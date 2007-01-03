Strategy Tester Report
PipeBomb

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.01.01 23:00 - 2007.02.09 20:00 (2007.01.01 - 2007.02.11)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLotSize=5; Slippage=3; StopLoss=20; TakeProfit=600; RiskPercent=2; UseMoneyMgmt=true;
Bars in test16405Ticks modelled210761Modelling quality87.81%
Initial deposit10000.00
Total net profit-3907.62Gross profit9913.18Gross loss-13820.81
Profit factor0.72Expected payoff-8.21
Absolute drawdown4010.20Maximal drawdown4512.00 (42.96%)Relative drawdown42.96% (4512.00)
Total trades476Short positions (won %)209 (33.01%)Long positions (won %)267 (33.71%)
Profit trades (% of total)159 (33.40%)Loss trades (% of total)317 (66.60%)
Largestprofit trade417.45loss trade-99.12
Averageprofit trade62.35loss trade-43.60
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (183.26)consecutive losses (loss in money)11 (-575.92)
Maximalconsecutive profit (count of wins)430.14 (2)consecutive loss (count of losses)-575.92 (11)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.01 23:00buy14.001.96201.95962.0216
22007.01.01 23:05modify14.001.96201.95972.0216
32007.01.01 23:06modify14.001.96201.95992.0216
42007.01.01 23:07modify14.001.96201.96002.0216
52007.01.01 23:07modify14.001.96201.96012.0216
62007.01.01 23:08modify14.001.96201.96022.0216
72007.01.01 23:08modify14.001.96201.96032.0216
82007.01.01 23:10modify14.001.96201.96042.0216
92007.01.01 23:10modify14.001.96201.96052.0216
102007.01.01 23:10modify14.001.96201.96062.0216
112007.01.01 23:11modify14.001.96201.96072.0216
122007.01.01 23:11modify14.001.96201.96092.0216
132007.01.01 23:12modify14.001.96201.96102.0216
142007.01.01 23:12modify14.001.96201.96112.0216
152007.01.01 23:13modify14.001.96201.96122.0216
162007.01.01 23:13modify14.001.96201.96142.0216
172007.01.01 23:15modify14.001.96201.96152.0216
182007.01.01 23:16modify14.001.96201.96162.0216
192007.01.01 23:22modify14.001.96201.96172.0216
202007.01.01 23:23modify14.001.96201.96182.0216
212007.01.01 23:25modify14.001.96201.96192.0216
222007.01.01 23:38modify14.001.96201.96202.0216
232007.01.02 06:00modify14.001.96201.96362.0216
242007.01.02 06:58s/l14.001.96361.96362.021663.5410063.54
252007.01.02 06:58buy24.031.96401.96162.0236
262007.01.02 06:58modify24.031.96401.96172.0236
272007.01.02 06:58modify24.031.96401.96182.0236
282007.01.02 06:59modify24.031.96401.96192.0236
292007.01.02 07:01modify24.031.96401.96202.0236
302007.01.02 07:01modify24.031.96401.96212.0236
312007.01.02 07:02modify24.031.96401.96222.0236
322007.01.02 07:02modify24.031.96401.96232.0236
332007.01.02 07:03modify24.031.96401.96242.0236
342007.01.02 07:03modify24.031.96401.96252.0236
352007.01.02 07:07modify24.031.96401.96262.0236
362007.01.02 07:07modify24.031.96401.96272.0236
372007.01.02 07:08modify24.031.96401.96282.0236
382007.01.02 07:08modify24.031.96401.96292.0236
392007.01.02 07:11modify24.031.96401.96302.0236
402007.01.02 07:11modify24.031.96401.96312.0236
412007.01.02 07:11modify24.031.96401.96322.0236
422007.01.02 07:12modify24.031.96401.96342.0236
432007.01.02 07:12modify24.031.96401.96352.0236
442007.01.02 07:12modify24.031.96401.96362.0236
452007.01.02 07:13modify24.031.96401.96372.0236
462007.01.02 07:13modify24.031.96401.96382.0236
472007.01.02 07:13modify24.031.96401.96392.0236
482007.01.02 07:15modify24.031.96401.96432.0236
492007.01.02 07:15modify24.031.96401.96442.0236
502007.01.02 07:15modify24.031.96401.96452.0236
512007.01.02 07:15modify24.031.96401.96462.0236
522007.01.02 07:26modify24.031.96401.96472.0236
532007.01.02 07:26modify24.031.96401.96482.0236
542007.01.02 07:26modify24.031.96401.96492.0236
552007.01.02 07:26modify24.031.96401.96502.0236
562007.01.02 07:26modify24.031.96401.96522.0236
572007.01.02 07:26modify24.031.96401.96532.0236
582007.01.02 07:26modify24.031.96401.96542.0236
592007.01.02 07:27modify24.031.96401.96552.0236
602007.01.02 07:27modify24.031.96401.96562.0236
612007.01.02 07:27modify24.031.96401.96572.0236
622007.01.02 07:27modify24.031.96401.96582.0236
632007.01.02 07:27modify24.031.96401.96592.0236
642007.01.02 07:27modify24.031.96401.96602.0236
652007.01.02 07:27modify24.031.96401.96612.0236
662007.01.02 07:28modify24.031.96401.96622.0236
672007.01.02 07:28modify24.031.96401.96632.0236
682007.01.02 07:28modify24.031.96401.96642.0236
692007.01.02 07:28modify24.031.96401.96652.0236
702007.01.02 07:28modify24.031.96401.96662.0236
712007.01.02 07:28modify24.031.96401.96672.0236
722007.01.02 07:28modify24.031.96401.96682.0236
732007.01.02 07:28modify24.031.96401.96692.0236
742007.01.02 07:31modify24.031.96401.96702.0236
752007.01.02 07:31modify24.031.96401.96712.0236
762007.01.02 07:32modify24.031.96401.96722.0236
772007.01.02 07:32modify24.031.96401.96732.0236
782007.01.02 07:32modify24.031.96401.96742.0236
792007.01.02 07:32modify24.031.96401.96752.0236
802007.01.02 07:32modify24.031.96401.96762.0236
812007.01.02 07:33modify24.031.96401.96772.0236
822007.01.02 07:33modify24.031.96401.96782.0236
832007.01.02 07:33modify24.031.96401.96792.0236
842007.01.02 07:40s/l24.031.96791.96792.0236157.1710220.71
852007.01.02 07:40buy34.091.96831.96592.0279
862007.01.02 07:41modify34.091.96831.96602.0279
872007.01.02 07:41modify34.091.96831.96612.0279
882007.01.02 07:42modify34.091.96831.96622.0279
892007.01.02 07:42modify34.091.96831.96632.0279
902007.01.02 07:42modify34.091.96831.96642.0279
912007.01.02 07:42modify34.091.96831.96652.0279
922007.01.02 07:43modify34.091.96831.96662.0279
932007.01.02 07:43modify34.091.96831.96672.0279
942007.01.02 07:43modify34.091.96831.96682.0279
952007.01.02 07:46modify34.091.96831.96692.0279
962007.01.02 07:46modify34.091.96831.96702.0279
972007.01.02 07:47modify34.091.96831.96712.0279
982007.01.02 07:47modify34.091.96831.96722.0279
992007.01.02 07:47modify34.091.96831.96732.0279
1002007.01.02 07:47modify34.091.96831.96742.0279
1012007.01.02 07:48modify34.091.96831.96752.0279
1022007.01.02 07:48modify34.091.96831.96762.0279
1032007.01.02 07:48modify34.091.96831.96772.0279
1042007.01.02 07:48modify34.091.96831.96782.0279
1052007.01.02 07:48modify34.091.96831.96792.0279
1062007.01.02 08:10s/l34.091.96791.96792.0279-16.3610204.35
1072007.01.02 08:10buy44.081.96831.96592.0279
1082007.01.02 08:11modify44.081.96831.96602.0279
1092007.01.02 08:12modify44.081.96831.96612.0279
1102007.01.02 08:12modify44.081.96831.96622.0279
1112007.01.02 08:15modify44.081.96831.96632.0279
1122007.01.02 08:16modify44.081.96831.96642.0279
1132007.01.02 08:16modify44.081.96831.96652.0279
1142007.01.02 08:16modify44.081.96831.96662.0279
1152007.01.02 08:17modify44.081.96831.96672.0279
1162007.01.02 08:17modify44.081.96831.96682.0279
1172007.01.02 08:17modify44.081.96831.96692.0279
1182007.01.02 08:18modify44.081.96831.96702.0279
1192007.01.02 08:18modify44.081.96831.96712.0279
1202007.01.02 08:18modify44.081.96831.96722.0279
1212007.01.02 08:20modify44.081.96831.96732.0279
1222007.01.02 08:21modify44.081.96831.96742.0279
1232007.01.02 08:21modify44.081.96831.96752.0279
1242007.01.02 08:22modify44.081.96831.96762.0279
1252007.01.02 08:23modify44.081.96831.96772.0279
1262007.01.02 08:23modify44.081.96831.96782.0279
1272007.01.02 08:25modify44.081.96831.96792.0279
1282007.01.02 08:25modify44.081.96831.96802.0279
1292007.01.02 08:25modify44.081.96831.96812.0279
1302007.01.02 08:25modify44.081.96831.96822.0279
1312007.01.02 08:25modify44.081.96831.96832.0279
1322007.01.02 08:25modify44.081.96831.96842.0279
1332007.01.02 08:26modify44.081.96831.96852.0279
1342007.01.02 08:26modify44.081.96831.96862.0279
1352007.01.02 08:26modify44.081.96831.96872.0279
1362007.01.02 08:26modify44.081.96831.96882.0279
1372007.01.02 08:26modify44.081.96831.96902.0279
1382007.01.02 08:26modify44.081.96831.96912.0279
1392007.01.02 08:26modify44.081.96831.96922.0279
1402007.01.02 08:27modify44.081.96831.96932.0279
1412007.01.02 08:27modify44.081.96831.96942.0279
1422007.01.02 08:27modify44.081.96831.96952.0279
1432007.01.02 08:27modify44.081.96831.96962.0279
1442007.01.02 08:27modify44.081.96831.96972.0279
1452007.01.02 08:27modify44.081.96831.96982.0279
1462007.01.02 08:27modify44.081.96831.96992.0279
1472007.01.02 08:27modify44.081.96831.97002.0279
1482007.01.02 08:28modify44.081.96831.97012.0279
1492007.01.02 08:28modify44.081.96831.97022.0279
1502007.01.02 08:28modify44.081.96831.97032.0279
1512007.01.02 08:28modify44.081.96831.97042.0279
1522007.01.02 08:28modify44.081.96831.97052.0279
1532007.01.02 08:28modify44.081.96831.97062.0279
1542007.01.02 08:28modify44.081.96831.97072.0279
1552007.01.02 08:28modify44.081.96831.97082.0279
1562007.01.02 08:30modify44.081.96831.97092.0279
1572007.01.02 09:18s/l44.081.97091.97092.0279106.0810310.43
1582007.01.02 09:18buy54.121.97121.96882.0308
1592007.01.02 09:25modify54.121.97121.96892.0308
1602007.01.02 09:26modify54.121.97121.96902.0308
1612007.01.02 09:37modify54.121.97121.96912.0308
1622007.01.02 09:38modify54.121.97121.96922.0308
1632007.01.02 09:38modify54.121.97121.96932.0308
1642007.01.02 09:41modify54.121.97121.96942.0308
1652007.01.02 09:42modify54.121.97121.96952.0308
1662007.01.02 09:43modify54.121.97121.96962.0308
1672007.01.02 10:00modify54.121.97121.96972.0308
1682007.01.02 10:01modify54.121.97121.96982.0308
1692007.01.02 10:01modify54.121.97121.96992.0308
1702007.01.02 10:02modify54.121.97121.97002.0308
1712007.01.02 10:02modify54.121.97121.97012.0308
1722007.01.02 10:02modify54.121.97121.97022.0308
1732007.01.02 10:03modify54.121.97121.97032.0308
1742007.01.02 10:03modify54.121.97121.97042.0308
1752007.01.02 10:07modify54.121.97121.97052.0308
1762007.01.02 10:07modify54.121.97121.97062.0308
1772007.01.02 10:07modify54.121.97121.97072.0308
1782007.01.02 10:07modify54.121.97121.97082.0308
1792007.01.02 10:08modify54.121.97121.97092.0308
1802007.01.02 10:08modify54.121.97121.97102.0308
1812007.01.02 10:08modify54.121.97121.97112.0308
1822007.01.02 10:15modify54.121.97121.97122.0308
1832007.01.02 10:15modify54.121.97121.97132.0308
1842007.01.02 10:28modify54.121.97121.97142.0308
1852007.01.02 10:52s/l54.121.97141.97142.03088.2410318.67
1862007.01.02 10:52buy64.131.97181.96942.0314
1872007.01.02 11:08s/l64.131.96941.96942.0314-99.1210219.55
1882007.01.02 11:08buy74.091.96981.96742.0294
1892007.01.02 11:09modify74.091.96981.96752.0294
1902007.01.02 11:09modify74.091.96981.96762.0294
1912007.01.02 11:16modify74.091.96981.96772.0294
1922007.01.02 11:16modify74.091.96981.96792.0294
1932007.01.02 11:16modify74.091.96981.96802.0294
1942007.01.02 11:17modify74.091.96981.96822.0294
1952007.01.02 11:17modify74.091.96981.96832.0294
1962007.01.02 11:18modify74.091.96981.96852.0294
1972007.01.02 11:18modify74.091.96981.96862.0294
1982007.01.02 11:18modify74.091.96981.96872.0294
1992007.01.02 11:20modify74.091.96981.96882.0294
2002007.01.02 12:03s/l74.091.96881.96882.0294-40.9010178.65
2012007.01.02 12:03buy84.071.96911.96672.0287
2022007.01.02 12:04modify84.071.96911.96702.0287
2032007.01.02 12:08modify84.071.96911.96712.0287
2042007.01.02 12:13modify84.071.96911.96722.0287
2052007.01.02 12:16modify84.071.96911.96732.0287
2062007.01.02 12:17modify84.071.96911.96742.0287
2072007.01.02 12:18modify84.071.96911.96752.0287
2082007.01.02 12:18modify84.071.96911.96762.0287
2092007.01.02 12:20modify84.071.96911.96772.0287
2102007.01.02 12:21modify84.071.96911.96782.0287
2112007.01.02 12:22modify84.071.96911.96792.0287
2122007.01.02 12:22modify84.071.96911.96802.0287
2132007.01.02 12:23modify84.071.96911.96812.0287
2142007.01.02 12:27modify84.071.96911.96822.0287
2152007.01.02 12:27modify84.071.96911.96832.0287
2162007.01.02 12:28modify84.071.96911.96842.0287
2172007.01.02 12:28modify84.071.96911.96852.0287
2182007.01.02 12:28modify84.071.96911.96862.0287
2192007.01.02 12:42modify84.071.96911.96872.0287
2202007.01.02 12:43modify84.071.96911.96882.0287
2212007.01.02 12:45modify84.071.96911.96892.0287
2222007.01.02 12:45modify84.071.96911.96902.0287
2232007.01.02 12:46modify84.071.96911.96912.0287
2242007.01.02 12:46modify84.071.96911.96922.0287
2252007.01.02 12:47modify84.071.96911.96932.0287
2262007.01.02 12:48modify84.071.96911.96942.0287
2272007.01.02 12:48modify84.071.96911.96952.0287
2282007.01.02 13:30modify84.071.96911.96962.0287
2292007.01.02 13:31modify84.071.96911.96972.0287
2302007.01.02 13:31modify84.071.96911.96982.0287
2312007.01.02 13:31modify84.071.96911.96992.0287
2322007.01.02 13:32modify84.071.96911.97002.0287
2332007.01.02 13:32modify84.071.96911.97012.0287
2342007.01.02 13:32modify84.071.96911.97022.0287
2352007.01.02 13:32modify84.071.96911.97032.0287
2362007.01.02 13:33modify84.071.96911.97042.0287
2372007.01.02 13:33modify84.071.96911.97052.0287
2382007.01.02 13:33modify84.071.96911.97062.0287
2392007.01.02 13:33modify84.071.96911.97072.0287
2402007.01.02 13:41modify84.071.96911.97082.0287
2412007.01.02 13:41modify84.071.96911.97092.0287
2422007.01.02 13:41modify84.071.96911.97102.0287
2432007.01.02 13:42modify84.071.96911.97112.0287
2442007.01.02 13:42modify84.071.96911.97122.0287
2452007.01.02 13:42modify84.071.96911.97132.0287
2462007.01.02 13:42modify84.071.96911.97142.0287
2472007.01.02 13:43modify84.071.96911.97152.0287
2482007.01.02 13:43modify84.071.96911.97162.0287
2492007.01.02 13:43modify84.071.96911.97172.0287
2502007.01.02 15:02s/l84.071.97171.97172.0287105.8210284.47
2512007.01.02 15:02buy94.111.97211.96972.0317
2522007.01.02 15:23modify94.111.97211.96982.0317
2532007.01.02 15:25modify94.111.97211.96992.0317
2542007.01.02 15:25modify94.111.97211.97002.0317
2552007.01.02 15:40modify94.111.97211.97012.0317
2562007.01.02 15:40modify94.111.97211.97022.0317
2572007.01.02 15:58modify94.111.97211.97032.0317
2582007.01.02 15:58modify94.111.97211.97042.0317
2592007.01.02 15:58modify94.111.97211.97052.0317
2602007.01.02 16:00modify94.111.97211.97062.0317
2612007.01.02 16:00modify94.111.97211.97072.0317
2622007.01.02 16:00modify94.111.97211.97082.0317
2632007.01.02 16:01modify94.111.97211.97092.0317
2642007.01.02 16:01modify94.111.97211.97102.0317
2652007.01.02 16:02modify94.111.97211.97112.0317
2662007.01.02 16:02modify94.111.97211.97122.0317
2672007.01.02 16:02modify94.111.97211.97132.0317
2682007.01.02 16:03modify94.111.97211.97142.0317
2692007.01.02 16:03modify94.111.97211.97152.0317
2702007.01.02 16:25modify94.111.97211.97162.0317
2712007.01.02 16:25modify94.111.97211.97172.0317
2722007.01.02 16:25modify94.111.97211.97182.0317
2732007.01.02 16:25modify94.111.97211.97192.0317
2742007.01.02 16:26modify94.111.97211.97202.0317
2752007.01.03 00:33modify94.111.97211.97212.0317
2762007.01.03 00:35modify94.111.97211.97222.0317
2772007.01.03 00:36modify94.111.97211.97232.0317
2782007.01.03 00:36modify94.111.97211.97242.0317
2792007.01.03 00:37modify94.111.97211.97252.0317
2802007.01.03 00:37modify94.111.97211.97262.0317
2812007.01.03 00:38modify94.111.97211.97272.0317
2822007.01.03 00:38modify94.111.97211.97282.0317
2832007.01.03 02:00modify94.111.97211.97292.0317
2842007.01.03 04:35s/l94.111.97291.97292.031732.4110316.88
2852007.01.03 04:35buy104.131.97331.97092.0329
2862007.01.03 04:35modify104.131.97331.97102.0329
2872007.01.03 04:36modify104.131.97331.97112.0329
2882007.01.03 04:36modify104.131.97331.97122.0329
2892007.01.03 04:50modify104.131.97331.97132.0329
2902007.01.03 04:50modify104.131.97331.97142.0329
2912007.01.03 04:51modify104.131.97331.97172.0329
2922007.01.03 04:51modify104.131.97331.97202.0329
2932007.01.03 04:52modify104.131.97331.97222.0329
2942007.01.03 04:52modify104.131.97331.97232.0329
2952007.01.03 04:52modify104.131.97331.97252.0329
2962007.01.03 04:53modify104.131.97331.97272.0329
2972007.01.03 04:53modify104.131.97331.97282.0329
2982007.01.03 04:53modify104.131.97331.97302.0329
2992007.01.03 05:07s/l104.131.97301.97302.0329-12.3910304.49
3002007.01.03 05:07buy114.121.97321.97082.0328
3012007.01.03 05:07modify114.121.97321.97092.0328
3022007.01.03 06:07modify114.121.97321.97102.0328
3032007.01.03 06:07modify114.121.97321.97112.0328
3042007.01.03 06:07modify114.121.97321.97122.0328
3052007.01.03 06:08modify114.121.97321.97132.0328
3062007.01.03 06:08modify114.121.97321.97142.0328
3072007.01.03 06:10modify114.121.97321.97152.0328
3082007.01.03 06:10modify114.121.97321.97162.0328
3092007.01.03 06:11modify114.121.97321.97172.0328
3102007.01.03 06:11modify114.121.97321.97182.0328
3112007.01.03 06:12modify114.121.97321.97192.0328
3122007.01.03 06:12modify114.121.97321.97202.0328
3132007.01.03 06:13modify114.121.97321.97212.0328
3142007.01.03 06:13modify114.121.97321.97222.0328
3152007.01.03 06:50s/l114.121.97221.97222.0328-41.2010263.29
3162007.01.03 06:50buy124.111.97251.97012.0321
3172007.01.03 06:50modify124.111.97251.97022.0321
3182007.01.03 06:51modify124.111.97251.97032.0321
3192007.01.03 06:52modify124.111.97251.97042.0321
3202007.01.03 06:57modify124.111.97251.97052.0321
3212007.01.03 06:57modify124.111.97251.97062.0321
3222007.01.03 06:57modify124.111.97251.97072.0321
3232007.01.03 06:58modify124.111.97251.97082.0321
3242007.01.03 07:17s/l124.111.97081.97082.0321-69.8710193.42
3252007.01.03 07:17buy134.081.97121.96882.0308
3262007.01.03 07:17modify134.081.97121.96892.0308
3272007.01.03 07:22modify134.081.97121.96902.0308
3282007.01.03 07:23modify134.081.97121.96912.0308
3292007.01.03 07:23modify134.081.97121.96922.0308
3302007.01.03 07:25modify134.081.97121.96932.0308
3312007.01.03 07:26modify134.081.97121.96942.0308
3322007.01.03 07:27modify134.081.97121.96952.0308
3332007.01.03 07:28modify134.081.97121.96962.0308
3342007.01.03 07:28modify134.081.97121.96972.0308
3352007.01.03 07:30modify134.081.97121.96982.0308
3362007.01.03 07:58modify134.081.97121.96992.0308
3372007.01.03 08:00modify134.081.97121.97002.0308
3382007.01.03 08:00modify134.081.97121.97012.0308
3392007.01.03 08:00modify134.081.97121.97032.0308
3402007.01.03 08:00modify134.081.97121.97042.0308
3412007.01.03 08:00modify134.081.97121.97052.0308
3422007.01.03 09:17s/l134.081.97051.97052.0308-28.5610164.86
3432007.01.03 09:17buy144.071.97091.96852.0305
3442007.01.03 09:17modify144.071.97091.96862.0305
3452007.01.03 09:22modify144.071.97091.96872.0305
3462007.01.03 09:22modify144.071.97091.96882.0305
3472007.01.03 09:22modify144.071.97091.96892.0305
3482007.01.03 09:23modify144.071.97091.96902.0305
3492007.01.03 09:23modify144.071.97091.96912.0305
3502007.01.03 10:08s/l144.071.96911.96912.0305-73.2610091.60
3512007.01.03 10:08buy154.041.96951.96712.0291
3522007.01.03 10:08modify154.041.96951.96722.0291
3532007.01.03 10:09modify154.041.96951.96732.0291
3542007.01.03 10:10modify154.041.96951.96742.0291
3552007.01.03 10:11modify154.041.96951.96752.0291
3562007.01.03 10:15s/l154.041.96751.96752.0291-80.8010010.80
3572007.01.03 10:15buy164.001.96791.96552.0275
3582007.01.03 10:15modify164.001.96791.96562.0275
3592007.01.03 10:15modify164.001.96791.96572.0275
3602007.01.03 10:15modify164.001.96791.96582.0275
3612007.01.03 10:15modify164.001.96791.96592.0275
3622007.01.03 10:16modify164.001.96791.96602.0275
3632007.01.03 10:16modify164.001.96791.96612.0275
3642007.01.03 10:17s/l164.001.96611.96612.0275-72.009938.80
3652007.01.03 10:17buy173.981.96651.96412.0261
3662007.01.03 10:21s/l173.981.96411.96412.0261-95.529843.28
3672007.01.03 10:21buy183.941.96451.96212.0241
3682007.01.03 10:21modify183.941.96451.96222.0241
3692007.01.03 10:23s/l183.941.96221.96222.0241-90.629752.66
3702007.01.03 10:23buy193.901.96261.96022.0222
3712007.01.03 10:23modify193.901.96261.96032.0222
3722007.01.03 10:23modify193.901.96261.96042.0222
3732007.01.03 10:23modify193.901.96261.96052.0222
3742007.01.03 10:24modify193.901.96261.96062.0222
3752007.01.03 10:24modify193.901.96261.96072.0222
3762007.01.03 10:24modify193.901.96261.96082.0222
3772007.01.03 10:24modify193.901.96261.96092.0222
3782007.01.03 10:27modify193.901.96261.96102.0222
3792007.01.03 10:27modify193.901.96261.96112.0222
3802007.01.03 10:27modify193.901.96261.96122.0222
3812007.01.03 10:27modify193.901.96261.96132.0222
3822007.01.03 10:28modify193.901.96261.96142.0222
3832007.01.03 10:28modify193.901.96261.96152.0222
3842007.01.03 10:28modify193.901.96261.96162.0222
3852007.01.03 10:28modify193.901.96261.96172.0222
3862007.01.03 10:33modify193.901.96261.96182.0222
3872007.01.03 10:33modify193.901.96261.96192.0222
3882007.01.03 10:33modify193.901.96261.96202.0222
3892007.01.03 10:33modify193.901.96261.96212.0222
3902007.01.03 10:35modify193.901.96261.96222.0222
3912007.01.03 10:40modify193.901.96261.96232.0222
3922007.01.03 10:45modify193.901.96261.96242.0222
3932007.01.03 10:45modify193.901.96261.96252.0222
3942007.01.03 10:53s/l193.901.96251.96252.0222-3.909748.76
3952007.01.03 10:53buy203.901.96291.96052.0225
3962007.01.03 10:54modify203.901.96291.96062.0225
3972007.01.03 10:54modify203.901.96291.96072.0225
3982007.01.03 10:55modify203.901.96291.96082.0225
3992007.01.03 10:55modify203.901.96291.96092.0225
4002007.01.03 10:55modify203.901.96291.96102.0225
4012007.01.03 11:00close203.901.96271.96102.0225-7.809740.96
4022007.01.03 11:00sell213.901.96271.96511.9031
4032007.01.03 11:37modify213.901.96271.96501.9031
4042007.01.03 11:38modify213.901.96271.96491.9031
4052007.01.03 11:38modify213.901.96271.96481.9031
4062007.01.03 11:38modify213.901.96271.96471.9031
4072007.01.03 11:38modify213.901.96271.96461.9031
4082007.01.03 11:40modify213.901.96271.96451.9031
4092007.01.03 11:41modify213.901.96271.96441.9031
4102007.01.03 11:41modify213.901.96271.96431.9031
4112007.01.03 11:42modify213.901.96271.96421.9031
4122007.01.03 11:42modify213.901.96271.96411.9031
4132007.01.03 11:42modify213.901.96271.96401.9031
4142007.01.03 11:42modify213.901.96271.96391.9031
4152007.01.03 11:43modify213.901.96271.96381.9031
4162007.01.03 11:43modify213.901.96271.96371.9031
4172007.01.03 11:43modify213.901.96271.96361.9031
4182007.01.03 11:43modify213.901.96271.96351.9031
4192007.01.03 11:52modify213.901.96271.96341.9031
4202007.01.03 11:52modify213.901.96271.96331.9031
4212007.01.03 11:52modify213.901.96271.96321.9031
4222007.01.03 11:52modify213.901.96271.96311.9031
4232007.01.03 11:53modify213.901.96271.96301.9031
4242007.01.03 11:53modify213.901.96271.96291.9031
4252007.01.03 11:53modify213.901.96271.96271.9031
4262007.01.03 11:53modify213.901.96271.96261.9031
4272007.01.03 11:53modify213.901.96271.96251.9031
4282007.01.03 11:53modify213.901.96271.96241.9031
4292007.01.03 11:57modify213.901.96271.96231.9031
4302007.01.03 11:58modify213.901.96271.96221.9031
4312007.01.03 11:58modify213.901.96271.96211.9031
4322007.01.03 11:58modify213.901.96271.96201.9031
4332007.01.03 11:58modify213.901.96271.96191.9031
4342007.01.03 13:11s/l213.901.96191.96191.903131.209772.16
4352007.01.03 13:11sell223.911.96151.96391.9019
4362007.01.03 13:13s/l223.911.96391.96391.9019-93.849678.32
4372007.01.03 13:13sell233.871.96351.96591.9039
4382007.01.03 13:13modify233.871.96351.96581.9039
4392007.01.03 13:13modify233.871.96351.96571.9039
4402007.01.03 13:13modify233.871.96351.96551.9039
4412007.01.03 13:13modify233.871.96351.96541.9039
4422007.01.03 13:13modify233.871.96351.96531.9039
4432007.01.03 13:14modify233.871.96351.96511.9039
4442007.01.03 13:14modify233.871.96351.96501.9039
4452007.01.03 13:17modify233.871.96351.96491.9039
4462007.01.03 13:17modify233.871.96351.96481.9039
4472007.01.03 13:17modify233.871.96351.96471.9039
4482007.01.03 13:17modify233.871.96351.96461.9039
4492007.01.03 13:17modify233.871.96351.96451.9039
4502007.01.03 13:18modify233.871.96351.96441.9039
4512007.01.03 13:18modify233.871.96351.96431.9039
4522007.01.03 13:18modify233.871.96351.96421.9039
4532007.01.03 13:18modify233.871.96351.96411.9039
4542007.01.03 13:18modify233.871.96351.96401.9039
4552007.01.03 13:18modify233.871.96351.96391.9039
4562007.01.03 13:18modify233.871.96351.96381.9039
4572007.01.03 13:18modify233.871.96351.96371.9039
4582007.01.03 13:43modify233.871.96351.96361.9039
4592007.01.03 13:43modify233.871.96351.96351.9039
4602007.01.03 13:45modify233.871.96351.96341.9039
4612007.01.03 13:46modify233.871.96351.96331.9039
4622007.01.03 13:47modify233.871.96351.96321.9039
4632007.01.03 13:47modify233.871.96351.96311.9039
4642007.01.03 13:47modify233.871.96351.96301.9039
4652007.01.03 13:48modify233.871.96351.96291.9039
4662007.01.03 13:48modify233.871.96351.96281.9039
4672007.01.03 13:48modify233.871.96351.96271.9039
4682007.01.03 13:48modify233.871.96351.96261.9039
4692007.01.03 13:50modify233.871.96351.96251.9039
4702007.01.03 13:52modify233.871.96351.96241.9039
4712007.01.03 13:52modify233.871.96351.96231.9039
4722007.01.03 13:52modify233.871.96351.96221.9039
4732007.01.03 13:53modify233.871.96351.96211.9039
4742007.01.03 13:53modify233.871.96351.96201.9039
4752007.01.03 13:53modify233.871.96351.96191.9039
4762007.01.03 13:57modify233.871.96351.96181.9039
4772007.01.03 13:57modify233.871.96351.96171.9039
4782007.01.03 13:57modify233.871.96351.96161.9039
4792007.01.03 13:58modify233.871.96351.96151.9039
4802007.01.03 13:58modify233.871.96351.96141.9039
4812007.01.03 13:58modify233.871.96351.96131.9039
4822007.01.03 13:58modify233.871.96351.96121.9039
4832007.01.03 13:58modify233.871.96351.96111.9039
4842007.01.03 13:58modify233.871.96351.96101.9039
4852007.01.03 13:58modify233.871.96351.96091.9039
4862007.01.03 14:08modify233.871.96351.96081.9039
4872007.01.03 14:08modify233.871.96351.96071.9039
4882007.01.03 14:20modify233.871.96351.96061.9039
4892007.01.03 14:20modify233.871.96351.96041.9039
4902007.01.03 14:20modify233.871.96351.96021.9039
4912007.01.03 14:20modify233.871.96351.96001.9039
4922007.01.03 14:21modify233.871.96351.95991.9039
4932007.01.03 14:45s/l233.871.95991.95991.9039139.329817.64
4942007.01.03 14:45sell243.931.95951.96191.8999
4952007.01.03 14:45modify243.931.95951.96181.8999
4962007.01.03 14:45modify243.931.95951.96171.8999
4972007.01.03 14:46modify243.931.95951.96161.8999
4982007.01.03 14:46modify243.931.95951.96151.8999
4992007.01.03 14:47modify243.931.95951.96141.8999
5002007.01.03 14:47modify243.931.95951.96131.8999
5012007.01.03 14:47modify243.931.95951.96121.8999
5022007.01.03 14:47modify243.931.95951.96111.8999
5032007.01.03 14:48modify243.931.95951.96101.8999
5042007.01.03 14:48modify243.931.95951.96081.8999
5052007.01.03 14:48modify243.931.95951.96071.8999
5062007.01.03 14:48modify243.931.95951.96061.8999
5072007.01.03 14:52modify243.931.95951.96051.8999
5082007.01.03 14:53modify243.931.95951.96041.8999
5092007.01.03 14:53modify243.931.95951.96031.8999
5102007.01.03 14:53modify243.931.95951.96021.8999
5112007.01.03 14:55modify243.931.95951.96011.8999
5122007.01.03 14:55modify243.931.95951.96001.8999
5132007.01.03 14:55modify243.931.95951.95991.8999
5142007.01.03 14:55modify243.931.95951.95981.8999
5152007.01.03 14:55modify243.931.95951.95971.8999
5162007.01.03 14:56modify243.931.95951.95961.8999
5172007.01.03 14:56modify243.931.95951.95951.8999
5182007.01.03 14:56modify243.931.95951.95941.8999
5192007.01.03 14:56modify243.931.95951.95931.8999
5202007.01.03 14:56modify243.931.95951.95921.8999
5212007.01.03 14:57modify243.931.95951.95911.8999
5222007.01.03 14:57modify243.931.95951.95901.8999
5232007.01.03 14:57modify243.931.95951.95881.8999
5242007.01.03 14:57modify243.931.95951.95871.8999
5252007.01.03 14:57modify243.931.95951.95861.8999
5262007.01.03 14:57modify243.931.95951.95851.8999
5272007.01.03 14:57modify243.931.95951.95841.8999
5282007.01.03 14:57modify243.931.95951.95831.8999
5292007.01.03 14:58modify243.931.95951.95821.8999
5302007.01.03 14:58modify243.931.95951.95811.8999
5312007.01.03 14:58modify243.931.95951.95801.8999
5322007.01.03 14:58modify243.931.95951.95781.8999
5332007.01.03 14:58modify243.931.95951.95771.8999
5342007.01.03 14:58modify243.931.95951.95761.8999
5352007.01.03 14:58modify243.931.95951.95751.8999
5362007.01.03 14:58modify243.931.95951.95731.8999
5372007.01.03 14:58modify243.931.95951.95721.8999
5382007.01.03 15:00modify243.931.95951.95691.8999
5392007.01.03 15:01modify243.931.95951.95681.8999
5402007.01.03 15:01modify243.931.95951.95671.8999
5412007.01.03 15:01modify243.931.95951.95651.8999
5422007.01.03 15:01modify243.931.95951.95641.8999
5432007.01.03 15:01modify243.931.95951.95621.8999
5442007.01.03 15:01modify243.931.95951.95601.8999
5452007.01.03 15:01modify243.931.95951.95581.8999
5462007.01.03 15:02modify243.931.95951.95571.8999
5472007.01.03 15:04modify243.931.95951.95561.8999
5482007.01.03 15:05modify243.931.95951.95541.8999
5492007.01.03 15:07modify243.931.95951.95471.8999
5502007.01.03 15:07modify243.931.95951.95461.8999
5512007.01.03 15:07modify243.931.95951.95451.8999
5522007.01.03 15:07modify243.931.95951.95431.8999
5532007.01.03 15:07modify243.931.95951.95421.8999
5542007.01.03 15:07modify243.931.95951.95411.8999
5552007.01.03 15:07modify243.931.95951.95401.8999
5562007.01.03 15:08modify243.931.95951.95391.8999
5572007.01.03 15:08modify243.931.95951.95381.8999
5582007.01.03 15:08modify243.931.95951.95361.8999
5592007.01.03 15:08modify243.931.95951.95351.8999
5602007.01.03 15:08modify243.931.95951.95331.8999
5612007.01.03 15:08modify243.931.95951.95311.8999
5622007.01.03 15:08modify243.931.95951.95301.8999
5632007.01.03 15:08modify243.931.95951.95281.8999
5642007.01.03 15:08modify243.931.95951.95251.8999
5652007.01.03 15:09modify243.931.95951.95241.8999
5662007.01.03 15:09modify243.931.95951.95221.8999
5672007.01.03 15:10modify243.931.95951.95211.8999
5682007.01.03 15:13s/l243.931.95211.95211.8999290.8210108.46
5692007.01.03 15:13sell254.041.95171.95411.8921
5702007.01.03 15:13modify254.041.95171.95401.8921
5712007.01.03 15:13modify254.041.95171.95391.8921
5722007.01.03 15:14modify254.041.95171.95381.8921
5732007.01.03 15:18modify254.041.95171.95371.8921
5742007.01.03 15:18modify254.041.95171.95351.8921
5752007.01.03 15:18modify254.041.95171.95341.8921
5762007.01.03 15:18modify254.041.95171.95321.8921
5772007.01.03 15:19modify254.041.95171.95291.8921
5782007.01.03 15:20modify254.041.95171.95271.8921
5792007.01.03 15:24modify254.041.95171.95261.8921
5802007.01.03 15:24modify254.041.95171.95241.8921
5812007.01.03 15:37s/l254.041.95241.95241.8921-28.2810080.18
5822007.01.03 15:37sell264.031.95211.95451.8925
5832007.01.03 15:37modify264.031.95211.95441.8925
5842007.01.03 15:37modify264.031.95211.95431.8925
5852007.01.03 15:37modify264.031.95211.95421.8925
5862007.01.03 15:38modify264.031.95211.95411.8925
5872007.01.03 15:38modify264.031.95211.95401.8925
5882007.01.03 15:38modify264.031.95211.95381.8925
5892007.01.03 15:47s/l264.031.95381.95381.8925-68.5110011.67
5902007.01.03 15:47sell274.001.95351.95591.8939
5912007.01.03 15:47modify274.001.95351.95581.8939
5922007.01.03 15:48modify274.001.95351.95561.8939
5932007.01.03 15:48modify274.001.95351.95551.8939
5942007.01.03 15:49modify274.001.95351.95541.8939
5952007.01.03 15:49modify274.001.95351.95531.8939
5962007.01.03 15:49modify274.001.95351.95521.8939
5972007.01.03 15:49modify274.001.95351.95501.8939
5982007.01.03 15:51modify274.001.95351.95491.8939
5992007.01.03 15:52modify274.001.95351.95481.8939
6002007.01.03 15:55modify274.001.95351.95471.8939
6012007.01.03 16:00modify274.001.95351.95461.8939
6022007.01.03 16:00modify274.001.95351.95451.8939
6032007.01.03 16:08modify274.001.95351.95441.8939
6042007.01.03 16:08modify274.001.95351.95421.8939
6052007.01.03 16:08modify274.001.95351.95411.8939
6062007.01.03 16:08modify274.001.95351.95391.8939
6072007.01.03 16:08modify274.001.95351.95381.8939
6082007.01.03 16:08modify274.001.95351.95351.8939
6092007.01.03 16:09modify274.001.95351.95341.8939
6102007.01.03 16:11modify274.001.95351.95331.8939
6112007.01.03 16:11modify274.001.95351.95321.8939
6122007.01.03 16:11modify274.001.95351.95301.8939
6132007.01.03 16:12modify274.001.95351.95291.8939
6142007.01.03 16:12modify274.001.95351.95271.8939
6152007.01.03 16:13modify274.001.95351.95261.8939
6162007.01.03 16:13modify274.001.95351.95251.8939
6172007.01.03 16:16modify274.001.95351.95231.8939
6182007.01.03 16:24modify274.001.95351.95221.8939
6192007.01.03 16:24modify274.001.95351.95211.8939
6202007.01.03 16:25modify274.001.95351.95201.8939
6212007.01.03 16:25modify274.001.95351.95191.8939
6222007.01.03 16:25modify274.001.95351.95171.8939
6232007.01.03 16:25modify274.001.95351.95151.8939
6242007.01.03 16:25modify274.001.95351.95141.8939
6252007.01.03 16:26modify274.001.95351.95131.8939
6262007.01.03 16:26modify274.001.95351.95121.8939
6272007.01.03 16:26modify274.001.95351.95111.8939
6282007.01.03 16:26modify274.001.95351.95101.8939
6292007.01.03 16:32modify274.001.95351.95091.8939
6302007.01.03 16:32modify274.001.95351.95081.8939
6312007.01.03 17:07s/l274.001.95081.95081.8939108.0010119.67
6322007.01.03 17:07sell284.051.95051.95291.8909
6332007.01.03 17:09modify284.051.95051.95281.8909
6342007.01.03 17:09modify284.051.95051.95271.8909
6352007.01.03 17:09modify284.051.95051.95261.8909
6362007.01.03 17:09modify284.051.95051.95251.8909
6372007.01.03 17:09modify284.051.95051.95231.8909
6382007.01.03 17:10modify284.051.95051.95221.8909
6392007.01.03 17:12modify284.051.95051.95211.8909
6402007.01.03 17:12modify284.051.95051.95201.8909
6412007.01.03 17:22modify284.051.95051.95191.8909
6422007.01.03 17:23modify284.051.95051.95181.8909
6432007.01.03 17:23modify284.051.95051.95171.8909
6442007.01.03 17:23modify284.051.95051.95161.8909
6452007.01.03 17:23modify284.051.95051.95151.8909
6462007.01.03 17:23modify284.051.95051.95141.8909
6472007.01.03 17:24modify284.051.95051.95131.8909
6482007.01.03 17:24modify284.051.95051.95121.8909
6492007.01.03 17:24modify284.051.95051.95111.8909
6502007.01.03 17:24modify284.051.95051.95091.8909
6512007.01.03 17:40s/l284.051.95091.95091.8909-16.2010103.47
6522007.01.03 17:40sell294.041.95051.95291.8909
6532007.01.03 17:40modify294.041.95051.95281.8909
6542007.01.03 17:40modify294.041.95051.95271.8909
6552007.01.03 17:41modify294.041.95051.95261.8909
6562007.01.03 17:41modify294.041.95051.95251.8909
6572007.01.03 17:59modify294.041.95051.95231.8909
6582007.01.03 17:59modify294.041.95051.95221.8909
6592007.01.03 18:00modify294.041.95051.95211.8909
6602007.01.03 18:05modify294.041.95051.95201.8909
6612007.01.03 18:05modify294.041.95051.95191.8909
6622007.01.03 18:20modify294.041.95051.95181.8909
6632007.01.03 18:20modify294.041.95051.95171.8909
6642007.01.03 18:21modify294.041.95051.95151.8909
6652007.01.03 18:59modify294.041.95051.95141.8909
6662007.01.03 18:59modify294.041.95051.95131.8909
6672007.01.03 18:59modify294.041.95051.95121.8909
6682007.01.03 18:59modify294.041.95051.95101.8909
6692007.01.03 19:00modify294.041.95051.95091.8909
6702007.01.03 19:01modify294.041.95051.95081.8909
6712007.01.03 19:01modify294.041.95051.95061.8909
6722007.01.03 19:01modify294.041.95051.95051.8909
6732007.01.03 19:01modify294.041.95051.95031.8909
6742007.01.03 19:01modify294.041.95051.95021.8909
6752007.01.03 19:02s/l294.041.95021.95021.890912.1210115.59
6762007.01.03 19:02sell304.051.95001.95241.8904
6772007.01.03 19:02modify304.051.95001.95231.8904
6782007.01.03 19:02modify304.051.95001.95221.8904
6792007.01.03 19:02modify304.051.95001.95211.8904
6802007.01.03 19:02modify304.051.95001.95191.8904
6812007.01.03 19:04s/l304.051.95191.95191.8904-76.9510038.64
6822007.01.03 19:04sell314.021.95151.95391.8919
6832007.01.03 19:04modify314.021.95151.95371.8919
6842007.01.03 19:04modify314.021.95151.95351.8919
6852007.01.03 19:04modify314.021.95151.95341.8919
6862007.01.03 19:04modify314.021.95151.95331.8919
6872007.01.03 19:04modify314.021.95151.95321.8919
6882007.01.03 19:04modify314.021.95151.95291.8919
6892007.01.03 19:05modify314.021.95151.95281.8919
6902007.01.03 19:08modify314.021.95151.95261.8919
6912007.01.03 19:08modify314.021.95151.95251.8919
6922007.01.03 19:08modify314.021.95151.95241.8919
6932007.01.03 19:08modify314.021.95151.95221.8919
6942007.01.03 19:08modify314.021.95151.95211.8919
6952007.01.03 19:09modify314.021.95151.95201.8919
6962007.01.03 19:09modify314.021.95151.95191.8919
6972007.01.03 19:09modify314.021.95151.95181.8919
6982007.01.03 19:09modify314.021.95151.95171.8919
6992007.01.03 19:09modify314.021.95151.95161.8919
7002007.01.03 19:12s/l314.021.95161.95161.8919-4.0210034.62
7012007.01.03 19:12sell324.011.95121.95361.8916
7022007.01.03 19:13modify324.011.95121.95351.8916
7032007.01.03 19:13modify324.011.95121.95341.8916
7042007.01.03 19:13modify324.011.95121.95321.8916
7052007.01.03 19:13modify324.011.95121.95311.8916
7062007.01.03 19:13modify324.011.95121.95281.8916
7072007.01.03 19:22modify324.011.95121.95261.8916
7082007.01.03 19:23modify324.011.95121.95251.8916
7092007.01.03 20:44modify324.011.95121.95241.8916
7102007.01.03 20:45modify324.011.95121.95231.8916
7112007.01.03 20:45modify324.011.95121.95221.8916
7122007.01.03 20:45modify324.011.95121.95211.8916
7132007.01.03 20:45modify324.011.95121.95201.8916
7142007.01.03 20:45modify324.011.95121.95181.8916
7152007.01.03 20:46modify324.011.95121.95171.8916
7162007.01.03 20:46modify324.011.95121.95161.8916
7172007.01.03 21:46s/l324.011.95161.95161.8916-16.0410018.58
7182007.01.03 21:46sell334.011.95121.95361.8916
7192007.01.03 21:49modify334.011.95121.95351.8916
7202007.01.03 21:55modify334.011.95121.95341.8916
7212007.01.03 22:06modify334.011.95121.95321.8916
7222007.01.03 22:08modify334.011.95121.95301.8916
7232007.01.03 22:10modify334.011.95121.95291.8916
7242007.01.03 22:11modify334.011.95121.95251.8916
7252007.01.03 22:13modify334.011.95121.95221.8916
7262007.01.03 23:07s/l334.011.95221.95221.8916-40.109978.48
7272007.01.03 23:07sell343.991.95181.95421.8922
7282007.01.03 23:07modify343.991.95181.95411.8922
7292007.01.03 23:08modify343.991.95181.95391.8922
7302007.01.03 23:12modify343.991.95181.95381.8922
7312007.01.03 23:12modify343.991.95181.95371.8922
7322007.01.03 23:12modify343.991.95181.95361.8922
7332007.01.03 23:23modify343.991.95181.95351.8922
7342007.01.04 00:07modify343.991.95181.95341.8922
7352007.01.04 00:15modify343.991.95181.95331.8922
7362007.01.04 00:26modify343.991.95181.95321.8922
7372007.01.04 00:26modify343.991.95181.95311.8922
7382007.01.04 00:31modify343.991.95181.95301.8922
7392007.01.04 00:54modify343.991.95181.95291.8922
7402007.01.04 00:54modify343.991.95181.95281.8922
7412007.01.04 00:54modify343.991.95181.95271.8922
7422007.01.04 03:05s/l343.991.95271.95271.8922-35.439943.05
7432007.01.04 03:05sell353.981.95241.95481.8928
7442007.01.04 03:05modify353.981.95241.95471.8928
7452007.01.04 04:56modify353.981.95241.95461.8928
7462007.01.04 04:57modify353.981.95241.95451.8928
7472007.01.04 04:57modify353.981.95241.95441.8928
7482007.01.04 04:57modify353.981.95241.95431.8928
7492007.01.04 04:57modify353.981.95241.95421.8928
7502007.01.04 04:57modify353.981.95241.95411.8928
7512007.01.04 04:58modify353.981.95241.95401.8928
7522007.01.04 04:58modify353.981.95241.95391.8928
7532007.01.04 04:59modify353.981.95241.95371.8928
7542007.01.04 04:59modify353.981.95241.95361.8928
7552007.01.04 06:03modify353.981.95241.95351.8928
7562007.01.04 06:05modify353.981.95241.95341.8928
7572007.01.04 06:17modify353.981.95241.95321.8928
7582007.01.04 06:18modify353.981.95241.95311.8928
7592007.01.04 06:19modify353.981.95241.95301.8928
7602007.01.04 06:21modify353.981.95241.95281.8928
7612007.01.04 06:22modify353.981.95241.95271.8928
7622007.01.04 06:23modify353.981.95241.95261.8928
7632007.01.04 06:31modify353.981.95241.95251.8928
7642007.01.04 06:31modify353.981.95241.95241.8928
7652007.01.04 06:31modify353.981.95241.95231.8928
7662007.01.04 06:31modify353.981.95241.95221.8928
7672007.01.04 06:31modify353.981.95241.95211.8928
7682007.01.04 06:32modify353.981.95241.95201.8928
7692007.01.04 06:36modify353.981.95241.95191.8928
7702007.01.04 06:37modify353.981.95241.95181.8928
7712007.01.04 06:37modify353.981.95241.95171.8928
7722007.01.04 06:38modify353.981.95241.95161.8928
7732007.01.04 06:39modify353.981.95241.95151.8928
7742007.01.04 06:39modify353.981.95241.95141.8928
7752007.01.04 06:39modify353.981.95241.95121.8928
7762007.01.04 06:49s/l353.981.95121.95121.892847.769990.81
7772007.01.04 06:49sell364.001.95081.95321.8912
7782007.01.04 06:50modify364.001.95081.95311.8912
7792007.01.04 06:58modify364.001.95081.95301.8912
7802007.01.04 06:58modify364.001.95081.95291.8912
7812007.01.04 06:58modify364.001.95081.95281.8912
7822007.01.04 06:58modify364.001.95081.95271.8912
7832007.01.04 08:01modify364.001.95081.95251.8912
7842007.01.04 08:01modify364.001.95081.95231.8912
7852007.01.04 08:02modify364.001.95081.95221.8912
7862007.01.04 08:02modify364.001.95081.95211.8912
7872007.01.04 08:02modify364.001.95081.95201.8912
7882007.01.04 08:04modify364.001.95081.95191.8912
7892007.01.04 08:04modify364.001.95081.95171.8912
7902007.01.04 08:06modify364.001.95081.95161.8912
7912007.01.04 08:06modify364.001.95081.95151.8912
7922007.01.04 08:06modify364.001.95081.95121.8912
7932007.01.04 08:06modify364.001.95081.95111.8912
7942007.01.04 08:06modify364.001.95081.95091.8912
7952007.01.04 08:07modify364.001.95081.95081.8912
7962007.01.04 08:07modify364.001.95081.95071.8912
7972007.01.04 08:07modify364.001.95081.95051.8912
7982007.01.04 08:07modify364.001.95081.95041.8912
7992007.01.04 08:07modify364.001.95081.95021.8912
8002007.01.04 08:07modify364.001.95081.95011.8912
8012007.01.04 08:07modify364.001.95081.94981.8912
8022007.01.04 08:08modify364.001.95081.94971.8912
8032007.01.04 08:12modify364.001.95081.94941.8912
8042007.01.04 08:12modify364.001.95081.94931.8912
8052007.01.04 08:12modify364.001.95081.94911.8912
8062007.01.04 08:12modify364.001.95081.94891.8912
8072007.01.04 08:13modify364.001.95081.94871.8912
8082007.01.04 08:13modify364.001.95081.94861.8912
8092007.01.04 08:13modify364.001.95081.94831.8912
8102007.01.04 08:13modify364.001.95081.94821.8912
8112007.01.04 08:13modify364.001.95081.94801.8912
8122007.01.04 08:13modify364.001.95081.94781.8912
8132007.01.04 08:26modify364.001.95081.94761.8912
8142007.01.04 08:27modify364.001.95081.94751.8912
8152007.01.04 08:32modify364.001.95081.94741.8912
8162007.01.04 08:32modify364.001.95081.94721.8912
8172007.01.04 08:32modify364.001.95081.94701.8912
8182007.01.04 08:39modify364.001.95081.94691.8912
8192007.01.04 08:39modify364.001.95081.94681.8912
8202007.01.04 08:39modify364.001.95081.94671.8912
8212007.01.04 08:39modify364.001.95081.94661.8912
8222007.01.04 08:39modify364.001.95081.94651.8912
8232007.01.04 08:40modify364.001.95081.94641.8912
8242007.01.04 08:49modify364.001.95081.94631.8912
8252007.01.04 08:49modify364.001.95081.94621.8912
8262007.01.04 08:49modify364.001.95081.94591.8912
8272007.01.04 08:49modify364.001.95081.94571.8912
8282007.01.04 08:49modify364.001.95081.94551.8912
8292007.01.04 08:49modify364.001.95081.94531.8912
8302007.01.04 08:49modify364.001.95081.94521.8912
8312007.01.04 08:49modify364.001.95081.94481.8912
8322007.01.04 08:49modify364.001.95081.94451.8912
8332007.01.04 08:50modify364.001.95081.94441.8912
8342007.01.04 08:50modify364.001.95081.94411.8912
8352007.01.04 08:51modify364.001.95081.94401.8912
8362007.01.04 08:51modify364.001.95081.94391.8912
8372007.01.04 08:51modify364.001.95081.94381.8912
8382007.01.04 08:51modify364.001.95081.94371.8912
8392007.01.04 08:51modify364.001.95081.94361.8912
8402007.01.04 08:51modify364.001.95081.94351.8912
8412007.01.04 08:51modify364.001.95081.94341.8912
8422007.01.04 08:52modify364.001.95081.94331.8912
8432007.01.04 08:53modify364.001.95081.94311.8912
8442007.01.04 08:54modify364.001.95081.94301.8912
8452007.01.04 08:54modify364.001.95081.94291.8912
8462007.01.04 08:54modify364.001.95081.94281.8912
8472007.01.04 08:54modify364.001.95081.94271.8912
8482007.01.04 08:55modify364.001.95081.94261.8912
8492007.01.04 08:55modify364.001.95081.94251.8912
8502007.01.04 09:28modify364.001.95081.94241.8912
8512007.01.04 09:33modify364.001.95081.94231.8912
8522007.01.04 09:43s/l364.001.94231.94231.8912340.0010330.81
8532007.01.04 09:43sell374.131.94191.94431.8823
8542007.01.04 10:04s/l374.131.94431.94431.8823-99.1210231.69
8552007.01.04 10:04sell384.091.94391.94631.8843
8562007.01.04 10:04modify384.091.94391.94621.8843
8572007.01.04 10:05modify384.091.94391.94611.8843
8582007.01.04 10:06modify384.091.94391.94591.8843
8592007.01.04 10:09modify384.091.94391.94581.8843
8602007.01.04 10:09modify384.091.94391.94571.8843
8612007.01.04 10:09modify384.091.94391.94561.8843
8622007.01.04 10:12modify384.091.94391.94531.8843
8632007.01.04 10:30modify384.091.94391.94521.8843
8642007.01.04 10:31modify384.091.94391.94511.8843
8652007.01.04 10:34modify384.091.94391.94501.8843
8662007.01.04 10:51modify384.091.94391.94491.8843
8672007.01.04 10:51modify384.091.94391.94481.8843
8682007.01.04 10:51modify384.091.94391.94471.8843
8692007.01.04 10:51modify384.091.94391.94461.8843
8702007.01.04 10:51modify384.091.94391.94451.8843
8712007.01.04 10:51modify384.091.94391.94441.8843
8722007.01.04 10:52modify384.091.94391.94431.8843
8732007.01.04 10:52modify384.091.94391.94421.8843
8742007.01.04 10:56modify384.091.94391.94401.8843
8752007.01.04 11:20s/l384.091.94401.94401.8843-4.0910227.60
8762007.01.04 11:20sell394.091.94361.94601.8840
8772007.01.04 11:20modify394.091.94361.94591.8840
8782007.01.04 11:29s/l394.091.94591.94591.8840-94.0710133.53
8792007.01.04 11:29sell404.051.94551.94791.8859
8802007.01.04 11:29modify404.051.94551.94781.8859
8812007.01.04 11:32modify404.051.94551.94771.8859
8822007.01.04 11:33modify404.051.94551.94761.8859
8832007.01.04 11:35modify404.051.94551.94751.8859
8842007.01.04 11:35modify404.051.94551.94731.8859
8852007.01.04 11:36modify404.051.94551.94721.8859
8862007.01.04 11:36modify404.051.94551.94711.8859
8872007.01.04 11:36modify404.051.94551.94691.8859
8882007.01.04 11:36modify404.051.94551.94681.8859
8892007.01.04 11:37modify404.051.94551.94661.8859
8902007.01.04 11:43modify404.051.94551.94651.8859
8912007.01.04 11:43modify404.051.94551.94641.8859
8922007.01.04 11:43modify404.051.94551.94631.8859
8932007.01.04 11:43modify404.051.94551.94621.8859
8942007.01.04 11:44modify404.051.94551.94611.8859
8952007.01.04 11:44modify404.051.94551.94601.8859
8962007.01.04 11:44modify404.051.94551.94591.8859
8972007.01.04 11:44modify404.051.94551.94581.8859
8982007.01.04 11:44modify404.051.94551.94571.8859
8992007.01.04 11:44modify404.051.94551.94561.8859
9002007.01.04 12:23s/l404.051.94561.94561.8859-4.0510129.48
9012007.01.04 12:23sell414.051.94521.94761.8856
9022007.01.04 12:24modify414.051.94521.94751.8856
9032007.01.04 12:24modify414.051.94521.94731.8856
9042007.01.04 12:27modify414.051.94521.94711.8856
9052007.01.04 12:28modify414.051.94521.94701.8856
9062007.01.04 12:28modify414.051.94521.94691.8856
9072007.01.04 12:29modify414.051.94521.94681.8856
9082007.01.04 12:30modify414.051.94521.94671.8856
9092007.01.04 12:30modify414.051.94521.94661.8856
9102007.01.04 12:31modify414.051.94521.94651.8856
9112007.01.04 12:50modify414.051.94521.94641.8856
9122007.01.04 13:23modify414.051.94521.94621.8856
9132007.01.04 13:23modify414.051.94521.94611.8856
9142007.01.04 13:24modify414.051.94521.94601.8856
9152007.01.04 13:29modify414.051.94521.94591.8856
9162007.01.04 13:29modify414.051.94521.94581.8856
9172007.01.04 13:29modify414.051.94521.94571.8856
9182007.01.04 13:29modify414.051.94521.94561.8856
9192007.01.04 13:29modify414.051.94521.94551.8856
9202007.01.04 13:29modify414.051.94521.94541.8856
9212007.01.04 13:29modify414.051.94521.94531.8856
9222007.01.04 13:30modify414.051.94521.94501.8856
9232007.01.04 13:31modify414.051.94521.94471.8856
9242007.01.04 13:31modify414.051.94521.94461.8856
9252007.01.04 13:31modify414.051.94521.94451.8856
9262007.01.04 13:31modify414.051.94521.94441.8856
9272007.01.04 13:31modify414.051.94521.94431.8856
9282007.01.04 13:33s/l414.051.94431.94431.885636.4510165.93
9292007.01.04 13:33sell424.071.94401.94641.8844
9302007.01.04 13:34modify424.071.94401.94631.8844
9312007.01.04 13:50modify424.071.94401.94621.8844
9322007.01.04 13:51modify424.071.94401.94601.8844
9332007.01.04 13:51modify424.071.94401.94591.8844
9342007.01.04 14:14modify424.071.94401.94581.8844
9352007.01.04 14:14modify424.071.94401.94571.8844
9362007.01.04 14:15modify424.071.94401.94551.8844
9372007.01.04 14:16modify424.071.94401.94531.8844
9382007.01.04 14:16modify424.071.94401.94521.8844
9392007.01.04 14:16modify424.071.94401.94511.8844
9402007.01.04 14:24s/l424.071.94511.94511.8844-44.7710121.16
9412007.01.04 14:24sell434.051.94481.94721.8852
9422007.01.04 14:24modify434.051.94481.94711.8852
9432007.01.04 14:24modify434.051.94481.94701.8852
9442007.01.04 14:24modify434.051.94481.94691.8852
9452007.01.04 14:24modify434.051.94481.94671.8852
9462007.01.04 14:25modify434.051.94481.94661.8852
9472007.01.04 14:25modify434.051.94481.94641.8852
9482007.01.04 14:25modify434.051.94481.94631.8852
9492007.01.04 14:35modify434.051.94481.94621.8852
9502007.01.04 14:35modify434.051.94481.94611.8852
9512007.01.04 14:41modify434.051.94481.94581.8852
9522007.01.04 14:50modify434.051.94481.94561.8852
9532007.01.04 14:50modify434.051.94481.94541.8852
9542007.01.04 14:50modify434.051.94481.94531.8852
9552007.01.04 15:01s/l434.051.94531.94531.8852-20.2510100.91
9562007.01.04 15:01sell444.041.94491.94731.8853
9572007.01.04 15:01modify444.041.94491.94721.8853
9582007.01.04 15:01modify444.041.94491.94711.8853
9592007.01.04 15:02modify444.041.94491.94701.8853
9602007.01.04 15:02modify444.041.94491.94691.8853
9612007.01.04 15:02modify444.041.94491.94681.8853
9622007.01.04 15:02modify444.041.94491.94671.8853
9632007.01.04 15:02modify444.041.94491.94661.8853
9642007.01.04 15:02modify444.041.94491.94641.8853
9652007.01.04 15:05modify444.041.94491.94621.8853
9662007.01.04 15:05modify444.041.94491.94591.8853
9672007.01.04 15:05modify444.041.94491.94581.8853
9682007.01.04 15:05modify444.041.94491.94541.8853
9692007.01.04 15:06modify444.041.94491.94531.8853
9702007.01.04 15:08s/l444.041.94531.94531.8853-16.1610084.75
9712007.01.04 15:08sell454.031.94491.94731.8853
9722007.01.04 15:09s/l454.031.94731.94731.8853-96.729988.03
9732007.01.04 15:09sell464.001.94691.94931.8873
9742007.01.04 15:09modify464.001.94691.94921.8873
9752007.01.04 15:09modify464.001.94691.94911.8873
9762007.01.04 15:09modify464.001.94691.94901.8873
9772007.01.04 15:09modify464.001.94691.94851.8873
9782007.01.04 15:15modify464.001.94691.94841.8873
9792007.01.04 15:15modify464.001.94691.94831.8873
9802007.01.04 15:15modify464.001.94691.94821.8873
9812007.01.04 15:15modify464.001.94691.94811.8873
9822007.01.04 15:15modify464.001.94691.94801.8873
9832007.01.04 15:17modify464.001.94691.94791.8873
9842007.01.04 15:18modify464.001.94691.94781.8873
9852007.01.04 15:19modify464.001.94691.94771.8873
9862007.01.04 15:19modify464.001.94691.94741.8873
9872007.01.04 15:19modify464.001.94691.94711.8873
9882007.01.04 15:20modify464.001.94691.94661.8873
9892007.01.04 15:20modify464.001.94691.94651.8873
9902007.01.04 15:23modify464.001.94691.94641.8873
9912007.01.04 15:23modify464.001.94691.94631.8873
9922007.01.04 15:23modify464.001.94691.94611.8873
9932007.01.04 15:23modify464.001.94691.94601.8873
9942007.01.04 15:23modify464.001.94691.94581.8873
9952007.01.04 15:42s/l464.001.94581.94581.887344.0010032.03
9962007.01.04 15:42sell474.011.94541.94781.8858
9972007.01.04 15:44modify474.011.94541.94771.8858
9982007.01.04 15:45modify474.011.94541.94751.8858
9992007.01.04 15:46modify474.011.94541.94731.8858
10002007.01.04 15:48modify474.011.94541.94711.8858
10012007.01.04 15:50modify474.011.94541.94701.8858
10022007.01.04 15:56modify474.011.94541.94681.8858
10032007.01.04 15:59modify474.011.94541.94671.8858
10042007.01.04 16:02modify474.011.94541.94661.8858
10052007.01.04 16:03modify474.011.94541.94651.8858
10062007.01.04 16:03modify474.011.94541.94641.8858
10072007.01.04 16:06modify474.011.94541.94631.8858
10082007.01.04 16:11modify474.011.94541.94621.8858
10092007.01.04 16:12modify474.011.94541.94611.8858
10102007.01.04 16:12modify474.011.94541.94571.8858
10112007.01.04 16:12modify474.011.94541.94551.8858
10122007.01.04 16:12modify474.011.94541.94531.8858
10132007.01.04 16:12modify474.011.94541.94501.8858
10142007.01.04 16:12modify474.011.94541.94461.8858
10152007.01.04 16:19s/l474.011.94461.94461.885832.0810064.11
10162007.01.04 16:19sell484.031.94431.94671.8847
10172007.01.04 16:19modify484.031.94431.94661.8847
10182007.01.04 16:26modify484.031.94431.94651.8847
10192007.01.04 16:27modify484.031.94431.94611.8847
10202007.01.04 16:37modify484.031.94431.94601.8847
10212007.01.04 16:37modify484.031.94431.94591.8847
10222007.01.04 17:38modify484.031.94431.94581.8847
10232007.01.04 19:45s/l484.031.94581.94581.8847-60.4510003.66
10242007.01.04 19:45sell494.001.94541.94781.8858
10252007.01.04 19:45modify494.001.94541.94761.8858
10262007.01.04 19:48modify494.001.94541.94751.8858
10272007.01.04 19:49modify494.001.94541.94741.8858
10282007.01.04 19:49modify494.001.94541.94731.8858
10292007.01.04 19:49modify494.001.94541.94721.8858
10302007.01.04 19:49modify494.001.94541.94711.8858
10312007.01.04 19:49modify494.001.94541.94701.8858
10322007.01.04 19:49modify494.001.94541.94691.8858
10332007.01.04 19:50modify494.001.94541.94681.8858
10342007.01.04 19:56modify494.001.94541.94671.8858
10352007.01.04 19:58modify494.001.94541.94661.8858
10362007.01.04 19:59modify494.001.94541.94641.8858
10372007.01.04 20:16modify494.001.94541.94621.8858
10382007.01.04 20:20modify494.001.94541.94611.8858
10392007.01.04 20:22modify494.001.94541.94601.8858
10402007.01.04 20:23modify494.001.94541.94591.8858
10412007.01.04 20:23modify494.001.94541.94571.8858
10422007.01.04 20:26modify494.001.94541.94561.8858
10432007.01.04 20:38modify494.001.94541.94541.8858
10442007.01.04 20:39modify494.001.94541.94531.8858
10452007.01.04 20:41modify494.001.94541.94521.8858
10462007.01.04 20:41modify494.001.94541.94511.8858
10472007.01.04 21:18modify494.001.94541.94501.8858
10482007.01.05 00:06modify494.001.94541.94491.8858
10492007.01.05 00:07modify494.001.94541.94481.8858
10502007.01.05 00:31modify494.001.94541.94471.8858
10512007.01.05 00:35modify494.001.94541.94461.8858
10522007.01.05 00:35modify494.001.94541.94451.8858
10532007.01.05 00:36modify494.001.94541.94441.8858
10542007.01.05 00:37modify494.001.94541.94431.8858
10552007.01.05 00:37modify494.001.94541.94421.8858
10562007.01.05 00:38modify494.001.94541.94391.8858
10572007.01.05 00:43modify494.001.94541.94371.8858
10582007.01.05 00:46modify494.001.94541.94361.8858
10592007.01.05 00:46modify494.001.94541.94351.8858
10602007.01.05 00:46modify494.001.94541.94341.8858
10612007.01.05 00:47modify494.001.94541.94331.8858
10622007.01.05 00:49modify494.001.94541.94321.8858
10632007.01.05 00:50modify494.001.94541.94311.8858
10642007.01.05 00:50modify494.001.94541.94301.8858
10652007.01.05 00:50modify494.001.94541.94281.8858
10662007.01.05 00:50modify494.001.94541.94271.8858
10672007.01.05 00:58modify494.001.94541.94261.8858
10682007.01.05 00:58modify494.001.94541.94251.8858
10692007.01.05 00:59modify494.001.94541.94241.8858
10702007.01.05 02:46modify494.001.94541.94221.8858
10712007.01.05 02:51modify494.001.94541.94211.8858
10722007.01.05 02:51modify494.001.94541.94201.8858
10732007.01.05 02:51modify494.001.94541.94191.8858
10742007.01.05 02:51modify494.001.94541.94171.8858
10752007.01.05 02:52modify494.001.94541.94161.8858
10762007.01.05 02:52modify494.001.94541.94141.8858
10772007.01.05 02:58modify494.001.94541.94131.8858
10782007.01.05 02:59modify494.001.94541.94121.8858
10792007.01.05 02:59modify494.001.94541.94111.8858
10802007.01.05 03:00modify494.001.94541.94101.8858
10812007.01.05 03:00modify494.001.94541.94091.8858
10822007.01.05 03:01modify494.001.94541.94081.8858
10832007.01.05 03:01modify494.001.94541.94071.8858
10842007.01.05 03:01modify494.001.94541.94061.8858
10852007.01.05 03:02modify494.001.94541.94051.8858
10862007.01.05 03:02modify494.001.94541.94041.8858
10872007.01.05 03:02modify494.001.94541.94021.8858
10882007.01.05 03:02modify494.001.94541.94011.8858
10892007.01.05 03:02modify494.001.94541.93981.8858
10902007.01.05 03:04modify494.001.94541.93961.8858
10912007.01.05 03:04modify494.001.94541.93951.8858
10922007.01.05 03:04modify494.001.94541.93921.8858
10932007.01.05 03:35s/l494.001.93921.93921.8858248.1610251.82
10942007.01.05 03:35sell504.101.93891.94131.8793
10952007.01.05 03:43modify504.101.93891.94121.8793
10962007.01.05 03:45modify504.101.93891.94111.8793
10972007.01.05 03:45modify504.101.93891.94101.8793
10982007.01.05 03:45modify504.101.93891.94091.8793
10992007.01.05 03:45modify504.101.93891.94081.8793
11002007.01.05 03:52modify504.101.93891.94061.8793
11012007.01.05 04:00modify504.101.93891.94051.8793
11022007.01.05 04:00modify504.101.93891.94041.8793
11032007.01.05 04:01modify504.101.93891.94021.8793
11042007.01.05 04:01modify504.101.93891.94011.8793
11052007.01.05 04:09modify504.101.93891.94001.8793
11062007.01.05 04:13modify504.101.93891.93991.8793
11072007.01.05 04:13modify504.101.93891.93981.8793
11082007.01.05 04:13modify504.101.93891.93961.8793
11092007.01.05 04:13modify504.101.93891.93941.8793
11102007.01.05 04:13modify504.101.93891.93931.8793
11112007.01.05 04:13modify504.101.93891.93911.8793
11122007.01.05 04:14modify504.101.93891.93901.8793
11132007.01.05 04:14modify504.101.93891.93891.8793
11142007.01.05 04:14modify504.101.93891.93881.8793
11152007.01.05 04:15modify504.101.93891.93871.8793
11162007.01.05 04:17modify504.101.93891.93851.8793
11172007.01.05 04:18modify504.101.93891.93841.8793
11182007.01.05 04:19modify504.101.93891.93831.8793
11192007.01.05 04:19modify504.101.93891.93821.8793
11202007.01.05 04:19modify504.101.93891.93811.8793
11212007.01.05 04:20modify504.101.93891.93801.8793
11222007.01.05 04:20modify504.101.93891.93781.8793
11232007.01.05 04:20modify504.101.93891.93771.8793
11242007.01.05 04:20modify504.101.93891.93741.8793
11252007.01.05 05:34s/l504.101.93741.93741.879361.5010313.32
11262007.01.05 05:34sell514.131.93701.93941.8774
11272007.01.05 05:34modify514.131.93701.93931.8774
11282007.01.05 06:12modify514.131.93701.93911.8774
11292007.01.05 06:43s/l514.131.93911.93911.8774-86.7310226.59
11302007.01.05 06:43sell524.091.93871.94111.8791
11312007.01.05 06:43modify524.091.93871.94101.8791
11322007.01.05 07:22modify524.091.93871.94071.8791
11332007.01.05 07:23modify524.091.93871.94061.8791
11342007.01.05 07:24modify524.091.93871.94051.8791
11352007.01.05 07:24modify524.091.93871.94041.8791
11362007.01.05 07:24modify524.091.93871.94021.8791
11372007.01.05 07:24modify524.091.93871.94001.8791
11382007.01.05 07:24modify524.091.93871.93991.8791
11392007.01.05 07:33s/l524.091.93991.93991.8791-49.0810177.51
11402007.01.05 07:33sell534.071.93951.94191.8799
11412007.01.05 07:34modify534.071.93951.94181.8799
11422007.01.05 07:35modify534.071.93951.94171.8799
11432007.01.05 07:35modify534.071.93951.94161.8799
11442007.01.05 07:46s/l534.071.94161.94161.8799-85.4710092.04
11452007.01.05 07:46sell544.041.94131.94371.8817
11462007.01.05 07:46modify544.041.94131.94361.8817
11472007.01.05 07:47modify544.041.94131.94351.8817
11482007.01.05 07:54s/l544.041.94351.94351.8817-88.8810003.16
11492007.01.05 07:54sell554.001.94311.94551.8835
11502007.01.05 07:54modify554.001.94311.94541.8835
11512007.01.05 07:55modify554.001.94311.94531.8835
11522007.01.05 07:55modify554.001.94311.94511.8835
11532007.01.05 07:57modify554.001.94311.94501.8835
11542007.01.05 07:59modify554.001.94311.94491.8835
11552007.01.05 08:00modify554.001.94311.94481.8835
11562007.01.05 08:00modify554.001.94311.94471.8835
11572007.01.05 08:00modify554.001.94311.94461.8835
11582007.01.05 08:00modify554.001.94311.94441.8835
11592007.01.05 08:00modify554.001.94311.94421.8835
11602007.01.05 08:00modify554.001.94311.94411.8835
11612007.01.05 08:00modify554.001.94311.94401.8835
11622007.01.05 08:00modify554.001.94311.94381.8835
11632007.01.05 08:00modify554.001.94311.94361.8835
11642007.01.05 08:01modify554.001.94311.94331.8835
11652007.01.05 08:24modify554.001.94311.94311.8835
11662007.01.05 08:26modify554.001.94311.94301.8835
11672007.01.05 08:31modify554.001.94311.94281.8835
11682007.01.05 08:37modify554.001.94311.94271.8835
11692007.01.05 08:49modify554.001.94311.94251.8835
11702007.01.05 08:50modify554.001.94311.94241.8835
11712007.01.05 08:50modify554.001.94311.94231.8835
11722007.01.05 08:50modify554.001.94311.94221.8835
11732007.01.05 08:50modify554.001.94311.94211.8835
11742007.01.05 08:50modify554.001.94311.94191.8835
11752007.01.05 09:09s/l554.001.94191.94191.883548.0010051.16
11762007.01.05 09:09sell564.021.94151.94391.8819
11772007.01.05 09:15modify564.021.94151.94381.8819
11782007.01.05 09:15modify564.021.94151.94371.8819
11792007.01.05 09:15modify564.021.94151.94361.8819
11802007.01.05 09:16modify564.021.94151.94351.8819
11812007.01.05 09:16modify564.021.94151.94341.8819
11822007.01.05 09:16modify564.021.94151.94331.8819
11832007.01.05 09:16modify564.021.94151.94321.8819
11842007.01.05 09:19modify564.021.94151.94311.8819
11852007.01.05 09:24modify564.021.94151.94301.8819
11862007.01.05 09:29modify564.021.94151.94291.8819
11872007.01.05 09:29modify564.021.94151.94281.8819
11882007.01.05 09:31modify564.021.94151.94271.8819
11892007.01.05 09:31modify564.021.94151.94261.8819
11902007.01.05 09:32modify564.021.94151.94251.8819
11912007.01.05 09:32modify564.021.94151.94221.8819
11922007.01.05 09:34modify564.021.94151.94211.8819
11932007.01.05 09:34modify564.021.94151.94201.8819
11942007.01.05 09:34modify564.021.94151.94181.8819
11952007.01.05 09:35modify564.021.94151.94171.8819
11962007.01.05 09:44s/l564.021.94171.94171.8819-8.0410043.12
11972007.01.05 09:44sell574.021.94141.94381.8818
11982007.01.05 09:45modify574.021.94141.94371.8818
11992007.01.05 09:45modify574.021.94141.94361.8818
12002007.01.05 09:48modify574.021.94141.94341.8818
12012007.01.05 09:50modify574.021.94141.94321.8818
12022007.01.05 10:36modify574.021.94141.94311.8818
12032007.01.05 10:47modify574.021.94141.94301.8818
12042007.01.05 10:47modify574.021.94141.94281.8818
12052007.01.05 10:47modify574.021.94141.94271.8818
12062007.01.05 10:48modify574.021.94141.94261.8818
12072007.01.05 10:48modify574.021.94141.94251.8818
12082007.01.05 10:48modify574.021.94141.94241.8818
12092007.01.05 10:56modify574.021.94141.94231.8818
12102007.01.05 11:04modify574.021.94141.94221.8818
12112007.01.05 11:04modify574.021.94141.94211.8818
12122007.01.05 11:04modify574.021.94141.94201.8818
12132007.01.05 11:04modify574.021.94141.94191.8818
12142007.01.05 11:04modify574.021.94141.94181.8818
12152007.01.05 11:06modify574.021.94141.94171.8818
12162007.01.05 11:07modify574.021.94141.94161.8818
12172007.01.05 11:07modify574.021.94141.94151.8818
12182007.01.05 11:07modify574.021.94141.94141.8818
12192007.01.05 11:07modify574.021.94141.94121.8818
12202007.01.05 11:07modify574.021.94141.94111.8818
12212007.01.05 11:07modify574.021.94141.94091.8818
12222007.01.05 12:46modify574.021.94141.94081.8818
12232007.01.05 13:30modify574.021.94141.93431.8818
12242007.01.05 13:33modify574.021.94141.93341.8818
12252007.01.05 13:34modify574.021.94141.93331.8818
12262007.01.05 13:34modify574.021.94141.93321.8818
12272007.01.05 13:36modify574.021.94141.93301.8818
12282007.01.05 13:38modify574.021.94141.93291.8818
12292007.01.05 13:38modify574.021.94141.93281.8818
12302007.01.05 13:39modify574.021.94141.93271.8818
12312007.01.05 13:39modify574.021.94141.93261.8818
12322007.01.05 13:39modify574.021.94141.93251.8818
12332007.01.05 13:39modify574.021.94141.93241.8818
12342007.01.05 13:45modify574.021.94141.93231.8818
12352007.01.05 13:49modify574.021.94141.93221.8818
12362007.01.05 13:49modify574.021.94141.93211.8818
12372007.01.05 13:49modify574.021.94141.93191.8818
12382007.01.05 13:49modify574.021.94141.93181.8818
12392007.01.05 13:50modify574.021.94141.93171.8818
12402007.01.05 13:50modify574.021.94141.93161.8818
12412007.01.05 13:50modify574.021.94141.93151.8818
12422007.01.05 13:50modify574.021.94141.93141.8818
12432007.01.05 13:50modify574.021.94141.93131.8818
12442007.01.05 13:52modify574.021.94141.93111.8818
12452007.01.05 13:56s/l574.021.93111.93111.8818414.0610457.18
12462007.01.05 13:56sell584.181.93071.93311.8711
12472007.01.05 13:56modify584.181.93071.93301.8711
12482007.01.05 13:56modify584.181.93071.93291.8711
12492007.01.05 13:56modify584.181.93071.93281.8711
12502007.01.05 13:56modify584.181.93071.93271.8711
12512007.01.05 13:56modify584.181.93071.93261.8711
12522007.01.05 13:56modify584.181.93071.93241.8711
12532007.01.05 13:56modify584.181.93071.93231.8711
12542007.01.05 13:59modify584.181.93071.93211.8711
12552007.01.05 14:00modify584.181.93071.93201.8711
12562007.01.05 14:00modify584.181.93071.93191.8711
12572007.01.05 14:00modify584.181.93071.93181.8711
12582007.01.05 14:04modify584.181.93071.93171.8711
12592007.01.05 14:04modify584.181.93071.93161.8711
12602007.01.05 14:04modify584.181.93071.93141.8711
12612007.01.05 14:05modify584.181.93071.93131.8711
12622007.01.05 14:05modify584.181.93071.93121.8711
12632007.01.05 14:05modify584.181.93071.93101.8711
12642007.01.05 14:39s/l584.181.93101.93101.8711-12.5410444.64
12652007.01.05 14:39sell594.181.93061.93301.8710
12662007.01.05 14:39modify594.181.93061.93291.8710
12672007.01.05 14:40modify594.181.93061.93281.8710
12682007.01.05 14:40modify594.181.93061.93271.8710
12692007.01.05 14:40modify594.181.93061.93261.8710
12702007.01.05 14:45s/l594.181.93261.93261.8710-83.6010361.04
12712007.01.05 14:45sell604.141.93221.93461.8726
12722007.01.05 14:45modify604.141.93221.93451.8726
12732007.01.05 14:45modify604.141.93221.93441.8726
12742007.01.05 14:46modify604.141.93221.93431.8726
12752007.01.05 14:46modify604.141.93221.93411.8726
12762007.01.05 14:46modify604.141.93221.93401.8726
12772007.01.05 14:46modify604.141.93221.93381.8726
12782007.01.05 14:51modify604.141.93221.93371.8726
12792007.01.05 14:55modify604.141.93221.93361.8726
12802007.01.05 14:55modify604.141.93221.93351.8726
12812007.01.05 14:56modify604.141.93221.93341.8726
12822007.01.05 14:57modify604.141.93221.93321.8726
12832007.01.05 14:57modify604.141.93221.93311.8726
12842007.01.05 15:44modify604.141.93221.93301.8726
12852007.01.05 15:50modify604.141.93221.93281.8726
12862007.01.05 15:50modify604.141.93221.93261.8726
12872007.01.05 15:50modify604.141.93221.93231.8726
12882007.01.05 15:51modify604.141.93221.93221.8726
12892007.01.05 15:51modify604.141.93221.93211.8726
12902007.01.05 15:52modify604.141.93221.93201.8726
12912007.01.05 15:52modify604.141.93221.93191.8726
12922007.01.05 15:52modify604.141.93221.93181.8726
12932007.01.05 15:52modify604.141.93221.93171.8726
12942007.01.05 15:52modify604.141.93221.93161.8726
12952007.01.05 15:52modify604.141.93221.93151.8726
12962007.01.05 15:53modify604.141.93221.93141.8726
12972007.01.05 15:53modify604.141.93221.93121.8726
12982007.01.05 15:53modify604.141.93221.93101.8726
12992007.01.05 15:54modify604.141.93221.93071.8726
13002007.01.05 15:54modify604.141.93221.93061.8726
13012007.01.05 15:56modify604.141.93221.93051.8726
13022007.01.05 15:56modify604.141.93221.93031.8726
13032007.01.05 15:56modify604.141.93221.93011.8726
13042007.01.05 15:56modify604.141.93221.92981.8726
13052007.01.05 15:56modify604.141.93221.92961.8726
13062007.01.05 15:57modify604.141.93221.92951.8726
13072007.01.05 15:57modify604.141.93221.92941.8726
13082007.01.05 15:57modify604.141.93221.92931.8726
13092007.01.05 15:57modify604.141.93221.92921.8726
13102007.01.05 15:57modify604.141.93221.92911.8726
13112007.01.05 15:57modify604.141.93221.92901.8726
13122007.01.05 15:57modify604.141.93221.92881.8726
13132007.01.05 16:19s/l604.141.92881.92881.8726140.7610501.80
13142007.01.05 16:19sell614.201.92841.93081.8688
13152007.01.05 16:19modify614.201.92841.93071.8688
13162007.01.05 16:23modify614.201.92841.93061.8688
13172007.01.05 16:23modify614.201.92841.93051.8688
13182007.01.05 16:23modify614.201.92841.93041.8688
13192007.01.05 16:23modify614.201.92841.93031.8688
13202007.01.05 16:23modify614.201.92841.93021.8688
13212007.01.05 16:29modify614.201.92841.93011.8688
13222007.01.05 16:30modify614.201.92841.92991.8688
13232007.01.05 16:38s/l614.201.92991.92991.8688-63.0010438.80
13242007.01.05 16:38sell624.181.92951.93191.8699
13252007.01.05 16:38modify624.181.92951.93181.8699
13262007.01.05 16:39modify624.181.92951.93171.8699
13272007.01.05 16:43modify624.181.92951.93161.8699
13282007.01.05 16:44modify624.181.92951.93141.8699
13292007.01.05 16:44modify624.181.92951.93131.8699
13302007.01.05 16:45modify624.181.92951.93111.8699
13312007.01.05 16:45modify624.181.92951.93101.8699
13322007.01.05 17:04s/l624.181.93101.93101.8699-62.7010376.10
13332007.01.05 17:04sell634.151.93061.93301.8710
13342007.01.05 17:04modify634.151.93061.93291.8710
13352007.01.05 17:05modify634.151.93061.93281.8710
13362007.01.05 17:30modify634.151.93061.93271.8710
13372007.01.05 17:34modify634.151.93061.93251.8710
13382007.01.05 17:35modify634.151.93061.93241.8710
13392007.01.05 17:35modify634.151.93061.93231.8710
13402007.01.05 17:35modify634.151.93061.93221.8710
13412007.01.05 17:35modify634.151.93061.93201.8710
13422007.01.05 17:36modify634.151.93061.93191.8710
13432007.01.05 17:36modify634.151.93061.93181.8710
13442007.01.05 17:37modify634.151.93061.93161.8710
13452007.01.05 18:27modify634.151.93061.93151.8710
13462007.01.05 18:28modify634.151.93061.93141.8710
13472007.01.05 18:28modify634.151.93061.93131.8710
13482007.01.05 18:28modify634.151.93061.93121.8710
13492007.01.05 19:19s/l634.151.93121.93121.8710-24.9010351.20
13502007.01.05 19:19sell644.141.93081.93321.8712
13512007.01.05 19:19modify644.141.93081.93311.8712
13522007.01.05 19:21modify644.141.93081.93301.8712
13532007.01.05 19:22modify644.141.93081.93291.8712
13542007.01.05 19:22modify644.141.93081.93281.8712
13552007.01.05 19:22modify644.141.93081.93271.8712
13562007.01.05 19:22modify644.141.93081.93261.8712
13572007.01.05 19:31modify644.141.93081.93251.8712
13582007.01.05 19:31modify644.141.93081.93241.8712
13592007.01.05 19:31modify644.141.93081.93231.8712
13602007.01.05 19:32modify644.141.93081.93221.8712
13612007.01.07 23:57modify644.141.93081.93211.8712
13622007.01.07 23:58modify644.141.93081.93201.8712
13632007.01.07 23:58modify644.141.93081.93191.8712
13642007.01.07 23:58modify644.141.93081.93181.8712
13652007.01.07 23:58modify644.141.93081.93171.8712
13662007.01.07 23:58modify644.141.93081.93161.8712
13672007.01.07 23:58modify644.141.93081.93151.8712
13682007.01.08 00:08modify644.141.93081.93141.8712
13692007.01.08 00:14modify644.141.93081.93131.8712
13702007.01.08 00:14modify644.141.93081.93121.8712
13712007.01.08 00:14modify644.141.93081.93111.8712
13722007.01.08 00:17modify644.141.93081.93101.8712
13732007.01.08 00:17modify644.141.93081.93091.8712
13742007.01.08 00:17modify644.141.93081.93081.8712
13752007.01.08 00:18modify644.141.93081.93071.8712
13762007.01.08 00:18modify644.141.93081.93041.8712
13772007.01.08 00:37modify644.141.93081.93031.8712
13782007.01.08 00:37modify644.141.93081.93011.8712
13792007.01.08 00:38modify644.141.93081.93001.8712
13802007.01.08 00:39modify644.141.93081.92991.8712
13812007.01.08 00:41modify644.141.93081.92981.8712
13822007.01.08 00:43modify644.141.93081.92971.8712
13832007.01.08 00:43modify644.141.93081.92961.8712
13842007.01.08 00:47modify644.141.93081.92951.8712
13852007.01.08 00:47modify644.141.93081.92941.8712
13862007.01.08 00:48modify644.141.93081.92931.8712
13872007.01.08 00:48modify644.141.93081.92921.8712
13882007.01.08 00:48modify644.141.93081.92911.8712
13892007.01.08 00:49modify644.141.93081.92901.8712
13902007.01.08 00:49modify644.141.93081.92891.8712
13912007.01.08 00:49modify644.141.93081.92871.8712
13922007.01.08 00:49modify644.141.93081.92861.8712
13932007.01.08 00:55s/l644.141.92861.92861.871291.2510442.44
13942007.01.08 00:55sell654.181.92821.93061.8686
13952007.01.08 00:55modify654.181.92821.93051.8686
13962007.01.08 00:57modify654.181.92821.93041.8686
13972007.01.08 00:57modify654.181.92821.93031.8686
13982007.01.08 00:57modify654.181.92821.93021.8686
13992007.01.08 00:57modify654.181.92821.93011.8686
14002007.01.08 00:58modify654.181.92821.93001.8686
14012007.01.08 00:58modify654.181.92821.92991.8686
14022007.01.08 01:15s/l654.181.92991.92991.8686-71.0610371.38
14032007.01.08 01:15sell664.151.92951.93191.8699
14042007.01.08 01:15modify664.151.92951.93181.8699
14052007.01.08 01:16modify664.151.92951.93171.8699
14062007.01.08 01:19modify664.151.92951.93161.8699
14072007.01.08 01:19modify664.151.92951.93141.8699
14082007.01.08 01:27modify664.151.92951.93131.8699
14092007.01.08 01:31modify664.151.92951.93121.8699
14102007.01.08 01:31modify664.151.92951.93111.8699
14112007.01.08 01:52modify664.151.92951.93101.8699
14122007.01.08 01:55modify664.151.92951.93081.8699
14132007.01.08 01:55modify664.151.92951.93071.8699
14142007.01.08 01:56modify664.151.92951.93061.8699
14152007.01.08 01:58modify664.151.92951.93051.8699
14162007.01.08 01:58modify664.151.92951.93041.8699
14172007.01.08 01:58modify664.151.92951.93031.8699
14182007.01.08 01:59modify664.151.92951.93011.8699
14192007.01.08 02:00modify664.151.92951.93001.8699
14202007.01.08 02:01modify664.151.92951.92991.8699
14212007.01.08 02:03modify664.151.92951.92971.8699
14222007.01.08 02:06modify664.151.92951.92961.8699
14232007.01.08 03:19s/l664.151.92961.92961.8699-4.1510367.23
14242007.01.08 03:19sell674.151.92921.93161.8696
14252007.01.08 03:19modify674.151.92921.93151.8696
14262007.01.08 03:25modify674.151.92921.93141.8696
14272007.01.08 03:25modify674.151.92921.93131.8696
14282007.01.08 03:28modify674.151.92921.93121.8696
14292007.01.08 03:57modify674.151.92921.93111.8696
14302007.01.08 03:58modify674.151.92921.93101.8696
14312007.01.08 05:34s/l674.151.93101.93101.8696-74.7010292.53
14322007.01.08 05:34sell684.121.93061.93301.8710
14332007.01.08 05:35modify684.121.93061.93291.8710
14342007.01.08 05:35modify684.121.93061.93281.8710
14352007.01.08 06:08modify684.121.93061.93271.8710
14362007.01.08 06:08modify684.121.93061.93261.8710
14372007.01.08 06:57s/l684.121.93261.93261.8710-82.4010210.13
14382007.01.08 06:57sell694.081.93231.93471.8727
14392007.01.08 06:57modify694.081.93231.93461.8727
14402007.01.08 07:00modify694.081.93231.93451.8727
14412007.01.08 07:03modify694.081.93231.93441.8727
14422007.01.08 07:05modify694.081.93231.93431.8727
14432007.01.08 07:10modify694.081.93231.93421.8727
14442007.01.08 07:20s/l694.081.93421.93421.8727-77.5210132.61
14452007.01.08 07:20sell704.051.93391.93631.8743
14462007.01.08 07:21modify704.051.93391.93621.8743
14472007.01.08 07:21modify704.051.93391.93611.8743
14482007.01.08 07:21modify704.051.93391.93601.8743
14492007.01.08 07:22modify704.051.93391.93591.8743
14502007.01.08 07:22modify704.051.93391.93581.8743
14512007.01.08 07:22modify704.051.93391.93571.8743
14522007.01.08 07:22modify704.051.93391.93561.8743
14532007.01.08 07:23modify704.051.93391.93551.8743
14542007.01.08 07:24modify704.051.93391.93541.8743
14552007.01.08 07:24modify704.051.93391.93531.8743
14562007.01.08 07:24modify704.051.93391.93521.8743
14572007.01.08 07:24modify704.051.93391.93511.8743
14582007.01.08 07:25modify704.051.93391.93501.8743
14592007.01.08 07:29modify704.051.93391.93491.8743
14602007.01.08 07:29modify704.051.93391.93481.8743
14612007.01.08 07:30modify704.051.93391.93471.8743
14622007.01.08 07:33modify704.051.93391.93461.8743
14632007.01.08 07:33modify704.051.93391.93441.8743
14642007.01.08 07:35modify704.051.93391.93421.8743
14652007.01.08 07:37modify704.051.93391.93411.8743
14662007.01.08 07:37modify704.051.93391.93401.8743
14672007.01.08 07:37modify704.051.93391.93381.8743
14682007.01.08 07:42modify704.051.93391.93371.8743
14692007.01.08 07:42modify704.051.93391.93361.8743
14702007.01.08 07:59modify704.051.93391.93351.8743
14712007.01.08 07:59modify704.051.93391.93331.8743
14722007.01.08 08:00modify704.051.93391.93321.8743
14732007.01.08 08:00modify704.051.93391.93311.8743
14742007.01.08 08:01modify704.051.93391.93291.8743
14752007.01.08 08:01modify704.051.93391.93281.8743
14762007.01.08 08:01modify704.051.93391.93271.8743
14772007.01.08 08:10s/l704.051.93271.93271.874348.6010181.21
14782007.01.08 08:10sell714.071.93241.93481.8728
14792007.01.08 08:10modify714.071.93241.93471.8728
14802007.01.08 08:33s/l714.071.93471.93471.8728-93.6110087.60
14812007.01.08 08:33sell724.041.93431.93671.8747
14822007.01.08 08:33modify724.041.93431.93661.8747
14832007.01.08 08:34modify724.041.93431.93651.8747
14842007.01.08 08:34modify724.041.93431.93641.8747
14852007.01.08 08:37modify724.041.93431.93631.8747
14862007.01.08 08:38modify724.041.93431.93611.8747
14872007.01.08 08:43modify724.041.93431.93601.8747
14882007.01.08 08:43modify724.041.93431.93561.8747
14892007.01.08 09:51modify724.041.93431.93551.8747
14902007.01.08 09:51modify724.041.93431.93531.8747
14912007.01.08 09:51modify724.041.93431.93511.8747
14922007.01.08 09:51modify724.041.93431.93501.8747
14932007.01.08 09:51modify724.041.93431.93481.8747
14942007.01.08 09:54modify724.041.93431.93461.8747
14952007.01.08 10:11modify724.041.93431.93441.8747
14962007.01.08 10:11modify724.041.93431.93431.8747
14972007.01.08 10:15modify724.041.93431.93421.8747
14982007.01.08 10:15modify724.041.93431.93401.8747
14992007.01.08 10:16modify724.041.93431.93391.8747
15002007.01.08 10:16modify724.041.93431.93381.8747
15012007.01.08 10:16modify724.041.93431.93371.8747
15022007.01.08 10:17modify724.041.93431.93361.8747
15032007.01.08 10:23modify724.041.93431.93351.8747
15042007.01.08 10:58s/l724.041.93351.93351.874732.3210119.92
15052007.01.08 10:58sell734.051.93311.93551.8735
15062007.01.08 10:58modify734.051.93311.93541.8735
15072007.01.08 10:58modify734.051.93311.93531.8735
15082007.01.08 10:58modify734.051.93311.93521.8735
15092007.01.08 10:58modify734.051.93311.93511.8735
15102007.01.08 10:59modify734.051.93311.93501.8735
15112007.01.08 10:59modify734.051.93311.93491.8735
15122007.01.08 10:59modify734.051.93311.93471.8735
15132007.01.08 11:00modify734.051.93311.93461.8735
15142007.01.08 11:01modify734.051.93311.93451.8735
15152007.01.08 12:18modify734.051.93311.93441.8735
15162007.01.08 12:19modify734.051.93311.93431.8735
15172007.01.08 13:13modify734.051.93311.93421.8735
15182007.01.08 13:13modify734.051.93311.93401.8735
15192007.01.08 13:17modify734.051.93311.93381.8735
15202007.01.08 13:20modify734.051.93311.93361.8735
15212007.01.08 13:21modify734.051.93311.93351.8735
15222007.01.08 13:21modify734.051.93311.93341.8735
15232007.01.08 13:23modify734.051.93311.93331.8735
15242007.01.08 13:23modify734.051.93311.93311.8735
15252007.01.08 13:25modify734.051.93311.93301.8735
15262007.01.08 13:36modify734.051.93311.93281.8735
15272007.01.08 13:37modify734.051.93311.93271.8735
15282007.01.08 13:37modify734.051.93311.93261.8735
15292007.01.08 13:37modify734.051.93311.93251.8735
15302007.01.08 13:37modify734.051.93311.93241.8735
15312007.01.08 13:37modify734.051.93311.93211.8735
15322007.01.08 13:40modify734.051.93311.93181.8735
15332007.01.08 13:40modify734.051.93311.93171.8735
15342007.01.08 13:58modify734.051.93311.93161.8735
15352007.01.08 13:58modify734.051.93311.93151.8735
15362007.01.08 13:58modify734.051.93311.93131.8735
15372007.01.08 13:59modify734.051.93311.93121.8735
15382007.01.08 13:59modify734.051.93311.93111.8735
15392007.01.08 13:59modify734.051.93311.93101.8735
15402007.01.08 13:59modify734.051.93311.93091.8735
15412007.01.08 13:59modify734.051.93311.93081.8735
15422007.01.08 13:59modify734.051.93311.93071.8735
15432007.01.08 14:00modify734.051.93311.93061.8735
15442007.01.08 14:00modify734.051.93311.93051.8735
15452007.01.08 14:00modify734.051.93311.93031.8735
15462007.01.08 14:03s/l734.051.93031.93031.8735113.4010233.32
15472007.01.08 14:03sell744.091.92991.93231.8703
15482007.01.08 14:03modify744.091.92991.93221.8703
15492007.01.08 14:04modify744.091.92991.93211.8703
15502007.01.08 14:04modify744.091.92991.93201.8703
15512007.01.08 14:05modify744.091.92991.93191.8703
15522007.01.08 14:05modify744.091.92991.93181.8703
15532007.01.08 14:05modify744.091.92991.93171.8703
15542007.01.08 14:24s/l744.091.93171.93171.8703-73.6210159.70
15552007.01.08 14:24sell754.061.93131.93371.8717
15562007.01.08 14:56s/l754.061.93371.93371.8717-97.4410062.26
15572007.01.08 14:56sell764.021.93331.93571.8737
15582007.01.08 15:02s/l764.021.93571.93571.8737-96.489965.78
15592007.01.08 15:02sell773.991.93531.93771.8757
15602007.01.08 15:02modify773.991.93531.93761.8757
15612007.01.08 15:05s/l773.991.93761.93761.8757-91.779874.01
15622007.01.08 15:05sell783.951.93721.93961.8776
15632007.01.08 15:05modify783.951.93721.93951.8776
15642007.01.08 15:05modify783.951.93721.93941.8776
15652007.01.08 15:06modify783.951.93721.93931.8776
15662007.01.08 15:06modify783.951.93721.93921.8776
15672007.01.08 15:06modify783.951.93721.93911.8776
15682007.01.08 15:07modify783.951.93721.93901.8776
15692007.01.08 15:07modify783.951.93721.93891.8776
15702007.01.08 15:08modify783.951.93721.93881.8776
15712007.01.08 15:08modify783.951.93721.93871.8776
15722007.01.08 15:08modify783.951.93721.93861.8776
15732007.01.08 15:08modify783.951.93721.93851.8776
15742007.01.08 15:08modify783.951.93721.93841.8776
15752007.01.08 15:08modify783.951.93721.93831.8776
15762007.01.08 15:08modify783.951.93721.93821.8776
15772007.01.08 15:09modify783.951.93721.93811.8776
15782007.01.08 15:09modify783.951.93721.93791.8776
15792007.01.08 15:12modify783.951.93721.93781.8776
15802007.01.08 15:12modify783.951.93721.93771.8776
15812007.01.08 15:13modify783.951.93721.93761.8776
15822007.01.08 15:13modify783.951.93721.93751.8776
15832007.01.08 15:33modify783.951.93721.93741.8776
15842007.01.08 15:35modify783.951.93721.93731.8776
15852007.01.08 15:59modify783.951.93721.93721.8776
15862007.01.08 15:59modify783.951.93721.93711.8776
15872007.01.08 15:59modify783.951.93721.93701.8776
15882007.01.08 15:59modify783.951.93721.93681.8776
15892007.01.08 16:21modify783.951.93721.93671.8776
15902007.01.08 16:22modify783.951.93721.93651.8776
15912007.01.08 16:22modify783.951.93721.93641.8776
15922007.01.08 16:23modify783.951.93721.93631.8776
15932007.01.08 16:35s/l783.951.93631.93631.877635.559909.56
15942007.01.08 16:35sell793.961.93601.93841.8764
15952007.01.08 16:35modify793.961.93601.93831.8764
15962007.01.08 16:35modify793.961.93601.93821.8764
15972007.01.08 16:42modify793.961.93601.93811.8764
15982007.01.08 16:47s/l793.961.93811.93811.8764-83.169826.40
15992007.01.08 16:47sell803.931.93771.94011.8781
16002007.01.08 16:50modify803.931.93771.94001.8781
16012007.01.08 16:50modify803.931.93771.93991.8781
16022007.01.08 16:51modify803.931.93771.93941.8781
16032007.01.08 17:00close803.931.93861.93941.8781-35.379791.03
16042007.01.08 17:00buy813.921.93861.93621.9982
16052007.01.08 17:00modify813.921.93861.93631.9982
16062007.01.08 17:00modify813.921.93861.93641.9982
16072007.01.08 17:00modify813.921.93861.93651.9982
16082007.01.08 17:01modify813.921.93861.93661.9982
16092007.01.08 17:01modify813.921.93861.93671.9982
16102007.01.08 17:01modify813.921.93861.93691.9982
16112007.01.08 17:01modify813.921.93861.93701.9982
16122007.01.08 17:02modify813.921.93861.93711.9982
16132007.01.08 17:03modify813.921.93861.93721.9982
16142007.01.08 17:03modify813.921.93861.93731.9982
16152007.01.08 17:03modify813.921.93861.93741.9982
16162007.01.08 17:03modify813.921.93861.93751.9982
16172007.01.08 17:03modify813.921.93861.93771.9982
16182007.01.08 17:03modify813.921.93861.93781.9982
16192007.01.08 17:03modify813.921.93861.93791.9982
16202007.01.08 17:03modify813.921.93861.93811.9982
16212007.01.08 17:03modify813.921.93861.93821.9982
16222007.01.08 17:03modify813.921.93861.93831.9982
16232007.01.08 17:03modify813.921.93861.93851.9982
16242007.01.08 17:12s/l813.921.93851.93851.9982-3.929787.11
16252007.01.08 17:12buy823.911.93891.93651.9985
16262007.01.08 17:12modify823.911.93891.93661.9985
16272007.01.08 17:20modify823.911.93891.93671.9985
16282007.01.08 17:21modify823.911.93891.93681.9985
16292007.01.08 17:21modify823.911.93891.93691.9985
16302007.01.08 17:22modify823.911.93891.93701.9985
16312007.01.08 17:22modify823.911.93891.93711.9985
16322007.01.08 17:45s/l823.911.93711.93711.9985-70.389716.73
16332007.01.08 17:45buy833.891.93751.93511.9971
16342007.01.08 17:45modify833.891.93751.93521.9971
16352007.01.08 17:46modify833.891.93751.93531.9971
16362007.01.08 17:46modify833.891.93751.93551.9971
16372007.01.08 17:46modify833.891.93751.93561.9971
16382007.01.08 17:46modify833.891.93751.93581.9971
16392007.01.08 17:47modify833.891.93751.93611.9971
16402007.01.08 18:01modify833.891.93751.93621.9971
16412007.01.08 18:02modify833.891.93751.93631.9971
16422007.01.08 18:03modify833.891.93751.93641.9971
16432007.01.08 18:55modify833.891.93751.93661.9971
16442007.01.08 18:55modify833.891.93751.93671.9971
16452007.01.08 18:55modify833.891.93751.93681.9971
16462007.01.08 18:55modify833.891.93751.93691.9971
16472007.01.08 18:55modify833.891.93751.93711.9971
16482007.01.08 19:03s/l833.891.93711.93711.9971-15.569701.17
16492007.01.08 19:03buy843.881.93751.93511.9971
16502007.01.08 19:13modify843.881.93751.93521.9971
16512007.01.08 19:16modify843.881.93751.93541.9971
16522007.01.08 19:16modify843.881.93751.93551.9971
16532007.01.08 19:20modify843.881.93751.93561.9971
16542007.01.08 19:21modify843.881.93751.93571.9971
16552007.01.08 19:23modify843.881.93751.93581.9971
16562007.01.08 19:23modify843.881.93751.93591.9971
16572007.01.08 19:24modify843.881.93751.93601.9971
16582007.01.08 19:24modify843.881.93751.93611.9971
16592007.01.08 19:29modify843.881.93751.93621.9971
16602007.01.08 19:36modify843.881.93751.93631.9971
16612007.01.08 19:37modify843.881.93751.93641.9971
16622007.01.08 19:37modify843.881.93751.93651.9971
16632007.01.08 22:17modify843.881.93751.93661.9971
16642007.01.08 22:21modify843.881.93751.93671.9971
16652007.01.08 22:24modify843.881.93751.93681.9971
16662007.01.08 22:24modify843.881.93751.93691.9971
16672007.01.08 22:26modify843.881.93751.93701.9971
16682007.01.08 22:26modify843.881.93751.93711.9971
16692007.01.08 22:28modify843.881.93751.93721.9971
16702007.01.08 23:45modify843.881.93751.93731.9971
16712007.01.08 23:45modify843.881.93751.93751.9971
16722007.01.08 23:49modify843.881.93751.93761.9971
16732007.01.08 23:49modify843.881.93751.93771.9971
16742007.01.08 23:51modify843.881.93751.93781.9971
16752007.01.08 23:51modify843.881.93751.93791.9971
16762007.01.08 23:54modify843.881.93751.93801.9971
16772007.01.08 23:54modify843.881.93751.93811.9971
16782007.01.09 00:01modify843.881.93751.93821.9971
16792007.01.09 00:01modify843.881.93751.93831.9971
16802007.01.09 00:02modify843.881.93751.93841.9971
16812007.01.09 00:02modify843.881.93751.93851.9971
16822007.01.09 00:02modify843.881.93751.93861.9971
16832007.01.09 00:02modify843.881.93751.93871.9971
16842007.01.09 00:02modify843.881.93751.93881.9971
16852007.01.09 00:02modify843.881.93751.93891.9971
16862007.01.09 00:04modify843.881.93751.93901.9971
16872007.01.09 00:04modify843.881.93751.93911.9971
16882007.01.09 00:04modify843.881.93751.93921.9971
16892007.01.09 00:04modify843.881.93751.93931.9971
16902007.01.09 00:05modify843.881.93751.93941.9971
16912007.01.09 00:05modify843.881.93751.93951.9971
16922007.01.09 00:05modify843.881.93751.93961.9971
16932007.01.09 00:05modify843.881.93751.93971.9971
16942007.01.09 00:11modify843.881.93751.93981.9971
16952007.01.09 00:12modify843.881.93751.94011.9971
16962007.01.09 00:13modify843.881.93751.94021.9971
16972007.01.09 00:14modify843.881.93751.94031.9971
16982007.01.09 00:14modify843.881.93751.94041.9971
16992007.01.09 00:19modify843.881.93751.94051.9971
17002007.01.09 00:19modify843.881.93751.94061.9971
17012007.01.09 00:19modify843.881.93751.94071.9971
17022007.01.09 00:20modify843.881.93751.94091.9971
17032007.01.09 00:31modify843.881.93751.94101.9971
17042007.01.09 00:44modify843.881.93751.94111.9971
17052007.01.09 00:47modify843.881.93751.94121.9971
17062007.01.09 00:47modify843.881.93751.94131.9971
17072007.01.09 01:01modify843.881.93751.94141.9971
17082007.01.09 01:01modify843.881.93751.94151.9971
17092007.01.09 01:03modify843.881.93751.94161.9971
17102007.01.09 01:03modify843.881.93751.94171.9971
17112007.01.09 01:57s/l843.881.94171.94171.9971162.519863.69
17122007.01.09 01:57buy853.951.94211.93972.0017
17132007.01.09 01:57modify853.951.94211.93982.0017
17142007.01.09 01:57modify853.951.94211.93992.0017
17152007.01.09 02:13modify853.951.94211.94002.0017
17162007.01.09 02:13modify853.951.94211.94012.0017
17172007.01.09 02:15modify853.951.94211.94022.0017
17182007.01.09 03:12modify853.951.94211.94032.0017
17192007.01.09 03:13modify853.951.94211.94042.0017
17202007.01.09 03:13modify853.951.94211.94052.0017
17212007.01.09 03:15modify853.951.94211.94062.0017
17222007.01.09 03:16modify853.951.94211.94072.0017
17232007.01.09 03:18modify853.951.94211.94082.0017
17242007.01.09 03:18modify853.951.94211.94092.0017
17252007.01.09 03:19modify853.951.94211.94102.0017
17262007.01.09 03:21modify853.951.94211.94112.0017
17272007.01.09 03:21modify853.951.94211.94122.0017
17282007.01.09 03:21modify853.951.94211.94132.0017
17292007.01.09 03:21modify853.951.94211.94142.0017
17302007.01.09 03:42modify853.951.94211.94152.0017
17312007.01.09 03:44modify853.951.94211.94162.0017
17322007.01.09 07:39modify853.951.94211.94172.0017
17332007.01.09 07:39modify853.951.94211.94182.0017
17342007.01.09 07:39modify853.951.94211.94202.0017
17352007.01.09 07:39modify853.951.94211.94212.0017
17362007.01.09 07:40modify853.951.94211.94222.0017
17372007.01.09 07:40modify853.951.94211.94242.0017
17382007.01.09 07:48modify853.951.94211.94252.0017
17392007.01.09 07:48modify853.951.94211.94262.0017
17402007.01.09 07:48modify853.951.94211.94272.0017
17412007.01.09 07:48modify853.951.94211.94282.0017
17422007.01.09 07:48modify853.951.94211.94292.0017
17432007.01.09 07:48modify853.951.94211.94312.0017
17442007.01.09 07:48modify853.951.94211.94322.0017
17452007.01.09 07:48modify853.951.94211.94332.0017
17462007.01.09 07:48modify853.951.94211.94342.0017
17472007.01.09 07:48modify853.951.94211.94352.0017
17482007.01.09 07:48modify853.951.94211.94362.0017
17492007.01.09 08:04s/l853.951.94361.94362.001759.259922.94
17502007.01.09 08:04buy863.971.94401.94162.0036
17512007.01.09 08:21modify863.971.94401.94172.0036
17522007.01.09 08:23modify863.971.94401.94182.0036
17532007.01.09 08:26modify863.971.94401.94192.0036
17542007.01.09 08:53s/l863.971.94191.94192.0036-83.379839.57
17552007.01.09 08:53buy873.941.94231.93992.0019
17562007.01.09 08:57modify873.941.94231.94002.0019
17572007.01.09 09:13modify873.941.94231.94012.0019
17582007.01.09 09:16modify873.941.94231.94022.0019
17592007.01.09 09:16modify873.941.94231.94032.0019
17602007.01.09 09:18modify873.941.94231.94042.0019
17612007.01.09 09:26modify873.941.94231.94062.0019
17622007.01.09 10:02modify873.941.94231.94072.0019
17632007.01.09 10:03modify873.941.94231.94082.0019
17642007.01.09 10:04modify873.941.94231.94092.0019
17652007.01.09 11:00modify873.941.94231.94102.0019
17662007.01.09 11:00modify873.941.94231.94112.0019
17672007.01.09 11:00modify873.941.94231.94122.0019
17682007.01.09 11:00modify873.941.94231.94132.0019
17692007.01.09 11:00modify873.941.94231.94142.0019
17702007.01.09 11:00modify873.941.94231.94152.0019
17712007.01.09 11:09modify873.941.94231.94162.0019
17722007.01.09 12:06s/l873.941.94161.94162.0019-27.589811.99
17732007.01.09 12:06buy883.921.94191.93952.0015
17742007.01.09 12:06modify883.921.94191.93962.0015
17752007.01.09 12:07modify883.921.94191.93972.0015
17762007.01.09 12:07modify883.921.94191.93982.0015
17772007.01.09 12:10modify883.921.94191.93992.0015
17782007.01.09 12:11modify883.921.94191.94002.0015
17792007.01.09 12:11modify883.921.94191.94022.0015
17802007.01.09 12:12modify883.921.94191.94032.0015
17812007.01.09 13:14modify883.921.94191.94052.0015
17822007.01.09 13:19modify883.921.94191.94072.0015
17832007.01.09 13:20modify883.921.94191.94082.0015
17842007.01.09 13:20modify883.921.94191.94092.0015
17852007.01.09 13:20modify883.921.94191.94102.0015
17862007.01.09 13:20modify883.921.94191.94112.0015
17872007.01.09 13:20modify883.921.94191.94122.0015
17882007.01.09 13:28modify883.921.94191.94142.0015
17892007.01.09 13:29modify883.921.94191.94152.0015
17902007.01.09 13:43s/l883.921.94151.94152.0015-15.689796.31
17912007.01.09 13:43buy893.921.94181.93942.0014
17922007.01.09 13:43modify893.921.94181.93952.0014
17932007.01.09 13:44modify893.921.94181.93972.0014
17942007.01.09 13:44modify893.921.94181.93982.0014
17952007.01.09 13:45modify893.921.94181.94002.0014
17962007.01.09 13:48modify893.921.94181.94012.0014
17972007.01.09 13:51modify893.921.94181.94022.0014
17982007.01.09 13:51modify893.921.94181.94032.0014
17992007.01.09 13:52modify893.921.94181.94052.0014
18002007.01.09 14:05s/l893.921.94051.94052.0014-50.969745.35
18012007.01.09 14:05buy903.901.94091.93852.0005
18022007.01.09 14:06modify903.901.94091.93862.0005
18032007.01.09 14:06modify903.901.94091.93872.0005
18042007.01.09 14:06modify903.901.94091.93882.0005
18052007.01.09 14:06modify903.901.94091.93892.0005
18062007.01.09 14:07modify903.901.94091.93902.0005
18072007.01.09 14:09modify903.901.94091.93932.0005
18082007.01.09 14:11modify903.901.94091.93952.0005
18092007.01.09 14:21s/l903.901.93951.93952.0005-54.609690.75
18102007.01.09 14:21buy913.881.93991.93751.9995
18112007.01.09 14:22modify913.881.93991.93761.9995
18122007.01.09 14:22modify913.881.93991.93771.9995
18132007.01.09 14:22modify913.881.93991.93791.9995
18142007.01.09 14:22modify913.881.93991.93801.9995
18152007.01.09 14:22modify913.881.93991.93811.9995
18162007.01.09 14:23modify913.881.93991.93831.9995
18172007.01.09 14:26modify913.881.93991.93851.9995
18182007.01.09 14:26modify913.881.93991.93861.9995
18192007.01.09 14:27modify913.881.93991.93871.9995
18202007.01.09 14:28modify913.881.93991.93881.9995
18212007.01.09 14:29modify913.881.93991.93901.9995
18222007.01.09 14:29modify913.881.93991.93911.9995
18232007.01.09 14:30modify913.881.93991.93921.9995
18242007.01.09 14:31modify913.881.93991.93931.9995
18252007.01.09 14:31modify913.881.93991.93941.9995
18262007.01.09 14:31modify913.881.93991.93951.9995
18272007.01.09 14:33modify913.881.93991.93961.9995
18282007.01.09 14:33modify913.881.93991.93971.9995
18292007.01.09 14:33modify913.881.93991.93981.9995
18302007.01.09 14:33modify913.881.93991.93991.9995
18312007.01.09 14:33modify913.881.93991.94001.9995
18322007.01.09 14:36modify913.881.93991.94011.9995
18332007.01.09 14:37modify913.881.93991.94021.9995
18342007.01.09 14:40modify913.881.93991.94041.9995
18352007.01.09 14:50s/l913.881.94041.94041.999519.409710.15
18362007.01.09 14:50buy923.881.94081.93842.0004
18372007.01.09 14:50modify923.881.94081.93852.0004
18382007.01.09 14:51modify923.881.94081.93862.0004
18392007.01.09 14:51modify923.881.94081.93872.0004
18402007.01.09 14:52modify923.881.94081.93882.0004
18412007.01.09 14:55modify923.881.94081.93892.0004
18422007.01.09 14:55modify923.881.94081.93902.0004
18432007.01.09 14:56modify923.881.94081.93912.0004
18442007.01.09 15:07modify923.881.94081.93922.0004
18452007.01.09 15:17modify923.881.94081.93932.0004
18462007.01.09 15:29modify923.881.94081.93942.0004
18472007.01.09 15:29modify923.881.94081.93962.0004
18482007.01.09 15:39s/l923.881.93961.93962.0004-46.569663.59
18492007.01.09 15:39buy933.871.94001.93761.9996
18502007.01.09 15:39modify933.871.94001.93771.9996
18512007.01.09 15:39modify933.871.94001.93781.9996
18522007.01.09 15:39modify933.871.94001.93791.9996
18532007.01.09 15:39modify933.871.94001.93801.9996
18542007.01.09 15:51modify933.871.94001.93811.9996
18552007.01.09 15:51modify933.871.94001.93821.9996
18562007.01.09 15:59modify933.871.94001.93831.9996
18572007.01.09 15:59modify933.871.94001.93851.9996
18582007.01.09 15:59modify933.871.94001.93861.9996
18592007.01.09 15:59modify933.871.94001.93871.9996
18602007.01.09 16:06modify933.871.94001.93881.9996
18612007.01.09 16:06modify933.871.94001.93901.9996
18622007.01.09 16:06modify933.871.94001.93911.9996
18632007.01.09 16:10modify933.871.94001.93921.9996
18642007.01.09 16:10modify933.871.94001.93931.9996
18652007.01.09 16:49s/l933.871.93931.93931.9996-27.099636.50
18662007.01.09 16:49buy943.851.93961.93721.9992
18672007.01.09 16:49modify943.851.93961.93731.9992
18682007.01.09 16:50modify943.851.93961.93741.9992
18692007.01.09 16:50modify943.851.93961.93761.9992
18702007.01.09 16:51modify943.851.93961.93771.9992
18712007.01.09 16:51modify943.851.93961.93781.9992
18722007.01.09 16:58modify943.851.93961.93801.9992
18732007.01.09 17:19modify943.851.93961.93811.9992
18742007.01.09 17:19modify943.851.93961.93821.9992
18752007.01.09 18:26modify943.851.93961.93831.9992
18762007.01.09 18:28modify943.851.93961.93841.9992
18772007.01.09 18:29modify943.851.93961.93851.9992
18782007.01.09 18:33modify943.851.93961.93861.9992
18792007.01.09 18:33modify943.851.93961.93871.9992
18802007.01.09 22:58s/l943.851.93871.93871.9992-34.659601.85
18812007.01.09 22:58buy953.841.93901.93661.9986
18822007.01.09 22:58modify953.841.93901.93671.9986
18832007.01.09 23:02modify953.841.93901.93681.9986
18842007.01.09 23:04modify953.841.93901.93691.9986
18852007.01.09 23:05modify953.841.93901.93721.9986
18862007.01.09 23:07modify953.841.93901.93731.9986
18872007.01.09 23:08modify953.841.93901.93761.9986
18882007.01.10 00:10s/l953.841.93761.93761.9986-54.209547.64
18892007.01.10 00:10buy963.821.93801.93561.9976
18902007.01.10 00:10modify963.821.93801.93571.9976
18912007.01.10 00:11modify963.821.93801.93581.9976
18922007.01.10 00:18s/l963.821.93581.93581.9976-84.049463.60
18932007.01.10 00:18buy973.791.93621.93381.9958
18942007.01.10 00:18modify973.791.93621.93391.9958
18952007.01.10 00:25modify973.791.93621.93401.9958
18962007.01.10 00:26modify973.791.93621.93411.9958
18972007.01.10 00:38modify973.791.93621.93421.9958
18982007.01.10 01:00close973.791.93561.93421.9958-22.749440.86
18992007.01.10 01:00sell983.781.93561.93801.8760
19002007.01.10 01:01modify983.781.93561.93781.8760
19012007.01.10 01:02modify983.781.93561.93771.8760
19022007.01.10 01:02modify983.781.93561.93761.8760
19032007.01.10 01:02modify983.781.93561.93751.8760
19042007.01.10 01:02modify983.781.93561.93741.8760
19052007.01.10 01:02modify983.781.93561.93731.8760
19062007.01.10 01:02modify983.781.93561.93721.8760
19072007.01.10 01:02modify983.781.93561.93711.8760
19082007.01.10 01:02modify983.781.93561.93691.8760
19092007.01.10 01:21s/l983.781.93691.93691.8760-49.149391.72
19102007.01.10 01:21sell993.761.93651.93891.8769
19112007.01.10 01:33modify993.761.93651.93871.8769
19122007.01.10 01:34modify993.761.93651.93861.8769
19132007.01.10 01:34modify993.761.93651.93851.8769
19142007.01.10 01:34modify993.761.93651.93841.8769
19152007.01.10 01:34modify993.761.93651.93821.8769
19162007.01.10 01:35modify993.761.93651.93811.8769
19172007.01.10 01:35modify993.761.93651.93791.8769
19182007.01.10 01:35modify993.761.93651.93781.8769
19192007.01.10 01:37modify993.761.93651.93771.8769
19202007.01.10 01:37modify993.761.93651.93761.8769
19212007.01.10 01:48modify993.761.93651.93751.8769
19222007.01.10 01:48modify993.761.93651.93741.8769
19232007.01.10 02:14modify993.761.93651.93731.8769
19242007.01.10 02:14modify993.761.93651.93721.8769
19252007.01.10 02:14modify993.761.93651.93711.8769
19262007.01.10 02:14modify993.761.93651.93691.8769
19272007.01.10 02:15modify993.761.93651.93681.8769
19282007.01.10 02:15modify993.761.93651.93671.8769
19292007.01.10 02:15modify993.761.93651.93651.8769
19302007.01.10 02:15modify993.761.93651.93641.8769
19312007.01.10 02:52s/l993.761.93641.93641.87693.769395.48
19322007.01.10 02:52sell1003.761.93601.93841.8764
19332007.01.10 02:52modify1003.761.93601.93831.8764
19342007.01.10 02:52modify1003.761.93601.93811.8764
19352007.01.10 02:52modify1003.761.93601.93801.8764
19362007.01.10 02:55modify1003.761.93601.93791.8764
19372007.01.10 02:56modify1003.761.93601.93781.8764
19382007.01.10 02:57modify1003.761.93601.93771.8764
19392007.01.10 03:12modify1003.761.93601.93761.8764
19402007.01.10 03:13modify1003.761.93601.93751.8764
19412007.01.10 03:17modify1003.761.93601.93741.8764
19422007.01.10 05:44s/l1003.761.93741.93741.8764-52.649342.84
19432007.01.10 05:44sell1013.741.93701.93941.8774
19442007.01.10 05:45modify1013.741.93701.93931.8774
19452007.01.10 05:45modify1013.741.93701.93921.8774
19462007.01.10 05:46modify1013.741.93701.93911.8774
19472007.01.10 05:46modify1013.741.93701.93901.8774
19482007.01.10 05:48modify1013.741.93701.93891.8774
19492007.01.10 06:35modify1013.741.93701.93871.8774
19502007.01.10 06:39modify1013.741.93701.93861.8774
19512007.01.10 06:39modify1013.741.93701.93851.8774
19522007.01.10 06:39modify1013.741.93701.93841.8774
19532007.01.10 06:39modify1013.741.93701.93831.8774
19542007.01.10 06:40modify1013.741.93701.93821.8774
19552007.01.10 06:40modify1013.741.93701.93811.8774
19562007.01.10 06:41modify1013.741.93701.93801.8774
19572007.01.10 06:41modify1013.741.93701.93791.8774
19582007.01.10 06:54s/l1013.741.93791.93791.8774-33.669309.18
19592007.01.10 06:54sell1023.721.93761.94001.8780
19602007.01.10 06:55modify1023.721.93761.93991.8780
19612007.01.10 06:55modify1023.721.93761.93981.8780
19622007.01.10 07:00close1023.721.93961.93981.8780-74.409234.78
19632007.01.10 07:00buy1033.691.93961.93721.9992
19642007.01.10 07:00modify1033.691.93961.93731.9992
19652007.01.10 07:19s/l1033.691.93731.93731.9992-84.879149.91
19662007.01.10 07:19buy1043.661.93751.93511.9971
19672007.01.10 07:19modify1043.661.93751.93521.9971
19682007.01.10 07:19modify1043.661.93751.93531.9971
19692007.01.10 07:19modify1043.661.93751.93541.9971
19702007.01.10 07:19modify1043.661.93751.93551.9971
19712007.01.10 07:19modify1043.661.93751.93561.9971
19722007.01.10 07:20modify1043.661.93751.93581.9971
19732007.01.10 07:23modify1043.661.93751.93591.9971
19742007.01.10 07:24modify1043.661.93751.93601.9971
19752007.01.10 07:24modify1043.661.93751.93611.9971
19762007.01.10 07:24modify1043.661.93751.93631.9971
19772007.01.10 07:24modify1043.661.93751.93641.9971
19782007.01.10 07:30modify1043.661.93751.93651.9971
19792007.01.10 07:31modify1043.661.93751.93661.9971
19802007.01.10 07:31modify1043.661.93751.93681.9971
19812007.01.10 07:31modify1043.661.93751.93691.9971
19822007.01.10 07:31modify1043.661.93751.93701.9971
19832007.01.10 07:31modify1043.661.93751.93711.9971
19842007.01.10 07:31modify1043.661.93751.93721.9971
19852007.01.10 07:35modify1043.661.93751.93731.9971
19862007.01.10 07:35modify1043.661.93751.93761.9971
19872007.01.10 07:36modify1043.661.93751.93791.9971
19882007.01.10 07:38modify1043.661.93751.93811.9971
19892007.01.10 07:44modify1043.661.93751.93821.9971
19902007.01.10 07:45modify1043.661.93751.93831.9971
19912007.01.10 07:46modify1043.661.93751.93841.9971
19922007.01.10 07:46modify1043.661.93751.93851.9971
19932007.01.10 07:48modify1043.661.93751.93861.9971
19942007.01.10 07:48modify1043.661.93751.93871.9971
19952007.01.10 07:48modify1043.661.93751.93881.9971
19962007.01.10 08:03modify1043.661.93751.93891.9971
19972007.01.10 08:03modify1043.661.93751.93921.9971
19982007.01.10 08:03modify1043.661.93751.93931.9971
19992007.01.10 08:03modify1043.661.93751.93941.9971
20002007.01.10 08:06modify1043.661.93751.93951.9971
20012007.01.10 08:12modify1043.661.93751.93961.9971
20022007.01.10 08:12modify1043.661.93751.93971.9971
20032007.01.10 08:12modify1043.661.93751.93981.9971
20042007.01.10 08:12modify1043.661.93751.93991.9971
20052007.01.10 08:24modify1043.661.93751.94001.9971
20062007.01.10 08:25modify1043.661.93751.94021.9971
20072007.01.10 08:39s/l1043.661.94021.94021.997198.829248.73
20082007.01.10 08:39buy1053.701.94061.93822.0002
20092007.01.10 09:29s/l1053.701.93821.93822.0002-88.809159.93
20102007.01.10 09:29buy1063.661.93831.93591.9979
20112007.01.10 09:29modify1063.661.93831.93621.9979
20122007.01.10 09:30s/l1063.661.93621.93621.9979-76.869083.07
20132007.01.10 09:30buy1073.631.93651.93411.9961
20142007.01.10 09:30modify1073.631.93651.93421.9961
20152007.01.10 09:30modify1073.631.93651.93441.9961
20162007.01.10 09:31modify1073.631.93651.93451.9961
20172007.01.10 09:31modify1073.631.93651.93461.9961
20182007.01.10 09:31modify1073.631.93651.93471.9961
20192007.01.10 09:31modify1073.631.93651.93481.9961
20202007.01.10 09:31modify1073.631.93651.93491.9961
20212007.01.10 09:31modify1073.631.93651.93501.9961
20222007.01.10 09:31modify1073.631.93651.93511.9961
20232007.01.10 09:31modify1073.631.93651.93521.9961
20242007.01.10 09:32modify1073.631.93651.93531.9961
20252007.01.10 09:32modify1073.631.93651.93541.9961
20262007.01.10 09:33modify1073.631.93651.93561.9961
20272007.01.10 09:33modify1073.631.93651.93571.9961
20282007.01.10 09:34modify1073.631.93651.93581.9961
20292007.01.10 09:34modify1073.631.93651.93601.9961
20302007.01.10 09:35modify1073.631.93651.93611.9961
20312007.01.10 09:35modify1073.631.93651.93621.9961
20322007.01.10 09:38modify1073.631.93651.93631.9961
20332007.01.10 09:39modify1073.631.93651.93641.9961
20342007.01.10 09:42modify1073.631.93651.93651.9961
20352007.01.10 09:42modify1073.631.93651.93661.9961
20362007.01.10 09:43modify1073.631.93651.93671.9961
20372007.01.10 09:43modify1073.631.93651.93681.9961
20382007.01.10 09:43modify1073.631.93651.93691.9961
20392007.01.10 09:43modify1073.631.93651.93701.9961
20402007.01.10 09:43modify1073.631.93651.93711.9961
20412007.01.10 10:09modify1073.631.93651.93721.9961
20422007.01.10 10:09modify1073.631.93651.93731.9961
20432007.01.10 11:47modify1073.631.93651.93741.9961
20442007.01.10 11:54modify1073.631.93651.93751.9961
20452007.01.10 12:38s/l1073.631.93751.93751.996136.309119.37
20462007.01.10 12:38buy1083.651.93791.93551.9975
20472007.01.10 12:38modify1083.651.93791.93561.9975
20482007.01.10 12:39modify1083.651.93791.93571.9975
20492007.01.10 12:39modify1083.651.93791.93581.9975
20502007.01.10 12:49modify1083.651.93791.93591.9975
20512007.01.10 13:00modify1083.651.93791.93601.9975
20522007.01.10 13:00modify1083.651.93791.93611.9975
20532007.01.10 13:01modify1083.651.93791.93621.9975
20542007.01.10 13:01modify1083.651.93791.93631.9975
20552007.01.10 13:02modify1083.651.93791.93641.9975
20562007.01.10 13:29s/l1083.651.93641.93641.9975-54.759064.62
20572007.01.10 13:29buy1093.631.93681.93441.9964
20582007.01.10 13:30modify1093.631.93681.93451.9964
20592007.01.10 13:30modify1093.631.93681.93461.9964
20602007.01.10 13:30modify1093.631.93681.93481.9964
20612007.01.10 13:30modify1093.631.93681.93501.9964
20622007.01.10 13:30modify1093.631.93681.93511.9964
20632007.01.10 13:31modify1093.631.93681.93521.9964
20642007.01.10 13:32modify1093.631.93681.93541.9964
20652007.01.10 13:32modify1093.631.93681.93561.9964
20662007.01.10 13:35s/l1093.631.93561.93561.9964-43.569021.06
20672007.01.10 13:35buy1103.611.93601.93361.9956
20682007.01.10 13:35modify1103.611.93601.93371.9956
20692007.01.10 13:36modify1103.611.93601.93381.9956
20702007.01.10 13:36modify1103.611.93601.93391.9956
20712007.01.10 13:36modify1103.611.93601.93401.9956
20722007.01.10 13:37modify1103.611.93601.93411.9956
20732007.01.10 13:37modify1103.611.93601.93421.9956
20742007.01.10 14:00modify1103.611.93601.93431.9956
20752007.01.10 14:00modify1103.611.93601.93441.9956
20762007.01.10 14:00modify1103.611.93601.93461.9956
20772007.01.10 14:00modify1103.611.93601.93471.9956
20782007.01.10 14:00modify1103.611.93601.93491.9956
20792007.01.10 14:00modify1103.611.93601.93501.9956
20802007.01.10 14:00modify1103.611.93601.93521.9956
20812007.01.10 14:37modify1103.611.93601.93531.9956
20822007.01.10 14:40modify1103.611.93601.93541.9956
20832007.01.10 14:53s/l1103.611.93541.93541.9956-21.668999.40
20842007.01.10 14:53buy1113.601.93581.93341.9954
20852007.01.10 14:53modify1113.601.93581.93351.9954
20862007.01.10 14:54modify1113.601.93581.93361.9954
20872007.01.10 14:54modify1113.601.93581.93371.9954
20882007.01.10 14:55modify1113.601.93581.93381.9954
20892007.01.10 14:55modify1113.601.93581.93401.9954
20902007.01.10 14:55modify1113.601.93581.93411.9954
20912007.01.10 14:55modify1113.601.93581.93431.9954
20922007.01.10 14:56modify1113.601.93581.93441.9954
20932007.01.10 14:56modify1113.601.93581.93451.9954
20942007.01.10 14:59modify1113.601.93581.93481.9954
20952007.01.10 15:01modify1113.601.93581.93511.9954
20962007.01.10 15:01modify1113.601.93581.93521.9954
20972007.01.10 15:01modify1113.601.93581.93531.9954
20982007.01.10 15:04modify1113.601.93581.93541.9954
20992007.01.10 15:09s/l1113.601.93541.93541.9954-14.408985.00
21002007.01.10 15:09buy1123.591.93571.93331.9953
21012007.01.10 15:13s/l1123.591.93331.93331.9953-86.168898.84
21022007.01.10 15:13buy1133.561.93371.93131.9933
21032007.01.10 15:18modify1133.561.93371.93141.9933
21042007.01.10 15:18modify1133.561.93371.93151.9933
21052007.01.10 15:21modify1133.561.93371.93161.9933
21062007.01.10 15:35modify1133.561.93371.93171.9933
21072007.01.10 15:35modify1133.561.93371.93181.9933
21082007.01.10 15:39modify1133.561.93371.93191.9933
21092007.01.10 15:40modify1133.561.93371.93211.9933
21102007.01.10 15:45modify1133.561.93371.93221.9933
21112007.01.10 15:45modify1133.561.93371.93231.9933
21122007.01.10 15:45modify1133.561.93371.93241.9933
21132007.01.10 15:57modify1133.561.93371.93251.9933
21142007.01.10 15:58modify1133.561.93371.93261.9933
21152007.01.10 15:58modify1133.561.93371.93291.9933
21162007.01.10 15:59modify1133.561.93371.93301.9933
21172007.01.10 15:59modify1133.561.93371.93311.9933
21182007.01.10 15:59modify1133.561.93371.93321.9933
21192007.01.10 16:00close1133.561.93501.93321.993346.288945.12
21202007.01.10 16:00sell1143.581.93501.93741.8754
21212007.01.10 16:00modify1143.581.93501.93721.8754
21222007.01.10 16:03modify1143.581.93501.93711.8754
21232007.01.10 16:03modify1143.581.93501.93691.8754
21242007.01.10 16:15modify1143.581.93501.93681.8754
21252007.01.10 16:15modify1143.581.93501.93671.8754
21262007.01.10 16:20modify1143.581.93501.93651.8754
21272007.01.10 16:20modify1143.581.93501.93641.8754
21282007.01.10 16:22modify1143.581.93501.93621.8754
21292007.01.10 16:23modify1143.581.93501.93611.8754
21302007.01.10 16:23modify1143.581.93501.93591.8754
21312007.01.10 16:23modify1143.581.93501.93571.8754
21322007.01.10 16:23modify1143.581.93501.93561.8754
21332007.01.10 16:30modify1143.581.93501.93551.8754
21342007.01.10 16:33modify1143.581.93501.93541.8754
21352007.01.10 16:33modify1143.581.93501.93531.8754
21362007.01.10 16:38modify1143.581.93501.93521.8754
21372007.01.10 16:38modify1143.581.93501.93511.8754
21382007.01.10 16:42modify1143.581.93501.93501.8754
21392007.01.10 16:43modify1143.581.93501.93491.8754
21402007.01.10 16:44modify1143.581.93501.93481.8754
21412007.01.10 16:53modify1143.581.93501.93471.8754
21422007.01.10 16:53modify1143.581.93501.93461.8754
21432007.01.10 20:51modify1143.581.93501.93451.8754
21442007.01.10 21:18modify1143.581.93501.93441.8754
21452007.01.10 21:19modify1143.581.93501.93431.8754
21462007.01.10 21:20modify1143.581.93501.93421.8754
21472007.01.10 21:24modify1143.581.93501.93411.8754
21482007.01.10 21:24modify1143.581.93501.93401.8754
21492007.01.11 02:55s/l1143.581.93401.93401.875436.238981.35
21502007.01.11 02:55sell1153.591.93371.93611.8741
21512007.01.11 02:59modify1153.591.93371.93601.8741
21522007.01.11 03:02modify1153.591.93371.93591.8741
21532007.01.11 03:02modify1153.591.93371.93571.8741
21542007.01.11 03:14modify1153.591.93371.93551.8741
21552007.01.11 03:58modify1153.591.93371.93541.8741
21562007.01.11 04:56modify1153.591.93371.93531.8741
21572007.01.11 04:56modify1153.591.93371.93521.8741
21582007.01.11 04:58modify1153.591.93371.93511.8741
21592007.01.11 05:00modify1153.591.93371.93501.8741
21602007.01.11 05:04modify1153.591.93371.93491.8741
21612007.01.11 05:07modify1153.591.93371.93481.8741
21622007.01.11 06:52s/l1153.591.93481.93481.8741-39.498941.86
21632007.01.11 06:52sell1163.581.93451.93691.8749
21642007.01.11 06:52modify1163.581.93451.93681.8749
21652007.01.11 07:00modify1163.581.93451.93671.8749
21662007.01.11 07:00modify1163.581.93451.93661.8749
21672007.01.11 07:00modify1163.581.93451.93651.8749
21682007.01.11 07:00modify1163.581.93451.93631.8749
21692007.01.11 07:04modify1163.581.93451.93611.8749
21702007.01.11 07:14modify1163.581.93451.93591.8749
21712007.01.11 07:16modify1163.581.93451.93581.8749
21722007.01.11 07:16modify1163.581.93451.93561.8749
21732007.01.11 07:17modify1163.581.93451.93551.8749
21742007.01.11 07:17modify1163.581.93451.93541.8749
21752007.01.11 07:17modify1163.581.93451.93531.8749
21762007.01.11 07:19modify1163.581.93451.93521.8749
21772007.01.11 07:21modify1163.581.93451.93501.8749
21782007.01.11 07:27modify1163.581.93451.93491.8749
21792007.01.11 07:28modify1163.581.93451.93471.8749
21802007.01.11 07:28modify1163.581.93451.93461.8749
21812007.01.11 07:38s/l1163.581.93461.93461.8749-3.588938.28
21822007.01.11 07:38sell1173.581.93431.93671.8747
21832007.01.11 07:38modify1173.581.93431.93661.8747
21842007.01.11 07:39modify1173.581.93431.93651.8747
21852007.01.11 07:39modify1173.581.93431.93641.8747
21862007.01.11 07:40modify1173.581.93431.93631.8747
21872007.01.11 07:41modify1173.581.93431.93621.8747
21882007.01.11 07:42modify1173.581.93431.93601.8747
21892007.01.11 07:42modify1173.581.93431.93591.8747
21902007.01.11 07:43modify1173.581.93431.93581.8747
21912007.01.11 07:43modify1173.581.93431.93571.8747
21922007.01.11 08:23modify1173.581.93431.93561.8747
21932007.01.11 08:24modify1173.581.93431.93551.8747
21942007.01.11 08:35modify1173.581.93431.93541.8747
21952007.01.11 08:35modify1173.581.93431.93521.8747
21962007.01.11 08:35modify1173.581.93431.93511.8747
21972007.01.11 08:37modify1173.581.93431.93491.8747
21982007.01.11 08:48s/l1173.581.93491.93491.8747-21.488916.80
21992007.01.11 08:48sell1183.571.93451.93691.8749
22002007.01.11 08:48modify1183.571.93451.93681.8749
22012007.01.11 08:49modify1183.571.93451.93671.8749
22022007.01.11 08:50modify1183.571.93451.93661.8749
22032007.01.11 09:19s/l1183.571.93661.93661.8749-74.978841.83
22042007.01.11 09:19sell1193.541.93621.93861.8766
22052007.01.11 09:19modify1193.541.93621.93851.8766
22062007.01.11 09:20modify1193.541.93621.93841.8766
22072007.01.11 09:20modify1193.541.93621.93821.8766
22082007.01.11 09:21modify1193.541.93621.93811.8766
22092007.01.11 09:21modify1193.541.93621.93801.8766
22102007.01.11 09:29modify1193.541.93621.93791.8766
22112007.01.11 09:30s/l1193.541.93791.93791.8766-60.188781.65
22122007.01.11 09:30sell1203.511.93751.93991.8779
22132007.01.11 09:30modify1203.511.93751.93981.8779
22142007.01.11 09:30modify1203.511.93751.93971.8779
22152007.01.11 09:40s/l1203.511.93971.93971.8779-77.228704.43
22162007.01.11 09:40sell1213.481.93941.94181.8798
22172007.01.11 09:49modify1213.481.93941.94171.8798
22182007.01.11 09:50modify1213.481.93941.94141.8798
22192007.01.11 09:51modify1213.481.93941.94131.8798
22202007.01.11 09:51modify1213.481.93941.94121.8798
22212007.01.11 09:51modify1213.481.93941.94101.8798
22222007.01.11 09:51modify1213.481.93941.94091.8798
22232007.01.11 10:00close1213.481.93961.94091.8798-6.968697.47
22242007.01.11 10:00buy1223.481.93961.93721.9992
22252007.01.11 10:01modify1223.481.93961.93731.9992
22262007.01.11 11:28s/l1223.481.93731.93731.9992-80.048617.43
22272007.01.11 11:28buy1233.451.93771.93531.9973
22282007.01.11 11:28modify1233.451.93771.93541.9973
22292007.01.11 11:29modify1233.451.93771.93551.9973
22302007.01.11 11:31modify1233.451.93771.93561.9973
22312007.01.11 11:31modify1233.451.93771.93571.9973
22322007.01.11 11:32modify1233.451.93771.93581.9973
22332007.01.11 11:33modify1233.451.93771.93591.9973
22342007.01.11 11:33modify1233.451.93771.93601.9973
22352007.01.11 11:34modify1233.451.93771.93611.9973
22362007.01.11 11:34modify1233.451.93771.93621.9973
22372007.01.11 11:34modify1233.451.93771.93631.9973
22382007.01.11 12:00modify1233.451.93771.94681.9973
22392007.01.11 12:00modify1233.451.93771.94771.9973
22402007.01.11 12:01modify1233.451.93771.94881.9973
22412007.01.11 12:01modify1233.451.93771.94891.9973
22422007.01.11 12:01modify1233.451.93771.94901.9973
22432007.01.11 12:01modify1233.451.93771.94911.9973
22442007.01.11 12:01modify1233.451.93771.94921.9973
22452007.01.11 12:01modify1233.451.93771.94931.9973
22462007.01.11 12:01modify1233.451.93771.94941.9973
22472007.01.11 12:01modify1233.451.93771.94951.9973
22482007.01.11 12:01modify1233.451.93771.94961.9973
22492007.01.11 12:01modify1233.451.93771.94971.9973
22502007.01.11 12:01modify1233.451.93771.94981.9973
22512007.01.11 12:01s/l1233.451.94981.94981.9973417.459034.88
22522007.01.11 12:01buy1243.611.95011.94772.0097
22532007.01.11 12:01modify1243.611.95011.94782.0097
22542007.01.11 12:01modify1243.611.95011.94792.0097
22552007.01.11 12:01modify1243.611.95011.94802.0097
22562007.01.11 12:01modify1243.611.95011.94812.0097
22572007.01.11 12:01modify1243.611.95011.94822.0097
22582007.01.11 12:01s/l1243.611.94821.94822.0097-68.598966.29
22592007.01.11 12:01buy1253.591.94861.94622.0082
22602007.01.11 12:01modify1253.591.94861.94632.0082
22612007.01.11 12:01modify1253.591.94861.94642.0082
22622007.01.11 12:01modify1253.591.94861.94652.0082
22632007.01.11 12:01modify1253.591.94861.94662.0082
22642007.01.11 12:01s/l1253.591.94661.94662.0082-71.808894.49
22652007.01.11 12:01buy1263.561.94691.94452.0065
22662007.01.11 12:01modify1263.561.94691.94462.0065
22672007.01.11 12:01modify1263.561.94691.94472.0065
22682007.01.11 12:01modify1263.561.94691.94482.0065
22692007.01.11 12:01modify1263.561.94691.94492.0065
22702007.01.11 12:01modify1263.561.94691.94502.0065
22712007.01.11 12:01modify1263.561.94691.94512.0065
22722007.01.11 12:01modify1263.561.94691.94532.0065
22732007.01.11 12:01modify1263.561.94691.94542.0065
22742007.01.11 12:01modify1263.561.94691.94552.0065
22752007.01.11 12:01modify1263.561.94691.94562.0065
22762007.01.11 12:01modify1263.561.94691.94582.0065
22772007.01.11 12:01modify1263.561.94691.94592.0065
22782007.01.11 12:02modify1263.561.94691.94602.0065
22792007.01.11 12:02modify1263.561.94691.94612.0065
22802007.01.11 12:02modify1263.561.94691.94622.0065
22812007.01.11 12:02modify1263.561.94691.94632.0065
22822007.01.11 12:02modify1263.561.94691.94642.0065
22832007.01.11 12:02modify1263.561.94691.94652.0065
22842007.01.11 12:02modify1263.561.94691.94662.0065
22852007.01.11 12:05modify1263.561.94691.94672.0065
22862007.01.11 12:05modify1263.561.94691.94692.0065
22872007.01.11 12:05modify1263.561.94691.94712.0065
22882007.01.11 12:06modify1263.561.94691.94722.0065
22892007.01.11 12:06modify1263.561.94691.94732.0065
22902007.01.11 12:06modify1263.561.94691.94742.0065
22912007.01.11 12:06modify1263.561.94691.94752.0065
22922007.01.11 12:06modify1263.561.94691.94762.0065
22932007.01.11 12:06modify1263.561.94691.94772.0065
22942007.01.11 12:06modify1263.561.94691.94782.0065
22952007.01.11 12:10modify1263.561.94691.94792.0065
22962007.01.11 12:10modify1263.561.94691.94802.0065
22972007.01.11 12:11modify1263.561.94691.94812.0065
22982007.01.11 12:11modify1263.561.94691.94822.0065
22992007.01.11 12:11modify1263.561.94691.94832.0065
23002007.01.11 12:11modify1263.561.94691.94842.0065
23012007.01.11 12:11modify1263.561.94691.94852.0065
23022007.01.11 12:11modify1263.561.94691.94862.0065
23032007.01.11 12:11modify1263.561.94691.94872.0065
23042007.01.11 12:11modify1263.561.94691.94882.0065
23052007.01.11 12:11modify1263.561.94691.94892.0065
23062007.01.11 12:12modify1263.561.94691.94902.0065
23072007.01.11 12:12modify1263.561.94691.94912.0065
23082007.01.11 12:12modify1263.561.94691.94922.0065
23092007.01.11 12:12modify1263.561.94691.94932.0065
23102007.01.11 12:12modify1263.561.94691.94942.0065
23112007.01.11 12:12modify1263.561.94691.94952.0065
23122007.01.11 12:12modify1263.561.94691.94962.0065
23132007.01.11 12:12modify1263.561.94691.94972.0065
23142007.01.11 12:12modify1263.561.94691.94982.0065
23152007.01.11 12:16modify1263.561.94691.94992.0065
23162007.01.11 12:16modify1263.561.94691.95002.0065
23172007.01.11 12:16modify1263.561.94691.95012.0065
23182007.01.11 12:16modify1263.561.94691.95022.0065
23192007.01.11 12:16modify1263.561.94691.95032.0065
23202007.01.11 12:16modify1263.561.94691.95042.0065
23212007.01.11 12:16modify1263.561.94691.95052.0065
23222007.01.11 12:16modify1263.561.94691.95062.0065
23232007.01.11 12:16modify1263.561.94691.95072.0065
23242007.01.11 12:16modify1263.561.94691.95082.0065
23252007.01.11 12:16modify1263.561.94691.95092.0065
23262007.01.11 12:17modify1263.561.94691.95102.0065
23272007.01.11 12:17modify1263.561.94691.95112.0065
23282007.01.11 12:17modify1263.561.94691.95122.0065
23292007.01.11 12:17modify1263.561.94691.95132.0065
23302007.01.11 12:17modify1263.561.94691.95142.0065
23312007.01.11 12:20s/l1263.561.95141.95142.0065160.209054.69
23322007.01.11 12:20buy1273.621.95181.94942.0114
23332007.01.11 12:20modify1273.621.95181.94952.0114
23342007.01.11 12:20modify1273.621.95181.94962.0114
23352007.01.11 12:21modify1273.621.95181.94982.0114
23362007.01.11 12:21modify1273.621.95181.94992.0114
23372007.01.11 12:21modify1273.621.95181.95012.0114
23382007.01.11 12:21modify1273.621.95181.95022.0114
23392007.01.11 12:21modify1273.621.95181.95032.0114
23402007.01.11 12:21modify1273.621.95181.95052.0114
23412007.01.11 12:21modify1273.621.95181.95062.0114
23422007.01.11 12:21modify1273.621.95181.95072.0114
23432007.01.11 12:24s/l1273.621.95071.95072.0114-39.829014.87
23442007.01.11 12:24buy1283.611.95101.94862.0106
23452007.01.11 12:25modify1283.611.95101.94872.0106
23462007.01.11 12:25modify1283.611.95101.94882.0106
23472007.01.11 12:25modify1283.611.95101.94892.0106
23482007.01.11 12:27modify1283.611.95101.94902.0106
23492007.01.11 12:33s/l1283.611.94901.94902.0106-72.208942.67
23502007.01.11 12:33buy1293.581.94921.94682.0088
23512007.01.11 12:33modify1293.581.94921.94692.0088
23522007.01.11 12:33modify1293.581.94921.94702.0088
23532007.01.11 12:34modify1293.581.94921.94712.0088
23542007.01.11 12:34modify1293.581.94921.94722.0088
23552007.01.11 12:35modify1293.581.94921.94742.0088
23562007.01.11 12:35modify1293.581.94921.94752.0088
23572007.01.11 12:35modify1293.581.94921.94772.0088
23582007.01.11 12:36modify1293.581.94921.94782.0088
23592007.01.11 12:36modify1293.581.94921.94802.0088
23602007.01.11 12:36modify1293.581.94921.94812.0088
23612007.01.11 12:36modify1293.581.94921.94822.0088
23622007.01.11 12:36modify1293.581.94921.94832.0088
23632007.01.11 12:36modify1293.581.94921.94842.0088
23642007.01.11 12:38modify1293.581.94921.94852.0088
23652007.01.11 12:38modify1293.581.94921.94862.0088
23662007.01.11 12:38modify1293.581.94921.94872.0088
23672007.01.11 12:39modify1293.581.94921.94882.0088
23682007.01.11 12:41modify1293.581.94921.94892.0088
23692007.01.11 12:41modify1293.581.94921.94902.0088
23702007.01.11 12:49modify1293.581.94921.94912.0088
23712007.01.11 12:49modify1293.581.94921.94922.0088
23722007.01.11 12:49modify1293.581.94921.94932.0088
23732007.01.11 12:49modify1293.581.94921.94952.0088
23742007.01.11 12:49modify1293.581.94921.94962.0088
23752007.01.11 12:49modify1293.581.94921.94972.0088
23762007.01.11 12:49modify1293.581.94921.94992.0088
23772007.01.11 12:49modify1293.581.94921.95002.0088
23782007.01.11 12:50modify1293.581.94921.95012.0088
23792007.01.11 12:50modify1293.581.94921.95022.0088
23802007.01.11 12:50modify1293.581.94921.95032.0088
23812007.01.11 12:55s/l1293.581.95031.95032.008839.388982.05
23822007.01.11 12:55buy1303.591.95071.94832.0103
23832007.01.11 12:55modify1303.591.95071.94842.0103
23842007.01.11 12:55modify1303.591.95071.94852.0103
23852007.01.11 12:56modify1303.591.95071.94862.0103
23862007.01.11 12:56modify1303.591.95071.94872.0103
23872007.01.11 12:56modify1303.591.95071.94882.0103
23882007.01.11 12:56modify1303.591.95071.94892.0103
23892007.01.11 12:56modify1303.591.95071.94902.0103
23902007.01.11 12:59modify1303.591.95071.94912.0103
23912007.01.11 12:59modify1303.591.95071.94922.0103
23922007.01.11 12:59modify1303.591.95071.94932.0103
23932007.01.11 12:59modify1303.591.95071.94942.0103
23942007.01.11 13:00modify1303.591.95071.94952.0103
23952007.01.11 13:00modify1303.591.95071.94962.0103
23962007.01.11 13:00modify1303.591.95071.94982.0103
23972007.01.11 13:00modify1303.591.95071.94992.0103
23982007.01.11 13:00modify1303.591.95071.95002.0103
23992007.01.11 13:34s/l1303.591.95001.95002.0103-25.138956.92
24002007.01.11 13:34buy1313.581.95041.94802.0100
24012007.01.11 13:34modify1313.581.95041.94812.0100
24022007.01.11 13:34modify1313.581.95041.94822.0100
24032007.01.11 13:34modify1313.581.95041.94832.0100
24042007.01.11 13:35modify1313.581.95041.94842.0100
24052007.01.11 13:35modify1313.581.95041.94852.0100
24062007.01.11 13:35modify1313.581.95041.94862.0100
24072007.01.11 13:35modify1313.581.95041.94872.0100
24082007.01.11 13:35modify1313.581.95041.94892.0100
24092007.01.11 13:35modify1313.581.95041.94902.0100
24102007.01.11 13:35modify1313.581.95041.94912.0100
24112007.01.11 13:35modify1313.581.95041.94922.0100
24122007.01.11 13:36s/l1313.581.94921.94922.0100-42.968913.96
24132007.01.11 13:36buy1323.571.94951.94712.0091
24142007.01.11 13:36modify1323.571.94951.94722.0091
24152007.01.11 13:36modify1323.571.94951.94732.0091
24162007.01.11 13:37modify1323.571.94951.94752.0091
24172007.01.11 13:37modify1323.571.94951.94762.0091
24182007.01.11 13:37modify1323.571.94951.94772.0091
24192007.01.11 13:37modify1323.571.94951.94782.0091
24202007.01.11 13:38s/l1323.571.94781.94782.0091-60.698853.27
24212007.01.11 13:38buy1333.541.94821.94582.0078
24222007.01.11 13:39modify1333.541.94821.94602.0078
24232007.01.11 13:39modify1333.541.94821.94612.0078
24242007.01.11 13:39modify1333.541.94821.94622.0078
24252007.01.11 13:39modify1333.541.94821.94632.0078
24262007.01.11 13:39modify1333.541.94821.94642.0078
24272007.01.11 13:39modify1333.541.94821.94662.0078
24282007.01.11 13:39modify1333.541.94821.94672.0078
24292007.01.11 13:39modify1333.541.94821.94682.0078
24302007.01.11 13:40modify1333.541.94821.94692.0078
24312007.01.11 13:40s/l1333.541.94691.94692.0078-46.028807.25
24322007.01.11 13:40buy1343.521.94721.94482.0068
24332007.01.11 13:40modify1343.521.94721.94492.0068
24342007.01.11 13:40modify1343.521.94721.94512.0068
24352007.01.11 13:40modify1343.521.94721.94522.0068
24362007.01.11 13:41modify1343.521.94721.94532.0068
24372007.01.11 13:41modify1343.521.94721.94542.0068
24382007.01.11 13:41modify1343.521.94721.94552.0068
24392007.01.11 13:41modify1343.521.94721.94562.0068
24402007.01.11 13:41modify1343.521.94721.94572.0068
24412007.01.11 13:42modify1343.521.94721.94592.0068
24422007.01.11 13:42modify1343.521.94721.94602.0068
24432007.01.11 13:42modify1343.521.94721.94612.0068
24442007.01.11 13:42modify1343.521.94721.94622.0068
24452007.01.11 13:43modify1343.521.94721.94632.0068
24462007.01.11 13:43modify1343.521.94721.94642.0068
24472007.01.11 13:44modify1343.521.94721.94652.0068
24482007.01.11 13:44modify1343.521.94721.94662.0068
24492007.01.11 13:44modify1343.521.94721.94672.0068
24502007.01.11 13:44modify1343.521.94721.94682.0068
24512007.01.11 13:44modify1343.521.94721.94692.0068
24522007.01.11 13:44modify1343.521.94721.94702.0068
24532007.01.11 13:48modify1343.521.94721.94712.0068
24542007.01.11 13:51s/l1343.521.94711.94712.0068-3.528803.73
24552007.01.11 13:51buy1353.521.94751.94512.0071
24562007.01.11 13:51modify1353.521.94751.94522.0071
24572007.01.11 13:51modify1353.521.94751.94532.0071
24582007.01.11 13:51modify1353.521.94751.94542.0071
24592007.01.11 13:51modify1353.521.94751.94552.0071
24602007.01.11 13:51modify1353.521.94751.94562.0071
24612007.01.11 13:53modify1353.521.94751.94572.0071
24622007.01.11 13:53modify1353.521.94751.94592.0071
24632007.01.11 13:53modify1353.521.94751.94602.0071
24642007.01.11 13:53modify1353.521.94751.94612.0071
24652007.01.11 13:53modify1353.521.94751.94622.0071
24662007.01.11 13:53modify1353.521.94751.94642.0071
24672007.01.11 13:53modify1353.521.94751.94652.0071
24682007.01.11 14:00s/l1353.521.94651.94652.0071-35.208768.53
24692007.01.11 14:00buy1363.511.94501.94262.0046
24702007.01.11 14:41modify1363.511.94501.94272.0046
24712007.01.11 14:44modify1363.511.94501.94282.0046
24722007.01.11 14:44modify1363.511.94501.94292.0046
24732007.01.11 14:44modify1363.511.94501.94302.0046
24742007.01.11 14:46modify1363.511.94501.94312.0046
24752007.01.11 14:47modify1363.511.94501.94322.0046
24762007.01.11 14:47modify1363.511.94501.94332.0046
24772007.01.11 14:54modify1363.511.94501.94342.0046
24782007.01.11 15:00close1363.511.94411.94342.0046-31.598736.94
24792007.01.11 15:00sell1373.491.94411.94651.8845
24802007.01.11 15:00modify1373.491.94411.94641.8845
24812007.01.11 15:00modify1373.491.94411.94631.8845
24822007.01.11 15:00modify1373.491.94411.94611.8845
24832007.01.11 15:00modify1373.491.94411.94591.8845
24842007.01.11 15:01modify1373.491.94411.94581.8845
24852007.01.11 15:01modify1373.491.94411.94571.8845
24862007.01.11 15:01modify1373.491.94411.94561.8845
24872007.01.11 15:01modify1373.491.94411.94551.8845
24882007.01.11 15:01modify1373.491.94411.94541.8845
24892007.01.11 15:03modify1373.491.94411.94531.8845
24902007.01.11 15:03modify1373.491.94411.94521.8845
24912007.01.11 15:03modify1373.491.94411.94501.8845
24922007.01.11 15:04modify1373.491.94411.94491.8845
24932007.01.11 15:05modify1373.491.94411.94451.8845
24942007.01.11 15:05modify1373.491.94411.94421.8845
24952007.01.11 15:05modify1373.491.94411.94401.8845
24962007.01.11 15:05modify1373.491.94411.94381.8845
24972007.01.11 15:05modify1373.491.94411.94331.8845
24982007.01.11 15:13modify1373.491.94411.94321.8845
24992007.01.11 15:13modify1373.491.94411.94301.8845
25002007.01.11 15:13modify1373.491.94411.94281.8845
25012007.01.11 15:13modify1373.491.94411.94271.8845
25022007.01.11 15:15modify1373.491.94411.94261.8845
25032007.01.11 15:15modify1373.491.94411.94241.8845
25042007.01.11 15:15modify1373.491.94411.94231.8845
25052007.01.11 15:15modify1373.491.94411.94211.8845
25062007.01.11 15:15modify1373.491.94411.94201.8845
25072007.01.11 15:15modify1373.491.94411.94171.8845
25082007.01.11 15:31modify1373.491.94411.94161.8845
25092007.01.11 15:31modify1373.491.94411.94151.8845
25102007.01.11 15:52s/l1373.491.94151.94151.884590.748827.68
25112007.01.11 15:52sell1383.531.94111.94351.8815
25122007.01.11 15:52modify1383.531.94111.94341.8815
25132007.01.11 16:12s/l1383.531.94341.94341.8815-81.198746.49
25142007.01.11 16:12sell1393.501.94301.94541.8834
25152007.01.11 16:12modify1393.501.94301.94531.8834
25162007.01.11 16:12modify1393.501.94301.94521.8834
25172007.01.11 16:16modify1393.501.94301.94511.8834
25182007.01.11 16:16modify1393.501.94301.94491.8834
25192007.01.11 16:17modify1393.501.94301.94481.8834
25202007.01.11 16:17modify1393.501.94301.94461.8834
25212007.01.11 16:17modify1393.501.94301.94451.8834
25222007.01.11 17:04s/l1393.501.94451.94451.8834-52.508693.99
25232007.01.11 17:04sell1403.481.94431.94671.8847
25242007.01.11 17:04modify1403.481.94431.94661.8847
25252007.01.11 17:05modify1403.481.94431.94651.8847
25262007.01.11 17:05modify1403.481.94431.94641.8847
25272007.01.11 17:20modify1403.481.94431.94631.8847
25282007.01.11 17:24modify1403.481.94431.94621.8847
25292007.01.11 21:24s/l1403.481.94621.94621.8847-66.128627.87
25302007.01.11 21:24sell1413.451.94591.94831.8863
25312007.01.11 21:26modify1413.451.94591.94821.8863
25322007.01.11 21:38modify1413.451.94591.94811.8863
25332007.01.11 21:40modify1413.451.94591.94801.8863
25342007.01.11 21:43modify1413.451.94591.94791.8863
25352007.01.11 21:45modify1413.451.94591.94781.8863
25362007.01.11 21:45modify1413.451.94591.94771.8863
25372007.01.11 21:46modify1413.451.94591.94761.8863
25382007.01.11 21:47modify1413.451.94591.94751.8863
25392007.01.11 21:51modify1413.451.94591.94741.8863
25402007.01.11 21:51modify1413.451.94591.94731.8863
25412007.01.11 22:00modify1413.451.94591.94721.8863
25422007.01.11 22:02modify1413.451.94591.94711.8863
25432007.01.11 22:05modify1413.451.94591.94701.8863
25442007.01.11 22:06modify1413.451.94591.94691.8863
25452007.01.11 22:09modify1413.451.94591.94671.8863
25462007.01.11 22:09modify1413.451.94591.94651.8863
25472007.01.11 22:32modify1413.451.94591.94621.8863
25482007.01.11 22:33modify1413.451.94591.94601.8863
25492007.01.11 22:37modify1413.451.94591.94591.8863
25502007.01.11 23:21modify1413.451.94591.94541.8863
25512007.01.11 23:25modify1413.451.94591.94521.8863
25522007.01.12 01:03modify1413.451.94591.94511.8863
25532007.01.12 01:59s/l1413.451.94511.94511.886327.748655.61
25542007.01.12 01:59sell1423.461.94471.94711.8851
25552007.01.12 02:00modify1423.461.94471.94701.8851
25562007.01.12 02:00modify1423.461.94471.94691.8851
25572007.01.12 02:12modify1423.461.94471.94681.8851
25582007.01.12 05:53modify1423.461.94471.94661.8851
25592007.01.12 05:53modify1423.461.94471.94651.8851
25602007.01.12 06:31s/l1423.461.94651.94651.8851-62.288593.33
25612007.01.12 06:31sell1433.441.94621.94861.8866
25622007.01.12 06:47s/l1433.441.94861.94861.8866-82.568510.77
25632007.01.12 06:47sell1443.401.94821.95061.8886
25642007.01.12 06:49modify1443.401.94821.95051.8886
25652007.01.12 06:55modify1443.401.94821.95041.8886
25662007.01.12 06:55modify1443.401.94821.95031.8886
25672007.01.12 06:56modify1443.401.94821.95021.8886
25682007.01.12 06:56modify1443.401.94821.95001.8886
25692007.01.12 06:59modify1443.401.94821.94991.8886
25702007.01.12 07:00modify1443.401.94821.94981.8886
25712007.01.12 07:00close1443.401.94781.94981.888613.608524.37
25722007.01.12 07:00buy1453.411.94781.94542.0074
25732007.01.12 07:00modify1453.411.94781.94552.0074
25742007.01.12 07:00modify1453.411.94781.94562.0074
25752007.01.12 07:01modify1453.411.94781.94572.0074
25762007.01.12 07:06modify1453.411.94781.94582.0074
25772007.01.12 07:17modify1453.411.94781.94592.0074
25782007.01.12 07:29modify1453.411.94781.94612.0074
25792007.01.12 07:43s/l1453.411.94611.94612.0074-57.978466.40
25802007.01.12 07:43buy1463.391.94651.94412.0061
25812007.01.12 07:43modify1463.391.94651.94422.0061
25822007.01.12 07:43modify1463.391.94651.94432.0061
25832007.01.12 07:43modify1463.391.94651.94442.0061
25842007.01.12 07:44modify1463.391.94651.94452.0061
25852007.01.12 07:44modify1463.391.94651.94472.0061
25862007.01.12 07:47modify1463.391.94651.94482.0061
25872007.01.12 07:49modify1463.391.94651.94492.0061
25882007.01.12 07:49modify1463.391.94651.94502.0061
25892007.01.12 07:49modify1463.391.94651.94522.0061
25902007.01.12 07:50modify1463.391.94651.94532.0061
25912007.01.12 07:50modify1463.391.94651.94542.0061
25922007.01.12 07:50modify1463.391.94651.94562.0061
25932007.01.12 07:50modify1463.391.94651.94572.0061
25942007.01.12 07:50modify1463.391.94651.94582.0061
25952007.01.12 07:50modify1463.391.94651.94602.0061
25962007.01.12 07:50modify1463.391.94651.94612.0061
25972007.01.12 07:51modify1463.391.94651.94622.0061
25982007.01.12 07:52modify1463.391.94651.94632.0061
25992007.01.12 07:52modify1463.391.94651.94642.0061
26002007.01.12 07:53modify1463.391.94651.94652.0061
26012007.01.12 08:11s/l1463.391.94651.94652.00610.008466.40
26022007.01.12 08:11buy1473.391.94691.94452.0065
26032007.01.12 08:11modify1473.391.94691.94462.0065
26042007.01.12 08:11modify1473.391.94691.94472.0065
26052007.01.12 08:12modify1473.391.94691.94482.0065
26062007.01.12 08:12modify1473.391.94691.94492.0065
26072007.01.12 08:12modify1473.391.94691.94502.0065
26082007.01.12 08:12modify1473.391.94691.94512.0065
26092007.01.12 08:16s/l1473.391.94511.94512.0065-61.028405.38
26102007.01.12 08:16buy1483.361.94551.94312.0051
26112007.01.12 08:16modify1483.361.94551.94322.0051
26122007.01.12 08:16modify1483.361.94551.94342.0051
26132007.01.12 08:16modify1483.361.94551.94352.0051
26142007.01.12 08:16modify1483.361.94551.94362.0051
26152007.01.12 08:16modify1483.361.94551.94372.0051
26162007.01.12 08:16modify1483.361.94551.94382.0051
26172007.01.12 08:17modify1483.361.94551.94392.0051
26182007.01.12 08:18modify1483.361.94551.94402.0051
26192007.01.12 08:20modify1483.361.94551.94432.0051
26202007.01.12 08:26modify1483.361.94551.94442.0051
26212007.01.12 08:26modify1483.361.94551.94452.0051
26222007.01.12 08:26modify1483.361.94551.94462.0051
26232007.01.12 08:26modify1483.361.94551.94472.0051
26242007.01.12 08:26modify1483.361.94551.94482.0051
26252007.01.12 08:27modify1483.361.94551.94492.0051
26262007.01.12 08:27modify1483.361.94551.94502.0051
26272007.01.12 08:36modify1483.361.94551.94512.0051
26282007.01.12 08:43modify1483.361.94551.94522.0051
26292007.01.12 09:02s/l1483.361.94521.94522.0051-10.088395.30
26302007.01.12 09:02buy1493.361.94561.94322.0052
26312007.01.12 09:03modify1493.361.94561.94332.0052
26322007.01.12 09:03modify1493.361.94561.94342.0052
26332007.01.12 09:04modify1493.361.94561.94352.0052
26342007.01.12 09:05modify1493.361.94561.94362.0052
26352007.01.12 09:08modify1493.361.94561.94372.0052
26362007.01.12 09:10modify1493.361.94561.94392.0052
26372007.01.12 09:11modify1493.361.94561.94402.0052
26382007.01.12 09:11modify1493.361.94561.94412.0052
26392007.01.12 09:12modify1493.361.94561.94442.0052
26402007.01.12 09:18modify1493.361.94561.94452.0052
26412007.01.12 09:19modify1493.361.94561.94462.0052
26422007.01.12 09:20modify1493.361.94561.94482.0052
26432007.01.12 09:24modify1493.361.94561.94492.0052
26442007.01.12 09:24modify1493.361.94561.94512.0052
26452007.01.12 09:24modify1493.361.94561.94522.0052
26462007.01.12 09:25modify1493.361.94561.94532.0052
26472007.01.12 09:25modify1493.361.94561.94542.0052
26482007.01.12 09:25modify1493.361.94561.94552.0052
26492007.01.12 09:25modify1493.361.94561.94562.0052
26502007.01.12 09:25modify1493.361.94561.94572.0052
26512007.01.12 09:45modify1493.361.94561.94582.0052
26522007.01.12 09:47modify1493.361.94561.94592.0052
26532007.01.12 09:47modify1493.361.94561.94622.0052
26542007.01.12 09:48modify1493.361.94561.94632.0052
26552007.01.12 09:48modify1493.361.94561.94652.0052
26562007.01.12 09:48modify1493.361.94561.94662.0052
26572007.01.12 09:49modify1493.361.94561.94672.0052
26582007.01.12 09:51modify1493.361.94561.94682.0052
26592007.01.12 09:51modify1493.361.94561.94692.0052
26602007.01.12 09:51modify1493.361.94561.94702.0052
26612007.01.12 09:52modify1493.361.94561.94712.0052
26622007.01.12 09:54modify1493.361.94561.94722.0052
26632007.01.12 09:54modify1493.361.94561.94732.0052
26642007.01.12 09:54modify1493.361.94561.94742.0052
26652007.01.12 10:23s/l1493.361.94741.94742.005260.488455.78
26662007.01.12 10:23buy1503.381.94781.94542.0074
26672007.01.12 10:23modify1503.381.94781.94552.0074
26682007.01.12 10:23modify1503.381.94781.94562.0074
26692007.01.12 10:23modify1503.381.94781.94572.0074
26702007.01.12 10:24modify1503.381.94781.94582.0074
26712007.01.12 10:25modify1503.381.94781.94602.0074
26722007.01.12 10:26modify1503.381.94781.94622.0074
26732007.01.12 10:26modify1503.381.94781.94632.0074
26742007.01.12 10:27modify1503.381.94781.94642.0074
26752007.01.12 10:28modify1503.381.94781.94652.0074
26762007.01.12 10:28modify1503.381.94781.94682.0074
26772007.01.12 10:46modify1503.381.94781.94692.0074
26782007.01.12 10:46modify1503.381.94781.94712.0074
26792007.01.12 10:46modify1503.381.94781.94722.0074
26802007.01.12 10:46modify1503.381.94781.94732.0074
26812007.01.12 10:46modify1503.381.94781.94752.0074
26822007.01.12 10:46modify1503.381.94781.94762.0074
26832007.01.12 10:46modify1503.381.94781.94782.0074
26842007.01.12 11:10modify1503.381.94781.94792.0074
26852007.01.12 11:10modify1503.381.94781.94802.0074
26862007.01.12 11:10modify1503.381.94781.94812.0074
26872007.01.12 11:10modify1503.381.94781.94822.0074
26882007.01.12 11:10modify1503.381.94781.94842.0074
26892007.01.12 12:11s/l1503.381.94841.94842.007420.288476.06
26902007.01.12 12:11buy1513.391.94881.94642.0084
26912007.01.12 12:11modify1513.391.94881.94652.0084
26922007.01.12 12:12modify1513.391.94881.94662.0084
26932007.01.12 12:13modify1513.391.94881.94672.0084
26942007.01.12 12:13modify1513.391.94881.94682.0084
26952007.01.12 12:13modify1513.391.94881.94692.0084
26962007.01.12 12:13modify1513.391.94881.94702.0084
26972007.01.12 12:16modify1513.391.94881.94712.0084
26982007.01.12 12:16modify1513.391.94881.94732.0084
26992007.01.12 12:16modify1513.391.94881.94752.0084
27002007.01.12 12:16modify1513.391.94881.94782.0084
27012007.01.12 12:17modify1513.391.94881.94792.0084
27022007.01.12 12:36modify1513.391.94881.94802.0084
27032007.01.12 12:37modify1513.391.94881.94812.0084
27042007.01.12 12:39modify1513.391.94881.94822.0084
27052007.01.12 12:39modify1513.391.94881.94842.0084
27062007.01.12 12:41modify1513.391.94881.94852.0084
27072007.01.12 12:42modify1513.391.94881.94862.0084
27082007.01.12 12:42modify1513.391.94881.94872.0084
27092007.01.12 12:42modify1513.391.94881.94882.0084
27102007.01.12 12:42modify1513.391.94881.94892.0084
27112007.01.12 12:42modify1513.391.94881.94902.0084
27122007.01.12 12:51s/l1513.391.94901.94902.00846.788482.84
27132007.01.12 12:51buy1523.391.94931.94692.0089
27142007.01.12 12:51modify1523.391.94931.94702.0089
27152007.01.12 12:51modify1523.391.94931.94712.0089
27162007.01.12 12:51modify1523.391.94931.94722.0089
27172007.01.12 12:52modify1523.391.94931.94742.0089
27182007.01.12 13:29modify1523.391.94931.94752.0089
27192007.01.12 13:29modify1523.391.94931.94762.0089
27202007.01.12 13:29modify1523.391.94931.94772.0089
27212007.01.12 13:30s/l1523.391.94771.94772.0089-54.248428.60
27222007.01.12 13:30buy1533.371.94801.94562.0076
27232007.01.12 13:30modify1533.371.94801.94572.0076
27242007.01.12 13:30modify1533.371.94801.94582.0076
27252007.01.12 13:30modify1533.371.94801.94592.0076
27262007.01.12 13:30modify1533.371.94801.94602.0076
27272007.01.12 13:30s/l1533.371.94601.94602.0076-67.408361.20
27282007.01.12 13:30buy1543.341.94621.94382.0058
27292007.01.12 13:30modify1543.341.94621.94392.0058
27302007.01.12 13:30modify1543.341.94621.94482.0058
27312007.01.12 13:31modify1543.341.94621.94492.0058
27322007.01.12 13:31modify1543.341.94621.94502.0058
27332007.01.12 13:31modify1543.341.94621.94522.0058
27342007.01.12 13:31modify1543.341.94621.94532.0058
27352007.01.12 13:31modify1543.341.94621.94552.0058
27362007.01.12 13:31modify1543.341.94621.94562.0058
27372007.01.12 13:31modify1543.341.94621.94572.0058
27382007.01.12 13:31modify1543.341.94621.94582.0058
27392007.01.12 13:31modify1543.341.94621.94592.0058
27402007.01.12 13:31modify1543.341.94621.94602.0058
27412007.01.12 13:31modify1543.341.94621.94612.0058
27422007.01.12 13:32modify1543.341.94621.94622.0058
27432007.01.12 13:32modify1543.341.94621.94642.0058
27442007.01.12 13:32modify1543.341.94621.94652.0058
27452007.01.12 13:32modify1543.341.94621.94662.0058
27462007.01.12 13:33modify1543.341.94621.94672.0058
27472007.01.12 13:33modify1543.341.94621.94682.0058
27482007.01.12 13:33modify1543.341.94621.94712.0058
27492007.01.12 13:33modify1543.341.94621.94742.0058
27502007.01.12 13:33modify1543.341.94621.94752.0058
27512007.01.12 13:33modify1543.341.94621.94772.0058
27522007.01.12 13:33modify1543.341.94621.94802.0058
27532007.01.12 13:33modify1543.341.94621.94822.0058
27542007.01.12 13:33modify1543.341.94621.94862.0058
27552007.01.12 13:33modify1543.341.94621.94892.0058
27562007.01.12 13:37s/l1543.341.94891.94892.005890.188451.38
27572007.01.12 13:37buy1553.381.94931.94692.0089
27582007.01.12 13:38modify1553.381.94931.94702.0089
27592007.01.12 13:38modify1553.381.94931.94722.0089
27602007.01.12 13:38modify1553.381.94931.94732.0089
27612007.01.12 13:46s/l1553.381.94731.94732.0089-67.608383.78
27622007.01.12 13:46buy1563.351.94771.94532.0073
27632007.01.12 13:46modify1563.351.94771.94542.0073
27642007.01.12 13:46modify1563.351.94771.94552.0073
27652007.01.12 13:46modify1563.351.94771.94562.0073
27662007.01.12 13:46modify1563.351.94771.94572.0073
27672007.01.12 13:48modify1563.351.94771.94592.0073
27682007.01.12 13:48modify1563.351.94771.94602.0073
27692007.01.12 13:48modify1563.351.94771.94612.0073
27702007.01.12 13:48modify1563.351.94771.94632.0073
27712007.01.12 13:50modify1563.351.94771.94642.0073
27722007.01.12 13:50modify1563.351.94771.94652.0073
27732007.01.12 13:50modify1563.351.94771.94662.0073
27742007.01.12 13:50modify1563.351.94771.94682.0073
27752007.01.12 13:50modify1563.351.94771.94692.0073
27762007.01.12 13:50modify1563.351.94771.94702.0073
27772007.01.12 13:50modify1563.351.94771.94712.0073
27782007.01.12 13:50modify1563.351.94771.94722.0073
27792007.01.12 13:52modify1563.351.94771.94732.0073
27802007.01.12 13:52modify1563.351.94771.94742.0073
27812007.01.12 13:52modify1563.351.94771.94762.0073
27822007.01.12 13:52modify1563.351.94771.94782.0073
27832007.01.12 13:52modify1563.351.94771.94792.0073
27842007.01.12 13:52modify1563.351.94771.94812.0073
27852007.01.12 13:52modify1563.351.94771.94822.0073
27862007.01.12 13:53modify1563.351.94771.94832.0073
27872007.01.12 13:53modify1563.351.94771.94852.0073
27882007.01.12 13:53modify1563.351.94771.94872.0073
27892007.01.12 13:53modify1563.351.94771.94882.0073
27902007.01.12 13:54modify1563.351.94771.94892.0073
27912007.01.12 13:54modify1563.351.94771.94902.0073
27922007.01.12 13:54modify1563.351.94771.94912.0073
27932007.01.12 13:57modify1563.351.94771.94932.0073
27942007.01.12 13:57modify1563.351.94771.94952.0073
27952007.01.12 13:57modify1563.351.94771.94962.0073
27962007.01.12 13:57modify1563.351.94771.94982.0073
27972007.01.12 13:57modify1563.351.94771.95002.0073
27982007.01.12 13:57modify1563.351.94771.95022.0073
27992007.01.12 13:57modify1563.351.94771.95042.0073
28002007.01.12 13:58modify1563.351.94771.95052.0073
28012007.01.12 13:58modify1563.351.94771.95062.0073
28022007.01.12 13:58modify1563.351.94771.95072.0073
28032007.01.12 13:58modify1563.351.94771.95082.0073
28042007.01.12 13:58modify1563.351.94771.95092.0073
28052007.01.12 13:58modify1563.351.94771.95102.0073
28062007.01.12 13:58modify1563.351.94771.95122.0073
28072007.01.12 13:58modify1563.351.94771.95142.0073
28082007.01.12 13:58modify1563.351.94771.95162.0073
28092007.01.12 13:58modify1563.351.94771.95182.0073
28102007.01.12 13:58modify1563.351.94771.95202.0073
28112007.01.12 13:58modify1563.351.94771.95222.0073
28122007.01.12 13:58modify1563.351.94771.95232.0073
28132007.01.12 13:58modify1563.351.94771.95252.0073
28142007.01.12 13:59modify1563.351.94771.95262.0073
28152007.01.12 13:59modify1563.351.94771.95282.0073
28162007.01.12 13:59modify1563.351.94771.95302.0073
28172007.01.12 13:59modify1563.351.94771.95322.0073
28182007.01.12 14:00s/l1563.351.95321.95322.0073184.258568.03
28192007.01.12 14:00buy1573.431.95351.95112.0131
28202007.01.12 14:00modify1573.431.95351.95122.0131
28212007.01.12 14:00modify1573.431.95351.95132.0131
28222007.01.12 14:00modify1573.431.95351.95142.0131
28232007.01.12 14:01modify1573.431.95351.95152.0131
28242007.01.12 14:05modify1573.431.95351.95172.0131
28252007.01.12 14:05modify1573.431.95351.95192.0131
28262007.01.12 14:05modify1573.431.95351.95212.0131
28272007.01.12 14:05modify1573.431.95351.95232.0131
28282007.01.12 14:05modify1573.431.95351.95242.0131
28292007.01.12 14:05modify1573.431.95351.95252.0131
28302007.01.12 14:05modify1573.431.95351.95272.0131
28312007.01.12 14:06modify1573.431.95351.95292.0131
28322007.01.12 14:06modify1573.431.95351.95302.0131
28332007.01.12 14:06modify1573.431.95351.95312.0131
28342007.01.12 14:06modify1573.431.95351.95322.0131
28352007.01.12 14:06modify1573.431.95351.95332.0131
28362007.01.12 14:06modify1573.431.95351.95342.0131
28372007.01.12 14:06modify1573.431.95351.95362.0131
28382007.01.12 14:07modify1573.431.95351.95372.0131
28392007.01.12 14:07modify1573.431.95351.95382.0131
28402007.01.12 14:07s/l1573.431.95381.95382.013110.298578.32
28412007.01.12 14:07buy1583.431.95421.95182.0138
28422007.01.12 14:07modify1583.431.95421.95192.0138
28432007.01.12 14:07modify1583.431.95421.95212.0138
28442007.01.12 14:07modify1583.431.95421.95222.0138
28452007.01.12 14:07modify1583.431.95421.95232.0138
28462007.01.12 14:09modify1583.431.95421.95252.0138
28472007.01.12 14:10modify1583.431.95421.95262.0138
28482007.01.12 14:10modify1583.431.95421.95272.0138
28492007.01.12 14:10modify1583.431.95421.95282.0138
28502007.01.12 14:10modify1583.431.95421.95292.0138
28512007.01.12 14:10modify1583.431.95421.95302.0138
28522007.01.12 14:25modify1583.431.95421.95312.0138
28532007.01.12 14:25modify1583.431.95421.95322.0138
28542007.01.12 14:25modify1583.431.95421.95332.0138
28552007.01.12 14:31s/l1583.431.95331.95332.0138-30.878547.45
28562007.01.12 14:31buy1593.421.95371.95132.0133
28572007.01.12 14:31modify1593.421.95371.95142.0133
28582007.01.12 14:31modify1593.421.95371.95152.0133
28592007.01.12 14:31modify1593.421.95371.95162.0133
28602007.01.12 14:31modify1593.421.95371.95172.0133
28612007.01.12 14:32modify1593.421.95371.95182.0133
28622007.01.12 14:32modify1593.421.95371.95192.0133
28632007.01.12 14:34modify1593.421.95371.95202.0133
28642007.01.12 14:34modify1593.421.95371.95212.0133
28652007.01.12 14:34modify1593.421.95371.95222.0133
28662007.01.12 14:34modify1593.421.95371.95232.0133
28672007.01.12 14:35modify1593.421.95371.95242.0133
28682007.01.12 14:35modify1593.421.95371.95262.0133
28692007.01.12 14:35modify1593.421.95371.95282.0133
28702007.01.12 14:37modify1593.421.95371.95292.0133
28712007.01.12 14:37modify1593.421.95371.95302.0133
28722007.01.12 14:44modify1593.421.95371.95312.0133
28732007.01.12 14:44modify1593.421.95371.95322.0133
28742007.01.12 14:44modify1593.421.95371.95332.0133
28752007.01.12 14:47modify1593.421.95371.95342.0133
28762007.01.12 14:48modify1593.421.95371.95352.0133
28772007.01.12 14:48modify1593.421.95371.95362.0133
28782007.01.12 14:48modify1593.421.95371.95372.0133
28792007.01.12 14:49modify1593.421.95371.95382.0133
28802007.01.12 14:59modify1593.421.95371.95392.0133
28812007.01.12 15:00modify1593.421.95371.95402.0133
28822007.01.12 15:00modify1593.421.95371.95412.0133
28832007.01.12 15:00modify1593.421.95371.95422.0133
28842007.01.12 15:00modify1593.421.95371.95442.0133
28852007.01.12 15:00modify1593.421.95371.95462.0133
28862007.01.12 15:00modify1593.421.95371.95472.0133
28872007.01.12 15:00modify1593.421.95371.95482.0133
28882007.01.12 15:00modify1593.421.95371.95492.0133
28892007.01.12 15:00modify1593.421.95371.95502.0133
28902007.01.12 15:01modify1593.421.95371.95512.0133
28912007.01.12 15:01modify1593.421.95371.95522.0133
28922007.01.12 15:01modify1593.421.95371.95532.0133
28932007.01.12 15:01modify1593.421.95371.95542.0133
28942007.01.12 15:01modify1593.421.95371.95552.0133
28952007.01.12 15:01modify1593.421.95371.95562.0133
28962007.01.12 15:01modify1593.421.95371.95572.0133
28972007.01.12 15:01modify1593.421.95371.95582.0133
28982007.01.12 15:01modify1593.421.95371.95592.0133
28992007.01.12 15:01modify1593.421.95371.95602.0133
29002007.01.12 15:01modify1593.421.95371.95612.0133
29012007.01.12 15:05s/l1593.421.95611.95612.013382.088629.53
29022007.01.12 15:05buy1603.451.95641.95402.0160
29032007.01.12 15:05modify1603.451.95641.95412.0160
29042007.01.12 15:05modify1603.451.95641.95432.0160
29052007.01.12 15:05modify1603.451.95641.95442.0160
29062007.01.12 15:05modify1603.451.95641.95462.0160
29072007.01.12 15:12modify1603.451.95641.95472.0160
29082007.01.12 15:12modify1603.451.95641.95482.0160
29092007.01.12 15:12modify1603.451.95641.95492.0160
29102007.01.12 15:13modify1603.451.95641.95502.0160
29112007.01.12 15:17modify1603.451.95641.95512.0160
29122007.01.12 15:17modify1603.451.95641.95532.0160
29132007.01.12 15:17modify1603.451.95641.95542.0160
29142007.01.12 15:17modify1603.451.95641.95562.0160
29152007.01.12 15:17modify1603.451.95641.95572.0160
29162007.01.12 15:19modify1603.451.95641.95582.0160
29172007.01.12 15:19modify1603.451.95641.95592.0160
29182007.01.12 15:19modify1603.451.95641.95602.0160
29192007.01.12 15:19modify1603.451.95641.95612.0160
29202007.01.12 15:20modify1603.451.95641.95622.0160
29212007.01.12 15:20modify1603.451.95641.95632.0160
29222007.01.12 15:20modify1603.451.95641.95642.0160
29232007.01.12 15:20modify1603.451.95641.95652.0160
29242007.01.12 15:20modify1603.451.95641.95662.0160
29252007.01.12 15:27modify1603.451.95641.95672.0160
29262007.01.12 15:27modify1603.451.95641.95682.0160
29272007.01.12 15:27modify1603.451.95641.95692.0160
29282007.01.12 15:31modify1603.451.95641.95702.0160
29292007.01.12 15:31modify1603.451.95641.95712.0160
29302007.01.12 15:32modify1603.451.95641.95722.0160
29312007.01.12 15:32modify1603.451.95641.95732.0160
29322007.01.12 15:32modify1603.451.95641.95742.0160
29332007.01.12 15:33modify1603.451.95641.95752.0160
29342007.01.12 15:34modify1603.451.95641.95762.0160
29352007.01.12 15:35modify1603.451.95641.95772.0160
29362007.01.12 15:38modify1603.451.95641.95782.0160
29372007.01.12 15:53modify1603.451.95641.95792.0160
29382007.01.12 15:53modify1603.451.95641.95802.0160
29392007.01.12 15:53modify1603.451.95641.95822.0160
29402007.01.12 15:53modify1603.451.95641.95832.0160
29412007.01.12 15:53modify1603.451.95641.95842.0160
29422007.01.12 15:53modify1603.451.95641.95862.0160
29432007.01.12 15:54modify1603.451.95641.95872.0160
29442007.01.12 16:02s/l1603.451.95871.95872.016079.358708.88
29452007.01.12 16:02buy1613.481.95901.95662.0186
29462007.01.12 16:02modify1613.481.95901.95672.0186
29472007.01.12 16:03modify1613.481.95901.95682.0186
29482007.01.12 16:03modify1613.481.95901.95692.0186
29492007.01.12 16:04modify1613.481.95901.95722.0186
29502007.01.12 16:05modify1613.481.95901.95732.0186
29512007.01.12 16:40s/l1613.481.95731.95732.0186-59.168649.72
29522007.01.12 16:40buy1623.461.95771.95532.0173
29532007.01.12 16:40modify1623.461.95771.95542.0173
29542007.01.12 16:40modify1623.461.95771.95552.0173
29552007.01.12 16:51modify1623.461.95771.95562.0173
29562007.01.12 16:51modify1623.461.95771.95572.0173
29572007.01.12 16:52modify1623.461.95771.95582.0173
29582007.01.12 16:52modify1623.461.95771.95592.0173
29592007.01.12 16:53modify1623.461.95771.95602.0173
29602007.01.12 16:54modify1623.461.95771.95612.0173
29612007.01.12 16:54modify1623.461.95771.95632.0173
29622007.01.12 18:16s/l1623.461.95631.95632.0173-48.448601.28
29632007.01.12 18:16buy1633.441.95671.95432.0163
29642007.01.12 18:19modify1633.441.95671.95442.0163
29652007.01.12 18:19modify1633.441.95671.95452.0163
29662007.01.12 18:36modify1633.441.95671.95462.0163
29672007.01.12 18:37modify1633.441.95671.95472.0163
29682007.01.12 18:37modify1633.441.95671.95482.0163
29692007.01.12 18:37modify1633.441.95671.95492.0163
29702007.01.12 18:37modify1633.441.95671.95502.0163
29712007.01.12 18:37modify1633.441.95671.95512.0163
29722007.01.12 18:37modify1633.441.95671.95522.0163
29732007.01.12 19:38modify1633.441.95671.95542.0163
29742007.01.12 19:39modify1633.441.95671.95552.0163
29752007.01.12 19:39modify1633.441.95671.95562.0163
29762007.01.12 19:40modify1633.441.95671.95572.0163
29772007.01.12 19:40modify1633.441.95671.95582.0163
29782007.01.12 19:40modify1633.441.95671.95592.0163
29792007.01.12 19:41modify1633.441.95671.95602.0163
29802007.01.12 19:41modify1633.441.95671.95612.0163
29812007.01.12 19:41modify1633.441.95671.95632.0163
29822007.01.12 19:41modify1633.441.95671.95642.0163
29832007.01.12 19:41modify1633.441.95671.95652.0163
29842007.01.12 19:41modify1633.441.95671.95672.0163
29852007.01.12 19:41modify1633.441.95671.95682.0163
29862007.01.14 23:00modify1633.441.95671.95742.0163
29872007.01.14 23:00modify1633.441.95671.95752.0163
29882007.01.14 23:50modify1633.441.95671.95762.0163
29892007.01.14 23:50modify1633.441.95671.95772.0163
29902007.01.14 23:50modify1633.441.95671.95782.0163
29912007.01.14 23:51modify1633.441.95671.95802.0163
29922007.01.14 23:52modify1633.441.95671.95812.0163
29932007.01.14 23:52modify1633.441.95671.95822.0163
29942007.01.15 00:31s/l1633.441.95821.95822.016351.208652.49
29952007.01.15 00:31buy1643.461.95851.95612.0181
29962007.01.15 00:31modify1643.461.95851.95622.0181
29972007.01.15 00:31modify1643.461.95851.95632.0181
29982007.01.15 00:31modify1643.461.95851.95642.0181
29992007.01.15 00:33modify1643.461.95851.95652.0181
30002007.01.15 00:33modify1643.461.95851.95662.0181
30012007.01.15 00:33modify1643.461.95851.95672.0181
30022007.01.15 00:34modify1643.461.95851.95682.0181
30032007.01.15 00:34modify1643.461.95851.95692.0181
30042007.01.15 01:16modify1643.461.95851.95702.0181
30052007.01.15 01:16modify1643.461.95851.95712.0181
30062007.01.15 01:19modify1643.461.95851.95722.0181
30072007.01.15 01:22modify1643.461.95851.95732.0181
30082007.01.15 02:28modify1643.461.95851.95742.0181
30092007.01.15 02:28modify1643.461.95851.95752.0181
30102007.01.15 03:25modify1643.461.95851.95762.0181
30112007.01.15 03:25modify1643.461.95851.95772.0181
30122007.01.15 03:29modify1643.461.95851.95792.0181
30132007.01.15 03:30modify1643.461.95851.95802.0181
30142007.01.15 03:30modify1643.461.95851.95812.0181
30152007.01.15 03:39modify1643.461.95851.95842.0181
30162007.01.15 03:45modify1643.461.95851.95852.0181
30172007.01.15 03:45modify1643.461.95851.95862.0181
30182007.01.15 03:53modify1643.461.95851.95872.0181
30192007.01.15 03:54modify1643.461.95851.95882.0181
30202007.01.15 03:56modify1643.461.95851.95902.0181
30212007.01.15 03:56modify1643.461.95851.95912.0181
30222007.01.15 04:00modify1643.461.95851.95922.0181
30232007.01.15 04:00modify1643.461.95851.95942.0181
30242007.01.15 04:00modify1643.461.95851.95952.0181
30252007.01.15 05:01modify1643.461.95851.95962.0181
30262007.01.15 05:03modify1643.461.95851.95972.0181
30272007.01.15 06:24s/l1643.461.95971.95972.018141.528694.01
30282007.01.15 06:24buy1653.481.96011.95772.0197
30292007.01.15 06:25modify1653.481.96011.95782.0197
30302007.01.15 06:37modify1653.481.96011.95792.0197
30312007.01.15 06:38modify1653.481.96011.95802.0197
30322007.01.15 06:38modify1653.481.96011.95812.0197
30332007.01.15 06:39modify1653.481.96011.95822.0197
30342007.01.15 06:40modify1653.481.96011.95832.0197
30352007.01.15 06:46modify1653.481.96011.95842.0197
30362007.01.15 07:34modify1653.481.96011.95862.0197
30372007.01.15 07:37modify1653.481.96011.95872.0197
30382007.01.15 07:37modify1653.481.96011.95882.0197
30392007.01.15 07:38modify1653.481.96011.95892.0197
30402007.01.15 07:38modify1653.481.96011.95902.0197
30412007.01.15 07:38modify1653.481.96011.95912.0197
30422007.01.15 07:38modify1653.481.96011.95932.0197
30432007.01.15 07:38modify1653.481.96011.95942.0197
30442007.01.15 07:38modify1653.481.96011.95952.0197
30452007.01.15 07:38modify1653.481.96011.95962.0197
30462007.01.15 07:38modify1653.481.96011.95972.0197
30472007.01.15 07:39modify1653.481.96011.95982.0197
30482007.01.15 07:40modify1653.481.96011.96002.0197
30492007.01.15 07:40modify1653.481.96011.96012.0197
30502007.01.15 07:40modify1653.481.96011.96022.0197
30512007.01.15 07:40modify1653.481.96011.96032.0197
30522007.01.15 07:40modify1653.481.96011.96042.0197
30532007.01.15 07:40modify1653.481.96011.96052.0197
30542007.01.15 07:40modify1653.481.96011.96062.0197
30552007.01.15 07:41modify1653.481.96011.96072.0197
30562007.01.15 07:42modify1653.481.96011.96082.0197
30572007.01.15 07:42modify1653.481.96011.96092.0197
30582007.01.15 08:02s/l1653.481.96091.96092.019727.848721.85
30592007.01.15 08:02buy1663.491.96131.95892.0209
30602007.01.15 08:02modify1663.491.96131.95902.0209
30612007.01.15 08:03modify1663.491.96131.95912.0209
30622007.01.15 08:03modify1663.491.96131.95922.0209
30632007.01.15 08:03modify1663.491.96131.95932.0209
30642007.01.15 08:03modify1663.491.96131.95942.0209
30652007.01.15 08:03modify1663.491.96131.95952.0209
30662007.01.15 08:04modify1663.491.96131.95972.0209
30672007.01.15 08:12modify1663.491.96131.95982.0209
30682007.01.15 08:14modify1663.491.96131.95992.0209
30692007.01.15 08:14modify1663.491.96131.96002.0209
30702007.01.15 08:14modify1663.491.96131.96012.0209
30712007.01.15 08:15modify1663.491.96131.96022.0209
30722007.01.15 08:16modify1663.491.96131.96032.0209
30732007.01.15 08:17modify1663.491.96131.96042.0209
30742007.01.15 08:18modify1663.491.96131.96052.0209
30752007.01.15 08:18modify1663.491.96131.96092.0209
30762007.01.15 08:19modify1663.491.96131.96122.0209
30772007.01.15 08:19modify1663.491.96131.96132.0209
30782007.01.15 08:19modify1663.491.96131.96142.0209
30792007.01.15 08:23modify1663.491.96131.96152.0209
30802007.01.15 08:23modify1663.491.96131.96162.0209
30812007.01.15 08:29modify1663.491.96131.96172.0209
30822007.01.15 08:29modify1663.491.96131.96182.0209
30832007.01.15 08:52modify1663.491.96131.96202.0209
30842007.01.15 09:02modify1663.491.96131.96212.0209
30852007.01.15 09:02modify1663.491.96131.96222.0209
30862007.01.15 09:02modify1663.491.96131.96232.0209
30872007.01.15 09:02modify1663.491.96131.96242.0209
30882007.01.15 09:03modify1663.491.96131.96252.0209
30892007.01.15 09:03modify1663.491.96131.96272.0209
30902007.01.15 09:09modify1663.491.96131.96282.0209
30912007.01.15 09:10modify1663.491.96131.96292.0209
30922007.01.15 09:26modify1663.491.96131.96312.0209
30932007.01.15 09:35modify1663.491.96131.96322.0209
30942007.01.15 09:35modify1663.491.96131.96332.0209
30952007.01.15 09:35modify1663.491.96131.96342.0209
30962007.01.15 09:35modify1663.491.96131.96352.0209
30972007.01.15 09:35modify1663.491.96131.96362.0209
30982007.01.15 09:53modify1663.491.96131.96372.0209
30992007.01.15 10:01modify1663.491.96131.96382.0209
31002007.01.15 10:03modify1663.491.96131.96392.0209
31012007.01.15 10:03modify1663.491.96131.96402.0209
31022007.01.15 10:03modify1663.491.96131.96422.0209
31032007.01.15 10:03modify1663.491.96131.96432.0209
31042007.01.15 10:03modify1663.491.96131.96442.0209
31052007.01.15 10:04modify1663.491.96131.96452.0209
31062007.01.15 10:04modify1663.491.96131.96482.0209
31072007.01.15 10:28modify1663.491.96131.96492.0209
31082007.01.15 10:50s/l1663.491.96491.96492.0209125.648847.49
31092007.01.15 10:50buy1673.541.96531.96292.0249
31102007.01.15 10:50modify1673.541.96531.96302.0249
31112007.01.15 10:55modify1673.541.96531.96312.0249
31122007.01.15 11:22modify1673.541.96531.96322.0249
31132007.01.15 11:23modify1673.541.96531.96332.0249
31142007.01.15 11:23modify1673.541.96531.96342.0249
31152007.01.15 11:27modify1673.541.96531.96352.0249
31162007.01.15 11:27modify1673.541.96531.96362.0249
31172007.01.15 11:27modify1673.541.96531.96372.0249
31182007.01.15 11:27modify1673.541.96531.96382.0249
31192007.01.15 12:26modify1673.541.96531.96392.0249
31202007.01.15 12:27modify1673.541.96531.96402.0249
31212007.01.15 12:27modify1673.541.96531.96412.0249
31222007.01.15 12:27modify1673.541.96531.96422.0249
31232007.01.15 13:05modify1673.541.96531.96432.0249
31242007.01.15 13:22modify1673.541.96531.96442.0249
31252007.01.15 13:22modify1673.541.96531.96462.0249
31262007.01.15 13:23modify1673.541.96531.96472.0249
31272007.01.15 13:43s/l1673.541.96471.96472.0249-21.248826.25
31282007.01.15 13:43buy1683.531.96511.96272.0247
31292007.01.15 13:43modify1683.531.96511.96282.0247
31302007.01.15 13:43modify1683.531.96511.96292.0247
31312007.01.15 13:44modify1683.531.96511.96302.0247
31322007.01.15 13:45modify1683.531.96511.96312.0247
31332007.01.15 13:45modify1683.531.96511.96322.0247
31342007.01.15 13:45modify1683.531.96511.96332.0247
31352007.01.15 13:45modify1683.531.96511.96342.0247
31362007.01.15 13:45modify1683.531.96511.96352.0247
31372007.01.15 13:45modify1683.531.96511.96362.0247
31382007.01.15 13:45modify1683.531.96511.96372.0247
31392007.01.15 13:45modify1683.531.96511.96382.0247
31402007.01.15 14:27modify1683.531.96511.96392.0247
31412007.01.15 14:52s/l1683.531.96391.96392.0247-42.368783.89
31422007.01.15 14:52buy1693.511.96431.96192.0239
31432007.01.15 14:52modify1693.511.96431.96202.0239
31442007.01.15 15:24modify1693.511.96431.96212.0239
31452007.01.15 15:25modify1693.511.96431.96222.0239
31462007.01.15 15:25modify1693.511.96431.96232.0239
31472007.01.15 15:25modify1693.511.96431.96242.0239
31482007.01.15 15:25modify1693.511.96431.96252.0239
31492007.01.15 15:25modify1693.511.96431.96262.0239
31502007.01.15 15:45modify1693.511.96431.96282.0239
31512007.01.15 15:45modify1693.511.96431.96292.0239
31522007.01.15 15:45modify1693.511.96431.96312.0239
31532007.01.15 15:46modify1693.511.96431.96322.0239
31542007.01.15 15:46modify1693.511.96431.96342.0239
31552007.01.15 15:47modify1693.511.96431.96352.0239
31562007.01.15 15:47modify1693.511.96431.96362.0239
31572007.01.15 15:47modify1693.511.96431.96372.0239
31582007.01.15 15:48modify1693.511.96431.96382.0239
31592007.01.15 15:48modify1693.511.96431.96402.0239
31602007.01.15 15:49modify1693.511.96431.96412.0239
31612007.01.15 15:49modify1693.511.96431.96432.0239
31622007.01.15 15:49modify1693.511.96431.96452.0239
31632007.01.15 15:56modify1693.511.96431.96462.0239
31642007.01.15 16:18s/l1693.511.96461.96462.023910.538794.42
31652007.01.15 16:18buy1703.521.96501.96262.0246
31662007.01.15 16:18modify1703.521.96501.96272.0246
31672007.01.15 16:19modify1703.521.96501.96282.0246
31682007.01.15 16:20modify1703.521.96501.96302.0246
31692007.01.15 17:13modify1703.521.96501.96312.0246
31702007.01.15 17:13modify1703.521.96501.96322.0246
31712007.01.15 17:13modify1703.521.96501.96332.0246
31722007.01.15 17:14modify1703.521.96501.96342.0246
31732007.01.15 19:20s/l1703.521.96341.96342.0246-56.328738.10
31742007.01.15 19:20buy1713.501.96381.96142.0234
31752007.01.15 19:20modify1713.501.96381.96152.0234
31762007.01.15 19:21modify1713.501.96381.96162.0234
31772007.01.15 19:24modify1713.501.96381.96172.0234
31782007.01.15 19:24modify1713.501.96381.96182.0234
31792007.01.15 19:58modify1713.501.96381.96202.0234
31802007.01.15 20:02modify1713.501.96381.96212.0234
31812007.01.15 20:03modify1713.501.96381.96222.0234
31822007.01.15 20:15modify1713.501.96381.96232.0234
31832007.01.15 20:15modify1713.501.96381.96242.0234
31842007.01.15 20:15modify1713.501.96381.96252.0234
31852007.01.15 21:05modify1713.501.96381.96262.0234
31862007.01.15 21:06modify1713.501.96381.96272.0234
31872007.01.15 21:06modify1713.501.96381.96282.0234
31882007.01.15 21:27modify1713.501.96381.96292.0234
31892007.01.15 21:27modify1713.501.96381.96302.0234
31902007.01.15 21:28modify1713.501.96381.96312.0234
31912007.01.15 21:28modify1713.501.96381.96322.0234
31922007.01.16 00:01s/l1713.501.96321.96322.0234-21.408716.69
31932007.01.16 00:01buy1723.491.96361.96122.0232
31942007.01.16 00:02modify1723.491.96361.96162.0232
31952007.01.16 00:02modify1723.491.96361.96172.0232
31962007.01.16 01:57modify1723.491.96361.96182.0232
31972007.01.16 02:31modify1723.491.96361.96192.0232
31982007.01.16 02:31modify1723.491.96361.96202.0232
31992007.01.16 02:31modify1723.491.96361.96212.0232
32002007.01.16 02:32modify1723.491.96361.96232.0232
32012007.01.16 03:02modify1723.491.96361.96242.0232
32022007.01.16 03:57modify1723.491.96361.96252.0232
32032007.01.16 04:00modify1723.491.96361.96262.0232
32042007.01.16 04:05modify1723.491.96361.96272.0232
32052007.01.16 04:06modify1723.491.96361.96282.0232
32062007.01.16 04:25modify1723.491.96361.96292.0232
32072007.01.16 04:45modify1723.491.96361.96302.0232
32082007.01.16 04:45modify1723.491.96361.96322.0232
32092007.01.16 04:55modify1723.491.96361.96332.0232
32102007.01.16 05:41modify1723.491.96361.96342.0232
32112007.01.16 05:41modify1723.491.96361.96352.0232
32122007.01.16 05:43modify1723.491.96361.96372.0232
32132007.01.16 05:49modify1723.491.96361.96382.0232
32142007.01.16 05:49modify1723.491.96361.96392.0232
32152007.01.16 05:49modify1723.491.96361.96412.0232
32162007.01.16 05:49modify1723.491.96361.96422.0232
32172007.01.16 05:49modify1723.491.96361.96442.0232
32182007.01.16 05:50modify1723.491.96361.96452.0232
32192007.01.16 05:50modify1723.491.96361.96462.0232
32202007.01.16 07:06modify1723.491.96361.96472.0232
32212007.01.16 07:06modify1723.491.96361.96492.0232
32222007.01.16 07:06modify1723.491.96361.96512.0232
32232007.01.16 07:06modify1723.491.96361.96522.0232
32242007.01.16 07:06modify1723.491.96361.96542.0232
32252007.01.16 07:07modify1723.491.96361.96552.0232
32262007.01.16 07:07modify1723.491.96361.96562.0232
32272007.01.16 07:09modify1723.491.96361.96572.0232
32282007.01.16 07:09modify1723.491.96361.96582.0232
32292007.01.16 07:38modify1723.491.96361.96592.0232
32302007.01.16 07:39modify1723.491.96361.96602.0232
32312007.01.16 07:39modify1723.491.96361.96612.0232
32322007.01.16 07:39modify1723.491.96361.96622.0232
32332007.01.16 07:39modify1723.491.96361.96632.0232
32342007.01.16 07:41modify1723.491.96361.96642.0232
32352007.01.16 07:41modify1723.491.96361.96652.0232
32362007.01.16 07:42modify1723.491.96361.96662.0232
32372007.01.16 07:42modify1723.491.96361.96672.0232
32382007.01.16 07:42modify1723.491.96361.96682.0232
32392007.01.16 08:19s/l1723.491.96681.96682.0232111.688828.37
32402007.01.16 08:19buy1733.531.96721.96482.0268
32412007.01.16 08:19modify1733.531.96721.96492.0268
32422007.01.16 08:51modify1733.531.96721.96502.0268
32432007.01.16 08:52modify1733.531.96721.96512.0268
32442007.01.16 08:53modify1733.531.96721.96532.0268
32452007.01.16 08:59s/l1733.531.96531.96532.0268-67.078761.30
32462007.01.16 08:59buy1743.501.96561.96322.0252
32472007.01.16 08:59modify1743.501.96561.96332.0252
32482007.01.16 08:59modify1743.501.96561.96342.0252
32492007.01.16 09:02modify1743.501.96561.96352.0252
32502007.01.16 09:02modify1743.501.96561.96362.0252
32512007.01.16 09:02modify1743.501.96561.96372.0252
32522007.01.16 09:03modify1743.501.96561.96382.0252
32532007.01.16 09:03modify1743.501.96561.96392.0252
32542007.01.16 09:03modify1743.501.96561.96402.0252
32552007.01.16 09:04modify1743.501.96561.96412.0252
32562007.01.16 09:04modify1743.501.96561.96432.0252
32572007.01.16 09:05modify1743.501.96561.96442.0252
32582007.01.16 09:05modify1743.501.96561.96452.0252
32592007.01.16 09:05modify1743.501.96561.96462.0252
32602007.01.16 09:05modify1743.501.96561.96482.0252
32612007.01.16 09:06modify1743.501.96561.96492.0252
32622007.01.16 09:07modify1743.501.96561.96502.0252
32632007.01.16 09:07modify1743.501.96561.96512.0252
32642007.01.16 09:11modify1743.501.96561.96522.0252
32652007.01.16 09:17modify1743.501.96561.96532.0252
32662007.01.16 09:18modify1743.501.96561.96542.0252
32672007.01.16 09:18modify1743.501.96561.96552.0252
32682007.01.16 09:18modify1743.501.96561.96562.0252
32692007.01.16 09:21modify1743.501.96561.96572.0252
32702007.01.16 09:21modify1743.501.96561.96582.0252
32712007.01.16 09:27modify1743.501.96561.96592.0252
32722007.01.16 09:27modify1743.501.96561.96602.0252
32732007.01.16 09:29modify1743.501.96561.96632.0252
32742007.01.16 09:29modify1743.501.96561.96662.0252
32752007.01.16 09:29modify1743.501.96561.96682.0252
32762007.01.16 09:29modify1743.501.96561.96692.0252
32772007.01.16 09:29modify1743.501.96561.96712.0252
32782007.01.16 09:29modify1743.501.96561.96732.0252
32792007.01.16 09:29modify1743.501.96561.96752.0252
32802007.01.16 09:29modify1743.501.96561.96772.0252
32812007.01.16 09:30modify1743.501.96561.96802.0252
32822007.01.16 09:30s/l1743.501.96801.96802.025284.008845.30
32832007.01.16 09:30buy1753.541.96831.96592.0279
32842007.01.16 09:30modify1753.541.96831.96602.0279
32852007.01.16 09:30modify1753.541.96831.96612.0279
32862007.01.16 09:30modify1753.541.96831.96622.0279
32872007.01.16 09:30modify1753.541.96831.96632.0279
32882007.01.16 09:30modify1753.541.96831.96642.0279
32892007.01.16 09:30modify1753.541.96831.96652.0279
32902007.01.16 09:30modify1753.541.96831.96662.0279
32912007.01.16 09:31modify1753.541.96831.96672.0279
32922007.01.16 09:31modify1753.541.96831.96682.0279
32932007.01.16 09:31modify1753.541.96831.96692.0279
32942007.01.16 09:37s/l1753.541.96691.96692.0279-49.568795.74
32952007.01.16 09:37buy1763.521.96711.96472.0267
32962007.01.16 09:37modify1763.521.96711.96482.0267
32972007.01.16 09:37modify1763.521.96711.96492.0267
32982007.01.16 09:37modify1763.521.96711.96502.0267
32992007.01.16 09:43s/l1763.521.96501.96502.0267-73.928721.82
33002007.01.16 09:43buy1773.491.96511.96272.0247
33012007.01.16 09:43modify1773.491.96511.96282.0247
33022007.01.16 09:43modify1773.491.96511.96302.0247
33032007.01.16 09:43modify1773.491.96511.96312.0247
33042007.01.16 09:43modify1773.491.96511.96322.0247
33052007.01.16 09:43modify1773.491.96511.96332.0247
33062007.01.16 09:43modify1773.491.96511.96342.0247
33072007.01.16 09:44modify1773.491.96511.96362.0247
33082007.01.16 09:45modify1773.491.96511.96372.0247
33092007.01.16 09:49modify1773.491.96511.96382.0247
33102007.01.16 09:50modify1773.491.96511.96392.0247
33112007.01.16 09:51modify1773.491.96511.96402.0247
33122007.01.16 09:51modify1773.491.96511.96412.0247
33132007.01.16 09:56modify1773.491.96511.96422.0247
33142007.01.16 09:56modify1773.491.96511.96432.0247
33152007.01.16 09:59modify1773.491.96511.96442.0247
33162007.01.16 10:00modify1773.491.96511.96452.0247
33172007.01.16 10:00modify1773.491.96511.96462.0247
33182007.01.16 10:00modify1773.491.96511.96472.0247
33192007.01.16 10:00modify1773.491.96511.96482.0247
33202007.01.16 10:03s/l1773.491.96481.96482.0247-10.478711.35
33212007.01.16 10:03buy1783.481.96511.96272.0247
33222007.01.16 10:03modify1783.481.96511.96282.0247
33232007.01.16 10:04modify1783.481.96511.96292.0247
33242007.01.16 10:09s/l1783.481.96291.96292.0247-76.568634.79
33252007.01.16 10:09buy1793.451.96311.96072.0227
33262007.01.16 10:09modify1793.451.96311.96082.0227
33272007.01.16 10:09modify1793.451.96311.96092.0227
33282007.01.16 10:09modify1793.451.96311.96102.0227
33292007.01.16 10:10modify1793.451.96311.96112.0227
33302007.01.16 10:11modify1793.451.96311.96122.0227
33312007.01.16 10:11modify1793.451.96311.96132.0227
33322007.01.16 10:11modify1793.451.96311.96142.0227
33332007.01.16 10:11modify1793.451.96311.96152.0227
33342007.01.16 10:11modify1793.451.96311.96162.0227
33352007.01.16 10:11modify1793.451.96311.96172.0227
33362007.01.16 10:13modify1793.451.96311.96182.0227
33372007.01.16 10:13modify1793.451.96311.96192.0227
33382007.01.16 10:13modify1793.451.96311.96202.0227
33392007.01.16 10:14modify1793.451.96311.96212.0227
33402007.01.16 10:16modify1793.451.96311.96232.0227
33412007.01.16 10:16modify1793.451.96311.96242.0227
33422007.01.16 10:16modify1793.451.96311.96262.0227
33432007.01.16 10:18modify1793.451.96311.96272.0227
33442007.01.16 10:20modify1793.451.96311.96282.0227
33452007.01.16 10:20modify1793.451.96311.96292.0227
33462007.01.16 10:20modify1793.451.96311.96302.0227
33472007.01.16 10:20modify1793.451.96311.96312.0227
33482007.01.16 10:21modify1793.451.96311.96322.0227
33492007.01.16 10:21modify1793.451.96311.96332.0227
33502007.01.16 10:21modify1793.451.96311.96342.0227
33512007.01.16 10:21modify1793.451.96311.96352.0227
33522007.01.16 10:21modify1793.451.96311.96362.0227
33532007.01.16 10:21modify1793.451.96311.96372.0227
33542007.01.16 10:21modify1793.451.96311.96382.0227
33552007.01.16 10:21modify1793.451.96311.96392.0227
33562007.01.16 10:22modify1793.451.96311.96402.0227
33572007.01.16 10:22modify1793.451.96311.96452.0227
33582007.01.16 11:01modify1793.451.96311.96462.0227
33592007.01.16 11:08modify1793.451.96311.96482.0227
33602007.01.16 11:09modify1793.451.96311.96492.0227
33612007.01.16 11:22modify1793.451.96311.96502.0227
33622007.01.16 11:22modify1793.451.96311.96512.0227
33632007.01.16 11:22modify1793.451.96311.96522.0227
33642007.01.16 11:23modify1793.451.96311.96532.0227
33652007.01.16 11:23modify1793.451.96311.96542.0227
33662007.01.16 11:23modify1793.451.96311.96552.0227
33672007.01.16 11:24modify1793.451.96311.96562.0227
33682007.01.16 11:24modify1793.451.96311.96572.0227
33692007.01.16 11:24modify1793.451.96311.96582.0227
33702007.01.16 11:24modify1793.451.96311.96592.0227
33712007.01.16 11:24modify1793.451.96311.96602.0227
33722007.01.16 11:25modify1793.451.96311.96622.0227
33732007.01.16 12:40s/l1793.451.96621.96622.0227106.958741.74
33742007.01.16 12:40buy1803.501.96661.96422.0262
33752007.01.16 12:41modify1803.501.96661.96432.0262
33762007.01.16 12:41modify1803.501.96661.96452.0262
33772007.01.16 12:42modify1803.501.96661.96462.0262
33782007.01.16 12:42modify1803.501.96661.96472.0262
33792007.01.16 12:44modify1803.501.96661.96482.0262
33802007.01.16 12:45modify1803.501.96661.96492.0262
33812007.01.16 12:45modify1803.501.96661.96502.0262
33822007.01.16 12:46modify1803.501.96661.96512.0262
33832007.01.16 12:47modify1803.501.96661.96522.0262
33842007.01.16 12:47modify1803.501.96661.96532.0262
33852007.01.16 12:47modify1803.501.96661.96542.0262
33862007.01.16 12:47modify1803.501.96661.96552.0262
33872007.01.16 12:47modify1803.501.96661.96562.0262
33882007.01.16 13:09s/l1803.501.96561.96562.0262-35.008706.74
33892007.01.16 13:09buy1813.481.96601.96362.0256
33902007.01.16 13:09modify1813.481.96601.96372.0256
33912007.01.16 13:31modify1813.481.96601.96382.0256
33922007.01.16 13:32modify1813.481.96601.96412.0256
33932007.01.16 13:32modify1813.481.96601.96422.0256
33942007.01.16 13:33modify1813.481.96601.96432.0256
33952007.01.16 13:33modify1813.481.96601.96442.0256
33962007.01.16 13:33modify1813.481.96601.96452.0256
33972007.01.16 13:33modify1813.481.96601.96462.0256
33982007.01.16 13:34modify1813.481.96601.96472.0256
33992007.01.16 13:34modify1813.481.96601.96482.0256
34002007.01.16 13:35modify1813.481.96601.96492.0256
34012007.01.16 13:54modify1813.481.96601.96512.0256
34022007.01.16 14:07modify1813.481.96601.96522.0256
34032007.01.16 14:07modify1813.481.96601.96532.0256
34042007.01.16 14:07modify1813.481.96601.96542.0256
34052007.01.16 14:20s/l1813.481.96541.96542.0256-20.888685.86
34062007.01.16 14:20buy1823.471.96581.96342.0254
34072007.01.16 14:20modify1823.471.96581.96352.0254
34082007.01.16 14:20modify1823.471.96581.96362.0254
34092007.01.16 14:21modify1823.471.96581.96382.0254
34102007.01.16 14:25s/l1823.471.96381.96382.0254-69.408616.46
34112007.01.16 14:25buy1833.451.96421.96182.0238
34122007.01.16 14:28modify1833.451.96421.96192.0238
34132007.01.16 14:28modify1833.451.96421.96202.0238
34142007.01.16 14:29modify1833.451.96421.96212.0238
34152007.01.16 14:29modify1833.451.96421.96222.0238
34162007.01.16 14:29modify1833.451.96421.96232.0238
34172007.01.16 14:32modify1833.451.96421.96242.0238
34182007.01.16 14:32modify1833.451.96421.96252.0238
34192007.01.16 14:32modify1833.451.96421.96262.0238
34202007.01.16 14:33modify1833.451.96421.96282.0238
34212007.01.16 14:33modify1833.451.96421.96292.0238
34222007.01.16 14:33modify1833.451.96421.96312.0238
34232007.01.16 14:33modify1833.451.96421.96322.0238
34242007.01.16 14:40s/l1833.451.96321.96322.0238-34.508581.96
34252007.01.16 14:40buy1843.431.96361.96122.0232
34262007.01.16 14:40modify1843.431.96361.96132.0232
34272007.01.16 14:40modify1843.431.96361.96142.0232
34282007.01.16 14:40modify1843.431.96361.96152.0232
34292007.01.16 14:40modify1843.431.96361.96162.0232
34302007.01.16 14:46modify1843.431.96361.96172.0232
34312007.01.16 14:48modify1843.431.96361.96182.0232
34322007.01.16 14:49modify1843.431.96361.96192.0232
34332007.01.16 14:49modify1843.431.96361.96202.0232
34342007.01.16 14:52s/l1843.431.96201.96202.0232-54.888527.08
34352007.01.16 14:52buy1853.411.96221.95982.0218
34362007.01.16 14:52modify1853.411.96221.96002.0218
34372007.01.16 14:56modify1853.411.96221.96012.0218
34382007.01.16 15:26s/l1853.411.96011.96012.0218-71.618455.47
34392007.01.16 15:26buy1863.381.96051.95812.0201
34402007.01.16 15:26modify1863.381.96051.95822.0201
34412007.01.16 15:26modify1863.381.96051.95832.0201
34422007.01.16 15:26modify1863.381.96051.95842.0201
34432007.01.16 15:28modify1863.381.96051.95852.0201
34442007.01.16 15:28modify1863.381.96051.95872.0201
34452007.01.16 15:29modify1863.381.96051.95882.0201
34462007.01.16 15:31modify1863.381.96051.95892.0201
34472007.01.16 15:31modify1863.381.96051.95902.0201
34482007.01.16 15:31modify1863.381.96051.95912.0201
34492007.01.16 15:32modify1863.381.96051.95922.0201
34502007.01.16 15:38s/l1863.381.95921.95922.0201-43.948411.53
34512007.01.16 15:38buy1873.361.95961.95722.0192
34522007.01.16 15:38modify1873.361.95961.95732.0192
34532007.01.16 15:39modify1873.361.95961.95742.0192
34542007.01.16 15:40modify1873.361.95961.95752.0192
34552007.01.16 15:41modify1873.361.95961.95762.0192
34562007.01.16 15:41modify1873.361.95961.95782.0192
34572007.01.16 15:41modify1873.361.95961.95792.0192
34582007.01.16 15:41modify1873.361.95961.95802.0192
34592007.01.16 15:41modify1873.361.95961.95822.0192
34602007.01.16 15:41modify1873.361.95961.95842.0192
34612007.01.16 15:41modify1873.361.95961.95852.0192
34622007.01.16 15:42modify1873.361.95961.95862.0192
34632007.01.16 15:44modify1873.361.95961.95882.0192
34642007.01.16 15:44modify1873.361.95961.95892.0192
34652007.01.16 15:44modify1873.361.95961.95902.0192
34662007.01.16 15:44modify1873.361.95961.95912.0192
34672007.01.16 15:44modify1873.361.95961.95922.0192
34682007.01.16 15:45modify1873.361.95961.95942.0192
34692007.01.16 15:45modify1873.361.95961.95952.0192
34702007.01.16 15:50modify1873.361.95961.95972.0192
34712007.01.16 16:08s/l1873.361.95971.95972.01923.368414.89
34722007.01.16 16:08buy1883.371.96011.95772.0197
34732007.01.16 16:08modify1883.371.96011.95782.0197
34742007.01.16 16:08modify1883.371.96011.95792.0197
34752007.01.16 16:08modify1883.371.96011.95802.0197
34762007.01.16 16:08modify1883.371.96011.95812.0197
34772007.01.16 16:11modify1883.371.96011.95832.0197
34782007.01.16 16:12modify1883.371.96011.95842.0197
34792007.01.16 16:12modify1883.371.96011.95852.0197
34802007.01.16 16:12modify1883.371.96011.95862.0197
34812007.01.16 16:13modify1883.371.96011.95872.0197
34822007.01.16 16:15modify1883.371.96011.95882.0197
34832007.01.16 16:16modify1883.371.96011.95892.0197
34842007.01.16 16:16modify1883.371.96011.95902.0197
34852007.01.16 16:16modify1883.371.96011.95912.0197
34862007.01.16 16:18modify1883.371.96011.95922.0197
34872007.01.16 16:18modify1883.371.96011.95932.0197
34882007.01.16 16:21modify1883.371.96011.95942.0197
34892007.01.16 16:22modify1883.371.96011.95952.0197
34902007.01.16 16:23modify1883.371.96011.95962.0197
34912007.01.16 16:23modify1883.371.96011.95972.0197
34922007.01.16 16:23modify1883.371.96011.95982.0197
34932007.01.16 16:23modify1883.371.96011.95992.0197
34942007.01.16 16:23modify1883.371.96011.96002.0197
34952007.01.16 16:23modify1883.371.96011.96012.0197
34962007.01.16 16:28modify1883.371.96011.96022.0197
34972007.01.16 16:28modify1883.371.96011.96032.0197
34982007.01.16 16:28modify1883.371.96011.96062.0197
34992007.01.16 16:28modify1883.371.96011.96092.0197
35002007.01.16 16:29modify1883.371.96011.96102.0197
35012007.01.16 16:29modify1883.371.96011.96112.0197
35022007.01.16 16:29modify1883.371.96011.96122.0197
35032007.01.16 16:29modify1883.371.96011.96132.0197
35042007.01.16 16:29modify1883.371.96011.96142.0197
35052007.01.16 16:29modify1883.371.96011.96152.0197
35062007.01.16 16:33s/l1883.371.96151.96152.019747.188462.07
35072007.01.16 16:33buy1893.381.96191.95952.0215
35082007.01.16 16:33modify1893.381.96191.95962.0215
35092007.01.16 16:34modify1893.381.96191.95972.0215
35102007.01.16 16:50s/l1893.381.95971.95972.0215-74.368387.71
35112007.01.16 16:50buy1903.361.96011.95772.0197
35122007.01.16 16:50modify1903.361.96011.95782.0197
35132007.01.16 16:51modify1903.361.96011.95792.0197
35142007.01.16 16:52modify1903.361.96011.95802.0197
35152007.01.16 16:53modify1903.361.96011.95812.0197
35162007.01.16 16:53modify1903.361.96011.95822.0197
35172007.01.16 16:53modify1903.361.96011.95832.0197
35182007.01.16 16:57modify1903.361.96011.95842.0197
35192007.01.16 17:00close1903.361.96021.95842.01973.368391.07
35202007.01.16 17:00sell1913.361.96021.96261.9006
35212007.01.16 17:00modify1913.361.96021.96231.9006
35222007.01.16 17:01modify1913.361.96021.96221.9006
35232007.01.16 17:02modify1913.361.96021.96211.9006
35242007.01.16 17:03modify1913.361.96021.96201.9006
35252007.01.16 17:03modify1913.361.96021.96191.9006
35262007.01.16 17:04modify1913.361.96021.96181.9006
35272007.01.16 17:07modify1913.361.96021.96161.9006
35282007.01.16 17:08modify1913.361.96021.96151.9006
35292007.01.16 17:36s/l1913.361.96151.96151.9006-43.688347.39
35302007.01.16 17:36sell1923.341.96111.96351.9015
35312007.01.16 17:36modify1923.341.96111.96341.9015
35322007.01.16 18:27modify1923.341.96111.96331.9015
35332007.01.16 18:28modify1923.341.96111.96321.9015
35342007.01.16 18:28modify1923.341.96111.96291.9015
35352007.01.16 18:58modify1923.341.96111.96281.9015
35362007.01.16 18:58modify1923.341.96111.96271.9015
35372007.01.16 22:27modify1923.341.96111.96261.9015
35382007.01.16 22:27modify1923.341.96111.96251.9015
35392007.01.16 22:27modify1923.341.96111.96241.9015
35402007.01.16 22:31modify1923.341.96111.96231.9015
35412007.01.17 05:45s/l1923.341.96231.96231.9015-39.958307.45
35422007.01.17 05:45sell1933.321.96191.96431.9023
35432007.01.17 05:45modify1933.321.96191.96421.9023
35442007.01.17 05:47modify1933.321.96191.96411.9023
35452007.01.17 05:47modify1933.321.96191.96391.9023
35462007.01.17 06:54s/l1933.321.96391.96391.9023-66.408241.05
35472007.01.17 06:54sell1943.301.96351.96591.9039
35482007.01.17 06:54modify1943.301.96351.96571.9039
35492007.01.17 06:57modify1943.301.96351.96561.9039
35502007.01.17 06:59modify1943.301.96351.96551.9039
35512007.01.17 06:59modify1943.301.96351.96541.9039
35522007.01.17 06:59modify1943.301.96351.96531.9039
35532007.01.17 07:00modify1943.301.96351.96521.9039
35542007.01.17 07:00modify1943.301.96351.96511.9039
35552007.01.17 07:03modify1943.301.96351.96501.9039
35562007.01.17 07:03modify1943.301.96351.96481.9039
35572007.01.17 07:03modify1943.301.96351.96471.9039
35582007.01.17 07:03modify1943.301.96351.96461.9039
35592007.01.17 07:03modify1943.301.96351.96451.9039
35602007.01.17 07:03modify1943.301.96351.96421.9039
35612007.01.17 07:29s/l1943.301.96421.96421.9039-23.108217.95
35622007.01.17 07:29sell1953.291.96381.96621.9042
35632007.01.17 07:46modify1953.291.96381.96611.9042
35642007.01.17 07:47modify1953.291.96381.96601.9042
35652007.01.17 07:47modify1953.291.96381.96591.9042
35662007.01.17 08:00close1953.291.96501.96591.9042-39.488178.47
35672007.01.17 08:00buy1963.271.96501.96262.0246
35682007.01.17 08:00modify1963.271.96501.96272.0246
35692007.01.17 08:00modify1963.271.96501.96282.0246
35702007.01.17 08:00modify1963.271.96501.96302.0246
35712007.01.17 08:00modify1963.271.96501.96312.0246
35722007.01.17 08:00modify1963.271.96501.96322.0246
35732007.01.17 08:00modify1963.271.96501.96332.0246
35742007.01.17 08:00modify1963.271.96501.96352.0246
35752007.01.17 08:01modify1963.271.96501.96362.0246
35762007.01.17 08:01modify1963.271.96501.96372.0246
35772007.01.17 08:01modify1963.271.96501.96382.0246
35782007.01.17 08:18modify1963.271.96501.96392.0246
35792007.01.17 08:35modify1963.271.96501.96412.0246
35802007.01.17 08:35modify1963.271.96501.96422.0246
35812007.01.17 08:39modify1963.271.96501.96432.0246
35822007.01.17 08:40modify1963.271.96501.96442.0246
35832007.01.17 08:40modify1963.271.96501.96462.0246
35842007.01.17 08:40modify1963.271.96501.96472.0246
35852007.01.17 09:20modify1963.271.96501.96482.0246
35862007.01.17 09:30s/l1963.271.96481.96482.0246-6.548171.93
35872007.01.17 09:30buy1973.271.96501.96262.0246
35882007.01.17 09:30modify1973.271.96501.96272.0246
35892007.01.17 09:30modify1973.271.96501.96282.0246
35902007.01.17 09:30modify1973.271.96501.96292.0246
35912007.01.17 09:30modify1973.271.96501.96302.0246
35922007.01.17 09:30modify1973.271.96501.96332.0246
35932007.01.17 09:31modify1973.271.96501.96342.0246
35942007.01.17 09:31modify1973.271.96501.96352.0246
35952007.01.17 09:31modify1973.271.96501.96362.0246
35962007.01.17 10:04modify1973.271.96501.96372.0246
35972007.01.17 10:05modify1973.271.96501.96382.0246
35982007.01.17 10:05modify1973.271.96501.96402.0246
35992007.01.17 10:05modify1973.271.96501.96412.0246
36002007.01.17 10:08modify1973.271.96501.96422.0246
36012007.01.17 10:21modify1973.271.96501.96432.0246
36022007.01.17 10:22modify1973.271.96501.96442.0246
36032007.01.17 10:27modify1973.271.96501.96452.0246
36042007.01.17 10:32modify1973.271.96501.96462.0246
36052007.01.17 10:32modify1973.271.96501.96482.0246
36062007.01.17 10:32modify1973.271.96501.96492.0246
36072007.01.17 10:32modify1973.271.96501.96512.0246
36082007.01.17 10:33modify1973.271.96501.96522.0246
36092007.01.17 10:37modify1973.271.96501.96532.0246
36102007.01.17 10:37modify1973.271.96501.96542.0246
36112007.01.17 10:37modify1973.271.96501.96562.0246
36122007.01.17 10:38modify1973.271.96501.96572.0246
36132007.01.17 10:46s/l1973.271.96571.96572.024622.898194.82
36142007.01.17 10:46buy1983.281.96611.96372.0257
36152007.01.17 10:46modify1983.281.96611.96382.0257
36162007.01.17 10:46modify1983.281.96611.96392.0257
36172007.01.17 11:01modify1983.281.96611.96402.0257
36182007.01.17 11:01modify1983.281.96611.96412.0257
36192007.01.17 11:04modify1983.281.96611.96422.0257
36202007.01.17 11:04modify1983.281.96611.96432.0257
36212007.01.17 12:14modify1983.281.96611.96452.0257
36222007.01.17 12:24modify1983.281.96611.96462.0257
36232007.01.17 12:24modify1983.281.96611.96472.0257
36242007.01.17 12:24modify1983.281.96611.96482.0257
36252007.01.17 12:25modify1983.281.96611.96492.0257
36262007.01.17 12:25modify1983.281.96611.96502.0257
36272007.01.17 12:26modify1983.281.96611.96522.0257
36282007.01.17 13:05s/l1983.281.96521.96522.0257-29.528165.30
36292007.01.17 13:05buy1993.271.96551.96312.0251
36302007.01.17 13:05modify1993.271.96551.96322.0251
36312007.01.17 13:05modify1993.271.96551.96332.0251
36322007.01.17 13:17modify1993.271.96551.96342.0251
36332007.01.17 13:17modify1993.271.96551.96352.0251
36342007.01.17 13:18modify1993.271.96551.96362.0251
36352007.01.17 13:18modify1993.271.96551.96372.0251
36362007.01.17 13:18modify1993.271.96551.96382.0251
36372007.01.17 13:19modify1993.271.96551.96392.0251
36382007.01.17 13:19modify1993.271.96551.96432.0251
36392007.01.17 13:20modify1993.271.96551.96442.0251
36402007.01.17 13:21modify1993.271.96551.96452.0251
36412007.01.17 13:21modify1993.271.96551.96462.0251
36422007.01.17 13:21modify1993.271.96551.96472.0251
36432007.01.17 13:21modify1993.271.96551.96492.0251
36442007.01.17 13:21modify1993.271.96551.96502.0251
36452007.01.17 13:22modify1993.271.96551.96512.0251
36462007.01.17 13:24modify1993.271.96551.96522.0251
36472007.01.17 13:24modify1993.271.96551.96532.0251
36482007.01.17 13:30s/l1993.271.96531.96532.0251-6.548158.76
36492007.01.17 13:30buy2003.261.96531.96292.0249
36502007.01.17 13:30modify2003.261.96531.96302.0249
36512007.01.17 13:30modify2003.261.96531.96322.0249
36522007.01.17 13:30modify2003.261.96531.96342.0249
36532007.01.17 13:30modify2003.261.96531.96352.0249
36542007.01.17 13:30modify2003.261.96531.96362.0249
36552007.01.17 13:30modify2003.261.96531.96382.0249
36562007.01.17 13:30modify2003.261.96531.96392.0249
36572007.01.17 13:30modify2003.261.96531.96402.0249
36582007.01.17 13:30modify2003.261.96531.96412.0249
36592007.01.17 13:30modify2003.261.96531.96432.0249
36602007.01.17 13:30modify2003.261.96531.96442.0249
36612007.01.17 13:31s/l2003.261.96441.96442.0249-29.348129.42
36622007.01.17 13:31buy2013.251.96481.96242.0244
36632007.01.17 13:31modify2013.251.96481.96252.0244
36642007.01.17 13:31modify2013.251.96481.96262.0244
36652007.01.17 13:32modify2013.251.96481.96272.0244
36662007.01.17 13:32modify2013.251.96481.96282.0244
36672007.01.17 13:33modify2013.251.96481.96292.0244
36682007.01.17 13:33modify2013.251.96481.96302.0244
36692007.01.17 13:33modify2013.251.96481.96312.0244
36702007.01.17 13:33modify2013.251.96481.96322.0244
36712007.01.17 13:34modify2013.251.96481.96332.0244
36722007.01.17 13:35modify2013.251.96481.96342.0244
36732007.01.17 13:35modify2013.251.96481.96362.0244
36742007.01.17 13:35modify2013.251.96481.96382.0244
36752007.01.17 13:35modify2013.251.96481.96392.0244
36762007.01.17 13:35modify2013.251.96481.96402.0244
36772007.01.17 13:35modify2013.251.96481.96412.0244
36782007.01.17 13:36modify2013.251.96481.96422.0244
36792007.01.17 13:36modify2013.251.96481.96432.0244
36802007.01.17 13:40modify2013.251.96481.96452.0244
36812007.01.17 13:40modify2013.251.96481.96472.0244
36822007.01.17 13:41modify2013.251.96481.96482.0244
36832007.01.17 13:43modify2013.251.96481.96492.0244
36842007.01.17 13:44modify2013.251.96481.96502.0244
36852007.01.17 13:44modify2013.251.96481.96512.0244
36862007.01.17 13:44modify2013.251.96481.96522.0244
36872007.01.17 13:45modify2013.251.96481.96532.0244
36882007.01.17 13:46modify2013.251.96481.96562.0244
36892007.01.17 13:46modify2013.251.96481.96572.0244
36902007.01.17 13:46modify2013.251.96481.96592.0244
36912007.01.17 13:46modify2013.251.96481.96602.0244
36922007.01.17 13:46modify2013.251.96481.96622.0244
36932007.01.17 13:47modify2013.251.96481.96632.0244
36942007.01.17 14:00modify2013.251.96481.96642.0244
36952007.01.17 14:00modify2013.251.96481.96652.0244
36962007.01.17 14:00modify2013.251.96481.96672.0244
36972007.01.17 14:00modify2013.251.96481.96682.0244
36982007.01.17 14:00modify2013.251.96481.96692.0244
36992007.01.17 14:12s/l2013.251.96691.96692.024468.258197.67
37002007.01.17 14:12buy2023.281.96711.96472.0267
37012007.01.17 14:12modify2023.281.96711.96482.0267
37022007.01.17 14:13modify2023.281.96711.96492.0267
37032007.01.17 14:14modify2023.281.96711.96502.0267
37042007.01.17 14:23modify2023.281.96711.96512.0267
37052007.01.17 14:23modify2023.281.96711.96522.0267
37062007.01.17 14:24modify2023.281.96711.96532.0267
37072007.01.17 14:24modify2023.281.96711.96542.0267
37082007.01.17 14:25modify2023.281.96711.96552.0267
37092007.01.17 14:25modify2023.281.96711.96562.0267
37102007.01.17 14:25modify2023.281.96711.96572.0267
37112007.01.17 14:25modify2023.281.96711.96582.0267
37122007.01.17 14:25modify2023.281.96711.96592.0267
37132007.01.17 14:25modify2023.281.96711.96602.0267
37142007.01.17 14:46modify2023.281.96711.96622.0267
37152007.01.17 14:46modify2023.281.96711.96632.0267
37162007.01.17 14:46modify2023.281.96711.96642.0267
37172007.01.17 14:46modify2023.281.96711.96662.0267
37182007.01.17 14:47modify2023.281.96711.96672.0267
37192007.01.17 14:48modify2023.281.96711.96682.0267
37202007.01.17 14:48modify2023.281.96711.96692.0267
37212007.01.17 14:48modify2023.281.96711.96702.0267
37222007.01.17 14:48modify2023.281.96711.96712.0267
37232007.01.17 14:51modify2023.281.96711.96722.0267
37242007.01.17 14:51modify2023.281.96711.96732.0267
37252007.01.17 14:51modify2023.281.96711.96742.0267
37262007.01.17 14:51modify2023.281.96711.96752.0267
37272007.01.17 14:51modify2023.281.96711.96762.0267
37282007.01.17 14:51modify2023.281.96711.96772.0267
37292007.01.17 15:08s/l2023.281.96771.96772.026719.688217.35
37302007.01.17 15:08buy2033.291.96811.96572.0277
37312007.01.17 15:10modify2033.291.96811.96582.0277
37322007.01.17 15:11modify2033.291.96811.96592.0277
37332007.01.17 15:13modify2033.291.96811.96602.0277
37342007.01.17 15:13modify2033.291.96811.96612.0277
37352007.01.17 15:13modify2033.291.96811.96622.0277
37362007.01.17 15:16modify2033.291.96811.96632.0277
37372007.01.17 15:16modify2033.291.96811.96642.0277
37382007.01.17 15:16modify2033.291.96811.96662.0277
37392007.01.17 15:17modify2033.291.96811.96672.0277
37402007.01.17 15:17modify2033.291.96811.96682.0277
37412007.01.17 15:17modify2033.291.96811.96702.0277
37422007.01.17 15:18modify2033.291.96811.96712.0277
37432007.01.17 15:20modify2033.291.96811.96732.0277
37442007.01.17 15:20modify2033.291.96811.96742.0277
37452007.01.17 15:22modify2033.291.96811.96752.0277
37462007.01.17 15:23modify2033.291.96811.96762.0277
37472007.01.17 15:23modify2033.291.96811.96782.0277
37482007.01.17 15:31modify2033.291.96811.96792.0277
37492007.01.17 15:31modify2033.291.96811.96812.0277
37502007.01.17 15:31modify2033.291.96811.96822.0277
37512007.01.17 15:31modify2033.291.96811.96842.0277
37522007.01.17 15:31modify2033.291.96811.96862.0277
37532007.01.17 15:31modify2033.291.96811.96882.0277
37542007.01.17 15:31modify2033.291.96811.96902.0277
37552007.01.17 15:32modify2033.291.96811.96912.0277
37562007.01.17 15:32modify2033.291.96811.96922.0277
37572007.01.17 15:32modify2033.291.96811.96932.0277
37582007.01.17 15:37s/l2033.291.96931.96932.027739.488256.83
37592007.01.17 15:37buy2043.301.96971.96732.0293
37602007.01.17 15:37modify2043.301.96971.96742.0293
37612007.01.17 15:37modify2043.301.96971.96752.0293
37622007.01.17 15:37modify2043.301.96971.96772.0293
37632007.01.17 15:38modify2043.301.96971.96782.0293
37642007.01.17 15:43modify2043.301.96971.96792.0293
37652007.01.17 15:43modify2043.301.96971.96802.0293
37662007.01.17 15:44modify2043.301.96971.96812.0293
37672007.01.17 15:44modify2043.301.96971.96832.0293
37682007.01.17 15:44modify2043.301.96971.96842.0293
37692007.01.17 15:44modify2043.301.96971.96852.0293
37702007.01.17 15:47modify2043.301.96971.96862.0293
37712007.01.17 15:48modify2043.301.96971.96892.0293
37722007.01.17 15:52modify2043.301.96971.96902.0293
37732007.01.17 15:52modify2043.301.96971.96912.0293
37742007.01.17 15:52modify2043.301.96971.96922.0293
37752007.01.17 15:53modify2043.301.96971.96942.0293
37762007.01.17 15:53modify2043.301.96971.96952.0293
37772007.01.17 15:53modify2043.301.96971.96972.0293
37782007.01.17 16:18s/l2043.301.96971.96972.02930.008256.83
37792007.01.17 16:18buy2053.301.97011.96772.0297
37802007.01.17 16:18modify2053.301.97011.96782.0297
37812007.01.17 16:20modify2053.301.97011.96792.0297
37822007.01.17 16:20modify2053.301.97011.96812.0297
37832007.01.17 16:20modify2053.301.97011.96822.0297
37842007.01.17 16:29modify2053.301.97011.96842.0297
37852007.01.17 16:29modify2053.301.97011.96862.0297
37862007.01.17 16:29modify2053.301.97011.96882.0297
37872007.01.17 16:50modify2053.301.97011.96892.0297
37882007.01.17 16:50modify2053.301.97011.96902.0297
37892007.01.17 16:50modify2053.301.97011.96912.0297
37902007.01.17 16:50modify2053.301.97011.96922.0297
37912007.01.17 16:50modify2053.301.97011.96932.0297
37922007.01.17 16:51modify2053.301.97011.96942.0297
37932007.01.17 16:52modify2053.301.97011.96952.0297
37942007.01.17 16:52modify2053.301.97011.96962.0297
37952007.01.17 16:53modify2053.301.97011.96972.0297
37962007.01.17 16:55modify2053.301.97011.96982.0297
37972007.01.17 16:55modify2053.301.97011.96992.0297
37982007.01.17 16:55modify2053.301.97011.97002.0297
37992007.01.17 16:56modify2053.301.97011.97022.0297
38002007.01.17 17:42modify2053.301.97011.97032.0297
38012007.01.17 17:50modify2053.301.97011.97042.0297
38022007.01.17 19:07s/l2053.301.97041.97042.02979.908266.73
38032007.01.17 19:07buy2063.311.97061.96822.0302
38042007.01.17 19:07modify2063.311.97061.96832.0302
38052007.01.17 19:07modify2063.311.97061.96842.0302
38062007.01.17 19:07modify2063.311.97061.96852.0302
38072007.01.17 19:07modify2063.311.97061.96862.0302
38082007.01.17 19:07modify2063.311.97061.96872.0302
38092007.01.17 19:08modify2063.311.97061.96882.0302
38102007.01.17 19:25s/l2063.311.96881.96882.0302-59.588207.15
38112007.01.17 19:25buy2073.281.96911.96672.0287
38122007.01.17 19:36modify2073.281.96911.96682.0287
38132007.01.17 19:37modify2073.281.96911.96702.0287
38142007.01.17 19:37modify2073.281.96911.96712.0287
38152007.01.17 19:38modify2073.281.96911.96722.0287
38162007.01.17 19:39modify2073.281.96911.96732.0287
38172007.01.17 19:39modify2073.281.96911.96742.0287
38182007.01.17 19:39modify2073.281.96911.96752.0287
38192007.01.17 19:40modify2073.281.96911.96762.0287
38202007.01.17 20:54modify2073.281.96911.96772.0287
38212007.01.17 20:57modify2073.281.96911.96782.0287
38222007.01.17 20:57modify2073.281.96911.96792.0287
38232007.01.17 21:04modify2073.281.96911.96802.0287
38242007.01.17 21:35modify2073.281.96911.96812.0287
38252007.01.17 22:32modify2073.281.96911.96842.0287
38262007.01.17 22:33modify2073.281.96911.96852.0287
38272007.01.17 22:35modify2073.281.96911.96862.0287
38282007.01.17 22:35modify2073.281.96911.96872.0287
38292007.01.17 22:35modify2073.281.96911.96882.0287
38302007.01.18 01:16modify2073.281.96911.96892.0287
38312007.01.18 01:16modify2073.281.96911.96902.0287
38322007.01.18 01:17modify2073.281.96911.96912.0287
38332007.01.18 01:17modify2073.281.96911.96922.0287
38342007.01.18 01:17modify2073.281.96911.96932.0287
38352007.01.18 01:44modify2073.281.96911.96942.0287
38362007.01.18 01:44modify2073.281.96911.96982.0287
38372007.01.18 02:04modify2073.281.96911.96992.0287
38382007.01.18 02:08modify2073.281.96911.97002.0287
38392007.01.18 02:09modify2073.281.96911.97012.0287
38402007.01.18 02:09modify2073.281.96911.97022.0287
38412007.01.18 02:09modify2073.281.96911.97032.0287
38422007.01.18 02:09modify2073.281.96911.97042.0287
38432007.01.18 02:09modify2073.281.96911.97052.0287
38442007.01.18 02:09modify2073.281.96911.97062.0287
38452007.01.18 02:09modify2073.281.96911.97072.0287
38462007.01.18 02:23modify2073.281.96911.97082.0287
38472007.01.18 02:23modify2073.281.96911.97092.0287
38482007.01.18 02:23modify2073.281.96911.97112.0287
38492007.01.18 02:23modify2073.281.96911.97122.0287
38502007.01.18 02:23modify2073.281.96911.97132.0287
38512007.01.18 03:13modify2073.281.96911.97142.0287
38522007.01.18 03:28modify2073.281.96911.97152.0287
38532007.01.18 03:28modify2073.281.96911.97162.0287
38542007.01.18 03:28modify2073.281.96911.97172.0287
38552007.01.18 03:28modify2073.281.96911.97182.0287
38562007.01.18 04:00modify2073.281.96911.97192.0287
38572007.01.18 04:01modify2073.281.96911.97202.0287
38582007.01.18 04:01modify2073.281.96911.97212.0287
38592007.01.18 04:11s/l2073.281.97211.97212.028797.278304.42
38602007.01.18 04:11buy2083.321.97251.97012.0321
38612007.01.18 04:11modify2083.321.97251.97022.0321
38622007.01.18 04:13modify2083.321.97251.97032.0321
38632007.01.18 04:17modify2083.321.97251.97042.0321
38642007.01.18 04:18modify2083.321.97251.97052.0321
38652007.01.18 04:18modify2083.321.97251.97062.0321
38662007.01.18 04:19modify2083.321.97251.97082.0321
38672007.01.18 04:19modify2083.321.97251.97092.0321
38682007.01.18 04:19modify2083.321.97251.97102.0321
38692007.01.18 04:19modify2083.321.97251.97122.0321
38702007.01.18 04:21modify2083.321.97251.97132.0321
38712007.01.18 04:23modify2083.321.97251.97142.0321
38722007.01.18 04:24modify2083.321.97251.97152.0321
38732007.01.18 04:26modify2083.321.97251.97172.0321
38742007.01.18 04:26modify2083.321.97251.97182.0321
38752007.01.18 04:28modify2083.321.97251.97202.0321
38762007.01.18 04:45s/l2083.321.97201.97202.0321-16.608287.82
38772007.01.18 04:45buy2093.321.97241.97002.0320
38782007.01.18 04:45modify2093.321.97241.97012.0320
38792007.01.18 04:45modify2093.321.97241.97022.0320
38802007.01.18 04:45modify2093.321.97241.97032.0320
38812007.01.18 04:46modify2093.321.97241.97042.0320
38822007.01.18 04:47modify2093.321.97241.97052.0320
38832007.01.18 04:49modify2093.321.97241.97062.0320
38842007.01.18 04:50modify2093.321.97241.97072.0320
38852007.01.18 04:52modify2093.321.97241.97082.0320
38862007.01.18 04:57modify2093.321.97241.97102.0320
38872007.01.18 04:57modify2093.321.97241.97112.0320
38882007.01.18 04:59modify2093.321.97241.97122.0320
38892007.01.18 05:05modify2093.321.97241.97132.0320
38902007.01.18 05:07modify2093.321.97241.97142.0320
38912007.01.18 05:07modify2093.321.97241.97152.0320
38922007.01.18 05:07modify2093.321.97241.97172.0320
38932007.01.18 05:07modify2093.321.97241.97182.0320
38942007.01.18 06:03s/l2093.321.97181.97182.0320-19.928267.90
38952007.01.18 06:03buy2103.311.97221.96982.0318
38962007.01.18 06:03modify2103.311.97221.96992.0318
38972007.01.18 06:06modify2103.311.97221.97002.0318
38982007.01.18 06:06modify2103.311.97221.97012.0318
38992007.01.18 06:06modify2103.311.97221.97022.0318
39002007.01.18 06:15modify2103.311.97221.97042.0318
39012007.01.18 06:15modify2103.311.97221.97052.0318
39022007.01.18 06:15modify2103.311.97221.97062.0318
39032007.01.18 06:22modify2103.311.97221.97072.0318
39042007.01.18 06:22modify2103.311.97221.97082.0318
39052007.01.18 06:23modify2103.311.97221.97092.0318
39062007.01.18 06:23modify2103.311.97221.97102.0318
39072007.01.18 06:23modify2103.311.97221.97122.0318
39082007.01.18 06:24modify2103.311.97221.97132.0318
39092007.01.18 06:25modify2103.311.97221.97142.0318
39102007.01.18 06:34modify2103.311.97221.97152.0318
39112007.01.18 06:34modify2103.311.97221.97162.0318
39122007.01.18 06:34modify2103.311.97221.97172.0318
39132007.01.18 07:22modify2103.311.97221.97182.0318
39142007.01.18 07:22modify2103.311.97221.97192.0318
39152007.01.18 07:23modify2103.311.97221.97202.0318
39162007.01.18 07:23modify2103.311.97221.97222.0318
39172007.01.18 07:25modify2103.311.97221.97242.0318
39182007.01.18 07:31modify2103.311.97221.97252.0318
39192007.01.18 07:32modify2103.311.97221.97262.0318
39202007.01.18 07:32modify2103.311.97221.97272.0318
39212007.01.18 07:32modify2103.311.97221.97282.0318
39222007.01.18 07:32modify2103.311.97221.97292.0318
39232007.01.18 07:32modify2103.311.97221.97302.0318
39242007.01.18 07:32modify2103.311.97221.97312.0318
39252007.01.18 07:33modify2103.311.97221.97322.0318
39262007.01.18 08:04modify2103.311.97221.97342.0318
39272007.01.18 08:04modify2103.311.97221.97352.0318
39282007.01.18 08:04modify2103.311.97221.97382.0318
39292007.01.18 08:04modify2103.311.97221.97402.0318
39302007.01.18 08:04modify2103.311.97221.97422.0318
39312007.01.18 08:05modify2103.311.97221.97432.0318
39322007.01.18 08:07modify2103.311.97221.97442.0318
39332007.01.18 08:07modify2103.311.97221.97452.0318
39342007.01.18 08:07modify2103.311.97221.97462.0318
39352007.01.18 08:07modify2103.311.97221.97482.0318
39362007.01.18 08:07modify2103.311.97221.97492.0318
39372007.01.18 08:07modify2103.311.97221.97502.0318
39382007.01.18 08:07modify2103.311.97221.97512.0318
39392007.01.18 08:07modify2103.311.97221.97522.0318
39402007.01.18 08:08modify2103.311.97221.97532.0318
39412007.01.18 08:20modify2103.311.97221.97542.0318
39422007.01.18 08:20modify2103.311.97221.97552.0318
39432007.01.18 08:20modify2103.311.97221.97572.0318
39442007.01.18 08:24modify2103.311.97221.97582.0318
39452007.01.18 08:25modify2103.311.97221.97592.0318
39462007.01.18 08:46s/l2103.311.97591.97592.0318122.478390.37
39472007.01.18 08:46buy2113.361.97631.97392.0359
39482007.01.18 08:46modify2113.361.97631.97402.0359
39492007.01.18 08:48modify2113.361.97631.97412.0359
39502007.01.18 08:52modify2113.361.97631.97422.0359
39512007.01.18 08:58modify2113.361.97631.97452.0359
39522007.01.18 08:58modify2113.361.97631.97462.0359
39532007.01.18 08:58modify2113.361.97631.97482.0359
39542007.01.18 09:06s/l2113.361.97481.97482.0359-50.408339.97
39552007.01.18 09:06buy2123.341.97521.97282.0348
39562007.01.18 09:06modify2123.341.97521.97292.0348
39572007.01.18 09:07modify2123.341.97521.97302.0348
39582007.01.18 09:07modify2123.341.97521.97312.0348
39592007.01.18 09:07modify2123.341.97521.97322.0348
39602007.01.18 09:07modify2123.341.97521.97332.0348
39612007.01.18 09:07modify2123.341.97521.97342.0348
39622007.01.18 09:08modify2123.341.97521.97352.0348
39632007.01.18 09:15s/l2123.341.97351.97352.0348-56.788283.19
39642007.01.18 09:15buy2133.311.97381.97142.0334
39652007.01.18 09:15modify2133.311.97381.97152.0334
39662007.01.18 09:15modify2133.311.97381.97162.0334
39672007.01.18 09:27modify2133.311.97381.97172.0334
39682007.01.18 09:27modify2133.311.97381.97182.0334
39692007.01.18 09:30modify2133.311.97381.97192.0334
39702007.01.18 09:34modify2133.311.97381.97202.0334
39712007.01.18 09:36modify2133.311.97381.97212.0334
39722007.01.18 09:36modify2133.311.97381.97222.0334
39732007.01.18 09:59s/l2133.311.97221.97222.0334-52.968230.23
39742007.01.18 09:59buy2143.291.97261.97022.0322
39752007.01.18 09:59modify2143.291.97261.97032.0322
39762007.01.18 10:00modify2143.291.97261.97042.0322
39772007.01.18 10:03modify2143.291.97261.97052.0322
39782007.01.18 10:06modify2143.291.97261.97062.0322
39792007.01.18 10:06modify2143.291.97261.97072.0322
39802007.01.18 10:07modify2143.291.97261.97082.0322
39812007.01.18 10:13s/l2143.291.97081.97082.0322-59.228171.01
39822007.01.18 10:13buy2153.271.97111.96872.0307
39832007.01.18 10:13modify2153.271.97111.96882.0307
39842007.01.18 10:13modify2153.271.97111.96892.0307
39852007.01.18 10:13modify2153.271.97111.96912.0307
39862007.01.18 10:18modify2153.271.97111.96922.0307
39872007.01.18 10:18modify2153.271.97111.96932.0307
39882007.01.18 10:19modify2153.271.97111.96942.0307
39892007.01.18 10:19modify2153.271.97111.96952.0307
39902007.01.18 10:19modify2153.271.97111.96962.0307
39912007.01.18 10:19modify2153.271.97111.96972.0307
39922007.01.18 10:20modify2153.271.97111.96982.0307
39932007.01.18 10:20modify2153.271.97111.96992.0307
39942007.01.18 10:35modify2153.271.97111.97012.0307
39952007.01.18 10:36modify2153.271.97111.97022.0307
39962007.01.18 10:36modify2153.271.97111.97042.0307
39972007.01.18 10:44modify2153.271.97111.97052.0307
39982007.01.18 10:45modify2153.271.97111.97072.0307
39992007.01.18 10:48modify2153.271.97111.97082.0307
40002007.01.18 10:51modify2153.271.97111.97092.0307
40012007.01.18 10:51modify2153.271.97111.97112.0307
40022007.01.18 11:19s/l2153.271.97111.97112.03070.008171.01
40032007.01.18 11:19buy2163.271.97131.96892.0309
40042007.01.18 11:19modify2163.271.97131.96902.0309
40052007.01.18 11:20modify2163.271.97131.96912.0309
40062007.01.18 11:21modify2163.271.97131.96922.0309
40072007.01.18 11:21modify2163.271.97131.96932.0309
40082007.01.18 11:21modify2163.271.97131.96942.0309
40092007.01.18 11:23modify2163.271.97131.96952.0309
40102007.01.18 11:24modify2163.271.97131.96962.0309
40112007.01.18 11:29modify2163.271.97131.96972.0309
40122007.01.18 11:30modify2163.271.97131.96982.0309
40132007.01.18 11:30modify2163.271.97131.96992.0309
40142007.01.18 11:39modify2163.271.97131.97002.0309
40152007.01.18 11:51modify2163.271.97131.97012.0309
40162007.01.18 11:51modify2163.271.97131.97022.0309
40172007.01.18 11:56modify2163.271.97131.97042.0309
40182007.01.18 12:04s/l2163.271.97041.97042.0309-29.438141.58
40192007.01.18 12:04buy2173.261.97071.96832.0303
40202007.01.18 12:04modify2173.261.97071.96842.0303
40212007.01.18 12:04modify2173.261.97071.96852.0303
40222007.01.18 12:04modify2173.261.97071.96892.0303
40232007.01.18 12:05modify2173.261.97071.96902.0303
40242007.01.18 12:25s/l2173.261.96901.96902.0303-55.428086.16
40252007.01.18 12:25buy2183.231.96931.96692.0289
40262007.01.18 12:25modify2183.231.96931.96702.0289
40272007.01.18 12:35modify2183.231.96931.96712.0289
40282007.01.18 12:35modify2183.231.96931.96722.0289
40292007.01.18 12:36modify2183.231.96931.96732.0289
40302007.01.18 13:00close2183.231.96831.96732.0289-32.308053.86
40312007.01.18 13:00sell2193.221.96831.97071.9087
40322007.01.18 13:00modify2193.221.96831.97061.9087
40332007.01.18 13:10modify2193.221.96831.97041.9087
40342007.01.18 13:11modify2193.221.96831.97031.9087
40352007.01.18 13:11modify2193.221.96831.97021.9087
40362007.01.18 13:29modify2193.221.96831.97011.9087
40372007.01.18 13:30modify2193.221.96831.97001.9087
40382007.01.18 13:30modify2193.221.96831.96991.9087
40392007.01.18 13:30modify2193.221.96831.96981.9087
40402007.01.18 13:30modify2193.221.96831.96961.9087
40412007.01.18 13:30modify2193.221.96831.96951.9087
40422007.01.18 13:30modify2193.221.96831.96941.9087
40432007.01.18 13:30modify2193.221.96831.96931.9087
40442007.01.18 13:30modify2193.221.96831.96911.9087
40452007.01.18 13:30modify2193.221.96831.96901.9087
40462007.01.18 13:30modify2193.221.96831.96881.9087
40472007.01.18 13:30modify2193.221.96831.96871.9087
40482007.01.18 13:30modify2193.221.96831.96851.9087
40492007.01.18 13:30modify2193.221.96831.96831.9087
40502007.01.18 13:31modify2193.221.96831.96811.9087
40512007.01.18 13:33modify2193.221.96831.96791.9087
40522007.01.18 13:33modify2193.221.96831.96761.9087
40532007.01.18 13:34modify2193.221.96831.96751.9087
40542007.01.18 13:34modify2193.221.96831.96721.9087
40552007.01.18 13:35modify2193.221.96831.96711.9087
40562007.01.18 13:35modify2193.221.96831.96701.9087
40572007.01.18 13:35modify2193.221.96831.96691.9087
40582007.01.18 13:35modify2193.221.96831.96681.9087
40592007.01.18 13:35modify2193.221.96831.96671.9087
40602007.01.18 13:35modify2193.221.96831.96661.9087
40612007.01.18 13:35modify2193.221.96831.96641.9087
40622007.01.18 13:35modify2193.221.96831.96631.9087
40632007.01.18 13:36modify2193.221.96831.96621.9087
40642007.01.18 13:36modify2193.221.96831.96601.9087
40652007.01.18 13:37modify2193.221.96831.96591.9087
40662007.01.18 13:39s/l2193.221.96591.96591.908777.288131.14
40672007.01.18 13:39sell2203.251.96551.96791.9059
40682007.01.18 13:39modify2203.251.96551.96781.9059
40692007.01.18 13:40modify2203.251.96551.96771.9059
40702007.01.18 13:40modify2203.251.96551.96761.9059
40712007.01.18 13:40modify2203.251.96551.96751.9059
40722007.01.18 13:40modify2203.251.96551.96741.9059
40732007.01.18 13:40modify2203.251.96551.96721.9059
40742007.01.18 13:59s/l2203.251.96721.96721.9059-55.258075.89
40752007.01.18 13:59sell2213.231.96681.96921.9072
40762007.01.18 13:59modify2213.231.96681.96911.9072
40772007.01.18 14:04modify2213.231.96681.96901.9072
40782007.01.18 14:21s/l2213.231.96901.96901.9072-71.068004.83
40792007.01.18 14:21sell2223.201.96861.97101.9090
40802007.01.18 14:21modify2223.201.96861.97091.9090
40812007.01.18 14:25s/l2223.201.97091.97091.9090-73.607931.23
40822007.01.18 14:25sell2233.171.97051.97291.9109
40832007.01.18 14:33s/l2233.171.97291.97291.9109-76.087855.15
40842007.01.18 14:33sell2243.141.97251.97491.9129
40852007.01.18 14:33modify2243.141.97251.97481.9129
40862007.01.18 14:33modify2243.141.97251.97471.9129
40872007.01.18 14:33modify2243.141.97251.97461.9129
40882007.01.18 14:38modify2243.141.97251.97451.9129
40892007.01.18 14:38modify2243.141.97251.97431.9129
40902007.01.18 14:39modify2243.141.97251.97421.9129
40912007.01.18 14:39modify2243.141.97251.97401.9129
40922007.01.18 14:39modify2243.141.97251.97381.9129
40932007.01.18 14:39modify2243.141.97251.97371.9129
40942007.01.18 14:39modify2243.141.97251.97341.9129
40952007.01.18 14:44modify2243.141.97251.97331.9129
40962007.01.18 14:44modify2243.141.97251.97291.9129
40972007.01.18 14:45modify2243.141.97251.97281.9129
40982007.01.18 14:45modify2243.141.97251.97261.9129
40992007.01.18 14:54modify2243.141.97251.97251.9129
41002007.01.18 14:54modify2243.141.97251.97231.9129
41012007.01.18 14:54modify2243.141.97251.97181.9129
41022007.01.18 14:54modify2243.141.97251.97171.9129
41032007.01.18 14:54modify2243.141.97251.97131.9129
41042007.01.18 15:14s/l2243.141.97131.97131.912937.687892.83
41052007.01.18 15:14sell2253.161.97091.97331.9113
41062007.01.18 15:14modify2253.161.97091.97321.9113
41072007.01.18 15:17s/l2253.161.97321.97321.9113-72.687820.15
41082007.01.18 15:17sell2263.131.97281.97521.9132
41092007.01.18 15:18modify2263.131.97281.97511.9132
41102007.01.18 15:19modify2263.131.97281.97501.9132
41112007.01.18 15:21modify2263.131.97281.97491.9132
41122007.01.18 15:22modify2263.131.97281.97261.9132
41132007.01.18 15:22s/l2263.131.97261.97261.91326.267826.41
41142007.01.18 15:22sell2273.131.97221.97461.9126
41152007.01.18 15:22modify2273.131.97221.97451.9126
41162007.01.18 15:22modify2273.131.97221.97441.9126
41172007.01.18 15:30modify2273.131.97221.97431.9126
41182007.01.18 15:30modify2273.131.97221.97421.9126
41192007.01.18 15:30modify2273.131.97221.97391.9126
41202007.01.18 15:31modify2273.131.97221.97381.9126
41212007.01.18 15:31modify2273.131.97221.97361.9126
41222007.01.18 15:34modify2273.131.97221.97351.9126
41232007.01.18 15:35modify2273.131.97221.97341.9126
41242007.01.18 15:52s/l2273.131.97341.97341.9126-37.567788.85
41252007.01.18 15:52sell2283.121.97301.97541.9134
41262007.01.18 15:52modify2283.121.97301.97531.9134
41272007.01.18 15:53modify2283.121.97301.97521.9134
41282007.01.18 15:53modify2283.121.97301.97511.9134
41292007.01.18 15:57modify2283.121.97301.97491.9134
41302007.01.18 15:58modify2283.121.97301.97481.9134
41312007.01.18 15:59modify2283.121.97301.97471.9134
41322007.01.18 15:59modify2283.121.97301.97461.9134
41332007.01.18 15:59modify2283.121.97301.97451.9134
41342007.01.18 15:59modify2283.121.97301.97431.9134
41352007.01.18 16:16modify2283.121.97301.97421.9134
41362007.01.18 16:46modify2283.121.97301.97411.9134
41372007.01.18 16:46modify2283.121.97301.97401.9134
41382007.01.18 16:46modify2283.121.97301.97381.9134
41392007.01.18 16:46modify2283.121.97301.97371.9134
41402007.01.18 16:46modify2283.121.97301.97351.9134
41412007.01.18 16:57modify2283.121.97301.97341.9134
41422007.01.18 16:57modify2283.121.97301.97321.9134
41432007.01.18 16:57modify2283.121.97301.97301.9134
41442007.01.18 16:58modify2283.121.97301.97291.9134
41452007.01.18 16:58modify2283.121.97301.97271.9134
41462007.01.18 17:03s/l2283.121.97271.97271.91349.367798.21
41472007.01.18 17:03sell2293.121.97241.97481.9128
41482007.01.18 17:03modify2293.121.97241.97471.9128
41492007.01.18 17:03modify2293.121.97241.97461.9128
41502007.01.18 17:03modify2293.121.97241.97451.9128
41512007.01.18 17:05modify2293.121.97241.97441.9128
41522007.01.18 17:13modify2293.121.97241.97431.9128
41532007.01.18 17:15modify2293.121.97241.97421.9128
41542007.01.18 17:35modify2293.121.97241.97401.9128
41552007.01.18 18:20modify2293.121.97241.97391.9128
41562007.01.18 18:23modify2293.121.97241.97381.9128
41572007.01.18 18:29modify2293.121.97241.97371.9128
41582007.01.18 18:29modify2293.121.97241.97361.9128
41592007.01.18 18:34modify2293.121.97241.97351.9128
41602007.01.18 18:34modify2293.121.97241.97341.9128
41612007.01.18 18:35modify2293.121.97241.97331.9128
41622007.01.18 18:46modify2293.121.97241.97321.9128
41632007.01.18 19:25s/l2293.121.97321.97321.9128-24.967773.25
41642007.01.18 19:25sell2303.111.97281.97521.9132
41652007.01.18 20:00close2303.111.97361.97521.9132-24.887748.37
41662007.01.18 20:00buy2313.101.97361.97122.0332
41672007.01.18 20:00modify2313.101.97361.97132.0332
41682007.01.18 20:03modify2313.101.97361.97142.0332
41692007.01.18 20:03modify2313.101.97361.97152.0332
41702007.01.18 20:03modify2313.101.97361.97162.0332
41712007.01.18 20:04modify2313.101.97361.97172.0332
41722007.01.18 20:04modify2313.101.97361.97182.0332
41732007.01.18 20:05modify2313.101.97361.97192.0332
41742007.01.18 20:12modify2313.101.97361.97202.0332
41752007.01.18 20:12modify2313.101.97361.97212.0332
41762007.01.18 20:14modify2313.101.97361.97222.0332
41772007.01.18 20:15modify2313.101.97361.97232.0332
41782007.01.18 20:15modify2313.101.97361.97242.0332
41792007.01.18 20:23modify2313.101.97361.97252.0332
41802007.01.18 20:23modify2313.101.97361.97262.0332
41812007.01.18 20:25modify2313.101.97361.97282.0332
41822007.01.18 21:33modify2313.101.97361.97292.0332
41832007.01.19 02:04modify2313.101.97361.97302.0332
41842007.01.19 02:04modify2313.101.97361.97312.0332
41852007.01.19 02:04modify2313.101.97361.97322.0332
41862007.01.19 02:05modify2313.101.97361.97342.0332
41872007.01.19 02:05modify2313.101.97361.97352.0332
41882007.01.19 02:05modify2313.101.97361.97362.0332
41892007.01.19 02:05modify2313.101.97361.97382.0332
41902007.01.19 02:06modify2313.101.97361.97392.0332
41912007.01.19 02:06modify2313.101.97361.97402.0332
41922007.01.19 02:07modify2313.101.97361.97412.0332
41932007.01.19 02:10modify2313.101.97361.97432.0332
41942007.01.19 04:04modify2313.101.97361.97442.0332
41952007.01.19 05:02modify2313.101.97361.97452.0332
41962007.01.19 06:09s/l2313.101.97451.97452.033227.547775.91
41972007.01.19 06:09buy2323.111.97491.97252.0345
41982007.01.19 06:09modify2323.111.97491.97262.0345
41992007.01.19 06:09modify2323.111.97491.97272.0345
42002007.01.19 06:09modify2323.111.97491.97282.0345
42012007.01.19 06:10modify2323.111.97491.97292.0345
42022007.01.19 06:27modify2323.111.97491.97312.0345
42032007.01.19 06:27modify2323.111.97491.97322.0345
42042007.01.19 06:28modify2323.111.97491.97332.0345
42052007.01.19 06:28modify2323.111.97491.97352.0345
42062007.01.19 06:28modify2323.111.97491.97362.0345
42072007.01.19 06:28modify2323.111.97491.97382.0345
42082007.01.19 06:28modify2323.111.97491.97402.0345
42092007.01.19 06:29modify2323.111.97491.97412.0345
42102007.01.19 06:30modify2323.111.97491.97422.0345
42112007.01.19 06:30modify2323.111.97491.97432.0345
42122007.01.19 06:32modify2323.111.97491.97442.0345
42132007.01.19 07:13s/l2323.111.97441.97442.0345-15.557760.36
42142007.01.19 07:13buy2333.101.97481.97242.0344
42152007.01.19 07:13modify2333.101.97481.97252.0344
42162007.01.19 07:13modify2333.101.97481.97262.0344
42172007.01.19 07:13modify2333.101.97481.97272.0344
42182007.01.19 07:13modify2333.101.97481.97282.0344
42192007.01.19 07:23modify2333.101.97481.97292.0344
42202007.01.19 07:29modify2333.101.97481.97302.0344
42212007.01.19 07:42modify2333.101.97481.97312.0344
42222007.01.19 07:43modify2333.101.97481.97322.0344
42232007.01.19 07:43modify2333.101.97481.97332.0344
42242007.01.19 07:43modify2333.101.97481.97342.0344
42252007.01.19 07:45modify2333.101.97481.97352.0344
42262007.01.19 07:50modify2333.101.97481.97362.0344
42272007.01.19 07:50modify2333.101.97481.97372.0344
42282007.01.19 07:52modify2333.101.97481.97382.0344
42292007.01.19 08:00modify2333.101.97481.97412.0344
42302007.01.19 08:03modify2333.101.97481.97422.0344
42312007.01.19 08:04modify2333.101.97481.97432.0344
42322007.01.19 08:04modify2333.101.97481.97442.0344
42332007.01.19 08:09s/l2333.101.97441.97442.0344-12.407747.96
42342007.01.19 08:09buy2343.101.97481.97242.0344
42352007.01.19 08:09modify2343.101.97481.97252.0344
42362007.01.19 08:09modify2343.101.97481.97262.0344
42372007.01.19 08:09modify2343.101.97481.97272.0344
42382007.01.19 08:29modify2343.101.97481.97282.0344
42392007.01.19 08:29modify2343.101.97481.97292.0344
42402007.01.19 08:34modify2343.101.97481.97302.0344
42412007.01.19 08:57modify2343.101.97481.97312.0344
42422007.01.19 08:57modify2343.101.97481.97322.0344
42432007.01.19 09:13s/l2343.101.97321.97322.0344-49.607698.36
42442007.01.19 09:13buy2353.081.97341.97102.0330
42452007.01.19 09:13modify2353.081.97341.97112.0330
42462007.01.19 09:13modify2353.081.97341.97122.0330
42472007.01.19 09:13modify2353.081.97341.97132.0330
42482007.01.19 09:13modify2353.081.97341.97142.0330
42492007.01.19 09:13modify2353.081.97341.97152.0330
42502007.01.19 09:13modify2353.081.97341.97162.0330
42512007.01.19 09:13modify2353.081.97341.97172.0330
42522007.01.19 09:14modify2353.081.97341.97182.0330
42532007.01.19 09:26modify2353.081.97341.97192.0330
42542007.01.19 09:29modify2353.081.97341.97202.0330
42552007.01.19 09:29modify2353.081.97341.97222.0330
42562007.01.19 09:29modify2353.081.97341.97242.0330
42572007.01.19 09:29modify2353.081.97341.97252.0330
42582007.01.19 09:29modify2353.081.97341.97272.0330
42592007.01.19 09:30modify2353.081.97341.97312.0330
42602007.01.19 09:30modify2353.081.97341.97352.0330
42612007.01.19 09:30modify2353.081.97341.97392.0330
42622007.01.19 09:30modify2353.081.97341.97432.0330
42632007.01.19 09:30modify2353.081.97341.97472.0330
42642007.01.19 09:30modify2353.081.97341.97482.0330
42652007.01.19 09:30modify2353.081.97341.97492.0330
42662007.01.19 09:36s/l2353.081.97491.97492.033046.207744.56
42672007.01.19 09:36buy2363.101.97521.97282.0348
42682007.01.19 09:36modify2363.101.97521.97292.0348
42692007.01.19 09:36modify2363.101.97521.97302.0348
42702007.01.19 09:39s/l2363.101.97301.97302.0348-68.207676.36
42712007.01.19 09:39buy2373.071.97311.97072.0327
42722007.01.19 09:39modify2373.071.97311.97082.0327
42732007.01.19 09:39modify2373.071.97311.97092.0327
42742007.01.19 09:39modify2373.071.97311.97102.0327
42752007.01.19 09:39modify2373.071.97311.97132.0327
42762007.01.19 09:51s/l2373.071.97131.97132.0327-55.267621.10
42772007.01.19 09:51buy2383.051.97161.96922.0312
42782007.01.19 09:51modify2383.051.97161.96932.0312
42792007.01.19 09:51modify2383.051.97161.96942.0312
42802007.01.19 09:51modify2383.051.97161.96982.0312
42812007.01.19 09:52modify2383.051.97161.97002.0312
42822007.01.19 09:52modify2383.051.97161.97012.0312
42832007.01.19 09:52modify2383.051.97161.97022.0312
42842007.01.19 09:52modify2383.051.97161.97032.0312
42852007.01.19 09:52modify2383.051.97161.97042.0312
42862007.01.19 09:53modify2383.051.97161.97072.0312
42872007.01.19 10:06modify2383.051.97161.97082.0312
42882007.01.19 10:25s/l2383.051.97081.97082.0312-24.407596.70
42892007.01.19 10:25buy2393.041.97111.96872.0307
42902007.01.19 10:25modify2393.041.97111.96882.0307
42912007.01.19 10:25modify2393.041.97111.96892.0307
42922007.01.19 10:25modify2393.041.97111.96902.0307
42932007.01.19 10:25modify2393.041.97111.96912.0307
42942007.01.19 10:26modify2393.041.97111.96922.0307
42952007.01.19 10:26modify2393.041.97111.96932.0307
42962007.01.19 10:29modify2393.041.97111.96942.0307
42972007.01.19 10:29modify2393.041.97111.96952.0307
42982007.01.19 10:29modify2393.041.97111.96972.0307
42992007.01.19 10:29modify2393.041.97111.96982.0307
43002007.01.19 10:29modify2393.041.97111.97002.0307
43012007.01.19 10:29modify2393.041.97111.97012.0307
43022007.01.19 10:29modify2393.041.97111.97032.0307
43032007.01.19 11:38modify2393.041.97111.97042.0307
43042007.01.19 11:40modify2393.041.97111.97052.0307
43052007.01.19 11:40modify2393.041.97111.97062.0307
43062007.01.19 11:40modify2393.041.97111.97082.0307
43072007.01.19 11:40modify2393.041.97111.97102.0307
43082007.01.19 11:50modify2393.041.97111.97122.0307
43092007.01.19 11:50modify2393.041.97111.97142.0307
43102007.01.19 11:50modify2393.041.97111.97172.0307
43112007.01.19 11:51modify2393.041.97111.97182.0307
43122007.01.19 11:53modify2393.041.97111.97192.0307
43132007.01.19 12:15modify2393.041.97111.97202.0307
43142007.01.19 12:16modify2393.041.97111.97222.0307
43152007.01.19 12:17modify2393.041.97111.97242.0307
43162007.01.19 12:36modify2393.041.97111.97262.0307
43172007.01.19 12:38modify2393.041.97111.97272.0307
43182007.01.19 12:39modify2393.041.97111.97282.0307
43192007.01.19 12:39modify2393.041.97111.97292.0307
43202007.01.19 12:40modify2393.041.97111.97302.0307
43212007.01.19 12:40modify2393.041.97111.97312.0307
43222007.01.19 12:41modify2393.041.97111.97322.0307
43232007.01.19 12:41modify2393.041.97111.97332.0307
43242007.01.19 12:41modify2393.041.97111.97342.0307
43252007.01.19 12:41modify2393.041.97111.97352.0307
43262007.01.19 12:41modify2393.041.97111.97362.0307
43272007.01.19 13:21s/l2393.041.97361.97362.030776.007672.70
43282007.01.19 13:21buy2403.071.97401.97162.0336
43292007.01.19 13:21modify2403.071.97401.97172.0336
43302007.01.19 13:21modify2403.071.97401.97182.0336
43312007.01.19 13:21modify2403.071.97401.97192.0336
43322007.01.19 13:21modify2403.071.97401.97202.0336
43332007.01.19 13:25modify2403.071.97401.97212.0336
43342007.01.19 13:25modify2403.071.97401.97222.0336
43352007.01.19 13:26modify2403.071.97401.97232.0336
43362007.01.19 13:33modify2403.071.97401.97242.0336
43372007.01.19 14:05s/l2403.071.97241.97242.0336-49.127623.58
43382007.01.19 14:05buy2413.051.97271.97032.0323
43392007.01.19 14:05modify2413.051.97271.97042.0323
43402007.01.19 14:06modify2413.051.97271.97052.0323
43412007.01.19 14:10modify2413.051.97271.97082.0323
43422007.01.19 14:29modify2413.051.97271.97102.0323
43432007.01.19 14:30modify2413.051.97271.97112.0323
43442007.01.19 14:31modify2413.051.97271.97122.0323
43452007.01.19 14:31modify2413.051.97271.97132.0323
43462007.01.19 14:31modify2413.051.97271.97142.0323
43472007.01.19 14:31modify2413.051.97271.97152.0323
43482007.01.19 14:31modify2413.051.97271.97162.0323
43492007.01.19 14:38modify2413.051.97271.97182.0323
43502007.01.19 14:38modify2413.051.97271.97192.0323
43512007.01.19 14:38modify2413.051.97271.97212.0323
43522007.01.19 14:59s/l2413.051.97211.97212.0323-18.307605.28
43532007.01.19 14:59buy2423.041.97221.96982.0318
43542007.01.19 14:59modify2423.041.97221.97002.0318
43552007.01.19 14:59modify2423.041.97221.97012.0318
43562007.01.19 14:59modify2423.041.97221.97022.0318
43572007.01.19 15:00modify2423.041.97221.97042.0318
43582007.01.19 15:00modify2423.041.97221.97052.0318
43592007.01.19 15:00modify2423.041.97221.97072.0318
43602007.01.19 15:00modify2423.041.97221.97082.0318
43612007.01.19 15:02modify2423.041.97221.97102.0318
43622007.01.19 15:27s/l2423.041.97101.97102.0318-36.487568.80
43632007.01.19 15:27buy2433.031.97141.96902.0310
43642007.01.19 15:27modify2433.031.97141.96912.0310
43652007.01.19 15:27modify2433.031.97141.96922.0310
43662007.01.19 15:27modify2433.031.97141.96932.0310
43672007.01.19 15:30s/l2433.031.96931.96932.0310-63.637505.17
43682007.01.19 15:30buy2443.001.96971.96732.0293
43692007.01.19 15:30modify2443.001.96971.96742.0293
43702007.01.19 15:31modify2443.001.96971.96772.0293
43712007.01.19 15:31modify2443.001.96971.96782.0293
43722007.01.19 15:31modify2443.001.96971.96792.0293
43732007.01.19 15:31modify2443.001.96971.96802.0293
43742007.01.19 15:31modify2443.001.96971.96812.0293
43752007.01.19 15:32modify2443.001.96971.96822.0293
43762007.01.19 15:32modify2443.001.96971.96832.0293
43772007.01.19 15:34modify2443.001.96971.96862.0293
43782007.01.19 15:34modify2443.001.96971.96872.0293
43792007.01.19 15:39modify2443.001.96971.96882.0293
43802007.01.19 15:39modify2443.001.96971.96892.0293
43812007.01.19 15:41modify2443.001.96971.96902.0293
43822007.01.19 15:42modify2443.001.96971.96912.0293
43832007.01.19 15:42modify2443.001.96971.96922.0293
43842007.01.19 15:42modify2443.001.96971.96932.0293
43852007.01.19 15:42modify2443.001.96971.96942.0293
43862007.01.19 15:45modify2443.001.96971.96952.0293
43872007.01.19 15:46modify2443.001.96971.96962.0293
43882007.01.19 15:48modify2443.001.96971.96982.0293
43892007.01.19 15:49modify2443.001.96971.97022.0293
43902007.01.19 15:54modify2443.001.96971.97032.0293
43912007.01.19 15:54modify2443.001.96971.97042.0293
43922007.01.19 15:54modify2443.001.96971.97052.0293
43932007.01.19 15:54modify2443.001.96971.97062.0293
43942007.01.19 15:54modify2443.001.96971.97072.0293
43952007.01.19 15:54modify2443.001.96971.97082.0293
43962007.01.19 15:55modify2443.001.96971.97092.0293
43972007.01.19 15:55modify2443.001.96971.97102.0293
43982007.01.19 15:55modify2443.001.96971.97112.0293
43992007.01.19 15:55modify2443.001.96971.97122.0293
44002007.01.19 15:55modify2443.001.96971.97132.0293
44012007.01.19 15:55modify2443.001.96971.97142.0293
44022007.01.19 15:56modify2443.001.96971.97152.0293
44032007.01.19 15:57modify2443.001.96971.97162.0293
44042007.01.19 15:59modify2443.001.96971.97182.0293
44052007.01.19 15:59modify2443.001.96971.97192.0293
44062007.01.19 15:59modify2443.001.96971.97212.0293
44072007.01.19 15:59modify2443.001.96971.97222.0293
44082007.01.19 15:59modify2443.001.96971.97232.0293
44092007.01.19 16:00modify2443.001.96971.97242.0293
44102007.01.19 16:00modify2443.001.96971.97262.0293
44112007.01.19 16:00modify2443.001.96971.97272.0293
44122007.01.19 16:04modify2443.001.96971.97282.0293
44132007.01.19 16:27modify2443.001.96971.97292.0293
44142007.01.19 16:27modify2443.001.96971.97302.0293
44152007.01.19 16:27modify2443.001.96971.97322.0293
44162007.01.19 16:29modify2443.001.96971.97332.0293
44172007.01.19 16:30modify2443.001.96971.97342.0293
44182007.01.19 16:30modify2443.001.96971.97362.0293
44192007.01.19 16:59modify2443.001.96971.97372.0293
44202007.01.19 16:59modify2443.001.96971.97382.0293
44212007.01.19 16:59modify2443.001.96971.97392.0293
44222007.01.19 16:59modify2443.001.96971.97402.0293
44232007.01.19 17:00modify2443.001.96971.97412.0293
44242007.01.19 17:00modify2443.001.96971.97432.0293
44252007.01.19 17:21s/l2443.001.97431.97432.0293138.007643.17
44262007.01.19 17:21buy2453.061.97471.97232.0343
44272007.01.19 17:21modify2453.061.97471.97242.0343
44282007.01.19 17:21modify2453.061.97471.97252.0343
44292007.01.19 17:22modify2453.061.97471.97272.0343
44302007.01.19 17:23modify2453.061.97471.97282.0343
44312007.01.19 17:26modify2453.061.97471.97292.0343
44322007.01.19 17:27modify2453.061.97471.97302.0343
44332007.01.19 19:33s/l2453.061.97301.97302.0343-52.027591.15
44342007.01.19 19:33buy2463.041.97331.97092.0329
44352007.01.19 19:33modify2463.041.97331.97102.0329
44362007.01.19 19:33modify2463.041.97331.97112.0329
44372007.01.19 19:33modify2463.041.97331.97122.0329
44382007.01.19 19:33modify2463.041.97331.97132.0329
44392007.01.19 19:33modify2463.041.97331.97142.0329
44402007.01.19 19:33modify2463.041.97331.97152.0329
44412007.01.19 19:33modify2463.041.97331.97162.0329
44422007.01.19 19:51modify2463.041.97331.97172.0329
44432007.01.19 19:59modify2463.041.97331.97182.0329
44442007.01.19 20:18modify2463.041.97331.97192.0329
44452007.01.19 20:40modify2463.041.97331.97202.0329
44462007.01.19 20:40modify2463.041.97331.97212.0329
44472007.01.19 20:40modify2463.041.97331.97222.0329
44482007.01.22 00:15modify2463.041.97331.97232.0329
44492007.01.22 00:15modify2463.041.97331.97242.0329
44502007.01.22 00:16modify2463.041.97331.97252.0329
44512007.01.22 00:22modify2463.041.97331.97262.0329
44522007.01.22 01:46modify2463.041.97331.97282.0329
44532007.01.22 02:27modify2463.041.97331.97292.0329
44542007.01.22 02:27modify2463.041.97331.97302.0329
44552007.01.22 02:27modify2463.041.97331.97322.0329
44562007.01.22 02:27modify2463.041.97331.97332.0329
44572007.01.22 02:30modify2463.041.97331.97352.0329
44582007.01.22 02:31modify2463.041.97331.97362.0329
44592007.01.22 09:33s/l2463.041.97361.97362.03298.777599.92
44602007.01.22 09:33buy2473.041.97401.97162.0336
44612007.01.22 09:43s/l2473.041.97161.97162.0336-72.967526.96
44622007.01.22 09:43buy2483.011.97191.96952.0315
44632007.01.22 09:43modify2483.011.97191.96962.0315
44642007.01.22 09:43modify2483.011.97191.96972.0315
44652007.01.22 09:43modify2483.011.97191.96982.0315
44662007.01.22 09:43modify2483.011.97191.96992.0315
44672007.01.22 09:43modify2483.011.97191.97002.0315
44682007.01.22 09:43modify2483.011.97191.97012.0315
44692007.01.22 09:45modify2483.011.97191.97022.0315
44702007.01.22 09:46modify2483.011.97191.97032.0315
44712007.01.22 09:46modify2483.011.97191.97052.0315
44722007.01.22 09:50modify2483.011.97191.97062.0315
44732007.01.22 09:50modify2483.011.97191.97082.0315
44742007.01.22 09:50modify2483.011.97191.97092.0315
44752007.01.22 10:06modify2483.011.97191.97102.0315
44762007.01.22 10:07modify2483.011.97191.97112.0315
44772007.01.22 10:08modify2483.011.97191.97142.0315
44782007.01.22 10:18modify2483.011.97191.97152.0315
44792007.01.22 10:18modify2483.011.97191.97172.0315
44802007.01.22 10:18modify2483.011.97191.97192.0315
44812007.01.22 10:18modify2483.011.97191.97202.0315
44822007.01.22 10:18modify2483.011.97191.97222.0315
44832007.01.22 10:57s/l2483.011.97221.97222.03159.037535.99
44842007.01.22 10:57buy2493.011.97261.97022.0322
44852007.01.22 10:57modify2493.011.97261.97032.0322
44862007.01.22 10:58modify2493.011.97261.97042.0322
44872007.01.22 10:58modify2493.011.97261.97052.0322
44882007.01.22 10:58modify2493.011.97261.97062.0322
44892007.01.22 10:58modify2493.011.97261.97072.0322
44902007.01.22 10:58modify2493.011.97261.97082.0322
44912007.01.22 11:01modify2493.011.97261.97102.0322
44922007.01.22 11:02modify2493.011.97261.97112.0322
44932007.01.22 11:02modify2493.011.97261.97122.0322
44942007.01.22 11:02modify2493.011.97261.97142.0322
44952007.01.22 11:06modify2493.011.97261.97172.0322
44962007.01.22 11:07modify2493.011.97261.97182.0322
44972007.01.22 11:07modify2493.011.97261.97192.0322
44982007.01.22 11:07modify2493.011.97261.97202.0322
44992007.01.22 11:07modify2493.011.97261.97212.0322
45002007.01.22 11:07modify2493.011.97261.97222.0322
45012007.01.22 11:07modify2493.011.97261.97232.0322
45022007.01.22 11:08modify2493.011.97261.97242.0322
45032007.01.22 11:08modify2493.011.97261.97252.0322
45042007.01.22 11:19modify2493.011.97261.97272.0322
45052007.01.22 11:19modify2493.011.97261.97282.0322
45062007.01.22 11:19modify2493.011.97261.97292.0322
45072007.01.22 11:39modify2493.011.97261.97302.0322
45082007.01.22 11:39modify2493.011.97261.97312.0322
45092007.01.22 11:40modify2493.011.97261.97342.0322
45102007.01.22 11:45modify2493.011.97261.97352.0322
45112007.01.22 11:55modify2493.011.97261.97362.0322
45122007.01.22 11:58modify2493.011.97261.97372.0322
45132007.01.22 11:58modify2493.011.97261.97392.0322
45142007.01.22 12:20modify2493.011.97261.97402.0322
45152007.01.22 12:21modify2493.011.97261.97412.0322
45162007.01.22 12:21modify2493.011.97261.97422.0322
45172007.01.22 12:21modify2493.011.97261.97432.0322
45182007.01.22 12:35s/l2493.011.97431.97432.032251.177587.16
45192007.01.22 12:35buy2503.031.97471.97232.0343
45202007.01.22 12:35modify2503.031.97471.97242.0343
45212007.01.22 12:35modify2503.031.97471.97252.0343
45222007.01.22 12:35modify2503.031.97471.97262.0343
45232007.01.22 12:35modify2503.031.97471.97272.0343
45242007.01.22 12:37modify2503.031.97471.97282.0343
45252007.01.22 12:39modify2503.031.97471.97292.0343
45262007.01.22 12:39modify2503.031.97471.97332.0343
45272007.01.22 12:39modify2503.031.97471.97342.0343
45282007.01.22 13:15modify2503.031.97471.97352.0343
45292007.01.22 13:16modify2503.031.97471.97362.0343
45302007.01.22 13:16modify2503.031.97471.97392.0343
45312007.01.22 14:00modify2503.031.97471.97402.0343
45322007.01.22 14:00modify2503.031.97471.97412.0343
45332007.01.22 14:00modify2503.031.97471.97422.0343
45342007.01.22 14:00modify2503.031.97471.97432.0343
45352007.01.22 14:14s/l2503.031.97431.97432.0343-12.127575.04
45362007.01.22 14:14buy2513.031.97471.97232.0343
45372007.01.22 14:17modify2513.031.97471.97242.0343
45382007.01.22 14:20modify2513.031.97471.97252.0343
45392007.01.22 14:20modify2513.031.97471.97262.0343
45402007.01.22 14:22modify2513.031.97471.97272.0343
45412007.01.22 14:22modify2513.031.97471.97282.0343
45422007.01.22 14:26modify2513.031.97471.97292.0343
45432007.01.22 14:30modify2513.031.97471.97302.0343
45442007.01.22 14:30modify2513.031.97471.97312.0343
45452007.01.22 14:30modify2513.031.97471.97322.0343
45462007.01.22 14:30modify2513.031.97471.97332.0343
45472007.01.22 14:31modify2513.031.97471.97342.0343
45482007.01.22 14:50modify2513.031.97471.97352.0343
45492007.01.22 15:18modify2513.031.97471.97372.0343
45502007.01.22 15:43s/l2513.031.97371.97372.0343-30.307544.74
45512007.01.22 15:43buy2523.021.97411.97172.0337
45522007.01.22 15:43modify2523.021.97411.97192.0337
45532007.01.22 15:45modify2523.021.97411.97202.0337
45542007.01.22 15:52modify2523.021.97411.97212.0337
45552007.01.22 15:53modify2523.021.97411.97222.0337
45562007.01.22 15:53modify2523.021.97411.97232.0337
45572007.01.22 15:53modify2523.021.97411.97242.0337
45582007.01.22 15:54modify2523.021.97411.97252.0337
45592007.01.22 15:54modify2523.021.97411.97262.0337
45602007.01.22 15:54modify2523.021.97411.97282.0337
45612007.01.22 15:54modify2523.021.97411.97292.0337
45622007.01.22 15:54modify2523.021.97411.97312.0337
45632007.01.22 15:55modify2523.021.97411.97322.0337
45642007.01.22 15:55modify2523.021.97411.97332.0337
45652007.01.22 15:55modify2523.021.97411.97342.0337
45662007.01.22 15:55modify2523.021.97411.97352.0337
45672007.01.22 15:55modify2523.021.97411.97362.0337
45682007.01.22 15:55modify2523.021.97411.97372.0337
45692007.01.22 15:58modify2523.021.97411.97382.0337
45702007.01.22 15:58modify2523.021.97411.97392.0337
45712007.01.22 15:58modify2523.021.97411.97402.0337
45722007.01.22 15:58modify2523.021.97411.97412.0337
45732007.01.22 15:58modify2523.021.97411.97422.0337
45742007.01.22 16:01modify2523.021.97411.97432.0337
45752007.01.22 16:01modify2523.021.97411.97442.0337
45762007.01.22 16:01modify2523.021.97411.97452.0337
45772007.01.22 16:01modify2523.021.97411.97462.0337
45782007.01.22 16:02modify2523.021.97411.97472.0337
45792007.01.22 16:02modify2523.021.97411.97482.0337
45802007.01.22 16:02modify2523.021.97411.97492.0337
45812007.01.22 16:02modify2523.021.97411.97512.0337
45822007.01.22 16:03modify2523.021.97411.97522.0337
45832007.01.22 16:03modify2523.021.97411.97532.0337
45842007.01.22 16:03modify2523.021.97411.97542.0337
45852007.01.22 16:03modify2523.021.97411.97562.0337
45862007.01.22 16:03modify2523.021.97411.97582.0337
45872007.01.22 16:03modify2523.021.97411.97592.0337
45882007.01.22 16:03modify2523.021.97411.97612.0337
45892007.01.22 16:03modify2523.021.97411.97622.0337
45902007.01.22 16:04modify2523.021.97411.97632.0337
45912007.01.22 16:04modify2523.021.97411.97642.0337
45922007.01.22 16:04modify2523.021.97411.97652.0337
45932007.01.22 16:04modify2523.021.97411.97662.0337
45942007.01.22 16:05modify2523.021.97411.97672.0337
45952007.01.22 16:21s/l2523.021.97671.97672.033778.527623.26
45962007.01.22 16:21buy2533.051.97711.97472.0367
45972007.01.22 16:21modify2533.051.97711.97482.0367
45982007.01.22 16:26modify2533.051.97711.97492.0367
45992007.01.22 16:34modify2533.051.97711.97502.0367
46002007.01.22 16:35modify2533.051.97711.97512.0367
46012007.01.22 17:16modify2533.051.97711.97522.0367
46022007.01.22 17:16modify2533.051.97711.97532.0367
46032007.01.22 17:16modify2533.051.97711.97542.0367
46042007.01.22 17:16modify2533.051.97711.97552.0367
46052007.01.22 17:18modify2533.051.97711.97562.0367
46062007.01.22 17:21modify2533.051.97711.97572.0367
46072007.01.22 17:45s/l2533.051.97571.97572.0367-42.707580.56
46082007.01.22 17:45buy2543.031.97611.97372.0357
46092007.01.22 17:46modify2543.031.97611.97392.0357
46102007.01.22 17:46modify2543.031.97611.97402.0357
46112007.01.22 17:46modify2543.031.97611.97412.0357
46122007.01.22 17:47modify2543.031.97611.97422.0357
46132007.01.22 17:50modify2543.031.97611.97432.0357
46142007.01.22 17:53modify2543.031.97611.97442.0357
46152007.01.22 18:23modify2543.031.97611.97452.0357
46162007.01.22 18:24modify2543.031.97611.97462.0357
46172007.01.22 19:50modify2543.031.97611.97472.0357
46182007.01.22 19:50modify2543.031.97611.97482.0357
46192007.01.22 19:52modify2543.031.97611.97492.0357
46202007.01.22 19:52modify2543.031.97611.97502.0357
46212007.01.23 00:06modify2543.031.97611.97512.0357
46222007.01.23 00:06modify2543.031.97611.97522.0357
46232007.01.23 00:07modify2543.031.97611.97532.0357
46242007.01.23 00:09modify2543.031.97611.97542.0357
46252007.01.23 00:11modify2543.031.97611.97552.0357
46262007.01.23 00:12modify2543.031.97611.97562.0357
46272007.01.23 00:13modify2543.031.97611.97572.0357
46282007.01.23 00:14modify2543.031.97611.97582.0357
46292007.01.23 00:14modify2543.031.97611.97592.0357
46302007.01.23 00:14modify2543.031.97611.97602.0357
46312007.01.23 00:14modify2543.031.97611.97612.0357
46322007.01.23 00:14modify2543.031.97611.97622.0357
46332007.01.23 00:15modify2543.031.97611.97632.0357
46342007.01.23 00:16modify2543.031.97611.97642.0357
46352007.01.23 00:17modify2543.031.97611.97652.0357
46362007.01.23 00:55modify2543.031.97611.97662.0357
46372007.01.23 02:31modify2543.031.97611.97672.0357
46382007.01.23 02:38modify2543.031.97611.97682.0357
46392007.01.23 02:39modify2543.031.97611.97692.0357
46402007.01.23 02:39modify2543.031.97611.97702.0357
46412007.01.23 02:39modify2543.031.97611.97712.0357
46422007.01.23 02:39modify2543.031.97611.97722.0357
46432007.01.23 07:30modify2543.031.97611.97732.0357
46442007.01.23 07:30modify2543.031.97611.97752.0357
46452007.01.23 07:30modify2543.031.97611.97762.0357
46462007.01.23 07:30modify2543.031.97611.97782.0357
46472007.01.23 07:30modify2543.031.97611.97792.0357
46482007.01.23 07:34modify2543.031.97611.97812.0357
46492007.01.23 07:34modify2543.031.97611.97832.0357
46502007.01.23 07:34modify2543.031.97611.97852.0357
46512007.01.23 07:34modify2543.031.97611.97872.0357
46522007.01.23 07:34modify2543.031.97611.97882.0357
46532007.01.23 07:35modify2543.031.97611.97902.0357
46542007.01.23 07:35modify2543.031.97611.97912.0357
46552007.01.23 07:35modify2543.031.97611.97932.0357
46562007.01.23 07:41modify2543.031.97611.97952.0357
46572007.01.23 07:41modify2543.031.97611.97962.0357
46582007.01.23 07:41modify2543.031.97611.97982.0357
46592007.01.23 07:41modify2543.031.97611.98002.0357
46602007.01.23 07:42modify2543.031.97611.98022.0357
46612007.01.23 07:42modify2543.031.97611.98042.0357
46622007.01.23 07:42modify2543.031.97611.98052.0357
46632007.01.23 07:42modify2543.031.97611.98062.0357
46642007.01.23 07:42modify2543.031.97611.98072.0357
46652007.01.23 08:10modify2543.031.97611.98082.0357
46662007.01.23 08:10modify2543.031.97611.98092.0357
46672007.01.23 08:10modify2543.031.97611.98112.0357
46682007.01.23 08:10modify2543.031.97611.98122.0357
46692007.01.23 08:10modify2543.031.97611.98132.0357
46702007.01.23 08:18modify2543.031.97611.98152.0357
46712007.01.23 08:41s/l2543.031.98151.98152.0357163.277743.83
46722007.01.23 08:41buy2553.101.98191.97952.0415
46732007.01.23 08:41modify2553.101.98191.97962.0415
46742007.01.23 08:41modify2553.101.98191.97972.0415
46752007.01.23 08:43modify2553.101.98191.97982.0415
46762007.01.23 08:43modify2553.101.98191.97992.0415
46772007.01.23 08:43modify2553.101.98191.98002.0415
46782007.01.23 08:43modify2553.101.98191.98012.0415
46792007.01.23 08:50modify2553.101.98191.98022.0415
46802007.01.23 08:51modify2553.101.98191.98032.0415
46812007.01.23 08:52modify2553.101.98191.98042.0415
46822007.01.23 08:52modify2553.101.98191.98062.0415
46832007.01.23 08:52modify2553.101.98191.98072.0415
46842007.01.23 09:56modify2553.101.98191.98082.0415
46852007.01.23 09:56modify2553.101.98191.98092.0415
46862007.01.23 09:56modify2553.101.98191.98102.0415
46872007.01.23 09:57modify2553.101.98191.98112.0415
46882007.01.23 10:00modify2553.101.98191.98122.0415
46892007.01.23 10:00modify2553.101.98191.98132.0415
46902007.01.23 10:00modify2553.101.98191.98142.0415
46912007.01.23 10:01modify2553.101.98191.98172.0415
46922007.01.23 10:02modify2553.101.98191.98182.0415
46932007.01.23 10:03modify2553.101.98191.98202.0415
46942007.01.23 10:05modify2553.101.98191.98212.0415
46952007.01.23 10:05modify2553.101.98191.98222.0415
46962007.01.23 10:09modify2553.101.98191.98252.0415
46972007.01.23 10:09modify2553.101.98191.98272.0415
46982007.01.23 10:09modify2553.101.98191.98292.0415
46992007.01.23 10:09modify2553.101.98191.98312.0415
47002007.01.23 10:09modify2553.101.98191.98342.0415
47012007.01.23 10:09modify2553.101.98191.98362.0415
47022007.01.23 10:09modify2553.101.98191.98382.0415
47032007.01.23 10:12s/l2553.101.98381.98382.041558.907802.73
47042007.01.23 10:12buy2563.121.98421.98182.0438
47052007.01.23 10:12modify2563.121.98421.98192.0438
47062007.01.23 10:12modify2563.121.98421.98202.0438
47072007.01.23 10:13modify2563.121.98421.98212.0438
47082007.01.23 10:13modify2563.121.98421.98222.0438
47092007.01.23 10:13modify2563.121.98421.98232.0438
47102007.01.23 10:19modify2563.121.98421.98242.0438
47112007.01.23 10:19modify2563.121.98421.98252.0438
47122007.01.23 10:19modify2563.121.98421.98262.0438
47132007.01.23 10:19modify2563.121.98421.98272.0438
47142007.01.23 10:19modify2563.121.98421.98282.0438
47152007.01.23 10:19modify2563.121.98421.98292.0438
47162007.01.23 10:19modify2563.121.98421.98302.0438
47172007.01.23 10:22modify2563.121.98421.98312.0438
47182007.01.23 10:22modify2563.121.98421.98322.0438
47192007.01.23 10:59s/l2563.121.98321.98322.0438-31.207771.53
47202007.01.23 10:59buy2573.111.98361.98122.0432
47212007.01.23 10:59modify2573.111.98361.98132.0432
47222007.01.23 11:00modify2573.111.98361.98142.0432
47232007.01.23 11:00modify2573.111.98361.98152.0432
47242007.01.23 11:01modify2573.111.98361.98162.0432
47252007.01.23 11:01modify2573.111.98361.98172.0432
47262007.01.23 11:02modify2573.111.98361.98182.0432
47272007.01.23 11:02modify2573.111.98361.98192.0432
47282007.01.23 11:06modify2573.111.98361.98202.0432
47292007.01.23 11:07modify2573.111.98361.98212.0432
47302007.01.23 11:07modify2573.111.98361.98232.0432
47312007.01.23 11:38modify2573.111.98361.98242.0432
47322007.01.23 11:38modify2573.111.98361.98252.0432
47332007.01.23 11:38modify2573.111.98361.98262.0432
47342007.01.23 11:38modify2573.111.98361.98282.0432
47352007.01.23 11:42modify2573.111.98361.98292.0432
47362007.01.23 11:42modify2573.111.98361.98302.0432
47372007.01.23 11:43modify2573.111.98361.98312.0432
47382007.01.23 11:43modify2573.111.98361.98332.0432
47392007.01.23 11:43modify2573.111.98361.98362.0432
47402007.01.23 11:43modify2573.111.98361.98372.0432
47412007.01.23 11:43modify2573.111.98361.98392.0432
47422007.01.23 11:43modify2573.111.98361.98412.0432
47432007.01.23 11:43modify2573.111.98361.98442.0432
47442007.01.23 11:43modify2573.111.98361.98462.0432
47452007.01.23 11:45modify2573.111.98361.98482.0432
47462007.01.23 11:45modify2573.111.98361.98522.0432
47472007.01.23 11:56modify2573.111.98361.98532.0432
47482007.01.23 11:56modify2573.111.98361.98542.0432
47492007.01.23 11:57modify2573.111.98361.98552.0432
47502007.01.23 12:01modify2573.111.98361.98562.0432
47512007.01.23 12:01modify2573.111.98361.98572.0432
47522007.01.23 12:02modify2573.111.98361.98582.0432
47532007.01.23 12:02modify2573.111.98361.98622.0432
47542007.01.23 12:24modify2573.111.98361.98632.0432
47552007.01.23 12:48modify2573.111.98361.98652.0432
47562007.01.23 12:48modify2573.111.98361.98682.0432
47572007.01.23 12:48modify2573.111.98361.98692.0432
47582007.01.23 12:48modify2573.111.98361.98702.0432
47592007.01.23 12:49modify2573.111.98361.98712.0432
47602007.01.23 12:49modify2573.111.98361.98732.0432
47612007.01.23 12:49modify2573.111.98361.98742.0432
47622007.01.23 12:49modify2573.111.98361.98752.0432
47632007.01.23 12:52modify2573.111.98361.98762.0432
47642007.01.23 12:52modify2573.111.98361.98792.0432
47652007.01.23 12:52modify2573.111.98361.98802.0432
47662007.01.23 12:52modify2573.111.98361.98832.0432
47672007.01.23 12:52modify2573.111.98361.98852.0432
47682007.01.23 12:52modify2573.111.98361.98872.0432
47692007.01.23 12:53modify2573.111.98361.98882.0432
47702007.01.23 12:53modify2573.111.98361.98902.0432
47712007.01.23 12:53modify2573.111.98361.98912.0432
47722007.01.23 12:53modify2573.111.98361.98922.0432
47732007.01.23 12:53modify2573.111.98361.98942.0432
47742007.01.23 12:53modify2573.111.98361.98952.0432
47752007.01.23 13:29s/l2573.111.98951.98952.0432183.497955.02
47762007.01.23 13:29buy2583.181.98991.98752.0495
47772007.01.23 13:38modify2583.181.98991.98762.0495
47782007.01.23 13:43modify2583.181.98991.98772.0495
47792007.01.23 13:46modify2583.181.98991.98792.0495
47802007.01.23 13:46modify2583.181.98991.98802.0495
47812007.01.23 13:47modify2583.181.98991.98812.0495
47822007.01.23 13:48modify2583.181.98991.98822.0495
47832007.01.23 13:55modify2583.181.98991.98832.0495
47842007.01.23 13:55modify2583.181.98991.98842.0495
47852007.01.23 13:55modify2583.181.98991.98852.0495
47862007.01.23 13:55modify2583.181.98991.98862.0495
47872007.01.23 13:55modify2583.181.98991.98872.0495
47882007.01.23 13:55modify2583.181.98991.98882.0495
47892007.01.23 14:01s/l2583.181.98881.98882.0495-34.987920.04
47902007.01.23 14:01buy2593.171.98921.98682.0488
47912007.01.23 14:01modify2593.171.98921.98692.0488
47922007.01.23 14:02modify2593.171.98921.98702.0488
47932007.01.23 14:02modify2593.171.98921.98712.0488
47942007.01.23 14:04modify2593.171.98921.98722.0488
47952007.01.23 14:04modify2593.171.98921.98742.0488
47962007.01.23 14:09modify2593.171.98921.98752.0488
47972007.01.23 14:09modify2593.171.98921.98762.0488
47982007.01.23 14:15modify2593.171.98921.98772.0488
47992007.01.23 14:21s/l2593.171.98771.98772.0488-47.557872.49
48002007.01.23 14:21buy2603.151.98811.98572.0477
48012007.01.23 14:22modify2603.151.98811.98582.0477
48022007.01.23 14:29modify2603.151.98811.98592.0477
48032007.01.23 14:30modify2603.151.98811.98612.0477
48042007.01.23 14:39modify2603.151.98811.98632.0477
48052007.01.23 14:39modify2603.151.98811.98642.0477
48062007.01.23 14:40modify2603.151.98811.98652.0477
48072007.01.23 14:41modify2603.151.98811.98662.0477
48082007.01.23 14:54modify2603.151.98811.98672.0477
48092007.01.23 15:08modify2603.151.98811.98682.0477
48102007.01.23 15:10modify2603.151.98811.98692.0477
48112007.01.23 15:18modify2603.151.98811.98702.0477
48122007.01.23 15:19modify2603.151.98811.98712.0477
48132007.01.23 15:20modify2603.151.98811.98722.0477
48142007.01.23 15:20modify2603.151.98811.98732.0477
48152007.01.23 15:20modify2603.151.98811.98742.0477
48162007.01.23 15:20modify2603.151.98811.98752.0477
48172007.01.23 15:20modify2603.151.98811.98762.0477
48182007.01.23 15:20modify2603.151.98811.98772.0477
48192007.01.23 15:49s/l2603.151.98771.98772.0477-12.607859.89
48202007.01.23 15:49buy2613.141.98811.98572.0477
48212007.01.23 15:49modify2613.141.98811.98582.0477
48222007.01.23 15:49modify2613.141.98811.98592.0477
48232007.01.23 15:50modify2613.141.98811.98602.0477
48242007.01.23 16:03s/l2613.141.98601.98602.0477-65.947793.95
48252007.01.23 16:03buy2623.121.98641.98402.0460
48262007.01.23 16:03modify2623.121.98641.98412.0460
48272007.01.23 16:03modify2623.121.98641.98422.0460
48282007.01.23 16:04modify2623.121.98641.98432.0460
48292007.01.23 16:04modify2623.121.98641.98442.0460
48302007.01.23 16:04modify2623.121.98641.98452.0460
48312007.01.23 16:04modify2623.121.98641.98462.0460
48322007.01.23 16:07modify2623.121.98641.98472.0460
48332007.01.23 16:08modify2623.121.98641.98482.0460
48342007.01.23 16:12s/l2623.121.98481.98482.0460-49.927744.03
48352007.01.23 16:12buy2633.101.98521.98282.0448
48362007.01.23 16:13modify2633.101.98521.98312.0448
48372007.01.23 16:13modify2633.101.98521.98322.0448
48382007.01.23 16:13modify2633.101.98521.98332.0448
48392007.01.23 16:14modify2633.101.98521.98342.0448
48402007.01.23 16:14modify2633.101.98521.98352.0448
48412007.01.23 16:14modify2633.101.98521.98362.0448
48422007.01.23 16:14modify2633.101.98521.98372.0448
48432007.01.23 16:15modify2633.101.98521.98382.0448
48442007.01.23 16:18modify2633.101.98521.98392.0448
48452007.01.23 16:18modify2633.101.98521.98402.0448
48462007.01.23 16:18modify2633.101.98521.98422.0448
48472007.01.23 16:18modify2633.101.98521.98432.0448
48482007.01.23 16:22modify2633.101.98521.98452.0448
48492007.01.23 16:24modify2633.101.98521.98462.0448
48502007.01.23 16:25modify2633.101.98521.98472.0448
48512007.01.23 16:25modify2633.101.98521.98482.0448
48522007.01.23 16:29s/l2633.101.98481.98482.0448-12.407731.63
48532007.01.23 16:29buy2643.091.98511.98272.0447
48542007.01.23 16:29modify2643.091.98511.98282.0447
48552007.01.23 16:29modify2643.091.98511.98292.0447
48562007.01.23 16:30modify2643.091.98511.98302.0447
48572007.01.23 16:30modify2643.091.98511.98312.0447
48582007.01.23 16:36modify2643.091.98511.98322.0447
48592007.01.23 16:36modify2643.091.98511.98332.0447
48602007.01.23 18:00close2643.091.98401.98332.0447-33.997697.64
48612007.01.23 18:00sell2653.081.98401.98641.9244
48622007.01.23 18:13modify2653.081.98401.98631.9244
48632007.01.23 18:15modify2653.081.98401.98621.9244
48642007.01.23 18:15modify2653.081.98401.98601.9244
48652007.01.23 18:15modify2653.081.98401.98581.9244
48662007.01.23 18:15modify2653.081.98401.98551.9244
48672007.01.23 18:36modify2653.081.98401.98541.9244
48682007.01.23 18:36modify2653.081.98401.98531.9244
48692007.01.23 18:36modify2653.081.98401.98521.9244
48702007.01.23 18:37modify2653.081.98401.98511.9244
48712007.01.23 18:37modify2653.081.98401.98501.9244
48722007.01.23 18:37modify2653.081.98401.98491.9244
48732007.01.23 18:37modify2653.081.98401.98481.9244
48742007.01.23 18:37modify2653.081.98401.98471.9244
48752007.01.23 18:37modify2653.081.98401.98461.9244
48762007.01.23 18:37modify2653.081.98401.98451.9244
48772007.01.23 18:42modify2653.081.98401.98441.9244
48782007.01.23 18:42modify2653.081.98401.98421.9244
48792007.01.23 18:42modify2653.081.98401.98411.9244
48802007.01.23 18:42modify2653.081.98401.98401.9244
48812007.01.23 18:42modify2653.081.98401.98391.9244
48822007.01.23 18:42modify2653.081.98401.98381.9244
48832007.01.23 18:42modify2653.081.98401.98361.9244
48842007.01.23 19:02s/l2653.081.98361.98361.924412.327709.96
48852007.01.23 19:02sell2663.081.98331.98571.9237
48862007.01.23 19:02modify2663.081.98331.98561.9237
48872007.01.23 19:03modify2663.081.98331.98551.9237
48882007.01.23 19:03modify2663.081.98331.98541.9237
48892007.01.23 19:14modify2663.081.98331.98531.9237
48902007.01.23 19:14modify2663.081.98331.98521.9237
48912007.01.23 19:15modify2663.081.98331.98511.9237
48922007.01.23 19:16modify2663.081.98331.98501.9237
48932007.01.23 19:18modify2663.081.98331.98471.9237
48942007.01.23 20:16modify2663.081.98331.98461.9237
48952007.01.23 20:45modify2663.081.98331.98441.9237
48962007.01.23 20:50modify2663.081.98331.98431.9237
48972007.01.23 20:51modify2663.081.98331.98421.9237
48982007.01.23 20:57modify2663.081.98331.98411.9237
48992007.01.23 20:59modify2663.081.98331.98401.9237
49002007.01.23 20:59modify2663.081.98331.98391.9237
49012007.01.23 21:20modify2663.081.98331.98381.9237
49022007.01.23 21:26modify2663.081.98331.98361.9237
49032007.01.23 21:28modify2663.081.98331.98351.9237
49042007.01.23 21:30modify2663.081.98331.98341.9237
49052007.01.23 21:31modify2663.081.98331.98331.9237
49062007.01.23 21:31modify2663.081.98331.98321.9237
49072007.01.23 21:31modify2663.081.98331.98311.9237
49082007.01.23 21:31modify2663.081.98331.98301.9237
49092007.01.23 22:19modify2663.081.98331.98291.9237
49102007.01.23 22:19modify2663.081.98331.98281.9237
49112007.01.23 22:19modify2663.081.98331.98271.9237
49122007.01.23 22:19modify2663.081.98331.98251.9237
49132007.01.23 23:13s/l2663.081.98251.98251.923724.647734.60
49142007.01.23 23:13sell2673.091.98221.98461.9226
49152007.01.23 23:13modify2673.091.98221.98451.9226
49162007.01.23 23:14modify2673.091.98221.98441.9226
49172007.01.23 23:14modify2673.091.98221.98411.9226
49182007.01.24 01:07modify2673.091.98221.98401.9226
49192007.01.24 01:09modify2673.091.98221.98391.9226
49202007.01.24 01:09modify2673.091.98221.98381.9226
49212007.01.24 01:09modify2673.091.98221.98371.9226
49222007.01.24 01:19modify2673.091.98221.98361.9226
49232007.01.24 01:22modify2673.091.98221.98351.9226
49242007.01.24 01:25modify2673.091.98221.98341.9226
49252007.01.24 01:50modify2673.091.98221.98331.9226
49262007.01.24 01:50modify2673.091.98221.98321.9226
49272007.01.24 01:50modify2673.091.98221.98311.9226
49282007.01.24 01:52modify2673.091.98221.98301.9226
49292007.01.24 01:54modify2673.091.98221.98291.9226
49302007.01.24 01:55modify2673.091.98221.98281.9226
49312007.01.24 04:13s/l2673.091.98281.98281.9226-18.427716.18
49322007.01.24 04:13sell2683.091.98261.98501.9230
49332007.01.24 04:13modify2683.091.98261.98491.9230
49342007.01.24 04:13modify2683.091.98261.98481.9230
49352007.01.24 04:13modify2683.091.98261.98471.9230
49362007.01.24 04:27modify2683.091.98261.98461.9230
49372007.01.24 04:28modify2683.091.98261.98451.9230
49382007.01.24 04:28modify2683.091.98261.98441.9230
49392007.01.24 05:32modify2683.091.98261.98431.9230
49402007.01.24 05:33modify2683.091.98261.98421.9230
49412007.01.24 05:33modify2683.091.98261.98401.9230
49422007.01.24 05:38modify2683.091.98261.98391.9230
49432007.01.24 05:38modify2683.091.98261.98381.9230
49442007.01.24 05:38modify2683.091.98261.98371.9230
49452007.01.24 05:39modify2683.091.98261.98351.9230
49462007.01.24 05:42modify2683.091.98261.98341.9230
49472007.01.24 05:43modify2683.091.98261.98331.9230
49482007.01.24 05:43modify2683.091.98261.98321.9230
49492007.01.24 05:43modify2683.091.98261.98311.9230
49502007.01.24 05:43modify2683.091.98261.98301.9230
49512007.01.24 06:02modify2683.091.98261.98281.9230
49522007.01.24 06:04modify2683.091.98261.98271.9230
49532007.01.24 06:04modify2683.091.98261.98261.9230
49542007.01.24 06:04modify2683.091.98261.98241.9230
49552007.01.24 06:31modify2683.091.98261.98231.9230
49562007.01.24 06:31modify2683.091.98261.98221.9230
49572007.01.24 06:31modify2683.091.98261.98211.9230
49582007.01.24 06:31modify2683.091.98261.98201.9230
49592007.01.24 06:32modify2683.091.98261.98191.9230
49602007.01.24 06:32modify2683.091.98261.98151.9230
49612007.01.24 06:33modify2683.091.98261.98131.9230
49622007.01.24 06:34modify2683.091.98261.98121.9230
49632007.01.24 06:41modify2683.091.98261.98101.9230
49642007.01.24 06:42modify2683.091.98261.98091.9230
49652007.01.24 06:42modify2683.091.98261.98071.9230
49662007.01.24 06:42modify2683.091.98261.98061.9230
49672007.01.24 06:42modify2683.091.98261.98051.9230
49682007.01.24 06:42modify2683.091.98261.98031.9230
49692007.01.24 06:42modify2683.091.98261.98021.9230
49702007.01.24 06:42modify2683.091.98261.97991.9230
49712007.01.24 06:47modify2683.091.98261.97981.9230
49722007.01.24 06:47modify2683.091.98261.97951.9230
49732007.01.24 06:47modify2683.091.98261.97931.9230
49742007.01.24 06:47modify2683.091.98261.97921.9230
49752007.01.24 06:47modify2683.091.98261.97901.9230
49762007.01.24 06:47modify2683.091.98261.97871.9230
49772007.01.24 06:50modify2683.091.98261.97851.9230
49782007.01.24 06:51modify2683.091.98261.97841.9230
49792007.01.24 06:51modify2683.091.98261.97831.9230
49802007.01.24 06:51modify2683.091.98261.97821.9230
49812007.01.24 06:51modify2683.091.98261.97811.9230
49822007.01.24 06:51modify2683.091.98261.97801.9230
49832007.01.24 06:51modify2683.091.98261.97791.9230
49842007.01.24 06:55s/l2683.091.97791.97791.9230145.237861.41
49852007.01.24 06:55sell2693.141.97751.97991.9179
49862007.01.24 06:56modify2693.141.97751.97981.9179
49872007.01.24 06:56modify2693.141.97751.97971.9179
49882007.01.24 06:56modify2693.141.97751.97961.9179
49892007.01.24 06:56modify2693.141.97751.97951.9179
49902007.01.24 06:56modify2693.141.97751.97941.9179
49912007.01.24 06:57modify2693.141.97751.97931.9179
49922007.01.24 06:58modify2693.141.97751.97921.9179
49932007.01.24 06:58modify2693.141.97751.97911.9179
49942007.01.24 06:59modify2693.141.97751.97901.9179
49952007.01.24 07:00modify2693.141.97751.97891.9179
49962007.01.24 07:01modify2693.141.97751.97881.9179
49972007.01.24 07:02modify2693.141.97751.97871.9179
49982007.01.24 07:02modify2693.141.97751.97861.9179
49992007.01.24 07:02modify2693.141.97751.97851.9179
50002007.01.24 07:02modify2693.141.97751.97841.9179
50012007.01.24 07:02modify2693.141.97751.97831.9179
50022007.01.24 07:02modify2693.141.97751.97821.9179
50032007.01.24 07:09s/l2693.141.97821.97821.9179-21.987839.43
50042007.01.24 07:09sell2703.141.97781.98021.9182
50052007.01.24 07:09modify2703.141.97781.98011.9182
50062007.01.24 07:10modify2703.141.97781.98001.9182
50072007.01.24 07:10modify2703.141.97781.97981.9182
50082007.01.24 07:10modify2703.141.97781.97971.9182
50092007.01.24 07:10modify2703.141.97781.97951.9182
50102007.01.24 07:11modify2703.141.97781.97941.9182
50112007.01.24 07:25modify2703.141.97781.97931.9182
50122007.01.24 07:25modify2703.141.97781.97921.9182
50132007.01.24 07:26modify2703.141.97781.97911.9182
50142007.01.24 07:27modify2703.141.97781.97901.9182
50152007.01.24 07:27modify2703.141.97781.97891.9182
50162007.01.24 07:27modify2703.141.97781.97881.9182
50172007.01.24 07:27modify2703.141.97781.97861.9182
50182007.01.24 07:27modify2703.141.97781.97841.9182
50192007.01.24 07:28modify2703.141.97781.97831.9182
50202007.01.24 07:28modify2703.141.97781.97821.9182
50212007.01.24 07:31modify2703.141.97781.97801.9182
50222007.01.24 07:49modify2703.141.97781.97781.9182
50232007.01.24 07:49modify2703.141.97781.97761.9182
50242007.01.24 07:49modify2703.141.97781.97751.9182
50252007.01.24 07:49modify2703.141.97781.97721.9182
50262007.01.24 07:50modify2703.141.97781.97711.9182
50272007.01.24 07:50modify2703.141.97781.97691.9182
50282007.01.24 07:52modify2703.141.97781.97681.9182
50292007.01.24 07:52modify2703.141.97781.97671.9182
50302007.01.24 07:52modify2703.141.97781.97661.9182
50312007.01.24 07:52modify2703.141.97781.97641.9182
50322007.01.24 07:52modify2703.141.97781.97631.9182
50332007.01.24 07:52modify2703.141.97781.97611.9182
50342007.01.24 07:52modify2703.141.97781.97591.9182
50352007.01.24 08:04modify2703.141.97781.97581.9182
50362007.01.24 08:04modify2703.141.97781.97571.9182
50372007.01.24 08:04modify2703.141.97781.97551.9182
50382007.01.24 08:16modify2703.141.97781.97531.9182
50392007.01.24 08:16modify2703.141.97781.97521.9182
50402007.01.24 08:16modify2703.141.97781.97501.9182
50412007.01.24 08:16modify2703.141.97781.97491.9182
50422007.01.24 08:16modify2703.141.97781.97471.9182
50432007.01.24 08:16modify2703.141.97781.97451.9182
50442007.01.24 08:17modify2703.141.97781.97441.9182
50452007.01.24 08:23s/l2703.141.97441.97441.9182106.767946.19
50462007.01.24 08:23sell2713.181.97411.97651.9145
50472007.01.24 08:23modify2713.181.97411.97641.9145
50482007.01.24 08:24modify2713.181.97411.97631.9145
50492007.01.24 08:24modify2713.181.97411.97621.9145
50502007.01.24 08:24modify2713.181.97411.97601.9145
50512007.01.24 08:25modify2713.181.97411.97591.9145
50522007.01.24 08:25modify2713.181.97411.97581.9145
50532007.01.24 08:25modify2713.181.97411.97571.9145
50542007.01.24 08:25modify2713.181.97411.97551.9145
50552007.01.24 08:26modify2713.181.97411.97541.9145
50562007.01.24 08:50modify2713.181.97411.97531.9145
50572007.01.24 08:50modify2713.181.97411.97511.9145
50582007.01.24 08:57modify2713.181.97411.97491.9145
50592007.01.24 08:57modify2713.181.97411.97481.9145
50602007.01.24 08:57modify2713.181.97411.97451.9145
50612007.01.24 08:57modify2713.181.97411.97431.9145
50622007.01.24 08:57modify2713.181.97411.97401.9145
50632007.01.24 08:58modify2713.181.97411.97381.9145
50642007.01.24 08:58modify2713.181.97411.97371.9145
50652007.01.24 09:04s/l2713.181.97371.97371.914512.727958.91
50662007.01.24 09:04sell2723.181.97331.97571.9137
50672007.01.24 09:04modify2723.181.97331.97561.9137
50682007.01.24 09:05modify2723.181.97331.97551.9137
50692007.01.24 09:05modify2723.181.97331.97541.9137
50702007.01.24 09:30modify2723.181.97331.97521.9137
50712007.01.24 09:30modify2723.181.97331.97481.9137
50722007.01.24 09:30modify2723.181.97331.97441.9137
50732007.01.24 09:30modify2723.181.97331.97391.9137
50742007.01.24 09:30modify2723.181.97331.97341.9137
50752007.01.24 09:30modify2723.181.97331.97291.9137
50762007.01.24 09:30modify2723.181.97331.97251.9137
50772007.01.24 09:30modify2723.181.97331.97201.9137
50782007.01.24 09:30modify2723.181.97331.97151.9137
50792007.01.24 09:32s/l2723.181.97151.97151.913757.248016.15
50802007.01.24 09:32sell2733.211.97111.97351.9115
50812007.01.24 09:32modify2733.211.97111.97341.9115
50822007.01.24 09:36s/l2733.211.97341.97341.9115-73.837942.32
50832007.01.24 09:36sell2743.181.97301.97541.9134
50842007.01.24 09:36modify2743.181.97301.97531.9134
50852007.01.24 09:37modify2743.181.97301.97521.9134
50862007.01.24 09:37modify2743.181.97301.97511.9134
50872007.01.24 09:37modify2743.181.97301.97501.9134
50882007.01.24 09:37modify2743.181.97301.97481.9134
50892007.01.24 09:37modify2743.181.97301.97461.9134
50902007.01.24 09:37modify2743.181.97301.97451.9134
50912007.01.24 09:39modify2743.181.97301.97441.9134
50922007.01.24 09:39modify2743.181.97301.97431.9134
50932007.01.24 09:39modify2743.181.97301.97421.9134
50942007.01.24 09:39modify2743.181.97301.97411.9134
50952007.01.24 09:40modify2743.181.97301.97391.9134
50962007.01.24 09:41modify2743.181.97301.97381.9134
50972007.01.24 09:43modify2743.181.97301.97371.9134
50982007.01.24 09:46s/l2743.181.97371.97371.9134-22.267920.06
50992007.01.24 09:46sell2753.171.97331.97571.9137
51002007.01.24 09:46modify2753.171.97331.97561.9137
51012007.01.24 09:46modify2753.171.97331.97551.9137
51022007.01.24 09:51modify2753.171.97331.97531.9137
51032007.01.24 09:51modify2753.171.97331.97521.9137
51042007.01.24 09:57s/l2753.171.97521.97521.9137-60.237859.83
51052007.01.24 09:57sell2763.141.97481.97721.9152
51062007.01.24 09:57modify2763.141.97481.97711.9152
51072007.01.24 09:57modify2763.141.97481.97701.9152
51082007.01.24 10:05modify2763.141.97481.97691.9152
51092007.01.24 10:05modify2763.141.97481.97661.9152
51102007.01.24 10:07modify2763.141.97481.97651.9152
51112007.01.24 10:07modify2763.141.97481.97641.9152
51122007.01.24 10:07modify2763.141.97481.97631.9152
51132007.01.24 10:07modify2763.141.97481.97621.9152
51142007.01.24 10:08modify2763.141.97481.97611.9152
51152007.01.24 10:15s/l2763.141.97611.97611.9152-40.827819.01
51162007.01.24 10:15sell2773.131.97571.97811.9161
51172007.01.24 10:15modify2773.131.97571.97801.9161
51182007.01.24 10:23modify2773.131.97571.97791.9161
51192007.01.24 10:39modify2773.131.97571.97781.9161
51202007.01.24 10:44modify2773.131.97571.97771.9161
51212007.01.24 10:51modify2773.131.97571.97761.9161
51222007.01.24 10:51modify2773.131.97571.97751.9161
51232007.01.24 10:51modify2773.131.97571.97741.9161
51242007.01.24 10:51modify2773.131.97571.97721.9161
51252007.01.24 10:51modify2773.131.97571.97711.9161
51262007.01.24 11:02modify2773.131.97571.97701.9161
51272007.01.24 11:02modify2773.131.97571.97691.9161
51282007.01.24 11:24modify2773.131.97571.97681.9161
51292007.01.24 11:25modify2773.131.97571.97671.9161
51302007.01.24 11:26modify2773.131.97571.97651.9161
51312007.01.24 12:25modify2773.131.97571.97641.9161
51322007.01.24 12:25modify2773.131.97571.97631.9161
51332007.01.24 12:25modify2773.131.97571.97601.9161
51342007.01.24 12:26modify2773.131.97571.97591.9161
51352007.01.24 12:26modify2773.131.97571.97581.9161
51362007.01.24 12:26modify2773.131.97571.97571.9161
51372007.01.24 12:26modify2773.131.97571.97561.9161
51382007.01.24 12:26modify2773.131.97571.97541.9161
51392007.01.24 12:36modify2773.131.97571.97521.9161
51402007.01.24 12:37modify2773.131.97571.97511.9161
51412007.01.24 12:37modify2773.131.97571.97501.9161
51422007.01.24 12:38modify2773.131.97571.97491.9161
51432007.01.24 12:38modify2773.131.97571.97481.9161
51442007.01.24 13:02modify2773.131.97571.97461.9161
51452007.01.24 13:02modify2773.131.97571.97451.9161
51462007.01.24 13:05modify2773.131.97571.97441.9161
51472007.01.24 13:06modify2773.131.97571.97431.9161
51482007.01.24 13:06modify2773.131.97571.97421.9161
51492007.01.24 13:07modify2773.131.97571.97411.9161
51502007.01.24 13:08modify2773.131.97571.97391.9161
51512007.01.24 13:09modify2773.131.97571.97381.9161
51522007.01.24 13:09modify2773.131.97571.97371.9161
51532007.01.24 13:09modify2773.131.97571.97361.9161
51542007.01.24 13:09modify2773.131.97571.97341.9161
51552007.01.24 13:10modify2773.131.97571.97331.9161
51562007.01.24 13:10modify2773.131.97571.97321.9161
51572007.01.24 13:11modify2773.131.97571.97311.9161
51582007.01.24 13:11modify2773.131.97571.97301.9161
51592007.01.24 13:21s/l2773.131.97301.97301.916184.517903.52
51602007.01.24 13:21sell2783.161.97261.97501.9130
51612007.01.24 13:24modify2783.161.97261.97491.9130
51622007.01.24 13:34modify2783.161.97261.97471.9130
51632007.01.24 13:35modify2783.161.97261.97461.9130
51642007.01.24 13:35modify2783.161.97261.97441.9130
51652007.01.24 13:35modify2783.161.97261.97431.9130
51662007.01.24 13:35modify2783.161.97261.97421.9130
51672007.01.24 13:35modify2783.161.97261.97411.9130
51682007.01.24 13:35modify2783.161.97261.97401.9130
51692007.01.24 13:35modify2783.161.97261.97381.9130
51702007.01.24 13:40modify2783.161.97261.97371.9130
51712007.01.24 13:40modify2783.161.97261.97361.9130
51722007.01.24 13:40modify2783.161.97261.97341.9130
51732007.01.24 13:41modify2783.161.97261.97331.9130
51742007.01.24 13:41modify2783.161.97261.97321.9130
51752007.01.24 13:43modify2783.161.97261.97311.9130
51762007.01.24 13:48modify2783.161.97261.97301.9130
51772007.01.24 13:48modify2783.161.97261.97281.9130
51782007.01.24 13:48modify2783.161.97261.97271.9130
51792007.01.24 13:48modify2783.161.97261.97241.9130
51802007.01.24 13:48modify2783.161.97261.97221.9130
51812007.01.24 13:48modify2783.161.97261.97191.9130
51822007.01.24 13:50modify2783.161.97261.97171.9130
51832007.01.24 13:50modify2783.161.97261.97161.9130
51842007.01.24 13:50modify2783.161.97261.97131.9130
51852007.01.24 13:50modify2783.161.97261.97111.9130
51862007.01.24 13:50modify2783.161.97261.97071.9130
51872007.01.24 13:52modify2783.161.97261.97061.9130
51882007.01.24 13:52modify2783.161.97261.97041.9130
51892007.01.24 14:00modify2783.161.97261.97031.9130
51902007.01.24 14:00modify2783.161.97261.97021.9130
51912007.01.24 14:00modify2783.161.97261.97011.9130
51922007.01.24 14:00modify2783.161.97261.97001.9130
51932007.01.24 14:00modify2783.161.97261.96981.9130
51942007.01.24 14:01modify2783.161.97261.96971.9130
51952007.01.24 14:01modify2783.161.97261.96951.9130
51962007.01.24 14:01modify2783.161.97261.96941.9130
51972007.01.24 14:01modify2783.161.97261.96931.9130
51982007.01.24 14:01modify2783.161.97261.96901.9130
51992007.01.24 14:02modify2783.161.97261.96881.9130
52002007.01.24 14:32s/l2783.161.96881.96881.9130120.088023.60
52012007.01.24 14:32sell2793.211.96841.97081.9088
52022007.01.24 14:32modify2793.211.96841.97071.9088
52032007.01.24 14:39modify2793.211.96841.97061.9088
52042007.01.24 14:39modify2793.211.96841.97051.9088
52052007.01.24 14:54s/l2793.211.97051.97051.9088-67.417956.19
52062007.01.24 14:54sell2803.181.97011.97251.9105
52072007.01.24 14:54modify2803.181.97011.97241.9105
52082007.01.24 14:55modify2803.181.97011.97221.9105
52092007.01.24 14:56modify2803.181.97011.97211.9105
52102007.01.24 14:56modify2803.181.97011.97201.9105
52112007.01.24 14:56modify2803.181.97011.97181.9105
52122007.01.24 14:57modify2803.181.97011.97171.9105
52132007.01.24 15:04modify2803.181.97011.97151.9105
52142007.01.24 15:05modify2803.181.97011.97141.9105
52152007.01.24 15:05modify2803.181.97011.97131.9105
52162007.01.24 15:06modify2803.181.97011.97111.9105
52172007.01.24 15:07modify2803.181.97011.97101.9105
52182007.01.24 15:07modify2803.181.97011.97091.9105
52192007.01.24 15:09modify2803.181.97011.97081.9105
52202007.01.24 15:09modify2803.181.97011.97071.9105
52212007.01.24 15:10modify2803.181.97011.97061.9105
52222007.01.24 15:10modify2803.181.97011.97051.9105
52232007.01.24 15:13modify2803.181.97011.97041.9105
52242007.01.24 15:13modify2803.181.97011.97031.9105
52252007.01.24 15:13modify2803.181.97011.97011.9105
52262007.01.24 15:17modify2803.181.97011.96991.9105
52272007.01.24 15:17modify2803.181.97011.96981.9105
52282007.01.24 15:17modify2803.181.97011.96971.9105
52292007.01.24 15:17modify2803.181.97011.96961.9105
52302007.01.24 15:17modify2803.181.97011.96941.9105
52312007.01.24 15:18modify2803.181.97011.96931.9105
52322007.01.24 15:18modify2803.181.97011.96921.9105
52332007.01.24 15:18modify2803.181.97011.96911.9105
52342007.01.24 15:18modify2803.181.97011.96901.9105
52352007.01.24 15:18modify2803.181.97011.96891.9105
52362007.01.24 15:18modify2803.181.97011.96881.9105
52372007.01.24 15:18modify2803.181.97011.96871.9105
52382007.01.24 15:18modify2803.181.97011.96861.9105
52392007.01.24 15:18modify2803.181.97011.96841.9105
52402007.01.24 15:19modify2803.181.97011.96831.9105
52412007.01.24 15:19modify2803.181.97011.96821.9105
52422007.01.24 15:24modify2803.181.97011.96801.9105
52432007.01.24 15:25modify2803.181.97011.96791.9105
52442007.01.24 15:25modify2803.181.97011.96781.9105
52452007.01.24 15:25modify2803.181.97011.96771.9105
52462007.01.24 15:26modify2803.181.97011.96761.9105
52472007.01.24 15:26modify2803.181.97011.96751.9105
52482007.01.24 15:26modify2803.181.97011.96741.9105
52492007.01.24 15:26modify2803.181.97011.96731.9105
52502007.01.24 15:26modify2803.181.97011.96721.9105
52512007.01.24 15:27modify2803.181.97011.96701.9105
52522007.01.24 15:27modify2803.181.97011.96691.9105
52532007.01.24 15:29s/l2803.181.96691.96691.9105101.768057.95
52542007.01.24 15:29sell2813.221.96651.96891.9069
52552007.01.24 15:29modify2813.221.96651.96881.9069
52562007.01.24 15:31s/l2813.221.96881.96881.9069-74.067983.89
52572007.01.24 15:31sell2823.191.96841.97081.9088
52582007.01.24 15:31modify2823.191.96841.97071.9088
52592007.01.24 15:32modify2823.191.96841.97061.9088
52602007.01.24 15:32modify2823.191.96841.97041.9088
52612007.01.24 15:32modify2823.191.96841.97031.9088
52622007.01.24 15:33modify2823.191.96841.97021.9088
52632007.01.24 15:36modify2823.191.96841.97011.9088
52642007.01.24 15:37modify2823.191.96841.97001.9088
52652007.01.24 15:38modify2823.191.96841.96991.9088
52662007.01.24 15:38modify2823.191.96841.96971.9088
52672007.01.24 15:39modify2823.191.96841.96961.9088
52682007.01.24 15:39modify2823.191.96841.96941.9088
52692007.01.24 15:43modify2823.191.96841.96921.9088
52702007.01.24 15:44modify2823.191.96841.96901.9088
52712007.01.24 15:44modify2823.191.96841.96891.9088
52722007.01.24 15:44modify2823.191.96841.96881.9088
52732007.01.24 15:44modify2823.191.96841.96841.9088
52742007.01.24 15:45modify2823.191.96841.96831.9088
52752007.01.24 15:45modify2823.191.96841.96811.9088
52762007.01.24 15:45modify2823.191.96841.96801.9088
52772007.01.24 15:45modify2823.191.96841.96781.9088
52782007.01.24 15:56modify2823.191.96841.96771.9088
52792007.01.24 15:56modify2823.191.96841.96751.9088
52802007.01.24 15:56modify2823.191.96841.96741.9088
52812007.01.24 15:56modify2823.191.96841.96721.9088
52822007.01.24 15:57modify2823.191.96841.96711.9088
52832007.01.24 16:01s/l2823.191.96711.96711.908841.478025.36
52842007.01.24 16:01sell2833.211.96671.96911.9071
52852007.01.24 16:01modify2833.211.96671.96901.9071
52862007.01.24 16:03modify2833.211.96671.96891.9071
52872007.01.24 16:03modify2833.211.96671.96881.9071
52882007.01.24 16:04modify2833.211.96671.96871.9071
52892007.01.24 16:05modify2833.211.96671.96851.9071
52902007.01.24 16:06modify2833.211.96671.96841.9071
52912007.01.24 16:06modify2833.211.96671.96821.9071
52922007.01.24 16:07modify2833.211.96671.96811.9071
52932007.01.24 16:09modify2833.211.96671.96801.9071
52942007.01.24 16:52s/l2833.211.96801.96801.9071-41.737983.63
52952007.01.24 16:52sell2843.191.96761.97001.9080
52962007.01.24 16:52modify2843.191.96761.96991.9080
52972007.01.24 16:59modify2843.191.96761.96981.9080
52982007.01.24 16:59modify2843.191.96761.96971.9080
52992007.01.24 17:00modify2843.191.96761.96961.9080
53002007.01.24 17:00modify2843.191.96761.96951.9080
53012007.01.24 17:00modify2843.191.96761.96941.9080
53022007.01.24 17:04modify2843.191.96761.96931.9080
53032007.01.24 17:04modify2843.191.96761.96921.9080
53042007.01.24 17:07modify2843.191.96761.96901.9080
53052007.01.24 17:08modify2843.191.96761.96891.9080
53062007.01.24 17:10modify2843.191.96761.96881.9080
53072007.01.24 17:10modify2843.191.96761.96871.9080
53082007.01.24 17:15modify2843.191.96761.96861.9080
53092007.01.24 17:16modify2843.191.96761.96851.9080
53102007.01.24 17:16modify2843.191.96761.96841.9080
53112007.01.24 17:16modify2843.191.96761.96821.9080
53122007.01.24 17:22modify2843.191.96761.96811.9080
53132007.01.24 17:22modify2843.191.96761.96801.9080
53142007.01.24 18:01s/l2843.191.96801.96801.9080-12.767970.87
53152007.01.24 18:01sell2853.191.96781.97021.9082
53162007.01.24 18:01modify2853.191.96781.97011.9082
53172007.01.24 18:01modify2853.191.96781.96991.9082
53182007.01.24 18:01modify2853.191.96781.96981.9082
53192007.01.24 18:02modify2853.191.96781.96961.9082
53202007.01.24 18:03modify2853.191.96781.96951.9082
53212007.01.24 18:04modify2853.191.96781.96941.9082
53222007.01.24 18:04modify2853.191.96781.96931.9082
53232007.01.24 18:25modify2853.191.96781.96921.9082
53242007.01.24 19:06modify2853.191.96781.96911.9082
53252007.01.24 19:06modify2853.191.96781.96901.9082
53262007.01.24 19:19modify2853.191.96781.96881.9082
53272007.01.24 19:20modify2853.191.96781.96861.9082
53282007.01.24 21:18s/l2853.191.96861.96861.9082-25.527945.35
53292007.01.24 21:18sell2863.181.96821.97061.9086
53302007.01.24 21:21modify2863.181.96821.97051.9086
53312007.01.24 22:52modify2863.181.96821.97041.9086
53322007.01.24 23:09modify2863.181.96821.97031.9086
53332007.01.24 23:09modify2863.181.96821.97021.9086
53342007.01.24 23:10modify2863.181.96821.97011.9086
53352007.01.24 23:14modify2863.181.96821.97001.9086
53362007.01.24 23:14modify2863.181.96821.96991.9086
53372007.01.24 23:14modify2863.181.96821.96981.9086
53382007.01.24 23:14modify2863.181.96821.96971.9086
53392007.01.24 23:14modify2863.181.96821.96961.9086
53402007.01.24 23:14modify2863.181.96821.96951.9086
53412007.01.24 23:16modify2863.181.96821.96941.9086
53422007.01.24 23:16modify2863.181.96821.96931.9086
53432007.01.24 23:17modify2863.181.96821.96901.9086
53442007.01.25 00:46modify2863.181.96821.96891.9086
53452007.01.25 01:59s/l2863.181.96891.96891.9086-21.887923.48
53462007.01.25 01:59sell2873.171.96861.97101.9090
53472007.01.25 01:59modify2873.171.96861.97091.9090
53482007.01.25 01:59modify2873.171.96861.97081.9090
53492007.01.25 02:00modify2873.171.96861.97071.9090
53502007.01.25 02:01modify2873.171.96861.97051.9090
53512007.01.25 02:02modify2873.171.96861.97041.9090
53522007.01.25 02:03modify2873.171.96861.97031.9090
53532007.01.25 02:03modify2873.171.96861.97011.9090
53542007.01.25 02:06modify2873.171.96861.97001.9090
53552007.01.25 02:29modify2873.171.96861.96991.9090
53562007.01.25 02:29modify2873.171.96861.96981.9090
53572007.01.25 02:29modify2873.171.96861.96961.9090
53582007.01.25 02:31modify2873.171.96861.96951.9090
53592007.01.25 02:34modify2873.171.96861.96931.9090
53602007.01.25 02:34modify2873.171.96861.96911.9090
53612007.01.25 02:34modify2873.171.96861.96901.9090
53622007.01.25 02:34modify2873.171.96861.96881.9090
53632007.01.25 02:35modify2873.171.96861.96871.9090
53642007.01.25 02:57modify2873.171.96861.96851.9090
53652007.01.25 03:00modify2873.171.96861.96841.9090
53662007.01.25 03:01modify2873.171.96861.96831.9090
53672007.01.25 03:02modify2873.171.96861.96821.9090
53682007.01.25 03:02modify2873.171.96861.96811.9090
53692007.01.25 03:03modify2873.171.96861.96801.9090
53702007.01.25 03:03modify2873.171.96861.96791.9090
53712007.01.25 04:21s/l2873.171.96791.96791.909022.197945.67
53722007.01.25 04:21sell2883.181.96751.96991.9079
53732007.01.25 04:21modify2883.181.96751.96981.9079
53742007.01.25 04:49modify2883.181.96751.96971.9079
53752007.01.25 04:49modify2883.181.96751.96961.9079
53762007.01.25 04:53modify2883.181.96751.96941.9079
53772007.01.25 04:54modify2883.181.96751.96921.9079
53782007.01.25 04:55modify2883.181.96751.96901.9079
53792007.01.25 04:56modify2883.181.96751.96891.9079
53802007.01.25 04:56modify2883.181.96751.96881.9079
53812007.01.25 04:56modify2883.181.96751.96871.9079
53822007.01.25 04:57modify2883.181.96751.96861.9079
53832007.01.25 04:57modify2883.181.96751.96851.9079
53842007.01.25 04:57modify2883.181.96751.96831.9079
53852007.01.25 05:08modify2883.181.96751.96821.9079
53862007.01.25 05:34modify2883.181.96751.96811.9079
53872007.01.25 05:58modify2883.181.96751.96791.9079
53882007.01.25 05:59modify2883.181.96751.96781.9079
53892007.01.25 06:01modify2883.181.96751.96771.9079
53902007.01.25 06:05modify2883.181.96751.96761.9079
53912007.01.25 06:07modify2883.181.96751.96751.9079
53922007.01.25 06:11modify2883.181.96751.96741.9079
53932007.01.25 07:44s/l2883.181.96741.96741.90793.187948.85
53942007.01.25 07:44sell2893.181.96701.96941.9074
53952007.01.25 07:44modify2893.181.96701.96931.9074
53962007.01.25 07:56s/l2893.181.96931.96931.9074-73.147875.71
53972007.01.25 07:56sell2903.151.96901.97141.9094
53982007.01.25 07:56modify2903.151.96901.97131.9094
53992007.01.25 08:07s/l2903.151.97131.97131.9094-72.457803.26
54002007.01.25 08:07sell2913.121.97091.97331.9113
54012007.01.25 08:07modify2913.121.97091.97321.9113
54022007.01.25 08:07modify2913.121.97091.97311.9113
54032007.01.25 08:08modify2913.121.97091.97281.9113
54042007.01.25 08:08modify2913.121.97091.97261.9113
54052007.01.25 08:28s/l2913.121.97261.97261.9113-53.047750.22
54062007.01.25 08:28sell2923.101.97221.97461.9126
54072007.01.25 08:29modify2923.101.97221.97451.9126
54082007.01.25 08:34modify2923.101.97221.97441.9126
54092007.01.25 08:37modify2923.101.97221.97431.9126
54102007.01.25 08:37modify2923.101.97221.97421.9126
54112007.01.25 08:37modify2923.101.97221.97411.9126
54122007.01.25 08:37modify2923.101.97221.97401.9126
54132007.01.25 08:37modify2923.101.97221.97381.9126
54142007.01.25 09:00close2923.101.97191.97381.91269.307759.52
54152007.01.25 09:00buy2933.101.97191.96952.0315
54162007.01.25 09:00modify2933.101.97191.96962.0315
54172007.01.25 09:02s/l2933.101.96961.96962.0315-71.307688.22
54182007.01.25 09:02buy2943.081.97001.96762.0296
54192007.01.25 09:02modify2943.081.97001.96772.0296
54202007.01.25 09:02modify2943.081.97001.96792.0296
54212007.01.25 09:03modify2943.081.97001.96802.0296
54222007.01.25 09:03modify2943.081.97001.96812.0296
54232007.01.25 09:03modify2943.081.97001.96822.0296
54242007.01.25 09:03modify2943.081.97001.96832.0296
54252007.01.25 09:03modify2943.081.97001.96842.0296
54262007.01.25 09:06s/l2943.081.96841.96842.0296-49.287638.94
54272007.01.25 09:06buy2953.061.96881.96642.0284
54282007.01.25 09:06modify2953.061.96881.96652.0284
54292007.01.25 09:06modify2953.061.96881.96662.0284
54302007.01.25 09:06modify2953.061.96881.96672.0284
54312007.01.25 09:11modify2953.061.96881.96692.0284
54322007.01.25 09:12modify2953.061.96881.96702.0284
54332007.01.25 09:13modify2953.061.96881.96712.0284
54342007.01.25 09:13modify2953.061.96881.96732.0284
54352007.01.25 09:13modify2953.061.96881.96742.0284
54362007.01.25 09:13modify2953.061.96881.96752.0284
54372007.01.25 09:13modify2953.061.96881.96762.0284
54382007.01.25 09:13modify2953.061.96881.96772.0284
54392007.01.25 09:14modify2953.061.96881.96782.0284
54402007.01.25 09:18modify2953.061.96881.96792.0284
54412007.01.25 09:18modify2953.061.96881.96802.0284
54422007.01.25 09:28modify2953.061.96881.96822.0284
54432007.01.25 09:50s/l2953.061.96821.96822.0284-18.367620.58
54442007.01.25 09:50buy2963.051.96861.96622.0282
54452007.01.25 09:51modify2963.051.96861.96632.0282
54462007.01.25 09:51modify2963.051.96861.96642.0282
54472007.01.25 09:52modify2963.051.96861.96652.0282
54482007.01.25 09:52modify2963.051.96861.96672.0282
54492007.01.25 10:00close2963.051.96841.96672.0282-6.107614.48
54502007.01.25 10:00sell2973.051.96841.97081.9088
54512007.01.25 10:00modify2973.051.96841.97051.9088
54522007.01.25 10:24modify2973.051.96841.97041.9088
54532007.01.25 10:24modify2973.051.96841.97021.9088
54542007.01.25 10:45s/l2973.051.97021.97021.9088-54.907559.58
54552007.01.25 10:45sell2983.021.96981.97221.9102
54562007.01.25 10:45modify2983.021.96981.97211.9102
54572007.01.25 10:46modify2983.021.96981.97201.9102
54582007.01.25 10:46modify2983.021.96981.97191.9102
54592007.01.25 10:49modify2983.021.96981.97181.9102
54602007.01.25 10:49modify2983.021.96981.97161.9102
54612007.01.25 10:59s/l2983.021.97161.97161.9102-54.367505.22
54622007.01.25 10:59sell2993.001.97121.97361.9116
54632007.01.25 10:59modify2993.001.97121.97351.9116
54642007.01.25 11:00close2993.001.97161.97351.9116-12.007493.22
54652007.01.25 11:00buy3003.001.97161.96922.0312
54662007.01.25 11:00modify3003.001.97161.96942.0312
54672007.01.25 11:29s/l3003.001.96941.96942.0312-66.007427.22
54682007.01.25 11:29buy3012.971.96971.96732.0293
54692007.01.25 11:29modify3012.971.96971.96742.0293
54702007.01.25 11:33modify3012.971.96971.96762.0293
54712007.01.25 11:34modify3012.971.96971.96772.0293
54722007.01.25 11:35modify3012.971.96971.96782.0293
54732007.01.25 11:38modify3012.971.96971.96792.0293
54742007.01.25 11:50modify3012.971.96971.96802.0293
54752007.01.25 11:50modify3012.971.96971.96812.0293
54762007.01.25 11:50modify3012.971.96971.96822.0293
54772007.01.25 11:50modify3012.971.96971.96832.0293
54782007.01.25 11:51modify3012.971.96971.96842.0293
54792007.01.25 11:51modify3012.971.96971.96852.0293
54802007.01.25 11:55modify3012.971.96971.96862.0293
54812007.01.25 11:55modify3012.971.96971.96872.0293
54822007.01.25 11:55modify3012.971.96971.96882.0293
54832007.01.25 11:56modify3012.971.96971.96892.0293
54842007.01.25 11:56modify3012.971.96971.96902.0293
54852007.01.25 11:56modify3012.971.96971.96912.0293
54862007.01.25 11:56modify3012.971.96971.96922.0293
54872007.01.25 11:56modify3012.971.96971.96932.0293
54882007.01.25 11:56modify3012.971.96971.96942.0293
54892007.01.25 11:57modify3012.971.96971.96972.0293
54902007.01.25 12:06s/l3012.971.96971.96972.02930.007427.22
54912007.01.25 12:06buy3022.971.97011.96772.0297
54922007.01.25 12:06modify3022.971.97011.96782.0297
54932007.01.25 12:09modify3022.971.97011.96792.0297
54942007.01.25 13:04modify3022.971.97011.96802.0297
54952007.01.25 13:05modify3022.971.97011.96812.0297
54962007.01.25 13:06modify3022.971.97011.96822.0297
54972007.01.25 13:06modify3022.971.97011.96832.0297
54982007.01.25 13:06modify3022.971.97011.96842.0297
54992007.01.25 13:07modify3022.971.97011.96852.0297
55002007.01.25 13:07modify3022.971.97011.96862.0297
55012007.01.25 13:07modify3022.971.97011.96882.0297
55022007.01.25 13:07modify3022.971.97011.96892.0297
55032007.01.25 13:07modify3022.971.97011.96912.0297
55042007.01.25 13:07modify3022.971.97011.96922.0297
55052007.01.25 13:07modify3022.971.97011.96932.0297
55062007.01.25 13:33modify3022.971.97011.96942.0297
55072007.01.25 13:35modify3022.971.97011.96952.0297
55082007.01.25 13:35modify3022.971.97011.96962.0297
55092007.01.25 13:35modify3022.971.97011.96982.0297
55102007.01.25 13:35modify3022.971.97011.96992.0297
55112007.01.25 13:35modify3022.971.97011.97002.0297
55122007.01.25 13:35modify3022.971.97011.97012.0297
55132007.01.25 13:35modify3022.971.97011.97022.0297
55142007.01.25 14:01s/l3022.971.97021.97022.02972.977430.19
55152007.01.25 14:01buy3032.971.97061.96822.0302
55162007.01.25 14:01modify3032.971.97061.96832.0302
55172007.01.25 14:11modify3032.971.97061.96842.0302
55182007.01.25 14:30modify3032.971.97061.96862.0302
55192007.01.25 14:31modify3032.971.97061.96882.0302
55202007.01.25 14:31modify3032.971.97061.96892.0302
55212007.01.25 14:31modify3032.971.97061.96912.0302
55222007.01.25 14:32modify3032.971.97061.96922.0302
55232007.01.25 14:35modify3032.971.97061.96932.0302
55242007.01.25 14:47modify3032.971.97061.96942.0302
55252007.01.25 14:47modify3032.971.97061.96952.0302
55262007.01.25 14:48modify3032.971.97061.96962.0302
55272007.01.25 14:48modify3032.971.97061.96972.0302
55282007.01.25 14:51modify3032.971.97061.96992.0302
55292007.01.25 14:53modify3032.971.97061.97012.0302
55302007.01.25 14:55modify3032.971.97061.97022.0302
55312007.01.25 14:56modify3032.971.97061.97062.0302
55322007.01.25 14:56modify3032.971.97061.97072.0302
55332007.01.25 15:00s/l3032.971.97071.97072.03022.977433.16
55342007.01.25 15:00buy3042.971.97111.96872.0307
55352007.01.25 15:00modify3042.971.97111.96892.0307
55362007.01.25 15:00modify3042.971.97111.96912.0307
55372007.01.25 15:00modify3042.971.97111.96932.0307
55382007.01.25 15:00modify3042.971.97111.96942.0307
55392007.01.25 15:00modify3042.971.97111.96952.0307
55402007.01.25 15:00modify3042.971.97111.96962.0307
55412007.01.25 15:07s/l3042.971.96961.96962.0307-44.557388.61
55422007.01.25 15:07buy3052.961.97001.96762.0296
55432007.01.25 15:07modify3052.961.97001.96772.0296
55442007.01.25 15:07modify3052.961.97001.96782.0296
55452007.01.25 15:08modify3052.961.97001.96792.0296
55462007.01.25 15:08modify3052.961.97001.96802.0296
55472007.01.25 15:08modify3052.961.97001.96812.0296
55482007.01.25 15:08modify3052.961.97001.96822.0296
55492007.01.25 15:10modify3052.961.97001.96832.0296
55502007.01.25 15:12modify3052.961.97001.96842.0296
55512007.01.25 15:13modify3052.961.97001.96852.0296
55522007.01.25 15:14modify3052.961.97001.96862.0296
55532007.01.25 15:29modify3052.961.97001.96872.0296
55542007.01.25 15:29modify3052.961.97001.96882.0296
55552007.01.25 15:29modify3052.961.97001.96892.0296
55562007.01.25 15:29modify3052.961.97001.96902.0296
55572007.01.25 15:30modify3052.961.97001.96912.0296
55582007.01.25 15:42modify3052.961.97001.96922.0296
55592007.01.25 15:42modify3052.961.97001.96942.0296
55602007.01.25 15:42modify3052.961.97001.96952.0296
55612007.01.25 15:52modify3052.961.97001.96962.0296
55622007.01.25 16:32s/l3052.961.96961.96962.0296-11.847376.77
55632007.01.25 16:32buy3062.951.96981.96742.0294
55642007.01.25 16:32modify3062.951.96981.96752.0294
55652007.01.25 16:33modify3062.951.96981.96772.0294
55662007.01.25 16:35s/l3062.951.96771.96772.0294-61.957314.82
55672007.01.25 16:35buy3072.931.96801.96562.0276
55682007.01.25 16:35modify3072.931.96801.96572.0276
55692007.01.25 16:35modify3072.931.96801.96582.0276
55702007.01.25 16:38modify3072.931.96801.96592.0276
55712007.01.25 16:39modify3072.931.96801.96602.0276
55722007.01.25 16:39modify3072.931.96801.96622.0276
55732007.01.25 16:39modify3072.931.96801.96642.0276
55742007.01.25 16:39modify3072.931.96801.96652.0276
55752007.01.25 16:39modify3072.931.96801.96672.0276
55762007.01.25 16:39modify3072.931.96801.96682.0276
55772007.01.25 16:43modify3072.931.96801.96702.0276
55782007.01.25 16:44modify3072.931.96801.96712.0276
55792007.01.25 16:44modify3072.931.96801.96732.0276
55802007.01.25 16:44modify3072.931.96801.96742.0276
55812007.01.25 16:44modify3072.931.96801.96752.0276
55822007.01.25 16:44modify3072.931.96801.96762.0276
55832007.01.25 16:44modify3072.931.96801.96772.0276
55842007.01.25 16:44modify3072.931.96801.96782.0276
55852007.01.25 16:44modify3072.931.96801.96792.0276
55862007.01.25 16:45modify3072.931.96801.96802.0276
55872007.01.25 16:46modify3072.931.96801.96812.0276
55882007.01.25 16:55modify3072.931.96801.96822.0276
55892007.01.25 16:55modify3072.931.96801.96832.0276
55902007.01.25 16:57modify3072.931.96801.96852.0276
55912007.01.25 16:57modify3072.931.96801.96862.0276
55922007.01.25 16:57modify3072.931.96801.96872.0276
55932007.01.25 17:55modify3072.931.96801.96882.0276
55942007.01.25 17:56modify3072.931.96801.96912.0276
55952007.01.25 18:00modify3072.931.96801.96922.0276
55962007.01.25 18:09s/l3072.931.96921.96922.027635.167349.98
55972007.01.25 18:09buy3082.941.96951.96712.0291
55982007.01.25 18:09modify3082.941.96951.96722.0291
55992007.01.25 18:09modify3082.941.96951.96732.0291
56002007.01.25 18:09modify3082.941.96951.96742.0291
56012007.01.25 18:12modify3082.941.96951.96752.0291
56022007.01.25 18:13modify3082.941.96951.96762.0291
56032007.01.25 19:00close3082.941.96831.96762.0291-35.287314.70
56042007.01.25 19:00sell3092.931.96831.97071.9087
56052007.01.25 19:00modify3092.931.96831.97061.9087
56062007.01.25 19:00modify3092.931.96831.97051.9087
56072007.01.25 19:00modify3092.931.96831.97041.9087
56082007.01.25 19:00modify3092.931.96831.97021.9087
56092007.01.25 19:03modify3092.931.96831.97011.9087
56102007.01.25 19:03modify3092.931.96831.97001.9087
56112007.01.25 19:03modify3092.931.96831.96991.9087
56122007.01.25 19:03modify3092.931.96831.96961.9087
56132007.01.25 19:03modify3092.931.96831.96941.9087
56142007.01.25 19:03modify3092.931.96831.96911.9087
56152007.01.25 19:03modify3092.931.96831.96891.9087
56162007.01.25 19:03modify3092.931.96831.96851.9087
56172007.01.25 19:04modify3092.931.96831.96841.9087
56182007.01.25 19:04modify3092.931.96831.96831.9087
56192007.01.25 19:04modify3092.931.96831.96821.9087
56202007.01.25 19:04modify3092.931.96831.96801.9087
56212007.01.25 19:04modify3092.931.96831.96791.9087
56222007.01.25 19:04modify3092.931.96831.96781.9087
56232007.01.25 19:04modify3092.931.96831.96761.9087
56242007.01.25 19:04modify3092.931.96831.96751.9087
56252007.01.25 19:10s/l3092.931.96751.96751.908723.447338.14
56262007.01.25 19:10sell3102.941.96711.96951.9075
56272007.01.25 19:10modify3102.941.96711.96941.9075
56282007.01.25 19:12modify3102.941.96711.96931.9075
56292007.01.25 19:12modify3102.941.96711.96901.9075
56302007.01.25 19:12modify3102.941.96711.96881.9075
56312007.01.25 19:13modify3102.941.96711.96871.9075
56322007.01.25 19:13modify3102.941.96711.96861.9075
56332007.01.25 19:13modify3102.941.96711.96841.9075
56342007.01.25 19:13modify3102.941.96711.96831.9075
56352007.01.25 19:15modify3102.941.96711.96821.9075
56362007.01.25 19:23modify3102.941.96711.96811.9075
56372007.01.25 19:23modify3102.941.96711.96791.9075
56382007.01.25 19:23modify3102.941.96711.96781.9075
56392007.01.25 19:24modify3102.941.96711.96771.9075
56402007.01.25 19:24modify3102.941.96711.96751.9075
56412007.01.25 19:28modify3102.941.96711.96741.9075
56422007.01.25 19:28modify3102.941.96711.96731.9075
56432007.01.25 19:28modify3102.941.96711.96711.9075
56442007.01.25 19:28modify3102.941.96711.96701.9075
56452007.01.25 19:28modify3102.941.96711.96681.9075
56462007.01.25 19:28modify3102.941.96711.96671.9075
56472007.01.25 19:32modify3102.941.96711.96661.9075
56482007.01.25 19:32modify3102.941.96711.96651.9075
56492007.01.25 19:33modify3102.941.96711.96641.9075
56502007.01.25 19:33modify3102.941.96711.96631.9075
56512007.01.25 19:33modify3102.941.96711.96621.9075
56522007.01.25 19:33modify3102.941.96711.96611.9075
56532007.01.25 19:33modify3102.941.96711.96601.9075
56542007.01.25 19:33modify3102.941.96711.96581.9075
56552007.01.25 19:37modify3102.941.96711.96561.9075
56562007.01.25 19:37modify3102.941.96711.96551.9075
56572007.01.25 19:43modify3102.941.96711.96541.9075
56582007.01.25 19:43modify3102.941.96711.96531.9075
56592007.01.25 19:44modify3102.941.96711.96521.9075
56602007.01.25 19:46modify3102.941.96711.96511.9075
56612007.01.25 19:46modify3102.941.96711.96501.9075
56622007.01.25 19:46modify3102.941.96711.96491.9075
56632007.01.25 19:46modify3102.941.96711.96471.9075
56642007.01.25 21:03s/l3102.941.96471.96471.907570.567408.70
56652007.01.25 21:03sell3112.961.96441.96681.9048
56662007.01.25 21:03modify3112.961.96441.96671.9048
56672007.01.25 21:04modify3112.961.96441.96661.9048
56682007.01.25 21:07modify3112.961.96441.96651.9048
56692007.01.25 21:10modify3112.961.96441.96641.9048
56702007.01.25 21:11modify3112.961.96441.96631.9048
56712007.01.25 21:12modify3112.961.96441.96611.9048
56722007.01.25 21:15modify3112.961.96441.96601.9048
56732007.01.25 21:59modify3112.961.96441.96591.9048
56742007.01.25 22:52modify3112.961.96441.96571.9048
56752007.01.25 22:58modify3112.961.96441.96561.9048
56762007.01.25 22:59modify3112.961.96441.96551.9048
56772007.01.25 23:01modify3112.961.96441.96541.9048
56782007.01.25 23:26modify3112.961.96441.96531.9048
56792007.01.25 23:35s/l3112.961.96531.96531.9048-26.647382.06
56802007.01.25 23:35sell3122.951.96491.96731.9053
56812007.01.25 23:35modify3122.951.96491.96721.9053
56822007.01.25 23:36modify3122.951.96491.96711.9053
56832007.01.25 23:37modify3122.951.96491.96701.9053
56842007.01.25 23:37modify3122.951.96491.96691.9053
56852007.01.26 00:00modify3122.951.96491.96671.9053
56862007.01.26 01:43modify3122.951.96491.96651.9053
56872007.01.26 01:43modify3122.951.96491.96641.9053
56882007.01.26 01:43modify3122.951.96491.96611.9053
56892007.01.26 01:44modify3122.951.96491.96601.9053
56902007.01.26 01:44modify3122.951.96491.96591.9053
56912007.01.26 02:00modify3122.951.96491.96581.9053
56922007.01.26 02:24s/l3122.951.96581.96581.9053-26.437355.62
56932007.01.26 02:24sell3132.941.96561.96801.9060
56942007.01.26 02:24modify3132.941.96561.96791.9060
56952007.01.26 02:24modify3132.941.96561.96771.9060
56962007.01.26 02:24modify3132.941.96561.96761.9060
56972007.01.26 02:26modify3132.941.96561.96751.9060
56982007.01.26 02:27modify3132.941.96561.96741.9060
56992007.01.26 02:27modify3132.941.96561.96731.9060
57002007.01.26 02:37modify3132.941.96561.96721.9060
57012007.01.26 02:37modify3132.941.96561.96701.9060
57022007.01.26 02:38modify3132.941.96561.96691.9060
57032007.01.26 02:39modify3132.941.96561.96681.9060
57042007.01.26 02:39modify3132.941.96561.96661.9060
57052007.01.26 05:56modify3132.941.96561.96651.9060
57062007.01.26 06:13s/l3132.941.96651.96651.9060-26.467329.16
57072007.01.26 06:13sell3142.931.96621.96861.9066
57082007.01.26 06:14modify3142.931.96621.96851.9066
57092007.01.26 06:14modify3142.931.96621.96841.9066
57102007.01.26 06:14modify3142.931.96621.96831.9066
57112007.01.26 06:14modify3142.931.96621.96821.9066
57122007.01.26 06:14modify3142.931.96621.96811.9066
57132007.01.26 06:14modify3142.931.96621.96801.9066
57142007.01.26 06:16modify3142.931.96621.96791.9066
57152007.01.26 06:17modify3142.931.96621.96781.9066
57162007.01.26 06:19modify3142.931.96621.96771.9066
57172007.01.26 06:19modify3142.931.96621.96761.9066
57182007.01.26 06:20modify3142.931.96621.96751.9066
57192007.01.26 06:21modify3142.931.96621.96741.9066
57202007.01.26 06:21modify3142.931.96621.96731.9066
57212007.01.26 06:23modify3142.931.96621.96721.9066
57222007.01.26 07:25s/l3142.931.96721.96721.9066-29.307299.86
57232007.01.26 07:25sell3152.921.96681.96921.9072
57242007.01.26 07:31modify3152.921.96681.96911.9072
57252007.01.26 07:32modify3152.921.96681.96901.9072
57262007.01.26 07:32modify3152.921.96681.96891.9072
57272007.01.26 07:34modify3152.921.96681.96881.9072
57282007.01.26 07:38modify3152.921.96681.96871.9072
57292007.01.26 07:39modify3152.921.96681.96861.9072
57302007.01.26 07:40modify3152.921.96681.96851.9072
57312007.01.26 07:40modify3152.921.96681.96841.9072
57322007.01.26 07:40modify3152.921.96681.96821.9072
57332007.01.26 07:41modify3152.921.96681.96811.9072
57342007.01.26 07:41modify3152.921.96681.96791.9072
57352007.01.26 07:44modify3152.921.96681.96781.9072
57362007.01.26 07:53s/l3152.921.96781.96781.9072-29.207270.66
57372007.01.26 07:53sell3162.911.96741.96981.9078
57382007.01.26 07:53modify3162.911.96741.96971.9078
57392007.01.26 07:54modify3162.911.96741.96961.9078
57402007.01.26 07:54modify3162.911.96741.96951.9078
57412007.01.26 07:54modify3162.911.96741.96941.9078
57422007.01.26 07:54modify3162.911.96741.96931.9078
57432007.01.26 07:55modify3162.911.96741.96921.9078
57442007.01.26 07:55modify3162.911.96741.96901.9078
57452007.01.26 07:58modify3162.911.96741.96891.9078
57462007.01.26 07:58modify3162.911.96741.96871.9078
57472007.01.26 07:59modify3162.911.96741.96861.9078
57482007.01.26 08:00modify3162.911.96741.96851.9078
57492007.01.26 08:01modify3162.911.96741.96841.9078
57502007.01.26 08:01modify3162.911.96741.96831.9078
57512007.01.26 08:01modify3162.911.96741.96821.9078
57522007.01.26 08:02modify3162.911.96741.96811.9078
57532007.01.26 08:02modify3162.911.96741.96801.9078
57542007.01.26 08:02modify3162.911.96741.96781.9078
57552007.01.26 08:03modify3162.911.96741.96771.9078
57562007.01.26 08:03modify3162.911.96741.96751.9078
57572007.01.26 08:07modify3162.911.96741.96741.9078
57582007.01.26 08:07modify3162.911.96741.96721.9078
57592007.01.26 08:07modify3162.911.96741.96711.9078
57602007.01.26 08:07modify3162.911.96741.96691.9078
57612007.01.26 08:07modify3162.911.96741.96681.9078
57622007.01.26 08:07modify3162.911.96741.96661.9078
57632007.01.26 08:07modify3162.911.96741.96641.9078
57642007.01.26 08:08modify3162.911.96741.96631.9078
57652007.01.26 08:08modify3162.911.96741.96621.9078
57662007.01.26 08:08modify3162.911.96741.96611.9078
57672007.01.26 08:08modify3162.911.96741.96601.9078
57682007.01.26 08:08modify3162.911.96741.96591.9078
57692007.01.26 08:08modify3162.911.96741.96571.9078
57702007.01.26 08:10modify3162.911.96741.96561.9078
57712007.01.26 08:10modify3162.911.96741.96551.9078
57722007.01.26 08:11modify3162.911.96741.96541.9078
57732007.01.26 08:15modify3162.911.96741.96531.9078
57742007.01.26 08:15modify3162.911.96741.96501.9078
57752007.01.26 08:15modify3162.911.96741.96481.9078
57762007.01.26 08:15modify3162.911.96741.96451.9078
57772007.01.26 08:16modify3162.911.96741.96441.9078
57782007.01.26 08:23modify3162.911.96741.96411.9078
57792007.01.26 08:30modify3162.911.96741.96391.9078
57802007.01.26 08:31modify3162.911.96741.96381.9078
57812007.01.26 08:43s/l3162.911.96381.96381.9078104.767375.42
57822007.01.26 08:43sell3172.951.96341.96581.9038
57832007.01.26 08:43modify3172.951.96341.96571.9038
57842007.01.26 08:44modify3172.951.96341.96561.9038
57852007.01.26 08:44modify3172.951.96341.96551.9038
57862007.01.26 08:44modify3172.951.96341.96541.9038
57872007.01.26 09:00s/l3172.951.96541.96541.9038-59.007316.42
57882007.01.26 09:00sell3182.931.96501.96741.9054
57892007.01.26 09:00modify3182.931.96501.96731.9054
57902007.01.26 09:00modify3182.931.96501.96721.9054
57912007.01.26 09:01modify3182.931.96501.96711.9054
57922007.01.26 09:01modify3182.931.96501.96701.9054
57932007.01.26 09:01modify3182.931.96501.96681.9054
57942007.01.26 09:01modify3182.931.96501.96671.9054
57952007.01.26 09:01modify3182.931.96501.96661.9054
57962007.01.26 09:01modify3182.931.96501.96641.9054
57972007.01.26 09:02modify3182.931.96501.96631.9054
57982007.01.26 09:09modify3182.931.96501.96621.9054
57992007.01.26 09:09modify3182.931.96501.96611.9054
58002007.01.26 09:09modify3182.931.96501.96601.9054
58012007.01.26 09:09modify3182.931.96501.96591.9054
58022007.01.26 09:10modify3182.931.96501.96581.9054
58032007.01.26 09:10modify3182.931.96501.96571.9054
58042007.01.26 09:11modify3182.931.96501.96551.9054
58052007.01.26 09:11modify3182.931.96501.96541.9054
58062007.01.26 09:11modify3182.931.96501.96531.9054
58072007.01.26 09:11modify3182.931.96501.96511.9054
58082007.01.26 09:13modify3182.931.96501.96501.9054
58092007.01.26 09:24modify3182.931.96501.96491.9054
58102007.01.26 09:31modify3182.931.96501.96441.9054
58112007.01.26 09:31modify3182.931.96501.96431.9054
58122007.01.26 10:39modify3182.931.96501.96421.9054
58132007.01.26 10:43modify3182.931.96501.96411.9054
58142007.01.26 10:44modify3182.931.96501.96401.9054
58152007.01.26 10:44modify3182.931.96501.96391.9054
58162007.01.26 10:44modify3182.931.96501.96361.9054
58172007.01.26 10:45modify3182.931.96501.96351.9054
58182007.01.26 10:45modify3182.931.96501.96341.9054
58192007.01.26 10:45modify3182.931.96501.96331.9054
58202007.01.26 10:46modify3182.931.96501.96321.9054
58212007.01.26 10:46modify3182.931.96501.96301.9054
58222007.01.26 10:47modify3182.931.96501.96261.9054
58232007.01.26 10:47modify3182.931.96501.96251.9054
58242007.01.26 10:51modify3182.931.96501.96231.9054
58252007.01.26 10:51modify3182.931.96501.96221.9054
58262007.01.26 11:21modify3182.931.96501.96201.9054
58272007.01.26 11:27modify3182.931.96501.96191.9054
58282007.01.26 11:29modify3182.931.96501.96181.9054
58292007.01.26 11:29modify3182.931.96501.96171.9054
58302007.01.26 11:29modify3182.931.96501.96161.9054
58312007.01.26 11:29modify3182.931.96501.96151.9054
58322007.01.26 11:29modify3182.931.96501.96141.9054
58332007.01.26 11:30modify3182.931.96501.96131.9054
58342007.01.26 11:30modify3182.931.96501.96111.9054
58352007.01.26 11:30modify3182.931.96501.96101.9054
58362007.01.26 11:38modify3182.931.96501.96091.9054
58372007.01.26 11:38modify3182.931.96501.96081.9054
58382007.01.26 11:49s/l3182.931.96081.96081.9054123.067439.48
58392007.01.26 11:49sell3192.981.96041.96281.9008
58402007.01.26 11:49modify3192.981.96041.96271.9008
58412007.01.26 11:57modify3192.981.96041.96261.9008
58422007.01.26 11:58modify3192.981.96041.96251.9008
58432007.01.26 12:02modify3192.981.96041.96241.9008
58442007.01.26 12:03modify3192.981.96041.96231.9008
58452007.01.26 12:09modify3192.981.96041.96221.9008
58462007.01.26 12:09modify3192.981.96041.96191.9008
58472007.01.26 12:10modify3192.981.96041.96181.9008
58482007.01.26 12:43modify3192.981.96041.96171.9008
58492007.01.26 12:43modify3192.981.96041.96161.9008
58502007.01.26 13:30modify3192.981.96041.96151.9008
58512007.01.26 13:30modify3192.981.96041.96141.9008
58522007.01.26 13:30modify3192.981.96041.96131.9008
58532007.01.26 13:30modify3192.981.96041.96111.9008
58542007.01.26 13:30modify3192.981.96041.96091.9008
58552007.01.26 13:30modify3192.981.96041.96071.9008
58562007.01.26 13:30modify3192.981.96041.96061.9008
58572007.01.26 13:30modify3192.981.96041.96041.9008
58582007.01.26 13:30modify3192.981.96041.96021.9008
58592007.01.26 13:30modify3192.981.96041.96001.9008
58602007.01.26 13:30modify3192.981.96041.95991.9008
58612007.01.26 13:30modify3192.981.96041.95971.9008
58622007.01.26 13:30modify3192.981.96041.95941.9008
58632007.01.26 13:30modify3192.981.96041.95921.9008
58642007.01.26 13:30modify3192.981.96041.95891.9008
58652007.01.26 13:32s/l3192.981.95891.95891.900844.707484.18
58662007.01.26 13:32sell3202.991.95851.96091.8989
58672007.01.26 13:32modify3202.991.95851.96081.8989
58682007.01.26 13:33modify3202.991.95851.96071.8989
58692007.01.26 13:33modify3202.991.95851.96051.8989
58702007.01.26 13:33modify3202.991.95851.96031.8989
58712007.01.26 13:33modify3202.991.95851.96021.8989
58722007.01.26 13:33modify3202.991.95851.96011.8989
58732007.01.26 13:33modify3202.991.95851.95991.8989
58742007.01.26 13:33modify3202.991.95851.95971.8989
58752007.01.26 13:38s/l3202.991.95971.95971.8989-35.887448.30
58762007.01.26 13:38sell3212.981.95931.96171.8997
58772007.01.26 13:38modify3212.981.95931.96161.8997
58782007.01.26 13:38modify3212.981.95931.96141.8997
58792007.01.26 13:43modify3212.981.95931.96121.8997
58802007.01.26 13:44modify3212.981.95931.96111.8997
58812007.01.26 13:45modify3212.981.95931.96091.8997
58822007.01.26 13:45modify3212.981.95931.96081.8997
58832007.01.26 13:45modify3212.981.95931.96071.8997
58842007.01.26 13:47modify3212.981.95931.96061.8997
58852007.01.26 13:47modify3212.981.95931.96051.8997
58862007.01.26 13:59s/l3212.981.96051.96051.8997-35.767412.54
58872007.01.26 13:59sell3222.971.96031.96271.9007
58882007.01.26 14:17modify3222.971.96031.96261.9007
58892007.01.26 14:17modify3222.971.96031.96251.9007
58902007.01.26 14:17modify3222.971.96031.96241.9007
58912007.01.26 14:17modify3222.971.96031.96221.9007
58922007.01.26 14:35modify3222.971.96031.96201.9007
58932007.01.26 14:37modify3222.971.96031.96181.9007
58942007.01.26 14:37modify3222.971.96031.96171.9007
58952007.01.26 14:38modify3222.971.96031.96161.9007
58962007.01.26 14:38modify3222.971.96031.96151.9007
58972007.01.26 14:39modify3222.971.96031.96141.9007
58982007.01.26 14:39modify3222.971.96031.96121.9007
58992007.01.26 14:39modify3222.971.96031.96081.9007
59002007.01.26 14:48modify3222.971.96031.96061.9007
59012007.01.26 14:50modify3222.971.96031.96051.9007
59022007.01.26 14:51modify3222.971.96031.96041.9007
59032007.01.26 14:53modify3222.971.96031.96031.9007
59042007.01.26 14:53modify3222.971.96031.96021.9007
59052007.01.26 14:54modify3222.971.96031.96011.9007
59062007.01.26 14:54modify3222.971.96031.96001.9007
59072007.01.26 14:54modify3222.971.96031.95991.9007
59082007.01.26 14:54modify3222.971.96031.95981.9007
59092007.01.26 14:55modify3222.971.96031.95971.9007
59102007.01.26 14:55modify3222.971.96031.95961.9007
59112007.01.26 15:00modify3222.971.96031.95951.9007
59122007.01.26 15:00modify3222.971.96031.95941.9007
59132007.01.26 15:00modify3222.971.96031.95921.9007
59142007.01.26 15:00modify3222.971.96031.95911.9007
59152007.01.26 15:00modify3222.971.96031.95901.9007
59162007.01.26 15:00modify3222.971.96031.95881.9007
59172007.01.26 15:00modify3222.971.96031.95871.9007
59182007.01.26 15:00modify3222.971.96031.95851.9007
59192007.01.26 15:00modify3222.971.96031.95831.9007
59202007.01.26 15:00modify3222.971.96031.95821.9007
59212007.01.26 15:00modify3222.971.96031.95801.9007
59222007.01.26 15:00modify3222.971.96031.95781.9007
59232007.01.26 15:01s/l3222.971.95781.95781.900774.257486.79
59242007.01.26 15:01sell3232.991.95741.95981.8978
59252007.01.26 15:01modify3232.991.95741.95971.8978
59262007.01.26 15:01modify3232.991.95741.95961.8978
59272007.01.26 15:01modify3232.991.95741.95951.8978
59282007.01.26 15:02modify3232.991.95741.95931.8978
59292007.01.26 15:13modify3232.991.95741.95921.8978
59302007.01.26 15:14modify3232.991.95741.95911.8978
59312007.01.26 15:14modify3232.991.95741.95891.8978
59322007.01.26 15:15modify3232.991.95741.95881.8978
59332007.01.26 15:16modify3232.991.95741.95871.8978
59342007.01.26 15:21s/l3232.991.95871.95871.8978-38.877447.92
59352007.01.26 15:21sell3242.981.95831.96071.8987
59362007.01.26 15:21modify3242.981.95831.96041.8987
59372007.01.26 15:49modify3242.981.95831.96021.8987
59382007.01.26 16:14s/l3242.981.96021.96021.8987-56.627391.30
59392007.01.26 16:14sell3252.961.95981.96221.9002
59402007.01.26 16:14modify3252.961.95981.96211.9002
59412007.01.26 16:35modify3252.961.95981.96191.9002
59422007.01.26 16:36modify3252.961.95981.96181.9002
59432007.01.26 16:36modify3252.961.95981.96161.9002
59442007.01.26 16:37modify3252.961.95981.96151.9002
59452007.01.26 17:21s/l3252.961.96151.96151.9002-50.327340.98
59462007.01.26 17:21sell3262.941.96111.96351.9015
59472007.01.26 17:21modify3262.941.96111.96341.9015
59482007.01.26 17:24modify3262.941.96111.96331.9015
59492007.01.26 17:25modify3262.941.96111.96321.9015
59502007.01.26 17:25modify3262.941.96111.96311.9015
59512007.01.26 17:28modify3262.941.96111.96301.9015
59522007.01.26 17:28modify3262.941.96111.96291.9015
59532007.01.26 17:29modify3262.941.96111.96281.9015
59542007.01.26 17:29modify3262.941.96111.96271.9015
59552007.01.26 17:34modify3262.941.96111.96261.9015
59562007.01.26 17:34modify3262.941.96111.96251.9015
59572007.01.26 17:34modify3262.941.96111.96241.9015
59582007.01.26 17:59modify3262.941.96111.96231.9015
59592007.01.26 18:00modify3262.941.96111.96221.9015
59602007.01.26 18:01modify3262.941.96111.96211.9015
59612007.01.26 18:01modify3262.941.96111.96201.9015
59622007.01.26 18:02modify3262.941.96111.96191.9015
59632007.01.26 18:07modify3262.941.96111.96181.9015
59642007.01.26 18:07modify3262.941.96111.96141.9015
59652007.01.26 18:10modify3262.941.96111.96131.9015
59662007.01.26 18:10modify3262.941.96111.96121.9015
59672007.01.26 19:55modify3262.941.96111.96101.9015
59682007.01.26 19:56modify3262.941.96111.96091.9015
59692007.01.26 19:56modify3262.941.96111.96081.9015
59702007.01.28 23:00s/l3262.941.96081.96081.90158.827349.80
59712007.01.28 23:00sell3272.941.96121.96361.9016
59722007.01.28 23:00modify3272.941.96121.96351.9016
59732007.01.28 23:01modify3272.941.96121.96341.9016
59742007.01.28 23:04modify3272.941.96121.96331.9016
59752007.01.28 23:04modify3272.941.96121.96321.9016
59762007.01.28 23:04modify3272.941.96121.96311.9016
59772007.01.28 23:09modify3272.941.96121.96291.9016
59782007.01.28 23:46modify3272.941.96121.96281.9016
59792007.01.28 23:47modify3272.941.96121.96271.9016
59802007.01.28 23:47modify3272.941.96121.96251.9016
59812007.01.28 23:47modify3272.941.96121.96241.9016
59822007.01.28 23:47modify3272.941.96121.96231.9016
59832007.01.29 00:08modify3272.941.96121.96221.9016
59842007.01.29 00:08modify3272.941.96121.96211.9016
59852007.01.29 00:08modify3272.941.96121.96201.9016
59862007.01.29 00:08modify3272.941.96121.96191.9016
59872007.01.29 00:08modify3272.941.96121.96181.9016
59882007.01.29 00:08modify3272.941.96121.96171.9016
59892007.01.29 00:08modify3272.941.96121.96161.9016
59902007.01.29 00:12modify3272.941.96121.96151.9016
59912007.01.29 00:12modify3272.941.96121.96141.9016
59922007.01.29 00:12modify3272.941.96121.96131.9016
59932007.01.29 00:12modify3272.941.96121.96121.9016
59942007.01.29 00:12modify3272.941.96121.96111.9016
59952007.01.29 00:14modify3272.941.96121.96101.9016
59962007.01.29 00:14modify3272.941.96121.96091.9016
59972007.01.29 00:14modify3272.941.96121.96081.9016
59982007.01.29 00:14modify3272.941.96121.96061.9016
59992007.01.29 01:27modify3272.941.96121.96051.9016
60002007.01.29 01:27modify3272.941.96121.96041.9016
60012007.01.29 01:28modify3272.941.96121.96031.9016
60022007.01.29 01:29modify3272.941.96121.96021.9016
60032007.01.29 01:29modify3272.941.96121.96011.9016
60042007.01.29 01:45modify3272.941.96121.96001.9016
60052007.01.29 07:00modify3272.941.96121.95991.9016
60062007.01.29 07:00modify3272.941.96121.95971.9016
60072007.01.29 07:23modify3272.941.96121.95961.9016
60082007.01.29 07:23modify3272.941.96121.95951.9016
60092007.01.29 07:23modify3272.941.96121.95941.9016
60102007.01.29 07:23modify3272.941.96121.95931.9016
60112007.01.29 07:24modify3272.941.96121.95921.9016
60122007.01.29 07:24modify3272.941.96121.95911.9016
60132007.01.29 07:24modify3272.941.96121.95901.9016
60142007.01.29 07:49s/l3272.941.95901.95901.901664.807414.60
60152007.01.29 07:49sell3282.971.95881.96121.8992
60162007.01.29 07:49modify3282.971.95881.96111.8992
60172007.01.29 07:49modify3282.971.95881.96101.8992
60182007.01.29 07:49modify3282.971.95881.96091.8992
60192007.01.29 07:49modify3282.971.95881.96071.8992
60202007.01.29 07:52modify3282.971.95881.96061.8992
60212007.01.29 07:52modify3282.971.95881.96051.8992
60222007.01.29 08:00s/l3282.971.96051.96051.8992-50.497364.11
60232007.01.29 08:00sell3292.951.96021.96261.9006
60242007.01.29 08:00modify3292.951.96021.96251.9006
60252007.01.29 08:00modify3292.951.96021.96231.9006
60262007.01.29 08:00modify3292.951.96021.96221.9006
60272007.01.29 08:01modify3292.951.96021.96211.9006
60282007.01.29 08:01modify3292.951.96021.96201.9006
60292007.01.29 08:01modify3292.951.96021.96181.9006
60302007.01.29 08:02modify3292.951.96021.96171.9006
60312007.01.29 08:02modify3292.951.96021.96161.9006
60322007.01.29 08:21modify3292.951.96021.96151.9006
60332007.01.29 08:21modify3292.951.96021.96131.9006
60342007.01.29 08:22modify3292.951.96021.96121.9006
60352007.01.29 08:28modify3292.951.96021.96111.9006
60362007.01.29 08:54modify3292.951.96021.96101.9006
60372007.01.29 08:54modify3292.951.96021.96081.9006
60382007.01.29 08:55modify3292.951.96021.96071.9006
60392007.01.29 08:59modify3292.951.96021.96061.9006
60402007.01.29 09:00modify3292.951.96021.96051.9006
60412007.01.29 09:00modify3292.951.96021.96031.9006
60422007.01.29 09:00modify3292.951.96021.96021.9006
60432007.01.29 09:01modify3292.951.96021.96011.9006
60442007.01.29 09:06modify3292.951.96021.96001.9006
60452007.01.29 09:06modify3292.951.96021.95991.9006
60462007.01.29 09:06modify3292.951.96021.95981.9006
60472007.01.29 09:06modify3292.951.96021.95961.9006
60482007.01.29 09:48s/l3292.951.95961.95961.900617.707381.81
60492007.01.29 09:48sell3302.951.95921.96161.8996
60502007.01.29 09:49modify3302.951.95921.96151.8996
60512007.01.29 09:49modify3302.951.95921.96131.8996
60522007.01.29 09:50modify3302.951.95921.96121.8996
60532007.01.29 09:51modify3302.951.95921.96111.8996
60542007.01.29 09:52modify3302.951.95921.96101.8996
60552007.01.29 09:56modify3302.951.95921.96091.8996
60562007.01.29 09:57modify3302.951.95921.96081.8996
60572007.01.29 09:59modify3302.951.95921.96061.8996
60582007.01.29 10:00modify3302.951.95921.96051.8996
60592007.01.29 10:00modify3302.951.95921.96021.8996
60602007.01.29 10:32modify3302.951.95921.96011.8996
60612007.01.29 10:32modify3302.951.95921.95991.8996
60622007.01.29 10:32modify3302.951.95921.95981.8996
60632007.01.29 10:32modify3302.951.95921.95961.8996
60642007.01.29 10:39modify3302.951.95921.95951.8996
60652007.01.29 10:41modify3302.951.95921.95941.8996
60662007.01.29 10:50modify3302.951.95921.95921.8996
60672007.01.29 11:00s/l3302.951.95921.95921.89960.007381.81
60682007.01.29 11:00sell3312.951.95891.96131.8993
60692007.01.29 11:00modify3312.951.95891.96121.8993
60702007.01.29 11:00modify3312.951.95891.96111.8993
60712007.01.29 11:00modify3312.951.95891.96091.8993
60722007.01.29 11:00modify3312.951.95891.96071.8993
60732007.01.29 11:09modify3312.951.95891.96061.8993
60742007.01.29 11:10modify3312.951.95891.96051.8993
60752007.01.29 11:10modify3312.951.95891.96041.8993
60762007.01.29 11:10modify3312.951.95891.96021.8993
60772007.01.29 11:11modify3312.951.95891.96011.8993
60782007.01.29 11:12modify3312.951.95891.96001.8993
60792007.01.29 11:13modify3312.951.95891.95991.8993
60802007.01.29 11:22modify3312.951.95891.95981.8993
60812007.01.29 11:22modify3312.951.95891.95941.8993
60822007.01.29 11:23modify3312.951.95891.95931.8993
60832007.01.29 11:24modify3312.951.95891.95921.8993
60842007.01.29 11:24modify3312.951.95891.95891.8993
60852007.01.29 11:25modify3312.951.95891.95881.8993
60862007.01.29 11:25modify3312.951.95891.95871.8993
60872007.01.29 11:25modify3312.951.95891.95851.8993
60882007.01.29 11:25modify3312.951.95891.95841.8993
60892007.01.29 11:25modify3312.951.95891.95821.8993
60902007.01.29 11:25modify3312.951.95891.95811.8993
60912007.01.29 11:30modify3312.951.95891.95801.8993
60922007.01.29 11:30modify3312.951.95891.95791.8993
60932007.01.29 11:30modify3312.951.95891.95781.8993
60942007.01.29 11:37s/l3312.951.95781.95781.899332.457414.26
60952007.01.29 11:37sell3322.971.95741.95981.8978
60962007.01.29 11:37modify3322.971.95741.95971.8978
60972007.01.29 11:37modify3322.971.95741.95961.8978
60982007.01.29 11:45modify3322.971.95741.95951.8978
60992007.01.29 11:45modify3322.971.95741.95941.8978
61002007.01.29 11:46modify3322.971.95741.95931.8978
61012007.01.29 11:46modify3322.971.95741.95921.8978
61022007.01.29 11:46modify3322.971.95741.95911.8978
61032007.01.29 11:46modify3322.971.95741.95901.8978
61042007.01.29 11:46modify3322.971.95741.95881.8978
61052007.01.29 11:47modify3322.971.95741.95871.8978
61062007.01.29 11:47modify3322.971.95741.95861.8978
61072007.01.29 11:48modify3322.971.95741.95851.8978
61082007.01.29 11:51modify3322.971.95741.95841.8978
61092007.01.29 13:38modify3322.971.95741.95831.8978
61102007.01.29 13:39modify3322.971.95741.95811.8978
61112007.01.29 13:40modify3322.971.95741.95791.8978
61122007.01.29 14:10modify3322.971.95741.95781.8978
61132007.01.29 14:17modify3322.971.95741.95761.8978
61142007.01.29 14:17modify3322.971.95741.95751.8978
61152007.01.29 14:17modify3322.971.95741.95731.8978
61162007.01.29 14:51s/l3322.971.95731.95731.89782.977417.23
61172007.01.29 14:51sell3332.971.95691.95931.8973
61182007.01.29 14:51modify3332.971.95691.95921.8973
61192007.01.29 14:51modify3332.971.95691.95911.8973
61202007.01.29 14:54s/l3332.971.95911.95911.8973-65.347351.89
61212007.01.29 14:54sell3342.941.95871.96111.8991
61222007.01.29 14:54modify3342.941.95871.96101.8991
61232007.01.29 14:54modify3342.941.95871.96091.8991
61242007.01.29 14:54modify3342.941.95871.96061.8991
61252007.01.29 14:55modify3342.941.95871.96051.8991
61262007.01.29 14:55modify3342.941.95871.96041.8991
61272007.01.29 14:56modify3342.941.95871.96031.8991
61282007.01.29 14:56modify3342.941.95871.96001.8991
61292007.01.29 15:09modify3342.941.95871.95991.8991
61302007.01.29 15:41modify3342.941.95871.95981.8991
61312007.01.29 15:42modify3342.941.95871.95971.8991
61322007.01.29 15:42modify3342.941.95871.95961.8991
61332007.01.29 15:43modify3342.941.95871.95951.8991
61342007.01.29 15:50modify3342.941.95871.95941.8991
61352007.01.29 16:08s/l3342.941.95941.95941.8991-20.587331.31
61362007.01.29 16:08sell3352.931.95901.96141.8994
61372007.01.29 16:08modify3352.931.95901.96131.8994
61382007.01.29 16:08modify3352.931.95901.96121.8994
61392007.01.29 16:09modify3352.931.95901.96111.8994
61402007.01.29 16:10modify3352.931.95901.96101.8994
61412007.01.29 16:25modify3352.931.95901.96091.8994
61422007.01.29 16:26modify3352.931.95901.96081.8994
61432007.01.29 16:26modify3352.931.95901.96071.8994
61442007.01.29 16:26modify3352.931.95901.96061.8994
61452007.01.29 16:27modify3352.931.95901.96051.8994
61462007.01.29 16:27modify3352.931.95901.96041.8994
61472007.01.29 17:00s/l3352.931.96041.96041.8994-41.027290.29
61482007.01.29 17:00sell3362.921.96001.96241.9004
61492007.01.29 17:00modify3362.921.96001.96231.9004
61502007.01.29 17:00modify3362.921.96001.96221.9004
61512007.01.29 17:06modify3362.921.96001.96181.9004
61522007.01.29 17:07modify3362.921.96001.96171.9004
61532007.01.29 17:10modify3362.921.96001.96161.9004
61542007.01.29 17:11modify3362.921.96001.96151.9004
61552007.01.29 17:13modify3362.921.96001.96141.9004
61562007.01.29 17:18modify3362.921.96001.96131.9004
61572007.01.29 17:18modify3362.921.96001.96121.9004
61582007.01.29 17:19modify3362.921.96001.96111.9004
61592007.01.29 17:24modify3362.921.96001.96101.9004
61602007.01.29 18:15modify3362.921.96001.96091.9004
61612007.01.29 18:24modify3362.921.96001.96081.9004
61622007.01.29 18:43modify3362.921.96001.96071.9004
61632007.01.29 18:48modify3362.921.96001.96061.9004
61642007.01.29 21:24s/l3362.921.96061.96061.9004-17.527272.77
61652007.01.29 21:24sell3372.911.96021.96261.9006
61662007.01.29 21:24modify3372.911.96021.96251.9006
61672007.01.29 22:10modify3372.911.96021.96241.9006
61682007.01.29 22:34modify3372.911.96021.96221.9006
61692007.01.29 22:37modify3372.911.96021.96211.9006
61702007.01.30 00:12s/l3372.911.96211.96211.9006-55.177217.60
61712007.01.30 00:12sell3382.891.96171.96411.9021
61722007.01.30 00:12modify3382.891.96171.96401.9021
61732007.01.30 00:14modify3382.891.96171.96391.9021
61742007.01.30 00:14modify3382.891.96171.96381.9021
61752007.01.30 00:17modify3382.891.96171.96371.9021
61762007.01.30 00:17modify3382.891.96171.96361.9021
61772007.01.30 00:36modify3382.891.96171.96351.9021
61782007.01.30 00:37modify3382.891.96171.96341.9021
61792007.01.30 00:38modify3382.891.96171.96331.9021
61802007.01.30 00:41modify3382.891.96171.96321.9021
61812007.01.30 00:41modify3382.891.96171.96311.9021
61822007.01.30 00:43modify3382.891.96171.96301.9021
61832007.01.30 01:48s/l3382.891.96301.96301.9021-37.577180.03
61842007.01.30 01:48sell3392.871.96281.96521.9032
61852007.01.30 01:48modify3392.871.96281.96511.9032
61862007.01.30 02:00close3392.871.96431.96511.9032-43.057136.98
61872007.01.30 02:00buy3402.851.96431.96192.0239
61882007.01.30 02:01modify3402.851.96431.96202.0239
61892007.01.30 02:01modify3402.851.96431.96222.0239
61902007.01.30 04:49s/l3402.851.96221.96222.0239-59.857077.13
61912007.01.30 04:49buy3412.831.96261.96022.0222
61922007.01.30 04:49modify3412.831.96261.96032.0222
61932007.01.30 04:49modify3412.831.96261.96042.0222
61942007.01.30 04:49modify3412.831.96261.96052.0222
61952007.01.30 04:58modify3412.831.96261.96062.0222
61962007.01.30 05:13modify3412.831.96261.96072.0222
61972007.01.30 05:26modify3412.831.96261.96082.0222
61982007.01.30 05:34modify3412.831.96261.96092.0222
61992007.01.30 05:41modify3412.831.96261.96102.0222
62002007.01.30 05:41modify3412.831.96261.96132.0222
62012007.01.30 05:46modify3412.831.96261.96142.0222
62022007.01.30 07:10modify3412.831.96261.96152.0222
62032007.01.30 07:12modify3412.831.96261.96162.0222
62042007.01.30 07:12modify3412.831.96261.96172.0222
62052007.01.30 07:12modify3412.831.96261.96182.0222
62062007.01.30 07:12modify3412.831.96261.96192.0222
62072007.01.30 07:13modify3412.831.96261.96202.0222
62082007.01.30 07:13modify3412.831.96261.96212.0222
62092007.01.30 07:13modify3412.831.96261.96222.0222
62102007.01.30 07:13modify3412.831.96261.96232.0222
62112007.01.30 07:13modify3412.831.96261.96242.0222
62122007.01.30 07:13modify3412.831.96261.96252.0222
62132007.01.30 07:15modify3412.831.96261.96262.0222
62142007.01.30 07:17modify3412.831.96261.96272.0222
62152007.01.30 07:17modify3412.831.96261.96282.0222
62162007.01.30 07:17modify3412.831.96261.96292.0222
62172007.01.30 07:17modify3412.831.96261.96302.0222
62182007.01.30 07:17modify3412.831.96261.96322.0222
62192007.01.30 07:17modify3412.831.96261.96332.0222
62202007.01.30 07:17modify3412.831.96261.96342.0222
62212007.01.30 07:17modify3412.831.96261.96352.0222
62222007.01.30 07:18modify3412.831.96261.96362.0222
62232007.01.30 07:19modify3412.831.96261.96372.0222
62242007.01.30 07:20modify3412.831.96261.96382.0222
62252007.01.30 07:20modify3412.831.96261.96402.0222
62262007.01.30 07:20modify3412.831.96261.96412.0222
62272007.01.30 07:40modify3412.831.96261.96422.0222
62282007.01.30 07:40modify3412.831.96261.96432.0222
62292007.01.30 07:40modify3412.831.96261.96452.0222
62302007.01.30 07:40modify3412.831.96261.96462.0222
62312007.01.30 07:40modify3412.831.96261.96472.0222
62322007.01.30 07:40modify3412.831.96261.96492.0222
62332007.01.30 07:40modify3412.831.96261.96502.0222
62342007.01.30 07:45modify3412.831.96261.96512.0222
62352007.01.30 07:45modify3412.831.96261.96522.0222
62362007.01.30 07:45modify3412.831.96261.96532.0222
62372007.01.30 07:45modify3412.831.96261.96542.0222
62382007.01.30 07:46modify3412.831.96261.96552.0222
62392007.01.30 07:46modify3412.831.96261.96572.0222
62402007.01.30 07:47modify3412.831.96261.96592.0222
62412007.01.30 07:47modify3412.831.96261.96602.0222
62422007.01.30 07:47modify3412.831.96261.96622.0222
62432007.01.30 07:58s/l3412.831.96621.96622.0222101.887179.01
62442007.01.30 07:58buy3422.871.96651.96412.0261
62452007.01.30 07:59modify3422.871.96651.96422.0261
62462007.01.30 07:59modify3422.871.96651.96432.0261
62472007.01.30 07:59modify3422.871.96651.96442.0261
62482007.01.30 07:59modify3422.871.96651.96452.0261
62492007.01.30 08:00modify3422.871.96651.96502.0261
62502007.01.30 08:00modify3422.871.96651.96512.0261
62512007.01.30 08:19modify3422.871.96651.96522.0261
62522007.01.30 08:20modify3422.871.96651.96542.0261
62532007.01.30 08:20modify3422.871.96651.96552.0261
62542007.01.30 08:21modify3422.871.96651.96562.0261
62552007.01.30 08:26modify3422.871.96651.96572.0261
62562007.01.30 08:26modify3422.871.96651.96582.0261
62572007.01.30 08:26modify3422.871.96651.96602.0261
62582007.01.30 08:26modify3422.871.96651.96622.0261
62592007.01.30 08:26modify3422.871.96651.96632.0261
62602007.01.30 08:26modify3422.871.96651.96642.0261
62612007.01.30 08:26modify3422.871.96651.96662.0261
62622007.01.30 08:27modify3422.871.96651.96692.0261
62632007.01.30 08:30modify3422.871.96651.96712.0261
62642007.01.30 08:30modify3422.871.96651.96722.0261
62652007.01.30 08:30modify3422.871.96651.96732.0261
62662007.01.30 08:30modify3422.871.96651.96742.0261
62672007.01.30 08:30modify3422.871.96651.96752.0261
62682007.01.30 08:31modify3422.871.96651.96772.0261
62692007.01.30 08:48s/l3422.871.96771.96772.026134.447213.45
62702007.01.30 08:48buy3432.891.96811.96572.0277
62712007.01.30 08:50modify3432.891.96811.96582.0277
62722007.01.30 09:11s/l3432.891.96581.96582.0277-66.477146.98
62732007.01.30 09:11buy3442.861.96621.96382.0258
62742007.01.30 09:11modify3442.861.96621.96392.0258
62752007.01.30 09:11modify3442.861.96621.96412.0258
62762007.01.30 09:12modify3442.861.96621.96422.0258
62772007.01.30 09:12modify3442.861.96621.96432.0258
62782007.01.30 09:13modify3442.861.96621.96442.0258
62792007.01.30 09:13modify3442.861.96621.96472.0258
62802007.01.30 09:18modify3442.861.96621.96482.0258
62812007.01.30 09:40s/l3442.861.96481.96482.0258-40.047106.94
62822007.01.30 09:40buy3452.841.96501.96262.0246
62832007.01.30 09:40modify3452.841.96501.96272.0246
62842007.01.30 09:40modify3452.841.96501.96282.0246
62852007.01.30 09:40modify3452.841.96501.96292.0246
62862007.01.30 09:53modify3452.841.96501.96302.0246
62872007.01.30 10:24modify3452.841.96501.96312.0246
62882007.01.30 10:24modify3452.841.96501.96322.0246
62892007.01.30 10:24modify3452.841.96501.96332.0246
62902007.01.30 10:26modify3452.841.96501.96342.0246
62912007.01.30 10:26modify3452.841.96501.96352.0246
62922007.01.30 10:26modify3452.841.96501.96362.0246
62932007.01.30 10:26modify3452.841.96501.96372.0246
62942007.01.30 10:26modify3452.841.96501.96392.0246
62952007.01.30 10:27modify3452.841.96501.96402.0246
62962007.01.30 10:27modify3452.841.96501.96432.0246
62972007.01.30 10:34modify3452.841.96501.96442.0246
62982007.01.30 10:35modify3452.841.96501.96452.0246
62992007.01.30 10:35modify3452.841.96501.96462.0246
63002007.01.30 10:35modify3452.841.96501.96472.0246
63012007.01.30 10:50s/l3452.841.96471.96472.0246-8.527098.42
63022007.01.30 10:50buy3462.841.96511.96272.0247
63032007.01.30 10:50modify3462.841.96511.96282.0247
63042007.01.30 11:03modify3462.841.96511.96292.0247
63052007.01.30 11:16modify3462.841.96511.96302.0247
63062007.01.30 11:17modify3462.841.96511.96312.0247
63072007.01.30 11:31modify3462.841.96511.96322.0247
63082007.01.30 11:37modify3462.841.96511.96352.0247
63092007.01.30 11:38modify3462.841.96511.96362.0247
63102007.01.30 11:38modify3462.841.96511.96372.0247
63112007.01.30 11:41modify3462.841.96511.96382.0247
63122007.01.30 12:28s/l3462.841.96381.96382.0247-36.927061.50
63132007.01.30 12:28buy3472.821.96411.96172.0237
63142007.01.30 12:28modify3472.821.96411.96182.0237
63152007.01.30 12:29modify3472.821.96411.96192.0237
63162007.01.30 12:31modify3472.821.96411.96202.0237
63172007.01.30 12:33modify3472.821.96411.96212.0237
63182007.01.30 12:34modify3472.821.96411.96222.0237
63192007.01.30 12:34modify3472.821.96411.96232.0237
63202007.01.30 12:34modify3472.821.96411.96242.0237
63212007.01.30 12:34modify3472.821.96411.96252.0237
63222007.01.30 12:38modify3472.821.96411.96262.0237
63232007.01.30 12:38modify3472.821.96411.96272.0237
63242007.01.30 12:38modify3472.821.96411.96292.0237
63252007.01.30 12:38modify3472.821.96411.96302.0237
63262007.01.30 12:40modify3472.821.96411.96312.0237
63272007.01.30 12:40modify3472.821.96411.96322.0237
63282007.01.30 12:40modify3472.821.96411.96332.0237
63292007.01.30 12:40modify3472.821.96411.96342.0237
63302007.01.30 12:43modify3472.821.96411.96352.0237
63312007.01.30 12:43modify3472.821.96411.96362.0237
63322007.01.30 12:43modify3472.821.96411.96382.0237
63332007.01.30 12:44modify3472.821.96411.96392.0237
63342007.01.30 12:50modify3472.821.96411.96412.0237
63352007.01.30 12:50modify3472.821.96411.96422.0237
63362007.01.30 12:50modify3472.821.96411.96432.0237
63372007.01.30 12:50modify3472.821.96411.96442.0237
63382007.01.30 13:17s/l3472.821.96441.96442.02378.467069.96
63392007.01.30 13:17buy3482.831.96481.96242.0244
63402007.01.30 13:17modify3482.831.96481.96262.0244
63412007.01.30 13:19modify3482.831.96481.96272.0244
63422007.01.30 13:36modify3482.831.96481.96282.0244
63432007.01.30 13:36modify3482.831.96481.96292.0244
63442007.01.30 13:49s/l3482.831.96291.96292.0244-53.777016.19
63452007.01.30 13:49buy3492.811.96321.96082.0228
63462007.01.30 13:50modify3492.811.96321.96092.0228
63472007.01.30 13:50modify3492.811.96321.96102.0228
63482007.01.30 13:50modify3492.811.96321.96112.0228
63492007.01.30 13:50modify3492.811.96321.96122.0228
63502007.01.30 14:03modify3492.811.96321.96132.0228
63512007.01.30 14:03modify3492.811.96321.96152.0228
63522007.01.30 14:56s/l3492.811.96151.96152.0228-47.776968.42
63532007.01.30 14:56buy3502.791.96191.95952.0215
63542007.01.30 14:57modify3502.791.96191.95962.0215
63552007.01.30 14:58modify3502.791.96191.95972.0215
63562007.01.30 14:58modify3502.791.96191.95982.0215
63572007.01.30 15:00modify3502.791.96191.95992.0215
63582007.01.30 15:00modify3502.791.96191.96002.0215
63592007.01.30 15:03modify3502.791.96191.96012.0215
63602007.01.30 15:03modify3502.791.96191.96022.0215
63612007.01.30 15:03modify3502.791.96191.96032.0215
63622007.01.30 15:03modify3502.791.96191.96042.0215
63632007.01.30 15:04modify3502.791.96191.96052.0215
63642007.01.30 15:05modify3502.791.96191.96082.0215
63652007.01.30 15:14modify3502.791.96191.96092.0215
63662007.01.30 15:14modify3502.791.96191.96102.0215
63672007.01.30 15:14modify3502.791.96191.96122.0215
63682007.01.30 15:14modify3502.791.96191.96132.0215
63692007.01.30 15:16modify3502.791.96191.96162.0215
63702007.01.30 15:20modify3502.791.96191.96172.0215
63712007.01.30 15:24modify3502.791.96191.96182.0215
63722007.01.30 15:32s/l3502.791.96181.96182.0215-2.796965.63
63732007.01.30 15:32buy3512.791.96221.95982.0218
63742007.01.30 15:32modify3512.791.96221.95992.0218
63752007.01.30 15:36modify3512.791.96221.96002.0218
63762007.01.30 15:55modify3512.791.96221.96012.0218
63772007.01.30 15:56modify3512.791.96221.96022.0218
63782007.01.30 16:20s/l3512.791.96021.96022.0218-55.806909.83
63792007.01.30 16:20buy3522.761.96061.95822.0202
63802007.01.30 16:20modify3522.761.96061.95832.0202
63812007.01.30 16:20modify3522.761.96061.95842.0202
63822007.01.30 16:21modify3522.761.96061.95852.0202
63832007.01.30 16:21modify3522.761.96061.95872.0202
63842007.01.30 16:22modify3522.761.96061.95882.0202
63852007.01.30 16:22modify3522.761.96061.95892.0202
63862007.01.30 16:23modify3522.761.96061.95902.0202
63872007.01.30 16:23modify3522.761.96061.95922.0202
63882007.01.30 16:24modify3522.761.96061.95932.0202
63892007.01.30 16:27modify3522.761.96061.95942.0202
63902007.01.30 16:27modify3522.761.96061.95962.0202
63912007.01.30 16:27modify3522.761.96061.95972.0202
63922007.01.30 16:30modify3522.761.96061.95982.0202
63932007.01.30 16:30modify3522.761.96061.95992.0202
63942007.01.30 16:32modify3522.761.96061.96002.0202
63952007.01.30 16:34modify3522.761.96061.96012.0202
63962007.01.30 16:34modify3522.761.96061.96022.0202
63972007.01.30 16:34modify3522.761.96061.96032.0202
63982007.01.30 16:35modify3522.761.96061.96042.0202
63992007.01.30 16:38modify3522.761.96061.96052.0202
64002007.01.30 18:03modify3522.761.96061.96062.0202
64012007.01.30 18:04modify3522.761.96061.96072.0202
64022007.01.30 18:04modify3522.761.96061.96082.0202
64032007.01.30 18:06modify3522.761.96061.96092.0202
64042007.01.30 18:07modify3522.761.96061.96102.0202
64052007.01.30 18:07modify3522.761.96061.96112.0202
64062007.01.30 18:07modify3522.761.96061.96122.0202
64072007.01.30 19:34s/l3522.761.96121.96122.020216.566926.39
64082007.01.30 19:34buy3532.771.96161.95922.0212
64092007.01.30 19:34modify3532.771.96161.95932.0212
64102007.01.30 19:38modify3532.771.96161.95942.0212
64112007.01.30 19:38modify3532.771.96161.95952.0212
64122007.01.30 19:53modify3532.771.96161.95962.0212
64132007.01.30 19:54modify3532.771.96161.95972.0212
64142007.01.30 20:06modify3532.771.96161.95982.0212
64152007.01.30 20:06modify3532.771.96161.95992.0212
64162007.01.30 20:10modify3532.771.96161.96002.0212
64172007.01.30 20:47modify3532.771.96161.96012.0212
64182007.01.30 20:48modify3532.771.96161.96022.0212
64192007.01.30 20:50modify3532.771.96161.96032.0212
64202007.01.30 20:59modify3532.771.96161.96042.0212
64212007.01.30 21:04modify3532.771.96161.96052.0212
64222007.01.30 21:05modify3532.771.96161.96062.0212
64232007.01.30 21:06modify3532.771.96161.96072.0212
64242007.01.30 21:15modify3532.771.96161.96092.0212
64252007.01.30 21:20modify3532.771.96161.96102.0212
64262007.01.30 22:17modify3532.771.96161.96112.0212
64272007.01.30 22:20modify3532.771.96161.96122.0212
64282007.01.30 22:20modify3532.771.96161.96132.0212
64292007.01.31 00:27s/l3532.771.96131.96132.0212-8.636917.76
64302007.01.31 00:27buy3542.771.96151.95912.0211
64312007.01.31 00:27modify3542.771.96151.95922.0211
64322007.01.31 00:27modify3542.771.96151.95932.0211
64332007.01.31 00:27modify3542.771.96151.95942.0211
64342007.01.31 00:28modify3542.771.96151.95952.0211
64352007.01.31 00:28modify3542.771.96151.95962.0211
64362007.01.31 00:28modify3542.771.96151.95972.0211
64372007.01.31 00:29modify3542.771.96151.95982.0211
64382007.01.31 00:48modify3542.771.96151.95992.0211
64392007.01.31 00:49modify3542.771.96151.96002.0211
64402007.01.31 00:53modify3542.771.96151.96022.0211
64412007.01.31 00:54modify3542.771.96151.96032.0211
64422007.01.31 00:54modify3542.771.96151.96042.0211
64432007.01.31 00:54modify3542.771.96151.96052.0211
64442007.01.31 00:59modify3542.771.96151.96062.0211
64452007.01.31 01:00modify3542.771.96151.96082.0211
64462007.01.31 01:04modify3542.771.96151.96092.0211
64472007.01.31 01:05modify3542.771.96151.96102.0211
64482007.01.31 01:06modify3542.771.96151.96112.0211
64492007.01.31 01:09modify3542.771.96151.96122.0211
64502007.01.31 03:47modify3542.771.96151.96132.0211
64512007.01.31 03:47modify3542.771.96151.96142.0211
64522007.01.31 03:49modify3542.771.96151.96162.0211
64532007.01.31 06:00s/l3542.771.96161.96162.02112.776920.53
64542007.01.31 06:00buy3552.771.96201.95962.0216
64552007.01.31 06:00modify3552.771.96201.95972.0216
64562007.01.31 06:00modify3552.771.96201.95982.0216
64572007.01.31 06:00modify3552.771.96201.95992.0216
64582007.01.31 06:07modify3552.771.96201.96002.0216
64592007.01.31 06:34modify3552.771.96201.96022.0216
64602007.01.31 06:35modify3552.771.96201.96032.0216
64612007.01.31 06:40modify3552.771.96201.96042.0216
64622007.01.31 06:40modify3552.771.96201.96052.0216
64632007.01.31 06:43modify3552.771.96201.96062.0216
64642007.01.31 06:51modify3552.771.96201.96072.0216
64652007.01.31 06:51modify3552.771.96201.96082.0216
64662007.01.31 06:51modify3552.771.96201.96092.0216
64672007.01.31 06:52modify3552.771.96201.96102.0216
64682007.01.31 06:52modify3552.771.96201.96112.0216
64692007.01.31 06:53modify3552.771.96201.96122.0216
64702007.01.31 06:53modify3552.771.96201.96132.0216
64712007.01.31 06:53modify3552.771.96201.96142.0216
64722007.01.31 06:53modify3552.771.96201.96152.0216
64732007.01.31 07:04s/l3552.771.96151.96152.0216-13.856906.68
64742007.01.31 07:04buy3562.761.96191.95952.0215
64752007.01.31 07:04modify3562.761.96191.95962.0215
64762007.01.31 07:20modify3562.761.96191.95972.0215
64772007.01.31 07:20modify3562.761.96191.95982.0215
64782007.01.31 07:21modify3562.761.96191.95992.0215
64792007.01.31 07:22modify3562.761.96191.96012.0215
64802007.01.31 07:22modify3562.761.96191.96022.0215
64812007.01.31 07:48s/l3562.761.96021.96022.0215-46.926859.76
64822007.01.31 07:48buy3572.741.96061.95822.0202
64832007.01.31 07:48modify3572.741.96061.95832.0202
64842007.01.31 07:48modify3572.741.96061.95842.0202
64852007.01.31 07:48modify3572.741.96061.95852.0202
64862007.01.31 07:49s/l3572.741.95851.95852.0202-57.546802.22
64872007.01.31 07:49buy3582.721.95891.95652.0185
64882007.01.31 07:49modify3582.721.95891.95662.0185
64892007.01.31 07:50modify3582.721.95891.95672.0185
64902007.01.31 07:51modify3582.721.95891.95682.0185
64912007.01.31 08:00close3582.721.95741.95682.0185-40.806761.42
64922007.01.31 08:00sell3592.701.95741.95981.8978
64932007.01.31 08:00modify3592.701.95741.95971.8978
64942007.01.31 08:00modify3592.701.95741.95961.8978
64952007.01.31 08:00modify3592.701.95741.95951.8978
64962007.01.31 08:00modify3592.701.95741.95941.8978
64972007.01.31 08:00modify3592.701.95741.95921.8978
64982007.01.31 08:00modify3592.701.95741.95901.8978
64992007.01.31 08:00modify3592.701.95741.95861.8978
65002007.01.31 08:00modify3592.701.95741.95851.8978
65012007.01.31 08:00modify3592.701.95741.95821.8978
65022007.01.31 08:00modify3592.701.95741.95791.8978
65032007.01.31 08:22modify3592.701.95741.95771.8978
65042007.01.31 08:35modify3592.701.95741.95761.8978
65052007.01.31 08:35modify3592.701.95741.95751.8978
65062007.01.31 08:35modify3592.701.95741.95741.8978
65072007.01.31 08:35modify3592.701.95741.95731.8978
65082007.01.31 08:35modify3592.701.95741.95721.8978
65092007.01.31 08:35modify3592.701.95741.95711.8978
65102007.01.31 08:35modify3592.701.95741.95701.8978
65112007.01.31 08:36modify3592.701.95741.95691.8978
65122007.01.31 08:36modify3592.701.95741.95671.8978
65132007.01.31 08:36modify3592.701.95741.95651.8978
65142007.01.31 08:36modify3592.701.95741.95641.8978
65152007.01.31 08:36modify3592.701.95741.95611.8978
65162007.01.31 08:36modify3592.701.95741.95591.8978
65172007.01.31 08:37modify3592.701.95741.95581.8978
65182007.01.31 08:39modify3592.701.95741.95571.8978
65192007.01.31 08:39modify3592.701.95741.95561.8978
65202007.01.31 08:39modify3592.701.95741.95551.8978
65212007.01.31 08:39modify3592.701.95741.95541.8978
65222007.01.31 08:39modify3592.701.95741.95531.8978
65232007.01.31 08:39modify3592.701.95741.95521.8978
65242007.01.31 08:40modify3592.701.95741.95511.8978
65252007.01.31 08:51s/l3592.701.95511.95511.897862.106823.52
65262007.01.31 08:51sell3602.731.95471.95711.8951
65272007.01.31 08:51modify3602.731.95471.95701.8951
65282007.01.31 08:51modify3602.731.95471.95691.8951
65292007.01.31 08:52modify3602.731.95471.95681.8951
65302007.01.31 08:59modify3602.731.95471.95661.8951
65312007.01.31 09:00modify3602.731.95471.95641.8951
65322007.01.31 09:00modify3602.731.95471.95621.8951
65332007.01.31 09:00modify3602.731.95471.95611.8951
65342007.01.31 09:00modify3602.731.95471.95591.8951
65352007.01.31 09:01modify3602.731.95471.95581.8951
65362007.01.31 09:24modify3602.731.95471.95571.8951
65372007.01.31 09:24modify3602.731.95471.95561.8951
65382007.01.31 09:24modify3602.731.95471.95551.8951
65392007.01.31 09:25modify3602.731.95471.95531.8951
65402007.01.31 09:26modify3602.731.95471.95521.8951
65412007.01.31 09:33modify3602.731.95471.95501.8951
65422007.01.31 09:34modify3602.731.95471.95491.8951
65432007.01.31 09:34modify3602.731.95471.95481.8951
65442007.01.31 09:34modify3602.731.95471.95471.8951
65452007.01.31 09:34modify3602.731.95471.95451.8951
65462007.01.31 09:34modify3602.731.95471.95441.8951
65472007.01.31 09:35modify3602.731.95471.95431.8951
65482007.01.31 09:35modify3602.731.95471.95421.8951
65492007.01.31 09:35modify3602.731.95471.95401.8951
65502007.01.31 09:35modify3602.731.95471.95391.8951
65512007.01.31 09:35modify3602.731.95471.95381.8951
65522007.01.31 09:35modify3602.731.95471.95361.8951
65532007.01.31 09:36modify3602.731.95471.95351.8951
65542007.01.31 09:36modify3602.731.95471.95341.8951
65552007.01.31 09:44s/l3602.731.95341.95341.895135.496859.01
65562007.01.31 09:44sell3612.741.95301.95541.8934
65572007.01.31 09:45modify3612.741.95301.95531.8934
65582007.01.31 09:48modify3612.741.95301.95521.8934
65592007.01.31 09:48modify3612.741.95301.95511.8934
65602007.01.31 10:02modify3612.741.95301.95501.8934
65612007.01.31 10:33s/l3612.741.95501.95501.8934-54.806804.21
65622007.01.31 10:33sell3622.721.95471.95711.8951
65632007.01.31 10:33modify3622.721.95471.95701.8951
65642007.01.31 10:33modify3622.721.95471.95691.8951
65652007.01.31 10:33modify3622.721.95471.95681.8951
65662007.01.31 10:33modify3622.721.95471.95661.8951
65672007.01.31 11:02modify3622.721.95471.95651.8951
65682007.01.31 11:42modify3622.721.95471.95641.8951
65692007.01.31 11:42modify3622.721.95471.95631.8951
65702007.01.31 11:43modify3622.721.95471.95621.8951
65712007.01.31 11:44modify3622.721.95471.95591.8951
65722007.01.31 11:47modify3622.721.95471.95581.8951
65732007.01.31 11:47modify3622.721.95471.95571.8951
65742007.01.31 11:47modify3622.721.95471.95561.8951
65752007.01.31 11:48modify3622.721.95471.95541.8951
65762007.01.31 11:50modify3622.721.95471.95531.8951
65772007.01.31 11:51modify3622.721.95471.95521.8951
65782007.01.31 11:52modify3622.721.95471.95511.8951
65792007.01.31 11:53modify3622.721.95471.95491.8951
65802007.01.31 11:53modify3622.721.95471.95471.8951
65812007.01.31 11:54modify3622.721.95471.95461.8951
65822007.01.31 11:55modify3622.721.95471.95451.8951
65832007.01.31 12:45modify3622.721.95471.95441.8951
65842007.01.31 12:45modify3622.721.95471.95431.8951
65852007.01.31 12:45modify3622.721.95471.95421.8951
65862007.01.31 12:46modify3622.721.95471.95411.8951
65872007.01.31 12:47modify3622.721.95471.95401.8951
65882007.01.31 12:47modify3622.721.95471.95391.8951
65892007.01.31 12:58s/l3622.721.95391.95391.895121.766825.97
65902007.01.31 12:58sell3632.731.95351.95591.8939
65912007.01.31 12:59modify3632.731.95351.95581.8939
65922007.01.31 12:59modify3632.731.95351.95551.8939
65932007.01.31 13:00modify3632.731.95351.95541.8939
65942007.01.31 13:00modify3632.731.95351.95531.8939
65952007.01.31 13:02modify3632.731.95351.95511.8939
65962007.01.31 13:02modify3632.731.95351.95491.8939
65972007.01.31 13:10modify3632.731.95351.95481.8939
65982007.01.31 13:10modify3632.731.95351.95461.8939
65992007.01.31 13:10modify3632.731.95351.95431.8939
66002007.01.31 13:28s/l3632.731.95431.95431.8939-21.846804.13
66012007.01.31 13:28sell3642.721.95391.95631.8943
66022007.01.31 13:28modify3642.721.95391.95621.8943
66032007.01.31 13:28modify3642.721.95391.95611.8943
66042007.01.31 13:28modify3642.721.95391.95601.8943
66052007.01.31 13:28modify3642.721.95391.95591.8943
66062007.01.31 13:29modify3642.721.95391.95581.8943
66072007.01.31 13:29modify3642.721.95391.95561.8943
66082007.01.31 13:29modify3642.721.95391.95551.8943
66092007.01.31 13:29modify3642.721.95391.95531.8943
66102007.01.31 13:29modify3642.721.95391.95511.8943
66112007.01.31 13:29modify3642.721.95391.95491.8943
66122007.01.31 13:29modify3642.721.95391.95461.8943
66132007.01.31 13:29modify3642.721.95391.95441.8943
66142007.01.31 13:30modify3642.721.95391.95401.8943
66152007.01.31 13:30modify3642.721.95391.95391.8943
66162007.01.31 13:30modify3642.721.95391.95381.8943
66172007.01.31 13:30modify3642.721.95391.95371.8943
66182007.01.31 13:38modify3642.721.95391.95361.8943
66192007.01.31 13:41modify3642.721.95391.95331.8943
66202007.01.31 13:41modify3642.721.95391.95301.8943
66212007.01.31 13:45modify3642.721.95391.95281.8943
66222007.01.31 13:45modify3642.721.95391.95271.8943
66232007.01.31 13:46modify3642.721.95391.95261.8943
66242007.01.31 13:47modify3642.721.95391.95251.8943
66252007.01.31 13:47modify3642.721.95391.95231.8943
66262007.01.31 13:48modify3642.721.95391.95221.8943
66272007.01.31 13:48modify3642.721.95391.95211.8943
66282007.01.31 13:48modify3642.721.95391.95191.8943
66292007.01.31 13:48modify3642.721.95391.95181.8943
66302007.01.31 13:48modify3642.721.95391.95161.8943
66312007.01.31 13:49modify3642.721.95391.95151.8943
66322007.01.31 13:52modify3642.721.95391.95141.8943
66332007.01.31 13:52modify3642.721.95391.95131.8943
66342007.01.31 13:52modify3642.721.95391.95121.8943
66352007.01.31 13:52modify3642.721.95391.95101.8943
66362007.01.31 13:53modify3642.721.95391.95091.8943
66372007.01.31 13:53modify3642.721.95391.95081.8943
66382007.01.31 13:53modify3642.721.95391.95061.8943
66392007.01.31 14:21s/l3642.721.95061.95061.894389.766893.89
66402007.01.31 14:21sell3652.761.95031.95271.8907
66412007.01.31 14:21modify3652.761.95031.95261.8907
66422007.01.31 14:24modify3652.761.95031.95251.8907
66432007.01.31 14:27modify3652.761.95031.95241.8907
66442007.01.31 14:42s/l3652.761.95241.95241.8907-57.966835.93
66452007.01.31 14:42sell3662.731.95201.95441.8924
66462007.01.31 14:42modify3662.731.95201.95431.8924
66472007.01.31 15:06s/l3662.731.95431.95431.8924-62.796773.14
66482007.01.31 15:06sell3672.711.95391.95631.8943
66492007.01.31 15:06modify3672.711.95391.95621.8943
66502007.01.31 15:21s/l3672.711.95621.95621.8943-62.336710.81
66512007.01.31 15:21sell3682.681.95581.95821.8962
66522007.01.31 15:21modify3682.681.95581.95811.8962
66532007.01.31 15:24modify3682.681.95581.95801.8962
66542007.01.31 15:24modify3682.681.95581.95791.8962
66552007.01.31 15:31modify3682.681.95581.95781.8962
66562007.01.31 15:43s/l3682.681.95781.95781.8962-53.606657.21
66572007.01.31 15:43sell3692.661.95751.95991.8979
66582007.01.31 15:43modify3692.661.95751.95981.8979
66592007.01.31 15:43modify3692.661.95751.95971.8979
66602007.01.31 15:44s/l3692.661.95971.95971.8979-58.526598.69
66612007.01.31 15:44sell3702.641.95941.96181.8998
66622007.01.31 15:44modify3702.641.95941.96171.8998
66632007.01.31 15:44modify3702.641.95941.96161.8998
66642007.01.31 15:44modify3702.641.95941.96151.8998
66652007.01.31 15:44modify3702.641.95941.96141.8998
66662007.01.31 15:46modify3702.641.95941.96131.8998
66672007.01.31 15:46modify3702.641.95941.96121.8998
66682007.01.31 15:46modify3702.641.95941.96111.8998
66692007.01.31 15:46modify3702.641.95941.96101.8998
66702007.01.31 15:46modify3702.641.95941.96091.8998
66712007.01.31 15:46modify3702.641.95941.96071.8998
66722007.01.31 15:49modify3702.641.95941.96061.8998
66732007.01.31 15:57modify3702.641.95941.96051.8998
66742007.01.31 15:57modify3702.641.95941.96041.8998
66752007.01.31 15:57modify3702.641.95941.96011.8998
66762007.01.31 15:58modify3702.641.95941.96001.8998
66772007.01.31 15:59modify3702.641.95941.95991.8998
66782007.01.31 15:59modify3702.641.95941.95981.8998
66792007.01.31 15:59modify3702.641.95941.95971.8998
66802007.01.31 15:59modify3702.641.95941.95961.8998
66812007.01.31 16:00close3702.641.95781.95961.899842.246640.93
66822007.01.31 16:00buy3712.661.95781.95542.0174
66832007.01.31 16:00modify3712.661.95781.95562.0174
66842007.01.31 16:00modify3712.661.95781.95572.0174
66852007.01.31 16:00modify3712.661.95781.95582.0174
66862007.01.31 16:00modify3712.661.95781.95602.0174
66872007.01.31 16:01modify3712.661.95781.95612.0174
66882007.01.31 16:01modify3712.661.95781.95622.0174
66892007.01.31 16:01modify3712.661.95781.95632.0174
66902007.01.31 16:01modify3712.661.95781.95642.0174
66912007.01.31 16:01modify3712.661.95781.95662.0174
66922007.01.31 16:01modify3712.661.95781.95672.0174
66932007.01.31 16:01modify3712.661.95781.95682.0174
66942007.01.31 16:01modify3712.661.95781.95692.0174
66952007.01.31 16:01modify3712.661.95781.95712.0174
66962007.01.31 16:02modify3712.661.95781.95722.0174
66972007.01.31 16:02modify3712.661.95781.95732.0174
66982007.01.31 16:02modify3712.661.95781.95742.0174
66992007.01.31 16:02modify3712.661.95781.95752.0174
67002007.01.31 16:02modify3712.661.95781.95762.0174
67012007.01.31 16:02modify3712.661.95781.95772.0174
67022007.01.31 16:02modify3712.661.95781.95782.0174
67032007.01.31 16:02modify3712.661.95781.95792.0174
67042007.01.31 16:07modify3712.661.95781.95802.0174
67052007.01.31 16:07modify3712.661.95781.95832.0174
67062007.01.31 16:07modify3712.661.95781.95862.0174
67072007.01.31 16:07modify3712.661.95781.95882.0174
67082007.01.31 16:07modify3712.661.95781.95912.0174
67092007.01.31 16:07modify3712.661.95781.95932.0174
67102007.01.31 16:08modify3712.661.95781.95952.0174
67112007.01.31 16:08modify3712.661.95781.95962.0174
67122007.01.31 16:08modify3712.661.95781.95972.0174
67132007.01.31 16:08modify3712.661.95781.95982.0174
67142007.01.31 16:09modify3712.661.95781.95992.0174
67152007.01.31 16:09modify3712.661.95781.96002.0174
67162007.01.31 16:09modify3712.661.95781.96012.0174
67172007.01.31 16:09modify3712.661.95781.96022.0174
67182007.01.31 16:09modify3712.661.95781.96052.0174
67192007.01.31 16:09modify3712.661.95781.96072.0174
67202007.01.31 16:09modify3712.661.95781.96082.0174
67212007.01.31 16:09modify3712.661.95781.96092.0174
67222007.01.31 16:09modify3712.661.95781.96112.0174
67232007.01.31 16:09modify3712.661.95781.96122.0174
67242007.01.31 16:09modify3712.661.95781.96142.0174
67252007.01.31 16:09modify3712.661.95781.96162.0174
67262007.01.31 16:09modify3712.661.95781.96182.0174
67272007.01.31 16:19s/l3712.661.96181.96182.0174106.406747.33
67282007.01.31 16:19buy3722.701.96221.95982.0218
67292007.01.31 16:19modify3722.701.96221.95992.0218
67302007.01.31 16:23modify3722.701.96221.96002.0218
67312007.01.31 16:23modify3722.701.96221.96012.0218
67322007.01.31 16:24modify3722.701.96221.96022.0218
67332007.01.31 16:25modify3722.701.96221.96032.0218
67342007.01.31 16:29modify3722.701.96221.96052.0218
67352007.01.31 16:29modify3722.701.96221.96072.0218
67362007.01.31 16:30modify3722.701.96221.96082.0218
67372007.01.31 16:30modify3722.701.96221.96092.0218
67382007.01.31 16:31modify3722.701.96221.96102.0218
67392007.01.31 16:37modify3722.701.96221.96112.0218
67402007.01.31 16:37modify3722.701.96221.96122.0218
67412007.01.31 16:41modify3722.701.96221.96132.0218
67422007.01.31 16:42modify3722.701.96221.96142.0218
67432007.01.31 16:42modify3722.701.96221.96152.0218
67442007.01.31 16:42modify3722.701.96221.96162.0218
67452007.01.31 16:50s/l3722.701.96161.96162.0218-16.206731.13
67462007.01.31 16:50buy3732.691.96201.95962.0216
67472007.01.31 17:02modify3732.691.96201.95982.0216
67482007.01.31 17:17modify3732.691.96201.95992.0216
67492007.01.31 17:17modify3732.691.96201.96002.0216
67502007.01.31 17:36modify3732.691.96201.96012.0216
67512007.01.31 17:37modify3732.691.96201.96022.0216
67522007.01.31 17:37modify3732.691.96201.96032.0216
67532007.01.31 17:38modify3732.691.96201.96042.0216
67542007.01.31 17:38modify3732.691.96201.96052.0216
67552007.01.31 17:39modify3732.691.96201.96062.0216
67562007.01.31 17:39modify3732.691.96201.96072.0216
67572007.01.31 18:37modify3732.691.96201.96082.0216
67582007.01.31 18:37modify3732.691.96201.96092.0216
67592007.01.31 19:14s/l3732.691.96091.96092.0216-29.596701.54
67602007.01.31 19:14buy3742.681.96131.95892.0209
67612007.01.31 19:14modify3742.681.96131.95902.0209
67622007.01.31 19:14modify3742.681.96131.95912.0209
67632007.01.31 19:14modify3742.681.96131.95922.0209
67642007.01.31 19:15modify3742.681.96131.95932.0209
67652007.01.31 19:15modify3742.681.96131.95942.0209
67662007.01.31 19:15modify3742.681.96131.95952.0209
67672007.01.31 19:15modify3742.681.96131.95972.0209
67682007.01.31 19:15modify3742.681.96131.95982.0209
67692007.01.31 19:16modify3742.681.96131.95992.0209
67702007.01.31 19:16modify3742.681.96131.96002.0209
67712007.01.31 19:16modify3742.681.96131.96022.0209
67722007.01.31 19:16modify3742.681.96131.96042.0209
67732007.01.31 19:16modify3742.681.96131.96062.0209
67742007.01.31 19:16modify3742.681.96131.96072.0209
67752007.01.31 19:16modify3742.681.96131.96082.0209
67762007.01.31 19:16modify3742.681.96131.96092.0209
67772007.01.31 19:16modify3742.681.96131.96102.0209
67782007.01.31 19:16modify3742.681.96131.96122.0209
67792007.01.31 19:16modify3742.681.96131.96132.0209
67802007.01.31 19:17modify3742.681.96131.96142.0209
67812007.01.31 19:17modify3742.681.96131.96152.0209
67822007.01.31 19:17modify3742.681.96131.96162.0209
67832007.01.31 19:17modify3742.681.96131.96172.0209
67842007.01.31 19:17modify3742.681.96131.96182.0209
67852007.01.31 19:17modify3742.681.96131.96212.0209
67862007.01.31 19:17modify3742.681.96131.96232.0209
67872007.01.31 19:17modify3742.681.96131.96262.0209
67882007.01.31 19:17modify3742.681.96131.96272.0209
67892007.01.31 19:17modify3742.681.96131.96302.0209
67902007.01.31 19:17modify3742.681.96131.96322.0209
67912007.01.31 19:17modify3742.681.96131.96342.0209
67922007.01.31 19:17modify3742.681.96131.96362.0209
67932007.01.31 19:17modify3742.681.96131.96372.0209
67942007.01.31 19:17modify3742.681.96131.96402.0209
67952007.01.31 19:17modify3742.681.96131.96422.0209
67962007.01.31 19:17modify3742.681.96131.96442.0209
67972007.01.31 19:17modify3742.681.96131.96462.0209
67982007.01.31 19:18modify3742.681.96131.96472.0209
67992007.01.31 19:18modify3742.681.96131.96482.0209
68002007.01.31 19:20s/l3742.681.96481.96482.020993.806795.34
68012007.01.31 19:20buy3752.721.96501.96262.0246
68022007.01.31 19:20modify3752.721.96501.96272.0246
68032007.01.31 19:20modify3752.721.96501.96282.0246
68042007.01.31 19:23modify3752.721.96501.96292.0246
68052007.01.31 19:50modify3752.721.96501.96302.0246
68062007.01.31 19:51modify3752.721.96501.96312.0246
68072007.01.31 19:51modify3752.721.96501.96322.0246
68082007.01.31 19:51modify3752.721.96501.96332.0246
68092007.01.31 19:51modify3752.721.96501.96342.0246
68102007.01.31 19:51modify3752.721.96501.96352.0246
68112007.01.31 19:51modify3752.721.96501.96362.0246
68122007.01.31 19:51modify3752.721.96501.96372.0246
68132007.01.31 19:51modify3752.721.96501.96382.0246
68142007.01.31 19:59s/l3752.721.96381.96382.0246-32.646762.70
68152007.01.31 19:59buy3762.711.96411.96172.0237
68162007.01.31 19:59modify3762.711.96411.96182.0237
68172007.01.31 19:59modify3762.711.96411.96192.0237
68182007.01.31 20:00modify3762.711.96411.96202.0237
68192007.01.31 20:00modify3762.711.96411.96212.0237
68202007.01.31 20:00modify3762.711.96411.96222.0237
68212007.01.31 20:01modify3762.711.96411.96232.0237
68222007.01.31 20:01modify3762.711.96411.96242.0237
68232007.01.31 20:01modify3762.711.96411.96252.0237
68242007.01.31 20:01modify3762.711.96411.96262.0237
68252007.01.31 20:01modify3762.711.96411.96272.0237
68262007.01.31 20:02modify3762.711.96411.96282.0237
68272007.01.31 20:02modify3762.711.96411.96292.0237
68282007.01.31 20:02modify3762.711.96411.96302.0237
68292007.01.31 20:02modify3762.711.96411.96312.0237
68302007.01.31 20:06modify3762.711.96411.96322.0237
68312007.01.31 20:07modify3762.711.96411.96332.0237
68322007.01.31 20:08modify3762.711.96411.96342.0237
68332007.01.31 20:08modify3762.711.96411.96362.0237
68342007.01.31 20:38s/l3762.711.96361.96362.0237-13.556749.15
68352007.01.31 20:38buy3772.701.96401.96162.0236
68362007.01.31 20:38modify3772.701.96401.96172.0236
68372007.01.31 20:38modify3772.701.96401.96182.0236
68382007.01.31 20:38modify3772.701.96401.96192.0236
68392007.01.31 20:41modify3772.701.96401.96202.0236
68402007.01.31 20:41modify3772.701.96401.96222.0236
68412007.01.31 20:47modify3772.701.96401.96232.0236
68422007.01.31 20:47modify3772.701.96401.96252.0236
68432007.01.31 20:49modify3772.701.96401.96262.0236
68442007.01.31 20:50modify3772.701.96401.96272.0236
68452007.01.31 20:51modify3772.701.96401.96282.0236
68462007.01.31 20:51modify3772.701.96401.96292.0236
68472007.01.31 20:51modify3772.701.96401.96302.0236
68482007.01.31 20:52modify3772.701.96401.96322.0236
68492007.01.31 20:52modify3772.701.96401.96342.0236
68502007.01.31 20:52modify3772.701.96401.96352.0236
68512007.01.31 20:52modify3772.701.96401.96372.0236
68522007.01.31 21:20s/l3772.701.96371.96372.0236-8.106741.05
68532007.01.31 21:20buy3782.701.96411.96172.0237
68542007.01.31 21:20modify3782.701.96411.96182.0237
68552007.01.31 21:20modify3782.701.96411.96192.0237
68562007.01.31 21:21modify3782.701.96411.96202.0237
68572007.01.31 21:23modify3782.701.96411.96212.0237
68582007.01.31 21:23modify3782.701.96411.96222.0237
68592007.01.31 21:23modify3782.701.96411.96232.0237
68602007.01.31 21:34modify3782.701.96411.96242.0237
68612007.01.31 21:34modify3782.701.96411.96252.0237
68622007.01.31 21:34modify3782.701.96411.96262.0237
68632007.01.31 21:34modify3782.701.96411.96272.0237
68642007.01.31 21:34modify3782.701.96411.96282.0237
68652007.01.31 21:45modify3782.701.96411.96292.0237
68662007.01.31 21:49modify3782.701.96411.96302.0237
68672007.01.31 21:50modify3782.701.96411.96312.0237
68682007.01.31 21:50modify3782.701.96411.96322.0237
68692007.01.31 21:58modify3782.701.96411.96332.0237
68702007.01.31 21:58modify3782.701.96411.96342.0237
68712007.01.31 21:58modify3782.701.96411.96362.0237
68722007.01.31 22:32s/l3782.701.96361.96362.0237-13.506727.55
68732007.01.31 22:32buy3792.691.96401.96162.0236
68742007.01.31 22:32modify3792.691.96401.96172.0236
68752007.01.31 22:33modify3792.691.96401.96182.0236
68762007.01.31 22:34modify3792.691.96401.96192.0236
68772007.01.31 22:34modify3792.691.96401.96212.0236
68782007.01.31 22:59modify3792.691.96401.96232.0236
68792007.01.31 23:03modify3792.691.96401.96242.0236
68802007.01.31 23:03modify3792.691.96401.96252.0236
68812007.01.31 23:05modify3792.691.96401.96262.0236
68822007.01.31 23:23modify3792.691.96401.96272.0236
68832007.01.31 23:58s/l3792.691.96271.96272.0236-34.976692.58
68842007.01.31 23:58buy3802.681.96311.96072.0227
68852007.01.31 23:59modify3802.681.96311.96082.0227
68862007.01.31 23:59modify3802.681.96311.96092.0227
68872007.01.31 23:59modify3802.681.96311.96122.0227
68882007.01.31 23:59modify3802.681.96311.96132.0227
68892007.01.31 23:59modify3802.681.96311.96142.0227
68902007.01.31 23:59modify3802.681.96311.96162.0227
68912007.02.01 00:00modify3802.681.96311.96172.0227
68922007.02.01 00:02modify3802.681.96311.96182.0227
68932007.02.01 00:02modify3802.681.96311.96192.0227
68942007.02.01 00:02modify3802.681.96311.96202.0227
68952007.02.01 00:03modify3802.681.96311.96212.0227
68962007.02.01 00:03modify3802.681.96311.96232.0227
68972007.02.01 01:05modify3802.681.96311.96242.0227
68982007.02.01 01:05modify3802.681.96311.96252.0227
68992007.02.01 01:05modify3802.681.96311.96262.0227
69002007.02.01 01:05modify3802.681.96311.96272.0227
69012007.02.01 01:05modify3802.681.96311.96282.0227
69022007.02.01 01:05modify3802.681.96311.96292.0227
69032007.02.01 01:06modify3802.681.96311.96302.0227
69042007.02.01 01:06modify3802.681.96311.96312.0227
69052007.02.01 01:12modify3802.681.96311.96322.0227
69062007.02.01 01:12modify3802.681.96311.96342.0227
69072007.02.01 02:54s/l3802.681.96341.96342.02277.126699.69
69082007.02.01 02:54buy3812.681.96381.96142.0234
69092007.02.01 02:54modify3812.681.96381.96152.0234
69102007.02.01 02:54modify3812.681.96381.96162.0234
69112007.02.01 03:56modify3812.681.96381.96182.0234
69122007.02.01 04:20modify3812.681.96381.96212.0234
69132007.02.01 04:20modify3812.681.96381.96222.0234
69142007.02.01 04:23modify3812.681.96381.96232.0234
69152007.02.01 06:59modify3812.681.96381.96252.0234
69162007.02.01 06:59modify3812.681.96381.96262.0234
69172007.02.01 06:59modify3812.681.96381.96272.0234
69182007.02.01 07:31s/l3812.681.96271.96272.0234-29.486670.21
69192007.02.01 07:31buy3822.671.96311.96072.0227
69202007.02.01 07:35modify3822.671.96311.96082.0227
69212007.02.01 07:36modify3822.671.96311.96092.0227
69222007.02.01 07:39modify3822.671.96311.96102.0227
69232007.02.01 07:39modify3822.671.96311.96112.0227
69242007.02.01 07:39modify3822.671.96311.96122.0227
69252007.02.01 07:39modify3822.671.96311.96132.0227
69262007.02.01 07:40modify3822.671.96311.96142.0227
69272007.02.01 07:40modify3822.671.96311.96152.0227
69282007.02.01 07:40modify3822.671.96311.96172.0227
69292007.02.01 07:40modify3822.671.96311.96192.0227
69302007.02.01 07:40modify3822.671.96311.96212.0227
69312007.02.01 07:40modify3822.671.96311.96222.0227
69322007.02.01 07:40modify3822.671.96311.96232.0227
69332007.02.01 07:40modify3822.671.96311.96242.0227
69342007.02.01 07:40modify3822.671.96311.96262.0227
69352007.02.01 07:41modify3822.671.96311.96272.0227
69362007.02.01 07:41modify3822.671.96311.96292.0227
69372007.02.01 07:41modify3822.671.96311.96302.0227
69382007.02.01 07:41modify3822.671.96311.96312.0227
69392007.02.01 07:41modify3822.671.96311.96322.0227
69402007.02.01 07:41modify3822.671.96311.96332.0227
69412007.02.01 07:42modify3822.671.96311.96342.0227
69422007.02.01 07:45modify3822.671.96311.96352.0227
69432007.02.01 07:50modify3822.671.96311.96382.0227
69442007.02.01 07:53modify3822.671.96311.96402.0227
69452007.02.01 08:00s/l3822.671.96401.96402.022724.036694.24
69462007.02.01 08:00buy3832.681.96431.96192.0239
69472007.02.01 08:00modify3832.681.96431.96202.0239
69482007.02.01 08:01modify3832.681.96431.96212.0239
69492007.02.01 08:01modify3832.681.96431.96232.0239
69502007.02.01 08:01modify3832.681.96431.96242.0239
69512007.02.01 08:02modify3832.681.96431.96252.0239
69522007.02.01 08:02modify3832.681.96431.96262.0239
69532007.02.01 08:11modify3832.681.96431.96272.0239
69542007.02.01 08:16modify3832.681.96431.96292.0239
69552007.02.01 09:47modify3832.681.96431.96302.0239
69562007.02.01 09:47modify3832.681.96431.96312.0239
69572007.02.01 09:47modify3832.681.96431.96332.0239
69582007.02.01 09:47modify3832.681.96431.96342.0239
69592007.02.01 09:47modify3832.681.96431.96362.0239
69602007.02.01 09:51modify3832.681.96431.96372.0239
69612007.02.01 09:51modify3832.681.96431.96382.0239
69622007.02.01 09:51modify3832.681.96431.96392.0239
69632007.02.01 09:52modify3832.681.96431.96402.0239
69642007.02.01 09:52modify3832.681.96431.96412.0239
69652007.02.01 09:52modify3832.681.96431.96422.0239
69662007.02.01 09:53modify3832.681.96431.96432.0239
69672007.02.01 09:53modify3832.681.96431.96442.0239
69682007.02.01 10:04s/l3832.681.96441.96442.02392.686696.92
69692007.02.01 10:04buy3842.681.96481.96242.0244
69702007.02.01 10:04modify3842.681.96481.96252.0244
69712007.02.01 10:05modify3842.681.96481.96272.0244
69722007.02.01 10:15modify3842.681.96481.96282.0244
69732007.02.01 10:15modify3842.681.96481.96292.0244
69742007.02.01 10:34modify3842.681.96481.96302.0244
69752007.02.01 10:34modify3842.681.96481.96312.0244
69762007.02.01 10:34modify3842.681.96481.96322.0244
69772007.02.01 10:35modify3842.681.96481.96332.0244
69782007.02.01 10:35modify3842.681.96481.96342.0244
69792007.02.01 10:36modify3842.681.96481.96362.0244
69802007.02.01 10:37modify3842.681.96481.96372.0244
69812007.02.01 10:37modify3842.681.96481.96382.0244
69822007.02.01 10:37modify3842.681.96481.96392.0244
69832007.02.01 10:57modify3842.681.96481.96402.0244
69842007.02.01 10:57modify3842.681.96481.96422.0244
69852007.02.01 10:57modify3842.681.96481.96432.0244
69862007.02.01 10:57modify3842.681.96481.96442.0244
69872007.02.01 10:57modify3842.681.96481.96452.0244
69882007.02.01 10:57modify3842.681.96481.96462.0244
69892007.02.01 10:58modify3842.681.96481.96472.0244
69902007.02.01 10:58modify3842.681.96481.96482.0244
69912007.02.01 10:58modify3842.681.96481.96492.0244
69922007.02.01 10:58modify3842.681.96481.96512.0244
69932007.02.01 11:02modify3842.681.96481.96522.0244
69942007.02.01 11:02modify3842.681.96481.96542.0244
69952007.02.01 11:03modify3842.681.96481.96552.0244
69962007.02.01 11:03modify3842.681.96481.96562.0244
69972007.02.01 11:03modify3842.681.96481.96572.0244
69982007.02.01 11:06modify3842.681.96481.96582.0244
69992007.02.01 11:06modify3842.681.96481.96592.0244
70002007.02.01 11:06modify3842.681.96481.96612.0244
70012007.02.01 11:22modify3842.681.96481.96632.0244
70022007.02.01 11:42modify3842.681.96481.96642.0244
70032007.02.01 11:42modify3842.681.96481.96652.0244
70042007.02.01 11:42modify3842.681.96481.96662.0244
70052007.02.01 12:34s/l3842.681.96661.96662.024448.246745.16
70062007.02.01 12:34buy3852.701.96681.96442.0264
70072007.02.01 12:34modify3852.701.96681.96452.0264
70082007.02.01 12:34modify3852.701.96681.96462.0264
70092007.02.01 12:48modify3852.701.96681.96472.0264
70102007.02.01 12:52modify3852.701.96681.96482.0264
70112007.02.01 12:53modify3852.701.96681.96502.0264
70122007.02.01 12:54modify3852.701.96681.96512.0264
70132007.02.01 12:56modify3852.701.96681.96532.0264
70142007.02.01 12:57modify3852.701.96681.96542.0264
70152007.02.01 12:57modify3852.701.96681.96552.0264
70162007.02.01 12:59modify3852.701.96681.96572.0264
70172007.02.01 13:00modify3852.701.96681.96582.0264
70182007.02.01 13:05modify3852.701.96681.96592.0264
70192007.02.01 13:06modify3852.701.96681.96602.0264
70202007.02.01 13:07modify3852.701.96681.96612.0264
70212007.02.01 13:07modify3852.701.96681.96632.0264
70222007.02.01 13:08modify3852.701.96681.96642.0264
70232007.02.01 13:08modify3852.701.96681.96652.0264
70242007.02.01 13:08modify3852.701.96681.96662.0264
70252007.02.01 13:08modify3852.701.96681.96672.0264
70262007.02.01 13:09modify3852.701.96681.96682.0264
70272007.02.01 13:09modify3852.701.96681.96692.0264
70282007.02.01 13:14modify3852.701.96681.96712.0264
70292007.02.01 13:19modify3852.701.96681.96722.0264
70302007.02.01 13:19modify3852.701.96681.96732.0264
70312007.02.01 13:20modify3852.701.96681.96742.0264
70322007.02.01 13:20modify3852.701.96681.96752.0264
70332007.02.01 13:20modify3852.701.96681.96762.0264
70342007.02.01 13:20modify3852.701.96681.96772.0264
70352007.02.01 13:44s/l3852.701.96771.96772.026424.306769.46
70362007.02.01 13:44buy3862.711.96811.96572.0277
70372007.02.01 13:44modify3862.711.96811.96582.0277
70382007.02.01 13:46modify3862.711.96811.96592.0277
70392007.02.01 13:47modify3862.711.96811.96602.0277
70402007.02.01 13:47modify3862.711.96811.96612.0277
70412007.02.01 13:47modify3862.711.96811.96622.0277
70422007.02.01 13:47modify3862.711.96811.96632.0277
70432007.02.01 13:48modify3862.711.96811.96642.0277
70442007.02.01 13:49modify3862.711.96811.96652.0277
70452007.02.01 13:50modify3862.711.96811.96662.0277
70462007.02.01 13:50modify3862.711.96811.96672.0277
70472007.02.01 14:04modify3862.711.96811.96682.0277
70482007.02.01 14:05modify3862.711.96811.96692.0277
70492007.02.01 14:05modify3862.711.96811.96702.0277
70502007.02.01 14:15modify3862.711.96811.96712.0277
70512007.02.01 14:15modify3862.711.96811.96722.0277
70522007.02.01 14:16modify3862.711.96811.96732.0277
70532007.02.01 14:19modify3862.711.96811.96742.0277
70542007.02.01 14:19modify3862.711.96811.96752.0277
70552007.02.01 14:19modify3862.711.96811.96772.0277
70562007.02.01 14:19modify3862.711.96811.96782.0277
70572007.02.01 14:20modify3862.711.96811.96802.0277
70582007.02.01 14:20modify3862.711.96811.96822.0277
70592007.02.01 14:20modify3862.711.96811.96832.0277
70602007.02.01 14:33s/l3862.711.96831.96832.02775.426774.88
70612007.02.01 14:33buy3872.711.96861.96622.0282
70622007.02.01 14:33modify3872.711.96861.96632.0282
70632007.02.01 14:33modify3872.711.96861.96642.0282
70642007.02.01 14:34modify3872.711.96861.96652.0282
70652007.02.01 14:35modify3872.711.96861.96672.0282
70662007.02.01 14:39modify3872.711.96861.96682.0282
70672007.02.01 14:39modify3872.711.96861.96692.0282
70682007.02.01 14:40modify3872.711.96861.96702.0282
70692007.02.01 14:40modify3872.711.96861.96712.0282
70702007.02.01 14:40modify3872.711.96861.96722.0282
70712007.02.01 14:41modify3872.711.96861.96732.0282
70722007.02.01 14:41modify3872.711.96861.96742.0282
70732007.02.01 14:42modify3872.711.96861.96752.0282
70742007.02.01 14:44modify3872.711.96861.96772.0282
70752007.02.01 14:45modify3872.711.96861.96782.0282
70762007.02.01 14:45modify3872.711.96861.96792.0282
70772007.02.01 14:45modify3872.711.96861.96802.0282
70782007.02.01 14:45modify3872.711.96861.96812.0282
70792007.02.01 14:47modify3872.711.96861.96822.0282
70802007.02.01 14:48modify3872.711.96861.96862.0282
70812007.02.01 14:48modify3872.711.96861.96872.0282
70822007.02.01 14:50modify3872.711.96861.96882.0282
70832007.02.01 14:55modify3872.711.96861.96892.0282
70842007.02.01 14:55modify3872.711.96861.96902.0282
70852007.02.01 14:55modify3872.711.96861.96912.0282
70862007.02.01 14:55modify3872.711.96861.96922.0282
70872007.02.01 15:00modify3872.711.96861.96932.0282
70882007.02.01 15:00modify3872.711.96861.96942.0282
70892007.02.01 15:00modify3872.711.96861.96962.0282
70902007.02.01 15:00modify3872.711.96861.96982.0282
70912007.02.01 15:00modify3872.711.96861.97002.0282
70922007.02.01 15:00modify3872.711.96861.97022.0282
70932007.02.01 15:00modify3872.711.96861.97032.0282
70942007.02.01 15:00modify3872.711.96861.97052.0282
70952007.02.01 15:00modify3872.711.96861.97072.0282
70962007.02.01 15:00modify3872.711.96861.97082.0282
70972007.02.01 15:00modify3872.711.96861.97102.0282
70982007.02.01 15:01modify3872.711.96861.97112.0282
70992007.02.01 15:01modify3872.711.96861.97122.0282
71002007.02.01 15:01modify3872.711.96861.97132.0282
71012007.02.01 15:01modify3872.711.96861.97142.0282
71022007.02.01 15:01modify3872.711.96861.97152.0282
71032007.02.01 15:02s/l3872.711.97151.97152.028278.596853.47
71042007.02.01 15:02buy3882.741.97191.96952.0315
71052007.02.01 15:02modify3882.741.97191.96962.0315
71062007.02.01 15:02modify3882.741.97191.96972.0315
71072007.02.01 15:02modify3882.741.97191.96982.0315
71082007.02.01 15:02modify3882.741.97191.96992.0315
71092007.02.01 15:02modify3882.741.97191.97002.0315
71102007.02.01 15:02modify3882.741.97191.97012.0315
71112007.02.01 15:02modify3882.741.97191.97022.0315
71122007.02.01 15:02modify3882.741.97191.97032.0315
71132007.02.01 15:04s/l3882.741.97031.97032.0315-43.846809.63
71142007.02.01 15:04buy3892.721.97071.96832.0303
71152007.02.01 15:04modify3892.721.97071.96842.0303
71162007.02.01 15:04modify3892.721.97071.96852.0303
71172007.02.01 15:06modify3892.721.97071.96862.0303
71182007.02.01 15:06modify3892.721.97071.96872.0303
71192007.02.01 15:06modify3892.721.97071.96892.0303
71202007.02.01 15:06modify3892.721.97071.96902.0303
71212007.02.01 15:06modify3892.721.97071.96912.0303
71222007.02.01 15:06modify3892.721.97071.96932.0303
71232007.02.01 15:06modify3892.721.97071.96942.0303
71242007.02.01 15:20s/l3892.721.96941.96942.0303-35.366774.27
71252007.02.01 15:20buy3902.711.96981.96742.0294
71262007.02.01 15:20modify3902.711.96981.96752.0294
71272007.02.01 15:21modify3902.711.96981.96762.0294
71282007.02.01 15:21modify3902.711.96981.96772.0294
71292007.02.01 15:21modify3902.711.96981.96782.0294
71302007.02.01 15:21modify3902.711.96981.96792.0294
71312007.02.01 15:21modify3902.711.96981.96802.0294
71322007.02.01 15:21modify3902.711.96981.96812.0294
71332007.02.01 15:22modify3902.711.96981.96822.0294
71342007.02.01 15:24modify3902.711.96981.96832.0294
71352007.02.01 15:24modify3902.711.96981.96842.0294
71362007.02.01 15:24modify3902.711.96981.96852.0294
71372007.02.01 15:24modify3902.711.96981.96862.0294
71382007.02.01 15:25modify3902.711.96981.96872.0294
71392007.02.01 15:25modify3902.711.96981.96882.0294
71402007.02.01 15:25modify3902.711.96981.96892.0294
71412007.02.01 15:25modify3902.711.96981.96902.0294
71422007.02.01 15:25modify3902.711.96981.96912.0294
71432007.02.01 15:40s/l3902.711.96911.96912.0294-18.976755.30
71442007.02.01 15:40buy3912.701.96951.96712.0291
71452007.02.01 15:41modify3912.701.96951.96722.0291
71462007.02.01 15:41modify3912.701.96951.96732.0291
71472007.02.01 15:42modify3912.701.96951.96742.0291
71482007.02.01 15:42modify3912.701.96951.96752.0291
71492007.02.01 15:42modify3912.701.96951.96762.0291
71502007.02.01 15:43modify3912.701.96951.96772.0291
71512007.02.01 15:43modify3912.701.96951.96782.0291
71522007.02.01 15:43modify3912.701.96951.96802.0291
71532007.02.01 15:43modify3912.701.96951.96812.0291
71542007.02.01 15:43modify3912.701.96951.96832.0291
71552007.02.01 15:44modify3912.701.96951.96842.0291
71562007.02.01 15:44modify3912.701.96951.96852.0291
71572007.02.01 15:47modify3912.701.96951.96872.0291
71582007.02.01 15:48modify3912.701.96951.96882.0291
71592007.02.01 15:57modify3912.701.96951.96902.0291
71602007.02.01 16:34s/l3912.701.96901.96902.0291-13.506741.80
71612007.02.01 16:34buy3922.701.96931.96692.0289
71622007.02.01 16:36modify3922.701.96931.96702.0289
71632007.02.01 16:36modify3922.701.96931.96712.0289
71642007.02.01 16:37modify3922.701.96931.96722.0289
71652007.02.01 16:38modify3922.701.96931.96732.0289
71662007.02.01 16:38modify3922.701.96931.96742.0289
71672007.02.01 17:45s/l3922.701.96741.96742.0289-51.306690.50
71682007.02.01 17:45buy3932.681.96781.96542.0274
71692007.02.01 18:30modify3932.681.96781.96552.0274
71702007.02.01 18:30modify3932.681.96781.96562.0274
71712007.02.01 18:31modify3932.681.96781.96572.0274
71722007.02.01 18:31modify3932.681.96781.96582.0274
71732007.02.01 18:32modify3932.681.96781.96592.0274
71742007.02.01 18:32modify3932.681.96781.96602.0274
71752007.02.01 18:32modify3932.681.96781.96612.0274
71762007.02.01 18:42modify3932.681.96781.96622.0274
71772007.02.01 18:42modify3932.681.96781.96632.0274
71782007.02.01 18:44modify3932.681.96781.96652.0274
71792007.02.01 18:53modify3932.681.96781.96662.0274
71802007.02.01 18:54modify3932.681.96781.96672.0274
71812007.02.01 18:54modify3932.681.96781.96682.0274
71822007.02.01 18:54modify3932.681.96781.96692.0274
71832007.02.01 18:56modify3932.681.96781.96702.0274
71842007.02.01 18:57modify3932.681.96781.96712.0274
71852007.02.01 18:58modify3932.681.96781.96722.0274
71862007.02.01 18:58modify3932.681.96781.96732.0274
71872007.02.01 18:58modify3932.681.96781.96742.0274
71882007.02.01 18:58modify3932.681.96781.96752.0274
71892007.02.01 18:58modify3932.681.96781.96762.0274
71902007.02.01 18:58modify3932.681.96781.96772.0274
71912007.02.01 19:15modify3932.681.96781.96782.0274
71922007.02.01 19:47s/l3932.681.96781.96782.02740.006690.50
71932007.02.01 19:47buy3942.681.96811.96572.0277
71942007.02.01 19:47modify3942.681.96811.96582.0277
71952007.02.01 19:51modify3942.681.96811.96592.0277
71962007.02.01 19:51modify3942.681.96811.96602.0277
71972007.02.02 05:16modify3942.681.96811.96612.0277
71982007.02.02 05:18modify3942.681.96811.96622.0277
71992007.02.02 05:23modify3942.681.96811.96632.0277
72002007.02.02 05:59modify3942.681.96811.96642.0277
72012007.02.02 06:00modify3942.681.96811.96652.0277
72022007.02.02 07:19s/l3942.681.96651.96652.0277-43.196647.32
72032007.02.02 07:19buy3952.661.96691.96452.0265
72042007.02.02 07:29modify3952.661.96691.96462.0265
72052007.02.02 07:29modify3952.661.96691.96472.0265
72062007.02.02 07:29modify3952.661.96691.96492.0265
72072007.02.02 07:29modify3952.661.96691.96512.0265
72082007.02.02 07:29modify3952.661.96691.96532.0265
72092007.02.02 08:05s/l3952.661.96531.96532.0265-42.566604.76
72102007.02.02 08:05buy3962.641.96571.96332.0253
72112007.02.02 08:05modify3962.641.96571.96342.0253
72122007.02.02 08:06modify3962.641.96571.96352.0253
72132007.02.02 08:06modify3962.641.96571.96362.0253
72142007.02.02 08:06modify3962.641.96571.96372.0253
72152007.02.02 08:06modify3962.641.96571.96382.0253
72162007.02.02 08:07modify3962.641.96571.96392.0253
72172007.02.02 08:10modify3962.641.96571.96402.0253
72182007.02.02 08:10modify3962.641.96571.96412.0253
72192007.02.02 08:11modify3962.641.96571.96422.0253
72202007.02.02 08:53modify3962.641.96571.96432.0253
72212007.02.02 08:53modify3962.641.96571.96442.0253
72222007.02.02 08:57modify3962.641.96571.96462.0253
72232007.02.02 08:57modify3962.641.96571.96472.0253
72242007.02.02 08:59modify3962.641.96571.96482.0253
72252007.02.02 08:59modify3962.641.96571.96492.0253
72262007.02.02 09:02modify3962.641.96571.96502.0253
72272007.02.02 09:02modify3962.641.96571.96522.0253
72282007.02.02 09:02modify3962.641.96571.96532.0253
72292007.02.02 09:03modify3962.641.96571.96562.0253
72302007.02.02 09:03modify3962.641.96571.96592.0253
72312007.02.02 09:03modify3962.641.96571.96602.0253
72322007.02.02 11:15modify3962.641.96571.96612.0253
72332007.02.02 11:21modify3962.641.96571.96622.0253
72342007.02.02 11:21modify3962.641.96571.96632.0253
72352007.02.02 11:25modify3962.641.96571.96642.0253
72362007.02.02 11:25modify3962.641.96571.96652.0253
72372007.02.02 11:26modify3962.641.96571.96662.0253
72382007.02.02 11:26modify3962.641.96571.96712.0253
72392007.02.02 11:26modify3962.641.96571.96722.0253
72402007.02.02 13:28modify3962.641.96571.96732.0253
72412007.02.02 13:28modify3962.641.96571.96752.0253
72422007.02.02 13:28modify3962.641.96571.96762.0253
72432007.02.02 13:28modify3962.641.96571.96792.0253
72442007.02.02 13:29modify3962.641.96571.96802.0253
72452007.02.02 13:29modify3962.641.96571.96812.0253
72462007.02.02 13:29modify3962.641.96571.96832.0253
72472007.02.02 13:29modify3962.641.96571.96852.0253
72482007.02.02 13:29modify3962.641.96571.96872.0253
72492007.02.02 13:29modify3962.641.96571.96892.0253
72502007.02.02 13:29modify3962.641.96571.96902.0253
72512007.02.02 13:29modify3962.641.96571.96922.0253
72522007.02.02 13:29modify3962.641.96571.96942.0253
72532007.02.02 13:29modify3962.641.96571.96952.0253
72542007.02.02 13:29modify3962.641.96571.96972.0253
72552007.02.02 13:29modify3962.641.96571.96992.0253
72562007.02.02 13:29modify3962.641.96571.97002.0253
72572007.02.02 13:29modify3962.641.96571.97022.0253
72582007.02.02 13:29modify3962.641.96571.97032.0253
72592007.02.02 13:29modify3962.641.96571.97052.0253
72602007.02.02 13:29s/l3962.641.97051.97052.0253126.726731.48
72612007.02.02 13:29buy3972.691.97071.96832.0303
72622007.02.02 13:30modify3972.691.97071.96992.0303
72632007.02.02 13:30modify3972.691.97071.97002.0303
72642007.02.02 13:30modify3972.691.97071.97022.0303
72652007.02.02 13:30modify3972.691.97071.97042.0303
72662007.02.02 13:30modify3972.691.97071.97052.0303
72672007.02.02 13:30modify3972.691.97071.97062.0303
72682007.02.02 13:30modify3972.691.97071.97072.0303
72692007.02.02 13:30modify3972.691.97071.97092.0303
72702007.02.02 13:30modify3972.691.97071.97102.0303
72712007.02.02 13:30modify3972.691.97071.97112.0303
72722007.02.02 13:30modify3972.691.97071.97132.0303
72732007.02.02 13:30modify3972.691.97071.97142.0303
72742007.02.02 13:30modify3972.691.97071.97162.0303
72752007.02.02 13:30modify3972.691.97071.97172.0303
72762007.02.02 13:31s/l3972.691.97171.97172.030326.906758.38
72772007.02.02 13:31buy3982.701.97211.96972.0317
72782007.02.02 13:32modify3982.701.97211.96982.0317
72792007.02.02 13:33modify3982.701.97211.96992.0317
72802007.02.02 13:33modify3982.701.97211.97012.0317
72812007.02.02 13:33modify3982.701.97211.97022.0317
72822007.02.02 13:33modify3982.701.97211.97032.0317
72832007.02.02 13:33modify3982.701.97211.97042.0317
72842007.02.02 13:33modify3982.701.97211.97062.0317
72852007.02.02 13:33modify3982.701.97211.97072.0317
72862007.02.02 13:34modify3982.701.97211.97082.0317
72872007.02.02 13:34modify3982.701.97211.97102.0317
72882007.02.02 13:34modify3982.701.97211.97112.0317
72892007.02.02 13:34modify3982.701.97211.97122.0317
72902007.02.02 13:34modify3982.701.97211.97132.0317
72912007.02.02 13:35modify3982.701.97211.97152.0317
72922007.02.02 13:35modify3982.701.97211.97172.0317
72932007.02.02 13:35modify3982.701.97211.97182.0317
72942007.02.02 13:35modify3982.701.97211.97202.0317
72952007.02.02 13:36modify3982.701.97211.97212.0317
72962007.02.02 13:36modify3982.701.97211.97232.0317
72972007.02.02 13:36modify3982.701.97211.97242.0317
72982007.02.02 13:36modify3982.701.97211.97252.0317
72992007.02.02 13:38s/l3982.701.97251.97252.031710.806769.18
73002007.02.02 13:38buy3992.711.97281.97042.0324
73012007.02.02 13:41modify3992.711.97281.97052.0324
73022007.02.02 13:41modify3992.711.97281.97062.0324
73032007.02.02 13:42modify3992.711.97281.97072.0324
73042007.02.02 13:42modify3992.711.97281.97082.0324
73052007.02.02 13:42modify3992.711.97281.97092.0324
73062007.02.02 13:43s/l3992.711.97091.97092.0324-51.496717.69
73072007.02.02 13:43buy4002.691.97121.96882.0308
73082007.02.02 13:43modify4002.691.97121.96892.0308
73092007.02.02 13:44modify4002.691.97121.96902.0308
73102007.02.02 13:44modify4002.691.97121.96912.0308
73112007.02.02 13:44modify4002.691.97121.96922.0308
73122007.02.02 13:48modify4002.691.97121.96952.0308
73132007.02.02 13:48modify4002.691.97121.96962.0308
73142007.02.02 13:56modify4002.691.97121.96972.0308
73152007.02.02 14:00s/l4002.691.96971.96972.0308-40.356677.34
73162007.02.02 14:00buy4012.671.96991.96752.0295
73172007.02.02 14:00modify4012.671.96991.96772.0295
73182007.02.02 14:01s/l4012.671.96771.96772.0295-58.746618.60
73192007.02.02 14:01buy4022.651.96801.96562.0276
73202007.02.02 14:01modify4022.651.96801.96572.0276
73212007.02.02 14:02s/l4022.651.96571.96572.0276-60.956557.65
73222007.02.02 14:02buy4032.621.96611.96372.0257
73232007.02.02 14:02modify4032.621.96611.96382.0257
73242007.02.02 14:03s/l4032.621.96381.96382.0257-60.266497.39
73252007.02.02 14:03buy4042.601.96421.96182.0238
73262007.02.02 14:03modify4042.601.96421.96202.0238
73272007.02.02 14:03modify4042.601.96421.96292.0238
73282007.02.02 14:04modify4042.601.96421.96302.0238
73292007.02.02 14:04modify4042.601.96421.96322.0238
73302007.02.02 14:04modify4042.601.96421.96332.0238
73312007.02.02 14:04modify4042.601.96421.96342.0238
73322007.02.02 14:04modify4042.601.96421.96352.0238
73332007.02.02 14:04modify4042.601.96421.96362.0238
73342007.02.02 14:04modify4042.601.96421.96382.0238
73352007.02.02 14:04modify4042.601.96421.96392.0238
73362007.02.02 14:04modify4042.601.96421.96402.0238
73372007.02.02 14:05modify4042.601.96421.96412.0238
73382007.02.02 14:05modify4042.601.96421.96422.0238
73392007.02.02 14:05modify4042.601.96421.96432.0238
73402007.02.02 14:05modify4042.601.96421.96442.0238
73412007.02.02 14:05modify4042.601.96421.96452.0238
73422007.02.02 14:05modify4042.601.96421.96462.0238
73432007.02.02 14:05modify4042.601.96421.96482.0238
73442007.02.02 14:05modify4042.601.96421.96492.0238
73452007.02.02 14:05modify4042.601.96421.96502.0238
73462007.02.02 14:05modify4042.601.96421.96512.0238
73472007.02.02 14:06modify4042.601.96421.96532.0238
73482007.02.02 14:06modify4042.601.96421.96542.0238
73492007.02.02 14:10s/l4042.601.96541.96542.023831.206528.59
73502007.02.02 14:10buy4052.611.96571.96332.0253
73512007.02.02 14:10modify4052.611.96571.96342.0253
73522007.02.02 14:10modify4052.611.96571.96352.0253
73532007.02.02 14:11modify4052.611.96571.96362.0253
73542007.02.02 14:11modify4052.611.96571.96392.0253
73552007.02.02 14:11modify4052.611.96571.96412.0253
73562007.02.02 14:11modify4052.611.96571.96422.0253
73572007.02.02 14:17s/l4052.611.96421.96422.0253-39.156489.44
73582007.02.02 14:17buy4062.601.96461.96222.0242
73592007.02.02 14:17modify4062.601.96461.96232.0242
73602007.02.02 14:17modify4062.601.96461.96242.0242
73612007.02.02 14:17modify4062.601.96461.96252.0242
73622007.02.02 14:17modify4062.601.96461.96262.0242
73632007.02.02 14:17modify4062.601.96461.96272.0242
73642007.02.02 14:17modify4062.601.96461.96282.0242
73652007.02.02 14:17modify4062.601.96461.96292.0242
73662007.02.02 14:17modify4062.601.96461.96302.0242
73672007.02.02 14:17modify4062.601.96461.96312.0242
73682007.02.02 14:17modify4062.601.96461.96322.0242
73692007.02.02 14:17modify4062.601.96461.96332.0242
73702007.02.02 14:17modify4062.601.96461.96342.0242
73712007.02.02 14:17modify4062.601.96461.96352.0242
73722007.02.02 14:17modify4062.601.96461.96362.0242
73732007.02.02 14:17modify4062.601.96461.96372.0242
73742007.02.02 14:17modify4062.601.96461.96382.0242
73752007.02.02 14:23modify4062.601.96461.96392.0242
73762007.02.02 14:23modify4062.601.96461.96402.0242
73772007.02.02 14:26modify4062.601.96461.96412.0242
73782007.02.02 14:27modify4062.601.96461.96422.0242
73792007.02.02 14:27modify4062.601.96461.96452.0242
73802007.02.02 14:27modify4062.601.96461.96482.0242
73812007.02.02 14:27modify4062.601.96461.96492.0242
73822007.02.02 14:27modify4062.601.96461.96512.0242
73832007.02.02 14:27modify4062.601.96461.96542.0242
73842007.02.02 14:27modify4062.601.96461.96552.0242
73852007.02.02 14:27modify4062.601.96461.96572.0242
73862007.02.02 14:27modify4062.601.96461.96602.0242
73872007.02.02 14:28modify4062.601.96461.96642.0242
73882007.02.02 14:28modify4062.601.96461.96652.0242
73892007.02.02 14:28modify4062.601.96461.96662.0242
73902007.02.02 14:48modify4062.601.96461.96672.0242
73912007.02.02 14:49modify4062.601.96461.96682.0242
73922007.02.02 14:49modify4062.601.96461.96702.0242
73932007.02.02 14:49modify4062.601.96461.96722.0242
73942007.02.02 15:02s/l4062.601.96721.96722.024267.606557.04
73952007.02.02 15:02buy4072.621.96761.96522.0272
73962007.02.02 15:03modify4072.621.96761.96532.0272
73972007.02.02 15:03modify4072.621.96761.96542.0272
73982007.02.02 15:03modify4072.621.96761.96552.0272
73992007.02.02 15:04modify4072.621.96761.96562.0272
74002007.02.02 15:10modify4072.621.96761.96572.0272
74012007.02.02 15:11modify4072.621.96761.96582.0272
74022007.02.02 15:11modify4072.621.96761.96592.0272
74032007.02.02 15:14modify4072.621.96761.96602.0272
74042007.02.02 15:20modify4072.621.96761.96612.0272
74052007.02.02 15:21modify4072.621.96761.96622.0272
74062007.02.02 15:22modify4072.621.96761.96632.0272
74072007.02.02 15:24modify4072.621.96761.96642.0272
74082007.02.02 15:24modify4072.621.96761.96652.0272
74092007.02.02 15:24modify4072.621.96761.96662.0272
74102007.02.02 15:30modify4072.621.96761.96672.0272
74112007.02.02 15:33modify4072.621.96761.96682.0272
74122007.02.02 15:33modify4072.621.96761.96692.0272
74132007.02.02 15:34modify4072.621.96761.96702.0272
74142007.02.02 15:35modify4072.621.96761.96722.0272
74152007.02.02 15:35modify4072.621.96761.96732.0272
74162007.02.02 15:36modify4072.621.96761.96742.0272
74172007.02.02 16:26s/l4072.621.96741.96742.0272-5.246551.80
74182007.02.02 16:26buy4082.621.96781.96542.0274
74192007.02.02 16:27modify4082.621.96781.96552.0274
74202007.02.02 16:27modify4082.621.96781.96562.0274
74212007.02.02 16:31modify4082.621.96781.96572.0274
74222007.02.02 16:31modify4082.621.96781.96582.0274
74232007.02.02 16:31modify4082.621.96781.96592.0274
74242007.02.02 16:31modify4082.621.96781.96602.0274
74252007.02.02 16:32modify4082.621.96781.96612.0274
74262007.02.02 16:32modify4082.621.96781.96632.0274
74272007.02.02 16:51s/l4082.621.96631.96632.0274-39.306512.50
74282007.02.02 16:51buy4092.601.96661.96422.0262
74292007.02.02 16:51modify4092.601.96661.96432.0262
74302007.02.02 16:51modify4092.601.96661.96442.0262
74312007.02.02 16:51modify4092.601.96661.96452.0262
74322007.02.02 16:51modify4092.601.96661.96462.0262
74332007.02.02 16:53modify4092.601.96661.96472.0262
74342007.02.02 16:53modify4092.601.96661.96482.0262
74352007.02.02 16:53modify4092.601.96661.96492.0262
74362007.02.02 17:19modify4092.601.96661.96502.0262
74372007.02.02 17:21modify4092.601.96661.96512.0262
74382007.02.02 17:23modify4092.601.96661.96522.0262
74392007.02.02 20:00modify4092.601.96661.96532.0262
74402007.02.02 20:29modify4092.601.96661.96552.0262
74412007.02.04 22:00s/l4092.601.96551.96552.0262-28.606483.90
74422007.02.04 22:00buy4102.591.96571.96332.0253
74432007.02.04 22:45modify4102.591.96571.96352.0253
74442007.02.04 22:45modify4102.591.96571.96362.0253
74452007.02.04 23:49modify4102.591.96571.96372.0253
74462007.02.05 01:13modify4102.591.96571.96382.0253
74472007.02.05 04:00close4102.591.96431.96382.0253-36.566447.34
74482007.02.05 04:00sell4112.581.96431.96671.9047
74492007.02.05 04:01modify4112.581.96431.96661.9047
74502007.02.05 05:00modify4112.581.96431.96651.9047
74512007.02.05 05:04modify4112.581.96431.96641.9047
74522007.02.05 05:17modify4112.581.96431.96621.9047
74532007.02.05 05:19modify4112.581.96431.96601.9047
74542007.02.05 05:35modify4112.581.96431.96591.9047
74552007.02.05 05:39modify4112.581.96431.96581.9047
74562007.02.05 05:40modify4112.581.96431.96571.9047
74572007.02.05 05:40modify4112.581.96431.96561.9047
74582007.02.05 05:40modify4112.581.96431.96551.9047
74592007.02.05 05:41modify4112.581.96431.96541.9047
74602007.02.05 05:42modify4112.581.96431.96531.9047
74612007.02.05 05:42modify4112.581.96431.96511.9047
74622007.02.05 07:30s/l4112.581.96511.96511.9047-20.646426.70
74632007.02.05 07:30sell4122.571.96481.96721.9052
74642007.02.05 07:34modify4122.571.96481.96701.9052
74652007.02.05 08:01s/l4122.571.96701.96701.9052-56.546370.16
74662007.02.05 08:01sell4132.551.96671.96911.9071
74672007.02.05 08:01modify4132.551.96671.96901.9071
74682007.02.05 08:01modify4132.551.96671.96871.9071
74692007.02.05 08:03modify4132.551.96671.96861.9071
74702007.02.05 08:06modify4132.551.96671.96851.9071
74712007.02.05 08:06modify4132.551.96671.96831.9071
74722007.02.05 08:10modify4132.551.96671.96821.9071
74732007.02.05 08:14modify4132.551.96671.96811.9071
74742007.02.05 08:15modify4132.551.96671.96801.9071
74752007.02.05 08:20modify4132.551.96671.96791.9071
74762007.02.05 08:21modify4132.551.96671.96781.9071
74772007.02.05 08:22modify4132.551.96671.96771.9071
74782007.02.05 08:52modify4132.551.96671.96761.9071
74792007.02.05 08:54modify4132.551.96671.96741.9071
74802007.02.05 08:55modify4132.551.96671.96731.9071
74812007.02.05 08:57modify4132.551.96671.96721.9071
74822007.02.05 08:57modify4132.551.96671.96701.9071
74832007.02.05 08:57modify4132.551.96671.96691.9071
74842007.02.05 08:58modify4132.551.96671.96681.9071
74852007.02.05 09:04modify4132.551.96671.96671.9071
74862007.02.05 09:05modify4132.551.96671.96661.9071
74872007.02.05 09:08modify4132.551.96671.96651.9071
74882007.02.05 09:08modify4132.551.96671.96631.9071
74892007.02.05 09:08modify4132.551.96671.96621.9071
74902007.02.05 09:08modify4132.551.96671.96601.9071
74912007.02.05 09:16modify4132.551.96671.96591.9071
74922007.02.05 09:16modify4132.551.96671.96581.9071
74932007.02.05 09:16modify4132.551.96671.96571.9071
74942007.02.05 09:16modify4132.551.96671.96551.9071
74952007.02.05 09:16modify4132.551.96671.96541.9071
74962007.02.05 09:16modify4132.551.96671.96521.9071
74972007.02.05 09:30modify4132.551.96671.96431.9071
74982007.02.05 09:30modify4132.551.96671.96411.9071
74992007.02.05 09:30modify4132.551.96671.96391.9071
75002007.02.05 09:30modify4132.551.96671.96381.9071
75012007.02.05 09:39modify4132.551.96671.96371.9071
75022007.02.05 09:39modify4132.551.96671.96351.9071
75032007.02.05 09:39modify4132.551.96671.96331.9071
75042007.02.05 09:39modify4132.551.96671.96321.9071
75052007.02.05 09:39modify4132.551.96671.96301.9071
75062007.02.05 09:39modify4132.551.96671.96271.9071
75072007.02.05 09:40modify4132.551.96671.96261.9071
75082007.02.05 09:43modify4132.551.96671.96241.9071
75092007.02.05 09:43modify4132.551.96671.96211.9071
75102007.02.05 09:43modify4132.551.96671.96201.9071
75112007.02.05 09:45modify4132.551.96671.96191.9071
75122007.02.05 09:45modify4132.551.96671.96161.9071
75132007.02.05 09:46modify4132.551.96671.96151.9071
75142007.02.05 09:51modify4132.551.96671.96141.9071
75152007.02.05 09:51modify4132.551.96671.96121.9071
75162007.02.05 09:52modify4132.551.96671.96101.9071
75172007.02.05 09:52modify4132.551.96671.96091.9071
75182007.02.05 09:52modify4132.551.96671.96071.9071
75192007.02.05 09:52modify4132.551.96671.96061.9071
75202007.02.05 10:15modify4132.551.96671.96031.9071
75212007.02.05 10:15modify4132.551.96671.96021.9071
75222007.02.05 10:35modify4132.551.96671.96011.9071
75232007.02.05 10:35modify4132.551.96671.95991.9071
75242007.02.05 10:36modify4132.551.96671.95981.9071
75252007.02.05 10:40modify4132.551.96671.95971.9071
75262007.02.05 10:40modify4132.551.96671.95941.9071
75272007.02.05 10:41modify4132.551.96671.95921.9071
75282007.02.05 10:58modify4132.551.96671.95911.9071
75292007.02.05 10:59modify4132.551.96671.95901.9071
75302007.02.05 10:59modify4132.551.96671.95891.9071
75312007.02.05 10:59modify4132.551.96671.95881.9071
75322007.02.05 10:59modify4132.551.96671.95871.9071
75332007.02.05 10:59modify4132.551.96671.95861.9071
75342007.02.05 10:59modify4132.551.96671.95851.9071
75352007.02.05 11:16s/l4132.551.95851.95851.9071209.106579.26
75362007.02.05 11:16sell4142.631.95811.96051.8985
75372007.02.05 11:16modify4142.631.95811.96041.8985
75382007.02.05 11:16modify4142.631.95811.96031.8985
75392007.02.05 11:34modify4142.631.95811.96001.8985
75402007.02.05 11:35modify4142.631.95811.95991.8985
75412007.02.05 11:41modify4142.631.95811.95981.8985
75422007.02.05 11:42modify4142.631.95811.95971.8985
75432007.02.05 11:43modify4142.631.95811.95961.8985
75442007.02.05 11:43modify4142.631.95811.95951.8985
75452007.02.05 11:44modify4142.631.95811.95941.8985
75462007.02.05 11:51modify4142.631.95811.95921.8985
75472007.02.05 11:53modify4142.631.95811.95901.8985
75482007.02.05 12:14modify4142.631.95811.95891.8985
75492007.02.05 12:17modify4142.631.95811.95881.8985
75502007.02.05 12:19modify4142.631.95811.95871.8985
75512007.02.05 12:19modify4142.631.95811.95861.8985
75522007.02.05 12:19modify4142.631.95811.95851.8985
75532007.02.05 12:19modify4142.631.95811.95831.8985
75542007.02.05 12:20modify4142.631.95811.95821.8985
75552007.02.05 12:20modify4142.631.95811.95811.8985
75562007.02.05 12:20modify4142.631.95811.95801.8985
75572007.02.05 12:20modify4142.631.95811.95791.8985
75582007.02.05 12:58s/l4142.631.95791.95791.89855.266584.52
75592007.02.05 12:58sell4152.631.95761.96001.8980
75602007.02.05 13:00modify4152.631.95761.95991.8980
75612007.02.05 13:00modify4152.631.95761.95981.8980
75622007.02.05 13:00modify4152.631.95761.95971.8980
75632007.02.05 13:00modify4152.631.95761.95961.8980
75642007.02.05 13:00modify4152.631.95761.95951.8980
75652007.02.05 13:01modify4152.631.95761.95941.8980
75662007.02.05 13:01modify4152.631.95761.95931.8980
75672007.02.05 13:03modify4152.631.95761.95921.8980
75682007.02.05 13:03modify4152.631.95761.95911.8980
75692007.02.05 13:03modify4152.631.95761.95891.8980
75702007.02.05 13:05modify4152.631.95761.95881.8980
75712007.02.05 13:07modify4152.631.95761.95871.8980
75722007.02.05 13:07modify4152.631.95761.95861.8980
75732007.02.05 13:07modify4152.631.95761.95851.8980
75742007.02.05 13:07modify4152.631.95761.95841.8980
75752007.02.05 13:07modify4152.631.95761.95831.8980
75762007.02.05 13:08modify4152.631.95761.95821.8980
75772007.02.05 13:09modify4152.631.95761.95811.8980
75782007.02.05 13:14modify4152.631.95761.95801.8980
75792007.02.05 13:14modify4152.631.95761.95791.8980
75802007.02.05 13:14modify4152.631.95761.95771.8980
75812007.02.05 13:20modify4152.631.95761.95761.8980
75822007.02.05 13:20modify4152.631.95761.95741.8980
75832007.02.05 13:20modify4152.631.95761.95731.8980
75842007.02.05 13:20modify4152.631.95761.95701.8980
75852007.02.05 13:21modify4152.631.95761.95691.8980
75862007.02.05 13:21modify4152.631.95761.95681.8980
75872007.02.05 13:22modify4152.631.95761.95671.8980
75882007.02.05 13:22modify4152.631.95761.95651.8980
75892007.02.05 13:23modify4152.631.95761.95641.8980
75902007.02.05 13:23modify4152.631.95761.95621.8980
75912007.02.05 13:23modify4152.631.95761.95601.8980
75922007.02.05 13:23modify4152.631.95761.95591.8980
75932007.02.05 13:35s/l4152.631.95591.95591.898044.716629.23
75942007.02.05 13:35sell4162.651.95581.95821.8962
75952007.02.05 13:35modify4162.651.95581.95811.8962
75962007.02.05 13:35modify4162.651.95581.95801.8962
75972007.02.05 13:35modify4162.651.95581.95791.8962
75982007.02.05 13:35modify4162.651.95581.95771.8962
75992007.02.05 13:45modify4162.651.95581.95761.8962
76002007.02.05 13:45modify4162.651.95581.95751.8962
76012007.02.05 14:01s/l4162.651.95751.95751.8962-45.056584.18
76022007.02.05 14:01sell4172.631.95711.95951.8975
76032007.02.05 14:01modify4172.631.95711.95941.8975
76042007.02.05 14:01modify4172.631.95711.95931.8975
76052007.02.05 14:01modify4172.631.95711.95921.8975
76062007.02.05 14:04modify4172.631.95711.95911.8975
76072007.02.05 14:06modify4172.631.95711.95901.8975
76082007.02.05 14:06modify4172.631.95711.95891.8975
76092007.02.05 14:07modify4172.631.95711.95881.8975
76102007.02.05 14:07modify4172.631.95711.95861.8975
76112007.02.05 14:08modify4172.631.95711.95851.8975
76122007.02.05 14:13modify4172.631.95711.95841.8975
76132007.02.05 14:14modify4172.631.95711.95831.8975
76142007.02.05 14:14modify4172.631.95711.95811.8975
76152007.02.05 14:15modify4172.631.95711.95801.8975
76162007.02.05 14:18modify4172.631.95711.95791.8975
76172007.02.05 14:18modify4172.631.95711.95771.8975
76182007.02.05 14:18modify4172.631.95711.95751.8975
76192007.02.05 14:20modify4172.631.95711.95741.8975
76202007.02.05 14:49s/l4172.631.95741.95741.8975-7.896576.29
76212007.02.05 14:49sell4182.631.95701.95941.8974
76222007.02.05 14:49modify4182.631.95701.95931.8974
76232007.02.05 14:50modify4182.631.95701.95901.8974
76242007.02.05 14:50modify4182.631.95701.95891.8974
76252007.02.05 14:59modify4182.631.95701.95881.8974
76262007.02.05 14:59modify4182.631.95701.95861.8974
76272007.02.05 14:59modify4182.631.95701.95841.8974
76282007.02.05 14:59modify4182.631.95701.95831.8974
76292007.02.05 14:59modify4182.631.95701.95821.8974
76302007.02.05 14:59modify4182.631.95701.95791.8974
76312007.02.05 15:00modify4182.631.95701.95771.8974
76322007.02.05 15:00modify4182.631.95701.95761.8974
76332007.02.05 15:00modify4182.631.95701.95741.8974
76342007.02.05 15:00modify4182.631.95701.95731.8974
76352007.02.05 15:08s/l4182.631.95731.95731.8974-7.896568.40
76362007.02.05 15:08sell4192.631.95691.95931.8973
76372007.02.05 15:08modify4192.631.95691.95921.8973
76382007.02.05 15:22s/l4192.631.95921.95921.8973-60.496507.91
76392007.02.05 15:22sell4202.601.95881.96121.8992
76402007.02.05 15:22modify4202.601.95881.96111.8992
76412007.02.05 15:22modify4202.601.95881.96101.8992
76422007.02.05 15:23modify4202.601.95881.96081.8992
76432007.02.05 15:23modify4202.601.95881.96071.8992
76442007.02.05 15:24modify4202.601.95881.96051.8992
76452007.02.05 15:49s/l4202.601.96051.96051.8992-44.206463.71
76462007.02.05 15:49sell4212.591.96021.96261.9006
76472007.02.05 15:49modify4212.591.96021.96251.9006
76482007.02.05 15:57modify4212.591.96021.96231.9006
76492007.02.05 15:58modify4212.591.96021.96211.9006
76502007.02.05 15:58modify4212.591.96021.96201.9006
76512007.02.05 15:58modify4212.591.96021.96191.9006
76522007.02.05 16:01modify4212.591.96021.96181.9006
76532007.02.05 16:01modify4212.591.96021.96161.9006
76542007.02.05 16:02modify4212.591.96021.96151.9006
76552007.02.05 16:03modify4212.591.96021.96141.9006
76562007.02.05 16:03modify4212.591.96021.96131.9006
76572007.02.05 16:03modify4212.591.96021.96111.9006
76582007.02.05 16:03modify4212.591.96021.96091.9006
76592007.02.05 16:30s/l4212.591.96091.96091.9006-18.136445.58
76602007.02.05 16:30sell4222.581.96061.96301.9010
76612007.02.05 16:30modify4222.581.96061.96291.9010
76622007.02.05 16:34modify4222.581.96061.96281.9010
76632007.02.05 16:34modify4222.581.96061.96261.9010
76642007.02.05 16:35modify4222.581.96061.96251.9010
76652007.02.05 16:36modify4222.581.96061.96231.9010
76662007.02.05 16:36modify4222.581.96061.96221.9010
76672007.02.05 16:54modify4222.581.96061.96211.9010
76682007.02.05 17:02modify4222.581.96061.96201.9010
76692007.02.05 18:07modify4222.581.96061.96191.9010
76702007.02.05 18:08modify4222.581.96061.96181.9010
76712007.02.05 18:08modify4222.581.96061.96171.9010
76722007.02.05 18:08modify4222.581.96061.96161.9010
76732007.02.05 18:08modify4222.581.96061.96151.9010
76742007.02.05 18:08modify4222.581.96061.96131.9010
76752007.02.05 18:09modify4222.581.96061.96111.9010
76762007.02.05 18:15modify4222.581.96061.96091.9010
76772007.02.05 19:14modify4222.581.96061.96081.9010
76782007.02.05 19:14modify4222.581.96061.96071.9010
76792007.02.05 21:42s/l4222.581.96071.96071.9010-2.586443.00
76802007.02.05 21:42sell4232.581.96041.96281.9008
76812007.02.05 21:43modify4232.581.96041.96271.9008
76822007.02.05 21:46modify4232.581.96041.96261.9008
76832007.02.05 21:48modify4232.581.96041.96251.9008
76842007.02.05 21:49modify4232.581.96041.96241.9008
76852007.02.05 21:51modify4232.581.96041.96231.9008
76862007.02.05 22:29modify4232.581.96041.96211.9008
76872007.02.05 22:38modify4232.581.96041.96201.9008
76882007.02.05 23:34modify4232.581.96041.96191.9008
76892007.02.05 23:35modify4232.581.96041.96171.9008
76902007.02.06 00:32s/l4232.581.96171.96171.9008-33.446409.56
76912007.02.06 00:32sell4242.561.96131.96371.9017
76922007.02.06 00:32modify4242.561.96131.96351.9017
76932007.02.06 00:32modify4242.561.96131.96331.9017
76942007.02.06 00:32modify4242.561.96131.96311.9017
76952007.02.06 00:59modify4242.561.96131.96301.9017
76962007.02.06 00:59modify4242.561.96131.96291.9017
76972007.02.06 00:59modify4242.561.96131.96281.9017
76982007.02.06 01:05modify4242.561.96131.96271.9017
76992007.02.06 04:42modify4242.561.96131.96261.9017
77002007.02.06 05:24modify4242.561.96131.96241.9017
77012007.02.06 05:25modify4242.561.96131.96231.9017
77022007.02.06 05:38modify4242.561.96131.96221.9017
77032007.02.06 05:38modify4242.561.96131.96211.9017
77042007.02.06 05:39modify4242.561.96131.96201.9017
77052007.02.06 05:40modify4242.561.96131.96181.9017
77062007.02.06 05:40modify4242.561.96131.96171.9017
77072007.02.06 05:41modify4242.561.96131.96161.9017
77082007.02.06 06:21modify4242.561.96131.96151.9017
77092007.02.06 06:21modify4242.561.96131.96141.9017
77102007.02.06 06:22modify4242.561.96131.96131.9017
77112007.02.06 06:29modify4242.561.96131.96121.9017
77122007.02.06 07:06s/l4242.561.96121.96121.90172.566412.12
77132007.02.06 07:06sell4252.561.96081.96321.9012
77142007.02.06 07:06modify4252.561.96081.96311.9012
77152007.02.06 07:06modify4252.561.96081.96301.9012
77162007.02.06 07:06modify4252.561.96081.96291.9012
77172007.02.06 07:09modify4252.561.96081.96281.9012
77182007.02.06 07:12modify4252.561.96081.96271.9012
77192007.02.06 07:12modify4252.561.96081.96261.9012
77202007.02.06 07:13modify4252.561.96081.96251.9012
77212007.02.06 07:13modify4252.561.96081.96241.9012
77222007.02.06 07:13modify4252.561.96081.96221.9012
77232007.02.06 07:14modify4252.561.96081.96211.9012
77242007.02.06 07:14modify4252.561.96081.96201.9012
77252007.02.06 07:14modify4252.561.96081.96191.9012
77262007.02.06 07:15modify4252.561.96081.96171.9012
77272007.02.06 07:31s/l4252.561.96171.96171.9012-23.046389.08
77282007.02.06 07:31sell4262.561.96131.96371.9017
77292007.02.06 07:31modify4262.561.96131.96361.9017
77302007.02.06 08:00close4262.561.96231.96361.9017-25.606363.48
77312007.02.06 08:00buy4272.551.96231.95992.0219
77322007.02.06 08:00modify4272.551.96231.96002.0219
77332007.02.06 08:00modify4272.551.96231.96012.0219
77342007.02.06 08:00modify4272.551.96231.96022.0219
77352007.02.06 08:01modify4272.551.96231.96032.0219
77362007.02.06 08:02modify4272.551.96231.96042.0219
77372007.02.06 08:02modify4272.551.96231.96052.0219
77382007.02.06 08:02modify4272.551.96231.96062.0219
77392007.02.06 08:02modify4272.551.96231.96072.0219
77402007.02.06 08:02modify4272.551.96231.96092.0219
77412007.02.06 08:02modify4272.551.96231.96102.0219
77422007.02.06 08:02modify4272.551.96231.96112.0219
77432007.02.06 08:02modify4272.551.96231.96122.0219
77442007.02.06 08:02modify4272.551.96231.96142.0219
77452007.02.06 08:03modify4272.551.96231.96152.0219
77462007.02.06 08:03modify4272.551.96231.96162.0219
77472007.02.06 08:03modify4272.551.96231.96182.0219
77482007.02.06 08:03modify4272.551.96231.96192.0219
77492007.02.06 08:03modify4272.551.96231.96202.0219
77502007.02.06 08:03modify4272.551.96231.96222.0219
77512007.02.06 08:03modify4272.551.96231.96232.0219
77522007.02.06 08:23s/l4272.551.96231.96232.02190.006363.48
77532007.02.06 08:23buy4282.551.96271.96032.0223
77542007.02.06 08:23modify4282.551.96271.96042.0223
77552007.02.06 08:24modify4282.551.96271.96062.0223
77562007.02.06 08:30modify4282.551.96271.96072.0223
77572007.02.06 08:44modify4282.551.96271.96092.0223
77582007.02.06 08:44modify4282.551.96271.96102.0223
77592007.02.06 08:45modify4282.551.96271.96122.0223
77602007.02.06 08:57modify4282.551.96271.96132.0223
77612007.02.06 08:58modify4282.551.96271.96142.0223
77622007.02.06 09:09s/l4282.551.96141.96142.0223-33.156330.33
77632007.02.06 09:09buy4292.531.96181.95942.0214
77642007.02.06 09:09modify4292.531.96181.95952.0214
77652007.02.06 09:10modify4292.531.96181.95962.0214
77662007.02.06 09:10modify4292.531.96181.95972.0214
77672007.02.06 09:10modify4292.531.96181.95982.0214
77682007.02.06 09:10modify4292.531.96181.95992.0214
77692007.02.06 09:22modify4292.531.96181.96002.0214
77702007.02.06 09:26modify4292.531.96181.96012.0214
77712007.02.06 09:27modify4292.531.96181.96022.0214
77722007.02.06 09:27modify4292.531.96181.96042.0214
77732007.02.06 09:27modify4292.531.96181.96052.0214
77742007.02.06 09:27modify4292.531.96181.96062.0214
77752007.02.06 09:28modify4292.531.96181.96072.0214
77762007.02.06 09:28modify4292.531.96181.96092.0214
77772007.02.06 09:48modify4292.531.96181.96102.0214
77782007.02.06 09:48modify4292.531.96181.96112.0214
77792007.02.06 09:48modify4292.531.96181.96122.0214
77802007.02.06 09:48modify4292.531.96181.96132.0214
77812007.02.06 09:48modify4292.531.96181.96142.0214
77822007.02.06 09:48modify4292.531.96181.96152.0214
77832007.02.06 09:48modify4292.531.96181.96162.0214
77842007.02.06 09:49modify4292.531.96181.96182.0214
77852007.02.06 09:50modify4292.531.96181.96192.0214
77862007.02.06 09:50modify4292.531.96181.96212.0214
77872007.02.06 09:51modify4292.531.96181.96222.0214
77882007.02.06 09:51modify4292.531.96181.96232.0214
77892007.02.06 09:52modify4292.531.96181.96242.0214
77902007.02.06 09:52modify4292.531.96181.96272.0214
77912007.02.06 09:52modify4292.531.96181.96282.0214
77922007.02.06 09:52modify4292.531.96181.96302.0214
77932007.02.06 09:52modify4292.531.96181.96312.0214
77942007.02.06 09:52modify4292.531.96181.96322.0214
77952007.02.06 09:52modify4292.531.96181.96342.0214
77962007.02.06 10:01modify4292.531.96181.96362.0214
77972007.02.06 10:11modify4292.531.96181.96372.0214
77982007.02.06 10:11modify4292.531.96181.96382.0214
77992007.02.06 10:13modify4292.531.96181.96392.0214
78002007.02.06 10:13modify4292.531.96181.96402.0214
78012007.02.06 10:13modify4292.531.96181.96412.0214
78022007.02.06 10:13modify4292.531.96181.96432.0214
78032007.02.06 10:13modify4292.531.96181.96452.0214
78042007.02.06 10:13modify4292.531.96181.96462.0214
78052007.02.06 10:13modify4292.531.96181.96472.0214
78062007.02.06 10:13modify4292.531.96181.96482.0214
78072007.02.06 10:21modify4292.531.96181.96492.0214
78082007.02.06 10:21modify4292.531.96181.96512.0214
78092007.02.06 10:21modify4292.531.96181.96522.0214
78102007.02.06 10:21modify4292.531.96181.96532.0214
78112007.02.06 10:21modify4292.531.96181.96542.0214
78122007.02.06 10:21modify4292.531.96181.96562.0214
78132007.02.06 10:49s/l4292.531.96561.96562.021496.146426.47
78142007.02.06 10:49buy4302.571.96601.96362.0256
78152007.02.06 10:50modify4302.571.96601.96382.0256
78162007.02.06 10:55modify4302.571.96601.96392.0256
78172007.02.06 11:02modify4302.571.96601.96402.0256
78182007.02.06 11:02modify4302.571.96601.96432.0256
78192007.02.06 11:03modify4302.571.96601.96442.0256
78202007.02.06 11:11modify4302.571.96601.96462.0256
78212007.02.06 11:11modify4302.571.96601.96472.0256
78222007.02.06 11:12modify4302.571.96601.96482.0256
78232007.02.06 11:12modify4302.571.96601.96492.0256
78242007.02.06 11:13modify4302.571.96601.96502.0256
78252007.02.06 11:16modify4302.571.96601.96512.0256
78262007.02.06 11:17modify4302.571.96601.96522.0256
78272007.02.06 11:17modify4302.571.96601.96532.0256
78282007.02.06 11:17modify4302.571.96601.96542.0256
78292007.02.06 11:17modify4302.571.96601.96552.0256
78302007.02.06 11:36modify4302.571.96601.96562.0256
78312007.02.06 11:36modify4302.571.96601.96572.0256
78322007.02.06 11:36modify4302.571.96601.96582.0256
78332007.02.06 11:37modify4302.571.96601.96592.0256
78342007.02.06 11:37modify4302.571.96601.96602.0256
78352007.02.06 11:37modify4302.571.96601.96612.0256
78362007.02.06 11:37modify4302.571.96601.96622.0256
78372007.02.06 11:37modify4302.571.96601.96632.0256
78382007.02.06 11:37modify4302.571.96601.96642.0256
78392007.02.06 11:37modify4302.571.96601.96652.0256
78402007.02.06 11:38modify4302.571.96601.96662.0256
78412007.02.06 11:38modify4302.571.96601.96672.0256
78422007.02.06 11:38modify4302.571.96601.96682.0256
78432007.02.06 12:06modify4302.571.96601.96702.0256
78442007.02.06 12:06modify4302.571.96601.96712.0256
78452007.02.06 12:06modify4302.571.96601.96722.0256
78462007.02.06 12:08modify4302.571.96601.96732.0256
78472007.02.06 12:08modify4302.571.96601.96762.0256
78482007.02.06 13:01s/l4302.571.96761.96762.025641.126467.59
78492007.02.06 13:01buy4312.591.96791.96552.0275
78502007.02.06 13:02modify4312.591.96791.96562.0275
78512007.02.06 13:04modify4312.591.96791.96582.0275
78522007.02.06 13:04modify4312.591.96791.96592.0275
78532007.02.06 13:04modify4312.591.96791.96602.0275
78542007.02.06 13:04modify4312.591.96791.96612.0275
78552007.02.06 13:04modify4312.591.96791.96622.0275
78562007.02.06 13:04modify4312.591.96791.96632.0275
78572007.02.06 13:05modify4312.591.96791.96662.0275
78582007.02.06 13:05modify4312.591.96791.96682.0275
78592007.02.06 13:05modify4312.591.96791.96712.0275
78602007.02.06 13:07modify4312.591.96791.96732.0275
78612007.02.06 13:08modify4312.591.96791.96742.0275
78622007.02.06 13:14modify4312.591.96791.96762.0275
78632007.02.06 13:15modify4312.591.96791.96772.0275
78642007.02.06 13:17modify4312.591.96791.96812.0275
78652007.02.06 13:20modify4312.591.96791.96822.0275
78662007.02.06 13:20modify4312.591.96791.96842.0275
78672007.02.06 13:20modify4312.591.96791.96852.0275
78682007.02.06 13:20modify4312.591.96791.96862.0275
78692007.02.06 13:20modify4312.591.96791.96872.0275
78702007.02.06 13:30s/l4312.591.96871.96872.027520.726488.31
78712007.02.06 13:30buy4322.601.96911.96672.0287
78722007.02.06 13:30modify4322.601.96911.96682.0287
78732007.02.06 13:32modify4322.601.96911.96692.0287
78742007.02.06 13:32modify4322.601.96911.96702.0287
78752007.02.06 13:32modify4322.601.96911.96712.0287
78762007.02.06 13:34modify4322.601.96911.96732.0287
78772007.02.06 13:45s/l4322.601.96731.96732.0287-46.806441.51
78782007.02.06 13:45buy4332.581.96761.96522.0272
78792007.02.06 13:45modify4332.581.96761.96532.0272
78802007.02.06 13:45modify4332.581.96761.96542.0272
78812007.02.06 13:46modify4332.581.96761.96552.0272
78822007.02.06 13:48modify4332.581.96761.96582.0272
78832007.02.06 13:50modify4332.581.96761.96592.0272
78842007.02.06 14:17modify4332.581.96761.96622.0272
78852007.02.06 14:20modify4332.581.96761.96642.0272
78862007.02.06 14:20modify4332.581.96761.96652.0272
78872007.02.06 14:26modify4332.581.96761.96672.0272
78882007.02.06 14:33modify4332.581.96761.96692.0272
78892007.02.06 14:34modify4332.581.96761.96702.0272
78902007.02.06 14:45modify4332.581.96761.96712.0272
78912007.02.06 14:46modify4332.581.96761.96722.0272
78922007.02.06 14:47modify4332.581.96761.96732.0272
78932007.02.06 14:49modify4332.581.96761.96742.0272
78942007.02.06 16:34modify4332.581.96761.96752.0272
78952007.02.06 17:00modify4332.581.96761.96762.0272
78962007.02.06 17:05modify4332.581.96761.96772.0272
78972007.02.06 17:05modify4332.581.96761.96782.0272
78982007.02.06 17:05modify4332.581.96761.96792.0272
78992007.02.06 18:19modify4332.581.96761.96802.0272
79002007.02.06 18:19modify4332.581.96761.96812.0272
79012007.02.06 18:19modify4332.581.96761.96822.0272
79022007.02.06 18:19modify4332.581.96761.96832.0272
79032007.02.06 18:20modify4332.581.96761.96842.0272
79042007.02.06 18:20modify4332.581.96761.96852.0272
79052007.02.06 18:20modify4332.581.96761.96862.0272
79062007.02.06 18:21modify4332.581.96761.96872.0272
79072007.02.06 18:21modify4332.581.96761.96882.0272
79082007.02.06 18:23modify4332.581.96761.96892.0272
79092007.02.06 18:23modify4332.581.96761.96902.0272
79102007.02.06 18:23modify4332.581.96761.96912.0272
79112007.02.06 18:24modify4332.581.96761.96922.0272
79122007.02.06 18:24modify4332.581.96761.96932.0272
79132007.02.06 18:24modify4332.581.96761.96942.0272
79142007.02.06 18:24modify4332.581.96761.96952.0272
79152007.02.06 18:24modify4332.581.96761.96962.0272
79162007.02.06 18:24modify4332.581.96761.96972.0272
79172007.02.06 18:29modify4332.581.96761.96982.0272
79182007.02.06 18:29modify4332.581.96761.97002.0272
79192007.02.06 18:29modify4332.581.96761.97012.0272
79202007.02.06 19:39s/l4332.581.97011.97012.027264.506506.01
79212007.02.06 19:39buy4342.601.97051.96812.0301
79222007.02.06 19:39modify4342.601.97051.96822.0301
79232007.02.06 19:55modify4342.601.97051.96832.0301
79242007.02.06 19:58modify4342.601.97051.96842.0301
79252007.02.06 19:59modify4342.601.97051.96852.0301
79262007.02.06 20:08modify4342.601.97051.96862.0301
79272007.02.06 20:09modify4342.601.97051.96872.0301
79282007.02.06 20:09modify4342.601.97051.96882.0301
79292007.02.06 20:09modify4342.601.97051.96892.0301
79302007.02.06 20:09modify4342.601.97051.96902.0301
79312007.02.06 20:14modify4342.601.97051.96912.0301
79322007.02.06 20:15modify4342.601.97051.96922.0301
79332007.02.06 22:10modify4342.601.97051.96942.0301
79342007.02.06 22:11modify4342.601.97051.96952.0301
79352007.02.06 22:12modify4342.601.97051.96962.0301
79362007.02.06 22:26modify4342.601.97051.96982.0301
79372007.02.06 22:39modify4342.601.97051.96992.0301
79382007.02.06 22:39modify4342.601.97051.97002.0301
79392007.02.07 00:29s/l4342.601.97001.97002.0301-13.306492.71
79402007.02.07 00:29buy4352.601.97031.96792.0299
79412007.02.07 00:30modify4352.601.97031.96802.0299
79422007.02.07 00:30modify4352.601.97031.96812.0299
79432007.02.07 00:32modify4352.601.97031.96822.0299
79442007.02.07 02:17modify4352.601.97031.96832.0299
79452007.02.07 02:17modify4352.601.97031.96842.0299
79462007.02.07 02:17modify4352.601.97031.96852.0299
79472007.02.07 02:17modify4352.601.97031.96862.0299
79482007.02.07 03:23modify4352.601.97031.96872.0299
79492007.02.07 03:23modify4352.601.97031.96882.0299
79502007.02.07 06:08modify4352.601.97031.96892.0299
79512007.02.07 07:22modify4352.601.97031.96902.0299
79522007.02.07 07:22modify4352.601.97031.96912.0299
79532007.02.07 07:22modify4352.601.97031.96922.0299
79542007.02.07 07:22modify4352.601.97031.96932.0299
79552007.02.07 07:23modify4352.601.97031.96942.0299
79562007.02.07 07:23modify4352.601.97031.96952.0299
79572007.02.07 07:24modify4352.601.97031.96962.0299
79582007.02.07 07:31modify4352.601.97031.96972.0299
79592007.02.07 07:45modify4352.601.97031.96982.0299
79602007.02.07 07:45modify4352.601.97031.97002.0299
79612007.02.07 07:45modify4352.601.97031.97012.0299
79622007.02.07 07:48modify4352.601.97031.97022.0299
79632007.02.07 07:50modify4352.601.97031.97032.0299
79642007.02.07 08:52s/l4352.601.97031.97032.02990.006492.71
79652007.02.07 08:52buy4362.601.97061.96822.0302
79662007.02.07 08:52modify4362.601.97061.96832.0302
79672007.02.07 09:17modify4362.601.97061.96842.0302
79682007.02.07 09:21modify4362.601.97061.96852.0302
79692007.02.07 09:34s/l4362.601.96851.96852.0302-54.606438.11
79702007.02.07 09:34buy4372.581.96891.96652.0285
79712007.02.07 09:34modify4372.581.96891.96662.0285
79722007.02.07 09:34modify4372.581.96891.96672.0285
79732007.02.07 09:38modify4372.581.96891.96692.0285
79742007.02.07 09:38modify4372.581.96891.96702.0285
79752007.02.07 09:38modify4372.581.96891.96712.0285
79762007.02.07 09:40modify4372.581.96891.96722.0285
79772007.02.07 09:54modify4372.581.96891.96742.0285
79782007.02.07 10:20modify4372.581.96891.96752.0285
79792007.02.07 10:20modify4372.581.96891.96762.0285
79802007.02.07 10:20modify4372.581.96891.96782.0285
79812007.02.07 10:21modify4372.581.96891.96812.0285
79822007.02.07 10:22modify4372.581.96891.96822.0285
79832007.02.07 10:22modify4372.581.96891.96852.0285
79842007.02.07 10:22modify4372.581.96891.96872.0285
79852007.02.07 10:26modify4372.581.96891.96882.0285
79862007.02.07 10:33modify4372.581.96891.96892.0285
79872007.02.07 10:34modify4372.581.96891.96902.0285
79882007.02.07 10:34modify4372.581.96891.96942.0285
79892007.02.07 11:20modify4372.581.96891.96952.0285
79902007.02.07 11:53modify4372.581.96891.96972.0285
79912007.02.07 13:09modify4372.581.96891.96982.0285
79922007.02.07 13:11modify4372.581.96891.96992.0285
79932007.02.07 13:11modify4372.581.96891.97002.0285
79942007.02.07 13:33modify4372.581.96891.97022.0285
79952007.02.07 13:34modify4372.581.96891.97032.0285
79962007.02.07 13:34modify4372.581.96891.97062.0285
79972007.02.07 13:34modify4372.581.96891.97092.0285
79982007.02.07 13:34modify4372.581.96891.97122.0285
79992007.02.07 13:34modify4372.581.96891.97132.0285
80002007.02.07 13:59s/l4372.581.97131.97132.028561.926500.03
80012007.02.07 13:59buy4382.601.97171.96932.0313
80022007.02.07 14:00modify4382.601.97171.96942.0313
80032007.02.07 14:00modify4382.601.97171.96962.0313
80042007.02.07 14:46modify4382.601.97171.96972.0313
80052007.02.07 14:59s/l4382.601.96971.96972.0313-52.006448.03
80062007.02.07 14:59buy4392.581.97011.96772.0297
80072007.02.07 15:05modify4392.581.97011.96782.0297
80082007.02.07 15:20modify4392.581.97011.96792.0297
80092007.02.07 15:21modify4392.581.97011.96802.0297
80102007.02.07 15:21modify4392.581.97011.96812.0297
80112007.02.07 15:21modify4392.581.97011.96822.0297
80122007.02.07 15:21modify4392.581.97011.96832.0297
80132007.02.07 15:22modify4392.581.97011.96842.0297
80142007.02.07 15:22modify4392.581.97011.96852.0297
80152007.02.07 15:22modify4392.581.97011.96862.0297
80162007.02.07 15:22modify4392.581.97011.96882.0297
80172007.02.07 15:22modify4392.581.97011.96892.0297
80182007.02.07 15:22modify4392.581.97011.96902.0297
80192007.02.07 15:22modify4392.581.97011.96912.0297
80202007.02.07 15:40s/l4392.581.96911.96912.0297-25.806422.23
80212007.02.07 15:40buy4402.571.96941.96702.0290
80222007.02.07 15:40modify4402.571.96941.96712.0290
80232007.02.07 15:40modify4402.571.96941.96722.0290
80242007.02.07 15:40modify4402.571.96941.96742.0290
80252007.02.07 15:52modify4402.571.96941.96752.0290
80262007.02.07 15:54modify4402.571.96941.96762.0290
80272007.02.07 15:58modify4402.571.96941.96772.0290
80282007.02.07 15:58modify4402.571.96941.96792.0290
80292007.02.07 15:58modify4402.571.96941.96812.0290
80302007.02.07 15:59modify4402.571.96941.96822.0290
80312007.02.07 16:03modify4402.571.96941.96832.0290
80322007.02.07 16:03modify4402.571.96941.96842.0290
80332007.02.07 16:04modify4402.571.96941.96852.0290
80342007.02.07 16:08modify4402.571.96941.96872.0290
80352007.02.07 20:28s/l4402.571.96871.96872.0290-17.996404.24
80362007.02.07 20:28buy4412.561.96911.96672.0287
80372007.02.07 20:30modify4412.561.96911.96682.0287
80382007.02.07 20:34modify4412.561.96911.96692.0287
80392007.02.07 20:43modify4412.561.96911.96702.0287
80402007.02.07 20:48modify4412.561.96911.96712.0287
80412007.02.07 20:49modify4412.561.96911.96732.0287
80422007.02.07 20:53modify4412.561.96911.96742.0287
80432007.02.07 20:54modify4412.561.96911.96752.0287
80442007.02.07 20:54modify4412.561.96911.96762.0287
80452007.02.07 20:55modify4412.561.96911.96772.0287
80462007.02.07 20:55modify4412.561.96911.96782.0287
80472007.02.07 21:14modify4412.561.96911.96792.0287
80482007.02.07 21:15modify4412.561.96911.96802.0287
80492007.02.07 21:16modify4412.561.96911.96812.0287
80502007.02.07 21:30modify4412.561.96911.96822.0287
80512007.02.07 21:34modify4412.561.96911.96832.0287
80522007.02.07 21:58modify4412.561.96911.96842.0287
80532007.02.07 21:58modify4412.561.96911.96862.0287
80542007.02.07 23:08modify4412.561.96911.96872.0287
80552007.02.07 23:28modify4412.561.96911.96882.0287
80562007.02.07 23:28modify4412.561.96911.96892.0287
80572007.02.07 23:29modify4412.561.96911.96912.0287
80582007.02.07 23:29modify4412.561.96911.96932.0287
80592007.02.07 23:29modify4412.561.96911.96942.0287
80602007.02.07 23:47modify4412.561.96911.96952.0287
80612007.02.08 00:01modify4412.561.96911.96962.0287
80622007.02.08 00:01modify4412.561.96911.96972.0287
80632007.02.08 00:02modify4412.561.96911.96982.0287
80642007.02.08 00:02modify4412.561.96911.96992.0287
80652007.02.08 01:11s/l4412.561.96991.96992.028719.606423.84
80662007.02.08 01:11buy4422.571.97031.96792.0299
80672007.02.08 01:11modify4422.571.97031.96802.0299
80682007.02.08 01:17modify4422.571.97031.96812.0299
80692007.02.08 01:17modify4422.571.97031.96822.0299
80702007.02.08 01:32modify4422.571.97031.96832.0299
80712007.02.08 01:32modify4422.571.97031.96842.0299
80722007.02.08 02:26modify4422.571.97031.96852.0299
80732007.02.08 02:26modify4422.571.97031.96862.0299
80742007.02.08 02:26modify4422.571.97031.96872.0299
80752007.02.08 02:26modify4422.571.97031.96882.0299
80762007.02.08 02:27modify4422.571.97031.96892.0299
80772007.02.08 02:57modify4422.571.97031.96902.0299
80782007.02.08 03:17modify4422.571.97031.96912.0299
80792007.02.08 03:17modify4422.571.97031.96922.0299
80802007.02.08 03:18modify4422.571.97031.96932.0299
80812007.02.08 03:19modify4422.571.97031.96942.0299
80822007.02.08 03:19modify4422.571.97031.96952.0299
80832007.02.08 03:19modify4422.571.97031.96962.0299
80842007.02.08 03:19modify4422.571.97031.96972.0299
80852007.02.08 03:21modify4422.571.97031.96982.0299
80862007.02.08 03:21modify4422.571.97031.97002.0299
80872007.02.08 03:21modify4422.571.97031.97012.0299
80882007.02.08 03:21modify4422.571.97031.97032.0299
80892007.02.08 04:35modify4422.571.97031.97042.0299
80902007.02.08 04:38modify4422.571.97031.97052.0299
80912007.02.08 04:39modify4422.571.97031.97062.0299
80922007.02.08 04:39modify4422.571.97031.97072.0299
80932007.02.08 04:43modify4422.571.97031.97082.0299
80942007.02.08 06:54s/l4422.571.97081.97082.029912.856436.69
80952007.02.08 06:54buy4432.571.97121.96882.0308
80962007.02.08 06:55modify4432.571.97121.96892.0308
80972007.02.08 06:55modify4432.571.97121.96902.0308
80982007.02.08 06:56modify4432.571.97121.96912.0308
80992007.02.08 07:26s/l4432.571.96911.96912.0308-53.976382.72
81002007.02.08 07:26buy4442.551.96951.96712.0291
81012007.02.08 07:26modify4442.551.96951.96722.0291
81022007.02.08 07:27modify4442.551.96951.96732.0291
81032007.02.08 08:00modify4442.551.96951.96752.0291
81042007.02.08 08:00modify4442.551.96951.96762.0291
81052007.02.08 08:00modify4442.551.96951.96772.0291
81062007.02.08 08:11s/l4442.551.96771.96772.0291-45.906336.82
81072007.02.08 08:11buy4452.531.96811.96572.0277
81082007.02.08 08:26modify4452.531.96811.96592.0277
81092007.02.08 08:26modify4452.531.96811.96602.0277
81102007.02.08 08:27modify4452.531.96811.96612.0277
81112007.02.08 08:28modify4452.531.96811.96622.0277
81122007.02.08 08:42s/l4452.531.96621.96622.0277-48.076288.75
81132007.02.08 08:42buy4462.521.96651.96412.0261
81142007.02.08 08:42modify4462.521.96651.96422.0261
81152007.02.08 08:43modify4462.521.96651.96432.0261
81162007.02.08 08:44modify4462.521.96651.96442.0261
81172007.02.08 08:45modify4462.521.96651.96452.0261
81182007.02.08 08:51modify4462.521.96651.96472.0261
81192007.02.08 08:57modify4462.521.96651.96482.0261
81202007.02.08 08:57modify4462.521.96651.96502.0261
81212007.02.08 09:30modify4462.521.96651.96512.0261
81222007.02.08 09:30modify4462.521.96651.96522.0261
81232007.02.08 09:46modify4462.521.96651.96532.0261
81242007.02.08 09:47modify4462.521.96651.96542.0261
81252007.02.08 09:47modify4462.521.96651.96552.0261
81262007.02.08 09:49modify4462.521.96651.96572.0261
81272007.02.08 09:49modify4462.521.96651.96582.0261
81282007.02.08 09:49modify4462.521.96651.96602.0261
81292007.02.08 10:07modify4462.521.96651.96612.0261
81302007.02.08 10:07modify4462.521.96651.96632.0261
81312007.02.08 10:07modify4462.521.96651.96642.0261
81322007.02.08 10:07modify4462.521.96651.96662.0261
81332007.02.08 10:07modify4462.521.96651.96672.0261
81342007.02.08 10:07modify4462.521.96651.96682.0261
81352007.02.08 10:10modify4462.521.96651.96692.0261
81362007.02.08 10:12modify4462.521.96651.96702.0261
81372007.02.08 10:13modify4462.521.96651.96712.0261
81382007.02.08 10:45modify4462.521.96651.96722.0261
81392007.02.08 11:16s/l4462.521.96721.96722.026117.646306.39
81402007.02.08 11:16buy4472.521.96751.96512.0271
81412007.02.08 11:16modify4472.521.96751.96522.0271
81422007.02.08 11:16modify4472.521.96751.96532.0271
81432007.02.08 11:16modify4472.521.96751.96542.0271
81442007.02.08 11:16modify4472.521.96751.96552.0271
81452007.02.08 11:27modify4472.521.96751.96562.0271
81462007.02.08 11:27modify4472.521.96751.96572.0271
81472007.02.08 11:28modify4472.521.96751.96582.0271
81482007.02.08 11:28modify4472.521.96751.96592.0271
81492007.02.08 11:29modify4472.521.96751.96602.0271
81502007.02.08 11:38modify4472.521.96751.96612.0271
81512007.02.08 11:39modify4472.521.96751.96622.0271
81522007.02.08 11:39modify4472.521.96751.96642.0271
81532007.02.08 11:39modify4472.521.96751.96652.0271
81542007.02.08 11:41modify4472.521.96751.96662.0271
81552007.02.08 11:46modify4472.521.96751.96672.0271
81562007.02.08 11:46modify4472.521.96751.96682.0271
81572007.02.08 11:46modify4472.521.96751.96692.0271
81582007.02.08 11:46modify4472.521.96751.96722.0271
81592007.02.08 11:47modify4472.521.96751.96732.0271
81602007.02.08 11:47modify4472.521.96751.96742.0271
81612007.02.08 11:47modify4472.521.96751.96762.0271
81622007.02.08 11:47modify4472.521.96751.96782.0271
81632007.02.08 11:47modify4472.521.96751.96792.0271
81642007.02.08 11:47modify4472.521.96751.96812.0271
81652007.02.08 11:47modify4472.521.96751.96822.0271
81662007.02.08 11:59s/l4472.521.96821.96822.027117.646324.03
81672007.02.08 11:59buy4482.531.96851.96612.0281
81682007.02.08 11:59modify4482.531.96851.96622.0281
81692007.02.08 12:00s/l4482.531.96621.96622.0281-58.196265.84
81702007.02.08 12:00buy4492.511.96661.96422.0262
81712007.02.08 12:01modify4492.511.96661.96432.0262
81722007.02.08 12:01modify4492.511.96661.96442.0262
81732007.02.08 12:01modify4492.511.96661.96452.0262
81742007.02.08 12:01modify4492.511.96661.96472.0262
81752007.02.08 12:01modify4492.511.96661.96482.0262
81762007.02.08 12:01modify4492.511.96661.96492.0262
81772007.02.08 12:01modify4492.511.96661.96512.0262
81782007.02.08 12:01modify4492.511.96661.96532.0262
81792007.02.08 12:01modify4492.511.96661.96542.0262
81802007.02.08 12:04s/l4492.511.96541.96542.0262-30.126235.72
81812007.02.08 12:04buy4502.491.96571.96332.0253
81822007.02.08 12:04modify4502.491.96571.96342.0253
81832007.02.08 12:04modify4502.491.96571.96352.0253
81842007.02.08 12:05s/l4502.491.96351.96352.0253-54.786180.94
81852007.02.08 12:05buy4512.471.96391.96152.0235
81862007.02.08 12:05modify4512.471.96391.96162.0235
81872007.02.08 12:05modify4512.471.96391.96172.0235
81882007.02.08 12:05modify4512.471.96391.96182.0235
81892007.02.08 12:06modify4512.471.96391.96192.0235
81902007.02.08 12:06modify4512.471.96391.96202.0235
81912007.02.08 12:07modify4512.471.96391.96212.0235
81922007.02.08 12:07modify4512.471.96391.96222.0235
81932007.02.08 12:07modify4512.471.96391.96232.0235
81942007.02.08 12:07modify4512.471.96391.96242.0235
81952007.02.08 12:07modify4512.471.96391.96252.0235
81962007.02.08 12:08modify4512.471.96391.96262.0235
81972007.02.08 12:08modify4512.471.96391.96272.0235
81982007.02.08 12:08modify4512.471.96391.96282.0235
81992007.02.08 12:13s/l4512.471.96281.96282.0235-27.176153.77
82002007.02.08 12:13buy4522.461.96311.96072.0227
82012007.02.08 12:13modify4522.461.96311.96082.0227
82022007.02.08 12:13modify4522.461.96311.96092.0227
82032007.02.08 12:13modify4522.461.96311.96102.0227
82042007.02.08 12:14modify4522.461.96311.96122.0227
82052007.02.08 12:14modify4522.461.96311.96142.0227
82062007.02.08 12:14modify4522.461.96311.96162.0227
82072007.02.08 12:15modify4522.461.96311.96172.0227
82082007.02.08 12:18s/l4522.461.96171.96172.0227-34.446119.33
82092007.02.08 12:18buy4532.451.96201.95962.0216
82102007.02.08 12:18modify4532.451.96201.95972.0216
82112007.02.08 12:18modify4532.451.96201.95982.0216
82122007.02.08 12:20s/l4532.451.95981.95982.0216-53.906065.43
82132007.02.08 12:20buy4542.431.96021.95782.0198
82142007.02.08 12:20modify4542.431.96021.95792.0198
82152007.02.08 12:20modify4542.431.96021.95802.0198
82162007.02.08 12:20modify4542.431.96021.95812.0198
82172007.02.08 12:20modify4542.431.96021.95822.0198
82182007.02.08 12:20modify4542.431.96021.95832.0198
82192007.02.08 12:20modify4542.431.96021.95842.0198
82202007.02.08 12:21modify4542.431.96021.95852.0198
82212007.02.08 12:21modify4542.431.96021.95862.0198
82222007.02.08 12:21modify4542.431.96021.95882.0198
82232007.02.08 12:21modify4542.431.96021.95892.0198
82242007.02.08 12:21modify4542.431.96021.95902.0198
82252007.02.08 12:21modify4542.431.96021.95922.0198
82262007.02.08 12:21modify4542.431.96021.95942.0198
82272007.02.08 12:21modify4542.431.96021.95952.0198
82282007.02.08 12:22modify4542.431.96021.95962.0198
82292007.02.08 12:22modify4542.431.96021.95972.0198
82302007.02.08 12:22modify4542.431.96021.95982.0198
82312007.02.08 12:25modify4542.431.96021.95992.0198
82322007.02.08 12:28modify4542.431.96021.96002.0198
82332007.02.08 12:46s/l4542.431.96001.96002.0198-4.866060.57
82342007.02.08 12:46buy4552.421.96031.95792.0199
82352007.02.08 12:46modify4552.421.96031.95802.0199
82362007.02.08 12:46modify4552.421.96031.95812.0199
82372007.02.08 12:47modify4552.421.96031.95822.0199
82382007.02.08 12:47modify4552.421.96031.95832.0199
82392007.02.08 13:00close4552.421.95981.95832.0199-12.106048.47
82402007.02.08 13:00sell4562.421.95981.96221.9002
82412007.02.08 13:00modify4562.421.95981.96211.9002
82422007.02.08 13:00modify4562.421.95981.96191.9002
82432007.02.08 13:05modify4562.421.95981.96181.9002
82442007.02.08 13:06modify4562.421.95981.96171.9002
82452007.02.08 13:06modify4562.421.95981.96161.9002
82462007.02.08 13:06modify4562.421.95981.96151.9002
82472007.02.08 13:06modify4562.421.95981.96141.9002
82482007.02.08 13:06modify4562.421.95981.96121.9002
82492007.02.08 13:06modify4562.421.95981.96091.9002
82502007.02.08 13:07modify4562.421.95981.96081.9002
82512007.02.08 13:07modify4562.421.95981.96071.9002
82522007.02.08 13:07modify4562.421.95981.96061.9002
82532007.02.08 13:07modify4562.421.95981.96041.9002
82542007.02.08 13:17modify4562.421.95981.96031.9002
82552007.02.08 13:18modify4562.421.95981.96021.9002
82562007.02.08 13:20modify4562.421.95981.96001.9002
82572007.02.08 13:35s/l4562.421.96001.96001.9002-4.846043.63
82582007.02.08 13:35sell4572.421.95961.96201.9000
82592007.02.08 13:35modify4572.421.95961.96191.9000
82602007.02.08 13:35modify4572.421.95961.96181.9000
82612007.02.08 13:35modify4572.421.95961.96141.9000
82622007.02.08 13:36modify4572.421.95961.96131.9000
82632007.02.08 13:39modify4572.421.95961.96111.9000
82642007.02.08 13:39modify4572.421.95961.96101.9000
82652007.02.08 13:39modify4572.421.95961.96091.9000
82662007.02.08 13:39modify4572.421.95961.96071.9000
82672007.02.08 13:39modify4572.421.95961.96061.9000
82682007.02.08 13:39modify4572.421.95961.96041.9000
82692007.02.08 13:39modify4572.421.95961.96021.9000
82702007.02.08 13:39modify4572.421.95961.96001.9000
82712007.02.08 13:44s/l4572.421.96001.96001.9000-9.686033.95
82722007.02.08 13:44sell4582.411.95961.96201.9000
82732007.02.08 13:44modify4582.411.95961.96191.9000
82742007.02.08 13:48modify4582.411.95961.96181.9000
82752007.02.08 13:48modify4582.411.95961.96161.9000
82762007.02.08 13:48modify4582.411.95961.96151.9000
82772007.02.08 13:50modify4582.411.95961.96141.9000
82782007.02.08 13:50modify4582.411.95961.96131.9000
82792007.02.08 13:50modify4582.411.95961.96111.9000
82802007.02.08 13:50modify4582.411.95961.96101.9000
82812007.02.08 13:51modify4582.411.95961.96091.9000
82822007.02.08 13:51modify4582.411.95961.96081.9000
82832007.02.08 13:51modify4582.411.95961.96071.9000
82842007.02.08 13:51modify4582.411.95961.96061.9000
82852007.02.08 13:51modify4582.411.95961.96051.9000
82862007.02.08 13:51modify4582.411.95961.96031.9000
82872007.02.08 13:51modify4582.411.95961.96011.9000
82882007.02.08 13:51modify4582.411.95961.96001.9000
82892007.02.08 13:53modify4582.411.95961.95991.9000
82902007.02.08 13:53modify4582.411.95961.95981.9000
82912007.02.08 13:53modify4582.411.95961.95961.9000
82922007.02.08 13:54modify4582.411.95961.95951.9000
82932007.02.08 13:54modify4582.411.95961.95931.9000
82942007.02.08 13:55modify4582.411.95961.95921.9000
82952007.02.08 13:58modify4582.411.95961.95911.9000
82962007.02.08 14:04s/l4582.411.95911.95911.900012.056046.00
82972007.02.08 14:04sell4592.421.95871.96111.8991
82982007.02.08 14:04modify4592.421.95871.96091.8991
82992007.02.08 14:04modify4592.421.95871.96081.8991
83002007.02.08 14:04modify4592.421.95871.96071.8991
83012007.02.08 14:04modify4592.421.95871.96061.8991
83022007.02.08 14:04modify4592.421.95871.96051.8991
83032007.02.08 14:05modify4592.421.95871.96041.8991
83042007.02.08 14:28s/l4592.421.96041.96041.8991-41.146004.86
83052007.02.08 14:28sell4602.401.96001.96241.9004
83062007.02.08 14:28modify4602.401.96001.96231.9004
83072007.02.08 14:28modify4602.401.96001.96211.9004
83082007.02.08 14:29modify4602.401.96001.96201.9004
83092007.02.08 14:29modify4602.401.96001.96191.9004
83102007.02.08 14:29modify4602.401.96001.96181.9004
83112007.02.08 14:29modify4602.401.96001.96171.9004
83122007.02.08 14:29modify4602.401.96001.96161.9004
83132007.02.08 14:30modify4602.401.96001.96141.9004
83142007.02.08 14:30modify4602.401.96001.96131.9004
83152007.02.08 14:30modify4602.401.96001.96121.9004
83162007.02.08 14:30modify4602.401.96001.96111.9004
83172007.02.08 14:30modify4602.401.96001.96101.9004
83182007.02.08 14:33modify4602.401.96001.96091.9004
83192007.02.08 14:33modify4602.401.96001.96061.9004
83202007.02.08 14:34modify4602.401.96001.96051.9004
83212007.02.08 14:34modify4602.401.96001.96041.9004
83222007.02.08 14:34modify4602.401.96001.96031.9004
83232007.02.08 14:42modify4602.401.96001.96011.9004
83242007.02.08 14:43modify4602.401.96001.95991.9004
83252007.02.08 15:02modify4602.401.96001.95981.9004
83262007.02.08 15:03modify4602.401.96001.95961.9004
83272007.02.08 15:11modify4602.401.96001.95951.9004
83282007.02.08 15:12modify4602.401.96001.95941.9004
83292007.02.08 15:12modify4602.401.96001.95931.9004
83302007.02.08 15:12modify4602.401.96001.95921.9004
83312007.02.08 15:12modify4602.401.96001.95911.9004
83322007.02.08 15:12modify4602.401.96001.95891.9004
83332007.02.08 15:12modify4602.401.96001.95881.9004
83342007.02.08 15:13modify4602.401.96001.95871.9004
83352007.02.08 15:27modify4602.401.96001.95851.9004
83362007.02.08 15:28modify4602.401.96001.95831.9004
83372007.02.08 15:28modify4602.401.96001.95821.9004
83382007.02.08 15:28modify4602.401.96001.95811.9004
83392007.02.08 15:28modify4602.401.96001.95801.9004
83402007.02.08 15:28modify4602.401.96001.95781.9004
83412007.02.08 15:34modify4602.401.96001.95771.9004
83422007.02.08 15:34modify4602.401.96001.95751.9004
83432007.02.08 15:35modify4602.401.96001.95731.9004
83442007.02.08 15:35modify4602.401.96001.95721.9004
83452007.02.08 15:35modify4602.401.96001.95701.9004
83462007.02.08 15:35modify4602.401.96001.95691.9004
83472007.02.08 15:35modify4602.401.96001.95661.9004
83482007.02.08 15:40s/l4602.401.95661.95661.900481.606086.46
83492007.02.08 15:40sell4612.431.95631.95871.8967
83502007.02.08 15:40modify4612.431.95631.95861.8967
83512007.02.08 15:40modify4612.431.95631.95851.8967
83522007.02.08 15:59s/l4612.431.95851.95851.8967-53.466033.00
83532007.02.08 15:59sell4622.411.95811.96051.8985
83542007.02.08 16:00modify4622.411.95811.96031.8985
83552007.02.08 16:03modify4622.411.95811.96021.8985
83562007.02.08 16:09modify4622.411.95811.96001.8985
83572007.02.08 16:12modify4622.411.95811.95991.8985
83582007.02.08 16:25modify4622.411.95811.95971.8985
83592007.02.08 16:25modify4622.411.95811.95941.8985
83602007.02.08 16:26modify4622.411.95811.95931.8985
83612007.02.08 16:27modify4622.411.95811.95921.8985
83622007.02.08 16:27modify4622.411.95811.95911.8985
83632007.02.08 16:59s/l4622.411.95911.95911.8985-24.106008.90
83642007.02.08 16:59sell4632.401.95871.96111.8991
83652007.02.08 16:59modify4632.401.95871.96101.8991
83662007.02.08 16:59modify4632.401.95871.96081.8991
83672007.02.08 16:59modify4632.401.95871.96071.8991
83682007.02.08 17:00modify4632.401.95871.96061.8991
83692007.02.08 17:01modify4632.401.95871.96051.8991
83702007.02.08 17:02modify4632.401.95871.96031.8991
83712007.02.08 17:03modify4632.401.95871.96011.8991
83722007.02.08 17:08modify4632.401.95871.96001.8991
83732007.02.08 17:08modify4632.401.95871.95991.8991
83742007.02.08 17:09modify4632.401.95871.95981.8991
83752007.02.08 17:09modify4632.401.95871.95971.8991
83762007.02.08 17:09modify4632.401.95871.95961.8991
83772007.02.08 17:09modify4632.401.95871.95941.8991
83782007.02.08 17:14modify4632.401.95871.95931.8991
83792007.02.08 18:07modify4632.401.95871.95911.8991
83802007.02.08 18:18modify4632.401.95871.95901.8991
83812007.02.08 18:18modify4632.401.95871.95881.8991
83822007.02.08 21:40s/l4632.401.95881.95881.8991-2.406006.50
83832007.02.08 21:40sell4642.401.95851.96091.8989
83842007.02.08 21:40modify4642.401.95851.96081.8989
83852007.02.08 21:41modify4642.401.95851.96061.8989
83862007.02.08 23:05modify4642.401.95851.96051.8989
83872007.02.08 23:53modify4642.401.95851.96041.8989
83882007.02.09 00:06modify4642.401.95851.96031.8989
83892007.02.09 00:07modify4642.401.95851.96021.8989
83902007.02.09 00:08modify4642.401.95851.96011.8989
83912007.02.09 00:08modify4642.401.95851.95991.8989
83922007.02.09 00:48modify4642.401.95851.95981.8989
83932007.02.09 01:05modify4642.401.95851.95971.8989
83942007.02.09 01:10modify4642.401.95851.95951.8989
83952007.02.09 01:10modify4642.401.95851.95941.8989
83962007.02.09 01:11modify4642.401.95851.95931.8989
83972007.02.09 01:12modify4642.401.95851.95921.8989
83982007.02.09 02:31s/l4642.401.95921.95921.8989-16.705989.80
83992007.02.09 02:31sell4652.401.95881.96121.8992
84002007.02.09 02:56modify4652.401.95881.96111.8992
84012007.02.09 02:56modify4652.401.95881.96101.8992
84022007.02.09 02:56modify4652.401.95881.96091.8992
84032007.02.09 03:10modify4652.401.95881.96081.8992
84042007.02.09 03:10modify4652.401.95881.96071.8992
84052007.02.09 05:08modify4652.401.95881.96061.8992
84062007.02.09 05:08modify4652.401.95881.96051.8992
84072007.02.09 05:20modify4652.401.95881.96041.8992
84082007.02.09 06:58modify4652.401.95881.96031.8992
84092007.02.09 07:00modify4652.401.95881.96021.8992
84102007.02.09 07:01modify4652.401.95881.96011.8992
84112007.02.09 07:02modify4652.401.95881.96001.8992
84122007.02.09 07:15modify4652.401.95881.95991.8992
84132007.02.09 07:15modify4652.401.95881.95981.8992
84142007.02.09 07:15modify4652.401.95881.95971.8992
84152007.02.09 07:16modify4652.401.95881.95951.8992
84162007.02.09 07:25modify4652.401.95881.95941.8992
84172007.02.09 07:27modify4652.401.95881.95921.8992
84182007.02.09 07:27modify4652.401.95881.95911.8992
84192007.02.09 07:27modify4652.401.95881.95881.8992
84202007.02.09 07:28modify4652.401.95881.95871.8992
84212007.02.09 07:28modify4652.401.95881.95861.8992
84222007.02.09 07:28modify4652.401.95881.95851.8992
84232007.02.09 07:28modify4652.401.95881.95841.8992
84242007.02.09 07:28modify4652.401.95881.95831.8992
84252007.02.09 07:28modify4652.401.95881.95821.8992
84262007.02.09 07:28modify4652.401.95881.95811.8992
84272007.02.09 07:29modify4652.401.95881.95801.8992
84282007.02.09 07:29modify4652.401.95881.95791.8992
84292007.02.09 07:29modify4652.401.95881.95781.8992
84302007.02.09 07:29modify4652.401.95881.95771.8992
84312007.02.09 07:29modify4652.401.95881.95751.8992
84322007.02.09 07:29modify4652.401.95881.95731.8992
84332007.02.09 07:29modify4652.401.95881.95721.8992
84342007.02.09 07:29modify4652.401.95881.95701.8992
84352007.02.09 07:29modify4652.401.95881.95691.8992
84362007.02.09 07:29modify4652.401.95881.95671.8992
84372007.02.09 07:29modify4652.401.95881.95651.8992
84382007.02.09 07:29modify4652.401.95881.95621.8992
84392007.02.09 07:29modify4652.401.95881.95601.8992
84402007.02.09 07:29modify4652.401.95881.95581.8992
84412007.02.09 07:32modify4652.401.95881.95551.8992
84422007.02.09 07:32modify4652.401.95881.95521.8992
84432007.02.09 07:32modify4652.401.95881.95511.8992
84442007.02.09 07:32modify4652.401.95881.95491.8992
84452007.02.09 07:32modify4652.401.95881.95471.8992
84462007.02.09 07:32modify4652.401.95881.95451.8992
84472007.02.09 07:32modify4652.401.95881.95441.8992
84482007.02.09 07:32modify4652.401.95881.95421.8992
84492007.02.09 07:32modify4652.401.95881.95391.8992
84502007.02.09 07:32modify4652.401.95881.95371.8992
84512007.02.09 07:32modify4652.401.95881.95341.8992
84522007.02.09 07:45modify4652.401.95881.95311.8992
84532007.02.09 07:45modify4652.401.95881.95301.8992
84542007.02.09 07:45modify4652.401.95881.95291.8992
84552007.02.09 07:45modify4652.401.95881.95271.8992
84562007.02.09 07:51modify4652.401.95881.95251.8992
84572007.02.09 07:52modify4652.401.95881.95241.8992
84582007.02.09 07:52modify4652.401.95881.95231.8992
84592007.02.09 07:52modify4652.401.95881.95221.8992
84602007.02.09 07:52modify4652.401.95881.95211.8992
84612007.02.09 07:52modify4652.401.95881.95191.8992
84622007.02.09 07:52modify4652.401.95881.95171.8992
84632007.02.09 07:52modify4652.401.95881.95161.8992
84642007.02.09 07:52modify4652.401.95881.95151.8992
84652007.02.09 07:52modify4652.401.95881.95131.8992
84662007.02.09 07:52modify4652.401.95881.95111.8992
84672007.02.09 07:57s/l4652.401.95111.95111.8992184.806174.60
84682007.02.09 07:57sell4662.471.95081.95321.8912
84692007.02.09 07:57modify4662.471.95081.95311.8912
84702007.02.09 07:57modify4662.471.95081.95301.8912
84712007.02.09 07:57modify4662.471.95081.95291.8912
84722007.02.09 07:57modify4662.471.95081.95281.8912
84732007.02.09 07:58modify4662.471.95081.95271.8912
84742007.02.09 07:58modify4662.471.95081.95251.8912
84752007.02.09 07:58modify4662.471.95081.95221.8912
84762007.02.09 07:58modify4662.471.95081.95201.8912
84772007.02.09 07:58modify4662.471.95081.95191.8912
84782007.02.09 08:03modify4662.471.95081.95181.8912
84792007.02.09 08:04modify4662.471.95081.95161.8912
84802007.02.09 08:05modify4662.471.95081.95151.8912
84812007.02.09 08:05modify4662.471.95081.95141.8912
84822007.02.09 08:06modify4662.471.95081.95131.8912
84832007.02.09 08:11s/l4662.471.95131.95131.8912-12.356162.25
84842007.02.09 08:11sell4672.461.95091.95331.8913
84852007.02.09 08:11modify4672.461.95091.95311.8913
84862007.02.09 08:19modify4672.461.95091.95291.8913
84872007.02.09 08:20modify4672.461.95091.95281.8913
84882007.02.09 08:29modify4672.461.95091.95271.8913
84892007.02.09 08:30modify4672.461.95091.95261.8913
84902007.02.09 08:30modify4672.461.95091.95251.8913
84912007.02.09 08:31modify4672.461.95091.95231.8913
84922007.02.09 08:31modify4672.461.95091.95221.8913
84932007.02.09 08:31modify4672.461.95091.95211.8913
84942007.02.09 08:31modify4672.461.95091.95191.8913
84952007.02.09 08:31modify4672.461.95091.95171.8913
84962007.02.09 08:40modify4672.461.95091.95161.8913
84972007.02.09 08:41modify4672.461.95091.95151.8913
84982007.02.09 08:41modify4672.461.95091.95141.8913
84992007.02.09 08:42modify4672.461.95091.95131.8913
85002007.02.09 08:42modify4672.461.95091.95111.8913
85012007.02.09 08:42modify4672.461.95091.95101.8913
85022007.02.09 08:55s/l4672.461.95101.95101.8913-2.466159.79
85032007.02.09 08:55sell4682.461.95101.95341.8914
85042007.02.09 08:56modify4682.461.95101.95331.8914
85052007.02.09 08:56modify4682.461.95101.95321.8914
85062007.02.09 08:56modify4682.461.95101.95301.8914
85072007.02.09 08:56modify4682.461.95101.95291.8914
85082007.02.09 08:57modify4682.461.95101.95271.8914
85092007.02.09 08:57modify4682.461.95101.95261.8914
85102007.02.09 08:57modify4682.461.95101.95251.8914
85112007.02.09 08:57modify4682.461.95101.95231.8914
85122007.02.09 09:00modify4682.461.95101.95221.8914
85132007.02.09 09:00modify4682.461.95101.95211.8914
85142007.02.09 09:00modify4682.461.95101.95201.8914
85152007.02.09 09:03modify4682.461.95101.95191.8914
85162007.02.09 09:04modify4682.461.95101.95181.8914
85172007.02.09 09:04modify4682.461.95101.95171.8914
85182007.02.09 09:26modify4682.461.95101.95161.8914
85192007.02.09 09:34modify4682.461.95101.95151.8914
85202007.02.09 09:34modify4682.461.95101.95121.8914
85212007.02.09 09:35modify4682.461.95101.95111.8914
85222007.02.09 09:35modify4682.461.95101.95101.8914
85232007.02.09 09:35modify4682.461.95101.95091.8914
85242007.02.09 09:35modify4682.461.95101.95081.8914
85252007.02.09 09:35modify4682.461.95101.95071.8914
85262007.02.09 09:35modify4682.461.95101.95061.8914
85272007.02.09 09:37modify4682.461.95101.95051.8914
85282007.02.09 09:37modify4682.461.95101.95041.8914
85292007.02.09 09:37modify4682.461.95101.95031.8914
85302007.02.09 09:37modify4682.461.95101.95011.8914
85312007.02.09 09:37modify4682.461.95101.94991.8914
85322007.02.09 09:37modify4682.461.95101.94981.8914
85332007.02.09 09:37modify4682.461.95101.94961.8914
85342007.02.09 09:37modify4682.461.95101.94941.8914
85352007.02.09 09:37modify4682.461.95101.94921.8914
85362007.02.09 09:37modify4682.461.95101.94901.8914
85372007.02.09 09:40modify4682.461.95101.94891.8914
85382007.02.09 09:40modify4682.461.95101.94881.8914
85392007.02.09 09:41modify4682.461.95101.94871.8914
85402007.02.09 09:49modify4682.461.95101.94861.8914
85412007.02.09 09:49modify4682.461.95101.94851.8914
85422007.02.09 09:49modify4682.461.95101.94841.8914
85432007.02.09 09:49modify4682.461.95101.94821.8914
85442007.02.09 09:49modify4682.461.95101.94811.8914
85452007.02.09 09:49modify4682.461.95101.94791.8914
85462007.02.09 09:49modify4682.461.95101.94781.8914
85472007.02.09 09:49modify4682.461.95101.94761.8914
85482007.02.09 10:25s/l4682.461.94761.94761.891483.646243.43
85492007.02.09 10:25sell4692.501.94721.94961.8876
85502007.02.09 10:25modify4692.501.94721.94951.8876
85512007.02.09 10:26modify4692.501.94721.94941.8876
85522007.02.09 10:26modify4692.501.94721.94931.8876
85532007.02.09 10:28modify4692.501.94721.94921.8876
85542007.02.09 10:28modify4692.501.94721.94901.8876
85552007.02.09 10:29modify4692.501.94721.94891.8876
85562007.02.09 10:29modify4692.501.94721.94881.8876
85572007.02.09 10:30modify4692.501.94721.94871.8876
85582007.02.09 10:30modify4692.501.94721.94861.8876
85592007.02.09 10:30modify4692.501.94721.94851.8876
85602007.02.09 10:31modify4692.501.94721.94841.8876
85612007.02.09 10:42s/l4692.501.94841.94841.8876-30.006213.43
85622007.02.09 10:42sell4702.491.94811.95051.8885
85632007.02.09 10:42modify4702.491.94811.95041.8885
85642007.02.09 10:43modify4702.491.94811.95021.8885
85652007.02.09 11:15modify4702.491.94811.95011.8885
85662007.02.09 11:16modify4702.491.94811.95001.8885
85672007.02.09 11:17modify4702.491.94811.94981.8885
85682007.02.09 11:17modify4702.491.94811.94971.8885
85692007.02.09 11:23modify4702.491.94811.94961.8885
85702007.02.09 11:23modify4702.491.94811.94941.8885
85712007.02.09 11:48modify4702.491.94811.94911.8885
85722007.02.09 11:56modify4702.491.94811.94901.8885
85732007.02.09 11:56modify4702.491.94811.94891.8885
85742007.02.09 12:19modify4702.491.94811.94871.8885
85752007.02.09 12:21modify4702.491.94811.94861.8885
85762007.02.09 13:14s/l4702.491.94861.94861.8885-12.456200.98
85772007.02.09 13:14sell4712.481.94821.95061.8886
85782007.02.09 13:14modify4712.481.94821.95051.8886
85792007.02.09 13:14modify4712.481.94821.95031.8886
85802007.02.09 13:14modify4712.481.94821.95021.8886
85812007.02.09 13:32modify4712.481.94821.95011.8886
85822007.02.09 13:32modify4712.481.94821.95001.8886
85832007.02.09 13:39modify4712.481.94821.94991.8886
85842007.02.09 13:39modify4712.481.94821.94971.8886
85852007.02.09 13:40modify4712.481.94821.94961.8886
85862007.02.09 13:40modify4712.481.94821.94951.8886
85872007.02.09 13:45modify4712.481.94821.94931.8886
85882007.02.09 13:45modify4712.481.94821.94921.8886
85892007.02.09 13:50modify4712.481.94821.94911.8886
85902007.02.09 14:04modify4712.481.94821.94901.8886
85912007.02.09 14:04modify4712.481.94821.94891.8886
85922007.02.09 14:05modify4712.481.94821.94881.8886
85932007.02.09 15:03s/l4712.481.94881.94881.8886-14.886186.10
85942007.02.09 15:03sell4722.471.94841.95081.8888
85952007.02.09 15:03modify4722.471.94841.95061.8888
85962007.02.09 15:04modify4722.471.94841.95051.8888
85972007.02.09 15:06modify4722.471.94841.95041.8888
85982007.02.09 15:07modify4722.471.94841.95031.8888
85992007.02.09 15:08modify4722.471.94841.95021.8888
86002007.02.09 15:10modify4722.471.94841.95011.8888
86012007.02.09 15:10modify4722.471.94841.95001.8888
86022007.02.09 15:17s/l4722.471.95001.95001.8888-39.526146.58
86032007.02.09 15:17sell4732.461.94961.95201.8900
86042007.02.09 15:17modify4732.461.94961.95191.8900
86052007.02.09 15:18modify4732.461.94961.95181.8900
86062007.02.09 15:19modify4732.461.94961.95171.8900
86072007.02.09 15:19modify4732.461.94961.95161.8900
86082007.02.09 15:20modify4732.461.94961.95151.8900
86092007.02.09 15:20modify4732.461.94961.95141.8900
86102007.02.09 15:21modify4732.461.94961.95131.8900
86112007.02.09 15:21modify4732.461.94961.95121.8900
86122007.02.09 15:22modify4732.461.94961.95111.8900
86132007.02.09 15:22modify4732.461.94961.95091.8900
86142007.02.09 15:22modify4732.461.94961.95071.8900
86152007.02.09 15:23modify4732.461.94961.95061.8900
86162007.02.09 15:24modify4732.461.94961.95051.8900
86172007.02.09 15:25modify4732.461.94961.95041.8900
86182007.02.09 15:25modify4732.461.94961.95021.8900
86192007.02.09 15:33modify4732.461.94961.95011.8900
86202007.02.09 15:33modify4732.461.94961.94981.8900
86212007.02.09 15:34modify4732.461.94961.94971.8900
86222007.02.09 15:35modify4732.461.94961.94961.8900
86232007.02.09 16:36s/l4732.461.94961.94961.89000.006146.58
86242007.02.09 16:36sell4742.461.94921.95161.8896
86252007.02.09 16:36modify4742.461.94921.95151.8896
86262007.02.09 16:37modify4742.461.94921.95141.8896
86272007.02.09 16:41s/l4742.461.95141.95141.8896-54.126092.46
86282007.02.09 16:41sell4752.441.95101.95341.8914
86292007.02.09 16:41modify4752.441.95101.95331.8914
86302007.02.09 16:41modify4752.441.95101.95321.8914
86312007.02.09 16:41modify4752.441.95101.95311.8914
86322007.02.09 16:41modify4752.441.95101.95301.8914
86332007.02.09 16:41modify4752.441.95101.95291.8914
86342007.02.09 16:43modify4752.441.95101.95271.8914
86352007.02.09 16:44modify4752.441.95101.95261.8914
86362007.02.09 16:44modify4752.441.95101.95251.8914
86372007.02.09 16:44modify4752.441.95101.95241.8914
86382007.02.09 16:44modify4752.441.95101.95231.8914
86392007.02.09 16:48modify4752.441.95101.95221.8914
86402007.02.09 16:51modify4752.441.95101.95211.8914
86412007.02.09 16:51modify4752.441.95101.95201.8914
86422007.02.09 16:52modify4752.441.95101.95191.8914
86432007.02.09 16:52modify4752.441.95101.95181.8914
86442007.02.09 18:04s/l4752.441.95181.95181.8914-19.526072.94
86452007.02.09 18:04sell4762.431.95141.95381.8918
86462007.02.09 18:05modify4762.431.95141.95371.8918
86472007.02.09 18:09modify4762.431.95141.95361.8918
86482007.02.09 18:09modify4762.431.95141.95351.8918
86492007.02.09 18:14modify4762.431.95141.95341.8918
86502007.02.09 18:16modify4762.431.95141.95331.8918
86512007.02.09 18:16modify4762.431.95141.95321.8918
86522007.02.09 18:16modify4762.431.95141.95311.8918
86532007.02.09 18:16modify4762.431.95141.95301.8918
86542007.02.09 18:16modify4762.431.95141.95291.8918
86552007.02.09 18:16modify4762.431.95141.95281.8918
86562007.02.09 18:17modify4762.431.95141.95271.8918
86572007.02.09 18:17modify4762.431.95141.95261.8918
86582007.02.09 18:17modify4762.431.95141.95251.8918
86592007.02.09 18:19modify4762.431.95141.95241.8918
86602007.02.09 18:19modify4762.431.95141.95231.8918
86612007.02.09 20:59close at stop4762.431.95061.95231.891819.446092.38