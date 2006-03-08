|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar (1 Lot = 100 000 EUR))
|Период
|Дневна (D1) 2006.03.02 00:00 - 2007.02.09 00:00 (2006.03.02 - 2007.02.10)
|Модел
|Всички тикове (базира се на най-малката възможна времева единица чрез интерполация на фрактал на всеки тик)
|Параметри
|TakeProfit=100; Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=0; FastEMA=12; SlowEMA=26; SignalEMA=9; MaxTrades=20; Pips=15; SecureProfit=14; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=1; GBPUSDPipValue=1; USDCHFPipValue=1; USDJPYPipValue=0.9715; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2016; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=25; mm=0; risk=20; AccountisNormal=0; Magic=55552;
|Барове за тест
|1836
|Моделирани тикове
|435282
|Качество на моделиране
|68.85%
|Начален депозит
|1000.00
|Обща нетна печалба
|37289.83
|Груба печалба
|38050.66
|Груба загуба
|-760.83
|Печеливш фактор
|50.01
|Очаквано възнаграждение
|149.76
|Абсолютна загуба
|0.00
|Максимално спадане на нивото %
|283.71 (1.20%)
|Relative drawdown
|1.20% (283.71)
|Общо сделки
|249
|Къси позиции (спечелени %)
|120 (80.83%)
|Дълги позиции (спечелени %)
|129 (76.74%)
|Печеливши сделки (% от всички)
|196 (78.71%)
|Загубени сделки (% от всички)
|53 (21.29%)
|Най-голяма
|Печеливша търговия
|3150.00
|Загубена търговия
|-48.79
|Средно
|Печеливша търговия
|194.14
|Загубена търговия
|-14.36
|Максимум
|Последователни печаливши сделки (печалбата в пари)
|32 (1758.32)
|Последователни загубени сделки (загубата в пари)
|9 (-283.71)
|Максимален
|Последователни печалби (брой спечелени сделки)
|6988.70 (22)
|Последователни загуби (брой загубени сделки)
|-283.71 (9)
|Средно
|Последователни печаливши сделки
|13
|Последователни загубени сделки
|4
|№
|Дата и час
|Тип
|Поръчка
|Лотове
|Цена
|Стоп
|Лимит
|Печалба
|Баланс
|1
|2006.03.08 00:00
|buy
|1
|0.01
|1.1889
|0.0000
|1.1989
|2
|2006.03.10 16:24
|buy
|2
|0.02
|1.1874
|0.0000
|1.1974
|3
|2006.03.14 02:37
|t/p
|2
|0.02
|1.1974
|0.0000
|1.1974
|19.67
|1019.67
|4
|2006.03.14 02:37
|close
|1
|0.01
|1.1974
|0.0000
|1.1989
|8.01
|1027.68
|5
|2006.03.21 14:00
|buy
|3
|0.01
|1.2144
|0.0000
|1.2244
|6
|2006.03.21 16:04
|buy
|4
|0.02
|1.2129
|0.0000
|1.2229
|7
|2006.03.21 16:45
|buy
|5
|0.03
|1.2113
|0.0000
|1.2213
|8
|2006.03.21 17:50
|buy
|6
|0.05
|1.2097
|0.0000
|1.2197
|9
|2006.03.21 18:54
|buy
|7
|0.08
|1.2082
|0.0000
|1.2182
|10
|2006.03.23 02:52
|buy
|8
|0.12
|1.2066
|0.0000
|1.2166
|11
|2006.03.23 15:39
|buy
|9
|0.18
|1.2050
|0.0000
|1.2150
|12
|2006.03.30 17:40
|t/p
|9
|0.18
|1.2150
|0.0000
|1.2150
|169.67
|1197.35
|13
|2006.03.30 17:40
|close
|8
|0.12
|1.2150
|0.0000
|1.2166
|93.91
|1291.26
|14
|2006.03.30 17:40
|close
|7
|0.08
|1.2149
|0.0000
|1.2182
|46.38
|1337.64
|15
|2006.03.30 17:40
|close
|6
|0.05
|1.2148
|0.0000
|1.2197
|20.99
|1358.63
|16
|2006.03.30 17:40
|close
|5
|0.03
|1.2147
|0.0000
|1.2213
|7.49
|1366.13
|17
|2006.03.30 17:40
|close
|4
|0.02
|1.2146
|0.0000
|1.2229
|1.60
|1367.72
|18
|2006.03.30 17:40
|close
|3
|0.01
|1.2145
|0.0000
|1.2244
|-0.80
|1366.92
|19
|2006.03.31 07:00
|sell
|10
|0.01
|1.2160
|0.0000
|1.2060
|20
|2006.04.03 07:35
|t/p
|10
|0.01
|1.2060
|0.0000
|1.2060
|10.04
|1376.96
|21
|2006.04.07 10:00
|buy
|11
|0.01
|1.2196
|0.0000
|1.2296
|22
|2006.04.07 10:21
|buy
|12
|0.02
|1.2180
|0.0000
|1.2280
|23
|2006.04.07 16:22
|buy
|13
|0.03
|1.2165
|0.0000
|1.2265
|24
|2006.04.07 16:24
|buy
|14
|0.05
|1.2150
|0.0000
|1.2250
|25
|2006.04.07 17:09
|buy
|15
|0.08
|1.2133
|0.0000
|1.2233
|26
|2006.04.07 17:24
|buy
|16
|0.12
|1.2118
|0.0000
|1.2218
|27
|2006.04.07 18:55
|buy
|17
|0.18
|1.2103
|0.0000
|1.2203
|28
|2006.04.10 19:24
|buy
|18
|0.27
|1.2088
|0.0000
|1.2188
|29
|2006.04.17 04:22
|t/p
|18
|0.27
|1.2188
|0.0000
|1.2188
|254.50
|1631.47
|30
|2006.04.17 04:22
|close
|17
|0.18
|1.2189
|0.0000
|1.2203
|142.99
|1774.46
|31
|2006.04.17 04:22
|close
|16
|0.12
|1.2190
|0.0000
|1.2218
|78.53
|1852.99
|32
|2006.04.17 04:23
|close
|15
|0.08
|1.2189
|0.0000
|1.2233
|39.55
|1892.54
|33
|2006.04.17 04:23
|close
|14
|0.05
|1.2188
|0.0000
|1.2250
|15.72
|1908.26
|34
|2006.04.17 04:24
|close
|13
|0.03
|1.2190
|0.0000
|1.2265
|5.53
|1913.79
|35
|2006.04.17 04:24
|close
|12
|0.02
|1.2191
|0.0000
|1.2280
|0.89
|1914.68
|36
|2006.04.17 04:24
|close
|11
|0.01
|1.2193
|0.0000
|1.2296
|-0.96
|1913.72
|37
|2006.04.18 01:00
|sell
|19
|0.01
|1.2255
|0.0000
|1.2155
|38
|2006.04.18 04:25
|sell
|20
|0.02
|1.2270
|0.0000
|1.2170
|39
|2006.04.18 15:51
|sell
|21
|0.03
|1.2287
|0.0000
|1.2187
|40
|2006.04.18 21:06
|sell
|22
|0.05
|1.2302
|0.0000
|1.2202
|41
|2006.04.18 21:09
|sell
|23
|0.08
|1.2317
|0.0000
|1.2217
|42
|2006.04.18 23:49
|sell
|24
|0.12
|1.2333
|0.0000
|1.2233
|43
|2006.04.18 23:54
|sell
|25
|0.18
|1.2350
|0.0000
|1.2250
|44
|2006.04.19 00:25
|sell
|26
|0.27
|1.2366
|0.0000
|1.2266
|45
|2006.04.19 19:24
|sell
|27
|0.41
|1.2381
|0.0000
|1.2281
|46
|2006.04.21 02:46
|t/p
|27
|0.41
|1.2281
|0.0000
|1.2281
|416.89
|2330.61
|47
|2006.04.21 02:46
|close
|26
|0.27
|1.2280
|0.0000
|1.2266
|236.74
|2567.35
|48
|2006.04.21 02:46
|close
|25
|0.18
|1.2277
|0.0000
|1.2250
|135.18
|2702.53
|49
|2006.04.21 02:46
|close
|24
|0.12
|1.2278
|0.0000
|1.2233
|68.52
|2771.05
|50
|2006.04.21 02:46
|close
|23
|0.08
|1.2277
|0.0000
|1.2217
|33.68
|2804.73
|51
|2006.04.21 02:46
|close
|22
|0.05
|1.2278
|0.0000
|1.2202
|13.05
|2817.78
|52
|2006.04.21 02:47
|close
|21
|0.03
|1.2279
|0.0000
|1.2187
|3.03
|2820.81
|53
|2006.04.21 02:47
|close
|20
|0.02
|1.2278
|0.0000
|1.2170
|-1.18
|2819.63
|54
|2006.04.21 02:47
|close
|19
|0.01
|1.2279
|0.0000
|1.2155
|-2.19
|2817.44
|55
|2006.04.21 07:00
|buy
|28
|0.01
|1.2312
|0.0000
|1.2412
|56
|2006.04.21 09:07
|buy
|29
|0.02
|1.2296
|0.0000
|1.2396
|57
|2006.04.21 09:37
|buy
|30
|0.03
|1.2281
|0.0000
|1.2381
|58
|2006.04.24 09:46
|t/p
|30
|0.03
|1.2381
|0.0000
|1.2381
|29.75
|2847.19
|59
|2006.04.24 09:46
|close
|29
|0.02
|1.2381
|0.0000
|1.2396
|16.84
|2864.03
|60
|2006.04.24 09:47
|close
|28
|0.01
|1.2380
|0.0000
|1.2412
|6.72
|2870.74
|61
|2006.05.02 12:00
|buy
|31
|0.01
|1.2620
|0.0000
|1.2720
|62
|2006.05.03 17:09
|buy
|32
|0.02
|1.2605
|0.0000
|1.2705
|63
|2006.05.04 10:09
|buy
|33
|0.03
|1.2590
|0.0000
|1.2690
|64
|2006.05.04 11:48
|buy
|34
|0.05
|1.2574
|0.0000
|1.2674
|65
|2006.05.04 17:21
|t/p
|34
|0.05
|1.2674
|0.0000
|1.2674
|50.00
|2920.74
|66
|2006.05.04 17:21
|close
|33
|0.03
|1.2674
|0.0000
|1.2690
|25.20
|2945.94
|67
|2006.05.04 17:22
|close
|32
|0.02
|1.2675
|0.0000
|1.2705
|13.51
|2959.45
|68
|2006.05.04 17:22
|close
|31
|0.01
|1.2677
|0.0000
|1.2720
|5.37
|2964.82
|69
|2006.05.04 17:22
|buy
|35
|0.01
|1.2681
|0.0000
|1.2781
|70
|2006.05.04 19:10
|buy
|36
|0.02
|1.2666
|0.0000
|1.2766
|71
|2006.05.08 11:22
|t/p
|36
|0.02
|1.2766
|0.0000
|1.2766
|19.67
|2984.50
|72
|2006.05.08 11:22
|close
|35
|0.01
|1.2767
|0.0000
|1.2781
|8.44
|2992.93
|73
|2006.05.09 15:00
|buy
|37
|0.01
|1.2696
|0.0000
|1.2796
|74
|2006.05.10 09:54
|t/p
|37
|0.01
|1.2796
|0.0000
|1.2796
|9.92
|3002.85
|75
|2006.05.11 17:00
|buy
|38
|0.01
|1.2780
|0.0000
|1.2880
|76
|2006.05.12 09:25
|t/p
|38
|0.01
|1.2880
|0.0000
|1.2880
|9.92
|3012.77
|77
|2006.05.16 05:00
|buy
|39
|0.01
|1.2817
|0.0000
|1.2917
|78
|2006.05.16 09:22
|buy
|40
|0.02
|1.2801
|0.0000
|1.2901
|79
|2006.05.16 12:09
|buy
|41
|0.03
|1.2786
|0.0000
|1.2886
|80
|2006.05.17 10:07
|t/p
|41
|0.03
|1.2886
|0.0000
|1.2886
|29.75
|3042.52
|81
|2006.05.17 10:07
|close
|40
|0.02
|1.2886
|0.0000
|1.2901
|16.84
|3059.36
|82
|2006.05.17 10:07
|close
|39
|0.01
|1.2888
|0.0000
|1.2917
|7.02
|3066.38
|83
|2006.05.19 08:01
|sell
|42
|0.01
|1.2834
|0.0000
|1.2734
|84
|2006.05.19 16:00
|t/p
|42
|0.01
|1.2734
|0.0000
|1.2734
|10.00
|3076.38
|85
|2006.05.23 07:00
|sell
|43
|0.01
|1.2864
|0.0000
|1.2764
|86
|2006.05.24 15:45
|sell
|44
|0.02
|1.2880
|0.0000
|1.2780
|87
|2006.05.24 17:25
|t/p
|44
|0.02
|1.2780
|0.0000
|1.2780
|20.00
|3096.38
|88
|2006.05.24 17:25
|close
|43
|0.01
|1.2780
|0.0000
|1.2764
|8.44
|3104.82
|89
|2006.05.26 06:01
|sell
|45
|0.01
|1.2782
|0.0000
|1.2682
|90
|2006.05.26 10:24
|sell
|46
|0.02
|1.2797
|0.0000
|1.2697
|91
|2006.05.26 10:54
|sell
|47
|0.03
|1.2814
|0.0000
|1.2714
|92
|2006.05.26 11:09
|sell
|48
|0.05
|1.2830
|0.0000
|1.2730
|93
|2006.05.26 17:19
|t/p
|48
|0.05
|1.2730
|0.0000
|1.2730
|50.00
|3154.82
|94
|2006.05.26 17:19
|close
|47
|0.03
|1.2730
|0.0000
|1.2714
|25.20
|3180.02
|95
|2006.05.26 17:20
|close
|46
|0.02
|1.2729
|0.0000
|1.2697
|13.60
|3193.62
|96
|2006.05.26 17:20
|close
|45
|0.01
|1.2730
|0.0000
|1.2682
|5.20
|3198.82
|97
|2006.05.26 17:20
|sell
|49
|0.01
|1.2726
|0.0000
|1.2626
|98
|2006.05.26 18:22
|sell
|50
|0.02
|1.2741
|0.0000
|1.2641
|99
|2006.05.29 10:46
|sell
|51
|0.03
|1.2757
|0.0000
|1.2657
|100
|2006.05.30 05:16
|sell
|52
|0.05
|1.2773
|0.0000
|1.2673
|101
|2006.05.30 05:49
|sell
|53
|0.08
|1.2789
|0.0000
|1.2689
|102
|2006.05.30 05:54
|sell
|54
|0.12
|1.2804
|0.0000
|1.2704
|103
|2006.05.30 06:33
|sell
|55
|0.18
|1.2819
|0.0000
|1.2719
|104
|2006.05.30 09:09
|sell
|56
|0.27
|1.2835
|0.0000
|1.2735
|105
|2006.05.30 10:06
|sell
|57
|0.41
|1.2852
|0.0000
|1.2752
|106
|2006.05.30 12:52
|sell
|58
|0.62
|1.2867
|0.0000
|1.2767
|107
|2006.06.01 06:39
|t/p
|58
|0.62
|1.2767
|0.0000
|1.2767
|630.42
|3829.23
|108
|2006.06.01 06:39
|close
|57
|0.41
|1.2766
|0.0000
|1.2752
|359.49
|4188.72
|109
|2006.06.01 06:40
|close
|56
|0.27
|1.2765
|0.0000
|1.2735
|193.54
|4382.26
|110
|2006.06.01 06:41
|close
|55
|0.18
|1.2766
|0.0000
|1.2719
|98.42
|4480.68
|111
|2006.06.01 06:41
|close
|54
|0.12
|1.2767
|0.0000
|1.2704
|46.42
|4527.10
|112
|2006.06.01 06:42
|close
|53
|0.08
|1.2766
|0.0000
|1.2689
|19.74
|4546.84
|113
|2006.06.01 06:43
|close
|52
|0.05
|1.2767
|0.0000
|1.2673
|3.84
|4550.68
|114
|2006.06.01 06:44
|close
|51
|0.03
|1.2769
|0.0000
|1.2657
|-2.97
|4547.71
|115
|2006.06.01 06:45
|close
|50
|0.02
|1.2770
|0.0000
|1.2641
|-5.30
|4542.42
|116
|2006.06.01 06:45
|close
|49
|0.01
|1.2771
|0.0000
|1.2626
|-4.25
|4538.17
|117
|2006.06.02 12:00
|sell
|59
|0.01
|1.2810
|0.0000
|1.2710
|118
|2006.06.02 13:25
|sell
|60
|0.02
|1.2826
|0.0000
|1.2726
|119
|2006.06.02 15:30
|sell
|61
|0.03
|1.2841
|0.0000
|1.2741
|120
|2006.06.02 15:34
|sell
|62
|0.05
|1.2856
|0.0000
|1.2756
|121
|2006.06.02 15:34
|sell
|63
|0.08
|1.2873
|0.0000
|1.2773
|122
|2006.06.02 15:36
|sell
|64
|0.12
|1.2889
|0.0000
|1.2789
|123
|2006.06.02 15:39
|sell
|65
|0.18
|1.2905
|0.0000
|1.2805
|124
|2006.06.02 15:39
|sell
|66
|0.27
|1.2920
|0.0000
|1.2820
|125
|2006.06.02 15:46
|sell
|67
|0.41
|1.2935
|0.0000
|1.2835
|126
|2006.06.05 09:07
|sell
|68
|0.62
|1.2951
|0.0000
|1.2851
|127
|2006.06.05 10:25
|sell
|69
|0.93
|1.2966
|0.0000
|1.2866
|128
|2006.06.06 13:24
|t/p
|69
|0.93
|1.2866
|0.0000
|1.2866
|933.91
|5472.07
|129
|2006.06.06 13:24
|close
|68
|0.62
|1.2866
|0.0000
|1.2851
|529.60
|6001.68
|130
|2006.06.06 13:24
|close
|67
|0.41
|1.2865
|0.0000
|1.2835
|290.44
|6292.12
|131
|2006.06.06 13:24
|close
|66
|0.27
|1.2863
|0.0000
|1.2820
|156.17
|6448.29
|132
|2006.06.06 13:24
|close
|65
|0.18
|1.2862
|0.0000
|1.2805
|78.91
|6527.20
|133
|2006.06.06 13:25
|close
|64
|0.12
|1.2860
|0.0000
|1.2789
|35.81
|6563.01
|134
|2006.06.06 13:25
|close
|63
|0.08
|1.2861
|0.0000
|1.2773
|10.27
|6573.28
|135
|2006.06.06 13:25
|close
|62
|0.05
|1.2862
|0.0000
|1.2756
|-2.58
|6570.70
|136
|2006.06.06 13:26
|close
|61
|0.03
|1.2863
|0.0000
|1.2741
|-6.35
|6564.35
|137
|2006.06.06 13:26
|close
|60
|0.02
|1.2862
|0.0000
|1.2726
|-7.03
|6557.32
|138
|2006.06.06 13:26
|close
|59
|0.01
|1.2863
|0.0000
|1.2710
|-5.22
|6552.11
|139
|2006.06.15 02:00
|sell
|70
|0.01
|1.2607
|0.0000
|1.2507
|140
|2006.06.15 09:25
|sell
|71
|0.02
|1.2622
|0.0000
|1.2522
|141
|2006.06.15 16:04
|sell
|72
|0.03
|1.2637
|0.0000
|1.2537
|142
|2006.06.15 16:09
|sell
|73
|0.05
|1.2652
|0.0000
|1.2552
|143
|2006.06.16 11:10
|sell
|74
|0.08
|1.2670
|0.0000
|1.2570
|144
|2006.06.19 04:40
|t/p
|74
|0.08
|1.2570
|0.0000
|1.2570
|80.34
|6632.44
|145
|2006.06.19 04:40
|close
|73
|0.05
|1.2570
|0.0000
|1.2552
|41.42
|6673.86
|146
|2006.06.19 04:40
|close
|72
|0.03
|1.2572
|0.0000
|1.2537
|19.75
|6693.61
|147
|2006.06.19 04:41
|close
|71
|0.02
|1.2573
|0.0000
|1.2522
|9.97
|6703.58
|148
|2006.06.19 04:42
|close
|70
|0.01
|1.2572
|0.0000
|1.2507
|3.58
|6707.17
|149
|2006.06.22 03:00
|sell
|75
|0.01
|1.2666
|0.0000
|1.2566
|150
|2006.06.22 16:30
|t/p
|75
|0.01
|1.2566
|0.0000
|1.2566
|10.00
|6717.17
|151
|2006.06.27 10:00
|sell
|76
|0.01
|1.2600
|0.0000
|1.2500
|152
|2006.06.27 11:03
|sell
|77
|0.02
|1.2615
|0.0000
|1.2515
|153
|2006.06.29 21:36
|sell
|78
|0.03
|1.2631
|0.0000
|1.2531
|154
|2006.06.29 21:39
|sell
|79
|0.05
|1.2646
|0.0000
|1.2546
|155
|2006.06.29 21:54
|sell
|80
|0.08
|1.2661
|0.0000
|1.2561
|156
|2006.06.30 04:04
|sell
|81
|0.12
|1.2676
|0.0000
|1.2576
|157
|2006.06.30 04:24
|sell
|82
|0.18
|1.2692
|0.0000
|1.2592
|158
|2006.06.30 04:39
|sell
|83
|0.27
|1.2708
|0.0000
|1.2608
|159
|2006.06.30 08:37
|sell
|84
|0.41
|1.2723
|0.0000
|1.2623
|160
|2006.06.30 15:35
|sell
|85
|0.62
|1.2738
|0.0000
|1.2638
|161
|2006.06.30 15:39
|sell
|86
|0.93
|1.2754
|0.0000
|1.2654
|162
|2006.06.30 17:00
|sell
|87
|1.40
|1.2770
|0.0000
|1.2670
|163
|2006.07.13 18:18
|t/p
|87
|1.40
|1.2670
|0.0000
|1.2670
|1476.44
|8193.61
|164
|2006.07.13 18:18
|close
|86
|0.93
|1.2669
|0.0000
|1.2654
|841.28
|9034.88
|165
|2006.07.13 18:18
|close
|85
|0.62
|1.2671
|0.0000
|1.2638
|449.25
|9484.14
|166
|2006.07.13 18:18
|close
|84
|0.41
|1.2672
|0.0000
|1.2623
|231.49
|9715.62
|167
|2006.07.13 18:19
|close
|83
|0.27
|1.2671
|0.0000
|1.2608
|114.64
|9830.26
|168
|2006.07.13 18:19
|close
|82
|0.18
|1.2674
|0.0000
|1.2592
|42.23
|9872.49
|169
|2006.07.13 18:19
|close
|81
|0.12
|1.2670
|0.0000
|1.2576
|13.75
|9886.24
|170
|2006.07.13 18:20
|close
|80
|0.08
|1.2669
|0.0000
|1.2561
|-1.70
|9884.55
|171
|2006.07.13 18:20
|close
|79
|0.05
|1.2670
|0.0000
|1.2546
|-9.06
|9875.49
|172
|2006.07.13 18:21
|close
|78
|0.03
|1.2669
|0.0000
|1.2531
|-9.64
|9865.85
|173
|2006.07.13 18:21
|close
|77
|0.02
|1.2670
|0.0000
|1.2515
|-9.49
|9856.36
|174
|2006.07.13 18:22
|close
|76
|0.01
|1.2671
|0.0000
|1.2500
|-6.34
|9850.02
|175
|2006.07.14 01:00
|buy
|88
|0.01
|1.2694
|0.0000
|1.2794
|176
|2006.07.14 03:58
|buy
|89
|0.02
|1.2678
|0.0000
|1.2778
|177
|2006.07.14 09:23
|buy
|90
|0.03
|1.2662
|0.0000
|1.2762
|178
|2006.07.14 16:52
|buy
|91
|0.05
|1.2645
|0.0000
|1.2745
|179
|2006.07.14 17:00
|buy
|92
|0.08
|1.2630
|0.0000
|1.2730
|180
|2006.07.17 11:03
|buy
|93
|0.12
|1.2613
|0.0000
|1.2713
|181
|2006.07.17 11:13
|buy
|94
|0.18
|1.2595
|0.0000
|1.2695
|182
|2006.07.17 11:22
|buy
|95
|0.27
|1.2580
|0.0000
|1.2680
|183
|2006.07.17 11:38
|buy
|96
|0.41
|1.2565
|0.0000
|1.2665
|184
|2006.07.17 12:26
|buy
|97
|0.62
|1.2550
|0.0000
|1.2650
|185
|2006.07.17 12:38
|buy
|98
|0.93
|1.2533
|0.0000
|1.2633
|186
|2006.07.17 17:58
|buy
|99
|1.40
|1.2517
|0.0000
|1.2617
|187
|2006.07.18 12:03
|buy
|100
|2.10
|1.2502
|0.0000
|1.2602
|188
|2006.07.19 20:47
|t/p
|100
|2.10
|1.2602
|0.0000
|1.2602
|2082.78
|11932.80
|189
|2006.07.19 20:47
|close
|99
|1.40
|1.2603
|0.0000
|1.2617
|1181.04
|13113.84
|190
|2006.07.19 20:47
|close
|98
|0.93
|1.2602
|0.0000
|1.2633
|626.45
|13740.29
|191
|2006.07.19 20:48
|close
|97
|0.62
|1.2603
|0.0000
|1.2650
|318.43
|14058.72
|192
|2006.07.19 20:48
|close
|96
|0.41
|1.2605
|0.0000
|1.2665
|157.28
|14216.00
|193
|2006.07.19 20:48
|close
|95
|0.27
|1.2604
|0.0000
|1.2680
|60.37
|14276.37
|194
|2006.07.19 20:48
|close
|94
|0.18
|1.2603
|0.0000
|1.2695
|11.45
|14287.82
|195
|2006.07.19 20:49
|close
|93
|0.12
|1.2604
|0.0000
|1.2713
|-12.77
|14275.05
|196
|2006.07.19 20:49
|close
|92
|0.08
|1.2603
|0.0000
|1.2730
|-23.57
|14251.48
|197
|2006.07.19 20:49
|close
|91
|0.05
|1.2601
|0.0000
|1.2745
|-23.23
|14228.25
|198
|2006.07.19 20:50
|close
|90
|0.03
|1.2602
|0.0000
|1.2762
|-18.74
|14209.51
|199
|2006.07.19 20:50
|close
|89
|0.02
|1.2605
|0.0000
|1.2778
|-15.09
|14194.42
|200
|2006.07.19 20:50
|close
|88
|0.01
|1.2606
|0.0000
|1.2794
|-9.05
|14185.37
|201
|2006.07.20 09:00
|sell
|101
|0.01
|1.2606
|0.0000
|1.2506
|202
|2006.07.20 13:28
|sell
|102
|0.02
|1.2622
|0.0000
|1.2522
|203
|2006.07.20 14:13
|sell
|103
|0.03
|1.2637
|0.0000
|1.2537
|204
|2006.07.20 21:16
|sell
|104
|0.05
|1.2652
|0.0000
|1.2552
|205
|2006.07.21 10:46
|sell
|105
|0.08
|1.2668
|0.0000
|1.2568
|206
|2006.07.21 15:17
|sell
|106
|0.12
|1.2684
|0.0000
|1.2584
|207
|2006.07.24 00:00
|sell
|107
|0.18
|1.2702
|0.0000
|1.2602
|208
|2006.07.25 18:13
|t/p
|107
|0.18
|1.2602
|0.0000
|1.2602
|180.76
|14366.13
|209
|2006.07.25 18:13
|close
|106
|0.12
|1.2602
|0.0000
|1.2584
|99.41
|14465.54
|210
|2006.07.25 18:13
|close
|105
|0.08
|1.2600
|0.0000
|1.2568
|55.07
|14520.61
|211
|2006.07.25 18:13
|close
|104
|0.05
|1.2601
|0.0000
|1.2552
|26.13
|14546.74
|212
|2006.07.25 18:13
|close
|103
|0.03
|1.2602
|0.0000
|1.2537
|10.88
|14557.62
|213
|2006.07.25 18:14
|close
|102
|0.02
|1.2601
|0.0000
|1.2522
|4.45
|14562.07
|214
|2006.07.25 18:14
|close
|101
|0.01
|1.2602
|0.0000
|1.2506
|0.53
|14562.60
|215
|2006.07.27 11:01
|sell
|108
|0.01
|1.2733
|0.0000
|1.2633
|216
|2006.07.27 16:06
|sell
|109
|0.02
|1.2750
|0.0000
|1.2650
|217
|2006.07.27 16:28
|sell
|110
|0.03
|1.2765
|0.0000
|1.2665
|218
|2006.07.28 14:45
|t/p
|110
|0.03
|1.2665
|0.0000
|1.2665
|30.13
|14592.72
|219
|2006.07.28 14:45
|close
|109
|0.02
|1.2665
|0.0000
|1.2650
|17.08
|14609.81
|220
|2006.07.28 14:46
|close
|108
|0.01
|1.2666
|0.0000
|1.2633
|6.74
|14616.55
|221
|2006.07.28 16:00
|buy
|111
|0.01
|1.2726
|0.0000
|1.2826
|222
|2006.08.01 23:29
|t/p
|111
|0.01
|1.2826
|0.0000
|1.2826
|9.84
|14626.38
|223
|2006.08.03 15:00
|buy
|112
|0.01
|1.2783
|0.0000
|1.2883
|224
|2006.08.03 18:13
|buy
|113
|0.02
|1.2767
|0.0000
|1.2867
|225
|2006.08.04 15:33
|t/p
|113
|0.02
|1.2867
|0.0000
|1.2867
|19.84
|14646.22
|226
|2006.08.04 15:33
|close
|112
|0.01
|1.2867
|0.0000
|1.2883
|8.32
|14654.54
|227
|2006.08.08 11:00
|buy
|114
|0.01
|1.2843
|0.0000
|1.2943
|228
|2006.08.08 21:23
|buy
|115
|0.02
|1.2827
|0.0000
|1.2927
|229
|2006.08.09 01:45
|buy
|116
|0.03
|1.2812
|0.0000
|1.2912
|230
|2006.08.09 01:47
|buy
|117
|0.05
|1.2794
|0.0000
|1.2894
|231
|2006.08.09 01:48
|buy
|118
|0.08
|1.2775
|0.0000
|1.2875
|232
|2006.08.09 12:58
|t/p
|118
|0.08
|1.2875
|0.0000
|1.2875
|80.00
|14734.54
|233
|2006.08.09 12:58
|close
|117
|0.05
|1.2876
|0.0000
|1.2894
|41.00
|14775.54
|234
|2006.08.09 12:58
|close
|116
|0.03
|1.2874
|0.0000
|1.2912
|18.60
|14794.14
|235
|2006.08.09 12:59
|close
|115
|0.02
|1.2875
|0.0000
|1.2927
|9.44
|14803.57
|236
|2006.08.09 12:59
|close
|114
|0.01
|1.2876
|0.0000
|1.2943
|3.22
|14806.79
|237
|2006.08.11 03:01
|buy
|119
|0.01
|1.2795
|0.0000
|1.2895
|238
|2006.08.11 04:28
|buy
|120
|0.02
|1.2778
|0.0000
|1.2878
|239
|2006.08.11 09:23
|buy
|121
|0.03
|1.2761
|0.0000
|1.2861
|240
|2006.08.11 09:33
|buy
|122
|0.05
|1.2745
|0.0000
|1.2845
|241
|2006.08.11 15:33
|buy
|123
|0.08
|1.2727
|0.0000
|1.2827
|242
|2006.08.14 15:21
|buy
|124
|0.12
|1.2712
|0.0000
|1.2812
|243
|2006.08.16 15:31
|t/p
|124
|0.12
|1.2812
|0.0000
|1.2812
|118.03
|14924.82
|244
|2006.08.16 15:31
|close
|123
|0.08
|1.2813
|0.0000
|1.2827
|66.83
|14991.66
|245
|2006.08.16 15:31
|close
|122
|0.05
|1.2812
|0.0000
|1.2845
|32.27
|15023.93
|246
|2006.08.16 15:31
|close
|121
|0.03
|1.2811
|0.0000
|1.2861
|14.26
|15038.19
|247
|2006.08.16 15:32
|close
|120
|0.02
|1.2810
|0.0000
|1.2878
|5.91
|15044.10
|248
|2006.08.16 15:32
|close
|119
|0.01
|1.2809
|0.0000
|1.2895
|1.15
|15045.25
|249
|2006.08.16 15:32
|sell
|125
|0.01
|1.2812
|0.0000
|1.2712
|250
|2006.08.16 15:33
|sell
|126
|0.02
|1.2827
|0.0000
|1.2727
|251
|2006.08.16 15:38
|sell
|127
|0.03
|1.2842
|0.0000
|1.2742
|252
|2006.08.16 16:17
|sell
|128
|0.05
|1.2857
|0.0000
|1.2757
|253
|2006.08.17 10:33
|sell
|129
|0.08
|1.2874
|0.0000
|1.2774
|254
|2006.08.21 10:03
|sell
|130
|0.12
|1.2890
|0.0000
|1.2790
|255
|2006.08.21 15:06
|sell
|131
|0.18
|1.2905
|0.0000
|1.2805
|256
|2006.08.21 15:12
|sell
|132
|0.27
|1.2920
|0.0000
|1.2820
|257
|2006.08.21 17:07
|sell
|133
|0.41
|1.2935
|0.0000
|1.2835
|258
|2006.08.22 14:50
|t/p
|133
|0.41
|1.2835
|0.0000
|1.2835
|411.72
|15456.97
|259
|2006.08.22 14:50
|close
|132
|0.27
|1.2834
|0.0000
|1.2820
|233.33
|15690.31
|260
|2006.08.22 14:50
|close
|131
|0.18
|1.2833
|0.0000
|1.2805
|130.36
|15820.66
|261
|2006.08.22 14:51
|close
|130
|0.12
|1.2834
|0.0000
|1.2790
|67.70
|15888.37
|262
|2006.08.22 14:51
|close
|129
|0.08
|1.2831
|0.0000
|1.2774
|35.41
|15923.77
|263
|2006.08.22 14:52
|close
|128
|0.05
|1.2829
|0.0000
|1.2757
|15.26
|15939.03
|264
|2006.08.22 14:53
|close
|127
|0.03
|1.2830
|0.0000
|1.2742
|4.36
|15943.39
|265
|2006.08.22 14:53
|close
|126
|0.02
|1.2828
|0.0000
|1.2727
|0.30
|15943.69
|266
|2006.08.22 14:54
|close
|125
|0.01
|1.2827
|0.0000
|1.2712
|-1.25
|15942.45
|267
|2006.08.23 02:01
|buy
|134
|0.01
|1.2811
|0.0000
|1.2911
|268
|2006.08.23 04:50
|buy
|135
|0.02
|1.2795
|0.0000
|1.2895
|269
|2006.08.23 18:03
|buy
|136
|0.03
|1.2779
|0.0000
|1.2879
|270
|2006.08.24 04:06
|buy
|137
|0.05
|1.2764
|0.0000
|1.2864
|271
|2006.08.25 17:07
|buy
|138
|0.08
|1.2747
|0.0000
|1.2847
|272
|2006.08.25 17:13
|buy
|139
|0.12
|1.2732
|0.0000
|1.2832
|273
|2006.08.29 10:13
|t/p
|139
|0.12
|1.2832
|0.0000
|1.2832
|118.03
|16060.48
|274
|2006.08.29 10:13
|close
|138
|0.08
|1.2834
|0.0000
|1.2847
|68.29
|16128.77
|275
|2006.08.29 10:13
|close
|137
|0.05
|1.2832
|0.0000
|1.2864
|32.77
|16161.54
|276
|2006.08.29 10:14
|close
|136
|0.03
|1.2833
|0.0000
|1.2879
|14.72
|16176.26
|277
|2006.08.29 10:15
|close
|135
|0.02
|1.2834
|0.0000
|1.2895
|6.82
|16183.08
|278
|2006.08.29 10:16
|close
|134
|0.01
|1.2834
|0.0000
|1.2911
|1.81
|16184.88
|279
|2006.08.29 14:01
|sell
|140
|0.01
|1.2806
|0.0000
|1.2706
|280
|2006.08.29 21:32
|sell
|141
|0.02
|1.2821
|0.0000
|1.2721
|281
|2006.08.30 01:18
|sell
|142
|0.03
|1.2836
|0.0000
|1.2736
|282
|2006.08.30 04:34
|sell
|143
|0.05
|1.2852
|0.0000
|1.2752
|283
|2006.08.31 15:35
|sell
|144
|0.08
|1.2869
|0.0000
|1.2769
|284
|2006.09.01 15:52
|t/p
|144
|0.08
|1.2769
|0.0000
|1.2769
|80.34
|16265.22
|285
|2006.09.01 15:52
|close
|143
|0.05
|1.2768
|0.0000
|1.2752
|42.84
|16308.06
|286
|2006.09.01 15:52
|close
|142
|0.03
|1.2770
|0.0000
|1.2736
|20.30
|16328.36
|287
|2006.09.01 15:52
|close
|141
|0.02
|1.2769
|0.0000
|1.2721
|10.82
|16339.18
|288
|2006.09.01 15:52
|close
|140
|0.01
|1.2768
|0.0000
|1.2706
|4.01
|16343.19
|289
|2006.09.04 12:00
|sell
|145
|0.01
|1.2844
|0.0000
|1.2744
|290
|2006.09.04 12:15
|sell
|146
|0.02
|1.2859
|0.0000
|1.2759
|291
|2006.09.07 13:37
|t/p
|146
|0.02
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|20.42
|16363.61
|292
|2006.09.07 13:37
|close
|145
|0.01
|1.2759
|0.0000
|1.2744
|8.71
|16372.32
|293
|2006.09.11 22:00
|sell
|147
|0.01
|1.2700
|0.0000
|1.2600
|294
|2006.09.12 03:46
|sell
|148
|0.02
|1.2715
|0.0000
|1.2615
|295
|2006.09.12 15:30
|sell
|149
|0.03
|1.2731
|0.0000
|1.2631
|296
|2006.09.14 17:56
|sell
|150
|0.05
|1.2746
|0.0000
|1.2646
|297
|2006.09.15 16:35
|t/p
|150
|0.05
|1.2646
|0.0000
|1.2646
|50.21
|16422.53
|298
|2006.09.15 16:35
|close
|149
|0.03
|1.2646
|0.0000
|1.2631
|26.13
|16448.66
|299
|2006.09.15 16:35
|close
|148
|0.02
|1.2647
|0.0000
|1.2615
|14.02
|16462.68
|300
|2006.09.15 16:35
|close
|147
|0.01
|1.2644
|0.0000
|1.2600
|5.85
|16468.54
|301
|2006.09.19 11:01
|sell
|151
|0.01
|1.2680
|0.0000
|1.2580
|302
|2006.09.19 15:51
|sell
|152
|0.02
|1.2695
|0.0000
|1.2595
|303
|2006.09.19 16:12
|sell
|153
|0.03
|1.2711
|0.0000
|1.2611
|304
|2006.09.20 21:21
|sell
|154
|0.05
|1.2727
|0.0000
|1.2627
|305
|2006.09.21 13:36
|sell
|155
|0.08
|1.2742
|0.0000
|1.2642
|306
|2006.09.21 19:03
|sell
|156
|0.12
|1.2757
|0.0000
|1.2657
|307
|2006.09.21 19:14
|sell
|157
|0.18
|1.2773
|0.0000
|1.2673
|308
|2006.09.21 22:13
|sell
|158
|0.27
|1.2789
|0.0000
|1.2689
|309
|2006.09.22 10:05
|sell
|159
|0.41
|1.2804
|0.0000
|1.2704
|310
|2006.09.22 10:21
|sell
|160
|0.62
|1.2819
|0.0000
|1.2719
|311
|2006.09.26 11:57
|t/p
|160
|0.62
|1.2719
|0.0000
|1.2719
|625.21
|17093.74
|312
|2006.09.26 11:57
|close
|159
|0.41
|1.2718
|0.0000
|1.2704
|356.04
|17449.79
|313
|2006.09.26 11:58
|close
|158
|0.27
|1.2717
|0.0000
|1.2689
|197.80
|17647.59
|314
|2006.09.26 11:58
|close
|157
|0.18
|1.2718
|0.0000
|1.2673
|101.27
|17748.86
|315
|2006.09.26 11:58
|close
|156
|0.12
|1.2715
|0.0000
|1.2657
|51.91
|17800.77
|316
|2006.09.26 11:59
|close
|155
|0.08
|1.2716
|0.0000
|1.2642
|21.81
|17822.58
|317
|2006.09.26 11:59
|close
|154
|0.05
|1.2717
|0.0000
|1.2627
|6.26
|17828.84
|318
|2006.09.26 11:59
|close
|153
|0.03
|1.2714
|0.0000
|1.2611
|-0.02
|17828.82
|319
|2006.09.26 12:00
|close
|152
|0.02
|1.2713
|0.0000
|1.2595
|-3.01
|17825.81
|320
|2006.09.26 12:00
|close
|151
|0.01
|1.2714
|0.0000
|1.2580
|-3.11
|17822.70
|321
|2006.09.26 23:03
|buy
|161
|0.01
|1.2691
|0.0000
|1.2791
|322
|2006.09.27 09:23
|buy
|162
|0.02
|1.2675
|0.0000
|1.2775
|323
|2006.09.29 11:06
|buy
|163
|0.03
|1.2660
|0.0000
|1.2760
|324
|2006.09.29 15:40
|buy
|164
|0.05
|1.2644
|0.0000
|1.2744
|325
|2006.10.02 16:53
|t/p
|164
|0.05
|1.2744
|0.0000
|1.2744
|49.59
|17872.29
|326
|2006.10.02 16:53
|close
|163
|0.03
|1.2746
|0.0000
|1.2760
|25.55
|17897.85
|327
|2006.10.02 16:54
|close
|162
|0.02
|1.2745
|0.0000
|1.2775
|13.18
|17911.03
|328
|2006.10.02 16:54
|close
|161
|0.01
|1.2743
|0.0000
|1.2791
|4.71
|17915.73
|329
|2006.10.04 21:01
|buy
|165
|0.01
|1.2701
|0.0000
|1.2801
|330
|2006.10.05 16:48
|buy
|166
|0.02
|1.2685
|0.0000
|1.2785
|331
|2006.10.06 14:56
|buy
|167
|0.03
|1.2670
|0.0000
|1.2770
|332
|2006.10.06 15:31
|buy
|168
|0.05
|1.2654
|0.0000
|1.2754
|333
|2006.10.06 15:32
|buy
|169
|0.08
|1.2638
|0.0000
|1.2738
|334
|2006.10.06 15:32
|buy
|170
|0.12
|1.2623
|0.0000
|1.2723
|335
|2006.10.06 15:56
|buy
|171
|0.18
|1.2608
|0.0000
|1.2708
|336
|2006.10.06 16:07
|buy
|172
|0.27
|1.2593
|0.0000
|1.2693
|337
|2006.10.06 17:38
|buy
|173
|0.41
|1.2577
|0.0000
|1.2677
|338
|2006.10.10 12:04
|buy
|174
|0.62
|1.2561
|0.0000
|1.2661
|339
|2006.10.10 14:15
|buy
|175
|0.93
|1.2544
|0.0000
|1.2644
|340
|2006.10.10 16:37
|buy
|176
|1.40
|1.2527
|0.0000
|1.2627
|341
|2006.10.11 21:24
|buy
|177
|2.10
|1.2512
|0.0000
|1.2612
|342
|2006.10.13 17:37
|buy
|178
|3.15
|1.2493
|0.0000
|1.2593
|343
|2006.10.19 16:46
|t/p
|178
|3.15
|1.2593
|0.0000
|1.2593
|2995.02
|20910.75
|344
|2006.10.19 16:46
|close
|177
|2.10
|1.2593
|0.0000
|1.2612
|1528.80
|22439.55
|345
|2006.10.19 16:46
|close
|176
|1.40
|1.2591
|0.0000
|1.2627
|769.72
|23209.27
|346
|2006.10.19 16:47
|close
|175
|0.93
|1.2590
|0.0000
|1.2644
|343.91
|23553.19
|347
|2006.10.19 16:47
|close
|174
|0.62
|1.2588
|0.0000
|1.2661
|111.48
|23664.66
|348
|2006.10.19 16:49
|close
|173
|0.41
|1.2587
|0.0000
|1.2677
|-2.71
|23661.96
|349
|2006.10.19 16:50
|close
|172
|0.27
|1.2588
|0.0000
|1.2693
|-42.28
|23619.68
|350
|2006.10.19 16:50
|close
|171
|0.18
|1.2592
|0.0000
|1.2708
|-47.99
|23571.69
|351
|2006.10.19 16:51
|close
|170
|0.12
|1.2593
|0.0000
|1.2723
|-48.79
|23522.90
|352
|2006.10.19 16:51
|close
|169
|0.08
|1.2592
|0.0000
|1.2738
|-45.33
|23477.57
|353
|2006.10.19 16:52
|close
|168
|0.05
|1.2593
|0.0000
|1.2754
|-35.83
|23441.74
|354
|2006.10.19 16:52
|close
|167
|0.03
|1.2591
|0.0000
|1.2770
|-26.90
|23414.84
|355
|2006.10.19 16:53
|close
|166
|0.02
|1.2590
|0.0000
|1.2785
|-21.30
|23393.54
|356
|2006.10.19 16:53
|close
|165
|0.01
|1.2589
|0.0000
|1.2801
|-12.59
|23380.95
|357
|2006.10.20 07:04
|sell
|179
|0.01
|1.2635
|0.0000
|1.2535
|358
|2006.10.24 08:59
|t/p
|179
|0.01
|1.2535
|0.0000
|1.2535
|10.08
|23391.03
|359
|2006.10.24 08:59
|buy
|180
|0.01
|1.2535
|0.0000
|1.2635
|360
|2006.10.26 05:10
|t/p
|180
|0.01
|1.2635
|0.0000
|1.2635
|9.67
|23400.71
|361
|2006.10.31 17:00
|buy
|181
|0.01
|1.2724
|0.0000
|1.2824
|362
|2006.11.03 15:38
|buy
|182
|0.02
|1.2706
|0.0000
|1.2806
|363
|2006.11.03 15:53
|buy
|183
|0.03
|1.2690
|0.0000
|1.2790
|364
|2006.11.07 16:03
|t/p
|183
|0.03
|1.2790
|0.0000
|1.2790
|29.51
|23430.21
|365
|2006.11.07 16:03
|close
|182
|0.02
|1.2791
|0.0000
|1.2806
|16.67
|23446.89
|366
|2006.11.07 16:03
|close
|181
|0.01
|1.2790
|0.0000
|1.2824
|6.03
|23452.91
|367
|2006.11.09 08:00
|buy
|184
|0.01
|1.2766
|0.0000
|1.2866
|368
|2006.11.10 04:37
|t/p
|184
|0.01
|1.2866
|0.0000
|1.2866
|9.92
|23462.83
|369
|2006.11.14 03:00
|buy
|185
|0.01
|1.2812
|0.0000
|1.2912
|370
|2006.11.14 17:12
|buy
|186
|0.02
|1.2793
|0.0000
|1.2893
|371
|2006.11.15 15:36
|buy
|187
|0.03
|1.2777
|0.0000
|1.2877
|372
|2006.11.22 14:03
|t/p
|187
|0.03
|1.2877
|0.0000
|1.2877
|28.28
|23491.11
|373
|2006.11.22 14:03
|close
|186
|0.02
|1.2877
|0.0000
|1.2893
|15.49
|23506.60
|374
|2006.11.22 14:03
|close
|185
|0.01
|1.2876
|0.0000
|1.2912
|5.74
|23512.34
|375
|2006.11.30 05:00
|buy
|188
|0.01
|1.3169
|0.0000
|1.3269
|376
|2006.11.30 18:17
|t/p
|188
|0.01
|1.3269
|0.0000
|1.3269
|10.00
|23522.34
|377
|2006.12.06 19:00
|buy
|189
|0.01
|1.3309
|0.0000
|1.3409
|378
|2006.12.06 20:40
|buy
|190
|0.02
|1.3294
|0.0000
|1.3394
|379
|2006.12.07 21:42
|buy
|191
|0.03
|1.3279
|0.0000
|1.3379
|380
|2006.12.08 15:30
|buy
|192
|0.05
|1.3262
|0.0000
|1.3362
|381
|2006.12.08 15:30
|buy
|193
|0.08
|1.3247
|0.0000
|1.3347
|382
|2006.12.08 16:17
|t/p
|193
|0.08
|1.3347
|0.0000
|1.3347
|80.00
|23602.34
|383
|2006.12.08 16:17
|close
|192
|0.05
|1.3348
|0.0000
|1.3362
|43.00
|23645.34
|384
|2006.12.08 16:17
|close
|191
|0.03
|1.3347
|0.0000
|1.3379
|20.15
|23665.49
|385
|2006.12.08 16:17
|close
|190
|0.02
|1.3344
|0.0000
|1.3394
|9.34
|23674.84
|386
|2006.12.08 16:18
|close
|189
|0.01
|1.3345
|0.0000
|1.3409
|3.27
|23678.11
|387
|2006.12.08 16:18
|buy
|194
|0.01
|1.3346
|0.0000
|1.3446
|388
|2006.12.08 17:20
|buy
|195
|0.02
|1.3330
|0.0000
|1.3430
|389
|2006.12.08 17:29
|buy
|196
|0.03
|1.3315
|0.0000
|1.3415
|390
|2006.12.08 18:42
|buy
|197
|0.05
|1.3299
|0.0000
|1.3399
|391
|2006.12.08 18:48
|buy
|198
|0.08
|1.3283
|0.0000
|1.3383
|392
|2006.12.08 18:49
|buy
|199
|0.12
|1.3268
|0.0000
|1.3368
|393
|2006.12.08 18:51
|buy
|200
|0.18
|1.3252
|0.0000
|1.3352
|394
|2006.12.08 18:54
|buy
|201
|0.27
|1.3237
|0.0000
|1.3337
|395
|2006.12.08 18:54
|buy
|202
|0.41
|1.3217
|0.0000
|1.3317
|396
|2006.12.08 18:55
|buy
|203
|0.62
|1.3200
|0.0000
|1.3300
|397
|2006.12.11 00:00
|buy
|204
|0.93
|1.3185
|0.0000
|1.3285
|398
|2006.12.11 02:12
|buy
|205
|1.40
|1.3169
|0.0000
|1.3269
|399
|2006.12.11 03:53
|buy
|206
|2.10
|1.3152
|0.0000
|1.3252
|400
|2006.12.11 04:19
|buy
|207
|3.15
|1.3136
|0.0000
|1.3236
|401
|2006.12.11 19:01
|t/p
|207
|3.15
|1.3236
|0.0000
|1.3236
|3150.00
|26828.11
|402
|2006.12.11 19:01
|close
|206
|2.10
|1.3237
|0.0000
|1.3252
|1785.00
|28613.11
|403
|2006.12.11 19:01
|close
|205
|1.40
|1.3236
|0.0000
|1.3269
|938.00
|29551.11
|404
|2006.12.11 19:01
|close
|204
|0.93
|1.3235
|0.0000
|1.3285
|465.00
|30016.11
|405
|2006.12.11 19:01
|close
|203
|0.62
|1.3242
|0.0000
|1.3300
|255.32
|30271.43
|406
|2006.12.11 19:01
|close
|202
|0.41
|1.3241
|0.0000
|1.3317
|95.04
|30366.46
|407
|2006.12.11 19:01
|close
|201
|0.27
|1.3239
|0.0000
|1.3337
|3.19
|30369.65
|408
|2006.12.11 19:01
|close
|200
|0.18
|1.3240
|0.0000
|1.3352
|-23.08
|30346.57
|409
|2006.12.11 19:01
|close
|199
|0.12
|1.3238
|0.0000
|1.3368
|-36.98
|30309.59
|410
|2006.12.11 19:01
|close
|198
|0.08
|1.3239
|0.0000
|1.3383
|-35.86
|30273.73
|411
|2006.12.11 19:02
|close
|197
|0.05
|1.3240
|0.0000
|1.3399
|-29.91
|30243.82
|412
|2006.12.11 19:02
|close
|196
|0.03
|1.3246
|0.0000
|1.3415
|-20.95
|30222.88
|413
|2006.12.11 19:02
|close
|195
|0.02
|1.3247
|0.0000
|1.3430
|-16.76
|30206.11
|414
|2006.12.11 19:02
|close
|194
|0.01
|1.3245
|0.0000
|1.3446
|-10.18
|30195.93
|415
|2006.12.11 19:02
|buy
|208
|0.01
|1.3247
|0.0000
|1.3347
|416
|2006.12.12 10:03
|buy
|209
|0.02
|1.3232
|0.0000
|1.3332
|417
|2006.12.12 21:14
|buy
|210
|0.03
|1.3217
|0.0000
|1.3317
|418
|2006.12.13 16:36
|buy
|211
|0.05
|1.3199
|0.0000
|1.3299
|419
|2006.12.14 15:28
|buy
|212
|0.08
|1.3184
|0.0000
|1.3284
|420
|2006.12.14 15:31
|buy
|213
|0.12
|1.3169
|0.0000
|1.3269
|421
|2006.12.14 17:30
|buy
|214
|0.18
|1.3154
|0.0000
|1.3254
|422
|2006.12.15 11:29
|buy
|215
|0.27
|1.3138
|0.0000
|1.3238
|423
|2006.12.15 11:29
|buy
|216
|0.41
|1.3121
|0.0000
|1.3221
|424
|2006.12.15 11:49
|buy
|217
|0.62
|1.3106
|0.0000
|1.3206
|425
|2006.12.15 17:06
|buy
|218
|0.93
|1.3091
|0.0000
|1.3191
|426
|2006.12.15 19:30
|buy
|219
|1.40
|1.3075
|0.0000
|1.3175
|427
|2006.12.18 17:08
|buy
|220
|2.10
|1.3059
|0.0000
|1.3159
|428
|2006.12.19 11:01
|t/p
|220
|2.10
|1.3159
|0.0000
|1.3159
|2082.78
|32278.71
|429
|2006.12.19 11:01
|close
|219
|1.40
|1.3159
|0.0000
|1.3175
|1153.04
|33431.75
|430
|2006.12.19 11:01
|close
|218
|0.93
|1.3160
|0.0000
|1.3191
|626.45
|34058.20
|431
|2006.12.19 11:01
|close
|217
|0.62
|1.3159
|0.0000
|1.3206
|318.43
|34376.63
|432
|2006.12.19 11:01
|close
|216
|0.41
|1.3162
|0.0000
|1.3221
|161.38
|34538.01
|433
|2006.12.19 11:01
|close
|215
|0.27
|1.3165
|0.0000
|1.3238
|68.47
|34606.48
|434
|2006.12.19 11:01
|close
|214
|0.18
|1.3167
|0.0000
|1.3254
|18.97
|34625.45
|435
|2006.12.19 11:02
|close
|213
|0.12
|1.3166
|0.0000
|1.3269
|-6.55
|34618.90
|436
|2006.12.19 11:02
|close
|212
|0.08
|1.3162
|0.0000
|1.3284
|-19.57
|34599.33
|437
|2006.12.19 11:02
|close
|211
|0.05
|1.3163
|0.0000
|1.3299
|-20.46
|34578.87
|438
|2006.12.19 11:03
|close
|210
|0.03
|1.3162
|0.0000
|1.3317
|-18.22
|34560.65
|439
|2006.12.19 11:03
|close
|209
|0.02
|1.3160
|0.0000
|1.3332
|-15.55
|34545.10
|440
|2006.12.19 11:03
|close
|208
|0.01
|1.3161
|0.0000
|1.3347
|-9.26
|34535.85
|441
|2006.12.20 10:00
|sell
|221
|0.01
|1.3210
|0.0000
|1.3110
|442
|2006.12.20 10:20
|sell
|222
|0.02
|1.3229
|0.0000
|1.3129
|443
|2006.12.22 19:00
|t/p
|222
|0.02
|1.3129
|0.0000
|1.3129
|20.34
|34556.18
|444
|2006.12.22 19:00
|close
|221
|0.01
|1.3128
|0.0000
|1.3110
|8.37
|34564.55
|445
|2006.12.27 18:00
|sell
|223
|0.01
|1.3123
|0.0000
|1.3023
|446
|2006.12.28 11:16
|sell
|224
|0.02
|1.3138
|0.0000
|1.3038
|447
|2006.12.28 14:07
|sell
|225
|0.03
|1.3154
|0.0000
|1.3054
|448
|2006.12.28 14:34
|sell
|226
|0.05
|1.3170
|0.0000
|1.3070
|449
|2006.12.28 15:32
|sell
|227
|0.08
|1.3185
|0.0000
|1.3085
|450
|2006.12.29 18:31
|sell
|228
|0.12
|1.3200
|0.0000
|1.3100
|451
|2007.01.02 01:37
|sell
|229
|0.18
|1.3216
|0.0000
|1.3116
|452
|2007.01.02 02:39
|sell
|230
|0.27
|1.3232
|0.0000
|1.3132
|453
|2007.01.02 09:30
|sell
|231
|0.41
|1.3247
|0.0000
|1.3147
|454
|2007.01.02 09:43
|sell
|232
|0.62
|1.3263
|0.0000
|1.3163
|455
|2007.01.02 10:31
|sell
|233
|0.93
|1.3278
|0.0000
|1.3178
|456
|2007.01.02 15:45
|sell
|234
|1.40
|1.3294
|0.0000
|1.3194
|457
|2007.01.03 17:08
|t/p
|234
|1.40
|1.3194
|0.0000
|1.3194
|1405.88
|35970.43
|458
|2007.01.03 17:08
|close
|233
|0.93
|1.3193
|0.0000
|1.3178
|794.41
|36764.84
|459
|2007.01.03 17:08
|close
|232
|0.62
|1.3194
|0.0000
|1.3163
|430.40
|37195.24
|460
|2007.01.03 17:08
|close
|231
|0.41
|1.3190
|0.0000
|1.3147
|235.42
|37430.66
|461
|2007.01.03 17:08
|close
|230
|0.27
|1.3191
|0.0000
|1.3132
|111.83
|37542.50
|462
|2007.01.03 17:08
|close
|229
|0.18
|1.3185
|0.0000
|1.3116
|56.56
|37599.05
|463
|2007.01.03 17:08
|close
|228
|0.12
|1.3187
|0.0000
|1.3100
|17.11
|37616.16
|464
|2007.01.03 17:08
|close
|227
|0.08
|1.3185
|0.0000
|1.3085
|1.34
|37617.51
|465
|2007.01.03 17:09
|close
|226
|0.05
|1.3183
|0.0000
|1.3070
|-5.66
|37611.85
|466
|2007.01.03 17:09
|close
|225
|0.03
|1.3185
|0.0000
|1.3054
|-8.80
|37603.05
|467
|2007.01.03 17:09
|close
|224
|0.02
|1.3183
|0.0000
|1.3038
|-8.66
|37594.39
|468
|2007.01.03 17:10
|close
|223
|0.01
|1.3182
|0.0000
|1.3023
|-5.61
|37588.78
|469
|2007.01.09 12:00
|sell
|235
|0.01
|1.3030
|0.0000
|1.2930
|470
|2007.01.11 15:51
|t/p
|235
|0.01
|1.2930
|0.0000
|1.2930
|10.17
|37598.95
|471
|2007.01.15 18:00
|sell
|236
|0.01
|1.2931
|0.0000
|1.2831
|472
|2007.01.16 07:40
|sell
|237
|0.02
|1.2946
|0.0000
|1.2846
|473
|2007.01.16 09:06
|sell
|238
|0.03
|1.2961
|0.0000
|1.2861
|474
|2007.01.16 12:00
|sell
|239
|0.05
|1.2976
|0.0000
|1.2876
|475
|2007.01.19 05:55
|sell
|240
|0.08
|1.2993
|0.0000
|1.2893
|476
|2007.01.23 12:09
|sell
|241
|0.12
|1.3009
|0.0000
|1.2909
|477
|2007.01.23 13:57
|sell
|242
|0.18
|1.3024
|0.0000
|1.2924
|478
|2007.01.23 15:06
|sell
|243
|0.27
|1.3040
|0.0000
|1.2940
|479
|2007.01.25 21:13
|t/p
|243
|0.27
|1.2940
|0.0000
|1.2940
|274.54
|37873.49
|480
|2007.01.25 21:13
|close
|242
|0.18
|1.2940
|0.0000
|1.2924
|154.22
|38027.71
|481
|2007.01.25 21:14
|close
|241
|0.12
|1.2939
|0.0000
|1.2909
|86.02
|38113.73
|482
|2007.01.25 21:14
|close
|240
|0.08
|1.2943
|0.0000
|1.2893
|42.02
|38155.74
|483
|2007.01.25 21:15
|close
|239
|0.05
|1.2940
|0.0000
|1.2876
|20.31
|38176.05
|484
|2007.01.25 21:15
|close
|238
|0.03
|1.2940
|0.0000
|1.2861
|7.69
|38183.74
|485
|2007.01.25 21:15
|close
|237
|0.02
|1.2937
|0.0000
|1.2846
|2.72
|38186.46
|486
|2007.01.25 21:16
|close
|236
|0.01
|1.2938
|0.0000
|1.2831
|-0.20
|38186.27
|487
|2007.01.26 11:00
|buy
|244
|0.01
|1.2926
|0.0000
|1.3026
|488
|2007.01.26 12:50
|buy
|245
|0.02
|1.2911
|0.0000
|1.3011
|489
|2007.01.26 13:38
|buy
|246
|0.03
|1.2894
|0.0000
|1.2994
|490
|2007.01.31 17:22
|t/p
|246
|0.03
|1.2994
|0.0000
|1.2994
|29.26
|38215.53
|491
|2007.01.31 17:22
|close
|245
|0.02
|1.2994
|0.0000
|1.3011
|16.11
|38231.64
|492
|2007.01.31 17:22
|close
|244
|0.01
|1.2993
|0.0000
|1.3026
|6.45
|38238.09
|493
|2007.02.05 11:00
|buy
|247
|0.01
|1.2958
|0.0000
|1.3058
|494
|2007.02.05 11:40
|buy
|248
|0.02
|1.2943
|0.0000
|1.3043
|495
|2007.02.05 14:19
|buy
|249
|0.03
|1.2928
|0.0000
|1.3028
|496
|2007.02.08 16:17
|t/p
|249
|0.03
|1.3028
|0.0000
|1.3028
|28.77
|38266.86
|497
|2007.02.08 16:17
|close
|248
|0.02
|1.3029
|0.0000
|1.3043
|16.38
|38283.24
|498
|2007.02.08 16:17
|close
|247
|0.01
|1.3028
|0.0000
|1.3058
|6.59
|38289.83