Strategy Tester Report
Solo [1.5]

SymboleGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
PeriodeIntervalle Jour (D1) 2005.07.04 00:00 - 2007.02.22 00:00 (2005.07.04 - 2007.02.22)
ModeleChaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
ParametresEA="Solo 1.5"; MoneyManagement=true; RiskFactor=10; Slippage=3; Lots=1; Profit=45; Stop=0; TrailingStop=25; F_ma=11; S_ma=28; Signal=9; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26; MAMode="0=sma, 1=ema, 2=smma, 3=lwma"; MA_Mode=1; MAPrice="0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=median, 5=typical, 6=weightedclose"; MA_Price=0;
Bars en test2048Ticks modelés2399897Qualité du modelage90.00%
Dépot initial3000.00
Profit total net12080.01Profit brut13571.31Perte brute-1491.30
Facteur de profit9.10Rémunération espérée366.06
Chute absolue0.00Chute maximal (%)1491.30 (9.00%)Relative drawdown9.00% (1491.30)
Total des Trades33Positions SHORT (vente) gagnées %15 (100.00%)Positions LONG (achat) gagnées %18 (94.44%)
Profits des Trades (% du total) 32 (96.97%)Pertes des Trades (% du total) 1 (3.03%)
Le plus largegains par Trade1301.67pertes par Trade-1491.30
Average (moyenne)gains par Trade424.10pertes par Trade-1491.30
Maximumgains consecutifs (profit en $)32 (13571.31)pertes consecutives (perte en $)1 (-1491.30)
MaximalGains consecutifs (coups gagnants)13571.31 (32)Pertes consecutives (coups perdants)-1491.30 (1)
Average (moyenne)gains consecutifs32Pertes consecutives1
Graph
#Date exécutionTransactionOrdreLotsPrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
12005.12.21 10:56sell16.001.75140.00001.7469
22005.12.21 12:58modify16.001.75141.75141.7469
32005.12.21 13:18modify16.001.75141.75131.7469
42005.12.21 13:19modify16.001.75141.75121.7469
52005.12.21 13:19modify16.001.75141.75091.7469
62005.12.21 15:08modify16.001.75141.75081.7469
72005.12.21 15:08modify16.001.75141.75061.7469
82005.12.21 15:08modify16.001.75141.75041.7469
92005.12.21 15:08modify16.001.75141.75001.7469
102005.12.21 15:09modify16.001.75141.74991.7469
112005.12.21 15:09modify16.001.75141.74981.7469
122005.12.21 15:09modify16.001.75141.74971.7469
132005.12.21 15:09modify16.001.75141.74961.7469
142005.12.21 15:12modify16.001.75141.74951.7469
152005.12.21 15:12t/p16.001.74691.74951.7469270.003270.00
162005.12.21 15:12sell26.541.74650.00001.7420
172005.12.21 15:37modify26.541.74651.74641.7420
182005.12.21 15:39modify26.541.74651.74631.7420
192005.12.21 15:39modify26.541.74651.74621.7420
202005.12.21 15:41modify26.541.74651.74601.7420
212005.12.21 15:42modify26.541.74651.74591.7420
222005.12.21 15:42modify26.541.74651.74571.7420
232005.12.21 15:42modify26.541.74651.74531.7420
242005.12.21 15:45modify26.541.74651.74491.7420
252005.12.21 15:58modify26.541.74651.74471.7420
262005.12.21 15:58t/p26.541.74201.74471.7420294.303564.30
272005.12.21 15:58sell37.131.74150.00001.7370
282005.12.21 16:55modify37.131.74151.74151.7370
292005.12.21 16:56modify37.131.74151.74131.7370
302005.12.21 16:56modify37.131.74151.74121.7370
312005.12.21 17:47modify37.131.74151.74111.7370
322005.12.21 17:53s/l37.131.74111.74111.737028.523592.82
332005.12.21 17:53sell47.191.74080.00001.7363
342005.12.22 10:57modify47.191.74081.74071.7363
352005.12.22 10:57modify47.191.74081.74021.7363
362005.12.22 10:58modify47.191.74081.74011.7363
372005.12.22 10:58modify47.191.74081.74001.7363
382005.12.22 10:58modify47.191.74081.73981.7363
392005.12.22 10:58modify47.191.74081.73961.7363
402005.12.22 10:58modify47.191.74081.73921.7363
412005.12.22 10:59modify47.191.74081.73911.7363
422005.12.22 10:59t/p47.191.73631.73911.7363324.413917.23
432006.01.04 03:26buy57.831.75250.00001.7570
442006.01.04 10:19modify57.831.75251.75261.7570
452006.01.04 10:19modify57.831.75251.75271.7570
462006.01.04 10:19modify57.831.75251.75291.7570
472006.01.04 10:20modify57.831.75251.75311.7570
482006.01.04 10:20modify57.831.75251.75321.7570
492006.01.04 10:20modify57.831.75251.75331.7570
502006.01.04 10:20modify57.831.75251.75341.7570
512006.01.04 10:20modify57.831.75251.75371.7570
522006.01.04 10:20modify57.831.75251.75391.7570
532006.01.04 10:20modify57.831.75251.75401.7570
542006.01.04 10:20modify57.831.75251.75411.7570
552006.01.04 10:20modify57.831.75251.75441.7570
562006.01.04 10:23s/l57.831.75441.75441.7570148.774066.00
572006.01.04 10:23buy68.131.75440.00001.7589
582006.01.04 13:16modify68.131.75441.75451.7589
592006.01.04 13:16modify68.131.75441.75461.7589
602006.01.04 13:16modify68.131.75441.75471.7589
612006.01.04 13:17modify68.131.75441.75481.7589
622006.01.04 13:17modify68.131.75441.75491.7589
632006.01.04 13:18modify68.131.75441.75501.7589
642006.01.04 13:18modify68.131.75441.75511.7589
652006.01.04 13:18modify68.131.75441.75521.7589
662006.01.04 13:18modify68.131.75441.75531.7589
672006.01.04 13:34modify68.131.75441.75541.7589
682006.01.04 13:34modify68.131.75441.75561.7589
692006.01.04 13:35modify68.131.75441.75581.7589
702006.01.04 13:36modify68.131.75441.75591.7589
712006.01.04 13:36modify68.131.75441.75601.7589
722006.01.04 13:36modify68.131.75441.75631.7589
732006.01.04 13:36t/p68.131.75891.75631.7589365.854431.85
742006.01.04 13:36buy78.861.75930.00001.7638
752006.01.04 17:14modify78.861.75931.75931.7638
762006.01.04 17:14modify78.861.75931.75941.7638
772006.01.04 17:19s/l78.861.75941.75941.76388.864440.71
782006.01.04 17:19buy88.881.75980.00001.7643
792006.01.06 14:50modify88.881.75981.76001.7643
802006.01.06 14:50modify88.881.75981.76021.7643
812006.01.06 14:50modify88.881.75981.76051.7643
822006.01.06 14:50modify88.881.75981.76061.7643
832006.01.06 14:50modify88.881.75981.76091.7643
842006.01.06 14:51modify88.881.75981.76101.7643
852006.01.06 14:51modify88.881.75981.76121.7643
862006.01.06 14:51modify88.881.75981.76151.7643
872006.01.06 14:51modify88.881.75981.76161.7643
882006.01.06 14:51t/p88.881.76431.76161.7643395.524836.23
892006.01.19 08:34sell99.671.75670.00001.7522
902006.01.19 09:36modify99.671.75671.75661.7522
912006.01.19 09:36modify99.671.75671.75651.7522
922006.01.19 09:42s/l99.671.75651.75651.752219.344855.57
932006.01.19 09:42sell109.711.75610.00001.7516
942006.01.19 13:36modify109.711.75611.75601.7516
952006.01.19 13:37modify109.711.75611.75591.7516
962006.01.19 13:41modify109.711.75611.75581.7516
972006.01.19 13:44modify109.711.75611.75551.7516
982006.01.19 13:44modify109.711.75611.75541.7516
992006.01.19 13:54s/l109.711.75541.75541.751667.974923.54
1002006.01.19 13:54sell119.851.75510.00001.7506
1012006.02.06 12:42modify119.851.75511.75511.7506
1022006.02.06 12:42modify119.851.75511.75501.7506
1032006.02.06 12:42modify119.851.75511.75481.7506
1042006.02.06 12:42modify119.851.75511.75451.7506
1052006.02.06 12:45modify119.851.75511.75441.7506
1062006.02.06 12:45modify119.851.75511.75421.7506
1072006.02.06 12:46modify119.851.75511.75411.7506
1082006.02.06 13:52s/l119.851.75411.75411.7506104.805028.34
1092006.03.15 00:00buy1210.061.74700.00001.7515
1102006.03.16 10:30modify1210.061.74701.74721.7515
1112006.03.16 10:31modify1210.061.74701.74731.7515
1122006.03.16 10:36s/l1210.061.74731.74731.751526.715055.05
1132006.04.04 14:04buy1310.111.74930.00001.7538
1142006.04.04 14:21modify1310.111.74931.74931.7538
1152006.04.04 14:21modify1310.111.74931.74941.7538
1162006.04.04 14:21modify1310.111.74931.74951.7538
1172006.04.04 14:21modify1310.111.74931.74971.7538
1182006.04.04 14:21modify1310.111.74931.74981.7538
1192006.04.04 14:26modify1310.111.74931.74991.7538
1202006.04.04 14:27modify1310.111.74931.75001.7538
1212006.04.04 14:27modify1310.111.74931.75021.7538
1222006.04.04 14:27modify1310.111.74931.75031.7538
1232006.04.04 14:28modify1310.111.74931.75041.7538
1242006.04.04 14:28modify1310.111.74931.75071.7538
1252006.04.04 14:28modify1310.111.74931.75091.7538
1262006.04.04 14:28modify1310.111.74931.75121.7538
1272006.04.04 14:28t/p1310.111.75381.75121.7538454.955510.00
1282006.04.04 14:28buy1411.021.75420.00001.7587
1292006.04.04 15:51modify1411.021.75421.75421.7587
1302006.04.04 15:51modify1411.021.75421.75431.7587
1312006.04.04 15:51modify1411.021.75421.75441.7587
1322006.04.04 15:51modify1411.021.75421.75451.7587
1332006.04.04 15:51modify1411.021.75421.75471.7587
1342006.04.04 15:51modify1411.021.75421.75481.7587
1352006.04.04 15:51modify1411.021.75421.75491.7587
1362006.04.04 15:51modify1411.021.75421.75501.7587
1372006.04.04 15:51modify1411.021.75421.75521.7587
1382006.04.04 16:09s/l1411.021.75521.75521.7587110.205620.20
1392006.04.04 16:09buy1511.241.75550.00001.7600
1402006.04.05 06:44modify1511.241.75551.75561.7600
1412006.04.05 06:44modify1511.241.75551.75571.7600
1422006.04.05 06:44modify1511.241.75551.75581.7600
1432006.04.05 06:44modify1511.241.75551.75591.7600
1442006.04.05 06:50modify1511.241.75551.75601.7600
1452006.04.05 06:50modify1511.241.75551.75611.7600
1462006.04.05 06:51modify1511.241.75551.75631.7600
1472006.04.05 06:51modify1511.241.75551.75641.7600
1482006.04.05 07:02modify1511.241.75551.75651.7600
1492006.04.05 07:02modify1511.241.75551.75671.7600
1502006.04.05 07:03modify1511.241.75551.75681.7600
1512006.04.05 07:03modify1511.241.75551.75691.7600
1522006.04.05 07:18modify1511.241.75551.75701.7600
1532006.04.05 07:18modify1511.241.75551.75721.7600
1542006.04.05 07:19modify1511.241.75551.75731.7600
1552006.04.05 07:19modify1511.241.75551.75741.7600
1562006.04.05 08:07s/l1511.241.75741.75741.7600212.275832.47
1572006.06.30 14:42buy1611.661.84320.00001.8477
1582006.06.30 16:00modify1611.661.84321.84331.8477
1592006.06.30 16:04s/l1611.661.84331.84331.847711.665844.13
1602006.06.30 16:04buy1711.691.84370.00001.8482
1612006.06.30 16:37modify1711.691.84371.84371.8482
1622006.06.30 16:37modify1711.691.84371.84381.8482
1632006.06.30 16:37modify1711.691.84371.84391.8482
1642006.06.30 16:38modify1711.691.84371.84401.8482
1652006.06.30 16:38modify1711.691.84371.84411.8482
1662006.06.30 16:38modify1711.691.84371.84421.8482
1672006.06.30 16:38modify1711.691.84371.84441.8482
1682006.06.30 16:38modify1711.691.84371.84451.8482
1692006.06.30 16:39modify1711.691.84371.84461.8482
1702006.06.30 16:39modify1711.691.84371.84481.8482
1712006.06.30 16:39modify1711.691.84371.84491.8482
1722006.06.30 16:39modify1711.691.84371.84501.8482
1732006.06.30 16:52modify1711.691.84371.84511.8482
1742006.06.30 16:52modify1711.691.84371.84521.8482
1752006.06.30 16:52modify1711.691.84371.84531.8482
1762006.06.30 16:52modify1711.691.84371.84541.8482
1772006.06.30 16:53modify1711.691.84371.84561.8482
1782006.06.30 16:53t/p1711.691.84821.84561.8482526.056370.18
1792006.06.30 16:53buy1812.741.84870.00001.8532
1802006.07.07 14:35modify1812.741.84871.84871.8532
1812006.07.07 14:35modify1812.741.84871.84881.8532
1822006.07.07 14:35modify1812.741.84871.84891.8532
1832006.07.07 14:35modify1812.741.84871.84901.8532
1842006.07.07 14:35modify1812.741.84871.84911.8532
1852006.07.07 14:35modify1812.741.84871.84921.8532
1862006.07.07 14:35modify1812.741.84871.84931.8532
1872006.07.07 14:35modify1812.741.84871.84941.8532
1882006.07.07 14:35modify1812.741.84871.84951.8532
1892006.07.07 14:37modify1812.741.84871.84961.8532
1902006.07.07 14:37modify1812.741.84871.84971.8532
1912006.07.07 14:37modify1812.741.84871.84981.8532
1922006.07.07 14:37modify1812.741.84871.84991.8532
1932006.07.07 14:38modify1812.741.84871.85001.8532
1942006.07.07 14:41modify1812.741.84871.85011.8532
1952006.07.07 14:41modify1812.741.84871.85021.8532
1962006.07.07 14:43modify1812.741.84871.85031.8532
1972006.07.07 14:43modify1812.741.84871.85051.8532
1982006.07.07 14:43modify1812.741.84871.85061.8532
1992006.07.07 14:43t/p1812.741.85321.85061.8532563.046933.22
2002006.07.20 03:19buy1913.871.84630.00001.8508
2012006.07.20 12:57modify1913.871.84631.84641.8508
2022006.07.20 12:57modify1913.871.84631.84651.8508
2032006.07.20 12:57modify1913.871.84631.84661.8508
2042006.07.20 13:03modify1913.871.84631.84671.8508
2052006.07.20 13:06modify1913.871.84631.84681.8508
2062006.07.20 13:09modify1913.871.84631.84701.8508
2072006.07.20 13:09modify1913.871.84631.84711.8508
2082006.07.20 13:10modify1913.871.84631.84721.8508
2092006.07.20 13:10modify1913.871.84631.84731.8508
2102006.07.20 13:18modify1913.871.84631.84741.8508
2112006.07.20 13:36modify1913.871.84631.84751.8508
2122006.07.20 13:36modify1913.871.84631.84761.8508
2132006.07.20 13:39modify1913.871.84631.84771.8508
2142006.07.20 13:39modify1913.871.84631.84781.8508
2152006.07.20 13:40modify1913.871.84631.84791.8508
2162006.07.20 13:40modify1913.871.84631.84801.8508
2172006.07.20 13:40modify1913.871.84631.84811.8508
2182006.07.20 13:40modify1913.871.84631.84821.8508
2192006.07.20 13:41t/p1913.871.85081.84821.8508624.157557.37
2202006.07.20 13:41buy2015.111.85120.00001.8557
2212006.07.21 09:15modify2015.111.85121.85131.8557
2222006.07.21 09:15modify2015.111.85121.85151.8557
2232006.07.21 09:15modify2015.111.85121.85161.8557
2242006.07.21 09:15modify2015.111.85121.85171.8557
2252006.07.21 09:15modify2015.111.85121.85191.8557
2262006.07.21 09:15modify2015.111.85121.85201.8557
2272006.07.21 09:18modify2015.111.85121.85221.8557
2282006.07.21 09:18modify2015.111.85121.85231.8557
2292006.07.21 09:18modify2015.111.85121.85241.8557
2302006.07.21 09:19modify2015.111.85121.85251.8557
2312006.07.21 09:21modify2015.111.85121.85261.8557
2322006.07.21 09:21modify2015.111.85121.85271.8557
2332006.07.21 10:30modify2015.111.85121.85281.8557
2342006.07.21 10:35modify2015.111.85121.85291.8557
2352006.07.21 10:35modify2015.111.85121.85301.8557
2362006.07.21 12:22modify2015.111.85121.85311.8557
2372006.07.21 12:22t/p2015.111.85571.85311.8557678.208235.58
2382006.09.05 16:55sell2116.471.89130.00001.8868
2392006.09.06 11:22modify2116.471.89131.89131.8868
2402006.09.06 11:57modify2116.471.89131.89121.8868
2412006.09.06 12:16modify2116.471.89131.89101.8868
2422006.09.06 12:16modify2116.471.89131.89091.8868
2432006.09.06 12:16modify2116.471.89131.89081.8868
2442006.09.06 12:16modify2116.471.89131.89071.8868
2452006.09.06 12:16modify2116.471.89131.89061.8868
2462006.09.06 12:16modify2116.471.89131.89041.8868
2472006.09.06 12:16modify2116.471.89131.89021.8868
2482006.09.06 12:17modify2116.471.89131.89011.8868
2492006.09.06 12:44modify2116.471.89131.89001.8868
2502006.09.06 12:44modify2116.471.89131.88991.8868
2512006.09.06 12:44modify2116.471.89131.88981.8868
2522006.09.06 12:44modify2116.471.89131.88971.8868
2532006.09.06 12:45modify2116.471.89131.88961.8868
2542006.09.06 12:48modify2116.471.89131.88951.8868
2552006.09.06 12:48modify2116.471.89131.88941.8868
2562006.09.06 12:48t/p2116.471.88681.88941.8868741.818977.38
2572006.09.06 12:48sell2217.951.88640.00001.8819
2582006.09.06 13:28modify2217.951.88641.88641.8819
2592006.09.06 13:28modify2217.951.88641.88631.8819
2602006.09.06 13:28modify2217.951.88641.88621.8819
2612006.09.06 13:28modify2217.951.88641.88601.8819
2622006.09.06 14:22modify2217.951.88641.88591.8819
2632006.09.06 14:22modify2217.951.88641.88581.8819
2642006.09.06 14:22modify2217.951.88641.88571.8819
2652006.09.06 14:22modify2217.951.88641.88551.8819
2662006.09.06 14:22modify2217.951.88641.88541.8819
2672006.09.06 14:22modify2217.951.88641.88531.8819
2682006.09.06 14:22modify2217.951.88641.88511.8819
2692006.09.06 14:30modify2217.951.88641.88501.8819
2702006.09.06 14:30modify2217.951.88641.88491.8819
2712006.09.06 14:31modify2217.951.88641.88481.8819
2722006.09.06 14:31modify2217.951.88641.88461.8819
2732006.09.06 14:31t/p2217.951.88191.88461.8819807.759785.13
2742006.09.06 14:31sell2319.571.88150.00001.8770
2752006.09.07 12:46modify2319.571.88151.88131.8770
2762006.09.07 12:46modify2319.571.88151.88121.8770
2772006.09.07 12:46modify2319.571.88151.88111.8770
2782006.09.07 12:46modify2319.571.88151.88091.8770
2792006.09.07 12:47modify2319.571.88151.88081.8770
2802006.09.07 13:06modify2319.571.88151.88071.8770
2812006.09.07 13:06modify2319.571.88151.88061.8770
2822006.09.07 13:06modify2319.571.88151.88051.8770
2832006.09.07 13:06modify2319.571.88151.88041.8770
2842006.09.07 13:06modify2319.571.88151.88031.8770
2852006.09.07 13:06modify2319.571.88151.88021.8770
2862006.09.07 13:06modify2319.571.88151.88011.8770
2872006.09.07 13:06modify2319.571.88151.88001.8770
2882006.09.07 13:06modify2319.571.88151.87991.8770
2892006.09.07 13:06modify2319.571.88151.87981.8770
2902006.09.07 13:06modify2319.571.88151.87971.8770
2912006.09.07 13:06modify2319.571.88151.87961.8770
2922006.09.07 13:06t/p2319.571.87701.87961.8770883.0010668.13
2932006.09.18 08:35buy2421.341.88360.00001.8881
2942006.09.19 14:42modify2421.341.88361.88361.8881
2952006.09.19 14:44modify2421.341.88361.88371.8881
2962006.09.19 14:45modify2421.341.88361.88381.8881
2972006.09.19 14:45modify2421.341.88361.88391.8881
2982006.09.19 14:50modify2421.341.88361.88401.8881
2992006.09.19 14:50modify2421.341.88361.88411.8881
3002006.09.19 14:51modify2421.341.88361.88421.8881
3012006.09.19 14:51modify2421.341.88361.88431.8881
3022006.09.19 14:51modify2421.341.88361.88441.8881
3032006.09.19 14:51modify2421.341.88361.88451.8881
3042006.09.19 14:51modify2421.341.88361.88461.8881
3052006.09.19 14:51modify2421.341.88361.88471.8881
3062006.09.19 14:52modify2421.341.88361.88481.8881
3072006.09.19 14:52modify2421.341.88361.88501.8881
3082006.09.19 14:52modify2421.341.88361.88511.8881
3092006.09.19 14:54modify2421.341.88361.88521.8881
3102006.09.19 14:54modify2421.341.88361.88531.8881
3112006.09.19 14:56modify2421.341.88361.88541.8881
3122006.09.19 14:56modify2421.341.88361.88551.8881
3132006.09.19 15:12t/p2421.341.88811.88551.8881957.8511625.98
3142006.09.19 15:12buy2523.251.88850.00001.8930
3152006.09.20 20:20modify2523.251.88851.88861.8930
3162006.09.20 20:20modify2523.251.88851.88881.8930
3172006.09.20 20:21modify2523.251.88851.88891.8930
3182006.09.20 20:21modify2523.251.88851.88901.8930
3192006.09.20 20:21modify2523.251.88851.88911.8930
3202006.09.20 20:21modify2523.251.88851.88921.8930
3212006.09.20 20:21modify2523.251.88851.88931.8930
3222006.09.20 20:21modify2523.251.88851.88941.8930
3232006.09.20 20:21modify2523.251.88851.88951.8930
3242006.09.20 20:21modify2523.251.88851.88961.8930
3252006.09.20 20:21modify2523.251.88851.88971.8930
3262006.09.20 20:21modify2523.251.88851.88981.8930
3272006.09.20 20:21modify2523.251.88851.89001.8930
3282006.09.20 20:21modify2523.251.88851.89011.8930
3292006.09.20 20:21modify2523.251.88851.89021.8930
3302006.09.20 20:21modify2523.251.88851.89031.8930
3312006.09.20 20:27s/l2523.251.89031.89031.8930415.8212041.79
3322006.09.28 14:21sell2624.081.87590.00001.8714
3332006.09.28 16:45modify2624.081.87591.87581.8714
3342006.09.28 16:46modify2624.081.87591.87571.8714
3352006.09.28 16:46modify2624.081.87591.87561.8714
3362006.09.28 16:46modify2624.081.87591.87551.8714
3372006.09.28 16:47modify2624.081.87591.87541.8714
3382006.09.28 16:47modify2624.081.87591.87521.8714
3392006.09.28 18:20s/l2624.081.87521.87521.8714168.5612210.35
3402006.09.28 18:20sell2724.421.87500.00001.8705
3412006.09.29 08:53modify2724.421.87501.87491.8705
3422006.09.29 08:53modify2724.421.87501.87471.8705
3432006.09.29 08:54modify2724.421.87501.87451.8705
3442006.09.29 08:54modify2724.421.87501.87441.8705
3452006.09.29 08:54modify2724.421.87501.87431.8705
3462006.09.29 08:54modify2724.421.87501.87421.8705
3472006.09.29 08:54modify2724.421.87501.87401.8705
3482006.09.29 08:54modify2724.421.87501.87391.8705
3492006.09.29 08:54modify2724.421.87501.87381.8705
3502006.09.29 08:54modify2724.421.87501.87371.8705
3512006.09.29 08:54modify2724.421.87501.87351.8705
3522006.09.29 08:54modify2724.421.87501.87341.8705
3532006.09.29 09:06modify2724.421.87501.87331.8705
3542006.09.29 09:14modify2724.421.87501.87321.8705
3552006.09.29 09:14modify2724.421.87501.87311.8705
3562006.09.29 09:14t/p2724.421.87051.87311.87051099.8813310.23
3572006.10.18 00:19buy2826.621.87270.00001.8772
3582006.10.19 16:36modify2826.621.87271.87281.8772
3592006.10.19 16:37modify2826.621.87271.87291.8772
3602006.10.19 16:37modify2826.621.87271.87301.8772
3612006.10.19 16:37modify2826.621.87271.87311.8772
3622006.10.19 16:37modify2826.621.87271.87321.8772
3632006.10.19 16:37modify2826.621.87271.87331.8772
3642006.10.19 16:37modify2826.621.87271.87341.8772
3652006.10.19 16:37modify2826.621.87271.87351.8772
3662006.10.19 16:37modify2826.621.87271.87361.8772
3672006.10.19 16:37modify2826.621.87271.87371.8772
3682006.10.19 16:44modify2826.621.87271.87381.8772
3692006.10.19 16:44modify2826.621.87271.87401.8772
3702006.10.19 16:44modify2826.621.87271.87411.8772
3712006.10.19 16:44modify2826.621.87271.87421.8772
3722006.10.19 16:44modify2826.621.87271.87441.8772
3732006.10.19 18:00modify2826.621.87271.87451.8772
3742006.10.19 18:01modify2826.621.87271.87461.8772
3752006.10.19 18:01t/p2826.621.87721.87461.87721188.7114498.94
3762007.01.14 00:00buy2929.001.95980.00001.9643
3772007.01.15 08:40modify2929.001.95981.96001.9643
3782007.01.15 08:41modify2929.001.95981.96011.9643
3792007.01.15 08:42modify2929.001.95981.96031.9643
3802007.01.15 09:19modify2929.001.95981.96041.9643
3812007.01.15 09:19modify2929.001.95981.96061.9643
3822007.01.15 09:22modify2929.001.95981.96071.9643
3832007.01.15 09:22modify2929.001.95981.96081.9643
3842007.01.15 09:22modify2929.001.95981.96091.9643
3852007.01.15 09:29modify2929.001.95981.96101.9643
3862007.01.15 09:29modify2929.001.95981.96111.9643
3872007.01.15 09:52modify2929.001.95981.96131.9643
3882007.01.15 10:02modify2929.001.95981.96151.9643
3892007.01.15 10:02modify2929.001.95981.96171.9643
3902007.01.15 10:03t/p2929.001.96431.96171.96431301.6715800.60
3912007.01.26 11:45sell3031.601.96100.00001.9565
3922007.01.26 14:29modify3031.601.96101.96061.9565
3932007.01.26 14:30modify3031.601.96101.96051.9565
3942007.01.26 14:30modify3031.601.96101.96031.9565
3952007.01.26 14:30modify3031.601.96101.96021.9565
3962007.01.26 14:30modify3031.601.96101.96011.9565
3972007.01.26 14:30modify3031.601.96101.96001.9565
3982007.01.26 14:30modify3031.601.96101.95981.9565
3992007.01.26 14:30modify3031.601.96101.95971.9565
4002007.01.26 14:39s/l3031.601.95971.95971.9565410.7916211.39
4012007.01.26 14:39sell3132.421.95930.00001.9548
4022007.01.26 15:59modify3132.421.95931.95931.9548
4032007.01.26 15:59modify3132.421.95931.95881.9548
4042007.01.26 16:21s/l3132.421.95881.95881.9548162.1116373.50
4052007.01.26 16:21sell3232.751.95840.00001.9539
4062007.01.29 12:25modify3232.751.95841.95841.9539
4072007.01.29 12:30modify3232.751.95841.95801.9539
4082007.01.29 15:17modify3232.751.95841.95781.9539
4092007.01.29 15:53s/l3232.751.95781.95781.9539197.8116571.31
4102007.02.21 08:01buy3333.141.95760.00001.9621
4112007.02.21 23:59close at stop3333.141.95310.00001.9621-1491.3015080.01