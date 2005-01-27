Strategy Tester Report
pipblaster

SymboleGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
PeriodeIntervalle Jour (D1) 2005.01.03 00:00 - 2005.12.30 00:00 (2005.01.03 - 2005.12.30)
ModeleChaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
ParametresMagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=0.5; Slippage=3; StopLossMode=true; StopLoss=450; TakeProfitMode=false; TakeProfit=60; TrailingStopMode=true; TrailingStop=100;
Bars en test1311Ticks modelés2414307Qualité du modelage90.00%
Dépot initial5000.00
Profit total net5682.14Profit brut7941.14Perte brute-2259.00
Facteur de profit3.52Rémunération espérée473.51
Chute absolue0.00Chute maximal (%)2259.00 (23.03%)Relative drawdown23.03% (2259.00)
Total des Trades12Positions SHORT (vente) gagnées %5 (100.00%)Positions LONG (achat) gagnées %7 (85.71%)
Profits des Trades (% du total) 11 (91.67%)Pertes des Trades (% du total) 1 (8.33%)
Le plus largegains par Trade2168.64pertes par Trade-2259.00
Average (moyenne)gains par Trade721.92pertes par Trade-2259.00
Maximumgains consecutifs (profit en $)6 (3132.33)pertes consecutives (perte en $)1 (-2259.00)
MaximalGains consecutifs (coups gagnants)4808.81 (5)Pertes consecutives (coups perdants)-2259.00 (1)
Average (moyenne)gains consecutifs6Pertes consecutives1
Graph
#Date exécutionTransactionOrdreLotsPrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
12005.01.27 00:00buy10.501.88291.83790.0000
22005.01.28 00:22modify10.501.88291.88290.0000
32005.01.28 00:22modify10.501.88291.88320.0000
42005.01.28 13:21s/l10.501.88321.88320.000014.365014.36
52005.02.11 00:00buy20.501.86901.82400.0000
62005.02.14 03:40modify20.501.86901.86930.0000
72005.02.14 03:41modify20.501.86901.86940.0000
82005.02.14 10:25modify20.501.86901.86960.0000
92005.02.14 10:25modify20.501.86901.87000.0000
102005.02.14 10:30modify20.501.86901.87010.0000
112005.02.14 10:30modify20.501.86901.87040.0000
122005.02.14 10:34modify20.501.86901.87050.0000
132005.02.14 10:35modify20.501.86901.87070.0000
142005.02.14 10:35modify20.501.86901.87120.0000
152005.02.14 10:35modify20.501.86901.87160.0000
162005.02.14 10:38modify20.501.86901.87190.0000
172005.02.14 10:39modify20.501.86901.87200.0000
182005.02.14 10:39modify20.501.86901.87210.0000
192005.02.14 10:40modify20.501.86901.87220.0000
202005.02.14 10:58modify20.501.86901.87240.0000
212005.02.14 10:58modify20.501.86901.87290.0000
222005.02.14 10:58modify20.501.86901.87330.0000
232005.02.14 11:49modify20.501.86901.87360.0000
242005.02.14 11:49modify20.501.86901.87390.0000
252005.02.14 11:50modify20.501.86901.87400.0000
262005.02.14 11:51modify20.501.86901.87430.0000
272005.02.14 11:51modify20.501.86901.87470.0000
282005.02.14 11:51modify20.501.86901.87510.0000
292005.02.14 11:54modify20.501.86901.87590.0000
302005.02.14 11:54modify20.501.86901.87600.0000
312005.02.14 12:00modify20.501.86901.87650.0000
322005.02.14 12:00modify20.501.86901.87660.0000
332005.02.14 12:02modify20.501.86901.87670.0000
342005.02.14 12:02modify20.501.86901.87690.0000
352005.02.14 12:03modify20.501.86901.87700.0000
362005.02.14 12:03modify20.501.86901.87720.0000
372005.02.14 12:03modify20.501.86901.87750.0000
382005.02.14 14:05modify20.501.86901.87760.0000
392005.02.14 14:09modify20.501.86901.87770.0000
402005.02.14 15:27modify20.501.86901.87780.0000
412005.02.14 15:28modify20.501.86901.87810.0000
422005.02.14 15:28modify20.501.86901.87830.0000
432005.02.14 15:28modify20.501.86901.87860.0000
442005.02.14 15:28modify20.501.86901.87880.0000
452005.02.14 15:28modify20.501.86901.87910.0000
462005.02.14 15:31modify20.501.86901.87940.0000
472005.02.14 15:34modify20.501.86901.87950.0000
482005.02.14 15:34modify20.501.86901.87960.0000
492005.02.14 15:36modify20.501.86901.87980.0000
502005.02.14 15:37modify20.501.86901.88000.0000
512005.02.14 15:41modify20.501.86901.88010.0000
522005.02.14 15:52modify20.501.86901.88030.0000
532005.02.14 15:52modify20.501.86901.88070.0000
542005.02.14 15:53modify20.501.86901.88090.0000
552005.02.14 18:58modify20.501.86901.88130.0000
562005.02.14 18:58modify20.501.86901.88160.0000
572005.02.14 18:59modify20.501.86901.88180.0000
582005.02.14 19:12modify20.501.86901.88190.0000
592005.02.15 15:23modify20.501.86901.88200.0000
602005.02.15 15:23modify20.501.86901.88220.0000
612005.02.15 15:23modify20.501.86901.88250.0000
622005.02.15 15:24modify20.501.86901.88260.0000
632005.02.15 15:24modify20.501.86901.88310.0000
642005.02.15 15:24modify20.501.86901.88360.0000
652005.02.15 15:25modify20.501.86901.88380.0000
662005.02.15 15:25modify20.501.86901.88410.0000
672005.02.15 15:25modify20.501.86901.88420.0000
682005.02.15 15:32modify20.501.86901.88430.0000
692005.02.15 15:32modify20.501.86901.88470.0000
702005.02.15 15:32modify20.501.86901.88510.0000
712005.02.15 15:33modify20.501.86901.88540.0000
722005.02.15 15:33modify20.501.86901.88570.0000
732005.02.15 15:33modify20.501.86901.88580.0000
742005.02.15 15:33modify20.501.86901.88620.0000
752005.02.15 15:33modify20.501.86901.88650.0000
762005.02.15 16:28s/l20.501.88651.88650.0000873.715888.07
772005.03.16 00:00sell30.501.91321.95820.0000
782005.03.21 12:48modify30.501.91321.91320.0000
792005.03.21 12:49modify30.501.91321.91310.0000
802005.03.21 12:51modify30.501.91321.91290.0000
812005.03.21 13:01modify30.501.91321.91280.0000
822005.03.21 13:01modify30.501.91321.91270.0000
832005.03.21 13:08modify30.501.91321.91260.0000
842005.03.21 13:14modify30.501.91321.91240.0000
852005.03.21 13:22modify30.501.91321.91230.0000
862005.03.21 13:23modify30.501.91321.91210.0000
872005.03.21 13:27modify30.501.91321.91200.0000
882005.03.21 13:28modify30.501.91321.91190.0000
892005.03.21 13:30modify30.501.91321.91150.0000
902005.03.21 13:37modify30.501.91321.91140.0000
912005.03.21 13:37modify30.501.91321.91130.0000
922005.03.21 14:00modify30.501.91321.91080.0000
932005.03.21 14:00modify30.501.91321.91070.0000
942005.03.21 14:20modify30.501.91321.91060.0000
952005.03.21 14:20modify30.501.91321.91050.0000
962005.03.21 15:21modify30.501.91321.91030.0000
972005.03.21 15:21modify30.501.91321.91020.0000
982005.03.21 15:25modify30.501.91321.90990.0000
992005.03.21 15:29modify30.501.91321.90980.0000
1002005.03.21 15:30modify30.501.91321.90950.0000
1012005.03.21 15:34modify30.501.91321.90920.0000
1022005.03.21 15:34modify30.501.91321.90910.0000
1032005.03.21 15:51modify30.501.91321.90900.0000
1042005.03.21 15:51modify30.501.91321.90880.0000
1052005.03.21 15:51modify30.501.91321.90840.0000
1062005.03.21 15:53modify30.501.91321.90830.0000
1072005.03.21 17:19modify30.501.91321.90810.0000
1082005.03.21 17:20modify30.501.91321.90790.0000
1092005.03.21 17:20modify30.501.91321.90770.0000
1102005.03.21 17:20modify30.501.91321.90730.0000
1112005.03.21 17:21modify30.501.91321.90720.0000
1122005.03.21 17:43modify30.501.91321.90700.0000
1132005.03.21 17:44modify30.501.91321.90690.0000
1142005.03.21 17:44modify30.501.91321.90680.0000
1152005.03.21 17:59modify30.501.91321.90670.0000
1162005.03.21 18:00modify30.501.91321.90650.0000
1172005.03.21 18:01modify30.501.91321.90640.0000
1182005.03.21 18:36modify30.501.91321.90610.0000
1192005.03.21 18:42modify30.501.91321.90600.0000
1202005.03.21 18:42modify30.501.91321.90560.0000
1212005.03.21 19:12modify30.501.91321.90550.0000
1222005.03.21 19:12modify30.501.91321.90520.0000
1232005.03.21 19:13modify30.501.91321.90510.0000
1242005.03.21 19:13modify30.501.91321.90500.0000
1252005.03.21 19:14modify30.501.91321.90470.0000
1262005.03.21 19:14modify30.501.91321.90460.0000
1272005.03.22 21:25modify30.501.91321.90450.0000
1282005.03.22 21:25modify30.501.91321.90430.0000
1292005.03.22 21:25modify30.501.91321.90380.0000
1302005.03.22 21:25modify30.501.91321.90330.0000
1312005.03.22 21:26modify30.501.91321.90320.0000
1322005.03.22 21:26modify30.501.91321.90250.0000
1332005.03.22 21:27modify30.501.91321.90210.0000
1342005.03.22 21:28modify30.501.91321.90180.0000
1352005.03.22 21:28modify30.501.91321.90150.0000
1362005.03.22 21:28modify30.501.91321.90100.0000
1372005.03.22 21:47modify30.501.91321.90060.0000
1382005.03.22 21:47modify30.501.91321.90000.0000
1392005.03.22 21:48modify30.501.91321.89970.0000
1402005.03.22 21:50modify30.501.91321.89940.0000
1412005.03.22 21:50modify30.501.91321.89880.0000
1422005.03.22 21:51modify30.501.91321.89870.0000
1432005.03.22 21:52modify30.501.91321.89840.0000
1442005.03.22 21:52modify30.501.91321.89790.0000
1452005.03.22 21:52modify30.501.91321.89770.0000
1462005.03.22 21:56modify30.501.91321.89730.0000
1472005.03.22 21:56modify30.501.91321.89660.0000
1482005.03.22 21:57modify30.501.91321.89650.0000
1492005.03.22 21:57modify30.501.91321.89640.0000
1502005.03.22 21:57modify30.501.91321.89630.0000
1512005.03.22 21:57modify30.501.91321.89610.0000
1522005.03.22 21:57modify30.501.91321.89570.0000
1532005.03.22 21:57modify30.501.91321.89560.0000
1542005.03.22 21:57modify30.501.91321.89530.0000
1552005.03.22 21:57modify30.501.91321.89490.0000
1562005.03.22 21:57modify30.501.91321.89450.0000
1572005.03.22 21:57modify30.501.91321.89370.0000
1582005.03.22 21:58modify30.501.91321.89350.0000
1592005.03.22 22:06modify30.501.91321.89340.0000
1602005.03.22 22:06modify30.501.91321.89320.0000
1612005.03.22 22:06modify30.501.91321.89280.0000
1622005.03.22 22:06modify30.501.91321.89250.0000
1632005.03.22 22:06modify30.501.91321.89190.0000
1642005.03.22 22:07modify30.501.91321.89170.0000
1652005.03.22 22:07modify30.501.91321.89160.0000
1662005.03.22 22:07modify30.501.91321.89120.0000
1672005.03.22 22:07modify30.501.91321.89100.0000
1682005.03.22 22:07modify30.501.91321.89050.0000
1692005.03.22 22:08modify30.501.91321.89030.0000
1702005.03.23 11:22modify30.501.91321.89000.0000
1712005.03.23 11:23modify30.501.91321.88990.0000
1722005.03.23 11:23modify30.501.91321.88970.0000
1732005.03.23 11:23modify30.501.91321.88930.0000
1742005.03.23 11:25modify30.501.91321.88910.0000
1752005.03.23 11:58modify30.501.91321.88900.0000
1762005.03.23 11:59modify30.501.91321.88860.0000
1772005.03.23 14:43modify30.501.91321.88830.0000
1782005.03.23 14:44modify30.501.91321.88820.0000
1792005.03.23 14:45modify30.501.91321.88790.0000
1802005.03.23 14:45modify30.501.91321.88780.0000
1812005.03.23 14:47modify30.501.91321.88770.0000
1822005.03.23 14:48modify30.501.91321.88740.0000
1832005.03.23 14:48modify30.501.91321.88680.0000
1842005.03.23 14:49modify30.501.91321.88670.0000
1852005.03.23 15:31modify30.501.91321.88650.0000
1862005.03.23 15:31modify30.501.91321.88640.0000
1872005.03.23 15:31modify30.501.91321.88590.0000
1882005.03.23 15:31modify30.501.91321.88540.0000
1892005.03.23 15:31modify30.501.91321.88520.0000
1902005.03.23 15:31modify30.501.91321.88450.0000
1912005.03.23 15:31modify30.501.91321.88390.0000
1922005.03.23 15:32modify30.501.91321.88380.0000
1932005.03.23 15:34modify30.501.91321.88370.0000
1942005.03.23 15:34modify30.501.91321.88360.0000
1952005.03.23 15:34modify30.501.91321.88320.0000
1962005.03.23 15:34modify30.501.91321.88290.0000
1972005.03.23 15:34modify30.501.91321.88260.0000
1982005.03.23 15:34modify30.501.91321.88190.0000
1992005.03.23 15:35modify30.501.91321.88170.0000
2002005.03.23 15:35modify30.501.91321.88100.0000
2012005.03.23 15:36modify30.501.91321.88030.0000
2022005.03.23 15:36modify30.501.91321.88020.0000
2032005.03.23 15:50modify30.501.91321.88010.0000
2042005.03.23 19:06modify30.501.91321.87980.0000
2052005.03.23 19:10modify30.501.91321.87970.0000
2062005.03.23 19:11modify30.501.91321.87960.0000
2072005.03.23 19:12modify30.501.91321.87940.0000
2082005.03.23 19:13modify30.501.91321.87930.0000
2092005.03.23 19:14modify30.501.91321.87910.0000
2102005.03.23 19:15modify30.501.91321.87870.0000
2112005.03.23 19:15modify30.501.91321.87820.0000
2122005.03.23 19:16modify30.501.91321.87810.0000
2132005.03.23 19:25modify30.501.91321.87800.0000
2142005.03.23 19:25modify30.501.91321.87790.0000
2152005.03.23 21:15modify30.501.91321.87770.0000
2162005.03.23 21:16modify30.501.91321.87730.0000
2172005.03.23 21:16modify30.501.91321.87720.0000
2182005.03.23 21:49modify30.501.91321.87710.0000
2192005.03.23 21:50modify30.501.91321.87700.0000
2202005.03.23 21:50modify30.501.91321.87670.0000
2212005.03.23 21:51modify30.501.91321.87660.0000
2222005.03.23 21:54modify30.501.91321.87650.0000
2232005.03.28 04:11modify30.501.91321.87640.0000
2242005.03.28 04:11modify30.501.91321.87600.0000
2252005.03.28 04:12modify30.501.91321.87590.0000
2262005.03.28 04:17modify30.501.91321.87550.0000
2272005.03.28 04:17modify30.501.91321.87490.0000
2282005.03.28 04:18modify30.501.91321.87450.0000
2292005.03.28 04:18modify30.501.91321.87430.0000
2302005.03.28 04:18modify30.501.91321.87390.0000
2312005.03.28 04:18modify30.501.91321.87340.0000
2322005.03.28 04:19modify30.501.91321.87300.0000
2332005.03.28 04:19modify30.501.91321.87270.0000
2342005.03.28 04:19modify30.501.91321.87210.0000
2352005.03.28 04:20modify30.501.91321.87180.0000
2362005.03.28 04:20modify30.501.91321.87120.0000
2372005.03.28 04:24modify30.501.91321.87110.0000
2382005.03.28 04:24modify30.501.91321.87060.0000
2392005.03.28 04:26modify30.501.91321.87050.0000
2402005.03.28 04:29modify30.501.91321.87040.0000
2412005.03.28 04:52modify30.501.91321.87020.0000
2422005.03.28 04:54modify30.501.91321.87010.0000
2432005.03.28 04:58modify30.501.91321.87000.0000
2442005.03.28 05:04modify30.501.91321.86980.0000
2452005.03.28 05:05modify30.501.91321.86970.0000
2462005.03.29 05:51s/l30.501.86971.86970.00002168.648056.71
2472005.04.09 00:00buy40.501.88591.84090.0000
2482005.04.18 10:32modify40.501.88591.88610.0000
2492005.04.18 10:32modify40.501.88591.88650.0000
2502005.04.18 10:33modify40.501.88591.88670.0000
2512005.04.18 10:33modify40.501.88591.88700.0000
2522005.04.18 11:24modify40.501.88591.88730.0000
2532005.04.18 11:31modify40.501.88591.88740.0000
2542005.04.18 11:31modify40.501.88591.88770.0000
2552005.04.18 11:31modify40.501.88591.88810.0000
2562005.04.18 11:31modify40.501.88591.88840.0000
2572005.04.18 11:32modify40.501.88591.88860.0000
2582005.04.18 11:33modify40.501.88591.88890.0000
2592005.04.18 11:38modify40.501.88591.88910.0000
2602005.04.18 11:39modify40.501.88591.88930.0000
2612005.04.18 11:39modify40.501.88591.88950.0000
2622005.04.18 11:40modify40.501.88591.88970.0000
2632005.04.18 11:40modify40.501.88591.88990.0000
2642005.04.18 11:41modify40.501.88591.89010.0000
2652005.04.18 11:41modify40.501.88591.89030.0000
2662005.04.18 11:42modify40.501.88591.89040.0000
2672005.04.18 11:55modify40.501.88591.89050.0000
2682005.04.18 11:55modify40.501.88591.89060.0000
2692005.04.18 12:03modify40.501.88591.89070.0000
2702005.04.18 12:41modify40.501.88591.89080.0000
2712005.04.18 12:41modify40.501.88591.89110.0000
2722005.04.18 13:43modify40.501.88591.89120.0000
2732005.04.18 16:12modify40.501.88591.89130.0000
2742005.04.18 16:13modify40.501.88591.89140.0000
2752005.04.18 16:13modify40.501.88591.89150.0000
2762005.04.18 16:15modify40.501.88591.89170.0000
2772005.04.18 16:15modify40.501.88591.89200.0000
2782005.04.18 17:32modify40.501.88591.89210.0000
2792005.04.18 17:43modify40.501.88591.89240.0000
2802005.04.18 17:43modify40.501.88591.89270.0000
2812005.04.18 17:47modify40.501.88591.89280.0000
2822005.04.18 17:47modify40.501.88591.89300.0000
2832005.04.18 17:53modify40.501.88591.89330.0000
2842005.04.18 17:58modify40.501.88591.89340.0000
2852005.04.18 17:58modify40.501.88591.89370.0000
2862005.04.18 17:58modify40.501.88591.89410.0000
2872005.04.18 17:59modify40.501.88591.89420.0000
2882005.04.18 18:01modify40.501.88591.89430.0000
2892005.04.18 18:20modify40.501.88591.89440.0000
2902005.04.18 18:21modify40.501.88591.89470.0000
2912005.04.18 18:43modify40.501.88591.89490.0000
2922005.04.18 18:43modify40.501.88591.89500.0000
2932005.04.18 18:46modify40.501.88591.89510.0000
2942005.04.18 18:47modify40.501.88591.89530.0000
2952005.04.18 18:47modify40.501.88591.89570.0000
2962005.04.18 18:49modify40.501.88591.89580.0000
2972005.04.18 18:51modify40.501.88591.89590.0000
2982005.04.19 08:52modify40.501.88591.89600.0000
2992005.04.19 08:52modify40.501.88591.89610.0000
3002005.04.19 08:52modify40.501.88591.89620.0000
3012005.04.19 09:59modify40.501.88591.89640.0000
3022005.04.19 10:12modify40.501.88591.89690.0000
3032005.04.19 10:13modify40.501.88591.89700.0000
3042005.04.19 10:13modify40.501.88591.89730.0000
3052005.04.19 10:14modify40.501.88591.89740.0000
3062005.04.19 10:14modify40.501.88591.89760.0000
3072005.04.19 10:15modify40.501.88591.89770.0000
3082005.04.19 10:15modify40.501.88591.89780.0000
3092005.04.19 10:18modify40.501.88591.89810.0000
3102005.04.19 10:19modify40.501.88591.89820.0000
3112005.04.19 10:24modify40.501.88591.89860.0000
3122005.04.19 10:24modify40.501.88591.89880.0000
3132005.04.19 10:24modify40.501.88591.89920.0000
3142005.04.19 10:27modify40.501.88591.89930.0000
3152005.04.19 10:54modify40.501.88591.89950.0000
3162005.04.19 10:54modify40.501.88591.89970.0000
3172005.04.19 10:55modify40.501.88591.89980.0000
3182005.04.19 11:31modify40.501.88591.89990.0000
3192005.04.19 11:32modify40.501.88591.90000.0000
3202005.04.19 11:32modify40.501.88591.90030.0000
3212005.04.19 11:32modify40.501.88591.90050.0000
3222005.04.19 11:32modify40.501.88591.90080.0000
3232005.04.19 13:00modify40.501.88591.90110.0000
3242005.04.19 13:07modify40.501.88591.90120.0000
3252005.04.19 13:08modify40.501.88591.90130.0000
3262005.04.19 13:08modify40.501.88591.90140.0000
3272005.04.19 13:11modify40.501.88591.90150.0000
3282005.04.19 13:11modify40.501.88591.90160.0000
3292005.04.19 13:16modify40.501.88591.90170.0000
3302005.04.19 13:16modify40.501.88591.90190.0000
3312005.04.19 13:16modify40.501.88591.90220.0000
3322005.04.19 13:16modify40.501.88591.90240.0000
3332005.04.19 13:16modify40.501.88591.90270.0000
3342005.04.19 13:17modify40.501.88591.90300.0000
3352005.04.19 13:17modify40.501.88591.90310.0000
3362005.04.19 17:06modify40.501.88591.90340.0000
3372005.04.19 17:07modify40.501.88591.90350.0000
3382005.04.19 17:07modify40.501.88591.90390.0000
3392005.04.19 17:07modify40.501.88591.90420.0000
3402005.04.19 17:09modify40.501.88591.90440.0000
3412005.04.19 17:09modify40.501.88591.90450.0000
3422005.04.19 17:11modify40.501.88591.90460.0000
3432005.04.19 17:28modify40.501.88591.90470.0000
3442005.04.19 17:30modify40.501.88591.90490.0000
3452005.04.19 17:31modify40.501.88591.90500.0000
3462005.04.19 17:31modify40.501.88591.90510.0000
3472005.04.19 17:32modify40.501.88591.90530.0000
3482005.04.19 17:34modify40.501.88591.90540.0000
3492005.04.19 17:35modify40.501.88591.90570.0000
3502005.04.19 17:38modify40.501.88591.90590.0000
3512005.04.19 17:38modify40.501.88591.90610.0000
3522005.04.19 17:43modify40.501.88591.90620.0000
3532005.04.19 17:43modify40.501.88591.90650.0000
3542005.04.19 17:46modify40.501.88591.90690.0000
3552005.04.19 17:46modify40.501.88591.90700.0000
3562005.04.19 18:06modify40.501.88591.90710.0000
3572005.04.19 18:07modify40.501.88591.90720.0000
3582005.04.19 18:07modify40.501.88591.90750.0000
3592005.04.19 18:07modify40.501.88591.90770.0000
3602005.04.19 18:08modify40.501.88591.90800.0000
3612005.04.19 18:08modify40.501.88591.90810.0000
3622005.04.19 18:09modify40.501.88591.90820.0000
3632005.04.19 22:08modify40.501.88591.90830.0000
3642005.04.19 22:11modify40.501.88591.90850.0000
3652005.04.19 22:13modify40.501.88591.90870.0000
3662005.04.19 22:13modify40.501.88591.90890.0000
3672005.04.19 22:14modify40.501.88591.90900.0000
3682005.04.19 22:14modify40.501.88591.90920.0000
3692005.04.19 22:20modify40.501.88591.90950.0000
3702005.04.19 22:20modify40.501.88591.90970.0000
3712005.04.19 22:21modify40.501.88591.90990.0000
3722005.04.19 22:21modify40.501.88591.91000.0000
3732005.04.19 22:25modify40.501.88591.91020.0000
3742005.04.19 22:25modify40.501.88591.91070.0000
3752005.04.19 22:40modify40.501.88591.91100.0000
3762005.04.20 15:34s/l40.501.91101.91100.00001248.579305.28
3772005.04.30 00:00sell50.501.90891.95390.0000
3782005.05.02 16:40modify50.501.90891.90880.0000
3792005.05.02 16:40modify50.501.90891.90840.0000
3802005.05.02 16:40modify50.501.90891.90790.0000
3812005.05.02 17:04modify50.501.90891.90770.0000
3822005.05.02 17:04modify50.501.90891.90730.0000
3832005.05.02 17:04modify50.501.90891.90710.0000
3842005.05.02 17:04modify50.501.90891.90660.0000
3852005.05.02 17:06modify50.501.90891.90620.0000
3862005.05.02 17:07modify50.501.90891.90610.0000
3872005.05.02 17:07modify50.501.90891.90560.0000
3882005.05.02 17:08modify50.501.90891.90540.0000
3892005.05.02 17:09modify50.501.90891.90530.0000
3902005.05.02 17:09modify50.501.90891.90490.0000
3912005.05.02 17:10modify50.501.90891.90480.0000
3922005.05.02 17:10modify50.501.90891.90440.0000
3932005.05.02 17:11modify50.501.90891.90430.0000
3942005.05.02 17:11modify50.501.90891.90380.0000
3952005.05.02 17:12modify50.501.90891.90370.0000
3962005.05.02 17:12modify50.501.90891.90330.0000
3972005.05.02 17:12modify50.501.90891.90290.0000
3982005.05.03 03:08modify50.501.90891.90270.0000
3992005.05.03 03:08modify50.501.90891.90260.0000
4002005.05.03 03:09modify50.501.90891.90250.0000
4012005.05.03 03:09modify50.501.90891.90240.0000
4022005.05.03 03:12modify50.501.90891.90190.0000
4032005.05.03 03:12modify50.501.90891.90180.0000
4042005.05.03 05:00modify50.501.90891.90160.0000
4052005.05.03 05:01modify50.501.90891.90150.0000
4062005.05.03 05:01modify50.501.90891.90140.0000
4072005.05.03 13:57modify50.501.90891.90130.0000
4082005.05.03 13:57modify50.501.90891.90080.0000
4092005.05.03 13:58modify50.501.90891.90070.0000
4102005.05.03 13:59modify50.501.90891.90040.0000
4112005.05.03 14:01modify50.501.90891.90010.0000
4122005.05.03 14:01modify50.501.90891.90000.0000
4132005.05.03 14:02modify50.501.90891.89980.0000
4142005.05.03 14:03modify50.501.90891.89970.0000
4152005.05.03 14:03modify50.501.90891.89950.0000
4162005.05.03 14:11modify50.501.90891.89930.0000
4172005.05.03 21:48modify50.501.90891.89880.0000
4182005.05.04 04:43s/l50.501.89881.89880.0000503.539808.81
4192005.06.18 00:00buy60.501.83111.78610.0000
4202005.07.01 07:53s/l60.501.78611.78610.0000-2259.007549.81
4212005.07.30 00:00buy70.501.75801.71300.0000
4222005.08.01 11:32modify70.501.75801.75840.0000
4232005.08.01 11:32modify70.501.75801.75850.0000
4242005.08.01 13:39modify70.501.75801.75870.0000
4252005.08.01 13:42modify70.501.75801.75890.0000
4262005.08.01 13:42modify70.501.75801.75920.0000
4272005.08.01 13:48modify70.501.75801.75930.0000
4282005.08.01 13:49modify70.501.75801.75950.0000
4292005.08.01 13:52modify70.501.75801.75960.0000
4302005.08.01 13:55modify70.501.75801.75970.0000
4312005.08.01 13:55modify70.501.75801.75980.0000
4322005.08.01 15:30modify70.501.75801.75990.0000
4332005.08.01 15:30modify70.501.75801.76000.0000
4342005.08.01 15:32modify70.501.75801.76010.0000
4352005.08.01 16:10modify70.501.75801.76030.0000
4362005.08.01 16:11modify70.501.75801.76050.0000
4372005.08.01 16:31modify70.501.75801.76070.0000
4382005.08.01 16:33modify70.501.75801.76110.0000
4392005.08.01 16:34modify70.501.75801.76120.0000
4402005.08.01 16:34modify70.501.75801.76150.0000
4412005.08.01 17:02modify70.501.75801.76180.0000
4422005.08.01 17:03modify70.501.75801.76210.0000
4432005.08.01 17:03modify70.501.75801.76230.0000
4442005.08.01 17:03modify70.501.75801.76270.0000
4452005.08.01 17:04modify70.501.75801.76280.0000
4462005.08.01 17:41modify70.501.75801.76290.0000
4472005.08.01 17:41modify70.501.75801.76340.0000
4482005.08.02 10:54modify70.501.75801.76350.0000
4492005.08.02 10:55modify70.501.75801.76380.0000
4502005.08.02 10:56modify70.501.75801.76410.0000
4512005.08.02 11:08modify70.501.75801.76440.0000
4522005.08.02 11:08modify70.501.75801.76490.0000
4532005.08.02 11:26modify70.501.75801.76500.0000
4542005.08.02 15:52modify70.501.75801.76510.0000
4552005.08.02 15:53modify70.501.75801.76520.0000
4562005.08.02 15:55modify70.501.75801.76540.0000
4572005.08.02 15:56modify70.501.75801.76560.0000
4582005.08.03 05:39s/l70.501.76561.76560.0000378.077927.88
4592005.08.30 00:00sell80.501.79621.84120.0000
4602005.08.30 12:53modify80.501.79621.79620.0000
4612005.08.30 12:54modify80.501.79621.79610.0000
4622005.08.30 12:55modify80.501.79621.79600.0000
4632005.08.30 12:56modify80.501.79621.79570.0000
4642005.08.30 12:56modify80.501.79621.79560.0000
4652005.08.30 13:25modify80.501.79621.79530.0000
4662005.08.30 13:46modify80.501.79621.79520.0000
4672005.08.30 13:47modify80.501.79621.79500.0000
4682005.08.30 13:50modify80.501.79621.79490.0000
4692005.08.30 13:54modify80.501.79621.79480.0000
4702005.08.30 13:55modify80.501.79621.79450.0000
4712005.08.30 14:02modify80.501.79621.79440.0000
4722005.08.30 14:05modify80.501.79621.79430.0000
4732005.08.30 14:06modify80.501.79621.79420.0000
4742005.08.30 15:16modify80.501.79621.79410.0000
4752005.08.30 15:21modify80.501.79621.79400.0000
4762005.08.30 15:24modify80.501.79621.79390.0000
4772005.08.30 15:27modify80.501.79621.79380.0000
4782005.08.30 15:28modify80.501.79621.79370.0000
4792005.08.30 15:31modify80.501.79621.79350.0000
4802005.08.30 15:31modify80.501.79621.79340.0000
4812005.08.30 19:29modify80.501.79621.79320.0000
4822005.08.30 19:29modify80.501.79621.79310.0000
4832005.08.30 19:30modify80.501.79621.79290.0000
4842005.08.30 19:32modify80.501.79621.79270.0000
4852005.08.30 19:32modify80.501.79621.79260.0000
4862005.08.30 19:34modify80.501.79621.79230.0000
4872005.08.31 17:04s/l80.501.79231.79230.0000194.518122.39
4882005.09.16 00:00sell90.501.80601.85100.0000
4892005.09.22 15:47modify90.501.80601.80550.0000
4902005.09.22 15:48modify90.501.80601.80530.0000
4912005.09.22 15:48modify90.501.80601.80510.0000
4922005.09.22 15:48modify90.501.80601.80460.0000
4932005.09.22 17:03modify90.501.80601.80430.0000
4942005.09.22 17:04modify90.501.80601.80400.0000
4952005.09.22 17:04modify90.501.80601.80350.0000
4962005.09.22 17:05modify90.501.80601.80320.0000
4972005.09.22 17:05modify90.501.80601.80270.0000
4982005.09.22 17:06modify90.501.80601.80260.0000
4992005.09.22 17:10modify90.501.80601.80220.0000
5002005.09.22 17:11modify90.501.80601.80210.0000
5012005.09.22 17:13modify90.501.80601.80190.0000
5022005.09.22 17:13modify90.501.80601.80140.0000
5032005.09.22 17:22modify90.501.80601.80120.0000
5042005.09.22 17:22modify90.501.80601.80070.0000
5052005.09.22 17:30modify90.501.80601.80040.0000
5062005.09.22 17:38modify90.501.80601.80010.0000
5072005.09.22 17:39modify90.501.80601.79990.0000
5082005.09.22 17:39modify90.501.80601.79980.0000
5092005.09.22 17:40modify90.501.80601.79970.0000
5102005.09.22 17:41modify90.501.80601.79950.0000
5112005.09.22 17:41modify90.501.80601.79940.0000
5122005.09.22 17:43modify90.501.80601.79900.0000
5132005.09.22 17:47modify90.501.80601.79840.0000
5142005.09.22 17:48modify90.501.80601.79830.0000
5152005.09.23 09:58modify90.501.80601.79810.0000
5162005.09.23 09:58modify90.501.80601.79750.0000
5172005.09.23 09:59modify90.501.80601.79730.0000
5182005.09.23 09:59modify90.501.80601.79680.0000
5192005.09.23 10:00modify90.501.80601.79660.0000
5202005.09.23 10:00modify90.501.80601.79650.0000
5212005.09.23 10:23modify90.501.80601.79630.0000
5222005.09.23 10:23modify90.501.80601.79580.0000
5232005.09.23 10:24modify90.501.80601.79570.0000
5242005.09.23 10:24modify90.501.80601.79530.0000
5252005.09.23 10:27modify90.501.80601.79510.0000
5262005.09.23 10:28modify90.501.80601.79500.0000
5272005.09.23 10:28modify90.501.80601.79470.0000
5282005.09.23 10:29modify90.501.80601.79460.0000
5292005.09.23 11:56modify90.501.80601.79440.0000
5302005.09.23 11:56modify90.501.80601.79390.0000
5312005.09.23 15:51modify90.501.80601.79350.0000
5322005.09.23 15:52modify90.501.80601.79340.0000
5332005.09.23 16:02modify90.501.80601.79330.0000
5342005.09.23 16:02modify90.501.80601.79320.0000
5352005.09.23 16:02modify90.501.80601.79310.0000
5362005.09.23 16:03modify90.501.80601.79290.0000
5372005.09.23 16:03modify90.501.80601.79280.0000
5382005.09.23 16:15modify90.501.80601.79250.0000
5392005.09.23 16:18modify90.501.80601.79220.0000
5402005.09.23 16:26modify90.501.80601.79200.0000
5412005.09.23 16:26modify90.501.80601.79130.0000
5422005.09.23 16:27modify90.501.80601.79110.0000
5432005.09.23 16:27modify90.501.80601.79100.0000
5442005.09.23 16:27modify90.501.80601.79060.0000
5452005.09.23 16:54modify90.501.80601.79050.0000
5462005.09.23 16:56modify90.501.80601.79030.0000
5472005.09.23 16:56modify90.501.80601.78970.0000
5482005.09.23 16:57modify90.501.80601.78960.0000
5492005.09.23 16:58modify90.501.80601.78930.0000
5502005.09.23 16:59modify90.501.80601.78910.0000
5512005.09.23 17:00modify90.501.80601.78890.0000
5522005.09.23 17:00modify90.501.80601.78880.0000
5532005.09.23 17:01modify90.501.80601.78870.0000
5542005.09.23 17:01modify90.501.80601.78860.0000
5552005.09.23 17:51modify90.501.80601.78840.0000
5562005.09.23 17:52modify90.501.80601.78790.0000
5572005.09.23 17:52modify90.501.80601.78730.0000
5582005.09.23 17:53modify90.501.80601.78700.0000
5592005.09.23 17:53modify90.501.80601.78670.0000
5602005.09.23 17:53modify90.501.80601.78630.0000
5612005.09.23 17:59modify90.501.80601.78620.0000
5622005.09.23 23:26modify90.501.80601.78610.0000
5632005.09.23 23:37modify90.501.80601.78600.0000
5642005.09.23 23:39modify90.501.80601.78550.0000
5652005.09.26 00:00modify90.501.80601.78270.0000
5662005.09.26 01:02modify90.501.80601.78260.0000
5672005.09.26 01:03modify90.501.80601.78250.0000
5682005.09.26 01:03modify90.501.80601.78220.0000
5692005.09.26 01:07modify90.501.80601.78210.0000
5702005.09.26 01:08modify90.501.80601.78200.0000
5712005.09.26 01:23modify90.501.80601.78190.0000
5722005.09.26 01:27modify90.501.80601.78170.0000
5732005.09.26 01:27modify90.501.80601.78150.0000
5742005.09.26 01:27modify90.501.80601.78120.0000
5752005.09.26 03:35modify90.501.80601.78100.0000
5762005.09.26 03:52modify90.501.80601.78090.0000
5772005.09.26 03:52modify90.501.80601.78080.0000
5782005.09.27 05:59modify90.501.80601.78050.0000
5792005.09.27 06:00modify90.501.80601.78020.0000
5802005.09.27 06:00modify90.501.80601.78000.0000
5812005.09.27 06:00modify90.501.80601.77950.0000
5822005.09.27 06:00modify90.501.80601.77860.0000
5832005.09.27 09:02modify90.501.80601.77850.0000
5842005.09.27 09:05modify90.501.80601.77840.0000
5852005.09.27 09:05modify90.501.80601.77810.0000
5862005.09.27 09:05modify90.501.80601.77770.0000
5872005.09.27 09:14modify90.501.80601.77760.0000
5882005.09.27 09:15modify90.501.80601.77750.0000
5892005.09.27 09:17modify90.501.80601.77710.0000
5902005.09.27 09:17modify90.501.80601.77660.0000
5912005.09.27 09:40modify90.501.80601.77650.0000
5922005.09.27 09:45modify90.501.80601.77620.0000
5932005.09.27 09:46modify90.501.80601.77600.0000
5942005.09.27 09:47modify90.501.80601.77580.0000
5952005.09.27 09:47modify90.501.80601.77570.0000
5962005.09.27 09:50modify90.501.80601.77560.0000
5972005.09.27 09:50modify90.501.80601.77550.0000
5982005.09.27 09:51modify90.501.80601.77540.0000
5992005.09.27 14:45modify90.501.80601.77530.0000
6002005.09.27 15:06modify90.501.80601.77520.0000
6012005.09.27 15:06modify90.501.80601.77500.0000
6022005.09.27 15:06modify90.501.80601.77490.0000
6032005.09.27 15:07modify90.501.80601.77480.0000
6042005.09.27 15:17modify90.501.80601.77450.0000
6052005.09.27 15:18modify90.501.80601.77430.0000
6062005.09.28 17:07modify90.501.80601.77390.0000
6072005.09.28 17:07modify90.501.80601.77370.0000
6082005.09.28 17:07modify90.501.80601.77320.0000
6092005.09.28 17:08modify90.501.80601.77300.0000
6102005.09.28 17:08modify90.501.80601.77260.0000
6112005.09.28 17:19modify90.501.80601.77240.0000
6122005.09.28 17:19modify90.501.80601.77230.0000
6132005.09.28 17:45modify90.501.80601.77220.0000
6142005.09.28 17:46modify90.501.80601.77200.0000
6152005.09.28 17:46modify90.501.80601.77160.0000
6162005.09.28 17:47modify90.501.80601.77150.0000
6172005.09.28 17:48modify90.501.80601.77120.0000
6182005.09.28 17:49modify90.501.80601.77100.0000
6192005.09.28 17:49modify90.501.80601.77090.0000
6202005.09.28 17:50modify90.501.80601.77080.0000
6212005.09.28 18:02modify90.501.80601.77060.0000
6222005.09.29 06:14s/l90.501.77061.77060.00001763.649886.03
6232005.10.20 00:00buy100.501.76571.72070.0000
6242005.10.21 02:54modify100.501.76571.76580.0000
6252005.10.21 02:54modify100.501.76571.76620.0000
6262005.10.21 02:55modify100.501.76571.76640.0000
6272005.10.21 02:55modify100.501.76571.76660.0000
6282005.10.21 02:55modify100.501.76571.76670.0000
6292005.10.21 02:58modify100.501.76571.76700.0000
6302005.10.21 02:58modify100.501.76571.76730.0000
6312005.10.21 02:59modify100.501.76571.76740.0000
6322005.10.21 02:59modify100.501.76571.76750.0000
6332005.10.21 03:14modify100.501.76571.76760.0000
6342005.10.21 03:14modify100.501.76571.76810.0000
6352005.10.21 03:16modify100.501.76571.76820.0000
6362005.10.21 03:16modify100.501.76571.76860.0000
6372005.10.21 03:16modify100.501.76571.76890.0000
6382005.10.21 03:18modify100.501.76571.76900.0000
6392005.10.21 03:18modify100.501.76571.76910.0000
6402005.10.21 03:26modify100.501.76571.76920.0000
6412005.10.21 03:26modify100.501.76571.76940.0000
6422005.10.21 03:33modify100.501.76571.76960.0000
6432005.10.21 03:33modify100.501.76571.76970.0000
6442005.10.21 04:18modify100.501.76571.77000.0000
6452005.10.21 18:25s/l100.501.77001.77000.0000214.3610100.38
6462005.12.02 00:00buy110.501.73171.68670.0000
6472005.12.05 15:44modify110.501.73171.73170.0000
6482005.12.05 15:44modify110.501.73171.73210.0000
6492005.12.05 15:45modify110.501.73171.73220.0000
6502005.12.05 19:43modify110.501.73171.73240.0000
6512005.12.05 19:45modify110.501.73171.73250.0000
6522005.12.05 19:46modify110.501.73171.73260.0000
6532005.12.05 19:47modify110.501.73171.73300.0000
6542005.12.05 19:47modify110.501.73171.73350.0000
6552005.12.05 19:47modify110.501.73171.73390.0000
6562005.12.05 19:48modify110.501.73171.73400.0000
6572005.12.05 19:48modify110.501.73171.73420.0000
6582005.12.05 19:48modify110.501.73171.73430.0000
6592005.12.05 19:52modify110.501.73171.73440.0000
6602005.12.05 19:52modify110.501.73171.73460.0000
6612005.12.06 10:31modify110.501.73171.73500.0000
6622005.12.06 10:31modify110.501.73171.73540.0000
6632005.12.06 12:09s/l110.501.73541.73540.0000183.7110284.10
6642005.12.22 00:00sell120.501.74481.78980.0000
6652005.12.22 15:21modify120.501.74481.74470.0000
6662005.12.22 15:21modify120.501.74481.74420.0000
6672005.12.23 15:24modify120.501.74481.74390.0000
6682005.12.23 15:25modify120.501.74481.74380.0000
6692005.12.23 15:26modify120.501.74481.74370.0000
6702005.12.23 15:58modify120.501.74481.74330.0000
6712005.12.23 15:58modify120.501.74481.74260.0000
6722005.12.23 16:00modify120.501.74481.74240.0000
6732005.12.23 16:01modify120.501.74481.74210.0000
6742005.12.23 16:02modify120.501.74481.74190.0000
6752005.12.23 16:02modify120.501.74481.74170.0000
6762005.12.23 16:02modify120.501.74481.74130.0000
6772005.12.23 16:03modify120.501.74481.74120.0000
6782005.12.23 17:17modify120.501.74481.74090.0000
6792005.12.27 01:59modify120.501.74481.74070.0000
6802005.12.27 01:59modify120.501.74481.74060.0000
6812005.12.27 02:58modify120.501.74481.74050.0000
6822005.12.27 02:59modify120.501.74481.74040.0000
6832005.12.27 03:00modify120.501.74481.74030.0000
6842005.12.27 08:49modify120.501.74481.74020.0000
6852005.12.27 20:03modify120.501.74481.74010.0000
6862005.12.27 20:06modify120.501.74481.73990.0000
6872005.12.27 20:06modify120.501.74481.73980.0000
6882005.12.27 21:21modify120.501.74481.73970.0000
6892005.12.27 21:26modify120.501.74481.73960.0000
6902005.12.27 21:28modify120.501.74481.73940.0000
6912005.12.27 21:29modify120.501.74481.73930.0000
6922005.12.27 21:29modify120.501.74481.73900.0000
6932005.12.27 21:29modify120.501.74481.73860.0000
6942005.12.27 21:30modify120.501.74481.73850.0000
6952005.12.27 21:31modify120.501.74481.73830.0000
6962005.12.27 21:31modify120.501.74481.73800.0000
6972005.12.27 21:36modify120.501.74481.73780.0000
6982005.12.27 21:37modify120.501.74481.73770.0000
6992005.12.27 21:38modify120.501.74481.73760.0000
7002005.12.27 21:39modify120.501.74481.73750.0000
7012005.12.27 21:39modify120.501.74481.73740.0000
7022005.12.27 21:43modify120.501.74481.73720.0000
7032005.12.27 21:44modify120.501.74481.73710.0000
7042005.12.27 21:46modify120.501.74481.73690.0000
7052005.12.27 21:51modify120.501.74481.73680.0000
7062005.12.28 09:16s/l120.501.73681.73680.0000398.0410682.14