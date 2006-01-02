|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.01.02 00:00 - 2006.02.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.02.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MA_length=10; MA_timeframe=0; MAtype=0; Percent=0.23; TradeOnFriday=0; slip=100; Lots=0.1; TakeProfit=120; Stoploss=130; PipStep=30; IncreasementType=0; MagicNumber=12345; UseTrailingStop=true; TrailingStop=15;
|Bars in test
|2058
|Ticks modelled
|100831
|Modelling quality
|89.94%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-411.20
|Gross profit
|411.62
|Gross loss
|-822.82
|Profit factor
|0.50
|Expected payoff
|-7.21
|Absolute drawdown
|458.00
|Maximal drawdown
|496.00 (4.94%)
|Relative drawdown
|4.94% (496.00)
|Total trades
|57
|Short positions (won %)
|33 (60.61%)
|Long positions (won %)
|24 (66.67%)
|Profit trades (% of total)
|36 (63.16%)
|Loss trades (% of total)
|21 (36.84%)
|Largest
|profit trade
|47.00
|loss trade
|-94.00
|Average
|profit trade
|11.43
|loss trade
|-39.18
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (81.00)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-260.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|85.00 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-260.00 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 09:24
|sell
|1
|0.10
|1.1864
|1.1994
|1.1744
|2
|2006.01.02 09:45
|modify
|1
|0.10
|1.1864
|1.1863
|1.1744
|3
|2006.01.02 09:45
|modify
|1
|0.10
|1.1864
|1.1861
|1.1744
|4
|2006.01.02 09:45
|modify
|1
|0.10
|1.1864
|1.1858
|1.1744
|5
|2006.01.02 11:30
|modify
|1
|0.10
|1.1864
|1.1857
|1.1744
|6
|2006.01.02 12:26
|modify
|1
|0.10
|1.1864
|1.1856
|1.1744
|7
|2006.01.02 12:46
|modify
|1
|0.10
|1.1864
|1.1854
|1.1744
|8
|2006.01.02 12:47
|modify
|1
|0.10
|1.1864
|1.1853
|1.1744
|9
|2006.01.02 12:51
|modify
|1
|0.10
|1.1864
|1.1852
|1.1744
|10
|2006.01.02 12:52
|modify
|1
|0.10
|1.1864
|1.1850
|1.1744
|11
|2006.01.02 13:00
|modify
|1
|0.10
|1.1864
|1.1849
|1.1744
|12
|2006.01.02 13:24
|modify
|1
|0.10
|1.1864
|1.1848
|1.1744
|13
|2006.01.02 13:24
|modify
|1
|0.10
|1.1864
|1.1847
|1.1744
|14
|2006.01.02 14:05
|modify
|1
|0.10
|1.1864
|1.1846
|1.1744
|15
|2006.01.02 14:30
|modify
|1
|0.10
|1.1864
|1.1843
|1.1744
|16
|2006.01.02 14:47
|modify
|1
|0.10
|1.1864
|1.1842
|1.1744
|17
|2006.01.02 15:33
|modify
|1
|0.10
|1.1864
|1.1841
|1.1744
|18
|2006.01.02 15:40
|modify
|1
|0.10
|1.1864
|1.1840
|1.1744
|19
|2006.01.02 16:15
|modify
|1
|0.10
|1.1864
|1.1839
|1.1744
|20
|2006.01.02 17:01
|modify
|1
|0.10
|1.1864
|1.1838
|1.1744
|21
|2006.01.02 17:02
|modify
|1
|0.10
|1.1864
|1.1837
|1.1744
|22
|2006.01.02 17:20
|modify
|1
|0.10
|1.1864
|1.1836
|1.1744
|23
|2006.01.02 17:29
|modify
|1
|0.10
|1.1864
|1.1827
|1.1744
|24
|2006.01.02 18:44
|s/l
|1
|0.10
|1.1827
|1.1827
|1.1744
|37.00
|10037.00
|25
|2006.01.03 02:55
|sell
|2
|0.10
|1.1856
|1.1986
|1.1736
|26
|2006.01.03 06:07
|sell
|3
|0.10
|1.1891
|1.2021
|1.1771
|27
|2006.01.03 06:07
|modify
|2
|0.10
|1.1856
|1.1939
|1.1754
|28
|2006.01.03 06:07
|modify
|3
|0.10
|1.1891
|1.1939
|1.1754
|29
|2006.01.03 07:44
|modify
|3
|0.10
|1.1891
|1.1890
|1.1754
|30
|2006.01.03 08:15
|s/l
|3
|0.10
|1.1890
|1.1890
|1.1754
|1.00
|10038.00
|31
|2006.01.03 15:36
|sell
|4
|0.10
|1.1914
|1.2044
|1.1794
|32
|2006.01.03 15:36
|modify
|2
|0.10
|1.1856
|1.1950
|1.1765
|33
|2006.01.03 15:36
|modify
|4
|0.10
|1.1914
|1.1950
|1.1765
|34
|2006.01.03 16:00
|sell
|5
|0.10
|1.1944
|1.2074
|1.1824
|35
|2006.01.03 16:00
|s/l
|2
|0.10
|1.1950
|1.1950
|1.1765
|-94.00
|9944.00
|36
|2006.01.03 16:00
|s/l
|4
|0.10
|1.1950
|1.1950
|1.1765
|-36.00
|9908.00
|37
|2006.01.03 17:01
|sell
|6
|0.10
|1.1975
|1.2105
|1.1855
|38
|2006.01.03 17:01
|modify
|5
|0.10
|1.1944
|1.2024
|1.1839
|39
|2006.01.03 17:01
|modify
|6
|0.10
|1.1975
|1.2024
|1.1839
|40
|2006.01.03 20:04
|sell
|7
|0.10
|1.2005
|1.2135
|1.1885
|41
|2006.01.03 20:04
|modify
|5
|0.10
|1.1944
|1.2018
|1.1855
|42
|2006.01.03 20:04
|modify
|6
|0.10
|1.1975
|1.2018
|1.1855
|43
|2006.01.03 20:04
|modify
|7
|0.10
|1.2005
|1.2018
|1.1855
|44
|2006.01.03 20:33
|s/l
|5
|0.10
|1.2018
|1.2018
|1.1855
|-74.00
|9834.00
|45
|2006.01.03 20:33
|s/l
|6
|0.10
|1.2018
|1.2018
|1.1855
|-43.00
|9791.00
|46
|2006.01.03 20:33
|s/l
|7
|0.10
|1.2018
|1.2018
|1.1855
|-13.00
|9778.00
|47
|2006.01.03 21:33
|sell
|8
|0.10
|1.2024
|1.2154
|1.1904
|48
|2006.01.03 23:17
|modify
|8
|0.10
|1.2024
|1.2023
|1.1904
|49
|2006.01.03 23:30
|modify
|8
|0.10
|1.2024
|1.2022
|1.1904
|50
|2006.01.04 00:00
|swap close
|8
|0.10
|1.2017
|1.2022
|1.1904
|7.00
|9785.00
|51
|2006.01.04 00:00
|swap open
|9
|0.10
|1.201738
|1.2022
|1.1904
|52
|2006.01.04 00:29
|s/l
|9
|0.10
|1.2022
|1.2022
|1.1904
|-4.62
|9780.38
|53
|2006.01.04 01:46
|sell
|10
|0.10
|1.2048
|1.2178
|1.1928
|54
|2006.01.04 02:02
|modify
|10
|0.10
|1.2048
|1.2047
|1.1928
|55
|2006.01.04 02:13
|modify
|10
|0.10
|1.2048
|1.2046
|1.1928
|56
|2006.01.04 02:13
|modify
|10
|0.10
|1.2048
|1.2045
|1.1928
|57
|2006.01.04 02:13
|modify
|10
|0.10
|1.2048
|1.2044
|1.1928
|58
|2006.01.04 02:29
|s/l
|10
|0.10
|1.2044
|1.2044
|1.1928
|4.00
|9784.38
|59
|2006.01.04 03:29
|sell
|11
|0.10
|1.2069
|1.2199
|1.1949
|60
|2006.01.04 07:53
|modify
|11
|0.10
|1.2069
|1.2069
|1.1949
|61
|2006.01.04 07:53
|modify
|11
|0.10
|1.2069
|1.2068
|1.1949
|62
|2006.01.04 08:00
|modify
|11
|0.10
|1.2069
|1.2063
|1.1949
|63
|2006.01.04 08:00
|modify
|11
|0.10
|1.2069
|1.2061
|1.1949
|64
|2006.01.04 08:00
|modify
|11
|0.10
|1.2069
|1.2060
|1.1949
|65
|2006.01.04 08:00
|modify
|11
|0.10
|1.2069
|1.2057
|1.1949
|66
|2006.01.04 08:01
|modify
|11
|0.10
|1.2069
|1.2055
|1.1949
|67
|2006.01.04 08:06
|modify
|11
|0.10
|1.2069
|1.2054
|1.1949
|68
|2006.01.04 08:06
|modify
|11
|0.10
|1.2069
|1.2053
|1.1949
|69
|2006.01.04 08:06
|buy
|12
|0.10
|1.2036
|1.1906
|1.2156
|70
|2006.01.04 08:06
|modify
|12
|0.10
|1.2036
|1.1987
|1.2172
|71
|2006.01.04 08:06
|modify
|11
|0.10
|1.2069
|1.2051
|1.1949
|72
|2006.01.04 08:07
|modify
|11
|0.10
|1.2069
|1.2050
|1.1949
|73
|2006.01.04 08:40
|s/l
|11
|0.10
|1.2050
|1.2050
|1.1949
|19.00
|9803.38
|74
|2006.01.04 08:42
|modify
|12
|0.10
|1.2036
|1.2036
|1.2172
|75
|2006.01.04 08:42
|modify
|12
|0.10
|1.2036
|1.2038
|1.2172
|76
|2006.01.04 08:43
|modify
|12
|0.10
|1.2036
|1.2040
|1.2172
|77
|2006.01.04 08:43
|modify
|12
|0.10
|1.2036
|1.2041
|1.2172
|78
|2006.01.04 08:44
|modify
|12
|0.10
|1.2036
|1.2042
|1.2172
|79
|2006.01.04 08:44
|modify
|12
|0.10
|1.2036
|1.2043
|1.2172
|80
|2006.01.04 08:46
|modify
|12
|0.10
|1.2036
|1.2044
|1.2172
|81
|2006.01.04 08:47
|modify
|12
|0.10
|1.2036
|1.2046
|1.2172
|82
|2006.01.04 08:47
|modify
|12
|0.10
|1.2036
|1.2047
|1.2172
|83
|2006.01.04 08:59
|s/l
|12
|0.10
|1.2047
|1.2047
|1.2172
|11.00
|9814.38
|84
|2006.01.04 10:35
|sell
|13
|0.10
|1.2085
|1.2215
|1.1965
|85
|2006.01.04 10:41
|modify
|13
|0.10
|1.2085
|1.2084
|1.1965
|86
|2006.01.04 10:41
|modify
|13
|0.10
|1.2085
|1.2082
|1.1965
|87
|2006.01.04 10:42
|modify
|13
|0.10
|1.2085
|1.2081
|1.1965
|88
|2006.01.04 10:42
|modify
|13
|0.10
|1.2085
|1.2080
|1.1965
|89
|2006.01.04 10:42
|modify
|13
|0.10
|1.2085
|1.2078
|1.1965
|90
|2006.01.04 11:04
|modify
|13
|0.10
|1.2085
|1.2077
|1.1965
|91
|2006.01.04 11:04
|modify
|13
|0.10
|1.2085
|1.2076
|1.1965
|92
|2006.01.04 11:34
|modify
|13
|0.10
|1.2085
|1.2074
|1.1965
|93
|2006.01.04 11:35
|modify
|13
|0.10
|1.2085
|1.2073
|1.1965
|94
|2006.01.04 11:35
|modify
|13
|0.10
|1.2085
|1.2072
|1.1965
|95
|2006.01.04 13:01
|s/l
|13
|0.10
|1.2072
|1.2072
|1.1965
|13.00
|9827.38
|96
|2006.01.04 14:40
|sell
|14
|0.10
|1.2097
|1.2227
|1.1977
|97
|2006.01.04 15:04
|modify
|14
|0.10
|1.2097
|1.2096
|1.1977
|98
|2006.01.04 15:04
|modify
|14
|0.10
|1.2097
|1.2095
|1.1977
|99
|2006.01.04 15:09
|s/l
|14
|0.10
|1.2095
|1.2095
|1.1977
|2.00
|9829.38
|100
|2006.01.04 18:23
|sell
|15
|0.10
|1.2114
|1.2244
|1.1994
|101
|2006.01.05 00:00
|swap close
|15
|0.10
|1.2110
|1.2244
|1.1994
|4.00
|9833.38
|102
|2006.01.05 00:00
|swap open
|16
|0.10
|1.211114
|1.2244
|1.1994
|103
|2006.01.05 02:10
|modify
|16
|0.10
|1.211114
|1.2111
|1.1994
|104
|2006.01.05 02:31
|s/l
|16
|0.10
|1.2111
|1.2111
|1.1994
|0.14
|9833.52
|105
|2006.01.09 08:26
|buy
|17
|0.10
|1.2113
|1.1983
|1.2233
|106
|2006.01.09 10:08
|buy
|18
|0.10
|1.2083
|1.1953
|1.2203
|107
|2006.01.09 10:08
|modify
|17
|0.10
|1.2113
|1.2033
|1.2218
|108
|2006.01.09 10:08
|modify
|18
|0.10
|1.2083
|1.2033
|1.2218
|109
|2006.01.10 00:00
|swap close
|17
|0.10
|1.2080
|1.2033
|1.2218
|-33.00
|9800.52
|110
|2006.01.10 00:00
|swap open
|19
|0.10
|1.20808
|1.2033
|1.2218
|111
|2006.01.10 00:00
|swap close
|18
|0.10
|1.2080
|1.2033
|1.2218
|-3.00
|9797.52
|112
|2006.01.10 00:00
|swap open
|20
|0.10
|1.20808
|1.2033
|1.2218
|113
|2006.01.10 03:31
|buy
|21
|0.10
|1.2046
|1.1916
|1.2166
|114
|2006.01.10 03:31
|modify
|19
|0.10
|1.20808
|1.2026
|1.2189
|115
|2006.01.10 03:31
|modify
|20
|0.10
|1.20808
|1.2026
|1.2189
|116
|2006.01.10 03:31
|modify
|21
|0.10
|1.2046
|1.2026
|1.2189
|117
|2006.01.10 03:38
|modify
|21
|0.10
|1.2046
|1.2047
|1.2189
|118
|2006.01.10 04:13
|modify
|21
|0.10
|1.2046
|1.2048
|1.2189
|119
|2006.01.10 04:13
|modify
|21
|0.10
|1.2046
|1.2049
|1.2189
|120
|2006.01.10 04:13
|modify
|21
|0.10
|1.2046
|1.2050
|1.2189
|121
|2006.01.10 04:13
|modify
|21
|0.10
|1.2046
|1.2051
|1.2189
|122
|2006.01.10 05:31
|s/l
|21
|0.10
|1.2051
|1.2051
|1.2189
|5.00
|9802.52
|123
|2006.01.10 11:11
|modify
|19
|0.10
|1.20808
|1.2081
|1.2189
|124
|2006.01.10 11:11
|modify
|20
|0.10
|1.20808
|1.2081
|1.2189
|125
|2006.01.10 11:13
|modify
|19
|0.10
|1.20808
|1.2082
|1.2189
|126
|2006.01.10 11:13
|modify
|20
|0.10
|1.20808
|1.2082
|1.2189
|127
|2006.01.10 11:13
|modify
|19
|0.10
|1.20808
|1.2083
|1.2189
|128
|2006.01.10 11:13
|modify
|20
|0.10
|1.20808
|1.2083
|1.2189
|129
|2006.01.10 11:14
|modify
|19
|0.10
|1.20808
|1.2084
|1.2189
|130
|2006.01.10 11:14
|modify
|20
|0.10
|1.20808
|1.2084
|1.2189
|131
|2006.01.10 11:14
|modify
|19
|0.10
|1.20808
|1.2085
|1.2189
|132
|2006.01.10 11:14
|modify
|20
|0.10
|1.20808
|1.2085
|1.2189
|133
|2006.01.10 11:14
|modify
|19
|0.10
|1.20808
|1.2086
|1.2189
|134
|2006.01.10 11:14
|modify
|20
|0.10
|1.20808
|1.2086
|1.2189
|135
|2006.01.10 11:15
|modify
|19
|0.10
|1.20808
|1.2087
|1.2189
|136
|2006.01.10 11:15
|modify
|20
|0.10
|1.20808
|1.2087
|1.2189
|137
|2006.01.10 11:15
|modify
|19
|0.10
|1.20808
|1.2089
|1.2189
|138
|2006.01.10 11:15
|modify
|20
|0.10
|1.20808
|1.2089
|1.2189
|139
|2006.01.10 11:15
|modify
|19
|0.10
|1.20808
|1.2091
|1.2189
|140
|2006.01.10 11:15
|modify
|20
|0.10
|1.20808
|1.2091
|1.2189
|141
|2006.01.10 11:30
|s/l
|19
|0.10
|1.2091
|1.2091
|1.2189
|10.20
|9812.72
|142
|2006.01.10 11:30
|s/l
|20
|0.10
|1.2091
|1.2091
|1.2189
|10.20
|9822.92
|143
|2006.01.10 14:32
|buy
|22
|0.10
|1.2055
|1.1925
|1.2175
|144
|2006.01.10 16:03
|modify
|22
|0.10
|1.2055
|1.2055
|1.2175
|145
|2006.01.10 16:03
|modify
|22
|0.10
|1.2055
|1.2057
|1.2175
|146
|2006.01.10 16:03
|modify
|22
|0.10
|1.2055
|1.2059
|1.2175
|147
|2006.01.10 16:05
|modify
|22
|0.10
|1.2055
|1.2061
|1.2175
|148
|2006.01.10 16:13
|modify
|22
|0.10
|1.2055
|1.2062
|1.2175
|149
|2006.01.10 17:03
|modify
|22
|0.10
|1.2055
|1.2063
|1.2175
|150
|2006.01.10 17:03
|modify
|22
|0.10
|1.2055
|1.2065
|1.2175
|151
|2006.01.10 17:05
|modify
|22
|0.10
|1.2055
|1.2067
|1.2175
|152
|2006.01.10 17:37
|s/l
|22
|0.10
|1.2067
|1.2067
|1.2175
|12.00
|9834.92
|153
|2006.01.11 13:29
|sell
|23
|0.10
|1.2090
|1.2220
|1.1970
|154
|2006.01.11 17:48
|sell
|24
|0.10
|1.2125
|1.2255
|1.2005
|155
|2006.01.11 17:48
|modify
|23
|0.10
|1.2090
|1.2173
|1.1988
|156
|2006.01.11 17:48
|modify
|24
|0.10
|1.2125
|1.2173
|1.1988
|157
|2006.01.12 00:00
|swap close
|23
|0.10
|1.2142
|1.2173
|1.1988
|-52.00
|9782.92
|158
|2006.01.12 00:00
|swap open
|25
|0.10
|1.214314
|1.2173
|1.1988
|159
|2006.01.12 00:00
|swap close
|24
|0.10
|1.2142
|1.2173
|1.1988
|-17.00
|9765.92
|160
|2006.01.12 00:00
|swap open
|26
|0.10
|1.214314
|1.2173
|1.1988
|161
|2006.01.12 13:09
|modify
|25
|0.10
|1.214314
|1.2143
|1.1988
|162
|2006.01.12 13:09
|modify
|26
|0.10
|1.214314
|1.2143
|1.1988
|163
|2006.01.12 13:09
|modify
|25
|0.10
|1.214314
|1.2142
|1.1988
|164
|2006.01.12 13:09
|modify
|26
|0.10
|1.214314
|1.2142
|1.1988
|165
|2006.01.12 13:14
|modify
|25
|0.10
|1.214314
|1.2141
|1.1988
|166
|2006.01.12 13:14
|modify
|26
|0.10
|1.214314
|1.2141
|1.1988
|167
|2006.01.12 13:14
|modify
|25
|0.10
|1.214314
|1.2139
|1.1988
|168
|2006.01.12 13:14
|modify
|26
|0.10
|1.214314
|1.2139
|1.1988
|169
|2006.01.12 13:48
|s/l
|25
|0.10
|1.2139
|1.2139
|1.1988
|4.14
|9770.06
|170
|2006.01.12 13:48
|s/l
|26
|0.10
|1.2139
|1.2139
|1.1988
|4.14
|9774.20
|171
|2006.01.12 14:59
|buy
|27
|0.10
|1.2098
|1.1968
|1.2218
|172
|2006.01.12 15:01
|buy
|28
|0.10
|1.2067
|1.1937
|1.2187
|173
|2006.01.12 15:01
|modify
|27
|0.10
|1.2098
|1.2018
|1.2203
|174
|2006.01.12 15:01
|modify
|28
|0.10
|1.2067
|1.2018
|1.2203
|175
|2006.01.12 15:29
|buy
|29
|0.10
|1.2024
|1.1894
|1.2144
|176
|2006.01.12 15:30
|s/l
|27
|0.10
|1.2018
|1.2018
|1.2203
|-80.00
|9694.20
|177
|2006.01.12 15:30
|s/l
|28
|0.10
|1.2018
|1.2018
|1.2203
|-49.00
|9645.20
|178
|2006.01.12 16:59
|modify
|29
|0.10
|1.2024
|1.2024
|1.2144
|179
|2006.01.12 17:31
|modify
|29
|0.10
|1.2024
|1.2025
|1.2144
|180
|2006.01.12 17:46
|s/l
|29
|0.10
|1.2025
|1.2025
|1.2144
|1.00
|9646.20
|181
|2006.01.16 00:49
|sell
|30
|0.10
|1.2167
|1.2297
|1.2047
|182
|2006.01.16 02:22
|modify
|30
|0.10
|1.2167
|1.2166
|1.2047
|183
|2006.01.16 02:30
|modify
|30
|0.10
|1.2167
|1.2165
|1.2047
|184
|2006.01.16 03:01
|modify
|30
|0.10
|1.2167
|1.2164
|1.2047
|185
|2006.01.16 03:01
|modify
|30
|0.10
|1.2167
|1.2162
|1.2047
|186
|2006.01.16 03:16
|modify
|30
|0.10
|1.2167
|1.2159
|1.2047
|187
|2006.01.16 03:22
|modify
|30
|0.10
|1.2167
|1.2158
|1.2047
|188
|2006.01.16 03:22
|modify
|30
|0.10
|1.2167
|1.2157
|1.2047
|189
|2006.01.16 04:58
|s/l
|30
|0.10
|1.2157
|1.2157
|1.2047
|10.00
|9656.20
|190
|2006.01.16 14:16
|buy
|31
|0.10
|1.2112
|1.1982
|1.2232
|191
|2006.01.16 16:34
|modify
|31
|0.10
|1.2112
|1.2112
|1.2232
|192
|2006.01.16 23:40
|s/l
|31
|0.10
|1.2112
|1.2112
|1.2232
|0.00
|9656.20
|193
|2006.01.17 01:56
|buy
|32
|0.10
|1.2089
|1.1959
|1.2209
|194
|2006.01.17 03:08
|modify
|32
|0.10
|1.2089
|1.2090
|1.2209
|195
|2006.01.17 03:30
|modify
|32
|0.10
|1.2089
|1.2091
|1.2209
|196
|2006.01.17 03:31
|modify
|32
|0.10
|1.2089
|1.2092
|1.2209
|197
|2006.01.17 03:31
|modify
|32
|0.10
|1.2089
|1.2093
|1.2209
|198
|2006.01.17 03:31
|modify
|32
|0.10
|1.2089
|1.2094
|1.2209
|199
|2006.01.17 03:31
|modify
|32
|0.10
|1.2089
|1.2096
|1.2209
|200
|2006.01.17 04:09
|modify
|32
|0.10
|1.2089
|1.2097
|1.2209
|201
|2006.01.17 04:59
|modify
|32
|0.10
|1.2089
|1.2098
|1.2209
|202
|2006.01.17 05:45
|modify
|32
|0.10
|1.2089
|1.2100
|1.2209
|203
|2006.01.17 06:43
|modify
|32
|0.10
|1.2089
|1.2101
|1.2209
|204
|2006.01.17 06:44
|modify
|32
|0.10
|1.2089
|1.2102
|1.2209
|205
|2006.01.17 06:44
|modify
|32
|0.10
|1.2089
|1.2103
|1.2209
|206
|2006.01.17 06:44
|modify
|32
|0.10
|1.2089
|1.2105
|1.2209
|207
|2006.01.17 06:44
|modify
|32
|0.10
|1.2089
|1.2106
|1.2209
|208
|2006.01.17 07:29
|modify
|32
|0.10
|1.2089
|1.2108
|1.2209
|209
|2006.01.17 07:31
|modify
|32
|0.10
|1.2089
|1.2109
|1.2209
|210
|2006.01.17 07:47
|modify
|32
|0.10
|1.2089
|1.2111
|1.2209
|211
|2006.01.17 07:48
|modify
|32
|0.10
|1.2089
|1.2112
|1.2209
|212
|2006.01.17 07:52
|modify
|32
|0.10
|1.2089
|1.2113
|1.2209
|213
|2006.01.17 07:52
|modify
|32
|0.10
|1.2089
|1.2114
|1.2209
|214
|2006.01.17 07:52
|modify
|32
|0.10
|1.2089
|1.2115
|1.2209
|215
|2006.01.17 07:52
|modify
|32
|0.10
|1.2089
|1.2116
|1.2209
|216
|2006.01.17 08:00
|s/l
|32
|0.10
|1.2116
|1.2116
|1.2209
|27.00
|9683.20
|217
|2006.01.17 12:15
|buy
|33
|0.10
|1.2093
|1.1963
|1.2213
|218
|2006.01.17 12:44
|buy
|34
|0.10
|1.2061
|1.1931
|1.2181
|219
|2006.01.17 12:44
|modify
|33
|0.10
|1.2093
|1.2012
|1.2197
|220
|2006.01.17 12:44
|modify
|34
|0.10
|1.2061
|1.2012
|1.2197
|221
|2006.01.17 13:33
|modify
|34
|0.10
|1.2061
|1.2061
|1.2197
|222
|2006.01.17 13:33
|modify
|34
|0.10
|1.2061
|1.2064
|1.2197
|223
|2006.01.17 13:33
|modify
|34
|0.10
|1.2061
|1.2066
|1.2197
|224
|2006.01.17 13:33
|modify
|34
|0.10
|1.2061
|1.2068
|1.2197
|225
|2006.01.17 13:33
|modify
|34
|0.10
|1.2061
|1.2072
|1.2197
|226
|2006.01.17 13:36
|modify
|34
|0.10
|1.2061
|1.2073
|1.2197
|227
|2006.01.17 13:36
|modify
|34
|0.10
|1.2061
|1.2076
|1.2197
|228
|2006.01.17 13:36
|modify
|34
|0.10
|1.2061
|1.2078
|1.2197
|229
|2006.01.17 14:05
|s/l
|34
|0.10
|1.2078
|1.2078
|1.2197
|17.00
|9700.20
|230
|2006.01.17 15:15
|buy
|35
|0.10
|1.2060
|1.1930
|1.2180
|231
|2006.01.17 15:15
|modify
|33
|0.10
|1.2093
|1.2011
|1.2196
|232
|2006.01.17 15:15
|modify
|35
|0.10
|1.2060
|1.2011
|1.2196
|233
|2006.01.17 17:10
|modify
|35
|0.10
|1.2060
|1.2062
|1.2196
|234
|2006.01.17 17:11
|modify
|35
|0.10
|1.2060
|1.2063
|1.2196
|235
|2006.01.17 17:11
|modify
|35
|0.10
|1.2060
|1.2064
|1.2196
|236
|2006.01.17 17:11
|modify
|35
|0.10
|1.2060
|1.2065
|1.2196
|237
|2006.01.17 17:45
|s/l
|35
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.2196
|5.00
|9705.20
|238
|2006.01.17 23:23
|modify
|33
|0.10
|1.2093
|1.2093
|1.2196
|239
|2006.01.17 23:23
|modify
|33
|0.10
|1.2093
|1.2095
|1.2196
|240
|2006.01.17 23:23
|modify
|33
|0.10
|1.2093
|1.2096
|1.2196
|241
|2006.01.17 23:24
|modify
|33
|0.10
|1.2093
|1.2097
|1.2196
|242
|2006.01.17 23:24
|modify
|33
|0.10
|1.2093
|1.2098
|1.2196
|243
|2006.01.17 23:24
|modify
|33
|0.10
|1.2093
|1.2099
|1.2196
|244
|2006.01.17 23:24
|modify
|33
|0.10
|1.2093
|1.2100
|1.2196
|245
|2006.01.17 23:30
|modify
|33
|0.10
|1.2093
|1.2101
|1.2196
|246
|2006.01.17 23:59
|modify
|33
|0.10
|1.2093
|1.2102
|1.2196
|247
|2006.01.18 00:00
|swap close
|33
|0.10
|1.2114
|1.2102
|1.2196
|21.00
|9726.20
|248
|2006.01.18 00:00
|swap open
|36
|0.10
|1.21148
|1.2102
|1.2196
|249
|2006.01.18 01:01
|s/l
|36
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.2196
|-12.80
|9713.40
|250
|2006.01.18 09:00
|sell
|37
|0.10
|1.2121
|1.2251
|1.2001
|251
|2006.01.18 09:54
|sell
|38
|0.10
|1.2151
|1.2281
|1.2031
|252
|2006.01.18 09:54
|modify
|37
|0.10
|1.2121
|1.2201
|1.2016
|253
|2006.01.18 09:54
|modify
|38
|0.10
|1.2151
|1.2201
|1.2016
|254
|2006.01.18 10:00
|modify
|38
|0.10
|1.2151
|1.2151
|1.2016
|255
|2006.01.18 10:06
|modify
|38
|0.10
|1.2151
|1.2150
|1.2016
|256
|2006.01.18 10:06
|modify
|38
|0.10
|1.2151
|1.2149
|1.2016
|257
|2006.01.18 10:06
|modify
|38
|0.10
|1.2151
|1.2148
|1.2016
|258
|2006.01.18 10:06
|modify
|38
|0.10
|1.2151
|1.2147
|1.2016
|259
|2006.01.18 10:06
|modify
|38
|0.10
|1.2151
|1.2145
|1.2016
|260
|2006.01.18 10:06
|modify
|38
|0.10
|1.2151
|1.2144
|1.2016
|261
|2006.01.18 10:06
|modify
|38
|0.10
|1.2151
|1.2142
|1.2016
|262
|2006.01.18 10:22
|modify
|38
|0.10
|1.2151
|1.2139
|1.2016
|263
|2006.01.18 10:25
|modify
|38
|0.10
|1.2151
|1.2137
|1.2016
|264
|2006.01.18 10:26
|modify
|38
|0.10
|1.2151
|1.2136
|1.2016
|265
|2006.01.18 10:26
|modify
|38
|0.10
|1.2151
|1.2134
|1.2016
|266
|2006.01.18 10:26
|modify
|38
|0.10
|1.2151
|1.2131
|1.2016
|267
|2006.01.18 10:47
|s/l
|38
|0.10
|1.2131
|1.2131
|1.2016
|20.00
|9733.40
|268
|2006.01.18 11:01
|modify
|37
|0.10
|1.2121
|1.2119
|1.2016
|269
|2006.01.18 11:08
|s/l
|37
|0.10
|1.2119
|1.2119
|1.2016
|2.00
|9735.40
|270
|2006.01.18 15:34
|sell
|39
|0.10
|1.2153
|1.2283
|1.2033
|271
|2006.01.18 16:01
|modify
|39
|0.10
|1.2153
|1.2152
|1.2033
|272
|2006.01.18 16:01
|modify
|39
|0.10
|1.2153
|1.2149
|1.2033
|273
|2006.01.18 16:02
|modify
|39
|0.10
|1.2153
|1.2148
|1.2033
|274
|2006.01.18 16:02
|modify
|39
|0.10
|1.2153
|1.2146
|1.2033
|275
|2006.01.18 16:02
|modify
|39
|0.10
|1.2153
|1.2144
|1.2033
|276
|2006.01.18 16:02
|modify
|39
|0.10
|1.2153
|1.2142
|1.2033
|277
|2006.01.18 16:04
|modify
|39
|0.10
|1.2153
|1.2141
|1.2033
|278
|2006.01.18 16:04
|modify
|39
|0.10
|1.2153
|1.2138
|1.2033
|279
|2006.01.18 16:12
|modify
|39
|0.10
|1.2153
|1.2134
|1.2033
|280
|2006.01.18 16:12
|modify
|39
|0.10
|1.2153
|1.2131
|1.2033
|281
|2006.01.18 16:12
|modify
|39
|0.10
|1.2153
|1.2127
|1.2033
|282
|2006.01.18 16:14
|modify
|39
|0.10
|1.2153
|1.2124
|1.2033
|283
|2006.01.18 16:14
|modify
|39
|0.10
|1.2153
|1.2121
|1.2033
|284
|2006.01.18 16:14
|modify
|39
|0.10
|1.2153
|1.2116
|1.2033
|285
|2006.01.18 16:17
|buy
|40
|0.10
|1.2100
|1.1970
|1.2220
|286
|2006.01.18 16:17
|modify
|40
|0.10
|1.2100
|1.2061
|1.2246
|287
|2006.01.18 16:17
|modify
|39
|0.10
|1.2153
|1.2115
|1.2033
|288
|2006.01.18 16:17
|modify
|39
|0.10
|1.2153
|1.2112
|1.2033
|289
|2006.01.18 16:18
|modify
|39
|0.10
|1.2153
|1.2111
|1.2033
|290
|2006.01.18 16:18
|modify
|39
|0.10
|1.2153
|1.2110
|1.2033
|291
|2006.01.18 16:18
|modify
|39
|0.10
|1.2153
|1.2109
|1.2033
|292
|2006.01.18 16:18
|modify
|39
|0.10
|1.2153
|1.2108
|1.2033
|293
|2006.01.18 16:18
|modify
|39
|0.10
|1.2153
|1.2107
|1.2033
|294
|2006.01.18 16:18
|modify
|39
|0.10
|1.2153
|1.2106
|1.2033
|295
|2006.01.18 16:24
|s/l
|39
|0.10
|1.2106
|1.2106
|1.2033
|47.00
|9782.40
|296
|2006.01.18 22:42
|modify
|40
|0.10
|1.2100
|1.2101
|1.2246
|297
|2006.01.18 22:52
|modify
|40
|0.10
|1.2100
|1.2102
|1.2246
|298
|2006.01.18 23:29
|modify
|40
|0.10
|1.2100
|1.2103
|1.2246
|299
|2006.01.18 23:59
|modify
|40
|0.10
|1.2100
|1.2104
|1.2246
|300
|2006.01.19 00:00
|swap close
|40
|0.10
|1.2116
|1.2104
|1.2246
|16.00
|9798.40
|301
|2006.01.19 00:00
|swap open
|41
|0.10
|1.21184
|1.2104
|1.2246
|302
|2006.01.19 00:44
|s/l
|41
|0.10
|1.2104
|1.2104
|1.2246
|-14.40
|9784.00
|303
|2006.01.19 09:35
|buy
|42
|0.10
|1.2064
|1.1934
|1.2184
|304
|2006.01.19 10:20
|modify
|42
|0.10
|1.2064
|1.2064
|1.2184
|305
|2006.01.19 10:23
|modify
|42
|0.10
|1.2064
|1.2067
|1.2184
|306
|2006.01.19 10:28
|modify
|42
|0.10
|1.2064
|1.2068
|1.2184
|307
|2006.01.19 10:30
|modify
|42
|0.10
|1.2064
|1.2070
|1.2184
|308
|2006.01.19 11:12
|modify
|42
|0.10
|1.2064
|1.2071
|1.2184
|309
|2006.01.19 12:33
|s/l
|42
|0.10
|1.2071
|1.2071
|1.2184
|7.00
|9791.00
|310
|2006.01.19 16:34
|sell
|43
|0.10
|1.2105
|1.2235
|1.1985
|311
|2006.01.19 19:49
|modify
|43
|0.10
|1.2105
|1.2104
|1.1985
|312
|2006.01.19 19:56
|modify
|43
|0.10
|1.2105
|1.2102
|1.1985
|313
|2006.01.19 19:56
|modify
|43
|0.10
|1.2105
|1.2100
|1.1985
|314
|2006.01.19 21:29
|s/l
|43
|0.10
|1.2100
|1.2100
|1.1985
|5.00
|9796.00
|315
|2006.01.23 00:57
|sell
|44
|0.10
|1.2166
|1.2296
|1.2046
|316
|2006.01.23 01:40
|sell
|45
|0.10
|1.2197
|1.2327
|1.2077
|317
|2006.01.23 01:40
|modify
|44
|0.10
|1.2166
|1.2246
|1.2061
|318
|2006.01.23 01:40
|modify
|45
|0.10
|1.2197
|1.2246
|1.2061
|319
|2006.01.23 01:41
|sell
|46
|0.10
|1.2229
|1.2359
|1.2109
|320
|2006.01.23 01:41
|modify
|44
|0.10
|1.2166
|1.2241
|1.2077
|321
|2006.01.23 01:41
|modify
|45
|0.10
|1.2197
|1.2241
|1.2077
|322
|2006.01.23 01:41
|modify
|46
|0.10
|1.2229
|1.2241
|1.2077
|323
|2006.01.23 01:44
|s/l
|44
|0.10
|1.2241
|1.2241
|1.2077
|-75.00
|9721.00
|324
|2006.01.23 01:44
|s/l
|45
|0.10
|1.2241
|1.2241
|1.2077
|-44.00
|9677.00
|325
|2006.01.23 01:44
|s/l
|46
|0.10
|1.2241
|1.2241
|1.2077
|-12.00
|9665.00
|326
|2006.01.23 02:44
|sell
|47
|0.10
|1.2224
|1.2354
|1.2104
|327
|2006.01.23 04:55
|sell
|48
|0.10
|1.2254
|1.2384
|1.2134
|328
|2006.01.23 04:55
|modify
|47
|0.10
|1.2224
|1.2304
|1.2119
|329
|2006.01.23 04:55
|modify
|48
|0.10
|1.2254
|1.2304
|1.2119
|330
|2006.01.23 05:11
|modify
|48
|0.10
|1.2254
|1.2253
|1.2119
|331
|2006.01.23 05:11
|modify
|48
|0.10
|1.2254
|1.2252
|1.2119
|332
|2006.01.23 05:12
|modify
|48
|0.10
|1.2254
|1.2251
|1.2119
|333
|2006.01.23 05:13
|modify
|48
|0.10
|1.2254
|1.2250
|1.2119
|334
|2006.01.23 05:14
|modify
|48
|0.10
|1.2254
|1.2249
|1.2119
|335
|2006.01.23 05:15
|modify
|48
|0.10
|1.2254
|1.2247
|1.2119
|336
|2006.01.23 05:54
|s/l
|48
|0.10
|1.2247
|1.2247
|1.2119
|7.00
|9672.00
|337
|2006.01.23 11:37
|sell
|49
|0.10
|1.2272
|1.2402
|1.2152
|338
|2006.01.23 11:37
|modify
|47
|0.10
|1.2224
|1.2313
|1.2128
|339
|2006.01.23 11:37
|modify
|49
|0.10
|1.2272
|1.2313
|1.2128
|340
|2006.01.23 22:29
|s/l
|47
|0.10
|1.2313
|1.2313
|1.2128
|-89.00
|9583.00
|341
|2006.01.23 22:29
|s/l
|49
|0.10
|1.2313
|1.2313
|1.2128
|-41.00
|9542.00
|342
|2006.01.25 10:13
|sell
|50
|0.10
|1.2303
|1.2433
|1.2183
|343
|2006.01.25 14:18
|modify
|50
|0.10
|1.2303
|1.2299
|1.2183
|344
|2006.01.25 14:31
|modify
|50
|0.10
|1.2303
|1.2297
|1.2183
|345
|2006.01.25 14:32
|modify
|50
|0.10
|1.2303
|1.2296
|1.2183
|346
|2006.01.25 14:32
|modify
|50
|0.10
|1.2303
|1.2295
|1.2183
|347
|2006.01.25 14:32
|modify
|50
|0.10
|1.2303
|1.2293
|1.2183
|348
|2006.01.25 14:32
|modify
|50
|0.10
|1.2303
|1.2292
|1.2183
|349
|2006.01.25 14:32
|modify
|50
|0.10
|1.2303
|1.2291
|1.2183
|350
|2006.01.25 14:32
|modify
|50
|0.10
|1.2303
|1.2289
|1.2183
|351
|2006.01.25 14:33
|modify
|50
|0.10
|1.2303
|1.2288
|1.2183
|352
|2006.01.25 14:41
|buy
|51
|0.10
|1.2271
|1.2141
|1.2391
|353
|2006.01.25 14:41
|modify
|51
|0.10
|1.2271
|1.2222
|1.2407
|354
|2006.01.25 14:41
|modify
|50
|0.10
|1.2303
|1.2286
|1.2183
|355
|2006.01.25 14:43
|modify
|50
|0.10
|1.2303
|1.2285
|1.2183
|356
|2006.01.25 14:43
|modify
|50
|0.10
|1.2303
|1.2284
|1.2183
|357
|2006.01.25 15:04
|modify
|50
|0.10
|1.2303
|1.2282
|1.2183
|358
|2006.01.25 15:05
|modify
|50
|0.10
|1.2303
|1.2281
|1.2183
|359
|2006.01.25 15:15
|modify
|50
|0.10
|1.2303
|1.2278
|1.2183
|360
|2006.01.25 15:31
|s/l
|50
|0.10
|1.2278
|1.2278
|1.2183
|25.00
|9567.00
|361
|2006.01.25 16:50
|buy
|52
|0.10
|1.2240
|1.2110
|1.2360
|362
|2006.01.25 16:50
|modify
|51
|0.10
|1.2271
|1.2191
|1.2376
|363
|2006.01.25 16:50
|modify
|52
|0.10
|1.2240
|1.2191
|1.2376
|364
|2006.01.25 16:59
|modify
|52
|0.10
|1.2240
|1.2248
|1.2376
|365
|2006.01.25 17:07
|modify
|52
|0.10
|1.2240
|1.2249
|1.2376
|366
|2006.01.25 17:08
|modify
|52
|0.10
|1.2240
|1.2251
|1.2376
|367
|2006.01.25 17:09
|modify
|52
|0.10
|1.2240
|1.2252
|1.2376
|368
|2006.01.25 17:10
|modify
|52
|0.10
|1.2240
|1.2253
|1.2376
|369
|2006.01.25 17:10
|modify
|52
|0.10
|1.2240
|1.2254
|1.2376
|370
|2006.01.25 17:40
|s/l
|52
|0.10
|1.2254
|1.2254
|1.2376
|14.00
|9581.00
|371
|2006.01.26 00:00
|swap close
|51
|0.10
|1.2243
|1.2191
|1.2376
|-28.00
|9553.00
|372
|2006.01.26 00:00
|swap open
|53
|0.10
|1.22454
|1.2191
|1.2376
|373
|2006.01.26 08:52
|modify
|53
|0.10
|1.22454
|1.2246
|1.2376
|374
|2006.01.26 08:52
|modify
|53
|0.10
|1.22454
|1.2248
|1.2376
|375
|2006.01.26 08:57
|modify
|53
|0.10
|1.22454
|1.2252
|1.2376
|376
|2006.01.26 08:58
|modify
|53
|0.10
|1.22454
|1.2253
|1.2376
|377
|2006.01.26 09:03
|s/l
|53
|0.10
|1.2253
|1.2253
|1.2376
|7.60
|9560.60
|378
|2006.01.26 19:08
|buy
|54
|0.10
|1.2214
|1.2084
|1.2334
|379
|2006.01.27 00:00
|swap close
|54
|0.10
|1.2206
|1.2084
|1.2334
|-8.00
|9552.60
|380
|2006.01.27 00:00
|swap open
|55
|0.10
|1.22068
|1.2084
|1.2334
|381
|2006.01.27 14:38
|modify
|55
|0.10
|1.22068
|1.2208
|1.2334
|382
|2006.01.27 14:38
|modify
|55
|0.10
|1.22068
|1.2211
|1.2334
|383
|2006.01.27 14:41
|modify
|55
|0.10
|1.22068
|1.2212
|1.2334
|384
|2006.01.27 14:41
|modify
|55
|0.10
|1.22068
|1.2213
|1.2334
|385
|2006.01.27 14:41
|modify
|55
|0.10
|1.22068
|1.2214
|1.2334
|386
|2006.01.27 14:41
|modify
|55
|0.10
|1.22068
|1.2216
|1.2334
|387
|2006.01.27 14:42
|modify
|55
|0.10
|1.22068
|1.2217
|1.2334
|388
|2006.01.27 14:42
|modify
|55
|0.10
|1.22068
|1.2218
|1.2334
|389
|2006.01.27 14:42
|modify
|55
|0.10
|1.22068
|1.2219
|1.2334
|390
|2006.01.27 14:48
|s/l
|55
|0.10
|1.2219
|1.2219
|1.2334
|12.20
|9564.80
|391
|2006.01.31 17:54
|sell
|56
|0.10
|1.2153
|1.2283
|1.2033
|392
|2006.01.31 18:38
|sell
|57
|0.10
|1.2184
|1.2314
|1.2064
|393
|2006.01.31 18:38
|modify
|56
|0.10
|1.2153
|1.2234
|1.2049
|394
|2006.01.31 18:38
|modify
|57
|0.10
|1.2184
|1.2234
|1.2049
|395
|2006.01.31 19:42
|modify
|57
|0.10
|1.2184
|1.2184
|1.2049
|396
|2006.01.31 19:42
|modify
|57
|0.10
|1.2184
|1.2183
|1.2049
|397
|2006.01.31 19:42
|modify
|57
|0.10
|1.2184
|1.2181
|1.2049
|398
|2006.01.31 19:43
|modify
|57
|0.10
|1.2184
|1.2180
|1.2049
|399
|2006.01.31 19:43
|modify
|57
|0.10
|1.2184
|1.2179
|1.2049
|400
|2006.01.31 19:43
|modify
|57
|0.10
|1.2184
|1.2178
|1.2049
|401
|2006.01.31 20:14
|s/l
|57
|0.10
|1.2178
|1.2178
|1.2049
|6.00
|9570.80
|402
|2006.01.31 20:24
|modify
|56
|0.10
|1.2153
|1.2153
|1.2049
|403
|2006.01.31 20:24
|modify
|56
|0.10
|1.2153
|1.2151
|1.2049
|404
|2006.01.31 20:24
|modify
|56
|0.10
|1.2153
|1.2150
|1.2049
|405
|2006.01.31 20:24
|modify
|56
|0.10
|1.2153
|1.2147
|1.2049
|406
|2006.01.31 20:25
|modify
|56
|0.10
|1.2153
|1.2146
|1.2049
|407
|2006.01.31 20:30
|modify
|56
|0.10
|1.2153
|1.2144
|1.2049
|408
|2006.01.31 20:30
|modify
|56
|0.10
|1.2153
|1.2143
|1.2049
|409
|2006.01.31 20:30
|modify
|56
|0.10
|1.2153
|1.2141
|1.2049
|410
|2006.01.31 20:31
|modify
|56
|0.10
|1.2153
|1.2139
|1.2049
|411
|2006.01.31 20:31
|modify
|56
|0.10
|1.2153
|1.2137
|1.2049
|412
|2006.01.31 20:32
|modify
|56
|0.10
|1.2153
|1.2135
|1.2049
|413
|2006.01.31 20:45
|s/l
|56
|0.10
|1.2135
|1.2135
|1.2049
|18.00
|9588.80