Strategy Tester Report
pipblaster

SymboleGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
PeriodeIntervalle Jour (D1) 2006.01.02 00:00 - 2006.12.29 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.29)
ModeleChaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
ParametresMagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=0.5; Slippage=3; StopLossMode=true; StopLoss=450; TakeProfitMode=false; TakeProfit=60; TrailingStopMode=true; TrailingStop=100;
Bars en test1296Ticks modelés1908955Qualité du modelage90.00%
Dépot initial5000.00
Profit total net4188.42Profit brut4664.73Perte brute-476.32
Facteur de profit9.79Rémunération espérée380.77
Chute absolue0.00Chute maximal (%)476.32 (4.93%)Relative drawdown4.93% (476.32)
Total des Trades11Positions SHORT (vente) gagnées %5 (80.00%)Positions LONG (achat) gagnées %6 (100.00%)
Profits des Trades (% du total) 10 (90.91%)Pertes des Trades (% du total) 1 (9.09%)
Le plus largegains par Trade1267.50pertes par Trade-476.32
Average (moyenne)gains par Trade466.47pertes par Trade-476.32
Maximumgains consecutifs (profit en $)10 (4664.73)pertes consecutives (perte en $)1 (-476.32)
MaximalGains consecutifs (coups gagnants)4664.73 (10)Pertes consecutives (coups perdants)-476.32 (1)
Average (moyenne)gains consecutifs10Pertes consecutives1
Graph
#Date exécutionTransactionOrdreLotsPrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
12006.01.04 00:00buy10.501.74651.70150.0000
22006.01.04 11:36modify10.501.74651.74650.0000
32006.01.04 14:10modify10.501.74651.74670.0000
42006.01.04 14:10modify10.501.74651.74700.0000
52006.01.04 14:14modify10.501.74651.74710.0000
62006.01.04 14:14modify10.501.74651.74720.0000
72006.01.04 14:16modify10.501.74651.74750.0000
82006.01.04 14:16modify10.501.74651.74760.0000
92006.01.04 14:18modify10.501.74651.74770.0000
102006.01.04 14:19modify10.501.74651.74790.0000
112006.01.04 14:32modify10.501.74651.74810.0000
122006.01.04 14:35modify10.501.74651.74830.0000
132006.01.04 14:36modify10.501.74651.74860.0000
142006.01.04 14:36modify10.501.74651.74870.0000
152006.01.04 14:37modify10.501.74651.74880.0000
162006.01.04 14:37modify10.501.74651.74900.0000
172006.01.04 14:37modify10.501.74651.74930.0000
182006.01.04 14:39modify10.501.74651.74950.0000
192006.01.04 14:41modify10.501.74651.74980.0000
202006.01.04 17:40modify10.501.74651.75000.0000
212006.01.04 17:56modify10.501.74651.75010.0000
222006.01.04 17:57modify10.501.74651.75030.0000
232006.01.04 17:57modify10.501.74651.75040.0000
242006.01.04 18:10modify10.501.74651.75050.0000
252006.01.04 18:10modify10.501.74651.75060.0000
262006.01.04 18:12modify10.501.74651.75080.0000
272006.01.04 18:12modify10.501.74651.75120.0000
282006.01.04 18:12modify10.501.74651.75160.0000
292006.01.04 18:15modify10.501.74651.75180.0000
302006.01.04 18:15modify10.501.74651.75190.0000
312006.01.05 10:46s/l10.501.75191.75190.0000268.275268.27
322006.01.28 00:00sell20.501.76731.81230.0000
332006.02.06 09:35modify20.501.76731.76690.0000
342006.02.06 09:35modify20.501.76731.76680.0000
352006.02.06 09:39modify20.501.76731.76670.0000
362006.02.06 09:39modify20.501.76731.76660.0000
372006.02.06 09:45modify20.501.76731.76620.0000
382006.02.06 09:47modify20.501.76731.76610.0000
392006.02.06 09:49modify20.501.76731.76580.0000
402006.02.06 09:49modify20.501.76731.76570.0000
412006.02.06 11:02modify20.501.76731.76560.0000
422006.02.06 11:04modify20.501.76731.76540.0000
432006.02.06 11:05modify20.501.76731.76530.0000
442006.02.06 11:05modify20.501.76731.76500.0000
452006.02.06 11:06modify20.501.76731.76480.0000
462006.02.06 11:06modify20.501.76731.76470.0000
472006.02.06 11:07modify20.501.76731.76460.0000
482006.02.06 11:23modify20.501.76731.76420.0000
492006.02.06 13:01modify20.501.76731.76410.0000
502006.02.06 13:01modify20.501.76731.76400.0000
512006.02.06 13:26modify20.501.76731.76380.0000
522006.02.06 13:26modify20.501.76731.76360.0000
532006.02.06 13:26modify20.501.76731.76310.0000
542006.02.06 13:27modify20.501.76731.76300.0000
552006.02.06 13:37modify20.501.76731.76260.0000
562006.02.06 13:40modify20.501.76731.76240.0000
572006.02.06 13:42modify20.501.76731.76230.0000
582006.02.06 13:43modify20.501.76731.76190.0000
592006.02.06 13:46modify20.501.76731.76150.0000
602006.02.06 15:59modify20.501.76731.76140.0000
612006.02.06 15:59modify20.501.76731.76100.0000
622006.02.06 16:01modify20.501.76731.76090.0000
632006.02.06 16:59modify20.501.76731.76070.0000
642006.02.06 16:59modify20.501.76731.76030.0000
652006.02.06 17:04modify20.501.76731.76000.0000
662006.02.06 17:05modify20.501.76731.75980.0000
672006.02.06 17:05modify20.501.76731.75970.0000
682006.02.06 18:05modify20.501.76731.75950.0000
692006.02.06 18:06modify20.501.76731.75940.0000
702006.02.06 18:09modify20.501.76731.75900.0000
712006.02.06 18:10modify20.501.76731.75890.0000
722006.02.06 18:10modify20.501.76731.75880.0000
732006.02.06 18:41modify20.501.76731.75870.0000
742006.02.06 18:42modify20.501.76731.75850.0000
752006.02.06 18:44modify20.501.76731.75840.0000
762006.02.06 18:49modify20.501.76731.75830.0000
772006.02.06 18:50modify20.501.76731.75820.0000
782006.02.06 18:50modify20.501.76731.75800.0000
792006.02.06 18:50modify20.501.76731.75760.0000
802006.02.06 18:50modify20.501.76731.75720.0000
812006.02.06 18:51modify20.501.76731.75700.0000
822006.02.06 18:51modify20.501.76731.75660.0000
832006.02.06 18:52modify20.501.76731.75650.0000
842006.02.06 18:52modify20.501.76731.75640.0000
852006.02.06 19:01modify20.501.76731.75630.0000
862006.02.06 19:01modify20.501.76731.75590.0000
872006.02.06 19:02modify20.501.76731.75580.0000
882006.02.06 19:02modify20.501.76731.75570.0000
892006.02.06 19:14modify20.501.76731.75560.0000
902006.02.06 19:14modify20.501.76731.75530.0000
912006.02.06 19:14modify20.501.76731.75480.0000
922006.02.06 19:15modify20.501.76731.75470.0000
932006.02.06 19:15modify20.501.76731.75440.0000
942006.02.06 19:18modify20.501.76731.75420.0000
952006.02.06 19:19modify20.501.76731.75410.0000
962006.02.06 19:19modify20.501.76731.75380.0000
972006.02.07 17:11modify20.501.76731.75370.0000
982006.02.07 17:12modify20.501.76731.75350.0000
992006.02.07 17:13modify20.501.76731.75330.0000
1002006.02.07 17:14modify20.501.76731.75310.0000
1012006.02.07 17:15modify20.501.76731.75280.0000
1022006.02.07 17:16modify20.501.76731.75270.0000
1032006.02.07 17:16modify20.501.76731.75260.0000
1042006.02.07 17:39modify20.501.76731.75250.0000
1052006.02.07 17:39modify20.501.76731.75210.0000
1062006.02.07 17:41modify20.501.76731.75190.0000
1072006.02.07 17:41modify20.501.76731.75160.0000
1082006.02.07 17:42modify20.501.76731.75150.0000
1092006.02.07 17:42modify20.501.76731.75140.0000
1102006.02.07 17:48modify20.501.76731.75130.0000
1112006.02.07 18:00modify20.501.76731.75100.0000
1122006.02.07 18:03modify20.501.76731.75080.0000
1132006.02.07 18:03modify20.501.76731.75070.0000
1142006.02.08 17:22modify20.501.76731.75040.0000
1152006.02.08 17:22modify20.501.76731.75000.0000
1162006.02.08 18:08modify20.501.76731.74990.0000
1172006.02.08 18:08modify20.501.76731.74960.0000
1182006.02.08 18:08modify20.501.76731.74910.0000
1192006.02.08 19:09modify20.501.76731.74890.0000
1202006.02.08 19:09modify20.501.76731.74840.0000
1212006.02.08 19:14modify20.501.76731.74830.0000
1222006.02.08 19:14modify20.501.76731.74800.0000
1232006.02.09 17:07modify20.501.76731.74790.0000
1242006.02.09 17:08modify20.501.76731.74780.0000
1252006.02.10 07:32s/l20.501.74781.74780.0000968.856237.12
1262006.02.23 00:00buy30.501.74411.69910.0000
1272006.02.23 12:56modify30.501.74411.74420.0000
1282006.02.23 12:56modify30.501.74411.74440.0000
1292006.02.23 12:56modify30.501.74411.74470.0000
1302006.02.23 12:57modify30.501.74411.74500.0000
1312006.02.23 12:57modify30.501.74411.74520.0000
1322006.02.23 15:20modify30.501.74411.74540.0000
1332006.02.23 15:21modify30.501.74411.74560.0000
1342006.02.23 15:21modify30.501.74411.74570.0000
1352006.02.24 17:38s/l30.501.74571.74570.000079.426316.54
1362006.03.15 00:00buy40.501.74661.70160.0000
1372006.03.16 18:07modify40.501.74661.74700.0000
1382006.03.16 19:17modify40.501.74661.74710.0000
1392006.03.16 19:18modify40.501.74661.74730.0000
1402006.03.16 19:18modify40.501.74661.74750.0000
1412006.03.16 19:25modify40.501.74661.74760.0000
1422006.03.16 19:26modify40.501.74661.74770.0000
1432006.03.16 19:26modify40.501.74661.74780.0000
1442006.03.16 19:28modify40.501.74661.74790.0000
1452006.03.16 19:29modify40.501.74661.74800.0000
1462006.03.16 19:29modify40.501.74661.74810.0000
1472006.03.16 19:31modify40.501.74661.74850.0000
1482006.03.16 19:31modify40.501.74661.74880.0000
1492006.03.16 19:33modify40.501.74661.74890.0000
1502006.03.16 19:33modify40.501.74661.74900.0000
1512006.03.16 19:34modify40.501.74661.74930.0000
1522006.03.16 19:49modify40.501.74661.74940.0000
1532006.03.16 19:50modify40.501.74661.74970.0000
1542006.03.21 10:17s/l40.501.74971.74970.0000151.546468.08
1552006.05.29 00:00sell50.501.85801.90300.0000
1562006.06.08 10:27modify50.501.85801.85800.0000
1572006.06.08 10:43modify50.501.85801.85790.0000
1582006.06.08 10:43modify50.501.85801.85740.0000
1592006.06.08 10:45modify50.501.85801.85730.0000
1602006.06.08 10:45modify50.501.85801.85720.0000
1612006.06.08 14:50modify50.501.85801.85700.0000
1622006.06.08 14:54modify50.501.85801.85670.0000
1632006.06.08 14:54modify50.501.85801.85650.0000
1642006.06.08 14:54modify50.501.85801.85600.0000
1652006.06.08 14:55modify50.501.85801.85580.0000
1662006.06.08 14:56modify50.501.85801.85560.0000
1672006.06.08 14:56modify50.501.85801.85550.0000
1682006.06.08 15:01modify50.501.85801.85520.0000
1692006.06.08 15:02modify50.501.85801.85500.0000
1702006.06.08 15:02modify50.501.85801.85460.0000
1712006.06.08 15:03modify50.501.85801.85450.0000
1722006.06.08 15:04modify50.501.85801.85420.0000
1732006.06.08 15:04modify50.501.85801.85370.0000
1742006.06.08 15:05modify50.501.85801.85320.0000
1752006.06.08 15:26modify50.501.85801.85300.0000
1762006.06.08 15:26modify50.501.85801.85290.0000
1772006.06.08 15:31modify50.501.85801.85280.0000
1782006.06.08 15:31modify50.501.85801.85250.0000
1792006.06.08 15:31modify50.501.85801.85200.0000
1802006.06.08 15:32modify50.501.85801.85180.0000
1812006.06.08 15:32modify50.501.85801.85130.0000
1822006.06.08 15:33modify50.501.85801.85070.0000
1832006.06.08 15:33modify50.501.85801.85040.0000
1842006.06.08 15:33modify50.501.85801.84980.0000
1852006.06.08 15:33modify50.501.85801.84960.0000
1862006.06.08 15:33modify50.501.85801.84900.0000
1872006.06.08 15:33modify50.501.85801.84850.0000
1882006.06.08 15:34modify50.501.85801.84830.0000
1892006.06.08 15:34modify50.501.85801.84780.0000
1902006.06.08 15:45modify50.501.85801.84740.0000
1912006.06.09 15:36modify50.501.85801.84730.0000
1922006.06.09 15:36modify50.501.85801.84680.0000
1932006.06.09 16:30s/l50.501.84681.84680.0000554.297022.37
1942006.06.19 00:00buy60.501.85211.80710.0000
1952006.07.27 12:22modify60.501.85211.85210.0000
1962006.07.27 12:22modify60.501.85211.85230.0000
1972006.07.27 12:22modify60.501.85211.85260.0000
1982006.07.27 13:25modify60.501.85211.85290.0000
1992006.07.27 13:40modify60.501.85211.85300.0000
2002006.07.27 13:45modify60.501.85211.85310.0000
2012006.07.27 13:45modify60.501.85211.85320.0000
2022006.07.27 13:50modify60.501.85211.85360.0000
2032006.07.27 13:50modify60.501.85211.85370.0000
2042006.07.27 13:51modify60.501.85211.85390.0000
2052006.07.27 13:52modify60.501.85211.85400.0000
2062006.07.27 16:07modify60.501.85211.85410.0000
2072006.07.27 16:08modify60.501.85211.85430.0000
2082006.07.27 16:08modify60.501.85211.85460.0000
2092006.07.27 16:09modify60.501.85211.85470.0000
2102006.07.27 16:09modify60.501.85211.85480.0000
2112006.07.27 16:11modify60.501.85211.85490.0000
2122006.07.27 16:12modify60.501.85211.85500.0000
2132006.07.27 16:12modify60.501.85211.85510.0000
2142006.07.27 16:12modify60.501.85211.85540.0000
2152006.07.27 16:12modify60.501.85211.85560.0000
2162006.07.27 16:12modify60.501.85211.85590.0000
2172006.07.27 16:13modify60.501.85211.85600.0000
2182006.07.27 16:13modify60.501.85211.85620.0000
2192006.07.27 16:14modify60.501.85211.85650.0000
2202006.07.27 16:14modify60.501.85211.85680.0000
2212006.07.27 16:19modify60.501.85211.85690.0000
2222006.07.27 16:19modify60.501.85211.85720.0000
2232006.07.27 16:19modify60.501.85211.85740.0000
2242006.07.27 16:19modify60.501.85211.85770.0000
2252006.07.27 16:20modify60.501.85211.85780.0000
2262006.07.27 21:15s/l60.501.85781.85780.0000261.927284.29
2272006.08.19 00:00sell70.501.88141.92640.0000
2282006.09.07 15:51modify70.501.88141.88140.0000
2292006.09.07 16:02modify70.501.88141.88110.0000
2302006.09.08 12:32modify70.501.88141.88100.0000
2312006.09.08 12:55modify70.501.88141.88080.0000
2322006.09.08 12:55modify70.501.88141.88040.0000
2332006.09.08 13:20modify70.501.88141.88010.0000
2342006.09.08 13:21modify70.501.88141.88000.0000
2352006.09.08 14:09modify70.501.88141.87980.0000
2362006.09.08 14:10modify70.501.88141.87970.0000
2372006.09.08 14:10modify70.501.88141.87930.0000
2382006.09.08 14:10modify70.501.88141.87890.0000
2392006.09.08 14:14modify70.501.88141.87880.0000
2402006.09.08 15:37modify70.501.88141.87850.0000
2412006.09.08 15:37modify70.501.88141.87840.0000
2422006.09.08 15:37modify70.501.88141.87800.0000
2432006.09.08 15:37modify70.501.88141.87780.0000
2442006.09.08 15:37modify70.501.88141.87730.0000
2452006.09.08 15:38modify70.501.88141.87720.0000
2462006.09.08 15:38modify70.501.88141.87710.0000
2472006.09.08 15:45modify70.501.88141.87680.0000
2482006.09.08 15:45modify70.501.88141.87650.0000
2492006.09.08 15:45modify70.501.88141.87610.0000
2502006.09.08 15:46modify70.501.88141.87590.0000
2512006.09.08 15:51modify70.501.88141.87580.0000
2522006.09.08 15:58modify70.501.88141.87570.0000
2532006.09.08 15:58modify70.501.88141.87560.0000
2542006.09.08 16:01modify70.501.88141.87550.0000
2552006.09.08 16:03modify70.501.88141.87520.0000
2562006.09.08 16:03modify70.501.88141.87480.0000
2572006.09.08 16:05modify70.501.88141.87460.0000
2582006.09.08 16:06modify70.501.88141.87420.0000
2592006.09.08 16:06modify70.501.88141.87410.0000
2602006.09.08 17:24modify70.501.88141.87390.0000
2612006.09.08 17:24modify70.501.88141.87340.0000
2622006.09.08 17:26modify70.501.88141.87320.0000
2632006.09.11 17:03modify70.501.88141.87310.0000
2642006.09.11 17:04modify70.501.88141.87280.0000
2652006.09.11 17:08modify70.501.88141.87270.0000
2662006.09.11 17:08modify70.501.88141.87240.0000
2672006.09.11 17:09modify70.501.88141.87210.0000
2682006.09.11 17:09modify70.501.88141.87160.0000
2692006.09.11 17:10modify70.501.88141.87140.0000
2702006.09.11 17:10modify70.501.88141.87100.0000
2712006.09.11 17:13modify70.501.88141.87090.0000
2722006.09.11 17:16modify70.501.88141.87070.0000
2732006.09.11 17:16modify70.501.88141.87060.0000
2742006.09.11 17:17modify70.501.88141.87050.0000
2752006.09.12 11:31s/l70.501.87051.87050.0000534.907819.19
2762006.09.15 00:00buy80.501.88691.84190.0000
2772006.09.21 13:33modify80.501.88691.88690.0000
2782006.09.21 13:33modify80.501.88691.88700.0000
2792006.09.21 13:33modify80.501.88691.88710.0000
2802006.09.21 13:33modify80.501.88691.88720.0000
2812006.09.21 13:33modify80.501.88691.88730.0000
2822006.09.21 13:33modify80.501.88691.88740.0000
2832006.09.21 13:33modify80.501.88691.88750.0000
2842006.09.21 13:35modify80.501.88691.88760.0000
2852006.09.21 13:35modify80.501.88691.88770.0000
2862006.09.21 13:35modify80.501.88691.88780.0000
2872006.09.21 13:35modify80.501.88691.88790.0000
2882006.09.21 13:35modify80.501.88691.88800.0000
2892006.09.21 13:35modify80.501.88691.88810.0000
2902006.09.21 13:35modify80.501.88691.88820.0000
2912006.09.21 13:35modify80.501.88691.88830.0000
2922006.09.21 13:35modify80.501.88691.88840.0000
2932006.09.21 13:35modify80.501.88691.88850.0000
2942006.09.21 15:15modify80.501.88691.88870.0000
2952006.09.21 15:21modify80.501.88691.88880.0000
2962006.09.21 15:21modify80.501.88691.88890.0000
2972006.09.21 15:21modify80.501.88691.88900.0000
2982006.09.21 15:22modify80.501.88691.88920.0000
2992006.09.21 15:22modify80.501.88691.88930.0000
3002006.09.21 15:23modify80.501.88691.88940.0000
3012006.09.21 15:44modify80.501.88691.88950.0000
3022006.09.21 15:47modify80.501.88691.88960.0000
3032006.09.21 15:48modify80.501.88691.88970.0000
3042006.09.21 19:05modify80.501.88691.88980.0000
3052006.09.21 19:06modify80.501.88691.88990.0000
3062006.09.21 19:07modify80.501.88691.89010.0000
3072006.09.21 19:14modify80.501.88691.89030.0000
3082006.09.21 19:14modify80.501.88691.89050.0000
3092006.09.21 19:14modify80.501.88691.89070.0000
3102006.09.21 19:14modify80.501.88691.89080.0000
3112006.09.21 19:14modify80.501.88691.89090.0000
3122006.09.21 19:14modify80.501.88691.89100.0000
3132006.09.21 19:14modify80.501.88691.89120.0000
3142006.09.21 19:15modify80.501.88691.89130.0000
3152006.09.21 19:15modify80.501.88691.89140.0000
3162006.09.21 19:15modify80.501.88691.89150.0000
3172006.09.21 19:15modify80.501.88691.89160.0000
3182006.09.21 19:15modify80.501.88691.89170.0000
3192006.09.21 19:15modify80.501.88691.89180.0000
3202006.09.21 19:15modify80.501.88691.89190.0000
3212006.09.21 19:16modify80.501.88691.89200.0000
3222006.09.21 19:16modify80.501.88691.89210.0000
3232006.09.21 19:16modify80.501.88691.89220.0000
3242006.09.21 19:16modify80.501.88691.89230.0000
3252006.09.21 19:16modify80.501.88691.89240.0000
3262006.09.21 22:18modify80.501.88691.89260.0000
3272006.09.21 22:19modify80.501.88691.89270.0000
3282006.09.21 22:19modify80.501.88691.89280.0000
3292006.09.21 22:19modify80.501.88691.89290.0000
3302006.09.21 22:39modify80.501.88691.89300.0000
3312006.09.21 22:40modify80.501.88691.89310.0000
3322006.09.22 03:10modify80.501.88691.89330.0000
3332006.09.22 03:10modify80.501.88691.89340.0000
3342006.09.22 03:10modify80.501.88691.89360.0000
3352006.09.22 03:10modify80.501.88691.89370.0000
3362006.09.22 03:14modify80.501.88691.89380.0000
3372006.09.22 10:03modify80.501.88691.89390.0000
3382006.09.22 10:04modify80.501.88691.89400.0000
3392006.09.22 10:04modify80.501.88691.89410.0000
3402006.09.22 10:04modify80.501.88691.89420.0000
3412006.09.22 10:04modify80.501.88691.89430.0000
3422006.09.22 10:05modify80.501.88691.89440.0000
3432006.09.22 10:05modify80.501.88691.89450.0000
3442006.09.22 10:06modify80.501.88691.89470.0000
3452006.09.22 10:06modify80.501.88691.89480.0000
3462006.09.22 10:21modify80.501.88691.89490.0000
3472006.09.22 10:21modify80.501.88691.89510.0000
3482006.09.22 10:21modify80.501.88691.89530.0000
3492006.09.22 10:21modify80.501.88691.89550.0000
3502006.09.22 10:22modify80.501.88691.89570.0000
3512006.09.22 10:22modify80.501.88691.89580.0000
3522006.09.22 10:29modify80.501.88691.89590.0000
3532006.09.22 10:30modify80.501.88691.89600.0000
3542006.09.22 10:30modify80.501.88691.89610.0000
3552006.09.22 10:31modify80.501.88691.89620.0000
3562006.09.25 09:33modify80.501.88691.89630.0000
3572006.09.25 09:33modify80.501.88691.89650.0000
3582006.09.25 09:33modify80.501.88691.89660.0000
3592006.09.25 09:33modify80.501.88691.89670.0000
3602006.09.25 09:33modify80.501.88691.89690.0000
3612006.09.25 09:33modify80.501.88691.89700.0000
3622006.09.25 09:34modify80.501.88691.89710.0000
3632006.09.25 09:34modify80.501.88691.89720.0000
3642006.09.26 11:14s/l80.501.89721.89720.0000509.818328.99
3652006.10.20 00:00buy90.501.87801.83300.0000
3662006.10.26 17:36modify90.501.87801.87810.0000
3672006.10.26 17:36modify90.501.87801.87820.0000
3682006.10.26 17:36modify90.501.87801.87830.0000
3692006.10.26 19:22modify90.501.87801.87840.0000
3702006.10.26 19:22modify90.501.87801.87860.0000
3712006.10.26 19:22modify90.501.87801.87870.0000
3722006.10.26 19:23modify90.501.87801.87900.0000
3732006.10.26 19:23modify90.501.87801.87940.0000
3742006.10.26 19:24modify90.501.87801.87950.0000
3752006.10.26 19:25modify90.501.87801.87960.0000
3762006.10.26 19:26modify90.501.87801.87970.0000
3772006.10.26 19:43modify90.501.87801.87990.0000
3782006.10.26 19:43modify90.501.87801.88030.0000
3792006.10.26 19:44modify90.501.87801.88050.0000
3802006.10.26 19:44modify90.501.87801.88060.0000
3812006.10.26 19:44modify90.501.87801.88070.0000
3822006.10.26 19:44modify90.501.87801.88090.0000
3832006.10.26 19:48modify90.501.87801.88100.0000
3842006.10.26 19:48modify90.501.87801.88110.0000
3852006.10.26 19:48modify90.501.87801.88130.0000
3862006.10.26 19:49modify90.501.87801.88140.0000
3872006.10.26 19:49modify90.501.87801.88150.0000
3882006.10.26 19:49modify90.501.87801.88160.0000
3892006.10.26 19:50modify90.501.87801.88180.0000
3902006.10.26 19:50modify90.501.87801.88190.0000
3912006.10.26 19:50modify90.501.87801.88210.0000
3922006.10.26 19:50modify90.501.87801.88220.0000
3932006.10.26 19:50modify90.501.87801.88230.0000
3942006.10.26 19:51modify90.501.87801.88240.0000
3952006.10.27 15:30modify90.501.87801.88250.0000
3962006.10.27 15:30modify90.501.87801.88270.0000
3972006.10.27 15:30modify90.501.87801.88290.0000
3982006.10.27 15:30modify90.501.87801.88300.0000
3992006.10.27 15:30modify90.501.87801.88310.0000
4002006.10.27 15:30modify90.501.87801.88330.0000
4012006.10.27 15:30modify90.501.87801.88340.0000
4022006.10.27 15:30modify90.501.87801.88360.0000
4032006.10.27 15:30modify90.501.87801.88370.0000
4042006.10.27 15:30modify90.501.87801.88390.0000
4052006.10.27 15:31modify90.501.87801.88400.0000
4062006.10.27 15:31modify90.501.87801.88410.0000
4072006.10.27 15:31modify90.501.87801.88420.0000
4082006.10.27 15:31modify90.501.87801.88430.0000
4092006.10.27 15:31modify90.501.87801.88450.0000
4102006.10.27 15:32modify90.501.87801.88460.0000
4112006.10.27 15:32modify90.501.87801.88470.0000
4122006.10.27 15:32modify90.501.87801.88490.0000
4132006.10.27 15:32modify90.501.87801.88520.0000
4142006.10.27 15:32modify90.501.87801.88540.0000
4152006.10.27 15:32modify90.501.87801.88570.0000
4162006.10.27 15:32modify90.501.87801.88600.0000
4172006.10.27 15:32modify90.501.87801.88620.0000
4182006.10.27 15:35modify90.501.87801.88630.0000
4192006.10.27 15:56modify90.501.87801.88640.0000
4202006.10.27 15:56modify90.501.87801.88650.0000
4212006.10.27 15:56modify90.501.87801.88670.0000
4222006.10.27 15:57modify90.501.87801.88680.0000
4232006.10.27 16:02modify90.501.87801.88700.0000
4242006.10.27 16:06modify90.501.87801.88710.0000
4252006.10.27 16:06modify90.501.87801.88730.0000
4262006.10.27 16:06modify90.501.87801.88750.0000
4272006.10.27 16:06modify90.501.87801.88770.0000
4282006.10.27 16:06modify90.501.87801.88800.0000
4292006.10.27 16:06modify90.501.87801.88820.0000
4302006.10.27 16:06modify90.501.87801.88840.0000
4312006.10.27 16:07modify90.501.87801.88860.0000
4322006.10.27 16:10modify90.501.87801.88870.0000
4332006.10.27 16:10modify90.501.87801.88880.0000
4342006.10.27 16:11modify90.501.87801.88890.0000
4352006.10.27 16:11modify90.501.87801.88910.0000
4362006.10.27 16:12modify90.501.87801.88920.0000
4372006.10.27 16:12modify90.501.87801.88930.0000
4382006.10.27 16:13modify90.501.87801.88940.0000
4392006.10.27 16:31modify90.501.87801.88950.0000
4402006.10.27 16:32modify90.501.87801.88960.0000
4412006.10.27 16:33modify90.501.87801.88980.0000
4422006.10.27 16:33modify90.501.87801.89020.0000
4432006.10.30 13:43modify90.501.87801.89040.0000
4442006.10.30 13:43modify90.501.87801.89050.0000
4452006.10.30 13:46modify90.501.87801.89070.0000
4462006.10.30 13:47modify90.501.87801.89090.0000
4472006.10.30 13:48modify90.501.87801.89100.0000
4482006.10.30 13:48modify90.501.87801.89110.0000
4492006.10.30 13:48modify90.501.87801.89120.0000
4502006.10.30 13:48modify90.501.87801.89130.0000
4512006.10.30 13:48modify90.501.87801.89140.0000
4522006.10.30 13:48modify90.501.87801.89150.0000
4532006.10.30 14:02modify90.501.87801.89160.0000
4542006.10.30 14:08modify90.501.87801.89170.0000
4552006.10.30 14:29modify90.501.87801.89180.0000
4562006.10.30 14:32modify90.501.87801.89190.0000
4572006.10.30 14:33modify90.501.87801.89200.0000
4582006.10.30 14:42modify90.501.87801.89210.0000
4592006.10.30 14:42modify90.501.87801.89220.0000
4602006.10.30 14:43modify90.501.87801.89240.0000
4612006.10.30 14:43modify90.501.87801.89250.0000
4622006.10.30 14:43modify90.501.87801.89260.0000
4632006.10.30 14:44modify90.501.87801.89270.0000
4642006.10.30 14:44modify90.501.87801.89280.0000
4652006.10.30 14:44modify90.501.87801.89290.0000
4662006.10.30 14:44modify90.501.87801.89300.0000
4672006.10.30 14:44modify90.501.87801.89310.0000
4682006.10.30 14:44modify90.501.87801.89320.0000
4692006.10.30 14:45modify90.501.87801.89330.0000
4702006.10.30 14:45modify90.501.87801.89350.0000
4712006.10.30 14:47modify90.501.87801.89360.0000
4722006.10.30 14:48modify90.501.87801.89370.0000
4732006.10.30 14:49modify90.501.87801.89380.0000
4742006.10.30 14:51modify90.501.87801.89400.0000
4752006.10.30 14:51modify90.501.87801.89410.0000
4762006.10.31 17:08modify90.501.87801.89420.0000
4772006.10.31 17:09modify90.501.87801.89430.0000
4782006.10.31 17:09modify90.501.87801.89450.0000
4792006.10.31 17:10modify90.501.87801.89470.0000
4802006.10.31 17:10modify90.501.87801.89480.0000
4812006.10.31 17:10modify90.501.87801.89490.0000
4822006.10.31 17:10modify90.501.87801.89500.0000
4832006.10.31 17:10modify90.501.87801.89510.0000
4842006.10.31 17:11modify90.501.87801.89520.0000
4852006.10.31 17:11modify90.501.87801.89530.0000
4862006.10.31 17:11modify90.501.87801.89540.0000
4872006.10.31 17:11modify90.501.87801.89550.0000
4882006.10.31 17:11modify90.501.87801.89560.0000
4892006.10.31 17:12modify90.501.87801.89610.0000
4902006.10.31 17:12modify90.501.87801.89620.0000
4912006.10.31 17:26modify90.501.87801.89650.0000
4922006.10.31 17:28modify90.501.87801.89660.0000
4932006.10.31 17:28modify90.501.87801.89680.0000
4942006.10.31 17:28modify90.501.87801.89690.0000
4952006.10.31 17:28modify90.501.87801.89700.0000
4962006.10.31 17:28modify90.501.87801.89710.0000
4972006.10.31 17:28modify90.501.87801.89730.0000
4982006.10.31 17:30modify90.501.87801.89740.0000
4992006.10.31 17:31modify90.501.87801.89750.0000
5002006.10.31 17:32modify90.501.87801.89780.0000
5012006.10.31 17:32modify90.501.87801.89820.0000
5022006.10.31 17:32modify90.501.87801.89850.0000
5032006.10.31 17:33modify90.501.87801.89860.0000
5042006.10.31 17:33modify90.501.87801.89870.0000
5052006.10.31 17:33modify90.501.87801.89880.0000
5062006.10.31 17:33modify90.501.87801.89890.0000
5072006.10.31 17:33modify90.501.87801.89900.0000
5082006.10.31 17:35modify90.501.87801.89910.0000
5092006.10.31 17:35modify90.501.87801.89920.0000
5102006.10.31 17:36modify90.501.87801.89940.0000
5112006.10.31 17:37modify90.501.87801.89960.0000
5122006.10.31 17:37modify90.501.87801.89970.0000
5132006.11.01 12:21modify90.501.87801.89980.0000
5142006.11.01 12:21modify90.501.87801.89990.0000
5152006.11.01 12:21modify90.501.87801.90010.0000
5162006.11.01 12:21modify90.501.87801.90020.0000
5172006.11.01 12:21modify90.501.87801.90030.0000
5182006.11.01 17:01modify90.501.87801.90040.0000
5192006.11.01 17:01modify90.501.87801.90050.0000
5202006.11.01 17:01modify90.501.87801.90070.0000
5212006.11.01 17:01modify90.501.87801.90080.0000
5222006.11.01 17:01modify90.501.87801.90100.0000
5232006.11.01 17:01modify90.501.87801.90110.0000
5242006.11.01 17:01modify90.501.87801.90120.0000
5252006.11.01 17:01modify90.501.87801.90130.0000
5262006.11.01 17:01modify90.501.87801.90150.0000
5272006.11.01 17:01modify90.501.87801.90160.0000
5282006.11.01 17:02modify90.501.87801.90180.0000
5292006.11.01 17:03modify90.501.87801.90190.0000
5302006.11.01 17:03modify90.501.87801.90200.0000
5312006.11.01 17:03modify90.501.87801.90210.0000
5322006.11.01 17:03modify90.501.87801.90220.0000
5332006.11.01 17:03modify90.501.87801.90230.0000
5342006.11.01 17:03modify90.501.87801.90240.0000
5352006.11.01 17:03modify90.501.87801.90250.0000
5362006.11.01 17:03modify90.501.87801.90260.0000
5372006.11.01 17:03modify90.501.87801.90270.0000
5382006.11.01 17:04modify90.501.87801.90280.0000
5392006.11.01 17:04modify90.501.87801.90290.0000
5402006.11.01 17:04modify90.501.87801.90300.0000
5412006.11.01 17:04modify90.501.87801.90310.0000
5422006.11.01 17:04modify90.501.87801.90320.0000
5432006.11.01 17:04modify90.501.87801.90330.0000
5442006.11.01 17:04modify90.501.87801.90340.0000
5452006.11.01 17:04modify90.501.87801.90350.0000
5462006.11.02 09:37s/l90.501.90351.90350.00001267.509596.49
5472006.11.15 00:00sell100.501.89531.94030.0000
5482006.11.15 12:59modify100.501.89531.89530.0000
5492006.11.15 13:06modify100.501.89531.89510.0000
5502006.11.15 13:07modify100.501.89531.89500.0000
5512006.11.15 15:08modify100.501.89531.89490.0000
5522006.11.15 15:33modify100.501.89531.89440.0000
5532006.11.15 15:35modify100.501.89531.89430.0000
5542006.11.15 15:35modify100.501.89531.89420.0000
5552006.11.15 15:35modify100.501.89531.89410.0000
5562006.11.15 15:35modify100.501.89531.89400.0000
5572006.11.17 10:01modify100.501.89531.89390.0000
5582006.11.17 17:04s/l100.501.89391.89390.000068.249664.73
5592006.12.27 00:00sell110.501.95331.99830.0000
5602006.12.28 23:59close at stop110.501.96281.99830.0000-476.329188.42