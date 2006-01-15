|Symbole
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Periode
|30 Minutes (M30) 2005.11.10 14:00 - 2007.02.22 00:00 (2005.07.04 - 2007.02.22)
|Modele
|Chaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
|Parametres
|EA="Solo 1.5"; MoneyManagement=true; RiskFactor=8; Slippage=3; Lots=0.1; Profit=180; Stop=150; TrailingStop=50; UseRSIFilter=true; F_ma=28; S_ma=62; Signal=18; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=13; MAMode="0=sma, 1=ema, 2=smma, 3=lwma"; MA_Mode=1; MAPrice="0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=median, 5=typical, 6=weightedclose"; MA_Price=0;
|Bars en test
|15641
|Ticks modelés
|681826
|Qualité du modelage
|89.43%
|Dépot initial
|3000.00
|Profit total net
|16923.22
|Profit brut
|67853.58
|Perte brute
|-50930.36
|Facteur de profit
|1.33
|Rémunération espérée
|132.21
|Chute absolue
|0.00
|Chute maximal (%)
|9827.43 (48.17%)
|Relative drawdown
|48.17% (9827.43)
|Total des Trades
|128
|Positions SHORT (vente) gagnées %
|56 (67.86%)
|Positions LONG (achat) gagnées %
|72 (70.83%)
|Profits des Trades (% du total)
|89 (69.53%)
|Pertes des Trades (% du total)
|39 (30.47%)
|Le plus large
|gains par Trade
|4334.84
|pertes par Trade
|-6303.70
|Average (moyenne)
|gains par Trade
|762.40
|pertes par Trade
|-1305.91
|Maximum
|gains consecutifs (profit en $)
|10 (7307.20)
|pertes consecutives (perte en $)
|3 (-9507.94)
|Maximal
|Gains consecutifs (coups gagnants)
|8557.92 (6)
|Pertes consecutives (coups perdants)
|-9507.94 (3)
|Average (moyenne)
|gains consecutifs
|3
|Pertes consecutives
|1
|#
|Date exécution
|Transaction
|Ordre
|Lots
|Prix
|S/L (Stop/Perte)
|T/P (Prendre/profit)
|Profit
|Balance
|1
|2005.11.11 06:59
|buy
|1
|4.80
|1.1704
|1.1552
|1.1884
|2
|2005.11.14 04:29
|modify
|1
|4.80
|1.1704
|1.1712
|1.1884
|3
|2005.11.14 04:59
|modify
|1
|4.80
|1.1704
|1.1716
|1.1884
|4
|2005.11.14 05:06
|modify
|1
|4.80
|1.1704
|1.1718
|1.1884
|5
|2005.11.14 05:06
|modify
|1
|4.80
|1.1704
|1.1720
|1.1884
|6
|2005.11.14 12:30
|close
|1
|4.80
|1.1730
|1.1720
|1.1884
|121.66
|3121.66
|7
|2005.11.14 12:32
|sell
|2
|4.99
|1.1732
|1.1884
|1.1552
|8
|2005.11.14 16:59
|modify
|2
|4.99
|1.1732
|1.1719
|1.1552
|9
|2005.11.14 17:00
|modify
|2
|4.99
|1.1732
|1.1717
|1.1552
|10
|2005.11.15 11:29
|modify
|2
|4.99
|1.1732
|1.1714
|1.1552
|11
|2005.11.15 11:30
|modify
|2
|4.99
|1.1732
|1.1713
|1.1552
|12
|2005.11.15 11:59
|modify
|2
|4.99
|1.1732
|1.1708
|1.1552
|13
|2005.11.15 12:17
|modify
|2
|4.99
|1.1732
|1.1707
|1.1552
|14
|2005.11.15 12:29
|modify
|2
|4.99
|1.1732
|1.1705
|1.1552
|15
|2005.11.15 12:30
|modify
|2
|4.99
|1.1732
|1.1704
|1.1552
|16
|2005.11.15 16:29
|s/l
|2
|4.99
|1.1704
|1.1704
|1.1552
|142.66
|3264.32
|17
|2005.11.15 16:29
|buy
|3
|5.22
|1.1708
|1.1556
|1.1888
|18
|2005.11.16 07:00
|close
|3
|5.22
|1.1708
|1.1556
|1.1888
|-3.42
|3260.90
|19
|2005.11.16 07:31
|sell
|4
|5.22
|1.1711
|1.1863
|1.1531
|20
|2005.11.16 14:59
|modify
|4
|5.22
|1.1711
|1.1700
|1.1531
|21
|2005.11.17 09:29
|s/l
|4
|5.22
|1.1700
|1.1700
|1.1531
|66.66
|3327.56
|22
|2005.11.18 04:00
|sell
|5
|5.32
|1.1725
|1.1877
|1.1545
|23
|2005.11.18 09:29
|modify
|5
|5.32
|1.1725
|1.1721
|1.1545
|24
|2005.11.18 14:29
|s/l
|5
|5.32
|1.1721
|1.1721
|1.1545
|21.28
|3348.84
|25
|2005.11.21 15:30
|sell
|6
|5.36
|1.1777
|1.1929
|1.1597
|26
|2005.11.21 16:29
|modify
|6
|5.36
|1.1777
|1.1776
|1.1597
|27
|2005.11.21 18:29
|modify
|6
|5.36
|1.1777
|1.1775
|1.1597
|28
|2005.11.21 20:29
|modify
|6
|5.36
|1.1777
|1.1774
|1.1597
|29
|2005.11.22 08:59
|modify
|6
|5.36
|1.1777
|1.1763
|1.1597
|30
|2005.11.22 09:00
|modify
|6
|5.36
|1.1777
|1.1762
|1.1597
|31
|2005.11.22 09:41
|modify
|6
|5.36
|1.1777
|1.1761
|1.1597
|32
|2005.11.22 09:41
|modify
|6
|5.36
|1.1777
|1.1758
|1.1597
|33
|2005.11.22 09:42
|modify
|6
|5.36
|1.1777
|1.1756
|1.1597
|34
|2005.11.22 09:59
|modify
|6
|5.36
|1.1777
|1.1746
|1.1597
|35
|2005.11.22 16:30
|close
|6
|5.36
|1.1729
|1.1746
|1.1597
|260.44
|3609.28
|36
|2005.11.22 16:45
|buy
|7
|5.77
|1.1722
|1.1570
|1.1902
|37
|2005.11.22 19:29
|modify
|7
|5.77
|1.1722
|1.1753
|1.1902
|38
|2005.11.22 19:59
|modify
|7
|5.77
|1.1722
|1.1759
|1.1902
|39
|2005.11.22 20:29
|modify
|7
|5.77
|1.1722
|1.1768
|1.1902
|40
|2005.11.22 20:30
|modify
|7
|5.77
|1.1722
|1.1770
|1.1902
|41
|2005.11.22 22:48
|modify
|7
|5.77
|1.1722
|1.1771
|1.1902
|42
|2005.11.23 05:59
|modify
|7
|5.77
|1.1722
|1.1773
|1.1902
|43
|2005.11.23 06:29
|modify
|7
|5.77
|1.1722
|1.1790
|1.1902
|44
|2005.11.23 07:13
|modify
|7
|5.77
|1.1722
|1.1791
|1.1902
|45
|2005.11.23 07:13
|modify
|7
|5.77
|1.1722
|1.1792
|1.1902
|46
|2005.11.23 07:14
|modify
|7
|5.77
|1.1722
|1.1793
|1.1902
|47
|2005.11.23 07:14
|modify
|7
|5.77
|1.1722
|1.1794
|1.1902
|48
|2005.11.23 07:15
|modify
|7
|5.77
|1.1722
|1.1800
|1.1902
|49
|2005.11.23 09:29
|s/l
|7
|5.77
|1.1800
|1.1800
|1.1902
|446.28
|4055.56
|50
|2005.11.23 10:24
|sell
|8
|6.49
|1.1795
|1.1947
|1.1615
|51
|2005.11.25 14:30
|close
|8
|6.49
|1.1773
|1.1947
|1.1615
|158.10
|4213.66
|52
|2005.11.25 14:30
|buy
|9
|6.74
|1.1767
|1.1615
|1.1947
|53
|2005.11.28 18:29
|modify
|9
|6.74
|1.1767
|1.1788
|1.1947
|54
|2005.11.28 18:59
|modify
|9
|6.74
|1.1767
|1.1794
|1.1947
|55
|2005.11.28 19:00
|modify
|9
|6.74
|1.1767
|1.1795
|1.1947
|56
|2005.11.28 19:29
|modify
|9
|6.74
|1.1767
|1.1824
|1.1947
|57
|2005.11.28 19:30
|modify
|9
|6.74
|1.1767
|1.1825
|1.1947
|58
|2005.11.28 20:10
|modify
|9
|6.74
|1.1767
|1.1826
|1.1947
|59
|2005.11.28 20:11
|modify
|9
|6.74
|1.1767
|1.1836
|1.1947
|60
|2005.11.28 20:12
|modify
|9
|6.74
|1.1767
|1.1843
|1.1947
|61
|2005.11.28 21:56
|s/l
|9
|6.74
|1.1843
|1.1843
|1.1947
|507.83
|4721.49
|62
|2005.11.29 04:00
|sell
|10
|7.55
|1.1819
|1.1971
|1.1639
|63
|2005.11.29 13:59
|modify
|10
|7.55
|1.1819
|1.1811
|1.1639
|64
|2005.11.29 14:00
|modify
|10
|7.55
|1.1819
|1.1810
|1.1639
|65
|2005.11.29 15:00
|modify
|10
|7.55
|1.1819
|1.1809
|1.1639
|66
|2005.11.29 15:00
|modify
|10
|7.55
|1.1819
|1.1808
|1.1639
|67
|2005.11.29 15:00
|modify
|10
|7.55
|1.1819
|1.1807
|1.1639
|68
|2005.11.29 15:00
|modify
|10
|7.55
|1.1819
|1.1806
|1.1639
|69
|2005.11.29 15:04
|modify
|10
|7.55
|1.1819
|1.1805
|1.1639
|70
|2005.11.30 06:00
|close
|10
|7.55
|1.1795
|1.1805
|1.1639
|185.65
|4907.14
|71
|2005.11.30 16:00
|buy
|11
|7.85
|1.1790
|1.1638
|1.1970
|72
|2005.12.08 16:29
|modify
|11
|7.85
|1.1790
|1.1795
|1.1970
|73
|2005.12.09 01:39
|s/l
|11
|7.85
|1.1795
|1.1795
|1.1970
|-17.31
|4889.83
|74
|2005.12.11 23:30
|sell
|12
|7.82
|1.1794
|1.1946
|1.1614
|75
|2005.12.12 13:29
|s/l
|12
|7.82
|1.1946
|1.1946
|1.1614
|-1184.03
|3705.80
|76
|2005.12.12 23:45
|sell
|13
|5.93
|1.1953
|1.2105
|1.1773
|77
|2005.12.16 07:00
|close
|13
|5.93
|1.1968
|1.2105
|1.1773
|-67.96
|3637.85
|78
|2005.12.16 07:00
|buy
|14
|5.82
|1.1971
|1.1819
|1.2151
|79
|2005.12.16 10:21
|modify
|14
|5.82
|1.1971
|1.1972
|1.2151
|80
|2005.12.18 23:00
|modify
|14
|5.82
|1.1971
|1.1978
|1.2151
|81
|2005.12.18 23:09
|modify
|14
|5.82
|1.1971
|1.1979
|1.2151
|82
|2005.12.18 23:09
|modify
|14
|5.82
|1.1971
|1.1980
|1.2151
|83
|2005.12.18 23:09
|modify
|14
|5.82
|1.1971
|1.1981
|1.2151
|84
|2005.12.18 23:10
|modify
|14
|5.82
|1.1971
|1.1982
|1.2151
|85
|2005.12.18 23:13
|modify
|14
|5.82
|1.1971
|1.1983
|1.2151
|86
|2005.12.18 23:13
|modify
|14
|5.82
|1.1971
|1.1984
|1.2151
|87
|2005.12.18 23:14
|modify
|14
|5.82
|1.1971
|1.1985
|1.2151
|88
|2005.12.18 23:14
|modify
|14
|5.82
|1.1971
|1.1986
|1.2151
|89
|2005.12.18 23:15
|modify
|14
|5.82
|1.1971
|1.1987
|1.2151
|90
|2005.12.18 23:18
|modify
|14
|5.82
|1.1971
|1.1988
|1.2151
|91
|2005.12.18 23:19
|modify
|14
|5.82
|1.1971
|1.1989
|1.2151
|92
|2005.12.18 23:19
|modify
|14
|5.82
|1.1971
|1.1990
|1.2151
|93
|2005.12.18 23:20
|modify
|14
|5.82
|1.1971
|1.1991
|1.2151
|94
|2005.12.19 12:59
|s/l
|14
|5.82
|1.1991
|1.1991
|1.2151
|112.59
|3750.43
|95
|2005.12.21 01:30
|buy
|15
|6.00
|1.1885
|1.1733
|1.2065
|96
|2005.12.28 17:29
|close
|15
|6.00
|1.1837
|1.1733
|1.2065
|-315.51
|3434.92
|97
|2005.12.29 06:59
|buy
|16
|5.50
|1.1860
|1.1708
|1.2040
|98
|2006.01.03 14:59
|modify
|16
|5.50
|1.1860
|1.1884
|1.2040
|99
|2006.01.03 15:00
|modify
|16
|5.50
|1.1860
|1.1885
|1.2040
|100
|2006.01.03 15:29
|modify
|16
|5.50
|1.1860
|1.1911
|1.2040
|101
|2006.01.03 15:59
|modify
|16
|5.50
|1.1860
|1.1926
|1.2040
|102
|2006.01.03 16:00
|modify
|16
|5.50
|1.1860
|1.1928
|1.2040
|103
|2006.01.03 16:51
|modify
|16
|5.50
|1.1860
|1.1929
|1.2040
|104
|2006.01.03 16:51
|modify
|16
|5.50
|1.1860
|1.1931
|1.2040
|105
|2006.01.03 17:56
|modify
|16
|5.50
|1.1860
|1.1933
|1.2040
|106
|2006.01.03 18:59
|modify
|16
|5.50
|1.1860
|1.1934
|1.2040
|107
|2006.01.03 19:29
|modify
|16
|5.50
|1.1860
|1.1957
|1.2040
|108
|2006.01.03 19:59
|modify
|16
|5.50
|1.1860
|1.1969
|1.2040
|109
|2006.01.03 20:00
|modify
|16
|5.50
|1.1860
|1.1970
|1.2040
|110
|2006.01.03 20:29
|modify
|16
|5.50
|1.1860
|1.1976
|1.2040
|111
|2006.01.03 20:30
|modify
|16
|5.50
|1.1860
|1.1977
|1.2040
|112
|2006.01.03 23:59
|modify
|16
|5.50
|1.1860
|1.1983
|1.2040
|113
|2006.01.04 00:59
|modify
|16
|5.50
|1.1860
|1.1985
|1.2040
|114
|2006.01.04 01:19
|modify
|16
|5.50
|1.1860
|1.1986
|1.2040
|115
|2006.01.04 01:20
|modify
|16
|5.50
|1.1860
|1.1987
|1.2040
|116
|2006.01.04 01:29
|t/p
|16
|5.50
|1.2040
|1.1987
|1.2040
|975.59
|4410.51
|117
|2006.01.04 08:00
|sell
|17
|7.06
|1.2043
|1.2195
|1.1863
|118
|2006.01.10 08:30
|close
|17
|7.06
|1.2082
|1.2195
|1.1863
|-250.35
|4160.17
|119
|2006.01.10 09:00
|buy
|18
|6.66
|1.2075
|1.1923
|1.2255
|120
|2006.01.11 16:59
|modify
|18
|6.66
|1.2075
|1.2085
|1.2255
|121
|2006.01.11 18:04
|modify
|18
|6.66
|1.2075
|1.2086
|1.2255
|122
|2006.01.11 22:59
|modify
|18
|6.66
|1.2075
|1.2090
|1.2255
|123
|2006.01.11 23:00
|modify
|18
|6.66
|1.2075
|1.2091
|1.2255
|124
|2006.01.12 01:29
|modify
|18
|6.66
|1.2075
|1.2094
|1.2255
|125
|2006.01.12 01:59
|modify
|18
|6.66
|1.2075
|1.2097
|1.2255
|126
|2006.01.12 02:00
|modify
|18
|6.66
|1.2075
|1.2098
|1.2255
|127
|2006.01.12 02:42
|modify
|18
|6.66
|1.2075
|1.2100
|1.2255
|128
|2006.01.12 02:42
|modify
|18
|6.66
|1.2075
|1.2101
|1.2255
|129
|2006.01.12 02:51
|modify
|18
|6.66
|1.2075
|1.2104
|1.2255
|130
|2006.01.12 10:10
|modify
|18
|6.66
|1.2075
|1.2106
|1.2255
|131
|2006.01.12 13:59
|s/l
|18
|6.66
|1.2106
|1.2106
|1.2255
|189.01
|4349.18
|132
|2006.01.13 03:30
|buy
|19
|6.96
|1.2044
|1.1892
|1.2224
|133
|2006.01.13 16:29
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2047
|1.2224
|134
|2006.01.13 16:30
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2048
|1.2224
|135
|2006.01.13 16:59
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2052
|1.2224
|136
|2006.01.13 17:29
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2057
|1.2224
|137
|2006.01.13 17:42
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2058
|1.2224
|138
|2006.01.13 17:42
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2059
|1.2224
|139
|2006.01.13 17:42
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2060
|1.2224
|140
|2006.01.13 17:43
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2061
|1.2224
|141
|2006.01.13 17:43
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2062
|1.2224
|142
|2006.01.13 17:43
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2063
|1.2224
|143
|2006.01.13 17:59
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2084
|1.2224
|144
|2006.01.13 19:01
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2085
|1.2224
|145
|2006.01.13 19:30
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2086
|1.2224
|146
|2006.01.13 19:59
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2087
|1.2224
|147
|2006.01.15 23:00
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2102
|1.2224
|148
|2006.01.15 23:08
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2103
|1.2224
|149
|2006.01.15 23:09
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2104
|1.2224
|150
|2006.01.15 23:09
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2105
|1.2224
|151
|2006.01.15 23:13
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2106
|1.2224
|152
|2006.01.15 23:13
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2107
|1.2224
|153
|2006.01.15 23:14
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2108
|1.2224
|154
|2006.01.15 23:18
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2109
|1.2224
|155
|2006.01.15 23:18
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2110
|1.2224
|156
|2006.01.15 23:19
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2111
|1.2224
|157
|2006.01.15 23:19
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2112
|1.2224
|158
|2006.01.15 23:43
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2113
|1.2224
|159
|2006.01.15 23:43
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2114
|1.2224
|160
|2006.01.15 23:43
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2115
|1.2224
|161
|2006.01.15 23:44
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2116
|1.2224
|162
|2006.01.15 23:44
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2117
|1.2224
|163
|2006.01.15 23:44
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2118
|1.2224
|164
|2006.01.15 23:45
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2119
|1.2224
|165
|2006.01.15 23:48
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2120
|1.2224
|166
|2006.01.15 23:48
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2121
|1.2224
|167
|2006.01.15 23:48
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2122
|1.2224
|168
|2006.01.15 23:48
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2123
|1.2224
|169
|2006.01.15 23:49
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2124
|1.2224
|170
|2006.01.15 23:49
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2125
|1.2224
|171
|2006.01.15 23:49
|modify
|19
|6.96
|1.2044
|1.2126
|1.2224
|172
|2006.01.16 13:03
|s/l
|19
|6.96
|1.2126
|1.2126
|1.2224
|566.16
|4915.34
|173
|2006.01.17 20:30
|buy
|20
|7.86
|1.2109
|1.1957
|1.2289
|174
|2006.01.18 17:00
|close
|20
|7.86
|1.2083
|1.1957
|1.2289
|-209.51
|4705.83
|175
|2006.01.18 17:01
|sell
|21
|7.53
|1.2101
|1.2253
|1.1921
|176
|2006.01.19 16:00
|close
|21
|7.53
|1.2115
|1.2253
|1.1921
|-92.09
|4613.74
|177
|2006.01.19 16:24
|buy
|22
|7.38
|1.2105
|1.1953
|1.2285
|178
|2006.01.22 22:01
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2105
|1.2285
|179
|2006.01.22 22:01
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2106
|1.2285
|180
|2006.01.22 22:02
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2107
|1.2285
|181
|2006.01.22 22:06
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2108
|1.2285
|182
|2006.01.22 22:06
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2109
|1.2285
|183
|2006.01.22 23:43
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2110
|1.2285
|184
|2006.01.22 23:43
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2111
|1.2285
|185
|2006.01.22 23:44
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2112
|1.2285
|186
|2006.01.22 23:44
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2113
|1.2285
|187
|2006.01.22 23:44
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2114
|1.2285
|188
|2006.01.22 23:45
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2115
|1.2285
|189
|2006.01.22 23:48
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2116
|1.2285
|190
|2006.01.22 23:48
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2117
|1.2285
|191
|2006.01.22 23:49
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2118
|1.2285
|192
|2006.01.22 23:49
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2119
|1.2285
|193
|2006.01.22 23:50
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2120
|1.2285
|194
|2006.01.23 00:29
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2121
|1.2285
|195
|2006.01.23 00:59
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2174
|1.2285
|196
|2006.01.23 01:41
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2175
|1.2285
|197
|2006.01.23 01:41
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2178
|1.2285
|198
|2006.01.23 01:41
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2179
|1.2285
|199
|2006.01.23 01:41
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2182
|1.2285
|200
|2006.01.23 01:41
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2183
|1.2285
|201
|2006.01.23 01:41
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2185
|1.2285
|202
|2006.01.23 01:41
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2187
|1.2285
|203
|2006.01.23 01:44
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2188
|1.2285
|204
|2006.01.23 01:44
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2189
|1.2285
|205
|2006.01.23 01:44
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2191
|1.2285
|206
|2006.01.23 02:29
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2194
|1.2285
|207
|2006.01.23 03:30
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2195
|1.2285
|208
|2006.01.23 03:59
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2202
|1.2285
|209
|2006.01.23 09:59
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2212
|1.2285
|210
|2006.01.23 10:30
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2213
|1.2285
|211
|2006.01.23 10:49
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2214
|1.2285
|212
|2006.01.23 10:50
|modify
|22
|7.38
|1.2105
|1.2216
|1.2285
|213
|2006.01.23 10:59
|t/p
|22
|7.38
|1.2285
|1.2216
|1.2285
|1318.73
|5932.47
|214
|2006.01.25 15:00
|sell
|23
|9.49
|1.2258
|1.2410
|1.2078
|215
|2006.01.26 19:13
|modify
|23
|9.49
|1.2258
|1.2256
|1.2078
|216
|2006.01.26 22:29
|modify
|23
|9.49
|1.2258
|1.2254
|1.2078
|217
|2006.01.26 22:30
|modify
|23
|9.49
|1.2258
|1.2253
|1.2078
|218
|2006.01.27 01:29
|modify
|23
|9.49
|1.2258
|1.2249
|1.2078
|219
|2006.01.27 01:30
|modify
|23
|9.49
|1.2258
|1.2248
|1.2078
|220
|2006.01.27 02:29
|modify
|23
|9.49
|1.2258
|1.2247
|1.2078
|221
|2006.01.27 07:03
|modify
|23
|9.49
|1.2258
|1.2246
|1.2078
|222
|2006.01.27 10:59
|modify
|23
|9.49
|1.2258
|1.2238
|1.2078
|223
|2006.01.27 11:00
|modify
|23
|9.49
|1.2258
|1.2237
|1.2078
|224
|2006.01.27 11:53
|modify
|23
|9.49
|1.2258
|1.2236
|1.2078
|225
|2006.01.27 11:59
|modify
|23
|9.49
|1.2258
|1.2225
|1.2078
|226
|2006.01.27 12:09
|modify
|23
|9.49
|1.2258
|1.2224
|1.2078
|227
|2006.01.27 13:00
|modify
|23
|9.49
|1.2258
|1.2223
|1.2078
|228
|2006.01.27 14:00
|close
|23
|9.49
|1.2221
|1.2223
|1.2078
|373.53
|6306.00
|229
|2006.01.27 14:29
|buy
|24
|10.09
|1.2213
|1.2061
|1.2393
|230
|2006.02.01 19:29
|s/l
|24
|10.09
|1.2061
|1.2061
|1.2393
|-1553.51
|4752.49
|231
|2006.02.02 03:30
|buy
|25
|7.60
|1.2075
|1.1923
|1.2255
|232
|2006.02.09 15:31
|close
|25
|7.60
|1.1962
|1.1923
|1.2255
|-893.65
|3858.84
|233
|2006.02.10 08:15
|sell
|26
|6.17
|1.1970
|1.2122
|1.1790
|234
|2006.02.10 15:59
|modify
|26
|6.17
|1.1970
|1.1969
|1.1790
|235
|2006.02.10 16:00
|modify
|26
|6.17
|1.1970
|1.1968
|1.1790
|236
|2006.02.10 16:00
|s/l
|26
|6.17
|1.1968
|1.1968
|1.1790
|12.34
|3871.18
|237
|2006.02.13 07:19
|buy
|27
|6.19
|1.1907
|1.1755
|1.2087
|238
|2006.02.15 09:00
|close
|27
|6.19
|1.1914
|1.1755
|1.2087
|35.22
|3906.41
|239
|2006.02.15 09:00
|sell
|28
|6.25
|1.1914
|1.2066
|1.1734
|240
|2006.02.16 07:00
|close
|28
|6.25
|1.1889
|1.2066
|1.1734
|167.31
|4073.72
|241
|2006.02.16 07:25
|buy
|29
|6.52
|1.1887
|1.1735
|1.2067
|242
|2006.02.19 23:19
|modify
|29
|6.52
|1.1887
|1.1888
|1.2067
|243
|2006.02.19 23:19
|modify
|29
|6.52
|1.1887
|1.1889
|1.2067
|244
|2006.02.19 23:39
|modify
|29
|6.52
|1.1887
|1.1890
|1.2067
|245
|2006.02.19 23:42
|modify
|29
|6.52
|1.1887
|1.1891
|1.2067
|246
|2006.02.19 23:43
|modify
|29
|6.52
|1.1887
|1.1892
|1.2067
|247
|2006.02.19 23:43
|modify
|29
|6.52
|1.1887
|1.1893
|1.2067
|248
|2006.02.19 23:44
|modify
|29
|6.52
|1.1887
|1.1894
|1.2067
|249
|2006.02.19 23:44
|modify
|29
|6.52
|1.1887
|1.1895
|1.2067
|250
|2006.02.19 23:48
|modify
|29
|6.52
|1.1887
|1.1896
|1.2067
|251
|2006.02.19 23:48
|modify
|29
|6.52
|1.1887
|1.1897
|1.2067
|252
|2006.02.19 23:48
|modify
|29
|6.52
|1.1887
|1.1898
|1.2067
|253
|2006.02.19 23:49
|modify
|29
|6.52
|1.1887
|1.1899
|1.2067
|254
|2006.02.19 23:49
|modify
|29
|6.52
|1.1887
|1.1900
|1.2067
|255
|2006.02.20 00:59
|modify
|29
|6.52
|1.1887
|1.1902
|1.2067
|256
|2006.02.20 02:29
|modify
|29
|6.52
|1.1887
|1.1918
|1.2067
|257
|2006.02.20 02:59
|modify
|29
|6.52
|1.1887
|1.1919
|1.2067
|258
|2006.02.20 03:00
|modify
|29
|6.52
|1.1887
|1.1920
|1.2067
|259
|2006.02.20 03:20
|modify
|29
|6.52
|1.1887
|1.1922
|1.2067
|260
|2006.02.20 04:59
|modify
|29
|6.52
|1.1887
|1.1923
|1.2067
|261
|2006.02.20 09:00
|close
|29
|6.52
|1.1936
|1.1923
|1.2067
|310.94
|4384.66
|262
|2006.02.20 09:29
|sell
|30
|7.02
|1.1939
|1.2091
|1.1759
|263
|2006.02.21 19:00
|close
|30
|7.02
|1.1921
|1.2091
|1.1759
|130.50
|4515.16
|264
|2006.02.21 19:29
|buy
|31
|7.22
|1.1929
|1.1777
|1.2109
|265
|2006.02.23 17:30
|close
|31
|7.22
|1.1924
|1.1777
|1.2109
|-55.02
|4460.14
|266
|2006.02.23 17:32
|sell
|32
|7.14
|1.1921
|1.2073
|1.1741
|267
|2006.02.24 20:59
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1920
|1.1741
|268
|2006.02.26 22:40
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1919
|1.1741
|269
|2006.02.26 22:43
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1918
|1.1741
|270
|2006.02.26 22:43
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1917
|1.1741
|271
|2006.02.26 22:44
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1916
|1.1741
|272
|2006.02.26 22:48
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1915
|1.1741
|273
|2006.02.26 22:48
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1914
|1.1741
|274
|2006.02.26 22:49
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1913
|1.1741
|275
|2006.02.26 22:49
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1912
|1.1741
|276
|2006.02.26 22:50
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1911
|1.1741
|277
|2006.02.26 23:08
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1910
|1.1741
|278
|2006.02.26 23:08
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1909
|1.1741
|279
|2006.02.26 23:08
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1908
|1.1741
|280
|2006.02.26 23:08
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1907
|1.1741
|281
|2006.02.26 23:09
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1906
|1.1741
|282
|2006.02.26 23:09
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1905
|1.1741
|283
|2006.02.26 23:13
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1904
|1.1741
|284
|2006.02.26 23:13
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1903
|1.1741
|285
|2006.02.26 23:13
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1902
|1.1741
|286
|2006.02.26 23:13
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1901
|1.1741
|287
|2006.02.26 23:13
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1900
|1.1741
|288
|2006.02.26 23:13
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1899
|1.1741
|289
|2006.02.26 23:13
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1898
|1.1741
|290
|2006.02.26 23:14
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1897
|1.1741
|291
|2006.02.26 23:14
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1896
|1.1741
|292
|2006.02.26 23:17
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1895
|1.1741
|293
|2006.02.26 23:18
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1894
|1.1741
|294
|2006.02.26 23:18
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1893
|1.1741
|295
|2006.02.26 23:18
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1892
|1.1741
|296
|2006.02.26 23:18
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1891
|1.1741
|297
|2006.02.26 23:18
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1890
|1.1741
|298
|2006.02.26 23:18
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1889
|1.1741
|299
|2006.02.26 23:18
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1888
|1.1741
|300
|2006.02.26 23:18
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1887
|1.1741
|301
|2006.02.26 23:18
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1886
|1.1741
|302
|2006.02.26 23:19
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1885
|1.1741
|303
|2006.02.26 23:19
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1884
|1.1741
|304
|2006.02.26 23:19
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1883
|1.1741
|305
|2006.02.26 23:36
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1882
|1.1741
|306
|2006.02.27 00:47
|modify
|32
|7.14
|1.1921
|1.1881
|1.1741
|307
|2006.02.27 05:00
|close
|32
|7.14
|1.1875
|1.1881
|1.1741
|336.87
|4797.01
|308
|2006.02.27 05:01
|buy
|33
|7.68
|1.1866
|1.1714
|1.2046
|309
|2006.02.28 15:29
|modify
|33
|7.68
|1.1866
|1.1876
|1.2046
|310
|2006.02.28 15:30
|modify
|33
|7.68
|1.1866
|1.1877
|1.2046
|311
|2006.02.28 16:29
|modify
|33
|7.68
|1.1866
|1.1878
|1.2046
|312
|2006.02.28 16:30
|modify
|33
|7.68
|1.1866
|1.1879
|1.2046
|313
|2006.02.28 16:30
|modify
|33
|7.68
|1.1866
|1.1880
|1.2046
|314
|2006.02.28 16:31
|modify
|33
|7.68
|1.1866
|1.1881
|1.2046
|315
|2006.02.28 18:29
|modify
|33
|7.68
|1.1866
|1.1882
|1.2046
|316
|2006.02.28 18:59
|modify
|33
|7.68
|1.1866
|1.1888
|1.2046
|317
|2006.03.01 00:29
|modify
|33
|7.68
|1.1866
|1.1895
|1.2046
|318
|2006.03.01 02:59
|modify
|33
|7.68
|1.1866
|1.1896
|1.2046
|319
|2006.03.01 03:00
|modify
|33
|7.68
|1.1866
|1.1897
|1.2046
|320
|2006.03.01 13:29
|modify
|33
|7.68
|1.1866
|1.1901
|1.2046
|321
|2006.03.01 13:59
|modify
|33
|7.68
|1.1866
|1.1911
|1.2046
|322
|2006.03.01 14:00
|modify
|33
|7.68
|1.1866
|1.1912
|1.2046
|323
|2006.03.01 14:29
|modify
|33
|7.68
|1.1866
|1.1917
|1.2046
|324
|2006.03.01 16:59
|s/l
|33
|7.68
|1.1917
|1.1917
|1.2046
|381.62
|5178.63
|325
|2006.03.03 03:00
|sell
|34
|8.29
|1.2015
|1.2167
|1.1835
|326
|2006.03.07 04:59
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.2004
|1.1835
|327
|2006.03.07 05:00
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.2003
|1.1835
|328
|2006.03.07 08:29
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.2002
|1.1835
|329
|2006.03.07 08:30
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.2001
|1.1835
|330
|2006.03.07 08:52
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1999
|1.1835
|331
|2006.03.07 08:52
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1998
|1.1835
|332
|2006.03.07 08:59
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1997
|1.1835
|333
|2006.03.07 08:59
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1991
|1.1835
|334
|2006.03.07 09:29
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1981
|1.1835
|335
|2006.03.07 09:30
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1980
|1.1835
|336
|2006.03.07 09:33
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1979
|1.1835
|337
|2006.03.07 09:33
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1978
|1.1835
|338
|2006.03.07 10:17
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1977
|1.1835
|339
|2006.03.07 10:17
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1976
|1.1835
|340
|2006.03.07 10:19
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1975
|1.1835
|341
|2006.03.07 10:20
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1973
|1.1835
|342
|2006.03.07 10:20
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1972
|1.1835
|343
|2006.03.07 10:31
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1970
|1.1835
|344
|2006.03.07 10:31
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1969
|1.1835
|345
|2006.03.07 10:31
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1967
|1.1835
|346
|2006.03.07 10:33
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1966
|1.1835
|347
|2006.03.07 10:33
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1964
|1.1835
|348
|2006.03.07 11:36
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1963
|1.1835
|349
|2006.03.07 11:36
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1961
|1.1835
|350
|2006.03.07 11:37
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1960
|1.1835
|351
|2006.03.07 11:37
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1959
|1.1835
|352
|2006.03.07 11:37
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1958
|1.1835
|353
|2006.03.07 11:37
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1956
|1.1835
|354
|2006.03.07 11:38
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1955
|1.1835
|355
|2006.03.07 13:00
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1951
|1.1835
|356
|2006.03.07 13:25
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1950
|1.1835
|357
|2006.03.07 14:20
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1949
|1.1835
|358
|2006.03.07 14:21
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1947
|1.1835
|359
|2006.03.07 14:21
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1945
|1.1835
|360
|2006.03.07 15:02
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1944
|1.1835
|361
|2006.03.07 15:05
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1943
|1.1835
|362
|2006.03.07 15:06
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1942
|1.1835
|363
|2006.03.07 15:12
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1940
|1.1835
|364
|2006.03.07 15:59
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1933
|1.1835
|365
|2006.03.07 16:37
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1932
|1.1835
|366
|2006.03.07 16:37
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1931
|1.1835
|367
|2006.03.07 16:43
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1930
|1.1835
|368
|2006.03.07 16:43
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1928
|1.1835
|369
|2006.03.07 16:43
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1927
|1.1835
|370
|2006.03.07 19:29
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1926
|1.1835
|371
|2006.03.07 19:58
|modify
|34
|8.29
|1.2015
|1.1925
|1.1835
|372
|2006.03.08 10:29
|s/l
|34
|8.29
|1.1925
|1.1925
|1.1835
|760.77
|5939.40
|373
|2006.03.10 06:46
|buy
|35
|9.50
|1.1910
|1.1758
|1.2090
|374
|2006.03.13 07:59
|modify
|35
|9.50
|1.1910
|1.1914
|1.2090
|375
|2006.03.13 08:00
|modify
|35
|9.50
|1.1910
|1.1915
|1.2090
|376
|2006.03.13 11:00
|close
|35
|9.50
|1.1930
|1.1915
|1.2090
|183.78
|6123.18
|377
|2006.03.13 11:00
|sell
|36
|9.80
|1.1929
|1.2081
|1.1749
|378
|2006.03.16 10:29
|s/l
|36
|9.80
|1.2081
|1.2081
|1.1749
|-1460.70
|4662.48
|379
|2006.03.17 02:29
|sell
|37
|7.46
|1.2163
|1.2315
|1.1983
|380
|2006.03.21 15:29
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2158
|1.1983
|381
|2006.03.21 15:30
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2157
|1.1983
|382
|2006.03.21 15:45
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2156
|1.1983
|383
|2006.03.21 15:47
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2155
|1.1983
|384
|2006.03.21 15:59
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2144
|1.1983
|385
|2006.03.21 16:00
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2143
|1.1983
|386
|2006.03.21 16:51
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2142
|1.1983
|387
|2006.03.21 16:51
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2141
|1.1983
|388
|2006.03.21 16:53
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2140
|1.1983
|389
|2006.03.21 16:53
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2139
|1.1983
|390
|2006.03.21 16:54
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2137
|1.1983
|391
|2006.03.21 16:54
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2135
|1.1983
|392
|2006.03.21 16:55
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2133
|1.1983
|393
|2006.03.21 16:59
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2130
|1.1983
|394
|2006.03.22 04:38
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2129
|1.1983
|395
|2006.03.22 10:11
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2128
|1.1983
|396
|2006.03.22 10:59
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2124
|1.1983
|397
|2006.03.22 11:03
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2123
|1.1983
|398
|2006.03.22 19:07
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2122
|1.1983
|399
|2006.03.23 00:59
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2113
|1.1983
|400
|2006.03.23 01:29
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2111
|1.1983
|401
|2006.03.23 01:30
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2110
|1.1983
|402
|2006.03.23 01:57
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2109
|1.1983
|403
|2006.03.23 01:57
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2108
|1.1983
|404
|2006.03.23 01:57
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2107
|1.1983
|405
|2006.03.23 01:57
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2106
|1.1983
|406
|2006.03.23 02:10
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2105
|1.1983
|407
|2006.03.23 02:34
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2104
|1.1983
|408
|2006.03.23 03:00
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2103
|1.1983
|409
|2006.03.23 04:25
|modify
|37
|7.46
|1.2163
|1.2102
|1.1983
|410
|2006.03.23 07:30
|close
|37
|7.46
|1.2069
|1.2102
|1.1983
|727.65
|5390.13
|411
|2006.03.23 07:59
|buy
|38
|8.62
|1.2068
|1.1916
|1.2248
|412
|2006.03.27 10:00
|close
|38
|8.62
|1.2022
|1.1916
|1.2248
|-407.81
|4982.31
|413
|2006.03.27 10:18
|sell
|39
|7.97
|1.2029
|1.2181
|1.1849
|414
|2006.03.29 11:00
|close
|39
|7.97
|1.2020
|1.2181
|1.1849
|81.13
|5063.45
|415
|2006.03.29 11:29
|buy
|40
|8.10
|1.2013
|1.1861
|1.2193
|416
|2006.03.30 04:29
|modify
|40
|8.10
|1.2013
|1.2021
|1.2193
|417
|2006.03.30 04:30
|modify
|40
|8.10
|1.2013
|1.2022
|1.2193
|418
|2006.03.30 04:59
|modify
|40
|8.10
|1.2013
|1.2025
|1.2193
|419
|2006.03.30 05:29
|modify
|40
|8.10
|1.2013
|1.2028
|1.2193
|420
|2006.03.30 07:26
|modify
|40
|8.10
|1.2013
|1.2029
|1.2193
|421
|2006.03.30 11:29
|modify
|40
|8.10
|1.2013
|1.2035
|1.2193
|422
|2006.03.30 11:59
|modify
|40
|8.10
|1.2013
|1.2047
|1.2193
|423
|2006.03.30 14:05
|modify
|40
|8.10
|1.2013
|1.2048
|1.2193
|424
|2006.03.30 14:29
|modify
|40
|8.10
|1.2013
|1.2082
|1.2193
|425
|2006.03.30 14:59
|modify
|40
|8.10
|1.2013
|1.2091
|1.2193
|426
|2006.03.30 15:00
|modify
|40
|8.10
|1.2013
|1.2092
|1.2193
|427
|2006.03.30 17:03
|modify
|40
|8.10
|1.2013
|1.2095
|1.2193
|428
|2006.03.30 18:59
|modify
|40
|8.10
|1.2013
|1.2100
|1.2193
|429
|2006.03.30 19:29
|modify
|40
|8.10
|1.2013
|1.2106
|1.2193
|430
|2006.03.30 20:29
|modify
|40
|8.10
|1.2013
|1.2113
|1.2193
|431
|2006.03.30 20:59
|modify
|40
|8.10
|1.2013
|1.2115
|1.2193
|432
|2006.03.30 21:29
|modify
|40
|8.10
|1.2013
|1.2119
|1.2193
|433
|2006.03.30 22:30
|modify
|40
|8.10
|1.2013
|1.2120
|1.2193
|434
|2006.03.31 01:29
|modify
|40
|8.10
|1.2013
|1.2125
|1.2193
|435
|2006.03.31 01:30
|modify
|40
|8.10
|1.2013
|1.2126
|1.2193
|436
|2006.03.31 08:29
|s/l
|40
|8.10
|1.2126
|1.2126
|1.2193
|894.08
|5957.53
|437
|2006.04.03 13:32
|buy
|41
|9.53
|1.2072
|1.1920
|1.2252
|438
|2006.04.03 15:29
|modify
|41
|9.53
|1.2072
|1.2086
|1.2252
|439
|2006.04.03 15:30
|modify
|41
|9.53
|1.2072
|1.2087
|1.2252
|440
|2006.04.03 17:28
|modify
|41
|9.53
|1.2072
|1.2088
|1.2252
|441
|2006.04.03 17:29
|modify
|41
|9.53
|1.2072
|1.2089
|1.2252
|442
|2006.04.03 17:29
|modify
|41
|9.53
|1.2072
|1.2090
|1.2252
|443
|2006.04.03 18:29
|modify
|41
|9.53
|1.2072
|1.2093
|1.2252
|444
|2006.04.03 18:30
|modify
|41
|9.53
|1.2072
|1.2094
|1.2252
|445
|2006.04.03 23:59
|modify
|41
|9.53
|1.2072
|1.2096
|1.2252
|446
|2006.04.04 01:46
|modify
|41
|9.53
|1.2072
|1.2097
|1.2252
|447
|2006.04.04 04:29
|modify
|41
|9.53
|1.2072
|1.2101
|1.2252
|448
|2006.04.04 04:59
|modify
|41
|9.53
|1.2072
|1.2109
|1.2252
|449
|2006.04.04 05:00
|modify
|41
|9.53
|1.2072
|1.2110
|1.2252
|450
|2006.04.04 07:59
|modify
|41
|9.53
|1.2072
|1.2113
|1.2252
|451
|2006.04.04 09:59
|modify
|41
|9.53
|1.2072
|1.2128
|1.2252
|452
|2006.04.04 11:41
|modify
|41
|9.53
|1.2072
|1.2129
|1.2252
|453
|2006.04.04 11:41
|modify
|41
|9.53
|1.2072
|1.2131
|1.2252
|454
|2006.04.04 11:42
|modify
|41
|9.53
|1.2072
|1.2132
|1.2252
|455
|2006.04.04 11:42
|modify
|41
|9.53
|1.2072
|1.2133
|1.2252
|456
|2006.04.04 11:59
|modify
|41
|9.53
|1.2072
|1.2137
|1.2252
|457
|2006.04.04 12:00
|modify
|41
|9.53
|1.2072
|1.2138
|1.2252
|458
|2006.04.04 12:29
|t/p
|41
|9.53
|1.2252
|1.2138
|1.2252
|1709.16
|7666.68
|459
|2006.04.04 23:30
|sell
|42
|12.27
|1.2252
|1.2404
|1.2072
|460
|2006.04.06 16:01
|modify
|42
|12.27
|1.2252
|1.2252
|1.2072
|461
|2006.04.07 00:29
|modify
|42
|12.27
|1.2252
|1.2250
|1.2072
|462
|2006.04.07 01:29
|modify
|42
|12.27
|1.2252
|1.2242
|1.2072
|463
|2006.04.07 07:29
|modify
|42
|12.27
|1.2252
|1.2226
|1.2072
|464
|2006.04.07 13:29
|modify
|42
|12.27
|1.2252
|1.2212
|1.2072
|465
|2006.04.07 13:59
|modify
|42
|12.27
|1.2252
|1.2208
|1.2072
|466
|2006.04.07 14:29
|modify
|42
|12.27
|1.2252
|1.2166
|1.2072
|467
|2006.04.07 14:30
|s/l
|42
|12.27
|1.2166
|1.2166
|1.2072
|1091.42
|8758.10
|468
|2006.04.10 02:23
|buy
|43
|14.01
|1.2113
|1.1961
|1.2293
|469
|2006.04.12 00:29
|modify
|43
|14.01
|1.2113
|1.2113
|1.2293
|470
|2006.04.12 02:32
|modify
|43
|14.01
|1.2113
|1.2115
|1.2293
|471
|2006.04.12 12:59
|s/l
|43
|14.01
|1.2115
|1.2115
|1.2293
|9.67
|8767.77
|472
|2006.04.13 04:30
|buy
|44
|14.03
|1.2109
|1.1957
|1.2289
|473
|2006.04.17 00:29
|modify
|44
|14.03
|1.2109
|1.2119
|1.2289
|474
|2006.04.17 01:29
|modify
|44
|14.03
|1.2109
|1.2144
|1.2289
|475
|2006.04.17 03:37
|modify
|44
|14.03
|1.2109
|1.2145
|1.2289
|476
|2006.04.17 11:59
|modify
|44
|14.03
|1.2109
|1.2186
|1.2289
|477
|2006.04.17 12:29
|modify
|44
|14.03
|1.2109
|1.2199
|1.2289
|478
|2006.04.17 12:59
|modify
|44
|14.03
|1.2109
|1.2205
|1.2289
|479
|2006.04.17 14:31
|modify
|44
|14.03
|1.2109
|1.2206
|1.2289
|480
|2006.04.17 14:32
|modify
|44
|14.03
|1.2109
|1.2207
|1.2289
|481
|2006.04.17 14:32
|modify
|44
|14.03
|1.2109
|1.2208
|1.2289
|482
|2006.04.17 14:32
|modify
|44
|14.03
|1.2109
|1.2209
|1.2289
|483
|2006.04.17 14:32
|modify
|44
|14.03
|1.2109
|1.2210
|1.2289
|484
|2006.04.17 14:33
|modify
|44
|14.03
|1.2109
|1.2212
|1.2289
|485
|2006.04.17 14:59
|modify
|44
|14.03
|1.2109
|1.2236
|1.2289
|486
|2006.04.18 07:59
|s/l
|44
|14.03
|1.2236
|1.2236
|1.2289
|1754.24
|10522.01
|487
|2006.04.19 05:30
|sell
|45
|16.84
|1.2348
|1.2500
|1.2168
|488
|2006.04.19 13:29
|modify
|45
|16.84
|1.2348
|1.2345
|1.2168
|489
|2006.04.19 14:05
|s/l
|45
|16.84
|1.2345
|1.2345
|1.2168
|50.52
|10572.53
|490
|2006.04.20 00:26
|sell
|46
|16.92
|1.2370
|1.2522
|1.2190
|491
|2006.04.20 14:29
|modify
|46
|16.92
|1.2370
|1.2368
|1.2190
|492
|2006.04.20 14:59
|modify
|46
|16.92
|1.2370
|1.2357
|1.2190
|493
|2006.04.20 15:00
|modify
|46
|16.92
|1.2370
|1.2356
|1.2190
|494
|2006.04.20 23:29
|modify
|46
|16.92
|1.2370
|1.2351
|1.2190
|495
|2006.04.20 23:30
|modify
|46
|16.92
|1.2370
|1.2350
|1.2190
|496
|2006.04.21 06:29
|modify
|46
|16.92
|1.2370
|1.2343
|1.2190
|497
|2006.04.21 07:00
|modify
|46
|16.92
|1.2370
|1.2342
|1.2190
|498
|2006.04.21 07:29
|modify
|46
|16.92
|1.2370
|1.2341
|1.2190
|499
|2006.04.21 08:59
|close
|46
|16.92
|1.2327
|1.2341
|1.2190
|737.54
|11310.07
|500
|2006.04.24 05:01
|sell
|47
|18.10
|1.2352
|1.2504
|1.2172
|501
|2006.04.27 14:29
|s/l
|47
|18.10
|1.2504
|1.2504
|1.2172
|-2697.80
|8612.27
|502
|2006.04.28 02:30
|sell
|48
|13.78
|1.2526
|1.2678
|1.2346
|503
|2006.05.01 13:29
|s/l
|48
|13.78
|1.2678
|1.2678
|1.2346
|-2086.43
|6525.84
|504
|2006.05.02 08:59
|buy
|49
|10.44
|1.2624
|1.2472
|1.2804
|505
|2006.05.03 10:30
|close
|49
|10.44
|1.2630
|1.2472
|1.2804
|55.80
|6581.64
|506
|2006.05.03 10:30
|sell
|50
|10.53
|1.2624
|1.2776
|1.2444
|507
|2006.05.04 14:00
|close
|50
|10.53
|1.2648
|1.2776
|1.2444
|-234.08
|6347.56
|508
|2006.05.04 14:29
|buy
|51
|10.16
|1.2641
|1.2489
|1.2821
|509
|2006.05.04 18:29
|modify
|51
|10.16
|1.2641
|1.2663
|1.2821
|510
|2006.05.04 18:59
|modify
|51
|10.16
|1.2641
|1.2664
|1.2821
|511
|2006.05.04 19:29
|modify
|51
|10.16
|1.2641
|1.2668
|1.2821
|512
|2006.05.05 12:59
|modify
|51
|10.16
|1.2641
|1.2692
|1.2821
|513
|2006.05.05 13:29
|modify
|51
|10.16
|1.2641
|1.2711
|1.2821
|514
|2006.05.05 13:30
|modify
|51
|10.16
|1.2641
|1.2712
|1.2821
|515
|2006.05.08 08:29
|modify
|51
|10.16
|1.2641
|1.2730
|1.2821
|516
|2006.05.08 08:30
|modify
|51
|10.16
|1.2641
|1.2731
|1.2821
|517
|2006.05.08 10:46
|modify
|51
|10.16
|1.2641
|1.2732
|1.2821
|518
|2006.05.08 13:30
|close
|51
|10.16
|1.2746
|1.2732
|1.2821
|1053.49
|7401.05
|519
|2006.05.08 13:59
|sell
|52
|11.84
|1.2722
|1.2874
|1.2542
|520
|2006.05.09 11:33
|close
|52
|11.84
|1.2701
|1.2874
|1.2542
|255.63
|7656.67
|521
|2006.05.09 11:33
|buy
|53
|12.25
|1.2701
|1.2549
|1.2881
|522
|2006.05.09 14:29
|modify
|53
|12.25
|1.2701
|1.2717
|1.2881
|523
|2006.05.09 16:35
|modify
|53
|12.25
|1.2701
|1.2722
|1.2881
|524
|2006.05.09 16:36
|modify
|53
|12.25
|1.2701
|1.2725
|1.2881
|525
|2006.05.10 06:59
|modify
|53
|12.25
|1.2701
|1.2740
|1.2881
|526
|2006.05.10 07:29
|modify
|53
|12.25
|1.2701
|1.2748
|1.2881
|527
|2006.05.10 14:00
|modify
|53
|12.25
|1.2701
|1.2757
|1.2881
|528
|2006.05.10 14:29
|modify
|53
|12.25
|1.2701
|1.2758
|1.2881
|529
|2006.05.10 14:30
|modify
|53
|12.25
|1.2701
|1.2759
|1.2881
|530
|2006.05.10 19:29
|modify
|53
|12.25
|1.2701
|1.2761
|1.2881
|531
|2006.05.10 19:30
|modify
|53
|12.25
|1.2701
|1.2762
|1.2881
|532
|2006.05.10 21:32
|modify
|53
|12.25
|1.2701
|1.2763
|1.2881
|533
|2006.05.10 23:59
|s/l
|53
|12.25
|1.2763
|1.2763
|1.2881
|751.48
|8408.15
|534
|2006.05.11 13:59
|buy
|54
|13.45
|1.2780
|1.2628
|1.2960
|535
|2006.05.11 15:59
|modify
|54
|13.45
|1.2780
|1.2800
|1.2960
|536
|2006.05.11 16:59
|modify
|54
|13.45
|1.2780
|1.2812
|1.2960
|537
|2006.05.11 17:00
|modify
|54
|13.45
|1.2780
|1.2813
|1.2960
|538
|2006.05.11 18:53
|modify
|54
|13.45
|1.2780
|1.2815
|1.2960
|539
|2006.05.12 02:13
|modify
|54
|13.45
|1.2780
|1.2816
|1.2960
|540
|2006.05.12 02:15
|modify
|54
|13.45
|1.2780
|1.2818
|1.2960
|541
|2006.05.12 05:59
|modify
|54
|13.45
|1.2780
|1.2821
|1.2960
|542
|2006.05.12 06:29
|modify
|54
|13.45
|1.2780
|1.2829
|1.2960
|543
|2006.05.12 06:30
|modify
|54
|13.45
|1.2780
|1.2830
|1.2960
|544
|2006.05.12 07:29
|modify
|54
|13.45
|1.2780
|1.2847
|1.2960
|545
|2006.05.12 08:29
|modify
|54
|13.45
|1.2780
|1.2848
|1.2960
|546
|2006.05.12 08:59
|modify
|54
|13.45
|1.2780
|1.2849
|1.2960
|547
|2006.05.12 09:29
|modify
|54
|13.45
|1.2780
|1.2850
|1.2960
|548
|2006.05.12 09:33
|modify
|54
|13.45
|1.2780
|1.2852
|1.2960
|549
|2006.05.12 09:33
|modify
|54
|13.45
|1.2780
|1.2853
|1.2960
|550
|2006.05.12 09:33
|modify
|54
|13.45
|1.2780
|1.2854
|1.2960
|551
|2006.05.12 09:33
|modify
|54
|13.45
|1.2780
|1.2855
|1.2960
|552
|2006.05.12 09:34
|modify
|54
|13.45
|1.2780
|1.2856
|1.2960
|553
|2006.05.12 09:59
|modify
|54
|13.45
|1.2780
|1.2870
|1.2960
|554
|2006.05.12 10:00
|modify
|54
|13.45
|1.2780
|1.2871
|1.2960
|555
|2006.05.12 10:29
|modify
|54
|13.45
|1.2780
|1.2875
|1.2960
|556
|2006.05.12 11:39
|modify
|54
|13.45
|1.2780
|1.2881
|1.2960
|557
|2006.05.12 11:40
|modify
|54
|13.45
|1.2780
|1.2883
|1.2960
|558
|2006.05.12 11:41
|modify
|54
|13.45
|1.2780
|1.2891
|1.2960
|559
|2006.05.12 11:42
|modify
|54
|13.45
|1.2780
|1.2893
|1.2960
|560
|2006.05.12 13:59
|s/l
|54
|13.45
|1.2893
|1.2893
|1.2960
|1511.04
|9919.19
|561
|2006.05.12 14:30
|sell
|55
|15.87
|1.2888
|1.3040
|1.2708
|562
|2006.05.15 08:29
|modify
|55
|15.87
|1.2888
|1.2878
|1.2708
|563
|2006.05.15 08:30
|s/l
|55
|15.87
|1.2878
|1.2878
|1.2708
|168.06
|10087.25
|564
|2006.05.16 02:00
|buy
|56
|16.14
|1.2816
|1.2664
|1.2996
|565
|2006.05.17 03:29
|modify
|56
|16.14
|1.2816
|1.2821
|1.2996
|566
|2006.05.17 03:59
|modify
|56
|16.14
|1.2816
|1.2826
|1.2996
|567
|2006.05.17 04:00
|modify
|56
|16.14
|1.2816
|1.2827
|1.2996
|568
|2006.05.17 05:32
|modify
|56
|16.14
|1.2816
|1.2828
|1.2996
|569
|2006.05.17 05:50
|modify
|56
|16.14
|1.2816
|1.2829
|1.2996
|570
|2006.05.17 07:29
|modify
|56
|16.14
|1.2816
|1.2845
|1.2996
|571
|2006.05.17 07:59
|modify
|56
|16.14
|1.2816
|1.2850
|1.2996
|572
|2006.05.17 08:59
|modify
|56
|16.14
|1.2816
|1.2860
|1.2996
|573
|2006.05.17 11:09
|modify
|56
|16.14
|1.2816
|1.2864
|1.2996
|574
|2006.05.17 13:29
|s/l
|56
|16.14
|1.2864
|1.2864
|1.2996
|764.15
|10851.40
|575
|2006.05.17 13:30
|sell
|57
|17.36
|1.2850
|1.3002
|1.2670
|576
|2006.05.17 14:29
|modify
|57
|17.36
|1.2850
|1.2840
|1.2670
|577
|2006.05.17 14:30
|modify
|57
|17.36
|1.2850
|1.2839
|1.2670
|578
|2006.05.17 14:30
|s/l
|57
|17.36
|1.2839
|1.2839
|1.2670
|190.96
|11042.36
|579
|2006.05.18 02:30
|buy
|58
|17.67
|1.2767
|1.2615
|1.2947
|580
|2006.05.18 13:59
|modify
|58
|17.67
|1.2767
|1.2769
|1.2947
|581
|2006.05.18 15:34
|modify
|58
|17.67
|1.2767
|1.2770
|1.2947
|582
|2006.05.18 15:34
|modify
|58
|17.67
|1.2767
|1.2771
|1.2947
|583
|2006.05.18 15:34
|modify
|58
|17.67
|1.2767
|1.2772
|1.2947
|584
|2006.05.18 15:34
|modify
|58
|17.67
|1.2767
|1.2773
|1.2947
|585
|2006.05.18 15:35
|modify
|58
|17.67
|1.2767
|1.2774
|1.2947
|586
|2006.05.18 15:36
|modify
|58
|17.67
|1.2767
|1.2779
|1.2947
|587
|2006.05.18 20:59
|modify
|58
|17.67
|1.2767
|1.2794
|1.2947
|588
|2006.05.18 21:29
|modify
|58
|17.67
|1.2767
|1.2817
|1.2947
|589
|2006.05.18 23:21
|modify
|58
|17.67
|1.2767
|1.2818
|1.2947
|590
|2006.05.18 23:23
|modify
|58
|17.67
|1.2767
|1.2819
|1.2947
|591
|2006.05.19 05:30
|close
|58
|17.67
|1.2830
|1.2819
|1.2947
|1101.64
|12144.00
|592
|2006.05.19 05:30
|sell
|59
|19.43
|1.2834
|1.2986
|1.2654
|593
|2006.05.19 08:29
|modify
|59
|19.43
|1.2834
|1.2824
|1.2654
|594
|2006.05.19 08:31
|s/l
|59
|19.43
|1.2824
|1.2824
|1.2654
|194.30
|12338.30
|595
|2006.05.21 21:50
|buy
|60
|19.74
|1.2764
|1.2612
|1.2944
|596
|2006.05.22 15:00
|modify
|60
|19.74
|1.2764
|1.2764
|1.2944
|597
|2006.05.22 15:29
|modify
|60
|19.74
|1.2764
|1.2786
|1.2944
|598
|2006.05.22 15:59
|modify
|60
|19.74
|1.2764
|1.2796
|1.2944
|599
|2006.05.22 16:00
|modify
|60
|19.74
|1.2764
|1.2797
|1.2944
|600
|2006.05.22 17:51
|modify
|60
|19.74
|1.2764
|1.2798
|1.2944
|601
|2006.05.22 17:52
|modify
|60
|19.74
|1.2764
|1.2800
|1.2944
|602
|2006.05.22 18:29
|modify
|60
|19.74
|1.2764
|1.2825
|1.2944
|603
|2006.05.22 20:14
|modify
|60
|19.74
|1.2764
|1.2832
|1.2944
|604
|2006.05.23 07:59
|s/l
|60
|19.74
|1.2832
|1.2832
|1.2944
|1316.46
|13654.76
|605
|2006.05.24 08:00
|buy
|61
|21.85
|1.2836
|1.2684
|1.3016
|606
|2006.05.26 13:59
|close
|61
|21.85
|1.2737
|1.2684
|1.3016
|-2220.40
|11434.36
|607
|2006.05.29 02:01
|buy
|62
|18.29
|1.2753
|1.2601
|1.2933
|608
|2006.05.30 02:59
|modify
|62
|18.29
|1.2753
|1.2755
|1.2933
|609
|2006.05.30 03:00
|modify
|62
|18.29
|1.2753
|1.2756
|1.2933
|610
|2006.05.30 03:29
|modify
|62
|18.29
|1.2753
|1.2764
|1.2933
|611
|2006.05.30 05:04
|modify
|62
|18.29
|1.2753
|1.2766
|1.2933
|612
|2006.05.30 05:04
|modify
|62
|18.29
|1.2753
|1.2767
|1.2933
|613
|2006.05.30 05:33
|modify
|62
|18.29
|1.2753
|1.2769
|1.2933
|614
|2006.05.30 06:29
|modify
|62
|18.29
|1.2753
|1.2785
|1.2933
|615
|2006.05.30 06:59
|modify
|62
|18.29
|1.2753
|1.2786
|1.2933
|616
|2006.05.30 07:29
|modify
|62
|18.29
|1.2753
|1.2795
|1.2933
|617
|2006.05.30 07:30
|modify
|62
|18.29
|1.2753
|1.2796
|1.2933
|618
|2006.05.30 07:59
|modify
|62
|18.29
|1.2753
|1.2802
|1.2933
|619
|2006.05.30 09:04
|modify
|62
|18.29
|1.2753
|1.2803
|1.2933
|620
|2006.05.30 09:04
|modify
|62
|18.29
|1.2753
|1.2805
|1.2933
|621
|2006.05.30 09:04
|modify
|62
|18.29
|1.2753
|1.2806
|1.2933
|622
|2006.05.30 09:05
|modify
|62
|18.29
|1.2753
|1.2808
|1.2933
|623
|2006.05.30 09:06
|modify
|62
|18.29
|1.2753
|1.2810
|1.2933
|624
|2006.05.30 09:59
|modify
|62
|18.29
|1.2753
|1.2824
|1.2933
|625
|2006.05.30 10:00
|modify
|62
|18.29
|1.2753
|1.2825
|1.2933
|626
|2006.05.30 10:29
|modify
|62
|18.29
|1.2753
|1.2827
|1.2933
|627
|2006.05.30 10:30
|modify
|62
|18.29
|1.2753
|1.2828
|1.2933
|628
|2006.05.30 12:29
|s/l
|62
|18.29
|1.2828
|1.2828
|1.2933
|1359.77
|12794.13
|629
|2006.05.30 21:00
|sell
|63
|20.47
|1.2872
|1.3024
|1.2692
|630
|2006.05.31 18:59
|modify
|63
|20.47
|1.2872
|1.2859
|1.2692
|631
|2006.06.01 00:29
|modify
|63
|20.47
|1.2872
|1.2856
|1.2692
|632
|2006.06.01 00:59
|modify
|63
|20.47
|1.2872
|1.2844
|1.2692
|633
|2006.06.01 01:00
|modify
|63
|20.47
|1.2872
|1.2843
|1.2692
|634
|2006.06.01 01:59
|modify
|63
|20.47
|1.2872
|1.2840
|1.2692
|635
|2006.06.01 02:29
|modify
|63
|20.47
|1.2872
|1.2839
|1.2692
|636
|2006.06.01 02:35
|modify
|63
|20.47
|1.2872
|1.2837
|1.2692
|637
|2006.06.01 02:35
|modify
|63
|20.47
|1.2872
|1.2836
|1.2692
|638
|2006.06.01 02:36
|modify
|63
|20.47
|1.2872
|1.2834
|1.2692
|639
|2006.06.01 02:47
|modify
|63
|20.47
|1.2872
|1.2833
|1.2692
|640
|2006.06.01 02:47
|modify
|63
|20.47
|1.2872
|1.2832
|1.2692
|641
|2006.06.01 02:59
|modify
|63
|20.47
|1.2872
|1.2830
|1.2692
|642
|2006.06.01 03:00
|modify
|63
|20.47
|1.2872
|1.2829
|1.2692
|643
|2006.06.01 03:29
|modify
|63
|20.47
|1.2872
|1.2823
|1.2692
|644
|2006.06.01 03:59
|modify
|63
|20.47
|1.2872
|1.2816
|1.2692
|645
|2006.06.01 04:00
|modify
|63
|20.47
|1.2872
|1.2815
|1.2692
|646
|2006.06.01 07:29
|modify
|63
|20.47
|1.2872
|1.2812
|1.2692
|647
|2006.06.01 11:29
|modify
|63
|20.47
|1.2872
|1.2791
|1.2692
|648
|2006.06.01 12:29
|modify
|63
|20.47
|1.2872
|1.2783
|1.2692
|649
|2006.06.01 14:59
|s/l
|63
|20.47
|1.2783
|1.2783
|1.2692
|1870.14
|14664.27
|650
|2006.06.01 15:00
|buy
|64
|23.46
|1.2820
|1.2668
|1.3000
|651
|2006.06.02 12:29
|modify
|64
|23.46
|1.2820
|1.2831
|1.3000
|652
|2006.06.02 12:59
|modify
|64
|23.46
|1.2820
|1.2863
|1.3000
|653
|2006.06.02 13:29
|modify
|64
|23.46
|1.2820
|1.2864
|1.3000
|654
|2006.06.02 14:59
|modify
|64
|23.46
|1.2820
|1.2881
|1.3000
|655
|2006.06.02 16:52
|modify
|64
|23.46
|1.2820
|1.2882
|1.3000
|656
|2006.06.02 16:52
|modify
|64
|23.46
|1.2820
|1.2883
|1.3000
|657
|2006.06.02 16:54
|modify
|64
|23.46
|1.2820
|1.2884
|1.3000
|658
|2006.06.02 16:54
|modify
|64
|23.46
|1.2820
|1.2885
|1.3000
|659
|2006.06.02 16:54
|modify
|64
|23.46
|1.2820
|1.2886
|1.3000
|660
|2006.06.05 00:59
|modify
|64
|23.46
|1.2820
|1.2889
|1.3000
|661
|2006.06.05 03:16
|modify
|64
|23.46
|1.2820
|1.2890
|1.3000
|662
|2006.06.05 03:18
|modify
|64
|23.46
|1.2820
|1.2891
|1.3000
|663
|2006.06.05 03:18
|modify
|64
|23.46
|1.2820
|1.2892
|1.3000
|664
|2006.06.05 03:30
|modify
|64
|23.46
|1.2820
|1.2893
|1.3000
|665
|2006.06.05 04:00
|modify
|64
|23.46
|1.2820
|1.2894
|1.3000
|666
|2006.06.05 04:59
|modify
|64
|23.46
|1.2820
|1.2897
|1.3000
|667
|2006.06.05 05:00
|modify
|64
|23.46
|1.2820
|1.2898
|1.3000
|668
|2006.06.05 06:29
|modify
|64
|23.46
|1.2820
|1.2906
|1.3000
|669
|2006.06.05 06:30
|modify
|64
|23.46
|1.2820
|1.2907
|1.3000
|670
|2006.06.05 07:29
|modify
|64
|23.46
|1.2820
|1.2918
|1.3000
|671
|2006.06.05 08:59
|modify
|64
|23.46
|1.2820
|1.2923
|1.3000
|672
|2006.06.05 18:59
|s/l
|64
|23.46
|1.2923
|1.2923
|1.3000
|2385.65
|17049.92
|673
|2006.06.07 00:30
|buy
|65
|27.28
|1.2833
|1.2681
|1.3013
|674
|2006.06.08 13:29
|s/l
|65
|27.28
|1.2681
|1.2681
|1.3013
|-4200.17
|12849.75
|675
|2006.06.09 00:00
|buy
|66
|20.56
|1.2653
|1.2501
|1.2833
|676
|2006.06.15 15:30
|close
|66
|20.56
|1.2608
|1.2501
|1.2833
|-1006.00
|11843.75
|677
|2006.06.15 15:31
|sell
|67
|18.95
|1.2618
|1.2770
|1.2438
|678
|2006.06.19 14:59
|modify
|67
|18.95
|1.2618
|1.2606
|1.2438
|679
|2006.06.20 12:01
|modify
|67
|18.95
|1.2618
|1.2605
|1.2438
|680
|2006.06.20 12:03
|modify
|67
|18.95
|1.2618
|1.2604
|1.2438
|681
|2006.06.20 12:03
|modify
|67
|18.95
|1.2618
|1.2603
|1.2438
|682
|2006.06.20 12:03
|modify
|67
|18.95
|1.2618
|1.2601
|1.2438
|683
|2006.06.20 12:30
|modify
|67
|18.95
|1.2618
|1.2593
|1.2438
|684
|2006.06.20 14:00
|close
|67
|18.95
|1.2574
|1.2593
|1.2438
|867.34
|12711.09
|685
|2006.06.20 14:29
|buy
|68
|20.34
|1.2578
|1.2426
|1.2758
|686
|2006.06.21 09:29
|modify
|68
|20.34
|1.2578
|1.2587
|1.2758
|687
|2006.06.21 13:00
|modify
|68
|20.34
|1.2578
|1.2592
|1.2758
|688
|2006.06.21 13:29
|modify
|68
|20.34
|1.2578
|1.2594
|1.2758
|689
|2006.06.21 15:06
|modify
|68
|20.34
|1.2578
|1.2595
|1.2758
|690
|2006.06.21 15:17
|modify
|68
|20.34
|1.2578
|1.2596
|1.2758
|691
|2006.06.21 15:33
|modify
|68
|20.34
|1.2578
|1.2597
|1.2758
|692
|2006.06.21 15:33
|modify
|68
|20.34
|1.2578
|1.2599
|1.2758
|693
|2006.06.21 15:37
|modify
|68
|20.34
|1.2578
|1.2600
|1.2758
|694
|2006.06.21 15:59
|modify
|68
|20.34
|1.2578
|1.2613
|1.2758
|695
|2006.06.21 17:29
|modify
|68
|20.34
|1.2578
|1.2622
|1.2758
|696
|2006.06.21 17:30
|modify
|68
|20.34
|1.2578
|1.2623
|1.2758
|697
|2006.06.21 19:34
|modify
|68
|20.34
|1.2578
|1.2624
|1.2758
|698
|2006.06.22 04:29
|modify
|68
|20.34
|1.2578
|1.2626
|1.2758
|699
|2006.06.22 09:29
|s/l
|68
|20.34
|1.2626
|1.2626
|1.2758
|923.03
|13634.12
|700
|2006.06.23 02:01
|buy
|69
|21.81
|1.2581
|1.2429
|1.2761
|701
|2006.06.27 07:30
|close
|69
|21.81
|1.2591
|1.2429
|1.2761
|189.53
|13823.65
|702
|2006.06.27 07:49
|sell
|70
|22.12
|1.2597
|1.2749
|1.2417
|703
|2006.06.28 14:29
|modify
|70
|22.12
|1.2597
|1.2588
|1.2417
|704
|2006.06.28 14:30
|modify
|70
|22.12
|1.2597
|1.2587
|1.2417
|705
|2006.06.28 14:59
|modify
|70
|22.12
|1.2597
|1.2579
|1.2417
|706
|2006.06.28 21:00
|close
|70
|22.12
|1.2558
|1.2579
|1.2417
|875.72
|14699.37
|707
|2006.06.28 21:00
|buy
|71
|23.52
|1.2559
|1.2407
|1.2739
|708
|2006.06.29 18:29
|modify
|71
|23.52
|1.2559
|1.2563
|1.2739
|709
|2006.06.29 18:30
|modify
|71
|23.52
|1.2559
|1.2564
|1.2739
|710
|2006.06.29 18:59
|modify
|71
|23.52
|1.2559
|1.2613
|1.2739
|711
|2006.06.29 19:00
|modify
|71
|23.52
|1.2559
|1.2614
|1.2739
|712
|2006.06.29 21:59
|modify
|71
|23.52
|1.2559
|1.2616
|1.2739
|713
|2006.06.29 22:00
|modify
|71
|23.52
|1.2559
|1.2617
|1.2739
|714
|2006.06.30 00:30
|modify
|71
|23.52
|1.2559
|1.2618
|1.2739
|715
|2006.06.30 00:59
|modify
|71
|23.52
|1.2559
|1.2620
|1.2739
|716
|2006.06.30 01:29
|modify
|71
|23.52
|1.2559
|1.2641
|1.2739
|717
|2006.06.30 01:59
|modify
|71
|23.52
|1.2559
|1.2659
|1.2739
|718
|2006.06.30 02:29
|modify
|71
|23.52
|1.2559
|1.2661
|1.2739
|719
|2006.06.30 02:30
|modify
|71
|23.52
|1.2559
|1.2662
|1.2739
|720
|2006.06.30 03:36
|modify
|71
|23.52
|1.2559
|1.2663
|1.2739
|721
|2006.06.30 04:29
|modify
|71
|23.52
|1.2559
|1.2664
|1.2739
|722
|2006.06.30 05:29
|modify
|71
|23.52
|1.2559
|1.2669
|1.2739
|723
|2006.06.30 05:47
|modify
|71
|23.52
|1.2559
|1.2670
|1.2739
|724
|2006.06.30 05:59
|modify
|71
|23.52
|1.2559
|1.2674
|1.2739
|725
|2006.06.30 07:52
|modify
|71
|23.52
|1.2559
|1.2676
|1.2739
|726
|2006.06.30 07:53
|modify
|71
|23.52
|1.2559
|1.2677
|1.2739
|727
|2006.06.30 12:59
|t/p
|71
|23.52
|1.2739
|1.2677
|1.2739
|4171.98
|18871.35
|728
|2006.07.06 00:10
|buy
|72
|30.19
|1.2733
|1.2581
|1.2913
|729
|2006.07.07 11:38
|modify
|72
|30.19
|1.2733
|1.2736
|1.2913
|730
|2006.07.07 12:29
|modify
|72
|30.19
|1.2733
|1.2760
|1.2913
|731
|2006.07.07 12:30
|modify
|72
|30.19
|1.2733
|1.2762
|1.2913
|732
|2006.07.07 12:59
|modify
|72
|30.19
|1.2733
|1.2768
|1.2913
|733
|2006.07.07 13:00
|modify
|72
|30.19
|1.2733
|1.2769
|1.2913
|734
|2006.07.07 13:29
|modify
|72
|30.19
|1.2733
|1.2771
|1.2913
|735
|2006.07.07 14:29
|modify
|72
|30.19
|1.2733
|1.2773
|1.2913
|736
|2006.07.07 14:30
|modify
|72
|30.19
|1.2733
|1.2774
|1.2913
|737
|2006.07.07 14:30
|modify
|72
|30.19
|1.2733
|1.2775
|1.2913
|738
|2006.07.07 14:30
|modify
|72
|30.19
|1.2733
|1.2776
|1.2913
|739
|2006.07.07 14:30
|modify
|72
|30.19
|1.2733
|1.2777
|1.2913
|740
|2006.07.07 14:30
|modify
|72
|30.19
|1.2733
|1.2778
|1.2913
|741
|2006.07.07 14:30
|modify
|72
|30.19
|1.2733
|1.2779
|1.2913
|742
|2006.07.07 14:31
|modify
|72
|30.19
|1.2733
|1.2785
|1.2913
|743
|2006.07.10 09:29
|s/l
|72
|30.19
|1.2785
|1.2785
|1.2913
|1530.32
|20401.67
|744
|2006.07.11 01:00
|buy
|73
|32.64
|1.2744
|1.2592
|1.2924
|745
|2006.07.17 08:29
|s/l
|73
|32.64
|1.2592
|1.2592
|1.2924
|-5089.55
|15312.12
|746
|2006.07.17 08:31
|buy
|74
|24.50
|1.2637
|1.2485
|1.2817
|747
|2006.07.19 00:59
|s/l
|74
|24.50
|1.2485
|1.2485
|1.2817
|-3756.08
|11556.04
|748
|2006.07.20 07:00
|sell
|75
|18.49
|1.2601
|1.2753
|1.2421
|749
|2006.07.24 21:30
|close
|75
|18.49
|1.2638
|1.2753
|1.2421
|-662.31
|10893.73
|750
|2006.07.24 21:30
|buy
|76
|17.43
|1.2634
|1.2482
|1.2814
|751
|2006.07.26 18:29
|modify
|76
|17.43
|1.2634
|1.2642
|1.2814
|752
|2006.07.26 18:59
|modify
|76
|17.43
|1.2634
|1.2648
|1.2814
|753
|2006.07.26 19:59
|modify
|76
|17.43
|1.2634
|1.2653
|1.2814
|754
|2006.07.26 20:29
|modify
|76
|17.43
|1.2634
|1.2662
|1.2814
|755
|2006.07.26 20:30
|modify
|76
|17.43
|1.2634
|1.2663
|1.2814
|756
|2006.07.26 20:59
|modify
|76
|17.43
|1.2634
|1.2669
|1.2814
|757
|2006.07.26 23:01
|modify
|76
|17.43
|1.2634
|1.2670
|1.2814
|758
|2006.07.26 23:05
|modify
|76
|17.43
|1.2634
|1.2672
|1.2814
|759
|2006.07.27 04:29
|modify
|76
|17.43
|1.2634
|1.2676
|1.2814
|760
|2006.07.27 05:59
|modify
|76
|17.43
|1.2634
|1.2686
|1.2814
|761
|2006.07.27 07:46
|modify
|76
|17.43
|1.2634
|1.2687
|1.2814
|762
|2006.07.27 07:47
|modify
|76
|17.43
|1.2634
|1.2688
|1.2814
|763
|2006.07.27 09:10
|modify
|76
|17.43
|1.2634
|1.2689
|1.2814
|764
|2006.07.27 09:12
|modify
|76
|17.43
|1.2634
|1.2693
|1.2814
|765
|2006.07.27 10:30
|modify
|76
|17.43
|1.2634
|1.2694
|1.2814
|766
|2006.07.27 10:59
|modify
|76
|17.43
|1.2634
|1.2699
|1.2814
|767
|2006.07.27 13:29
|modify
|76
|17.43
|1.2634
|1.2717
|1.2814
|768
|2006.07.27 13:30
|modify
|76
|17.43
|1.2634
|1.2718
|1.2814
|769
|2006.07.27 17:29
|s/l
|76
|17.43
|1.2718
|1.2718
|1.2814
|1407.03
|12300.75
|770
|2006.07.31 06:29
|sell
|77
|19.68
|1.2754
|1.2906
|1.2574
|771
|2006.08.03 11:30
|close
|77
|19.68
|1.2778
|1.2906
|1.2574
|-414.26
|11886.49
|772
|2006.08.03 11:59
|buy
|78
|19.02
|1.2767
|1.2615
|1.2947
|773
|2006.08.03 12:59
|modify
|78
|19.02
|1.2767
|1.2768
|1.2947
|774
|2006.08.03 14:40
|modify
|78
|19.02
|1.2767
|1.2769
|1.2947
|775
|2006.08.03 14:40
|modify
|78
|19.02
|1.2767
|1.2770
|1.2947
|776
|2006.08.03 14:40
|modify
|78
|19.02
|1.2767
|1.2771
|1.2947
|777
|2006.08.03 15:04
|modify
|78
|19.02
|1.2767
|1.2772
|1.2947
|778
|2006.08.03 15:05
|modify
|78
|19.02
|1.2767
|1.2773
|1.2947
|779
|2006.08.03 15:06
|modify
|78
|19.02
|1.2767
|1.2774
|1.2947
|780
|2006.08.04 03:00
|close
|78
|19.02
|1.2794
|1.2774
|1.2947
|501.08
|12387.57
|781
|2006.08.04 03:30
|sell
|79
|19.82
|1.2796
|1.2948
|1.2616
|782
|2006.08.08 07:59
|close
|79
|19.82
|1.2843
|1.2948
|1.2616
|-908.15
|11479.42
|783
|2006.08.09 06:30
|buy
|80
|18.37
|1.2831
|1.2679
|1.3011
|784
|2006.08.09 10:59
|modify
|80
|18.37
|1.2831
|1.2848
|1.3011
|785
|2006.08.09 11:00
|modify
|80
|18.37
|1.2831
|1.2849
|1.3011
|786
|2006.08.09 20:00
|close
|80
|18.37
|1.2861
|1.2849
|1.3011
|551.10
|12030.52
|787
|2006.08.09 20:02
|sell
|81
|19.25
|1.2862
|1.3014
|1.2682
|788
|2006.08.10 14:29
|modify
|81
|19.25
|1.2862
|1.2840
|1.2682
|789
|2006.08.10 14:30
|modify
|81
|19.25
|1.2862
|1.2839
|1.2682
|790
|2006.08.10 14:30
|s/l
|81
|19.25
|1.2839
|1.2839
|1.2682
|476.82
|12507.34
|791
|2006.08.11 06:00
|buy
|82
|20.01
|1.2781
|1.2629
|1.2961
|792
|2006.08.16 12:59
|modify
|82
|20.01
|1.2781
|1.2792
|1.2961
|793
|2006.08.16 13:00
|modify
|82
|20.01
|1.2781
|1.2793
|1.2961
|794
|2006.08.16 13:29
|modify
|82
|20.01
|1.2781
|1.2807
|1.2961
|795
|2006.08.16 15:29
|modify
|82
|20.01
|1.2781
|1.2808
|1.2961
|796
|2006.08.16 15:34
|modify
|82
|20.01
|1.2781
|1.2809
|1.2961
|797
|2006.08.16 15:59
|modify
|82
|20.01
|1.2781
|1.2813
|1.2961
|798
|2006.08.17 07:29
|modify
|82
|20.01
|1.2781
|1.2816
|1.2961
|799
|2006.08.17 07:59
|modify
|82
|20.01
|1.2781
|1.2818
|1.2961
|800
|2006.08.17 08:29
|modify
|82
|20.01
|1.2781
|1.2819
|1.2961
|801
|2006.08.17 08:59
|modify
|82
|20.01
|1.2781
|1.2823
|1.2961
|802
|2006.08.17 10:36
|modify
|82
|20.01
|1.2781
|1.2824
|1.2961
|803
|2006.08.17 11:59
|modify
|82
|20.01
|1.2781
|1.2833
|1.2961
|804
|2006.08.17 12:29
|modify
|82
|20.01
|1.2781
|1.2834
|1.2961
|805
|2006.08.17 17:29
|s/l
|82
|20.01
|1.2834
|1.2834
|1.2961
|981.89
|13489.23
|806
|2006.08.18 19:00
|buy
|83
|21.58
|1.2828
|1.2676
|1.3008
|807
|2006.08.21 03:59
|modify
|83
|21.58
|1.2828
|1.2829
|1.3008
|808
|2006.08.21 04:00
|modify
|83
|21.58
|1.2828
|1.2830
|1.3008
|809
|2006.08.21 06:59
|modify
|83
|21.58
|1.2828
|1.2836
|1.3008
|810
|2006.08.21 07:29
|modify
|83
|21.58
|1.2828
|1.2843
|1.3008
|811
|2006.08.21 07:30
|modify
|83
|21.58
|1.2828
|1.2844
|1.3008
|812
|2006.08.21 08:29
|modify
|83
|21.58
|1.2828
|1.2845
|1.3008
|813
|2006.08.21 08:59
|modify
|83
|21.58
|1.2828
|1.2849
|1.3008
|814
|2006.08.21 10:09
|modify
|83
|21.58
|1.2828
|1.2850
|1.3008
|815
|2006.08.21 12:29
|modify
|83
|21.58
|1.2828
|1.2862
|1.3008
|816
|2006.08.21 12:30
|modify
|83
|21.58
|1.2828
|1.2863
|1.3008
|817
|2006.08.21 13:59
|modify
|83
|21.58
|1.2828
|1.2876
|1.3008
|818
|2006.08.21 14:29
|modify
|83
|21.58
|1.2828
|1.2877
|1.3008
|819
|2006.08.21 16:01
|modify
|83
|21.58
|1.2828
|1.2881
|1.3008
|820
|2006.08.21 16:08
|modify
|83
|21.58
|1.2828
|1.2885
|1.3008
|821
|2006.08.21 22:29
|s/l
|83
|21.58
|1.2885
|1.2885
|1.3008
|1215.93
|14705.16
|822
|2006.08.22 23:30
|buy
|84
|23.53
|1.2812
|1.2660
|1.2992
|823
|2006.08.28 15:30
|close
|84
|23.53
|1.2785
|1.2660
|1.2992
|-727.78
|13977.38
|824
|2006.08.28 15:50
|sell
|85
|22.36
|1.2785
|1.2937
|1.2605
|825
|2006.09.01 16:00
|close
|85
|22.36
|1.2833
|1.2937
|1.2605
|-994.13
|12983.25
|826
|2006.09.01 16:14
|buy
|86
|20.77
|1.2831
|1.2679
|1.3011
|827
|2006.09.04 09:00
|close
|86
|20.77
|1.2844
|1.2679
|1.3011
|256.41
|13239.66
|828
|2006.09.04 09:15
|sell
|87
|21.18
|1.2849
|1.3001
|1.2669
|829
|2006.09.06 11:29
|modify
|87
|21.18
|1.2849
|1.2846
|1.2669
|830
|2006.09.06 12:29
|modify
|87
|21.18
|1.2849
|1.2834
|1.2669
|831
|2006.09.06 12:30
|modify
|87
|21.18
|1.2849
|1.2833
|1.2669
|832
|2006.09.06 14:31
|modify
|87
|21.18
|1.2849
|1.2832
|1.2669
|833
|2006.09.06 16:00
|modify
|87
|21.18
|1.2849
|1.2831
|1.2669
|834
|2006.09.06 16:00
|modify
|87
|21.18
|1.2849
|1.2830
|1.2669
|835
|2006.09.06 16:00
|modify
|87
|21.18
|1.2849
|1.2829
|1.2669
|836
|2006.09.06 16:00
|modify
|87
|21.18
|1.2849
|1.2828
|1.2669
|837
|2006.09.06 16:00
|modify
|87
|21.18
|1.2849
|1.2827
|1.2669
|838
|2006.09.06 16:00
|modify
|87
|21.18
|1.2849
|1.2826
|1.2669
|839
|2006.09.06 19:30
|close
|87
|21.18
|1.2811
|1.2826
|1.2669
|829.82
|14069.48
|840
|2006.09.06 19:30
|buy
|88
|22.51
|1.2809
|1.2657
|1.2989
|841
|2006.09.11 00:59
|s/l
|88
|22.51
|1.2657
|1.2657
|1.2989
|-3495.24
|10574.24
|842
|2006.09.12 12:00
|sell
|89
|16.92
|1.2710
|1.2862
|1.2530
|843
|2006.09.13 05:30
|close
|89
|16.92
|1.2694
|1.2862
|1.2530
|280.70
|10854.94
|844
|2006.09.13 05:30
|buy
|90
|17.37
|1.2689
|1.2537
|1.2869
|845
|2006.09.14 14:59
|modify
|90
|17.37
|1.2689
|1.2700
|1.2869
|846
|2006.09.14 22:30
|close
|90
|17.37
|1.2722
|1.2700
|1.2869
|539.08
|11394.02
|847
|2006.09.14 22:32
|sell
|91
|18.23
|1.2721
|1.2873
|1.2541
|848
|2006.09.15 13:30
|modify
|91
|18.23
|1.2721
|1.2721
|1.2541
|849
|2006.09.15 13:59
|modify
|91
|18.23
|1.2721
|1.2696
|1.2541
|850
|2006.09.15 15:29
|modify
|91
|18.23
|1.2721
|1.2692
|1.2541
|851
|2006.09.17 22:00
|modify
|91
|18.23
|1.2721
|1.2683
|1.2541
|852
|2006.09.17 22:00
|modify
|91
|18.23
|1.2721
|1.2682
|1.2541
|853
|2006.09.17 22:05
|modify
|91
|18.23
|1.2721
|1.2681
|1.2541
|854
|2006.09.18 06:59
|s/l
|91
|18.23
|1.2681
|1.2681
|1.2541
|750.71
|12144.73
|855
|2006.09.19 07:30
|sell
|92
|19.43
|1.2695
|1.2847
|1.2515
|856
|2006.09.20 09:00
|close
|92
|19.43
|1.2680
|1.2847
|1.2515
|302.91
|12447.64
|857
|2006.09.20 09:01
|buy
|93
|19.92
|1.2679
|1.2527
|1.2859
|858
|2006.09.20 23:00
|close
|93
|19.92
|1.2685
|1.2527
|1.2859
|119.53
|12567.17
|859
|2006.09.22 13:32
|sell
|94
|20.11
|1.2812
|1.2964
|1.2632
|860
|2006.09.25 14:24
|modify
|94
|20.11
|1.2812
|1.2812
|1.2632
|861
|2006.09.25 14:24
|modify
|94
|20.11
|1.2812
|1.2811
|1.2632
|862
|2006.09.25 14:29
|modify
|94
|20.11
|1.2812
|1.2801
|1.2632
|863
|2006.09.25 14:30
|modify
|94
|20.11
|1.2812
|1.2800
|1.2632
|864
|2006.09.25 14:59
|modify
|94
|20.11
|1.2812
|1.2793
|1.2632
|865
|2006.09.25 15:00
|modify
|94
|20.11
|1.2812
|1.2792
|1.2632
|866
|2006.09.26 07:29
|modify
|94
|20.11
|1.2812
|1.2788
|1.2632
|867
|2006.09.26 08:29
|modify
|94
|20.11
|1.2812
|1.2785
|1.2632
|868
|2006.09.26 08:30
|modify
|94
|20.11
|1.2812
|1.2784
|1.2632
|869
|2006.09.26 08:59
|modify
|94
|20.11
|1.2812
|1.2763
|1.2632
|870
|2006.09.26 09:59
|modify
|94
|20.11
|1.2812
|1.2750
|1.2632
|871
|2006.09.26 10:00
|modify
|94
|20.11
|1.2812
|1.2749
|1.2632
|872
|2006.09.26 10:02
|s/l
|94
|20.11
|1.2749
|1.2749
|1.2632
|1290.67
|13857.84
|873
|2006.09.26 20:39
|buy
|95
|22.17
|1.2693
|1.2541
|1.2873
|874
|2006.09.28 11:30
|close
|95
|22.17
|1.2716
|1.2541
|1.2873
|451.83
|14309.68
|875
|2006.09.28 11:30
|sell
|96
|22.90
|1.2715
|1.2867
|1.2535
|876
|2006.09.29 11:57
|modify
|96
|22.90
|1.2715
|1.2714
|1.2535
|877
|2006.09.29 12:59
|modify
|96
|22.90
|1.2715
|1.2705
|1.2535
|878
|2006.09.29 13:00
|modify
|96
|22.90
|1.2715
|1.2704
|1.2535
|879
|2006.09.29 15:29
|s/l
|96
|22.90
|1.2704
|1.2704
|1.2535
|265.41
|14575.09
|880
|2006.09.29 16:30
|buy
|97
|23.32
|1.2693
|1.2541
|1.2873
|881
|2006.10.02 14:29
|modify
|97
|23.32
|1.2693
|1.2700
|1.2873
|882
|2006.10.02 16:30
|modify
|97
|23.32
|1.2693
|1.2701
|1.2873
|883
|2006.10.02 16:30
|modify
|97
|23.32
|1.2693
|1.2702
|1.2873
|884
|2006.10.02 16:30
|modify
|97
|23.32
|1.2693
|1.2703
|1.2873
|885
|2006.10.02 16:32
|modify
|97
|23.32
|1.2693
|1.2704
|1.2873
|886
|2006.10.03 05:59
|modify
|97
|23.32
|1.2693
|1.2706
|1.2873
|887
|2006.10.03 06:00
|modify
|97
|23.32
|1.2693
|1.2707
|1.2873
|888
|2006.10.03 08:14
|modify
|97
|23.32
|1.2693
|1.2709
|1.2873
|889
|2006.10.03 08:35
|modify
|97
|23.32
|1.2693
|1.2712
|1.2873
|890
|2006.10.04 08:29
|s/l
|97
|23.32
|1.2712
|1.2712
|1.2873
|397.26
|14972.35
|891
|2006.10.04 18:30
|buy
|98
|23.96
|1.2700
|1.2548
|1.2880
|892
|2006.10.10 11:29
|s/l
|98
|23.96
|1.2548
|1.2548
|1.2880
|-3736.08
|11236.26
|893
|2006.10.11 19:59
|buy
|99
|17.98
|1.2551
|1.2399
|1.2731
|894
|2006.10.13 09:00
|close
|99
|17.98
|1.2556
|1.2399
|1.2731
|42.79
|11279.05
|895
|2006.10.13 09:04
|sell
|100
|18.05
|1.2560
|1.2712
|1.2380
|896
|2006.10.13 14:29
|modify
|100
|18.05
|1.2560
|1.2553
|1.2380
|897
|2006.10.13 14:30
|modify
|100
|18.05
|1.2560
|1.2552
|1.2380
|898
|2006.10.13 14:30
|s/l
|100
|18.05
|1.2552
|1.2552
|1.2380
|144.40
|11423.45
|899
|2006.10.16 05:30
|buy
|101
|18.28
|1.2512
|1.2360
|1.2692
|900
|2006.10.17 07:30
|close
|101
|18.28
|1.2528
|1.2360
|1.2692
|280.51
|11703.96
|901
|2006.10.17 08:30
|sell
|102
|18.73
|1.2531
|1.2683
|1.2351
|902
|2006.10.18 21:32
|close
|102
|18.73
|1.2536
|1.2683
|1.2351
|-82.59
|11621.37
|903
|2006.10.18 21:33
|buy
|103
|18.59
|1.2535
|1.2383
|1.2715
|904
|2006.10.19 14:30
|modify
|103
|18.59
|1.2535
|1.2535
|1.2715
|905
|2006.10.19 14:59
|modify
|103
|18.59
|1.2535
|1.2546
|1.2715
|906
|2006.10.19 16:29
|modify
|103
|18.59
|1.2535
|1.2547
|1.2715
|907
|2006.10.19 16:30
|modify
|103
|18.59
|1.2535
|1.2548
|1.2715
|908
|2006.10.19 16:37
|modify
|103
|18.59
|1.2535
|1.2549
|1.2715
|909
|2006.10.19 16:37
|modify
|103
|18.59
|1.2535
|1.2551
|1.2715
|910
|2006.10.19 16:59
|modify
|103
|18.59
|1.2535
|1.2557
|1.2715
|911
|2006.10.19 17:29
|modify
|103
|18.59
|1.2535
|1.2567
|1.2715
|912
|2006.10.19 17:30
|modify
|103
|18.59
|1.2535
|1.2568
|1.2715
|913
|2006.10.19 17:59
|modify
|103
|18.59
|1.2535
|1.2572
|1.2715
|914
|2006.10.19 18:29
|modify
|103
|18.59
|1.2535
|1.2582
|1.2715
|915
|2006.10.19 18:30
|modify
|103
|18.59
|1.2535
|1.2583
|1.2715
|916
|2006.10.20 00:29
|modify
|103
|18.59
|1.2535
|1.2587
|1.2715
|917
|2006.10.20 05:12
|modify
|103
|18.59
|1.2535
|1.2588
|1.2715
|918
|2006.10.23 07:29
|s/l
|103
|18.59
|1.2588
|1.2588
|1.2715
|924.40
|12545.77
|919
|2006.10.23 22:00
|buy
|104
|20.07
|1.2550
|1.2398
|1.2730
|920
|2006.10.25 18:59
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2563
|1.2730
|921
|2006.10.25 19:29
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2564
|1.2730
|922
|2006.10.25 21:03
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2565
|1.2730
|923
|2006.10.25 21:04
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2566
|1.2730
|924
|2006.10.25 22:30
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2567
|1.2730
|925
|2006.10.26 00:29
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2569
|1.2730
|926
|2006.10.26 01:29
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2571
|1.2730
|927
|2006.10.26 01:59
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2577
|1.2730
|928
|2006.10.26 02:00
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2578
|1.2730
|929
|2006.10.26 02:29
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2583
|1.2730
|930
|2006.10.26 02:59
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2587
|1.2730
|931
|2006.10.26 03:30
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2588
|1.2730
|932
|2006.10.26 06:59
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2596
|1.2730
|933
|2006.10.26 07:00
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2597
|1.2730
|934
|2006.10.26 07:29
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2605
|1.2730
|935
|2006.10.26 08:29
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2613
|1.2730
|936
|2006.10.26 08:30
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2614
|1.2730
|937
|2006.10.26 14:29
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2616
|1.2730
|938
|2006.10.26 14:30
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2617
|1.2730
|939
|2006.10.26 14:35
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2618
|1.2730
|940
|2006.10.26 14:37
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2619
|1.2730
|941
|2006.10.26 14:37
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2620
|1.2730
|942
|2006.10.26 14:37
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2622
|1.2730
|943
|2006.10.26 15:30
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2623
|1.2730
|944
|2006.10.26 16:29
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2639
|1.2730
|945
|2006.10.26 16:30
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2640
|1.2730
|946
|2006.10.26 16:59
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2648
|1.2730
|947
|2006.10.26 17:00
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2649
|1.2730
|948
|2006.10.27 00:59
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2652
|1.2730
|949
|2006.10.27 01:00
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2653
|1.2730
|950
|2006.10.27 01:29
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2661
|1.2730
|951
|2006.10.27 01:30
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2662
|1.2730
|952
|2006.10.27 12:59
|modify
|104
|20.07
|1.2550
|1.2663
|1.2730
|953
|2006.10.27 13:29
|t/p
|104
|20.07
|1.2730
|1.2663
|1.2730
|3533.73
|16079.50
|954
|2006.10.30 01:00
|sell
|105
|25.73
|1.2726
|1.2878
|1.2546
|955
|2006.10.31 15:00
|close
|105
|25.73
|1.2720
|1.2878
|1.2546
|169.56
|16249.07
|956
|2006.11.01 04:30
|sell
|106
|26.00
|1.2762
|1.2914
|1.2582
|957
|2006.11.03 13:59
|modify
|106
|26.00
|1.2762
|1.2738
|1.2582
|958
|2006.11.03 14:00
|modify
|106
|26.00
|1.2762
|1.2737
|1.2582
|959
|2006.11.03 14:00
|s/l
|106
|26.00
|1.2737
|1.2737
|1.2582
|711.36
|16960.43
|960
|2006.11.07 21:00
|sell
|107
|27.14
|1.2768
|1.2920
|1.2588
|961
|2006.11.15 07:30
|close
|107
|27.14
|1.2827
|1.2920
|1.2588
|-1473.16
|15487.27
|962
|2006.11.15 07:59
|buy
|108
|24.78
|1.2818
|1.2666
|1.2998
|963
|2006.11.16 08:09
|close
|108
|24.78
|1.2816
|1.2666
|1.2998
|-98.25
|15389.01
|964
|2006.11.17 09:32
|buy
|109
|24.62
|1.2790
|1.2638
|1.2970
|965
|2006.11.20 02:59
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2793
|1.2970
|966
|2006.11.20 05:00
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2794
|1.2970
|967
|2006.11.20 06:59
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2795
|1.2970
|968
|2006.11.20 07:00
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2796
|1.2970
|969
|2006.11.20 10:30
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2797
|1.2970
|970
|2006.11.21 20:30
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2798
|1.2970
|971
|2006.11.21 20:37
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2799
|1.2970
|972
|2006.11.22 01:59
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2801
|1.2970
|973
|2006.11.22 02:29
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2807
|1.2970
|974
|2006.11.22 02:59
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2808
|1.2970
|975
|2006.11.22 03:21
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2809
|1.2970
|976
|2006.11.22 03:21
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2810
|1.2970
|977
|2006.11.22 03:59
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2814
|1.2970
|978
|2006.11.22 04:00
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2815
|1.2970
|979
|2006.11.22 04:30
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2816
|1.2970
|980
|2006.11.22 04:59
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2817
|1.2970
|981
|2006.11.22 05:00
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2818
|1.2970
|982
|2006.11.22 08:29
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2819
|1.2970
|983
|2006.11.22 08:30
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2820
|1.2970
|984
|2006.11.22 08:42
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2821
|1.2970
|985
|2006.11.22 08:43
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2822
|1.2970
|986
|2006.11.22 09:36
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2823
|1.2970
|987
|2006.11.22 11:59
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2825
|1.2970
|988
|2006.11.22 12:00
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2826
|1.2970
|989
|2006.11.22 12:29
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2834
|1.2970
|990
|2006.11.22 13:00
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2835
|1.2970
|991
|2006.11.22 13:23
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2836
|1.2970
|992
|2006.11.22 13:24
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2837
|1.2970
|993
|2006.11.22 13:24
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2840
|1.2970
|994
|2006.11.22 13:24
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2842
|1.2970
|995
|2006.11.22 13:24
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2844
|1.2970
|996
|2006.11.22 13:29
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2861
|1.2970
|997
|2006.11.22 13:30
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2863
|1.2970
|998
|2006.11.22 13:59
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2871
|1.2970
|999
|2006.11.22 14:34
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2872
|1.2970
|1000
|2006.11.22 15:29
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2905
|1.2970
|1001
|2006.11.23 09:29
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2918
|1.2970
|1002
|2006.11.23 09:30
|modify
|109
|24.62
|1.2790
|1.2919
|1.2970
|1003
|2006.11.23 09:59
|t/p
|109
|24.62
|1.2970
|1.2919
|1.2970
|4334.84
|19723.86
|1004
|2006.11.27 04:30
|sell
|110
|31.56
|1.3129
|1.3281
|1.2949
|1005
|2006.11.30 03:00
|close
|110
|31.56
|1.3168
|1.3281
|1.2949
|-1137.74
|18586.12
|1006
|2006.12.04 04:00
|sell
|111
|29.74
|1.3322
|1.3474
|1.3142
|1007
|2006.12.06 10:29
|modify
|111
|29.74
|1.3322
|1.3319
|1.3142
|1008
|2006.12.06 10:30
|modify
|111
|29.74
|1.3322
|1.3318
|1.3142
|1009
|2006.12.06 10:40
|modify
|111
|29.74
|1.3322
|1.3317
|1.3142
|1010
|2006.12.06 10:40
|modify
|111
|29.74
|1.3322
|1.3316
|1.3142
|1011
|2006.12.06 14:00
|modify
|111
|29.74
|1.3322
|1.3315
|1.3142
|1012
|2006.12.06 15:59
|s/l
|111
|29.74
|1.3315
|1.3315
|1.3142
|243.27
|18829.39
|1013
|2006.12.06 17:00
|buy
|112
|30.13
|1.3307
|1.3155
|1.3487
|1014
|2006.12.08 16:03
|modify
|112
|30.13
|1.3307
|1.3307
|1.3487
|1015
|2006.12.08 16:59
|s/l
|112
|30.13
|1.3307
|1.3307
|1.3487
|-78.94
|18750.45
|1016
|2006.12.11 08:00
|buy
|113
|30.00
|1.3205
|1.3053
|1.3385
|1017
|2006.12.11 17:59
|modify
|113
|30.00
|1.3205
|1.3207
|1.3385
|1018
|2006.12.12 02:59
|modify
|113
|30.00
|1.3205
|1.3211
|1.3385
|1019
|2006.12.12 03:00
|modify
|113
|30.00
|1.3205
|1.3212
|1.3385
|1020
|2006.12.12 04:01
|modify
|113
|30.00
|1.3205
|1.3213
|1.3385
|1021
|2006.12.12 04:02
|modify
|113
|30.00
|1.3205
|1.3214
|1.3385
|1022
|2006.12.12 04:02
|modify
|113
|30.00
|1.3205
|1.3215
|1.3385
|1023
|2006.12.12 04:02
|modify
|113
|30.00
|1.3205
|1.3216
|1.3385
|1024
|2006.12.12 04:29
|modify
|113
|30.00
|1.3205
|1.3217
|1.3385
|1025
|2006.12.12 08:30
|close
|113
|30.00
|1.3236
|1.3217
|1.3385
|910.35
|19660.80
|1026
|2006.12.12 08:30
|sell
|114
|31.46
|1.3239
|1.3391
|1.3059
|1027
|2006.12.14 11:59
|modify
|114
|31.46
|1.3239
|1.3238
|1.3059
|1028
|2006.12.14 12:00
|modify
|114
|31.46
|1.3239
|1.3237
|1.3059
|1029
|2006.12.14 13:01
|modify
|114
|31.46
|1.3239
|1.3235
|1.3059
|1030
|2006.12.14 14:30
|modify
|114
|31.46
|1.3239
|1.3231
|1.3059
|1031
|2006.12.14 14:30
|modify
|114
|31.46
|1.3239
|1.3230
|1.3059
|1032
|2006.12.14 14:30
|modify
|114
|31.46
|1.3239
|1.3229
|1.3059
|1033
|2006.12.14 14:30
|modify
|114
|31.46
|1.3239
|1.3228
|1.3059
|1034
|2006.12.14 14:30
|modify
|114
|31.46
|1.3239
|1.3227
|1.3059
|1035
|2006.12.14 15:29
|modify
|114
|31.46
|1.3239
|1.3206
|1.3059
|1036
|2006.12.14 15:30
|modify
|114
|31.46
|1.3239
|1.3205
|1.3059
|1037
|2006.12.14 16:29
|modify
|114
|31.46
|1.3239
|1.3204
|1.3059
|1038
|2006.12.14 16:29
|modify
|114
|31.46
|1.3239
|1.3203
|1.3059
|1039
|2006.12.14 17:37
|modify
|114
|31.46
|1.3239
|1.3202
|1.3059
|1040
|2006.12.14 18:48
|modify
|114
|31.46
|1.3239
|1.3201
|1.3059
|1041
|2006.12.14 18:49
|modify
|114
|31.46
|1.3239
|1.3200
|1.3059
|1042
|2006.12.14 18:59
|modify
|114
|31.46
|1.3239
|1.3196
|1.3059
|1043
|2006.12.14 19:00
|modify
|114
|31.46
|1.3239
|1.3195
|1.3059
|1044
|2006.12.14 19:38
|modify
|114
|31.46
|1.3239
|1.3194
|1.3059
|1045
|2006.12.14 19:40
|modify
|114
|31.46
|1.3239
|1.3193
|1.3059
|1046
|2006.12.15 06:45
|modify
|114
|31.46
|1.3239
|1.3192
|1.3059
|1047
|2006.12.15 06:47
|modify
|114
|31.46
|1.3239
|1.3191
|1.3059
|1048
|2006.12.15 09:29
|modify
|114
|31.46
|1.3239
|1.3165
|1.3059
|1049
|2006.12.15 09:32
|s/l
|114
|31.46
|1.3165
|1.3165
|1.3059
|2420.85
|22081.65
|1050
|2006.12.15 13:59
|buy
|115
|35.33
|1.3183
|1.3031
|1.3363
|1051
|2006.12.20 02:59
|modify
|115
|35.33
|1.3183
|1.3184
|1.3363
|1052
|2006.12.20 03:59
|modify
|115
|35.33
|1.3183
|1.3192
|1.3363
|1053
|2006.12.20 15:59
|s/l
|115
|35.33
|1.3192
|1.3192
|1.3363
|248.55
|22330.20
|1054
|2006.12.21 22:00
|buy
|116
|35.73
|1.3179
|1.3027
|1.3359
|1055
|2006.12.22 14:29
|close
|116
|35.73
|1.3179
|1.3027
|1.3359
|-23.40
|22306.79
|1056
|2006.12.26 13:01
|buy
|117
|35.69
|1.3139
|1.2987
|1.3319
|1057
|2006.12.28 14:36
|modify
|117
|35.69
|1.3139
|1.3140
|1.3319
|1058
|2006.12.28 14:36
|modify
|117
|35.69
|1.3139
|1.3142
|1.3319
|1059
|2006.12.28 14:37
|modify
|117
|35.69
|1.3139
|1.3143
|1.3319
|1060
|2006.12.28 14:37
|modify
|117
|35.69
|1.3139
|1.3144
|1.3319
|1061
|2006.12.28 14:38
|modify
|117
|35.69
|1.3139
|1.3145
|1.3319
|1062
|2006.12.28 15:29
|s/l
|117
|35.69
|1.3145
|1.3145
|1.3319
|120.64
|22427.43
|1063
|2006.12.28 21:00
|sell
|118
|35.88
|1.3144
|1.3296
|1.2964
|1064
|2007.01.04 10:59
|modify
|118
|35.88
|1.3144
|1.3143
|1.2964
|1065
|2007.01.04 14:59
|modify
|118
|35.88
|1.3144
|1.3141
|1.2964
|1066
|2007.01.04 15:00
|modify
|118
|35.88
|1.3144
|1.3135
|1.2964
|1067
|2007.01.04 20:29
|modify
|118
|35.88
|1.3144
|1.3133
|1.2964
|1068
|2007.01.04 21:26
|modify
|118
|35.88
|1.3144
|1.3132
|1.2964
|1069
|2007.01.05 00:59
|modify
|118
|35.88
|1.3144
|1.3129
|1.2964
|1070
|2007.01.05 02:59
|modify
|118
|35.88
|1.3144
|1.3126
|1.2964
|1071
|2007.01.05 03:00
|modify
|118
|35.88
|1.3144
|1.3125
|1.2964
|1072
|2007.01.05 03:29
|modify
|118
|35.88
|1.3144
|1.3121
|1.2964
|1073
|2007.01.05 04:02
|modify
|118
|35.88
|1.3144
|1.3120
|1.2964
|1074
|2007.01.05 04:02
|modify
|118
|35.88
|1.3144
|1.3119
|1.2964
|1075
|2007.01.05 04:02
|modify
|118
|35.88
|1.3144
|1.3118
|1.2964
|1076
|2007.01.05 04:02
|modify
|118
|35.88
|1.3144
|1.3117
|1.2964
|1077
|2007.01.05 13:59
|modify
|118
|35.88
|1.3144
|1.3055
|1.2964
|1078
|2007.01.05 14:01
|s/l
|118
|35.88
|1.3055
|1.3055
|1.2964
|3362.67
|25790.11
|1079
|2007.01.10 07:30
|buy
|119
|41.26
|1.2992
|1.2840
|1.3172
|1080
|2007.01.15 16:00
|close
|119
|41.26
|1.2933
|1.2840
|1.3172
|-2569.47
|23220.64
|1081
|2007.01.15 16:05
|sell
|120
|37.15
|1.2931
|1.3083
|1.2751
|1082
|2007.01.17 05:00
|close
|120
|37.15
|1.2927
|1.3083
|1.2751
|192.44
|23413.08
|1083
|2007.01.17 05:02
|buy
|121
|37.46
|1.2927
|1.2775
|1.3107
|1084
|2007.01.18 10:30
|close
|121
|37.46
|1.2937
|1.2775
|1.3107
|300.99
|23714.07
|1085
|2007.01.18 10:30
|sell
|122
|37.94
|1.2946
|1.3098
|1.2766
|1086
|2007.01.23 06:30
|close
|122
|37.94
|1.2948
|1.3098
|1.2766
|-8.73
|23705.34
|1087
|2007.01.23 06:59
|buy
|123
|37.93
|1.2947
|1.2795
|1.3127
|1088
|2007.01.23 10:29
|modify
|123
|37.93
|1.2947
|1.2959
|1.3127
|1089
|2007.01.23 11:09
|modify
|123
|37.93
|1.2947
|1.2960
|1.3127
|1090
|2007.01.23 11:09
|modify
|123
|37.93
|1.2947
|1.2961
|1.3127
|1091
|2007.01.23 11:09
|modify
|123
|37.93
|1.2947
|1.2962
|1.3127
|1092
|2007.01.23 11:09
|modify
|123
|37.93
|1.2947
|1.2963
|1.3127
|1093
|2007.01.23 11:59
|modify
|123
|37.93
|1.2947
|1.2977
|1.3127
|1094
|2007.01.23 12:59
|modify
|123
|37.93
|1.2947
|1.2985
|1.3127
|1095
|2007.01.23 13:00
|modify
|123
|37.93
|1.2947
|1.2986
|1.3127
|1096
|2007.01.23 13:53
|modify
|123
|37.93
|1.2947
|1.2987
|1.3127
|1097
|2007.01.23 14:06
|modify
|123
|37.93
|1.2947
|1.2988
|1.3127
|1098
|2007.01.23 14:12
|modify
|123
|37.93
|1.2947
|1.2989
|1.3127
|1099
|2007.01.24 08:59
|s/l
|123
|37.93
|1.2989
|1.2989
|1.3127
|1568.22
|25273.56
|1100
|2007.01.25 04:10
|buy
|124
|40.44
|1.2964
|1.2812
|1.3144
|1101
|2007.01.31 19:29
|modify
|124
|40.44
|1.2964
|1.2975
|1.3144
|1102
|2007.01.31 19:59
|modify
|124
|40.44
|1.2964
|1.2979
|1.3144
|1103
|2007.01.31 20:00
|modify
|124
|40.44
|1.2964
|1.2980
|1.3144
|1104
|2007.01.31 20:29
|modify
|124
|40.44
|1.2964
|1.2981
|1.3144
|1105
|2007.01.31 20:30
|modify
|124
|40.44
|1.2964
|1.2982
|1.3144
|1106
|2007.01.31 20:59
|modify
|124
|40.44
|1.2964
|1.2984
|1.3144
|1107
|2007.01.31 21:29
|modify
|124
|40.44
|1.2964
|1.2985
|1.3144
|1108
|2007.01.31 21:30
|modify
|124
|40.44
|1.2964
|1.2986
|1.3144
|1109
|2007.02.01 02:07
|modify
|124
|40.44
|1.2964
|1.2987
|1.3144
|1110
|2007.02.01 16:01
|modify
|124
|40.44
|1.2964
|1.2989
|1.3144
|1111
|2007.02.02 13:30
|modify
|124
|40.44
|1.2964
|1.2992
|1.3144
|1112
|2007.02.02 14:29
|s/l
|124
|40.44
|1.2992
|1.2992
|1.3144
|920.40
|26193.96
|1113
|2007.02.05 08:30
|buy
|125
|41.91
|1.2965
|1.2813
|1.3145
|1114
|2007.02.07 06:30
|close
|125
|41.91
|1.2977
|1.2813
|1.3145
|448.02
|26641.98
|1115
|2007.02.07 06:59
|sell
|126
|42.63
|1.2978
|1.3130
|1.2798
|1116
|2007.02.14 15:29
|s/l
|126
|42.63
|1.3130
|1.3130
|1.2798
|-6303.70
|20338.28
|1117
|2007.02.19 09:00
|sell
|127
|32.54
|1.3140
|1.3292
|1.2960
|1118
|2007.02.21 01:00
|close
|127
|32.54
|1.3148
|1.3292
|1.2960
|-221.92
|20116.36
|1119
|2007.02.21 20:00
|buy
|128
|32.19
|1.3143
|1.2991
|1.3323
|1120
|2007.02.21 23:59
|close at stop
|128
|32.19
|1.3137
|1.2991
|1.3323
|-193.14
|19923.22