|Symbole
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Periode
|Intervalle Jour (D1) 2005.01.03 00:00 - 2005.12.30 00:00 (2005.01.03 - 2005.12.30)
|Modele
|Chaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
|Parametres
|MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=0.5; Slippage=3; StopLossMode=true; StopLoss=450; TakeProfitMode=false; TakeProfit=60; TrailingStopMode=true; TrailingStop=100;
|Bars en test
|1311
|Ticks modelés
|2414307
|Qualité du modelage
|90.00%
|Dépot initial
|5000.00
|Profit total net
|5682.14
|Profit brut
|7941.14
|Perte brute
|-2259.00
|Facteur de profit
|3.52
|Rémunération espérée
|473.51
|Chute absolue
|0.00
|Chute maximal (%)
|2259.00 (23.03%)
|Relative drawdown
|23.03% (2259.00)
|Total des Trades
|12
|Positions SHORT (vente) gagnées %
|5 (100.00%)
|Positions LONG (achat) gagnées %
|7 (85.71%)
|Profits des Trades (% du total)
|11 (91.67%)
|Pertes des Trades (% du total)
|1 (8.33%)
|Le plus large
|gains par Trade
|2168.64
|pertes par Trade
|-2259.00
|Average (moyenne)
|gains par Trade
|721.92
|pertes par Trade
|-2259.00
|Maximum
|gains consecutifs (profit en $)
|6 (3132.33)
|pertes consecutives (perte en $)
|1 (-2259.00)
|Maximal
|Gains consecutifs (coups gagnants)
|4808.81 (5)
|Pertes consecutives (coups perdants)
|-2259.00 (1)
|Average (moyenne)
|gains consecutifs
|6
|Pertes consecutives
|1
|#
|Date exécution
|Transaction
|Ordre
|Lots
|Prix
|S/L (Stop/Perte)
|T/P (Prendre/profit)
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.27 00:00
|buy
|1
|0.50
|1.8829
|1.8379
|0.0000
|2
|2005.01.28 00:22
|modify
|1
|0.50
|1.8829
|1.8829
|0.0000
|3
|2005.01.28 00:22
|modify
|1
|0.50
|1.8829
|1.8832
|0.0000
|4
|2005.01.28 13:21
|s/l
|1
|0.50
|1.8832
|1.8832
|0.0000
|14.36
|5014.36
|5
|2005.02.11 00:00
|buy
|2
|0.50
|1.8690
|1.8240
|0.0000
|6
|2005.02.14 03:40
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8693
|0.0000
|7
|2005.02.14 03:41
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8694
|0.0000
|8
|2005.02.14 10:25
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8696
|0.0000
|9
|2005.02.14 10:25
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8700
|0.0000
|10
|2005.02.14 10:30
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8701
|0.0000
|11
|2005.02.14 10:30
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8704
|0.0000
|12
|2005.02.14 10:34
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8705
|0.0000
|13
|2005.02.14 10:35
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8707
|0.0000
|14
|2005.02.14 10:35
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8712
|0.0000
|15
|2005.02.14 10:35
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8716
|0.0000
|16
|2005.02.14 10:38
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8719
|0.0000
|17
|2005.02.14 10:39
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8720
|0.0000
|18
|2005.02.14 10:39
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8721
|0.0000
|19
|2005.02.14 10:40
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8722
|0.0000
|20
|2005.02.14 10:58
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8724
|0.0000
|21
|2005.02.14 10:58
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8729
|0.0000
|22
|2005.02.14 10:58
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8733
|0.0000
|23
|2005.02.14 11:49
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8736
|0.0000
|24
|2005.02.14 11:49
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8739
|0.0000
|25
|2005.02.14 11:50
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8740
|0.0000
|26
|2005.02.14 11:51
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8743
|0.0000
|27
|2005.02.14 11:51
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8747
|0.0000
|28
|2005.02.14 11:51
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8751
|0.0000
|29
|2005.02.14 11:54
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8759
|0.0000
|30
|2005.02.14 11:54
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8760
|0.0000
|31
|2005.02.14 12:00
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8765
|0.0000
|32
|2005.02.14 12:00
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8766
|0.0000
|33
|2005.02.14 12:02
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8767
|0.0000
|34
|2005.02.14 12:02
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8769
|0.0000
|35
|2005.02.14 12:03
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8770
|0.0000
|36
|2005.02.14 12:03
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8772
|0.0000
|37
|2005.02.14 12:03
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8775
|0.0000
|38
|2005.02.14 14:05
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8776
|0.0000
|39
|2005.02.14 14:09
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8777
|0.0000
|40
|2005.02.14 15:27
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8778
|0.0000
|41
|2005.02.14 15:28
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8781
|0.0000
|42
|2005.02.14 15:28
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8783
|0.0000
|43
|2005.02.14 15:28
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8786
|0.0000
|44
|2005.02.14 15:28
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8788
|0.0000
|45
|2005.02.14 15:28
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8791
|0.0000
|46
|2005.02.14 15:31
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8794
|0.0000
|47
|2005.02.14 15:34
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8795
|0.0000
|48
|2005.02.14 15:34
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8796
|0.0000
|49
|2005.02.14 15:36
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8798
|0.0000
|50
|2005.02.14 15:37
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8800
|0.0000
|51
|2005.02.14 15:41
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8801
|0.0000
|52
|2005.02.14 15:52
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8803
|0.0000
|53
|2005.02.14 15:52
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8807
|0.0000
|54
|2005.02.14 15:53
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8809
|0.0000
|55
|2005.02.14 18:58
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8813
|0.0000
|56
|2005.02.14 18:58
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8816
|0.0000
|57
|2005.02.14 18:59
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8818
|0.0000
|58
|2005.02.14 19:12
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8819
|0.0000
|59
|2005.02.15 15:23
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8820
|0.0000
|60
|2005.02.15 15:23
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8822
|0.0000
|61
|2005.02.15 15:23
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8825
|0.0000
|62
|2005.02.15 15:24
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8826
|0.0000
|63
|2005.02.15 15:24
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8831
|0.0000
|64
|2005.02.15 15:24
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8836
|0.0000
|65
|2005.02.15 15:25
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8838
|0.0000
|66
|2005.02.15 15:25
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8841
|0.0000
|67
|2005.02.15 15:25
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8842
|0.0000
|68
|2005.02.15 15:32
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8843
|0.0000
|69
|2005.02.15 15:32
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8847
|0.0000
|70
|2005.02.15 15:32
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8851
|0.0000
|71
|2005.02.15 15:33
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8854
|0.0000
|72
|2005.02.15 15:33
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8857
|0.0000
|73
|2005.02.15 15:33
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8858
|0.0000
|74
|2005.02.15 15:33
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8862
|0.0000
|75
|2005.02.15 15:33
|modify
|2
|0.50
|1.8690
|1.8865
|0.0000
|76
|2005.02.15 16:28
|s/l
|2
|0.50
|1.8865
|1.8865
|0.0000
|873.71
|5888.07
|77
|2005.03.16 00:00
|sell
|3
|0.50
|1.9132
|1.9582
|0.0000
|78
|2005.03.21 12:48
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9132
|0.0000
|79
|2005.03.21 12:49
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9131
|0.0000
|80
|2005.03.21 12:51
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9129
|0.0000
|81
|2005.03.21 13:01
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9128
|0.0000
|82
|2005.03.21 13:01
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9127
|0.0000
|83
|2005.03.21 13:08
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9126
|0.0000
|84
|2005.03.21 13:14
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9124
|0.0000
|85
|2005.03.21 13:22
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9123
|0.0000
|86
|2005.03.21 13:23
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9121
|0.0000
|87
|2005.03.21 13:27
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9120
|0.0000
|88
|2005.03.21 13:28
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9119
|0.0000
|89
|2005.03.21 13:30
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9115
|0.0000
|90
|2005.03.21 13:37
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9114
|0.0000
|91
|2005.03.21 13:37
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9113
|0.0000
|92
|2005.03.21 14:00
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9108
|0.0000
|93
|2005.03.21 14:00
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9107
|0.0000
|94
|2005.03.21 14:20
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9106
|0.0000
|95
|2005.03.21 14:20
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9105
|0.0000
|96
|2005.03.21 15:21
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9103
|0.0000
|97
|2005.03.21 15:21
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9102
|0.0000
|98
|2005.03.21 15:25
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9099
|0.0000
|99
|2005.03.21 15:29
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9098
|0.0000
|100
|2005.03.21 15:30
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9095
|0.0000
|101
|2005.03.21 15:34
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9092
|0.0000
|102
|2005.03.21 15:34
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9091
|0.0000
|103
|2005.03.21 15:51
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9090
|0.0000
|104
|2005.03.21 15:51
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9088
|0.0000
|105
|2005.03.21 15:51
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9084
|0.0000
|106
|2005.03.21 15:53
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9083
|0.0000
|107
|2005.03.21 17:19
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9081
|0.0000
|108
|2005.03.21 17:20
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9079
|0.0000
|109
|2005.03.21 17:20
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9077
|0.0000
|110
|2005.03.21 17:20
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9073
|0.0000
|111
|2005.03.21 17:21
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9072
|0.0000
|112
|2005.03.21 17:43
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9070
|0.0000
|113
|2005.03.21 17:44
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9069
|0.0000
|114
|2005.03.21 17:44
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9068
|0.0000
|115
|2005.03.21 17:59
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9067
|0.0000
|116
|2005.03.21 18:00
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9065
|0.0000
|117
|2005.03.21 18:01
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9064
|0.0000
|118
|2005.03.21 18:36
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9061
|0.0000
|119
|2005.03.21 18:42
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9060
|0.0000
|120
|2005.03.21 18:42
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9056
|0.0000
|121
|2005.03.21 19:12
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9055
|0.0000
|122
|2005.03.21 19:12
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9052
|0.0000
|123
|2005.03.21 19:13
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9051
|0.0000
|124
|2005.03.21 19:13
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9050
|0.0000
|125
|2005.03.21 19:14
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9047
|0.0000
|126
|2005.03.21 19:14
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9046
|0.0000
|127
|2005.03.22 21:25
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9045
|0.0000
|128
|2005.03.22 21:25
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9043
|0.0000
|129
|2005.03.22 21:25
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9038
|0.0000
|130
|2005.03.22 21:25
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9033
|0.0000
|131
|2005.03.22 21:26
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9032
|0.0000
|132
|2005.03.22 21:26
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9025
|0.0000
|133
|2005.03.22 21:27
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9021
|0.0000
|134
|2005.03.22 21:28
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9018
|0.0000
|135
|2005.03.22 21:28
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9015
|0.0000
|136
|2005.03.22 21:28
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9010
|0.0000
|137
|2005.03.22 21:47
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9006
|0.0000
|138
|2005.03.22 21:47
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.9000
|0.0000
|139
|2005.03.22 21:48
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8997
|0.0000
|140
|2005.03.22 21:50
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8994
|0.0000
|141
|2005.03.22 21:50
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8988
|0.0000
|142
|2005.03.22 21:51
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8987
|0.0000
|143
|2005.03.22 21:52
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8984
|0.0000
|144
|2005.03.22 21:52
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8979
|0.0000
|145
|2005.03.22 21:52
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8977
|0.0000
|146
|2005.03.22 21:56
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8973
|0.0000
|147
|2005.03.22 21:56
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8966
|0.0000
|148
|2005.03.22 21:57
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8965
|0.0000
|149
|2005.03.22 21:57
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8964
|0.0000
|150
|2005.03.22 21:57
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8963
|0.0000
|151
|2005.03.22 21:57
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8961
|0.0000
|152
|2005.03.22 21:57
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8957
|0.0000
|153
|2005.03.22 21:57
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8956
|0.0000
|154
|2005.03.22 21:57
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8953
|0.0000
|155
|2005.03.22 21:57
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8949
|0.0000
|156
|2005.03.22 21:57
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8945
|0.0000
|157
|2005.03.22 21:57
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8937
|0.0000
|158
|2005.03.22 21:58
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8935
|0.0000
|159
|2005.03.22 22:06
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8934
|0.0000
|160
|2005.03.22 22:06
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8932
|0.0000
|161
|2005.03.22 22:06
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8928
|0.0000
|162
|2005.03.22 22:06
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8925
|0.0000
|163
|2005.03.22 22:06
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8919
|0.0000
|164
|2005.03.22 22:07
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8917
|0.0000
|165
|2005.03.22 22:07
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8916
|0.0000
|166
|2005.03.22 22:07
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8912
|0.0000
|167
|2005.03.22 22:07
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8910
|0.0000
|168
|2005.03.22 22:07
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8905
|0.0000
|169
|2005.03.22 22:08
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8903
|0.0000
|170
|2005.03.23 11:22
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8900
|0.0000
|171
|2005.03.23 11:23
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8899
|0.0000
|172
|2005.03.23 11:23
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8897
|0.0000
|173
|2005.03.23 11:23
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8893
|0.0000
|174
|2005.03.23 11:25
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8891
|0.0000
|175
|2005.03.23 11:58
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8890
|0.0000
|176
|2005.03.23 11:59
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8886
|0.0000
|177
|2005.03.23 14:43
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8883
|0.0000
|178
|2005.03.23 14:44
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8882
|0.0000
|179
|2005.03.23 14:45
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8879
|0.0000
|180
|2005.03.23 14:45
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8878
|0.0000
|181
|2005.03.23 14:47
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8877
|0.0000
|182
|2005.03.23 14:48
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8874
|0.0000
|183
|2005.03.23 14:48
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8868
|0.0000
|184
|2005.03.23 14:49
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8867
|0.0000
|185
|2005.03.23 15:31
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8865
|0.0000
|186
|2005.03.23 15:31
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8864
|0.0000
|187
|2005.03.23 15:31
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8859
|0.0000
|188
|2005.03.23 15:31
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8854
|0.0000
|189
|2005.03.23 15:31
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8852
|0.0000
|190
|2005.03.23 15:31
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8845
|0.0000
|191
|2005.03.23 15:31
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8839
|0.0000
|192
|2005.03.23 15:32
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8838
|0.0000
|193
|2005.03.23 15:34
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8837
|0.0000
|194
|2005.03.23 15:34
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8836
|0.0000
|195
|2005.03.23 15:34
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8832
|0.0000
|196
|2005.03.23 15:34
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8829
|0.0000
|197
|2005.03.23 15:34
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8826
|0.0000
|198
|2005.03.23 15:34
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8819
|0.0000
|199
|2005.03.23 15:35
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8817
|0.0000
|200
|2005.03.23 15:35
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8810
|0.0000
|201
|2005.03.23 15:36
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8803
|0.0000
|202
|2005.03.23 15:36
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8802
|0.0000
|203
|2005.03.23 15:50
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8801
|0.0000
|204
|2005.03.23 19:06
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8798
|0.0000
|205
|2005.03.23 19:10
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8797
|0.0000
|206
|2005.03.23 19:11
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8796
|0.0000
|207
|2005.03.23 19:12
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8794
|0.0000
|208
|2005.03.23 19:13
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8793
|0.0000
|209
|2005.03.23 19:14
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8791
|0.0000
|210
|2005.03.23 19:15
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8787
|0.0000
|211
|2005.03.23 19:15
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8782
|0.0000
|212
|2005.03.23 19:16
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8781
|0.0000
|213
|2005.03.23 19:25
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8780
|0.0000
|214
|2005.03.23 19:25
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8779
|0.0000
|215
|2005.03.23 21:15
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8777
|0.0000
|216
|2005.03.23 21:16
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8773
|0.0000
|217
|2005.03.23 21:16
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8772
|0.0000
|218
|2005.03.23 21:49
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8771
|0.0000
|219
|2005.03.23 21:50
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8770
|0.0000
|220
|2005.03.23 21:50
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8767
|0.0000
|221
|2005.03.23 21:51
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8766
|0.0000
|222
|2005.03.23 21:54
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8765
|0.0000
|223
|2005.03.28 04:11
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8764
|0.0000
|224
|2005.03.28 04:11
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8760
|0.0000
|225
|2005.03.28 04:12
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8759
|0.0000
|226
|2005.03.28 04:17
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8755
|0.0000
|227
|2005.03.28 04:17
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8749
|0.0000
|228
|2005.03.28 04:18
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8745
|0.0000
|229
|2005.03.28 04:18
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8743
|0.0000
|230
|2005.03.28 04:18
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8739
|0.0000
|231
|2005.03.28 04:18
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8734
|0.0000
|232
|2005.03.28 04:19
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8730
|0.0000
|233
|2005.03.28 04:19
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8727
|0.0000
|234
|2005.03.28 04:19
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8721
|0.0000
|235
|2005.03.28 04:20
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8718
|0.0000
|236
|2005.03.28 04:20
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8712
|0.0000
|237
|2005.03.28 04:24
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8711
|0.0000
|238
|2005.03.28 04:24
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8706
|0.0000
|239
|2005.03.28 04:26
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8705
|0.0000
|240
|2005.03.28 04:29
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8704
|0.0000
|241
|2005.03.28 04:52
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8702
|0.0000
|242
|2005.03.28 04:54
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8701
|0.0000
|243
|2005.03.28 04:58
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8700
|0.0000
|244
|2005.03.28 05:04
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8698
|0.0000
|245
|2005.03.28 05:05
|modify
|3
|0.50
|1.9132
|1.8697
|0.0000
|246
|2005.03.29 05:51
|s/l
|3
|0.50
|1.8697
|1.8697
|0.0000
|2168.64
|8056.71
|247
|2005.04.09 00:00
|buy
|4
|0.50
|1.8859
|1.8409
|0.0000
|248
|2005.04.18 10:32
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8861
|0.0000
|249
|2005.04.18 10:32
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8865
|0.0000
|250
|2005.04.18 10:33
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8867
|0.0000
|251
|2005.04.18 10:33
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8870
|0.0000
|252
|2005.04.18 11:24
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8873
|0.0000
|253
|2005.04.18 11:31
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8874
|0.0000
|254
|2005.04.18 11:31
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8877
|0.0000
|255
|2005.04.18 11:31
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8881
|0.0000
|256
|2005.04.18 11:31
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8884
|0.0000
|257
|2005.04.18 11:32
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8886
|0.0000
|258
|2005.04.18 11:33
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8889
|0.0000
|259
|2005.04.18 11:38
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8891
|0.0000
|260
|2005.04.18 11:39
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8893
|0.0000
|261
|2005.04.18 11:39
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8895
|0.0000
|262
|2005.04.18 11:40
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8897
|0.0000
|263
|2005.04.18 11:40
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8899
|0.0000
|264
|2005.04.18 11:41
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8901
|0.0000
|265
|2005.04.18 11:41
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8903
|0.0000
|266
|2005.04.18 11:42
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8904
|0.0000
|267
|2005.04.18 11:55
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8905
|0.0000
|268
|2005.04.18 11:55
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8906
|0.0000
|269
|2005.04.18 12:03
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8907
|0.0000
|270
|2005.04.18 12:41
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8908
|0.0000
|271
|2005.04.18 12:41
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8911
|0.0000
|272
|2005.04.18 13:43
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8912
|0.0000
|273
|2005.04.18 16:12
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8913
|0.0000
|274
|2005.04.18 16:13
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8914
|0.0000
|275
|2005.04.18 16:13
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8915
|0.0000
|276
|2005.04.18 16:15
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8917
|0.0000
|277
|2005.04.18 16:15
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8920
|0.0000
|278
|2005.04.18 17:32
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8921
|0.0000
|279
|2005.04.18 17:43
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8924
|0.0000
|280
|2005.04.18 17:43
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8927
|0.0000
|281
|2005.04.18 17:47
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8928
|0.0000
|282
|2005.04.18 17:47
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8930
|0.0000
|283
|2005.04.18 17:53
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8933
|0.0000
|284
|2005.04.18 17:58
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8934
|0.0000
|285
|2005.04.18 17:58
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8937
|0.0000
|286
|2005.04.18 17:58
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8941
|0.0000
|287
|2005.04.18 17:59
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8942
|0.0000
|288
|2005.04.18 18:01
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8943
|0.0000
|289
|2005.04.18 18:20
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8944
|0.0000
|290
|2005.04.18 18:21
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8947
|0.0000
|291
|2005.04.18 18:43
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8949
|0.0000
|292
|2005.04.18 18:43
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8950
|0.0000
|293
|2005.04.18 18:46
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8951
|0.0000
|294
|2005.04.18 18:47
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8953
|0.0000
|295
|2005.04.18 18:47
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8957
|0.0000
|296
|2005.04.18 18:49
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8958
|0.0000
|297
|2005.04.18 18:51
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8959
|0.0000
|298
|2005.04.19 08:52
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8960
|0.0000
|299
|2005.04.19 08:52
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8961
|0.0000
|300
|2005.04.19 08:52
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8962
|0.0000
|301
|2005.04.19 09:59
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8964
|0.0000
|302
|2005.04.19 10:12
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8969
|0.0000
|303
|2005.04.19 10:13
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8970
|0.0000
|304
|2005.04.19 10:13
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8973
|0.0000
|305
|2005.04.19 10:14
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8974
|0.0000
|306
|2005.04.19 10:14
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8976
|0.0000
|307
|2005.04.19 10:15
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8977
|0.0000
|308
|2005.04.19 10:15
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8978
|0.0000
|309
|2005.04.19 10:18
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8981
|0.0000
|310
|2005.04.19 10:19
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8982
|0.0000
|311
|2005.04.19 10:24
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8986
|0.0000
|312
|2005.04.19 10:24
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8988
|0.0000
|313
|2005.04.19 10:24
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8992
|0.0000
|314
|2005.04.19 10:27
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8993
|0.0000
|315
|2005.04.19 10:54
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8995
|0.0000
|316
|2005.04.19 10:54
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8997
|0.0000
|317
|2005.04.19 10:55
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8998
|0.0000
|318
|2005.04.19 11:31
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.8999
|0.0000
|319
|2005.04.19 11:32
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9000
|0.0000
|320
|2005.04.19 11:32
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9003
|0.0000
|321
|2005.04.19 11:32
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9005
|0.0000
|322
|2005.04.19 11:32
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9008
|0.0000
|323
|2005.04.19 13:00
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9011
|0.0000
|324
|2005.04.19 13:07
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9012
|0.0000
|325
|2005.04.19 13:08
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9013
|0.0000
|326
|2005.04.19 13:08
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9014
|0.0000
|327
|2005.04.19 13:11
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9015
|0.0000
|328
|2005.04.19 13:11
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9016
|0.0000
|329
|2005.04.19 13:16
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9017
|0.0000
|330
|2005.04.19 13:16
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9019
|0.0000
|331
|2005.04.19 13:16
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9022
|0.0000
|332
|2005.04.19 13:16
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9024
|0.0000
|333
|2005.04.19 13:16
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9027
|0.0000
|334
|2005.04.19 13:17
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9030
|0.0000
|335
|2005.04.19 13:17
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9031
|0.0000
|336
|2005.04.19 17:06
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9034
|0.0000
|337
|2005.04.19 17:07
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9035
|0.0000
|338
|2005.04.19 17:07
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9039
|0.0000
|339
|2005.04.19 17:07
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9042
|0.0000
|340
|2005.04.19 17:09
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9044
|0.0000
|341
|2005.04.19 17:09
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9045
|0.0000
|342
|2005.04.19 17:11
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9046
|0.0000
|343
|2005.04.19 17:28
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9047
|0.0000
|344
|2005.04.19 17:30
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9049
|0.0000
|345
|2005.04.19 17:31
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9050
|0.0000
|346
|2005.04.19 17:31
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9051
|0.0000
|347
|2005.04.19 17:32
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9053
|0.0000
|348
|2005.04.19 17:34
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9054
|0.0000
|349
|2005.04.19 17:35
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9057
|0.0000
|350
|2005.04.19 17:38
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9059
|0.0000
|351
|2005.04.19 17:38
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9061
|0.0000
|352
|2005.04.19 17:43
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9062
|0.0000
|353
|2005.04.19 17:43
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9065
|0.0000
|354
|2005.04.19 17:46
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9069
|0.0000
|355
|2005.04.19 17:46
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9070
|0.0000
|356
|2005.04.19 18:06
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9071
|0.0000
|357
|2005.04.19 18:07
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9072
|0.0000
|358
|2005.04.19 18:07
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9075
|0.0000
|359
|2005.04.19 18:07
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9077
|0.0000
|360
|2005.04.19 18:08
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9080
|0.0000
|361
|2005.04.19 18:08
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9081
|0.0000
|362
|2005.04.19 18:09
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9082
|0.0000
|363
|2005.04.19 22:08
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9083
|0.0000
|364
|2005.04.19 22:11
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9085
|0.0000
|365
|2005.04.19 22:13
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9087
|0.0000
|366
|2005.04.19 22:13
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9089
|0.0000
|367
|2005.04.19 22:14
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9090
|0.0000
|368
|2005.04.19 22:14
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9092
|0.0000
|369
|2005.04.19 22:20
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9095
|0.0000
|370
|2005.04.19 22:20
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9097
|0.0000
|371
|2005.04.19 22:21
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9099
|0.0000
|372
|2005.04.19 22:21
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9100
|0.0000
|373
|2005.04.19 22:25
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9102
|0.0000
|374
|2005.04.19 22:25
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9107
|0.0000
|375
|2005.04.19 22:40
|modify
|4
|0.50
|1.8859
|1.9110
|0.0000
|376
|2005.04.20 15:34
|s/l
|4
|0.50
|1.9110
|1.9110
|0.0000
|1248.57
|9305.28
|377
|2005.04.30 00:00
|sell
|5
|0.50
|1.9089
|1.9539
|0.0000
|378
|2005.05.02 16:40
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9088
|0.0000
|379
|2005.05.02 16:40
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9084
|0.0000
|380
|2005.05.02 16:40
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9079
|0.0000
|381
|2005.05.02 17:04
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9077
|0.0000
|382
|2005.05.02 17:04
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9073
|0.0000
|383
|2005.05.02 17:04
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9071
|0.0000
|384
|2005.05.02 17:04
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9066
|0.0000
|385
|2005.05.02 17:06
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9062
|0.0000
|386
|2005.05.02 17:07
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9061
|0.0000
|387
|2005.05.02 17:07
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9056
|0.0000
|388
|2005.05.02 17:08
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9054
|0.0000
|389
|2005.05.02 17:09
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9053
|0.0000
|390
|2005.05.02 17:09
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9049
|0.0000
|391
|2005.05.02 17:10
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9048
|0.0000
|392
|2005.05.02 17:10
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9044
|0.0000
|393
|2005.05.02 17:11
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9043
|0.0000
|394
|2005.05.02 17:11
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9038
|0.0000
|395
|2005.05.02 17:12
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9037
|0.0000
|396
|2005.05.02 17:12
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9033
|0.0000
|397
|2005.05.02 17:12
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9029
|0.0000
|398
|2005.05.03 03:08
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9027
|0.0000
|399
|2005.05.03 03:08
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9026
|0.0000
|400
|2005.05.03 03:09
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9025
|0.0000
|401
|2005.05.03 03:09
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9024
|0.0000
|402
|2005.05.03 03:12
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9019
|0.0000
|403
|2005.05.03 03:12
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9018
|0.0000
|404
|2005.05.03 05:00
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9016
|0.0000
|405
|2005.05.03 05:01
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9015
|0.0000
|406
|2005.05.03 05:01
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9014
|0.0000
|407
|2005.05.03 13:57
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9013
|0.0000
|408
|2005.05.03 13:57
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9008
|0.0000
|409
|2005.05.03 13:58
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9007
|0.0000
|410
|2005.05.03 13:59
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9004
|0.0000
|411
|2005.05.03 14:01
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9001
|0.0000
|412
|2005.05.03 14:01
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.9000
|0.0000
|413
|2005.05.03 14:02
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.8998
|0.0000
|414
|2005.05.03 14:03
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.8997
|0.0000
|415
|2005.05.03 14:03
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.8995
|0.0000
|416
|2005.05.03 14:11
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.8993
|0.0000
|417
|2005.05.03 21:48
|modify
|5
|0.50
|1.9089
|1.8988
|0.0000
|418
|2005.05.04 04:43
|s/l
|5
|0.50
|1.8988
|1.8988
|0.0000
|503.53
|9808.81
|419
|2005.06.18 00:00
|buy
|6
|0.50
|1.8311
|1.7861
|0.0000
|420
|2005.07.01 07:53
|s/l
|6
|0.50
|1.7861
|1.7861
|0.0000
|-2259.00
|7549.81
|421
|2005.07.30 00:00
|buy
|7
|0.50
|1.7580
|1.7130
|0.0000
|422
|2005.08.01 11:32
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7584
|0.0000
|423
|2005.08.01 11:32
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7585
|0.0000
|424
|2005.08.01 13:39
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7587
|0.0000
|425
|2005.08.01 13:42
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7589
|0.0000
|426
|2005.08.01 13:42
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7592
|0.0000
|427
|2005.08.01 13:48
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7593
|0.0000
|428
|2005.08.01 13:49
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7595
|0.0000
|429
|2005.08.01 13:52
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7596
|0.0000
|430
|2005.08.01 13:55
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7597
|0.0000
|431
|2005.08.01 13:55
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7598
|0.0000
|432
|2005.08.01 15:30
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7599
|0.0000
|433
|2005.08.01 15:30
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7600
|0.0000
|434
|2005.08.01 15:32
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7601
|0.0000
|435
|2005.08.01 16:10
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7603
|0.0000
|436
|2005.08.01 16:11
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7605
|0.0000
|437
|2005.08.01 16:31
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7607
|0.0000
|438
|2005.08.01 16:33
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7611
|0.0000
|439
|2005.08.01 16:34
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7612
|0.0000
|440
|2005.08.01 16:34
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7615
|0.0000
|441
|2005.08.01 17:02
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7618
|0.0000
|442
|2005.08.01 17:03
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7621
|0.0000
|443
|2005.08.01 17:03
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7623
|0.0000
|444
|2005.08.01 17:03
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7627
|0.0000
|445
|2005.08.01 17:04
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7628
|0.0000
|446
|2005.08.01 17:41
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7629
|0.0000
|447
|2005.08.01 17:41
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7634
|0.0000
|448
|2005.08.02 10:54
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7635
|0.0000
|449
|2005.08.02 10:55
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7638
|0.0000
|450
|2005.08.02 10:56
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7641
|0.0000
|451
|2005.08.02 11:08
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7644
|0.0000
|452
|2005.08.02 11:08
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7649
|0.0000
|453
|2005.08.02 11:26
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7650
|0.0000
|454
|2005.08.02 15:52
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7651
|0.0000
|455
|2005.08.02 15:53
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7652
|0.0000
|456
|2005.08.02 15:55
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7654
|0.0000
|457
|2005.08.02 15:56
|modify
|7
|0.50
|1.7580
|1.7656
|0.0000
|458
|2005.08.03 05:39
|s/l
|7
|0.50
|1.7656
|1.7656
|0.0000
|378.07
|7927.88
|459
|2005.08.30 00:00
|sell
|8
|0.50
|1.7962
|1.8412
|0.0000
|460
|2005.08.30 12:53
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7962
|0.0000
|461
|2005.08.30 12:54
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7961
|0.0000
|462
|2005.08.30 12:55
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7960
|0.0000
|463
|2005.08.30 12:56
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7957
|0.0000
|464
|2005.08.30 12:56
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7956
|0.0000
|465
|2005.08.30 13:25
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7953
|0.0000
|466
|2005.08.30 13:46
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7952
|0.0000
|467
|2005.08.30 13:47
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7950
|0.0000
|468
|2005.08.30 13:50
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7949
|0.0000
|469
|2005.08.30 13:54
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7948
|0.0000
|470
|2005.08.30 13:55
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7945
|0.0000
|471
|2005.08.30 14:02
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7944
|0.0000
|472
|2005.08.30 14:05
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7943
|0.0000
|473
|2005.08.30 14:06
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7942
|0.0000
|474
|2005.08.30 15:16
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7941
|0.0000
|475
|2005.08.30 15:21
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7940
|0.0000
|476
|2005.08.30 15:24
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7939
|0.0000
|477
|2005.08.30 15:27
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7938
|0.0000
|478
|2005.08.30 15:28
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7937
|0.0000
|479
|2005.08.30 15:31
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7935
|0.0000
|480
|2005.08.30 15:31
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7934
|0.0000
|481
|2005.08.30 19:29
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7932
|0.0000
|482
|2005.08.30 19:29
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7931
|0.0000
|483
|2005.08.30 19:30
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7929
|0.0000
|484
|2005.08.30 19:32
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7927
|0.0000
|485
|2005.08.30 19:32
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7926
|0.0000
|486
|2005.08.30 19:34
|modify
|8
|0.50
|1.7962
|1.7923
|0.0000
|487
|2005.08.31 17:04
|s/l
|8
|0.50
|1.7923
|1.7923
|0.0000
|194.51
|8122.39
|488
|2005.09.16 00:00
|sell
|9
|0.50
|1.8060
|1.8510
|0.0000
|489
|2005.09.22 15:47
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.8055
|0.0000
|490
|2005.09.22 15:48
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.8053
|0.0000
|491
|2005.09.22 15:48
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.8051
|0.0000
|492
|2005.09.22 15:48
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.8046
|0.0000
|493
|2005.09.22 17:03
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.8043
|0.0000
|494
|2005.09.22 17:04
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.8040
|0.0000
|495
|2005.09.22 17:04
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.8035
|0.0000
|496
|2005.09.22 17:05
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.8032
|0.0000
|497
|2005.09.22 17:05
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.8027
|0.0000
|498
|2005.09.22 17:06
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.8026
|0.0000
|499
|2005.09.22 17:10
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.8022
|0.0000
|500
|2005.09.22 17:11
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.8021
|0.0000
|501
|2005.09.22 17:13
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.8019
|0.0000
|502
|2005.09.22 17:13
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.8014
|0.0000
|503
|2005.09.22 17:22
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.8012
|0.0000
|504
|2005.09.22 17:22
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.8007
|0.0000
|505
|2005.09.22 17:30
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.8004
|0.0000
|506
|2005.09.22 17:38
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.8001
|0.0000
|507
|2005.09.22 17:39
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7999
|0.0000
|508
|2005.09.22 17:39
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7998
|0.0000
|509
|2005.09.22 17:40
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7997
|0.0000
|510
|2005.09.22 17:41
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7995
|0.0000
|511
|2005.09.22 17:41
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7994
|0.0000
|512
|2005.09.22 17:43
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7990
|0.0000
|513
|2005.09.22 17:47
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7984
|0.0000
|514
|2005.09.22 17:48
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7983
|0.0000
|515
|2005.09.23 09:58
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7981
|0.0000
|516
|2005.09.23 09:58
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7975
|0.0000
|517
|2005.09.23 09:59
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7973
|0.0000
|518
|2005.09.23 09:59
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7968
|0.0000
|519
|2005.09.23 10:00
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7966
|0.0000
|520
|2005.09.23 10:00
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7965
|0.0000
|521
|2005.09.23 10:23
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7963
|0.0000
|522
|2005.09.23 10:23
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7958
|0.0000
|523
|2005.09.23 10:24
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7957
|0.0000
|524
|2005.09.23 10:24
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7953
|0.0000
|525
|2005.09.23 10:27
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7951
|0.0000
|526
|2005.09.23 10:28
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7950
|0.0000
|527
|2005.09.23 10:28
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7947
|0.0000
|528
|2005.09.23 10:29
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7946
|0.0000
|529
|2005.09.23 11:56
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7944
|0.0000
|530
|2005.09.23 11:56
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7939
|0.0000
|531
|2005.09.23 15:51
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7935
|0.0000
|532
|2005.09.23 15:52
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7934
|0.0000
|533
|2005.09.23 16:02
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7933
|0.0000
|534
|2005.09.23 16:02
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7932
|0.0000
|535
|2005.09.23 16:02
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7931
|0.0000
|536
|2005.09.23 16:03
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7929
|0.0000
|537
|2005.09.23 16:03
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7928
|0.0000
|538
|2005.09.23 16:15
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7925
|0.0000
|539
|2005.09.23 16:18
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7922
|0.0000
|540
|2005.09.23 16:26
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7920
|0.0000
|541
|2005.09.23 16:26
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7913
|0.0000
|542
|2005.09.23 16:27
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7911
|0.0000
|543
|2005.09.23 16:27
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7910
|0.0000
|544
|2005.09.23 16:27
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7906
|0.0000
|545
|2005.09.23 16:54
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7905
|0.0000
|546
|2005.09.23 16:56
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7903
|0.0000
|547
|2005.09.23 16:56
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7897
|0.0000
|548
|2005.09.23 16:57
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7896
|0.0000
|549
|2005.09.23 16:58
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7893
|0.0000
|550
|2005.09.23 16:59
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7891
|0.0000
|551
|2005.09.23 17:00
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7889
|0.0000
|552
|2005.09.23 17:00
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7888
|0.0000
|553
|2005.09.23 17:01
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7887
|0.0000
|554
|2005.09.23 17:01
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7886
|0.0000
|555
|2005.09.23 17:51
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7884
|0.0000
|556
|2005.09.23 17:52
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7879
|0.0000
|557
|2005.09.23 17:52
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7873
|0.0000
|558
|2005.09.23 17:53
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7870
|0.0000
|559
|2005.09.23 17:53
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7867
|0.0000
|560
|2005.09.23 17:53
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7863
|0.0000
|561
|2005.09.23 17:59
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7862
|0.0000
|562
|2005.09.23 23:26
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7861
|0.0000
|563
|2005.09.23 23:37
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7860
|0.0000
|564
|2005.09.23 23:39
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7855
|0.0000
|565
|2005.09.26 00:00
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7827
|0.0000
|566
|2005.09.26 01:02
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7826
|0.0000
|567
|2005.09.26 01:03
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7825
|0.0000
|568
|2005.09.26 01:03
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7822
|0.0000
|569
|2005.09.26 01:07
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7821
|0.0000
|570
|2005.09.26 01:08
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7820
|0.0000
|571
|2005.09.26 01:23
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7819
|0.0000
|572
|2005.09.26 01:27
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7817
|0.0000
|573
|2005.09.26 01:27
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7815
|0.0000
|574
|2005.09.26 01:27
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7812
|0.0000
|575
|2005.09.26 03:35
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7810
|0.0000
|576
|2005.09.26 03:52
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7809
|0.0000
|577
|2005.09.26 03:52
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7808
|0.0000
|578
|2005.09.27 05:59
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7805
|0.0000
|579
|2005.09.27 06:00
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7802
|0.0000
|580
|2005.09.27 06:00
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7800
|0.0000
|581
|2005.09.27 06:00
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7795
|0.0000
|582
|2005.09.27 06:00
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7786
|0.0000
|583
|2005.09.27 09:02
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7785
|0.0000
|584
|2005.09.27 09:05
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7784
|0.0000
|585
|2005.09.27 09:05
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7781
|0.0000
|586
|2005.09.27 09:05
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7777
|0.0000
|587
|2005.09.27 09:14
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7776
|0.0000
|588
|2005.09.27 09:15
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7775
|0.0000
|589
|2005.09.27 09:17
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7771
|0.0000
|590
|2005.09.27 09:17
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7766
|0.0000
|591
|2005.09.27 09:40
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7765
|0.0000
|592
|2005.09.27 09:45
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7762
|0.0000
|593
|2005.09.27 09:46
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7760
|0.0000
|594
|2005.09.27 09:47
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7758
|0.0000
|595
|2005.09.27 09:47
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7757
|0.0000
|596
|2005.09.27 09:50
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7756
|0.0000
|597
|2005.09.27 09:50
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7755
|0.0000
|598
|2005.09.27 09:51
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7754
|0.0000
|599
|2005.09.27 14:45
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7753
|0.0000
|600
|2005.09.27 15:06
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7752
|0.0000
|601
|2005.09.27 15:06
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7750
|0.0000
|602
|2005.09.27 15:06
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7749
|0.0000
|603
|2005.09.27 15:07
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7748
|0.0000
|604
|2005.09.27 15:17
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7745
|0.0000
|605
|2005.09.27 15:18
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7743
|0.0000
|606
|2005.09.28 17:07
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7739
|0.0000
|607
|2005.09.28 17:07
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7737
|0.0000
|608
|2005.09.28 17:07
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7732
|0.0000
|609
|2005.09.28 17:08
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7730
|0.0000
|610
|2005.09.28 17:08
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7726
|0.0000
|611
|2005.09.28 17:19
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7724
|0.0000
|612
|2005.09.28 17:19
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7723
|0.0000
|613
|2005.09.28 17:45
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7722
|0.0000
|614
|2005.09.28 17:46
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7720
|0.0000
|615
|2005.09.28 17:46
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7716
|0.0000
|616
|2005.09.28 17:47
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7715
|0.0000
|617
|2005.09.28 17:48
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7712
|0.0000
|618
|2005.09.28 17:49
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7710
|0.0000
|619
|2005.09.28 17:49
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7709
|0.0000
|620
|2005.09.28 17:50
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7708
|0.0000
|621
|2005.09.28 18:02
|modify
|9
|0.50
|1.8060
|1.7706
|0.0000
|622
|2005.09.29 06:14
|s/l
|9
|0.50
|1.7706
|1.7706
|0.0000
|1763.64
|9886.03
|623
|2005.10.20 00:00
|buy
|10
|0.50
|1.7657
|1.7207
|0.0000
|624
|2005.10.21 02:54
|modify
|10
|0.50
|1.7657
|1.7658
|0.0000
|625
|2005.10.21 02:54
|modify
|10
|0.50
|1.7657
|1.7662
|0.0000
|626
|2005.10.21 02:55
|modify
|10
|0.50
|1.7657
|1.7664
|0.0000
|627
|2005.10.21 02:55
|modify
|10
|0.50
|1.7657
|1.7666
|0.0000
|628
|2005.10.21 02:55
|modify
|10
|0.50
|1.7657
|1.7667
|0.0000
|629
|2005.10.21 02:58
|modify
|10
|0.50
|1.7657
|1.7670
|0.0000
|630
|2005.10.21 02:58
|modify
|10
|0.50
|1.7657
|1.7673
|0.0000
|631
|2005.10.21 02:59
|modify
|10
|0.50
|1.7657
|1.7674
|0.0000
|632
|2005.10.21 02:59
|modify
|10
|0.50
|1.7657
|1.7675
|0.0000
|633
|2005.10.21 03:14
|modify
|10
|0.50
|1.7657
|1.7676
|0.0000
|634
|2005.10.21 03:14
|modify
|10
|0.50
|1.7657
|1.7681
|0.0000
|635
|2005.10.21 03:16
|modify
|10
|0.50
|1.7657
|1.7682
|0.0000
|636
|2005.10.21 03:16
|modify
|10
|0.50
|1.7657
|1.7686
|0.0000
|637
|2005.10.21 03:16
|modify
|10
|0.50
|1.7657
|1.7689
|0.0000
|638
|2005.10.21 03:18
|modify
|10
|0.50
|1.7657
|1.7690
|0.0000
|639
|2005.10.21 03:18
|modify
|10
|0.50
|1.7657
|1.7691
|0.0000
|640
|2005.10.21 03:26
|modify
|10
|0.50
|1.7657
|1.7692
|0.0000
|641
|2005.10.21 03:26
|modify
|10
|0.50
|1.7657
|1.7694
|0.0000
|642
|2005.10.21 03:33
|modify
|10
|0.50
|1.7657
|1.7696
|0.0000
|643
|2005.10.21 03:33
|modify
|10
|0.50
|1.7657
|1.7697
|0.0000
|644
|2005.10.21 04:18
|modify
|10
|0.50
|1.7657
|1.7700
|0.0000
|645
|2005.10.21 18:25
|s/l
|10
|0.50
|1.7700
|1.7700
|0.0000
|214.36
|10100.38
|646
|2005.12.02 00:00
|buy
|11
|0.50
|1.7317
|1.6867
|0.0000
|647
|2005.12.05 15:44
|modify
|11
|0.50
|1.7317
|1.7317
|0.0000
|648
|2005.12.05 15:44
|modify
|11
|0.50
|1.7317
|1.7321
|0.0000
|649
|2005.12.05 15:45
|modify
|11
|0.50
|1.7317
|1.7322
|0.0000
|650
|2005.12.05 19:43
|modify
|11
|0.50
|1.7317
|1.7324
|0.0000
|651
|2005.12.05 19:45
|modify
|11
|0.50
|1.7317
|1.7325
|0.0000
|652
|2005.12.05 19:46
|modify
|11
|0.50
|1.7317
|1.7326
|0.0000
|653
|2005.12.05 19:47
|modify
|11
|0.50
|1.7317
|1.7330
|0.0000
|654
|2005.12.05 19:47
|modify
|11
|0.50
|1.7317
|1.7335
|0.0000
|655
|2005.12.05 19:47
|modify
|11
|0.50
|1.7317
|1.7339
|0.0000
|656
|2005.12.05 19:48
|modify
|11
|0.50
|1.7317
|1.7340
|0.0000
|657
|2005.12.05 19:48
|modify
|11
|0.50
|1.7317
|1.7342
|0.0000
|658
|2005.12.05 19:48
|modify
|11
|0.50
|1.7317
|1.7343
|0.0000
|659
|2005.12.05 19:52
|modify
|11
|0.50
|1.7317
|1.7344
|0.0000
|660
|2005.12.05 19:52
|modify
|11
|0.50
|1.7317
|1.7346
|0.0000
|661
|2005.12.06 10:31
|modify
|11
|0.50
|1.7317
|1.7350
|0.0000
|662
|2005.12.06 10:31
|modify
|11
|0.50
|1.7317
|1.7354
|0.0000
|663
|2005.12.06 12:09
|s/l
|11
|0.50
|1.7354
|1.7354
|0.0000
|183.71
|10284.10
|664
|2005.12.22 00:00
|sell
|12
|0.50
|1.7448
|1.7898
|0.0000
|665
|2005.12.22 15:21
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7447
|0.0000
|666
|2005.12.22 15:21
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7442
|0.0000
|667
|2005.12.23 15:24
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7439
|0.0000
|668
|2005.12.23 15:25
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7438
|0.0000
|669
|2005.12.23 15:26
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7437
|0.0000
|670
|2005.12.23 15:58
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7433
|0.0000
|671
|2005.12.23 15:58
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7426
|0.0000
|672
|2005.12.23 16:00
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7424
|0.0000
|673
|2005.12.23 16:01
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7421
|0.0000
|674
|2005.12.23 16:02
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7419
|0.0000
|675
|2005.12.23 16:02
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7417
|0.0000
|676
|2005.12.23 16:02
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7413
|0.0000
|677
|2005.12.23 16:03
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7412
|0.0000
|678
|2005.12.23 17:17
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7409
|0.0000
|679
|2005.12.27 01:59
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7407
|0.0000
|680
|2005.12.27 01:59
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7406
|0.0000
|681
|2005.12.27 02:58
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7405
|0.0000
|682
|2005.12.27 02:59
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7404
|0.0000
|683
|2005.12.27 03:00
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7403
|0.0000
|684
|2005.12.27 08:49
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7402
|0.0000
|685
|2005.12.27 20:03
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7401
|0.0000
|686
|2005.12.27 20:06
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7399
|0.0000
|687
|2005.12.27 20:06
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7398
|0.0000
|688
|2005.12.27 21:21
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7397
|0.0000
|689
|2005.12.27 21:26
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7396
|0.0000
|690
|2005.12.27 21:28
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7394
|0.0000
|691
|2005.12.27 21:29
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7393
|0.0000
|692
|2005.12.27 21:29
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7390
|0.0000
|693
|2005.12.27 21:29
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7386
|0.0000
|694
|2005.12.27 21:30
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7385
|0.0000
|695
|2005.12.27 21:31
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7383
|0.0000
|696
|2005.12.27 21:31
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7380
|0.0000
|697
|2005.12.27 21:36
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7378
|0.0000
|698
|2005.12.27 21:37
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7377
|0.0000
|699
|2005.12.27 21:38
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7376
|0.0000
|700
|2005.12.27 21:39
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7375
|0.0000
|701
|2005.12.27 21:39
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7374
|0.0000
|702
|2005.12.27 21:43
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7372
|0.0000
|703
|2005.12.27 21:44
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7371
|0.0000
|704
|2005.12.27 21:46
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7369
|0.0000
|705
|2005.12.27 21:51
|modify
|12
|0.50
|1.7448
|1.7368
|0.0000
|706
|2005.12.28 09:16
|s/l
|12
|0.50
|1.7368
|1.7368
|0.0000
|398.04
|10682.14