Strategy Tester Report
Firebird_v0.65-Fixed

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2006.01.02 00:00 - 2006.02.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.02.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMA_length=10; MA_timeframe=0; MAtype=0; Percent=0.23; TradeOnFriday=0; slip=100; Lots=0.1; TakeProfit=120; Stoploss=130; PipStep=30; IncreasementType=0; MagicNumber=12345; UseTrailingStop=true; TrailingStop=15;
Bars in test2058Ticks modelled100831Modelling quality89.94%
Initial deposit10000.00
Total net profit-411.20Gross profit411.62Gross loss-822.82
Profit factor0.50Expected payoff-7.21
Absolute drawdown458.00Maximal drawdown496.00 (4.94%)Relative drawdown4.94% (496.00)
Total trades57Short positions (won %)33 (60.61%)Long positions (won %)24 (66.67%)
Profit trades (% of total)36 (63.16%)Loss trades (% of total)21 (36.84%)
Largestprofit trade47.00loss trade-94.00
Averageprofit trade11.43loss trade-39.18
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (81.00)consecutive losses (loss in money)5 (-260.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)85.00 (4)consecutive loss (count of losses)-260.00 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 09:24sell10.101.18641.19941.1744
22006.01.02 09:45modify10.101.18641.18631.1744
32006.01.02 09:45modify10.101.18641.18611.1744
42006.01.02 09:45modify10.101.18641.18581.1744
52006.01.02 11:30modify10.101.18641.18571.1744
62006.01.02 12:26modify10.101.18641.18561.1744
72006.01.02 12:46modify10.101.18641.18541.1744
82006.01.02 12:47modify10.101.18641.18531.1744
92006.01.02 12:51modify10.101.18641.18521.1744
102006.01.02 12:52modify10.101.18641.18501.1744
112006.01.02 13:00modify10.101.18641.18491.1744
122006.01.02 13:24modify10.101.18641.18481.1744
132006.01.02 13:24modify10.101.18641.18471.1744
142006.01.02 14:05modify10.101.18641.18461.1744
152006.01.02 14:30modify10.101.18641.18431.1744
162006.01.02 14:47modify10.101.18641.18421.1744
172006.01.02 15:33modify10.101.18641.18411.1744
182006.01.02 15:40modify10.101.18641.18401.1744
192006.01.02 16:15modify10.101.18641.18391.1744
202006.01.02 17:01modify10.101.18641.18381.1744
212006.01.02 17:02modify10.101.18641.18371.1744
222006.01.02 17:20modify10.101.18641.18361.1744
232006.01.02 17:29modify10.101.18641.18271.1744
242006.01.02 18:44s/l10.101.18271.18271.174437.0010037.00
252006.01.03 02:55sell20.101.18561.19861.1736
262006.01.03 06:07sell30.101.18911.20211.1771
272006.01.03 06:07modify20.101.18561.19391.1754
282006.01.03 06:07modify30.101.18911.19391.1754
292006.01.03 07:44modify30.101.18911.18901.1754
302006.01.03 08:15s/l30.101.18901.18901.17541.0010038.00
312006.01.03 15:36sell40.101.19141.20441.1794
322006.01.03 15:36modify20.101.18561.19501.1765
332006.01.03 15:36modify40.101.19141.19501.1765
342006.01.03 16:00sell50.101.19441.20741.1824
352006.01.03 16:00s/l20.101.19501.19501.1765-94.009944.00
362006.01.03 16:00s/l40.101.19501.19501.1765-36.009908.00
372006.01.03 17:01sell60.101.19751.21051.1855
382006.01.03 17:01modify50.101.19441.20241.1839
392006.01.03 17:01modify60.101.19751.20241.1839
402006.01.03 20:04sell70.101.20051.21351.1885
412006.01.03 20:04modify50.101.19441.20181.1855
422006.01.03 20:04modify60.101.19751.20181.1855
432006.01.03 20:04modify70.101.20051.20181.1855
442006.01.03 20:33s/l50.101.20181.20181.1855-74.009834.00
452006.01.03 20:33s/l60.101.20181.20181.1855-43.009791.00
462006.01.03 20:33s/l70.101.20181.20181.1855-13.009778.00
472006.01.03 21:33sell80.101.20241.21541.1904
482006.01.03 23:17modify80.101.20241.20231.1904
492006.01.03 23:30modify80.101.20241.20221.1904
502006.01.04 00:00swap close80.101.20171.20221.19047.009785.00
512006.01.04 00:00swap open90.101.2017381.20221.1904
522006.01.04 00:29s/l90.101.20221.20221.1904-4.629780.38
532006.01.04 01:46sell100.101.20481.21781.1928
542006.01.04 02:02modify100.101.20481.20471.1928
552006.01.04 02:13modify100.101.20481.20461.1928
562006.01.04 02:13modify100.101.20481.20451.1928
572006.01.04 02:13modify100.101.20481.20441.1928
582006.01.04 02:29s/l100.101.20441.20441.19284.009784.38
592006.01.04 03:29sell110.101.20691.21991.1949
602006.01.04 07:53modify110.101.20691.20691.1949
612006.01.04 07:53modify110.101.20691.20681.1949
622006.01.04 08:00modify110.101.20691.20631.1949
632006.01.04 08:00modify110.101.20691.20611.1949
642006.01.04 08:00modify110.101.20691.20601.1949
652006.01.04 08:00modify110.101.20691.20571.1949
662006.01.04 08:01modify110.101.20691.20551.1949
672006.01.04 08:06modify110.101.20691.20541.1949
682006.01.04 08:06modify110.101.20691.20531.1949
692006.01.04 08:06buy120.101.20361.19061.2156
702006.01.04 08:06modify120.101.20361.19871.2172
712006.01.04 08:06modify110.101.20691.20511.1949
722006.01.04 08:07modify110.101.20691.20501.1949
732006.01.04 08:40s/l110.101.20501.20501.194919.009803.38
742006.01.04 08:42modify120.101.20361.20361.2172
752006.01.04 08:42modify120.101.20361.20381.2172
762006.01.04 08:43modify120.101.20361.20401.2172
772006.01.04 08:43modify120.101.20361.20411.2172
782006.01.04 08:44modify120.101.20361.20421.2172
792006.01.04 08:44modify120.101.20361.20431.2172
802006.01.04 08:46modify120.101.20361.20441.2172
812006.01.04 08:47modify120.101.20361.20461.2172
822006.01.04 08:47modify120.101.20361.20471.2172
832006.01.04 08:59s/l120.101.20471.20471.217211.009814.38
842006.01.04 10:35sell130.101.20851.22151.1965
852006.01.04 10:41modify130.101.20851.20841.1965
862006.01.04 10:41modify130.101.20851.20821.1965
872006.01.04 10:42modify130.101.20851.20811.1965
882006.01.04 10:42modify130.101.20851.20801.1965
892006.01.04 10:42modify130.101.20851.20781.1965
902006.01.04 11:04modify130.101.20851.20771.1965
912006.01.04 11:04modify130.101.20851.20761.1965
922006.01.04 11:34modify130.101.20851.20741.1965
932006.01.04 11:35modify130.101.20851.20731.1965
942006.01.04 11:35modify130.101.20851.20721.1965
952006.01.04 13:01s/l130.101.20721.20721.196513.009827.38
962006.01.04 14:40sell140.101.20971.22271.1977
972006.01.04 15:04modify140.101.20971.20961.1977
982006.01.04 15:04modify140.101.20971.20951.1977
992006.01.04 15:09s/l140.101.20951.20951.19772.009829.38
1002006.01.04 18:23sell150.101.21141.22441.1994
1012006.01.05 00:00swap close150.101.21101.22441.19944.009833.38
1022006.01.05 00:00swap open160.101.2111141.22441.1994
1032006.01.05 02:10modify160.101.2111141.21111.1994
1042006.01.05 02:31s/l160.101.21111.21111.19940.149833.52
1052006.01.09 08:26buy170.101.21131.19831.2233
1062006.01.09 10:08buy180.101.20831.19531.2203
1072006.01.09 10:08modify170.101.21131.20331.2218
1082006.01.09 10:08modify180.101.20831.20331.2218
1092006.01.10 00:00swap close170.101.20801.20331.2218-33.009800.52
1102006.01.10 00:00swap open190.101.208081.20331.2218
1112006.01.10 00:00swap close180.101.20801.20331.2218-3.009797.52
1122006.01.10 00:00swap open200.101.208081.20331.2218
1132006.01.10 03:31buy210.101.20461.19161.2166
1142006.01.10 03:31modify190.101.208081.20261.2189
1152006.01.10 03:31modify200.101.208081.20261.2189
1162006.01.10 03:31modify210.101.20461.20261.2189
1172006.01.10 03:38modify210.101.20461.20471.2189
1182006.01.10 04:13modify210.101.20461.20481.2189
1192006.01.10 04:13modify210.101.20461.20491.2189
1202006.01.10 04:13modify210.101.20461.20501.2189
1212006.01.10 04:13modify210.101.20461.20511.2189
1222006.01.10 05:31s/l210.101.20511.20511.21895.009802.52
1232006.01.10 11:11modify190.101.208081.20811.2189
1242006.01.10 11:11modify200.101.208081.20811.2189
1252006.01.10 11:13modify190.101.208081.20821.2189
1262006.01.10 11:13modify200.101.208081.20821.2189
1272006.01.10 11:13modify190.101.208081.20831.2189
1282006.01.10 11:13modify200.101.208081.20831.2189
1292006.01.10 11:14modify190.101.208081.20841.2189
1302006.01.10 11:14modify200.101.208081.20841.2189
1312006.01.10 11:14modify190.101.208081.20851.2189
1322006.01.10 11:14modify200.101.208081.20851.2189
1332006.01.10 11:14modify190.101.208081.20861.2189
1342006.01.10 11:14modify200.101.208081.20861.2189
1352006.01.10 11:15modify190.101.208081.20871.2189
1362006.01.10 11:15modify200.101.208081.20871.2189
1372006.01.10 11:15modify190.101.208081.20891.2189
1382006.01.10 11:15modify200.101.208081.20891.2189
1392006.01.10 11:15modify190.101.208081.20911.2189
1402006.01.10 11:15modify200.101.208081.20911.2189
1412006.01.10 11:30s/l190.101.20911.20911.218910.209812.72
1422006.01.10 11:30s/l200.101.20911.20911.218910.209822.92
1432006.01.10 14:32buy220.101.20551.19251.2175
1442006.01.10 16:03modify220.101.20551.20551.2175
1452006.01.10 16:03modify220.101.20551.20571.2175
1462006.01.10 16:03modify220.101.20551.20591.2175
1472006.01.10 16:05modify220.101.20551.20611.2175
1482006.01.10 16:13modify220.101.20551.20621.2175
1492006.01.10 17:03modify220.101.20551.20631.2175
1502006.01.10 17:03modify220.101.20551.20651.2175
1512006.01.10 17:05modify220.101.20551.20671.2175
1522006.01.10 17:37s/l220.101.20671.20671.217512.009834.92
1532006.01.11 13:29sell230.101.20901.22201.1970
1542006.01.11 17:48sell240.101.21251.22551.2005
1552006.01.11 17:48modify230.101.20901.21731.1988
1562006.01.11 17:48modify240.101.21251.21731.1988
1572006.01.12 00:00swap close230.101.21421.21731.1988-52.009782.92
1582006.01.12 00:00swap open250.101.2143141.21731.1988
1592006.01.12 00:00swap close240.101.21421.21731.1988-17.009765.92
1602006.01.12 00:00swap open260.101.2143141.21731.1988
1612006.01.12 13:09modify250.101.2143141.21431.1988
1622006.01.12 13:09modify260.101.2143141.21431.1988
1632006.01.12 13:09modify250.101.2143141.21421.1988
1642006.01.12 13:09modify260.101.2143141.21421.1988
1652006.01.12 13:14modify250.101.2143141.21411.1988
1662006.01.12 13:14modify260.101.2143141.21411.1988
1672006.01.12 13:14modify250.101.2143141.21391.1988
1682006.01.12 13:14modify260.101.2143141.21391.1988
1692006.01.12 13:48s/l250.101.21391.21391.19884.149770.06
1702006.01.12 13:48s/l260.101.21391.21391.19884.149774.20
1712006.01.12 14:59buy270.101.20981.19681.2218
1722006.01.12 15:01buy280.101.20671.19371.2187
1732006.01.12 15:01modify270.101.20981.20181.2203
1742006.01.12 15:01modify280.101.20671.20181.2203
1752006.01.12 15:29buy290.101.20241.18941.2144
1762006.01.12 15:30s/l270.101.20181.20181.2203-80.009694.20
1772006.01.12 15:30s/l280.101.20181.20181.2203-49.009645.20
1782006.01.12 16:59modify290.101.20241.20241.2144
1792006.01.12 17:31modify290.101.20241.20251.2144
1802006.01.12 17:46s/l290.101.20251.20251.21441.009646.20
1812006.01.16 00:49sell300.101.21671.22971.2047
1822006.01.16 02:22modify300.101.21671.21661.2047
1832006.01.16 02:30modify300.101.21671.21651.2047
1842006.01.16 03:01modify300.101.21671.21641.2047
1852006.01.16 03:01modify300.101.21671.21621.2047
1862006.01.16 03:16modify300.101.21671.21591.2047
1872006.01.16 03:22modify300.101.21671.21581.2047
1882006.01.16 03:22modify300.101.21671.21571.2047
1892006.01.16 04:58s/l300.101.21571.21571.204710.009656.20
1902006.01.16 14:16buy310.101.21121.19821.2232
1912006.01.16 16:34modify310.101.21121.21121.2232
1922006.01.16 23:40s/l310.101.21121.21121.22320.009656.20
1932006.01.17 01:56buy320.101.20891.19591.2209
1942006.01.17 03:08modify320.101.20891.20901.2209
1952006.01.17 03:30modify320.101.20891.20911.2209
1962006.01.17 03:31modify320.101.20891.20921.2209
1972006.01.17 03:31modify320.101.20891.20931.2209
1982006.01.17 03:31modify320.101.20891.20941.2209
1992006.01.17 03:31modify320.101.20891.20961.2209
2002006.01.17 04:09modify320.101.20891.20971.2209
2012006.01.17 04:59modify320.101.20891.20981.2209
2022006.01.17 05:45modify320.101.20891.21001.2209
2032006.01.17 06:43modify320.101.20891.21011.2209
2042006.01.17 06:44modify320.101.20891.21021.2209
2052006.01.17 06:44modify320.101.20891.21031.2209
2062006.01.17 06:44modify320.101.20891.21051.2209
2072006.01.17 06:44modify320.101.20891.21061.2209
2082006.01.17 07:29modify320.101.20891.21081.2209
2092006.01.17 07:31modify320.101.20891.21091.2209
2102006.01.17 07:47modify320.101.20891.21111.2209
2112006.01.17 07:48modify320.101.20891.21121.2209
2122006.01.17 07:52modify320.101.20891.21131.2209
2132006.01.17 07:52modify320.101.20891.21141.2209
2142006.01.17 07:52modify320.101.20891.21151.2209
2152006.01.17 07:52modify320.101.20891.21161.2209
2162006.01.17 08:00s/l320.101.21161.21161.220927.009683.20
2172006.01.17 12:15buy330.101.20931.19631.2213
2182006.01.17 12:44buy340.101.20611.19311.2181
2192006.01.17 12:44modify330.101.20931.20121.2197
2202006.01.17 12:44modify340.101.20611.20121.2197
2212006.01.17 13:33modify340.101.20611.20611.2197
2222006.01.17 13:33modify340.101.20611.20641.2197
2232006.01.17 13:33modify340.101.20611.20661.2197
2242006.01.17 13:33modify340.101.20611.20681.2197
2252006.01.17 13:33modify340.101.20611.20721.2197
2262006.01.17 13:36modify340.101.20611.20731.2197
2272006.01.17 13:36modify340.101.20611.20761.2197
2282006.01.17 13:36modify340.101.20611.20781.2197
2292006.01.17 14:05s/l340.101.20781.20781.219717.009700.20
2302006.01.17 15:15buy350.101.20601.19301.2180
2312006.01.17 15:15modify330.101.20931.20111.2196
2322006.01.17 15:15modify350.101.20601.20111.2196
2332006.01.17 17:10modify350.101.20601.20621.2196
2342006.01.17 17:11modify350.101.20601.20631.2196
2352006.01.17 17:11modify350.101.20601.20641.2196
2362006.01.17 17:11modify350.101.20601.20651.2196
2372006.01.17 17:45s/l350.101.20651.20651.21965.009705.20
2382006.01.17 23:23modify330.101.20931.20931.2196
2392006.01.17 23:23modify330.101.20931.20951.2196
2402006.01.17 23:23modify330.101.20931.20961.2196
2412006.01.17 23:24modify330.101.20931.20971.2196
2422006.01.17 23:24modify330.101.20931.20981.2196
2432006.01.17 23:24modify330.101.20931.20991.2196
2442006.01.17 23:24modify330.101.20931.21001.2196
2452006.01.17 23:30modify330.101.20931.21011.2196
2462006.01.17 23:59modify330.101.20931.21021.2196
2472006.01.18 00:00swap close330.101.21141.21021.219621.009726.20
2482006.01.18 00:00swap open360.101.211481.21021.2196
2492006.01.18 01:01s/l360.101.21021.21021.2196-12.809713.40
2502006.01.18 09:00sell370.101.21211.22511.2001
2512006.01.18 09:54sell380.101.21511.22811.2031
2522006.01.18 09:54modify370.101.21211.22011.2016
2532006.01.18 09:54modify380.101.21511.22011.2016
2542006.01.18 10:00modify380.101.21511.21511.2016
2552006.01.18 10:06modify380.101.21511.21501.2016
2562006.01.18 10:06modify380.101.21511.21491.2016
2572006.01.18 10:06modify380.101.21511.21481.2016
2582006.01.18 10:06modify380.101.21511.21471.2016
2592006.01.18 10:06modify380.101.21511.21451.2016
2602006.01.18 10:06modify380.101.21511.21441.2016
2612006.01.18 10:06modify380.101.21511.21421.2016
2622006.01.18 10:22modify380.101.21511.21391.2016
2632006.01.18 10:25modify380.101.21511.21371.2016
2642006.01.18 10:26modify380.101.21511.21361.2016
2652006.01.18 10:26modify380.101.21511.21341.2016
2662006.01.18 10:26modify380.101.21511.21311.2016
2672006.01.18 10:47s/l380.101.21311.21311.201620.009733.40
2682006.01.18 11:01modify370.101.21211.21191.2016
2692006.01.18 11:08s/l370.101.21191.21191.20162.009735.40
2702006.01.18 15:34sell390.101.21531.22831.2033
2712006.01.18 16:01modify390.101.21531.21521.2033
2722006.01.18 16:01modify390.101.21531.21491.2033
2732006.01.18 16:02modify390.101.21531.21481.2033
2742006.01.18 16:02modify390.101.21531.21461.2033
2752006.01.18 16:02modify390.101.21531.21441.2033
2762006.01.18 16:02modify390.101.21531.21421.2033
2772006.01.18 16:04modify390.101.21531.21411.2033
2782006.01.18 16:04modify390.101.21531.21381.2033
2792006.01.18 16:12modify390.101.21531.21341.2033
2802006.01.18 16:12modify390.101.21531.21311.2033
2812006.01.18 16:12modify390.101.21531.21271.2033
2822006.01.18 16:14modify390.101.21531.21241.2033
2832006.01.18 16:14modify390.101.21531.21211.2033
2842006.01.18 16:14modify390.101.21531.21161.2033
2852006.01.18 16:17buy400.101.21001.19701.2220
2862006.01.18 16:17modify400.101.21001.20611.2246
2872006.01.18 16:17modify390.101.21531.21151.2033
2882006.01.18 16:17modify390.101.21531.21121.2033
2892006.01.18 16:18modify390.101.21531.21111.2033
2902006.01.18 16:18modify390.101.21531.21101.2033
2912006.01.18 16:18modify390.101.21531.21091.2033
2922006.01.18 16:18modify390.101.21531.21081.2033
2932006.01.18 16:18modify390.101.21531.21071.2033
2942006.01.18 16:18modify390.101.21531.21061.2033
2952006.01.18 16:24s/l390.101.21061.21061.203347.009782.40
2962006.01.18 22:42modify400.101.21001.21011.2246
2972006.01.18 22:52modify400.101.21001.21021.2246
2982006.01.18 23:29modify400.101.21001.21031.2246
2992006.01.18 23:59modify400.101.21001.21041.2246
3002006.01.19 00:00swap close400.101.21161.21041.224616.009798.40
3012006.01.19 00:00swap open410.101.211841.21041.2246
3022006.01.19 00:44s/l410.101.21041.21041.2246-14.409784.00
3032006.01.19 09:35buy420.101.20641.19341.2184
3042006.01.19 10:20modify420.101.20641.20641.2184
3052006.01.19 10:23modify420.101.20641.20671.2184
3062006.01.19 10:28modify420.101.20641.20681.2184
3072006.01.19 10:30modify420.101.20641.20701.2184
3082006.01.19 11:12modify420.101.20641.20711.2184
3092006.01.19 12:33s/l420.101.20711.20711.21847.009791.00
3102006.01.19 16:34sell430.101.21051.22351.1985
3112006.01.19 19:49modify430.101.21051.21041.1985
3122006.01.19 19:56modify430.101.21051.21021.1985
3132006.01.19 19:56modify430.101.21051.21001.1985
3142006.01.19 21:29s/l430.101.21001.21001.19855.009796.00
3152006.01.23 00:57sell440.101.21661.22961.2046
3162006.01.23 01:40sell450.101.21971.23271.2077
3172006.01.23 01:40modify440.101.21661.22461.2061
3182006.01.23 01:40modify450.101.21971.22461.2061
3192006.01.23 01:41sell460.101.22291.23591.2109
3202006.01.23 01:41modify440.101.21661.22411.2077
3212006.01.23 01:41modify450.101.21971.22411.2077
3222006.01.23 01:41modify460.101.22291.22411.2077
3232006.01.23 01:44s/l440.101.22411.22411.2077-75.009721.00
3242006.01.23 01:44s/l450.101.22411.22411.2077-44.009677.00
3252006.01.23 01:44s/l460.101.22411.22411.2077-12.009665.00
3262006.01.23 02:44sell470.101.22241.23541.2104
3272006.01.23 04:55sell480.101.22541.23841.2134
3282006.01.23 04:55modify470.101.22241.23041.2119
3292006.01.23 04:55modify480.101.22541.23041.2119
3302006.01.23 05:11modify480.101.22541.22531.2119
3312006.01.23 05:11modify480.101.22541.22521.2119
3322006.01.23 05:12modify480.101.22541.22511.2119
3332006.01.23 05:13modify480.101.22541.22501.2119
3342006.01.23 05:14modify480.101.22541.22491.2119
3352006.01.23 05:15modify480.101.22541.22471.2119
3362006.01.23 05:54s/l480.101.22471.22471.21197.009672.00
3372006.01.23 11:37sell490.101.22721.24021.2152
3382006.01.23 11:37modify470.101.22241.23131.2128
3392006.01.23 11:37modify490.101.22721.23131.2128
3402006.01.23 22:29s/l470.101.23131.23131.2128-89.009583.00
3412006.01.23 22:29s/l490.101.23131.23131.2128-41.009542.00
3422006.01.25 10:13sell500.101.23031.24331.2183
3432006.01.25 14:18modify500.101.23031.22991.2183
3442006.01.25 14:31modify500.101.23031.22971.2183
3452006.01.25 14:32modify500.101.23031.22961.2183
3462006.01.25 14:32modify500.101.23031.22951.2183
3472006.01.25 14:32modify500.101.23031.22931.2183
3482006.01.25 14:32modify500.101.23031.22921.2183
3492006.01.25 14:32modify500.101.23031.22911.2183
3502006.01.25 14:32modify500.101.23031.22891.2183
3512006.01.25 14:33modify500.101.23031.22881.2183
3522006.01.25 14:41buy510.101.22711.21411.2391
3532006.01.25 14:41modify510.101.22711.22221.2407
3542006.01.25 14:41modify500.101.23031.22861.2183
3552006.01.25 14:43modify500.101.23031.22851.2183
3562006.01.25 14:43modify500.101.23031.22841.2183
3572006.01.25 15:04modify500.101.23031.22821.2183
3582006.01.25 15:05modify500.101.23031.22811.2183
3592006.01.25 15:15modify500.101.23031.22781.2183
3602006.01.25 15:31s/l500.101.22781.22781.218325.009567.00
3612006.01.25 16:50buy520.101.22401.21101.2360
3622006.01.25 16:50modify510.101.22711.21911.2376
3632006.01.25 16:50modify520.101.22401.21911.2376
3642006.01.25 16:59modify520.101.22401.22481.2376
3652006.01.25 17:07modify520.101.22401.22491.2376
3662006.01.25 17:08modify520.101.22401.22511.2376
3672006.01.25 17:09modify520.101.22401.22521.2376
3682006.01.25 17:10modify520.101.22401.22531.2376
3692006.01.25 17:10modify520.101.22401.22541.2376
3702006.01.25 17:40s/l520.101.22541.22541.237614.009581.00
3712006.01.26 00:00swap close510.101.22431.21911.2376-28.009553.00
3722006.01.26 00:00swap open530.101.224541.21911.2376
3732006.01.26 08:52modify530.101.224541.22461.2376
3742006.01.26 08:52modify530.101.224541.22481.2376
3752006.01.26 08:57modify530.101.224541.22521.2376
3762006.01.26 08:58modify530.101.224541.22531.2376
3772006.01.26 09:03s/l530.101.22531.22531.23767.609560.60
3782006.01.26 19:08buy540.101.22141.20841.2334
3792006.01.27 00:00swap close540.101.22061.20841.2334-8.009552.60
3802006.01.27 00:00swap open550.101.220681.20841.2334
3812006.01.27 14:38modify550.101.220681.22081.2334
3822006.01.27 14:38modify550.101.220681.22111.2334
3832006.01.27 14:41modify550.101.220681.22121.2334
3842006.01.27 14:41modify550.101.220681.22131.2334
3852006.01.27 14:41modify550.101.220681.22141.2334
3862006.01.27 14:41modify550.101.220681.22161.2334
3872006.01.27 14:42modify550.101.220681.22171.2334
3882006.01.27 14:42modify550.101.220681.22181.2334
3892006.01.27 14:42modify550.101.220681.22191.2334
3902006.01.27 14:48s/l550.101.22191.22191.233412.209564.80
3912006.01.31 17:54sell560.101.21531.22831.2033
3922006.01.31 18:38sell570.101.21841.23141.2064
3932006.01.31 18:38modify560.101.21531.22341.2049
3942006.01.31 18:38modify570.101.21841.22341.2049
3952006.01.31 19:42modify570.101.21841.21841.2049
3962006.01.31 19:42modify570.101.21841.21831.2049
3972006.01.31 19:42modify570.101.21841.21811.2049
3982006.01.31 19:43modify570.101.21841.21801.2049
3992006.01.31 19:43modify570.101.21841.21791.2049
4002006.01.31 19:43modify570.101.21841.21781.2049
4012006.01.31 20:14s/l570.101.21781.21781.20496.009570.80
4022006.01.31 20:24modify560.101.21531.21531.2049
4032006.01.31 20:24modify560.101.21531.21511.2049
4042006.01.31 20:24modify560.101.21531.21501.2049
4052006.01.31 20:24modify560.101.21531.21471.2049
4062006.01.31 20:25modify560.101.21531.21461.2049
4072006.01.31 20:30modify560.101.21531.21441.2049
4082006.01.31 20:30modify560.101.21531.21431.2049
4092006.01.31 20:30modify560.101.21531.21411.2049
4102006.01.31 20:31modify560.101.21531.21391.2049
4112006.01.31 20:31modify560.101.21531.21371.2049
4122006.01.31 20:32modify560.101.21531.21351.2049
4132006.01.31 20:45s/l560.101.21351.21351.204918.009588.80