Strategy Tester Report
R&&T_Deily_1h_5

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar (1 Lot = 100 000 EUR))
ПериодДневна (D1) 2006.03.02 00:00 - 2007.02.09 00:00 (2006.03.02 - 2007.02.10)
МоделВсички тикове (базира се на най-малката възможна времева единица чрез интерполация на фрактал на всеки тик)
ПараметриTakeProfit=100; Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=0; FastEMA=12; SlowEMA=26; SignalEMA=9; MaxTrades=20; Pips=15; SecureProfit=14; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=1; GBPUSDPipValue=1; USDCHFPipValue=1; USDJPYPipValue=0.9715; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2016; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=25; mm=0; risk=20; AccountisNormal=0; Magic=55552;
Барове за тест1836Моделирани тикове435282Качество на моделиране68.85%
Начален депозит1000.00
Обща нетна печалба37289.83Груба печалба38050.66Груба загуба-760.83
Печеливш фактор50.01Очаквано възнаграждение149.76
Абсолютна загуба0.00Максимално спадане на нивото %283.71 (1.20%)Relative drawdown1.20% (283.71)
Общо сделки249Къси позиции (спечелени %)120 (80.83%)Дълги позиции (спечелени %)129 (76.74%)
Печеливши сделки (% от всички)196 (78.71%)Загубени сделки (% от всички)53 (21.29%)
Най-голямаПечеливша търговия3150.00Загубена търговия-48.79
СредноПечеливша търговия194.14Загубена търговия-14.36
МаксимумПоследователни печаливши сделки (печалбата в пари)32 (1758.32)Последователни загубени сделки (загубата в пари)9 (-283.71)
МаксималенПоследователни печалби (брой спечелени сделки)6988.70 (22)Последователни загуби (брой загубени сделки)-283.71 (9)
СредноПоследователни печаливши сделки13Последователни загубени сделки4
Graph
Дата и часТипПоръчкаЛотовеЦенаСтопЛимитПечалбаБаланс
12006.03.08 00:00buy10.011.18890.00001.1989
22006.03.10 16:24buy20.021.18740.00001.1974
32006.03.14 02:37t/p20.021.19740.00001.197419.671019.67
42006.03.14 02:37close10.011.19740.00001.19898.011027.68
52006.03.21 14:00buy30.011.21440.00001.2244
62006.03.21 16:04buy40.021.21290.00001.2229
72006.03.21 16:45buy50.031.21130.00001.2213
82006.03.21 17:50buy60.051.20970.00001.2197
92006.03.21 18:54buy70.081.20820.00001.2182
102006.03.23 02:52buy80.121.20660.00001.2166
112006.03.23 15:39buy90.181.20500.00001.2150
122006.03.30 17:40t/p90.181.21500.00001.2150169.671197.35
132006.03.30 17:40close80.121.21500.00001.216693.911291.26
142006.03.30 17:40close70.081.21490.00001.218246.381337.64
152006.03.30 17:40close60.051.21480.00001.219720.991358.63
162006.03.30 17:40close50.031.21470.00001.22137.491366.13
172006.03.30 17:40close40.021.21460.00001.22291.601367.72
182006.03.30 17:40close30.011.21450.00001.2244-0.801366.92
192006.03.31 07:00sell100.011.21600.00001.2060
202006.04.03 07:35t/p100.011.20600.00001.206010.041376.96
212006.04.07 10:00buy110.011.21960.00001.2296
222006.04.07 10:21buy120.021.21800.00001.2280
232006.04.07 16:22buy130.031.21650.00001.2265
242006.04.07 16:24buy140.051.21500.00001.2250
252006.04.07 17:09buy150.081.21330.00001.2233
262006.04.07 17:24buy160.121.21180.00001.2218
272006.04.07 18:55buy170.181.21030.00001.2203
282006.04.10 19:24buy180.271.20880.00001.2188
292006.04.17 04:22t/p180.271.21880.00001.2188254.501631.47
302006.04.17 04:22close170.181.21890.00001.2203142.991774.46
312006.04.17 04:22close160.121.21900.00001.221878.531852.99
322006.04.17 04:23close150.081.21890.00001.223339.551892.54
332006.04.17 04:23close140.051.21880.00001.225015.721908.26
342006.04.17 04:24close130.031.21900.00001.22655.531913.79
352006.04.17 04:24close120.021.21910.00001.22800.891914.68
362006.04.17 04:24close110.011.21930.00001.2296-0.961913.72
372006.04.18 01:00sell190.011.22550.00001.2155
382006.04.18 04:25sell200.021.22700.00001.2170
392006.04.18 15:51sell210.031.22870.00001.2187
402006.04.18 21:06sell220.051.23020.00001.2202
412006.04.18 21:09sell230.081.23170.00001.2217
422006.04.18 23:49sell240.121.23330.00001.2233
432006.04.18 23:54sell250.181.23500.00001.2250
442006.04.19 00:25sell260.271.23660.00001.2266
452006.04.19 19:24sell270.411.23810.00001.2281
462006.04.21 02:46t/p270.411.22810.00001.2281416.892330.61
472006.04.21 02:46close260.271.22800.00001.2266236.742567.35
482006.04.21 02:46close250.181.22770.00001.2250135.182702.53
492006.04.21 02:46close240.121.22780.00001.223368.522771.05
502006.04.21 02:46close230.081.22770.00001.221733.682804.73
512006.04.21 02:46close220.051.22780.00001.220213.052817.78
522006.04.21 02:47close210.031.22790.00001.21873.032820.81
532006.04.21 02:47close200.021.22780.00001.2170-1.182819.63
542006.04.21 02:47close190.011.22790.00001.2155-2.192817.44
552006.04.21 07:00buy280.011.23120.00001.2412
562006.04.21 09:07buy290.021.22960.00001.2396
572006.04.21 09:37buy300.031.22810.00001.2381
582006.04.24 09:46t/p300.031.23810.00001.238129.752847.19
592006.04.24 09:46close290.021.23810.00001.239616.842864.03
602006.04.24 09:47close280.011.23800.00001.24126.722870.74
612006.05.02 12:00buy310.011.26200.00001.2720
622006.05.03 17:09buy320.021.26050.00001.2705
632006.05.04 10:09buy330.031.25900.00001.2690
642006.05.04 11:48buy340.051.25740.00001.2674
652006.05.04 17:21t/p340.051.26740.00001.267450.002920.74
662006.05.04 17:21close330.031.26740.00001.269025.202945.94
672006.05.04 17:22close320.021.26750.00001.270513.512959.45
682006.05.04 17:22close310.011.26770.00001.27205.372964.82
692006.05.04 17:22buy350.011.26810.00001.2781
702006.05.04 19:10buy360.021.26660.00001.2766
712006.05.08 11:22t/p360.021.27660.00001.276619.672984.50
722006.05.08 11:22close350.011.27670.00001.27818.442992.93
732006.05.09 15:00buy370.011.26960.00001.2796
742006.05.10 09:54t/p370.011.27960.00001.27969.923002.85
752006.05.11 17:00buy380.011.27800.00001.2880
762006.05.12 09:25t/p380.011.28800.00001.28809.923012.77
772006.05.16 05:00buy390.011.28170.00001.2917
782006.05.16 09:22buy400.021.28010.00001.2901
792006.05.16 12:09buy410.031.27860.00001.2886
802006.05.17 10:07t/p410.031.28860.00001.288629.753042.52
812006.05.17 10:07close400.021.28860.00001.290116.843059.36
822006.05.17 10:07close390.011.28880.00001.29177.023066.38
832006.05.19 08:01sell420.011.28340.00001.2734
842006.05.19 16:00t/p420.011.27340.00001.273410.003076.38
852006.05.23 07:00sell430.011.28640.00001.2764
862006.05.24 15:45sell440.021.28800.00001.2780
872006.05.24 17:25t/p440.021.27800.00001.278020.003096.38
882006.05.24 17:25close430.011.27800.00001.27648.443104.82
892006.05.26 06:01sell450.011.27820.00001.2682
902006.05.26 10:24sell460.021.27970.00001.2697
912006.05.26 10:54sell470.031.28140.00001.2714
922006.05.26 11:09sell480.051.28300.00001.2730
932006.05.26 17:19t/p480.051.27300.00001.273050.003154.82
942006.05.26 17:19close470.031.27300.00001.271425.203180.02
952006.05.26 17:20close460.021.27290.00001.269713.603193.62
962006.05.26 17:20close450.011.27300.00001.26825.203198.82
972006.05.26 17:20sell490.011.27260.00001.2626
982006.05.26 18:22sell500.021.27410.00001.2641
992006.05.29 10:46sell510.031.27570.00001.2657
1002006.05.30 05:16sell520.051.27730.00001.2673
1012006.05.30 05:49sell530.081.27890.00001.2689
1022006.05.30 05:54sell540.121.28040.00001.2704
1032006.05.30 06:33sell550.181.28190.00001.2719
1042006.05.30 09:09sell560.271.28350.00001.2735
1052006.05.30 10:06sell570.411.28520.00001.2752
1062006.05.30 12:52sell580.621.28670.00001.2767
1072006.06.01 06:39t/p580.621.27670.00001.2767630.423829.23
1082006.06.01 06:39close570.411.27660.00001.2752359.494188.72
1092006.06.01 06:40close560.271.27650.00001.2735193.544382.26
1102006.06.01 06:41close550.181.27660.00001.271998.424480.68
1112006.06.01 06:41close540.121.27670.00001.270446.424527.10
1122006.06.01 06:42close530.081.27660.00001.268919.744546.84
1132006.06.01 06:43close520.051.27670.00001.26733.844550.68
1142006.06.01 06:44close510.031.27690.00001.2657-2.974547.71
1152006.06.01 06:45close500.021.27700.00001.2641-5.304542.42
1162006.06.01 06:45close490.011.27710.00001.2626-4.254538.17
1172006.06.02 12:00sell590.011.28100.00001.2710
1182006.06.02 13:25sell600.021.28260.00001.2726
1192006.06.02 15:30sell610.031.28410.00001.2741
1202006.06.02 15:34sell620.051.28560.00001.2756
1212006.06.02 15:34sell630.081.28730.00001.2773
1222006.06.02 15:36sell640.121.28890.00001.2789
1232006.06.02 15:39sell650.181.29050.00001.2805
1242006.06.02 15:39sell660.271.29200.00001.2820
1252006.06.02 15:46sell670.411.29350.00001.2835
1262006.06.05 09:07sell680.621.29510.00001.2851
1272006.06.05 10:25sell690.931.29660.00001.2866
1282006.06.06 13:24t/p690.931.28660.00001.2866933.915472.07
1292006.06.06 13:24close680.621.28660.00001.2851529.606001.68
1302006.06.06 13:24close670.411.28650.00001.2835290.446292.12
1312006.06.06 13:24close660.271.28630.00001.2820156.176448.29
1322006.06.06 13:24close650.181.28620.00001.280578.916527.20
1332006.06.06 13:25close640.121.28600.00001.278935.816563.01
1342006.06.06 13:25close630.081.28610.00001.277310.276573.28
1352006.06.06 13:25close620.051.28620.00001.2756-2.586570.70
1362006.06.06 13:26close610.031.28630.00001.2741-6.356564.35
1372006.06.06 13:26close600.021.28620.00001.2726-7.036557.32
1382006.06.06 13:26close590.011.28630.00001.2710-5.226552.11
1392006.06.15 02:00sell700.011.26070.00001.2507
1402006.06.15 09:25sell710.021.26220.00001.2522
1412006.06.15 16:04sell720.031.26370.00001.2537
1422006.06.15 16:09sell730.051.26520.00001.2552
1432006.06.16 11:10sell740.081.26700.00001.2570
1442006.06.19 04:40t/p740.081.25700.00001.257080.346632.44
1452006.06.19 04:40close730.051.25700.00001.255241.426673.86
1462006.06.19 04:40close720.031.25720.00001.253719.756693.61
1472006.06.19 04:41close710.021.25730.00001.25229.976703.58
1482006.06.19 04:42close700.011.25720.00001.25073.586707.17
1492006.06.22 03:00sell750.011.26660.00001.2566
1502006.06.22 16:30t/p750.011.25660.00001.256610.006717.17
1512006.06.27 10:00sell760.011.26000.00001.2500
1522006.06.27 11:03sell770.021.26150.00001.2515
1532006.06.29 21:36sell780.031.26310.00001.2531
1542006.06.29 21:39sell790.051.26460.00001.2546
1552006.06.29 21:54sell800.081.26610.00001.2561
1562006.06.30 04:04sell810.121.26760.00001.2576
1572006.06.30 04:24sell820.181.26920.00001.2592
1582006.06.30 04:39sell830.271.27080.00001.2608
1592006.06.30 08:37sell840.411.27230.00001.2623
1602006.06.30 15:35sell850.621.27380.00001.2638
1612006.06.30 15:39sell860.931.27540.00001.2654
1622006.06.30 17:00sell871.401.27700.00001.2670
1632006.07.13 18:18t/p871.401.26700.00001.26701476.448193.61
1642006.07.13 18:18close860.931.26690.00001.2654841.289034.88
1652006.07.13 18:18close850.621.26710.00001.2638449.259484.14
1662006.07.13 18:18close840.411.26720.00001.2623231.499715.62
1672006.07.13 18:19close830.271.26710.00001.2608114.649830.26
1682006.07.13 18:19close820.181.26740.00001.259242.239872.49
1692006.07.13 18:19close810.121.26700.00001.257613.759886.24
1702006.07.13 18:20close800.081.26690.00001.2561-1.709884.55
1712006.07.13 18:20close790.051.26700.00001.2546-9.069875.49
1722006.07.13 18:21close780.031.26690.00001.2531-9.649865.85
1732006.07.13 18:21close770.021.26700.00001.2515-9.499856.36
1742006.07.13 18:22close760.011.26710.00001.2500-6.349850.02
1752006.07.14 01:00buy880.011.26940.00001.2794
1762006.07.14 03:58buy890.021.26780.00001.2778
1772006.07.14 09:23buy900.031.26620.00001.2762
1782006.07.14 16:52buy910.051.26450.00001.2745
1792006.07.14 17:00buy920.081.26300.00001.2730
1802006.07.17 11:03buy930.121.26130.00001.2713
1812006.07.17 11:13buy940.181.25950.00001.2695
1822006.07.17 11:22buy950.271.25800.00001.2680
1832006.07.17 11:38buy960.411.25650.00001.2665
1842006.07.17 12:26buy970.621.25500.00001.2650
1852006.07.17 12:38buy980.931.25330.00001.2633
1862006.07.17 17:58buy991.401.25170.00001.2617
1872006.07.18 12:03buy1002.101.25020.00001.2602
1882006.07.19 20:47t/p1002.101.26020.00001.26022082.7811932.80
1892006.07.19 20:47close991.401.26030.00001.26171181.0413113.84
1902006.07.19 20:47close980.931.26020.00001.2633626.4513740.29
1912006.07.19 20:48close970.621.26030.00001.2650318.4314058.72
1922006.07.19 20:48close960.411.26050.00001.2665157.2814216.00
1932006.07.19 20:48close950.271.26040.00001.268060.3714276.37
1942006.07.19 20:48close940.181.26030.00001.269511.4514287.82
1952006.07.19 20:49close930.121.26040.00001.2713-12.7714275.05
1962006.07.19 20:49close920.081.26030.00001.2730-23.5714251.48
1972006.07.19 20:49close910.051.26010.00001.2745-23.2314228.25
1982006.07.19 20:50close900.031.26020.00001.2762-18.7414209.51
1992006.07.19 20:50close890.021.26050.00001.2778-15.0914194.42
2002006.07.19 20:50close880.011.26060.00001.2794-9.0514185.37
2012006.07.20 09:00sell1010.011.26060.00001.2506
2022006.07.20 13:28sell1020.021.26220.00001.2522
2032006.07.20 14:13sell1030.031.26370.00001.2537
2042006.07.20 21:16sell1040.051.26520.00001.2552
2052006.07.21 10:46sell1050.081.26680.00001.2568
2062006.07.21 15:17sell1060.121.26840.00001.2584
2072006.07.24 00:00sell1070.181.27020.00001.2602
2082006.07.25 18:13t/p1070.181.26020.00001.2602180.7614366.13
2092006.07.25 18:13close1060.121.26020.00001.258499.4114465.54
2102006.07.25 18:13close1050.081.26000.00001.256855.0714520.61
2112006.07.25 18:13close1040.051.26010.00001.255226.1314546.74
2122006.07.25 18:13close1030.031.26020.00001.253710.8814557.62
2132006.07.25 18:14close1020.021.26010.00001.25224.4514562.07
2142006.07.25 18:14close1010.011.26020.00001.25060.5314562.60
2152006.07.27 11:01sell1080.011.27330.00001.2633
2162006.07.27 16:06sell1090.021.27500.00001.2650
2172006.07.27 16:28sell1100.031.27650.00001.2665
2182006.07.28 14:45t/p1100.031.26650.00001.266530.1314592.72
2192006.07.28 14:45close1090.021.26650.00001.265017.0814609.81
2202006.07.28 14:46close1080.011.26660.00001.26336.7414616.55
2212006.07.28 16:00buy1110.011.27260.00001.2826
2222006.08.01 23:29t/p1110.011.28260.00001.28269.8414626.38
2232006.08.03 15:00buy1120.011.27830.00001.2883
2242006.08.03 18:13buy1130.021.27670.00001.2867
2252006.08.04 15:33t/p1130.021.28670.00001.286719.8414646.22
2262006.08.04 15:33close1120.011.28670.00001.28838.3214654.54
2272006.08.08 11:00buy1140.011.28430.00001.2943
2282006.08.08 21:23buy1150.021.28270.00001.2927
2292006.08.09 01:45buy1160.031.28120.00001.2912
2302006.08.09 01:47buy1170.051.27940.00001.2894
2312006.08.09 01:48buy1180.081.27750.00001.2875
2322006.08.09 12:58t/p1180.081.28750.00001.287580.0014734.54
2332006.08.09 12:58close1170.051.28760.00001.289441.0014775.54
2342006.08.09 12:58close1160.031.28740.00001.291218.6014794.14
2352006.08.09 12:59close1150.021.28750.00001.29279.4414803.57
2362006.08.09 12:59close1140.011.28760.00001.29433.2214806.79
2372006.08.11 03:01buy1190.011.27950.00001.2895
2382006.08.11 04:28buy1200.021.27780.00001.2878
2392006.08.11 09:23buy1210.031.27610.00001.2861
2402006.08.11 09:33buy1220.051.27450.00001.2845
2412006.08.11 15:33buy1230.081.27270.00001.2827
2422006.08.14 15:21buy1240.121.27120.00001.2812
2432006.08.16 15:31t/p1240.121.28120.00001.2812118.0314924.82
2442006.08.16 15:31close1230.081.28130.00001.282766.8314991.66
2452006.08.16 15:31close1220.051.28120.00001.284532.2715023.93
2462006.08.16 15:31close1210.031.28110.00001.286114.2615038.19
2472006.08.16 15:32close1200.021.28100.00001.28785.9115044.10
2482006.08.16 15:32close1190.011.28090.00001.28951.1515045.25
2492006.08.16 15:32sell1250.011.28120.00001.2712
2502006.08.16 15:33sell1260.021.28270.00001.2727
2512006.08.16 15:38sell1270.031.28420.00001.2742
2522006.08.16 16:17sell1280.051.28570.00001.2757
2532006.08.17 10:33sell1290.081.28740.00001.2774
2542006.08.21 10:03sell1300.121.28900.00001.2790
2552006.08.21 15:06sell1310.181.29050.00001.2805
2562006.08.21 15:12sell1320.271.29200.00001.2820
2572006.08.21 17:07sell1330.411.29350.00001.2835
2582006.08.22 14:50t/p1330.411.28350.00001.2835411.7215456.97
2592006.08.22 14:50close1320.271.28340.00001.2820233.3315690.31
2602006.08.22 14:50close1310.181.28330.00001.2805130.3615820.66
2612006.08.22 14:51close1300.121.28340.00001.279067.7015888.37
2622006.08.22 14:51close1290.081.28310.00001.277435.4115923.77
2632006.08.22 14:52close1280.051.28290.00001.275715.2615939.03
2642006.08.22 14:53close1270.031.28300.00001.27424.3615943.39
2652006.08.22 14:53close1260.021.28280.00001.27270.3015943.69
2662006.08.22 14:54close1250.011.28270.00001.2712-1.2515942.45
2672006.08.23 02:01buy1340.011.28110.00001.2911
2682006.08.23 04:50buy1350.021.27950.00001.2895
2692006.08.23 18:03buy1360.031.27790.00001.2879
2702006.08.24 04:06buy1370.051.27640.00001.2864
2712006.08.25 17:07buy1380.081.27470.00001.2847
2722006.08.25 17:13buy1390.121.27320.00001.2832
2732006.08.29 10:13t/p1390.121.28320.00001.2832118.0316060.48
2742006.08.29 10:13close1380.081.28340.00001.284768.2916128.77
2752006.08.29 10:13close1370.051.28320.00001.286432.7716161.54
2762006.08.29 10:14close1360.031.28330.00001.287914.7216176.26
2772006.08.29 10:15close1350.021.28340.00001.28956.8216183.08
2782006.08.29 10:16close1340.011.28340.00001.29111.8116184.88
2792006.08.29 14:01sell1400.011.28060.00001.2706
2802006.08.29 21:32sell1410.021.28210.00001.2721
2812006.08.30 01:18sell1420.031.28360.00001.2736
2822006.08.30 04:34sell1430.051.28520.00001.2752
2832006.08.31 15:35sell1440.081.28690.00001.2769
2842006.09.01 15:52t/p1440.081.27690.00001.276980.3416265.22
2852006.09.01 15:52close1430.051.27680.00001.275242.8416308.06
2862006.09.01 15:52close1420.031.27700.00001.273620.3016328.36
2872006.09.01 15:52close1410.021.27690.00001.272110.8216339.18
2882006.09.01 15:52close1400.011.27680.00001.27064.0116343.19
2892006.09.04 12:00sell1450.011.28440.00001.2744
2902006.09.04 12:15sell1460.021.28590.00001.2759
2912006.09.07 13:37t/p1460.021.27590.00001.275920.4216363.61
2922006.09.07 13:37close1450.011.27590.00001.27448.7116372.32
2932006.09.11 22:00sell1470.011.27000.00001.2600
2942006.09.12 03:46sell1480.021.27150.00001.2615
2952006.09.12 15:30sell1490.031.27310.00001.2631
2962006.09.14 17:56sell1500.051.27460.00001.2646
2972006.09.15 16:35t/p1500.051.26460.00001.264650.2116422.53
2982006.09.15 16:35close1490.031.26460.00001.263126.1316448.66
2992006.09.15 16:35close1480.021.26470.00001.261514.0216462.68
3002006.09.15 16:35close1470.011.26440.00001.26005.8516468.54
3012006.09.19 11:01sell1510.011.26800.00001.2580
3022006.09.19 15:51sell1520.021.26950.00001.2595
3032006.09.19 16:12sell1530.031.27110.00001.2611
3042006.09.20 21:21sell1540.051.27270.00001.2627
3052006.09.21 13:36sell1550.081.27420.00001.2642
3062006.09.21 19:03sell1560.121.27570.00001.2657
3072006.09.21 19:14sell1570.181.27730.00001.2673
3082006.09.21 22:13sell1580.271.27890.00001.2689
3092006.09.22 10:05sell1590.411.28040.00001.2704
3102006.09.22 10:21sell1600.621.28190.00001.2719
3112006.09.26 11:57t/p1600.621.27190.00001.2719625.2117093.74
3122006.09.26 11:57close1590.411.27180.00001.2704356.0417449.79
3132006.09.26 11:58close1580.271.27170.00001.2689197.8017647.59
3142006.09.26 11:58close1570.181.27180.00001.2673101.2717748.86
3152006.09.26 11:58close1560.121.27150.00001.265751.9117800.77
3162006.09.26 11:59close1550.081.27160.00001.264221.8117822.58
3172006.09.26 11:59close1540.051.27170.00001.26276.2617828.84
3182006.09.26 11:59close1530.031.27140.00001.2611-0.0217828.82
3192006.09.26 12:00close1520.021.27130.00001.2595-3.0117825.81
3202006.09.26 12:00close1510.011.27140.00001.2580-3.1117822.70
3212006.09.26 23:03buy1610.011.26910.00001.2791
3222006.09.27 09:23buy1620.021.26750.00001.2775
3232006.09.29 11:06buy1630.031.26600.00001.2760
3242006.09.29 15:40buy1640.051.26440.00001.2744
3252006.10.02 16:53t/p1640.051.27440.00001.274449.5917872.29
3262006.10.02 16:53close1630.031.27460.00001.276025.5517897.85
3272006.10.02 16:54close1620.021.27450.00001.277513.1817911.03
3282006.10.02 16:54close1610.011.27430.00001.27914.7117915.73
3292006.10.04 21:01buy1650.011.27010.00001.2801
3302006.10.05 16:48buy1660.021.26850.00001.2785
3312006.10.06 14:56buy1670.031.26700.00001.2770
3322006.10.06 15:31buy1680.051.26540.00001.2754
3332006.10.06 15:32buy1690.081.26380.00001.2738
3342006.10.06 15:32buy1700.121.26230.00001.2723
3352006.10.06 15:56buy1710.181.26080.00001.2708
3362006.10.06 16:07buy1720.271.25930.00001.2693
3372006.10.06 17:38buy1730.411.25770.00001.2677
3382006.10.10 12:04buy1740.621.25610.00001.2661
3392006.10.10 14:15buy1750.931.25440.00001.2644
3402006.10.10 16:37buy1761.401.25270.00001.2627
3412006.10.11 21:24buy1772.101.25120.00001.2612
3422006.10.13 17:37buy1783.151.24930.00001.2593
3432006.10.19 16:46t/p1783.151.25930.00001.25932995.0220910.75
3442006.10.19 16:46close1772.101.25930.00001.26121528.8022439.55
3452006.10.19 16:46close1761.401.25910.00001.2627769.7223209.27
3462006.10.19 16:47close1750.931.25900.00001.2644343.9123553.19
3472006.10.19 16:47close1740.621.25880.00001.2661111.4823664.66
3482006.10.19 16:49close1730.411.25870.00001.2677-2.7123661.96
3492006.10.19 16:50close1720.271.25880.00001.2693-42.2823619.68
3502006.10.19 16:50close1710.181.25920.00001.2708-47.9923571.69
3512006.10.19 16:51close1700.121.25930.00001.2723-48.7923522.90
3522006.10.19 16:51close1690.081.25920.00001.2738-45.3323477.57
3532006.10.19 16:52close1680.051.25930.00001.2754-35.8323441.74
3542006.10.19 16:52close1670.031.25910.00001.2770-26.9023414.84
3552006.10.19 16:53close1660.021.25900.00001.2785-21.3023393.54
3562006.10.19 16:53close1650.011.25890.00001.2801-12.5923380.95
3572006.10.20 07:04sell1790.011.26350.00001.2535
3582006.10.24 08:59t/p1790.011.25350.00001.253510.0823391.03
3592006.10.24 08:59buy1800.011.25350.00001.2635
3602006.10.26 05:10t/p1800.011.26350.00001.26359.6723400.71
3612006.10.31 17:00buy1810.011.27240.00001.2824
3622006.11.03 15:38buy1820.021.27060.00001.2806
3632006.11.03 15:53buy1830.031.26900.00001.2790
3642006.11.07 16:03t/p1830.031.27900.00001.279029.5123430.21
3652006.11.07 16:03close1820.021.27910.00001.280616.6723446.89
3662006.11.07 16:03close1810.011.27900.00001.28246.0323452.91
3672006.11.09 08:00buy1840.011.27660.00001.2866
3682006.11.10 04:37t/p1840.011.28660.00001.28669.9223462.83
3692006.11.14 03:00buy1850.011.28120.00001.2912
3702006.11.14 17:12buy1860.021.27930.00001.2893
3712006.11.15 15:36buy1870.031.27770.00001.2877
3722006.11.22 14:03t/p1870.031.28770.00001.287728.2823491.11
3732006.11.22 14:03close1860.021.28770.00001.289315.4923506.60
3742006.11.22 14:03close1850.011.28760.00001.29125.7423512.34
3752006.11.30 05:00buy1880.011.31690.00001.3269
3762006.11.30 18:17t/p1880.011.32690.00001.326910.0023522.34
3772006.12.06 19:00buy1890.011.33090.00001.3409
3782006.12.06 20:40buy1900.021.32940.00001.3394
3792006.12.07 21:42buy1910.031.32790.00001.3379
3802006.12.08 15:30buy1920.051.32620.00001.3362
3812006.12.08 15:30buy1930.081.32470.00001.3347
3822006.12.08 16:17t/p1930.081.33470.00001.334780.0023602.34
3832006.12.08 16:17close1920.051.33480.00001.336243.0023645.34
3842006.12.08 16:17close1910.031.33470.00001.337920.1523665.49
3852006.12.08 16:17close1900.021.33440.00001.33949.3423674.84
3862006.12.08 16:18close1890.011.33450.00001.34093.2723678.11
3872006.12.08 16:18buy1940.011.33460.00001.3446
3882006.12.08 17:20buy1950.021.33300.00001.3430
3892006.12.08 17:29buy1960.031.33150.00001.3415
3902006.12.08 18:42buy1970.051.32990.00001.3399
3912006.12.08 18:48buy1980.081.32830.00001.3383
3922006.12.08 18:49buy1990.121.32680.00001.3368
3932006.12.08 18:51buy2000.181.32520.00001.3352
3942006.12.08 18:54buy2010.271.32370.00001.3337
3952006.12.08 18:54buy2020.411.32170.00001.3317
3962006.12.08 18:55buy2030.621.32000.00001.3300
3972006.12.11 00:00buy2040.931.31850.00001.3285
3982006.12.11 02:12buy2051.401.31690.00001.3269
3992006.12.11 03:53buy2062.101.31520.00001.3252
4002006.12.11 04:19buy2073.151.31360.00001.3236
4012006.12.11 19:01t/p2073.151.32360.00001.32363150.0026828.11
4022006.12.11 19:01close2062.101.32370.00001.32521785.0028613.11
4032006.12.11 19:01close2051.401.32360.00001.3269938.0029551.11
4042006.12.11 19:01close2040.931.32350.00001.3285465.0030016.11
4052006.12.11 19:01close2030.621.32420.00001.3300255.3230271.43
4062006.12.11 19:01close2020.411.32410.00001.331795.0430366.46
4072006.12.11 19:01close2010.271.32390.00001.33373.1930369.65
4082006.12.11 19:01close2000.181.32400.00001.3352-23.0830346.57
4092006.12.11 19:01close1990.121.32380.00001.3368-36.9830309.59
4102006.12.11 19:01close1980.081.32390.00001.3383-35.8630273.73
4112006.12.11 19:02close1970.051.32400.00001.3399-29.9130243.82
4122006.12.11 19:02close1960.031.32460.00001.3415-20.9530222.88
4132006.12.11 19:02close1950.021.32470.00001.3430-16.7630206.11
4142006.12.11 19:02close1940.011.32450.00001.3446-10.1830195.93
4152006.12.11 19:02buy2080.011.32470.00001.3347
4162006.12.12 10:03buy2090.021.32320.00001.3332
4172006.12.12 21:14buy2100.031.32170.00001.3317
4182006.12.13 16:36buy2110.051.31990.00001.3299
4192006.12.14 15:28buy2120.081.31840.00001.3284
4202006.12.14 15:31buy2130.121.31690.00001.3269
4212006.12.14 17:30buy2140.181.31540.00001.3254
4222006.12.15 11:29buy2150.271.31380.00001.3238
4232006.12.15 11:29buy2160.411.31210.00001.3221
4242006.12.15 11:49buy2170.621.31060.00001.3206
4252006.12.15 17:06buy2180.931.30910.00001.3191
4262006.12.15 19:30buy2191.401.30750.00001.3175
4272006.12.18 17:08buy2202.101.30590.00001.3159
4282006.12.19 11:01t/p2202.101.31590.00001.31592082.7832278.71
4292006.12.19 11:01close2191.401.31590.00001.31751153.0433431.75
4302006.12.19 11:01close2180.931.31600.00001.3191626.4534058.20
4312006.12.19 11:01close2170.621.31590.00001.3206318.4334376.63
4322006.12.19 11:01close2160.411.31620.00001.3221161.3834538.01
4332006.12.19 11:01close2150.271.31650.00001.323868.4734606.48
4342006.12.19 11:01close2140.181.31670.00001.325418.9734625.45
4352006.12.19 11:02close2130.121.31660.00001.3269-6.5534618.90
4362006.12.19 11:02close2120.081.31620.00001.3284-19.5734599.33
4372006.12.19 11:02close2110.051.31630.00001.3299-20.4634578.87
4382006.12.19 11:03close2100.031.31620.00001.3317-18.2234560.65
4392006.12.19 11:03close2090.021.31600.00001.3332-15.5534545.10
4402006.12.19 11:03close2080.011.31610.00001.3347-9.2634535.85
4412006.12.20 10:00sell2210.011.32100.00001.3110
4422006.12.20 10:20sell2220.021.32290.00001.3129
4432006.12.22 19:00t/p2220.021.31290.00001.312920.3434556.18
4442006.12.22 19:00close2210.011.31280.00001.31108.3734564.55
4452006.12.27 18:00sell2230.011.31230.00001.3023
4462006.12.28 11:16sell2240.021.31380.00001.3038
4472006.12.28 14:07sell2250.031.31540.00001.3054
4482006.12.28 14:34sell2260.051.31700.00001.3070
4492006.12.28 15:32sell2270.081.31850.00001.3085
4502006.12.29 18:31sell2280.121.32000.00001.3100
4512007.01.02 01:37sell2290.181.32160.00001.3116
4522007.01.02 02:39sell2300.271.32320.00001.3132
4532007.01.02 09:30sell2310.411.32470.00001.3147
4542007.01.02 09:43sell2320.621.32630.00001.3163
4552007.01.02 10:31sell2330.931.32780.00001.3178
4562007.01.02 15:45sell2341.401.32940.00001.3194
4572007.01.03 17:08t/p2341.401.31940.00001.31941405.8835970.43
4582007.01.03 17:08close2330.931.31930.00001.3178794.4136764.84
4592007.01.03 17:08close2320.621.31940.00001.3163430.4037195.24
4602007.01.03 17:08close2310.411.31900.00001.3147235.4237430.66
4612007.01.03 17:08close2300.271.31910.00001.3132111.8337542.50
4622007.01.03 17:08close2290.181.31850.00001.311656.5637599.05
4632007.01.03 17:08close2280.121.31870.00001.310017.1137616.16
4642007.01.03 17:08close2270.081.31850.00001.30851.3437617.51
4652007.01.03 17:09close2260.051.31830.00001.3070-5.6637611.85
4662007.01.03 17:09close2250.031.31850.00001.3054-8.8037603.05
4672007.01.03 17:09close2240.021.31830.00001.3038-8.6637594.39
4682007.01.03 17:10close2230.011.31820.00001.3023-5.6137588.78
4692007.01.09 12:00sell2350.011.30300.00001.2930
4702007.01.11 15:51t/p2350.011.29300.00001.293010.1737598.95
4712007.01.15 18:00sell2360.011.29310.00001.2831
4722007.01.16 07:40sell2370.021.29460.00001.2846
4732007.01.16 09:06sell2380.031.29610.00001.2861
4742007.01.16 12:00sell2390.051.29760.00001.2876
4752007.01.19 05:55sell2400.081.29930.00001.2893
4762007.01.23 12:09sell2410.121.30090.00001.2909
4772007.01.23 13:57sell2420.181.30240.00001.2924
4782007.01.23 15:06sell2430.271.30400.00001.2940
4792007.01.25 21:13t/p2430.271.29400.00001.2940274.5437873.49
4802007.01.25 21:13close2420.181.29400.00001.2924154.2238027.71
4812007.01.25 21:14close2410.121.29390.00001.290986.0238113.73
4822007.01.25 21:14close2400.081.29430.00001.289342.0238155.74
4832007.01.25 21:15close2390.051.29400.00001.287620.3138176.05
4842007.01.25 21:15close2380.031.29400.00001.28617.6938183.74
4852007.01.25 21:15close2370.021.29370.00001.28462.7238186.46
4862007.01.25 21:16close2360.011.29380.00001.2831-0.2038186.27
4872007.01.26 11:00buy2440.011.29260.00001.3026
4882007.01.26 12:50buy2450.021.29110.00001.3011
4892007.01.26 13:38buy2460.031.28940.00001.2994
4902007.01.31 17:22t/p2460.031.29940.00001.299429.2638215.53
4912007.01.31 17:22close2450.021.29940.00001.301116.1138231.64
4922007.01.31 17:22close2440.011.29930.00001.30266.4538238.09
4932007.02.05 11:00buy2470.011.29580.00001.3058
4942007.02.05 11:40buy2480.021.29430.00001.3043
4952007.02.05 14:19buy2490.031.29280.00001.3028
4962007.02.08 16:17t/p2490.031.30280.00001.302828.7738266.86
4972007.02.08 16:17close2480.021.30290.00001.304316.3838283.24
4982007.02.08 16:17close2470.011.30280.00001.30586.5938289.83