|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.01.01 23:00 - 2007.02.09 20:00 (2007.01.01 - 2007.02.11)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|LotSize=5; Slippage=3; StopLoss=20; TakeProfit=600; RiskPercent=2; UseMoneyMgmt=true;
|Bars in test
|16405
|Ticks modelled
|210761
|Modelling quality
|87.81%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-3907.62
|Gross profit
|9913.18
|Gross loss
|-13820.81
|Profit factor
|0.72
|Expected payoff
|-8.21
|Absolute drawdown
|4010.20
|Maximal drawdown
|4512.00 (42.96%)
|Relative drawdown
|42.96% (4512.00)
|Total trades
|476
|Short positions (won %)
|209 (33.01%)
|Long positions (won %)
|267 (33.71%)
|Profit trades (% of total)
|159 (33.40%)
|Loss trades (% of total)
|317 (66.60%)
|Largest
|profit trade
|417.45
|loss trade
|-99.12
|Average
|profit trade
|62.35
|loss trade
|-43.60
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (183.26)
|consecutive losses (loss in money)
|11 (-575.92)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|430.14 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-575.92 (11)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.01 23:00
|buy
|1
|4.00
|1.9620
|1.9596
|2.0216
|2
|2007.01.01 23:05
|modify
|1
|4.00
|1.9620
|1.9597
|2.0216
|3
|2007.01.01 23:06
|modify
|1
|4.00
|1.9620
|1.9599
|2.0216
|4
|2007.01.01 23:07
|modify
|1
|4.00
|1.9620
|1.9600
|2.0216
|5
|2007.01.01 23:07
|modify
|1
|4.00
|1.9620
|1.9601
|2.0216
|6
|2007.01.01 23:08
|modify
|1
|4.00
|1.9620
|1.9602
|2.0216
|7
|2007.01.01 23:08
|modify
|1
|4.00
|1.9620
|1.9603
|2.0216
|8
|2007.01.01 23:10
|modify
|1
|4.00
|1.9620
|1.9604
|2.0216
|9
|2007.01.01 23:10
|modify
|1
|4.00
|1.9620
|1.9605
|2.0216
|10
|2007.01.01 23:10
|modify
|1
|4.00
|1.9620
|1.9606
|2.0216
|11
|2007.01.01 23:11
|modify
|1
|4.00
|1.9620
|1.9607
|2.0216
|12
|2007.01.01 23:11
|modify
|1
|4.00
|1.9620
|1.9609
|2.0216
|13
|2007.01.01 23:12
|modify
|1
|4.00
|1.9620
|1.9610
|2.0216
|14
|2007.01.01 23:12
|modify
|1
|4.00
|1.9620
|1.9611
|2.0216
|15
|2007.01.01 23:13
|modify
|1
|4.00
|1.9620
|1.9612
|2.0216
|16
|2007.01.01 23:13
|modify
|1
|4.00
|1.9620
|1.9614
|2.0216
|17
|2007.01.01 23:15
|modify
|1
|4.00
|1.9620
|1.9615
|2.0216
|18
|2007.01.01 23:16
|modify
|1
|4.00
|1.9620
|1.9616
|2.0216
|19
|2007.01.01 23:22
|modify
|1
|4.00
|1.9620
|1.9617
|2.0216
|20
|2007.01.01 23:23
|modify
|1
|4.00
|1.9620
|1.9618
|2.0216
|21
|2007.01.01 23:25
|modify
|1
|4.00
|1.9620
|1.9619
|2.0216
|22
|2007.01.01 23:38
|modify
|1
|4.00
|1.9620
|1.9620
|2.0216
|23
|2007.01.02 06:00
|modify
|1
|4.00
|1.9620
|1.9636
|2.0216
|24
|2007.01.02 06:58
|s/l
|1
|4.00
|1.9636
|1.9636
|2.0216
|63.54
|10063.54
|25
|2007.01.02 06:58
|buy
|2
|4.03
|1.9640
|1.9616
|2.0236
|26
|2007.01.02 06:58
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9617
|2.0236
|27
|2007.01.02 06:58
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9618
|2.0236
|28
|2007.01.02 06:59
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9619
|2.0236
|29
|2007.01.02 07:01
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9620
|2.0236
|30
|2007.01.02 07:01
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9621
|2.0236
|31
|2007.01.02 07:02
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9622
|2.0236
|32
|2007.01.02 07:02
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9623
|2.0236
|33
|2007.01.02 07:03
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9624
|2.0236
|34
|2007.01.02 07:03
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9625
|2.0236
|35
|2007.01.02 07:07
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9626
|2.0236
|36
|2007.01.02 07:07
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9627
|2.0236
|37
|2007.01.02 07:08
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9628
|2.0236
|38
|2007.01.02 07:08
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9629
|2.0236
|39
|2007.01.02 07:11
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9630
|2.0236
|40
|2007.01.02 07:11
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9631
|2.0236
|41
|2007.01.02 07:11
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9632
|2.0236
|42
|2007.01.02 07:12
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9634
|2.0236
|43
|2007.01.02 07:12
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9635
|2.0236
|44
|2007.01.02 07:12
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9636
|2.0236
|45
|2007.01.02 07:13
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9637
|2.0236
|46
|2007.01.02 07:13
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9638
|2.0236
|47
|2007.01.02 07:13
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9639
|2.0236
|48
|2007.01.02 07:15
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9643
|2.0236
|49
|2007.01.02 07:15
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9644
|2.0236
|50
|2007.01.02 07:15
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9645
|2.0236
|51
|2007.01.02 07:15
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9646
|2.0236
|52
|2007.01.02 07:26
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9647
|2.0236
|53
|2007.01.02 07:26
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9648
|2.0236
|54
|2007.01.02 07:26
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9649
|2.0236
|55
|2007.01.02 07:26
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9650
|2.0236
|56
|2007.01.02 07:26
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9652
|2.0236
|57
|2007.01.02 07:26
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9653
|2.0236
|58
|2007.01.02 07:26
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9654
|2.0236
|59
|2007.01.02 07:27
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9655
|2.0236
|60
|2007.01.02 07:27
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9656
|2.0236
|61
|2007.01.02 07:27
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9657
|2.0236
|62
|2007.01.02 07:27
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9658
|2.0236
|63
|2007.01.02 07:27
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9659
|2.0236
|64
|2007.01.02 07:27
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9660
|2.0236
|65
|2007.01.02 07:27
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9661
|2.0236
|66
|2007.01.02 07:28
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9662
|2.0236
|67
|2007.01.02 07:28
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9663
|2.0236
|68
|2007.01.02 07:28
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9664
|2.0236
|69
|2007.01.02 07:28
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9665
|2.0236
|70
|2007.01.02 07:28
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9666
|2.0236
|71
|2007.01.02 07:28
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9667
|2.0236
|72
|2007.01.02 07:28
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9668
|2.0236
|73
|2007.01.02 07:28
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9669
|2.0236
|74
|2007.01.02 07:31
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9670
|2.0236
|75
|2007.01.02 07:31
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9671
|2.0236
|76
|2007.01.02 07:32
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9672
|2.0236
|77
|2007.01.02 07:32
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9673
|2.0236
|78
|2007.01.02 07:32
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9674
|2.0236
|79
|2007.01.02 07:32
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9675
|2.0236
|80
|2007.01.02 07:32
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9676
|2.0236
|81
|2007.01.02 07:33
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9677
|2.0236
|82
|2007.01.02 07:33
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9678
|2.0236
|83
|2007.01.02 07:33
|modify
|2
|4.03
|1.9640
|1.9679
|2.0236
|84
|2007.01.02 07:40
|s/l
|2
|4.03
|1.9679
|1.9679
|2.0236
|157.17
|10220.71
|85
|2007.01.02 07:40
|buy
|3
|4.09
|1.9683
|1.9659
|2.0279
|86
|2007.01.02 07:41
|modify
|3
|4.09
|1.9683
|1.9660
|2.0279
|87
|2007.01.02 07:41
|modify
|3
|4.09
|1.9683
|1.9661
|2.0279
|88
|2007.01.02 07:42
|modify
|3
|4.09
|1.9683
|1.9662
|2.0279
|89
|2007.01.02 07:42
|modify
|3
|4.09
|1.9683
|1.9663
|2.0279
|90
|2007.01.02 07:42
|modify
|3
|4.09
|1.9683
|1.9664
|2.0279
|91
|2007.01.02 07:42
|modify
|3
|4.09
|1.9683
|1.9665
|2.0279
|92
|2007.01.02 07:43
|modify
|3
|4.09
|1.9683
|1.9666
|2.0279
|93
|2007.01.02 07:43
|modify
|3
|4.09
|1.9683
|1.9667
|2.0279
|94
|2007.01.02 07:43
|modify
|3
|4.09
|1.9683
|1.9668
|2.0279
|95
|2007.01.02 07:46
|modify
|3
|4.09
|1.9683
|1.9669
|2.0279
|96
|2007.01.02 07:46
|modify
|3
|4.09
|1.9683
|1.9670
|2.0279
|97
|2007.01.02 07:47
|modify
|3
|4.09
|1.9683
|1.9671
|2.0279
|98
|2007.01.02 07:47
|modify
|3
|4.09
|1.9683
|1.9672
|2.0279
|99
|2007.01.02 07:47
|modify
|3
|4.09
|1.9683
|1.9673
|2.0279
|100
|2007.01.02 07:47
|modify
|3
|4.09
|1.9683
|1.9674
|2.0279
|101
|2007.01.02 07:48
|modify
|3
|4.09
|1.9683
|1.9675
|2.0279
|102
|2007.01.02 07:48
|modify
|3
|4.09
|1.9683
|1.9676
|2.0279
|103
|2007.01.02 07:48
|modify
|3
|4.09
|1.9683
|1.9677
|2.0279
|104
|2007.01.02 07:48
|modify
|3
|4.09
|1.9683
|1.9678
|2.0279
|105
|2007.01.02 07:48
|modify
|3
|4.09
|1.9683
|1.9679
|2.0279
|106
|2007.01.02 08:10
|s/l
|3
|4.09
|1.9679
|1.9679
|2.0279
|-16.36
|10204.35
|107
|2007.01.02 08:10
|buy
|4
|4.08
|1.9683
|1.9659
|2.0279
|108
|2007.01.02 08:11
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9660
|2.0279
|109
|2007.01.02 08:12
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9661
|2.0279
|110
|2007.01.02 08:12
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9662
|2.0279
|111
|2007.01.02 08:15
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9663
|2.0279
|112
|2007.01.02 08:16
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9664
|2.0279
|113
|2007.01.02 08:16
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9665
|2.0279
|114
|2007.01.02 08:16
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9666
|2.0279
|115
|2007.01.02 08:17
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9667
|2.0279
|116
|2007.01.02 08:17
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9668
|2.0279
|117
|2007.01.02 08:17
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9669
|2.0279
|118
|2007.01.02 08:18
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9670
|2.0279
|119
|2007.01.02 08:18
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9671
|2.0279
|120
|2007.01.02 08:18
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9672
|2.0279
|121
|2007.01.02 08:20
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9673
|2.0279
|122
|2007.01.02 08:21
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9674
|2.0279
|123
|2007.01.02 08:21
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9675
|2.0279
|124
|2007.01.02 08:22
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9676
|2.0279
|125
|2007.01.02 08:23
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9677
|2.0279
|126
|2007.01.02 08:23
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9678
|2.0279
|127
|2007.01.02 08:25
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9679
|2.0279
|128
|2007.01.02 08:25
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9680
|2.0279
|129
|2007.01.02 08:25
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9681
|2.0279
|130
|2007.01.02 08:25
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9682
|2.0279
|131
|2007.01.02 08:25
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9683
|2.0279
|132
|2007.01.02 08:25
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9684
|2.0279
|133
|2007.01.02 08:26
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9685
|2.0279
|134
|2007.01.02 08:26
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9686
|2.0279
|135
|2007.01.02 08:26
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9687
|2.0279
|136
|2007.01.02 08:26
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9688
|2.0279
|137
|2007.01.02 08:26
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9690
|2.0279
|138
|2007.01.02 08:26
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9691
|2.0279
|139
|2007.01.02 08:26
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9692
|2.0279
|140
|2007.01.02 08:27
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9693
|2.0279
|141
|2007.01.02 08:27
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9694
|2.0279
|142
|2007.01.02 08:27
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9695
|2.0279
|143
|2007.01.02 08:27
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9696
|2.0279
|144
|2007.01.02 08:27
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9697
|2.0279
|145
|2007.01.02 08:27
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9698
|2.0279
|146
|2007.01.02 08:27
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9699
|2.0279
|147
|2007.01.02 08:27
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9700
|2.0279
|148
|2007.01.02 08:28
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9701
|2.0279
|149
|2007.01.02 08:28
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9702
|2.0279
|150
|2007.01.02 08:28
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9703
|2.0279
|151
|2007.01.02 08:28
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9704
|2.0279
|152
|2007.01.02 08:28
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9705
|2.0279
|153
|2007.01.02 08:28
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9706
|2.0279
|154
|2007.01.02 08:28
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9707
|2.0279
|155
|2007.01.02 08:28
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9708
|2.0279
|156
|2007.01.02 08:30
|modify
|4
|4.08
|1.9683
|1.9709
|2.0279
|157
|2007.01.02 09:18
|s/l
|4
|4.08
|1.9709
|1.9709
|2.0279
|106.08
|10310.43
|158
|2007.01.02 09:18
|buy
|5
|4.12
|1.9712
|1.9688
|2.0308
|159
|2007.01.02 09:25
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9689
|2.0308
|160
|2007.01.02 09:26
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9690
|2.0308
|161
|2007.01.02 09:37
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9691
|2.0308
|162
|2007.01.02 09:38
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9692
|2.0308
|163
|2007.01.02 09:38
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9693
|2.0308
|164
|2007.01.02 09:41
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9694
|2.0308
|165
|2007.01.02 09:42
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9695
|2.0308
|166
|2007.01.02 09:43
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9696
|2.0308
|167
|2007.01.02 10:00
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9697
|2.0308
|168
|2007.01.02 10:01
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9698
|2.0308
|169
|2007.01.02 10:01
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9699
|2.0308
|170
|2007.01.02 10:02
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9700
|2.0308
|171
|2007.01.02 10:02
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9701
|2.0308
|172
|2007.01.02 10:02
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9702
|2.0308
|173
|2007.01.02 10:03
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9703
|2.0308
|174
|2007.01.02 10:03
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9704
|2.0308
|175
|2007.01.02 10:07
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9705
|2.0308
|176
|2007.01.02 10:07
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9706
|2.0308
|177
|2007.01.02 10:07
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9707
|2.0308
|178
|2007.01.02 10:07
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9708
|2.0308
|179
|2007.01.02 10:08
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9709
|2.0308
|180
|2007.01.02 10:08
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9710
|2.0308
|181
|2007.01.02 10:08
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9711
|2.0308
|182
|2007.01.02 10:15
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9712
|2.0308
|183
|2007.01.02 10:15
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9713
|2.0308
|184
|2007.01.02 10:28
|modify
|5
|4.12
|1.9712
|1.9714
|2.0308
|185
|2007.01.02 10:52
|s/l
|5
|4.12
|1.9714
|1.9714
|2.0308
|8.24
|10318.67
|186
|2007.01.02 10:52
|buy
|6
|4.13
|1.9718
|1.9694
|2.0314
|187
|2007.01.02 11:08
|s/l
|6
|4.13
|1.9694
|1.9694
|2.0314
|-99.12
|10219.55
|188
|2007.01.02 11:08
|buy
|7
|4.09
|1.9698
|1.9674
|2.0294
|189
|2007.01.02 11:09
|modify
|7
|4.09
|1.9698
|1.9675
|2.0294
|190
|2007.01.02 11:09
|modify
|7
|4.09
|1.9698
|1.9676
|2.0294
|191
|2007.01.02 11:16
|modify
|7
|4.09
|1.9698
|1.9677
|2.0294
|192
|2007.01.02 11:16
|modify
|7
|4.09
|1.9698
|1.9679
|2.0294
|193
|2007.01.02 11:16
|modify
|7
|4.09
|1.9698
|1.9680
|2.0294
|194
|2007.01.02 11:17
|modify
|7
|4.09
|1.9698
|1.9682
|2.0294
|195
|2007.01.02 11:17
|modify
|7
|4.09
|1.9698
|1.9683
|2.0294
|196
|2007.01.02 11:18
|modify
|7
|4.09
|1.9698
|1.9685
|2.0294
|197
|2007.01.02 11:18
|modify
|7
|4.09
|1.9698
|1.9686
|2.0294
|198
|2007.01.02 11:18
|modify
|7
|4.09
|1.9698
|1.9687
|2.0294
|199
|2007.01.02 11:20
|modify
|7
|4.09
|1.9698
|1.9688
|2.0294
|200
|2007.01.02 12:03
|s/l
|7
|4.09
|1.9688
|1.9688
|2.0294
|-40.90
|10178.65
|201
|2007.01.02 12:03
|buy
|8
|4.07
|1.9691
|1.9667
|2.0287
|202
|2007.01.02 12:04
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9670
|2.0287
|203
|2007.01.02 12:08
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9671
|2.0287
|204
|2007.01.02 12:13
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9672
|2.0287
|205
|2007.01.02 12:16
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9673
|2.0287
|206
|2007.01.02 12:17
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9674
|2.0287
|207
|2007.01.02 12:18
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9675
|2.0287
|208
|2007.01.02 12:18
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9676
|2.0287
|209
|2007.01.02 12:20
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9677
|2.0287
|210
|2007.01.02 12:21
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9678
|2.0287
|211
|2007.01.02 12:22
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9679
|2.0287
|212
|2007.01.02 12:22
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9680
|2.0287
|213
|2007.01.02 12:23
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9681
|2.0287
|214
|2007.01.02 12:27
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9682
|2.0287
|215
|2007.01.02 12:27
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9683
|2.0287
|216
|2007.01.02 12:28
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9684
|2.0287
|217
|2007.01.02 12:28
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9685
|2.0287
|218
|2007.01.02 12:28
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9686
|2.0287
|219
|2007.01.02 12:42
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9687
|2.0287
|220
|2007.01.02 12:43
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9688
|2.0287
|221
|2007.01.02 12:45
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9689
|2.0287
|222
|2007.01.02 12:45
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9690
|2.0287
|223
|2007.01.02 12:46
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9691
|2.0287
|224
|2007.01.02 12:46
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9692
|2.0287
|225
|2007.01.02 12:47
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9693
|2.0287
|226
|2007.01.02 12:48
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9694
|2.0287
|227
|2007.01.02 12:48
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9695
|2.0287
|228
|2007.01.02 13:30
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9696
|2.0287
|229
|2007.01.02 13:31
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9697
|2.0287
|230
|2007.01.02 13:31
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9698
|2.0287
|231
|2007.01.02 13:31
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9699
|2.0287
|232
|2007.01.02 13:32
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9700
|2.0287
|233
|2007.01.02 13:32
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9701
|2.0287
|234
|2007.01.02 13:32
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9702
|2.0287
|235
|2007.01.02 13:32
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9703
|2.0287
|236
|2007.01.02 13:33
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9704
|2.0287
|237
|2007.01.02 13:33
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9705
|2.0287
|238
|2007.01.02 13:33
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9706
|2.0287
|239
|2007.01.02 13:33
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9707
|2.0287
|240
|2007.01.02 13:41
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9708
|2.0287
|241
|2007.01.02 13:41
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9709
|2.0287
|242
|2007.01.02 13:41
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9710
|2.0287
|243
|2007.01.02 13:42
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9711
|2.0287
|244
|2007.01.02 13:42
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9712
|2.0287
|245
|2007.01.02 13:42
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9713
|2.0287
|246
|2007.01.02 13:42
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9714
|2.0287
|247
|2007.01.02 13:43
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9715
|2.0287
|248
|2007.01.02 13:43
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9716
|2.0287
|249
|2007.01.02 13:43
|modify
|8
|4.07
|1.9691
|1.9717
|2.0287
|250
|2007.01.02 15:02
|s/l
|8
|4.07
|1.9717
|1.9717
|2.0287
|105.82
|10284.47
|251
|2007.01.02 15:02
|buy
|9
|4.11
|1.9721
|1.9697
|2.0317
|252
|2007.01.02 15:23
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9698
|2.0317
|253
|2007.01.02 15:25
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9699
|2.0317
|254
|2007.01.02 15:25
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9700
|2.0317
|255
|2007.01.02 15:40
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9701
|2.0317
|256
|2007.01.02 15:40
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9702
|2.0317
|257
|2007.01.02 15:58
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9703
|2.0317
|258
|2007.01.02 15:58
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9704
|2.0317
|259
|2007.01.02 15:58
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9705
|2.0317
|260
|2007.01.02 16:00
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9706
|2.0317
|261
|2007.01.02 16:00
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9707
|2.0317
|262
|2007.01.02 16:00
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9708
|2.0317
|263
|2007.01.02 16:01
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9709
|2.0317
|264
|2007.01.02 16:01
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9710
|2.0317
|265
|2007.01.02 16:02
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9711
|2.0317
|266
|2007.01.02 16:02
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9712
|2.0317
|267
|2007.01.02 16:02
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9713
|2.0317
|268
|2007.01.02 16:03
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9714
|2.0317
|269
|2007.01.02 16:03
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9715
|2.0317
|270
|2007.01.02 16:25
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9716
|2.0317
|271
|2007.01.02 16:25
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9717
|2.0317
|272
|2007.01.02 16:25
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9718
|2.0317
|273
|2007.01.02 16:25
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9719
|2.0317
|274
|2007.01.02 16:26
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9720
|2.0317
|275
|2007.01.03 00:33
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9721
|2.0317
|276
|2007.01.03 00:35
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9722
|2.0317
|277
|2007.01.03 00:36
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9723
|2.0317
|278
|2007.01.03 00:36
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9724
|2.0317
|279
|2007.01.03 00:37
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9725
|2.0317
|280
|2007.01.03 00:37
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9726
|2.0317
|281
|2007.01.03 00:38
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9727
|2.0317
|282
|2007.01.03 00:38
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9728
|2.0317
|283
|2007.01.03 02:00
|modify
|9
|4.11
|1.9721
|1.9729
|2.0317
|284
|2007.01.03 04:35
|s/l
|9
|4.11
|1.9729
|1.9729
|2.0317
|32.41
|10316.88
|285
|2007.01.03 04:35
|buy
|10
|4.13
|1.9733
|1.9709
|2.0329
|286
|2007.01.03 04:35
|modify
|10
|4.13
|1.9733
|1.9710
|2.0329
|287
|2007.01.03 04:36
|modify
|10
|4.13
|1.9733
|1.9711
|2.0329
|288
|2007.01.03 04:36
|modify
|10
|4.13
|1.9733
|1.9712
|2.0329
|289
|2007.01.03 04:50
|modify
|10
|4.13
|1.9733
|1.9713
|2.0329
|290
|2007.01.03 04:50
|modify
|10
|4.13
|1.9733
|1.9714
|2.0329
|291
|2007.01.03 04:51
|modify
|10
|4.13
|1.9733
|1.9717
|2.0329
|292
|2007.01.03 04:51
|modify
|10
|4.13
|1.9733
|1.9720
|2.0329
|293
|2007.01.03 04:52
|modify
|10
|4.13
|1.9733
|1.9722
|2.0329
|294
|2007.01.03 04:52
|modify
|10
|4.13
|1.9733
|1.9723
|2.0329
|295
|2007.01.03 04:52
|modify
|10
|4.13
|1.9733
|1.9725
|2.0329
|296
|2007.01.03 04:53
|modify
|10
|4.13
|1.9733
|1.9727
|2.0329
|297
|2007.01.03 04:53
|modify
|10
|4.13
|1.9733
|1.9728
|2.0329
|298
|2007.01.03 04:53
|modify
|10
|4.13
|1.9733
|1.9730
|2.0329
|299
|2007.01.03 05:07
|s/l
|10
|4.13
|1.9730
|1.9730
|2.0329
|-12.39
|10304.49
|300
|2007.01.03 05:07
|buy
|11
|4.12
|1.9732
|1.9708
|2.0328
|301
|2007.01.03 05:07
|modify
|11
|4.12
|1.9732
|1.9709
|2.0328
|302
|2007.01.03 06:07
|modify
|11
|4.12
|1.9732
|1.9710
|2.0328
|303
|2007.01.03 06:07
|modify
|11
|4.12
|1.9732
|1.9711
|2.0328
|304
|2007.01.03 06:07
|modify
|11
|4.12
|1.9732
|1.9712
|2.0328
|305
|2007.01.03 06:08
|modify
|11
|4.12
|1.9732
|1.9713
|2.0328
|306
|2007.01.03 06:08
|modify
|11
|4.12
|1.9732
|1.9714
|2.0328
|307
|2007.01.03 06:10
|modify
|11
|4.12
|1.9732
|1.9715
|2.0328
|308
|2007.01.03 06:10
|modify
|11
|4.12
|1.9732
|1.9716
|2.0328
|309
|2007.01.03 06:11
|modify
|11
|4.12
|1.9732
|1.9717
|2.0328
|310
|2007.01.03 06:11
|modify
|11
|4.12
|1.9732
|1.9718
|2.0328
|311
|2007.01.03 06:12
|modify
|11
|4.12
|1.9732
|1.9719
|2.0328
|312
|2007.01.03 06:12
|modify
|11
|4.12
|1.9732
|1.9720
|2.0328
|313
|2007.01.03 06:13
|modify
|11
|4.12
|1.9732
|1.9721
|2.0328
|314
|2007.01.03 06:13
|modify
|11
|4.12
|1.9732
|1.9722
|2.0328
|315
|2007.01.03 06:50
|s/l
|11
|4.12
|1.9722
|1.9722
|2.0328
|-41.20
|10263.29
|316
|2007.01.03 06:50
|buy
|12
|4.11
|1.9725
|1.9701
|2.0321
|317
|2007.01.03 06:50
|modify
|12
|4.11
|1.9725
|1.9702
|2.0321
|318
|2007.01.03 06:51
|modify
|12
|4.11
|1.9725
|1.9703
|2.0321
|319
|2007.01.03 06:52
|modify
|12
|4.11
|1.9725
|1.9704
|2.0321
|320
|2007.01.03 06:57
|modify
|12
|4.11
|1.9725
|1.9705
|2.0321
|321
|2007.01.03 06:57
|modify
|12
|4.11
|1.9725
|1.9706
|2.0321
|322
|2007.01.03 06:57
|modify
|12
|4.11
|1.9725
|1.9707
|2.0321
|323
|2007.01.03 06:58
|modify
|12
|4.11
|1.9725
|1.9708
|2.0321
|324
|2007.01.03 07:17
|s/l
|12
|4.11
|1.9708
|1.9708
|2.0321
|-69.87
|10193.42
|325
|2007.01.03 07:17
|buy
|13
|4.08
|1.9712
|1.9688
|2.0308
|326
|2007.01.03 07:17
|modify
|13
|4.08
|1.9712
|1.9689
|2.0308
|327
|2007.01.03 07:22
|modify
|13
|4.08
|1.9712
|1.9690
|2.0308
|328
|2007.01.03 07:23
|modify
|13
|4.08
|1.9712
|1.9691
|2.0308
|329
|2007.01.03 07:23
|modify
|13
|4.08
|1.9712
|1.9692
|2.0308
|330
|2007.01.03 07:25
|modify
|13
|4.08
|1.9712
|1.9693
|2.0308
|331
|2007.01.03 07:26
|modify
|13
|4.08
|1.9712
|1.9694
|2.0308
|332
|2007.01.03 07:27
|modify
|13
|4.08
|1.9712
|1.9695
|2.0308
|333
|2007.01.03 07:28
|modify
|13
|4.08
|1.9712
|1.9696
|2.0308
|334
|2007.01.03 07:28
|modify
|13
|4.08
|1.9712
|1.9697
|2.0308
|335
|2007.01.03 07:30
|modify
|13
|4.08
|1.9712
|1.9698
|2.0308
|336
|2007.01.03 07:58
|modify
|13
|4.08
|1.9712
|1.9699
|2.0308
|337
|2007.01.03 08:00
|modify
|13
|4.08
|1.9712
|1.9700
|2.0308
|338
|2007.01.03 08:00
|modify
|13
|4.08
|1.9712
|1.9701
|2.0308
|339
|2007.01.03 08:00
|modify
|13
|4.08
|1.9712
|1.9703
|2.0308
|340
|2007.01.03 08:00
|modify
|13
|4.08
|1.9712
|1.9704
|2.0308
|341
|2007.01.03 08:00
|modify
|13
|4.08
|1.9712
|1.9705
|2.0308
|342
|2007.01.03 09:17
|s/l
|13
|4.08
|1.9705
|1.9705
|2.0308
|-28.56
|10164.86
|343
|2007.01.03 09:17
|buy
|14
|4.07
|1.9709
|1.9685
|2.0305
|344
|2007.01.03 09:17
|modify
|14
|4.07
|1.9709
|1.9686
|2.0305
|345
|2007.01.03 09:22
|modify
|14
|4.07
|1.9709
|1.9687
|2.0305
|346
|2007.01.03 09:22
|modify
|14
|4.07
|1.9709
|1.9688
|2.0305
|347
|2007.01.03 09:22
|modify
|14
|4.07
|1.9709
|1.9689
|2.0305
|348
|2007.01.03 09:23
|modify
|14
|4.07
|1.9709
|1.9690
|2.0305
|349
|2007.01.03 09:23
|modify
|14
|4.07
|1.9709
|1.9691
|2.0305
|350
|2007.01.03 10:08
|s/l
|14
|4.07
|1.9691
|1.9691
|2.0305
|-73.26
|10091.60
|351
|2007.01.03 10:08
|buy
|15
|4.04
|1.9695
|1.9671
|2.0291
|352
|2007.01.03 10:08
|modify
|15
|4.04
|1.9695
|1.9672
|2.0291
|353
|2007.01.03 10:09
|modify
|15
|4.04
|1.9695
|1.9673
|2.0291
|354
|2007.01.03 10:10
|modify
|15
|4.04
|1.9695
|1.9674
|2.0291
|355
|2007.01.03 10:11
|modify
|15
|4.04
|1.9695
|1.9675
|2.0291
|356
|2007.01.03 10:15
|s/l
|15
|4.04
|1.9675
|1.9675
|2.0291
|-80.80
|10010.80
|357
|2007.01.03 10:15
|buy
|16
|4.00
|1.9679
|1.9655
|2.0275
|358
|2007.01.03 10:15
|modify
|16
|4.00
|1.9679
|1.9656
|2.0275
|359
|2007.01.03 10:15
|modify
|16
|4.00
|1.9679
|1.9657
|2.0275
|360
|2007.01.03 10:15
|modify
|16
|4.00
|1.9679
|1.9658
|2.0275
|361
|2007.01.03 10:15
|modify
|16
|4.00
|1.9679
|1.9659
|2.0275
|362
|2007.01.03 10:16
|modify
|16
|4.00
|1.9679
|1.9660
|2.0275
|363
|2007.01.03 10:16
|modify
|16
|4.00
|1.9679
|1.9661
|2.0275
|364
|2007.01.03 10:17
|s/l
|16
|4.00
|1.9661
|1.9661
|2.0275
|-72.00
|9938.80
|365
|2007.01.03 10:17
|buy
|17
|3.98
|1.9665
|1.9641
|2.0261
|366
|2007.01.03 10:21
|s/l
|17
|3.98
|1.9641
|1.9641
|2.0261
|-95.52
|9843.28
|367
|2007.01.03 10:21
|buy
|18
|3.94
|1.9645
|1.9621
|2.0241
|368
|2007.01.03 10:21
|modify
|18
|3.94
|1.9645
|1.9622
|2.0241
|369
|2007.01.03 10:23
|s/l
|18
|3.94
|1.9622
|1.9622
|2.0241
|-90.62
|9752.66
|370
|2007.01.03 10:23
|buy
|19
|3.90
|1.9626
|1.9602
|2.0222
|371
|2007.01.03 10:23
|modify
|19
|3.90
|1.9626
|1.9603
|2.0222
|372
|2007.01.03 10:23
|modify
|19
|3.90
|1.9626
|1.9604
|2.0222
|373
|2007.01.03 10:23
|modify
|19
|3.90
|1.9626
|1.9605
|2.0222
|374
|2007.01.03 10:24
|modify
|19
|3.90
|1.9626
|1.9606
|2.0222
|375
|2007.01.03 10:24
|modify
|19
|3.90
|1.9626
|1.9607
|2.0222
|376
|2007.01.03 10:24
|modify
|19
|3.90
|1.9626
|1.9608
|2.0222
|377
|2007.01.03 10:24
|modify
|19
|3.90
|1.9626
|1.9609
|2.0222
|378
|2007.01.03 10:27
|modify
|19
|3.90
|1.9626
|1.9610
|2.0222
|379
|2007.01.03 10:27
|modify
|19
|3.90
|1.9626
|1.9611
|2.0222
|380
|2007.01.03 10:27
|modify
|19
|3.90
|1.9626
|1.9612
|2.0222
|381
|2007.01.03 10:27
|modify
|19
|3.90
|1.9626
|1.9613
|2.0222
|382
|2007.01.03 10:28
|modify
|19
|3.90
|1.9626
|1.9614
|2.0222
|383
|2007.01.03 10:28
|modify
|19
|3.90
|1.9626
|1.9615
|2.0222
|384
|2007.01.03 10:28
|modify
|19
|3.90
|1.9626
|1.9616
|2.0222
|385
|2007.01.03 10:28
|modify
|19
|3.90
|1.9626
|1.9617
|2.0222
|386
|2007.01.03 10:33
|modify
|19
|3.90
|1.9626
|1.9618
|2.0222
|387
|2007.01.03 10:33
|modify
|19
|3.90
|1.9626
|1.9619
|2.0222
|388
|2007.01.03 10:33
|modify
|19
|3.90
|1.9626
|1.9620
|2.0222
|389
|2007.01.03 10:33
|modify
|19
|3.90
|1.9626
|1.9621
|2.0222
|390
|2007.01.03 10:35
|modify
|19
|3.90
|1.9626
|1.9622
|2.0222
|391
|2007.01.03 10:40
|modify
|19
|3.90
|1.9626
|1.9623
|2.0222
|392
|2007.01.03 10:45
|modify
|19
|3.90
|1.9626
|1.9624
|2.0222
|393
|2007.01.03 10:45
|modify
|19
|3.90
|1.9626
|1.9625
|2.0222
|394
|2007.01.03 10:53
|s/l
|19
|3.90
|1.9625
|1.9625
|2.0222
|-3.90
|9748.76
|395
|2007.01.03 10:53
|buy
|20
|3.90
|1.9629
|1.9605
|2.0225
|396
|2007.01.03 10:54
|modify
|20
|3.90
|1.9629
|1.9606
|2.0225
|397
|2007.01.03 10:54
|modify
|20
|3.90
|1.9629
|1.9607
|2.0225
|398
|2007.01.03 10:55
|modify
|20
|3.90
|1.9629
|1.9608
|2.0225
|399
|2007.01.03 10:55
|modify
|20
|3.90
|1.9629
|1.9609
|2.0225
|400
|2007.01.03 10:55
|modify
|20
|3.90
|1.9629
|1.9610
|2.0225
|401
|2007.01.03 11:00
|close
|20
|3.90
|1.9627
|1.9610
|2.0225
|-7.80
|9740.96
|402
|2007.01.03 11:00
|sell
|21
|3.90
|1.9627
|1.9651
|1.9031
|403
|2007.01.03 11:37
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9650
|1.9031
|404
|2007.01.03 11:38
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9649
|1.9031
|405
|2007.01.03 11:38
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9648
|1.9031
|406
|2007.01.03 11:38
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9647
|1.9031
|407
|2007.01.03 11:38
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9646
|1.9031
|408
|2007.01.03 11:40
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9645
|1.9031
|409
|2007.01.03 11:41
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9644
|1.9031
|410
|2007.01.03 11:41
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9643
|1.9031
|411
|2007.01.03 11:42
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9642
|1.9031
|412
|2007.01.03 11:42
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9641
|1.9031
|413
|2007.01.03 11:42
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9640
|1.9031
|414
|2007.01.03 11:42
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9639
|1.9031
|415
|2007.01.03 11:43
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9638
|1.9031
|416
|2007.01.03 11:43
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9637
|1.9031
|417
|2007.01.03 11:43
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9636
|1.9031
|418
|2007.01.03 11:43
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9635
|1.9031
|419
|2007.01.03 11:52
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9634
|1.9031
|420
|2007.01.03 11:52
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9633
|1.9031
|421
|2007.01.03 11:52
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9632
|1.9031
|422
|2007.01.03 11:52
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9631
|1.9031
|423
|2007.01.03 11:53
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9630
|1.9031
|424
|2007.01.03 11:53
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9629
|1.9031
|425
|2007.01.03 11:53
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9627
|1.9031
|426
|2007.01.03 11:53
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9626
|1.9031
|427
|2007.01.03 11:53
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9625
|1.9031
|428
|2007.01.03 11:53
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9624
|1.9031
|429
|2007.01.03 11:57
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9623
|1.9031
|430
|2007.01.03 11:58
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9622
|1.9031
|431
|2007.01.03 11:58
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9621
|1.9031
|432
|2007.01.03 11:58
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9620
|1.9031
|433
|2007.01.03 11:58
|modify
|21
|3.90
|1.9627
|1.9619
|1.9031
|434
|2007.01.03 13:11
|s/l
|21
|3.90
|1.9619
|1.9619
|1.9031
|31.20
|9772.16
|435
|2007.01.03 13:11
|sell
|22
|3.91
|1.9615
|1.9639
|1.9019
|436
|2007.01.03 13:13
|s/l
|22
|3.91
|1.9639
|1.9639
|1.9019
|-93.84
|9678.32
|437
|2007.01.03 13:13
|sell
|23
|3.87
|1.9635
|1.9659
|1.9039
|438
|2007.01.03 13:13
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9658
|1.9039
|439
|2007.01.03 13:13
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9657
|1.9039
|440
|2007.01.03 13:13
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9655
|1.9039
|441
|2007.01.03 13:13
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9654
|1.9039
|442
|2007.01.03 13:13
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9653
|1.9039
|443
|2007.01.03 13:14
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9651
|1.9039
|444
|2007.01.03 13:14
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9650
|1.9039
|445
|2007.01.03 13:17
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9649
|1.9039
|446
|2007.01.03 13:17
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9648
|1.9039
|447
|2007.01.03 13:17
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9647
|1.9039
|448
|2007.01.03 13:17
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9646
|1.9039
|449
|2007.01.03 13:17
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9645
|1.9039
|450
|2007.01.03 13:18
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9644
|1.9039
|451
|2007.01.03 13:18
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9643
|1.9039
|452
|2007.01.03 13:18
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9642
|1.9039
|453
|2007.01.03 13:18
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9641
|1.9039
|454
|2007.01.03 13:18
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9640
|1.9039
|455
|2007.01.03 13:18
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9639
|1.9039
|456
|2007.01.03 13:18
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9638
|1.9039
|457
|2007.01.03 13:18
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9637
|1.9039
|458
|2007.01.03 13:43
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9636
|1.9039
|459
|2007.01.03 13:43
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9635
|1.9039
|460
|2007.01.03 13:45
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9634
|1.9039
|461
|2007.01.03 13:46
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9633
|1.9039
|462
|2007.01.03 13:47
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9632
|1.9039
|463
|2007.01.03 13:47
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9631
|1.9039
|464
|2007.01.03 13:47
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9630
|1.9039
|465
|2007.01.03 13:48
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9629
|1.9039
|466
|2007.01.03 13:48
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9628
|1.9039
|467
|2007.01.03 13:48
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9627
|1.9039
|468
|2007.01.03 13:48
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9626
|1.9039
|469
|2007.01.03 13:50
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9625
|1.9039
|470
|2007.01.03 13:52
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9624
|1.9039
|471
|2007.01.03 13:52
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9623
|1.9039
|472
|2007.01.03 13:52
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9622
|1.9039
|473
|2007.01.03 13:53
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9621
|1.9039
|474
|2007.01.03 13:53
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9620
|1.9039
|475
|2007.01.03 13:53
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9619
|1.9039
|476
|2007.01.03 13:57
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9618
|1.9039
|477
|2007.01.03 13:57
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9617
|1.9039
|478
|2007.01.03 13:57
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9616
|1.9039
|479
|2007.01.03 13:58
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9615
|1.9039
|480
|2007.01.03 13:58
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9614
|1.9039
|481
|2007.01.03 13:58
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9613
|1.9039
|482
|2007.01.03 13:58
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9612
|1.9039
|483
|2007.01.03 13:58
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9611
|1.9039
|484
|2007.01.03 13:58
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9610
|1.9039
|485
|2007.01.03 13:58
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9609
|1.9039
|486
|2007.01.03 14:08
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9608
|1.9039
|487
|2007.01.03 14:08
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9607
|1.9039
|488
|2007.01.03 14:20
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9606
|1.9039
|489
|2007.01.03 14:20
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9604
|1.9039
|490
|2007.01.03 14:20
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9602
|1.9039
|491
|2007.01.03 14:20
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9600
|1.9039
|492
|2007.01.03 14:21
|modify
|23
|3.87
|1.9635
|1.9599
|1.9039
|493
|2007.01.03 14:45
|s/l
|23
|3.87
|1.9599
|1.9599
|1.9039
|139.32
|9817.64
|494
|2007.01.03 14:45
|sell
|24
|3.93
|1.9595
|1.9619
|1.8999
|495
|2007.01.03 14:45
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9618
|1.8999
|496
|2007.01.03 14:45
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9617
|1.8999
|497
|2007.01.03 14:46
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9616
|1.8999
|498
|2007.01.03 14:46
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9615
|1.8999
|499
|2007.01.03 14:47
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9614
|1.8999
|500
|2007.01.03 14:47
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9613
|1.8999
|501
|2007.01.03 14:47
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9612
|1.8999
|502
|2007.01.03 14:47
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9611
|1.8999
|503
|2007.01.03 14:48
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9610
|1.8999
|504
|2007.01.03 14:48
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9608
|1.8999
|505
|2007.01.03 14:48
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9607
|1.8999
|506
|2007.01.03 14:48
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9606
|1.8999
|507
|2007.01.03 14:52
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9605
|1.8999
|508
|2007.01.03 14:53
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9604
|1.8999
|509
|2007.01.03 14:53
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9603
|1.8999
|510
|2007.01.03 14:53
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9602
|1.8999
|511
|2007.01.03 14:55
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9601
|1.8999
|512
|2007.01.03 14:55
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9600
|1.8999
|513
|2007.01.03 14:55
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9599
|1.8999
|514
|2007.01.03 14:55
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9598
|1.8999
|515
|2007.01.03 14:55
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9597
|1.8999
|516
|2007.01.03 14:56
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9596
|1.8999
|517
|2007.01.03 14:56
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9595
|1.8999
|518
|2007.01.03 14:56
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9594
|1.8999
|519
|2007.01.03 14:56
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9593
|1.8999
|520
|2007.01.03 14:56
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9592
|1.8999
|521
|2007.01.03 14:57
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9591
|1.8999
|522
|2007.01.03 14:57
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9590
|1.8999
|523
|2007.01.03 14:57
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9588
|1.8999
|524
|2007.01.03 14:57
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9587
|1.8999
|525
|2007.01.03 14:57
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9586
|1.8999
|526
|2007.01.03 14:57
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9585
|1.8999
|527
|2007.01.03 14:57
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9584
|1.8999
|528
|2007.01.03 14:57
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9583
|1.8999
|529
|2007.01.03 14:58
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9582
|1.8999
|530
|2007.01.03 14:58
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9581
|1.8999
|531
|2007.01.03 14:58
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9580
|1.8999
|532
|2007.01.03 14:58
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9578
|1.8999
|533
|2007.01.03 14:58
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9577
|1.8999
|534
|2007.01.03 14:58
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9576
|1.8999
|535
|2007.01.03 14:58
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9575
|1.8999
|536
|2007.01.03 14:58
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9573
|1.8999
|537
|2007.01.03 14:58
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9572
|1.8999
|538
|2007.01.03 15:00
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9569
|1.8999
|539
|2007.01.03 15:01
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9568
|1.8999
|540
|2007.01.03 15:01
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9567
|1.8999
|541
|2007.01.03 15:01
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9565
|1.8999
|542
|2007.01.03 15:01
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9564
|1.8999
|543
|2007.01.03 15:01
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9562
|1.8999
|544
|2007.01.03 15:01
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9560
|1.8999
|545
|2007.01.03 15:01
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9558
|1.8999
|546
|2007.01.03 15:02
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9557
|1.8999
|547
|2007.01.03 15:04
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9556
|1.8999
|548
|2007.01.03 15:05
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9554
|1.8999
|549
|2007.01.03 15:07
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9547
|1.8999
|550
|2007.01.03 15:07
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9546
|1.8999
|551
|2007.01.03 15:07
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9545
|1.8999
|552
|2007.01.03 15:07
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9543
|1.8999
|553
|2007.01.03 15:07
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9542
|1.8999
|554
|2007.01.03 15:07
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9541
|1.8999
|555
|2007.01.03 15:07
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9540
|1.8999
|556
|2007.01.03 15:08
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9539
|1.8999
|557
|2007.01.03 15:08
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9538
|1.8999
|558
|2007.01.03 15:08
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9536
|1.8999
|559
|2007.01.03 15:08
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9535
|1.8999
|560
|2007.01.03 15:08
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9533
|1.8999
|561
|2007.01.03 15:08
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9531
|1.8999
|562
|2007.01.03 15:08
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9530
|1.8999
|563
|2007.01.03 15:08
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9528
|1.8999
|564
|2007.01.03 15:08
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9525
|1.8999
|565
|2007.01.03 15:09
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9524
|1.8999
|566
|2007.01.03 15:09
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9522
|1.8999
|567
|2007.01.03 15:10
|modify
|24
|3.93
|1.9595
|1.9521
|1.8999
|568
|2007.01.03 15:13
|s/l
|24
|3.93
|1.9521
|1.9521
|1.8999
|290.82
|10108.46
|569
|2007.01.03 15:13
|sell
|25
|4.04
|1.9517
|1.9541
|1.8921
|570
|2007.01.03 15:13
|modify
|25
|4.04
|1.9517
|1.9540
|1.8921
|571
|2007.01.03 15:13
|modify
|25
|4.04
|1.9517
|1.9539
|1.8921
|572
|2007.01.03 15:14
|modify
|25
|4.04
|1.9517
|1.9538
|1.8921
|573
|2007.01.03 15:18
|modify
|25
|4.04
|1.9517
|1.9537
|1.8921
|574
|2007.01.03 15:18
|modify
|25
|4.04
|1.9517
|1.9535
|1.8921
|575
|2007.01.03 15:18
|modify
|25
|4.04
|1.9517
|1.9534
|1.8921
|576
|2007.01.03 15:18
|modify
|25
|4.04
|1.9517
|1.9532
|1.8921
|577
|2007.01.03 15:19
|modify
|25
|4.04
|1.9517
|1.9529
|1.8921
|578
|2007.01.03 15:20
|modify
|25
|4.04
|1.9517
|1.9527
|1.8921
|579
|2007.01.03 15:24
|modify
|25
|4.04
|1.9517
|1.9526
|1.8921
|580
|2007.01.03 15:24
|modify
|25
|4.04
|1.9517
|1.9524
|1.8921
|581
|2007.01.03 15:37
|s/l
|25
|4.04
|1.9524
|1.9524
|1.8921
|-28.28
|10080.18
|582
|2007.01.03 15:37
|sell
|26
|4.03
|1.9521
|1.9545
|1.8925
|583
|2007.01.03 15:37
|modify
|26
|4.03
|1.9521
|1.9544
|1.8925
|584
|2007.01.03 15:37
|modify
|26
|4.03
|1.9521
|1.9543
|1.8925
|585
|2007.01.03 15:37
|modify
|26
|4.03
|1.9521
|1.9542
|1.8925
|586
|2007.01.03 15:38
|modify
|26
|4.03
|1.9521
|1.9541
|1.8925
|587
|2007.01.03 15:38
|modify
|26
|4.03
|1.9521
|1.9540
|1.8925
|588
|2007.01.03 15:38
|modify
|26
|4.03
|1.9521
|1.9538
|1.8925
|589
|2007.01.03 15:47
|s/l
|26
|4.03
|1.9538
|1.9538
|1.8925
|-68.51
|10011.67
|590
|2007.01.03 15:47
|sell
|27
|4.00
|1.9535
|1.9559
|1.8939
|591
|2007.01.03 15:47
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9558
|1.8939
|592
|2007.01.03 15:48
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9556
|1.8939
|593
|2007.01.03 15:48
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9555
|1.8939
|594
|2007.01.03 15:49
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9554
|1.8939
|595
|2007.01.03 15:49
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9553
|1.8939
|596
|2007.01.03 15:49
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9552
|1.8939
|597
|2007.01.03 15:49
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9550
|1.8939
|598
|2007.01.03 15:51
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9549
|1.8939
|599
|2007.01.03 15:52
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9548
|1.8939
|600
|2007.01.03 15:55
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9547
|1.8939
|601
|2007.01.03 16:00
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9546
|1.8939
|602
|2007.01.03 16:00
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9545
|1.8939
|603
|2007.01.03 16:08
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9544
|1.8939
|604
|2007.01.03 16:08
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9542
|1.8939
|605
|2007.01.03 16:08
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9541
|1.8939
|606
|2007.01.03 16:08
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9539
|1.8939
|607
|2007.01.03 16:08
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9538
|1.8939
|608
|2007.01.03 16:08
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9535
|1.8939
|609
|2007.01.03 16:09
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9534
|1.8939
|610
|2007.01.03 16:11
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9533
|1.8939
|611
|2007.01.03 16:11
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9532
|1.8939
|612
|2007.01.03 16:11
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9530
|1.8939
|613
|2007.01.03 16:12
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9529
|1.8939
|614
|2007.01.03 16:12
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9527
|1.8939
|615
|2007.01.03 16:13
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9526
|1.8939
|616
|2007.01.03 16:13
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9525
|1.8939
|617
|2007.01.03 16:16
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9523
|1.8939
|618
|2007.01.03 16:24
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9522
|1.8939
|619
|2007.01.03 16:24
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9521
|1.8939
|620
|2007.01.03 16:25
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9520
|1.8939
|621
|2007.01.03 16:25
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9519
|1.8939
|622
|2007.01.03 16:25
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9517
|1.8939
|623
|2007.01.03 16:25
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9515
|1.8939
|624
|2007.01.03 16:25
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9514
|1.8939
|625
|2007.01.03 16:26
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9513
|1.8939
|626
|2007.01.03 16:26
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9512
|1.8939
|627
|2007.01.03 16:26
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9511
|1.8939
|628
|2007.01.03 16:26
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9510
|1.8939
|629
|2007.01.03 16:32
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9509
|1.8939
|630
|2007.01.03 16:32
|modify
|27
|4.00
|1.9535
|1.9508
|1.8939
|631
|2007.01.03 17:07
|s/l
|27
|4.00
|1.9508
|1.9508
|1.8939
|108.00
|10119.67
|632
|2007.01.03 17:07
|sell
|28
|4.05
|1.9505
|1.9529
|1.8909
|633
|2007.01.03 17:09
|modify
|28
|4.05
|1.9505
|1.9528
|1.8909
|634
|2007.01.03 17:09
|modify
|28
|4.05
|1.9505
|1.9527
|1.8909
|635
|2007.01.03 17:09
|modify
|28
|4.05
|1.9505
|1.9526
|1.8909
|636
|2007.01.03 17:09
|modify
|28
|4.05
|1.9505
|1.9525
|1.8909
|637
|2007.01.03 17:09
|modify
|28
|4.05
|1.9505
|1.9523
|1.8909
|638
|2007.01.03 17:10
|modify
|28
|4.05
|1.9505
|1.9522
|1.8909
|639
|2007.01.03 17:12
|modify
|28
|4.05
|1.9505
|1.9521
|1.8909
|640
|2007.01.03 17:12
|modify
|28
|4.05
|1.9505
|1.9520
|1.8909
|641
|2007.01.03 17:22
|modify
|28
|4.05
|1.9505
|1.9519
|1.8909
|642
|2007.01.03 17:23
|modify
|28
|4.05
|1.9505
|1.9518
|1.8909
|643
|2007.01.03 17:23
|modify
|28
|4.05
|1.9505
|1.9517
|1.8909
|644
|2007.01.03 17:23
|modify
|28
|4.05
|1.9505
|1.9516
|1.8909
|645
|2007.01.03 17:23
|modify
|28
|4.05
|1.9505
|1.9515
|1.8909
|646
|2007.01.03 17:23
|modify
|28
|4.05
|1.9505
|1.9514
|1.8909
|647
|2007.01.03 17:24
|modify
|28
|4.05
|1.9505
|1.9513
|1.8909
|648
|2007.01.03 17:24
|modify
|28
|4.05
|1.9505
|1.9512
|1.8909
|649
|2007.01.03 17:24
|modify
|28
|4.05
|1.9505
|1.9511
|1.8909
|650
|2007.01.03 17:24
|modify
|28
|4.05
|1.9505
|1.9509
|1.8909
|651
|2007.01.03 17:40
|s/l
|28
|4.05
|1.9509
|1.9509
|1.8909
|-16.20
|10103.47
|652
|2007.01.03 17:40
|sell
|29
|4.04
|1.9505
|1.9529
|1.8909
|653
|2007.01.03 17:40
|modify
|29
|4.04
|1.9505
|1.9528
|1.8909
|654
|2007.01.03 17:40
|modify
|29
|4.04
|1.9505
|1.9527
|1.8909
|655
|2007.01.03 17:41
|modify
|29
|4.04
|1.9505
|1.9526
|1.8909
|656
|2007.01.03 17:41
|modify
|29
|4.04
|1.9505
|1.9525
|1.8909
|657
|2007.01.03 17:59
|modify
|29
|4.04
|1.9505
|1.9523
|1.8909
|658
|2007.01.03 17:59
|modify
|29
|4.04
|1.9505
|1.9522
|1.8909
|659
|2007.01.03 18:00
|modify
|29
|4.04
|1.9505
|1.9521
|1.8909
|660
|2007.01.03 18:05
|modify
|29
|4.04
|1.9505
|1.9520
|1.8909
|661
|2007.01.03 18:05
|modify
|29
|4.04
|1.9505
|1.9519
|1.8909
|662
|2007.01.03 18:20
|modify
|29
|4.04
|1.9505
|1.9518
|1.8909
|663
|2007.01.03 18:20
|modify
|29
|4.04
|1.9505
|1.9517
|1.8909
|664
|2007.01.03 18:21
|modify
|29
|4.04
|1.9505
|1.9515
|1.8909
|665
|2007.01.03 18:59
|modify
|29
|4.04
|1.9505
|1.9514
|1.8909
|666
|2007.01.03 18:59
|modify
|29
|4.04
|1.9505
|1.9513
|1.8909
|667
|2007.01.03 18:59
|modify
|29
|4.04
|1.9505
|1.9512
|1.8909
|668
|2007.01.03 18:59
|modify
|29
|4.04
|1.9505
|1.9510
|1.8909
|669
|2007.01.03 19:00
|modify
|29
|4.04
|1.9505
|1.9509
|1.8909
|670
|2007.01.03 19:01
|modify
|29
|4.04
|1.9505
|1.9508
|1.8909
|671
|2007.01.03 19:01
|modify
|29
|4.04
|1.9505
|1.9506
|1.8909
|672
|2007.01.03 19:01
|modify
|29
|4.04
|1.9505
|1.9505
|1.8909
|673
|2007.01.03 19:01
|modify
|29
|4.04
|1.9505
|1.9503
|1.8909
|674
|2007.01.03 19:01
|modify
|29
|4.04
|1.9505
|1.9502
|1.8909
|675
|2007.01.03 19:02
|s/l
|29
|4.04
|1.9502
|1.9502
|1.8909
|12.12
|10115.59
|676
|2007.01.03 19:02
|sell
|30
|4.05
|1.9500
|1.9524
|1.8904
|677
|2007.01.03 19:02
|modify
|30
|4.05
|1.9500
|1.9523
|1.8904
|678
|2007.01.03 19:02
|modify
|30
|4.05
|1.9500
|1.9522
|1.8904
|679
|2007.01.03 19:02
|modify
|30
|4.05
|1.9500
|1.9521
|1.8904
|680
|2007.01.03 19:02
|modify
|30
|4.05
|1.9500
|1.9519
|1.8904
|681
|2007.01.03 19:04
|s/l
|30
|4.05
|1.9519
|1.9519
|1.8904
|-76.95
|10038.64
|682
|2007.01.03 19:04
|sell
|31
|4.02
|1.9515
|1.9539
|1.8919
|683
|2007.01.03 19:04
|modify
|31
|4.02
|1.9515
|1.9537
|1.8919
|684
|2007.01.03 19:04
|modify
|31
|4.02
|1.9515
|1.9535
|1.8919
|685
|2007.01.03 19:04
|modify
|31
|4.02
|1.9515
|1.9534
|1.8919
|686
|2007.01.03 19:04
|modify
|31
|4.02
|1.9515
|1.9533
|1.8919
|687
|2007.01.03 19:04
|modify
|31
|4.02
|1.9515
|1.9532
|1.8919
|688
|2007.01.03 19:04
|modify
|31
|4.02
|1.9515
|1.9529
|1.8919
|689
|2007.01.03 19:05
|modify
|31
|4.02
|1.9515
|1.9528
|1.8919
|690
|2007.01.03 19:08
|modify
|31
|4.02
|1.9515
|1.9526
|1.8919
|691
|2007.01.03 19:08
|modify
|31
|4.02
|1.9515
|1.9525
|1.8919
|692
|2007.01.03 19:08
|modify
|31
|4.02
|1.9515
|1.9524
|1.8919
|693
|2007.01.03 19:08
|modify
|31
|4.02
|1.9515
|1.9522
|1.8919
|694
|2007.01.03 19:08
|modify
|31
|4.02
|1.9515
|1.9521
|1.8919
|695
|2007.01.03 19:09
|modify
|31
|4.02
|1.9515
|1.9520
|1.8919
|696
|2007.01.03 19:09
|modify
|31
|4.02
|1.9515
|1.9519
|1.8919
|697
|2007.01.03 19:09
|modify
|31
|4.02
|1.9515
|1.9518
|1.8919
|698
|2007.01.03 19:09
|modify
|31
|4.02
|1.9515
|1.9517
|1.8919
|699
|2007.01.03 19:09
|modify
|31
|4.02
|1.9515
|1.9516
|1.8919
|700
|2007.01.03 19:12
|s/l
|31
|4.02
|1.9516
|1.9516
|1.8919
|-4.02
|10034.62
|701
|2007.01.03 19:12
|sell
|32
|4.01
|1.9512
|1.9536
|1.8916
|702
|2007.01.03 19:13
|modify
|32
|4.01
|1.9512
|1.9535
|1.8916
|703
|2007.01.03 19:13
|modify
|32
|4.01
|1.9512
|1.9534
|1.8916
|704
|2007.01.03 19:13
|modify
|32
|4.01
|1.9512
|1.9532
|1.8916
|705
|2007.01.03 19:13
|modify
|32
|4.01
|1.9512
|1.9531
|1.8916
|706
|2007.01.03 19:13
|modify
|32
|4.01
|1.9512
|1.9528
|1.8916
|707
|2007.01.03 19:22
|modify
|32
|4.01
|1.9512
|1.9526
|1.8916
|708
|2007.01.03 19:23
|modify
|32
|4.01
|1.9512
|1.9525
|1.8916
|709
|2007.01.03 20:44
|modify
|32
|4.01
|1.9512
|1.9524
|1.8916
|710
|2007.01.03 20:45
|modify
|32
|4.01
|1.9512
|1.9523
|1.8916
|711
|2007.01.03 20:45
|modify
|32
|4.01
|1.9512
|1.9522
|1.8916
|712
|2007.01.03 20:45
|modify
|32
|4.01
|1.9512
|1.9521
|1.8916
|713
|2007.01.03 20:45
|modify
|32
|4.01
|1.9512
|1.9520
|1.8916
|714
|2007.01.03 20:45
|modify
|32
|4.01
|1.9512
|1.9518
|1.8916
|715
|2007.01.03 20:46
|modify
|32
|4.01
|1.9512
|1.9517
|1.8916
|716
|2007.01.03 20:46
|modify
|32
|4.01
|1.9512
|1.9516
|1.8916
|717
|2007.01.03 21:46
|s/l
|32
|4.01
|1.9516
|1.9516
|1.8916
|-16.04
|10018.58
|718
|2007.01.03 21:46
|sell
|33
|4.01
|1.9512
|1.9536
|1.8916
|719
|2007.01.03 21:49
|modify
|33
|4.01
|1.9512
|1.9535
|1.8916
|720
|2007.01.03 21:55
|modify
|33
|4.01
|1.9512
|1.9534
|1.8916
|721
|2007.01.03 22:06
|modify
|33
|4.01
|1.9512
|1.9532
|1.8916
|722
|2007.01.03 22:08
|modify
|33
|4.01
|1.9512
|1.9530
|1.8916
|723
|2007.01.03 22:10
|modify
|33
|4.01
|1.9512
|1.9529
|1.8916
|724
|2007.01.03 22:11
|modify
|33
|4.01
|1.9512
|1.9525
|1.8916
|725
|2007.01.03 22:13
|modify
|33
|4.01
|1.9512
|1.9522
|1.8916
|726
|2007.01.03 23:07
|s/l
|33
|4.01
|1.9522
|1.9522
|1.8916
|-40.10
|9978.48
|727
|2007.01.03 23:07
|sell
|34
|3.99
|1.9518
|1.9542
|1.8922
|728
|2007.01.03 23:07
|modify
|34
|3.99
|1.9518
|1.9541
|1.8922
|729
|2007.01.03 23:08
|modify
|34
|3.99
|1.9518
|1.9539
|1.8922
|730
|2007.01.03 23:12
|modify
|34
|3.99
|1.9518
|1.9538
|1.8922
|731
|2007.01.03 23:12
|modify
|34
|3.99
|1.9518
|1.9537
|1.8922
|732
|2007.01.03 23:12
|modify
|34
|3.99
|1.9518
|1.9536
|1.8922
|733
|2007.01.03 23:23
|modify
|34
|3.99
|1.9518
|1.9535
|1.8922
|734
|2007.01.04 00:07
|modify
|34
|3.99
|1.9518
|1.9534
|1.8922
|735
|2007.01.04 00:15
|modify
|34
|3.99
|1.9518
|1.9533
|1.8922
|736
|2007.01.04 00:26
|modify
|34
|3.99
|1.9518
|1.9532
|1.8922
|737
|2007.01.04 00:26
|modify
|34
|3.99
|1.9518
|1.9531
|1.8922
|738
|2007.01.04 00:31
|modify
|34
|3.99
|1.9518
|1.9530
|1.8922
|739
|2007.01.04 00:54
|modify
|34
|3.99
|1.9518
|1.9529
|1.8922
|740
|2007.01.04 00:54
|modify
|34
|3.99
|1.9518
|1.9528
|1.8922
|741
|2007.01.04 00:54
|modify
|34
|3.99
|1.9518
|1.9527
|1.8922
|742
|2007.01.04 03:05
|s/l
|34
|3.99
|1.9527
|1.9527
|1.8922
|-35.43
|9943.05
|743
|2007.01.04 03:05
|sell
|35
|3.98
|1.9524
|1.9548
|1.8928
|744
|2007.01.04 03:05
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9547
|1.8928
|745
|2007.01.04 04:56
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9546
|1.8928
|746
|2007.01.04 04:57
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9545
|1.8928
|747
|2007.01.04 04:57
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9544
|1.8928
|748
|2007.01.04 04:57
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9543
|1.8928
|749
|2007.01.04 04:57
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9542
|1.8928
|750
|2007.01.04 04:57
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9541
|1.8928
|751
|2007.01.04 04:58
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9540
|1.8928
|752
|2007.01.04 04:58
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9539
|1.8928
|753
|2007.01.04 04:59
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9537
|1.8928
|754
|2007.01.04 04:59
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9536
|1.8928
|755
|2007.01.04 06:03
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9535
|1.8928
|756
|2007.01.04 06:05
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9534
|1.8928
|757
|2007.01.04 06:17
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9532
|1.8928
|758
|2007.01.04 06:18
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9531
|1.8928
|759
|2007.01.04 06:19
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9530
|1.8928
|760
|2007.01.04 06:21
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9528
|1.8928
|761
|2007.01.04 06:22
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9527
|1.8928
|762
|2007.01.04 06:23
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9526
|1.8928
|763
|2007.01.04 06:31
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9525
|1.8928
|764
|2007.01.04 06:31
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9524
|1.8928
|765
|2007.01.04 06:31
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9523
|1.8928
|766
|2007.01.04 06:31
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9522
|1.8928
|767
|2007.01.04 06:31
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9521
|1.8928
|768
|2007.01.04 06:32
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9520
|1.8928
|769
|2007.01.04 06:36
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9519
|1.8928
|770
|2007.01.04 06:37
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9518
|1.8928
|771
|2007.01.04 06:37
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9517
|1.8928
|772
|2007.01.04 06:38
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9516
|1.8928
|773
|2007.01.04 06:39
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9515
|1.8928
|774
|2007.01.04 06:39
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9514
|1.8928
|775
|2007.01.04 06:39
|modify
|35
|3.98
|1.9524
|1.9512
|1.8928
|776
|2007.01.04 06:49
|s/l
|35
|3.98
|1.9512
|1.9512
|1.8928
|47.76
|9990.81
|777
|2007.01.04 06:49
|sell
|36
|4.00
|1.9508
|1.9532
|1.8912
|778
|2007.01.04 06:50
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9531
|1.8912
|779
|2007.01.04 06:58
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9530
|1.8912
|780
|2007.01.04 06:58
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9529
|1.8912
|781
|2007.01.04 06:58
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9528
|1.8912
|782
|2007.01.04 06:58
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9527
|1.8912
|783
|2007.01.04 08:01
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9525
|1.8912
|784
|2007.01.04 08:01
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9523
|1.8912
|785
|2007.01.04 08:02
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9522
|1.8912
|786
|2007.01.04 08:02
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9521
|1.8912
|787
|2007.01.04 08:02
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9520
|1.8912
|788
|2007.01.04 08:04
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9519
|1.8912
|789
|2007.01.04 08:04
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9517
|1.8912
|790
|2007.01.04 08:06
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9516
|1.8912
|791
|2007.01.04 08:06
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9515
|1.8912
|792
|2007.01.04 08:06
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9512
|1.8912
|793
|2007.01.04 08:06
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9511
|1.8912
|794
|2007.01.04 08:06
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9509
|1.8912
|795
|2007.01.04 08:07
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9508
|1.8912
|796
|2007.01.04 08:07
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9507
|1.8912
|797
|2007.01.04 08:07
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9505
|1.8912
|798
|2007.01.04 08:07
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9504
|1.8912
|799
|2007.01.04 08:07
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9502
|1.8912
|800
|2007.01.04 08:07
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9501
|1.8912
|801
|2007.01.04 08:07
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9498
|1.8912
|802
|2007.01.04 08:08
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9497
|1.8912
|803
|2007.01.04 08:12
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9494
|1.8912
|804
|2007.01.04 08:12
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9493
|1.8912
|805
|2007.01.04 08:12
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9491
|1.8912
|806
|2007.01.04 08:12
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9489
|1.8912
|807
|2007.01.04 08:13
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9487
|1.8912
|808
|2007.01.04 08:13
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9486
|1.8912
|809
|2007.01.04 08:13
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9483
|1.8912
|810
|2007.01.04 08:13
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9482
|1.8912
|811
|2007.01.04 08:13
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9480
|1.8912
|812
|2007.01.04 08:13
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9478
|1.8912
|813
|2007.01.04 08:26
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9476
|1.8912
|814
|2007.01.04 08:27
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9475
|1.8912
|815
|2007.01.04 08:32
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9474
|1.8912
|816
|2007.01.04 08:32
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9472
|1.8912
|817
|2007.01.04 08:32
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9470
|1.8912
|818
|2007.01.04 08:39
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9469
|1.8912
|819
|2007.01.04 08:39
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9468
|1.8912
|820
|2007.01.04 08:39
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9467
|1.8912
|821
|2007.01.04 08:39
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9466
|1.8912
|822
|2007.01.04 08:39
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9465
|1.8912
|823
|2007.01.04 08:40
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9464
|1.8912
|824
|2007.01.04 08:49
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9463
|1.8912
|825
|2007.01.04 08:49
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9462
|1.8912
|826
|2007.01.04 08:49
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9459
|1.8912
|827
|2007.01.04 08:49
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9457
|1.8912
|828
|2007.01.04 08:49
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9455
|1.8912
|829
|2007.01.04 08:49
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9453
|1.8912
|830
|2007.01.04 08:49
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9452
|1.8912
|831
|2007.01.04 08:49
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9448
|1.8912
|832
|2007.01.04 08:49
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9445
|1.8912
|833
|2007.01.04 08:50
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9444
|1.8912
|834
|2007.01.04 08:50
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9441
|1.8912
|835
|2007.01.04 08:51
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9440
|1.8912
|836
|2007.01.04 08:51
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9439
|1.8912
|837
|2007.01.04 08:51
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9438
|1.8912
|838
|2007.01.04 08:51
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9437
|1.8912
|839
|2007.01.04 08:51
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9436
|1.8912
|840
|2007.01.04 08:51
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9435
|1.8912
|841
|2007.01.04 08:51
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9434
|1.8912
|842
|2007.01.04 08:52
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9433
|1.8912
|843
|2007.01.04 08:53
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9431
|1.8912
|844
|2007.01.04 08:54
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9430
|1.8912
|845
|2007.01.04 08:54
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9429
|1.8912
|846
|2007.01.04 08:54
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9428
|1.8912
|847
|2007.01.04 08:54
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9427
|1.8912
|848
|2007.01.04 08:55
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9426
|1.8912
|849
|2007.01.04 08:55
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9425
|1.8912
|850
|2007.01.04 09:28
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9424
|1.8912
|851
|2007.01.04 09:33
|modify
|36
|4.00
|1.9508
|1.9423
|1.8912
|852
|2007.01.04 09:43
|s/l
|36
|4.00
|1.9423
|1.9423
|1.8912
|340.00
|10330.81
|853
|2007.01.04 09:43
|sell
|37
|4.13
|1.9419
|1.9443
|1.8823
|854
|2007.01.04 10:04
|s/l
|37
|4.13
|1.9443
|1.9443
|1.8823
|-99.12
|10231.69
|855
|2007.01.04 10:04
|sell
|38
|4.09
|1.9439
|1.9463
|1.8843
|856
|2007.01.04 10:04
|modify
|38
|4.09
|1.9439
|1.9462
|1.8843
|857
|2007.01.04 10:05
|modify
|38
|4.09
|1.9439
|1.9461
|1.8843
|858
|2007.01.04 10:06
|modify
|38
|4.09
|1.9439
|1.9459
|1.8843
|859
|2007.01.04 10:09
|modify
|38
|4.09
|1.9439
|1.9458
|1.8843
|860
|2007.01.04 10:09
|modify
|38
|4.09
|1.9439
|1.9457
|1.8843
|861
|2007.01.04 10:09
|modify
|38
|4.09
|1.9439
|1.9456
|1.8843
|862
|2007.01.04 10:12
|modify
|38
|4.09
|1.9439
|1.9453
|1.8843
|863
|2007.01.04 10:30
|modify
|38
|4.09
|1.9439
|1.9452
|1.8843
|864
|2007.01.04 10:31
|modify
|38
|4.09
|1.9439
|1.9451
|1.8843
|865
|2007.01.04 10:34
|modify
|38
|4.09
|1.9439
|1.9450
|1.8843
|866
|2007.01.04 10:51
|modify
|38
|4.09
|1.9439
|1.9449
|1.8843
|867
|2007.01.04 10:51
|modify
|38
|4.09
|1.9439
|1.9448
|1.8843
|868
|2007.01.04 10:51
|modify
|38
|4.09
|1.9439
|1.9447
|1.8843
|869
|2007.01.04 10:51
|modify
|38
|4.09
|1.9439
|1.9446
|1.8843
|870
|2007.01.04 10:51
|modify
|38
|4.09
|1.9439
|1.9445
|1.8843
|871
|2007.01.04 10:51
|modify
|38
|4.09
|1.9439
|1.9444
|1.8843
|872
|2007.01.04 10:52
|modify
|38
|4.09
|1.9439
|1.9443
|1.8843
|873
|2007.01.04 10:52
|modify
|38
|4.09
|1.9439
|1.9442
|1.8843
|874
|2007.01.04 10:56
|modify
|38
|4.09
|1.9439
|1.9440
|1.8843
|875
|2007.01.04 11:20
|s/l
|38
|4.09
|1.9440
|1.9440
|1.8843
|-4.09
|10227.60
|876
|2007.01.04 11:20
|sell
|39
|4.09
|1.9436
|1.9460
|1.8840
|877
|2007.01.04 11:20
|modify
|39
|4.09
|1.9436
|1.9459
|1.8840
|878
|2007.01.04 11:29
|s/l
|39
|4.09
|1.9459
|1.9459
|1.8840
|-94.07
|10133.53
|879
|2007.01.04 11:29
|sell
|40
|4.05
|1.9455
|1.9479
|1.8859
|880
|2007.01.04 11:29
|modify
|40
|4.05
|1.9455
|1.9478
|1.8859
|881
|2007.01.04 11:32
|modify
|40
|4.05
|1.9455
|1.9477
|1.8859
|882
|2007.01.04 11:33
|modify
|40
|4.05
|1.9455
|1.9476
|1.8859
|883
|2007.01.04 11:35
|modify
|40
|4.05
|1.9455
|1.9475
|1.8859
|884
|2007.01.04 11:35
|modify
|40
|4.05
|1.9455
|1.9473
|1.8859
|885
|2007.01.04 11:36
|modify
|40
|4.05
|1.9455
|1.9472
|1.8859
|886
|2007.01.04 11:36
|modify
|40
|4.05
|1.9455
|1.9471
|1.8859
|887
|2007.01.04 11:36
|modify
|40
|4.05
|1.9455
|1.9469
|1.8859
|888
|2007.01.04 11:36
|modify
|40
|4.05
|1.9455
|1.9468
|1.8859
|889
|2007.01.04 11:37
|modify
|40
|4.05
|1.9455
|1.9466
|1.8859
|890
|2007.01.04 11:43
|modify
|40
|4.05
|1.9455
|1.9465
|1.8859
|891
|2007.01.04 11:43
|modify
|40
|4.05
|1.9455
|1.9464
|1.8859
|892
|2007.01.04 11:43
|modify
|40
|4.05
|1.9455
|1.9463
|1.8859
|893
|2007.01.04 11:43
|modify
|40
|4.05
|1.9455
|1.9462
|1.8859
|894
|2007.01.04 11:44
|modify
|40
|4.05
|1.9455
|1.9461
|1.8859
|895
|2007.01.04 11:44
|modify
|40
|4.05
|1.9455
|1.9460
|1.8859
|896
|2007.01.04 11:44
|modify
|40
|4.05
|1.9455
|1.9459
|1.8859
|897
|2007.01.04 11:44
|modify
|40
|4.05
|1.9455
|1.9458
|1.8859
|898
|2007.01.04 11:44
|modify
|40
|4.05
|1.9455
|1.9457
|1.8859
|899
|2007.01.04 11:44
|modify
|40
|4.05
|1.9455
|1.9456
|1.8859
|900
|2007.01.04 12:23
|s/l
|40
|4.05
|1.9456
|1.9456
|1.8859
|-4.05
|10129.48
|901
|2007.01.04 12:23
|sell
|41
|4.05
|1.9452
|1.9476
|1.8856
|902
|2007.01.04 12:24
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9475
|1.8856
|903
|2007.01.04 12:24
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9473
|1.8856
|904
|2007.01.04 12:27
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9471
|1.8856
|905
|2007.01.04 12:28
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9470
|1.8856
|906
|2007.01.04 12:28
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9469
|1.8856
|907
|2007.01.04 12:29
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9468
|1.8856
|908
|2007.01.04 12:30
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9467
|1.8856
|909
|2007.01.04 12:30
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9466
|1.8856
|910
|2007.01.04 12:31
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9465
|1.8856
|911
|2007.01.04 12:50
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9464
|1.8856
|912
|2007.01.04 13:23
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9462
|1.8856
|913
|2007.01.04 13:23
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9461
|1.8856
|914
|2007.01.04 13:24
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9460
|1.8856
|915
|2007.01.04 13:29
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9459
|1.8856
|916
|2007.01.04 13:29
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9458
|1.8856
|917
|2007.01.04 13:29
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9457
|1.8856
|918
|2007.01.04 13:29
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9456
|1.8856
|919
|2007.01.04 13:29
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9455
|1.8856
|920
|2007.01.04 13:29
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9454
|1.8856
|921
|2007.01.04 13:29
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9453
|1.8856
|922
|2007.01.04 13:30
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9450
|1.8856
|923
|2007.01.04 13:31
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9447
|1.8856
|924
|2007.01.04 13:31
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9446
|1.8856
|925
|2007.01.04 13:31
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9445
|1.8856
|926
|2007.01.04 13:31
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9444
|1.8856
|927
|2007.01.04 13:31
|modify
|41
|4.05
|1.9452
|1.9443
|1.8856
|928
|2007.01.04 13:33
|s/l
|41
|4.05
|1.9443
|1.9443
|1.8856
|36.45
|10165.93
|929
|2007.01.04 13:33
|sell
|42
|4.07
|1.9440
|1.9464
|1.8844
|930
|2007.01.04 13:34
|modify
|42
|4.07
|1.9440
|1.9463
|1.8844
|931
|2007.01.04 13:50
|modify
|42
|4.07
|1.9440
|1.9462
|1.8844
|932
|2007.01.04 13:51
|modify
|42
|4.07
|1.9440
|1.9460
|1.8844
|933
|2007.01.04 13:51
|modify
|42
|4.07
|1.9440
|1.9459
|1.8844
|934
|2007.01.04 14:14
|modify
|42
|4.07
|1.9440
|1.9458
|1.8844
|935
|2007.01.04 14:14
|modify
|42
|4.07
|1.9440
|1.9457
|1.8844
|936
|2007.01.04 14:15
|modify
|42
|4.07
|1.9440
|1.9455
|1.8844
|937
|2007.01.04 14:16
|modify
|42
|4.07
|1.9440
|1.9453
|1.8844
|938
|2007.01.04 14:16
|modify
|42
|4.07
|1.9440
|1.9452
|1.8844
|939
|2007.01.04 14:16
|modify
|42
|4.07
|1.9440
|1.9451
|1.8844
|940
|2007.01.04 14:24
|s/l
|42
|4.07
|1.9451
|1.9451
|1.8844
|-44.77
|10121.16
|941
|2007.01.04 14:24
|sell
|43
|4.05
|1.9448
|1.9472
|1.8852
|942
|2007.01.04 14:24
|modify
|43
|4.05
|1.9448
|1.9471
|1.8852
|943
|2007.01.04 14:24
|modify
|43
|4.05
|1.9448
|1.9470
|1.8852
|944
|2007.01.04 14:24
|modify
|43
|4.05
|1.9448
|1.9469
|1.8852
|945
|2007.01.04 14:24
|modify
|43
|4.05
|1.9448
|1.9467
|1.8852
|946
|2007.01.04 14:25
|modify
|43
|4.05
|1.9448
|1.9466
|1.8852
|947
|2007.01.04 14:25
|modify
|43
|4.05
|1.9448
|1.9464
|1.8852
|948
|2007.01.04 14:25
|modify
|43
|4.05
|1.9448
|1.9463
|1.8852
|949
|2007.01.04 14:35
|modify
|43
|4.05
|1.9448
|1.9462
|1.8852
|950
|2007.01.04 14:35
|modify
|43
|4.05
|1.9448
|1.9461
|1.8852
|951
|2007.01.04 14:41
|modify
|43
|4.05
|1.9448
|1.9458
|1.8852
|952
|2007.01.04 14:50
|modify
|43
|4.05
|1.9448
|1.9456
|1.8852
|953
|2007.01.04 14:50
|modify
|43
|4.05
|1.9448
|1.9454
|1.8852
|954
|2007.01.04 14:50
|modify
|43
|4.05
|1.9448
|1.9453
|1.8852
|955
|2007.01.04 15:01
|s/l
|43
|4.05
|1.9453
|1.9453
|1.8852
|-20.25
|10100.91
|956
|2007.01.04 15:01
|sell
|44
|4.04
|1.9449
|1.9473
|1.8853
|957
|2007.01.04 15:01
|modify
|44
|4.04
|1.9449
|1.9472
|1.8853
|958
|2007.01.04 15:01
|modify
|44
|4.04
|1.9449
|1.9471
|1.8853
|959
|2007.01.04 15:02
|modify
|44
|4.04
|1.9449
|1.9470
|1.8853
|960
|2007.01.04 15:02
|modify
|44
|4.04
|1.9449
|1.9469
|1.8853
|961
|2007.01.04 15:02
|modify
|44
|4.04
|1.9449
|1.9468
|1.8853
|962
|2007.01.04 15:02
|modify
|44
|4.04
|1.9449
|1.9467
|1.8853
|963
|2007.01.04 15:02
|modify
|44
|4.04
|1.9449
|1.9466
|1.8853
|964
|2007.01.04 15:02
|modify
|44
|4.04
|1.9449
|1.9464
|1.8853
|965
|2007.01.04 15:05
|modify
|44
|4.04
|1.9449
|1.9462
|1.8853
|966
|2007.01.04 15:05
|modify
|44
|4.04
|1.9449
|1.9459
|1.8853
|967
|2007.01.04 15:05
|modify
|44
|4.04
|1.9449
|1.9458
|1.8853
|968
|2007.01.04 15:05
|modify
|44
|4.04
|1.9449
|1.9454
|1.8853
|969
|2007.01.04 15:06
|modify
|44
|4.04
|1.9449
|1.9453
|1.8853
|970
|2007.01.04 15:08
|s/l
|44
|4.04
|1.9453
|1.9453
|1.8853
|-16.16
|10084.75
|971
|2007.01.04 15:08
|sell
|45
|4.03
|1.9449
|1.9473
|1.8853
|972
|2007.01.04 15:09
|s/l
|45
|4.03
|1.9473
|1.9473
|1.8853
|-96.72
|9988.03
|973
|2007.01.04 15:09
|sell
|46
|4.00
|1.9469
|1.9493
|1.8873
|974
|2007.01.04 15:09
|modify
|46
|4.00
|1.9469
|1.9492
|1.8873
|975
|2007.01.04 15:09
|modify
|46
|4.00
|1.9469
|1.9491
|1.8873
|976
|2007.01.04 15:09
|modify
|46
|4.00
|1.9469
|1.9490
|1.8873
|977
|2007.01.04 15:09
|modify
|46
|4.00
|1.9469
|1.9485
|1.8873
|978
|2007.01.04 15:15
|modify
|46
|4.00
|1.9469
|1.9484
|1.8873
|979
|2007.01.04 15:15
|modify
|46
|4.00
|1.9469
|1.9483
|1.8873
|980
|2007.01.04 15:15
|modify
|46
|4.00
|1.9469
|1.9482
|1.8873
|981
|2007.01.04 15:15
|modify
|46
|4.00
|1.9469
|1.9481
|1.8873
|982
|2007.01.04 15:15
|modify
|46
|4.00
|1.9469
|1.9480
|1.8873
|983
|2007.01.04 15:17
|modify
|46
|4.00
|1.9469
|1.9479
|1.8873
|984
|2007.01.04 15:18
|modify
|46
|4.00
|1.9469
|1.9478
|1.8873
|985
|2007.01.04 15:19
|modify
|46
|4.00
|1.9469
|1.9477
|1.8873
|986
|2007.01.04 15:19
|modify
|46
|4.00
|1.9469
|1.9474
|1.8873
|987
|2007.01.04 15:19
|modify
|46
|4.00
|1.9469
|1.9471
|1.8873
|988
|2007.01.04 15:20
|modify
|46
|4.00
|1.9469
|1.9466
|1.8873
|989
|2007.01.04 15:20
|modify
|46
|4.00
|1.9469
|1.9465
|1.8873
|990
|2007.01.04 15:23
|modify
|46
|4.00
|1.9469
|1.9464
|1.8873
|991
|2007.01.04 15:23
|modify
|46
|4.00
|1.9469
|1.9463
|1.8873
|992
|2007.01.04 15:23
|modify
|46
|4.00
|1.9469
|1.9461
|1.8873
|993
|2007.01.04 15:23
|modify
|46
|4.00
|1.9469
|1.9460
|1.8873
|994
|2007.01.04 15:23
|modify
|46
|4.00
|1.9469
|1.9458
|1.8873
|995
|2007.01.04 15:42
|s/l
|46
|4.00
|1.9458
|1.9458
|1.8873
|44.00
|10032.03
|996
|2007.01.04 15:42
|sell
|47
|4.01
|1.9454
|1.9478
|1.8858
|997
|2007.01.04 15:44
|modify
|47
|4.01
|1.9454
|1.9477
|1.8858
|998
|2007.01.04 15:45
|modify
|47
|4.01
|1.9454
|1.9475
|1.8858
|999
|2007.01.04 15:46
|modify
|47
|4.01
|1.9454
|1.9473
|1.8858
|1000
|2007.01.04 15:48
|modify
|47
|4.01
|1.9454
|1.9471
|1.8858
|1001
|2007.01.04 15:50
|modify
|47
|4.01
|1.9454
|1.9470
|1.8858
|1002
|2007.01.04 15:56
|modify
|47
|4.01
|1.9454
|1.9468
|1.8858
|1003
|2007.01.04 15:59
|modify
|47
|4.01
|1.9454
|1.9467
|1.8858
|1004
|2007.01.04 16:02
|modify
|47
|4.01
|1.9454
|1.9466
|1.8858
|1005
|2007.01.04 16:03
|modify
|47
|4.01
|1.9454
|1.9465
|1.8858
|1006
|2007.01.04 16:03
|modify
|47
|4.01
|1.9454
|1.9464
|1.8858
|1007
|2007.01.04 16:06
|modify
|47
|4.01
|1.9454
|1.9463
|1.8858
|1008
|2007.01.04 16:11
|modify
|47
|4.01
|1.9454
|1.9462
|1.8858
|1009
|2007.01.04 16:12
|modify
|47
|4.01
|1.9454
|1.9461
|1.8858
|1010
|2007.01.04 16:12
|modify
|47
|4.01
|1.9454
|1.9457
|1.8858
|1011
|2007.01.04 16:12
|modify
|47
|4.01
|1.9454
|1.9455
|1.8858
|1012
|2007.01.04 16:12
|modify
|47
|4.01
|1.9454
|1.9453
|1.8858
|1013
|2007.01.04 16:12
|modify
|47
|4.01
|1.9454
|1.9450
|1.8858
|1014
|2007.01.04 16:12
|modify
|47
|4.01
|1.9454
|1.9446
|1.8858
|1015
|2007.01.04 16:19
|s/l
|47
|4.01
|1.9446
|1.9446
|1.8858
|32.08
|10064.11
|1016
|2007.01.04 16:19
|sell
|48
|4.03
|1.9443
|1.9467
|1.8847
|1017
|2007.01.04 16:19
|modify
|48
|4.03
|1.9443
|1.9466
|1.8847
|1018
|2007.01.04 16:26
|modify
|48
|4.03
|1.9443
|1.9465
|1.8847
|1019
|2007.01.04 16:27
|modify
|48
|4.03
|1.9443
|1.9461
|1.8847
|1020
|2007.01.04 16:37
|modify
|48
|4.03
|1.9443
|1.9460
|1.8847
|1021
|2007.01.04 16:37
|modify
|48
|4.03
|1.9443
|1.9459
|1.8847
|1022
|2007.01.04 17:38
|modify
|48
|4.03
|1.9443
|1.9458
|1.8847
|1023
|2007.01.04 19:45
|s/l
|48
|4.03
|1.9458
|1.9458
|1.8847
|-60.45
|10003.66
|1024
|2007.01.04 19:45
|sell
|49
|4.00
|1.9454
|1.9478
|1.8858
|1025
|2007.01.04 19:45
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9476
|1.8858
|1026
|2007.01.04 19:48
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9475
|1.8858
|1027
|2007.01.04 19:49
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9474
|1.8858
|1028
|2007.01.04 19:49
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9473
|1.8858
|1029
|2007.01.04 19:49
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9472
|1.8858
|1030
|2007.01.04 19:49
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9471
|1.8858
|1031
|2007.01.04 19:49
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9470
|1.8858
|1032
|2007.01.04 19:49
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9469
|1.8858
|1033
|2007.01.04 19:50
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9468
|1.8858
|1034
|2007.01.04 19:56
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9467
|1.8858
|1035
|2007.01.04 19:58
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9466
|1.8858
|1036
|2007.01.04 19:59
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9464
|1.8858
|1037
|2007.01.04 20:16
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9462
|1.8858
|1038
|2007.01.04 20:20
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9461
|1.8858
|1039
|2007.01.04 20:22
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9460
|1.8858
|1040
|2007.01.04 20:23
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9459
|1.8858
|1041
|2007.01.04 20:23
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9457
|1.8858
|1042
|2007.01.04 20:26
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9456
|1.8858
|1043
|2007.01.04 20:38
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9454
|1.8858
|1044
|2007.01.04 20:39
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9453
|1.8858
|1045
|2007.01.04 20:41
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9452
|1.8858
|1046
|2007.01.04 20:41
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9451
|1.8858
|1047
|2007.01.04 21:18
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9450
|1.8858
|1048
|2007.01.05 00:06
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9449
|1.8858
|1049
|2007.01.05 00:07
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9448
|1.8858
|1050
|2007.01.05 00:31
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9447
|1.8858
|1051
|2007.01.05 00:35
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9446
|1.8858
|1052
|2007.01.05 00:35
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9445
|1.8858
|1053
|2007.01.05 00:36
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9444
|1.8858
|1054
|2007.01.05 00:37
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9443
|1.8858
|1055
|2007.01.05 00:37
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9442
|1.8858
|1056
|2007.01.05 00:38
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9439
|1.8858
|1057
|2007.01.05 00:43
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9437
|1.8858
|1058
|2007.01.05 00:46
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9436
|1.8858
|1059
|2007.01.05 00:46
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9435
|1.8858
|1060
|2007.01.05 00:46
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9434
|1.8858
|1061
|2007.01.05 00:47
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9433
|1.8858
|1062
|2007.01.05 00:49
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9432
|1.8858
|1063
|2007.01.05 00:50
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9431
|1.8858
|1064
|2007.01.05 00:50
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9430
|1.8858
|1065
|2007.01.05 00:50
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9428
|1.8858
|1066
|2007.01.05 00:50
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9427
|1.8858
|1067
|2007.01.05 00:58
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9426
|1.8858
|1068
|2007.01.05 00:58
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9425
|1.8858
|1069
|2007.01.05 00:59
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9424
|1.8858
|1070
|2007.01.05 02:46
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9422
|1.8858
|1071
|2007.01.05 02:51
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9421
|1.8858
|1072
|2007.01.05 02:51
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9420
|1.8858
|1073
|2007.01.05 02:51
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9419
|1.8858
|1074
|2007.01.05 02:51
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9417
|1.8858
|1075
|2007.01.05 02:52
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9416
|1.8858
|1076
|2007.01.05 02:52
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9414
|1.8858
|1077
|2007.01.05 02:58
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9413
|1.8858
|1078
|2007.01.05 02:59
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9412
|1.8858
|1079
|2007.01.05 02:59
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9411
|1.8858
|1080
|2007.01.05 03:00
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9410
|1.8858
|1081
|2007.01.05 03:00
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9409
|1.8858
|1082
|2007.01.05 03:01
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9408
|1.8858
|1083
|2007.01.05 03:01
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9407
|1.8858
|1084
|2007.01.05 03:01
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9406
|1.8858
|1085
|2007.01.05 03:02
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9405
|1.8858
|1086
|2007.01.05 03:02
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9404
|1.8858
|1087
|2007.01.05 03:02
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9402
|1.8858
|1088
|2007.01.05 03:02
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9401
|1.8858
|1089
|2007.01.05 03:02
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9398
|1.8858
|1090
|2007.01.05 03:04
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9396
|1.8858
|1091
|2007.01.05 03:04
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9395
|1.8858
|1092
|2007.01.05 03:04
|modify
|49
|4.00
|1.9454
|1.9392
|1.8858
|1093
|2007.01.05 03:35
|s/l
|49
|4.00
|1.9392
|1.9392
|1.8858
|248.16
|10251.82
|1094
|2007.01.05 03:35
|sell
|50
|4.10
|1.9389
|1.9413
|1.8793
|1095
|2007.01.05 03:43
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9412
|1.8793
|1096
|2007.01.05 03:45
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9411
|1.8793
|1097
|2007.01.05 03:45
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9410
|1.8793
|1098
|2007.01.05 03:45
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9409
|1.8793
|1099
|2007.01.05 03:45
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9408
|1.8793
|1100
|2007.01.05 03:52
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9406
|1.8793
|1101
|2007.01.05 04:00
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9405
|1.8793
|1102
|2007.01.05 04:00
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9404
|1.8793
|1103
|2007.01.05 04:01
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9402
|1.8793
|1104
|2007.01.05 04:01
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9401
|1.8793
|1105
|2007.01.05 04:09
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9400
|1.8793
|1106
|2007.01.05 04:13
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9399
|1.8793
|1107
|2007.01.05 04:13
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9398
|1.8793
|1108
|2007.01.05 04:13
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9396
|1.8793
|1109
|2007.01.05 04:13
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9394
|1.8793
|1110
|2007.01.05 04:13
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9393
|1.8793
|1111
|2007.01.05 04:13
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9391
|1.8793
|1112
|2007.01.05 04:14
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9390
|1.8793
|1113
|2007.01.05 04:14
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9389
|1.8793
|1114
|2007.01.05 04:14
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9388
|1.8793
|1115
|2007.01.05 04:15
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9387
|1.8793
|1116
|2007.01.05 04:17
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9385
|1.8793
|1117
|2007.01.05 04:18
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9384
|1.8793
|1118
|2007.01.05 04:19
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9383
|1.8793
|1119
|2007.01.05 04:19
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9382
|1.8793
|1120
|2007.01.05 04:19
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9381
|1.8793
|1121
|2007.01.05 04:20
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9380
|1.8793
|1122
|2007.01.05 04:20
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9378
|1.8793
|1123
|2007.01.05 04:20
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9377
|1.8793
|1124
|2007.01.05 04:20
|modify
|50
|4.10
|1.9389
|1.9374
|1.8793
|1125
|2007.01.05 05:34
|s/l
|50
|4.10
|1.9374
|1.9374
|1.8793
|61.50
|10313.32
|1126
|2007.01.05 05:34
|sell
|51
|4.13
|1.9370
|1.9394
|1.8774
|1127
|2007.01.05 05:34
|modify
|51
|4.13
|1.9370
|1.9393
|1.8774
|1128
|2007.01.05 06:12
|modify
|51
|4.13
|1.9370
|1.9391
|1.8774
|1129
|2007.01.05 06:43
|s/l
|51
|4.13
|1.9391
|1.9391
|1.8774
|-86.73
|10226.59
|1130
|2007.01.05 06:43
|sell
|52
|4.09
|1.9387
|1.9411
|1.8791
|1131
|2007.01.05 06:43
|modify
|52
|4.09
|1.9387
|1.9410
|1.8791
|1132
|2007.01.05 07:22
|modify
|52
|4.09
|1.9387
|1.9407
|1.8791
|1133
|2007.01.05 07:23
|modify
|52
|4.09
|1.9387
|1.9406
|1.8791
|1134
|2007.01.05 07:24
|modify
|52
|4.09
|1.9387
|1.9405
|1.8791
|1135
|2007.01.05 07:24
|modify
|52
|4.09
|1.9387
|1.9404
|1.8791
|1136
|2007.01.05 07:24
|modify
|52
|4.09
|1.9387
|1.9402
|1.8791
|1137
|2007.01.05 07:24
|modify
|52
|4.09
|1.9387
|1.9400
|1.8791
|1138
|2007.01.05 07:24
|modify
|52
|4.09
|1.9387
|1.9399
|1.8791
|1139
|2007.01.05 07:33
|s/l
|52
|4.09
|1.9399
|1.9399
|1.8791
|-49.08
|10177.51
|1140
|2007.01.05 07:33
|sell
|53
|4.07
|1.9395
|1.9419
|1.8799
|1141
|2007.01.05 07:34
|modify
|53
|4.07
|1.9395
|1.9418
|1.8799
|1142
|2007.01.05 07:35
|modify
|53
|4.07
|1.9395
|1.9417
|1.8799
|1143
|2007.01.05 07:35
|modify
|53
|4.07
|1.9395
|1.9416
|1.8799
|1144
|2007.01.05 07:46
|s/l
|53
|4.07
|1.9416
|1.9416
|1.8799
|-85.47
|10092.04
|1145
|2007.01.05 07:46
|sell
|54
|4.04
|1.9413
|1.9437
|1.8817
|1146
|2007.01.05 07:46
|modify
|54
|4.04
|1.9413
|1.9436
|1.8817
|1147
|2007.01.05 07:47
|modify
|54
|4.04
|1.9413
|1.9435
|1.8817
|1148
|2007.01.05 07:54
|s/l
|54
|4.04
|1.9435
|1.9435
|1.8817
|-88.88
|10003.16
|1149
|2007.01.05 07:54
|sell
|55
|4.00
|1.9431
|1.9455
|1.8835
|1150
|2007.01.05 07:54
|modify
|55
|4.00
|1.9431
|1.9454
|1.8835
|1151
|2007.01.05 07:55
|modify
|55
|4.00
|1.9431
|1.9453
|1.8835
|1152
|2007.01.05 07:55
|modify
|55
|4.00
|1.9431
|1.9451
|1.8835
|1153
|2007.01.05 07:57
|modify
|55
|4.00
|1.9431
|1.9450
|1.8835
|1154
|2007.01.05 07:59
|modify
|55
|4.00
|1.9431
|1.9449
|1.8835
|1155
|2007.01.05 08:00
|modify
|55
|4.00
|1.9431
|1.9448
|1.8835
|1156
|2007.01.05 08:00
|modify
|55
|4.00
|1.9431
|1.9447
|1.8835
|1157
|2007.01.05 08:00
|modify
|55
|4.00
|1.9431
|1.9446
|1.8835
|1158
|2007.01.05 08:00
|modify
|55
|4.00
|1.9431
|1.9444
|1.8835
|1159
|2007.01.05 08:00
|modify
|55
|4.00
|1.9431
|1.9442
|1.8835
|1160
|2007.01.05 08:00
|modify
|55
|4.00
|1.9431
|1.9441
|1.8835
|1161
|2007.01.05 08:00
|modify
|55
|4.00
|1.9431
|1.9440
|1.8835
|1162
|2007.01.05 08:00
|modify
|55
|4.00
|1.9431
|1.9438
|1.8835
|1163
|2007.01.05 08:00
|modify
|55
|4.00
|1.9431
|1.9436
|1.8835
|1164
|2007.01.05 08:01
|modify
|55
|4.00
|1.9431
|1.9433
|1.8835
|1165
|2007.01.05 08:24
|modify
|55
|4.00
|1.9431
|1.9431
|1.8835
|1166
|2007.01.05 08:26
|modify
|55
|4.00
|1.9431
|1.9430
|1.8835
|1167
|2007.01.05 08:31
|modify
|55
|4.00
|1.9431
|1.9428
|1.8835
|1168
|2007.01.05 08:37
|modify
|55
|4.00
|1.9431
|1.9427
|1.8835
|1169
|2007.01.05 08:49
|modify
|55
|4.00
|1.9431
|1.9425
|1.8835
|1170
|2007.01.05 08:50
|modify
|55
|4.00
|1.9431
|1.9424
|1.8835
|1171
|2007.01.05 08:50
|modify
|55
|4.00
|1.9431
|1.9423
|1.8835
|1172
|2007.01.05 08:50
|modify
|55
|4.00
|1.9431
|1.9422
|1.8835
|1173
|2007.01.05 08:50
|modify
|55
|4.00
|1.9431
|1.9421
|1.8835
|1174
|2007.01.05 08:50
|modify
|55
|4.00
|1.9431
|1.9419
|1.8835
|1175
|2007.01.05 09:09
|s/l
|55
|4.00
|1.9419
|1.9419
|1.8835
|48.00
|10051.16
|1176
|2007.01.05 09:09
|sell
|56
|4.02
|1.9415
|1.9439
|1.8819
|1177
|2007.01.05 09:15
|modify
|56
|4.02
|1.9415
|1.9438
|1.8819
|1178
|2007.01.05 09:15
|modify
|56
|4.02
|1.9415
|1.9437
|1.8819
|1179
|2007.01.05 09:15
|modify
|56
|4.02
|1.9415
|1.9436
|1.8819
|1180
|2007.01.05 09:16
|modify
|56
|4.02
|1.9415
|1.9435
|1.8819
|1181
|2007.01.05 09:16
|modify
|56
|4.02
|1.9415
|1.9434
|1.8819
|1182
|2007.01.05 09:16
|modify
|56
|4.02
|1.9415
|1.9433
|1.8819
|1183
|2007.01.05 09:16
|modify
|56
|4.02
|1.9415
|1.9432
|1.8819
|1184
|2007.01.05 09:19
|modify
|56
|4.02
|1.9415
|1.9431
|1.8819
|1185
|2007.01.05 09:24
|modify
|56
|4.02
|1.9415
|1.9430
|1.8819
|1186
|2007.01.05 09:29
|modify
|56
|4.02
|1.9415
|1.9429
|1.8819
|1187
|2007.01.05 09:29
|modify
|56
|4.02
|1.9415
|1.9428
|1.8819
|1188
|2007.01.05 09:31
|modify
|56
|4.02
|1.9415
|1.9427
|1.8819
|1189
|2007.01.05 09:31
|modify
|56
|4.02
|1.9415
|1.9426
|1.8819
|1190
|2007.01.05 09:32
|modify
|56
|4.02
|1.9415
|1.9425
|1.8819
|1191
|2007.01.05 09:32
|modify
|56
|4.02
|1.9415
|1.9422
|1.8819
|1192
|2007.01.05 09:34
|modify
|56
|4.02
|1.9415
|1.9421
|1.8819
|1193
|2007.01.05 09:34
|modify
|56
|4.02
|1.9415
|1.9420
|1.8819
|1194
|2007.01.05 09:34
|modify
|56
|4.02
|1.9415
|1.9418
|1.8819
|1195
|2007.01.05 09:35
|modify
|56
|4.02
|1.9415
|1.9417
|1.8819
|1196
|2007.01.05 09:44
|s/l
|56
|4.02
|1.9417
|1.9417
|1.8819
|-8.04
|10043.12
|1197
|2007.01.05 09:44
|sell
|57
|4.02
|1.9414
|1.9438
|1.8818
|1198
|2007.01.05 09:45
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9437
|1.8818
|1199
|2007.01.05 09:45
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9436
|1.8818
|1200
|2007.01.05 09:48
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9434
|1.8818
|1201
|2007.01.05 09:50
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9432
|1.8818
|1202
|2007.01.05 10:36
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9431
|1.8818
|1203
|2007.01.05 10:47
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9430
|1.8818
|1204
|2007.01.05 10:47
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9428
|1.8818
|1205
|2007.01.05 10:47
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9427
|1.8818
|1206
|2007.01.05 10:48
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9426
|1.8818
|1207
|2007.01.05 10:48
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9425
|1.8818
|1208
|2007.01.05 10:48
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9424
|1.8818
|1209
|2007.01.05 10:56
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9423
|1.8818
|1210
|2007.01.05 11:04
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9422
|1.8818
|1211
|2007.01.05 11:04
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9421
|1.8818
|1212
|2007.01.05 11:04
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9420
|1.8818
|1213
|2007.01.05 11:04
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9419
|1.8818
|1214
|2007.01.05 11:04
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9418
|1.8818
|1215
|2007.01.05 11:06
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9417
|1.8818
|1216
|2007.01.05 11:07
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9416
|1.8818
|1217
|2007.01.05 11:07
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9415
|1.8818
|1218
|2007.01.05 11:07
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9414
|1.8818
|1219
|2007.01.05 11:07
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9412
|1.8818
|1220
|2007.01.05 11:07
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9411
|1.8818
|1221
|2007.01.05 11:07
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9409
|1.8818
|1222
|2007.01.05 12:46
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9408
|1.8818
|1223
|2007.01.05 13:30
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9343
|1.8818
|1224
|2007.01.05 13:33
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9334
|1.8818
|1225
|2007.01.05 13:34
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9333
|1.8818
|1226
|2007.01.05 13:34
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9332
|1.8818
|1227
|2007.01.05 13:36
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9330
|1.8818
|1228
|2007.01.05 13:38
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9329
|1.8818
|1229
|2007.01.05 13:38
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9328
|1.8818
|1230
|2007.01.05 13:39
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9327
|1.8818
|1231
|2007.01.05 13:39
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9326
|1.8818
|1232
|2007.01.05 13:39
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9325
|1.8818
|1233
|2007.01.05 13:39
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9324
|1.8818
|1234
|2007.01.05 13:45
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9323
|1.8818
|1235
|2007.01.05 13:49
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9322
|1.8818
|1236
|2007.01.05 13:49
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9321
|1.8818
|1237
|2007.01.05 13:49
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9319
|1.8818
|1238
|2007.01.05 13:49
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9318
|1.8818
|1239
|2007.01.05 13:50
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9317
|1.8818
|1240
|2007.01.05 13:50
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9316
|1.8818
|1241
|2007.01.05 13:50
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9315
|1.8818
|1242
|2007.01.05 13:50
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9314
|1.8818
|1243
|2007.01.05 13:50
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9313
|1.8818
|1244
|2007.01.05 13:52
|modify
|57
|4.02
|1.9414
|1.9311
|1.8818
|1245
|2007.01.05 13:56
|s/l
|57
|4.02
|1.9311
|1.9311
|1.8818
|414.06
|10457.18
|1246
|2007.01.05 13:56
|sell
|58
|4.18
|1.9307
|1.9331
|1.8711
|1247
|2007.01.05 13:56
|modify
|58
|4.18
|1.9307
|1.9330
|1.8711
|1248
|2007.01.05 13:56
|modify
|58
|4.18
|1.9307
|1.9329
|1.8711
|1249
|2007.01.05 13:56
|modify
|58
|4.18
|1.9307
|1.9328
|1.8711
|1250
|2007.01.05 13:56
|modify
|58
|4.18
|1.9307
|1.9327
|1.8711
|1251
|2007.01.05 13:56
|modify
|58
|4.18
|1.9307
|1.9326
|1.8711
|1252
|2007.01.05 13:56
|modify
|58
|4.18
|1.9307
|1.9324
|1.8711
|1253
|2007.01.05 13:56
|modify
|58
|4.18
|1.9307
|1.9323
|1.8711
|1254
|2007.01.05 13:59
|modify
|58
|4.18
|1.9307
|1.9321
|1.8711
|1255
|2007.01.05 14:00
|modify
|58
|4.18
|1.9307
|1.9320
|1.8711
|1256
|2007.01.05 14:00
|modify
|58
|4.18
|1.9307
|1.9319
|1.8711
|1257
|2007.01.05 14:00
|modify
|58
|4.18
|1.9307
|1.9318
|1.8711
|1258
|2007.01.05 14:04
|modify
|58
|4.18
|1.9307
|1.9317
|1.8711
|1259
|2007.01.05 14:04
|modify
|58
|4.18
|1.9307
|1.9316
|1.8711
|1260
|2007.01.05 14:04
|modify
|58
|4.18
|1.9307
|1.9314
|1.8711
|1261
|2007.01.05 14:05
|modify
|58
|4.18
|1.9307
|1.9313
|1.8711
|1262
|2007.01.05 14:05
|modify
|58
|4.18
|1.9307
|1.9312
|1.8711
|1263
|2007.01.05 14:05
|modify
|58
|4.18
|1.9307
|1.9310
|1.8711
|1264
|2007.01.05 14:39
|s/l
|58
|4.18
|1.9310
|1.9310
|1.8711
|-12.54
|10444.64
|1265
|2007.01.05 14:39
|sell
|59
|4.18
|1.9306
|1.9330
|1.8710
|1266
|2007.01.05 14:39
|modify
|59
|4.18
|1.9306
|1.9329
|1.8710
|1267
|2007.01.05 14:40
|modify
|59
|4.18
|1.9306
|1.9328
|1.8710
|1268
|2007.01.05 14:40
|modify
|59
|4.18
|1.9306
|1.9327
|1.8710
|1269
|2007.01.05 14:40
|modify
|59
|4.18
|1.9306
|1.9326
|1.8710
|1270
|2007.01.05 14:45
|s/l
|59
|4.18
|1.9326
|1.9326
|1.8710
|-83.60
|10361.04
|1271
|2007.01.05 14:45
|sell
|60
|4.14
|1.9322
|1.9346
|1.8726
|1272
|2007.01.05 14:45
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9345
|1.8726
|1273
|2007.01.05 14:45
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9344
|1.8726
|1274
|2007.01.05 14:46
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9343
|1.8726
|1275
|2007.01.05 14:46
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9341
|1.8726
|1276
|2007.01.05 14:46
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9340
|1.8726
|1277
|2007.01.05 14:46
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9338
|1.8726
|1278
|2007.01.05 14:51
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9337
|1.8726
|1279
|2007.01.05 14:55
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9336
|1.8726
|1280
|2007.01.05 14:55
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9335
|1.8726
|1281
|2007.01.05 14:56
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9334
|1.8726
|1282
|2007.01.05 14:57
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9332
|1.8726
|1283
|2007.01.05 14:57
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9331
|1.8726
|1284
|2007.01.05 15:44
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9330
|1.8726
|1285
|2007.01.05 15:50
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9328
|1.8726
|1286
|2007.01.05 15:50
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9326
|1.8726
|1287
|2007.01.05 15:50
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9323
|1.8726
|1288
|2007.01.05 15:51
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9322
|1.8726
|1289
|2007.01.05 15:51
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9321
|1.8726
|1290
|2007.01.05 15:52
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9320
|1.8726
|1291
|2007.01.05 15:52
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9319
|1.8726
|1292
|2007.01.05 15:52
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9318
|1.8726
|1293
|2007.01.05 15:52
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9317
|1.8726
|1294
|2007.01.05 15:52
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9316
|1.8726
|1295
|2007.01.05 15:52
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9315
|1.8726
|1296
|2007.01.05 15:53
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9314
|1.8726
|1297
|2007.01.05 15:53
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9312
|1.8726
|1298
|2007.01.05 15:53
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9310
|1.8726
|1299
|2007.01.05 15:54
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9307
|1.8726
|1300
|2007.01.05 15:54
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9306
|1.8726
|1301
|2007.01.05 15:56
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9305
|1.8726
|1302
|2007.01.05 15:56
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9303
|1.8726
|1303
|2007.01.05 15:56
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9301
|1.8726
|1304
|2007.01.05 15:56
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9298
|1.8726
|1305
|2007.01.05 15:56
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9296
|1.8726
|1306
|2007.01.05 15:57
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9295
|1.8726
|1307
|2007.01.05 15:57
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9294
|1.8726
|1308
|2007.01.05 15:57
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9293
|1.8726
|1309
|2007.01.05 15:57
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9292
|1.8726
|1310
|2007.01.05 15:57
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9291
|1.8726
|1311
|2007.01.05 15:57
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9290
|1.8726
|1312
|2007.01.05 15:57
|modify
|60
|4.14
|1.9322
|1.9288
|1.8726
|1313
|2007.01.05 16:19
|s/l
|60
|4.14
|1.9288
|1.9288
|1.8726
|140.76
|10501.80
|1314
|2007.01.05 16:19
|sell
|61
|4.20
|1.9284
|1.9308
|1.8688
|1315
|2007.01.05 16:19
|modify
|61
|4.20
|1.9284
|1.9307
|1.8688
|1316
|2007.01.05 16:23
|modify
|61
|4.20
|1.9284
|1.9306
|1.8688
|1317
|2007.01.05 16:23
|modify
|61
|4.20
|1.9284
|1.9305
|1.8688
|1318
|2007.01.05 16:23
|modify
|61
|4.20
|1.9284
|1.9304
|1.8688
|1319
|2007.01.05 16:23
|modify
|61
|4.20
|1.9284
|1.9303
|1.8688
|1320
|2007.01.05 16:23
|modify
|61
|4.20
|1.9284
|1.9302
|1.8688
|1321
|2007.01.05 16:29
|modify
|61
|4.20
|1.9284
|1.9301
|1.8688
|1322
|2007.01.05 16:30
|modify
|61
|4.20
|1.9284
|1.9299
|1.8688
|1323
|2007.01.05 16:38
|s/l
|61
|4.20
|1.9299
|1.9299
|1.8688
|-63.00
|10438.80
|1324
|2007.01.05 16:38
|sell
|62
|4.18
|1.9295
|1.9319
|1.8699
|1325
|2007.01.05 16:38
|modify
|62
|4.18
|1.9295
|1.9318
|1.8699
|1326
|2007.01.05 16:39
|modify
|62
|4.18
|1.9295
|1.9317
|1.8699
|1327
|2007.01.05 16:43
|modify
|62
|4.18
|1.9295
|1.9316
|1.8699
|1328
|2007.01.05 16:44
|modify
|62
|4.18
|1.9295
|1.9314
|1.8699
|1329
|2007.01.05 16:44
|modify
|62
|4.18
|1.9295
|1.9313
|1.8699
|1330
|2007.01.05 16:45
|modify
|62
|4.18
|1.9295
|1.9311
|1.8699
|1331
|2007.01.05 16:45
|modify
|62
|4.18
|1.9295
|1.9310
|1.8699
|1332
|2007.01.05 17:04
|s/l
|62
|4.18
|1.9310
|1.9310
|1.8699
|-62.70
|10376.10
|1333
|2007.01.05 17:04
|sell
|63
|4.15
|1.9306
|1.9330
|1.8710
|1334
|2007.01.05 17:04
|modify
|63
|4.15
|1.9306
|1.9329
|1.8710
|1335
|2007.01.05 17:05
|modify
|63
|4.15
|1.9306
|1.9328
|1.8710
|1336
|2007.01.05 17:30
|modify
|63
|4.15
|1.9306
|1.9327
|1.8710
|1337
|2007.01.05 17:34
|modify
|63
|4.15
|1.9306
|1.9325
|1.8710
|1338
|2007.01.05 17:35
|modify
|63
|4.15
|1.9306
|1.9324
|1.8710
|1339
|2007.01.05 17:35
|modify
|63
|4.15
|1.9306
|1.9323
|1.8710
|1340
|2007.01.05 17:35
|modify
|63
|4.15
|1.9306
|1.9322
|1.8710
|1341
|2007.01.05 17:35
|modify
|63
|4.15
|1.9306
|1.9320
|1.8710
|1342
|2007.01.05 17:36
|modify
|63
|4.15
|1.9306
|1.9319
|1.8710
|1343
|2007.01.05 17:36
|modify
|63
|4.15
|1.9306
|1.9318
|1.8710
|1344
|2007.01.05 17:37
|modify
|63
|4.15
|1.9306
|1.9316
|1.8710
|1345
|2007.01.05 18:27
|modify
|63
|4.15
|1.9306
|1.9315
|1.8710
|1346
|2007.01.05 18:28
|modify
|63
|4.15
|1.9306
|1.9314
|1.8710
|1347
|2007.01.05 18:28
|modify
|63
|4.15
|1.9306
|1.9313
|1.8710
|1348
|2007.01.05 18:28
|modify
|63
|4.15
|1.9306
|1.9312
|1.8710
|1349
|2007.01.05 19:19
|s/l
|63
|4.15
|1.9312
|1.9312
|1.8710
|-24.90
|10351.20
|1350
|2007.01.05 19:19
|sell
|64
|4.14
|1.9308
|1.9332
|1.8712
|1351
|2007.01.05 19:19
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9331
|1.8712
|1352
|2007.01.05 19:21
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9330
|1.8712
|1353
|2007.01.05 19:22
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9329
|1.8712
|1354
|2007.01.05 19:22
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9328
|1.8712
|1355
|2007.01.05 19:22
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9327
|1.8712
|1356
|2007.01.05 19:22
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9326
|1.8712
|1357
|2007.01.05 19:31
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9325
|1.8712
|1358
|2007.01.05 19:31
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9324
|1.8712
|1359
|2007.01.05 19:31
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9323
|1.8712
|1360
|2007.01.05 19:32
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9322
|1.8712
|1361
|2007.01.07 23:57
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9321
|1.8712
|1362
|2007.01.07 23:58
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9320
|1.8712
|1363
|2007.01.07 23:58
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9319
|1.8712
|1364
|2007.01.07 23:58
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9318
|1.8712
|1365
|2007.01.07 23:58
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9317
|1.8712
|1366
|2007.01.07 23:58
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9316
|1.8712
|1367
|2007.01.07 23:58
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9315
|1.8712
|1368
|2007.01.08 00:08
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9314
|1.8712
|1369
|2007.01.08 00:14
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9313
|1.8712
|1370
|2007.01.08 00:14
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9312
|1.8712
|1371
|2007.01.08 00:14
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9311
|1.8712
|1372
|2007.01.08 00:17
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9310
|1.8712
|1373
|2007.01.08 00:17
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9309
|1.8712
|1374
|2007.01.08 00:17
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9308
|1.8712
|1375
|2007.01.08 00:18
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9307
|1.8712
|1376
|2007.01.08 00:18
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9304
|1.8712
|1377
|2007.01.08 00:37
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9303
|1.8712
|1378
|2007.01.08 00:37
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9301
|1.8712
|1379
|2007.01.08 00:38
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9300
|1.8712
|1380
|2007.01.08 00:39
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9299
|1.8712
|1381
|2007.01.08 00:41
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9298
|1.8712
|1382
|2007.01.08 00:43
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9297
|1.8712
|1383
|2007.01.08 00:43
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9296
|1.8712
|1384
|2007.01.08 00:47
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9295
|1.8712
|1385
|2007.01.08 00:47
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9294
|1.8712
|1386
|2007.01.08 00:48
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9293
|1.8712
|1387
|2007.01.08 00:48
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9292
|1.8712
|1388
|2007.01.08 00:48
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9291
|1.8712
|1389
|2007.01.08 00:49
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9290
|1.8712
|1390
|2007.01.08 00:49
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9289
|1.8712
|1391
|2007.01.08 00:49
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9287
|1.8712
|1392
|2007.01.08 00:49
|modify
|64
|4.14
|1.9308
|1.9286
|1.8712
|1393
|2007.01.08 00:55
|s/l
|64
|4.14
|1.9286
|1.9286
|1.8712
|91.25
|10442.44
|1394
|2007.01.08 00:55
|sell
|65
|4.18
|1.9282
|1.9306
|1.8686
|1395
|2007.01.08 00:55
|modify
|65
|4.18
|1.9282
|1.9305
|1.8686
|1396
|2007.01.08 00:57
|modify
|65
|4.18
|1.9282
|1.9304
|1.8686
|1397
|2007.01.08 00:57
|modify
|65
|4.18
|1.9282
|1.9303
|1.8686
|1398
|2007.01.08 00:57
|modify
|65
|4.18
|1.9282
|1.9302
|1.8686
|1399
|2007.01.08 00:57
|modify
|65
|4.18
|1.9282
|1.9301
|1.8686
|1400
|2007.01.08 00:58
|modify
|65
|4.18
|1.9282
|1.9300
|1.8686
|1401
|2007.01.08 00:58
|modify
|65
|4.18
|1.9282
|1.9299
|1.8686
|1402
|2007.01.08 01:15
|s/l
|65
|4.18
|1.9299
|1.9299
|1.8686
|-71.06
|10371.38
|1403
|2007.01.08 01:15
|sell
|66
|4.15
|1.9295
|1.9319
|1.8699
|1404
|2007.01.08 01:15
|modify
|66
|4.15
|1.9295
|1.9318
|1.8699
|1405
|2007.01.08 01:16
|modify
|66
|4.15
|1.9295
|1.9317
|1.8699
|1406
|2007.01.08 01:19
|modify
|66
|4.15
|1.9295
|1.9316
|1.8699
|1407
|2007.01.08 01:19
|modify
|66
|4.15
|1.9295
|1.9314
|1.8699
|1408
|2007.01.08 01:27
|modify
|66
|4.15
|1.9295
|1.9313
|1.8699
|1409
|2007.01.08 01:31
|modify
|66
|4.15
|1.9295
|1.9312
|1.8699
|1410
|2007.01.08 01:31
|modify
|66
|4.15
|1.9295
|1.9311
|1.8699
|1411
|2007.01.08 01:52
|modify
|66
|4.15
|1.9295
|1.9310
|1.8699
|1412
|2007.01.08 01:55
|modify
|66
|4.15
|1.9295
|1.9308
|1.8699
|1413
|2007.01.08 01:55
|modify
|66
|4.15
|1.9295
|1.9307
|1.8699
|1414
|2007.01.08 01:56
|modify
|66
|4.15
|1.9295
|1.9306
|1.8699
|1415
|2007.01.08 01:58
|modify
|66
|4.15
|1.9295
|1.9305
|1.8699
|1416
|2007.01.08 01:58
|modify
|66
|4.15
|1.9295
|1.9304
|1.8699
|1417
|2007.01.08 01:58
|modify
|66
|4.15
|1.9295
|1.9303
|1.8699
|1418
|2007.01.08 01:59
|modify
|66
|4.15
|1.9295
|1.9301
|1.8699
|1419
|2007.01.08 02:00
|modify
|66
|4.15
|1.9295
|1.9300
|1.8699
|1420
|2007.01.08 02:01
|modify
|66
|4.15
|1.9295
|1.9299
|1.8699
|1421
|2007.01.08 02:03
|modify
|66
|4.15
|1.9295
|1.9297
|1.8699
|1422
|2007.01.08 02:06
|modify
|66
|4.15
|1.9295
|1.9296
|1.8699
|1423
|2007.01.08 03:19
|s/l
|66
|4.15
|1.9296
|1.9296
|1.8699
|-4.15
|10367.23
|1424
|2007.01.08 03:19
|sell
|67
|4.15
|1.9292
|1.9316
|1.8696
|1425
|2007.01.08 03:19
|modify
|67
|4.15
|1.9292
|1.9315
|1.8696
|1426
|2007.01.08 03:25
|modify
|67
|4.15
|1.9292
|1.9314
|1.8696
|1427
|2007.01.08 03:25
|modify
|67
|4.15
|1.9292
|1.9313
|1.8696
|1428
|2007.01.08 03:28
|modify
|67
|4.15
|1.9292
|1.9312
|1.8696
|1429
|2007.01.08 03:57
|modify
|67
|4.15
|1.9292
|1.9311
|1.8696
|1430
|2007.01.08 03:58
|modify
|67
|4.15
|1.9292
|1.9310
|1.8696
|1431
|2007.01.08 05:34
|s/l
|67
|4.15
|1.9310
|1.9310
|1.8696
|-74.70
|10292.53
|1432
|2007.01.08 05:34
|sell
|68
|4.12
|1.9306
|1.9330
|1.8710
|1433
|2007.01.08 05:35
|modify
|68
|4.12
|1.9306
|1.9329
|1.8710
|1434
|2007.01.08 05:35
|modify
|68
|4.12
|1.9306
|1.9328
|1.8710
|1435
|2007.01.08 06:08
|modify
|68
|4.12
|1.9306
|1.9327
|1.8710
|1436
|2007.01.08 06:08
|modify
|68
|4.12
|1.9306
|1.9326
|1.8710
|1437
|2007.01.08 06:57
|s/l
|68
|4.12
|1.9326
|1.9326
|1.8710
|-82.40
|10210.13
|1438
|2007.01.08 06:57
|sell
|69
|4.08
|1.9323
|1.9347
|1.8727
|1439
|2007.01.08 06:57
|modify
|69
|4.08
|1.9323
|1.9346
|1.8727
|1440
|2007.01.08 07:00
|modify
|69
|4.08
|1.9323
|1.9345
|1.8727
|1441
|2007.01.08 07:03
|modify
|69
|4.08
|1.9323
|1.9344
|1.8727
|1442
|2007.01.08 07:05
|modify
|69
|4.08
|1.9323
|1.9343
|1.8727
|1443
|2007.01.08 07:10
|modify
|69
|4.08
|1.9323
|1.9342
|1.8727
|1444
|2007.01.08 07:20
|s/l
|69
|4.08
|1.9342
|1.9342
|1.8727
|-77.52
|10132.61
|1445
|2007.01.08 07:20
|sell
|70
|4.05
|1.9339
|1.9363
|1.8743
|1446
|2007.01.08 07:21
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9362
|1.8743
|1447
|2007.01.08 07:21
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9361
|1.8743
|1448
|2007.01.08 07:21
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9360
|1.8743
|1449
|2007.01.08 07:22
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9359
|1.8743
|1450
|2007.01.08 07:22
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9358
|1.8743
|1451
|2007.01.08 07:22
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9357
|1.8743
|1452
|2007.01.08 07:22
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9356
|1.8743
|1453
|2007.01.08 07:23
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9355
|1.8743
|1454
|2007.01.08 07:24
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9354
|1.8743
|1455
|2007.01.08 07:24
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9353
|1.8743
|1456
|2007.01.08 07:24
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9352
|1.8743
|1457
|2007.01.08 07:24
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9351
|1.8743
|1458
|2007.01.08 07:25
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9350
|1.8743
|1459
|2007.01.08 07:29
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9349
|1.8743
|1460
|2007.01.08 07:29
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9348
|1.8743
|1461
|2007.01.08 07:30
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9347
|1.8743
|1462
|2007.01.08 07:33
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9346
|1.8743
|1463
|2007.01.08 07:33
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9344
|1.8743
|1464
|2007.01.08 07:35
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9342
|1.8743
|1465
|2007.01.08 07:37
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9341
|1.8743
|1466
|2007.01.08 07:37
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9340
|1.8743
|1467
|2007.01.08 07:37
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9338
|1.8743
|1468
|2007.01.08 07:42
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9337
|1.8743
|1469
|2007.01.08 07:42
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9336
|1.8743
|1470
|2007.01.08 07:59
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9335
|1.8743
|1471
|2007.01.08 07:59
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9333
|1.8743
|1472
|2007.01.08 08:00
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9332
|1.8743
|1473
|2007.01.08 08:00
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9331
|1.8743
|1474
|2007.01.08 08:01
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9329
|1.8743
|1475
|2007.01.08 08:01
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9328
|1.8743
|1476
|2007.01.08 08:01
|modify
|70
|4.05
|1.9339
|1.9327
|1.8743
|1477
|2007.01.08 08:10
|s/l
|70
|4.05
|1.9327
|1.9327
|1.8743
|48.60
|10181.21
|1478
|2007.01.08 08:10
|sell
|71
|4.07
|1.9324
|1.9348
|1.8728
|1479
|2007.01.08 08:10
|modify
|71
|4.07
|1.9324
|1.9347
|1.8728
|1480
|2007.01.08 08:33
|s/l
|71
|4.07
|1.9347
|1.9347
|1.8728
|-93.61
|10087.60
|1481
|2007.01.08 08:33
|sell
|72
|4.04
|1.9343
|1.9367
|1.8747
|1482
|2007.01.08 08:33
|modify
|72
|4.04
|1.9343
|1.9366
|1.8747
|1483
|2007.01.08 08:34
|modify
|72
|4.04
|1.9343
|1.9365
|1.8747
|1484
|2007.01.08 08:34
|modify
|72
|4.04
|1.9343
|1.9364
|1.8747
|1485
|2007.01.08 08:37
|modify
|72
|4.04
|1.9343
|1.9363
|1.8747
|1486
|2007.01.08 08:38
|modify
|72
|4.04
|1.9343
|1.9361
|1.8747
|1487
|2007.01.08 08:43
|modify
|72
|4.04
|1.9343
|1.9360
|1.8747
|1488
|2007.01.08 08:43
|modify
|72
|4.04
|1.9343
|1.9356
|1.8747
|1489
|2007.01.08 09:51
|modify
|72
|4.04
|1.9343
|1.9355
|1.8747
|1490
|2007.01.08 09:51
|modify
|72
|4.04
|1.9343
|1.9353
|1.8747
|1491
|2007.01.08 09:51
|modify
|72
|4.04
|1.9343
|1.9351
|1.8747
|1492
|2007.01.08 09:51
|modify
|72
|4.04
|1.9343
|1.9350
|1.8747
|1493
|2007.01.08 09:51
|modify
|72
|4.04
|1.9343
|1.9348
|1.8747
|1494
|2007.01.08 09:54
|modify
|72
|4.04
|1.9343
|1.9346
|1.8747
|1495
|2007.01.08 10:11
|modify
|72
|4.04
|1.9343
|1.9344
|1.8747
|1496
|2007.01.08 10:11
|modify
|72
|4.04
|1.9343
|1.9343
|1.8747
|1497
|2007.01.08 10:15
|modify
|72
|4.04
|1.9343
|1.9342
|1.8747
|1498
|2007.01.08 10:15
|modify
|72
|4.04
|1.9343
|1.9340
|1.8747
|1499
|2007.01.08 10:16
|modify
|72
|4.04
|1.9343
|1.9339
|1.8747
|1500
|2007.01.08 10:16
|modify
|72
|4.04
|1.9343
|1.9338
|1.8747
|1501
|2007.01.08 10:16
|modify
|72
|4.04
|1.9343
|1.9337
|1.8747
|1502
|2007.01.08 10:17
|modify
|72
|4.04
|1.9343
|1.9336
|1.8747
|1503
|2007.01.08 10:23
|modify
|72
|4.04
|1.9343
|1.9335
|1.8747
|1504
|2007.01.08 10:58
|s/l
|72
|4.04
|1.9335
|1.9335
|1.8747
|32.32
|10119.92
|1505
|2007.01.08 10:58
|sell
|73
|4.05
|1.9331
|1.9355
|1.8735
|1506
|2007.01.08 10:58
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9354
|1.8735
|1507
|2007.01.08 10:58
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9353
|1.8735
|1508
|2007.01.08 10:58
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9352
|1.8735
|1509
|2007.01.08 10:58
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9351
|1.8735
|1510
|2007.01.08 10:59
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9350
|1.8735
|1511
|2007.01.08 10:59
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9349
|1.8735
|1512
|2007.01.08 10:59
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9347
|1.8735
|1513
|2007.01.08 11:00
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9346
|1.8735
|1514
|2007.01.08 11:01
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9345
|1.8735
|1515
|2007.01.08 12:18
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9344
|1.8735
|1516
|2007.01.08 12:19
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9343
|1.8735
|1517
|2007.01.08 13:13
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9342
|1.8735
|1518
|2007.01.08 13:13
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9340
|1.8735
|1519
|2007.01.08 13:17
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9338
|1.8735
|1520
|2007.01.08 13:20
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9336
|1.8735
|1521
|2007.01.08 13:21
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9335
|1.8735
|1522
|2007.01.08 13:21
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9334
|1.8735
|1523
|2007.01.08 13:23
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9333
|1.8735
|1524
|2007.01.08 13:23
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9331
|1.8735
|1525
|2007.01.08 13:25
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9330
|1.8735
|1526
|2007.01.08 13:36
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9328
|1.8735
|1527
|2007.01.08 13:37
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9327
|1.8735
|1528
|2007.01.08 13:37
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9326
|1.8735
|1529
|2007.01.08 13:37
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9325
|1.8735
|1530
|2007.01.08 13:37
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9324
|1.8735
|1531
|2007.01.08 13:37
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9321
|1.8735
|1532
|2007.01.08 13:40
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9318
|1.8735
|1533
|2007.01.08 13:40
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9317
|1.8735
|1534
|2007.01.08 13:58
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9316
|1.8735
|1535
|2007.01.08 13:58
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9315
|1.8735
|1536
|2007.01.08 13:58
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9313
|1.8735
|1537
|2007.01.08 13:59
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9312
|1.8735
|1538
|2007.01.08 13:59
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9311
|1.8735
|1539
|2007.01.08 13:59
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9310
|1.8735
|1540
|2007.01.08 13:59
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9309
|1.8735
|1541
|2007.01.08 13:59
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9308
|1.8735
|1542
|2007.01.08 13:59
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9307
|1.8735
|1543
|2007.01.08 14:00
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9306
|1.8735
|1544
|2007.01.08 14:00
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9305
|1.8735
|1545
|2007.01.08 14:00
|modify
|73
|4.05
|1.9331
|1.9303
|1.8735
|1546
|2007.01.08 14:03
|s/l
|73
|4.05
|1.9303
|1.9303
|1.8735
|113.40
|10233.32
|1547
|2007.01.08 14:03
|sell
|74
|4.09
|1.9299
|1.9323
|1.8703
|1548
|2007.01.08 14:03
|modify
|74
|4.09
|1.9299
|1.9322
|1.8703
|1549
|2007.01.08 14:04
|modify
|74
|4.09
|1.9299
|1.9321
|1.8703
|1550
|2007.01.08 14:04
|modify
|74
|4.09
|1.9299
|1.9320
|1.8703
|1551
|2007.01.08 14:05
|modify
|74
|4.09
|1.9299
|1.9319
|1.8703
|1552
|2007.01.08 14:05
|modify
|74
|4.09
|1.9299
|1.9318
|1.8703
|1553
|2007.01.08 14:05
|modify
|74
|4.09
|1.9299
|1.9317
|1.8703
|1554
|2007.01.08 14:24
|s/l
|74
|4.09
|1.9317
|1.9317
|1.8703
|-73.62
|10159.70
|1555
|2007.01.08 14:24
|sell
|75
|4.06
|1.9313
|1.9337
|1.8717
|1556
|2007.01.08 14:56
|s/l
|75
|4.06
|1.9337
|1.9337
|1.8717
|-97.44
|10062.26
|1557
|2007.01.08 14:56
|sell
|76
|4.02
|1.9333
|1.9357
|1.8737
|1558
|2007.01.08 15:02
|s/l
|76
|4.02
|1.9357
|1.9357
|1.8737
|-96.48
|9965.78
|1559
|2007.01.08 15:02
|sell
|77
|3.99
|1.9353
|1.9377
|1.8757
|1560
|2007.01.08 15:02
|modify
|77
|3.99
|1.9353
|1.9376
|1.8757
|1561
|2007.01.08 15:05
|s/l
|77
|3.99
|1.9376
|1.9376
|1.8757
|-91.77
|9874.01
|1562
|2007.01.08 15:05
|sell
|78
|3.95
|1.9372
|1.9396
|1.8776
|1563
|2007.01.08 15:05
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9395
|1.8776
|1564
|2007.01.08 15:05
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9394
|1.8776
|1565
|2007.01.08 15:06
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9393
|1.8776
|1566
|2007.01.08 15:06
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9392
|1.8776
|1567
|2007.01.08 15:06
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9391
|1.8776
|1568
|2007.01.08 15:07
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9390
|1.8776
|1569
|2007.01.08 15:07
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9389
|1.8776
|1570
|2007.01.08 15:08
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9388
|1.8776
|1571
|2007.01.08 15:08
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9387
|1.8776
|1572
|2007.01.08 15:08
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9386
|1.8776
|1573
|2007.01.08 15:08
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9385
|1.8776
|1574
|2007.01.08 15:08
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9384
|1.8776
|1575
|2007.01.08 15:08
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9383
|1.8776
|1576
|2007.01.08 15:08
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9382
|1.8776
|1577
|2007.01.08 15:09
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9381
|1.8776
|1578
|2007.01.08 15:09
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9379
|1.8776
|1579
|2007.01.08 15:12
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9378
|1.8776
|1580
|2007.01.08 15:12
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9377
|1.8776
|1581
|2007.01.08 15:13
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9376
|1.8776
|1582
|2007.01.08 15:13
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9375
|1.8776
|1583
|2007.01.08 15:33
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9374
|1.8776
|1584
|2007.01.08 15:35
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9373
|1.8776
|1585
|2007.01.08 15:59
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9372
|1.8776
|1586
|2007.01.08 15:59
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9371
|1.8776
|1587
|2007.01.08 15:59
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9370
|1.8776
|1588
|2007.01.08 15:59
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9368
|1.8776
|1589
|2007.01.08 16:21
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9367
|1.8776
|1590
|2007.01.08 16:22
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9365
|1.8776
|1591
|2007.01.08 16:22
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9364
|1.8776
|1592
|2007.01.08 16:23
|modify
|78
|3.95
|1.9372
|1.9363
|1.8776
|1593
|2007.01.08 16:35
|s/l
|78
|3.95
|1.9363
|1.9363
|1.8776
|35.55
|9909.56
|1594
|2007.01.08 16:35
|sell
|79
|3.96
|1.9360
|1.9384
|1.8764
|1595
|2007.01.08 16:35
|modify
|79
|3.96
|1.9360
|1.9383
|1.8764
|1596
|2007.01.08 16:35
|modify
|79
|3.96
|1.9360
|1.9382
|1.8764
|1597
|2007.01.08 16:42
|modify
|79
|3.96
|1.9360
|1.9381
|1.8764
|1598
|2007.01.08 16:47
|s/l
|79
|3.96
|1.9381
|1.9381
|1.8764
|-83.16
|9826.40
|1599
|2007.01.08 16:47
|sell
|80
|3.93
|1.9377
|1.9401
|1.8781
|1600
|2007.01.08 16:50
|modify
|80
|3.93
|1.9377
|1.9400
|1.8781
|1601
|2007.01.08 16:50
|modify
|80
|3.93
|1.9377
|1.9399
|1.8781
|1602
|2007.01.08 16:51
|modify
|80
|3.93
|1.9377
|1.9394
|1.8781
|1603
|2007.01.08 17:00
|close
|80
|3.93
|1.9386
|1.9394
|1.8781
|-35.37
|9791.03
|1604
|2007.01.08 17:00
|buy
|81
|3.92
|1.9386
|1.9362
|1.9982
|1605
|2007.01.08 17:00
|modify
|81
|3.92
|1.9386
|1.9363
|1.9982
|1606
|2007.01.08 17:00
|modify
|81
|3.92
|1.9386
|1.9364
|1.9982
|1607
|2007.01.08 17:00
|modify
|81
|3.92
|1.9386
|1.9365
|1.9982
|1608
|2007.01.08 17:01
|modify
|81
|3.92
|1.9386
|1.9366
|1.9982
|1609
|2007.01.08 17:01
|modify
|81
|3.92
|1.9386
|1.9367
|1.9982
|1610
|2007.01.08 17:01
|modify
|81
|3.92
|1.9386
|1.9369
|1.9982
|1611
|2007.01.08 17:01
|modify
|81
|3.92
|1.9386
|1.9370
|1.9982
|1612
|2007.01.08 17:02
|modify
|81
|3.92
|1.9386
|1.9371
|1.9982
|1613
|2007.01.08 17:03
|modify
|81
|3.92
|1.9386
|1.9372
|1.9982
|1614
|2007.01.08 17:03
|modify
|81
|3.92
|1.9386
|1.9373
|1.9982
|1615
|2007.01.08 17:03
|modify
|81
|3.92
|1.9386
|1.9374
|1.9982
|1616
|2007.01.08 17:03
|modify
|81
|3.92
|1.9386
|1.9375
|1.9982
|1617
|2007.01.08 17:03
|modify
|81
|3.92
|1.9386
|1.9377
|1.9982
|1618
|2007.01.08 17:03
|modify
|81
|3.92
|1.9386
|1.9378
|1.9982
|1619
|2007.01.08 17:03
|modify
|81
|3.92
|1.9386
|1.9379
|1.9982
|1620
|2007.01.08 17:03
|modify
|81
|3.92
|1.9386
|1.9381
|1.9982
|1621
|2007.01.08 17:03
|modify
|81
|3.92
|1.9386
|1.9382
|1.9982
|1622
|2007.01.08 17:03
|modify
|81
|3.92
|1.9386
|1.9383
|1.9982
|1623
|2007.01.08 17:03
|modify
|81
|3.92
|1.9386
|1.9385
|1.9982
|1624
|2007.01.08 17:12
|s/l
|81
|3.92
|1.9385
|1.9385
|1.9982
|-3.92
|9787.11
|1625
|2007.01.08 17:12
|buy
|82
|3.91
|1.9389
|1.9365
|1.9985
|1626
|2007.01.08 17:12
|modify
|82
|3.91
|1.9389
|1.9366
|1.9985
|1627
|2007.01.08 17:20
|modify
|82
|3.91
|1.9389
|1.9367
|1.9985
|1628
|2007.01.08 17:21
|modify
|82
|3.91
|1.9389
|1.9368
|1.9985
|1629
|2007.01.08 17:21
|modify
|82
|3.91
|1.9389
|1.9369
|1.9985
|1630
|2007.01.08 17:22
|modify
|82
|3.91
|1.9389
|1.9370
|1.9985
|1631
|2007.01.08 17:22
|modify
|82
|3.91
|1.9389
|1.9371
|1.9985
|1632
|2007.01.08 17:45
|s/l
|82
|3.91
|1.9371
|1.9371
|1.9985
|-70.38
|9716.73
|1633
|2007.01.08 17:45
|buy
|83
|3.89
|1.9375
|1.9351
|1.9971
|1634
|2007.01.08 17:45
|modify
|83
|3.89
|1.9375
|1.9352
|1.9971
|1635
|2007.01.08 17:46
|modify
|83
|3.89
|1.9375
|1.9353
|1.9971
|1636
|2007.01.08 17:46
|modify
|83
|3.89
|1.9375
|1.9355
|1.9971
|1637
|2007.01.08 17:46
|modify
|83
|3.89
|1.9375
|1.9356
|1.9971
|1638
|2007.01.08 17:46
|modify
|83
|3.89
|1.9375
|1.9358
|1.9971
|1639
|2007.01.08 17:47
|modify
|83
|3.89
|1.9375
|1.9361
|1.9971
|1640
|2007.01.08 18:01
|modify
|83
|3.89
|1.9375
|1.9362
|1.9971
|1641
|2007.01.08 18:02
|modify
|83
|3.89
|1.9375
|1.9363
|1.9971
|1642
|2007.01.08 18:03
|modify
|83
|3.89
|1.9375
|1.9364
|1.9971
|1643
|2007.01.08 18:55
|modify
|83
|3.89
|1.9375
|1.9366
|1.9971
|1644
|2007.01.08 18:55
|modify
|83
|3.89
|1.9375
|1.9367
|1.9971
|1645
|2007.01.08 18:55
|modify
|83
|3.89
|1.9375
|1.9368
|1.9971
|1646
|2007.01.08 18:55
|modify
|83
|3.89
|1.9375
|1.9369
|1.9971
|1647
|2007.01.08 18:55
|modify
|83
|3.89
|1.9375
|1.9371
|1.9971
|1648
|2007.01.08 19:03
|s/l
|83
|3.89
|1.9371
|1.9371
|1.9971
|-15.56
|9701.17
|1649
|2007.01.08 19:03
|buy
|84
|3.88
|1.9375
|1.9351
|1.9971
|1650
|2007.01.08 19:13
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9352
|1.9971
|1651
|2007.01.08 19:16
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9354
|1.9971
|1652
|2007.01.08 19:16
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9355
|1.9971
|1653
|2007.01.08 19:20
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9356
|1.9971
|1654
|2007.01.08 19:21
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9357
|1.9971
|1655
|2007.01.08 19:23
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9358
|1.9971
|1656
|2007.01.08 19:23
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9359
|1.9971
|1657
|2007.01.08 19:24
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9360
|1.9971
|1658
|2007.01.08 19:24
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9361
|1.9971
|1659
|2007.01.08 19:29
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9362
|1.9971
|1660
|2007.01.08 19:36
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9363
|1.9971
|1661
|2007.01.08 19:37
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9364
|1.9971
|1662
|2007.01.08 19:37
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9365
|1.9971
|1663
|2007.01.08 22:17
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9366
|1.9971
|1664
|2007.01.08 22:21
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9367
|1.9971
|1665
|2007.01.08 22:24
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9368
|1.9971
|1666
|2007.01.08 22:24
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9369
|1.9971
|1667
|2007.01.08 22:26
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9370
|1.9971
|1668
|2007.01.08 22:26
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9371
|1.9971
|1669
|2007.01.08 22:28
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9372
|1.9971
|1670
|2007.01.08 23:45
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9373
|1.9971
|1671
|2007.01.08 23:45
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9375
|1.9971
|1672
|2007.01.08 23:49
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9376
|1.9971
|1673
|2007.01.08 23:49
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9377
|1.9971
|1674
|2007.01.08 23:51
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9378
|1.9971
|1675
|2007.01.08 23:51
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9379
|1.9971
|1676
|2007.01.08 23:54
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9380
|1.9971
|1677
|2007.01.08 23:54
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9381
|1.9971
|1678
|2007.01.09 00:01
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9382
|1.9971
|1679
|2007.01.09 00:01
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9383
|1.9971
|1680
|2007.01.09 00:02
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9384
|1.9971
|1681
|2007.01.09 00:02
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9385
|1.9971
|1682
|2007.01.09 00:02
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9386
|1.9971
|1683
|2007.01.09 00:02
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9387
|1.9971
|1684
|2007.01.09 00:02
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9388
|1.9971
|1685
|2007.01.09 00:02
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9389
|1.9971
|1686
|2007.01.09 00:04
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9390
|1.9971
|1687
|2007.01.09 00:04
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9391
|1.9971
|1688
|2007.01.09 00:04
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9392
|1.9971
|1689
|2007.01.09 00:04
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9393
|1.9971
|1690
|2007.01.09 00:05
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9394
|1.9971
|1691
|2007.01.09 00:05
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9395
|1.9971
|1692
|2007.01.09 00:05
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9396
|1.9971
|1693
|2007.01.09 00:05
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9397
|1.9971
|1694
|2007.01.09 00:11
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9398
|1.9971
|1695
|2007.01.09 00:12
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9401
|1.9971
|1696
|2007.01.09 00:13
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9402
|1.9971
|1697
|2007.01.09 00:14
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9403
|1.9971
|1698
|2007.01.09 00:14
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9404
|1.9971
|1699
|2007.01.09 00:19
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9405
|1.9971
|1700
|2007.01.09 00:19
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9406
|1.9971
|1701
|2007.01.09 00:19
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9407
|1.9971
|1702
|2007.01.09 00:20
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9409
|1.9971
|1703
|2007.01.09 00:31
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9410
|1.9971
|1704
|2007.01.09 00:44
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9411
|1.9971
|1705
|2007.01.09 00:47
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9412
|1.9971
|1706
|2007.01.09 00:47
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9413
|1.9971
|1707
|2007.01.09 01:01
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9414
|1.9971
|1708
|2007.01.09 01:01
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9415
|1.9971
|1709
|2007.01.09 01:03
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9416
|1.9971
|1710
|2007.01.09 01:03
|modify
|84
|3.88
|1.9375
|1.9417
|1.9971
|1711
|2007.01.09 01:57
|s/l
|84
|3.88
|1.9417
|1.9417
|1.9971
|162.51
|9863.69
|1712
|2007.01.09 01:57
|buy
|85
|3.95
|1.9421
|1.9397
|2.0017
|1713
|2007.01.09 01:57
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9398
|2.0017
|1714
|2007.01.09 01:57
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9399
|2.0017
|1715
|2007.01.09 02:13
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9400
|2.0017
|1716
|2007.01.09 02:13
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9401
|2.0017
|1717
|2007.01.09 02:15
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9402
|2.0017
|1718
|2007.01.09 03:12
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9403
|2.0017
|1719
|2007.01.09 03:13
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9404
|2.0017
|1720
|2007.01.09 03:13
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9405
|2.0017
|1721
|2007.01.09 03:15
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9406
|2.0017
|1722
|2007.01.09 03:16
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9407
|2.0017
|1723
|2007.01.09 03:18
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9408
|2.0017
|1724
|2007.01.09 03:18
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9409
|2.0017
|1725
|2007.01.09 03:19
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9410
|2.0017
|1726
|2007.01.09 03:21
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9411
|2.0017
|1727
|2007.01.09 03:21
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9412
|2.0017
|1728
|2007.01.09 03:21
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9413
|2.0017
|1729
|2007.01.09 03:21
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9414
|2.0017
|1730
|2007.01.09 03:42
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9415
|2.0017
|1731
|2007.01.09 03:44
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9416
|2.0017
|1732
|2007.01.09 07:39
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9417
|2.0017
|1733
|2007.01.09 07:39
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9418
|2.0017
|1734
|2007.01.09 07:39
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9420
|2.0017
|1735
|2007.01.09 07:39
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9421
|2.0017
|1736
|2007.01.09 07:40
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9422
|2.0017
|1737
|2007.01.09 07:40
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9424
|2.0017
|1738
|2007.01.09 07:48
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9425
|2.0017
|1739
|2007.01.09 07:48
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9426
|2.0017
|1740
|2007.01.09 07:48
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9427
|2.0017
|1741
|2007.01.09 07:48
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9428
|2.0017
|1742
|2007.01.09 07:48
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9429
|2.0017
|1743
|2007.01.09 07:48
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9431
|2.0017
|1744
|2007.01.09 07:48
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9432
|2.0017
|1745
|2007.01.09 07:48
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9433
|2.0017
|1746
|2007.01.09 07:48
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9434
|2.0017
|1747
|2007.01.09 07:48
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9435
|2.0017
|1748
|2007.01.09 07:48
|modify
|85
|3.95
|1.9421
|1.9436
|2.0017
|1749
|2007.01.09 08:04
|s/l
|85
|3.95
|1.9436
|1.9436
|2.0017
|59.25
|9922.94
|1750
|2007.01.09 08:04
|buy
|86
|3.97
|1.9440
|1.9416
|2.0036
|1751
|2007.01.09 08:21
|modify
|86
|3.97
|1.9440
|1.9417
|2.0036
|1752
|2007.01.09 08:23
|modify
|86
|3.97
|1.9440
|1.9418
|2.0036
|1753
|2007.01.09 08:26
|modify
|86
|3.97
|1.9440
|1.9419
|2.0036
|1754
|2007.01.09 08:53
|s/l
|86
|3.97
|1.9419
|1.9419
|2.0036
|-83.37
|9839.57
|1755
|2007.01.09 08:53
|buy
|87
|3.94
|1.9423
|1.9399
|2.0019
|1756
|2007.01.09 08:57
|modify
|87
|3.94
|1.9423
|1.9400
|2.0019
|1757
|2007.01.09 09:13
|modify
|87
|3.94
|1.9423
|1.9401
|2.0019
|1758
|2007.01.09 09:16
|modify
|87
|3.94
|1.9423
|1.9402
|2.0019
|1759
|2007.01.09 09:16
|modify
|87
|3.94
|1.9423
|1.9403
|2.0019
|1760
|2007.01.09 09:18
|modify
|87
|3.94
|1.9423
|1.9404
|2.0019
|1761
|2007.01.09 09:26
|modify
|87
|3.94
|1.9423
|1.9406
|2.0019
|1762
|2007.01.09 10:02
|modify
|87
|3.94
|1.9423
|1.9407
|2.0019
|1763
|2007.01.09 10:03
|modify
|87
|3.94
|1.9423
|1.9408
|2.0019
|1764
|2007.01.09 10:04
|modify
|87
|3.94
|1.9423
|1.9409
|2.0019
|1765
|2007.01.09 11:00
|modify
|87
|3.94
|1.9423
|1.9410
|2.0019
|1766
|2007.01.09 11:00
|modify
|87
|3.94
|1.9423
|1.9411
|2.0019
|1767
|2007.01.09 11:00
|modify
|87
|3.94
|1.9423
|1.9412
|2.0019
|1768
|2007.01.09 11:00
|modify
|87
|3.94
|1.9423
|1.9413
|2.0019
|1769
|2007.01.09 11:00
|modify
|87
|3.94
|1.9423
|1.9414
|2.0019
|1770
|2007.01.09 11:00
|modify
|87
|3.94
|1.9423
|1.9415
|2.0019
|1771
|2007.01.09 11:09
|modify
|87
|3.94
|1.9423
|1.9416
|2.0019
|1772
|2007.01.09 12:06
|s/l
|87
|3.94
|1.9416
|1.9416
|2.0019
|-27.58
|9811.99
|1773
|2007.01.09 12:06
|buy
|88
|3.92
|1.9419
|1.9395
|2.0015
|1774
|2007.01.09 12:06
|modify
|88
|3.92
|1.9419
|1.9396
|2.0015
|1775
|2007.01.09 12:07
|modify
|88
|3.92
|1.9419
|1.9397
|2.0015
|1776
|2007.01.09 12:07
|modify
|88
|3.92
|1.9419
|1.9398
|2.0015
|1777
|2007.01.09 12:10
|modify
|88
|3.92
|1.9419
|1.9399
|2.0015
|1778
|2007.01.09 12:11
|modify
|88
|3.92
|1.9419
|1.9400
|2.0015
|1779
|2007.01.09 12:11
|modify
|88
|3.92
|1.9419
|1.9402
|2.0015
|1780
|2007.01.09 12:12
|modify
|88
|3.92
|1.9419
|1.9403
|2.0015
|1781
|2007.01.09 13:14
|modify
|88
|3.92
|1.9419
|1.9405
|2.0015
|1782
|2007.01.09 13:19
|modify
|88
|3.92
|1.9419
|1.9407
|2.0015
|1783
|2007.01.09 13:20
|modify
|88
|3.92
|1.9419
|1.9408
|2.0015
|1784
|2007.01.09 13:20
|modify
|88
|3.92
|1.9419
|1.9409
|2.0015
|1785
|2007.01.09 13:20
|modify
|88
|3.92
|1.9419
|1.9410
|2.0015
|1786
|2007.01.09 13:20
|modify
|88
|3.92
|1.9419
|1.9411
|2.0015
|1787
|2007.01.09 13:20
|modify
|88
|3.92
|1.9419
|1.9412
|2.0015
|1788
|2007.01.09 13:28
|modify
|88
|3.92
|1.9419
|1.9414
|2.0015
|1789
|2007.01.09 13:29
|modify
|88
|3.92
|1.9419
|1.9415
|2.0015
|1790
|2007.01.09 13:43
|s/l
|88
|3.92
|1.9415
|1.9415
|2.0015
|-15.68
|9796.31
|1791
|2007.01.09 13:43
|buy
|89
|3.92
|1.9418
|1.9394
|2.0014
|1792
|2007.01.09 13:43
|modify
|89
|3.92
|1.9418
|1.9395
|2.0014
|1793
|2007.01.09 13:44
|modify
|89
|3.92
|1.9418
|1.9397
|2.0014
|1794
|2007.01.09 13:44
|modify
|89
|3.92
|1.9418
|1.9398
|2.0014
|1795
|2007.01.09 13:45
|modify
|89
|3.92
|1.9418
|1.9400
|2.0014
|1796
|2007.01.09 13:48
|modify
|89
|3.92
|1.9418
|1.9401
|2.0014
|1797
|2007.01.09 13:51
|modify
|89
|3.92
|1.9418
|1.9402
|2.0014
|1798
|2007.01.09 13:51
|modify
|89
|3.92
|1.9418
|1.9403
|2.0014
|1799
|2007.01.09 13:52
|modify
|89
|3.92
|1.9418
|1.9405
|2.0014
|1800
|2007.01.09 14:05
|s/l
|89
|3.92
|1.9405
|1.9405
|2.0014
|-50.96
|9745.35
|1801
|2007.01.09 14:05
|buy
|90
|3.90
|1.9409
|1.9385
|2.0005
|1802
|2007.01.09 14:06
|modify
|90
|3.90
|1.9409
|1.9386
|2.0005
|1803
|2007.01.09 14:06
|modify
|90
|3.90
|1.9409
|1.9387
|2.0005
|1804
|2007.01.09 14:06
|modify
|90
|3.90
|1.9409
|1.9388
|2.0005
|1805
|2007.01.09 14:06
|modify
|90
|3.90
|1.9409
|1.9389
|2.0005
|1806
|2007.01.09 14:07
|modify
|90
|3.90
|1.9409
|1.9390
|2.0005
|1807
|2007.01.09 14:09
|modify
|90
|3.90
|1.9409
|1.9393
|2.0005
|1808
|2007.01.09 14:11
|modify
|90
|3.90
|1.9409
|1.9395
|2.0005
|1809
|2007.01.09 14:21
|s/l
|90
|3.90
|1.9395
|1.9395
|2.0005
|-54.60
|9690.75
|1810
|2007.01.09 14:21
|buy
|91
|3.88
|1.9399
|1.9375
|1.9995
|1811
|2007.01.09 14:22
|modify
|91
|3.88
|1.9399
|1.9376
|1.9995
|1812
|2007.01.09 14:22
|modify
|91
|3.88
|1.9399
|1.9377
|1.9995
|1813
|2007.01.09 14:22
|modify
|91
|3.88
|1.9399
|1.9379
|1.9995
|1814
|2007.01.09 14:22
|modify
|91
|3.88
|1.9399
|1.9380
|1.9995
|1815
|2007.01.09 14:22
|modify
|91
|3.88
|1.9399
|1.9381
|1.9995
|1816
|2007.01.09 14:23
|modify
|91
|3.88
|1.9399
|1.9383
|1.9995
|1817
|2007.01.09 14:26
|modify
|91
|3.88
|1.9399
|1.9385
|1.9995
|1818
|2007.01.09 14:26
|modify
|91
|3.88
|1.9399
|1.9386
|1.9995
|1819
|2007.01.09 14:27
|modify
|91
|3.88
|1.9399
|1.9387
|1.9995
|1820
|2007.01.09 14:28
|modify
|91
|3.88
|1.9399
|1.9388
|1.9995
|1821
|2007.01.09 14:29
|modify
|91
|3.88
|1.9399
|1.9390
|1.9995
|1822
|2007.01.09 14:29
|modify
|91
|3.88
|1.9399
|1.9391
|1.9995
|1823
|2007.01.09 14:30
|modify
|91
|3.88
|1.9399
|1.9392
|1.9995
|1824
|2007.01.09 14:31
|modify
|91
|3.88
|1.9399
|1.9393
|1.9995
|1825
|2007.01.09 14:31
|modify
|91
|3.88
|1.9399
|1.9394
|1.9995
|1826
|2007.01.09 14:31
|modify
|91
|3.88
|1.9399
|1.9395
|1.9995
|1827
|2007.01.09 14:33
|modify
|91
|3.88
|1.9399
|1.9396
|1.9995
|1828
|2007.01.09 14:33
|modify
|91
|3.88
|1.9399
|1.9397
|1.9995
|1829
|2007.01.09 14:33
|modify
|91
|3.88
|1.9399
|1.9398
|1.9995
|1830
|2007.01.09 14:33
|modify
|91
|3.88
|1.9399
|1.9399
|1.9995
|1831
|2007.01.09 14:33
|modify
|91
|3.88
|1.9399
|1.9400
|1.9995
|1832
|2007.01.09 14:36
|modify
|91
|3.88
|1.9399
|1.9401
|1.9995
|1833
|2007.01.09 14:37
|modify
|91
|3.88
|1.9399
|1.9402
|1.9995
|1834
|2007.01.09 14:40
|modify
|91
|3.88
|1.9399
|1.9404
|1.9995
|1835
|2007.01.09 14:50
|s/l
|91
|3.88
|1.9404
|1.9404
|1.9995
|19.40
|9710.15
|1836
|2007.01.09 14:50
|buy
|92
|3.88
|1.9408
|1.9384
|2.0004
|1837
|2007.01.09 14:50
|modify
|92
|3.88
|1.9408
|1.9385
|2.0004
|1838
|2007.01.09 14:51
|modify
|92
|3.88
|1.9408
|1.9386
|2.0004
|1839
|2007.01.09 14:51
|modify
|92
|3.88
|1.9408
|1.9387
|2.0004
|1840
|2007.01.09 14:52
|modify
|92
|3.88
|1.9408
|1.9388
|2.0004
|1841
|2007.01.09 14:55
|modify
|92
|3.88
|1.9408
|1.9389
|2.0004
|1842
|2007.01.09 14:55
|modify
|92
|3.88
|1.9408
|1.9390
|2.0004
|1843
|2007.01.09 14:56
|modify
|92
|3.88
|1.9408
|1.9391
|2.0004
|1844
|2007.01.09 15:07
|modify
|92
|3.88
|1.9408
|1.9392
|2.0004
|1845
|2007.01.09 15:17
|modify
|92
|3.88
|1.9408
|1.9393
|2.0004
|1846
|2007.01.09 15:29
|modify
|92
|3.88
|1.9408
|1.9394
|2.0004
|1847
|2007.01.09 15:29
|modify
|92
|3.88
|1.9408
|1.9396
|2.0004
|1848
|2007.01.09 15:39
|s/l
|92
|3.88
|1.9396
|1.9396
|2.0004
|-46.56
|9663.59
|1849
|2007.01.09 15:39
|buy
|93
|3.87
|1.9400
|1.9376
|1.9996
|1850
|2007.01.09 15:39
|modify
|93
|3.87
|1.9400
|1.9377
|1.9996
|1851
|2007.01.09 15:39
|modify
|93
|3.87
|1.9400
|1.9378
|1.9996
|1852
|2007.01.09 15:39
|modify
|93
|3.87
|1.9400
|1.9379
|1.9996
|1853
|2007.01.09 15:39
|modify
|93
|3.87
|1.9400
|1.9380
|1.9996
|1854
|2007.01.09 15:51
|modify
|93
|3.87
|1.9400
|1.9381
|1.9996
|1855
|2007.01.09 15:51
|modify
|93
|3.87
|1.9400
|1.9382
|1.9996
|1856
|2007.01.09 15:59
|modify
|93
|3.87
|1.9400
|1.9383
|1.9996
|1857
|2007.01.09 15:59
|modify
|93
|3.87
|1.9400
|1.9385
|1.9996
|1858
|2007.01.09 15:59
|modify
|93
|3.87
|1.9400
|1.9386
|1.9996
|1859
|2007.01.09 15:59
|modify
|93
|3.87
|1.9400
|1.9387
|1.9996
|1860
|2007.01.09 16:06
|modify
|93
|3.87
|1.9400
|1.9388
|1.9996
|1861
|2007.01.09 16:06
|modify
|93
|3.87
|1.9400
|1.9390
|1.9996
|1862
|2007.01.09 16:06
|modify
|93
|3.87
|1.9400
|1.9391
|1.9996
|1863
|2007.01.09 16:10
|modify
|93
|3.87
|1.9400
|1.9392
|1.9996
|1864
|2007.01.09 16:10
|modify
|93
|3.87
|1.9400
|1.9393
|1.9996
|1865
|2007.01.09 16:49
|s/l
|93
|3.87
|1.9393
|1.9393
|1.9996
|-27.09
|9636.50
|1866
|2007.01.09 16:49
|buy
|94
|3.85
|1.9396
|1.9372
|1.9992
|1867
|2007.01.09 16:49
|modify
|94
|3.85
|1.9396
|1.9373
|1.9992
|1868
|2007.01.09 16:50
|modify
|94
|3.85
|1.9396
|1.9374
|1.9992
|1869
|2007.01.09 16:50
|modify
|94
|3.85
|1.9396
|1.9376
|1.9992
|1870
|2007.01.09 16:51
|modify
|94
|3.85
|1.9396
|1.9377
|1.9992
|1871
|2007.01.09 16:51
|modify
|94
|3.85
|1.9396
|1.9378
|1.9992
|1872
|2007.01.09 16:58
|modify
|94
|3.85
|1.9396
|1.9380
|1.9992
|1873
|2007.01.09 17:19
|modify
|94
|3.85
|1.9396
|1.9381
|1.9992
|1874
|2007.01.09 17:19
|modify
|94
|3.85
|1.9396
|1.9382
|1.9992
|1875
|2007.01.09 18:26
|modify
|94
|3.85
|1.9396
|1.9383
|1.9992
|1876
|2007.01.09 18:28
|modify
|94
|3.85
|1.9396
|1.9384
|1.9992
|1877
|2007.01.09 18:29
|modify
|94
|3.85
|1.9396
|1.9385
|1.9992
|1878
|2007.01.09 18:33
|modify
|94
|3.85
|1.9396
|1.9386
|1.9992
|1879
|2007.01.09 18:33
|modify
|94
|3.85
|1.9396
|1.9387
|1.9992
|1880
|2007.01.09 22:58
|s/l
|94
|3.85
|1.9387
|1.9387
|1.9992
|-34.65
|9601.85
|1881
|2007.01.09 22:58
|buy
|95
|3.84
|1.9390
|1.9366
|1.9986
|1882
|2007.01.09 22:58
|modify
|95
|3.84
|1.9390
|1.9367
|1.9986
|1883
|2007.01.09 23:02
|modify
|95
|3.84
|1.9390
|1.9368
|1.9986
|1884
|2007.01.09 23:04
|modify
|95
|3.84
|1.9390
|1.9369
|1.9986
|1885
|2007.01.09 23:05
|modify
|95
|3.84
|1.9390
|1.9372
|1.9986
|1886
|2007.01.09 23:07
|modify
|95
|3.84
|1.9390
|1.9373
|1.9986
|1887
|2007.01.09 23:08
|modify
|95
|3.84
|1.9390
|1.9376
|1.9986
|1888
|2007.01.10 00:10
|s/l
|95
|3.84
|1.9376
|1.9376
|1.9986
|-54.20
|9547.64
|1889
|2007.01.10 00:10
|buy
|96
|3.82
|1.9380
|1.9356
|1.9976
|1890
|2007.01.10 00:10
|modify
|96
|3.82
|1.9380
|1.9357
|1.9976
|1891
|2007.01.10 00:11
|modify
|96
|3.82
|1.9380
|1.9358
|1.9976
|1892
|2007.01.10 00:18
|s/l
|96
|3.82
|1.9358
|1.9358
|1.9976
|-84.04
|9463.60
|1893
|2007.01.10 00:18
|buy
|97
|3.79
|1.9362
|1.9338
|1.9958
|1894
|2007.01.10 00:18
|modify
|97
|3.79
|1.9362
|1.9339
|1.9958
|1895
|2007.01.10 00:25
|modify
|97
|3.79
|1.9362
|1.9340
|1.9958
|1896
|2007.01.10 00:26
|modify
|97
|3.79
|1.9362
|1.9341
|1.9958
|1897
|2007.01.10 00:38
|modify
|97
|3.79
|1.9362
|1.9342
|1.9958
|1898
|2007.01.10 01:00
|close
|97
|3.79
|1.9356
|1.9342
|1.9958
|-22.74
|9440.86
|1899
|2007.01.10 01:00
|sell
|98
|3.78
|1.9356
|1.9380
|1.8760
|1900
|2007.01.10 01:01
|modify
|98
|3.78
|1.9356
|1.9378
|1.8760
|1901
|2007.01.10 01:02
|modify
|98
|3.78
|1.9356
|1.9377
|1.8760
|1902
|2007.01.10 01:02
|modify
|98
|3.78
|1.9356
|1.9376
|1.8760
|1903
|2007.01.10 01:02
|modify
|98
|3.78
|1.9356
|1.9375
|1.8760
|1904
|2007.01.10 01:02
|modify
|98
|3.78
|1.9356
|1.9374
|1.8760
|1905
|2007.01.10 01:02
|modify
|98
|3.78
|1.9356
|1.9373
|1.8760
|1906
|2007.01.10 01:02
|modify
|98
|3.78
|1.9356
|1.9372
|1.8760
|1907
|2007.01.10 01:02
|modify
|98
|3.78
|1.9356
|1.9371
|1.8760
|1908
|2007.01.10 01:02
|modify
|98
|3.78
|1.9356
|1.9369
|1.8760
|1909
|2007.01.10 01:21
|s/l
|98
|3.78
|1.9369
|1.9369
|1.8760
|-49.14
|9391.72
|1910
|2007.01.10 01:21
|sell
|99
|3.76
|1.9365
|1.9389
|1.8769
|1911
|2007.01.10 01:33
|modify
|99
|3.76
|1.9365
|1.9387
|1.8769
|1912
|2007.01.10 01:34
|modify
|99
|3.76
|1.9365
|1.9386
|1.8769
|1913
|2007.01.10 01:34
|modify
|99
|3.76
|1.9365
|1.9385
|1.8769
|1914
|2007.01.10 01:34
|modify
|99
|3.76
|1.9365
|1.9384
|1.8769
|1915
|2007.01.10 01:34
|modify
|99
|3.76
|1.9365
|1.9382
|1.8769
|1916
|2007.01.10 01:35
|modify
|99
|3.76
|1.9365
|1.9381
|1.8769
|1917
|2007.01.10 01:35
|modify
|99
|3.76
|1.9365
|1.9379
|1.8769
|1918
|2007.01.10 01:35
|modify
|99
|3.76
|1.9365
|1.9378
|1.8769
|1919
|2007.01.10 01:37
|modify
|99
|3.76
|1.9365
|1.9377
|1.8769
|1920
|2007.01.10 01:37
|modify
|99
|3.76
|1.9365
|1.9376
|1.8769
|1921
|2007.01.10 01:48
|modify
|99
|3.76
|1.9365
|1.9375
|1.8769
|1922
|2007.01.10 01:48
|modify
|99
|3.76
|1.9365
|1.9374
|1.8769
|1923
|2007.01.10 02:14
|modify
|99
|3.76
|1.9365
|1.9373
|1.8769
|1924
|2007.01.10 02:14
|modify
|99
|3.76
|1.9365
|1.9372
|1.8769
|1925
|2007.01.10 02:14
|modify
|99
|3.76
|1.9365
|1.9371
|1.8769
|1926
|2007.01.10 02:14
|modify
|99
|3.76
|1.9365
|1.9369
|1.8769
|1927
|2007.01.10 02:15
|modify
|99
|3.76
|1.9365
|1.9368
|1.8769
|1928
|2007.01.10 02:15
|modify
|99
|3.76
|1.9365
|1.9367
|1.8769
|1929
|2007.01.10 02:15
|modify
|99
|3.76
|1.9365
|1.9365
|1.8769
|1930
|2007.01.10 02:15
|modify
|99
|3.76
|1.9365
|1.9364
|1.8769
|1931
|2007.01.10 02:52
|s/l
|99
|3.76
|1.9364
|1.9364
|1.8769
|3.76
|9395.48
|1932
|2007.01.10 02:52
|sell
|100
|3.76
|1.9360
|1.9384
|1.8764
|1933
|2007.01.10 02:52
|modify
|100
|3.76
|1.9360
|1.9383
|1.8764
|1934
|2007.01.10 02:52
|modify
|100
|3.76
|1.9360
|1.9381
|1.8764
|1935
|2007.01.10 02:52
|modify
|100
|3.76
|1.9360
|1.9380
|1.8764
|1936
|2007.01.10 02:55
|modify
|100
|3.76
|1.9360
|1.9379
|1.8764
|1937
|2007.01.10 02:56
|modify
|100
|3.76
|1.9360
|1.9378
|1.8764
|1938
|2007.01.10 02:57
|modify
|100
|3.76
|1.9360
|1.9377
|1.8764
|1939
|2007.01.10 03:12
|modify
|100
|3.76
|1.9360
|1.9376
|1.8764
|1940
|2007.01.10 03:13
|modify
|100
|3.76
|1.9360
|1.9375
|1.8764
|1941
|2007.01.10 03:17
|modify
|100
|3.76
|1.9360
|1.9374
|1.8764
|1942
|2007.01.10 05:44
|s/l
|100
|3.76
|1.9374
|1.9374
|1.8764
|-52.64
|9342.84
|1943
|2007.01.10 05:44
|sell
|101
|3.74
|1.9370
|1.9394
|1.8774
|1944
|2007.01.10 05:45
|modify
|101
|3.74
|1.9370
|1.9393
|1.8774
|1945
|2007.01.10 05:45
|modify
|101
|3.74
|1.9370
|1.9392
|1.8774
|1946
|2007.01.10 05:46
|modify
|101
|3.74
|1.9370
|1.9391
|1.8774
|1947
|2007.01.10 05:46
|modify
|101
|3.74
|1.9370
|1.9390
|1.8774
|1948
|2007.01.10 05:48
|modify
|101
|3.74
|1.9370
|1.9389
|1.8774
|1949
|2007.01.10 06:35
|modify
|101
|3.74
|1.9370
|1.9387
|1.8774
|1950
|2007.01.10 06:39
|modify
|101
|3.74
|1.9370
|1.9386
|1.8774
|1951
|2007.01.10 06:39
|modify
|101
|3.74
|1.9370
|1.9385
|1.8774
|1952
|2007.01.10 06:39
|modify
|101
|3.74
|1.9370
|1.9384
|1.8774
|1953
|2007.01.10 06:39
|modify
|101
|3.74
|1.9370
|1.9383
|1.8774
|1954
|2007.01.10 06:40
|modify
|101
|3.74
|1.9370
|1.9382
|1.8774
|1955
|2007.01.10 06:40
|modify
|101
|3.74
|1.9370
|1.9381
|1.8774
|1956
|2007.01.10 06:41
|modify
|101
|3.74
|1.9370
|1.9380
|1.8774
|1957
|2007.01.10 06:41
|modify
|101
|3.74
|1.9370
|1.9379
|1.8774
|1958
|2007.01.10 06:54
|s/l
|101
|3.74
|1.9379
|1.9379
|1.8774
|-33.66
|9309.18
|1959
|2007.01.10 06:54
|sell
|102
|3.72
|1.9376
|1.9400
|1.8780
|1960
|2007.01.10 06:55
|modify
|102
|3.72
|1.9376
|1.9399
|1.8780
|1961
|2007.01.10 06:55
|modify
|102
|3.72
|1.9376
|1.9398
|1.8780
|1962
|2007.01.10 07:00
|close
|102
|3.72
|1.9396
|1.9398
|1.8780
|-74.40
|9234.78
|1963
|2007.01.10 07:00
|buy
|103
|3.69
|1.9396
|1.9372
|1.9992
|1964
|2007.01.10 07:00
|modify
|103
|3.69
|1.9396
|1.9373
|1.9992
|1965
|2007.01.10 07:19
|s/l
|103
|3.69
|1.9373
|1.9373
|1.9992
|-84.87
|9149.91
|1966
|2007.01.10 07:19
|buy
|104
|3.66
|1.9375
|1.9351
|1.9971
|1967
|2007.01.10 07:19
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9352
|1.9971
|1968
|2007.01.10 07:19
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9353
|1.9971
|1969
|2007.01.10 07:19
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9354
|1.9971
|1970
|2007.01.10 07:19
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9355
|1.9971
|1971
|2007.01.10 07:19
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9356
|1.9971
|1972
|2007.01.10 07:20
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9358
|1.9971
|1973
|2007.01.10 07:23
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9359
|1.9971
|1974
|2007.01.10 07:24
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9360
|1.9971
|1975
|2007.01.10 07:24
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9361
|1.9971
|1976
|2007.01.10 07:24
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9363
|1.9971
|1977
|2007.01.10 07:24
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9364
|1.9971
|1978
|2007.01.10 07:30
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9365
|1.9971
|1979
|2007.01.10 07:31
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9366
|1.9971
|1980
|2007.01.10 07:31
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9368
|1.9971
|1981
|2007.01.10 07:31
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9369
|1.9971
|1982
|2007.01.10 07:31
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9370
|1.9971
|1983
|2007.01.10 07:31
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9371
|1.9971
|1984
|2007.01.10 07:31
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9372
|1.9971
|1985
|2007.01.10 07:35
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9373
|1.9971
|1986
|2007.01.10 07:35
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9376
|1.9971
|1987
|2007.01.10 07:36
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9379
|1.9971
|1988
|2007.01.10 07:38
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9381
|1.9971
|1989
|2007.01.10 07:44
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9382
|1.9971
|1990
|2007.01.10 07:45
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9383
|1.9971
|1991
|2007.01.10 07:46
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9384
|1.9971
|1992
|2007.01.10 07:46
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9385
|1.9971
|1993
|2007.01.10 07:48
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9386
|1.9971
|1994
|2007.01.10 07:48
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9387
|1.9971
|1995
|2007.01.10 07:48
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9388
|1.9971
|1996
|2007.01.10 08:03
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9389
|1.9971
|1997
|2007.01.10 08:03
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9392
|1.9971
|1998
|2007.01.10 08:03
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9393
|1.9971
|1999
|2007.01.10 08:03
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9394
|1.9971
|2000
|2007.01.10 08:06
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9395
|1.9971
|2001
|2007.01.10 08:12
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9396
|1.9971
|2002
|2007.01.10 08:12
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9397
|1.9971
|2003
|2007.01.10 08:12
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9398
|1.9971
|2004
|2007.01.10 08:12
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9399
|1.9971
|2005
|2007.01.10 08:24
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9400
|1.9971
|2006
|2007.01.10 08:25
|modify
|104
|3.66
|1.9375
|1.9402
|1.9971
|2007
|2007.01.10 08:39
|s/l
|104
|3.66
|1.9402
|1.9402
|1.9971
|98.82
|9248.73
|2008
|2007.01.10 08:39
|buy
|105
|3.70
|1.9406
|1.9382
|2.0002
|2009
|2007.01.10 09:29
|s/l
|105
|3.70
|1.9382
|1.9382
|2.0002
|-88.80
|9159.93
|2010
|2007.01.10 09:29
|buy
|106
|3.66
|1.9383
|1.9359
|1.9979
|2011
|2007.01.10 09:29
|modify
|106
|3.66
|1.9383
|1.9362
|1.9979
|2012
|2007.01.10 09:30
|s/l
|106
|3.66
|1.9362
|1.9362
|1.9979
|-76.86
|9083.07
|2013
|2007.01.10 09:30
|buy
|107
|3.63
|1.9365
|1.9341
|1.9961
|2014
|2007.01.10 09:30
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9342
|1.9961
|2015
|2007.01.10 09:30
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9344
|1.9961
|2016
|2007.01.10 09:31
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9345
|1.9961
|2017
|2007.01.10 09:31
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9346
|1.9961
|2018
|2007.01.10 09:31
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9347
|1.9961
|2019
|2007.01.10 09:31
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9348
|1.9961
|2020
|2007.01.10 09:31
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9349
|1.9961
|2021
|2007.01.10 09:31
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9350
|1.9961
|2022
|2007.01.10 09:31
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9351
|1.9961
|2023
|2007.01.10 09:31
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9352
|1.9961
|2024
|2007.01.10 09:32
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9353
|1.9961
|2025
|2007.01.10 09:32
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9354
|1.9961
|2026
|2007.01.10 09:33
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9356
|1.9961
|2027
|2007.01.10 09:33
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9357
|1.9961
|2028
|2007.01.10 09:34
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9358
|1.9961
|2029
|2007.01.10 09:34
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9360
|1.9961
|2030
|2007.01.10 09:35
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9361
|1.9961
|2031
|2007.01.10 09:35
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9362
|1.9961
|2032
|2007.01.10 09:38
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9363
|1.9961
|2033
|2007.01.10 09:39
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9364
|1.9961
|2034
|2007.01.10 09:42
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9365
|1.9961
|2035
|2007.01.10 09:42
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9366
|1.9961
|2036
|2007.01.10 09:43
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9367
|1.9961
|2037
|2007.01.10 09:43
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9368
|1.9961
|2038
|2007.01.10 09:43
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9369
|1.9961
|2039
|2007.01.10 09:43
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9370
|1.9961
|2040
|2007.01.10 09:43
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9371
|1.9961
|2041
|2007.01.10 10:09
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9372
|1.9961
|2042
|2007.01.10 10:09
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9373
|1.9961
|2043
|2007.01.10 11:47
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9374
|1.9961
|2044
|2007.01.10 11:54
|modify
|107
|3.63
|1.9365
|1.9375
|1.9961
|2045
|2007.01.10 12:38
|s/l
|107
|3.63
|1.9375
|1.9375
|1.9961
|36.30
|9119.37
|2046
|2007.01.10 12:38
|buy
|108
|3.65
|1.9379
|1.9355
|1.9975
|2047
|2007.01.10 12:38
|modify
|108
|3.65
|1.9379
|1.9356
|1.9975
|2048
|2007.01.10 12:39
|modify
|108
|3.65
|1.9379
|1.9357
|1.9975
|2049
|2007.01.10 12:39
|modify
|108
|3.65
|1.9379
|1.9358
|1.9975
|2050
|2007.01.10 12:49
|modify
|108
|3.65
|1.9379
|1.9359
|1.9975
|2051
|2007.01.10 13:00
|modify
|108
|3.65
|1.9379
|1.9360
|1.9975
|2052
|2007.01.10 13:00
|modify
|108
|3.65
|1.9379
|1.9361
|1.9975
|2053
|2007.01.10 13:01
|modify
|108
|3.65
|1.9379
|1.9362
|1.9975
|2054
|2007.01.10 13:01
|modify
|108
|3.65
|1.9379
|1.9363
|1.9975
|2055
|2007.01.10 13:02
|modify
|108
|3.65
|1.9379
|1.9364
|1.9975
|2056
|2007.01.10 13:29
|s/l
|108
|3.65
|1.9364
|1.9364
|1.9975
|-54.75
|9064.62
|2057
|2007.01.10 13:29
|buy
|109
|3.63
|1.9368
|1.9344
|1.9964
|2058
|2007.01.10 13:30
|modify
|109
|3.63
|1.9368
|1.9345
|1.9964
|2059
|2007.01.10 13:30
|modify
|109
|3.63
|1.9368
|1.9346
|1.9964
|2060
|2007.01.10 13:30
|modify
|109
|3.63
|1.9368
|1.9348
|1.9964
|2061
|2007.01.10 13:30
|modify
|109
|3.63
|1.9368
|1.9350
|1.9964
|2062
|2007.01.10 13:30
|modify
|109
|3.63
|1.9368
|1.9351
|1.9964
|2063
|2007.01.10 13:31
|modify
|109
|3.63
|1.9368
|1.9352
|1.9964
|2064
|2007.01.10 13:32
|modify
|109
|3.63
|1.9368
|1.9354
|1.9964
|2065
|2007.01.10 13:32
|modify
|109
|3.63
|1.9368
|1.9356
|1.9964
|2066
|2007.01.10 13:35
|s/l
|109
|3.63
|1.9356
|1.9356
|1.9964
|-43.56
|9021.06
|2067
|2007.01.10 13:35
|buy
|110
|3.61
|1.9360
|1.9336
|1.9956
|2068
|2007.01.10 13:35
|modify
|110
|3.61
|1.9360
|1.9337
|1.9956
|2069
|2007.01.10 13:36
|modify
|110
|3.61
|1.9360
|1.9338
|1.9956
|2070
|2007.01.10 13:36
|modify
|110
|3.61
|1.9360
|1.9339
|1.9956
|2071
|2007.01.10 13:36
|modify
|110
|3.61
|1.9360
|1.9340
|1.9956
|2072
|2007.01.10 13:37
|modify
|110
|3.61
|1.9360
|1.9341
|1.9956
|2073
|2007.01.10 13:37
|modify
|110
|3.61
|1.9360
|1.9342
|1.9956
|2074
|2007.01.10 14:00
|modify
|110
|3.61
|1.9360
|1.9343
|1.9956
|2075
|2007.01.10 14:00
|modify
|110
|3.61
|1.9360
|1.9344
|1.9956
|2076
|2007.01.10 14:00
|modify
|110
|3.61
|1.9360
|1.9346
|1.9956
|2077
|2007.01.10 14:00
|modify
|110
|3.61
|1.9360
|1.9347
|1.9956
|2078
|2007.01.10 14:00
|modify
|110
|3.61
|1.9360
|1.9349
|1.9956
|2079
|2007.01.10 14:00
|modify
|110
|3.61
|1.9360
|1.9350
|1.9956
|2080
|2007.01.10 14:00
|modify
|110
|3.61
|1.9360
|1.9352
|1.9956
|2081
|2007.01.10 14:37
|modify
|110
|3.61
|1.9360
|1.9353
|1.9956
|2082
|2007.01.10 14:40
|modify
|110
|3.61
|1.9360
|1.9354
|1.9956
|2083
|2007.01.10 14:53
|s/l
|110
|3.61
|1.9354
|1.9354
|1.9956
|-21.66
|8999.40
|2084
|2007.01.10 14:53
|buy
|111
|3.60
|1.9358
|1.9334
|1.9954
|2085
|2007.01.10 14:53
|modify
|111
|3.60
|1.9358
|1.9335
|1.9954
|2086
|2007.01.10 14:54
|modify
|111
|3.60
|1.9358
|1.9336
|1.9954
|2087
|2007.01.10 14:54
|modify
|111
|3.60
|1.9358
|1.9337
|1.9954
|2088
|2007.01.10 14:55
|modify
|111
|3.60
|1.9358
|1.9338
|1.9954
|2089
|2007.01.10 14:55
|modify
|111
|3.60
|1.9358
|1.9340
|1.9954
|2090
|2007.01.10 14:55
|modify
|111
|3.60
|1.9358
|1.9341
|1.9954
|2091
|2007.01.10 14:55
|modify
|111
|3.60
|1.9358
|1.9343
|1.9954
|2092
|2007.01.10 14:56
|modify
|111
|3.60
|1.9358
|1.9344
|1.9954
|2093
|2007.01.10 14:56
|modify
|111
|3.60
|1.9358
|1.9345
|1.9954
|2094
|2007.01.10 14:59
|modify
|111
|3.60
|1.9358
|1.9348
|1.9954
|2095
|2007.01.10 15:01
|modify
|111
|3.60
|1.9358
|1.9351
|1.9954
|2096
|2007.01.10 15:01
|modify
|111
|3.60
|1.9358
|1.9352
|1.9954
|2097
|2007.01.10 15:01
|modify
|111
|3.60
|1.9358
|1.9353
|1.9954
|2098
|2007.01.10 15:04
|modify
|111
|3.60
|1.9358
|1.9354
|1.9954
|2099
|2007.01.10 15:09
|s/l
|111
|3.60
|1.9354
|1.9354
|1.9954
|-14.40
|8985.00
|2100
|2007.01.10 15:09
|buy
|112
|3.59
|1.9357
|1.9333
|1.9953
|2101
|2007.01.10 15:13
|s/l
|112
|3.59
|1.9333
|1.9333
|1.9953
|-86.16
|8898.84
|2102
|2007.01.10 15:13
|buy
|113
|3.56
|1.9337
|1.9313
|1.9933
|2103
|2007.01.10 15:18
|modify
|113
|3.56
|1.9337
|1.9314
|1.9933
|2104
|2007.01.10 15:18
|modify
|113
|3.56
|1.9337
|1.9315
|1.9933
|2105
|2007.01.10 15:21
|modify
|113
|3.56
|1.9337
|1.9316
|1.9933
|2106
|2007.01.10 15:35
|modify
|113
|3.56
|1.9337
|1.9317
|1.9933
|2107
|2007.01.10 15:35
|modify
|113
|3.56
|1.9337
|1.9318
|1.9933
|2108
|2007.01.10 15:39
|modify
|113
|3.56
|1.9337
|1.9319
|1.9933
|2109
|2007.01.10 15:40
|modify
|113
|3.56
|1.9337
|1.9321
|1.9933
|2110
|2007.01.10 15:45
|modify
|113
|3.56
|1.9337
|1.9322
|1.9933
|2111
|2007.01.10 15:45
|modify
|113
|3.56
|1.9337
|1.9323
|1.9933
|2112
|2007.01.10 15:45
|modify
|113
|3.56
|1.9337
|1.9324
|1.9933
|2113
|2007.01.10 15:57
|modify
|113
|3.56
|1.9337
|1.9325
|1.9933
|2114
|2007.01.10 15:58
|modify
|113
|3.56
|1.9337
|1.9326
|1.9933
|2115
|2007.01.10 15:58
|modify
|113
|3.56
|1.9337
|1.9329
|1.9933
|2116
|2007.01.10 15:59
|modify
|113
|3.56
|1.9337
|1.9330
|1.9933
|2117
|2007.01.10 15:59
|modify
|113
|3.56
|1.9337
|1.9331
|1.9933
|2118
|2007.01.10 15:59
|modify
|113
|3.56
|1.9337
|1.9332
|1.9933
|2119
|2007.01.10 16:00
|close
|113
|3.56
|1.9350
|1.9332
|1.9933
|46.28
|8945.12
|2120
|2007.01.10 16:00
|sell
|114
|3.58
|1.9350
|1.9374
|1.8754
|2121
|2007.01.10 16:00
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9372
|1.8754
|2122
|2007.01.10 16:03
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9371
|1.8754
|2123
|2007.01.10 16:03
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9369
|1.8754
|2124
|2007.01.10 16:15
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9368
|1.8754
|2125
|2007.01.10 16:15
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9367
|1.8754
|2126
|2007.01.10 16:20
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9365
|1.8754
|2127
|2007.01.10 16:20
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9364
|1.8754
|2128
|2007.01.10 16:22
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9362
|1.8754
|2129
|2007.01.10 16:23
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9361
|1.8754
|2130
|2007.01.10 16:23
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9359
|1.8754
|2131
|2007.01.10 16:23
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9357
|1.8754
|2132
|2007.01.10 16:23
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9356
|1.8754
|2133
|2007.01.10 16:30
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9355
|1.8754
|2134
|2007.01.10 16:33
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9354
|1.8754
|2135
|2007.01.10 16:33
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9353
|1.8754
|2136
|2007.01.10 16:38
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9352
|1.8754
|2137
|2007.01.10 16:38
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9351
|1.8754
|2138
|2007.01.10 16:42
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9350
|1.8754
|2139
|2007.01.10 16:43
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9349
|1.8754
|2140
|2007.01.10 16:44
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9348
|1.8754
|2141
|2007.01.10 16:53
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9347
|1.8754
|2142
|2007.01.10 16:53
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9346
|1.8754
|2143
|2007.01.10 20:51
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9345
|1.8754
|2144
|2007.01.10 21:18
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9344
|1.8754
|2145
|2007.01.10 21:19
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9343
|1.8754
|2146
|2007.01.10 21:20
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9342
|1.8754
|2147
|2007.01.10 21:24
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9341
|1.8754
|2148
|2007.01.10 21:24
|modify
|114
|3.58
|1.9350
|1.9340
|1.8754
|2149
|2007.01.11 02:55
|s/l
|114
|3.58
|1.9340
|1.9340
|1.8754
|36.23
|8981.35
|2150
|2007.01.11 02:55
|sell
|115
|3.59
|1.9337
|1.9361
|1.8741
|2151
|2007.01.11 02:59
|modify
|115
|3.59
|1.9337
|1.9360
|1.8741
|2152
|2007.01.11 03:02
|modify
|115
|3.59
|1.9337
|1.9359
|1.8741
|2153
|2007.01.11 03:02
|modify
|115
|3.59
|1.9337
|1.9357
|1.8741
|2154
|2007.01.11 03:14
|modify
|115
|3.59
|1.9337
|1.9355
|1.8741
|2155
|2007.01.11 03:58
|modify
|115
|3.59
|1.9337
|1.9354
|1.8741
|2156
|2007.01.11 04:56
|modify
|115
|3.59
|1.9337
|1.9353
|1.8741
|2157
|2007.01.11 04:56
|modify
|115
|3.59
|1.9337
|1.9352
|1.8741
|2158
|2007.01.11 04:58
|modify
|115
|3.59
|1.9337
|1.9351
|1.8741
|2159
|2007.01.11 05:00
|modify
|115
|3.59
|1.9337
|1.9350
|1.8741
|2160
|2007.01.11 05:04
|modify
|115
|3.59
|1.9337
|1.9349
|1.8741
|2161
|2007.01.11 05:07
|modify
|115
|3.59
|1.9337
|1.9348
|1.8741
|2162
|2007.01.11 06:52
|s/l
|115
|3.59
|1.9348
|1.9348
|1.8741
|-39.49
|8941.86
|2163
|2007.01.11 06:52
|sell
|116
|3.58
|1.9345
|1.9369
|1.8749
|2164
|2007.01.11 06:52
|modify
|116
|3.58
|1.9345
|1.9368
|1.8749
|2165
|2007.01.11 07:00
|modify
|116
|3.58
|1.9345
|1.9367
|1.8749
|2166
|2007.01.11 07:00
|modify
|116
|3.58
|1.9345
|1.9366
|1.8749
|2167
|2007.01.11 07:00
|modify
|116
|3.58
|1.9345
|1.9365
|1.8749
|2168
|2007.01.11 07:00
|modify
|116
|3.58
|1.9345
|1.9363
|1.8749
|2169
|2007.01.11 07:04
|modify
|116
|3.58
|1.9345
|1.9361
|1.8749
|2170
|2007.01.11 07:14
|modify
|116
|3.58
|1.9345
|1.9359
|1.8749
|2171
|2007.01.11 07:16
|modify
|116
|3.58
|1.9345
|1.9358
|1.8749
|2172
|2007.01.11 07:16
|modify
|116
|3.58
|1.9345
|1.9356
|1.8749
|2173
|2007.01.11 07:17
|modify
|116
|3.58
|1.9345
|1.9355
|1.8749
|2174
|2007.01.11 07:17
|modify
|116
|3.58
|1.9345
|1.9354
|1.8749
|2175
|2007.01.11 07:17
|modify
|116
|3.58
|1.9345
|1.9353
|1.8749
|2176
|2007.01.11 07:19
|modify
|116
|3.58
|1.9345
|1.9352
|1.8749
|2177
|2007.01.11 07:21
|modify
|116
|3.58
|1.9345
|1.9350
|1.8749
|2178
|2007.01.11 07:27
|modify
|116
|3.58
|1.9345
|1.9349
|1.8749
|2179
|2007.01.11 07:28
|modify
|116
|3.58
|1.9345
|1.9347
|1.8749
|2180
|2007.01.11 07:28
|modify
|116
|3.58
|1.9345
|1.9346
|1.8749
|2181
|2007.01.11 07:38
|s/l
|116
|3.58
|1.9346
|1.9346
|1.8749
|-3.58
|8938.28
|2182
|2007.01.11 07:38
|sell
|117
|3.58
|1.9343
|1.9367
|1.8747
|2183
|2007.01.11 07:38
|modify
|117
|3.58
|1.9343
|1.9366
|1.8747
|2184
|2007.01.11 07:39
|modify
|117
|3.58
|1.9343
|1.9365
|1.8747
|2185
|2007.01.11 07:39
|modify
|117
|3.58
|1.9343
|1.9364
|1.8747
|2186
|2007.01.11 07:40
|modify
|117
|3.58
|1.9343
|1.9363
|1.8747
|2187
|2007.01.11 07:41
|modify
|117
|3.58
|1.9343
|1.9362
|1.8747
|2188
|2007.01.11 07:42
|modify
|117
|3.58
|1.9343
|1.9360
|1.8747
|2189
|2007.01.11 07:42
|modify
|117
|3.58
|1.9343
|1.9359
|1.8747
|2190
|2007.01.11 07:43
|modify
|117
|3.58
|1.9343
|1.9358
|1.8747
|2191
|2007.01.11 07:43
|modify
|117
|3.58
|1.9343
|1.9357
|1.8747
|2192
|2007.01.11 08:23
|modify
|117
|3.58
|1.9343
|1.9356
|1.8747
|2193
|2007.01.11 08:24
|modify
|117
|3.58
|1.9343
|1.9355
|1.8747
|2194
|2007.01.11 08:35
|modify
|117
|3.58
|1.9343
|1.9354
|1.8747
|2195
|2007.01.11 08:35
|modify
|117
|3.58
|1.9343
|1.9352
|1.8747
|2196
|2007.01.11 08:35
|modify
|117
|3.58
|1.9343
|1.9351
|1.8747
|2197
|2007.01.11 08:37
|modify
|117
|3.58
|1.9343
|1.9349
|1.8747
|2198
|2007.01.11 08:48
|s/l
|117
|3.58
|1.9349
|1.9349
|1.8747
|-21.48
|8916.80
|2199
|2007.01.11 08:48
|sell
|118
|3.57
|1.9345
|1.9369
|1.8749
|2200
|2007.01.11 08:48
|modify
|118
|3.57
|1.9345
|1.9368
|1.8749
|2201
|2007.01.11 08:49
|modify
|118
|3.57
|1.9345
|1.9367
|1.8749
|2202
|2007.01.11 08:50
|modify
|118
|3.57
|1.9345
|1.9366
|1.8749
|2203
|2007.01.11 09:19
|s/l
|118
|3.57
|1.9366
|1.9366
|1.8749
|-74.97
|8841.83
|2204
|2007.01.11 09:19
|sell
|119
|3.54
|1.9362
|1.9386
|1.8766
|2205
|2007.01.11 09:19
|modify
|119
|3.54
|1.9362
|1.9385
|1.8766
|2206
|2007.01.11 09:20
|modify
|119
|3.54
|1.9362
|1.9384
|1.8766
|2207
|2007.01.11 09:20
|modify
|119
|3.54
|1.9362
|1.9382
|1.8766
|2208
|2007.01.11 09:21
|modify
|119
|3.54
|1.9362
|1.9381
|1.8766
|2209
|2007.01.11 09:21
|modify
|119
|3.54
|1.9362
|1.9380
|1.8766
|2210
|2007.01.11 09:29
|modify
|119
|3.54
|1.9362
|1.9379
|1.8766
|2211
|2007.01.11 09:30
|s/l
|119
|3.54
|1.9379
|1.9379
|1.8766
|-60.18
|8781.65
|2212
|2007.01.11 09:30
|sell
|120
|3.51
|1.9375
|1.9399
|1.8779
|2213
|2007.01.11 09:30
|modify
|120
|3.51
|1.9375
|1.9398
|1.8779
|2214
|2007.01.11 09:30
|modify
|120
|3.51
|1.9375
|1.9397
|1.8779
|2215
|2007.01.11 09:40
|s/l
|120
|3.51
|1.9397
|1.9397
|1.8779
|-77.22
|8704.43
|2216
|2007.01.11 09:40
|sell
|121
|3.48
|1.9394
|1.9418
|1.8798
|2217
|2007.01.11 09:49
|modify
|121
|3.48
|1.9394
|1.9417
|1.8798
|2218
|2007.01.11 09:50
|modify
|121
|3.48
|1.9394
|1.9414
|1.8798
|2219
|2007.01.11 09:51
|modify
|121
|3.48
|1.9394
|1.9413
|1.8798
|2220
|2007.01.11 09:51
|modify
|121
|3.48
|1.9394
|1.9412
|1.8798
|2221
|2007.01.11 09:51
|modify
|121
|3.48
|1.9394
|1.9410
|1.8798
|2222
|2007.01.11 09:51
|modify
|121
|3.48
|1.9394
|1.9409
|1.8798
|2223
|2007.01.11 10:00
|close
|121
|3.48
|1.9396
|1.9409
|1.8798
|-6.96
|8697.47
|2224
|2007.01.11 10:00
|buy
|122
|3.48
|1.9396
|1.9372
|1.9992
|2225
|2007.01.11 10:01
|modify
|122
|3.48
|1.9396
|1.9373
|1.9992
|2226
|2007.01.11 11:28
|s/l
|122
|3.48
|1.9373
|1.9373
|1.9992
|-80.04
|8617.43
|2227
|2007.01.11 11:28
|buy
|123
|3.45
|1.9377
|1.9353
|1.9973
|2228
|2007.01.11 11:28
|modify
|123
|3.45
|1.9377
|1.9354
|1.9973
|2229
|2007.01.11 11:29
|modify
|123
|3.45
|1.9377
|1.9355
|1.9973
|2230
|2007.01.11 11:31
|modify
|123
|3.45
|1.9377
|1.9356
|1.9973
|2231
|2007.01.11 11:31
|modify
|123
|3.45
|1.9377
|1.9357
|1.9973
|2232
|2007.01.11 11:32
|modify
|123
|3.45
|1.9377
|1.9358
|1.9973
|2233
|2007.01.11 11:33
|modify
|123
|3.45
|1.9377
|1.9359
|1.9973
|2234
|2007.01.11 11:33
|modify
|123
|3.45
|1.9377
|1.9360
|1.9973
|2235
|2007.01.11 11:34
|modify
|123
|3.45
|1.9377
|1.9361
|1.9973
|2236
|2007.01.11 11:34
|modify
|123
|3.45
|1.9377
|1.9362
|1.9973
|2237
|2007.01.11 11:34
|modify
|123
|3.45
|1.9377
|1.9363
|1.9973
|2238
|2007.01.11 12:00
|modify
|123
|3.45
|1.9377
|1.9468
|1.9973
|2239
|2007.01.11 12:00
|modify
|123
|3.45
|1.9377
|1.9477
|1.9973
|2240
|2007.01.11 12:01
|modify
|123
|3.45
|1.9377
|1.9488
|1.9973
|2241
|2007.01.11 12:01
|modify
|123
|3.45
|1.9377
|1.9489
|1.9973
|2242
|2007.01.11 12:01
|modify
|123
|3.45
|1.9377
|1.9490
|1.9973
|2243
|2007.01.11 12:01
|modify
|123
|3.45
|1.9377
|1.9491
|1.9973
|2244
|2007.01.11 12:01
|modify
|123
|3.45
|1.9377
|1.9492
|1.9973
|2245
|2007.01.11 12:01
|modify
|123
|3.45
|1.9377
|1.9493
|1.9973
|2246
|2007.01.11 12:01
|modify
|123
|3.45
|1.9377
|1.9494
|1.9973
|2247
|2007.01.11 12:01
|modify
|123
|3.45
|1.9377
|1.9495
|1.9973
|2248
|2007.01.11 12:01
|modify
|123
|3.45
|1.9377
|1.9496
|1.9973
|2249
|2007.01.11 12:01
|modify
|123
|3.45
|1.9377
|1.9497
|1.9973
|2250
|2007.01.11 12:01
|modify
|123
|3.45
|1.9377
|1.9498
|1.9973
|2251
|2007.01.11 12:01
|s/l
|123
|3.45
|1.9498
|1.9498
|1.9973
|417.45
|9034.88
|2252
|2007.01.11 12:01
|buy
|124
|3.61
|1.9501
|1.9477
|2.0097
|2253
|2007.01.11 12:01
|modify
|124
|3.61
|1.9501
|1.9478
|2.0097
|2254
|2007.01.11 12:01
|modify
|124
|3.61
|1.9501
|1.9479
|2.0097
|2255
|2007.01.11 12:01
|modify
|124
|3.61
|1.9501
|1.9480
|2.0097
|2256
|2007.01.11 12:01
|modify
|124
|3.61
|1.9501
|1.9481
|2.0097
|2257
|2007.01.11 12:01
|modify
|124
|3.61
|1.9501
|1.9482
|2.0097
|2258
|2007.01.11 12:01
|s/l
|124
|3.61
|1.9482
|1.9482
|2.0097
|-68.59
|8966.29
|2259
|2007.01.11 12:01
|buy
|125
|3.59
|1.9486
|1.9462
|2.0082
|2260
|2007.01.11 12:01
|modify
|125
|3.59
|1.9486
|1.9463
|2.0082
|2261
|2007.01.11 12:01
|modify
|125
|3.59
|1.9486
|1.9464
|2.0082
|2262
|2007.01.11 12:01
|modify
|125
|3.59
|1.9486
|1.9465
|2.0082
|2263
|2007.01.11 12:01
|modify
|125
|3.59
|1.9486
|1.9466
|2.0082
|2264
|2007.01.11 12:01
|s/l
|125
|3.59
|1.9466
|1.9466
|2.0082
|-71.80
|8894.49
|2265
|2007.01.11 12:01
|buy
|126
|3.56
|1.9469
|1.9445
|2.0065
|2266
|2007.01.11 12:01
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9446
|2.0065
|2267
|2007.01.11 12:01
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9447
|2.0065
|2268
|2007.01.11 12:01
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9448
|2.0065
|2269
|2007.01.11 12:01
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9449
|2.0065
|2270
|2007.01.11 12:01
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9450
|2.0065
|2271
|2007.01.11 12:01
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9451
|2.0065
|2272
|2007.01.11 12:01
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9453
|2.0065
|2273
|2007.01.11 12:01
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9454
|2.0065
|2274
|2007.01.11 12:01
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9455
|2.0065
|2275
|2007.01.11 12:01
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9456
|2.0065
|2276
|2007.01.11 12:01
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9458
|2.0065
|2277
|2007.01.11 12:01
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9459
|2.0065
|2278
|2007.01.11 12:02
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9460
|2.0065
|2279
|2007.01.11 12:02
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9461
|2.0065
|2280
|2007.01.11 12:02
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9462
|2.0065
|2281
|2007.01.11 12:02
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9463
|2.0065
|2282
|2007.01.11 12:02
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9464
|2.0065
|2283
|2007.01.11 12:02
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9465
|2.0065
|2284
|2007.01.11 12:02
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9466
|2.0065
|2285
|2007.01.11 12:05
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9467
|2.0065
|2286
|2007.01.11 12:05
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9469
|2.0065
|2287
|2007.01.11 12:05
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9471
|2.0065
|2288
|2007.01.11 12:06
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9472
|2.0065
|2289
|2007.01.11 12:06
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9473
|2.0065
|2290
|2007.01.11 12:06
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9474
|2.0065
|2291
|2007.01.11 12:06
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9475
|2.0065
|2292
|2007.01.11 12:06
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9476
|2.0065
|2293
|2007.01.11 12:06
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9477
|2.0065
|2294
|2007.01.11 12:06
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9478
|2.0065
|2295
|2007.01.11 12:10
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9479
|2.0065
|2296
|2007.01.11 12:10
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9480
|2.0065
|2297
|2007.01.11 12:11
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9481
|2.0065
|2298
|2007.01.11 12:11
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9482
|2.0065
|2299
|2007.01.11 12:11
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9483
|2.0065
|2300
|2007.01.11 12:11
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9484
|2.0065
|2301
|2007.01.11 12:11
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9485
|2.0065
|2302
|2007.01.11 12:11
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9486
|2.0065
|2303
|2007.01.11 12:11
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9487
|2.0065
|2304
|2007.01.11 12:11
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9488
|2.0065
|2305
|2007.01.11 12:11
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9489
|2.0065
|2306
|2007.01.11 12:12
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9490
|2.0065
|2307
|2007.01.11 12:12
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9491
|2.0065
|2308
|2007.01.11 12:12
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9492
|2.0065
|2309
|2007.01.11 12:12
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9493
|2.0065
|2310
|2007.01.11 12:12
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9494
|2.0065
|2311
|2007.01.11 12:12
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9495
|2.0065
|2312
|2007.01.11 12:12
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9496
|2.0065
|2313
|2007.01.11 12:12
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9497
|2.0065
|2314
|2007.01.11 12:12
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9498
|2.0065
|2315
|2007.01.11 12:16
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9499
|2.0065
|2316
|2007.01.11 12:16
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9500
|2.0065
|2317
|2007.01.11 12:16
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9501
|2.0065
|2318
|2007.01.11 12:16
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9502
|2.0065
|2319
|2007.01.11 12:16
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9503
|2.0065
|2320
|2007.01.11 12:16
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9504
|2.0065
|2321
|2007.01.11 12:16
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9505
|2.0065
|2322
|2007.01.11 12:16
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9506
|2.0065
|2323
|2007.01.11 12:16
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9507
|2.0065
|2324
|2007.01.11 12:16
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9508
|2.0065
|2325
|2007.01.11 12:16
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9509
|2.0065
|2326
|2007.01.11 12:17
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9510
|2.0065
|2327
|2007.01.11 12:17
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9511
|2.0065
|2328
|2007.01.11 12:17
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9512
|2.0065
|2329
|2007.01.11 12:17
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9513
|2.0065
|2330
|2007.01.11 12:17
|modify
|126
|3.56
|1.9469
|1.9514
|2.0065
|2331
|2007.01.11 12:20
|s/l
|126
|3.56
|1.9514
|1.9514
|2.0065
|160.20
|9054.69
|2332
|2007.01.11 12:20
|buy
|127
|3.62
|1.9518
|1.9494
|2.0114
|2333
|2007.01.11 12:20
|modify
|127
|3.62
|1.9518
|1.9495
|2.0114
|2334
|2007.01.11 12:20
|modify
|127
|3.62
|1.9518
|1.9496
|2.0114
|2335
|2007.01.11 12:21
|modify
|127
|3.62
|1.9518
|1.9498
|2.0114
|2336
|2007.01.11 12:21
|modify
|127
|3.62
|1.9518
|1.9499
|2.0114
|2337
|2007.01.11 12:21
|modify
|127
|3.62
|1.9518
|1.9501
|2.0114
|2338
|2007.01.11 12:21
|modify
|127
|3.62
|1.9518
|1.9502
|2.0114
|2339
|2007.01.11 12:21
|modify
|127
|3.62
|1.9518
|1.9503
|2.0114
|2340
|2007.01.11 12:21
|modify
|127
|3.62
|1.9518
|1.9505
|2.0114
|2341
|2007.01.11 12:21
|modify
|127
|3.62
|1.9518
|1.9506
|2.0114
|2342
|2007.01.11 12:21
|modify
|127
|3.62
|1.9518
|1.9507
|2.0114
|2343
|2007.01.11 12:24
|s/l
|127
|3.62
|1.9507
|1.9507
|2.0114
|-39.82
|9014.87
|2344
|2007.01.11 12:24
|buy
|128
|3.61
|1.9510
|1.9486
|2.0106
|2345
|2007.01.11 12:25
|modify
|128
|3.61
|1.9510
|1.9487
|2.0106
|2346
|2007.01.11 12:25
|modify
|128
|3.61
|1.9510
|1.9488
|2.0106
|2347
|2007.01.11 12:25
|modify
|128
|3.61
|1.9510
|1.9489
|2.0106
|2348
|2007.01.11 12:27
|modify
|128
|3.61
|1.9510
|1.9490
|2.0106
|2349
|2007.01.11 12:33
|s/l
|128
|3.61
|1.9490
|1.9490
|2.0106
|-72.20
|8942.67
|2350
|2007.01.11 12:33
|buy
|129
|3.58
|1.9492
|1.9468
|2.0088
|2351
|2007.01.11 12:33
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9469
|2.0088
|2352
|2007.01.11 12:33
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9470
|2.0088
|2353
|2007.01.11 12:34
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9471
|2.0088
|2354
|2007.01.11 12:34
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9472
|2.0088
|2355
|2007.01.11 12:35
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9474
|2.0088
|2356
|2007.01.11 12:35
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9475
|2.0088
|2357
|2007.01.11 12:35
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9477
|2.0088
|2358
|2007.01.11 12:36
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9478
|2.0088
|2359
|2007.01.11 12:36
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9480
|2.0088
|2360
|2007.01.11 12:36
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9481
|2.0088
|2361
|2007.01.11 12:36
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9482
|2.0088
|2362
|2007.01.11 12:36
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9483
|2.0088
|2363
|2007.01.11 12:36
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9484
|2.0088
|2364
|2007.01.11 12:38
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9485
|2.0088
|2365
|2007.01.11 12:38
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9486
|2.0088
|2366
|2007.01.11 12:38
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9487
|2.0088
|2367
|2007.01.11 12:39
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9488
|2.0088
|2368
|2007.01.11 12:41
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9489
|2.0088
|2369
|2007.01.11 12:41
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9490
|2.0088
|2370
|2007.01.11 12:49
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9491
|2.0088
|2371
|2007.01.11 12:49
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9492
|2.0088
|2372
|2007.01.11 12:49
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9493
|2.0088
|2373
|2007.01.11 12:49
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9495
|2.0088
|2374
|2007.01.11 12:49
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9496
|2.0088
|2375
|2007.01.11 12:49
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9497
|2.0088
|2376
|2007.01.11 12:49
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9499
|2.0088
|2377
|2007.01.11 12:49
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9500
|2.0088
|2378
|2007.01.11 12:50
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9501
|2.0088
|2379
|2007.01.11 12:50
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9502
|2.0088
|2380
|2007.01.11 12:50
|modify
|129
|3.58
|1.9492
|1.9503
|2.0088
|2381
|2007.01.11 12:55
|s/l
|129
|3.58
|1.9503
|1.9503
|2.0088
|39.38
|8982.05
|2382
|2007.01.11 12:55
|buy
|130
|3.59
|1.9507
|1.9483
|2.0103
|2383
|2007.01.11 12:55
|modify
|130
|3.59
|1.9507
|1.9484
|2.0103
|2384
|2007.01.11 12:55
|modify
|130
|3.59
|1.9507
|1.9485
|2.0103
|2385
|2007.01.11 12:56
|modify
|130
|3.59
|1.9507
|1.9486
|2.0103
|2386
|2007.01.11 12:56
|modify
|130
|3.59
|1.9507
|1.9487
|2.0103
|2387
|2007.01.11 12:56
|modify
|130
|3.59
|1.9507
|1.9488
|2.0103
|2388
|2007.01.11 12:56
|modify
|130
|3.59
|1.9507
|1.9489
|2.0103
|2389
|2007.01.11 12:56
|modify
|130
|3.59
|1.9507
|1.9490
|2.0103
|2390
|2007.01.11 12:59
|modify
|130
|3.59
|1.9507
|1.9491
|2.0103
|2391
|2007.01.11 12:59
|modify
|130
|3.59
|1.9507
|1.9492
|2.0103
|2392
|2007.01.11 12:59
|modify
|130
|3.59
|1.9507
|1.9493
|2.0103
|2393
|2007.01.11 12:59
|modify
|130
|3.59
|1.9507
|1.9494
|2.0103
|2394
|2007.01.11 13:00
|modify
|130
|3.59
|1.9507
|1.9495
|2.0103
|2395
|2007.01.11 13:00
|modify
|130
|3.59
|1.9507
|1.9496
|2.0103
|2396
|2007.01.11 13:00
|modify
|130
|3.59
|1.9507
|1.9498
|2.0103
|2397
|2007.01.11 13:00
|modify
|130
|3.59
|1.9507
|1.9499
|2.0103
|2398
|2007.01.11 13:00
|modify
|130
|3.59
|1.9507
|1.9500
|2.0103
|2399
|2007.01.11 13:34
|s/l
|130
|3.59
|1.9500
|1.9500
|2.0103
|-25.13
|8956.92
|2400
|2007.01.11 13:34
|buy
|131
|3.58
|1.9504
|1.9480
|2.0100
|2401
|2007.01.11 13:34
|modify
|131
|3.58
|1.9504
|1.9481
|2.0100
|2402
|2007.01.11 13:34
|modify
|131
|3.58
|1.9504
|1.9482
|2.0100
|2403
|2007.01.11 13:34
|modify
|131
|3.58
|1.9504
|1.9483
|2.0100
|2404
|2007.01.11 13:35
|modify
|131
|3.58
|1.9504
|1.9484
|2.0100
|2405
|2007.01.11 13:35
|modify
|131
|3.58
|1.9504
|1.9485
|2.0100
|2406
|2007.01.11 13:35
|modify
|131
|3.58
|1.9504
|1.9486
|2.0100
|2407
|2007.01.11 13:35
|modify
|131
|3.58
|1.9504
|1.9487
|2.0100
|2408
|2007.01.11 13:35
|modify
|131
|3.58
|1.9504
|1.9489
|2.0100
|2409
|2007.01.11 13:35
|modify
|131
|3.58
|1.9504
|1.9490
|2.0100
|2410
|2007.01.11 13:35
|modify
|131
|3.58
|1.9504
|1.9491
|2.0100
|2411
|2007.01.11 13:35
|modify
|131
|3.58
|1.9504
|1.9492
|2.0100
|2412
|2007.01.11 13:36
|s/l
|131
|3.58
|1.9492
|1.9492
|2.0100
|-42.96
|8913.96
|2413
|2007.01.11 13:36
|buy
|132
|3.57
|1.9495
|1.9471
|2.0091
|2414
|2007.01.11 13:36
|modify
|132
|3.57
|1.9495
|1.9472
|2.0091
|2415
|2007.01.11 13:36
|modify
|132
|3.57
|1.9495
|1.9473
|2.0091
|2416
|2007.01.11 13:37
|modify
|132
|3.57
|1.9495
|1.9475
|2.0091
|2417
|2007.01.11 13:37
|modify
|132
|3.57
|1.9495
|1.9476
|2.0091
|2418
|2007.01.11 13:37
|modify
|132
|3.57
|1.9495
|1.9477
|2.0091
|2419
|2007.01.11 13:37
|modify
|132
|3.57
|1.9495
|1.9478
|2.0091
|2420
|2007.01.11 13:38
|s/l
|132
|3.57
|1.9478
|1.9478
|2.0091
|-60.69
|8853.27
|2421
|2007.01.11 13:38
|buy
|133
|3.54
|1.9482
|1.9458
|2.0078
|2422
|2007.01.11 13:39
|modify
|133
|3.54
|1.9482
|1.9460
|2.0078
|2423
|2007.01.11 13:39
|modify
|133
|3.54
|1.9482
|1.9461
|2.0078
|2424
|2007.01.11 13:39
|modify
|133
|3.54
|1.9482
|1.9462
|2.0078
|2425
|2007.01.11 13:39
|modify
|133
|3.54
|1.9482
|1.9463
|2.0078
|2426
|2007.01.11 13:39
|modify
|133
|3.54
|1.9482
|1.9464
|2.0078
|2427
|2007.01.11 13:39
|modify
|133
|3.54
|1.9482
|1.9466
|2.0078
|2428
|2007.01.11 13:39
|modify
|133
|3.54
|1.9482
|1.9467
|2.0078
|2429
|2007.01.11 13:39
|modify
|133
|3.54
|1.9482
|1.9468
|2.0078
|2430
|2007.01.11 13:40
|modify
|133
|3.54
|1.9482
|1.9469
|2.0078
|2431
|2007.01.11 13:40
|s/l
|133
|3.54
|1.9469
|1.9469
|2.0078
|-46.02
|8807.25
|2432
|2007.01.11 13:40
|buy
|134
|3.52
|1.9472
|1.9448
|2.0068
|2433
|2007.01.11 13:40
|modify
|134
|3.52
|1.9472
|1.9449
|2.0068
|2434
|2007.01.11 13:40
|modify
|134
|3.52
|1.9472
|1.9451
|2.0068
|2435
|2007.01.11 13:40
|modify
|134
|3.52
|1.9472
|1.9452
|2.0068
|2436
|2007.01.11 13:41
|modify
|134
|3.52
|1.9472
|1.9453
|2.0068
|2437
|2007.01.11 13:41
|modify
|134
|3.52
|1.9472
|1.9454
|2.0068
|2438
|2007.01.11 13:41
|modify
|134
|3.52
|1.9472
|1.9455
|2.0068
|2439
|2007.01.11 13:41
|modify
|134
|3.52
|1.9472
|1.9456
|2.0068
|2440
|2007.01.11 13:41
|modify
|134
|3.52
|1.9472
|1.9457
|2.0068
|2441
|2007.01.11 13:42
|modify
|134
|3.52
|1.9472
|1.9459
|2.0068
|2442
|2007.01.11 13:42
|modify
|134
|3.52
|1.9472
|1.9460
|2.0068
|2443
|2007.01.11 13:42
|modify
|134
|3.52
|1.9472
|1.9461
|2.0068
|2444
|2007.01.11 13:42
|modify
|134
|3.52
|1.9472
|1.9462
|2.0068
|2445
|2007.01.11 13:43
|modify
|134
|3.52
|1.9472
|1.9463
|2.0068
|2446
|2007.01.11 13:43
|modify
|134
|3.52
|1.9472
|1.9464
|2.0068
|2447
|2007.01.11 13:44
|modify
|134
|3.52
|1.9472
|1.9465
|2.0068
|2448
|2007.01.11 13:44
|modify
|134
|3.52
|1.9472
|1.9466
|2.0068
|2449
|2007.01.11 13:44
|modify
|134
|3.52
|1.9472
|1.9467
|2.0068
|2450
|2007.01.11 13:44
|modify
|134
|3.52
|1.9472
|1.9468
|2.0068
|2451
|2007.01.11 13:44
|modify
|134
|3.52
|1.9472
|1.9469
|2.0068
|2452
|2007.01.11 13:44
|modify
|134
|3.52
|1.9472
|1.9470
|2.0068
|2453
|2007.01.11 13:48
|modify
|134
|3.52
|1.9472
|1.9471
|2.0068
|2454
|2007.01.11 13:51
|s/l
|134
|3.52
|1.9471
|1.9471
|2.0068
|-3.52
|8803.73
|2455
|2007.01.11 13:51
|buy
|135
|3.52
|1.9475
|1.9451
|2.0071
|2456
|2007.01.11 13:51
|modify
|135
|3.52
|1.9475
|1.9452
|2.0071
|2457
|2007.01.11 13:51
|modify
|135
|3.52
|1.9475
|1.9453
|2.0071
|2458
|2007.01.11 13:51
|modify
|135
|3.52
|1.9475
|1.9454
|2.0071
|2459
|2007.01.11 13:51
|modify
|135
|3.52
|1.9475
|1.9455
|2.0071
|2460
|2007.01.11 13:51
|modify
|135
|3.52
|1.9475
|1.9456
|2.0071
|2461
|2007.01.11 13:53
|modify
|135
|3.52
|1.9475
|1.9457
|2.0071
|2462
|2007.01.11 13:53
|modify
|135
|3.52
|1.9475
|1.9459
|2.0071
|2463
|2007.01.11 13:53
|modify
|135
|3.52
|1.9475
|1.9460
|2.0071
|2464
|2007.01.11 13:53
|modify
|135
|3.52
|1.9475
|1.9461
|2.0071
|2465
|2007.01.11 13:53
|modify
|135
|3.52
|1.9475
|1.9462
|2.0071
|2466
|2007.01.11 13:53
|modify
|135
|3.52
|1.9475
|1.9464
|2.0071
|2467
|2007.01.11 13:53
|modify
|135
|3.52
|1.9475
|1.9465
|2.0071
|2468
|2007.01.11 14:00
|s/l
|135
|3.52
|1.9465
|1.9465
|2.0071
|-35.20
|8768.53
|2469
|2007.01.11 14:00
|buy
|136
|3.51
|1.9450
|1.9426
|2.0046
|2470
|2007.01.11 14:41
|modify
|136
|3.51
|1.9450
|1.9427
|2.0046
|2471
|2007.01.11 14:44
|modify
|136
|3.51
|1.9450
|1.9428
|2.0046
|2472
|2007.01.11 14:44
|modify
|136
|3.51
|1.9450
|1.9429
|2.0046
|2473
|2007.01.11 14:44
|modify
|136
|3.51
|1.9450
|1.9430
|2.0046
|2474
|2007.01.11 14:46
|modify
|136
|3.51
|1.9450
|1.9431
|2.0046
|2475
|2007.01.11 14:47
|modify
|136
|3.51
|1.9450
|1.9432
|2.0046
|2476
|2007.01.11 14:47
|modify
|136
|3.51
|1.9450
|1.9433
|2.0046
|2477
|2007.01.11 14:54
|modify
|136
|3.51
|1.9450
|1.9434
|2.0046
|2478
|2007.01.11 15:00
|close
|136
|3.51
|1.9441
|1.9434
|2.0046
|-31.59
|8736.94
|2479
|2007.01.11 15:00
|sell
|137
|3.49
|1.9441
|1.9465
|1.8845
|2480
|2007.01.11 15:00
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9464
|1.8845
|2481
|2007.01.11 15:00
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9463
|1.8845
|2482
|2007.01.11 15:00
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9461
|1.8845
|2483
|2007.01.11 15:00
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9459
|1.8845
|2484
|2007.01.11 15:01
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9458
|1.8845
|2485
|2007.01.11 15:01
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9457
|1.8845
|2486
|2007.01.11 15:01
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9456
|1.8845
|2487
|2007.01.11 15:01
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9455
|1.8845
|2488
|2007.01.11 15:01
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9454
|1.8845
|2489
|2007.01.11 15:03
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9453
|1.8845
|2490
|2007.01.11 15:03
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9452
|1.8845
|2491
|2007.01.11 15:03
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9450
|1.8845
|2492
|2007.01.11 15:04
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9449
|1.8845
|2493
|2007.01.11 15:05
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9445
|1.8845
|2494
|2007.01.11 15:05
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9442
|1.8845
|2495
|2007.01.11 15:05
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9440
|1.8845
|2496
|2007.01.11 15:05
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9438
|1.8845
|2497
|2007.01.11 15:05
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9433
|1.8845
|2498
|2007.01.11 15:13
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9432
|1.8845
|2499
|2007.01.11 15:13
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9430
|1.8845
|2500
|2007.01.11 15:13
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9428
|1.8845
|2501
|2007.01.11 15:13
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9427
|1.8845
|2502
|2007.01.11 15:15
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9426
|1.8845
|2503
|2007.01.11 15:15
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9424
|1.8845
|2504
|2007.01.11 15:15
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9423
|1.8845
|2505
|2007.01.11 15:15
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9421
|1.8845
|2506
|2007.01.11 15:15
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9420
|1.8845
|2507
|2007.01.11 15:15
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9417
|1.8845
|2508
|2007.01.11 15:31
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9416
|1.8845
|2509
|2007.01.11 15:31
|modify
|137
|3.49
|1.9441
|1.9415
|1.8845
|2510
|2007.01.11 15:52
|s/l
|137
|3.49
|1.9415
|1.9415
|1.8845
|90.74
|8827.68
|2511
|2007.01.11 15:52
|sell
|138
|3.53
|1.9411
|1.9435
|1.8815
|2512
|2007.01.11 15:52
|modify
|138
|3.53
|1.9411
|1.9434
|1.8815
|2513
|2007.01.11 16:12
|s/l
|138
|3.53
|1.9434
|1.9434
|1.8815
|-81.19
|8746.49
|2514
|2007.01.11 16:12
|sell
|139
|3.50
|1.9430
|1.9454
|1.8834
|2515
|2007.01.11 16:12
|modify
|139
|3.50
|1.9430
|1.9453
|1.8834
|2516
|2007.01.11 16:12
|modify
|139
|3.50
|1.9430
|1.9452
|1.8834
|2517
|2007.01.11 16:16
|modify
|139
|3.50
|1.9430
|1.9451
|1.8834
|2518
|2007.01.11 16:16
|modify
|139
|3.50
|1.9430
|1.9449
|1.8834
|2519
|2007.01.11 16:17
|modify
|139
|3.50
|1.9430
|1.9448
|1.8834
|2520
|2007.01.11 16:17
|modify
|139
|3.50
|1.9430
|1.9446
|1.8834
|2521
|2007.01.11 16:17
|modify
|139
|3.50
|1.9430
|1.9445
|1.8834
|2522
|2007.01.11 17:04
|s/l
|139
|3.50
|1.9445
|1.9445
|1.8834
|-52.50
|8693.99
|2523
|2007.01.11 17:04
|sell
|140
|3.48
|1.9443
|1.9467
|1.8847
|2524
|2007.01.11 17:04
|modify
|140
|3.48
|1.9443
|1.9466
|1.8847
|2525
|2007.01.11 17:05
|modify
|140
|3.48
|1.9443
|1.9465
|1.8847
|2526
|2007.01.11 17:05
|modify
|140
|3.48
|1.9443
|1.9464
|1.8847
|2527
|2007.01.11 17:20
|modify
|140
|3.48
|1.9443
|1.9463
|1.8847
|2528
|2007.01.11 17:24
|modify
|140
|3.48
|1.9443
|1.9462
|1.8847
|2529
|2007.01.11 21:24
|s/l
|140
|3.48
|1.9462
|1.9462
|1.8847
|-66.12
|8627.87
|2530
|2007.01.11 21:24
|sell
|141
|3.45
|1.9459
|1.9483
|1.8863
|2531
|2007.01.11 21:26
|modify
|141
|3.45
|1.9459
|1.9482
|1.8863
|2532
|2007.01.11 21:38
|modify
|141
|3.45
|1.9459
|1.9481
|1.8863
|2533
|2007.01.11 21:40
|modify
|141
|3.45
|1.9459
|1.9480
|1.8863
|2534
|2007.01.11 21:43
|modify
|141
|3.45
|1.9459
|1.9479
|1.8863
|2535
|2007.01.11 21:45
|modify
|141
|3.45
|1.9459
|1.9478
|1.8863
|2536
|2007.01.11 21:45
|modify
|141
|3.45
|1.9459
|1.9477
|1.8863
|2537
|2007.01.11 21:46
|modify
|141
|3.45
|1.9459
|1.9476
|1.8863
|2538
|2007.01.11 21:47
|modify
|141
|3.45
|1.9459
|1.9475
|1.8863
|2539
|2007.01.11 21:51
|modify
|141
|3.45
|1.9459
|1.9474
|1.8863
|2540
|2007.01.11 21:51
|modify
|141
|3.45
|1.9459
|1.9473
|1.8863
|2541
|2007.01.11 22:00
|modify
|141
|3.45
|1.9459
|1.9472
|1.8863
|2542
|2007.01.11 22:02
|modify
|141
|3.45
|1.9459
|1.9471
|1.8863
|2543
|2007.01.11 22:05
|modify
|141
|3.45
|1.9459
|1.9470
|1.8863
|2544
|2007.01.11 22:06
|modify
|141
|3.45
|1.9459
|1.9469
|1.8863
|2545
|2007.01.11 22:09
|modify
|141
|3.45
|1.9459
|1.9467
|1.8863
|2546
|2007.01.11 22:09
|modify
|141
|3.45
|1.9459
|1.9465
|1.8863
|2547
|2007.01.11 22:32
|modify
|141
|3.45
|1.9459
|1.9462
|1.8863
|2548
|2007.01.11 22:33
|modify
|141
|3.45
|1.9459
|1.9460
|1.8863
|2549
|2007.01.11 22:37
|modify
|141
|3.45
|1.9459
|1.9459
|1.8863
|2550
|2007.01.11 23:21
|modify
|141
|3.45
|1.9459
|1.9454
|1.8863
|2551
|2007.01.11 23:25
|modify
|141
|3.45
|1.9459
|1.9452
|1.8863
|2552
|2007.01.12 01:03
|modify
|141
|3.45
|1.9459
|1.9451
|1.8863
|2553
|2007.01.12 01:59
|s/l
|141
|3.45
|1.9451
|1.9451
|1.8863
|27.74
|8655.61
|2554
|2007.01.12 01:59
|sell
|142
|3.46
|1.9447
|1.9471
|1.8851
|2555
|2007.01.12 02:00
|modify
|142
|3.46
|1.9447
|1.9470
|1.8851
|2556
|2007.01.12 02:00
|modify
|142
|3.46
|1.9447
|1.9469
|1.8851
|2557
|2007.01.12 02:12
|modify
|142
|3.46
|1.9447
|1.9468
|1.8851
|2558
|2007.01.12 05:53
|modify
|142
|3.46
|1.9447
|1.9466
|1.8851
|2559
|2007.01.12 05:53
|modify
|142
|3.46
|1.9447
|1.9465
|1.8851
|2560
|2007.01.12 06:31
|s/l
|142
|3.46
|1.9465
|1.9465
|1.8851
|-62.28
|8593.33
|2561
|2007.01.12 06:31
|sell
|143
|3.44
|1.9462
|1.9486
|1.8866
|2562
|2007.01.12 06:47
|s/l
|143
|3.44
|1.9486
|1.9486
|1.8866
|-82.56
|8510.77
|2563
|2007.01.12 06:47
|sell
|144
|3.40
|1.9482
|1.9506
|1.8886
|2564
|2007.01.12 06:49
|modify
|144
|3.40
|1.9482
|1.9505
|1.8886
|2565
|2007.01.12 06:55
|modify
|144
|3.40
|1.9482
|1.9504
|1.8886
|2566
|2007.01.12 06:55
|modify
|144
|3.40
|1.9482
|1.9503
|1.8886
|2567
|2007.01.12 06:56
|modify
|144
|3.40
|1.9482
|1.9502
|1.8886
|2568
|2007.01.12 06:56
|modify
|144
|3.40
|1.9482
|1.9500
|1.8886
|2569
|2007.01.12 06:59
|modify
|144
|3.40
|1.9482
|1.9499
|1.8886
|2570
|2007.01.12 07:00
|modify
|144
|3.40
|1.9482
|1.9498
|1.8886
|2571
|2007.01.12 07:00
|close
|144
|3.40
|1.9478
|1.9498
|1.8886
|13.60
|8524.37
|2572
|2007.01.12 07:00
|buy
|145
|3.41
|1.9478
|1.9454
|2.0074
|2573
|2007.01.12 07:00
|modify
|145
|3.41
|1.9478
|1.9455
|2.0074
|2574
|2007.01.12 07:00
|modify
|145
|3.41
|1.9478
|1.9456
|2.0074
|2575
|2007.01.12 07:01
|modify
|145
|3.41
|1.9478
|1.9457
|2.0074
|2576
|2007.01.12 07:06
|modify
|145
|3.41
|1.9478
|1.9458
|2.0074
|2577
|2007.01.12 07:17
|modify
|145
|3.41
|1.9478
|1.9459
|2.0074
|2578
|2007.01.12 07:29
|modify
|145
|3.41
|1.9478
|1.9461
|2.0074
|2579
|2007.01.12 07:43
|s/l
|145
|3.41
|1.9461
|1.9461
|2.0074
|-57.97
|8466.40
|2580
|2007.01.12 07:43
|buy
|146
|3.39
|1.9465
|1.9441
|2.0061
|2581
|2007.01.12 07:43
|modify
|146
|3.39
|1.9465
|1.9442
|2.0061
|2582
|2007.01.12 07:43
|modify
|146
|3.39
|1.9465
|1.9443
|2.0061
|2583
|2007.01.12 07:43
|modify
|146
|3.39
|1.9465
|1.9444
|2.0061
|2584
|2007.01.12 07:44
|modify
|146
|3.39
|1.9465
|1.9445
|2.0061
|2585
|2007.01.12 07:44
|modify
|146
|3.39
|1.9465
|1.9447
|2.0061
|2586
|2007.01.12 07:47
|modify
|146
|3.39
|1.9465
|1.9448
|2.0061
|2587
|2007.01.12 07:49
|modify
|146
|3.39
|1.9465
|1.9449
|2.0061
|2588
|2007.01.12 07:49
|modify
|146
|3.39
|1.9465
|1.9450
|2.0061
|2589
|2007.01.12 07:49
|modify
|146
|3.39
|1.9465
|1.9452
|2.0061
|2590
|2007.01.12 07:50
|modify
|146
|3.39
|1.9465
|1.9453
|2.0061
|2591
|2007.01.12 07:50
|modify
|146
|3.39
|1.9465
|1.9454
|2.0061
|2592
|2007.01.12 07:50
|modify
|146
|3.39
|1.9465
|1.9456
|2.0061
|2593
|2007.01.12 07:50
|modify
|146
|3.39
|1.9465
|1.9457
|2.0061
|2594
|2007.01.12 07:50
|modify
|146
|3.39
|1.9465
|1.9458
|2.0061
|2595
|2007.01.12 07:50
|modify
|146
|3.39
|1.9465
|1.9460
|2.0061
|2596
|2007.01.12 07:50
|modify
|146
|3.39
|1.9465
|1.9461
|2.0061
|2597
|2007.01.12 07:51
|modify
|146
|3.39
|1.9465
|1.9462
|2.0061
|2598
|2007.01.12 07:52
|modify
|146
|3.39
|1.9465
|1.9463
|2.0061
|2599
|2007.01.12 07:52
|modify
|146
|3.39
|1.9465
|1.9464
|2.0061
|2600
|2007.01.12 07:53
|modify
|146
|3.39
|1.9465
|1.9465
|2.0061
|2601
|2007.01.12 08:11
|s/l
|146
|3.39
|1.9465
|1.9465
|2.0061
|0.00
|8466.40
|2602
|2007.01.12 08:11
|buy
|147
|3.39
|1.9469
|1.9445
|2.0065
|2603
|2007.01.12 08:11
|modify
|147
|3.39
|1.9469
|1.9446
|2.0065
|2604
|2007.01.12 08:11
|modify
|147
|3.39
|1.9469
|1.9447
|2.0065
|2605
|2007.01.12 08:12
|modify
|147
|3.39
|1.9469
|1.9448
|2.0065
|2606
|2007.01.12 08:12
|modify
|147
|3.39
|1.9469
|1.9449
|2.0065
|2607
|2007.01.12 08:12
|modify
|147
|3.39
|1.9469
|1.9450
|2.0065
|2608
|2007.01.12 08:12
|modify
|147
|3.39
|1.9469
|1.9451
|2.0065
|2609
|2007.01.12 08:16
|s/l
|147
|3.39
|1.9451
|1.9451
|2.0065
|-61.02
|8405.38
|2610
|2007.01.12 08:16
|buy
|148
|3.36
|1.9455
|1.9431
|2.0051
|2611
|2007.01.12 08:16
|modify
|148
|3.36
|1.9455
|1.9432
|2.0051
|2612
|2007.01.12 08:16
|modify
|148
|3.36
|1.9455
|1.9434
|2.0051
|2613
|2007.01.12 08:16
|modify
|148
|3.36
|1.9455
|1.9435
|2.0051
|2614
|2007.01.12 08:16
|modify
|148
|3.36
|1.9455
|1.9436
|2.0051
|2615
|2007.01.12 08:16
|modify
|148
|3.36
|1.9455
|1.9437
|2.0051
|2616
|2007.01.12 08:16
|modify
|148
|3.36
|1.9455
|1.9438
|2.0051
|2617
|2007.01.12 08:17
|modify
|148
|3.36
|1.9455
|1.9439
|2.0051
|2618
|2007.01.12 08:18
|modify
|148
|3.36
|1.9455
|1.9440
|2.0051
|2619
|2007.01.12 08:20
|modify
|148
|3.36
|1.9455
|1.9443
|2.0051
|2620
|2007.01.12 08:26
|modify
|148
|3.36
|1.9455
|1.9444
|2.0051
|2621
|2007.01.12 08:26
|modify
|148
|3.36
|1.9455
|1.9445
|2.0051
|2622
|2007.01.12 08:26
|modify
|148
|3.36
|1.9455
|1.9446
|2.0051
|2623
|2007.01.12 08:26
|modify
|148
|3.36
|1.9455
|1.9447
|2.0051
|2624
|2007.01.12 08:26
|modify
|148
|3.36
|1.9455
|1.9448
|2.0051
|2625
|2007.01.12 08:27
|modify
|148
|3.36
|1.9455
|1.9449
|2.0051
|2626
|2007.01.12 08:27
|modify
|148
|3.36
|1.9455
|1.9450
|2.0051
|2627
|2007.01.12 08:36
|modify
|148
|3.36
|1.9455
|1.9451
|2.0051
|2628
|2007.01.12 08:43
|modify
|148
|3.36
|1.9455
|1.9452
|2.0051
|2629
|2007.01.12 09:02
|s/l
|148
|3.36
|1.9452
|1.9452
|2.0051
|-10.08
|8395.30
|2630
|2007.01.12 09:02
|buy
|149
|3.36
|1.9456
|1.9432
|2.0052
|2631
|2007.01.12 09:03
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9433
|2.0052
|2632
|2007.01.12 09:03
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9434
|2.0052
|2633
|2007.01.12 09:04
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9435
|2.0052
|2634
|2007.01.12 09:05
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9436
|2.0052
|2635
|2007.01.12 09:08
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9437
|2.0052
|2636
|2007.01.12 09:10
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9439
|2.0052
|2637
|2007.01.12 09:11
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9440
|2.0052
|2638
|2007.01.12 09:11
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9441
|2.0052
|2639
|2007.01.12 09:12
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9444
|2.0052
|2640
|2007.01.12 09:18
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9445
|2.0052
|2641
|2007.01.12 09:19
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9446
|2.0052
|2642
|2007.01.12 09:20
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9448
|2.0052
|2643
|2007.01.12 09:24
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9449
|2.0052
|2644
|2007.01.12 09:24
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9451
|2.0052
|2645
|2007.01.12 09:24
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9452
|2.0052
|2646
|2007.01.12 09:25
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9453
|2.0052
|2647
|2007.01.12 09:25
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9454
|2.0052
|2648
|2007.01.12 09:25
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9455
|2.0052
|2649
|2007.01.12 09:25
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9456
|2.0052
|2650
|2007.01.12 09:25
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9457
|2.0052
|2651
|2007.01.12 09:45
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9458
|2.0052
|2652
|2007.01.12 09:47
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9459
|2.0052
|2653
|2007.01.12 09:47
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9462
|2.0052
|2654
|2007.01.12 09:48
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9463
|2.0052
|2655
|2007.01.12 09:48
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9465
|2.0052
|2656
|2007.01.12 09:48
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9466
|2.0052
|2657
|2007.01.12 09:49
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9467
|2.0052
|2658
|2007.01.12 09:51
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9468
|2.0052
|2659
|2007.01.12 09:51
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9469
|2.0052
|2660
|2007.01.12 09:51
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9470
|2.0052
|2661
|2007.01.12 09:52
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9471
|2.0052
|2662
|2007.01.12 09:54
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9472
|2.0052
|2663
|2007.01.12 09:54
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9473
|2.0052
|2664
|2007.01.12 09:54
|modify
|149
|3.36
|1.9456
|1.9474
|2.0052
|2665
|2007.01.12 10:23
|s/l
|149
|3.36
|1.9474
|1.9474
|2.0052
|60.48
|8455.78
|2666
|2007.01.12 10:23
|buy
|150
|3.38
|1.9478
|1.9454
|2.0074
|2667
|2007.01.12 10:23
|modify
|150
|3.38
|1.9478
|1.9455
|2.0074
|2668
|2007.01.12 10:23
|modify
|150
|3.38
|1.9478
|1.9456
|2.0074
|2669
|2007.01.12 10:23
|modify
|150
|3.38
|1.9478
|1.9457
|2.0074
|2670
|2007.01.12 10:24
|modify
|150
|3.38
|1.9478
|1.9458
|2.0074
|2671
|2007.01.12 10:25
|modify
|150
|3.38
|1.9478
|1.9460
|2.0074
|2672
|2007.01.12 10:26
|modify
|150
|3.38
|1.9478
|1.9462
|2.0074
|2673
|2007.01.12 10:26
|modify
|150
|3.38
|1.9478
|1.9463
|2.0074
|2674
|2007.01.12 10:27
|modify
|150
|3.38
|1.9478
|1.9464
|2.0074
|2675
|2007.01.12 10:28
|modify
|150
|3.38
|1.9478
|1.9465
|2.0074
|2676
|2007.01.12 10:28
|modify
|150
|3.38
|1.9478
|1.9468
|2.0074
|2677
|2007.01.12 10:46
|modify
|150
|3.38
|1.9478
|1.9469
|2.0074
|2678
|2007.01.12 10:46
|modify
|150
|3.38
|1.9478
|1.9471
|2.0074
|2679
|2007.01.12 10:46
|modify
|150
|3.38
|1.9478
|1.9472
|2.0074
|2680
|2007.01.12 10:46
|modify
|150
|3.38
|1.9478
|1.9473
|2.0074
|2681
|2007.01.12 10:46
|modify
|150
|3.38
|1.9478
|1.9475
|2.0074
|2682
|2007.01.12 10:46
|modify
|150
|3.38
|1.9478
|1.9476
|2.0074
|2683
|2007.01.12 10:46
|modify
|150
|3.38
|1.9478
|1.9478
|2.0074
|2684
|2007.01.12 11:10
|modify
|150
|3.38
|1.9478
|1.9479
|2.0074
|2685
|2007.01.12 11:10
|modify
|150
|3.38
|1.9478
|1.9480
|2.0074
|2686
|2007.01.12 11:10
|modify
|150
|3.38
|1.9478
|1.9481
|2.0074
|2687
|2007.01.12 11:10
|modify
|150
|3.38
|1.9478
|1.9482
|2.0074
|2688
|2007.01.12 11:10
|modify
|150
|3.38
|1.9478
|1.9484
|2.0074
|2689
|2007.01.12 12:11
|s/l
|150
|3.38
|1.9484
|1.9484
|2.0074
|20.28
|8476.06
|2690
|2007.01.12 12:11
|buy
|151
|3.39
|1.9488
|1.9464
|2.0084
|2691
|2007.01.12 12:11
|modify
|151
|3.39
|1.9488
|1.9465
|2.0084
|2692
|2007.01.12 12:12
|modify
|151
|3.39
|1.9488
|1.9466
|2.0084
|2693
|2007.01.12 12:13
|modify
|151
|3.39
|1.9488
|1.9467
|2.0084
|2694
|2007.01.12 12:13
|modify
|151
|3.39
|1.9488
|1.9468
|2.0084
|2695
|2007.01.12 12:13
|modify
|151
|3.39
|1.9488
|1.9469
|2.0084
|2696
|2007.01.12 12:13
|modify
|151
|3.39
|1.9488
|1.9470
|2.0084
|2697
|2007.01.12 12:16
|modify
|151
|3.39
|1.9488
|1.9471
|2.0084
|2698
|2007.01.12 12:16
|modify
|151
|3.39
|1.9488
|1.9473
|2.0084
|2699
|2007.01.12 12:16
|modify
|151
|3.39
|1.9488
|1.9475
|2.0084
|2700
|2007.01.12 12:16
|modify
|151
|3.39
|1.9488
|1.9478
|2.0084
|2701
|2007.01.12 12:17
|modify
|151
|3.39
|1.9488
|1.9479
|2.0084
|2702
|2007.01.12 12:36
|modify
|151
|3.39
|1.9488
|1.9480
|2.0084
|2703
|2007.01.12 12:37
|modify
|151
|3.39
|1.9488
|1.9481
|2.0084
|2704
|2007.01.12 12:39
|modify
|151
|3.39
|1.9488
|1.9482
|2.0084
|2705
|2007.01.12 12:39
|modify
|151
|3.39
|1.9488
|1.9484
|2.0084
|2706
|2007.01.12 12:41
|modify
|151
|3.39
|1.9488
|1.9485
|2.0084
|2707
|2007.01.12 12:42
|modify
|151
|3.39
|1.9488
|1.9486
|2.0084
|2708
|2007.01.12 12:42
|modify
|151
|3.39
|1.9488
|1.9487
|2.0084
|2709
|2007.01.12 12:42
|modify
|151
|3.39
|1.9488
|1.9488
|2.0084
|2710
|2007.01.12 12:42
|modify
|151
|3.39
|1.9488
|1.9489
|2.0084
|2711
|2007.01.12 12:42
|modify
|151
|3.39
|1.9488
|1.9490
|2.0084
|2712
|2007.01.12 12:51
|s/l
|151
|3.39
|1.9490
|1.9490
|2.0084
|6.78
|8482.84
|2713
|2007.01.12 12:51
|buy
|152
|3.39
|1.9493
|1.9469
|2.0089
|2714
|2007.01.12 12:51
|modify
|152
|3.39
|1.9493
|1.9470
|2.0089
|2715
|2007.01.12 12:51
|modify
|152
|3.39
|1.9493
|1.9471
|2.0089
|2716
|2007.01.12 12:51
|modify
|152
|3.39
|1.9493
|1.9472
|2.0089
|2717
|2007.01.12 12:52
|modify
|152
|3.39
|1.9493
|1.9474
|2.0089
|2718
|2007.01.12 13:29
|modify
|152
|3.39
|1.9493
|1.9475
|2.0089
|2719
|2007.01.12 13:29
|modify
|152
|3.39
|1.9493
|1.9476
|2.0089
|2720
|2007.01.12 13:29
|modify
|152
|3.39
|1.9493
|1.9477
|2.0089
|2721
|2007.01.12 13:30
|s/l
|152
|3.39
|1.9477
|1.9477
|2.0089
|-54.24
|8428.60
|2722
|2007.01.12 13:30
|buy
|153
|3.37
|1.9480
|1.9456
|2.0076
|2723
|2007.01.12 13:30
|modify
|153
|3.37
|1.9480
|1.9457
|2.0076
|2724
|2007.01.12 13:30
|modify
|153
|3.37
|1.9480
|1.9458
|2.0076
|2725
|2007.01.12 13:30
|modify
|153
|3.37
|1.9480
|1.9459
|2.0076
|2726
|2007.01.12 13:30
|modify
|153
|3.37
|1.9480
|1.9460
|2.0076
|2727
|2007.01.12 13:30
|s/l
|153
|3.37
|1.9460
|1.9460
|2.0076
|-67.40
|8361.20
|2728
|2007.01.12 13:30
|buy
|154
|3.34
|1.9462
|1.9438
|2.0058
|2729
|2007.01.12 13:30
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9439
|2.0058
|2730
|2007.01.12 13:30
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9448
|2.0058
|2731
|2007.01.12 13:31
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9449
|2.0058
|2732
|2007.01.12 13:31
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9450
|2.0058
|2733
|2007.01.12 13:31
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9452
|2.0058
|2734
|2007.01.12 13:31
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9453
|2.0058
|2735
|2007.01.12 13:31
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9455
|2.0058
|2736
|2007.01.12 13:31
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9456
|2.0058
|2737
|2007.01.12 13:31
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9457
|2.0058
|2738
|2007.01.12 13:31
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9458
|2.0058
|2739
|2007.01.12 13:31
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9459
|2.0058
|2740
|2007.01.12 13:31
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9460
|2.0058
|2741
|2007.01.12 13:31
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9461
|2.0058
|2742
|2007.01.12 13:32
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9462
|2.0058
|2743
|2007.01.12 13:32
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9464
|2.0058
|2744
|2007.01.12 13:32
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9465
|2.0058
|2745
|2007.01.12 13:32
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9466
|2.0058
|2746
|2007.01.12 13:33
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9467
|2.0058
|2747
|2007.01.12 13:33
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9468
|2.0058
|2748
|2007.01.12 13:33
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9471
|2.0058
|2749
|2007.01.12 13:33
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9474
|2.0058
|2750
|2007.01.12 13:33
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9475
|2.0058
|2751
|2007.01.12 13:33
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9477
|2.0058
|2752
|2007.01.12 13:33
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9480
|2.0058
|2753
|2007.01.12 13:33
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9482
|2.0058
|2754
|2007.01.12 13:33
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9486
|2.0058
|2755
|2007.01.12 13:33
|modify
|154
|3.34
|1.9462
|1.9489
|2.0058
|2756
|2007.01.12 13:37
|s/l
|154
|3.34
|1.9489
|1.9489
|2.0058
|90.18
|8451.38
|2757
|2007.01.12 13:37
|buy
|155
|3.38
|1.9493
|1.9469
|2.0089
|2758
|2007.01.12 13:38
|modify
|155
|3.38
|1.9493
|1.9470
|2.0089
|2759
|2007.01.12 13:38
|modify
|155
|3.38
|1.9493
|1.9472
|2.0089
|2760
|2007.01.12 13:38
|modify
|155
|3.38
|1.9493
|1.9473
|2.0089
|2761
|2007.01.12 13:46
|s/l
|155
|3.38
|1.9473
|1.9473
|2.0089
|-67.60
|8383.78
|2762
|2007.01.12 13:46
|buy
|156
|3.35
|1.9477
|1.9453
|2.0073
|2763
|2007.01.12 13:46
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9454
|2.0073
|2764
|2007.01.12 13:46
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9455
|2.0073
|2765
|2007.01.12 13:46
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9456
|2.0073
|2766
|2007.01.12 13:46
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9457
|2.0073
|2767
|2007.01.12 13:48
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9459
|2.0073
|2768
|2007.01.12 13:48
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9460
|2.0073
|2769
|2007.01.12 13:48
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9461
|2.0073
|2770
|2007.01.12 13:48
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9463
|2.0073
|2771
|2007.01.12 13:50
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9464
|2.0073
|2772
|2007.01.12 13:50
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9465
|2.0073
|2773
|2007.01.12 13:50
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9466
|2.0073
|2774
|2007.01.12 13:50
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9468
|2.0073
|2775
|2007.01.12 13:50
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9469
|2.0073
|2776
|2007.01.12 13:50
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9470
|2.0073
|2777
|2007.01.12 13:50
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9471
|2.0073
|2778
|2007.01.12 13:50
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9472
|2.0073
|2779
|2007.01.12 13:52
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9473
|2.0073
|2780
|2007.01.12 13:52
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9474
|2.0073
|2781
|2007.01.12 13:52
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9476
|2.0073
|2782
|2007.01.12 13:52
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9478
|2.0073
|2783
|2007.01.12 13:52
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9479
|2.0073
|2784
|2007.01.12 13:52
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9481
|2.0073
|2785
|2007.01.12 13:52
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9482
|2.0073
|2786
|2007.01.12 13:53
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9483
|2.0073
|2787
|2007.01.12 13:53
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9485
|2.0073
|2788
|2007.01.12 13:53
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9487
|2.0073
|2789
|2007.01.12 13:53
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9488
|2.0073
|2790
|2007.01.12 13:54
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9489
|2.0073
|2791
|2007.01.12 13:54
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9490
|2.0073
|2792
|2007.01.12 13:54
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9491
|2.0073
|2793
|2007.01.12 13:57
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9493
|2.0073
|2794
|2007.01.12 13:57
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9495
|2.0073
|2795
|2007.01.12 13:57
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9496
|2.0073
|2796
|2007.01.12 13:57
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9498
|2.0073
|2797
|2007.01.12 13:57
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9500
|2.0073
|2798
|2007.01.12 13:57
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9502
|2.0073
|2799
|2007.01.12 13:57
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9504
|2.0073
|2800
|2007.01.12 13:58
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9505
|2.0073
|2801
|2007.01.12 13:58
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9506
|2.0073
|2802
|2007.01.12 13:58
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9507
|2.0073
|2803
|2007.01.12 13:58
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9508
|2.0073
|2804
|2007.01.12 13:58
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9509
|2.0073
|2805
|2007.01.12 13:58
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9510
|2.0073
|2806
|2007.01.12 13:58
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9512
|2.0073
|2807
|2007.01.12 13:58
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9514
|2.0073
|2808
|2007.01.12 13:58
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9516
|2.0073
|2809
|2007.01.12 13:58
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9518
|2.0073
|2810
|2007.01.12 13:58
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9520
|2.0073
|2811
|2007.01.12 13:58
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9522
|2.0073
|2812
|2007.01.12 13:58
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9523
|2.0073
|2813
|2007.01.12 13:58
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9525
|2.0073
|2814
|2007.01.12 13:59
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9526
|2.0073
|2815
|2007.01.12 13:59
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9528
|2.0073
|2816
|2007.01.12 13:59
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9530
|2.0073
|2817
|2007.01.12 13:59
|modify
|156
|3.35
|1.9477
|1.9532
|2.0073
|2818
|2007.01.12 14:00
|s/l
|156
|3.35
|1.9532
|1.9532
|2.0073
|184.25
|8568.03
|2819
|2007.01.12 14:00
|buy
|157
|3.43
|1.9535
|1.9511
|2.0131
|2820
|2007.01.12 14:00
|modify
|157
|3.43
|1.9535
|1.9512
|2.0131
|2821
|2007.01.12 14:00
|modify
|157
|3.43
|1.9535
|1.9513
|2.0131
|2822
|2007.01.12 14:00
|modify
|157
|3.43
|1.9535
|1.9514
|2.0131
|2823
|2007.01.12 14:01
|modify
|157
|3.43
|1.9535
|1.9515
|2.0131
|2824
|2007.01.12 14:05
|modify
|157
|3.43
|1.9535
|1.9517
|2.0131
|2825
|2007.01.12 14:05
|modify
|157
|3.43
|1.9535
|1.9519
|2.0131
|2826
|2007.01.12 14:05
|modify
|157
|3.43
|1.9535
|1.9521
|2.0131
|2827
|2007.01.12 14:05
|modify
|157
|3.43
|1.9535
|1.9523
|2.0131
|2828
|2007.01.12 14:05
|modify
|157
|3.43
|1.9535
|1.9524
|2.0131
|2829
|2007.01.12 14:05
|modify
|157
|3.43
|1.9535
|1.9525
|2.0131
|2830
|2007.01.12 14:05
|modify
|157
|3.43
|1.9535
|1.9527
|2.0131
|2831
|2007.01.12 14:06
|modify
|157
|3.43
|1.9535
|1.9529
|2.0131
|2832
|2007.01.12 14:06
|modify
|157
|3.43
|1.9535
|1.9530
|2.0131
|2833
|2007.01.12 14:06
|modify
|157
|3.43
|1.9535
|1.9531
|2.0131
|2834
|2007.01.12 14:06
|modify
|157
|3.43
|1.9535
|1.9532
|2.0131
|2835
|2007.01.12 14:06
|modify
|157
|3.43
|1.9535
|1.9533
|2.0131
|2836
|2007.01.12 14:06
|modify
|157
|3.43
|1.9535
|1.9534
|2.0131
|2837
|2007.01.12 14:06
|modify
|157
|3.43
|1.9535
|1.9536
|2.0131
|2838
|2007.01.12 14:07
|modify
|157
|3.43
|1.9535
|1.9537
|2.0131
|2839
|2007.01.12 14:07
|modify
|157
|3.43
|1.9535
|1.9538
|2.0131
|2840
|2007.01.12 14:07
|s/l
|157
|3.43
|1.9538
|1.9538
|2.0131
|10.29
|8578.32
|2841
|2007.01.12 14:07
|buy
|158
|3.43
|1.9542
|1.9518
|2.0138
|2842
|2007.01.12 14:07
|modify
|158
|3.43
|1.9542
|1.9519
|2.0138
|2843
|2007.01.12 14:07
|modify
|158
|3.43
|1.9542
|1.9521
|2.0138
|2844
|2007.01.12 14:07
|modify
|158
|3.43
|1.9542
|1.9522
|2.0138
|2845
|2007.01.12 14:07
|modify
|158
|3.43
|1.9542
|1.9523
|2.0138
|2846
|2007.01.12 14:09
|modify
|158
|3.43
|1.9542
|1.9525
|2.0138
|2847
|2007.01.12 14:10
|modify
|158
|3.43
|1.9542
|1.9526
|2.0138
|2848
|2007.01.12 14:10
|modify
|158
|3.43
|1.9542
|1.9527
|2.0138
|2849
|2007.01.12 14:10
|modify
|158
|3.43
|1.9542
|1.9528
|2.0138
|2850
|2007.01.12 14:10
|modify
|158
|3.43
|1.9542
|1.9529
|2.0138
|2851
|2007.01.12 14:10
|modify
|158
|3.43
|1.9542
|1.9530
|2.0138
|2852
|2007.01.12 14:25
|modify
|158
|3.43
|1.9542
|1.9531
|2.0138
|2853
|2007.01.12 14:25
|modify
|158
|3.43
|1.9542
|1.9532
|2.0138
|2854
|2007.01.12 14:25
|modify
|158
|3.43
|1.9542
|1.9533
|2.0138
|2855
|2007.01.12 14:31
|s/l
|158
|3.43
|1.9533
|1.9533
|2.0138
|-30.87
|8547.45
|2856
|2007.01.12 14:31
|buy
|159
|3.42
|1.9537
|1.9513
|2.0133
|2857
|2007.01.12 14:31
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9514
|2.0133
|2858
|2007.01.12 14:31
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9515
|2.0133
|2859
|2007.01.12 14:31
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9516
|2.0133
|2860
|2007.01.12 14:31
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9517
|2.0133
|2861
|2007.01.12 14:32
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9518
|2.0133
|2862
|2007.01.12 14:32
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9519
|2.0133
|2863
|2007.01.12 14:34
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9520
|2.0133
|2864
|2007.01.12 14:34
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9521
|2.0133
|2865
|2007.01.12 14:34
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9522
|2.0133
|2866
|2007.01.12 14:34
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9523
|2.0133
|2867
|2007.01.12 14:35
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9524
|2.0133
|2868
|2007.01.12 14:35
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9526
|2.0133
|2869
|2007.01.12 14:35
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9528
|2.0133
|2870
|2007.01.12 14:37
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9529
|2.0133
|2871
|2007.01.12 14:37
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9530
|2.0133
|2872
|2007.01.12 14:44
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9531
|2.0133
|2873
|2007.01.12 14:44
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9532
|2.0133
|2874
|2007.01.12 14:44
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9533
|2.0133
|2875
|2007.01.12 14:47
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9534
|2.0133
|2876
|2007.01.12 14:48
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9535
|2.0133
|2877
|2007.01.12 14:48
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9536
|2.0133
|2878
|2007.01.12 14:48
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9537
|2.0133
|2879
|2007.01.12 14:49
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9538
|2.0133
|2880
|2007.01.12 14:59
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9539
|2.0133
|2881
|2007.01.12 15:00
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9540
|2.0133
|2882
|2007.01.12 15:00
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9541
|2.0133
|2883
|2007.01.12 15:00
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9542
|2.0133
|2884
|2007.01.12 15:00
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9544
|2.0133
|2885
|2007.01.12 15:00
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9546
|2.0133
|2886
|2007.01.12 15:00
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9547
|2.0133
|2887
|2007.01.12 15:00
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9548
|2.0133
|2888
|2007.01.12 15:00
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9549
|2.0133
|2889
|2007.01.12 15:00
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9550
|2.0133
|2890
|2007.01.12 15:01
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9551
|2.0133
|2891
|2007.01.12 15:01
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9552
|2.0133
|2892
|2007.01.12 15:01
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9553
|2.0133
|2893
|2007.01.12 15:01
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9554
|2.0133
|2894
|2007.01.12 15:01
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9555
|2.0133
|2895
|2007.01.12 15:01
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9556
|2.0133
|2896
|2007.01.12 15:01
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9557
|2.0133
|2897
|2007.01.12 15:01
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9558
|2.0133
|2898
|2007.01.12 15:01
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9559
|2.0133
|2899
|2007.01.12 15:01
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9560
|2.0133
|2900
|2007.01.12 15:01
|modify
|159
|3.42
|1.9537
|1.9561
|2.0133
|2901
|2007.01.12 15:05
|s/l
|159
|3.42
|1.9561
|1.9561
|2.0133
|82.08
|8629.53
|2902
|2007.01.12 15:05
|buy
|160
|3.45
|1.9564
|1.9540
|2.0160
|2903
|2007.01.12 15:05
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9541
|2.0160
|2904
|2007.01.12 15:05
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9543
|2.0160
|2905
|2007.01.12 15:05
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9544
|2.0160
|2906
|2007.01.12 15:05
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9546
|2.0160
|2907
|2007.01.12 15:12
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9547
|2.0160
|2908
|2007.01.12 15:12
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9548
|2.0160
|2909
|2007.01.12 15:12
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9549
|2.0160
|2910
|2007.01.12 15:13
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9550
|2.0160
|2911
|2007.01.12 15:17
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9551
|2.0160
|2912
|2007.01.12 15:17
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9553
|2.0160
|2913
|2007.01.12 15:17
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9554
|2.0160
|2914
|2007.01.12 15:17
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9556
|2.0160
|2915
|2007.01.12 15:17
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9557
|2.0160
|2916
|2007.01.12 15:19
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9558
|2.0160
|2917
|2007.01.12 15:19
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9559
|2.0160
|2918
|2007.01.12 15:19
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9560
|2.0160
|2919
|2007.01.12 15:19
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9561
|2.0160
|2920
|2007.01.12 15:20
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9562
|2.0160
|2921
|2007.01.12 15:20
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9563
|2.0160
|2922
|2007.01.12 15:20
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9564
|2.0160
|2923
|2007.01.12 15:20
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9565
|2.0160
|2924
|2007.01.12 15:20
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9566
|2.0160
|2925
|2007.01.12 15:27
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9567
|2.0160
|2926
|2007.01.12 15:27
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9568
|2.0160
|2927
|2007.01.12 15:27
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9569
|2.0160
|2928
|2007.01.12 15:31
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9570
|2.0160
|2929
|2007.01.12 15:31
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9571
|2.0160
|2930
|2007.01.12 15:32
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9572
|2.0160
|2931
|2007.01.12 15:32
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9573
|2.0160
|2932
|2007.01.12 15:32
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9574
|2.0160
|2933
|2007.01.12 15:33
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9575
|2.0160
|2934
|2007.01.12 15:34
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9576
|2.0160
|2935
|2007.01.12 15:35
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9577
|2.0160
|2936
|2007.01.12 15:38
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9578
|2.0160
|2937
|2007.01.12 15:53
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9579
|2.0160
|2938
|2007.01.12 15:53
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9580
|2.0160
|2939
|2007.01.12 15:53
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9582
|2.0160
|2940
|2007.01.12 15:53
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9583
|2.0160
|2941
|2007.01.12 15:53
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9584
|2.0160
|2942
|2007.01.12 15:53
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9586
|2.0160
|2943
|2007.01.12 15:54
|modify
|160
|3.45
|1.9564
|1.9587
|2.0160
|2944
|2007.01.12 16:02
|s/l
|160
|3.45
|1.9587
|1.9587
|2.0160
|79.35
|8708.88
|2945
|2007.01.12 16:02
|buy
|161
|3.48
|1.9590
|1.9566
|2.0186
|2946
|2007.01.12 16:02
|modify
|161
|3.48
|1.9590
|1.9567
|2.0186
|2947
|2007.01.12 16:03
|modify
|161
|3.48
|1.9590
|1.9568
|2.0186
|2948
|2007.01.12 16:03
|modify
|161
|3.48
|1.9590
|1.9569
|2.0186
|2949
|2007.01.12 16:04
|modify
|161
|3.48
|1.9590
|1.9572
|2.0186
|2950
|2007.01.12 16:05
|modify
|161
|3.48
|1.9590
|1.9573
|2.0186
|2951
|2007.01.12 16:40
|s/l
|161
|3.48
|1.9573
|1.9573
|2.0186
|-59.16
|8649.72
|2952
|2007.01.12 16:40
|buy
|162
|3.46
|1.9577
|1.9553
|2.0173
|2953
|2007.01.12 16:40
|modify
|162
|3.46
|1.9577
|1.9554
|2.0173
|2954
|2007.01.12 16:40
|modify
|162
|3.46
|1.9577
|1.9555
|2.0173
|2955
|2007.01.12 16:51
|modify
|162
|3.46
|1.9577
|1.9556
|2.0173
|2956
|2007.01.12 16:51
|modify
|162
|3.46
|1.9577
|1.9557
|2.0173
|2957
|2007.01.12 16:52
|modify
|162
|3.46
|1.9577
|1.9558
|2.0173
|2958
|2007.01.12 16:52
|modify
|162
|3.46
|1.9577
|1.9559
|2.0173
|2959
|2007.01.12 16:53
|modify
|162
|3.46
|1.9577
|1.9560
|2.0173
|2960
|2007.01.12 16:54
|modify
|162
|3.46
|1.9577
|1.9561
|2.0173
|2961
|2007.01.12 16:54
|modify
|162
|3.46
|1.9577
|1.9563
|2.0173
|2962
|2007.01.12 18:16
|s/l
|162
|3.46
|1.9563
|1.9563
|2.0173
|-48.44
|8601.28
|2963
|2007.01.12 18:16
|buy
|163
|3.44
|1.9567
|1.9543
|2.0163
|2964
|2007.01.12 18:19
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9544
|2.0163
|2965
|2007.01.12 18:19
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9545
|2.0163
|2966
|2007.01.12 18:36
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9546
|2.0163
|2967
|2007.01.12 18:37
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9547
|2.0163
|2968
|2007.01.12 18:37
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9548
|2.0163
|2969
|2007.01.12 18:37
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9549
|2.0163
|2970
|2007.01.12 18:37
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9550
|2.0163
|2971
|2007.01.12 18:37
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9551
|2.0163
|2972
|2007.01.12 18:37
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9552
|2.0163
|2973
|2007.01.12 19:38
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9554
|2.0163
|2974
|2007.01.12 19:39
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9555
|2.0163
|2975
|2007.01.12 19:39
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9556
|2.0163
|2976
|2007.01.12 19:40
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9557
|2.0163
|2977
|2007.01.12 19:40
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9558
|2.0163
|2978
|2007.01.12 19:40
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9559
|2.0163
|2979
|2007.01.12 19:41
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9560
|2.0163
|2980
|2007.01.12 19:41
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9561
|2.0163
|2981
|2007.01.12 19:41
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9563
|2.0163
|2982
|2007.01.12 19:41
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9564
|2.0163
|2983
|2007.01.12 19:41
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9565
|2.0163
|2984
|2007.01.12 19:41
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9567
|2.0163
|2985
|2007.01.12 19:41
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9568
|2.0163
|2986
|2007.01.14 23:00
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9574
|2.0163
|2987
|2007.01.14 23:00
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9575
|2.0163
|2988
|2007.01.14 23:50
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9576
|2.0163
|2989
|2007.01.14 23:50
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9577
|2.0163
|2990
|2007.01.14 23:50
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9578
|2.0163
|2991
|2007.01.14 23:51
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9580
|2.0163
|2992
|2007.01.14 23:52
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9581
|2.0163
|2993
|2007.01.14 23:52
|modify
|163
|3.44
|1.9567
|1.9582
|2.0163
|2994
|2007.01.15 00:31
|s/l
|163
|3.44
|1.9582
|1.9582
|2.0163
|51.20
|8652.49
|2995
|2007.01.15 00:31
|buy
|164
|3.46
|1.9585
|1.9561
|2.0181
|2996
|2007.01.15 00:31
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9562
|2.0181
|2997
|2007.01.15 00:31
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9563
|2.0181
|2998
|2007.01.15 00:31
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9564
|2.0181
|2999
|2007.01.15 00:33
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9565
|2.0181
|3000
|2007.01.15 00:33
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9566
|2.0181
|3001
|2007.01.15 00:33
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9567
|2.0181
|3002
|2007.01.15 00:34
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9568
|2.0181
|3003
|2007.01.15 00:34
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9569
|2.0181
|3004
|2007.01.15 01:16
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9570
|2.0181
|3005
|2007.01.15 01:16
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9571
|2.0181
|3006
|2007.01.15 01:19
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9572
|2.0181
|3007
|2007.01.15 01:22
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9573
|2.0181
|3008
|2007.01.15 02:28
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9574
|2.0181
|3009
|2007.01.15 02:28
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9575
|2.0181
|3010
|2007.01.15 03:25
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9576
|2.0181
|3011
|2007.01.15 03:25
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9577
|2.0181
|3012
|2007.01.15 03:29
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9579
|2.0181
|3013
|2007.01.15 03:30
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9580
|2.0181
|3014
|2007.01.15 03:30
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9581
|2.0181
|3015
|2007.01.15 03:39
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9584
|2.0181
|3016
|2007.01.15 03:45
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9585
|2.0181
|3017
|2007.01.15 03:45
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9586
|2.0181
|3018
|2007.01.15 03:53
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9587
|2.0181
|3019
|2007.01.15 03:54
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9588
|2.0181
|3020
|2007.01.15 03:56
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9590
|2.0181
|3021
|2007.01.15 03:56
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9591
|2.0181
|3022
|2007.01.15 04:00
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9592
|2.0181
|3023
|2007.01.15 04:00
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9594
|2.0181
|3024
|2007.01.15 04:00
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9595
|2.0181
|3025
|2007.01.15 05:01
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9596
|2.0181
|3026
|2007.01.15 05:03
|modify
|164
|3.46
|1.9585
|1.9597
|2.0181
|3027
|2007.01.15 06:24
|s/l
|164
|3.46
|1.9597
|1.9597
|2.0181
|41.52
|8694.01
|3028
|2007.01.15 06:24
|buy
|165
|3.48
|1.9601
|1.9577
|2.0197
|3029
|2007.01.15 06:25
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9578
|2.0197
|3030
|2007.01.15 06:37
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9579
|2.0197
|3031
|2007.01.15 06:38
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9580
|2.0197
|3032
|2007.01.15 06:38
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9581
|2.0197
|3033
|2007.01.15 06:39
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9582
|2.0197
|3034
|2007.01.15 06:40
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9583
|2.0197
|3035
|2007.01.15 06:46
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9584
|2.0197
|3036
|2007.01.15 07:34
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9586
|2.0197
|3037
|2007.01.15 07:37
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9587
|2.0197
|3038
|2007.01.15 07:37
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9588
|2.0197
|3039
|2007.01.15 07:38
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9589
|2.0197
|3040
|2007.01.15 07:38
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9590
|2.0197
|3041
|2007.01.15 07:38
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9591
|2.0197
|3042
|2007.01.15 07:38
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9593
|2.0197
|3043
|2007.01.15 07:38
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9594
|2.0197
|3044
|2007.01.15 07:38
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9595
|2.0197
|3045
|2007.01.15 07:38
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9596
|2.0197
|3046
|2007.01.15 07:38
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9597
|2.0197
|3047
|2007.01.15 07:39
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9598
|2.0197
|3048
|2007.01.15 07:40
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9600
|2.0197
|3049
|2007.01.15 07:40
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9601
|2.0197
|3050
|2007.01.15 07:40
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9602
|2.0197
|3051
|2007.01.15 07:40
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9603
|2.0197
|3052
|2007.01.15 07:40
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9604
|2.0197
|3053
|2007.01.15 07:40
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9605
|2.0197
|3054
|2007.01.15 07:40
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9606
|2.0197
|3055
|2007.01.15 07:41
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9607
|2.0197
|3056
|2007.01.15 07:42
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9608
|2.0197
|3057
|2007.01.15 07:42
|modify
|165
|3.48
|1.9601
|1.9609
|2.0197
|3058
|2007.01.15 08:02
|s/l
|165
|3.48
|1.9609
|1.9609
|2.0197
|27.84
|8721.85
|3059
|2007.01.15 08:02
|buy
|166
|3.49
|1.9613
|1.9589
|2.0209
|3060
|2007.01.15 08:02
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9590
|2.0209
|3061
|2007.01.15 08:03
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9591
|2.0209
|3062
|2007.01.15 08:03
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9592
|2.0209
|3063
|2007.01.15 08:03
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9593
|2.0209
|3064
|2007.01.15 08:03
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9594
|2.0209
|3065
|2007.01.15 08:03
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9595
|2.0209
|3066
|2007.01.15 08:04
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9597
|2.0209
|3067
|2007.01.15 08:12
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9598
|2.0209
|3068
|2007.01.15 08:14
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9599
|2.0209
|3069
|2007.01.15 08:14
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9600
|2.0209
|3070
|2007.01.15 08:14
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9601
|2.0209
|3071
|2007.01.15 08:15
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9602
|2.0209
|3072
|2007.01.15 08:16
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9603
|2.0209
|3073
|2007.01.15 08:17
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9604
|2.0209
|3074
|2007.01.15 08:18
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9605
|2.0209
|3075
|2007.01.15 08:18
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9609
|2.0209
|3076
|2007.01.15 08:19
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9612
|2.0209
|3077
|2007.01.15 08:19
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9613
|2.0209
|3078
|2007.01.15 08:19
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9614
|2.0209
|3079
|2007.01.15 08:23
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9615
|2.0209
|3080
|2007.01.15 08:23
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9616
|2.0209
|3081
|2007.01.15 08:29
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9617
|2.0209
|3082
|2007.01.15 08:29
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9618
|2.0209
|3083
|2007.01.15 08:52
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9620
|2.0209
|3084
|2007.01.15 09:02
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9621
|2.0209
|3085
|2007.01.15 09:02
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9622
|2.0209
|3086
|2007.01.15 09:02
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9623
|2.0209
|3087
|2007.01.15 09:02
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9624
|2.0209
|3088
|2007.01.15 09:03
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9625
|2.0209
|3089
|2007.01.15 09:03
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9627
|2.0209
|3090
|2007.01.15 09:09
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9628
|2.0209
|3091
|2007.01.15 09:10
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9629
|2.0209
|3092
|2007.01.15 09:26
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9631
|2.0209
|3093
|2007.01.15 09:35
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9632
|2.0209
|3094
|2007.01.15 09:35
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9633
|2.0209
|3095
|2007.01.15 09:35
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9634
|2.0209
|3096
|2007.01.15 09:35
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9635
|2.0209
|3097
|2007.01.15 09:35
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9636
|2.0209
|3098
|2007.01.15 09:53
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9637
|2.0209
|3099
|2007.01.15 10:01
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9638
|2.0209
|3100
|2007.01.15 10:03
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9639
|2.0209
|3101
|2007.01.15 10:03
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9640
|2.0209
|3102
|2007.01.15 10:03
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9642
|2.0209
|3103
|2007.01.15 10:03
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9643
|2.0209
|3104
|2007.01.15 10:03
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9644
|2.0209
|3105
|2007.01.15 10:04
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9645
|2.0209
|3106
|2007.01.15 10:04
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9648
|2.0209
|3107
|2007.01.15 10:28
|modify
|166
|3.49
|1.9613
|1.9649
|2.0209
|3108
|2007.01.15 10:50
|s/l
|166
|3.49
|1.9649
|1.9649
|2.0209
|125.64
|8847.49
|3109
|2007.01.15 10:50
|buy
|167
|3.54
|1.9653
|1.9629
|2.0249
|3110
|2007.01.15 10:50
|modify
|167
|3.54
|1.9653
|1.9630
|2.0249
|3111
|2007.01.15 10:55
|modify
|167
|3.54
|1.9653
|1.9631
|2.0249
|3112
|2007.01.15 11:22
|modify
|167
|3.54
|1.9653
|1.9632
|2.0249
|3113
|2007.01.15 11:23
|modify
|167
|3.54
|1.9653
|1.9633
|2.0249
|3114
|2007.01.15 11:23
|modify
|167
|3.54
|1.9653
|1.9634
|2.0249
|3115
|2007.01.15 11:27
|modify
|167
|3.54
|1.9653
|1.9635
|2.0249
|3116
|2007.01.15 11:27
|modify
|167
|3.54
|1.9653
|1.9636
|2.0249
|3117
|2007.01.15 11:27
|modify
|167
|3.54
|1.9653
|1.9637
|2.0249
|3118
|2007.01.15 11:27
|modify
|167
|3.54
|1.9653
|1.9638
|2.0249
|3119
|2007.01.15 12:26
|modify
|167
|3.54
|1.9653
|1.9639
|2.0249
|3120
|2007.01.15 12:27
|modify
|167
|3.54
|1.9653
|1.9640
|2.0249
|3121
|2007.01.15 12:27
|modify
|167
|3.54
|1.9653
|1.9641
|2.0249
|3122
|2007.01.15 12:27
|modify
|167
|3.54
|1.9653
|1.9642
|2.0249
|3123
|2007.01.15 13:05
|modify
|167
|3.54
|1.9653
|1.9643
|2.0249
|3124
|2007.01.15 13:22
|modify
|167
|3.54
|1.9653
|1.9644
|2.0249
|3125
|2007.01.15 13:22
|modify
|167
|3.54
|1.9653
|1.9646
|2.0249
|3126
|2007.01.15 13:23
|modify
|167
|3.54
|1.9653
|1.9647
|2.0249
|3127
|2007.01.15 13:43
|s/l
|167
|3.54
|1.9647
|1.9647
|2.0249
|-21.24
|8826.25
|3128
|2007.01.15 13:43
|buy
|168
|3.53
|1.9651
|1.9627
|2.0247
|3129
|2007.01.15 13:43
|modify
|168
|3.53
|1.9651
|1.9628
|2.0247
|3130
|2007.01.15 13:43
|modify
|168
|3.53
|1.9651
|1.9629
|2.0247
|3131
|2007.01.15 13:44
|modify
|168
|3.53
|1.9651
|1.9630
|2.0247
|3132
|2007.01.15 13:45
|modify
|168
|3.53
|1.9651
|1.9631
|2.0247
|3133
|2007.01.15 13:45
|modify
|168
|3.53
|1.9651
|1.9632
|2.0247
|3134
|2007.01.15 13:45
|modify
|168
|3.53
|1.9651
|1.9633
|2.0247
|3135
|2007.01.15 13:45
|modify
|168
|3.53
|1.9651
|1.9634
|2.0247
|3136
|2007.01.15 13:45
|modify
|168
|3.53
|1.9651
|1.9635
|2.0247
|3137
|2007.01.15 13:45
|modify
|168
|3.53
|1.9651
|1.9636
|2.0247
|3138
|2007.01.15 13:45
|modify
|168
|3.53
|1.9651
|1.9637
|2.0247
|3139
|2007.01.15 13:45
|modify
|168
|3.53
|1.9651
|1.9638
|2.0247
|3140
|2007.01.15 14:27
|modify
|168
|3.53
|1.9651
|1.9639
|2.0247
|3141
|2007.01.15 14:52
|s/l
|168
|3.53
|1.9639
|1.9639
|2.0247
|-42.36
|8783.89
|3142
|2007.01.15 14:52
|buy
|169
|3.51
|1.9643
|1.9619
|2.0239
|3143
|2007.01.15 14:52
|modify
|169
|3.51
|1.9643
|1.9620
|2.0239
|3144
|2007.01.15 15:24
|modify
|169
|3.51
|1.9643
|1.9621
|2.0239
|3145
|2007.01.15 15:25
|modify
|169
|3.51
|1.9643
|1.9622
|2.0239
|3146
|2007.01.15 15:25
|modify
|169
|3.51
|1.9643
|1.9623
|2.0239
|3147
|2007.01.15 15:25
|modify
|169
|3.51
|1.9643
|1.9624
|2.0239
|3148
|2007.01.15 15:25
|modify
|169
|3.51
|1.9643
|1.9625
|2.0239
|3149
|2007.01.15 15:25
|modify
|169
|3.51
|1.9643
|1.9626
|2.0239
|3150
|2007.01.15 15:45
|modify
|169
|3.51
|1.9643
|1.9628
|2.0239
|3151
|2007.01.15 15:45
|modify
|169
|3.51
|1.9643
|1.9629
|2.0239
|3152
|2007.01.15 15:45
|modify
|169
|3.51
|1.9643
|1.9631
|2.0239
|3153
|2007.01.15 15:46
|modify
|169
|3.51
|1.9643
|1.9632
|2.0239
|3154
|2007.01.15 15:46
|modify
|169
|3.51
|1.9643
|1.9634
|2.0239
|3155
|2007.01.15 15:47
|modify
|169
|3.51
|1.9643
|1.9635
|2.0239
|3156
|2007.01.15 15:47
|modify
|169
|3.51
|1.9643
|1.9636
|2.0239
|3157
|2007.01.15 15:47
|modify
|169
|3.51
|1.9643
|1.9637
|2.0239
|3158
|2007.01.15 15:48
|modify
|169
|3.51
|1.9643
|1.9638
|2.0239
|3159
|2007.01.15 15:48
|modify
|169
|3.51
|1.9643
|1.9640
|2.0239
|3160
|2007.01.15 15:49
|modify
|169
|3.51
|1.9643
|1.9641
|2.0239
|3161
|2007.01.15 15:49
|modify
|169
|3.51
|1.9643
|1.9643
|2.0239
|3162
|2007.01.15 15:49
|modify
|169
|3.51
|1.9643
|1.9645
|2.0239
|3163
|2007.01.15 15:56
|modify
|169
|3.51
|1.9643
|1.9646
|2.0239
|3164
|2007.01.15 16:18
|s/l
|169
|3.51
|1.9646
|1.9646
|2.0239
|10.53
|8794.42
|3165
|2007.01.15 16:18
|buy
|170
|3.52
|1.9650
|1.9626
|2.0246
|3166
|2007.01.15 16:18
|modify
|170
|3.52
|1.9650
|1.9627
|2.0246
|3167
|2007.01.15 16:19
|modify
|170
|3.52
|1.9650
|1.9628
|2.0246
|3168
|2007.01.15 16:20
|modify
|170
|3.52
|1.9650
|1.9630
|2.0246
|3169
|2007.01.15 17:13
|modify
|170
|3.52
|1.9650
|1.9631
|2.0246
|3170
|2007.01.15 17:13
|modify
|170
|3.52
|1.9650
|1.9632
|2.0246
|3171
|2007.01.15 17:13
|modify
|170
|3.52
|1.9650
|1.9633
|2.0246
|3172
|2007.01.15 17:14
|modify
|170
|3.52
|1.9650
|1.9634
|2.0246
|3173
|2007.01.15 19:20
|s/l
|170
|3.52
|1.9634
|1.9634
|2.0246
|-56.32
|8738.10
|3174
|2007.01.15 19:20
|buy
|171
|3.50
|1.9638
|1.9614
|2.0234
|3175
|2007.01.15 19:20
|modify
|171
|3.50
|1.9638
|1.9615
|2.0234
|3176
|2007.01.15 19:21
|modify
|171
|3.50
|1.9638
|1.9616
|2.0234
|3177
|2007.01.15 19:24
|modify
|171
|3.50
|1.9638
|1.9617
|2.0234
|3178
|2007.01.15 19:24
|modify
|171
|3.50
|1.9638
|1.9618
|2.0234
|3179
|2007.01.15 19:58
|modify
|171
|3.50
|1.9638
|1.9620
|2.0234
|3180
|2007.01.15 20:02
|modify
|171
|3.50
|1.9638
|1.9621
|2.0234
|3181
|2007.01.15 20:03
|modify
|171
|3.50
|1.9638
|1.9622
|2.0234
|3182
|2007.01.15 20:15
|modify
|171
|3.50
|1.9638
|1.9623
|2.0234
|3183
|2007.01.15 20:15
|modify
|171
|3.50
|1.9638
|1.9624
|2.0234
|3184
|2007.01.15 20:15
|modify
|171
|3.50
|1.9638
|1.9625
|2.0234
|3185
|2007.01.15 21:05
|modify
|171
|3.50
|1.9638
|1.9626
|2.0234
|3186
|2007.01.15 21:06
|modify
|171
|3.50
|1.9638
|1.9627
|2.0234
|3187
|2007.01.15 21:06
|modify
|171
|3.50
|1.9638
|1.9628
|2.0234
|3188
|2007.01.15 21:27
|modify
|171
|3.50
|1.9638
|1.9629
|2.0234
|3189
|2007.01.15 21:27
|modify
|171
|3.50
|1.9638
|1.9630
|2.0234
|3190
|2007.01.15 21:28
|modify
|171
|3.50
|1.9638
|1.9631
|2.0234
|3191
|2007.01.15 21:28
|modify
|171
|3.50
|1.9638
|1.9632
|2.0234
|3192
|2007.01.16 00:01
|s/l
|171
|3.50
|1.9632
|1.9632
|2.0234
|-21.40
|8716.69
|3193
|2007.01.16 00:01
|buy
|172
|3.49
|1.9636
|1.9612
|2.0232
|3194
|2007.01.16 00:02
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9616
|2.0232
|3195
|2007.01.16 00:02
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9617
|2.0232
|3196
|2007.01.16 01:57
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9618
|2.0232
|3197
|2007.01.16 02:31
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9619
|2.0232
|3198
|2007.01.16 02:31
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9620
|2.0232
|3199
|2007.01.16 02:31
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9621
|2.0232
|3200
|2007.01.16 02:32
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9623
|2.0232
|3201
|2007.01.16 03:02
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9624
|2.0232
|3202
|2007.01.16 03:57
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9625
|2.0232
|3203
|2007.01.16 04:00
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9626
|2.0232
|3204
|2007.01.16 04:05
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9627
|2.0232
|3205
|2007.01.16 04:06
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9628
|2.0232
|3206
|2007.01.16 04:25
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9629
|2.0232
|3207
|2007.01.16 04:45
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9630
|2.0232
|3208
|2007.01.16 04:45
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9632
|2.0232
|3209
|2007.01.16 04:55
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9633
|2.0232
|3210
|2007.01.16 05:41
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9634
|2.0232
|3211
|2007.01.16 05:41
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9635
|2.0232
|3212
|2007.01.16 05:43
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9637
|2.0232
|3213
|2007.01.16 05:49
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9638
|2.0232
|3214
|2007.01.16 05:49
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9639
|2.0232
|3215
|2007.01.16 05:49
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9641
|2.0232
|3216
|2007.01.16 05:49
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9642
|2.0232
|3217
|2007.01.16 05:49
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9644
|2.0232
|3218
|2007.01.16 05:50
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9645
|2.0232
|3219
|2007.01.16 05:50
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9646
|2.0232
|3220
|2007.01.16 07:06
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9647
|2.0232
|3221
|2007.01.16 07:06
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9649
|2.0232
|3222
|2007.01.16 07:06
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9651
|2.0232
|3223
|2007.01.16 07:06
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9652
|2.0232
|3224
|2007.01.16 07:06
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9654
|2.0232
|3225
|2007.01.16 07:07
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9655
|2.0232
|3226
|2007.01.16 07:07
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9656
|2.0232
|3227
|2007.01.16 07:09
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9657
|2.0232
|3228
|2007.01.16 07:09
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9658
|2.0232
|3229
|2007.01.16 07:38
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9659
|2.0232
|3230
|2007.01.16 07:39
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9660
|2.0232
|3231
|2007.01.16 07:39
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9661
|2.0232
|3232
|2007.01.16 07:39
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9662
|2.0232
|3233
|2007.01.16 07:39
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9663
|2.0232
|3234
|2007.01.16 07:41
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9664
|2.0232
|3235
|2007.01.16 07:41
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9665
|2.0232
|3236
|2007.01.16 07:42
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9666
|2.0232
|3237
|2007.01.16 07:42
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9667
|2.0232
|3238
|2007.01.16 07:42
|modify
|172
|3.49
|1.9636
|1.9668
|2.0232
|3239
|2007.01.16 08:19
|s/l
|172
|3.49
|1.9668
|1.9668
|2.0232
|111.68
|8828.37
|3240
|2007.01.16 08:19
|buy
|173
|3.53
|1.9672
|1.9648
|2.0268
|3241
|2007.01.16 08:19
|modify
|173
|3.53
|1.9672
|1.9649
|2.0268
|3242
|2007.01.16 08:51
|modify
|173
|3.53
|1.9672
|1.9650
|2.0268
|3243
|2007.01.16 08:52
|modify
|173
|3.53
|1.9672
|1.9651
|2.0268
|3244
|2007.01.16 08:53
|modify
|173
|3.53
|1.9672
|1.9653
|2.0268
|3245
|2007.01.16 08:59
|s/l
|173
|3.53
|1.9653
|1.9653
|2.0268
|-67.07
|8761.30
|3246
|2007.01.16 08:59
|buy
|174
|3.50
|1.9656
|1.9632
|2.0252
|3247
|2007.01.16 08:59
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9633
|2.0252
|3248
|2007.01.16 08:59
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9634
|2.0252
|3249
|2007.01.16 09:02
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9635
|2.0252
|3250
|2007.01.16 09:02
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9636
|2.0252
|3251
|2007.01.16 09:02
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9637
|2.0252
|3252
|2007.01.16 09:03
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9638
|2.0252
|3253
|2007.01.16 09:03
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9639
|2.0252
|3254
|2007.01.16 09:03
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9640
|2.0252
|3255
|2007.01.16 09:04
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9641
|2.0252
|3256
|2007.01.16 09:04
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9643
|2.0252
|3257
|2007.01.16 09:05
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9644
|2.0252
|3258
|2007.01.16 09:05
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9645
|2.0252
|3259
|2007.01.16 09:05
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9646
|2.0252
|3260
|2007.01.16 09:05
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9648
|2.0252
|3261
|2007.01.16 09:06
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9649
|2.0252
|3262
|2007.01.16 09:07
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9650
|2.0252
|3263
|2007.01.16 09:07
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9651
|2.0252
|3264
|2007.01.16 09:11
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9652
|2.0252
|3265
|2007.01.16 09:17
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9653
|2.0252
|3266
|2007.01.16 09:18
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9654
|2.0252
|3267
|2007.01.16 09:18
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9655
|2.0252
|3268
|2007.01.16 09:18
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9656
|2.0252
|3269
|2007.01.16 09:21
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9657
|2.0252
|3270
|2007.01.16 09:21
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9658
|2.0252
|3271
|2007.01.16 09:27
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9659
|2.0252
|3272
|2007.01.16 09:27
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9660
|2.0252
|3273
|2007.01.16 09:29
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9663
|2.0252
|3274
|2007.01.16 09:29
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9666
|2.0252
|3275
|2007.01.16 09:29
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9668
|2.0252
|3276
|2007.01.16 09:29
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9669
|2.0252
|3277
|2007.01.16 09:29
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9671
|2.0252
|3278
|2007.01.16 09:29
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9673
|2.0252
|3279
|2007.01.16 09:29
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9675
|2.0252
|3280
|2007.01.16 09:29
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9677
|2.0252
|3281
|2007.01.16 09:30
|modify
|174
|3.50
|1.9656
|1.9680
|2.0252
|3282
|2007.01.16 09:30
|s/l
|174
|3.50
|1.9680
|1.9680
|2.0252
|84.00
|8845.30
|3283
|2007.01.16 09:30
|buy
|175
|3.54
|1.9683
|1.9659
|2.0279
|3284
|2007.01.16 09:30
|modify
|175
|3.54
|1.9683
|1.9660
|2.0279
|3285
|2007.01.16 09:30
|modify
|175
|3.54
|1.9683
|1.9661
|2.0279
|3286
|2007.01.16 09:30
|modify
|175
|3.54
|1.9683
|1.9662
|2.0279
|3287
|2007.01.16 09:30
|modify
|175
|3.54
|1.9683
|1.9663
|2.0279
|3288
|2007.01.16 09:30
|modify
|175
|3.54
|1.9683
|1.9664
|2.0279
|3289
|2007.01.16 09:30
|modify
|175
|3.54
|1.9683
|1.9665
|2.0279
|3290
|2007.01.16 09:30
|modify
|175
|3.54
|1.9683
|1.9666
|2.0279
|3291
|2007.01.16 09:31
|modify
|175
|3.54
|1.9683
|1.9667
|2.0279
|3292
|2007.01.16 09:31
|modify
|175
|3.54
|1.9683
|1.9668
|2.0279
|3293
|2007.01.16 09:31
|modify
|175
|3.54
|1.9683
|1.9669
|2.0279
|3294
|2007.01.16 09:37
|s/l
|175
|3.54
|1.9669
|1.9669
|2.0279
|-49.56
|8795.74
|3295
|2007.01.16 09:37
|buy
|176
|3.52
|1.9671
|1.9647
|2.0267
|3296
|2007.01.16 09:37
|modify
|176
|3.52
|1.9671
|1.9648
|2.0267
|3297
|2007.01.16 09:37
|modify
|176
|3.52
|1.9671
|1.9649
|2.0267
|3298
|2007.01.16 09:37
|modify
|176
|3.52
|1.9671
|1.9650
|2.0267
|3299
|2007.01.16 09:43
|s/l
|176
|3.52
|1.9650
|1.9650
|2.0267
|-73.92
|8721.82
|3300
|2007.01.16 09:43
|buy
|177
|3.49
|1.9651
|1.9627
|2.0247
|3301
|2007.01.16 09:43
|modify
|177
|3.49
|1.9651
|1.9628
|2.0247
|3302
|2007.01.16 09:43
|modify
|177
|3.49
|1.9651
|1.9630
|2.0247
|3303
|2007.01.16 09:43
|modify
|177
|3.49
|1.9651
|1.9631
|2.0247
|3304
|2007.01.16 09:43
|modify
|177
|3.49
|1.9651
|1.9632
|2.0247
|3305
|2007.01.16 09:43
|modify
|177
|3.49
|1.9651
|1.9633
|2.0247
|3306
|2007.01.16 09:43
|modify
|177
|3.49
|1.9651
|1.9634
|2.0247
|3307
|2007.01.16 09:44
|modify
|177
|3.49
|1.9651
|1.9636
|2.0247
|3308
|2007.01.16 09:45
|modify
|177
|3.49
|1.9651
|1.9637
|2.0247
|3309
|2007.01.16 09:49
|modify
|177
|3.49
|1.9651
|1.9638
|2.0247
|3310
|2007.01.16 09:50
|modify
|177
|3.49
|1.9651
|1.9639
|2.0247
|3311
|2007.01.16 09:51
|modify
|177
|3.49
|1.9651
|1.9640
|2.0247
|3312
|2007.01.16 09:51
|modify
|177
|3.49
|1.9651
|1.9641
|2.0247
|3313
|2007.01.16 09:56
|modify
|177
|3.49
|1.9651
|1.9642
|2.0247
|3314
|2007.01.16 09:56
|modify
|177
|3.49
|1.9651
|1.9643
|2.0247
|3315
|2007.01.16 09:59
|modify
|177
|3.49
|1.9651
|1.9644
|2.0247
|3316
|2007.01.16 10:00
|modify
|177
|3.49
|1.9651
|1.9645
|2.0247
|3317
|2007.01.16 10:00
|modify
|177
|3.49
|1.9651
|1.9646
|2.0247
|3318
|2007.01.16 10:00
|modify
|177
|3.49
|1.9651
|1.9647
|2.0247
|3319
|2007.01.16 10:00
|modify
|177
|3.49
|1.9651
|1.9648
|2.0247
|3320
|2007.01.16 10:03
|s/l
|177
|3.49
|1.9648
|1.9648
|2.0247
|-10.47
|8711.35
|3321
|2007.01.16 10:03
|buy
|178
|3.48
|1.9651
|1.9627
|2.0247
|3322
|2007.01.16 10:03
|modify
|178
|3.48
|1.9651
|1.9628
|2.0247
|3323
|2007.01.16 10:04
|modify
|178
|3.48
|1.9651
|1.9629
|2.0247
|3324
|2007.01.16 10:09
|s/l
|178
|3.48
|1.9629
|1.9629
|2.0247
|-76.56
|8634.79
|3325
|2007.01.16 10:09
|buy
|179
|3.45
|1.9631
|1.9607
|2.0227
|3326
|2007.01.16 10:09
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9608
|2.0227
|3327
|2007.01.16 10:09
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9609
|2.0227
|3328
|2007.01.16 10:09
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9610
|2.0227
|3329
|2007.01.16 10:10
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9611
|2.0227
|3330
|2007.01.16 10:11
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9612
|2.0227
|3331
|2007.01.16 10:11
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9613
|2.0227
|3332
|2007.01.16 10:11
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9614
|2.0227
|3333
|2007.01.16 10:11
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9615
|2.0227
|3334
|2007.01.16 10:11
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9616
|2.0227
|3335
|2007.01.16 10:11
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9617
|2.0227
|3336
|2007.01.16 10:13
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9618
|2.0227
|3337
|2007.01.16 10:13
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9619
|2.0227
|3338
|2007.01.16 10:13
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9620
|2.0227
|3339
|2007.01.16 10:14
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9621
|2.0227
|3340
|2007.01.16 10:16
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9623
|2.0227
|3341
|2007.01.16 10:16
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9624
|2.0227
|3342
|2007.01.16 10:16
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9626
|2.0227
|3343
|2007.01.16 10:18
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9627
|2.0227
|3344
|2007.01.16 10:20
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9628
|2.0227
|3345
|2007.01.16 10:20
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9629
|2.0227
|3346
|2007.01.16 10:20
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9630
|2.0227
|3347
|2007.01.16 10:20
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9631
|2.0227
|3348
|2007.01.16 10:21
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9632
|2.0227
|3349
|2007.01.16 10:21
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9633
|2.0227
|3350
|2007.01.16 10:21
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9634
|2.0227
|3351
|2007.01.16 10:21
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9635
|2.0227
|3352
|2007.01.16 10:21
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9636
|2.0227
|3353
|2007.01.16 10:21
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9637
|2.0227
|3354
|2007.01.16 10:21
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9638
|2.0227
|3355
|2007.01.16 10:21
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9639
|2.0227
|3356
|2007.01.16 10:22
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9640
|2.0227
|3357
|2007.01.16 10:22
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9645
|2.0227
|3358
|2007.01.16 11:01
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9646
|2.0227
|3359
|2007.01.16 11:08
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9648
|2.0227
|3360
|2007.01.16 11:09
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9649
|2.0227
|3361
|2007.01.16 11:22
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9650
|2.0227
|3362
|2007.01.16 11:22
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9651
|2.0227
|3363
|2007.01.16 11:22
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9652
|2.0227
|3364
|2007.01.16 11:23
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9653
|2.0227
|3365
|2007.01.16 11:23
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9654
|2.0227
|3366
|2007.01.16 11:23
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9655
|2.0227
|3367
|2007.01.16 11:24
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9656
|2.0227
|3368
|2007.01.16 11:24
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9657
|2.0227
|3369
|2007.01.16 11:24
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9658
|2.0227
|3370
|2007.01.16 11:24
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9659
|2.0227
|3371
|2007.01.16 11:24
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9660
|2.0227
|3372
|2007.01.16 11:25
|modify
|179
|3.45
|1.9631
|1.9662
|2.0227
|3373
|2007.01.16 12:40
|s/l
|179
|3.45
|1.9662
|1.9662
|2.0227
|106.95
|8741.74
|3374
|2007.01.16 12:40
|buy
|180
|3.50
|1.9666
|1.9642
|2.0262
|3375
|2007.01.16 12:41
|modify
|180
|3.50
|1.9666
|1.9643
|2.0262
|3376
|2007.01.16 12:41
|modify
|180
|3.50
|1.9666
|1.9645
|2.0262
|3377
|2007.01.16 12:42
|modify
|180
|3.50
|1.9666
|1.9646
|2.0262
|3378
|2007.01.16 12:42
|modify
|180
|3.50
|1.9666
|1.9647
|2.0262
|3379
|2007.01.16 12:44
|modify
|180
|3.50
|1.9666
|1.9648
|2.0262
|3380
|2007.01.16 12:45
|modify
|180
|3.50
|1.9666
|1.9649
|2.0262
|3381
|2007.01.16 12:45
|modify
|180
|3.50
|1.9666
|1.9650
|2.0262
|3382
|2007.01.16 12:46
|modify
|180
|3.50
|1.9666
|1.9651
|2.0262
|3383
|2007.01.16 12:47
|modify
|180
|3.50
|1.9666
|1.9652
|2.0262
|3384
|2007.01.16 12:47
|modify
|180
|3.50
|1.9666
|1.9653
|2.0262
|3385
|2007.01.16 12:47
|modify
|180
|3.50
|1.9666
|1.9654
|2.0262
|3386
|2007.01.16 12:47
|modify
|180
|3.50
|1.9666
|1.9655
|2.0262
|3387
|2007.01.16 12:47
|modify
|180
|3.50
|1.9666
|1.9656
|2.0262
|3388
|2007.01.16 13:09
|s/l
|180
|3.50
|1.9656
|1.9656
|2.0262
|-35.00
|8706.74
|3389
|2007.01.16 13:09
|buy
|181
|3.48
|1.9660
|1.9636
|2.0256
|3390
|2007.01.16 13:09
|modify
|181
|3.48
|1.9660
|1.9637
|2.0256
|3391
|2007.01.16 13:31
|modify
|181
|3.48
|1.9660
|1.9638
|2.0256
|3392
|2007.01.16 13:32
|modify
|181
|3.48
|1.9660
|1.9641
|2.0256
|3393
|2007.01.16 13:32
|modify
|181
|3.48
|1.9660
|1.9642
|2.0256
|3394
|2007.01.16 13:33
|modify
|181
|3.48
|1.9660
|1.9643
|2.0256
|3395
|2007.01.16 13:33
|modify
|181
|3.48
|1.9660
|1.9644
|2.0256
|3396
|2007.01.16 13:33
|modify
|181
|3.48
|1.9660
|1.9645
|2.0256
|3397
|2007.01.16 13:33
|modify
|181
|3.48
|1.9660
|1.9646
|2.0256
|3398
|2007.01.16 13:34
|modify
|181
|3.48
|1.9660
|1.9647
|2.0256
|3399
|2007.01.16 13:34
|modify
|181
|3.48
|1.9660
|1.9648
|2.0256
|3400
|2007.01.16 13:35
|modify
|181
|3.48
|1.9660
|1.9649
|2.0256
|3401
|2007.01.16 13:54
|modify
|181
|3.48
|1.9660
|1.9651
|2.0256
|3402
|2007.01.16 14:07
|modify
|181
|3.48
|1.9660
|1.9652
|2.0256
|3403
|2007.01.16 14:07
|modify
|181
|3.48
|1.9660
|1.9653
|2.0256
|3404
|2007.01.16 14:07
|modify
|181
|3.48
|1.9660
|1.9654
|2.0256
|3405
|2007.01.16 14:20
|s/l
|181
|3.48
|1.9654
|1.9654
|2.0256
|-20.88
|8685.86
|3406
|2007.01.16 14:20
|buy
|182
|3.47
|1.9658
|1.9634
|2.0254
|3407
|2007.01.16 14:20
|modify
|182
|3.47
|1.9658
|1.9635
|2.0254
|3408
|2007.01.16 14:20
|modify
|182
|3.47
|1.9658
|1.9636
|2.0254
|3409
|2007.01.16 14:21
|modify
|182
|3.47
|1.9658
|1.9638
|2.0254
|3410
|2007.01.16 14:25
|s/l
|182
|3.47
|1.9638
|1.9638
|2.0254
|-69.40
|8616.46
|3411
|2007.01.16 14:25
|buy
|183
|3.45
|1.9642
|1.9618
|2.0238
|3412
|2007.01.16 14:28
|modify
|183
|3.45
|1.9642
|1.9619
|2.0238
|3413
|2007.01.16 14:28
|modify
|183
|3.45
|1.9642
|1.9620
|2.0238
|3414
|2007.01.16 14:29
|modify
|183
|3.45
|1.9642
|1.9621
|2.0238
|3415
|2007.01.16 14:29
|modify
|183
|3.45
|1.9642
|1.9622
|2.0238
|3416
|2007.01.16 14:29
|modify
|183
|3.45
|1.9642
|1.9623
|2.0238
|3417
|2007.01.16 14:32
|modify
|183
|3.45
|1.9642
|1.9624
|2.0238
|3418
|2007.01.16 14:32
|modify
|183
|3.45
|1.9642
|1.9625
|2.0238
|3419
|2007.01.16 14:32
|modify
|183
|3.45
|1.9642
|1.9626
|2.0238
|3420
|2007.01.16 14:33
|modify
|183
|3.45
|1.9642
|1.9628
|2.0238
|3421
|2007.01.16 14:33
|modify
|183
|3.45
|1.9642
|1.9629
|2.0238
|3422
|2007.01.16 14:33
|modify
|183
|3.45
|1.9642
|1.9631
|2.0238
|3423
|2007.01.16 14:33
|modify
|183
|3.45
|1.9642
|1.9632
|2.0238
|3424
|2007.01.16 14:40
|s/l
|183
|3.45
|1.9632
|1.9632
|2.0238
|-34.50
|8581.96
|3425
|2007.01.16 14:40
|buy
|184
|3.43
|1.9636
|1.9612
|2.0232
|3426
|2007.01.16 14:40
|modify
|184
|3.43
|1.9636
|1.9613
|2.0232
|3427
|2007.01.16 14:40
|modify
|184
|3.43
|1.9636
|1.9614
|2.0232
|3428
|2007.01.16 14:40
|modify
|184
|3.43
|1.9636
|1.9615
|2.0232
|3429
|2007.01.16 14:40
|modify
|184
|3.43
|1.9636
|1.9616
|2.0232
|3430
|2007.01.16 14:46
|modify
|184
|3.43
|1.9636
|1.9617
|2.0232
|3431
|2007.01.16 14:48
|modify
|184
|3.43
|1.9636
|1.9618
|2.0232
|3432
|2007.01.16 14:49
|modify
|184
|3.43
|1.9636
|1.9619
|2.0232
|3433
|2007.01.16 14:49
|modify
|184
|3.43
|1.9636
|1.9620
|2.0232
|3434
|2007.01.16 14:52
|s/l
|184
|3.43
|1.9620
|1.9620
|2.0232
|-54.88
|8527.08
|3435
|2007.01.16 14:52
|buy
|185
|3.41
|1.9622
|1.9598
|2.0218
|3436
|2007.01.16 14:52
|modify
|185
|3.41
|1.9622
|1.9600
|2.0218
|3437
|2007.01.16 14:56
|modify
|185
|3.41
|1.9622
|1.9601
|2.0218
|3438
|2007.01.16 15:26
|s/l
|185
|3.41
|1.9601
|1.9601
|2.0218
|-71.61
|8455.47
|3439
|2007.01.16 15:26
|buy
|186
|3.38
|1.9605
|1.9581
|2.0201
|3440
|2007.01.16 15:26
|modify
|186
|3.38
|1.9605
|1.9582
|2.0201
|3441
|2007.01.16 15:26
|modify
|186
|3.38
|1.9605
|1.9583
|2.0201
|3442
|2007.01.16 15:26
|modify
|186
|3.38
|1.9605
|1.9584
|2.0201
|3443
|2007.01.16 15:28
|modify
|186
|3.38
|1.9605
|1.9585
|2.0201
|3444
|2007.01.16 15:28
|modify
|186
|3.38
|1.9605
|1.9587
|2.0201
|3445
|2007.01.16 15:29
|modify
|186
|3.38
|1.9605
|1.9588
|2.0201
|3446
|2007.01.16 15:31
|modify
|186
|3.38
|1.9605
|1.9589
|2.0201
|3447
|2007.01.16 15:31
|modify
|186
|3.38
|1.9605
|1.9590
|2.0201
|3448
|2007.01.16 15:31
|modify
|186
|3.38
|1.9605
|1.9591
|2.0201
|3449
|2007.01.16 15:32
|modify
|186
|3.38
|1.9605
|1.9592
|2.0201
|3450
|2007.01.16 15:38
|s/l
|186
|3.38
|1.9592
|1.9592
|2.0201
|-43.94
|8411.53
|3451
|2007.01.16 15:38
|buy
|187
|3.36
|1.9596
|1.9572
|2.0192
|3452
|2007.01.16 15:38
|modify
|187
|3.36
|1.9596
|1.9573
|2.0192
|3453
|2007.01.16 15:39
|modify
|187
|3.36
|1.9596
|1.9574
|2.0192
|3454
|2007.01.16 15:40
|modify
|187
|3.36
|1.9596
|1.9575
|2.0192
|3455
|2007.01.16 15:41
|modify
|187
|3.36
|1.9596
|1.9576
|2.0192
|3456
|2007.01.16 15:41
|modify
|187
|3.36
|1.9596
|1.9578
|2.0192
|3457
|2007.01.16 15:41
|modify
|187
|3.36
|1.9596
|1.9579
|2.0192
|3458
|2007.01.16 15:41
|modify
|187
|3.36
|1.9596
|1.9580
|2.0192
|3459
|2007.01.16 15:41
|modify
|187
|3.36
|1.9596
|1.9582
|2.0192
|3460
|2007.01.16 15:41
|modify
|187
|3.36
|1.9596
|1.9584
|2.0192
|3461
|2007.01.16 15:41
|modify
|187
|3.36
|1.9596
|1.9585
|2.0192
|3462
|2007.01.16 15:42
|modify
|187
|3.36
|1.9596
|1.9586
|2.0192
|3463
|2007.01.16 15:44
|modify
|187
|3.36
|1.9596
|1.9588
|2.0192
|3464
|2007.01.16 15:44
|modify
|187
|3.36
|1.9596
|1.9589
|2.0192
|3465
|2007.01.16 15:44
|modify
|187
|3.36
|1.9596
|1.9590
|2.0192
|3466
|2007.01.16 15:44
|modify
|187
|3.36
|1.9596
|1.9591
|2.0192
|3467
|2007.01.16 15:44
|modify
|187
|3.36
|1.9596
|1.9592
|2.0192
|3468
|2007.01.16 15:45
|modify
|187
|3.36
|1.9596
|1.9594
|2.0192
|3469
|2007.01.16 15:45
|modify
|187
|3.36
|1.9596
|1.9595
|2.0192
|3470
|2007.01.16 15:50
|modify
|187
|3.36
|1.9596
|1.9597
|2.0192
|3471
|2007.01.16 16:08
|s/l
|187
|3.36
|1.9597
|1.9597
|2.0192
|3.36
|8414.89
|3472
|2007.01.16 16:08
|buy
|188
|3.37
|1.9601
|1.9577
|2.0197
|3473
|2007.01.16 16:08
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9578
|2.0197
|3474
|2007.01.16 16:08
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9579
|2.0197
|3475
|2007.01.16 16:08
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9580
|2.0197
|3476
|2007.01.16 16:08
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9581
|2.0197
|3477
|2007.01.16 16:11
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9583
|2.0197
|3478
|2007.01.16 16:12
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9584
|2.0197
|3479
|2007.01.16 16:12
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9585
|2.0197
|3480
|2007.01.16 16:12
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9586
|2.0197
|3481
|2007.01.16 16:13
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9587
|2.0197
|3482
|2007.01.16 16:15
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9588
|2.0197
|3483
|2007.01.16 16:16
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9589
|2.0197
|3484
|2007.01.16 16:16
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9590
|2.0197
|3485
|2007.01.16 16:16
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9591
|2.0197
|3486
|2007.01.16 16:18
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9592
|2.0197
|3487
|2007.01.16 16:18
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9593
|2.0197
|3488
|2007.01.16 16:21
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9594
|2.0197
|3489
|2007.01.16 16:22
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9595
|2.0197
|3490
|2007.01.16 16:23
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9596
|2.0197
|3491
|2007.01.16 16:23
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9597
|2.0197
|3492
|2007.01.16 16:23
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9598
|2.0197
|3493
|2007.01.16 16:23
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9599
|2.0197
|3494
|2007.01.16 16:23
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9600
|2.0197
|3495
|2007.01.16 16:23
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9601
|2.0197
|3496
|2007.01.16 16:28
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9602
|2.0197
|3497
|2007.01.16 16:28
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9603
|2.0197
|3498
|2007.01.16 16:28
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9606
|2.0197
|3499
|2007.01.16 16:28
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9609
|2.0197
|3500
|2007.01.16 16:29
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9610
|2.0197
|3501
|2007.01.16 16:29
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9611
|2.0197
|3502
|2007.01.16 16:29
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9612
|2.0197
|3503
|2007.01.16 16:29
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9613
|2.0197
|3504
|2007.01.16 16:29
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9614
|2.0197
|3505
|2007.01.16 16:29
|modify
|188
|3.37
|1.9601
|1.9615
|2.0197
|3506
|2007.01.16 16:33
|s/l
|188
|3.37
|1.9615
|1.9615
|2.0197
|47.18
|8462.07
|3507
|2007.01.16 16:33
|buy
|189
|3.38
|1.9619
|1.9595
|2.0215
|3508
|2007.01.16 16:33
|modify
|189
|3.38
|1.9619
|1.9596
|2.0215
|3509
|2007.01.16 16:34
|modify
|189
|3.38
|1.9619
|1.9597
|2.0215
|3510
|2007.01.16 16:50
|s/l
|189
|3.38
|1.9597
|1.9597
|2.0215
|-74.36
|8387.71
|3511
|2007.01.16 16:50
|buy
|190
|3.36
|1.9601
|1.9577
|2.0197
|3512
|2007.01.16 16:50
|modify
|190
|3.36
|1.9601
|1.9578
|2.0197
|3513
|2007.01.16 16:51
|modify
|190
|3.36
|1.9601
|1.9579
|2.0197
|3514
|2007.01.16 16:52
|modify
|190
|3.36
|1.9601
|1.9580
|2.0197
|3515
|2007.01.16 16:53
|modify
|190
|3.36
|1.9601
|1.9581
|2.0197
|3516
|2007.01.16 16:53
|modify
|190
|3.36
|1.9601
|1.9582
|2.0197
|3517
|2007.01.16 16:53
|modify
|190
|3.36
|1.9601
|1.9583
|2.0197
|3518
|2007.01.16 16:57
|modify
|190
|3.36
|1.9601
|1.9584
|2.0197
|3519
|2007.01.16 17:00
|close
|190
|3.36
|1.9602
|1.9584
|2.0197
|3.36
|8391.07
|3520
|2007.01.16 17:00
|sell
|191
|3.36
|1.9602
|1.9626
|1.9006
|3521
|2007.01.16 17:00
|modify
|191
|3.36
|1.9602
|1.9623
|1.9006
|3522
|2007.01.16 17:01
|modify
|191
|3.36
|1.9602
|1.9622
|1.9006
|3523
|2007.01.16 17:02
|modify
|191
|3.36
|1.9602
|1.9621
|1.9006
|3524
|2007.01.16 17:03
|modify
|191
|3.36
|1.9602
|1.9620
|1.9006
|3525
|2007.01.16 17:03
|modify
|191
|3.36
|1.9602
|1.9619
|1.9006
|3526
|2007.01.16 17:04
|modify
|191
|3.36
|1.9602
|1.9618
|1.9006
|3527
|2007.01.16 17:07
|modify
|191
|3.36
|1.9602
|1.9616
|1.9006
|3528
|2007.01.16 17:08
|modify
|191
|3.36
|1.9602
|1.9615
|1.9006
|3529
|2007.01.16 17:36
|s/l
|191
|3.36
|1.9615
|1.9615
|1.9006
|-43.68
|8347.39
|3530
|2007.01.16 17:36
|sell
|192
|3.34
|1.9611
|1.9635
|1.9015
|3531
|2007.01.16 17:36
|modify
|192
|3.34
|1.9611
|1.9634
|1.9015
|3532
|2007.01.16 18:27
|modify
|192
|3.34
|1.9611
|1.9633
|1.9015
|3533
|2007.01.16 18:28
|modify
|192
|3.34
|1.9611
|1.9632
|1.9015
|3534
|2007.01.16 18:28
|modify
|192
|3.34
|1.9611
|1.9629
|1.9015
|3535
|2007.01.16 18:58
|modify
|192
|3.34
|1.9611
|1.9628
|1.9015
|3536
|2007.01.16 18:58
|modify
|192
|3.34
|1.9611
|1.9627
|1.9015
|3537
|2007.01.16 22:27
|modify
|192
|3.34
|1.9611
|1.9626
|1.9015
|3538
|2007.01.16 22:27
|modify
|192
|3.34
|1.9611
|1.9625
|1.9015
|3539
|2007.01.16 22:27
|modify
|192
|3.34
|1.9611
|1.9624
|1.9015
|3540
|2007.01.16 22:31
|modify
|192
|3.34
|1.9611
|1.9623
|1.9015
|3541
|2007.01.17 05:45
|s/l
|192
|3.34
|1.9623
|1.9623
|1.9015
|-39.95
|8307.45
|3542
|2007.01.17 05:45
|sell
|193
|3.32
|1.9619
|1.9643
|1.9023
|3543
|2007.01.17 05:45
|modify
|193
|3.32
|1.9619
|1.9642
|1.9023
|3544
|2007.01.17 05:47
|modify
|193
|3.32
|1.9619
|1.9641
|1.9023
|3545
|2007.01.17 05:47
|modify
|193
|3.32
|1.9619
|1.9639
|1.9023
|3546
|2007.01.17 06:54
|s/l
|193
|3.32
|1.9639
|1.9639
|1.9023
|-66.40
|8241.05
|3547
|2007.01.17 06:54
|sell
|194
|3.30
|1.9635
|1.9659
|1.9039
|3548
|2007.01.17 06:54
|modify
|194
|3.30
|1.9635
|1.9657
|1.9039
|3549
|2007.01.17 06:57
|modify
|194
|3.30
|1.9635
|1.9656
|1.9039
|3550
|2007.01.17 06:59
|modify
|194
|3.30
|1.9635
|1.9655
|1.9039
|3551
|2007.01.17 06:59
|modify
|194
|3.30
|1.9635
|1.9654
|1.9039
|3552
|2007.01.17 06:59
|modify
|194
|3.30
|1.9635
|1.9653
|1.9039
|3553
|2007.01.17 07:00
|modify
|194
|3.30
|1.9635
|1.9652
|1.9039
|3554
|2007.01.17 07:00
|modify
|194
|3.30
|1.9635
|1.9651
|1.9039
|3555
|2007.01.17 07:03
|modify
|194
|3.30
|1.9635
|1.9650
|1.9039
|3556
|2007.01.17 07:03
|modify
|194
|3.30
|1.9635
|1.9648
|1.9039
|3557
|2007.01.17 07:03
|modify
|194
|3.30
|1.9635
|1.9647
|1.9039
|3558
|2007.01.17 07:03
|modify
|194
|3.30
|1.9635
|1.9646
|1.9039
|3559
|2007.01.17 07:03
|modify
|194
|3.30
|1.9635
|1.9645
|1.9039
|3560
|2007.01.17 07:03
|modify
|194
|3.30
|1.9635
|1.9642
|1.9039
|3561
|2007.01.17 07:29
|s/l
|194
|3.30
|1.9642
|1.9642
|1.9039
|-23.10
|8217.95
|3562
|2007.01.17 07:29
|sell
|195
|3.29
|1.9638
|1.9662
|1.9042
|3563
|2007.01.17 07:46
|modify
|195
|3.29
|1.9638
|1.9661
|1.9042
|3564
|2007.01.17 07:47
|modify
|195
|3.29
|1.9638
|1.9660
|1.9042
|3565
|2007.01.17 07:47
|modify
|195
|3.29
|1.9638
|1.9659
|1.9042
|3566
|2007.01.17 08:00
|close
|195
|3.29
|1.9650
|1.9659
|1.9042
|-39.48
|8178.47
|3567
|2007.01.17 08:00
|buy
|196
|3.27
|1.9650
|1.9626
|2.0246
|3568
|2007.01.17 08:00
|modify
|196
|3.27
|1.9650
|1.9627
|2.0246
|3569
|2007.01.17 08:00
|modify
|196
|3.27
|1.9650
|1.9628
|2.0246
|3570
|2007.01.17 08:00
|modify
|196
|3.27
|1.9650
|1.9630
|2.0246
|3571
|2007.01.17 08:00
|modify
|196
|3.27
|1.9650
|1.9631
|2.0246
|3572
|2007.01.17 08:00
|modify
|196
|3.27
|1.9650
|1.9632
|2.0246
|3573
|2007.01.17 08:00
|modify
|196
|3.27
|1.9650
|1.9633
|2.0246
|3574
|2007.01.17 08:00
|modify
|196
|3.27
|1.9650
|1.9635
|2.0246
|3575
|2007.01.17 08:01
|modify
|196
|3.27
|1.9650
|1.9636
|2.0246
|3576
|2007.01.17 08:01
|modify
|196
|3.27
|1.9650
|1.9637
|2.0246
|3577
|2007.01.17 08:01
|modify
|196
|3.27
|1.9650
|1.9638
|2.0246
|3578
|2007.01.17 08:18
|modify
|196
|3.27
|1.9650
|1.9639
|2.0246
|3579
|2007.01.17 08:35
|modify
|196
|3.27
|1.9650
|1.9641
|2.0246
|3580
|2007.01.17 08:35
|modify
|196
|3.27
|1.9650
|1.9642
|2.0246
|3581
|2007.01.17 08:39
|modify
|196
|3.27
|1.9650
|1.9643
|2.0246
|3582
|2007.01.17 08:40
|modify
|196
|3.27
|1.9650
|1.9644
|2.0246
|3583
|2007.01.17 08:40
|modify
|196
|3.27
|1.9650
|1.9646
|2.0246
|3584
|2007.01.17 08:40
|modify
|196
|3.27
|1.9650
|1.9647
|2.0246
|3585
|2007.01.17 09:20
|modify
|196
|3.27
|1.9650
|1.9648
|2.0246
|3586
|2007.01.17 09:30
|s/l
|196
|3.27
|1.9648
|1.9648
|2.0246
|-6.54
|8171.93
|3587
|2007.01.17 09:30
|buy
|197
|3.27
|1.9650
|1.9626
|2.0246
|3588
|2007.01.17 09:30
|modify
|197
|3.27
|1.9650
|1.9627
|2.0246
|3589
|2007.01.17 09:30
|modify
|197
|3.27
|1.9650
|1.9628
|2.0246
|3590
|2007.01.17 09:30
|modify
|197
|3.27
|1.9650
|1.9629
|2.0246
|3591
|2007.01.17 09:30
|modify
|197
|3.27
|1.9650
|1.9630
|2.0246
|3592
|2007.01.17 09:30
|modify
|197
|3.27
|1.9650
|1.9633
|2.0246
|3593
|2007.01.17 09:31
|modify
|197
|3.27
|1.9650
|1.9634
|2.0246
|3594
|2007.01.17 09:31
|modify
|197
|3.27
|1.9650
|1.9635
|2.0246
|3595
|2007.01.17 09:31
|modify
|197
|3.27
|1.9650
|1.9636
|2.0246
|3596
|2007.01.17 10:04
|modify
|197
|3.27
|1.9650
|1.9637
|2.0246
|3597
|2007.01.17 10:05
|modify
|197
|3.27
|1.9650
|1.9638
|2.0246
|3598
|2007.01.17 10:05
|modify
|197
|3.27
|1.9650
|1.9640
|2.0246
|3599
|2007.01.17 10:05
|modify
|197
|3.27
|1.9650
|1.9641
|2.0246
|3600
|2007.01.17 10:08
|modify
|197
|3.27
|1.9650
|1.9642
|2.0246
|3601
|2007.01.17 10:21
|modify
|197
|3.27
|1.9650
|1.9643
|2.0246
|3602
|2007.01.17 10:22
|modify
|197
|3.27
|1.9650
|1.9644
|2.0246
|3603
|2007.01.17 10:27
|modify
|197
|3.27
|1.9650
|1.9645
|2.0246
|3604
|2007.01.17 10:32
|modify
|197
|3.27
|1.9650
|1.9646
|2.0246
|3605
|2007.01.17 10:32
|modify
|197
|3.27
|1.9650
|1.9648
|2.0246
|3606
|2007.01.17 10:32
|modify
|197
|3.27
|1.9650
|1.9649
|2.0246
|3607
|2007.01.17 10:32
|modify
|197
|3.27
|1.9650
|1.9651
|2.0246
|3608
|2007.01.17 10:33
|modify
|197
|3.27
|1.9650
|1.9652
|2.0246
|3609
|2007.01.17 10:37
|modify
|197
|3.27
|1.9650
|1.9653
|2.0246
|3610
|2007.01.17 10:37
|modify
|197
|3.27
|1.9650
|1.9654
|2.0246
|3611
|2007.01.17 10:37
|modify
|197
|3.27
|1.9650
|1.9656
|2.0246
|3612
|2007.01.17 10:38
|modify
|197
|3.27
|1.9650
|1.9657
|2.0246
|3613
|2007.01.17 10:46
|s/l
|197
|3.27
|1.9657
|1.9657
|2.0246
|22.89
|8194.82
|3614
|2007.01.17 10:46
|buy
|198
|3.28
|1.9661
|1.9637
|2.0257
|3615
|2007.01.17 10:46
|modify
|198
|3.28
|1.9661
|1.9638
|2.0257
|3616
|2007.01.17 10:46
|modify
|198
|3.28
|1.9661
|1.9639
|2.0257
|3617
|2007.01.17 11:01
|modify
|198
|3.28
|1.9661
|1.9640
|2.0257
|3618
|2007.01.17 11:01
|modify
|198
|3.28
|1.9661
|1.9641
|2.0257
|3619
|2007.01.17 11:04
|modify
|198
|3.28
|1.9661
|1.9642
|2.0257
|3620
|2007.01.17 11:04
|modify
|198
|3.28
|1.9661
|1.9643
|2.0257
|3621
|2007.01.17 12:14
|modify
|198
|3.28
|1.9661
|1.9645
|2.0257
|3622
|2007.01.17 12:24
|modify
|198
|3.28
|1.9661
|1.9646
|2.0257
|3623
|2007.01.17 12:24
|modify
|198
|3.28
|1.9661
|1.9647
|2.0257
|3624
|2007.01.17 12:24
|modify
|198
|3.28
|1.9661
|1.9648
|2.0257
|3625
|2007.01.17 12:25
|modify
|198
|3.28
|1.9661
|1.9649
|2.0257
|3626
|2007.01.17 12:25
|modify
|198
|3.28
|1.9661
|1.9650
|2.0257
|3627
|2007.01.17 12:26
|modify
|198
|3.28
|1.9661
|1.9652
|2.0257
|3628
|2007.01.17 13:05
|s/l
|198
|3.28
|1.9652
|1.9652
|2.0257
|-29.52
|8165.30
|3629
|2007.01.17 13:05
|buy
|199
|3.27
|1.9655
|1.9631
|2.0251
|3630
|2007.01.17 13:05
|modify
|199
|3.27
|1.9655
|1.9632
|2.0251
|3631
|2007.01.17 13:05
|modify
|199
|3.27
|1.9655
|1.9633
|2.0251
|3632
|2007.01.17 13:17
|modify
|199
|3.27
|1.9655
|1.9634
|2.0251
|3633
|2007.01.17 13:17
|modify
|199
|3.27
|1.9655
|1.9635
|2.0251
|3634
|2007.01.17 13:18
|modify
|199
|3.27
|1.9655
|1.9636
|2.0251
|3635
|2007.01.17 13:18
|modify
|199
|3.27
|1.9655
|1.9637
|2.0251
|3636
|2007.01.17 13:18
|modify
|199
|3.27
|1.9655
|1.9638
|2.0251
|3637
|2007.01.17 13:19
|modify
|199
|3.27
|1.9655
|1.9639
|2.0251
|3638
|2007.01.17 13:19
|modify
|199
|3.27
|1.9655
|1.9643
|2.0251
|3639
|2007.01.17 13:20
|modify
|199
|3.27
|1.9655
|1.9644
|2.0251
|3640
|2007.01.17 13:21
|modify
|199
|3.27
|1.9655
|1.9645
|2.0251
|3641
|2007.01.17 13:21
|modify
|199
|3.27
|1.9655
|1.9646
|2.0251
|3642
|2007.01.17 13:21
|modify
|199
|3.27
|1.9655
|1.9647
|2.0251
|3643
|2007.01.17 13:21
|modify
|199
|3.27
|1.9655
|1.9649
|2.0251
|3644
|2007.01.17 13:21
|modify
|199
|3.27
|1.9655
|1.9650
|2.0251
|3645
|2007.01.17 13:22
|modify
|199
|3.27
|1.9655
|1.9651
|2.0251
|3646
|2007.01.17 13:24
|modify
|199
|3.27
|1.9655
|1.9652
|2.0251
|3647
|2007.01.17 13:24
|modify
|199
|3.27
|1.9655
|1.9653
|2.0251
|3648
|2007.01.17 13:30
|s/l
|199
|3.27
|1.9653
|1.9653
|2.0251
|-6.54
|8158.76
|3649
|2007.01.17 13:30
|buy
|200
|3.26
|1.9653
|1.9629
|2.0249
|3650
|2007.01.17 13:30
|modify
|200
|3.26
|1.9653
|1.9630
|2.0249
|3651
|2007.01.17 13:30
|modify
|200
|3.26
|1.9653
|1.9632
|2.0249
|3652
|2007.01.17 13:30
|modify
|200
|3.26
|1.9653
|1.9634
|2.0249
|3653
|2007.01.17 13:30
|modify
|200
|3.26
|1.9653
|1.9635
|2.0249
|3654
|2007.01.17 13:30
|modify
|200
|3.26
|1.9653
|1.9636
|2.0249
|3655
|2007.01.17 13:30
|modify
|200
|3.26
|1.9653
|1.9638
|2.0249
|3656
|2007.01.17 13:30
|modify
|200
|3.26
|1.9653
|1.9639
|2.0249
|3657
|2007.01.17 13:30
|modify
|200
|3.26
|1.9653
|1.9640
|2.0249
|3658
|2007.01.17 13:30
|modify
|200
|3.26
|1.9653
|1.9641
|2.0249
|3659
|2007.01.17 13:30
|modify
|200
|3.26
|1.9653
|1.9643
|2.0249
|3660
|2007.01.17 13:30
|modify
|200
|3.26
|1.9653
|1.9644
|2.0249
|3661
|2007.01.17 13:31
|s/l
|200
|3.26
|1.9644
|1.9644
|2.0249
|-29.34
|8129.42
|3662
|2007.01.17 13:31
|buy
|201
|3.25
|1.9648
|1.9624
|2.0244
|3663
|2007.01.17 13:31
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9625
|2.0244
|3664
|2007.01.17 13:31
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9626
|2.0244
|3665
|2007.01.17 13:32
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9627
|2.0244
|3666
|2007.01.17 13:32
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9628
|2.0244
|3667
|2007.01.17 13:33
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9629
|2.0244
|3668
|2007.01.17 13:33
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9630
|2.0244
|3669
|2007.01.17 13:33
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9631
|2.0244
|3670
|2007.01.17 13:33
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9632
|2.0244
|3671
|2007.01.17 13:34
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9633
|2.0244
|3672
|2007.01.17 13:35
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9634
|2.0244
|3673
|2007.01.17 13:35
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9636
|2.0244
|3674
|2007.01.17 13:35
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9638
|2.0244
|3675
|2007.01.17 13:35
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9639
|2.0244
|3676
|2007.01.17 13:35
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9640
|2.0244
|3677
|2007.01.17 13:35
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9641
|2.0244
|3678
|2007.01.17 13:36
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9642
|2.0244
|3679
|2007.01.17 13:36
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9643
|2.0244
|3680
|2007.01.17 13:40
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9645
|2.0244
|3681
|2007.01.17 13:40
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9647
|2.0244
|3682
|2007.01.17 13:41
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9648
|2.0244
|3683
|2007.01.17 13:43
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9649
|2.0244
|3684
|2007.01.17 13:44
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9650
|2.0244
|3685
|2007.01.17 13:44
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9651
|2.0244
|3686
|2007.01.17 13:44
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9652
|2.0244
|3687
|2007.01.17 13:45
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9653
|2.0244
|3688
|2007.01.17 13:46
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9656
|2.0244
|3689
|2007.01.17 13:46
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9657
|2.0244
|3690
|2007.01.17 13:46
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9659
|2.0244
|3691
|2007.01.17 13:46
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9660
|2.0244
|3692
|2007.01.17 13:46
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9662
|2.0244
|3693
|2007.01.17 13:47
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9663
|2.0244
|3694
|2007.01.17 14:00
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9664
|2.0244
|3695
|2007.01.17 14:00
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9665
|2.0244
|3696
|2007.01.17 14:00
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9667
|2.0244
|3697
|2007.01.17 14:00
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9668
|2.0244
|3698
|2007.01.17 14:00
|modify
|201
|3.25
|1.9648
|1.9669
|2.0244
|3699
|2007.01.17 14:12
|s/l
|201
|3.25
|1.9669
|1.9669
|2.0244
|68.25
|8197.67
|3700
|2007.01.17 14:12
|buy
|202
|3.28
|1.9671
|1.9647
|2.0267
|3701
|2007.01.17 14:12
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9648
|2.0267
|3702
|2007.01.17 14:13
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9649
|2.0267
|3703
|2007.01.17 14:14
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9650
|2.0267
|3704
|2007.01.17 14:23
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9651
|2.0267
|3705
|2007.01.17 14:23
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9652
|2.0267
|3706
|2007.01.17 14:24
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9653
|2.0267
|3707
|2007.01.17 14:24
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9654
|2.0267
|3708
|2007.01.17 14:25
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9655
|2.0267
|3709
|2007.01.17 14:25
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9656
|2.0267
|3710
|2007.01.17 14:25
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9657
|2.0267
|3711
|2007.01.17 14:25
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9658
|2.0267
|3712
|2007.01.17 14:25
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9659
|2.0267
|3713
|2007.01.17 14:25
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9660
|2.0267
|3714
|2007.01.17 14:46
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9662
|2.0267
|3715
|2007.01.17 14:46
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9663
|2.0267
|3716
|2007.01.17 14:46
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9664
|2.0267
|3717
|2007.01.17 14:46
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9666
|2.0267
|3718
|2007.01.17 14:47
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9667
|2.0267
|3719
|2007.01.17 14:48
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9668
|2.0267
|3720
|2007.01.17 14:48
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9669
|2.0267
|3721
|2007.01.17 14:48
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9670
|2.0267
|3722
|2007.01.17 14:48
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9671
|2.0267
|3723
|2007.01.17 14:51
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9672
|2.0267
|3724
|2007.01.17 14:51
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9673
|2.0267
|3725
|2007.01.17 14:51
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9674
|2.0267
|3726
|2007.01.17 14:51
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9675
|2.0267
|3727
|2007.01.17 14:51
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9676
|2.0267
|3728
|2007.01.17 14:51
|modify
|202
|3.28
|1.9671
|1.9677
|2.0267
|3729
|2007.01.17 15:08
|s/l
|202
|3.28
|1.9677
|1.9677
|2.0267
|19.68
|8217.35
|3730
|2007.01.17 15:08
|buy
|203
|3.29
|1.9681
|1.9657
|2.0277
|3731
|2007.01.17 15:10
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9658
|2.0277
|3732
|2007.01.17 15:11
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9659
|2.0277
|3733
|2007.01.17 15:13
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9660
|2.0277
|3734
|2007.01.17 15:13
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9661
|2.0277
|3735
|2007.01.17 15:13
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9662
|2.0277
|3736
|2007.01.17 15:16
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9663
|2.0277
|3737
|2007.01.17 15:16
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9664
|2.0277
|3738
|2007.01.17 15:16
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9666
|2.0277
|3739
|2007.01.17 15:17
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9667
|2.0277
|3740
|2007.01.17 15:17
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9668
|2.0277
|3741
|2007.01.17 15:17
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9670
|2.0277
|3742
|2007.01.17 15:18
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9671
|2.0277
|3743
|2007.01.17 15:20
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9673
|2.0277
|3744
|2007.01.17 15:20
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9674
|2.0277
|3745
|2007.01.17 15:22
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9675
|2.0277
|3746
|2007.01.17 15:23
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9676
|2.0277
|3747
|2007.01.17 15:23
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9678
|2.0277
|3748
|2007.01.17 15:31
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9679
|2.0277
|3749
|2007.01.17 15:31
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9681
|2.0277
|3750
|2007.01.17 15:31
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9682
|2.0277
|3751
|2007.01.17 15:31
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9684
|2.0277
|3752
|2007.01.17 15:31
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9686
|2.0277
|3753
|2007.01.17 15:31
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9688
|2.0277
|3754
|2007.01.17 15:31
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9690
|2.0277
|3755
|2007.01.17 15:32
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9691
|2.0277
|3756
|2007.01.17 15:32
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9692
|2.0277
|3757
|2007.01.17 15:32
|modify
|203
|3.29
|1.9681
|1.9693
|2.0277
|3758
|2007.01.17 15:37
|s/l
|203
|3.29
|1.9693
|1.9693
|2.0277
|39.48
|8256.83
|3759
|2007.01.17 15:37
|buy
|204
|3.30
|1.9697
|1.9673
|2.0293
|3760
|2007.01.17 15:37
|modify
|204
|3.30
|1.9697
|1.9674
|2.0293
|3761
|2007.01.17 15:37
|modify
|204
|3.30
|1.9697
|1.9675
|2.0293
|3762
|2007.01.17 15:37
|modify
|204
|3.30
|1.9697
|1.9677
|2.0293
|3763
|2007.01.17 15:38
|modify
|204
|3.30
|1.9697
|1.9678
|2.0293
|3764
|2007.01.17 15:43
|modify
|204
|3.30
|1.9697
|1.9679
|2.0293
|3765
|2007.01.17 15:43
|modify
|204
|3.30
|1.9697
|1.9680
|2.0293
|3766
|2007.01.17 15:44
|modify
|204
|3.30
|1.9697
|1.9681
|2.0293
|3767
|2007.01.17 15:44
|modify
|204
|3.30
|1.9697
|1.9683
|2.0293
|3768
|2007.01.17 15:44
|modify
|204
|3.30
|1.9697
|1.9684
|2.0293
|3769
|2007.01.17 15:44
|modify
|204
|3.30
|1.9697
|1.9685
|2.0293
|3770
|2007.01.17 15:47
|modify
|204
|3.30
|1.9697
|1.9686
|2.0293
|3771
|2007.01.17 15:48
|modify
|204
|3.30
|1.9697
|1.9689
|2.0293
|3772
|2007.01.17 15:52
|modify
|204
|3.30
|1.9697
|1.9690
|2.0293
|3773
|2007.01.17 15:52
|modify
|204
|3.30
|1.9697
|1.9691
|2.0293
|3774
|2007.01.17 15:52
|modify
|204
|3.30
|1.9697
|1.9692
|2.0293
|3775
|2007.01.17 15:53
|modify
|204
|3.30
|1.9697
|1.9694
|2.0293
|3776
|2007.01.17 15:53
|modify
|204
|3.30
|1.9697
|1.9695
|2.0293
|3777
|2007.01.17 15:53
|modify
|204
|3.30
|1.9697
|1.9697
|2.0293
|3778
|2007.01.17 16:18
|s/l
|204
|3.30
|1.9697
|1.9697
|2.0293
|0.00
|8256.83
|3779
|2007.01.17 16:18
|buy
|205
|3.30
|1.9701
|1.9677
|2.0297
|3780
|2007.01.17 16:18
|modify
|205
|3.30
|1.9701
|1.9678
|2.0297
|3781
|2007.01.17 16:20
|modify
|205
|3.30
|1.9701
|1.9679
|2.0297
|3782
|2007.01.17 16:20
|modify
|205
|3.30
|1.9701
|1.9681
|2.0297
|3783
|2007.01.17 16:20
|modify
|205
|3.30
|1.9701
|1.9682
|2.0297
|3784
|2007.01.17 16:29
|modify
|205
|3.30
|1.9701
|1.9684
|2.0297
|3785
|2007.01.17 16:29
|modify
|205
|3.30
|1.9701
|1.9686
|2.0297
|3786
|2007.01.17 16:29
|modify
|205
|3.30
|1.9701
|1.9688
|2.0297
|3787
|2007.01.17 16:50
|modify
|205
|3.30
|1.9701
|1.9689
|2.0297
|3788
|2007.01.17 16:50
|modify
|205
|3.30
|1.9701
|1.9690
|2.0297
|3789
|2007.01.17 16:50
|modify
|205
|3.30
|1.9701
|1.9691
|2.0297
|3790
|2007.01.17 16:50
|modify
|205
|3.30
|1.9701
|1.9692
|2.0297
|3791
|2007.01.17 16:50
|modify
|205
|3.30
|1.9701
|1.9693
|2.0297
|3792
|2007.01.17 16:51
|modify
|205
|3.30
|1.9701
|1.9694
|2.0297
|3793
|2007.01.17 16:52
|modify
|205
|3.30
|1.9701
|1.9695
|2.0297
|3794
|2007.01.17 16:52
|modify
|205
|3.30
|1.9701
|1.9696
|2.0297
|3795
|2007.01.17 16:53
|modify
|205
|3.30
|1.9701
|1.9697
|2.0297
|3796
|2007.01.17 16:55
|modify
|205
|3.30
|1.9701
|1.9698
|2.0297
|3797
|2007.01.17 16:55
|modify
|205
|3.30
|1.9701
|1.9699
|2.0297
|3798
|2007.01.17 16:55
|modify
|205
|3.30
|1.9701
|1.9700
|2.0297
|3799
|2007.01.17 16:56
|modify
|205
|3.30
|1.9701
|1.9702
|2.0297
|3800
|2007.01.17 17:42
|modify
|205
|3.30
|1.9701
|1.9703
|2.0297
|3801
|2007.01.17 17:50
|modify
|205
|3.30
|1.9701
|1.9704
|2.0297
|3802
|2007.01.17 19:07
|s/l
|205
|3.30
|1.9704
|1.9704
|2.0297
|9.90
|8266.73
|3803
|2007.01.17 19:07
|buy
|206
|3.31
|1.9706
|1.9682
|2.0302
|3804
|2007.01.17 19:07
|modify
|206
|3.31
|1.9706
|1.9683
|2.0302
|3805
|2007.01.17 19:07
|modify
|206
|3.31
|1.9706
|1.9684
|2.0302
|3806
|2007.01.17 19:07
|modify
|206
|3.31
|1.9706
|1.9685
|2.0302
|3807
|2007.01.17 19:07
|modify
|206
|3.31
|1.9706
|1.9686
|2.0302
|3808
|2007.01.17 19:07
|modify
|206
|3.31
|1.9706
|1.9687
|2.0302
|3809
|2007.01.17 19:08
|modify
|206
|3.31
|1.9706
|1.9688
|2.0302
|3810
|2007.01.17 19:25
|s/l
|206
|3.31
|1.9688
|1.9688
|2.0302
|-59.58
|8207.15
|3811
|2007.01.17 19:25
|buy
|207
|3.28
|1.9691
|1.9667
|2.0287
|3812
|2007.01.17 19:36
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9668
|2.0287
|3813
|2007.01.17 19:37
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9670
|2.0287
|3814
|2007.01.17 19:37
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9671
|2.0287
|3815
|2007.01.17 19:38
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9672
|2.0287
|3816
|2007.01.17 19:39
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9673
|2.0287
|3817
|2007.01.17 19:39
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9674
|2.0287
|3818
|2007.01.17 19:39
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9675
|2.0287
|3819
|2007.01.17 19:40
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9676
|2.0287
|3820
|2007.01.17 20:54
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9677
|2.0287
|3821
|2007.01.17 20:57
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9678
|2.0287
|3822
|2007.01.17 20:57
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9679
|2.0287
|3823
|2007.01.17 21:04
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9680
|2.0287
|3824
|2007.01.17 21:35
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9681
|2.0287
|3825
|2007.01.17 22:32
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9684
|2.0287
|3826
|2007.01.17 22:33
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9685
|2.0287
|3827
|2007.01.17 22:35
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9686
|2.0287
|3828
|2007.01.17 22:35
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9687
|2.0287
|3829
|2007.01.17 22:35
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9688
|2.0287
|3830
|2007.01.18 01:16
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9689
|2.0287
|3831
|2007.01.18 01:16
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9690
|2.0287
|3832
|2007.01.18 01:17
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9691
|2.0287
|3833
|2007.01.18 01:17
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9692
|2.0287
|3834
|2007.01.18 01:17
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9693
|2.0287
|3835
|2007.01.18 01:44
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9694
|2.0287
|3836
|2007.01.18 01:44
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9698
|2.0287
|3837
|2007.01.18 02:04
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9699
|2.0287
|3838
|2007.01.18 02:08
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9700
|2.0287
|3839
|2007.01.18 02:09
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9701
|2.0287
|3840
|2007.01.18 02:09
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9702
|2.0287
|3841
|2007.01.18 02:09
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9703
|2.0287
|3842
|2007.01.18 02:09
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9704
|2.0287
|3843
|2007.01.18 02:09
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9705
|2.0287
|3844
|2007.01.18 02:09
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9706
|2.0287
|3845
|2007.01.18 02:09
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9707
|2.0287
|3846
|2007.01.18 02:23
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9708
|2.0287
|3847
|2007.01.18 02:23
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9709
|2.0287
|3848
|2007.01.18 02:23
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9711
|2.0287
|3849
|2007.01.18 02:23
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9712
|2.0287
|3850
|2007.01.18 02:23
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9713
|2.0287
|3851
|2007.01.18 03:13
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9714
|2.0287
|3852
|2007.01.18 03:28
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9715
|2.0287
|3853
|2007.01.18 03:28
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9716
|2.0287
|3854
|2007.01.18 03:28
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9717
|2.0287
|3855
|2007.01.18 03:28
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9718
|2.0287
|3856
|2007.01.18 04:00
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9719
|2.0287
|3857
|2007.01.18 04:01
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9720
|2.0287
|3858
|2007.01.18 04:01
|modify
|207
|3.28
|1.9691
|1.9721
|2.0287
|3859
|2007.01.18 04:11
|s/l
|207
|3.28
|1.9721
|1.9721
|2.0287
|97.27
|8304.42
|3860
|2007.01.18 04:11
|buy
|208
|3.32
|1.9725
|1.9701
|2.0321
|3861
|2007.01.18 04:11
|modify
|208
|3.32
|1.9725
|1.9702
|2.0321
|3862
|2007.01.18 04:13
|modify
|208
|3.32
|1.9725
|1.9703
|2.0321
|3863
|2007.01.18 04:17
|modify
|208
|3.32
|1.9725
|1.9704
|2.0321
|3864
|2007.01.18 04:18
|modify
|208
|3.32
|1.9725
|1.9705
|2.0321
|3865
|2007.01.18 04:18
|modify
|208
|3.32
|1.9725
|1.9706
|2.0321
|3866
|2007.01.18 04:19
|modify
|208
|3.32
|1.9725
|1.9708
|2.0321
|3867
|2007.01.18 04:19
|modify
|208
|3.32
|1.9725
|1.9709
|2.0321
|3868
|2007.01.18 04:19
|modify
|208
|3.32
|1.9725
|1.9710
|2.0321
|3869
|2007.01.18 04:19
|modify
|208
|3.32
|1.9725
|1.9712
|2.0321
|3870
|2007.01.18 04:21
|modify
|208
|3.32
|1.9725
|1.9713
|2.0321
|3871
|2007.01.18 04:23
|modify
|208
|3.32
|1.9725
|1.9714
|2.0321
|3872
|2007.01.18 04:24
|modify
|208
|3.32
|1.9725
|1.9715
|2.0321
|3873
|2007.01.18 04:26
|modify
|208
|3.32
|1.9725
|1.9717
|2.0321
|3874
|2007.01.18 04:26
|modify
|208
|3.32
|1.9725
|1.9718
|2.0321
|3875
|2007.01.18 04:28
|modify
|208
|3.32
|1.9725
|1.9720
|2.0321
|3876
|2007.01.18 04:45
|s/l
|208
|3.32
|1.9720
|1.9720
|2.0321
|-16.60
|8287.82
|3877
|2007.01.18 04:45
|buy
|209
|3.32
|1.9724
|1.9700
|2.0320
|3878
|2007.01.18 04:45
|modify
|209
|3.32
|1.9724
|1.9701
|2.0320
|3879
|2007.01.18 04:45
|modify
|209
|3.32
|1.9724
|1.9702
|2.0320
|3880
|2007.01.18 04:45
|modify
|209
|3.32
|1.9724
|1.9703
|2.0320
|3881
|2007.01.18 04:46
|modify
|209
|3.32
|1.9724
|1.9704
|2.0320
|3882
|2007.01.18 04:47
|modify
|209
|3.32
|1.9724
|1.9705
|2.0320
|3883
|2007.01.18 04:49
|modify
|209
|3.32
|1.9724
|1.9706
|2.0320
|3884
|2007.01.18 04:50
|modify
|209
|3.32
|1.9724
|1.9707
|2.0320
|3885
|2007.01.18 04:52
|modify
|209
|3.32
|1.9724
|1.9708
|2.0320
|3886
|2007.01.18 04:57
|modify
|209
|3.32
|1.9724
|1.9710
|2.0320
|3887
|2007.01.18 04:57
|modify
|209
|3.32
|1.9724
|1.9711
|2.0320
|3888
|2007.01.18 04:59
|modify
|209
|3.32
|1.9724
|1.9712
|2.0320
|3889
|2007.01.18 05:05
|modify
|209
|3.32
|1.9724
|1.9713
|2.0320
|3890
|2007.01.18 05:07
|modify
|209
|3.32
|1.9724
|1.9714
|2.0320
|3891
|2007.01.18 05:07
|modify
|209
|3.32
|1.9724
|1.9715
|2.0320
|3892
|2007.01.18 05:07
|modify
|209
|3.32
|1.9724
|1.9717
|2.0320
|3893
|2007.01.18 05:07
|modify
|209
|3.32
|1.9724
|1.9718
|2.0320
|3894
|2007.01.18 06:03
|s/l
|209
|3.32
|1.9718
|1.9718
|2.0320
|-19.92
|8267.90
|3895
|2007.01.18 06:03
|buy
|210
|3.31
|1.9722
|1.9698
|2.0318
|3896
|2007.01.18 06:03
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9699
|2.0318
|3897
|2007.01.18 06:06
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9700
|2.0318
|3898
|2007.01.18 06:06
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9701
|2.0318
|3899
|2007.01.18 06:06
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9702
|2.0318
|3900
|2007.01.18 06:15
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9704
|2.0318
|3901
|2007.01.18 06:15
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9705
|2.0318
|3902
|2007.01.18 06:15
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9706
|2.0318
|3903
|2007.01.18 06:22
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9707
|2.0318
|3904
|2007.01.18 06:22
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9708
|2.0318
|3905
|2007.01.18 06:23
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9709
|2.0318
|3906
|2007.01.18 06:23
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9710
|2.0318
|3907
|2007.01.18 06:23
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9712
|2.0318
|3908
|2007.01.18 06:24
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9713
|2.0318
|3909
|2007.01.18 06:25
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9714
|2.0318
|3910
|2007.01.18 06:34
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9715
|2.0318
|3911
|2007.01.18 06:34
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9716
|2.0318
|3912
|2007.01.18 06:34
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9717
|2.0318
|3913
|2007.01.18 07:22
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9718
|2.0318
|3914
|2007.01.18 07:22
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9719
|2.0318
|3915
|2007.01.18 07:23
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9720
|2.0318
|3916
|2007.01.18 07:23
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9722
|2.0318
|3917
|2007.01.18 07:25
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9724
|2.0318
|3918
|2007.01.18 07:31
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9725
|2.0318
|3919
|2007.01.18 07:32
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9726
|2.0318
|3920
|2007.01.18 07:32
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9727
|2.0318
|3921
|2007.01.18 07:32
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9728
|2.0318
|3922
|2007.01.18 07:32
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9729
|2.0318
|3923
|2007.01.18 07:32
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9730
|2.0318
|3924
|2007.01.18 07:32
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9731
|2.0318
|3925
|2007.01.18 07:33
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9732
|2.0318
|3926
|2007.01.18 08:04
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9734
|2.0318
|3927
|2007.01.18 08:04
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9735
|2.0318
|3928
|2007.01.18 08:04
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9738
|2.0318
|3929
|2007.01.18 08:04
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9740
|2.0318
|3930
|2007.01.18 08:04
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9742
|2.0318
|3931
|2007.01.18 08:05
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9743
|2.0318
|3932
|2007.01.18 08:07
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9744
|2.0318
|3933
|2007.01.18 08:07
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9745
|2.0318
|3934
|2007.01.18 08:07
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9746
|2.0318
|3935
|2007.01.18 08:07
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9748
|2.0318
|3936
|2007.01.18 08:07
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9749
|2.0318
|3937
|2007.01.18 08:07
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9750
|2.0318
|3938
|2007.01.18 08:07
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9751
|2.0318
|3939
|2007.01.18 08:07
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9752
|2.0318
|3940
|2007.01.18 08:08
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9753
|2.0318
|3941
|2007.01.18 08:20
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9754
|2.0318
|3942
|2007.01.18 08:20
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9755
|2.0318
|3943
|2007.01.18 08:20
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9757
|2.0318
|3944
|2007.01.18 08:24
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9758
|2.0318
|3945
|2007.01.18 08:25
|modify
|210
|3.31
|1.9722
|1.9759
|2.0318
|3946
|2007.01.18 08:46
|s/l
|210
|3.31
|1.9759
|1.9759
|2.0318
|122.47
|8390.37
|3947
|2007.01.18 08:46
|buy
|211
|3.36
|1.9763
|1.9739
|2.0359
|3948
|2007.01.18 08:46
|modify
|211
|3.36
|1.9763
|1.9740
|2.0359
|3949
|2007.01.18 08:48
|modify
|211
|3.36
|1.9763
|1.9741
|2.0359
|3950
|2007.01.18 08:52
|modify
|211
|3.36
|1.9763
|1.9742
|2.0359
|3951
|2007.01.18 08:58
|modify
|211
|3.36
|1.9763
|1.9745
|2.0359
|3952
|2007.01.18 08:58
|modify
|211
|3.36
|1.9763
|1.9746
|2.0359
|3953
|2007.01.18 08:58
|modify
|211
|3.36
|1.9763
|1.9748
|2.0359
|3954
|2007.01.18 09:06
|s/l
|211
|3.36
|1.9748
|1.9748
|2.0359
|-50.40
|8339.97
|3955
|2007.01.18 09:06
|buy
|212
|3.34
|1.9752
|1.9728
|2.0348
|3956
|2007.01.18 09:06
|modify
|212
|3.34
|1.9752
|1.9729
|2.0348
|3957
|2007.01.18 09:07
|modify
|212
|3.34
|1.9752
|1.9730
|2.0348
|3958
|2007.01.18 09:07
|modify
|212
|3.34
|1.9752
|1.9731
|2.0348
|3959
|2007.01.18 09:07
|modify
|212
|3.34
|1.9752
|1.9732
|2.0348
|3960
|2007.01.18 09:07
|modify
|212
|3.34
|1.9752
|1.9733
|2.0348
|3961
|2007.01.18 09:07
|modify
|212
|3.34
|1.9752
|1.9734
|2.0348
|3962
|2007.01.18 09:08
|modify
|212
|3.34
|1.9752
|1.9735
|2.0348
|3963
|2007.01.18 09:15
|s/l
|212
|3.34
|1.9735
|1.9735
|2.0348
|-56.78
|8283.19
|3964
|2007.01.18 09:15
|buy
|213
|3.31
|1.9738
|1.9714
|2.0334
|3965
|2007.01.18 09:15
|modify
|213
|3.31
|1.9738
|1.9715
|2.0334
|3966
|2007.01.18 09:15
|modify
|213
|3.31
|1.9738
|1.9716
|2.0334
|3967
|2007.01.18 09:27
|modify
|213
|3.31
|1.9738
|1.9717
|2.0334
|3968
|2007.01.18 09:27
|modify
|213
|3.31
|1.9738
|1.9718
|2.0334
|3969
|2007.01.18 09:30
|modify
|213
|3.31
|1.9738
|1.9719
|2.0334
|3970
|2007.01.18 09:34
|modify
|213
|3.31
|1.9738
|1.9720
|2.0334
|3971
|2007.01.18 09:36
|modify
|213
|3.31
|1.9738
|1.9721
|2.0334
|3972
|2007.01.18 09:36
|modify
|213
|3.31
|1.9738
|1.9722
|2.0334
|3973
|2007.01.18 09:59
|s/l
|213
|3.31
|1.9722
|1.9722
|2.0334
|-52.96
|8230.23
|3974
|2007.01.18 09:59
|buy
|214
|3.29
|1.9726
|1.9702
|2.0322
|3975
|2007.01.18 09:59
|modify
|214
|3.29
|1.9726
|1.9703
|2.0322
|3976
|2007.01.18 10:00
|modify
|214
|3.29
|1.9726
|1.9704
|2.0322
|3977
|2007.01.18 10:03
|modify
|214
|3.29
|1.9726
|1.9705
|2.0322
|3978
|2007.01.18 10:06
|modify
|214
|3.29
|1.9726
|1.9706
|2.0322
|3979
|2007.01.18 10:06
|modify
|214
|3.29
|1.9726
|1.9707
|2.0322
|3980
|2007.01.18 10:07
|modify
|214
|3.29
|1.9726
|1.9708
|2.0322
|3981
|2007.01.18 10:13
|s/l
|214
|3.29
|1.9708
|1.9708
|2.0322
|-59.22
|8171.01
|3982
|2007.01.18 10:13
|buy
|215
|3.27
|1.9711
|1.9687
|2.0307
|3983
|2007.01.18 10:13
|modify
|215
|3.27
|1.9711
|1.9688
|2.0307
|3984
|2007.01.18 10:13
|modify
|215
|3.27
|1.9711
|1.9689
|2.0307
|3985
|2007.01.18 10:13
|modify
|215
|3.27
|1.9711
|1.9691
|2.0307
|3986
|2007.01.18 10:18
|modify
|215
|3.27
|1.9711
|1.9692
|2.0307
|3987
|2007.01.18 10:18
|modify
|215
|3.27
|1.9711
|1.9693
|2.0307
|3988
|2007.01.18 10:19
|modify
|215
|3.27
|1.9711
|1.9694
|2.0307
|3989
|2007.01.18 10:19
|modify
|215
|3.27
|1.9711
|1.9695
|2.0307
|3990
|2007.01.18 10:19
|modify
|215
|3.27
|1.9711
|1.9696
|2.0307
|3991
|2007.01.18 10:19
|modify
|215
|3.27
|1.9711
|1.9697
|2.0307
|3992
|2007.01.18 10:20
|modify
|215
|3.27
|1.9711
|1.9698
|2.0307
|3993
|2007.01.18 10:20
|modify
|215
|3.27
|1.9711
|1.9699
|2.0307
|3994
|2007.01.18 10:35
|modify
|215
|3.27
|1.9711
|1.9701
|2.0307
|3995
|2007.01.18 10:36
|modify
|215
|3.27
|1.9711
|1.9702
|2.0307
|3996
|2007.01.18 10:36
|modify
|215
|3.27
|1.9711
|1.9704
|2.0307
|3997
|2007.01.18 10:44
|modify
|215
|3.27
|1.9711
|1.9705
|2.0307
|3998
|2007.01.18 10:45
|modify
|215
|3.27
|1.9711
|1.9707
|2.0307
|3999
|2007.01.18 10:48
|modify
|215
|3.27
|1.9711
|1.9708
|2.0307
|4000
|2007.01.18 10:51
|modify
|215
|3.27
|1.9711
|1.9709
|2.0307
|4001
|2007.01.18 10:51
|modify
|215
|3.27
|1.9711
|1.9711
|2.0307
|4002
|2007.01.18 11:19
|s/l
|215
|3.27
|1.9711
|1.9711
|2.0307
|0.00
|8171.01
|4003
|2007.01.18 11:19
|buy
|216
|3.27
|1.9713
|1.9689
|2.0309
|4004
|2007.01.18 11:19
|modify
|216
|3.27
|1.9713
|1.9690
|2.0309
|4005
|2007.01.18 11:20
|modify
|216
|3.27
|1.9713
|1.9691
|2.0309
|4006
|2007.01.18 11:21
|modify
|216
|3.27
|1.9713
|1.9692
|2.0309
|4007
|2007.01.18 11:21
|modify
|216
|3.27
|1.9713
|1.9693
|2.0309
|4008
|2007.01.18 11:21
|modify
|216
|3.27
|1.9713
|1.9694
|2.0309
|4009
|2007.01.18 11:23
|modify
|216
|3.27
|1.9713
|1.9695
|2.0309
|4010
|2007.01.18 11:24
|modify
|216
|3.27
|1.9713
|1.9696
|2.0309
|4011
|2007.01.18 11:29
|modify
|216
|3.27
|1.9713
|1.9697
|2.0309
|4012
|2007.01.18 11:30
|modify
|216
|3.27
|1.9713
|1.9698
|2.0309
|4013
|2007.01.18 11:30
|modify
|216
|3.27
|1.9713
|1.9699
|2.0309
|4014
|2007.01.18 11:39
|modify
|216
|3.27
|1.9713
|1.9700
|2.0309
|4015
|2007.01.18 11:51
|modify
|216
|3.27
|1.9713
|1.9701
|2.0309
|4016
|2007.01.18 11:51
|modify
|216
|3.27
|1.9713
|1.9702
|2.0309
|4017
|2007.01.18 11:56
|modify
|216
|3.27
|1.9713
|1.9704
|2.0309
|4018
|2007.01.18 12:04
|s/l
|216
|3.27
|1.9704
|1.9704
|2.0309
|-29.43
|8141.58
|4019
|2007.01.18 12:04
|buy
|217
|3.26
|1.9707
|1.9683
|2.0303
|4020
|2007.01.18 12:04
|modify
|217
|3.26
|1.9707
|1.9684
|2.0303
|4021
|2007.01.18 12:04
|modify
|217
|3.26
|1.9707
|1.9685
|2.0303
|4022
|2007.01.18 12:04
|modify
|217
|3.26
|1.9707
|1.9689
|2.0303
|4023
|2007.01.18 12:05
|modify
|217
|3.26
|1.9707
|1.9690
|2.0303
|4024
|2007.01.18 12:25
|s/l
|217
|3.26
|1.9690
|1.9690
|2.0303
|-55.42
|8086.16
|4025
|2007.01.18 12:25
|buy
|218
|3.23
|1.9693
|1.9669
|2.0289
|4026
|2007.01.18 12:25
|modify
|218
|3.23
|1.9693
|1.9670
|2.0289
|4027
|2007.01.18 12:35
|modify
|218
|3.23
|1.9693
|1.9671
|2.0289
|4028
|2007.01.18 12:35
|modify
|218
|3.23
|1.9693
|1.9672
|2.0289
|4029
|2007.01.18 12:36
|modify
|218
|3.23
|1.9693
|1.9673
|2.0289
|4030
|2007.01.18 13:00
|close
|218
|3.23
|1.9683
|1.9673
|2.0289
|-32.30
|8053.86
|4031
|2007.01.18 13:00
|sell
|219
|3.22
|1.9683
|1.9707
|1.9087
|4032
|2007.01.18 13:00
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9706
|1.9087
|4033
|2007.01.18 13:10
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9704
|1.9087
|4034
|2007.01.18 13:11
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9703
|1.9087
|4035
|2007.01.18 13:11
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9702
|1.9087
|4036
|2007.01.18 13:29
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9701
|1.9087
|4037
|2007.01.18 13:30
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9700
|1.9087
|4038
|2007.01.18 13:30
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9699
|1.9087
|4039
|2007.01.18 13:30
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9698
|1.9087
|4040
|2007.01.18 13:30
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9696
|1.9087
|4041
|2007.01.18 13:30
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9695
|1.9087
|4042
|2007.01.18 13:30
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9694
|1.9087
|4043
|2007.01.18 13:30
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9693
|1.9087
|4044
|2007.01.18 13:30
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9691
|1.9087
|4045
|2007.01.18 13:30
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9690
|1.9087
|4046
|2007.01.18 13:30
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9688
|1.9087
|4047
|2007.01.18 13:30
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9687
|1.9087
|4048
|2007.01.18 13:30
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9685
|1.9087
|4049
|2007.01.18 13:30
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9683
|1.9087
|4050
|2007.01.18 13:31
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9681
|1.9087
|4051
|2007.01.18 13:33
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9679
|1.9087
|4052
|2007.01.18 13:33
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9676
|1.9087
|4053
|2007.01.18 13:34
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9675
|1.9087
|4054
|2007.01.18 13:34
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9672
|1.9087
|4055
|2007.01.18 13:35
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9671
|1.9087
|4056
|2007.01.18 13:35
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9670
|1.9087
|4057
|2007.01.18 13:35
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9669
|1.9087
|4058
|2007.01.18 13:35
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9668
|1.9087
|4059
|2007.01.18 13:35
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9667
|1.9087
|4060
|2007.01.18 13:35
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9666
|1.9087
|4061
|2007.01.18 13:35
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9664
|1.9087
|4062
|2007.01.18 13:35
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9663
|1.9087
|4063
|2007.01.18 13:36
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9662
|1.9087
|4064
|2007.01.18 13:36
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9660
|1.9087
|4065
|2007.01.18 13:37
|modify
|219
|3.22
|1.9683
|1.9659
|1.9087
|4066
|2007.01.18 13:39
|s/l
|219
|3.22
|1.9659
|1.9659
|1.9087
|77.28
|8131.14
|4067
|2007.01.18 13:39
|sell
|220
|3.25
|1.9655
|1.9679
|1.9059
|4068
|2007.01.18 13:39
|modify
|220
|3.25
|1.9655
|1.9678
|1.9059
|4069
|2007.01.18 13:40
|modify
|220
|3.25
|1.9655
|1.9677
|1.9059
|4070
|2007.01.18 13:40
|modify
|220
|3.25
|1.9655
|1.9676
|1.9059
|4071
|2007.01.18 13:40
|modify
|220
|3.25
|1.9655
|1.9675
|1.9059
|4072
|2007.01.18 13:40
|modify
|220
|3.25
|1.9655
|1.9674
|1.9059
|4073
|2007.01.18 13:40
|modify
|220
|3.25
|1.9655
|1.9672
|1.9059
|4074
|2007.01.18 13:59
|s/l
|220
|3.25
|1.9672
|1.9672
|1.9059
|-55.25
|8075.89
|4075
|2007.01.18 13:59
|sell
|221
|3.23
|1.9668
|1.9692
|1.9072
|4076
|2007.01.18 13:59
|modify
|221
|3.23
|1.9668
|1.9691
|1.9072
|4077
|2007.01.18 14:04
|modify
|221
|3.23
|1.9668
|1.9690
|1.9072
|4078
|2007.01.18 14:21
|s/l
|221
|3.23
|1.9690
|1.9690
|1.9072
|-71.06
|8004.83
|4079
|2007.01.18 14:21
|sell
|222
|3.20
|1.9686
|1.9710
|1.9090
|4080
|2007.01.18 14:21
|modify
|222
|3.20
|1.9686
|1.9709
|1.9090
|4081
|2007.01.18 14:25
|s/l
|222
|3.20
|1.9709
|1.9709
|1.9090
|-73.60
|7931.23
|4082
|2007.01.18 14:25
|sell
|223
|3.17
|1.9705
|1.9729
|1.9109
|4083
|2007.01.18 14:33
|s/l
|223
|3.17
|1.9729
|1.9729
|1.9109
|-76.08
|7855.15
|4084
|2007.01.18 14:33
|sell
|224
|3.14
|1.9725
|1.9749
|1.9129
|4085
|2007.01.18 14:33
|modify
|224
|3.14
|1.9725
|1.9748
|1.9129
|4086
|2007.01.18 14:33
|modify
|224
|3.14
|1.9725
|1.9747
|1.9129
|4087
|2007.01.18 14:33
|modify
|224
|3.14
|1.9725
|1.9746
|1.9129
|4088
|2007.01.18 14:38
|modify
|224
|3.14
|1.9725
|1.9745
|1.9129
|4089
|2007.01.18 14:38
|modify
|224
|3.14
|1.9725
|1.9743
|1.9129
|4090
|2007.01.18 14:39
|modify
|224
|3.14
|1.9725
|1.9742
|1.9129
|4091
|2007.01.18 14:39
|modify
|224
|3.14
|1.9725
|1.9740
|1.9129
|4092
|2007.01.18 14:39
|modify
|224
|3.14
|1.9725
|1.9738
|1.9129
|4093
|2007.01.18 14:39
|modify
|224
|3.14
|1.9725
|1.9737
|1.9129
|4094
|2007.01.18 14:39
|modify
|224
|3.14
|1.9725
|1.9734
|1.9129
|4095
|2007.01.18 14:44
|modify
|224
|3.14
|1.9725
|1.9733
|1.9129
|4096
|2007.01.18 14:44
|modify
|224
|3.14
|1.9725
|1.9729
|1.9129
|4097
|2007.01.18 14:45
|modify
|224
|3.14
|1.9725
|1.9728
|1.9129
|4098
|2007.01.18 14:45
|modify
|224
|3.14
|1.9725
|1.9726
|1.9129
|4099
|2007.01.18 14:54
|modify
|224
|3.14
|1.9725
|1.9725
|1.9129
|4100
|2007.01.18 14:54
|modify
|224
|3.14
|1.9725
|1.9723
|1.9129
|4101
|2007.01.18 14:54
|modify
|224
|3.14
|1.9725
|1.9718
|1.9129
|4102
|2007.01.18 14:54
|modify
|224
|3.14
|1.9725
|1.9717
|1.9129
|4103
|2007.01.18 14:54
|modify
|224
|3.14
|1.9725
|1.9713
|1.9129
|4104
|2007.01.18 15:14
|s/l
|224
|3.14
|1.9713
|1.9713
|1.9129
|37.68
|7892.83
|4105
|2007.01.18 15:14
|sell
|225
|3.16
|1.9709
|1.9733
|1.9113
|4106
|2007.01.18 15:14
|modify
|225
|3.16
|1.9709
|1.9732
|1.9113
|4107
|2007.01.18 15:17
|s/l
|225
|3.16
|1.9732
|1.9732
|1.9113
|-72.68
|7820.15
|4108
|2007.01.18 15:17
|sell
|226
|3.13
|1.9728
|1.9752
|1.9132
|4109
|2007.01.18 15:18
|modify
|226
|3.13
|1.9728
|1.9751
|1.9132
|4110
|2007.01.18 15:19
|modify
|226
|3.13
|1.9728
|1.9750
|1.9132
|4111
|2007.01.18 15:21
|modify
|226
|3.13
|1.9728
|1.9749
|1.9132
|4112
|2007.01.18 15:22
|modify
|226
|3.13
|1.9728
|1.9726
|1.9132
|4113
|2007.01.18 15:22
|s/l
|226
|3.13
|1.9726
|1.9726
|1.9132
|6.26
|7826.41
|4114
|2007.01.18 15:22
|sell
|227
|3.13
|1.9722
|1.9746
|1.9126
|4115
|2007.01.18 15:22
|modify
|227
|3.13
|1.9722
|1.9745
|1.9126
|4116
|2007.01.18 15:22
|modify
|227
|3.13
|1.9722
|1.9744
|1.9126
|4117
|2007.01.18 15:30
|modify
|227
|3.13
|1.9722
|1.9743
|1.9126
|4118
|2007.01.18 15:30
|modify
|227
|3.13
|1.9722
|1.9742
|1.9126
|4119
|2007.01.18 15:30
|modify
|227
|3.13
|1.9722
|1.9739
|1.9126
|4120
|2007.01.18 15:31
|modify
|227
|3.13
|1.9722
|1.9738
|1.9126
|4121
|2007.01.18 15:31
|modify
|227
|3.13
|1.9722
|1.9736
|1.9126
|4122
|2007.01.18 15:34
|modify
|227
|3.13
|1.9722
|1.9735
|1.9126
|4123
|2007.01.18 15:35
|modify
|227
|3.13
|1.9722
|1.9734
|1.9126
|4124
|2007.01.18 15:52
|s/l
|227
|3.13
|1.9734
|1.9734
|1.9126
|-37.56
|7788.85
|4125
|2007.01.18 15:52
|sell
|228
|3.12
|1.9730
|1.9754
|1.9134
|4126
|2007.01.18 15:52
|modify
|228
|3.12
|1.9730
|1.9753
|1.9134
|4127
|2007.01.18 15:53
|modify
|228
|3.12
|1.9730
|1.9752
|1.9134
|4128
|2007.01.18 15:53
|modify
|228
|3.12
|1.9730
|1.9751
|1.9134
|4129
|2007.01.18 15:57
|modify
|228
|3.12
|1.9730
|1.9749
|1.9134
|4130
|2007.01.18 15:58
|modify
|228
|3.12
|1.9730
|1.9748
|1.9134
|4131
|2007.01.18 15:59
|modify
|228
|3.12
|1.9730
|1.9747
|1.9134
|4132
|2007.01.18 15:59
|modify
|228
|3.12
|1.9730
|1.9746
|1.9134
|4133
|2007.01.18 15:59
|modify
|228
|3.12
|1.9730
|1.9745
|1.9134
|4134
|2007.01.18 15:59
|modify
|228
|3.12
|1.9730
|1.9743
|1.9134
|4135
|2007.01.18 16:16
|modify
|228
|3.12
|1.9730
|1.9742
|1.9134
|4136
|2007.01.18 16:46
|modify
|228
|3.12
|1.9730
|1.9741
|1.9134
|4137
|2007.01.18 16:46
|modify
|228
|3.12
|1.9730
|1.9740
|1.9134
|4138
|2007.01.18 16:46
|modify
|228
|3.12
|1.9730
|1.9738
|1.9134
|4139
|2007.01.18 16:46
|modify
|228
|3.12
|1.9730
|1.9737
|1.9134
|4140
|2007.01.18 16:46
|modify
|228
|3.12
|1.9730
|1.9735
|1.9134
|4141
|2007.01.18 16:57
|modify
|228
|3.12
|1.9730
|1.9734
|1.9134
|4142
|2007.01.18 16:57
|modify
|228
|3.12
|1.9730
|1.9732
|1.9134
|4143
|2007.01.18 16:57
|modify
|228
|3.12
|1.9730
|1.9730
|1.9134
|4144
|2007.01.18 16:58
|modify
|228
|3.12
|1.9730
|1.9729
|1.9134
|4145
|2007.01.18 16:58
|modify
|228
|3.12
|1.9730
|1.9727
|1.9134
|4146
|2007.01.18 17:03
|s/l
|228
|3.12
|1.9727
|1.9727
|1.9134
|9.36
|7798.21
|4147
|2007.01.18 17:03
|sell
|229
|3.12
|1.9724
|1.9748
|1.9128
|4148
|2007.01.18 17:03
|modify
|229
|3.12
|1.9724
|1.9747
|1.9128
|4149
|2007.01.18 17:03
|modify
|229
|3.12
|1.9724
|1.9746
|1.9128
|4150
|2007.01.18 17:03
|modify
|229
|3.12
|1.9724
|1.9745
|1.9128
|4151
|2007.01.18 17:05
|modify
|229
|3.12
|1.9724
|1.9744
|1.9128
|4152
|2007.01.18 17:13
|modify
|229
|3.12
|1.9724
|1.9743
|1.9128
|4153
|2007.01.18 17:15
|modify
|229
|3.12
|1.9724
|1.9742
|1.9128
|4154
|2007.01.18 17:35
|modify
|229
|3.12
|1.9724
|1.9740
|1.9128
|4155
|2007.01.18 18:20
|modify
|229
|3.12
|1.9724
|1.9739
|1.9128
|4156
|2007.01.18 18:23
|modify
|229
|3.12
|1.9724
|1.9738
|1.9128
|4157
|2007.01.18 18:29
|modify
|229
|3.12
|1.9724
|1.9737
|1.9128
|4158
|2007.01.18 18:29
|modify
|229
|3.12
|1.9724
|1.9736
|1.9128
|4159
|2007.01.18 18:34
|modify
|229
|3.12
|1.9724
|1.9735
|1.9128
|4160
|2007.01.18 18:34
|modify
|229
|3.12
|1.9724
|1.9734
|1.9128
|4161
|2007.01.18 18:35
|modify
|229
|3.12
|1.9724
|1.9733
|1.9128
|4162
|2007.01.18 18:46
|modify
|229
|3.12
|1.9724
|1.9732
|1.9128
|4163
|2007.01.18 19:25
|s/l
|229
|3.12
|1.9732
|1.9732
|1.9128
|-24.96
|7773.25
|4164
|2007.01.18 19:25
|sell
|230
|3.11
|1.9728
|1.9752
|1.9132
|4165
|2007.01.18 20:00
|close
|230
|3.11
|1.9736
|1.9752
|1.9132
|-24.88
|7748.37
|4166
|2007.01.18 20:00
|buy
|231
|3.10
|1.9736
|1.9712
|2.0332
|4167
|2007.01.18 20:00
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9713
|2.0332
|4168
|2007.01.18 20:03
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9714
|2.0332
|4169
|2007.01.18 20:03
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9715
|2.0332
|4170
|2007.01.18 20:03
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9716
|2.0332
|4171
|2007.01.18 20:04
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9717
|2.0332
|4172
|2007.01.18 20:04
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9718
|2.0332
|4173
|2007.01.18 20:05
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9719
|2.0332
|4174
|2007.01.18 20:12
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9720
|2.0332
|4175
|2007.01.18 20:12
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9721
|2.0332
|4176
|2007.01.18 20:14
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9722
|2.0332
|4177
|2007.01.18 20:15
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9723
|2.0332
|4178
|2007.01.18 20:15
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9724
|2.0332
|4179
|2007.01.18 20:23
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9725
|2.0332
|4180
|2007.01.18 20:23
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9726
|2.0332
|4181
|2007.01.18 20:25
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9728
|2.0332
|4182
|2007.01.18 21:33
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9729
|2.0332
|4183
|2007.01.19 02:04
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9730
|2.0332
|4184
|2007.01.19 02:04
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9731
|2.0332
|4185
|2007.01.19 02:04
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9732
|2.0332
|4186
|2007.01.19 02:05
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9734
|2.0332
|4187
|2007.01.19 02:05
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9735
|2.0332
|4188
|2007.01.19 02:05
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9736
|2.0332
|4189
|2007.01.19 02:05
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9738
|2.0332
|4190
|2007.01.19 02:06
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9739
|2.0332
|4191
|2007.01.19 02:06
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9740
|2.0332
|4192
|2007.01.19 02:07
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9741
|2.0332
|4193
|2007.01.19 02:10
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9743
|2.0332
|4194
|2007.01.19 04:04
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9744
|2.0332
|4195
|2007.01.19 05:02
|modify
|231
|3.10
|1.9736
|1.9745
|2.0332
|4196
|2007.01.19 06:09
|s/l
|231
|3.10
|1.9745
|1.9745
|2.0332
|27.54
|7775.91
|4197
|2007.01.19 06:09
|buy
|232
|3.11
|1.9749
|1.9725
|2.0345
|4198
|2007.01.19 06:09
|modify
|232
|3.11
|1.9749
|1.9726
|2.0345
|4199
|2007.01.19 06:09
|modify
|232
|3.11
|1.9749
|1.9727
|2.0345
|4200
|2007.01.19 06:09
|modify
|232
|3.11
|1.9749
|1.9728
|2.0345
|4201
|2007.01.19 06:10
|modify
|232
|3.11
|1.9749
|1.9729
|2.0345
|4202
|2007.01.19 06:27
|modify
|232
|3.11
|1.9749
|1.9731
|2.0345
|4203
|2007.01.19 06:27
|modify
|232
|3.11
|1.9749
|1.9732
|2.0345
|4204
|2007.01.19 06:28
|modify
|232
|3.11
|1.9749
|1.9733
|2.0345
|4205
|2007.01.19 06:28
|modify
|232
|3.11
|1.9749
|1.9735
|2.0345
|4206
|2007.01.19 06:28
|modify
|232
|3.11
|1.9749
|1.9736
|2.0345
|4207
|2007.01.19 06:28
|modify
|232
|3.11
|1.9749
|1.9738
|2.0345
|4208
|2007.01.19 06:28
|modify
|232
|3.11
|1.9749
|1.9740
|2.0345
|4209
|2007.01.19 06:29
|modify
|232
|3.11
|1.9749
|1.9741
|2.0345
|4210
|2007.01.19 06:30
|modify
|232
|3.11
|1.9749
|1.9742
|2.0345
|4211
|2007.01.19 06:30
|modify
|232
|3.11
|1.9749
|1.9743
|2.0345
|4212
|2007.01.19 06:32
|modify
|232
|3.11
|1.9749
|1.9744
|2.0345
|4213
|2007.01.19 07:13
|s/l
|232
|3.11
|1.9744
|1.9744
|2.0345
|-15.55
|7760.36
|4214
|2007.01.19 07:13
|buy
|233
|3.10
|1.9748
|1.9724
|2.0344
|4215
|2007.01.19 07:13
|modify
|233
|3.10
|1.9748
|1.9725
|2.0344
|4216
|2007.01.19 07:13
|modify
|233
|3.10
|1.9748
|1.9726
|2.0344
|4217
|2007.01.19 07:13
|modify
|233
|3.10
|1.9748
|1.9727
|2.0344
|4218
|2007.01.19 07:13
|modify
|233
|3.10
|1.9748
|1.9728
|2.0344
|4219
|2007.01.19 07:23
|modify
|233
|3.10
|1.9748
|1.9729
|2.0344
|4220
|2007.01.19 07:29
|modify
|233
|3.10
|1.9748
|1.9730
|2.0344
|4221
|2007.01.19 07:42
|modify
|233
|3.10
|1.9748
|1.9731
|2.0344
|4222
|2007.01.19 07:43
|modify
|233
|3.10
|1.9748
|1.9732
|2.0344
|4223
|2007.01.19 07:43
|modify
|233
|3.10
|1.9748
|1.9733
|2.0344
|4224
|2007.01.19 07:43
|modify
|233
|3.10
|1.9748
|1.9734
|2.0344
|4225
|2007.01.19 07:45
|modify
|233
|3.10
|1.9748
|1.9735
|2.0344
|4226
|2007.01.19 07:50
|modify
|233
|3.10
|1.9748
|1.9736
|2.0344
|4227
|2007.01.19 07:50
|modify
|233
|3.10
|1.9748
|1.9737
|2.0344
|4228
|2007.01.19 07:52
|modify
|233
|3.10
|1.9748
|1.9738
|2.0344
|4229
|2007.01.19 08:00
|modify
|233
|3.10
|1.9748
|1.9741
|2.0344
|4230
|2007.01.19 08:03
|modify
|233
|3.10
|1.9748
|1.9742
|2.0344
|4231
|2007.01.19 08:04
|modify
|233
|3.10
|1.9748
|1.9743
|2.0344
|4232
|2007.01.19 08:04
|modify
|233
|3.10
|1.9748
|1.9744
|2.0344
|4233
|2007.01.19 08:09
|s/l
|233
|3.10
|1.9744
|1.9744
|2.0344
|-12.40
|7747.96
|4234
|2007.01.19 08:09
|buy
|234
|3.10
|1.9748
|1.9724
|2.0344
|4235
|2007.01.19 08:09
|modify
|234
|3.10
|1.9748
|1.9725
|2.0344
|4236
|2007.01.19 08:09
|modify
|234
|3.10
|1.9748
|1.9726
|2.0344
|4237
|2007.01.19 08:09
|modify
|234
|3.10
|1.9748
|1.9727
|2.0344
|4238
|2007.01.19 08:29
|modify
|234
|3.10
|1.9748
|1.9728
|2.0344
|4239
|2007.01.19 08:29
|modify
|234
|3.10
|1.9748
|1.9729
|2.0344
|4240
|2007.01.19 08:34
|modify
|234
|3.10
|1.9748
|1.9730
|2.0344
|4241
|2007.01.19 08:57
|modify
|234
|3.10
|1.9748
|1.9731
|2.0344
|4242
|2007.01.19 08:57
|modify
|234
|3.10
|1.9748
|1.9732
|2.0344
|4243
|2007.01.19 09:13
|s/l
|234
|3.10
|1.9732
|1.9732
|2.0344
|-49.60
|7698.36
|4244
|2007.01.19 09:13
|buy
|235
|3.08
|1.9734
|1.9710
|2.0330
|4245
|2007.01.19 09:13
|modify
|235
|3.08
|1.9734
|1.9711
|2.0330
|4246
|2007.01.19 09:13
|modify
|235
|3.08
|1.9734
|1.9712
|2.0330
|4247
|2007.01.19 09:13
|modify
|235
|3.08
|1.9734
|1.9713
|2.0330
|4248
|2007.01.19 09:13
|modify
|235
|3.08
|1.9734
|1.9714
|2.0330
|4249
|2007.01.19 09:13
|modify
|235
|3.08
|1.9734
|1.9715
|2.0330
|4250
|2007.01.19 09:13
|modify
|235
|3.08
|1.9734
|1.9716
|2.0330
|4251
|2007.01.19 09:13
|modify
|235
|3.08
|1.9734
|1.9717
|2.0330
|4252
|2007.01.19 09:14
|modify
|235
|3.08
|1.9734
|1.9718
|2.0330
|4253
|2007.01.19 09:26
|modify
|235
|3.08
|1.9734
|1.9719
|2.0330
|4254
|2007.01.19 09:29
|modify
|235
|3.08
|1.9734
|1.9720
|2.0330
|4255
|2007.01.19 09:29
|modify
|235
|3.08
|1.9734
|1.9722
|2.0330
|4256
|2007.01.19 09:29
|modify
|235
|3.08
|1.9734
|1.9724
|2.0330
|4257
|2007.01.19 09:29
|modify
|235
|3.08
|1.9734
|1.9725
|2.0330
|4258
|2007.01.19 09:29
|modify
|235
|3.08
|1.9734
|1.9727
|2.0330
|4259
|2007.01.19 09:30
|modify
|235
|3.08
|1.9734
|1.9731
|2.0330
|4260
|2007.01.19 09:30
|modify
|235
|3.08
|1.9734
|1.9735
|2.0330
|4261
|2007.01.19 09:30
|modify
|235
|3.08
|1.9734
|1.9739
|2.0330
|4262
|2007.01.19 09:30
|modify
|235
|3.08
|1.9734
|1.9743
|2.0330
|4263
|2007.01.19 09:30
|modify
|235
|3.08
|1.9734
|1.9747
|2.0330
|4264
|2007.01.19 09:30
|modify
|235
|3.08
|1.9734
|1.9748
|2.0330
|4265
|2007.01.19 09:30
|modify
|235
|3.08
|1.9734
|1.9749
|2.0330
|4266
|2007.01.19 09:36
|s/l
|235
|3.08
|1.9749
|1.9749
|2.0330
|46.20
|7744.56
|4267
|2007.01.19 09:36
|buy
|236
|3.10
|1.9752
|1.9728
|2.0348
|4268
|2007.01.19 09:36
|modify
|236
|3.10
|1.9752
|1.9729
|2.0348
|4269
|2007.01.19 09:36
|modify
|236
|3.10
|1.9752
|1.9730
|2.0348
|4270
|2007.01.19 09:39
|s/l
|236
|3.10
|1.9730
|1.9730
|2.0348
|-68.20
|7676.36
|4271
|2007.01.19 09:39
|buy
|237
|3.07
|1.9731
|1.9707
|2.0327
|4272
|2007.01.19 09:39
|modify
|237
|3.07
|1.9731
|1.9708
|2.0327
|4273
|2007.01.19 09:39
|modify
|237
|3.07
|1.9731
|1.9709
|2.0327
|4274
|2007.01.19 09:39
|modify
|237
|3.07
|1.9731
|1.9710
|2.0327
|4275
|2007.01.19 09:39
|modify
|237
|3.07
|1.9731
|1.9713
|2.0327
|4276
|2007.01.19 09:51
|s/l
|237
|3.07
|1.9713
|1.9713
|2.0327
|-55.26
|7621.10
|4277
|2007.01.19 09:51
|buy
|238
|3.05
|1.9716
|1.9692
|2.0312
|4278
|2007.01.19 09:51
|modify
|238
|3.05
|1.9716
|1.9693
|2.0312
|4279
|2007.01.19 09:51
|modify
|238
|3.05
|1.9716
|1.9694
|2.0312
|4280
|2007.01.19 09:51
|modify
|238
|3.05
|1.9716
|1.9698
|2.0312
|4281
|2007.01.19 09:52
|modify
|238
|3.05
|1.9716
|1.9700
|2.0312
|4282
|2007.01.19 09:52
|modify
|238
|3.05
|1.9716
|1.9701
|2.0312
|4283
|2007.01.19 09:52
|modify
|238
|3.05
|1.9716
|1.9702
|2.0312
|4284
|2007.01.19 09:52
|modify
|238
|3.05
|1.9716
|1.9703
|2.0312
|4285
|2007.01.19 09:52
|modify
|238
|3.05
|1.9716
|1.9704
|2.0312
|4286
|2007.01.19 09:53
|modify
|238
|3.05
|1.9716
|1.9707
|2.0312
|4287
|2007.01.19 10:06
|modify
|238
|3.05
|1.9716
|1.9708
|2.0312
|4288
|2007.01.19 10:25
|s/l
|238
|3.05
|1.9708
|1.9708
|2.0312
|-24.40
|7596.70
|4289
|2007.01.19 10:25
|buy
|239
|3.04
|1.9711
|1.9687
|2.0307
|4290
|2007.01.19 10:25
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9688
|2.0307
|4291
|2007.01.19 10:25
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9689
|2.0307
|4292
|2007.01.19 10:25
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9690
|2.0307
|4293
|2007.01.19 10:25
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9691
|2.0307
|4294
|2007.01.19 10:26
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9692
|2.0307
|4295
|2007.01.19 10:26
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9693
|2.0307
|4296
|2007.01.19 10:29
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9694
|2.0307
|4297
|2007.01.19 10:29
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9695
|2.0307
|4298
|2007.01.19 10:29
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9697
|2.0307
|4299
|2007.01.19 10:29
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9698
|2.0307
|4300
|2007.01.19 10:29
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9700
|2.0307
|4301
|2007.01.19 10:29
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9701
|2.0307
|4302
|2007.01.19 10:29
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9703
|2.0307
|4303
|2007.01.19 11:38
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9704
|2.0307
|4304
|2007.01.19 11:40
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9705
|2.0307
|4305
|2007.01.19 11:40
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9706
|2.0307
|4306
|2007.01.19 11:40
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9708
|2.0307
|4307
|2007.01.19 11:40
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9710
|2.0307
|4308
|2007.01.19 11:50
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9712
|2.0307
|4309
|2007.01.19 11:50
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9714
|2.0307
|4310
|2007.01.19 11:50
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9717
|2.0307
|4311
|2007.01.19 11:51
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9718
|2.0307
|4312
|2007.01.19 11:53
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9719
|2.0307
|4313
|2007.01.19 12:15
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9720
|2.0307
|4314
|2007.01.19 12:16
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9722
|2.0307
|4315
|2007.01.19 12:17
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9724
|2.0307
|4316
|2007.01.19 12:36
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9726
|2.0307
|4317
|2007.01.19 12:38
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9727
|2.0307
|4318
|2007.01.19 12:39
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9728
|2.0307
|4319
|2007.01.19 12:39
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9729
|2.0307
|4320
|2007.01.19 12:40
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9730
|2.0307
|4321
|2007.01.19 12:40
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9731
|2.0307
|4322
|2007.01.19 12:41
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9732
|2.0307
|4323
|2007.01.19 12:41
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9733
|2.0307
|4324
|2007.01.19 12:41
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9734
|2.0307
|4325
|2007.01.19 12:41
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9735
|2.0307
|4326
|2007.01.19 12:41
|modify
|239
|3.04
|1.9711
|1.9736
|2.0307
|4327
|2007.01.19 13:21
|s/l
|239
|3.04
|1.9736
|1.9736
|2.0307
|76.00
|7672.70
|4328
|2007.01.19 13:21
|buy
|240
|3.07
|1.9740
|1.9716
|2.0336
|4329
|2007.01.19 13:21
|modify
|240
|3.07
|1.9740
|1.9717
|2.0336
|4330
|2007.01.19 13:21
|modify
|240
|3.07
|1.9740
|1.9718
|2.0336
|4331
|2007.01.19 13:21
|modify
|240
|3.07
|1.9740
|1.9719
|2.0336
|4332
|2007.01.19 13:21
|modify
|240
|3.07
|1.9740
|1.9720
|2.0336
|4333
|2007.01.19 13:25
|modify
|240
|3.07
|1.9740
|1.9721
|2.0336
|4334
|2007.01.19 13:25
|modify
|240
|3.07
|1.9740
|1.9722
|2.0336
|4335
|2007.01.19 13:26
|modify
|240
|3.07
|1.9740
|1.9723
|2.0336
|4336
|2007.01.19 13:33
|modify
|240
|3.07
|1.9740
|1.9724
|2.0336
|4337
|2007.01.19 14:05
|s/l
|240
|3.07
|1.9724
|1.9724
|2.0336
|-49.12
|7623.58
|4338
|2007.01.19 14:05
|buy
|241
|3.05
|1.9727
|1.9703
|2.0323
|4339
|2007.01.19 14:05
|modify
|241
|3.05
|1.9727
|1.9704
|2.0323
|4340
|2007.01.19 14:06
|modify
|241
|3.05
|1.9727
|1.9705
|2.0323
|4341
|2007.01.19 14:10
|modify
|241
|3.05
|1.9727
|1.9708
|2.0323
|4342
|2007.01.19 14:29
|modify
|241
|3.05
|1.9727
|1.9710
|2.0323
|4343
|2007.01.19 14:30
|modify
|241
|3.05
|1.9727
|1.9711
|2.0323
|4344
|2007.01.19 14:31
|modify
|241
|3.05
|1.9727
|1.9712
|2.0323
|4345
|2007.01.19 14:31
|modify
|241
|3.05
|1.9727
|1.9713
|2.0323
|4346
|2007.01.19 14:31
|modify
|241
|3.05
|1.9727
|1.9714
|2.0323
|4347
|2007.01.19 14:31
|modify
|241
|3.05
|1.9727
|1.9715
|2.0323
|4348
|2007.01.19 14:31
|modify
|241
|3.05
|1.9727
|1.9716
|2.0323
|4349
|2007.01.19 14:38
|modify
|241
|3.05
|1.9727
|1.9718
|2.0323
|4350
|2007.01.19 14:38
|modify
|241
|3.05
|1.9727
|1.9719
|2.0323
|4351
|2007.01.19 14:38
|modify
|241
|3.05
|1.9727
|1.9721
|2.0323
|4352
|2007.01.19 14:59
|s/l
|241
|3.05
|1.9721
|1.9721
|2.0323
|-18.30
|7605.28
|4353
|2007.01.19 14:59
|buy
|242
|3.04
|1.9722
|1.9698
|2.0318
|4354
|2007.01.19 14:59
|modify
|242
|3.04
|1.9722
|1.9700
|2.0318
|4355
|2007.01.19 14:59
|modify
|242
|3.04
|1.9722
|1.9701
|2.0318
|4356
|2007.01.19 14:59
|modify
|242
|3.04
|1.9722
|1.9702
|2.0318
|4357
|2007.01.19 15:00
|modify
|242
|3.04
|1.9722
|1.9704
|2.0318
|4358
|2007.01.19 15:00
|modify
|242
|3.04
|1.9722
|1.9705
|2.0318
|4359
|2007.01.19 15:00
|modify
|242
|3.04
|1.9722
|1.9707
|2.0318
|4360
|2007.01.19 15:00
|modify
|242
|3.04
|1.9722
|1.9708
|2.0318
|4361
|2007.01.19 15:02
|modify
|242
|3.04
|1.9722
|1.9710
|2.0318
|4362
|2007.01.19 15:27
|s/l
|242
|3.04
|1.9710
|1.9710
|2.0318
|-36.48
|7568.80
|4363
|2007.01.19 15:27
|buy
|243
|3.03
|1.9714
|1.9690
|2.0310
|4364
|2007.01.19 15:27
|modify
|243
|3.03
|1.9714
|1.9691
|2.0310
|4365
|2007.01.19 15:27
|modify
|243
|3.03
|1.9714
|1.9692
|2.0310
|4366
|2007.01.19 15:27
|modify
|243
|3.03
|1.9714
|1.9693
|2.0310
|4367
|2007.01.19 15:30
|s/l
|243
|3.03
|1.9693
|1.9693
|2.0310
|-63.63
|7505.17
|4368
|2007.01.19 15:30
|buy
|244
|3.00
|1.9697
|1.9673
|2.0293
|4369
|2007.01.19 15:30
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9674
|2.0293
|4370
|2007.01.19 15:31
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9677
|2.0293
|4371
|2007.01.19 15:31
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9678
|2.0293
|4372
|2007.01.19 15:31
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9679
|2.0293
|4373
|2007.01.19 15:31
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9680
|2.0293
|4374
|2007.01.19 15:31
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9681
|2.0293
|4375
|2007.01.19 15:32
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9682
|2.0293
|4376
|2007.01.19 15:32
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9683
|2.0293
|4377
|2007.01.19 15:34
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9686
|2.0293
|4378
|2007.01.19 15:34
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9687
|2.0293
|4379
|2007.01.19 15:39
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9688
|2.0293
|4380
|2007.01.19 15:39
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9689
|2.0293
|4381
|2007.01.19 15:41
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9690
|2.0293
|4382
|2007.01.19 15:42
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9691
|2.0293
|4383
|2007.01.19 15:42
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9692
|2.0293
|4384
|2007.01.19 15:42
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9693
|2.0293
|4385
|2007.01.19 15:42
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9694
|2.0293
|4386
|2007.01.19 15:45
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9695
|2.0293
|4387
|2007.01.19 15:46
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9696
|2.0293
|4388
|2007.01.19 15:48
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9698
|2.0293
|4389
|2007.01.19 15:49
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9702
|2.0293
|4390
|2007.01.19 15:54
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9703
|2.0293
|4391
|2007.01.19 15:54
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9704
|2.0293
|4392
|2007.01.19 15:54
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9705
|2.0293
|4393
|2007.01.19 15:54
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9706
|2.0293
|4394
|2007.01.19 15:54
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9707
|2.0293
|4395
|2007.01.19 15:54
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9708
|2.0293
|4396
|2007.01.19 15:55
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9709
|2.0293
|4397
|2007.01.19 15:55
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9710
|2.0293
|4398
|2007.01.19 15:55
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9711
|2.0293
|4399
|2007.01.19 15:55
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9712
|2.0293
|4400
|2007.01.19 15:55
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9713
|2.0293
|4401
|2007.01.19 15:55
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9714
|2.0293
|4402
|2007.01.19 15:56
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9715
|2.0293
|4403
|2007.01.19 15:57
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9716
|2.0293
|4404
|2007.01.19 15:59
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9718
|2.0293
|4405
|2007.01.19 15:59
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9719
|2.0293
|4406
|2007.01.19 15:59
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9721
|2.0293
|4407
|2007.01.19 15:59
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9722
|2.0293
|4408
|2007.01.19 15:59
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9723
|2.0293
|4409
|2007.01.19 16:00
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9724
|2.0293
|4410
|2007.01.19 16:00
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9726
|2.0293
|4411
|2007.01.19 16:00
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9727
|2.0293
|4412
|2007.01.19 16:04
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9728
|2.0293
|4413
|2007.01.19 16:27
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9729
|2.0293
|4414
|2007.01.19 16:27
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9730
|2.0293
|4415
|2007.01.19 16:27
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9732
|2.0293
|4416
|2007.01.19 16:29
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9733
|2.0293
|4417
|2007.01.19 16:30
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9734
|2.0293
|4418
|2007.01.19 16:30
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9736
|2.0293
|4419
|2007.01.19 16:59
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9737
|2.0293
|4420
|2007.01.19 16:59
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9738
|2.0293
|4421
|2007.01.19 16:59
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9739
|2.0293
|4422
|2007.01.19 16:59
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9740
|2.0293
|4423
|2007.01.19 17:00
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9741
|2.0293
|4424
|2007.01.19 17:00
|modify
|244
|3.00
|1.9697
|1.9743
|2.0293
|4425
|2007.01.19 17:21
|s/l
|244
|3.00
|1.9743
|1.9743
|2.0293
|138.00
|7643.17
|4426
|2007.01.19 17:21
|buy
|245
|3.06
|1.9747
|1.9723
|2.0343
|4427
|2007.01.19 17:21
|modify
|245
|3.06
|1.9747
|1.9724
|2.0343
|4428
|2007.01.19 17:21
|modify
|245
|3.06
|1.9747
|1.9725
|2.0343
|4429
|2007.01.19 17:22
|modify
|245
|3.06
|1.9747
|1.9727
|2.0343
|4430
|2007.01.19 17:23
|modify
|245
|3.06
|1.9747
|1.9728
|2.0343
|4431
|2007.01.19 17:26
|modify
|245
|3.06
|1.9747
|1.9729
|2.0343
|4432
|2007.01.19 17:27
|modify
|245
|3.06
|1.9747
|1.9730
|2.0343
|4433
|2007.01.19 19:33
|s/l
|245
|3.06
|1.9730
|1.9730
|2.0343
|-52.02
|7591.15
|4434
|2007.01.19 19:33
|buy
|246
|3.04
|1.9733
|1.9709
|2.0329
|4435
|2007.01.19 19:33
|modify
|246
|3.04
|1.9733
|1.9710
|2.0329
|4436
|2007.01.19 19:33
|modify
|246
|3.04
|1.9733
|1.9711
|2.0329
|4437
|2007.01.19 19:33
|modify
|246
|3.04
|1.9733
|1.9712
|2.0329
|4438
|2007.01.19 19:33
|modify
|246
|3.04
|1.9733
|1.9713
|2.0329
|4439
|2007.01.19 19:33
|modify
|246
|3.04
|1.9733
|1.9714
|2.0329
|4440
|2007.01.19 19:33
|modify
|246
|3.04
|1.9733
|1.9715
|2.0329
|4441
|2007.01.19 19:33
|modify
|246
|3.04
|1.9733
|1.9716
|2.0329
|4442
|2007.01.19 19:51
|modify
|246
|3.04
|1.9733
|1.9717
|2.0329
|4443
|2007.01.19 19:59
|modify
|246
|3.04
|1.9733
|1.9718
|2.0329
|4444
|2007.01.19 20:18
|modify
|246
|3.04
|1.9733
|1.9719
|2.0329
|4445
|2007.01.19 20:40
|modify
|246
|3.04
|1.9733
|1.9720
|2.0329
|4446
|2007.01.19 20:40
|modify
|246
|3.04
|1.9733
|1.9721
|2.0329
|4447
|2007.01.19 20:40
|modify
|246
|3.04
|1.9733
|1.9722
|2.0329
|4448
|2007.01.22 00:15
|modify
|246
|3.04
|1.9733
|1.9723
|2.0329
|4449
|2007.01.22 00:15
|modify
|246
|3.04
|1.9733
|1.9724
|2.0329
|4450
|2007.01.22 00:16
|modify
|246
|3.04
|1.9733
|1.9725
|2.0329
|4451
|2007.01.22 00:22
|modify
|246
|3.04
|1.9733
|1.9726
|2.0329
|4452
|2007.01.22 01:46
|modify
|246
|3.04
|1.9733
|1.9728
|2.0329
|4453
|2007.01.22 02:27
|modify
|246
|3.04
|1.9733
|1.9729
|2.0329
|4454
|2007.01.22 02:27
|modify
|246
|3.04
|1.9733
|1.9730
|2.0329
|4455
|2007.01.22 02:27
|modify
|246
|3.04
|1.9733
|1.9732
|2.0329
|4456
|2007.01.22 02:27
|modify
|246
|3.04
|1.9733
|1.9733
|2.0329
|4457
|2007.01.22 02:30
|modify
|246
|3.04
|1.9733
|1.9735
|2.0329
|4458
|2007.01.22 02:31
|modify
|246
|3.04
|1.9733
|1.9736
|2.0329
|4459
|2007.01.22 09:33
|s/l
|246
|3.04
|1.9736
|1.9736
|2.0329
|8.77
|7599.92
|4460
|2007.01.22 09:33
|buy
|247
|3.04
|1.9740
|1.9716
|2.0336
|4461
|2007.01.22 09:43
|s/l
|247
|3.04
|1.9716
|1.9716
|2.0336
|-72.96
|7526.96
|4462
|2007.01.22 09:43
|buy
|248
|3.01
|1.9719
|1.9695
|2.0315
|4463
|2007.01.22 09:43
|modify
|248
|3.01
|1.9719
|1.9696
|2.0315
|4464
|2007.01.22 09:43
|modify
|248
|3.01
|1.9719
|1.9697
|2.0315
|4465
|2007.01.22 09:43
|modify
|248
|3.01
|1.9719
|1.9698
|2.0315
|4466
|2007.01.22 09:43
|modify
|248
|3.01
|1.9719
|1.9699
|2.0315
|4467
|2007.01.22 09:43
|modify
|248
|3.01
|1.9719
|1.9700
|2.0315
|4468
|2007.01.22 09:43
|modify
|248
|3.01
|1.9719
|1.9701
|2.0315
|4469
|2007.01.22 09:45
|modify
|248
|3.01
|1.9719
|1.9702
|2.0315
|4470
|2007.01.22 09:46
|modify
|248
|3.01
|1.9719
|1.9703
|2.0315
|4471
|2007.01.22 09:46
|modify
|248
|3.01
|1.9719
|1.9705
|2.0315
|4472
|2007.01.22 09:50
|modify
|248
|3.01
|1.9719
|1.9706
|2.0315
|4473
|2007.01.22 09:50
|modify
|248
|3.01
|1.9719
|1.9708
|2.0315
|4474
|2007.01.22 09:50
|modify
|248
|3.01
|1.9719
|1.9709
|2.0315
|4475
|2007.01.22 10:06
|modify
|248
|3.01
|1.9719
|1.9710
|2.0315
|4476
|2007.01.22 10:07
|modify
|248
|3.01
|1.9719
|1.9711
|2.0315
|4477
|2007.01.22 10:08
|modify
|248
|3.01
|1.9719
|1.9714
|2.0315
|4478
|2007.01.22 10:18
|modify
|248
|3.01
|1.9719
|1.9715
|2.0315
|4479
|2007.01.22 10:18
|modify
|248
|3.01
|1.9719
|1.9717
|2.0315
|4480
|2007.01.22 10:18
|modify
|248
|3.01
|1.9719
|1.9719
|2.0315
|4481
|2007.01.22 10:18
|modify
|248
|3.01
|1.9719
|1.9720
|2.0315
|4482
|2007.01.22 10:18
|modify
|248
|3.01
|1.9719
|1.9722
|2.0315
|4483
|2007.01.22 10:57
|s/l
|248
|3.01
|1.9722
|1.9722
|2.0315
|9.03
|7535.99
|4484
|2007.01.22 10:57
|buy
|249
|3.01
|1.9726
|1.9702
|2.0322
|4485
|2007.01.22 10:57
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9703
|2.0322
|4486
|2007.01.22 10:58
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9704
|2.0322
|4487
|2007.01.22 10:58
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9705
|2.0322
|4488
|2007.01.22 10:58
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9706
|2.0322
|4489
|2007.01.22 10:58
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9707
|2.0322
|4490
|2007.01.22 10:58
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9708
|2.0322
|4491
|2007.01.22 11:01
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9710
|2.0322
|4492
|2007.01.22 11:02
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9711
|2.0322
|4493
|2007.01.22 11:02
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9712
|2.0322
|4494
|2007.01.22 11:02
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9714
|2.0322
|4495
|2007.01.22 11:06
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9717
|2.0322
|4496
|2007.01.22 11:07
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9718
|2.0322
|4497
|2007.01.22 11:07
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9719
|2.0322
|4498
|2007.01.22 11:07
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9720
|2.0322
|4499
|2007.01.22 11:07
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9721
|2.0322
|4500
|2007.01.22 11:07
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9722
|2.0322
|4501
|2007.01.22 11:07
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9723
|2.0322
|4502
|2007.01.22 11:08
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9724
|2.0322
|4503
|2007.01.22 11:08
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9725
|2.0322
|4504
|2007.01.22 11:19
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9727
|2.0322
|4505
|2007.01.22 11:19
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9728
|2.0322
|4506
|2007.01.22 11:19
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9729
|2.0322
|4507
|2007.01.22 11:39
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9730
|2.0322
|4508
|2007.01.22 11:39
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9731
|2.0322
|4509
|2007.01.22 11:40
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9734
|2.0322
|4510
|2007.01.22 11:45
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9735
|2.0322
|4511
|2007.01.22 11:55
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9736
|2.0322
|4512
|2007.01.22 11:58
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9737
|2.0322
|4513
|2007.01.22 11:58
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9739
|2.0322
|4514
|2007.01.22 12:20
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9740
|2.0322
|4515
|2007.01.22 12:21
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9741
|2.0322
|4516
|2007.01.22 12:21
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9742
|2.0322
|4517
|2007.01.22 12:21
|modify
|249
|3.01
|1.9726
|1.9743
|2.0322
|4518
|2007.01.22 12:35
|s/l
|249
|3.01
|1.9743
|1.9743
|2.0322
|51.17
|7587.16
|4519
|2007.01.22 12:35
|buy
|250
|3.03
|1.9747
|1.9723
|2.0343
|4520
|2007.01.22 12:35
|modify
|250
|3.03
|1.9747
|1.9724
|2.0343
|4521
|2007.01.22 12:35
|modify
|250
|3.03
|1.9747
|1.9725
|2.0343
|4522
|2007.01.22 12:35
|modify
|250
|3.03
|1.9747
|1.9726
|2.0343
|4523
|2007.01.22 12:35
|modify
|250
|3.03
|1.9747
|1.9727
|2.0343
|4524
|2007.01.22 12:37
|modify
|250
|3.03
|1.9747
|1.9728
|2.0343
|4525
|2007.01.22 12:39
|modify
|250
|3.03
|1.9747
|1.9729
|2.0343
|4526
|2007.01.22 12:39
|modify
|250
|3.03
|1.9747
|1.9733
|2.0343
|4527
|2007.01.22 12:39
|modify
|250
|3.03
|1.9747
|1.9734
|2.0343
|4528
|2007.01.22 13:15
|modify
|250
|3.03
|1.9747
|1.9735
|2.0343
|4529
|2007.01.22 13:16
|modify
|250
|3.03
|1.9747
|1.9736
|2.0343
|4530
|2007.01.22 13:16
|modify
|250
|3.03
|1.9747
|1.9739
|2.0343
|4531
|2007.01.22 14:00
|modify
|250
|3.03
|1.9747
|1.9740
|2.0343
|4532
|2007.01.22 14:00
|modify
|250
|3.03
|1.9747
|1.9741
|2.0343
|4533
|2007.01.22 14:00
|modify
|250
|3.03
|1.9747
|1.9742
|2.0343
|4534
|2007.01.22 14:00
|modify
|250
|3.03
|1.9747
|1.9743
|2.0343
|4535
|2007.01.22 14:14
|s/l
|250
|3.03
|1.9743
|1.9743
|2.0343
|-12.12
|7575.04
|4536
|2007.01.22 14:14
|buy
|251
|3.03
|1.9747
|1.9723
|2.0343
|4537
|2007.01.22 14:17
|modify
|251
|3.03
|1.9747
|1.9724
|2.0343
|4538
|2007.01.22 14:20
|modify
|251
|3.03
|1.9747
|1.9725
|2.0343
|4539
|2007.01.22 14:20
|modify
|251
|3.03
|1.9747
|1.9726
|2.0343
|4540
|2007.01.22 14:22
|modify
|251
|3.03
|1.9747
|1.9727
|2.0343
|4541
|2007.01.22 14:22
|modify
|251
|3.03
|1.9747
|1.9728
|2.0343
|4542
|2007.01.22 14:26
|modify
|251
|3.03
|1.9747
|1.9729
|2.0343
|4543
|2007.01.22 14:30
|modify
|251
|3.03
|1.9747
|1.9730
|2.0343
|4544
|2007.01.22 14:30
|modify
|251
|3.03
|1.9747
|1.9731
|2.0343
|4545
|2007.01.22 14:30
|modify
|251
|3.03
|1.9747
|1.9732
|2.0343
|4546
|2007.01.22 14:30
|modify
|251
|3.03
|1.9747
|1.9733
|2.0343
|4547
|2007.01.22 14:31
|modify
|251
|3.03
|1.9747
|1.9734
|2.0343
|4548
|2007.01.22 14:50
|modify
|251
|3.03
|1.9747
|1.9735
|2.0343
|4549
|2007.01.22 15:18
|modify
|251
|3.03
|1.9747
|1.9737
|2.0343
|4550
|2007.01.22 15:43
|s/l
|251
|3.03
|1.9737
|1.9737
|2.0343
|-30.30
|7544.74
|4551
|2007.01.22 15:43
|buy
|252
|3.02
|1.9741
|1.9717
|2.0337
|4552
|2007.01.22 15:43
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9719
|2.0337
|4553
|2007.01.22 15:45
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9720
|2.0337
|4554
|2007.01.22 15:52
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9721
|2.0337
|4555
|2007.01.22 15:53
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9722
|2.0337
|4556
|2007.01.22 15:53
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9723
|2.0337
|4557
|2007.01.22 15:53
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9724
|2.0337
|4558
|2007.01.22 15:54
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9725
|2.0337
|4559
|2007.01.22 15:54
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9726
|2.0337
|4560
|2007.01.22 15:54
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9728
|2.0337
|4561
|2007.01.22 15:54
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9729
|2.0337
|4562
|2007.01.22 15:54
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9731
|2.0337
|4563
|2007.01.22 15:55
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9732
|2.0337
|4564
|2007.01.22 15:55
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9733
|2.0337
|4565
|2007.01.22 15:55
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9734
|2.0337
|4566
|2007.01.22 15:55
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9735
|2.0337
|4567
|2007.01.22 15:55
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9736
|2.0337
|4568
|2007.01.22 15:55
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9737
|2.0337
|4569
|2007.01.22 15:58
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9738
|2.0337
|4570
|2007.01.22 15:58
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9739
|2.0337
|4571
|2007.01.22 15:58
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9740
|2.0337
|4572
|2007.01.22 15:58
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9741
|2.0337
|4573
|2007.01.22 15:58
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9742
|2.0337
|4574
|2007.01.22 16:01
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9743
|2.0337
|4575
|2007.01.22 16:01
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9744
|2.0337
|4576
|2007.01.22 16:01
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9745
|2.0337
|4577
|2007.01.22 16:01
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9746
|2.0337
|4578
|2007.01.22 16:02
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9747
|2.0337
|4579
|2007.01.22 16:02
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9748
|2.0337
|4580
|2007.01.22 16:02
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9749
|2.0337
|4581
|2007.01.22 16:02
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9751
|2.0337
|4582
|2007.01.22 16:03
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9752
|2.0337
|4583
|2007.01.22 16:03
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9753
|2.0337
|4584
|2007.01.22 16:03
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9754
|2.0337
|4585
|2007.01.22 16:03
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9756
|2.0337
|4586
|2007.01.22 16:03
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9758
|2.0337
|4587
|2007.01.22 16:03
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9759
|2.0337
|4588
|2007.01.22 16:03
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9761
|2.0337
|4589
|2007.01.22 16:03
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9762
|2.0337
|4590
|2007.01.22 16:04
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9763
|2.0337
|4591
|2007.01.22 16:04
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9764
|2.0337
|4592
|2007.01.22 16:04
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9765
|2.0337
|4593
|2007.01.22 16:04
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9766
|2.0337
|4594
|2007.01.22 16:05
|modify
|252
|3.02
|1.9741
|1.9767
|2.0337
|4595
|2007.01.22 16:21
|s/l
|252
|3.02
|1.9767
|1.9767
|2.0337
|78.52
|7623.26
|4596
|2007.01.22 16:21
|buy
|253
|3.05
|1.9771
|1.9747
|2.0367
|4597
|2007.01.22 16:21
|modify
|253
|3.05
|1.9771
|1.9748
|2.0367
|4598
|2007.01.22 16:26
|modify
|253
|3.05
|1.9771
|1.9749
|2.0367
|4599
|2007.01.22 16:34
|modify
|253
|3.05
|1.9771
|1.9750
|2.0367
|4600
|2007.01.22 16:35
|modify
|253
|3.05
|1.9771
|1.9751
|2.0367
|4601
|2007.01.22 17:16
|modify
|253
|3.05
|1.9771
|1.9752
|2.0367
|4602
|2007.01.22 17:16
|modify
|253
|3.05
|1.9771
|1.9753
|2.0367
|4603
|2007.01.22 17:16
|modify
|253
|3.05
|1.9771
|1.9754
|2.0367
|4604
|2007.01.22 17:16
|modify
|253
|3.05
|1.9771
|1.9755
|2.0367
|4605
|2007.01.22 17:18
|modify
|253
|3.05
|1.9771
|1.9756
|2.0367
|4606
|2007.01.22 17:21
|modify
|253
|3.05
|1.9771
|1.9757
|2.0367
|4607
|2007.01.22 17:45
|s/l
|253
|3.05
|1.9757
|1.9757
|2.0367
|-42.70
|7580.56
|4608
|2007.01.22 17:45
|buy
|254
|3.03
|1.9761
|1.9737
|2.0357
|4609
|2007.01.22 17:46
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9739
|2.0357
|4610
|2007.01.22 17:46
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9740
|2.0357
|4611
|2007.01.22 17:46
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9741
|2.0357
|4612
|2007.01.22 17:47
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9742
|2.0357
|4613
|2007.01.22 17:50
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9743
|2.0357
|4614
|2007.01.22 17:53
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9744
|2.0357
|4615
|2007.01.22 18:23
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9745
|2.0357
|4616
|2007.01.22 18:24
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9746
|2.0357
|4617
|2007.01.22 19:50
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9747
|2.0357
|4618
|2007.01.22 19:50
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9748
|2.0357
|4619
|2007.01.22 19:52
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9749
|2.0357
|4620
|2007.01.22 19:52
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9750
|2.0357
|4621
|2007.01.23 00:06
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9751
|2.0357
|4622
|2007.01.23 00:06
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9752
|2.0357
|4623
|2007.01.23 00:07
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9753
|2.0357
|4624
|2007.01.23 00:09
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9754
|2.0357
|4625
|2007.01.23 00:11
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9755
|2.0357
|4626
|2007.01.23 00:12
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9756
|2.0357
|4627
|2007.01.23 00:13
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9757
|2.0357
|4628
|2007.01.23 00:14
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9758
|2.0357
|4629
|2007.01.23 00:14
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9759
|2.0357
|4630
|2007.01.23 00:14
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9760
|2.0357
|4631
|2007.01.23 00:14
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9761
|2.0357
|4632
|2007.01.23 00:14
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9762
|2.0357
|4633
|2007.01.23 00:15
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9763
|2.0357
|4634
|2007.01.23 00:16
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9764
|2.0357
|4635
|2007.01.23 00:17
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9765
|2.0357
|4636
|2007.01.23 00:55
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9766
|2.0357
|4637
|2007.01.23 02:31
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9767
|2.0357
|4638
|2007.01.23 02:38
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9768
|2.0357
|4639
|2007.01.23 02:39
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9769
|2.0357
|4640
|2007.01.23 02:39
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9770
|2.0357
|4641
|2007.01.23 02:39
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9771
|2.0357
|4642
|2007.01.23 02:39
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9772
|2.0357
|4643
|2007.01.23 07:30
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9773
|2.0357
|4644
|2007.01.23 07:30
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9775
|2.0357
|4645
|2007.01.23 07:30
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9776
|2.0357
|4646
|2007.01.23 07:30
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9778
|2.0357
|4647
|2007.01.23 07:30
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9779
|2.0357
|4648
|2007.01.23 07:34
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9781
|2.0357
|4649
|2007.01.23 07:34
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9783
|2.0357
|4650
|2007.01.23 07:34
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9785
|2.0357
|4651
|2007.01.23 07:34
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9787
|2.0357
|4652
|2007.01.23 07:34
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9788
|2.0357
|4653
|2007.01.23 07:35
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9790
|2.0357
|4654
|2007.01.23 07:35
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9791
|2.0357
|4655
|2007.01.23 07:35
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9793
|2.0357
|4656
|2007.01.23 07:41
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9795
|2.0357
|4657
|2007.01.23 07:41
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9796
|2.0357
|4658
|2007.01.23 07:41
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9798
|2.0357
|4659
|2007.01.23 07:41
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9800
|2.0357
|4660
|2007.01.23 07:42
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9802
|2.0357
|4661
|2007.01.23 07:42
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9804
|2.0357
|4662
|2007.01.23 07:42
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9805
|2.0357
|4663
|2007.01.23 07:42
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9806
|2.0357
|4664
|2007.01.23 07:42
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9807
|2.0357
|4665
|2007.01.23 08:10
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9808
|2.0357
|4666
|2007.01.23 08:10
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9809
|2.0357
|4667
|2007.01.23 08:10
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9811
|2.0357
|4668
|2007.01.23 08:10
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9812
|2.0357
|4669
|2007.01.23 08:10
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9813
|2.0357
|4670
|2007.01.23 08:18
|modify
|254
|3.03
|1.9761
|1.9815
|2.0357
|4671
|2007.01.23 08:41
|s/l
|254
|3.03
|1.9815
|1.9815
|2.0357
|163.27
|7743.83
|4672
|2007.01.23 08:41
|buy
|255
|3.10
|1.9819
|1.9795
|2.0415
|4673
|2007.01.23 08:41
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9796
|2.0415
|4674
|2007.01.23 08:41
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9797
|2.0415
|4675
|2007.01.23 08:43
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9798
|2.0415
|4676
|2007.01.23 08:43
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9799
|2.0415
|4677
|2007.01.23 08:43
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9800
|2.0415
|4678
|2007.01.23 08:43
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9801
|2.0415
|4679
|2007.01.23 08:50
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9802
|2.0415
|4680
|2007.01.23 08:51
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9803
|2.0415
|4681
|2007.01.23 08:52
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9804
|2.0415
|4682
|2007.01.23 08:52
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9806
|2.0415
|4683
|2007.01.23 08:52
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9807
|2.0415
|4684
|2007.01.23 09:56
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9808
|2.0415
|4685
|2007.01.23 09:56
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9809
|2.0415
|4686
|2007.01.23 09:56
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9810
|2.0415
|4687
|2007.01.23 09:57
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9811
|2.0415
|4688
|2007.01.23 10:00
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9812
|2.0415
|4689
|2007.01.23 10:00
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9813
|2.0415
|4690
|2007.01.23 10:00
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9814
|2.0415
|4691
|2007.01.23 10:01
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9817
|2.0415
|4692
|2007.01.23 10:02
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9818
|2.0415
|4693
|2007.01.23 10:03
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9820
|2.0415
|4694
|2007.01.23 10:05
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9821
|2.0415
|4695
|2007.01.23 10:05
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9822
|2.0415
|4696
|2007.01.23 10:09
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9825
|2.0415
|4697
|2007.01.23 10:09
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9827
|2.0415
|4698
|2007.01.23 10:09
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9829
|2.0415
|4699
|2007.01.23 10:09
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9831
|2.0415
|4700
|2007.01.23 10:09
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9834
|2.0415
|4701
|2007.01.23 10:09
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9836
|2.0415
|4702
|2007.01.23 10:09
|modify
|255
|3.10
|1.9819
|1.9838
|2.0415
|4703
|2007.01.23 10:12
|s/l
|255
|3.10
|1.9838
|1.9838
|2.0415
|58.90
|7802.73
|4704
|2007.01.23 10:12
|buy
|256
|3.12
|1.9842
|1.9818
|2.0438
|4705
|2007.01.23 10:12
|modify
|256
|3.12
|1.9842
|1.9819
|2.0438
|4706
|2007.01.23 10:12
|modify
|256
|3.12
|1.9842
|1.9820
|2.0438
|4707
|2007.01.23 10:13
|modify
|256
|3.12
|1.9842
|1.9821
|2.0438
|4708
|2007.01.23 10:13
|modify
|256
|3.12
|1.9842
|1.9822
|2.0438
|4709
|2007.01.23 10:13
|modify
|256
|3.12
|1.9842
|1.9823
|2.0438
|4710
|2007.01.23 10:19
|modify
|256
|3.12
|1.9842
|1.9824
|2.0438
|4711
|2007.01.23 10:19
|modify
|256
|3.12
|1.9842
|1.9825
|2.0438
|4712
|2007.01.23 10:19
|modify
|256
|3.12
|1.9842
|1.9826
|2.0438
|4713
|2007.01.23 10:19
|modify
|256
|3.12
|1.9842
|1.9827
|2.0438
|4714
|2007.01.23 10:19
|modify
|256
|3.12
|1.9842
|1.9828
|2.0438
|4715
|2007.01.23 10:19
|modify
|256
|3.12
|1.9842
|1.9829
|2.0438
|4716
|2007.01.23 10:19
|modify
|256
|3.12
|1.9842
|1.9830
|2.0438
|4717
|2007.01.23 10:22
|modify
|256
|3.12
|1.9842
|1.9831
|2.0438
|4718
|2007.01.23 10:22
|modify
|256
|3.12
|1.9842
|1.9832
|2.0438
|4719
|2007.01.23 10:59
|s/l
|256
|3.12
|1.9832
|1.9832
|2.0438
|-31.20
|7771.53
|4720
|2007.01.23 10:59
|buy
|257
|3.11
|1.9836
|1.9812
|2.0432
|4721
|2007.01.23 10:59
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9813
|2.0432
|4722
|2007.01.23 11:00
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9814
|2.0432
|4723
|2007.01.23 11:00
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9815
|2.0432
|4724
|2007.01.23 11:01
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9816
|2.0432
|4725
|2007.01.23 11:01
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9817
|2.0432
|4726
|2007.01.23 11:02
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9818
|2.0432
|4727
|2007.01.23 11:02
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9819
|2.0432
|4728
|2007.01.23 11:06
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9820
|2.0432
|4729
|2007.01.23 11:07
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9821
|2.0432
|4730
|2007.01.23 11:07
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9823
|2.0432
|4731
|2007.01.23 11:38
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9824
|2.0432
|4732
|2007.01.23 11:38
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9825
|2.0432
|4733
|2007.01.23 11:38
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9826
|2.0432
|4734
|2007.01.23 11:38
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9828
|2.0432
|4735
|2007.01.23 11:42
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9829
|2.0432
|4736
|2007.01.23 11:42
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9830
|2.0432
|4737
|2007.01.23 11:43
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9831
|2.0432
|4738
|2007.01.23 11:43
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9833
|2.0432
|4739
|2007.01.23 11:43
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9836
|2.0432
|4740
|2007.01.23 11:43
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9837
|2.0432
|4741
|2007.01.23 11:43
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9839
|2.0432
|4742
|2007.01.23 11:43
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9841
|2.0432
|4743
|2007.01.23 11:43
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9844
|2.0432
|4744
|2007.01.23 11:43
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9846
|2.0432
|4745
|2007.01.23 11:45
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9848
|2.0432
|4746
|2007.01.23 11:45
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9852
|2.0432
|4747
|2007.01.23 11:56
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9853
|2.0432
|4748
|2007.01.23 11:56
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9854
|2.0432
|4749
|2007.01.23 11:57
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9855
|2.0432
|4750
|2007.01.23 12:01
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9856
|2.0432
|4751
|2007.01.23 12:01
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9857
|2.0432
|4752
|2007.01.23 12:02
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9858
|2.0432
|4753
|2007.01.23 12:02
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9862
|2.0432
|4754
|2007.01.23 12:24
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9863
|2.0432
|4755
|2007.01.23 12:48
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9865
|2.0432
|4756
|2007.01.23 12:48
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9868
|2.0432
|4757
|2007.01.23 12:48
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9869
|2.0432
|4758
|2007.01.23 12:48
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9870
|2.0432
|4759
|2007.01.23 12:49
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9871
|2.0432
|4760
|2007.01.23 12:49
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9873
|2.0432
|4761
|2007.01.23 12:49
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9874
|2.0432
|4762
|2007.01.23 12:49
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9875
|2.0432
|4763
|2007.01.23 12:52
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9876
|2.0432
|4764
|2007.01.23 12:52
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9879
|2.0432
|4765
|2007.01.23 12:52
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9880
|2.0432
|4766
|2007.01.23 12:52
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9883
|2.0432
|4767
|2007.01.23 12:52
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9885
|2.0432
|4768
|2007.01.23 12:52
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9887
|2.0432
|4769
|2007.01.23 12:53
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9888
|2.0432
|4770
|2007.01.23 12:53
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9890
|2.0432
|4771
|2007.01.23 12:53
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9891
|2.0432
|4772
|2007.01.23 12:53
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9892
|2.0432
|4773
|2007.01.23 12:53
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9894
|2.0432
|4774
|2007.01.23 12:53
|modify
|257
|3.11
|1.9836
|1.9895
|2.0432
|4775
|2007.01.23 13:29
|s/l
|257
|3.11
|1.9895
|1.9895
|2.0432
|183.49
|7955.02
|4776
|2007.01.23 13:29
|buy
|258
|3.18
|1.9899
|1.9875
|2.0495
|4777
|2007.01.23 13:38
|modify
|258
|3.18
|1.9899
|1.9876
|2.0495
|4778
|2007.01.23 13:43
|modify
|258
|3.18
|1.9899
|1.9877
|2.0495
|4779
|2007.01.23 13:46
|modify
|258
|3.18
|1.9899
|1.9879
|2.0495
|4780
|2007.01.23 13:46
|modify
|258
|3.18
|1.9899
|1.9880
|2.0495
|4781
|2007.01.23 13:47
|modify
|258
|3.18
|1.9899
|1.9881
|2.0495
|4782
|2007.01.23 13:48
|modify
|258
|3.18
|1.9899
|1.9882
|2.0495
|4783
|2007.01.23 13:55
|modify
|258
|3.18
|1.9899
|1.9883
|2.0495
|4784
|2007.01.23 13:55
|modify
|258
|3.18
|1.9899
|1.9884
|2.0495
|4785
|2007.01.23 13:55
|modify
|258
|3.18
|1.9899
|1.9885
|2.0495
|4786
|2007.01.23 13:55
|modify
|258
|3.18
|1.9899
|1.9886
|2.0495
|4787
|2007.01.23 13:55
|modify
|258
|3.18
|1.9899
|1.9887
|2.0495
|4788
|2007.01.23 13:55
|modify
|258
|3.18
|1.9899
|1.9888
|2.0495
|4789
|2007.01.23 14:01
|s/l
|258
|3.18
|1.9888
|1.9888
|2.0495
|-34.98
|7920.04
|4790
|2007.01.23 14:01
|buy
|259
|3.17
|1.9892
|1.9868
|2.0488
|4791
|2007.01.23 14:01
|modify
|259
|3.17
|1.9892
|1.9869
|2.0488
|4792
|2007.01.23 14:02
|modify
|259
|3.17
|1.9892
|1.9870
|2.0488
|4793
|2007.01.23 14:02
|modify
|259
|3.17
|1.9892
|1.9871
|2.0488
|4794
|2007.01.23 14:04
|modify
|259
|3.17
|1.9892
|1.9872
|2.0488
|4795
|2007.01.23 14:04
|modify
|259
|3.17
|1.9892
|1.9874
|2.0488
|4796
|2007.01.23 14:09
|modify
|259
|3.17
|1.9892
|1.9875
|2.0488
|4797
|2007.01.23 14:09
|modify
|259
|3.17
|1.9892
|1.9876
|2.0488
|4798
|2007.01.23 14:15
|modify
|259
|3.17
|1.9892
|1.9877
|2.0488
|4799
|2007.01.23 14:21
|s/l
|259
|3.17
|1.9877
|1.9877
|2.0488
|-47.55
|7872.49
|4800
|2007.01.23 14:21
|buy
|260
|3.15
|1.9881
|1.9857
|2.0477
|4801
|2007.01.23 14:22
|modify
|260
|3.15
|1.9881
|1.9858
|2.0477
|4802
|2007.01.23 14:29
|modify
|260
|3.15
|1.9881
|1.9859
|2.0477
|4803
|2007.01.23 14:30
|modify
|260
|3.15
|1.9881
|1.9861
|2.0477
|4804
|2007.01.23 14:39
|modify
|260
|3.15
|1.9881
|1.9863
|2.0477
|4805
|2007.01.23 14:39
|modify
|260
|3.15
|1.9881
|1.9864
|2.0477
|4806
|2007.01.23 14:40
|modify
|260
|3.15
|1.9881
|1.9865
|2.0477
|4807
|2007.01.23 14:41
|modify
|260
|3.15
|1.9881
|1.9866
|2.0477
|4808
|2007.01.23 14:54
|modify
|260
|3.15
|1.9881
|1.9867
|2.0477
|4809
|2007.01.23 15:08
|modify
|260
|3.15
|1.9881
|1.9868
|2.0477
|4810
|2007.01.23 15:10
|modify
|260
|3.15
|1.9881
|1.9869
|2.0477
|4811
|2007.01.23 15:18
|modify
|260
|3.15
|1.9881
|1.9870
|2.0477
|4812
|2007.01.23 15:19
|modify
|260
|3.15
|1.9881
|1.9871
|2.0477
|4813
|2007.01.23 15:20
|modify
|260
|3.15
|1.9881
|1.9872
|2.0477
|4814
|2007.01.23 15:20
|modify
|260
|3.15
|1.9881
|1.9873
|2.0477
|4815
|2007.01.23 15:20
|modify
|260
|3.15
|1.9881
|1.9874
|2.0477
|4816
|2007.01.23 15:20
|modify
|260
|3.15
|1.9881
|1.9875
|2.0477
|4817
|2007.01.23 15:20
|modify
|260
|3.15
|1.9881
|1.9876
|2.0477
|4818
|2007.01.23 15:20
|modify
|260
|3.15
|1.9881
|1.9877
|2.0477
|4819
|2007.01.23 15:49
|s/l
|260
|3.15
|1.9877
|1.9877
|2.0477
|-12.60
|7859.89
|4820
|2007.01.23 15:49
|buy
|261
|3.14
|1.9881
|1.9857
|2.0477
|4821
|2007.01.23 15:49
|modify
|261
|3.14
|1.9881
|1.9858
|2.0477
|4822
|2007.01.23 15:49
|modify
|261
|3.14
|1.9881
|1.9859
|2.0477
|4823
|2007.01.23 15:50
|modify
|261
|3.14
|1.9881
|1.9860
|2.0477
|4824
|2007.01.23 16:03
|s/l
|261
|3.14
|1.9860
|1.9860
|2.0477
|-65.94
|7793.95
|4825
|2007.01.23 16:03
|buy
|262
|3.12
|1.9864
|1.9840
|2.0460
|4826
|2007.01.23 16:03
|modify
|262
|3.12
|1.9864
|1.9841
|2.0460
|4827
|2007.01.23 16:03
|modify
|262
|3.12
|1.9864
|1.9842
|2.0460
|4828
|2007.01.23 16:04
|modify
|262
|3.12
|1.9864
|1.9843
|2.0460
|4829
|2007.01.23 16:04
|modify
|262
|3.12
|1.9864
|1.9844
|2.0460
|4830
|2007.01.23 16:04
|modify
|262
|3.12
|1.9864
|1.9845
|2.0460
|4831
|2007.01.23 16:04
|modify
|262
|3.12
|1.9864
|1.9846
|2.0460
|4832
|2007.01.23 16:07
|modify
|262
|3.12
|1.9864
|1.9847
|2.0460
|4833
|2007.01.23 16:08
|modify
|262
|3.12
|1.9864
|1.9848
|2.0460
|4834
|2007.01.23 16:12
|s/l
|262
|3.12
|1.9848
|1.9848
|2.0460
|-49.92
|7744.03
|4835
|2007.01.23 16:12
|buy
|263
|3.10
|1.9852
|1.9828
|2.0448
|4836
|2007.01.23 16:13
|modify
|263
|3.10
|1.9852
|1.9831
|2.0448
|4837
|2007.01.23 16:13
|modify
|263
|3.10
|1.9852
|1.9832
|2.0448
|4838
|2007.01.23 16:13
|modify
|263
|3.10
|1.9852
|1.9833
|2.0448
|4839
|2007.01.23 16:14
|modify
|263
|3.10
|1.9852
|1.9834
|2.0448
|4840
|2007.01.23 16:14
|modify
|263
|3.10
|1.9852
|1.9835
|2.0448
|4841
|2007.01.23 16:14
|modify
|263
|3.10
|1.9852
|1.9836
|2.0448
|4842
|2007.01.23 16:14
|modify
|263
|3.10
|1.9852
|1.9837
|2.0448
|4843
|2007.01.23 16:15
|modify
|263
|3.10
|1.9852
|1.9838
|2.0448
|4844
|2007.01.23 16:18
|modify
|263
|3.10
|1.9852
|1.9839
|2.0448
|4845
|2007.01.23 16:18
|modify
|263
|3.10
|1.9852
|1.9840
|2.0448
|4846
|2007.01.23 16:18
|modify
|263
|3.10
|1.9852
|1.9842
|2.0448
|4847
|2007.01.23 16:18
|modify
|263
|3.10
|1.9852
|1.9843
|2.0448
|4848
|2007.01.23 16:22
|modify
|263
|3.10
|1.9852
|1.9845
|2.0448
|4849
|2007.01.23 16:24
|modify
|263
|3.10
|1.9852
|1.9846
|2.0448
|4850
|2007.01.23 16:25
|modify
|263
|3.10
|1.9852
|1.9847
|2.0448
|4851
|2007.01.23 16:25
|modify
|263
|3.10
|1.9852
|1.9848
|2.0448
|4852
|2007.01.23 16:29
|s/l
|263
|3.10
|1.9848
|1.9848
|2.0448
|-12.40
|7731.63
|4853
|2007.01.23 16:29
|buy
|264
|3.09
|1.9851
|1.9827
|2.0447
|4854
|2007.01.23 16:29
|modify
|264
|3.09
|1.9851
|1.9828
|2.0447
|4855
|2007.01.23 16:29
|modify
|264
|3.09
|1.9851
|1.9829
|2.0447
|4856
|2007.01.23 16:30
|modify
|264
|3.09
|1.9851
|1.9830
|2.0447
|4857
|2007.01.23 16:30
|modify
|264
|3.09
|1.9851
|1.9831
|2.0447
|4858
|2007.01.23 16:36
|modify
|264
|3.09
|1.9851
|1.9832
|2.0447
|4859
|2007.01.23 16:36
|modify
|264
|3.09
|1.9851
|1.9833
|2.0447
|4860
|2007.01.23 18:00
|close
|264
|3.09
|1.9840
|1.9833
|2.0447
|-33.99
|7697.64
|4861
|2007.01.23 18:00
|sell
|265
|3.08
|1.9840
|1.9864
|1.9244
|4862
|2007.01.23 18:13
|modify
|265
|3.08
|1.9840
|1.9863
|1.9244
|4863
|2007.01.23 18:15
|modify
|265
|3.08
|1.9840
|1.9862
|1.9244
|4864
|2007.01.23 18:15
|modify
|265
|3.08
|1.9840
|1.9860
|1.9244
|4865
|2007.01.23 18:15
|modify
|265
|3.08
|1.9840
|1.9858
|1.9244
|4866
|2007.01.23 18:15
|modify
|265
|3.08
|1.9840
|1.9855
|1.9244
|4867
|2007.01.23 18:36
|modify
|265
|3.08
|1.9840
|1.9854
|1.9244
|4868
|2007.01.23 18:36
|modify
|265
|3.08
|1.9840
|1.9853
|1.9244
|4869
|2007.01.23 18:36
|modify
|265
|3.08
|1.9840
|1.9852
|1.9244
|4870
|2007.01.23 18:37
|modify
|265
|3.08
|1.9840
|1.9851
|1.9244
|4871
|2007.01.23 18:37
|modify
|265
|3.08
|1.9840
|1.9850
|1.9244
|4872
|2007.01.23 18:37
|modify
|265
|3.08
|1.9840
|1.9849
|1.9244
|4873
|2007.01.23 18:37
|modify
|265
|3.08
|1.9840
|1.9848
|1.9244
|4874
|2007.01.23 18:37
|modify
|265
|3.08
|1.9840
|1.9847
|1.9244
|4875
|2007.01.23 18:37
|modify
|265
|3.08
|1.9840
|1.9846
|1.9244
|4876
|2007.01.23 18:37
|modify
|265
|3.08
|1.9840
|1.9845
|1.9244
|4877
|2007.01.23 18:42
|modify
|265
|3.08
|1.9840
|1.9844
|1.9244
|4878
|2007.01.23 18:42
|modify
|265
|3.08
|1.9840
|1.9842
|1.9244
|4879
|2007.01.23 18:42
|modify
|265
|3.08
|1.9840
|1.9841
|1.9244
|4880
|2007.01.23 18:42
|modify
|265
|3.08
|1.9840
|1.9840
|1.9244
|4881
|2007.01.23 18:42
|modify
|265
|3.08
|1.9840
|1.9839
|1.9244
|4882
|2007.01.23 18:42
|modify
|265
|3.08
|1.9840
|1.9838
|1.9244
|4883
|2007.01.23 18:42
|modify
|265
|3.08
|1.9840
|1.9836
|1.9244
|4884
|2007.01.23 19:02
|s/l
|265
|3.08
|1.9836
|1.9836
|1.9244
|12.32
|7709.96
|4885
|2007.01.23 19:02
|sell
|266
|3.08
|1.9833
|1.9857
|1.9237
|4886
|2007.01.23 19:02
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9856
|1.9237
|4887
|2007.01.23 19:03
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9855
|1.9237
|4888
|2007.01.23 19:03
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9854
|1.9237
|4889
|2007.01.23 19:14
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9853
|1.9237
|4890
|2007.01.23 19:14
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9852
|1.9237
|4891
|2007.01.23 19:15
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9851
|1.9237
|4892
|2007.01.23 19:16
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9850
|1.9237
|4893
|2007.01.23 19:18
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9847
|1.9237
|4894
|2007.01.23 20:16
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9846
|1.9237
|4895
|2007.01.23 20:45
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9844
|1.9237
|4896
|2007.01.23 20:50
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9843
|1.9237
|4897
|2007.01.23 20:51
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9842
|1.9237
|4898
|2007.01.23 20:57
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9841
|1.9237
|4899
|2007.01.23 20:59
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9840
|1.9237
|4900
|2007.01.23 20:59
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9839
|1.9237
|4901
|2007.01.23 21:20
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9838
|1.9237
|4902
|2007.01.23 21:26
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9836
|1.9237
|4903
|2007.01.23 21:28
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9835
|1.9237
|4904
|2007.01.23 21:30
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9834
|1.9237
|4905
|2007.01.23 21:31
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9833
|1.9237
|4906
|2007.01.23 21:31
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9832
|1.9237
|4907
|2007.01.23 21:31
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9831
|1.9237
|4908
|2007.01.23 21:31
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9830
|1.9237
|4909
|2007.01.23 22:19
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9829
|1.9237
|4910
|2007.01.23 22:19
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9828
|1.9237
|4911
|2007.01.23 22:19
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9827
|1.9237
|4912
|2007.01.23 22:19
|modify
|266
|3.08
|1.9833
|1.9825
|1.9237
|4913
|2007.01.23 23:13
|s/l
|266
|3.08
|1.9825
|1.9825
|1.9237
|24.64
|7734.60
|4914
|2007.01.23 23:13
|sell
|267
|3.09
|1.9822
|1.9846
|1.9226
|4915
|2007.01.23 23:13
|modify
|267
|3.09
|1.9822
|1.9845
|1.9226
|4916
|2007.01.23 23:14
|modify
|267
|3.09
|1.9822
|1.9844
|1.9226
|4917
|2007.01.23 23:14
|modify
|267
|3.09
|1.9822
|1.9841
|1.9226
|4918
|2007.01.24 01:07
|modify
|267
|3.09
|1.9822
|1.9840
|1.9226
|4919
|2007.01.24 01:09
|modify
|267
|3.09
|1.9822
|1.9839
|1.9226
|4920
|2007.01.24 01:09
|modify
|267
|3.09
|1.9822
|1.9838
|1.9226
|4921
|2007.01.24 01:09
|modify
|267
|3.09
|1.9822
|1.9837
|1.9226
|4922
|2007.01.24 01:19
|modify
|267
|3.09
|1.9822
|1.9836
|1.9226
|4923
|2007.01.24 01:22
|modify
|267
|3.09
|1.9822
|1.9835
|1.9226
|4924
|2007.01.24 01:25
|modify
|267
|3.09
|1.9822
|1.9834
|1.9226
|4925
|2007.01.24 01:50
|modify
|267
|3.09
|1.9822
|1.9833
|1.9226
|4926
|2007.01.24 01:50
|modify
|267
|3.09
|1.9822
|1.9832
|1.9226
|4927
|2007.01.24 01:50
|modify
|267
|3.09
|1.9822
|1.9831
|1.9226
|4928
|2007.01.24 01:52
|modify
|267
|3.09
|1.9822
|1.9830
|1.9226
|4929
|2007.01.24 01:54
|modify
|267
|3.09
|1.9822
|1.9829
|1.9226
|4930
|2007.01.24 01:55
|modify
|267
|3.09
|1.9822
|1.9828
|1.9226
|4931
|2007.01.24 04:13
|s/l
|267
|3.09
|1.9828
|1.9828
|1.9226
|-18.42
|7716.18
|4932
|2007.01.24 04:13
|sell
|268
|3.09
|1.9826
|1.9850
|1.9230
|4933
|2007.01.24 04:13
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9849
|1.9230
|4934
|2007.01.24 04:13
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9848
|1.9230
|4935
|2007.01.24 04:13
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9847
|1.9230
|4936
|2007.01.24 04:27
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9846
|1.9230
|4937
|2007.01.24 04:28
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9845
|1.9230
|4938
|2007.01.24 04:28
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9844
|1.9230
|4939
|2007.01.24 05:32
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9843
|1.9230
|4940
|2007.01.24 05:33
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9842
|1.9230
|4941
|2007.01.24 05:33
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9840
|1.9230
|4942
|2007.01.24 05:38
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9839
|1.9230
|4943
|2007.01.24 05:38
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9838
|1.9230
|4944
|2007.01.24 05:38
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9837
|1.9230
|4945
|2007.01.24 05:39
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9835
|1.9230
|4946
|2007.01.24 05:42
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9834
|1.9230
|4947
|2007.01.24 05:43
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9833
|1.9230
|4948
|2007.01.24 05:43
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9832
|1.9230
|4949
|2007.01.24 05:43
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9831
|1.9230
|4950
|2007.01.24 05:43
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9830
|1.9230
|4951
|2007.01.24 06:02
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9828
|1.9230
|4952
|2007.01.24 06:04
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9827
|1.9230
|4953
|2007.01.24 06:04
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9826
|1.9230
|4954
|2007.01.24 06:04
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9824
|1.9230
|4955
|2007.01.24 06:31
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9823
|1.9230
|4956
|2007.01.24 06:31
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9822
|1.9230
|4957
|2007.01.24 06:31
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9821
|1.9230
|4958
|2007.01.24 06:31
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9820
|1.9230
|4959
|2007.01.24 06:32
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9819
|1.9230
|4960
|2007.01.24 06:32
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9815
|1.9230
|4961
|2007.01.24 06:33
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9813
|1.9230
|4962
|2007.01.24 06:34
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9812
|1.9230
|4963
|2007.01.24 06:41
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9810
|1.9230
|4964
|2007.01.24 06:42
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9809
|1.9230
|4965
|2007.01.24 06:42
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9807
|1.9230
|4966
|2007.01.24 06:42
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9806
|1.9230
|4967
|2007.01.24 06:42
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9805
|1.9230
|4968
|2007.01.24 06:42
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9803
|1.9230
|4969
|2007.01.24 06:42
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9802
|1.9230
|4970
|2007.01.24 06:42
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9799
|1.9230
|4971
|2007.01.24 06:47
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9798
|1.9230
|4972
|2007.01.24 06:47
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9795
|1.9230
|4973
|2007.01.24 06:47
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9793
|1.9230
|4974
|2007.01.24 06:47
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9792
|1.9230
|4975
|2007.01.24 06:47
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9790
|1.9230
|4976
|2007.01.24 06:47
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9787
|1.9230
|4977
|2007.01.24 06:50
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9785
|1.9230
|4978
|2007.01.24 06:51
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9784
|1.9230
|4979
|2007.01.24 06:51
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9783
|1.9230
|4980
|2007.01.24 06:51
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9782
|1.9230
|4981
|2007.01.24 06:51
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9781
|1.9230
|4982
|2007.01.24 06:51
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9780
|1.9230
|4983
|2007.01.24 06:51
|modify
|268
|3.09
|1.9826
|1.9779
|1.9230
|4984
|2007.01.24 06:55
|s/l
|268
|3.09
|1.9779
|1.9779
|1.9230
|145.23
|7861.41
|4985
|2007.01.24 06:55
|sell
|269
|3.14
|1.9775
|1.9799
|1.9179
|4986
|2007.01.24 06:56
|modify
|269
|3.14
|1.9775
|1.9798
|1.9179
|4987
|2007.01.24 06:56
|modify
|269
|3.14
|1.9775
|1.9797
|1.9179
|4988
|2007.01.24 06:56
|modify
|269
|3.14
|1.9775
|1.9796
|1.9179
|4989
|2007.01.24 06:56
|modify
|269
|3.14
|1.9775
|1.9795
|1.9179
|4990
|2007.01.24 06:56
|modify
|269
|3.14
|1.9775
|1.9794
|1.9179
|4991
|2007.01.24 06:57
|modify
|269
|3.14
|1.9775
|1.9793
|1.9179
|4992
|2007.01.24 06:58
|modify
|269
|3.14
|1.9775
|1.9792
|1.9179
|4993
|2007.01.24 06:58
|modify
|269
|3.14
|1.9775
|1.9791
|1.9179
|4994
|2007.01.24 06:59
|modify
|269
|3.14
|1.9775
|1.9790
|1.9179
|4995
|2007.01.24 07:00
|modify
|269
|3.14
|1.9775
|1.9789
|1.9179
|4996
|2007.01.24 07:01
|modify
|269
|3.14
|1.9775
|1.9788
|1.9179
|4997
|2007.01.24 07:02
|modify
|269
|3.14
|1.9775
|1.9787
|1.9179
|4998
|2007.01.24 07:02
|modify
|269
|3.14
|1.9775
|1.9786
|1.9179
|4999
|2007.01.24 07:02
|modify
|269
|3.14
|1.9775
|1.9785
|1.9179
|5000
|2007.01.24 07:02
|modify
|269
|3.14
|1.9775
|1.9784
|1.9179
|5001
|2007.01.24 07:02
|modify
|269
|3.14
|1.9775
|1.9783
|1.9179
|5002
|2007.01.24 07:02
|modify
|269
|3.14
|1.9775
|1.9782
|1.9179
|5003
|2007.01.24 07:09
|s/l
|269
|3.14
|1.9782
|1.9782
|1.9179
|-21.98
|7839.43
|5004
|2007.01.24 07:09
|sell
|270
|3.14
|1.9778
|1.9802
|1.9182
|5005
|2007.01.24 07:09
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9801
|1.9182
|5006
|2007.01.24 07:10
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9800
|1.9182
|5007
|2007.01.24 07:10
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9798
|1.9182
|5008
|2007.01.24 07:10
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9797
|1.9182
|5009
|2007.01.24 07:10
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9795
|1.9182
|5010
|2007.01.24 07:11
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9794
|1.9182
|5011
|2007.01.24 07:25
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9793
|1.9182
|5012
|2007.01.24 07:25
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9792
|1.9182
|5013
|2007.01.24 07:26
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9791
|1.9182
|5014
|2007.01.24 07:27
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9790
|1.9182
|5015
|2007.01.24 07:27
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9789
|1.9182
|5016
|2007.01.24 07:27
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9788
|1.9182
|5017
|2007.01.24 07:27
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9786
|1.9182
|5018
|2007.01.24 07:27
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9784
|1.9182
|5019
|2007.01.24 07:28
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9783
|1.9182
|5020
|2007.01.24 07:28
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9782
|1.9182
|5021
|2007.01.24 07:31
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9780
|1.9182
|5022
|2007.01.24 07:49
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9778
|1.9182
|5023
|2007.01.24 07:49
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9776
|1.9182
|5024
|2007.01.24 07:49
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9775
|1.9182
|5025
|2007.01.24 07:49
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9772
|1.9182
|5026
|2007.01.24 07:50
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9771
|1.9182
|5027
|2007.01.24 07:50
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9769
|1.9182
|5028
|2007.01.24 07:52
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9768
|1.9182
|5029
|2007.01.24 07:52
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9767
|1.9182
|5030
|2007.01.24 07:52
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9766
|1.9182
|5031
|2007.01.24 07:52
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9764
|1.9182
|5032
|2007.01.24 07:52
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9763
|1.9182
|5033
|2007.01.24 07:52
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9761
|1.9182
|5034
|2007.01.24 07:52
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9759
|1.9182
|5035
|2007.01.24 08:04
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9758
|1.9182
|5036
|2007.01.24 08:04
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9757
|1.9182
|5037
|2007.01.24 08:04
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9755
|1.9182
|5038
|2007.01.24 08:16
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9753
|1.9182
|5039
|2007.01.24 08:16
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9752
|1.9182
|5040
|2007.01.24 08:16
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9750
|1.9182
|5041
|2007.01.24 08:16
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9749
|1.9182
|5042
|2007.01.24 08:16
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9747
|1.9182
|5043
|2007.01.24 08:16
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9745
|1.9182
|5044
|2007.01.24 08:17
|modify
|270
|3.14
|1.9778
|1.9744
|1.9182
|5045
|2007.01.24 08:23
|s/l
|270
|3.14
|1.9744
|1.9744
|1.9182
|106.76
|7946.19
|5046
|2007.01.24 08:23
|sell
|271
|3.18
|1.9741
|1.9765
|1.9145
|5047
|2007.01.24 08:23
|modify
|271
|3.18
|1.9741
|1.9764
|1.9145
|5048
|2007.01.24 08:24
|modify
|271
|3.18
|1.9741
|1.9763
|1.9145
|5049
|2007.01.24 08:24
|modify
|271
|3.18
|1.9741
|1.9762
|1.9145
|5050
|2007.01.24 08:24
|modify
|271
|3.18
|1.9741
|1.9760
|1.9145
|5051
|2007.01.24 08:25
|modify
|271
|3.18
|1.9741
|1.9759
|1.9145
|5052
|2007.01.24 08:25
|modify
|271
|3.18
|1.9741
|1.9758
|1.9145
|5053
|2007.01.24 08:25
|modify
|271
|3.18
|1.9741
|1.9757
|1.9145
|5054
|2007.01.24 08:25
|modify
|271
|3.18
|1.9741
|1.9755
|1.9145
|5055
|2007.01.24 08:26
|modify
|271
|3.18
|1.9741
|1.9754
|1.9145
|5056
|2007.01.24 08:50
|modify
|271
|3.18
|1.9741
|1.9753
|1.9145
|5057
|2007.01.24 08:50
|modify
|271
|3.18
|1.9741
|1.9751
|1.9145
|5058
|2007.01.24 08:57
|modify
|271
|3.18
|1.9741
|1.9749
|1.9145
|5059
|2007.01.24 08:57
|modify
|271
|3.18
|1.9741
|1.9748
|1.9145
|5060
|2007.01.24 08:57
|modify
|271
|3.18
|1.9741
|1.9745
|1.9145
|5061
|2007.01.24 08:57
|modify
|271
|3.18
|1.9741
|1.9743
|1.9145
|5062
|2007.01.24 08:57
|modify
|271
|3.18
|1.9741
|1.9740
|1.9145
|5063
|2007.01.24 08:58
|modify
|271
|3.18
|1.9741
|1.9738
|1.9145
|5064
|2007.01.24 08:58
|modify
|271
|3.18
|1.9741
|1.9737
|1.9145
|5065
|2007.01.24 09:04
|s/l
|271
|3.18
|1.9737
|1.9737
|1.9145
|12.72
|7958.91
|5066
|2007.01.24 09:04
|sell
|272
|3.18
|1.9733
|1.9757
|1.9137
|5067
|2007.01.24 09:04
|modify
|272
|3.18
|1.9733
|1.9756
|1.9137
|5068
|2007.01.24 09:05
|modify
|272
|3.18
|1.9733
|1.9755
|1.9137
|5069
|2007.01.24 09:05
|modify
|272
|3.18
|1.9733
|1.9754
|1.9137
|5070
|2007.01.24 09:30
|modify
|272
|3.18
|1.9733
|1.9752
|1.9137
|5071
|2007.01.24 09:30
|modify
|272
|3.18
|1.9733
|1.9748
|1.9137
|5072
|2007.01.24 09:30
|modify
|272
|3.18
|1.9733
|1.9744
|1.9137
|5073
|2007.01.24 09:30
|modify
|272
|3.18
|1.9733
|1.9739
|1.9137
|5074
|2007.01.24 09:30
|modify
|272
|3.18
|1.9733
|1.9734
|1.9137
|5075
|2007.01.24 09:30
|modify
|272
|3.18
|1.9733
|1.9729
|1.9137
|5076
|2007.01.24 09:30
|modify
|272
|3.18
|1.9733
|1.9725
|1.9137
|5077
|2007.01.24 09:30
|modify
|272
|3.18
|1.9733
|1.9720
|1.9137
|5078
|2007.01.24 09:30
|modify
|272
|3.18
|1.9733
|1.9715
|1.9137
|5079
|2007.01.24 09:32
|s/l
|272
|3.18
|1.9715
|1.9715
|1.9137
|57.24
|8016.15
|5080
|2007.01.24 09:32
|sell
|273
|3.21
|1.9711
|1.9735
|1.9115
|5081
|2007.01.24 09:32
|modify
|273
|3.21
|1.9711
|1.9734
|1.9115
|5082
|2007.01.24 09:36
|s/l
|273
|3.21
|1.9734
|1.9734
|1.9115
|-73.83
|7942.32
|5083
|2007.01.24 09:36
|sell
|274
|3.18
|1.9730
|1.9754
|1.9134
|5084
|2007.01.24 09:36
|modify
|274
|3.18
|1.9730
|1.9753
|1.9134
|5085
|2007.01.24 09:37
|modify
|274
|3.18
|1.9730
|1.9752
|1.9134
|5086
|2007.01.24 09:37
|modify
|274
|3.18
|1.9730
|1.9751
|1.9134
|5087
|2007.01.24 09:37
|modify
|274
|3.18
|1.9730
|1.9750
|1.9134
|5088
|2007.01.24 09:37
|modify
|274
|3.18
|1.9730
|1.9748
|1.9134
|5089
|2007.01.24 09:37
|modify
|274
|3.18
|1.9730
|1.9746
|1.9134
|5090
|2007.01.24 09:37
|modify
|274
|3.18
|1.9730
|1.9745
|1.9134
|5091
|2007.01.24 09:39
|modify
|274
|3.18
|1.9730
|1.9744
|1.9134
|5092
|2007.01.24 09:39
|modify
|274
|3.18
|1.9730
|1.9743
|1.9134
|5093
|2007.01.24 09:39
|modify
|274
|3.18
|1.9730
|1.9742
|1.9134
|5094
|2007.01.24 09:39
|modify
|274
|3.18
|1.9730
|1.9741
|1.9134
|5095
|2007.01.24 09:40
|modify
|274
|3.18
|1.9730
|1.9739
|1.9134
|5096
|2007.01.24 09:41
|modify
|274
|3.18
|1.9730
|1.9738
|1.9134
|5097
|2007.01.24 09:43
|modify
|274
|3.18
|1.9730
|1.9737
|1.9134
|5098
|2007.01.24 09:46
|s/l
|274
|3.18
|1.9737
|1.9737
|1.9134
|-22.26
|7920.06
|5099
|2007.01.24 09:46
|sell
|275
|3.17
|1.9733
|1.9757
|1.9137
|5100
|2007.01.24 09:46
|modify
|275
|3.17
|1.9733
|1.9756
|1.9137
|5101
|2007.01.24 09:46
|modify
|275
|3.17
|1.9733
|1.9755
|1.9137
|5102
|2007.01.24 09:51
|modify
|275
|3.17
|1.9733
|1.9753
|1.9137
|5103
|2007.01.24 09:51
|modify
|275
|3.17
|1.9733
|1.9752
|1.9137
|5104
|2007.01.24 09:57
|s/l
|275
|3.17
|1.9752
|1.9752
|1.9137
|-60.23
|7859.83
|5105
|2007.01.24 09:57
|sell
|276
|3.14
|1.9748
|1.9772
|1.9152
|5106
|2007.01.24 09:57
|modify
|276
|3.14
|1.9748
|1.9771
|1.9152
|5107
|2007.01.24 09:57
|modify
|276
|3.14
|1.9748
|1.9770
|1.9152
|5108
|2007.01.24 10:05
|modify
|276
|3.14
|1.9748
|1.9769
|1.9152
|5109
|2007.01.24 10:05
|modify
|276
|3.14
|1.9748
|1.9766
|1.9152
|5110
|2007.01.24 10:07
|modify
|276
|3.14
|1.9748
|1.9765
|1.9152
|5111
|2007.01.24 10:07
|modify
|276
|3.14
|1.9748
|1.9764
|1.9152
|5112
|2007.01.24 10:07
|modify
|276
|3.14
|1.9748
|1.9763
|1.9152
|5113
|2007.01.24 10:07
|modify
|276
|3.14
|1.9748
|1.9762
|1.9152
|5114
|2007.01.24 10:08
|modify
|276
|3.14
|1.9748
|1.9761
|1.9152
|5115
|2007.01.24 10:15
|s/l
|276
|3.14
|1.9761
|1.9761
|1.9152
|-40.82
|7819.01
|5116
|2007.01.24 10:15
|sell
|277
|3.13
|1.9757
|1.9781
|1.9161
|5117
|2007.01.24 10:15
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9780
|1.9161
|5118
|2007.01.24 10:23
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9779
|1.9161
|5119
|2007.01.24 10:39
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9778
|1.9161
|5120
|2007.01.24 10:44
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9777
|1.9161
|5121
|2007.01.24 10:51
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9776
|1.9161
|5122
|2007.01.24 10:51
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9775
|1.9161
|5123
|2007.01.24 10:51
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9774
|1.9161
|5124
|2007.01.24 10:51
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9772
|1.9161
|5125
|2007.01.24 10:51
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9771
|1.9161
|5126
|2007.01.24 11:02
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9770
|1.9161
|5127
|2007.01.24 11:02
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9769
|1.9161
|5128
|2007.01.24 11:24
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9768
|1.9161
|5129
|2007.01.24 11:25
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9767
|1.9161
|5130
|2007.01.24 11:26
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9765
|1.9161
|5131
|2007.01.24 12:25
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9764
|1.9161
|5132
|2007.01.24 12:25
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9763
|1.9161
|5133
|2007.01.24 12:25
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9760
|1.9161
|5134
|2007.01.24 12:26
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9759
|1.9161
|5135
|2007.01.24 12:26
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9758
|1.9161
|5136
|2007.01.24 12:26
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9757
|1.9161
|5137
|2007.01.24 12:26
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9756
|1.9161
|5138
|2007.01.24 12:26
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9754
|1.9161
|5139
|2007.01.24 12:36
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9752
|1.9161
|5140
|2007.01.24 12:37
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9751
|1.9161
|5141
|2007.01.24 12:37
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9750
|1.9161
|5142
|2007.01.24 12:38
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9749
|1.9161
|5143
|2007.01.24 12:38
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9748
|1.9161
|5144
|2007.01.24 13:02
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9746
|1.9161
|5145
|2007.01.24 13:02
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9745
|1.9161
|5146
|2007.01.24 13:05
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9744
|1.9161
|5147
|2007.01.24 13:06
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9743
|1.9161
|5148
|2007.01.24 13:06
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9742
|1.9161
|5149
|2007.01.24 13:07
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9741
|1.9161
|5150
|2007.01.24 13:08
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9739
|1.9161
|5151
|2007.01.24 13:09
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9738
|1.9161
|5152
|2007.01.24 13:09
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9737
|1.9161
|5153
|2007.01.24 13:09
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9736
|1.9161
|5154
|2007.01.24 13:09
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9734
|1.9161
|5155
|2007.01.24 13:10
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9733
|1.9161
|5156
|2007.01.24 13:10
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9732
|1.9161
|5157
|2007.01.24 13:11
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9731
|1.9161
|5158
|2007.01.24 13:11
|modify
|277
|3.13
|1.9757
|1.9730
|1.9161
|5159
|2007.01.24 13:21
|s/l
|277
|3.13
|1.9730
|1.9730
|1.9161
|84.51
|7903.52
|5160
|2007.01.24 13:21
|sell
|278
|3.16
|1.9726
|1.9750
|1.9130
|5161
|2007.01.24 13:24
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9749
|1.9130
|5162
|2007.01.24 13:34
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9747
|1.9130
|5163
|2007.01.24 13:35
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9746
|1.9130
|5164
|2007.01.24 13:35
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9744
|1.9130
|5165
|2007.01.24 13:35
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9743
|1.9130
|5166
|2007.01.24 13:35
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9742
|1.9130
|5167
|2007.01.24 13:35
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9741
|1.9130
|5168
|2007.01.24 13:35
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9740
|1.9130
|5169
|2007.01.24 13:35
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9738
|1.9130
|5170
|2007.01.24 13:40
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9737
|1.9130
|5171
|2007.01.24 13:40
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9736
|1.9130
|5172
|2007.01.24 13:40
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9734
|1.9130
|5173
|2007.01.24 13:41
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9733
|1.9130
|5174
|2007.01.24 13:41
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9732
|1.9130
|5175
|2007.01.24 13:43
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9731
|1.9130
|5176
|2007.01.24 13:48
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9730
|1.9130
|5177
|2007.01.24 13:48
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9728
|1.9130
|5178
|2007.01.24 13:48
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9727
|1.9130
|5179
|2007.01.24 13:48
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9724
|1.9130
|5180
|2007.01.24 13:48
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9722
|1.9130
|5181
|2007.01.24 13:48
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9719
|1.9130
|5182
|2007.01.24 13:50
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9717
|1.9130
|5183
|2007.01.24 13:50
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9716
|1.9130
|5184
|2007.01.24 13:50
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9713
|1.9130
|5185
|2007.01.24 13:50
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9711
|1.9130
|5186
|2007.01.24 13:50
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9707
|1.9130
|5187
|2007.01.24 13:52
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9706
|1.9130
|5188
|2007.01.24 13:52
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9704
|1.9130
|5189
|2007.01.24 14:00
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9703
|1.9130
|5190
|2007.01.24 14:00
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9702
|1.9130
|5191
|2007.01.24 14:00
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9701
|1.9130
|5192
|2007.01.24 14:00
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9700
|1.9130
|5193
|2007.01.24 14:00
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9698
|1.9130
|5194
|2007.01.24 14:01
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9697
|1.9130
|5195
|2007.01.24 14:01
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9695
|1.9130
|5196
|2007.01.24 14:01
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9694
|1.9130
|5197
|2007.01.24 14:01
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9693
|1.9130
|5198
|2007.01.24 14:01
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9690
|1.9130
|5199
|2007.01.24 14:02
|modify
|278
|3.16
|1.9726
|1.9688
|1.9130
|5200
|2007.01.24 14:32
|s/l
|278
|3.16
|1.9688
|1.9688
|1.9130
|120.08
|8023.60
|5201
|2007.01.24 14:32
|sell
|279
|3.21
|1.9684
|1.9708
|1.9088
|5202
|2007.01.24 14:32
|modify
|279
|3.21
|1.9684
|1.9707
|1.9088
|5203
|2007.01.24 14:39
|modify
|279
|3.21
|1.9684
|1.9706
|1.9088
|5204
|2007.01.24 14:39
|modify
|279
|3.21
|1.9684
|1.9705
|1.9088
|5205
|2007.01.24 14:54
|s/l
|279
|3.21
|1.9705
|1.9705
|1.9088
|-67.41
|7956.19
|5206
|2007.01.24 14:54
|sell
|280
|3.18
|1.9701
|1.9725
|1.9105
|5207
|2007.01.24 14:54
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9724
|1.9105
|5208
|2007.01.24 14:55
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9722
|1.9105
|5209
|2007.01.24 14:56
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9721
|1.9105
|5210
|2007.01.24 14:56
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9720
|1.9105
|5211
|2007.01.24 14:56
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9718
|1.9105
|5212
|2007.01.24 14:57
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9717
|1.9105
|5213
|2007.01.24 15:04
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9715
|1.9105
|5214
|2007.01.24 15:05
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9714
|1.9105
|5215
|2007.01.24 15:05
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9713
|1.9105
|5216
|2007.01.24 15:06
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9711
|1.9105
|5217
|2007.01.24 15:07
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9710
|1.9105
|5218
|2007.01.24 15:07
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9709
|1.9105
|5219
|2007.01.24 15:09
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9708
|1.9105
|5220
|2007.01.24 15:09
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9707
|1.9105
|5221
|2007.01.24 15:10
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9706
|1.9105
|5222
|2007.01.24 15:10
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9705
|1.9105
|5223
|2007.01.24 15:13
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9704
|1.9105
|5224
|2007.01.24 15:13
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9703
|1.9105
|5225
|2007.01.24 15:13
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9701
|1.9105
|5226
|2007.01.24 15:17
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9699
|1.9105
|5227
|2007.01.24 15:17
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9698
|1.9105
|5228
|2007.01.24 15:17
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9697
|1.9105
|5229
|2007.01.24 15:17
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9696
|1.9105
|5230
|2007.01.24 15:17
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9694
|1.9105
|5231
|2007.01.24 15:18
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9693
|1.9105
|5232
|2007.01.24 15:18
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9692
|1.9105
|5233
|2007.01.24 15:18
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9691
|1.9105
|5234
|2007.01.24 15:18
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9690
|1.9105
|5235
|2007.01.24 15:18
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9689
|1.9105
|5236
|2007.01.24 15:18
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9688
|1.9105
|5237
|2007.01.24 15:18
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9687
|1.9105
|5238
|2007.01.24 15:18
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9686
|1.9105
|5239
|2007.01.24 15:18
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9684
|1.9105
|5240
|2007.01.24 15:19
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9683
|1.9105
|5241
|2007.01.24 15:19
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9682
|1.9105
|5242
|2007.01.24 15:24
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9680
|1.9105
|5243
|2007.01.24 15:25
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9679
|1.9105
|5244
|2007.01.24 15:25
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9678
|1.9105
|5245
|2007.01.24 15:25
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9677
|1.9105
|5246
|2007.01.24 15:26
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9676
|1.9105
|5247
|2007.01.24 15:26
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9675
|1.9105
|5248
|2007.01.24 15:26
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9674
|1.9105
|5249
|2007.01.24 15:26
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9673
|1.9105
|5250
|2007.01.24 15:26
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9672
|1.9105
|5251
|2007.01.24 15:27
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9670
|1.9105
|5252
|2007.01.24 15:27
|modify
|280
|3.18
|1.9701
|1.9669
|1.9105
|5253
|2007.01.24 15:29
|s/l
|280
|3.18
|1.9669
|1.9669
|1.9105
|101.76
|8057.95
|5254
|2007.01.24 15:29
|sell
|281
|3.22
|1.9665
|1.9689
|1.9069
|5255
|2007.01.24 15:29
|modify
|281
|3.22
|1.9665
|1.9688
|1.9069
|5256
|2007.01.24 15:31
|s/l
|281
|3.22
|1.9688
|1.9688
|1.9069
|-74.06
|7983.89
|5257
|2007.01.24 15:31
|sell
|282
|3.19
|1.9684
|1.9708
|1.9088
|5258
|2007.01.24 15:31
|modify
|282
|3.19
|1.9684
|1.9707
|1.9088
|5259
|2007.01.24 15:32
|modify
|282
|3.19
|1.9684
|1.9706
|1.9088
|5260
|2007.01.24 15:32
|modify
|282
|3.19
|1.9684
|1.9704
|1.9088
|5261
|2007.01.24 15:32
|modify
|282
|3.19
|1.9684
|1.9703
|1.9088
|5262
|2007.01.24 15:33
|modify
|282
|3.19
|1.9684
|1.9702
|1.9088
|5263
|2007.01.24 15:36
|modify
|282
|3.19
|1.9684
|1.9701
|1.9088
|5264
|2007.01.24 15:37
|modify
|282
|3.19
|1.9684
|1.9700
|1.9088
|5265
|2007.01.24 15:38
|modify
|282
|3.19
|1.9684
|1.9699
|1.9088
|5266
|2007.01.24 15:38
|modify
|282
|3.19
|1.9684
|1.9697
|1.9088
|5267
|2007.01.24 15:39
|modify
|282
|3.19
|1.9684
|1.9696
|1.9088
|5268
|2007.01.24 15:39
|modify
|282
|3.19
|1.9684
|1.9694
|1.9088
|5269
|2007.01.24 15:43
|modify
|282
|3.19
|1.9684
|1.9692
|1.9088
|5270
|2007.01.24 15:44
|modify
|282
|3.19
|1.9684
|1.9690
|1.9088
|5271
|2007.01.24 15:44
|modify
|282
|3.19
|1.9684
|1.9689
|1.9088
|5272
|2007.01.24 15:44
|modify
|282
|3.19
|1.9684
|1.9688
|1.9088
|5273
|2007.01.24 15:44
|modify
|282
|3.19
|1.9684
|1.9684
|1.9088
|5274
|2007.01.24 15:45
|modify
|282
|3.19
|1.9684
|1.9683
|1.9088
|5275
|2007.01.24 15:45
|modify
|282
|3.19
|1.9684
|1.9681
|1.9088
|5276
|2007.01.24 15:45
|modify
|282
|3.19
|1.9684
|1.9680
|1.9088
|5277
|2007.01.24 15:45
|modify
|282
|3.19
|1.9684
|1.9678
|1.9088
|5278
|2007.01.24 15:56
|modify
|282
|3.19
|1.9684
|1.9677
|1.9088
|5279
|2007.01.24 15:56
|modify
|282
|3.19
|1.9684
|1.9675
|1.9088
|5280
|2007.01.24 15:56
|modify
|282
|3.19
|1.9684
|1.9674
|1.9088
|5281
|2007.01.24 15:56
|modify
|282
|3.19
|1.9684
|1.9672
|1.9088
|5282
|2007.01.24 15:57
|modify
|282
|3.19
|1.9684
|1.9671
|1.9088
|5283
|2007.01.24 16:01
|s/l
|282
|3.19
|1.9671
|1.9671
|1.9088
|41.47
|8025.36
|5284
|2007.01.24 16:01
|sell
|283
|3.21
|1.9667
|1.9691
|1.9071
|5285
|2007.01.24 16:01
|modify
|283
|3.21
|1.9667
|1.9690
|1.9071
|5286
|2007.01.24 16:03
|modify
|283
|3.21
|1.9667
|1.9689
|1.9071
|5287
|2007.01.24 16:03
|modify
|283
|3.21
|1.9667
|1.9688
|1.9071
|5288
|2007.01.24 16:04
|modify
|283
|3.21
|1.9667
|1.9687
|1.9071
|5289
|2007.01.24 16:05
|modify
|283
|3.21
|1.9667
|1.9685
|1.9071
|5290
|2007.01.24 16:06
|modify
|283
|3.21
|1.9667
|1.9684
|1.9071
|5291
|2007.01.24 16:06
|modify
|283
|3.21
|1.9667
|1.9682
|1.9071
|5292
|2007.01.24 16:07
|modify
|283
|3.21
|1.9667
|1.9681
|1.9071
|5293
|2007.01.24 16:09
|modify
|283
|3.21
|1.9667
|1.9680
|1.9071
|5294
|2007.01.24 16:52
|s/l
|283
|3.21
|1.9680
|1.9680
|1.9071
|-41.73
|7983.63
|5295
|2007.01.24 16:52
|sell
|284
|3.19
|1.9676
|1.9700
|1.9080
|5296
|2007.01.24 16:52
|modify
|284
|3.19
|1.9676
|1.9699
|1.9080
|5297
|2007.01.24 16:59
|modify
|284
|3.19
|1.9676
|1.9698
|1.9080
|5298
|2007.01.24 16:59
|modify
|284
|3.19
|1.9676
|1.9697
|1.9080
|5299
|2007.01.24 17:00
|modify
|284
|3.19
|1.9676
|1.9696
|1.9080
|5300
|2007.01.24 17:00
|modify
|284
|3.19
|1.9676
|1.9695
|1.9080
|5301
|2007.01.24 17:00
|modify
|284
|3.19
|1.9676
|1.9694
|1.9080
|5302
|2007.01.24 17:04
|modify
|284
|3.19
|1.9676
|1.9693
|1.9080
|5303
|2007.01.24 17:04
|modify
|284
|3.19
|1.9676
|1.9692
|1.9080
|5304
|2007.01.24 17:07
|modify
|284
|3.19
|1.9676
|1.9690
|1.9080
|5305
|2007.01.24 17:08
|modify
|284
|3.19
|1.9676
|1.9689
|1.9080
|5306
|2007.01.24 17:10
|modify
|284
|3.19
|1.9676
|1.9688
|1.9080
|5307
|2007.01.24 17:10
|modify
|284
|3.19
|1.9676
|1.9687
|1.9080
|5308
|2007.01.24 17:15
|modify
|284
|3.19
|1.9676
|1.9686
|1.9080
|5309
|2007.01.24 17:16
|modify
|284
|3.19
|1.9676
|1.9685
|1.9080
|5310
|2007.01.24 17:16
|modify
|284
|3.19
|1.9676
|1.9684
|1.9080
|5311
|2007.01.24 17:16
|modify
|284
|3.19
|1.9676
|1.9682
|1.9080
|5312
|2007.01.24 17:22
|modify
|284
|3.19
|1.9676
|1.9681
|1.9080
|5313
|2007.01.24 17:22
|modify
|284
|3.19
|1.9676
|1.9680
|1.9080
|5314
|2007.01.24 18:01
|s/l
|284
|3.19
|1.9680
|1.9680
|1.9080
|-12.76
|7970.87
|5315
|2007.01.24 18:01
|sell
|285
|3.19
|1.9678
|1.9702
|1.9082
|5316
|2007.01.24 18:01
|modify
|285
|3.19
|1.9678
|1.9701
|1.9082
|5317
|2007.01.24 18:01
|modify
|285
|3.19
|1.9678
|1.9699
|1.9082
|5318
|2007.01.24 18:01
|modify
|285
|3.19
|1.9678
|1.9698
|1.9082
|5319
|2007.01.24 18:02
|modify
|285
|3.19
|1.9678
|1.9696
|1.9082
|5320
|2007.01.24 18:03
|modify
|285
|3.19
|1.9678
|1.9695
|1.9082
|5321
|2007.01.24 18:04
|modify
|285
|3.19
|1.9678
|1.9694
|1.9082
|5322
|2007.01.24 18:04
|modify
|285
|3.19
|1.9678
|1.9693
|1.9082
|5323
|2007.01.24 18:25
|modify
|285
|3.19
|1.9678
|1.9692
|1.9082
|5324
|2007.01.24 19:06
|modify
|285
|3.19
|1.9678
|1.9691
|1.9082
|5325
|2007.01.24 19:06
|modify
|285
|3.19
|1.9678
|1.9690
|1.9082
|5326
|2007.01.24 19:19
|modify
|285
|3.19
|1.9678
|1.9688
|1.9082
|5327
|2007.01.24 19:20
|modify
|285
|3.19
|1.9678
|1.9686
|1.9082
|5328
|2007.01.24 21:18
|s/l
|285
|3.19
|1.9686
|1.9686
|1.9082
|-25.52
|7945.35
|5329
|2007.01.24 21:18
|sell
|286
|3.18
|1.9682
|1.9706
|1.9086
|5330
|2007.01.24 21:21
|modify
|286
|3.18
|1.9682
|1.9705
|1.9086
|5331
|2007.01.24 22:52
|modify
|286
|3.18
|1.9682
|1.9704
|1.9086
|5332
|2007.01.24 23:09
|modify
|286
|3.18
|1.9682
|1.9703
|1.9086
|5333
|2007.01.24 23:09
|modify
|286
|3.18
|1.9682
|1.9702
|1.9086
|5334
|2007.01.24 23:10
|modify
|286
|3.18
|1.9682
|1.9701
|1.9086
|5335
|2007.01.24 23:14
|modify
|286
|3.18
|1.9682
|1.9700
|1.9086
|5336
|2007.01.24 23:14
|modify
|286
|3.18
|1.9682
|1.9699
|1.9086
|5337
|2007.01.24 23:14
|modify
|286
|3.18
|1.9682
|1.9698
|1.9086
|5338
|2007.01.24 23:14
|modify
|286
|3.18
|1.9682
|1.9697
|1.9086
|5339
|2007.01.24 23:14
|modify
|286
|3.18
|1.9682
|1.9696
|1.9086
|5340
|2007.01.24 23:14
|modify
|286
|3.18
|1.9682
|1.9695
|1.9086
|5341
|2007.01.24 23:16
|modify
|286
|3.18
|1.9682
|1.9694
|1.9086
|5342
|2007.01.24 23:16
|modify
|286
|3.18
|1.9682
|1.9693
|1.9086
|5343
|2007.01.24 23:17
|modify
|286
|3.18
|1.9682
|1.9690
|1.9086
|5344
|2007.01.25 00:46
|modify
|286
|3.18
|1.9682
|1.9689
|1.9086
|5345
|2007.01.25 01:59
|s/l
|286
|3.18
|1.9689
|1.9689
|1.9086
|-21.88
|7923.48
|5346
|2007.01.25 01:59
|sell
|287
|3.17
|1.9686
|1.9710
|1.9090
|5347
|2007.01.25 01:59
|modify
|287
|3.17
|1.9686
|1.9709
|1.9090
|5348
|2007.01.25 01:59
|modify
|287
|3.17
|1.9686
|1.9708
|1.9090
|5349
|2007.01.25 02:00
|modify
|287
|3.17
|1.9686
|1.9707
|1.9090
|5350
|2007.01.25 02:01
|modify
|287
|3.17
|1.9686
|1.9705
|1.9090
|5351
|2007.01.25 02:02
|modify
|287
|3.17
|1.9686
|1.9704
|1.9090
|5352
|2007.01.25 02:03
|modify
|287
|3.17
|1.9686
|1.9703
|1.9090
|5353
|2007.01.25 02:03
|modify
|287
|3.17
|1.9686
|1.9701
|1.9090
|5354
|2007.01.25 02:06
|modify
|287
|3.17
|1.9686
|1.9700
|1.9090
|5355
|2007.01.25 02:29
|modify
|287
|3.17
|1.9686
|1.9699
|1.9090
|5356
|2007.01.25 02:29
|modify
|287
|3.17
|1.9686
|1.9698
|1.9090
|5357
|2007.01.25 02:29
|modify
|287
|3.17
|1.9686
|1.9696
|1.9090
|5358
|2007.01.25 02:31
|modify
|287
|3.17
|1.9686
|1.9695
|1.9090
|5359
|2007.01.25 02:34
|modify
|287
|3.17
|1.9686
|1.9693
|1.9090
|5360
|2007.01.25 02:34
|modify
|287
|3.17
|1.9686
|1.9691
|1.9090
|5361
|2007.01.25 02:34
|modify
|287
|3.17
|1.9686
|1.9690
|1.9090
|5362
|2007.01.25 02:34
|modify
|287
|3.17
|1.9686
|1.9688
|1.9090
|5363
|2007.01.25 02:35
|modify
|287
|3.17
|1.9686
|1.9687
|1.9090
|5364
|2007.01.25 02:57
|modify
|287
|3.17
|1.9686
|1.9685
|1.9090
|5365
|2007.01.25 03:00
|modify
|287
|3.17
|1.9686
|1.9684
|1.9090
|5366
|2007.01.25 03:01
|modify
|287
|3.17
|1.9686
|1.9683
|1.9090
|5367
|2007.01.25 03:02
|modify
|287
|3.17
|1.9686
|1.9682
|1.9090
|5368
|2007.01.25 03:02
|modify
|287
|3.17
|1.9686
|1.9681
|1.9090
|5369
|2007.01.25 03:03
|modify
|287
|3.17
|1.9686
|1.9680
|1.9090
|5370
|2007.01.25 03:03
|modify
|287
|3.17
|1.9686
|1.9679
|1.9090
|5371
|2007.01.25 04:21
|s/l
|287
|3.17
|1.9679
|1.9679
|1.9090
|22.19
|7945.67
|5372
|2007.01.25 04:21
|sell
|288
|3.18
|1.9675
|1.9699
|1.9079
|5373
|2007.01.25 04:21
|modify
|288
|3.18
|1.9675
|1.9698
|1.9079
|5374
|2007.01.25 04:49
|modify
|288
|3.18
|1.9675
|1.9697
|1.9079
|5375
|2007.01.25 04:49
|modify
|288
|3.18
|1.9675
|1.9696
|1.9079
|5376
|2007.01.25 04:53
|modify
|288
|3.18
|1.9675
|1.9694
|1.9079
|5377
|2007.01.25 04:54
|modify
|288
|3.18
|1.9675
|1.9692
|1.9079
|5378
|2007.01.25 04:55
|modify
|288
|3.18
|1.9675
|1.9690
|1.9079
|5379
|2007.01.25 04:56
|modify
|288
|3.18
|1.9675
|1.9689
|1.9079
|5380
|2007.01.25 04:56
|modify
|288
|3.18
|1.9675
|1.9688
|1.9079
|5381
|2007.01.25 04:56
|modify
|288
|3.18
|1.9675
|1.9687
|1.9079
|5382
|2007.01.25 04:57
|modify
|288
|3.18
|1.9675
|1.9686
|1.9079
|5383
|2007.01.25 04:57
|modify
|288
|3.18
|1.9675
|1.9685
|1.9079
|5384
|2007.01.25 04:57
|modify
|288
|3.18
|1.9675
|1.9683
|1.9079
|5385
|2007.01.25 05:08
|modify
|288
|3.18
|1.9675
|1.9682
|1.9079
|5386
|2007.01.25 05:34
|modify
|288
|3.18
|1.9675
|1.9681
|1.9079
|5387
|2007.01.25 05:58
|modify
|288
|3.18
|1.9675
|1.9679
|1.9079
|5388
|2007.01.25 05:59
|modify
|288
|3.18
|1.9675
|1.9678
|1.9079
|5389
|2007.01.25 06:01
|modify
|288
|3.18
|1.9675
|1.9677
|1.9079
|5390
|2007.01.25 06:05
|modify
|288
|3.18
|1.9675
|1.9676
|1.9079
|5391
|2007.01.25 06:07
|modify
|288
|3.18
|1.9675
|1.9675
|1.9079
|5392
|2007.01.25 06:11
|modify
|288
|3.18
|1.9675
|1.9674
|1.9079
|5393
|2007.01.25 07:44
|s/l
|288
|3.18
|1.9674
|1.9674
|1.9079
|3.18
|7948.85
|5394
|2007.01.25 07:44
|sell
|289
|3.18
|1.9670
|1.9694
|1.9074
|5395
|2007.01.25 07:44
|modify
|289
|3.18
|1.9670
|1.9693
|1.9074
|5396
|2007.01.25 07:56
|s/l
|289
|3.18
|1.9693
|1.9693
|1.9074
|-73.14
|7875.71
|5397
|2007.01.25 07:56
|sell
|290
|3.15
|1.9690
|1.9714
|1.9094
|5398
|2007.01.25 07:56
|modify
|290
|3.15
|1.9690
|1.9713
|1.9094
|5399
|2007.01.25 08:07
|s/l
|290
|3.15
|1.9713
|1.9713
|1.9094
|-72.45
|7803.26
|5400
|2007.01.25 08:07
|sell
|291
|3.12
|1.9709
|1.9733
|1.9113
|5401
|2007.01.25 08:07
|modify
|291
|3.12
|1.9709
|1.9732
|1.9113
|5402
|2007.01.25 08:07
|modify
|291
|3.12
|1.9709
|1.9731
|1.9113
|5403
|2007.01.25 08:08
|modify
|291
|3.12
|1.9709
|1.9728
|1.9113
|5404
|2007.01.25 08:08
|modify
|291
|3.12
|1.9709
|1.9726
|1.9113
|5405
|2007.01.25 08:28
|s/l
|291
|3.12
|1.9726
|1.9726
|1.9113
|-53.04
|7750.22
|5406
|2007.01.25 08:28
|sell
|292
|3.10
|1.9722
|1.9746
|1.9126
|5407
|2007.01.25 08:29
|modify
|292
|3.10
|1.9722
|1.9745
|1.9126
|5408
|2007.01.25 08:34
|modify
|292
|3.10
|1.9722
|1.9744
|1.9126
|5409
|2007.01.25 08:37
|modify
|292
|3.10
|1.9722
|1.9743
|1.9126
|5410
|2007.01.25 08:37
|modify
|292
|3.10
|1.9722
|1.9742
|1.9126
|5411
|2007.01.25 08:37
|modify
|292
|3.10
|1.9722
|1.9741
|1.9126
|5412
|2007.01.25 08:37
|modify
|292
|3.10
|1.9722
|1.9740
|1.9126
|5413
|2007.01.25 08:37
|modify
|292
|3.10
|1.9722
|1.9738
|1.9126
|5414
|2007.01.25 09:00
|close
|292
|3.10
|1.9719
|1.9738
|1.9126
|9.30
|7759.52
|5415
|2007.01.25 09:00
|buy
|293
|3.10
|1.9719
|1.9695
|2.0315
|5416
|2007.01.25 09:00
|modify
|293
|3.10
|1.9719
|1.9696
|2.0315
|5417
|2007.01.25 09:02
|s/l
|293
|3.10
|1.9696
|1.9696
|2.0315
|-71.30
|7688.22
|5418
|2007.01.25 09:02
|buy
|294
|3.08
|1.9700
|1.9676
|2.0296
|5419
|2007.01.25 09:02
|modify
|294
|3.08
|1.9700
|1.9677
|2.0296
|5420
|2007.01.25 09:02
|modify
|294
|3.08
|1.9700
|1.9679
|2.0296
|5421
|2007.01.25 09:03
|modify
|294
|3.08
|1.9700
|1.9680
|2.0296
|5422
|2007.01.25 09:03
|modify
|294
|3.08
|1.9700
|1.9681
|2.0296
|5423
|2007.01.25 09:03
|modify
|294
|3.08
|1.9700
|1.9682
|2.0296
|5424
|2007.01.25 09:03
|modify
|294
|3.08
|1.9700
|1.9683
|2.0296
|5425
|2007.01.25 09:03
|modify
|294
|3.08
|1.9700
|1.9684
|2.0296
|5426
|2007.01.25 09:06
|s/l
|294
|3.08
|1.9684
|1.9684
|2.0296
|-49.28
|7638.94
|5427
|2007.01.25 09:06
|buy
|295
|3.06
|1.9688
|1.9664
|2.0284
|5428
|2007.01.25 09:06
|modify
|295
|3.06
|1.9688
|1.9665
|2.0284
|5429
|2007.01.25 09:06
|modify
|295
|3.06
|1.9688
|1.9666
|2.0284
|5430
|2007.01.25 09:06
|modify
|295
|3.06
|1.9688
|1.9667
|2.0284
|5431
|2007.01.25 09:11
|modify
|295
|3.06
|1.9688
|1.9669
|2.0284
|5432
|2007.01.25 09:12
|modify
|295
|3.06
|1.9688
|1.9670
|2.0284
|5433
|2007.01.25 09:13
|modify
|295
|3.06
|1.9688
|1.9671
|2.0284
|5434
|2007.01.25 09:13
|modify
|295
|3.06
|1.9688
|1.9673
|2.0284
|5435
|2007.01.25 09:13
|modify
|295
|3.06
|1.9688
|1.9674
|2.0284
|5436
|2007.01.25 09:13
|modify
|295
|3.06
|1.9688
|1.9675
|2.0284
|5437
|2007.01.25 09:13
|modify
|295
|3.06
|1.9688
|1.9676
|2.0284
|5438
|2007.01.25 09:13
|modify
|295
|3.06
|1.9688
|1.9677
|2.0284
|5439
|2007.01.25 09:14
|modify
|295
|3.06
|1.9688
|1.9678
|2.0284
|5440
|2007.01.25 09:18
|modify
|295
|3.06
|1.9688
|1.9679
|2.0284
|5441
|2007.01.25 09:18
|modify
|295
|3.06
|1.9688
|1.9680
|2.0284
|5442
|2007.01.25 09:28
|modify
|295
|3.06
|1.9688
|1.9682
|2.0284
|5443
|2007.01.25 09:50
|s/l
|295
|3.06
|1.9682
|1.9682
|2.0284
|-18.36
|7620.58
|5444
|2007.01.25 09:50
|buy
|296
|3.05
|1.9686
|1.9662
|2.0282
|5445
|2007.01.25 09:51
|modify
|296
|3.05
|1.9686
|1.9663
|2.0282
|5446
|2007.01.25 09:51
|modify
|296
|3.05
|1.9686
|1.9664
|2.0282
|5447
|2007.01.25 09:52
|modify
|296
|3.05
|1.9686
|1.9665
|2.0282
|5448
|2007.01.25 09:52
|modify
|296
|3.05
|1.9686
|1.9667
|2.0282
|5449
|2007.01.25 10:00
|close
|296
|3.05
|1.9684
|1.9667
|2.0282
|-6.10
|7614.48
|5450
|2007.01.25 10:00
|sell
|297
|3.05
|1.9684
|1.9708
|1.9088
|5451
|2007.01.25 10:00
|modify
|297
|3.05
|1.9684
|1.9705
|1.9088
|5452
|2007.01.25 10:24
|modify
|297
|3.05
|1.9684
|1.9704
|1.9088
|5453
|2007.01.25 10:24
|modify
|297
|3.05
|1.9684
|1.9702
|1.9088
|5454
|2007.01.25 10:45
|s/l
|297
|3.05
|1.9702
|1.9702
|1.9088
|-54.90
|7559.58
|5455
|2007.01.25 10:45
|sell
|298
|3.02
|1.9698
|1.9722
|1.9102
|5456
|2007.01.25 10:45
|modify
|298
|3.02
|1.9698
|1.9721
|1.9102
|5457
|2007.01.25 10:46
|modify
|298
|3.02
|1.9698
|1.9720
|1.9102
|5458
|2007.01.25 10:46
|modify
|298
|3.02
|1.9698
|1.9719
|1.9102
|5459
|2007.01.25 10:49
|modify
|298
|3.02
|1.9698
|1.9718
|1.9102
|5460
|2007.01.25 10:49
|modify
|298
|3.02
|1.9698
|1.9716
|1.9102
|5461
|2007.01.25 10:59
|s/l
|298
|3.02
|1.9716
|1.9716
|1.9102
|-54.36
|7505.22
|5462
|2007.01.25 10:59
|sell
|299
|3.00
|1.9712
|1.9736
|1.9116
|5463
|2007.01.25 10:59
|modify
|299
|3.00
|1.9712
|1.9735
|1.9116
|5464
|2007.01.25 11:00
|close
|299
|3.00
|1.9716
|1.9735
|1.9116
|-12.00
|7493.22
|5465
|2007.01.25 11:00
|buy
|300
|3.00
|1.9716
|1.9692
|2.0312
|5466
|2007.01.25 11:00
|modify
|300
|3.00
|1.9716
|1.9694
|2.0312
|5467
|2007.01.25 11:29
|s/l
|300
|3.00
|1.9694
|1.9694
|2.0312
|-66.00
|7427.22
|5468
|2007.01.25 11:29
|buy
|301
|2.97
|1.9697
|1.9673
|2.0293
|5469
|2007.01.25 11:29
|modify
|301
|2.97
|1.9697
|1.9674
|2.0293
|5470
|2007.01.25 11:33
|modify
|301
|2.97
|1.9697
|1.9676
|2.0293
|5471
|2007.01.25 11:34
|modify
|301
|2.97
|1.9697
|1.9677
|2.0293
|5472
|2007.01.25 11:35
|modify
|301
|2.97
|1.9697
|1.9678
|2.0293
|5473
|2007.01.25 11:38
|modify
|301
|2.97
|1.9697
|1.9679
|2.0293
|5474
|2007.01.25 11:50
|modify
|301
|2.97
|1.9697
|1.9680
|2.0293
|5475
|2007.01.25 11:50
|modify
|301
|2.97
|1.9697
|1.9681
|2.0293
|5476
|2007.01.25 11:50
|modify
|301
|2.97
|1.9697
|1.9682
|2.0293
|5477
|2007.01.25 11:50
|modify
|301
|2.97
|1.9697
|1.9683
|2.0293
|5478
|2007.01.25 11:51
|modify
|301
|2.97
|1.9697
|1.9684
|2.0293
|5479
|2007.01.25 11:51
|modify
|301
|2.97
|1.9697
|1.9685
|2.0293
|5480
|2007.01.25 11:55
|modify
|301
|2.97
|1.9697
|1.9686
|2.0293
|5481
|2007.01.25 11:55
|modify
|301
|2.97
|1.9697
|1.9687
|2.0293
|5482
|2007.01.25 11:55
|modify
|301
|2.97
|1.9697
|1.9688
|2.0293
|5483
|2007.01.25 11:56
|modify
|301
|2.97
|1.9697
|1.9689
|2.0293
|5484
|2007.01.25 11:56
|modify
|301
|2.97
|1.9697
|1.9690
|2.0293
|5485
|2007.01.25 11:56
|modify
|301
|2.97
|1.9697
|1.9691
|2.0293
|5486
|2007.01.25 11:56
|modify
|301
|2.97
|1.9697
|1.9692
|2.0293
|5487
|2007.01.25 11:56
|modify
|301
|2.97
|1.9697
|1.9693
|2.0293
|5488
|2007.01.25 11:56
|modify
|301
|2.97
|1.9697
|1.9694
|2.0293
|5489
|2007.01.25 11:57
|modify
|301
|2.97
|1.9697
|1.9697
|2.0293
|5490
|2007.01.25 12:06
|s/l
|301
|2.97
|1.9697
|1.9697
|2.0293
|0.00
|7427.22
|5491
|2007.01.25 12:06
|buy
|302
|2.97
|1.9701
|1.9677
|2.0297
|5492
|2007.01.25 12:06
|modify
|302
|2.97
|1.9701
|1.9678
|2.0297
|5493
|2007.01.25 12:09
|modify
|302
|2.97
|1.9701
|1.9679
|2.0297
|5494
|2007.01.25 13:04
|modify
|302
|2.97
|1.9701
|1.9680
|2.0297
|5495
|2007.01.25 13:05
|modify
|302
|2.97
|1.9701
|1.9681
|2.0297
|5496
|2007.01.25 13:06
|modify
|302
|2.97
|1.9701
|1.9682
|2.0297
|5497
|2007.01.25 13:06
|modify
|302
|2.97
|1.9701
|1.9683
|2.0297
|5498
|2007.01.25 13:06
|modify
|302
|2.97
|1.9701
|1.9684
|2.0297
|5499
|2007.01.25 13:07
|modify
|302
|2.97
|1.9701
|1.9685
|2.0297
|5500
|2007.01.25 13:07
|modify
|302
|2.97
|1.9701
|1.9686
|2.0297
|5501
|2007.01.25 13:07
|modify
|302
|2.97
|1.9701
|1.9688
|2.0297
|5502
|2007.01.25 13:07
|modify
|302
|2.97
|1.9701
|1.9689
|2.0297
|5503
|2007.01.25 13:07
|modify
|302
|2.97
|1.9701
|1.9691
|2.0297
|5504
|2007.01.25 13:07
|modify
|302
|2.97
|1.9701
|1.9692
|2.0297
|5505
|2007.01.25 13:07
|modify
|302
|2.97
|1.9701
|1.9693
|2.0297
|5506
|2007.01.25 13:33
|modify
|302
|2.97
|1.9701
|1.9694
|2.0297
|5507
|2007.01.25 13:35
|modify
|302
|2.97
|1.9701
|1.9695
|2.0297
|5508
|2007.01.25 13:35
|modify
|302
|2.97
|1.9701
|1.9696
|2.0297
|5509
|2007.01.25 13:35
|modify
|302
|2.97
|1.9701
|1.9698
|2.0297
|5510
|2007.01.25 13:35
|modify
|302
|2.97
|1.9701
|1.9699
|2.0297
|5511
|2007.01.25 13:35
|modify
|302
|2.97
|1.9701
|1.9700
|2.0297
|5512
|2007.01.25 13:35
|modify
|302
|2.97
|1.9701
|1.9701
|2.0297
|5513
|2007.01.25 13:35
|modify
|302
|2.97
|1.9701
|1.9702
|2.0297
|5514
|2007.01.25 14:01
|s/l
|302
|2.97
|1.9702
|1.9702
|2.0297
|2.97
|7430.19
|5515
|2007.01.25 14:01
|buy
|303
|2.97
|1.9706
|1.9682
|2.0302
|5516
|2007.01.25 14:01
|modify
|303
|2.97
|1.9706
|1.9683
|2.0302
|5517
|2007.01.25 14:11
|modify
|303
|2.97
|1.9706
|1.9684
|2.0302
|5518
|2007.01.25 14:30
|modify
|303
|2.97
|1.9706
|1.9686
|2.0302
|5519
|2007.01.25 14:31
|modify
|303
|2.97
|1.9706
|1.9688
|2.0302
|5520
|2007.01.25 14:31
|modify
|303
|2.97
|1.9706
|1.9689
|2.0302
|5521
|2007.01.25 14:31
|modify
|303
|2.97
|1.9706
|1.9691
|2.0302
|5522
|2007.01.25 14:32
|modify
|303
|2.97
|1.9706
|1.9692
|2.0302
|5523
|2007.01.25 14:35
|modify
|303
|2.97
|1.9706
|1.9693
|2.0302
|5524
|2007.01.25 14:47
|modify
|303
|2.97
|1.9706
|1.9694
|2.0302
|5525
|2007.01.25 14:47
|modify
|303
|2.97
|1.9706
|1.9695
|2.0302
|5526
|2007.01.25 14:48
|modify
|303
|2.97
|1.9706
|1.9696
|2.0302
|5527
|2007.01.25 14:48
|modify
|303
|2.97
|1.9706
|1.9697
|2.0302
|5528
|2007.01.25 14:51
|modify
|303
|2.97
|1.9706
|1.9699
|2.0302
|5529
|2007.01.25 14:53
|modify
|303
|2.97
|1.9706
|1.9701
|2.0302
|5530
|2007.01.25 14:55
|modify
|303
|2.97
|1.9706
|1.9702
|2.0302
|5531
|2007.01.25 14:56
|modify
|303
|2.97
|1.9706
|1.9706
|2.0302
|5532
|2007.01.25 14:56
|modify
|303
|2.97
|1.9706
|1.9707
|2.0302
|5533
|2007.01.25 15:00
|s/l
|303
|2.97
|1.9707
|1.9707
|2.0302
|2.97
|7433.16
|5534
|2007.01.25 15:00
|buy
|304
|2.97
|1.9711
|1.9687
|2.0307
|5535
|2007.01.25 15:00
|modify
|304
|2.97
|1.9711
|1.9689
|2.0307
|5536
|2007.01.25 15:00
|modify
|304
|2.97
|1.9711
|1.9691
|2.0307
|5537
|2007.01.25 15:00
|modify
|304
|2.97
|1.9711
|1.9693
|2.0307
|5538
|2007.01.25 15:00
|modify
|304
|2.97
|1.9711
|1.9694
|2.0307
|5539
|2007.01.25 15:00
|modify
|304
|2.97
|1.9711
|1.9695
|2.0307
|5540
|2007.01.25 15:00
|modify
|304
|2.97
|1.9711
|1.9696
|2.0307
|5541
|2007.01.25 15:07
|s/l
|304
|2.97
|1.9696
|1.9696
|2.0307
|-44.55
|7388.61
|5542
|2007.01.25 15:07
|buy
|305
|2.96
|1.9700
|1.9676
|2.0296
|5543
|2007.01.25 15:07
|modify
|305
|2.96
|1.9700
|1.9677
|2.0296
|5544
|2007.01.25 15:07
|modify
|305
|2.96
|1.9700
|1.9678
|2.0296
|5545
|2007.01.25 15:08
|modify
|305
|2.96
|1.9700
|1.9679
|2.0296
|5546
|2007.01.25 15:08
|modify
|305
|2.96
|1.9700
|1.9680
|2.0296
|5547
|2007.01.25 15:08
|modify
|305
|2.96
|1.9700
|1.9681
|2.0296
|5548
|2007.01.25 15:08
|modify
|305
|2.96
|1.9700
|1.9682
|2.0296
|5549
|2007.01.25 15:10
|modify
|305
|2.96
|1.9700
|1.9683
|2.0296
|5550
|2007.01.25 15:12
|modify
|305
|2.96
|1.9700
|1.9684
|2.0296
|5551
|2007.01.25 15:13
|modify
|305
|2.96
|1.9700
|1.9685
|2.0296
|5552
|2007.01.25 15:14
|modify
|305
|2.96
|1.9700
|1.9686
|2.0296
|5553
|2007.01.25 15:29
|modify
|305
|2.96
|1.9700
|1.9687
|2.0296
|5554
|2007.01.25 15:29
|modify
|305
|2.96
|1.9700
|1.9688
|2.0296
|5555
|2007.01.25 15:29
|modify
|305
|2.96
|1.9700
|1.9689
|2.0296
|5556
|2007.01.25 15:29
|modify
|305
|2.96
|1.9700
|1.9690
|2.0296
|5557
|2007.01.25 15:30
|modify
|305
|2.96
|1.9700
|1.9691
|2.0296
|5558
|2007.01.25 15:42
|modify
|305
|2.96
|1.9700
|1.9692
|2.0296
|5559
|2007.01.25 15:42
|modify
|305
|2.96
|1.9700
|1.9694
|2.0296
|5560
|2007.01.25 15:42
|modify
|305
|2.96
|1.9700
|1.9695
|2.0296
|5561
|2007.01.25 15:52
|modify
|305
|2.96
|1.9700
|1.9696
|2.0296
|5562
|2007.01.25 16:32
|s/l
|305
|2.96
|1.9696
|1.9696
|2.0296
|-11.84
|7376.77
|5563
|2007.01.25 16:32
|buy
|306
|2.95
|1.9698
|1.9674
|2.0294
|5564
|2007.01.25 16:32
|modify
|306
|2.95
|1.9698
|1.9675
|2.0294
|5565
|2007.01.25 16:33
|modify
|306
|2.95
|1.9698
|1.9677
|2.0294
|5566
|2007.01.25 16:35
|s/l
|306
|2.95
|1.9677
|1.9677
|2.0294
|-61.95
|7314.82
|5567
|2007.01.25 16:35
|buy
|307
|2.93
|1.9680
|1.9656
|2.0276
|5568
|2007.01.25 16:35
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9657
|2.0276
|5569
|2007.01.25 16:35
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9658
|2.0276
|5570
|2007.01.25 16:38
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9659
|2.0276
|5571
|2007.01.25 16:39
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9660
|2.0276
|5572
|2007.01.25 16:39
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9662
|2.0276
|5573
|2007.01.25 16:39
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9664
|2.0276
|5574
|2007.01.25 16:39
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9665
|2.0276
|5575
|2007.01.25 16:39
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9667
|2.0276
|5576
|2007.01.25 16:39
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9668
|2.0276
|5577
|2007.01.25 16:43
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9670
|2.0276
|5578
|2007.01.25 16:44
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9671
|2.0276
|5579
|2007.01.25 16:44
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9673
|2.0276
|5580
|2007.01.25 16:44
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9674
|2.0276
|5581
|2007.01.25 16:44
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9675
|2.0276
|5582
|2007.01.25 16:44
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9676
|2.0276
|5583
|2007.01.25 16:44
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9677
|2.0276
|5584
|2007.01.25 16:44
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9678
|2.0276
|5585
|2007.01.25 16:44
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9679
|2.0276
|5586
|2007.01.25 16:45
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9680
|2.0276
|5587
|2007.01.25 16:46
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9681
|2.0276
|5588
|2007.01.25 16:55
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9682
|2.0276
|5589
|2007.01.25 16:55
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9683
|2.0276
|5590
|2007.01.25 16:57
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9685
|2.0276
|5591
|2007.01.25 16:57
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9686
|2.0276
|5592
|2007.01.25 16:57
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9687
|2.0276
|5593
|2007.01.25 17:55
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9688
|2.0276
|5594
|2007.01.25 17:56
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9691
|2.0276
|5595
|2007.01.25 18:00
|modify
|307
|2.93
|1.9680
|1.9692
|2.0276
|5596
|2007.01.25 18:09
|s/l
|307
|2.93
|1.9692
|1.9692
|2.0276
|35.16
|7349.98
|5597
|2007.01.25 18:09
|buy
|308
|2.94
|1.9695
|1.9671
|2.0291
|5598
|2007.01.25 18:09
|modify
|308
|2.94
|1.9695
|1.9672
|2.0291
|5599
|2007.01.25 18:09
|modify
|308
|2.94
|1.9695
|1.9673
|2.0291
|5600
|2007.01.25 18:09
|modify
|308
|2.94
|1.9695
|1.9674
|2.0291
|5601
|2007.01.25 18:12
|modify
|308
|2.94
|1.9695
|1.9675
|2.0291
|5602
|2007.01.25 18:13
|modify
|308
|2.94
|1.9695
|1.9676
|2.0291
|5603
|2007.01.25 19:00
|close
|308
|2.94
|1.9683
|1.9676
|2.0291
|-35.28
|7314.70
|5604
|2007.01.25 19:00
|sell
|309
|2.93
|1.9683
|1.9707
|1.9087
|5605
|2007.01.25 19:00
|modify
|309
|2.93
|1.9683
|1.9706
|1.9087
|5606
|2007.01.25 19:00
|modify
|309
|2.93
|1.9683
|1.9705
|1.9087
|5607
|2007.01.25 19:00
|modify
|309
|2.93
|1.9683
|1.9704
|1.9087
|5608
|2007.01.25 19:00
|modify
|309
|2.93
|1.9683
|1.9702
|1.9087
|5609
|2007.01.25 19:03
|modify
|309
|2.93
|1.9683
|1.9701
|1.9087
|5610
|2007.01.25 19:03
|modify
|309
|2.93
|1.9683
|1.9700
|1.9087
|5611
|2007.01.25 19:03
|modify
|309
|2.93
|1.9683
|1.9699
|1.9087
|5612
|2007.01.25 19:03
|modify
|309
|2.93
|1.9683
|1.9696
|1.9087
|5613
|2007.01.25 19:03
|modify
|309
|2.93
|1.9683
|1.9694
|1.9087
|5614
|2007.01.25 19:03
|modify
|309
|2.93
|1.9683
|1.9691
|1.9087
|5615
|2007.01.25 19:03
|modify
|309
|2.93
|1.9683
|1.9689
|1.9087
|5616
|2007.01.25 19:03
|modify
|309
|2.93
|1.9683
|1.9685
|1.9087
|5617
|2007.01.25 19:04
|modify
|309
|2.93
|1.9683
|1.9684
|1.9087
|5618
|2007.01.25 19:04
|modify
|309
|2.93
|1.9683
|1.9683
|1.9087
|5619
|2007.01.25 19:04
|modify
|309
|2.93
|1.9683
|1.9682
|1.9087
|5620
|2007.01.25 19:04
|modify
|309
|2.93
|1.9683
|1.9680
|1.9087
|5621
|2007.01.25 19:04
|modify
|309
|2.93
|1.9683
|1.9679
|1.9087
|5622
|2007.01.25 19:04
|modify
|309
|2.93
|1.9683
|1.9678
|1.9087
|5623
|2007.01.25 19:04
|modify
|309
|2.93
|1.9683
|1.9676
|1.9087
|5624
|2007.01.25 19:04
|modify
|309
|2.93
|1.9683
|1.9675
|1.9087
|5625
|2007.01.25 19:10
|s/l
|309
|2.93
|1.9675
|1.9675
|1.9087
|23.44
|7338.14
|5626
|2007.01.25 19:10
|sell
|310
|2.94
|1.9671
|1.9695
|1.9075
|5627
|2007.01.25 19:10
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9694
|1.9075
|5628
|2007.01.25 19:12
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9693
|1.9075
|5629
|2007.01.25 19:12
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9690
|1.9075
|5630
|2007.01.25 19:12
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9688
|1.9075
|5631
|2007.01.25 19:13
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9687
|1.9075
|5632
|2007.01.25 19:13
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9686
|1.9075
|5633
|2007.01.25 19:13
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9684
|1.9075
|5634
|2007.01.25 19:13
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9683
|1.9075
|5635
|2007.01.25 19:15
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9682
|1.9075
|5636
|2007.01.25 19:23
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9681
|1.9075
|5637
|2007.01.25 19:23
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9679
|1.9075
|5638
|2007.01.25 19:23
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9678
|1.9075
|5639
|2007.01.25 19:24
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9677
|1.9075
|5640
|2007.01.25 19:24
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9675
|1.9075
|5641
|2007.01.25 19:28
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9674
|1.9075
|5642
|2007.01.25 19:28
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9673
|1.9075
|5643
|2007.01.25 19:28
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9671
|1.9075
|5644
|2007.01.25 19:28
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9670
|1.9075
|5645
|2007.01.25 19:28
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9668
|1.9075
|5646
|2007.01.25 19:28
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9667
|1.9075
|5647
|2007.01.25 19:32
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9666
|1.9075
|5648
|2007.01.25 19:32
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9665
|1.9075
|5649
|2007.01.25 19:33
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9664
|1.9075
|5650
|2007.01.25 19:33
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9663
|1.9075
|5651
|2007.01.25 19:33
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9662
|1.9075
|5652
|2007.01.25 19:33
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9661
|1.9075
|5653
|2007.01.25 19:33
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9660
|1.9075
|5654
|2007.01.25 19:33
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9658
|1.9075
|5655
|2007.01.25 19:37
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9656
|1.9075
|5656
|2007.01.25 19:37
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9655
|1.9075
|5657
|2007.01.25 19:43
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9654
|1.9075
|5658
|2007.01.25 19:43
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9653
|1.9075
|5659
|2007.01.25 19:44
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9652
|1.9075
|5660
|2007.01.25 19:46
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9651
|1.9075
|5661
|2007.01.25 19:46
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9650
|1.9075
|5662
|2007.01.25 19:46
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9649
|1.9075
|5663
|2007.01.25 19:46
|modify
|310
|2.94
|1.9671
|1.9647
|1.9075
|5664
|2007.01.25 21:03
|s/l
|310
|2.94
|1.9647
|1.9647
|1.9075
|70.56
|7408.70
|5665
|2007.01.25 21:03
|sell
|311
|2.96
|1.9644
|1.9668
|1.9048
|5666
|2007.01.25 21:03
|modify
|311
|2.96
|1.9644
|1.9667
|1.9048
|5667
|2007.01.25 21:04
|modify
|311
|2.96
|1.9644
|1.9666
|1.9048
|5668
|2007.01.25 21:07
|modify
|311
|2.96
|1.9644
|1.9665
|1.9048
|5669
|2007.01.25 21:10
|modify
|311
|2.96
|1.9644
|1.9664
|1.9048
|5670
|2007.01.25 21:11
|modify
|311
|2.96
|1.9644
|1.9663
|1.9048
|5671
|2007.01.25 21:12
|modify
|311
|2.96
|1.9644
|1.9661
|1.9048
|5672
|2007.01.25 21:15
|modify
|311
|2.96
|1.9644
|1.9660
|1.9048
|5673
|2007.01.25 21:59
|modify
|311
|2.96
|1.9644
|1.9659
|1.9048
|5674
|2007.01.25 22:52
|modify
|311
|2.96
|1.9644
|1.9657
|1.9048
|5675
|2007.01.25 22:58
|modify
|311
|2.96
|1.9644
|1.9656
|1.9048
|5676
|2007.01.25 22:59
|modify
|311
|2.96
|1.9644
|1.9655
|1.9048
|5677
|2007.01.25 23:01
|modify
|311
|2.96
|1.9644
|1.9654
|1.9048
|5678
|2007.01.25 23:26
|modify
|311
|2.96
|1.9644
|1.9653
|1.9048
|5679
|2007.01.25 23:35
|s/l
|311
|2.96
|1.9653
|1.9653
|1.9048
|-26.64
|7382.06
|5680
|2007.01.25 23:35
|sell
|312
|2.95
|1.9649
|1.9673
|1.9053
|5681
|2007.01.25 23:35
|modify
|312
|2.95
|1.9649
|1.9672
|1.9053
|5682
|2007.01.25 23:36
|modify
|312
|2.95
|1.9649
|1.9671
|1.9053
|5683
|2007.01.25 23:37
|modify
|312
|2.95
|1.9649
|1.9670
|1.9053
|5684
|2007.01.25 23:37
|modify
|312
|2.95
|1.9649
|1.9669
|1.9053
|5685
|2007.01.26 00:00
|modify
|312
|2.95
|1.9649
|1.9667
|1.9053
|5686
|2007.01.26 01:43
|modify
|312
|2.95
|1.9649
|1.9665
|1.9053
|5687
|2007.01.26 01:43
|modify
|312
|2.95
|1.9649
|1.9664
|1.9053
|5688
|2007.01.26 01:43
|modify
|312
|2.95
|1.9649
|1.9661
|1.9053
|5689
|2007.01.26 01:44
|modify
|312
|2.95
|1.9649
|1.9660
|1.9053
|5690
|2007.01.26 01:44
|modify
|312
|2.95
|1.9649
|1.9659
|1.9053
|5691
|2007.01.26 02:00
|modify
|312
|2.95
|1.9649
|1.9658
|1.9053
|5692
|2007.01.26 02:24
|s/l
|312
|2.95
|1.9658
|1.9658
|1.9053
|-26.43
|7355.62
|5693
|2007.01.26 02:24
|sell
|313
|2.94
|1.9656
|1.9680
|1.9060
|5694
|2007.01.26 02:24
|modify
|313
|2.94
|1.9656
|1.9679
|1.9060
|5695
|2007.01.26 02:24
|modify
|313
|2.94
|1.9656
|1.9677
|1.9060
|5696
|2007.01.26 02:24
|modify
|313
|2.94
|1.9656
|1.9676
|1.9060
|5697
|2007.01.26 02:26
|modify
|313
|2.94
|1.9656
|1.9675
|1.9060
|5698
|2007.01.26 02:27
|modify
|313
|2.94
|1.9656
|1.9674
|1.9060
|5699
|2007.01.26 02:27
|modify
|313
|2.94
|1.9656
|1.9673
|1.9060
|5700
|2007.01.26 02:37
|modify
|313
|2.94
|1.9656
|1.9672
|1.9060
|5701
|2007.01.26 02:37
|modify
|313
|2.94
|1.9656
|1.9670
|1.9060
|5702
|2007.01.26 02:38
|modify
|313
|2.94
|1.9656
|1.9669
|1.9060
|5703
|2007.01.26 02:39
|modify
|313
|2.94
|1.9656
|1.9668
|1.9060
|5704
|2007.01.26 02:39
|modify
|313
|2.94
|1.9656
|1.9666
|1.9060
|5705
|2007.01.26 05:56
|modify
|313
|2.94
|1.9656
|1.9665
|1.9060
|5706
|2007.01.26 06:13
|s/l
|313
|2.94
|1.9665
|1.9665
|1.9060
|-26.46
|7329.16
|5707
|2007.01.26 06:13
|sell
|314
|2.93
|1.9662
|1.9686
|1.9066
|5708
|2007.01.26 06:14
|modify
|314
|2.93
|1.9662
|1.9685
|1.9066
|5709
|2007.01.26 06:14
|modify
|314
|2.93
|1.9662
|1.9684
|1.9066
|5710
|2007.01.26 06:14
|modify
|314
|2.93
|1.9662
|1.9683
|1.9066
|5711
|2007.01.26 06:14
|modify
|314
|2.93
|1.9662
|1.9682
|1.9066
|5712
|2007.01.26 06:14
|modify
|314
|2.93
|1.9662
|1.9681
|1.9066
|5713
|2007.01.26 06:14
|modify
|314
|2.93
|1.9662
|1.9680
|1.9066
|5714
|2007.01.26 06:16
|modify
|314
|2.93
|1.9662
|1.9679
|1.9066
|5715
|2007.01.26 06:17
|modify
|314
|2.93
|1.9662
|1.9678
|1.9066
|5716
|2007.01.26 06:19
|modify
|314
|2.93
|1.9662
|1.9677
|1.9066
|5717
|2007.01.26 06:19
|modify
|314
|2.93
|1.9662
|1.9676
|1.9066
|5718
|2007.01.26 06:20
|modify
|314
|2.93
|1.9662
|1.9675
|1.9066
|5719
|2007.01.26 06:21
|modify
|314
|2.93
|1.9662
|1.9674
|1.9066
|5720
|2007.01.26 06:21
|modify
|314
|2.93
|1.9662
|1.9673
|1.9066
|5721
|2007.01.26 06:23
|modify
|314
|2.93
|1.9662
|1.9672
|1.9066
|5722
|2007.01.26 07:25
|s/l
|314
|2.93
|1.9672
|1.9672
|1.9066
|-29.30
|7299.86
|5723
|2007.01.26 07:25
|sell
|315
|2.92
|1.9668
|1.9692
|1.9072
|5724
|2007.01.26 07:31
|modify
|315
|2.92
|1.9668
|1.9691
|1.9072
|5725
|2007.01.26 07:32
|modify
|315
|2.92
|1.9668
|1.9690
|1.9072
|5726
|2007.01.26 07:32
|modify
|315
|2.92
|1.9668
|1.9689
|1.9072
|5727
|2007.01.26 07:34
|modify
|315
|2.92
|1.9668
|1.9688
|1.9072
|5728
|2007.01.26 07:38
|modify
|315
|2.92
|1.9668
|1.9687
|1.9072
|5729
|2007.01.26 07:39
|modify
|315
|2.92
|1.9668
|1.9686
|1.9072
|5730
|2007.01.26 07:40
|modify
|315
|2.92
|1.9668
|1.9685
|1.9072
|5731
|2007.01.26 07:40
|modify
|315
|2.92
|1.9668
|1.9684
|1.9072
|5732
|2007.01.26 07:40
|modify
|315
|2.92
|1.9668
|1.9682
|1.9072
|5733
|2007.01.26 07:41
|modify
|315
|2.92
|1.9668
|1.9681
|1.9072
|5734
|2007.01.26 07:41
|modify
|315
|2.92
|1.9668
|1.9679
|1.9072
|5735
|2007.01.26 07:44
|modify
|315
|2.92
|1.9668
|1.9678
|1.9072
|5736
|2007.01.26 07:53
|s/l
|315
|2.92
|1.9678
|1.9678
|1.9072
|-29.20
|7270.66
|5737
|2007.01.26 07:53
|sell
|316
|2.91
|1.9674
|1.9698
|1.9078
|5738
|2007.01.26 07:53
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9697
|1.9078
|5739
|2007.01.26 07:54
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9696
|1.9078
|5740
|2007.01.26 07:54
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9695
|1.9078
|5741
|2007.01.26 07:54
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9694
|1.9078
|5742
|2007.01.26 07:54
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9693
|1.9078
|5743
|2007.01.26 07:55
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9692
|1.9078
|5744
|2007.01.26 07:55
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9690
|1.9078
|5745
|2007.01.26 07:58
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9689
|1.9078
|5746
|2007.01.26 07:58
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9687
|1.9078
|5747
|2007.01.26 07:59
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9686
|1.9078
|5748
|2007.01.26 08:00
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9685
|1.9078
|5749
|2007.01.26 08:01
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9684
|1.9078
|5750
|2007.01.26 08:01
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9683
|1.9078
|5751
|2007.01.26 08:01
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9682
|1.9078
|5752
|2007.01.26 08:02
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9681
|1.9078
|5753
|2007.01.26 08:02
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9680
|1.9078
|5754
|2007.01.26 08:02
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9678
|1.9078
|5755
|2007.01.26 08:03
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9677
|1.9078
|5756
|2007.01.26 08:03
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9675
|1.9078
|5757
|2007.01.26 08:07
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9674
|1.9078
|5758
|2007.01.26 08:07
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9672
|1.9078
|5759
|2007.01.26 08:07
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9671
|1.9078
|5760
|2007.01.26 08:07
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9669
|1.9078
|5761
|2007.01.26 08:07
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9668
|1.9078
|5762
|2007.01.26 08:07
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9666
|1.9078
|5763
|2007.01.26 08:07
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9664
|1.9078
|5764
|2007.01.26 08:08
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9663
|1.9078
|5765
|2007.01.26 08:08
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9662
|1.9078
|5766
|2007.01.26 08:08
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9661
|1.9078
|5767
|2007.01.26 08:08
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9660
|1.9078
|5768
|2007.01.26 08:08
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9659
|1.9078
|5769
|2007.01.26 08:08
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9657
|1.9078
|5770
|2007.01.26 08:10
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9656
|1.9078
|5771
|2007.01.26 08:10
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9655
|1.9078
|5772
|2007.01.26 08:11
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9654
|1.9078
|5773
|2007.01.26 08:15
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9653
|1.9078
|5774
|2007.01.26 08:15
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9650
|1.9078
|5775
|2007.01.26 08:15
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9648
|1.9078
|5776
|2007.01.26 08:15
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9645
|1.9078
|5777
|2007.01.26 08:16
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9644
|1.9078
|5778
|2007.01.26 08:23
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9641
|1.9078
|5779
|2007.01.26 08:30
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9639
|1.9078
|5780
|2007.01.26 08:31
|modify
|316
|2.91
|1.9674
|1.9638
|1.9078
|5781
|2007.01.26 08:43
|s/l
|316
|2.91
|1.9638
|1.9638
|1.9078
|104.76
|7375.42
|5782
|2007.01.26 08:43
|sell
|317
|2.95
|1.9634
|1.9658
|1.9038
|5783
|2007.01.26 08:43
|modify
|317
|2.95
|1.9634
|1.9657
|1.9038
|5784
|2007.01.26 08:44
|modify
|317
|2.95
|1.9634
|1.9656
|1.9038
|5785
|2007.01.26 08:44
|modify
|317
|2.95
|1.9634
|1.9655
|1.9038
|5786
|2007.01.26 08:44
|modify
|317
|2.95
|1.9634
|1.9654
|1.9038
|5787
|2007.01.26 09:00
|s/l
|317
|2.95
|1.9654
|1.9654
|1.9038
|-59.00
|7316.42
|5788
|2007.01.26 09:00
|sell
|318
|2.93
|1.9650
|1.9674
|1.9054
|5789
|2007.01.26 09:00
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9673
|1.9054
|5790
|2007.01.26 09:00
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9672
|1.9054
|5791
|2007.01.26 09:01
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9671
|1.9054
|5792
|2007.01.26 09:01
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9670
|1.9054
|5793
|2007.01.26 09:01
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9668
|1.9054
|5794
|2007.01.26 09:01
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9667
|1.9054
|5795
|2007.01.26 09:01
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9666
|1.9054
|5796
|2007.01.26 09:01
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9664
|1.9054
|5797
|2007.01.26 09:02
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9663
|1.9054
|5798
|2007.01.26 09:09
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9662
|1.9054
|5799
|2007.01.26 09:09
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9661
|1.9054
|5800
|2007.01.26 09:09
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9660
|1.9054
|5801
|2007.01.26 09:09
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9659
|1.9054
|5802
|2007.01.26 09:10
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9658
|1.9054
|5803
|2007.01.26 09:10
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9657
|1.9054
|5804
|2007.01.26 09:11
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9655
|1.9054
|5805
|2007.01.26 09:11
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9654
|1.9054
|5806
|2007.01.26 09:11
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9653
|1.9054
|5807
|2007.01.26 09:11
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9651
|1.9054
|5808
|2007.01.26 09:13
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9650
|1.9054
|5809
|2007.01.26 09:24
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9649
|1.9054
|5810
|2007.01.26 09:31
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9644
|1.9054
|5811
|2007.01.26 09:31
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9643
|1.9054
|5812
|2007.01.26 10:39
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9642
|1.9054
|5813
|2007.01.26 10:43
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9641
|1.9054
|5814
|2007.01.26 10:44
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9640
|1.9054
|5815
|2007.01.26 10:44
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9639
|1.9054
|5816
|2007.01.26 10:44
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9636
|1.9054
|5817
|2007.01.26 10:45
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9635
|1.9054
|5818
|2007.01.26 10:45
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9634
|1.9054
|5819
|2007.01.26 10:45
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9633
|1.9054
|5820
|2007.01.26 10:46
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9632
|1.9054
|5821
|2007.01.26 10:46
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9630
|1.9054
|5822
|2007.01.26 10:47
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9626
|1.9054
|5823
|2007.01.26 10:47
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9625
|1.9054
|5824
|2007.01.26 10:51
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9623
|1.9054
|5825
|2007.01.26 10:51
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9622
|1.9054
|5826
|2007.01.26 11:21
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9620
|1.9054
|5827
|2007.01.26 11:27
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9619
|1.9054
|5828
|2007.01.26 11:29
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9618
|1.9054
|5829
|2007.01.26 11:29
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9617
|1.9054
|5830
|2007.01.26 11:29
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9616
|1.9054
|5831
|2007.01.26 11:29
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9615
|1.9054
|5832
|2007.01.26 11:29
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9614
|1.9054
|5833
|2007.01.26 11:30
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9613
|1.9054
|5834
|2007.01.26 11:30
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9611
|1.9054
|5835
|2007.01.26 11:30
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9610
|1.9054
|5836
|2007.01.26 11:38
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9609
|1.9054
|5837
|2007.01.26 11:38
|modify
|318
|2.93
|1.9650
|1.9608
|1.9054
|5838
|2007.01.26 11:49
|s/l
|318
|2.93
|1.9608
|1.9608
|1.9054
|123.06
|7439.48
|5839
|2007.01.26 11:49
|sell
|319
|2.98
|1.9604
|1.9628
|1.9008
|5840
|2007.01.26 11:49
|modify
|319
|2.98
|1.9604
|1.9627
|1.9008
|5841
|2007.01.26 11:57
|modify
|319
|2.98
|1.9604
|1.9626
|1.9008
|5842
|2007.01.26 11:58
|modify
|319
|2.98
|1.9604
|1.9625
|1.9008
|5843
|2007.01.26 12:02
|modify
|319
|2.98
|1.9604
|1.9624
|1.9008
|5844
|2007.01.26 12:03
|modify
|319
|2.98
|1.9604
|1.9623
|1.9008
|5845
|2007.01.26 12:09
|modify
|319
|2.98
|1.9604
|1.9622
|1.9008
|5846
|2007.01.26 12:09
|modify
|319
|2.98
|1.9604
|1.9619
|1.9008
|5847
|2007.01.26 12:10
|modify
|319
|2.98
|1.9604
|1.9618
|1.9008
|5848
|2007.01.26 12:43
|modify
|319
|2.98
|1.9604
|1.9617
|1.9008
|5849
|2007.01.26 12:43
|modify
|319
|2.98
|1.9604
|1.9616
|1.9008
|5850
|2007.01.26 13:30
|modify
|319
|2.98
|1.9604
|1.9615
|1.9008
|5851
|2007.01.26 13:30
|modify
|319
|2.98
|1.9604
|1.9614
|1.9008
|5852
|2007.01.26 13:30
|modify
|319
|2.98
|1.9604
|1.9613
|1.9008
|5853
|2007.01.26 13:30
|modify
|319
|2.98
|1.9604
|1.9611
|1.9008
|5854
|2007.01.26 13:30
|modify
|319
|2.98
|1.9604
|1.9609
|1.9008
|5855
|2007.01.26 13:30
|modify
|319
|2.98
|1.9604
|1.9607
|1.9008
|5856
|2007.01.26 13:30
|modify
|319
|2.98
|1.9604
|1.9606
|1.9008
|5857
|2007.01.26 13:30
|modify
|319
|2.98
|1.9604
|1.9604
|1.9008
|5858
|2007.01.26 13:30
|modify
|319
|2.98
|1.9604
|1.9602
|1.9008
|5859
|2007.01.26 13:30
|modify
|319
|2.98
|1.9604
|1.9600
|1.9008
|5860
|2007.01.26 13:30
|modify
|319
|2.98
|1.9604
|1.9599
|1.9008
|5861
|2007.01.26 13:30
|modify
|319
|2.98
|1.9604
|1.9597
|1.9008
|5862
|2007.01.26 13:30
|modify
|319
|2.98
|1.9604
|1.9594
|1.9008
|5863
|2007.01.26 13:30
|modify
|319
|2.98
|1.9604
|1.9592
|1.9008
|5864
|2007.01.26 13:30
|modify
|319
|2.98
|1.9604
|1.9589
|1.9008
|5865
|2007.01.26 13:32
|s/l
|319
|2.98
|1.9589
|1.9589
|1.9008
|44.70
|7484.18
|5866
|2007.01.26 13:32
|sell
|320
|2.99
|1.9585
|1.9609
|1.8989
|5867
|2007.01.26 13:32
|modify
|320
|2.99
|1.9585
|1.9608
|1.8989
|5868
|2007.01.26 13:33
|modify
|320
|2.99
|1.9585
|1.9607
|1.8989
|5869
|2007.01.26 13:33
|modify
|320
|2.99
|1.9585
|1.9605
|1.8989
|5870
|2007.01.26 13:33
|modify
|320
|2.99
|1.9585
|1.9603
|1.8989
|5871
|2007.01.26 13:33
|modify
|320
|2.99
|1.9585
|1.9602
|1.8989
|5872
|2007.01.26 13:33
|modify
|320
|2.99
|1.9585
|1.9601
|1.8989
|5873
|2007.01.26 13:33
|modify
|320
|2.99
|1.9585
|1.9599
|1.8989
|5874
|2007.01.26 13:33
|modify
|320
|2.99
|1.9585
|1.9597
|1.8989
|5875
|2007.01.26 13:38
|s/l
|320
|2.99
|1.9597
|1.9597
|1.8989
|-35.88
|7448.30
|5876
|2007.01.26 13:38
|sell
|321
|2.98
|1.9593
|1.9617
|1.8997
|5877
|2007.01.26 13:38
|modify
|321
|2.98
|1.9593
|1.9616
|1.8997
|5878
|2007.01.26 13:38
|modify
|321
|2.98
|1.9593
|1.9614
|1.8997
|5879
|2007.01.26 13:43
|modify
|321
|2.98
|1.9593
|1.9612
|1.8997
|5880
|2007.01.26 13:44
|modify
|321
|2.98
|1.9593
|1.9611
|1.8997
|5881
|2007.01.26 13:45
|modify
|321
|2.98
|1.9593
|1.9609
|1.8997
|5882
|2007.01.26 13:45
|modify
|321
|2.98
|1.9593
|1.9608
|1.8997
|5883
|2007.01.26 13:45
|modify
|321
|2.98
|1.9593
|1.9607
|1.8997
|5884
|2007.01.26 13:47
|modify
|321
|2.98
|1.9593
|1.9606
|1.8997
|5885
|2007.01.26 13:47
|modify
|321
|2.98
|1.9593
|1.9605
|1.8997
|5886
|2007.01.26 13:59
|s/l
|321
|2.98
|1.9605
|1.9605
|1.8997
|-35.76
|7412.54
|5887
|2007.01.26 13:59
|sell
|322
|2.97
|1.9603
|1.9627
|1.9007
|5888
|2007.01.26 14:17
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9626
|1.9007
|5889
|2007.01.26 14:17
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9625
|1.9007
|5890
|2007.01.26 14:17
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9624
|1.9007
|5891
|2007.01.26 14:17
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9622
|1.9007
|5892
|2007.01.26 14:35
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9620
|1.9007
|5893
|2007.01.26 14:37
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9618
|1.9007
|5894
|2007.01.26 14:37
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9617
|1.9007
|5895
|2007.01.26 14:38
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9616
|1.9007
|5896
|2007.01.26 14:38
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9615
|1.9007
|5897
|2007.01.26 14:39
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9614
|1.9007
|5898
|2007.01.26 14:39
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9612
|1.9007
|5899
|2007.01.26 14:39
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9608
|1.9007
|5900
|2007.01.26 14:48
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9606
|1.9007
|5901
|2007.01.26 14:50
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9605
|1.9007
|5902
|2007.01.26 14:51
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9604
|1.9007
|5903
|2007.01.26 14:53
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9603
|1.9007
|5904
|2007.01.26 14:53
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9602
|1.9007
|5905
|2007.01.26 14:54
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9601
|1.9007
|5906
|2007.01.26 14:54
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9600
|1.9007
|5907
|2007.01.26 14:54
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9599
|1.9007
|5908
|2007.01.26 14:54
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9598
|1.9007
|5909
|2007.01.26 14:55
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9597
|1.9007
|5910
|2007.01.26 14:55
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9596
|1.9007
|5911
|2007.01.26 15:00
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9595
|1.9007
|5912
|2007.01.26 15:00
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9594
|1.9007
|5913
|2007.01.26 15:00
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9592
|1.9007
|5914
|2007.01.26 15:00
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9591
|1.9007
|5915
|2007.01.26 15:00
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9590
|1.9007
|5916
|2007.01.26 15:00
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9588
|1.9007
|5917
|2007.01.26 15:00
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9587
|1.9007
|5918
|2007.01.26 15:00
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9585
|1.9007
|5919
|2007.01.26 15:00
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9583
|1.9007
|5920
|2007.01.26 15:00
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9582
|1.9007
|5921
|2007.01.26 15:00
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9580
|1.9007
|5922
|2007.01.26 15:00
|modify
|322
|2.97
|1.9603
|1.9578
|1.9007
|5923
|2007.01.26 15:01
|s/l
|322
|2.97
|1.9578
|1.9578
|1.9007
|74.25
|7486.79
|5924
|2007.01.26 15:01
|sell
|323
|2.99
|1.9574
|1.9598
|1.8978
|5925
|2007.01.26 15:01
|modify
|323
|2.99
|1.9574
|1.9597
|1.8978
|5926
|2007.01.26 15:01
|modify
|323
|2.99
|1.9574
|1.9596
|1.8978
|5927
|2007.01.26 15:01
|modify
|323
|2.99
|1.9574
|1.9595
|1.8978
|5928
|2007.01.26 15:02
|modify
|323
|2.99
|1.9574
|1.9593
|1.8978
|5929
|2007.01.26 15:13
|modify
|323
|2.99
|1.9574
|1.9592
|1.8978
|5930
|2007.01.26 15:14
|modify
|323
|2.99
|1.9574
|1.9591
|1.8978
|5931
|2007.01.26 15:14
|modify
|323
|2.99
|1.9574
|1.9589
|1.8978
|5932
|2007.01.26 15:15
|modify
|323
|2.99
|1.9574
|1.9588
|1.8978
|5933
|2007.01.26 15:16
|modify
|323
|2.99
|1.9574
|1.9587
|1.8978
|5934
|2007.01.26 15:21
|s/l
|323
|2.99
|1.9587
|1.9587
|1.8978
|-38.87
|7447.92
|5935
|2007.01.26 15:21
|sell
|324
|2.98
|1.9583
|1.9607
|1.8987
|5936
|2007.01.26 15:21
|modify
|324
|2.98
|1.9583
|1.9604
|1.8987
|5937
|2007.01.26 15:49
|modify
|324
|2.98
|1.9583
|1.9602
|1.8987
|5938
|2007.01.26 16:14
|s/l
|324
|2.98
|1.9602
|1.9602
|1.8987
|-56.62
|7391.30
|5939
|2007.01.26 16:14
|sell
|325
|2.96
|1.9598
|1.9622
|1.9002
|5940
|2007.01.26 16:14
|modify
|325
|2.96
|1.9598
|1.9621
|1.9002
|5941
|2007.01.26 16:35
|modify
|325
|2.96
|1.9598
|1.9619
|1.9002
|5942
|2007.01.26 16:36
|modify
|325
|2.96
|1.9598
|1.9618
|1.9002
|5943
|2007.01.26 16:36
|modify
|325
|2.96
|1.9598
|1.9616
|1.9002
|5944
|2007.01.26 16:37
|modify
|325
|2.96
|1.9598
|1.9615
|1.9002
|5945
|2007.01.26 17:21
|s/l
|325
|2.96
|1.9615
|1.9615
|1.9002
|-50.32
|7340.98
|5946
|2007.01.26 17:21
|sell
|326
|2.94
|1.9611
|1.9635
|1.9015
|5947
|2007.01.26 17:21
|modify
|326
|2.94
|1.9611
|1.9634
|1.9015
|5948
|2007.01.26 17:24
|modify
|326
|2.94
|1.9611
|1.9633
|1.9015
|5949
|2007.01.26 17:25
|modify
|326
|2.94
|1.9611
|1.9632
|1.9015
|5950
|2007.01.26 17:25
|modify
|326
|2.94
|1.9611
|1.9631
|1.9015
|5951
|2007.01.26 17:28
|modify
|326
|2.94
|1.9611
|1.9630
|1.9015
|5952
|2007.01.26 17:28
|modify
|326
|2.94
|1.9611
|1.9629
|1.9015
|5953
|2007.01.26 17:29
|modify
|326
|2.94
|1.9611
|1.9628
|1.9015
|5954
|2007.01.26 17:29
|modify
|326
|2.94
|1.9611
|1.9627
|1.9015
|5955
|2007.01.26 17:34
|modify
|326
|2.94
|1.9611
|1.9626
|1.9015
|5956
|2007.01.26 17:34
|modify
|326
|2.94
|1.9611
|1.9625
|1.9015
|5957
|2007.01.26 17:34
|modify
|326
|2.94
|1.9611
|1.9624
|1.9015
|5958
|2007.01.26 17:59
|modify
|326
|2.94
|1.9611
|1.9623
|1.9015
|5959
|2007.01.26 18:00
|modify
|326
|2.94
|1.9611
|1.9622
|1.9015
|5960
|2007.01.26 18:01
|modify
|326
|2.94
|1.9611
|1.9621
|1.9015
|5961
|2007.01.26 18:01
|modify
|326
|2.94
|1.9611
|1.9620
|1.9015
|5962
|2007.01.26 18:02
|modify
|326
|2.94
|1.9611
|1.9619
|1.9015
|5963
|2007.01.26 18:07
|modify
|326
|2.94
|1.9611
|1.9618
|1.9015
|5964
|2007.01.26 18:07
|modify
|326
|2.94
|1.9611
|1.9614
|1.9015
|5965
|2007.01.26 18:10
|modify
|326
|2.94
|1.9611
|1.9613
|1.9015
|5966
|2007.01.26 18:10
|modify
|326
|2.94
|1.9611
|1.9612
|1.9015
|5967
|2007.01.26 19:55
|modify
|326
|2.94
|1.9611
|1.9610
|1.9015
|5968
|2007.01.26 19:56
|modify
|326
|2.94
|1.9611
|1.9609
|1.9015
|5969
|2007.01.26 19:56
|modify
|326
|2.94
|1.9611
|1.9608
|1.9015
|5970
|2007.01.28 23:00
|s/l
|326
|2.94
|1.9608
|1.9608
|1.9015
|8.82
|7349.80
|5971
|2007.01.28 23:00
|sell
|327
|2.94
|1.9612
|1.9636
|1.9016
|5972
|2007.01.28 23:00
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9635
|1.9016
|5973
|2007.01.28 23:01
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9634
|1.9016
|5974
|2007.01.28 23:04
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9633
|1.9016
|5975
|2007.01.28 23:04
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9632
|1.9016
|5976
|2007.01.28 23:04
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9631
|1.9016
|5977
|2007.01.28 23:09
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9629
|1.9016
|5978
|2007.01.28 23:46
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9628
|1.9016
|5979
|2007.01.28 23:47
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9627
|1.9016
|5980
|2007.01.28 23:47
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9625
|1.9016
|5981
|2007.01.28 23:47
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9624
|1.9016
|5982
|2007.01.28 23:47
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9623
|1.9016
|5983
|2007.01.29 00:08
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9622
|1.9016
|5984
|2007.01.29 00:08
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9621
|1.9016
|5985
|2007.01.29 00:08
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9620
|1.9016
|5986
|2007.01.29 00:08
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9619
|1.9016
|5987
|2007.01.29 00:08
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9618
|1.9016
|5988
|2007.01.29 00:08
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9617
|1.9016
|5989
|2007.01.29 00:08
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9616
|1.9016
|5990
|2007.01.29 00:12
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9615
|1.9016
|5991
|2007.01.29 00:12
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9614
|1.9016
|5992
|2007.01.29 00:12
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9613
|1.9016
|5993
|2007.01.29 00:12
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9612
|1.9016
|5994
|2007.01.29 00:12
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9611
|1.9016
|5995
|2007.01.29 00:14
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9610
|1.9016
|5996
|2007.01.29 00:14
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9609
|1.9016
|5997
|2007.01.29 00:14
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9608
|1.9016
|5998
|2007.01.29 00:14
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9606
|1.9016
|5999
|2007.01.29 01:27
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9605
|1.9016
|6000
|2007.01.29 01:27
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9604
|1.9016
|6001
|2007.01.29 01:28
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9603
|1.9016
|6002
|2007.01.29 01:29
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9602
|1.9016
|6003
|2007.01.29 01:29
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9601
|1.9016
|6004
|2007.01.29 01:45
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9600
|1.9016
|6005
|2007.01.29 07:00
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9599
|1.9016
|6006
|2007.01.29 07:00
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9597
|1.9016
|6007
|2007.01.29 07:23
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9596
|1.9016
|6008
|2007.01.29 07:23
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9595
|1.9016
|6009
|2007.01.29 07:23
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9594
|1.9016
|6010
|2007.01.29 07:23
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9593
|1.9016
|6011
|2007.01.29 07:24
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9592
|1.9016
|6012
|2007.01.29 07:24
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9591
|1.9016
|6013
|2007.01.29 07:24
|modify
|327
|2.94
|1.9612
|1.9590
|1.9016
|6014
|2007.01.29 07:49
|s/l
|327
|2.94
|1.9590
|1.9590
|1.9016
|64.80
|7414.60
|6015
|2007.01.29 07:49
|sell
|328
|2.97
|1.9588
|1.9612
|1.8992
|6016
|2007.01.29 07:49
|modify
|328
|2.97
|1.9588
|1.9611
|1.8992
|6017
|2007.01.29 07:49
|modify
|328
|2.97
|1.9588
|1.9610
|1.8992
|6018
|2007.01.29 07:49
|modify
|328
|2.97
|1.9588
|1.9609
|1.8992
|6019
|2007.01.29 07:49
|modify
|328
|2.97
|1.9588
|1.9607
|1.8992
|6020
|2007.01.29 07:52
|modify
|328
|2.97
|1.9588
|1.9606
|1.8992
|6021
|2007.01.29 07:52
|modify
|328
|2.97
|1.9588
|1.9605
|1.8992
|6022
|2007.01.29 08:00
|s/l
|328
|2.97
|1.9605
|1.9605
|1.8992
|-50.49
|7364.11
|6023
|2007.01.29 08:00
|sell
|329
|2.95
|1.9602
|1.9626
|1.9006
|6024
|2007.01.29 08:00
|modify
|329
|2.95
|1.9602
|1.9625
|1.9006
|6025
|2007.01.29 08:00
|modify
|329
|2.95
|1.9602
|1.9623
|1.9006
|6026
|2007.01.29 08:00
|modify
|329
|2.95
|1.9602
|1.9622
|1.9006
|6027
|2007.01.29 08:01
|modify
|329
|2.95
|1.9602
|1.9621
|1.9006
|6028
|2007.01.29 08:01
|modify
|329
|2.95
|1.9602
|1.9620
|1.9006
|6029
|2007.01.29 08:01
|modify
|329
|2.95
|1.9602
|1.9618
|1.9006
|6030
|2007.01.29 08:02
|modify
|329
|2.95
|1.9602
|1.9617
|1.9006
|6031
|2007.01.29 08:02
|modify
|329
|2.95
|1.9602
|1.9616
|1.9006
|6032
|2007.01.29 08:21
|modify
|329
|2.95
|1.9602
|1.9615
|1.9006
|6033
|2007.01.29 08:21
|modify
|329
|2.95
|1.9602
|1.9613
|1.9006
|6034
|2007.01.29 08:22
|modify
|329
|2.95
|1.9602
|1.9612
|1.9006
|6035
|2007.01.29 08:28
|modify
|329
|2.95
|1.9602
|1.9611
|1.9006
|6036
|2007.01.29 08:54
|modify
|329
|2.95
|1.9602
|1.9610
|1.9006
|6037
|2007.01.29 08:54
|modify
|329
|2.95
|1.9602
|1.9608
|1.9006
|6038
|2007.01.29 08:55
|modify
|329
|2.95
|1.9602
|1.9607
|1.9006
|6039
|2007.01.29 08:59
|modify
|329
|2.95
|1.9602
|1.9606
|1.9006
|6040
|2007.01.29 09:00
|modify
|329
|2.95
|1.9602
|1.9605
|1.9006
|6041
|2007.01.29 09:00
|modify
|329
|2.95
|1.9602
|1.9603
|1.9006
|6042
|2007.01.29 09:00
|modify
|329
|2.95
|1.9602
|1.9602
|1.9006
|6043
|2007.01.29 09:01
|modify
|329
|2.95
|1.9602
|1.9601
|1.9006
|6044
|2007.01.29 09:06
|modify
|329
|2.95
|1.9602
|1.9600
|1.9006
|6045
|2007.01.29 09:06
|modify
|329
|2.95
|1.9602
|1.9599
|1.9006
|6046
|2007.01.29 09:06
|modify
|329
|2.95
|1.9602
|1.9598
|1.9006
|6047
|2007.01.29 09:06
|modify
|329
|2.95
|1.9602
|1.9596
|1.9006
|6048
|2007.01.29 09:48
|s/l
|329
|2.95
|1.9596
|1.9596
|1.9006
|17.70
|7381.81
|6049
|2007.01.29 09:48
|sell
|330
|2.95
|1.9592
|1.9616
|1.8996
|6050
|2007.01.29 09:49
|modify
|330
|2.95
|1.9592
|1.9615
|1.8996
|6051
|2007.01.29 09:49
|modify
|330
|2.95
|1.9592
|1.9613
|1.8996
|6052
|2007.01.29 09:50
|modify
|330
|2.95
|1.9592
|1.9612
|1.8996
|6053
|2007.01.29 09:51
|modify
|330
|2.95
|1.9592
|1.9611
|1.8996
|6054
|2007.01.29 09:52
|modify
|330
|2.95
|1.9592
|1.9610
|1.8996
|6055
|2007.01.29 09:56
|modify
|330
|2.95
|1.9592
|1.9609
|1.8996
|6056
|2007.01.29 09:57
|modify
|330
|2.95
|1.9592
|1.9608
|1.8996
|6057
|2007.01.29 09:59
|modify
|330
|2.95
|1.9592
|1.9606
|1.8996
|6058
|2007.01.29 10:00
|modify
|330
|2.95
|1.9592
|1.9605
|1.8996
|6059
|2007.01.29 10:00
|modify
|330
|2.95
|1.9592
|1.9602
|1.8996
|6060
|2007.01.29 10:32
|modify
|330
|2.95
|1.9592
|1.9601
|1.8996
|6061
|2007.01.29 10:32
|modify
|330
|2.95
|1.9592
|1.9599
|1.8996
|6062
|2007.01.29 10:32
|modify
|330
|2.95
|1.9592
|1.9598
|1.8996
|6063
|2007.01.29 10:32
|modify
|330
|2.95
|1.9592
|1.9596
|1.8996
|6064
|2007.01.29 10:39
|modify
|330
|2.95
|1.9592
|1.9595
|1.8996
|6065
|2007.01.29 10:41
|modify
|330
|2.95
|1.9592
|1.9594
|1.8996
|6066
|2007.01.29 10:50
|modify
|330
|2.95
|1.9592
|1.9592
|1.8996
|6067
|2007.01.29 11:00
|s/l
|330
|2.95
|1.9592
|1.9592
|1.8996
|0.00
|7381.81
|6068
|2007.01.29 11:00
|sell
|331
|2.95
|1.9589
|1.9613
|1.8993
|6069
|2007.01.29 11:00
|modify
|331
|2.95
|1.9589
|1.9612
|1.8993
|6070
|2007.01.29 11:00
|modify
|331
|2.95
|1.9589
|1.9611
|1.8993
|6071
|2007.01.29 11:00
|modify
|331
|2.95
|1.9589
|1.9609
|1.8993
|6072
|2007.01.29 11:00
|modify
|331
|2.95
|1.9589
|1.9607
|1.8993
|6073
|2007.01.29 11:09
|modify
|331
|2.95
|1.9589
|1.9606
|1.8993
|6074
|2007.01.29 11:10
|modify
|331
|2.95
|1.9589
|1.9605
|1.8993
|6075
|2007.01.29 11:10
|modify
|331
|2.95
|1.9589
|1.9604
|1.8993
|6076
|2007.01.29 11:10
|modify
|331
|2.95
|1.9589
|1.9602
|1.8993
|6077
|2007.01.29 11:11
|modify
|331
|2.95
|1.9589
|1.9601
|1.8993
|6078
|2007.01.29 11:12
|modify
|331
|2.95
|1.9589
|1.9600
|1.8993
|6079
|2007.01.29 11:13
|modify
|331
|2.95
|1.9589
|1.9599
|1.8993
|6080
|2007.01.29 11:22
|modify
|331
|2.95
|1.9589
|1.9598
|1.8993
|6081
|2007.01.29 11:22
|modify
|331
|2.95
|1.9589
|1.9594
|1.8993
|6082
|2007.01.29 11:23
|modify
|331
|2.95
|1.9589
|1.9593
|1.8993
|6083
|2007.01.29 11:24
|modify
|331
|2.95
|1.9589
|1.9592
|1.8993
|6084
|2007.01.29 11:24
|modify
|331
|2.95
|1.9589
|1.9589
|1.8993
|6085
|2007.01.29 11:25
|modify
|331
|2.95
|1.9589
|1.9588
|1.8993
|6086
|2007.01.29 11:25
|modify
|331
|2.95
|1.9589
|1.9587
|1.8993
|6087
|2007.01.29 11:25
|modify
|331
|2.95
|1.9589
|1.9585
|1.8993
|6088
|2007.01.29 11:25
|modify
|331
|2.95
|1.9589
|1.9584
|1.8993
|6089
|2007.01.29 11:25
|modify
|331
|2.95
|1.9589
|1.9582
|1.8993
|6090
|2007.01.29 11:25
|modify
|331
|2.95
|1.9589
|1.9581
|1.8993
|6091
|2007.01.29 11:30
|modify
|331
|2.95
|1.9589
|1.9580
|1.8993
|6092
|2007.01.29 11:30
|modify
|331
|2.95
|1.9589
|1.9579
|1.8993
|6093
|2007.01.29 11:30
|modify
|331
|2.95
|1.9589
|1.9578
|1.8993
|6094
|2007.01.29 11:37
|s/l
|331
|2.95
|1.9578
|1.9578
|1.8993
|32.45
|7414.26
|6095
|2007.01.29 11:37
|sell
|332
|2.97
|1.9574
|1.9598
|1.8978
|6096
|2007.01.29 11:37
|modify
|332
|2.97
|1.9574
|1.9597
|1.8978
|6097
|2007.01.29 11:37
|modify
|332
|2.97
|1.9574
|1.9596
|1.8978
|6098
|2007.01.29 11:45
|modify
|332
|2.97
|1.9574
|1.9595
|1.8978
|6099
|2007.01.29 11:45
|modify
|332
|2.97
|1.9574
|1.9594
|1.8978
|6100
|2007.01.29 11:46
|modify
|332
|2.97
|1.9574
|1.9593
|1.8978
|6101
|2007.01.29 11:46
|modify
|332
|2.97
|1.9574
|1.9592
|1.8978
|6102
|2007.01.29 11:46
|modify
|332
|2.97
|1.9574
|1.9591
|1.8978
|6103
|2007.01.29 11:46
|modify
|332
|2.97
|1.9574
|1.9590
|1.8978
|6104
|2007.01.29 11:46
|modify
|332
|2.97
|1.9574
|1.9588
|1.8978
|6105
|2007.01.29 11:47
|modify
|332
|2.97
|1.9574
|1.9587
|1.8978
|6106
|2007.01.29 11:47
|modify
|332
|2.97
|1.9574
|1.9586
|1.8978
|6107
|2007.01.29 11:48
|modify
|332
|2.97
|1.9574
|1.9585
|1.8978
|6108
|2007.01.29 11:51
|modify
|332
|2.97
|1.9574
|1.9584
|1.8978
|6109
|2007.01.29 13:38
|modify
|332
|2.97
|1.9574
|1.9583
|1.8978
|6110
|2007.01.29 13:39
|modify
|332
|2.97
|1.9574
|1.9581
|1.8978
|6111
|2007.01.29 13:40
|modify
|332
|2.97
|1.9574
|1.9579
|1.8978
|6112
|2007.01.29 14:10
|modify
|332
|2.97
|1.9574
|1.9578
|1.8978
|6113
|2007.01.29 14:17
|modify
|332
|2.97
|1.9574
|1.9576
|1.8978
|6114
|2007.01.29 14:17
|modify
|332
|2.97
|1.9574
|1.9575
|1.8978
|6115
|2007.01.29 14:17
|modify
|332
|2.97
|1.9574
|1.9573
|1.8978
|6116
|2007.01.29 14:51
|s/l
|332
|2.97
|1.9573
|1.9573
|1.8978
|2.97
|7417.23
|6117
|2007.01.29 14:51
|sell
|333
|2.97
|1.9569
|1.9593
|1.8973
|6118
|2007.01.29 14:51
|modify
|333
|2.97
|1.9569
|1.9592
|1.8973
|6119
|2007.01.29 14:51
|modify
|333
|2.97
|1.9569
|1.9591
|1.8973
|6120
|2007.01.29 14:54
|s/l
|333
|2.97
|1.9591
|1.9591
|1.8973
|-65.34
|7351.89
|6121
|2007.01.29 14:54
|sell
|334
|2.94
|1.9587
|1.9611
|1.8991
|6122
|2007.01.29 14:54
|modify
|334
|2.94
|1.9587
|1.9610
|1.8991
|6123
|2007.01.29 14:54
|modify
|334
|2.94
|1.9587
|1.9609
|1.8991
|6124
|2007.01.29 14:54
|modify
|334
|2.94
|1.9587
|1.9606
|1.8991
|6125
|2007.01.29 14:55
|modify
|334
|2.94
|1.9587
|1.9605
|1.8991
|6126
|2007.01.29 14:55
|modify
|334
|2.94
|1.9587
|1.9604
|1.8991
|6127
|2007.01.29 14:56
|modify
|334
|2.94
|1.9587
|1.9603
|1.8991
|6128
|2007.01.29 14:56
|modify
|334
|2.94
|1.9587
|1.9600
|1.8991
|6129
|2007.01.29 15:09
|modify
|334
|2.94
|1.9587
|1.9599
|1.8991
|6130
|2007.01.29 15:41
|modify
|334
|2.94
|1.9587
|1.9598
|1.8991
|6131
|2007.01.29 15:42
|modify
|334
|2.94
|1.9587
|1.9597
|1.8991
|6132
|2007.01.29 15:42
|modify
|334
|2.94
|1.9587
|1.9596
|1.8991
|6133
|2007.01.29 15:43
|modify
|334
|2.94
|1.9587
|1.9595
|1.8991
|6134
|2007.01.29 15:50
|modify
|334
|2.94
|1.9587
|1.9594
|1.8991
|6135
|2007.01.29 16:08
|s/l
|334
|2.94
|1.9594
|1.9594
|1.8991
|-20.58
|7331.31
|6136
|2007.01.29 16:08
|sell
|335
|2.93
|1.9590
|1.9614
|1.8994
|6137
|2007.01.29 16:08
|modify
|335
|2.93
|1.9590
|1.9613
|1.8994
|6138
|2007.01.29 16:08
|modify
|335
|2.93
|1.9590
|1.9612
|1.8994
|6139
|2007.01.29 16:09
|modify
|335
|2.93
|1.9590
|1.9611
|1.8994
|6140
|2007.01.29 16:10
|modify
|335
|2.93
|1.9590
|1.9610
|1.8994
|6141
|2007.01.29 16:25
|modify
|335
|2.93
|1.9590
|1.9609
|1.8994
|6142
|2007.01.29 16:26
|modify
|335
|2.93
|1.9590
|1.9608
|1.8994
|6143
|2007.01.29 16:26
|modify
|335
|2.93
|1.9590
|1.9607
|1.8994
|6144
|2007.01.29 16:26
|modify
|335
|2.93
|1.9590
|1.9606
|1.8994
|6145
|2007.01.29 16:27
|modify
|335
|2.93
|1.9590
|1.9605
|1.8994
|6146
|2007.01.29 16:27
|modify
|335
|2.93
|1.9590
|1.9604
|1.8994
|6147
|2007.01.29 17:00
|s/l
|335
|2.93
|1.9604
|1.9604
|1.8994
|-41.02
|7290.29
|6148
|2007.01.29 17:00
|sell
|336
|2.92
|1.9600
|1.9624
|1.9004
|6149
|2007.01.29 17:00
|modify
|336
|2.92
|1.9600
|1.9623
|1.9004
|6150
|2007.01.29 17:00
|modify
|336
|2.92
|1.9600
|1.9622
|1.9004
|6151
|2007.01.29 17:06
|modify
|336
|2.92
|1.9600
|1.9618
|1.9004
|6152
|2007.01.29 17:07
|modify
|336
|2.92
|1.9600
|1.9617
|1.9004
|6153
|2007.01.29 17:10
|modify
|336
|2.92
|1.9600
|1.9616
|1.9004
|6154
|2007.01.29 17:11
|modify
|336
|2.92
|1.9600
|1.9615
|1.9004
|6155
|2007.01.29 17:13
|modify
|336
|2.92
|1.9600
|1.9614
|1.9004
|6156
|2007.01.29 17:18
|modify
|336
|2.92
|1.9600
|1.9613
|1.9004
|6157
|2007.01.29 17:18
|modify
|336
|2.92
|1.9600
|1.9612
|1.9004
|6158
|2007.01.29 17:19
|modify
|336
|2.92
|1.9600
|1.9611
|1.9004
|6159
|2007.01.29 17:24
|modify
|336
|2.92
|1.9600
|1.9610
|1.9004
|6160
|2007.01.29 18:15
|modify
|336
|2.92
|1.9600
|1.9609
|1.9004
|6161
|2007.01.29 18:24
|modify
|336
|2.92
|1.9600
|1.9608
|1.9004
|6162
|2007.01.29 18:43
|modify
|336
|2.92
|1.9600
|1.9607
|1.9004
|6163
|2007.01.29 18:48
|modify
|336
|2.92
|1.9600
|1.9606
|1.9004
|6164
|2007.01.29 21:24
|s/l
|336
|2.92
|1.9606
|1.9606
|1.9004
|-17.52
|7272.77
|6165
|2007.01.29 21:24
|sell
|337
|2.91
|1.9602
|1.9626
|1.9006
|6166
|2007.01.29 21:24
|modify
|337
|2.91
|1.9602
|1.9625
|1.9006
|6167
|2007.01.29 22:10
|modify
|337
|2.91
|1.9602
|1.9624
|1.9006
|6168
|2007.01.29 22:34
|modify
|337
|2.91
|1.9602
|1.9622
|1.9006
|6169
|2007.01.29 22:37
|modify
|337
|2.91
|1.9602
|1.9621
|1.9006
|6170
|2007.01.30 00:12
|s/l
|337
|2.91
|1.9621
|1.9621
|1.9006
|-55.17
|7217.60
|6171
|2007.01.30 00:12
|sell
|338
|2.89
|1.9617
|1.9641
|1.9021
|6172
|2007.01.30 00:12
|modify
|338
|2.89
|1.9617
|1.9640
|1.9021
|6173
|2007.01.30 00:14
|modify
|338
|2.89
|1.9617
|1.9639
|1.9021
|6174
|2007.01.30 00:14
|modify
|338
|2.89
|1.9617
|1.9638
|1.9021
|6175
|2007.01.30 00:17
|modify
|338
|2.89
|1.9617
|1.9637
|1.9021
|6176
|2007.01.30 00:17
|modify
|338
|2.89
|1.9617
|1.9636
|1.9021
|6177
|2007.01.30 00:36
|modify
|338
|2.89
|1.9617
|1.9635
|1.9021
|6178
|2007.01.30 00:37
|modify
|338
|2.89
|1.9617
|1.9634
|1.9021
|6179
|2007.01.30 00:38
|modify
|338
|2.89
|1.9617
|1.9633
|1.9021
|6180
|2007.01.30 00:41
|modify
|338
|2.89
|1.9617
|1.9632
|1.9021
|6181
|2007.01.30 00:41
|modify
|338
|2.89
|1.9617
|1.9631
|1.9021
|6182
|2007.01.30 00:43
|modify
|338
|2.89
|1.9617
|1.9630
|1.9021
|6183
|2007.01.30 01:48
|s/l
|338
|2.89
|1.9630
|1.9630
|1.9021
|-37.57
|7180.03
|6184
|2007.01.30 01:48
|sell
|339
|2.87
|1.9628
|1.9652
|1.9032
|6185
|2007.01.30 01:48
|modify
|339
|2.87
|1.9628
|1.9651
|1.9032
|6186
|2007.01.30 02:00
|close
|339
|2.87
|1.9643
|1.9651
|1.9032
|-43.05
|7136.98
|6187
|2007.01.30 02:00
|buy
|340
|2.85
|1.9643
|1.9619
|2.0239
|6188
|2007.01.30 02:01
|modify
|340
|2.85
|1.9643
|1.9620
|2.0239
|6189
|2007.01.30 02:01
|modify
|340
|2.85
|1.9643
|1.9622
|2.0239
|6190
|2007.01.30 04:49
|s/l
|340
|2.85
|1.9622
|1.9622
|2.0239
|-59.85
|7077.13
|6191
|2007.01.30 04:49
|buy
|341
|2.83
|1.9626
|1.9602
|2.0222
|6192
|2007.01.30 04:49
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9603
|2.0222
|6193
|2007.01.30 04:49
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9604
|2.0222
|6194
|2007.01.30 04:49
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9605
|2.0222
|6195
|2007.01.30 04:58
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9606
|2.0222
|6196
|2007.01.30 05:13
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9607
|2.0222
|6197
|2007.01.30 05:26
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9608
|2.0222
|6198
|2007.01.30 05:34
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9609
|2.0222
|6199
|2007.01.30 05:41
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9610
|2.0222
|6200
|2007.01.30 05:41
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9613
|2.0222
|6201
|2007.01.30 05:46
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9614
|2.0222
|6202
|2007.01.30 07:10
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9615
|2.0222
|6203
|2007.01.30 07:12
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9616
|2.0222
|6204
|2007.01.30 07:12
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9617
|2.0222
|6205
|2007.01.30 07:12
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9618
|2.0222
|6206
|2007.01.30 07:12
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9619
|2.0222
|6207
|2007.01.30 07:13
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9620
|2.0222
|6208
|2007.01.30 07:13
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9621
|2.0222
|6209
|2007.01.30 07:13
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9622
|2.0222
|6210
|2007.01.30 07:13
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9623
|2.0222
|6211
|2007.01.30 07:13
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9624
|2.0222
|6212
|2007.01.30 07:13
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9625
|2.0222
|6213
|2007.01.30 07:15
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9626
|2.0222
|6214
|2007.01.30 07:17
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9627
|2.0222
|6215
|2007.01.30 07:17
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9628
|2.0222
|6216
|2007.01.30 07:17
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9629
|2.0222
|6217
|2007.01.30 07:17
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9630
|2.0222
|6218
|2007.01.30 07:17
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9632
|2.0222
|6219
|2007.01.30 07:17
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9633
|2.0222
|6220
|2007.01.30 07:17
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9634
|2.0222
|6221
|2007.01.30 07:17
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9635
|2.0222
|6222
|2007.01.30 07:18
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9636
|2.0222
|6223
|2007.01.30 07:19
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9637
|2.0222
|6224
|2007.01.30 07:20
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9638
|2.0222
|6225
|2007.01.30 07:20
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9640
|2.0222
|6226
|2007.01.30 07:20
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9641
|2.0222
|6227
|2007.01.30 07:40
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9642
|2.0222
|6228
|2007.01.30 07:40
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9643
|2.0222
|6229
|2007.01.30 07:40
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9645
|2.0222
|6230
|2007.01.30 07:40
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9646
|2.0222
|6231
|2007.01.30 07:40
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9647
|2.0222
|6232
|2007.01.30 07:40
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9649
|2.0222
|6233
|2007.01.30 07:40
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9650
|2.0222
|6234
|2007.01.30 07:45
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9651
|2.0222
|6235
|2007.01.30 07:45
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9652
|2.0222
|6236
|2007.01.30 07:45
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9653
|2.0222
|6237
|2007.01.30 07:45
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9654
|2.0222
|6238
|2007.01.30 07:46
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9655
|2.0222
|6239
|2007.01.30 07:46
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9657
|2.0222
|6240
|2007.01.30 07:47
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9659
|2.0222
|6241
|2007.01.30 07:47
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9660
|2.0222
|6242
|2007.01.30 07:47
|modify
|341
|2.83
|1.9626
|1.9662
|2.0222
|6243
|2007.01.30 07:58
|s/l
|341
|2.83
|1.9662
|1.9662
|2.0222
|101.88
|7179.01
|6244
|2007.01.30 07:58
|buy
|342
|2.87
|1.9665
|1.9641
|2.0261
|6245
|2007.01.30 07:59
|modify
|342
|2.87
|1.9665
|1.9642
|2.0261
|6246
|2007.01.30 07:59
|modify
|342
|2.87
|1.9665
|1.9643
|2.0261
|6247
|2007.01.30 07:59
|modify
|342
|2.87
|1.9665
|1.9644
|2.0261
|6248
|2007.01.30 07:59
|modify
|342
|2.87
|1.9665
|1.9645
|2.0261
|6249
|2007.01.30 08:00
|modify
|342
|2.87
|1.9665
|1.9650
|2.0261
|6250
|2007.01.30 08:00
|modify
|342
|2.87
|1.9665
|1.9651
|2.0261
|6251
|2007.01.30 08:19
|modify
|342
|2.87
|1.9665
|1.9652
|2.0261
|6252
|2007.01.30 08:20
|modify
|342
|2.87
|1.9665
|1.9654
|2.0261
|6253
|2007.01.30 08:20
|modify
|342
|2.87
|1.9665
|1.9655
|2.0261
|6254
|2007.01.30 08:21
|modify
|342
|2.87
|1.9665
|1.9656
|2.0261
|6255
|2007.01.30 08:26
|modify
|342
|2.87
|1.9665
|1.9657
|2.0261
|6256
|2007.01.30 08:26
|modify
|342
|2.87
|1.9665
|1.9658
|2.0261
|6257
|2007.01.30 08:26
|modify
|342
|2.87
|1.9665
|1.9660
|2.0261
|6258
|2007.01.30 08:26
|modify
|342
|2.87
|1.9665
|1.9662
|2.0261
|6259
|2007.01.30 08:26
|modify
|342
|2.87
|1.9665
|1.9663
|2.0261
|6260
|2007.01.30 08:26
|modify
|342
|2.87
|1.9665
|1.9664
|2.0261
|6261
|2007.01.30 08:26
|modify
|342
|2.87
|1.9665
|1.9666
|2.0261
|6262
|2007.01.30 08:27
|modify
|342
|2.87
|1.9665
|1.9669
|2.0261
|6263
|2007.01.30 08:30
|modify
|342
|2.87
|1.9665
|1.9671
|2.0261
|6264
|2007.01.30 08:30
|modify
|342
|2.87
|1.9665
|1.9672
|2.0261
|6265
|2007.01.30 08:30
|modify
|342
|2.87
|1.9665
|1.9673
|2.0261
|6266
|2007.01.30 08:30
|modify
|342
|2.87
|1.9665
|1.9674
|2.0261
|6267
|2007.01.30 08:30
|modify
|342
|2.87
|1.9665
|1.9675
|2.0261
|6268
|2007.01.30 08:31
|modify
|342
|2.87
|1.9665
|1.9677
|2.0261
|6269
|2007.01.30 08:48
|s/l
|342
|2.87
|1.9677
|1.9677
|2.0261
|34.44
|7213.45
|6270
|2007.01.30 08:48
|buy
|343
|2.89
|1.9681
|1.9657
|2.0277
|6271
|2007.01.30 08:50
|modify
|343
|2.89
|1.9681
|1.9658
|2.0277
|6272
|2007.01.30 09:11
|s/l
|343
|2.89
|1.9658
|1.9658
|2.0277
|-66.47
|7146.98
|6273
|2007.01.30 09:11
|buy
|344
|2.86
|1.9662
|1.9638
|2.0258
|6274
|2007.01.30 09:11
|modify
|344
|2.86
|1.9662
|1.9639
|2.0258
|6275
|2007.01.30 09:11
|modify
|344
|2.86
|1.9662
|1.9641
|2.0258
|6276
|2007.01.30 09:12
|modify
|344
|2.86
|1.9662
|1.9642
|2.0258
|6277
|2007.01.30 09:12
|modify
|344
|2.86
|1.9662
|1.9643
|2.0258
|6278
|2007.01.30 09:13
|modify
|344
|2.86
|1.9662
|1.9644
|2.0258
|6279
|2007.01.30 09:13
|modify
|344
|2.86
|1.9662
|1.9647
|2.0258
|6280
|2007.01.30 09:18
|modify
|344
|2.86
|1.9662
|1.9648
|2.0258
|6281
|2007.01.30 09:40
|s/l
|344
|2.86
|1.9648
|1.9648
|2.0258
|-40.04
|7106.94
|6282
|2007.01.30 09:40
|buy
|345
|2.84
|1.9650
|1.9626
|2.0246
|6283
|2007.01.30 09:40
|modify
|345
|2.84
|1.9650
|1.9627
|2.0246
|6284
|2007.01.30 09:40
|modify
|345
|2.84
|1.9650
|1.9628
|2.0246
|6285
|2007.01.30 09:40
|modify
|345
|2.84
|1.9650
|1.9629
|2.0246
|6286
|2007.01.30 09:53
|modify
|345
|2.84
|1.9650
|1.9630
|2.0246
|6287
|2007.01.30 10:24
|modify
|345
|2.84
|1.9650
|1.9631
|2.0246
|6288
|2007.01.30 10:24
|modify
|345
|2.84
|1.9650
|1.9632
|2.0246
|6289
|2007.01.30 10:24
|modify
|345
|2.84
|1.9650
|1.9633
|2.0246
|6290
|2007.01.30 10:26
|modify
|345
|2.84
|1.9650
|1.9634
|2.0246
|6291
|2007.01.30 10:26
|modify
|345
|2.84
|1.9650
|1.9635
|2.0246
|6292
|2007.01.30 10:26
|modify
|345
|2.84
|1.9650
|1.9636
|2.0246
|6293
|2007.01.30 10:26
|modify
|345
|2.84
|1.9650
|1.9637
|2.0246
|6294
|2007.01.30 10:26
|modify
|345
|2.84
|1.9650
|1.9639
|2.0246
|6295
|2007.01.30 10:27
|modify
|345
|2.84
|1.9650
|1.9640
|2.0246
|6296
|2007.01.30 10:27
|modify
|345
|2.84
|1.9650
|1.9643
|2.0246
|6297
|2007.01.30 10:34
|modify
|345
|2.84
|1.9650
|1.9644
|2.0246
|6298
|2007.01.30 10:35
|modify
|345
|2.84
|1.9650
|1.9645
|2.0246
|6299
|2007.01.30 10:35
|modify
|345
|2.84
|1.9650
|1.9646
|2.0246
|6300
|2007.01.30 10:35
|modify
|345
|2.84
|1.9650
|1.9647
|2.0246
|6301
|2007.01.30 10:50
|s/l
|345
|2.84
|1.9647
|1.9647
|2.0246
|-8.52
|7098.42
|6302
|2007.01.30 10:50
|buy
|346
|2.84
|1.9651
|1.9627
|2.0247
|6303
|2007.01.30 10:50
|modify
|346
|2.84
|1.9651
|1.9628
|2.0247
|6304
|2007.01.30 11:03
|modify
|346
|2.84
|1.9651
|1.9629
|2.0247
|6305
|2007.01.30 11:16
|modify
|346
|2.84
|1.9651
|1.9630
|2.0247
|6306
|2007.01.30 11:17
|modify
|346
|2.84
|1.9651
|1.9631
|2.0247
|6307
|2007.01.30 11:31
|modify
|346
|2.84
|1.9651
|1.9632
|2.0247
|6308
|2007.01.30 11:37
|modify
|346
|2.84
|1.9651
|1.9635
|2.0247
|6309
|2007.01.30 11:38
|modify
|346
|2.84
|1.9651
|1.9636
|2.0247
|6310
|2007.01.30 11:38
|modify
|346
|2.84
|1.9651
|1.9637
|2.0247
|6311
|2007.01.30 11:41
|modify
|346
|2.84
|1.9651
|1.9638
|2.0247
|6312
|2007.01.30 12:28
|s/l
|346
|2.84
|1.9638
|1.9638
|2.0247
|-36.92
|7061.50
|6313
|2007.01.30 12:28
|buy
|347
|2.82
|1.9641
|1.9617
|2.0237
|6314
|2007.01.30 12:28
|modify
|347
|2.82
|1.9641
|1.9618
|2.0237
|6315
|2007.01.30 12:29
|modify
|347
|2.82
|1.9641
|1.9619
|2.0237
|6316
|2007.01.30 12:31
|modify
|347
|2.82
|1.9641
|1.9620
|2.0237
|6317
|2007.01.30 12:33
|modify
|347
|2.82
|1.9641
|1.9621
|2.0237
|6318
|2007.01.30 12:34
|modify
|347
|2.82
|1.9641
|1.9622
|2.0237
|6319
|2007.01.30 12:34
|modify
|347
|2.82
|1.9641
|1.9623
|2.0237
|6320
|2007.01.30 12:34
|modify
|347
|2.82
|1.9641
|1.9624
|2.0237
|6321
|2007.01.30 12:34
|modify
|347
|2.82
|1.9641
|1.9625
|2.0237
|6322
|2007.01.30 12:38
|modify
|347
|2.82
|1.9641
|1.9626
|2.0237
|6323
|2007.01.30 12:38
|modify
|347
|2.82
|1.9641
|1.9627
|2.0237
|6324
|2007.01.30 12:38
|modify
|347
|2.82
|1.9641
|1.9629
|2.0237
|6325
|2007.01.30 12:38
|modify
|347
|2.82
|1.9641
|1.9630
|2.0237
|6326
|2007.01.30 12:40
|modify
|347
|2.82
|1.9641
|1.9631
|2.0237
|6327
|2007.01.30 12:40
|modify
|347
|2.82
|1.9641
|1.9632
|2.0237
|6328
|2007.01.30 12:40
|modify
|347
|2.82
|1.9641
|1.9633
|2.0237
|6329
|2007.01.30 12:40
|modify
|347
|2.82
|1.9641
|1.9634
|2.0237
|6330
|2007.01.30 12:43
|modify
|347
|2.82
|1.9641
|1.9635
|2.0237
|6331
|2007.01.30 12:43
|modify
|347
|2.82
|1.9641
|1.9636
|2.0237
|6332
|2007.01.30 12:43
|modify
|347
|2.82
|1.9641
|1.9638
|2.0237
|6333
|2007.01.30 12:44
|modify
|347
|2.82
|1.9641
|1.9639
|2.0237
|6334
|2007.01.30 12:50
|modify
|347
|2.82
|1.9641
|1.9641
|2.0237
|6335
|2007.01.30 12:50
|modify
|347
|2.82
|1.9641
|1.9642
|2.0237
|6336
|2007.01.30 12:50
|modify
|347
|2.82
|1.9641
|1.9643
|2.0237
|6337
|2007.01.30 12:50
|modify
|347
|2.82
|1.9641
|1.9644
|2.0237
|6338
|2007.01.30 13:17
|s/l
|347
|2.82
|1.9644
|1.9644
|2.0237
|8.46
|7069.96
|6339
|2007.01.30 13:17
|buy
|348
|2.83
|1.9648
|1.9624
|2.0244
|6340
|2007.01.30 13:17
|modify
|348
|2.83
|1.9648
|1.9626
|2.0244
|6341
|2007.01.30 13:19
|modify
|348
|2.83
|1.9648
|1.9627
|2.0244
|6342
|2007.01.30 13:36
|modify
|348
|2.83
|1.9648
|1.9628
|2.0244
|6343
|2007.01.30 13:36
|modify
|348
|2.83
|1.9648
|1.9629
|2.0244
|6344
|2007.01.30 13:49
|s/l
|348
|2.83
|1.9629
|1.9629
|2.0244
|-53.77
|7016.19
|6345
|2007.01.30 13:49
|buy
|349
|2.81
|1.9632
|1.9608
|2.0228
|6346
|2007.01.30 13:50
|modify
|349
|2.81
|1.9632
|1.9609
|2.0228
|6347
|2007.01.30 13:50
|modify
|349
|2.81
|1.9632
|1.9610
|2.0228
|6348
|2007.01.30 13:50
|modify
|349
|2.81
|1.9632
|1.9611
|2.0228
|6349
|2007.01.30 13:50
|modify
|349
|2.81
|1.9632
|1.9612
|2.0228
|6350
|2007.01.30 14:03
|modify
|349
|2.81
|1.9632
|1.9613
|2.0228
|6351
|2007.01.30 14:03
|modify
|349
|2.81
|1.9632
|1.9615
|2.0228
|6352
|2007.01.30 14:56
|s/l
|349
|2.81
|1.9615
|1.9615
|2.0228
|-47.77
|6968.42
|6353
|2007.01.30 14:56
|buy
|350
|2.79
|1.9619
|1.9595
|2.0215
|6354
|2007.01.30 14:57
|modify
|350
|2.79
|1.9619
|1.9596
|2.0215
|6355
|2007.01.30 14:58
|modify
|350
|2.79
|1.9619
|1.9597
|2.0215
|6356
|2007.01.30 14:58
|modify
|350
|2.79
|1.9619
|1.9598
|2.0215
|6357
|2007.01.30 15:00
|modify
|350
|2.79
|1.9619
|1.9599
|2.0215
|6358
|2007.01.30 15:00
|modify
|350
|2.79
|1.9619
|1.9600
|2.0215
|6359
|2007.01.30 15:03
|modify
|350
|2.79
|1.9619
|1.9601
|2.0215
|6360
|2007.01.30 15:03
|modify
|350
|2.79
|1.9619
|1.9602
|2.0215
|6361
|2007.01.30 15:03
|modify
|350
|2.79
|1.9619
|1.9603
|2.0215
|6362
|2007.01.30 15:03
|modify
|350
|2.79
|1.9619
|1.9604
|2.0215
|6363
|2007.01.30 15:04
|modify
|350
|2.79
|1.9619
|1.9605
|2.0215
|6364
|2007.01.30 15:05
|modify
|350
|2.79
|1.9619
|1.9608
|2.0215
|6365
|2007.01.30 15:14
|modify
|350
|2.79
|1.9619
|1.9609
|2.0215
|6366
|2007.01.30 15:14
|modify
|350
|2.79
|1.9619
|1.9610
|2.0215
|6367
|2007.01.30 15:14
|modify
|350
|2.79
|1.9619
|1.9612
|2.0215
|6368
|2007.01.30 15:14
|modify
|350
|2.79
|1.9619
|1.9613
|2.0215
|6369
|2007.01.30 15:16
|modify
|350
|2.79
|1.9619
|1.9616
|2.0215
|6370
|2007.01.30 15:20
|modify
|350
|2.79
|1.9619
|1.9617
|2.0215
|6371
|2007.01.30 15:24
|modify
|350
|2.79
|1.9619
|1.9618
|2.0215
|6372
|2007.01.30 15:32
|s/l
|350
|2.79
|1.9618
|1.9618
|2.0215
|-2.79
|6965.63
|6373
|2007.01.30 15:32
|buy
|351
|2.79
|1.9622
|1.9598
|2.0218
|6374
|2007.01.30 15:32
|modify
|351
|2.79
|1.9622
|1.9599
|2.0218
|6375
|2007.01.30 15:36
|modify
|351
|2.79
|1.9622
|1.9600
|2.0218
|6376
|2007.01.30 15:55
|modify
|351
|2.79
|1.9622
|1.9601
|2.0218
|6377
|2007.01.30 15:56
|modify
|351
|2.79
|1.9622
|1.9602
|2.0218
|6378
|2007.01.30 16:20
|s/l
|351
|2.79
|1.9602
|1.9602
|2.0218
|-55.80
|6909.83
|6379
|2007.01.30 16:20
|buy
|352
|2.76
|1.9606
|1.9582
|2.0202
|6380
|2007.01.30 16:20
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9583
|2.0202
|6381
|2007.01.30 16:20
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9584
|2.0202
|6382
|2007.01.30 16:21
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9585
|2.0202
|6383
|2007.01.30 16:21
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9587
|2.0202
|6384
|2007.01.30 16:22
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9588
|2.0202
|6385
|2007.01.30 16:22
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9589
|2.0202
|6386
|2007.01.30 16:23
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9590
|2.0202
|6387
|2007.01.30 16:23
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9592
|2.0202
|6388
|2007.01.30 16:24
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9593
|2.0202
|6389
|2007.01.30 16:27
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9594
|2.0202
|6390
|2007.01.30 16:27
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9596
|2.0202
|6391
|2007.01.30 16:27
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9597
|2.0202
|6392
|2007.01.30 16:30
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9598
|2.0202
|6393
|2007.01.30 16:30
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9599
|2.0202
|6394
|2007.01.30 16:32
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9600
|2.0202
|6395
|2007.01.30 16:34
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9601
|2.0202
|6396
|2007.01.30 16:34
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9602
|2.0202
|6397
|2007.01.30 16:34
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9603
|2.0202
|6398
|2007.01.30 16:35
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9604
|2.0202
|6399
|2007.01.30 16:38
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9605
|2.0202
|6400
|2007.01.30 18:03
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9606
|2.0202
|6401
|2007.01.30 18:04
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9607
|2.0202
|6402
|2007.01.30 18:04
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9608
|2.0202
|6403
|2007.01.30 18:06
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9609
|2.0202
|6404
|2007.01.30 18:07
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9610
|2.0202
|6405
|2007.01.30 18:07
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9611
|2.0202
|6406
|2007.01.30 18:07
|modify
|352
|2.76
|1.9606
|1.9612
|2.0202
|6407
|2007.01.30 19:34
|s/l
|352
|2.76
|1.9612
|1.9612
|2.0202
|16.56
|6926.39
|6408
|2007.01.30 19:34
|buy
|353
|2.77
|1.9616
|1.9592
|2.0212
|6409
|2007.01.30 19:34
|modify
|353
|2.77
|1.9616
|1.9593
|2.0212
|6410
|2007.01.30 19:38
|modify
|353
|2.77
|1.9616
|1.9594
|2.0212
|6411
|2007.01.30 19:38
|modify
|353
|2.77
|1.9616
|1.9595
|2.0212
|6412
|2007.01.30 19:53
|modify
|353
|2.77
|1.9616
|1.9596
|2.0212
|6413
|2007.01.30 19:54
|modify
|353
|2.77
|1.9616
|1.9597
|2.0212
|6414
|2007.01.30 20:06
|modify
|353
|2.77
|1.9616
|1.9598
|2.0212
|6415
|2007.01.30 20:06
|modify
|353
|2.77
|1.9616
|1.9599
|2.0212
|6416
|2007.01.30 20:10
|modify
|353
|2.77
|1.9616
|1.9600
|2.0212
|6417
|2007.01.30 20:47
|modify
|353
|2.77
|1.9616
|1.9601
|2.0212
|6418
|2007.01.30 20:48
|modify
|353
|2.77
|1.9616
|1.9602
|2.0212
|6419
|2007.01.30 20:50
|modify
|353
|2.77
|1.9616
|1.9603
|2.0212
|6420
|2007.01.30 20:59
|modify
|353
|2.77
|1.9616
|1.9604
|2.0212
|6421
|2007.01.30 21:04
|modify
|353
|2.77
|1.9616
|1.9605
|2.0212
|6422
|2007.01.30 21:05
|modify
|353
|2.77
|1.9616
|1.9606
|2.0212
|6423
|2007.01.30 21:06
|modify
|353
|2.77
|1.9616
|1.9607
|2.0212
|6424
|2007.01.30 21:15
|modify
|353
|2.77
|1.9616
|1.9609
|2.0212
|6425
|2007.01.30 21:20
|modify
|353
|2.77
|1.9616
|1.9610
|2.0212
|6426
|2007.01.30 22:17
|modify
|353
|2.77
|1.9616
|1.9611
|2.0212
|6427
|2007.01.30 22:20
|modify
|353
|2.77
|1.9616
|1.9612
|2.0212
|6428
|2007.01.30 22:20
|modify
|353
|2.77
|1.9616
|1.9613
|2.0212
|6429
|2007.01.31 00:27
|s/l
|353
|2.77
|1.9613
|1.9613
|2.0212
|-8.63
|6917.76
|6430
|2007.01.31 00:27
|buy
|354
|2.77
|1.9615
|1.9591
|2.0211
|6431
|2007.01.31 00:27
|modify
|354
|2.77
|1.9615
|1.9592
|2.0211
|6432
|2007.01.31 00:27
|modify
|354
|2.77
|1.9615
|1.9593
|2.0211
|6433
|2007.01.31 00:27
|modify
|354
|2.77
|1.9615
|1.9594
|2.0211
|6434
|2007.01.31 00:28
|modify
|354
|2.77
|1.9615
|1.9595
|2.0211
|6435
|2007.01.31 00:28
|modify
|354
|2.77
|1.9615
|1.9596
|2.0211
|6436
|2007.01.31 00:28
|modify
|354
|2.77
|1.9615
|1.9597
|2.0211
|6437
|2007.01.31 00:29
|modify
|354
|2.77
|1.9615
|1.9598
|2.0211
|6438
|2007.01.31 00:48
|modify
|354
|2.77
|1.9615
|1.9599
|2.0211
|6439
|2007.01.31 00:49
|modify
|354
|2.77
|1.9615
|1.9600
|2.0211
|6440
|2007.01.31 00:53
|modify
|354
|2.77
|1.9615
|1.9602
|2.0211
|6441
|2007.01.31 00:54
|modify
|354
|2.77
|1.9615
|1.9603
|2.0211
|6442
|2007.01.31 00:54
|modify
|354
|2.77
|1.9615
|1.9604
|2.0211
|6443
|2007.01.31 00:54
|modify
|354
|2.77
|1.9615
|1.9605
|2.0211
|6444
|2007.01.31 00:59
|modify
|354
|2.77
|1.9615
|1.9606
|2.0211
|6445
|2007.01.31 01:00
|modify
|354
|2.77
|1.9615
|1.9608
|2.0211
|6446
|2007.01.31 01:04
|modify
|354
|2.77
|1.9615
|1.9609
|2.0211
|6447
|2007.01.31 01:05
|modify
|354
|2.77
|1.9615
|1.9610
|2.0211
|6448
|2007.01.31 01:06
|modify
|354
|2.77
|1.9615
|1.9611
|2.0211
|6449
|2007.01.31 01:09
|modify
|354
|2.77
|1.9615
|1.9612
|2.0211
|6450
|2007.01.31 03:47
|modify
|354
|2.77
|1.9615
|1.9613
|2.0211
|6451
|2007.01.31 03:47
|modify
|354
|2.77
|1.9615
|1.9614
|2.0211
|6452
|2007.01.31 03:49
|modify
|354
|2.77
|1.9615
|1.9616
|2.0211
|6453
|2007.01.31 06:00
|s/l
|354
|2.77
|1.9616
|1.9616
|2.0211
|2.77
|6920.53
|6454
|2007.01.31 06:00
|buy
|355
|2.77
|1.9620
|1.9596
|2.0216
|6455
|2007.01.31 06:00
|modify
|355
|2.77
|1.9620
|1.9597
|2.0216
|6456
|2007.01.31 06:00
|modify
|355
|2.77
|1.9620
|1.9598
|2.0216
|6457
|2007.01.31 06:00
|modify
|355
|2.77
|1.9620
|1.9599
|2.0216
|6458
|2007.01.31 06:07
|modify
|355
|2.77
|1.9620
|1.9600
|2.0216
|6459
|2007.01.31 06:34
|modify
|355
|2.77
|1.9620
|1.9602
|2.0216
|6460
|2007.01.31 06:35
|modify
|355
|2.77
|1.9620
|1.9603
|2.0216
|6461
|2007.01.31 06:40
|modify
|355
|2.77
|1.9620
|1.9604
|2.0216
|6462
|2007.01.31 06:40
|modify
|355
|2.77
|1.9620
|1.9605
|2.0216
|6463
|2007.01.31 06:43
|modify
|355
|2.77
|1.9620
|1.9606
|2.0216
|6464
|2007.01.31 06:51
|modify
|355
|2.77
|1.9620
|1.9607
|2.0216
|6465
|2007.01.31 06:51
|modify
|355
|2.77
|1.9620
|1.9608
|2.0216
|6466
|2007.01.31 06:51
|modify
|355
|2.77
|1.9620
|1.9609
|2.0216
|6467
|2007.01.31 06:52
|modify
|355
|2.77
|1.9620
|1.9610
|2.0216
|6468
|2007.01.31 06:52
|modify
|355
|2.77
|1.9620
|1.9611
|2.0216
|6469
|2007.01.31 06:53
|modify
|355
|2.77
|1.9620
|1.9612
|2.0216
|6470
|2007.01.31 06:53
|modify
|355
|2.77
|1.9620
|1.9613
|2.0216
|6471
|2007.01.31 06:53
|modify
|355
|2.77
|1.9620
|1.9614
|2.0216
|6472
|2007.01.31 06:53
|modify
|355
|2.77
|1.9620
|1.9615
|2.0216
|6473
|2007.01.31 07:04
|s/l
|355
|2.77
|1.9615
|1.9615
|2.0216
|-13.85
|6906.68
|6474
|2007.01.31 07:04
|buy
|356
|2.76
|1.9619
|1.9595
|2.0215
|6475
|2007.01.31 07:04
|modify
|356
|2.76
|1.9619
|1.9596
|2.0215
|6476
|2007.01.31 07:20
|modify
|356
|2.76
|1.9619
|1.9597
|2.0215
|6477
|2007.01.31 07:20
|modify
|356
|2.76
|1.9619
|1.9598
|2.0215
|6478
|2007.01.31 07:21
|modify
|356
|2.76
|1.9619
|1.9599
|2.0215
|6479
|2007.01.31 07:22
|modify
|356
|2.76
|1.9619
|1.9601
|2.0215
|6480
|2007.01.31 07:22
|modify
|356
|2.76
|1.9619
|1.9602
|2.0215
|6481
|2007.01.31 07:48
|s/l
|356
|2.76
|1.9602
|1.9602
|2.0215
|-46.92
|6859.76
|6482
|2007.01.31 07:48
|buy
|357
|2.74
|1.9606
|1.9582
|2.0202
|6483
|2007.01.31 07:48
|modify
|357
|2.74
|1.9606
|1.9583
|2.0202
|6484
|2007.01.31 07:48
|modify
|357
|2.74
|1.9606
|1.9584
|2.0202
|6485
|2007.01.31 07:48
|modify
|357
|2.74
|1.9606
|1.9585
|2.0202
|6486
|2007.01.31 07:49
|s/l
|357
|2.74
|1.9585
|1.9585
|2.0202
|-57.54
|6802.22
|6487
|2007.01.31 07:49
|buy
|358
|2.72
|1.9589
|1.9565
|2.0185
|6488
|2007.01.31 07:49
|modify
|358
|2.72
|1.9589
|1.9566
|2.0185
|6489
|2007.01.31 07:50
|modify
|358
|2.72
|1.9589
|1.9567
|2.0185
|6490
|2007.01.31 07:51
|modify
|358
|2.72
|1.9589
|1.9568
|2.0185
|6491
|2007.01.31 08:00
|close
|358
|2.72
|1.9574
|1.9568
|2.0185
|-40.80
|6761.42
|6492
|2007.01.31 08:00
|sell
|359
|2.70
|1.9574
|1.9598
|1.8978
|6493
|2007.01.31 08:00
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9597
|1.8978
|6494
|2007.01.31 08:00
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9596
|1.8978
|6495
|2007.01.31 08:00
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9595
|1.8978
|6496
|2007.01.31 08:00
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9594
|1.8978
|6497
|2007.01.31 08:00
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9592
|1.8978
|6498
|2007.01.31 08:00
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9590
|1.8978
|6499
|2007.01.31 08:00
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9586
|1.8978
|6500
|2007.01.31 08:00
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9585
|1.8978
|6501
|2007.01.31 08:00
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9582
|1.8978
|6502
|2007.01.31 08:00
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9579
|1.8978
|6503
|2007.01.31 08:22
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9577
|1.8978
|6504
|2007.01.31 08:35
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9576
|1.8978
|6505
|2007.01.31 08:35
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9575
|1.8978
|6506
|2007.01.31 08:35
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9574
|1.8978
|6507
|2007.01.31 08:35
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9573
|1.8978
|6508
|2007.01.31 08:35
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9572
|1.8978
|6509
|2007.01.31 08:35
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9571
|1.8978
|6510
|2007.01.31 08:35
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9570
|1.8978
|6511
|2007.01.31 08:36
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9569
|1.8978
|6512
|2007.01.31 08:36
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9567
|1.8978
|6513
|2007.01.31 08:36
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9565
|1.8978
|6514
|2007.01.31 08:36
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9564
|1.8978
|6515
|2007.01.31 08:36
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9561
|1.8978
|6516
|2007.01.31 08:36
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9559
|1.8978
|6517
|2007.01.31 08:37
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9558
|1.8978
|6518
|2007.01.31 08:39
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9557
|1.8978
|6519
|2007.01.31 08:39
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9556
|1.8978
|6520
|2007.01.31 08:39
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9555
|1.8978
|6521
|2007.01.31 08:39
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9554
|1.8978
|6522
|2007.01.31 08:39
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9553
|1.8978
|6523
|2007.01.31 08:39
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9552
|1.8978
|6524
|2007.01.31 08:40
|modify
|359
|2.70
|1.9574
|1.9551
|1.8978
|6525
|2007.01.31 08:51
|s/l
|359
|2.70
|1.9551
|1.9551
|1.8978
|62.10
|6823.52
|6526
|2007.01.31 08:51
|sell
|360
|2.73
|1.9547
|1.9571
|1.8951
|6527
|2007.01.31 08:51
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9570
|1.8951
|6528
|2007.01.31 08:51
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9569
|1.8951
|6529
|2007.01.31 08:52
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9568
|1.8951
|6530
|2007.01.31 08:59
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9566
|1.8951
|6531
|2007.01.31 09:00
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9564
|1.8951
|6532
|2007.01.31 09:00
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9562
|1.8951
|6533
|2007.01.31 09:00
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9561
|1.8951
|6534
|2007.01.31 09:00
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9559
|1.8951
|6535
|2007.01.31 09:01
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9558
|1.8951
|6536
|2007.01.31 09:24
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9557
|1.8951
|6537
|2007.01.31 09:24
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9556
|1.8951
|6538
|2007.01.31 09:24
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9555
|1.8951
|6539
|2007.01.31 09:25
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9553
|1.8951
|6540
|2007.01.31 09:26
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9552
|1.8951
|6541
|2007.01.31 09:33
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9550
|1.8951
|6542
|2007.01.31 09:34
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9549
|1.8951
|6543
|2007.01.31 09:34
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9548
|1.8951
|6544
|2007.01.31 09:34
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9547
|1.8951
|6545
|2007.01.31 09:34
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9545
|1.8951
|6546
|2007.01.31 09:34
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9544
|1.8951
|6547
|2007.01.31 09:35
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9543
|1.8951
|6548
|2007.01.31 09:35
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9542
|1.8951
|6549
|2007.01.31 09:35
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9540
|1.8951
|6550
|2007.01.31 09:35
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9539
|1.8951
|6551
|2007.01.31 09:35
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9538
|1.8951
|6552
|2007.01.31 09:35
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9536
|1.8951
|6553
|2007.01.31 09:36
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9535
|1.8951
|6554
|2007.01.31 09:36
|modify
|360
|2.73
|1.9547
|1.9534
|1.8951
|6555
|2007.01.31 09:44
|s/l
|360
|2.73
|1.9534
|1.9534
|1.8951
|35.49
|6859.01
|6556
|2007.01.31 09:44
|sell
|361
|2.74
|1.9530
|1.9554
|1.8934
|6557
|2007.01.31 09:45
|modify
|361
|2.74
|1.9530
|1.9553
|1.8934
|6558
|2007.01.31 09:48
|modify
|361
|2.74
|1.9530
|1.9552
|1.8934
|6559
|2007.01.31 09:48
|modify
|361
|2.74
|1.9530
|1.9551
|1.8934
|6560
|2007.01.31 10:02
|modify
|361
|2.74
|1.9530
|1.9550
|1.8934
|6561
|2007.01.31 10:33
|s/l
|361
|2.74
|1.9550
|1.9550
|1.8934
|-54.80
|6804.21
|6562
|2007.01.31 10:33
|sell
|362
|2.72
|1.9547
|1.9571
|1.8951
|6563
|2007.01.31 10:33
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9570
|1.8951
|6564
|2007.01.31 10:33
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9569
|1.8951
|6565
|2007.01.31 10:33
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9568
|1.8951
|6566
|2007.01.31 10:33
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9566
|1.8951
|6567
|2007.01.31 11:02
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9565
|1.8951
|6568
|2007.01.31 11:42
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9564
|1.8951
|6569
|2007.01.31 11:42
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9563
|1.8951
|6570
|2007.01.31 11:43
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9562
|1.8951
|6571
|2007.01.31 11:44
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9559
|1.8951
|6572
|2007.01.31 11:47
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9558
|1.8951
|6573
|2007.01.31 11:47
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9557
|1.8951
|6574
|2007.01.31 11:47
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9556
|1.8951
|6575
|2007.01.31 11:48
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9554
|1.8951
|6576
|2007.01.31 11:50
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9553
|1.8951
|6577
|2007.01.31 11:51
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9552
|1.8951
|6578
|2007.01.31 11:52
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9551
|1.8951
|6579
|2007.01.31 11:53
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9549
|1.8951
|6580
|2007.01.31 11:53
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9547
|1.8951
|6581
|2007.01.31 11:54
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9546
|1.8951
|6582
|2007.01.31 11:55
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9545
|1.8951
|6583
|2007.01.31 12:45
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9544
|1.8951
|6584
|2007.01.31 12:45
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9543
|1.8951
|6585
|2007.01.31 12:45
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9542
|1.8951
|6586
|2007.01.31 12:46
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9541
|1.8951
|6587
|2007.01.31 12:47
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9540
|1.8951
|6588
|2007.01.31 12:47
|modify
|362
|2.72
|1.9547
|1.9539
|1.8951
|6589
|2007.01.31 12:58
|s/l
|362
|2.72
|1.9539
|1.9539
|1.8951
|21.76
|6825.97
|6590
|2007.01.31 12:58
|sell
|363
|2.73
|1.9535
|1.9559
|1.8939
|6591
|2007.01.31 12:59
|modify
|363
|2.73
|1.9535
|1.9558
|1.8939
|6592
|2007.01.31 12:59
|modify
|363
|2.73
|1.9535
|1.9555
|1.8939
|6593
|2007.01.31 13:00
|modify
|363
|2.73
|1.9535
|1.9554
|1.8939
|6594
|2007.01.31 13:00
|modify
|363
|2.73
|1.9535
|1.9553
|1.8939
|6595
|2007.01.31 13:02
|modify
|363
|2.73
|1.9535
|1.9551
|1.8939
|6596
|2007.01.31 13:02
|modify
|363
|2.73
|1.9535
|1.9549
|1.8939
|6597
|2007.01.31 13:10
|modify
|363
|2.73
|1.9535
|1.9548
|1.8939
|6598
|2007.01.31 13:10
|modify
|363
|2.73
|1.9535
|1.9546
|1.8939
|6599
|2007.01.31 13:10
|modify
|363
|2.73
|1.9535
|1.9543
|1.8939
|6600
|2007.01.31 13:28
|s/l
|363
|2.73
|1.9543
|1.9543
|1.8939
|-21.84
|6804.13
|6601
|2007.01.31 13:28
|sell
|364
|2.72
|1.9539
|1.9563
|1.8943
|6602
|2007.01.31 13:28
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9562
|1.8943
|6603
|2007.01.31 13:28
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9561
|1.8943
|6604
|2007.01.31 13:28
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9560
|1.8943
|6605
|2007.01.31 13:28
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9559
|1.8943
|6606
|2007.01.31 13:29
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9558
|1.8943
|6607
|2007.01.31 13:29
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9556
|1.8943
|6608
|2007.01.31 13:29
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9555
|1.8943
|6609
|2007.01.31 13:29
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9553
|1.8943
|6610
|2007.01.31 13:29
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9551
|1.8943
|6611
|2007.01.31 13:29
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9549
|1.8943
|6612
|2007.01.31 13:29
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9546
|1.8943
|6613
|2007.01.31 13:29
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9544
|1.8943
|6614
|2007.01.31 13:30
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9540
|1.8943
|6615
|2007.01.31 13:30
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9539
|1.8943
|6616
|2007.01.31 13:30
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9538
|1.8943
|6617
|2007.01.31 13:30
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9537
|1.8943
|6618
|2007.01.31 13:38
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9536
|1.8943
|6619
|2007.01.31 13:41
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9533
|1.8943
|6620
|2007.01.31 13:41
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9530
|1.8943
|6621
|2007.01.31 13:45
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9528
|1.8943
|6622
|2007.01.31 13:45
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9527
|1.8943
|6623
|2007.01.31 13:46
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9526
|1.8943
|6624
|2007.01.31 13:47
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9525
|1.8943
|6625
|2007.01.31 13:47
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9523
|1.8943
|6626
|2007.01.31 13:48
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9522
|1.8943
|6627
|2007.01.31 13:48
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9521
|1.8943
|6628
|2007.01.31 13:48
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9519
|1.8943
|6629
|2007.01.31 13:48
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9518
|1.8943
|6630
|2007.01.31 13:48
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9516
|1.8943
|6631
|2007.01.31 13:49
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9515
|1.8943
|6632
|2007.01.31 13:52
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9514
|1.8943
|6633
|2007.01.31 13:52
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9513
|1.8943
|6634
|2007.01.31 13:52
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9512
|1.8943
|6635
|2007.01.31 13:52
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9510
|1.8943
|6636
|2007.01.31 13:53
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9509
|1.8943
|6637
|2007.01.31 13:53
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9508
|1.8943
|6638
|2007.01.31 13:53
|modify
|364
|2.72
|1.9539
|1.9506
|1.8943
|6639
|2007.01.31 14:21
|s/l
|364
|2.72
|1.9506
|1.9506
|1.8943
|89.76
|6893.89
|6640
|2007.01.31 14:21
|sell
|365
|2.76
|1.9503
|1.9527
|1.8907
|6641
|2007.01.31 14:21
|modify
|365
|2.76
|1.9503
|1.9526
|1.8907
|6642
|2007.01.31 14:24
|modify
|365
|2.76
|1.9503
|1.9525
|1.8907
|6643
|2007.01.31 14:27
|modify
|365
|2.76
|1.9503
|1.9524
|1.8907
|6644
|2007.01.31 14:42
|s/l
|365
|2.76
|1.9524
|1.9524
|1.8907
|-57.96
|6835.93
|6645
|2007.01.31 14:42
|sell
|366
|2.73
|1.9520
|1.9544
|1.8924
|6646
|2007.01.31 14:42
|modify
|366
|2.73
|1.9520
|1.9543
|1.8924
|6647
|2007.01.31 15:06
|s/l
|366
|2.73
|1.9543
|1.9543
|1.8924
|-62.79
|6773.14
|6648
|2007.01.31 15:06
|sell
|367
|2.71
|1.9539
|1.9563
|1.8943
|6649
|2007.01.31 15:06
|modify
|367
|2.71
|1.9539
|1.9562
|1.8943
|6650
|2007.01.31 15:21
|s/l
|367
|2.71
|1.9562
|1.9562
|1.8943
|-62.33
|6710.81
|6651
|2007.01.31 15:21
|sell
|368
|2.68
|1.9558
|1.9582
|1.8962
|6652
|2007.01.31 15:21
|modify
|368
|2.68
|1.9558
|1.9581
|1.8962
|6653
|2007.01.31 15:24
|modify
|368
|2.68
|1.9558
|1.9580
|1.8962
|6654
|2007.01.31 15:24
|modify
|368
|2.68
|1.9558
|1.9579
|1.8962
|6655
|2007.01.31 15:31
|modify
|368
|2.68
|1.9558
|1.9578
|1.8962
|6656
|2007.01.31 15:43
|s/l
|368
|2.68
|1.9578
|1.9578
|1.8962
|-53.60
|6657.21
|6657
|2007.01.31 15:43
|sell
|369
|2.66
|1.9575
|1.9599
|1.8979
|6658
|2007.01.31 15:43
|modify
|369
|2.66
|1.9575
|1.9598
|1.8979
|6659
|2007.01.31 15:43
|modify
|369
|2.66
|1.9575
|1.9597
|1.8979
|6660
|2007.01.31 15:44
|s/l
|369
|2.66
|1.9597
|1.9597
|1.8979
|-58.52
|6598.69
|6661
|2007.01.31 15:44
|sell
|370
|2.64
|1.9594
|1.9618
|1.8998
|6662
|2007.01.31 15:44
|modify
|370
|2.64
|1.9594
|1.9617
|1.8998
|6663
|2007.01.31 15:44
|modify
|370
|2.64
|1.9594
|1.9616
|1.8998
|6664
|2007.01.31 15:44
|modify
|370
|2.64
|1.9594
|1.9615
|1.8998
|6665
|2007.01.31 15:44
|modify
|370
|2.64
|1.9594
|1.9614
|1.8998
|6666
|2007.01.31 15:46
|modify
|370
|2.64
|1.9594
|1.9613
|1.8998
|6667
|2007.01.31 15:46
|modify
|370
|2.64
|1.9594
|1.9612
|1.8998
|6668
|2007.01.31 15:46
|modify
|370
|2.64
|1.9594
|1.9611
|1.8998
|6669
|2007.01.31 15:46
|modify
|370
|2.64
|1.9594
|1.9610
|1.8998
|6670
|2007.01.31 15:46
|modify
|370
|2.64
|1.9594
|1.9609
|1.8998
|6671
|2007.01.31 15:46
|modify
|370
|2.64
|1.9594
|1.9607
|1.8998
|6672
|2007.01.31 15:49
|modify
|370
|2.64
|1.9594
|1.9606
|1.8998
|6673
|2007.01.31 15:57
|modify
|370
|2.64
|1.9594
|1.9605
|1.8998
|6674
|2007.01.31 15:57
|modify
|370
|2.64
|1.9594
|1.9604
|1.8998
|6675
|2007.01.31 15:57
|modify
|370
|2.64
|1.9594
|1.9601
|1.8998
|6676
|2007.01.31 15:58
|modify
|370
|2.64
|1.9594
|1.9600
|1.8998
|6677
|2007.01.31 15:59
|modify
|370
|2.64
|1.9594
|1.9599
|1.8998
|6678
|2007.01.31 15:59
|modify
|370
|2.64
|1.9594
|1.9598
|1.8998
|6679
|2007.01.31 15:59
|modify
|370
|2.64
|1.9594
|1.9597
|1.8998
|6680
|2007.01.31 15:59
|modify
|370
|2.64
|1.9594
|1.9596
|1.8998
|6681
|2007.01.31 16:00
|close
|370
|2.64
|1.9578
|1.9596
|1.8998
|42.24
|6640.93
|6682
|2007.01.31 16:00
|buy
|371
|2.66
|1.9578
|1.9554
|2.0174
|6683
|2007.01.31 16:00
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9556
|2.0174
|6684
|2007.01.31 16:00
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9557
|2.0174
|6685
|2007.01.31 16:00
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9558
|2.0174
|6686
|2007.01.31 16:00
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9560
|2.0174
|6687
|2007.01.31 16:01
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9561
|2.0174
|6688
|2007.01.31 16:01
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9562
|2.0174
|6689
|2007.01.31 16:01
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9563
|2.0174
|6690
|2007.01.31 16:01
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9564
|2.0174
|6691
|2007.01.31 16:01
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9566
|2.0174
|6692
|2007.01.31 16:01
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9567
|2.0174
|6693
|2007.01.31 16:01
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9568
|2.0174
|6694
|2007.01.31 16:01
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9569
|2.0174
|6695
|2007.01.31 16:01
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9571
|2.0174
|6696
|2007.01.31 16:02
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9572
|2.0174
|6697
|2007.01.31 16:02
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9573
|2.0174
|6698
|2007.01.31 16:02
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9574
|2.0174
|6699
|2007.01.31 16:02
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9575
|2.0174
|6700
|2007.01.31 16:02
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9576
|2.0174
|6701
|2007.01.31 16:02
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9577
|2.0174
|6702
|2007.01.31 16:02
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9578
|2.0174
|6703
|2007.01.31 16:02
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9579
|2.0174
|6704
|2007.01.31 16:07
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9580
|2.0174
|6705
|2007.01.31 16:07
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9583
|2.0174
|6706
|2007.01.31 16:07
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9586
|2.0174
|6707
|2007.01.31 16:07
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9588
|2.0174
|6708
|2007.01.31 16:07
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9591
|2.0174
|6709
|2007.01.31 16:07
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9593
|2.0174
|6710
|2007.01.31 16:08
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9595
|2.0174
|6711
|2007.01.31 16:08
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9596
|2.0174
|6712
|2007.01.31 16:08
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9597
|2.0174
|6713
|2007.01.31 16:08
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9598
|2.0174
|6714
|2007.01.31 16:09
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9599
|2.0174
|6715
|2007.01.31 16:09
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9600
|2.0174
|6716
|2007.01.31 16:09
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9601
|2.0174
|6717
|2007.01.31 16:09
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9602
|2.0174
|6718
|2007.01.31 16:09
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9605
|2.0174
|6719
|2007.01.31 16:09
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9607
|2.0174
|6720
|2007.01.31 16:09
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9608
|2.0174
|6721
|2007.01.31 16:09
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9609
|2.0174
|6722
|2007.01.31 16:09
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9611
|2.0174
|6723
|2007.01.31 16:09
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9612
|2.0174
|6724
|2007.01.31 16:09
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9614
|2.0174
|6725
|2007.01.31 16:09
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9616
|2.0174
|6726
|2007.01.31 16:09
|modify
|371
|2.66
|1.9578
|1.9618
|2.0174
|6727
|2007.01.31 16:19
|s/l
|371
|2.66
|1.9618
|1.9618
|2.0174
|106.40
|6747.33
|6728
|2007.01.31 16:19
|buy
|372
|2.70
|1.9622
|1.9598
|2.0218
|6729
|2007.01.31 16:19
|modify
|372
|2.70
|1.9622
|1.9599
|2.0218
|6730
|2007.01.31 16:23
|modify
|372
|2.70
|1.9622
|1.9600
|2.0218
|6731
|2007.01.31 16:23
|modify
|372
|2.70
|1.9622
|1.9601
|2.0218
|6732
|2007.01.31 16:24
|modify
|372
|2.70
|1.9622
|1.9602
|2.0218
|6733
|2007.01.31 16:25
|modify
|372
|2.70
|1.9622
|1.9603
|2.0218
|6734
|2007.01.31 16:29
|modify
|372
|2.70
|1.9622
|1.9605
|2.0218
|6735
|2007.01.31 16:29
|modify
|372
|2.70
|1.9622
|1.9607
|2.0218
|6736
|2007.01.31 16:30
|modify
|372
|2.70
|1.9622
|1.9608
|2.0218
|6737
|2007.01.31 16:30
|modify
|372
|2.70
|1.9622
|1.9609
|2.0218
|6738
|2007.01.31 16:31
|modify
|372
|2.70
|1.9622
|1.9610
|2.0218
|6739
|2007.01.31 16:37
|modify
|372
|2.70
|1.9622
|1.9611
|2.0218
|6740
|2007.01.31 16:37
|modify
|372
|2.70
|1.9622
|1.9612
|2.0218
|6741
|2007.01.31 16:41
|modify
|372
|2.70
|1.9622
|1.9613
|2.0218
|6742
|2007.01.31 16:42
|modify
|372
|2.70
|1.9622
|1.9614
|2.0218
|6743
|2007.01.31 16:42
|modify
|372
|2.70
|1.9622
|1.9615
|2.0218
|6744
|2007.01.31 16:42
|modify
|372
|2.70
|1.9622
|1.9616
|2.0218
|6745
|2007.01.31 16:50
|s/l
|372
|2.70
|1.9616
|1.9616
|2.0218
|-16.20
|6731.13
|6746
|2007.01.31 16:50
|buy
|373
|2.69
|1.9620
|1.9596
|2.0216
|6747
|2007.01.31 17:02
|modify
|373
|2.69
|1.9620
|1.9598
|2.0216
|6748
|2007.01.31 17:17
|modify
|373
|2.69
|1.9620
|1.9599
|2.0216
|6749
|2007.01.31 17:17
|modify
|373
|2.69
|1.9620
|1.9600
|2.0216
|6750
|2007.01.31 17:36
|modify
|373
|2.69
|1.9620
|1.9601
|2.0216
|6751
|2007.01.31 17:37
|modify
|373
|2.69
|1.9620
|1.9602
|2.0216
|6752
|2007.01.31 17:37
|modify
|373
|2.69
|1.9620
|1.9603
|2.0216
|6753
|2007.01.31 17:38
|modify
|373
|2.69
|1.9620
|1.9604
|2.0216
|6754
|2007.01.31 17:38
|modify
|373
|2.69
|1.9620
|1.9605
|2.0216
|6755
|2007.01.31 17:39
|modify
|373
|2.69
|1.9620
|1.9606
|2.0216
|6756
|2007.01.31 17:39
|modify
|373
|2.69
|1.9620
|1.9607
|2.0216
|6757
|2007.01.31 18:37
|modify
|373
|2.69
|1.9620
|1.9608
|2.0216
|6758
|2007.01.31 18:37
|modify
|373
|2.69
|1.9620
|1.9609
|2.0216
|6759
|2007.01.31 19:14
|s/l
|373
|2.69
|1.9609
|1.9609
|2.0216
|-29.59
|6701.54
|6760
|2007.01.31 19:14
|buy
|374
|2.68
|1.9613
|1.9589
|2.0209
|6761
|2007.01.31 19:14
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9590
|2.0209
|6762
|2007.01.31 19:14
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9591
|2.0209
|6763
|2007.01.31 19:14
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9592
|2.0209
|6764
|2007.01.31 19:15
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9593
|2.0209
|6765
|2007.01.31 19:15
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9594
|2.0209
|6766
|2007.01.31 19:15
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9595
|2.0209
|6767
|2007.01.31 19:15
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9597
|2.0209
|6768
|2007.01.31 19:15
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9598
|2.0209
|6769
|2007.01.31 19:16
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9599
|2.0209
|6770
|2007.01.31 19:16
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9600
|2.0209
|6771
|2007.01.31 19:16
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9602
|2.0209
|6772
|2007.01.31 19:16
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9604
|2.0209
|6773
|2007.01.31 19:16
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9606
|2.0209
|6774
|2007.01.31 19:16
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9607
|2.0209
|6775
|2007.01.31 19:16
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9608
|2.0209
|6776
|2007.01.31 19:16
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9609
|2.0209
|6777
|2007.01.31 19:16
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9610
|2.0209
|6778
|2007.01.31 19:16
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9612
|2.0209
|6779
|2007.01.31 19:16
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9613
|2.0209
|6780
|2007.01.31 19:17
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9614
|2.0209
|6781
|2007.01.31 19:17
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9615
|2.0209
|6782
|2007.01.31 19:17
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9616
|2.0209
|6783
|2007.01.31 19:17
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9617
|2.0209
|6784
|2007.01.31 19:17
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9618
|2.0209
|6785
|2007.01.31 19:17
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9621
|2.0209
|6786
|2007.01.31 19:17
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9623
|2.0209
|6787
|2007.01.31 19:17
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9626
|2.0209
|6788
|2007.01.31 19:17
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9627
|2.0209
|6789
|2007.01.31 19:17
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9630
|2.0209
|6790
|2007.01.31 19:17
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9632
|2.0209
|6791
|2007.01.31 19:17
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9634
|2.0209
|6792
|2007.01.31 19:17
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9636
|2.0209
|6793
|2007.01.31 19:17
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9637
|2.0209
|6794
|2007.01.31 19:17
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9640
|2.0209
|6795
|2007.01.31 19:17
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9642
|2.0209
|6796
|2007.01.31 19:17
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9644
|2.0209
|6797
|2007.01.31 19:17
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9646
|2.0209
|6798
|2007.01.31 19:18
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9647
|2.0209
|6799
|2007.01.31 19:18
|modify
|374
|2.68
|1.9613
|1.9648
|2.0209
|6800
|2007.01.31 19:20
|s/l
|374
|2.68
|1.9648
|1.9648
|2.0209
|93.80
|6795.34
|6801
|2007.01.31 19:20
|buy
|375
|2.72
|1.9650
|1.9626
|2.0246
|6802
|2007.01.31 19:20
|modify
|375
|2.72
|1.9650
|1.9627
|2.0246
|6803
|2007.01.31 19:20
|modify
|375
|2.72
|1.9650
|1.9628
|2.0246
|6804
|2007.01.31 19:23
|modify
|375
|2.72
|1.9650
|1.9629
|2.0246
|6805
|2007.01.31 19:50
|modify
|375
|2.72
|1.9650
|1.9630
|2.0246
|6806
|2007.01.31 19:51
|modify
|375
|2.72
|1.9650
|1.9631
|2.0246
|6807
|2007.01.31 19:51
|modify
|375
|2.72
|1.9650
|1.9632
|2.0246
|6808
|2007.01.31 19:51
|modify
|375
|2.72
|1.9650
|1.9633
|2.0246
|6809
|2007.01.31 19:51
|modify
|375
|2.72
|1.9650
|1.9634
|2.0246
|6810
|2007.01.31 19:51
|modify
|375
|2.72
|1.9650
|1.9635
|2.0246
|6811
|2007.01.31 19:51
|modify
|375
|2.72
|1.9650
|1.9636
|2.0246
|6812
|2007.01.31 19:51
|modify
|375
|2.72
|1.9650
|1.9637
|2.0246
|6813
|2007.01.31 19:51
|modify
|375
|2.72
|1.9650
|1.9638
|2.0246
|6814
|2007.01.31 19:59
|s/l
|375
|2.72
|1.9638
|1.9638
|2.0246
|-32.64
|6762.70
|6815
|2007.01.31 19:59
|buy
|376
|2.71
|1.9641
|1.9617
|2.0237
|6816
|2007.01.31 19:59
|modify
|376
|2.71
|1.9641
|1.9618
|2.0237
|6817
|2007.01.31 19:59
|modify
|376
|2.71
|1.9641
|1.9619
|2.0237
|6818
|2007.01.31 20:00
|modify
|376
|2.71
|1.9641
|1.9620
|2.0237
|6819
|2007.01.31 20:00
|modify
|376
|2.71
|1.9641
|1.9621
|2.0237
|6820
|2007.01.31 20:00
|modify
|376
|2.71
|1.9641
|1.9622
|2.0237
|6821
|2007.01.31 20:01
|modify
|376
|2.71
|1.9641
|1.9623
|2.0237
|6822
|2007.01.31 20:01
|modify
|376
|2.71
|1.9641
|1.9624
|2.0237
|6823
|2007.01.31 20:01
|modify
|376
|2.71
|1.9641
|1.9625
|2.0237
|6824
|2007.01.31 20:01
|modify
|376
|2.71
|1.9641
|1.9626
|2.0237
|6825
|2007.01.31 20:01
|modify
|376
|2.71
|1.9641
|1.9627
|2.0237
|6826
|2007.01.31 20:02
|modify
|376
|2.71
|1.9641
|1.9628
|2.0237
|6827
|2007.01.31 20:02
|modify
|376
|2.71
|1.9641
|1.9629
|2.0237
|6828
|2007.01.31 20:02
|modify
|376
|2.71
|1.9641
|1.9630
|2.0237
|6829
|2007.01.31 20:02
|modify
|376
|2.71
|1.9641
|1.9631
|2.0237
|6830
|2007.01.31 20:06
|modify
|376
|2.71
|1.9641
|1.9632
|2.0237
|6831
|2007.01.31 20:07
|modify
|376
|2.71
|1.9641
|1.9633
|2.0237
|6832
|2007.01.31 20:08
|modify
|376
|2.71
|1.9641
|1.9634
|2.0237
|6833
|2007.01.31 20:08
|modify
|376
|2.71
|1.9641
|1.9636
|2.0237
|6834
|2007.01.31 20:38
|s/l
|376
|2.71
|1.9636
|1.9636
|2.0237
|-13.55
|6749.15
|6835
|2007.01.31 20:38
|buy
|377
|2.70
|1.9640
|1.9616
|2.0236
|6836
|2007.01.31 20:38
|modify
|377
|2.70
|1.9640
|1.9617
|2.0236
|6837
|2007.01.31 20:38
|modify
|377
|2.70
|1.9640
|1.9618
|2.0236
|6838
|2007.01.31 20:38
|modify
|377
|2.70
|1.9640
|1.9619
|2.0236
|6839
|2007.01.31 20:41
|modify
|377
|2.70
|1.9640
|1.9620
|2.0236
|6840
|2007.01.31 20:41
|modify
|377
|2.70
|1.9640
|1.9622
|2.0236
|6841
|2007.01.31 20:47
|modify
|377
|2.70
|1.9640
|1.9623
|2.0236
|6842
|2007.01.31 20:47
|modify
|377
|2.70
|1.9640
|1.9625
|2.0236
|6843
|2007.01.31 20:49
|modify
|377
|2.70
|1.9640
|1.9626
|2.0236
|6844
|2007.01.31 20:50
|modify
|377
|2.70
|1.9640
|1.9627
|2.0236
|6845
|2007.01.31 20:51
|modify
|377
|2.70
|1.9640
|1.9628
|2.0236
|6846
|2007.01.31 20:51
|modify
|377
|2.70
|1.9640
|1.9629
|2.0236
|6847
|2007.01.31 20:51
|modify
|377
|2.70
|1.9640
|1.9630
|2.0236
|6848
|2007.01.31 20:52
|modify
|377
|2.70
|1.9640
|1.9632
|2.0236
|6849
|2007.01.31 20:52
|modify
|377
|2.70
|1.9640
|1.9634
|2.0236
|6850
|2007.01.31 20:52
|modify
|377
|2.70
|1.9640
|1.9635
|2.0236
|6851
|2007.01.31 20:52
|modify
|377
|2.70
|1.9640
|1.9637
|2.0236
|6852
|2007.01.31 21:20
|s/l
|377
|2.70
|1.9637
|1.9637
|2.0236
|-8.10
|6741.05
|6853
|2007.01.31 21:20
|buy
|378
|2.70
|1.9641
|1.9617
|2.0237
|6854
|2007.01.31 21:20
|modify
|378
|2.70
|1.9641
|1.9618
|2.0237
|6855
|2007.01.31 21:20
|modify
|378
|2.70
|1.9641
|1.9619
|2.0237
|6856
|2007.01.31 21:21
|modify
|378
|2.70
|1.9641
|1.9620
|2.0237
|6857
|2007.01.31 21:23
|modify
|378
|2.70
|1.9641
|1.9621
|2.0237
|6858
|2007.01.31 21:23
|modify
|378
|2.70
|1.9641
|1.9622
|2.0237
|6859
|2007.01.31 21:23
|modify
|378
|2.70
|1.9641
|1.9623
|2.0237
|6860
|2007.01.31 21:34
|modify
|378
|2.70
|1.9641
|1.9624
|2.0237
|6861
|2007.01.31 21:34
|modify
|378
|2.70
|1.9641
|1.9625
|2.0237
|6862
|2007.01.31 21:34
|modify
|378
|2.70
|1.9641
|1.9626
|2.0237
|6863
|2007.01.31 21:34
|modify
|378
|2.70
|1.9641
|1.9627
|2.0237
|6864
|2007.01.31 21:34
|modify
|378
|2.70
|1.9641
|1.9628
|2.0237
|6865
|2007.01.31 21:45
|modify
|378
|2.70
|1.9641
|1.9629
|2.0237
|6866
|2007.01.31 21:49
|modify
|378
|2.70
|1.9641
|1.9630
|2.0237
|6867
|2007.01.31 21:50
|modify
|378
|2.70
|1.9641
|1.9631
|2.0237
|6868
|2007.01.31 21:50
|modify
|378
|2.70
|1.9641
|1.9632
|2.0237
|6869
|2007.01.31 21:58
|modify
|378
|2.70
|1.9641
|1.9633
|2.0237
|6870
|2007.01.31 21:58
|modify
|378
|2.70
|1.9641
|1.9634
|2.0237
|6871
|2007.01.31 21:58
|modify
|378
|2.70
|1.9641
|1.9636
|2.0237
|6872
|2007.01.31 22:32
|s/l
|378
|2.70
|1.9636
|1.9636
|2.0237
|-13.50
|6727.55
|6873
|2007.01.31 22:32
|buy
|379
|2.69
|1.9640
|1.9616
|2.0236
|6874
|2007.01.31 22:32
|modify
|379
|2.69
|1.9640
|1.9617
|2.0236
|6875
|2007.01.31 22:33
|modify
|379
|2.69
|1.9640
|1.9618
|2.0236
|6876
|2007.01.31 22:34
|modify
|379
|2.69
|1.9640
|1.9619
|2.0236
|6877
|2007.01.31 22:34
|modify
|379
|2.69
|1.9640
|1.9621
|2.0236
|6878
|2007.01.31 22:59
|modify
|379
|2.69
|1.9640
|1.9623
|2.0236
|6879
|2007.01.31 23:03
|modify
|379
|2.69
|1.9640
|1.9624
|2.0236
|6880
|2007.01.31 23:03
|modify
|379
|2.69
|1.9640
|1.9625
|2.0236
|6881
|2007.01.31 23:05
|modify
|379
|2.69
|1.9640
|1.9626
|2.0236
|6882
|2007.01.31 23:23
|modify
|379
|2.69
|1.9640
|1.9627
|2.0236
|6883
|2007.01.31 23:58
|s/l
|379
|2.69
|1.9627
|1.9627
|2.0236
|-34.97
|6692.58
|6884
|2007.01.31 23:58
|buy
|380
|2.68
|1.9631
|1.9607
|2.0227
|6885
|2007.01.31 23:59
|modify
|380
|2.68
|1.9631
|1.9608
|2.0227
|6886
|2007.01.31 23:59
|modify
|380
|2.68
|1.9631
|1.9609
|2.0227
|6887
|2007.01.31 23:59
|modify
|380
|2.68
|1.9631
|1.9612
|2.0227
|6888
|2007.01.31 23:59
|modify
|380
|2.68
|1.9631
|1.9613
|2.0227
|6889
|2007.01.31 23:59
|modify
|380
|2.68
|1.9631
|1.9614
|2.0227
|6890
|2007.01.31 23:59
|modify
|380
|2.68
|1.9631
|1.9616
|2.0227
|6891
|2007.02.01 00:00
|modify
|380
|2.68
|1.9631
|1.9617
|2.0227
|6892
|2007.02.01 00:02
|modify
|380
|2.68
|1.9631
|1.9618
|2.0227
|6893
|2007.02.01 00:02
|modify
|380
|2.68
|1.9631
|1.9619
|2.0227
|6894
|2007.02.01 00:02
|modify
|380
|2.68
|1.9631
|1.9620
|2.0227
|6895
|2007.02.01 00:03
|modify
|380
|2.68
|1.9631
|1.9621
|2.0227
|6896
|2007.02.01 00:03
|modify
|380
|2.68
|1.9631
|1.9623
|2.0227
|6897
|2007.02.01 01:05
|modify
|380
|2.68
|1.9631
|1.9624
|2.0227
|6898
|2007.02.01 01:05
|modify
|380
|2.68
|1.9631
|1.9625
|2.0227
|6899
|2007.02.01 01:05
|modify
|380
|2.68
|1.9631
|1.9626
|2.0227
|6900
|2007.02.01 01:05
|modify
|380
|2.68
|1.9631
|1.9627
|2.0227
|6901
|2007.02.01 01:05
|modify
|380
|2.68
|1.9631
|1.9628
|2.0227
|6902
|2007.02.01 01:05
|modify
|380
|2.68
|1.9631
|1.9629
|2.0227
|6903
|2007.02.01 01:06
|modify
|380
|2.68
|1.9631
|1.9630
|2.0227
|6904
|2007.02.01 01:06
|modify
|380
|2.68
|1.9631
|1.9631
|2.0227
|6905
|2007.02.01 01:12
|modify
|380
|2.68
|1.9631
|1.9632
|2.0227
|6906
|2007.02.01 01:12
|modify
|380
|2.68
|1.9631
|1.9634
|2.0227
|6907
|2007.02.01 02:54
|s/l
|380
|2.68
|1.9634
|1.9634
|2.0227
|7.12
|6699.69
|6908
|2007.02.01 02:54
|buy
|381
|2.68
|1.9638
|1.9614
|2.0234
|6909
|2007.02.01 02:54
|modify
|381
|2.68
|1.9638
|1.9615
|2.0234
|6910
|2007.02.01 02:54
|modify
|381
|2.68
|1.9638
|1.9616
|2.0234
|6911
|2007.02.01 03:56
|modify
|381
|2.68
|1.9638
|1.9618
|2.0234
|6912
|2007.02.01 04:20
|modify
|381
|2.68
|1.9638
|1.9621
|2.0234
|6913
|2007.02.01 04:20
|modify
|381
|2.68
|1.9638
|1.9622
|2.0234
|6914
|2007.02.01 04:23
|modify
|381
|2.68
|1.9638
|1.9623
|2.0234
|6915
|2007.02.01 06:59
|modify
|381
|2.68
|1.9638
|1.9625
|2.0234
|6916
|2007.02.01 06:59
|modify
|381
|2.68
|1.9638
|1.9626
|2.0234
|6917
|2007.02.01 06:59
|modify
|381
|2.68
|1.9638
|1.9627
|2.0234
|6918
|2007.02.01 07:31
|s/l
|381
|2.68
|1.9627
|1.9627
|2.0234
|-29.48
|6670.21
|6919
|2007.02.01 07:31
|buy
|382
|2.67
|1.9631
|1.9607
|2.0227
|6920
|2007.02.01 07:35
|modify
|382
|2.67
|1.9631
|1.9608
|2.0227
|6921
|2007.02.01 07:36
|modify
|382
|2.67
|1.9631
|1.9609
|2.0227
|6922
|2007.02.01 07:39
|modify
|382
|2.67
|1.9631
|1.9610
|2.0227
|6923
|2007.02.01 07:39
|modify
|382
|2.67
|1.9631
|1.9611
|2.0227
|6924
|2007.02.01 07:39
|modify
|382
|2.67
|1.9631
|1.9612
|2.0227
|6925
|2007.02.01 07:39
|modify
|382
|2.67
|1.9631
|1.9613
|2.0227
|6926
|2007.02.01 07:40
|modify
|382
|2.67
|1.9631
|1.9614
|2.0227
|6927
|2007.02.01 07:40
|modify
|382
|2.67
|1.9631
|1.9615
|2.0227
|6928
|2007.02.01 07:40
|modify
|382
|2.67
|1.9631
|1.9617
|2.0227
|6929
|2007.02.01 07:40
|modify
|382
|2.67
|1.9631
|1.9619
|2.0227
|6930
|2007.02.01 07:40
|modify
|382
|2.67
|1.9631
|1.9621
|2.0227
|6931
|2007.02.01 07:40
|modify
|382
|2.67
|1.9631
|1.9622
|2.0227
|6932
|2007.02.01 07:40
|modify
|382
|2.67
|1.9631
|1.9623
|2.0227
|6933
|2007.02.01 07:40
|modify
|382
|2.67
|1.9631
|1.9624
|2.0227
|6934
|2007.02.01 07:40
|modify
|382
|2.67
|1.9631
|1.9626
|2.0227
|6935
|2007.02.01 07:41
|modify
|382
|2.67
|1.9631
|1.9627
|2.0227
|6936
|2007.02.01 07:41
|modify
|382
|2.67
|1.9631
|1.9629
|2.0227
|6937
|2007.02.01 07:41
|modify
|382
|2.67
|1.9631
|1.9630
|2.0227
|6938
|2007.02.01 07:41
|modify
|382
|2.67
|1.9631
|1.9631
|2.0227
|6939
|2007.02.01 07:41
|modify
|382
|2.67
|1.9631
|1.9632
|2.0227
|6940
|2007.02.01 07:41
|modify
|382
|2.67
|1.9631
|1.9633
|2.0227
|6941
|2007.02.01 07:42
|modify
|382
|2.67
|1.9631
|1.9634
|2.0227
|6942
|2007.02.01 07:45
|modify
|382
|2.67
|1.9631
|1.9635
|2.0227
|6943
|2007.02.01 07:50
|modify
|382
|2.67
|1.9631
|1.9638
|2.0227
|6944
|2007.02.01 07:53
|modify
|382
|2.67
|1.9631
|1.9640
|2.0227
|6945
|2007.02.01 08:00
|s/l
|382
|2.67
|1.9640
|1.9640
|2.0227
|24.03
|6694.24
|6946
|2007.02.01 08:00
|buy
|383
|2.68
|1.9643
|1.9619
|2.0239
|6947
|2007.02.01 08:00
|modify
|383
|2.68
|1.9643
|1.9620
|2.0239
|6948
|2007.02.01 08:01
|modify
|383
|2.68
|1.9643
|1.9621
|2.0239
|6949
|2007.02.01 08:01
|modify
|383
|2.68
|1.9643
|1.9623
|2.0239
|6950
|2007.02.01 08:01
|modify
|383
|2.68
|1.9643
|1.9624
|2.0239
|6951
|2007.02.01 08:02
|modify
|383
|2.68
|1.9643
|1.9625
|2.0239
|6952
|2007.02.01 08:02
|modify
|383
|2.68
|1.9643
|1.9626
|2.0239
|6953
|2007.02.01 08:11
|modify
|383
|2.68
|1.9643
|1.9627
|2.0239
|6954
|2007.02.01 08:16
|modify
|383
|2.68
|1.9643
|1.9629
|2.0239
|6955
|2007.02.01 09:47
|modify
|383
|2.68
|1.9643
|1.9630
|2.0239
|6956
|2007.02.01 09:47
|modify
|383
|2.68
|1.9643
|1.9631
|2.0239
|6957
|2007.02.01 09:47
|modify
|383
|2.68
|1.9643
|1.9633
|2.0239
|6958
|2007.02.01 09:47
|modify
|383
|2.68
|1.9643
|1.9634
|2.0239
|6959
|2007.02.01 09:47
|modify
|383
|2.68
|1.9643
|1.9636
|2.0239
|6960
|2007.02.01 09:51
|modify
|383
|2.68
|1.9643
|1.9637
|2.0239
|6961
|2007.02.01 09:51
|modify
|383
|2.68
|1.9643
|1.9638
|2.0239
|6962
|2007.02.01 09:51
|modify
|383
|2.68
|1.9643
|1.9639
|2.0239
|6963
|2007.02.01 09:52
|modify
|383
|2.68
|1.9643
|1.9640
|2.0239
|6964
|2007.02.01 09:52
|modify
|383
|2.68
|1.9643
|1.9641
|2.0239
|6965
|2007.02.01 09:52
|modify
|383
|2.68
|1.9643
|1.9642
|2.0239
|6966
|2007.02.01 09:53
|modify
|383
|2.68
|1.9643
|1.9643
|2.0239
|6967
|2007.02.01 09:53
|modify
|383
|2.68
|1.9643
|1.9644
|2.0239
|6968
|2007.02.01 10:04
|s/l
|383
|2.68
|1.9644
|1.9644
|2.0239
|2.68
|6696.92
|6969
|2007.02.01 10:04
|buy
|384
|2.68
|1.9648
|1.9624
|2.0244
|6970
|2007.02.01 10:04
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9625
|2.0244
|6971
|2007.02.01 10:05
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9627
|2.0244
|6972
|2007.02.01 10:15
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9628
|2.0244
|6973
|2007.02.01 10:15
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9629
|2.0244
|6974
|2007.02.01 10:34
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9630
|2.0244
|6975
|2007.02.01 10:34
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9631
|2.0244
|6976
|2007.02.01 10:34
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9632
|2.0244
|6977
|2007.02.01 10:35
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9633
|2.0244
|6978
|2007.02.01 10:35
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9634
|2.0244
|6979
|2007.02.01 10:36
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9636
|2.0244
|6980
|2007.02.01 10:37
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9637
|2.0244
|6981
|2007.02.01 10:37
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9638
|2.0244
|6982
|2007.02.01 10:37
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9639
|2.0244
|6983
|2007.02.01 10:57
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9640
|2.0244
|6984
|2007.02.01 10:57
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9642
|2.0244
|6985
|2007.02.01 10:57
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9643
|2.0244
|6986
|2007.02.01 10:57
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9644
|2.0244
|6987
|2007.02.01 10:57
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9645
|2.0244
|6988
|2007.02.01 10:57
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9646
|2.0244
|6989
|2007.02.01 10:58
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9647
|2.0244
|6990
|2007.02.01 10:58
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9648
|2.0244
|6991
|2007.02.01 10:58
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9649
|2.0244
|6992
|2007.02.01 10:58
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9651
|2.0244
|6993
|2007.02.01 11:02
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9652
|2.0244
|6994
|2007.02.01 11:02
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9654
|2.0244
|6995
|2007.02.01 11:03
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9655
|2.0244
|6996
|2007.02.01 11:03
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9656
|2.0244
|6997
|2007.02.01 11:03
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9657
|2.0244
|6998
|2007.02.01 11:06
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9658
|2.0244
|6999
|2007.02.01 11:06
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9659
|2.0244
|7000
|2007.02.01 11:06
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9661
|2.0244
|7001
|2007.02.01 11:22
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9663
|2.0244
|7002
|2007.02.01 11:42
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9664
|2.0244
|7003
|2007.02.01 11:42
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9665
|2.0244
|7004
|2007.02.01 11:42
|modify
|384
|2.68
|1.9648
|1.9666
|2.0244
|7005
|2007.02.01 12:34
|s/l
|384
|2.68
|1.9666
|1.9666
|2.0244
|48.24
|6745.16
|7006
|2007.02.01 12:34
|buy
|385
|2.70
|1.9668
|1.9644
|2.0264
|7007
|2007.02.01 12:34
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9645
|2.0264
|7008
|2007.02.01 12:34
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9646
|2.0264
|7009
|2007.02.01 12:48
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9647
|2.0264
|7010
|2007.02.01 12:52
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9648
|2.0264
|7011
|2007.02.01 12:53
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9650
|2.0264
|7012
|2007.02.01 12:54
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9651
|2.0264
|7013
|2007.02.01 12:56
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9653
|2.0264
|7014
|2007.02.01 12:57
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9654
|2.0264
|7015
|2007.02.01 12:57
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9655
|2.0264
|7016
|2007.02.01 12:59
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9657
|2.0264
|7017
|2007.02.01 13:00
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9658
|2.0264
|7018
|2007.02.01 13:05
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9659
|2.0264
|7019
|2007.02.01 13:06
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9660
|2.0264
|7020
|2007.02.01 13:07
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9661
|2.0264
|7021
|2007.02.01 13:07
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9663
|2.0264
|7022
|2007.02.01 13:08
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9664
|2.0264
|7023
|2007.02.01 13:08
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9665
|2.0264
|7024
|2007.02.01 13:08
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9666
|2.0264
|7025
|2007.02.01 13:08
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9667
|2.0264
|7026
|2007.02.01 13:09
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9668
|2.0264
|7027
|2007.02.01 13:09
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9669
|2.0264
|7028
|2007.02.01 13:14
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9671
|2.0264
|7029
|2007.02.01 13:19
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9672
|2.0264
|7030
|2007.02.01 13:19
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9673
|2.0264
|7031
|2007.02.01 13:20
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9674
|2.0264
|7032
|2007.02.01 13:20
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9675
|2.0264
|7033
|2007.02.01 13:20
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9676
|2.0264
|7034
|2007.02.01 13:20
|modify
|385
|2.70
|1.9668
|1.9677
|2.0264
|7035
|2007.02.01 13:44
|s/l
|385
|2.70
|1.9677
|1.9677
|2.0264
|24.30
|6769.46
|7036
|2007.02.01 13:44
|buy
|386
|2.71
|1.9681
|1.9657
|2.0277
|7037
|2007.02.01 13:44
|modify
|386
|2.71
|1.9681
|1.9658
|2.0277
|7038
|2007.02.01 13:46
|modify
|386
|2.71
|1.9681
|1.9659
|2.0277
|7039
|2007.02.01 13:47
|modify
|386
|2.71
|1.9681
|1.9660
|2.0277
|7040
|2007.02.01 13:47
|modify
|386
|2.71
|1.9681
|1.9661
|2.0277
|7041
|2007.02.01 13:47
|modify
|386
|2.71
|1.9681
|1.9662
|2.0277
|7042
|2007.02.01 13:47
|modify
|386
|2.71
|1.9681
|1.9663
|2.0277
|7043
|2007.02.01 13:48
|modify
|386
|2.71
|1.9681
|1.9664
|2.0277
|7044
|2007.02.01 13:49
|modify
|386
|2.71
|1.9681
|1.9665
|2.0277
|7045
|2007.02.01 13:50
|modify
|386
|2.71
|1.9681
|1.9666
|2.0277
|7046
|2007.02.01 13:50
|modify
|386
|2.71
|1.9681
|1.9667
|2.0277
|7047
|2007.02.01 14:04
|modify
|386
|2.71
|1.9681
|1.9668
|2.0277
|7048
|2007.02.01 14:05
|modify
|386
|2.71
|1.9681
|1.9669
|2.0277
|7049
|2007.02.01 14:05
|modify
|386
|2.71
|1.9681
|1.9670
|2.0277
|7050
|2007.02.01 14:15
|modify
|386
|2.71
|1.9681
|1.9671
|2.0277
|7051
|2007.02.01 14:15
|modify
|386
|2.71
|1.9681
|1.9672
|2.0277
|7052
|2007.02.01 14:16
|modify
|386
|2.71
|1.9681
|1.9673
|2.0277
|7053
|2007.02.01 14:19
|modify
|386
|2.71
|1.9681
|1.9674
|2.0277
|7054
|2007.02.01 14:19
|modify
|386
|2.71
|1.9681
|1.9675
|2.0277
|7055
|2007.02.01 14:19
|modify
|386
|2.71
|1.9681
|1.9677
|2.0277
|7056
|2007.02.01 14:19
|modify
|386
|2.71
|1.9681
|1.9678
|2.0277
|7057
|2007.02.01 14:20
|modify
|386
|2.71
|1.9681
|1.9680
|2.0277
|7058
|2007.02.01 14:20
|modify
|386
|2.71
|1.9681
|1.9682
|2.0277
|7059
|2007.02.01 14:20
|modify
|386
|2.71
|1.9681
|1.9683
|2.0277
|7060
|2007.02.01 14:33
|s/l
|386
|2.71
|1.9683
|1.9683
|2.0277
|5.42
|6774.88
|7061
|2007.02.01 14:33
|buy
|387
|2.71
|1.9686
|1.9662
|2.0282
|7062
|2007.02.01 14:33
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9663
|2.0282
|7063
|2007.02.01 14:33
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9664
|2.0282
|7064
|2007.02.01 14:34
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9665
|2.0282
|7065
|2007.02.01 14:35
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9667
|2.0282
|7066
|2007.02.01 14:39
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9668
|2.0282
|7067
|2007.02.01 14:39
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9669
|2.0282
|7068
|2007.02.01 14:40
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9670
|2.0282
|7069
|2007.02.01 14:40
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9671
|2.0282
|7070
|2007.02.01 14:40
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9672
|2.0282
|7071
|2007.02.01 14:41
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9673
|2.0282
|7072
|2007.02.01 14:41
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9674
|2.0282
|7073
|2007.02.01 14:42
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9675
|2.0282
|7074
|2007.02.01 14:44
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9677
|2.0282
|7075
|2007.02.01 14:45
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9678
|2.0282
|7076
|2007.02.01 14:45
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9679
|2.0282
|7077
|2007.02.01 14:45
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9680
|2.0282
|7078
|2007.02.01 14:45
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9681
|2.0282
|7079
|2007.02.01 14:47
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9682
|2.0282
|7080
|2007.02.01 14:48
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9686
|2.0282
|7081
|2007.02.01 14:48
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9687
|2.0282
|7082
|2007.02.01 14:50
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9688
|2.0282
|7083
|2007.02.01 14:55
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9689
|2.0282
|7084
|2007.02.01 14:55
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9690
|2.0282
|7085
|2007.02.01 14:55
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9691
|2.0282
|7086
|2007.02.01 14:55
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9692
|2.0282
|7087
|2007.02.01 15:00
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9693
|2.0282
|7088
|2007.02.01 15:00
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9694
|2.0282
|7089
|2007.02.01 15:00
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9696
|2.0282
|7090
|2007.02.01 15:00
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9698
|2.0282
|7091
|2007.02.01 15:00
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9700
|2.0282
|7092
|2007.02.01 15:00
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9702
|2.0282
|7093
|2007.02.01 15:00
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9703
|2.0282
|7094
|2007.02.01 15:00
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9705
|2.0282
|7095
|2007.02.01 15:00
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9707
|2.0282
|7096
|2007.02.01 15:00
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9708
|2.0282
|7097
|2007.02.01 15:00
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9710
|2.0282
|7098
|2007.02.01 15:01
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9711
|2.0282
|7099
|2007.02.01 15:01
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9712
|2.0282
|7100
|2007.02.01 15:01
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9713
|2.0282
|7101
|2007.02.01 15:01
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9714
|2.0282
|7102
|2007.02.01 15:01
|modify
|387
|2.71
|1.9686
|1.9715
|2.0282
|7103
|2007.02.01 15:02
|s/l
|387
|2.71
|1.9715
|1.9715
|2.0282
|78.59
|6853.47
|7104
|2007.02.01 15:02
|buy
|388
|2.74
|1.9719
|1.9695
|2.0315
|7105
|2007.02.01 15:02
|modify
|388
|2.74
|1.9719
|1.9696
|2.0315
|7106
|2007.02.01 15:02
|modify
|388
|2.74
|1.9719
|1.9697
|2.0315
|7107
|2007.02.01 15:02
|modify
|388
|2.74
|1.9719
|1.9698
|2.0315
|7108
|2007.02.01 15:02
|modify
|388
|2.74
|1.9719
|1.9699
|2.0315
|7109
|2007.02.01 15:02
|modify
|388
|2.74
|1.9719
|1.9700
|2.0315
|7110
|2007.02.01 15:02
|modify
|388
|2.74
|1.9719
|1.9701
|2.0315
|7111
|2007.02.01 15:02
|modify
|388
|2.74
|1.9719
|1.9702
|2.0315
|7112
|2007.02.01 15:02
|modify
|388
|2.74
|1.9719
|1.9703
|2.0315
|7113
|2007.02.01 15:04
|s/l
|388
|2.74
|1.9703
|1.9703
|2.0315
|-43.84
|6809.63
|7114
|2007.02.01 15:04
|buy
|389
|2.72
|1.9707
|1.9683
|2.0303
|7115
|2007.02.01 15:04
|modify
|389
|2.72
|1.9707
|1.9684
|2.0303
|7116
|2007.02.01 15:04
|modify
|389
|2.72
|1.9707
|1.9685
|2.0303
|7117
|2007.02.01 15:06
|modify
|389
|2.72
|1.9707
|1.9686
|2.0303
|7118
|2007.02.01 15:06
|modify
|389
|2.72
|1.9707
|1.9687
|2.0303
|7119
|2007.02.01 15:06
|modify
|389
|2.72
|1.9707
|1.9689
|2.0303
|7120
|2007.02.01 15:06
|modify
|389
|2.72
|1.9707
|1.9690
|2.0303
|7121
|2007.02.01 15:06
|modify
|389
|2.72
|1.9707
|1.9691
|2.0303
|7122
|2007.02.01 15:06
|modify
|389
|2.72
|1.9707
|1.9693
|2.0303
|7123
|2007.02.01 15:06
|modify
|389
|2.72
|1.9707
|1.9694
|2.0303
|7124
|2007.02.01 15:20
|s/l
|389
|2.72
|1.9694
|1.9694
|2.0303
|-35.36
|6774.27
|7125
|2007.02.01 15:20
|buy
|390
|2.71
|1.9698
|1.9674
|2.0294
|7126
|2007.02.01 15:20
|modify
|390
|2.71
|1.9698
|1.9675
|2.0294
|7127
|2007.02.01 15:21
|modify
|390
|2.71
|1.9698
|1.9676
|2.0294
|7128
|2007.02.01 15:21
|modify
|390
|2.71
|1.9698
|1.9677
|2.0294
|7129
|2007.02.01 15:21
|modify
|390
|2.71
|1.9698
|1.9678
|2.0294
|7130
|2007.02.01 15:21
|modify
|390
|2.71
|1.9698
|1.9679
|2.0294
|7131
|2007.02.01 15:21
|modify
|390
|2.71
|1.9698
|1.9680
|2.0294
|7132
|2007.02.01 15:21
|modify
|390
|2.71
|1.9698
|1.9681
|2.0294
|7133
|2007.02.01 15:22
|modify
|390
|2.71
|1.9698
|1.9682
|2.0294
|7134
|2007.02.01 15:24
|modify
|390
|2.71
|1.9698
|1.9683
|2.0294
|7135
|2007.02.01 15:24
|modify
|390
|2.71
|1.9698
|1.9684
|2.0294
|7136
|2007.02.01 15:24
|modify
|390
|2.71
|1.9698
|1.9685
|2.0294
|7137
|2007.02.01 15:24
|modify
|390
|2.71
|1.9698
|1.9686
|2.0294
|7138
|2007.02.01 15:25
|modify
|390
|2.71
|1.9698
|1.9687
|2.0294
|7139
|2007.02.01 15:25
|modify
|390
|2.71
|1.9698
|1.9688
|2.0294
|7140
|2007.02.01 15:25
|modify
|390
|2.71
|1.9698
|1.9689
|2.0294
|7141
|2007.02.01 15:25
|modify
|390
|2.71
|1.9698
|1.9690
|2.0294
|7142
|2007.02.01 15:25
|modify
|390
|2.71
|1.9698
|1.9691
|2.0294
|7143
|2007.02.01 15:40
|s/l
|390
|2.71
|1.9691
|1.9691
|2.0294
|-18.97
|6755.30
|7144
|2007.02.01 15:40
|buy
|391
|2.70
|1.9695
|1.9671
|2.0291
|7145
|2007.02.01 15:41
|modify
|391
|2.70
|1.9695
|1.9672
|2.0291
|7146
|2007.02.01 15:41
|modify
|391
|2.70
|1.9695
|1.9673
|2.0291
|7147
|2007.02.01 15:42
|modify
|391
|2.70
|1.9695
|1.9674
|2.0291
|7148
|2007.02.01 15:42
|modify
|391
|2.70
|1.9695
|1.9675
|2.0291
|7149
|2007.02.01 15:42
|modify
|391
|2.70
|1.9695
|1.9676
|2.0291
|7150
|2007.02.01 15:43
|modify
|391
|2.70
|1.9695
|1.9677
|2.0291
|7151
|2007.02.01 15:43
|modify
|391
|2.70
|1.9695
|1.9678
|2.0291
|7152
|2007.02.01 15:43
|modify
|391
|2.70
|1.9695
|1.9680
|2.0291
|7153
|2007.02.01 15:43
|modify
|391
|2.70
|1.9695
|1.9681
|2.0291
|7154
|2007.02.01 15:43
|modify
|391
|2.70
|1.9695
|1.9683
|2.0291
|7155
|2007.02.01 15:44
|modify
|391
|2.70
|1.9695
|1.9684
|2.0291
|7156
|2007.02.01 15:44
|modify
|391
|2.70
|1.9695
|1.9685
|2.0291
|7157
|2007.02.01 15:47
|modify
|391
|2.70
|1.9695
|1.9687
|2.0291
|7158
|2007.02.01 15:48
|modify
|391
|2.70
|1.9695
|1.9688
|2.0291
|7159
|2007.02.01 15:57
|modify
|391
|2.70
|1.9695
|1.9690
|2.0291
|7160
|2007.02.01 16:34
|s/l
|391
|2.70
|1.9690
|1.9690
|2.0291
|-13.50
|6741.80
|7161
|2007.02.01 16:34
|buy
|392
|2.70
|1.9693
|1.9669
|2.0289
|7162
|2007.02.01 16:36
|modify
|392
|2.70
|1.9693
|1.9670
|2.0289
|7163
|2007.02.01 16:36
|modify
|392
|2.70
|1.9693
|1.9671
|2.0289
|7164
|2007.02.01 16:37
|modify
|392
|2.70
|1.9693
|1.9672
|2.0289
|7165
|2007.02.01 16:38
|modify
|392
|2.70
|1.9693
|1.9673
|2.0289
|7166
|2007.02.01 16:38
|modify
|392
|2.70
|1.9693
|1.9674
|2.0289
|7167
|2007.02.01 17:45
|s/l
|392
|2.70
|1.9674
|1.9674
|2.0289
|-51.30
|6690.50
|7168
|2007.02.01 17:45
|buy
|393
|2.68
|1.9678
|1.9654
|2.0274
|7169
|2007.02.01 18:30
|modify
|393
|2.68
|1.9678
|1.9655
|2.0274
|7170
|2007.02.01 18:30
|modify
|393
|2.68
|1.9678
|1.9656
|2.0274
|7171
|2007.02.01 18:31
|modify
|393
|2.68
|1.9678
|1.9657
|2.0274
|7172
|2007.02.01 18:31
|modify
|393
|2.68
|1.9678
|1.9658
|2.0274
|7173
|2007.02.01 18:32
|modify
|393
|2.68
|1.9678
|1.9659
|2.0274
|7174
|2007.02.01 18:32
|modify
|393
|2.68
|1.9678
|1.9660
|2.0274
|7175
|2007.02.01 18:32
|modify
|393
|2.68
|1.9678
|1.9661
|2.0274
|7176
|2007.02.01 18:42
|modify
|393
|2.68
|1.9678
|1.9662
|2.0274
|7177
|2007.02.01 18:42
|modify
|393
|2.68
|1.9678
|1.9663
|2.0274
|7178
|2007.02.01 18:44
|modify
|393
|2.68
|1.9678
|1.9665
|2.0274
|7179
|2007.02.01 18:53
|modify
|393
|2.68
|1.9678
|1.9666
|2.0274
|7180
|2007.02.01 18:54
|modify
|393
|2.68
|1.9678
|1.9667
|2.0274
|7181
|2007.02.01 18:54
|modify
|393
|2.68
|1.9678
|1.9668
|2.0274
|7182
|2007.02.01 18:54
|modify
|393
|2.68
|1.9678
|1.9669
|2.0274
|7183
|2007.02.01 18:56
|modify
|393
|2.68
|1.9678
|1.9670
|2.0274
|7184
|2007.02.01 18:57
|modify
|393
|2.68
|1.9678
|1.9671
|2.0274
|7185
|2007.02.01 18:58
|modify
|393
|2.68
|1.9678
|1.9672
|2.0274
|7186
|2007.02.01 18:58
|modify
|393
|2.68
|1.9678
|1.9673
|2.0274
|7187
|2007.02.01 18:58
|modify
|393
|2.68
|1.9678
|1.9674
|2.0274
|7188
|2007.02.01 18:58
|modify
|393
|2.68
|1.9678
|1.9675
|2.0274
|7189
|2007.02.01 18:58
|modify
|393
|2.68
|1.9678
|1.9676
|2.0274
|7190
|2007.02.01 18:58
|modify
|393
|2.68
|1.9678
|1.9677
|2.0274
|7191
|2007.02.01 19:15
|modify
|393
|2.68
|1.9678
|1.9678
|2.0274
|7192
|2007.02.01 19:47
|s/l
|393
|2.68
|1.9678
|1.9678
|2.0274
|0.00
|6690.50
|7193
|2007.02.01 19:47
|buy
|394
|2.68
|1.9681
|1.9657
|2.0277
|7194
|2007.02.01 19:47
|modify
|394
|2.68
|1.9681
|1.9658
|2.0277
|7195
|2007.02.01 19:51
|modify
|394
|2.68
|1.9681
|1.9659
|2.0277
|7196
|2007.02.01 19:51
|modify
|394
|2.68
|1.9681
|1.9660
|2.0277
|7197
|2007.02.02 05:16
|modify
|394
|2.68
|1.9681
|1.9661
|2.0277
|7198
|2007.02.02 05:18
|modify
|394
|2.68
|1.9681
|1.9662
|2.0277
|7199
|2007.02.02 05:23
|modify
|394
|2.68
|1.9681
|1.9663
|2.0277
|7200
|2007.02.02 05:59
|modify
|394
|2.68
|1.9681
|1.9664
|2.0277
|7201
|2007.02.02 06:00
|modify
|394
|2.68
|1.9681
|1.9665
|2.0277
|7202
|2007.02.02 07:19
|s/l
|394
|2.68
|1.9665
|1.9665
|2.0277
|-43.19
|6647.32
|7203
|2007.02.02 07:19
|buy
|395
|2.66
|1.9669
|1.9645
|2.0265
|7204
|2007.02.02 07:29
|modify
|395
|2.66
|1.9669
|1.9646
|2.0265
|7205
|2007.02.02 07:29
|modify
|395
|2.66
|1.9669
|1.9647
|2.0265
|7206
|2007.02.02 07:29
|modify
|395
|2.66
|1.9669
|1.9649
|2.0265
|7207
|2007.02.02 07:29
|modify
|395
|2.66
|1.9669
|1.9651
|2.0265
|7208
|2007.02.02 07:29
|modify
|395
|2.66
|1.9669
|1.9653
|2.0265
|7209
|2007.02.02 08:05
|s/l
|395
|2.66
|1.9653
|1.9653
|2.0265
|-42.56
|6604.76
|7210
|2007.02.02 08:05
|buy
|396
|2.64
|1.9657
|1.9633
|2.0253
|7211
|2007.02.02 08:05
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9634
|2.0253
|7212
|2007.02.02 08:06
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9635
|2.0253
|7213
|2007.02.02 08:06
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9636
|2.0253
|7214
|2007.02.02 08:06
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9637
|2.0253
|7215
|2007.02.02 08:06
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9638
|2.0253
|7216
|2007.02.02 08:07
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9639
|2.0253
|7217
|2007.02.02 08:10
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9640
|2.0253
|7218
|2007.02.02 08:10
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9641
|2.0253
|7219
|2007.02.02 08:11
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9642
|2.0253
|7220
|2007.02.02 08:53
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9643
|2.0253
|7221
|2007.02.02 08:53
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9644
|2.0253
|7222
|2007.02.02 08:57
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9646
|2.0253
|7223
|2007.02.02 08:57
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9647
|2.0253
|7224
|2007.02.02 08:59
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9648
|2.0253
|7225
|2007.02.02 08:59
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9649
|2.0253
|7226
|2007.02.02 09:02
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9650
|2.0253
|7227
|2007.02.02 09:02
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9652
|2.0253
|7228
|2007.02.02 09:02
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9653
|2.0253
|7229
|2007.02.02 09:03
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9656
|2.0253
|7230
|2007.02.02 09:03
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9659
|2.0253
|7231
|2007.02.02 09:03
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9660
|2.0253
|7232
|2007.02.02 11:15
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9661
|2.0253
|7233
|2007.02.02 11:21
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9662
|2.0253
|7234
|2007.02.02 11:21
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9663
|2.0253
|7235
|2007.02.02 11:25
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9664
|2.0253
|7236
|2007.02.02 11:25
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9665
|2.0253
|7237
|2007.02.02 11:26
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9666
|2.0253
|7238
|2007.02.02 11:26
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9671
|2.0253
|7239
|2007.02.02 11:26
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9672
|2.0253
|7240
|2007.02.02 13:28
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9673
|2.0253
|7241
|2007.02.02 13:28
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9675
|2.0253
|7242
|2007.02.02 13:28
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9676
|2.0253
|7243
|2007.02.02 13:28
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9679
|2.0253
|7244
|2007.02.02 13:29
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9680
|2.0253
|7245
|2007.02.02 13:29
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9681
|2.0253
|7246
|2007.02.02 13:29
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9683
|2.0253
|7247
|2007.02.02 13:29
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9685
|2.0253
|7248
|2007.02.02 13:29
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9687
|2.0253
|7249
|2007.02.02 13:29
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9689
|2.0253
|7250
|2007.02.02 13:29
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9690
|2.0253
|7251
|2007.02.02 13:29
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9692
|2.0253
|7252
|2007.02.02 13:29
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9694
|2.0253
|7253
|2007.02.02 13:29
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9695
|2.0253
|7254
|2007.02.02 13:29
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9697
|2.0253
|7255
|2007.02.02 13:29
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9699
|2.0253
|7256
|2007.02.02 13:29
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9700
|2.0253
|7257
|2007.02.02 13:29
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9702
|2.0253
|7258
|2007.02.02 13:29
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9703
|2.0253
|7259
|2007.02.02 13:29
|modify
|396
|2.64
|1.9657
|1.9705
|2.0253
|7260
|2007.02.02 13:29
|s/l
|396
|2.64
|1.9705
|1.9705
|2.0253
|126.72
|6731.48
|7261
|2007.02.02 13:29
|buy
|397
|2.69
|1.9707
|1.9683
|2.0303
|7262
|2007.02.02 13:30
|modify
|397
|2.69
|1.9707
|1.9699
|2.0303
|7263
|2007.02.02 13:30
|modify
|397
|2.69
|1.9707
|1.9700
|2.0303
|7264
|2007.02.02 13:30
|modify
|397
|2.69
|1.9707
|1.9702
|2.0303
|7265
|2007.02.02 13:30
|modify
|397
|2.69
|1.9707
|1.9704
|2.0303
|7266
|2007.02.02 13:30
|modify
|397
|2.69
|1.9707
|1.9705
|2.0303
|7267
|2007.02.02 13:30
|modify
|397
|2.69
|1.9707
|1.9706
|2.0303
|7268
|2007.02.02 13:30
|modify
|397
|2.69
|1.9707
|1.9707
|2.0303
|7269
|2007.02.02 13:30
|modify
|397
|2.69
|1.9707
|1.9709
|2.0303
|7270
|2007.02.02 13:30
|modify
|397
|2.69
|1.9707
|1.9710
|2.0303
|7271
|2007.02.02 13:30
|modify
|397
|2.69
|1.9707
|1.9711
|2.0303
|7272
|2007.02.02 13:30
|modify
|397
|2.69
|1.9707
|1.9713
|2.0303
|7273
|2007.02.02 13:30
|modify
|397
|2.69
|1.9707
|1.9714
|2.0303
|7274
|2007.02.02 13:30
|modify
|397
|2.69
|1.9707
|1.9716
|2.0303
|7275
|2007.02.02 13:30
|modify
|397
|2.69
|1.9707
|1.9717
|2.0303
|7276
|2007.02.02 13:31
|s/l
|397
|2.69
|1.9717
|1.9717
|2.0303
|26.90
|6758.38
|7277
|2007.02.02 13:31
|buy
|398
|2.70
|1.9721
|1.9697
|2.0317
|7278
|2007.02.02 13:32
|modify
|398
|2.70
|1.9721
|1.9698
|2.0317
|7279
|2007.02.02 13:33
|modify
|398
|2.70
|1.9721
|1.9699
|2.0317
|7280
|2007.02.02 13:33
|modify
|398
|2.70
|1.9721
|1.9701
|2.0317
|7281
|2007.02.02 13:33
|modify
|398
|2.70
|1.9721
|1.9702
|2.0317
|7282
|2007.02.02 13:33
|modify
|398
|2.70
|1.9721
|1.9703
|2.0317
|7283
|2007.02.02 13:33
|modify
|398
|2.70
|1.9721
|1.9704
|2.0317
|7284
|2007.02.02 13:33
|modify
|398
|2.70
|1.9721
|1.9706
|2.0317
|7285
|2007.02.02 13:33
|modify
|398
|2.70
|1.9721
|1.9707
|2.0317
|7286
|2007.02.02 13:34
|modify
|398
|2.70
|1.9721
|1.9708
|2.0317
|7287
|2007.02.02 13:34
|modify
|398
|2.70
|1.9721
|1.9710
|2.0317
|7288
|2007.02.02 13:34
|modify
|398
|2.70
|1.9721
|1.9711
|2.0317
|7289
|2007.02.02 13:34
|modify
|398
|2.70
|1.9721
|1.9712
|2.0317
|7290
|2007.02.02 13:34
|modify
|398
|2.70
|1.9721
|1.9713
|2.0317
|7291
|2007.02.02 13:35
|modify
|398
|2.70
|1.9721
|1.9715
|2.0317
|7292
|2007.02.02 13:35
|modify
|398
|2.70
|1.9721
|1.9717
|2.0317
|7293
|2007.02.02 13:35
|modify
|398
|2.70
|1.9721
|1.9718
|2.0317
|7294
|2007.02.02 13:35
|modify
|398
|2.70
|1.9721
|1.9720
|2.0317
|7295
|2007.02.02 13:36
|modify
|398
|2.70
|1.9721
|1.9721
|2.0317
|7296
|2007.02.02 13:36
|modify
|398
|2.70
|1.9721
|1.9723
|2.0317
|7297
|2007.02.02 13:36
|modify
|398
|2.70
|1.9721
|1.9724
|2.0317
|7298
|2007.02.02 13:36
|modify
|398
|2.70
|1.9721
|1.9725
|2.0317
|7299
|2007.02.02 13:38
|s/l
|398
|2.70
|1.9725
|1.9725
|2.0317
|10.80
|6769.18
|7300
|2007.02.02 13:38
|buy
|399
|2.71
|1.9728
|1.9704
|2.0324
|7301
|2007.02.02 13:41
|modify
|399
|2.71
|1.9728
|1.9705
|2.0324
|7302
|2007.02.02 13:41
|modify
|399
|2.71
|1.9728
|1.9706
|2.0324
|7303
|2007.02.02 13:42
|modify
|399
|2.71
|1.9728
|1.9707
|2.0324
|7304
|2007.02.02 13:42
|modify
|399
|2.71
|1.9728
|1.9708
|2.0324
|7305
|2007.02.02 13:42
|modify
|399
|2.71
|1.9728
|1.9709
|2.0324
|7306
|2007.02.02 13:43
|s/l
|399
|2.71
|1.9709
|1.9709
|2.0324
|-51.49
|6717.69
|7307
|2007.02.02 13:43
|buy
|400
|2.69
|1.9712
|1.9688
|2.0308
|7308
|2007.02.02 13:43
|modify
|400
|2.69
|1.9712
|1.9689
|2.0308
|7309
|2007.02.02 13:44
|modify
|400
|2.69
|1.9712
|1.9690
|2.0308
|7310
|2007.02.02 13:44
|modify
|400
|2.69
|1.9712
|1.9691
|2.0308
|7311
|2007.02.02 13:44
|modify
|400
|2.69
|1.9712
|1.9692
|2.0308
|7312
|2007.02.02 13:48
|modify
|400
|2.69
|1.9712
|1.9695
|2.0308
|7313
|2007.02.02 13:48
|modify
|400
|2.69
|1.9712
|1.9696
|2.0308
|7314
|2007.02.02 13:56
|modify
|400
|2.69
|1.9712
|1.9697
|2.0308
|7315
|2007.02.02 14:00
|s/l
|400
|2.69
|1.9697
|1.9697
|2.0308
|-40.35
|6677.34
|7316
|2007.02.02 14:00
|buy
|401
|2.67
|1.9699
|1.9675
|2.0295
|7317
|2007.02.02 14:00
|modify
|401
|2.67
|1.9699
|1.9677
|2.0295
|7318
|2007.02.02 14:01
|s/l
|401
|2.67
|1.9677
|1.9677
|2.0295
|-58.74
|6618.60
|7319
|2007.02.02 14:01
|buy
|402
|2.65
|1.9680
|1.9656
|2.0276
|7320
|2007.02.02 14:01
|modify
|402
|2.65
|1.9680
|1.9657
|2.0276
|7321
|2007.02.02 14:02
|s/l
|402
|2.65
|1.9657
|1.9657
|2.0276
|-60.95
|6557.65
|7322
|2007.02.02 14:02
|buy
|403
|2.62
|1.9661
|1.9637
|2.0257
|7323
|2007.02.02 14:02
|modify
|403
|2.62
|1.9661
|1.9638
|2.0257
|7324
|2007.02.02 14:03
|s/l
|403
|2.62
|1.9638
|1.9638
|2.0257
|-60.26
|6497.39
|7325
|2007.02.02 14:03
|buy
|404
|2.60
|1.9642
|1.9618
|2.0238
|7326
|2007.02.02 14:03
|modify
|404
|2.60
|1.9642
|1.9620
|2.0238
|7327
|2007.02.02 14:03
|modify
|404
|2.60
|1.9642
|1.9629
|2.0238
|7328
|2007.02.02 14:04
|modify
|404
|2.60
|1.9642
|1.9630
|2.0238
|7329
|2007.02.02 14:04
|modify
|404
|2.60
|1.9642
|1.9632
|2.0238
|7330
|2007.02.02 14:04
|modify
|404
|2.60
|1.9642
|1.9633
|2.0238
|7331
|2007.02.02 14:04
|modify
|404
|2.60
|1.9642
|1.9634
|2.0238
|7332
|2007.02.02 14:04
|modify
|404
|2.60
|1.9642
|1.9635
|2.0238
|7333
|2007.02.02 14:04
|modify
|404
|2.60
|1.9642
|1.9636
|2.0238
|7334
|2007.02.02 14:04
|modify
|404
|2.60
|1.9642
|1.9638
|2.0238
|7335
|2007.02.02 14:04
|modify
|404
|2.60
|1.9642
|1.9639
|2.0238
|7336
|2007.02.02 14:04
|modify
|404
|2.60
|1.9642
|1.9640
|2.0238
|7337
|2007.02.02 14:05
|modify
|404
|2.60
|1.9642
|1.9641
|2.0238
|7338
|2007.02.02 14:05
|modify
|404
|2.60
|1.9642
|1.9642
|2.0238
|7339
|2007.02.02 14:05
|modify
|404
|2.60
|1.9642
|1.9643
|2.0238
|7340
|2007.02.02 14:05
|modify
|404
|2.60
|1.9642
|1.9644
|2.0238
|7341
|2007.02.02 14:05
|modify
|404
|2.60
|1.9642
|1.9645
|2.0238
|7342
|2007.02.02 14:05
|modify
|404
|2.60
|1.9642
|1.9646
|2.0238
|7343
|2007.02.02 14:05
|modify
|404
|2.60
|1.9642
|1.9648
|2.0238
|7344
|2007.02.02 14:05
|modify
|404
|2.60
|1.9642
|1.9649
|2.0238
|7345
|2007.02.02 14:05
|modify
|404
|2.60
|1.9642
|1.9650
|2.0238
|7346
|2007.02.02 14:05
|modify
|404
|2.60
|1.9642
|1.9651
|2.0238
|7347
|2007.02.02 14:06
|modify
|404
|2.60
|1.9642
|1.9653
|2.0238
|7348
|2007.02.02 14:06
|modify
|404
|2.60
|1.9642
|1.9654
|2.0238
|7349
|2007.02.02 14:10
|s/l
|404
|2.60
|1.9654
|1.9654
|2.0238
|31.20
|6528.59
|7350
|2007.02.02 14:10
|buy
|405
|2.61
|1.9657
|1.9633
|2.0253
|7351
|2007.02.02 14:10
|modify
|405
|2.61
|1.9657
|1.9634
|2.0253
|7352
|2007.02.02 14:10
|modify
|405
|2.61
|1.9657
|1.9635
|2.0253
|7353
|2007.02.02 14:11
|modify
|405
|2.61
|1.9657
|1.9636
|2.0253
|7354
|2007.02.02 14:11
|modify
|405
|2.61
|1.9657
|1.9639
|2.0253
|7355
|2007.02.02 14:11
|modify
|405
|2.61
|1.9657
|1.9641
|2.0253
|7356
|2007.02.02 14:11
|modify
|405
|2.61
|1.9657
|1.9642
|2.0253
|7357
|2007.02.02 14:17
|s/l
|405
|2.61
|1.9642
|1.9642
|2.0253
|-39.15
|6489.44
|7358
|2007.02.02 14:17
|buy
|406
|2.60
|1.9646
|1.9622
|2.0242
|7359
|2007.02.02 14:17
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9623
|2.0242
|7360
|2007.02.02 14:17
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9624
|2.0242
|7361
|2007.02.02 14:17
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9625
|2.0242
|7362
|2007.02.02 14:17
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9626
|2.0242
|7363
|2007.02.02 14:17
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9627
|2.0242
|7364
|2007.02.02 14:17
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9628
|2.0242
|7365
|2007.02.02 14:17
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9629
|2.0242
|7366
|2007.02.02 14:17
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9630
|2.0242
|7367
|2007.02.02 14:17
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9631
|2.0242
|7368
|2007.02.02 14:17
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9632
|2.0242
|7369
|2007.02.02 14:17
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9633
|2.0242
|7370
|2007.02.02 14:17
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9634
|2.0242
|7371
|2007.02.02 14:17
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9635
|2.0242
|7372
|2007.02.02 14:17
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9636
|2.0242
|7373
|2007.02.02 14:17
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9637
|2.0242
|7374
|2007.02.02 14:17
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9638
|2.0242
|7375
|2007.02.02 14:23
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9639
|2.0242
|7376
|2007.02.02 14:23
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9640
|2.0242
|7377
|2007.02.02 14:26
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9641
|2.0242
|7378
|2007.02.02 14:27
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9642
|2.0242
|7379
|2007.02.02 14:27
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9645
|2.0242
|7380
|2007.02.02 14:27
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9648
|2.0242
|7381
|2007.02.02 14:27
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9649
|2.0242
|7382
|2007.02.02 14:27
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9651
|2.0242
|7383
|2007.02.02 14:27
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9654
|2.0242
|7384
|2007.02.02 14:27
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9655
|2.0242
|7385
|2007.02.02 14:27
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9657
|2.0242
|7386
|2007.02.02 14:27
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9660
|2.0242
|7387
|2007.02.02 14:28
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9664
|2.0242
|7388
|2007.02.02 14:28
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9665
|2.0242
|7389
|2007.02.02 14:28
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9666
|2.0242
|7390
|2007.02.02 14:48
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9667
|2.0242
|7391
|2007.02.02 14:49
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9668
|2.0242
|7392
|2007.02.02 14:49
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9670
|2.0242
|7393
|2007.02.02 14:49
|modify
|406
|2.60
|1.9646
|1.9672
|2.0242
|7394
|2007.02.02 15:02
|s/l
|406
|2.60
|1.9672
|1.9672
|2.0242
|67.60
|6557.04
|7395
|2007.02.02 15:02
|buy
|407
|2.62
|1.9676
|1.9652
|2.0272
|7396
|2007.02.02 15:03
|modify
|407
|2.62
|1.9676
|1.9653
|2.0272
|7397
|2007.02.02 15:03
|modify
|407
|2.62
|1.9676
|1.9654
|2.0272
|7398
|2007.02.02 15:03
|modify
|407
|2.62
|1.9676
|1.9655
|2.0272
|7399
|2007.02.02 15:04
|modify
|407
|2.62
|1.9676
|1.9656
|2.0272
|7400
|2007.02.02 15:10
|modify
|407
|2.62
|1.9676
|1.9657
|2.0272
|7401
|2007.02.02 15:11
|modify
|407
|2.62
|1.9676
|1.9658
|2.0272
|7402
|2007.02.02 15:11
|modify
|407
|2.62
|1.9676
|1.9659
|2.0272
|7403
|2007.02.02 15:14
|modify
|407
|2.62
|1.9676
|1.9660
|2.0272
|7404
|2007.02.02 15:20
|modify
|407
|2.62
|1.9676
|1.9661
|2.0272
|7405
|2007.02.02 15:21
|modify
|407
|2.62
|1.9676
|1.9662
|2.0272
|7406
|2007.02.02 15:22
|modify
|407
|2.62
|1.9676
|1.9663
|2.0272
|7407
|2007.02.02 15:24
|modify
|407
|2.62
|1.9676
|1.9664
|2.0272
|7408
|2007.02.02 15:24
|modify
|407
|2.62
|1.9676
|1.9665
|2.0272
|7409
|2007.02.02 15:24
|modify
|407
|2.62
|1.9676
|1.9666
|2.0272
|7410
|2007.02.02 15:30
|modify
|407
|2.62
|1.9676
|1.9667
|2.0272
|7411
|2007.02.02 15:33
|modify
|407
|2.62
|1.9676
|1.9668
|2.0272
|7412
|2007.02.02 15:33
|modify
|407
|2.62
|1.9676
|1.9669
|2.0272
|7413
|2007.02.02 15:34
|modify
|407
|2.62
|1.9676
|1.9670
|2.0272
|7414
|2007.02.02 15:35
|modify
|407
|2.62
|1.9676
|1.9672
|2.0272
|7415
|2007.02.02 15:35
|modify
|407
|2.62
|1.9676
|1.9673
|2.0272
|7416
|2007.02.02 15:36
|modify
|407
|2.62
|1.9676
|1.9674
|2.0272
|7417
|2007.02.02 16:26
|s/l
|407
|2.62
|1.9674
|1.9674
|2.0272
|-5.24
|6551.80
|7418
|2007.02.02 16:26
|buy
|408
|2.62
|1.9678
|1.9654
|2.0274
|7419
|2007.02.02 16:27
|modify
|408
|2.62
|1.9678
|1.9655
|2.0274
|7420
|2007.02.02 16:27
|modify
|408
|2.62
|1.9678
|1.9656
|2.0274
|7421
|2007.02.02 16:31
|modify
|408
|2.62
|1.9678
|1.9657
|2.0274
|7422
|2007.02.02 16:31
|modify
|408
|2.62
|1.9678
|1.9658
|2.0274
|7423
|2007.02.02 16:31
|modify
|408
|2.62
|1.9678
|1.9659
|2.0274
|7424
|2007.02.02 16:31
|modify
|408
|2.62
|1.9678
|1.9660
|2.0274
|7425
|2007.02.02 16:32
|modify
|408
|2.62
|1.9678
|1.9661
|2.0274
|7426
|2007.02.02 16:32
|modify
|408
|2.62
|1.9678
|1.9663
|2.0274
|7427
|2007.02.02 16:51
|s/l
|408
|2.62
|1.9663
|1.9663
|2.0274
|-39.30
|6512.50
|7428
|2007.02.02 16:51
|buy
|409
|2.60
|1.9666
|1.9642
|2.0262
|7429
|2007.02.02 16:51
|modify
|409
|2.60
|1.9666
|1.9643
|2.0262
|7430
|2007.02.02 16:51
|modify
|409
|2.60
|1.9666
|1.9644
|2.0262
|7431
|2007.02.02 16:51
|modify
|409
|2.60
|1.9666
|1.9645
|2.0262
|7432
|2007.02.02 16:51
|modify
|409
|2.60
|1.9666
|1.9646
|2.0262
|7433
|2007.02.02 16:53
|modify
|409
|2.60
|1.9666
|1.9647
|2.0262
|7434
|2007.02.02 16:53
|modify
|409
|2.60
|1.9666
|1.9648
|2.0262
|7435
|2007.02.02 16:53
|modify
|409
|2.60
|1.9666
|1.9649
|2.0262
|7436
|2007.02.02 17:19
|modify
|409
|2.60
|1.9666
|1.9650
|2.0262
|7437
|2007.02.02 17:21
|modify
|409
|2.60
|1.9666
|1.9651
|2.0262
|7438
|2007.02.02 17:23
|modify
|409
|2.60
|1.9666
|1.9652
|2.0262
|7439
|2007.02.02 20:00
|modify
|409
|2.60
|1.9666
|1.9653
|2.0262
|7440
|2007.02.02 20:29
|modify
|409
|2.60
|1.9666
|1.9655
|2.0262
|7441
|2007.02.04 22:00
|s/l
|409
|2.60
|1.9655
|1.9655
|2.0262
|-28.60
|6483.90
|7442
|2007.02.04 22:00
|buy
|410
|2.59
|1.9657
|1.9633
|2.0253
|7443
|2007.02.04 22:45
|modify
|410
|2.59
|1.9657
|1.9635
|2.0253
|7444
|2007.02.04 22:45
|modify
|410
|2.59
|1.9657
|1.9636
|2.0253
|7445
|2007.02.04 23:49
|modify
|410
|2.59
|1.9657
|1.9637
|2.0253
|7446
|2007.02.05 01:13
|modify
|410
|2.59
|1.9657
|1.9638
|2.0253
|7447
|2007.02.05 04:00
|close
|410
|2.59
|1.9643
|1.9638
|2.0253
|-36.56
|6447.34
|7448
|2007.02.05 04:00
|sell
|411
|2.58
|1.9643
|1.9667
|1.9047
|7449
|2007.02.05 04:01
|modify
|411
|2.58
|1.9643
|1.9666
|1.9047
|7450
|2007.02.05 05:00
|modify
|411
|2.58
|1.9643
|1.9665
|1.9047
|7451
|2007.02.05 05:04
|modify
|411
|2.58
|1.9643
|1.9664
|1.9047
|7452
|2007.02.05 05:17
|modify
|411
|2.58
|1.9643
|1.9662
|1.9047
|7453
|2007.02.05 05:19
|modify
|411
|2.58
|1.9643
|1.9660
|1.9047
|7454
|2007.02.05 05:35
|modify
|411
|2.58
|1.9643
|1.9659
|1.9047
|7455
|2007.02.05 05:39
|modify
|411
|2.58
|1.9643
|1.9658
|1.9047
|7456
|2007.02.05 05:40
|modify
|411
|2.58
|1.9643
|1.9657
|1.9047
|7457
|2007.02.05 05:40
|modify
|411
|2.58
|1.9643
|1.9656
|1.9047
|7458
|2007.02.05 05:40
|modify
|411
|2.58
|1.9643
|1.9655
|1.9047
|7459
|2007.02.05 05:41
|modify
|411
|2.58
|1.9643
|1.9654
|1.9047
|7460
|2007.02.05 05:42
|modify
|411
|2.58
|1.9643
|1.9653
|1.9047
|7461
|2007.02.05 05:42
|modify
|411
|2.58
|1.9643
|1.9651
|1.9047
|7462
|2007.02.05 07:30
|s/l
|411
|2.58
|1.9651
|1.9651
|1.9047
|-20.64
|6426.70
|7463
|2007.02.05 07:30
|sell
|412
|2.57
|1.9648
|1.9672
|1.9052
|7464
|2007.02.05 07:34
|modify
|412
|2.57
|1.9648
|1.9670
|1.9052
|7465
|2007.02.05 08:01
|s/l
|412
|2.57
|1.9670
|1.9670
|1.9052
|-56.54
|6370.16
|7466
|2007.02.05 08:01
|sell
|413
|2.55
|1.9667
|1.9691
|1.9071
|7467
|2007.02.05 08:01
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9690
|1.9071
|7468
|2007.02.05 08:01
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9687
|1.9071
|7469
|2007.02.05 08:03
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9686
|1.9071
|7470
|2007.02.05 08:06
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9685
|1.9071
|7471
|2007.02.05 08:06
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9683
|1.9071
|7472
|2007.02.05 08:10
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9682
|1.9071
|7473
|2007.02.05 08:14
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9681
|1.9071
|7474
|2007.02.05 08:15
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9680
|1.9071
|7475
|2007.02.05 08:20
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9679
|1.9071
|7476
|2007.02.05 08:21
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9678
|1.9071
|7477
|2007.02.05 08:22
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9677
|1.9071
|7478
|2007.02.05 08:52
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9676
|1.9071
|7479
|2007.02.05 08:54
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9674
|1.9071
|7480
|2007.02.05 08:55
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9673
|1.9071
|7481
|2007.02.05 08:57
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9672
|1.9071
|7482
|2007.02.05 08:57
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9670
|1.9071
|7483
|2007.02.05 08:57
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9669
|1.9071
|7484
|2007.02.05 08:58
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9668
|1.9071
|7485
|2007.02.05 09:04
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9667
|1.9071
|7486
|2007.02.05 09:05
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9666
|1.9071
|7487
|2007.02.05 09:08
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9665
|1.9071
|7488
|2007.02.05 09:08
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9663
|1.9071
|7489
|2007.02.05 09:08
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9662
|1.9071
|7490
|2007.02.05 09:08
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9660
|1.9071
|7491
|2007.02.05 09:16
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9659
|1.9071
|7492
|2007.02.05 09:16
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9658
|1.9071
|7493
|2007.02.05 09:16
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9657
|1.9071
|7494
|2007.02.05 09:16
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9655
|1.9071
|7495
|2007.02.05 09:16
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9654
|1.9071
|7496
|2007.02.05 09:16
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9652
|1.9071
|7497
|2007.02.05 09:30
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9643
|1.9071
|7498
|2007.02.05 09:30
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9641
|1.9071
|7499
|2007.02.05 09:30
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9639
|1.9071
|7500
|2007.02.05 09:30
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9638
|1.9071
|7501
|2007.02.05 09:39
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9637
|1.9071
|7502
|2007.02.05 09:39
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9635
|1.9071
|7503
|2007.02.05 09:39
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9633
|1.9071
|7504
|2007.02.05 09:39
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9632
|1.9071
|7505
|2007.02.05 09:39
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9630
|1.9071
|7506
|2007.02.05 09:39
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9627
|1.9071
|7507
|2007.02.05 09:40
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9626
|1.9071
|7508
|2007.02.05 09:43
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9624
|1.9071
|7509
|2007.02.05 09:43
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9621
|1.9071
|7510
|2007.02.05 09:43
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9620
|1.9071
|7511
|2007.02.05 09:45
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9619
|1.9071
|7512
|2007.02.05 09:45
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9616
|1.9071
|7513
|2007.02.05 09:46
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9615
|1.9071
|7514
|2007.02.05 09:51
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9614
|1.9071
|7515
|2007.02.05 09:51
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9612
|1.9071
|7516
|2007.02.05 09:52
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9610
|1.9071
|7517
|2007.02.05 09:52
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9609
|1.9071
|7518
|2007.02.05 09:52
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9607
|1.9071
|7519
|2007.02.05 09:52
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9606
|1.9071
|7520
|2007.02.05 10:15
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9603
|1.9071
|7521
|2007.02.05 10:15
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9602
|1.9071
|7522
|2007.02.05 10:35
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9601
|1.9071
|7523
|2007.02.05 10:35
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9599
|1.9071
|7524
|2007.02.05 10:36
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9598
|1.9071
|7525
|2007.02.05 10:40
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9597
|1.9071
|7526
|2007.02.05 10:40
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9594
|1.9071
|7527
|2007.02.05 10:41
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9592
|1.9071
|7528
|2007.02.05 10:58
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9591
|1.9071
|7529
|2007.02.05 10:59
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9590
|1.9071
|7530
|2007.02.05 10:59
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9589
|1.9071
|7531
|2007.02.05 10:59
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9588
|1.9071
|7532
|2007.02.05 10:59
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9587
|1.9071
|7533
|2007.02.05 10:59
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9586
|1.9071
|7534
|2007.02.05 10:59
|modify
|413
|2.55
|1.9667
|1.9585
|1.9071
|7535
|2007.02.05 11:16
|s/l
|413
|2.55
|1.9585
|1.9585
|1.9071
|209.10
|6579.26
|7536
|2007.02.05 11:16
|sell
|414
|2.63
|1.9581
|1.9605
|1.8985
|7537
|2007.02.05 11:16
|modify
|414
|2.63
|1.9581
|1.9604
|1.8985
|7538
|2007.02.05 11:16
|modify
|414
|2.63
|1.9581
|1.9603
|1.8985
|7539
|2007.02.05 11:34
|modify
|414
|2.63
|1.9581
|1.9600
|1.8985
|7540
|2007.02.05 11:35
|modify
|414
|2.63
|1.9581
|1.9599
|1.8985
|7541
|2007.02.05 11:41
|modify
|414
|2.63
|1.9581
|1.9598
|1.8985
|7542
|2007.02.05 11:42
|modify
|414
|2.63
|1.9581
|1.9597
|1.8985
|7543
|2007.02.05 11:43
|modify
|414
|2.63
|1.9581
|1.9596
|1.8985
|7544
|2007.02.05 11:43
|modify
|414
|2.63
|1.9581
|1.9595
|1.8985
|7545
|2007.02.05 11:44
|modify
|414
|2.63
|1.9581
|1.9594
|1.8985
|7546
|2007.02.05 11:51
|modify
|414
|2.63
|1.9581
|1.9592
|1.8985
|7547
|2007.02.05 11:53
|modify
|414
|2.63
|1.9581
|1.9590
|1.8985
|7548
|2007.02.05 12:14
|modify
|414
|2.63
|1.9581
|1.9589
|1.8985
|7549
|2007.02.05 12:17
|modify
|414
|2.63
|1.9581
|1.9588
|1.8985
|7550
|2007.02.05 12:19
|modify
|414
|2.63
|1.9581
|1.9587
|1.8985
|7551
|2007.02.05 12:19
|modify
|414
|2.63
|1.9581
|1.9586
|1.8985
|7552
|2007.02.05 12:19
|modify
|414
|2.63
|1.9581
|1.9585
|1.8985
|7553
|2007.02.05 12:19
|modify
|414
|2.63
|1.9581
|1.9583
|1.8985
|7554
|2007.02.05 12:20
|modify
|414
|2.63
|1.9581
|1.9582
|1.8985
|7555
|2007.02.05 12:20
|modify
|414
|2.63
|1.9581
|1.9581
|1.8985
|7556
|2007.02.05 12:20
|modify
|414
|2.63
|1.9581
|1.9580
|1.8985
|7557
|2007.02.05 12:20
|modify
|414
|2.63
|1.9581
|1.9579
|1.8985
|7558
|2007.02.05 12:58
|s/l
|414
|2.63
|1.9579
|1.9579
|1.8985
|5.26
|6584.52
|7559
|2007.02.05 12:58
|sell
|415
|2.63
|1.9576
|1.9600
|1.8980
|7560
|2007.02.05 13:00
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9599
|1.8980
|7561
|2007.02.05 13:00
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9598
|1.8980
|7562
|2007.02.05 13:00
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9597
|1.8980
|7563
|2007.02.05 13:00
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9596
|1.8980
|7564
|2007.02.05 13:00
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9595
|1.8980
|7565
|2007.02.05 13:01
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9594
|1.8980
|7566
|2007.02.05 13:01
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9593
|1.8980
|7567
|2007.02.05 13:03
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9592
|1.8980
|7568
|2007.02.05 13:03
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9591
|1.8980
|7569
|2007.02.05 13:03
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9589
|1.8980
|7570
|2007.02.05 13:05
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9588
|1.8980
|7571
|2007.02.05 13:07
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9587
|1.8980
|7572
|2007.02.05 13:07
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9586
|1.8980
|7573
|2007.02.05 13:07
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9585
|1.8980
|7574
|2007.02.05 13:07
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9584
|1.8980
|7575
|2007.02.05 13:07
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9583
|1.8980
|7576
|2007.02.05 13:08
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9582
|1.8980
|7577
|2007.02.05 13:09
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9581
|1.8980
|7578
|2007.02.05 13:14
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9580
|1.8980
|7579
|2007.02.05 13:14
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9579
|1.8980
|7580
|2007.02.05 13:14
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9577
|1.8980
|7581
|2007.02.05 13:20
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9576
|1.8980
|7582
|2007.02.05 13:20
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9574
|1.8980
|7583
|2007.02.05 13:20
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9573
|1.8980
|7584
|2007.02.05 13:20
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9570
|1.8980
|7585
|2007.02.05 13:21
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9569
|1.8980
|7586
|2007.02.05 13:21
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9568
|1.8980
|7587
|2007.02.05 13:22
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9567
|1.8980
|7588
|2007.02.05 13:22
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9565
|1.8980
|7589
|2007.02.05 13:23
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9564
|1.8980
|7590
|2007.02.05 13:23
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9562
|1.8980
|7591
|2007.02.05 13:23
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9560
|1.8980
|7592
|2007.02.05 13:23
|modify
|415
|2.63
|1.9576
|1.9559
|1.8980
|7593
|2007.02.05 13:35
|s/l
|415
|2.63
|1.9559
|1.9559
|1.8980
|44.71
|6629.23
|7594
|2007.02.05 13:35
|sell
|416
|2.65
|1.9558
|1.9582
|1.8962
|7595
|2007.02.05 13:35
|modify
|416
|2.65
|1.9558
|1.9581
|1.8962
|7596
|2007.02.05 13:35
|modify
|416
|2.65
|1.9558
|1.9580
|1.8962
|7597
|2007.02.05 13:35
|modify
|416
|2.65
|1.9558
|1.9579
|1.8962
|7598
|2007.02.05 13:35
|modify
|416
|2.65
|1.9558
|1.9577
|1.8962
|7599
|2007.02.05 13:45
|modify
|416
|2.65
|1.9558
|1.9576
|1.8962
|7600
|2007.02.05 13:45
|modify
|416
|2.65
|1.9558
|1.9575
|1.8962
|7601
|2007.02.05 14:01
|s/l
|416
|2.65
|1.9575
|1.9575
|1.8962
|-45.05
|6584.18
|7602
|2007.02.05 14:01
|sell
|417
|2.63
|1.9571
|1.9595
|1.8975
|7603
|2007.02.05 14:01
|modify
|417
|2.63
|1.9571
|1.9594
|1.8975
|7604
|2007.02.05 14:01
|modify
|417
|2.63
|1.9571
|1.9593
|1.8975
|7605
|2007.02.05 14:01
|modify
|417
|2.63
|1.9571
|1.9592
|1.8975
|7606
|2007.02.05 14:04
|modify
|417
|2.63
|1.9571
|1.9591
|1.8975
|7607
|2007.02.05 14:06
|modify
|417
|2.63
|1.9571
|1.9590
|1.8975
|7608
|2007.02.05 14:06
|modify
|417
|2.63
|1.9571
|1.9589
|1.8975
|7609
|2007.02.05 14:07
|modify
|417
|2.63
|1.9571
|1.9588
|1.8975
|7610
|2007.02.05 14:07
|modify
|417
|2.63
|1.9571
|1.9586
|1.8975
|7611
|2007.02.05 14:08
|modify
|417
|2.63
|1.9571
|1.9585
|1.8975
|7612
|2007.02.05 14:13
|modify
|417
|2.63
|1.9571
|1.9584
|1.8975
|7613
|2007.02.05 14:14
|modify
|417
|2.63
|1.9571
|1.9583
|1.8975
|7614
|2007.02.05 14:14
|modify
|417
|2.63
|1.9571
|1.9581
|1.8975
|7615
|2007.02.05 14:15
|modify
|417
|2.63
|1.9571
|1.9580
|1.8975
|7616
|2007.02.05 14:18
|modify
|417
|2.63
|1.9571
|1.9579
|1.8975
|7617
|2007.02.05 14:18
|modify
|417
|2.63
|1.9571
|1.9577
|1.8975
|7618
|2007.02.05 14:18
|modify
|417
|2.63
|1.9571
|1.9575
|1.8975
|7619
|2007.02.05 14:20
|modify
|417
|2.63
|1.9571
|1.9574
|1.8975
|7620
|2007.02.05 14:49
|s/l
|417
|2.63
|1.9574
|1.9574
|1.8975
|-7.89
|6576.29
|7621
|2007.02.05 14:49
|sell
|418
|2.63
|1.9570
|1.9594
|1.8974
|7622
|2007.02.05 14:49
|modify
|418
|2.63
|1.9570
|1.9593
|1.8974
|7623
|2007.02.05 14:50
|modify
|418
|2.63
|1.9570
|1.9590
|1.8974
|7624
|2007.02.05 14:50
|modify
|418
|2.63
|1.9570
|1.9589
|1.8974
|7625
|2007.02.05 14:59
|modify
|418
|2.63
|1.9570
|1.9588
|1.8974
|7626
|2007.02.05 14:59
|modify
|418
|2.63
|1.9570
|1.9586
|1.8974
|7627
|2007.02.05 14:59
|modify
|418
|2.63
|1.9570
|1.9584
|1.8974
|7628
|2007.02.05 14:59
|modify
|418
|2.63
|1.9570
|1.9583
|1.8974
|7629
|2007.02.05 14:59
|modify
|418
|2.63
|1.9570
|1.9582
|1.8974
|7630
|2007.02.05 14:59
|modify
|418
|2.63
|1.9570
|1.9579
|1.8974
|7631
|2007.02.05 15:00
|modify
|418
|2.63
|1.9570
|1.9577
|1.8974
|7632
|2007.02.05 15:00
|modify
|418
|2.63
|1.9570
|1.9576
|1.8974
|7633
|2007.02.05 15:00
|modify
|418
|2.63
|1.9570
|1.9574
|1.8974
|7634
|2007.02.05 15:00
|modify
|418
|2.63
|1.9570
|1.9573
|1.8974
|7635
|2007.02.05 15:08
|s/l
|418
|2.63
|1.9573
|1.9573
|1.8974
|-7.89
|6568.40
|7636
|2007.02.05 15:08
|sell
|419
|2.63
|1.9569
|1.9593
|1.8973
|7637
|2007.02.05 15:08
|modify
|419
|2.63
|1.9569
|1.9592
|1.8973
|7638
|2007.02.05 15:22
|s/l
|419
|2.63
|1.9592
|1.9592
|1.8973
|-60.49
|6507.91
|7639
|2007.02.05 15:22
|sell
|420
|2.60
|1.9588
|1.9612
|1.8992
|7640
|2007.02.05 15:22
|modify
|420
|2.60
|1.9588
|1.9611
|1.8992
|7641
|2007.02.05 15:22
|modify
|420
|2.60
|1.9588
|1.9610
|1.8992
|7642
|2007.02.05 15:23
|modify
|420
|2.60
|1.9588
|1.9608
|1.8992
|7643
|2007.02.05 15:23
|modify
|420
|2.60
|1.9588
|1.9607
|1.8992
|7644
|2007.02.05 15:24
|modify
|420
|2.60
|1.9588
|1.9605
|1.8992
|7645
|2007.02.05 15:49
|s/l
|420
|2.60
|1.9605
|1.9605
|1.8992
|-44.20
|6463.71
|7646
|2007.02.05 15:49
|sell
|421
|2.59
|1.9602
|1.9626
|1.9006
|7647
|2007.02.05 15:49
|modify
|421
|2.59
|1.9602
|1.9625
|1.9006
|7648
|2007.02.05 15:57
|modify
|421
|2.59
|1.9602
|1.9623
|1.9006
|7649
|2007.02.05 15:58
|modify
|421
|2.59
|1.9602
|1.9621
|1.9006
|7650
|2007.02.05 15:58
|modify
|421
|2.59
|1.9602
|1.9620
|1.9006
|7651
|2007.02.05 15:58
|modify
|421
|2.59
|1.9602
|1.9619
|1.9006
|7652
|2007.02.05 16:01
|modify
|421
|2.59
|1.9602
|1.9618
|1.9006
|7653
|2007.02.05 16:01
|modify
|421
|2.59
|1.9602
|1.9616
|1.9006
|7654
|2007.02.05 16:02
|modify
|421
|2.59
|1.9602
|1.9615
|1.9006
|7655
|2007.02.05 16:03
|modify
|421
|2.59
|1.9602
|1.9614
|1.9006
|7656
|2007.02.05 16:03
|modify
|421
|2.59
|1.9602
|1.9613
|1.9006
|7657
|2007.02.05 16:03
|modify
|421
|2.59
|1.9602
|1.9611
|1.9006
|7658
|2007.02.05 16:03
|modify
|421
|2.59
|1.9602
|1.9609
|1.9006
|7659
|2007.02.05 16:30
|s/l
|421
|2.59
|1.9609
|1.9609
|1.9006
|-18.13
|6445.58
|7660
|2007.02.05 16:30
|sell
|422
|2.58
|1.9606
|1.9630
|1.9010
|7661
|2007.02.05 16:30
|modify
|422
|2.58
|1.9606
|1.9629
|1.9010
|7662
|2007.02.05 16:34
|modify
|422
|2.58
|1.9606
|1.9628
|1.9010
|7663
|2007.02.05 16:34
|modify
|422
|2.58
|1.9606
|1.9626
|1.9010
|7664
|2007.02.05 16:35
|modify
|422
|2.58
|1.9606
|1.9625
|1.9010
|7665
|2007.02.05 16:36
|modify
|422
|2.58
|1.9606
|1.9623
|1.9010
|7666
|2007.02.05 16:36
|modify
|422
|2.58
|1.9606
|1.9622
|1.9010
|7667
|2007.02.05 16:54
|modify
|422
|2.58
|1.9606
|1.9621
|1.9010
|7668
|2007.02.05 17:02
|modify
|422
|2.58
|1.9606
|1.9620
|1.9010
|7669
|2007.02.05 18:07
|modify
|422
|2.58
|1.9606
|1.9619
|1.9010
|7670
|2007.02.05 18:08
|modify
|422
|2.58
|1.9606
|1.9618
|1.9010
|7671
|2007.02.05 18:08
|modify
|422
|2.58
|1.9606
|1.9617
|1.9010
|7672
|2007.02.05 18:08
|modify
|422
|2.58
|1.9606
|1.9616
|1.9010
|7673
|2007.02.05 18:08
|modify
|422
|2.58
|1.9606
|1.9615
|1.9010
|7674
|2007.02.05 18:08
|modify
|422
|2.58
|1.9606
|1.9613
|1.9010
|7675
|2007.02.05 18:09
|modify
|422
|2.58
|1.9606
|1.9611
|1.9010
|7676
|2007.02.05 18:15
|modify
|422
|2.58
|1.9606
|1.9609
|1.9010
|7677
|2007.02.05 19:14
|modify
|422
|2.58
|1.9606
|1.9608
|1.9010
|7678
|2007.02.05 19:14
|modify
|422
|2.58
|1.9606
|1.9607
|1.9010
|7679
|2007.02.05 21:42
|s/l
|422
|2.58
|1.9607
|1.9607
|1.9010
|-2.58
|6443.00
|7680
|2007.02.05 21:42
|sell
|423
|2.58
|1.9604
|1.9628
|1.9008
|7681
|2007.02.05 21:43
|modify
|423
|2.58
|1.9604
|1.9627
|1.9008
|7682
|2007.02.05 21:46
|modify
|423
|2.58
|1.9604
|1.9626
|1.9008
|7683
|2007.02.05 21:48
|modify
|423
|2.58
|1.9604
|1.9625
|1.9008
|7684
|2007.02.05 21:49
|modify
|423
|2.58
|1.9604
|1.9624
|1.9008
|7685
|2007.02.05 21:51
|modify
|423
|2.58
|1.9604
|1.9623
|1.9008
|7686
|2007.02.05 22:29
|modify
|423
|2.58
|1.9604
|1.9621
|1.9008
|7687
|2007.02.05 22:38
|modify
|423
|2.58
|1.9604
|1.9620
|1.9008
|7688
|2007.02.05 23:34
|modify
|423
|2.58
|1.9604
|1.9619
|1.9008
|7689
|2007.02.05 23:35
|modify
|423
|2.58
|1.9604
|1.9617
|1.9008
|7690
|2007.02.06 00:32
|s/l
|423
|2.58
|1.9617
|1.9617
|1.9008
|-33.44
|6409.56
|7691
|2007.02.06 00:32
|sell
|424
|2.56
|1.9613
|1.9637
|1.9017
|7692
|2007.02.06 00:32
|modify
|424
|2.56
|1.9613
|1.9635
|1.9017
|7693
|2007.02.06 00:32
|modify
|424
|2.56
|1.9613
|1.9633
|1.9017
|7694
|2007.02.06 00:32
|modify
|424
|2.56
|1.9613
|1.9631
|1.9017
|7695
|2007.02.06 00:59
|modify
|424
|2.56
|1.9613
|1.9630
|1.9017
|7696
|2007.02.06 00:59
|modify
|424
|2.56
|1.9613
|1.9629
|1.9017
|7697
|2007.02.06 00:59
|modify
|424
|2.56
|1.9613
|1.9628
|1.9017
|7698
|2007.02.06 01:05
|modify
|424
|2.56
|1.9613
|1.9627
|1.9017
|7699
|2007.02.06 04:42
|modify
|424
|2.56
|1.9613
|1.9626
|1.9017
|7700
|2007.02.06 05:24
|modify
|424
|2.56
|1.9613
|1.9624
|1.9017
|7701
|2007.02.06 05:25
|modify
|424
|2.56
|1.9613
|1.9623
|1.9017
|7702
|2007.02.06 05:38
|modify
|424
|2.56
|1.9613
|1.9622
|1.9017
|7703
|2007.02.06 05:38
|modify
|424
|2.56
|1.9613
|1.9621
|1.9017
|7704
|2007.02.06 05:39
|modify
|424
|2.56
|1.9613
|1.9620
|1.9017
|7705
|2007.02.06 05:40
|modify
|424
|2.56
|1.9613
|1.9618
|1.9017
|7706
|2007.02.06 05:40
|modify
|424
|2.56
|1.9613
|1.9617
|1.9017
|7707
|2007.02.06 05:41
|modify
|424
|2.56
|1.9613
|1.9616
|1.9017
|7708
|2007.02.06 06:21
|modify
|424
|2.56
|1.9613
|1.9615
|1.9017
|7709
|2007.02.06 06:21
|modify
|424
|2.56
|1.9613
|1.9614
|1.9017
|7710
|2007.02.06 06:22
|modify
|424
|2.56
|1.9613
|1.9613
|1.9017
|7711
|2007.02.06 06:29
|modify
|424
|2.56
|1.9613
|1.9612
|1.9017
|7712
|2007.02.06 07:06
|s/l
|424
|2.56
|1.9612
|1.9612
|1.9017
|2.56
|6412.12
|7713
|2007.02.06 07:06
|sell
|425
|2.56
|1.9608
|1.9632
|1.9012
|7714
|2007.02.06 07:06
|modify
|425
|2.56
|1.9608
|1.9631
|1.9012
|7715
|2007.02.06 07:06
|modify
|425
|2.56
|1.9608
|1.9630
|1.9012
|7716
|2007.02.06 07:06
|modify
|425
|2.56
|1.9608
|1.9629
|1.9012
|7717
|2007.02.06 07:09
|modify
|425
|2.56
|1.9608
|1.9628
|1.9012
|7718
|2007.02.06 07:12
|modify
|425
|2.56
|1.9608
|1.9627
|1.9012
|7719
|2007.02.06 07:12
|modify
|425
|2.56
|1.9608
|1.9626
|1.9012
|7720
|2007.02.06 07:13
|modify
|425
|2.56
|1.9608
|1.9625
|1.9012
|7721
|2007.02.06 07:13
|modify
|425
|2.56
|1.9608
|1.9624
|1.9012
|7722
|2007.02.06 07:13
|modify
|425
|2.56
|1.9608
|1.9622
|1.9012
|7723
|2007.02.06 07:14
|modify
|425
|2.56
|1.9608
|1.9621
|1.9012
|7724
|2007.02.06 07:14
|modify
|425
|2.56
|1.9608
|1.9620
|1.9012
|7725
|2007.02.06 07:14
|modify
|425
|2.56
|1.9608
|1.9619
|1.9012
|7726
|2007.02.06 07:15
|modify
|425
|2.56
|1.9608
|1.9617
|1.9012
|7727
|2007.02.06 07:31
|s/l
|425
|2.56
|1.9617
|1.9617
|1.9012
|-23.04
|6389.08
|7728
|2007.02.06 07:31
|sell
|426
|2.56
|1.9613
|1.9637
|1.9017
|7729
|2007.02.06 07:31
|modify
|426
|2.56
|1.9613
|1.9636
|1.9017
|7730
|2007.02.06 08:00
|close
|426
|2.56
|1.9623
|1.9636
|1.9017
|-25.60
|6363.48
|7731
|2007.02.06 08:00
|buy
|427
|2.55
|1.9623
|1.9599
|2.0219
|7732
|2007.02.06 08:00
|modify
|427
|2.55
|1.9623
|1.9600
|2.0219
|7733
|2007.02.06 08:00
|modify
|427
|2.55
|1.9623
|1.9601
|2.0219
|7734
|2007.02.06 08:00
|modify
|427
|2.55
|1.9623
|1.9602
|2.0219
|7735
|2007.02.06 08:01
|modify
|427
|2.55
|1.9623
|1.9603
|2.0219
|7736
|2007.02.06 08:02
|modify
|427
|2.55
|1.9623
|1.9604
|2.0219
|7737
|2007.02.06 08:02
|modify
|427
|2.55
|1.9623
|1.9605
|2.0219
|7738
|2007.02.06 08:02
|modify
|427
|2.55
|1.9623
|1.9606
|2.0219
|7739
|2007.02.06 08:02
|modify
|427
|2.55
|1.9623
|1.9607
|2.0219
|7740
|2007.02.06 08:02
|modify
|427
|2.55
|1.9623
|1.9609
|2.0219
|7741
|2007.02.06 08:02
|modify
|427
|2.55
|1.9623
|1.9610
|2.0219
|7742
|2007.02.06 08:02
|modify
|427
|2.55
|1.9623
|1.9611
|2.0219
|7743
|2007.02.06 08:02
|modify
|427
|2.55
|1.9623
|1.9612
|2.0219
|7744
|2007.02.06 08:02
|modify
|427
|2.55
|1.9623
|1.9614
|2.0219
|7745
|2007.02.06 08:03
|modify
|427
|2.55
|1.9623
|1.9615
|2.0219
|7746
|2007.02.06 08:03
|modify
|427
|2.55
|1.9623
|1.9616
|2.0219
|7747
|2007.02.06 08:03
|modify
|427
|2.55
|1.9623
|1.9618
|2.0219
|7748
|2007.02.06 08:03
|modify
|427
|2.55
|1.9623
|1.9619
|2.0219
|7749
|2007.02.06 08:03
|modify
|427
|2.55
|1.9623
|1.9620
|2.0219
|7750
|2007.02.06 08:03
|modify
|427
|2.55
|1.9623
|1.9622
|2.0219
|7751
|2007.02.06 08:03
|modify
|427
|2.55
|1.9623
|1.9623
|2.0219
|7752
|2007.02.06 08:23
|s/l
|427
|2.55
|1.9623
|1.9623
|2.0219
|0.00
|6363.48
|7753
|2007.02.06 08:23
|buy
|428
|2.55
|1.9627
|1.9603
|2.0223
|7754
|2007.02.06 08:23
|modify
|428
|2.55
|1.9627
|1.9604
|2.0223
|7755
|2007.02.06 08:24
|modify
|428
|2.55
|1.9627
|1.9606
|2.0223
|7756
|2007.02.06 08:30
|modify
|428
|2.55
|1.9627
|1.9607
|2.0223
|7757
|2007.02.06 08:44
|modify
|428
|2.55
|1.9627
|1.9609
|2.0223
|7758
|2007.02.06 08:44
|modify
|428
|2.55
|1.9627
|1.9610
|2.0223
|7759
|2007.02.06 08:45
|modify
|428
|2.55
|1.9627
|1.9612
|2.0223
|7760
|2007.02.06 08:57
|modify
|428
|2.55
|1.9627
|1.9613
|2.0223
|7761
|2007.02.06 08:58
|modify
|428
|2.55
|1.9627
|1.9614
|2.0223
|7762
|2007.02.06 09:09
|s/l
|428
|2.55
|1.9614
|1.9614
|2.0223
|-33.15
|6330.33
|7763
|2007.02.06 09:09
|buy
|429
|2.53
|1.9618
|1.9594
|2.0214
|7764
|2007.02.06 09:09
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9595
|2.0214
|7765
|2007.02.06 09:10
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9596
|2.0214
|7766
|2007.02.06 09:10
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9597
|2.0214
|7767
|2007.02.06 09:10
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9598
|2.0214
|7768
|2007.02.06 09:10
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9599
|2.0214
|7769
|2007.02.06 09:22
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9600
|2.0214
|7770
|2007.02.06 09:26
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9601
|2.0214
|7771
|2007.02.06 09:27
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9602
|2.0214
|7772
|2007.02.06 09:27
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9604
|2.0214
|7773
|2007.02.06 09:27
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9605
|2.0214
|7774
|2007.02.06 09:27
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9606
|2.0214
|7775
|2007.02.06 09:28
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9607
|2.0214
|7776
|2007.02.06 09:28
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9609
|2.0214
|7777
|2007.02.06 09:48
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9610
|2.0214
|7778
|2007.02.06 09:48
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9611
|2.0214
|7779
|2007.02.06 09:48
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9612
|2.0214
|7780
|2007.02.06 09:48
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9613
|2.0214
|7781
|2007.02.06 09:48
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9614
|2.0214
|7782
|2007.02.06 09:48
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9615
|2.0214
|7783
|2007.02.06 09:48
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9616
|2.0214
|7784
|2007.02.06 09:49
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9618
|2.0214
|7785
|2007.02.06 09:50
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9619
|2.0214
|7786
|2007.02.06 09:50
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9621
|2.0214
|7787
|2007.02.06 09:51
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9622
|2.0214
|7788
|2007.02.06 09:51
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9623
|2.0214
|7789
|2007.02.06 09:52
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9624
|2.0214
|7790
|2007.02.06 09:52
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9627
|2.0214
|7791
|2007.02.06 09:52
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9628
|2.0214
|7792
|2007.02.06 09:52
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9630
|2.0214
|7793
|2007.02.06 09:52
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9631
|2.0214
|7794
|2007.02.06 09:52
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9632
|2.0214
|7795
|2007.02.06 09:52
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9634
|2.0214
|7796
|2007.02.06 10:01
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9636
|2.0214
|7797
|2007.02.06 10:11
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9637
|2.0214
|7798
|2007.02.06 10:11
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9638
|2.0214
|7799
|2007.02.06 10:13
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9639
|2.0214
|7800
|2007.02.06 10:13
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9640
|2.0214
|7801
|2007.02.06 10:13
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9641
|2.0214
|7802
|2007.02.06 10:13
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9643
|2.0214
|7803
|2007.02.06 10:13
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9645
|2.0214
|7804
|2007.02.06 10:13
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9646
|2.0214
|7805
|2007.02.06 10:13
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9647
|2.0214
|7806
|2007.02.06 10:13
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9648
|2.0214
|7807
|2007.02.06 10:21
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9649
|2.0214
|7808
|2007.02.06 10:21
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9651
|2.0214
|7809
|2007.02.06 10:21
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9652
|2.0214
|7810
|2007.02.06 10:21
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9653
|2.0214
|7811
|2007.02.06 10:21
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9654
|2.0214
|7812
|2007.02.06 10:21
|modify
|429
|2.53
|1.9618
|1.9656
|2.0214
|7813
|2007.02.06 10:49
|s/l
|429
|2.53
|1.9656
|1.9656
|2.0214
|96.14
|6426.47
|7814
|2007.02.06 10:49
|buy
|430
|2.57
|1.9660
|1.9636
|2.0256
|7815
|2007.02.06 10:50
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9638
|2.0256
|7816
|2007.02.06 10:55
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9639
|2.0256
|7817
|2007.02.06 11:02
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9640
|2.0256
|7818
|2007.02.06 11:02
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9643
|2.0256
|7819
|2007.02.06 11:03
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9644
|2.0256
|7820
|2007.02.06 11:11
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9646
|2.0256
|7821
|2007.02.06 11:11
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9647
|2.0256
|7822
|2007.02.06 11:12
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9648
|2.0256
|7823
|2007.02.06 11:12
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9649
|2.0256
|7824
|2007.02.06 11:13
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9650
|2.0256
|7825
|2007.02.06 11:16
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9651
|2.0256
|7826
|2007.02.06 11:17
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9652
|2.0256
|7827
|2007.02.06 11:17
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9653
|2.0256
|7828
|2007.02.06 11:17
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9654
|2.0256
|7829
|2007.02.06 11:17
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9655
|2.0256
|7830
|2007.02.06 11:36
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9656
|2.0256
|7831
|2007.02.06 11:36
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9657
|2.0256
|7832
|2007.02.06 11:36
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9658
|2.0256
|7833
|2007.02.06 11:37
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9659
|2.0256
|7834
|2007.02.06 11:37
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9660
|2.0256
|7835
|2007.02.06 11:37
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9661
|2.0256
|7836
|2007.02.06 11:37
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9662
|2.0256
|7837
|2007.02.06 11:37
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9663
|2.0256
|7838
|2007.02.06 11:37
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9664
|2.0256
|7839
|2007.02.06 11:37
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9665
|2.0256
|7840
|2007.02.06 11:38
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9666
|2.0256
|7841
|2007.02.06 11:38
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9667
|2.0256
|7842
|2007.02.06 11:38
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9668
|2.0256
|7843
|2007.02.06 12:06
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9670
|2.0256
|7844
|2007.02.06 12:06
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9671
|2.0256
|7845
|2007.02.06 12:06
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9672
|2.0256
|7846
|2007.02.06 12:08
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9673
|2.0256
|7847
|2007.02.06 12:08
|modify
|430
|2.57
|1.9660
|1.9676
|2.0256
|7848
|2007.02.06 13:01
|s/l
|430
|2.57
|1.9676
|1.9676
|2.0256
|41.12
|6467.59
|7849
|2007.02.06 13:01
|buy
|431
|2.59
|1.9679
|1.9655
|2.0275
|7850
|2007.02.06 13:02
|modify
|431
|2.59
|1.9679
|1.9656
|2.0275
|7851
|2007.02.06 13:04
|modify
|431
|2.59
|1.9679
|1.9658
|2.0275
|7852
|2007.02.06 13:04
|modify
|431
|2.59
|1.9679
|1.9659
|2.0275
|7853
|2007.02.06 13:04
|modify
|431
|2.59
|1.9679
|1.9660
|2.0275
|7854
|2007.02.06 13:04
|modify
|431
|2.59
|1.9679
|1.9661
|2.0275
|7855
|2007.02.06 13:04
|modify
|431
|2.59
|1.9679
|1.9662
|2.0275
|7856
|2007.02.06 13:04
|modify
|431
|2.59
|1.9679
|1.9663
|2.0275
|7857
|2007.02.06 13:05
|modify
|431
|2.59
|1.9679
|1.9666
|2.0275
|7858
|2007.02.06 13:05
|modify
|431
|2.59
|1.9679
|1.9668
|2.0275
|7859
|2007.02.06 13:05
|modify
|431
|2.59
|1.9679
|1.9671
|2.0275
|7860
|2007.02.06 13:07
|modify
|431
|2.59
|1.9679
|1.9673
|2.0275
|7861
|2007.02.06 13:08
|modify
|431
|2.59
|1.9679
|1.9674
|2.0275
|7862
|2007.02.06 13:14
|modify
|431
|2.59
|1.9679
|1.9676
|2.0275
|7863
|2007.02.06 13:15
|modify
|431
|2.59
|1.9679
|1.9677
|2.0275
|7864
|2007.02.06 13:17
|modify
|431
|2.59
|1.9679
|1.9681
|2.0275
|7865
|2007.02.06 13:20
|modify
|431
|2.59
|1.9679
|1.9682
|2.0275
|7866
|2007.02.06 13:20
|modify
|431
|2.59
|1.9679
|1.9684
|2.0275
|7867
|2007.02.06 13:20
|modify
|431
|2.59
|1.9679
|1.9685
|2.0275
|7868
|2007.02.06 13:20
|modify
|431
|2.59
|1.9679
|1.9686
|2.0275
|7869
|2007.02.06 13:20
|modify
|431
|2.59
|1.9679
|1.9687
|2.0275
|7870
|2007.02.06 13:30
|s/l
|431
|2.59
|1.9687
|1.9687
|2.0275
|20.72
|6488.31
|7871
|2007.02.06 13:30
|buy
|432
|2.60
|1.9691
|1.9667
|2.0287
|7872
|2007.02.06 13:30
|modify
|432
|2.60
|1.9691
|1.9668
|2.0287
|7873
|2007.02.06 13:32
|modify
|432
|2.60
|1.9691
|1.9669
|2.0287
|7874
|2007.02.06 13:32
|modify
|432
|2.60
|1.9691
|1.9670
|2.0287
|7875
|2007.02.06 13:32
|modify
|432
|2.60
|1.9691
|1.9671
|2.0287
|7876
|2007.02.06 13:34
|modify
|432
|2.60
|1.9691
|1.9673
|2.0287
|7877
|2007.02.06 13:45
|s/l
|432
|2.60
|1.9673
|1.9673
|2.0287
|-46.80
|6441.51
|7878
|2007.02.06 13:45
|buy
|433
|2.58
|1.9676
|1.9652
|2.0272
|7879
|2007.02.06 13:45
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9653
|2.0272
|7880
|2007.02.06 13:45
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9654
|2.0272
|7881
|2007.02.06 13:46
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9655
|2.0272
|7882
|2007.02.06 13:48
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9658
|2.0272
|7883
|2007.02.06 13:50
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9659
|2.0272
|7884
|2007.02.06 14:17
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9662
|2.0272
|7885
|2007.02.06 14:20
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9664
|2.0272
|7886
|2007.02.06 14:20
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9665
|2.0272
|7887
|2007.02.06 14:26
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9667
|2.0272
|7888
|2007.02.06 14:33
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9669
|2.0272
|7889
|2007.02.06 14:34
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9670
|2.0272
|7890
|2007.02.06 14:45
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9671
|2.0272
|7891
|2007.02.06 14:46
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9672
|2.0272
|7892
|2007.02.06 14:47
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9673
|2.0272
|7893
|2007.02.06 14:49
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9674
|2.0272
|7894
|2007.02.06 16:34
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9675
|2.0272
|7895
|2007.02.06 17:00
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9676
|2.0272
|7896
|2007.02.06 17:05
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9677
|2.0272
|7897
|2007.02.06 17:05
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9678
|2.0272
|7898
|2007.02.06 17:05
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9679
|2.0272
|7899
|2007.02.06 18:19
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9680
|2.0272
|7900
|2007.02.06 18:19
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9681
|2.0272
|7901
|2007.02.06 18:19
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9682
|2.0272
|7902
|2007.02.06 18:19
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9683
|2.0272
|7903
|2007.02.06 18:20
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9684
|2.0272
|7904
|2007.02.06 18:20
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9685
|2.0272
|7905
|2007.02.06 18:20
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9686
|2.0272
|7906
|2007.02.06 18:21
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9687
|2.0272
|7907
|2007.02.06 18:21
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9688
|2.0272
|7908
|2007.02.06 18:23
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9689
|2.0272
|7909
|2007.02.06 18:23
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9690
|2.0272
|7910
|2007.02.06 18:23
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9691
|2.0272
|7911
|2007.02.06 18:24
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9692
|2.0272
|7912
|2007.02.06 18:24
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9693
|2.0272
|7913
|2007.02.06 18:24
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9694
|2.0272
|7914
|2007.02.06 18:24
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9695
|2.0272
|7915
|2007.02.06 18:24
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9696
|2.0272
|7916
|2007.02.06 18:24
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9697
|2.0272
|7917
|2007.02.06 18:29
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9698
|2.0272
|7918
|2007.02.06 18:29
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9700
|2.0272
|7919
|2007.02.06 18:29
|modify
|433
|2.58
|1.9676
|1.9701
|2.0272
|7920
|2007.02.06 19:39
|s/l
|433
|2.58
|1.9701
|1.9701
|2.0272
|64.50
|6506.01
|7921
|2007.02.06 19:39
|buy
|434
|2.60
|1.9705
|1.9681
|2.0301
|7922
|2007.02.06 19:39
|modify
|434
|2.60
|1.9705
|1.9682
|2.0301
|7923
|2007.02.06 19:55
|modify
|434
|2.60
|1.9705
|1.9683
|2.0301
|7924
|2007.02.06 19:58
|modify
|434
|2.60
|1.9705
|1.9684
|2.0301
|7925
|2007.02.06 19:59
|modify
|434
|2.60
|1.9705
|1.9685
|2.0301
|7926
|2007.02.06 20:08
|modify
|434
|2.60
|1.9705
|1.9686
|2.0301
|7927
|2007.02.06 20:09
|modify
|434
|2.60
|1.9705
|1.9687
|2.0301
|7928
|2007.02.06 20:09
|modify
|434
|2.60
|1.9705
|1.9688
|2.0301
|7929
|2007.02.06 20:09
|modify
|434
|2.60
|1.9705
|1.9689
|2.0301
|7930
|2007.02.06 20:09
|modify
|434
|2.60
|1.9705
|1.9690
|2.0301
|7931
|2007.02.06 20:14
|modify
|434
|2.60
|1.9705
|1.9691
|2.0301
|7932
|2007.02.06 20:15
|modify
|434
|2.60
|1.9705
|1.9692
|2.0301
|7933
|2007.02.06 22:10
|modify
|434
|2.60
|1.9705
|1.9694
|2.0301
|7934
|2007.02.06 22:11
|modify
|434
|2.60
|1.9705
|1.9695
|2.0301
|7935
|2007.02.06 22:12
|modify
|434
|2.60
|1.9705
|1.9696
|2.0301
|7936
|2007.02.06 22:26
|modify
|434
|2.60
|1.9705
|1.9698
|2.0301
|7937
|2007.02.06 22:39
|modify
|434
|2.60
|1.9705
|1.9699
|2.0301
|7938
|2007.02.06 22:39
|modify
|434
|2.60
|1.9705
|1.9700
|2.0301
|7939
|2007.02.07 00:29
|s/l
|434
|2.60
|1.9700
|1.9700
|2.0301
|-13.30
|6492.71
|7940
|2007.02.07 00:29
|buy
|435
|2.60
|1.9703
|1.9679
|2.0299
|7941
|2007.02.07 00:30
|modify
|435
|2.60
|1.9703
|1.9680
|2.0299
|7942
|2007.02.07 00:30
|modify
|435
|2.60
|1.9703
|1.9681
|2.0299
|7943
|2007.02.07 00:32
|modify
|435
|2.60
|1.9703
|1.9682
|2.0299
|7944
|2007.02.07 02:17
|modify
|435
|2.60
|1.9703
|1.9683
|2.0299
|7945
|2007.02.07 02:17
|modify
|435
|2.60
|1.9703
|1.9684
|2.0299
|7946
|2007.02.07 02:17
|modify
|435
|2.60
|1.9703
|1.9685
|2.0299
|7947
|2007.02.07 02:17
|modify
|435
|2.60
|1.9703
|1.9686
|2.0299
|7948
|2007.02.07 03:23
|modify
|435
|2.60
|1.9703
|1.9687
|2.0299
|7949
|2007.02.07 03:23
|modify
|435
|2.60
|1.9703
|1.9688
|2.0299
|7950
|2007.02.07 06:08
|modify
|435
|2.60
|1.9703
|1.9689
|2.0299
|7951
|2007.02.07 07:22
|modify
|435
|2.60
|1.9703
|1.9690
|2.0299
|7952
|2007.02.07 07:22
|modify
|435
|2.60
|1.9703
|1.9691
|2.0299
|7953
|2007.02.07 07:22
|modify
|435
|2.60
|1.9703
|1.9692
|2.0299
|7954
|2007.02.07 07:22
|modify
|435
|2.60
|1.9703
|1.9693
|2.0299
|7955
|2007.02.07 07:23
|modify
|435
|2.60
|1.9703
|1.9694
|2.0299
|7956
|2007.02.07 07:23
|modify
|435
|2.60
|1.9703
|1.9695
|2.0299
|7957
|2007.02.07 07:24
|modify
|435
|2.60
|1.9703
|1.9696
|2.0299
|7958
|2007.02.07 07:31
|modify
|435
|2.60
|1.9703
|1.9697
|2.0299
|7959
|2007.02.07 07:45
|modify
|435
|2.60
|1.9703
|1.9698
|2.0299
|7960
|2007.02.07 07:45
|modify
|435
|2.60
|1.9703
|1.9700
|2.0299
|7961
|2007.02.07 07:45
|modify
|435
|2.60
|1.9703
|1.9701
|2.0299
|7962
|2007.02.07 07:48
|modify
|435
|2.60
|1.9703
|1.9702
|2.0299
|7963
|2007.02.07 07:50
|modify
|435
|2.60
|1.9703
|1.9703
|2.0299
|7964
|2007.02.07 08:52
|s/l
|435
|2.60
|1.9703
|1.9703
|2.0299
|0.00
|6492.71
|7965
|2007.02.07 08:52
|buy
|436
|2.60
|1.9706
|1.9682
|2.0302
|7966
|2007.02.07 08:52
|modify
|436
|2.60
|1.9706
|1.9683
|2.0302
|7967
|2007.02.07 09:17
|modify
|436
|2.60
|1.9706
|1.9684
|2.0302
|7968
|2007.02.07 09:21
|modify
|436
|2.60
|1.9706
|1.9685
|2.0302
|7969
|2007.02.07 09:34
|s/l
|436
|2.60
|1.9685
|1.9685
|2.0302
|-54.60
|6438.11
|7970
|2007.02.07 09:34
|buy
|437
|2.58
|1.9689
|1.9665
|2.0285
|7971
|2007.02.07 09:34
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9666
|2.0285
|7972
|2007.02.07 09:34
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9667
|2.0285
|7973
|2007.02.07 09:38
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9669
|2.0285
|7974
|2007.02.07 09:38
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9670
|2.0285
|7975
|2007.02.07 09:38
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9671
|2.0285
|7976
|2007.02.07 09:40
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9672
|2.0285
|7977
|2007.02.07 09:54
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9674
|2.0285
|7978
|2007.02.07 10:20
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9675
|2.0285
|7979
|2007.02.07 10:20
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9676
|2.0285
|7980
|2007.02.07 10:20
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9678
|2.0285
|7981
|2007.02.07 10:21
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9681
|2.0285
|7982
|2007.02.07 10:22
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9682
|2.0285
|7983
|2007.02.07 10:22
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9685
|2.0285
|7984
|2007.02.07 10:22
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9687
|2.0285
|7985
|2007.02.07 10:26
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9688
|2.0285
|7986
|2007.02.07 10:33
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9689
|2.0285
|7987
|2007.02.07 10:34
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9690
|2.0285
|7988
|2007.02.07 10:34
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9694
|2.0285
|7989
|2007.02.07 11:20
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9695
|2.0285
|7990
|2007.02.07 11:53
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9697
|2.0285
|7991
|2007.02.07 13:09
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9698
|2.0285
|7992
|2007.02.07 13:11
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9699
|2.0285
|7993
|2007.02.07 13:11
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9700
|2.0285
|7994
|2007.02.07 13:33
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9702
|2.0285
|7995
|2007.02.07 13:34
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9703
|2.0285
|7996
|2007.02.07 13:34
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9706
|2.0285
|7997
|2007.02.07 13:34
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9709
|2.0285
|7998
|2007.02.07 13:34
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9712
|2.0285
|7999
|2007.02.07 13:34
|modify
|437
|2.58
|1.9689
|1.9713
|2.0285
|8000
|2007.02.07 13:59
|s/l
|437
|2.58
|1.9713
|1.9713
|2.0285
|61.92
|6500.03
|8001
|2007.02.07 13:59
|buy
|438
|2.60
|1.9717
|1.9693
|2.0313
|8002
|2007.02.07 14:00
|modify
|438
|2.60
|1.9717
|1.9694
|2.0313
|8003
|2007.02.07 14:00
|modify
|438
|2.60
|1.9717
|1.9696
|2.0313
|8004
|2007.02.07 14:46
|modify
|438
|2.60
|1.9717
|1.9697
|2.0313
|8005
|2007.02.07 14:59
|s/l
|438
|2.60
|1.9697
|1.9697
|2.0313
|-52.00
|6448.03
|8006
|2007.02.07 14:59
|buy
|439
|2.58
|1.9701
|1.9677
|2.0297
|8007
|2007.02.07 15:05
|modify
|439
|2.58
|1.9701
|1.9678
|2.0297
|8008
|2007.02.07 15:20
|modify
|439
|2.58
|1.9701
|1.9679
|2.0297
|8009
|2007.02.07 15:21
|modify
|439
|2.58
|1.9701
|1.9680
|2.0297
|8010
|2007.02.07 15:21
|modify
|439
|2.58
|1.9701
|1.9681
|2.0297
|8011
|2007.02.07 15:21
|modify
|439
|2.58
|1.9701
|1.9682
|2.0297
|8012
|2007.02.07 15:21
|modify
|439
|2.58
|1.9701
|1.9683
|2.0297
|8013
|2007.02.07 15:22
|modify
|439
|2.58
|1.9701
|1.9684
|2.0297
|8014
|2007.02.07 15:22
|modify
|439
|2.58
|1.9701
|1.9685
|2.0297
|8015
|2007.02.07 15:22
|modify
|439
|2.58
|1.9701
|1.9686
|2.0297
|8016
|2007.02.07 15:22
|modify
|439
|2.58
|1.9701
|1.9688
|2.0297
|8017
|2007.02.07 15:22
|modify
|439
|2.58
|1.9701
|1.9689
|2.0297
|8018
|2007.02.07 15:22
|modify
|439
|2.58
|1.9701
|1.9690
|2.0297
|8019
|2007.02.07 15:22
|modify
|439
|2.58
|1.9701
|1.9691
|2.0297
|8020
|2007.02.07 15:40
|s/l
|439
|2.58
|1.9691
|1.9691
|2.0297
|-25.80
|6422.23
|8021
|2007.02.07 15:40
|buy
|440
|2.57
|1.9694
|1.9670
|2.0290
|8022
|2007.02.07 15:40
|modify
|440
|2.57
|1.9694
|1.9671
|2.0290
|8023
|2007.02.07 15:40
|modify
|440
|2.57
|1.9694
|1.9672
|2.0290
|8024
|2007.02.07 15:40
|modify
|440
|2.57
|1.9694
|1.9674
|2.0290
|8025
|2007.02.07 15:52
|modify
|440
|2.57
|1.9694
|1.9675
|2.0290
|8026
|2007.02.07 15:54
|modify
|440
|2.57
|1.9694
|1.9676
|2.0290
|8027
|2007.02.07 15:58
|modify
|440
|2.57
|1.9694
|1.9677
|2.0290
|8028
|2007.02.07 15:58
|modify
|440
|2.57
|1.9694
|1.9679
|2.0290
|8029
|2007.02.07 15:58
|modify
|440
|2.57
|1.9694
|1.9681
|2.0290
|8030
|2007.02.07 15:59
|modify
|440
|2.57
|1.9694
|1.9682
|2.0290
|8031
|2007.02.07 16:03
|modify
|440
|2.57
|1.9694
|1.9683
|2.0290
|8032
|2007.02.07 16:03
|modify
|440
|2.57
|1.9694
|1.9684
|2.0290
|8033
|2007.02.07 16:04
|modify
|440
|2.57
|1.9694
|1.9685
|2.0290
|8034
|2007.02.07 16:08
|modify
|440
|2.57
|1.9694
|1.9687
|2.0290
|8035
|2007.02.07 20:28
|s/l
|440
|2.57
|1.9687
|1.9687
|2.0290
|-17.99
|6404.24
|8036
|2007.02.07 20:28
|buy
|441
|2.56
|1.9691
|1.9667
|2.0287
|8037
|2007.02.07 20:30
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9668
|2.0287
|8038
|2007.02.07 20:34
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9669
|2.0287
|8039
|2007.02.07 20:43
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9670
|2.0287
|8040
|2007.02.07 20:48
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9671
|2.0287
|8041
|2007.02.07 20:49
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9673
|2.0287
|8042
|2007.02.07 20:53
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9674
|2.0287
|8043
|2007.02.07 20:54
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9675
|2.0287
|8044
|2007.02.07 20:54
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9676
|2.0287
|8045
|2007.02.07 20:55
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9677
|2.0287
|8046
|2007.02.07 20:55
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9678
|2.0287
|8047
|2007.02.07 21:14
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9679
|2.0287
|8048
|2007.02.07 21:15
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9680
|2.0287
|8049
|2007.02.07 21:16
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9681
|2.0287
|8050
|2007.02.07 21:30
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9682
|2.0287
|8051
|2007.02.07 21:34
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9683
|2.0287
|8052
|2007.02.07 21:58
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9684
|2.0287
|8053
|2007.02.07 21:58
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9686
|2.0287
|8054
|2007.02.07 23:08
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9687
|2.0287
|8055
|2007.02.07 23:28
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9688
|2.0287
|8056
|2007.02.07 23:28
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9689
|2.0287
|8057
|2007.02.07 23:29
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9691
|2.0287
|8058
|2007.02.07 23:29
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9693
|2.0287
|8059
|2007.02.07 23:29
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9694
|2.0287
|8060
|2007.02.07 23:47
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9695
|2.0287
|8061
|2007.02.08 00:01
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9696
|2.0287
|8062
|2007.02.08 00:01
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9697
|2.0287
|8063
|2007.02.08 00:02
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9698
|2.0287
|8064
|2007.02.08 00:02
|modify
|441
|2.56
|1.9691
|1.9699
|2.0287
|8065
|2007.02.08 01:11
|s/l
|441
|2.56
|1.9699
|1.9699
|2.0287
|19.60
|6423.84
|8066
|2007.02.08 01:11
|buy
|442
|2.57
|1.9703
|1.9679
|2.0299
|8067
|2007.02.08 01:11
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9680
|2.0299
|8068
|2007.02.08 01:17
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9681
|2.0299
|8069
|2007.02.08 01:17
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9682
|2.0299
|8070
|2007.02.08 01:32
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9683
|2.0299
|8071
|2007.02.08 01:32
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9684
|2.0299
|8072
|2007.02.08 02:26
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9685
|2.0299
|8073
|2007.02.08 02:26
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9686
|2.0299
|8074
|2007.02.08 02:26
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9687
|2.0299
|8075
|2007.02.08 02:26
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9688
|2.0299
|8076
|2007.02.08 02:27
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9689
|2.0299
|8077
|2007.02.08 02:57
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9690
|2.0299
|8078
|2007.02.08 03:17
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9691
|2.0299
|8079
|2007.02.08 03:17
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9692
|2.0299
|8080
|2007.02.08 03:18
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9693
|2.0299
|8081
|2007.02.08 03:19
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9694
|2.0299
|8082
|2007.02.08 03:19
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9695
|2.0299
|8083
|2007.02.08 03:19
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9696
|2.0299
|8084
|2007.02.08 03:19
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9697
|2.0299
|8085
|2007.02.08 03:21
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9698
|2.0299
|8086
|2007.02.08 03:21
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9700
|2.0299
|8087
|2007.02.08 03:21
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9701
|2.0299
|8088
|2007.02.08 03:21
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9703
|2.0299
|8089
|2007.02.08 04:35
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9704
|2.0299
|8090
|2007.02.08 04:38
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9705
|2.0299
|8091
|2007.02.08 04:39
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9706
|2.0299
|8092
|2007.02.08 04:39
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9707
|2.0299
|8093
|2007.02.08 04:43
|modify
|442
|2.57
|1.9703
|1.9708
|2.0299
|8094
|2007.02.08 06:54
|s/l
|442
|2.57
|1.9708
|1.9708
|2.0299
|12.85
|6436.69
|8095
|2007.02.08 06:54
|buy
|443
|2.57
|1.9712
|1.9688
|2.0308
|8096
|2007.02.08 06:55
|modify
|443
|2.57
|1.9712
|1.9689
|2.0308
|8097
|2007.02.08 06:55
|modify
|443
|2.57
|1.9712
|1.9690
|2.0308
|8098
|2007.02.08 06:56
|modify
|443
|2.57
|1.9712
|1.9691
|2.0308
|8099
|2007.02.08 07:26
|s/l
|443
|2.57
|1.9691
|1.9691
|2.0308
|-53.97
|6382.72
|8100
|2007.02.08 07:26
|buy
|444
|2.55
|1.9695
|1.9671
|2.0291
|8101
|2007.02.08 07:26
|modify
|444
|2.55
|1.9695
|1.9672
|2.0291
|8102
|2007.02.08 07:27
|modify
|444
|2.55
|1.9695
|1.9673
|2.0291
|8103
|2007.02.08 08:00
|modify
|444
|2.55
|1.9695
|1.9675
|2.0291
|8104
|2007.02.08 08:00
|modify
|444
|2.55
|1.9695
|1.9676
|2.0291
|8105
|2007.02.08 08:00
|modify
|444
|2.55
|1.9695
|1.9677
|2.0291
|8106
|2007.02.08 08:11
|s/l
|444
|2.55
|1.9677
|1.9677
|2.0291
|-45.90
|6336.82
|8107
|2007.02.08 08:11
|buy
|445
|2.53
|1.9681
|1.9657
|2.0277
|8108
|2007.02.08 08:26
|modify
|445
|2.53
|1.9681
|1.9659
|2.0277
|8109
|2007.02.08 08:26
|modify
|445
|2.53
|1.9681
|1.9660
|2.0277
|8110
|2007.02.08 08:27
|modify
|445
|2.53
|1.9681
|1.9661
|2.0277
|8111
|2007.02.08 08:28
|modify
|445
|2.53
|1.9681
|1.9662
|2.0277
|8112
|2007.02.08 08:42
|s/l
|445
|2.53
|1.9662
|1.9662
|2.0277
|-48.07
|6288.75
|8113
|2007.02.08 08:42
|buy
|446
|2.52
|1.9665
|1.9641
|2.0261
|8114
|2007.02.08 08:42
|modify
|446
|2.52
|1.9665
|1.9642
|2.0261
|8115
|2007.02.08 08:43
|modify
|446
|2.52
|1.9665
|1.9643
|2.0261
|8116
|2007.02.08 08:44
|modify
|446
|2.52
|1.9665
|1.9644
|2.0261
|8117
|2007.02.08 08:45
|modify
|446
|2.52
|1.9665
|1.9645
|2.0261
|8118
|2007.02.08 08:51
|modify
|446
|2.52
|1.9665
|1.9647
|2.0261
|8119
|2007.02.08 08:57
|modify
|446
|2.52
|1.9665
|1.9648
|2.0261
|8120
|2007.02.08 08:57
|modify
|446
|2.52
|1.9665
|1.9650
|2.0261
|8121
|2007.02.08 09:30
|modify
|446
|2.52
|1.9665
|1.9651
|2.0261
|8122
|2007.02.08 09:30
|modify
|446
|2.52
|1.9665
|1.9652
|2.0261
|8123
|2007.02.08 09:46
|modify
|446
|2.52
|1.9665
|1.9653
|2.0261
|8124
|2007.02.08 09:47
|modify
|446
|2.52
|1.9665
|1.9654
|2.0261
|8125
|2007.02.08 09:47
|modify
|446
|2.52
|1.9665
|1.9655
|2.0261
|8126
|2007.02.08 09:49
|modify
|446
|2.52
|1.9665
|1.9657
|2.0261
|8127
|2007.02.08 09:49
|modify
|446
|2.52
|1.9665
|1.9658
|2.0261
|8128
|2007.02.08 09:49
|modify
|446
|2.52
|1.9665
|1.9660
|2.0261
|8129
|2007.02.08 10:07
|modify
|446
|2.52
|1.9665
|1.9661
|2.0261
|8130
|2007.02.08 10:07
|modify
|446
|2.52
|1.9665
|1.9663
|2.0261
|8131
|2007.02.08 10:07
|modify
|446
|2.52
|1.9665
|1.9664
|2.0261
|8132
|2007.02.08 10:07
|modify
|446
|2.52
|1.9665
|1.9666
|2.0261
|8133
|2007.02.08 10:07
|modify
|446
|2.52
|1.9665
|1.9667
|2.0261
|8134
|2007.02.08 10:07
|modify
|446
|2.52
|1.9665
|1.9668
|2.0261
|8135
|2007.02.08 10:10
|modify
|446
|2.52
|1.9665
|1.9669
|2.0261
|8136
|2007.02.08 10:12
|modify
|446
|2.52
|1.9665
|1.9670
|2.0261
|8137
|2007.02.08 10:13
|modify
|446
|2.52
|1.9665
|1.9671
|2.0261
|8138
|2007.02.08 10:45
|modify
|446
|2.52
|1.9665
|1.9672
|2.0261
|8139
|2007.02.08 11:16
|s/l
|446
|2.52
|1.9672
|1.9672
|2.0261
|17.64
|6306.39
|8140
|2007.02.08 11:16
|buy
|447
|2.52
|1.9675
|1.9651
|2.0271
|8141
|2007.02.08 11:16
|modify
|447
|2.52
|1.9675
|1.9652
|2.0271
|8142
|2007.02.08 11:16
|modify
|447
|2.52
|1.9675
|1.9653
|2.0271
|8143
|2007.02.08 11:16
|modify
|447
|2.52
|1.9675
|1.9654
|2.0271
|8144
|2007.02.08 11:16
|modify
|447
|2.52
|1.9675
|1.9655
|2.0271
|8145
|2007.02.08 11:27
|modify
|447
|2.52
|1.9675
|1.9656
|2.0271
|8146
|2007.02.08 11:27
|modify
|447
|2.52
|1.9675
|1.9657
|2.0271
|8147
|2007.02.08 11:28
|modify
|447
|2.52
|1.9675
|1.9658
|2.0271
|8148
|2007.02.08 11:28
|modify
|447
|2.52
|1.9675
|1.9659
|2.0271
|8149
|2007.02.08 11:29
|modify
|447
|2.52
|1.9675
|1.9660
|2.0271
|8150
|2007.02.08 11:38
|modify
|447
|2.52
|1.9675
|1.9661
|2.0271
|8151
|2007.02.08 11:39
|modify
|447
|2.52
|1.9675
|1.9662
|2.0271
|8152
|2007.02.08 11:39
|modify
|447
|2.52
|1.9675
|1.9664
|2.0271
|8153
|2007.02.08 11:39
|modify
|447
|2.52
|1.9675
|1.9665
|2.0271
|8154
|2007.02.08 11:41
|modify
|447
|2.52
|1.9675
|1.9666
|2.0271
|8155
|2007.02.08 11:46
|modify
|447
|2.52
|1.9675
|1.9667
|2.0271
|8156
|2007.02.08 11:46
|modify
|447
|2.52
|1.9675
|1.9668
|2.0271
|8157
|2007.02.08 11:46
|modify
|447
|2.52
|1.9675
|1.9669
|2.0271
|8158
|2007.02.08 11:46
|modify
|447
|2.52
|1.9675
|1.9672
|2.0271
|8159
|2007.02.08 11:47
|modify
|447
|2.52
|1.9675
|1.9673
|2.0271
|8160
|2007.02.08 11:47
|modify
|447
|2.52
|1.9675
|1.9674
|2.0271
|8161
|2007.02.08 11:47
|modify
|447
|2.52
|1.9675
|1.9676
|2.0271
|8162
|2007.02.08 11:47
|modify
|447
|2.52
|1.9675
|1.9678
|2.0271
|8163
|2007.02.08 11:47
|modify
|447
|2.52
|1.9675
|1.9679
|2.0271
|8164
|2007.02.08 11:47
|modify
|447
|2.52
|1.9675
|1.9681
|2.0271
|8165
|2007.02.08 11:47
|modify
|447
|2.52
|1.9675
|1.9682
|2.0271
|8166
|2007.02.08 11:59
|s/l
|447
|2.52
|1.9682
|1.9682
|2.0271
|17.64
|6324.03
|8167
|2007.02.08 11:59
|buy
|448
|2.53
|1.9685
|1.9661
|2.0281
|8168
|2007.02.08 11:59
|modify
|448
|2.53
|1.9685
|1.9662
|2.0281
|8169
|2007.02.08 12:00
|s/l
|448
|2.53
|1.9662
|1.9662
|2.0281
|-58.19
|6265.84
|8170
|2007.02.08 12:00
|buy
|449
|2.51
|1.9666
|1.9642
|2.0262
|8171
|2007.02.08 12:01
|modify
|449
|2.51
|1.9666
|1.9643
|2.0262
|8172
|2007.02.08 12:01
|modify
|449
|2.51
|1.9666
|1.9644
|2.0262
|8173
|2007.02.08 12:01
|modify
|449
|2.51
|1.9666
|1.9645
|2.0262
|8174
|2007.02.08 12:01
|modify
|449
|2.51
|1.9666
|1.9647
|2.0262
|8175
|2007.02.08 12:01
|modify
|449
|2.51
|1.9666
|1.9648
|2.0262
|8176
|2007.02.08 12:01
|modify
|449
|2.51
|1.9666
|1.9649
|2.0262
|8177
|2007.02.08 12:01
|modify
|449
|2.51
|1.9666
|1.9651
|2.0262
|8178
|2007.02.08 12:01
|modify
|449
|2.51
|1.9666
|1.9653
|2.0262
|8179
|2007.02.08 12:01
|modify
|449
|2.51
|1.9666
|1.9654
|2.0262
|8180
|2007.02.08 12:04
|s/l
|449
|2.51
|1.9654
|1.9654
|2.0262
|-30.12
|6235.72
|8181
|2007.02.08 12:04
|buy
|450
|2.49
|1.9657
|1.9633
|2.0253
|8182
|2007.02.08 12:04
|modify
|450
|2.49
|1.9657
|1.9634
|2.0253
|8183
|2007.02.08 12:04
|modify
|450
|2.49
|1.9657
|1.9635
|2.0253
|8184
|2007.02.08 12:05
|s/l
|450
|2.49
|1.9635
|1.9635
|2.0253
|-54.78
|6180.94
|8185
|2007.02.08 12:05
|buy
|451
|2.47
|1.9639
|1.9615
|2.0235
|8186
|2007.02.08 12:05
|modify
|451
|2.47
|1.9639
|1.9616
|2.0235
|8187
|2007.02.08 12:05
|modify
|451
|2.47
|1.9639
|1.9617
|2.0235
|8188
|2007.02.08 12:05
|modify
|451
|2.47
|1.9639
|1.9618
|2.0235
|8189
|2007.02.08 12:06
|modify
|451
|2.47
|1.9639
|1.9619
|2.0235
|8190
|2007.02.08 12:06
|modify
|451
|2.47
|1.9639
|1.9620
|2.0235
|8191
|2007.02.08 12:07
|modify
|451
|2.47
|1.9639
|1.9621
|2.0235
|8192
|2007.02.08 12:07
|modify
|451
|2.47
|1.9639
|1.9622
|2.0235
|8193
|2007.02.08 12:07
|modify
|451
|2.47
|1.9639
|1.9623
|2.0235
|8194
|2007.02.08 12:07
|modify
|451
|2.47
|1.9639
|1.9624
|2.0235
|8195
|2007.02.08 12:07
|modify
|451
|2.47
|1.9639
|1.9625
|2.0235
|8196
|2007.02.08 12:08
|modify
|451
|2.47
|1.9639
|1.9626
|2.0235
|8197
|2007.02.08 12:08
|modify
|451
|2.47
|1.9639
|1.9627
|2.0235
|8198
|2007.02.08 12:08
|modify
|451
|2.47
|1.9639
|1.9628
|2.0235
|8199
|2007.02.08 12:13
|s/l
|451
|2.47
|1.9628
|1.9628
|2.0235
|-27.17
|6153.77
|8200
|2007.02.08 12:13
|buy
|452
|2.46
|1.9631
|1.9607
|2.0227
|8201
|2007.02.08 12:13
|modify
|452
|2.46
|1.9631
|1.9608
|2.0227
|8202
|2007.02.08 12:13
|modify
|452
|2.46
|1.9631
|1.9609
|2.0227
|8203
|2007.02.08 12:13
|modify
|452
|2.46
|1.9631
|1.9610
|2.0227
|8204
|2007.02.08 12:14
|modify
|452
|2.46
|1.9631
|1.9612
|2.0227
|8205
|2007.02.08 12:14
|modify
|452
|2.46
|1.9631
|1.9614
|2.0227
|8206
|2007.02.08 12:14
|modify
|452
|2.46
|1.9631
|1.9616
|2.0227
|8207
|2007.02.08 12:15
|modify
|452
|2.46
|1.9631
|1.9617
|2.0227
|8208
|2007.02.08 12:18
|s/l
|452
|2.46
|1.9617
|1.9617
|2.0227
|-34.44
|6119.33
|8209
|2007.02.08 12:18
|buy
|453
|2.45
|1.9620
|1.9596
|2.0216
|8210
|2007.02.08 12:18
|modify
|453
|2.45
|1.9620
|1.9597
|2.0216
|8211
|2007.02.08 12:18
|modify
|453
|2.45
|1.9620
|1.9598
|2.0216
|8212
|2007.02.08 12:20
|s/l
|453
|2.45
|1.9598
|1.9598
|2.0216
|-53.90
|6065.43
|8213
|2007.02.08 12:20
|buy
|454
|2.43
|1.9602
|1.9578
|2.0198
|8214
|2007.02.08 12:20
|modify
|454
|2.43
|1.9602
|1.9579
|2.0198
|8215
|2007.02.08 12:20
|modify
|454
|2.43
|1.9602
|1.9580
|2.0198
|8216
|2007.02.08 12:20
|modify
|454
|2.43
|1.9602
|1.9581
|2.0198
|8217
|2007.02.08 12:20
|modify
|454
|2.43
|1.9602
|1.9582
|2.0198
|8218
|2007.02.08 12:20
|modify
|454
|2.43
|1.9602
|1.9583
|2.0198
|8219
|2007.02.08 12:20
|modify
|454
|2.43
|1.9602
|1.9584
|2.0198
|8220
|2007.02.08 12:21
|modify
|454
|2.43
|1.9602
|1.9585
|2.0198
|8221
|2007.02.08 12:21
|modify
|454
|2.43
|1.9602
|1.9586
|2.0198
|8222
|2007.02.08 12:21
|modify
|454
|2.43
|1.9602
|1.9588
|2.0198
|8223
|2007.02.08 12:21
|modify
|454
|2.43
|1.9602
|1.9589
|2.0198
|8224
|2007.02.08 12:21
|modify
|454
|2.43
|1.9602
|1.9590
|2.0198
|8225
|2007.02.08 12:21
|modify
|454
|2.43
|1.9602
|1.9592
|2.0198
|8226
|2007.02.08 12:21
|modify
|454
|2.43
|1.9602
|1.9594
|2.0198
|8227
|2007.02.08 12:21
|modify
|454
|2.43
|1.9602
|1.9595
|2.0198
|8228
|2007.02.08 12:22
|modify
|454
|2.43
|1.9602
|1.9596
|2.0198
|8229
|2007.02.08 12:22
|modify
|454
|2.43
|1.9602
|1.9597
|2.0198
|8230
|2007.02.08 12:22
|modify
|454
|2.43
|1.9602
|1.9598
|2.0198
|8231
|2007.02.08 12:25
|modify
|454
|2.43
|1.9602
|1.9599
|2.0198
|8232
|2007.02.08 12:28
|modify
|454
|2.43
|1.9602
|1.9600
|2.0198
|8233
|2007.02.08 12:46
|s/l
|454
|2.43
|1.9600
|1.9600
|2.0198
|-4.86
|6060.57
|8234
|2007.02.08 12:46
|buy
|455
|2.42
|1.9603
|1.9579
|2.0199
|8235
|2007.02.08 12:46
|modify
|455
|2.42
|1.9603
|1.9580
|2.0199
|8236
|2007.02.08 12:46
|modify
|455
|2.42
|1.9603
|1.9581
|2.0199
|8237
|2007.02.08 12:47
|modify
|455
|2.42
|1.9603
|1.9582
|2.0199
|8238
|2007.02.08 12:47
|modify
|455
|2.42
|1.9603
|1.9583
|2.0199
|8239
|2007.02.08 13:00
|close
|455
|2.42
|1.9598
|1.9583
|2.0199
|-12.10
|6048.47
|8240
|2007.02.08 13:00
|sell
|456
|2.42
|1.9598
|1.9622
|1.9002
|8241
|2007.02.08 13:00
|modify
|456
|2.42
|1.9598
|1.9621
|1.9002
|8242
|2007.02.08 13:00
|modify
|456
|2.42
|1.9598
|1.9619
|1.9002
|8243
|2007.02.08 13:05
|modify
|456
|2.42
|1.9598
|1.9618
|1.9002
|8244
|2007.02.08 13:06
|modify
|456
|2.42
|1.9598
|1.9617
|1.9002
|8245
|2007.02.08 13:06
|modify
|456
|2.42
|1.9598
|1.9616
|1.9002
|8246
|2007.02.08 13:06
|modify
|456
|2.42
|1.9598
|1.9615
|1.9002
|8247
|2007.02.08 13:06
|modify
|456
|2.42
|1.9598
|1.9614
|1.9002
|8248
|2007.02.08 13:06
|modify
|456
|2.42
|1.9598
|1.9612
|1.9002
|8249
|2007.02.08 13:06
|modify
|456
|2.42
|1.9598
|1.9609
|1.9002
|8250
|2007.02.08 13:07
|modify
|456
|2.42
|1.9598
|1.9608
|1.9002
|8251
|2007.02.08 13:07
|modify
|456
|2.42
|1.9598
|1.9607
|1.9002
|8252
|2007.02.08 13:07
|modify
|456
|2.42
|1.9598
|1.9606
|1.9002
|8253
|2007.02.08 13:07
|modify
|456
|2.42
|1.9598
|1.9604
|1.9002
|8254
|2007.02.08 13:17
|modify
|456
|2.42
|1.9598
|1.9603
|1.9002
|8255
|2007.02.08 13:18
|modify
|456
|2.42
|1.9598
|1.9602
|1.9002
|8256
|2007.02.08 13:20
|modify
|456
|2.42
|1.9598
|1.9600
|1.9002
|8257
|2007.02.08 13:35
|s/l
|456
|2.42
|1.9600
|1.9600
|1.9002
|-4.84
|6043.63
|8258
|2007.02.08 13:35
|sell
|457
|2.42
|1.9596
|1.9620
|1.9000
|8259
|2007.02.08 13:35
|modify
|457
|2.42
|1.9596
|1.9619
|1.9000
|8260
|2007.02.08 13:35
|modify
|457
|2.42
|1.9596
|1.9618
|1.9000
|8261
|2007.02.08 13:35
|modify
|457
|2.42
|1.9596
|1.9614
|1.9000
|8262
|2007.02.08 13:36
|modify
|457
|2.42
|1.9596
|1.9613
|1.9000
|8263
|2007.02.08 13:39
|modify
|457
|2.42
|1.9596
|1.9611
|1.9000
|8264
|2007.02.08 13:39
|modify
|457
|2.42
|1.9596
|1.9610
|1.9000
|8265
|2007.02.08 13:39
|modify
|457
|2.42
|1.9596
|1.9609
|1.9000
|8266
|2007.02.08 13:39
|modify
|457
|2.42
|1.9596
|1.9607
|1.9000
|8267
|2007.02.08 13:39
|modify
|457
|2.42
|1.9596
|1.9606
|1.9000
|8268
|2007.02.08 13:39
|modify
|457
|2.42
|1.9596
|1.9604
|1.9000
|8269
|2007.02.08 13:39
|modify
|457
|2.42
|1.9596
|1.9602
|1.9000
|8270
|2007.02.08 13:39
|modify
|457
|2.42
|1.9596
|1.9600
|1.9000
|8271
|2007.02.08 13:44
|s/l
|457
|2.42
|1.9600
|1.9600
|1.9000
|-9.68
|6033.95
|8272
|2007.02.08 13:44
|sell
|458
|2.41
|1.9596
|1.9620
|1.9000
|8273
|2007.02.08 13:44
|modify
|458
|2.41
|1.9596
|1.9619
|1.9000
|8274
|2007.02.08 13:48
|modify
|458
|2.41
|1.9596
|1.9618
|1.9000
|8275
|2007.02.08 13:48
|modify
|458
|2.41
|1.9596
|1.9616
|1.9000
|8276
|2007.02.08 13:48
|modify
|458
|2.41
|1.9596
|1.9615
|1.9000
|8277
|2007.02.08 13:50
|modify
|458
|2.41
|1.9596
|1.9614
|1.9000
|8278
|2007.02.08 13:50
|modify
|458
|2.41
|1.9596
|1.9613
|1.9000
|8279
|2007.02.08 13:50
|modify
|458
|2.41
|1.9596
|1.9611
|1.9000
|8280
|2007.02.08 13:50
|modify
|458
|2.41
|1.9596
|1.9610
|1.9000
|8281
|2007.02.08 13:51
|modify
|458
|2.41
|1.9596
|1.9609
|1.9000
|8282
|2007.02.08 13:51
|modify
|458
|2.41
|1.9596
|1.9608
|1.9000
|8283
|2007.02.08 13:51
|modify
|458
|2.41
|1.9596
|1.9607
|1.9000
|8284
|2007.02.08 13:51
|modify
|458
|2.41
|1.9596
|1.9606
|1.9000
|8285
|2007.02.08 13:51
|modify
|458
|2.41
|1.9596
|1.9605
|1.9000
|8286
|2007.02.08 13:51
|modify
|458
|2.41
|1.9596
|1.9603
|1.9000
|8287
|2007.02.08 13:51
|modify
|458
|2.41
|1.9596
|1.9601
|1.9000
|8288
|2007.02.08 13:51
|modify
|458
|2.41
|1.9596
|1.9600
|1.9000
|8289
|2007.02.08 13:53
|modify
|458
|2.41
|1.9596
|1.9599
|1.9000
|8290
|2007.02.08 13:53
|modify
|458
|2.41
|1.9596
|1.9598
|1.9000
|8291
|2007.02.08 13:53
|modify
|458
|2.41
|1.9596
|1.9596
|1.9000
|8292
|2007.02.08 13:54
|modify
|458
|2.41
|1.9596
|1.9595
|1.9000
|8293
|2007.02.08 13:54
|modify
|458
|2.41
|1.9596
|1.9593
|1.9000
|8294
|2007.02.08 13:55
|modify
|458
|2.41
|1.9596
|1.9592
|1.9000
|8295
|2007.02.08 13:58
|modify
|458
|2.41
|1.9596
|1.9591
|1.9000
|8296
|2007.02.08 14:04
|s/l
|458
|2.41
|1.9591
|1.9591
|1.9000
|12.05
|6046.00
|8297
|2007.02.08 14:04
|sell
|459
|2.42
|1.9587
|1.9611
|1.8991
|8298
|2007.02.08 14:04
|modify
|459
|2.42
|1.9587
|1.9609
|1.8991
|8299
|2007.02.08 14:04
|modify
|459
|2.42
|1.9587
|1.9608
|1.8991
|8300
|2007.02.08 14:04
|modify
|459
|2.42
|1.9587
|1.9607
|1.8991
|8301
|2007.02.08 14:04
|modify
|459
|2.42
|1.9587
|1.9606
|1.8991
|8302
|2007.02.08 14:04
|modify
|459
|2.42
|1.9587
|1.9605
|1.8991
|8303
|2007.02.08 14:05
|modify
|459
|2.42
|1.9587
|1.9604
|1.8991
|8304
|2007.02.08 14:28
|s/l
|459
|2.42
|1.9604
|1.9604
|1.8991
|-41.14
|6004.86
|8305
|2007.02.08 14:28
|sell
|460
|2.40
|1.9600
|1.9624
|1.9004
|8306
|2007.02.08 14:28
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9623
|1.9004
|8307
|2007.02.08 14:28
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9621
|1.9004
|8308
|2007.02.08 14:29
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9620
|1.9004
|8309
|2007.02.08 14:29
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9619
|1.9004
|8310
|2007.02.08 14:29
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9618
|1.9004
|8311
|2007.02.08 14:29
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9617
|1.9004
|8312
|2007.02.08 14:29
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9616
|1.9004
|8313
|2007.02.08 14:30
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9614
|1.9004
|8314
|2007.02.08 14:30
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9613
|1.9004
|8315
|2007.02.08 14:30
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9612
|1.9004
|8316
|2007.02.08 14:30
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9611
|1.9004
|8317
|2007.02.08 14:30
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9610
|1.9004
|8318
|2007.02.08 14:33
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9609
|1.9004
|8319
|2007.02.08 14:33
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9606
|1.9004
|8320
|2007.02.08 14:34
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9605
|1.9004
|8321
|2007.02.08 14:34
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9604
|1.9004
|8322
|2007.02.08 14:34
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9603
|1.9004
|8323
|2007.02.08 14:42
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9601
|1.9004
|8324
|2007.02.08 14:43
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9599
|1.9004
|8325
|2007.02.08 15:02
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9598
|1.9004
|8326
|2007.02.08 15:03
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9596
|1.9004
|8327
|2007.02.08 15:11
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9595
|1.9004
|8328
|2007.02.08 15:12
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9594
|1.9004
|8329
|2007.02.08 15:12
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9593
|1.9004
|8330
|2007.02.08 15:12
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9592
|1.9004
|8331
|2007.02.08 15:12
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9591
|1.9004
|8332
|2007.02.08 15:12
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9589
|1.9004
|8333
|2007.02.08 15:12
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9588
|1.9004
|8334
|2007.02.08 15:13
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9587
|1.9004
|8335
|2007.02.08 15:27
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9585
|1.9004
|8336
|2007.02.08 15:28
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9583
|1.9004
|8337
|2007.02.08 15:28
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9582
|1.9004
|8338
|2007.02.08 15:28
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9581
|1.9004
|8339
|2007.02.08 15:28
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9580
|1.9004
|8340
|2007.02.08 15:28
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9578
|1.9004
|8341
|2007.02.08 15:34
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9577
|1.9004
|8342
|2007.02.08 15:34
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9575
|1.9004
|8343
|2007.02.08 15:35
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9573
|1.9004
|8344
|2007.02.08 15:35
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9572
|1.9004
|8345
|2007.02.08 15:35
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9570
|1.9004
|8346
|2007.02.08 15:35
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9569
|1.9004
|8347
|2007.02.08 15:35
|modify
|460
|2.40
|1.9600
|1.9566
|1.9004
|8348
|2007.02.08 15:40
|s/l
|460
|2.40
|1.9566
|1.9566
|1.9004
|81.60
|6086.46
|8349
|2007.02.08 15:40
|sell
|461
|2.43
|1.9563
|1.9587
|1.8967
|8350
|2007.02.08 15:40
|modify
|461
|2.43
|1.9563
|1.9586
|1.8967
|8351
|2007.02.08 15:40
|modify
|461
|2.43
|1.9563
|1.9585
|1.8967
|8352
|2007.02.08 15:59
|s/l
|461
|2.43
|1.9585
|1.9585
|1.8967
|-53.46
|6033.00
|8353
|2007.02.08 15:59
|sell
|462
|2.41
|1.9581
|1.9605
|1.8985
|8354
|2007.02.08 16:00
|modify
|462
|2.41
|1.9581
|1.9603
|1.8985
|8355
|2007.02.08 16:03
|modify
|462
|2.41
|1.9581
|1.9602
|1.8985
|8356
|2007.02.08 16:09
|modify
|462
|2.41
|1.9581
|1.9600
|1.8985
|8357
|2007.02.08 16:12
|modify
|462
|2.41
|1.9581
|1.9599
|1.8985
|8358
|2007.02.08 16:25
|modify
|462
|2.41
|1.9581
|1.9597
|1.8985
|8359
|2007.02.08 16:25
|modify
|462
|2.41
|1.9581
|1.9594
|1.8985
|8360
|2007.02.08 16:26
|modify
|462
|2.41
|1.9581
|1.9593
|1.8985
|8361
|2007.02.08 16:27
|modify
|462
|2.41
|1.9581
|1.9592
|1.8985
|8362
|2007.02.08 16:27
|modify
|462
|2.41
|1.9581
|1.9591
|1.8985
|8363
|2007.02.08 16:59
|s/l
|462
|2.41
|1.9591
|1.9591
|1.8985
|-24.10
|6008.90
|8364
|2007.02.08 16:59
|sell
|463
|2.40
|1.9587
|1.9611
|1.8991
|8365
|2007.02.08 16:59
|modify
|463
|2.40
|1.9587
|1.9610
|1.8991
|8366
|2007.02.08 16:59
|modify
|463
|2.40
|1.9587
|1.9608
|1.8991
|8367
|2007.02.08 16:59
|modify
|463
|2.40
|1.9587
|1.9607
|1.8991
|8368
|2007.02.08 17:00
|modify
|463
|2.40
|1.9587
|1.9606
|1.8991
|8369
|2007.02.08 17:01
|modify
|463
|2.40
|1.9587
|1.9605
|1.8991
|8370
|2007.02.08 17:02
|modify
|463
|2.40
|1.9587
|1.9603
|1.8991
|8371
|2007.02.08 17:03
|modify
|463
|2.40
|1.9587
|1.9601
|1.8991
|8372
|2007.02.08 17:08
|modify
|463
|2.40
|1.9587
|1.9600
|1.8991
|8373
|2007.02.08 17:08
|modify
|463
|2.40
|1.9587
|1.9599
|1.8991
|8374
|2007.02.08 17:09
|modify
|463
|2.40
|1.9587
|1.9598
|1.8991
|8375
|2007.02.08 17:09
|modify
|463
|2.40
|1.9587
|1.9597
|1.8991
|8376
|2007.02.08 17:09
|modify
|463
|2.40
|1.9587
|1.9596
|1.8991
|8377
|2007.02.08 17:09
|modify
|463
|2.40
|1.9587
|1.9594
|1.8991
|8378
|2007.02.08 17:14
|modify
|463
|2.40
|1.9587
|1.9593
|1.8991
|8379
|2007.02.08 18:07
|modify
|463
|2.40
|1.9587
|1.9591
|1.8991
|8380
|2007.02.08 18:18
|modify
|463
|2.40
|1.9587
|1.9590
|1.8991
|8381
|2007.02.08 18:18
|modify
|463
|2.40
|1.9587
|1.9588
|1.8991
|8382
|2007.02.08 21:40
|s/l
|463
|2.40
|1.9588
|1.9588
|1.8991
|-2.40
|6006.50
|8383
|2007.02.08 21:40
|sell
|464
|2.40
|1.9585
|1.9609
|1.8989
|8384
|2007.02.08 21:40
|modify
|464
|2.40
|1.9585
|1.9608
|1.8989
|8385
|2007.02.08 21:41
|modify
|464
|2.40
|1.9585
|1.9606
|1.8989
|8386
|2007.02.08 23:05
|modify
|464
|2.40
|1.9585
|1.9605
|1.8989
|8387
|2007.02.08 23:53
|modify
|464
|2.40
|1.9585
|1.9604
|1.8989
|8388
|2007.02.09 00:06
|modify
|464
|2.40
|1.9585
|1.9603
|1.8989
|8389
|2007.02.09 00:07
|modify
|464
|2.40
|1.9585
|1.9602
|1.8989
|8390
|2007.02.09 00:08
|modify
|464
|2.40
|1.9585
|1.9601
|1.8989
|8391
|2007.02.09 00:08
|modify
|464
|2.40
|1.9585
|1.9599
|1.8989
|8392
|2007.02.09 00:48
|modify
|464
|2.40
|1.9585
|1.9598
|1.8989
|8393
|2007.02.09 01:05
|modify
|464
|2.40
|1.9585
|1.9597
|1.8989
|8394
|2007.02.09 01:10
|modify
|464
|2.40
|1.9585
|1.9595
|1.8989
|8395
|2007.02.09 01:10
|modify
|464
|2.40
|1.9585
|1.9594
|1.8989
|8396
|2007.02.09 01:11
|modify
|464
|2.40
|1.9585
|1.9593
|1.8989
|8397
|2007.02.09 01:12
|modify
|464
|2.40
|1.9585
|1.9592
|1.8989
|8398
|2007.02.09 02:31
|s/l
|464
|2.40
|1.9592
|1.9592
|1.8989
|-16.70
|5989.80
|8399
|2007.02.09 02:31
|sell
|465
|2.40
|1.9588
|1.9612
|1.8992
|8400
|2007.02.09 02:56
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9611
|1.8992
|8401
|2007.02.09 02:56
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9610
|1.8992
|8402
|2007.02.09 02:56
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9609
|1.8992
|8403
|2007.02.09 03:10
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9608
|1.8992
|8404
|2007.02.09 03:10
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9607
|1.8992
|8405
|2007.02.09 05:08
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9606
|1.8992
|8406
|2007.02.09 05:08
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9605
|1.8992
|8407
|2007.02.09 05:20
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9604
|1.8992
|8408
|2007.02.09 06:58
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9603
|1.8992
|8409
|2007.02.09 07:00
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9602
|1.8992
|8410
|2007.02.09 07:01
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9601
|1.8992
|8411
|2007.02.09 07:02
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9600
|1.8992
|8412
|2007.02.09 07:15
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9599
|1.8992
|8413
|2007.02.09 07:15
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9598
|1.8992
|8414
|2007.02.09 07:15
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9597
|1.8992
|8415
|2007.02.09 07:16
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9595
|1.8992
|8416
|2007.02.09 07:25
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9594
|1.8992
|8417
|2007.02.09 07:27
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9592
|1.8992
|8418
|2007.02.09 07:27
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9591
|1.8992
|8419
|2007.02.09 07:27
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9588
|1.8992
|8420
|2007.02.09 07:28
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9587
|1.8992
|8421
|2007.02.09 07:28
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9586
|1.8992
|8422
|2007.02.09 07:28
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9585
|1.8992
|8423
|2007.02.09 07:28
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9584
|1.8992
|8424
|2007.02.09 07:28
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9583
|1.8992
|8425
|2007.02.09 07:28
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9582
|1.8992
|8426
|2007.02.09 07:28
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9581
|1.8992
|8427
|2007.02.09 07:29
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9580
|1.8992
|8428
|2007.02.09 07:29
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9579
|1.8992
|8429
|2007.02.09 07:29
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9578
|1.8992
|8430
|2007.02.09 07:29
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9577
|1.8992
|8431
|2007.02.09 07:29
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9575
|1.8992
|8432
|2007.02.09 07:29
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9573
|1.8992
|8433
|2007.02.09 07:29
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9572
|1.8992
|8434
|2007.02.09 07:29
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9570
|1.8992
|8435
|2007.02.09 07:29
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9569
|1.8992
|8436
|2007.02.09 07:29
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9567
|1.8992
|8437
|2007.02.09 07:29
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9565
|1.8992
|8438
|2007.02.09 07:29
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9562
|1.8992
|8439
|2007.02.09 07:29
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9560
|1.8992
|8440
|2007.02.09 07:29
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9558
|1.8992
|8441
|2007.02.09 07:32
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9555
|1.8992
|8442
|2007.02.09 07:32
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9552
|1.8992
|8443
|2007.02.09 07:32
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9551
|1.8992
|8444
|2007.02.09 07:32
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9549
|1.8992
|8445
|2007.02.09 07:32
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9547
|1.8992
|8446
|2007.02.09 07:32
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9545
|1.8992
|8447
|2007.02.09 07:32
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9544
|1.8992
|8448
|2007.02.09 07:32
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9542
|1.8992
|8449
|2007.02.09 07:32
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9539
|1.8992
|8450
|2007.02.09 07:32
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9537
|1.8992
|8451
|2007.02.09 07:32
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9534
|1.8992
|8452
|2007.02.09 07:45
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9531
|1.8992
|8453
|2007.02.09 07:45
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9530
|1.8992
|8454
|2007.02.09 07:45
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9529
|1.8992
|8455
|2007.02.09 07:45
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9527
|1.8992
|8456
|2007.02.09 07:51
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9525
|1.8992
|8457
|2007.02.09 07:52
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9524
|1.8992
|8458
|2007.02.09 07:52
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9523
|1.8992
|8459
|2007.02.09 07:52
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9522
|1.8992
|8460
|2007.02.09 07:52
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9521
|1.8992
|8461
|2007.02.09 07:52
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9519
|1.8992
|8462
|2007.02.09 07:52
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9517
|1.8992
|8463
|2007.02.09 07:52
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9516
|1.8992
|8464
|2007.02.09 07:52
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9515
|1.8992
|8465
|2007.02.09 07:52
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9513
|1.8992
|8466
|2007.02.09 07:52
|modify
|465
|2.40
|1.9588
|1.9511
|1.8992
|8467
|2007.02.09 07:57
|s/l
|465
|2.40
|1.9511
|1.9511
|1.8992
|184.80
|6174.60
|8468
|2007.02.09 07:57
|sell
|466
|2.47
|1.9508
|1.9532
|1.8912
|8469
|2007.02.09 07:57
|modify
|466
|2.47
|1.9508
|1.9531
|1.8912
|8470
|2007.02.09 07:57
|modify
|466
|2.47
|1.9508
|1.9530
|1.8912
|8471
|2007.02.09 07:57
|modify
|466
|2.47
|1.9508
|1.9529
|1.8912
|8472
|2007.02.09 07:57
|modify
|466
|2.47
|1.9508
|1.9528
|1.8912
|8473
|2007.02.09 07:58
|modify
|466
|2.47
|1.9508
|1.9527
|1.8912
|8474
|2007.02.09 07:58
|modify
|466
|2.47
|1.9508
|1.9525
|1.8912
|8475
|2007.02.09 07:58
|modify
|466
|2.47
|1.9508
|1.9522
|1.8912
|8476
|2007.02.09 07:58
|modify
|466
|2.47
|1.9508
|1.9520
|1.8912
|8477
|2007.02.09 07:58
|modify
|466
|2.47
|1.9508
|1.9519
|1.8912
|8478
|2007.02.09 08:03
|modify
|466
|2.47
|1.9508
|1.9518
|1.8912
|8479
|2007.02.09 08:04
|modify
|466
|2.47
|1.9508
|1.9516
|1.8912
|8480
|2007.02.09 08:05
|modify
|466
|2.47
|1.9508
|1.9515
|1.8912
|8481
|2007.02.09 08:05
|modify
|466
|2.47
|1.9508
|1.9514
|1.8912
|8482
|2007.02.09 08:06
|modify
|466
|2.47
|1.9508
|1.9513
|1.8912
|8483
|2007.02.09 08:11
|s/l
|466
|2.47
|1.9513
|1.9513
|1.8912
|-12.35
|6162.25
|8484
|2007.02.09 08:11
|sell
|467
|2.46
|1.9509
|1.9533
|1.8913
|8485
|2007.02.09 08:11
|modify
|467
|2.46
|1.9509
|1.9531
|1.8913
|8486
|2007.02.09 08:19
|modify
|467
|2.46
|1.9509
|1.9529
|1.8913
|8487
|2007.02.09 08:20
|modify
|467
|2.46
|1.9509
|1.9528
|1.8913
|8488
|2007.02.09 08:29
|modify
|467
|2.46
|1.9509
|1.9527
|1.8913
|8489
|2007.02.09 08:30
|modify
|467
|2.46
|1.9509
|1.9526
|1.8913
|8490
|2007.02.09 08:30
|modify
|467
|2.46
|1.9509
|1.9525
|1.8913
|8491
|2007.02.09 08:31
|modify
|467
|2.46
|1.9509
|1.9523
|1.8913
|8492
|2007.02.09 08:31
|modify
|467
|2.46
|1.9509
|1.9522
|1.8913
|8493
|2007.02.09 08:31
|modify
|467
|2.46
|1.9509
|1.9521
|1.8913
|8494
|2007.02.09 08:31
|modify
|467
|2.46
|1.9509
|1.9519
|1.8913
|8495
|2007.02.09 08:31
|modify
|467
|2.46
|1.9509
|1.9517
|1.8913
|8496
|2007.02.09 08:40
|modify
|467
|2.46
|1.9509
|1.9516
|1.8913
|8497
|2007.02.09 08:41
|modify
|467
|2.46
|1.9509
|1.9515
|1.8913
|8498
|2007.02.09 08:41
|modify
|467
|2.46
|1.9509
|1.9514
|1.8913
|8499
|2007.02.09 08:42
|modify
|467
|2.46
|1.9509
|1.9513
|1.8913
|8500
|2007.02.09 08:42
|modify
|467
|2.46
|1.9509
|1.9511
|1.8913
|8501
|2007.02.09 08:42
|modify
|467
|2.46
|1.9509
|1.9510
|1.8913
|8502
|2007.02.09 08:55
|s/l
|467
|2.46
|1.9510
|1.9510
|1.8913
|-2.46
|6159.79
|8503
|2007.02.09 08:55
|sell
|468
|2.46
|1.9510
|1.9534
|1.8914
|8504
|2007.02.09 08:56
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9533
|1.8914
|8505
|2007.02.09 08:56
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9532
|1.8914
|8506
|2007.02.09 08:56
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9530
|1.8914
|8507
|2007.02.09 08:56
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9529
|1.8914
|8508
|2007.02.09 08:57
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9527
|1.8914
|8509
|2007.02.09 08:57
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9526
|1.8914
|8510
|2007.02.09 08:57
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9525
|1.8914
|8511
|2007.02.09 08:57
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9523
|1.8914
|8512
|2007.02.09 09:00
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9522
|1.8914
|8513
|2007.02.09 09:00
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9521
|1.8914
|8514
|2007.02.09 09:00
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9520
|1.8914
|8515
|2007.02.09 09:03
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9519
|1.8914
|8516
|2007.02.09 09:04
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9518
|1.8914
|8517
|2007.02.09 09:04
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9517
|1.8914
|8518
|2007.02.09 09:26
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9516
|1.8914
|8519
|2007.02.09 09:34
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9515
|1.8914
|8520
|2007.02.09 09:34
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9512
|1.8914
|8521
|2007.02.09 09:35
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9511
|1.8914
|8522
|2007.02.09 09:35
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9510
|1.8914
|8523
|2007.02.09 09:35
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9509
|1.8914
|8524
|2007.02.09 09:35
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9508
|1.8914
|8525
|2007.02.09 09:35
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9507
|1.8914
|8526
|2007.02.09 09:35
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9506
|1.8914
|8527
|2007.02.09 09:37
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9505
|1.8914
|8528
|2007.02.09 09:37
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9504
|1.8914
|8529
|2007.02.09 09:37
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9503
|1.8914
|8530
|2007.02.09 09:37
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9501
|1.8914
|8531
|2007.02.09 09:37
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9499
|1.8914
|8532
|2007.02.09 09:37
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9498
|1.8914
|8533
|2007.02.09 09:37
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9496
|1.8914
|8534
|2007.02.09 09:37
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9494
|1.8914
|8535
|2007.02.09 09:37
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9492
|1.8914
|8536
|2007.02.09 09:37
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9490
|1.8914
|8537
|2007.02.09 09:40
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9489
|1.8914
|8538
|2007.02.09 09:40
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9488
|1.8914
|8539
|2007.02.09 09:41
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9487
|1.8914
|8540
|2007.02.09 09:49
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9486
|1.8914
|8541
|2007.02.09 09:49
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9485
|1.8914
|8542
|2007.02.09 09:49
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9484
|1.8914
|8543
|2007.02.09 09:49
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9482
|1.8914
|8544
|2007.02.09 09:49
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9481
|1.8914
|8545
|2007.02.09 09:49
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9479
|1.8914
|8546
|2007.02.09 09:49
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9478
|1.8914
|8547
|2007.02.09 09:49
|modify
|468
|2.46
|1.9510
|1.9476
|1.8914
|8548
|2007.02.09 10:25
|s/l
|468
|2.46
|1.9476
|1.9476
|1.8914
|83.64
|6243.43
|8549
|2007.02.09 10:25
|sell
|469
|2.50
|1.9472
|1.9496
|1.8876
|8550
|2007.02.09 10:25
|modify
|469
|2.50
|1.9472
|1.9495
|1.8876
|8551
|2007.02.09 10:26
|modify
|469
|2.50
|1.9472
|1.9494
|1.8876
|8552
|2007.02.09 10:26
|modify
|469
|2.50
|1.9472
|1.9493
|1.8876
|8553
|2007.02.09 10:28
|modify
|469
|2.50
|1.9472
|1.9492
|1.8876
|8554
|2007.02.09 10:28
|modify
|469
|2.50
|1.9472
|1.9490
|1.8876
|8555
|2007.02.09 10:29
|modify
|469
|2.50
|1.9472
|1.9489
|1.8876
|8556
|2007.02.09 10:29
|modify
|469
|2.50
|1.9472
|1.9488
|1.8876
|8557
|2007.02.09 10:30
|modify
|469
|2.50
|1.9472
|1.9487
|1.8876
|8558
|2007.02.09 10:30
|modify
|469
|2.50
|1.9472
|1.9486
|1.8876
|8559
|2007.02.09 10:30
|modify
|469
|2.50
|1.9472
|1.9485
|1.8876
|8560
|2007.02.09 10:31
|modify
|469
|2.50
|1.9472
|1.9484
|1.8876
|8561
|2007.02.09 10:42
|s/l
|469
|2.50
|1.9484
|1.9484
|1.8876
|-30.00
|6213.43
|8562
|2007.02.09 10:42
|sell
|470
|2.49
|1.9481
|1.9505
|1.8885
|8563
|2007.02.09 10:42
|modify
|470
|2.49
|1.9481
|1.9504
|1.8885
|8564
|2007.02.09 10:43
|modify
|470
|2.49
|1.9481
|1.9502
|1.8885
|8565
|2007.02.09 11:15
|modify
|470
|2.49
|1.9481
|1.9501
|1.8885
|8566
|2007.02.09 11:16
|modify
|470
|2.49
|1.9481
|1.9500
|1.8885
|8567
|2007.02.09 11:17
|modify
|470
|2.49
|1.9481
|1.9498
|1.8885
|8568
|2007.02.09 11:17
|modify
|470
|2.49
|1.9481
|1.9497
|1.8885
|8569
|2007.02.09 11:23
|modify
|470
|2.49
|1.9481
|1.9496
|1.8885
|8570
|2007.02.09 11:23
|modify
|470
|2.49
|1.9481
|1.9494
|1.8885
|8571
|2007.02.09 11:48
|modify
|470
|2.49
|1.9481
|1.9491
|1.8885
|8572
|2007.02.09 11:56
|modify
|470
|2.49
|1.9481
|1.9490
|1.8885
|8573
|2007.02.09 11:56
|modify
|470
|2.49
|1.9481
|1.9489
|1.8885
|8574
|2007.02.09 12:19
|modify
|470
|2.49
|1.9481
|1.9487
|1.8885
|8575
|2007.02.09 12:21
|modify
|470
|2.49
|1.9481
|1.9486
|1.8885
|8576
|2007.02.09 13:14
|s/l
|470
|2.49
|1.9486
|1.9486
|1.8885
|-12.45
|6200.98
|8577
|2007.02.09 13:14
|sell
|471
|2.48
|1.9482
|1.9506
|1.8886
|8578
|2007.02.09 13:14
|modify
|471
|2.48
|1.9482
|1.9505
|1.8886
|8579
|2007.02.09 13:14
|modify
|471
|2.48
|1.9482
|1.9503
|1.8886
|8580
|2007.02.09 13:14
|modify
|471
|2.48
|1.9482
|1.9502
|1.8886
|8581
|2007.02.09 13:32
|modify
|471
|2.48
|1.9482
|1.9501
|1.8886
|8582
|2007.02.09 13:32
|modify
|471
|2.48
|1.9482
|1.9500
|1.8886
|8583
|2007.02.09 13:39
|modify
|471
|2.48
|1.9482
|1.9499
|1.8886
|8584
|2007.02.09 13:39
|modify
|471
|2.48
|1.9482
|1.9497
|1.8886
|8585
|2007.02.09 13:40
|modify
|471
|2.48
|1.9482
|1.9496
|1.8886
|8586
|2007.02.09 13:40
|modify
|471
|2.48
|1.9482
|1.9495
|1.8886
|8587
|2007.02.09 13:45
|modify
|471
|2.48
|1.9482
|1.9493
|1.8886
|8588
|2007.02.09 13:45
|modify
|471
|2.48
|1.9482
|1.9492
|1.8886
|8589
|2007.02.09 13:50
|modify
|471
|2.48
|1.9482
|1.9491
|1.8886
|8590
|2007.02.09 14:04
|modify
|471
|2.48
|1.9482
|1.9490
|1.8886
|8591
|2007.02.09 14:04
|modify
|471
|2.48
|1.9482
|1.9489
|1.8886
|8592
|2007.02.09 14:05
|modify
|471
|2.48
|1.9482
|1.9488
|1.8886
|8593
|2007.02.09 15:03
|s/l
|471
|2.48
|1.9488
|1.9488
|1.8886
|-14.88
|6186.10
|8594
|2007.02.09 15:03
|sell
|472
|2.47
|1.9484
|1.9508
|1.8888
|8595
|2007.02.09 15:03
|modify
|472
|2.47
|1.9484
|1.9506
|1.8888
|8596
|2007.02.09 15:04
|modify
|472
|2.47
|1.9484
|1.9505
|1.8888
|8597
|2007.02.09 15:06
|modify
|472
|2.47
|1.9484
|1.9504
|1.8888
|8598
|2007.02.09 15:07
|modify
|472
|2.47
|1.9484
|1.9503
|1.8888
|8599
|2007.02.09 15:08
|modify
|472
|2.47
|1.9484
|1.9502
|1.8888
|8600
|2007.02.09 15:10
|modify
|472
|2.47
|1.9484
|1.9501
|1.8888
|8601
|2007.02.09 15:10
|modify
|472
|2.47
|1.9484
|1.9500
|1.8888
|8602
|2007.02.09 15:17
|s/l
|472
|2.47
|1.9500
|1.9500
|1.8888
|-39.52
|6146.58
|8603
|2007.02.09 15:17
|sell
|473
|2.46
|1.9496
|1.9520
|1.8900
|8604
|2007.02.09 15:17
|modify
|473
|2.46
|1.9496
|1.9519
|1.8900
|8605
|2007.02.09 15:18
|modify
|473
|2.46
|1.9496
|1.9518
|1.8900
|8606
|2007.02.09 15:19
|modify
|473
|2.46
|1.9496
|1.9517
|1.8900
|8607
|2007.02.09 15:19
|modify
|473
|2.46
|1.9496
|1.9516
|1.8900
|8608
|2007.02.09 15:20
|modify
|473
|2.46
|1.9496
|1.9515
|1.8900
|8609
|2007.02.09 15:20
|modify
|473
|2.46
|1.9496
|1.9514
|1.8900
|8610
|2007.02.09 15:21
|modify
|473
|2.46
|1.9496
|1.9513
|1.8900
|8611
|2007.02.09 15:21
|modify
|473
|2.46
|1.9496
|1.9512
|1.8900
|8612
|2007.02.09 15:22
|modify
|473
|2.46
|1.9496
|1.9511
|1.8900
|8613
|2007.02.09 15:22
|modify
|473
|2.46
|1.9496
|1.9509
|1.8900
|8614
|2007.02.09 15:22
|modify
|473
|2.46
|1.9496
|1.9507
|1.8900
|8615
|2007.02.09 15:23
|modify
|473
|2.46
|1.9496
|1.9506
|1.8900
|8616
|2007.02.09 15:24
|modify
|473
|2.46
|1.9496
|1.9505
|1.8900
|8617
|2007.02.09 15:25
|modify
|473
|2.46
|1.9496
|1.9504
|1.8900
|8618
|2007.02.09 15:25
|modify
|473
|2.46
|1.9496
|1.9502
|1.8900
|8619
|2007.02.09 15:33
|modify
|473
|2.46
|1.9496
|1.9501
|1.8900
|8620
|2007.02.09 15:33
|modify
|473
|2.46
|1.9496
|1.9498
|1.8900
|8621
|2007.02.09 15:34
|modify
|473
|2.46
|1.9496
|1.9497
|1.8900
|8622
|2007.02.09 15:35
|modify
|473
|2.46
|1.9496
|1.9496
|1.8900
|8623
|2007.02.09 16:36
|s/l
|473
|2.46
|1.9496
|1.9496
|1.8900
|0.00
|6146.58
|8624
|2007.02.09 16:36
|sell
|474
|2.46
|1.9492
|1.9516
|1.8896
|8625
|2007.02.09 16:36
|modify
|474
|2.46
|1.9492
|1.9515
|1.8896
|8626
|2007.02.09 16:37
|modify
|474
|2.46
|1.9492
|1.9514
|1.8896
|8627
|2007.02.09 16:41
|s/l
|474
|2.46
|1.9514
|1.9514
|1.8896
|-54.12
|6092.46
|8628
|2007.02.09 16:41
|sell
|475
|2.44
|1.9510
|1.9534
|1.8914
|8629
|2007.02.09 16:41
|modify
|475
|2.44
|1.9510
|1.9533
|1.8914
|8630
|2007.02.09 16:41
|modify
|475
|2.44
|1.9510
|1.9532
|1.8914
|8631
|2007.02.09 16:41
|modify
|475
|2.44
|1.9510
|1.9531
|1.8914
|8632
|2007.02.09 16:41
|modify
|475
|2.44
|1.9510
|1.9530
|1.8914
|8633
|2007.02.09 16:41
|modify
|475
|2.44
|1.9510
|1.9529
|1.8914
|8634
|2007.02.09 16:43
|modify
|475
|2.44
|1.9510
|1.9527
|1.8914
|8635
|2007.02.09 16:44
|modify
|475
|2.44
|1.9510
|1.9526
|1.8914
|8636
|2007.02.09 16:44
|modify
|475
|2.44
|1.9510
|1.9525
|1.8914
|8637
|2007.02.09 16:44
|modify
|475
|2.44
|1.9510
|1.9524
|1.8914
|8638
|2007.02.09 16:44
|modify
|475
|2.44
|1.9510
|1.9523
|1.8914
|8639
|2007.02.09 16:48
|modify
|475
|2.44
|1.9510
|1.9522
|1.8914
|8640
|2007.02.09 16:51
|modify
|475
|2.44
|1.9510
|1.9521
|1.8914
|8641
|2007.02.09 16:51
|modify
|475
|2.44
|1.9510
|1.9520
|1.8914
|8642
|2007.02.09 16:52
|modify
|475
|2.44
|1.9510
|1.9519
|1.8914
|8643
|2007.02.09 16:52
|modify
|475
|2.44
|1.9510
|1.9518
|1.8914
|8644
|2007.02.09 18:04
|s/l
|475
|2.44
|1.9518
|1.9518
|1.8914
|-19.52
|6072.94
|8645
|2007.02.09 18:04
|sell
|476
|2.43
|1.9514
|1.9538
|1.8918
|8646
|2007.02.09 18:05
|modify
|476
|2.43
|1.9514
|1.9537
|1.8918
|8647
|2007.02.09 18:09
|modify
|476
|2.43
|1.9514
|1.9536
|1.8918
|8648
|2007.02.09 18:09
|modify
|476
|2.43
|1.9514
|1.9535
|1.8918
|8649
|2007.02.09 18:14
|modify
|476
|2.43
|1.9514
|1.9534
|1.8918
|8650
|2007.02.09 18:16
|modify
|476
|2.43
|1.9514
|1.9533
|1.8918
|8651
|2007.02.09 18:16
|modify
|476
|2.43
|1.9514
|1.9532
|1.8918
|8652
|2007.02.09 18:16
|modify
|476
|2.43
|1.9514
|1.9531
|1.8918
|8653
|2007.02.09 18:16
|modify
|476
|2.43
|1.9514
|1.9530
|1.8918
|8654
|2007.02.09 18:16
|modify
|476
|2.43
|1.9514
|1.9529
|1.8918
|8655
|2007.02.09 18:16
|modify
|476
|2.43
|1.9514
|1.9528
|1.8918
|8656
|2007.02.09 18:17
|modify
|476
|2.43
|1.9514
|1.9527
|1.8918
|8657
|2007.02.09 18:17
|modify
|476
|2.43
|1.9514
|1.9526
|1.8918
|8658
|2007.02.09 18:17
|modify
|476
|2.43
|1.9514
|1.9525
|1.8918
|8659
|2007.02.09 18:19
|modify
|476
|2.43
|1.9514
|1.9524
|1.8918
|8660
|2007.02.09 18:19
|modify
|476
|2.43
|1.9514
|1.9523
|1.8918
|8661
|2007.02.09 20:59
|close at stop
|476
|2.43
|1.9506
|1.9523
|1.8918
|19.44
|6092.38