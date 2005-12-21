|Symbole
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Periode
|Intervalle Jour (D1) 2005.07.04 00:00 - 2007.02.22 00:00 (2005.07.04 - 2007.02.22)
|Modele
|Chaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
|Parametres
|EA="Solo 1.5"; MoneyManagement=true; RiskFactor=10; Slippage=3; Lots=1; Profit=45; Stop=0; TrailingStop=25; F_ma=11; S_ma=28; Signal=9; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26; MAMode="0=sma, 1=ema, 2=smma, 3=lwma"; MA_Mode=1; MAPrice="0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=median, 5=typical, 6=weightedclose"; MA_Price=0;
|Bars en test
|2048
|Ticks modelés
|2399897
|Qualité du modelage
|90.00%
|Dépot initial
|3000.00
|Profit total net
|12080.01
|Profit brut
|13571.31
|Perte brute
|-1491.30
|Facteur de profit
|9.10
|Rémunération espérée
|366.06
|Chute absolue
|0.00
|Chute maximal (%)
|1491.30 (9.00%)
|Relative drawdown
|9.00% (1491.30)
|Total des Trades
|33
|Positions SHORT (vente) gagnées %
|15 (100.00%)
|Positions LONG (achat) gagnées %
|18 (94.44%)
|Profits des Trades (% du total)
|32 (96.97%)
|Pertes des Trades (% du total)
|1 (3.03%)
|Le plus large
|gains par Trade
|1301.67
|pertes par Trade
|-1491.30
|Average (moyenne)
|gains par Trade
|424.10
|pertes par Trade
|-1491.30
|Maximum
|gains consecutifs (profit en $)
|32 (13571.31)
|pertes consecutives (perte en $)
|1 (-1491.30)
|Maximal
|Gains consecutifs (coups gagnants)
|13571.31 (32)
|Pertes consecutives (coups perdants)
|-1491.30 (1)
|Average (moyenne)
|gains consecutifs
|32
|Pertes consecutives
|1
|#
|Date exécution
|Transaction
|Ordre
|Lots
|Prix
|S/L (Stop/Perte)
|T/P (Prendre/profit)
|Profit
|Balance
|1
|2005.12.21 10:56
|sell
|1
|6.00
|1.7514
|0.0000
|1.7469
|2
|2005.12.21 12:58
|modify
|1
|6.00
|1.7514
|1.7514
|1.7469
|3
|2005.12.21 13:18
|modify
|1
|6.00
|1.7514
|1.7513
|1.7469
|4
|2005.12.21 13:19
|modify
|1
|6.00
|1.7514
|1.7512
|1.7469
|5
|2005.12.21 13:19
|modify
|1
|6.00
|1.7514
|1.7509
|1.7469
|6
|2005.12.21 15:08
|modify
|1
|6.00
|1.7514
|1.7508
|1.7469
|7
|2005.12.21 15:08
|modify
|1
|6.00
|1.7514
|1.7506
|1.7469
|8
|2005.12.21 15:08
|modify
|1
|6.00
|1.7514
|1.7504
|1.7469
|9
|2005.12.21 15:08
|modify
|1
|6.00
|1.7514
|1.7500
|1.7469
|10
|2005.12.21 15:09
|modify
|1
|6.00
|1.7514
|1.7499
|1.7469
|11
|2005.12.21 15:09
|modify
|1
|6.00
|1.7514
|1.7498
|1.7469
|12
|2005.12.21 15:09
|modify
|1
|6.00
|1.7514
|1.7497
|1.7469
|13
|2005.12.21 15:09
|modify
|1
|6.00
|1.7514
|1.7496
|1.7469
|14
|2005.12.21 15:12
|modify
|1
|6.00
|1.7514
|1.7495
|1.7469
|15
|2005.12.21 15:12
|t/p
|1
|6.00
|1.7469
|1.7495
|1.7469
|270.00
|3270.00
|16
|2005.12.21 15:12
|sell
|2
|6.54
|1.7465
|0.0000
|1.7420
|17
|2005.12.21 15:37
|modify
|2
|6.54
|1.7465
|1.7464
|1.7420
|18
|2005.12.21 15:39
|modify
|2
|6.54
|1.7465
|1.7463
|1.7420
|19
|2005.12.21 15:39
|modify
|2
|6.54
|1.7465
|1.7462
|1.7420
|20
|2005.12.21 15:41
|modify
|2
|6.54
|1.7465
|1.7460
|1.7420
|21
|2005.12.21 15:42
|modify
|2
|6.54
|1.7465
|1.7459
|1.7420
|22
|2005.12.21 15:42
|modify
|2
|6.54
|1.7465
|1.7457
|1.7420
|23
|2005.12.21 15:42
|modify
|2
|6.54
|1.7465
|1.7453
|1.7420
|24
|2005.12.21 15:45
|modify
|2
|6.54
|1.7465
|1.7449
|1.7420
|25
|2005.12.21 15:58
|modify
|2
|6.54
|1.7465
|1.7447
|1.7420
|26
|2005.12.21 15:58
|t/p
|2
|6.54
|1.7420
|1.7447
|1.7420
|294.30
|3564.30
|27
|2005.12.21 15:58
|sell
|3
|7.13
|1.7415
|0.0000
|1.7370
|28
|2005.12.21 16:55
|modify
|3
|7.13
|1.7415
|1.7415
|1.7370
|29
|2005.12.21 16:56
|modify
|3
|7.13
|1.7415
|1.7413
|1.7370
|30
|2005.12.21 16:56
|modify
|3
|7.13
|1.7415
|1.7412
|1.7370
|31
|2005.12.21 17:47
|modify
|3
|7.13
|1.7415
|1.7411
|1.7370
|32
|2005.12.21 17:53
|s/l
|3
|7.13
|1.7411
|1.7411
|1.7370
|28.52
|3592.82
|33
|2005.12.21 17:53
|sell
|4
|7.19
|1.7408
|0.0000
|1.7363
|34
|2005.12.22 10:57
|modify
|4
|7.19
|1.7408
|1.7407
|1.7363
|35
|2005.12.22 10:57
|modify
|4
|7.19
|1.7408
|1.7402
|1.7363
|36
|2005.12.22 10:58
|modify
|4
|7.19
|1.7408
|1.7401
|1.7363
|37
|2005.12.22 10:58
|modify
|4
|7.19
|1.7408
|1.7400
|1.7363
|38
|2005.12.22 10:58
|modify
|4
|7.19
|1.7408
|1.7398
|1.7363
|39
|2005.12.22 10:58
|modify
|4
|7.19
|1.7408
|1.7396
|1.7363
|40
|2005.12.22 10:58
|modify
|4
|7.19
|1.7408
|1.7392
|1.7363
|41
|2005.12.22 10:59
|modify
|4
|7.19
|1.7408
|1.7391
|1.7363
|42
|2005.12.22 10:59
|t/p
|4
|7.19
|1.7363
|1.7391
|1.7363
|324.41
|3917.23
|43
|2006.01.04 03:26
|buy
|5
|7.83
|1.7525
|0.0000
|1.7570
|44
|2006.01.04 10:19
|modify
|5
|7.83
|1.7525
|1.7526
|1.7570
|45
|2006.01.04 10:19
|modify
|5
|7.83
|1.7525
|1.7527
|1.7570
|46
|2006.01.04 10:19
|modify
|5
|7.83
|1.7525
|1.7529
|1.7570
|47
|2006.01.04 10:20
|modify
|5
|7.83
|1.7525
|1.7531
|1.7570
|48
|2006.01.04 10:20
|modify
|5
|7.83
|1.7525
|1.7532
|1.7570
|49
|2006.01.04 10:20
|modify
|5
|7.83
|1.7525
|1.7533
|1.7570
|50
|2006.01.04 10:20
|modify
|5
|7.83
|1.7525
|1.7534
|1.7570
|51
|2006.01.04 10:20
|modify
|5
|7.83
|1.7525
|1.7537
|1.7570
|52
|2006.01.04 10:20
|modify
|5
|7.83
|1.7525
|1.7539
|1.7570
|53
|2006.01.04 10:20
|modify
|5
|7.83
|1.7525
|1.7540
|1.7570
|54
|2006.01.04 10:20
|modify
|5
|7.83
|1.7525
|1.7541
|1.7570
|55
|2006.01.04 10:20
|modify
|5
|7.83
|1.7525
|1.7544
|1.7570
|56
|2006.01.04 10:23
|s/l
|5
|7.83
|1.7544
|1.7544
|1.7570
|148.77
|4066.00
|57
|2006.01.04 10:23
|buy
|6
|8.13
|1.7544
|0.0000
|1.7589
|58
|2006.01.04 13:16
|modify
|6
|8.13
|1.7544
|1.7545
|1.7589
|59
|2006.01.04 13:16
|modify
|6
|8.13
|1.7544
|1.7546
|1.7589
|60
|2006.01.04 13:16
|modify
|6
|8.13
|1.7544
|1.7547
|1.7589
|61
|2006.01.04 13:17
|modify
|6
|8.13
|1.7544
|1.7548
|1.7589
|62
|2006.01.04 13:17
|modify
|6
|8.13
|1.7544
|1.7549
|1.7589
|63
|2006.01.04 13:18
|modify
|6
|8.13
|1.7544
|1.7550
|1.7589
|64
|2006.01.04 13:18
|modify
|6
|8.13
|1.7544
|1.7551
|1.7589
|65
|2006.01.04 13:18
|modify
|6
|8.13
|1.7544
|1.7552
|1.7589
|66
|2006.01.04 13:18
|modify
|6
|8.13
|1.7544
|1.7553
|1.7589
|67
|2006.01.04 13:34
|modify
|6
|8.13
|1.7544
|1.7554
|1.7589
|68
|2006.01.04 13:34
|modify
|6
|8.13
|1.7544
|1.7556
|1.7589
|69
|2006.01.04 13:35
|modify
|6
|8.13
|1.7544
|1.7558
|1.7589
|70
|2006.01.04 13:36
|modify
|6
|8.13
|1.7544
|1.7559
|1.7589
|71
|2006.01.04 13:36
|modify
|6
|8.13
|1.7544
|1.7560
|1.7589
|72
|2006.01.04 13:36
|modify
|6
|8.13
|1.7544
|1.7563
|1.7589
|73
|2006.01.04 13:36
|t/p
|6
|8.13
|1.7589
|1.7563
|1.7589
|365.85
|4431.85
|74
|2006.01.04 13:36
|buy
|7
|8.86
|1.7593
|0.0000
|1.7638
|75
|2006.01.04 17:14
|modify
|7
|8.86
|1.7593
|1.7593
|1.7638
|76
|2006.01.04 17:14
|modify
|7
|8.86
|1.7593
|1.7594
|1.7638
|77
|2006.01.04 17:19
|s/l
|7
|8.86
|1.7594
|1.7594
|1.7638
|8.86
|4440.71
|78
|2006.01.04 17:19
|buy
|8
|8.88
|1.7598
|0.0000
|1.7643
|79
|2006.01.06 14:50
|modify
|8
|8.88
|1.7598
|1.7600
|1.7643
|80
|2006.01.06 14:50
|modify
|8
|8.88
|1.7598
|1.7602
|1.7643
|81
|2006.01.06 14:50
|modify
|8
|8.88
|1.7598
|1.7605
|1.7643
|82
|2006.01.06 14:50
|modify
|8
|8.88
|1.7598
|1.7606
|1.7643
|83
|2006.01.06 14:50
|modify
|8
|8.88
|1.7598
|1.7609
|1.7643
|84
|2006.01.06 14:51
|modify
|8
|8.88
|1.7598
|1.7610
|1.7643
|85
|2006.01.06 14:51
|modify
|8
|8.88
|1.7598
|1.7612
|1.7643
|86
|2006.01.06 14:51
|modify
|8
|8.88
|1.7598
|1.7615
|1.7643
|87
|2006.01.06 14:51
|modify
|8
|8.88
|1.7598
|1.7616
|1.7643
|88
|2006.01.06 14:51
|t/p
|8
|8.88
|1.7643
|1.7616
|1.7643
|395.52
|4836.23
|89
|2006.01.19 08:34
|sell
|9
|9.67
|1.7567
|0.0000
|1.7522
|90
|2006.01.19 09:36
|modify
|9
|9.67
|1.7567
|1.7566
|1.7522
|91
|2006.01.19 09:36
|modify
|9
|9.67
|1.7567
|1.7565
|1.7522
|92
|2006.01.19 09:42
|s/l
|9
|9.67
|1.7565
|1.7565
|1.7522
|19.34
|4855.57
|93
|2006.01.19 09:42
|sell
|10
|9.71
|1.7561
|0.0000
|1.7516
|94
|2006.01.19 13:36
|modify
|10
|9.71
|1.7561
|1.7560
|1.7516
|95
|2006.01.19 13:37
|modify
|10
|9.71
|1.7561
|1.7559
|1.7516
|96
|2006.01.19 13:41
|modify
|10
|9.71
|1.7561
|1.7558
|1.7516
|97
|2006.01.19 13:44
|modify
|10
|9.71
|1.7561
|1.7555
|1.7516
|98
|2006.01.19 13:44
|modify
|10
|9.71
|1.7561
|1.7554
|1.7516
|99
|2006.01.19 13:54
|s/l
|10
|9.71
|1.7554
|1.7554
|1.7516
|67.97
|4923.54
|100
|2006.01.19 13:54
|sell
|11
|9.85
|1.7551
|0.0000
|1.7506
|101
|2006.02.06 12:42
|modify
|11
|9.85
|1.7551
|1.7551
|1.7506
|102
|2006.02.06 12:42
|modify
|11
|9.85
|1.7551
|1.7550
|1.7506
|103
|2006.02.06 12:42
|modify
|11
|9.85
|1.7551
|1.7548
|1.7506
|104
|2006.02.06 12:42
|modify
|11
|9.85
|1.7551
|1.7545
|1.7506
|105
|2006.02.06 12:45
|modify
|11
|9.85
|1.7551
|1.7544
|1.7506
|106
|2006.02.06 12:45
|modify
|11
|9.85
|1.7551
|1.7542
|1.7506
|107
|2006.02.06 12:46
|modify
|11
|9.85
|1.7551
|1.7541
|1.7506
|108
|2006.02.06 13:52
|s/l
|11
|9.85
|1.7541
|1.7541
|1.7506
|104.80
|5028.34
|109
|2006.03.15 00:00
|buy
|12
|10.06
|1.7470
|0.0000
|1.7515
|110
|2006.03.16 10:30
|modify
|12
|10.06
|1.7470
|1.7472
|1.7515
|111
|2006.03.16 10:31
|modify
|12
|10.06
|1.7470
|1.7473
|1.7515
|112
|2006.03.16 10:36
|s/l
|12
|10.06
|1.7473
|1.7473
|1.7515
|26.71
|5055.05
|113
|2006.04.04 14:04
|buy
|13
|10.11
|1.7493
|0.0000
|1.7538
|114
|2006.04.04 14:21
|modify
|13
|10.11
|1.7493
|1.7493
|1.7538
|115
|2006.04.04 14:21
|modify
|13
|10.11
|1.7493
|1.7494
|1.7538
|116
|2006.04.04 14:21
|modify
|13
|10.11
|1.7493
|1.7495
|1.7538
|117
|2006.04.04 14:21
|modify
|13
|10.11
|1.7493
|1.7497
|1.7538
|118
|2006.04.04 14:21
|modify
|13
|10.11
|1.7493
|1.7498
|1.7538
|119
|2006.04.04 14:26
|modify
|13
|10.11
|1.7493
|1.7499
|1.7538
|120
|2006.04.04 14:27
|modify
|13
|10.11
|1.7493
|1.7500
|1.7538
|121
|2006.04.04 14:27
|modify
|13
|10.11
|1.7493
|1.7502
|1.7538
|122
|2006.04.04 14:27
|modify
|13
|10.11
|1.7493
|1.7503
|1.7538
|123
|2006.04.04 14:28
|modify
|13
|10.11
|1.7493
|1.7504
|1.7538
|124
|2006.04.04 14:28
|modify
|13
|10.11
|1.7493
|1.7507
|1.7538
|125
|2006.04.04 14:28
|modify
|13
|10.11
|1.7493
|1.7509
|1.7538
|126
|2006.04.04 14:28
|modify
|13
|10.11
|1.7493
|1.7512
|1.7538
|127
|2006.04.04 14:28
|t/p
|13
|10.11
|1.7538
|1.7512
|1.7538
|454.95
|5510.00
|128
|2006.04.04 14:28
|buy
|14
|11.02
|1.7542
|0.0000
|1.7587
|129
|2006.04.04 15:51
|modify
|14
|11.02
|1.7542
|1.7542
|1.7587
|130
|2006.04.04 15:51
|modify
|14
|11.02
|1.7542
|1.7543
|1.7587
|131
|2006.04.04 15:51
|modify
|14
|11.02
|1.7542
|1.7544
|1.7587
|132
|2006.04.04 15:51
|modify
|14
|11.02
|1.7542
|1.7545
|1.7587
|133
|2006.04.04 15:51
|modify
|14
|11.02
|1.7542
|1.7547
|1.7587
|134
|2006.04.04 15:51
|modify
|14
|11.02
|1.7542
|1.7548
|1.7587
|135
|2006.04.04 15:51
|modify
|14
|11.02
|1.7542
|1.7549
|1.7587
|136
|2006.04.04 15:51
|modify
|14
|11.02
|1.7542
|1.7550
|1.7587
|137
|2006.04.04 15:51
|modify
|14
|11.02
|1.7542
|1.7552
|1.7587
|138
|2006.04.04 16:09
|s/l
|14
|11.02
|1.7552
|1.7552
|1.7587
|110.20
|5620.20
|139
|2006.04.04 16:09
|buy
|15
|11.24
|1.7555
|0.0000
|1.7600
|140
|2006.04.05 06:44
|modify
|15
|11.24
|1.7555
|1.7556
|1.7600
|141
|2006.04.05 06:44
|modify
|15
|11.24
|1.7555
|1.7557
|1.7600
|142
|2006.04.05 06:44
|modify
|15
|11.24
|1.7555
|1.7558
|1.7600
|143
|2006.04.05 06:44
|modify
|15
|11.24
|1.7555
|1.7559
|1.7600
|144
|2006.04.05 06:50
|modify
|15
|11.24
|1.7555
|1.7560
|1.7600
|145
|2006.04.05 06:50
|modify
|15
|11.24
|1.7555
|1.7561
|1.7600
|146
|2006.04.05 06:51
|modify
|15
|11.24
|1.7555
|1.7563
|1.7600
|147
|2006.04.05 06:51
|modify
|15
|11.24
|1.7555
|1.7564
|1.7600
|148
|2006.04.05 07:02
|modify
|15
|11.24
|1.7555
|1.7565
|1.7600
|149
|2006.04.05 07:02
|modify
|15
|11.24
|1.7555
|1.7567
|1.7600
|150
|2006.04.05 07:03
|modify
|15
|11.24
|1.7555
|1.7568
|1.7600
|151
|2006.04.05 07:03
|modify
|15
|11.24
|1.7555
|1.7569
|1.7600
|152
|2006.04.05 07:18
|modify
|15
|11.24
|1.7555
|1.7570
|1.7600
|153
|2006.04.05 07:18
|modify
|15
|11.24
|1.7555
|1.7572
|1.7600
|154
|2006.04.05 07:19
|modify
|15
|11.24
|1.7555
|1.7573
|1.7600
|155
|2006.04.05 07:19
|modify
|15
|11.24
|1.7555
|1.7574
|1.7600
|156
|2006.04.05 08:07
|s/l
|15
|11.24
|1.7574
|1.7574
|1.7600
|212.27
|5832.47
|157
|2006.06.30 14:42
|buy
|16
|11.66
|1.8432
|0.0000
|1.8477
|158
|2006.06.30 16:00
|modify
|16
|11.66
|1.8432
|1.8433
|1.8477
|159
|2006.06.30 16:04
|s/l
|16
|11.66
|1.8433
|1.8433
|1.8477
|11.66
|5844.13
|160
|2006.06.30 16:04
|buy
|17
|11.69
|1.8437
|0.0000
|1.8482
|161
|2006.06.30 16:37
|modify
|17
|11.69
|1.8437
|1.8437
|1.8482
|162
|2006.06.30 16:37
|modify
|17
|11.69
|1.8437
|1.8438
|1.8482
|163
|2006.06.30 16:37
|modify
|17
|11.69
|1.8437
|1.8439
|1.8482
|164
|2006.06.30 16:38
|modify
|17
|11.69
|1.8437
|1.8440
|1.8482
|165
|2006.06.30 16:38
|modify
|17
|11.69
|1.8437
|1.8441
|1.8482
|166
|2006.06.30 16:38
|modify
|17
|11.69
|1.8437
|1.8442
|1.8482
|167
|2006.06.30 16:38
|modify
|17
|11.69
|1.8437
|1.8444
|1.8482
|168
|2006.06.30 16:38
|modify
|17
|11.69
|1.8437
|1.8445
|1.8482
|169
|2006.06.30 16:39
|modify
|17
|11.69
|1.8437
|1.8446
|1.8482
|170
|2006.06.30 16:39
|modify
|17
|11.69
|1.8437
|1.8448
|1.8482
|171
|2006.06.30 16:39
|modify
|17
|11.69
|1.8437
|1.8449
|1.8482
|172
|2006.06.30 16:39
|modify
|17
|11.69
|1.8437
|1.8450
|1.8482
|173
|2006.06.30 16:52
|modify
|17
|11.69
|1.8437
|1.8451
|1.8482
|174
|2006.06.30 16:52
|modify
|17
|11.69
|1.8437
|1.8452
|1.8482
|175
|2006.06.30 16:52
|modify
|17
|11.69
|1.8437
|1.8453
|1.8482
|176
|2006.06.30 16:52
|modify
|17
|11.69
|1.8437
|1.8454
|1.8482
|177
|2006.06.30 16:53
|modify
|17
|11.69
|1.8437
|1.8456
|1.8482
|178
|2006.06.30 16:53
|t/p
|17
|11.69
|1.8482
|1.8456
|1.8482
|526.05
|6370.18
|179
|2006.06.30 16:53
|buy
|18
|12.74
|1.8487
|0.0000
|1.8532
|180
|2006.07.07 14:35
|modify
|18
|12.74
|1.8487
|1.8487
|1.8532
|181
|2006.07.07 14:35
|modify
|18
|12.74
|1.8487
|1.8488
|1.8532
|182
|2006.07.07 14:35
|modify
|18
|12.74
|1.8487
|1.8489
|1.8532
|183
|2006.07.07 14:35
|modify
|18
|12.74
|1.8487
|1.8490
|1.8532
|184
|2006.07.07 14:35
|modify
|18
|12.74
|1.8487
|1.8491
|1.8532
|185
|2006.07.07 14:35
|modify
|18
|12.74
|1.8487
|1.8492
|1.8532
|186
|2006.07.07 14:35
|modify
|18
|12.74
|1.8487
|1.8493
|1.8532
|187
|2006.07.07 14:35
|modify
|18
|12.74
|1.8487
|1.8494
|1.8532
|188
|2006.07.07 14:35
|modify
|18
|12.74
|1.8487
|1.8495
|1.8532
|189
|2006.07.07 14:37
|modify
|18
|12.74
|1.8487
|1.8496
|1.8532
|190
|2006.07.07 14:37
|modify
|18
|12.74
|1.8487
|1.8497
|1.8532
|191
|2006.07.07 14:37
|modify
|18
|12.74
|1.8487
|1.8498
|1.8532
|192
|2006.07.07 14:37
|modify
|18
|12.74
|1.8487
|1.8499
|1.8532
|193
|2006.07.07 14:38
|modify
|18
|12.74
|1.8487
|1.8500
|1.8532
|194
|2006.07.07 14:41
|modify
|18
|12.74
|1.8487
|1.8501
|1.8532
|195
|2006.07.07 14:41
|modify
|18
|12.74
|1.8487
|1.8502
|1.8532
|196
|2006.07.07 14:43
|modify
|18
|12.74
|1.8487
|1.8503
|1.8532
|197
|2006.07.07 14:43
|modify
|18
|12.74
|1.8487
|1.8505
|1.8532
|198
|2006.07.07 14:43
|modify
|18
|12.74
|1.8487
|1.8506
|1.8532
|199
|2006.07.07 14:43
|t/p
|18
|12.74
|1.8532
|1.8506
|1.8532
|563.04
|6933.22
|200
|2006.07.20 03:19
|buy
|19
|13.87
|1.8463
|0.0000
|1.8508
|201
|2006.07.20 12:57
|modify
|19
|13.87
|1.8463
|1.8464
|1.8508
|202
|2006.07.20 12:57
|modify
|19
|13.87
|1.8463
|1.8465
|1.8508
|203
|2006.07.20 12:57
|modify
|19
|13.87
|1.8463
|1.8466
|1.8508
|204
|2006.07.20 13:03
|modify
|19
|13.87
|1.8463
|1.8467
|1.8508
|205
|2006.07.20 13:06
|modify
|19
|13.87
|1.8463
|1.8468
|1.8508
|206
|2006.07.20 13:09
|modify
|19
|13.87
|1.8463
|1.8470
|1.8508
|207
|2006.07.20 13:09
|modify
|19
|13.87
|1.8463
|1.8471
|1.8508
|208
|2006.07.20 13:10
|modify
|19
|13.87
|1.8463
|1.8472
|1.8508
|209
|2006.07.20 13:10
|modify
|19
|13.87
|1.8463
|1.8473
|1.8508
|210
|2006.07.20 13:18
|modify
|19
|13.87
|1.8463
|1.8474
|1.8508
|211
|2006.07.20 13:36
|modify
|19
|13.87
|1.8463
|1.8475
|1.8508
|212
|2006.07.20 13:36
|modify
|19
|13.87
|1.8463
|1.8476
|1.8508
|213
|2006.07.20 13:39
|modify
|19
|13.87
|1.8463
|1.8477
|1.8508
|214
|2006.07.20 13:39
|modify
|19
|13.87
|1.8463
|1.8478
|1.8508
|215
|2006.07.20 13:40
|modify
|19
|13.87
|1.8463
|1.8479
|1.8508
|216
|2006.07.20 13:40
|modify
|19
|13.87
|1.8463
|1.8480
|1.8508
|217
|2006.07.20 13:40
|modify
|19
|13.87
|1.8463
|1.8481
|1.8508
|218
|2006.07.20 13:40
|modify
|19
|13.87
|1.8463
|1.8482
|1.8508
|219
|2006.07.20 13:41
|t/p
|19
|13.87
|1.8508
|1.8482
|1.8508
|624.15
|7557.37
|220
|2006.07.20 13:41
|buy
|20
|15.11
|1.8512
|0.0000
|1.8557
|221
|2006.07.21 09:15
|modify
|20
|15.11
|1.8512
|1.8513
|1.8557
|222
|2006.07.21 09:15
|modify
|20
|15.11
|1.8512
|1.8515
|1.8557
|223
|2006.07.21 09:15
|modify
|20
|15.11
|1.8512
|1.8516
|1.8557
|224
|2006.07.21 09:15
|modify
|20
|15.11
|1.8512
|1.8517
|1.8557
|225
|2006.07.21 09:15
|modify
|20
|15.11
|1.8512
|1.8519
|1.8557
|226
|2006.07.21 09:15
|modify
|20
|15.11
|1.8512
|1.8520
|1.8557
|227
|2006.07.21 09:18
|modify
|20
|15.11
|1.8512
|1.8522
|1.8557
|228
|2006.07.21 09:18
|modify
|20
|15.11
|1.8512
|1.8523
|1.8557
|229
|2006.07.21 09:18
|modify
|20
|15.11
|1.8512
|1.8524
|1.8557
|230
|2006.07.21 09:19
|modify
|20
|15.11
|1.8512
|1.8525
|1.8557
|231
|2006.07.21 09:21
|modify
|20
|15.11
|1.8512
|1.8526
|1.8557
|232
|2006.07.21 09:21
|modify
|20
|15.11
|1.8512
|1.8527
|1.8557
|233
|2006.07.21 10:30
|modify
|20
|15.11
|1.8512
|1.8528
|1.8557
|234
|2006.07.21 10:35
|modify
|20
|15.11
|1.8512
|1.8529
|1.8557
|235
|2006.07.21 10:35
|modify
|20
|15.11
|1.8512
|1.8530
|1.8557
|236
|2006.07.21 12:22
|modify
|20
|15.11
|1.8512
|1.8531
|1.8557
|237
|2006.07.21 12:22
|t/p
|20
|15.11
|1.8557
|1.8531
|1.8557
|678.20
|8235.58
|238
|2006.09.05 16:55
|sell
|21
|16.47
|1.8913
|0.0000
|1.8868
|239
|2006.09.06 11:22
|modify
|21
|16.47
|1.8913
|1.8913
|1.8868
|240
|2006.09.06 11:57
|modify
|21
|16.47
|1.8913
|1.8912
|1.8868
|241
|2006.09.06 12:16
|modify
|21
|16.47
|1.8913
|1.8910
|1.8868
|242
|2006.09.06 12:16
|modify
|21
|16.47
|1.8913
|1.8909
|1.8868
|243
|2006.09.06 12:16
|modify
|21
|16.47
|1.8913
|1.8908
|1.8868
|244
|2006.09.06 12:16
|modify
|21
|16.47
|1.8913
|1.8907
|1.8868
|245
|2006.09.06 12:16
|modify
|21
|16.47
|1.8913
|1.8906
|1.8868
|246
|2006.09.06 12:16
|modify
|21
|16.47
|1.8913
|1.8904
|1.8868
|247
|2006.09.06 12:16
|modify
|21
|16.47
|1.8913
|1.8902
|1.8868
|248
|2006.09.06 12:17
|modify
|21
|16.47
|1.8913
|1.8901
|1.8868
|249
|2006.09.06 12:44
|modify
|21
|16.47
|1.8913
|1.8900
|1.8868
|250
|2006.09.06 12:44
|modify
|21
|16.47
|1.8913
|1.8899
|1.8868
|251
|2006.09.06 12:44
|modify
|21
|16.47
|1.8913
|1.8898
|1.8868
|252
|2006.09.06 12:44
|modify
|21
|16.47
|1.8913
|1.8897
|1.8868
|253
|2006.09.06 12:45
|modify
|21
|16.47
|1.8913
|1.8896
|1.8868
|254
|2006.09.06 12:48
|modify
|21
|16.47
|1.8913
|1.8895
|1.8868
|255
|2006.09.06 12:48
|modify
|21
|16.47
|1.8913
|1.8894
|1.8868
|256
|2006.09.06 12:48
|t/p
|21
|16.47
|1.8868
|1.8894
|1.8868
|741.81
|8977.38
|257
|2006.09.06 12:48
|sell
|22
|17.95
|1.8864
|0.0000
|1.8819
|258
|2006.09.06 13:28
|modify
|22
|17.95
|1.8864
|1.8864
|1.8819
|259
|2006.09.06 13:28
|modify
|22
|17.95
|1.8864
|1.8863
|1.8819
|260
|2006.09.06 13:28
|modify
|22
|17.95
|1.8864
|1.8862
|1.8819
|261
|2006.09.06 13:28
|modify
|22
|17.95
|1.8864
|1.8860
|1.8819
|262
|2006.09.06 14:22
|modify
|22
|17.95
|1.8864
|1.8859
|1.8819
|263
|2006.09.06 14:22
|modify
|22
|17.95
|1.8864
|1.8858
|1.8819
|264
|2006.09.06 14:22
|modify
|22
|17.95
|1.8864
|1.8857
|1.8819
|265
|2006.09.06 14:22
|modify
|22
|17.95
|1.8864
|1.8855
|1.8819
|266
|2006.09.06 14:22
|modify
|22
|17.95
|1.8864
|1.8854
|1.8819
|267
|2006.09.06 14:22
|modify
|22
|17.95
|1.8864
|1.8853
|1.8819
|268
|2006.09.06 14:22
|modify
|22
|17.95
|1.8864
|1.8851
|1.8819
|269
|2006.09.06 14:30
|modify
|22
|17.95
|1.8864
|1.8850
|1.8819
|270
|2006.09.06 14:30
|modify
|22
|17.95
|1.8864
|1.8849
|1.8819
|271
|2006.09.06 14:31
|modify
|22
|17.95
|1.8864
|1.8848
|1.8819
|272
|2006.09.06 14:31
|modify
|22
|17.95
|1.8864
|1.8846
|1.8819
|273
|2006.09.06 14:31
|t/p
|22
|17.95
|1.8819
|1.8846
|1.8819
|807.75
|9785.13
|274
|2006.09.06 14:31
|sell
|23
|19.57
|1.8815
|0.0000
|1.8770
|275
|2006.09.07 12:46
|modify
|23
|19.57
|1.8815
|1.8813
|1.8770
|276
|2006.09.07 12:46
|modify
|23
|19.57
|1.8815
|1.8812
|1.8770
|277
|2006.09.07 12:46
|modify
|23
|19.57
|1.8815
|1.8811
|1.8770
|278
|2006.09.07 12:46
|modify
|23
|19.57
|1.8815
|1.8809
|1.8770
|279
|2006.09.07 12:47
|modify
|23
|19.57
|1.8815
|1.8808
|1.8770
|280
|2006.09.07 13:06
|modify
|23
|19.57
|1.8815
|1.8807
|1.8770
|281
|2006.09.07 13:06
|modify
|23
|19.57
|1.8815
|1.8806
|1.8770
|282
|2006.09.07 13:06
|modify
|23
|19.57
|1.8815
|1.8805
|1.8770
|283
|2006.09.07 13:06
|modify
|23
|19.57
|1.8815
|1.8804
|1.8770
|284
|2006.09.07 13:06
|modify
|23
|19.57
|1.8815
|1.8803
|1.8770
|285
|2006.09.07 13:06
|modify
|23
|19.57
|1.8815
|1.8802
|1.8770
|286
|2006.09.07 13:06
|modify
|23
|19.57
|1.8815
|1.8801
|1.8770
|287
|2006.09.07 13:06
|modify
|23
|19.57
|1.8815
|1.8800
|1.8770
|288
|2006.09.07 13:06
|modify
|23
|19.57
|1.8815
|1.8799
|1.8770
|289
|2006.09.07 13:06
|modify
|23
|19.57
|1.8815
|1.8798
|1.8770
|290
|2006.09.07 13:06
|modify
|23
|19.57
|1.8815
|1.8797
|1.8770
|291
|2006.09.07 13:06
|modify
|23
|19.57
|1.8815
|1.8796
|1.8770
|292
|2006.09.07 13:06
|t/p
|23
|19.57
|1.8770
|1.8796
|1.8770
|883.00
|10668.13
|293
|2006.09.18 08:35
|buy
|24
|21.34
|1.8836
|0.0000
|1.8881
|294
|2006.09.19 14:42
|modify
|24
|21.34
|1.8836
|1.8836
|1.8881
|295
|2006.09.19 14:44
|modify
|24
|21.34
|1.8836
|1.8837
|1.8881
|296
|2006.09.19 14:45
|modify
|24
|21.34
|1.8836
|1.8838
|1.8881
|297
|2006.09.19 14:45
|modify
|24
|21.34
|1.8836
|1.8839
|1.8881
|298
|2006.09.19 14:50
|modify
|24
|21.34
|1.8836
|1.8840
|1.8881
|299
|2006.09.19 14:50
|modify
|24
|21.34
|1.8836
|1.8841
|1.8881
|300
|2006.09.19 14:51
|modify
|24
|21.34
|1.8836
|1.8842
|1.8881
|301
|2006.09.19 14:51
|modify
|24
|21.34
|1.8836
|1.8843
|1.8881
|302
|2006.09.19 14:51
|modify
|24
|21.34
|1.8836
|1.8844
|1.8881
|303
|2006.09.19 14:51
|modify
|24
|21.34
|1.8836
|1.8845
|1.8881
|304
|2006.09.19 14:51
|modify
|24
|21.34
|1.8836
|1.8846
|1.8881
|305
|2006.09.19 14:51
|modify
|24
|21.34
|1.8836
|1.8847
|1.8881
|306
|2006.09.19 14:52
|modify
|24
|21.34
|1.8836
|1.8848
|1.8881
|307
|2006.09.19 14:52
|modify
|24
|21.34
|1.8836
|1.8850
|1.8881
|308
|2006.09.19 14:52
|modify
|24
|21.34
|1.8836
|1.8851
|1.8881
|309
|2006.09.19 14:54
|modify
|24
|21.34
|1.8836
|1.8852
|1.8881
|310
|2006.09.19 14:54
|modify
|24
|21.34
|1.8836
|1.8853
|1.8881
|311
|2006.09.19 14:56
|modify
|24
|21.34
|1.8836
|1.8854
|1.8881
|312
|2006.09.19 14:56
|modify
|24
|21.34
|1.8836
|1.8855
|1.8881
|313
|2006.09.19 15:12
|t/p
|24
|21.34
|1.8881
|1.8855
|1.8881
|957.85
|11625.98
|314
|2006.09.19 15:12
|buy
|25
|23.25
|1.8885
|0.0000
|1.8930
|315
|2006.09.20 20:20
|modify
|25
|23.25
|1.8885
|1.8886
|1.8930
|316
|2006.09.20 20:20
|modify
|25
|23.25
|1.8885
|1.8888
|1.8930
|317
|2006.09.20 20:21
|modify
|25
|23.25
|1.8885
|1.8889
|1.8930
|318
|2006.09.20 20:21
|modify
|25
|23.25
|1.8885
|1.8890
|1.8930
|319
|2006.09.20 20:21
|modify
|25
|23.25
|1.8885
|1.8891
|1.8930
|320
|2006.09.20 20:21
|modify
|25
|23.25
|1.8885
|1.8892
|1.8930
|321
|2006.09.20 20:21
|modify
|25
|23.25
|1.8885
|1.8893
|1.8930
|322
|2006.09.20 20:21
|modify
|25
|23.25
|1.8885
|1.8894
|1.8930
|323
|2006.09.20 20:21
|modify
|25
|23.25
|1.8885
|1.8895
|1.8930
|324
|2006.09.20 20:21
|modify
|25
|23.25
|1.8885
|1.8896
|1.8930
|325
|2006.09.20 20:21
|modify
|25
|23.25
|1.8885
|1.8897
|1.8930
|326
|2006.09.20 20:21
|modify
|25
|23.25
|1.8885
|1.8898
|1.8930
|327
|2006.09.20 20:21
|modify
|25
|23.25
|1.8885
|1.8900
|1.8930
|328
|2006.09.20 20:21
|modify
|25
|23.25
|1.8885
|1.8901
|1.8930
|329
|2006.09.20 20:21
|modify
|25
|23.25
|1.8885
|1.8902
|1.8930
|330
|2006.09.20 20:21
|modify
|25
|23.25
|1.8885
|1.8903
|1.8930
|331
|2006.09.20 20:27
|s/l
|25
|23.25
|1.8903
|1.8903
|1.8930
|415.82
|12041.79
|332
|2006.09.28 14:21
|sell
|26
|24.08
|1.8759
|0.0000
|1.8714
|333
|2006.09.28 16:45
|modify
|26
|24.08
|1.8759
|1.8758
|1.8714
|334
|2006.09.28 16:46
|modify
|26
|24.08
|1.8759
|1.8757
|1.8714
|335
|2006.09.28 16:46
|modify
|26
|24.08
|1.8759
|1.8756
|1.8714
|336
|2006.09.28 16:46
|modify
|26
|24.08
|1.8759
|1.8755
|1.8714
|337
|2006.09.28 16:47
|modify
|26
|24.08
|1.8759
|1.8754
|1.8714
|338
|2006.09.28 16:47
|modify
|26
|24.08
|1.8759
|1.8752
|1.8714
|339
|2006.09.28 18:20
|s/l
|26
|24.08
|1.8752
|1.8752
|1.8714
|168.56
|12210.35
|340
|2006.09.28 18:20
|sell
|27
|24.42
|1.8750
|0.0000
|1.8705
|341
|2006.09.29 08:53
|modify
|27
|24.42
|1.8750
|1.8749
|1.8705
|342
|2006.09.29 08:53
|modify
|27
|24.42
|1.8750
|1.8747
|1.8705
|343
|2006.09.29 08:54
|modify
|27
|24.42
|1.8750
|1.8745
|1.8705
|344
|2006.09.29 08:54
|modify
|27
|24.42
|1.8750
|1.8744
|1.8705
|345
|2006.09.29 08:54
|modify
|27
|24.42
|1.8750
|1.8743
|1.8705
|346
|2006.09.29 08:54
|modify
|27
|24.42
|1.8750
|1.8742
|1.8705
|347
|2006.09.29 08:54
|modify
|27
|24.42
|1.8750
|1.8740
|1.8705
|348
|2006.09.29 08:54
|modify
|27
|24.42
|1.8750
|1.8739
|1.8705
|349
|2006.09.29 08:54
|modify
|27
|24.42
|1.8750
|1.8738
|1.8705
|350
|2006.09.29 08:54
|modify
|27
|24.42
|1.8750
|1.8737
|1.8705
|351
|2006.09.29 08:54
|modify
|27
|24.42
|1.8750
|1.8735
|1.8705
|352
|2006.09.29 08:54
|modify
|27
|24.42
|1.8750
|1.8734
|1.8705
|353
|2006.09.29 09:06
|modify
|27
|24.42
|1.8750
|1.8733
|1.8705
|354
|2006.09.29 09:14
|modify
|27
|24.42
|1.8750
|1.8732
|1.8705
|355
|2006.09.29 09:14
|modify
|27
|24.42
|1.8750
|1.8731
|1.8705
|356
|2006.09.29 09:14
|t/p
|27
|24.42
|1.8705
|1.8731
|1.8705
|1099.88
|13310.23
|357
|2006.10.18 00:19
|buy
|28
|26.62
|1.8727
|0.0000
|1.8772
|358
|2006.10.19 16:36
|modify
|28
|26.62
|1.8727
|1.8728
|1.8772
|359
|2006.10.19 16:37
|modify
|28
|26.62
|1.8727
|1.8729
|1.8772
|360
|2006.10.19 16:37
|modify
|28
|26.62
|1.8727
|1.8730
|1.8772
|361
|2006.10.19 16:37
|modify
|28
|26.62
|1.8727
|1.8731
|1.8772
|362
|2006.10.19 16:37
|modify
|28
|26.62
|1.8727
|1.8732
|1.8772
|363
|2006.10.19 16:37
|modify
|28
|26.62
|1.8727
|1.8733
|1.8772
|364
|2006.10.19 16:37
|modify
|28
|26.62
|1.8727
|1.8734
|1.8772
|365
|2006.10.19 16:37
|modify
|28
|26.62
|1.8727
|1.8735
|1.8772
|366
|2006.10.19 16:37
|modify
|28
|26.62
|1.8727
|1.8736
|1.8772
|367
|2006.10.19 16:37
|modify
|28
|26.62
|1.8727
|1.8737
|1.8772
|368
|2006.10.19 16:44
|modify
|28
|26.62
|1.8727
|1.8738
|1.8772
|369
|2006.10.19 16:44
|modify
|28
|26.62
|1.8727
|1.8740
|1.8772
|370
|2006.10.19 16:44
|modify
|28
|26.62
|1.8727
|1.8741
|1.8772
|371
|2006.10.19 16:44
|modify
|28
|26.62
|1.8727
|1.8742
|1.8772
|372
|2006.10.19 16:44
|modify
|28
|26.62
|1.8727
|1.8744
|1.8772
|373
|2006.10.19 18:00
|modify
|28
|26.62
|1.8727
|1.8745
|1.8772
|374
|2006.10.19 18:01
|modify
|28
|26.62
|1.8727
|1.8746
|1.8772
|375
|2006.10.19 18:01
|t/p
|28
|26.62
|1.8772
|1.8746
|1.8772
|1188.71
|14498.94
|376
|2007.01.14 00:00
|buy
|29
|29.00
|1.9598
|0.0000
|1.9643
|377
|2007.01.15 08:40
|modify
|29
|29.00
|1.9598
|1.9600
|1.9643
|378
|2007.01.15 08:41
|modify
|29
|29.00
|1.9598
|1.9601
|1.9643
|379
|2007.01.15 08:42
|modify
|29
|29.00
|1.9598
|1.9603
|1.9643
|380
|2007.01.15 09:19
|modify
|29
|29.00
|1.9598
|1.9604
|1.9643
|381
|2007.01.15 09:19
|modify
|29
|29.00
|1.9598
|1.9606
|1.9643
|382
|2007.01.15 09:22
|modify
|29
|29.00
|1.9598
|1.9607
|1.9643
|383
|2007.01.15 09:22
|modify
|29
|29.00
|1.9598
|1.9608
|1.9643
|384
|2007.01.15 09:22
|modify
|29
|29.00
|1.9598
|1.9609
|1.9643
|385
|2007.01.15 09:29
|modify
|29
|29.00
|1.9598
|1.9610
|1.9643
|386
|2007.01.15 09:29
|modify
|29
|29.00
|1.9598
|1.9611
|1.9643
|387
|2007.01.15 09:52
|modify
|29
|29.00
|1.9598
|1.9613
|1.9643
|388
|2007.01.15 10:02
|modify
|29
|29.00
|1.9598
|1.9615
|1.9643
|389
|2007.01.15 10:02
|modify
|29
|29.00
|1.9598
|1.9617
|1.9643
|390
|2007.01.15 10:03
|t/p
|29
|29.00
|1.9643
|1.9617
|1.9643
|1301.67
|15800.60
|391
|2007.01.26 11:45
|sell
|30
|31.60
|1.9610
|0.0000
|1.9565
|392
|2007.01.26 14:29
|modify
|30
|31.60
|1.9610
|1.9606
|1.9565
|393
|2007.01.26 14:30
|modify
|30
|31.60
|1.9610
|1.9605
|1.9565
|394
|2007.01.26 14:30
|modify
|30
|31.60
|1.9610
|1.9603
|1.9565
|395
|2007.01.26 14:30
|modify
|30
|31.60
|1.9610
|1.9602
|1.9565
|396
|2007.01.26 14:30
|modify
|30
|31.60
|1.9610
|1.9601
|1.9565
|397
|2007.01.26 14:30
|modify
|30
|31.60
|1.9610
|1.9600
|1.9565
|398
|2007.01.26 14:30
|modify
|30
|31.60
|1.9610
|1.9598
|1.9565
|399
|2007.01.26 14:30
|modify
|30
|31.60
|1.9610
|1.9597
|1.9565
|400
|2007.01.26 14:39
|s/l
|30
|31.60
|1.9597
|1.9597
|1.9565
|410.79
|16211.39
|401
|2007.01.26 14:39
|sell
|31
|32.42
|1.9593
|0.0000
|1.9548
|402
|2007.01.26 15:59
|modify
|31
|32.42
|1.9593
|1.9593
|1.9548
|403
|2007.01.26 15:59
|modify
|31
|32.42
|1.9593
|1.9588
|1.9548
|404
|2007.01.26 16:21
|s/l
|31
|32.42
|1.9588
|1.9588
|1.9548
|162.11
|16373.50
|405
|2007.01.26 16:21
|sell
|32
|32.75
|1.9584
|0.0000
|1.9539
|406
|2007.01.29 12:25
|modify
|32
|32.75
|1.9584
|1.9584
|1.9539
|407
|2007.01.29 12:30
|modify
|32
|32.75
|1.9584
|1.9580
|1.9539
|408
|2007.01.29 15:17
|modify
|32
|32.75
|1.9584
|1.9578
|1.9539
|409
|2007.01.29 15:53
|s/l
|32
|32.75
|1.9578
|1.9578
|1.9539
|197.81
|16571.31
|410
|2007.02.21 08:01
|buy
|33
|33.14
|1.9576
|0.0000
|1.9621
|411
|2007.02.21 23:59
|close at stop
|33
|33.14
|1.9531
|0.0000
|1.9621
|-1491.30
|15080.01