|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.05.21 14:00 - 2007.02.13 05:00
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|a14="------------------------------------------------------------------------------"; a12=" USE WITH H4"; a13="------------------------------------------------------------------------------"; a10="------ Settings : 1: use included EA settings; 0: use your settings"; Settings=1; a11="------------------------------------------------------------------------------"; Lots=0.02; maxtrades=4; a2="------- after a loss, the next position is increased by coeff"; a3="------- after maxtrades losses, the next = Lots or calculed with money management"; coeff=2; a4="------- use money management (1) else (0)"; mm=1; a5="------- with the maxtrades orders, maxiloss=risk% of the balance"; risk=20; a7="------- we close the position when we have SecureProfit Pips"; SecureProfit=150; a8="------- when we have MinProfit Pips, we trail the gain (trail= 20%of MinProfit) "; MinProfit=10; a9="------- maxloss Pips"; maxloss=40; trailing=20;
|Bars in test
|16668
|Ticks modelled
|179862
|Modelling quality
|37.56%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|-936.07
|Gross profit
|1029.99
|Gross loss
|-1966.06
|Profit factor
|0.52
|Expected payoff
|-3.67
|Absolute drawdown
|936.07
|Maximal drawdown
|949.99 (93.70%)
|Relative drawdown
|93.70% (949.99)
|Total trades
|255
|Short positions (won %)
|131 (36.64%)
|Long positions (won %)
|124 (38.71%)
|Profit trades (% of total)
|96 (37.65%)
|Loss trades (% of total)
|159 (62.35%)
|Largest
|profit trade
|56.80
|loss trade
|-71.45
|Average
|profit trade
|10.73
|loss trade
|-12.37
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (27.13)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-135.15)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|59.90 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-140.64 (5)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.05.21 14:00
|sell
|1
|0.02
|1.2039
|0.0000
|0.0000
|2
|2004.05.24 01:25
|close
|1
|0.02
|1.2006
|0.0000
|0.0000
|6.72
|1006.72
|3
|2004.05.24 01:25
|buy
|2
|0.02
|1.2006
|0.0000
|0.0000
|4
|2004.05.24 03:25
|close
|2
|0.02
|1.1962
|0.0000
|0.0000
|-8.80
|997.92
|5
|2004.05.24 03:25
|buy
|3
|0.04
|1.1964
|0.0000
|0.0000
|6
|2004.05.24 20:10
|close
|3
|0.04
|1.2004
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1013.92
|7
|2004.05.24 20:10
|sell
|4
|0.02
|1.2004
|0.0000
|0.0000
|8
|2004.05.25 07:40
|close
|4
|0.02
|1.2045
|0.0000
|0.0000
|-8.08
|1005.84
|9
|2004.05.25 07:40
|sell
|5
|0.04
|1.2043
|0.0000
|0.0000
|10
|2004.05.25 10:45
|close
|5
|0.04
|1.2082
|0.0000
|0.0000
|-15.60
|990.24
|11
|2004.05.25 10:45
|sell
|6
|0.08
|1.2080
|0.0000
|0.0000
|12
|2004.05.25 14:40
|close
|6
|0.08
|1.2119
|0.0000
|0.0000
|-31.20
|959.04
|13
|2004.05.25 14:40
|buy
|7
|0.16
|1.2119
|0.0000
|0.0000
|14
|2004.05.26 17:05
|close
|7
|0.16
|1.2077
|0.0000
|0.0000
|-68.25
|890.79
|15
|2004.05.26 17:05
|buy
|8
|0.02
|1.2079
|0.0000
|0.0000
|16
|2004.05.26 21:30
|close
|8
|0.02
|1.2105
|0.0000
|0.0000
|5.20
|895.99
|17
|2004.05.26 21:30
|buy
|9
|0.02
|1.2107
|0.0000
|0.0000
|18
|2004.05.27 06:10
|close
|9
|0.02
|1.2135
|0.0000
|0.0000
|5.21
|901.20
|19
|2004.05.27 06:10
|sell
|10
|0.02
|1.2135
|0.0000
|0.0000
|20
|2004.05.27 09:50
|close
|10
|0.02
|1.2178
|0.0000
|0.0000
|-8.60
|892.60
|21
|2004.05.27 09:50
|sell
|11
|0.04
|1.2176
|0.0000
|0.0000
|22
|2004.05.27 14:25
|close
|11
|0.04
|1.2216
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|876.60
|23
|2004.05.27 14:25
|sell
|12
|0.08
|1.2214
|0.0000
|0.0000
|24
|2004.05.27 15:20
|close
|12
|0.08
|1.2257
|0.0000
|0.0000
|-34.40
|842.20
|25
|2004.05.27 15:20
|buy
|13
|0.16
|1.2257
|0.0000
|0.0000
|26
|2004.05.28 16:40
|close
|13
|0.16
|1.2213
|0.0000
|0.0000
|-71.45
|770.75
|27
|2004.05.28 16:40
|buy
|14
|0.01
|1.2215
|0.0000
|0.0000
|28
|2004.05.31 22:30
|close
|14
|0.01
|1.2176
|0.0000
|0.0000
|-3.97
|766.78
|29
|2004.05.31 22:30
|buy
|15
|0.02
|1.2178
|0.0000
|0.0000
|30
|2004.06.01 08:30
|close
|15
|0.02
|1.2218
|0.0000
|0.0000
|7.87
|774.65
|31
|2004.06.01 08:30
|sell
|16
|0.01
|1.2218
|0.0000
|0.0000
|32
|2004.06.01 08:50
|close
|16
|0.01
|1.2264
|0.0000
|0.0000
|-4.60
|770.05
|33
|2004.06.01 08:50
|buy
|17
|0.02
|1.2264
|0.0000
|0.0000
|34
|2004.06.01 09:25
|close
|17
|0.02
|1.2217
|0.0000
|0.0000
|-9.40
|760.65
|35
|2004.06.01 09:25
|sell
|18
|0.04
|1.2217
|0.0000
|0.0000
|36
|2004.06.01 09:50
|close
|18
|0.04
|1.2257
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|744.65
|37
|2004.06.01 09:50
|buy
|19
|0.08
|1.2257
|0.0000
|0.0000
|38
|2004.06.01 15:05
|close
|19
|0.08
|1.2215
|0.0000
|0.0000
|-33.60
|711.05
|39
|2004.06.01 15:05
|sell
|20
|0.01
|1.2215
|0.0000
|0.0000
|40
|2004.06.01 15:40
|close
|20
|0.01
|1.2255
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|707.05
|41
|2004.06.01 15:40
|buy
|21
|0.02
|1.2255
|0.0000
|0.0000
|42
|2004.06.01 16:05
|close
|21
|0.02
|1.2188
|0.0000
|0.0000
|-13.40
|693.65
|43
|2004.06.01 16:05
|sell
|22
|0.04
|1.2188
|0.0000
|0.0000
|44
|2004.06.01 16:35
|close
|22
|0.04
|1.2232
|0.0000
|0.0000
|-17.60
|676.05
|45
|2004.06.01 16:35
|buy
|23
|0.08
|1.2232
|0.0000
|0.0000
|46
|2004.06.02 09:10
|close
|23
|0.08
|1.2269
|0.0000
|0.0000
|29.08
|705.13
|47
|2004.06.02 09:10
|sell
|24
|0.01
|1.2269
|0.0000
|0.0000
|48
|2004.06.02 20:05
|close
|24
|0.01
|1.2235
|0.0000
|0.0000
|3.40
|708.53
|49
|2004.06.02 20:05
|buy
|25
|0.01
|1.2235
|0.0000
|0.0000
|50
|2004.06.03 03:15
|close
|25
|0.01
|1.2188
|0.0000
|0.0000
|-4.90
|703.63
|51
|2004.06.03 03:15
|sell
|26
|0.02
|1.2188
|0.0000
|0.0000
|52
|2004.06.03 11:05
|close
|26
|0.02
|1.2235
|0.0000
|0.0000
|-9.40
|694.23
|53
|2004.06.03 11:05
|sell
|27
|0.04
|1.2233
|0.0000
|0.0000
|54
|2004.06.04 14:20
|close
|27
|0.04
|1.2282
|0.0000
|0.0000
|-19.36
|674.87
|55
|2004.06.04 14:20
|sell
|28
|0.08
|1.2280
|0.0000
|0.0000
|56
|2004.06.04 14:40
|close
|28
|0.08
|1.2209
|0.0000
|0.0000
|56.80
|731.67
|57
|2004.06.04 14:40
|buy
|29
|0.01
|1.2209
|0.0000
|0.0000
|58
|2004.06.04 15:20
|close
|29
|0.01
|1.2240
|0.0000
|0.0000
|3.10
|734.77
|59
|2004.06.04 15:20
|sell
|30
|0.01
|1.2240
|0.0000
|0.0000
|60
|2004.06.04 18:40
|close
|30
|0.01
|1.2288
|0.0000
|0.0000
|-4.80
|729.97
|61
|2004.06.04 18:40
|sell
|31
|0.02
|1.2286
|0.0000
|0.0000
|62
|2004.06.07 01:25
|close
|31
|0.02
|1.2331
|0.0000
|0.0000
|-8.88
|721.08
|63
|2004.06.07 01:25
|buy
|32
|0.04
|1.2331
|0.0000
|0.0000
|64
|2004.06.08 02:10
|close
|32
|0.04
|1.2291
|0.0000
|0.0000
|-16.26
|704.82
|65
|2004.06.08 02:10
|buy
|33
|0.08
|1.2293
|0.0000
|0.0000
|66
|2004.06.08 08:30
|close
|33
|0.08
|1.2330
|0.0000
|0.0000
|29.60
|734.42
|67
|2004.06.08 08:30
|sell
|34
|0.01
|1.2330
|0.0000
|0.0000
|68
|2004.06.08 14:25
|close
|34
|0.01
|1.2304
|0.0000
|0.0000
|2.60
|737.02
|69
|2004.06.08 14:25
|buy
|35
|0.01
|1.2304
|0.0000
|0.0000
|70
|2004.06.08 15:50
|close
|35
|0.01
|1.2259
|0.0000
|0.0000
|-4.50
|732.52
|71
|2004.06.08 15:50
|buy
|36
|0.02
|1.2261
|0.0000
|0.0000
|72
|2004.06.09 05:50
|close
|36
|0.02
|1.2219
|0.0000
|0.0000
|-8.53
|723.99
|73
|2004.06.09 05:50
|buy
|37
|0.04
|1.2221
|0.0000
|0.0000
|74
|2004.06.09 12:25
|close
|37
|0.04
|1.2174
|0.0000
|0.0000
|-18.80
|705.19
|75
|2004.06.09 12:25
|buy
|38
|0.08
|1.2176
|0.0000
|0.0000
|76
|2004.06.09 16:40
|close
|38
|0.08
|1.2110
|0.0000
|0.0000
|-52.80
|652.39
|77
|2004.06.09 16:40
|sell
|39
|0.01
|1.2110
|0.0000
|0.0000
|78
|2004.06.09 18:59
|close
|39
|0.01
|1.2081
|0.0000
|0.0000
|2.90
|655.29
|79
|2004.06.09 18:59
|buy
|40
|0.01
|1.2081
|0.0000
|0.0000
|80
|2004.06.09 20:40
|close
|40
|0.01
|1.2041
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|651.29
|81
|2004.06.09 20:40
|sell
|41
|0.02
|1.2041
|0.0000
|0.0000
|82
|2004.06.10 15:35
|close
|41
|0.02
|1.2086
|0.0000
|0.0000
|-8.65
|642.65
|83
|2004.06.10 15:35
|sell
|42
|0.04
|1.2084
|0.0000
|0.0000
|84
|2004.06.11 07:10
|close
|42
|0.04
|1.2028
|0.0000
|0.0000
|22.64
|665.28
|85
|2004.06.11 07:10
|buy
|43
|0.01
|1.2028
|0.0000
|0.0000
|86
|2004.06.11 08:50
|close
|43
|0.01
|1.1977
|0.0000
|0.0000
|-5.10
|660.18
|87
|2004.06.11 08:50
|sell
|44
|0.02
|1.1977
|0.0000
|0.0000
|88
|2004.06.11 10:05
|close
|44
|0.02
|1.2019
|0.0000
|0.0000
|-8.40
|651.78
|89
|2004.06.11 10:05
|buy
|45
|0.04
|1.2019
|0.0000
|0.0000
|90
|2004.06.14 00:00
|close
|45
|0.04
|1.1974
|0.0000
|0.0000
|-18.26
|633.52
|91
|2004.06.14 00:00
|buy
|46
|0.08
|1.1976
|0.0000
|0.0000
|92
|2004.06.14 12:40
|close
|46
|0.08
|1.2004
|0.0000
|0.0000
|22.40
|655.92
|93
|2004.06.14 12:40
|sell
|47
|0.01
|1.2004
|0.0000
|0.0000
|94
|2004.06.14 14:45
|close
|47
|0.01
|1.2073
|0.0000
|0.0000
|-6.90
|649.02
|95
|2004.06.14 14:45
|sell
|48
|0.02
|1.2071
|0.0000
|0.0000
|96
|2004.06.15 14:05
|close
|48
|0.02
|1.2118
|0.0000
|0.0000
|-9.28
|639.74
|97
|2004.06.15 14:05
|sell
|49
|0.04
|1.2116
|0.0000
|0.0000
|98
|2004.06.15 15:30
|close
|49
|0.04
|1.2085
|0.0000
|0.0000
|12.40
|652.14
|99
|2004.06.15 15:30
|sell
|50
|0.01
|1.2083
|0.0000
|0.0000
|100
|2004.06.15 16:50
|close
|50
|0.01
|1.2127
|0.0000
|0.0000
|-4.40
|647.74
|101
|2004.06.15 16:50
|sell
|51
|0.02
|1.2125
|0.0000
|0.0000
|102
|2004.06.15 20:45
|close
|51
|0.02
|1.2170
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|638.74
|103
|2004.06.15 20:45
|buy
|52
|0.04
|1.2170
|0.0000
|0.0000
|104
|2004.06.16 10:15
|close
|52
|0.04
|1.2117
|0.0000
|0.0000
|-21.46
|617.28
|105
|2004.06.16 10:15
|buy
|53
|0.08
|1.2119
|0.0000
|0.0000
|106
|2004.06.16 11:25
|close
|53
|0.08
|1.2074
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|581.28
|107
|2004.06.16 11:25
|buy
|54
|0.01
|1.2076
|0.0000
|0.0000
|108
|2004.06.16 15:45
|close
|54
|0.01
|1.2034
|0.0000
|0.0000
|-4.20
|577.08
|109
|2004.06.16 15:45
|buy
|55
|0.02
|1.2036
|0.0000
|0.0000
|110
|2004.06.16 17:30
|close
|55
|0.02
|1.1990
|0.0000
|0.0000
|-9.20
|567.88
|111
|2004.06.16 17:30
|sell
|56
|0.04
|1.1990
|0.0000
|0.0000
|112
|2004.06.17 07:15
|close
|56
|0.04
|1.2029
|0.0000
|0.0000
|-14.89
|552.98
|113
|2004.06.17 07:15
|sell
|57
|0.08
|1.2027
|0.0000
|0.0000
|114
|2004.06.17 12:45
|close
|57
|0.08
|1.2072
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|516.98
|115
|2004.06.17 12:45
|sell
|58
|0.01
|1.2070
|0.0000
|0.0000
|116
|2004.06.17 16:25
|close
|58
|0.01
|1.2034
|0.0000
|0.0000
|3.60
|520.58
|117
|2004.06.17 16:25
|sell
|59
|0.01
|1.2032
|0.0000
|0.0000
|118
|2004.06.17 18:30
|close
|59
|0.01
|1.2077
|0.0000
|0.0000
|-4.50
|516.08
|119
|2004.06.17 18:30
|sell
|60
|0.02
|1.2075
|0.0000
|0.0000
|120
|2004.06.18 02:25
|close
|60
|0.02
|1.2042
|0.0000
|0.0000
|6.72
|522.80
|121
|2004.06.18 02:25
|buy
|61
|0.01
|1.2042
|0.0000
|0.0000
|122
|2004.06.18 04:50
|close
|61
|0.01
|1.2001
|0.0000
|0.0000
|-4.10
|518.70
|123
|2004.06.18 04:50
|buy
|62
|0.02
|1.2003
|0.0000
|0.0000
|124
|2004.06.18 13:20
|close
|62
|0.02
|1.2043
|0.0000
|0.0000
|8.00
|526.70
|125
|2004.06.18 13:20
|sell
|63
|0.01
|1.2043
|0.0000
|0.0000
|126
|2004.06.18 14:05
|close
|63
|0.01
|1.2087
|0.0000
|0.0000
|-4.40
|522.30
|127
|2004.06.18 14:05
|buy
|64
|0.02
|1.2087
|0.0000
|0.0000
|128
|2004.06.18 14:25
|close
|64
|0.02
|1.2039
|0.0000
|0.0000
|-9.60
|512.70
|129
|2004.06.18 14:25
|sell
|65
|0.04
|1.2039
|0.0000
|0.0000
|130
|2004.06.18 14:50
|close
|65
|0.04
|1.2096
|0.0000
|0.0000
|-22.80
|489.90
|131
|2004.06.18 14:50
|buy
|66
|0.08
|1.2096
|0.0000
|0.0000
|132
|2004.06.21 02:10
|close
|66
|0.08
|1.2122
|0.0000
|0.0000
|20.28
|510.18
|133
|2004.06.21 02:10
|sell
|67
|0.01
|1.2122
|0.0000
|0.0000
|134
|2004.06.22 09:25
|close
|67
|0.01
|1.2094
|0.0000
|0.0000
|2.86
|513.04
|135
|2004.06.22 09:25
|buy
|68
|0.01
|1.2094
|0.0000
|0.0000
|136
|2004.06.23 09:05
|close
|68
|0.01
|1.2149
|0.0000
|0.0000
|5.43
|518.47
|137
|2004.06.23 09:05
|sell
|69
|0.01
|1.2149
|0.0000
|0.0000
|138
|2004.06.23 09:50
|close
|69
|0.01
|1.2197
|0.0000
|0.0000
|-4.80
|513.67
|139
|2004.06.23 09:50
|buy
|70
|0.02
|1.2197
|0.0000
|0.0000
|140
|2004.06.23 09:59
|close
|70
|0.02
|1.2154
|0.0000
|0.0000
|-8.60
|505.07
|141
|2004.06.23 09:59
|sell
|71
|0.04
|1.2154
|0.0000
|0.0000
|142
|2004.06.23 12:30
|close
|71
|0.04
|1.2100
|0.0000
|0.0000
|21.60
|526.67
|143
|2004.06.23 12:30
|buy
|72
|0.01
|1.2100
|0.0000
|0.0000
|144
|2004.06.24 03:20
|close
|72
|0.01
|1.2052
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|521.67
|145
|2004.06.24 03:20
|buy
|73
|0.02
|1.2054
|0.0000
|0.0000
|146
|2004.06.24 09:20
|close
|73
|0.02
|1.2086
|0.0000
|0.0000
|6.40
|528.07
|147
|2004.06.24 09:20
|sell
|74
|0.01
|1.2086
|0.0000
|0.0000
|148
|2004.06.24 10:05
|close
|74
|0.01
|1.2137
|0.0000
|0.0000
|-5.10
|522.97
|149
|2004.06.24 10:05
|buy
|75
|0.02
|1.2137
|0.0000
|0.0000
|150
|2004.06.24 10:40
|close
|75
|0.02
|1.2098
|0.0000
|0.0000
|-7.80
|515.17
|151
|2004.06.24 10:40
|sell
|76
|0.04
|1.2098
|0.0000
|0.0000
|152
|2004.06.24 13:45
|close
|76
|0.04
|1.2144
|0.0000
|0.0000
|-18.40
|496.77
|153
|2004.06.24 13:45
|sell
|77
|0.08
|1.2142
|0.0000
|0.0000
|154
|2004.06.24 15:50
|close
|77
|0.08
|1.2188
|0.0000
|0.0000
|-36.80
|459.97
|155
|2004.06.24 15:50
|buy
|78
|0.01
|1.2188
|0.0000
|0.0000
|156
|2004.06.25 03:10
|close
|78
|0.01
|1.2147
|0.0000
|0.0000
|-4.17
|455.81
|157
|2004.06.25 03:10
|sell
|79
|0.02
|1.2147
|0.0000
|0.0000
|158
|2004.06.28 00:30
|close
|79
|0.02
|1.2186
|0.0000
|0.0000
|-7.68
|448.13
|159
|2004.06.28 00:30
|sell
|80
|0.04
|1.2184
|0.0000
|0.0000
|160
|2004.06.28 08:20
|close
|80
|0.04
|1.2151
|0.0000
|0.0000
|13.20
|461.33
|161
|2004.06.28 08:20
|sell
|81
|0.01
|1.2149
|0.0000
|0.0000
|162
|2004.06.28 14:05
|close
|81
|0.01
|1.2211
|0.0000
|0.0000
|-6.20
|455.13
|163
|2004.06.28 14:05
|sell
|82
|0.02
|1.2209
|0.0000
|0.0000
|164
|2004.06.28 20:40
|close
|82
|0.02
|1.2178
|0.0000
|0.0000
|6.20
|461.33
|165
|2004.06.28 20:40
|sell
|83
|0.01
|1.2176
|0.0000
|0.0000
|166
|2004.06.29 16:35
|close
|83
|0.01
|1.2135
|0.0000
|0.0000
|4.16
|465.49
|167
|2004.06.29 16:35
|buy
|84
|0.01
|1.2135
|0.0000
|0.0000
|168
|2004.06.29 20:05
|close
|84
|0.01
|1.2092
|0.0000
|0.0000
|-4.30
|461.19
|169
|2004.06.29 20:05
|buy
|85
|0.02
|1.2094
|0.0000
|0.0000
|170
|2004.06.30 12:40
|close
|85
|0.02
|1.2120
|0.0000
|0.0000
|5.07
|466.25
|171
|2004.06.30 12:40
|sell
|86
|0.01
|1.2120
|0.0000
|0.0000
|172
|2004.06.30 12:50
|close
|86
|0.01
|1.2171
|0.0000
|0.0000
|-5.10
|461.15
|173
|2004.06.30 12:50
|buy
|87
|0.02
|1.2171
|0.0000
|0.0000
|174
|2004.07.02 14:15
|close
|87
|0.02
|1.2262
|0.0000
|0.0000
|17.68
|478.83
|175
|2004.07.02 14:15
|sell
|88
|0.01
|1.2262
|0.0000
|0.0000
|176
|2004.07.02 14:45
|close
|88
|0.01
|1.2167
|0.0000
|0.0000
|9.50
|488.33
|177
|2004.07.02 14:45
|buy
|89
|0.01
|1.2167
|0.0000
|0.0000
|178
|2004.07.02 15:20
|close
|89
|0.01
|1.2285
|0.0000
|0.0000
|11.80
|500.13
|179
|2004.07.02 15:20
|sell
|90
|0.01
|1.2285
|0.0000
|0.0000
|180
|2004.07.02 18:40
|close
|90
|0.01
|1.2325
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|496.13
|181
|2004.07.02 18:40
|buy
|91
|0.02
|1.2325
|0.0000
|0.0000
|182
|2004.07.05 11:50
|close
|91
|0.02
|1.2284
|0.0000
|0.0000
|-8.33
|487.80
|183
|2004.07.05 11:50
|sell
|92
|0.04
|1.2284
|0.0000
|0.0000
|184
|2004.07.06 07:30
|close
|92
|0.04
|1.2324
|0.0000
|0.0000
|-15.76
|472.04
|185
|2004.07.06 07:30
|sell
|93
|0.08
|1.2322
|0.0000
|0.0000
|186
|2004.07.06 11:35
|close
|93
|0.08
|1.2296
|0.0000
|0.0000
|20.80
|492.84
|187
|2004.07.06 11:35
|sell
|94
|0.01
|1.2294
|0.0000
|0.0000
|188
|2004.07.06 15:20
|close
|94
|0.01
|1.2334
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|488.84
|189
|2004.07.06 15:20
|sell
|95
|0.02
|1.2332
|0.0000
|0.0000
|190
|2004.07.06 17:05
|close
|95
|0.02
|1.2290
|0.0000
|0.0000
|8.40
|497.24
|191
|2004.07.06 17:05
|buy
|96
|0.01
|1.2290
|0.0000
|0.0000
|192
|2004.07.07 07:10
|close
|96
|0.01
|1.2334
|0.0000
|0.0000
|4.33
|501.57
|193
|2004.07.07 07:10
|sell
|97
|0.01
|1.2334
|0.0000
|0.0000
|194
|2004.07.07 08:50
|close
|97
|0.01
|1.2375
|0.0000
|0.0000
|-4.10
|497.47
|195
|2004.07.07 08:50
|sell
|98
|0.02
|1.2373
|0.0000
|0.0000
|196
|2004.07.09 03:05
|close
|98
|0.02
|1.2424
|0.0000
|0.0000
|-9.73
|487.74
|197
|2004.07.09 03:05
|sell
|99
|0.04
|1.2422
|0.0000
|0.0000
|198
|2004.07.09 11:40
|close
|99
|0.04
|1.2396
|0.0000
|0.0000
|10.40
|498.14
|199
|2004.07.09 11:40
|buy
|100
|0.01
|1.2396
|0.0000
|0.0000
|200
|2004.07.13 04:50
|close
|100
|0.01
|1.2353
|0.0000
|0.0000
|-4.43
|493.71
|201
|2004.07.13 04:50
|buy
|101
|0.02
|1.2355
|0.0000
|0.0000
|202
|2004.07.13 14:20
|close
|101
|0.02
|1.2309
|0.0000
|0.0000
|-9.20
|484.51
|203
|2004.07.13 14:20
|buy
|102
|0.04
|1.2311
|0.0000
|0.0000
|204
|2004.07.13 14:50
|close
|102
|0.04
|1.2349
|0.0000
|0.0000
|15.20
|499.71
|205
|2004.07.13 14:50
|sell
|103
|0.01
|1.2349
|0.0000
|0.0000
|206
|2004.07.13 18:15
|close
|103
|0.01
|1.2321
|0.0000
|0.0000
|2.80
|502.51
|207
|2004.07.13 18:15
|buy
|104
|0.01
|1.2321
|0.0000
|0.0000
|208
|2004.07.14 09:45
|close
|104
|0.01
|1.2352
|0.0000
|0.0000
|3.03
|505.55
|209
|2004.07.14 09:45
|sell
|105
|0.01
|1.2352
|0.0000
|0.0000
|210
|2004.07.14 13:40
|close
|105
|0.01
|1.2393
|0.0000
|0.0000
|-4.10
|501.45
|211
|2004.07.14 13:40
|sell
|106
|0.02
|1.2391
|0.0000
|0.0000
|212
|2004.07.15 10:10
|close
|106
|0.02
|1.2353
|0.0000
|0.0000
|7.95
|509.40
|213
|2004.07.15 10:10
|buy
|107
|0.01
|1.2353
|0.0000
|0.0000
|214
|2004.07.16 15:25
|close
|107
|0.01
|1.2420
|0.0000
|0.0000
|6.63
|516.03
|215
|2004.07.16 15:25
|sell
|108
|0.01
|1.2420
|0.0000
|0.0000
|216
|2004.07.16 15:30
|close
|108
|0.01
|1.2463
|0.0000
|0.0000
|-4.30
|511.73
|217
|2004.07.16 15:30
|buy
|109
|0.02
|1.2463
|0.0000
|0.0000
|218
|2004.07.16 15:40
|close
|109
|0.02
|1.2420
|0.0000
|0.0000
|-8.60
|503.13
|219
|2004.07.16 15:40
|sell
|110
|0.04
|1.2420
|0.0000
|0.0000
|220
|2004.07.16 16:50
|close
|110
|0.04
|1.2462
|0.0000
|0.0000
|-16.80
|486.33
|221
|2004.07.16 16:50
|buy
|111
|0.08
|1.2462
|0.0000
|0.0000
|222
|2004.07.19 11:20
|close
|111
|0.08
|1.2418
|0.0000
|0.0000
|-35.72
|450.61
|223
|2004.07.19 11:20
|sell
|112
|0.01
|1.2418
|0.0000
|0.0000
|224
|2004.07.20 08:10
|close
|112
|0.01
|1.2458
|0.0000
|0.0000
|-3.94
|446.67
|225
|2004.07.20 08:10
|sell
|113
|0.02
|1.2456
|0.0000
|0.0000
|226
|2004.07.20 13:40
|close
|113
|0.02
|1.2410
|0.0000
|0.0000
|9.20
|455.87
|227
|2004.07.20 13:40
|buy
|114
|0.01
|1.2410
|0.0000
|0.0000
|228
|2004.07.20 14:45
|close
|114
|0.01
|1.2367
|0.0000
|0.0000
|-4.30
|451.57
|229
|2004.07.20 14:45
|buy
|115
|0.02
|1.2369
|0.0000
|0.0000
|230
|2004.07.20 20:30
|close
|115
|0.02
|1.2323
|0.0000
|0.0000
|-9.20
|442.37
|231
|2004.07.20 20:30
|sell
|116
|0.04
|1.2323
|0.0000
|0.0000
|232
|2004.07.21 15:20
|close
|116
|0.04
|1.2287
|0.0000
|0.0000
|14.64
|457.01
|233
|2004.07.21 15:20
|buy
|117
|0.01
|1.2287
|0.0000
|0.0000
|234
|2004.07.21 16:40
|close
|117
|0.01
|1.2238
|0.0000
|0.0000
|-4.90
|452.11
|235
|2004.07.21 16:40
|buy
|118
|0.02
|1.2240
|0.0000
|0.0000
|236
|2004.07.22 15:25
|close
|118
|0.02
|1.2268
|0.0000
|0.0000
|5.21
|457.31
|237
|2004.07.22 15:25
|sell
|119
|0.01
|1.2268
|0.0000
|0.0000
|238
|2004.07.23 09:05
|close
|119
|0.01
|1.2242
|0.0000
|0.0000
|2.66
|459.97
|239
|2004.07.23 09:05
|buy
|120
|0.01
|1.2242
|0.0000
|0.0000
|240
|2004.07.23 11:35
|close
|120
|0.01
|1.2198
|0.0000
|0.0000
|-4.40
|455.57
|241
|2004.07.23 11:35
|buy
|121
|0.02
|1.2200
|0.0000
|0.0000
|242
|2004.07.23 14:45
|close
|121
|0.02
|1.2156
|0.0000
|0.0000
|-8.80
|446.77
|243
|2004.07.23 14:45
|sell
|122
|0.04
|1.2156
|0.0000
|0.0000
|244
|2004.07.26 01:05
|close
|122
|0.04
|1.2118
|0.0000
|0.0000
|15.44
|462.21
|245
|2004.07.26 01:05
|buy
|123
|0.01
|1.2118
|0.0000
|0.0000
|246
|2004.07.26 10:10
|close
|123
|0.01
|1.2146
|0.0000
|0.0000
|2.80
|465.01
|247
|2004.07.26 10:10
|sell
|124
|0.01
|1.2146
|0.0000
|0.0000
|248
|2004.07.27 10:25
|close
|124
|0.01
|1.2185
|0.0000
|0.0000
|-3.84
|461.17
|249
|2004.07.27 10:25
|sell
|125
|0.02
|1.2183
|0.0000
|0.0000
|250
|2004.07.27 16:25
|close
|125
|0.02
|1.2085
|0.0000
|0.0000
|19.60
|480.77
|251
|2004.07.27 16:25
|buy
|126
|0.01
|1.2085
|0.0000
|0.0000
|252
|2004.07.27 16:40
|close
|126
|0.01
|1.2129
|0.0000
|0.0000
|4.40
|485.17
|253
|2004.07.27 16:40
|sell
|127
|0.01
|1.2129
|0.0000
|0.0000
|254
|2004.07.27 17:25
|close
|127
|0.01
|1.2065
|0.0000
|0.0000
|6.40
|491.57
|255
|2004.07.27 17:25
|buy
|128
|0.01
|1.2065
|0.0000
|0.0000
|256
|2004.07.28 11:05
|close
|128
|0.01
|1.2011
|0.0000
|0.0000
|-5.47
|486.10
|257
|2004.07.28 11:05
|buy
|129
|0.02
|1.2013
|0.0000
|0.0000
|258
|2004.07.28 15:25
|close
|129
|0.02
|1.2049
|0.0000
|0.0000
|7.20
|493.30
|259
|2004.07.28 15:25
|buy
|130
|0.01
|1.2051
|0.0000
|0.0000
|260
|2004.07.28 15:40
|close
|130
|0.01
|1.2008
|0.0000
|0.0000
|-4.30
|489.00
|261
|2004.07.28 15:40
|sell
|131
|0.02
|1.2008
|0.0000
|0.0000
|262
|2004.07.28 16:10
|close
|131
|0.02
|1.2051
|0.0000
|0.0000
|-8.60
|480.40
|263
|2004.07.28 16:10
|buy
|132
|0.04
|1.2051
|0.0000
|0.0000
|264
|2004.07.28 16:30
|close
|132
|0.04
|1.2010
|0.0000
|0.0000
|-16.40
|464.00
|265
|2004.07.28 16:30
|sell
|133
|0.08
|1.2010
|0.0000
|0.0000
|266
|2004.07.28 17:05
|close
|133
|0.08
|1.2051
|0.0000
|0.0000
|-32.80
|431.20
|267
|2004.07.28 17:05
|buy
|134
|0.01
|1.2051
|0.0000
|0.0000
|268
|2004.07.28 17:50
|close
|134
|0.01
|1.2012
|0.0000
|0.0000
|-3.90
|427.30
|269
|2004.07.28 17:50
|sell
|135
|0.02
|1.2012
|0.0000
|0.0000
|270
|2004.07.28 18:05
|close
|135
|0.02
|1.2069
|0.0000
|0.0000
|-11.40
|415.90
|271
|2004.07.28 18:05
|buy
|136
|0.04
|1.2069
|0.0000
|0.0000
|272
|2004.07.29 10:10
|close
|136
|0.04
|1.2015
|0.0000
|0.0000
|-22.39
|393.51
|273
|2004.07.29 10:10
|buy
|137
|0.08
|1.2017
|0.0000
|0.0000
|274
|2004.07.29 15:25
|close
|137
|0.08
|1.2043
|0.0000
|0.0000
|20.80
|414.31
|275
|2004.07.29 15:25
|buy
|138
|0.01
|1.2045
|0.0000
|0.0000
|276
|2004.07.29 15:35
|close
|138
|0.01
|1.1989
|0.0000
|0.0000
|-5.60
|408.71
|277
|2004.07.29 15:35
|sell
|139
|0.02
|1.1989
|0.0000
|0.0000
|278
|2004.07.29 15:59
|close
|139
|0.02
|1.2033
|0.0000
|0.0000
|-8.80
|399.91
|279
|2004.07.29 15:59
|buy
|140
|0.04
|1.2033
|0.0000
|0.0000
|280
|2004.07.29 16:59
|close
|140
|0.04
|1.2071
|0.0000
|0.0000
|15.20
|415.11
|281
|2004.07.29 16:59
|sell
|141
|0.01
|1.2071
|0.0000
|0.0000
|282
|2004.07.29 22:59
|close
|141
|0.01
|1.2046
|0.0000
|0.0000
|2.50
|417.61
|283
|2004.07.29 22:59
|buy
|142
|0.01
|1.2046
|0.0000
|0.0000
|284
|2004.07.30 14:59
|close
|142
|0.01
|1.2099
|0.0000
|0.0000
|5.23
|422.85
|285
|2004.07.30 14:59
|sell
|143
|0.01
|1.2099
|0.0000
|0.0000
|286
|2004.07.30 16:30
|close
|143
|0.01
|1.2057
|0.0000
|0.0000
|4.20
|427.05
|287
|2004.07.30 16:30
|sell
|144
|0.01
|1.2055
|0.0000
|0.0000
|288
|2004.07.30 16:50
|close
|144
|0.01
|1.2119
|0.0000
|0.0000
|-6.40
|420.65
|289
|2004.07.30 16:50
|buy
|145
|0.02
|1.2119
|0.0000
|0.0000
|290
|2004.07.30 16:59
|close
|145
|0.02
|1.2038
|0.0000
|0.0000
|-16.20
|404.45
|291
|2004.07.30 16:59
|sell
|146
|0.04
|1.2038
|0.0000
|0.0000
|292
|2004.08.02 00:30
|close
|146
|0.04
|1.2081
|0.0000
|0.0000
|-16.96
|387.49
|293
|2004.08.02 00:30
|sell
|147
|0.08
|1.2079
|0.0000
|0.0000
|294
|2004.08.02 04:05
|close
|147
|0.08
|1.2052
|0.0000
|0.0000
|21.60
|409.09
|295
|2004.08.02 04:05
|sell
|148
|0.01
|1.2050
|0.0000
|0.0000
|296
|2004.08.02 10:30
|close
|148
|0.01
|1.2090
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|405.09
|297
|2004.08.02 10:30
|sell
|149
|0.02
|1.2088
|0.0000
|0.0000
|298
|2004.08.02 16:25
|close
|149
|0.02
|1.2052
|0.0000
|0.0000
|7.20
|412.29
|299
|2004.08.02 16:25
|buy
|150
|0.01
|1.2052
|0.0000
|0.0000
|300
|2004.08.03 00:50
|close
|150
|0.01
|1.2013
|0.0000
|0.0000
|-3.97
|408.32
|301
|2004.08.03 00:50
|buy
|151
|0.02
|1.2015
|0.0000
|0.0000
|302
|2004.08.03 15:30
|close
|151
|0.02
|1.2044
|0.0000
|0.0000
|5.80
|414.12
|303
|2004.08.03 15:30
|sell
|152
|0.01
|1.2044
|0.0000
|0.0000
|304
|2004.08.04 15:05
|close
|152
|0.01
|1.2000
|0.0000
|0.0000
|4.46
|418.58
|305
|2004.08.04 15:05
|buy
|153
|0.01
|1.2000
|0.0000
|0.0000
|306
|2004.08.04 16:35
|close
|153
|0.01
|1.2031
|0.0000
|0.0000
|3.10
|421.68
|307
|2004.08.04 16:35
|sell
|154
|0.01
|1.2031
|0.0000
|0.0000
|308
|2004.08.04 17:05
|close
|154
|0.01
|1.2072
|0.0000
|0.0000
|-4.10
|417.58
|309
|2004.08.04 17:05
|buy
|155
|0.02
|1.2072
|0.0000
|0.0000
|310
|2004.08.05 14:05
|close
|155
|0.02
|1.2026
|0.0000
|0.0000
|-9.59
|407.99
|311
|2004.08.05 14:05
|buy
|156
|0.04
|1.2028
|0.0000
|0.0000
|312
|2004.08.05 22:20
|close
|156
|0.04
|1.2053
|0.0000
|0.0000
|10.00
|417.99
|313
|2004.08.05 22:20
|sell
|157
|0.01
|1.2053
|0.0000
|0.0000
|314
|2004.08.06 07:50
|close
|157
|0.01
|1.2094
|0.0000
|0.0000
|-4.04
|413.94
|315
|2004.08.06 07:50
|sell
|158
|0.02
|1.2092
|0.0000
|0.0000
|316
|2004.08.06 14:10
|close
|158
|0.02
|1.2144
|0.0000
|0.0000
|-10.40
|403.54
|317
|2004.08.06 14:10
|sell
|159
|0.04
|1.2142
|0.0000
|0.0000
|318
|2004.08.06 14:25
|close
|159
|0.04
|1.2266
|0.0000
|0.0000
|-49.60
|353.94
|319
|2004.08.06 14:25
|buy
|160
|0.08
|1.2266
|0.0000
|0.0000
|320
|2004.08.06 14:30
|close
|160
|0.08
|1.2180
|0.0000
|0.0000
|-68.80
|285.14
|321
|2004.08.06 14:30
|sell
|161
|0.01
|1.2180
|0.0000
|0.0000
|322
|2004.08.06 14:59
|close
|161
|0.01
|1.2258
|0.0000
|0.0000
|-7.80
|277.34
|323
|2004.08.06 14:59
|buy
|162
|0.02
|1.2258
|0.0000
|0.0000
|324
|2004.08.10 17:10
|close
|162
|0.02
|1.2301
|0.0000
|0.0000
|8.34
|285.68
|325
|2004.08.10 17:10
|sell
|163
|0.01
|1.2301
|0.0000
|0.0000
|326
|2004.08.10 21:35
|close
|163
|0.01
|1.2250
|0.0000
|0.0000
|5.10
|290.78
|327
|2004.08.10 21:35
|buy
|164
|0.01
|1.2250
|0.0000
|0.0000
|328
|2004.08.11 10:05
|close
|164
|0.01
|1.2210
|0.0000
|0.0000
|-4.07
|286.72
|329
|2004.08.11 10:05
|sell
|165
|0.02
|1.2210
|0.0000
|0.0000
|330
|2004.08.12 09:30
|close
|165
|0.02
|1.2254
|0.0000
|0.0000
|-8.45
|278.27
|331
|2004.08.12 09:30
|sell
|166
|0.04
|1.2252
|0.0000
|0.0000
|332
|2004.08.12 14:40
|close
|166
|0.04
|1.2307
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|256.27
|333
|2004.08.12 14:40
|sell
|167
|0.08
|1.2305
|0.0000
|0.0000
|334
|2004.08.12 15:30
|close
|167
|0.08
|1.2247
|0.0000
|0.0000
|46.40
|302.67
|335
|2004.08.12 15:30
|buy
|168
|0.01
|1.2247
|0.0000
|0.0000
|336
|2004.08.13 08:15
|close
|168
|0.01
|1.2205
|0.0000
|0.0000
|-4.27
|298.41
|337
|2004.08.13 08:15
|buy
|169
|0.02
|1.2207
|0.0000
|0.0000
|338
|2004.08.13 14:25
|close
|169
|0.02
|1.2295
|0.0000
|0.0000
|17.60
|316.01
|339
|2004.08.13 14:25
|sell
|170
|0.01
|1.2295
|0.0000
|0.0000
|340
|2004.08.13 14:40
|close
|170
|0.01
|1.2230
|0.0000
|0.0000
|6.50
|322.51
|341
|2004.08.13 14:40
|buy
|171
|0.01
|1.2230
|0.0000
|0.0000
|342
|2004.08.13 15:25
|close
|171
|0.01
|1.2312
|0.0000
|0.0000
|8.20
|330.71
|343
|2004.08.13 15:25
|sell
|172
|0.01
|1.2312
|0.0000
|0.0000
|344
|2004.08.13 16:50
|close
|172
|0.01
|1.2367
|0.0000
|0.0000
|-5.50
|325.21
|345
|2004.08.13 16:50
|buy
|173
|0.02
|1.2367
|0.0000
|0.0000
|346
|2004.08.16 17:20
|close
|173
|0.02
|1.2323
|0.0000
|0.0000
|-8.93
|316.27
|347
|2004.08.16 17:20
|buy
|174
|0.04
|1.2325
|0.0000
|0.0000
|348
|2004.08.17 07:20
|close
|174
|0.04
|1.2352
|0.0000
|0.0000
|10.54
|326.81
|349
|2004.08.17 07:20
|sell
|175
|0.01
|1.2352
|0.0000
|0.0000
|350
|2004.08.17 14:30
|close
|175
|0.01
|1.2392
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|322.81
|351
|2004.08.17 14:30
|sell
|176
|0.02
|1.2390
|0.0000
|0.0000
|352
|2004.08.17 15:05
|close
|176
|0.02
|1.2343
|0.0000
|0.0000
|9.40
|332.21
|353
|2004.08.17 15:05
|buy
|177
|0.01
|1.2343
|0.0000
|0.0000
|354
|2004.08.18 14:35
|close
|177
|0.01
|1.2299
|0.0000
|0.0000
|-4.47
|327.75
|355
|2004.08.18 14:35
|buy
|178
|0.02
|1.2301
|0.0000
|0.0000
|356
|2004.08.18 21:40
|close
|178
|0.02
|1.2329
|0.0000
|0.0000
|5.60
|333.35
|357
|2004.08.18 21:40
|sell
|179
|0.01
|1.2329
|0.0000
|0.0000
|358
|2004.08.19 11:50
|close
|179
|0.01
|1.2378
|0.0000
|0.0000
|-4.72
|328.62
|359
|2004.08.19 11:50
|sell
|180
|0.02
|1.2376
|0.0000
|0.0000
|360
|2004.08.20 12:25
|close
|180
|0.02
|1.2347
|0.0000
|0.0000
|5.92
|334.54
|361
|2004.08.20 12:25
|buy
|181
|0.01
|1.2347
|0.0000
|0.0000
|362
|2004.08.20 13:50
|close
|181
|0.01
|1.2287
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|328.54
|363
|2004.08.20 13:50
|buy
|182
|0.02
|1.2289
|0.0000
|0.0000
|364
|2004.08.20 18:40
|close
|182
|0.02
|1.2314
|0.0000
|0.0000
|5.00
|333.54
|365
|2004.08.20 18:40
|buy
|183
|0.01
|1.2316
|0.0000
|0.0000
|366
|2004.08.23 10:20
|close
|183
|0.01
|1.2272
|0.0000
|0.0000
|-4.47
|329.08
|367
|2004.08.23 10:20
|buy
|184
|0.02
|1.2274
|0.0000
|0.0000
|368
|2004.08.23 14:45
|close
|184
|0.02
|1.2232
|0.0000
|0.0000
|-8.40
|320.68
|369
|2004.08.23 14:45
|buy
|185
|0.04
|1.2234
|0.0000
|0.0000
|370
|2004.08.23 17:30
|close
|185
|0.04
|1.2192
|0.0000
|0.0000
|-16.80
|303.88
|371
|2004.08.23 17:30
|sell
|186
|0.08
|1.2192
|0.0000
|0.0000
|372
|2004.08.24 00:05
|close
|186
|0.08
|1.2153
|0.0000
|0.0000
|31.67
|335.55
|373
|2004.08.24 00:05
|buy
|187
|0.01
|1.2153
|0.0000
|0.0000
|374
|2004.08.24 14:15
|close
|187
|0.01
|1.2101
|0.0000
|0.0000
|-5.20
|330.35
|375
|2004.08.24 14:15
|buy
|188
|0.02
|1.2103
|0.0000
|0.0000
|376
|2004.08.24 16:10
|close
|188
|0.02
|1.2129
|0.0000
|0.0000
|5.20
|335.55
|377
|2004.08.24 16:10
|buy
|189
|0.01
|1.2131
|0.0000
|0.0000
|378
|2004.08.24 18:10
|close
|189
|0.01
|1.2089
|0.0000
|0.0000
|-4.20
|331.35
|379
|2004.08.24 18:10
|buy
|190
|0.02
|1.2091
|0.0000
|0.0000
|380
|2004.08.25 02:20
|close
|190
|0.02
|1.2050
|0.0000
|0.0000
|-8.33
|323.02
|381
|2004.08.25 02:20
|sell
|191
|0.04
|1.2050
|0.0000
|0.0000
|382
|2004.08.25 08:05
|close
|191
|0.04
|1.2092
|0.0000
|0.0000
|-16.80
|306.22
|383
|2004.08.25 08:05
|sell
|192
|0.08
|1.2090
|0.0000
|0.0000
|384
|2004.08.26 10:59
|close
|192
|0.08
|1.2064
|0.0000
|0.0000
|22.22
|328.43
|385
|2004.08.26 10:59
|buy
|193
|0.01
|1.2064
|0.0000
|0.0000
|386
|2004.08.26 13:50
|close
|193
|0.01
|1.2092
|0.0000
|0.0000
|2.80
|331.23
|387
|2004.08.26 13:50
|sell
|194
|0.01
|1.2092
|0.0000
|0.0000
|388
|2004.08.27 07:40
|close
|194
|0.01
|1.2131
|0.0000
|0.0000
|-3.84
|327.39
|389
|2004.08.27 07:40
|sell
|195
|0.02
|1.2129
|0.0000
|0.0000
|390
|2004.08.27 12:05
|close
|195
|0.02
|1.2102
|0.0000
|0.0000
|5.40
|332.79
|391
|2004.08.27 12:05
|buy
|196
|0.01
|1.2102
|0.0000
|0.0000
|392
|2004.08.27 15:30
|close
|196
|0.01
|1.2062
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|328.79
|393
|2004.08.27 15:30
|buy
|197
|0.02
|1.2064
|0.0000
|0.0000
|394
|2004.08.27 16:50
|close
|197
|0.02
|1.2025
|0.0000
|0.0000
|-7.80
|320.99
|395
|2004.08.27 16:50
|buy
|198
|0.04
|1.2027
|0.0000
|0.0000
|396
|2004.08.30 07:35
|close
|198
|0.04
|1.1987
|0.0000
|0.0000
|-16.26
|304.73
|397
|2004.08.30 07:35
|sell
|199
|0.08
|1.1987
|0.0000
|0.0000
|398
|2004.08.30 09:05
|close
|199
|0.08
|1.2032
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|268.73
|399
|2004.08.30 09:05
|buy
|200
|0.01
|1.2032
|0.0000
|0.0000
|400
|2004.08.31 03:45
|close
|200
|0.01
|1.2059
|0.0000
|0.0000
|2.63
|271.37
|401
|2004.08.31 03:45
|sell
|201
|0.01
|1.2059
|0.0000
|0.0000
|402
|2004.08.31 12:10
|close
|201
|0.01
|1.2101
|0.0000
|0.0000
|-4.20
|267.17
|403
|2004.08.31 12:10
|sell
|202
|0.02
|1.2099
|0.0000
|0.0000
|404
|2004.08.31 16:40
|close
|202
|0.02
|1.2167
|0.0000
|0.0000
|-13.60
|253.57
|405
|2004.08.31 16:40
|sell
|203
|0.04
|1.2165
|0.0000
|0.0000
|406
|2004.09.01 19:25
|close
|203
|0.04
|1.2215
|0.0000
|0.0000
|-19.76
|233.80
|407
|2004.09.01 19:25
|sell
|204
|0.08
|1.2213
|0.0000
|0.0000
|408
|2004.09.02 13:10
|close
|204
|0.08
|1.2184
|0.0000
|0.0000
|24.62
|258.42
|409
|2004.09.02 13:10
|buy
|205
|0.01
|1.2184
|0.0000
|0.0000
|410
|2004.09.02 16:50
|close
|205
|0.01
|1.2144
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|254.42
|411
|2004.09.02 16:50
|buy
|206
|0.02
|1.2146
|0.0000
|0.0000
|412
|2004.09.03 14:05
|close
|206
|0.02
|1.2071
|0.0000
|0.0000
|-15.13
|239.29
|413
|2004.09.03 14:05
|buy
|207
|0.04
|1.2073
|0.0000
|0.0000
|414
|2004.09.03 14:30
|close
|207
|0.04
|1.2132
|0.0000
|0.0000
|23.60
|262.89
|415
|2004.09.03 14:30
|sell
|208
|0.01
|1.2132
|0.0000
|0.0000
|416
|2004.09.03 14:40
|close
|208
|0.01
|1.2199
|0.0000
|0.0000
|-6.70
|256.19
|417
|2004.09.03 14:40
|buy
|209
|0.02
|1.2199
|0.0000
|0.0000
|418
|2004.09.03 14:45
|close
|209
|0.02
|1.2150
|0.0000
|0.0000
|-9.80
|246.39
|419
|2004.09.03 14:45
|sell
|210
|0.04
|1.2150
|0.0000
|0.0000
|420
|2004.09.03 15:35
|close
|210
|0.04
|1.2117
|0.0000
|0.0000
|13.20
|259.59
|421
|2004.09.03 15:35
|buy
|211
|0.01
|1.2117
|0.0000
|0.0000
|422
|2004.09.03 16:50
|close
|211
|0.01
|1.2050
|0.0000
|0.0000
|-6.70
|252.89
|423
|2004.09.03 16:50
|sell
|212
|0.02
|1.2050
|0.0000
|0.0000
|424
|2004.09.07 08:05
|close
|212
|0.02
|1.2090
|0.0000
|0.0000
|-7.76
|245.12
|425
|2004.09.07 08:05
|sell
|213
|0.04
|1.2088
|0.0000
|0.0000
|426
|2004.09.08 14:05
|close
|213
|0.04
|1.2051
|0.0000
|0.0000
|15.04
|260.16
|427
|2004.09.08 14:05
|buy
|214
|0.01
|1.2051
|0.0000
|0.0000
|428
|2004.09.08 16:15
|close
|214
|0.01
|1.2080
|0.0000
|0.0000
|2.90
|263.06
|429
|2004.09.08 16:15
|sell
|215
|0.01
|1.2080
|0.0000
|0.0000
|430
|2004.09.08 16:59
|close
|215
|0.01
|1.2133
|0.0000
|0.0000
|-5.30
|257.76
|431
|2004.09.08 16:59
|buy
|216
|0.02
|1.2133
|0.0000
|0.0000
|432
|2004.09.08 19:25
|close
|216
|0.02
|1.2163
|0.0000
|0.0000
|6.00
|263.76
|433
|2004.09.08 19:25
|buy
|217
|0.01
|1.2165
|0.0000
|0.0000
|434
|2004.09.09 23:20
|close
|217
|0.01
|1.2210
|0.0000
|0.0000
|4.30
|268.06
|435
|2004.09.09 23:20
|sell
|218
|0.01
|1.2210
|0.0000
|0.0000
|436
|2004.09.10 01:50
|close
|218
|0.01
|1.2253
|0.0000
|0.0000
|-4.24
|263.82
|437
|2004.09.10 01:50
|sell
|219
|0.02
|1.2251
|0.0000
|0.0000
|438
|2004.09.10 12:30
|close
|219
|0.02
|1.2226
|0.0000
|0.0000
|5.00
|268.82
|439
|2004.09.10 12:30
|sell
|220
|0.01
|1.2224
|0.0000
|0.0000
|440
|2004.09.10 14:10
|close
|220
|0.01
|1.2266
|0.0000
|0.0000
|-4.20
|264.62
|441
|2004.09.10 14:10
|sell
|221
|0.02
|1.2264
|0.0000
|0.0000
|442
|2004.09.10 14:20
|close
|221
|0.02
|1.2304
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|256.62
|443
|2004.09.10 14:20
|buy
|222
|0.04
|1.2304
|0.0000
|0.0000
|444
|2004.09.10 14:25
|close
|222
|0.04
|1.2249
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|234.62
|445
|2004.09.10 14:25
|sell
|223
|0.08
|1.2249
|0.0000
|0.0000
|446
|2004.09.10 14:59
|close
|223
|0.08
|1.2296
|0.0000
|0.0000
|-37.60
|197.02
|447
|2004.09.10 14:59
|buy
|224
|0.01
|1.2296
|0.0000
|0.0000
|448
|2004.09.13 03:05
|close
|224
|0.01
|1.2252
|0.0000
|0.0000
|-4.47
|192.56
|449
|2004.09.13 03:05
|buy
|225
|0.02
|1.2254
|0.0000
|0.0000
|450
|2004.09.15 14:10
|close
|225
|0.02
|1.2207
|0.0000
|0.0000
|-9.66
|182.89
|451
|2004.09.15 14:10
|buy
|226
|0.04
|1.2209
|0.0000
|0.0000
|452
|2004.09.15 16:50
|close
|226
|0.04
|1.2142
|0.0000
|0.0000
|-26.80
|156.09
|453
|2004.09.15 16:50
|buy
|227
|0.08
|1.2144
|0.0000
|0.0000
|454
|2004.09.16 18:59
|close
|227
|0.08
|1.2169
|0.0000
|0.0000
|18.43
|174.52
|455
|2004.09.16 18:59
|sell
|228
|0.01
|1.2169
|0.0000
|0.0000
|456
|2004.09.17 09:30
|close
|228
|0.01
|1.2213
|0.0000
|0.0000
|-4.34
|170.18
|457
|2004.09.17 09:30
|sell
|229
|0.02
|1.2211
|0.0000
|0.0000
|458
|2004.09.17 16:25
|close
|229
|0.02
|1.2181
|0.0000
|0.0000
|6.00
|176.18
|459
|2004.09.17 16:25
|buy
|230
|0.01
|1.2181
|0.0000
|0.0000
|460
|2004.09.20 12:10
|close
|230
|0.01
|1.2142
|0.0000
|0.0000
|-3.97
|172.21
|461
|2004.09.20 12:10
|buy
|231
|0.02
|1.2144
|0.0000
|0.0000
|462
|2004.09.21 09:35
|close
|231
|0.02
|1.2180
|0.0000
|0.0000
|7.07
|179.28
|463
|2004.09.21 09:35
|sell
|232
|0.01
|1.2180
|0.0000
|0.0000
|464
|2004.09.21 11:50
|close
|232
|0.01
|1.2248
|0.0000
|0.0000
|-6.80
|172.48
|465
|2004.09.21 11:50
|sell
|233
|0.02
|1.2246
|0.0000
|0.0000
|466
|2004.09.21 20:15
|close
|233
|0.02
|1.2302
|0.0000
|0.0000
|-11.20
|161.28
|467
|2004.09.21 20:15
|buy
|234
|0.04
|1.2302
|0.0000
|0.0000
|468
|2004.09.22 12:50
|close
|234
|0.04
|1.2254
|0.0000
|0.0000
|-19.46
|141.82
|469
|2004.09.22 12:50
|buy
|235
|0.08
|1.2256
|0.0000
|0.0000
|470
|2004.09.23 11:05
|close
|235
|0.08
|1.2286
|0.0000
|0.0000
|22.43
|164.25
|471
|2004.09.23 11:05
|sell
|236
|0.01
|1.2286
|0.0000
|0.0000
|472
|2004.09.23 12:50
|close
|236
|0.01
|1.2336
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|159.25
|473
|2004.09.23 12:50
|sell
|237
|0.02
|1.2334
|0.0000
|0.0000
|474
|2004.09.23 17:35
|close
|237
|0.02
|1.2307
|0.0000
|0.0000
|5.40
|164.65
|475
|2004.09.23 17:35
|sell
|238
|0.01
|1.2305
|0.0000
|0.0000
|476
|2004.09.23 21:25
|close
|238
|0.01
|1.2276
|0.0000
|0.0000
|2.90
|167.55
|477
|2004.09.23 21:25
|buy
|239
|0.01
|1.2276
|0.0000
|0.0000
|478
|2004.09.24 14:40
|close
|239
|0.01
|1.2311
|0.0000
|0.0000
|3.43
|170.98
|479
|2004.09.24 14:40
|sell
|240
|0.01
|1.2311
|0.0000
|0.0000
|480
|2004.09.24 14:45
|close
|240
|0.01
|1.2367
|0.0000
|0.0000
|-5.60
|165.38
|481
|2004.09.24 14:45
|buy
|241
|0.02
|1.2367
|0.0000
|0.0000
|482
|2004.09.24 15:05
|close
|241
|0.02
|1.2299
|0.0000
|0.0000
|-13.60
|151.78
|483
|2004.09.24 15:05
|sell
|242
|0.04
|1.2299
|0.0000
|0.0000
|484
|2004.09.24 17:30
|close
|242
|0.04
|1.2258
|0.0000
|0.0000
|16.40
|168.18
|485
|2004.09.24 17:30
|buy
|243
|0.01
|1.2258
|0.0000
|0.0000
|486
|2004.09.27 16:30
|close
|243
|0.01
|1.2284
|0.0000
|0.0000
|2.53
|170.72
|487
|2004.09.27 16:30
|sell
|244
|0.01
|1.2284
|0.0000
|0.0000
|488
|2004.09.28 13:35
|close
|244
|0.01
|1.2326
|0.0000
|0.0000
|-4.14
|166.58
|489
|2004.09.28 13:35
|sell
|245
|0.02
|1.2324
|0.0000
|0.0000
|490
|2004.09.30 13:05
|close
|245
|0.02
|1.2418
|0.0000
|0.0000
|-18.33
|148.25
|491
|2004.09.30 13:05
|sell
|246
|0.04
|1.2416
|0.0000
|0.0000
|492
|2004.10.01 12:45
|close
|246
|0.04
|1.2389
|0.0000
|0.0000
|11.04
|159.29
|493
|2004.10.01 12:45
|buy
|247
|0.01
|1.2389
|0.0000
|0.0000
|494
|2004.10.04 12:10
|close
|247
|0.01
|1.2340
|0.0000
|0.0000
|-4.97
|154.32
|495
|2004.10.04 12:10
|buy
|248
|0.02
|1.2342
|0.0000
|0.0000
|496
|2004.10.04 13:10
|close
|248
|0.02
|1.2296
|0.0000
|0.0000
|-9.20
|145.12
|497
|2004.10.04 13:10
|buy
|249
|0.04
|1.2298
|0.0000
|0.0000
|498
|2004.10.04 16:50
|close
|249
|0.04
|1.2254
|0.0000
|0.0000
|-17.60
|127.52
|499
|2004.10.04 16:50
|sell
|250
|0.08
|1.2254
|0.0000
|0.0000
|500
|2004.10.04 21:10
|close
|250
|0.08
|1.2294
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|95.52
|501
|2004.10.04 21:10
|buy
|251
|0.01
|1.2294
|0.0000
|0.0000
|502
|2004.10.06 13:35
|close
|251
|0.01
|1.2254
|0.0000
|0.0000
|-4.13
|91.39
|503
|2004.10.06 13:35
|buy
|252
|0.02
|1.2256
|0.0000
|0.0000
|504
|2004.10.06 14:25
|close
|252
|0.02
|1.2284
|0.0000
|0.0000
|5.60
|96.99
|505
|2004.10.06 14:25
|sell
|253
|0.01
|1.2284
|0.0000
|0.0000
|506
|2004.10.08 05:50
|close
|253
|0.01
|1.2327
|0.0000
|0.0000
|-4.06
|92.93
|507
|2004.10.08 05:50
|sell
|254
|0.02
|1.2325
|0.0000
|0.0000
|508
|2004.10.08 12:30
|close
|254
|0.02
|1.2382
|0.0000
|0.0000
|-11.40
|81.53
|509
|2004.10.08 12:30
|sell
|255
|0.04
|1.2380
|0.0000
|0.0000
|510
|2004.10.08 15:50
|close
|255
|0.04
|1.2424
|0.0000
|0.0000
|-17.60
|63.93