Strategy Tester Report
WNV_v1

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2006.05.24 10:55 - 2007.02.15 04:42
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=0.1; StopLoss=15; TakeProfit=15; Long_Entry=true; Short_Entry=false; Hour_For_Long_Entry=16; Minute_For_Long_Entry=35; Hour_For_Short_Entry=9; Minute_For_Shor_Entry=53; Slippage=5;
Bars in test253613Ticks modelled1416385Modelling quality24.99%
Initial deposit10000.00
Total net profit-1276.52Gross profit2551.24Gross loss-3827.76
Profit factor0.67Expected payoff-2.98
Absolute drawdown1336.52Maximal drawdown1336.52 (13.37%)Relative drawdown13.37% (1336.52)
Total trades429Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)429 (39.86%)
Profit trades (% of total)171 (39.86%)Loss trades (% of total)258 (60.14%)
Largestprofit trade16.62loss trade-15.00
Averageprofit trade14.92loss trade-14.84
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (75.00)consecutive losses (loss in money)11 (-135.76)
Maximalconsecutive profit (count of wins)75.00 (5)consecutive loss (count of losses)-150.00 (10)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.05.24 16:35buy10.101.86861.86711.8701
22006.05.24 16:37s/l10.101.86711.86711.8701-15.009985.00
32006.05.24 16:37buy20.101.86751.86601.8690
42006.05.24 16:39s/l20.101.86601.86601.8690-15.009970.00
52006.05.24 16:39buy30.101.86641.86491.8679
62006.05.24 17:00t/p30.101.86791.86491.867915.009985.00
72006.05.25 16:35buy40.101.87231.87081.8738
82006.05.25 16:37s/l40.101.87081.87081.8738-15.009970.00
92006.05.25 16:37buy50.101.87101.86951.8725
102006.05.25 17:32t/p50.101.87251.86951.872515.009985.00
112006.05.26 16:35buy60.101.85491.85341.8564
122006.05.26 16:37s/l60.101.85341.85341.8564-15.009970.00
132006.05.26 16:37buy70.101.85381.85231.8553
142006.05.26 16:45t/p70.101.85531.85231.855315.009985.00
152006.05.26 16:45buy80.101.85591.85441.8574
162006.05.26 16:47t/p80.101.85741.85441.857415.0010000.00
172006.05.26 16:47buy90.101.85791.85641.8594
182006.05.26 16:48s/l90.101.85641.85641.8594-15.009985.00
192006.05.26 16:48buy100.101.85651.85501.8580
202006.05.26 16:50s/l100.101.85501.85501.8580-15.009970.00
212006.05.26 16:50buy110.101.85521.85371.8567
222006.05.26 16:54t/p110.101.85671.85371.856715.009985.00
232006.05.26 16:54buy120.101.85711.85561.8586
242006.05.26 16:56s/l120.101.85561.85561.8586-15.009970.00
252006.05.26 16:56buy130.101.85601.85451.8575
262006.05.26 17:29t/p130.101.85751.85451.857515.009985.00
272006.05.29 16:35buy140.101.86031.85881.8618
282006.05.29 16:52s/l140.101.85881.85881.8618-15.009970.00
292006.05.29 16:52buy150.101.85921.85771.8607
302006.05.29 17:12s/l150.101.85771.85771.8607-15.009955.00
312006.05.30 16:35buy160.101.88611.88461.8876
322006.05.30 16:45s/l160.101.88461.88461.8876-15.009940.00
332006.05.30 16:45buy170.101.88491.88341.8864
342006.05.30 17:06s/l170.101.88341.88341.8864-15.009925.00
352006.05.31 16:35buy180.101.87451.87301.8760
362006.05.31 16:42s/l180.101.87301.87301.8760-15.009910.00
372006.05.31 16:42buy190.101.87341.87191.8749
382006.05.31 16:51s/l190.101.87191.87191.8749-15.009895.00
392006.05.31 16:51buy200.101.87231.87081.8738
402006.05.31 17:00s/l200.101.87081.87081.8738-15.009880.00
412006.06.01 16:35buy210.101.86321.86171.8647
422006.06.01 16:38t/p210.101.86471.86171.864715.009895.00
432006.06.01 16:38buy220.101.86531.86381.8668
442006.06.01 16:47t/p220.101.86681.86381.866815.009910.00
452006.06.01 16:47buy230.101.86741.86591.8689
462006.06.01 16:52t/p230.101.86891.86591.868915.009925.00
472006.06.01 16:52buy240.101.86961.86811.8711
482006.06.01 16:55s/l240.101.86811.86811.8711-15.009910.00
492006.06.01 16:55buy250.101.86851.86701.8700
502006.06.01 17:04s/l250.101.86701.86701.8700-15.009895.00
512006.06.02 16:35buy260.101.88321.88171.8847
522006.06.02 16:43t/p260.101.88471.88171.884715.009910.00
532006.06.02 16:43buy270.101.88531.88381.8868
542006.06.02 16:47s/l270.101.88381.88381.8868-15.009895.00
552006.06.02 16:47buy280.101.88401.88251.8855
562006.06.02 16:52t/p280.101.88551.88251.885515.009910.00
572006.06.02 16:52buy290.101.88591.88441.8874
582006.06.02 17:15s/l290.101.88441.88441.8874-15.009895.00
592006.06.05 16:35buy300.101.87941.87791.8809
602006.06.05 16:38s/l300.101.87791.87791.8809-15.009880.00
612006.06.05 16:38buy310.101.87811.87661.8796
622006.06.05 16:43s/l310.101.87661.87661.8796-15.009865.00
632006.06.05 16:43buy320.101.87691.87541.8784
642006.06.05 17:36t/p320.101.87841.87541.878415.009880.00
652006.06.06 16:35buy330.101.86421.86271.8657
662006.06.06 16:42s/l330.101.86271.86271.8657-15.009865.00
672006.06.06 16:42buy340.101.86301.86151.8645
682006.06.06 16:43s/l340.101.86151.86151.8645-15.009850.00
692006.06.06 16:43buy350.101.86161.86011.8631
702006.06.06 17:00s/l350.101.86011.86011.8631-15.009835.00
712006.06.07 16:35buy360.101.85431.85281.8558
722006.06.07 16:44t/p360.101.85581.85281.855815.009850.00
732006.06.07 16:44buy370.101.85621.85471.8577
742006.06.07 17:00s/l370.101.85471.85471.8577-15.009835.00
752006.06.08 16:35buy380.101.84101.83951.8425
762006.06.08 16:55s/l380.101.83951.83951.8425-15.009820.00
772006.06.08 16:55buy390.101.83981.83831.8413
782006.06.08 17:26t/p390.101.84131.83831.841315.009835.00
792006.06.09 16:35buy400.101.84671.84521.8482
802006.06.09 16:39s/l400.101.84521.84521.8482-15.009820.00
812006.06.09 16:39buy410.101.84561.84411.8471
822006.06.09 16:43s/l410.101.84411.84411.8471-15.009805.00
832006.06.09 16:43buy420.101.84451.84301.8460
842006.06.09 16:43s/l420.101.84301.84301.8460-15.009790.00
852006.06.09 16:43buy430.101.84331.84181.8448
862006.06.09 16:51s/l430.101.84181.84181.8448-15.009775.00
872006.06.09 16:51buy440.101.84221.84071.8437
882006.06.09 17:05t/p440.101.84371.84071.843715.009790.00
892006.06.12 16:35buy450.101.84511.84361.8466
902006.06.12 16:39s/l450.101.84361.84361.8466-15.009775.00
912006.06.12 16:39buy460.101.84391.84241.8454
922006.06.12 16:46t/p460.101.84541.84241.845415.009790.00
932006.06.12 16:46buy470.101.84611.84461.8476
942006.06.12 16:51s/l470.101.84461.84461.8476-15.009775.00
952006.06.12 16:51buy480.101.84481.84331.8463
962006.06.12 16:55s/l480.101.84331.84331.8463-15.009760.00
972006.06.12 16:55buy490.101.84351.84201.8450
982006.06.12 17:01s/l490.101.84201.84201.8450-15.009745.00
992006.06.13 16:35buy500.101.83861.83711.8401
1002006.06.13 16:56s/l500.101.83711.83711.8401-15.009730.00
1012006.06.13 16:56buy510.101.83731.83581.8388
1022006.06.13 17:10t/p510.101.83881.83581.838815.009745.00
1032006.06.14 16:35buy520.101.84741.84591.8489
1042006.06.14 16:52s/l520.101.84591.84591.8489-15.009730.00
1052006.06.14 16:52buy530.101.84611.84461.8476
1062006.06.14 17:12t/p530.101.84761.84461.847615.009745.00
1072006.06.15 16:35buy540.101.84971.84821.8512
1082006.06.15 17:29s/l540.101.84821.84821.8512-15.009730.00
1092006.06.16 16:35buy550.101.84951.84801.8510
1102006.06.16 17:13t/p550.101.85101.84801.851015.009745.00
1112006.06.19 16:35buy560.101.84061.83911.8421
1122006.06.19 16:38s/l560.101.83911.83911.8421-15.009730.00
1132006.06.19 16:38buy570.101.83951.83801.8410
1142006.06.19 16:55s/l570.101.83801.83801.8410-15.009715.00
1152006.06.19 16:55buy580.101.83841.83691.8399
1162006.06.19 17:32s/l580.101.83691.83691.8399-15.009700.00
1172006.06.20 16:35buy590.101.84361.84211.8451
1182006.06.20 16:42s/l590.101.84211.84211.8451-15.009685.00
1192006.06.20 16:42buy600.101.84251.84101.8440
1202006.06.20 17:18s/l600.101.84101.84101.8440-15.009670.00
1212006.06.21 16:35buy610.101.84421.84271.8457
1222006.06.21 17:11s/l610.101.84271.84271.8457-15.009655.00
1232006.06.22 16:35buy620.101.82701.82551.8285
1242006.06.22 16:42t/p620.101.82851.82551.828515.009670.00
1252006.06.22 16:42buy630.101.82891.82741.8304
1262006.06.22 17:42t/p630.101.83041.82741.830415.009685.00
1272006.06.23 16:35buy640.101.82021.81871.8217
1282006.06.23 17:00s/l640.101.81871.81871.8217-15.009670.00
1292006.06.26 16:35buy650.101.81771.81621.8192
1302006.06.26 17:05s/l650.101.81621.81621.8192-15.009655.00
1312006.06.27 16:35buy660.101.82511.82361.8266
1322006.06.27 16:52s/l660.101.82361.82361.8266-15.009640.00
1332006.06.27 16:52buy670.101.82401.82251.8255
1342006.06.27 17:35t/p670.101.82551.82251.825515.009655.00
1352006.06.28 16:35buy680.101.81751.81601.8190
1362006.06.28 16:35s/l680.101.81601.81601.8190-15.009640.00
1372006.06.28 16:35buy690.101.81631.81481.8178
1382006.06.28 16:36s/l690.101.81481.81481.8178-15.009625.00
1392006.06.28 16:36buy700.101.81511.81361.8166
1402006.06.28 17:04t/p700.101.81661.81361.816615.009640.00
1412006.06.29 16:35buy710.101.81291.81141.8144
1422006.06.29 17:24s/l710.101.81141.81141.8144-15.009625.00
1432006.06.30 16:35buy720.101.84611.84461.8476
1442006.06.30 16:36s/l720.101.84461.84461.8476-15.009610.00
1452006.06.30 16:36buy730.101.84491.84341.8464
1462006.06.30 16:37t/p730.101.84641.84341.846415.009625.00
1472006.06.30 16:37buy740.101.84701.84551.8485
1482006.06.30 16:38s/l740.101.84551.84551.8485-15.009610.00
1492006.06.30 16:38buy750.101.84571.84421.8472
1502006.06.30 16:39t/p750.101.84721.84421.847215.009625.00
1512006.06.30 16:39buy760.101.84761.84611.8491
1522006.06.30 16:44s/l760.101.84611.84611.8491-15.009610.00
1532006.06.30 16:44buy770.101.84651.84501.8480
1542006.06.30 16:53t/p770.101.84801.84501.848015.009625.00
1552006.06.30 16:53buy780.101.84851.84701.8500
1562006.06.30 17:00t/p780.101.85001.84701.850015.009640.00
1572006.07.03 16:35buy790.101.84651.84501.8480
1582006.07.03 16:45s/l790.101.84501.84501.8480-15.009625.00
1592006.07.03 16:45buy800.101.84511.84361.8466
1602006.07.03 17:05s/l800.101.84361.84361.8466-15.009610.00
1612006.07.04 16:35buy810.101.84631.84481.8478
1622006.07.04 16:45s/l810.101.84481.84481.8478-15.009595.00
1632006.07.04 16:45buy820.101.84521.84371.8467
1642006.07.04 16:57t/p820.101.84671.84371.846715.009610.00
1652006.07.04 16:57buy830.101.84711.84561.8486
1662006.07.04 17:02s/l830.101.84561.84561.8486-15.009595.00
1672006.07.05 16:35buy840.101.83421.83271.8357
1682006.07.05 16:37s/l840.101.83271.83271.8357-15.009580.00
1692006.07.05 16:37buy850.101.83301.83151.8345
1702006.07.05 17:07t/p850.101.83451.83151.834515.009595.00
1712006.07.06 16:35buy860.101.83801.83651.8395
1722006.07.06 17:00s/l860.101.83651.83651.8395-15.009580.00
1732006.07.07 16:35buy870.101.85311.85161.8546
1742006.07.07 16:57s/l870.101.85161.85161.8546-15.009565.00
1752006.07.07 16:57buy880.101.85201.85051.8535
1762006.07.07 17:01s/l880.101.85051.85051.8535-15.009550.00
1772006.07.10 16:35buy890.101.83851.83701.8400
1782006.07.10 16:57t/p890.101.84001.83701.840015.009565.00
1792006.07.10 16:57buy900.101.84051.83901.8420
1802006.07.10 17:56t/p900.101.84201.83901.842015.009580.00
1812006.07.11 16:35buy910.101.84091.83941.8424
1822006.07.11 16:50t/p910.101.84241.83941.842415.009595.00
1832006.07.11 16:50buy920.101.84281.84131.8443
1842006.07.11 16:54s/l920.101.84131.84131.8443-15.009580.00
1852006.07.11 16:54buy930.101.84171.84021.8432
1862006.07.11 17:14t/p930.101.84321.84021.843215.009595.00
1872006.07.12 16:35buy940.101.83331.83181.8348
1882006.07.12 16:55s/l940.101.83181.83181.8348-15.009580.00
1892006.07.12 16:55buy950.101.83221.83071.8337
1902006.07.12 17:30t/p950.101.83371.83071.833715.009595.00
1912006.07.13 16:35buy960.101.84461.84311.8461
1922006.07.13 16:45s/l960.101.84311.84311.8461-15.009580.00
1932006.07.13 16:45buy970.101.84341.84191.8449
1942006.07.13 16:52s/l970.101.84191.84191.8449-15.009565.00
1952006.07.13 16:52buy980.101.84201.84051.8435
1962006.07.13 16:57t/p980.101.84351.84051.843515.009580.00
1972006.07.13 16:57buy990.101.84411.84261.8456
1982006.07.13 17:01s/l990.101.84261.84261.8456-15.009565.00
1992006.07.14 16:35buy1000.101.83581.83431.8373
2002006.07.14 16:59s/l1000.101.83431.83431.8373-15.009550.00
2012006.07.14 16:59buy1010.101.83471.83321.8362
2022006.07.14 17:19t/p1010.101.83621.83321.836215.009565.00
2032006.07.17 16:35buy1020.101.82001.81851.8215
2042006.07.17 16:58s/l1020.101.81851.81851.8215-15.009550.00
2052006.07.17 16:58buy1030.101.81891.81741.8204
2062006.07.17 17:01t/p1030.101.82041.81741.820415.009565.00
2072006.07.18 16:35buy1040.101.82521.82371.8267
2082006.07.18 17:09t/p1040.101.82671.82371.826715.009580.00
2092006.07.19 16:35buy1050.101.83951.83801.8410
2102006.07.19 16:46s/l1050.101.83801.83801.8410-15.009565.00
2112006.07.19 16:46buy1060.101.83841.83691.8399
2122006.07.19 16:50t/p1060.101.83991.83691.839915.009580.00
2132006.07.19 16:50buy1070.101.84041.83891.8419
2142006.07.19 16:53s/l1070.101.83891.83891.8419-15.009565.00
2152006.07.19 16:53buy1080.101.83911.83761.8406
2162006.07.19 17:05s/l1080.101.83761.83761.8406-15.009550.00
2172006.07.20 16:35buy1090.101.85131.84981.8528
2182006.07.20 16:38s/l1090.101.84981.84981.8528-15.009535.00
2192006.07.20 16:38buy1100.101.85011.84861.8516
2202006.07.20 17:30s/l1100.101.84861.84861.8516-15.009520.00
2212006.07.21 16:35buy1110.101.85901.85751.8605
2222006.07.21 17:44s/l1110.101.85751.85751.8605-15.009505.00
2232006.07.24 16:35buy1120.101.85161.85011.8531
2242006.07.24 16:57s/l1120.101.85011.85011.8531-15.009490.00
2252006.07.24 16:57buy1130.101.85031.84881.8518
2262006.07.24 17:07s/l1130.101.84881.84881.8518-15.009475.00
2272006.07.25 16:35buy1140.101.84641.84491.8479
2282006.07.25 17:10s/l1140.101.84491.84491.8479-15.009460.00
2292006.07.26 16:35buy1150.101.84751.84601.8490
2302006.07.26 16:49s/l1150.101.84601.84601.8490-15.009445.00
2312006.07.26 16:49buy1160.101.84641.84491.8479
2322006.07.26 18:02t/p1160.101.84791.84491.847915.009460.00
2332006.07.27 16:35buy1170.101.86471.86321.8662
2342006.07.27 16:54s/l1170.101.86321.86321.8662-15.009445.00
2352006.07.27 16:54buy1180.101.86351.86201.8650
2362006.07.27 17:24s/l1180.101.86201.86201.8650-15.009430.00
2372006.07.28 16:35buy1190.101.86571.86421.8672
2382006.07.28 17:44s/l1190.101.86421.86421.8672-15.009415.00
2392006.07.31 16:35buy1200.101.86541.86391.8669
2402006.07.31 16:52t/p1200.101.86691.86391.866915.009430.00
2412006.07.31 16:52buy1210.101.86731.86581.8688
2422006.07.31 17:08s/l1210.101.86581.86581.8688-15.009415.00
2432006.08.01 16:35buy1220.101.86591.86441.8674
2442006.08.01 17:00t/p1220.101.86741.86441.867415.009430.00
2452006.08.02 16:35buy1230.101.87771.87621.8792
2462006.08.02 16:45t/p1230.101.87921.87621.879215.009445.00
2472006.08.02 16:45buy1240.101.87961.87811.8811
2482006.08.02 16:53s/l1240.101.87811.87811.8811-15.009430.00
2492006.08.02 16:53buy1250.101.87831.87681.8798
2502006.08.02 17:05s/l1250.101.87681.87681.8798-15.009415.00
2512006.08.03 16:35buy1260.101.88911.88761.8906
2522006.08.03 16:54t/p1260.101.89061.88761.890615.009430.00
2532006.08.03 16:54buy1270.101.89101.88951.8925
2542006.08.03 16:54s/l1270.101.88951.88951.8925-15.009415.00
2552006.08.03 16:54buy1280.101.88991.88841.8914
2562006.08.03 16:56s/l1280.101.88841.88841.8914-15.009400.00
2572006.08.03 16:56buy1290.101.88871.88721.8902
2582006.08.03 16:58s/l1290.101.88721.88721.8902-15.009385.00
2592006.08.03 16:58buy1300.101.88761.88611.8891
2602006.08.03 17:00t/p1300.101.88911.88611.889115.009400.00
2612006.08.04 16:35buy1310.101.91031.90881.9118
2622006.08.04 16:40s/l1310.101.90881.90881.9118-15.009385.00
2632006.08.04 16:40buy1320.101.90911.90761.9106
2642006.08.04 16:55t/p1320.101.91061.90761.910615.009400.00
2652006.08.04 16:55buy1330.101.91141.90991.9129
2662006.08.04 16:58t/p1330.101.91291.90991.912915.009415.00
2672006.08.04 16:58buy1340.101.91331.91181.9148
2682006.08.04 16:59s/l1340.101.91181.91181.9148-15.009400.00
2692006.08.04 16:59buy1350.101.91191.91041.9134
2702006.08.04 17:00s/l1350.101.91041.91041.9134-15.009385.00
2712006.08.07 16:35buy1360.101.91141.90991.9129
2722006.08.07 16:36s/l1360.101.90991.90991.9129-15.009370.00
2732006.08.07 16:36buy1370.101.91031.90881.9118
2742006.08.07 16:54s/l1370.101.90881.90881.9118-15.009355.00
2752006.08.07 16:54buy1380.101.90921.90771.9107
2762006.08.07 19:16s/l1380.101.90771.90771.9107-15.009340.00
2772006.08.08 16:35buy1390.101.90821.90671.9097
2782006.08.08 17:00s/l1390.101.90671.90671.9097-15.009325.00
2792006.08.09 16:35buy1400.101.90861.90711.9101
2802006.08.09 16:54t/p1400.101.91011.90711.910115.009340.00
2812006.08.09 16:54buy1410.101.91051.90901.9120
2822006.08.09 16:56s/l1410.101.90901.90901.9120-15.009325.00
2832006.08.09 16:56buy1420.101.90931.90781.9108
2842006.08.09 17:14s/l1420.101.90781.90781.9108-15.009310.00
2852006.08.10 16:35buy1430.101.89401.89251.8955
2862006.08.10 16:36s/l1430.101.89251.89251.8955-15.009295.00
2872006.08.10 16:36buy1440.101.89291.89141.8944
2882006.08.10 16:38s/l1440.101.89141.89141.8944-15.009280.00
2892006.08.10 16:38buy1450.101.89181.89031.8933
2902006.08.10 16:51s/l1450.101.89031.89031.8933-15.009265.00
2912006.08.10 16:51buy1460.101.89061.88911.8921
2922006.08.10 16:55t/p1460.101.89211.88911.892115.009280.00
2932006.08.10 16:55buy1470.101.89261.89111.8941
2942006.08.10 16:58s/l1470.101.89111.89111.8941-15.009265.00
2952006.08.10 16:58buy1480.101.89151.89001.8930
2962006.08.10 17:16s/l1480.101.89001.89001.8930-15.009250.00
2972006.08.11 16:35buy1490.101.89781.89631.8993
2982006.08.11 16:40s/l1490.101.89631.89631.8993-15.009235.00
2992006.08.11 16:40buy1500.101.89671.89521.8982
3002006.08.11 17:59s/l1500.101.89521.89521.8982-15.009220.00
3012006.08.14 16:35buy1510.101.89251.89101.8940
3022006.08.14 16:37s/l1510.101.89101.89101.8940-15.009205.00
3032006.08.14 16:37buy1520.101.89121.88971.8927
3042006.08.14 17:41s/l1520.101.88971.88971.8927-15.009190.00
3052006.08.15 16:35buy1530.101.89691.89541.8984
3062006.08.15 16:47s/l1530.101.89541.89541.8984-15.009175.00
3072006.08.15 16:47buy1540.101.89571.89421.8972
3082006.08.15 17:48s/l1540.101.89421.89421.8972-15.009160.00
3092006.08.16 16:35buy1550.101.90111.89961.9026
3102006.08.16 17:03s/l1550.101.89961.89961.9026-15.009145.00
3112006.08.17 16:35buy1560.101.89371.89221.8952
3122006.08.17 16:51s/l1560.101.89221.89221.8952-15.009130.00
3132006.08.17 16:51buy1570.101.89261.89111.8941
3142006.08.17 17:04t/p1570.101.89411.89111.894115.009145.00
3152006.08.18 16:35buy1580.101.87971.87821.8812
3162006.08.18 17:31t/p1580.101.88121.87821.881215.009160.00
3172006.08.21 16:35buy1590.101.89851.89701.9000
3182006.08.21 17:00s/l1590.101.89701.89701.9000-15.009145.00
3192006.08.22 16:35buy1600.101.88831.88681.8898
3202006.08.22 16:42t/p1600.101.88981.88681.889815.009160.00
3212006.08.22 16:42buy1610.101.89021.88871.8917
3222006.08.22 16:46s/l1610.101.88871.88871.8917-15.009145.00
3232006.08.22 16:46buy1620.101.88901.88751.8905
3242006.08.22 17:43s/l1620.101.88751.88751.8905-15.009130.00
3252006.08.23 16:35buy1630.101.89471.89321.8962
3262006.08.23 16:37s/l1630.101.89321.89321.8962-15.009115.00
3272006.08.23 16:37buy1640.101.89361.89211.8951
3282006.08.23 16:37s/l1640.101.89211.89211.8951-15.009100.00
3292006.08.23 16:37buy1650.101.89241.89091.8939
3302006.08.23 16:42t/p1650.101.89391.89091.893915.009115.00
3312006.08.23 16:42buy1660.101.89451.89301.8960
3322006.08.23 17:02s/l1660.101.89301.89301.8960-15.009100.00
3332006.08.24 16:35buy1670.101.89431.89281.8958
3342006.08.24 16:39s/l1670.101.89281.89281.8958-15.009085.00
3352006.08.24 16:39buy1680.101.89321.89171.8947
3362006.08.24 16:57s/l1680.101.89171.89171.8947-15.009070.00
3372006.08.24 16:57buy1690.101.89181.89031.8933
3382006.08.24 17:08s/l1690.101.89031.89031.8933-15.009055.00
3392006.08.25 16:35buy1700.101.88491.88341.8864
3402006.08.25 16:48t/p1700.101.88641.88341.886415.009070.00
3412006.08.25 16:48buy1710.101.88681.88531.8883
3422006.08.25 17:08t/p1710.101.88831.88531.888315.009085.00
3432006.08.28 16:35buy1720.101.89881.89731.9003
3442006.08.28 16:41s/l1720.101.89731.89731.9003-15.009070.00
3452006.08.28 16:41buy1730.101.89741.89591.8989
3462006.08.28 17:47s/l1730.101.89591.89591.8989-15.009055.00
3472006.08.29 16:35buy1740.101.89501.89351.8965
3482006.08.29 16:49s/l1740.101.89351.89351.8965-15.009040.00
3492006.08.29 16:49buy1750.101.89391.89241.8954
3502006.08.29 16:51s/l1750.101.89241.89241.8954-15.009025.00
3512006.08.29 16:51buy1760.101.89281.89131.8943
3522006.08.29 16:53s/l1760.101.89131.89131.8943-15.009010.00
3532006.08.29 16:53buy1770.101.89161.89011.8931
3542006.08.29 17:01t/p1770.101.89311.89011.893115.009025.00
3552006.08.30 16:35buy1780.101.90501.90351.9065
3562006.08.30 16:37s/l1780.101.90351.90351.9065-15.009010.00
3572006.08.30 16:37buy1790.101.90361.90211.9051
3582006.08.30 16:50t/p1790.101.90511.90211.905115.009025.00
3592006.08.30 16:50buy1800.101.90571.90421.9072
3602006.08.30 16:51s/l1800.101.90421.90421.9072-15.009010.00
3612006.08.30 16:51buy1810.101.90461.90311.9061
3622006.08.30 17:00t/p1810.101.90611.90311.906115.009025.00
3632006.08.31 16:35buy1820.101.90191.90041.9034
3642006.08.31 16:53t/p1820.101.90341.90041.903415.009040.00
3652006.08.31 16:53buy1830.101.90391.90241.9054
3662006.08.31 17:00s/l1830.101.90241.90241.9054-15.009025.00
3672006.09.01 16:35buy1840.101.90111.89961.9026
3682006.09.01 16:35s/l1840.101.89961.89961.9026-15.009010.00
3692006.09.01 16:35buy1850.101.90001.89851.9015
3702006.09.01 16:42t/p1850.101.90151.89851.901515.009025.00
3712006.09.01 16:42buy1860.101.90191.90041.9034
3722006.09.01 16:59t/p1860.101.90341.90041.903415.009040.00
3732006.09.01 16:59buy1870.101.90391.90241.9054
3742006.09.01 17:04s/l1870.101.90241.90241.9054-15.009025.00
3752006.09.04 16:35buy1880.101.90711.90561.9086
3762006.09.04 16:55s/l1880.101.90561.90561.9086-15.009010.00
3772006.09.04 16:55buy1890.101.90601.90451.9075
3782006.09.04 17:00s/l1890.101.90451.90451.9075-15.008995.00
3792006.09.05 16:35buy1900.101.89321.89171.8947
3802006.09.05 16:56s/l1900.101.89171.89171.8947-15.008980.00
3812006.09.05 16:56buy1910.101.89201.89051.8935
3822006.09.05 17:10t/p1910.101.89351.89051.893515.008995.00
3832006.09.06 16:35buy1920.101.88181.88031.8833
3842006.09.06 16:43s/l1920.101.88031.88031.8833-15.008980.00
3852006.09.06 16:43buy1930.101.88071.87921.8822
3862006.09.06 19:56t/p1930.101.88221.87921.882215.008995.00
3872006.09.07 16:35buy1940.101.87481.87331.8763
3882006.09.07 16:38s/l1940.101.87331.87331.8763-15.008980.00
3892006.09.07 16:38buy1950.101.87371.87221.8752
3902006.09.07 17:09t/p1950.101.87521.87221.875215.008995.00
3912006.09.08 16:35buy1960.101.86471.86321.8662
3922006.09.08 17:36t/p1960.101.86621.86321.866215.009010.00
3932006.09.11 16:35buy1970.101.86151.86001.8630
3942006.09.11 16:53t/p1970.101.86301.86001.863015.009025.00
3952006.09.11 16:53buy1980.101.86341.86191.8649
3962006.09.11 16:53s/l1980.101.86191.86191.8649-15.009010.00
3972006.09.11 16:53buy1990.101.86211.86061.8636
3982006.09.11 16:53s/l1990.101.86061.86061.8636-15.008995.00
3992006.09.11 16:53buy2000.101.86091.85941.8624
4002006.09.11 16:54t/p2000.101.86241.85941.862415.009010.00
4012006.09.11 16:54buy2010.101.86291.86141.8644
4022006.09.11 16:55s/l2010.101.86141.86141.8644-15.008995.00
4032006.09.11 16:55buy2020.101.86181.86031.8633
4042006.09.11 17:21t/p2020.101.86331.86031.863315.009010.00
4052006.09.12 16:35buy2030.101.87341.87191.8749
4062006.09.12 16:49t/p2030.101.87491.87191.874915.009025.00
4072006.09.12 16:49buy2040.101.87541.87391.8769
4082006.09.12 16:49s/l2040.101.87391.87391.8769-15.009010.00
4092006.09.12 16:49buy2050.101.87421.87271.8757
4102006.09.12 16:52t/p2050.101.87571.87271.875715.009025.00
4112006.09.12 16:52buy2060.101.87631.87481.8778
4122006.09.12 17:03s/l2060.101.87481.87481.8778-15.009010.00
4132006.09.13 16:35buy2070.101.87471.87321.8762
4142006.09.13 17:47t/p2070.101.87621.87321.876215.009025.00
4152006.09.14 16:35buy2080.101.88871.88721.8902
4162006.09.14 16:53t/p2080.101.89021.88721.890215.009040.00
4172006.09.14 16:53buy2090.101.89061.88911.8921
4182006.09.14 16:55s/l2090.101.88911.88911.8921-15.009025.00
4192006.09.14 16:55buy2100.101.88941.88791.8909
4202006.09.14 16:57t/p2100.101.89091.88791.890915.009040.00
4212006.09.14 16:57buy2110.101.89131.88981.8928
4222006.09.14 17:05s/l2110.101.88981.88981.8928-15.009025.00
4232006.09.15 16:35buy2120.101.87761.87611.8791
4242006.09.15 19:06s/l2120.101.87611.87611.8791-15.009010.00
4252006.09.18 16:35buy2130.101.87771.87621.8792
4262006.09.18 17:17s/l2130.101.87621.87621.8792-15.008995.00
4272006.09.19 16:35buy2140.101.88761.88611.8891
4282006.09.19 17:01s/l2140.101.88611.88611.8891-15.008980.00
4292006.09.20 16:35buy2150.101.88791.88641.8894
4302006.09.20 17:20t/p2150.101.88941.88641.889415.008995.00
4312006.09.21 16:35buy2160.101.89651.89501.8980
4322006.09.21 17:05t/p2160.101.89801.89501.898015.009010.00
4332006.09.22 16:35buy2170.101.90231.90081.9038
4342006.09.22 17:34s/l2170.101.90081.90081.9038-15.008995.00
4352006.09.25 16:35buy2180.101.89981.89831.9013
4362006.09.25 16:51s/l2180.101.89831.89831.9013-15.008980.00
4372006.09.25 16:51buy2190.101.89851.89701.9000
4382006.09.25 17:04t/p2190.101.90001.89701.900015.008995.00
4392006.09.26 16:35buy2200.101.89551.89401.8970
4402006.09.26 16:45s/l2200.101.89401.89401.8970-15.008980.00
4412006.09.26 16:45buy2210.101.89431.89281.8958
4422006.09.26 17:07t/p2210.101.89581.89281.895815.008995.00
4432006.09.27 16:35buy2220.101.88671.88521.8882
4442006.09.27 16:59t/p2220.101.88821.88521.888215.009010.00
4452006.09.27 16:59buy2230.101.88861.88711.8901
4462006.09.27 17:05s/l2230.101.88711.88711.8901-15.008995.00
4472006.09.28 16:35buy2240.101.87391.87241.8754
4482006.09.28 16:46s/l2240.101.87241.87241.8754-15.008980.00
4492006.09.28 16:46buy2250.101.87271.87121.8742
4502006.09.28 17:01t/p2250.101.87421.87121.874215.008995.00
4512006.09.29 16:35buy2260.101.86501.86351.8665
4522006.09.29 16:57t/p2260.101.86651.86351.866515.009010.00
4532006.09.29 16:57buy2270.101.86701.86551.8685
4542006.09.29 17:01t/p2270.101.86851.86551.868515.009025.00
4552006.10.02 16:35buy2280.101.88611.88461.8876
4562006.10.02 16:48s/l2280.101.88461.88461.8876-15.009010.00
4572006.10.02 16:48buy2290.101.88501.88351.8865
4582006.10.02 17:15t/p2290.101.88651.88351.886515.009025.00
4592006.10.03 16:35buy2300.101.88911.88761.8906
4602006.10.03 17:54s/l2300.101.88761.88761.8906-15.009010.00
4612006.10.04 16:35buy2310.101.88511.88361.8866
4622006.10.04 17:15s/l2310.101.88361.88361.8866-15.008995.00
4632006.10.05 16:35buy2320.101.87671.87521.8782
4642006.10.05 18:07t/p2320.101.87821.87521.878215.009010.00
4652006.10.06 16:35buy2330.101.86971.86821.8712
4662006.10.06 16:36s/l2330.101.86821.86821.8712-15.008995.00
4672006.10.06 16:36buy2340.101.86851.86701.8700
4682006.10.06 17:01t/p2340.101.87001.86701.870015.009010.00
4692006.10.09 16:35buy2350.101.86451.86301.8660
4702006.10.09 17:14t/p2350.101.86601.86301.866015.009025.00
4712006.10.10 16:35buy2360.101.85361.85211.8551
4722006.10.10 16:53t/p2360.101.85511.85211.855115.009040.00
4732006.10.10 16:53buy2370.101.85551.85401.8570
4742006.10.10 17:46s/l2370.101.85401.85401.8570-15.009025.00
4752006.10.11 16:35buy2380.101.85551.85401.8570
4762006.10.11 16:49t/p2380.101.85701.85401.857015.009040.00
4772006.10.11 16:49buy2390.101.85741.85591.8589
4782006.10.11 17:01s/l2390.101.85591.85591.8589-15.009025.00
4792006.10.12 16:35buy2400.101.85681.85531.8583
4802006.10.12 16:43s/l2400.101.85531.85531.8583-15.009010.00
4812006.10.12 16:43buy2410.101.85571.85421.8572
4822006.10.12 19:36t/p2410.101.85721.85421.857215.009025.00
4832006.10.13 16:35buy2420.101.85491.85341.8564
4842006.10.13 18:08t/p2420.101.85641.85341.856415.009040.00
4852006.10.16 16:35buy2430.101.86191.86041.8634
4862006.10.16 16:49s/l2430.101.86041.86041.8634-15.009025.00
4872006.10.16 16:49buy2440.101.86081.85931.8623
4882006.10.16 18:30s/l2440.101.85931.85931.8623-15.009010.00
4892006.10.17 16:35buy2450.101.87081.86931.8723
4902006.10.17 16:59s/l2450.101.86931.86931.8723-15.008995.00
4912006.10.17 16:59buy2460.101.86971.86821.8712
4922006.10.17 17:26t/p2460.101.87121.86821.871215.009010.00
4932006.10.18 16:35buy2470.101.86831.86681.8698
4942006.10.18 16:43s/l2470.101.86681.86681.8698-15.008995.00
4952006.10.18 16:43buy2480.101.86721.86571.8687
4962006.10.18 19:17t/p2480.101.86871.86571.868715.009010.00
4972006.10.19 16:35buy2490.101.87441.87291.8759
4982006.10.19 16:36t/p2490.101.87591.87291.875915.009025.00
4992006.10.19 16:36buy2500.101.87631.87481.8778
5002006.10.19 18:00t/p2500.101.87781.87481.877815.009040.00
5012006.10.20 16:35buy2510.101.88131.87981.8828
5022006.10.20 16:56s/l2510.101.87981.87981.8828-15.009025.00
5032006.10.20 16:56buy2520.101.88021.87871.8817
5042006.10.20 17:09t/p2520.101.88171.87871.881715.009040.00
5052006.10.23 16:35buy2530.101.87021.86871.8717
5062006.10.23 16:59t/p2530.101.87171.86871.871715.009055.00
5072006.10.23 16:59buy2540.101.87211.87061.8736
5082006.10.23 21:00t/p2540.101.87361.87061.873615.009070.00
5092006.10.24 16:35buy2550.101.87131.86981.8728
5102006.10.24 17:11t/p2550.101.87281.86981.872815.009085.00
5112006.10.25 16:35buy2560.101.87721.87571.8787
5122006.10.25 19:21s/l2560.101.87571.87571.8787-15.009070.00
5132006.10.26 16:35buy2570.101.88821.88671.8897
5142006.10.26 16:53s/l2570.101.88671.88671.8897-15.009055.00
5152006.10.26 16:53buy2580.101.88711.88561.8886
5162006.10.26 18:22t/p2580.101.88861.88561.888615.009070.00
5172006.10.27 16:35buy2590.101.89921.89771.9007
5182006.10.27 16:56s/l2590.101.89771.89771.9007-15.009055.00
5192006.10.27 16:56buy2600.101.89811.89661.8996
5202006.10.27 16:59s/l2600.101.89661.89661.8996-15.009040.00
5212006.10.27 16:59buy2610.101.89701.89551.8985
5222006.10.30 00:00swap close2610.101.89621.89551.8985-8.009032.00
5232006.10.30 00:00swap open2620.101.8962381.89551.8985
5242006.10.30 00:23s/l2620.101.89551.89551.8985-7.389024.62
5252006.10.30 16:35buy2630.101.90141.89991.9029
5262006.10.30 23:21s/l2630.101.89991.89991.9029-15.009009.62
5272006.10.31 16:35buy2640.101.90931.90781.9108
5282006.10.31 16:53s/l2640.101.90781.90781.9108-15.008994.62
5292006.10.31 16:53buy2650.101.90821.90671.9097
5302006.11.01 00:00swap close2650.101.90761.90671.9097-6.008988.62
5312006.11.01 00:00swap open2660.101.9076381.90671.9097
5322006.11.01 04:01s/l2660.101.90671.90671.9097-9.388979.24
5332006.11.01 16:35buy2670.101.91051.90901.9120
5342006.11.01 16:38s/l2670.101.90901.90901.9120-15.008964.24
5352006.11.01 16:38buy2680.101.90941.90791.9109
5362006.11.01 16:51s/l2680.101.90791.90791.9109-15.008949.24
5372006.11.01 16:51buy2690.101.90811.90661.9096
5382006.11.01 16:52s/l2690.101.90661.90661.9096-15.008934.24
5392006.11.01 16:52buy2700.101.90691.90541.9084
5402006.11.01 17:35t/p2700.101.90841.90541.908415.008949.24
5412006.11.02 16:35buy2710.101.90851.90701.9100
5422006.11.02 16:51s/l2710.101.90701.90701.9100-15.008934.24
5432006.11.02 16:51buy2720.101.90721.90571.9087
5442006.11.02 17:31t/p2720.101.90871.90571.908715.008949.24
5452006.11.03 16:35buy2730.101.89891.89741.9004
5462006.11.03 16:59t/p2730.101.90041.89741.900415.008964.24
5472006.11.03 16:59buy2740.101.90091.89941.9024
5482006.11.03 18:15s/l2740.101.89941.89941.9024-15.008949.24
5492006.11.06 16:35buy2750.101.89651.89501.8980
5502006.11.06 23:15t/p2750.101.89801.89501.898015.008964.24
5512006.11.07 16:35buy2760.101.91211.91061.9136
5522006.11.07 16:37s/l2760.101.91061.91061.9136-15.008949.24
5532006.11.07 16:37buy2770.101.91101.90951.9125
5542006.11.07 16:51s/l2770.101.90951.90951.9125-15.008934.24
5552006.11.07 16:51buy2780.101.90991.90841.9114
5562006.11.07 16:54s/l2780.101.90841.90841.9114-15.008919.24
5572006.11.07 16:54buy2790.101.90881.90731.9103
5582006.11.07 20:28s/l2790.101.90731.90731.9103-15.008904.24
5592006.11.08 16:35buy2800.101.90311.90161.9046
5602006.11.08 17:06t/p2800.101.90461.90161.904615.008919.24
5612006.11.09 16:35buy2810.101.90241.90091.9039
5622006.11.09 16:49s/l2810.101.90091.90091.9039-15.008904.24
5632006.11.09 16:49buy2820.101.90121.89971.9027
5642006.11.09 16:54s/l2820.101.89971.89971.9027-15.008889.24
5652006.11.09 16:54buy2830.101.90001.89851.9015
5662006.11.09 16:59s/l2830.101.89851.89851.9015-15.008874.24
5672006.11.09 16:59buy2840.101.89891.89741.9004
5682006.11.09 17:03t/p2840.101.90041.89741.900415.008889.24
5692006.11.10 16:35buy2850.101.91451.91301.9160
5702006.11.10 16:48s/l2850.101.91301.91301.9160-15.008874.24
5712006.11.10 16:48buy2860.101.91321.91171.9147
5722006.11.10 16:52s/l2860.101.91171.91171.9147-15.008859.24
5732006.11.10 16:52buy2870.101.91181.91031.9133
5742006.11.10 17:30t/p2870.101.91331.91031.913315.008874.24
5752006.11.13 16:35buy2880.101.90051.89901.9020
5762006.11.13 16:46t/p2880.101.90201.89901.902015.008889.24
5772006.11.13 16:46buy2890.101.90241.90091.9039
5782006.11.13 18:35s/l2890.101.90091.90091.9039-15.008874.24
5792006.11.14 16:35buy2900.101.89461.89311.8961
5802006.11.14 16:39s/l2900.101.89311.89311.8961-15.008859.24
5812006.11.14 16:39buy2910.101.89351.89201.8950
5822006.11.14 17:29t/p2910.101.89501.89201.895015.008874.24
5832006.11.15 16:35buy2920.101.88731.88581.8888
5842006.11.15 16:53s/l2920.101.88581.88581.8888-15.008859.24
5852006.11.15 16:53buy2930.101.88621.88471.8877
5862006.11.15 17:30t/p2930.101.88771.88471.887715.008874.24
5872006.11.16 16:35buy2940.101.88901.88751.8905
5882006.11.16 18:00t/p2940.101.89051.88751.890515.008889.24
5892006.11.17 16:35buy2950.101.89561.89411.8971
5902006.11.17 16:55s/l2950.101.89411.89411.8971-15.008874.24
5912006.11.17 16:55buy2960.101.89451.89301.8960
5922006.11.17 17:45s/l2960.101.89301.89301.8960-15.008859.24
5932006.11.20 16:35buy2970.101.89781.89631.8993
5942006.11.20 16:52s/l2970.101.89631.89631.8993-15.008844.24
5952006.11.20 16:52buy2980.101.89671.89521.8982
5962006.11.21 00:00swap close2980.101.89721.89521.89825.008849.24
5972006.11.21 00:00swap open2990.101.8972381.89521.8982
5982006.11.21 01:14t/p2990.101.89821.89521.89829.628858.86
5992006.11.21 16:35buy3000.101.89901.89751.9005
6002006.11.21 18:28s/l3000.101.89751.89751.9005-15.008843.86
6012006.11.22 16:35buy3010.101.91531.91381.9168
6022006.11.22 16:58s/l3010.101.91381.91381.9168-15.008828.86
6032006.11.22 16:58buy3020.101.91421.91271.9157
6042006.11.22 18:43s/l3020.101.91271.91271.9157-15.008813.86
6052006.11.23 16:35buy3030.101.91571.91421.9172
6062006.11.24 00:00swap close3030.101.91551.91421.9172-2.008811.86
6072006.11.24 00:00swap open3040.101.9155381.91421.9172
6082006.11.24 08:51t/p3040.101.91721.91421.917216.628828.48
6092006.11.24 16:35buy3050.101.93301.93151.9345
6102006.11.24 16:39s/l3050.101.93151.93151.9345-15.008813.48
6112006.11.24 16:39buy3060.101.93181.93031.9333
6122006.11.24 17:44s/l3060.101.93031.93031.9333-15.008798.48
6132006.11.27 16:35buy3070.101.93811.93661.9396
6142006.11.27 16:43s/l3070.101.93661.93661.9396-15.008783.48
6152006.11.27 16:43buy3080.101.93701.93551.9385
6162006.11.27 19:37t/p3080.101.93851.93551.938515.008798.48
6172006.11.28 16:35buy3090.101.94801.94651.9495
6182006.11.28 17:03s/l3090.101.94651.94651.9495-15.008783.48
6192006.11.29 16:35buy3100.101.95011.94861.9516
6202006.11.29 17:02s/l3100.101.94861.94861.9516-15.008768.48
6212006.11.30 16:35buy3110.101.96341.96191.9649
6222006.11.30 16:57t/p3110.101.96491.96191.964915.008783.48
6232006.11.30 16:57buy3120.101.96581.96431.9673
6242006.11.30 16:59t/p3120.101.96731.96431.967315.008798.48
6252006.11.30 16:59buy3130.101.96771.96621.9692
6262006.11.30 17:05s/l3130.101.96621.96621.9692-15.008783.48
6272006.12.01 16:35buy3140.101.98031.97881.9818
6282006.12.01 16:35t/p3140.101.98181.97881.981815.008798.48
6292006.12.01 16:35buy3150.101.98221.98071.9837
6302006.12.01 16:37t/p3150.101.98371.98071.983715.008813.48
6312006.12.01 16:37buy3160.101.98431.98281.9858
6322006.12.01 16:41s/l3160.101.98281.98281.9858-15.008798.48
6332006.12.01 16:41buy3170.101.98321.98171.9847
6342006.12.01 16:43s/l3170.101.98171.98171.9847-15.008783.48
6352006.12.01 16:43buy3180.101.98201.98051.9835
6362006.12.01 16:49t/p3180.101.98351.98051.983515.008798.48
6372006.12.01 16:49buy3190.101.98391.98241.9854
6382006.12.01 16:55s/l3190.101.98241.98241.9854-15.008783.48
6392006.12.01 16:55buy3200.101.98281.98131.9843
6402006.12.01 16:56s/l3200.101.98131.98131.9843-15.008768.48
6412006.12.01 16:56buy3210.101.98171.98021.9832
6422006.12.01 17:11s/l3210.101.98021.98021.9832-15.008753.48
6432006.12.04 16:35buy3220.101.97591.97441.9774
6442006.12.04 16:43t/p3220.101.97741.97441.977415.008768.48
6452006.12.04 16:43buy3230.101.97781.97631.9793
6462006.12.04 17:04t/p3230.101.97931.97631.979315.008783.48
6472006.12.05 16:35buy3240.101.96951.96801.9710
6482006.12.05 16:54t/p3240.101.97101.96801.971015.008798.48
6492006.12.05 16:54buy3250.101.97141.96991.9729
6502006.12.05 17:24t/p3250.101.97291.96991.972915.008813.48
6512006.12.06 16:35buy3260.101.96911.96761.9706
6522006.12.06 16:44t/p3260.101.97061.96761.970615.008828.48
6532006.12.06 16:44buy3270.101.97101.96951.9725
6542006.12.06 16:53s/l3270.101.96951.96951.9725-15.008813.48
6552006.12.06 16:53buy3280.101.96991.96841.9714
6562006.12.06 17:22s/l3280.101.96841.96841.9714-15.008798.48
6572006.12.07 16:35buy3290.101.96361.96211.9651
6582006.12.07 17:12s/l3290.101.96211.96211.9651-15.008783.48
6592006.12.08 16:35buy3300.101.96691.96541.9684
6602006.12.08 17:11t/p3300.101.96841.96541.968415.008798.48
6612006.12.11 16:35buy3310.101.95311.95161.9546
6622006.12.11 17:06t/p3310.101.95461.95161.954615.008813.48
6632006.12.12 16:35buy3320.101.96761.96611.9691
6642006.12.12 16:58s/l3320.101.96611.96611.9691-15.008798.48
6652006.12.12 16:58buy3330.101.96651.96501.9680
6662006.12.12 17:34s/l3330.101.96501.96501.9680-15.008783.48
6672006.12.13 16:35buy3340.101.96541.96391.9669
6682006.12.13 17:00t/p3340.101.96691.96391.966915.008798.48
6692006.12.14 16:35buy3350.101.95951.95801.9610
6702006.12.14 16:52t/p3350.101.96101.95801.961015.008813.48
6712006.12.14 16:52buy3360.101.96141.95991.9629
6722006.12.14 17:02t/p3360.101.96291.95991.962915.008828.48
6732006.12.15 16:35buy3370.101.95071.94921.9522
6742006.12.15 16:40t/p3370.101.95221.94921.952215.008843.48
6752006.12.15 16:40buy3380.101.95281.95131.9543
6762006.12.15 16:49s/l3380.101.95131.95131.9543-15.008828.48
6772006.12.15 16:49buy3390.101.95171.95021.9532
6782006.12.15 17:32t/p3390.101.95321.95021.953215.008843.48
6792006.12.18 16:35buy3400.101.94481.94331.9463
6802006.12.18 17:23t/p3400.101.94631.94331.946315.008858.48
6812006.12.19 16:35buy3410.101.96241.96091.9639
6822006.12.19 17:14t/p3410.101.96391.96091.963915.008873.48
6832006.12.20 16:35buy3420.101.96971.96821.9712
6842006.12.20 16:36s/l3420.101.96821.96821.9712-15.008858.48
6852006.12.20 16:36buy3430.101.96861.96711.9701
6862006.12.20 16:37s/l3430.101.96711.96711.9701-15.008843.48
6872006.12.20 16:37buy3440.101.96751.96601.9690
6882006.12.20 16:53s/l3440.101.96601.96601.9690-15.008828.48
6892006.12.20 16:53buy3450.101.96641.96491.9679
6902006.12.20 17:46s/l3450.101.96491.96491.9679-15.008813.48
6912006.12.21 16:35buy3460.101.95891.95741.9604
6922006.12.21 16:41t/p3460.101.96041.95741.960415.008828.48
6932006.12.21 16:41buy3470.101.96081.95931.9623
6942006.12.21 18:00t/p3470.101.96231.95931.962315.008843.48
6952006.12.22 16:35buy3480.101.95931.95781.9608
6962006.12.22 16:49s/l3480.101.95781.95781.9608-15.008828.48
6972006.12.22 16:49buy3490.101.95811.95661.9596
6982006.12.22 16:59t/p3490.101.95961.95661.959615.008843.48
6992006.12.22 16:59buy3500.101.96011.95861.9616
7002006.12.22 17:18t/p3500.101.96161.95861.961615.008858.48
7012006.12.26 16:35buy3510.101.95801.95651.9595
7022006.12.26 16:57s/l3510.101.95651.95651.9595-15.008843.48
7032006.12.26 16:57buy3520.101.95691.95541.9584
7042006.12.26 18:12s/l3520.101.95541.95541.9584-15.008828.48
7052006.12.27 16:35buy3530.101.95601.95451.9575
7062006.12.27 23:11t/p3530.101.95751.95451.957515.008843.48
7072006.12.28 16:35buy3540.101.95991.95841.9614
7082006.12.28 16:46s/l3540.101.95841.95841.9614-15.008828.48
7092006.12.28 16:46buy3550.101.95851.95701.9600
7102006.12.28 17:20t/p3550.101.96001.95701.960015.008843.48
7112006.12.29 16:35buy3560.101.95881.95731.9603
7122006.12.29 16:46s/l3560.101.95731.95731.9603-15.008828.48
7132006.12.29 16:46buy3570.101.95771.95621.9592
7142006.12.29 22:27t/p3570.101.95921.95621.959215.008843.48
7152007.01.02 16:35buy3580.101.97131.96981.9728
7162007.01.02 17:00t/p3580.101.97281.96981.972815.008858.48
7172007.01.03 16:35buy3590.101.95201.95051.9535
7182007.01.03 16:47t/p3590.101.95351.95051.953515.008873.48
7192007.01.03 16:47buy3600.101.95391.95241.9554
7202007.01.03 16:50s/l3600.101.95241.95241.9554-15.008858.48
7212007.01.03 16:50buy3610.101.95281.95131.9543
7222007.01.03 17:08s/l3610.101.95131.95131.9543-15.008843.48
7232007.01.04 16:35buy3620.101.94431.94281.9458
7242007.01.04 16:43t/p3620.101.94581.94281.945815.008858.48
7252007.01.04 16:43buy3630.101.94621.94471.9477
7262007.01.04 16:46s/l3630.101.94471.94471.9477-15.008843.48
7272007.01.04 16:46buy3640.101.94511.94361.9466
7282007.01.04 17:12s/l3640.101.94361.94361.9466-15.008828.48
7292007.01.05 16:35buy3650.101.93161.93011.9331
7302007.01.05 16:50s/l3650.101.93011.93011.9331-15.008813.48
7312007.01.05 16:50buy3660.101.93051.92901.9320
7322007.01.05 16:52s/l3660.101.92901.92901.9320-15.008798.48
7332007.01.05 16:52buy3670.101.92941.92791.9309
7342007.01.05 16:56s/l3670.101.92791.92791.9309-15.008783.48
7352007.01.05 16:56buy3680.101.92831.92681.9298
7362007.01.05 16:57s/l3680.101.92681.92681.9298-15.008768.48
7372007.01.05 16:57buy3690.101.92721.92571.9287
7382007.01.05 17:20t/p3690.101.92871.92571.928715.008783.48
7392007.01.08 16:35buy3700.101.93531.93381.9368
7402007.01.08 17:23s/l3700.101.93381.93381.9368-15.008768.48
7412007.01.09 16:35buy3710.101.94121.93971.9427
7422007.01.09 16:37s/l3710.101.93971.93971.9427-15.008753.48
7432007.01.09 16:37buy3720.101.94001.93851.9415
7442007.01.09 21:54s/l3720.101.93851.93851.9415-15.008738.48
7452007.01.10 16:35buy3730.101.93321.93171.9347
7462007.01.10 16:58t/p3730.101.93471.93171.934715.008753.48
7472007.01.10 16:58buy3740.101.93511.93361.9366
7482007.01.10 17:22s/l3740.101.93361.93361.9366-15.008738.48
7492007.01.11 16:35buy3750.101.94041.93891.9419
7502007.01.11 17:05t/p3750.101.94191.93891.941915.008753.48
7512007.01.12 16:35buy3760.101.95961.95811.9611
7522007.01.12 17:02s/l3760.101.95811.95811.9611-15.008738.48
7532007.01.15 16:36buy3770.101.96391.96241.9654
7542007.01.15 16:47t/p3770.101.96541.96241.965415.008753.48
7552007.01.15 16:47buy3780.101.96581.96431.9673
7562007.01.15 17:18s/l3780.101.96431.96431.9673-15.008738.48
7572007.01.16 16:35buy3790.101.96121.95971.9627
7582007.01.16 16:38s/l3790.101.95971.95971.9627-15.008723.48
7592007.01.16 16:38buy3800.101.96011.95861.9616
7602007.01.16 16:45t/p3800.101.96161.95861.961615.008738.48
7612007.01.16 16:45buy3810.101.96211.96061.9636
7622007.01.16 16:47s/l3810.101.96061.96061.9636-15.008723.48
7632007.01.16 16:47buy3820.101.96101.95951.9625
7642007.01.16 17:28t/p3820.101.96251.95951.962515.008738.48
7652007.01.17 16:35buy3830.101.97051.96901.9720
7662007.01.17 17:56t/p3830.101.97201.96901.972015.008753.48
7672007.01.18 16:35buy3840.101.97141.96991.9729
7682007.01.18 16:52t/p3840.101.97291.96991.972915.008768.48
7692007.01.18 16:52buy3850.101.97341.97191.9749
7702007.01.18 16:59s/l3850.101.97191.97191.9749-15.008753.48
7712007.01.18 16:59buy3860.101.97221.97071.9737
7722007.01.18 17:57s/l3860.101.97071.97071.9737-15.008738.48
7732007.01.19 16:35buy3870.101.97051.96901.9720
7742007.01.19 16:53t/p3870.101.97201.96901.972015.008753.48
7752007.01.19 16:53buy3880.101.97241.97091.9739
7762007.01.19 16:59t/p3880.101.97391.97091.973915.008768.48
7772007.01.19 16:59buy3890.101.97431.97281.9758
7782007.01.19 18:00t/p3890.101.97581.97281.975815.008783.48
7792007.01.22 16:35buy3900.101.97491.97341.9764
7802007.01.22 16:42s/l3900.101.97341.97341.9764-15.008768.48
7812007.01.22 16:42buy3910.101.97381.97231.9753
7822007.01.22 16:55t/p3910.101.97531.97231.975315.008783.48
7832007.01.22 16:55buy3920.101.97581.97431.9773
7842007.01.22 17:03t/p3920.101.97731.97431.977315.008798.48
7852007.01.23 16:35buy3930.101.98911.98761.9906
7862007.01.23 16:49s/l3930.101.98761.98761.9906-15.008783.48
7872007.01.23 16:49buy3940.101.98801.98651.9895
7882007.01.23 16:59s/l3940.101.98651.98651.9895-15.008768.48
7892007.01.23 16:59buy3950.101.98691.98541.9884
7902007.01.23 17:11s/l3950.101.98541.98541.9884-15.008753.48
7912007.01.24 16:35buy3960.101.96841.96691.9699
7922007.01.24 16:43s/l3960.101.96691.96691.9699-15.008738.48
7932007.01.24 16:43buy3970.101.96731.96581.9688
7942007.01.24 16:45s/l3970.101.96581.96581.9688-15.008723.48
7952007.01.24 16:45buy3980.101.96621.96471.9677
7962007.01.24 16:56s/l3980.101.96471.96471.9677-15.008708.48
7972007.01.24 16:56buy3990.101.96501.96351.9665
7982007.01.24 17:01t/p3990.101.96651.96351.966515.008723.48
7992007.01.25 16:35buy4000.101.97091.96941.9724
8002007.01.25 17:32s/l4000.101.96941.96941.9724-15.008708.48
8012007.01.26 16:35buy4010.101.95931.95781.9608
8022007.01.26 16:49s/l4010.101.95781.95781.9608-15.008693.48
8032007.01.26 16:49buy4020.101.95821.95671.9597
8042007.01.26 17:13t/p4020.101.95971.95671.959715.008708.48
8052007.01.29 16:35buy4030.101.95811.95661.9596
8062007.01.29 18:00t/p4030.101.95961.95661.959615.008723.48
8072007.01.30 16:35buy4040.101.96221.96071.9637
8082007.01.30 16:37s/l4040.101.96071.96071.9637-15.008708.48
8092007.01.30 16:37buy4050.101.96111.95961.9626
8102007.01.30 19:04t/p4050.101.96261.95961.962615.008723.48
8112007.01.31 16:35buy4060.101.95581.95431.9573
8122007.01.31 16:43t/p4060.101.95731.95431.957315.008738.48
8132007.01.31 16:43buy4070.101.95781.95631.9593
8142007.01.31 16:45t/p4070.101.95931.95631.959315.008753.48
8152007.01.31 16:45buy4080.101.95971.95821.9612
8162007.01.31 16:49s/l4080.101.95821.95821.9612-15.008738.48
8172007.01.31 16:49buy4090.101.95861.95711.9601
8182007.01.31 16:59s/l4090.101.95711.95711.9601-15.008723.48
8192007.01.31 16:59buy4100.101.95741.95591.9589
8202007.01.31 17:02t/p4100.101.95891.95591.958915.008738.48
8212007.02.01 16:35buy4110.101.97061.96911.9721
8222007.02.01 16:40s/l4110.101.96911.96911.9721-15.008723.48
8232007.02.01 16:40buy4120.101.96951.96801.9710
8242007.02.01 17:49s/l4120.101.96801.96801.9710-15.008708.48
8252007.02.02 16:35buy4130.101.96931.96781.9708
8262007.02.02 16:56s/l4130.101.96781.96781.9708-15.008693.48
8272007.02.02 16:56buy4140.101.96821.96671.9697
8282007.02.02 17:46s/l4140.101.96671.96671.9697-15.008678.48
8292007.02.05 16:35buy4150.101.95911.95761.9606
8302007.02.05 16:49t/p4150.101.96061.95761.960615.008693.48
8312007.02.05 16:49buy4160.101.96111.95961.9626
8322007.02.05 16:58s/l4160.101.95961.95961.9626-15.008678.48
8332007.02.05 16:58buy4170.101.95991.95841.9614
8342007.02.05 20:14s/l4170.101.95841.95841.9614-15.008663.48
8352007.02.06 16:35buy4180.101.96881.96731.9703
8362007.02.06 19:20t/p4180.101.97031.96731.970315.008678.48
8372007.02.07 16:35buy4190.101.96991.96841.9714
8382007.02.07 16:43s/l4190.101.96841.96841.9714-15.008663.48
8392007.02.07 16:43buy4200.101.96861.96711.9701
8402007.02.07 16:59t/p4200.101.97011.96711.970115.008678.48
8412007.02.07 16:59buy4210.101.97051.96901.9720
8422007.02.07 17:45s/l4210.101.96901.96901.9720-15.008663.48
8432007.02.08 16:35buy4220.101.95541.95391.9569
8442007.02.08 16:41t/p4220.101.95691.95391.956915.008678.48
8452007.02.08 16:41buy4230.101.95741.95591.9589
8462007.02.08 17:23t/p4230.101.95891.95591.958915.008693.48
8472007.02.09 16:35buy4240.101.94751.94601.9490
8482007.02.09 16:57t/p4240.101.94901.94601.949015.008708.48
8492007.02.09 16:57buy4250.101.94941.94791.9509
8502007.02.09 17:01s/l4250.101.94791.94791.9509-15.008693.48
8512007.02.12 16:35buy4260.101.94751.94601.9490
8522007.02.12 17:06t/p4260.101.94901.94601.949015.008708.48
8532007.02.13 16:35buy4270.101.94291.94141.9444
8542007.02.13 18:04t/p4270.101.94441.94141.944415.008723.48
8552007.02.14 16:35buy4280.101.96271.96121.9642
8562007.02.14 16:56s/l4280.101.96121.96121.9642-15.008708.48
8572007.02.14 16:56buy4290.101.96151.96001.9630
8582007.02.14 17:49t/p4290.101.96301.96001.963015.008723.48