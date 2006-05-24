|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2006.05.24 10:55 - 2007.02.15 04:42
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=0.1; StopLoss=15; TakeProfit=15; Long_Entry=true; Short_Entry=false; Hour_For_Long_Entry=16; Minute_For_Long_Entry=35; Hour_For_Short_Entry=9; Minute_For_Shor_Entry=53; Slippage=5;
|Bars in test
|253613
|Ticks modelled
|1416385
|Modelling quality
|24.99%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-1276.52
|Gross profit
|2551.24
|Gross loss
|-3827.76
|Profit factor
|0.67
|Expected payoff
|-2.98
|Absolute drawdown
|1336.52
|Maximal drawdown
|1336.52 (13.37%)
|Relative drawdown
|13.37% (1336.52)
|Total trades
|429
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|429 (39.86%)
|Profit trades (% of total)
|171 (39.86%)
|Loss trades (% of total)
|258 (60.14%)
|Largest
|profit trade
|16.62
|loss trade
|-15.00
|Average
|profit trade
|14.92
|loss trade
|-14.84
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (75.00)
|consecutive losses (loss in money)
|11 (-135.76)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|75.00 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-150.00 (10)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.24 16:35
|buy
|1
|0.10
|1.8686
|1.8671
|1.8701
|2
|2006.05.24 16:37
|s/l
|1
|0.10
|1.8671
|1.8671
|1.8701
|-15.00
|9985.00
|3
|2006.05.24 16:37
|buy
|2
|0.10
|1.8675
|1.8660
|1.8690
|4
|2006.05.24 16:39
|s/l
|2
|0.10
|1.8660
|1.8660
|1.8690
|-15.00
|9970.00
|5
|2006.05.24 16:39
|buy
|3
|0.10
|1.8664
|1.8649
|1.8679
|6
|2006.05.24 17:00
|t/p
|3
|0.10
|1.8679
|1.8649
|1.8679
|15.00
|9985.00
|7
|2006.05.25 16:35
|buy
|4
|0.10
|1.8723
|1.8708
|1.8738
|8
|2006.05.25 16:37
|s/l
|4
|0.10
|1.8708
|1.8708
|1.8738
|-15.00
|9970.00
|9
|2006.05.25 16:37
|buy
|5
|0.10
|1.8710
|1.8695
|1.8725
|10
|2006.05.25 17:32
|t/p
|5
|0.10
|1.8725
|1.8695
|1.8725
|15.00
|9985.00
|11
|2006.05.26 16:35
|buy
|6
|0.10
|1.8549
|1.8534
|1.8564
|12
|2006.05.26 16:37
|s/l
|6
|0.10
|1.8534
|1.8534
|1.8564
|-15.00
|9970.00
|13
|2006.05.26 16:37
|buy
|7
|0.10
|1.8538
|1.8523
|1.8553
|14
|2006.05.26 16:45
|t/p
|7
|0.10
|1.8553
|1.8523
|1.8553
|15.00
|9985.00
|15
|2006.05.26 16:45
|buy
|8
|0.10
|1.8559
|1.8544
|1.8574
|16
|2006.05.26 16:47
|t/p
|8
|0.10
|1.8574
|1.8544
|1.8574
|15.00
|10000.00
|17
|2006.05.26 16:47
|buy
|9
|0.10
|1.8579
|1.8564
|1.8594
|18
|2006.05.26 16:48
|s/l
|9
|0.10
|1.8564
|1.8564
|1.8594
|-15.00
|9985.00
|19
|2006.05.26 16:48
|buy
|10
|0.10
|1.8565
|1.8550
|1.8580
|20
|2006.05.26 16:50
|s/l
|10
|0.10
|1.8550
|1.8550
|1.8580
|-15.00
|9970.00
|21
|2006.05.26 16:50
|buy
|11
|0.10
|1.8552
|1.8537
|1.8567
|22
|2006.05.26 16:54
|t/p
|11
|0.10
|1.8567
|1.8537
|1.8567
|15.00
|9985.00
|23
|2006.05.26 16:54
|buy
|12
|0.10
|1.8571
|1.8556
|1.8586
|24
|2006.05.26 16:56
|s/l
|12
|0.10
|1.8556
|1.8556
|1.8586
|-15.00
|9970.00
|25
|2006.05.26 16:56
|buy
|13
|0.10
|1.8560
|1.8545
|1.8575
|26
|2006.05.26 17:29
|t/p
|13
|0.10
|1.8575
|1.8545
|1.8575
|15.00
|9985.00
|27
|2006.05.29 16:35
|buy
|14
|0.10
|1.8603
|1.8588
|1.8618
|28
|2006.05.29 16:52
|s/l
|14
|0.10
|1.8588
|1.8588
|1.8618
|-15.00
|9970.00
|29
|2006.05.29 16:52
|buy
|15
|0.10
|1.8592
|1.8577
|1.8607
|30
|2006.05.29 17:12
|s/l
|15
|0.10
|1.8577
|1.8577
|1.8607
|-15.00
|9955.00
|31
|2006.05.30 16:35
|buy
|16
|0.10
|1.8861
|1.8846
|1.8876
|32
|2006.05.30 16:45
|s/l
|16
|0.10
|1.8846
|1.8846
|1.8876
|-15.00
|9940.00
|33
|2006.05.30 16:45
|buy
|17
|0.10
|1.8849
|1.8834
|1.8864
|34
|2006.05.30 17:06
|s/l
|17
|0.10
|1.8834
|1.8834
|1.8864
|-15.00
|9925.00
|35
|2006.05.31 16:35
|buy
|18
|0.10
|1.8745
|1.8730
|1.8760
|36
|2006.05.31 16:42
|s/l
|18
|0.10
|1.8730
|1.8730
|1.8760
|-15.00
|9910.00
|37
|2006.05.31 16:42
|buy
|19
|0.10
|1.8734
|1.8719
|1.8749
|38
|2006.05.31 16:51
|s/l
|19
|0.10
|1.8719
|1.8719
|1.8749
|-15.00
|9895.00
|39
|2006.05.31 16:51
|buy
|20
|0.10
|1.8723
|1.8708
|1.8738
|40
|2006.05.31 17:00
|s/l
|20
|0.10
|1.8708
|1.8708
|1.8738
|-15.00
|9880.00
|41
|2006.06.01 16:35
|buy
|21
|0.10
|1.8632
|1.8617
|1.8647
|42
|2006.06.01 16:38
|t/p
|21
|0.10
|1.8647
|1.8617
|1.8647
|15.00
|9895.00
|43
|2006.06.01 16:38
|buy
|22
|0.10
|1.8653
|1.8638
|1.8668
|44
|2006.06.01 16:47
|t/p
|22
|0.10
|1.8668
|1.8638
|1.8668
|15.00
|9910.00
|45
|2006.06.01 16:47
|buy
|23
|0.10
|1.8674
|1.8659
|1.8689
|46
|2006.06.01 16:52
|t/p
|23
|0.10
|1.8689
|1.8659
|1.8689
|15.00
|9925.00
|47
|2006.06.01 16:52
|buy
|24
|0.10
|1.8696
|1.8681
|1.8711
|48
|2006.06.01 16:55
|s/l
|24
|0.10
|1.8681
|1.8681
|1.8711
|-15.00
|9910.00
|49
|2006.06.01 16:55
|buy
|25
|0.10
|1.8685
|1.8670
|1.8700
|50
|2006.06.01 17:04
|s/l
|25
|0.10
|1.8670
|1.8670
|1.8700
|-15.00
|9895.00
|51
|2006.06.02 16:35
|buy
|26
|0.10
|1.8832
|1.8817
|1.8847
|52
|2006.06.02 16:43
|t/p
|26
|0.10
|1.8847
|1.8817
|1.8847
|15.00
|9910.00
|53
|2006.06.02 16:43
|buy
|27
|0.10
|1.8853
|1.8838
|1.8868
|54
|2006.06.02 16:47
|s/l
|27
|0.10
|1.8838
|1.8838
|1.8868
|-15.00
|9895.00
|55
|2006.06.02 16:47
|buy
|28
|0.10
|1.8840
|1.8825
|1.8855
|56
|2006.06.02 16:52
|t/p
|28
|0.10
|1.8855
|1.8825
|1.8855
|15.00
|9910.00
|57
|2006.06.02 16:52
|buy
|29
|0.10
|1.8859
|1.8844
|1.8874
|58
|2006.06.02 17:15
|s/l
|29
|0.10
|1.8844
|1.8844
|1.8874
|-15.00
|9895.00
|59
|2006.06.05 16:35
|buy
|30
|0.10
|1.8794
|1.8779
|1.8809
|60
|2006.06.05 16:38
|s/l
|30
|0.10
|1.8779
|1.8779
|1.8809
|-15.00
|9880.00
|61
|2006.06.05 16:38
|buy
|31
|0.10
|1.8781
|1.8766
|1.8796
|62
|2006.06.05 16:43
|s/l
|31
|0.10
|1.8766
|1.8766
|1.8796
|-15.00
|9865.00
|63
|2006.06.05 16:43
|buy
|32
|0.10
|1.8769
|1.8754
|1.8784
|64
|2006.06.05 17:36
|t/p
|32
|0.10
|1.8784
|1.8754
|1.8784
|15.00
|9880.00
|65
|2006.06.06 16:35
|buy
|33
|0.10
|1.8642
|1.8627
|1.8657
|66
|2006.06.06 16:42
|s/l
|33
|0.10
|1.8627
|1.8627
|1.8657
|-15.00
|9865.00
|67
|2006.06.06 16:42
|buy
|34
|0.10
|1.8630
|1.8615
|1.8645
|68
|2006.06.06 16:43
|s/l
|34
|0.10
|1.8615
|1.8615
|1.8645
|-15.00
|9850.00
|69
|2006.06.06 16:43
|buy
|35
|0.10
|1.8616
|1.8601
|1.8631
|70
|2006.06.06 17:00
|s/l
|35
|0.10
|1.8601
|1.8601
|1.8631
|-15.00
|9835.00
|71
|2006.06.07 16:35
|buy
|36
|0.10
|1.8543
|1.8528
|1.8558
|72
|2006.06.07 16:44
|t/p
|36
|0.10
|1.8558
|1.8528
|1.8558
|15.00
|9850.00
|73
|2006.06.07 16:44
|buy
|37
|0.10
|1.8562
|1.8547
|1.8577
|74
|2006.06.07 17:00
|s/l
|37
|0.10
|1.8547
|1.8547
|1.8577
|-15.00
|9835.00
|75
|2006.06.08 16:35
|buy
|38
|0.10
|1.8410
|1.8395
|1.8425
|76
|2006.06.08 16:55
|s/l
|38
|0.10
|1.8395
|1.8395
|1.8425
|-15.00
|9820.00
|77
|2006.06.08 16:55
|buy
|39
|0.10
|1.8398
|1.8383
|1.8413
|78
|2006.06.08 17:26
|t/p
|39
|0.10
|1.8413
|1.8383
|1.8413
|15.00
|9835.00
|79
|2006.06.09 16:35
|buy
|40
|0.10
|1.8467
|1.8452
|1.8482
|80
|2006.06.09 16:39
|s/l
|40
|0.10
|1.8452
|1.8452
|1.8482
|-15.00
|9820.00
|81
|2006.06.09 16:39
|buy
|41
|0.10
|1.8456
|1.8441
|1.8471
|82
|2006.06.09 16:43
|s/l
|41
|0.10
|1.8441
|1.8441
|1.8471
|-15.00
|9805.00
|83
|2006.06.09 16:43
|buy
|42
|0.10
|1.8445
|1.8430
|1.8460
|84
|2006.06.09 16:43
|s/l
|42
|0.10
|1.8430
|1.8430
|1.8460
|-15.00
|9790.00
|85
|2006.06.09 16:43
|buy
|43
|0.10
|1.8433
|1.8418
|1.8448
|86
|2006.06.09 16:51
|s/l
|43
|0.10
|1.8418
|1.8418
|1.8448
|-15.00
|9775.00
|87
|2006.06.09 16:51
|buy
|44
|0.10
|1.8422
|1.8407
|1.8437
|88
|2006.06.09 17:05
|t/p
|44
|0.10
|1.8437
|1.8407
|1.8437
|15.00
|9790.00
|89
|2006.06.12 16:35
|buy
|45
|0.10
|1.8451
|1.8436
|1.8466
|90
|2006.06.12 16:39
|s/l
|45
|0.10
|1.8436
|1.8436
|1.8466
|-15.00
|9775.00
|91
|2006.06.12 16:39
|buy
|46
|0.10
|1.8439
|1.8424
|1.8454
|92
|2006.06.12 16:46
|t/p
|46
|0.10
|1.8454
|1.8424
|1.8454
|15.00
|9790.00
|93
|2006.06.12 16:46
|buy
|47
|0.10
|1.8461
|1.8446
|1.8476
|94
|2006.06.12 16:51
|s/l
|47
|0.10
|1.8446
|1.8446
|1.8476
|-15.00
|9775.00
|95
|2006.06.12 16:51
|buy
|48
|0.10
|1.8448
|1.8433
|1.8463
|96
|2006.06.12 16:55
|s/l
|48
|0.10
|1.8433
|1.8433
|1.8463
|-15.00
|9760.00
|97
|2006.06.12 16:55
|buy
|49
|0.10
|1.8435
|1.8420
|1.8450
|98
|2006.06.12 17:01
|s/l
|49
|0.10
|1.8420
|1.8420
|1.8450
|-15.00
|9745.00
|99
|2006.06.13 16:35
|buy
|50
|0.10
|1.8386
|1.8371
|1.8401
|100
|2006.06.13 16:56
|s/l
|50
|0.10
|1.8371
|1.8371
|1.8401
|-15.00
|9730.00
|101
|2006.06.13 16:56
|buy
|51
|0.10
|1.8373
|1.8358
|1.8388
|102
|2006.06.13 17:10
|t/p
|51
|0.10
|1.8388
|1.8358
|1.8388
|15.00
|9745.00
|103
|2006.06.14 16:35
|buy
|52
|0.10
|1.8474
|1.8459
|1.8489
|104
|2006.06.14 16:52
|s/l
|52
|0.10
|1.8459
|1.8459
|1.8489
|-15.00
|9730.00
|105
|2006.06.14 16:52
|buy
|53
|0.10
|1.8461
|1.8446
|1.8476
|106
|2006.06.14 17:12
|t/p
|53
|0.10
|1.8476
|1.8446
|1.8476
|15.00
|9745.00
|107
|2006.06.15 16:35
|buy
|54
|0.10
|1.8497
|1.8482
|1.8512
|108
|2006.06.15 17:29
|s/l
|54
|0.10
|1.8482
|1.8482
|1.8512
|-15.00
|9730.00
|109
|2006.06.16 16:35
|buy
|55
|0.10
|1.8495
|1.8480
|1.8510
|110
|2006.06.16 17:13
|t/p
|55
|0.10
|1.8510
|1.8480
|1.8510
|15.00
|9745.00
|111
|2006.06.19 16:35
|buy
|56
|0.10
|1.8406
|1.8391
|1.8421
|112
|2006.06.19 16:38
|s/l
|56
|0.10
|1.8391
|1.8391
|1.8421
|-15.00
|9730.00
|113
|2006.06.19 16:38
|buy
|57
|0.10
|1.8395
|1.8380
|1.8410
|114
|2006.06.19 16:55
|s/l
|57
|0.10
|1.8380
|1.8380
|1.8410
|-15.00
|9715.00
|115
|2006.06.19 16:55
|buy
|58
|0.10
|1.8384
|1.8369
|1.8399
|116
|2006.06.19 17:32
|s/l
|58
|0.10
|1.8369
|1.8369
|1.8399
|-15.00
|9700.00
|117
|2006.06.20 16:35
|buy
|59
|0.10
|1.8436
|1.8421
|1.8451
|118
|2006.06.20 16:42
|s/l
|59
|0.10
|1.8421
|1.8421
|1.8451
|-15.00
|9685.00
|119
|2006.06.20 16:42
|buy
|60
|0.10
|1.8425
|1.8410
|1.8440
|120
|2006.06.20 17:18
|s/l
|60
|0.10
|1.8410
|1.8410
|1.8440
|-15.00
|9670.00
|121
|2006.06.21 16:35
|buy
|61
|0.10
|1.8442
|1.8427
|1.8457
|122
|2006.06.21 17:11
|s/l
|61
|0.10
|1.8427
|1.8427
|1.8457
|-15.00
|9655.00
|123
|2006.06.22 16:35
|buy
|62
|0.10
|1.8270
|1.8255
|1.8285
|124
|2006.06.22 16:42
|t/p
|62
|0.10
|1.8285
|1.8255
|1.8285
|15.00
|9670.00
|125
|2006.06.22 16:42
|buy
|63
|0.10
|1.8289
|1.8274
|1.8304
|126
|2006.06.22 17:42
|t/p
|63
|0.10
|1.8304
|1.8274
|1.8304
|15.00
|9685.00
|127
|2006.06.23 16:35
|buy
|64
|0.10
|1.8202
|1.8187
|1.8217
|128
|2006.06.23 17:00
|s/l
|64
|0.10
|1.8187
|1.8187
|1.8217
|-15.00
|9670.00
|129
|2006.06.26 16:35
|buy
|65
|0.10
|1.8177
|1.8162
|1.8192
|130
|2006.06.26 17:05
|s/l
|65
|0.10
|1.8162
|1.8162
|1.8192
|-15.00
|9655.00
|131
|2006.06.27 16:35
|buy
|66
|0.10
|1.8251
|1.8236
|1.8266
|132
|2006.06.27 16:52
|s/l
|66
|0.10
|1.8236
|1.8236
|1.8266
|-15.00
|9640.00
|133
|2006.06.27 16:52
|buy
|67
|0.10
|1.8240
|1.8225
|1.8255
|134
|2006.06.27 17:35
|t/p
|67
|0.10
|1.8255
|1.8225
|1.8255
|15.00
|9655.00
|135
|2006.06.28 16:35
|buy
|68
|0.10
|1.8175
|1.8160
|1.8190
|136
|2006.06.28 16:35
|s/l
|68
|0.10
|1.8160
|1.8160
|1.8190
|-15.00
|9640.00
|137
|2006.06.28 16:35
|buy
|69
|0.10
|1.8163
|1.8148
|1.8178
|138
|2006.06.28 16:36
|s/l
|69
|0.10
|1.8148
|1.8148
|1.8178
|-15.00
|9625.00
|139
|2006.06.28 16:36
|buy
|70
|0.10
|1.8151
|1.8136
|1.8166
|140
|2006.06.28 17:04
|t/p
|70
|0.10
|1.8166
|1.8136
|1.8166
|15.00
|9640.00
|141
|2006.06.29 16:35
|buy
|71
|0.10
|1.8129
|1.8114
|1.8144
|142
|2006.06.29 17:24
|s/l
|71
|0.10
|1.8114
|1.8114
|1.8144
|-15.00
|9625.00
|143
|2006.06.30 16:35
|buy
|72
|0.10
|1.8461
|1.8446
|1.8476
|144
|2006.06.30 16:36
|s/l
|72
|0.10
|1.8446
|1.8446
|1.8476
|-15.00
|9610.00
|145
|2006.06.30 16:36
|buy
|73
|0.10
|1.8449
|1.8434
|1.8464
|146
|2006.06.30 16:37
|t/p
|73
|0.10
|1.8464
|1.8434
|1.8464
|15.00
|9625.00
|147
|2006.06.30 16:37
|buy
|74
|0.10
|1.8470
|1.8455
|1.8485
|148
|2006.06.30 16:38
|s/l
|74
|0.10
|1.8455
|1.8455
|1.8485
|-15.00
|9610.00
|149
|2006.06.30 16:38
|buy
|75
|0.10
|1.8457
|1.8442
|1.8472
|150
|2006.06.30 16:39
|t/p
|75
|0.10
|1.8472
|1.8442
|1.8472
|15.00
|9625.00
|151
|2006.06.30 16:39
|buy
|76
|0.10
|1.8476
|1.8461
|1.8491
|152
|2006.06.30 16:44
|s/l
|76
|0.10
|1.8461
|1.8461
|1.8491
|-15.00
|9610.00
|153
|2006.06.30 16:44
|buy
|77
|0.10
|1.8465
|1.8450
|1.8480
|154
|2006.06.30 16:53
|t/p
|77
|0.10
|1.8480
|1.8450
|1.8480
|15.00
|9625.00
|155
|2006.06.30 16:53
|buy
|78
|0.10
|1.8485
|1.8470
|1.8500
|156
|2006.06.30 17:00
|t/p
|78
|0.10
|1.8500
|1.8470
|1.8500
|15.00
|9640.00
|157
|2006.07.03 16:35
|buy
|79
|0.10
|1.8465
|1.8450
|1.8480
|158
|2006.07.03 16:45
|s/l
|79
|0.10
|1.8450
|1.8450
|1.8480
|-15.00
|9625.00
|159
|2006.07.03 16:45
|buy
|80
|0.10
|1.8451
|1.8436
|1.8466
|160
|2006.07.03 17:05
|s/l
|80
|0.10
|1.8436
|1.8436
|1.8466
|-15.00
|9610.00
|161
|2006.07.04 16:35
|buy
|81
|0.10
|1.8463
|1.8448
|1.8478
|162
|2006.07.04 16:45
|s/l
|81
|0.10
|1.8448
|1.8448
|1.8478
|-15.00
|9595.00
|163
|2006.07.04 16:45
|buy
|82
|0.10
|1.8452
|1.8437
|1.8467
|164
|2006.07.04 16:57
|t/p
|82
|0.10
|1.8467
|1.8437
|1.8467
|15.00
|9610.00
|165
|2006.07.04 16:57
|buy
|83
|0.10
|1.8471
|1.8456
|1.8486
|166
|2006.07.04 17:02
|s/l
|83
|0.10
|1.8456
|1.8456
|1.8486
|-15.00
|9595.00
|167
|2006.07.05 16:35
|buy
|84
|0.10
|1.8342
|1.8327
|1.8357
|168
|2006.07.05 16:37
|s/l
|84
|0.10
|1.8327
|1.8327
|1.8357
|-15.00
|9580.00
|169
|2006.07.05 16:37
|buy
|85
|0.10
|1.8330
|1.8315
|1.8345
|170
|2006.07.05 17:07
|t/p
|85
|0.10
|1.8345
|1.8315
|1.8345
|15.00
|9595.00
|171
|2006.07.06 16:35
|buy
|86
|0.10
|1.8380
|1.8365
|1.8395
|172
|2006.07.06 17:00
|s/l
|86
|0.10
|1.8365
|1.8365
|1.8395
|-15.00
|9580.00
|173
|2006.07.07 16:35
|buy
|87
|0.10
|1.8531
|1.8516
|1.8546
|174
|2006.07.07 16:57
|s/l
|87
|0.10
|1.8516
|1.8516
|1.8546
|-15.00
|9565.00
|175
|2006.07.07 16:57
|buy
|88
|0.10
|1.8520
|1.8505
|1.8535
|176
|2006.07.07 17:01
|s/l
|88
|0.10
|1.8505
|1.8505
|1.8535
|-15.00
|9550.00
|177
|2006.07.10 16:35
|buy
|89
|0.10
|1.8385
|1.8370
|1.8400
|178
|2006.07.10 16:57
|t/p
|89
|0.10
|1.8400
|1.8370
|1.8400
|15.00
|9565.00
|179
|2006.07.10 16:57
|buy
|90
|0.10
|1.8405
|1.8390
|1.8420
|180
|2006.07.10 17:56
|t/p
|90
|0.10
|1.8420
|1.8390
|1.8420
|15.00
|9580.00
|181
|2006.07.11 16:35
|buy
|91
|0.10
|1.8409
|1.8394
|1.8424
|182
|2006.07.11 16:50
|t/p
|91
|0.10
|1.8424
|1.8394
|1.8424
|15.00
|9595.00
|183
|2006.07.11 16:50
|buy
|92
|0.10
|1.8428
|1.8413
|1.8443
|184
|2006.07.11 16:54
|s/l
|92
|0.10
|1.8413
|1.8413
|1.8443
|-15.00
|9580.00
|185
|2006.07.11 16:54
|buy
|93
|0.10
|1.8417
|1.8402
|1.8432
|186
|2006.07.11 17:14
|t/p
|93
|0.10
|1.8432
|1.8402
|1.8432
|15.00
|9595.00
|187
|2006.07.12 16:35
|buy
|94
|0.10
|1.8333
|1.8318
|1.8348
|188
|2006.07.12 16:55
|s/l
|94
|0.10
|1.8318
|1.8318
|1.8348
|-15.00
|9580.00
|189
|2006.07.12 16:55
|buy
|95
|0.10
|1.8322
|1.8307
|1.8337
|190
|2006.07.12 17:30
|t/p
|95
|0.10
|1.8337
|1.8307
|1.8337
|15.00
|9595.00
|191
|2006.07.13 16:35
|buy
|96
|0.10
|1.8446
|1.8431
|1.8461
|192
|2006.07.13 16:45
|s/l
|96
|0.10
|1.8431
|1.8431
|1.8461
|-15.00
|9580.00
|193
|2006.07.13 16:45
|buy
|97
|0.10
|1.8434
|1.8419
|1.8449
|194
|2006.07.13 16:52
|s/l
|97
|0.10
|1.8419
|1.8419
|1.8449
|-15.00
|9565.00
|195
|2006.07.13 16:52
|buy
|98
|0.10
|1.8420
|1.8405
|1.8435
|196
|2006.07.13 16:57
|t/p
|98
|0.10
|1.8435
|1.8405
|1.8435
|15.00
|9580.00
|197
|2006.07.13 16:57
|buy
|99
|0.10
|1.8441
|1.8426
|1.8456
|198
|2006.07.13 17:01
|s/l
|99
|0.10
|1.8426
|1.8426
|1.8456
|-15.00
|9565.00
|199
|2006.07.14 16:35
|buy
|100
|0.10
|1.8358
|1.8343
|1.8373
|200
|2006.07.14 16:59
|s/l
|100
|0.10
|1.8343
|1.8343
|1.8373
|-15.00
|9550.00
|201
|2006.07.14 16:59
|buy
|101
|0.10
|1.8347
|1.8332
|1.8362
|202
|2006.07.14 17:19
|t/p
|101
|0.10
|1.8362
|1.8332
|1.8362
|15.00
|9565.00
|203
|2006.07.17 16:35
|buy
|102
|0.10
|1.8200
|1.8185
|1.8215
|204
|2006.07.17 16:58
|s/l
|102
|0.10
|1.8185
|1.8185
|1.8215
|-15.00
|9550.00
|205
|2006.07.17 16:58
|buy
|103
|0.10
|1.8189
|1.8174
|1.8204
|206
|2006.07.17 17:01
|t/p
|103
|0.10
|1.8204
|1.8174
|1.8204
|15.00
|9565.00
|207
|2006.07.18 16:35
|buy
|104
|0.10
|1.8252
|1.8237
|1.8267
|208
|2006.07.18 17:09
|t/p
|104
|0.10
|1.8267
|1.8237
|1.8267
|15.00
|9580.00
|209
|2006.07.19 16:35
|buy
|105
|0.10
|1.8395
|1.8380
|1.8410
|210
|2006.07.19 16:46
|s/l
|105
|0.10
|1.8380
|1.8380
|1.8410
|-15.00
|9565.00
|211
|2006.07.19 16:46
|buy
|106
|0.10
|1.8384
|1.8369
|1.8399
|212
|2006.07.19 16:50
|t/p
|106
|0.10
|1.8399
|1.8369
|1.8399
|15.00
|9580.00
|213
|2006.07.19 16:50
|buy
|107
|0.10
|1.8404
|1.8389
|1.8419
|214
|2006.07.19 16:53
|s/l
|107
|0.10
|1.8389
|1.8389
|1.8419
|-15.00
|9565.00
|215
|2006.07.19 16:53
|buy
|108
|0.10
|1.8391
|1.8376
|1.8406
|216
|2006.07.19 17:05
|s/l
|108
|0.10
|1.8376
|1.8376
|1.8406
|-15.00
|9550.00
|217
|2006.07.20 16:35
|buy
|109
|0.10
|1.8513
|1.8498
|1.8528
|218
|2006.07.20 16:38
|s/l
|109
|0.10
|1.8498
|1.8498
|1.8528
|-15.00
|9535.00
|219
|2006.07.20 16:38
|buy
|110
|0.10
|1.8501
|1.8486
|1.8516
|220
|2006.07.20 17:30
|s/l
|110
|0.10
|1.8486
|1.8486
|1.8516
|-15.00
|9520.00
|221
|2006.07.21 16:35
|buy
|111
|0.10
|1.8590
|1.8575
|1.8605
|222
|2006.07.21 17:44
|s/l
|111
|0.10
|1.8575
|1.8575
|1.8605
|-15.00
|9505.00
|223
|2006.07.24 16:35
|buy
|112
|0.10
|1.8516
|1.8501
|1.8531
|224
|2006.07.24 16:57
|s/l
|112
|0.10
|1.8501
|1.8501
|1.8531
|-15.00
|9490.00
|225
|2006.07.24 16:57
|buy
|113
|0.10
|1.8503
|1.8488
|1.8518
|226
|2006.07.24 17:07
|s/l
|113
|0.10
|1.8488
|1.8488
|1.8518
|-15.00
|9475.00
|227
|2006.07.25 16:35
|buy
|114
|0.10
|1.8464
|1.8449
|1.8479
|228
|2006.07.25 17:10
|s/l
|114
|0.10
|1.8449
|1.8449
|1.8479
|-15.00
|9460.00
|229
|2006.07.26 16:35
|buy
|115
|0.10
|1.8475
|1.8460
|1.8490
|230
|2006.07.26 16:49
|s/l
|115
|0.10
|1.8460
|1.8460
|1.8490
|-15.00
|9445.00
|231
|2006.07.26 16:49
|buy
|116
|0.10
|1.8464
|1.8449
|1.8479
|232
|2006.07.26 18:02
|t/p
|116
|0.10
|1.8479
|1.8449
|1.8479
|15.00
|9460.00
|233
|2006.07.27 16:35
|buy
|117
|0.10
|1.8647
|1.8632
|1.8662
|234
|2006.07.27 16:54
|s/l
|117
|0.10
|1.8632
|1.8632
|1.8662
|-15.00
|9445.00
|235
|2006.07.27 16:54
|buy
|118
|0.10
|1.8635
|1.8620
|1.8650
|236
|2006.07.27 17:24
|s/l
|118
|0.10
|1.8620
|1.8620
|1.8650
|-15.00
|9430.00
|237
|2006.07.28 16:35
|buy
|119
|0.10
|1.8657
|1.8642
|1.8672
|238
|2006.07.28 17:44
|s/l
|119
|0.10
|1.8642
|1.8642
|1.8672
|-15.00
|9415.00
|239
|2006.07.31 16:35
|buy
|120
|0.10
|1.8654
|1.8639
|1.8669
|240
|2006.07.31 16:52
|t/p
|120
|0.10
|1.8669
|1.8639
|1.8669
|15.00
|9430.00
|241
|2006.07.31 16:52
|buy
|121
|0.10
|1.8673
|1.8658
|1.8688
|242
|2006.07.31 17:08
|s/l
|121
|0.10
|1.8658
|1.8658
|1.8688
|-15.00
|9415.00
|243
|2006.08.01 16:35
|buy
|122
|0.10
|1.8659
|1.8644
|1.8674
|244
|2006.08.01 17:00
|t/p
|122
|0.10
|1.8674
|1.8644
|1.8674
|15.00
|9430.00
|245
|2006.08.02 16:35
|buy
|123
|0.10
|1.8777
|1.8762
|1.8792
|246
|2006.08.02 16:45
|t/p
|123
|0.10
|1.8792
|1.8762
|1.8792
|15.00
|9445.00
|247
|2006.08.02 16:45
|buy
|124
|0.10
|1.8796
|1.8781
|1.8811
|248
|2006.08.02 16:53
|s/l
|124
|0.10
|1.8781
|1.8781
|1.8811
|-15.00
|9430.00
|249
|2006.08.02 16:53
|buy
|125
|0.10
|1.8783
|1.8768
|1.8798
|250
|2006.08.02 17:05
|s/l
|125
|0.10
|1.8768
|1.8768
|1.8798
|-15.00
|9415.00
|251
|2006.08.03 16:35
|buy
|126
|0.10
|1.8891
|1.8876
|1.8906
|252
|2006.08.03 16:54
|t/p
|126
|0.10
|1.8906
|1.8876
|1.8906
|15.00
|9430.00
|253
|2006.08.03 16:54
|buy
|127
|0.10
|1.8910
|1.8895
|1.8925
|254
|2006.08.03 16:54
|s/l
|127
|0.10
|1.8895
|1.8895
|1.8925
|-15.00
|9415.00
|255
|2006.08.03 16:54
|buy
|128
|0.10
|1.8899
|1.8884
|1.8914
|256
|2006.08.03 16:56
|s/l
|128
|0.10
|1.8884
|1.8884
|1.8914
|-15.00
|9400.00
|257
|2006.08.03 16:56
|buy
|129
|0.10
|1.8887
|1.8872
|1.8902
|258
|2006.08.03 16:58
|s/l
|129
|0.10
|1.8872
|1.8872
|1.8902
|-15.00
|9385.00
|259
|2006.08.03 16:58
|buy
|130
|0.10
|1.8876
|1.8861
|1.8891
|260
|2006.08.03 17:00
|t/p
|130
|0.10
|1.8891
|1.8861
|1.8891
|15.00
|9400.00
|261
|2006.08.04 16:35
|buy
|131
|0.10
|1.9103
|1.9088
|1.9118
|262
|2006.08.04 16:40
|s/l
|131
|0.10
|1.9088
|1.9088
|1.9118
|-15.00
|9385.00
|263
|2006.08.04 16:40
|buy
|132
|0.10
|1.9091
|1.9076
|1.9106
|264
|2006.08.04 16:55
|t/p
|132
|0.10
|1.9106
|1.9076
|1.9106
|15.00
|9400.00
|265
|2006.08.04 16:55
|buy
|133
|0.10
|1.9114
|1.9099
|1.9129
|266
|2006.08.04 16:58
|t/p
|133
|0.10
|1.9129
|1.9099
|1.9129
|15.00
|9415.00
|267
|2006.08.04 16:58
|buy
|134
|0.10
|1.9133
|1.9118
|1.9148
|268
|2006.08.04 16:59
|s/l
|134
|0.10
|1.9118
|1.9118
|1.9148
|-15.00
|9400.00
|269
|2006.08.04 16:59
|buy
|135
|0.10
|1.9119
|1.9104
|1.9134
|270
|2006.08.04 17:00
|s/l
|135
|0.10
|1.9104
|1.9104
|1.9134
|-15.00
|9385.00
|271
|2006.08.07 16:35
|buy
|136
|0.10
|1.9114
|1.9099
|1.9129
|272
|2006.08.07 16:36
|s/l
|136
|0.10
|1.9099
|1.9099
|1.9129
|-15.00
|9370.00
|273
|2006.08.07 16:36
|buy
|137
|0.10
|1.9103
|1.9088
|1.9118
|274
|2006.08.07 16:54
|s/l
|137
|0.10
|1.9088
|1.9088
|1.9118
|-15.00
|9355.00
|275
|2006.08.07 16:54
|buy
|138
|0.10
|1.9092
|1.9077
|1.9107
|276
|2006.08.07 19:16
|s/l
|138
|0.10
|1.9077
|1.9077
|1.9107
|-15.00
|9340.00
|277
|2006.08.08 16:35
|buy
|139
|0.10
|1.9082
|1.9067
|1.9097
|278
|2006.08.08 17:00
|s/l
|139
|0.10
|1.9067
|1.9067
|1.9097
|-15.00
|9325.00
|279
|2006.08.09 16:35
|buy
|140
|0.10
|1.9086
|1.9071
|1.9101
|280
|2006.08.09 16:54
|t/p
|140
|0.10
|1.9101
|1.9071
|1.9101
|15.00
|9340.00
|281
|2006.08.09 16:54
|buy
|141
|0.10
|1.9105
|1.9090
|1.9120
|282
|2006.08.09 16:56
|s/l
|141
|0.10
|1.9090
|1.9090
|1.9120
|-15.00
|9325.00
|283
|2006.08.09 16:56
|buy
|142
|0.10
|1.9093
|1.9078
|1.9108
|284
|2006.08.09 17:14
|s/l
|142
|0.10
|1.9078
|1.9078
|1.9108
|-15.00
|9310.00
|285
|2006.08.10 16:35
|buy
|143
|0.10
|1.8940
|1.8925
|1.8955
|286
|2006.08.10 16:36
|s/l
|143
|0.10
|1.8925
|1.8925
|1.8955
|-15.00
|9295.00
|287
|2006.08.10 16:36
|buy
|144
|0.10
|1.8929
|1.8914
|1.8944
|288
|2006.08.10 16:38
|s/l
|144
|0.10
|1.8914
|1.8914
|1.8944
|-15.00
|9280.00
|289
|2006.08.10 16:38
|buy
|145
|0.10
|1.8918
|1.8903
|1.8933
|290
|2006.08.10 16:51
|s/l
|145
|0.10
|1.8903
|1.8903
|1.8933
|-15.00
|9265.00
|291
|2006.08.10 16:51
|buy
|146
|0.10
|1.8906
|1.8891
|1.8921
|292
|2006.08.10 16:55
|t/p
|146
|0.10
|1.8921
|1.8891
|1.8921
|15.00
|9280.00
|293
|2006.08.10 16:55
|buy
|147
|0.10
|1.8926
|1.8911
|1.8941
|294
|2006.08.10 16:58
|s/l
|147
|0.10
|1.8911
|1.8911
|1.8941
|-15.00
|9265.00
|295
|2006.08.10 16:58
|buy
|148
|0.10
|1.8915
|1.8900
|1.8930
|296
|2006.08.10 17:16
|s/l
|148
|0.10
|1.8900
|1.8900
|1.8930
|-15.00
|9250.00
|297
|2006.08.11 16:35
|buy
|149
|0.10
|1.8978
|1.8963
|1.8993
|298
|2006.08.11 16:40
|s/l
|149
|0.10
|1.8963
|1.8963
|1.8993
|-15.00
|9235.00
|299
|2006.08.11 16:40
|buy
|150
|0.10
|1.8967
|1.8952
|1.8982
|300
|2006.08.11 17:59
|s/l
|150
|0.10
|1.8952
|1.8952
|1.8982
|-15.00
|9220.00
|301
|2006.08.14 16:35
|buy
|151
|0.10
|1.8925
|1.8910
|1.8940
|302
|2006.08.14 16:37
|s/l
|151
|0.10
|1.8910
|1.8910
|1.8940
|-15.00
|9205.00
|303
|2006.08.14 16:37
|buy
|152
|0.10
|1.8912
|1.8897
|1.8927
|304
|2006.08.14 17:41
|s/l
|152
|0.10
|1.8897
|1.8897
|1.8927
|-15.00
|9190.00
|305
|2006.08.15 16:35
|buy
|153
|0.10
|1.8969
|1.8954
|1.8984
|306
|2006.08.15 16:47
|s/l
|153
|0.10
|1.8954
|1.8954
|1.8984
|-15.00
|9175.00
|307
|2006.08.15 16:47
|buy
|154
|0.10
|1.8957
|1.8942
|1.8972
|308
|2006.08.15 17:48
|s/l
|154
|0.10
|1.8942
|1.8942
|1.8972
|-15.00
|9160.00
|309
|2006.08.16 16:35
|buy
|155
|0.10
|1.9011
|1.8996
|1.9026
|310
|2006.08.16 17:03
|s/l
|155
|0.10
|1.8996
|1.8996
|1.9026
|-15.00
|9145.00
|311
|2006.08.17 16:35
|buy
|156
|0.10
|1.8937
|1.8922
|1.8952
|312
|2006.08.17 16:51
|s/l
|156
|0.10
|1.8922
|1.8922
|1.8952
|-15.00
|9130.00
|313
|2006.08.17 16:51
|buy
|157
|0.10
|1.8926
|1.8911
|1.8941
|314
|2006.08.17 17:04
|t/p
|157
|0.10
|1.8941
|1.8911
|1.8941
|15.00
|9145.00
|315
|2006.08.18 16:35
|buy
|158
|0.10
|1.8797
|1.8782
|1.8812
|316
|2006.08.18 17:31
|t/p
|158
|0.10
|1.8812
|1.8782
|1.8812
|15.00
|9160.00
|317
|2006.08.21 16:35
|buy
|159
|0.10
|1.8985
|1.8970
|1.9000
|318
|2006.08.21 17:00
|s/l
|159
|0.10
|1.8970
|1.8970
|1.9000
|-15.00
|9145.00
|319
|2006.08.22 16:35
|buy
|160
|0.10
|1.8883
|1.8868
|1.8898
|320
|2006.08.22 16:42
|t/p
|160
|0.10
|1.8898
|1.8868
|1.8898
|15.00
|9160.00
|321
|2006.08.22 16:42
|buy
|161
|0.10
|1.8902
|1.8887
|1.8917
|322
|2006.08.22 16:46
|s/l
|161
|0.10
|1.8887
|1.8887
|1.8917
|-15.00
|9145.00
|323
|2006.08.22 16:46
|buy
|162
|0.10
|1.8890
|1.8875
|1.8905
|324
|2006.08.22 17:43
|s/l
|162
|0.10
|1.8875
|1.8875
|1.8905
|-15.00
|9130.00
|325
|2006.08.23 16:35
|buy
|163
|0.10
|1.8947
|1.8932
|1.8962
|326
|2006.08.23 16:37
|s/l
|163
|0.10
|1.8932
|1.8932
|1.8962
|-15.00
|9115.00
|327
|2006.08.23 16:37
|buy
|164
|0.10
|1.8936
|1.8921
|1.8951
|328
|2006.08.23 16:37
|s/l
|164
|0.10
|1.8921
|1.8921
|1.8951
|-15.00
|9100.00
|329
|2006.08.23 16:37
|buy
|165
|0.10
|1.8924
|1.8909
|1.8939
|330
|2006.08.23 16:42
|t/p
|165
|0.10
|1.8939
|1.8909
|1.8939
|15.00
|9115.00
|331
|2006.08.23 16:42
|buy
|166
|0.10
|1.8945
|1.8930
|1.8960
|332
|2006.08.23 17:02
|s/l
|166
|0.10
|1.8930
|1.8930
|1.8960
|-15.00
|9100.00
|333
|2006.08.24 16:35
|buy
|167
|0.10
|1.8943
|1.8928
|1.8958
|334
|2006.08.24 16:39
|s/l
|167
|0.10
|1.8928
|1.8928
|1.8958
|-15.00
|9085.00
|335
|2006.08.24 16:39
|buy
|168
|0.10
|1.8932
|1.8917
|1.8947
|336
|2006.08.24 16:57
|s/l
|168
|0.10
|1.8917
|1.8917
|1.8947
|-15.00
|9070.00
|337
|2006.08.24 16:57
|buy
|169
|0.10
|1.8918
|1.8903
|1.8933
|338
|2006.08.24 17:08
|s/l
|169
|0.10
|1.8903
|1.8903
|1.8933
|-15.00
|9055.00
|339
|2006.08.25 16:35
|buy
|170
|0.10
|1.8849
|1.8834
|1.8864
|340
|2006.08.25 16:48
|t/p
|170
|0.10
|1.8864
|1.8834
|1.8864
|15.00
|9070.00
|341
|2006.08.25 16:48
|buy
|171
|0.10
|1.8868
|1.8853
|1.8883
|342
|2006.08.25 17:08
|t/p
|171
|0.10
|1.8883
|1.8853
|1.8883
|15.00
|9085.00
|343
|2006.08.28 16:35
|buy
|172
|0.10
|1.8988
|1.8973
|1.9003
|344
|2006.08.28 16:41
|s/l
|172
|0.10
|1.8973
|1.8973
|1.9003
|-15.00
|9070.00
|345
|2006.08.28 16:41
|buy
|173
|0.10
|1.8974
|1.8959
|1.8989
|346
|2006.08.28 17:47
|s/l
|173
|0.10
|1.8959
|1.8959
|1.8989
|-15.00
|9055.00
|347
|2006.08.29 16:35
|buy
|174
|0.10
|1.8950
|1.8935
|1.8965
|348
|2006.08.29 16:49
|s/l
|174
|0.10
|1.8935
|1.8935
|1.8965
|-15.00
|9040.00
|349
|2006.08.29 16:49
|buy
|175
|0.10
|1.8939
|1.8924
|1.8954
|350
|2006.08.29 16:51
|s/l
|175
|0.10
|1.8924
|1.8924
|1.8954
|-15.00
|9025.00
|351
|2006.08.29 16:51
|buy
|176
|0.10
|1.8928
|1.8913
|1.8943
|352
|2006.08.29 16:53
|s/l
|176
|0.10
|1.8913
|1.8913
|1.8943
|-15.00
|9010.00
|353
|2006.08.29 16:53
|buy
|177
|0.10
|1.8916
|1.8901
|1.8931
|354
|2006.08.29 17:01
|t/p
|177
|0.10
|1.8931
|1.8901
|1.8931
|15.00
|9025.00
|355
|2006.08.30 16:35
|buy
|178
|0.10
|1.9050
|1.9035
|1.9065
|356
|2006.08.30 16:37
|s/l
|178
|0.10
|1.9035
|1.9035
|1.9065
|-15.00
|9010.00
|357
|2006.08.30 16:37
|buy
|179
|0.10
|1.9036
|1.9021
|1.9051
|358
|2006.08.30 16:50
|t/p
|179
|0.10
|1.9051
|1.9021
|1.9051
|15.00
|9025.00
|359
|2006.08.30 16:50
|buy
|180
|0.10
|1.9057
|1.9042
|1.9072
|360
|2006.08.30 16:51
|s/l
|180
|0.10
|1.9042
|1.9042
|1.9072
|-15.00
|9010.00
|361
|2006.08.30 16:51
|buy
|181
|0.10
|1.9046
|1.9031
|1.9061
|362
|2006.08.30 17:00
|t/p
|181
|0.10
|1.9061
|1.9031
|1.9061
|15.00
|9025.00
|363
|2006.08.31 16:35
|buy
|182
|0.10
|1.9019
|1.9004
|1.9034
|364
|2006.08.31 16:53
|t/p
|182
|0.10
|1.9034
|1.9004
|1.9034
|15.00
|9040.00
|365
|2006.08.31 16:53
|buy
|183
|0.10
|1.9039
|1.9024
|1.9054
|366
|2006.08.31 17:00
|s/l
|183
|0.10
|1.9024
|1.9024
|1.9054
|-15.00
|9025.00
|367
|2006.09.01 16:35
|buy
|184
|0.10
|1.9011
|1.8996
|1.9026
|368
|2006.09.01 16:35
|s/l
|184
|0.10
|1.8996
|1.8996
|1.9026
|-15.00
|9010.00
|369
|2006.09.01 16:35
|buy
|185
|0.10
|1.9000
|1.8985
|1.9015
|370
|2006.09.01 16:42
|t/p
|185
|0.10
|1.9015
|1.8985
|1.9015
|15.00
|9025.00
|371
|2006.09.01 16:42
|buy
|186
|0.10
|1.9019
|1.9004
|1.9034
|372
|2006.09.01 16:59
|t/p
|186
|0.10
|1.9034
|1.9004
|1.9034
|15.00
|9040.00
|373
|2006.09.01 16:59
|buy
|187
|0.10
|1.9039
|1.9024
|1.9054
|374
|2006.09.01 17:04
|s/l
|187
|0.10
|1.9024
|1.9024
|1.9054
|-15.00
|9025.00
|375
|2006.09.04 16:35
|buy
|188
|0.10
|1.9071
|1.9056
|1.9086
|376
|2006.09.04 16:55
|s/l
|188
|0.10
|1.9056
|1.9056
|1.9086
|-15.00
|9010.00
|377
|2006.09.04 16:55
|buy
|189
|0.10
|1.9060
|1.9045
|1.9075
|378
|2006.09.04 17:00
|s/l
|189
|0.10
|1.9045
|1.9045
|1.9075
|-15.00
|8995.00
|379
|2006.09.05 16:35
|buy
|190
|0.10
|1.8932
|1.8917
|1.8947
|380
|2006.09.05 16:56
|s/l
|190
|0.10
|1.8917
|1.8917
|1.8947
|-15.00
|8980.00
|381
|2006.09.05 16:56
|buy
|191
|0.10
|1.8920
|1.8905
|1.8935
|382
|2006.09.05 17:10
|t/p
|191
|0.10
|1.8935
|1.8905
|1.8935
|15.00
|8995.00
|383
|2006.09.06 16:35
|buy
|192
|0.10
|1.8818
|1.8803
|1.8833
|384
|2006.09.06 16:43
|s/l
|192
|0.10
|1.8803
|1.8803
|1.8833
|-15.00
|8980.00
|385
|2006.09.06 16:43
|buy
|193
|0.10
|1.8807
|1.8792
|1.8822
|386
|2006.09.06 19:56
|t/p
|193
|0.10
|1.8822
|1.8792
|1.8822
|15.00
|8995.00
|387
|2006.09.07 16:35
|buy
|194
|0.10
|1.8748
|1.8733
|1.8763
|388
|2006.09.07 16:38
|s/l
|194
|0.10
|1.8733
|1.8733
|1.8763
|-15.00
|8980.00
|389
|2006.09.07 16:38
|buy
|195
|0.10
|1.8737
|1.8722
|1.8752
|390
|2006.09.07 17:09
|t/p
|195
|0.10
|1.8752
|1.8722
|1.8752
|15.00
|8995.00
|391
|2006.09.08 16:35
|buy
|196
|0.10
|1.8647
|1.8632
|1.8662
|392
|2006.09.08 17:36
|t/p
|196
|0.10
|1.8662
|1.8632
|1.8662
|15.00
|9010.00
|393
|2006.09.11 16:35
|buy
|197
|0.10
|1.8615
|1.8600
|1.8630
|394
|2006.09.11 16:53
|t/p
|197
|0.10
|1.8630
|1.8600
|1.8630
|15.00
|9025.00
|395
|2006.09.11 16:53
|buy
|198
|0.10
|1.8634
|1.8619
|1.8649
|396
|2006.09.11 16:53
|s/l
|198
|0.10
|1.8619
|1.8619
|1.8649
|-15.00
|9010.00
|397
|2006.09.11 16:53
|buy
|199
|0.10
|1.8621
|1.8606
|1.8636
|398
|2006.09.11 16:53
|s/l
|199
|0.10
|1.8606
|1.8606
|1.8636
|-15.00
|8995.00
|399
|2006.09.11 16:53
|buy
|200
|0.10
|1.8609
|1.8594
|1.8624
|400
|2006.09.11 16:54
|t/p
|200
|0.10
|1.8624
|1.8594
|1.8624
|15.00
|9010.00
|401
|2006.09.11 16:54
|buy
|201
|0.10
|1.8629
|1.8614
|1.8644
|402
|2006.09.11 16:55
|s/l
|201
|0.10
|1.8614
|1.8614
|1.8644
|-15.00
|8995.00
|403
|2006.09.11 16:55
|buy
|202
|0.10
|1.8618
|1.8603
|1.8633
|404
|2006.09.11 17:21
|t/p
|202
|0.10
|1.8633
|1.8603
|1.8633
|15.00
|9010.00
|405
|2006.09.12 16:35
|buy
|203
|0.10
|1.8734
|1.8719
|1.8749
|406
|2006.09.12 16:49
|t/p
|203
|0.10
|1.8749
|1.8719
|1.8749
|15.00
|9025.00
|407
|2006.09.12 16:49
|buy
|204
|0.10
|1.8754
|1.8739
|1.8769
|408
|2006.09.12 16:49
|s/l
|204
|0.10
|1.8739
|1.8739
|1.8769
|-15.00
|9010.00
|409
|2006.09.12 16:49
|buy
|205
|0.10
|1.8742
|1.8727
|1.8757
|410
|2006.09.12 16:52
|t/p
|205
|0.10
|1.8757
|1.8727
|1.8757
|15.00
|9025.00
|411
|2006.09.12 16:52
|buy
|206
|0.10
|1.8763
|1.8748
|1.8778
|412
|2006.09.12 17:03
|s/l
|206
|0.10
|1.8748
|1.8748
|1.8778
|-15.00
|9010.00
|413
|2006.09.13 16:35
|buy
|207
|0.10
|1.8747
|1.8732
|1.8762
|414
|2006.09.13 17:47
|t/p
|207
|0.10
|1.8762
|1.8732
|1.8762
|15.00
|9025.00
|415
|2006.09.14 16:35
|buy
|208
|0.10
|1.8887
|1.8872
|1.8902
|416
|2006.09.14 16:53
|t/p
|208
|0.10
|1.8902
|1.8872
|1.8902
|15.00
|9040.00
|417
|2006.09.14 16:53
|buy
|209
|0.10
|1.8906
|1.8891
|1.8921
|418
|2006.09.14 16:55
|s/l
|209
|0.10
|1.8891
|1.8891
|1.8921
|-15.00
|9025.00
|419
|2006.09.14 16:55
|buy
|210
|0.10
|1.8894
|1.8879
|1.8909
|420
|2006.09.14 16:57
|t/p
|210
|0.10
|1.8909
|1.8879
|1.8909
|15.00
|9040.00
|421
|2006.09.14 16:57
|buy
|211
|0.10
|1.8913
|1.8898
|1.8928
|422
|2006.09.14 17:05
|s/l
|211
|0.10
|1.8898
|1.8898
|1.8928
|-15.00
|9025.00
|423
|2006.09.15 16:35
|buy
|212
|0.10
|1.8776
|1.8761
|1.8791
|424
|2006.09.15 19:06
|s/l
|212
|0.10
|1.8761
|1.8761
|1.8791
|-15.00
|9010.00
|425
|2006.09.18 16:35
|buy
|213
|0.10
|1.8777
|1.8762
|1.8792
|426
|2006.09.18 17:17
|s/l
|213
|0.10
|1.8762
|1.8762
|1.8792
|-15.00
|8995.00
|427
|2006.09.19 16:35
|buy
|214
|0.10
|1.8876
|1.8861
|1.8891
|428
|2006.09.19 17:01
|s/l
|214
|0.10
|1.8861
|1.8861
|1.8891
|-15.00
|8980.00
|429
|2006.09.20 16:35
|buy
|215
|0.10
|1.8879
|1.8864
|1.8894
|430
|2006.09.20 17:20
|t/p
|215
|0.10
|1.8894
|1.8864
|1.8894
|15.00
|8995.00
|431
|2006.09.21 16:35
|buy
|216
|0.10
|1.8965
|1.8950
|1.8980
|432
|2006.09.21 17:05
|t/p
|216
|0.10
|1.8980
|1.8950
|1.8980
|15.00
|9010.00
|433
|2006.09.22 16:35
|buy
|217
|0.10
|1.9023
|1.9008
|1.9038
|434
|2006.09.22 17:34
|s/l
|217
|0.10
|1.9008
|1.9008
|1.9038
|-15.00
|8995.00
|435
|2006.09.25 16:35
|buy
|218
|0.10
|1.8998
|1.8983
|1.9013
|436
|2006.09.25 16:51
|s/l
|218
|0.10
|1.8983
|1.8983
|1.9013
|-15.00
|8980.00
|437
|2006.09.25 16:51
|buy
|219
|0.10
|1.8985
|1.8970
|1.9000
|438
|2006.09.25 17:04
|t/p
|219
|0.10
|1.9000
|1.8970
|1.9000
|15.00
|8995.00
|439
|2006.09.26 16:35
|buy
|220
|0.10
|1.8955
|1.8940
|1.8970
|440
|2006.09.26 16:45
|s/l
|220
|0.10
|1.8940
|1.8940
|1.8970
|-15.00
|8980.00
|441
|2006.09.26 16:45
|buy
|221
|0.10
|1.8943
|1.8928
|1.8958
|442
|2006.09.26 17:07
|t/p
|221
|0.10
|1.8958
|1.8928
|1.8958
|15.00
|8995.00
|443
|2006.09.27 16:35
|buy
|222
|0.10
|1.8867
|1.8852
|1.8882
|444
|2006.09.27 16:59
|t/p
|222
|0.10
|1.8882
|1.8852
|1.8882
|15.00
|9010.00
|445
|2006.09.27 16:59
|buy
|223
|0.10
|1.8886
|1.8871
|1.8901
|446
|2006.09.27 17:05
|s/l
|223
|0.10
|1.8871
|1.8871
|1.8901
|-15.00
|8995.00
|447
|2006.09.28 16:35
|buy
|224
|0.10
|1.8739
|1.8724
|1.8754
|448
|2006.09.28 16:46
|s/l
|224
|0.10
|1.8724
|1.8724
|1.8754
|-15.00
|8980.00
|449
|2006.09.28 16:46
|buy
|225
|0.10
|1.8727
|1.8712
|1.8742
|450
|2006.09.28 17:01
|t/p
|225
|0.10
|1.8742
|1.8712
|1.8742
|15.00
|8995.00
|451
|2006.09.29 16:35
|buy
|226
|0.10
|1.8650
|1.8635
|1.8665
|452
|2006.09.29 16:57
|t/p
|226
|0.10
|1.8665
|1.8635
|1.8665
|15.00
|9010.00
|453
|2006.09.29 16:57
|buy
|227
|0.10
|1.8670
|1.8655
|1.8685
|454
|2006.09.29 17:01
|t/p
|227
|0.10
|1.8685
|1.8655
|1.8685
|15.00
|9025.00
|455
|2006.10.02 16:35
|buy
|228
|0.10
|1.8861
|1.8846
|1.8876
|456
|2006.10.02 16:48
|s/l
|228
|0.10
|1.8846
|1.8846
|1.8876
|-15.00
|9010.00
|457
|2006.10.02 16:48
|buy
|229
|0.10
|1.8850
|1.8835
|1.8865
|458
|2006.10.02 17:15
|t/p
|229
|0.10
|1.8865
|1.8835
|1.8865
|15.00
|9025.00
|459
|2006.10.03 16:35
|buy
|230
|0.10
|1.8891
|1.8876
|1.8906
|460
|2006.10.03 17:54
|s/l
|230
|0.10
|1.8876
|1.8876
|1.8906
|-15.00
|9010.00
|461
|2006.10.04 16:35
|buy
|231
|0.10
|1.8851
|1.8836
|1.8866
|462
|2006.10.04 17:15
|s/l
|231
|0.10
|1.8836
|1.8836
|1.8866
|-15.00
|8995.00
|463
|2006.10.05 16:35
|buy
|232
|0.10
|1.8767
|1.8752
|1.8782
|464
|2006.10.05 18:07
|t/p
|232
|0.10
|1.8782
|1.8752
|1.8782
|15.00
|9010.00
|465
|2006.10.06 16:35
|buy
|233
|0.10
|1.8697
|1.8682
|1.8712
|466
|2006.10.06 16:36
|s/l
|233
|0.10
|1.8682
|1.8682
|1.8712
|-15.00
|8995.00
|467
|2006.10.06 16:36
|buy
|234
|0.10
|1.8685
|1.8670
|1.8700
|468
|2006.10.06 17:01
|t/p
|234
|0.10
|1.8700
|1.8670
|1.8700
|15.00
|9010.00
|469
|2006.10.09 16:35
|buy
|235
|0.10
|1.8645
|1.8630
|1.8660
|470
|2006.10.09 17:14
|t/p
|235
|0.10
|1.8660
|1.8630
|1.8660
|15.00
|9025.00
|471
|2006.10.10 16:35
|buy
|236
|0.10
|1.8536
|1.8521
|1.8551
|472
|2006.10.10 16:53
|t/p
|236
|0.10
|1.8551
|1.8521
|1.8551
|15.00
|9040.00
|473
|2006.10.10 16:53
|buy
|237
|0.10
|1.8555
|1.8540
|1.8570
|474
|2006.10.10 17:46
|s/l
|237
|0.10
|1.8540
|1.8540
|1.8570
|-15.00
|9025.00
|475
|2006.10.11 16:35
|buy
|238
|0.10
|1.8555
|1.8540
|1.8570
|476
|2006.10.11 16:49
|t/p
|238
|0.10
|1.8570
|1.8540
|1.8570
|15.00
|9040.00
|477
|2006.10.11 16:49
|buy
|239
|0.10
|1.8574
|1.8559
|1.8589
|478
|2006.10.11 17:01
|s/l
|239
|0.10
|1.8559
|1.8559
|1.8589
|-15.00
|9025.00
|479
|2006.10.12 16:35
|buy
|240
|0.10
|1.8568
|1.8553
|1.8583
|480
|2006.10.12 16:43
|s/l
|240
|0.10
|1.8553
|1.8553
|1.8583
|-15.00
|9010.00
|481
|2006.10.12 16:43
|buy
|241
|0.10
|1.8557
|1.8542
|1.8572
|482
|2006.10.12 19:36
|t/p
|241
|0.10
|1.8572
|1.8542
|1.8572
|15.00
|9025.00
|483
|2006.10.13 16:35
|buy
|242
|0.10
|1.8549
|1.8534
|1.8564
|484
|2006.10.13 18:08
|t/p
|242
|0.10
|1.8564
|1.8534
|1.8564
|15.00
|9040.00
|485
|2006.10.16 16:35
|buy
|243
|0.10
|1.8619
|1.8604
|1.8634
|486
|2006.10.16 16:49
|s/l
|243
|0.10
|1.8604
|1.8604
|1.8634
|-15.00
|9025.00
|487
|2006.10.16 16:49
|buy
|244
|0.10
|1.8608
|1.8593
|1.8623
|488
|2006.10.16 18:30
|s/l
|244
|0.10
|1.8593
|1.8593
|1.8623
|-15.00
|9010.00
|489
|2006.10.17 16:35
|buy
|245
|0.10
|1.8708
|1.8693
|1.8723
|490
|2006.10.17 16:59
|s/l
|245
|0.10
|1.8693
|1.8693
|1.8723
|-15.00
|8995.00
|491
|2006.10.17 16:59
|buy
|246
|0.10
|1.8697
|1.8682
|1.8712
|492
|2006.10.17 17:26
|t/p
|246
|0.10
|1.8712
|1.8682
|1.8712
|15.00
|9010.00
|493
|2006.10.18 16:35
|buy
|247
|0.10
|1.8683
|1.8668
|1.8698
|494
|2006.10.18 16:43
|s/l
|247
|0.10
|1.8668
|1.8668
|1.8698
|-15.00
|8995.00
|495
|2006.10.18 16:43
|buy
|248
|0.10
|1.8672
|1.8657
|1.8687
|496
|2006.10.18 19:17
|t/p
|248
|0.10
|1.8687
|1.8657
|1.8687
|15.00
|9010.00
|497
|2006.10.19 16:35
|buy
|249
|0.10
|1.8744
|1.8729
|1.8759
|498
|2006.10.19 16:36
|t/p
|249
|0.10
|1.8759
|1.8729
|1.8759
|15.00
|9025.00
|499
|2006.10.19 16:36
|buy
|250
|0.10
|1.8763
|1.8748
|1.8778
|500
|2006.10.19 18:00
|t/p
|250
|0.10
|1.8778
|1.8748
|1.8778
|15.00
|9040.00
|501
|2006.10.20 16:35
|buy
|251
|0.10
|1.8813
|1.8798
|1.8828
|502
|2006.10.20 16:56
|s/l
|251
|0.10
|1.8798
|1.8798
|1.8828
|-15.00
|9025.00
|503
|2006.10.20 16:56
|buy
|252
|0.10
|1.8802
|1.8787
|1.8817
|504
|2006.10.20 17:09
|t/p
|252
|0.10
|1.8817
|1.8787
|1.8817
|15.00
|9040.00
|505
|2006.10.23 16:35
|buy
|253
|0.10
|1.8702
|1.8687
|1.8717
|506
|2006.10.23 16:59
|t/p
|253
|0.10
|1.8717
|1.8687
|1.8717
|15.00
|9055.00
|507
|2006.10.23 16:59
|buy
|254
|0.10
|1.8721
|1.8706
|1.8736
|508
|2006.10.23 21:00
|t/p
|254
|0.10
|1.8736
|1.8706
|1.8736
|15.00
|9070.00
|509
|2006.10.24 16:35
|buy
|255
|0.10
|1.8713
|1.8698
|1.8728
|510
|2006.10.24 17:11
|t/p
|255
|0.10
|1.8728
|1.8698
|1.8728
|15.00
|9085.00
|511
|2006.10.25 16:35
|buy
|256
|0.10
|1.8772
|1.8757
|1.8787
|512
|2006.10.25 19:21
|s/l
|256
|0.10
|1.8757
|1.8757
|1.8787
|-15.00
|9070.00
|513
|2006.10.26 16:35
|buy
|257
|0.10
|1.8882
|1.8867
|1.8897
|514
|2006.10.26 16:53
|s/l
|257
|0.10
|1.8867
|1.8867
|1.8897
|-15.00
|9055.00
|515
|2006.10.26 16:53
|buy
|258
|0.10
|1.8871
|1.8856
|1.8886
|516
|2006.10.26 18:22
|t/p
|258
|0.10
|1.8886
|1.8856
|1.8886
|15.00
|9070.00
|517
|2006.10.27 16:35
|buy
|259
|0.10
|1.8992
|1.8977
|1.9007
|518
|2006.10.27 16:56
|s/l
|259
|0.10
|1.8977
|1.8977
|1.9007
|-15.00
|9055.00
|519
|2006.10.27 16:56
|buy
|260
|0.10
|1.8981
|1.8966
|1.8996
|520
|2006.10.27 16:59
|s/l
|260
|0.10
|1.8966
|1.8966
|1.8996
|-15.00
|9040.00
|521
|2006.10.27 16:59
|buy
|261
|0.10
|1.8970
|1.8955
|1.8985
|522
|2006.10.30 00:00
|swap close
|261
|0.10
|1.8962
|1.8955
|1.8985
|-8.00
|9032.00
|523
|2006.10.30 00:00
|swap open
|262
|0.10
|1.896238
|1.8955
|1.8985
|524
|2006.10.30 00:23
|s/l
|262
|0.10
|1.8955
|1.8955
|1.8985
|-7.38
|9024.62
|525
|2006.10.30 16:35
|buy
|263
|0.10
|1.9014
|1.8999
|1.9029
|526
|2006.10.30 23:21
|s/l
|263
|0.10
|1.8999
|1.8999
|1.9029
|-15.00
|9009.62
|527
|2006.10.31 16:35
|buy
|264
|0.10
|1.9093
|1.9078
|1.9108
|528
|2006.10.31 16:53
|s/l
|264
|0.10
|1.9078
|1.9078
|1.9108
|-15.00
|8994.62
|529
|2006.10.31 16:53
|buy
|265
|0.10
|1.9082
|1.9067
|1.9097
|530
|2006.11.01 00:00
|swap close
|265
|0.10
|1.9076
|1.9067
|1.9097
|-6.00
|8988.62
|531
|2006.11.01 00:00
|swap open
|266
|0.10
|1.907638
|1.9067
|1.9097
|532
|2006.11.01 04:01
|s/l
|266
|0.10
|1.9067
|1.9067
|1.9097
|-9.38
|8979.24
|533
|2006.11.01 16:35
|buy
|267
|0.10
|1.9105
|1.9090
|1.9120
|534
|2006.11.01 16:38
|s/l
|267
|0.10
|1.9090
|1.9090
|1.9120
|-15.00
|8964.24
|535
|2006.11.01 16:38
|buy
|268
|0.10
|1.9094
|1.9079
|1.9109
|536
|2006.11.01 16:51
|s/l
|268
|0.10
|1.9079
|1.9079
|1.9109
|-15.00
|8949.24
|537
|2006.11.01 16:51
|buy
|269
|0.10
|1.9081
|1.9066
|1.9096
|538
|2006.11.01 16:52
|s/l
|269
|0.10
|1.9066
|1.9066
|1.9096
|-15.00
|8934.24
|539
|2006.11.01 16:52
|buy
|270
|0.10
|1.9069
|1.9054
|1.9084
|540
|2006.11.01 17:35
|t/p
|270
|0.10
|1.9084
|1.9054
|1.9084
|15.00
|8949.24
|541
|2006.11.02 16:35
|buy
|271
|0.10
|1.9085
|1.9070
|1.9100
|542
|2006.11.02 16:51
|s/l
|271
|0.10
|1.9070
|1.9070
|1.9100
|-15.00
|8934.24
|543
|2006.11.02 16:51
|buy
|272
|0.10
|1.9072
|1.9057
|1.9087
|544
|2006.11.02 17:31
|t/p
|272
|0.10
|1.9087
|1.9057
|1.9087
|15.00
|8949.24
|545
|2006.11.03 16:35
|buy
|273
|0.10
|1.8989
|1.8974
|1.9004
|546
|2006.11.03 16:59
|t/p
|273
|0.10
|1.9004
|1.8974
|1.9004
|15.00
|8964.24
|547
|2006.11.03 16:59
|buy
|274
|0.10
|1.9009
|1.8994
|1.9024
|548
|2006.11.03 18:15
|s/l
|274
|0.10
|1.8994
|1.8994
|1.9024
|-15.00
|8949.24
|549
|2006.11.06 16:35
|buy
|275
|0.10
|1.8965
|1.8950
|1.8980
|550
|2006.11.06 23:15
|t/p
|275
|0.10
|1.8980
|1.8950
|1.8980
|15.00
|8964.24
|551
|2006.11.07 16:35
|buy
|276
|0.10
|1.9121
|1.9106
|1.9136
|552
|2006.11.07 16:37
|s/l
|276
|0.10
|1.9106
|1.9106
|1.9136
|-15.00
|8949.24
|553
|2006.11.07 16:37
|buy
|277
|0.10
|1.9110
|1.9095
|1.9125
|554
|2006.11.07 16:51
|s/l
|277
|0.10
|1.9095
|1.9095
|1.9125
|-15.00
|8934.24
|555
|2006.11.07 16:51
|buy
|278
|0.10
|1.9099
|1.9084
|1.9114
|556
|2006.11.07 16:54
|s/l
|278
|0.10
|1.9084
|1.9084
|1.9114
|-15.00
|8919.24
|557
|2006.11.07 16:54
|buy
|279
|0.10
|1.9088
|1.9073
|1.9103
|558
|2006.11.07 20:28
|s/l
|279
|0.10
|1.9073
|1.9073
|1.9103
|-15.00
|8904.24
|559
|2006.11.08 16:35
|buy
|280
|0.10
|1.9031
|1.9016
|1.9046
|560
|2006.11.08 17:06
|t/p
|280
|0.10
|1.9046
|1.9016
|1.9046
|15.00
|8919.24
|561
|2006.11.09 16:35
|buy
|281
|0.10
|1.9024
|1.9009
|1.9039
|562
|2006.11.09 16:49
|s/l
|281
|0.10
|1.9009
|1.9009
|1.9039
|-15.00
|8904.24
|563
|2006.11.09 16:49
|buy
|282
|0.10
|1.9012
|1.8997
|1.9027
|564
|2006.11.09 16:54
|s/l
|282
|0.10
|1.8997
|1.8997
|1.9027
|-15.00
|8889.24
|565
|2006.11.09 16:54
|buy
|283
|0.10
|1.9000
|1.8985
|1.9015
|566
|2006.11.09 16:59
|s/l
|283
|0.10
|1.8985
|1.8985
|1.9015
|-15.00
|8874.24
|567
|2006.11.09 16:59
|buy
|284
|0.10
|1.8989
|1.8974
|1.9004
|568
|2006.11.09 17:03
|t/p
|284
|0.10
|1.9004
|1.8974
|1.9004
|15.00
|8889.24
|569
|2006.11.10 16:35
|buy
|285
|0.10
|1.9145
|1.9130
|1.9160
|570
|2006.11.10 16:48
|s/l
|285
|0.10
|1.9130
|1.9130
|1.9160
|-15.00
|8874.24
|571
|2006.11.10 16:48
|buy
|286
|0.10
|1.9132
|1.9117
|1.9147
|572
|2006.11.10 16:52
|s/l
|286
|0.10
|1.9117
|1.9117
|1.9147
|-15.00
|8859.24
|573
|2006.11.10 16:52
|buy
|287
|0.10
|1.9118
|1.9103
|1.9133
|574
|2006.11.10 17:30
|t/p
|287
|0.10
|1.9133
|1.9103
|1.9133
|15.00
|8874.24
|575
|2006.11.13 16:35
|buy
|288
|0.10
|1.9005
|1.8990
|1.9020
|576
|2006.11.13 16:46
|t/p
|288
|0.10
|1.9020
|1.8990
|1.9020
|15.00
|8889.24
|577
|2006.11.13 16:46
|buy
|289
|0.10
|1.9024
|1.9009
|1.9039
|578
|2006.11.13 18:35
|s/l
|289
|0.10
|1.9009
|1.9009
|1.9039
|-15.00
|8874.24
|579
|2006.11.14 16:35
|buy
|290
|0.10
|1.8946
|1.8931
|1.8961
|580
|2006.11.14 16:39
|s/l
|290
|0.10
|1.8931
|1.8931
|1.8961
|-15.00
|8859.24
|581
|2006.11.14 16:39
|buy
|291
|0.10
|1.8935
|1.8920
|1.8950
|582
|2006.11.14 17:29
|t/p
|291
|0.10
|1.8950
|1.8920
|1.8950
|15.00
|8874.24
|583
|2006.11.15 16:35
|buy
|292
|0.10
|1.8873
|1.8858
|1.8888
|584
|2006.11.15 16:53
|s/l
|292
|0.10
|1.8858
|1.8858
|1.8888
|-15.00
|8859.24
|585
|2006.11.15 16:53
|buy
|293
|0.10
|1.8862
|1.8847
|1.8877
|586
|2006.11.15 17:30
|t/p
|293
|0.10
|1.8877
|1.8847
|1.8877
|15.00
|8874.24
|587
|2006.11.16 16:35
|buy
|294
|0.10
|1.8890
|1.8875
|1.8905
|588
|2006.11.16 18:00
|t/p
|294
|0.10
|1.8905
|1.8875
|1.8905
|15.00
|8889.24
|589
|2006.11.17 16:35
|buy
|295
|0.10
|1.8956
|1.8941
|1.8971
|590
|2006.11.17 16:55
|s/l
|295
|0.10
|1.8941
|1.8941
|1.8971
|-15.00
|8874.24
|591
|2006.11.17 16:55
|buy
|296
|0.10
|1.8945
|1.8930
|1.8960
|592
|2006.11.17 17:45
|s/l
|296
|0.10
|1.8930
|1.8930
|1.8960
|-15.00
|8859.24
|593
|2006.11.20 16:35
|buy
|297
|0.10
|1.8978
|1.8963
|1.8993
|594
|2006.11.20 16:52
|s/l
|297
|0.10
|1.8963
|1.8963
|1.8993
|-15.00
|8844.24
|595
|2006.11.20 16:52
|buy
|298
|0.10
|1.8967
|1.8952
|1.8982
|596
|2006.11.21 00:00
|swap close
|298
|0.10
|1.8972
|1.8952
|1.8982
|5.00
|8849.24
|597
|2006.11.21 00:00
|swap open
|299
|0.10
|1.897238
|1.8952
|1.8982
|598
|2006.11.21 01:14
|t/p
|299
|0.10
|1.8982
|1.8952
|1.8982
|9.62
|8858.86
|599
|2006.11.21 16:35
|buy
|300
|0.10
|1.8990
|1.8975
|1.9005
|600
|2006.11.21 18:28
|s/l
|300
|0.10
|1.8975
|1.8975
|1.9005
|-15.00
|8843.86
|601
|2006.11.22 16:35
|buy
|301
|0.10
|1.9153
|1.9138
|1.9168
|602
|2006.11.22 16:58
|s/l
|301
|0.10
|1.9138
|1.9138
|1.9168
|-15.00
|8828.86
|603
|2006.11.22 16:58
|buy
|302
|0.10
|1.9142
|1.9127
|1.9157
|604
|2006.11.22 18:43
|s/l
|302
|0.10
|1.9127
|1.9127
|1.9157
|-15.00
|8813.86
|605
|2006.11.23 16:35
|buy
|303
|0.10
|1.9157
|1.9142
|1.9172
|606
|2006.11.24 00:00
|swap close
|303
|0.10
|1.9155
|1.9142
|1.9172
|-2.00
|8811.86
|607
|2006.11.24 00:00
|swap open
|304
|0.10
|1.915538
|1.9142
|1.9172
|608
|2006.11.24 08:51
|t/p
|304
|0.10
|1.9172
|1.9142
|1.9172
|16.62
|8828.48
|609
|2006.11.24 16:35
|buy
|305
|0.10
|1.9330
|1.9315
|1.9345
|610
|2006.11.24 16:39
|s/l
|305
|0.10
|1.9315
|1.9315
|1.9345
|-15.00
|8813.48
|611
|2006.11.24 16:39
|buy
|306
|0.10
|1.9318
|1.9303
|1.9333
|612
|2006.11.24 17:44
|s/l
|306
|0.10
|1.9303
|1.9303
|1.9333
|-15.00
|8798.48
|613
|2006.11.27 16:35
|buy
|307
|0.10
|1.9381
|1.9366
|1.9396
|614
|2006.11.27 16:43
|s/l
|307
|0.10
|1.9366
|1.9366
|1.9396
|-15.00
|8783.48
|615
|2006.11.27 16:43
|buy
|308
|0.10
|1.9370
|1.9355
|1.9385
|616
|2006.11.27 19:37
|t/p
|308
|0.10
|1.9385
|1.9355
|1.9385
|15.00
|8798.48
|617
|2006.11.28 16:35
|buy
|309
|0.10
|1.9480
|1.9465
|1.9495
|618
|2006.11.28 17:03
|s/l
|309
|0.10
|1.9465
|1.9465
|1.9495
|-15.00
|8783.48
|619
|2006.11.29 16:35
|buy
|310
|0.10
|1.9501
|1.9486
|1.9516
|620
|2006.11.29 17:02
|s/l
|310
|0.10
|1.9486
|1.9486
|1.9516
|-15.00
|8768.48
|621
|2006.11.30 16:35
|buy
|311
|0.10
|1.9634
|1.9619
|1.9649
|622
|2006.11.30 16:57
|t/p
|311
|0.10
|1.9649
|1.9619
|1.9649
|15.00
|8783.48
|623
|2006.11.30 16:57
|buy
|312
|0.10
|1.9658
|1.9643
|1.9673
|624
|2006.11.30 16:59
|t/p
|312
|0.10
|1.9673
|1.9643
|1.9673
|15.00
|8798.48
|625
|2006.11.30 16:59
|buy
|313
|0.10
|1.9677
|1.9662
|1.9692
|626
|2006.11.30 17:05
|s/l
|313
|0.10
|1.9662
|1.9662
|1.9692
|-15.00
|8783.48
|627
|2006.12.01 16:35
|buy
|314
|0.10
|1.9803
|1.9788
|1.9818
|628
|2006.12.01 16:35
|t/p
|314
|0.10
|1.9818
|1.9788
|1.9818
|15.00
|8798.48
|629
|2006.12.01 16:35
|buy
|315
|0.10
|1.9822
|1.9807
|1.9837
|630
|2006.12.01 16:37
|t/p
|315
|0.10
|1.9837
|1.9807
|1.9837
|15.00
|8813.48
|631
|2006.12.01 16:37
|buy
|316
|0.10
|1.9843
|1.9828
|1.9858
|632
|2006.12.01 16:41
|s/l
|316
|0.10
|1.9828
|1.9828
|1.9858
|-15.00
|8798.48
|633
|2006.12.01 16:41
|buy
|317
|0.10
|1.9832
|1.9817
|1.9847
|634
|2006.12.01 16:43
|s/l
|317
|0.10
|1.9817
|1.9817
|1.9847
|-15.00
|8783.48
|635
|2006.12.01 16:43
|buy
|318
|0.10
|1.9820
|1.9805
|1.9835
|636
|2006.12.01 16:49
|t/p
|318
|0.10
|1.9835
|1.9805
|1.9835
|15.00
|8798.48
|637
|2006.12.01 16:49
|buy
|319
|0.10
|1.9839
|1.9824
|1.9854
|638
|2006.12.01 16:55
|s/l
|319
|0.10
|1.9824
|1.9824
|1.9854
|-15.00
|8783.48
|639
|2006.12.01 16:55
|buy
|320
|0.10
|1.9828
|1.9813
|1.9843
|640
|2006.12.01 16:56
|s/l
|320
|0.10
|1.9813
|1.9813
|1.9843
|-15.00
|8768.48
|641
|2006.12.01 16:56
|buy
|321
|0.10
|1.9817
|1.9802
|1.9832
|642
|2006.12.01 17:11
|s/l
|321
|0.10
|1.9802
|1.9802
|1.9832
|-15.00
|8753.48
|643
|2006.12.04 16:35
|buy
|322
|0.10
|1.9759
|1.9744
|1.9774
|644
|2006.12.04 16:43
|t/p
|322
|0.10
|1.9774
|1.9744
|1.9774
|15.00
|8768.48
|645
|2006.12.04 16:43
|buy
|323
|0.10
|1.9778
|1.9763
|1.9793
|646
|2006.12.04 17:04
|t/p
|323
|0.10
|1.9793
|1.9763
|1.9793
|15.00
|8783.48
|647
|2006.12.05 16:35
|buy
|324
|0.10
|1.9695
|1.9680
|1.9710
|648
|2006.12.05 16:54
|t/p
|324
|0.10
|1.9710
|1.9680
|1.9710
|15.00
|8798.48
|649
|2006.12.05 16:54
|buy
|325
|0.10
|1.9714
|1.9699
|1.9729
|650
|2006.12.05 17:24
|t/p
|325
|0.10
|1.9729
|1.9699
|1.9729
|15.00
|8813.48
|651
|2006.12.06 16:35
|buy
|326
|0.10
|1.9691
|1.9676
|1.9706
|652
|2006.12.06 16:44
|t/p
|326
|0.10
|1.9706
|1.9676
|1.9706
|15.00
|8828.48
|653
|2006.12.06 16:44
|buy
|327
|0.10
|1.9710
|1.9695
|1.9725
|654
|2006.12.06 16:53
|s/l
|327
|0.10
|1.9695
|1.9695
|1.9725
|-15.00
|8813.48
|655
|2006.12.06 16:53
|buy
|328
|0.10
|1.9699
|1.9684
|1.9714
|656
|2006.12.06 17:22
|s/l
|328
|0.10
|1.9684
|1.9684
|1.9714
|-15.00
|8798.48
|657
|2006.12.07 16:35
|buy
|329
|0.10
|1.9636
|1.9621
|1.9651
|658
|2006.12.07 17:12
|s/l
|329
|0.10
|1.9621
|1.9621
|1.9651
|-15.00
|8783.48
|659
|2006.12.08 16:35
|buy
|330
|0.10
|1.9669
|1.9654
|1.9684
|660
|2006.12.08 17:11
|t/p
|330
|0.10
|1.9684
|1.9654
|1.9684
|15.00
|8798.48
|661
|2006.12.11 16:35
|buy
|331
|0.10
|1.9531
|1.9516
|1.9546
|662
|2006.12.11 17:06
|t/p
|331
|0.10
|1.9546
|1.9516
|1.9546
|15.00
|8813.48
|663
|2006.12.12 16:35
|buy
|332
|0.10
|1.9676
|1.9661
|1.9691
|664
|2006.12.12 16:58
|s/l
|332
|0.10
|1.9661
|1.9661
|1.9691
|-15.00
|8798.48
|665
|2006.12.12 16:58
|buy
|333
|0.10
|1.9665
|1.9650
|1.9680
|666
|2006.12.12 17:34
|s/l
|333
|0.10
|1.9650
|1.9650
|1.9680
|-15.00
|8783.48
|667
|2006.12.13 16:35
|buy
|334
|0.10
|1.9654
|1.9639
|1.9669
|668
|2006.12.13 17:00
|t/p
|334
|0.10
|1.9669
|1.9639
|1.9669
|15.00
|8798.48
|669
|2006.12.14 16:35
|buy
|335
|0.10
|1.9595
|1.9580
|1.9610
|670
|2006.12.14 16:52
|t/p
|335
|0.10
|1.9610
|1.9580
|1.9610
|15.00
|8813.48
|671
|2006.12.14 16:52
|buy
|336
|0.10
|1.9614
|1.9599
|1.9629
|672
|2006.12.14 17:02
|t/p
|336
|0.10
|1.9629
|1.9599
|1.9629
|15.00
|8828.48
|673
|2006.12.15 16:35
|buy
|337
|0.10
|1.9507
|1.9492
|1.9522
|674
|2006.12.15 16:40
|t/p
|337
|0.10
|1.9522
|1.9492
|1.9522
|15.00
|8843.48
|675
|2006.12.15 16:40
|buy
|338
|0.10
|1.9528
|1.9513
|1.9543
|676
|2006.12.15 16:49
|s/l
|338
|0.10
|1.9513
|1.9513
|1.9543
|-15.00
|8828.48
|677
|2006.12.15 16:49
|buy
|339
|0.10
|1.9517
|1.9502
|1.9532
|678
|2006.12.15 17:32
|t/p
|339
|0.10
|1.9532
|1.9502
|1.9532
|15.00
|8843.48
|679
|2006.12.18 16:35
|buy
|340
|0.10
|1.9448
|1.9433
|1.9463
|680
|2006.12.18 17:23
|t/p
|340
|0.10
|1.9463
|1.9433
|1.9463
|15.00
|8858.48
|681
|2006.12.19 16:35
|buy
|341
|0.10
|1.9624
|1.9609
|1.9639
|682
|2006.12.19 17:14
|t/p
|341
|0.10
|1.9639
|1.9609
|1.9639
|15.00
|8873.48
|683
|2006.12.20 16:35
|buy
|342
|0.10
|1.9697
|1.9682
|1.9712
|684
|2006.12.20 16:36
|s/l
|342
|0.10
|1.9682
|1.9682
|1.9712
|-15.00
|8858.48
|685
|2006.12.20 16:36
|buy
|343
|0.10
|1.9686
|1.9671
|1.9701
|686
|2006.12.20 16:37
|s/l
|343
|0.10
|1.9671
|1.9671
|1.9701
|-15.00
|8843.48
|687
|2006.12.20 16:37
|buy
|344
|0.10
|1.9675
|1.9660
|1.9690
|688
|2006.12.20 16:53
|s/l
|344
|0.10
|1.9660
|1.9660
|1.9690
|-15.00
|8828.48
|689
|2006.12.20 16:53
|buy
|345
|0.10
|1.9664
|1.9649
|1.9679
|690
|2006.12.20 17:46
|s/l
|345
|0.10
|1.9649
|1.9649
|1.9679
|-15.00
|8813.48
|691
|2006.12.21 16:35
|buy
|346
|0.10
|1.9589
|1.9574
|1.9604
|692
|2006.12.21 16:41
|t/p
|346
|0.10
|1.9604
|1.9574
|1.9604
|15.00
|8828.48
|693
|2006.12.21 16:41
|buy
|347
|0.10
|1.9608
|1.9593
|1.9623
|694
|2006.12.21 18:00
|t/p
|347
|0.10
|1.9623
|1.9593
|1.9623
|15.00
|8843.48
|695
|2006.12.22 16:35
|buy
|348
|0.10
|1.9593
|1.9578
|1.9608
|696
|2006.12.22 16:49
|s/l
|348
|0.10
|1.9578
|1.9578
|1.9608
|-15.00
|8828.48
|697
|2006.12.22 16:49
|buy
|349
|0.10
|1.9581
|1.9566
|1.9596
|698
|2006.12.22 16:59
|t/p
|349
|0.10
|1.9596
|1.9566
|1.9596
|15.00
|8843.48
|699
|2006.12.22 16:59
|buy
|350
|0.10
|1.9601
|1.9586
|1.9616
|700
|2006.12.22 17:18
|t/p
|350
|0.10
|1.9616
|1.9586
|1.9616
|15.00
|8858.48
|701
|2006.12.26 16:35
|buy
|351
|0.10
|1.9580
|1.9565
|1.9595
|702
|2006.12.26 16:57
|s/l
|351
|0.10
|1.9565
|1.9565
|1.9595
|-15.00
|8843.48
|703
|2006.12.26 16:57
|buy
|352
|0.10
|1.9569
|1.9554
|1.9584
|704
|2006.12.26 18:12
|s/l
|352
|0.10
|1.9554
|1.9554
|1.9584
|-15.00
|8828.48
|705
|2006.12.27 16:35
|buy
|353
|0.10
|1.9560
|1.9545
|1.9575
|706
|2006.12.27 23:11
|t/p
|353
|0.10
|1.9575
|1.9545
|1.9575
|15.00
|8843.48
|707
|2006.12.28 16:35
|buy
|354
|0.10
|1.9599
|1.9584
|1.9614
|708
|2006.12.28 16:46
|s/l
|354
|0.10
|1.9584
|1.9584
|1.9614
|-15.00
|8828.48
|709
|2006.12.28 16:46
|buy
|355
|0.10
|1.9585
|1.9570
|1.9600
|710
|2006.12.28 17:20
|t/p
|355
|0.10
|1.9600
|1.9570
|1.9600
|15.00
|8843.48
|711
|2006.12.29 16:35
|buy
|356
|0.10
|1.9588
|1.9573
|1.9603
|712
|2006.12.29 16:46
|s/l
|356
|0.10
|1.9573
|1.9573
|1.9603
|-15.00
|8828.48
|713
|2006.12.29 16:46
|buy
|357
|0.10
|1.9577
|1.9562
|1.9592
|714
|2006.12.29 22:27
|t/p
|357
|0.10
|1.9592
|1.9562
|1.9592
|15.00
|8843.48
|715
|2007.01.02 16:35
|buy
|358
|0.10
|1.9713
|1.9698
|1.9728
|716
|2007.01.02 17:00
|t/p
|358
|0.10
|1.9728
|1.9698
|1.9728
|15.00
|8858.48
|717
|2007.01.03 16:35
|buy
|359
|0.10
|1.9520
|1.9505
|1.9535
|718
|2007.01.03 16:47
|t/p
|359
|0.10
|1.9535
|1.9505
|1.9535
|15.00
|8873.48
|719
|2007.01.03 16:47
|buy
|360
|0.10
|1.9539
|1.9524
|1.9554
|720
|2007.01.03 16:50
|s/l
|360
|0.10
|1.9524
|1.9524
|1.9554
|-15.00
|8858.48
|721
|2007.01.03 16:50
|buy
|361
|0.10
|1.9528
|1.9513
|1.9543
|722
|2007.01.03 17:08
|s/l
|361
|0.10
|1.9513
|1.9513
|1.9543
|-15.00
|8843.48
|723
|2007.01.04 16:35
|buy
|362
|0.10
|1.9443
|1.9428
|1.9458
|724
|2007.01.04 16:43
|t/p
|362
|0.10
|1.9458
|1.9428
|1.9458
|15.00
|8858.48
|725
|2007.01.04 16:43
|buy
|363
|0.10
|1.9462
|1.9447
|1.9477
|726
|2007.01.04 16:46
|s/l
|363
|0.10
|1.9447
|1.9447
|1.9477
|-15.00
|8843.48
|727
|2007.01.04 16:46
|buy
|364
|0.10
|1.9451
|1.9436
|1.9466
|728
|2007.01.04 17:12
|s/l
|364
|0.10
|1.9436
|1.9436
|1.9466
|-15.00
|8828.48
|729
|2007.01.05 16:35
|buy
|365
|0.10
|1.9316
|1.9301
|1.9331
|730
|2007.01.05 16:50
|s/l
|365
|0.10
|1.9301
|1.9301
|1.9331
|-15.00
|8813.48
|731
|2007.01.05 16:50
|buy
|366
|0.10
|1.9305
|1.9290
|1.9320
|732
|2007.01.05 16:52
|s/l
|366
|0.10
|1.9290
|1.9290
|1.9320
|-15.00
|8798.48
|733
|2007.01.05 16:52
|buy
|367
|0.10
|1.9294
|1.9279
|1.9309
|734
|2007.01.05 16:56
|s/l
|367
|0.10
|1.9279
|1.9279
|1.9309
|-15.00
|8783.48
|735
|2007.01.05 16:56
|buy
|368
|0.10
|1.9283
|1.9268
|1.9298
|736
|2007.01.05 16:57
|s/l
|368
|0.10
|1.9268
|1.9268
|1.9298
|-15.00
|8768.48
|737
|2007.01.05 16:57
|buy
|369
|0.10
|1.9272
|1.9257
|1.9287
|738
|2007.01.05 17:20
|t/p
|369
|0.10
|1.9287
|1.9257
|1.9287
|15.00
|8783.48
|739
|2007.01.08 16:35
|buy
|370
|0.10
|1.9353
|1.9338
|1.9368
|740
|2007.01.08 17:23
|s/l
|370
|0.10
|1.9338
|1.9338
|1.9368
|-15.00
|8768.48
|741
|2007.01.09 16:35
|buy
|371
|0.10
|1.9412
|1.9397
|1.9427
|742
|2007.01.09 16:37
|s/l
|371
|0.10
|1.9397
|1.9397
|1.9427
|-15.00
|8753.48
|743
|2007.01.09 16:37
|buy
|372
|0.10
|1.9400
|1.9385
|1.9415
|744
|2007.01.09 21:54
|s/l
|372
|0.10
|1.9385
|1.9385
|1.9415
|-15.00
|8738.48
|745
|2007.01.10 16:35
|buy
|373
|0.10
|1.9332
|1.9317
|1.9347
|746
|2007.01.10 16:58
|t/p
|373
|0.10
|1.9347
|1.9317
|1.9347
|15.00
|8753.48
|747
|2007.01.10 16:58
|buy
|374
|0.10
|1.9351
|1.9336
|1.9366
|748
|2007.01.10 17:22
|s/l
|374
|0.10
|1.9336
|1.9336
|1.9366
|-15.00
|8738.48
|749
|2007.01.11 16:35
|buy
|375
|0.10
|1.9404
|1.9389
|1.9419
|750
|2007.01.11 17:05
|t/p
|375
|0.10
|1.9419
|1.9389
|1.9419
|15.00
|8753.48
|751
|2007.01.12 16:35
|buy
|376
|0.10
|1.9596
|1.9581
|1.9611
|752
|2007.01.12 17:02
|s/l
|376
|0.10
|1.9581
|1.9581
|1.9611
|-15.00
|8738.48
|753
|2007.01.15 16:36
|buy
|377
|0.10
|1.9639
|1.9624
|1.9654
|754
|2007.01.15 16:47
|t/p
|377
|0.10
|1.9654
|1.9624
|1.9654
|15.00
|8753.48
|755
|2007.01.15 16:47
|buy
|378
|0.10
|1.9658
|1.9643
|1.9673
|756
|2007.01.15 17:18
|s/l
|378
|0.10
|1.9643
|1.9643
|1.9673
|-15.00
|8738.48
|757
|2007.01.16 16:35
|buy
|379
|0.10
|1.9612
|1.9597
|1.9627
|758
|2007.01.16 16:38
|s/l
|379
|0.10
|1.9597
|1.9597
|1.9627
|-15.00
|8723.48
|759
|2007.01.16 16:38
|buy
|380
|0.10
|1.9601
|1.9586
|1.9616
|760
|2007.01.16 16:45
|t/p
|380
|0.10
|1.9616
|1.9586
|1.9616
|15.00
|8738.48
|761
|2007.01.16 16:45
|buy
|381
|0.10
|1.9621
|1.9606
|1.9636
|762
|2007.01.16 16:47
|s/l
|381
|0.10
|1.9606
|1.9606
|1.9636
|-15.00
|8723.48
|763
|2007.01.16 16:47
|buy
|382
|0.10
|1.9610
|1.9595
|1.9625
|764
|2007.01.16 17:28
|t/p
|382
|0.10
|1.9625
|1.9595
|1.9625
|15.00
|8738.48
|765
|2007.01.17 16:35
|buy
|383
|0.10
|1.9705
|1.9690
|1.9720
|766
|2007.01.17 17:56
|t/p
|383
|0.10
|1.9720
|1.9690
|1.9720
|15.00
|8753.48
|767
|2007.01.18 16:35
|buy
|384
|0.10
|1.9714
|1.9699
|1.9729
|768
|2007.01.18 16:52
|t/p
|384
|0.10
|1.9729
|1.9699
|1.9729
|15.00
|8768.48
|769
|2007.01.18 16:52
|buy
|385
|0.10
|1.9734
|1.9719
|1.9749
|770
|2007.01.18 16:59
|s/l
|385
|0.10
|1.9719
|1.9719
|1.9749
|-15.00
|8753.48
|771
|2007.01.18 16:59
|buy
|386
|0.10
|1.9722
|1.9707
|1.9737
|772
|2007.01.18 17:57
|s/l
|386
|0.10
|1.9707
|1.9707
|1.9737
|-15.00
|8738.48
|773
|2007.01.19 16:35
|buy
|387
|0.10
|1.9705
|1.9690
|1.9720
|774
|2007.01.19 16:53
|t/p
|387
|0.10
|1.9720
|1.9690
|1.9720
|15.00
|8753.48
|775
|2007.01.19 16:53
|buy
|388
|0.10
|1.9724
|1.9709
|1.9739
|776
|2007.01.19 16:59
|t/p
|388
|0.10
|1.9739
|1.9709
|1.9739
|15.00
|8768.48
|777
|2007.01.19 16:59
|buy
|389
|0.10
|1.9743
|1.9728
|1.9758
|778
|2007.01.19 18:00
|t/p
|389
|0.10
|1.9758
|1.9728
|1.9758
|15.00
|8783.48
|779
|2007.01.22 16:35
|buy
|390
|0.10
|1.9749
|1.9734
|1.9764
|780
|2007.01.22 16:42
|s/l
|390
|0.10
|1.9734
|1.9734
|1.9764
|-15.00
|8768.48
|781
|2007.01.22 16:42
|buy
|391
|0.10
|1.9738
|1.9723
|1.9753
|782
|2007.01.22 16:55
|t/p
|391
|0.10
|1.9753
|1.9723
|1.9753
|15.00
|8783.48
|783
|2007.01.22 16:55
|buy
|392
|0.10
|1.9758
|1.9743
|1.9773
|784
|2007.01.22 17:03
|t/p
|392
|0.10
|1.9773
|1.9743
|1.9773
|15.00
|8798.48
|785
|2007.01.23 16:35
|buy
|393
|0.10
|1.9891
|1.9876
|1.9906
|786
|2007.01.23 16:49
|s/l
|393
|0.10
|1.9876
|1.9876
|1.9906
|-15.00
|8783.48
|787
|2007.01.23 16:49
|buy
|394
|0.10
|1.9880
|1.9865
|1.9895
|788
|2007.01.23 16:59
|s/l
|394
|0.10
|1.9865
|1.9865
|1.9895
|-15.00
|8768.48
|789
|2007.01.23 16:59
|buy
|395
|0.10
|1.9869
|1.9854
|1.9884
|790
|2007.01.23 17:11
|s/l
|395
|0.10
|1.9854
|1.9854
|1.9884
|-15.00
|8753.48
|791
|2007.01.24 16:35
|buy
|396
|0.10
|1.9684
|1.9669
|1.9699
|792
|2007.01.24 16:43
|s/l
|396
|0.10
|1.9669
|1.9669
|1.9699
|-15.00
|8738.48
|793
|2007.01.24 16:43
|buy
|397
|0.10
|1.9673
|1.9658
|1.9688
|794
|2007.01.24 16:45
|s/l
|397
|0.10
|1.9658
|1.9658
|1.9688
|-15.00
|8723.48
|795
|2007.01.24 16:45
|buy
|398
|0.10
|1.9662
|1.9647
|1.9677
|796
|2007.01.24 16:56
|s/l
|398
|0.10
|1.9647
|1.9647
|1.9677
|-15.00
|8708.48
|797
|2007.01.24 16:56
|buy
|399
|0.10
|1.9650
|1.9635
|1.9665
|798
|2007.01.24 17:01
|t/p
|399
|0.10
|1.9665
|1.9635
|1.9665
|15.00
|8723.48
|799
|2007.01.25 16:35
|buy
|400
|0.10
|1.9709
|1.9694
|1.9724
|800
|2007.01.25 17:32
|s/l
|400
|0.10
|1.9694
|1.9694
|1.9724
|-15.00
|8708.48
|801
|2007.01.26 16:35
|buy
|401
|0.10
|1.9593
|1.9578
|1.9608
|802
|2007.01.26 16:49
|s/l
|401
|0.10
|1.9578
|1.9578
|1.9608
|-15.00
|8693.48
|803
|2007.01.26 16:49
|buy
|402
|0.10
|1.9582
|1.9567
|1.9597
|804
|2007.01.26 17:13
|t/p
|402
|0.10
|1.9597
|1.9567
|1.9597
|15.00
|8708.48
|805
|2007.01.29 16:35
|buy
|403
|0.10
|1.9581
|1.9566
|1.9596
|806
|2007.01.29 18:00
|t/p
|403
|0.10
|1.9596
|1.9566
|1.9596
|15.00
|8723.48
|807
|2007.01.30 16:35
|buy
|404
|0.10
|1.9622
|1.9607
|1.9637
|808
|2007.01.30 16:37
|s/l
|404
|0.10
|1.9607
|1.9607
|1.9637
|-15.00
|8708.48
|809
|2007.01.30 16:37
|buy
|405
|0.10
|1.9611
|1.9596
|1.9626
|810
|2007.01.30 19:04
|t/p
|405
|0.10
|1.9626
|1.9596
|1.9626
|15.00
|8723.48
|811
|2007.01.31 16:35
|buy
|406
|0.10
|1.9558
|1.9543
|1.9573
|812
|2007.01.31 16:43
|t/p
|406
|0.10
|1.9573
|1.9543
|1.9573
|15.00
|8738.48
|813
|2007.01.31 16:43
|buy
|407
|0.10
|1.9578
|1.9563
|1.9593
|814
|2007.01.31 16:45
|t/p
|407
|0.10
|1.9593
|1.9563
|1.9593
|15.00
|8753.48
|815
|2007.01.31 16:45
|buy
|408
|0.10
|1.9597
|1.9582
|1.9612
|816
|2007.01.31 16:49
|s/l
|408
|0.10
|1.9582
|1.9582
|1.9612
|-15.00
|8738.48
|817
|2007.01.31 16:49
|buy
|409
|0.10
|1.9586
|1.9571
|1.9601
|818
|2007.01.31 16:59
|s/l
|409
|0.10
|1.9571
|1.9571
|1.9601
|-15.00
|8723.48
|819
|2007.01.31 16:59
|buy
|410
|0.10
|1.9574
|1.9559
|1.9589
|820
|2007.01.31 17:02
|t/p
|410
|0.10
|1.9589
|1.9559
|1.9589
|15.00
|8738.48
|821
|2007.02.01 16:35
|buy
|411
|0.10
|1.9706
|1.9691
|1.9721
|822
|2007.02.01 16:40
|s/l
|411
|0.10
|1.9691
|1.9691
|1.9721
|-15.00
|8723.48
|823
|2007.02.01 16:40
|buy
|412
|0.10
|1.9695
|1.9680
|1.9710
|824
|2007.02.01 17:49
|s/l
|412
|0.10
|1.9680
|1.9680
|1.9710
|-15.00
|8708.48
|825
|2007.02.02 16:35
|buy
|413
|0.10
|1.9693
|1.9678
|1.9708
|826
|2007.02.02 16:56
|s/l
|413
|0.10
|1.9678
|1.9678
|1.9708
|-15.00
|8693.48
|827
|2007.02.02 16:56
|buy
|414
|0.10
|1.9682
|1.9667
|1.9697
|828
|2007.02.02 17:46
|s/l
|414
|0.10
|1.9667
|1.9667
|1.9697
|-15.00
|8678.48
|829
|2007.02.05 16:35
|buy
|415
|0.10
|1.9591
|1.9576
|1.9606
|830
|2007.02.05 16:49
|t/p
|415
|0.10
|1.9606
|1.9576
|1.9606
|15.00
|8693.48
|831
|2007.02.05 16:49
|buy
|416
|0.10
|1.9611
|1.9596
|1.9626
|832
|2007.02.05 16:58
|s/l
|416
|0.10
|1.9596
|1.9596
|1.9626
|-15.00
|8678.48
|833
|2007.02.05 16:58
|buy
|417
|0.10
|1.9599
|1.9584
|1.9614
|834
|2007.02.05 20:14
|s/l
|417
|0.10
|1.9584
|1.9584
|1.9614
|-15.00
|8663.48
|835
|2007.02.06 16:35
|buy
|418
|0.10
|1.9688
|1.9673
|1.9703
|836
|2007.02.06 19:20
|t/p
|418
|0.10
|1.9703
|1.9673
|1.9703
|15.00
|8678.48
|837
|2007.02.07 16:35
|buy
|419
|0.10
|1.9699
|1.9684
|1.9714
|838
|2007.02.07 16:43
|s/l
|419
|0.10
|1.9684
|1.9684
|1.9714
|-15.00
|8663.48
|839
|2007.02.07 16:43
|buy
|420
|0.10
|1.9686
|1.9671
|1.9701
|840
|2007.02.07 16:59
|t/p
|420
|0.10
|1.9701
|1.9671
|1.9701
|15.00
|8678.48
|841
|2007.02.07 16:59
|buy
|421
|0.10
|1.9705
|1.9690
|1.9720
|842
|2007.02.07 17:45
|s/l
|421
|0.10
|1.9690
|1.9690
|1.9720
|-15.00
|8663.48
|843
|2007.02.08 16:35
|buy
|422
|0.10
|1.9554
|1.9539
|1.9569
|844
|2007.02.08 16:41
|t/p
|422
|0.10
|1.9569
|1.9539
|1.9569
|15.00
|8678.48
|845
|2007.02.08 16:41
|buy
|423
|0.10
|1.9574
|1.9559
|1.9589
|846
|2007.02.08 17:23
|t/p
|423
|0.10
|1.9589
|1.9559
|1.9589
|15.00
|8693.48
|847
|2007.02.09 16:35
|buy
|424
|0.10
|1.9475
|1.9460
|1.9490
|848
|2007.02.09 16:57
|t/p
|424
|0.10
|1.9490
|1.9460
|1.9490
|15.00
|8708.48
|849
|2007.02.09 16:57
|buy
|425
|0.10
|1.9494
|1.9479
|1.9509
|850
|2007.02.09 17:01
|s/l
|425
|0.10
|1.9479
|1.9479
|1.9509
|-15.00
|8693.48
|851
|2007.02.12 16:35
|buy
|426
|0.10
|1.9475
|1.9460
|1.9490
|852
|2007.02.12 17:06
|t/p
|426
|0.10
|1.9490
|1.9460
|1.9490
|15.00
|8708.48
|853
|2007.02.13 16:35
|buy
|427
|0.10
|1.9429
|1.9414
|1.9444
|854
|2007.02.13 18:04
|t/p
|427
|0.10
|1.9444
|1.9414
|1.9444
|15.00
|8723.48
|855
|2007.02.14 16:35
|buy
|428
|0.10
|1.9627
|1.9612
|1.9642
|856
|2007.02.14 16:56
|s/l
|428
|0.10
|1.9612
|1.9612
|1.9642
|-15.00
|8708.48
|857
|2007.02.14 16:56
|buy
|429
|0.10
|1.9615
|1.9600
|1.9630
|858
|2007.02.14 17:49
|t/p
|429
|0.10
|1.9630
|1.9600
|1.9630
|15.00
|8723.48