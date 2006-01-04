|Symbole
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Periode
|Intervalle Jour (D1) 2006.01.02 00:00 - 2006.12.29 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.29)
|Modele
|Chaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
|Parametres
|MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=0.5; Slippage=3; StopLossMode=true; StopLoss=450; TakeProfitMode=false; TakeProfit=60; TrailingStopMode=true; TrailingStop=100;
|Bars en test
|1296
|Ticks modelés
|1908955
|Qualité du modelage
|90.00%
|Dépot initial
|5000.00
|Profit total net
|4188.42
|Profit brut
|4664.73
|Perte brute
|-476.32
|Facteur de profit
|9.79
|Rémunération espérée
|380.77
|Chute absolue
|0.00
|Chute maximal (%)
|476.32 (4.93%)
|Relative drawdown
|4.93% (476.32)
|Total des Trades
|11
|Positions SHORT (vente) gagnées %
|5 (80.00%)
|Positions LONG (achat) gagnées %
|6 (100.00%)
|Profits des Trades (% du total)
|10 (90.91%)
|Pertes des Trades (% du total)
|1 (9.09%)
|Le plus large
|gains par Trade
|1267.50
|pertes par Trade
|-476.32
|Average (moyenne)
|gains par Trade
|466.47
|pertes par Trade
|-476.32
|Maximum
|gains consecutifs (profit en $)
|10 (4664.73)
|pertes consecutives (perte en $)
|1 (-476.32)
|Maximal
|Gains consecutifs (coups gagnants)
|4664.73 (10)
|Pertes consecutives (coups perdants)
|-476.32 (1)
|Average (moyenne)
|gains consecutifs
|10
|Pertes consecutives
|1
|#
|Date exécution
|Transaction
|Ordre
|Lots
|Prix
|S/L (Stop/Perte)
|T/P (Prendre/profit)
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.04 00:00
|buy
|1
|0.50
|1.7465
|1.7015
|0.0000
|2
|2006.01.04 11:36
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7465
|0.0000
|3
|2006.01.04 14:10
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7467
|0.0000
|4
|2006.01.04 14:10
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7470
|0.0000
|5
|2006.01.04 14:14
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7471
|0.0000
|6
|2006.01.04 14:14
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7472
|0.0000
|7
|2006.01.04 14:16
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7475
|0.0000
|8
|2006.01.04 14:16
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7476
|0.0000
|9
|2006.01.04 14:18
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7477
|0.0000
|10
|2006.01.04 14:19
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7479
|0.0000
|11
|2006.01.04 14:32
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7481
|0.0000
|12
|2006.01.04 14:35
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7483
|0.0000
|13
|2006.01.04 14:36
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7486
|0.0000
|14
|2006.01.04 14:36
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7487
|0.0000
|15
|2006.01.04 14:37
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7488
|0.0000
|16
|2006.01.04 14:37
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7490
|0.0000
|17
|2006.01.04 14:37
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7493
|0.0000
|18
|2006.01.04 14:39
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7495
|0.0000
|19
|2006.01.04 14:41
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7498
|0.0000
|20
|2006.01.04 17:40
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7500
|0.0000
|21
|2006.01.04 17:56
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7501
|0.0000
|22
|2006.01.04 17:57
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7503
|0.0000
|23
|2006.01.04 17:57
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7504
|0.0000
|24
|2006.01.04 18:10
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7505
|0.0000
|25
|2006.01.04 18:10
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7506
|0.0000
|26
|2006.01.04 18:12
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7508
|0.0000
|27
|2006.01.04 18:12
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7512
|0.0000
|28
|2006.01.04 18:12
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7516
|0.0000
|29
|2006.01.04 18:15
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7518
|0.0000
|30
|2006.01.04 18:15
|modify
|1
|0.50
|1.7465
|1.7519
|0.0000
|31
|2006.01.05 10:46
|s/l
|1
|0.50
|1.7519
|1.7519
|0.0000
|268.27
|5268.27
|32
|2006.01.28 00:00
|sell
|2
|0.50
|1.7673
|1.8123
|0.0000
|33
|2006.02.06 09:35
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7669
|0.0000
|34
|2006.02.06 09:35
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7668
|0.0000
|35
|2006.02.06 09:39
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7667
|0.0000
|36
|2006.02.06 09:39
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7666
|0.0000
|37
|2006.02.06 09:45
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7662
|0.0000
|38
|2006.02.06 09:47
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7661
|0.0000
|39
|2006.02.06 09:49
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7658
|0.0000
|40
|2006.02.06 09:49
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7657
|0.0000
|41
|2006.02.06 11:02
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7656
|0.0000
|42
|2006.02.06 11:04
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7654
|0.0000
|43
|2006.02.06 11:05
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7653
|0.0000
|44
|2006.02.06 11:05
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7650
|0.0000
|45
|2006.02.06 11:06
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7648
|0.0000
|46
|2006.02.06 11:06
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7647
|0.0000
|47
|2006.02.06 11:07
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7646
|0.0000
|48
|2006.02.06 11:23
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7642
|0.0000
|49
|2006.02.06 13:01
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7641
|0.0000
|50
|2006.02.06 13:01
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7640
|0.0000
|51
|2006.02.06 13:26
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7638
|0.0000
|52
|2006.02.06 13:26
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7636
|0.0000
|53
|2006.02.06 13:26
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7631
|0.0000
|54
|2006.02.06 13:27
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7630
|0.0000
|55
|2006.02.06 13:37
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7626
|0.0000
|56
|2006.02.06 13:40
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7624
|0.0000
|57
|2006.02.06 13:42
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7623
|0.0000
|58
|2006.02.06 13:43
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7619
|0.0000
|59
|2006.02.06 13:46
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7615
|0.0000
|60
|2006.02.06 15:59
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7614
|0.0000
|61
|2006.02.06 15:59
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7610
|0.0000
|62
|2006.02.06 16:01
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7609
|0.0000
|63
|2006.02.06 16:59
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7607
|0.0000
|64
|2006.02.06 16:59
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7603
|0.0000
|65
|2006.02.06 17:04
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7600
|0.0000
|66
|2006.02.06 17:05
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7598
|0.0000
|67
|2006.02.06 17:05
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7597
|0.0000
|68
|2006.02.06 18:05
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7595
|0.0000
|69
|2006.02.06 18:06
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7594
|0.0000
|70
|2006.02.06 18:09
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7590
|0.0000
|71
|2006.02.06 18:10
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7589
|0.0000
|72
|2006.02.06 18:10
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7588
|0.0000
|73
|2006.02.06 18:41
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7587
|0.0000
|74
|2006.02.06 18:42
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7585
|0.0000
|75
|2006.02.06 18:44
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7584
|0.0000
|76
|2006.02.06 18:49
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7583
|0.0000
|77
|2006.02.06 18:50
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7582
|0.0000
|78
|2006.02.06 18:50
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7580
|0.0000
|79
|2006.02.06 18:50
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7576
|0.0000
|80
|2006.02.06 18:50
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7572
|0.0000
|81
|2006.02.06 18:51
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7570
|0.0000
|82
|2006.02.06 18:51
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7566
|0.0000
|83
|2006.02.06 18:52
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7565
|0.0000
|84
|2006.02.06 18:52
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7564
|0.0000
|85
|2006.02.06 19:01
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7563
|0.0000
|86
|2006.02.06 19:01
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7559
|0.0000
|87
|2006.02.06 19:02
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7558
|0.0000
|88
|2006.02.06 19:02
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7557
|0.0000
|89
|2006.02.06 19:14
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7556
|0.0000
|90
|2006.02.06 19:14
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7553
|0.0000
|91
|2006.02.06 19:14
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7548
|0.0000
|92
|2006.02.06 19:15
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7547
|0.0000
|93
|2006.02.06 19:15
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7544
|0.0000
|94
|2006.02.06 19:18
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7542
|0.0000
|95
|2006.02.06 19:19
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7541
|0.0000
|96
|2006.02.06 19:19
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7538
|0.0000
|97
|2006.02.07 17:11
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7537
|0.0000
|98
|2006.02.07 17:12
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7535
|0.0000
|99
|2006.02.07 17:13
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7533
|0.0000
|100
|2006.02.07 17:14
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7531
|0.0000
|101
|2006.02.07 17:15
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7528
|0.0000
|102
|2006.02.07 17:16
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7527
|0.0000
|103
|2006.02.07 17:16
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7526
|0.0000
|104
|2006.02.07 17:39
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7525
|0.0000
|105
|2006.02.07 17:39
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7521
|0.0000
|106
|2006.02.07 17:41
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7519
|0.0000
|107
|2006.02.07 17:41
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7516
|0.0000
|108
|2006.02.07 17:42
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7515
|0.0000
|109
|2006.02.07 17:42
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7514
|0.0000
|110
|2006.02.07 17:48
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7513
|0.0000
|111
|2006.02.07 18:00
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7510
|0.0000
|112
|2006.02.07 18:03
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7508
|0.0000
|113
|2006.02.07 18:03
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7507
|0.0000
|114
|2006.02.08 17:22
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7504
|0.0000
|115
|2006.02.08 17:22
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7500
|0.0000
|116
|2006.02.08 18:08
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7499
|0.0000
|117
|2006.02.08 18:08
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7496
|0.0000
|118
|2006.02.08 18:08
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7491
|0.0000
|119
|2006.02.08 19:09
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7489
|0.0000
|120
|2006.02.08 19:09
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7484
|0.0000
|121
|2006.02.08 19:14
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7483
|0.0000
|122
|2006.02.08 19:14
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7480
|0.0000
|123
|2006.02.09 17:07
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7479
|0.0000
|124
|2006.02.09 17:08
|modify
|2
|0.50
|1.7673
|1.7478
|0.0000
|125
|2006.02.10 07:32
|s/l
|2
|0.50
|1.7478
|1.7478
|0.0000
|968.85
|6237.12
|126
|2006.02.23 00:00
|buy
|3
|0.50
|1.7441
|1.6991
|0.0000
|127
|2006.02.23 12:56
|modify
|3
|0.50
|1.7441
|1.7442
|0.0000
|128
|2006.02.23 12:56
|modify
|3
|0.50
|1.7441
|1.7444
|0.0000
|129
|2006.02.23 12:56
|modify
|3
|0.50
|1.7441
|1.7447
|0.0000
|130
|2006.02.23 12:57
|modify
|3
|0.50
|1.7441
|1.7450
|0.0000
|131
|2006.02.23 12:57
|modify
|3
|0.50
|1.7441
|1.7452
|0.0000
|132
|2006.02.23 15:20
|modify
|3
|0.50
|1.7441
|1.7454
|0.0000
|133
|2006.02.23 15:21
|modify
|3
|0.50
|1.7441
|1.7456
|0.0000
|134
|2006.02.23 15:21
|modify
|3
|0.50
|1.7441
|1.7457
|0.0000
|135
|2006.02.24 17:38
|s/l
|3
|0.50
|1.7457
|1.7457
|0.0000
|79.42
|6316.54
|136
|2006.03.15 00:00
|buy
|4
|0.50
|1.7466
|1.7016
|0.0000
|137
|2006.03.16 18:07
|modify
|4
|0.50
|1.7466
|1.7470
|0.0000
|138
|2006.03.16 19:17
|modify
|4
|0.50
|1.7466
|1.7471
|0.0000
|139
|2006.03.16 19:18
|modify
|4
|0.50
|1.7466
|1.7473
|0.0000
|140
|2006.03.16 19:18
|modify
|4
|0.50
|1.7466
|1.7475
|0.0000
|141
|2006.03.16 19:25
|modify
|4
|0.50
|1.7466
|1.7476
|0.0000
|142
|2006.03.16 19:26
|modify
|4
|0.50
|1.7466
|1.7477
|0.0000
|143
|2006.03.16 19:26
|modify
|4
|0.50
|1.7466
|1.7478
|0.0000
|144
|2006.03.16 19:28
|modify
|4
|0.50
|1.7466
|1.7479
|0.0000
|145
|2006.03.16 19:29
|modify
|4
|0.50
|1.7466
|1.7480
|0.0000
|146
|2006.03.16 19:29
|modify
|4
|0.50
|1.7466
|1.7481
|0.0000
|147
|2006.03.16 19:31
|modify
|4
|0.50
|1.7466
|1.7485
|0.0000
|148
|2006.03.16 19:31
|modify
|4
|0.50
|1.7466
|1.7488
|0.0000
|149
|2006.03.16 19:33
|modify
|4
|0.50
|1.7466
|1.7489
|0.0000
|150
|2006.03.16 19:33
|modify
|4
|0.50
|1.7466
|1.7490
|0.0000
|151
|2006.03.16 19:34
|modify
|4
|0.50
|1.7466
|1.7493
|0.0000
|152
|2006.03.16 19:49
|modify
|4
|0.50
|1.7466
|1.7494
|0.0000
|153
|2006.03.16 19:50
|modify
|4
|0.50
|1.7466
|1.7497
|0.0000
|154
|2006.03.21 10:17
|s/l
|4
|0.50
|1.7497
|1.7497
|0.0000
|151.54
|6468.08
|155
|2006.05.29 00:00
|sell
|5
|0.50
|1.8580
|1.9030
|0.0000
|156
|2006.06.08 10:27
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8580
|0.0000
|157
|2006.06.08 10:43
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8579
|0.0000
|158
|2006.06.08 10:43
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8574
|0.0000
|159
|2006.06.08 10:45
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8573
|0.0000
|160
|2006.06.08 10:45
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8572
|0.0000
|161
|2006.06.08 14:50
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8570
|0.0000
|162
|2006.06.08 14:54
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8567
|0.0000
|163
|2006.06.08 14:54
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8565
|0.0000
|164
|2006.06.08 14:54
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8560
|0.0000
|165
|2006.06.08 14:55
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8558
|0.0000
|166
|2006.06.08 14:56
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8556
|0.0000
|167
|2006.06.08 14:56
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8555
|0.0000
|168
|2006.06.08 15:01
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8552
|0.0000
|169
|2006.06.08 15:02
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8550
|0.0000
|170
|2006.06.08 15:02
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8546
|0.0000
|171
|2006.06.08 15:03
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8545
|0.0000
|172
|2006.06.08 15:04
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8542
|0.0000
|173
|2006.06.08 15:04
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8537
|0.0000
|174
|2006.06.08 15:05
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8532
|0.0000
|175
|2006.06.08 15:26
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8530
|0.0000
|176
|2006.06.08 15:26
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8529
|0.0000
|177
|2006.06.08 15:31
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8528
|0.0000
|178
|2006.06.08 15:31
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8525
|0.0000
|179
|2006.06.08 15:31
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8520
|0.0000
|180
|2006.06.08 15:32
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8518
|0.0000
|181
|2006.06.08 15:32
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8513
|0.0000
|182
|2006.06.08 15:33
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8507
|0.0000
|183
|2006.06.08 15:33
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8504
|0.0000
|184
|2006.06.08 15:33
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8498
|0.0000
|185
|2006.06.08 15:33
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8496
|0.0000
|186
|2006.06.08 15:33
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8490
|0.0000
|187
|2006.06.08 15:33
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8485
|0.0000
|188
|2006.06.08 15:34
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8483
|0.0000
|189
|2006.06.08 15:34
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8478
|0.0000
|190
|2006.06.08 15:45
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8474
|0.0000
|191
|2006.06.09 15:36
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8473
|0.0000
|192
|2006.06.09 15:36
|modify
|5
|0.50
|1.8580
|1.8468
|0.0000
|193
|2006.06.09 16:30
|s/l
|5
|0.50
|1.8468
|1.8468
|0.0000
|554.29
|7022.37
|194
|2006.06.19 00:00
|buy
|6
|0.50
|1.8521
|1.8071
|0.0000
|195
|2006.07.27 12:22
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8521
|0.0000
|196
|2006.07.27 12:22
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8523
|0.0000
|197
|2006.07.27 12:22
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8526
|0.0000
|198
|2006.07.27 13:25
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8529
|0.0000
|199
|2006.07.27 13:40
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8530
|0.0000
|200
|2006.07.27 13:45
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8531
|0.0000
|201
|2006.07.27 13:45
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8532
|0.0000
|202
|2006.07.27 13:50
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8536
|0.0000
|203
|2006.07.27 13:50
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8537
|0.0000
|204
|2006.07.27 13:51
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8539
|0.0000
|205
|2006.07.27 13:52
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8540
|0.0000
|206
|2006.07.27 16:07
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8541
|0.0000
|207
|2006.07.27 16:08
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8543
|0.0000
|208
|2006.07.27 16:08
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8546
|0.0000
|209
|2006.07.27 16:09
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8547
|0.0000
|210
|2006.07.27 16:09
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8548
|0.0000
|211
|2006.07.27 16:11
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8549
|0.0000
|212
|2006.07.27 16:12
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8550
|0.0000
|213
|2006.07.27 16:12
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8551
|0.0000
|214
|2006.07.27 16:12
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8554
|0.0000
|215
|2006.07.27 16:12
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8556
|0.0000
|216
|2006.07.27 16:12
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8559
|0.0000
|217
|2006.07.27 16:13
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8560
|0.0000
|218
|2006.07.27 16:13
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8562
|0.0000
|219
|2006.07.27 16:14
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8565
|0.0000
|220
|2006.07.27 16:14
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8568
|0.0000
|221
|2006.07.27 16:19
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8569
|0.0000
|222
|2006.07.27 16:19
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8572
|0.0000
|223
|2006.07.27 16:19
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8574
|0.0000
|224
|2006.07.27 16:19
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8577
|0.0000
|225
|2006.07.27 16:20
|modify
|6
|0.50
|1.8521
|1.8578
|0.0000
|226
|2006.07.27 21:15
|s/l
|6
|0.50
|1.8578
|1.8578
|0.0000
|261.92
|7284.29
|227
|2006.08.19 00:00
|sell
|7
|0.50
|1.8814
|1.9264
|0.0000
|228
|2006.09.07 15:51
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8814
|0.0000
|229
|2006.09.07 16:02
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8811
|0.0000
|230
|2006.09.08 12:32
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8810
|0.0000
|231
|2006.09.08 12:55
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8808
|0.0000
|232
|2006.09.08 12:55
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8804
|0.0000
|233
|2006.09.08 13:20
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8801
|0.0000
|234
|2006.09.08 13:21
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8800
|0.0000
|235
|2006.09.08 14:09
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8798
|0.0000
|236
|2006.09.08 14:10
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8797
|0.0000
|237
|2006.09.08 14:10
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8793
|0.0000
|238
|2006.09.08 14:10
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8789
|0.0000
|239
|2006.09.08 14:14
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8788
|0.0000
|240
|2006.09.08 15:37
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8785
|0.0000
|241
|2006.09.08 15:37
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8784
|0.0000
|242
|2006.09.08 15:37
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8780
|0.0000
|243
|2006.09.08 15:37
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8778
|0.0000
|244
|2006.09.08 15:37
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8773
|0.0000
|245
|2006.09.08 15:38
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8772
|0.0000
|246
|2006.09.08 15:38
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8771
|0.0000
|247
|2006.09.08 15:45
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8768
|0.0000
|248
|2006.09.08 15:45
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8765
|0.0000
|249
|2006.09.08 15:45
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8761
|0.0000
|250
|2006.09.08 15:46
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8759
|0.0000
|251
|2006.09.08 15:51
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8758
|0.0000
|252
|2006.09.08 15:58
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8757
|0.0000
|253
|2006.09.08 15:58
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8756
|0.0000
|254
|2006.09.08 16:01
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8755
|0.0000
|255
|2006.09.08 16:03
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8752
|0.0000
|256
|2006.09.08 16:03
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8748
|0.0000
|257
|2006.09.08 16:05
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8746
|0.0000
|258
|2006.09.08 16:06
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8742
|0.0000
|259
|2006.09.08 16:06
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8741
|0.0000
|260
|2006.09.08 17:24
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8739
|0.0000
|261
|2006.09.08 17:24
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8734
|0.0000
|262
|2006.09.08 17:26
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8732
|0.0000
|263
|2006.09.11 17:03
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8731
|0.0000
|264
|2006.09.11 17:04
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8728
|0.0000
|265
|2006.09.11 17:08
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8727
|0.0000
|266
|2006.09.11 17:08
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8724
|0.0000
|267
|2006.09.11 17:09
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8721
|0.0000
|268
|2006.09.11 17:09
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8716
|0.0000
|269
|2006.09.11 17:10
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8714
|0.0000
|270
|2006.09.11 17:10
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8710
|0.0000
|271
|2006.09.11 17:13
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8709
|0.0000
|272
|2006.09.11 17:16
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8707
|0.0000
|273
|2006.09.11 17:16
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8706
|0.0000
|274
|2006.09.11 17:17
|modify
|7
|0.50
|1.8814
|1.8705
|0.0000
|275
|2006.09.12 11:31
|s/l
|7
|0.50
|1.8705
|1.8705
|0.0000
|534.90
|7819.19
|276
|2006.09.15 00:00
|buy
|8
|0.50
|1.8869
|1.8419
|0.0000
|277
|2006.09.21 13:33
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8869
|0.0000
|278
|2006.09.21 13:33
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8870
|0.0000
|279
|2006.09.21 13:33
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8871
|0.0000
|280
|2006.09.21 13:33
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8872
|0.0000
|281
|2006.09.21 13:33
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8873
|0.0000
|282
|2006.09.21 13:33
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8874
|0.0000
|283
|2006.09.21 13:33
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8875
|0.0000
|284
|2006.09.21 13:35
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8876
|0.0000
|285
|2006.09.21 13:35
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8877
|0.0000
|286
|2006.09.21 13:35
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8878
|0.0000
|287
|2006.09.21 13:35
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8879
|0.0000
|288
|2006.09.21 13:35
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8880
|0.0000
|289
|2006.09.21 13:35
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8881
|0.0000
|290
|2006.09.21 13:35
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8882
|0.0000
|291
|2006.09.21 13:35
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8883
|0.0000
|292
|2006.09.21 13:35
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8884
|0.0000
|293
|2006.09.21 13:35
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8885
|0.0000
|294
|2006.09.21 15:15
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8887
|0.0000
|295
|2006.09.21 15:21
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8888
|0.0000
|296
|2006.09.21 15:21
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8889
|0.0000
|297
|2006.09.21 15:21
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8890
|0.0000
|298
|2006.09.21 15:22
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8892
|0.0000
|299
|2006.09.21 15:22
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8893
|0.0000
|300
|2006.09.21 15:23
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8894
|0.0000
|301
|2006.09.21 15:44
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8895
|0.0000
|302
|2006.09.21 15:47
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8896
|0.0000
|303
|2006.09.21 15:48
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8897
|0.0000
|304
|2006.09.21 19:05
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8898
|0.0000
|305
|2006.09.21 19:06
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8899
|0.0000
|306
|2006.09.21 19:07
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8901
|0.0000
|307
|2006.09.21 19:14
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8903
|0.0000
|308
|2006.09.21 19:14
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8905
|0.0000
|309
|2006.09.21 19:14
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8907
|0.0000
|310
|2006.09.21 19:14
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8908
|0.0000
|311
|2006.09.21 19:14
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8909
|0.0000
|312
|2006.09.21 19:14
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8910
|0.0000
|313
|2006.09.21 19:14
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8912
|0.0000
|314
|2006.09.21 19:15
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8913
|0.0000
|315
|2006.09.21 19:15
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8914
|0.0000
|316
|2006.09.21 19:15
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8915
|0.0000
|317
|2006.09.21 19:15
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8916
|0.0000
|318
|2006.09.21 19:15
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8917
|0.0000
|319
|2006.09.21 19:15
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8918
|0.0000
|320
|2006.09.21 19:15
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8919
|0.0000
|321
|2006.09.21 19:16
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8920
|0.0000
|322
|2006.09.21 19:16
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8921
|0.0000
|323
|2006.09.21 19:16
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8922
|0.0000
|324
|2006.09.21 19:16
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8923
|0.0000
|325
|2006.09.21 19:16
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8924
|0.0000
|326
|2006.09.21 22:18
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8926
|0.0000
|327
|2006.09.21 22:19
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8927
|0.0000
|328
|2006.09.21 22:19
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8928
|0.0000
|329
|2006.09.21 22:19
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8929
|0.0000
|330
|2006.09.21 22:39
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8930
|0.0000
|331
|2006.09.21 22:40
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8931
|0.0000
|332
|2006.09.22 03:10
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8933
|0.0000
|333
|2006.09.22 03:10
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8934
|0.0000
|334
|2006.09.22 03:10
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8936
|0.0000
|335
|2006.09.22 03:10
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8937
|0.0000
|336
|2006.09.22 03:14
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8938
|0.0000
|337
|2006.09.22 10:03
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8939
|0.0000
|338
|2006.09.22 10:04
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8940
|0.0000
|339
|2006.09.22 10:04
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8941
|0.0000
|340
|2006.09.22 10:04
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8942
|0.0000
|341
|2006.09.22 10:04
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8943
|0.0000
|342
|2006.09.22 10:05
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8944
|0.0000
|343
|2006.09.22 10:05
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8945
|0.0000
|344
|2006.09.22 10:06
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8947
|0.0000
|345
|2006.09.22 10:06
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8948
|0.0000
|346
|2006.09.22 10:21
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8949
|0.0000
|347
|2006.09.22 10:21
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8951
|0.0000
|348
|2006.09.22 10:21
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8953
|0.0000
|349
|2006.09.22 10:21
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8955
|0.0000
|350
|2006.09.22 10:22
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8957
|0.0000
|351
|2006.09.22 10:22
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8958
|0.0000
|352
|2006.09.22 10:29
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8959
|0.0000
|353
|2006.09.22 10:30
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8960
|0.0000
|354
|2006.09.22 10:30
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8961
|0.0000
|355
|2006.09.22 10:31
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8962
|0.0000
|356
|2006.09.25 09:33
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8963
|0.0000
|357
|2006.09.25 09:33
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8965
|0.0000
|358
|2006.09.25 09:33
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8966
|0.0000
|359
|2006.09.25 09:33
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8967
|0.0000
|360
|2006.09.25 09:33
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8969
|0.0000
|361
|2006.09.25 09:33
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8970
|0.0000
|362
|2006.09.25 09:34
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8971
|0.0000
|363
|2006.09.25 09:34
|modify
|8
|0.50
|1.8869
|1.8972
|0.0000
|364
|2006.09.26 11:14
|s/l
|8
|0.50
|1.8972
|1.8972
|0.0000
|509.81
|8328.99
|365
|2006.10.20 00:00
|buy
|9
|0.50
|1.8780
|1.8330
|0.0000
|366
|2006.10.26 17:36
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8781
|0.0000
|367
|2006.10.26 17:36
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8782
|0.0000
|368
|2006.10.26 17:36
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8783
|0.0000
|369
|2006.10.26 19:22
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8784
|0.0000
|370
|2006.10.26 19:22
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8786
|0.0000
|371
|2006.10.26 19:22
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8787
|0.0000
|372
|2006.10.26 19:23
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8790
|0.0000
|373
|2006.10.26 19:23
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8794
|0.0000
|374
|2006.10.26 19:24
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8795
|0.0000
|375
|2006.10.26 19:25
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8796
|0.0000
|376
|2006.10.26 19:26
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8797
|0.0000
|377
|2006.10.26 19:43
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8799
|0.0000
|378
|2006.10.26 19:43
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8803
|0.0000
|379
|2006.10.26 19:44
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8805
|0.0000
|380
|2006.10.26 19:44
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8806
|0.0000
|381
|2006.10.26 19:44
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8807
|0.0000
|382
|2006.10.26 19:44
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8809
|0.0000
|383
|2006.10.26 19:48
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8810
|0.0000
|384
|2006.10.26 19:48
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8811
|0.0000
|385
|2006.10.26 19:48
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8813
|0.0000
|386
|2006.10.26 19:49
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8814
|0.0000
|387
|2006.10.26 19:49
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8815
|0.0000
|388
|2006.10.26 19:49
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8816
|0.0000
|389
|2006.10.26 19:50
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8818
|0.0000
|390
|2006.10.26 19:50
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8819
|0.0000
|391
|2006.10.26 19:50
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8821
|0.0000
|392
|2006.10.26 19:50
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8822
|0.0000
|393
|2006.10.26 19:50
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8823
|0.0000
|394
|2006.10.26 19:51
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8824
|0.0000
|395
|2006.10.27 15:30
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8825
|0.0000
|396
|2006.10.27 15:30
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8827
|0.0000
|397
|2006.10.27 15:30
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8829
|0.0000
|398
|2006.10.27 15:30
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8830
|0.0000
|399
|2006.10.27 15:30
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8831
|0.0000
|400
|2006.10.27 15:30
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8833
|0.0000
|401
|2006.10.27 15:30
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8834
|0.0000
|402
|2006.10.27 15:30
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8836
|0.0000
|403
|2006.10.27 15:30
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8837
|0.0000
|404
|2006.10.27 15:30
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8839
|0.0000
|405
|2006.10.27 15:31
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8840
|0.0000
|406
|2006.10.27 15:31
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8841
|0.0000
|407
|2006.10.27 15:31
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8842
|0.0000
|408
|2006.10.27 15:31
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8843
|0.0000
|409
|2006.10.27 15:31
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8845
|0.0000
|410
|2006.10.27 15:32
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8846
|0.0000
|411
|2006.10.27 15:32
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8847
|0.0000
|412
|2006.10.27 15:32
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8849
|0.0000
|413
|2006.10.27 15:32
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8852
|0.0000
|414
|2006.10.27 15:32
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8854
|0.0000
|415
|2006.10.27 15:32
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8857
|0.0000
|416
|2006.10.27 15:32
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8860
|0.0000
|417
|2006.10.27 15:32
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8862
|0.0000
|418
|2006.10.27 15:35
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8863
|0.0000
|419
|2006.10.27 15:56
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8864
|0.0000
|420
|2006.10.27 15:56
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8865
|0.0000
|421
|2006.10.27 15:56
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8867
|0.0000
|422
|2006.10.27 15:57
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8868
|0.0000
|423
|2006.10.27 16:02
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8870
|0.0000
|424
|2006.10.27 16:06
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8871
|0.0000
|425
|2006.10.27 16:06
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8873
|0.0000
|426
|2006.10.27 16:06
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8875
|0.0000
|427
|2006.10.27 16:06
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8877
|0.0000
|428
|2006.10.27 16:06
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8880
|0.0000
|429
|2006.10.27 16:06
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8882
|0.0000
|430
|2006.10.27 16:06
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8884
|0.0000
|431
|2006.10.27 16:07
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8886
|0.0000
|432
|2006.10.27 16:10
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8887
|0.0000
|433
|2006.10.27 16:10
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8888
|0.0000
|434
|2006.10.27 16:11
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8889
|0.0000
|435
|2006.10.27 16:11
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8891
|0.0000
|436
|2006.10.27 16:12
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8892
|0.0000
|437
|2006.10.27 16:12
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8893
|0.0000
|438
|2006.10.27 16:13
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8894
|0.0000
|439
|2006.10.27 16:31
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8895
|0.0000
|440
|2006.10.27 16:32
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8896
|0.0000
|441
|2006.10.27 16:33
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8898
|0.0000
|442
|2006.10.27 16:33
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8902
|0.0000
|443
|2006.10.30 13:43
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8904
|0.0000
|444
|2006.10.30 13:43
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8905
|0.0000
|445
|2006.10.30 13:46
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8907
|0.0000
|446
|2006.10.30 13:47
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8909
|0.0000
|447
|2006.10.30 13:48
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8910
|0.0000
|448
|2006.10.30 13:48
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8911
|0.0000
|449
|2006.10.30 13:48
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8912
|0.0000
|450
|2006.10.30 13:48
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8913
|0.0000
|451
|2006.10.30 13:48
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8914
|0.0000
|452
|2006.10.30 13:48
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8915
|0.0000
|453
|2006.10.30 14:02
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8916
|0.0000
|454
|2006.10.30 14:08
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8917
|0.0000
|455
|2006.10.30 14:29
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8918
|0.0000
|456
|2006.10.30 14:32
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8919
|0.0000
|457
|2006.10.30 14:33
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8920
|0.0000
|458
|2006.10.30 14:42
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8921
|0.0000
|459
|2006.10.30 14:42
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8922
|0.0000
|460
|2006.10.30 14:43
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8924
|0.0000
|461
|2006.10.30 14:43
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8925
|0.0000
|462
|2006.10.30 14:43
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8926
|0.0000
|463
|2006.10.30 14:44
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8927
|0.0000
|464
|2006.10.30 14:44
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8928
|0.0000
|465
|2006.10.30 14:44
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8929
|0.0000
|466
|2006.10.30 14:44
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8930
|0.0000
|467
|2006.10.30 14:44
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8931
|0.0000
|468
|2006.10.30 14:44
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8932
|0.0000
|469
|2006.10.30 14:45
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8933
|0.0000
|470
|2006.10.30 14:45
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8935
|0.0000
|471
|2006.10.30 14:47
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8936
|0.0000
|472
|2006.10.30 14:48
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8937
|0.0000
|473
|2006.10.30 14:49
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8938
|0.0000
|474
|2006.10.30 14:51
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8940
|0.0000
|475
|2006.10.30 14:51
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8941
|0.0000
|476
|2006.10.31 17:08
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8942
|0.0000
|477
|2006.10.31 17:09
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8943
|0.0000
|478
|2006.10.31 17:09
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8945
|0.0000
|479
|2006.10.31 17:10
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8947
|0.0000
|480
|2006.10.31 17:10
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8948
|0.0000
|481
|2006.10.31 17:10
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8949
|0.0000
|482
|2006.10.31 17:10
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8950
|0.0000
|483
|2006.10.31 17:10
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8951
|0.0000
|484
|2006.10.31 17:11
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8952
|0.0000
|485
|2006.10.31 17:11
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8953
|0.0000
|486
|2006.10.31 17:11
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8954
|0.0000
|487
|2006.10.31 17:11
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8955
|0.0000
|488
|2006.10.31 17:11
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8956
|0.0000
|489
|2006.10.31 17:12
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8961
|0.0000
|490
|2006.10.31 17:12
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8962
|0.0000
|491
|2006.10.31 17:26
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8965
|0.0000
|492
|2006.10.31 17:28
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8966
|0.0000
|493
|2006.10.31 17:28
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8968
|0.0000
|494
|2006.10.31 17:28
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8969
|0.0000
|495
|2006.10.31 17:28
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8970
|0.0000
|496
|2006.10.31 17:28
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8971
|0.0000
|497
|2006.10.31 17:28
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8973
|0.0000
|498
|2006.10.31 17:30
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8974
|0.0000
|499
|2006.10.31 17:31
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8975
|0.0000
|500
|2006.10.31 17:32
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8978
|0.0000
|501
|2006.10.31 17:32
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8982
|0.0000
|502
|2006.10.31 17:32
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8985
|0.0000
|503
|2006.10.31 17:33
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8986
|0.0000
|504
|2006.10.31 17:33
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8987
|0.0000
|505
|2006.10.31 17:33
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8988
|0.0000
|506
|2006.10.31 17:33
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8989
|0.0000
|507
|2006.10.31 17:33
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8990
|0.0000
|508
|2006.10.31 17:35
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8991
|0.0000
|509
|2006.10.31 17:35
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8992
|0.0000
|510
|2006.10.31 17:36
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8994
|0.0000
|511
|2006.10.31 17:37
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8996
|0.0000
|512
|2006.10.31 17:37
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8997
|0.0000
|513
|2006.11.01 12:21
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8998
|0.0000
|514
|2006.11.01 12:21
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.8999
|0.0000
|515
|2006.11.01 12:21
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9001
|0.0000
|516
|2006.11.01 12:21
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9002
|0.0000
|517
|2006.11.01 12:21
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9003
|0.0000
|518
|2006.11.01 17:01
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9004
|0.0000
|519
|2006.11.01 17:01
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9005
|0.0000
|520
|2006.11.01 17:01
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9007
|0.0000
|521
|2006.11.01 17:01
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9008
|0.0000
|522
|2006.11.01 17:01
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9010
|0.0000
|523
|2006.11.01 17:01
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9011
|0.0000
|524
|2006.11.01 17:01
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9012
|0.0000
|525
|2006.11.01 17:01
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9013
|0.0000
|526
|2006.11.01 17:01
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9015
|0.0000
|527
|2006.11.01 17:01
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9016
|0.0000
|528
|2006.11.01 17:02
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9018
|0.0000
|529
|2006.11.01 17:03
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9019
|0.0000
|530
|2006.11.01 17:03
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9020
|0.0000
|531
|2006.11.01 17:03
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9021
|0.0000
|532
|2006.11.01 17:03
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9022
|0.0000
|533
|2006.11.01 17:03
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9023
|0.0000
|534
|2006.11.01 17:03
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9024
|0.0000
|535
|2006.11.01 17:03
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9025
|0.0000
|536
|2006.11.01 17:03
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9026
|0.0000
|537
|2006.11.01 17:03
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9027
|0.0000
|538
|2006.11.01 17:04
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9028
|0.0000
|539
|2006.11.01 17:04
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9029
|0.0000
|540
|2006.11.01 17:04
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9030
|0.0000
|541
|2006.11.01 17:04
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9031
|0.0000
|542
|2006.11.01 17:04
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9032
|0.0000
|543
|2006.11.01 17:04
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9033
|0.0000
|544
|2006.11.01 17:04
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9034
|0.0000
|545
|2006.11.01 17:04
|modify
|9
|0.50
|1.8780
|1.9035
|0.0000
|546
|2006.11.02 09:37
|s/l
|9
|0.50
|1.9035
|1.9035
|0.0000
|1267.50
|9596.49
|547
|2006.11.15 00:00
|sell
|10
|0.50
|1.8953
|1.9403
|0.0000
|548
|2006.11.15 12:59
|modify
|10
|0.50
|1.8953
|1.8953
|0.0000
|549
|2006.11.15 13:06
|modify
|10
|0.50
|1.8953
|1.8951
|0.0000
|550
|2006.11.15 13:07
|modify
|10
|0.50
|1.8953
|1.8950
|0.0000
|551
|2006.11.15 15:08
|modify
|10
|0.50
|1.8953
|1.8949
|0.0000
|552
|2006.11.15 15:33
|modify
|10
|0.50
|1.8953
|1.8944
|0.0000
|553
|2006.11.15 15:35
|modify
|10
|0.50
|1.8953
|1.8943
|0.0000
|554
|2006.11.15 15:35
|modify
|10
|0.50
|1.8953
|1.8942
|0.0000
|555
|2006.11.15 15:35
|modify
|10
|0.50
|1.8953
|1.8941
|0.0000
|556
|2006.11.15 15:35
|modify
|10
|0.50
|1.8953
|1.8940
|0.0000
|557
|2006.11.17 10:01
|modify
|10
|0.50
|1.8953
|1.8939
|0.0000
|558
|2006.11.17 17:04
|s/l
|10
|0.50
|1.8939
|1.8939
|0.0000
|68.24
|9664.73
|559
|2006.12.27 00:00
|sell
|11
|0.50
|1.9533
|1.9983
|0.0000
|560
|2006.12.28 23:59
|close at stop
|11
|0.50
|1.9628
|1.9983
|0.0000
|-476.32
|9188.42