|modify
|128
|0.40
|1.7907
|1.7902
|1.6908
|390
|2004.09.15 17:00
|delete
|127
|0.40
|1.7947
|1.7907
|1.8946
|391
|2004.09.15 17:00
|close
|128
|0.40
|1.7765
|1.7902
|1.6908
|568.00
|2353.00
|392
|2004.09.16 09:00
|buy stop
|129
|0.50
|1.7800
|1.7756
|1.8799
|393
|2004.09.16 09:00
|sell stop
|130
|0.50
|1.7756
|1.7800
|1.6757
|394
|2004.09.16 09:29
|buy
|129
|0.50
|1.7800
|1.7756
|1.8799
|395
|2004.09.16 11:00
|modify
|129
|0.50
|1.7800
|1.7805
|1.8799
|396
|2004.09.16 17:00
|close
|129
|0.50
|1.7892
|1.7805
|1.8799
|460.00
|2813.00
|397
|2004.09.16 17:00
|delete
|130
|0.50
|1.7756
|1.7800
|1.6757
|398
|2004.09.17 09:00
|buy stop
|131
|0.60
|1.7965
|1.7919
|1.8964
|399
|2004.09.17 09:00
|sell stop
|132
|0.60
|1.7919
|1.7965
|1.6920
|400
|2004.09.17 09:17
|sell
|132
|0.60
|1.7919
|1.7965
|1.6920
|401
|2004.09.17 12:01
|s/l
|132
|0.60
|1.7965
|1.7965
|1.6920
|-276.00
|2537.00
|402
|2004.09.17 12:01
|buy
|131
|0.60
|1.7965
|1.7919
|1.8964
|403
|2004.09.17 16:03
|s/l
|131
|0.60
|1.7919
|1.7919
|1.8964
|-276.00
|2261.00
|404
|2004.09.20 09:00
|buy stop
|133
|0.50
|1.7915
|1.7874
|1.8914
|405
|2004.09.20 09:00
|sell stop
|134
|0.50
|1.7874
|1.7915
|1.6875
|406
|2004.09.20 10:22
|sell
|134
|0.50
|1.7874
|1.7915
|1.6875
|407
|2004.09.20 13:00
|modify
|134
|0.50
|1.7874
|1.7869
|1.6875
|408
|2004.09.20 17:00
|delete
|133
|0.50
|1.7915
|1.7874
|1.8914
|409
|2004.09.20 17:00
|close
|134
|0.50
|1.7831
|1.7869
|1.6875
|215.00
|2476.00
|410
|2004.09.21 09:00
|buy stop
|135
|0.50
|1.7867
|1.7836
|1.8866
|411
|2004.09.21 09:00
|sell stop
|136
|0.50
|1.7836
|1.7867
|1.6837
|412
|2004.09.21 10:20
|buy
|135
|0.50
|1.7867
|1.7836
|1.8866
|413
|2004.09.21 12:00
|modify
|135
|0.50
|1.7867
|1.7872
|1.8866
|414
|2004.09.21 17:00
|close
|135
|0.50
|1.7923
|1.7872
|1.8866
|280.00
|2756.00
|415
|2004.09.21 17:00
|delete
|136
|0.50
|1.7836
|1.7867
|1.6837
|416
|2004.09.22 09:00
|buy stop
|137
|0.60
|1.8016
|1.7966
|1.9015
|417
|2004.09.22 09:00
|sell stop
|138
|0.60
|1.7950
|1.8000
|1.6951
|418
|2004.09.22 10:34
|sell
|138
|0.60
|1.7950
|1.8000
|1.6951
|419
|2004.09.22 11:00
|modify
|138
|0.60
|1.7950
|1.7945
|1.6951
|420
|2004.09.22 11:24
|s/l
|138
|0.60
|1.7945
|1.7945
|1.6951
|30.00
|2786.00
|421
|2004.09.22 17:00
|delete
|137
|0.60
|1.8016
|1.7966
|1.9015
|422
|2004.09.23 09:00
|buy stop
|139
|0.60
|1.7974
|1.7928
|1.8973
|423
|2004.09.23 09:00
|sell stop
|140
|0.60
|1.7928
|1.7974
|1.6929
|424
|2004.09.23 09:02
|buy
|139
|0.60
|1.7974
|1.7928
|1.8973
|425
|2004.09.23 12:30
|modify
|139
|0.60
|1.7974
|1.7979
|1.8973
|426
|2004.09.23 16:38
|s/l
|139
|0.60
|1.7979
|1.7979
|1.8973
|30.00
|2816.00
|427
|2004.09.23 17:00
|delete
|140
|0.60
|1.7928
|1.7974
|1.6929
|428
|2004.09.24 09:00
|buy stop
|141
|0.60
|1.7983
|1.7950
|1.8982
|429
|2004.09.24 09:00
|sell stop
|142
|0.60
|1.7950
|1.7983
|1.6951
|430
|2004.09.24 09:39
|buy
|141
|0.60
|1.7983
|1.7950
|1.8982
|431
|2004.09.24 12:00
|modify
|141
|0.60
|1.7983
|1.7988
|1.8982
|432
|2004.09.24 17:00
|close
|141
|0.60
|1.8024
|1.7988
|1.8982
|246.00
|3062.00
|433
|2004.09.24 17:00
|delete
|142
|0.60
|1.7950
|1.7983
|1.6951
|434
|2004.09.27 09:00
|buy stop
|143
|0.60
|1.8077
|1.8048
|1.9076
|435
|2004.09.27 09:00
|sell stop
|144
|0.60
|1.8048
|1.8077
|1.7049
|436
|2004.09.27 09:29
|sell
|144
|0.60
|1.8048
|1.8077
|1.7049
|437
|2004.09.27 15:36
|s/l
|144
|0.60
|1.8077
|1.8077
|1.7049
|-174.00
|2888.00
|438
|2004.09.27 15:36
|buy
|143
|0.60
|1.8077
|1.8048
|1.9076
|439
|2004.09.27 17:00
|close
|143
|0.60
|1.8063
|1.8048
|1.9076
|-84.00
|2804.00
|440
|2004.09.28 09:00
|buy stop
|145
|0.60
|1.8119
|1.8076
|1.9118
|441
|2004.09.28 09:00
|sell stop
|146
|0.60
|1.8076
|1.8119
|1.7077
|442
|2004.09.28 09:38
|buy
|145
|0.60
|1.8119
|1.8076
|1.9118
|443
|2004.09.28 14:30
|modify
|145
|0.60
|1.8119
|1.8124
|1.9118
|444
|2004.09.28 16:47
|s/l
|145
|0.60
|1.8124
|1.8124
|1.9118
|30.00
|2834.00
|445
|2004.09.28 17:00
|delete
|146
|0.60
|1.8076
|1.8119
|1.7077
|446
|2004.09.29 09:00
|buy stop
|147
|0.60
|1.8130
|1.8082
|1.9129
|447
|2004.09.29 09:00
|sell stop
|148
|0.60
|1.8082
|1.8130
|1.7083
|448
|2004.09.29 10:45
|sell
|148
|0.60
|1.8082
|1.8130
|1.7083
|449
|2004.09.29 15:30
|modify
|148
|0.60
|1.8082
|1.8077
|1.7083
|450
|2004.09.29 17:00
|delete
|147
|0.60
|1.8130
|1.8082
|1.9129
|451
|2004.09.29 17:00
|close
|148
|0.60
|1.8003
|1.8077
|1.7083
|474.00
|3308.00
|452
|2004.09.30 09:00
|buy stop
|149
|0.70
|1.8022
|1.7972
|1.9021
|453
|2004.09.30 09:00
|sell stop
|150
|0.70
|1.7964
|1.8014
|1.6965
|454
|2004.09.30 09:54
|sell
|150
|0.70
|1.7964
|1.8014
|1.6965
|455
|2004.09.30 13:33
|s/l
|150
|0.70
|1.8014
|1.8014
|1.6965
|-350.00
|2958.00
|456
|2004.09.30 13:33
|buy
|149
|0.70
|1.8022
|1.7972
|1.9021
|457
|2004.09.30 14:00
|modify
|149
|0.70
|1.8022
|1.8027
|1.9021
|458
|2004.09.30 17:00
|close
|149
|0.70
|1.8085
|1.8027
|1.9021
|441.00
|3399.00
|459
|2004.10.01 09:00
|buy stop
|151
|0.70
|1.8126
|1.8089
|1.9125
|460
|2004.10.01 09:00
|sell stop
|152
|0.70
|1.8089
|1.8126
|1.7090
|461
|2004.10.01 09:15
|sell
|152
|0.70
|1.8089
|1.8126
|1.7090
|462
|2004.10.01 11:00
|modify
|152
|0.70
|1.8089
|1.8084
|1.7090
|463
|2004.10.01 17:00
|delete
|151
|0.70
|1.8126
|1.8089
|1.9125
|464
|2004.10.01 17:00
|close
|152
|0.70
|1.7968
|1.8084
|1.7090
|847.00
|4246.00
|465
|2004.10.04 09:00
|buy stop
|153
|0.90
|1.7970
|1.7920
|1.8969
|466
|2004.10.04 09:00
|sell stop
|154
|0.90
|1.7913
|1.7963
|1.6914
|467
|2004.10.04 12:38
|sell
|154
|0.90
|1.7913
|1.7963
|1.6914
|468
|2004.10.04 13:00
|modify
|154
|0.90
|1.7913
|1.7908
|1.6914
|469
|2004.10.04 17:00
|delete
|153
|0.90
|1.7970
|1.7920
|1.8969
|470
|2004.10.04 17:00
|close
|154
|0.90
|1.7837
|1.7908
|1.6914
|684.00
|4930.00
|471
|2004.10.05 09:00
|buy stop
|155
|1.00
|1.7883
|1.7846
|1.8882
|472
|2004.10.05 09:00
|sell stop
|156
|1.00
|1.7846
|1.7883
|1.6847
|473
|2004.10.05 10:32
|sell
|156
|1.00
|1.7846
|1.7883
|1.6847
|474
|2004.10.05 13:30
|modify
|156
|1.00
|1.7846
|1.7841
|1.6847
|475
|2004.10.05 14:04
|s/l
|156
|1.00
|1.7841
|1.7841
|1.6847
|50.00
|4980.00
|476
|2004.10.05 17:00
|delete
|155
|1.00
|1.7883
|1.7846
|1.8882
|477
|2004.10.06 09:00
|buy stop
|157
|1.00
|1.7854
|1.7804
|1.8853
|478
|2004.10.06 09:00
|sell stop
|158
|1.00
|1.7781
|1.7831
|1.6782
|479
|2004.10.06 09:13
|buy
|157
|1.00
|1.7854
|1.7804
|1.8853
|480
|2004.10.06 10:49
|s/l
|157
|1.00
|1.7804
|1.7804
|1.8853
|-500.00
|4480.00
|481
|2004.10.06 11:11
|sell
|158
|1.00
|1.7781
|1.7831
|1.6782
|482
|2004.10.06 12:37
|s/l
|158
|1.00
|1.7831
|1.7831
|1.6782
|-500.00
|3980.00
|483
|2004.10.07 09:00
|buy stop
|159
|0.80
|1.7835
|1.7789
|1.8834
|484
|2004.10.07 09:00
|sell stop
|160
|0.80
|1.7789
|1.7835
|1.6790
|485
|2004.10.07 09:32
|buy
|159
|0.80
|1.7835
|1.7789
|1.8834
|486
|2004.10.07 10:11
|s/l
|159
|0.80
|1.7789
|1.7789
|1.8834
|-368.00
|3612.00
|487
|2004.10.07 10:11
|sell
|160
|0.80
|1.7789
|1.7835
|1.6790
|488
|2004.10.07 15:28
|s/l
|160
|0.80
|1.7835
|1.7835
|1.6790
|-368.00
|3244.00
|489
|2004.10.08 09:00
|buy stop
|161
|0.70
|1.7869
|1.7819
|1.8868
|490
|2004.10.08 09:00
|sell stop
|162
|0.70
|1.7815
|1.7865
|1.6816
|491
|2004.10.08 09:13
|buy
|161
|0.70
|1.7869
|1.7819
|1.8868
|492
|2004.10.08 15:00
|modify
|161
|0.70
|1.7869
|1.7874
|1.8868
|493
|2004.10.08 17:00
|close
|161
|0.70
|1.7940
|1.7874
|1.8868
|497.00
|3741.00
|494
|2004.10.08 17:00
|delete
|162
|0.70
|1.7815
|1.7865
|1.6816
|495
|2004.10.11 09:00
|buy stop
|163
|0.80
|1.7964
|1.7928
|1.8963
|496
|2004.10.11 09:00
|sell stop
|164
|0.80
|1.7928
|1.7964
|1.6929
|497
|2004.10.11 09:08
|buy
|163
|0.80
|1.7964
|1.7928
|1.8963
|498
|2004.10.11 17:00
|close
|163
|0.80
|1.7957
|1.7928
|1.8963
|-56.00
|3685.00
|499
|2004.10.11 17:00
|delete
|164
|0.80
|1.7928
|1.7964
|1.6929
|500
|2004.10.12 09:00
|buy stop
|165
|0.70
|1.7963
|1.7913
|1.8962
|501
|2004.10.12 09:00
|sell stop
|166
|0.70
|1.7897
|1.7947
|1.6898
|502
|2004.10.12 09:17
|sell
|166
|0.70
|1.7897
|1.7947
|1.6898
|503
|2004.10.12 11:00
|modify
|166
|0.70
|1.7897
|1.7892
|1.6898
|504
|2004.10.12 17:00
|delete
|165
|0.70
|1.7963
|1.7913
|1.8962
|505
|2004.10.12 17:00
|close
|166
|0.70
|1.7872
|1.7892
|1.6898
|175.00
|3860.00
|506
|2004.10.13 09:00
|buy stop
|167
|0.80
|1.7936
|1.7890
|1.8935
|507
|2004.10.13 09:00
|sell stop
|168
|0.80
|1.7890
|1.7936
|1.6891
|508
|2004.10.13 09:02
|buy
|167
|0.80
|1.7936
|1.7890
|1.8935
|509
|2004.10.13 12:38
|s/l
|167
|0.80
|1.7890
|1.7890
|1.8935
|-368.00
|3492.00
|510
|2004.10.13 12:38
|sell
|168
|0.80
|1.7890
|1.7936
|1.6891
|511
|2004.10.13 15:00
|modify
|168
|0.80
|1.7890
|1.7885
|1.6891
|512
|2004.10.13 17:00
|close
|168
|0.80
|1.7881
|1.7885
|1.6891
|72.00
|3564.00
|513
|2004.10.14 09:00
|buy stop
|169
|0.70
|1.7991
|1.7941
|1.8990
|514
|2004.10.14 09:00
|sell stop
|170
|0.70
|1.7931
|1.7981
|1.6932
|515
|2004.10.14 09:04
|buy
|169
|0.70
|1.7991
|1.7941
|1.8990
|516
|2004.10.14 16:30
|s/l
|169
|0.70
|1.7941
|1.7941
|1.8990
|-350.00
|3214.00
|517
|2004.10.14 17:00
|delete
|170
|0.70
|1.7931
|1.7981
|1.6932
|518
|2004.10.15 09:00
|buy stop
|171
|0.60
|1.7995
|1.7964
|1.8994
|519
|2004.10.15 09:00
|sell stop
|172
|0.60
|1.7964
|1.7995
|1.6965
|520
|2004.10.15 09:04
|sell
|172
|0.60
|1.7964
|1.7995
|1.6965
|521
|2004.10.15 12:52
|s/l
|172
|0.60
|1.7995
|1.7995
|1.6965
|-186.00
|3028.00
|522
|2004.10.15 12:52
|buy
|171
|0.60
|1.7995
|1.7964
|1.8994
|523
|2004.10.15 15:00
|modify
|171
|0.60
|1.7995
|1.8000
|1.8994
|524
|2004.10.15 17:00
|close
|171
|0.60
|1.8051
|1.8000
|1.8994
|336.01
|3364.01
|525
|2004.10.18 09:00
|buy stop
|173
|0.70
|1.8054
|1.8015
|1.9053
|526
|2004.10.18 09:00
|sell stop
|174
|0.70
|1.8015
|1.8054
|1.7016
|527
|2004.10.18 13:25
|sell
|174
|0.70
|1.8015
|1.8054
|1.7016
|528
|2004.10.18 14:51
|s/l
|174
|0.70
|1.8054
|1.8054
|1.7016
|-273.00
|3091.01
|529
|2004.10.18 14:51
|buy
|173
|0.70
|1.8054
|1.8015
|1.9053
|530
|2004.10.18 16:15
|s/l
|173
|0.70
|1.8015
|1.8015
|1.9053
|-273.00
|2818.01
|531
|2004.10.19 09:00
|buy stop
|175
|0.60
|1.7972
|1.7922
|1.8971
|532
|2004.10.19 09:00
|sell stop
|176
|0.60
|1.7920
|1.7970
|1.6921
|533
|2004.10.19 11:11
|buy
|175
|0.60
|1.7972
|1.7922
|1.8971
|534
|2004.10.19 12:00
|modify
|175
|0.60
|1.7972
|1.7977
|1.8971
|535
|2004.10.19 17:00
|close
|175
|0.60
|1.8043
|1.7977
|1.8971
|426.00
|3244.01
|536
|2004.10.19 17:00
|delete
|176
|0.60
|1.7920
|1.7970
|1.6921
|537
|2004.10.20 09:00
|buy stop
|177
|0.70
|1.8041
|1.8007
|1.9040
|538
|2004.10.20 09:00
|sell stop
|178
|0.70
|1.8007
|1.8041
|1.7008
|539
|2004.10.20 09:07
|buy
|177
|0.70
|1.8041
|1.8007
|1.9040
|540
|2004.10.20 09:30
|modify
|177
|0.70
|1.8041
|1.8046
|1.9040
|541
|2004.10.20 17:00
|close
|177
|0.70
|1.8129
|1.8046
|1.9040
|616.00
|3860.01
|542
|2004.10.20 17:00
|delete
|178
|0.70
|1.8007
|1.8041
|1.7008
|543
|2004.10.21 09:00
|buy stop
|179
|0.80
|1.8204
|1.8156
|1.9203
|544
|2004.10.21 09:00
|sell stop
|180
|0.80
|1.8156
|1.8204
|1.7157
|545
|2004.10.21 09:46
|buy
|179
|0.80
|1.8204
|1.8156
|1.9203
|546
|2004.10.21 10:30
|modify
|179
|0.80
|1.8204
|1.8209
|1.9203
|547
|2004.10.21 17:00
|close
|179
|0.80
|1.8272
|1.8209
|1.9203
|544.00
|4404.01
|548
|2004.10.21 17:00
|delete
|180
|0.80
|1.8156
|1.8204
|1.7157
|549
|2004.10.22 09:00
|buy stop
|181
|0.90
|1.8326
|1.8276
|1.9325
|550
|2004.10.22 09:00
|sell stop
|182
|0.90
|1.8265
|1.8315
|1.7266
|551
|2004.10.22 10:30
|sell
|182
|0.90
|1.8265
|1.8315
|1.7266
|552
|2004.10.22 11:30
|modify
|182
|0.90
|1.8265
|1.8260
|1.7266
|553
|2004.10.22 12:59
|s/l
|182
|0.90
|1.8260
|1.8260
|1.7266
|45.00
|4449.01
|554
|2004.10.22 17:00
|delete
|181
|0.90
|1.8326
|1.8276
|1.9325
|555
|2004.10.25 09:00
|buy stop
|183
|0.90
|1.8399
|1.8354
|1.9398
|556
|2004.10.25 09:00
|sell stop
|184
|0.90
|1.8354
|1.8399
|1.7355
|557
|2004.10.25 09:58
|buy
|183
|0.90
|1.8399
|1.8354
|1.9398
|558
|2004.10.25 11:00
|modify
|183
|0.90
|1.8399
|1.8404
|1.9398
|559
|2004.10.25 13:47
|s/l
|183
|0.90
|1.8404
|1.8404
|1.9398
|45.00
|4494.01
|560
|2004.10.25 17:00
|delete
|184
|0.90
|1.8354
|1.8399
|1.7355
|561
|2004.10.26 09:00
|buy stop
|185
|0.90
|1.8443
|1.8393
|1.9442
|562
|2004.10.26 09:00
|sell stop
|186
|0.90
|1.8387
|1.8437
|1.7388
|563
|2004.10.26 10:09
|sell
|186
|0.90
|1.8387
|1.8437
|1.7388
|564
|2004.10.26 12:35
|modify
|186
|0.90
|1.8387
|1.8382
|1.7388
|565
|2004.10.26 13:46
|s/l
|186
|0.90
|1.8382
|1.8382
|1.7388
|45.00
|4539.01
|566
|2004.10.26 17:00
|delete
|185
|0.90
|1.8443
|1.8393
|1.9442
|567
|2004.10.27 09:00
|buy stop
|187
|0.90
|1.8399
|1.8355
|1.9398
|568
|2004.10.27 09:00
|sell stop
|188
|0.90
|1.8355
|1.8399
|1.7356
|569
|2004.10.27 10:58
|sell
|188
|0.90
|1.8355
|1.8399
|1.7356
|570
|2004.10.27 13:09
|s/l
|188
|0.90
|1.8399
|1.8399
|1.7356
|-396.00
|4143.01
|571
|2004.10.27 13:09
|buy
|187
|0.90
|1.8399
|1.8355
|1.9398
|572
|2004.10.27 15:00
|modify
|187
|0.90
|1.8399
|1.8404
|1.9398
|573
|2004.10.27 15:29
|s/l
|187
|0.90
|1.8404
|1.8404
|1.9398
|45.00
|4188.01
|574
|2004.10.28 09:00
|buy stop
|189
|0.80
|1.8353
|1.8303
|1.9352
|575
|2004.10.28 09:00
|sell stop
|190
|0.80
|1.8295
|1.8345
|1.7296
|576
|2004.10.28 10:50
|sell
|190
|0.80
|1.8295
|1.8345
|1.7296
|577
|2004.10.28 12:30
|modify
|190
|0.80
|1.8295
|1.8290
|1.7296
|578
|2004.10.28 14:04
|s/l
|190
|0.80
|1.8290
|1.8290
|1.7296
|40.00
|4228.01
|579
|2004.10.28 17:00
|delete
|189
|0.80
|1.8353
|1.8303
|1.9352
|580
|2004.10.29 09:00
|buy stop
|191
|0.90
|1.8336
|1.8286
|1.9335
|581
|2004.10.29 09:00
|sell stop
|192
|0.90
|1.8278
|1.8328
|1.7279
|582
|2004.10.29 10:08
|buy
|191
|0.90
|1.8336
|1.8286
|1.9335
|583
|2004.10.29 16:07
|s/l
|191
|0.90
|1.8286
|1.8286
|1.9335
|-450.00
|3778.01
|584
|2004.10.29 17:00
|delete
|192
|0.90
|1.8278
|1.8328
|1.7279
|585
|2004.11.01 09:00
|buy stop
|193
|0.80
|1.8376
|1.8339
|1.9375
|586
|2004.11.01 09:00
|sell stop
|194
|0.80
|1.8339
|1.8376
|1.7340
|587
|2004.11.01 09:08
|sell
|194
|0.80
|1.8339
|1.8376
|1.7340
|588
|2004.11.01 15:30
|modify
|194
|0.80
|1.8339
|1.8334
|1.7340
|589
|2004.11.01 15:45
|s/l
|194
|0.80
|1.8334
|1.8334
|1.7340
|40.00
|3818.01
|590
|2004.11.01 17:00
|delete
|193
|0.80
|1.8376
|1.8339
|1.9375
|591
|2004.11.02 09:00
|buy stop
|195
|0.80
|1.8338
|1.8293
|1.9337
|592
|2004.11.02 09:00
|sell stop
|196
|0.80
|1.8293
|1.8338
|1.7294
|593
|2004.11.02 12:00
|buy
|195
|0.80
|1.8338
|1.8293
|1.9337
|594
|2004.11.02 13:30
|modify
|195
|0.80
|1.8338
|1.8343
|1.9337
|595
|2004.11.02 17:00
|close
|195
|0.80
|1.8373
|1.8343
|1.9337
|280.00
|4098.01
|596
|2004.11.02 17:00
|delete
|196
|0.80
|1.8293
|1.8338
|1.7294
|597
|2004.11.03 09:00
|buy stop
|197
|0.80
|1.8403
|1.8353
|1.9402
|598
|2004.11.03 09:00
|sell stop
|198
|0.80
|1.8310
|1.8360
|1.7311
|599
|2004.11.03 10:45
|buy
|197
|0.80
|1.8403
|1.8353
|1.9402
|600
|2004.11.03 13:30
|modify
|197
|0.80
|1.8403
|1.8408
|1.9402
|601
|2004.11.03 17:00
|close
|197
|0.80
|1.8477
|1.8408
|1.9402
|592.00
|4690.01
|602
|2004.11.03 17:00
|delete
|198
|0.80
|1.8310
|1.8360
|1.7311
|603
|2004.11.04 09:00
|buy stop
|199
|0.90
|1.8506
|1.8461
|1.9505
|604
|2004.11.04 09:00
|sell stop
|200
|0.90
|1.8461
|1.8506
|1.7462
|605
|2004.11.04 09:00
|sell
|200
|0.90
|1.8461
|1.8506
|1.7462
|606
|2004.11.04 10:31
|modify
|200
|0.90
|1.8461
|1.8456
|1.7462
|607
|2004.11.04 11:28
|s/l
|200
|0.90
|1.8456
|1.8456
|1.7462
|45.00
|4735.01
|608
|2004.11.04 17:00
|delete
|199
|0.90
|1.8506
|1.8461
|1.9505
|609
|2004.11.05 09:00
|buy stop
|201
|0.90
|1.8464
|1.8415
|1.9463
|610
|2004.11.05 09:00
|sell stop
|202
|0.90
|1.8415
|1.8464
|1.7416
|611
|2004.11.05 09:06
|sell
|202
|0.90
|1.8415
|1.8464
|1.7416
|612
|2004.11.05 11:19
|modify
|202
|0.90
|1.8415
|1.8410
|1.7416
|613
|2004.11.05 11:30
|s/l
|202
|0.90
|1.8410
|1.8410
|1.7416
|45.00
|4780.01
|614
|2004.11.05 16:08
|buy
|201
|0.90
|1.8464
|1.8415
|1.9463
|615
|2004.11.05 17:00
|close
|201
|0.90
|1.8480
|1.8415
|1.9463
|144.00
|4924.01
|616
|2004.11.08 09:00
|buy stop
|203
|1.00
|1.8580
|1.8539
|1.9579
|617
|2004.11.08 09:00
|sell stop
|204
|1.00
|1.8539
|1.8580
|1.7540
|618
|2004.11.08 10:40
|buy
|203
|1.00
|1.8580
|1.8539
|1.9579
|619
|2004.11.08 11:00
|modify
|203
|1.00
|1.8580
|1.8585
|1.9579
|620
|2004.11.08 12:41
|s/l
|203
|1.00
|1.8585
|1.8585
|1.9579
|50.00
|4974.01
|621
|2004.11.08 14:12
|sell
|204
|1.00
|1.8539
|1.8580
|1.7540
|622
|2004.11.08 16:33
|s/l
|204
|1.00
|1.8580
|1.8580
|1.7540
|-410.00
|4564.01
|623
|2004.11.09 09:00
|buy stop
|205
|0.90
|1.8578
|1.8528
|1.9577
|624
|2004.11.09 09:00
|sell stop
|206
|0.90
|1.8522
|1.8572
|1.7523
|625
|2004.11.09 10:21
|sell
|206
|0.90
|1.8522
|1.8572
|1.7523
|626
|2004.11.09 16:22
|s/l
|206
|0.90
|1.8572
|1.8572
|1.7523
|-450.00
|4114.01
|627
|2004.11.09 17:00
|delete
|205
|0.90
|1.8578
|1.8528
|1.9577
|628
|2004.11.10 09:00
|buy stop
|207
|0.80
|1.8572
|1.8534
|1.9571
|629
|2004.11.10 09:00
|sell stop
|208
|0.80
|1.8534
|1.8572
|1.7535
|630
|2004.11.10 09:00
|sell
|208
|0.80
|1.8534
|1.8572
|1.7535
|631
|2004.11.10 09:31
|s/l
|208
|0.80
|1.8572
|1.8572
|1.7535
|-304.00
|3810.01
|632
|2004.11.10 09:31
|buy
|207
|0.80
|1.8572
|1.8534
|1.9571
|633
|2004.11.10 09:31
|sell stop
|209
|0.80
|1.8515
|1.8565
|1.7516
|634
|2004.11.10 11:30
|modify
|207
|0.80
|1.8572
|1.8577
|1.9571
|635
|2004.11.10 11:32
|s/l
|207
|0.80
|1.8577
|1.8577
|1.9571
|40.00
|3850.01
|636
|2004.11.10 15:27
|sell
|209
|0.80
|1.8515
|1.8565
|1.7516
|637
|2004.11.10 16:00
|modify
|209
|0.80
|1.8515
|1.8510
|1.7516
|638
|2004.11.10 17:00
|close
|209
|0.80
|1.8457
|1.8510
|1.7516
|463.99
|4314.00
|639
|2004.11.11 09:00
|buy stop
|210
|0.90
|1.8483
|1.8446
|1.9482
|640
|2004.11.11 09:00
|sell stop
|211
|0.90
|1.8446
|1.8483
|1.7447
|641
|2004.11.11 09:18
|sell
|211
|0.90
|1.8446
|1.8483
|1.7447
|642
|2004.11.11 12:30
|modify
|211
|0.90
|1.8446
|1.8441
|1.7447
|643
|2004.11.11 16:07
|s/l
|211
|0.90
|1.8441
|1.8441
|1.7447
|45.00
|4359.00
|644
|2004.11.11 17:00
|delete
|210
|0.90
|1.8483
|1.8446
|1.9482
|645
|2004.11.12 09:00
|sell stop
|212
|0.90
|1.8457
|1.8496
|1.7458
|646
|2004.11.12 09:00
|buy stop
|213
|0.90
|1.8496
|1.8457
|1.9495
|647
|2004.11.12 09:59
|sell
|212
|0.90
|1.8457
|1.8496
|1.7458
|648
|2004.11.12 14:00
|modify
|212
|0.90
|1.8457
|1.8452
|1.7458
|649
|2004.11.12 14:19
|s/l
|212
|0.90
|1.8452
|1.8452
|1.7458
|45.00
|4404.00
|650
|2004.11.12 16:07
|buy
|213
|0.90
|1.8496
|1.8457
|1.9495
|651
|2004.11.12 17:00
|close
|213
|0.90
|1.8497
|1.8457
|1.9495
|9.01
|4413.01
|652
|2004.11.15 09:00
|buy stop
|214
|0.90
|1.8586
|1.8547
|1.9585
|653
|2004.11.15 09:00
|sell stop
|215
|0.90
|1.8547
|1.8586
|1.7548
|654
|2004.11.15 09:22
|sell
|215
|0.90
|1.8547
|1.8586
|1.7548
|655
|2004.11.15 12:00
|modify
|215
|0.90
|1.8547
|1.8542
|1.7548
|656
|2004.11.15 14:19
|s/l
|215
|0.90
|1.8542
|1.8542
|1.7548
|45.00
|4458.01
|657
|2004.11.15 17:00
|delete
|214
|0.90
|1.8586
|1.8547
|1.9585
|658
|2004.11.16 09:00
|buy stop
|216
|0.90
|1.8495
|1.8450
|1.9494
|659
|2004.11.16 09:00
|sell stop
|217
|0.90
|1.8450
|1.8495
|1.7451
|660
|2004.11.16 09:24
|buy
|216
|0.90
|1.8495
|1.8450
|1.9494
|661
|2004.11.16 11:30
|modify
|216
|0.90
|1.8495
|1.8500
|1.9494
|662
|2004.11.16 15:28
|s/l
|216
|0.90
|1.8500
|1.8500
|1.9494
|45.00
|4503.01
|663
|2004.11.16 17:00
|delete
|217
|0.90
|1.8450
|1.8495
|1.7451
|664
|2004.11.17 09:00
|buy stop
|218
|0.90
|1.8565
|1.8528
|1.9564
|665
|2004.11.17 09:00
|sell stop
|219
|0.90
|1.8528
|1.8565
|1.7529
|666
|2004.11.17 09:02
|buy
|218
|0.90
|1.8565
|1.8528
|1.9564
|667
|2004.11.17 11:30
|modify
|218
|0.90
|1.8565
|1.8570
|1.9564
|668
|2004.11.17 13:18
|s/l
|218
|0.90
|1.8570
|1.8570
|1.9564
|45.00
|4548.01
|669
|2004.11.17 16:43
|sell
|219
|0.90
|1.8528
|1.8565
|1.7529
|670
|2004.11.17 16:59
|s/l
|219
|0.90
|1.8565
|1.8565
|1.7529
|-333.00
|4215.01
|671
|2004.11.18 09:00
|buy stop
|220
|0.80
|1.8643
|1.8593
|1.9642
|672
|2004.11.18 09:00
|sell stop
|221
|0.80
|1.8587
|1.8637
|1.7588
|673
|2004.11.18 09:02
|sell
|221
|0.80
|1.8587
|1.8637
|1.7588
|674
|2004.11.18 11:30
|modify
|221
|0.80
|1.8587
|1.8582
|1.7588
|675
|2004.11.18 12:12
|s/l
|221
|0.80
|1.8582
|1.8582
|1.7588
|40.00
|4255.01
|676
|2004.11.18 17:00
|delete
|220
|0.80
|1.8643
|1.8593
|1.9642
|677
|2004.11.19 09:00
|buy stop
|222
|0.90
|1.8536
|1.8486
|1.9535
|678
|2004.11.19 09:00
|sell stop
|223
|0.90
|1.8475
|1.8525
|1.7476
|679
|2004.11.19 09:45
|buy
|222
|0.90
|1.8536
|1.8486
|1.9535
|680
|2004.11.19 12:00
|modify
|222
|0.90
|1.8536
|1.8541
|1.9535
|681
|2004.11.19 16:14
|s/l
|222
|0.90
|1.8541
|1.8541
|1.9535
|45.00
|4300.01
|682
|2004.11.19 17:00
|delete
|223
|0.90
|1.8475
|1.8525
|1.7476
|683
|2004.11.22 09:00
|buy stop
|224
|0.90
|1.8597
|1.8552
|1.9596
|684
|2004.11.22 09:00
|sell stop
|225
|0.90
|1.8552
|1.8597
|1.7553
|685
|2004.11.22 09:07
|sell
|225
|0.90
|1.8552
|1.8597
|1.7553
|686
|2004.11.22 17:00
|delete
|224
|0.90
|1.8597
|1.8552
|1.9596
|687
|2004.11.22 17:00
|close
|225
|0.90
|1.8577
|1.8597
|1.7553
|-225.00
|4075.01
|688
|2004.11.23 09:00
|buy stop
|226
|0.80
|1.8570
|1.8520
|1.9569
|689
|2004.11.23 09:00
|sell stop
|227
|0.80
|1.8518
|1.8568
|1.7519
|690
|2004.11.23 10:33
|buy
|226
|0.80
|1.8570
|1.8520
|1.9569
|691
|2004.11.23 11:30
|modify
|226
|0.80
|1.8570
|1.8575
|1.9569
|692
|2004.11.23 17:00
|close
|226
|0.80
|1.8706
|1.8575
|1.9569
|1088.00
|5163.01
|693
|2004.11.23 17:00
|delete
|227
|0.80
|1.8518
|1.8568
|1.7519
|694
|2004.11.24 09:00
|buy stop
|228
|1.00
|1.8723
|1.8673
|1.9722
|695
|2004.11.24 09:00
|sell stop
|229
|1.00
|1.8669
|1.8719
|1.7670
|696
|2004.11.24 09:26
|buy
|228
|1.00
|1.8723
|1.8673
|1.9722
|697
|2004.11.24 11:00
|modify
|228
|1.00
|1.8723
|1.8728
|1.9722
|698
|2004.11.24 17:00
|close
|228
|1.00
|1.8802
|1.8728
|1.9722
|790.00
|5953.01
|699
|2004.11.24 17:00
|delete
|229
|1.00
|1.8669
|1.8719
|1.7670
|700
|2004.11.25 09:00
|buy stop
|230
|1.20
|1.8845
|1.8806
|1.9844
|701
|2004.11.25 09:00
|sell stop
|231
|1.20
|1.8806
|1.8845
|1.7807
|702
|2004.11.25 09:15
|buy
|230
|1.20
|1.8845
|1.8806
|1.9844
|703
|2004.11.25 12:30
|modify
|230
|1.20
|1.8845
|1.8850
|1.9844
|704
|2004.11.25 17:00
|close
|230
|1.20
|1.8885
|1.8850
|1.9844
|480.01
|6433.02
|705
|2004.11.25 17:00
|delete
|231
|1.20
|1.8806
|1.8845
|1.7807
|706
|2004.11.26 09:00
|buy stop
|232
|1.30
|1.9045
|1.8995
|2.0044
|707
|2004.11.26 09:00
|sell stop
|233
|1.30
|1.8953
|1.9003
|1.7954
|708
|2004.11.26 09:16
|sell
|233
|1.30
|1.8953
|1.9003
|1.7954
|709
|2004.11.26 09:30
|modify
|233
|1.30
|1.8953
|1.8948
|1.7954
|710
|2004.11.26 12:22
|s/l
|233
|1.30
|1.8948
|1.8948
|1.7954
|65.00
|6498.02
|711
|2004.11.26 17:00
|delete
|232
|1.30
|1.9045
|1.8995
|2.0044
|712
|2004.11.29 09:00
|buy stop
|234
|1.30
|1.8938
|1.8890
|1.9937
|713
|2004.11.29 09:00
|sell stop
|235
|1.30
|1.8890
|1.8938
|1.7891
|714
|2004.11.29 09:19
|sell
|235
|1.30
|1.8890
|1.8938
|1.7891
|715
|2004.11.29 10:30
|modify
|235
|1.30
|1.8890
|1.8885
|1.7891
|716
|2004.11.29 11:38
|s/l
|235
|1.30
|1.8885
|1.8885
|1.7891
|65.00
|6563.02
|717
|2004.11.29 16:40
|buy
|234
|1.30
|1.8938
|1.8890
|1.9937
|718
|2004.11.29 17:00
|close
|234
|1.30
|1.8936
|1.8890
|1.9937
|-26.00
|6537.02
|719
|2004.11.30 09:00
|buy stop
|236
|1.30
|1.8933
|1.8883
|1.9932
|720
|2004.11.30 09:00
|sell stop
|237
|1.30
|1.8869
|1.8919
|1.7870
|721
|2004.11.30 10:08
|buy
|236
|1.30
|1.8933
|1.8883
|1.9932
|722
|2004.11.30 11:30
|modify
|236
|1.30
|1.8933
|1.8938
|1.9932
|723
|2004.11.30 17:00
|close
|236
|1.30
|1.9115
|1.8938
|1.9932
|2366.00
|8903.02
|724
|2004.11.30 17:00
|delete
|237
|1.30
|1.8869
|1.8919
|1.7870
|725
|2004.12.01 09:00
|buy stop
|238
|1.80
|1.9187
|1.9137
|2.0186
|726
|2004.12.01 09:00
|sell stop
|239
|1.80
|1.9120
|1.9170
|1.8121
|727
|2004.12.01 09:50
|buy
|238
|1.80
|1.9187
|1.9137
|2.0186
|728
|2004.12.01 11:00
|modify
|238
|1.80
|1.9187
|1.9192
|2.0186
|729
|2004.12.01 11:15
|s/l
|238
|1.80
|1.9192
|1.9192
|2.0186
|90.00
|8993.02
|730
|2004.12.01 17:00
|delete
|239
|1.80
|1.9120
|1.9170
|1.8121
|731
|2004.12.02 09:00
|buy stop
|240
|1.80
|1.9439
|1.9389
|2.0438
|732
|2004.12.02 09:00
|sell stop
|241
|1.80
|1.9322
|1.9372
|1.8323
|733
|2004.12.02 09:32
|buy
|240
|1.80
|1.9439
|1.9389
|2.0438
|734
|2004.12.02 10:12
|s/l
|240
|1.80
|1.9389
|1.9389
|2.0438
|-900.00
|8093.02
|735
|2004.12.02 11:34
|sell
|241
|1.80
|1.9322
|1.9372
|1.8323
|736
|2004.12.02 12:00
|modify
|241
|1.80
|1.9322
|1.9317
|1.8323
|737
|2004.12.02 12:04
|s/l
|241
|1.80
|1.9317
|1.9317
|1.8323
|90.00
|8183.02
|738
|2004.12.03 09:00
|buy stop
|242
|1.60
|1.9245
|1.9195
|2.0244
|739
|2004.12.03 09:00
|sell stop
|243
|1.60
|1.9194
|1.9244
|1.8195
|740
|2004.12.03 09:01
|sell
|243
|1.60
|1.9194
|1.9244
|1.8195
|741
|2004.12.03 09:33
|s/l
|243
|1.60
|1.9244
|1.9244
|1.8195
|-800.00
|7383.02
|742
|2004.12.03 09:33
|buy
|242
|1.60
|1.9245
|1.9195
|2.0244
|743
|2004.12.03 09:33
|sell stop
|244
|1.50
|1.9185
|1.9235
|1.8186
|744
|2004.12.03 14:00
|modify
|242
|1.60
|1.9245
|1.9250
|2.0244
|745
|2004.12.03 17:00
|close
|242
|1.60
|1.9369
|1.9250
|2.0244
|1984.00
|9367.02
|746
|2004.12.03 17:00
|delete
|244
|1.50
|1.9185
|1.9235
|1.8186
|747
|2004.12.06 09:00
|buy stop
|245
|1.90
|1.9440
|1.9404
|2.0439
|748
|2004.12.06 09:00
|sell stop
|246
|1.90
|1.9404
|1.9440
|1.8405
|749
|2004.12.06 09:05
|sell
|246
|1.90
|1.9404
|1.9440
|1.8405
|750
|2004.12.06 09:13
|s/l
|246
|1.90
|1.9440
|1.9440
|1.8405
|-684.00
|8683.02
|751
|2004.12.06 09:13
|buy
|245
|1.90
|1.9440
|1.9404
|2.0439
|752
|2004.12.06 09:13
|sell stop
|247
|1.70
|1.9404
|1.9440
|1.8405
|753
|2004.12.06 10:36
|s/l
|245
|1.90
|1.9404
|1.9404
|2.0439
|-684.00
|7999.02
|754
|2004.12.06 10:36
|sell
|247
|1.70
|1.9404
|1.9440
|1.8405
|755
|2004.12.06 11:03
|s/l
|247
|1.70
|1.9440
|1.9440
|1.8405
|-612.00
|7387.02
|756
|2004.12.07 09:00
|buy stop
|248
|1.50
|1.9515
|1.9465
|2.0514
|757
|2004.12.07 09:00
|sell stop
|249
|1.50
|1.9427
|1.9477
|1.8428
|758
|2004.12.07 16:09
|sell
|249
|1.50
|1.9427
|1.9477
|1.8428
|759
|2004.12.07 17:00
|delete
|248
|1.50
|1.9515
|1.9465
|2.0514
|760
|2004.12.07 17:00
|close
|249
|1.50
|1.9420
|1.9477
|1.8428
|105.00
|7492.02
|761
|2004.12.08 09:00
|buy stop
|250
|1.50
|1.9382
|1.9332
|2.0381
|762
|2004.12.08 09:00
|sell stop
|251
|1.50
|1.9289
|1.9339
|1.8290
|763
|2004.12.08 09:30
|sell
|251
|1.50
|1.9289
|1.9339
|1.8290
|764
|2004.12.08 15:00
|modify
|251
|1.50
|1.9289
|1.9284
|1.8290
|765
|2004.12.08 16:10
|s/l
|251
|1.50
|1.9284
|1.9284
|1.8290
|75.00
|7567.02
|766
|2004.12.08 17:00
|delete
|250
|1.50
|1.9382
|1.9332
|2.0381
|767
|2004.12.09 09:00
|buy stop
|252
|1.50
|1.9323
|1.9273
|2.0322
|768
|2004.12.09 09:00
|sell stop
|253
|1.50
|1.9228
|1.9278
|1.8229
|769
|2004.12.09 09:54
|sell
|253
|1.50
|1.9228
|1.9278
|1.8229
|770
|2004.12.09 11:00
|modify
|253
|1.50
|1.9228
|1.9223
|1.8229
|771
|2004.12.09 14:10
|s/l
|253
|1.50
|1.9223
|1.9223
|1.8229
|75.00
|7642.02
|772
|2004.12.09 17:00
|delete
|252
|1.50
|1.9323
|1.9273
|2.0322
|773
|2004.12.10 09:00
|buy stop
|254
|1.50
|1.9197
|1.9147
|2.0196
|774
|2004.12.10 09:00
|sell stop
|255
|1.50
|1.9135
|1.9185
|1.8136
|775
|2004.12.10 09:04
|sell
|255
|1.50
|1.9135
|1.9185
|1.8136
|776
|2004.12.10 11:00
|modify
|255
|1.50
|1.9135
|1.9130
|1.8136
|777
|2004.12.10 16:06
|s/l
|255
|1.50
|1.9130
|1.9130
|1.8136
|75.00
|7717.02
|778
|2004.12.10 17:00
|delete
|254
|1.50
|1.9197
|1.9147
|2.0196
|779
|2004.12.13 09:00
|buy stop
|256
|1.50
|1.9204
|1.9154
|2.0203
|780
|2004.12.13 09:00
|sell stop
|257
|1.50
|1.9126
|1.9176
|1.8127
|781
|2004.12.13 09:17
|buy
|256
|1.50
|1.9204
|1.9154
|2.0203
|782
|2004.12.13 11:43
|s/l
|256
|1.50
|1.9154
|1.9154
|2.0203
|-750.00
|6967.02
|783
|2004.12.13 12:12
|sell
|257
|1.50
|1.9126
|1.9176
|1.8127
|784
|2004.12.13 13:52
|s/l
|257
|1.50
|1.9176
|1.9176
|1.8127
|-750.00
|6217.02
|785
|2004.12.14 09:00
|buy stop
|258
|1.20
|1.9255
|1.9205
|2.0254
|786
|2004.12.14 09:00
|sell stop
|259
|1.20
|1.9200
|1.9250
|1.8201
|787
|2004.12.14 10:30
|buy
|258
|1.20
|1.9255
|1.9205
|2.0254
|788
|2004.12.14 17:00
|close
|258
|1.20
|1.9228
|1.9205
|2.0254
|-324.01
|5893.01
|789
|2004.12.14 17:00
|delete
|259
|1.20
|1.9200
|1.9250
|1.8201
|790
|2004.12.15 09:00
|buy stop
|260
|1.20
|1.9309
|1.9259
|2.0308
|791
|2004.12.15 09:00
|sell stop
|261
|1.20
|1.9242
|1.9292
|1.8243
|792
|2004.12.15 11:08
|buy
|260
|1.20
|1.9309
|1.9259
|2.0308
|793
|2004.12.15 12:00
|modify
|260
|1.20
|1.9309
|1.9314
|2.0308
|794
|2004.12.15 17:00
|close
|260
|1.20
|1.9439
|1.9314
|2.0308
|1560.00
|7453.01
|795
|2004.12.15 17:00
|delete
|261
|1.20
|1.9242
|1.9292
|1.8243
|796
|2004.12.16 09:00
|buy stop
|262
|1.50
|1.9454
|1.9404
|2.0453
|797
|2004.12.16 09:00
|sell stop
|263
|1.50
|1.9397
|1.9447
|1.8398
|798
|2004.12.16 10:32
|buy
|262
|1.50
|1.9454
|1.9404
|2.0453
|799
|2004.12.16 12:30
|modify
|262
|1.50
|1.9454
|1.9459
|2.0453
|800
|2004.12.16 15:10
|s/l
|262
|1.50
|1.9459
|1.9459
|2.0453
|75.00
|7528.01
|801
|2004.12.16 15:22
|sell
|263
|1.50
|1.9397
|1.9447
|1.8398
|802
|2004.12.16 16:30
|modify
|263
|1.50
|1.9397
|1.9392
|1.8398
|803
|2004.12.16 17:00
|close
|263
|1.50
|1.9339
|1.9392
|1.8398
|869.99
|8398.00
|804
|2004.12.17 09:00
|buy stop
|264
|1.70
|1.9356
|1.9306
|2.0355
|805
|2004.12.17 09:00
|sell stop
|265
|1.70
|1.9295
|1.9345
|1.8296
|806
|2004.12.17 09:18
|buy
|264
|1.70
|1.9356
|1.9306
|2.0355
|807
|2004.12.17 10:30
|modify
|264
|1.70
|1.9356
|1.9361
|2.0355
|808
|2004.12.17 12:44
|s/l
|264
|1.70
|1.9361
|1.9361
|2.0355
|85.00
|8483.00
|809
|2004.12.17 14:39
|sell
|265
|1.70
|1.9295
|1.9345
|1.8296
|810
|2004.12.17 15:12
|s/l
|265
|1.70
|1.9345
|1.9345
|1.8296
|-850.00
|7633.00
|811
|2004.12.20 09:00
|buy stop
|266
|1.50
|1.9445
|1.9399
|2.0444
|812
|2004.12.20 09:00
|sell stop
|267
|1.50
|1.9399
|1.9445
|1.8400
|813
|2004.12.20 09:09
|buy
|266
|1.50
|1.9445
|1.9399
|2.0444
|814
|2004.12.20 10:30
|modify
|266
|1.50
|1.9445
|1.9450
|2.0444
|815
|2004.12.20 11:26
|s/l
|266
|1.50
|1.9450
|1.9450
|2.0444
|75.00
|7708.00
|816
|2004.12.20 17:00
|delete
|267
|1.50
|1.9399
|1.9445
|1.8400
|817
|2004.12.21 09:00
|buy stop
|268
|1.50
|1.9469
|1.9419
|2.0468
|818
|2004.12.21 09:00
|sell stop
|269
|1.50
|1.9395
|1.9445
|1.8396
|819
|2004.12.21 09:07
|sell
|269
|1.50
|1.9395
|1.9445
|1.8396
|820
|2004.12.21 10:30
|modify
|269
|1.50
|1.9395
|1.9390
|1.8396
|821
|2004.12.21 17:00
|delete
|268
|1.50
|1.9469
|1.9419
|2.0468
|822
|2004.12.21 17:00
|close
|269
|1.50
|1.9262
|1.9390
|1.8396
|1995.00
|9703.00
|823
|2004.12.22 09:00
|buy stop
|270
|1.90
|1.9308
|1.9258
|2.0307
|824
|2004.12.22 09:00
|sell stop
|271
|1.90
|1.9253
|1.9303
|1.8254
|825
|2004.12.22 10:47
|sell
|271
|1.90
|1.9253
|1.9303
|1.8254
|826
|2004.12.22 12:00
|modify
|271
|1.90
|1.9253
|1.9248
|1.8254
|827
|2004.12.22 17:00
|delete
|270
|1.90
|1.9308
|1.9258
|2.0307
|828
|2004.12.22 17:00
|close
|271
|1.90
|1.9127
|1.9248
|1.8254
|2394.00
|12097.00
|829
|2004.12.23 09:00
|buy stop
|272
|2.40
|1.9227
|1.9177
|2.0226
|830
|2004.12.23 09:00
|sell stop
|273
|2.40
|1.9163
|1.9213
|1.8164
|831
|2004.12.23 09:32
|buy
|272
|2.40
|1.9227
|1.9177
|2.0226
|832
|2004.12.23 12:01
|s/l
|272
|2.40
|1.9177
|1.9177
|2.0226
|-1200.00
|10897.00
|833
|2004.12.23 15:08
|sell
|273
|2.40
|1.9163
|1.9213
|1.8164
|834
|2004.12.23 15:52
|s/l
|273
|2.40
|1.9213
|1.9213
|1.8164
|-1200.00
|9697.00
|835
|2004.12.24 09:00
|buy stop
|274
|1.90
|1.9231
|1.9194
|2.0230
|836
|2004.12.24 09:00
|sell stop
|275
|1.90
|1.9194
|1.9231
|1.8195
|837
|2004.12.24 09:36
|buy
|274
|1.90
|1.9231
|1.9194
|2.0230
|838
|2004.12.24 10:08
|modify
|274
|1.90
|1.9231
|1.9236
|2.0230
|839
|2004.12.24 14:22
|s/l
|274
|1.90
|1.9236
|1.9236
|2.0230
|95.00
|9792.00
|840
|2004.12.24 17:00
|delete
|275
|1.90
|1.9194
|1.9231
|1.8195
|841
|2004.12.27 09:00
|buy stop
|276
|2.00
|1.9269
|1.9224
|2.0268
|842
|2004.12.27 09:00
|sell stop
|277
|2.00
|1.9224
|1.9269
|1.8225
|843
|2004.12.27 12:20
|sell
|277
|2.00
|1.9224
|1.9269
|1.8225
|844
|2004.12.27 16:32
|s/l
|277
|2.00
|1.9269
|1.9269
|1.8225
|-900.00
|8892.00
|845
|2004.12.27 16:32
|buy
|276
|2.00
|1.9269
|1.9224
|2.0268
|846
|2004.12.27 17:00
|close
|276
|2.00
|1.9334
|1.9224
|2.0268
|1300.01
|10192.01
|847
|2004.12.28 09:00
|buy stop
|278
|2.00
|1.9381
|1.9331
|2.0380
|848
|2004.12.28 09:00
|sell stop
|279
|2.00
|1.9319
|1.9369
|1.8320
|849
|2004.12.28 10:36
|buy
|278
|2.00
|1.9381
|1.9331
|2.0380
|850
|2004.12.28 13:30
|modify
|278
|2.00
|1.9381
|1.9386
|2.0380
|851
|2004.12.28 14:14
|s/l
|278
|2.00
|1.9386
|1.9386
|2.0380
|100.00
|10292.01
|852
|2004.12.28 16:33
|sell
|279
|2.00
|1.9319
|1.9369
|1.8320
|853
|2004.12.28 17:00
|close
|279
|2.00
|1.9292
|1.9369
|1.8320
|540.00
|10832.01
|854
|2004.12.29 09:00
|buy stop
|280
|2.20
|1.9333
|1.9294
|2.0332
|855
|2004.12.29 09:00
|sell stop
|281
|2.20
|1.9294
|1.9333
|1.8295
|856
|2004.12.29 09:32
|sell
|281
|2.20
|1.9294
|1.9333
|1.8295
|857
|2004.12.29 11:00
|modify
|281
|2.20
|1.9294
|1.9289
|1.8295
|858
|2004.12.29 11:52
|s/l
|281
|2.20
|1.9289
|1.9289
|1.8295
|110.00
|10942.01
|859
|2004.12.29 17:00
|delete
|280
|2.20
|1.9333
|1.9294
|2.0332
|860
|2004.12.30 09:00
|buy stop
|282
|2.20
|1.9217
|1.9167
|2.0216
|861
|2004.12.30 09:00
|sell stop
|283
|2.20
|1.9165
|1.9215
|1.8166
|862
|2004.12.30 09:04
|buy
|282
|2.20
|1.9217
|1.9167
|2.0216
|863
|2004.12.30 17:00
|close
|282
|2.20
|1.9208
|1.9167
|2.0216
|-198.01
|10744.00
|864
|2004.12.30 17:00
|delete
|283
|2.20
|1.9165
|1.9215
|1.8166
|865
|2004.12.31 09:00
|buy stop
|284
|2.10
|1.9303
|1.9253
|2.0302
|866
|2004.12.31 09:00
|sell stop
|285
|2.10
|1.9239
|1.9289
|1.8240
|867
|2004.12.31 11:37
|buy
|284
|2.10
|1.9303
|1.9253
|2.0302
|868
|2004.12.31 13:30
|modify
|284
|2.10
|1.9303
|1.9308
|2.0302
|869
|2004.12.31 14:44
|s/l
|284
|2.10
|1.9308
|1.9308
|2.0302
|105.00
|10849.00
|870
|2004.12.31 16:45
|sell
|285
|2.10
|1.9239
|1.9289
|1.8240
|871
|2004.12.31 17:00
|close
|285
|2.10
|1.9199
|1.9289
|1.8240
|839.98
|11688.98
|872
|2005.01.03 09:00
|buy stop
|286
|2.30
|1.9124
|1.9074
|2.0123
|873
|2005.01.03 09:00
|sell stop
|287
|2.30
|1.9043
|1.9093
|1.8044
|874
|2005.01.03 09:00
|buy
|286
|2.30
|1.9124
|1.9074
|2.0123
|875
|2005.01.03 12:34
|s/l
|286
|2.30
|1.9074
|1.9074
|2.0123
|-1150.00
|10538.98
|876
|2005.01.03 15:06
|sell
|287
|2.30
|1.9043
|1.9093
|1.8044
|877
|2005.01.03 16:01
|s/l
|287
|2.30
|1.9093
|1.9093
|1.8044
|-1150.00
|9388.98
|878
|2005.01.04 09:00
|buy stop
|288
|1.90
|1.9085
|1.9035
|2.0084
|879
|2005.01.04 09:00
|sell stop
|289
|1.90
|1.9015
|1.9065
|1.8016
|880
|2005.01.04 09:31
|sell
|289
|1.90
|1.9015
|1.9065
|1.8016
|881
|2005.01.04 11:00
|modify
|289
|1.90
|1.9015
|1.9010
|1.8016
|882
|2005.01.04 17:00
|delete
|288
|1.90
|1.9085
|1.9035
|2.0084
|883
|2005.01.04 17:00
|close
|289
|1.90
|1.8838
|1.9010
|1.8016
|3363.00
|12751.98
|884
|2005.01.05 09:00
|buy stop
|290
|2.50
|1.8862
|1.8812
|1.9861
|885
|2005.01.05 09:00
|sell stop
|291
|2.50
|1.8769
|1.8819
|1.7770
|886
|2005.01.05 10:57
|sell
|291
|2.50
|1.8769
|1.8819
|1.7770
|887
|2005.01.05 11:30
|modify
|291
|2.50
|1.8769
|1.8764
|1.7770
|888
|2005.01.05 12:00
|s/l
|291
|2.50
|1.8764
|1.8764
|1.7770
|125.00
|12876.98
|889
|2005.01.05 16:20
|buy
|290
|2.50
|1.8862
|1.8812
|1.9861
|890
|2005.01.05 17:00
|close
|290
|2.50
|1.8878
|1.8812
|1.9861
|399.99
|13276.97
|891
|2005.01.06 09:00
|buy stop
|292
|2.70
|1.8847
|1.8797
|1.9846
|892
|2005.01.06 09:00
|sell stop
|293
|2.70
|1.8751
|1.8801
|1.7752
|893
|2005.01.06 09:29
|sell
|293
|2.70
|1.8751
|1.8801
|1.7752
|894
|2005.01.06 11:00
|modify
|293
|2.70
|1.8751
|1.8746
|1.7752
|895
|2005.01.06 13:44
|s/l
|293
|2.70
|1.8746
|1.8746
|1.7752
|135.00
|13411.97
|896
|2005.01.06 17:00
|delete
|292
|2.70
|1.8847
|1.8797
|1.9846
|897
|2005.01.07 09:00
|buy stop
|294
|2.70
|1.8799
|1.8749
|1.9798
|898
|2005.01.07 09:00
|sell stop
|295
|2.70
|1.8749
|1.8799
|1.7750
|899
|2005.01.07 09:00
|buy
|294
|2.70
|1.8799
|1.8749
|1.9798
|900
|2005.01.07 11:30
|modify
|294
|2.70
|1.8799
|1.8804
|1.9798
|901
|2005.01.07 12:34
|s/l
|294
|2.70
|1.8804
|1.8804
|1.9798
|135.00
|13546.97
|902
|2005.01.07 16:21
|sell
|295
|2.70
|1.8749
|1.8799
|1.7750
|903
|2005.01.07 16:34
|modify
|295
|2.70
|1.8749
|1.8744
|1.7750
|904
|2005.01.07 16:35
|s/l
|295
|2.70
|1.8744
|1.8744
|1.7750
|135.00
|13681.97
|905
|2005.01.10 09:00
|buy stop
|296
|2.70
|1.8762
|1.8712
|1.9761
|906
|2005.01.10 09:00
|sell stop
|297
|2.70
|1.8708
|1.8758
|1.7709
|907
|2005.01.10 09:08
|buy
|296
|2.70
|1.8762
|1.8712
|1.9761
|908
|2005.01.10 12:00
|modify
|296
|2.70
|1.8762
|1.8767
|1.9761
|909
|2005.01.10 12:16
|s/l
|296
|2.70
|1.8767
|1.8767
|1.9761
|135.00
|13816.97
|910
|2005.01.10 17:00
|delete
|297
|2.70
|1.8708
|1.8758
|1.7709
|911
|2005.01.11 09:00
|buy stop
|298
|2.80
|1.8829
|1.8779
|1.9828
|912
|2005.01.11 09:00
|sell stop
|299
|2.80
|1.8766
|1.8816
|1.7767
|913
|2005.01.11 09:01
|sell
|299
|2.80
|1.8766
|1.8816
|1.7767
|914
|2005.01.11 17:00
|delete
|298
|2.80
|1.8829
|1.8779
|1.9828
|915
|2005.01.11 17:00
|close
|299
|2.80
|1.8772
|1.8816
|1.7767
|-168.00
|13648.97
|916
|2005.01.12 09:00
|buy stop
|300
|2.70
|1.8790
|1.8747
|1.9789
|917
|2005.01.12 09:00
|sell stop
|301
|2.70
|1.8747
|1.8790
|1.7748
|918
|2005.01.12 09:20
|sell
|301
|2.70
|1.8747
|1.8790
|1.7748
|919
|2005.01.12 09:30
|modify
|301
|2.70
|1.8747
|1.8742
|1.7748
|920
|2005.01.12 11:59
|s/l
|301
|2.70
|1.8742
|1.8742
|1.7748
|135.00
|13783.97
|921
|2005.01.12 14:30
|buy
|300
|2.70
|1.8790
|1.8747
|1.9789
|922
|2005.01.12 15:00
|modify
|300
|2.70
|1.8790
|1.8795
|1.9789
|923
|2005.01.12 17:00
|close
|300
|2.70
|1.8927
|1.8795
|1.9789
|3698.99
|17482.96
|924
|2005.01.13 09:00
|buy stop
|302
|3.50
|1.8936
|1.8892
|1.9935
|925
|2005.01.13 09:00
|sell stop
|303
|3.50
|1.8892
|1.8936
|1.7893
|926
|2005.01.13 09:21
|sell
|303
|3.50
|1.8892
|1.8936
|1.7893
|927
|2005.01.13 12:00
|modify
|303
|3.50
|1.8892
|1.8887
|1.7893
|928
|2005.01.13 17:00
|delete
|302
|3.50
|1.8936
|1.8892
|1.9935
|929
|2005.01.13 17:00
|close
|303
|3.50
|1.8808
|1.8887
|1.7893
|2940.00
|20422.96
|930
|2005.01.14 09:00
|buy stop
|304
|4.10
|1.8750
|1.8700
|1.9749
|931
|2005.01.14 09:00
|sell stop
|305
|4.10
|1.8692
|1.8742
|1.7693
|932
|2005.01.14 09:31
|sell
|305
|4.10
|1.8692
|1.8742
|1.7693
|933
|2005.01.14 10:00
|modify
|305
|4.10
|1.8692
|1.8687
|1.7693
|934
|2005.01.14 10:22
|s/l
|305
|4.10
|1.8687
|1.8687
|1.7693
|205.00
|20627.96
|935
|2005.01.14 17:00
|delete
|304
|4.10
|1.8750
|1.8700
|1.9749
|936
|2005.01.17 09:00
|buy stop
|306
|4.10
|1.8757
|1.8707
|1.9756
|937
|2005.01.17 09:00
|sell stop
|307
|4.10
|1.8699
|1.8749
|1.7700
|938
|2005.01.17 10:57
|sell
|307
|4.10
|1.8699
|1.8749
|1.7700
|939
|2005.01.17 12:30
|modify
|307
|4.10
|1.8699
|1.8694
|1.7700
|940
|2005.01.17 17:00
|delete
|306
|4.10
|1.8757
|1.8707
|1.9756
|941
|2005.01.17 17:00
|close
|307
|4.10
|1.8594
|1.8694
|1.7700
|4305.00
|24932.96
|942
|2005.01.18 09:00
|buy stop
|308
|5.00
|1.8609
|1.8559
|1.9608
|943
|2005.01.18 09:00
|sell stop
|309
|5.00
|1.8541
|1.8591
|1.7542
|944
|2005.01.18 09:30
|sell
|309
|5.00
|1.8541
|1.8591
|1.7542
|945
|2005.01.18 10:30
|s/l
|309
|5.00
|1.8591
|1.8591
|1.7542
|-2500.00
|22432.96
|946
|2005.01.18 10:30
|buy
|308
|5.00
|1.8609
|1.8559
|1.9608
|947
|2005.01.18 11:00
|modify
|308
|5.00
|1.8609
|1.8614
|1.9608
|948
|2005.01.18 17:00
|close
|308
|5.00
|1.8670
|1.8614
|1.9608
|3049.99
|25482.95
|949
|2005.01.19 09:00
|buy stop
|310
|5.10
|1.8719
|1.8669
|1.9718
|950
|2005.01.19 09:00
|sell stop
|311
|5.10
|1.8625
|1.8675
|1.7626
|951
|2005.01.19 09:16
|buy
|310
|5.10
|1.8719
|1.8669
|1.9718
|952
|2005.01.19 10:00
|modify
|310
|5.10
|1.8719
|1.8724
|1.9718
|953
|2005.01.19 17:00
|close
|310
|5.10
|1.8765
|1.8724
|1.9718
|2345.94
|27828.89
|954
|2005.01.19 17:00
|delete
|311
|5.10
|1.8625
|1.8675
|1.7626
|955
|2005.01.20 09:00
|buy stop
|312
|5.60
|1.8759
|1.8709
|1.9758
|956
|2005.01.20 09:00
|sell stop
|313
|5.60
|1.8678
|1.8728
|1.7679
|957
|2005.01.20 09:06
|sell
|313
|5.60
|1.8678
|1.8728
|1.7679
|958
|2005.01.20 12:01
|modify
|313
|5.60
|1.8678
|1.8673
|1.7679
|959
|2005.01.20 12:02
|s/l
|313
|5.60
|1.8673
|1.8673
|1.7679
|280.00
|28108.89
|960
|2005.01.20 17:00
|delete
|312
|5.60
|1.8759
|1.8709
|1.9758
|961
|2005.01.21 09:00
|buy stop
|314
|5.60
|1.8736
|1.8686
|1.9735
|962
|2005.01.21 09:00
|sell stop
|315
|5.60
|1.8667
|1.8717
|1.7668
|963
|2005.01.21 10:05
|buy
|314
|5.60
|1.8736
|1.8686
|1.9735
|964
|2005.01.21 10:30
|s/l
|314
|5.60
|1.8686
|1.8686
|1.9735
|-2800.00
|25308.89
|965
|2005.01.21 10:30
|sell
|315
|5.60
|1.8667
|1.8717
|1.7668
|966
|2005.01.21 11:00
|modify
|315
|5.60
|1.8667
|1.8662
|1.7668
|967
|2005.01.21 12:53
|s/l
|315
|5.60
|1.8662
|1.8662
|1.7668
|280.00
|25588.89
|968
|2005.01.24 09:00
|buy stop
|316
|5.10
|1.8827
|1.8777
|1.9826
|969
|2005.01.24 09:00
|sell stop
|317
|5.10
|1.8755
|1.8805
|1.7756
|970
|2005.01.24 09:04
|buy
|316
|5.10
|1.8827
|1.8777
|1.9826
|971
|2005.01.24 13:10
|s/l
|316
|5.10
|1.8777
|1.8777
|1.9826
|-2550.00
|23038.89
|972
|2005.01.24 16:36
|sell
|317
|5.10
|1.8755
|1.8805
|1.7756
|973
|2005.01.24 17:00
|close
|317
|5.10
|1.8756
|1.8805
|1.7756
|-51.02
|22987.87
|974
|2005.01.25 09:00
|buy stop
|318
|4.60
|1.8803
|1.8753
|1.9802
|975
|2005.01.25 09:00
|sell stop
|319
|4.60
|1.8747
|1.8797
|1.7748
|976
|2005.01.25 09:55
|buy
|318
|4.60
|1.8803
|1.8753
|1.9802
|977
|2005.01.25 13:16
|s/l
|318
|4.60
|1.8753
|1.8753
|1.9802
|-2300.00
|20687.87
|978
|2005.01.25 13:30
|sell
|319
|4.60
|1.8747
|1.8797
|1.7748
|979
|2005.01.25 14:30
|modify
|319
|4.60
|1.8747
|1.8742
|1.7748
|980
|2005.01.25 17:00
|close
|319
|4.60
|1.8649
|1.8742
|1.7748
|4507.98
|25195.85
|981
|2005.01.26 09:00
|buy stop
|320
|5.00
|1.8702
|1.8665
|1.9701
|982
|2005.01.26 09:00
|sell stop
|321
|5.00
|1.8665
|1.8702
|1.7666
|983
|2005.01.26 09:11
|buy
|320
|5.00
|1.8702
|1.8665
|1.9701
|984
|2005.01.26 11:00
|modify
|320
|5.00
|1.8702
|1.8707
|1.9701
|985
|2005.01.26 17:00
|close
|320
|5.00
|1.8813
|1.8707
|1.9701
|5549.99
|30745.84
|986
|2005.01.26 17:00
|delete
|321
|5.00
|1.8665
|1.8702
|1.7666
|987
|2005.01.27 09:00
|buy stop
|322
|6.20
|1.8877
|1.8827
|1.9876
|988
|2005.01.27 09:00
|sell stop
|323
|6.20
|1.8798
|1.8848
|1.7799
|989
|2005.01.27 11:43
|sell
|323
|6.20
|1.8798
|1.8848
|1.7799
|990
|2005.01.27 16:10
|s/l
|323
|6.20
|1.8848
|1.8848
|1.7799
|-3100.00
|27645.84
|991
|2005.01.27 16:45
|buy
|322
|6.20
|1.8877
|1.8827
|1.9876
|992
|2005.01.27 17:00
|close
|322
|6.20
|1.8863
|1.8827
|1.9876
|-868.02
|26777.82
|993
|2005.01.28 09:00
|buy stop
|324
|5.40
|1.8911
|1.8861
|1.9910
|994
|2005.01.28 09:00
|sell stop
|325
|5.40
|1.8850
|1.8900
|1.7851
|995
|2005.01.28 10:42
|sell
|325
|5.40
|1.8850
|1.8900
|1.7851
|996
|2005.01.28 13:00
|modify
|325
|5.40
|1.8850
|1.8845
|1.7851
|997
|2005.01.28 14:30
|s/l
|325
|5.40
|1.8845
|1.8845
|1.7851
|270.00
|27047.82
|998
|2005.01.28 17:00
|delete
|324
|5.40
|1.8911
|1.8861
|1.9910
|999
|2005.01.31 09:00
|buy stop
|326
|5.40
|1.8870
|1.8831
|1.9869
|1000
|2005.01.31 09:00
|sell stop
|327
|5.40
|1.8831
|1.8870
|1.7832
|1001
|2005.01.31 09:59
|sell
|327
|5.40
|1.8831
|1.8870
|1.7832
|1002
|2005.01.31 12:30
|modify
|327
|5.40
|1.8831
|1.8826
|1.7832
|1003
|2005.01.31 12:35
|s/l
|327
|5.40
|1.8826
|1.8826
|1.7832
|270.00
|27317.82
|1004
|2005.01.31 13:37
|buy
|326
|5.40
|1.8870
|1.8831
|1.9869
|1005
|2005.01.31 17:00
|close
|326
|5.40
|1.8859
|1.8831
|1.9869
|-593.99
|26723.83
|1006
|2005.02.01 09:00
|buy stop
|328
|5.30
|1.8869
|1.8819
|1.9868
|1007
|2005.02.01 09:00
|sell stop
|329
|5.30
|1.8806
|1.8856
|1.7807
|1008
|2005.02.01 09:12
|sell
|329
|5.30
|1.8806
|1.8856
|1.7807
|1009
|2005.02.01 17:00
|delete
|328
|5.30
|1.8869
|1.8819
|1.9868
|1010
|2005.02.01 17:00
|close
|329
|5.30
|1.8800
|1.8856
|1.7807
|318.00
|27041.83
|1011
|2005.02.02 09:00
|buy stop
|330
|5.40
|1.8858
|1.8825
|1.9857
|1012
|2005.02.02 09:00
|sell stop
|331
|5.40
|1.8825
|1.8858
|1.7826
|1013
|2005.02.02 09:43
|buy
|330
|5.40
|1.8858
|1.8825
|1.9857
|1014
|2005.02.02 17:00
|close
|330
|5.40
|1.8847
|1.8825
|1.9857
|-594.03
|26447.80
|1015
|2005.02.02 17:00
|delete
|331
|5.40
|1.8825
|1.8858
|1.7826
|1016
|2005.02.03 09:00
|buy stop
|332
|5.30
|1.8854
|1.8817
|1.9853
|1017
|2005.02.03 09:00
|sell stop
|333
|5.30
|1.8817
|1.8854
|1.7818
|1018
|2005.02.03 10:30
|buy
|332
|5.30
|1.8854
|1.8817
|1.9853
|1019
|2005.02.03 11:30
|modify
|332
|5.30
|1.8854
|1.8859
|1.9853
|1020
|2005.02.03 13:46
|s/l
|332
|5.30
|1.8859
|1.8859
|1.9853
|265.00
|26712.80
|1021
|2005.02.03 14:47
|sell
|333
|5.30
|1.8817
|1.8854
|1.7818
|1022
|2005.02.03 16:30
|modify
|333
|5.30
|1.8817
|1.8812
|1.7818
|1023
|2005.02.03 17:00
|close
|333
|5.30
|1.8796
|1.8812
|1.7818
|1113.01
|27825.81
|1024
|2005.02.04 09:00
|buy stop
|334
|5.60
|1.8830
|1.8793
|1.9829
|1025
|2005.02.04 09:00
|sell stop
|335
|5.60
|1.8793
|1.8830
|1.7794
|1026
|2005.02.04 11:32
|buy
|334
|5.60
|1.8830
|1.8793
|1.9829
|1027
|2005.02.04 15:00
|modify
|334
|5.60
|1.8830
|1.8835
|1.9829
|1028
|2005.02.04 15:01
|s/l
|334
|5.60
|1.8835
|1.8835
|1.9829
|280.00
|28105.81
|1029
|2005.02.04 17:00
|delete
|335
|5.60
|1.8793
|1.8830
|1.7794
|1030
|2005.02.07 09:00
|buy stop
|336
|5.60
|1.8761
|1.8711
|1.9760
|1031
|2005.02.07 09:00
|sell stop
|337
|5.60
|1.8701
|1.8751
|1.7702
|1032
|2005.02.07 10:27
|sell
|337
|5.60
|1.8701
|1.8751
|1.7702
|1033
|2005.02.07 16:00
|modify
|337
|5.60
|1.8701
|1.8696
|1.7702
|1034
|2005.02.07 17:00
|delete
|336
|5.60
|1.8761
|1.8711
|1.9760
|1035
|2005.02.07 17:00
|close
|337
|5.60
|1.8658
|1.8696
|1.7702
|2408.00
|30513.81
|1036
|2005.02.08 09:00
|buy stop
|338
|6.10
|1.8585
|1.8545
|1.9584
|1037
|2005.02.08 09:00
|sell stop
|339
|6.10
|1.8545
|1.8585
|1.7546
|1038
|2005.02.08 09:50
|sell
|339
|6.10
|1.8545
|1.8585
|1.7546
|1039
|2005.02.08 12:30
|modify
|339
|6.10
|1.8545
|1.8540
|1.7546
|1040
|2005.02.08 12:44
|s/l
|339
|6.10
|1.8540
|1.8540
|1.7546
|305.00
|30818.81
|1041
|2005.02.08 17:00
|delete
|338
|6.10
|1.8585
|1.8545
|1.9584
|1042
|2005.02.09 09:00
|buy stop
|340
|6.20
|1.8601
|1.8558
|1.9600
|1043
|2005.02.09 09:00
|sell stop
|341
|6.20
|1.8558
|1.8601
|1.7559
|1044
|2005.02.09 09:20
|sell
|341
|6.20
|1.8558
|1.8601
|1.7559
|1045
|2005.02.09 10:30
|s/l
|341
|6.20
|1.8601
|1.8601
|1.7559
|-2666.00
|28152.81
|1046
|2005.02.09 10:30
|buy
|340
|6.20
|1.8601
|1.8558
|1.9600
|1047
|2005.02.09 11:00
|modify
|340
|6.20
|1.8601
|1.8606
|1.9600
|1048
|2005.02.09 14:07
|s/l
|340
|6.20
|1.8606
|1.8606
|1.9600
|310.00
|28462.81
|1049
|2005.02.10 09:00
|buy stop
|342
|5.70
|1.8635
|1.8600
|1.9634
|1050
|2005.02.10 09:00
|sell stop
|343
|5.70
|1.8600
|1.8635
|1.7601
|1051
|2005.02.10 09:19
|sell
|343
|5.70
|1.8600
|1.8635
|1.7601
|1052
|2005.02.10 14:30
|modify
|343
|5.70
|1.8600
|1.8595
|1.7601
|1053
|2005.02.10 15:09
|s/l
|343
|5.70
|1.8595
|1.8595
|1.7601
|285.00
|28747.81
|1054
|2005.02.10 15:50
|buy
|342
|5.70
|1.8635
|1.8600
|1.9634
|1055
|2005.02.10 16:00
|modify
|342
|5.70
|1.8635
|1.8640
|1.9634
|1056
|2005.02.10 17:00
|close
|342
|5.70
|1.8708
|1.8640
|1.9634
|4161.01
|32908.82
|1057
|2005.02.11 09:00
|buy stop
|344
|6.60
|1.8715
|1.8667
|1.9714
|1058
|2005.02.11 09:00
|sell stop
|345
|6.60
|1.8667
|1.8715
|1.7668
|1059
|2005.02.11 11:24
|sell
|345
|6.60
|1.8667
|1.8715
|1.7668
|1060
|2005.02.11 13:30
|modify
|345
|6.60
|1.8667
|1.8662
|1.7668
|1061
|2005.02.11 14:57
|s/l
|345
|6.60
|1.8662
|1.8662
|1.7668
|330.00
|33238.82
|1062
|2005.02.11 17:00
|delete
|344
|6.60
|1.8715
|1.8667
|1.9714
|1063
|2005.02.14 09:00
|buy stop
|346
|6.70
|1.8776
|1.8745
|1.9775
|1064
|2005.02.14 09:00
|sell stop
|347
|6.70
|1.8745
|1.8776
|1.7746
|1065
|2005.02.14 09:04
|buy
|346
|6.70
|1.8776
|1.8745
|1.9775
|1066
|2005.02.14 10:00
|modify
|346
|6.70
|1.8776
|1.8781
|1.9775
|1067
|2005.02.14 17:00
|close
|346
|6.70
|1.8868
|1.8781
|1.9775
|6164.03
|39402.85
|1068
|2005.02.14 17:00
|delete
|347
|6.70
|1.8745
|1.8776
|1.7746
|1069
|2005.02.15 09:00
|buy stop
|348
|7.90
|1.8902
|1.8858
|1.9901
|1070
|2005.02.15 09:00
|sell stop
|349
|7.90
|1.8858
|1.8902
|1.7859
|1071
|2005.02.15 10:32
|sell
|349
|7.90
|1.8858
|1.8902
|1.7859
|1072
|2005.02.15 14:11
|s/l
|349
|7.90
|1.8902
|1.8902
|1.7859
|-3476.00
|35926.85
|1073
|2005.02.15 14:11
|buy
|348
|7.90
|1.8902
|1.8858
|1.9901
|1074
|2005.02.15 14:30
|modify
|348
|7.90
|1.8902
|1.8907
|1.9901
|1075
|2005.02.15 15:07
|s/l
|348
|7.90
|1.8907
|1.8907
|1.9901
|395.00
|36321.85
|1076
|2005.02.16 09:00
|buy stop
|350
|7.30
|1.8951
|1.8901
|1.9950
|1077
|2005.02.16 09:00
|sell stop
|351
|7.30
|1.8899
|1.8949
|1.7900
|1078
|2005.02.16 09:03
|buy
|350
|7.30
|1.8951
|1.8901
|1.9950
|1079
|2005.02.16 10:14
|s/l
|350
|7.30
|1.8901
|1.8901
|1.9950
|-3650.00
|32671.85
|1080
|2005.02.16 10:19
|sell
|351
|7.30
|1.8899
|1.8949
|1.7900
|1081
|2005.02.16 12:00
|modify
|351
|7.30
|1.8899
|1.8894
|1.7900
|1082
|2005.02.16 17:00
|close
|351
|7.30
|1.8790
|1.8894
|1.7900
|7957.09
|40628.94
|1083
|2005.02.17 09:00
|buy stop
|352
|8.10
|1.8890
|1.8840
|1.9889
|1084
|2005.02.17 09:00
|sell stop
|353
|8.10
|1.8838
|1.8888
|1.7839
|1085
|2005.02.17 09:21
|buy
|352
|8.10
|1.8890
|1.8840
|1.9889
|1086
|2005.02.17 11:00
|modify
|352
|8.10
|1.8890
|1.8895
|1.9889
|1087
|2005.02.17 11:31
|s/l
|352
|8.10
|1.8895
|1.8895
|1.9889
|405.00
|41033.94
|1088
|2005.02.17 17:00
|delete
|353
|8.10
|1.8838
|1.8888
|1.7839
|1089
|2005.02.18 09:00
|buy stop
|354
|8.20
|1.8961
|1.8918
|1.9960
|1090
|2005.02.18 09:00
|sell stop
|355
|8.20
|1.8918
|1.8961
|1.7919
|1091
|2005.02.18 10:00
|buy
|354
|8.20
|1.8961
|1.8918
|1.9960
|1092
|2005.02.18 12:48
|s/l
|354
|8.20
|1.8918
|1.8918
|1.9960
|-3526.00
|37507.94
|1093
|2005.02.18 12:48
|sell
|355
|8.20
|1.8918
|1.8961
|1.7919
|1094
|2005.02.18 17:00
|close
|355
|8.20
|1.8946
|1.8961
|1.7919
|-2295.97
|35211.97
|1095
|2005.02.21 09:00
|buy stop
|356
|7.00
|1.8961
|1.8920
|1.9960
|1096
|2005.02.21 09:00
|sell stop
|357
|7.00
|1.8920
|1.8961
|1.7921
|1097
|2005.02.21 09:14
|buy
|356
|7.00
|1.8961
|1.8920
|1.9960
|1098
|2005.02.21 10:00
|modify
|356
|7.00
|1.8961
|1.8966
|1.9960
|1099
|2005.02.21 10:26
|s/l
|356
|7.00
|1.8966
|1.8966
|1.9960
|350.00
|35561.97
|1100
|2005.02.21 17:00
|delete
|357
|7.00
|1.8920
|1.8961
|1.7921
|1101
|2005.02.22 09:00
|buy stop
|358
|7.10
|1.9098
|1.9050
|2.0097
|1102
|2005.02.22 09:00
|sell stop
|359
|7.10
|1.9050
|1.9098
|1.8051
|1103
|2005.02.22 11:09
|buy
|358
|7.10
|1.9098
|1.9050
|2.0097
|1104
|2005.02.22 12:00
|modify
|358
|7.10
|1.9098
|1.9103
|2.0097
|1105
|2005.02.22 12:35
|s/l
|358
|7.10
|1.9103
|1.9103
|2.0097
|355.00
|35916.97
|1106
|2005.02.22 16:00
|sell
|359
|7.10
|1.9050
|1.9098
|1.8051
|1107
|2005.02.22 17:00
|close
|359
|7.10
|1.9057
|1.9098
|1.8051
|-497.02
|35419.95
|1108
|2005.02.23 09:00
|buy stop
|360
|7.10
|1.9096
|1.9046
|2.0095
|1109
|2005.02.23 09:00
|sell stop
|361
|7.10
|1.9036
|1.9086
|1.8037
|1110
|2005.02.23 10:12
|buy
|360
|7.10
|1.9096
|1.9046
|2.0095
|1111
|2005.02.23 15:00
|modify
|360
|7.10
|1.9096
|1.9101
|2.0095
|1112
|2005.02.23 15:10
|s/l
|360
|7.10
|1.9101
|1.9101
|2.0095
|355.00
|35774.95
|1113
|2005.02.23 17:00
|delete
|361
|7.10
|1.9036
|1.9086
|1.8037
|1114
|2005.02.24 09:00
|buy stop
|362
|7.20
|1.9121
|1.9075
|2.0120
|1115
|2005.02.24 09:00
|sell stop
|363
|7.20
|1.9075
|1.9121
|1.8076
|1116
|2005.02.24 09:13
|sell
|363
|7.20
|1.9075
|1.9121
|1.8076
|1117
|2005.02.24 10:30
|modify
|363
|7.20
|1.9075
|1.9070
|1.8076
|1118
|2005.02.24 11:24
|s/l
|363
|7.20
|1.9070
|1.9070
|1.8076
|360.00
|36134.95
|1119
|2005.02.24 13:05
|buy
|362
|7.20
|1.9121
|1.9075
|2.0120
|1120
|2005.02.24 16:26
|s/l
|362
|7.20
|1.9075
|1.9075
|2.0120
|-3312.00
|32822.95
|1121
|2005.02.25 09:00
|buy stop
|364
|6.60
|1.9113
|1.9075
|2.0112
|1122
|2005.02.25 09:00
|sell stop
|365
|6.60
|1.9075
|1.9113
|1.8076
|1123
|2005.02.25 09:07
|buy
|364
|6.60
|1.9113
|1.9075
|2.0112
|1124
|2005.02.25 11:34
|s/l
|364
|6.60
|1.9075
|1.9075
|2.0112
|-2508.00
|30314.95
|1125
|2005.02.25 11:34
|sell
|365
|6.60
|1.9075
|1.9113
|1.8076
|1126
|2005.02.25 12:15
|s/l
|365
|6.60
|1.9113
|1.9113
|1.8076
|-2508.00
|27806.95
|1127
|2005.02.28 09:00
|buy stop
|366
|5.60
|1.9241
|1.9200
|2.0240
|1128
|2005.02.28 09:00
|sell stop
|367
|5.60
|1.9200
|1.9241
|1.8201
|1129
|2005.02.28 09:03
|sell
|367
|5.60
|1.9200
|1.9241
|1.8201
|1130
|2005.02.28 09:32
|s/l
|367
|5.60
|1.9241
|1.9241
|1.8201
|-2296.00
|25510.95
|1131
|2005.02.28 09:32
|buy
|366
|5.60
|1.9241
|1.9200
|2.0240
|1132
|2005.02.28 09:32
|sell stop
|368
|5.10
|1.9189
|1.9239
|1.8190
|1133
|2005.02.28 17:00
|close
|366
|5.60
|1.9255
|1.9200
|2.0240
|783.95
|26294.90
|1134
|2005.02.28 17:00
|delete
|368
|5.10
|1.9189
|1.9239
|1.8190
|1135
|2005.03.01 09:00
|buy stop
|369
|5.30
|1.9205
|1.9170
|2.0204
|1136
|2005.03.01 09:00
|sell stop
|370
|5.30
|1.9170
|1.9205
|1.8171
|1137
|2005.03.01 09:23
|buy
|369
|5.30
|1.9205
|1.9170
|2.0204
|1138
|2005.03.01 17:00
|close
|369
|5.30
|1.9198
|1.9170
|2.0204
|-370.98
|25923.92
|1139
|2005.03.01 17:00
|delete
|370
|5.30
|1.9170
|1.9205
|1.8171
|1140
|2005.03.02 09:00
|buy stop
|371
|5.20
|1.9216
|1.9166
|2.0215
|1141
|2005.03.02 09:00
|sell stop
|372
|5.20
|1.9157
|1.9207
|1.8158
|1142
|2005.03.02 09:50
|sell
|372
|5.20
|1.9157
|1.9207
|1.8158
|1143
|2005.03.02 10:30
|modify
|372
|5.20
|1.9157
|1.9152
|1.8158
|1144
|2005.03.02 17:00
|delete
|371
|5.20
|1.9216
|1.9166
|2.0215
|1145
|2005.03.02 17:00
|close
|372
|5.20
|1.9102
|1.9152
|1.8158
|2859.97
|28783.89
|1146
|2005.03.03 09:00
|buy stop
|373
|5.80
|1.9129
|1.9084
|2.0128
|1147
|2005.03.03 09:00
|sell stop
|374
|5.80
|1.9084
|1.9129
|1.8085
|1148
|2005.03.03 15:06
|sell
|374
|5.80
|1.9084
|1.9129
|1.8085
|1149
|2005.03.03 17:00
|delete
|373
|5.80
|1.9129
|1.9084
|2.0128
|1150
|2005.03.03 17:00
|close
|374
|5.80
|1.9086
|1.9129
|1.8085
|-116.01
|28667.88
|1151
|2005.03.04 09:00
|buy stop
|375
|5.70
|1.9091
|1.9055
|2.0090
|1152
|2005.03.04 09:00
|sell stop
|376
|5.70
|1.9055
|1.9091
|1.8056
|1153
|2005.03.04 09:22
|sell
|376
|5.70
|1.9055
|1.9091
|1.8056
|1154
|2005.03.04 14:25
|s/l
|376
|5.70
|1.9091
|1.9091
|1.8056
|-2052.00
|26615.88
|1155
|2005.03.04 14:25
|buy
|375
|5.70
|1.9091
|1.9055
|2.0090
|1156
|2005.03.04 15:00
|modify
|375
|5.70
|1.9091
|1.9096
|2.0090
|1157
|2005.03.04 17:00
|close
|375
|5.70
|1.9255
|1.9096
|2.0090
|9347.95
|35963.83
|1158
|2005.03.07 09:00
|buy stop
|377
|7.20
|1.9234
|1.9185
|2.0233
|1159
|2005.03.07 09:00
|sell stop
|378
|7.20
|1.9185
|1.9234
|1.8186
|1160
|2005.03.07 09:52
|sell
|378
|7.20
|1.9185
|1.9234
|1.8186
|1161
|2005.03.07 11:30
|modify
|378
|7.20
|1.9185
|1.9180
|1.8186
|1162
|2005.03.07 17:00
|delete
|377
|7.20
|1.9234
|1.9185
|2.0233
|1163
|2005.03.07 17:00
|close
|378
|7.20
|1.9141
|1.9180
|1.8186
|3168.00
|39131.83
|1164
|2005.03.08 09:00
|buy stop
|379
|7.80
|1.9175
|1.9125
|2.0174
|1165
|2005.03.08 09:00
|sell stop
|380
|7.80
|1.9123
|1.9173
|1.8124
|1166
|2005.03.08 09:01
|buy
|379
|7.80
|1.9175
|1.9125
|2.0174
|1167
|2005.03.08 10:00
|modify
|379
|7.80
|1.9175
|1.9180
|2.0174
|1168
|2005.03.08 17:00
|close
|379
|7.80
|1.9309
|1.9180
|2.0174
|10451.98
|49583.81
|1169
|2005.03.08 17:00
|delete
|380
|7.80
|1.9123
|1.9173
|1.8124
|1170
|2005.03.09 09:00
|buy stop
|381
|9.90
|1.9304
|1.9266
|2.0303
|1171
|2005.03.09 09:00
|sell stop
|382
|9.90
|1.9266
|1.9304
|1.8267
|1172
|2005.03.09 09:20
|buy
|381
|9.90
|1.9304
|1.9266
|2.0303
|1173
|2005.03.09 10:43
|s/l
|381
|9.90
|1.9266
|1.9266
|2.0303
|-3762.00
|45821.81
|1174
|2005.03.09 10:43
|sell
|382
|9.90
|1.9266
|1.9304
|1.8267
|1175
|2005.03.09 14:30
|modify
|382
|9.90
|1.9266
|1.9261
|1.8267
|1176
|2005.03.09 17:00
|close
|382
|9.90
|1.9213
|1.9261
|1.8267
|5247.01
|51068.82
|1177
|2005.03.10 09:00
|buy stop
|383
|10.20
|1.9305
|1.9266
|2.0304
|1178
|2005.03.10 09:00
|sell stop
|384
|10.20
|1.9266
|1.9305
|1.8267
|1179
|2005.03.10 09:18
|buy
|383
|10.20
|1.9305
|1.9266
|2.0304
|1180
|2005.03.10 10:01
|s/l
|383
|10.20
|1.9266
|1.9266
|2.0304
|-3978.00
|47090.82
|1181
|2005.03.10 10:01
|sell
|384
|10.20
|1.9266
|1.9305
|1.8267
|1182
|2005.03.10 10:21
|s/l
|384
|10.20
|1.9305
|1.9305
|1.8267
|-3978.00
|43112.82
|1183
|2005.03.11 09:00
|buy stop
|385
|8.60
|1.9253
|1.9206
|2.0252
|1184
|2005.03.11 09:00
|sell stop
|386
|8.60
|1.9206
|1.9253
|1.8207
|1185
|2005.03.11 09:31
|sell
|386
|8.60
|1.9206
|1.9253
|1.8207
|1186
|2005.03.11 10:30
|modify
|386
|8.60
|1.9206
|1.9201
|1.8207
|1187
|2005.03.11 12:15
|s/l
|386
|8.60
|1.9201
|1.9201
|1.8207
|430.00
|43542.82
|1188
|2005.03.11 14:34
|buy
|385
|8.60
|1.9253
|1.9206
|2.0252
|1189
|2005.03.11 15:07
|s/l
|385
|8.60
|1.9206
|1.9206
|2.0252
|-4042.00
|39500.82
|1190
|2005.03.14 09:00
|buy stop
|387
|7.90
|1.9248
|1.9198
|2.0247
|1191
|2005.03.14 09:00
|sell stop
|388
|7.90
|1.9183
|1.9233
|1.8184
|1192
|2005.03.14 09:03
|sell
|388
|7.90
|1.9183
|1.9233
|1.8184
|1193
|2005.03.14 15:30
|modify
|388
|7.90
|1.9183
|1.9178
|1.8184
|1194
|2005.03.14 17:00
|delete
|387
|7.90
|1.9248
|1.9198
|2.0247
|1195
|2005.03.14 17:00
|close
|388
|7.90
|1.9122
|1.9178
|1.8184
|4819.00
|44319.82
|1196
|2005.03.15 09:00
|buy stop
|389
|8.90
|1.9165
|1.9115
|2.0164
|1197
|2005.03.15 09:00
|sell stop
|390
|8.90
|1.9105
|1.9155
|1.8106
|1198
|2005.03.15 09:40
|buy
|389
|8.90
|1.9165
|1.9115
|2.0164
|1199
|2005.03.15 09:59
|s/l
|389
|8.90
|1.9115
|1.9115
|2.0164
|-4450.00
|39869.82
|1200
|2005.03.15 09:59
|buy stop
|391
|8.00
|1.9165
|1.9115
|2.0164
|1201
|2005.03.15 11:32
|buy
|391
|8.00
|1.9165
|1.9115
|2.0164
|1202
|2005.03.15 12:30
|modify
|391
|8.00
|1.9165
|1.9170
|2.0164
|1203
|2005.03.15 15:35
|s/l
|391
|8.00
|1.9170
|1.9170
|2.0164
|400.00
|40269.82
|1204
|2005.03.15 17:00
|delete
|390
|8.90
|1.9105
|1.9155
|1.8106
|1205
|2005.03.16 09:00
|buy stop
|392
|8.10
|1.9224
|1.9174
|2.0223
|1206
|2005.03.16 09:00
|sell stop
|393
|8.10
|1.9129
|1.9179
|1.8130
|1207
|2005.03.16 09:03
|buy
|392
|8.10
|1.9224
|1.9174
|2.0223
|1208
|2005.03.16 15:00
|modify
|392
|8.10
|1.9224
|1.9229
|2.0223
|1209
|2005.03.16 17:00
|close
|392
|8.10
|1.9282
|1.9229
|2.0223
|4698.01
|44967.83
|1210
|2005.03.16 17:00
|delete
|393
|8.10
|1.9129
|1.9179
|1.8130
|1211
|2005.03.17 09:00
|buy stop
|394
|9.00
|1.9269
|1.9219
|2.0268
|1212
|2005.03.17 09:00
|sell stop
|395
|9.00
|1.9218
|1.9268
|1.8219
|1213
|2005.03.17 10:54
|buy
|394
|9.00
|1.9269
|1.9219
|2.0268
|1214
|2005.03.17 14:20
|s/l
|394
|9.00
|1.9219
|1.9219
|2.0268
|-4500.00
|40467.83
|1215
|2005.03.17 14:20
|sell
|395
|9.00
|1.9218
|1.9268
|1.8219
|1216
|2005.03.17 15:00
|modify
|395
|9.00
|1.9218
|1.9213
|1.8219
|1217
|2005.03.17 15:14
|s/l
|395
|9.00
|1.9213
|1.9213
|1.8219
|450.00
|40917.83
|1218
|2005.03.18 09:00
|buy stop
|396
|8.20
|1.9232
|1.9189
|2.0231
|1219
|2005.03.18 09:00
|sell stop
|397
|8.20
|1.9189
|1.9232
|1.8190
|1220
|2005.03.18 09:05
|sell
|397
|8.20
|1.9189
|1.9232
|1.8190
|1221
|2005.03.18 10:00
|modify
|397
|8.20
|1.9189
|1.9184
|1.8190
|1222
|2005.03.18 17:00
|delete
|396
|8.20
|1.9232
|1.9189
|2.0231
|1223
|2005.03.18 17:00
|close
|397
|8.20
|1.9159
|1.9184
|1.8190
|2460.00
|43377.83
|1224
|2005.03.21 09:00
|buy stop
|398
|8.70
|1.9186
|1.9136
|2.0185
|1225
|2005.03.21 09:00
|sell stop
|399
|8.70
|1.9086
|1.9136
|1.8087
|1226
|2005.03.21 09:24
|sell
|399
|8.70
|1.9086
|1.9136
|1.8087
|1227
|2005.03.21 10:00
|modify
|399
|8.70
|1.9086
|1.9081
|1.8087
|1228
|2005.03.21 17:00
|delete
|398
|8.70
|1.9186
|1.9136
|2.0185
|1229
|2005.03.21 17:00
|close
|399
|8.70
|1.8964
|1.9081
|1.8087
|10614.00
|53991.83
|1230
|2005.03.22 09:00
|buy stop
|400
|10.80
|1.8992
|1.8945
|1.9991
|1231
|2005.03.22 09:00
|sell stop
|401
|10.80
|1.8945
|1.8992
|1.7946
|1232
|2005.03.22 09:13
|buy
|400
|10.80
|1.8992
|1.8945
|1.9991
|1233
|2005.03.22 17:00
|close
|400
|10.80
|1.8991
|1.8945
|1.9991
|-108.06
|53883.77
|1234
|2005.03.22 17:00
|delete
|401
|10.80
|1.8945
|1.8992
|1.7946
|1235
|2005.03.23 09:00
|buy stop
|402
|10.80
|1.8892
|1.8849
|1.9891
|1236
|2005.03.23 09:00
|sell stop
|403
|10.80
|1.8849
|1.8892
|1.7850
|1237
|2005.03.23 09:35
|sell
|403
|10.80
|1.8849
|1.8892
|1.7850
|1238
|2005.03.23 10:30
|modify
|403
|10.80
|1.8849
|1.8844
|1.7850
|1239
|2005.03.23 17:00
|delete
|402
|10.80
|1.8892
|1.8849
|1.9891
|1240
|2005.03.23 17:00
|close
|403
|10.80
|1.8741
|1.8844
|1.7850
|11664.00
|65547.77
|1241
|2005.03.24 09:00
|buy stop
|404
|13.10
|1.8740
|1.8694
|1.9739
|1242
|2005.03.24 09:00
|sell stop
|405
|13.10
|1.8694
|1.8740
|1.7695
|1243
|2005.03.24 09:02
|buy
|404
|13.10
|1.8740
|1.8694
|1.9739
|1244
|2005.03.24 10:46
|s/l
|404
|13.10
|1.8694
|1.8694
|1.9739
|-6026.00
|59521.77
|1245
|2005.03.24 10:46
|sell
|405
|13.10
|1.8694
|1.8740
|1.7695
|1246
|2005.03.24 15:09
|s/l
|405
|13.10
|1.8740
|1.8740
|1.7695
|-6026.00
|53495.77
|1247
|2005.03.25 09:00
|buy stop
|406
|10.70
|1.8710
|1.8671
|1.9709
|1248
|2005.03.25 09:00
|sell stop
|407
|10.70
|1.8671
|1.8710
|1.7672
|1249
|2005.03.25 09:03
|buy
|406
|10.70
|1.8710
|1.8671
|1.9709
|1250
|2005.03.25 17:00
|close
|406
|10.70
|1.8687
|1.8671
|1.9709
|-2460.97
|51034.80
|1251
|2005.03.25 17:00
|delete
|407
|10.70
|1.8671
|1.8710
|1.7672
|1252
|2005.03.28 09:00
|buy stop
|408
|10.20
|1.8650
|1.8608
|1.9649
|1253
|2005.03.28 09:00
|sell stop
|409
|10.20
|1.8608
|1.8650
|1.7609
|1254
|2005.03.28 14:34
|buy
|408
|10.20
|1.8650
|1.8608
|1.9649
|1255
|2005.03.28 15:49
|s/l
|408
|10.20
|1.8608
|1.8608
|1.9649
|-4284.00
|46750.80
|1256
|2005.03.28 15:49
|sell
|409
|10.20
|1.8608
|1.8650
|1.7609
|1257
|2005.03.28 16:22
|s/l
|409
|10.20
|1.8650
|1.8650
|1.7609
|-4284.00
|42466.80
|1258
|2005.03.29 09:00
|buy stop
|410
|8.50
|1.8733
|1.8683
|1.9732
|1259
|2005.03.29 09:00
|sell stop
|411
|8.50
|1.8672
|1.8722
|1.7673
|1260
|2005.03.29 09:14
|buy
|410
|8.50
|1.8733
|1.8683
|1.9732
|1261
|2005.03.29 17:00
|close
|410
|8.50
|1.8741
|1.8683
|1.9732
|679.97
|43146.77
|1262
|2005.03.29 17:00
|delete
|411
|8.50
|1.8672
|1.8722
|1.7673
|1263
|2005.03.30 09:00
|buy stop
|412
|8.60
|1.8811
|1.8772
|1.9810
|1264
|2005.03.30 09:00
|sell stop
|413
|8.60
|1.8772
|1.8811
|1.7773
|1265
|2005.03.30 09:44
|buy
|412
|8.60
|1.8811
|1.8772
|1.9810
|1266
|2005.03.30 16:30
|modify
|412
|8.60
|1.8811
|1.8816
|1.9810
|1267
|2005.03.30 17:00
|close
|412
|8.60
|1.8829
|1.8816
|1.9810
|1548.00
|44694.77
|1268
|2005.03.30 17:00
|delete
|413
|8.60
|1.8772
|1.8811
|1.7773
|1269
|2005.03.31 09:00
|buy stop
|414
|8.90
|1.8810
|1.8760
|1.9809
|1270
|2005.03.31 09:00
|sell stop
|415
|8.90
|1.8747
|1.8797
|1.7748
|1271
|2005.03.31 10:09
|buy
|414
|8.90
|1.8810
|1.8760
|1.9809
|1272
|2005.03.31 16:00
|modify
|414
|8.90
|1.8810
|1.8815
|1.9809
|1273
|2005.03.31 17:00
|close
|414
|8.90
|1.8897
|1.8815
|1.9809
|7742.94
|52437.71
|1274
|2005.03.31 17:00
|delete
|415
|8.90
|1.8747
|1.8797
|1.7748
|1275
|2005.04.01 09:00
|buy stop
|416
|10.50
|1.8899
|1.8849
|1.9898
|1276
|2005.04.01 09:00
|sell stop
|417
|10.50
|1.8848
|1.8898
|1.7849
|1277
|2005.04.01 15:09
|buy
|416
|10.50
|1.8899
|1.8849
|1.9898
|1278
|2005.04.01 16:00
|modify
|416
|10.50
|1.8899
|1.8904
|1.9898
|1279
|2005.04.01 16:12
|s/l
|416
|10.50
|1.8904
|1.8904
|1.9898
|525.00
|52962.71
|1280
|2005.04.01 17:00
|delete
|417
|10.50
|1.8848
|1.8898
|1.7849
|1281
|2005.04.04 09:00
|buy stop
|418
|10.60
|1.8803
|1.8755
|1.9802
|1282
|2005.04.04 09:00
|sell stop
|419
|10.60
|1.8755
|1.8803
|1.7756
|1283
|2005.04.04 09:55
|sell
|419
|10.60
|1.8755
|1.8803
|1.7756
|1284
|2005.04.04 15:30
|modify
|419
|10.60
|1.8755
|1.8750
|1.7756
|1285
|2005.04.04 17:00
|delete
|418
|10.60
|1.8803
|1.8755
|1.9802
|1286
|2005.04.04 17:00
|close
|419
|10.60
|1.8725
|1.8750
|1.7756
|3180.00
|56142.71
|1287
|2005.04.05 09:00
|buy stop
|420
|11.20
|1.8778
|1.8731
|1.9777
|1288
|2005.04.05 09:00
|sell stop
|421
|11.20
|1.8731
|1.8778
|1.7732
|1289
|2005.04.05 09:56
|sell
|421
|11.20
|1.8731
|1.8778
|1.7732
|1290
|2005.04.05 14:57
|s/l
|421
|11.20
|1.8778
|1.8778
|1.7732
|-5264.00
|50878.71
|1291
|2005.04.05 14:57
|buy
|420
|11.20
|1.8778
|1.8731
|1.9777
|1292
|2005.04.05 17:00
|close
|420
|11.20
|1.8765
|1.8731
|1.9777
|-1455.99
|49422.72
|1293
|2005.04.06 09:00
|buy stop
|422
|9.90
|1.8856
|1.8807
|1.9855
|1294
|2005.04.06 09:00
|sell stop
|423
|9.90
|1.8807
|1.8856
|1.7808
|1295
|2005.04.06 10:14
|sell
|423
|9.90
|1.8807
|1.8856
|1.7808
|1296
|2005.04.06 14:30
|modify
|423
|9.90
|1.8807
|1.8802
|1.7808
|1297
|2005.04.06 17:00
|delete
|422
|9.90
|1.8856
|1.8807
|1.9855
|1298
|2005.04.06 17:00
|close
|423
|9.90
|1.8771
|1.8802
|1.7808
|3564.00
|52986.72
|1299
|2005.04.07 09:00
|buy stop
|424
|10.60
|1.8866
|1.8816
|1.9865
|1300
|2005.04.07 09:00
|sell stop
|425
|10.60
|1.8816
|1.8866
|1.7817
|1301
|2005.04.07 10:30
|sell
|425
|10.60
|1.8816
|1.8866
|1.7817
|1302
|2005.04.07 11:30
|modify
|425
|10.60
|1.8816
|1.8811
|1.7817
|1303
|2005.04.07 14:05
|s/l
|425
|10.60
|1.8811
|1.8811
|1.7817
|530.00
|53516.72
|1304
|2005.04.07 17:00
|delete
|424
|10.60
|1.8866
|1.8816
|1.9865
|1305
|2005.04.08 09:00
|buy stop
|426
|10.70
|1.8706
|1.8665
|1.9705
|1306
|2005.04.08 09:00
|sell stop
|427
|10.70
|1.8665
|1.8706
|1.7666
|1307
|2005.04.08 11:43
|buy
|426
|10.70
|1.8706
|1.8665
|1.9705
|1308
|2005.04.08 17:00
|close
|426
|10.70
|1.8747
|1.8665
|1.9705
|4386.95
|57903.67
|1309
|2005.04.08 17:00
|delete
|427
|10.70
|1.8665
|1.8706
|1.7666
|1310
|2005.04.11 09:00
|buy stop
|428
|11.60
|1.8852
|1.8819
|1.9851
|1311
|2005.04.11 09:00
|sell stop
|429
|11.60
|1.8819
|1.8852
|1.7820
|1312
|2005.04.11 09:38
|buy
|428
|11.60
|1.8852
|1.8819
|1.9851
|1313
|2005.04.11 10:30
|modify
|428
|11.60
|1.8852
|1.8857
|1.9851
|1314
|2005.04.11 17:00
|close
|428
|11.60
|1.8900
|1.8857
|1.9851
|5567.98
|63471.65
|1315
|2005.04.11 17:00
|delete
|429
|11.60
|1.8819
|1.8852
|1.7820
|1316
|2005.04.12 09:00
|buy stop
|430
|12.70
|1.8951
|1.8901
|1.9950
|1317
|2005.04.12 09:00
|sell stop
|431
|12.70
|1.8895
|1.8945
|1.7896
|1318
|2005.04.12 13:50
|buy
|430
|12.70
|1.8951
|1.8901
|1.9950
|1319
|2005.04.12 14:48
|s/l
|430
|12.70
|1.8901
|1.8901
|1.9950
|-6350.00
|57121.65
|1320
|2005.04.12 14:48
|sell
|431
|12.70
|1.8895
|1.8945
|1.7896
|1321
|2005.04.12 15:30
|modify
|431
|12.70
|1.8895
|1.8890
|1.7896
|1322
|2005.04.12 17:00
|close
|431
|12.70
|1.8859
|1.8890
|1.7896
|4572.06
|61693.71
|1323
|2005.04.13 09:00
|buy stop
|432
|12.30
|1.8957
|1.8911
|1.9956
|1324
|2005.04.13 09:00
|sell stop
|433
|12.30
|1.8911
|1.8957
|1.7912
|1325
|2005.04.13 10:04
|buy
|432
|12.30
|1.8957
|1.8911
|1.9956
|1326
|2005.04.13 12:40
|s/l
|432
|12.30
|1.8911
|1.8911
|1.9956
|-5658.00
|56035.71
|1327
|2005.04.13 12:40
|sell
|433
|12.30
|1.8911
|1.8957
|1.7912
|1328
|2005.04.13 15:30
|modify
|433
|12.30
|1.8911
|1.8906
|1.7912
|1329
|2005.04.13 16:10
|s/l
|433
|12.30
|1.8906
|1.8906
|1.7912
|615.00
|56650.71
|1330
|2005.04.14 09:00
|buy stop
|434
|11.30
|1.8908
|1.8858
|1.9907
|1331
|2005.04.14 09:00
|sell stop
|435
|11.30
|1.8848
|1.8898
|1.7849
|1332
|2005.04.14 11:46
|sell
|435
|11.30
|1.8848
|1.8898
|1.7849
|1333
|2005.04.14 13:30
|modify
|435
|11.30
|1.8848
|1.8843
|1.7849
|1334
|2005.04.14 17:00
|delete
|434
|11.30
|1.8908
|1.8858
|1.9907
|1335
|2005.04.14 17:00
|close
|435
|11.30
|1.8816
|1.8843
|1.7849
|3616.00
|60266.71
|1336
|2005.04.15 09:00
|buy stop
|436
|12.10
|1.8820
|1.8770
|1.9819
|1337
|2005.04.15 09:00
|sell stop
|437
|12.10
|1.8764
|1.8814
|1.7765
|1338
|2005.04.15 09:20
|buy
|436
|12.10
|1.8820
|1.8770
|1.9819
|1339
|2005.04.15 11:00
|modify
|436
|12.10
|1.8820
|1.8825
|1.9819
|1340
|2005.04.15 11:33
|s/l
|436
|12.10
|1.8825
|1.8825
|1.9819
|605.00
|60871.71
|1341
|2005.04.15 17:00
|delete
|437
|12.10
|1.8764
|1.8814
|1.7765
|1342
|2005.04.18 09:00
|buy stop
|438
|12.20
|1.8935
|1.8885
|1.9934
|1343
|2005.04.18 09:00
|sell stop
|439
|12.20
|1.8881
|1.8931
|1.7882
|1344
|2005.04.18 09:24
|buy
|438
|12.20
|1.8935
|1.8885
|1.9934
|1345
|2005.04.18 10:00
|modify
|438
|12.20
|1.8935
|1.8940
|1.9934
|1346
|2005.04.18 17:00
|close
|438
|12.20
|1.9038
|1.8940
|1.9934
|12566.01
|73437.72
|1347
|2005.04.18 17:00
|delete
|439
|12.20
|1.8881
|1.8931
|1.7882
|1348
|2005.04.19 09:00
|buy stop
|440
|14.70
|1.9070
|1.9029
|2.0069
|1349
|2005.04.19 09:00
|sell stop
|441
|14.70
|1.9029
|1.9070
|1.8030
|1350
|2005.04.19 09:12
|buy
|440
|14.70
|1.9070
|1.9029
|2.0069
|1351
|2005.04.19 12:00
|modify
|440
|14.70
|1.9070
|1.9075
|2.0069
|1352
|2005.04.19 12:58
|s/l
|440
|14.70
|1.9075
|1.9075
|2.0069
|735.00
|74172.72
|1353
|2005.04.19 17:00
|delete
|441
|14.70
|1.9029
|1.9070
|1.8030
|1354
|2005.04.20 09:00
|buy stop
|442
|14.80
|1.9210
|1.9164
|2.0209
|1355
|2005.04.20 09:00
|sell stop
|443
|14.80
|1.9164
|1.9210
|1.8165
|1356
|2005.04.20 09:37
|sell
|443
|14.80
|1.9164
|1.9210
|1.8165
|1357
|2005.04.20 12:00
|modify
|443
|14.80
|1.9164
|1.9159
|1.8165
|1358
|2005.04.20 14:15
|s/l
|443
|14.80
|1.9159
|1.9159
|1.8165
|740.00
|74912.72
|1359
|2005.04.20 17:00
|delete
|442
|14.80
|1.9210
|1.9164
|2.0209
|1360
|2005.04.21 09:00
|buy stop
|444
|15.00
|1.9224
|1.9174
|2.0223
|1361
|2005.04.21 09:00
|sell stop
|445
|15.00
|1.9166
|1.9216
|1.8167
|1362
|2005.04.21 09:19
|sell
|445
|15.00
|1.9166
|1.9216
|1.8167
|1363
|2005.04.21 11:00
|modify
|445
|15.00
|1.9166
|1.9161
|1.8167
|1364
|2005.04.21 17:00
|delete
|444
|15.00
|1.9224
|1.9174
|2.0223
|1365
|2005.04.21 17:00
|close
|445
|15.00
|1.9124
|1.9161
|1.8167
|6300.00
|81212.72
|1366
|2005.04.22 09:00
|buy stop
|446
|16.20
|1.9117
|1.9069
|2.0116
|1367
|2005.04.22 09:00
|sell stop
|447
|16.20
|1.9069
|1.9117
|1.8070
|1368
|2005.04.22 09:40
|buy
|446
|16.20
|1.9117
|1.9069
|2.0116
|1369
|2005.04.22 12:30
|modify
|446
|16.20
|1.9117
|1.9122
|2.0116
|1370
|2005.04.22 17:00
|close
|446
|16.20
|1.9152
|1.9122
|2.0116
|5669.99
|86882.71
|1371
|2005.04.22 17:00
|delete
|447
|16.20
|1.9069
|1.9117
|1.8070
|1372
|2005.04.25 09:00
|buy stop
|448
|17.40
|1.9161
|1.9111
|2.0160
|1373
|2005.04.25 09:00
|sell stop
|449
|17.40
|1.9097
|1.9147
|1.8098
|1374
|2005.04.25 11:00
|sell
|449
|17.40
|1.9097
|1.9147
|1.8098
|1375
|2005.04.25 17:00
|delete
|448
|17.40
|1.9161
|1.9111
|2.0160
|1376
|2005.04.25 17:00
|close
|449
|17.40
|1.9118
|1.9147
|1.8098
|-3654.14
|83228.57
|1377
|2005.04.26 09:00
|buy stop
|450
|16.60
|1.9138
|1.9088
|2.0137
|1378
|2005.04.26 09:00
|sell stop
|451
|16.60
|1.9071
|1.9121
|1.8072
|1379
|2005.04.26 09:03
|sell
|451
|16.60
|1.9071
|1.9121
|1.8072
|1380
|2005.04.26 13:30
|modify
|451
|16.60
|1.9071
|1.9066
|1.8072
|1381
|2005.04.26 13:36
|s/l
|451
|16.60
|1.9066
|1.9066
|1.8072
|830.00
|84058.57
|1382
|2005.04.26 17:00
|delete
|450
|16.60
|1.9138
|1.9088
|2.0137
|1383
|2005.04.27 09:00
|buy stop
|452
|16.80
|1.9071
|1.9021
|2.0070
|1384
|2005.04.27 09:00
|sell stop
|453
|16.80
|1.8983
|1.9033
|1.7984
|1385
|2005.04.27 14:43
|buy
|452
|16.80
|1.9071
|1.9021
|2.0070
|1386
|2005.04.27 17:00
|close
|452
|16.80
|1.9070
|1.9021
|2.0070
|-168.09
|83890.48
|1387
|2005.04.27 17:00
|delete
|453
|16.80
|1.8983
|1.9033
|1.7984
|1388
|2005.04.28 09:00
|buy stop
|454
|16.80
|1.9074
|1.9024
|2.0073
|1389
|2005.04.28 09:00
|sell stop
|455
|16.80
|1.9023
|1.9073
|1.8024
|1390
|2005.04.28 09:00
|sell
|455
|16.80
|1.9023
|1.9073
|1.8024
|1391
|2005.04.28 13:30
|s/l
|455
|16.80
|1.9073
|1.9073
|1.8024
|-8400.00
|75490.48
|1392
|2005.04.28 13:30
|buy
|454
|16.80
|1.9074
|1.9024
|2.0073
|1393
|2005.04.28 17:00
|close
|454
|16.80
|1.9097
|1.9024
|2.0073
|3863.86
|79354.34
|1394
|2005.04.29 09:00
|buy stop
|456
|15.90
|1.9169
|1.9119
|2.0168
|1395
|2005.04.29 09:00
|sell stop
|457
|15.90
|1.9109
|1.9159
|1.8110
|1396
|2005.04.29 11:05
|sell
|457
|15.90
|1.9109
|1.9159
|1.8110
|1397
|2005.04.29 17:00
|delete
|456
|15.90
|1.9169
|1.9119
|2.0168
|1398
|2005.04.29 17:00
|close
|457
|15.90
|1.9102
|1.9159
|1.8110
|1113.00
|80467.34
|1399
|2005.05.02 09:00
|buy stop
|458
|16.10
|1.9070
|1.9020
|2.0069
|1400
|2005.05.02 09:00
|sell stop
|459
|16.10
|1.9002
|1.9052
|1.8003
|1401
|2005.05.02 14:56
|sell
|459
|16.10
|1.9002
|1.9052
|1.8003
|1402
|2005.05.02 16:30
|modify
|459
|16.10
|1.9002
|1.8997
|1.8003
|1403
|2005.05.02 17:00
|delete
|458
|16.10
|1.9070
|1.9020
|2.0069
|1404
|2005.05.02 17:00
|close
|459
|16.10
|1.8931
|1.8997
|1.8003
|11431.00
|91898.34
|1405
|2005.05.03 09:00
|buy stop
|460
|18.40
|1.8961
|1.8911
|1.9960
|1406
|2005.05.03 09:00
|sell stop
|461
|18.40
|1.8911
|1.8961
|1.7912
|1407
|2005.05.03 12:44
|sell
|461
|18.40
|1.8911
|1.8961
|1.7912
|1408
|2005.05.03 17:00
|delete
|460
|18.40
|1.8961
|1.8911
|1.9960
|1409
|2005.05.03 17:00
|close
|461
|18.40
|1.8909
|1.8961
|1.7912
|368.00
|92266.34
|1410
|2005.05.04 09:00
|buy stop
|462
|18.40
|1.9026
|1.8985
|2.0025
|1411
|2005.05.04 09:00
|sell stop
|463
|18.40
|1.8985
|1.9026
|1.7986
|1412
|2005.05.04 09:09
|sell
|463
|18.40
|1.8985
|1.9026
|1.7986
|1413
|2005.05.04 12:50
|s/l
|463
|18.40
|1.9026
|1.9026
|1.7986
|-7544.00
|84722.34
|1414
|2005.05.04 12:50
|buy
|462
|18.40
|1.9026
|1.8985
|2.0025
|1415
|2005.05.04 15:01
|s/l
|462
|18.40
|1.8985
|1.8985
|2.0025
|-7544.00
|77178.34
|1416
|2005.05.05 09:00
|buy stop
|464
|15.40
|1.9068
|1.9018
|2.0067
|1417
|2005.05.05 09:00
|sell stop
|465
|15.40
|1.9006
|1.9056
|1.8007
|1418
|2005.05.05 17:00
|delete
|464
|15.40
|1.9068
|1.9018
|2.0067
|1419
|2005.05.05 17:00
|delete
|465
|15.40
|1.9006
|1.9056
|1.8007
|1420
|2005.05.06 09:00
|buy stop
|466
|15.40
|1.9032
|1.8983
|2.0031
|1421
|2005.05.06 09:00
|sell stop
|467
|15.40
|1.8983
|1.9032
|1.7984
|1422
|2005.05.06 09:08
|sell
|467
|15.40
|1.8983
|1.9032
|1.7984
|1423
|2005.05.06 15:00
|modify
|467
|15.40
|1.8983
|1.8978
|1.7984
|1424
|2005.05.06 17:00
|delete
|466
|15.40
|1.9032
|1.8983
|2.0031
|1425
|2005.05.06 17:00
|close
|467
|15.40
|1.8929
|1.8978
|1.7984
|8316.00
|85494.34
|1426
|2005.05.09 09:00
|buy stop
|468
|17.10
|1.8892
|1.8842
|1.9891
|1427
|2005.05.09 09:00
|sell stop
|469
|17.10
|1.8842
|1.8892
|1.7843
|1428
|2005.05.09 10:35
|sell
|469
|17.10
|1.8842
|1.8892
|1.7843
|1429
|2005.05.09 15:00
|modify
|469
|17.10
|1.8842
|1.8837
|1.7843
|1430
|2005.05.09 16:31
|s/l
|469
|17.10
|1.8837
|1.8837
|1.7843
|855.00
|86349.34
|1431
|2005.05.09 17:00
|delete
|468
|17.10
|1.8892
|1.8842
|1.9891
|1432
|2005.05.10 09:00
|buy stop
|470
|17.30
|1.8852
|1.8802
|1.9851
|1433
|2005.05.10 09:00
|sell stop
|471
|17.30
|1.8757
|1.8807
|1.7758
|1434
|2005.05.10 17:00
|delete
|470
|17.30
|1.8852
|1.8802
|1.9851
|1435
|2005.05.10 17:00
|delete
|471
|17.30
|1.8757
|1.8807
|1.7758
|1436
|2005.05.11 09:00
|buy stop
|472
|17.30
|1.8877
|1.8827
|1.9876
|1437
|2005.05.11 09:00
|sell stop
|473
|17.30
|1.8802
|1.8852
|1.7803
|1438
|2005.05.11 10:22
|buy
|472
|17.30
|1.8877
|1.8827
|1.9876
|1439
|2005.05.11 11:00
|modify
|472
|17.30
|1.8877
|1.8882
|1.9876
|1440
|2005.05.11 11:03
|s/l
|472
|17.30
|1.8882
|1.8882
|1.9876
|865.00
|87214.34
|1441
|2005.05.11 14:30
|sell
|473
|17.30
|1.8802
|1.8852
|1.7803
|1442
|2005.05.11 15:00
|modify
|473
|17.30
|1.8802
|1.8797
|1.7803
|1443
|2005.05.11 17:00
|close
|473
|17.30
|1.8748
|1.8797
|1.7803
|9342.17
|96556.51
|1444
|2005.05.12 09:00
|buy stop
|474
|19.30
|1.8730
|1.8680
|1.9729
|1445
|2005.05.12 09:00
|sell stop
|475
|19.30
|1.8652
|1.8702
|1.7653
|1446
|2005.05.12 09:22
|sell
|475
|19.30
|1.8652
|1.8702
|1.7653
|1447
|2005.05.12 15:00
|modify
|475
|19.30
|1.8652
|1.8647
|1.7653
|1448
|2005.05.12 17:00
|delete
|474
|19.30
|1.8730
|1.8680
|1.9729
|1449
|2005.05.12 17:00
|close
|475
|19.30
|1.8641
|1.8647
|1.7653
|2123.00
|98679.51
|1450
|2005.05.13 09:00
|buy stop
|476
|19.70
|1.8658
|1.8619
|1.9657
|1451
|2005.05.13 09:00
|sell stop
|477
|19.70
|1.8619
|1.8658
|1.7620
|1452
|2005.05.13 09:22
|sell
|477
|19.70
|1.8619
|1.8658
|1.7620
|1453
|2005.05.13 11:00
|modify
|477
|19.70
|1.8619
|1.8614
|1.7620
|1454
|2005.05.13 17:00
|delete
|476
|19.70
|1.8658
|1.8619
|1.9657
|1455
|2005.05.13 17:00
|close
|477
|19.70
|1.8560
|1.8614
|1.7620
|11623.00
|110302.51
|1456
|2005.05.16 09:00
|buy stop
|478
|22.10
|1.8502
|1.8452
|1.9501
|1457
|2005.05.16 09:00
|sell stop
|479
|22.10
|1.8410
|1.8460
|1.7411
|1458
|2005.05.16 09:32
|sell
|479
|22.10
|1.8410
|1.8460
|1.7411
|1459
|2005.05.16 13:00
|modify
|479
|22.10
|1.8410
|1.8405
|1.7411
|1460
|2005.05.16 17:00
|delete
|478
|22.10
|1.8502
|1.8452
|1.9501
|1461
|2005.05.16 17:00
|close
|479
|22.10
|1.8345
|1.8405
|1.7411
|14365.00
|124667.51
|1462
|2005.05.17 09:00
|buy stop
|480
|24.90
|1.8418
|1.8368
|1.9417
|1463
|2005.05.17 09:00
|sell stop
|481
|24.90
|1.8351
|1.8401
|1.7352
|1464
|2005.05.17 11:29
|buy
|480
|24.90
|1.8418
|1.8368
|1.9417
|1465
|2005.05.17 14:30
|s/l
|480
|24.90
|1.8368
|1.8368
|1.9417
|-12450.00
|112217.51
|1466
|2005.05.17 17:00
|delete
|481
|24.90
|1.8351
|1.8401
|1.7352
|1467
|2005.05.18 09:00
|buy stop
|482
|22.40
|1.8351
|1.8316
|1.9350
|1468
|2005.05.18 09:00
|sell stop
|483
|22.40
|1.8316
|1.8351
|1.7317
|1469
|2005.05.18 10:14
|buy
|482
|22.40
|1.8351
|1.8316
|1.9350
|1470
|2005.05.18 11:05
|s/l
|482
|22.40
|1.8316
|1.8316
|1.9350
|-7840.00
|104377.51
|1471
|2005.05.18 11:05
|sell
|483
|22.40
|1.8316
|1.8351
|1.7317
|1472
|2005.05.18 14:42
|s/l
|483
|22.40
|1.8351
|1.8351
|1.7317
|-7840.00
|96537.51
|1473
|2005.05.19 09:00
|buy stop
|484
|19.30
|1.8418
|1.8381
|1.9417
|1474
|2005.05.19 09:00
|sell stop
|485
|19.30
|1.8381
|1.8418
|1.7382
|1475
|2005.05.19 10:22
|sell
|485
|19.30
|1.8381
|1.8418
|1.7382
|1476
|2005.05.19 10:30
|s/l
|485
|19.30
|1.8418
|1.8418
|1.7382
|-7141.00
|89396.51
|1477
|2005.05.19 10:30
|buy
|484
|19.30
|1.8418
|1.8381
|1.9417
|1478
|2005.05.19 13:46
|s/l
|484
|19.30
|1.8381
|1.8381
|1.9417
|-7141.00
|82255.51
|1479
|2005.05.20 09:00
|buy stop
|486
|16.40
|1.8376
|1.8339
|1.9375
|1480
|2005.05.20 09:00
|sell stop
|487
|16.40
|1.8339
|1.8376
|1.7340
|1481
|2005.05.20 09:57
|buy
|486
|16.40
|1.8376
|1.8339
|1.9375
|1482
|2005.05.20 14:37
|s/l
|486
|16.40
|1.8339
|1.8339
|1.9375
|-6068.00
|76187.51
|1483
|2005.05.20 14:37
|sell
|487
|16.40
|1.8339
|1.8376
|1.7340
|1484
|2005.05.20 15:00
|modify
|487
|16.40
|1.8339
|1.8334
|1.7340
|1485
|2005.05.20 17:00
|close
|487
|16.40
|1.8249
|1.8334
|1.7340
|14760.06
|90947.57
|1486
|2005.05.23 09:00
|buy stop
|488
|18.20
|1.8296
|1.8246
|1.9295
|1487
|2005.05.23 09:00
|sell stop
|489
|18.20
|1.8244
|1.8294
|1.7245
|1488
|2005.05.23 09:57
|buy
|488
|18.20
|1.8296
|1.8246
|1.9295
|1489
|2005.05.23 17:00
|close
|488
|18.20
|1.8291
|1.8246
|1.9295
|-910.19
|90037.38
|1490
|2005.05.23 17:00
|delete
|489
|18.20
|1.8244
|1.8294
|1.7245
|1491
|2005.05.24 09:00
|buy stop
|490
|18.00
|1.8332
|1.8284
|1.9331
|1492
|2005.05.24 09:00
|sell stop
|491
|18.00
|1.8284
|1.8332
|1.7285
|1493
|2005.05.24 12:25
|buy
|490
|18.00
|1.8332
|1.8284
|1.9331
|1494
|2005.05.24 16:59
|s/l
|490
|18.00
|1.8284
|1.8284
|1.9331
|-8640.00
|81397.38
|1495
|2005.05.24 16:59
|sell
|491
|18.00
|1.8284
|1.8332
|1.7285
|1496
|2005.05.24 17:00
|close
|491
|18.00
|1.8287
|1.8332
|1.7285
|-540.00
|80857.38
|1497
|2005.05.25 09:00
|buy stop
|492
|16.20
|1.8325
|1.8280
|1.9324
|1498
|2005.05.25 09:00
|sell stop
|493
|16.20
|1.8280
|1.8325
|1.7281
|1499
|2005.05.25 09:29
|sell
|493
|16.20
|1.8280
|1.8325
|1.7281
|1500
|2005.05.25 15:31
|s/l
|493
|16.20
|1.8325
|1.8325
|1.7281
|-7290.00
|73567.38
|1501
|2005.05.25 15:31
|buy
|492
|16.20
|1.8325
|1.8280
|1.9324
|1502
|2005.05.25 17:00
|close
|492
|16.20
|1.8304
|1.8280
|1.9324
|-3402.02
|70165.36
|1503
|2005.05.26 09:00
|buy stop
|494
|14.00
|1.8296
|1.8246
|1.9295
|1504
|2005.05.26 09:00
|sell stop
|495
|14.00
|1.8213
|1.8263
|1.7214
|1505
|2005.05.26 16:35
|sell
|495
|14.00
|1.8213
|1.8263
|1.7214
|1506
|2005.05.26 17:00
|delete
|494
|14.00
|1.8296
|1.8246
|1.9295
|1507
|2005.05.26 17:00
|close
|495
|14.00
|1.8221
|1.8263
|1.7214
|-1120.00
|69045.36
|1508
|2005.05.27 09:00
|buy stop
|496
|13.80
|1.8250
|1.8217
|1.9249
|1509
|2005.05.27 09:00
|sell stop
|497
|13.80
|1.8217
|1.8250
|1.7218
|1510
|2005.05.27 09:46
|buy
|496
|13.80
|1.8250
|1.8217
|1.9249
|1511
|2005.05.27 12:05
|s/l
|496
|13.80
|1.8217
|1.8217
|1.9249
|-4554.00
|64491.36
|1512
|2005.05.27 12:05
|sell
|497
|13.80
|1.8217
|1.8250
|1.7218
|1513
|2005.05.27 13:31
|s/l
|497
|13.80
|1.8250
|1.8250
|1.7218
|-4554.00
|59937.36
|1514
|2005.05.30 09:00
|buy stop
|498
|12.00
|1.8260
|1.8217
|1.9259
|1515
|2005.05.30 09:00
|sell stop
|499
|12.00
|1.8217
|1.8260
|1.7218
|1516
|2005.05.30 13:03
|sell
|499
|12.00
|1.8217
|1.8260
|1.7218
|1517
|2005.05.30 17:00
|delete
|498
|12.00
|1.8260
|1.8217
|1.9259
|1518
|2005.05.30 17:00
|close
|499
|12.00
|1.8241
|1.8260
|1.7218
|-2879.94
|57057.42
|1519
|2005.05.31 09:00
|buy stop
|500
|11.40
|1.8168
|1.8118
|1.9167
|1520
|2005.05.31 09:00
|sell stop
|501
|11.40
|1.8116
|1.8166
|1.7117
|1521
|2005.05.31 09:31
|buy
|500
|11.40
|1.8168
|1.8118
|1.9167
|1522
|2005.05.31 11:00
|modify
|500
|11.40
|1.8168
|1.8173
|1.9167
|1523
|2005.05.31 11:49
|s/l
|500
|11.40
|1.8173
|1.8173
|1.9167
|570.00
|57627.42
|1524
|2005.05.31 17:00
|delete
|501
|11.40
|1.8116
|1.8166
|1.7117
|1525
|2005.06.01 09:00
|buy stop
|502
|11.50
|1.8224
|1.8185
|1.9223
|1526
|2005.06.01 09:00
|sell stop
|503
|11.50
|1.8185
|1.8224
|1.7186
|1527
|2005.06.01 09:55
|sell
|503
|11.50
|1.8185
|1.8224
|1.7186
|1528
|2005.06.01 11:00
|modify
|503
|11.50
|1.8185
|1.8180
|1.7186
|1529
|2005.06.01 11:03
|s/l
|503
|11.50
|1.8180
|1.8180
|1.7186
|575.00
|58202.42
|1530
|2005.06.01 17:00
|delete
|502
|11.50
|1.8224
|1.8185
|1.9223
|1531
|2005.06.02 09:00
|buy stop
|504
|11.60
|1.8167
|1.8117
|1.9166
|1532
|2005.06.02 09:00
|sell stop
|505
|11.60
|1.8090
|1.8140
|1.7091
|1533
|2005.06.02 09:14
|buy
|504
|11.60
|1.8167
|1.8117
|1.9166
|1534
|2005.06.02 11:00
|modify
|504
|11.60
|1.8167
|1.8172
|1.9166
|1535
|2005.06.02 11:15
|s/l
|504
|11.60
|1.8172
|1.8172
|1.9166
|580.00
|58782.42
|1536
|2005.06.02 17:00
|delete
|505
|11.60
|1.8090
|1.8140
|1.7091
|1537
|2005.06.03 09:00
|buy stop
|506
|11.80
|1.8207
|1.8157
|1.9206
|1538
|2005.06.03 09:00
|sell stop
|507
|11.80
|1.8130
|1.8180
|1.7131
|1539
|2005.06.03 14:30
|buy
|506
|11.80
|1.8207
|1.8157
|1.9206
|1540
|2005.06.03 16:04
|s/l
|506
|11.80
|1.8157
|1.8157
|1.9206
|-5900.00
|52882.42
|1541
|2005.06.03 17:00
|delete
|507
|11.80
|1.8130
|1.8180
|1.7131
|1542
|2005.06.06 09:00
|buy stop
|508
|10.60
|1.8205
|1.8155
|1.9204
|1543
|2005.06.06 09:00
|sell stop
|509
|10.60
|1.8141
|1.8191
|1.7142
|1544
|2005.06.06 10:51
|buy
|508
|10.60
|1.8205
|1.8155
|1.9204
|1545
|2005.06.06 17:00
|close
|508
|10.60
|1.8190
|1.8155
|1.9204
|-1589.99
|51292.43
|1546
|2005.06.06 17:00
|delete
|509
|10.60
|1.8141
|1.8191
|1.7142
|1547
|2005.06.07 09:00
|buy stop
|510
|10.30
|1.8303
|1.8253
|1.9302
|1548
|2005.06.07 09:00
|sell stop
|511
|10.30
|1.8225
|1.8275
|1.7226
|1549
|2005.06.07 09:34
|buy
|510
|10.30
|1.8303
|1.8253
|1.9302
|1550
|2005.06.07 17:00
|close
|510
|10.30
|1.8299
|1.8253
|1.9302
|-411.97
|50880.46
|1551
|2005.06.07 17:00
|delete
|511
|10.30
|1.8225
|1.8275
|1.7226
|1552
|2005.06.08 09:00
|buy stop
|512
|10.20
|1.8389
|1.8339
|1.9388
|1553
|2005.06.08 09:00
|sell stop
|513
|10.20
|1.8326
|1.8376
|1.7327
|1554
|2005.06.08 15:25
|buy
|512
|10.20
|1.8389
|1.8339
|1.9388
|1555
|2005.06.08 17:00
|close
|512
|10.20
|1.8386
|1.8339
|1.9388
|-306.08
|50574.38
|1556
|2005.06.08 17:00
|delete
|513
|10.20
|1.8326
|1.8376
|1.7327
|1557
|2005.06.09 09:00
|buy stop
|514
|10.10
|1.8279
|1.8229
|1.9278
|1558
|2005.06.09 09:00
|sell stop
|515
|10.10
|1.8228
|1.8278
|1.7229
|1559
|2005.06.09 13:13
|sell
|515
|10.10
|1.8228
|1.8278
|1.7229
|1560
|2005.06.09 16:30
|modify
|515
|10.10
|1.8228
|1.8223
|1.7229
|1561
|2005.06.09 17:00
|delete
|514
|10.10
|1.8279
|1.8229
|1.9278
|1562
|2005.06.09 17:00
|close
|515
|10.10
|1.8183
|1.8223
|1.7229
|4545.00
|55119.38
|1563
|2005.06.10 09:00
|buy stop
|516
|11.00
|1.8233
|1.8183
|1.9232
|1564
|2005.06.10 09:00
|sell stop
|517
|11.00
|1.8175
|1.8225
|1.7176
|1565
|2005.06.10 10:43
|buy
|516
|11.00
|1.8233
|1.8183
|1.9232
|1566
|2005.06.10 16:11
|s/l
|516
|11.00
|1.8183
|1.8183
|1.9232
|-5500.00
|49619.38
|1567
|2005.06.10 16:12
|sell
|517
|11.00
|1.8175
|1.8225
|1.7176
|1568
|2005.06.10 17:00
|close
|517
|11.00
|1.8138
|1.8225
|1.7176
|4069.97
|53689.35
|1569
|2005.06.13 09:00
|buy stop
|518
|10.70
|1.8130
|1.8084
|1.9129
|1570
|2005.06.13 09:00
|sell stop
|519
|10.70
|1.8084
|1.8130
|1.7085
|1571
|2005.06.13 09:37
|sell
|519
|10.70
|1.8084
|1.8130
|1.7085
|1572
|2005.06.13 11:30
|modify
|519
|10.70
|1.8084
|1.8079
|1.7085
|1573
|2005.06.13 17:00
|delete
|518
|10.70
|1.8130
|1.8084
|1.9129
|1574
|2005.06.13 17:00
|close
|519
|10.70
|1.8018
|1.8079
|1.7085
|7061.93
|60751.28
|1575
|2005.06.14 09:00
|buy stop
|520
|12.20
|1.8100
|1.8050
|1.9099
|1576
|2005.06.14 09:00
|sell stop
|521
|12.20
|1.8031
|1.8081
|1.7032
|1577
|2005.06.14 09:14
|buy
|520
|12.20
|1.8100
|1.8050
|1.9099
|1578
|2005.06.14 15:00
|modify
|520
|12.20
|1.8100
|1.8105
|1.9099
|1579
|2005.06.14 15:04
|s/l
|520
|12.20
|1.8105
|1.8105
|1.9099
|610.00
|61361.28
|1580
|2005.06.14 17:00
|delete
|521
|12.20
|1.8031
|1.8081
|1.7032
|1581
|2005.06.15 09:00
|buy stop
|522
|12.30
|1.8111
|1.8067
|1.9110
|1582
|2005.06.15 09:00
|sell stop
|523
|12.30
|1.8067
|1.8111
|1.7068
|1583
|2005.06.15 09:56
|buy
|522
|12.30
|1.8111
|1.8067
|1.9110
|1584
|2005.06.15 10:31
|s/l
|522
|12.30
|1.8067
|1.8067
|1.9110
|-5412.00
|55949.28
|1585
|2005.06.15 10:31
|sell
|523
|12.30
|1.8067
|1.8111
|1.7068
|1586
|2005.06.15 14:20
|s/l
|523
|12.30
|1.8111
|1.8111
|1.7068
|-5412.00
|50537.28
|1587
|2005.06.16 09:00
|buy stop
|524
|10.10
|1.8220
|1.8175
|1.9219
|1588
|2005.06.16 09:00
|sell stop
|525
|10.10
|1.8175
|1.8220
|1.7176
|1589
|2005.06.16 10:30
|sell
|525
|10.10
|1.8175
|1.8220
|1.7176
|1590
|2005.06.16 11:42
|s/l
|525
|10.10
|1.8220
|1.8220
|1.7176
|-4545.00
|45992.28
|1591
|2005.06.16 11:42
|buy
|524
|10.10
|1.8220
|1.8175
|1.9219
|1592
|2005.06.16 15:00
|modify
|524
|10.10
|1.8220
|1.8225
|1.9219
|1593
|2005.06.16 15:48
|s/l
|524
|10.10
|1.8225
|1.8225
|1.9219
|505.00
|46497.28
|1594
|2005.06.17 09:00
|buy stop
|526
|9.30
|1.8235
|1.8187
|1.9234
|1595
|2005.06.17 09:00
|sell stop
|527
|9.30
|1.8187
|1.8235
|1.7188
|1596
|2005.06.17 09:08
|buy
|526
|9.30
|1.8235
|1.8187
|1.9234
|1597
|2005.06.17 12:30
|modify
|526
|9.30
|1.8235
|1.8240
|1.9234
|1598
|2005.06.17 14:09
|s/l
|526
|9.30
|1.8240
|1.8240
|1.9234
|465.00
|46962.28
|1599
|2005.06.17 17:00
|delete
|527
|9.30
|1.8187
|1.8235
|1.7188
|1600
|2005.06.20 09:00
|buy stop
|528
|9.40
|1.8296
|1.8246
|1.9295
|1601
|2005.06.20 09:00
|sell stop
|529
|9.40
|1.8240
|1.8290
|1.7241
|1602
|2005.06.20 13:44
|sell
|529
|9.40
|1.8240
|1.8290
|1.7241
|1603
|2005.06.20 17:00
|delete
|528
|9.40
|1.8296
|1.8246
|1.9295
|1604
|2005.06.20 17:00
|close
|529
|9.40
|1.8242
|1.8290
|1.7241
|-188.00
|46774.28
|1605
|2005.06.21 09:00
|buy stop
|530
|9.30
|1.8250
|1.8217
|1.9249
|1606
|2005.06.21 09:00
|sell stop
|531
|9.30
|1.8217
|1.8250
|1.7218
|1607
|2005.06.21 09:19
|sell
|531
|9.30
|1.8217
|1.8250
|1.7218
|1608
|2005.06.21 10:00
|modify
|531
|9.30
|1.8217
|1.8212
|1.7218
|1609
|2005.06.21 14:57
|s/l
|531
|9.30
|1.8212
|1.8212
|1.7218
|465.00
|47239.28
|1610
|2005.06.21 16:47
|buy
|530
|9.30
|1.8250
|1.8217
|1.9249
|1611
|2005.06.21 17:00
|close
|530
|9.30
|1.8260
|1.8217
|1.9249
|929.98
|48169.26
|1612
|2005.06.22 09:00
|buy stop
|532
|9.60
|1.8325
|1.8275
|1.9324
|1613
|2005.06.22 09:00
|sell stop
|533
|9.60
|1.8265
|1.8315
|1.7266
|1614
|2005.06.22 10:15
|buy
|532
|9.60
|1.8325
|1.8275
|1.9324
|1615
|2005.06.22 10:30
|s/l
|532
|9.60
|1.8275
|1.8275
|1.9324
|-4800.00
|43369.26
|1616
|2005.06.22 10:30
|sell
|533
|9.60
|1.8265
|1.8315
|1.7266
|1617
|2005.06.22 11:00
|modify
|533
|9.60
|1.8265
|1.8260
|1.7266
|1618
|2005.06.22 17:00
|close
|533
|9.60
|1.8230
|1.8260
|1.7266
|3360.11
|46729.37
|1619
|2005.06.23 09:00
|buy stop
|534
|9.30
|1.8227
|1.8183
|1.9226
|1620
|2005.06.23 09:00
|sell stop
|535
|9.30
|1.8183
|1.8227
|1.7184
|1621
|2005.06.23 13:46
|buy
|534
|9.30
|1.8227
|1.8183
|1.9226
|1622
|2005.06.23 14:39
|s/l
|534
|9.30
|1.8183
|1.8183
|1.9226
|-4092.00
|42637.37
|1623
|2005.06.23 14:39
|sell
|535
|9.30
|1.8183
|1.8227
|1.7184
|1624
|2005.06.23 17:00
|close
|535
|9.30
|1.8196
|1.8227
|1.7184
|-1209.04
|41428.33
|1625
|2005.06.24 09:00
|buy stop
|536
|8.30
|1.8187
|1.8139
|1.9186
|1626
|2005.06.24 09:00
|sell stop
|537
|8.30
|1.8139
|1.8187
|1.7140
|1627
|2005.06.24 09:20
|buy
|536
|8.30
|1.8187
|1.8139
|1.9186
|1628
|2005.06.24 12:00
|modify
|536
|8.30
|1.8187
|1.8192
|1.9186
|1629
|2005.06.24 14:53
|s/l
|536
|8.30
|1.8192
|1.8192
|1.9186
|415.00
|41843.33
|1630
|2005.06.24 17:00
|delete
|537
|8.30
|1.8139
|1.8187
|1.7140
|1631
|2005.06.27 09:00
|buy stop
|538
|8.40
|1.8294
|1.8244
|1.9293
|1632
|2005.06.27 09:00
|sell stop
|539
|8.40
|1.8230
|1.8280
|1.7231
|1633
|2005.06.27 09:55
|buy
|538
|8.40
|1.8294
|1.8244
|1.9293
|1634
|2005.06.27 17:00
|close
|538
|8.40
|1.8260
|1.8244
|1.9293
|-2856.02
|38987.31
|1635
|2005.06.27 17:00
|delete
|539
|8.40
|1.8230
|1.8280
|1.7231
|1636
|2005.06.28 09:00
|buy stop
|540
|7.80
|1.8277
|1.8227
|1.9276
|1637
|2005.06.28 09:00
|sell stop
|541
|7.80
|1.8219
|1.8269
|1.7220
|1638
|2005.06.28 09:09
|sell
|541
|7.80
|1.8219
|1.8269
|1.7220
|1639
|2005.06.28 11:00
|modify
|541
|7.80
|1.8219
|1.8214
|1.7220
|1640
|2005.06.28 12:19
|s/l
|541
|7.80
|1.8214
|1.8214
|1.7220
|390.00
|39377.31
|1641
|2005.06.28 17:00
|delete
|540
|7.80
|1.8277
|1.8227
|1.9276
|1642
|2005.06.29 09:00
|buy stop
|542
|7.90
|1.8189
|1.8139
|1.9188
|1643
|2005.06.29 09:00
|sell stop
|543
|7.90
|1.8135
|1.8185
|1.7136
|1644
|2005.06.29 09:54
|sell
|543
|7.90
|1.8135
|1.8185
|1.7136
|1645
|2005.06.29 12:30
|modify
|543
|7.90
|1.8135
|1.8130
|1.7136
|1646
|2005.06.29 17:00
|delete
|542
|7.90
|1.8189
|1.8139
|1.9188
|1647
|2005.06.29 17:00
|close
|543
|7.90
|1.8050
|1.8130
|1.7136
|6715.00
|46092.31
|1648
|2005.06.30 09:00
|buy stop
|544
|9.20
|1.8111
|1.8061
|1.9110
|1649
|2005.06.30 09:00
|sell stop
|545
|9.20
|1.8059
|1.8109
|1.7060
|1650
|2005.06.30 09:32
|sell
|545
|9.20
|1.8059
|1.8109
|1.7060
|1651
|2005.06.30 11:00
|modify
|545
|9.20
|1.8059
|1.8054
|1.7060
|1652
|2005.06.30 17:00
|delete
|544
|9.20
|1.8111
|1.8061
|1.9110
|1653
|2005.06.30 17:00
|close
|545
|9.20
|1.7929
|1.8054
|1.7060
|11960.00
|58052.31
|1654
|2005.07.01 09:00
|buy stop
|546
|11.60
|1.7871
|1.7821
|1.8870
|1655
|2005.07.01 09:00
|sell stop
|547
|11.60
|1.7810
|1.7860
|1.6811
|1656
|2005.07.01 09:20
|sell
|547
|11.60
|1.7810
|1.7860
|1.6811
|1657
|2005.07.01 09:30
|modify
|547
|11.60
|1.7810
|1.7805
|1.6811
|1658
|2005.07.01 10:44
|s/l
|547
|11.60
|1.7805
|1.7805
|1.6811
|580.00
|58632.31
|1659
|2005.07.01 17:00
|delete
|546
|11.60
|1.7871
|1.7821
|1.8870
|1660
|2005.07.04 09:00
|buy stop
|548
|11.70
|1.7644
|1.7594
|1.8643
|1661
|2005.07.04 09:00
|sell stop
|549
|11.70
|1.7577
|1.7627
|1.6578
|1662
|2005.07.04 09:38
|buy
|548
|11.70
|1.7644
|1.7594
|1.8643
|1663
|2005.07.04 11:38
|s/l
|548
|11.70
|1.7594
|1.7594
|1.8643
|-5850.00
|52782.31
|1664
|2005.07.04 12:19
|sell
|549
|11.70
|1.7577
|1.7627
|1.6578
|1665
|2005.07.04 17:00
|close
|549
|11.70
|1.7616
|1.7627
|1.6578
|-4562.94
|48219.37
|1666
|2005.07.05 09:00
|buy stop
|550
|9.60
|1.7623
|1.7573
|1.8622
|1667
|2005.07.05 09:00
|sell stop
|551
|9.60
|1.7518
|1.7568
|1.6519
|1668
|2005.07.05 09:05
|sell
|551
|9.60
|1.7518
|1.7568
|1.6519
|1669
|2005.07.05 10:25
|s/l
|551
|9.60
|1.7568
|1.7568
|1.6519
|-4800.00
|43419.37
|1670
|2005.07.05 17:00
|delete
|550
|9.60
|1.7623
|1.7573
|1.8622
|1671
|2005.07.06 09:00
|buy stop
|552
|8.70
|1.7617
|1.7567
|1.8616
|1672
|2005.07.06 09:00
|sell stop
|553
|8.70
|1.7547
|1.7597
|1.6548
|1673
|2005.07.06 11:20
|sell
|553
|8.70
|1.7547
|1.7597
|1.6548
|1674
|2005.07.06 17:00
|delete
|552
|8.70
|1.7617
|1.7567
|1.8616
|1675
|2005.07.06 17:00
|close
|553
|8.70
|1.7581
|1.7597
|1.6548
|-2958.00
|40461.37
|1676
|2005.07.07 09:00
|buy stop
|554
|8.10
|1.7536
|1.7487
|1.8535
|1677
|2005.07.07 09:00
|sell stop
|555
|8.10
|1.7487
|1.7536
|1.6488
|1678
|2005.07.07 09:46
|buy
|554
|8.10
|1.7536
|1.7487
|1.8535
|1679
|2005.07.07 11:18
|s/l
|554
|8.10
|1.7487
|1.7487
|1.8535
|-3969.00
|36492.37
|1680
|2005.07.07 11:18
|sell
|555
|8.10
|1.7487
|1.7536
|1.6488
|1681
|2005.07.07 11:30
|modify
|555
|8.10
|1.7487
|1.7482
|1.6488
|1682
|2005.07.07 11:35
|s/l
|555
|8.10
|1.7482
|1.7482
|1.6488
|405.00
|36897.37
|1683
|2005.07.08 09:00
|buy stop
|556
|7.40
|1.7431
|1.7398
|1.8430
|1684
|2005.07.08 09:00
|sell stop
|557
|7.40
|1.7398
|1.7431
|1.6399
|1685
|2005.07.08 09:07
|sell
|557
|7.40
|1.7398
|1.7431
|1.6399
|1686
|2005.07.08 09:30
|modify
|557
|7.40
|1.7398
|1.7393
|1.6399
|1687
|2005.07.08 15:09
|s/l
|557
|7.40
|1.7393
|1.7393
|1.6399
|370.00
|37267.37
|1688
|2005.07.08 15:49
|buy
|556
|7.40
|1.7431
|1.7398
|1.8430
|1689
|2005.07.08 16:19
|s/l
|556
|7.40
|1.7398
|1.7398
|1.8430
|-2442.00
|34825.37
|1690
|2005.07.11 09:00
|buy stop
|558
|7.00
|1.7450
|1.7411
|1.8449
|1691
|2005.07.11 09:00
|sell stop
|559
|7.00
|1.7411
|1.7450
|1.6412
|1692
|2005.07.11 09:15
|sell
|559
|7.00
|1.7411
|1.7450
|1.6412
|1693
|2005.07.11 10:09
|s/l
|559
|7.00
|1.7450
|1.7450
|1.6412
|-2730.00
|32095.37
|1694
|2005.07.11 10:09
|buy
|558
|7.00
|1.7450
|1.7411
|1.8449
|1695
|2005.07.11 16:30
|modify
|558
|7.00
|1.7450
|1.7455
|1.8449
|1696
|2005.07.11 17:00
|close
|558
|7.00
|1.7551
|1.7455
|1.8449
|7070.01
|39165.38
|1697
|2005.07.12 09:00
|buy stop
|560
|7.80
|1.7669
|1.7619
|1.8668
|1698
|2005.07.12 09:00
|sell stop
|561
|7.80
|1.7619
|1.7669
|1.6620
|1699
|2005.07.12 09:21
|buy
|560
|7.80
|1.7669
|1.7619
|1.8668
|1700
|2005.07.12 12:30
|modify
|560
|7.80
|1.7669
|1.7674
|1.8668
|1701
|2005.07.12 13:23
|s/l
|560
|7.80
|1.7674
|1.7674
|1.8668
|390.00
|39555.38
|1702
|2005.07.12 17:00
|delete
|561
|7.80
|1.7619
|1.7669
|1.6620
|1703
|2005.07.13 09:00
|buy stop
|562
|7.90
|1.7759
|1.7722
|1.8758
|1704
|2005.07.13 09:00
|sell stop
|563
|7.90
|1.7722
|1.7759
|1.6723
|1705
|2005.07.13 09:12
|sell
|563
|7.90
|1.7722
|1.7759
|1.6723
|1706
|2005.07.13 10:00
|modify
|563
|7.90
|1.7722
|1.7717
|1.6723
|1707
|2005.07.13 17:00
|delete
|562
|7.90
|1.7759
|1.7722
|1.8758
|1708
|2005.07.13 17:00
|close
|563
|7.90
|1.7550
|1.7717
|1.6723
|13588.00
|53143.38
|1709
|2005.07.14 09:00
|buy stop
|564
|10.60
|1.7654
|1.7604
|1.8653
|1710
|2005.07.14 09:00
|sell stop
|565
|10.60
|1.7592
|1.7642
|1.6593
|1711
|2005.07.14 12:11
|sell
|565
|10.60
|1.7592
|1.7642
|1.6593
|1712
|2005.07.14 17:00
|delete
|564
|10.60
|1.7654
|1.7604
|1.8653
|1713
|2005.07.14 17:00
|close
|565
|10.60
|1.7609
|1.7642
|1.6593
|-1802.00
|51341.38
|1714
|2005.07.15 09:00
|buy stop
|566
|10.30
|1.7644
|1.7594
|1.8643
|1715
|2005.07.15 09:00
|sell stop
|567
|10.30
|1.7590
|1.7640
|1.6591
|1716
|2005.07.15 11:58
|sell
|567
|10.30
|1.7590
|1.7640
|1.6591
|1717
|2005.07.15 15:00
|modify
|567
|10.30
|1.7590
|1.7585
|1.6591
|1718
|2005.07.15 17:00
|delete
|566
|10.30
|1.7644
|1.7594
|1.8643
|1719
|2005.07.15 17:00
|close
|567
|10.30
|1.7539
|1.7585
|1.6591
|5253.00
|56594.38
|1720
|2005.07.18 09:00
|buy stop
|568
|11.30
|1.7566
|1.7516
|1.8565
|1721
|2005.07.18 09:00
|sell stop
|569
|11.30
|1.7504
|1.7554
|1.6505
|1722
|2005.07.18 09:29
|sell
|569
|11.30
|1.7504
|1.7554
|1.6505
|1723
|2005.07.18 10:30
|modify
|569
|11.30
|1.7504
|1.7499
|1.6505
|1724
|2005.07.18 15:20
|s/l
|569
|11.30
|1.7499
|1.7499
|1.6505
|565.00
|57159.38
|1725
|2005.07.18 17:00
|delete
|568
|11.30
|1.7566
|1.7516
|1.8565
|1726
|2005.07.19 09:00
|buy stop
|570
|11.40
|1.7450
|1.7400
|1.8449
|1727
|2005.07.19 09:00
|sell stop
|571
|11.40
|1.7390
|1.7440
|1.6391
|1728
|2005.07.19 09:05
|sell
|571
|11.40
|1.7390
|1.7440
|1.6391
|1729
|2005.07.19 11:30
|s/l
|571
|11.40
|1.7440
|1.7440
|1.6391
|-5700.00
|51459.38
|1730
|2005.07.19 17:00
|delete
|570
|11.40
|1.7450
|1.7400
|1.8449
|1731
|2005.07.20 09:00
|buy stop
|572
|10.30
|1.7395
|1.7345
|1.8394
|1732
|2005.07.20 09:00
|sell stop
|573
|10.30
|1.7344
|1.7394
|1.6345
|1733
|2005.07.20 09:48
|buy
|572
|10.30
|1.7395
|1.7345
|1.8394
|1734
|2005.07.20 10:30
|modify
|572
|10.30
|1.7395
|1.7400
|1.8394
|1735
|2005.07.20 10:30
|s/l
|572
|10.30
|1.7400
|1.7400
|1.8394
|515.00
|51974.38
|1736
|2005.07.20 10:37
|sell
|573
|10.30
|1.7344
|1.7394
|1.6345
|1737
|2005.07.20 11:51
|s/l
|573
|10.30
|1.7394
|1.7394
|1.6345
|-5150.00
|46824.38
|1738
|2005.07.21 09:00
|buy stop
|574
|9.40
|1.7469
|1.7419
|1.8468
|1739
|2005.07.21 09:00
|sell stop
|575
|9.40
|1.7409
|1.7459
|1.6410
|1740
|2005.07.21 09:02
|buy
|574
|9.40
|1.7469
|1.7419
|1.8468
|1741
|2005.07.21 13:30
|modify
|574
|9.40
|1.7469
|1.7474
|1.8468
|1742
|2005.07.21 14:34
|s/l
|574
|9.40
|1.7474
|1.7474
|1.8468
|470.00
|47294.38
|1743
|2005.07.21 17:00
|delete
|575
|9.40
|1.7409
|1.7459
|1.6410
|1744
|2005.07.22 09:00
|buy stop
|576
|9.50
|1.7576
|1.7526
|1.8575
|1745
|2005.07.22 09:00
|sell stop
|577
|9.50
|1.7512
|1.7562
|1.6513
|1746
|2005.07.22 12:40
|sell
|577
|9.50
|1.7512
|1.7562
|1.6513
|1747
|2005.07.22 13:00
|modify
|577
|9.50
|1.7512
|1.7507
|1.6513
|1748
|2005.07.22 13:31
|s/l
|577
|9.50
|1.7507
|1.7507
|1.6513
|475.00
|47769.38
|1749
|2005.07.22 17:00
|delete
|576
|9.50
|1.7576
|1.7526
|1.8575
|1750
|2005.07.25 09:00
|buy stop
|578
|9.60
|1.7387
|1.7337
|1.8386
|1751
|2005.07.25 09:00
|sell stop
|579
|9.60
|1.7325
|1.7375
|1.6326
|1752
|2005.07.25 10:33
|buy
|578
|9.60
|1.7387
|1.7337
|1.8386
|1753
|2005.07.25 16:30
|modify
|578
|9.60
|1.7387
|1.7392
|1.8386
|1754
|2005.07.25 17:00
|close
|578
|9.60
|1.7437
|1.7392
|1.8386
|4800.03
|52569.41
|1755
|2005.07.25 17:00
|delete
|579
|9.60
|1.7325
|1.7375
|1.6326
|1756
|2005.07.26 09:00
|buy stop
|580
|10.50
|1.7469
|1.7419
|1.8468
|1757
|2005.07.26 09:00
|sell stop
|581
|10.50
|1.7413
|1.7463
|1.6414
|1758
|2005.07.26 09:46
|sell
|581
|10.50
|1.7413
|1.7463
|1.6414
|1759
|2005.07.26 11:00
|modify
|581
|10.50
|1.7413
|1.7408
|1.6414
|1760
|2005.07.26 13:11
|s/l
|581
|10.50
|1.7408
|1.7408
|1.6414
|525.00
|53094.41
|1761
|2005.07.26 17:00
|delete
|580
|10.50
|1.7469
|1.7419
|1.8468
|1762
|2005.07.27 09:00
|buy stop
|582
|10.60
|1.7374
|1.7344
|1.8373
|1763
|2005.07.27 09:00
|sell stop
|583
|10.60
|1.7344
|1.7374
|1.6345
|1764
|2005.07.27 09:12
|sell
|583
|10.60
|1.7344
|1.7374
|1.6345
|1765
|2005.07.27 10:37
|s/l
|583
|10.60
|1.7374
|1.7374
|1.6345
|-3180.00
|49914.41
|1766
|2005.07.27 10:37
|buy
|582
|10.60
|1.7374
|1.7344
|1.8373
|1767
|2005.07.27 14:34
|s/l
|582
|10.60
|1.7344
|1.7344
|1.8373
|-3180.00
|46734.41
|1768
|2005.07.28 09:00
|buy stop
|584
|9.30
|1.7459
|1.7413
|1.8458
|1769
|2005.07.28 09:00
|sell stop
|585
|9.30
|1.7413
|1.7459
|1.6414
|1770
|2005.07.28 09:04
|sell
|585
|9.30
|1.7413
|1.7459
|1.6414
|1771
|2005.07.28 12:57
|s/l
|585
|9.30
|1.7459
|1.7459
|1.6414
|-4278.00
|42456.41
|1772
|2005.07.28 12:57
|buy
|584
|9.30
|1.7459
|1.7413
|1.8458
|1773
|2005.07.28 13:30
|modify
|584
|9.30
|1.7459
|1.7464
|1.8458
|1774
|2005.07.28 17:00
|close
|584
|9.30
|1.7521
|1.7464
|1.8458
|5765.99
|48222.40
|1775
|2005.07.29 09:00
|buy stop
|586
|9.60
|1.7568
|1.7533
|1.8567
|1776
|2005.07.29 09:00
|sell stop
|587
|9.60
|1.7533
|1.7568
|1.6534
|1777
|2005.07.29 09:52
|sell
|587
|9.60
|1.7533
|1.7568
|1.6534
|1778
|2005.07.29 12:45
|s/l
|587
|9.60
|1.7568
|1.7568
|1.6534
|-3360.00
|44862.40
|1779
|2005.07.29 12:45
|buy
|586
|9.60
|1.7568
|1.7533
|1.8567
|1780
|2005.07.29 13:44
|s/l
|586
|9.60
|1.7533
|1.7533
|1.8567
|-3360.00
|41502.40
|1781
|2005.08.01 09:00
|buy stop
|588
|8.30
|1.7635
|1.7594
|1.8634
|1782
|2005.08.01 09:00
|sell stop
|589
|8.30
|1.7594
|1.7635
|1.6595
|1783
|2005.08.01 09:02
|buy
|588
|8.30
|1.7635
|1.7594
|1.8634
|1784
|2005.08.01 10:30
|modify
|588
|8.30
|1.7635
|1.7640
|1.8634
|1785
|2005.08.01 17:00
|close
|588
|8.30
|1.7702
|1.7640
|1.8634
|5561.01
|47063.41
|1786
|2005.08.01 17:00
|delete
|589
|8.30
|1.7594
|1.7635
|1.6595
|1787
|2005.08.02 09:00
|buy stop
|590
|9.40
|1.7732
|1.7687
|1.8731
|1788
|2005.08.02 09:00
|sell stop
|591
|9.40
|1.7687
|1.7732
|1.6688
|1789
|2005.08.02 09:07
|sell
|591
|9.40
|1.7687
|1.7732
|1.6688
|1790
|2005.08.02 09:48
|s/l
|591
|9.40
|1.7732
|1.7732
|1.6688
|-4230.00
|42833.41
|1791
|2005.08.02 09:48
|buy
|590
|9.40
|1.7732
|1.7687
|1.8731
|1792
|2005.08.02 09:48
|sell stop
|592
|8.60
|1.7672
|1.7722
|1.6673
|1793
|2005.08.02 17:00
|close
|590
|9.40
|1.7706
|1.7687
|1.8731
|-2444.04
|40389.37
|1794
|2005.08.02 17:00
|delete
|592
|8.60
|1.7672
|1.7722
|1.6673
|1795
|2005.08.03 09:00
|buy stop
|593
|8.10
|1.7702
|1.7652
|1.8701
|1796
|2005.08.03 09:00
|sell stop
|594
|8.10
|1.7649
|1.7699
|1.6650
|1797
|2005.08.03 09:15
|buy
|593
|8.10
|1.7702
|1.7652
|1.8701
|1798
|2005.08.03 11:00
|modify
|593
|8.10
|1.7702
|1.7707
|1.8701
|1799
|2005.08.03 17:00
|close
|593
|8.10
|1.7799
|1.7707
|1.8701
|7856.96
|48246.33
|1800
|2005.08.03 17:00
|delete
|594
|8.10
|1.7649
|1.7699
|1.6650
|1801
|2005.08.04 09:00
|buy stop
|595
|9.70
|1.7795
|1.7750
|1.8794
|1802
|2005.08.04 09:00
|sell stop
|596
|9.70
|1.7750
|1.7795
|1.6751
|1803
|2005.08.04 09:26
|sell
|596
|9.70
|1.7750
|1.7795
|1.6751
|1804
|2005.08.04 10:30
|modify
|596
|9.70
|1.7750
|1.7745
|1.6751
|1805
|2005.08.04 10:43
|s/l
|596
|9.70
|1.7745
|1.7745
|1.6751
|485.00
|48731.33
|1806
|2005.08.04 12:30
|buy
|595
|9.70
|1.7795
|1.7750
|1.8794
|1807
|2005.08.04 14:26
|s/l
|595
|9.70
|1.7750
|1.7750
|1.8794
|-4365.00
|44366.33
|1808
|2005.08.05 09:00
|buy stop
|597
|8.90
|1.7795
|1.7745
|1.8794
|1809
|2005.08.05 09:00
|sell stop
|598
|8.90
|1.7743
|1.7793
|1.6744
|1810
|2005.08.05 09:10
|buy
|597
|8.90
|1.7795
|1.7745
|1.8794
|1811
|2005.08.05 14:36
|s/l
|597
|8.90
|1.7745
|1.7745
|1.8794
|-4450.00
|39916.33
|1812
|2005.08.05 14:36
|sell
|598
|8.90
|1.7743
|1.7793
|1.6744
|1813
|2005.08.05 17:00
|close
|598
|8.90
|1.7744
|1.7793
|1.6744
|-88.94
|39827.39
|1814
|2005.08.08 09:00
|sell stop
|599
|8.00
|1.7722
|1.7763
|1.6723
|1815
|2005.08.08 09:00
|buy stop
|600
|8.00
|1.7763
|1.7722
|1.8762
|1816
|2005.08.08 09:02
|buy
|600
|8.00
|1.7763
|1.7722
|1.8762
|1817
|2005.08.08 10:00
|modify
|600
|8.00
|1.7763
|1.7768
|1.8762
|1818
|2005.08.08 17:00
|delete
|599
|8.00
|1.7722
|1.7763
|1.6723
|1819
|2005.08.08 17:00
|close
|600
|8.00
|1.7871
|1.7768
|1.8762
|8640.06
|48467.45
|1820
|2005.08.09 09:00
|buy stop
|601
|9.70
|1.7926
|1.7876
|1.8925
|1821
|2005.08.09 09:00
|sell stop
|602
|9.70
|1.7849
|1.7899
|1.6850
|1822
|2005.08.09 09:32
|sell
|602
|9.70
|1.7849
|1.7899
|1.6850
|1823
|2005.08.09 17:00
|delete
|601
|9.70
|1.7926
|1.7876
|1.8925
|1824
|2005.08.09 17:02
|close
|602
|9.70
|1.7851
|1.7899
|1.6850
|-194.03
|48273.42
|1825
|2005.08.10 09:00
|buy stop
|603
|9.70
|1.7923
|1.7873
|1.8922
|1826
|2005.08.10 09:00
|sell stop
|604
|9.70
|1.7868
|1.7918
|1.6869
|1827
|2005.08.10 09:06
|buy
|603
|9.70
|1.7923
|1.7873
|1.8922
|1828
|2005.08.10 12:00
|modify
|603
|9.70
|1.7923
|1.7928
|1.8922
|1829
|2005.08.10 14:13
|s/l
|603
|9.70
|1.7928
|1.7928
|1.8922
|485.00
|48758.42
|1830
|2005.08.10 17:00
|delete
|604
|9.70
|1.7868
|1.7918
|1.6869
|1831
|2005.08.11 09:00
|buy stop
|605
|9.80
|1.8018
|1.7968
|1.9017
|1832
|2005.08.11 09:00
|sell stop
|606
|9.80
|1.7956
|1.8006
|1.6957
|1833
|2005.08.11 09:45
|buy
|605
|9.80
|1.8018
|1.7968
|1.9017
|1834
|2005.08.11 10:30
|modify
|605
|9.80
|1.8018
|1.8023
|1.9017
|1835
|2005.08.11 11:23
|s/l
|605
|9.80
|1.8023
|1.8023
|1.9017
|490.00
|49248.42
|1836
|2005.08.11 17:00
|delete
|606
|9.80
|1.7956
|1.8006
|1.6957
|1837
|2005.08.12 09:00
|buy stop
|607
|9.80
|1.8138
|1.8088
|1.9137
|1838
|2005.08.12 09:00
|sell stop
|608
|9.80
|1.8078
|1.8128
|1.7079
|1839
|2005.08.12 09:03
|buy
|607
|9.80
|1.8138
|1.8088
|1.9137
|1840
|2005.08.12 10:30
|modify
|607
|9.80
|1.8138
|1.8143
|1.9137
|1841
|2005.08.12 13:03
|s/l
|607
|9.80
|1.8143
|1.8143
|1.9137
|490.00
|49738.42
|1842
|2005.08.12 15:04
|sell
|608
|9.80
|1.8078
|1.8128
|1.7079
|1843
|2005.08.12 15:37
|s/l
|608
|9.80
|1.8128
|1.8128
|1.7079
|-4900.00
|44838.42
|1844
|2005.08.15 09:00
|buy stop
|609
|9.00
|1.8157
|1.8114
|1.9156
|1845
|2005.08.15 09:00
|sell stop
|610
|9.00
|1.8114
|1.8157
|1.7115
|1846
|2005.08.15 11:00
|sell
|610
|9.00
|1.8114
|1.8157
|1.7115
|1847
|2005.08.15 13:30
|modify
|610
|9.00
|1.8114
|1.8109
|1.7115
|1848
|2005.08.15 14:05
|s/l
|610
|9.00
|1.8109
|1.8109
|1.7115
|450.00
|45288.42
|1849
|2005.08.15 17:00
|delete
|609
|9.00
|1.8157
|1.8114
|1.9156
|1850
|2005.08.16 09:00
|buy stop
|611
|9.10
|1.8106
|1.8065
|1.9105
|1851
|2005.08.16 09:00
|sell stop
|612
|9.10
|1.8065
|1.8106
|1.7066
|1852
|2005.08.16 09:00
|buy
|611
|9.10
|1.8106
|1.8065
|1.9105
|1853
|2005.08.16 10:00
|modify
|611
|9.10
|1.8106
|1.8111
|1.9105
|1854
|2005.08.16 10:47
|s/l
|611
|9.10
|1.8111
|1.8111
|1.9105
|455.00
|45743.42
|1855
|2005.08.16 13:11
|sell
|612
|9.10
|1.8065
|1.8106
|1.7066
|1856
|2005.08.16 17:00
|close
|612
|9.10
|1.8098
|1.8106
|1.7066
|-3002.97
|42740.45
|1857
|2005.08.17 09:00
|buy stop
|613
|8.60
|1.8083
|1.8033
|1.9082
|1858
|2005.08.17 09:00
|sell stop
|614
|8.60
|1.8012
|1.8062
|1.7013
|1859
|2005.08.17 10:30
|buy
|613
|8.60
|1.8083
|1.8033
|1.9082
|1860
|2005.08.17 15:00
|modify
|613
|8.60
|1.8083
|1.8088
|1.9082
|1861
|2005.08.17 15:18
|s/l
|613
|8.60
|1.8088
|1.8088
|1.9082
|430.00
|43170.45
|1862
|2005.08.17 17:00
|delete
|614
|8.60
|1.8012
|1.8062
|1.7013
|1863
|2005.08.18 09:00
|buy stop
|615
|8.60
|1.8067
|1.8029
|1.9066
|1864
|2005.08.18 09:00
|sell stop
|616
|8.60
|1.8029
|1.8067
|1.7030
|1865
|2005.08.18 09:37
|buy
|615
|8.60
|1.8067
|1.8029
|1.9066
|1866
|2005.08.18 13:25
|s/l
|615
|8.60
|1.8029
|1.8029
|1.9066
|-3268.00
|39902.45
|1867
|2005.08.18 13:25
|sell
|616
|8.60
|1.8029
|1.8067
|1.7030
|1868
|2005.08.18 15:00
|modify
|616
|8.60
|1.8029
|1.8024
|1.7030
|1869
|2005.08.18 17:00
|close
|616
|8.60
|1.7946
|1.8024
|1.7030
|7138.05
|47040.50
|1870
|2005.08.19 09:00
|buy stop
|617
|9.40
|1.7945
|1.7895
|1.8944
|1871
|2005.08.19 09:00
|sell stop
|618
|9.40
|1.7893
|1.7943
|1.6894
|1872
|2005.08.19 09:39
|sell
|618
|9.40
|1.7893
|1.7943
|1.6894
|1873
|2005.08.19 11:07
|s/l
|618
|9.40
|1.7943
|1.7943
|1.6894
|-4700.00
|42340.50
|1874
|2005.08.19 11:07
|buy
|617
|9.40
|1.7945
|1.7895
|1.8944
|1875
|2005.08.19 11:30
|modify
|617
|9.40
|1.7945
|1.7950
|1.8944
|1876
|2005.08.19 12:25
|s/l
|617
|9.40
|1.7950
|1.7950
|1.8944
|470.00
|42810.50
|1877
|2005.08.22 09:00
|buy stop
|619
|8.60
|1.8008
|1.7960
|1.9007
|1878
|2005.08.22 09:00
|sell stop
|620
|8.60
|1.7960
|1.8008
|1.6961
|1879
|2005.08.22 09:06
|buy
|619
|8.60
|1.8008
|1.7960
|1.9007
|1880
|2005.08.22 11:16
|s/l
|619
|8.60
|1.7960
|1.7960
|1.9007
|-4128.00
|38682.50
|1881
|2005.08.22 11:16
|sell
|620
|8.60
|1.7960
|1.8008
|1.6961
|1882
|2005.08.22 13:00
|s/l
|620
|8.60
|1.8008
|1.8008
|1.6961
|-4128.00
|34554.50
|1883
|2005.08.23 09:00
|buy stop
|621
|6.90
|1.8018
|1.7968
|1.9017
|1884
|2005.08.23 09:00
|sell stop
|622
|6.90
|1.7964
|1.8014
|1.6965
|1885
|2005.08.23 11:50
|sell
|622
|6.90
|1.7964
|1.8014
|1.6965
|1886
|2005.08.23 17:00
|delete
|621
|6.90
|1.8018
|1.7968
|1.9017
|1887
|2005.08.23 17:00
|close
|622
|6.90
|1.7996
|1.8014
|1.6965
|-2208.00
|32346.50
|1888
|2005.08.24 09:00
|buy stop
|623
|6.50
|1.7947
|1.7912
|1.8946
|1889
|2005.08.24 09:00
|sell stop
|624
|6.50
|1.7912
|1.7947
|1.6913
|1890
|2005.08.24 09:58
|sell
|624
|6.50
|1.7912
|1.7947
|1.6913
|1891
|2005.08.24 11:46
|s/l
|624
|6.50
|1.7947
|1.7947
|1.6913
|-2275.00
|30071.50
|1892
|2005.08.24 11:46
|buy
|623
|6.50
|1.7947
|1.7912
|1.8946
|1893
|2005.08.24 15:00
|modify
|623
|6.50
|1.7947
|1.7952
|1.8946
|1894
|2005.08.24 17:00
|close
|623
|6.50
|1.7984
|1.7952
|1.8946
|2404.95
|32476.45
|1895
|2005.08.25 09:00
|buy stop
|625
|6.50
|1.8090
|1.8040
|1.9089
|1896
|2005.08.25 09:00
|sell stop
|626
|6.50
|1.8040
|1.8090
|1.7041
|1897
|2005.08.25 10:04
|sell
|626
|6.50
|1.8040
|1.8090
|1.7041
|1898
|2005.08.25 14:30
|modify
|626
|6.50
|1.8040
|1.8035
|1.7041
|1899
|2005.08.25 17:00
|delete
|625
|6.50
|1.8090
|1.8040
|1.9089
|1900
|2005.08.25 17:01
|close
|626
|6.50
|1.8022
|1.8035
|1.7041
|1169.99
|33646.44
|1901
|2005.08.26 09:00
|buy stop
|627
|6.70
|1.8052
|1.8017
|1.9051
|1902
|2005.08.26 09:00
|sell stop
|628
|6.70
|1.8017
|1.8052
|1.7018
|1903
|2005.08.26 09:17
|buy
|627
|6.70
|1.8052
|1.8017
|1.9051
|1904
|2005.08.26 16:30
|modify
|627
|6.70
|1.8052
|1.8057
|1.9051
|1905
|2005.08.26 17:00
|close
|627
|6.70
|1.8081
|1.8057
|1.9051
|1942.99
|35589.43
|1906
|2005.08.26 17:00
|delete
|628
|6.70
|1.8017
|1.8052
|1.7018
|1907
|2005.08.29 09:00
|sell stop
|629
|7.10
|1.8036
|1.8086
|1.7037
|1908
|2005.08.29 09:00
|buy stop
|630
|7.10
|1.8092
|1.8042
|1.9091
|1909
|2005.08.29 12:36
|sell
|629
|7.10
|1.8036
|1.8086
|1.7037
|1910
|2005.08.29 17:00
|close
|629
|7.10
|1.8026
|1.8086
|1.7037
|710.03
|36299.46
|1911
|2005.08.29 17:00
|delete
|630
|7.10
|1.8092
|1.8042
|1.9091
|1912
|2005.08.30 09:00
|buy stop
|631
|7.30
|1.7962
|1.7914
|1.8961
|1913
|2005.08.30 09:00
|sell stop
|632
|7.30
|1.7914
|1.7962
|1.6915
|1914
|2005.08.30 09:04
|sell
|632
|7.30
|1.7914
|1.7962
|1.6915
|1915
|2005.08.30 11:00
|modify
|632
|7.30
|1.7914
|1.7909
|1.6915
|1916
|2005.08.30 17:00
|delete
|631
|7.30
|1.7962
|1.7914
|1.8961
|1917
|2005.08.30 17:00
|close
|632
|7.30
|1.7844
|1.7909
|1.6915
|5110.00
|41409.46
|1918
|2005.08.31 09:00
|buy stop
|633
|8.30
|1.7867
|1.7828
|1.8866
|1919
|2005.08.31 09:00
|sell stop
|634
|8.30
|1.7828
|1.7867
|1.6829
|1920
|2005.08.31 09:13
|sell
|634
|8.30
|1.7828
|1.7867
|1.6829
|1921
|2005.08.31 10:47
|s/l
|634
|8.30
|1.7867
|1.7867
|1.6829
|-3237.00
|38172.46
|1922
|2005.08.31 10:47
|buy
|633
|8.30
|1.7867
|1.7828
|1.8866
|1923
|2005.08.31 12:03
|s/l
|633
|8.30
|1.7828
|1.7828
|1.8866
|-3237.00
|34935.46
|1924
|2005.09.01 09:00
|buy stop
|635
|7.00
|1.8039
|1.8007
|1.9038
|1925
|2005.09.01 09:00
|sell stop
|636
|7.00
|1.8007
|1.8039
|1.7008
|1926
|2005.09.01 09:18
|sell
|636
|7.00
|1.8007
|1.8039
|1.7008
|1927
|2005.09.01 09:39
|s/l
|636
|7.00
|1.8039
|1.8039
|1.7008
|-2240.00
|32695.46
|1928
|2005.09.01 09:39
|buy
|635
|7.00
|1.8039
|1.8007
|1.9038
|1929
|2005.09.01 09:39
|sell stop
|637
|6.50
|1.8000
|1.8039
|1.7001
|1930
|2005.09.01 11:00
|modify
|635
|7.00
|1.8039
|1.8044
|1.9038
|1931
|2005.09.01 17:00
|close
|635
|7.00
|1.8287
|1.8044
|1.9038
|17359.96
|50055.42
|1932
|2005.09.01 17:00
|delete
|637
|6.50
|1.8000
|1.8039
|1.7001
|1933
|2005.09.02 09:00
|buy stop
|638
|10.00
|1.8374
|1.8324
|1.9373
|1934
|2005.09.02 09:00
|sell stop
|639
|10.00
|1.8316
|1.8366
|1.7317
|1935
|2005.09.02 09:42
|buy
|638
|10.00
|1.8374
|1.8324
|1.9373
|1936
|2005.09.02 10:30
|modify
|638
|10.00
|1.8374
|1.8379
|1.9373
|1937
|2005.09.02 10:38
|s/l
|638
|10.00
|1.8379
|1.8379
|1.9373
|500.00
|50555.42
|1938
|2005.09.02 17:00
|delete
|639
|10.00
|1.8316
|1.8366
|1.7317
|1939
|2005.09.05 09:00
|buy stop
|640
|10.10
|1.8496
|1.8446
|1.9495
|1940
|2005.09.05 09:00
|sell stop
|641
|10.10
|1.8442
|1.8492
|1.7443
|1941
|2005.09.05 10:41
|buy
|640
|10.10
|1.8496
|1.8446
|1.9495
|1942
|2005.09.05 16:27
|s/l
|640
|10.10
|1.8446
|1.8446
|1.9495
|-5050.00
|45505.42
|1943
|2005.09.05 16:52
|sell
|641
|10.10
|1.8442
|1.8492
|1.7443
|1944
|2005.09.05 17:00
|close
|641
|10.10
|1.8434
|1.8492
|1.7443
|807.95
|46313.37
|1945
|2005.09.06 09:00
|buy stop
|642
|9.30
|1.8431
|1.8381
|1.9430
|1946
|2005.09.06 09:00
|sell stop
|643
|9.30
|1.8381
|1.8431
|1.7382
|1947
|2005.09.06 09:29
|sell
|643
|9.30
|1.8381
|1.8431
|1.7382
|1948
|2005.09.06 12:28
|s/l
|643
|9.30
|1.8431
|1.8431
|1.7382
|-4650.00
|41663.37
|1949
|2005.09.06 12:28
|buy
|642
|9.30
|1.8431
|1.8381
|1.9430
|1950
|2005.09.06 14:30
|modify
|642
|9.30
|1.8431
|1.8436
|1.9430
|1951
|2005.09.06 15:15
|s/l
|642
|9.30
|1.8436
|1.8436
|1.9430
|465.00
|42128.37
|1952
|2005.09.07 09:00
|buy stop
|644
|8.40
|1.8443
|1.8393
|1.9442
|1953
|2005.09.07 09:00
|sell stop
|645
|8.40
|1.8375
|1.8425
|1.7376
|1954
|2005.09.07 09:00
|buy
|644
|8.40
|1.8443
|1.8393
|1.9442
|1955
|2005.09.07 12:32
|s/l
|644
|8.40
|1.8393
|1.8393
|1.9442
|-4200.00
|37928.37
|1956
|2005.09.07 15:11
|sell
|645
|8.40
|1.8375
|1.8425
|1.7376
|1957
|2005.09.07 17:00
|close
|645
|8.40
|1.8399
|1.8425
|1.7376
|-2015.96
|35912.41
|1958
|2005.09.08 09:00
|buy stop
|646
|7.20
|1.8399
|1.8354
|1.9398
|1959
|2005.09.08 09:00
|sell stop
|647
|7.20
|1.8354
|1.8399
|1.7355
|1960
|2005.09.08 14:36
|buy
|646
|7.20
|1.8399
|1.8354
|1.9398
|1961
|2005.09.08 15:00
|modify
|646
|7.20
|1.8399
|1.8404
|1.9398
|1962
|2005.09.08 16:13
|s/l
|646
|7.20
|1.8404
|1.8404
|1.9398
|360.00
|36272.41
|1963
|2005.09.08 17:00
|delete
|647
|7.20
|1.8354
|1.8399
|1.7355
|1964
|2005.09.09 09:00
|buy stop
|648
|7.30
|1.8404
|1.8368
|1.9403
|1965
|2005.09.09 09:00
|sell stop
|649
|7.30
|1.8368
|1.8404
|1.7369
|1966
|2005.09.09 09:47
|sell
|649
|7.30
|1.8368
|1.8404
|1.7369
|1967
|2005.09.09 13:00
|modify
|649
|7.30
|1.8368
|1.8363
|1.7369
|1968
|2005.09.09 13:52
|s/l
|649
|7.30
|1.8363
|1.8363
|1.7369
|365.00
|36637.41
|1969
|2005.09.09 14:44
|buy
|648
|7.30
|1.8404
|1.8368
|1.9403
|1970
|2005.09.09 17:00
|close
|648
|7.30
|1.8401
|1.8368
|1.9403
|-218.96
|36418.45
|1971
|2005.09.12 09:00
|buy stop
|650
|7.30
|1.8367
|1.8317
|1.9366
|1972
|2005.09.12 09:00
|sell stop
|651
|7.30
|1.8307
|1.8357
|1.7308
|1973
|2005.09.12 09:01
|sell
|651
|7.30
|1.8307
|1.8357
|1.7308
|1974
|2005.09.12 09:30
|modify
|651
|7.30
|1.8307
|1.8302
|1.7308
|1975
|2005.09.12 11:15
|s/l
|651
|7.30
|1.8302
|1.8302
|1.7308
|365.00
|36783.45
|1976
|2005.09.12 17:00
|delete
|650
|7.30
|1.8367
|1.8317
|1.9366
|1977
|2005.09.13 09:00
|buy stop
|652
|7.40
|1.8241
|1.8191
|1.9240
|1978
|2005.09.13 09:00
|sell stop
|653
|7.40
|1.8175
|1.8225
|1.7176
|1979
|2005.09.13 10:11
|buy
|652
|7.40
|1.8241
|1.8191
|1.9240
|1980
|2005.09.13 14:34
|s/l
|652
|7.40
|1.8191
|1.8191
|1.9240
|-3700.00
|33083.45
|1981
|2005.09.13 17:00
|delete
|653
|7.40
|1.8175
|1.8225
|1.7176
|1982
|2005.09.14 09:00
|buy stop
|654
|6.60
|1.8290
|1.8240
|1.9289
|1983
|2005.09.14 09:00
|sell stop
|655
|6.60
|1.8234
|1.8284
|1.7235
|1984
|2005.09.14 09:14
|sell
|655
|6.60
|1.8234
|1.8284
|1.7235
|1985
|2005.09.14 14:10
|s/l
|655
|6.60
|1.8284
|1.8284
|1.7235
|-3300.00
|29783.45
|1986
|2005.09.14 14:12
|buy
|654
|6.60
|1.8290
|1.8240
|1.9289
|1987
|2005.09.14 17:00
|close
|654
|6.60
|1.8272
|1.8240
|1.9289
|-1188.04
|28595.41
|1988
|2005.09.15 09:00
|buy stop
|656
|5.70
|1.8208
|1.8158
|1.9207
|1989
|2005.09.15 09:00
|sell stop
|657
|5.70
|1.8145
|1.8195
|1.7146
|1990
|2005.09.15 09:19
|sell
|657
|5.70
|1.8145
|1.8195
|1.7146
|1991
|2005.09.15 11:00
|modify
|657
|5.70
|1.8145
|1.8140
|1.7146
|1992
|2005.09.15 17:00
|delete
|656
|5.70
|1.8208
|1.8158
|1.9207
|1993
|2005.09.15 17:00
|close
|657
|5.70
|1.8046
|1.8140
|1.7146
|5643.00
|34238.41
|1994
|2005.09.16 09:00
|buy stop
|658
|6.80
|1.8151
|1.8101
|1.9150
|1995
|2005.09.16 09:00
|sell stop
|659
|6.80
|1.8097
|1.8147
|1.7098
|1996
|2005.09.16 10:50
|sell
|659
|6.80
|1.8097
|1.8147
|1.7098
|1997
|2005.09.16 15:30
|modify
|659
|6.80
|1.8097
|1.8092
|1.7098
|1998
|2005.09.16 17:00
|delete
|658
|6.80
|1.8151
|1.8101
|1.9150
|1999
|2005.09.16 17:00
|close
|659
|6.80
|1.8051
|1.8092
|1.7098
|3128.00
|37366.41
|2000
|2005.09.19 09:00
|buy stop
|660
|7.50
|1.8054
|1.8004
|1.9053
|2001
|2005.09.19 09:00
|sell stop
|661
|7.50
|1.7966
|1.8016
|1.6967
|2002
|2005.09.19 13:45
|buy
|660
|7.50
|1.8054
|1.8004
|1.9053
|2003
|2005.09.19 17:00
|close
|660
|7.50
|1.8047
|1.8004
|1.9053
|-525.08
|36841.33
|2004
|2005.09.19 17:00
|delete
|661
|7.50
|1.7966
|1.8016
|1.6967
|2005
|2005.09.20 09:00
|buy stop
|662
|7.40
|1.8090
|1.8040
|1.9089
|2006
|2005.09.20 09:00
|sell stop
|663
|7.40
|1.8015
|1.8065
|1.7016
|2007
|2005.09.20 17:00
|delete
|662
|7.40
|1.8090
|1.8040
|1.9089
|2008
|2005.09.20 17:00
|delete
|663
|7.40
|1.8015
|1.8065
|1.7016
|2009
|2005.09.21 09:00
|buy stop
|664
|7.40
|1.8101
|1.8051
|1.9100
|2010
|2005.09.21 09:00
|sell stop
|665
|7.40
|1.8032
|1.8082
|1.7033
|2011
|2005.09.21 10:37
|buy
|664
|7.40
|1.8101
|1.8051
|1.9100
|2012
|2005.09.21 17:00
|close
|664
|7.40
|1.8127
|1.8051
|1.9100
|1924.02
|38765.35
|2013
|2005.09.21 17:00
|delete
|665
|7.40
|1.8032
|1.8082
|1.7033
|2014
|2005.09.22 09:00
|buy stop
|666
|7.80
|1.8107
|1.8057
|1.9106
|2015
|2005.09.22 09:00
|sell stop
|667
|7.80
|1.8055
|1.8105
|1.7056
|2016
|2005.09.22 09:51
|buy
|666
|7.80
|1.8107
|1.8057
|1.9106
|2017
|2005.09.22 11:08
|s/l
|666
|7.80
|1.8057
|1.8057
|1.9106
|-3900.00
|34865.35
|2018
|2005.09.22 11:09
|sell
|667
|7.80
|1.8055
|1.8105
|1.7056
|2019
|2005.09.22 12:30
|modify
|667
|7.80
|1.8055
|1.8050
|1.7056
|2020
|2005.09.22 17:00
|close
|667
|7.80
|1.7902
|1.8050
|1.7056
|11934.06
|46799.41
|2021
|2005.09.23 09:00
|buy stop
|668
|9.40
|1.7932
|1.7882
|1.8931
|2022
|2005.09.23 09:00
|sell stop
|669
|9.40
|1.7857
|1.7907
|1.6858
|2023
|2005.09.23 09:22
|sell
|669
|9.40
|1.7857
|1.7907
|1.6858
|2024
|2005.09.23 11:00
|s/l
|669
|9.40
|1.7907
|1.7907
|1.6858
|-4700.00
|42099.41
|2025
|2005.09.23 17:00
|delete
|668
|9.40
|1.7932
|1.7882
|1.8931
|2026
|2005.09.26 09:00
|buy stop
|670
|8.40
|1.7772
|1.7722
|1.8771
|2027
|2005.09.26 09:00
|sell stop
|671
|8.40
|1.7701
|1.7751
|1.6702
|2028
|2005.09.26 17:00
|delete
|670
|8.40
|1.7772
|1.7722
|1.8771
|2029
|2005.09.26 17:00
|delete
|671
|8.40
|1.7701
|1.7751
|1.6702
|2030
|2005.09.27 09:00
|buy stop
|672
|8.40
|1.7715
|1.7665
|1.8714
|2031
|2005.09.27 09:00
|sell stop
|673
|8.40
|1.7645
|1.7695
|1.6646
|2032
|2005.09.27 14:16
|sell
|673
|8.40
|1.7645
|1.7695
|1.6646
|2033
|2005.09.27 17:00
|delete
|672
|8.40
|1.7715
|1.7665
|1.8714
|2034
|2005.09.27 17:00
|close
|673
|8.40
|1.7657
|1.7695
|1.6646
|-1008.00
|41091.41
|2035
|2005.09.28 09:00
|buy stop
|674
|8.20
|1.7722
|1.7687
|1.8721
|2036
|2005.09.28 09:00
|sell stop
|675
|8.20
|1.7687
|1.7722
|1.6688
|2037
|2005.09.28 10:29
|sell
|675
|8.20
|1.7687
|1.7722
|1.6688
|2038
|2005.09.28 12:30
|modify
|675
|8.20
|1.7687
|1.7682
|1.6688
|2039
|2005.09.28 17:00
|delete
|674
|8.20
|1.7722
|1.7687
|1.8721
|2040
|2005.09.28 17:00
|close
|675
|8.20
|1.7617
|1.7682
|1.6688
|5740.00
|46831.41
|2041
|2005.09.29 09:00
|buy stop
|676
|9.40
|1.7702
|1.7661
|1.8701
|2042
|2005.09.29 09:00
|sell stop
|677
|9.40
|1.7661
|1.7702
|1.6662
|2043
|2005.09.29 09:07
|sell
|677
|9.40
|1.7661
|1.7702
|1.6662
|2044
|2005.09.29 15:00
|modify
|677
|9.40
|1.7661
|1.7656
|1.6662
|2045
|2005.09.29 17:00
|delete
|676
|9.40
|1.7702
|1.7661
|1.8701
|2046
|2005.09.29 17:00
|close
|677
|9.40
|1.7615
|1.7656
|1.6662
|4323.95
|51155.36
|2047
|2005.09.30 09:00
|buy stop
|678
|10.20
|1.7631
|1.7590
|1.8630
|2048
|2005.09.30 09:01
|sell stop
|679
|10.20
|1.7590
|1.7631
|1.6591
|2049
|2005.09.30 09:08
|sell
|679
|10.20
|1.7590
|1.7631
|1.6591
|2050
|2005.09.30 11:59
|s/l
|679
|10.20
|1.7631
|1.7631
|1.6591
|-4182.00
|46973.36
|2051
|2005.09.30 11:59
|buy
|678
|10.20
|1.7631
|1.7590
|1.8630
|2052
|2005.09.30 13:00
|modify
|678
|10.20
|1.7631
|1.7636
|1.8630
|2053
|2005.09.30 17:00
|close
|678
|10.20
|1.7685
|1.7636
|1.8630
|5507.97
|52481.33
|2054
|2005.10.03 09:00
|buy stop
|680
|10.50
|1.7602
|1.7563
|1.8601
|2055
|2005.10.03 09:00
|sell stop
|681
|10.50
|1.7563
|1.7602
|1.6564
|2056
|2005.10.03 09:14
|sell
|681
|10.50
|1.7563
|1.7602
|1.6564
|2057
|2005.10.03 11:30
|modify
|681
|10.50
|1.7563
|1.7558
|1.6564
|2058
|2005.10.03 12:46
|s/l
|681
|10.50
|1.7558
|1.7558
|1.6564
|525.00
|53006.33
|2059
|2005.10.03 17:00
|delete
|680
|10.50
|1.7602
|1.7563
|1.8601
|2060
|2005.10.04 09:00
|buy stop
|682
|10.60
|1.7593
|1.7543
|1.8592
|2061
|2005.10.04 09:00
|sell stop
|683
|10.60
|1.7537
|1.7587
|1.6538
|2062
|2005.10.04 09:52
|sell
|683
|10.60
|1.7537
|1.7587
|1.6538
|2063
|2005.10.04 13:27
|s/l
|683
|10.60
|1.7587
|1.7587
|1.6538
|-5300.00
|47706.33
|2064
|2005.10.04 13:50
|buy
|682
|10.60
|1.7593
|1.7543
|1.8592
|2065
|2005.10.04 17:00
|close
|682
|10.60
|1.7610
|1.7543
|1.8592
|1802.04
|49508.37
|2066
|2005.10.05 09:00
|buy stop
|684
|9.90
|1.7650
|1.7605
|1.8649
|2067
|2005.10.05 09:00
|sell stop
|685
|9.90
|1.7605
|1.7650
|1.6606
|2068
|2005.10.05 09:49
|buy
|684
|9.90
|1.7650
|1.7605
|1.8649
|2069
|2005.10.05 14:45
|s/l
|684
|9.90
|1.7605
|1.7605
|1.8649
|-4455.00
|45053.37
|2070
|2005.10.05 14:45
|sell
|685
|9.90
|1.7605
|1.7650
|1.6606
|2071
|2005.10.05 16:36
|s/l
|685
|9.90
|1.7650
|1.7650
|1.6606
|-4455.00
|40598.37
|2072
|2005.10.06 09:00
|buy stop
|686
|8.10
|1.7757
|1.7712
|1.8756
|2073
|2005.10.06 09:00
|sell stop
|687
|8.10
|1.7712
|1.7757
|1.6713
|2074
|2005.10.06 10:22
|sell
|687
|8.10
|1.7712
|1.7757
|1.6713
|2075
|2005.10.06 11:00
|modify
|687
|8.10
|1.7712
|1.7707
|1.6713
|2076
|2005.10.06 13:02
|s/l
|687
|8.10
|1.7707
|1.7707
|1.6713
|405.00
|41003.37
|2077
|2005.10.06 15:52
|buy
|686
|8.10
|1.7757
|1.7712
|1.8756
|2078
|2005.10.06 17:00
|close
|686
|8.10
|1.7734
|1.7712
|1.8756
|-1863.04
|39140.33
|2079
|2005.10.07 09:00
|buy stop
|688
|7.80
|1.7776
|1.7726
|1.8775
|2080
|2005.10.07 09:00
|sell stop
|689
|7.80
|1.7710
|1.7760
|1.6711
|2081
|2005.10.07 09:03
|sell
|689
|7.80
|1.7710
|1.7760
|1.6711
|2082
|2005.10.07 13:00
|modify
|689
|7.80
|1.7710
|1.7705
|1.6711
|2083
|2005.10.07 17:00
|delete
|688
|7.80
|1.7776
|1.7726
|1.8775
|2084
|2005.10.07 17:00
|close
|689
|7.80
|1.7602
|1.7705
|1.6711
|8424.00
|47564.33
|2085
|2005.10.10 09:00
|buy stop
|690
|9.50
|1.7633
|1.7587
|1.8632
|2086
|2005.10.10 09:00
|sell stop
|691
|9.50
|1.7587
|1.7633
|1.6588
|2087
|2005.10.10 09:56
|buy
|690
|9.50
|1.7633
|1.7587
|1.8632
|2088
|2005.10.10 11:14
|s/l
|690
|9.50
|1.7587
|1.7587
|1.8632
|-4370.00
|43194.33
|2089
|2005.10.10 11:14
|sell
|691
|9.50
|1.7587
|1.7633
|1.6588
|2090
|2005.10.10 14:30
|modify
|691
|9.50
|1.7587
|1.7582
|1.6588
|2091
|2005.10.10 17:00
|close
|691
|9.50
|1.7525
|1.7582
|1.6588
|5890.01
|49084.34
|2092
|2005.10.11 09:00
|buy stop
|692
|9.80
|1.7534
|1.7484
|1.8533
|2093
|2005.10.11 09:00
|sell stop
|693
|9.80
|1.7470
|1.7520
|1.6471
|2094
|2005.10.11 10:56
|buy
|692
|9.80
|1.7534
|1.7484
|1.8533
|2095
|2005.10.11 15:13
|s/l
|692
|9.80
|1.7484
|1.7484
|1.8533
|-4900.00
|44184.34
|2096
|2005.10.11 15:41
|sell
|693
|9.80
|1.7470
|1.7520
|1.6471
|2097
|2005.10.11 17:00
|close
|693
|9.80
|1.7468
|1.7520
|1.6471
|196.00
|44380.34
|2098
|2005.10.12 09:00
|buy stop
|694
|8.90
|1.7458
|1.7408
|1.8457
|2099
|2005.10.12 09:00
|sell stop
|695
|8.90
|1.7386
|1.7436
|1.6387
|2100
|2005.10.12 10:32
|buy
|694
|8.90
|1.7458
|1.7408
|1.8457
|2101
|2005.10.12 13:30
|modify
|694
|8.90
|1.7458
|1.7463
|1.8457
|2102
|2005.10.12 17:00
|close
|694
|8.90
|1.7515
|1.7463
|1.8457
|5073.01
|49453.35
|2103
|2005.10.12 17:00
|delete
|695
|8.90
|1.7386
|1.7436
|1.6387
|2104
|2005.10.13 09:00
|buy stop
|696
|9.90
|1.7492
|1.7449
|1.8491
|2105
|2005.10.13 09:00
|sell stop
|697
|9.90
|1.7449
|1.7492
|1.6450
|2106
|2005.10.13 09:55
|sell
|697
|9.90
|1.7449
|1.7492
|1.6450
|2107
|2005.10.13 11:03
|s/l
|697
|9.90
|1.7492
|1.7492
|1.6450
|-4257.00
|45196.35
|2108
|2005.10.13 11:03
|buy
|696
|9.90
|1.7492
|1.7449
|1.8491
|2109
|2005.10.13 14:39
|s/l
|696
|9.90
|1.7449
|1.7449
|1.8491
|-4257.00
|40939.35
|2110
|2005.10.14 09:00
|buy stop
|698
|8.20
|1.7574
|1.7528
|1.8573
|2111
|2005.10.14 09:00
|sell stop
|699
|8.20
|1.7528
|1.7574
|1.6529
|2112
|2005.10.14 09:42
|buy
|698
|8.20
|1.7574
|1.7528
|1.8573
|2113
|2005.10.14 11:11
|s/l
|698
|8.20
|1.7528
|1.7528
|1.8573
|-3772.00
|37167.35
|2114
|2005.10.14 11:11
|sell
|699
|8.20
|1.7528
|1.7574
|1.6529
|2115
|2005.10.14 13:00
|modify
|699
|8.20
|1.7528
|1.7523
|1.6529
|2116
|2005.10.14 14:33
|s/l
|699
|8.20
|1.7523
|1.7523
|1.6529
|410.00
|37577.35
|2117
|2005.10.17 09:00
|buy stop
|700
|7.50
|1.7718
|1.7668
|1.8717
|2118
|2005.10.17 09:00
|sell stop
|701
|7.50
|1.7657
|1.7707
|1.6658
|2119
|2005.10.17 09:36
|sell
|701
|7.50
|1.7657
|1.7707
|1.6658
|2120
|2005.10.17 11:00
|modify
|701
|7.50
|1.7657
|1.7652
|1.6658
|2121
|2005.10.17 17:00
|delete
|700
|7.50
|1.7718
|1.7668
|1.8717
|2122
|2005.10.17 17:00
|close
|701
|7.50
|1.7533
|1.7652
|1.6658
|9300.00
|46877.35
|2123
|2005.10.18 09:00
|buy stop
|702
|9.40
|1.7519
|1.7485
|1.8518
|2124
|2005.10.18 09:00
|sell stop
|703
|9.40
|1.7485
|1.7519
|1.6486
|2125
|2005.10.18 09:07
|buy
|702
|9.40
|1.7519
|1.7485
|1.8518
|2126
|2005.10.18 09:58
|s/l
|702
|9.40
|1.7485
|1.7485
|1.8518
|-3196.00
|43681.35
|2127
|2005.10.18 09:58
|sell
|703
|9.40
|1.7485
|1.7519
|1.6486
|2128
|2005.10.18 09:58
|buy stop
|704
|8.70
|1.7532
|1.7485
|1.8531
|2129
|2005.10.18 10:18
|s/l
|703
|9.40
|1.7519
|1.7519
|1.6486
|-3196.00
|40485.35
|2130
|2005.10.18 17:00
|delete
|704
|8.70
|1.7532
|1.7485
|1.8531
|2131
|2005.10.19 09:00
|buy stop
|705
|8.10
|1.7492
|1.7442
|1.8491
|2132
|2005.10.19 09:00
|sell stop
|706
|8.10
|1.7421
|1.7471
|1.6422
|2133
|2005.10.19 10:51
|buy
|705
|8.10
|1.7492
|1.7442
|1.8491
|2134
|2005.10.19 11:30
|modify
|705
|8.10
|1.7492
|1.7497
|1.8491
|2135
|2005.10.19 17:00
|close
|705
|8.10
|1.7612
|1.7497
|1.8491
|9719.96
|50205.31
|2136
|2005.10.19 17:00
|delete
|706
|8.10
|1.7421
|1.7471
|1.6422
|2137
|2005.10.20 09:00
|buy stop
|707
|10.00
|1.7652
|1.7602
|1.8651
|2138
|2005.10.20 09:00
|sell stop
|708
|10.00
|1.7592
|1.7642
|1.6593
|2139
|2005.10.20 09:09
|buy
|707
|10.00
|1.7652
|1.7602
|1.8651
|2140
|2005.10.20 11:00
|modify
|707
|10.00
|1.7652
|1.7657
|1.8651
|2141
|2005.10.20 11:08
|s/l
|707
|10.00
|1.7657
|1.7657
|1.8651
|500.00
|50705.31
|2142
|2005.10.20 17:00
|delete
|708
|10.00
|1.7592
|1.7642
|1.6593
|2143
|2005.10.21 09:00
|buy stop
|709
|10.10
|1.7782
|1.7732
|1.8781
|2144
|2005.10.21 09:00
|sell stop
|710
|10.10
|1.7718
|1.7768
|1.6719
|2145
|2005.10.21 10:03
|buy
|709
|10.10
|1.7782
|1.7732
|1.8781
|2146
|2005.10.21 12:47
|s/l
|709
|10.10
|1.7732
|1.7732
|1.8781
|-5050.00
|45655.31
|2147
|2005.10.21 17:00
|delete
|710
|10.10
|1.7718
|1.7768
|1.6719
|2148
|2005.10.24 09:00
|buy stop
|711
|9.10
|1.7701
|1.7651
|1.8700
|2149
|2005.10.24 09:00
|sell stop
|712
|9.10
|1.7646
|1.7696
|1.6647
|2150
|2005.10.24 12:05
|buy
|711
|9.10
|1.7701
|1.7651
|1.8700
|2151
|2005.10.24 17:00
|close
|711
|9.10
|1.7691
|1.7651
|1.8700
|-910.04
|44745.27
|2152
|2005.10.24 17:00
|delete
|712
|9.10
|1.7646
|1.7696
|1.6647
|2153
|2005.10.25 09:00
|buy stop
|713
|8.90
|1.7681
|1.7631
|1.8680
|2154
|2005.10.25 09:00
|sell stop
|714
|8.90
|1.7628
|1.7678
|1.6629
|2155
|2005.10.25 09:30
|buy
|713
|8.90
|1.7681
|1.7631
|1.8680
|2156
|2005.10.25 10:30
|modify
|713
|8.90
|1.7681
|1.7686
|1.8680
|2157
|2005.10.25 17:00
|close
|713
|8.90
|1.7853
|1.7686
|1.8680
|15308.01
|60053.28
|2158
|2005.10.25 17:00
|delete
|714
|8.90
|1.7628
|1.7678
|1.6629
|2159
|2005.10.26 09:00
|buy stop
|715
|12.00
|1.7875
|1.7825
|1.8874
|2160
|2005.10.26 09:00
|sell stop
|716
|12.00
|1.7815
|1.7865
|1.6816
|2161
|2005.10.26 09:21
|sell
|716
|12.00
|1.7815
|1.7865
|1.6816
|2162
|2005.10.26 10:00
|modify
|716
|12.00
|1.7815
|1.7810
|1.6816
|2163
|2005.10.26 17:00
|delete
|715
|12.00
|1.7875
|1.7825
|1.8874
|2164
|2005.10.26 17:00
|close
|716
|12.00
|1.7762
|1.7810
|1.6816
|6360.00
|66413.28
|2165
|2005.10.27 09:00
|buy stop
|717
|13.30
|1.7854
|1.7804
|1.8853
|2166
|2005.10.27 09:00
|sell stop
|718
|13.30
|1.7783
|1.7833
|1.6784
|2167
|2005.10.27 09:05
|buy
|717
|13.30
|1.7854
|1.7804
|1.8853
|2168
|2005.10.27 10:30
|modify
|717
|13.30
|1.7854
|1.7859
|1.8853
|2169
|2005.10.27 11:16
|s/l
|717
|13.30
|1.7859
|1.7859
|1.8853
|665.00
|67078.28
|2170
|2005.10.27 17:00
|delete
|718
|13.30
|1.7783
|1.7833
|1.6784
|2171
|2005.10.28 09:00
|buy stop
|719
|13.40
|1.7862
|1.7817
|1.8861
|2172
|2005.10.28 09:00
|sell stop
|720
|13.40
|1.7817
|1.7862
|1.6818
|2173
|2005.10.28 09:34
|buy
|719
|13.40
|1.7862
|1.7817
|1.8861
|2174
|2005.10.28 10:41
|s/l
|719
|13.40
|1.7817
|1.7817
|1.8861
|-6030.00
|61048.28
|2175
|2005.10.28 10:41
|sell
|720
|13.40
|1.7817
|1.7862
|1.6818
|2176
|2005.10.28 15:30
|modify
|720
|13.40
|1.7817
|1.7812
|1.6818
|2177
|2005.10.28 15:58
|s/l
|720
|13.40
|1.7812
|1.7812
|1.6818
|670.00
|61718.28
|2178
|2005.10.31 09:00
|buy stop
|721
|12.30
|1.7797
|1.7747
|1.8796
|2179
|2005.10.31 09:00
|sell stop
|722
|12.30
|1.7739
|1.7789
|1.6740
|2180
|2005.10.31 09:24
|buy
|721
|12.30
|1.7797
|1.7747
|1.8796
|2181
|2005.10.31 14:31
|s/l
|721
|12.30
|1.7747
|1.7747
|1.8796
|-6150.00
|55568.28
|2182
|2005.10.31 14:52
|sell
|722
|12.30
|1.7739
|1.7789
|1.6740
|2183
|2005.10.31 16:30
|modify
|722
|12.30
|1.7739
|1.7734
|1.6740
|2184
|2005.10.31 17:00
|close
|722
|12.30
|1.7700
|1.7734
|1.6740
|4797.11
|60365.39
|2185
|2005.11.01 09:00
|buy stop
|723
|12.10
|1.7721
|1.7671
|1.8720
|2186
|2005.11.01 09:00
|sell stop
|724
|12.10
|1.7655
|1.7705
|1.6656
|2187
|2005.11.01 09:01
|buy
|723
|12.10
|1.7721
|1.7671
|1.8720
|2188
|2005.11.01 14:54
|s/l
|723
|12.10
|1.7671
|1.7671
|1.8720
|-6050.00
|54315.39
|2189
|2005.11.01 15:32
|sell
|724
|12.10
|1.7655
|1.7705
|1.6656
|2190
|2005.11.01 16:30
|modify
|724
|12.10
|1.7655
|1.7650
|1.6656
|2191
|2005.11.01 17:00
|close
|724
|12.10
|1.7618
|1.7650
|1.6656
|4477.02
|58792.41
|2192
|2005.11.02 09:00
|buy stop
|725
|11.80
|1.7684
|1.7640
|1.8683
|2193
|2005.11.02 09:00
|sell stop
|726
|11.80
|1.7640
|1.7684
|1.6641
|2194
|2005.11.02 09:27
|sell
|726
|11.80
|1.7640
|1.7684
|1.6641
|2195
|2005.11.02 14:23
|s/l
|726
|11.80
|1.7684
|1.7684
|1.6641
|-5192.00
|53600.41
|2196
|2005.11.02 14:23
|buy
|725
|11.80
|1.7684
|1.7640
|1.8683
|2197
|2005.11.02 15:30
|modify
|725
|11.80
|1.7684
|1.7689
|1.8683
|2198
|2005.11.02 16:09
|s/l
|725
|11.80
|1.7689
|1.7689
|1.8683
|590.00
|54190.41
|2199
|2005.11.03 09:00
|buy stop
|727
|10.80
|1.7755
|1.7720
|1.8754
|2200
|2005.11.03 09:00
|sell stop
|728
|10.80
|1.7720
|1.7755
|1.6721
|2201
|2005.11.03 09:50
|buy
|727
|10.80
|1.7755
|1.7720
|1.8754
|2202
|2005.11.03 12:00
|modify
|727
|10.80
|1.7755
|1.7760
|1.8754
|2203
|2005.11.03 12:02
|s/l
|727
|10.80
|1.7760
|1.7760
|1.8754
|540.00
|54730.41
|2204
|2005.11.03 14:37
|sell
|728
|10.80
|1.7720
|1.7755
|1.6721
|2205
|2005.11.03 15:53
|s/l
|728
|10.80
|1.7755
|1.7755
|1.6721
|-3780.00
|50950.41
|2206
|2005.11.04 09:00
|buy stop
|729
|10.20
|1.7686
|1.7644
|1.8685
|2207
|2005.11.04 09:00
|sell stop
|730
|10.20
|1.7644
|1.7686
|1.6645
|2208
|2005.11.04 09:28
|buy
|729
|10.20
|1.7686
|1.7644
|1.8685
|2209
|2005.11.04 13:09
|s/l
|729
|10.20
|1.7644
|1.7644
|1.8685
|-4284.00
|46666.41
|2210
|2005.11.04 13:09
|sell
|730
|10.20
|1.7644
|1.7686
|1.6645
|2211
|2005.11.04 14:46
|s/l
|730
|10.20
|1.7686
|1.7686
|1.6645
|-4284.00
|42382.41
|2212
|2005.11.07 09:00
|buy stop
|731
|8.50
|1.7513
|1.7463
|1.8512
|2213
|2005.11.07 09:00
|sell stop
|732
|8.50
|1.7449
|1.7499
|1.6450
|2214
|2005.11.07 14:27
|sell
|732
|8.50
|1.7449
|1.7499
|1.6450
|2215
|2005.11.07 15:00
|modify
|732
|8.50
|1.7449
|1.7444
|1.6450
|2216
|2005.11.07 16:30
|s/l
|732
|8.50
|1.7444
|1.7444
|1.6450
|425.00
|42807.41
|2217
|2005.11.07 17:00
|delete
|731
|8.50
|1.7513
|1.7463
|1.8512
|2218
|2005.11.08 09:00
|buy stop
|733
|8.60
|1.7395
|1.7356
|1.8394
|2219
|2005.11.08 09:02
|sell stop
|734
|8.60
|1.7356
|1.7395
|1.6357
|2220
|2005.11.08 09:28
|sell
|734
|8.60
|1.7356
|1.7395
|1.6357
|2221
|2005.11.08 15:05
|s/l
|734
|8.60
|1.7395
|1.7395
|1.6357
|-3354.00
|39453.41
|2222
|2005.11.08 15:05
|buy
|733
|8.60
|1.7395
|1.7356
|1.8394
|2223
|2005.11.08 17:00
|close
|733
|8.60
|1.7391
|1.7356
|1.8394
|-344.02
|39109.39
|2224
|2005.11.09 09:00
|buy stop
|735
|7.80
|1.7454
|1.7415
|1.8453
|2225
|2005.11.09 09:00
|sell stop
|736
|7.80
|1.7415
|1.7454
|1.6416
|2226
|2005.11.09 09:38
|sell
|736
|7.80
|1.7415
|1.7454
|1.6416
|2227
|2005.11.09 12:00
|modify
|736
|7.80
|1.7415
|1.7410
|1.6416
|2228
|2005.11.09 14:38
|s/l
|736
|7.80
|1.7410
|1.7410
|1.6416
|390.00
|39499.39
|2229
|2005.11.09 15:01
|buy
|735
|7.80
|1.7454
|1.7415
|1.8453
|2230
|2005.11.09 15:28
|s/l
|735
|7.80
|1.7415
|1.7415
|1.8453
|-3042.00
|36457.39
|2231
|2005.11.10 09:00
|buy stop
|737
|7.30
|1.7444
|1.7402
|1.8443
|2232
|2005.11.10 09:00
|sell stop
|738
|7.30
|1.7402
|1.7444
|1.6403
|2233
|2005.11.10 09:44
|buy
|737
|7.30
|1.7444
|1.7402
|1.8443
|2234
|2005.11.10 10:00
|modify
|737
|7.30
|1.7444
|1.7449
|1.8443
|2235
|2005.11.10 10:40
|s/l
|737
|7.30
|1.7449
|1.7449
|1.8443
|365.00
|36822.39
|2236
|2005.11.10 17:00
|delete
|738
|7.30
|1.7402
|1.7444
|1.6403
|2237
|2005.11.11 09:00
|buy stop
|739
|7.40
|1.7444
|1.7405
|1.8443
|2238
|2005.11.11 09:00
|sell stop
|740
|7.40
|1.7405
|1.7444
|1.6406
|2239
|2005.11.11 10:06
|sell
|740
|7.40
|1.7405
|1.7444
|1.6406
|2240
|2005.11.11 17:00
|delete
|739
|7.40
|1.7444
|1.7405
|1.8443
|2241
|2005.11.11 17:00
|close
|740
|7.40
|1.7408
|1.7444
|1.6406
|-222.00
|36600.39
|2242
|2005.11.14 09:00
|buy stop
|741
|7.30
|1.7463
|1.7423
|1.8462
|2243
|2005.11.14 09:00
|sell stop
|742
|7.30
|1.7423
|1.7463
|1.6424
|2244
|2005.11.14 09:36
|buy
|741
|7.30
|1.7463
|1.7423
|1.8462
|2245
|2005.11.14 10:30
|modify
|741
|7.30
|1.7463
|1.7468
|1.8462
|2246
|2005.11.14 11:23
|s/l
|741
|7.30
|1.7468
|1.7468
|1.8462
|365.00
|36965.39
|2247
|2005.11.14 13:41
|sell
|742
|7.30
|1.7423
|1.7463
|1.6424
|2248
|2005.11.14 14:30
|modify
|742
|7.30
|1.7423
|1.7418
|1.6424
|2249
|2005.11.14 17:00
|close
|742
|7.30
|1.7384
|1.7418
|1.6424
|2846.97
|39812.36
|2250
|2005.11.15 09:00
|buy stop
|743
|8.00
|1.7402
|1.7360
|1.8401
|2251
|2005.11.15 09:00
|sell stop
|744
|8.00
|1.7360
|1.7402
|1.6361
|2252
|2005.11.15 10:40
|sell
|744
|8.00
|1.7360
|1.7402
|1.6361
|2253
|2005.11.15 11:30
|modify
|744
|8.00
|1.7360
|1.7355
|1.6361
|2254
|2005.11.15 14:47
|s/l
|744
|8.00
|1.7355
|1.7355
|1.6361
|400.00
|40212.36
|2255
|2005.11.15 17:00
|delete
|743
|8.00
|1.7402
|1.7360
|1.8401
|2256
|2005.11.16 09:00
|buy stop
|745
|8.00
|1.7360
|1.7327
|1.8359
|2257
|2005.11.16 09:00
|sell stop
|746
|8.00
|1.7327
|1.7360
|1.6328
|2258
|2005.11.16 09:30
|buy
|745
|8.00
|1.7360
|1.7327
|1.8359
|2259
|2005.11.16 11:08
|s/l
|745
|8.00
|1.7327
|1.7327
|1.8359
|-2640.00
|37572.36
|2260
|2005.11.16 11:08
|sell
|746
|8.00
|1.7327
|1.7360
|1.6328
|2261
|2005.11.16 12:00
|modify
|746
|8.00
|1.7327
|1.7322
|1.6328
|2262
|2005.11.16 17:00
|close
|746
|8.00
|1.7154
|1.7322
|1.6328
|13839.97
|51412.33
|2263
|2005.11.17 09:00
|buy stop
|747
|10.30
|1.7200
|1.7150
|1.8199
|2264
|2005.11.17 09:00
|sell stop
|748
|10.30
|1.7148
|1.7198
|1.6149
|2265
|2005.11.17 09:51
|buy
|747
|10.30
|1.7200
|1.7150
|1.8199
|2266
|2005.11.17 17:00
|close
|747
|10.30
|1.7203
|1.7150
|1.8199
|308.96
|51721.29
|2267
|2005.11.17 17:00
|delete
|748
|10.30
|1.7148
|1.7198
|1.6149
|2268
|2005.11.18 09:00
|buy stop
|749
|10.30
|1.7189
|1.7139
|1.8188
|2269
|2005.11.18 09:00
|sell stop
|750
|10.30
|1.7135
|1.7185
|1.6136
|2270
|2005.11.18 09:00
|sell
|750
|10.30
|1.7135
|1.7185
|1.6136
|2271
|2005.11.18 10:30
|modify
|750
|10.30
|1.7135
|1.7130
|1.6136
|2272
|2005.11.18 11:12
|s/l
|750
|10.30
|1.7130
|1.7130
|1.6136
|515.00
|52236.29
|2273
|2005.11.18 15:05
|buy
|749
|10.30
|1.7189
|1.7139
|1.8188
|2274
|2005.11.18 16:00
|modify
|749
|10.30
|1.7189
|1.7194
|1.8188
|2275
|2005.11.18 16:03
|s/l
|749
|10.30
|1.7194
|1.7194
|1.8188
|515.00
|52751.29
|2276
|2005.11.21 09:00
|buy stop
|751
|10.60
|1.7202
|1.7161
|1.8201
|2277
|2005.11.21 09:00
|sell stop
|752
|10.60
|1.7161
|1.7202
|1.6162
|2278
|2005.11.21 09:06
|sell
|752
|10.60
|1.7161
|1.7202
|1.6162
|2279
|2005.11.21 09:25
|s/l
|752
|10.60
|1.7202
|1.7202
|1.6162
|-4346.00
|48405.29
|2280
|2005.11.21 09:25
|buy
|751
|10.60
|1.7202
|1.7161
|1.8201
|2281
|2005.11.21 09:25
|sell stop
|753
|9.70
|1.7161
|1.7202
|1.6162
|2282
|2005.11.21 15:30
|modify
|751
|10.60
|1.7202
|1.7207
|1.8201
|2283
|2005.11.21 16:07
|s/l
|751
|10.60
|1.7207
|1.7207
|1.8201
|530.00
|48935.29
|2284
|2005.11.21 17:00
|delete
|753
|9.70
|1.7161
|1.7202
|1.6162
|2285
|2005.11.22 09:00
|buy stop
|754
|9.80
|1.7185
|1.7150
|1.8184
|2286
|2005.11.22 09:00
|sell stop
|755
|9.80
|1.7150
|1.7185
|1.6151
|2287
|2005.11.22 09:13
|sell
|755
|9.80
|1.7150
|1.7185
|1.6151
|2288
|2005.11.22 10:00
|modify
|755
|9.80
|1.7150
|1.7145
|1.6151
|2289
|2005.11.22 17:00
|delete
|754
|9.80
|1.7185
|1.7150
|1.8184
|2290
|2005.11.22 17:00
|close
|755
|9.80
|1.7118
|1.7145
|1.6151
|3136.00
|52071.29
|2291
|2005.11.23 09:00
|buy stop
|756
|10.40
|1.7267
|1.7219
|1.8266
|2292
|2005.11.23 09:00
|sell stop
|757
|10.40
|1.7219
|1.7267
|1.6220
|2293
|2005.11.23 10:05
|sell
|757
|10.40
|1.7219
|1.7267
|1.6220
|2294
|2005.11.23 17:00
|delete
|756
|10.40
|1.7267
|1.7219
|1.8266
|2295
|2005.11.23 17:00
|close
|757
|10.40
|1.7216
|1.7267
|1.6220
|312.00
|52383.29
|2296
|2005.11.24 09:00
|buy stop
|758
|10.50
|1.7244
|1.7194
|1.8243
|2297
|2005.11.24 09:00
|sell stop
|759
|10.50
|1.7194
|1.7244
|1.6195
|2298
|2005.11.24 10:01
|buy
|758
|10.50
|1.7244
|1.7194
|1.8243
|2299
|2005.11.24 12:00
|modify
|758
|10.50
|1.7244
|1.7249
|1.8243
|2300
|2005.11.24 12:02
|s/l
|758
|10.50
|1.7249
|1.7249
|1.8243
|525.00
|52908.29
|2301
|2005.11.24 17:00
|delete
|759
|10.50
|1.7194
|1.7244
|1.6195
|2302
|2005.11.25 09:00
|buy stop
|760
|10.60
|1.7237
|1.7187
|1.8236
|2303
|2005.11.25 09:00
|sell stop
|761
|10.60
|1.7181
|1.7231
|1.6182
|2304
|2005.11.25 09:02
|sell
|761
|10.60
|1.7181
|1.7231
|1.6182
|2305
|2005.11.25 17:00
|delete
|760
|10.60
|1.7237
|1.7187
|1.8236
|2306
|2005.11.25 17:00
|close
|761
|10.60
|1.7163
|1.7231
|1.6182
|1908.00
|54816.29
|2307
|2005.11.28 09:00
|buy stop
|762
|11.00
|1.7139
|1.7089
|1.8138
|2308
|2005.11.28 09:00
|sell stop
|763
|11.00
|1.7070
|1.7120
|1.6071
|2309
|2005.11.28 09:01
|sell
|763
|11.00
|1.7070
|1.7120
|1.6071
|2310
|2005.11.28 15:25
|s/l
|763
|11.00
|1.7120
|1.7120
|1.6071
|-5500.00
|49316.29
|2311
|2005.11.28 16:25
|buy
|762
|11.00
|1.7139
|1.7089
|1.8138
|2312
|2005.11.28 17:00
|close
|762
|11.00
|1.7205
|1.7089
|1.8138
|7259.99
|56576.28
|2313
|2005.11.29 09:00
|buy stop
|764
|11.30
|1.7275
|1.7225
|1.8274
|2314
|2005.11.29 09:00
|sell stop
|765
|11.30
|1.7219
|1.7269
|1.6220
|2315
|2005.11.29 14:20
|sell
|765
|11.30
|1.7219
|1.7269
|1.6220
|2316
|2005.11.29 16:30
|modify
|765
|11.30
|1.7219
|1.7214
|1.6220
|2317
|2005.11.29 17:00
|delete
|764
|11.30
|1.7275
|1.7225
|1.8274
|2318
|2005.11.29 17:00
|close
|765
|11.30
|1.7173
|1.7214
|1.6220
|5198.00
|61774.28
|2319
|2005.11.30 09:00
|buy stop
|766
|12.30
|1.7225
|1.7179
|1.8224
|2320
|2005.11.30 09:00
|sell stop
|767
|12.30
|1.7179
|1.7225
|1.6180
|2321
|2005.11.30 09:05
|buy
|766
|12.30
|1.7225
|1.7179
|1.8224
|2322
|2005.11.30 12:00
|modify
|766
|12.30
|1.7225
|1.7230
|1.8224
|2323
|2005.11.30 17:00
|close
|766
|12.30
|1.7302
|1.7230
|1.8224
|9471.06
|71245.34
|2324
|2005.11.30 17:00
|delete
|767
|12.30
|1.7179
|1.7225
|1.6180
|2325
|2005.12.01 09:00
|buy stop
|768
|14.30
|1.7318
|1.7274
|1.8317
|2326
|2005.12.01 09:00
|sell stop
|769
|14.30
|1.7274
|1.7318
|1.6275
|2327
|2005.12.01 09:00
|buy
|768
|14.30
|1.7318
|1.7274
|1.8317
|2328
|2005.12.01 12:55
|s/l
|768
|14.30
|1.7274
|1.7274
|1.8317
|-6292.00
|64953.34
|2329
|2005.12.01 12:55
|sell
|769
|14.30
|1.7274
|1.7318
|1.6275
|2330
|2005.12.01 17:00
|close
|769
|14.30
|1.7304
|1.7318
|1.6275
|-4290.03
|60663.31
|2331
|2005.12.02 09:00
|buy stop
|770
|12.10
|1.7317
|1.7267
|1.8316
|2332
|2005.12.02 09:00
|sell stop
|771
|12.10
|1.7266
|1.7316
|1.6267
|2333
|2005.12.02 12:06
|sell
|771
|12.10
|1.7266
|1.7316
|1.6267
|2334
|2005.12.02 14:47
|s/l
|771
|12.10
|1.7316
|1.7316
|1.6267
|-6050.00
|54613.31
|2335
|2005.12.02 14:47
|buy
|770
|12.10
|1.7317
|1.7267
|1.8316
|2336
|2005.12.02 15:00
|modify
|770
|12.10
|1.7317
|1.7322
|1.8316
|2337
|2005.12.02 15:23
|s/l
|770
|12.10
|1.7322
|1.7322
|1.8316
|605.00
|55218.31
|2338
|2005.12.05 09:00
|buy stop
|772
|11.00
|1.7326
|1.7276
|1.8325
|2339
|2005.12.05 09:00
|sell stop
|773
|11.00
|1.7266
|1.7316
|1.6267
|2340
|2005.12.05 12:10
|buy
|772
|11.00
|1.7326
|1.7276
|1.8325
|2341
|2005.12.05 13:00
|modify
|772
|11.00
|1.7326
|1.7331
|1.8325
|2342
|2005.12.05 17:00
|close
|772
|11.00
|1.7365
|1.7331
|1.8325
|4290.03
|59508.34
|2343
|2005.12.05 17:00
|delete
|773
|11.00
|1.7266
|1.7316
|1.6267
|2344
|2005.12.06 09:00
|buy stop
|774
|11.90
|1.7433
|1.7398
|1.8432
|2345
|2005.12.06 09:00
|sell stop
|775
|11.90
|1.7398
|1.7433
|1.6399
|2346
|2005.12.06 09:25
|buy
|774
|11.90
|1.7433
|1.7398
|1.8432
|2347
|2005.12.06 10:30
|s/l
|774
|11.90
|1.7398
|1.7398
|1.8432
|-4165.00
|55343.34
|2348
|2005.12.06 10:30
|sell
|775
|11.90
|1.7398
|1.7433
|1.6399
|2349
|2005.12.06 11:00
|modify
|775
|11.90
|1.7398
|1.7393
|1.6399
|2350
|2005.12.06 17:00
|close
|775
|11.90
|1.7386
|1.7393
|1.6399
|1428.06
|56771.40
|2351
|2005.12.07 09:00
|buy stop
|776
|11.30
|1.7391
|1.7341
|1.8390
|2352
|2005.12.07 09:00
|sell stop
|777
|11.30
|1.7326
|1.7376
|1.6327
|2353
|2005.12.07 10:48
|sell
|777
|11.30
|1.7326
|1.7376
|1.6327
|2354
|2005.12.07 17:00
|delete
|776
|11.30
|1.7391
|1.7341
|1.8390
|2355
|2005.12.07 17:00
|close
|777
|11.30
|1.7331
|1.7376
|1.6327
|-564.99
|56206.41
|2356
|2005.12.08 09:00
|buy stop
|778
|11.20
|1.7368
|1.7329
|1.8367
|2357
|2005.12.08 09:00
|sell stop
|779
|11.20
|1.7329
|1.7368
|1.6330
|2358
|2005.12.08 09:07
|buy
|778
|11.20
|1.7368
|1.7329
|1.8367
|2359
|2005.12.08 10:00
|modify
|778
|11.20
|1.7368
|1.7373
|1.8367
|2360
|2005.12.08 17:00
|close
|778
|11.20
|1.7498
|1.7373
|1.8367
|14559.96
|70766.37
|2361
|2005.12.08 17:00
|delete
|779
|11.20
|1.7329
|1.7368
|1.6330
|2362
|2005.12.09 09:00
|buy stop
|780
|14.20
|1.7528
|1.7478
|1.8527
|2363
|2005.12.09 09:00
|sell stop
|781
|14.20
|1.7478
|1.7528
|1.6479
|2364
|2005.12.09 09:04
|sell
|781
|14.20
|1.7478
|1.7528
|1.6479
|2365
|2005.12.09 13:29
|s/l
|781
|14.20
|1.7528
|1.7528
|1.6479
|-7100.00
|63666.37
|2366
|2005.12.09 13:29
|buy
|780
|14.20
|1.7528
|1.7478
|1.8527
|2367
|2005.12.09 16:30
|modify
|780
|14.20
|1.7528
|1.7533
|1.8527
|2368
|2005.12.09 17:00
|close
|780
|14.20
|1.7557
|1.7533
|1.8527
|4117.99
|67784.36
|2369
|2005.12.12 09:00
|buy stop
|782
|13.60
|1.7616
|1.7566
|1.8615
|2370
|2005.12.12 09:00
|sell stop
|783
|13.60
|1.7560
|1.7610
|1.6561
|2371
|2005.12.12 09:19
|buy
|782
|13.60
|1.7616
|1.7566
|1.8615
|2372
|2005.12.12 10:30
|modify
|782
|13.60
|1.7616
|1.7621
|1.8615
|2373
|2005.12.12 17:00
|close
|782
|13.60
|1.7721
|1.7621
|1.8615
|14279.96
|82064.32
|2374
|2005.12.12 17:00
|delete
|783
|13.60
|1.7560
|1.7610
|1.6561
|2375
|2005.12.13 09:00
|buy stop
|784
|16.40
|1.7780
|1.7730
|1.8779
|2376
|2005.12.13 09:00
|sell stop
|785
|16.40
|1.7722
|1.7772
|1.6723
|2377
|2005.12.13 09:21
|sell
|785
|16.40
|1.7722
|1.7772
|1.6723
|2378
|2005.12.13 11:00
|modify
|785
|16.40
|1.7722
|1.7717
|1.6723
|2379
|2005.12.13 11:04
|s/l
|785
|16.40
|1.7717
|1.7717
|1.6723
|820.00
|82884.32
|2380
|2005.12.13 17:00
|delete
|784
|16.40
|1.7780
|1.7730
|1.8779
|2381
|2005.12.14 09:00
|buy stop
|786
|16.60
|1.7768
|1.7718
|1.8767
|2382
|2005.12.14 09:00
|sell stop
|787
|16.60
|1.7703
|1.7753
|1.6704
|2383
|2005.12.14 09:11
|buy
|786
|16.60
|1.7768
|1.7718
|1.8767
|2384
|2005.12.14 10:00
|modify
|786
|16.60
|1.7768
|1.7773
|1.8767
|2385
|2005.12.14 10:16
|s/l
|786
|16.60
|1.7773
|1.7773
|1.8767
|830.00
|83714.32
|2386
|2005.12.14 11:33
|sell
|787
|16.60
|1.7703
|1.7753
|1.6704
|2387
|2005.12.14 14:38
|s/l
|787
|16.60
|1.7753
|1.7753
|1.6704
|-8300.00
|75414.32
|2388
|2005.12.15 09:00
|buy stop
|788
|15.10
|1.7726
|1.7676
|1.8725
|2389
|2005.12.15 09:00
|sell stop
|789
|15.10
|1.7672
|1.7722
|1.6673
|2390
|2005.12.15 09:06
|buy
|788
|15.10
|1.7726
|1.7676
|1.8725
|2391
|2005.12.15 15:54
|s/l
|788
|15.10
|1.7676
|1.7676
|1.8725
|-7550.00
|67864.32
|2392
|2005.12.15 15:54
|sell
|789
|15.10
|1.7672
|1.7722
|1.6673
|2393
|2005.12.15 16:30
|modify
|789
|15.10
|1.7672
|1.7667
|1.6673
|2394
|2005.12.15 17:00
|close
|789
|15.10
|1.7633
|1.7667
|1.6673
|5889.01
|73753.33
|2395
|2005.12.16 09:00
|buy stop
|790
|14.80
|1.7672
|1.7635
|1.8671
|2396
|2005.12.16 09:00
|sell stop
|791
|14.80
|1.7635
|1.7672
|1.6636
|2397
|2005.12.16 09:01
|buy
|790
|14.80
|1.7672
|1.7635
|1.8671
|2398
|2005.12.16 10:00
|modify
|790
|14.80
|1.7672
|1.7677
|1.8671
|2399
|2005.12.16 12:13
|s/l
|790
|14.80
|1.7677
|1.7677
|1.8671
|740.00
|74493.33
|2400
|2005.12.16 17:00
|delete
|791
|14.80
|1.7635
|1.7672
|1.6636
|2401
|2005.12.19 09:00
|buy stop
|792
|14.90
|1.7729
|1.7679
|1.8728
|2402
|2005.12.19 09:00
|sell stop
|793
|14.90
|1.7666
|1.7716
|1.6667
|2403
|2005.12.19 10:04
|sell
|793
|14.90
|1.7666
|1.7716
|1.6667
|2404
|2005.12.19 14:00
|modify
|793
|14.90
|1.7666
|1.7661
|1.6667
|2405
|2005.12.19 17:00
|delete
|792
|14.90
|1.7729
|1.7679
|1.8728
|2406
|2005.12.19 17:00
|close
|793
|14.90
|1.7629
|1.7661
|1.6667
|5513.00
|80006.33
|2407
|2005.12.20 09:00
|buy stop
|794
|16.00
|1.7628
|1.7591
|1.8627
|2408
|2005.12.20 09:00
|sell stop
|795
|16.00
|1.7591
|1.7628
|1.6592
|2409
|2005.12.20 09:40
|buy
|794
|16.00
|1.7628
|1.7591
|1.8627
|2410
|2005.12.20 10:35
|s/l
|794
|16.00
|1.7591
|1.7591
|1.8627
|-5920.00
|74086.33
|2411
|2005.12.20 10:35
|sell
|795
|16.00
|1.7591
|1.7628
|1.6592
|2412
|2005.12.20 11:08
|s/l
|795
|16.00
|1.7628
|1.7628
|1.6592
|-5920.00
|68166.33
|2413
|2005.12.21 09:00
|buy stop
|796
|13.60
|1.7600
|1.7554
|1.8599
|2414
|2005.12.21 09:00
|sell stop
|797
|13.60
|1.7554
|1.7600
|1.6555
|2415
|2005.12.21 09:33
|sell
|797
|13.60
|1.7554
|1.7600
|1.6555
|2416
|2005.12.21 11:00
|modify
|797
|13.60
|1.7554
|1.7549
|1.6555
|2417
|2005.12.21 17:00
|delete
|796
|13.60
|1.7600
|1.7554
|1.8599
|2418
|2005.12.21 17:00
|close
|797
|13.60
|1.7392
|1.7549
|1.6555
|22031.93
|90198.26
|2419
|2005.12.22 09:00
|buy stop
|798
|18.00
|1.7458
|1.7408
|1.8457
|2420
|2005.12.22 09:00
|sell stop
|799
|18.00
|1.7408
|1.7458
|1.6409
|2421
|2005.12.22 09:34
|sell
|799
|18.00
|1.7408
|1.7458
|1.6409
|2422
|2005.12.22 11:00
|modify
|799
|18.00
|1.7408
|1.7403
|1.6409
|2423
|2005.12.22 15:06
|s/l
|799
|18.00
|1.7403
|1.7403
|1.6409
|900.00
|91098.26
|2424
|2005.12.22 17:00
|delete
|798
|18.00
|1.7458
|1.7408
|1.8457
|2425
|2005.12.23 09:00
|buy stop
|800
|18.20
|1.7411
|1.7379
|1.8410
|2426
|2005.12.23 09:00
|sell stop
|801
|18.20
|1.7379
|1.7411
|1.6380
|2427
|2005.12.23 09:26
|sell
|801
|18.20
|1.7379
|1.7411
|1.6380
|2428
|2005.12.23 13:00
|modify
|801
|18.20
|1.7379
|1.7374
|1.6380
|2429
|2005.12.23 17:00
|delete
|800
|18.20
|1.7411
|1.7379
|1.8410
|2430
|2005.12.23 17:00
|close
|801
|18.20
|1.7321
|1.7374
|1.6380
|10556.00
|101654.26
|2431
|2005.12.26 09:00
|buy stop
|802
|20.30
|1.7360
|1.7310
|1.8359
|2432
|2005.12.26 09:00
|sell stop
|803
|20.30
|1.7309
|1.7359
|1.6310
|2433
|2005.12.26 09:17
|buy
|802
|20.30
|1.7360
|1.7310
|1.8359
|2434
|2005.12.26 17:00
|close
|802
|20.30
|1.7326
|1.7310
|1.8359
|-6902.05
|94752.21
|2435
|2005.12.26 17:00
|delete
|803
|20.30
|1.7309
|1.7359
|1.6310
|2436
|2005.12.27 09:00
|buy stop
|804
|18.90
|1.7325
|1.7294
|1.8324
|2437
|2005.12.27 09:00
|sell stop
|805
|18.90
|1.7294
|1.7325
|1.6295
|2438
|2005.12.27 09:06
|buy
|804
|18.90
|1.7325
|1.7294
|1.8324
|2439
|2005.12.27 10:00
|modify
|804
|18.90
|1.7325
|1.7330
|1.8324
|2440
|2005.12.27 15:13
|s/l
|804
|18.90
|1.7330
|1.7330
|1.8324
|945.00
|95697.21
|2441
|2005.12.27 17:00
|delete
|805
|18.90
|1.7294
|1.7325
|1.6295
|2442
|2005.12.28 09:00
|buy stop
|806
|19.10
|1.7410
|1.7360
|1.8409
|2443
|2005.12.28 09:00
|sell stop
|807
|19.10
|1.7285
|1.7335
|1.6286
|2444
|2005.12.28 09:07
|buy
|806
|19.10
|1.7410
|1.7360
|1.8409
|2445
|2005.12.28 10:11
|s/l
|806
|19.10
|1.7360
|1.7360
|1.8409
|-9550.00
|86147.21
|2446
|2005.12.28 16:17
|sell
|807
|19.10
|1.7285
|1.7335
|1.6286
|2447
|2005.12.28 17:00
|close
|807
|19.10
|1.7274
|1.7335
|1.6286
|2101.00
|88248.21
|2448
|2005.12.29 09:00
|buy stop
|808
|17.60
|1.7247
|1.7206
|1.8246
|2449
|2005.12.29 09:00
|sell stop
|809
|17.60
|1.7206
|1.7247
|1.6207
|2450
|2005.12.29 09:05
|buy
|808
|17.60
|1.7247
|1.7206
|1.8246
|2451
|2005.12.29 09:43
|s/l
|808
|17.60
|1.7206
|1.7206
|1.8246
|-7216.00
|81032.21
|2452
|2005.12.29 09:43
|sell
|809
|17.60
|1.7206
|1.7247
|1.6207
|2453
|2005.12.29 09:43
|buy stop
|810
|16.20
|1.7255
|1.7206
|1.8254
|2454
|2005.12.29 11:00
|modify
|809
|17.60
|1.7206
|1.7201
|1.6207
|2455
|2005.12.29 11:30
|s/l
|809
|17.60
|1.7201
|1.7201
|1.6207
|880.00
|81912.21
|2456
|2005.12.29 16:59
|buy
|810
|16.20
|1.7255
|1.7206
|1.8254
|2457
|2005.12.29 17:00
|close
|810
|16.20
|1.7255
|1.7206
|1.8254
|-0.02
|81912.19
|2458
|2005.12.30 09:00
|buy stop
|811
|16.40
|1.7304
|1.7254
|1.8303
|2459
|2005.12.30 09:00
|sell stop
|812
|16.40
|1.7245
|1.7295
|1.6246
|2460
|2005.12.30 10:39
|sell
|812
|16.40
|1.7245
|1.7295
|1.6246
|2461
|2005.12.30 12:30
|modify
|812
|16.40
|1.7245
|1.7240
|1.6246
|2462
|2005.12.30 13:13
|s/l
|812
|16.40
|1.7240
|1.7240
|1.6246
|820.00
|82732.19
|2463
|2005.12.30 17:00
|delete
|811
|16.40
|1.7304
|1.7254
|1.8303
|2464
|2006.01.02 09:00
|buy stop
|813
|16.60
|1.7239
|1.7194
|1.8238
|2465
|2006.01.02 09:00
|sell stop
|814
|16.60
|1.7194
|1.7239
|1.6195
|2466
|2006.01.02 09:17
|buy
|813
|16.60
|1.7239
|1.7194
|1.8238
|2467
|2006.01.02 17:00
|close
|813
|16.60
|1.7234
|1.7194
|1.8238
|-830.01
|81902.18
|2468
|2006.01.02 17:00
|delete
|814
|16.60
|1.7194
|1.7239
|1.6195
|2469
|2006.01.03 09:00
|buy stop
|815
|16.40
|1.7312
|1.7262
|1.8311
|2470
|2006.01.03 09:00
|sell stop
|816
|16.40
|1.7259
|1.7309
|1.6260
|2471
|2006.01.03 09:06
|buy
|815
|16.40
|1.7312
|1.7262
|1.8311
|2472
|2006.01.03 10:00
|modify
|815
|16.40
|1.7312
|1.7317
|1.8311
|2473
|2006.01.03 10:07
|s/l
|815
|16.40
|1.7317
|1.7317
|1.8311
|820.00
|82722.18
|2474
|2006.01.03 14:21
|sell
|816
|16.40
|1.7259
|1.7309
|1.6260
|2475
|2006.01.03 15:41
|s/l
|816
|16.40
|1.7309
|1.7309
|1.6260
|-8200.00
|74522.18
|2476
|2006.01.04 09:00
|buy stop
|817
|14.90
|1.7520
|1.7470
|1.8519
|2477
|2006.01.04 09:00
|sell stop
|818
|14.90
|1.7465
|1.7515
|1.6466
|2478
|2006.01.04 09:30
|buy
|817
|14.90
|1.7520
|1.7470
|1.8519
|2479
|2006.01.04 10:30
|modify
|817
|14.90
|1.7520
|1.7525
|1.8519
|2480
|2006.01.04 17:00
|close
|817
|14.90
|1.7597
|1.7525
|1.8519
|11472.91
|85995.09
|2481
|2006.01.04 17:00
|delete
|818
|14.90
|1.7465
|1.7515
|1.6466
|2482
|2006.01.05 09:00
|buy stop
|819
|17.20
|1.7597
|1.7547
|1.8596
|2483
|2006.01.05 09:00
|sell stop
|820
|17.20
|1.7531
|1.7581
|1.6532
|2484
|2006.01.05 09:18
|sell
|820
|17.20
|1.7531
|1.7581
|1.6532
|2485
|2006.01.05 12:00
|modify
|820
|17.20
|1.7531
|1.7526
|1.6532
|2486
|2006.01.05 12:26
|s/l
|820
|17.20
|1.7526
|1.7526
|1.6532
|860.00
|86855.09
|2487
|2006.01.05 17:00
|delete
|819
|17.20
|1.7597
|1.7547
|1.8596
|2488
|2006.01.06 09:00
|buy stop
|821
|17.40
|1.7552
|1.7513
|1.8551
|2489
|2006.01.06 09:00
|sell stop
|822
|17.40
|1.7513
|1.7552
|1.6514
|2490
|2006.01.06 10:14
|buy
|821
|17.40
|1.7552
|1.7513
|1.8551
|2491
|2006.01.06 15:00
|modify
|821
|17.40
|1.7552
|1.7557
|1.8551
|2492
|2006.01.06 17:00
|close
|821
|17.40
|1.7716
|1.7557
|1.8551
|28536.01
|115391.10
|2493
|2006.01.06 17:00
|delete
|822
|17.40
|1.7513
|1.7552
|1.6514
|2494
|2006.01.09 09:00
|buy stop
|823
|23.10
|1.7730
|1.7680
|1.8729
|2495
|2006.01.09 09:00
|sell stop
|824
|23.10
|1.7673
|1.7723
|1.6674
|2496
|2006.01.09 09:21
|sell
|824
|23.10
|1.7673
|1.7723
|1.6674
|2497
|2006.01.09 16:30
|modify
|824
|23.10
|1.7673
|1.7668
|1.6674
|2498
|2006.01.09 16:31
|s/l
|824
|23.10
|1.7668
|1.7668
|1.6674
|1155.00
|116546.10
|2499
|2006.01.09 17:00
|delete
|823
|23.10
|1.7730
|1.7680
|1.8729
|2500
|2006.01.10 09:00
|buy stop
|825
|23.30
|1.7665
|1.7615
|1.8664
|2501
|2006.01.10 09:00
|sell stop
|826
|23.30
|1.7614
|1.7664
|1.6615
|2502
|2006.01.10 09:10
|buy
|825
|23.30
|1.7665
|1.7615
|1.8664
|2503
|2006.01.10 11:30
|modify
|825
|23.30
|1.7665
|1.7670
|1.8664
|2504
|2006.01.10 12:22
|s/l
|825
|23.30
|1.7670
|1.7670
|1.8664
|1165.00
|117711.10
|2505
|2006.01.10 17:00
|delete
|826
|23.30
|1.7614
|1.7664
|1.6615
|2506
|2006.01.11 09:00
|buy stop
|827
|23.50
|1.7637
|1.7594
|1.8636
|2507
|2006.01.11 09:00
|sell stop
|828
|23.50
|1.7594
|1.7637
|1.6595
|2508
|2006.01.11 09:40
|sell
|828
|23.50
|1.7594
|1.7637
|1.6595
|2509
|2006.01.11 11:00
|modify
|828
|23.50
|1.7594
|1.7589
|1.6595
|2510
|2006.01.11 13:20
|s/l
|828
|23.50
|1.7589
|1.7589
|1.6595
|1175.00
|118886.10
|2511
|2006.01.11 17:00
|delete
|827
|23.50
|1.7637
|1.7594
|1.8636
|2512
|2006.01.12 09:00
|buy stop
|829
|23.80
|1.7686
|1.7647
|1.8685
|2513
|2006.01.12 09:00
|sell stop
|830
|23.80
|1.7647
|1.7686
|1.6648
|2514
|2006.01.12 09:09
|buy
|829
|23.80
|1.7686
|1.7647
|1.8685
|2515
|2006.01.12 11:30
|modify
|829
|23.80
|1.7686
|1.7691
|1.8685
|2516
|2006.01.12 11:52
|s/l
|829
|23.80
|1.7691
|1.7691
|1.8685
|1190.00
|120076.10
|2517
|2006.01.12 15:01
|sell
|830
|23.80
|1.7647
|1.7686
|1.6648
|2518
|2006.01.12 15:30
|modify
|830
|23.80
|1.7647
|1.7642
|1.6648
|2519
|2006.01.12 17:00
|close
|830
|23.80
|1.7621
|1.7642
|1.6648
|6187.92
|126264.02
|2520
|2006.01.13 09:00
|buy stop
|831
|25.30
|1.7684
|1.7634
|1.8683
|2521
|2006.01.13 09:00
|sell stop
|832
|25.30
|1.7592
|1.7642
|1.6593
|2522
|2006.01.13 09:00
|buy
|831
|25.30
|1.7684
|1.7634
|1.8683
|2523
|2006.01.13 15:00
|modify
|831
|25.30
|1.7684
|1.7689
|1.8683
|2524
|2006.01.13 15:23
|s/l
|831
|25.30
|1.7689
|1.7689
|1.8683
|1265.00
|127529.02
|2525
|2006.01.13 17:00
|delete
|832
|25.30
|1.7592
|1.7642
|1.6593
|2526
|2006.01.16 09:00
|buy stop
|833
|25.50
|1.7775
|1.7734
|1.8774
|2527
|2006.01.16 09:00
|sell stop
|834
|25.50
|1.7734
|1.7775
|1.6735
|2528
|2006.01.16 09:42
|sell
|834
|25.50
|1.7734
|1.7775
|1.6735
|2529
|2006.01.16 11:30
|modify
|834
|25.50
|1.7734
|1.7729
|1.6735
|2530
|2006.01.16 17:00
|delete
|833
|25.50
|1.7775
|1.7734
|1.8774
|2531
|2006.01.16 17:00
|close
|834
|25.50
|1.7674
|1.7729
|1.6735
|15300.10
|142829.12
|2532
|2006.01.17 09:00
|buy stop
|835
|28.60
|1.7709
|1.7659
|1.8708
|2533
|2006.01.17 09:00
|sell stop
|836
|28.60
|1.7650
|1.7700
|1.6651
|2534
|2006.01.17 10:30
|sell
|836
|28.60
|1.7650
|1.7700
|1.6651
|2535
|2006.01.17 11:00
|modify
|836
|28.60
|1.7650
|1.7645
|1.6651
|2536
|2006.01.17 17:00
|delete
|835
|28.60
|1.7709
|1.7659
|1.8708
|2537
|2006.01.17 17:00
|close
|836
|28.60
|1.7598
|1.7645
|1.6651
|14871.97
|157701.09
|2538
|2006.01.18 09:00
|buy stop
|837
|31.50
|1.7668
|1.7618
|1.8667
|2539
|2006.01.18 09:00
|sell stop
|838
|31.50
|1.7597
|1.7647
|1.6598
|2540
|2006.01.18 09:01
|buy
|837
|31.50
|1.7668
|1.7618
|1.8667
|2541
|2006.01.18 15:00
|modify
|837
|31.50
|1.7668
|1.7673
|1.8667
|2542
|2006.01.18 15:01
|s/l
|837
|31.50
|1.7673
|1.7673
|1.8667
|1575.00
|159276.09
|2543
|2006.01.18 17:00
|delete
|838
|31.50
|1.7597
|1.7647
|1.6598
|2544
|2006.01.19 09:00
|buy stop
|839
|31.90
|1.7635
|1.7585
|1.8634
|2545
|2006.01.19 09:00
|sell stop
|840
|31.90
|1.7557
|1.7607
|1.6558
|2546
|2006.01.19 09:05
|sell
|840
|31.90
|1.7557
|1.7607
|1.6558
|2547
|2006.01.19 16:34
|s/l
|840
|31.90
|1.7607
|1.7607
|1.6558
|-15950.00
|143326.09
|2548
|2006.01.19 16:42
|buy
|839
|31.90
|1.7635
|1.7585
|1.8634
|2549
|2006.01.19 17:00
|close
|839
|31.90
|1.7620
|1.7585
|1.8634
|-4785.11
|138540.98
|2550
|2006.01.20 09:00
|buy stop
|841
|27.70
|1.7595
|1.7545
|1.8594
|2551
|2006.01.20 09:00
|sell stop
|842
|27.70
|1.7535
|1.7585
|1.6536
|2552
|2006.01.20 09:37
|sell
|842
|27.70
|1.7535
|1.7585
|1.6536
|2553
|2006.01.20 10:13
|s/l
|842
|27.70
|1.7585
|1.7585
|1.6536
|-13850.00
|124690.98
|2554
|2006.01.20 10:30
|buy
|841
|27.70
|1.7595
|1.7545
|1.8594
|2555
|2006.01.20 14:30
|modify
|841
|27.70
|1.7595
|1.7600
|1.8594
|2556
|2006.01.20 14:33
|s/l
|841
|27.70
|1.7600
|1.7600
|1.8594
|1385.00
|126075.98
|2557
|2006.01.23 09:00
|buy stop
|843
|25.20
|1.7829
|1.7779
|1.8828
|2558
|2006.01.23 09:00
|sell stop
|844
|25.20
|1.7757
|1.7807
|1.6758
|2559
|2006.01.23 09:59
|sell
|844
|25.20
|1.7757
|1.7807
|1.6758
|2560
|2006.01.23 10:37
|s/l
|844
|25.20
|1.7807
|1.7807
|1.6758
|-12600.00
|113475.98
|2561
|2006.01.23 11:48
|buy
|843
|25.20
|1.7829
|1.7779
|1.8828
|2562
|2006.01.23 14:00
|modify
|843
|25.20
|1.7829
|1.7834
|1.8828
|2563
|2006.01.23 15:38
|s/l
|843
|25.20
|1.7834
|1.7834
|1.8828
|1260.00
|114735.98
|2564
|2006.01.24 09:00
|buy stop
|845
|22.90
|1.7877
|1.7837
|1.8876
|2565
|2006.01.24 09:00
|sell stop
|846
|22.90
|1.7837
|1.7877
|1.6838
|2566
|2006.01.24 09:12
|sell
|846
|22.90
|1.7837
|1.7877
|1.6838
|2567
|2006.01.24 17:00
|delete
|845
|22.90
|1.7877
|1.7837
|1.8876
|2568
|2006.01.24 17:00
|close
|846
|22.90
|1.7850
|1.7877
|1.6838
|-2977.04
|111758.94
|2569
|2006.01.25 09:00
|buy stop
|847
|22.40
|1.7856
|1.7817
|1.8855
|2570
|2006.01.25 09:00
|sell stop
|848
|22.40
|1.7817
|1.7856
|1.6818
|2571
|2006.01.25 09:52
|buy
|847
|22.40
|1.7856
|1.7817
|1.8855
|2572
|2006.01.25 11:00
|modify
|847
|22.40
|1.7856
|1.7861
|1.8855
|2573
|2006.01.25 16:48
|s/l
|847
|22.40
|1.7861
|1.7861
|1.8855
|1120.00
|112878.94
|2574
|2006.01.25 17:00
|delete
|848
|22.40
|1.7817
|1.7856
|1.6818
|2575
|2006.01.26 09:00
|buy stop
|849
|22.60
|1.7886
|1.7836
|1.8885
|2576
|2006.01.26 09:00
|sell stop
|850
|22.60
|1.7830
|1.7880
|1.6831
|2577
|2006.01.26 09:22
|buy
|849
|22.60
|1.7886
|1.7836
|1.8885
|2578
|2006.01.26 11:43
|s/l
|849
|22.60
|1.7836
|1.7836
|1.8885
|-11300.00
|101578.94
|2579
|2006.01.26 12:34
|sell
|850
|22.60
|1.7830
|1.7880
|1.6831
|2580
|2006.01.26 14:26
|s/l
|850
|22.60
|1.7880
|1.7880
|1.6831
|-11300.00
|90278.94
|2581
|2006.01.27 09:00
|buy stop
|851
|18.10
|1.7815
|1.7766
|1.8814
|2582
|2006.01.27 09:00
|sell stop
|852
|18.10
|1.7766
|1.7815
|1.6767
|2583
|2006.01.27 10:43
|buy
|851
|18.10
|1.7815
|1.7766
|1.8814
|2584
|2006.01.27 12:09
|s/l
|851
|18.10
|1.7766
|1.7766
|1.8814
|-8869.00
|81409.94
|2585
|2006.01.27 12:09
|sell
|852
|18.10
|1.7766
|1.7815
|1.6767
|2586
|2006.01.27 14:30
|s/l
|852
|18.10
|1.7815
|1.7815
|1.6767
|-8869.00
|72540.94
|2587
|2006.01.30 09:00
|buy stop
|853
|14.50
|1.7696
|1.7656
|1.8695
|2588
|2006.01.30 09:00
|sell stop
|854
|14.50
|1.7656
|1.7696
|1.6657
|2589
|2006.01.30 09:27
|sell
|854
|14.50
|1.7656
|1.7696
|1.6657
|2590
|2006.01.30 14:42
|s/l
|854
|14.50
|1.7696
|1.7696
|1.6657
|-5800.00
|66740.94
|2591
|2006.01.30 14:42
|buy
|853
|14.50
|1.7696
|1.7656
|1.8695
|2592
|2006.01.30 17:00
|close
|853
|14.50
|1.7681
|1.7656
|1.8695
|-2174.97
|64565.97
|2593
|2006.01.31 09:00
|buy stop
|855
|12.90
|1.7732
|1.7682
|1.8731
|2594
|2006.01.31 09:00
|sell stop
|856
|12.90
|1.7672
|1.7722
|1.6673
|2595
|2006.01.31 09:10
|buy
|855
|12.90
|1.7732
|1.7682
|1.8731
|2596
|2006.01.31 17:00
|close
|855
|12.90
|1.7773
|1.7682
|1.8731
|5289.00
|69854.97
|2597
|2006.01.31 17:00
|delete
|856
|12.90
|1.7672
|1.7722
|1.6673
|2598
|2006.02.01 09:00
|buy stop
|857
|14.00
|1.7821
|1.7777
|1.8820
|2599
|2006.02.01 09:00
|sell stop
|858
|14.00
|1.7777
|1.7821
|1.6778
|2600
|2006.02.01 10:25
|sell
|858
|14.00
|1.7777
|1.7821
|1.6778
|2601
|2006.02.01 15:00
|modify
|858
|14.00
|1.7777
|1.7772
|1.6778
|2602
|2006.02.01 15:33
|s/l
|858
|14.00
|1.7772
|1.7772
|1.6778
|700.00
|70554.97
|2603
|2006.02.01 17:00
|delete
|857
|14.00
|1.7821
|1.7777
|1.8820
|2604
|2006.02.02 09:00
|buy stop
|859
|14.10
|1.7764
|1.7714
|1.8763
|2605
|2006.02.02 09:00
|sell stop
|860
|14.10
|1.7708
|1.7758
|1.6709
|2606
|2006.02.02 12:07
|buy
|859
|14.10
|1.7764
|1.7714
|1.8763
|2607
|2006.02.02 16:30
|modify
|859
|14.10
|1.7764
|1.7769
|1.8763
|2608
|2006.02.02 17:00
|close
|859
|14.10
|1.7790
|1.7769
|1.8763
|3666.06
|74221.03
|2609
|2006.02.02 17:00
|delete
|860
|14.10
|1.7708
|1.7758
|1.6709
|2610
|2006.02.03 09:00
|buy stop
|861
|14.80
|1.7805
|1.7759
|1.8804
|2611
|2006.02.03 09:00
|sell stop
|862
|14.80
|1.7759
|1.7805
|1.6760
|2612
|2006.02.03 10:46
|sell
|862
|14.80
|1.7759
|1.7805
|1.6760
|2613
|2006.02.03 15:00
|modify
|862
|14.80
|1.7759
|1.7754
|1.6760
|2614
|2006.02.03 17:00
|delete
|861
|14.80
|1.7805
|1.7759
|1.8804
|2615
|2006.02.03 17:00
|close
|862
|14.80
|1.7604
|1.7754
|1.6760
|22940.00
|97161.03
|2616
|2006.02.06 09:00
|buy stop
|863
|19.40
|1.7627
|1.7577
|1.8626
|2617
|2006.02.06 09:00
|sell stop
|864
|19.40
|1.7548
|1.7598
|1.6549
|2618
|2006.02.06 10:04
|sell
|864
|19.40
|1.7548
|1.7598
|1.6549
|2619
|2006.02.06 13:00
|modify
|864
|19.40
|1.7548
|1.7543
|1.6549
|2620
|2006.02.06 14:08
|s/l
|864
|19.40
|1.7543
|1.7543
|1.6549
|970.00
|98131.03
|2621
|2006.02.06 17:00
|delete
|863
|19.40
|1.7627
|1.7577
|1.8626
|2622
|2006.02.07 09:00
|buy stop
|865
|19.60
|1.7515
|1.7467
|1.8514
|2623
|2006.02.07 09:00
|sell stop
|866
|19.60
|1.7467
|1.7515
|1.6468
|2624
|2006.02.07 10:37
|buy
|865
|19.60
|1.7515
|1.7467
|1.8514
|2625
|2006.02.07 13:05
|s/l
|865
|19.60
|1.7467
|1.7467
|1.8514
|-9408.00
|88723.03
|2626
|2006.02.07 13:05
|sell
|866
|19.60
|1.7467
|1.7515
|1.6468
|2627
|2006.02.07 16:30
|modify
|866
|19.60
|1.7467
|1.7462
|1.6468
|2628
|2006.02.07 17:00
|close
|866
|19.60
|1.7413
|1.7462
|1.6468
|10583.92
|99306.95
|2629
|2006.02.08 09:00
|buy stop
|867
|19.90
|1.7470
|1.7420
|1.8469
|2630
|2006.02.08 09:00
|sell stop
|868
|19.90
|1.7419
|1.7469
|1.6420
|2631
|2006.02.08 09:45
|sell
|868
|19.90
|1.7419
|1.7469
|1.6420
|2632
|2006.02.08 17:00
|delete
|867
|19.90
|1.7470
|1.7420
|1.8469
|2633
|2006.02.08 17:00
|close
|868
|19.90
|1.7418
|1.7469
|1.6420
|198.99
|99505.94
|2634
|2006.02.09 09:00
|buy stop
|869
|19.90
|1.7470
|1.7422
|1.8469
|2635
|2006.02.09 09:00
|sell stop
|870
|19.90
|1.7422
|1.7470
|1.6423
|2636
|2006.02.09 09:00
|sell
|870
|19.90
|1.7422
|1.7470
|1.6423
|2637
|2006.02.09 11:00
|modify
|870
|19.90
|1.7422
|1.7417
|1.6423
|2638
|2006.02.09 11:29
|s/l
|870
|19.90
|1.7417
|1.7417
|1.6423
|995.00
|100500.94
|2639
|2006.02.09 17:00
|delete
|869
|19.90
|1.7470
|1.7422
|1.8469
|2640
|2006.02.10 09:00
|buy stop
|871
|20.10
|1.7483
|1.7437
|1.8482
|2641
|2006.02.10 09:00
|sell stop
|872
|20.10
|1.7437
|1.7483
|1.6438
|2642
|2006.02.10 09:29
|sell
|872
|20.10
|1.7437
|1.7483
|1.6438
|2643
|2006.02.10 11:41
|s/l
|872
|20.10
|1.7483
|1.7483
|1.6438
|-9246.00
|91254.94
|2644
|2006.02.10 11:41
|buy
|871
|20.10
|1.7483
|1.7437
|1.8482
|2645
|2006.02.10 15:00
|modify
|871
|20.10
|1.7483
|1.7488
|1.8482
|2646
|2006.02.10 16:32
|s/l
|871
|20.10
|1.7488
|1.7488
|1.8482
|1005.00
|92259.94
|2647
|2006.02.13 09:00
|buy stop
|873
|18.40
|1.7446
|1.7410
|1.8445
|2648
|2006.02.13 09:00
|sell stop
|874
|18.40
|1.7410
|1.7446
|1.6411
|2649
|2006.02.13 09:05
|sell
|874
|18.40
|1.7410
|1.7446
|1.6411
|2650
|2006.02.13 10:30
|modify
|874
|18.40
|1.7410
|1.7405
|1.6411
|2651
|2006.02.13 11:59
|s/l
|874
|18.40
|1.7405
|1.7405
|1.6411
|920.00
|93179.94
|2652
|2006.02.13 17:00
|delete
|873
|18.40
|1.7446
|1.7410
|1.8445
|2653
|2006.02.14 09:00
|buy stop
|875
|18.60
|1.7454
|1.7408
|1.8453
|2654
|2006.02.14 09:00
|sell stop
|876
|18.60
|1.7408
|1.7454
|1.6409
|2655
|2006.02.14 10:30
|sell
|876
|18.60
|1.7408
|1.7454
|1.6409
|2656
|2006.02.14 11:30
|modify
|876
|18.60
|1.7408
|1.7403
|1.6409
|2657
|2006.02.14 17:00
|delete
|875
|18.60
|1.7454
|1.7408
|1.8453
|2658
|2006.02.14 17:00
|close
|876
|18.60
|1.7293
|1.7403
|1.6409
|21390.00
|114569.94
|2659
|2006.02.15 09:00
|buy stop
|877
|22.90
|1.7365
|1.7330
|1.8364
|2660
|2006.02.15 09:00
|sell stop
|878
|22.90
|1.7330
|1.7365
|1.6331
|2661
|2006.02.15 11:31
|buy
|877
|22.90
|1.7365
|1.7330
|1.8364
|2662
|2006.02.15 12:30
|modify
|877
|22.90
|1.7365
|1.7370
|1.8364
|2663
|2006.02.15 17:00
|close
|877
|22.90
|1.7437
|1.7370
|1.8364
|16488.06
|131058.00
|2664
|2006.02.15 17:00
|delete
|878
|22.90
|1.7330
|1.7365
|1.6331
|2665
|2006.02.16 09:00
|buy stop
|879
|26.20
|1.7408
|1.7375
|1.8407
|2666
|2006.02.16 09:00
|sell stop
|880
|26.20
|1.7375
|1.7408
|1.6376
|2667
|2006.02.16 09:13
|sell
|880
|26.20
|1.7375
|1.7408
|1.6376
|2668
|2006.02.16 11:00
|modify
|880
|26.20
|1.7375
|1.7370
|1.6376
|2669
|2006.02.16 17:00
|delete
|879
|26.20
|1.7408
|1.7375
|1.8407
|2670
|2006.02.16 17:00
|close
|880
|26.20
|1.7358
|1.7370
|1.6376
|4454.10
|135512.10
|2671
|2006.02.17 09:00
|buy stop
|881
|27.10
|1.7375
|1.7343
|1.8374
|2672
|2006.02.17 09:00
|sell stop
|882
|27.10
|1.7343
|1.7375
|1.6344
|2673
|2006.02.17 11:18
|buy
|881
|27.10
|1.7375
|1.7343
|1.8374
|2674
|2006.02.17 13:06
|s/l
|881
|27.10
|1.7343
|1.7343
|1.8374
|-8672.00
|126840.10
|2675
|2006.02.17 13:06
|sell
|882
|27.10
|1.7343
|1.7375
|1.6344
|2676
|2006.02.17 15:46
|s/l
|882
|27.10
|1.7375
|1.7375
|1.6344
|-8672.00
|118168.10
|2677
|2006.02.20 09:00
|buy stop
|883
|23.60
|1.7470
|1.7428
|1.8469
|2678
|2006.02.20 09:00
|sell stop
|884
|23.60
|1.7428
|1.7470
|1.6429
|2679
|2006.02.20 09:20
|sell
|884
|23.60
|1.7428
|1.7470
|1.6429
|2680
|2006.02.20 17:00
|delete
|883
|23.60
|1.7470
|1.7428
|1.8469
|2681
|2006.02.20 17:00
|close
|884
|23.60
|1.7451
|1.7470
|1.6429
|-5427.89
|112740.21
|2682
|2006.02.21 09:00
|buy stop
|885
|22.60
|1.7448
|1.7415
|1.8447
|2683
|2006.02.21 09:00
|sell stop
|886
|22.60
|1.7415
|1.7448
|1.6416
|2684
|2006.02.21 11:31
|buy
|885
|22.60
|1.7448
|1.7415
|1.8447
|2685
|2006.02.21 16:40
|s/l
|885
|22.60
|1.7415
|1.7415
|1.8447
|-7458.00
|105282.21
|2686
|2006.02.21 16:40
|sell
|886
|22.60
|1.7415
|1.7448
|1.6416
|2687
|2006.02.21 17:00
|close
|886
|22.60
|1.7430
|1.7448
|1.6416
|-3389.92
|101892.29
|2688
|2006.02.22 09:00
|buy stop
|887
|20.40
|1.7473
|1.7433
|1.8472
|2689
|2006.02.22 09:00
|sell stop
|888
|20.40
|1.7433
|1.7473
|1.6434
|2690
|2006.02.22 09:51
|sell
|888
|20.40
|1.7433
|1.7473
|1.6434
|2691
|2006.02.22 12:00
|modify
|888
|20.40
|1.7433
|1.7428
|1.6434
|2692
|2006.02.22 17:00
|delete
|887
|20.40
|1.7473
|1.7433
|1.8472
|2693
|2006.02.22 17:00
|close
|888
|20.40
|1.7403
|1.7428
|1.6434
|6120.00
|108012.29
|2694
|2006.02.23 09:00
|buy stop
|889
|21.60
|1.7471
|1.7434
|1.8470
|2695
|2006.02.23 09:00
|sell stop
|890
|21.60
|1.7434
|1.7471
|1.6435
|2696
|2006.02.23 09:07
|buy
|889
|21.60
|1.7471
|1.7434
|1.8470
|2697
|2006.02.23 10:30
|modify
|889
|21.60
|1.7471
|1.7476
|1.8470
|2698
|2006.02.23 17:00
|close
|889
|21.60
|1.7508
|1.7476
|1.8470
|7992.03
|116004.32
|2699
|2006.02.23 17:00
|delete
|890
|21.60
|1.7434
|1.7471
|1.6435
|2700
|2006.02.24 09:00
|buy stop
|891
|23.20
|1.7543
|1.7508
|1.8542
|2701
|2006.02.24 09:00
|sell stop
|892
|23.20
|1.7508
|1.7543
|1.6509
|2702
|2006.02.24 09:13
|sell
|892
|23.20
|1.7508
|1.7543
|1.6509
|2703
|2006.02.24 12:00
|modify
|892
|23.20
|1.7508
|1.7503
|1.6509
|2704
|2006.02.24 12:47
|s/l
|892
|23.20
|1.7503
|1.7503
|1.6509
|1160.00
|117164.32
|2705
|2006.02.24 17:00
|delete
|891
|23.20
|1.7543
|1.7508
|1.8542
|2706
|2006.02.27 09:00
|buy stop
|893
|23.40
|1.7450
|1.7400
|1.8449
|2707
|2006.02.27 09:00
|sell stop
|894
|23.40
|1.7400
|1.7450
|1.6401
|2708
|2006.02.27 09:10
|sell
|894
|23.40
|1.7400
|1.7450
|1.6401
|2709
|2006.02.27 17:00
|delete
|893
|23.40
|1.7450
|1.7400
|1.8449
|2710
|2006.02.27 17:00
|close
|894
|23.40
|1.7398
|1.7450
|1.6401
|468.00
|117632.32
|2711
|2006.02.28 09:00
|buy stop
|895
|23.50
|1.7417
|1.7371
|1.8416
|2712
|2006.02.28 09:00
|sell stop
|896
|23.50
|1.7371
|1.7417
|1.6372
|2713
|2006.02.28 10:15
|buy
|895
|23.50
|1.7417
|1.7371
|1.8416
|2714
|2006.02.28 11:30
|modify
|895
|23.50
|1.7417
|1.7422
|1.8416
|2715
|2006.02.28 17:00
|close
|895
|23.50
|1.7508
|1.7422
|1.8416
|21385.03
|139017.35
|2716
|2006.02.28 17:00
|delete
|896
|23.50
|1.7371
|1.7417
|1.6372
|2717
|2006.03.01 09:00
|buy stop
|897
|27.80
|1.7557
|1.7528
|1.8556
|2718
|2006.03.01 09:00
|sell stop
|898
|27.80
|1.7528
|1.7557
|1.6529
|2719
|2006.03.01 09:18
|sell
|898
|27.80
|1.7528
|1.7557
|1.6529
|2720
|2006.03.01 10:57
|s/l
|898
|27.80
|1.7557
|1.7557
|1.6529
|-8062.00
|130955.35
|2721
|2006.03.01 10:57
|buy
|897
|27.80
|1.7557
|1.7528
|1.8556
|2722
|2006.03.01 15:30
|modify
|897
|27.80
|1.7557
|1.7562
|1.8556
|2723
|2006.03.01 15:42
|s/l
|897
|27.80
|1.7562
|1.7562
|1.8556
|1390.00
|132345.35
|2724
|2006.03.02 09:00
|buy stop
|899
|26.50
|1.7519
|1.7484
|1.8518
|2725
|2006.03.02 09:00
|sell stop
|900
|26.50
|1.7484
|1.7519
|1.6485
|2726
|2006.03.02 09:02
|buy
|899
|26.50
|1.7519
|1.7484
|1.8518
|2727
|2006.03.02 09:44
|s/l
|899
|26.50
|1.7484
|1.7484
|1.8518
|-9275.00
|123070.35
|2728
|2006.03.02 09:44
|sell
|900
|26.50
|1.7484
|1.7519
|1.6485
|2729
|2006.03.02 09:44
|buy stop
|901
|24.60
|1.7529
|1.7484
|1.8528
|2730
|2006.03.02 14:30
|modify
|900
|26.50
|1.7484
|1.7479
|1.6485
|2731
|2006.03.02 16:04
|s/l
|900
|26.50
|1.7479
|1.7479
|1.6485
|1325.00
|124395.35
|2732
|2006.03.02 17:00
|delete
|901
|24.60
|1.7529
|1.7484
|1.8528
|2733
|2006.03.03 09:00
|buy stop
|902
|24.90
|1.7537
|1.7503
|1.8536
|2734
|2006.03.03 09:00
|sell stop
|903
|24.90
|1.7503
|1.7537
|1.6504
|2735
|2006.03.03 11:45
|buy
|902
|24.90
|1.7537
|1.7503
|1.8536
|2736
|2006.03.03 13:30
|modify
|902
|24.90
|1.7537
|1.7542
|1.8536
|2737
|2006.03.03 16:04
|s/l
|902
|24.90
|1.7542
|1.7542
|1.8536
|1245.00
|125640.35
|2738
|2006.03.03 17:00
|delete
|903
|24.90
|1.7503
|1.7537
|1.6504
|2739
|2006.03.06 09:00
|buy stop
|904
|25.10
|1.7632
|1.7582
|1.8631
|2740
|2006.03.06 09:00
|sell stop
|905
|25.10
|1.7567
|1.7617
|1.6568
|2741
|2006.03.06 10:20
|sell
|905
|25.10
|1.7567
|1.7617
|1.6568
|2742
|2006.03.06 14:00
|modify
|905
|25.10
|1.7567
|1.7562
|1.6568
|2743
|2006.03.06 17:00
|delete
|904
|25.10
|1.7632
|1.7582
|1.8631
|2744
|2006.03.06 17:00
|close
|905
|25.10
|1.7515
|1.7562
|1.6568
|13052.00
|138692.35
|2745
|2006.03.07 09:00
|buy stop
|906
|27.70
|1.7472
|1.7428
|1.8471
|2746
|2006.03.07 09:00
|sell stop
|907
|27.70
|1.7428
|1.7472
|1.6429
|2747
|2006.03.07 09:27
|sell
|907
|27.70
|1.7428
|1.7472
|1.6429
|2748
|2006.03.07 10:30
|modify
|907
|27.70
|1.7428
|1.7423
|1.6429
|2749
|2006.03.07 17:00
|delete
|906
|27.70
|1.7472
|1.7428
|1.8471
|2750
|2006.03.07 17:00
|close
|907
|27.70
|1.7355
|1.7423
|1.6429
|20220.91
|158913.26
|2751
|2006.03.08 09:00
|buy stop
|908
|31.80
|1.7422
|1.7372
|1.8421
|2752
|2006.03.08 09:00
|sell stop
|909
|31.80
|1.7356
|1.7406
|1.6357
|2753
|2006.03.08 14:55
|sell
|909
|31.80
|1.7356
|1.7406
|1.6357
|2754
|2006.03.08 17:00
|delete
|908
|31.80
|1.7422
|1.7372
|1.8421
|2755
|2006.03.08 17:00
|close
|909
|31.80
|1.7357
|1.7406
|1.6357
|-317.82
|158595.44
|2756
|2006.03.09 09:00
|buy stop
|910
|31.70
|1.7387
|1.7339
|1.8386
|2757
|2006.03.09 09:00
|sell stop
|911
|31.70
|1.7339
|1.7387
|1.6340
|2758
|2006.03.09 10:31
|buy
|910
|31.70
|1.7387
|1.7339
|1.8386
|2759
|2006.03.09 17:00
|close
|910
|31.70
|1.7370
|1.7339
|1.8386
|-5389.04
|153206.40
|2760
|2006.03.09 17:00
|delete
|911
|31.70
|1.7339
|1.7387
|1.6340
|2761
|2006.03.10 09:00
|buy stop
|912
|30.60
|1.7383
|1.7344
|1.8382
|2762
|2006.03.10 09:00
|sell stop
|913
|30.60
|1.7344
|1.7383
|1.6345
|2763
|2006.03.10 09:53
|buy
|912
|30.60
|1.7383
|1.7344
|1.8382
|2764
|2006.03.10 14:30
|s/l
|912
|30.60
|1.7344
|1.7344
|1.8382
|-11934.00
|141272.40
|2765
|2006.03.10 14:30
|sell
|913
|30.60
|1.7344
|1.7383
|1.6345
|2766
|2006.03.10 15:00
|modify
|913
|30.60
|1.7344
|1.7339
|1.6345
|2767
|2006.03.10 17:00
|close
|913
|30.60
|1.7264
|1.7339
|1.6345
|24480.15
|165752.55
|2768
|2006.03.13 09:00
|buy stop
|914
|33.10
|1.7306
|1.7261
|1.8305
|2769
|2006.03.13 09:00
|sell stop
|915
|33.10
|1.7261
|1.7306
|1.6262
|2770
|2006.03.13 09:34
|sell
|915
|33.10
|1.7261
|1.7306
|1.6262
|2771
|2006.03.13 16:28
|s/l
|915
|33.10
|1.7306
|1.7306
|1.6262
|-14895.00
|150857.55
|2772
|2006.03.13 16:28
|buy
|914
|33.10
|1.7306
|1.7261
|1.8305
|2773
|2006.03.13 17:00
|close
|914
|33.10
|1.7291
|1.7261
|1.8305
|-4965.04
|145892.51
|2774
|2006.03.14 09:00
|buy stop
|916
|29.20
|1.7370
|1.7334
|1.8369
|2775
|2006.03.14 09:00
|sell stop
|917
|29.20
|1.7334
|1.7370
|1.6335
|2776
|2006.03.14 10:24
|buy
|916
|29.20
|1.7370
|1.7334
|1.8369
|2777
|2006.03.14 16:00
|modify
|916
|29.20
|1.7370
|1.7375
|1.8369
|2778
|2006.03.14 17:00
|close
|916
|29.20
|1.7451
|1.7375
|1.8369
|23652.06
|169544.57
|2779
|2006.03.14 17:00
|delete
|917
|29.20
|1.7334
|1.7370
|1.6335
|2780
|2006.03.15 09:00
|buy stop
|918
|33.90
|1.7481
|1.7448
|1.8480
|2781
|2006.03.15 09:00
|sell stop
|919
|33.90
|1.7448
|1.7481
|1.6449
|2782
|2006.03.15 09:32
|buy
|918
|33.90
|1.7481
|1.7448
|1.8480
|2783
|2006.03.15 10:30
|s/l
|918
|33.90
|1.7448
|1.7448
|1.8480
|-11187.00
|158357.57
|2784
|2006.03.15 10:30
|sell
|919
|33.90
|1.7448
|1.7481
|1.6449
|2785
|2006.03.15 15:12
|s/l
|919
|33.90
|1.7481
|1.7481
|1.6449
|-11187.00
|147170.57
|2786
|2006.03.16 09:00
|buy stop
|920
|29.40
|1.7487
|1.7437
|1.8486
|2787
|2006.03.16 09:00
|sell stop
|921
|29.40
|1.7435
|1.7485
|1.6436
|2788
|2006.03.16 09:05
|buy
|920
|29.40
|1.7487
|1.7437
|1.8486
|2789
|2006.03.16 15:00
|modify
|920
|29.40
|1.7487
|1.7492
|1.8486
|2790
|2006.03.16 17:00
|close
|920
|29.40
|1.7544
|1.7492
|1.8486
|16758.04
|163928.61
|2791
|2006.03.16 17:00
|delete
|921
|29.40
|1.7435
|1.7485
|1.6436
|2792
|2006.03.17 09:00
|buy stop
|922
|32.80
|1.7574
|1.7524
|1.8573
|2793
|2006.03.17 09:00
|sell stop
|923
|32.80
|1.7524
|1.7574
|1.6525
|2794
|2006.03.17 10:50
|buy
|922
|32.80
|1.7574
|1.7524
|1.8573
|2795
|2006.03.17 13:37
|s/l
|922
|32.80
|1.7524
|1.7524
|1.8573
|-16400.00
|147528.61
|2796
|2006.03.17 13:37
|sell
|923
|32.80
|1.7524
|1.7574
|1.6525
|2797
|2006.03.17 17:00
|close
|923
|32.80
|1.7536
|1.7574
|1.6525
|-3936.18
|143592.43
|2798
|2006.03.20 09:00
|buy stop
|924
|28.70
|1.7594
|1.7544
|1.8593
|2799
|2006.03.20 09:00
|sell stop
|925
|28.70
|1.7534
|1.7584
|1.6535
|2800
|2006.03.20 12:53
|sell
|925
|28.70
|1.7534
|1.7584
|1.6535
|2801
|2006.03.20 17:00
|delete
|924
|28.70
|1.7594
|1.7544
|1.8593
|2802
|2006.03.20 17:00
|close
|925
|28.70
|1.7557
|1.7584
|1.6535
|-6601.13
|136991.30
|2803
|2006.03.21 09:00
|buy stop
|926
|27.40
|1.7553
|1.7503
|1.8552
|2804
|2006.03.21 09:00
|sell stop
|927
|27.40
|1.7501
|1.7551
|1.6502
|2805
|2006.03.21 09:15
|sell
|927
|27.40
|1.7501
|1.7551
|1.6502
|2806
|2006.03.21 10:30
|modify
|927
|27.40
|1.7501
|1.7496
|1.6502
|2807
|2006.03.21 10:58
|s/l
|927
|27.40
|1.7496
|1.7496
|1.6502
|1370.00
|138361.30
|2808
|2006.03.21 17:00
|delete
|926
|27.40
|1.7553
|1.7503
|1.8552
|2809
|2006.03.22 09:00
|buy stop
|928
|27.70
|1.7517
|1.7467
|1.8516
|2810
|2006.03.22 09:00
|sell stop
|929
|27.70
|1.7463
|1.7513
|1.6464
|2811
|2006.03.22 11:37
|sell
|929
|27.70
|1.7463
|1.7513
|1.6464
|2812
|2006.03.22 17:00
|delete
|928
|27.70
|1.7517
|1.7467
|1.8516
|2813
|2006.03.22 17:00
|close
|929
|27.70
|1.7471
|1.7513
|1.6464
|-2216.00
|136145.30
|2814
|2006.03.23 09:00
|buy stop
|930
|27.20
|1.7460
|1.7419
|1.8459
|2815
|2006.03.23 09:00
|sell stop
|931
|27.20
|1.7419
|1.7460
|1.6420
|2816
|2006.03.23 12:14
|sell
|931
|27.20
|1.7419
|1.7460
|1.6420
|2817
|2006.03.23 16:30
|modify
|931
|27.20
|1.7419
|1.7414
|1.6420
|2818
|2006.03.23 17:00
|delete
|930
|27.20
|1.7460
|1.7419
|1.8459
|2819
|2006.03.23 17:00
|close
|931
|27.20
|1.7349
|1.7414
|1.6420
|19040.00
|155185.30
|2820
|2006.03.24 09:00
|buy stop
|932
|31.00
|1.7363
|1.7313
|1.8362
|2821
|2006.03.24 09:00
|sell stop
|933
|31.00
|1.7305
|1.7355
|1.6306
|2822
|2006.03.24 15:05
|buy
|932
|31.00
|1.7363
|1.7313
|1.8362
|2823
|2006.03.24 16:30
|modify
|932
|31.00
|1.7363
|1.7368
|1.8362
|2824
|2006.03.24 17:00
|close
|932
|31.00
|1.7410
|1.7368
|1.8362
|14570.17
|169755.47
|2825
|2006.03.24 17:00
|delete
|933
|31.00
|1.7305
|1.7355
|1.6306
|2826
|2006.03.27 09:00
|buy stop
|934
|34.00
|1.7494
|1.7451
|1.8493
|2827
|2006.03.27 09:00
|sell stop
|935
|34.00
|1.7451
|1.7494
|1.6452
|2828
|2006.03.27 16:00
|buy
|934
|34.00
|1.7494
|1.7451
|1.8493
|2829
|2006.03.27 17:00
|close
|934
|34.00
|1.7478
|1.7451
|1.8493
|-5440.03
|164315.44
|2830
|2006.03.27 17:00
|delete
|935
|34.00
|1.7451
|1.7494
|1.6452
|2831
|2006.03.28 09:00
|buy stop
|936
|32.90
|1.7481
|1.7445
|1.8480
|2832
|2006.03.28 09:00
|sell stop
|937
|32.90
|1.7445
|1.7481
|1.6446
|2833
|2006.03.28 09:04
|buy
|936
|32.90
|1.7481
|1.7445
|1.8480
|2834
|2006.03.28 15:30
|modify
|936
|32.90
|1.7481
|1.7486
|1.8480
|2835
|2006.03.28 17:00
|close
|936
|32.90
|1.7499
|1.7486
|1.8480
|5921.95
|170237.39
|2836
|2006.03.28 17:00
|delete
|937
|32.90
|1.7445
|1.7481
|1.6446
|2837
|2006.03.29 09:00
|buy stop
|938
|34.00
|1.7451
|1.7420
|1.8450
|2838
|2006.03.29 09:00
|sell stop
|939
|34.00
|1.7420
|1.7451
|1.6421
|2839
|2006.03.29 09:13
|sell
|939
|34.00
|1.7420
|1.7451
|1.6421
|2840
|2006.03.29 10:00
|modify
|939
|34.00
|1.7420
|1.7415
|1.6421
|2841
|2006.03.29 17:00
|delete
|938
|34.00
|1.7451
|1.7420
|1.8450
|2842
|2006.03.29 17:00
|close
|939
|34.00
|1.7342
|1.7415
|1.6421
|26520.00
|196757.39
|2843
|2006.03.30 09:00
|buy stop
|940
|39.40
|1.7431
|1.7381
|1.8430
|2844
|2006.03.30 09:00
|sell stop
|941
|39.40
|1.7370
|1.7420
|1.6371
|2845
|2006.03.30 09:06
|sell
|941
|39.40
|1.7370
|1.7420
|1.6371
|2846
|2006.03.30 13:47
|s/l
|941
|39.40
|1.7420
|1.7420
|1.6371
|-19700.00
|177057.39
|2847
|2006.03.30 16:30
|buy
|940
|39.40
|1.7431
|1.7381
|1.8430
|2848
|2006.03.30 17:00
|close
|940
|39.40
|1.7455
|1.7381
|1.8430
|9455.88
|186513.27
|2849
|2006.03.31 09:00
|buy stop
|942
|37.30
|1.7464
|1.7414
|1.8463
|2850
|2006.03.31 09:00
|sell stop
|943
|37.30
|1.7410
|1.7460
|1.6411
|2851
|2006.03.31 09:19
|sell
|943
|37.30
|1.7410
|1.7460
|1.6411
|2852
|2006.03.31 11:30
|modify
|943
|37.30
|1.7410
|1.7405
|1.6411
|2853
|2006.03.31 15:33
|s/l
|943
|37.30
|1.7405
|1.7405
|1.6411
|1865.00
|188378.27
|2854
|2006.03.31 17:00
|delete
|942
|37.30
|1.7464
|1.7414
|1.8463
|2855
|2006.04.03 09:00
|buy stop
|944
|37.70
|1.7318
|1.7268
|1.8317
|2856
|2006.04.03 09:00
|sell stop
|945
|37.70
|1.7245
|1.7295
|1.6246
|2857
|2006.04.03 16:28
|buy
|944
|37.70
|1.7318
|1.7268
|1.8317
|2858
|2006.04.03 17:00
|close
|944
|37.70
|1.7371
|1.7268
|1.8317
|19981.02
|208359.29
|2859
|2006.04.03 17:00
|delete
|945
|37.70
|1.7245
|1.7295
|1.6246
|2860
|2006.04.04 09:00
|buy stop
|946
|41.70
|1.7410
|1.7373
|1.8409
|2861
|2006.04.04 09:00
|sell stop
|947
|41.70
|1.7373
|1.7410
|1.6374
|2862
|2006.04.04 09:20
|buy
|946
|41.70
|1.7410
|1.7373
|1.8409
|2863
|2006.04.04 10:00
|modify
|946
|41.70
|1.7410
|1.7415
|1.8409
|2864
|2006.04.04 17:00
|close
|946
|41.70
|1.7553
|1.7415
|1.8409
|59631.19
|267990.48
|2865
|2006.04.04 17:00
|delete
|947
|41.70
|1.7373
|1.7410
|1.6374
|2866
|2006.04.05 09:00
|buy stop
|948
|53.60
|1.7608
|1.7559
|1.8607
|2867
|2006.04.05 09:00
|sell stop
|949
|53.60
|1.7559
|1.7608
|1.6560
|2868
|2006.04.05 09:23
|buy
|948
|53.60
|1.7608
|1.7559
|1.8607
|2869
|2006.04.05 10:30
|s/l
|948
|53.60
|1.7559
|1.7559
|1.8607
|-26264.00
|241726.48
|2870
|2006.04.05 10:30
|sell
|949
|53.60
|1.7559
|1.7608
|1.6560
|2871
|2006.04.05 11:30
|modify
|949
|53.60
|1.7559
|1.7554
|1.6560
|2872
|2006.04.05 17:00
|close
|949
|53.60
|1.7497
|1.7554
|1.6560
|33231.98
|274958.46
|2873
|2006.04.06 09:00
|buy stop
|950
|55.00
|1.7544
|1.7505
|1.8543
|2874
|2006.04.06 09:00
|sell stop
|951
|55.00
|1.7505
|1.7544
|1.6506
|2875
|2006.04.06 09:24
|buy
|950
|55.00
|1.7544
|1.7505
|1.8543
|2876
|2006.04.06 11:00
|modify
|950
|55.00
|1.7544
|1.7549
|1.8543
|2877
|2006.04.06 14:46
|s/l
|950
|55.00
|1.7549
|1.7549
|1.8543
|2750.00
|277708.46
|2878
|2006.04.06 16:02
|sell
|951
|55.00
|1.7505
|1.7544
|1.6506
|2879
|2006.04.06 17:00
|close
|951
|55.00
|1.7521
|1.7544
|1.6506
|-8800.24
|268908.22
|2880
|2006.04.07 09:00
|buy stop
|952
|53.80
|1.7534
|1.7493
|1.8533
|2881
|2006.04.07 09:00
|sell stop
|953
|53.80
|1.7493
|1.7534
|1.6494
|2882
|2006.04.07 09:16
|sell
|953
|53.80
|1.7493
|1.7534
|1.6494
|2883
|2006.04.07 14:32
|s/l
|953
|53.80
|1.7534
|1.7534
|1.6494
|-22058.00
|246850.22
|2884
|2006.04.07 14:32
|buy
|952
|53.80
|1.7534
|1.7493
|1.8533
|2885
|2006.04.07 14:38
|s/l
|952
|53.80
|1.7493
|1.7493
|1.8533
|-22058.00
|224792.22
|2886
|2006.04.10 09:00
|buy stop
|954
|45.00
|1.7468
|1.7418
|1.8467
|2887
|2006.04.10 09:00
|sell stop
|955
|45.00
|1.7418
|1.7468
|1.6419
|2888
|2006.04.10 09:11
|buy
|954
|45.00
|1.7468
|1.7418
|1.8467
|2889
|2006.04.10 17:00
|close
|954
|45.00
|1.7434
|1.7418
|1.8467
|-15300.10
|209492.12
|2890
|2006.04.10 17:00
|delete
|955
|45.00
|1.7418
|1.7468
|1.6419
|2891
|2006.04.11 09:00
|buy stop
|956
|41.90
|1.7457
|1.7422
|1.8456
|2892
|2006.04.11 09:00
|sell stop
|957
|41.90
|1.7422
|1.7457
|1.6423
|2893
|2006.04.11 09:27
|buy
|956
|41.90
|1.7457
|1.7422
|1.8456
|2894
|2006.04.11 10:30
|s/l
|956
|41.90
|1.7422
|1.7422
|1.8456
|-14665.00
|194827.12
|2895
|2006.04.11 10:30
|sell
|957
|41.90
|1.7422
|1.7457
|1.6423
|2896
|2006.04.11 15:22
|s/l
|957
|41.90
|1.7457
|1.7457
|1.6423
|-14665.00
|180162.12
|2897
|2006.04.12 09:00
|buy stop
|958
|36.00
|1.7515
|1.7476
|1.8514
|2898
|2006.04.12 09:00
|sell stop
|959
|36.00
|1.7476
|1.7515
|1.6477
|2899
|2006.04.12 09:05
|buy
|958
|36.00
|1.7515
|1.7476
|1.8514
|2900
|2006.04.12 10:00
|modify
|958
|36.00
|1.7515
|1.7520
|1.8514
|2901
|2006.04.12 10:30
|s/l
|958
|36.00
|1.7520
|1.7520
|1.8514
|1800.00
|181962.12
|2902
|2006.04.12 14:47
|sell
|959
|36.00
|1.7476
|1.7515
|1.6477
|2903
|2006.04.12 15:23
|s/l
|959
|36.00
|1.7515
|1.7515
|1.6477
|-14040.00
|167922.12
|2904
|2006.04.13 09:00
|buy stop
|960
|33.60
|1.7553
|1.7509
|1.8552
|2905
|2006.04.13 09:00
|sell stop
|961
|33.60
|1.7509
|1.7553
|1.6510
|2906
|2006.04.13 09:03
|buy
|960
|33.60
|1.7553
|1.7509
|1.8552
|2907
|2006.04.13 14:55
|s/l
|960
|33.60
|1.7509
|1.7509
|1.8552
|-14784.00
|153138.12
|2908
|2006.04.13 14:55
|sell
|961
|33.60
|1.7509
|1.7553
|1.6510
|2909
|2006.04.13 17:00
|close
|961
|33.60
|1.7516
|1.7553
|1.6510
|-2351.87
|150786.25
|2910
|2006.04.14 09:00
|buy stop
|962
|30.20
|1.7540
|1.7513
|1.8539
|2911
|2006.04.14 09:00
|sell stop
|963
|30.20
|1.7513
|1.7540
|1.6514
|2912
|2006.04.14 09:17
|sell
|963
|30.20
|1.7513
|1.7540
|1.6514
|2913
|2006.04.14 17:00
|delete
|962
|30.20
|1.7540
|1.7513
|1.8539
|2914
|2006.04.14 17:01
|close
|963
|30.20
|1.7518
|1.7540
|1.6514
|-1509.98
|149276.27
|2915
|2006.04.17 09:00
|buy stop
|964
|29.90
|1.7595
|1.7568
|1.8594
|2916
|2006.04.17 09:00
|sell stop
|965
|29.90
|1.7568
|1.7595
|1.6569
|2917
|2006.04.17 10:35
|sell
|965
|29.90
|1.7568
|1.7595
|1.6569
|2918
|2006.04.17 12:05
|s/l
|965
|29.90
|1.7595
|1.7595
|1.6569
|-8073.00
|141203.27
|2919
|2006.04.17 12:05
|buy
|964
|29.90
|1.7595
|1.7568
|1.8594
|2920
|2006.04.17 14:00
|modify
|964
|29.90
|1.7595
|1.7600
|1.8594
|2921
|2006.04.17 17:00
|close
|964
|29.90
|1.7730
|1.7600
|1.8594
|40365.01
|181568.28
|2922
|2006.04.18 09:00
|buy stop
|966
|36.30
|1.7733
|1.7698
|1.8732
|2923
|2006.04.18 09:00
|sell stop
|967
|36.30
|1.7698
|1.7733
|1.6699
|2924
|2006.04.18 09:58
|sell
|967
|36.30
|1.7698
|1.7733
|1.6699
|2925
|2006.04.18 11:33
|s/l
|967
|36.30
|1.7733
|1.7733
|1.6699
|-12705.00
|168863.28
|2926
|2006.04.18 11:33
|buy
|966
|36.30
|1.7733
|1.7698
|1.8732
|2927
|2006.04.18 15:00
|modify
|966
|36.30
|1.7733
|1.7738
|1.8732
|2928
|2006.04.18 17:00
|close
|966
|36.30
|1.7778
|1.7738
|1.8732
|16334.87
|185198.15
|2929
|2006.04.19 09:00
|buy stop
|968
|37.00
|1.7843
|1.7793
|1.8842
|2930
|2006.04.19 09:00
|sell stop
|969
|37.00
|1.7790
|1.7840
|1.6791
|2931
|2006.04.19 10:16
|buy
|968
|37.00
|1.7843
|1.7793
|1.8842
|2932
|2006.04.19 11:30
|modify
|968
|37.00
|1.7843
|1.7848
|1.8842
|2933
|2006.04.19 12:01
|s/l
|968
|37.00
|1.7848
|1.7848
|1.8842
|1850.00
|187048.15
|2934
|2006.04.19 17:00
|delete
|969
|37.00
|1.7790
|1.7840
|1.6791
|2935
|2006.04.20 09:00
|buy stop
|970
|37.40
|1.7905
|1.7863
|1.8904
|2936
|2006.04.20 09:00
|sell stop
|971
|37.40
|1.7863
|1.7905
|1.6864
|2937
|2006.04.20 10:02
|buy
|970
|37.40
|1.7905
|1.7863
|1.8904
|2938
|2006.04.20 10:30
|s/l
|970
|37.40
|1.7863
|1.7863
|1.8904
|-15708.00
|171340.15
|2939
|2006.04.20 10:30
|sell
|971
|37.40
|1.7863
|1.7905
|1.6864
|2940
|2006.04.20 11:30
|modify
|971
|37.40
|1.7863
|1.7858
|1.6864
|2941
|2006.04.20 17:00
|close
|971
|37.40
|1.7774
|1.7858
|1.6864
|33286.19
|204626.34
|2942
|2006.04.21 09:00
|buy stop
|972
|40.90
|1.7804
|1.7755
|1.8803
|2943
|2006.04.21 09:00
|sell stop
|973
|40.90
|1.7755
|1.7804
|1.6756
|2944
|2006.04.21 10:05
|buy
|972
|40.90
|1.7804
|1.7755
|1.8803
|2945
|2006.04.21 10:30
|modify
|972
|40.90
|1.7804
|1.7809
|1.8803
|2946
|2006.04.21 11:57
|s/l
|972
|40.90
|1.7809
|1.7809
|1.8803
|2045.00
|206671.34
|2947
|2006.04.21 17:00
|delete
|973
|40.90
|1.7755
|1.7804
|1.6756
|2948
|2006.04.24 09:00
|buy stop
|974
|41.30
|1.7903
|1.7853
|1.8902
|2949
|2006.04.24 09:00
|sell stop
|975
|41.30
|1.7849
|1.7899
|1.6850
|2950
|2006.04.24 09:37
|buy
|974
|41.30
|1.7903
|1.7853
|1.8902
|2951
|2006.04.24 14:40
|s/l
|974
|41.30
|1.7853
|1.7853
|1.8902
|-20650.00
|186021.34
|2952
|2006.04.24 14:40
|sell
|975
|41.30
|1.7849
|1.7899
|1.6850
|2953
|2006.04.24 16:30
|modify
|975
|41.30
|1.7849
|1.7844
|1.6850
|2954
|2006.04.24 17:00
|close
|975
|41.30
|1.7828
|1.7844
|1.6850
|8672.95
|194694.29
|2955
|2006.04.25 09:00
|buy stop
|976
|38.90
|1.7895
|1.7849
|1.8894
|2956
|2006.04.25 09:00
|sell stop
|977
|38.90
|1.7849
|1.7895
|1.6850
|2957
|2006.04.25 10:12
|sell
|977
|38.90
|1.7849
|1.7895
|1.6850
|2958
|2006.04.25 14:09
|s/l
|977
|38.90
|1.7895
|1.7895
|1.6850
|-17894.00
|176800.29
|2959
|2006.04.25 14:09
|buy
|976
|38.90
|1.7895
|1.7849
|1.8894
|2960
|2006.04.25 15:30
|modify
|976
|38.90
|1.7895
|1.7900
|1.8894
|2961
|2006.04.25 15:59
|s/l
|976
|38.90
|1.7900
|1.7900
|1.8894
|1945.00
|178745.29
|2962
|2006.04.26 09:00
|buy stop
|978
|35.80
|1.7888
|1.7841
|1.8887
|2963
|2006.04.26 09:00
|sell stop
|979
|35.80
|1.7841
|1.7888
|1.6842
|2964
|2006.04.26 09:15
|sell
|979
|35.80
|1.7841
|1.7888
|1.6842
|2965
|2006.04.26 11:00
|modify
|979
|35.80
|1.7841
|1.7836
|1.6842
|2966
|2006.04.26 11:23
|s/l
|979
|35.80
|1.7836
|1.7836
|1.6842
|1790.00
|180535.29
|2967
|2006.04.26 17:00
|delete
|978
|35.80
|1.7888
|1.7841
|1.8887
|2968
|2006.04.27 09:00
|buy stop
|980
|36.10
|1.7870
|1.7838
|1.8869
|2969
|2006.04.27 09:00
|sell stop
|981
|36.10
|1.7838
|1.7870
|1.6839
|2970
|2006.04.27 09:29
|sell
|981
|36.10
|1.7838
|1.7870
|1.6839
|2971
|2006.04.27 14:57
|s/l
|981
|36.10
|1.7870
|1.7870
|1.6839
|-11552.00
|168983.29
|2972
|2006.04.27 14:57
|buy
|980
|36.10
|1.7870
|1.7838
|1.8869
|2973
|2006.04.27 16:30
|modify
|980
|36.10
|1.7870
|1.7875
|1.8869
|2974
|2006.04.27 17:00
|close
|980
|36.10
|1.8032
|1.7875
|1.8869
|58482.02
|227465.31
|2975
|2006.04.28 09:00
|buy stop
|982
|45.50
|1.8043
|1.8000
|1.9042
|2976
|2006.04.28 09:00
|sell stop
|983
|45.50
|1.8000
|1.8043
|1.7001
|2977
|2006.04.28 09:51
|buy
|982
|45.50
|1.8043
|1.8000
|1.9042
|2978
|2006.04.28 12:00
|modify
|982
|45.50
|1.8043
|1.8048
|1.9042
|2979
|2006.04.28 17:00
|close
|982
|45.50
|1.8179
|1.8048
|1.9042
|61879.74
|289345.05
|2980
|2006.04.28 17:00
|delete
|983
|45.50
|1.8000
|1.8043
|1.7001
|2981
|2006.05.01 09:00
|buy stop
|984
|57.90
|1.8285
|1.8251
|1.9284
|2982
|2006.05.01 09:30
|sell stop
|985
|57.90
|1.8239
|1.8285
|1.7240
|2983
|2006.05.01 10:21
|sell
|985
|57.90
|1.8239
|1.8285
|1.7240
|2984
|2006.05.01 14:20
|s/l
|985
|57.90
|1.8285
|1.8285
|1.7240
|-26634.00
|262711.05
|2985
|2006.05.01 14:20
|buy
|984
|57.90
|1.8285
|1.8251
|1.9284
|2986
|2006.05.01 14:30
|s/l
|984
|57.90
|1.8251
|1.8251
|1.9284
|-19686.00
|243025.05
|2987
|2006.05.02 09:00
|buy stop
|986
|48.60
|1.8253
|1.8203
|1.9252
|2988
|2006.05.02 09:00
|sell stop
|987
|48.60
|1.8202
|1.8252
|1.7203
|2989
|2006.05.02 09:20
|buy
|986
|48.60
|1.8253
|1.8203
|1.9252
|2990
|2006.05.02 10:00
|modify
|986
|48.60
|1.8253
|1.8258
|1.9252
|2991
|2006.05.02 17:00
|close
|986
|48.60
|1.8396
|1.8258
|1.9252
|69497.84
|312522.89
|2992
|2006.05.02 17:00
|delete
|987
|48.60
|1.8202
|1.8252
|1.7203
|2993
|2006.05.03 09:00
|buy stop
|988
|62.50
|1.8485
|1.8435
|1.9484
|2994
|2006.05.03 09:00
|sell stop
|989
|62.50
|1.8412
|1.8462
|1.7413
|2995
|2006.05.03 09:40
|sell
|989
|62.50
|1.8412
|1.8462
|1.7413
|2996
|2006.05.03 10:30
|modify
|989
|62.50
|1.8412
|1.8407
|1.7413
|2997
|2006.05.03 13:58
|s/l
|989
|62.50
|1.8407
|1.8407
|1.7413
|3125.00
|315647.89
|2998
|2006.05.03 17:00
|delete
|988
|62.50
|1.8485
|1.8435
|1.9484
|2999
|2006.05.04 09:00
|buy stop
|990
|63.10
|1.8406
|1.8356
|1.9405
|3000
|2006.05.04 09:00
|sell stop
|991
|63.10
|1.8330
|1.8380
|1.7331
|3001
|2006.05.04 12:14
|buy
|990
|63.10
|1.8406
|1.8356
|1.9405
|3002
|2006.05.04 15:00
|modify
|990
|63.10
|1.8406
|1.8411
|1.9405
|3003
|2006.05.04 17:00
|close
|990
|63.10
|1.8486
|1.8411
|1.9405
|50480.19
|366128.08
|3004
|2006.05.04 17:00
|delete
|991
|63.10
|1.8330
|1.8380
|1.7331
|3005
|2006.05.05 09:00
|buy stop
|992
|73.20
|1.8533
|1.8500
|1.9532
|3006
|2006.05.05 09:00
|sell stop
|993
|73.20
|1.8500
|1.8533
|1.7501
|3007
|2006.05.05 09:03
|sell
|993
|73.20
|1.8500
|1.8533
|1.7501
|3008
|2006.05.05 14:30
|s/l
|993
|73.20
|1.8533
|1.8533
|1.7501
|-24156.00
|341972.08
|3009
|2006.05.05 14:30
|buy
|992
|73.20
|1.8533
|1.8500
|1.9532
|3010
|2006.05.05 15:00
|modify
|992
|73.20
|1.8533
|1.8538
|1.9532
|3011
|2006.05.05 17:00
|close
|992
|73.20
|1.8589
|1.8538
|1.9532
|40991.64
|382963.72
|3012
|2006.05.08 09:00
|buy stop
|994
|76.60
|1.8634
|1.8584
|1.9633
|3013
|2006.05.08 09:00
|sell stop
|995
|76.60
|1.8576
|1.8626
|1.7577
|3014
|2006.05.08 10:20
|buy
|994
|76.60
|1.8634
|1.8584
|1.9633
|3015
|2006.05.08 10:30
|modify
|994
|76.60
|1.8634
|1.8639
|1.9633
|3016
|2006.05.08 12:21
|s/l
|994
|76.60
|1.8639
|1.8639
|1.9633
|3830.00
|386793.72
|3017
|2006.05.08 16:12
|sell
|995
|76.60
|1.8576
|1.8626
|1.7577
|3018
|2006.05.08 17:00
|close
|995
|76.60
|1.8587
|1.8626
|1.7577
|-8425.78
|378367.94
|3019
|2006.05.09 09:00
|buy stop
|996
|75.70
|1.8581
|1.8532
|1.9580
|3020
|2006.05.09 09:00
|sell stop
|997
|75.70
|1.8532
|1.8581
|1.7533
|3021
|2006.05.09 09:04
|sell
|997
|75.70
|1.8532
|1.8581
|1.7533
|3022
|2006.05.09 13:09
|s/l
|997
|75.70
|1.8581
|1.8581
|1.7533
|-37093.00
|341274.94
|3023
|2006.05.09 13:09
|buy
|996
|75.70
|1.8581
|1.8532
|1.9580
|3024
|2006.05.09 15:30
|modify
|996
|75.70
|1.8581
|1.8586
|1.9580
|3025
|2006.05.09 17:00
|close
|996
|75.70
|1.8653
|1.8586
|1.9580
|54504.45
|395779.39
|3026
|2006.05.10 09:00
|buy stop
|998
|79.20
|1.8741
|1.8691
|1.9740
|3027
|2006.05.10 09:00
|sell stop
|999
|79.20
|1.8649
|1.8699
|1.7650
|3028
|2006.05.10 10:22
|sell
|999
|79.20
|1.8649
|1.8699
|1.7650
|3029
|2006.05.10 12:00
|modify
|999
|79.20
|1.8649
|1.8644
|1.7650
|3030
|2006.05.10 12:11
|s/l
|999
|79.20
|1.8644
|1.8644
|1.7650
|3960.00
|399739.39
|3031
|2006.05.10 17:00
|delete
|998
|79.20
|1.8741
|1.8691
|1.9740
|3032
|2006.05.11 09:00
|buy stop
|1000
|80.00
|1.8586
|1.8542
|1.9585
|3033
|2006.05.11 09:00
|sell stop
|1001
|80.00
|1.8542
|1.8586
|1.7543
|3034
|2006.05.11 09:08
|buy
|1000
|80.00
|1.8586
|1.8542
|1.9585
|3035
|2006.05.11 09:29
|s/l
|1000
|80.00
|1.8542
|1.8542
|1.9585
|-35200.00
|364539.39
|3036
|2006.05.11 09:29
|sell
|1001
|80.00
|1.8542
|1.8586
|1.7543
|3037
|2006.05.11 09:29
|buy stop
|1002
|72.90
|1.8586
|1.8542
|1.9585
|3038
|2006.05.11 10:30
|s/l
|1001
|80.00
|1.8586
|1.8586
|1.7543
|-35200.00
|329339.39
|3039
|2006.05.11 10:30
|buy
|1002
|72.90
|1.8586
|1.8542
|1.9585
|3040
|2006.05.11 11:30
|modify
|1002
|72.90
|1.8586
|1.8591
|1.9585
|3041
|2006.05.11 17:00
|close
|1002
|72.90
|1.8782
|1.8591
|1.9585
|142884.39
|472223.78
|3042
|2006.05.12 09:00
|buy stop
|1003
|94.40
|1.8893
|1.8843
|1.9892
|3043
|2006.05.12 09:00
|sell stop
|1004
|94.40
|1.8840
|1.8890
|1.7841
|3044
|2006.05.12 09:26
|buy
|1003
|94.40
|1.8893
|1.8843
|1.9892
|3045
|2006.05.12 11:00
|modify
|1003
|94.40
|1.8893
|1.8898
|1.9892
|3046
|2006.05.12 14:30
|s/l
|1003
|94.40
|1.8898
|1.8898
|1.9892
|4720.00
|476943.78
|3047
|2006.05.12 17:00
|delete
|1004
|94.40
|1.8840
|1.8890
|1.7841
|3048
|2006.05.15 09:00
|buy stop
|1005
|95.40
|1.8976
|1.8926
|1.9975
|3049
|2006.05.15 09:00
|sell stop
|1006
|95.40
|1.8904
|1.8954
|1.7905
|3050
|2006.05.15 09:56
|sell
|1006
|95.40
|1.8904
|1.8954
|1.7905
|3051
|2006.05.15 10:30
|modify
|1006
|95.40
|1.8904
|1.8899
|1.7905
|3052
|2006.05.15 17:00
|delete
|1005
|95.40
|1.8976
|1.8926
|1.9975
|3053
|2006.05.15 17:00
|close
|1006
|95.40
|1.8824
|1.8899
|1.7905
|76320.00
|553263.78
|3054
|2006.05.16 09:00
|buy stop
|1007
|100.00
|1.8872
|1.8822
|1.9871
|3055
|2006.05.16 09:00
|sell stop
|1008
|100.00
|1.8784
|1.8834
|1.7785
|3056
|2006.05.16 10:54
|sell
|1008
|100.00
|1.8784
|1.8834
|1.7785
|3057
|2006.05.16 11:30
|modify
|1008
|100.00
|1.8784
|1.8779
|1.7785
|3058
|2006.05.16 11:33
|s/l
|1008
|100.00
|1.8779
|1.8779
|1.7785
|5000.00
|558263.78
|3059
|2006.05.16 14:37
|buy
|1007
|100.00
|1.8872
|1.8822
|1.9871
|3060
|2006.05.16 17:00
|close
|1007
|100.00
|1.8854
|1.8822
|1.9871
|-17999.43
|540264.35
|3061
|2006.05.17 09:00
|buy stop
|1009
|100.00
|1.8934
|1.8891
|1.9933
|3062
|2006.05.17 09:00
|sell stop
|1010
|100.00
|1.8891
|1.8934
|1.7892
|3063
|2006.05.17 09:08
|buy
|1009
|100.00
|1.8934
|1.8891
|1.9933
|3064
|2006.05.17 09:30
|modify
|1009
|100.00
|1.8934
|1.8939
|1.9933
|3065
|2006.05.17 14:30
|s/l
|1009
|100.00
|1.8939
|1.8939
|1.9933
|5000.00
|545264.35
|3066
|2006.05.17 16:24
|sell
|1010
|100.00
|1.8891
|1.8934
|1.7892
|3067
|2006.05.17 16:30
|modify
|1010
|100.00
|1.8891
|1.8886
|1.7892
|3068
|2006.05.17 17:00
|close
|1010
|100.00
|1.8858
|1.8886
|1.7892
|32999.43
|578263.78
|3069
|2006.05.18 09:00
|buy stop
|1011
|100.00
|1.8854
|1.8804
|1.9853
|3070
|2006.05.18 09:00
|sell stop
|1012
|100.00
|1.8801
|1.8851
|1.7802
|3071
|2006.05.18 09:43
|buy
|1011
|100.00
|1.8854
|1.8804
|1.9853
|3072
|2006.05.18 11:00
|modify
|1011
|100.00
|1.8854
|1.8859
|1.9853
|3073
|2006.05.18 13:11
|s/l
|1011
|100.00
|1.8859
|1.8859
|1.9853
|5000.00
|583263.78
|3074
|2006.05.18 17:00
|delete
|1012
|100.00
|1.8801
|1.8851
|1.7802
|3075
|2006.05.19 09:00
|buy stop
|1013
|100.00
|1.8925
|1.8875
|1.9924
|3076
|2006.05.19 09:00
|sell stop
|1014
|100.00
|1.8870
|1.8920
|1.7871
|3077
|2006.05.19 09:00
|sell
|1014
|100.00
|1.8870
|1.8920
|1.7871
|3078
|2006.05.19 09:30
|modify
|1014
|100.00
|1.8870
|1.8865
|1.7871
|3079
|2006.05.19 17:00
|delete
|1013
|100.00
|1.8925
|1.8875
|1.9924
|3080
|2006.05.19 17:00
|close
|1014
|100.00
|1.8711
|1.8865
|1.7871
|159000.00
|742263.78
|3081
|2006.05.22 09:00
|buy stop
|1015
|100.00
|1.8736
|1.8686
|1.9735
|3082
|2006.05.22 09:00
|sell stop
|1016
|100.00
|1.8628
|1.8678
|1.7629
|3083
|2006.05.22 10:23
|buy
|1015
|100.00
|1.8736
|1.8686
|1.9735
|3084
|2006.05.22 12:30
|modify
|1015
|100.00
|1.8736
|1.8741
|1.9735
|3085
|2006.05.22 14:12
|s/l
|1015
|100.00
|1.8741
|1.8741
|1.9735
|5000.00
|747263.78
|3086
|2006.05.22 17:00
|delete
|1016
|100.00
|1.8628
|1.8678
|1.7629
|3087
|2006.05.23 09:00
|buy stop
|1017
|100.00
|1.8885
|1.8835
|1.9884
|3088
|2006.05.23 09:00
|sell stop
|1018
|100.00
|1.8830
|1.8880
|1.7831
|3089
|2006.05.23 09:14
|buy
|1017
|100.00
|1.8885
|1.8835
|1.9884
|3090
|2006.05.23 09:34
|s/l
|1017
|100.00
|1.8835
|1.8835
|1.9884
|-50000.00
|697263.78
|3091
|2006.05.23 09:34
|buy stop
|1019
|100.00
|1.8893
|1.8843
|1.9892
|3092
|2006.05.23 09:34
|sell
|1018
|100.00
|1.8830
|1.8880
|1.7831
|3093
|2006.05.23 10:00
|modify
|1018
|100.00
|1.8830
|1.8825
|1.7831
|3094
|2006.05.23 10:03
|s/l
|1018
|100.00
|1.8825
|1.8825
|1.7831
|5000.00
|702263.78
|3095
|2006.05.23 17:00
|delete
|1019
|100.00
|1.8893
|1.8843
|1.9892
|3096
|2006.05.24 09:00
|buy stop
|1020
|100.00
|1.8815
|1.8765
|1.9814
|3097
|2006.05.24 09:00
|sell stop
|1021
|100.00
|1.8725
|1.8775
|1.7726
|3098
|2006.05.24 09:20
|buy
|1020
|100.00
|1.8815
|1.8765
|1.9814
|3099
|2006.05.24 10:30
|modify
|1020
|100.00
|1.8815
|1.8820
|1.9814
|3100
|2006.05.24 11:10
|s/l
|1020
|100.00
|1.8820
|1.8820
|1.9814
|5000.00
|707263.78
|3101
|2006.05.24 16:08
|sell
|1021
|100.00
|1.8725
|1.8775
|1.7726
|3102
|2006.05.24 17:00
|close
|1021
|100.00
|1.8674
|1.8775
|1.7726
|51000.16
|758263.94
|3103
|2006.05.25 09:00
|buy stop
|1022
|100.00
|1.8719
|1.8673
|1.9718
|3104
|2006.05.25 09:00
|sell stop
|1023
|100.00
|1.8673
|1.8719
|1.7674
|3105
|2006.05.25 10:41
|buy
|1022
|100.00
|1.8719
|1.8673
|1.9718
|3106
|2006.05.25 14:12
|s/l
|1022
|100.00
|1.8673
|1.8673
|1.9718
|-46000.00
|712263.94
|3107
|2006.05.25 14:12
|sell
|1023
|100.00
|1.8673
|1.8719
|1.7674
|3108
|2006.05.25 14:36
|s/l
|1023
|100.00
|1.8719
|1.8719
|1.7674
|-46000.00
|666263.94
|3109
|2006.05.26 09:00
|buy stop
|1024
|100.00
|1.8735
|1.8685
|1.9734
|3110
|2006.05.26 09:00
|sell stop
|1025
|100.00
|1.8678
|1.8728
|1.7679
|3111
|2006.05.26 10:09
|buy
|1024
|100.00
|1.8735
|1.8685
|1.9734
|3112
|2006.05.26 14:09
|s/l
|1024
|100.00
|1.8685
|1.8685
|1.9734
|-50000.00
|616263.94
|3113
|2006.05.26 14:10
|sell
|1025
|100.00
|1.8678
|1.8728
|1.7679
|3114
|2006.05.26 15:30
|modify
|1025
|100.00
|1.8678
|1.8673
|1.7679
|3115
|2006.05.26 17:00
|close
|1025
|100.00
|1.8551
|1.8673
|1.7679
|127000.31
|743264.25
|3116
|2006.05.29 09:00
|buy stop
|1026
|100.00
|1.8622
|1.8588
|1.9621
|3117
|2006.05.29 09:00
|sell stop
|1027
|100.00
|1.8588
|1.8622
|1.7589
|3118
|2006.05.29 11:07
|buy
|1026
|100.00
|1.8622
|1.8588
|1.9621
|3119
|2006.05.29 16:51
|s/l
|1026
|100.00
|1.8588
|1.8588
|1.9621
|-34000.00
|709264.25
|3120
|2006.05.29 16:51
|sell
|1027
|100.00
|1.8588
|1.8622
|1.7589
|3121
|2006.05.29 17:00
|close
|1027
|100.00
|1.8591
|1.8622
|1.7589
|-3000.37
|706263.88
|3122
|2006.05.30 09:00
|buy stop
|1028
|100.00
|1.8754
|1.8704
|1.9753
|3123
|2006.05.30 09:00
|sell stop
|1029
|100.00
|1.8663
|1.8713
|1.7664
|3124
|2006.05.30 09:02
|buy
|1028
|100.00
|1.8754
|1.8704
|1.9753
|3125
|2006.05.30 12:00
|modify
|1028
|100.00
|1.8754
|1.8759
|1.9753
|3126
|2006.05.30 13:37
|s/l
|1028
|100.00
|1.8759
|1.8759
|1.9753
|5000.00
|711263.88
|3127
|2006.05.30 17:00
|delete
|1029
|100.00
|1.8663
|1.8713
|1.7664
|3128
|2006.05.31 09:00
|buy stop
|1030
|100.00
|1.8863
|1.8813
|1.9862
|3129
|2006.05.31 09:00
|sell stop
|1031
|100.00
|1.8786
|1.8836
|1.7787
|3130
|2006.05.31 10:29
|sell
|1031
|100.00
|1.8786
|1.8836
|1.7787
|3131
|2006.05.31 14:30
|modify
|1031
|100.00
|1.8786
|1.8781
|1.7787
|3132
|2006.05.31 17:00
|delete
|1030
|100.00
|1.8863
|1.8813
|1.9862
|3133
|2006.05.31 17:00
|close
|1031
|100.00
|1.8711
|1.8781
|1.7787
|75000.00
|786263.88
|3134
|2006.06.01 09:00
|buy stop
|1032
|100.00
|1.8679
|1.8629
|1.9678
|3135
|2006.06.01 09:00
|sell stop
|1033
|100.00
|1.8626
|1.8676
|1.7627
|3136
|2006.06.01 09:13
|sell
|1033
|100.00
|1.8626
|1.8676
|1.7627
|3137
|2006.06.01 10:17
|s/l
|1033
|100.00
|1.8676
|1.8676
|1.7627
|-50000.00
|736263.88
|3138
|2006.06.01 10:18
|buy
|1032
|100.00
|1.8679
|1.8629
|1.9678
|3139
|2006.06.01 13:10
|s/l
|1032
|100.00
|1.8629
|1.8629
|1.9678
|-50000.00
|686263.88
|3140
|2006.06.02 09:00
|buy stop
|1034
|100.00
|1.8676
|1.8626
|1.9675
|3141
|2006.06.02 09:00
|sell stop
|1035
|100.00
|1.8619
|1.8669
|1.7620
|3142
|2006.06.02 09:12
|sell
|1035
|100.00
|1.8619
|1.8669
|1.7620
|3143
|2006.06.02 11:45
|s/l
|1035
|100.00
|1.8669
|1.8669
|1.7620
|-50000.00
|636263.88
|3144
|2006.06.02 11:48
|buy
|1034
|100.00
|1.8676
|1.8626
|1.9675
|3145
|2006.06.02 15:00
|modify
|1034
|100.00
|1.8676
|1.8681
|1.9675
|3146
|2006.06.02 17:00
|close
|1034
|100.00
|1.8857
|1.8681
|1.9675
|180999.87
|817263.75
|3147
|2006.06.05 09:00
|buy stop
|1036
|100.00
|1.8862
|1.8819
|1.9861
|3148
|2006.06.05 09:00
|sell stop
|1037
|100.00
|1.8819
|1.8862
|1.7820
|3149
|2006.06.05 09:02
|sell
|1037
|100.00
|1.8819
|1.8862
|1.7820
|3150
|2006.06.05 09:31
|s/l
|1037
|100.00
|1.8862
|1.8862
|1.7820
|-43000.00
|774263.75
|3151
|2006.06.05 09:31
|buy
|1036
|100.00
|1.8862
|1.8819
|1.9861
|3152
|2006.06.05 09:31
|sell stop
|1038
|100.00
|1.8808
|1.8858
|1.7809
|3153
|2006.06.05 14:08
|s/l
|1036
|100.00
|1.8819
|1.8819
|1.9861
|-43000.00
|731263.75
|3154
|2006.06.05 14:38
|sell
|1038
|100.00
|1.8808
|1.8858
|1.7809
|3155
|2006.06.05 17:00
|close
|1038
|100.00
|1.8772
|1.8858
|1.7809
|36000.59
|767264.34
|3156
|2006.06.06 09:00
|buy stop
|1039
|100.00
|1.8779
|1.8729
|1.9778
|3157
|2006.06.06 09:00
|sell stop
|1040
|100.00
|1.8699
|1.8749
|1.7700
|3158
|2006.06.06 12:16
|sell
|1040
|100.00
|1.8699
|1.8749
|1.7700
|3159
|2006.06.06 14:30
|modify
|1040
|100.00
|1.8699
|1.8694
|1.7700
|3160
|2006.06.06 17:00
|delete
|1039
|100.00
|1.8779
|1.8729
|1.9778
|3161
|2006.06.06 17:00
|close
|1040
|100.00
|1.8600
|1.8694
|1.7700
|99000.00
|866264.34
|3162
|2006.06.07 09:00
|buy stop
|1041
|100.00
|1.8634
|1.8584
|1.9633
|3163
|2006.06.07 09:00
|sell stop
|1042
|100.00
|1.8556
|1.8606
|1.7557
|3164
|2006.06.07 09:33
|sell
|1042
|100.00
|1.8556
|1.8606
|1.7557
|3165
|2006.06.07 09:58
|s/l
|1042
|100.00
|1.8606
|1.8606
|1.7557
|-50000.00
|816264.34
|3166
|2006.06.07 09:58
|sell stop
|1043
|100.00
|1.8556
|1.8606
|1.7557
|3167
|2006.06.07 12:22
|buy
|1041
|100.00
|1.8634
|1.8584
|1.9633
|3168
|2006.06.07 13:46
|s/l
|1041
|100.00
|1.8584
|1.8584
|1.9633
|-50000.00
|766264.34
|3169
|2006.06.07 15:33
|sell
|1043
|100.00
|1.8556
|1.8606
|1.7557
|3170
|2006.06.07 17:00
|close
|1043
|100.00
|1.8550
|1.8606
|1.7557
|6000.47
|772264.81
|3171
|2006.06.08 09:00
|buy stop
|1044
|100.00
|1.8585
|1.8535
|1.9584
|3172
|2006.06.08 09:00
|sell stop
|1045
|100.00
|1.8502
|1.8552
|1.7503
|3173
|2006.06.08 09:04
|sell
|1045
|100.00
|1.8502
|1.8552
|1.7503
|3174
|2006.06.08 11:00
|modify
|1045
|100.00
|1.8502
|1.8497
|1.7503
|3175
|2006.06.08 11:04
|s/l
|1045
|100.00
|1.8497
|1.8497
|1.7503
|5000.00
|777264.81
|3176
|2006.06.08 17:00
|delete
|1044
|100.00
|1.8585
|1.8535
|1.9584
|3177
|2006.06.09 09:00
|buy stop
|1046
|100.00
|1.8459
|1.8409
|1.9458
|3178
|2006.06.09 09:00
|sell stop
|1047
|100.00
|1.8406
|1.8456
|1.7407
|3179
|2006.06.09 09:02
|buy
|1046
|100.00
|1.8459
|1.8409
|1.9458
|3180
|2006.06.09 14:30
|s/l
|1046
|100.00
|1.8409
|1.8409
|1.9458
|-50000.00
|727264.81
|3181
|2006.06.09 14:30
|sell
|1047
|100.00
|1.8406
|1.8456
|1.7407
|3182
|2006.06.09 15:00
|modify
|1047
|100.00
|1.8406
|1.8401
|1.7407
|3183
|2006.06.09 15:17
|s/l
|1047
|100.00
|1.8401
|1.8401
|1.7407
|5000.00
|732264.81
|3184
|2006.06.12 09:00
|buy stop
|1048
|100.00
|1.8463
|1.8413
|1.9462
|3185
|2006.06.12 09:00
|sell stop
|1049
|100.00
|1.8407
|1.8457
|1.7408
|3186
|2006.06.12 10:31
|buy
|1048
|100.00
|1.8463
|1.8413
|1.9462
|3187
|2006.06.12 12:23
|s/l
|1048
|100.00
|1.8413
|1.8413
|1.9462
|-50000.00
|682264.81
|3188
|2006.06.12 13:25
|sell
|1049
|100.00
|1.8407
|1.8457
|1.7408
|3189
|2006.06.12 15:30
|s/l
|1049
|100.00
|1.8457
|1.8457
|1.7408
|-50000.00
|632264.81
|3190
|2006.06.13 09:00
|buy stop
|1050
|100.00
|1.8425
|1.8380
|1.9424
|3191
|2006.06.13 09:00
|sell stop
|1051
|100.00
|1.8380
|1.8425
|1.7381
|3192
|2006.06.13 09:22
|buy
|1050
|100.00
|1.8425
|1.8380
|1.9424
|3193
|2006.06.13 14:31
|s/l
|1050
|100.00
|1.8380
|1.8380
|1.9424
|-45000.00
|587264.81
|3194
|2006.06.13 14:31
|sell
|1051
|100.00
|1.8380
|1.8425
|1.7381
|3195
|2006.06.13 15:39
|s/l
|1051
|100.00
|1.8425
|1.8425
|1.7381
|-45000.00
|542264.81
|3196
|2006.06.14 09:00
|buy stop
|1052
|100.00
|1.8425
|1.8375
|1.9424
|3197
|2006.06.14 09:00
|sell stop
|1053
|100.00
|1.8357
|1.8407
|1.7358
|3198
|2006.06.14 09:37
|buy
|1052
|100.00
|1.8425
|1.8375
|1.9424
|3199
|2006.06.14 14:30
|s/l
|1052
|100.00
|1.8375
|1.8375
|1.9424
|-50000.00
|492264.81
|3200
|2006.06.14 14:31
|sell
|1053
|100.00
|1.8357
|1.8407
|1.7358
|3201
|2006.06.14 14:36
|s/l
|1053
|100.00
|1.8407
|1.8407
|1.7358
|-50000.00
|442264.81
|3202
|2006.06.15 09:00
|buy stop
|1054
|88.50
|1.8484
|1.8434
|1.9483
|3203
|2006.06.15 09:00
|sell stop
|1055
|88.50
|1.8423
|1.8473
|1.7424
|3204
|2006.06.15 11:44
|buy
|1054
|88.50
|1.8484
|1.8434
|1.9483
|3205
|2006.06.15 15:30
|modify
|1054
|88.50
|1.8484
|1.8489
|1.9483
|3206
|2006.06.15 16:04
|s/l
|1054
|88.50
|1.8489
|1.8489
|1.9483
|4425.00
|446689.81
|3207
|2006.06.15 17:00
|delete
|1055
|88.50
|1.8423
|1.8473
|1.7424
|3208
|2006.06.16 09:00
|buy stop
|1056
|89.30
|1.8558
|1.8515
|1.9557
|3209
|2006.06.16 09:00
|sell stop
|1057
|89.30
|1.8515
|1.8558
|1.7516
|3210
|2006.06.16 10:10
|buy
|1056
|89.30
|1.8558
|1.8515
|1.9557
|3211
|2006.06.16 12:14
|s/l
|1056
|89.30
|1.8515
|1.8515
|1.9557
|-38399.00
|408290.81
|3212
|2006.06.16 12:14
|sell
|1057
|89.30
|1.8515
|1.8558
|1.7516
|3213
|2006.06.16 16:30
|modify
|1057
|89.30
|1.8515
|1.8510
|1.7516
|3214
|2006.06.16 17:00
|close
|1057
|89.30
|1.8505
|1.8510
|1.7516
|8929.64
|417220.45
|3215
|2006.06.19 09:00
|buy stop
|1058
|83.40
|1.8465
|1.8419
|1.9464
|3216
|2006.06.19 09:00
|sell stop
|1059
|83.40
|1.8419
|1.8465
|1.7420
|3217
|2006.06.19 09:00
|buy
|1058
|83.40
|1.8465
|1.8419
|1.9464
|3218
|2006.06.19 15:00
|s/l
|1058
|83.40
|1.8419
|1.8419
|1.9464
|-38364.00
|378856.45
|3219
|2006.06.19 15:00
|sell
|1059
|83.40
|1.8419
|1.8465
|1.7420
|3220
|2006.06.19 17:00
|close
|1059
|83.40
|1.8378
|1.8465
|1.7420
|34194.34
|413050.79
|3221
|2006.06.20 09:00
|buy stop
|1060
|82.60
|1.8461
|1.8411
|1.9460
|3222
|2006.06.20 09:00
|sell stop
|1061
|82.60
|1.8396
|1.8446
|1.7397
|3223
|2006.06.20 09:06
|buy
|1060
|82.60
|1.8461
|1.8411
|1.9460
|3224
|2006.06.20 11:54
|s/l
|1060
|82.60
|1.8411
|1.8411
|1.9460
|-41300.00
|371750.79
|3225
|2006.06.20 13:41
|sell
|1061
|82.60
|1.8396
|1.8446
|1.7397
|3226
|2006.06.20 17:00
|close
|1061
|82.60
|1.8419
|1.8446
|1.7397
|-18998.36
|352752.43
|3227
|2006.06.21 09:00
|buy stop
|1062
|70.50
|1.8471
|1.8443
|1.9470
|3228
|2006.06.21 09:00
|sell stop
|1063
|70.50
|1.8443
|1.8471
|1.7444
|3229
|2006.06.21 10:30
|sell
|1063
|70.50
|1.8443
|1.8471
|1.7444
|3230
|2006.06.21 13:00
|modify
|1063
|70.50
|1.8443
|1.8438
|1.7444
|3231
|2006.06.21 14:59
|s/l
|1063
|70.50
|1.8438
|1.8438
|1.7444
|3525.00
|356277.43
|3232
|2006.06.21 17:00
|delete
|1062
|70.50
|1.8471
|1.8443
|1.9470
|3233
|2006.06.22 09:00
|buy stop
|1064
|71.30
|1.8474
|1.8436
|1.9473
|3234
|2006.06.22 09:00
|sell stop
|1065
|71.30
|1.8436
|1.8474
|1.7437
|3235
|2006.06.22 09:11
|sell
|1065
|71.30
|1.8436
|1.8474
|1.7437
|3236
|2006.06.22 10:30
|modify
|1065
|71.30
|1.8436
|1.8431
|1.7437
|3237
|2006.06.22 17:00
|delete
|1064
|71.30
|1.8474
|1.8436
|1.9473
|3238
|2006.06.22 17:00
|close
|1065
|71.30
|1.8288
|1.8431
|1.7437
|105524.00
|461801.43
|3239
|2006.06.23 09:00
|buy stop
|1066
|92.40
|1.8321
|1.8277
|1.9320
|3240
|2006.06.23 09:00
|sell stop
|1067
|92.40
|1.8277
|1.8321
|1.7278
|3241
|2006.06.23 09:17
|sell
|1067
|92.40
|1.8277
|1.8321
|1.7278
|3242
|2006.06.23 11:00
|modify
|1067
|92.40
|1.8277
|1.8272
|1.7278
|3243
|2006.06.23 17:00
|delete
|1066
|92.40
|1.8321
|1.8277
|1.9320
|3244
|2006.06.23 17:00
|close
|1067
|92.40
|1.8193
|1.8272
|1.7278
|77616.00
|539417.43
|3245
|2006.06.26 09:00
|buy stop
|1068
|100.00
|1.8207
|1.8167
|1.9206
|3246
|2006.06.26 09:00
|sell stop
|1069
|100.00
|1.8167
|1.8207
|1.7168
|3247
|2006.06.26 09:05
|buy
|1068
|100.00
|1.8207
|1.8167
|1.9206
|3248
|2006.06.26 09:30
|modify
|1068
|100.00
|1.8207
|1.8212
|1.9206
|3249
|2006.06.26 10:59
|s/l
|1068
|100.00
|1.8212
|1.8212
|1.9206
|5000.00
|544417.43
|3250
|2006.06.26 17:00
|delete
|1069
|100.00
|1.8167
|1.8207
|1.7168
|3251
|2006.06.27 09:00
|buy stop
|1070
|100.00
|1.8262
|1.8215
|1.9261
|3252
|2006.06.27 09:00
|sell stop
|1071
|100.00
|1.8215
|1.8262
|1.7216
|3253
|2006.06.27 09:32
|sell
|1071
|100.00
|1.8215
|1.8262
|1.7216
|3254
|2006.06.27 16:21
|s/l
|1071
|100.00
|1.8262
|1.8262
|1.7216
|-47000.00
|497417.43
|3255
|2006.06.27 16:21
|buy
|1070
|100.00
|1.8262
|1.8215
|1.9261
|3256
|2006.06.27 17:00
|close
|1070
|100.00
|1.8235
|1.8215
|1.9261
|-26999.63
|470417.80
|3257
|2006.06.28 09:00
|buy stop
|1072
|94.10
|1.8238
|1.8192
|1.9237
|3258
|2006.06.28 09:00
|sell stop
|1073
|94.10
|1.8192
|1.8238
|1.7193
|3259
|2006.06.28 09:05
|sell
|1073
|94.10
|1.8192
|1.8238
|1.7193
|3260
|2006.06.28 17:00
|delete
|1072
|94.10
|1.8238
|1.8192
|1.9237
|3261
|2006.06.28 17:00
|close
|1073
|94.10
|1.8166
|1.8238
|1.7193
|24466.00
|494883.80
|3262
|2006.06.29 09:00
|buy stop
|1074
|99.00
|1.8190
|1.8153
|1.9189
|3263
|2006.06.29 09:00
|sell stop
|1075
|99.00
|1.8153
|1.8190
|1.7154
|3264
|2006.06.29 10:14
|sell
|1075
|99.00
|1.8153
|1.8190
|1.7154
|3265
|2006.06.29 12:00
|modify
|1075
|99.00
|1.8153
|1.8148
|1.7154
|3266
|2006.06.29 14:43
|s/l
|1075
|99.00
|1.8148
|1.8148
|1.7154
|4950.00
|499833.80
|3267
|2006.06.29 17:00
|delete
|1074
|99.00
|1.8190
|1.8153
|1.9189
|3268
|2006.06.30 09:00
|buy stop
|1076
|100.00
|1.8373
|1.8323
|1.9372
|3269
|2006.06.30 09:00
|sell stop
|1077
|100.00
|1.8311
|1.8361
|1.7312
|3270
|2006.06.30 09:19
|sell
|1077
|100.00
|1.8311
|1.8361
|1.7312
|3271
|2006.06.30 13:53
|s/l
|1077
|100.00
|1.8361
|1.8361
|1.7312
|-50000.00
|449833.80
|3272
|2006.06.30 14:10
|buy
|1076
|100.00
|1.8373
|1.8323
|1.9372
|3273
|2006.06.30 15:00
|modify
|1076
|100.00
|1.8373
|1.8378
|1.9372
|3274
|2006.06.30 17:00
|close
|1076
|100.00
|1.8495
|1.8378
|1.9372
|121999.41
|571833.21
|3275
|2006.07.03 09:00
|buy stop
|1078
|100.00
|1.8496
|1.8446
|1.9495
|3276
|2006.07.03 09:00
|sell stop
|1079
|100.00
|1.8444
|1.8494
|1.7445
|3277
|2006.07.03 09:40
|sell
|1079
|100.00
|1.8444
|1.8494
|1.7445
|3278
|2006.07.03 17:00
|delete
|1078
|100.00
|1.8496
|1.8446
|1.9495
|3279
|2006.07.03 17:00
|close
|1079
|100.00
|1.8442
|1.8494
|1.7445
|2000.00
|573833.21
|3280
|2006.07.04 09:00
|buy stop
|1080
|100.00
|1.8469
|1.8433
|1.9468
|3281
|2006.07.04 09:00
|sell stop
|1081
|100.00
|1.8433
|1.8469
|1.7434
|3282
|2006.07.04 09:22
|sell
|1081
|100.00
|1.8433
|1.8469
|1.7434
|3283
|2006.07.04 10:53
|s/l
|1081
|100.00
|1.8469
|1.8469
|1.7434
|-36000.00
|537833.21
|3284
|2006.07.04 10:53
|buy
|1080
|100.00
|1.8469
|1.8433
|1.9468
|3285
|2006.07.04 17:00
|close
|1080
|100.00
|1.8465
|1.8433
|1.9468
|-3999.61
|533833.60
|3286
|2006.07.05 09:00
|buy stop
|1082
|100.00
|1.8493
|1.8443
|1.9492
|3287
|2006.07.05 09:06
|sell stop
|1083
|100.00
|1.8431
|1.8481
|1.7432
|3288
|2006.07.05 09:14
|sell
|1083
|100.00
|1.8431
|1.8481
|1.7432
|3289
|2006.07.05 14:30
|modify
|1083
|100.00
|1.8431
|1.8426
|1.7432
|3290
|2006.07.05 17:00
|delete
|1082
|100.00
|1.8493
|1.8443
|1.9492
|3291
|2006.07.05 17:00
|close
|1083
|100.00
|1.8335
|1.8426
|1.7432
|96000.00
|629833.60
|3292
|2006.07.06 09:00
|buy stop
|1084
|100.00
|1.8381
|1.8341
|1.9380
|3293
|2006.07.06 09:00
|sell stop
|1085
|100.00
|1.8341
|1.8381
|1.7342
|3294
|2006.07.06 10:30
|sell
|1085
|100.00
|1.8341
|1.8381
|1.7342
|3295
|2006.07.06 14:33
|s/l
|1085
|100.00
|1.8381
|1.8381
|1.7342
|-40000.00
|589833.60
|3296
|2006.07.06 14:33
|buy
|1084
|100.00
|1.8381
|1.8341
|1.9380
|3297
|2006.07.06 17:00
|close
|1084
|100.00
|1.8363
|1.8341
|1.9380
|-17999.85
|571833.75
|3298
|2006.07.07 09:00
|buy stop
|1086
|100.00
|1.8378
|1.8349
|1.9377
|3299
|2006.07.07 09:00
|sell stop
|1087
|100.00
|1.8349
|1.8378
|1.7350
|3300
|2006.07.07 09:21
|buy
|1086
|100.00
|1.8378
|1.8349
|1.9377
|3301
|2006.07.07 12:00
|modify
|1086
|100.00
|1.8378
|1.8383
|1.9377
|3302
|2006.07.07 17:00
|close
|1086
|100.00
|1.8505
|1.8383
|1.9377
|126999.88
|698833.63
|3303
|2006.07.07 17:00
|delete
|1087
|100.00
|1.8349
|1.8378
|1.7350
|3304
|2006.07.10 09:00
|buy stop
|1088
|100.00
|1.8517
|1.8477
|1.9516
|3305
|2006.07.10 09:00
|sell stop
|1089
|100.00
|1.8477
|1.8517
|1.7478
|3306
|2006.07.10 09:15
|buy
|1088
|100.00
|1.8517
|1.8477
|1.9516
|3307
|2006.07.10 11:21
|s/l
|1088
|100.00
|1.8477
|1.8477
|1.9516
|-40000.00
|658833.63
|3308
|2006.07.10 11:21
|sell
|1089
|100.00
|1.8477
|1.8517
|1.7478
|3309
|2006.07.10 11:30
|modify
|1089
|100.00
|1.8477
|1.8472
|1.7478
|3310
|2006.07.10 17:00
|close
|1089
|100.00
|1.8411
|1.8472
|1.7478
|65999.70
|724833.33
|3311
|2006.07.11 09:00
|buy stop
|1090
|100.00
|1.8446
|1.8396
|1.9445
|3312
|2006.07.11 09:00
|sell stop
|1091
|100.00
|1.8379
|1.8429
|1.7380
|3313
|2006.07.11 10:28
|buy
|1090
|100.00
|1.8446
|1.8396
|1.9445
|3314
|2006.07.11 10:34
|s/l
|1090
|100.00
|1.8396
|1.8396
|1.9445
|-50000.00
|674833.33
|3315
|2006.07.11 11:42
|sell
|1091
|100.00
|1.8379
|1.8429
|1.7380
|3316
|2006.07.11 15:26
|s/l
|1091
|100.00
|1.8429
|1.8429
|1.7380
|-50000.00
|624833.33
|3317
|2006.07.12 09:00
|buy stop
|1092
|100.00
|1.8487
|1.8437
|1.9486
|3318
|2006.07.12 09:00
|sell stop
|1093
|100.00
|1.8437
|1.8487
|1.7438
|3319
|2006.07.12 10:33
|sell
|1093
|100.00
|1.8437
|1.8487
|1.7438
|3320
|2006.07.12 13:30
|modify
|1093
|100.00
|1.8437
|1.8432
|1.7438
|3321
|2006.07.12 17:00
|delete
|1092
|100.00
|1.8487
|1.8437
|1.9486
|3322
|2006.07.12 17:00
|close
|1093
|100.00
|1.8325
|1.8432
|1.7438
|112000.00
|736833.33
|3323
|2006.07.13 09:00
|buy stop
|1094
|100.00
|1.8371
|1.8326
|1.9370
|3324
|2006.07.13 09:00
|sell stop
|1095
|100.00
|1.8326
|1.8371
|1.7327
|3325
|2006.07.13 09:14
|buy
|1094
|100.00
|1.8371
|1.8326
|1.9370
|3326
|2006.07.13 10:30
|modify
|1094
|100.00
|1.8371
|1.8376
|1.9370
|3327
|2006.07.13 12:07
|s/l
|1094
|100.00
|1.8376
|1.8376
|1.9370
|5000.00
|741833.33
|3328
|2006.07.13 17:00
|delete
|1095
|100.00
|1.8326
|1.8371
|1.7327
|3329
|2006.07.14 09:00
|buy stop
|1096
|100.00
|1.8424
|1.8374
|1.9423
|3330
|2006.07.14 09:00
|sell stop
|1097
|100.00
|1.8350
|1.8400
|1.7351
|3331
|2006.07.14 12:26
|buy
|1096
|100.00
|1.8424
|1.8374
|1.9423
|3332
|2006.07.14 15:03
|s/l
|1096
|100.00
|1.8374
|1.8374
|1.9423
|-50000.00
|691833.33
|3333
|2006.07.14 15:55
|sell
|1097
|100.00
|1.8350
|1.8400
|1.7351
|3334
|2006.07.14 17:00
|close
|1097
|100.00
|1.8346
|1.8400
|1.7351
|3999.75
|695833.08
|3335
|2006.07.17 09:00
|buy stop
|1098
|100.00
|1.8386
|1.8349
|1.9385
|3336
|2006.07.17 09:00
|sell stop
|1099
|100.00
|1.8349
|1.8386
|1.7350
|3337
|2006.07.17 09:44
|sell
|1099
|100.00
|1.8349
|1.8386
|1.7350
|3338
|2006.07.17 10:30
|modify
|1099
|100.00
|1.8349
|1.8344
|1.7350
|3339
|2006.07.17 17:00
|delete
|1098
|100.00
|1.8386
|1.8349
|1.9385
|3340
|2006.07.17 17:00
|close
|1099
|100.00
|1.8195
|1.8344
|1.7350
|153999.78
|849832.86
|3341
|2006.07.18 09:00
|buy stop
|1100
|100.00
|1.8225
|1.8191
|1.9224
|3342
|2006.07.18 09:00
|sell stop
|1101
|100.00
|1.8191
|1.8225
|1.7192
|3343
|2006.07.18 09:24
|buy
|1100
|100.00
|1.8225
|1.8191
|1.9224
|3344
|2006.07.18 11:00
|modify
|1100
|100.00
|1.8225
|1.8230
|1.9224
|3345
|2006.07.18 11:00
|s/l
|1100
|100.00
|1.8230
|1.8230
|1.9224
|5000.00
|854832.86
|3346
|2006.07.18 17:00
|delete
|1101
|100.00
|1.8191
|1.8225
|1.7192
|3347
|2006.07.19 09:00
|buy stop
|1102
|100.00
|1.8283
|1.8234
|1.9282
|3348
|2006.07.19 09:00
|sell stop
|1103
|100.00
|1.8234
|1.8283
|1.7235
|3349
|2006.07.19 09:12
|buy
|1102
|100.00
|1.8283
|1.8234
|1.9282
|3350
|2006.07.19 14:30
|s/l
|1102
|100.00
|1.8234
|1.8234
|1.9282
|-49000.00
|805832.86
|3351
|2006.07.19 14:30
|sell
|1103
|100.00
|1.8234
|1.8283
|1.7235
|3352
|2006.07.19 16:00
|s/l
|1103
|100.00
|1.8283
|1.8283
|1.7235
|-49000.00
|756832.86
|3353
|2006.07.20 09:00
|buy stop
|1104
|100.00
|1.8460
|1.8420
|1.9459
|3354
|2006.07.20 09:00
|sell stop
|1105
|100.00
|1.8420
|1.8460
|1.7421
|3355
|2006.07.20 09:55
|buy
|1104
|100.00
|1.8460
|1.8420
|1.9459
|3356
|2006.07.20 13:00
|modify
|1104
|100.00
|1.8460
|1.8465
|1.9459
|3357
|2006.07.20 17:00
|close
|1104
|100.00
|1.8508
|1.8465
|1.9459
|48000.37
|804833.23
|3358
|2006.07.20 17:00
|delete
|1105
|100.00
|1.8420
|1.8460
|1.7421
|3359
|2006.07.21 09:00
|buy stop
|1106
|100.00
|1.8522
|1.8472
|1.9521
|3360
|2006.07.21 09:00
|sell stop
|1107
|100.00
|1.8466
|1.8516
|1.7467
|3361
|2006.07.21 09:14
|buy
|1106
|100.00
|1.8522
|1.8472
|1.9521
|3362
|2006.07.21 09:30
|modify
|1106
|100.00
|1.8522
|1.8527
|1.9521
|3363
|2006.07.21 17:00
|close
|1106
|100.00
|1.8590
|1.8527
|1.9521
|67999.68
|872832.91
|3364
|2006.07.21 17:00
|delete
|1107
|100.00
|1.8466
|1.8516
|1.7467
|3365
|2006.07.24 09:00
|buy stop
|1108
|100.00
|1.8553
|1.8503
|1.9552
|3366
|2006.07.24 09:00
|sell stop
|1109
|100.00
|1.8499
|1.8549
|1.7500
|3367
|2006.07.24 09:23
|sell
|1109
|100.00
|1.8499
|1.8549
|1.7500
|3368
|2006.07.24 14:20
|s/l
|1109
|100.00
|1.8549
|1.8549
|1.7500
|-50000.00
|822832.91
|3369
|2006.07.24 14:21
|buy
|1108
|100.00
|1.8553
|1.8503
|1.9552
|3370
|2006.07.24 16:55
|s/l
|1108
|100.00
|1.8503
|1.8503
|1.9552
|-50000.00
|772832.91
|3371
|2006.07.25 09:00
|buy stop
|1110
|100.00
|1.8544
|1.8494
|1.9543
|3372
|2006.07.25 09:00
|sell stop
|1111
|100.00
|1.8471
|1.8521
|1.7472
|3373
|2006.07.25 16:11
|sell
|1111
|100.00
|1.8471
|1.8521
|1.7472
|3374
|2006.07.25 17:00
|delete
|1110
|100.00
|1.8544
|1.8494
|1.9543
|3375
|2006.07.25 17:00
|close
|1111
|100.00
|1.8476
|1.8521
|1.7472
|-5000.00
|767832.91
|3376
|2006.07.26 09:00
|buy stop
|1112
|100.00
|1.8433
|1.8388
|1.9432
|3377
|2006.07.26 09:00
|sell stop
|1113
|100.00
|1.8388
|1.8433
|1.7389
|3378
|2006.07.26 14:56
|buy
|1112
|100.00
|1.8433
|1.8388
|1.9432
|3379
|2006.07.26 16:30
|modify
|1112
|100.00
|1.8433
|1.8438
|1.9432
|3380
|2006.07.26 17:00
|close
|1112
|100.00
|1.8468
|1.8438
|1.9432
|34999.70
|802832.61
|3381
|2006.07.26 17:00
|delete
|1113
|100.00
|1.8388
|1.8433
|1.7389
|3382
|2006.07.27 09:00
|buy stop
|1114
|100.00
|1.8585
|1.8535
|1.9584
|3383
|2006.07.27 09:00
|sell stop
|1115
|100.00
|1.8535
|1.8585
|1.7536
|3384
|2006.07.27 09:09
|buy
|1114
|100.00
|1.8585
|1.8535
|1.9584
|3385
|2006.07.27 11:30
|modify
|1114
|100.00
|1.8585
|1.8590
|1.9584
|3386
|2006.07.27 14:30
|s/l
|1114
|100.00
|1.8590
|1.8590
|1.9584
|5000.00
|807832.61
|3387
|2006.07.27 17:00
|delete
|1115
|100.00
|1.8535
|1.8585
|1.7536
|3388
|2006.07.28 09:00
|buy stop
|1116
|100.00
|1.8604
|1.8565
|1.9603
|3389
|2006.07.28 09:00
|sell stop
|1117
|100.00
|1.8565
|1.8604
|1.7566
|3390
|2006.07.28 09:08
|buy
|1116
|100.00
|1.8604
|1.8565
|1.9603
|3391
|2006.07.28 13:34
|s/l
|1116
|100.00
|1.8565
|1.8565
|1.9603
|-39000.00
|768832.61
|3392
|2006.07.28 13:34
|sell
|1117
|100.00
|1.8565
|1.8604
|1.7566
|3393
|2006.07.28 14:30
|s/l
|1117
|100.00
|1.8604
|1.8604
|1.7566
|-39000.00
|729832.61
|3394
|2006.07.31 09:00
|buy stop
|1118
|100.00
|1.8664
|1.8621
|1.9663
|3395
|2006.07.31 09:00
|sell stop
|1119
|100.00
|1.8621
|1.8664
|1.7622
|3396
|2006.07.31 10:55
|buy
|1118
|100.00
|1.8664
|1.8621
|1.9663
|3397
|2006.07.31 17:00
|close
|1118
|100.00
|1.8667
|1.8621
|1.9663
|3000.53
|732833.14
|3398
|2006.07.31 17:00
|delete
|1119
|100.00
|1.8621
|1.8664
|1.7622
|3399
|2006.08.01 09:00
|buy stop
|1120
|100.00
|1.8659
|1.8620
|1.9658
|3400
|2006.08.01 09:00
|sell stop
|1121
|100.00
|1.8620
|1.8659
|1.7621
|3401
|2006.08.01 09:32
|buy
|1120
|100.00
|1.8659
|1.8620
|1.9658
|3402
|2006.08.01 17:00
|close
|1120
|100.00
|1.8674
|1.8620
|1.9658
|15000.50
|747833.64
|3403
|2006.08.01 17:00
|delete
|1121
|100.00
|1.8620
|1.8659
|1.7621
|3404
|2006.08.02 09:00
|buy stop
|1122
|100.00
|1.8780
|1.8741
|1.9779
|3405
|2006.08.02 09:00
|sell stop
|1123
|100.00
|1.8741
|1.8780
|1.7742
|3406
|2006.08.02 11:20
|sell
|1123
|100.00
|1.8741
|1.8780
|1.7742
|3407
|2006.08.02 15:25
|s/l
|1123
|100.00
|1.8780
|1.8780
|1.7742
|-39000.00
|708833.64
|3408
|2006.08.02 15:25
|buy
|1122
|100.00
|1.8780
|1.8741
|1.9779
|3409
|2006.08.02 17:00
|close
|1122
|100.00
|1.8782
|1.8741
|1.9779
|2000.54
|710834.18
|3410
|2006.08.03 09:00
|buy stop
|1124
|100.00
|1.8777
|1.8737
|1.9776
|3411
|2006.08.03 09:00
|sell stop
|1125
|100.00
|1.8737
|1.8777
|1.7738
|3412
|2006.08.03 10:03
|sell
|1125
|100.00
|1.8737
|1.8777
|1.7738
|3413
|2006.08.03 12:00
|modify
|1125
|100.00
|1.8737
|1.8732
|1.7738
|3414
|2006.08.03 12:59
|s/l
|1125
|100.00
|1.8732
|1.8732
|1.7738
|5000.00
|715834.18
|3415
|2006.08.03 13:00
|buy
|1124
|100.00
|1.8777
|1.8737
|1.9776
|3416
|2006.08.03 13:30
|modify
|1124
|100.00
|1.8777
|1.8782
|1.9776
|3417
|2006.08.03 17:00
|close
|1124
|100.00
|1.8888
|1.8782
|1.9776
|111000.25
|826834.43
|3418
|2006.08.04 09:00
|buy stop
|1126
|100.00
|1.8886
|1.8850
|1.9885
|3419
|2006.08.04 09:00
|sell stop
|1127
|100.00
|1.8850
|1.8886
|1.7851
|3420
|2006.08.04 09:23
|buy
|1126
|100.00
|1.8886
|1.8850
|1.9885
|3421
|2006.08.04 11:00
|modify
|1126
|100.00
|1.8886
|1.8891
|1.9885
|3422
|2006.08.04 17:00
|close
|1126
|100.00
|1.9104
|1.8891
|1.9885
|218000.33
|1044834.76
|3423
|2006.08.04 17:00
|delete
|1127
|100.00
|1.8850
|1.8886
|1.7851
|3424
|2006.08.07 09:00
|buy stop
|1128
|100.00
|1.9085
|1.9046
|2.0084
|3425
|2006.08.07 09:00
|sell stop
|1129
|100.00
|1.9046
|1.9085
|1.8047
|3426
|2006.08.07 09:00
|sell
|1129
|100.00
|1.9046
|1.9085
|1.8047
|3427
|2006.08.07 09:54
|s/l
|1129
|100.00
|1.9085
|1.9085
|1.8047
|-39000.00
|1005834.76
|3428
|2006.08.07 09:54
|buy
|1128
|100.00
|1.9085
|1.9046
|2.0084
|3429
|2006.08.07 09:54
|sell stop
|1130
|100.00
|1.9039
|1.9085
|1.8040
|3430
|2006.08.07 17:00
|close
|1128
|100.00
|1.9097
|1.9046
|2.0084
|12000.36
|1017835.12
|3431
|2006.08.07 17:00
|delete
|1130
|100.00
|1.9039
|1.9085
|1.8040
|3432
|2006.08.08 09:00
|buy stop
|1131
|100.00
|1.9069
|1.9039
|2.0068
|3433
|2006.08.08 09:00
|sell stop
|1132
|100.00
|1.9039
|1.9069
|1.8040
|3434
|2006.08.08 09:03
|buy
|1131
|100.00
|1.9069
|1.9039
|2.0068
|3435
|2006.08.08 17:00
|close
|1131
|100.00
|1.9071
|1.9039
|2.0068
|1999.62
|1019834.74
|3436
|2006.08.08 17:00
|delete
|1132
|100.00
|1.9039
|1.9069
|1.8040
|3437
|2006.08.09 09:00
|buy stop
|1133
|100.00
|1.9079
|1.9029
|2.0078
|3438
|2006.08.09 09:00
|sell stop
|1134
|100.00
|1.8993
|1.9043
|1.7994
|3439
|2006.08.09 09:00
|buy
|1133
|100.00
|1.9079
|1.9029
|2.0078
|3440
|2006.08.09 17:00
|close
|1133
|100.00
|1.9085
|1.9029
|2.0078
|5999.56
|1025834.30
|3441
|2006.08.09 17:00
|delete
|1134
|100.00
|1.8993
|1.9043
|1.7994
|3442
|2006.08.10 09:00
|buy stop
|1135
|100.00
|1.9095
|1.9045
|2.0094
|3443
|2006.08.10 09:00
|sell stop
|1136
|100.00
|1.9020
|1.9070
|1.8021
|3444
|2006.08.10 09:42
|sell
|1136
|100.00
|1.9020
|1.9070
|1.8021
|3445
|2006.08.10 10:31
|modify
|1136
|100.00
|1.9020
|1.9015
|1.8021
|3446
|2006.08.10 10:34
|s/l
|1136
|100.00
|1.9015
|1.9015
|1.8021
|5000.00
|1030834.30
|3447
|2006.08.10 17:00
|delete
|1135
|100.00
|1.9095
|1.9045
|2.0094
|3448
|2006.08.11 09:00
|buy stop
|1137
|100.00
|1.8960
|1.8910
|1.9959
|3449
|2006.08.11 09:00
|sell stop
|1138
|100.00
|1.8890
|1.8940
|1.7891
|3450
|2006.08.11 10:11
|buy
|1137
|100.00
|1.8960
|1.8910
|1.9959
|3451
|2006.08.11 14:31
|s/l
|1137
|100.00
|1.8910
|1.8910
|1.9959
|-50000.00
|980834.30
|3452
|2006.08.11 14:33
|sell
|1138
|100.00
|1.8890
|1.8940
|1.7891
|3453
|2006.08.11 15:45
|s/l
|1138
|100.00
|1.8940
|1.8940
|1.7891
|-50000.00
|930834.30
|3454
|2006.08.14 09:00
|buy stop
|1139
|100.00
|1.8951
|1.8913
|1.9950
|3455
|2006.08.14 09:00
|sell stop
|1140
|100.00
|1.8913
|1.8951
|1.7914
|3456
|2006.08.14 09:25
|sell
|1140
|100.00
|1.8913
|1.8951
|1.7914
|3457
|2006.08.14 11:00
|modify
|1140
|100.00
|1.8913
|1.8908
|1.7914
|3458
|2006.08.14 15:33
|s/l
|1140
|100.00
|1.8908
|1.8908
|1.7914
|5000.00
|935834.30
|3459
|2006.08.14 17:00
|delete
|1139
|100.00
|1.8951
|1.8913
|1.9950
|3460
|2006.08.15 09:00
|buy stop
|1141
|100.00
|1.8939
|1.8889
|1.9938
|3461
|2006.08.15 09:00
|sell stop
|1142
|100.00
|1.8870
|1.8920
|1.7871
|3462
|2006.08.15 10:30
|sell
|1142
|100.00
|1.8870
|1.8920
|1.7871
|3463
|2006.08.15 14:30
|s/l
|1142
|100.00
|1.8920
|1.8920
|1.7871
|-50000.00
|885834.30
|3464
|2006.08.15 14:30
|buy
|1141
|100.00
|1.8939
|1.8889
|1.9938
|3465
|2006.08.15 15:30
|modify
|1141
|100.00
|1.8939
|1.8944
|1.9938
|3466
|2006.08.15 17:00
|close
|1141
|100.00
|1.8953
|1.8944
|1.9938
|14000.31
|899834.61
|3467
|2006.08.16 09:00
|buy stop
|1143
|100.00
|1.8953
|1.8913
|1.9952
|3468
|2006.08.16 09:00
|sell stop
|1144
|100.00
|1.8913
|1.8953
|1.7914
|3469
|2006.08.16 10:16
|sell
|1144
|100.00
|1.8913
|1.8953
|1.7914
|3470
|2006.08.16 13:30
|modify
|1144
|100.00
|1.8913
|1.8908
|1.7914
|3471
|2006.08.16 13:45
|s/l
|1144
|100.00
|1.8908
|1.8908
|1.7914
|5000.00
|904834.61
|3472
|2006.08.16 14:30
|buy
|1143
|100.00
|1.8953
|1.8913
|1.9952
|3473
|2006.08.16 15:00
|modify
|1143
|100.00
|1.8953
|1.8958
|1.9952
|3474
|2006.08.16 17:00
|close
|1143
|100.00
|1.9000
|1.8958
|1.9952
|46999.76
|951834.37
|3475
|2006.08.17 09:00
|buy stop
|1145
|100.00
|1.8994
|1.8949
|1.9993
|3476
|2006.08.17 09:00
|sell stop
|1146
|100.00
|1.8949
|1.8994
|1.7950
|3477
|2006.08.17 10:26
|buy
|1145
|100.00
|1.8994
|1.8949
|1.9993
|3478
|2006.08.17 14:36
|s/l
|1145
|100.00
|1.8949
|1.8949
|1.9993
|-45000.00
|906834.37
|3479
|2006.08.17 14:36
|sell
|1146
|100.00
|1.8949
|1.8994
|1.7950
|3480
|2006.08.17 17:00
|close
|1146
|100.00
|1.8932
|1.8994
|1.7950
|17000.27
|923834.64
|3481
|2006.08.18 09:00
|buy stop
|1147
|100.00
|1.8876
|1.8837
|1.9875
|3482
|2006.08.18 09:00
|sell stop
|1148
|100.00
|1.8837
|1.8876
|1.7838
|3483
|2006.08.18 09:16
|sell
|1148
|100.00
|1.8837
|1.8876
|1.7838
|3484
|2006.08.18 13:30
|modify
|1148
|100.00
|1.8837
|1.8832
|1.7838
|3485
|2006.08.18 15:48
|s/l
|1148
|100.00
|1.8832
|1.8832
|1.7838
|5000.00
|928834.64
|3486
|2006.08.18 17:00
|delete
|1147
|100.00
|1.8876
|1.8837
|1.9875
|3487
|2006.08.21 09:00
|buy stop
|1149
|100.00
|1.8889
|1.8844
|1.9888
|3488
|2006.08.21 09:00
|sell stop
|1150
|100.00
|1.8844
|1.8889
|1.7845
|3489
|2006.08.21 09:14
|buy
|1149
|100.00
|1.8889
|1.8844
|1.9888
|3490
|2006.08.21 10:00
|modify
|1149
|100.00
|1.8889
|1.8894
|1.9888
|3491
|2006.08.21 17:00
|close
|1149
|100.00
|1.8969
|1.8894
|1.9888
|80000.58
|1008835.22
|3492
|2006.08.21 17:00
|delete
|1150
|100.00
|1.8844
|1.8889
|1.7845
|3493
|2006.08.22 09:00
|buy stop
|1151
|100.00
|1.8956
|1.8913
|1.9955
|3494
|2006.08.22 09:00
|sell stop
|1152
|100.00
|1.8913
|1.8956
|1.7914
|3495
|2006.08.22 09:40
|sell
|1152
|100.00
|1.8913
|1.8956
|1.7914
|3496
|2006.08.22 14:30
|modify
|1152
|100.00
|1.8913
|1.8908
|1.7914
|3497
|2006.08.22 14:39
|s/l
|1152
|100.00
|1.8908
|1.8908
|1.7914
|5000.00
|1013835.22
|3498
|2006.08.22 17:00
|delete
|1151
|100.00
|1.8956
|1.8913
|1.9955
|3499
|2006.08.23 09:00
|buy stop
|1153
|100.00
|1.8904
|1.8862
|1.9903
|3500
|2006.08.23 09:00
|sell stop
|1154
|100.00
|1.8862
|1.8904
|1.7863
|3501
|2006.08.23 09:27
|buy
|1153
|100.00
|1.8904
|1.8862
|1.9903
|3502
|2006.08.23 15:00
|modify
|1153
|100.00
|1.8904
|1.8909
|1.9903
|3503
|2006.08.23 17:00
|close
|1153
|100.00
|1.8936
|1.8909
|1.9903
|31999.87
|1045835.09
|3504
|2006.08.23 17:00
|delete
|1154
|100.00
|1.8862
|1.8904
|1.7863
|3505
|2006.08.24 09:00
|buy stop
|1155
|100.00
|1.8933
|1.8889
|1.9932
|3506
|2006.08.24 09:00
|sell stop
|1156
|100.00
|1.8889
|1.8933
|1.7890
|3507
|2006.08.24 09:52
|sell
|1156
|100.00
|1.8889
|1.8933
|1.7890
|3508
|2006.08.24 10:48
|s/l
|1156
|100.00
|1.8933
|1.8933
|1.7890
|-44000.00
|1001835.09
|3509
|2006.08.24 10:48
|buy
|1155
|100.00
|1.8933
|1.8889
|1.9932
|3510
|2006.08.24 16:30
|modify
|1155
|100.00
|1.8933
|1.8938
|1.9932
|3511
|2006.08.24 16:32
|s/l
|1155
|100.00
|1.8938
|1.8938
|1.9932
|5000.00
|1006835.09
|3512
|2006.08.25 09:00
|buy stop
|1157
|100.00
|1.8893
|1.8843
|1.9892
|3513
|2006.08.25 09:00
|sell stop
|1158
|100.00
|1.8825
|1.8875
|1.7826
|3514
|2006.08.25 11:29
|buy
|1157
|100.00
|1.8893
|1.8843
|1.9892
|3515
|2006.08.25 16:23
|s/l
|1157
|100.00
|1.8843
|1.8843
|1.9892
|-50000.00
|956835.09
|3516
|2006.08.25 17:00
|delete
|1158
|100.00
|1.8825
|1.8875
|1.7826
|3517
|2006.08.28 09:00
|buy stop
|1159
|100.00
|1.8926
|1.8899
|1.9925
|3518
|2006.08.28 09:00
|sell stop
|1160
|100.00
|1.8899
|1.8926
|1.7900
|3519
|2006.08.28 09:18
|buy
|1159
|100.00
|1.8926
|1.8899
|1.9925
|3520
|2006.08.28 09:30
|modify
|1159
|100.00
|1.8926
|1.8931
|1.9925
|3521
|2006.08.28 17:00
|close
|1159
|100.00
|1.8968
|1.8931
|1.9925
|42000.41
|998835.50
|3522
|2006.08.28 17:00
|delete
|1160
|100.00
|1.8899
|1.8926
|1.7900
|3523
|2006.08.29 09:00
|buy stop
|1161
|100.00
|1.9001
|1.8964
|2.0000
|3524
|2006.08.29 09:00
|sell stop
|1162
|100.00
|1.8964
|1.9001
|1.7965
|3525
|2006.08.29 09:19
|buy
|1161
|100.00
|1.9001
|1.8964
|2.0000
|3526
|2006.08.29 16:08
|s/l
|1161
|100.00
|1.8964
|1.8964
|2.0000
|-37000.00
|961835.50
|3527
|2006.08.29 16:08
|sell
|1162
|100.00
|1.8964
|1.9001
|1.7965
|3528
|2006.08.29 17:00
|close
|1162
|100.00
|1.8929
|1.9001
|1.7965
|34999.57
|996835.07
|3529
|2006.08.30 09:00
|buy stop
|1163
|100.00
|1.9030
|1.8980
|2.0029
|3530
|2006.08.30 09:00
|sell stop
|1164
|100.00
|1.8975
|1.9025
|1.7976
|3531
|2006.08.30 12:00
|buy
|1163
|100.00
|1.9030
|1.8980
|2.0029
|3532
|2006.08.30 17:00
|close
|1163
|100.00
|1.9056
|1.8980
|2.0029
|25999.52
|1022834.59
|3533
|2006.08.30 17:00
|delete
|1164
|100.00
|1.8975
|1.9025
|1.7976
|3534
|2006.08.31 09:00
|buy stop
|1165
|100.00
|1.9085
|1.9035
|2.0084
|3535
|2006.08.31 09:00
|sell stop
|1166
|100.00
|1.9029
|1.9079
|1.8030
|3536
|2006.08.31 09:24
|buy
|1165
|100.00
|1.9085
|1.9035
|2.0084
|3537
|2006.08.31 15:44
|s/l
|1165
|100.00
|1.9035
|1.9035
|2.0084
|-50000.00
|972834.59
|3538
|2006.08.31 16:01
|sell
|1166
|100.00
|1.9029
|1.9079
|1.8030
|3539
|2006.08.31 17:00
|close
|1166
|100.00
|1.9023
|1.9079
|1.8030
|5999.47
|978834.06
|3540
|2006.09.01 09:00
|buy stop
|1167
|100.00
|1.9054
|1.9027
|2.0053
|3541
|2006.09.01 09:00
|sell stop
|1168
|100.00
|1.9027
|1.9054
|1.8028
|3542
|2006.09.01 10:07
|sell
|1168
|100.00
|1.9027
|1.9054
|1.8028
|3543
|2006.09.01 10:41
|s/l
|1168
|100.00
|1.9054
|1.9054
|1.8028
|-27000.00
|951834.06
|3544
|2006.09.01 10:41
|buy
|1167
|100.00
|1.9054
|1.9027
|2.0053
|3545
|2006.09.01 12:03
|s/l
|1167
|100.00
|1.9027
|1.9027
|2.0053
|-27000.00
|924834.06
|3546
|2006.09.04 09:00
|buy stop
|1169
|100.00
|1.9088
|1.9049
|2.0087
|3547
|2006.09.04 09:00
|sell stop
|1170
|100.00
|1.9049
|1.9088
|1.8050
|3548
|2006.09.04 10:44
|sell
|1170
|100.00
|1.9049
|1.9088
|1.8050
|3549
|2006.09.04 17:00
|delete
|1169
|100.00
|1.9088
|1.9049
|2.0087
|3550
|2006.09.04 17:00
|close
|1170
|100.00
|1.9047
|1.9088
|1.8050
|2000.26
|926834.32
|3551
|2006.09.05 09:00
|buy stop
|1171
|100.00
|1.9051
|1.9001
|2.0050
|3552
|2006.09.05 09:00
|sell stop
|1172
|100.00
|1.9001
|1.9051
|1.8002
|3553
|2006.09.05 09:26
|sell
|1172
|100.00
|1.9001
|1.9051
|1.8002
|3554
|2006.09.05 11:00
|modify
|1172
|100.00
|1.9001
|1.8996
|1.8002
|3555
|2006.09.05 11:20
|s/l
|1172
|100.00
|1.8996
|1.8996
|1.8002
|5000.00
|931834.32
|3556
|2006.09.05 17:00
|delete
|1171
|100.00
|1.9051
|1.9001
|2.0050
|3557
|2006.09.06 09:00
|buy stop
|1173
|100.00
|1.8964
|1.8929
|1.9963
|3558
|2006.09.06 09:00
|sell stop
|1174
|100.00
|1.8929
|1.8964
|1.7930
|3559
|2006.09.06 09:31
|sell
|1174
|100.00
|1.8929
|1.8964
|1.7930
|3560
|2006.09.06 11:30
|modify
|1174
|100.00
|1.8929
|1.8924
|1.7930
|3561
|2006.09.06 17:00
|delete
|1173
|100.00
|1.8964
|1.8929
|1.9963
|3562
|2006.09.06 17:00
|close
|1174
|100.00
|1.8806
|1.8924
|1.7930
|122999.72
|1054834.04
|3563
|2006.09.07 09:00
|buy stop
|1175
|100.00
|1.8868
|1.8818
|1.9867
|3564
|2006.09.07 09:00
|sell stop
|1176
|100.00
|1.8818
|1.8868
|1.7819
|3565
|2006.09.07 09:46
|sell
|1176
|100.00
|1.8818
|1.8868
|1.7819
|3566
|2006.09.07 13:00
|modify
|1176
|100.00
|1.8818
|1.8813
|1.7819
|3567
|2006.09.07 17:00
|delete
|1175
|100.00
|1.8868
|1.8818
|1.9867
|3568
|2006.09.07 17:00
|close
|1176
|100.00
|1.8742
|1.8813
|1.7819
|76000.00
|1130834.04
|3569
|2006.09.08 09:00
|buy stop
|1177
|100.00
|1.8760
|1.8720
|1.9759
|3570
|2006.09.08 09:00
|sell stop
|1178
|100.00
|1.8720
|1.8760
|1.7721
|3571
|2006.09.08 09:16
|sell
|1178
|100.00
|1.8720
|1.8760
|1.7721
|3572
|2006.09.08 13:30
|modify
|1178
|100.00
|1.8720
|1.8715
|1.7721
|3573
|2006.09.08 14:05
|s/l
|1178
|100.00
|1.8715
|1.8715
|1.7721
|5000.00
|1135834.04
|3574
|2006.09.08 17:00
|delete
|1177
|100.00
|1.8760
|1.8720
|1.9759
|3575
|2006.09.11 09:00
|buy stop
|1179
|100.00
|1.8684
|1.8638
|1.9683
|3576
|2006.09.11 09:00
|sell stop
|1180
|100.00
|1.8638
|1.8684
|1.7639
|3577
|2006.09.11 10:04
|buy
|1179
|100.00
|1.8684
|1.8638
|1.9683
|3578
|2006.09.11 11:29
|s/l
|1179
|100.00
|1.8638
|1.8638
|1.9683
|-46000.00
|1089834.04
|3579
|2006.09.11 11:29
|sell
|1180
|100.00
|1.8638
|1.8684
|1.7639
|3580
|2006.09.11 11:51
|s/l
|1180
|100.00
|1.8684
|1.8684
|1.7639
|-46000.00
|1043834.04
|3581
|2006.09.12 09:00
|buy stop
|1181
|100.00
|1.8703
|1.8664
|1.9702
|3582
|2006.09.12 09:00
|sell stop
|1182
|100.00
|1.8664
|1.8703
|1.7665
|3583
|2006.09.12 10:03
|sell
|1182
|100.00
|1.8664
|1.8703
|1.7665
|3584
|2006.09.12 10:32
|s/l
|1182
|100.00
|1.8703
|1.8703
|1.7665
|-39000.00
|1004834.04
|3585
|2006.09.12 10:32
|buy
|1181
|100.00
|1.8703
|1.8664
|1.9702
|3586
|2006.09.12 11:30
|modify
|1181
|100.00
|1.8703
|1.8708
|1.9702
|3587
|2006.09.12 17:00
|close
|1181
|100.00
|1.8755
|1.8708
|1.9702
|51999.64
|1056833.68
|3588
|2006.09.13 09:00
|buy stop
|1183
|100.00
|1.8762
|1.8717
|1.9761
|3589
|2006.09.13 09:00
|sell stop
|1184
|100.00
|1.8717
|1.8762
|1.7718
|3590
|2006.09.13 09:24
|buy
|1183
|100.00
|1.8762
|1.8717
|1.9761
|3591
|2006.09.13 17:00
|close
|1183
|100.00
|1.8745
|1.8717
|1.9761
|-16999.64
|1039834.04
|3592
|2006.09.13 17:00
|delete
|1184
|100.00
|1.8717
|1.8762
|1.7718
|3593
|2006.09.14 09:00
|buy stop
|1185
|100.00
|1.8786
|1.8751
|1.9785
|3594
|2006.09.14 09:00
|sell stop
|1186
|100.00
|1.8751
|1.8786
|1.7752
|3595
|2006.09.14 09:21
|buy
|1185
|100.00
|1.8786
|1.8751
|1.9785
|3596
|2006.09.14 11:00
|modify
|1185
|100.00
|1.8786
|1.8791
|1.9785
|3597
|2006.09.14 17:00
|close
|1185
|100.00
|1.8909
|1.8791
|1.9785
|123000.16
|1162834.20
|3598
|2006.09.14 17:00
|delete
|1186
|100.00
|1.8751
|1.8786
|1.7752
|3599
|2006.09.15 09:00
|buy stop
|1187
|100.00
|1.8889
|1.8860
|1.9888
|3600
|2006.09.15 09:00
|sell stop
|1188
|100.00
|1.8860
|1.8889
|1.7861
|3601
|2006.09.15 09:04
|sell
|1188
|100.00
|1.8860
|1.8889
|1.7861
|3602
|2006.09.15 12:00
|modify
|1188
|100.00
|1.8860
|1.8855
|1.7861
|3603
|2006.09.15 17:00
|delete
|1187
|100.00
|1.8889
|1.8860
|1.9888
|3604
|2006.09.15 17:00
|close
|1188
|100.00
|1.8788
|1.8855
|1.7861
|72000.32
|1234834.52
|3605
|2006.09.18 09:00
|buy stop
|1189
|100.00
|1.8846
|1.8796
|1.9845
|3606
|2006.09.18 09:00
|sell stop
|1190
|100.00
|1.8791
|1.8841
|1.7792
|3607
|2006.09.18 11:03
|sell
|1190
|100.00
|1.8791
|1.8841
|1.7792
|3608
|2006.09.18 12:00
|modify
|1190
|100.00
|1.8791
|1.8786
|1.7792
|3609
|2006.09.18 15:00
|s/l
|1190
|100.00
|1.8786
|1.8786
|1.7792
|5000.00
|1239834.52
|3610
|2006.09.18 17:00
|delete
|1189
|100.00
|1.8846
|1.8796
|1.9845
|3611
|2006.09.19 09:00
|buy stop
|1191
|100.00
|1.8836
|1.8798
|1.9835
|3612
|2006.09.19 09:00
|sell stop
|1192
|100.00
|1.8798
|1.8836
|1.7799
|3613
|2006.09.19 09:52
|sell
|1192
|100.00
|1.8798
|1.8836
|1.7799
|3614
|2006.09.19 14:30
|s/l
|1192
|100.00
|1.8836
|1.8836
|1.7799
|-38000.00
|1201834.52
|3615
|2006.09.19 14:30
|buy
|1191
|100.00
|1.8836
|1.8798
|1.9835
|3616
|2006.09.19 15:00
|modify
|1191
|100.00
|1.8836
|1.8841
|1.9835
|3617
|2006.09.19 17:00
|close
|1191
|100.00
|1.8865
|1.8841
|1.9835
|29000.01
|1230834.53
|3618
|2006.09.20 09:00
|buy stop
|1193
|100.00
|1.8852
|1.8816
|1.9851
|3619
|2006.09.20 09:00
|sell stop
|1194
|100.00
|1.8816
|1.8852
|1.7817
|3620
|2006.09.20 09:50
|sell
|1194
|100.00
|1.8816
|1.8852
|1.7817
|3621
|2006.09.20 15:02
|s/l
|1194
|100.00
|1.8852
|1.8852
|1.7817
|-36000.00
|1194834.53
|3622
|2006.09.20 15:02
|buy
|1193
|100.00
|1.8852
|1.8816
|1.9851
|3623
|2006.09.20 15:30
|modify
|1193
|100.00
|1.8852
|1.8857
|1.9851
|3624
|2006.09.20 17:00
|close
|1193
|100.00
|1.8889
|1.8857
|1.9851
|37000.42
|1231834.95
|3625
|2006.09.21 09:00
|buy stop
|1195
|100.00
|1.8943
|1.8897
|1.9942
|3626
|2006.09.21 09:00
|sell stop
|1196
|100.00
|1.8897
|1.8943
|1.7898
|3627
|2006.09.21 09:02
|buy
|1195
|100.00
|1.8943
|1.8897
|1.9942
|3628
|2006.09.21 13:00
|modify
|1195
|100.00
|1.8943
|1.8948
|1.9942
|3629
|2006.09.21 17:00
|close
|1195
|100.00
|1.8967
|1.8948
|1.9942
|24000.25
|1255835.20
|3630
|2006.09.21 17:00
|delete
|1196
|100.00
|1.8897
|1.8943
|1.7898
|3631
|2006.09.22 09:00
|buy stop
|1197
|100.00
|1.9041
|1.9008
|2.0040
|3632
|2006.09.22 09:00
|sell stop
|1198
|100.00
|1.9008
|1.9041
|1.8009
|3633
|2006.09.22 09:03
|buy
|1197
|100.00
|1.9041
|1.9008
|2.0040
|3634
|2006.09.22 13:54
|s/l
|1197
|100.00
|1.9008
|1.9008
|2.0040
|-33000.00
|1222835.20
|3635
|2006.09.22 13:54
|sell
|1198
|100.00
|1.9008
|1.9041
|1.8009
|3636
|2006.09.22 14:20
|s/l
|1198
|100.00
|1.9041
|1.9041
|1.8009
|-33000.00
|1189835.20
|3637
|2006.09.25 09:00
|buy stop
|1199
|100.00
|1.9081
|1.9031
|2.0080
|3638
|2006.09.25 09:00
|sell stop
|1200
|100.00
|1.9030
|1.9080
|1.8031
|3639
|2006.09.25 09:55
|sell
|1200
|100.00
|1.9030
|1.9080
|1.8031
|3640
|2006.09.25 16:30
|modify
|1200
|100.00
|1.9030
|1.9025
|1.8031
|3641
|2006.09.25 17:00
|delete
|1199
|100.00
|1.9081
|1.9031
|2.0080
|3642
|2006.09.25 17:00
|close
|1200
|100.00
|1.8996
|1.9025
|1.8031
|34000.37
|1223835.57
|3643
|2006.09.26 09:00
|buy stop
|1201
|100.00
|1.9025
|1.8983
|2.0024
|3644
|2006.09.26 09:00
|sell stop
|1202
|100.00
|1.8983
|1.9025
|1.7984
|3645
|2006.09.26 09:12
|sell
|1202
|100.00
|1.8983
|1.9025
|1.7984
|3646
|2006.09.26 11:00
|modify
|1202
|100.00
|1.8983
|1.8978
|1.7984
|3647
|2006.09.26 12:56
|s/l
|1202
|100.00
|1.8978
|1.8978
|1.7984
|5000.00
|1228835.57
|3648
|2006.09.26 17:00
|delete
|1201
|100.00
|1.9025
|1.8983
|2.0024
|3649
|2006.09.27 09:00
|buy stop
|1203
|100.00
|1.8963
|1.8916
|1.9962
|3650
|2006.09.27 09:00
|sell stop
|1204
|100.00
|1.8916
|1.8963
|1.7917
|3651
|2006.09.27 09:45
|sell
|1204
|100.00
|1.8916
|1.8963
|1.7917
|3652
|2006.09.27 10:30
|modify
|1204
|100.00
|1.8916
|1.8911
|1.7917
|3653
|2006.09.27 12:59
|s/l
|1204
|100.00
|1.8911
|1.8911
|1.7917
|5000.00
|1233835.57
|3654
|2006.09.27 17:00
|delete
|1203
|100.00
|1.8963
|1.8916
|1.9962
|3655
|2006.09.28 09:00
|buy stop
|1205
|100.00
|1.8893
|1.8843
|1.9892
|3656
|2006.09.28 09:00
|sell stop
|1206
|100.00
|1.8817
|1.8867
|1.7818
|3657
|2006.09.28 09:12
|sell
|1206
|100.00
|1.8817
|1.8867
|1.7818
|3658
|2006.09.28 11:00
|modify
|1206
|100.00
|1.8817
|1.8812
|1.7818
|3659
|2006.09.28 17:00
|delete
|1205
|100.00
|1.8893
|1.8843
|1.9892
|3660
|2006.09.28 17:00
|close
|1206
|100.00
|1.8737
|1.8812
|1.7818
|80000.00
|1313835.57
|3661
|2006.09.29 09:00
|buy stop
|1207
|100.00
|1.8782
|1.8732
|1.9781
|3662
|2006.09.29 09:00
|sell stop
|1208
|100.00
|1.8700
|1.8750
|1.7701
|3663
|2006.09.29 09:15
|sell
|1208
|100.00
|1.8700
|1.8750
|1.7701
|3664
|2006.09.29 10:00
|modify
|1208
|100.00
|1.8700
|1.8695
|1.7701
|3665
|2006.09.29 10:36
|s/l
|1208
|100.00
|1.8695
|1.8695
|1.7701
|5000.00
|1318835.57
|3666
|2006.09.29 17:00
|delete
|1207
|100.00
|1.8782
|1.8732
|1.9781
|3667
|2006.10.02 09:00
|buy stop
|1209
|100.00
|1.8741
|1.8694
|1.9740
|3668
|2006.10.02 09:00
|sell stop
|1210
|100.00
|1.8694
|1.8741
|1.7695
|3669
|2006.10.02 09:10
|sell
|1210
|100.00
|1.8694
|1.8741
|1.7695
|3670
|2006.10.02 10:35
|s/l
|1210
|100.00
|1.8741
|1.8741
|1.7695
|-47000.00
|1271835.57
|3671
|2006.10.02 10:35
|buy
|1209
|100.00
|1.8741
|1.8694
|1.9740
|3672
|2006.10.02 16:00
|modify
|1209
|100.00
|1.8741
|1.8746
|1.9740
|3673
|2006.10.02 17:00
|close
|1209
|100.00
|1.8845
|1.8746
|1.9740
|104000.27
|1375835.84
|3674
|2006.10.03 09:00
|buy stop
|1211
|100.00
|1.8894
|1.8859
|1.9893
|3675
|2006.10.03 09:00
|sell stop
|1212
|100.00
|1.8859
|1.8894
|1.7860
|3676
|2006.10.03 09:37
|buy
|1211
|100.00
|1.8894
|1.8859
|1.9893
|3677
|2006.10.03 17:00
|close
|1211
|100.00
|1.8890
|1.8859
|1.9893
|-3999.42
|1371836.42
|3678
|2006.10.03 17:01
|delete
|1212
|100.00
|1.8859
|1.8894
|1.7860
|3679
|2006.10.04 09:00
|buy stop
|1213
|100.00
|1.8876
|1.8828
|1.9875
|3680
|2006.10.04 09:00
|sell stop
|1214
|100.00
|1.8828
|1.8876
|1.7829
|3681
|2006.10.04 09:02
|buy
|1213
|100.00
|1.8876
|1.8828
|1.9875
|3682
|2006.10.04 10:47
|s/l
|1213
|100.00
|1.8828
|1.8828
|1.9875
|-48000.00
|1323836.42
|3683
|2006.10.04 10:47
|sell
|1214
|100.00
|1.8828
|1.8876
|1.7829
|3684
|2006.10.04 13:00
|modify
|1214
|100.00
|1.8828
|1.8823
|1.7829
|3685
|2006.10.04 15:05
|s/l
|1214
|100.00
|1.8823
|1.8823
|1.7829
|5000.00
|1328836.42
|3686
|2006.10.05 09:00
|buy stop
|1215
|100.00
|1.8875
|1.8837
|1.9874
|3687
|2006.10.05 09:00
|sell stop
|1216
|100.00
|1.8837
|1.8875
|1.7838
|3688
|2006.10.05 13:00
|sell
|1216
|100.00
|1.8837
|1.8875
|1.7838
|3689
|2006.10.05 15:00
|modify
|1216
|100.00
|1.8837
|1.8832
|1.7838
|3690
|2006.10.05 17:00
|delete
|1215
|100.00
|1.8875
|1.8837
|1.9874
|3691
|2006.10.05 17:00
|close
|1216
|100.00
|1.8768
|1.8832
|1.7838
|69000.00
|1397836.42
|3692
|2006.10.06 09:00
|buy stop
|1217
|100.00
|1.8792
|1.8742
|1.9791
|3693
|2006.10.06 09:00
|sell stop
|1218
|100.00
|1.8735
|1.8785
|1.7736
|3694
|2006.10.06 09:00
|sell
|1218
|100.00
|1.8735
|1.8785
|1.7736
|3695
|2006.10.06 13:52
|s/l
|1218
|100.00
|1.8785
|1.8785
|1.7736
|-50000.00
|1347836.42
|3696
|2006.10.06 13:53
|buy
|1217
|100.00
|1.8792
|1.8742
|1.9791
|3697
|2006.10.06 14:30
|modify
|1217
|100.00
|1.8792
|1.8797
|1.9791
|3698
|2006.10.06 14:35
|s/l
|1217
|100.00
|1.8797
|1.8797
|1.9791
|5000.00
|1352836.42
|3699
|2006.10.09 09:00
|buy stop
|1219
|100.00
|1.8720
|1.8673
|1.9719
|3700
|2006.10.09 09:00
|sell stop
|1220
|100.00
|1.8673
|1.8720
|1.7674
|3701
|2006.10.09 09:19
|sell
|1220
|100.00
|1.8673
|1.8720
|1.7674
|3702
|2006.10.09 15:00
|modify
|1220
|100.00
|1.8673
|1.8668
|1.7674
|3703
|2006.10.09 17:00
|delete
|1219
|100.00
|1.8720
|1.8673
|1.9719
|3704
|2006.10.09 17:00
|close
|1220
|100.00
|1.8655
|1.8668
|1.7674
|17999.74
|1370836.16
|3705
|2006.10.10 09:00
|buy stop
|1221
|100.00
|1.8711
|1.8661
|1.9710
|3706
|2006.10.10 09:00
|sell stop
|1222
|100.00
|1.8652
|1.8702
|1.7653
|3707
|2006.10.10 10:08
|sell
|1222
|100.00
|1.8652
|1.8702
|1.7653
|3708
|2006.10.10 10:30
|modify
|1222
|100.00
|1.8652
|1.8647
|1.7653
|3709
|2006.10.10 17:00
|delete
|1221
|100.00
|1.8711
|1.8661
|1.9710
|3710
|2006.10.10 17:00
|close
|1222
|100.00
|1.8555
|1.8647
|1.7653
|97000.00
|1467836.16
|3711
|2006.10.11 09:00
|buy stop
|1223
|100.00
|1.8565
|1.8515
|1.9564
|3712
|2006.10.11 09:00
|sell stop
|1224
|100.00
|1.8512
|1.8562
|1.7513
|3713
|2006.10.11 09:39
|buy
|1223
|100.00
|1.8565
|1.8515
|1.9564
|3714
|2006.10.11 17:00
|close
|1223
|100.00
|1.8565
|1.8515
|1.9564
|0.30
|1467836.46
|3715
|2006.10.11 17:00
|delete
|1224
|100.00
|1.8512
|1.8562
|1.7513
|3716
|2006.10.12 09:00
|buy stop
|1225
|100.00
|1.8594
|1.8558
|1.9593
|3717
|2006.10.12 09:00
|sell stop
|1226
|100.00
|1.8558
|1.8594
|1.7559
|3718
|2006.10.12 09:05
|buy
|1225
|100.00
|1.8594
|1.8558
|1.9593
|3719
|2006.10.12 11:18
|s/l
|1225
|100.00
|1.8558
|1.8558
|1.9593
|-36000.00
|1431836.46
|3720
|2006.10.12 11:18
|sell
|1226
|100.00
|1.8558
|1.8594
|1.7559
|3721
|2006.10.12 17:00
|close
|1226
|100.00
|1.8561
|1.8594
|1.7559
|-3000.16
|1428836.30
|3722
|2006.10.13 09:00
|buy stop
|1227
|100.00
|1.8641
|1.8594
|1.9640
|3723
|2006.10.13 09:00
|sell stop
|1228
|100.00
|1.8594
|1.8641
|1.7595
|3724
|2006.10.13 13:03
|sell
|1228
|100.00
|1.8594
|1.8641
|1.7595
|3725
|2006.10.13 14:31
|s/l
|1228
|100.00
|1.8641
|1.8641
|1.7595
|-47000.00
|1381836.30
|3726
|2006.10.13 14:31
|buy
|1227
|100.00
|1.8641
|1.8594
|1.9640
|3727
|2006.10.13 14:33
|s/l
|1227
|100.00
|1.8594
|1.8594
|1.9640
|-47000.00
|1334836.30
|3728
|2006.10.16 09:00
|buy stop
|1229
|100.00
|1.8580
|1.8538
|1.9579
|3729
|2006.10.16 09:00
|sell stop
|1230
|100.00
|1.8538
|1.8580
|1.7539
|3730
|2006.10.16 09:16
|buy
|1229
|100.00
|1.8580
|1.8538
|1.9579
|3731
|2006.10.16 10:30
|modify
|1229
|100.00
|1.8580
|1.8585
|1.9579
|3732
|2006.10.16 13:23
|s/l
|1229
|100.00
|1.8585
|1.8585
|1.9579
|5000.00
|1339836.30
|3733
|2006.10.16 17:00
|delete
|1230
|100.00
|1.8538
|1.8580
|1.7539
|3734
|2006.10.17 09:00
|buy stop
|1231
|100.00
|1.8642
|1.8603
|1.9641
|3735
|2006.10.17 09:00
|sell stop
|1232
|100.00
|1.8603
|1.8642
|1.7604
|3736
|2006.10.17 10:31
|buy
|1231
|100.00
|1.8642
|1.8603
|1.9641
|3737
|2006.10.17 12:00
|modify
|1231
|100.00
|1.8642
|1.8647
|1.9641
|3738
|2006.10.17 17:00
|close
|1231
|100.00
|1.8696
|1.8647
|1.9641
|54000.58
|1393836.88
|3739
|2006.10.17 17:00
|delete
|1232
|100.00
|1.8603
|1.8642
|1.7604
|3740
|2006.10.18 09:00
|buy stop
|1233
|100.00
|1.8747
|1.8705
|1.9746
|3741
|2006.10.18 09:00
|sell stop
|1234
|100.00
|1.8705
|1.8747
|1.7706
|3742
|2006.10.18 10:41
|sell
|1234
|100.00
|1.8705
|1.8747
|1.7706
|3743
|2006.10.18 15:30
|modify
|1234
|100.00
|1.8705
|1.8700
|1.7706
|3744
|2006.10.18 17:00
|delete
|1233
|100.00
|1.8747
|1.8705
|1.9746
|3745
|2006.10.18 17:00
|close
|1234
|100.00
|1.8672
|1.8700
|1.7706
|33000.00
|1426836.88
|3746
|2006.10.19 09:00
|buy stop
|1235
|100.00
|1.8703
|1.8672
|1.9702
|3747
|2006.10.19 09:00
|sell stop
|1236
|100.00
|1.8672
|1.8703
|1.7673
|3748
|2006.10.19 09:02
|buy
|1235
|100.00
|1.8703
|1.8672
|1.9702
|3749
|2006.10.19 10:48
|s/l
|1235
|100.00
|1.8672
|1.8672
|1.9702
|-31000.00
|1395836.88
|3750
|2006.10.19 10:48
|sell
|1236
|100.00
|1.8672
|1.8703
|1.7673
|3751
|2006.10.19 11:31
|s/l
|1236
|100.00
|1.8703
|1.8703
|1.7673
|-31000.00
|1364836.88
|3752
|2006.10.20 09:00
|buy stop
|1237
|100.00
|1.8788
|1.8753
|1.9787
|3753
|2006.10.20 09:00
|sell stop
|1238
|100.00
|1.8753
|1.8788
|1.7754
|3754
|2006.10.20 10:30
|buy
|1237
|100.00
|1.8788
|1.8753
|1.9787
|3755
|2006.10.20 11:00
|modify
|1237
|100.00
|1.8788
|1.8793
|1.9787
|3756
|2006.10.20 17:00
|close
|1237
|100.00
|1.8800
|1.8793
|1.9787
|11999.95
|1376836.83
|3757
|2006.10.20 17:00
|delete
|1238
|100.00
|1.8753
|1.8788
|1.7754
|3758
|2006.10.23 09:00
|buy stop
|1239
|100.00
|1.8831
|1.8786
|1.9830
|3759
|2006.10.23 09:00
|sell stop
|1240
|100.00
|1.8786
|1.8831
|1.7787
|3760
|2006.10.23 09:08
|sell
|1240
|100.00
|1.8786
|1.8831
|1.7787
|3761
|2006.10.23 11:00
|modify
|1240
|100.00
|1.8786
|1.8781
|1.7787
|3762
|2006.10.23 17:00
|delete
|1239
|100.00
|1.8831
|1.8786
|1.9830
|3763
|2006.10.23 17:00
|close
|1240
|100.00
|1.8718
|1.8781
|1.7787
|68000.00
|1444836.83
|3764
|2006.10.24 09:00
|buy stop
|1241
|100.00
|1.8731
|1.8684
|1.9730
|3765
|2006.10.24 09:00
|sell stop
|1242
|100.00
|1.8684
|1.8731
|1.7685
|3766
|2006.10.24 09:29
|sell
|1242
|100.00
|1.8684
|1.8731
|1.7685
|3767
|2006.10.24 17:00
|delete
|1241
|100.00
|1.8731
|1.8684
|1.9730
|3768
|2006.10.24 17:00
|close
|1242
|100.00
|1.8723
|1.8731
|1.7685
|-39000.00
|1405836.83
|3769
|2006.10.25 09:00
|buy stop
|1243
|100.00
|1.8758
|1.8728
|1.9757
|3770
|2006.10.25 09:00
|sell stop
|1244
|100.00
|1.8728
|1.8758
|1.7729
|3771
|2006.10.25 09:23
|buy
|1243
|100.00
|1.8758
|1.8728
|1.9757
|3772
|2006.10.25 17:00
|close
|1243
|100.00
|1.8770
|1.8728
|1.9757
|11999.74
|1417836.57
|3773
|2006.10.25 17:00
|delete
|1244
|100.00
|1.8728
|1.8758
|1.7729
|3774
|2006.10.26 09:00
|buy stop
|1245
|100.00
|1.8826
|1.8794
|1.9825
|3775
|2006.10.26 09:00
|sell stop
|1246
|100.00
|1.8794
|1.8826
|1.7795
|3776
|2006.10.26 09:01
|buy
|1245
|100.00
|1.8826
|1.8794
|1.9825
|3777
|2006.10.26 15:00
|modify
|1245
|100.00
|1.8826
|1.8831
|1.9825
|3778
|2006.10.26 17:00
|close
|1245
|100.00
|1.8872
|1.8831
|1.9825
|45999.98
|1463836.55
|3779
|2006.10.26 17:00
|delete
|1246
|100.00
|1.8794
|1.8826
|1.7795
|3780
|2006.10.27 09:00
|buy stop
|1247
|100.00
|1.8924
|1.8877
|1.9923
|3781
|2006.10.27 09:00
|sell stop
|1248
|100.00
|1.8877
|1.8924
|1.7878
|3782
|2006.10.27 09:22
|sell
|1248
|100.00
|1.8877
|1.8924
|1.7878
|3783
|2006.10.27 13:07
|s/l
|1248
|100.00
|1.8924
|1.8924
|1.7878
|-47000.00
|1416836.55
|3784
|2006.10.27 13:07
|buy
|1247
|100.00
|1.8924
|1.8877
|1.9923
|3785
|2006.10.27 15:00
|modify
|1247
|100.00
|1.8924
|1.8929
|1.9923
|3786
|2006.10.27 17:00
|close
|1247
|100.00
|1.8972
|1.8929
|1.9923
|47999.88
|1464836.43
|3787
|2006.10.30 09:00
|sell stop
|1249
|100.00
|1.8958
|1.8996
|1.7959
|3788
|2006.10.30 09:00
|buy stop
|1250
|100.00
|1.8996
|1.8958
|1.9995
|3789
|2006.10.30 09:32
|sell
|1249
|100.00
|1.8958
|1.8996
|1.7959
|3790
|2006.10.30 11:01
|s/l
|1249
|100.00
|1.8996
|1.8996
|1.7959
|-38000.00
|1426836.43
|3791
|2006.10.30 11:01
|buy
|1250
|100.00
|1.8996
|1.8958
|1.9995
|3792
|2006.10.30 15:00
|modify
|1250
|100.00
|1.8996
|1.9001
|1.9995
|3793
|2006.10.30 17:00
|close
|1250
|100.00
|1.9022
|1.9001
|1.9995
|25999.84
|1452836.27
|3794
|2006.10.31 09:00
|buy stop
|1251
|100.00
|1.9017
|1.8983
|2.0016
|3795
|2006.10.31 09:00
|sell stop
|1252
|100.00
|1.8983
|1.9017
|1.7984
|3796
|2006.10.31 09:27
|sell
|1252
|100.00
|1.8983
|1.9017
|1.7984
|3797
|2006.10.31 10:40
|s/l
|1252
|100.00
|1.9017
|1.9017
|1.7984
|-34000.00
|1418836.27
|3798
|2006.10.31 10:40
|buy
|1251
|100.00
|1.9017
|1.8983
|2.0016
|3799
|2006.10.31 12:42
|s/l
|1251
|100.00
|1.8983
|1.8983
|2.0016
|-34000.00
|1384836.27
|3800
|2006.11.01 09:00
|buy stop
|1253
|100.00
|1.9081
|1.9057
|2.0080
|3801
|2006.11.01 09:00
|sell stop
|1254
|100.00
|1.9057
|1.9081
|1.8058
|3802
|2006.11.01 09:59
|sell
|1254
|100.00
|1.9057
|1.9081
|1.8058
|3803
|2006.11.01 10:47
|s/l
|1254
|100.00
|1.9081
|1.9081
|1.8058
|-24000.00
|1360836.27
|3804
|2006.11.01 10:47
|buy
|1253
|100.00
|1.9081
|1.9057
|2.0080
|3805
|2006.11.01 17:00
|close
|1253
|100.00
|1.9084
|1.9057
|2.0080
|3000.59
|1363836.86
|3806
|2006.11.02 09:00
|buy stop
|1255
|100.00
|1.9088
|1.9039
|2.0087
|3807
|2006.11.02 09:00
|sell stop
|1256
|100.00
|1.9039
|1.9088
|1.8040
|3808
|2006.11.02 09:23
|sell
|1256
|100.00
|1.9039
|1.9088
|1.8040
|3809
|2006.11.02 11:51
|s/l
|1256
|100.00
|1.9088
|1.9088
|1.8040
|-49000.00
|1314836.86
|3810
|2006.11.02 11:51
|buy
|1255
|100.00
|1.9088
|1.9039
|2.0087
|3811
|2006.11.02 17:00
|close
|1255
|100.00
|1.9094
|1.9039
|2.0087
|5999.86
|1320836.72
|3812
|2006.11.03 09:00
|buy stop
|1257
|100.00
|1.9093
|1.9044
|2.0092
|3813
|2006.11.03 09:00
|sell stop
|1258
|100.00
|1.9044
|1.9093
|1.8045
|3814
|2006.11.03 09:54
|buy
|1257
|100.00
|1.9093
|1.9044
|2.0092
|3815
|2006.11.03 14:31
|s/l
|1257
|100.00
|1.9044
|1.9044
|2.0092
|-49000.00
|1271836.72
|3816
|2006.11.03 14:31
|sell
|1258
|100.00
|1.9044
|1.9093
|1.8045
|3817
|2006.11.03 15:00
|modify
|1258
|100.00
|1.9044
|1.9039
|1.8045
|3818
|2006.11.03 17:00
|close
|1258
|100.00
|1.9006
|1.9039
|1.8045
|37999.91
|1309836.63
|3819
|2006.11.06 09:00
|buy stop
|1259
|100.00
|1.9021
|1.8988
|2.0020
|3820
|2006.11.06 09:00
|sell stop
|1260
|100.00
|1.8988
|1.9021
|1.7989
|3821
|2006.11.06 09:09
|sell
|1260
|100.00
|1.8988
|1.9021
|1.7989
|3822
|2006.11.06 11:00
|modify
|1260
|100.00
|1.8988
|1.8983
|1.7989
|3823
|2006.11.06 11:15
|s/l
|1260
|100.00
|1.8983
|1.8983
|1.7989
|5000.00
|1314836.63
|3824
|2006.11.06 17:00
|delete
|1259
|100.00
|1.9021
|1.8988
|2.0020
|3825
|2006.11.07 09:00
|buy stop
|1261
|100.00
|1.9060
|1.9025
|2.0059
|3826
|2006.11.07 09:00
|sell stop
|1262
|100.00
|1.9025
|1.9060
|1.8026
|3827
|2006.11.07 10:32
|buy
|1261
|100.00
|1.9060
|1.9025
|2.0059
|3828
|2006.11.07 16:00
|modify
|1261
|100.00
|1.9060
|1.9065
|2.0059
|3829
|2006.11.07 17:00
|close
|1261
|100.00
|1.9088
|1.9065
|2.0059
|28000.06
|1342836.69
|3830
|2006.11.07 17:00
|delete
|1262
|100.00
|1.9025
|1.9060
|1.8026
|3831
|2006.11.08 09:00
|buy stop
|1263
|100.00
|1.9076
|1.9029
|2.0075
|3832
|2006.11.08 09:00
|sell stop
|1264
|100.00
|1.9029
|1.9076
|1.8030
|3833
|2006.11.08 09:47
|buy
|1263
|100.00
|1.9076
|1.9029
|2.0075
|3834
|2006.11.08 15:12
|s/l
|1263
|100.00
|1.9029
|1.9029
|2.0075
|-47000.00
|1295836.69
|3835
|2006.11.08 15:12
|sell
|1264
|100.00
|1.9029
|1.9076
|1.8030
|3836
|2006.11.08 17:00
|close
|1264
|100.00
|1.9028
|1.9076
|1.8030
|999.83
|1296836.52
|3837
|2006.11.09 09:00
|buy stop
|1265
|100.00
|1.9080
|1.9034
|2.0079
|3838
|2006.11.09 09:00
|sell stop
|1266
|100.00
|1.9034
|1.9080
|1.8035
|3839
|2006.11.09 09:51
|buy
|1265
|100.00
|1.9080
|1.9034
|2.0079
|3840
|2006.11.09 13:14
|s/l
|1265
|100.00
|1.9034
|1.9034
|2.0079
|-46000.00
|1250836.52
|3841
|2006.11.09 13:14
|sell
|1266
|100.00
|1.9034
|1.9080
|1.8035
|3842
|2006.11.09 15:00
|modify
|1266
|100.00
|1.9034
|1.9029
|1.8035
|3843
|2006.11.09 16:07
|s/l
|1266
|100.00
|1.9029
|1.9029
|1.8035
|5000.00
|1255836.52
|3844
|2006.11.10 09:00
|buy stop
|1267
|100.00
|1.9116
|1.9066
|2.0115
|3845
|2006.11.10 09:00
|sell stop
|1268
|100.00
|1.9066
|1.9116
|1.8067
|3846
|2006.11.10 09:29
|buy
|1267
|100.00
|1.9116
|1.9066
|2.0115
|3847
|2006.11.10 10:00
|modify
|1267
|100.00
|1.9116
|1.9121
|2.0115
|3848
|2006.11.10 16:52
|s/l
|1267
|100.00
|1.9121
|1.9121
|2.0115
|5000.00
|1260836.52
|3849
|2006.11.10 17:00
|delete
|1268
|100.00
|1.9066
|1.9116
|1.8067
|3850
|2006.11.13 09:00
|buy stop
|1269
|100.00
|1.9147
|1.9108
|2.0146
|3851
|2006.11.13 09:00
|sell stop
|1270
|100.00
|1.9108
|1.9147
|1.8109
|3852
|2006.11.13 09:06
|sell
|1270
|100.00
|1.9108
|1.9147
|1.8109
|3853
|2006.11.13 11:00
|modify
|1270
|100.00
|1.9108
|1.9103
|1.8109
|3854
|2006.11.13 17:00
|delete
|1269
|100.00
|1.9147
|1.9108
|2.0146
|3855
|2006.11.13 17:00
|close
|1270
|100.00
|1.9030
|1.9103
|1.8109
|77999.50
|1338836.02
|3856
|2006.11.14 09:00
|buy stop
|1271
|100.00
|1.9055
|1.9005
|2.0054
|3857
|2006.11.14 09:00
|sell stop
|1272
|100.00
|1.9005
|1.9055
|1.8006
|3858
|2006.11.14 10:32
|sell
|1272
|100.00
|1.9005
|1.9055
|1.8006
|3859
|2006.11.14 12:00
|modify
|1272
|100.00
|1.9005
|1.9000
|1.8006
|3860
|2006.11.14 14:31
|s/l
|1272
|100.00
|1.9000
|1.9000
|1.8006
|5000.00
|1343836.02
|3861
|2006.11.14 17:00
|delete
|1271
|100.00
|1.9055
|1.9005
|2.0054
|3862
|2006.11.15 09:00
|buy stop
|1273
|100.00
|1.8974
|1.8924
|1.9973
|3863
|2006.11.15 09:00
|sell stop
|1274
|100.00
|1.8911
|1.8961
|1.7912
|3864
|2006.11.15 11:29
|sell
|1274
|100.00
|1.8911
|1.8961
|1.7912
|3865
|2006.11.15 12:00
|modify
|1274
|100.00
|1.8911
|1.8906
|1.7912
|3866
|2006.11.15 12:00
|s/l
|1274
|100.00
|1.8906
|1.8906
|1.7912
|5000.00
|1348836.02
|3867
|2006.11.15 17:00
|delete
|1273
|100.00
|1.8974
|1.8924
|1.9973
|3868
|2006.11.16 09:00
|buy stop
|1275
|100.00
|1.8901
|1.8860
|1.9900
|3869
|2006.11.16 09:00
|sell stop
|1276
|100.00
|1.8860
|1.8901
|1.7861
|3870
|2006.11.16 09:59
|sell
|1276
|100.00
|1.8860
|1.8901
|1.7861
|3871
|2006.11.16 14:59
|s/l
|1276
|100.00
|1.8901
|1.8901
|1.7861
|-41000.00
|1307836.02
|3872
|2006.11.16 14:59
|buy
|1275
|100.00
|1.8901
|1.8860
|1.9900
|3873
|2006.11.16 17:00
|close
|1275
|100.00
|1.8891
|1.8860
|1.9900
|-10000.44
|1297835.58
|3874
|2006.11.17 09:00
|buy stop
|1277
|100.00
|1.8894
|1.8846
|1.9893
|3875
|2006.11.17 09:00
|sell stop
|1278
|100.00
|1.8846
|1.8894
|1.7847
|3876
|2006.11.17 10:00
|sell
|1278
|100.00
|1.8846
|1.8894
|1.7847
|3877
|2006.11.17 15:59
|s/l
|1278
|100.00
|1.8894
|1.8894
|1.7847
|-48000.00
|1249835.58
|3878
|2006.11.17 15:59
|buy
|1277
|100.00
|1.8894
|1.8846
|1.9893
|3879
|2006.11.17 16:30
|modify
|1277
|100.00
|1.8894
|1.8899
|1.9893
|3880
|2006.11.17 17:00
|close
|1277
|100.00
|1.8942
|1.8899
|1.9893
|47999.67
|1297835.25
|3881
|2006.11.20 09:00
|buy stop
|1279
|100.00
|1.8967
|1.8932
|1.9966
|3882
|2006.11.20 09:00
|sell stop
|1280
|100.00
|1.8932
|1.8967
|1.7933
|3883
|2006.11.20 10:59
|buy
|1279
|100.00
|1.8967
|1.8932
|1.9966
|3884
|2006.11.20 17:00
|close
|1279
|100.00
|1.8970
|1.8932
|1.9966
|2999.55
|1300834.80
|3885
|2006.11.20 17:00
|delete
|1280
|100.00
|1.8932
|1.8967
|1.7933
|3886
|2006.11.21 09:00
|buy stop
|1281
|100.00
|1.8992
|1.8955
|1.9991
|3887
|2006.11.21 09:00
|sell stop
|1282
|100.00
|1.8955
|1.8992
|1.7956
|3888
|2006.11.21 10:59
|buy
|1281
|100.00
|1.8992
|1.8955
|1.9991
|3889
|2006.11.21 17:00
|close
|1281
|100.00
|1.8992
|1.8955
|1.9991
|-0.37
|1300834.43
|3890
|2006.11.21 17:00
|delete
|1282
|100.00
|1.8955
|1.8992
|1.7956
|3891
|2006.11.22 09:00
|buy stop
|1283
|100.00
|1.9055
|1.9012
|2.0054
|3892
|2006.11.22 09:00
|sell stop
|1284
|100.00
|1.9012
|1.9055
|1.8013
|3893
|2006.11.22 09:59
|buy
|1283
|100.00
|1.9055
|1.9012
|2.0054
|3894
|2006.11.22 13:30
|modify
|1283
|100.00
|1.9055
|1.9060
|2.0054
|3895
|2006.11.22 17:00
|close
|1283
|100.00
|1.9138
|1.9060
|2.0054
|83000.01
|1383834.44
|3896
|2006.11.22 17:04
|delete
|1284
|100.00
|1.9012
|1.9055
|1.8013
|3897
|2006.11.23 09:00
|buy stop
|1285
|100.00
|1.9153
|1.9124
|2.0152
|3898
|2006.11.23 09:00
|sell stop
|1286
|100.00
|1.9124
|1.9153
|1.8125
|3899
|2006.11.23 10:09
|buy
|1285
|100.00
|1.9153
|1.9124
|2.0152
|3900
|2006.11.23 17:00
|close
|1285
|100.00
|1.9155
|1.9124
|2.0152
|2000.45
|1385834.89
|3901
|2006.11.23 17:00
|delete
|1286
|100.00
|1.9124
|1.9153
|1.8125
|3902
|2006.11.24 09:00
|buy stop
|1287
|100.00
|1.9191
|1.9148
|2.0190
|3903
|2006.11.24 09:00
|sell stop
|1288
|100.00
|1.9148
|1.9191
|1.8149
|3904
|2006.11.24 09:29
|buy
|1287
|100.00
|1.9191
|1.9148
|2.0190
|3905
|2006.11.24 09:30
|modify
|1287
|100.00
|1.9191
|1.9196
|2.0190
|3906
|2006.11.24 17:00
|close
|1287
|100.00
|1.9315
|1.9196
|2.0190
|123999.58
|1509834.47
|3907
|2006.11.24 17:00
|delete
|1288
|100.00
|1.9148
|1.9191
|1.8149
|3908
|2006.11.27 09:00
|buy stop
|1289
|100.00
|1.9397
|1.9347
|2.0396
|3909
|2006.11.27 09:00
|sell stop
|1290
|100.00
|1.9339
|1.9389
|1.8340
|3910
|2006.11.27 09:59
|sell
|1290
|100.00
|1.9339
|1.9389
|1.8340
|3911
|2006.11.27 10:59
|s/l
|1290
|100.00
|1.9389
|1.9389
|1.8340
|-50000.00
|1459834.47
|3912
|2006.11.27 17:00
|delete
|1289
|100.00
|1.9397
|1.9347
|2.0396
|3913
|2006.11.28 09:00
|buy stop
|1291
|100.00
|1.9436
|1.9386
|2.0435
|3914
|2006.11.28 09:00
|sell stop
|1292
|100.00
|1.9362
|1.9412
|1.8363
|3915
|2006.11.28 09:29
|buy
|1291
|100.00
|1.9436
|1.9386
|2.0435
|3916
|2006.11.28 15:00
|modify
|1291
|100.00
|1.9436
|1.9441
|2.0435
|3917
|2006.11.28 17:00
|close
|1291
|100.00
|1.9471
|1.9441
|2.0435
|34999.24
|1494833.71
|3918
|2006.11.28 17:00
|delete
|1292
|100.00
|1.9362
|1.9412
|1.8363
|3919
|2006.11.29 09:00
|buy stop
|1293
|100.00
|1.9553
|1.9503
|2.0552
|3920
|2006.11.29 09:00
|sell stop
|1294
|100.00
|1.9489
|1.9539
|1.8490
|3921
|2006.11.29 09:29
|sell
|1294
|100.00
|1.9489
|1.9539
|1.8490
|3922
|2006.11.29 15:29
|s/l
|1294
|100.00
|1.9539
|1.9539
|1.8490
|-50000.00
|1444833.71
|3923
|2006.11.29 17:00
|delete
|1293
|100.00
|1.9553
|1.9503
|2.0552
|3924
|2006.11.30 09:00
|buy stop
|1295
|100.00
|1.9571
|1.9521
|2.0570
|3925
|2006.11.30 09:00
|sell stop
|1296
|100.00
|1.9476
|1.9526
|1.8477
|3926
|2006.11.30 10:59
|buy
|1295
|100.00
|1.9571
|1.9521
|2.0570
|3927
|2006.11.30 16:00
|modify
|1295
|100.00
|1.9571
|1.9576
|2.0570
|3928
|2006.11.30 17:00
|close
|1295
|100.00
|1.9669
|1.9576
|2.0570
|98001.10
|1542834.81
|3929
|2006.11.30 17:16
|delete
|1296
|100.00
|1.9476
|1.9526
|1.8477
|3930
|2006.12.01 09:00
|buy stop
|1297
|100.00
|1.9756
|1.9706
|2.0755
|3931
|2006.12.01 09:00
|sell stop
|1298
|100.00
|1.9664
|1.9714
|1.8665
|3932
|2006.12.01 10:59
|sell
|1298
|100.00
|1.9664
|1.9714
|1.8665
|3933
|2006.12.01 15:29
|s/l
|1298
|100.00
|1.9714
|1.9714
|1.8665
|-50000.00
|1492834.81
|3934
|2006.12.01 16:29
|buy
|1297
|100.00
|1.9756
|1.9706
|2.0755
|3935
|2006.12.01 16:30
|modify
|1297
|100.00
|1.9756
|1.9761
|2.0755
|3936
|2006.12.01 17:00
|close
|1297
|100.00
|1.9804
|1.9761
|2.0755
|47999.66
|1540834.47
|3937
|2006.12.04 09:00
|buy stop
|1299
|100.00
|1.9816
|1.9766
|2.0815
|3938
|2006.12.04 09:00
|sell stop
|1300
|100.00
|1.9755
|1.9805
|1.8756
|3939
|2006.12.04 09:29
|sell
|1300
|100.00
|1.9755
|1.9805
|1.8756
|3940
|2006.12.04 17:00
|delete
|1299
|100.00
|1.9816
|1.9766
|2.0815
|3941
|2006.12.04 17:29
|close
|1300
|100.00
|1.9787
|1.9805
|1.8756
|-31999.75
|1508834.72
|3942
|2006.12.05 09:00
|buy stop
|1301
|100.00
|1.9799
|1.9749
|2.0798
|3943
|2006.12.05 09:00
|sell stop
|1302
|100.00
|1.9748
|1.9798
|1.8749
|3944
|2006.12.05 10:20
|sell
|1302
|100.00
|1.9748
|1.9798
|1.8749
|3945
|2006.12.05 15:32
|s/l
|1302
|100.00
|1.9798
|1.9798
|1.8749
|-50000.00
|1458834.72
|3946
|2006.12.05 15:32
|buy
|1301
|100.00
|1.9799
|1.9749
|2.0798
|3947
|2006.12.05 16:03
|s/l
|1301
|100.00
|1.9749
|1.9749
|2.0798
|-50000.00
|1408834.72
|3948
|2006.12.06 09:00
|buy stop
|1303
|100.00
|1.9743
|1.9693
|2.0742
|3949
|2006.12.06 09:00
|sell stop
|1304
|100.00
|1.9685
|1.9735
|1.8686
|3950
|2006.12.06 10:59
|sell
|1304
|100.00
|1.9685
|1.9735
|1.8686
|3951
|2006.12.06 11:00
|modify
|1304
|100.00
|1.9685
|1.9680
|1.8686
|3952
|2006.12.06 11:00
|s/l
|1304
|100.00
|1.9680
|1.9680
|1.8686
|5000.00
|1413834.72
|3953
|2006.12.06 17:00
|delete
|1303
|100.00
|1.9743
|1.9693
|2.0742
|3954
|2006.12.07 09:00
|buy stop
|1305
|100.00
|1.9716
|1.9674
|2.0715
|3955
|2006.12.07 09:00
|sell stop
|1306
|100.00
|1.9674
|1.9716
|1.8675
|3956
|2006.12.07 12:29
|sell
|1306
|100.00
|1.9674
|1.9716
|1.8675
|3957
|2006.12.07 15:00
|modify
|1306
|100.00
|1.9674
|1.9669
|1.8675
|3958
|2006.12.07 15:00
|s/l
|1306
|100.00
|1.9669
|1.9669
|1.8675
|5000.00
|1418834.72
|3959
|2006.12.07 17:00
|delete
|1305
|100.00
|1.9716
|1.9674
|2.0715
|3960
|2006.12.08 09:00
|buy stop
|1307
|100.00
|1.9636
|1.9594
|2.0635
|3961
|2006.12.08 09:00
|sell stop
|1308
|100.00
|1.9594
|1.9636
|1.8595
|3962
|2006.12.08 11:29
|sell
|1308
|100.00
|1.9594
|1.9636
|1.8595
|3963
|2006.12.08 14:59
|s/l
|1308
|100.00
|1.9636
|1.9636
|1.8595
|-42000.00
|1376834.72
|3964
|2006.12.08 14:59
|buy
|1307
|100.00
|1.9636
|1.9594
|2.0635
|3965
|2006.12.08 15:00
|modify
|1307
|100.00
|1.9636
|1.9641
|2.0635
|3966
|2006.12.08 17:00
|close
|1307
|100.00
|1.9665
|1.9641
|2.0635
|29000.44
|1405835.16
|3967
|2006.12.11 09:00
|buy stop
|1309
|100.00
|1.9574
|1.9524
|2.0573
|3968
|2006.12.11 09:00
|sell stop
|1310
|100.00
|1.9487
|1.9537
|1.8488
|3969
|2006.12.11 12:33
|sell
|1310
|100.00
|1.9487
|1.9537
|1.8488
|3970
|2006.12.11 16:59
|s/l
|1310
|100.00
|1.9537
|1.9537
|1.8488
|-50000.00
|1355835.16
|3971
|2006.12.11 17:00
|delete
|1309
|100.00
|1.9574
|1.9524
|2.0573
|3972
|2006.12.12 09:00
|buy stop
|1311
|100.00
|1.9634
|1.9584
|2.0633
|3973
|2006.12.12 09:00
|sell stop
|1312
|100.00
|1.9580
|1.9630
|1.8581
|3974
|2006.12.12 10:05
|sell
|1312
|100.00
|1.9580
|1.9630
|1.8581
|3975
|2006.12.12 10:29
|s/l
|1312
|100.00
|1.9630
|1.9630
|1.8581
|-50000.00
|1305835.16
|3976
|2006.12.12 10:29
|buy
|1311
|100.00
|1.9634
|1.9584
|2.0633
|3977
|2006.12.12 16:00
|modify
|1311
|100.00
|1.9634
|1.9639
|2.0633
|3978
|2006.12.12 17:00
|close
|1311
|100.00
|1.9665
|1.9639
|2.0633
|31000.44
|1336835.60
|3979
|2006.12.13 09:00
|buy stop
|1313
|100.00
|1.9718
|1.9677
|2.0717
|3980
|2006.12.13 09:00
|sell stop
|1314
|100.00
|1.9677
|1.9718
|1.8678
|3981
|2006.12.13 10:59
|buy
|1313
|100.00
|1.9718
|1.9677
|2.0717
|3982
|2006.12.13 14:59
|s/l
|1313
|100.00
|1.9677
|1.9677
|2.0717
|-41000.00
|1295835.60
|3983
|2006.12.13 14:59
|sell
|1314
|100.00
|1.9677
|1.9718
|1.8678
|3984
|2006.12.13 15:00
|modify
|1314
|100.00
|1.9677
|1.9672
|1.8678
|3985
|2006.12.13 15:03
|s/l
|1314
|100.00
|1.9672
|1.9672
|1.8678
|5000.00
|1300835.60
|3986
|2006.12.14 09:00
|buy stop
|1315
|100.00
|1.9702
|1.9652
|2.0701
|3987
|2006.12.14 09:00
|sell stop
|1316
|100.00
|1.9648
|1.9698
|1.8649
|3988
|2006.12.14 10:02
|buy
|1315
|100.00
|1.9702
|1.9652
|2.0701
|3989
|2006.12.14 12:59
|s/l
|1315
|100.00
|1.9652
|1.9652
|2.0701
|-50000.00
|1250835.60
|3990
|2006.12.14 12:59
|sell
|1316
|100.00
|1.9648
|1.9698
|1.8649
|3991
|2006.12.14 15:01
|modify
|1316
|100.00
|1.9648
|1.9643
|1.8649
|3992
|2006.12.14 15:03
|s/l
|1316
|100.00
|1.9643
|1.9643
|1.8649
|5000.00
|1255835.60
|3993
|2006.12.15 09:00
|buy stop
|1317
|100.00
|1.9649
|1.9599
|2.0648
|3994
|2006.12.15 09:00
|sell stop
|1318
|100.00
|1.9596
|1.9646
|1.8597
|3995
|2006.12.15 10:29
|sell
|1318
|100.00
|1.9596
|1.9646
|1.8597
|3996
|2006.12.15 11:00
|modify
|1318
|100.00
|1.9596
|1.9591
|1.8597
|3997
|2006.12.15 11:00
|s/l
|1318
|100.00
|1.9591
|1.9591
|1.8597
|5000.00
|1260835.60
|3998
|2006.12.15 14:29
|buy
|1317
|100.00
|1.9649
|1.9599
|2.0648
|3999
|2006.12.15 15:30
|s/l
|1317
|100.00
|1.9599
|1.9599
|2.0648
|-50000.00
|1210835.60
|4000
|2006.12.18 09:00
|buy stop
|1319
|100.00
|1.9587
|1.9544
|2.0586
|4001
|2006.12.18 09:00
|sell stop
|1320
|100.00
|1.9544
|1.9587
|1.8545
|4002
|2006.12.18 10:29
|sell
|1320
|100.00
|1.9544
|1.9587
|1.8545
|4003
|2006.12.18 12:00
|modify
|1320
|100.00
|1.9544
|1.9539
|1.8545
|4004
|2006.12.18 12:00
|s/l
|1320
|100.00
|1.9539
|1.9539
|1.8545
|5000.00
|1215835.60
|4005
|2006.12.18 17:00
|delete
|1319
|100.00
|1.9587
|1.9544
|2.0586
|4006
|2006.12.19 09:00
|buy stop
|1321
|100.00
|1.9508
|1.9476
|2.0507
|4007
|2006.12.19 09:00
|sell stop
|1322
|100.00
|1.9476
|1.9508
|1.8477
|4008
|2006.12.19 09:38
|buy
|1321
|100.00
|1.9508
|1.9476
|2.0507
|4009
|2006.12.19 10:30
|modify
|1321
|100.00
|1.9508
|1.9513
|2.0507
|4010
|2006.12.19 17:00
|close
|1321
|100.00
|1.9618
|1.9513
|2.0507
|110000.00
|1325835.60
|4011
|2006.12.19 17:00
|delete
|1322
|100.00
|1.9476
|1.9508
|1.8477
|4012
|2006.12.20 09:00
|sell stop
|1323
|100.00
|1.9713
|1.9753
|1.8714
|4013
|2006.12.20 09:04
|buy stop
|1324
|100.00
|1.9753
|1.9713
|2.0752
|4014
|2006.12.20 09:50
|sell
|1323
|100.00
|1.9713
|1.9753
|1.8714
|4015
|2006.12.20 17:00
|close
|1323
|100.00
|1.9709
|1.9753
|1.8714
|4000.00
|1329835.60
|4016
|2006.12.20 17:00
|delete
|1324
|100.00
|1.9753
|1.9713
|2.0752
|4017
|2006.12.21 09:00
|buy stop
|1325
|100.00
|1.9678
|1.9650
|2.0677
|4018
|2006.12.21 09:00
|sell stop
|1326
|100.00
|1.9650
|1.9678
|1.8651
|4019
|2006.12.21 09:33
|sell
|1326
|100.00
|1.9650
|1.9678
|1.8651
|4020
|2006.12.21 09:45
|s/l
|1326
|100.00
|1.9678
|1.9678
|1.8651
|-28000.00
|1301835.60
|4021
|2006.12.21 09:45
|buy
|1325
|100.00
|1.9678
|1.9650
|2.0677
|4022
|2006.12.21 09:45
|sell stop
|1327
|100.00
|1.9650
|1.9678
|1.8651
|4023
|2006.12.21 12:39
|s/l
|1325
|100.00
|1.9650
|1.9650
|2.0677
|-28000.00
|1273835.60
|4024
|2006.12.21 12:39
|sell
|1327
|100.00
|1.9650
|1.9678
|1.8651
|4025
|2006.12.21 14:30
|modify
|1327
|100.00
|1.9650
|1.9645
|1.8651
|4026
|2006.12.21 17:00
|close
|1327
|100.00
|1.9586
|1.9645
|1.8651
|64000.00
|1337835.60
|4027
|2006.12.22 09:00
|buy stop
|1328
|100.00
|1.9644
|1.9619
|2.0643
|4028
|2006.12.22 09:00
|sell stop
|1329
|100.00
|1.9619
|1.9644
|1.8620
|4029
|2006.12.22 09:18
|buy
|1328
|100.00
|1.9644
|1.9619
|2.0643
|4030
|2006.12.22 12:00
|modify
|1328
|100.00
|1.9644
|1.9649
|2.0643
|4031
|2006.12.22 13:13
|s/l
|1328
|100.00
|1.9649
|1.9649
|2.0643
|5000.00
|1342835.60
|4032
|2006.12.22 16:25
|sell
|1329
|100.00
|1.9619
|1.9644
|1.8620
|4033
|2006.12.22 17:00
|close
|1329
|100.00
|1.9622
|1.9644
|1.8620
|-3000.00
|1339835.60
|4034
|2006.12.26 09:00
|buy stop
|1330
|100.00
|1.9613
|1.9575
|2.0612
|4035
|2006.12.26 09:00
|sell stop
|1331
|100.00
|1.9575
|1.9613
|1.8576
|4036
|2006.12.26 15:28
|sell
|1331
|100.00
|1.9575
|1.9613
|1.8576
|4037
|2006.12.26 17:00
|delete
|1330
|100.00
|1.9613
|1.9575
|2.0612
|4038
|2006.12.26 17:00
|close
|1331
|100.00
|1.9574
|1.9613
|1.8576
|1000.00
|1340835.60
|4039
|2006.12.27 09:00
|buy stop
|1332
|100.00
|1.9640
|1.9590
|2.0639
|4040
|2006.12.27 09:00
|sell stop
|1333
|100.00
|1.9574
|1.9624
|1.8575
|4041
|2006.12.27 10:25
|sell
|1333
|100.00
|1.9574
|1.9624
|1.8575
|4042
|2006.12.27 14:54
|s/l
|1333
|100.00
|1.9624
|1.9624
|1.8575
|-50000.00
|1290835.60
|4043
|2006.12.27 17:00
|delete
|1332
|100.00
|1.9640
|1.9590
|2.0639
|4044
|2006.12.28 09:00
|buy stop
|1334
|100.00
|1.9594
|1.9555
|2.0593
|4045
|2006.12.28 09:00
|sell stop
|1335
|100.00
|1.9555
|1.9594
|1.8556
|4046
|2006.12.28 12:50
|buy
|1334
|100.00
|1.9594
|1.9555
|2.0593
|4047
|2006.12.28 15:00
|modify
|1334
|100.00
|1.9594
|1.9599
|2.0593
|4048
|2006.12.28 17:00
|close
|1334
|100.00
|1.9625
|1.9599
|2.0593
|31000.00
|1321835.60
|4049
|2006.12.28 17:00
|delete
|1335
|100.00
|1.9555
|1.9594
|1.8556
|4050
|2006.12.29 09:00
|buy stop
|1336
|100.00
|1.9667
|1.9629
|2.0666
|4051
|2006.12.29 09:00
|sell stop
|1337
|100.00
|1.9629
|1.9667
|1.8630
|4052
|2006.12.29 09:07
|buy
|1336
|100.00
|1.9667
|1.9629
|2.0666
|4053
|2006.12.29 10:15
|s/l
|1336
|100.00
|1.9629
|1.9629
|2.0666
|-38000.00
|1283835.60
|4054
|2006.12.29 10:15
|sell
|1337
|100.00
|1.9629
|1.9667
|1.8630
|4055
|2006.12.29 16:30
|modify
|1337
|100.00
|1.9629
|1.9624
|1.8630
|4056
|2006.12.29 17:00
|close
|1337
|100.00
|1.9599
|1.9624
|1.8630
|30000.00
|1313835.60
|4057
|2007.01.02 09:00
|sell stop
|1338
|100.00
|1.9569
|1.9597
|1.8570
|4058
|2007.01.02 09:30
|buy stop
|1339
|100.00
|1.9699
|1.9649
|2.0698
|4059
|2007.01.02 09:32
|buy
|1339
|100.00
|1.9699
|1.9649
|2.0698
|4060
|2007.01.02 10:30
|modify
|1339
|100.00
|1.9699
|1.9704
|2.0698
|4061
|2007.01.02 11:20
|s/l
|1339
|100.00
|1.9704
|1.9704
|2.0698
|5000.00
|1318835.60
|4062
|2007.01.02 17:00
|delete
|1338
|100.00
|1.9569
|1.9597
|1.8570