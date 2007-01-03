|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|30 Минут (M30) 2007.01.02 08:00 - 2007.02.08 00:00 (2007.01.02 - 2007.02.08)
|Модель
|Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
|Параметры
|StopLoss=40; Lots=0.1; TrailingStop=20; Start_Entry=5; Stop_Entry=17; ShortEma=16; LongEma=62; D1_Period=1440;
|Баров в истории
|2272
|Смоделировано тиков
|123911
|Качество моделирования
|90.00%
|Начальный депозит
|3000.00
|Чистая прибыль
|-582.76
|Общая прибыль
|200.72
|Общий убыток
|-783.48
|Прибыльность
|0.26
|Матожидание выигрыша
|-6.40
|Абсолютная просадка
|628.12
|Максимальная просадка
|658.12 (21.72%)
|Относительная просадка
|21.72% (658.12)
|Всего сделок
|91
|Короткие позиции (% выигравших)
|37 (89.19%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|54 (79.63%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|76 (83.52%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|15 (16.48%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|49.00
|убыточная сделка
|-73.64
|Средняя
|прибыльная сделка
|2.64
|убыточная сделка
|-52.23
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|17 (72.00)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|2 (-113.64)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|72.00 (17)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-113.64 (2)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|7
|непрерывный проигрыш
|1
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Лоты
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1
|2007.01.03 05:00
|buy
|1
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|1.3248
|1.3305
|-42.00
|2958.00
|3
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|2
|0.10
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|4
|2007.01.04 10:31
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|2
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|1.3109
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|5
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|8
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|9
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|10
|0.10
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|1.3219
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|20
|2007.01.04 13:23
|t/p
|10
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|2007.01.04 14:02
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|12
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|25
|2007.01.04 14:33
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|2007.01.04 14:37
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|13
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|2007.01.04 14:39
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|14
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|2007.01.04 14:56
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|30
|2007.01.04 14:59
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|15
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|2007.01.04 16:15
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|17
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|20
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|24
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