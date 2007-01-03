Strategy Tester Report
EA_Pivot

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период30 Минут (M30) 2007.01.02 08:00 - 2007.02.08 00:00 (2007.01.02 - 2007.02.08)
МодельВсе тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
ПараметрыStopLoss=40; Lots=0.1; TrailingStop=20; Start_Entry=5; Stop_Entry=17; ShortEma=16; LongEma=62; D1_Period=1440;
Баров в истории2272Смоделировано тиков123911Качество моделирования90.00%
Начальный депозит3000.00
Чистая прибыль-582.76Общая прибыль200.72Общий убыток-783.48
Прибыльность0.26Матожидание выигрыша-6.40
Абсолютная просадка628.12Максимальная просадка658.12 (21.72%)Относительная просадка21.72% (658.12)
Всего сделок91Короткие позиции (% выигравших)37 (89.19%)Длинные позиции (% выигравших)54 (79.63%)
Прибыльные сделки (% от всех)76 (83.52%)Убыточные сделки (% от всех)15 (16.48%)
Самая большаяприбыльная сделка49.00убыточная сделка-73.64
Средняяприбыльная сделка2.64убыточная сделка-52.23
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)17 (72.00)непрерывных проигрышей (убыток)2 (-113.64)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)72.00 (17)непрерывный убыток (число проигрышей)-113.64 (2)
Среднийнепрерывный выигрыш7непрерывный проигрыш1
Graph
ВремяТипОрдерЛотыЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
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