Strategy Tester Report
HighOctane

SymboleEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Periode30 Minutes (M30) 2005.11.10 14:00 - 2007.02.22 00:00 (2005.07.04 - 2007.02.22)
ModeleChaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
ParametresEA="Solo 1.5"; MoneyManagement=true; RiskFactor=8; Slippage=3; Lots=0.1; Profit=180; Stop=150; TrailingStop=50; UseRSIFilter=true; F_ma=28; S_ma=62; Signal=18; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=13; MAMode="0=sma, 1=ema, 2=smma, 3=lwma"; MA_Mode=1; MAPrice="0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=median, 5=typical, 6=weightedclose"; MA_Price=0;
Bars en test15641Ticks modelés681826Qualité du modelage89.43%
Dépot initial3000.00
Profit total net16923.22Profit brut67853.58Perte brute-50930.36
Facteur de profit1.33Rémunération espérée132.21
Chute absolue0.00Chute maximal (%)9827.43 (48.17%)Relative drawdown48.17% (9827.43)
Total des Trades128Positions SHORT (vente) gagnées %56 (67.86%)Positions LONG (achat) gagnées %72 (70.83%)
Profits des Trades (% du total) 89 (69.53%)Pertes des Trades (% du total) 39 (30.47%)
Le plus largegains par Trade4334.84pertes par Trade-6303.70
Average (moyenne)gains par Trade762.40pertes par Trade-1305.91
Maximumgains consecutifs (profit en $)10 (7307.20)pertes consecutives (perte en $)3 (-9507.94)
MaximalGains consecutifs (coups gagnants)8557.92 (6)Pertes consecutives (coups perdants)-9507.94 (3)
Average (moyenne)gains consecutifs3Pertes consecutives1
Graph
#Date exécutionTransactionOrdreLotsPrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
12005.11.11 06:59buy14.801.17041.15521.1884
22005.11.14 04:29modify14.801.17041.17121.1884
32005.11.14 04:59modify14.801.17041.17161.1884
42005.11.14 05:06modify14.801.17041.17181.1884
52005.11.14 05:06modify14.801.17041.17201.1884
62005.11.14 12:30close14.801.17301.17201.1884121.663121.66
72005.11.14 12:32sell24.991.17321.18841.1552
82005.11.14 16:59modify24.991.17321.17191.1552
92005.11.14 17:00modify24.991.17321.17171.1552
102005.11.15 11:29modify24.991.17321.17141.1552
112005.11.15 11:30modify24.991.17321.17131.1552
122005.11.15 11:59modify24.991.17321.17081.1552
132005.11.15 12:17modify24.991.17321.17071.1552
142005.11.15 12:29modify24.991.17321.17051.1552
152005.11.15 12:30modify24.991.17321.17041.1552
162005.11.15 16:29s/l24.991.17041.17041.1552142.663264.32
172005.11.15 16:29buy35.221.17081.15561.1888
182005.11.16 07:00close35.221.17081.15561.1888-3.423260.90
192005.11.16 07:31sell45.221.17111.18631.1531
202005.11.16 14:59modify45.221.17111.17001.1531
212005.11.17 09:29s/l45.221.17001.17001.153166.663327.56
222005.11.18 04:00sell55.321.17251.18771.1545
232005.11.18 09:29modify55.321.17251.17211.1545
242005.11.18 14:29s/l55.321.17211.17211.154521.283348.84
252005.11.21 15:30sell65.361.17771.19291.1597
262005.11.21 16:29modify65.361.17771.17761.1597
272005.11.21 18:29modify65.361.17771.17751.1597
282005.11.21 20:29modify65.361.17771.17741.1597
292005.11.22 08:59modify65.361.17771.17631.1597
302005.11.22 09:00modify65.361.17771.17621.1597
312005.11.22 09:41modify65.361.17771.17611.1597
322005.11.22 09:41modify65.361.17771.17581.1597
332005.11.22 09:42modify65.361.17771.17561.1597
342005.11.22 09:59modify65.361.17771.17461.1597
352005.11.22 16:30close65.361.17291.17461.1597260.443609.28
362005.11.22 16:45buy75.771.17221.15701.1902
372005.11.22 19:29modify75.771.17221.17531.1902
382005.11.22 19:59modify75.771.17221.17591.1902
392005.11.22 20:29modify75.771.17221.17681.1902
402005.11.22 20:30modify75.771.17221.17701.1902
412005.11.22 22:48modify75.771.17221.17711.1902
422005.11.23 05:59modify75.771.17221.17731.1902
432005.11.23 06:29modify75.771.17221.17901.1902
442005.11.23 07:13modify75.771.17221.17911.1902
452005.11.23 07:13modify75.771.17221.17921.1902
462005.11.23 07:14modify75.771.17221.17931.1902
472005.11.23 07:14modify75.771.17221.17941.1902
482005.11.23 07:15modify75.771.17221.18001.1902
492005.11.23 09:29s/l75.771.18001.18001.1902446.284055.56
502005.11.23 10:24sell86.491.17951.19471.1615
512005.11.25 14:30close86.491.17731.19471.1615158.104213.66
522005.11.25 14:30buy96.741.17671.16151.1947
532005.11.28 18:29modify96.741.17671.17881.1947
542005.11.28 18:59modify96.741.17671.17941.1947
552005.11.28 19:00modify96.741.17671.17951.1947
562005.11.28 19:29modify96.741.17671.18241.1947
572005.11.28 19:30modify96.741.17671.18251.1947
582005.11.28 20:10modify96.741.17671.18261.1947
592005.11.28 20:11modify96.741.17671.18361.1947
602005.11.28 20:12modify96.741.17671.18431.1947
612005.11.28 21:56s/l96.741.18431.18431.1947507.834721.49
622005.11.29 04:00sell107.551.18191.19711.1639
632005.11.29 13:59modify107.551.18191.18111.1639
642005.11.29 14:00modify107.551.18191.18101.1639
652005.11.29 15:00modify107.551.18191.18091.1639
662005.11.29 15:00modify107.551.18191.18081.1639
672005.11.29 15:00modify107.551.18191.18071.1639
682005.11.29 15:00modify107.551.18191.18061.1639
692005.11.29 15:04modify107.551.18191.18051.1639
702005.11.30 06:00close107.551.17951.18051.1639185.654907.14
712005.11.30 16:00buy117.851.17901.16381.1970
722005.12.08 16:29modify117.851.17901.17951.1970
732005.12.09 01:39s/l117.851.17951.17951.1970-17.314889.83
742005.12.11 23:30sell127.821.17941.19461.1614
752005.12.12 13:29s/l127.821.19461.19461.1614-1184.033705.80
762005.12.12 23:45sell135.931.19531.21051.1773
772005.12.16 07:00close135.931.19681.21051.1773-67.963637.85
782005.12.16 07:00buy145.821.19711.18191.2151
792005.12.16 10:21modify145.821.19711.19721.2151
802005.12.18 23:00modify145.821.19711.19781.2151
812005.12.18 23:09modify145.821.19711.19791.2151
822005.12.18 23:09modify145.821.19711.19801.2151
832005.12.18 23:09modify145.821.19711.19811.2151
842005.12.18 23:10modify145.821.19711.19821.2151
852005.12.18 23:13modify145.821.19711.19831.2151
862005.12.18 23:13modify145.821.19711.19841.2151
872005.12.18 23:14modify145.821.19711.19851.2151
882005.12.18 23:14modify145.821.19711.19861.2151
892005.12.18 23:15modify145.821.19711.19871.2151
902005.12.18 23:18modify145.821.19711.19881.2151
912005.12.18 23:19modify145.821.19711.19891.2151
922005.12.18 23:19modify145.821.19711.19901.2151
932005.12.18 23:20modify145.821.19711.19911.2151
942005.12.19 12:59s/l145.821.19911.19911.2151112.593750.43
952005.12.21 01:30buy156.001.18851.17331.2065
962005.12.28 17:29close156.001.18371.17331.2065-315.513434.92
972005.12.29 06:59buy165.501.18601.17081.2040
982006.01.03 14:59modify165.501.18601.18841.2040
992006.01.03 15:00modify165.501.18601.18851.2040
1002006.01.03 15:29modify165.501.18601.19111.2040
1012006.01.03 15:59modify165.501.18601.19261.2040
1022006.01.03 16:00modify165.501.18601.19281.2040
1032006.01.03 16:51modify165.501.18601.19291.2040
1042006.01.03 16:51modify165.501.18601.19311.2040
1052006.01.03 17:56modify165.501.18601.19331.2040
1062006.01.03 18:59modify165.501.18601.19341.2040
1072006.01.03 19:29modify165.501.18601.19571.2040
1082006.01.03 19:59modify165.501.18601.19691.2040
1092006.01.03 20:00modify165.501.18601.19701.2040
1102006.01.03 20:29modify165.501.18601.19761.2040
1112006.01.03 20:30modify165.501.18601.19771.2040
1122006.01.03 23:59modify165.501.18601.19831.2040
1132006.01.04 00:59modify165.501.18601.19851.2040
1142006.01.04 01:19modify165.501.18601.19861.2040
1152006.01.04 01:20modify165.501.18601.19871.2040
1162006.01.04 01:29t/p165.501.20401.19871.2040975.594410.51
1172006.01.04 08:00sell177.061.20431.21951.1863
1182006.01.10 08:30close177.061.20821.21951.1863-250.354160.17
1192006.01.10 09:00buy186.661.20751.19231.2255
1202006.01.11 16:59modify186.661.20751.20851.2255
1212006.01.11 18:04modify186.661.20751.20861.2255
1222006.01.11 22:59modify186.661.20751.20901.2255
1232006.01.11 23:00modify186.661.20751.20911.2255
1242006.01.12 01:29modify186.661.20751.20941.2255
1252006.01.12 01:59modify186.661.20751.20971.2255
1262006.01.12 02:00modify186.661.20751.20981.2255
1272006.01.12 02:42modify186.661.20751.21001.2255
1282006.01.12 02:42modify186.661.20751.21011.2255
1292006.01.12 02:51modify186.661.20751.21041.2255
1302006.01.12 10:10modify186.661.20751.21061.2255
1312006.01.12 13:59s/l186.661.21061.21061.2255189.014349.18
1322006.01.13 03:30buy196.961.20441.18921.2224
1332006.01.13 16:29modify196.961.20441.20471.2224
1342006.01.13 16:30modify196.961.20441.20481.2224
1352006.01.13 16:59modify196.961.20441.20521.2224
1362006.01.13 17:29modify196.961.20441.20571.2224
1372006.01.13 17:42modify196.961.20441.20581.2224
1382006.01.13 17:42modify196.961.20441.20591.2224
1392006.01.13 17:42modify196.961.20441.20601.2224
1402006.01.13 17:43modify196.961.20441.20611.2224
1412006.01.13 17:43modify196.961.20441.20621.2224
1422006.01.13 17:43modify196.961.20441.20631.2224
1432006.01.13 17:59modify196.961.20441.20841.2224
1442006.01.13 19:01modify196.961.20441.20851.2224
1452006.01.13 19:30modify196.961.20441.20861.2224
1462006.01.13 19:59modify196.961.20441.20871.2224
1472006.01.15 23:00modify196.961.20441.21021.2224
1482006.01.15 23:08modify196.961.20441.21031.2224
1492006.01.15 23:09modify196.961.20441.21041.2224
1502006.01.15 23:09modify196.961.20441.21051.2224
1512006.01.15 23:13modify196.961.20441.21061.2224
1522006.01.15 23:13modify196.961.20441.21071.2224
1532006.01.15 23:14modify196.961.20441.21081.2224
1542006.01.15 23:18modify196.961.20441.21091.2224
1552006.01.15 23:18modify196.961.20441.21101.2224
1562006.01.15 23:19modify196.961.20441.21111.2224
1572006.01.15 23:19modify196.961.20441.21121.2224
1582006.01.15 23:43modify196.961.20441.21131.2224
1592006.01.15 23:43modify196.961.20441.21141.2224
1602006.01.15 23:43modify196.961.20441.21151.2224
1612006.01.15 23:44modify196.961.20441.21161.2224
1622006.01.15 23:44modify196.961.20441.21171.2224
1632006.01.15 23:44modify196.961.20441.21181.2224
1642006.01.15 23:45modify196.961.20441.21191.2224
1652006.01.15 23:48modify196.961.20441.21201.2224
1662006.01.15 23:48modify196.961.20441.21211.2224
1672006.01.15 23:48modify196.961.20441.21221.2224
1682006.01.15 23:48modify196.961.20441.21231.2224
1692006.01.15 23:49modify196.961.20441.21241.2224
1702006.01.15 23:49modify196.961.20441.21251.2224
1712006.01.15 23:49modify196.961.20441.21261.2224
1722006.01.16 13:03s/l196.961.21261.21261.2224566.164915.34
1732006.01.17 20:30buy207.861.21091.19571.2289
1742006.01.18 17:00close207.861.20831.19571.2289-209.514705.83
1752006.01.18 17:01sell217.531.21011.22531.1921
1762006.01.19 16:00close217.531.21151.22531.1921-92.094613.74
1772006.01.19 16:24buy227.381.21051.19531.2285
1782006.01.22 22:01modify227.381.21051.21051.2285
1792006.01.22 22:01modify227.381.21051.21061.2285
1802006.01.22 22:02modify227.381.21051.21071.2285
1812006.01.22 22:06modify227.381.21051.21081.2285
1822006.01.22 22:06modify227.381.21051.21091.2285
1832006.01.22 23:43modify227.381.21051.21101.2285
1842006.01.22 23:43modify227.381.21051.21111.2285
1852006.01.22 23:44modify227.381.21051.21121.2285
1862006.01.22 23:44modify227.381.21051.21131.2285
1872006.01.22 23:44modify227.381.21051.21141.2285
1882006.01.22 23:45modify227.381.21051.21151.2285
1892006.01.22 23:48modify227.381.21051.21161.2285
1902006.01.22 23:48modify227.381.21051.21171.2285
1912006.01.22 23:49modify227.381.21051.21181.2285
1922006.01.22 23:49modify227.381.21051.21191.2285
1932006.01.22 23:50modify227.381.21051.21201.2285
1942006.01.23 00:29modify227.381.21051.21211.2285
1952006.01.23 00:59modify227.381.21051.21741.2285
1962006.01.23 01:41modify227.381.21051.21751.2285
1972006.01.23 01:41modify227.381.21051.21781.2285
1982006.01.23 01:41modify227.381.21051.21791.2285
1992006.01.23 01:41modify227.381.21051.21821.2285
2002006.01.23 01:41modify227.381.21051.21831.2285
2012006.01.23 01:41modify227.381.21051.21851.2285
2022006.01.23 01:41modify227.381.21051.21871.2285
2032006.01.23 01:44modify227.381.21051.21881.2285
2042006.01.23 01:44modify227.381.21051.21891.2285
2052006.01.23 01:44modify227.381.21051.21911.2285
2062006.01.23 02:29modify227.381.21051.21941.2285
2072006.01.23 03:30modify227.381.21051.21951.2285
2082006.01.23 03:59modify227.381.21051.22021.2285
2092006.01.23 09:59modify227.381.21051.22121.2285
2102006.01.23 10:30modify227.381.21051.22131.2285
2112006.01.23 10:49modify227.381.21051.22141.2285
2122006.01.23 10:50modify227.381.21051.22161.2285
2132006.01.23 10:59t/p227.381.22851.22161.22851318.735932.47
2142006.01.25 15:00sell239.491.22581.24101.2078
2152006.01.26 19:13modify239.491.22581.22561.2078
2162006.01.26 22:29modify239.491.22581.22541.2078
2172006.01.26 22:30modify239.491.22581.22531.2078
2182006.01.27 01:29modify239.491.22581.22491.2078
2192006.01.27 01:30modify239.491.22581.22481.2078
2202006.01.27 02:29modify239.491.22581.22471.2078
2212006.01.27 07:03modify239.491.22581.22461.2078
2222006.01.27 10:59modify239.491.22581.22381.2078
2232006.01.27 11:00modify239.491.22581.22371.2078
2242006.01.27 11:53modify239.491.22581.22361.2078
2252006.01.27 11:59modify239.491.22581.22251.2078
2262006.01.27 12:09modify239.491.22581.22241.2078
2272006.01.27 13:00modify239.491.22581.22231.2078
2282006.01.27 14:00close239.491.22211.22231.2078373.536306.00
2292006.01.27 14:29buy2410.091.22131.20611.2393
2302006.02.01 19:29s/l2410.091.20611.20611.2393-1553.514752.49
2312006.02.02 03:30buy257.601.20751.19231.2255
2322006.02.09 15:31close257.601.19621.19231.2255-893.653858.84
2332006.02.10 08:15sell266.171.19701.21221.1790
2342006.02.10 15:59modify266.171.19701.19691.1790
2352006.02.10 16:00modify266.171.19701.19681.1790
2362006.02.10 16:00s/l266.171.19681.19681.179012.343871.18
2372006.02.13 07:19buy276.191.19071.17551.2087
2382006.02.15 09:00close276.191.19141.17551.208735.223906.41
2392006.02.15 09:00sell286.251.19141.20661.1734
2402006.02.16 07:00close286.251.18891.20661.1734167.314073.72
2412006.02.16 07:25buy296.521.18871.17351.2067
2422006.02.19 23:19modify296.521.18871.18881.2067
2432006.02.19 23:19modify296.521.18871.18891.2067
2442006.02.19 23:39modify296.521.18871.18901.2067
2452006.02.19 23:42modify296.521.18871.18911.2067
2462006.02.19 23:43modify296.521.18871.18921.2067
2472006.02.19 23:43modify296.521.18871.18931.2067
2482006.02.19 23:44modify296.521.18871.18941.2067
2492006.02.19 23:44modify296.521.18871.18951.2067
2502006.02.19 23:48modify296.521.18871.18961.2067
2512006.02.19 23:48modify296.521.18871.18971.2067
2522006.02.19 23:48modify296.521.18871.18981.2067
2532006.02.19 23:49modify296.521.18871.18991.2067
2542006.02.19 23:49modify296.521.18871.19001.2067
2552006.02.20 00:59modify296.521.18871.19021.2067
2562006.02.20 02:29modify296.521.18871.19181.2067
2572006.02.20 02:59modify296.521.18871.19191.2067
2582006.02.20 03:00modify296.521.18871.19201.2067
2592006.02.20 03:20modify296.521.18871.19221.2067
2602006.02.20 04:59modify296.521.18871.19231.2067
2612006.02.20 09:00close296.521.19361.19231.2067310.944384.66
2622006.02.20 09:29sell307.021.19391.20911.1759
2632006.02.21 19:00close307.021.19211.20911.1759130.504515.16
2642006.02.21 19:29buy317.221.19291.17771.2109
2652006.02.23 17:30close317.221.19241.17771.2109-55.024460.14
2662006.02.23 17:32sell327.141.19211.20731.1741
2672006.02.24 20:59modify327.141.19211.19201.1741
2682006.02.26 22:40modify327.141.19211.19191.1741
2692006.02.26 22:43modify327.141.19211.19181.1741
2702006.02.26 22:43modify327.141.19211.19171.1741
2712006.02.26 22:44modify327.141.19211.19161.1741
2722006.02.26 22:48modify327.141.19211.19151.1741
2732006.02.26 22:48modify327.141.19211.19141.1741
2742006.02.26 22:49modify327.141.19211.19131.1741
2752006.02.26 22:49modify327.141.19211.19121.1741
2762006.02.26 22:50modify327.141.19211.19111.1741
2772006.02.26 23:08modify327.141.19211.19101.1741
2782006.02.26 23:08modify327.141.19211.19091.1741
2792006.02.26 23:08modify327.141.19211.19081.1741
2802006.02.26 23:08modify327.141.19211.19071.1741
2812006.02.26 23:09modify327.141.19211.19061.1741
2822006.02.26 23:09modify327.141.19211.19051.1741
2832006.02.26 23:13modify327.141.19211.19041.1741
2842006.02.26 23:13modify327.141.19211.19031.1741
2852006.02.26 23:13modify327.141.19211.19021.1741
2862006.02.26 23:13modify327.141.19211.19011.1741
2872006.02.26 23:13modify327.141.19211.19001.1741
2882006.02.26 23:13modify327.141.19211.18991.1741
2892006.02.26 23:13modify327.141.19211.18981.1741
2902006.02.26 23:14modify327.141.19211.18971.1741
2912006.02.26 23:14modify327.141.19211.18961.1741
2922006.02.26 23:17modify327.141.19211.18951.1741
2932006.02.26 23:18modify327.141.19211.18941.1741
2942006.02.26 23:18modify327.141.19211.18931.1741
2952006.02.26 23:18modify327.141.19211.18921.1741
2962006.02.26 23:18modify327.141.19211.18911.1741
2972006.02.26 23:18modify327.141.19211.18901.1741
2982006.02.26 23:18modify327.141.19211.18891.1741
2992006.02.26 23:18modify327.141.19211.18881.1741
3002006.02.26 23:18modify327.141.19211.18871.1741
3012006.02.26 23:18modify327.141.19211.18861.1741
3022006.02.26 23:19modify327.141.19211.18851.1741
3032006.02.26 23:19modify327.141.19211.18841.1741
3042006.02.26 23:19modify327.141.19211.18831.1741
3052006.02.26 23:36modify327.141.19211.18821.1741
3062006.02.27 00:47modify327.141.19211.18811.1741
3072006.02.27 05:00close327.141.18751.18811.1741336.874797.01
3082006.02.27 05:01buy337.681.18661.17141.2046
3092006.02.28 15:29modify337.681.18661.18761.2046
3102006.02.28 15:30modify337.681.18661.18771.2046
3112006.02.28 16:29modify337.681.18661.18781.2046
3122006.02.28 16:30modify337.681.18661.18791.2046
3132006.02.28 16:30modify337.681.18661.18801.2046
3142006.02.28 16:31modify337.681.18661.18811.2046
3152006.02.28 18:29modify337.681.18661.18821.2046
3162006.02.28 18:59modify337.681.18661.18881.2046
3172006.03.01 00:29modify337.681.18661.18951.2046
3182006.03.01 02:59modify337.681.18661.18961.2046
3192006.03.01 03:00modify337.681.18661.18971.2046
3202006.03.01 13:29modify337.681.18661.19011.2046
3212006.03.01 13:59modify337.681.18661.19111.2046
3222006.03.01 14:00modify337.681.18661.19121.2046
3232006.03.01 14:29modify337.681.18661.19171.2046
3242006.03.01 16:59s/l337.681.19171.19171.2046381.625178.63
3252006.03.03 03:00sell348.291.20151.21671.1835
3262006.03.07 04:59modify348.291.20151.20041.1835
3272006.03.07 05:00modify348.291.20151.20031.1835
3282006.03.07 08:29modify348.291.20151.20021.1835
3292006.03.07 08:30modify348.291.20151.20011.1835
3302006.03.07 08:52modify348.291.20151.19991.1835
3312006.03.07 08:52modify348.291.20151.19981.1835
3322006.03.07 08:59modify348.291.20151.19971.1835
3332006.03.07 08:59modify348.291.20151.19911.1835
3342006.03.07 09:29modify348.291.20151.19811.1835
3352006.03.07 09:30modify348.291.20151.19801.1835
3362006.03.07 09:33modify348.291.20151.19791.1835
3372006.03.07 09:33modify348.291.20151.19781.1835
3382006.03.07 10:17modify348.291.20151.19771.1835
3392006.03.07 10:17modify348.291.20151.19761.1835
3402006.03.07 10:19modify348.291.20151.19751.1835
3412006.03.07 10:20modify348.291.20151.19731.1835
3422006.03.07 10:20modify348.291.20151.19721.1835
3432006.03.07 10:31modify348.291.20151.19701.1835
3442006.03.07 10:31modify348.291.20151.19691.1835
3452006.03.07 10:31modify348.291.20151.19671.1835
3462006.03.07 10:33modify348.291.20151.19661.1835
3472006.03.07 10:33modify348.291.20151.19641.1835
3482006.03.07 11:36modify348.291.20151.19631.1835
3492006.03.07 11:36modify348.291.20151.19611.1835
3502006.03.07 11:37modify348.291.20151.19601.1835
3512006.03.07 11:37modify348.291.20151.19591.1835
3522006.03.07 11:37modify348.291.20151.19581.1835
3532006.03.07 11:37modify348.291.20151.19561.1835
3542006.03.07 11:38modify348.291.20151.19551.1835
3552006.03.07 13:00modify348.291.20151.19511.1835
3562006.03.07 13:25modify348.291.20151.19501.1835
3572006.03.07 14:20modify348.291.20151.19491.1835
3582006.03.07 14:21modify348.291.20151.19471.1835
3592006.03.07 14:21modify348.291.20151.19451.1835
3602006.03.07 15:02modify348.291.20151.19441.1835
3612006.03.07 15:05modify348.291.20151.19431.1835
3622006.03.07 15:06modify348.291.20151.19421.1835
3632006.03.07 15:12modify348.291.20151.19401.1835
3642006.03.07 15:59modify348.291.20151.19331.1835
3652006.03.07 16:37modify348.291.20151.19321.1835
3662006.03.07 16:37modify348.291.20151.19311.1835
3672006.03.07 16:43modify348.291.20151.19301.1835
3682006.03.07 16:43modify348.291.20151.19281.1835
3692006.03.07 16:43modify348.291.20151.19271.1835
3702006.03.07 19:29modify348.291.20151.19261.1835
3712006.03.07 19:58modify348.291.20151.19251.1835
3722006.03.08 10:29s/l348.291.19251.19251.1835760.775939.40
3732006.03.10 06:46buy359.501.19101.17581.2090
3742006.03.13 07:59modify359.501.19101.19141.2090
3752006.03.13 08:00modify359.501.19101.19151.2090
3762006.03.13 11:00close359.501.19301.19151.2090183.786123.18
3772006.03.13 11:00sell369.801.19291.20811.1749
3782006.03.16 10:29s/l369.801.20811.20811.1749-1460.704662.48
3792006.03.17 02:29sell377.461.21631.23151.1983
3802006.03.21 15:29modify377.461.21631.21581.1983
3812006.03.21 15:30modify377.461.21631.21571.1983
3822006.03.21 15:45modify377.461.21631.21561.1983
3832006.03.21 15:47modify377.461.21631.21551.1983
3842006.03.21 15:59modify377.461.21631.21441.1983
3852006.03.21 16:00modify377.461.21631.21431.1983
3862006.03.21 16:51modify377.461.21631.21421.1983
3872006.03.21 16:51modify377.461.21631.21411.1983
3882006.03.21 16:53modify377.461.21631.21401.1983
3892006.03.21 16:53modify377.461.21631.21391.1983
3902006.03.21 16:54modify377.461.21631.21371.1983
3912006.03.21 16:54modify377.461.21631.21351.1983
3922006.03.21 16:55modify377.461.21631.21331.1983
3932006.03.21 16:59modify377.461.21631.21301.1983
3942006.03.22 04:38modify377.461.21631.21291.1983
3952006.03.22 10:11modify377.461.21631.21281.1983
3962006.03.22 10:59modify377.461.21631.21241.1983
3972006.03.22 11:03modify377.461.21631.21231.1983
3982006.03.22 19:07modify377.461.21631.21221.1983
3992006.03.23 00:59modify377.461.21631.21131.1983
4002006.03.23 01:29modify377.461.21631.21111.1983
4012006.03.23 01:30modify377.461.21631.21101.1983
4022006.03.23 01:57modify377.461.21631.21091.1983
4032006.03.23 01:57modify377.461.21631.21081.1983
4042006.03.23 01:57modify377.461.21631.21071.1983
4052006.03.23 01:57modify377.461.21631.21061.1983
4062006.03.23 02:10modify377.461.21631.21051.1983
4072006.03.23 02:34modify377.461.21631.21041.1983
4082006.03.23 03:00modify377.461.21631.21031.1983
4092006.03.23 04:25modify377.461.21631.21021.1983
4102006.03.23 07:30close377.461.20691.21021.1983727.655390.13
4112006.03.23 07:59buy388.621.20681.19161.2248
4122006.03.27 10:00close388.621.20221.19161.2248-407.814982.31
4132006.03.27 10:18sell397.971.20291.21811.1849
4142006.03.29 11:00close397.971.20201.21811.184981.135063.45
4152006.03.29 11:29buy408.101.20131.18611.2193
4162006.03.30 04:29modify408.101.20131.20211.2193
4172006.03.30 04:30modify408.101.20131.20221.2193
4182006.03.30 04:59modify408.101.20131.20251.2193
4192006.03.30 05:29modify408.101.20131.20281.2193
4202006.03.30 07:26modify408.101.20131.20291.2193
4212006.03.30 11:29modify408.101.20131.20351.2193
4222006.03.30 11:59modify408.101.20131.20471.2193
4232006.03.30 14:05modify408.101.20131.20481.2193
4242006.03.30 14:29modify408.101.20131.20821.2193
4252006.03.30 14:59modify408.101.20131.20911.2193
4262006.03.30 15:00modify408.101.20131.20921.2193
4272006.03.30 17:03modify408.101.20131.20951.2193
4282006.03.30 18:59modify408.101.20131.21001.2193
4292006.03.30 19:29modify408.101.20131.21061.2193
4302006.03.30 20:29modify408.101.20131.21131.2193
4312006.03.30 20:59modify408.101.20131.21151.2193
4322006.03.30 21:29modify408.101.20131.21191.2193
4332006.03.30 22:30modify408.101.20131.21201.2193
4342006.03.31 01:29modify408.101.20131.21251.2193
4352006.03.31 01:30modify408.101.20131.21261.2193
4362006.03.31 08:29s/l408.101.21261.21261.2193894.085957.53
4372006.04.03 13:32buy419.531.20721.19201.2252
4382006.04.03 15:29modify419.531.20721.20861.2252
4392006.04.03 15:30modify419.531.20721.20871.2252
4402006.04.03 17:28modify419.531.20721.20881.2252
4412006.04.03 17:29modify419.531.20721.20891.2252
4422006.04.03 17:29modify419.531.20721.20901.2252
4432006.04.03 18:29modify419.531.20721.20931.2252
4442006.04.03 18:30modify419.531.20721.20941.2252
4452006.04.03 23:59modify419.531.20721.20961.2252
4462006.04.04 01:46modify419.531.20721.20971.2252
4472006.04.04 04:29modify419.531.20721.21011.2252
4482006.04.04 04:59modify419.531.20721.21091.2252
4492006.04.04 05:00modify419.531.20721.21101.2252
4502006.04.04 07:59modify419.531.20721.21131.2252
4512006.04.04 09:59modify419.531.20721.21281.2252
4522006.04.04 11:41modify419.531.20721.21291.2252
4532006.04.04 11:41modify419.531.20721.21311.2252
4542006.04.04 11:42modify419.531.20721.21321.2252
4552006.04.04 11:42modify419.531.20721.21331.2252
4562006.04.04 11:59modify419.531.20721.21371.2252
4572006.04.04 12:00modify419.531.20721.21381.2252
4582006.04.04 12:29t/p419.531.22521.21381.22521709.167666.68
4592006.04.04 23:30sell4212.271.22521.24041.2072
4602006.04.06 16:01modify4212.271.22521.22521.2072
4612006.04.07 00:29modify4212.271.22521.22501.2072
4622006.04.07 01:29modify4212.271.22521.22421.2072
4632006.04.07 07:29modify4212.271.22521.22261.2072
4642006.04.07 13:29modify4212.271.22521.22121.2072
4652006.04.07 13:59modify4212.271.22521.22081.2072
4662006.04.07 14:29modify4212.271.22521.21661.2072
4672006.04.07 14:30s/l4212.271.21661.21661.20721091.428758.10
4682006.04.10 02:23buy4314.011.21131.19611.2293
4692006.04.12 00:29modify4314.011.21131.21131.2293
4702006.04.12 02:32modify4314.011.21131.21151.2293
4712006.04.12 12:59s/l4314.011.21151.21151.22939.678767.77
4722006.04.13 04:30buy4414.031.21091.19571.2289
4732006.04.17 00:29modify4414.031.21091.21191.2289
4742006.04.17 01:29modify4414.031.21091.21441.2289
4752006.04.17 03:37modify4414.031.21091.21451.2289
4762006.04.17 11:59modify4414.031.21091.21861.2289
4772006.04.17 12:29modify4414.031.21091.21991.2289
4782006.04.17 12:59modify4414.031.21091.22051.2289
4792006.04.17 14:31modify4414.031.21091.22061.2289
4802006.04.17 14:32modify4414.031.21091.22071.2289
4812006.04.17 14:32modify4414.031.21091.22081.2289
4822006.04.17 14:32modify4414.031.21091.22091.2289
4832006.04.17 14:32modify4414.031.21091.22101.2289
4842006.04.17 14:33modify4414.031.21091.22121.2289
4852006.04.17 14:59modify4414.031.21091.22361.2289
4862006.04.18 07:59s/l4414.031.22361.22361.22891754.2410522.01
4872006.04.19 05:30sell4516.841.23481.25001.2168
4882006.04.19 13:29modify4516.841.23481.23451.2168
4892006.04.19 14:05s/l4516.841.23451.23451.216850.5210572.53
4902006.04.20 00:26sell4616.921.23701.25221.2190
4912006.04.20 14:29modify4616.921.23701.23681.2190
4922006.04.20 14:59modify4616.921.23701.23571.2190
4932006.04.20 15:00modify4616.921.23701.23561.2190
4942006.04.20 23:29modify4616.921.23701.23511.2190
4952006.04.20 23:30modify4616.921.23701.23501.2190
4962006.04.21 06:29modify4616.921.23701.23431.2190
4972006.04.21 07:00modify4616.921.23701.23421.2190
4982006.04.21 07:29modify4616.921.23701.23411.2190
4992006.04.21 08:59close4616.921.23271.23411.2190737.5411310.07
5002006.04.24 05:01sell4718.101.23521.25041.2172
5012006.04.27 14:29s/l4718.101.25041.25041.2172-2697.808612.27
5022006.04.28 02:30sell4813.781.25261.26781.2346
5032006.05.01 13:29s/l4813.781.26781.26781.2346-2086.436525.84
5042006.05.02 08:59buy4910.441.26241.24721.2804
5052006.05.03 10:30close4910.441.26301.24721.280455.806581.64
5062006.05.03 10:30sell5010.531.26241.27761.2444
5072006.05.04 14:00close5010.531.26481.27761.2444-234.086347.56
5082006.05.04 14:29buy5110.161.26411.24891.2821
5092006.05.04 18:29modify5110.161.26411.26631.2821
5102006.05.04 18:59modify5110.161.26411.26641.2821
5112006.05.04 19:29modify5110.161.26411.26681.2821
5122006.05.05 12:59modify5110.161.26411.26921.2821
5132006.05.05 13:29modify5110.161.26411.27111.2821
5142006.05.05 13:30modify5110.161.26411.27121.2821
5152006.05.08 08:29modify5110.161.26411.27301.2821
5162006.05.08 08:30modify5110.161.26411.27311.2821
5172006.05.08 10:46modify5110.161.26411.27321.2821
5182006.05.08 13:30close5110.161.27461.27321.28211053.497401.05
5192006.05.08 13:59sell5211.841.27221.28741.2542
5202006.05.09 11:33close5211.841.27011.28741.2542255.637656.67
5212006.05.09 11:33buy5312.251.27011.25491.2881
5222006.05.09 14:29modify5312.251.27011.27171.2881
5232006.05.09 16:35modify5312.251.27011.27221.2881
5242006.05.09 16:36modify5312.251.27011.27251.2881
5252006.05.10 06:59modify5312.251.27011.27401.2881
5262006.05.10 07:29modify5312.251.27011.27481.2881
5272006.05.10 14:00modify5312.251.27011.27571.2881
5282006.05.10 14:29modify5312.251.27011.27581.2881
5292006.05.10 14:30modify5312.251.27011.27591.2881
5302006.05.10 19:29modify5312.251.27011.27611.2881
5312006.05.10 19:30modify5312.251.27011.27621.2881
5322006.05.10 21:32modify5312.251.27011.27631.2881
5332006.05.10 23:59s/l5312.251.27631.27631.2881751.488408.15
5342006.05.11 13:59buy5413.451.27801.26281.2960
5352006.05.11 15:59modify5413.451.27801.28001.2960
5362006.05.11 16:59modify5413.451.27801.28121.2960
5372006.05.11 17:00modify5413.451.27801.28131.2960
5382006.05.11 18:53modify5413.451.27801.28151.2960
5392006.05.12 02:13modify5413.451.27801.28161.2960
5402006.05.12 02:15modify5413.451.27801.28181.2960
5412006.05.12 05:59modify5413.451.27801.28211.2960
5422006.05.12 06:29modify5413.451.27801.28291.2960
5432006.05.12 06:30modify5413.451.27801.28301.2960
5442006.05.12 07:29modify5413.451.27801.28471.2960
5452006.05.12 08:29modify5413.451.27801.28481.2960
5462006.05.12 08:59modify5413.451.27801.28491.2960
5472006.05.12 09:29modify5413.451.27801.28501.2960
5482006.05.12 09:33modify5413.451.27801.28521.2960
5492006.05.12 09:33modify5413.451.27801.28531.2960
5502006.05.12 09:33modify5413.451.27801.28541.2960
5512006.05.12 09:33modify5413.451.27801.28551.2960
5522006.05.12 09:34modify5413.451.27801.28561.2960
5532006.05.12 09:59modify5413.451.27801.28701.2960
5542006.05.12 10:00modify5413.451.27801.28711.2960
5552006.05.12 10:29modify5413.451.27801.28751.2960
5562006.05.12 11:39modify5413.451.27801.28811.2960
5572006.05.12 11:40modify5413.451.27801.28831.2960
5582006.05.12 11:41modify5413.451.27801.28911.2960
5592006.05.12 11:42modify5413.451.27801.28931.2960
5602006.05.12 13:59s/l5413.451.28931.28931.29601511.049919.19
5612006.05.12 14:30sell5515.871.28881.30401.2708
5622006.05.15 08:29modify5515.871.28881.28781.2708
5632006.05.15 08:30s/l5515.871.28781.28781.2708168.0610087.25
5642006.05.16 02:00buy5616.141.28161.26641.2996
5652006.05.17 03:29modify5616.141.28161.28211.2996
5662006.05.17 03:59modify5616.141.28161.28261.2996
5672006.05.17 04:00modify5616.141.28161.28271.2996
5682006.05.17 05:32modify5616.141.28161.28281.2996
5692006.05.17 05:50modify5616.141.28161.28291.2996
5702006.05.17 07:29modify5616.141.28161.28451.2996
5712006.05.17 07:59modify5616.141.28161.28501.2996
5722006.05.17 08:59modify5616.141.28161.28601.2996
5732006.05.17 11:09modify5616.141.28161.28641.2996
5742006.05.17 13:29s/l5616.141.28641.28641.2996764.1510851.40
5752006.05.17 13:30sell5717.361.28501.30021.2670
5762006.05.17 14:29modify5717.361.28501.28401.2670
5772006.05.17 14:30modify5717.361.28501.28391.2670
5782006.05.17 14:30s/l5717.361.28391.28391.2670190.9611042.36
5792006.05.18 02:30buy5817.671.27671.26151.2947
5802006.05.18 13:59modify5817.671.27671.27691.2947
5812006.05.18 15:34modify5817.671.27671.27701.2947
5822006.05.18 15:34modify5817.671.27671.27711.2947
5832006.05.18 15:34modify5817.671.27671.27721.2947
5842006.05.18 15:34modify5817.671.27671.27731.2947
5852006.05.18 15:35modify5817.671.27671.27741.2947
5862006.05.18 15:36modify5817.671.27671.27791.2947
5872006.05.18 20:59modify5817.671.27671.27941.2947
5882006.05.18 21:29modify5817.671.27671.28171.2947
5892006.05.18 23:21modify5817.671.27671.28181.2947
5902006.05.18 23:23modify5817.671.27671.28191.2947
5912006.05.19 05:30close5817.671.28301.28191.29471101.6412144.00
5922006.05.19 05:30sell5919.431.28341.29861.2654
5932006.05.19 08:29modify5919.431.28341.28241.2654
5942006.05.19 08:31s/l5919.431.28241.28241.2654194.3012338.30
5952006.05.21 21:50buy6019.741.27641.26121.2944
5962006.05.22 15:00modify6019.741.27641.27641.2944
5972006.05.22 15:29modify6019.741.27641.27861.2944
5982006.05.22 15:59modify6019.741.27641.27961.2944
5992006.05.22 16:00modify6019.741.27641.27971.2944
6002006.05.22 17:51modify6019.741.27641.27981.2944
6012006.05.22 17:52modify6019.741.27641.28001.2944
6022006.05.22 18:29modify6019.741.27641.28251.2944
6032006.05.22 20:14modify6019.741.27641.28321.2944
6042006.05.23 07:59s/l6019.741.28321.28321.29441316.4613654.76
6052006.05.24 08:00buy6121.851.28361.26841.3016
6062006.05.26 13:59close6121.851.27371.26841.3016-2220.4011434.36
6072006.05.29 02:01buy6218.291.27531.26011.2933
6082006.05.30 02:59modify6218.291.27531.27551.2933
6092006.05.30 03:00modify6218.291.27531.27561.2933
6102006.05.30 03:29modify6218.291.27531.27641.2933
6112006.05.30 05:04modify6218.291.27531.27661.2933
6122006.05.30 05:04modify6218.291.27531.27671.2933
6132006.05.30 05:33modify6218.291.27531.27691.2933
6142006.05.30 06:29modify6218.291.27531.27851.2933
6152006.05.30 06:59modify6218.291.27531.27861.2933
6162006.05.30 07:29modify6218.291.27531.27951.2933
6172006.05.30 07:30modify6218.291.27531.27961.2933
6182006.05.30 07:59modify6218.291.27531.28021.2933
6192006.05.30 09:04modify6218.291.27531.28031.2933
6202006.05.30 09:04modify6218.291.27531.28051.2933
6212006.05.30 09:04modify6218.291.27531.28061.2933
6222006.05.30 09:05modify6218.291.27531.28081.2933
6232006.05.30 09:06modify6218.291.27531.28101.2933
6242006.05.30 09:59modify6218.291.27531.28241.2933
6252006.05.30 10:00modify6218.291.27531.28251.2933
6262006.05.30 10:29modify6218.291.27531.28271.2933
6272006.05.30 10:30modify6218.291.27531.28281.2933
6282006.05.30 12:29s/l6218.291.28281.28281.29331359.7712794.13
6292006.05.30 21:00sell6320.471.28721.30241.2692
6302006.05.31 18:59modify6320.471.28721.28591.2692
6312006.06.01 00:29modify6320.471.28721.28561.2692
6322006.06.01 00:59modify6320.471.28721.28441.2692
6332006.06.01 01:00modify6320.471.28721.28431.2692
6342006.06.01 01:59modify6320.471.28721.28401.2692
6352006.06.01 02:29modify6320.471.28721.28391.2692
6362006.06.01 02:35modify6320.471.28721.28371.2692
6372006.06.01 02:35modify6320.471.28721.28361.2692
6382006.06.01 02:36modify6320.471.28721.28341.2692
6392006.06.01 02:47modify6320.471.28721.28331.2692
6402006.06.01 02:47modify6320.471.28721.28321.2692
6412006.06.01 02:59modify6320.471.28721.28301.2692
6422006.06.01 03:00modify6320.471.28721.28291.2692
6432006.06.01 03:29modify6320.471.28721.28231.2692
6442006.06.01 03:59modify6320.471.28721.28161.2692
6452006.06.01 04:00modify6320.471.28721.28151.2692
6462006.06.01 07:29modify6320.471.28721.28121.2692
6472006.06.01 11:29modify6320.471.28721.27911.2692
6482006.06.01 12:29modify6320.471.28721.27831.2692
6492006.06.01 14:59s/l6320.471.27831.27831.26921870.1414664.27
6502006.06.01 15:00buy6423.461.28201.26681.3000
6512006.06.02 12:29modify6423.461.28201.28311.3000
6522006.06.02 12:59modify6423.461.28201.28631.3000
6532006.06.02 13:29modify6423.461.28201.28641.3000
6542006.06.02 14:59modify6423.461.28201.28811.3000
6552006.06.02 16:52modify6423.461.28201.28821.3000
6562006.06.02 16:52modify6423.461.28201.28831.3000
6572006.06.02 16:54modify6423.461.28201.28841.3000
6582006.06.02 16:54modify6423.461.28201.28851.3000
6592006.06.02 16:54modify6423.461.28201.28861.3000
6602006.06.05 00:59modify6423.461.28201.28891.3000
6612006.06.05 03:16modify6423.461.28201.28901.3000
6622006.06.05 03:18modify6423.461.28201.28911.3000
6632006.06.05 03:18modify6423.461.28201.28921.3000
6642006.06.05 03:30modify6423.461.28201.28931.3000
6652006.06.05 04:00modify6423.461.28201.28941.3000
6662006.06.05 04:59modify6423.461.28201.28971.3000
6672006.06.05 05:00modify6423.461.28201.28981.3000
6682006.06.05 06:29modify6423.461.28201.29061.3000
6692006.06.05 06:30modify6423.461.28201.29071.3000
6702006.06.05 07:29modify6423.461.28201.29181.3000
6712006.06.05 08:59modify6423.461.28201.29231.3000
6722006.06.05 18:59s/l6423.461.29231.29231.30002385.6517049.92
6732006.06.07 00:30buy6527.281.28331.26811.3013
6742006.06.08 13:29s/l6527.281.26811.26811.3013-4200.1712849.75
6752006.06.09 00:00buy6620.561.26531.25011.2833
6762006.06.15 15:30close6620.561.26081.25011.2833-1006.0011843.75
6772006.06.15 15:31sell6718.951.26181.27701.2438
6782006.06.19 14:59modify6718.951.26181.26061.2438
6792006.06.20 12:01modify6718.951.26181.26051.2438
6802006.06.20 12:03modify6718.951.26181.26041.2438
6812006.06.20 12:03modify6718.951.26181.26031.2438
6822006.06.20 12:03modify6718.951.26181.26011.2438
6832006.06.20 12:30modify6718.951.26181.25931.2438
6842006.06.20 14:00close6718.951.25741.25931.2438867.3412711.09
6852006.06.20 14:29buy6820.341.25781.24261.2758
6862006.06.21 09:29modify6820.341.25781.25871.2758
6872006.06.21 13:00modify6820.341.25781.25921.2758
6882006.06.21 13:29modify6820.341.25781.25941.2758
6892006.06.21 15:06modify6820.341.25781.25951.2758
6902006.06.21 15:17modify6820.341.25781.25961.2758
6912006.06.21 15:33modify6820.341.25781.25971.2758
6922006.06.21 15:33modify6820.341.25781.25991.2758
6932006.06.21 15:37modify6820.341.25781.26001.2758
6942006.06.21 15:59modify6820.341.25781.26131.2758
6952006.06.21 17:29modify6820.341.25781.26221.2758
6962006.06.21 17:30modify6820.341.25781.26231.2758
6972006.06.21 19:34modify6820.341.25781.26241.2758
6982006.06.22 04:29modify6820.341.25781.26261.2758
6992006.06.22 09:29s/l6820.341.26261.26261.2758923.0313634.12
7002006.06.23 02:01buy6921.811.25811.24291.2761
7012006.06.27 07:30close6921.811.25911.24291.2761189.5313823.65
7022006.06.27 07:49sell7022.121.25971.27491.2417
7032006.06.28 14:29modify7022.121.25971.25881.2417
7042006.06.28 14:30modify7022.121.25971.25871.2417
7052006.06.28 14:59modify7022.121.25971.25791.2417
7062006.06.28 21:00close7022.121.25581.25791.2417875.7214699.37
7072006.06.28 21:00buy7123.521.25591.24071.2739
7082006.06.29 18:29modify7123.521.25591.25631.2739
7092006.06.29 18:30modify7123.521.25591.25641.2739
7102006.06.29 18:59modify7123.521.25591.26131.2739
7112006.06.29 19:00modify7123.521.25591.26141.2739
7122006.06.29 21:59modify7123.521.25591.26161.2739
7132006.06.29 22:00modify7123.521.25591.26171.2739
7142006.06.30 00:30modify7123.521.25591.26181.2739
7152006.06.30 00:59modify7123.521.25591.26201.2739
7162006.06.30 01:29modify7123.521.25591.26411.2739
7172006.06.30 01:59modify7123.521.25591.26591.2739
7182006.06.30 02:29modify7123.521.25591.26611.2739
7192006.06.30 02:30modify7123.521.25591.26621.2739
7202006.06.30 03:36modify7123.521.25591.26631.2739
7212006.06.30 04:29modify7123.521.25591.26641.2739
7222006.06.30 05:29modify7123.521.25591.26691.2739
7232006.06.30 05:47modify7123.521.25591.26701.2739
7242006.06.30 05:59modify7123.521.25591.26741.2739
7252006.06.30 07:52modify7123.521.25591.26761.2739
7262006.06.30 07:53modify7123.521.25591.26771.2739
7272006.06.30 12:59t/p7123.521.27391.26771.27394171.9818871.35
7282006.07.06 00:10buy7230.191.27331.25811.2913
7292006.07.07 11:38modify7230.191.27331.27361.2913
7302006.07.07 12:29modify7230.191.27331.27601.2913
7312006.07.07 12:30modify7230.191.27331.27621.2913
7322006.07.07 12:59modify7230.191.27331.27681.2913
7332006.07.07 13:00modify7230.191.27331.27691.2913
7342006.07.07 13:29modify7230.191.27331.27711.2913
7352006.07.07 14:29modify7230.191.27331.27731.2913
7362006.07.07 14:30modify7230.191.27331.27741.2913
7372006.07.07 14:30modify7230.191.27331.27751.2913
7382006.07.07 14:30modify7230.191.27331.27761.2913
7392006.07.07 14:30modify7230.191.27331.27771.2913
7402006.07.07 14:30modify7230.191.27331.27781.2913
7412006.07.07 14:30modify7230.191.27331.27791.2913
7422006.07.07 14:31modify7230.191.27331.27851.2913
7432006.07.10 09:29s/l7230.191.27851.27851.29131530.3220401.67
7442006.07.11 01:00buy7332.641.27441.25921.2924
7452006.07.17 08:29s/l7332.641.25921.25921.2924-5089.5515312.12
7462006.07.17 08:31buy7424.501.26371.24851.2817
7472006.07.19 00:59s/l7424.501.24851.24851.2817-3756.0811556.04
7482006.07.20 07:00sell7518.491.26011.27531.2421
7492006.07.24 21:30close7518.491.26381.27531.2421-662.3110893.73
7502006.07.24 21:30buy7617.431.26341.24821.2814
7512006.07.26 18:29modify7617.431.26341.26421.2814
7522006.07.26 18:59modify7617.431.26341.26481.2814
7532006.07.26 19:59modify7617.431.26341.26531.2814
7542006.07.26 20:29modify7617.431.26341.26621.2814
7552006.07.26 20:30modify7617.431.26341.26631.2814
7562006.07.26 20:59modify7617.431.26341.26691.2814
7572006.07.26 23:01modify7617.431.26341.26701.2814
7582006.07.26 23:05modify7617.431.26341.26721.2814
7592006.07.27 04:29modify7617.431.26341.26761.2814
7602006.07.27 05:59modify7617.431.26341.26861.2814
7612006.07.27 07:46modify7617.431.26341.26871.2814
7622006.07.27 07:47modify7617.431.26341.26881.2814
7632006.07.27 09:10modify7617.431.26341.26891.2814
7642006.07.27 09:12modify7617.431.26341.26931.2814
7652006.07.27 10:30modify7617.431.26341.26941.2814
7662006.07.27 10:59modify7617.431.26341.26991.2814
7672006.07.27 13:29modify7617.431.26341.27171.2814
7682006.07.27 13:30modify7617.431.26341.27181.2814
7692006.07.27 17:29s/l7617.431.27181.27181.28141407.0312300.75
7702006.07.31 06:29sell7719.681.27541.29061.2574
7712006.08.03 11:30close7719.681.27781.29061.2574-414.2611886.49
7722006.08.03 11:59buy7819.021.27671.26151.2947
7732006.08.03 12:59modify7819.021.27671.27681.2947
7742006.08.03 14:40modify7819.021.27671.27691.2947
7752006.08.03 14:40modify7819.021.27671.27701.2947
7762006.08.03 14:40modify7819.021.27671.27711.2947
7772006.08.03 15:04modify7819.021.27671.27721.2947
7782006.08.03 15:05modify7819.021.27671.27731.2947
7792006.08.03 15:06modify7819.021.27671.27741.2947
7802006.08.04 03:00close7819.021.27941.27741.2947501.0812387.57
7812006.08.04 03:30sell7919.821.27961.29481.2616
7822006.08.08 07:59close7919.821.28431.29481.2616-908.1511479.42
7832006.08.09 06:30buy8018.371.28311.26791.3011
7842006.08.09 10:59modify8018.371.28311.28481.3011
7852006.08.09 11:00modify8018.371.28311.28491.3011
7862006.08.09 20:00close8018.371.28611.28491.3011551.1012030.52
7872006.08.09 20:02sell8119.251.28621.30141.2682
7882006.08.10 14:29modify8119.251.28621.28401.2682
7892006.08.10 14:30modify8119.251.28621.28391.2682
7902006.08.10 14:30s/l8119.251.28391.28391.2682476.8212507.34
7912006.08.11 06:00buy8220.011.27811.26291.2961
7922006.08.16 12:59modify8220.011.27811.27921.2961
7932006.08.16 13:00modify8220.011.27811.27931.2961
7942006.08.16 13:29modify8220.011.27811.28071.2961
7952006.08.16 15:29modify8220.011.27811.28081.2961
7962006.08.16 15:34modify8220.011.27811.28091.2961
7972006.08.16 15:59modify8220.011.27811.28131.2961
7982006.08.17 07:29modify8220.011.27811.28161.2961
7992006.08.17 07:59modify8220.011.27811.28181.2961
8002006.08.17 08:29modify8220.011.27811.28191.2961
8012006.08.17 08:59modify8220.011.27811.28231.2961
8022006.08.17 10:36modify8220.011.27811.28241.2961
8032006.08.17 11:59modify8220.011.27811.28331.2961
8042006.08.17 12:29modify8220.011.27811.28341.2961
8052006.08.17 17:29s/l8220.011.28341.28341.2961981.8913489.23
8062006.08.18 19:00buy8321.581.28281.26761.3008
8072006.08.21 03:59modify8321.581.28281.28291.3008
8082006.08.21 04:00modify8321.581.28281.28301.3008
8092006.08.21 06:59modify8321.581.28281.28361.3008
8102006.08.21 07:29modify8321.581.28281.28431.3008
8112006.08.21 07:30modify8321.581.28281.28441.3008
8122006.08.21 08:29modify8321.581.28281.28451.3008
8132006.08.21 08:59modify8321.581.28281.28491.3008
8142006.08.21 10:09modify8321.581.28281.28501.3008
8152006.08.21 12:29modify8321.581.28281.28621.3008
8162006.08.21 12:30modify8321.581.28281.28631.3008
8172006.08.21 13:59modify8321.581.28281.28761.3008
8182006.08.21 14:29modify8321.581.28281.28771.3008
8192006.08.21 16:01modify8321.581.28281.28811.3008
8202006.08.21 16:08modify8321.581.28281.28851.3008
8212006.08.21 22:29s/l8321.581.28851.28851.30081215.9314705.16
8222006.08.22 23:30buy8423.531.28121.26601.2992
8232006.08.28 15:30close8423.531.27851.26601.2992-727.7813977.38
8242006.08.28 15:50sell8522.361.27851.29371.2605
8252006.09.01 16:00close8522.361.28331.29371.2605-994.1312983.25
8262006.09.01 16:14buy8620.771.28311.26791.3011
8272006.09.04 09:00close8620.771.28441.26791.3011256.4113239.66
8282006.09.04 09:15sell8721.181.28491.30011.2669
8292006.09.06 11:29modify8721.181.28491.28461.2669
8302006.09.06 12:29modify8721.181.28491.28341.2669
8312006.09.06 12:30modify8721.181.28491.28331.2669
8322006.09.06 14:31modify8721.181.28491.28321.2669
8332006.09.06 16:00modify8721.181.28491.28311.2669
8342006.09.06 16:00modify8721.181.28491.28301.2669
8352006.09.06 16:00modify8721.181.28491.28291.2669
8362006.09.06 16:00modify8721.181.28491.28281.2669
8372006.09.06 16:00modify8721.181.28491.28271.2669
8382006.09.06 16:00modify8721.181.28491.28261.2669
8392006.09.06 19:30close8721.181.28111.28261.2669829.8214069.48
8402006.09.06 19:30buy8822.511.28091.26571.2989
8412006.09.11 00:59s/l8822.511.26571.26571.2989-3495.2410574.24
8422006.09.12 12:00sell8916.921.27101.28621.2530
8432006.09.13 05:30close8916.921.26941.28621.2530280.7010854.94
8442006.09.13 05:30buy9017.371.26891.25371.2869
8452006.09.14 14:59modify9017.371.26891.27001.2869
8462006.09.14 22:30close9017.371.27221.27001.2869539.0811394.02
8472006.09.14 22:32sell9118.231.27211.28731.2541
8482006.09.15 13:30modify9118.231.27211.27211.2541
8492006.09.15 13:59modify9118.231.27211.26961.2541
8502006.09.15 15:29modify9118.231.27211.26921.2541
8512006.09.17 22:00modify9118.231.27211.26831.2541
8522006.09.17 22:00modify9118.231.27211.26821.2541
8532006.09.17 22:05modify9118.231.27211.26811.2541
8542006.09.18 06:59s/l9118.231.26811.26811.2541750.7112144.73
8552006.09.19 07:30sell9219.431.26951.28471.2515
8562006.09.20 09:00close9219.431.26801.28471.2515302.9112447.64
8572006.09.20 09:01buy9319.921.26791.25271.2859
8582006.09.20 23:00close9319.921.26851.25271.2859119.5312567.17
8592006.09.22 13:32sell9420.111.28121.29641.2632
8602006.09.25 14:24modify9420.111.28121.28121.2632
8612006.09.25 14:24modify9420.111.28121.28111.2632
8622006.09.25 14:29modify9420.111.28121.28011.2632
8632006.09.25 14:30modify9420.111.28121.28001.2632
8642006.09.25 14:59modify9420.111.28121.27931.2632
8652006.09.25 15:00modify9420.111.28121.27921.2632
8662006.09.26 07:29modify9420.111.28121.27881.2632
8672006.09.26 08:29modify9420.111.28121.27851.2632
8682006.09.26 08:30modify9420.111.28121.27841.2632
8692006.09.26 08:59modify9420.111.28121.27631.2632
8702006.09.26 09:59modify9420.111.28121.27501.2632
8712006.09.26 10:00modify9420.111.28121.27491.2632
8722006.09.26 10:02s/l9420.111.27491.27491.26321290.6713857.84
8732006.09.26 20:39buy9522.171.26931.25411.2873
8742006.09.28 11:30close9522.171.27161.25411.2873451.8314309.68
8752006.09.28 11:30sell9622.901.27151.28671.2535
8762006.09.29 11:57modify9622.901.27151.27141.2535
8772006.09.29 12:59modify9622.901.27151.27051.2535
8782006.09.29 13:00modify9622.901.27151.27041.2535
8792006.09.29 15:29s/l9622.901.27041.27041.2535265.4114575.09
8802006.09.29 16:30buy9723.321.26931.25411.2873
8812006.10.02 14:29modify9723.321.26931.27001.2873
8822006.10.02 16:30modify9723.321.26931.27011.2873
8832006.10.02 16:30modify9723.321.26931.27021.2873
8842006.10.02 16:30modify9723.321.26931.27031.2873
8852006.10.02 16:32modify9723.321.26931.27041.2873
8862006.10.03 05:59modify9723.321.26931.27061.2873
8872006.10.03 06:00modify9723.321.26931.27071.2873
8882006.10.03 08:14modify9723.321.26931.27091.2873
8892006.10.03 08:35modify9723.321.26931.27121.2873
8902006.10.04 08:29s/l9723.321.27121.27121.2873397.2614972.35
8912006.10.04 18:30buy9823.961.27001.25481.2880
8922006.10.10 11:29s/l9823.961.25481.25481.2880-3736.0811236.26
8932006.10.11 19:59buy9917.981.25511.23991.2731
8942006.10.13 09:00close9917.981.25561.23991.273142.7911279.05
8952006.10.13 09:04sell10018.051.25601.27121.2380
8962006.10.13 14:29modify10018.051.25601.25531.2380
8972006.10.13 14:30modify10018.051.25601.25521.2380
8982006.10.13 14:30s/l10018.051.25521.25521.2380144.4011423.45
8992006.10.16 05:30buy10118.281.25121.23601.2692
9002006.10.17 07:30close10118.281.25281.23601.2692280.5111703.96
9012006.10.17 08:30sell10218.731.25311.26831.2351
9022006.10.18 21:32close10218.731.25361.26831.2351-82.5911621.37
9032006.10.18 21:33buy10318.591.25351.23831.2715
9042006.10.19 14:30modify10318.591.25351.25351.2715
9052006.10.19 14:59modify10318.591.25351.25461.2715
9062006.10.19 16:29modify10318.591.25351.25471.2715
9072006.10.19 16:30modify10318.591.25351.25481.2715
9082006.10.19 16:37modify10318.591.25351.25491.2715
9092006.10.19 16:37modify10318.591.25351.25511.2715
9102006.10.19 16:59modify10318.591.25351.25571.2715
9112006.10.19 17:29modify10318.591.25351.25671.2715
9122006.10.19 17:30modify10318.591.25351.25681.2715
9132006.10.19 17:59modify10318.591.25351.25721.2715
9142006.10.19 18:29modify10318.591.25351.25821.2715
9152006.10.19 18:30modify10318.591.25351.25831.2715
9162006.10.20 00:29modify10318.591.25351.25871.2715
9172006.10.20 05:12modify10318.591.25351.25881.2715
9182006.10.23 07:29s/l10318.591.25881.25881.2715924.4012545.77
9192006.10.23 22:00buy10420.071.25501.23981.2730
9202006.10.25 18:59modify10420.071.25501.25631.2730
9212006.10.25 19:29modify10420.071.25501.25641.2730
9222006.10.25 21:03modify10420.071.25501.25651.2730
9232006.10.25 21:04modify10420.071.25501.25661.2730
9242006.10.25 22:30modify10420.071.25501.25671.2730
9252006.10.26 00:29modify10420.071.25501.25691.2730
9262006.10.26 01:29modify10420.071.25501.25711.2730
9272006.10.26 01:59modify10420.071.25501.25771.2730
9282006.10.26 02:00modify10420.071.25501.25781.2730
9292006.10.26 02:29modify10420.071.25501.25831.2730
9302006.10.26 02:59modify10420.071.25501.25871.2730
9312006.10.26 03:30modify10420.071.25501.25881.2730
9322006.10.26 06:59modify10420.071.25501.25961.2730
9332006.10.26 07:00modify10420.071.25501.25971.2730
9342006.10.26 07:29modify10420.071.25501.26051.2730
9352006.10.26 08:29modify10420.071.25501.26131.2730
9362006.10.26 08:30modify10420.071.25501.26141.2730
9372006.10.26 14:29modify10420.071.25501.26161.2730
9382006.10.26 14:30modify10420.071.25501.26171.2730
9392006.10.26 14:35modify10420.071.25501.26181.2730
9402006.10.26 14:37modify10420.071.25501.26191.2730
9412006.10.26 14:37modify10420.071.25501.26201.2730
9422006.10.26 14:37modify10420.071.25501.26221.2730
9432006.10.26 15:30modify10420.071.25501.26231.2730
9442006.10.26 16:29modify10420.071.25501.26391.2730
9452006.10.26 16:30modify10420.071.25501.26401.2730
9462006.10.26 16:59modify10420.071.25501.26481.2730
9472006.10.26 17:00modify10420.071.25501.26491.2730
9482006.10.27 00:59modify10420.071.25501.26521.2730
9492006.10.27 01:00modify10420.071.25501.26531.2730
9502006.10.27 01:29modify10420.071.25501.26611.2730
9512006.10.27 01:30modify10420.071.25501.26621.2730
9522006.10.27 12:59modify10420.071.25501.26631.2730
9532006.10.27 13:29t/p10420.071.27301.26631.27303533.7316079.50
9542006.10.30 01:00sell10525.731.27261.28781.2546
9552006.10.31 15:00close10525.731.27201.28781.2546169.5616249.07
9562006.11.01 04:30sell10626.001.27621.29141.2582
9572006.11.03 13:59modify10626.001.27621.27381.2582
9582006.11.03 14:00modify10626.001.27621.27371.2582
9592006.11.03 14:00s/l10626.001.27371.27371.2582711.3616960.43
9602006.11.07 21:00sell10727.141.27681.29201.2588
9612006.11.15 07:30close10727.141.28271.29201.2588-1473.1615487.27
9622006.11.15 07:59buy10824.781.28181.26661.2998
9632006.11.16 08:09close10824.781.28161.26661.2998-98.2515389.01
9642006.11.17 09:32buy10924.621.27901.26381.2970
9652006.11.20 02:59modify10924.621.27901.27931.2970
9662006.11.20 05:00modify10924.621.27901.27941.2970
9672006.11.20 06:59modify10924.621.27901.27951.2970
9682006.11.20 07:00modify10924.621.27901.27961.2970
9692006.11.20 10:30modify10924.621.27901.27971.2970
9702006.11.21 20:30modify10924.621.27901.27981.2970
9712006.11.21 20:37modify10924.621.27901.27991.2970
9722006.11.22 01:59modify10924.621.27901.28011.2970
9732006.11.22 02:29modify10924.621.27901.28071.2970
9742006.11.22 02:59modify10924.621.27901.28081.2970
9752006.11.22 03:21modify10924.621.27901.28091.2970
9762006.11.22 03:21modify10924.621.27901.28101.2970
9772006.11.22 03:59modify10924.621.27901.28141.2970
9782006.11.22 04:00modify10924.621.27901.28151.2970
9792006.11.22 04:30modify10924.621.27901.28161.2970
9802006.11.22 04:59modify10924.621.27901.28171.2970
9812006.11.22 05:00modify10924.621.27901.28181.2970
9822006.11.22 08:29modify10924.621.27901.28191.2970
9832006.11.22 08:30modify10924.621.27901.28201.2970
9842006.11.22 08:42modify10924.621.27901.28211.2970
9852006.11.22 08:43modify10924.621.27901.28221.2970
9862006.11.22 09:36modify10924.621.27901.28231.2970
9872006.11.22 11:59modify10924.621.27901.28251.2970
9882006.11.22 12:00modify10924.621.27901.28261.2970
9892006.11.22 12:29modify10924.621.27901.28341.2970
9902006.11.22 13:00modify10924.621.27901.28351.2970
9912006.11.22 13:23modify10924.621.27901.28361.2970
9922006.11.22 13:24modify10924.621.27901.28371.2970
9932006.11.22 13:24modify10924.621.27901.28401.2970
9942006.11.22 13:24modify10924.621.27901.28421.2970
9952006.11.22 13:24modify10924.621.27901.28441.2970
9962006.11.22 13:29modify10924.621.27901.28611.2970
9972006.11.22 13:30modify10924.621.27901.28631.2970
9982006.11.22 13:59modify10924.621.27901.28711.2970
9992006.11.22 14:34modify10924.621.27901.28721.2970
10002006.11.22 15:29modify10924.621.27901.29051.2970
10012006.11.23 09:29modify10924.621.27901.29181.2970
10022006.11.23 09:30modify10924.621.27901.29191.2970
10032006.11.23 09:59t/p10924.621.29701.29191.29704334.8419723.86
10042006.11.27 04:30sell11031.561.31291.32811.2949
10052006.11.30 03:00close11031.561.31681.32811.2949-1137.7418586.12
10062006.12.04 04:00sell11129.741.33221.34741.3142
10072006.12.06 10:29modify11129.741.33221.33191.3142
10082006.12.06 10:30modify11129.741.33221.33181.3142
10092006.12.06 10:40modify11129.741.33221.33171.3142
10102006.12.06 10:40modify11129.741.33221.33161.3142
10112006.12.06 14:00modify11129.741.33221.33151.3142
10122006.12.06 15:59s/l11129.741.33151.33151.3142243.2718829.39
10132006.12.06 17:00buy11230.131.33071.31551.3487
10142006.12.08 16:03modify11230.131.33071.33071.3487
10152006.12.08 16:59s/l11230.131.33071.33071.3487-78.9418750.45
10162006.12.11 08:00buy11330.001.32051.30531.3385
10172006.12.11 17:59modify11330.001.32051.32071.3385
10182006.12.12 02:59modify11330.001.32051.32111.3385
10192006.12.12 03:00modify11330.001.32051.32121.3385
10202006.12.12 04:01modify11330.001.32051.32131.3385
10212006.12.12 04:02modify11330.001.32051.32141.3385
10222006.12.12 04:02modify11330.001.32051.32151.3385
10232006.12.12 04:02modify11330.001.32051.32161.3385
10242006.12.12 04:29modify11330.001.32051.32171.3385
10252006.12.12 08:30close11330.001.32361.32171.3385910.3519660.80
10262006.12.12 08:30sell11431.461.32391.33911.3059
10272006.12.14 11:59modify11431.461.32391.32381.3059
10282006.12.14 12:00modify11431.461.32391.32371.3059
10292006.12.14 13:01modify11431.461.32391.32351.3059
10302006.12.14 14:30modify11431.461.32391.32311.3059
10312006.12.14 14:30modify11431.461.32391.32301.3059
10322006.12.14 14:30modify11431.461.32391.32291.3059
10332006.12.14 14:30modify11431.461.32391.32281.3059
10342006.12.14 14:30modify11431.461.32391.32271.3059
10352006.12.14 15:29modify11431.461.32391.32061.3059
10362006.12.14 15:30modify11431.461.32391.32051.3059
10372006.12.14 16:29modify11431.461.32391.32041.3059
10382006.12.14 16:29modify11431.461.32391.32031.3059
10392006.12.14 17:37modify11431.461.32391.32021.3059
10402006.12.14 18:48modify11431.461.32391.32011.3059
10412006.12.14 18:49modify11431.461.32391.32001.3059
10422006.12.14 18:59modify11431.461.32391.31961.3059
10432006.12.14 19:00modify11431.461.32391.31951.3059
10442006.12.14 19:38modify11431.461.32391.31941.3059
10452006.12.14 19:40modify11431.461.32391.31931.3059
10462006.12.15 06:45modify11431.461.32391.31921.3059
10472006.12.15 06:47modify11431.461.32391.31911.3059
10482006.12.15 09:29modify11431.461.32391.31651.3059
10492006.12.15 09:32s/l11431.461.31651.31651.30592420.8522081.65
10502006.12.15 13:59buy11535.331.31831.30311.3363
10512006.12.20 02:59modify11535.331.31831.31841.3363
10522006.12.20 03:59modify11535.331.31831.31921.3363
10532006.12.20 15:59s/l11535.331.31921.31921.3363248.5522330.20
10542006.12.21 22:00buy11635.731.31791.30271.3359
10552006.12.22 14:29close11635.731.31791.30271.3359-23.4022306.79
10562006.12.26 13:01buy11735.691.31391.29871.3319
10572006.12.28 14:36modify11735.691.31391.31401.3319
10582006.12.28 14:36modify11735.691.31391.31421.3319
10592006.12.28 14:37modify11735.691.31391.31431.3319
10602006.12.28 14:37modify11735.691.31391.31441.3319
10612006.12.28 14:38modify11735.691.31391.31451.3319
10622006.12.28 15:29s/l11735.691.31451.31451.3319120.6422427.43
10632006.12.28 21:00sell11835.881.31441.32961.2964
10642007.01.04 10:59modify11835.881.31441.31431.2964
10652007.01.04 14:59modify11835.881.31441.31411.2964
10662007.01.04 15:00modify11835.881.31441.31351.2964
10672007.01.04 20:29modify11835.881.31441.31331.2964
10682007.01.04 21:26modify11835.881.31441.31321.2964
10692007.01.05 00:59modify11835.881.31441.31291.2964
10702007.01.05 02:59modify11835.881.31441.31261.2964
10712007.01.05 03:00modify11835.881.31441.31251.2964
10722007.01.05 03:29modify11835.881.31441.31211.2964
10732007.01.05 04:02modify11835.881.31441.31201.2964
10742007.01.05 04:02modify11835.881.31441.31191.2964
10752007.01.05 04:02modify11835.881.31441.31181.2964
10762007.01.05 04:02modify11835.881.31441.31171.2964
10772007.01.05 13:59modify11835.881.31441.30551.2964
10782007.01.05 14:01s/l11835.881.30551.30551.29643362.6725790.11
10792007.01.10 07:30buy11941.261.29921.28401.3172
10802007.01.15 16:00close11941.261.29331.28401.3172-2569.4723220.64
10812007.01.15 16:05sell12037.151.29311.30831.2751
10822007.01.17 05:00close12037.151.29271.30831.2751192.4423413.08
10832007.01.17 05:02buy12137.461.29271.27751.3107
10842007.01.18 10:30close12137.461.29371.27751.3107300.9923714.07
10852007.01.18 10:30sell12237.941.29461.30981.2766
10862007.01.23 06:30close12237.941.29481.30981.2766-8.7323705.34
10872007.01.23 06:59buy12337.931.29471.27951.3127
10882007.01.23 10:29modify12337.931.29471.29591.3127
10892007.01.23 11:09modify12337.931.29471.29601.3127
10902007.01.23 11:09modify12337.931.29471.29611.3127
10912007.01.23 11:09modify12337.931.29471.29621.3127
10922007.01.23 11:09modify12337.931.29471.29631.3127
10932007.01.23 11:59modify12337.931.29471.29771.3127
10942007.01.23 12:59modify12337.931.29471.29851.3127
10952007.01.23 13:00modify12337.931.29471.29861.3127
10962007.01.23 13:53modify12337.931.29471.29871.3127
10972007.01.23 14:06modify12337.931.29471.29881.3127
10982007.01.23 14:12modify12337.931.29471.29891.3127
10992007.01.24 08:59s/l12337.931.29891.29891.31271568.2225273.56
11002007.01.25 04:10buy12440.441.29641.28121.3144
11012007.01.31 19:29modify12440.441.29641.29751.3144
11022007.01.31 19:59modify12440.441.29641.29791.3144
11032007.01.31 20:00modify12440.441.29641.29801.3144
11042007.01.31 20:29modify12440.441.29641.29811.3144
11052007.01.31 20:30modify12440.441.29641.29821.3144
11062007.01.31 20:59modify12440.441.29641.29841.3144
11072007.01.31 21:29modify12440.441.29641.29851.3144
11082007.01.31 21:30modify12440.441.29641.29861.3144
11092007.02.01 02:07modify12440.441.29641.29871.3144
11102007.02.01 16:01modify12440.441.29641.29891.3144
11112007.02.02 13:30modify12440.441.29641.29921.3144
11122007.02.02 14:29s/l12440.441.29921.29921.3144920.4026193.96
11132007.02.05 08:30buy12541.911.29651.28131.3145
11142007.02.07 06:30close12541.911.29771.28131.3145448.0226641.98
11152007.02.07 06:59sell12642.631.29781.31301.2798
11162007.02.14 15:29s/l12642.631.31301.31301.2798-6303.7020338.28
11172007.02.19 09:00sell12732.541.31401.32921.2960
11182007.02.21 01:00close12732.541.31481.32921.2960-221.9220116.36
11192007.02.21 20:00buy12832.191.31431.29911.3323
11202007.02.21 23:59close at stop12832.191.31371.29911.3323-193.1419923.22