Strategy Tester Report
xor5

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.05.21 14:00 - 2007.02.13 05:00
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
Parametersa14="------------------------------------------------------------------------------"; a12=" USE WITH H4"; a13="------------------------------------------------------------------------------"; a10="------ Settings : 1: use included EA settings; 0: use your settings"; Settings=1; a11="------------------------------------------------------------------------------"; Lots=0.02; maxtrades=4; a2="------- after a loss, the next position is increased by coeff"; a3="------- after maxtrades losses, the next = Lots or calculed with money management"; coeff=2; a4="------- use money management (1) else (0)"; mm=1; a5="------- with the maxtrades orders, maxiloss=risk% of the balance"; risk=20; a7="------- we close the position when we have SecureProfit Pips"; SecureProfit=150; a8="------- when we have MinProfit Pips, we trail the gain (trail= 20%of MinProfit) "; MinProfit=10; a9="------- maxloss Pips"; maxloss=40; trailing=20;
Bars in test16668Ticks modelled179862Modelling quality37.56%
Initial deposit1000.00
Total net profit-936.07Gross profit1029.99Gross loss-1966.06
Profit factor0.52Expected payoff-3.67
Absolute drawdown936.07Maximal drawdown949.99 (93.70%)Relative drawdown93.70% (949.99)
Total trades255Short positions (won %)131 (36.64%)Long positions (won %)124 (38.71%)
Profit trades (% of total)96 (37.65%)Loss trades (% of total)159 (62.35%)
Largestprofit trade56.80loss trade-71.45
Averageprofit trade10.73loss trade-12.37
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (27.13)consecutive losses (loss in money)8 (-135.15)
Maximalconsecutive profit (count of wins)59.90 (2)consecutive loss (count of losses)-140.64 (5)
Averageconsecutive wins1consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.05.21 14:00sell10.021.20390.00000.0000
22004.05.24 01:25close10.021.20060.00000.00006.721006.72
32004.05.24 01:25buy20.021.20060.00000.0000
42004.05.24 03:25close20.021.19620.00000.0000-8.80997.92
52004.05.24 03:25buy30.041.19640.00000.0000
62004.05.24 20:10close30.041.20040.00000.000016.001013.92
72004.05.24 20:10sell40.021.20040.00000.0000
82004.05.25 07:40close40.021.20450.00000.0000-8.081005.84
92004.05.25 07:40sell50.041.20430.00000.0000
102004.05.25 10:45close50.041.20820.00000.0000-15.60990.24
112004.05.25 10:45sell60.081.20800.00000.0000
122004.05.25 14:40close60.081.21190.00000.0000-31.20959.04
132004.05.25 14:40buy70.161.21190.00000.0000
142004.05.26 17:05close70.161.20770.00000.0000-68.25890.79
152004.05.26 17:05buy80.021.20790.00000.0000
162004.05.26 21:30close80.021.21050.00000.00005.20895.99
172004.05.26 21:30buy90.021.21070.00000.0000
182004.05.27 06:10close90.021.21350.00000.00005.21901.20
192004.05.27 06:10sell100.021.21350.00000.0000
202004.05.27 09:50close100.021.21780.00000.0000-8.60892.60
212004.05.27 09:50sell110.041.21760.00000.0000
222004.05.27 14:25close110.041.22160.00000.0000-16.00876.60
232004.05.27 14:25sell120.081.22140.00000.0000
242004.05.27 15:20close120.081.22570.00000.0000-34.40842.20
252004.05.27 15:20buy130.161.22570.00000.0000
262004.05.28 16:40close130.161.22130.00000.0000-71.45770.75
272004.05.28 16:40buy140.011.22150.00000.0000
282004.05.31 22:30close140.011.21760.00000.0000-3.97766.78
292004.05.31 22:30buy150.021.21780.00000.0000
302004.06.01 08:30close150.021.22180.00000.00007.87774.65
312004.06.01 08:30sell160.011.22180.00000.0000
322004.06.01 08:50close160.011.22640.00000.0000-4.60770.05
332004.06.01 08:50buy170.021.22640.00000.0000
342004.06.01 09:25close170.021.22170.00000.0000-9.40760.65
352004.06.01 09:25sell180.041.22170.00000.0000
362004.06.01 09:50close180.041.22570.00000.0000-16.00744.65
372004.06.01 09:50buy190.081.22570.00000.0000
382004.06.01 15:05close190.081.22150.00000.0000-33.60711.05
392004.06.01 15:05sell200.011.22150.00000.0000
402004.06.01 15:40close200.011.22550.00000.0000-4.00707.05
412004.06.01 15:40buy210.021.22550.00000.0000
422004.06.01 16:05close210.021.21880.00000.0000-13.40693.65
432004.06.01 16:05sell220.041.21880.00000.0000
442004.06.01 16:35close220.041.22320.00000.0000-17.60676.05
452004.06.01 16:35buy230.081.22320.00000.0000
462004.06.02 09:10close230.081.22690.00000.000029.08705.13
472004.06.02 09:10sell240.011.22690.00000.0000
482004.06.02 20:05close240.011.22350.00000.00003.40708.53
492004.06.02 20:05buy250.011.22350.00000.0000
502004.06.03 03:15close250.011.21880.00000.0000-4.90703.63
512004.06.03 03:15sell260.021.21880.00000.0000
522004.06.03 11:05close260.021.22350.00000.0000-9.40694.23
532004.06.03 11:05sell270.041.22330.00000.0000
542004.06.04 14:20close270.041.22820.00000.0000-19.36674.87
552004.06.04 14:20sell280.081.22800.00000.0000
562004.06.04 14:40close280.081.22090.00000.000056.80731.67
572004.06.04 14:40buy290.011.22090.00000.0000
582004.06.04 15:20close290.011.22400.00000.00003.10734.77
592004.06.04 15:20sell300.011.22400.00000.0000
602004.06.04 18:40close300.011.22880.00000.0000-4.80729.97
612004.06.04 18:40sell310.021.22860.00000.0000
622004.06.07 01:25close310.021.23310.00000.0000-8.88721.08
632004.06.07 01:25buy320.041.23310.00000.0000
642004.06.08 02:10close320.041.22910.00000.0000-16.26704.82
652004.06.08 02:10buy330.081.22930.00000.0000
662004.06.08 08:30close330.081.23300.00000.000029.60734.42
672004.06.08 08:30sell340.011.23300.00000.0000
682004.06.08 14:25close340.011.23040.00000.00002.60737.02
692004.06.08 14:25buy350.011.23040.00000.0000
702004.06.08 15:50close350.011.22590.00000.0000-4.50732.52
712004.06.08 15:50buy360.021.22610.00000.0000
722004.06.09 05:50close360.021.22190.00000.0000-8.53723.99
732004.06.09 05:50buy370.041.22210.00000.0000
742004.06.09 12:25close370.041.21740.00000.0000-18.80705.19
752004.06.09 12:25buy380.081.21760.00000.0000
762004.06.09 16:40close380.081.21100.00000.0000-52.80652.39
772004.06.09 16:40sell390.011.21100.00000.0000
782004.06.09 18:59close390.011.20810.00000.00002.90655.29
792004.06.09 18:59buy400.011.20810.00000.0000
802004.06.09 20:40close400.011.20410.00000.0000-4.00651.29
812004.06.09 20:40sell410.021.20410.00000.0000
822004.06.10 15:35close410.021.20860.00000.0000-8.65642.65
832004.06.10 15:35sell420.041.20840.00000.0000
842004.06.11 07:10close420.041.20280.00000.000022.64665.28
852004.06.11 07:10buy430.011.20280.00000.0000
862004.06.11 08:50close430.011.19770.00000.0000-5.10660.18
872004.06.11 08:50sell440.021.19770.00000.0000
882004.06.11 10:05close440.021.20190.00000.0000-8.40651.78
892004.06.11 10:05buy450.041.20190.00000.0000
902004.06.14 00:00close450.041.19740.00000.0000-18.26633.52
912004.06.14 00:00buy460.081.19760.00000.0000
922004.06.14 12:40close460.081.20040.00000.000022.40655.92
932004.06.14 12:40sell470.011.20040.00000.0000
942004.06.14 14:45close470.011.20730.00000.0000-6.90649.02
952004.06.14 14:45sell480.021.20710.00000.0000
962004.06.15 14:05close480.021.21180.00000.0000-9.28639.74
972004.06.15 14:05sell490.041.21160.00000.0000
982004.06.15 15:30close490.041.20850.00000.000012.40652.14
992004.06.15 15:30sell500.011.20830.00000.0000
1002004.06.15 16:50close500.011.21270.00000.0000-4.40647.74
1012004.06.15 16:50sell510.021.21250.00000.0000
1022004.06.15 20:45close510.021.21700.00000.0000-9.00638.74
1032004.06.15 20:45buy520.041.21700.00000.0000
1042004.06.16 10:15close520.041.21170.00000.0000-21.46617.28
1052004.06.16 10:15buy530.081.21190.00000.0000
1062004.06.16 11:25close530.081.20740.00000.0000-36.00581.28
1072004.06.16 11:25buy540.011.20760.00000.0000
1082004.06.16 15:45close540.011.20340.00000.0000-4.20577.08
1092004.06.16 15:45buy550.021.20360.00000.0000
1102004.06.16 17:30close550.021.19900.00000.0000-9.20567.88
1112004.06.16 17:30sell560.041.19900.00000.0000
1122004.06.17 07:15close560.041.20290.00000.0000-14.89552.98
1132004.06.17 07:15sell570.081.20270.00000.0000
1142004.06.17 12:45close570.081.20720.00000.0000-36.00516.98
1152004.06.17 12:45sell580.011.20700.00000.0000
1162004.06.17 16:25close580.011.20340.00000.00003.60520.58
1172004.06.17 16:25sell590.011.20320.00000.0000
1182004.06.17 18:30close590.011.20770.00000.0000-4.50516.08
1192004.06.17 18:30sell600.021.20750.00000.0000
1202004.06.18 02:25close600.021.20420.00000.00006.72522.80
1212004.06.18 02:25buy610.011.20420.00000.0000
1222004.06.18 04:50close610.011.20010.00000.0000-4.10518.70
1232004.06.18 04:50buy620.021.20030.00000.0000
1242004.06.18 13:20close620.021.20430.00000.00008.00526.70
1252004.06.18 13:20sell630.011.20430.00000.0000
1262004.06.18 14:05close630.011.20870.00000.0000-4.40522.30
1272004.06.18 14:05buy640.021.20870.00000.0000
1282004.06.18 14:25close640.021.20390.00000.0000-9.60512.70
1292004.06.18 14:25sell650.041.20390.00000.0000
1302004.06.18 14:50close650.041.20960.00000.0000-22.80489.90
1312004.06.18 14:50buy660.081.20960.00000.0000
1322004.06.21 02:10close660.081.21220.00000.000020.28510.18
1332004.06.21 02:10sell670.011.21220.00000.0000
1342004.06.22 09:25close670.011.20940.00000.00002.86513.04
1352004.06.22 09:25buy680.011.20940.00000.0000
1362004.06.23 09:05close680.011.21490.00000.00005.43518.47
1372004.06.23 09:05sell690.011.21490.00000.0000
1382004.06.23 09:50close690.011.21970.00000.0000-4.80513.67
1392004.06.23 09:50buy700.021.21970.00000.0000
1402004.06.23 09:59close700.021.21540.00000.0000-8.60505.07
1412004.06.23 09:59sell710.041.21540.00000.0000
1422004.06.23 12:30close710.041.21000.00000.000021.60526.67
1432004.06.23 12:30buy720.011.21000.00000.0000
1442004.06.24 03:20close720.011.20520.00000.0000-5.00521.67
1452004.06.24 03:20buy730.021.20540.00000.0000
1462004.06.24 09:20close730.021.20860.00000.00006.40528.07
1472004.06.24 09:20sell740.011.20860.00000.0000
1482004.06.24 10:05close740.011.21370.00000.0000-5.10522.97
1492004.06.24 10:05buy750.021.21370.00000.0000
1502004.06.24 10:40close750.021.20980.00000.0000-7.80515.17
1512004.06.24 10:40sell760.041.20980.00000.0000
1522004.06.24 13:45close760.041.21440.00000.0000-18.40496.77
1532004.06.24 13:45sell770.081.21420.00000.0000
1542004.06.24 15:50close770.081.21880.00000.0000-36.80459.97
1552004.06.24 15:50buy780.011.21880.00000.0000
1562004.06.25 03:10close780.011.21470.00000.0000-4.17455.81
1572004.06.25 03:10sell790.021.21470.00000.0000
1582004.06.28 00:30close790.021.21860.00000.0000-7.68448.13
1592004.06.28 00:30sell800.041.21840.00000.0000
1602004.06.28 08:20close800.041.21510.00000.000013.20461.33
1612004.06.28 08:20sell810.011.21490.00000.0000
1622004.06.28 14:05close810.011.22110.00000.0000-6.20455.13
1632004.06.28 14:05sell820.021.22090.00000.0000
1642004.06.28 20:40close820.021.21780.00000.00006.20461.33
1652004.06.28 20:40sell830.011.21760.00000.0000
1662004.06.29 16:35close830.011.21350.00000.00004.16465.49
1672004.06.29 16:35buy840.011.21350.00000.0000
1682004.06.29 20:05close840.011.20920.00000.0000-4.30461.19
1692004.06.29 20:05buy850.021.20940.00000.0000
1702004.06.30 12:40close850.021.21200.00000.00005.07466.25
1712004.06.30 12:40sell860.011.21200.00000.0000
1722004.06.30 12:50close860.011.21710.00000.0000-5.10461.15
1732004.06.30 12:50buy870.021.21710.00000.0000
1742004.07.02 14:15close870.021.22620.00000.000017.68478.83
1752004.07.02 14:15sell880.011.22620.00000.0000
1762004.07.02 14:45close880.011.21670.00000.00009.50488.33
1772004.07.02 14:45buy890.011.21670.00000.0000
1782004.07.02 15:20close890.011.22850.00000.000011.80500.13
1792004.07.02 15:20sell900.011.22850.00000.0000
1802004.07.02 18:40close900.011.23250.00000.0000-4.00496.13
1812004.07.02 18:40buy910.021.23250.00000.0000
1822004.07.05 11:50close910.021.22840.00000.0000-8.33487.80
1832004.07.05 11:50sell920.041.22840.00000.0000
1842004.07.06 07:30close920.041.23240.00000.0000-15.76472.04
1852004.07.06 07:30sell930.081.23220.00000.0000
1862004.07.06 11:35close930.081.22960.00000.000020.80492.84
1872004.07.06 11:35sell940.011.22940.00000.0000
1882004.07.06 15:20close940.011.23340.00000.0000-4.00488.84
1892004.07.06 15:20sell950.021.23320.00000.0000
1902004.07.06 17:05close950.021.22900.00000.00008.40497.24
1912004.07.06 17:05buy960.011.22900.00000.0000
1922004.07.07 07:10close960.011.23340.00000.00004.33501.57
1932004.07.07 07:10sell970.011.23340.00000.0000
1942004.07.07 08:50close970.011.23750.00000.0000-4.10497.47
1952004.07.07 08:50sell980.021.23730.00000.0000
1962004.07.09 03:05close980.021.24240.00000.0000-9.73487.74
1972004.07.09 03:05sell990.041.24220.00000.0000
1982004.07.09 11:40close990.041.23960.00000.000010.40498.14
1992004.07.09 11:40buy1000.011.23960.00000.0000
2002004.07.13 04:50close1000.011.23530.00000.0000-4.43493.71
2012004.07.13 04:50buy1010.021.23550.00000.0000
2022004.07.13 14:20close1010.021.23090.00000.0000-9.20484.51
2032004.07.13 14:20buy1020.041.23110.00000.0000
2042004.07.13 14:50close1020.041.23490.00000.000015.20499.71
2052004.07.13 14:50sell1030.011.23490.00000.0000
2062004.07.13 18:15close1030.011.23210.00000.00002.80502.51
2072004.07.13 18:15buy1040.011.23210.00000.0000
2082004.07.14 09:45close1040.011.23520.00000.00003.03505.55
2092004.07.14 09:45sell1050.011.23520.00000.0000
2102004.07.14 13:40close1050.011.23930.00000.0000-4.10501.45
2112004.07.14 13:40sell1060.021.23910.00000.0000
2122004.07.15 10:10close1060.021.23530.00000.00007.95509.40
2132004.07.15 10:10buy1070.011.23530.00000.0000
2142004.07.16 15:25close1070.011.24200.00000.00006.63516.03
2152004.07.16 15:25sell1080.011.24200.00000.0000
2162004.07.16 15:30close1080.011.24630.00000.0000-4.30511.73
2172004.07.16 15:30buy1090.021.24630.00000.0000
2182004.07.16 15:40close1090.021.24200.00000.0000-8.60503.13
2192004.07.16 15:40sell1100.041.24200.00000.0000
2202004.07.16 16:50close1100.041.24620.00000.0000-16.80486.33
2212004.07.16 16:50buy1110.081.24620.00000.0000
2222004.07.19 11:20close1110.081.24180.00000.0000-35.72450.61
2232004.07.19 11:20sell1120.011.24180.00000.0000
2242004.07.20 08:10close1120.011.24580.00000.0000-3.94446.67
2252004.07.20 08:10sell1130.021.24560.00000.0000
2262004.07.20 13:40close1130.021.24100.00000.00009.20455.87
2272004.07.20 13:40buy1140.011.24100.00000.0000
2282004.07.20 14:45close1140.011.23670.00000.0000-4.30451.57
2292004.07.20 14:45buy1150.021.23690.00000.0000
2302004.07.20 20:30close1150.021.23230.00000.0000-9.20442.37
2312004.07.20 20:30sell1160.041.23230.00000.0000
2322004.07.21 15:20close1160.041.22870.00000.000014.64457.01
2332004.07.21 15:20buy1170.011.22870.00000.0000
2342004.07.21 16:40close1170.011.22380.00000.0000-4.90452.11
2352004.07.21 16:40buy1180.021.22400.00000.0000
2362004.07.22 15:25close1180.021.22680.00000.00005.21457.31
2372004.07.22 15:25sell1190.011.22680.00000.0000
2382004.07.23 09:05close1190.011.22420.00000.00002.66459.97
2392004.07.23 09:05buy1200.011.22420.00000.0000
2402004.07.23 11:35close1200.011.21980.00000.0000-4.40455.57
2412004.07.23 11:35buy1210.021.22000.00000.0000
2422004.07.23 14:45close1210.021.21560.00000.0000-8.80446.77
2432004.07.23 14:45sell1220.041.21560.00000.0000
2442004.07.26 01:05close1220.041.21180.00000.000015.44462.21
2452004.07.26 01:05buy1230.011.21180.00000.0000
2462004.07.26 10:10close1230.011.21460.00000.00002.80465.01
2472004.07.26 10:10sell1240.011.21460.00000.0000
2482004.07.27 10:25close1240.011.21850.00000.0000-3.84461.17
2492004.07.27 10:25sell1250.021.21830.00000.0000
2502004.07.27 16:25close1250.021.20850.00000.000019.60480.77
2512004.07.27 16:25buy1260.011.20850.00000.0000
2522004.07.27 16:40close1260.011.21290.00000.00004.40485.17
2532004.07.27 16:40sell1270.011.21290.00000.0000
2542004.07.27 17:25close1270.011.20650.00000.00006.40491.57
2552004.07.27 17:25buy1280.011.20650.00000.0000
2562004.07.28 11:05close1280.011.20110.00000.0000-5.47486.10
2572004.07.28 11:05buy1290.021.20130.00000.0000
2582004.07.28 15:25close1290.021.20490.00000.00007.20493.30
2592004.07.28 15:25buy1300.011.20510.00000.0000
2602004.07.28 15:40close1300.011.20080.00000.0000-4.30489.00
2612004.07.28 15:40sell1310.021.20080.00000.0000
2622004.07.28 16:10close1310.021.20510.00000.0000-8.60480.40
2632004.07.28 16:10buy1320.041.20510.00000.0000
2642004.07.28 16:30close1320.041.20100.00000.0000-16.40464.00
2652004.07.28 16:30sell1330.081.20100.00000.0000
2662004.07.28 17:05close1330.081.20510.00000.0000-32.80431.20
2672004.07.28 17:05buy1340.011.20510.00000.0000
2682004.07.28 17:50close1340.011.20120.00000.0000-3.90427.30
2692004.07.28 17:50sell1350.021.20120.00000.0000
2702004.07.28 18:05close1350.021.20690.00000.0000-11.40415.90
2712004.07.28 18:05buy1360.041.20690.00000.0000
2722004.07.29 10:10close1360.041.20150.00000.0000-22.39393.51
2732004.07.29 10:10buy1370.081.20170.00000.0000
2742004.07.29 15:25close1370.081.20430.00000.000020.80414.31
2752004.07.29 15:25buy1380.011.20450.00000.0000
2762004.07.29 15:35close1380.011.19890.00000.0000-5.60408.71
2772004.07.29 15:35sell1390.021.19890.00000.0000
2782004.07.29 15:59close1390.021.20330.00000.0000-8.80399.91
2792004.07.29 15:59buy1400.041.20330.00000.0000
2802004.07.29 16:59close1400.041.20710.00000.000015.20415.11
2812004.07.29 16:59sell1410.011.20710.00000.0000
2822004.07.29 22:59close1410.011.20460.00000.00002.50417.61
2832004.07.29 22:59buy1420.011.20460.00000.0000
2842004.07.30 14:59close1420.011.20990.00000.00005.23422.85
2852004.07.30 14:59sell1430.011.20990.00000.0000
2862004.07.30 16:30close1430.011.20570.00000.00004.20427.05
2872004.07.30 16:30sell1440.011.20550.00000.0000
2882004.07.30 16:50close1440.011.21190.00000.0000-6.40420.65
2892004.07.30 16:50buy1450.021.21190.00000.0000
2902004.07.30 16:59close1450.021.20380.00000.0000-16.20404.45
2912004.07.30 16:59sell1460.041.20380.00000.0000
2922004.08.02 00:30close1460.041.20810.00000.0000-16.96387.49
2932004.08.02 00:30sell1470.081.20790.00000.0000
2942004.08.02 04:05close1470.081.20520.00000.000021.60409.09
2952004.08.02 04:05sell1480.011.20500.00000.0000
2962004.08.02 10:30close1480.011.20900.00000.0000-4.00405.09
2972004.08.02 10:30sell1490.021.20880.00000.0000
2982004.08.02 16:25close1490.021.20520.00000.00007.20412.29
2992004.08.02 16:25buy1500.011.20520.00000.0000
3002004.08.03 00:50close1500.011.20130.00000.0000-3.97408.32
3012004.08.03 00:50buy1510.021.20150.00000.0000
3022004.08.03 15:30close1510.021.20440.00000.00005.80414.12
3032004.08.03 15:30sell1520.011.20440.00000.0000
3042004.08.04 15:05close1520.011.20000.00000.00004.46418.58
3052004.08.04 15:05buy1530.011.20000.00000.0000
3062004.08.04 16:35close1530.011.20310.00000.00003.10421.68
3072004.08.04 16:35sell1540.011.20310.00000.0000
3082004.08.04 17:05close1540.011.20720.00000.0000-4.10417.58
3092004.08.04 17:05buy1550.021.20720.00000.0000
3102004.08.05 14:05close1550.021.20260.00000.0000-9.59407.99
3112004.08.05 14:05buy1560.041.20280.00000.0000
3122004.08.05 22:20close1560.041.20530.00000.000010.00417.99
3132004.08.05 22:20sell1570.011.20530.00000.0000
3142004.08.06 07:50close1570.011.20940.00000.0000-4.04413.94
3152004.08.06 07:50sell1580.021.20920.00000.0000
3162004.08.06 14:10close1580.021.21440.00000.0000-10.40403.54
3172004.08.06 14:10sell1590.041.21420.00000.0000
3182004.08.06 14:25close1590.041.22660.00000.0000-49.60353.94
3192004.08.06 14:25buy1600.081.22660.00000.0000
3202004.08.06 14:30close1600.081.21800.00000.0000-68.80285.14
3212004.08.06 14:30sell1610.011.21800.00000.0000
3222004.08.06 14:59close1610.011.22580.00000.0000-7.80277.34
3232004.08.06 14:59buy1620.021.22580.00000.0000
3242004.08.10 17:10close1620.021.23010.00000.00008.34285.68
3252004.08.10 17:10sell1630.011.23010.00000.0000
3262004.08.10 21:35close1630.011.22500.00000.00005.10290.78
3272004.08.10 21:35buy1640.011.22500.00000.0000
3282004.08.11 10:05close1640.011.22100.00000.0000-4.07286.72
3292004.08.11 10:05sell1650.021.22100.00000.0000
3302004.08.12 09:30close1650.021.22540.00000.0000-8.45278.27
3312004.08.12 09:30sell1660.041.22520.00000.0000
3322004.08.12 14:40close1660.041.23070.00000.0000-22.00256.27
3332004.08.12 14:40sell1670.081.23050.00000.0000
3342004.08.12 15:30close1670.081.22470.00000.000046.40302.67
3352004.08.12 15:30buy1680.011.22470.00000.0000
3362004.08.13 08:15close1680.011.22050.00000.0000-4.27298.41
3372004.08.13 08:15buy1690.021.22070.00000.0000
3382004.08.13 14:25close1690.021.22950.00000.000017.60316.01
3392004.08.13 14:25sell1700.011.22950.00000.0000
3402004.08.13 14:40close1700.011.22300.00000.00006.50322.51
3412004.08.13 14:40buy1710.011.22300.00000.0000
3422004.08.13 15:25close1710.011.23120.00000.00008.20330.71
3432004.08.13 15:25sell1720.011.23120.00000.0000
3442004.08.13 16:50close1720.011.23670.00000.0000-5.50325.21
3452004.08.13 16:50buy1730.021.23670.00000.0000
3462004.08.16 17:20close1730.021.23230.00000.0000-8.93316.27
3472004.08.16 17:20buy1740.041.23250.00000.0000
3482004.08.17 07:20close1740.041.23520.00000.000010.54326.81
3492004.08.17 07:20sell1750.011.23520.00000.0000
3502004.08.17 14:30close1750.011.23920.00000.0000-4.00322.81
3512004.08.17 14:30sell1760.021.23900.00000.0000
3522004.08.17 15:05close1760.021.23430.00000.00009.40332.21
3532004.08.17 15:05buy1770.011.23430.00000.0000
3542004.08.18 14:35close1770.011.22990.00000.0000-4.47327.75
3552004.08.18 14:35buy1780.021.23010.00000.0000
3562004.08.18 21:40close1780.021.23290.00000.00005.60333.35
3572004.08.18 21:40sell1790.011.23290.00000.0000
3582004.08.19 11:50close1790.011.23780.00000.0000-4.72328.62
3592004.08.19 11:50sell1800.021.23760.00000.0000
3602004.08.20 12:25close1800.021.23470.00000.00005.92334.54
3612004.08.20 12:25buy1810.011.23470.00000.0000
3622004.08.20 13:50close1810.011.22870.00000.0000-6.00328.54
3632004.08.20 13:50buy1820.021.22890.00000.0000
3642004.08.20 18:40close1820.021.23140.00000.00005.00333.54
3652004.08.20 18:40buy1830.011.23160.00000.0000
3662004.08.23 10:20close1830.011.22720.00000.0000-4.47329.08
3672004.08.23 10:20buy1840.021.22740.00000.0000
3682004.08.23 14:45close1840.021.22320.00000.0000-8.40320.68
3692004.08.23 14:45buy1850.041.22340.00000.0000
3702004.08.23 17:30close1850.041.21920.00000.0000-16.80303.88
3712004.08.23 17:30sell1860.081.21920.00000.0000
3722004.08.24 00:05close1860.081.21530.00000.000031.67335.55
3732004.08.24 00:05buy1870.011.21530.00000.0000
3742004.08.24 14:15close1870.011.21010.00000.0000-5.20330.35
3752004.08.24 14:15buy1880.021.21030.00000.0000
3762004.08.24 16:10close1880.021.21290.00000.00005.20335.55
3772004.08.24 16:10buy1890.011.21310.00000.0000
3782004.08.24 18:10close1890.011.20890.00000.0000-4.20331.35
3792004.08.24 18:10buy1900.021.20910.00000.0000
3802004.08.25 02:20close1900.021.20500.00000.0000-8.33323.02
3812004.08.25 02:20sell1910.041.20500.00000.0000
3822004.08.25 08:05close1910.041.20920.00000.0000-16.80306.22
3832004.08.25 08:05sell1920.081.20900.00000.0000
3842004.08.26 10:59close1920.081.20640.00000.000022.22328.43
3852004.08.26 10:59buy1930.011.20640.00000.0000
3862004.08.26 13:50close1930.011.20920.00000.00002.80331.23
3872004.08.26 13:50sell1940.011.20920.00000.0000
3882004.08.27 07:40close1940.011.21310.00000.0000-3.84327.39
3892004.08.27 07:40sell1950.021.21290.00000.0000
3902004.08.27 12:05close1950.021.21020.00000.00005.40332.79
3912004.08.27 12:05buy1960.011.21020.00000.0000
3922004.08.27 15:30close1960.011.20620.00000.0000-4.00328.79
3932004.08.27 15:30buy1970.021.20640.00000.0000
3942004.08.27 16:50close1970.021.20250.00000.0000-7.80320.99
3952004.08.27 16:50buy1980.041.20270.00000.0000
3962004.08.30 07:35close1980.041.19870.00000.0000-16.26304.73
3972004.08.30 07:35sell1990.081.19870.00000.0000
3982004.08.30 09:05close1990.081.20320.00000.0000-36.00268.73
3992004.08.30 09:05buy2000.011.20320.00000.0000
4002004.08.31 03:45close2000.011.20590.00000.00002.63271.37
4012004.08.31 03:45sell2010.011.20590.00000.0000
4022004.08.31 12:10close2010.011.21010.00000.0000-4.20267.17
4032004.08.31 12:10sell2020.021.20990.00000.0000
4042004.08.31 16:40close2020.021.21670.00000.0000-13.60253.57
4052004.08.31 16:40sell2030.041.21650.00000.0000
4062004.09.01 19:25close2030.041.22150.00000.0000-19.76233.80
4072004.09.01 19:25sell2040.081.22130.00000.0000
4082004.09.02 13:10close2040.081.21840.00000.000024.62258.42
4092004.09.02 13:10buy2050.011.21840.00000.0000
4102004.09.02 16:50close2050.011.21440.00000.0000-4.00254.42
4112004.09.02 16:50buy2060.021.21460.00000.0000
4122004.09.03 14:05close2060.021.20710.00000.0000-15.13239.29
4132004.09.03 14:05buy2070.041.20730.00000.0000
4142004.09.03 14:30close2070.041.21320.00000.000023.60262.89
4152004.09.03 14:30sell2080.011.21320.00000.0000
4162004.09.03 14:40close2080.011.21990.00000.0000-6.70256.19
4172004.09.03 14:40buy2090.021.21990.00000.0000
4182004.09.03 14:45close2090.021.21500.00000.0000-9.80246.39
4192004.09.03 14:45sell2100.041.21500.00000.0000
4202004.09.03 15:35close2100.041.21170.00000.000013.20259.59
4212004.09.03 15:35buy2110.011.21170.00000.0000
4222004.09.03 16:50close2110.011.20500.00000.0000-6.70252.89
4232004.09.03 16:50sell2120.021.20500.00000.0000
4242004.09.07 08:05close2120.021.20900.00000.0000-7.76245.12
4252004.09.07 08:05sell2130.041.20880.00000.0000
4262004.09.08 14:05close2130.041.20510.00000.000015.04260.16
4272004.09.08 14:05buy2140.011.20510.00000.0000
4282004.09.08 16:15close2140.011.20800.00000.00002.90263.06
4292004.09.08 16:15sell2150.011.20800.00000.0000
4302004.09.08 16:59close2150.011.21330.00000.0000-5.30257.76
4312004.09.08 16:59buy2160.021.21330.00000.0000
4322004.09.08 19:25close2160.021.21630.00000.00006.00263.76
4332004.09.08 19:25buy2170.011.21650.00000.0000
4342004.09.09 23:20close2170.011.22100.00000.00004.30268.06
4352004.09.09 23:20sell2180.011.22100.00000.0000
4362004.09.10 01:50close2180.011.22530.00000.0000-4.24263.82
4372004.09.10 01:50sell2190.021.22510.00000.0000
4382004.09.10 12:30close2190.021.22260.00000.00005.00268.82
4392004.09.10 12:30sell2200.011.22240.00000.0000
4402004.09.10 14:10close2200.011.22660.00000.0000-4.20264.62
4412004.09.10 14:10sell2210.021.22640.00000.0000
4422004.09.10 14:20close2210.021.23040.00000.0000-8.00256.62
4432004.09.10 14:20buy2220.041.23040.00000.0000
4442004.09.10 14:25close2220.041.22490.00000.0000-22.00234.62
4452004.09.10 14:25sell2230.081.22490.00000.0000
4462004.09.10 14:59close2230.081.22960.00000.0000-37.60197.02
4472004.09.10 14:59buy2240.011.22960.00000.0000
4482004.09.13 03:05close2240.011.22520.00000.0000-4.47192.56
4492004.09.13 03:05buy2250.021.22540.00000.0000
4502004.09.15 14:10close2250.021.22070.00000.0000-9.66182.89
4512004.09.15 14:10buy2260.041.22090.00000.0000
4522004.09.15 16:50close2260.041.21420.00000.0000-26.80156.09
4532004.09.15 16:50buy2270.081.21440.00000.0000
4542004.09.16 18:59close2270.081.21690.00000.000018.43174.52
4552004.09.16 18:59sell2280.011.21690.00000.0000
4562004.09.17 09:30close2280.011.22130.00000.0000-4.34170.18
4572004.09.17 09:30sell2290.021.22110.00000.0000
4582004.09.17 16:25close2290.021.21810.00000.00006.00176.18
4592004.09.17 16:25buy2300.011.21810.00000.0000
4602004.09.20 12:10close2300.011.21420.00000.0000-3.97172.21
4612004.09.20 12:10buy2310.021.21440.00000.0000
4622004.09.21 09:35close2310.021.21800.00000.00007.07179.28
4632004.09.21 09:35sell2320.011.21800.00000.0000
4642004.09.21 11:50close2320.011.22480.00000.0000-6.80172.48
4652004.09.21 11:50sell2330.021.22460.00000.0000
4662004.09.21 20:15close2330.021.23020.00000.0000-11.20161.28
4672004.09.21 20:15buy2340.041.23020.00000.0000
4682004.09.22 12:50close2340.041.22540.00000.0000-19.46141.82
4692004.09.22 12:50buy2350.081.22560.00000.0000
4702004.09.23 11:05close2350.081.22860.00000.000022.43164.25
4712004.09.23 11:05sell2360.011.22860.00000.0000
4722004.09.23 12:50close2360.011.23360.00000.0000-5.00159.25
4732004.09.23 12:50sell2370.021.23340.00000.0000
4742004.09.23 17:35close2370.021.23070.00000.00005.40164.65
4752004.09.23 17:35sell2380.011.23050.00000.0000
4762004.09.23 21:25close2380.011.22760.00000.00002.90167.55
4772004.09.23 21:25buy2390.011.22760.00000.0000
4782004.09.24 14:40close2390.011.23110.00000.00003.43170.98
4792004.09.24 14:40sell2400.011.23110.00000.0000
4802004.09.24 14:45close2400.011.23670.00000.0000-5.60165.38
4812004.09.24 14:45buy2410.021.23670.00000.0000
4822004.09.24 15:05close2410.021.22990.00000.0000-13.60151.78
4832004.09.24 15:05sell2420.041.22990.00000.0000
4842004.09.24 17:30close2420.041.22580.00000.000016.40168.18
4852004.09.24 17:30buy2430.011.22580.00000.0000
4862004.09.27 16:30close2430.011.22840.00000.00002.53170.72
4872004.09.27 16:30sell2440.011.22840.00000.0000
4882004.09.28 13:35close2440.011.23260.00000.0000-4.14166.58
4892004.09.28 13:35sell2450.021.23240.00000.0000
4902004.09.30 13:05close2450.021.24180.00000.0000-18.33148.25
4912004.09.30 13:05sell2460.041.24160.00000.0000
4922004.10.01 12:45close2460.041.23890.00000.000011.04159.29
4932004.10.01 12:45buy2470.011.23890.00000.0000
4942004.10.04 12:10close2470.011.23400.00000.0000-4.97154.32
4952004.10.04 12:10buy2480.021.23420.00000.0000
4962004.10.04 13:10close2480.021.22960.00000.0000-9.20145.12
4972004.10.04 13:10buy2490.041.22980.00000.0000
4982004.10.04 16:50close2490.041.22540.00000.0000-17.60127.52
4992004.10.04 16:50sell2500.081.22540.00000.0000
5002004.10.04 21:10close2500.081.22940.00000.0000-32.0095.52
5012004.10.04 21:10buy2510.011.22940.00000.0000
5022004.10.06 13:35close2510.011.22540.00000.0000-4.1391.39
5032004.10.06 13:35buy2520.021.22560.00000.0000
5042004.10.06 14:25close2520.021.22840.00000.00005.6096.99
5052004.10.06 14:25sell2530.011.22840.00000.0000
5062004.10.08 05:50close2530.011.23270.00000.0000-4.0692.93
5072004.10.08 05:50sell2540.021.23250.00000.0000
5082004.10.08 12:30close2540.021.23820.00000.0000-11.4081.53
5092004.10.08 12:30sell2550.041.23800.00000.0000
5102004.10.08 15:50close2550.041.24240.00000.0000-17.6063.93