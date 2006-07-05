|Symbole
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Periode
|15 Minutes (M15) 2006.06.26 20:15 - 2007.02.22 00:00 (2006.01.02 - 2007.02.22)
|Modele
|Chaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
|Parametres
|TakeProfit=10; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=17; FiboProgression=true; MaxTrades=13; Pips=18; SecureProfit=10; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=1; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=123987;
|Bars en test
|16077
|Ticks modelés
|265074
|Qualité du modelage
|89.44%
|Dépot initial
|10000.00
|Profit total net
|196431.97
|Profit brut
|322539.43
|Perte brute
|-126107.46
|Facteur de profit
|2.56
|Rémunération espérée
|49.58
|Chute absolue
|3.38
|Chute maximal (%)
|27832.59 (21.52%)
|Relative drawdown
|21.52% (27832.59)
|Total des Trades
|3962
|Positions SHORT (vente) gagnées %
|3318 (91.20%)
|Positions LONG (achat) gagnées %
|644 (73.76%)
|Profits des Trades (% du total)
|3501 (88.36%)
|Pertes des Trades (% du total)
|461 (11.64%)
|Le plus large
|gains par Trade
|525.26
|pertes par Trade
|-7931.62
|Average (moyenne)
|gains par Trade
|92.13
|pertes par Trade
|-273.55
|Maximum
|gains consecutifs (profit en $)
|149 (2228.40)
|pertes consecutives (perte en $)
|6 (-2616.50)
|Maximal
|Gains consecutifs (coups gagnants)
|10122.00 (59)
|Pertes consecutives (coups perdants)
|-20413.97 (4)
|Average (moyenne)
|gains consecutifs
|10
|Pertes consecutives
|1
|#
|Date exécution
|Transaction
|Ordre
|Lots
|Prix
|S/L (Stop/Perte)
|T/P (Prendre/profit)
|Profit
|Balance
|1
|2006.06.26 20:15
|sell
|1
|1.20
|1.2582
|1.2817
|1.2572
|2
|2006.06.26 23:59
|sell
|2
|1.20
|1.2606
|1.2823
|1.2596
|3
|2006.06.27 04:15
|t/p
|2
|1.20
|1.2596
|1.2823
|1.2596
|12.71
|10012.71
|4
|2006.06.27 04:15
|close
|1
|1.20
|1.2596
|1.2817
|1.2572
|-16.09
|9996.62
|5
|2006.06.27 04:18
|sell
|3
|1.20
|1.2596
|1.2831
|1.2586
|6
|2006.06.27 09:14
|t/p
|3
|1.20
|1.2586
|1.2831
|1.2586
|12.00
|10008.62
|7
|2006.06.27 09:14
|sell
|4
|1.30
|1.2577
|1.2812
|1.2567
|8
|2006.06.27 09:38
|sell
|5
|1.30
|1.2602
|1.2819
|1.2592
|9
|2006.06.27 09:38
|t/p
|5
|1.30
|1.2592
|1.2819
|1.2592
|13.00
|10021.62
|10
|2006.06.27 09:45
|sell
|6
|1.30
|1.2602
|1.2819
|1.2592
|11
|2006.06.27 09:46
|t/p
|6
|1.30
|1.2592
|1.2819
|1.2592
|13.00
|10034.62
|12
|2006.06.27 09:46
|sell
|7
|1.30
|1.2601
|1.2818
|1.2591
|13
|2006.06.27 09:50
|t/p
|7
|1.30
|1.2591
|1.2818
|1.2591
|13.00
|10047.62
|14
|2006.06.27 09:50
|sell
|8
|1.30
|1.2599
|1.2816
|1.2589
|15
|2006.06.27 09:51
|t/p
|8
|1.30
|1.2589
|1.2816
|1.2589
|13.00
|10060.62
|16
|2006.06.27 09:51
|sell
|9
|1.30
|1.2599
|1.2816
|1.2589
|17
|2006.06.27 09:52
|t/p
|9
|1.30
|1.2589
|1.2816
|1.2589
|13.00
|10073.62
|18
|2006.06.27 09:52
|sell
|10
|1.30
|1.2600
|1.2817
|1.2590
|19
|2006.06.27 09:53
|t/p
|10
|1.30
|1.2590
|1.2817
|1.2590
|13.00
|10086.62
|20
|2006.06.27 09:53
|sell
|11
|1.30
|1.2599
|1.2816
|1.2589
|21
|2006.06.27 09:53
|t/p
|11
|1.30
|1.2589
|1.2816
|1.2589
|13.00
|10099.62
|22
|2006.06.27 10:00
|sell
|12
|1.30
|1.2596
|1.2813
|1.2586
|23
|2006.06.27 10:01
|t/p
|12
|1.30
|1.2586
|1.2813
|1.2586
|13.00
|10112.62
|24
|2006.06.27 10:01
|sell
|13
|1.30
|1.2604
|1.2821
|1.2594
|25
|2006.06.27 10:01
|t/p
|13
|1.30
|1.2594
|1.2821
|1.2594
|13.00
|10125.62
|26
|2006.06.27 10:14
|t/p
|4
|1.30
|1.2567
|1.2812
|1.2567
|13.00
|10138.62
|27
|2006.06.27 10:14
|sell
|14
|1.30
|1.2565
|1.2800
|1.2555
|28
|2006.06.27 10:15
|sell
|15
|1.30
|1.2593
|1.2810
|1.2583
|29
|2006.06.27 10:16
|t/p
|15
|1.30
|1.2583
|1.2810
|1.2583
|13.00
|10151.62
|30
|2006.06.27 10:16
|sell
|16
|1.30
|1.2593
|1.2810
|1.2583
|31
|2006.06.27 10:17
|t/p
|16
|1.30
|1.2583
|1.2810
|1.2583
|13.00
|10164.62
|32
|2006.06.27 10:17
|sell
|17
|1.30
|1.2586
|1.2803
|1.2576
|33
|2006.06.27 10:18
|t/p
|17
|1.30
|1.2576
|1.2803
|1.2576
|13.00
|10177.62
|34
|2006.06.27 10:30
|sell
|18
|1.30
|1.2592
|1.2809
|1.2582
|35
|2006.06.27 10:32
|t/p
|18
|1.30
|1.2582
|1.2809
|1.2582
|13.00
|10190.62
|36
|2006.06.27 10:32
|sell
|19
|1.30
|1.2587
|1.2804
|1.2577
|37
|2006.06.27 10:33
|t/p
|19
|1.30
|1.2577
|1.2804
|1.2577
|13.00
|10203.62
|38
|2006.06.27 10:33
|sell
|20
|1.30
|1.2586
|1.2803
|1.2576
|39
|2006.06.27 10:34
|t/p
|20
|1.30
|1.2576
|1.2803
|1.2576
|13.00
|10216.62
|40
|2006.06.27 10:34
|sell
|21
|1.30
|1.2584
|1.2801
|1.2574
|41
|2006.06.27 10:35
|t/p
|21
|1.30
|1.2574
|1.2801
|1.2574
|13.00
|10229.62
|42
|2006.06.27 10:53
|sell
|22
|1.30
|1.2589
|1.2806
|1.2579
|43
|2006.06.27 10:57
|t/p
|22
|1.30
|1.2579
|1.2806
|1.2579
|13.00
|10242.62
|44
|2006.06.27 11:00
|sell
|23
|1.30
|1.2589
|1.2806
|1.2579
|45
|2006.06.27 11:07
|t/p
|23
|1.30
|1.2579
|1.2806
|1.2579
|13.00
|10255.62
|46
|2006.06.27 11:07
|close
|14
|1.30
|1.2579
|1.2800
|1.2555
|-18.20
|10237.42
|47
|2006.06.27 11:07
|buy
|24
|1.30
|1.2579
|1.2344
|1.2589
|48
|2006.06.27 12:44
|t/p
|24
|1.30
|1.2589
|1.2344
|1.2589
|13.00
|10250.42
|49
|2006.06.27 12:44
|buy
|25
|1.30
|1.2591
|1.2356
|1.2601
|50
|2006.06.27 14:29
|t/p
|25
|1.30
|1.2601
|1.2356
|1.2601
|13.00
|10263.42
|51
|2006.06.27 14:29
|buy
|26
|1.30
|1.2605
|1.2370
|1.2615
|52
|2006.06.27 16:00
|buy
|27
|1.30
|1.2587
|1.2370
|1.2597
|53
|2006.06.27 16:17
|t/p
|27
|1.30
|1.2597
|1.2370
|1.2597
|13.00
|10276.42
|54
|2006.06.27 16:17
|close
|26
|1.30
|1.2598
|1.2370
|1.2615
|-9.10
|10267.32
|55
|2006.06.27 16:18
|sell
|28
|1.30
|1.2588
|1.2823
|1.2578
|56
|2006.06.27 21:59
|t/p
|28
|1.30
|1.2578
|1.2823
|1.2578
|13.00
|10280.32
|57
|2006.06.27 21:59
|buy
|29
|1.30
|1.2575
|1.2340
|1.2585
|58
|2006.06.28 12:59
|buy
|30
|1.30
|1.2551
|1.2334
|1.2561
|59
|2006.06.28 13:00
|t/p
|30
|1.30
|1.2561
|1.2334
|1.2561
|13.00
|10293.32
|60
|2006.06.28 13:00
|close
|29
|1.30
|1.2564
|1.2340
|1.2585
|-15.15
|10278.16
|61
|2006.06.28 13:06
|sell
|31
|1.30
|1.2552
|1.2787
|1.2542
|62
|2006.06.28 14:19
|sell
|32
|1.30
|1.2571
|1.2788
|1.2561
|63
|2006.06.28 14:21
|t/p
|32
|1.30
|1.2561
|1.2788
|1.2561
|13.00
|10291.16
|64
|2006.06.28 14:29
|t/p
|31
|1.30
|1.2542
|1.2787
|1.2542
|13.00
|10304.16
|65
|2006.06.28 14:29
|sell
|33
|1.30
|1.2536
|1.2771
|1.2526
|66
|2006.06.28 14:31
|sell
|34
|1.30
|1.2555
|1.2772
|1.2545
|67
|2006.06.28 14:33
|t/p
|34
|1.30
|1.2545
|1.2772
|1.2545
|13.00
|10317.16
|68
|2006.06.28 14:33
|sell
|35
|1.30
|1.2556
|1.2773
|1.2546
|69
|2006.06.28 14:35
|t/p
|35
|1.30
|1.2546
|1.2773
|1.2546
|13.00
|10330.16
|70
|2006.06.28 14:35
|sell
|36
|1.30
|1.2558
|1.2775
|1.2548
|71
|2006.06.28 14:36
|t/p
|36
|1.30
|1.2548
|1.2775
|1.2548
|13.00
|10343.16
|72
|2006.06.28 14:36
|sell
|37
|1.30
|1.2561
|1.2778
|1.2551
|73
|2006.06.28 14:37
|t/p
|37
|1.30
|1.2551
|1.2778
|1.2551
|13.00
|10356.16
|74
|2006.06.28 14:37
|sell
|38
|1.30
|1.2563
|1.2780
|1.2553
|75
|2006.06.28 14:39
|t/p
|38
|1.30
|1.2553
|1.2780
|1.2553
|13.00
|10369.16
|76
|2006.06.28 14:39
|sell
|39
|1.30
|1.2564
|1.2781
|1.2554
|77
|2006.06.28 14:43
|t/p
|39
|1.30
|1.2554
|1.2781
|1.2554
|13.00
|10382.16
|78
|2006.06.28 14:43
|sell
|40
|1.30
|1.2565
|1.2782
|1.2555
|79
|2006.06.28 14:44
|t/p
|40
|1.30
|1.2555
|1.2782
|1.2555
|13.00
|10395.16
|80
|2006.06.28 14:45
|sell
|41
|1.30
|1.2565
|1.2782
|1.2555
|81
|2006.06.28 14:50
|t/p
|41
|1.30
|1.2555
|1.2782
|1.2555
|13.00
|10408.16
|82
|2006.06.28 14:50
|sell
|42
|1.30
|1.2561
|1.2778
|1.2551
|83
|2006.06.28 14:52
|t/p
|42
|1.30
|1.2551
|1.2778
|1.2551
|13.00
|10421.16
|84
|2006.06.28 14:52
|sell
|43
|1.30
|1.2563
|1.2780
|1.2553
|85
|2006.06.28 14:54
|t/p
|43
|1.30
|1.2553
|1.2780
|1.2553
|13.00
|10434.16
|86
|2006.06.28 14:54
|sell
|44
|1.30
|1.2556
|1.2773
|1.2546
|87
|2006.06.28 14:55
|t/p
|44
|1.30
|1.2546
|1.2773
|1.2546
|13.00
|10447.16
|88
|2006.06.28 15:33
|sell
|45
|1.30
|1.2558
|1.2775
|1.2548
|89
|2006.06.28 15:36
|t/p
|45
|1.30
|1.2548
|1.2775
|1.2548
|13.00
|10460.16
|90
|2006.06.28 15:36
|sell
|46
|1.30
|1.2557
|1.2774
|1.2547
|91
|2006.06.28 15:40
|t/p
|46
|1.30
|1.2547
|1.2774
|1.2547
|13.00
|10473.16
|92
|2006.06.28 15:40
|sell
|47
|1.30
|1.2560
|1.2777
|1.2550
|93
|2006.06.28 15:43
|t/p
|47
|1.30
|1.2550
|1.2777
|1.2550
|13.00
|10486.16
|94
|2006.06.28 15:43
|sell
|48
|1.30
|1.2560
|1.2777
|1.2550
|95
|2006.06.28 15:44
|t/p
|48
|1.30
|1.2550
|1.2777
|1.2550
|13.00
|10499.16
|96
|2006.06.28 15:44
|sell
|49
|1.30
|1.2558
|1.2775
|1.2548
|97
|2006.06.28 15:44
|t/p
|49
|1.30
|1.2548
|1.2775
|1.2548
|13.00
|10512.16
|98
|2006.06.28 15:47
|sell
|50
|1.30
|1.2556
|1.2773
|1.2546
|99
|2006.06.28 15:50
|t/p
|50
|1.30
|1.2546
|1.2773
|1.2546
|13.00
|10525.16
|100
|2006.06.28 15:50
|sell
|51
|1.30
|1.2556
|1.2773
|1.2546
|101
|2006.06.28 15:59
|t/p
|51
|1.30
|1.2546
|1.2773
|1.2546
|13.00
|10538.16
|102
|2006.06.28 16:11
|sell
|52
|1.30
|1.2555
|1.2772
|1.2545
|103
|2006.06.28 16:12
|t/p
|52
|1.30
|1.2545
|1.2772
|1.2545
|13.00
|10551.16
|104
|2006.06.28 16:12
|sell
|53
|1.30
|1.2556
|1.2773
|1.2546
|105
|2006.06.28 16:14
|t/p
|53
|1.30
|1.2546
|1.2773
|1.2546
|13.00
|10564.16
|106
|2006.06.28 16:14
|t/p
|33
|1.30
|1.2526
|1.2771
|1.2526
|13.00
|10577.16
|107
|2006.06.28 16:14
|buy
|54
|1.30
|1.2525
|1.2290
|1.2535
|108
|2006.06.28 16:16
|t/p
|54
|1.30
|1.2535
|1.2290
|1.2535
|13.00
|10590.16
|109
|2006.06.28 16:16
|buy
|55
|1.30
|1.2544
|1.2309
|1.2554
|110
|2006.06.28 16:16
|t/p
|55
|1.30
|1.2554
|1.2309
|1.2554
|13.00
|10603.16
|111
|2006.06.28 16:16
|buy
|56
|1.30
|1.2558
|1.2323
|1.2568
|112
|2006.06.28 16:30
|buy
|57
|1.30
|1.2539
|1.2322
|1.2549
|113
|2006.06.28 18:59
|t/p
|57
|1.30
|1.2549
|1.2322
|1.2549
|13.00
|10616.16
|114
|2006.06.28 18:59
|close
|56
|1.30
|1.2556
|1.2323
|1.2568
|-2.60
|10613.56
|115
|2006.06.28 19:00
|buy
|58
|1.30
|1.2559
|1.2324
|1.2569
|116
|2006.06.28 23:14
|buy
|59
|1.30
|1.2538
|1.2321
|1.2548
|117
|2006.06.28 23:24
|t/p
|59
|1.30
|1.2548
|1.2321
|1.2548
|13.00
|10626.56
|118
|2006.06.28 23:24
|close
|58
|1.30
|1.2554
|1.2324
|1.2569
|-6.50
|10620.06
|119
|2006.06.28 23:28
|sell
|60
|1.30
|1.2546
|1.2781
|1.2536
|120
|2006.06.29 08:29
|t/p
|60
|1.30
|1.2536
|1.2781
|1.2536
|15.30
|10635.37
|121
|2006.06.29 08:29
|sell
|61
|1.30
|1.2534
|1.2769
|1.2524
|122
|2006.06.29 11:14
|t/p
|61
|1.30
|1.2524
|1.2769
|1.2524
|13.00
|10648.37
|123
|2006.06.29 11:14
|sell
|62
|1.30
|1.2521
|1.2756
|1.2511
|124
|2006.06.29 11:15
|sell
|63
|1.30
|1.2540
|1.2757
|1.2530
|125
|2006.06.29 11:16
|t/p
|63
|1.30
|1.2530
|1.2757
|1.2530
|13.00
|10661.37
|126
|2006.06.29 11:16
|sell
|64
|1.30
|1.2541
|1.2758
|1.2531
|127
|2006.06.29 11:19
|t/p
|64
|1.30
|1.2531
|1.2758
|1.2531
|13.00
|10674.37
|128
|2006.06.29 11:19
|sell
|65
|1.30
|1.2540
|1.2757
|1.2530
|129
|2006.06.29 11:20
|t/p
|65
|1.30
|1.2530
|1.2757
|1.2530
|13.00
|10687.37
|130
|2006.06.29 11:20
|sell
|66
|1.30
|1.2539
|1.2756
|1.2529
|131
|2006.06.29 11:21
|t/p
|66
|1.30
|1.2529
|1.2756
|1.2529
|13.00
|10700.37
|132
|2006.06.29 11:21
|sell
|67
|1.30
|1.2540
|1.2757
|1.2530
|133
|2006.06.29 11:22
|t/p
|67
|1.30
|1.2530
|1.2757
|1.2530
|13.00
|10713.37
|134
|2006.06.29 11:22
|sell
|68
|1.30
|1.2540
|1.2757
|1.2530
|135
|2006.06.29 11:23
|t/p
|68
|1.30
|1.2530
|1.2757
|1.2530
|13.00
|10726.37
|136
|2006.06.29 12:44
|sell
|69
|1.30
|1.2546
|1.2763
|1.2536
|137
|2006.06.29 13:59
|t/p
|69
|1.30
|1.2536
|1.2763
|1.2536
|13.00
|10739.37
|138
|2006.06.29 13:59
|close
|62
|1.30
|1.2535
|1.2756
|1.2511
|-18.20
|10721.17
|139
|2006.06.29 13:59
|buy
|70
|1.30
|1.2537
|1.2302
|1.2547
|140
|2006.06.29 14:15
|t/p
|70
|1.30
|1.2547
|1.2302
|1.2547
|13.00
|10734.17
|141
|2006.06.29 14:15
|buy
|71
|1.30
|1.2549
|1.2314
|1.2559
|142
|2006.06.29 18:29
|t/p
|71
|1.30
|1.2559
|1.2314
|1.2559
|13.00
|10747.17
|143
|2006.06.29 18:29
|buy
|72
|1.30
|1.2615
|1.2380
|1.2625
|144
|2006.06.29 18:44
|t/p
|72
|1.30
|1.2625
|1.2380
|1.2625
|13.00
|10760.17
|145
|2006.06.29 18:44
|buy
|73
|1.30
|1.2647
|1.2412
|1.2657
|146
|2006.06.29 18:59
|t/p
|73
|1.30
|1.2657
|1.2412
|1.2657
|13.00
|10773.17
|147
|2006.06.29 18:59
|buy
|74
|1.30
|1.2665
|1.2430
|1.2675
|148
|2006.06.29 19:14
|buy
|75
|1.30
|1.2642
|1.2425
|1.2652
|149
|2006.06.29 19:29
|t/p
|75
|1.30
|1.2652
|1.2425
|1.2652
|13.00
|10786.17
|150
|2006.06.29 19:29
|close
|74
|1.30
|1.2654
|1.2430
|1.2675
|-14.30
|10771.87
|151
|2006.06.29 19:30
|buy
|76
|1.30
|1.2655
|1.2420
|1.2665
|152
|2006.06.29 21:44
|t/p
|76
|1.30
|1.2665
|1.2420
|1.2665
|13.00
|10784.87
|153
|2006.06.29 21:44
|buy
|77
|1.30
|1.2669
|1.2434
|1.2679
|154
|2006.06.30 01:14
|t/p
|77
|1.30
|1.2679
|1.2434
|1.2679
|12.15
|10797.01
|155
|2006.06.30 01:14
|buy
|78
|1.30
|1.2683
|1.2448
|1.2693
|156
|2006.06.30 01:44
|t/p
|78
|1.30
|1.2693
|1.2448
|1.2693
|13.00
|10810.01
|157
|2006.06.30 01:44
|buy
|79
|1.30
|1.2711
|1.2476
|1.2721
|158
|2006.06.30 05:44
|t/p
|79
|1.30
|1.2721
|1.2476
|1.2721
|13.00
|10823.01
|159
|2006.06.30 05:44
|buy
|80
|1.30
|1.2727
|1.2492
|1.2737
|160
|2006.06.30 06:29
|buy
|81
|1.30
|1.2707
|1.2490
|1.2717
|161
|2006.06.30 07:28
|t/p
|81
|1.30
|1.2717
|1.2490
|1.2717
|13.00
|10836.01
|162
|2006.06.30 07:28
|close
|80
|1.30
|1.2717
|1.2492
|1.2737
|-13.00
|10823.01
|163
|2006.06.30 07:28
|sell
|82
|1.30
|1.2716
|1.2951
|1.2706
|164
|2006.06.30 08:17
|t/p
|82
|1.30
|1.2706
|1.2951
|1.2706
|13.00
|10836.01
|165
|2006.06.30 08:17
|sell
|83
|1.40
|1.2704
|1.2939
|1.2694
|166
|2006.06.30 12:44
|sell
|84
|1.40
|1.2759
|1.2976
|1.2749
|167
|2006.06.30 12:59
|t/p
|84
|1.40
|1.2749
|1.2976
|1.2749
|14.00
|10850.01
|168
|2006.06.30 12:59
|close
|83
|1.40
|1.2746
|1.2939
|1.2694
|-58.80
|10791.21
|169
|2006.06.30 12:59
|buy
|85
|1.30
|1.2747
|1.2512
|1.2757
|170
|2006.06.30 13:44
|t/p
|85
|1.30
|1.2757
|1.2512
|1.2757
|13.00
|10804.21
|171
|2006.06.30 13:44
|buy
|86
|1.30
|1.2760
|1.2525
|1.2770
|172
|2006.06.30 14:45
|t/p
|86
|1.30
|1.2770
|1.2525
|1.2770
|13.00
|10817.21
|173
|2006.06.30 14:45
|buy
|87
|1.30
|1.2778
|1.2543
|1.2788
|174
|2006.06.30 18:15
|t/p
|87
|1.30
|1.2788
|1.2543
|1.2788
|13.00
|10830.21
|175
|2006.06.30 18:15
|sell
|88
|1.30
|1.2788
|1.3023
|1.2778
|176
|2006.07.03 01:29
|t/p
|88
|1.30
|1.2778
|1.3023
|1.2778
|13.77
|10843.98
|177
|2006.07.03 01:29
|sell
|89
|1.40
|1.2771
|1.3006
|1.2761
|178
|2006.07.03 06:44
|sell
|90
|1.40
|1.2794
|1.3011
|1.2784
|179
|2006.07.03 07:12
|t/p
|90
|1.40
|1.2784
|1.3011
|1.2784
|14.00
|10857.98
|180
|2006.07.03 07:12
|close
|89
|1.40
|1.2783
|1.3006
|1.2761
|-16.80
|10841.18
|181
|2006.07.03 07:12
|buy
|91
|1.40
|1.2784
|1.2549
|1.2794
|182
|2006.07.03 08:47
|t/p
|91
|1.40
|1.2794
|1.2549
|1.2794
|14.00
|10855.18
|183
|2006.07.03 08:47
|buy
|92
|1.40
|1.2797
|1.2562
|1.2807
|184
|2006.07.03 08:48
|buy
|93
|1.40
|1.2776
|1.2559
|1.2786
|185
|2006.07.03 08:48
|t/p
|93
|1.40
|1.2786
|1.2559
|1.2786
|14.00
|10869.18
|186
|2006.07.03 08:52
|buy
|94
|1.40
|1.2776
|1.2559
|1.2786
|187
|2006.07.03 08:52
|t/p
|94
|1.40
|1.2786
|1.2559
|1.2786
|14.00
|10883.18
|188
|2006.07.03 08:53
|buy
|95
|1.40
|1.2776
|1.2559
|1.2786
|189
|2006.07.03 08:53
|t/p
|95
|1.40
|1.2786
|1.2559
|1.2786
|14.00
|10897.18
|190
|2006.07.03 08:55
|buy
|96
|1.40
|1.2776
|1.2559
|1.2786
|191
|2006.07.03 10:44
|t/p
|96
|1.40
|1.2786
|1.2559
|1.2786
|14.00
|10911.18
|192
|2006.07.03 10:44
|close
|92
|1.40
|1.2795
|1.2562
|1.2807
|-2.80
|10908.38
|193
|2006.07.03 10:45
|buy
|97
|1.40
|1.2796
|1.2561
|1.2806
|194
|2006.07.03 13:45
|buy
|98
|1.40
|1.2778
|1.2561
|1.2788
|195
|2006.07.03 13:45
|t/p
|98
|1.40
|1.2788
|1.2561
|1.2788
|14.00
|10922.38
|196
|2006.07.03 14:14
|t/p
|97
|1.40
|1.2806
|1.2561
|1.2806
|14.00
|10936.38
|197
|2006.07.03 14:15
|buy
|99
|1.40
|1.2816
|1.2581
|1.2826
|198
|2006.07.03 15:08
|buy
|100
|1.40
|1.2789
|1.2572
|1.2799
|199
|2006.07.03 16:15
|t/p
|100
|1.40
|1.2799
|1.2572
|1.2799
|14.00
|10950.38
|200
|2006.07.03 16:15
|close
|99
|1.40
|1.2814
|1.2581
|1.2826
|-2.80
|10947.58
|201
|2006.07.03 16:17
|sell
|101
|1.40
|1.2804
|1.3039
|1.2794
|202
|2006.07.04 12:14
|t/p
|101
|1.40
|1.2794
|1.3039
|1.2794
|14.83
|10962.41
|203
|2006.07.04 12:14
|sell
|102
|1.40
|1.2791
|1.3026
|1.2781
|204
|2006.07.04 23:29
|t/p
|102
|1.40
|1.2781
|1.3026
|1.2781
|14.00
|10976.41
|205
|2006.07.04 23:29
|sell
|103
|1.40
|1.2779
|1.3014
|1.2769
|206
|2006.07.05 04:59
|sell
|104
|1.40
|1.2804
|1.3021
|1.2794
|207
|2006.07.05 05:59
|sell
|105
|2.80
|1.2822
|1.3021
|1.2812
|208
|2006.07.05 06:29
|t/p
|105
|2.80
|1.2812
|1.3021
|1.2812
|28.00
|11004.41
|209
|2006.07.05 06:29
|close
|104
|1.40
|1.2803
|1.3021
|1.2794
|1.40
|11005.81
|210
|2006.07.05 06:29
|close
|103
|1.40
|1.2806
|1.3014
|1.2769
|-36.97
|10968.83
|211
|2006.07.05 06:30
|sell
|106
|1.40
|1.2805
|1.3040
|1.2795
|212
|2006.07.05 06:30
|t/p
|106
|1.40
|1.2795
|1.3040
|1.2795
|14.00
|10982.83
|213
|2006.07.05 06:30
|sell
|107
|1.40
|1.2793
|1.3028
|1.2783
|214
|2006.07.05 06:59
|t/p
|107
|1.40
|1.2783
|1.3028
|1.2783
|14.00
|10996.83
|215
|2006.07.05 06:59
|sell
|108
|1.40
|1.2781
|1.3016
|1.2771
|216
|2006.07.05 07:02
|sell
|109
|1.40
|1.2803
|1.3020
|1.2793
|217
|2006.07.05 07:03
|t/p
|109
|1.40
|1.2793
|1.3020
|1.2793
|14.00
|11010.83
|218
|2006.07.05 07:03
|sell
|110
|1.40
|1.2804
|1.3021
|1.2794
|219
|2006.07.05 07:12
|t/p
|110
|1.40
|1.2794
|1.3021
|1.2794
|14.00
|11024.83
|220
|2006.07.05 07:12
|sell
|111
|1.40
|1.2806
|1.3023
|1.2796
|221
|2006.07.05 07:14
|t/p
|111
|1.40
|1.2796
|1.3023
|1.2796
|14.00
|11038.83
|222
|2006.07.05 07:14
|sell
|112
|1.40
|1.2810
|1.3027
|1.2800
|223
|2006.07.05 07:14
|t/p
|112
|1.40
|1.2800
|1.3027
|1.2800
|14.00
|11052.83
|224
|2006.07.05 07:15
|sell
|113
|1.40
|1.2810
|1.3027
|1.2800
|225
|2006.07.05 07:16
|t/p
|113
|1.40
|1.2800
|1.3027
|1.2800
|14.00
|11066.83
|226
|2006.07.05 07:16
|sell
|114
|1.40
|1.2812
|1.3029
|1.2802
|227
|2006.07.05 07:17
|t/p
|114
|1.40
|1.2802
|1.3029
|1.2802
|14.00
|11080.83
|228
|2006.07.05 07:17
|sell
|115
|1.40
|1.2812
|1.3029
|1.2802
|229
|2006.07.05 07:19
|t/p
|115
|1.40
|1.2802
|1.3029
|1.2802
|14.00
|11094.83
|230
|2006.07.05 07:19
|sell
|116
|1.40
|1.2814
|1.3031
|1.2804
|231
|2006.07.05 07:20
|t/p
|116
|1.40
|1.2804
|1.3031
|1.2804
|14.00
|11108.83
|232
|2006.07.05 07:20
|sell
|117
|1.40
|1.2814
|1.3031
|1.2804
|233
|2006.07.05 07:21
|t/p
|117
|1.40
|1.2804
|1.3031
|1.2804
|14.00
|11122.83
|234
|2006.07.05 07:21
|sell
|118
|1.40
|1.2814
|1.3031
|1.2804
|235
|2006.07.05 07:22
|t/p
|118
|1.40
|1.2804
|1.3031
|1.2804
|14.00
|11136.83
|236
|2006.07.05 07:22
|sell
|119
|1.40
|1.2813
|1.3030
|1.2803
|237
|2006.07.05 07:29
|t/p
|119
|1.40
|1.2803
|1.3030
|1.2803
|14.00
|11150.83
|238
|2006.07.05 07:30
|sell
|120
|1.40
|1.2815
|1.3032
|1.2805
|239
|2006.07.05 07:31
|t/p
|120
|1.40
|1.2805
|1.3032
|1.2805
|14.00
|11164.83
|240
|2006.07.05 07:31
|sell
|121
|1.40
|1.2815
|1.3032
|1.2805
|241
|2006.07.05 07:32
|t/p
|121
|1.40
|1.2805
|1.3032
|1.2805
|14.00
|11178.83
|242
|2006.07.05 07:32
|sell
|122
|1.40
|1.2815
|1.3032
|1.2805
|243
|2006.07.05 07:33
|t/p
|122
|1.40
|1.2805
|1.3032
|1.2805
|14.00
|11192.83
|244
|2006.07.05 07:33
|sell
|123
|1.40
|1.2817
|1.3034
|1.2807
|245
|2006.07.05 07:34
|t/p
|123
|1.40
|1.2807
|1.3034
|1.2807
|14.00
|11206.83
|246
|2006.07.05 07:34
|sell
|124
|1.40
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|247
|2006.07.05 07:35
|t/p
|124
|1.40
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|14.00
|11220.83
|248
|2006.07.05 07:35
|sell
|125
|1.40
|1.2826
|1.3043
|1.2816
|249
|2006.07.05 07:36
|t/p
|125
|1.40
|1.2816
|1.3043
|1.2816
|14.00
|11234.83
|250
|2006.07.05 07:36
|sell
|126
|1.40
|1.2826
|1.3043
|1.2816
|251
|2006.07.05 07:38
|t/p
|126
|1.40
|1.2816
|1.3043
|1.2816
|14.00
|11248.83
|252
|2006.07.05 07:38
|sell
|127
|1.40
|1.2828
|1.3045
|1.2818
|253
|2006.07.05 07:38
|t/p
|127
|1.40
|1.2818
|1.3045
|1.2818
|14.00
|11262.83
|254
|2006.07.05 07:44
|t/p
|108
|1.40
|1.2771
|1.3016
|1.2771
|14.00
|11276.83
|255
|2006.07.05 07:44
|sell
|128
|1.40
|1.2758
|1.2993
|1.2748
|256
|2006.07.05 07:45
|sell
|129
|1.40
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|257
|2006.07.05 07:46
|t/p
|129
|1.40
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|14.00
|11290.83
|258
|2006.07.05 07:46
|sell
|130
|1.40
|1.2823
|1.3040
|1.2813
|259
|2006.07.05 07:47
|t/p
|130
|1.40
|1.2813
|1.3040
|1.2813
|14.00
|11304.83
|260
|2006.07.05 07:47
|sell
|131
|1.40
|1.2823
|1.3040
|1.2813
|261
|2006.07.05 07:48
|t/p
|131
|1.40
|1.2813
|1.3040
|1.2813
|14.00
|11318.83
|262
|2006.07.05 07:48
|sell
|132
|1.40
|1.2823
|1.3040
|1.2813
|263
|2006.07.05 07:49
|t/p
|132
|1.40
|1.2813
|1.3040
|1.2813
|14.00
|11332.83
|264
|2006.07.05 07:49
|sell
|133
|1.40
|1.2822
|1.3039
|1.2812
|265
|2006.07.05 07:50
|t/p
|133
|1.40
|1.2812
|1.3039
|1.2812
|14.00
|11346.83
|266
|2006.07.05 07:50
|sell
|134
|1.40
|1.2823
|1.3040
|1.2813
|267
|2006.07.05 07:51
|t/p
|134
|1.40
|1.2813
|1.3040
|1.2813
|14.00
|11360.83
|268
|2006.07.05 07:51
|sell
|135
|1.40
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|269
|2006.07.05 07:52
|t/p
|135
|1.40
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|14.00
|11374.83
|270
|2006.07.05 07:52
|sell
|136
|1.40
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|271
|2006.07.05 07:53
|t/p
|136
|1.40
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|14.00
|11388.83
|272
|2006.07.05 07:53
|sell
|137
|1.40
|1.2822
|1.3039
|1.2812
|273
|2006.07.05 07:54
|t/p
|137
|1.40
|1.2812
|1.3039
|1.2812
|14.00
|11402.83
|274
|2006.07.05 07:54
|sell
|138
|1.40
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|275
|2006.07.05 07:56
|t/p
|138
|1.40
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|14.00
|11416.83
|276
|2006.07.05 07:56
|sell
|139
|1.40
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|277
|2006.07.05 07:57
|t/p
|139
|1.40
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|14.00
|11430.83
|278
|2006.07.05 07:57
|sell
|140
|1.40
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|279
|2006.07.05 07:58
|t/p
|140
|1.40
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|14.00
|11444.83
|280
|2006.07.05 07:58
|sell
|141
|1.40
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|281
|2006.07.05 07:58
|t/p
|141
|1.40
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|14.00
|11458.83
|282
|2006.07.05 08:00
|sell
|142
|1.40
|1.2823
|1.3040
|1.2813
|283
|2006.07.05 08:01
|t/p
|142
|1.40
|1.2813
|1.3040
|1.2813
|14.00
|11472.83
|284
|2006.07.05 08:01
|sell
|143
|1.40
|1.2825
|1.3042
|1.2815
|285
|2006.07.05 08:02
|t/p
|143
|1.40
|1.2815
|1.3042
|1.2815
|14.00
|11486.83
|286
|2006.07.05 08:02
|sell
|144
|1.40
|1.2828
|1.3045
|1.2818
|287
|2006.07.05 08:03
|t/p
|144
|1.40
|1.2818
|1.3045
|1.2818
|14.00
|11500.83
|288
|2006.07.05 08:03
|sell
|145
|1.40
|1.2834
|1.3051
|1.2824
|289
|2006.07.05 08:04
|t/p
|145
|1.40
|1.2824
|1.3051
|1.2824
|14.00
|11514.83
|290
|2006.07.05 08:04
|sell
|146
|1.40
|1.2833
|1.3050
|1.2823
|291
|2006.07.05 08:05
|t/p
|146
|1.40
|1.2823
|1.3050
|1.2823
|14.00
|11528.83
|292
|2006.07.05 08:05
|sell
|147
|1.40
|1.2831
|1.3048
|1.2821
|293
|2006.07.05 08:05
|t/p
|147
|1.40
|1.2821
|1.3048
|1.2821
|14.00
|11542.83
|294
|2006.07.05 08:16
|sell
|148
|1.40
|1.2824
|1.3041
|1.2814
|295
|2006.07.05 08:17
|t/p
|148
|1.40
|1.2814
|1.3041
|1.2814
|14.00
|11556.83
|296
|2006.07.05 08:17
|sell
|149
|1.40
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|297
|2006.07.05 08:18
|t/p
|149
|1.40
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|14.00
|11570.83
|298
|2006.07.05 08:18
|sell
|150
|1.40
|1.2819
|1.3036
|1.2809
|299
|2006.07.05 08:19
|t/p
|150
|1.40
|1.2809
|1.3036
|1.2809
|14.00
|11584.83
|300
|2006.07.05 08:19
|sell
|151
|1.40
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|301
|2006.07.05 08:20
|t/p
|151
|1.40
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|14.00
|11598.83
|302
|2006.07.05 08:20
|sell
|152
|1.40
|1.2812
|1.3029
|1.2802
|303
|2006.07.05 08:20
|t/p
|152
|1.40
|1.2802
|1.3029
|1.2802
|14.00
|11612.83
|304
|2006.07.05 08:30
|sell
|153
|1.40
|1.2806
|1.3023
|1.2796
|305
|2006.07.05 08:31
|t/p
|153
|1.40
|1.2796
|1.3023
|1.2796
|14.00
|11626.83
|306
|2006.07.05 08:31
|sell
|154
|1.40
|1.2807
|1.3024
|1.2797
|307
|2006.07.05 08:32
|t/p
|154
|1.40
|1.2797
|1.3024
|1.2797
|14.00
|11640.83
|308
|2006.07.05 08:32
|sell
|155
|1.40
|1.2808
|1.3025
|1.2798
|309
|2006.07.05 08:33
|t/p
|155
|1.40
|1.2798
|1.3025
|1.2798
|14.00
|11654.83
|310
|2006.07.05 08:33
|sell
|156
|1.40
|1.2811
|1.3028
|1.2801
|311
|2006.07.05 08:34
|t/p
|156
|1.40
|1.2801
|1.3028
|1.2801
|14.00
|11668.83
|312
|2006.07.05 08:34
|sell
|157
|1.50
|1.2803
|1.3020
|1.2793
|313
|2006.07.05 08:35
|t/p
|157
|1.50
|1.2793
|1.3020
|1.2793
|15.00
|11683.83
|314
|2006.07.05 08:35
|sell
|158
|1.50
|1.2805
|1.3022
|1.2795
|315
|2006.07.05 08:36
|t/p
|158
|1.50
|1.2795
|1.3022
|1.2795
|15.00
|11698.83
|316
|2006.07.05 08:36
|sell
|159
|1.50
|1.2806
|1.3023
|1.2796
|317
|2006.07.05 08:36
|t/p
|159
|1.50
|1.2796
|1.3023
|1.2796
|15.00
|11713.83
|318
|2006.07.05 08:45
|sell
|160
|1.50
|1.2790
|1.3007
|1.2780
|319
|2006.07.05 08:46
|t/p
|160
|1.50
|1.2780
|1.3007
|1.2780
|15.00
|11728.83
|320
|2006.07.05 08:46
|sell
|161
|1.50
|1.2792
|1.3009
|1.2782
|321
|2006.07.05 08:47
|t/p
|161
|1.50
|1.2782
|1.3009
|1.2782
|15.00
|11743.83
|322
|2006.07.05 08:47
|sell
|162
|1.50
|1.2791
|1.3008
|1.2781
|323
|2006.07.05 08:48
|t/p
|162
|1.50
|1.2781
|1.3008
|1.2781
|15.00
|11758.83
|324
|2006.07.05 08:48
|sell
|163
|1.50
|1.2791
|1.3008
|1.2781
|325
|2006.07.05 08:52
|t/p
|163
|1.50
|1.2781
|1.3008
|1.2781
|15.00
|11773.83
|326
|2006.07.05 08:52
|sell
|164
|1.50
|1.2793
|1.3010
|1.2783
|327
|2006.07.05 08:53
|t/p
|164
|1.50
|1.2783
|1.3010
|1.2783
|15.00
|11788.83
|328
|2006.07.05 08:53
|sell
|165
|1.50
|1.2787
|1.3004
|1.2777
|329
|2006.07.05 08:53
|t/p
|165
|1.50
|1.2777
|1.3004
|1.2777
|15.00
|11803.83
|330
|2006.07.05 09:01
|sell
|166
|1.50
|1.2782
|1.2999
|1.2772
|331
|2006.07.05 09:02
|t/p
|166
|1.50
|1.2772
|1.2999
|1.2772
|15.00
|11818.83
|332
|2006.07.05 09:02
|sell
|167
|1.50
|1.2779
|1.2996
|1.2769
|333
|2006.07.05 09:03
|t/p
|167
|1.50
|1.2769
|1.2996
|1.2769
|15.00
|11833.83
|334
|2006.07.05 09:03
|sell
|168
|1.50
|1.2779
|1.2996
|1.2769
|335
|2006.07.05 09:04
|t/p
|168
|1.50
|1.2769
|1.2996
|1.2769
|15.00
|11848.83
|336
|2006.07.05 09:04
|sell
|169
|1.50
|1.2780
|1.2997
|1.2770
|337
|2006.07.05 09:05
|t/p
|169
|1.50
|1.2770
|1.2997
|1.2770
|15.00
|11863.83
|338
|2006.07.05 09:05
|sell
|170
|1.50
|1.2781
|1.2998
|1.2771
|339
|2006.07.05 09:06
|t/p
|170
|1.50
|1.2771
|1.2998
|1.2771
|15.00
|11878.83
|340
|2006.07.05 09:06
|sell
|171
|1.50
|1.2781
|1.2998
|1.2771
|341
|2006.07.05 09:07
|t/p
|171
|1.50
|1.2771
|1.2998
|1.2771
|15.00
|11893.83
|342
|2006.07.05 09:07
|sell
|172
|1.50
|1.2786
|1.3003
|1.2776
|343
|2006.07.05 09:08
|t/p
|172
|1.50
|1.2776
|1.3003
|1.2776
|15.00
|11908.83
|344
|2006.07.05 09:08
|sell
|173
|1.50
|1.2786
|1.3003
|1.2776
|345
|2006.07.05 09:09
|t/p
|173
|1.50
|1.2776
|1.3003
|1.2776
|15.00
|11923.83
|346
|2006.07.05 09:09
|sell
|174
|1.50
|1.2784
|1.3001
|1.2774
|347
|2006.07.05 09:10
|t/p
|174
|1.50
|1.2774
|1.3001
|1.2774
|15.00
|11938.83
|348
|2006.07.05 09:10
|sell
|175
|1.50
|1.2784
|1.3001
|1.2774
|349
|2006.07.05 09:12
|t/p
|175
|1.50
|1.2774
|1.3001
|1.2774
|15.00
|11953.83
|350
|2006.07.05 09:12
|sell
|176
|1.50
|1.2786
|1.3003
|1.2776
|351
|2006.07.05 09:12
|t/p
|176
|1.50
|1.2776
|1.3003
|1.2776
|15.00
|11968.83
|352
|2006.07.05 10:59
|sell
|177
|1.50
|1.2776
|1.2993
|1.2766
|353
|2006.07.05 12:15
|sell
|178
|3.00
|1.2794
|1.2993
|1.2784
|354
|2006.07.05 12:15
|t/p
|178
|3.00
|1.2784
|1.2993
|1.2784
|30.00
|11998.83
|355
|2006.07.05 12:29
|t/p
|177
|1.50
|1.2766
|1.2993
|1.2766
|15.00
|12013.83
|356
|2006.07.05 12:29
|close
|128
|1.40
|1.2757
|1.2993
|1.2748
|1.40
|12015.23
|357
|2006.07.05 12:30
|sell
|179
|1.50
|1.2756
|1.2991
|1.2746
|358
|2006.07.05 13:03
|sell
|180
|1.50
|1.2774
|1.2991
|1.2764
|359
|2006.07.05 13:04
|t/p
|180
|1.50
|1.2764
|1.2991
|1.2764
|15.00
|12030.23
|360
|2006.07.05 13:04
|sell
|181
|1.50
|1.2775
|1.2992
|1.2765
|361
|2006.07.05 13:05
|t/p
|181
|1.50
|1.2765
|1.2992
|1.2765
|15.00
|12045.23
|362
|2006.07.05 13:07
|sell
|182
|1.50
|1.2775
|1.2992
|1.2765
|363
|2006.07.05 13:08
|t/p
|182
|1.50
|1.2765
|1.2992
|1.2765
|15.00
|12060.23
|364
|2006.07.05 13:14
|sell
|183
|1.50
|1.2777
|1.2994
|1.2767
|365
|2006.07.05 13:14
|t/p
|183
|1.50
|1.2767
|1.2994
|1.2767
|15.00
|12075.23
|366
|2006.07.05 13:16
|sell
|184
|1.50
|1.2776
|1.2993
|1.2766
|367
|2006.07.05 13:18
|t/p
|184
|1.50
|1.2766
|1.2993
|1.2766
|15.00
|12090.23
|368
|2006.07.05 13:18
|sell
|185
|1.50
|1.2777
|1.2994
|1.2767
|369
|2006.07.05 13:19
|t/p
|185
|1.50
|1.2767
|1.2994
|1.2767
|15.00
|12105.23
|370
|2006.07.05 13:19
|sell
|186
|1.50
|1.2776
|1.2993
|1.2766
|371
|2006.07.05 13:20
|t/p
|186
|1.50
|1.2766
|1.2993
|1.2766
|15.00
|12120.23
|372
|2006.07.05 13:20
|sell
|187
|1.50
|1.2777
|1.2994
|1.2767
|373
|2006.07.05 13:21
|t/p
|187
|1.50
|1.2767
|1.2994
|1.2767
|15.00
|12135.23
|374
|2006.07.05 13:21
|sell
|188
|1.50
|1.2777
|1.2994
|1.2767
|375
|2006.07.05 13:24
|t/p
|188
|1.50
|1.2767
|1.2994
|1.2767
|15.00
|12150.23
|376
|2006.07.05 13:24
|sell
|189
|1.50
|1.2778
|1.2995
|1.2768
|377
|2006.07.05 13:25
|t/p
|189
|1.50
|1.2768
|1.2995
|1.2768
|15.00
|12165.23
|378
|2006.07.05 13:25
|sell
|190
|1.50
|1.2779
|1.2996
|1.2769
|379
|2006.07.05 13:26
|t/p
|190
|1.50
|1.2769
|1.2996
|1.2769
|15.00
|12180.23
|380
|2006.07.05 13:26
|sell
|191
|1.50
|1.2779
|1.2996
|1.2769
|381
|2006.07.05 13:27
|t/p
|191
|1.50
|1.2769
|1.2996
|1.2769
|15.00
|12195.23
|382
|2006.07.05 13:27
|sell
|192
|1.50
|1.2780
|1.2997
|1.2770
|383
|2006.07.05 13:28
|t/p
|192
|1.50
|1.2770
|1.2997
|1.2770
|15.00
|12210.23
|384
|2006.07.05 13:28
|sell
|193
|1.50
|1.2780
|1.2997
|1.2770
|385
|2006.07.05 13:29
|t/p
|193
|1.50
|1.2770
|1.2997
|1.2770
|15.00
|12225.23
|386
|2006.07.05 13:29
|sell
|194
|1.50
|1.2783
|1.3000
|1.2773
|387
|2006.07.05 13:29
|t/p
|194
|1.50
|1.2773
|1.3000
|1.2773
|15.00
|12240.23
|388
|2006.07.05 13:29
|t/p
|179
|1.50
|1.2746
|1.2991
|1.2746
|15.00
|12255.23
|389
|2006.07.05 13:29
|sell
|195
|1.50
|1.2737
|1.2972
|1.2727
|390
|2006.07.05 13:30
|sell
|196
|1.50
|1.2781
|1.2998
|1.2771
|391
|2006.07.05 13:31
|t/p
|196
|1.50
|1.2771
|1.2998
|1.2771
|15.00
|12270.23
|392
|2006.07.05 13:31
|sell
|197
|1.50
|1.2780
|1.2997
|1.2770
|393
|2006.07.05 13:32
|t/p
|197
|1.50
|1.2770
|1.2997
|1.2770
|15.00
|12285.23
|394
|2006.07.05 13:32
|sell
|198
|1.50
|1.2780
|1.2997
|1.2770
|395
|2006.07.05 13:33
|t/p
|198
|1.50
|1.2770
|1.2997
|1.2770
|15.00
|12300.23
|396
|2006.07.05 13:33
|sell
|199
|1.50
|1.2780
|1.2997
|1.2770
|397
|2006.07.05 13:34
|t/p
|199
|1.50
|1.2770
|1.2997
|1.2770
|15.00
|12315.23
|398
|2006.07.05 13:34
|sell
|200
|1.50
|1.2780
|1.2997
|1.2770
|399
|2006.07.05 13:35
|t/p
|200
|1.50
|1.2770
|1.2997
|1.2770
|15.00
|12330.23
|400
|2006.07.05 13:35
|sell
|201
|1.50
|1.2780
|1.2997
|1.2770
|401
|2006.07.05 13:36
|t/p
|201
|1.50
|1.2770
|1.2997
|1.2770
|15.00
|12345.23
|402
|2006.07.05 13:36
|sell
|202
|1.50
|1.2779
|1.2996
|1.2769
|403
|2006.07.05 13:37
|t/p
|202
|1.50
|1.2769
|1.2996
|1.2769
|15.00
|12360.23
|404
|2006.07.05 13:37
|sell
|203
|1.50
|1.2779
|1.2996
|1.2769
|405
|2006.07.05 13:38
|t/p
|203
|1.50
|1.2769
|1.2996
|1.2769
|15.00
|12375.23
|406
|2006.07.05 13:38
|sell
|204
|1.50
|1.2779
|1.2996
|1.2769
|407
|2006.07.05 13:38
|t/p
|204
|1.50
|1.2769
|1.2996
|1.2769
|15.00
|12390.23
|408
|2006.07.05 13:45
|sell
|205
|1.50
|1.2783
|1.3000
|1.2773
|409
|2006.07.05 13:46
|t/p
|205
|1.50
|1.2773
|1.3000
|1.2773
|15.00
|12405.23
|410
|2006.07.05 13:46
|sell
|206
|1.50
|1.2780
|1.2997
|1.2770
|411
|2006.07.05 13:47
|t/p
|206
|1.50
|1.2770
|1.2997
|1.2770
|15.00
|12420.23
|412
|2006.07.05 13:47
|sell
|207
|1.50
|1.2781
|1.2998
|1.2771
|413
|2006.07.05 13:48
|t/p
|207
|1.50
|1.2771
|1.2998
|1.2771
|15.00
|12435.23
|414
|2006.07.05 13:48
|sell
|208
|1.50
|1.2780
|1.2997
|1.2770
|415
|2006.07.05 13:49
|t/p
|208
|1.50
|1.2770
|1.2997
|1.2770
|15.00
|12450.23
|416
|2006.07.05 13:49
|sell
|209
|1.50
|1.2780
|1.2997
|1.2770
|417
|2006.07.05 13:50
|t/p
|209
|1.50
|1.2770
|1.2997
|1.2770
|15.00
|12465.23
|418
|2006.07.05 13:50
|sell
|210
|1.50
|1.2783
|1.3000
|1.2773
|419
|2006.07.05 13:51
|t/p
|210
|1.50
|1.2773
|1.3000
|1.2773
|15.00
|12480.23
|420
|2006.07.05 13:51
|sell
|211
|1.50
|1.2785
|1.3002
|1.2775
|421
|2006.07.05 13:53
|t/p
|211
|1.50
|1.2775
|1.3002
|1.2775
|15.00
|12495.23
|422
|2006.07.05 13:53
|sell
|212
|1.50
|1.2786
|1.3003
|1.2776
|423
|2006.07.05 13:55
|t/p
|212
|1.50
|1.2776
|1.3003
|1.2776
|15.00
|12510.23
|424
|2006.07.05 13:55
|sell
|213
|1.60
|1.2785
|1.3002
|1.2775
|425
|2006.07.05 13:56
|t/p
|213
|1.60
|1.2775
|1.3002
|1.2775
|16.00
|12526.23
|426
|2006.07.05 13:56
|sell
|214
|1.60
|1.2787
|1.3004
|1.2777
|427
|2006.07.05 13:57
|t/p
|214
|1.60
|1.2777
|1.3004
|1.2777
|16.00
|12542.23
|428
|2006.07.05 13:57
|sell
|215
|1.60
|1.2789
|1.3006
|1.2779
|429
|2006.07.05 13:59
|t/p
|215
|1.60
|1.2779
|1.3006
|1.2779
|16.00
|12558.23
|430
|2006.07.05 13:59
|sell
|216
|1.60
|1.2789
|1.3006
|1.2779
|431
|2006.07.05 13:59
|t/p
|216
|1.60
|1.2779
|1.3006
|1.2779
|16.00
|12574.23
|432
|2006.07.05 14:01
|sell
|217
|1.60
|1.2790
|1.3007
|1.2780
|433
|2006.07.05 14:02
|t/p
|217
|1.60
|1.2780
|1.3007
|1.2780
|16.00
|12590.23
|434
|2006.07.05 14:02
|sell
|218
|1.60
|1.2791
|1.3008
|1.2781
|435
|2006.07.05 14:05
|t/p
|218
|1.60
|1.2781
|1.3008
|1.2781
|16.00
|12606.23
|436
|2006.07.05 14:05
|sell
|219
|1.60
|1.2790
|1.3007
|1.2780
|437
|2006.07.05 14:07
|t/p
|219
|1.60
|1.2780
|1.3007
|1.2780
|16.00
|12622.23
|438
|2006.07.05 14:07
|sell
|220
|1.60
|1.2790
|1.3007
|1.2780
|439
|2006.07.05 14:08
|t/p
|220
|1.60
|1.2780
|1.3007
|1.2780
|16.00
|12638.23
|440
|2006.07.05 14:08
|sell
|221
|1.60
|1.2790
|1.3007
|1.2780
|441
|2006.07.05 14:12
|t/p
|221
|1.60
|1.2780
|1.3007
|1.2780
|16.00
|12654.23
|442
|2006.07.05 14:12
|sell
|222
|1.60
|1.2791
|1.3008
|1.2781
|443
|2006.07.05 14:13
|t/p
|222
|1.60
|1.2781
|1.3008
|1.2781
|16.00
|12670.23
|444
|2006.07.05 14:13
|sell
|223
|1.60
|1.2791
|1.3008
|1.2781
|445
|2006.07.05 14:14
|t/p
|223
|1.60
|1.2781
|1.3008
|1.2781
|16.00
|12686.23
|446
|2006.07.05 14:14
|t/p
|195
|1.50
|1.2727
|1.2972
|1.2727
|15.00
|12701.23
|447
|2006.07.05 14:14
|sell
|224
|1.60
|1.2714
|1.2949
|1.2704
|448
|2006.07.05 14:15
|sell
|225
|1.60
|1.2777
|1.2994
|1.2767
|449
|2006.07.05 14:16
|t/p
|225
|1.60
|1.2767
|1.2994
|1.2767
|16.00
|12717.23
|450
|2006.07.05 14:16
|sell
|226
|1.60
|1.2772
|1.2989
|1.2762
|451
|2006.07.05 14:17
|t/p
|226
|1.60
|1.2762
|1.2989
|1.2762
|16.00
|12733.23
|452
|2006.07.05 14:17
|sell
|227
|1.60
|1.2772
|1.2989
|1.2762
|453
|2006.07.05 14:17
|t/p
|227
|1.60
|1.2762
|1.2989
|1.2762
|16.00
|12749.23
|454
|2006.07.05 14:30
|sell
|228
|1.60
|1.2752
|1.2969
|1.2742
|455
|2006.07.05 14:31
|t/p
|228
|1.60
|1.2742
|1.2969
|1.2742
|16.00
|12765.23
|456
|2006.07.05 14:31
|sell
|229
|1.60
|1.2741
|1.2958
|1.2731
|457
|2006.07.05 14:32
|t/p
|229
|1.60
|1.2731
|1.2958
|1.2731
|16.00
|12781.23
|458
|2006.07.05 14:32
|sell
|230
|1.60
|1.2743
|1.2960
|1.2733
|459
|2006.07.05 14:33
|t/p
|230
|1.60
|1.2733
|1.2960
|1.2733
|16.00
|12797.23
|460
|2006.07.05 14:33
|sell
|231
|1.60
|1.2746
|1.2963
|1.2736
|461
|2006.07.05 14:34
|t/p
|231
|1.60
|1.2736
|1.2963
|1.2736
|16.00
|12813.23
|462
|2006.07.05 14:34
|sell
|232
|1.60
|1.2751
|1.2968
|1.2741
|463
|2006.07.05 14:35
|t/p
|232
|1.60
|1.2741
|1.2968
|1.2741
|16.00
|12829.23
|464
|2006.07.05 14:35
|sell
|233
|1.60
|1.2753
|1.2970
|1.2743
|465
|2006.07.05 14:37
|t/p
|233
|1.60
|1.2743
|1.2970
|1.2743
|16.00
|12845.23
|466
|2006.07.05 14:37
|sell
|234
|1.60
|1.2756
|1.2973
|1.2746
|467
|2006.07.05 14:38
|t/p
|234
|1.60
|1.2746
|1.2973
|1.2746
|16.00
|12861.23
|468
|2006.07.05 14:38
|sell
|235
|1.60
|1.2757
|1.2974
|1.2747
|469
|2006.07.05 14:39
|t/p
|235
|1.60
|1.2747
|1.2974
|1.2747
|16.00
|12877.23
|470
|2006.07.05 14:39
|sell
|236
|1.60
|1.2756
|1.2973
|1.2746
|471
|2006.07.05 14:40
|t/p
|236
|1.60
|1.2746
|1.2973
|1.2746
|16.00
|12893.23
|472
|2006.07.05 14:40
|sell
|237
|1.60
|1.2753
|1.2970
|1.2743
|473
|2006.07.05 14:40
|t/p
|237
|1.60
|1.2743
|1.2970
|1.2743
|16.00
|12909.23
|474
|2006.07.05 14:45
|sell
|238
|1.60
|1.2753
|1.2970
|1.2743
|475
|2006.07.05 14:46
|t/p
|238
|1.60
|1.2743
|1.2970
|1.2743
|16.00
|12925.23
|476
|2006.07.05 14:46
|sell
|239
|1.60
|1.2752
|1.2969
|1.2742
|477
|2006.07.05 14:47
|t/p
|239
|1.60
|1.2742
|1.2969
|1.2742
|16.00
|12941.23
|478
|2006.07.05 14:47
|sell
|240
|1.60
|1.2753
|1.2970
|1.2743
|479
|2006.07.05 14:48
|t/p
|240
|1.60
|1.2743
|1.2970
|1.2743
|16.00
|12957.23
|480
|2006.07.05 14:48
|sell
|241
|1.60
|1.2758
|1.2975
|1.2748
|481
|2006.07.05 14:49
|t/p
|241
|1.60
|1.2748
|1.2975
|1.2748
|16.00
|12973.23
|482
|2006.07.05 14:49
|sell
|242
|1.60
|1.2760
|1.2977
|1.2750
|483
|2006.07.05 14:50
|t/p
|242
|1.60
|1.2750
|1.2977
|1.2750
|16.00
|12989.23
|484
|2006.07.05 14:50
|sell
|243
|1.60
|1.2756
|1.2973
|1.2746
|485
|2006.07.05 14:51
|t/p
|243
|1.60
|1.2746
|1.2973
|1.2746
|16.00
|13005.23
|486
|2006.07.05 14:51
|sell
|244
|1.60
|1.2755
|1.2972
|1.2745
|487
|2006.07.05 14:52
|t/p
|244
|1.60
|1.2745
|1.2972
|1.2745
|16.00
|13021.23
|488
|2006.07.05 14:52
|sell
|245
|1.60
|1.2754
|1.2971
|1.2744
|489
|2006.07.05 14:53
|t/p
|245
|1.60
|1.2744
|1.2971
|1.2744
|16.00
|13037.23
|490
|2006.07.05 14:53
|sell
|246
|1.60
|1.2751
|1.2968
|1.2741
|491
|2006.07.05 14:53
|t/p
|246
|1.60
|1.2741
|1.2968
|1.2741
|16.00
|13053.23
|492
|2006.07.05 15:00
|sell
|247
|1.60
|1.2745
|1.2962
|1.2735
|493
|2006.07.05 15:01
|t/p
|247
|1.60
|1.2735
|1.2962
|1.2735
|16.00
|13069.23
|494
|2006.07.05 15:01
|sell
|248
|1.60
|1.2746
|1.2963
|1.2736
|495
|2006.07.05 15:02
|t/p
|248
|1.60
|1.2736
|1.2963
|1.2736
|16.00
|13085.23
|496
|2006.07.05 15:02
|sell
|249
|1.60
|1.2750
|1.2967
|1.2740
|497
|2006.07.05 15:03
|t/p
|249
|1.60
|1.2740
|1.2967
|1.2740
|16.00
|13101.23
|498
|2006.07.05 15:03
|sell
|250
|1.60
|1.2751
|1.2968
|1.2741
|499
|2006.07.05 15:04
|t/p
|250
|1.60
|1.2741
|1.2968
|1.2741
|16.00
|13117.23
|500
|2006.07.05 15:04
|sell
|251
|1.60
|1.2752
|1.2969
|1.2742
|501
|2006.07.05 15:05
|t/p
|251
|1.60
|1.2742
|1.2969
|1.2742
|16.00
|13133.23
|502
|2006.07.05 15:05
|sell
|252
|1.60
|1.2751
|1.2968
|1.2741
|503
|2006.07.05 15:07
|t/p
|252
|1.60
|1.2741
|1.2968
|1.2741
|16.00
|13149.23
|504
|2006.07.05 15:07
|sell
|253
|1.60
|1.2751
|1.2968
|1.2741
|505
|2006.07.05 15:08
|t/p
|253
|1.60
|1.2741
|1.2968
|1.2741
|16.00
|13165.23
|506
|2006.07.05 15:08
|sell
|254
|1.60
|1.2749
|1.2966
|1.2739
|507
|2006.07.05 15:08
|t/p
|254
|1.60
|1.2739
|1.2966
|1.2739
|16.00
|13181.23
|508
|2006.07.05 15:15
|sell
|255
|1.60
|1.2734
|1.2951
|1.2724
|509
|2006.07.05 16:51
|t/p
|255
|1.60
|1.2724
|1.2951
|1.2724
|16.00
|13197.23
|510
|2006.07.05 16:51
|close
|224
|1.60
|1.2724
|1.2949
|1.2704
|-16.00
|13181.23
|511
|2006.07.05 16:59
|buy
|256
|1.60
|1.2726
|1.2491
|1.2736
|512
|2006.07.06 03:29
|t/p
|256
|1.60
|1.2736
|1.2491
|1.2736
|12.86
|13194.09
|513
|2006.07.06 03:29
|buy
|257
|1.60
|1.2738
|1.2503
|1.2748
|514
|2006.07.06 12:44
|t/p
|257
|1.60
|1.2748
|1.2503
|1.2748
|16.00
|13210.09
|515
|2006.07.06 12:44
|buy
|258
|1.60
|1.2780
|1.2545
|1.2790
|516
|2006.07.06 12:59
|buy
|259
|1.60
|1.2761
|1.2544
|1.2771
|517
|2006.07.06 13:00
|buy
|260
|3.20
|1.2739
|1.2540
|1.2749
|518
|2006.07.06 13:29
|t/p
|260
|3.20
|1.2749
|1.2540
|1.2749
|32.00
|13242.09
|519
|2006.07.06 13:29
|close
|259
|1.60
|1.2755
|1.2544
|1.2771
|-9.60
|13232.49
|520
|2006.07.06 13:30
|close
|258
|1.60
|1.2756
|1.2545
|1.2790
|-38.40
|13194.09
|521
|2006.07.06 13:44
|sell
|261
|1.60
|1.2742
|1.2977
|1.2732
|522
|2006.07.06 14:14
|sell
|262
|1.60
|1.2767
|1.2984
|1.2757
|523
|2006.07.06 14:33
|t/p
|262
|1.60
|1.2757
|1.2984
|1.2757
|16.00
|13210.09
|524
|2006.07.06 14:33
|close
|261
|1.60
|1.2757
|1.2977
|1.2732
|-24.00
|13186.09
|525
|2006.07.06 14:33
|sell
|263
|1.60
|1.2756
|1.2991
|1.2746
|526
|2006.07.06 14:45
|sell
|264
|1.60
|1.2775
|1.2992
|1.2765
|527
|2006.07.06 14:59
|t/p
|264
|1.60
|1.2765
|1.2992
|1.2765
|16.00
|13202.09
|528
|2006.07.06 14:59
|close
|263
|1.60
|1.2753
|1.2991
|1.2746
|4.80
|13206.89
|529
|2006.07.06 15:00
|sell
|265
|1.60
|1.2752
|1.2987
|1.2742
|530
|2006.07.06 18:14
|sell
|266
|1.60
|1.2774
|1.2991
|1.2764
|531
|2006.07.07 12:29
|sell
|267
|3.20
|1.2810
|1.3009
|1.2800
|532
|2006.07.07 12:44
|sell
|268
|4.80
|1.2845
|1.3026
|1.2835
|533
|2006.07.07 12:59
|t/p
|268
|4.80
|1.2835
|1.3026
|1.2835
|48.00
|13254.89
|534
|2006.07.07 12:59
|close
|267
|3.20
|1.2810
|1.3009
|1.2800
|0.00
|13254.89
|535
|2006.07.07 12:59
|close
|266
|1.60
|1.2820
|1.2991
|1.2764
|-72.66
|13182.23
|536
|2006.07.07 13:00
|close
|265
|1.60
|1.2821
|1.2987
|1.2742
|-109.46
|13072.78
|537
|2006.07.07 13:14
|sell
|269
|1.60
|1.2806
|1.3041
|1.2796
|538
|2006.07.07 13:14
|sell
|270
|1.60
|1.2824
|1.3041
|1.2814
|539
|2006.07.07 14:45
|sell
|271
|3.20
|1.2844
|1.3043
|1.2834
|540
|2006.07.07 14:46
|t/p
|271
|3.20
|1.2834
|1.3043
|1.2834
|32.00
|13104.78
|541
|2006.07.09 21:30
|t/p
|270
|1.60
|1.2814
|1.3041
|1.2814
|16.00
|13120.78
|542
|2006.07.09 21:30
|close
|269
|1.60
|1.2814
|1.3041
|1.2796
|-12.80
|13107.98
|543
|2006.07.09 21:30
|sell
|272
|1.60
|1.2813
|1.3048
|1.2803
|544
|2006.07.10 00:14
|t/p
|272
|1.60
|1.2803
|1.3048
|1.2803
|16.94
|13124.92
|545
|2006.07.10 00:14
|buy
|273
|1.60
|1.2801
|1.2566
|1.2811
|546
|2006.07.10 09:29
|buy
|274
|1.60
|1.2783
|1.2566
|1.2793
|547
|2006.07.10 09:32
|t/p
|274
|1.60
|1.2793
|1.2566
|1.2793
|16.00
|13140.92
|548
|2006.07.10 09:32
|close
|273
|1.60
|1.2803
|1.2566
|1.2811
|3.20
|13144.12
|549
|2006.07.10 09:34
|sell
|275
|1.60
|1.2786
|1.3021
|1.2776
|550
|2006.07.10 10:56
|sell
|276
|1.60
|1.2804
|1.3021
|1.2794
|551
|2006.07.10 10:59
|t/p
|276
|1.60
|1.2794
|1.3021
|1.2794
|16.00
|13160.12
|552
|2006.07.10 10:59
|t/p
|275
|1.60
|1.2776
|1.3021
|1.2776
|16.00
|13176.12
|553
|2006.07.10 10:59
|sell
|277
|1.60
|1.2770
|1.3005
|1.2760
|554
|2006.07.10 11:02
|sell
|278
|1.60
|1.2800
|1.3017
|1.2790
|555
|2006.07.10 11:11
|t/p
|278
|1.60
|1.2790
|1.3017
|1.2790
|16.00
|13192.12
|556
|2006.07.10 11:11
|sell
|279
|1.60
|1.2802
|1.3019
|1.2792
|557
|2006.07.10 11:14
|t/p
|279
|1.60
|1.2792
|1.3019
|1.2792
|16.00
|13208.12
|558
|2006.07.10 11:14
|t/p
|277
|1.60
|1.2760
|1.3005
|1.2760
|16.00
|13224.12
|559
|2006.07.10 11:14
|sell
|280
|1.60
|1.2754
|1.2989
|1.2744
|560
|2006.07.10 11:21
|sell
|281
|1.60
|1.2798
|1.3015
|1.2788
|561
|2006.07.10 11:25
|t/p
|281
|1.60
|1.2788
|1.3015
|1.2788
|16.00
|13240.12
|562
|2006.07.10 11:25
|sell
|282
|1.60
|1.2788
|1.3005
|1.2778
|563
|2006.07.10 11:26
|t/p
|282
|1.60
|1.2778
|1.3005
|1.2778
|16.00
|13256.12
|564
|2006.07.10 11:26
|sell
|283
|1.60
|1.2789
|1.3006
|1.2779
|565
|2006.07.10 11:28
|t/p
|283
|1.60
|1.2779
|1.3006
|1.2779
|16.00
|13272.12
|566
|2006.07.10 11:28
|sell
|284
|1.60
|1.2781
|1.2998
|1.2771
|567
|2006.07.10 11:29
|t/p
|284
|1.60
|1.2771
|1.2998
|1.2771
|16.00
|13288.12
|568
|2006.07.10 11:29
|sell
|285
|1.60
|1.2778
|1.2995
|1.2768
|569
|2006.07.10 11:29
|t/p
|285
|1.60
|1.2768
|1.2995
|1.2768
|16.00
|13304.12
|570
|2006.07.10 11:33
|sell
|286
|1.60
|1.2781
|1.2998
|1.2771
|571
|2006.07.10 11:35
|t/p
|286
|1.60
|1.2771
|1.2998
|1.2771
|16.00
|13320.12
|572
|2006.07.10 11:36
|sell
|287
|1.60
|1.2773
|1.2990
|1.2763
|573
|2006.07.10 11:37
|t/p
|287
|1.60
|1.2763
|1.2990
|1.2763
|16.00
|13336.12
|574
|2006.07.10 11:38
|sell
|288
|1.70
|1.2774
|1.2991
|1.2764
|575
|2006.07.10 11:44
|t/p
|288
|1.70
|1.2764
|1.2991
|1.2764
|17.00
|13353.12
|576
|2006.07.10 11:51
|sell
|289
|1.70
|1.2778
|1.2995
|1.2768
|577
|2006.07.10 11:58
|t/p
|289
|1.70
|1.2768
|1.2995
|1.2768
|17.00
|13370.12
|578
|2006.07.10 11:58
|sell
|290
|1.70
|1.2776
|1.2993
|1.2766
|579
|2006.07.10 11:59
|t/p
|290
|1.70
|1.2766
|1.2993
|1.2766
|17.00
|13387.12
|580
|2006.07.10 11:59
|sell
|291
|1.70
|1.2779
|1.2996
|1.2769
|581
|2006.07.10 11:59
|t/p
|291
|1.70
|1.2769
|1.2996
|1.2769
|17.00
|13404.12
|582
|2006.07.10 12:00
|sell
|292
|1.70
|1.2778
|1.2995
|1.2768
|583
|2006.07.10 12:05
|t/p
|292
|1.70
|1.2768
|1.2995
|1.2768
|17.00
|13421.12
|584
|2006.07.10 12:05
|sell
|293
|1.70
|1.2778
|1.2995
|1.2768
|585
|2006.07.10 12:13
|t/p
|293
|1.70
|1.2768
|1.2995
|1.2768
|17.00
|13438.12
|586
|2006.07.10 12:13
|sell
|294
|1.70
|1.2779
|1.2996
|1.2769
|587
|2006.07.10 12:13
|t/p
|294
|1.70
|1.2769
|1.2996
|1.2769
|17.00
|13455.12
|588
|2006.07.10 12:22
|sell
|295
|1.70
|1.2779
|1.2996
|1.2769
|589
|2006.07.10 12:23
|t/p
|295
|1.70
|1.2769
|1.2996
|1.2769
|17.00
|13472.12
|590
|2006.07.10 12:23
|sell
|296
|1.70
|1.2779
|1.2996
|1.2769
|591
|2006.07.10 12:26
|t/p
|296
|1.70
|1.2769
|1.2996
|1.2769
|17.00
|13489.12
|592
|2006.07.10 12:26
|sell
|297
|1.70
|1.2779
|1.2996
|1.2769
|593
|2006.07.10 12:28
|t/p
|297
|1.70
|1.2769
|1.2996
|1.2769
|17.00
|13506.12
|594
|2006.07.10 12:28
|sell
|298
|1.70
|1.2780
|1.2997
|1.2770
|595
|2006.07.10 12:29
|t/p
|298
|1.70
|1.2770
|1.2997
|1.2770
|17.00
|13523.12
|596
|2006.07.10 12:29
|sell
|299
|1.70
|1.2779
|1.2996
|1.2769
|597
|2006.07.10 12:29
|t/p
|299
|1.70
|1.2769
|1.2996
|1.2769
|17.00
|13540.12
|598
|2006.07.10 12:29
|t/p
|280
|1.60
|1.2744
|1.2989
|1.2744
|16.00
|13556.12
|599
|2006.07.10 12:29
|sell
|300
|1.70
|1.2742
|1.2977
|1.2732
|600
|2006.07.10 12:35
|sell
|301
|1.70
|1.2782
|1.2999
|1.2772
|601
|2006.07.10 12:40
|t/p
|301
|1.70
|1.2772
|1.2999
|1.2772
|17.00
|13573.12
|602
|2006.07.10 12:40
|sell
|302
|1.70
|1.2782
|1.2999
|1.2772
|603
|2006.07.10 12:44
|t/p
|302
|1.70
|1.2772
|1.2999
|1.2772
|17.00
|13590.12
|604
|2006.07.10 12:48
|sell
|303
|1.70
|1.2772
|1.2989
|1.2762
|605
|2006.07.10 12:51
|t/p
|303
|1.70
|1.2762
|1.2989
|1.2762
|17.00
|13607.12
|606
|2006.07.10 12:51
|sell
|304
|1.70
|1.2768
|1.2985
|1.2758
|607
|2006.07.10 12:52
|t/p
|304
|1.70
|1.2758
|1.2985
|1.2758
|17.00
|13624.12
|608
|2006.07.10 12:52
|sell
|305
|1.70
|1.2768
|1.2985
|1.2758
|609
|2006.07.10 12:55
|t/p
|305
|1.70
|1.2758
|1.2985
|1.2758
|17.00
|13641.12
|610
|2006.07.10 12:55
|sell
|306
|1.70
|1.2770
|1.2987
|1.2760
|611
|2006.07.10 12:56
|t/p
|306
|1.70
|1.2760
|1.2987
|1.2760
|17.00
|13658.12
|612
|2006.07.10 12:56
|sell
|307
|1.70
|1.2770
|1.2987
|1.2760
|613
|2006.07.10 12:59
|t/p
|307
|1.70
|1.2760
|1.2987
|1.2760
|17.00
|13675.12
|614
|2006.07.10 13:00
|sell
|308
|1.70
|1.2770
|1.2987
|1.2760
|615
|2006.07.10 13:03
|t/p
|308
|1.70
|1.2760
|1.2987
|1.2760
|17.00
|13692.12
|616
|2006.07.10 13:03
|sell
|309
|1.70
|1.2760
|1.2977
|1.2750
|617
|2006.07.10 13:04
|t/p
|309
|1.70
|1.2750
|1.2977
|1.2750
|17.00
|13709.12
|618
|2006.07.10 13:44
|t/p
|300
|1.70
|1.2732
|1.2977
|1.2732
|17.00
|13726.12
|619
|2006.07.10 13:44
|buy
|310
|1.70
|1.2730
|1.2495
|1.2740
|620
|2006.07.10 13:47
|t/p
|310
|1.70
|1.2740
|1.2495
|1.2740
|17.00
|13743.12
|621
|2006.07.10 13:47
|buy
|311
|1.70
|1.2754
|1.2519
|1.2764
|622
|2006.07.10 13:59
|buy
|312
|1.70
|1.2730
|1.2513
|1.2740
|623
|2006.07.10 14:07
|t/p
|312
|1.70
|1.2740
|1.2513
|1.2740
|17.00
|13760.12
|624
|2006.07.10 14:07
|close
|311
|1.70
|1.2751
|1.2519
|1.2764
|-5.10
|13755.02
|625
|2006.07.10 14:10
|buy
|313
|1.70
|1.2736
|1.2501
|1.2746
|626
|2006.07.10 14:10
|t/p
|313
|1.70
|1.2746
|1.2501
|1.2746
|17.00
|13772.02
|627
|2006.07.10 14:10
|buy
|314
|1.70
|1.2753
|1.2518
|1.2763
|628
|2006.07.10 14:14
|buy
|315
|1.70
|1.2734
|1.2517
|1.2744
|629
|2006.07.10 14:23
|t/p
|315
|1.70
|1.2744
|1.2517
|1.2744
|17.00
|13789.02
|630
|2006.07.10 14:23
|close
|314
|1.70
|1.2750
|1.2518
|1.2763
|-5.10
|13783.92
|631
|2006.07.10 14:26
|buy
|316
|1.70
|1.2735
|1.2500
|1.2745
|632
|2006.07.10 14:26
|t/p
|316
|1.70
|1.2745
|1.2500
|1.2745
|17.00
|13800.92
|633
|2006.07.10 14:26
|buy
|317
|1.70
|1.2752
|1.2517
|1.2762
|634
|2006.07.10 14:29
|buy
|318
|1.70
|1.2731
|1.2514
|1.2741
|635
|2006.07.10 14:34
|t/p
|318
|1.70
|1.2741
|1.2514
|1.2741
|17.00
|13817.92
|636
|2006.07.10 14:34
|close
|317
|1.70
|1.2742
|1.2517
|1.2762
|-17.00
|13800.92
|637
|2006.07.10 14:36
|buy
|319
|1.70
|1.2740
|1.2505
|1.2750
|638
|2006.07.10 15:59
|t/p
|319
|1.70
|1.2750
|1.2505
|1.2750
|17.00
|13817.92
|639
|2006.07.10 15:59
|buy
|320
|1.70
|1.2753
|1.2518
|1.2763
|640
|2006.07.10 17:59
|buy
|321
|1.70
|1.2732
|1.2515
|1.2742
|641
|2006.07.10 18:01
|t/p
|321
|1.70
|1.2742
|1.2515
|1.2742
|17.00
|13834.92
|642
|2006.07.10 18:01
|close
|320
|1.70
|1.2746
|1.2518
|1.2763
|-11.90
|13823.02
|643
|2006.07.10 18:02
|sell
|322
|1.70
|1.2731
|1.2966
|1.2721
|644
|2006.07.10 18:02
|sell
|323
|1.70
|1.2750
|1.2967
|1.2740
|645
|2006.07.10 18:03
|t/p
|323
|1.70
|1.2740
|1.2967
|1.2740
|17.00
|13840.02
|646
|2006.07.10 18:03
|sell
|324
|1.70
|1.2755
|1.2972
|1.2745
|647
|2006.07.10 18:03
|t/p
|324
|1.70
|1.2745
|1.2972
|1.2745
|17.00
|13857.02
|648
|2006.07.11 06:59
|t/p
|322
|1.70
|1.2721
|1.2966
|1.2721
|18.00
|13875.02
|649
|2006.07.11 06:59
|sell
|325
|1.70
|1.2708
|1.2943
|1.2698
|650
|2006.07.11 07:14
|sell
|326
|1.70
|1.2736
|1.2953
|1.2726
|651
|2006.07.11 07:14
|t/p
|326
|1.70
|1.2726
|1.2953
|1.2726
|17.00
|13892.02
|652
|2006.07.11 07:21
|sell
|327
|1.70
|1.2732
|1.2949
|1.2722
|653
|2006.07.11 11:04
|sell
|328
|3.40
|1.2751
|1.2950
|1.2741
|654
|2006.07.11 12:01
|t/p
|328
|3.40
|1.2741
|1.2950
|1.2741
|34.00
|13926.02
|655
|2006.07.11 12:01
|close
|327
|1.70
|1.2738
|1.2949
|1.2722
|-10.20
|13915.82
|656
|2006.07.11 12:01
|close
|325
|1.70
|1.2739
|1.2943
|1.2698
|-52.70
|13863.12
|657
|2006.07.11 12:01
|buy
|329
|1.70
|1.2738
|1.2503
|1.2748
|658
|2006.07.11 13:14
|buy
|330
|1.70
|1.2717
|1.2500
|1.2727
|659
|2006.07.11 13:15
|t/p
|330
|1.70
|1.2727
|1.2500
|1.2727
|17.00
|13880.12
|660
|2006.07.11 13:15
|close
|329
|1.70
|1.2742
|1.2503
|1.2748
|6.80
|13886.92
|661
|2006.07.11 13:15
|sell
|331
|1.70
|1.2743
|1.2978
|1.2733
|662
|2006.07.11 18:29
|sell
|332
|1.70
|1.2761
|1.2978
|1.2751
|663
|2006.07.12 08:00
|t/p
|332
|1.70
|1.2751
|1.2978
|1.2751
|18.00
|13904.93
|664
|2006.07.12 08:00
|close
|331
|1.70
|1.2751
|1.2978
|1.2733
|-12.60
|13892.33
|665
|2006.07.12 08:00
|sell
|333
|1.70
|1.2763
|1.2998
|1.2753
|666
|2006.07.12 08:44
|t/p
|333
|1.70
|1.2753
|1.2998
|1.2753
|17.00
|13909.33
|667
|2006.07.12 08:44
|sell
|334
|1.70
|1.2740
|1.2975
|1.2730
|668
|2006.07.12 08:46
|sell
|335
|1.70
|1.2769
|1.2986
|1.2759
|669
|2006.07.12 08:48
|t/p
|335
|1.70
|1.2759
|1.2986
|1.2759
|17.00
|13926.33
|670
|2006.07.12 08:48
|sell
|336
|1.70
|1.2771
|1.2988
|1.2761
|671
|2006.07.12 08:49
|t/p
|336
|1.70
|1.2761
|1.2988
|1.2761
|17.00
|13943.33
|672
|2006.07.12 08:49
|sell
|337
|1.70
|1.2772
|1.2989
|1.2762
|673
|2006.07.12 08:50
|t/p
|337
|1.70
|1.2762
|1.2989
|1.2762
|17.00
|13960.33
|674
|2006.07.12 08:50
|sell
|338
|1.70
|1.2775
|1.2992
|1.2765
|675
|2006.07.12 08:53
|t/p
|338
|1.70
|1.2765
|1.2992
|1.2765
|17.00
|13977.33
|676
|2006.07.12 08:53
|sell
|339
|1.70
|1.2774
|1.2991
|1.2764
|677
|2006.07.12 08:55
|t/p
|339
|1.70
|1.2764
|1.2991
|1.2764
|17.00
|13994.33
|678
|2006.07.12 08:55
|sell
|340
|1.70
|1.2767
|1.2984
|1.2757
|679
|2006.07.12 08:55
|t/p
|340
|1.70
|1.2757
|1.2984
|1.2757
|17.00
|14011.33
|680
|2006.07.12 09:00
|sell
|341
|1.70
|1.2768
|1.2985
|1.2758
|681
|2006.07.12 09:01
|t/p
|341
|1.70
|1.2758
|1.2985
|1.2758
|17.00
|14028.33
|682
|2006.07.12 09:01
|sell
|342
|1.70
|1.2769
|1.2986
|1.2759
|683
|2006.07.12 09:02
|t/p
|342
|1.70
|1.2759
|1.2986
|1.2759
|17.00
|14045.33
|684
|2006.07.12 09:02
|sell
|343
|1.70
|1.2768
|1.2985
|1.2758
|685
|2006.07.12 09:03
|t/p
|343
|1.70
|1.2758
|1.2985
|1.2758
|17.00
|14062.33
|686
|2006.07.12 09:03
|sell
|344
|1.70
|1.2768
|1.2985
|1.2758
|687
|2006.07.12 09:04
|t/p
|344
|1.70
|1.2758
|1.2985
|1.2758
|17.00
|14079.33
|688
|2006.07.12 09:04
|sell
|345
|1.70
|1.2766
|1.2983
|1.2756
|689
|2006.07.12 09:05
|t/p
|345
|1.70
|1.2756
|1.2983
|1.2756
|17.00
|14096.33
|690
|2006.07.12 09:05
|sell
|346
|1.70
|1.2762
|1.2979
|1.2752
|691
|2006.07.12 09:14
|t/p
|346
|1.70
|1.2752
|1.2979
|1.2752
|17.00
|14113.33
|692
|2006.07.12 09:14
|close
|334
|1.70
|1.2748
|1.2975
|1.2730
|-13.60
|14099.73
|693
|2006.07.12 09:15
|sell
|347
|1.70
|1.2745
|1.2980
|1.2735
|694
|2006.07.12 10:29
|t/p
|347
|1.70
|1.2735
|1.2980
|1.2735
|17.00
|14116.73
|695
|2006.07.12 10:29
|sell
|348
|1.70
|1.2731
|1.2966
|1.2721
|696
|2006.07.12 10:30
|sell
|349
|1.70
|1.2752
|1.2969
|1.2742
|697
|2006.07.12 10:32
|t/p
|349
|1.70
|1.2742
|1.2969
|1.2742
|17.00
|14133.73
|698
|2006.07.12 11:03
|sell
|350
|1.70
|1.2750
|1.2967
|1.2740
|699
|2006.07.12 11:04
|t/p
|350
|1.70
|1.2740
|1.2967
|1.2740
|17.00
|14150.73
|700
|2006.07.12 11:04
|sell
|351
|1.70
|1.2750
|1.2967
|1.2740
|701
|2006.07.12 11:05
|t/p
|351
|1.70
|1.2740
|1.2967
|1.2740
|17.00
|14167.73
|702
|2006.07.12 11:05
|sell
|352
|1.80
|1.2750
|1.2967
|1.2740
|703
|2006.07.12 11:06
|t/p
|352
|1.80
|1.2740
|1.2967
|1.2740
|18.00
|14185.73
|704
|2006.07.12 11:29
|t/p
|348
|1.70
|1.2721
|1.2966
|1.2721
|17.00
|14202.73
|705
|2006.07.12 11:29
|sell
|353
|1.80
|1.2717
|1.2952
|1.2707
|706
|2006.07.12 11:30
|sell
|354
|1.80
|1.2742
|1.2959
|1.2732
|707
|2006.07.12 11:31
|t/p
|354
|1.80
|1.2732
|1.2959
|1.2732
|18.00
|14220.73
|708
|2006.07.12 11:31
|sell
|355
|1.80
|1.2743
|1.2960
|1.2733
|709
|2006.07.12 11:38
|t/p
|355
|1.80
|1.2733
|1.2960
|1.2733
|18.00
|14238.73
|710
|2006.07.12 11:38
|sell
|356
|1.80
|1.2744
|1.2961
|1.2734
|711
|2006.07.12 11:39
|t/p
|356
|1.80
|1.2734
|1.2961
|1.2734
|18.00
|14256.73
|712
|2006.07.12 11:39
|sell
|357
|1.80
|1.2745
|1.2962
|1.2735
|713
|2006.07.12 11:40
|t/p
|357
|1.80
|1.2735
|1.2962
|1.2735
|18.00
|14274.73
|714
|2006.07.12 11:40
|sell
|358
|1.80
|1.2744
|1.2961
|1.2734
|715
|2006.07.12 11:41
|t/p
|358
|1.80
|1.2734
|1.2961
|1.2734
|18.00
|14292.73
|716
|2006.07.12 11:41
|sell
|359
|1.80
|1.2744
|1.2961
|1.2734
|717
|2006.07.12 11:44
|t/p
|359
|1.80
|1.2734
|1.2961
|1.2734
|18.00
|14310.73
|718
|2006.07.12 11:47
|sell
|360
|1.80
|1.2742
|1.2959
|1.2732
|719
|2006.07.12 11:50
|t/p
|360
|1.80
|1.2732
|1.2959
|1.2732
|18.00
|14328.73
|720
|2006.07.12 11:50
|sell
|361
|1.80
|1.2742
|1.2959
|1.2732
|721
|2006.07.12 11:55
|t/p
|361
|1.80
|1.2732
|1.2959
|1.2732
|18.00
|14346.73
|722
|2006.07.12 11:55
|sell
|362
|1.80
|1.2737
|1.2954
|1.2727
|723
|2006.07.12 11:57
|t/p
|362
|1.80
|1.2727
|1.2954
|1.2727
|18.00
|14364.73
|724
|2006.07.12 11:57
|sell
|363
|1.80
|1.2737
|1.2954
|1.2727
|725
|2006.07.12 11:58
|t/p
|363
|1.80
|1.2727
|1.2954
|1.2727
|18.00
|14382.73
|726
|2006.07.12 11:58
|sell
|364
|1.80
|1.2737
|1.2954
|1.2727
|727
|2006.07.12 11:59
|t/p
|364
|1.80
|1.2727
|1.2954
|1.2727
|18.00
|14400.73
|728
|2006.07.12 12:11
|sell
|365
|1.80
|1.2738
|1.2955
|1.2728
|729
|2006.07.12 12:12
|t/p
|365
|1.80
|1.2728
|1.2955
|1.2728
|18.00
|14418.73
|730
|2006.07.12 12:12
|sell
|366
|1.80
|1.2741
|1.2958
|1.2731
|731
|2006.07.12 12:13
|t/p
|366
|1.80
|1.2731
|1.2958
|1.2731
|18.00
|14436.73
|732
|2006.07.12 12:13
|sell
|367
|1.80
|1.2738
|1.2955
|1.2728
|733
|2006.07.12 12:13
|t/p
|367
|1.80
|1.2728
|1.2955
|1.2728
|18.00
|14454.73
|734
|2006.07.12 12:15
|sell
|368
|1.80
|1.2738
|1.2955
|1.2728
|735
|2006.07.12 12:44
|t/p
|353
|1.80
|1.2707
|1.2952
|1.2707
|18.00
|14472.73
|736
|2006.07.12 12:44
|t/p
|368
|1.80
|1.2728
|1.2955
|1.2728
|18.00
|14490.73
|737
|2006.07.12 12:44
|buy
|369
|1.80
|1.2704
|1.2469
|1.2714
|738
|2006.07.12 12:46
|t/p
|369
|1.80
|1.2714
|1.2469
|1.2714
|18.00
|14508.73
|739
|2006.07.12 12:46
|buy
|370
|1.80
|1.2716
|1.2481
|1.2726
|740
|2006.07.12 12:46
|t/p
|370
|1.80
|1.2726
|1.2481
|1.2726
|18.00
|14526.73
|741
|2006.07.12 12:46
|buy
|371
|1.80
|1.2729
|1.2494
|1.2739
|742
|2006.07.12 13:30
|buy
|372
|1.80
|1.2710
|1.2493
|1.2720
|743
|2006.07.12 13:47
|t/p
|372
|1.80
|1.2720
|1.2493
|1.2720
|18.00
|14544.73
|744
|2006.07.12 13:47
|close
|371
|1.80
|1.2721
|1.2494
|1.2739
|-14.40
|14530.33
|745
|2006.07.12 13:49
|buy
|373
|1.80
|1.2709
|1.2474
|1.2719
|746
|2006.07.12 13:49
|t/p
|373
|1.80
|1.2719
|1.2474
|1.2719
|18.00
|14548.33
|747
|2006.07.12 13:49
|buy
|374
|1.80
|1.2721
|1.2486
|1.2731
|748
|2006.07.12 14:14
|buy
|375
|1.80
|1.2688
|1.2471
|1.2698
|749
|2006.07.12 14:15
|t/p
|375
|1.80
|1.2698
|1.2471
|1.2698
|18.00
|14566.33
|750
|2006.07.12 14:15
|close
|374
|1.80
|1.2719
|1.2486
|1.2731
|-3.60
|14562.73
|751
|2006.07.12 14:17
|sell
|376
|1.80
|1.2695
|1.2930
|1.2685
|752
|2006.07.12 14:17
|sell
|377
|1.80
|1.2724
|1.2941
|1.2714
|753
|2006.07.12 14:18
|t/p
|377
|1.80
|1.2714
|1.2941
|1.2714
|18.00
|14580.73
|754
|2006.07.12 14:18
|sell
|378
|1.80
|1.2726
|1.2943
|1.2716
|755
|2006.07.12 14:20
|t/p
|378
|1.80
|1.2716
|1.2943
|1.2716
|18.00
|14598.73
|756
|2006.07.12 14:20
|sell
|379
|1.80
|1.2729
|1.2946
|1.2719
|757
|2006.07.12 14:21
|t/p
|379
|1.80
|1.2719
|1.2946
|1.2719
|18.00
|14616.73
|758
|2006.07.12 14:21
|sell
|380
|1.80
|1.2730
|1.2947
|1.2720
|759
|2006.07.12 14:26
|t/p
|380
|1.80
|1.2720
|1.2947
|1.2720
|18.00
|14634.73
|760
|2006.07.12 14:26
|sell
|381
|1.80
|1.2728
|1.2945
|1.2718
|761
|2006.07.12 14:27
|t/p
|381
|1.80
|1.2718
|1.2945
|1.2718
|18.00
|14652.73
|762
|2006.07.12 14:27
|sell
|382
|1.80
|1.2728
|1.2945
|1.2718
|763
|2006.07.12 14:28
|t/p
|382
|1.80
|1.2718
|1.2945
|1.2718
|18.00
|14670.73
|764
|2006.07.12 14:28
|sell
|383
|1.80
|1.2729
|1.2946
|1.2719
|765
|2006.07.12 14:29
|t/p
|383
|1.80
|1.2719
|1.2946
|1.2719
|18.00
|14688.73
|766
|2006.07.12 14:29
|sell
|384
|1.80
|1.2730
|1.2947
|1.2720
|767
|2006.07.12 14:29
|t/p
|384
|1.80
|1.2720
|1.2947
|1.2720
|18.00
|14706.73
|768
|2006.07.12 15:16
|sell
|385
|1.80
|1.2714
|1.2931
|1.2704
|769
|2006.07.12 15:18
|t/p
|385
|1.80
|1.2704
|1.2931
|1.2704
|18.00
|14724.73
|770
|2006.07.12 15:19
|sell
|386
|1.80
|1.2714
|1.2931
|1.2704
|771
|2006.07.12 15:22
|t/p
|386
|1.80
|1.2704
|1.2931
|1.2704
|18.00
|14742.73
|772
|2006.07.13 01:44
|sell
|387
|1.80
|1.2714
|1.2931
|1.2704
|773
|2006.07.13 06:44
|t/p
|387
|1.80
|1.2704
|1.2931
|1.2704
|18.00
|14760.73
|774
|2006.07.13 06:44
|close
|376
|1.80
|1.2702
|1.2930
|1.2685
|-9.41
|14751.32
|775
|2006.07.13 06:45
|sell
|388
|1.80
|1.2701
|1.2936
|1.2691
|776
|2006.07.13 07:14
|sell
|389
|1.80
|1.2726
|1.2943
|1.2716
|777
|2006.07.13 07:15
|t/p
|389
|1.80
|1.2716
|1.2943
|1.2716
|18.00
|14769.32
|778
|2006.07.13 07:15
|close
|388
|1.80
|1.2714
|1.2936
|1.2691
|-23.40
|14745.92
|779
|2006.07.13 07:16
|buy
|390
|1.80
|1.2715
|1.2480
|1.2725
|780
|2006.07.13 07:44
|t/p
|390
|1.80
|1.2725
|1.2480
|1.2725
|18.00
|14763.92
|781
|2006.07.13 07:44
|buy
|391
|1.80
|1.2728
|1.2493
|1.2738
|782
|2006.07.13 09:59
|buy
|392
|1.80
|1.2705
|1.2488
|1.2715
|783
|2006.07.13 10:00
|t/p
|392
|1.80
|1.2715
|1.2488
|1.2715
|18.00
|14781.92
|784
|2006.07.13 10:00
|close
|391
|1.80
|1.2718
|1.2493
|1.2738
|-18.00
|14763.92
|785
|2006.07.13 10:01
|sell
|393
|1.80
|1.2704
|1.2939
|1.2694
|786
|2006.07.13 10:01
|sell
|394
|1.80
|1.2723
|1.2940
|1.2713
|787
|2006.07.13 10:02
|t/p
|394
|1.80
|1.2713
|1.2940
|1.2713
|18.00
|14781.92
|788
|2006.07.13 10:03
|sell
|395
|1.80
|1.2723
|1.2940
|1.2713
|789
|2006.07.13 10:04
|t/p
|395
|1.80
|1.2713
|1.2940
|1.2713
|18.00
|14799.92
|790
|2006.07.13 10:04
|sell
|396
|1.80
|1.2723
|1.2940
|1.2713
|791
|2006.07.13 10:06
|t/p
|396
|1.80
|1.2713
|1.2940
|1.2713
|18.00
|14817.92
|792
|2006.07.13 10:07
|sell
|397
|1.80
|1.2724
|1.2941
|1.2714
|793
|2006.07.13 10:13
|t/p
|397
|1.80
|1.2714
|1.2941
|1.2714
|18.00
|14835.92
|794
|2006.07.13 10:36
|sell
|398
|1.80
|1.2723
|1.2940
|1.2713
|795
|2006.07.13 10:40
|t/p
|398
|1.80
|1.2713
|1.2940
|1.2713
|18.00
|14853.92
|796
|2006.07.13 10:59
|t/p
|393
|1.80
|1.2694
|1.2939
|1.2694
|18.00
|14871.92
|797
|2006.07.13 10:59
|sell
|399
|1.80
|1.2686
|1.2921
|1.2676
|798
|2006.07.13 11:03
|sell
|400
|1.80
|1.2720
|1.2937
|1.2710
|799
|2006.07.13 11:04
|t/p
|400
|1.80
|1.2710
|1.2937
|1.2710
|18.00
|14889.92
|800
|2006.07.13 11:04
|sell
|401
|1.80
|1.2720
|1.2937
|1.2710
|801
|2006.07.13 11:10
|t/p
|401
|1.80
|1.2710
|1.2937
|1.2710
|18.00
|14907.92
|802
|2006.07.13 11:10
|sell
|402
|1.80
|1.2714
|1.2931
|1.2704
|803
|2006.07.13 11:10
|t/p
|402
|1.80
|1.2704
|1.2931
|1.2704
|18.00
|14925.92
|804
|2006.07.13 11:16
|sell
|403
|1.80
|1.2713
|1.2930
|1.2703
|805
|2006.07.13 11:25
|t/p
|403
|1.80
|1.2703
|1.2930
|1.2703
|18.00
|14943.92
|806
|2006.07.13 11:25
|sell
|404
|1.80
|1.2715
|1.2932
|1.2705
|807
|2006.07.13 11:29
|t/p
|404
|1.80
|1.2705
|1.2932
|1.2705
|18.00
|14961.92
|808
|2006.07.13 11:29
|sell
|405
|1.80
|1.2715
|1.2932
|1.2705
|809
|2006.07.13 11:29
|t/p
|405
|1.80
|1.2705
|1.2932
|1.2705
|18.00
|14979.92
|810
|2006.07.13 11:31
|sell
|406
|1.80
|1.2713
|1.2930
|1.2703
|811
|2006.07.13 11:35
|t/p
|406
|1.80
|1.2703
|1.2930
|1.2703
|18.00
|14997.92
|812
|2006.07.13 11:35
|sell
|407
|1.80
|1.2714
|1.2931
|1.2704
|813
|2006.07.13 11:38
|t/p
|407
|1.80
|1.2704
|1.2931
|1.2704
|18.00
|15015.92
|814
|2006.07.13 11:38
|sell
|408
|1.90
|1.2715
|1.2932
|1.2705
|815
|2006.07.13 11:44
|t/p
|408
|1.90
|1.2705
|1.2932
|1.2705
|19.00
|15034.92
|816
|2006.07.13 11:45
|sell
|409
|1.90
|1.2715
|1.2932
|1.2705
|817
|2006.07.13 11:51
|t/p
|409
|1.90
|1.2705
|1.2932
|1.2705
|19.00
|15053.92
|818
|2006.07.13 11:51
|sell
|410
|1.90
|1.2709
|1.2926
|1.2699
|819
|2006.07.13 11:53
|t/p
|410
|1.90
|1.2699
|1.2926
|1.2699
|19.00
|15072.92
|820
|2006.07.13 11:53
|sell
|411
|1.90
|1.2706
|1.2923
|1.2696
|821
|2006.07.13 11:59
|t/p
|411
|1.90
|1.2696
|1.2923
|1.2696
|19.00
|15091.92
|822
|2006.07.13 11:59
|close
|399
|1.80
|1.2693
|1.2921
|1.2676
|-12.60
|15079.32
|823
|2006.07.13 12:00
|sell
|412
|1.90
|1.2692
|1.2927
|1.2682
|824
|2006.07.13 13:29
|sell
|413
|1.90
|1.2716
|1.2933
|1.2706
|825
|2006.07.13 13:43
|t/p
|413
|1.90
|1.2706
|1.2933
|1.2706
|19.00
|15098.32
|826
|2006.07.13 13:43
|close
|412
|1.90
|1.2705
|1.2927
|1.2682
|-24.70
|15073.62
|827
|2006.07.13 13:44
|buy
|414
|1.90
|1.2709
|1.2474
|1.2719
|828
|2006.07.13 15:14
|buy
|415
|1.90
|1.2685
|1.2468
|1.2695
|829
|2006.07.13 15:16
|t/p
|415
|1.90
|1.2695
|1.2468
|1.2695
|19.00
|15092.62
|830
|2006.07.13 15:16
|close
|414
|1.90
|1.2705
|1.2474
|1.2719
|-7.60
|15085.02
|831
|2006.07.13 15:19
|sell
|416
|1.90
|1.2684
|1.2919
|1.2674
|832
|2006.07.13 15:19
|sell
|417
|1.90
|1.2706
|1.2923
|1.2696
|833
|2006.07.13 15:20
|t/p
|417
|1.90
|1.2696
|1.2923
|1.2696
|19.00
|15104.02
|834
|2006.07.13 15:20
|sell
|418
|1.90
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|835
|2006.07.13 15:22
|t/p
|418
|1.90
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|19.00
|15123.02
|836
|2006.07.13 15:22
|sell
|419
|1.90
|1.2713
|1.2930
|1.2703
|837
|2006.07.13 15:25
|t/p
|419
|1.90
|1.2703
|1.2930
|1.2703
|19.00
|15142.02
|838
|2006.07.13 15:25
|sell
|420
|1.90
|1.2712
|1.2929
|1.2702
|839
|2006.07.13 15:28
|t/p
|420
|1.90
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|19.00
|15161.02
|840
|2006.07.13 15:28
|sell
|421
|1.90
|1.2711
|1.2928
|1.2701
|841
|2006.07.13 15:29
|t/p
|421
|1.90
|1.2701
|1.2928
|1.2701
|19.00
|15180.02
|842
|2006.07.13 15:29
|sell
|422
|1.90
|1.2716
|1.2933
|1.2706
|843
|2006.07.13 15:29
|t/p
|422
|1.90
|1.2706
|1.2933
|1.2706
|19.00
|15199.02
|844
|2006.07.13 15:34
|sell
|423
|1.90
|1.2712
|1.2929
|1.2702
|845
|2006.07.13 15:35
|t/p
|423
|1.90
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|19.00
|15218.02
|846
|2006.07.13 15:35
|sell
|424
|1.90
|1.2712
|1.2929
|1.2702
|847
|2006.07.13 15:38
|t/p
|424
|1.90
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|19.00
|15237.02
|848
|2006.07.13 15:38
|sell
|425
|1.90
|1.2714
|1.2931
|1.2704
|849
|2006.07.13 15:41
|t/p
|425
|1.90
|1.2704
|1.2931
|1.2704
|19.00
|15256.02
|850
|2006.07.13 15:41
|sell
|426
|1.90
|1.2712
|1.2929
|1.2702
|851
|2006.07.13 15:42
|t/p
|426
|1.90
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|19.00
|15275.02
|852
|2006.07.13 15:42
|sell
|427
|1.90
|1.2709
|1.2926
|1.2699
|853
|2006.07.13 15:44
|t/p
|427
|1.90
|1.2699
|1.2926
|1.2699
|19.00
|15294.02
|854
|2006.07.13 15:44
|sell
|428
|1.90
|1.2703
|1.2920
|1.2693
|855
|2006.07.13 15:44
|t/p
|428
|1.90
|1.2693
|1.2920
|1.2693
|19.00
|15313.02
|856
|2006.07.13 15:44
|t/p
|416
|1.90
|1.2674
|1.2919
|1.2674
|19.00
|15332.02
|857
|2006.07.13 15:44
|sell
|429
|1.90
|1.2672
|1.2907
|1.2662
|858
|2006.07.13 15:48
|sell
|430
|1.90
|1.2706
|1.2923
|1.2696
|859
|2006.07.13 15:49
|t/p
|430
|1.90
|1.2696
|1.2923
|1.2696
|19.00
|15351.02
|860
|2006.07.13 15:49
|sell
|431
|1.90
|1.2707
|1.2924
|1.2697
|861
|2006.07.13 15:54
|t/p
|431
|1.90
|1.2697
|1.2924
|1.2697
|19.00
|15370.02
|862
|2006.07.13 15:54
|sell
|432
|1.90
|1.2704
|1.2921
|1.2694
|863
|2006.07.13 15:59
|t/p
|432
|1.90
|1.2694
|1.2921
|1.2694
|19.00
|15389.02
|864
|2006.07.13 15:59
|sell
|433
|1.90
|1.2707
|1.2924
|1.2697
|865
|2006.07.13 15:59
|t/p
|433
|1.90
|1.2697
|1.2924
|1.2697
|19.00
|15408.02
|866
|2006.07.13 16:01
|sell
|434
|1.90
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|867
|2006.07.13 16:02
|t/p
|434
|1.90
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|19.00
|15427.02
|868
|2006.07.13 16:02
|sell
|435
|1.90
|1.2712
|1.2929
|1.2702
|869
|2006.07.13 16:06
|t/p
|435
|1.90
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|19.00
|15446.02
|870
|2006.07.13 16:06
|sell
|436
|1.90
|1.2711
|1.2928
|1.2701
|871
|2006.07.13 16:08
|t/p
|436
|1.90
|1.2701
|1.2928
|1.2701
|19.00
|15465.02
|872
|2006.07.13 16:08
|sell
|437
|1.90
|1.2712
|1.2929
|1.2702
|873
|2006.07.13 16:09
|t/p
|437
|1.90
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|19.00
|15484.02
|874
|2006.07.13 16:09
|sell
|438
|1.90
|1.2713
|1.2930
|1.2703
|875
|2006.07.13 16:11
|t/p
|438
|1.90
|1.2703
|1.2930
|1.2703
|19.00
|15503.02
|876
|2006.07.13 16:11
|sell
|439
|1.90
|1.2719
|1.2936
|1.2709
|877
|2006.07.13 16:12
|t/p
|439
|1.90
|1.2709
|1.2936
|1.2709
|19.00
|15522.02
|878
|2006.07.13 16:12
|sell
|440
|1.90
|1.2720
|1.2937
|1.2710
|879
|2006.07.13 16:13
|t/p
|440
|1.90
|1.2710
|1.2937
|1.2710
|19.00
|15541.02
|880
|2006.07.13 16:13
|sell
|441
|1.90
|1.2715
|1.2932
|1.2705
|881
|2006.07.13 16:13
|t/p
|441
|1.90
|1.2705
|1.2932
|1.2705
|19.00
|15560.02
|882
|2006.07.13 16:18
|sell
|442
|1.90
|1.2713
|1.2930
|1.2703
|883
|2006.07.13 16:20
|t/p
|442
|1.90
|1.2703
|1.2930
|1.2703
|19.00
|15579.02
|884
|2006.07.13 16:20
|sell
|443
|1.90
|1.2712
|1.2929
|1.2702
|885
|2006.07.13 16:24
|t/p
|443
|1.90
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|19.00
|15598.02
|886
|2006.07.13 16:24
|sell
|444
|1.90
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|887
|2006.07.13 16:25
|t/p
|444
|1.90
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|19.00
|15617.02
|888
|2006.07.13 16:25
|sell
|445
|1.90
|1.2707
|1.2924
|1.2697
|889
|2006.07.13 16:27
|t/p
|445
|1.90
|1.2697
|1.2924
|1.2697
|19.00
|15636.02
|890
|2006.07.13 16:31
|sell
|446
|1.90
|1.2702
|1.2919
|1.2692
|891
|2006.07.13 16:32
|t/p
|446
|1.90
|1.2692
|1.2919
|1.2692
|19.00
|15655.02
|892
|2006.07.13 16:32
|sell
|447
|1.90
|1.2702
|1.2919
|1.2692
|893
|2006.07.13 16:36
|t/p
|447
|1.90
|1.2692
|1.2919
|1.2692
|19.00
|15674.02
|894
|2006.07.13 16:45
|sell
|448
|1.90
|1.2694
|1.2911
|1.2684
|895
|2006.07.13 16:46
|t/p
|448
|1.90
|1.2684
|1.2911
|1.2684
|19.00
|15693.02
|896
|2006.07.13 17:00
|sell
|449
|1.90
|1.2691
|1.2908
|1.2681
|897
|2006.07.13 17:09
|t/p
|449
|1.90
|1.2681
|1.2908
|1.2681
|19.00
|15712.02
|898
|2006.07.13 17:09
|close
|429
|1.90
|1.2681
|1.2907
|1.2662
|-17.10
|15694.92
|899
|2006.07.13 17:09
|buy
|450
|1.90
|1.2682
|1.2447
|1.2692
|900
|2006.07.13 18:59
|t/p
|450
|1.90
|1.2692
|1.2447
|1.2692
|19.00
|15713.92
|901
|2006.07.13 18:59
|buy
|451
|1.90
|1.2695
|1.2460
|1.2705
|902
|2006.07.14 01:29
|buy
|452
|1.90
|1.2677
|1.2460
|1.2687
|903
|2006.07.14 01:40
|t/p
|452
|1.90
|1.2687
|1.2460
|1.2687
|19.00
|15732.92
|904
|2006.07.14 01:40
|close
|451
|1.90
|1.2692
|1.2460
|1.2705
|-6.94
|15725.97
|905
|2006.07.14 01:44
|sell
|453
|1.90
|1.2679
|1.2914
|1.2669
|906
|2006.07.14 06:29
|t/p
|453
|1.90
|1.2669
|1.2914
|1.2669
|19.00
|15744.97
|907
|2006.07.14 06:29
|sell
|454
|1.90
|1.2657
|1.2892
|1.2647
|908
|2006.07.14 06:30
|sell
|455
|1.90
|1.2687
|1.2904
|1.2677
|909
|2006.07.14 06:34
|t/p
|455
|1.90
|1.2677
|1.2904
|1.2677
|19.00
|15763.97
|910
|2006.07.14 06:34
|sell
|456
|1.90
|1.2686
|1.2903
|1.2676
|911
|2006.07.14 06:38
|t/p
|456
|1.90
|1.2676
|1.2903
|1.2676
|19.00
|15782.97
|912
|2006.07.14 06:38
|sell
|457
|1.90
|1.2687
|1.2904
|1.2677
|913
|2006.07.14 06:39
|t/p
|457
|1.90
|1.2677
|1.2904
|1.2677
|19.00
|15801.97
|914
|2006.07.14 06:39
|sell
|458
|1.90
|1.2688
|1.2905
|1.2678
|915
|2006.07.14 06:40
|t/p
|458
|1.90
|1.2678
|1.2905
|1.2678
|19.00
|15820.97
|916
|2006.07.14 06:40
|sell
|459
|1.90
|1.2687
|1.2904
|1.2677
|917
|2006.07.14 06:41
|t/p
|459
|1.90
|1.2677
|1.2904
|1.2677
|19.00
|15839.97
|918
|2006.07.14 06:41
|sell
|460
|2.00
|1.2683
|1.2900
|1.2673
|919
|2006.07.14 06:42
|t/p
|460
|2.00
|1.2673
|1.2900
|1.2673
|20.00
|15859.97
|920
|2006.07.14 06:42
|sell
|461
|2.00
|1.2684
|1.2901
|1.2674
|921
|2006.07.14 06:43
|t/p
|461
|2.00
|1.2674
|1.2901
|1.2674
|20.00
|15879.97
|922
|2006.07.14 06:43
|sell
|462
|2.00
|1.2686
|1.2903
|1.2676
|923
|2006.07.14 06:44
|t/p
|462
|2.00
|1.2676
|1.2903
|1.2676
|20.00
|15899.97
|924
|2006.07.14 06:44
|sell
|463
|2.00
|1.2683
|1.2900
|1.2673
|925
|2006.07.14 06:44
|t/p
|463
|2.00
|1.2673
|1.2900
|1.2673
|20.00
|15919.97
|926
|2006.07.14 06:48
|sell
|464
|2.00
|1.2684
|1.2901
|1.2674
|927
|2006.07.14 06:51
|t/p
|464
|2.00
|1.2674
|1.2901
|1.2674
|20.00
|15939.97
|928
|2006.07.14 06:51
|sell
|465
|2.00
|1.2679
|1.2896
|1.2669
|929
|2006.07.14 06:59
|t/p
|465
|2.00
|1.2669
|1.2896
|1.2669
|20.00
|15959.97
|930
|2006.07.14 06:59
|sell
|466
|2.00
|1.2683
|1.2900
|1.2673
|931
|2006.07.14 06:59
|t/p
|466
|2.00
|1.2673
|1.2900
|1.2673
|20.00
|15979.97
|932
|2006.07.14 07:07
|sell
|467
|2.00
|1.2675
|1.2892
|1.2665
|933
|2006.07.14 07:13
|t/p
|467
|2.00
|1.2665
|1.2892
|1.2665
|20.00
|15999.97
|934
|2006.07.14 07:13
|sell
|468
|2.00
|1.2677
|1.2894
|1.2667
|935
|2006.07.14 07:14
|t/p
|468
|2.00
|1.2667
|1.2894
|1.2667
|20.00
|16019.97
|936
|2006.07.14 07:19
|sell
|469
|2.00
|1.2681
|1.2898
|1.2671
|937
|2006.07.14 07:22
|t/p
|469
|2.00
|1.2671
|1.2898
|1.2671
|20.00
|16039.97
|938
|2006.07.14 07:22
|sell
|470
|2.00
|1.2683
|1.2900
|1.2673
|939
|2006.07.14 07:23
|t/p
|470
|2.00
|1.2673
|1.2900
|1.2673
|20.00
|16059.97
|940
|2006.07.14 07:23
|sell
|471
|2.00
|1.2684
|1.2901
|1.2674
|941
|2006.07.14 07:24
|t/p
|471
|2.00
|1.2674
|1.2901
|1.2674
|20.00
|16079.97
|942
|2006.07.14 07:24
|sell
|472
|2.00
|1.2683
|1.2900
|1.2673
|943
|2006.07.14 07:25
|t/p
|472
|2.00
|1.2673
|1.2900
|1.2673
|20.00
|16099.97
|944
|2006.07.14 07:25
|sell
|473
|2.00
|1.2682
|1.2899
|1.2672
|945
|2006.07.14 07:26
|t/p
|473
|2.00
|1.2672
|1.2899
|1.2672
|20.00
|16119.97
|946
|2006.07.14 07:26
|sell
|474
|2.00
|1.2682
|1.2899
|1.2672
|947
|2006.07.14 07:28
|t/p
|474
|2.00
|1.2672
|1.2899
|1.2672
|20.00
|16139.97
|948
|2006.07.14 07:28
|sell
|475
|2.00
|1.2682
|1.2899
|1.2672
|949
|2006.07.14 07:29
|t/p
|475
|2.00
|1.2672
|1.2899
|1.2672
|20.00
|16159.97
|950
|2006.07.14 07:33
|sell
|476
|2.00
|1.2683
|1.2900
|1.2673
|951
|2006.07.14 07:35
|t/p
|476
|2.00
|1.2673
|1.2900
|1.2673
|20.00
|16179.97
|952
|2006.07.14 07:35
|sell
|477
|2.00
|1.2683
|1.2900
|1.2673
|953
|2006.07.14 07:36
|t/p
|477
|2.00
|1.2673
|1.2900
|1.2673
|20.00
|16199.97
|954
|2006.07.14 07:36
|sell
|478
|2.00
|1.2685
|1.2902
|1.2675
|955
|2006.07.14 07:37
|t/p
|478
|2.00
|1.2675
|1.2902
|1.2675
|20.00
|16219.97
|956
|2006.07.14 07:37
|sell
|479
|2.00
|1.2688
|1.2905
|1.2678
|957
|2006.07.14 07:38
|t/p
|479
|2.00
|1.2678
|1.2905
|1.2678
|20.00
|16239.97
|958
|2006.07.14 07:38
|sell
|480
|2.00
|1.2687
|1.2904
|1.2677
|959
|2006.07.14 07:41
|t/p
|480
|2.00
|1.2677
|1.2904
|1.2677
|20.00
|16259.97
|960
|2006.07.14 07:41
|sell
|481
|2.00
|1.2687
|1.2904
|1.2677
|961
|2006.07.14 07:42
|t/p
|481
|2.00
|1.2677
|1.2904
|1.2677
|20.00
|16279.97
|962
|2006.07.14 07:42
|sell
|482
|2.00
|1.2688
|1.2905
|1.2678
|963
|2006.07.14 07:43
|t/p
|482
|2.00
|1.2678
|1.2905
|1.2678
|20.00
|16299.97
|964
|2006.07.14 07:45
|sell
|483
|2.00
|1.2689
|1.2906
|1.2679
|965
|2006.07.14 07:46
|t/p
|483
|2.00
|1.2679
|1.2906
|1.2679
|20.00
|16319.97
|966
|2006.07.14 07:46
|sell
|484
|2.00
|1.2675
|1.2892
|1.2665
|967
|2006.07.14 08:29
|t/p
|484
|2.00
|1.2665
|1.2892
|1.2665
|20.00
|16339.97
|968
|2006.07.14 08:29
|close
|454
|1.90
|1.2665
|1.2892
|1.2647
|-15.20
|16324.77
|969
|2006.07.14 08:30
|buy
|485
|2.00
|1.2664
|1.2429
|1.2674
|970
|2006.07.14 08:44
|t/p
|485
|2.00
|1.2674
|1.2429
|1.2674
|20.00
|16344.77
|971
|2006.07.14 08:44
|buy
|486
|2.00
|1.2676
|1.2441
|1.2686
|972
|2006.07.14 12:59
|buy
|487
|2.00
|1.2655
|1.2438
|1.2665
|973
|2006.07.14 13:01
|t/p
|487
|2.00
|1.2665
|1.2438
|1.2665
|20.00
|16364.77
|974
|2006.07.14 13:01
|close
|486
|2.00
|1.2666
|1.2441
|1.2686
|-20.00
|16344.77
|975
|2006.07.14 13:05
|sell
|488
|2.00
|1.2659
|1.2894
|1.2649
|976
|2006.07.14 13:59
|t/p
|488
|2.00
|1.2649
|1.2894
|1.2649
|20.00
|16364.77
|977
|2006.07.14 13:59
|sell
|489
|2.00
|1.2630
|1.2865
|1.2620
|978
|2006.07.14 14:03
|sell
|490
|2.00
|1.2664
|1.2881
|1.2654
|979
|2006.07.14 14:04
|t/p
|490
|2.00
|1.2654
|1.2881
|1.2654
|20.00
|16384.77
|980
|2006.07.14 14:04
|sell
|491
|2.00
|1.2663
|1.2880
|1.2653
|981
|2006.07.14 14:06
|t/p
|491
|2.00
|1.2653
|1.2880
|1.2653
|20.00
|16404.77
|982
|2006.07.14 14:06
|sell
|492
|2.00
|1.2663
|1.2880
|1.2653
|983
|2006.07.14 14:07
|t/p
|492
|2.00
|1.2653
|1.2880
|1.2653
|20.00
|16424.77
|984
|2006.07.14 14:07
|sell
|493
|2.00
|1.2666
|1.2883
|1.2656
|985
|2006.07.14 14:09
|t/p
|493
|2.00
|1.2656
|1.2883
|1.2656
|20.00
|16444.77
|986
|2006.07.14 14:09
|sell
|494
|2.00
|1.2667
|1.2884
|1.2657
|987
|2006.07.14 14:10
|t/p
|494
|2.00
|1.2657
|1.2884
|1.2657
|20.00
|16464.77
|988
|2006.07.14 14:10
|sell
|495
|2.00
|1.2668
|1.2885
|1.2658
|989
|2006.07.14 14:12
|t/p
|495
|2.00
|1.2658
|1.2885
|1.2658
|20.00
|16484.77
|990
|2006.07.14 14:12
|sell
|496
|2.00
|1.2669
|1.2886
|1.2659
|991
|2006.07.14 14:13
|t/p
|496
|2.00
|1.2659
|1.2886
|1.2659
|20.00
|16504.77
|992
|2006.07.14 14:13
|sell
|497
|2.00
|1.2669
|1.2886
|1.2659
|993
|2006.07.14 14:14
|t/p
|497
|2.00
|1.2659
|1.2886
|1.2659
|20.00
|16524.77
|994
|2006.07.14 14:14
|sell
|498
|2.00
|1.2665
|1.2882
|1.2655
|995
|2006.07.14 14:14
|t/p
|498
|2.00
|1.2655
|1.2882
|1.2655
|20.00
|16544.77
|996
|2006.07.14 14:15
|sell
|499
|2.00
|1.2663
|1.2880
|1.2653
|997
|2006.07.14 14:16
|t/p
|499
|2.00
|1.2653
|1.2880
|1.2653
|20.00
|16564.77
|998
|2006.07.14 14:16
|sell
|500
|2.00
|1.2664
|1.2881
|1.2654
|999
|2006.07.14 14:17
|t/p
|500
|2.00
|1.2654
|1.2881
|1.2654
|20.00
|16584.77
|1000
|2006.07.14 14:17
|sell
|501
|2.00
|1.2666
|1.2883
|1.2656
|1001
|2006.07.14 14:21
|t/p
|501
|2.00
|1.2656
|1.2883
|1.2656
|20.00
|16604.77
|1002
|2006.07.14 14:21
|sell
|502
|2.00
|1.2668
|1.2885
|1.2658
|1003
|2006.07.14 14:22
|t/p
|502
|2.00
|1.2658
|1.2885
|1.2658
|20.00
|16624.77
|1004
|2006.07.14 14:22
|sell
|503
|2.00
|1.2669
|1.2886
|1.2659
|1005
|2006.07.14 14:23
|t/p
|503
|2.00
|1.2659
|1.2886
|1.2659
|20.00
|16644.77
|1006
|2006.07.14 14:23
|sell
|504
|2.00
|1.2672
|1.2889
|1.2662
|1007
|2006.07.14 14:24
|t/p
|504
|2.00
|1.2662
|1.2889
|1.2662
|20.00
|16664.77
|1008
|2006.07.14 14:24
|sell
|505
|2.00
|1.2668
|1.2885
|1.2658
|1009
|2006.07.14 14:25
|t/p
|505
|2.00
|1.2658
|1.2885
|1.2658
|20.00
|16684.77
|1010
|2006.07.14 14:25
|sell
|506
|2.10
|1.2668
|1.2885
|1.2658
|1011
|2006.07.14 14:26
|t/p
|506
|2.10
|1.2658
|1.2885
|1.2658
|21.00
|16705.77
|1012
|2006.07.14 14:26
|sell
|507
|2.10
|1.2668
|1.2885
|1.2658
|1013
|2006.07.14 14:28
|t/p
|507
|2.10
|1.2658
|1.2885
|1.2658
|21.00
|16726.77
|1014
|2006.07.14 14:28
|sell
|508
|2.10
|1.2670
|1.2887
|1.2660
|1015
|2006.07.14 14:29
|t/p
|508
|2.10
|1.2660
|1.2887
|1.2660
|21.00
|16747.77
|1016
|2006.07.14 14:29
|sell
|509
|2.10
|1.2673
|1.2890
|1.2663
|1017
|2006.07.14 14:29
|t/p
|509
|2.10
|1.2663
|1.2890
|1.2663
|21.00
|16768.77
|1018
|2006.07.14 14:30
|sell
|510
|2.10
|1.2674
|1.2891
|1.2664
|1019
|2006.07.14 14:31
|t/p
|510
|2.10
|1.2664
|1.2891
|1.2664
|21.00
|16789.77
|1020
|2006.07.14 14:31
|sell
|511
|2.10
|1.2676
|1.2893
|1.2666
|1021
|2006.07.14 14:31
|t/p
|511
|2.10
|1.2666
|1.2893
|1.2666
|21.00
|16810.77
|1022
|2006.07.14 14:45
|sell
|512
|2.10
|1.2675
|1.2892
|1.2665
|1023
|2006.07.14 14:46
|t/p
|512
|2.10
|1.2665
|1.2892
|1.2665
|21.00
|16831.77
|1024
|2006.07.14 14:46
|sell
|513
|2.10
|1.2673
|1.2890
|1.2663
|1025
|2006.07.14 14:47
|t/p
|513
|2.10
|1.2663
|1.2890
|1.2663
|21.00
|16852.77
|1026
|2006.07.14 14:47
|sell
|514
|2.10
|1.2673
|1.2890
|1.2663
|1027
|2006.07.14 14:49
|t/p
|514
|2.10
|1.2663
|1.2890
|1.2663
|21.00
|16873.77
|1028
|2006.07.14 14:49
|sell
|515
|2.10
|1.2673
|1.2890
|1.2663
|1029
|2006.07.14 14:50
|t/p
|515
|2.10
|1.2663
|1.2890
|1.2663
|21.00
|16894.77
|1030
|2006.07.14 14:50
|sell
|516
|2.10
|1.2666
|1.2883
|1.2656
|1031
|2006.07.14 14:51
|t/p
|516
|2.10
|1.2656
|1.2883
|1.2656
|21.00
|16915.77
|1032
|2006.07.14 14:51
|sell
|517
|2.10
|1.2664
|1.2881
|1.2654
|1033
|2006.07.14 14:51
|t/p
|517
|2.10
|1.2654
|1.2881
|1.2654
|21.00
|16936.77
|1034
|2006.07.14 15:02
|sell
|518
|2.10
|1.2649
|1.2866
|1.2639
|1035
|2006.07.14 16:22
|t/p
|518
|2.10
|1.2639
|1.2866
|1.2639
|21.00
|16957.77
|1036
|2006.07.14 16:22
|close
|489
|2.00
|1.2639
|1.2865
|1.2620
|-18.00
|16939.77
|1037
|2006.07.14 16:22
|buy
|519
|2.10
|1.2640
|1.2405
|1.2650
|1038
|2006.07.14 18:44
|t/p
|519
|2.10
|1.2650
|1.2405
|1.2650
|21.00
|16960.77
|1039
|2006.07.14 18:44
|buy
|520
|2.10
|1.2655
|1.2420
|1.2665
|1040
|2006.07.16 21:35
|buy
|521
|2.10
|1.2637
|1.2420
|1.2647
|1041
|2006.07.17 08:14
|buy
|522
|4.20
|1.2595
|1.2396
|1.2605
|1042
|2006.07.17 08:17
|t/p
|522
|4.20
|1.2605
|1.2396
|1.2605
|42.00
|17002.77
|1043
|2006.07.17 08:17
|close
|521
|2.10
|1.2635
|1.2420
|1.2647
|-5.58
|16997.20
|1044
|2006.07.17 08:19
|close
|520
|2.10
|1.2595
|1.2420
|1.2665
|-127.38
|16869.82
|1045
|2006.07.17 08:19
|sell
|523
|2.10
|1.2633
|1.2868
|1.2623
|1046
|2006.07.17 08:21
|t/p
|523
|2.10
|1.2623
|1.2868
|1.2623
|21.00
|16890.82
|1047
|2006.07.17 08:21
|sell
|524
|2.10
|1.2595
|1.2830
|1.2585
|1048
|2006.07.17 08:21
|sell
|525
|2.10
|1.2631
|1.2848
|1.2621
|1049
|2006.07.17 08:22
|t/p
|525
|2.10
|1.2621
|1.2848
|1.2621
|21.00
|16911.82
|1050
|2006.07.17 08:22
|sell
|526
|2.10
|1.2631
|1.2848
|1.2621
|1051
|2006.07.17 08:25
|t/p
|526
|2.10
|1.2621
|1.2848
|1.2621
|21.00
|16932.82
|1052
|2006.07.17 08:25
|sell
|527
|2.10
|1.2636
|1.2853
|1.2626
|1053
|2006.07.17 08:26
|t/p
|527
|2.10
|1.2626
|1.2853
|1.2626
|21.00
|16953.82
|1054
|2006.07.17 08:26
|sell
|528
|2.10
|1.2638
|1.2855
|1.2628
|1055
|2006.07.17 08:28
|t/p
|528
|2.10
|1.2628
|1.2855
|1.2628
|21.00
|16974.82
|1056
|2006.07.17 08:28
|sell
|529
|2.10
|1.2636
|1.2853
|1.2626
|1057
|2006.07.17 08:29
|t/p
|529
|2.10
|1.2626
|1.2853
|1.2626
|21.00
|16995.82
|1058
|2006.07.17 08:29
|t/p
|524
|2.10
|1.2585
|1.2830
|1.2585
|21.00
|17016.82
|1059
|2006.07.17 08:29
|sell
|530
|2.10
|1.2579
|1.2814
|1.2569
|1060
|2006.07.17 08:31
|sell
|531
|2.10
|1.2635
|1.2852
|1.2625
|1061
|2006.07.17 08:36
|t/p
|531
|2.10
|1.2625
|1.2852
|1.2625
|21.00
|17037.82
|1062
|2006.07.17 08:36
|sell
|532
|2.10
|1.2635
|1.2852
|1.2625
|1063
|2006.07.17 08:37
|t/p
|532
|2.10
|1.2625
|1.2852
|1.2625
|21.00
|17058.82
|1064
|2006.07.17 08:37
|sell
|533
|2.10
|1.2635
|1.2852
|1.2625
|1065
|2006.07.17 08:43
|t/p
|533
|2.10
|1.2625
|1.2852
|1.2625
|21.00
|17079.82
|1066
|2006.07.17 08:43
|sell
|534
|2.10
|1.2632
|1.2849
|1.2622
|1067
|2006.07.17 08:44
|t/p
|534
|2.10
|1.2622
|1.2849
|1.2622
|21.00
|17100.82
|1068
|2006.07.17 08:44
|sell
|535
|2.10
|1.2630
|1.2847
|1.2620
|1069
|2006.07.17 08:44
|t/p
|535
|2.10
|1.2620
|1.2847
|1.2620
|21.00
|17121.82
|1070
|2006.07.17 08:44
|t/p
|530
|2.10
|1.2569
|1.2814
|1.2569
|21.00
|17142.82
|1071
|2006.07.17 08:44
|sell
|536
|2.10
|1.2562
|1.2797
|1.2552
|1072
|2006.07.17 08:46
|sell
|537
|2.10
|1.2630
|1.2847
|1.2620
|1073
|2006.07.17 08:52
|t/p
|537
|2.10
|1.2620
|1.2847
|1.2620
|21.00
|17163.82
|1074
|2006.07.17 08:52
|sell
|538
|2.10
|1.2633
|1.2850
|1.2623
|1075
|2006.07.17 08:54
|t/p
|538
|2.10
|1.2623
|1.2850
|1.2623
|21.00
|17184.82
|1076
|2006.07.17 08:54
|sell
|539
|2.10
|1.2632
|1.2849
|1.2622
|1077
|2006.07.17 08:56
|t/p
|539
|2.10
|1.2622
|1.2849
|1.2622
|21.00
|17205.82
|1078
|2006.07.17 08:56
|sell
|540
|2.10
|1.2630
|1.2847
|1.2620
|1079
|2006.07.17 08:57
|t/p
|540
|2.10
|1.2620
|1.2847
|1.2620
|21.00
|17226.82
|1080
|2006.07.17 08:57
|sell
|541
|2.10
|1.2627
|1.2844
|1.2617
|1081
|2006.07.17 08:59
|t/p
|541
|2.10
|1.2617
|1.2844
|1.2617
|21.00
|17247.82
|1082
|2006.07.17 09:05
|sell
|542
|2.10
|1.2624
|1.2841
|1.2614
|1083
|2006.07.17 09:14
|t/p
|542
|2.10
|1.2614
|1.2841
|1.2614
|21.00
|17268.82
|1084
|2006.07.17 09:24
|sell
|543
|2.10
|1.2633
|1.2850
|1.2623
|1085
|2006.07.17 09:29
|t/p
|543
|2.10
|1.2623
|1.2850
|1.2623
|21.00
|17289.82
|1086
|2006.07.17 09:29
|t/p
|536
|2.10
|1.2552
|1.2797
|1.2552
|21.00
|17310.82
|1087
|2006.07.17 09:29
|sell
|544
|2.10
|1.2545
|1.2780
|1.2535
|1088
|2006.07.17 09:40
|sell
|545
|2.10
|1.2630
|1.2847
|1.2620
|1089
|2006.07.17 09:44
|t/p
|545
|2.10
|1.2620
|1.2847
|1.2620
|21.00
|17331.82
|1090
|2006.07.17 09:45
|t/p
|544
|2.10
|1.2535
|1.2780
|1.2535
|21.00
|17352.82
|1091
|2006.07.17 09:45
|sell
|546
|2.10
|1.2533
|1.2768
|1.2523
|1092
|2006.07.17 09:58
|sell
|547
|2.10
|1.2619
|1.2836
|1.2609
|1093
|2006.07.17 09:59
|t/p
|547
|2.10
|1.2609
|1.2836
|1.2609
|21.00
|17373.82
|1094
|2006.07.17 10:00
|sell
|548
|2.10
|1.2614
|1.2831
|1.2604
|1095
|2006.07.17 10:01
|t/p
|548
|2.10
|1.2604
|1.2831
|1.2604
|21.00
|17394.82
|1096
|2006.07.17 10:01
|sell
|549
|2.10
|1.2613
|1.2830
|1.2603
|1097
|2006.07.17 10:02
|t/p
|549
|2.10
|1.2603
|1.2830
|1.2603
|21.00
|17415.82
|1098
|2006.07.17 10:02
|sell
|550
|2.10
|1.2606
|1.2823
|1.2596
|1099
|2006.07.17 10:03
|t/p
|550
|2.10
|1.2596
|1.2823
|1.2596
|21.00
|17436.82
|1100
|2006.07.17 10:03
|sell
|551
|2.10
|1.2608
|1.2825
|1.2598
|1101
|2006.07.17 10:04
|t/p
|551
|2.10
|1.2598
|1.2825
|1.2598
|21.00
|17457.82
|1102
|2006.07.17 10:04
|sell
|552
|2.10
|1.2606
|1.2823
|1.2596
|1103
|2006.07.17 10:04
|t/p
|552
|2.10
|1.2596
|1.2823
|1.2596
|21.00
|17478.82
|1104
|2006.07.17 10:15
|sell
|553
|2.10
|1.2578
|1.2795
|1.2568
|1105
|2006.07.17 10:16
|t/p
|553
|2.10
|1.2568
|1.2795
|1.2568
|21.00
|17499.82
|1106
|2006.07.17 10:16
|sell
|554
|2.10
|1.2578
|1.2795
|1.2568
|1107
|2006.07.17 10:17
|t/p
|554
|2.10
|1.2568
|1.2795
|1.2568
|21.00
|17520.82
|1108
|2006.07.17 10:17
|sell
|555
|2.20
|1.2579
|1.2796
|1.2569
|1109
|2006.07.17 10:18
|t/p
|555
|2.20
|1.2569
|1.2796
|1.2569
|22.00
|17542.82
|1110
|2006.07.17 10:18
|sell
|556
|2.20
|1.2580
|1.2797
|1.2570
|1111
|2006.07.17 10:20
|t/p
|556
|2.20
|1.2570
|1.2797
|1.2570
|22.00
|17564.82
|1112
|2006.07.17 10:20
|sell
|557
|2.20
|1.2579
|1.2796
|1.2569
|1113
|2006.07.17 10:21
|t/p
|557
|2.20
|1.2569
|1.2796
|1.2569
|22.00
|17586.82
|1114
|2006.07.17 10:21
|sell
|558
|2.20
|1.2574
|1.2791
|1.2564
|1115
|2006.07.17 10:21
|t/p
|558
|2.20
|1.2564
|1.2791
|1.2564
|22.00
|17608.82
|1116
|2006.07.17 10:36
|sell
|559
|2.20
|1.2574
|1.2791
|1.2564
|1117
|2006.07.17 10:37
|t/p
|559
|2.20
|1.2564
|1.2791
|1.2564
|22.00
|17630.82
|1118
|2006.07.17 10:37
|sell
|560
|2.20
|1.2566
|1.2783
|1.2556
|1119
|2006.07.17 10:38
|t/p
|560
|2.20
|1.2556
|1.2783
|1.2556
|22.00
|17652.82
|1120
|2006.07.17 10:38
|sell
|561
|2.20
|1.2558
|1.2775
|1.2548
|1121
|2006.07.17 10:39
|t/p
|561
|2.20
|1.2548
|1.2775
|1.2548
|22.00
|17674.82
|1122
|2006.07.17 10:39
|sell
|562
|2.20
|1.2559
|1.2776
|1.2549
|1123
|2006.07.17 10:40
|t/p
|562
|2.20
|1.2549
|1.2776
|1.2549
|22.00
|17696.82
|1124
|2006.07.17 10:40
|sell
|563
|2.20
|1.2555
|1.2772
|1.2545
|1125
|2006.07.17 10:40
|t/p
|563
|2.20
|1.2545
|1.2772
|1.2545
|22.00
|17718.82
|1126
|2006.07.17 10:50
|sell
|564
|2.20
|1.2563
|1.2780
|1.2553
|1127
|2006.07.17 10:59
|t/p
|564
|2.20
|1.2553
|1.2780
|1.2553
|22.00
|17740.82
|1128
|2006.07.17 10:59
|sell
|565
|2.20
|1.2553
|1.2770
|1.2543
|1129
|2006.07.17 10:59
|t/p
|565
|2.20
|1.2543
|1.2770
|1.2543
|22.00
|17762.82
|1130
|2006.07.17 10:59
|close
|546
|2.10
|1.2539
|1.2768
|1.2523
|-12.60
|17750.22
|1131
|2006.07.17 11:00
|buy
|566
|2.20
|1.2538
|1.2303
|1.2548
|1132
|2006.07.17 11:00
|t/p
|566
|2.20
|1.2548
|1.2303
|1.2548
|22.00
|17772.22
|1133
|2006.07.17 11:00
|buy
|567
|2.20
|1.2554
|1.2319
|1.2564
|1134
|2006.07.17 11:14
|buy
|568
|2.20
|1.2536
|1.2319
|1.2546
|1135
|2006.07.17 11:17
|t/p
|568
|2.20
|1.2546
|1.2319
|1.2546
|22.00
|17794.22
|1136
|2006.07.17 11:17
|close
|567
|2.20
|1.2560
|1.2319
|1.2564
|13.20
|17807.42
|1137
|2006.07.17 11:20
|buy
|569
|2.20
|1.2547
|1.2312
|1.2557
|1138
|2006.07.17 11:20
|t/p
|569
|2.20
|1.2557
|1.2312
|1.2557
|22.00
|17829.42
|1139
|2006.07.17 11:20
|buy
|570
|2.20
|1.2560
|1.2325
|1.2570
|1140
|2006.07.17 11:29
|buy
|571
|2.20
|1.2542
|1.2325
|1.2552
|1141
|2006.07.17 13:29
|buy
|572
|4.40
|1.2523
|1.2324
|1.2533
|1142
|2006.07.17 13:30
|t/p
|572
|4.40
|1.2533
|1.2324
|1.2533
|44.00
|17873.42
|1143
|2006.07.17 13:30
|close
|571
|2.20
|1.2538
|1.2325
|1.2552
|-8.80
|17864.62
|1144
|2006.07.17 13:30
|close
|570
|2.20
|1.2539
|1.2325
|1.2570
|-46.20
|17818.42
|1145
|2006.07.17 13:30
|buy
|573
|2.20
|1.2542
|1.2307
|1.2552
|1146
|2006.07.17 14:59
|buy
|574
|2.20
|1.2520
|1.2303
|1.2530
|1147
|2006.07.17 15:00
|t/p
|574
|2.20
|1.2530
|1.2303
|1.2530
|22.00
|17840.42
|1148
|2006.07.17 15:00
|close
|573
|2.20
|1.2530
|1.2307
|1.2552
|-26.40
|17814.02
|1149
|2006.07.17 15:00
|buy
|575
|2.20
|1.2533
|1.2298
|1.2543
|1150
|2006.07.17 22:38
|buy
|576
|2.20
|1.2515
|1.2298
|1.2525
|1151
|2006.07.18 00:14
|t/p
|576
|2.20
|1.2525
|1.2298
|1.2525
|20.56
|17834.58
|1152
|2006.07.18 00:14
|close
|575
|2.20
|1.2525
|1.2298
|1.2543
|-19.04
|17815.54
|1153
|2006.07.18 00:15
|buy
|577
|2.20
|1.2526
|1.2291
|1.2536
|1154
|2006.07.18 07:00
|t/p
|577
|2.20
|1.2536
|1.2291
|1.2536
|22.00
|17837.54
|1155
|2006.07.18 07:00
|buy
|578
|2.20
|1.2538
|1.2303
|1.2548
|1156
|2006.07.18 09:14
|buy
|579
|2.20
|1.2516
|1.2299
|1.2526
|1157
|2006.07.18 09:15
|t/p
|579
|2.20
|1.2526
|1.2299
|1.2526
|22.00
|17859.54
|1158
|2006.07.18 09:15
|close
|578
|2.20
|1.2542
|1.2303
|1.2548
|8.80
|17868.34
|1159
|2006.07.18 09:16
|sell
|580
|2.20
|1.2518
|1.2753
|1.2508
|1160
|2006.07.18 09:16
|sell
|581
|2.20
|1.2544
|1.2761
|1.2534
|1161
|2006.07.18 09:17
|t/p
|581
|2.20
|1.2534
|1.2761
|1.2534
|22.00
|17890.34
|1162
|2006.07.18 09:17
|sell
|582
|2.20
|1.2545
|1.2762
|1.2535
|1163
|2006.07.18 09:18
|t/p
|582
|2.20
|1.2535
|1.2762
|1.2535
|22.00
|17912.34
|1164
|2006.07.18 09:18
|sell
|583
|2.20
|1.2546
|1.2763
|1.2536
|1165
|2006.07.18 09:19
|t/p
|583
|2.20
|1.2536
|1.2763
|1.2536
|22.00
|17934.34
|1166
|2006.07.18 09:19
|sell
|584
|2.20
|1.2542
|1.2759
|1.2532
|1167
|2006.07.18 09:20
|t/p
|584
|2.20
|1.2532
|1.2759
|1.2532
|22.00
|17956.34
|1168
|2006.07.18 09:20
|sell
|585
|2.20
|1.2540
|1.2757
|1.2530
|1169
|2006.07.18 09:21
|t/p
|585
|2.20
|1.2530
|1.2757
|1.2530
|22.00
|17978.34
|1170
|2006.07.18 09:21
|sell
|586
|2.20
|1.2536
|1.2753
|1.2526
|1171
|2006.07.18 09:22
|t/p
|586
|2.20
|1.2526
|1.2753
|1.2526
|22.00
|18000.34
|1172
|2006.07.18 09:22
|sell
|587
|2.20
|1.2538
|1.2755
|1.2528
|1173
|2006.07.18 09:28
|t/p
|587
|2.20
|1.2528
|1.2755
|1.2528
|22.00
|18022.34
|1174
|2006.07.18 09:28
|sell
|588
|2.20
|1.2543
|1.2760
|1.2533
|1175
|2006.07.18 09:28
|t/p
|588
|2.20
|1.2533
|1.2760
|1.2533
|22.00
|18044.34
|1176
|2006.07.18 09:30
|sell
|589
|2.20
|1.2541
|1.2758
|1.2531
|1177
|2006.07.18 09:31
|t/p
|589
|2.20
|1.2531
|1.2758
|1.2531
|22.00
|18066.34
|1178
|2006.07.18 09:31
|sell
|590
|2.20
|1.2541
|1.2758
|1.2531
|1179
|2006.07.18 09:32
|t/p
|590
|2.20
|1.2531
|1.2758
|1.2531
|22.00
|18088.34
|1180
|2006.07.18 09:32
|sell
|591
|2.20
|1.2540
|1.2757
|1.2530
|1181
|2006.07.18 09:34
|t/p
|591
|2.20
|1.2530
|1.2757
|1.2530
|22.00
|18110.34
|1182
|2006.07.18 09:34
|sell
|592
|2.20
|1.2540
|1.2757
|1.2530
|1183
|2006.07.18 09:35
|t/p
|592
|2.20
|1.2530
|1.2757
|1.2530
|22.00
|18132.34
|1184
|2006.07.18 09:35
|sell
|593
|2.20
|1.2541
|1.2758
|1.2531
|1185
|2006.07.18 09:36
|t/p
|593
|2.20
|1.2531
|1.2758
|1.2531
|22.00
|18154.34
|1186
|2006.07.18 09:36
|sell
|594
|2.20
|1.2541
|1.2758
|1.2531
|1187
|2006.07.18 09:37
|t/p
|594
|2.20
|1.2531
|1.2758
|1.2531
|22.00
|18176.34
|1188
|2006.07.18 09:37
|sell
|595
|2.20
|1.2542
|1.2759
|1.2532
|1189
|2006.07.18 09:38
|t/p
|595
|2.20
|1.2532
|1.2759
|1.2532
|22.00
|18198.34
|1190
|2006.07.18 09:38
|sell
|596
|2.20
|1.2542
|1.2759
|1.2532
|1191
|2006.07.18 09:42
|t/p
|596
|2.20
|1.2532
|1.2759
|1.2532
|22.00
|18220.34
|1192
|2006.07.18 09:42
|sell
|597
|2.20
|1.2542
|1.2759
|1.2532
|1193
|2006.07.18 09:43
|t/p
|597
|2.20
|1.2532
|1.2759
|1.2532
|22.00
|18242.34
|1194
|2006.07.18 09:43
|sell
|598
|2.20
|1.2543
|1.2760
|1.2533
|1195
|2006.07.18 09:44
|t/p
|598
|2.20
|1.2533
|1.2760
|1.2533
|22.00
|18264.34
|1196
|2006.07.18 09:45
|sell
|599
|2.20
|1.2541
|1.2758
|1.2531
|1197
|2006.07.18 09:49
|t/p
|599
|2.20
|1.2531
|1.2758
|1.2531
|22.00
|18286.34
|1198
|2006.07.18 09:49
|sell
|600
|2.20
|1.2538
|1.2755
|1.2528
|1199
|2006.07.18 09:51
|t/p
|600
|2.20
|1.2528
|1.2755
|1.2528
|22.00
|18308.34
|1200
|2006.07.18 09:51
|sell
|601
|2.20
|1.2537
|1.2754
|1.2527
|1201
|2006.07.18 09:52
|t/p
|601
|2.20
|1.2527
|1.2754
|1.2527
|22.00
|18330.34
|1202
|2006.07.18 09:52
|sell
|602
|2.20
|1.2540
|1.2757
|1.2530
|1203
|2006.07.18 09:53
|t/p
|602
|2.20
|1.2530
|1.2757
|1.2530
|22.00
|18352.34
|1204
|2006.07.18 09:53
|sell
|603
|2.30
|1.2537
|1.2754
|1.2527
|1205
|2006.07.18 09:55
|t/p
|603
|2.30
|1.2527
|1.2754
|1.2527
|23.00
|18375.34
|1206
|2006.07.18 09:55
|sell
|604
|2.30
|1.2536
|1.2753
|1.2526
|1207
|2006.07.18 09:59
|t/p
|604
|2.30
|1.2526
|1.2753
|1.2526
|23.00
|18398.34
|1208
|2006.07.18 09:59
|close
|580
|2.20
|1.2520
|1.2753
|1.2508
|-4.40
|18393.94
|1209
|2006.07.18 10:00
|sell
|605
|2.30
|1.2517
|1.2752
|1.2507
|1210
|2006.07.18 10:00
|sell
|606
|2.30
|1.2536
|1.2753
|1.2526
|1211
|2006.07.18 12:30
|t/p
|606
|2.30
|1.2526
|1.2753
|1.2526
|23.00
|18416.94
|1212
|2006.07.18 12:30
|close
|605
|2.30
|1.2526
|1.2752
|1.2507
|-20.70
|18396.24
|1213
|2006.07.18 12:30
|sell
|607
|2.30
|1.2537
|1.2772
|1.2527
|1214
|2006.07.18 13:59
|t/p
|607
|2.30
|1.2527
|1.2772
|1.2527
|23.00
|18419.24
|1215
|2006.07.18 13:59
|sell
|608
|2.30
|1.2525
|1.2760
|1.2515
|1216
|2006.07.18 14:14
|t/p
|608
|2.30
|1.2515
|1.2760
|1.2515
|23.00
|18442.24
|1217
|2006.07.18 14:14
|sell
|609
|2.30
|1.2510
|1.2745
|1.2500
|1218
|2006.07.18 14:15
|sell
|610
|2.30
|1.2530
|1.2747
|1.2520
|1219
|2006.07.18 14:24
|t/p
|610
|2.30
|1.2520
|1.2747
|1.2520
|23.00
|18465.24
|1220
|2006.07.18 14:24
|sell
|611
|2.30
|1.2529
|1.2746
|1.2519
|1221
|2006.07.18 14:25
|t/p
|611
|2.30
|1.2519
|1.2746
|1.2519
|23.00
|18488.24
|1222
|2006.07.18 14:25
|sell
|612
|2.30
|1.2530
|1.2747
|1.2520
|1223
|2006.07.18 14:26
|t/p
|612
|2.30
|1.2520
|1.2747
|1.2520
|23.00
|18511.24
|1224
|2006.07.18 14:26
|sell
|613
|2.30
|1.2531
|1.2748
|1.2521
|1225
|2006.07.18 14:27
|t/p
|613
|2.30
|1.2521
|1.2748
|1.2521
|23.00
|18534.24
|1226
|2006.07.18 14:27
|sell
|614
|2.30
|1.2531
|1.2748
|1.2521
|1227
|2006.07.18 14:29
|t/p
|614
|2.30
|1.2521
|1.2748
|1.2521
|23.00
|18557.24
|1228
|2006.07.18 14:29
|t/p
|609
|2.30
|1.2500
|1.2745
|1.2500
|23.00
|18580.24
|1229
|2006.07.18 14:29
|sell
|615
|2.30
|1.2496
|1.2731
|1.2486
|1230
|2006.07.18 14:30
|sell
|616
|2.30
|1.2519
|1.2736
|1.2509
|1231
|2006.07.18 14:31
|t/p
|616
|2.30
|1.2509
|1.2736
|1.2509
|23.00
|18603.24
|1232
|2006.07.18 14:31
|sell
|617
|2.30
|1.2518
|1.2735
|1.2508
|1233
|2006.07.18 14:32
|t/p
|617
|2.30
|1.2508
|1.2735
|1.2508
|23.00
|18626.24
|1234
|2006.07.18 14:32
|sell
|618
|2.30
|1.2517
|1.2734
|1.2507
|1235
|2006.07.18 14:33
|t/p
|618
|2.30
|1.2507
|1.2734
|1.2507
|23.00
|18649.24
|1236
|2006.07.18 14:33
|sell
|619
|2.30
|1.2524
|1.2741
|1.2514
|1237
|2006.07.18 14:34
|t/p
|619
|2.30
|1.2514
|1.2741
|1.2514
|23.00
|18672.24
|1238
|2006.07.18 14:34
|sell
|620
|2.30
|1.2526
|1.2743
|1.2516
|1239
|2006.07.18 14:35
|t/p
|620
|2.30
|1.2516
|1.2743
|1.2516
|23.00
|18695.24
|1240
|2006.07.18 14:35
|sell
|621
|2.30
|1.2529
|1.2746
|1.2519
|1241
|2006.07.18 14:36
|t/p
|621
|2.30
|1.2519
|1.2746
|1.2519
|23.00
|18718.24
|1242
|2006.07.18 14:36
|sell
|622
|2.30
|1.2536
|1.2753
|1.2526
|1243
|2006.07.18 14:36
|t/p
|622
|2.30
|1.2526
|1.2753
|1.2526
|23.00
|18741.24
|1244
|2006.07.18 14:45
|sell
|623
|2.30
|1.2528
|1.2745
|1.2518
|1245
|2006.07.18 14:46
|t/p
|623
|2.30
|1.2518
|1.2745
|1.2518
|23.00
|18764.24
|1246
|2006.07.18 14:46
|sell
|624
|2.30
|1.2529
|1.2746
|1.2519
|1247
|2006.07.18 14:47
|t/p
|624
|2.30
|1.2519
|1.2746
|1.2519
|23.00
|18787.24
|1248
|2006.07.18 14:47
|sell
|625
|2.30
|1.2530
|1.2747
|1.2520
|1249
|2006.07.18 14:48
|t/p
|625
|2.30
|1.2520
|1.2747
|1.2520
|23.00
|18810.24
|1250
|2006.07.18 14:48
|sell
|626
|2.30
|1.2533
|1.2750
|1.2523
|1251
|2006.07.18 14:49
|t/p
|626
|2.30
|1.2523
|1.2750
|1.2523
|23.00
|18833.24
|1252
|2006.07.18 14:49
|sell
|627
|2.30
|1.2532
|1.2749
|1.2522
|1253
|2006.07.18 14:50
|t/p
|627
|2.30
|1.2522
|1.2749
|1.2522
|23.00
|18856.24
|1254
|2006.07.18 14:50
|sell
|628
|2.30
|1.2534
|1.2751
|1.2524
|1255
|2006.07.18 14:52
|t/p
|628
|2.30
|1.2524
|1.2751
|1.2524
|23.00
|18879.24
|1256
|2006.07.18 14:52
|sell
|629
|2.30
|1.2534
|1.2751
|1.2524
|1257
|2006.07.18 14:54
|t/p
|629
|2.30
|1.2524
|1.2751
|1.2524
|23.00
|18902.24
|1258
|2006.07.18 14:54
|sell
|630
|2.30
|1.2535
|1.2752
|1.2525
|1259
|2006.07.18 14:59
|t/p
|630
|2.30
|1.2525
|1.2752
|1.2525
|23.00
|18925.24
|1260
|2006.07.18 14:59
|sell
|631
|2.30
|1.2536
|1.2753
|1.2526
|1261
|2006.07.18 14:59
|t/p
|631
|2.30
|1.2526
|1.2753
|1.2526
|23.00
|18948.24
|1262
|2006.07.18 15:00
|sell
|632
|2.30
|1.2525
|1.2742
|1.2515
|1263
|2006.07.18 15:01
|t/p
|632
|2.30
|1.2515
|1.2742
|1.2515
|23.00
|18971.24
|1264
|2006.07.18 15:01
|sell
|633
|2.30
|1.2528
|1.2745
|1.2518
|1265
|2006.07.18 15:01
|t/p
|633
|2.30
|1.2518
|1.2745
|1.2518
|23.00
|18994.24
|1266
|2006.07.18 15:15
|sell
|634
|2.30
|1.2543
|1.2760
|1.2533
|1267
|2006.07.18 15:16
|t/p
|634
|2.30
|1.2533
|1.2760
|1.2533
|23.00
|19017.24
|1268
|2006.07.18 15:16
|sell
|635
|2.30
|1.2545
|1.2762
|1.2535
|1269
|2006.07.18 15:17
|t/p
|635
|2.30
|1.2535
|1.2762
|1.2535
|23.00
|19040.24
|1270
|2006.07.18 15:17
|sell
|636
|2.30
|1.2548
|1.2765
|1.2538
|1271
|2006.07.18 15:18
|t/p
|636
|2.30
|1.2538
|1.2765
|1.2538
|23.00
|19063.24
|1272
|2006.07.18 15:18
|sell
|637
|2.30
|1.2551
|1.2768
|1.2541
|1273
|2006.07.18 15:19
|t/p
|637
|2.30
|1.2541
|1.2768
|1.2541
|23.00
|19086.24
|1274
|2006.07.18 15:19
|sell
|638
|2.30
|1.2549
|1.2766
|1.2539
|1275
|2006.07.18 15:21
|t/p
|638
|2.30
|1.2539
|1.2766
|1.2539
|23.00
|19109.24
|1276
|2006.07.18 15:21
|sell
|639
|2.30
|1.2545
|1.2762
|1.2535
|1277
|2006.07.18 15:22
|t/p
|639
|2.30
|1.2535
|1.2762
|1.2535
|23.00
|19132.24
|1278
|2006.07.18 15:22
|sell
|640
|2.30
|1.2549
|1.2766
|1.2539
|1279
|2006.07.18 15:22
|t/p
|640
|2.30
|1.2539
|1.2766
|1.2539
|23.00
|19155.24
|1280
|2006.07.18 15:30
|sell
|641
|2.30
|1.2534
|1.2751
|1.2524
|1281
|2006.07.18 15:31
|t/p
|641
|2.30
|1.2524
|1.2751
|1.2524
|23.00
|19178.24
|1282
|2006.07.18 15:31
|sell
|642
|2.40
|1.2529
|1.2746
|1.2519
|1283
|2006.07.18 15:32
|t/p
|642
|2.40
|1.2519
|1.2746
|1.2519
|24.00
|19202.24
|1284
|2006.07.18 15:32
|sell
|643
|2.40
|1.2532
|1.2749
|1.2522
|1285
|2006.07.18 15:33
|t/p
|643
|2.40
|1.2522
|1.2749
|1.2522
|24.00
|19226.24
|1286
|2006.07.18 15:33
|sell
|644
|2.40
|1.2534
|1.2751
|1.2524
|1287
|2006.07.18 15:34
|t/p
|644
|2.40
|1.2524
|1.2751
|1.2524
|24.00
|19250.24
|1288
|2006.07.18 15:34
|sell
|645
|2.40
|1.2535
|1.2752
|1.2525
|1289
|2006.07.18 15:34
|t/p
|645
|2.40
|1.2525
|1.2752
|1.2525
|24.00
|19274.24
|1290
|2006.07.18 15:45
|sell
|646
|2.40
|1.2526
|1.2743
|1.2516
|1291
|2006.07.18 15:46
|t/p
|646
|2.40
|1.2516
|1.2743
|1.2516
|24.00
|19298.24
|1292
|2006.07.18 15:46
|sell
|647
|2.40
|1.2520
|1.2737
|1.2510
|1293
|2006.07.18 15:47
|t/p
|647
|2.40
|1.2510
|1.2737
|1.2510
|24.00
|19322.24
|1294
|2006.07.18 15:47
|sell
|648
|2.40
|1.2521
|1.2738
|1.2511
|1295
|2006.07.18 15:49
|t/p
|648
|2.40
|1.2511
|1.2738
|1.2511
|24.00
|19346.24
|1296
|2006.07.18 15:49
|sell
|649
|2.40
|1.2522
|1.2739
|1.2512
|1297
|2006.07.18 15:52
|t/p
|649
|2.40
|1.2512
|1.2739
|1.2512
|24.00
|19370.24
|1298
|2006.07.18 15:52
|sell
|650
|2.40
|1.2524
|1.2741
|1.2514
|1299
|2006.07.18 15:53
|t/p
|650
|2.40
|1.2514
|1.2741
|1.2514
|24.00
|19394.24
|1300
|2006.07.18 15:53
|sell
|651
|2.40
|1.2521
|1.2738
|1.2511
|1301
|2006.07.18 15:55
|t/p
|651
|2.40
|1.2511
|1.2738
|1.2511
|24.00
|19418.24
|1302
|2006.07.18 15:55
|sell
|652
|2.40
|1.2516
|1.2733
|1.2506
|1303
|2006.07.18 15:56
|t/p
|652
|2.40
|1.2506
|1.2733
|1.2506
|24.00
|19442.24
|1304
|2006.07.19 00:59
|t/p
|615
|2.30
|1.2486
|1.2731
|1.2486
|24.36
|19466.60
|1305
|2006.07.19 00:59
|sell
|653
|2.40
|1.2479
|1.2714
|1.2469
|1306
|2006.07.19 01:08
|sell
|654
|2.40
|1.2498
|1.2715
|1.2488
|1307
|2006.07.19 01:14
|t/p
|654
|2.40
|1.2488
|1.2715
|1.2488
|24.00
|19490.60
|1308
|2006.07.19 01:33
|sell
|655
|2.40
|1.2498
|1.2715
|1.2488
|1309
|2006.07.19 01:44
|t/p
|655
|2.40
|1.2488
|1.2715
|1.2488
|24.00
|19514.60
|1310
|2006.07.19 01:46
|sell
|656
|2.40
|1.2500
|1.2717
|1.2490
|1311
|2006.07.19 01:49
|t/p
|656
|2.40
|1.2490
|1.2717
|1.2490
|24.00
|19538.60
|1312
|2006.07.19 01:52
|sell
|657
|2.40
|1.2499
|1.2716
|1.2489
|1313
|2006.07.19 01:52
|t/p
|657
|2.40
|1.2489
|1.2716
|1.2489
|24.00
|19562.60
|1314
|2006.07.19 03:14
|sell
|658
|2.40
|1.2499
|1.2716
|1.2489
|1315
|2006.07.19 07:59
|t/p
|658
|2.40
|1.2489
|1.2716
|1.2489
|24.00
|19586.60
|1316
|2006.07.19 07:59
|close
|653
|2.40
|1.2489
|1.2714
|1.2469
|-24.00
|19562.60
|1317
|2006.07.19 08:00
|sell
|659
|2.40
|1.2486
|1.2721
|1.2476
|1318
|2006.07.19 08:25
|sell
|660
|2.40
|1.2504
|1.2721
|1.2494
|1319
|2006.07.19 08:44
|t/p
|660
|2.40
|1.2494
|1.2721
|1.2494
|24.00
|19586.60
|1320
|2006.07.19 08:44
|close
|659
|2.40
|1.2492
|1.2721
|1.2476
|-14.40
|19572.20
|1321
|2006.07.19 08:45
|sell
|661
|2.40
|1.2491
|1.2726
|1.2481
|1322
|2006.07.19 12:30
|t/p
|661
|2.40
|1.2481
|1.2726
|1.2481
|24.00
|19596.20
|1323
|2006.07.19 12:30
|sell
|662
|2.40
|1.2459
|1.2694
|1.2449
|1324
|2006.07.19 12:30
|sell
|663
|2.40
|1.2495
|1.2712
|1.2485
|1325
|2006.07.19 12:44
|t/p
|663
|2.40
|1.2485
|1.2712
|1.2485
|24.00
|19620.20
|1326
|2006.07.19 12:44
|close
|662
|2.40
|1.2483
|1.2694
|1.2449
|-57.60
|19562.60
|1327
|2006.07.19 12:45
|sell
|664
|2.40
|1.2480
|1.2715
|1.2470
|1328
|2006.07.19 14:00
|sell
|665
|2.40
|1.2515
|1.2732
|1.2505
|1329
|2006.07.19 14:14
|sell
|666
|4.80
|1.2557
|1.2756
|1.2547
|1330
|2006.07.19 15:14
|t/p
|666
|4.80
|1.2547
|1.2756
|1.2547
|48.00
|19610.60
|1331
|2006.07.19 15:14
|close
|665
|2.40
|1.2544
|1.2732
|1.2505
|-69.60
|19541.00
|1332
|2006.07.19 15:14
|close
|664
|2.40
|1.2556
|1.2715
|1.2470
|-182.40
|19358.60
|1333
|2006.07.19 15:15
|buy
|667
|2.40
|1.2557
|1.2322
|1.2567
|1334
|2006.07.19 16:30
|t/p
|667
|2.40
|1.2567
|1.2322
|1.2567
|24.00
|19382.60
|1335
|2006.07.19 16:30
|sell
|668
|2.40
|1.2571
|1.2806
|1.2561
|1336
|2006.07.19 16:59
|sell
|669
|2.40
|1.2593
|1.2810
|1.2583
|1337
|2006.07.20 01:14
|sell
|670
|4.80
|1.2612
|1.2811
|1.2602
|1338
|2006.07.20 06:14
|t/p
|670
|4.80
|1.2602
|1.2811
|1.2602
|48.00
|19430.60
|1339
|2006.07.20 06:14
|close
|669
|2.40
|1.2600
|1.2810
|1.2583
|-12.55
|19418.04
|1340
|2006.07.20 06:15
|close
|668
|2.40
|1.2601
|1.2806
|1.2561
|-67.75
|19350.29
|1341
|2006.07.20 06:23
|sell
|671
|2.40
|1.2609
|1.2844
|1.2599
|1342
|2006.07.20 06:44
|t/p
|671
|2.40
|1.2599
|1.2844
|1.2599
|24.00
|19374.29
|1343
|2006.07.20 06:44
|sell
|672
|2.40
|1.2596
|1.2831
|1.2586
|1344
|2006.07.20 10:29
|sell
|673
|2.40
|1.2617
|1.2834
|1.2607
|1345
|2006.07.20 11:29
|sell
|674
|4.80
|1.2635
|1.2834
|1.2625
|1346
|2006.07.20 13:29
|t/p
|674
|4.80
|1.2625
|1.2834
|1.2625
|48.00
|19422.29
|1347
|2006.07.20 13:29
|close
|673
|2.40
|1.2625
|1.2834
|1.2607
|-19.20
|19403.09
|1348
|2006.07.20 13:30
|close
|672
|2.40
|1.2626
|1.2831
|1.2586
|-72.00
|19331.09
|1349
|2006.07.20 13:30
|sell
|675
|2.40
|1.2632
|1.2867
|1.2622
|1350
|2006.07.21 06:44
|sell
|676
|2.40
|1.2651
|1.2868
|1.2641
|1351
|2006.07.21 07:45
|sell
|677
|4.80
|1.2669
|1.2868
|1.2659
|1352
|2006.07.21 12:29
|sell
|678
|7.20
|1.2687
|1.2868
|1.2677
|1353
|2006.07.21 13:30
|t/p
|678
|7.20
|1.2677
|1.2868
|1.2677
|72.00
|19403.09
|1354
|2006.07.21 13:30
|close
|677
|4.80
|1.2676
|1.2868
|1.2659
|-33.60
|19369.49
|1355
|2006.07.21 13:31
|close
|676
|2.40
|1.2677
|1.2868
|1.2641
|-62.40
|19307.09
|1356
|2006.07.21 13:31
|close
|675
|2.40
|1.2678
|1.2867
|1.2622
|-108.98
|19198.11
|1357
|2006.07.21 13:31
|sell
|679
|2.40
|1.2676
|1.2911
|1.2666
|1358
|2006.07.23 21:30
|sell
|680
|2.40
|1.2702
|1.2919
|1.2692
|1359
|2006.07.24 00:14
|t/p
|680
|2.40
|1.2692
|1.2919
|1.2692
|25.42
|19223.52
|1360
|2006.07.24 00:14
|close
|679
|2.40
|1.2675
|1.2911
|1.2666
|3.82
|19227.34
|1361
|2006.07.24 00:15
|sell
|681
|2.40
|1.2672
|1.2907
|1.2662
|1362
|2006.07.24 00:59
|t/p
|681
|2.40
|1.2662
|1.2907
|1.2662
|24.00
|19251.34
|1363
|2006.07.24 00:59
|sell
|682
|2.40
|1.2660
|1.2895
|1.2650
|1364
|2006.07.24 01:29
|t/p
|682
|2.40
|1.2650
|1.2895
|1.2650
|24.00
|19275.34
|1365
|2006.07.24 01:29
|sell
|683
|2.40
|1.2647
|1.2882
|1.2637
|1366
|2006.07.24 02:00
|sell
|684
|2.40
|1.2680
|1.2897
|1.2670
|1367
|2006.07.24 02:14
|t/p
|684
|2.40
|1.2670
|1.2897
|1.2670
|24.00
|19299.34
|1368
|2006.07.24 02:16
|sell
|685
|2.40
|1.2669
|1.2886
|1.2659
|1369
|2006.07.24 02:29
|t/p
|685
|2.40
|1.2659
|1.2886
|1.2659
|24.00
|19323.34
|1370
|2006.07.24 02:29
|close
|683
|2.40
|1.2655
|1.2882
|1.2637
|-19.20
|19304.14
|1371
|2006.07.24 02:30
|buy
|686
|2.40
|1.2656
|1.2421
|1.2666
|1372
|2006.07.24 02:40
|t/p
|686
|2.40
|1.2666
|1.2421
|1.2666
|24.00
|19328.14
|1373
|2006.07.24 02:40
|buy
|687
|2.40
|1.2672
|1.2437
|1.2682
|1374
|2006.07.24 05:44
|buy
|688
|2.40
|1.2639
|1.2422
|1.2649
|1375
|2006.07.24 05:55
|t/p
|688
|2.40
|1.2649
|1.2422
|1.2649
|24.00
|19352.14
|1376
|2006.07.24 05:55
|close
|687
|2.40
|1.2651
|1.2437
|1.2682
|-50.40
|19301.74
|1377
|2006.07.24 05:55
|buy
|689
|2.40
|1.2655
|1.2420
|1.2665
|1378
|2006.07.24 06:59
|buy
|690
|2.40
|1.2632
|1.2415
|1.2642
|1379
|2006.07.24 07:07
|t/p
|690
|2.40
|1.2642
|1.2415
|1.2642
|24.00
|19325.74
|1380
|2006.07.24 07:07
|close
|689
|2.40
|1.2651
|1.2420
|1.2665
|-9.60
|19316.14
|1381
|2006.07.24 07:14
|sell
|691
|2.40
|1.2639
|1.2874
|1.2629
|1382
|2006.07.24 07:29
|t/p
|691
|2.40
|1.2629
|1.2874
|1.2629
|24.00
|19340.14
|1383
|2006.07.24 07:29
|sell
|692
|2.40
|1.2623
|1.2858
|1.2613
|1384
|2006.07.24 07:31
|sell
|693
|2.40
|1.2644
|1.2861
|1.2634
|1385
|2006.07.24 07:32
|t/p
|693
|2.40
|1.2634
|1.2861
|1.2634
|24.00
|19364.14
|1386
|2006.07.24 07:32
|sell
|694
|2.40
|1.2642
|1.2859
|1.2632
|1387
|2006.07.24 07:33
|t/p
|694
|2.40
|1.2632
|1.2859
|1.2632
|24.00
|19388.14
|1388
|2006.07.24 08:00
|sell
|695
|2.40
|1.2642
|1.2859
|1.2632
|1389
|2006.07.24 08:01
|t/p
|695
|2.40
|1.2632
|1.2859
|1.2632
|24.00
|19412.14
|1390
|2006.07.24 13:44
|sell
|696
|2.40
|1.2641
|1.2858
|1.2631
|1391
|2006.07.24 14:59
|t/p
|696
|2.40
|1.2631
|1.2858
|1.2631
|24.00
|19436.14
|1392
|2006.07.24 14:59
|close
|692
|2.40
|1.2628
|1.2858
|1.2613
|-12.00
|19424.14
|1393
|2006.07.24 15:00
|sell
|697
|2.40
|1.2625
|1.2860
|1.2615
|1394
|2006.07.25 00:29
|t/p
|697
|2.40
|1.2615
|1.2860
|1.2615
|25.42
|19449.56
|1395
|2006.07.25 00:29
|sell
|698
|2.40
|1.2612
|1.2847
|1.2602
|1396
|2006.07.25 04:14
|sell
|699
|2.40
|1.2631
|1.2848
|1.2621
|1397
|2006.07.25 05:29
|sell
|700
|4.80
|1.2650
|1.2849
|1.2640
|1398
|2006.07.25 08:29
|t/p
|700
|4.80
|1.2640
|1.2849
|1.2640
|48.00
|19497.56
|1399
|2006.07.25 08:29
|close
|699
|2.40
|1.2639
|1.2848
|1.2621
|-19.20
|19478.36
|1400
|2006.07.25 08:30
|close
|698
|2.40
|1.2640
|1.2847
|1.2602
|-67.20
|19411.16
|1401
|2006.07.25 08:30
|sell
|701
|2.40
|1.2663
|1.2898
|1.2653
|1402
|2006.07.25 08:31
|t/p
|701
|2.40
|1.2653
|1.2898
|1.2653
|24.00
|19435.16
|1403
|2006.07.25 08:31
|sell
|702
|2.40
|1.2641
|1.2876
|1.2631
|1404
|2006.07.25 08:31
|sell
|703
|2.40
|1.2666
|1.2883
|1.2656
|1405
|2006.07.25 08:32
|t/p
|703
|2.40
|1.2656
|1.2883
|1.2656
|24.00
|19459.16
|1406
|2006.07.25 08:32
|sell
|704
|2.40
|1.2666
|1.2883
|1.2656
|1407
|2006.07.25 08:33
|t/p
|704
|2.40
|1.2656
|1.2883
|1.2656
|24.00
|19483.16
|1408
|2006.07.25 08:33
|sell
|705
|2.40
|1.2666
|1.2883
|1.2656
|1409
|2006.07.25 08:36
|t/p
|705
|2.40
|1.2656
|1.2883
|1.2656
|24.00
|19507.16
|1410
|2006.07.25 08:36
|sell
|706
|2.40
|1.2663
|1.2880
|1.2653
|1411
|2006.07.25 08:41
|t/p
|706
|2.40
|1.2653
|1.2880
|1.2653
|24.00
|19531.16
|1412
|2006.07.25 08:41
|sell
|707
|2.40
|1.2661
|1.2878
|1.2651
|1413
|2006.07.25 08:44
|t/p
|707
|2.40
|1.2651
|1.2878
|1.2651
|24.00
|19555.16
|1414
|2006.07.25 13:59
|sell
|708
|2.40
|1.2663
|1.2880
|1.2653
|1415
|2006.07.25 14:00
|t/p
|708
|2.40
|1.2653
|1.2880
|1.2653
|24.00
|19579.16
|1416
|2006.07.25 14:00
|close
|702
|2.40
|1.2644
|1.2876
|1.2631
|-7.20
|19571.96
|1417
|2006.07.25 14:00
|buy
|709
|2.40
|1.2645
|1.2410
|1.2655
|1418
|2006.07.25 14:15
|buy
|710
|2.40
|1.2626
|1.2409
|1.2636
|1419
|2006.07.25 14:29
|t/p
|710
|2.40
|1.2636
|1.2409
|1.2636
|24.00
|19595.96
|1420
|2006.07.25 14:29
|close
|709
|2.40
|1.2639
|1.2410
|1.2655
|-14.40
|19581.56
|1421
|2006.07.25 14:29
|sell
|711
|2.40
|1.2624
|1.2859
|1.2614
|1422
|2006.07.25 14:52
|sell
|712
|2.40
|1.2645
|1.2862
|1.2635
|1423
|2006.07.25 14:53
|t/p
|712
|2.40
|1.2635
|1.2862
|1.2635
|24.00
|19605.56
|1424
|2006.07.25 14:53
|sell
|713
|2.40
|1.2646
|1.2863
|1.2636
|1425
|2006.07.25 14:59
|t/p
|713
|2.40
|1.2636
|1.2863
|1.2636
|24.00
|19629.56
|1426
|2006.07.25 15:14
|t/p
|711
|2.40
|1.2614
|1.2859
|1.2614
|24.00
|19653.56
|1427
|2006.07.25 15:14
|sell
|714
|2.40
|1.2599
|1.2834
|1.2589
|1428
|2006.07.25 15:15
|sell
|715
|2.40
|1.2641
|1.2858
|1.2631
|1429
|2006.07.25 15:17
|t/p
|715
|2.40
|1.2631
|1.2858
|1.2631
|24.00
|19677.56
|1430
|2006.07.25 15:17
|sell
|716
|2.40
|1.2639
|1.2856
|1.2629
|1431
|2006.07.25 15:18
|t/p
|716
|2.40
|1.2629
|1.2856
|1.2629
|24.00
|19701.56
|1432
|2006.07.25 15:18
|sell
|717
|2.40
|1.2639
|1.2856
|1.2629
|1433
|2006.07.25 15:20
|t/p
|717
|2.40
|1.2629
|1.2856
|1.2629
|24.00
|19725.56
|1434
|2006.07.25 15:20
|sell
|718
|2.40
|1.2641
|1.2858
|1.2631
|1435
|2006.07.25 15:23
|t/p
|718
|2.40
|1.2631
|1.2858
|1.2631
|24.00
|19749.56
|1436
|2006.07.25 15:23
|sell
|719
|2.40
|1.2639
|1.2856
|1.2629
|1437
|2006.07.25 15:29
|t/p
|719
|2.40
|1.2629
|1.2856
|1.2629
|24.00
|19773.56
|1438
|2006.07.25 15:29
|t/p
|714
|2.40
|1.2589
|1.2834
|1.2589
|24.00
|19797.56
|1439
|2006.07.25 15:29
|sell
|720
|2.40
|1.2584
|1.2819
|1.2574
|1440
|2006.07.25 15:35
|sell
|721
|2.40
|1.2640
|1.2857
|1.2630
|1441
|2006.07.25 15:40
|t/p
|721
|2.40
|1.2630
|1.2857
|1.2630
|24.00
|19821.56
|1442
|2006.07.25 15:40
|sell
|722
|2.40
|1.2642
|1.2859
|1.2632
|1443
|2006.07.25 15:42
|t/p
|722
|2.40
|1.2632
|1.2859
|1.2632
|24.00
|19845.56
|1444
|2006.07.25 15:42
|sell
|723
|2.40
|1.2646
|1.2863
|1.2636
|1445
|2006.07.25 15:43
|t/p
|723
|2.40
|1.2636
|1.2863
|1.2636
|24.00
|19869.56
|1446
|2006.07.25 15:43
|sell
|724
|2.40
|1.2649
|1.2866
|1.2639
|1447
|2006.07.25 15:44
|t/p
|724
|2.40
|1.2639
|1.2866
|1.2639
|24.00
|19893.56
|1448
|2006.07.25 15:49
|sell
|725
|2.40
|1.2650
|1.2867
|1.2640
|1449
|2006.07.25 15:50
|t/p
|725
|2.40
|1.2640
|1.2867
|1.2640
|24.00
|19917.56
|1450
|2006.07.25 15:50
|sell
|726
|2.40
|1.2650
|1.2867
|1.2640
|1451
|2006.07.25 15:52
|t/p
|726
|2.40
|1.2640
|1.2867
|1.2640
|24.00
|19941.56
|1452
|2006.07.25 15:52
|sell
|727
|2.40
|1.2654
|1.2871
|1.2644
|1453
|2006.07.25 15:56
|t/p
|727
|2.40
|1.2644
|1.2871
|1.2644
|24.00
|19965.56
|1454
|2006.07.25 15:56
|sell
|728
|2.40
|1.2657
|1.2874
|1.2647
|1455
|2006.07.25 15:57
|t/p
|728
|2.40
|1.2647
|1.2874
|1.2647
|24.00
|19989.56
|1456
|2006.07.25 15:57
|sell
|729
|2.40
|1.2659
|1.2876
|1.2649
|1457
|2006.07.25 15:58
|t/p
|729
|2.40
|1.2649
|1.2876
|1.2649
|24.00
|20013.56
|1458
|2006.07.25 15:58
|sell
|730
|2.50
|1.2656
|1.2873
|1.2646
|1459
|2006.07.25 15:59
|t/p
|730
|2.50
|1.2646
|1.2873
|1.2646
|25.00
|20038.56
|1460
|2006.07.25 15:59
|sell
|731
|2.50
|1.2660
|1.2877
|1.2650
|1461
|2006.07.25 15:59
|t/p
|731
|2.50
|1.2650
|1.2877
|1.2650
|25.00
|20063.56
|1462
|2006.07.25 16:00
|sell
|732
|2.50
|1.2646
|1.2863
|1.2636
|1463
|2006.07.25 16:01
|t/p
|732
|2.50
|1.2636
|1.2863
|1.2636
|25.00
|20088.56
|1464
|2006.07.25 16:01
|sell
|733
|2.50
|1.2646
|1.2863
|1.2636
|1465
|2006.07.25 16:02
|t/p
|733
|2.50
|1.2636
|1.2863
|1.2636
|25.00
|20113.56
|1466
|2006.07.25 16:02
|sell
|734
|2.50
|1.2646
|1.2863
|1.2636
|1467
|2006.07.25 16:03
|t/p
|734
|2.50
|1.2636
|1.2863
|1.2636
|25.00
|20138.56
|1468
|2006.07.25 16:03
|sell
|735
|2.50
|1.2642
|1.2859
|1.2632
|1469
|2006.07.25 16:03
|t/p
|735
|2.50
|1.2632
|1.2859
|1.2632
|25.00
|20163.56
|1470
|2006.07.25 16:14
|t/p
|720
|2.40
|1.2574
|1.2819
|1.2574
|24.00
|20187.56
|1471
|2006.07.25 16:14
|sell
|736
|2.50
|1.2567
|1.2802
|1.2557
|1472
|2006.07.25 16:15
|sell
|737
|2.50
|1.2620
|1.2837
|1.2610
|1473
|2006.07.25 16:17
|t/p
|737
|2.50
|1.2610
|1.2837
|1.2610
|25.00
|20212.56
|1474
|2006.07.25 16:17
|sell
|738
|2.50
|1.2620
|1.2837
|1.2610
|1475
|2006.07.25 16:18
|t/p
|738
|2.50
|1.2610
|1.2837
|1.2610
|25.00
|20237.56
|1476
|2006.07.25 16:18
|sell
|739
|2.50
|1.2622
|1.2839
|1.2612
|1477
|2006.07.25 16:19
|t/p
|739
|2.50
|1.2612
|1.2839
|1.2612
|25.00
|20262.56
|1478
|2006.07.25 16:19
|sell
|740
|2.50
|1.2620
|1.2837
|1.2610
|1479
|2006.07.25 16:21
|t/p
|740
|2.50
|1.2610
|1.2837
|1.2610
|25.00
|20287.56
|1480
|2006.07.25 16:21
|sell
|741
|2.50
|1.2616
|1.2833
|1.2606
|1481
|2006.07.25 16:22
|t/p
|741
|2.50
|1.2606
|1.2833
|1.2606
|25.00
|20312.56
|1482
|2006.07.25 16:22
|sell
|742
|2.50
|1.2614
|1.2831
|1.2604
|1483
|2006.07.25 16:23
|t/p
|742
|2.50
|1.2604
|1.2831
|1.2604
|25.00
|20337.56
|1484
|2006.07.25 16:23
|sell
|743
|2.50
|1.2614
|1.2831
|1.2604
|1485
|2006.07.25 16:24
|t/p
|743
|2.50
|1.2604
|1.2831
|1.2604
|25.00
|20362.56
|1486
|2006.07.25 16:30
|sell
|744
|2.50
|1.2619
|1.2836
|1.2609
|1487
|2006.07.25 16:31
|t/p
|744
|2.50
|1.2609
|1.2836
|1.2609
|25.00
|20387.56
|1488
|2006.07.25 16:31
|sell
|745
|2.50
|1.2618
|1.2835
|1.2608
|1489
|2006.07.25 16:32
|t/p
|745
|2.50
|1.2608
|1.2835
|1.2608
|25.00
|20412.56
|1490
|2006.07.25 16:32
|sell
|746
|2.50
|1.2617
|1.2834
|1.2607
|1491
|2006.07.25 16:33
|t/p
|746
|2.50
|1.2607
|1.2834
|1.2607
|25.00
|20437.56
|1492
|2006.07.25 16:33
|sell
|747
|2.50
|1.2617
|1.2834
|1.2607
|1493
|2006.07.25 16:37
|t/p
|747
|2.50
|1.2607
|1.2834
|1.2607
|25.00
|20462.56
|1494
|2006.07.25 16:37
|sell
|748
|2.50
|1.2615
|1.2832
|1.2605
|1495
|2006.07.25 16:39
|t/p
|748
|2.50
|1.2605
|1.2832
|1.2605
|25.00
|20487.56
|1496
|2006.07.25 16:45
|sell
|749
|2.50
|1.2619
|1.2836
|1.2609
|1497
|2006.07.25 16:46
|t/p
|749
|2.50
|1.2609
|1.2836
|1.2609
|25.00
|20512.56
|1498
|2006.07.25 16:46
|sell
|750
|2.50
|1.2618
|1.2835
|1.2608
|1499
|2006.07.25 16:49
|t/p
|750
|2.50
|1.2608
|1.2835
|1.2608
|25.00
|20537.56
|1500
|2006.07.25 16:49
|sell
|751
|2.50
|1.2619
|1.2836
|1.2609
|1501
|2006.07.25 16:51
|t/p
|751
|2.50
|1.2609
|1.2836
|1.2609
|25.00
|20562.56
|1502
|2006.07.25 16:51
|sell
|752
|2.50
|1.2619
|1.2836
|1.2609
|1503
|2006.07.25 16:53
|t/p
|752
|2.50
|1.2609
|1.2836
|1.2609
|25.00
|20587.56
|1504
|2006.07.25 16:53
|sell
|753
|2.50
|1.2620
|1.2837
|1.2610
|1505
|2006.07.25 16:55
|t/p
|753
|2.50
|1.2610
|1.2837
|1.2610
|25.00
|20612.56
|1506
|2006.07.25 16:55
|sell
|754
|2.50
|1.2621
|1.2838
|1.2611
|1507
|2006.07.25 16:55
|t/p
|754
|2.50
|1.2611
|1.2838
|1.2611
|25.00
|20637.56
|1508
|2006.07.25 17:00
|sell
|755
|2.50
|1.2624
|1.2841
|1.2614
|1509
|2006.07.25 17:06
|t/p
|755
|2.50
|1.2614
|1.2841
|1.2614
|25.00
|20662.56
|1510
|2006.07.25 17:06
|sell
|756
|2.50
|1.2619
|1.2836
|1.2609
|1511
|2006.07.25 17:06
|t/p
|756
|2.50
|1.2609
|1.2836
|1.2609
|25.00
|20687.56
|1512
|2006.07.25 17:15
|sell
|757
|2.50
|1.2597
|1.2814
|1.2587
|1513
|2006.07.25 17:16
|t/p
|757
|2.50
|1.2587
|1.2814
|1.2587
|25.00
|20712.56
|1514
|2006.07.25 17:16
|sell
|758
|2.50
|1.2598
|1.2815
|1.2588
|1515
|2006.07.25 17:17
|t/p
|758
|2.50
|1.2588
|1.2815
|1.2588
|25.00
|20737.56
|1516
|2006.07.25 23:45
|sell
|759
|2.50
|1.2585
|1.2802
|1.2575
|1517
|2006.07.26 00:59
|t/p
|759
|2.50
|1.2575
|1.2802
|1.2575
|26.48
|20764.03
|1518
|2006.07.26 00:59
|close
|736
|2.50
|1.2575
|1.2802
|1.2557
|-18.52
|20745.51
|1519
|2006.07.26 01:00
|sell
|760
|2.50
|1.2574
|1.2809
|1.2564
|1520
|2006.07.26 06:14
|t/p
|760
|2.50
|1.2564
|1.2809
|1.2564
|25.00
|20770.51
|1521
|2006.07.26 06:14
|sell
|761
|2.50
|1.2562
|1.2797
|1.2552
|1522
|2006.07.26 06:35
|sell
|762
|2.50
|1.2580
|1.2797
|1.2570
|1523
|2006.07.26 13:15
|sell
|763
|5.00
|1.2598
|1.2797
|1.2588
|1524
|2006.07.26 14:29
|sell
|764
|7.50
|1.2618
|1.2799
|1.2608
|1525
|2006.07.26 16:29
|sell
|765
|12.50
|1.2644
|1.2807
|1.2634
|1526
|2006.07.26 18:14
|sell
|766
|20.00
|1.2678
|1.2823
|1.2668
|1527
|2006.07.26 18:59
|sell
|767
|32.50
|1.2698
|1.2825
|1.2688
|1528
|2006.07.27 18:29
|t/p
|767
|32.50
|1.2688
|1.2825
|1.2688
|382.52
|21153.03
|1529
|2006.07.27 18:29
|close
|766
|20.00
|1.2688
|1.2823
|1.2668
|-164.60
|20988.43
|1530
|2006.07.27 18:30
|close
|765
|12.50
|1.2689
|1.2807
|1.2634
|-540.38
|20448.06
|1531
|2006.07.27 18:36
|close
|764
|7.50
|1.2696
|1.2799
|1.2608
|-571.73
|19876.33
|1532
|2006.07.27 18:36
|close
|763
|5.00
|1.2729
|1.2797
|1.2588
|-646.15
|19230.18
|1533
|2006.07.27 18:37
|close
|762
|2.50
|1.2696
|1.2797
|1.2570
|-285.57
|18944.61
|1534
|2006.07.27 18:37
|close
|761
|2.50
|1.2727
|1.2797
|1.2552
|-408.07
|18536.53
|1535
|2006.07.27 18:38
|sell
|768
|2.30
|1.2694
|1.2929
|1.2684
|1536
|2006.07.27 18:38
|sell
|769
|2.30
|1.2722
|1.2939
|1.2712
|1537
|2006.07.27 18:39
|t/p
|769
|2.30
|1.2712
|1.2939
|1.2712
|23.00
|18559.53
|1538
|2006.07.27 18:39
|sell
|770
|2.30
|1.2724
|1.2941
|1.2714
|1539
|2006.07.27 18:40
|t/p
|770
|2.30
|1.2714
|1.2941
|1.2714
|23.00
|18582.53
|1540
|2006.07.27 18:40
|sell
|771
|2.30
|1.2724
|1.2941
|1.2714
|1541
|2006.07.27 18:40
|t/p
|771
|2.30
|1.2714
|1.2941
|1.2714
|23.00
|18605.53
|1542
|2006.07.27 18:47
|sell
|772
|2.30
|1.2724
|1.2941
|1.2714
|1543
|2006.07.27 18:48
|t/p
|772
|2.30
|1.2714
|1.2941
|1.2714
|23.00
|18628.53
|1544
|2006.07.27 18:48
|sell
|773
|2.30
|1.2725
|1.2942
|1.2715
|1545
|2006.07.27 18:49
|t/p
|773
|2.30
|1.2715
|1.2942
|1.2715
|23.00
|18651.53
|1546
|2006.07.27 18:49
|sell
|774
|2.30
|1.2723
|1.2940
|1.2713
|1547
|2006.07.27 18:55
|t/p
|774
|2.30
|1.2713
|1.2940
|1.2713
|23.00
|18674.53
|1548
|2006.07.27 18:55
|sell
|775
|2.30
|1.2716
|1.2933
|1.2706
|1549
|2006.07.27 18:56
|t/p
|775
|2.30
|1.2706
|1.2933
|1.2706
|23.00
|18697.53
|1550
|2006.07.27 19:00
|sell
|776
|2.30
|1.2718
|1.2935
|1.2708
|1551
|2006.07.27 19:01
|t/p
|776
|2.30
|1.2708
|1.2935
|1.2708
|23.00
|18720.53
|1552
|2006.07.27 19:01
|sell
|777
|2.30
|1.2714
|1.2931
|1.2704
|1553
|2006.07.27 19:05
|t/p
|777
|2.30
|1.2704
|1.2931
|1.2704
|23.00
|18743.53
|1554
|2006.07.27 19:05
|sell
|778
|2.30
|1.2713
|1.2930
|1.2703
|1555
|2006.07.27 19:06
|t/p
|778
|2.30
|1.2703
|1.2930
|1.2703
|23.00
|18766.53
|1556
|2006.07.27 19:37
|sell
|779
|2.30
|1.2716
|1.2933
|1.2706
|1557
|2006.07.27 19:38
|t/p
|779
|2.30
|1.2706
|1.2933
|1.2706
|23.00
|18789.53
|1558
|2006.07.27 19:38
|sell
|780
|2.30
|1.2717
|1.2934
|1.2707
|1559
|2006.07.27 19:38
|t/p
|780
|2.30
|1.2707
|1.2934
|1.2707
|23.00
|18812.53
|1560
|2006.07.28 00:59
|t/p
|768
|2.30
|1.2684
|1.2929
|1.2684
|24.36
|18836.89
|1561
|2006.07.28 00:59
|sell
|781
|2.30
|1.2682
|1.2917
|1.2672
|1562
|2006.07.28 11:44
|t/p
|781
|2.30
|1.2672
|1.2917
|1.2672
|23.00
|18859.89
|1563
|2006.07.28 11:44
|sell
|782
|2.30
|1.2666
|1.2901
|1.2656
|1564
|2006.07.28 11:45
|sell
|783
|2.30
|1.2688
|1.2905
|1.2678
|1565
|2006.07.28 11:46
|t/p
|783
|2.30
|1.2678
|1.2905
|1.2678
|23.00
|18882.89
|1566
|2006.07.28 11:46
|sell
|784
|2.30
|1.2689
|1.2906
|1.2679
|1567
|2006.07.28 11:48
|t/p
|784
|2.30
|1.2679
|1.2906
|1.2679
|23.00
|18905.89
|1568
|2006.07.28 11:48
|sell
|785
|2.30
|1.2687
|1.2904
|1.2677
|1569
|2006.07.28 11:49
|t/p
|785
|2.30
|1.2677
|1.2904
|1.2677
|23.00
|18928.89
|1570
|2006.07.28 11:49
|sell
|786
|2.30
|1.2688
|1.2905
|1.2678
|1571
|2006.07.28 11:54
|t/p
|786
|2.30
|1.2678
|1.2905
|1.2678
|23.00
|18951.89
|1572
|2006.07.28 11:54
|sell
|787
|2.30
|1.2688
|1.2905
|1.2678
|1573
|2006.07.28 11:55
|t/p
|787
|2.30
|1.2678
|1.2905
|1.2678
|23.00
|18974.89
|1574
|2006.07.28 11:55
|sell
|788
|2.30
|1.2689
|1.2906
|1.2679
|1575
|2006.07.28 11:56
|t/p
|788
|2.30
|1.2679
|1.2906
|1.2679
|23.00
|18997.89
|1576
|2006.07.28 11:56
|sell
|789
|2.30
|1.2691
|1.2908
|1.2681
|1577
|2006.07.28 11:57
|t/p
|789
|2.30
|1.2681
|1.2908
|1.2681
|23.00
|19020.89
|1578
|2006.07.28 11:57
|sell
|790
|2.30
|1.2693
|1.2910
|1.2683
|1579
|2006.07.28 11:58
|t/p
|790
|2.30
|1.2683
|1.2910
|1.2683
|23.00
|19043.89
|1580
|2006.07.28 11:58
|sell
|791
|2.30
|1.2695
|1.2912
|1.2685
|1581
|2006.07.28 11:59
|t/p
|791
|2.30
|1.2685
|1.2912
|1.2685
|23.00
|19066.89
|1582
|2006.07.28 11:59
|sell
|792
|2.30
|1.2695
|1.2912
|1.2685
|1583
|2006.07.28 11:59
|t/p
|792
|2.30
|1.2685
|1.2912
|1.2685
|23.00
|19089.89
|1584
|2006.07.28 12:00
|sell
|793
|2.30
|1.2694
|1.2911
|1.2684
|1585
|2006.07.28 12:01
|t/p
|793
|2.30
|1.2684
|1.2911
|1.2684
|23.00
|19112.89
|1586
|2006.07.28 12:01
|sell
|794
|2.30
|1.2689
|1.2906
|1.2679
|1587
|2006.07.28 12:02
|t/p
|794
|2.30
|1.2679
|1.2906
|1.2679
|23.00
|19135.89
|1588
|2006.07.28 12:02
|sell
|795
|2.30
|1.2691
|1.2908
|1.2681
|1589
|2006.07.28 12:03
|t/p
|795
|2.30
|1.2681
|1.2908
|1.2681
|23.00
|19158.89
|1590
|2006.07.28 12:03
|sell
|796
|2.30
|1.2693
|1.2910
|1.2683
|1591
|2006.07.28 12:04
|t/p
|796
|2.30
|1.2683
|1.2910
|1.2683
|23.00
|19181.89
|1592
|2006.07.28 12:04
|sell
|797
|2.40
|1.2692
|1.2909
|1.2682
|1593
|2006.07.28 12:05
|t/p
|797
|2.40
|1.2682
|1.2909
|1.2682
|24.00
|19205.89
|1594
|2006.07.28 12:05
|sell
|798
|2.40
|1.2692
|1.2909
|1.2682
|1595
|2006.07.28 12:06
|t/p
|798
|2.40
|1.2682
|1.2909
|1.2682
|24.00
|19229.89
|1596
|2006.07.28 12:06
|sell
|799
|2.40
|1.2690
|1.2907
|1.2680
|1597
|2006.07.28 12:07
|t/p
|799
|2.40
|1.2680
|1.2907
|1.2680
|24.00
|19253.89
|1598
|2006.07.28 12:07
|sell
|800
|2.40
|1.2689
|1.2906
|1.2679
|1599
|2006.07.28 12:08
|t/p
|800
|2.40
|1.2679
|1.2906
|1.2679
|24.00
|19277.89
|1600
|2006.07.28 12:08
|sell
|801
|2.40
|1.2688
|1.2905
|1.2678
|1601
|2006.07.28 12:09
|t/p
|801
|2.40
|1.2678
|1.2905
|1.2678
|24.00
|19301.89
|1602
|2006.07.28 12:09
|sell
|802
|2.40
|1.2687
|1.2904
|1.2677
|1603
|2006.07.28 12:13
|t/p
|802
|2.40
|1.2677
|1.2904
|1.2677
|24.00
|19325.89
|1604
|2006.07.28 12:13
|sell
|803
|2.40
|1.2687
|1.2904
|1.2677
|1605
|2006.07.28 12:13
|t/p
|803
|2.40
|1.2677
|1.2904
|1.2677
|24.00
|19349.89
|1606
|2006.07.28 12:17
|sell
|804
|2.40
|1.2687
|1.2904
|1.2677
|1607
|2006.07.28 12:23
|t/p
|804
|2.40
|1.2677
|1.2904
|1.2677
|24.00
|19373.89
|1608
|2006.07.28 12:23
|sell
|805
|2.40
|1.2685
|1.2902
|1.2675
|1609
|2006.07.28 12:25
|t/p
|805
|2.40
|1.2675
|1.2902
|1.2675
|24.00
|19397.89
|1610
|2006.07.28 12:25
|sell
|806
|2.40
|1.2686
|1.2903
|1.2676
|1611
|2006.07.28 12:29
|t/p
|806
|2.40
|1.2676
|1.2903
|1.2676
|24.00
|19421.89
|1612
|2006.07.28 12:30
|sell
|807
|2.40
|1.2684
|1.2901
|1.2674
|1613
|2006.07.28 12:44
|sell
|808
|4.80
|1.2733
|1.2932
|1.2723
|1614
|2006.07.28 12:59
|t/p
|808
|4.80
|1.2723
|1.2932
|1.2723
|48.00
|19469.89
|1615
|2006.07.28 12:59
|close
|807
|2.40
|1.2722
|1.2901
|1.2674
|-91.20
|19378.69
|1616
|2006.07.28 12:59
|close
|782
|2.30
|1.2726
|1.2901
|1.2656
|-138.00
|19240.69
|1617
|2006.07.28 13:00
|buy
|809
|2.40
|1.2727
|1.2492
|1.2737
|1618
|2006.07.28 13:14
|t/p
|809
|2.40
|1.2737
|1.2492
|1.2737
|24.00
|19264.69
|1619
|2006.07.28 13:14
|buy
|810
|2.40
|1.2748
|1.2513
|1.2758
|1620
|2006.07.28 14:44
|t/p
|810
|2.40
|1.2758
|1.2513
|1.2758
|24.00
|19288.69
|1621
|2006.07.28 14:44
|buy
|811
|2.40
|1.2761
|1.2526
|1.2771
|1622
|2006.07.30 23:52
|t/p
|811
|2.40
|1.2771
|1.2526
|1.2771
|24.00
|19312.69
|1623
|2006.07.30 23:52
|buy
|812
|2.40
|1.2773
|1.2538
|1.2783
|1624
|2006.07.31 01:29
|buy
|813
|2.40
|1.2754
|1.2537
|1.2764
|1625
|2006.07.31 01:50
|t/p
|813
|2.40
|1.2764
|1.2537
|1.2764
|24.00
|19336.69
|1626
|2006.07.31 01:50
|close
|812
|2.40
|1.2765
|1.2538
|1.2783
|-20.77
|19315.92
|1627
|2006.07.31 01:57
|sell
|814
|2.40
|1.2750
|1.2985
|1.2740
|1628
|2006.07.31 02:03
|sell
|815
|2.40
|1.2770
|1.2987
|1.2760
|1629
|2006.07.31 02:14
|t/p
|815
|2.40
|1.2760
|1.2987
|1.2760
|24.00
|19339.92
|1630
|2006.07.31 03:59
|sell
|816
|2.40
|1.2768
|1.2985
|1.2758
|1631
|2006.07.31 05:44
|t/p
|816
|2.40
|1.2758
|1.2985
|1.2758
|24.00
|19363.92
|1632
|2006.07.31 05:44
|close
|814
|2.40
|1.2758
|1.2985
|1.2740
|-19.20
|19344.72
|1633
|2006.07.31 05:45
|sell
|817
|2.40
|1.2757
|1.2992
|1.2747
|1634
|2006.07.31 12:59
|sell
|818
|2.40
|1.2779
|1.2996
|1.2769
|1635
|2006.07.31 13:30
|t/p
|818
|2.40
|1.2769
|1.2996
|1.2769
|24.00
|19368.72
|1636
|2006.07.31 13:30
|close
|817
|2.40
|1.2769
|1.2992
|1.2747
|-28.80
|19339.92
|1637
|2006.07.31 13:40
|sell
|819
|2.40
|1.2766
|1.3001
|1.2756
|1638
|2006.08.01 00:45
|t/p
|819
|2.40
|1.2756
|1.3001
|1.2756
|25.42
|19365.33
|1639
|2006.08.01 00:45
|sell
|820
|2.40
|1.2754
|1.2989
|1.2744
|1640
|2006.08.01 01:59
|t/p
|820
|2.40
|1.2744
|1.2989
|1.2744
|24.00
|19389.33
|1641
|2006.08.01 01:59
|sell
|821
|2.40
|1.2740
|1.2975
|1.2730
|1642
|2006.08.01 02:25
|sell
|822
|2.40
|1.2762
|1.2979
|1.2752
|1643
|2006.08.01 02:44
|t/p
|822
|2.40
|1.2752
|1.2979
|1.2752
|24.00
|19413.33
|1644
|2006.08.01 02:44
|close
|821
|2.40
|1.2751
|1.2975
|1.2730
|-26.40
|19386.93
|1645
|2006.08.01 02:45
|buy
|823
|2.40
|1.2752
|1.2517
|1.2762
|1646
|2006.08.01 05:14
|buy
|824
|2.40
|1.2733
|1.2516
|1.2743
|1647
|2006.08.01 05:25
|t/p
|824
|2.40
|1.2743
|1.2516
|1.2743
|24.00
|19410.93
|1648
|2006.08.01 05:25
|close
|823
|2.40
|1.2747
|1.2517
|1.2762
|-12.00
|19398.93
|1649
|2006.08.01 05:28
|sell
|825
|2.40
|1.2739
|1.2974
|1.2729
|1650
|2006.08.01 05:44
|t/p
|825
|2.40
|1.2729
|1.2974
|1.2729
|24.00
|19422.93
|1651
|2006.08.01 05:44
|sell
|826
|2.40
|1.2726
|1.2961
|1.2716
|1652
|2006.08.01 06:01
|sell
|827
|2.40
|1.2747
|1.2964
|1.2737
|1653
|2006.08.01 06:14
|t/p
|827
|2.40
|1.2737
|1.2964
|1.2737
|24.00
|19446.93
|1654
|2006.08.01 08:44
|sell
|828
|2.40
|1.2747
|1.2964
|1.2737
|1655
|2006.08.01 10:59
|sell
|829
|4.80
|1.2765
|1.2964
|1.2755
|1656
|2006.08.01 12:30
|t/p
|829
|4.80
|1.2755
|1.2964
|1.2755
|48.00
|19494.93
|1657
|2006.08.01 12:30
|close
|828
|2.40
|1.2753
|1.2964
|1.2737
|-14.40
|19480.53
|1658
|2006.08.01 12:31
|close
|826
|2.40
|1.2754
|1.2961
|1.2716
|-67.20
|19413.33
|1659
|2006.08.01 12:31
|sell
|830
|2.40
|1.2750
|1.2985
|1.2740
|1660
|2006.08.01 13:00
|t/p
|830
|2.40
|1.2740
|1.2985
|1.2740
|24.00
|19437.33
|1661
|2006.08.01 13:00
|sell
|831
|2.40
|1.2738
|1.2973
|1.2728
|1662
|2006.08.01 13:04
|sell
|832
|2.40
|1.2759
|1.2976
|1.2749
|1663
|2006.08.01 13:06
|t/p
|832
|2.40
|1.2749
|1.2976
|1.2749
|24.00
|19461.33
|1664
|2006.08.01 13:06
|sell
|833
|2.40
|1.2759
|1.2976
|1.2749
|1665
|2006.08.01 13:08
|t/p
|833
|2.40
|1.2749
|1.2976
|1.2749
|24.00
|19485.33
|1666
|2006.08.01 13:08
|sell
|834
|2.40
|1.2763
|1.2980
|1.2753
|1667
|2006.08.01 13:11
|t/p
|834
|2.40
|1.2753
|1.2980
|1.2753
|24.00
|19509.33
|1668
|2006.08.01 13:11
|sell
|835
|2.40
|1.2766
|1.2983
|1.2756
|1669
|2006.08.01 13:12
|t/p
|835
|2.40
|1.2756
|1.2983
|1.2756
|24.00
|19533.33
|1670
|2006.08.01 13:12
|sell
|836
|2.40
|1.2765
|1.2982
|1.2755
|1671
|2006.08.01 13:14
|t/p
|836
|2.40
|1.2755
|1.2982
|1.2755
|24.00
|19557.33
|1672
|2006.08.01 13:14
|sell
|837
|2.40
|1.2768
|1.2985
|1.2758
|1673
|2006.08.01 13:14
|t/p
|837
|2.40
|1.2758
|1.2985
|1.2758
|24.00
|19581.33
|1674
|2006.08.01 13:15
|sell
|838
|2.40
|1.2769
|1.2986
|1.2759
|1675
|2006.08.01 13:22
|t/p
|838
|2.40
|1.2759
|1.2986
|1.2759
|24.00
|19605.33
|1676
|2006.08.01 13:22
|sell
|839
|2.40
|1.2765
|1.2982
|1.2755
|1677
|2006.08.01 13:23
|t/p
|839
|2.40
|1.2755
|1.2982
|1.2755
|24.00
|19629.33
|1678
|2006.08.01 13:23
|sell
|840
|2.40
|1.2765
|1.2982
|1.2755
|1679
|2006.08.01 13:25
|t/p
|840
|2.40
|1.2755
|1.2982
|1.2755
|24.00
|19653.33
|1680
|2006.08.01 13:25
|sell
|841
|2.40
|1.2765
|1.2982
|1.2755
|1681
|2006.08.01 13:27
|t/p
|841
|2.40
|1.2755
|1.2982
|1.2755
|24.00
|19677.33
|1682
|2006.08.01 13:27
|sell
|842
|2.40
|1.2766
|1.2983
|1.2756
|1683
|2006.08.01 13:28
|t/p
|842
|2.40
|1.2756
|1.2983
|1.2756
|24.00
|19701.33
|1684
|2006.08.01 13:28
|sell
|843
|2.40
|1.2764
|1.2981
|1.2754
|1685
|2006.08.01 13:29
|t/p
|843
|2.40
|1.2754
|1.2981
|1.2754
|24.00
|19725.33
|1686
|2006.08.01 13:29
|sell
|844
|2.40
|1.2765
|1.2982
|1.2755
|1687
|2006.08.01 13:29
|t/p
|844
|2.40
|1.2755
|1.2982
|1.2755
|24.00
|19749.33
|1688
|2006.08.01 13:37
|sell
|845
|2.40
|1.2757
|1.2974
|1.2747
|1689
|2006.08.01 14:29
|t/p
|845
|2.40
|1.2747
|1.2974
|1.2747
|24.00
|19773.33
|1690
|2006.08.01 14:29
|close
|831
|2.40
|1.2730
|1.2973
|1.2728
|19.20
|19792.53
|1691
|2006.08.01 14:30
|sell
|846
|2.40
|1.2729
|1.2964
|1.2719
|1692
|2006.08.01 14:30
|sell
|847
|2.40
|1.2760
|1.2977
|1.2750
|1693
|2006.08.01 14:31
|t/p
|847
|2.40
|1.2750
|1.2977
|1.2750
|24.00
|19816.53
|1694
|2006.08.01 14:31
|sell
|848
|2.40
|1.2774
|1.2991
|1.2764
|1695
|2006.08.01 14:31
|t/p
|848
|2.40
|1.2764
|1.2991
|1.2764
|24.00
|19840.53
|1696
|2006.08.01 15:15
|sell
|849
|2.40
|1.2747
|1.2964
|1.2737
|1697
|2006.08.01 15:44
|sell
|850
|4.80
|1.2768
|1.2967
|1.2758
|1698
|2006.08.01 16:14
|sell
|851
|7.20
|1.2803
|1.2984
|1.2793
|1699
|2006.08.01 19:45
|sell
|852
|12.00
|1.2821
|1.2984
|1.2811
|1700
|2006.08.02 07:59
|t/p
|852
|12.00
|1.2811
|1.2984
|1.2811
|127.08
|19967.61
|1701
|2006.08.02 07:59
|close
|851
|7.20
|1.2809
|1.2984
|1.2793
|-38.95
|19928.66
|1702
|2006.08.02 08:00
|close
|850
|4.80
|1.2808
|1.2967
|1.2758
|-189.17
|19739.49
|1703
|2006.08.02 08:01
|close
|849
|2.40
|1.2812
|1.2964
|1.2737
|-154.58
|19584.91
|1704
|2006.08.02 08:01
|close
|846
|2.40
|1.2820
|1.2964
|1.2719
|-216.98
|19367.92
|1705
|2006.08.02 08:02
|sell
|853
|2.40
|1.2810
|1.3045
|1.2800
|1706
|2006.08.02 11:00
|t/p
|853
|2.40
|1.2800
|1.3045
|1.2800
|24.00
|19391.92
|1707
|2006.08.02 11:00
|buy
|854
|2.40
|1.2800
|1.2565
|1.2810
|1708
|2006.08.02 13:29
|t/p
|854
|2.40
|1.2810
|1.2565
|1.2810
|24.00
|19415.92
|1709
|2006.08.02 13:29
|buy
|855
|2.40
|1.2815
|1.2580
|1.2825
|1710
|2006.08.02 15:14
|buy
|856
|2.40
|1.2791
|1.2574
|1.2801
|1711
|2006.08.02 15:15
|t/p
|856
|2.40
|1.2801
|1.2574
|1.2801
|24.00
|19439.92
|1712
|2006.08.02 15:15
|close
|855
|2.40
|1.2806
|1.2580
|1.2825
|-21.60
|19418.32
|1713
|2006.08.02 15:17
|sell
|857
|2.40
|1.2798
|1.3033
|1.2788
|1714
|2006.08.02 16:29
|t/p
|857
|2.40
|1.2788
|1.3033
|1.2788
|24.00
|19442.32
|1715
|2006.08.02 16:29
|sell
|858
|2.40
|1.2781
|1.3016
|1.2771
|1716
|2006.08.02 16:30
|sell
|859
|2.40
|1.2807
|1.3024
|1.2797
|1717
|2006.08.02 16:31
|t/p
|859
|2.40
|1.2797
|1.3024
|1.2797
|24.00
|19466.32
|1718
|2006.08.02 16:31
|sell
|860
|2.40
|1.2807
|1.3024
|1.2797
|1719
|2006.08.02 16:32
|t/p
|860
|2.40
|1.2797
|1.3024
|1.2797
|24.00
|19490.32
|1720
|2006.08.02 16:32
|sell
|861
|2.40
|1.2807
|1.3024
|1.2797
|1721
|2006.08.02 16:34
|t/p
|861
|2.40
|1.2797
|1.3024
|1.2797
|24.00
|19514.32
|1722
|2006.08.02 16:34
|sell
|862
|2.40
|1.2809
|1.3026
|1.2799
|1723
|2006.08.02 16:35
|t/p
|862
|2.40
|1.2799
|1.3026
|1.2799
|24.00
|19538.32
|1724
|2006.08.02 16:35
|sell
|863
|2.40
|1.2809
|1.3026
|1.2799
|1725
|2006.08.02 16:36
|t/p
|863
|2.40
|1.2799
|1.3026
|1.2799
|24.00
|19562.32
|1726
|2006.08.02 16:36
|sell
|864
|2.40
|1.2810
|1.3027
|1.2800
|1727
|2006.08.02 16:41
|t/p
|864
|2.40
|1.2800
|1.3027
|1.2800
|24.00
|19586.32
|1728
|2006.08.02 16:41
|sell
|865
|2.40
|1.2811
|1.3028
|1.2801
|1729
|2006.08.02 16:42
|t/p
|865
|2.40
|1.2801
|1.3028
|1.2801
|24.00
|19610.32
|1730
|2006.08.02 16:42
|sell
|866
|2.40
|1.2812
|1.3029
|1.2802
|1731
|2006.08.02 16:44
|t/p
|866
|2.40
|1.2802
|1.3029
|1.2802
|24.00
|19634.32
|1732
|2006.08.02 16:44
|sell
|867
|2.40
|1.2814
|1.3031
|1.2804
|1733
|2006.08.02 16:44
|t/p
|867
|2.40
|1.2804
|1.3031
|1.2804
|24.00
|19658.32
|1734
|2006.08.02 16:45
|sell
|868
|2.40
|1.2816
|1.3033
|1.2806
|1735
|2006.08.02 16:47
|t/p
|868
|2.40
|1.2806
|1.3033
|1.2806
|24.00
|19682.32
|1736
|2006.08.02 16:47
|sell
|869
|2.40
|1.2814
|1.3031
|1.2804
|1737
|2006.08.02 16:48
|t/p
|869
|2.40
|1.2804
|1.3031
|1.2804
|24.00
|19706.32
|1738
|2006.08.02 16:48
|sell
|870
|2.40
|1.2813
|1.3030
|1.2803
|1739
|2006.08.02 16:52
|t/p
|870
|2.40
|1.2803
|1.3030
|1.2803
|24.00
|19730.32
|1740
|2006.08.02 16:52
|sell
|871
|2.40
|1.2811
|1.3028
|1.2801
|1741
|2006.08.02 16:52
|t/p
|871
|2.40
|1.2801
|1.3028
|1.2801
|24.00
|19754.32
|1742
|2006.08.02 17:03
|sell
|872
|2.40
|1.2799
|1.3016
|1.2789
|1743
|2006.08.02 19:44
|t/p
|872
|2.40
|1.2789
|1.3016
|1.2789
|24.00
|19778.32
|1744
|2006.08.02 19:44
|close
|858
|2.40
|1.2788
|1.3016
|1.2771
|-16.80
|19761.52
|1745
|2006.08.02 19:45
|sell
|873
|2.40
|1.2785
|1.3020
|1.2775
|1746
|2006.08.03 00:29
|t/p
|873
|2.40
|1.2775
|1.3020
|1.2775
|28.25
|19789.77
|1747
|2006.08.03 00:29
|sell
|874
|2.40
|1.2773
|1.3008
|1.2763
|1748
|2006.08.03 00:59
|t/p
|874
|2.40
|1.2763
|1.3008
|1.2763
|24.00
|19813.77
|1749
|2006.08.03 00:59
|sell
|875
|2.40
|1.2758
|1.2993
|1.2748
|1750
|2006.08.03 01:31
|sell
|876
|2.40
|1.2789
|1.3006
|1.2779
|1751
|2006.08.03 01:44
|t/p
|876
|2.40
|1.2779
|1.3006
|1.2779
|24.00
|19837.77
|1752
|2006.08.03 02:15
|sell
|877
|2.40
|1.2783
|1.3000
|1.2773
|1753
|2006.08.03 02:22
|t/p
|877
|2.40
|1.2773
|1.3000
|1.2773
|24.00
|19861.77
|1754
|2006.08.03 02:22
|sell
|878
|2.40
|1.2778
|1.2995
|1.2768
|1755
|2006.08.03 02:29
|t/p
|878
|2.40
|1.2768
|1.2995
|1.2768
|24.00
|19885.77
|1756
|2006.08.03 11:30
|sell
|879
|2.40
|1.2776
|1.2993
|1.2766
|1757
|2006.08.03 12:44
|sell
|880
|4.80
|1.2830
|1.3029
|1.2820
|1758
|2006.08.03 12:59
|t/p
|880
|4.80
|1.2820
|1.3029
|1.2820
|48.00
|19933.77
|1759
|2006.08.03 12:59
|close
|879
|2.40
|1.2814
|1.2993
|1.2766
|-91.20
|19842.57
|1760
|2006.08.03 12:59
|close
|875
|2.40
|1.2820
|1.2993
|1.2748
|-148.80
|19693.77
|1761
|2006.08.03 13:00
|buy
|881
|2.40
|1.2819
|1.2584
|1.2829
|1762
|2006.08.03 14:59
|buy
|882
|2.40
|1.2791
|1.2574
|1.2801
|1763
|2006.08.03 15:01
|t/p
|882
|2.40
|1.2801
|1.2574
|1.2801
|24.00
|19717.77
|1764
|2006.08.03 15:01
|close
|881
|2.40
|1.2816
|1.2584
|1.2829
|-7.20
|19710.57
|1765
|2006.08.03 15:03
|sell
|883
|2.40
|1.2792
|1.3027
|1.2782
|1766
|2006.08.03 15:03
|sell
|884
|2.40
|1.2818
|1.3035
|1.2808
|1767
|2006.08.03 15:04
|t/p
|884
|2.40
|1.2808
|1.3035
|1.2808
|24.00
|19734.57
|1768
|2006.08.03 15:04
|sell
|885
|2.40
|1.2822
|1.3039
|1.2812
|1769
|2006.08.03 15:05
|t/p
|885
|2.40
|1.2812
|1.3039
|1.2812
|24.00
|19758.57
|1770
|2006.08.03 15:05
|sell
|886
|2.40
|1.2823
|1.3040
|1.2813
|1771
|2006.08.03 15:06
|t/p
|886
|2.40
|1.2813
|1.3040
|1.2813
|24.00
|19782.57
|1772
|2006.08.03 15:06
|sell
|887
|2.40
|1.2824
|1.3041
|1.2814
|1773
|2006.08.03 15:07
|t/p
|887
|2.40
|1.2814
|1.3041
|1.2814
|24.00
|19806.57
|1774
|2006.08.03 15:07
|sell
|888
|2.40
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|1775
|2006.08.03 15:08
|t/p
|888
|2.40
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|24.00
|19830.57
|1776
|2006.08.03 15:08
|sell
|889
|2.40
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|1777
|2006.08.03 15:09
|t/p
|889
|2.40
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|24.00
|19854.57
|1778
|2006.08.03 15:09
|sell
|890
|2.40
|1.2818
|1.3035
|1.2808
|1779
|2006.08.03 15:11
|t/p
|890
|2.40
|1.2808
|1.3035
|1.2808
|24.00
|19878.57
|1780
|2006.08.03 15:12
|sell
|891
|2.40
|1.2810
|1.3027
|1.2800
|1781
|2006.08.03 15:13
|t/p
|891
|2.40
|1.2800
|1.3027
|1.2800
|24.00
|19902.57
|1782
|2006.08.03 15:13
|sell
|892
|2.40
|1.2811
|1.3028
|1.2801
|1783
|2006.08.03 15:14
|t/p
|892
|2.40
|1.2801
|1.3028
|1.2801
|24.00
|19926.57
|1784
|2006.08.03 15:14
|sell
|893
|2.40
|1.2817
|1.3034
|1.2807
|1785
|2006.08.03 15:14
|t/p
|893
|2.40
|1.2807
|1.3034
|1.2807
|24.00
|19950.57
|1786
|2006.08.03 15:14
|t/p
|883
|2.40
|1.2782
|1.3027
|1.2782
|24.00
|19974.57
|1787
|2006.08.03 15:14
|sell
|894
|2.40
|1.2770
|1.3005
|1.2760
|1788
|2006.08.03 15:16
|sell
|895
|2.40
|1.2812
|1.3029
|1.2802
|1789
|2006.08.03 15:19
|t/p
|895
|2.40
|1.2802
|1.3029
|1.2802
|24.00
|19998.57
|1790
|2006.08.03 15:19
|sell
|896
|2.40
|1.2812
|1.3029
|1.2802
|1791
|2006.08.03 15:22
|t/p
|896
|2.40
|1.2802
|1.3029
|1.2802
|24.00
|20022.57
|1792
|2006.08.03 15:22
|sell
|897
|2.50
|1.2813
|1.3030
|1.2803
|1793
|2006.08.03 15:24
|t/p
|897
|2.50
|1.2803
|1.3030
|1.2803
|25.00
|20047.57
|1794
|2006.08.03 15:24
|sell
|898
|2.50
|1.2814
|1.3031
|1.2804
|1795
|2006.08.03 15:25
|t/p
|898
|2.50
|1.2804
|1.3031
|1.2804
|25.00
|20072.57
|1796
|2006.08.03 15:25
|sell
|899
|2.50
|1.2812
|1.3029
|1.2802
|1797
|2006.08.03 15:27
|t/p
|899
|2.50
|1.2802
|1.3029
|1.2802
|25.00
|20097.57
|1798
|2006.08.03 15:27
|sell
|900
|2.50
|1.2806
|1.3023
|1.2796
|1799
|2006.08.03 15:28
|t/p
|900
|2.50
|1.2796
|1.3023
|1.2796
|25.00
|20122.57
|1800
|2006.08.03 15:28
|sell
|901
|2.50
|1.2800
|1.3017
|1.2790
|1801
|2006.08.03 15:29
|t/p
|901
|2.50
|1.2790
|1.3017
|1.2790
|25.00
|20147.57
|1802
|2006.08.03 15:29
|sell
|902
|2.50
|1.2804
|1.3021
|1.2794
|1803
|2006.08.03 15:29
|t/p
|902
|2.50
|1.2794
|1.3021
|1.2794
|25.00
|20172.57
|1804
|2006.08.03 15:31
|sell
|903
|2.50
|1.2805
|1.3022
|1.2795
|1805
|2006.08.03 15:32
|t/p
|903
|2.50
|1.2795
|1.3022
|1.2795
|25.00
|20197.57
|1806
|2006.08.03 15:32
|sell
|904
|2.50
|1.2805
|1.3022
|1.2795
|1807
|2006.08.03 15:34
|t/p
|904
|2.50
|1.2795
|1.3022
|1.2795
|25.00
|20222.57
|1808
|2006.08.03 15:34
|sell
|905
|2.50
|1.2809
|1.3026
|1.2799
|1809
|2006.08.03 15:35
|t/p
|905
|2.50
|1.2799
|1.3026
|1.2799
|25.00
|20247.57
|1810
|2006.08.03 15:35
|sell
|906
|2.50
|1.2808
|1.3025
|1.2798
|1811
|2006.08.03 15:38
|t/p
|906
|2.50
|1.2798
|1.3025
|1.2798
|25.00
|20272.57
|1812
|2006.08.03 15:38
|sell
|907
|2.50
|1.2807
|1.3024
|1.2797
|1813
|2006.08.03 15:41
|t/p
|907
|2.50
|1.2797
|1.3024
|1.2797
|25.00
|20297.57
|1814
|2006.08.03 15:41
|sell
|908
|2.50
|1.2808
|1.3025
|1.2798
|1815
|2006.08.03 15:43
|t/p
|908
|2.50
|1.2798
|1.3025
|1.2798
|25.00
|20322.57
|1816
|2006.08.03 15:43
|sell
|909
|2.50
|1.2808
|1.3025
|1.2798
|1817
|2006.08.03 15:44
|t/p
|909
|2.50
|1.2798
|1.3025
|1.2798
|25.00
|20347.57
|1818
|2006.08.03 15:44
|sell
|910
|2.50
|1.2810
|1.3027
|1.2800
|1819
|2006.08.03 15:44
|t/p
|910
|2.50
|1.2800
|1.3027
|1.2800
|25.00
|20372.57
|1820
|2006.08.03 15:45
|sell
|911
|2.50
|1.2813
|1.3030
|1.2803
|1821
|2006.08.03 15:49
|t/p
|911
|2.50
|1.2803
|1.3030
|1.2803
|25.00
|20397.57
|1822
|2006.08.03 15:49
|sell
|912
|2.50
|1.2813
|1.3030
|1.2803
|1823
|2006.08.03 15:50
|t/p
|912
|2.50
|1.2803
|1.3030
|1.2803
|25.00
|20422.57
|1824
|2006.08.03 15:50
|sell
|913
|2.50
|1.2812
|1.3029
|1.2802
|1825
|2006.08.03 15:53
|t/p
|913
|2.50
|1.2802
|1.3029
|1.2802
|25.00
|20447.57
|1826
|2006.08.03 15:53
|sell
|914
|2.50
|1.2806
|1.3023
|1.2796
|1827
|2006.08.03 15:54
|t/p
|914
|2.50
|1.2796
|1.3023
|1.2796
|25.00
|20472.57
|1828
|2006.08.03 15:54
|sell
|915
|2.50
|1.2807
|1.3024
|1.2797
|1829
|2006.08.03 15:57
|t/p
|915
|2.50
|1.2797
|1.3024
|1.2797
|25.00
|20497.57
|1830
|2006.08.03 15:57
|sell
|916
|2.50
|1.2812
|1.3029
|1.2802
|1831
|2006.08.03 15:58
|t/p
|916
|2.50
|1.2802
|1.3029
|1.2802
|25.00
|20522.57
|1832
|2006.08.03 16:00
|sell
|917
|2.50
|1.2809
|1.3026
|1.2799
|1833
|2006.08.03 16:00
|t/p
|917
|2.50
|1.2799
|1.3026
|1.2799
|25.00
|20547.57
|1834
|2006.08.03 16:15
|sell
|918
|2.50
|1.2814
|1.3031
|1.2804
|1835
|2006.08.03 16:17
|t/p
|918
|2.50
|1.2804
|1.3031
|1.2804
|25.00
|20572.57
|1836
|2006.08.03 16:17
|sell
|919
|2.50
|1.2813
|1.3030
|1.2803
|1837
|2006.08.03 16:24
|t/p
|919
|2.50
|1.2803
|1.3030
|1.2803
|25.00
|20597.57
|1838
|2006.08.03 16:24
|sell
|920
|2.50
|1.2812
|1.3029
|1.2802
|1839
|2006.08.03 16:25
|t/p
|920
|2.50
|1.2802
|1.3029
|1.2802
|25.00
|20622.57
|1840
|2006.08.03 16:25
|sell
|921
|2.50
|1.2813
|1.3030
|1.2803
|1841
|2006.08.03 16:25
|t/p
|921
|2.50
|1.2803
|1.3030
|1.2803
|25.00
|20647.57
|1842
|2006.08.03 16:30
|sell
|922
|2.50
|1.2788
|1.3005
|1.2778
|1843
|2006.08.03 16:31
|sell
|923
|5.00
|1.2816
|1.3015
|1.2806
|1844
|2006.08.03 16:32
|t/p
|923
|5.00
|1.2806
|1.3015
|1.2806
|50.00
|20697.57
|1845
|2006.08.03 16:32
|sell
|924
|5.00
|1.2814
|1.3013
|1.2804
|1846
|2006.08.03 16:35
|t/p
|924
|5.00
|1.2804
|1.3013
|1.2804
|50.00
|20747.57
|1847
|2006.08.03 16:35
|sell
|925
|5.00
|1.2816
|1.3015
|1.2806
|1848
|2006.08.03 16:38
|t/p
|925
|5.00
|1.2806
|1.3015
|1.2806
|50.00
|20797.57
|1849
|2006.08.03 16:38
|sell
|926
|5.00
|1.2817
|1.3016
|1.2807
|1850
|2006.08.03 16:40
|t/p
|926
|5.00
|1.2807
|1.3016
|1.2807
|50.00
|20847.57
|1851
|2006.08.03 16:40
|sell
|927
|5.20
|1.2817
|1.3016
|1.2807
|1852
|2006.08.03 16:44
|t/p
|927
|5.20
|1.2807
|1.3016
|1.2807
|52.00
|20899.57
|1853
|2006.08.03 16:47
|sell
|928
|5.20
|1.2814
|1.3013
|1.2804
|1854
|2006.08.03 16:49
|t/p
|928
|5.20
|1.2804
|1.3013
|1.2804
|52.00
|20951.57
|1855
|2006.08.03 16:49
|sell
|929
|5.20
|1.2814
|1.3013
|1.2804
|1856
|2006.08.03 16:51
|t/p
|929
|5.20
|1.2804
|1.3013
|1.2804
|52.00
|21003.57
|1857
|2006.08.03 17:14
|sell
|930
|5.20
|1.2807
|1.3006
|1.2797
|1858
|2006.08.03 22:44
|t/p
|930
|5.20
|1.2797
|1.3006
|1.2797
|52.00
|21055.57
|1859
|2006.08.03 22:44
|close
|922
|2.50
|1.2796
|1.3005
|1.2778
|-20.00
|21035.57
|1860
|2006.08.03 22:45
|close
|894
|2.40
|1.2797
|1.3005
|1.2760
|-64.80
|20970.77
|1861
|2006.08.03 22:55
|sell
|931
|2.60
|1.2801
|1.3036
|1.2791
|1862
|2006.08.03 23:15
|t/p
|931
|2.60
|1.2791
|1.3036
|1.2791
|26.00
|20996.77
|1863
|2006.08.03 23:15
|sell
|932
|2.60
|1.2789
|1.3024
|1.2779
|1864
|2006.08.04 01:44
|sell
|933
|2.60
|1.2810
|1.3027
|1.2800
|1865
|2006.08.04 02:15
|t/p
|933
|2.60
|1.2800
|1.3027
|1.2800
|26.00
|21022.77
|1866
|2006.08.04 02:15
|close
|932
|2.60
|1.2800
|1.3024
|1.2779
|-27.07
|20995.71
|1867
|2006.08.04 02:16
|buy
|934
|2.60
|1.2800
|1.2565
|1.2810
|1868
|2006.08.04 09:30
|buy
|935
|2.60
|1.2782
|1.2565
|1.2792
|1869
|2006.08.04 10:15
|t/p
|935
|2.60
|1.2792
|1.2565
|1.2792
|26.00
|21021.71
|1870
|2006.08.04 10:15
|close
|934
|2.60
|1.2792
|1.2565
|1.2810
|-20.80
|21000.91
|1871
|2006.08.04 10:15
|buy
|936
|2.60
|1.2794
|1.2559
|1.2804
|1872
|2006.08.04 12:29
|t/p
|936
|2.60
|1.2804
|1.2559
|1.2804
|26.00
|21026.91
|1873
|2006.08.04 12:29
|buy
|937
|2.60
|1.2813
|1.2578
|1.2823
|1874
|2006.08.04 12:44
|t/p
|937
|2.60
|1.2823
|1.2578
|1.2823
|26.00
|21052.91
|1875
|2006.08.04 12:44
|buy
|938
|2.60
|1.2873
|1.2638
|1.2883
|1876
|2006.08.04 13:59
|t/p
|938
|2.60
|1.2883
|1.2638
|1.2883
|26.00
|21078.91
|1877
|2006.08.04 13:59
|buy
|939
|2.60
|1.2904
|1.2669
|1.2914
|1878
|2006.08.04 15:02
|buy
|940
|2.60
|1.2884
|1.2667
|1.2894
|1879
|2006.08.04 16:00
|t/p
|940
|2.60
|1.2894
|1.2667
|1.2894
|26.00
|21104.91
|1880
|2006.08.04 16:00
|close
|939
|2.60
|1.2900
|1.2669
|1.2914
|-10.40
|21094.51
|1881
|2006.08.04 16:01
|sell
|941
|2.60
|1.2898
|1.3133
|1.2888
|1882
|2006.08.04 17:30
|t/p
|941
|2.60
|1.2888
|1.3133
|1.2888
|26.00
|21120.51
|1883
|2006.08.04 17:30
|sell
|942
|2.60
|1.2885
|1.3120
|1.2875
|1884
|2006.08.07 06:59
|t/p
|942
|2.60
|1.2875
|1.3120
|1.2875
|27.53
|21148.04
|1885
|2006.08.07 06:59
|sell
|943
|2.60
|1.2866
|1.3101
|1.2856
|1886
|2006.08.07 08:19
|sell
|944
|2.60
|1.2884
|1.3101
|1.2874
|1887
|2006.08.07 08:20
|t/p
|944
|2.60
|1.2874
|1.3101
|1.2874
|26.00
|21174.04
|1888
|2006.08.07 09:44
|t/p
|943
|2.60
|1.2856
|1.3101
|1.2856
|26.00
|21200.04
|1889
|2006.08.07 09:44
|sell
|945
|2.60
|1.2853
|1.3088
|1.2843
|1890
|2006.08.07 09:49
|sell
|946
|2.60
|1.2872
|1.3089
|1.2862
|1891
|2006.08.07 09:51
|t/p
|946
|2.60
|1.2862
|1.3089
|1.2862
|26.00
|21226.04
|1892
|2006.08.07 09:51
|sell
|947
|2.60
|1.2874
|1.3091
|1.2864
|1893
|2006.08.07 09:53
|t/p
|947
|2.60
|1.2864
|1.3091
|1.2864
|26.00
|21252.04
|1894
|2006.08.07 09:53
|sell
|948
|2.60
|1.2874
|1.3091
|1.2864
|1895
|2006.08.07 09:54
|t/p
|948
|2.60
|1.2864
|1.3091
|1.2864
|26.00
|21278.04
|1896
|2006.08.07 09:54
|sell
|949
|2.60
|1.2875
|1.3092
|1.2865
|1897
|2006.08.07 09:55
|t/p
|949
|2.60
|1.2865
|1.3092
|1.2865
|26.00
|21304.04
|1898
|2006.08.07 09:55
|sell
|950
|2.60
|1.2875
|1.3092
|1.2865
|1899
|2006.08.07 09:58
|t/p
|950
|2.60
|1.2865
|1.3092
|1.2865
|26.00
|21330.04
|1900
|2006.08.07 09:58
|sell
|951
|2.60
|1.2876
|1.3093
|1.2866
|1901
|2006.08.07 09:58
|t/p
|951
|2.60
|1.2866
|1.3093
|1.2866
|26.00
|21356.04
|1902
|2006.08.07 10:00
|sell
|952
|2.60
|1.2877
|1.3094
|1.2867
|1903
|2006.08.07 10:15
|t/p
|952
|2.60
|1.2867
|1.3094
|1.2867
|26.00
|21382.04
|1904
|2006.08.07 10:15
|close
|945
|2.60
|1.2867
|1.3088
|1.2843
|-36.40
|21345.64
|1905
|2006.08.07 10:16
|buy
|953
|2.60
|1.2868
|1.2633
|1.2878
|1906
|2006.08.07 17:29
|buy
|954
|2.60
|1.2842
|1.2625
|1.2852
|1907
|2006.08.07 17:44
|t/p
|954
|2.60
|1.2852
|1.2625
|1.2852
|26.00
|21371.64
|1908
|2006.08.07 17:44
|close
|953
|2.60
|1.2861
|1.2633
|1.2878
|-18.20
|21353.44
|1909
|2006.08.07 17:44
|sell
|955
|2.60
|1.2844
|1.3079
|1.2834
|1910
|2006.08.07 17:54
|sell
|956
|2.60
|1.2863
|1.3080
|1.2853
|1911
|2006.08.07 17:57
|t/p
|956
|2.60
|1.2853
|1.3080
|1.2853
|26.00
|21379.44
|1912
|2006.08.07 21:29
|t/p
|955
|2.60
|1.2834
|1.3079
|1.2834
|26.00
|21405.44
|1913
|2006.08.07 21:29
|sell
|957
|2.60
|1.2831
|1.3066
|1.2821
|1914
|2006.08.07 21:59
|t/p
|957
|2.60
|1.2821
|1.3066
|1.2821
|26.00
|21431.44
|1915
|2006.08.07 21:59
|sell
|958
|2.60
|1.2818
|1.3053
|1.2808
|1916
|2006.08.07 22:51
|sell
|959
|2.60
|1.2840
|1.3057
|1.2830
|1917
|2006.08.07 22:59
|t/p
|959
|2.60
|1.2830
|1.3057
|1.2830
|26.00
|21457.44
|1918
|2006.08.08 07:14
|sell
|960
|2.60
|1.2837
|1.3054
|1.2827
|1919
|2006.08.08 18:14
|sell
|961
|5.20
|1.2870
|1.3069
|1.2860
|1920
|2006.08.08 18:15
|t/p
|961
|5.20
|1.2860
|1.3069
|1.2860
|52.00
|21509.44
|1921
|2006.08.08 18:15
|close
|960
|2.60
|1.2837
|1.3054
|1.2827
|0.00
|21509.44
|1922
|2006.08.08 18:16
|close
|958
|2.60
|1.2838
|1.3053
|1.2808
|-50.47
|21458.97
|1923
|2006.08.08 18:16
|buy
|962
|2.60
|1.2839
|1.2604
|1.2849
|1924
|2006.08.08 18:44
|t/p
|962
|2.60
|1.2849
|1.2604
|1.2849
|26.00
|21484.97
|1925
|2006.08.08 18:44
|buy
|963
|2.60
|1.2855
|1.2620
|1.2865
|1926
|2006.08.08 19:15
|buy
|964
|2.60
|1.2836
|1.2619
|1.2846
|1927
|2006.08.08 19:59
|t/p
|964
|2.60
|1.2846
|1.2619
|1.2846
|26.00
|21510.97
|1928
|2006.08.08 19:59
|close
|963
|2.60
|1.2846
|1.2620
|1.2865
|-23.40
|21487.57
|1929
|2006.08.08 20:00
|sell
|965
|2.60
|1.2847
|1.3082
|1.2837
|1930
|2006.08.08 20:15
|sell
|966
|2.60
|1.2867
|1.3084
|1.2857
|1931
|2006.08.08 20:15
|t/p
|966
|2.60
|1.2857
|1.3084
|1.2857
|26.00
|21513.57
|1932
|2006.08.08 20:30
|t/p
|965
|2.60
|1.2837
|1.3082
|1.2837
|26.00
|21539.57
|1933
|2006.08.08 20:30
|sell
|967
|2.60
|1.2834
|1.3069
|1.2824
|1934
|2006.08.08 21:00
|sell
|968
|2.60
|1.2854
|1.3071
|1.2844
|1935
|2006.08.08 21:14
|t/p
|968
|2.60
|1.2844
|1.3071
|1.2844
|26.00
|21565.57
|1936
|2006.08.08 21:14
|close
|967
|2.60
|1.2836
|1.3069
|1.2824
|-5.20
|21560.37
|1937
|2006.08.08 21:15
|sell
|969
|2.60
|1.2835
|1.3070
|1.2825
|1938
|2006.08.08 21:59
|t/p
|969
|2.60
|1.2825
|1.3070
|1.2825
|26.00
|21586.37
|1939
|2006.08.08 21:59
|sell
|970
|2.60
|1.2822
|1.3057
|1.2812
|1940
|2006.08.08 22:00
|sell
|971
|2.60
|1.2847
|1.3064
|1.2837
|1941
|2006.08.08 22:02
|t/p
|971
|2.60
|1.2837
|1.3064
|1.2837
|26.00
|21612.37
|1942
|2006.08.08 22:02
|sell
|972
|2.60
|1.2849
|1.3066
|1.2839
|1943
|2006.08.08 22:02
|t/p
|972
|2.60
|1.2839
|1.3066
|1.2839
|26.00
|21638.37
|1944
|2006.08.08 22:59
|t/p
|970
|2.60
|1.2812
|1.3057
|1.2812
|26.00
|21664.37
|1945
|2006.08.08 22:59
|sell
|973
|2.60
|1.2768
|1.3003
|1.2758
|1946
|2006.08.08 23:00
|sell
|974
|2.60
|1.2833
|1.3050
|1.2823
|1947
|2006.08.08 23:11
|t/p
|974
|2.60
|1.2823
|1.3050
|1.2823
|26.00
|21690.37
|1948
|2006.08.08 23:11
|sell
|975
|2.70
|1.2836
|1.3053
|1.2826
|1949
|2006.08.08 23:14
|t/p
|975
|2.70
|1.2826
|1.3053
|1.2826
|27.00
|21717.37
|1950
|2006.08.08 23:28
|sell
|976
|2.70
|1.2827
|1.3044
|1.2817
|1951
|2006.08.08 23:29
|t/p
|976
|2.70
|1.2817
|1.3044
|1.2817
|27.00
|21744.37
|1952
|2006.08.08 23:31
|sell
|977
|2.70
|1.2795
|1.3012
|1.2785
|1953
|2006.08.08 23:31
|sell
|978
|5.40
|1.2827
|1.3026
|1.2817
|1954
|2006.08.08 23:44
|t/p
|978
|5.40
|1.2817
|1.3026
|1.2817
|54.00
|21798.37
|1955
|2006.08.08 23:52
|sell
|979
|5.40
|1.2820
|1.3019
|1.2810
|1956
|2006.08.08 23:59
|t/p
|979
|5.40
|1.2810
|1.3019
|1.2810
|54.00
|21852.37
|1957
|2006.08.09 00:14
|t/p
|977
|2.70
|1.2785
|1.3012
|1.2785
|28.59
|21880.97
|1958
|2006.08.09 00:14
|close
|973
|2.60
|1.2784
|1.3003
|1.2758
|-40.07
|21840.90
|1959
|2006.08.09 00:15
|buy
|980
|2.70
|1.2783
|1.2548
|1.2793
|1960
|2006.08.09 00:24
|t/p
|980
|2.70
|1.2793
|1.2548
|1.2793
|27.00
|21867.90
|1961
|2006.08.09 00:24
|buy
|981
|2.70
|1.2815
|1.2580
|1.2825
|1962
|2006.08.09 00:28
|buy
|982
|2.70
|1.2785
|1.2568
|1.2795
|1963
|2006.08.09 00:28
|t/p
|982
|2.70
|1.2795
|1.2568
|1.2795
|27.00
|21894.90
|1964
|2006.08.09 00:29
|buy
|983
|2.70
|1.2785
|1.2568
|1.2795
|1965
|2006.08.09 00:31
|t/p
|983
|2.70
|1.2795
|1.2568
|1.2795
|27.00
|21921.90
|1966
|2006.08.09 00:31
|close
|981
|2.70
|1.2812
|1.2580
|1.2825
|-8.10
|21913.80
|1967
|2006.08.09 00:42
|buy
|984
|2.70
|1.2782
|1.2547
|1.2792
|1968
|2006.08.09 00:42
|t/p
|984
|2.70
|1.2792
|1.2547
|1.2792
|27.00
|21940.80
|1969
|2006.08.09 00:42
|buy
|985
|2.70
|1.2813
|1.2578
|1.2823
|1970
|2006.08.09 00:44
|buy
|986
|2.70
|1.2782
|1.2565
|1.2792
|1971
|2006.08.09 00:44
|t/p
|986
|2.70
|1.2792
|1.2565
|1.2792
|27.00
|21967.80
|1972
|2006.08.09 00:44
|buy
|987
|2.70
|1.2782
|1.2565
|1.2792
|1973
|2006.08.09 01:46
|t/p
|987
|2.70
|1.2792
|1.2565
|1.2792
|27.00
|21994.80
|1974
|2006.08.09 01:46
|close
|985
|2.70
|1.2794
|1.2578
|1.2823
|-51.30
|21943.50
|1975
|2006.08.09 01:48
|buy
|988
|2.70
|1.2783
|1.2548
|1.2793
|1976
|2006.08.09 03:59
|t/p
|988
|2.70
|1.2793
|1.2548
|1.2793
|27.00
|21970.50
|1977
|2006.08.09 03:59
|buy
|989
|2.70
|1.2796
|1.2561
|1.2806
|1978
|2006.08.09 05:59
|t/p
|989
|2.70
|1.2806
|1.2561
|1.2806
|27.00
|21997.50
|1979
|2006.08.09 05:59
|buy
|990
|2.70
|1.2814
|1.2579
|1.2824
|1980
|2006.08.09 06:14
|t/p
|990
|2.70
|1.2824
|1.2579
|1.2824
|27.00
|22024.50
|1981
|2006.08.09 06:14
|buy
|991
|2.70
|1.2831
|1.2596
|1.2841
|1982
|2006.08.09 07:29
|t/p
|991
|2.70
|1.2841
|1.2596
|1.2841
|27.00
|22051.50
|1983
|2006.08.09 07:29
|buy
|992
|2.70
|1.2850
|1.2615
|1.2860
|1984
|2006.08.09 08:14
|t/p
|992
|2.70
|1.2860
|1.2615
|1.2860
|27.00
|22078.50
|1985
|2006.08.09 08:14
|buy
|993
|2.70
|1.2870
|1.2635
|1.2880
|1986
|2006.08.09 10:44
|t/p
|993
|2.70
|1.2880
|1.2635
|1.2880
|27.00
|22105.50
|1987
|2006.08.09 10:59
|sell
|994
|2.70
|1.2891
|1.3126
|1.2881
|1988
|2006.08.09 12:14
|t/p
|994
|2.70
|1.2881
|1.3126
|1.2881
|27.00
|22132.50
|1989
|2006.08.09 12:14
|sell
|995
|2.70
|1.2877
|1.3112
|1.2867
|1990
|2006.08.09 12:46
|sell
|996
|2.70
|1.2896
|1.3113
|1.2886
|1991
|2006.08.09 12:59
|t/p
|996
|2.70
|1.2886
|1.3113
|1.2886
|27.00
|22159.50
|1992
|2006.08.09 12:59
|close
|995
|2.70
|1.2885
|1.3112
|1.2867
|-21.60
|22137.90
|1993
|2006.08.09 13:00
|sell
|997
|2.70
|1.2882
|1.3117
|1.2872
|1994
|2006.08.09 18:29
|t/p
|997
|2.70
|1.2872
|1.3117
|1.2872
|27.00
|22164.90
|1995
|2006.08.09 18:29
|sell
|998
|2.70
|1.2864
|1.3099
|1.2854
|1996
|2006.08.09 18:40
|sell
|999
|2.70
|1.2884
|1.3101
|1.2874
|1997
|2006.08.09 18:44
|t/p
|999
|2.70
|1.2874
|1.3101
|1.2874
|27.00
|22191.90
|1998
|2006.08.09 18:47
|sell
|1000
|2.70
|1.2886
|1.3103
|1.2876
|1999
|2006.08.09 18:59
|t/p
|1000
|2.70
|1.2876
|1.3103
|1.2876
|27.00
|22218.90
|2000
|2006.08.09 19:00
|sell
|1001
|2.70
|1.2886
|1.3103
|1.2876
|2001
|2006.08.09 19:01
|t/p
|1001
|2.70
|1.2876
|1.3103
|1.2876
|27.00
|22245.90
|2002
|2006.08.09 19:01
|sell
|1002
|2.70
|1.2885
|1.3102
|1.2875
|2003
|2006.08.09 19:04
|t/p
|1002
|2.70
|1.2875
|1.3102
|1.2875
|27.00
|22272.90
|2004
|2006.08.09 19:04
|sell
|1003
|2.70
|1.2885
|1.3102
|1.2875
|2005
|2006.08.09 19:04
|t/p
|1003
|2.70
|1.2875
|1.3102
|1.2875
|27.00
|22299.90
|2006
|2006.08.10 02:15
|sell
|1004
|2.70
|1.2882
|1.3099
|1.2872
|2007
|2006.08.10 07:59
|t/p
|1004
|2.70
|1.2872
|1.3099
|1.2872
|27.00
|22326.90
|2008
|2006.08.10 07:59
|close
|998
|2.70
|1.2859
|1.3099
|1.2854
|18.28
|22345.18
|2009
|2006.08.10 08:00
|sell
|1005
|2.70
|1.2858
|1.3093
|1.2848
|2010
|2006.08.10 08:01
|sell
|1006
|2.70
|1.2876
|1.3093
|1.2866
|2011
|2006.08.10 08:14
|t/p
|1006
|2.70
|1.2866
|1.3093
|1.2866
|27.00
|22372.18
|2012
|2006.08.10 08:14
|close
|1005
|2.70
|1.2852
|1.3093
|1.2848
|16.20
|22388.38
|2013
|2006.08.10 08:15
|sell
|1007
|2.70
|1.2851
|1.3086
|1.2841
|2014
|2006.08.10 08:15
|sell
|1008
|2.70
|1.2891
|1.3108
|1.2881
|2015
|2006.08.10 08:16
|t/p
|1008
|2.70
|1.2881
|1.3108
|1.2881
|27.00
|22415.38
|2016
|2006.08.10 08:16
|sell
|1009
|2.70
|1.2895
|1.3112
|1.2885
|2017
|2006.08.10 08:17
|t/p
|1009
|2.70
|1.2885
|1.3112
|1.2885
|27.00
|22442.38
|2018
|2006.08.10 08:17
|sell
|1010
|2.70
|1.2891
|1.3108
|1.2881
|2019
|2006.08.10 08:18
|t/p
|1010
|2.70
|1.2881
|1.3108
|1.2881
|27.00
|22469.38
|2020
|2006.08.10 08:18
|sell
|1011
|2.70
|1.2890
|1.3107
|1.2880
|2021
|2006.08.10 08:19
|t/p
|1011
|2.70
|1.2880
|1.3107
|1.2880
|27.00
|22496.38
|2022
|2006.08.10 08:19
|sell
|1012
|2.70
|1.2894
|1.3111
|1.2884
|2023
|2006.08.10 08:20
|t/p
|1012
|2.70
|1.2884
|1.3111
|1.2884
|27.00
|22523.38
|2024
|2006.08.10 08:20
|sell
|1013
|2.80
|1.2893
|1.3110
|1.2883
|2025
|2006.08.10 08:21
|t/p
|1013
|2.80
|1.2883
|1.3110
|1.2883
|28.00
|22551.38
|2026
|2006.08.10 08:21
|sell
|1014
|2.80
|1.2895
|1.3112
|1.2885
|2027
|2006.08.10 08:22
|t/p
|1014
|2.80
|1.2885
|1.3112
|1.2885
|28.00
|22579.38
|2028
|2006.08.10 08:22
|sell
|1015
|2.80
|1.2895
|1.3112
|1.2885
|2029
|2006.08.10 08:22
|t/p
|1015
|2.80
|1.2885
|1.3112
|1.2885
|28.00
|22607.38
|2030
|2006.08.10 08:30
|sell
|1016
|2.80
|1.2893
|1.3110
|1.2883
|2031
|2006.08.10 08:31
|t/p
|1016
|2.80
|1.2883
|1.3110
|1.2883
|28.00
|22635.38
|2032
|2006.08.10 08:31
|sell
|1017
|2.80
|1.2887
|1.3104
|1.2877
|2033
|2006.08.10 08:32
|t/p
|1017
|2.80
|1.2877
|1.3104
|1.2877
|28.00
|22663.38
|2034
|2006.08.10 08:32
|sell
|1018
|2.80
|1.2883
|1.3100
|1.2873
|2035
|2006.08.10 08:33
|t/p
|1018
|2.80
|1.2873
|1.3100
|1.2873
|28.00
|22691.38
|2036
|2006.08.10 08:46
|sell
|1019
|2.80
|1.2889
|1.3106
|1.2879
|2037
|2006.08.10 08:47
|t/p
|1019
|2.80
|1.2879
|1.3106
|1.2879
|28.00
|22719.38
|2038
|2006.08.10 08:47
|sell
|1020
|2.80
|1.2892
|1.3109
|1.2882
|2039
|2006.08.10 08:50
|t/p
|1020
|2.80
|1.2882
|1.3109
|1.2882
|28.00
|22747.38
|2040
|2006.08.10 08:50
|sell
|1021
|2.80
|1.2889
|1.3106
|1.2879
|2041
|2006.08.10 08:52
|t/p
|1021
|2.80
|1.2879
|1.3106
|1.2879
|28.00
|22775.38
|2042
|2006.08.10 08:52
|sell
|1022
|2.80
|1.2889
|1.3106
|1.2879
|2043
|2006.08.10 08:55
|t/p
|1022
|2.80
|1.2879
|1.3106
|1.2879
|28.00
|22803.38
|2044
|2006.08.10 08:55
|sell
|1023
|2.80
|1.2890
|1.3107
|1.2880
|2045
|2006.08.10 08:57
|t/p
|1023
|2.80
|1.2880
|1.3107
|1.2880
|28.00
|22831.38
|2046
|2006.08.10 08:57
|sell
|1024
|2.80
|1.2892
|1.3109
|1.2882
|2047
|2006.08.10 08:58
|t/p
|1024
|2.80
|1.2882
|1.3109
|1.2882
|28.00
|22859.38
|2048
|2006.08.10 09:00
|sell
|1025
|2.80
|1.2895
|1.3112
|1.2885
|2049
|2006.08.10 09:01
|t/p
|1025
|2.80
|1.2885
|1.3112
|1.2885
|28.00
|22887.38
|2050
|2006.08.10 09:01
|sell
|1026
|2.80
|1.2872
|1.3089
|1.2862
|2051
|2006.08.10 09:01
|sell
|1027
|5.60
|1.2895
|1.3094
|1.2885
|2052
|2006.08.10 09:02
|t/p
|1027
|5.60
|1.2885
|1.3094
|1.2885
|56.00
|22943.38
|2053
|2006.08.10 09:02
|sell
|1028
|5.60
|1.2896
|1.3095
|1.2886
|2054
|2006.08.10 09:03
|t/p
|1028
|5.60
|1.2886
|1.3095
|1.2886
|56.00
|22999.38
|2055
|2006.08.10 09:03
|sell
|1029
|5.60
|1.2899
|1.3098
|1.2889
|2056
|2006.08.10 09:04
|t/p
|1029
|5.60
|1.2889
|1.3098
|1.2889
|56.00
|23055.38
|2057
|2006.08.10 09:04
|sell
|1030
|5.60
|1.2897
|1.3096
|1.2887
|2058
|2006.08.10 09:04
|t/p
|1030
|5.60
|1.2887
|1.3096
|1.2887
|56.00
|23111.38
|2059
|2006.08.10 09:17
|sell
|1031
|5.60
|1.2896
|1.3095
|1.2886
|2060
|2006.08.10 09:18
|t/p
|1031
|5.60
|1.2886
|1.3095
|1.2886
|56.00
|23167.38
|2061
|2006.08.10 09:18
|sell
|1032
|5.60
|1.2897
|1.3096
|1.2887
|2062
|2006.08.10 09:19
|t/p
|1032
|5.60
|1.2887
|1.3096
|1.2887
|56.00
|23223.38
|2063
|2006.08.10 09:19
|sell
|1033
|5.60
|1.2896
|1.3095
|1.2886
|2064
|2006.08.10 09:20
|t/p
|1033
|5.60
|1.2886
|1.3095
|1.2886
|56.00
|23279.38
|2065
|2006.08.10 09:20
|sell
|1034
|5.60
|1.2892
|1.3091
|1.2882
|2066
|2006.08.10 09:22
|t/p
|1034
|5.60
|1.2882
|1.3091
|1.2882
|56.00
|23335.38
|2067
|2006.08.10 09:22
|sell
|1035
|5.80
|1.2892
|1.3091
|1.2882
|2068
|2006.08.10 09:23
|t/p
|1035
|5.80
|1.2882
|1.3091
|1.2882
|58.00
|23393.38
|2069
|2006.08.10 09:23
|sell
|1036
|5.80
|1.2893
|1.3092
|1.2883
|2070
|2006.08.10 09:24
|t/p
|1036
|5.80
|1.2883
|1.3092
|1.2883
|58.00
|23451.38
|2071
|2006.08.10 10:01
|t/p
|1026
|2.80
|1.2862
|1.3089
|1.2862
|28.00
|23479.38
|2072
|2006.08.10 10:01
|close
|1007
|2.70
|1.2861
|1.3086
|1.2841
|-27.00
|23452.38
|2073
|2006.08.10 10:01
|buy
|1037
|2.90
|1.2862
|1.2627
|1.2872
|2074
|2006.08.10 12:44
|buy
|1038
|2.90
|1.2835
|1.2618
|1.2845
|2075
|2006.08.10 12:46
|t/p
|1038
|2.90
|1.2845
|1.2618
|1.2845
|29.00
|23481.38
|2076
|2006.08.10 12:46
|close
|1037
|2.90
|1.2855
|1.2627
|1.2872
|-20.30
|23461.08
|2077
|2006.08.10 12:47
|sell
|1039
|2.90
|1.2840
|1.3075
|1.2830
|2078
|2006.08.10 13:36
|sell
|1040
|2.90
|1.2861
|1.3078
|1.2851
|2079
|2006.08.10 13:37
|t/p
|1040
|2.90
|1.2851
|1.3078
|1.2851
|29.00
|23490.08
|2080
|2006.08.10 13:37
|sell
|1041
|2.90
|1.2859
|1.3076
|1.2849
|2081
|2006.08.10 13:40
|t/p
|1041
|2.90
|1.2849
|1.3076
|1.2849
|29.00
|23519.08
|2082
|2006.08.10 13:40
|sell
|1042
|2.90
|1.2859
|1.3076
|1.2849
|2083
|2006.08.10 13:41
|t/p
|1042
|2.90
|1.2849
|1.3076
|1.2849
|29.00
|23548.08
|2084
|2006.08.10 13:41
|sell
|1043
|2.90
|1.2859
|1.3076
|1.2849
|2085
|2006.08.10 13:43
|t/p
|1043
|2.90
|1.2849
|1.3076
|1.2849
|29.00
|23577.08
|2086
|2006.08.10 13:43
|sell
|1044
|2.90
|1.2859
|1.3076
|1.2849
|2087
|2006.08.10 13:44
|t/p
|1044
|2.90
|1.2849
|1.3076
|1.2849
|29.00
|23606.08
|2088
|2006.08.10 13:44
|sell
|1045
|2.90
|1.2859
|1.3076
|1.2849
|2089
|2006.08.10 13:44
|t/p
|1045
|2.90
|1.2849
|1.3076
|1.2849
|29.00
|23635.08
|2090
|2006.08.10 13:44
|t/p
|1039
|2.90
|1.2830
|1.3075
|1.2830
|29.00
|23664.08
|2091
|2006.08.10 13:44
|sell
|1046
|2.90
|1.2827
|1.3062
|1.2817
|2092
|2006.08.10 13:45
|sell
|1047
|2.90
|1.2861
|1.3078
|1.2851
|2093
|2006.08.10 13:46
|t/p
|1047
|2.90
|1.2851
|1.3078
|1.2851
|29.00
|23693.08
|2094
|2006.08.10 13:46
|sell
|1048
|2.90
|1.2862
|1.3079
|1.2852
|2095
|2006.08.10 13:48
|t/p
|1048
|2.90
|1.2852
|1.3079
|1.2852
|29.00
|23722.08
|2096
|2006.08.10 13:48
|sell
|1049
|2.90
|1.2863
|1.3080
|1.2853
|2097
|2006.08.10 13:49
|t/p
|1049
|2.90
|1.2853
|1.3080
|1.2853
|29.00
|23751.08
|2098
|2006.08.10 13:49
|sell
|1050
|2.90
|1.2861
|1.3078
|1.2851
|2099
|2006.08.10 13:50
|t/p
|1050
|2.90
|1.2851
|1.3078
|1.2851
|29.00
|23780.08
|2100
|2006.08.10 13:50
|sell
|1051
|2.90
|1.2858
|1.3075
|1.2848
|2101
|2006.08.10 13:52
|t/p
|1051
|2.90
|1.2848
|1.3075
|1.2848
|29.00
|23809.08
|2102
|2006.08.10 13:52
|sell
|1052
|2.90
|1.2856
|1.3073
|1.2846
|2103
|2006.08.10 13:53
|t/p
|1052
|2.90
|1.2846
|1.3073
|1.2846
|29.00
|23838.08
|2104
|2006.08.10 13:53
|sell
|1053
|2.90
|1.2860
|1.3077
|1.2850
|2105
|2006.08.10 13:54
|t/p
|1053
|2.90
|1.2850
|1.3077
|1.2850
|29.00
|23867.08
|2106
|2006.08.10 13:54
|sell
|1054
|2.90
|1.2859
|1.3076
|1.2849
|2107
|2006.08.10 13:59
|t/p
|1054
|2.90
|1.2849
|1.3076
|1.2849
|29.00
|23896.08
|2108
|2006.08.10 13:59
|sell
|1055
|2.90
|1.2858
|1.3075
|1.2848
|2109
|2006.08.10 13:59
|t/p
|1055
|2.90
|1.2848
|1.3075
|1.2848
|29.00
|23925.08
|2110
|2006.08.10 14:01
|sell
|1056
|2.90
|1.2857
|1.3074
|1.2847
|2111
|2006.08.10 14:02
|t/p
|1056
|2.90
|1.2847
|1.3074
|1.2847
|29.00
|23954.08
|2112
|2006.08.10 14:02
|sell
|1057
|2.90
|1.2860
|1.3077
|1.2850
|2113
|2006.08.10 14:03
|t/p
|1057
|2.90
|1.2850
|1.3077
|1.2850
|29.00
|23983.08
|2114
|2006.08.10 14:03
|sell
|1058
|2.90
|1.2861
|1.3078
|1.2851
|2115
|2006.08.10 14:04
|t/p
|1058
|2.90
|1.2851
|1.3078
|1.2851
|29.00
|24012.08
|2116
|2006.08.10 14:04
|sell
|1059
|2.90
|1.2861
|1.3078
|1.2851
|2117
|2006.08.10 14:05
|t/p
|1059
|2.90
|1.2851
|1.3078
|1.2851
|29.00
|24041.08
|2118
|2006.08.10 14:05
|sell
|1060
|2.90
|1.2861
|1.3078
|1.2851
|2119
|2006.08.10 14:06
|t/p
|1060
|2.90
|1.2851
|1.3078
|1.2851
|29.00
|24070.08
|2120
|2006.08.10 14:06
|sell
|1061
|2.90
|1.2865
|1.3082
|1.2855
|2121
|2006.08.10 14:07
|t/p
|1061
|2.90
|1.2855
|1.3082
|1.2855
|29.00
|24099.08
|2122
|2006.08.10 14:07
|sell
|1062
|2.90
|1.2864
|1.3081
|1.2854
|2123
|2006.08.10 14:08
|t/p
|1062
|2.90
|1.2854
|1.3081
|1.2854
|29.00
|24128.08
|2124
|2006.08.10 14:08
|sell
|1063
|2.90
|1.2862
|1.3079
|1.2852
|2125
|2006.08.10 14:09
|t/p
|1063
|2.90
|1.2852
|1.3079
|1.2852
|29.00
|24157.08
|2126
|2006.08.10 14:09
|sell
|1064
|2.90
|1.2861
|1.3078
|1.2851
|2127
|2006.08.10 14:10
|t/p
|1064
|2.90
|1.2851
|1.3078
|1.2851
|29.00
|24186.08
|2128
|2006.08.10 14:10
|sell
|1065
|3.00
|1.2861
|1.3078
|1.2851
|2129
|2006.08.10 14:11
|t/p
|1065
|3.00
|1.2851
|1.3078
|1.2851
|30.00
|24216.08
|2130
|2006.08.10 14:11
|sell
|1066
|3.00
|1.2860
|1.3077
|1.2850
|2131
|2006.08.10 14:13
|t/p
|1066
|3.00
|1.2850
|1.3077
|1.2850
|30.00
|24246.08
|2132
|2006.08.10 14:13
|sell
|1067
|3.00
|1.2858
|1.3075
|1.2848
|2133
|2006.08.10 14:14
|t/p
|1067
|3.00
|1.2848
|1.3075
|1.2848
|30.00
|24276.08
|2134
|2006.08.10 14:14
|t/p
|1046
|2.90
|1.2817
|1.3062
|1.2817
|29.00
|24305.08
|2135
|2006.08.10 14:14
|sell
|1068
|3.00
|1.2810
|1.3045
|1.2800
|2136
|2006.08.10 14:25
|sell
|1069
|3.00
|1.2856
|1.3073
|1.2846
|2137
|2006.08.10 14:26
|t/p
|1069
|3.00
|1.2846
|1.3073
|1.2846
|30.00
|24335.08
|2138
|2006.08.10 14:26
|sell
|1070
|3.00
|1.2858
|1.3075
|1.2848
|2139
|2006.08.10 14:28
|t/p
|1070
|3.00
|1.2848
|1.3075
|1.2848
|30.00
|24365.08
|2140
|2006.08.10 14:28
|sell
|1071
|3.00
|1.2856
|1.3073
|1.2846
|2141
|2006.08.10 14:29
|t/p
|1071
|3.00
|1.2846
|1.3073
|1.2846
|30.00
|24395.08
|2142
|2006.08.10 14:29
|sell
|1072
|3.00
|1.2854
|1.3071
|1.2844
|2143
|2006.08.10 14:29
|t/p
|1072
|3.00
|1.2844
|1.3071
|1.2844
|30.00
|24425.08
|2144
|2006.08.10 14:29
|t/p
|1068
|3.00
|1.2800
|1.3045
|1.2800
|30.00
|24455.08
|2145
|2006.08.10 14:29
|sell
|1073
|3.00
|1.2788
|1.3023
|1.2778
|2146
|2006.08.10 14:30
|sell
|1074
|3.00
|1.2855
|1.3072
|1.2845
|2147
|2006.08.10 14:31
|t/p
|1074
|3.00
|1.2845
|1.3072
|1.2845
|30.00
|24485.08
|2148
|2006.08.10 14:31
|sell
|1075
|3.00
|1.2841
|1.3058
|1.2831
|2149
|2006.08.10 14:32
|t/p
|1075
|3.00
|1.2831
|1.3058
|1.2831
|30.00
|24515.08
|2150
|2006.08.10 14:32
|sell
|1076
|3.00
|1.2839
|1.3056
|1.2829
|2151
|2006.08.10 14:33
|t/p
|1076
|3.00
|1.2829
|1.3056
|1.2829
|30.00
|24545.08
|2152
|2006.08.10 14:33
|sell
|1077
|3.00
|1.2838
|1.3055
|1.2828
|2153
|2006.08.10 14:34
|t/p
|1077
|3.00
|1.2828
|1.3055
|1.2828
|30.00
|24575.08
|2154
|2006.08.10 14:34
|sell
|1078
|3.00
|1.2842
|1.3059
|1.2832
|2155
|2006.08.10 14:34
|t/p
|1078
|3.00
|1.2832
|1.3059
|1.2832
|30.00
|24605.08
|2156
|2006.08.10 14:44
|t/p
|1073
|3.00
|1.2778
|1.3023
|1.2778
|30.00
|24635.08
|2157
|2006.08.10 14:44
|sell
|1079
|3.00
|1.2764
|1.2999
|1.2754
|2158
|2006.08.10 14:45
|sell
|1080
|3.00
|1.2826
|1.3043
|1.2816
|2159
|2006.08.10 14:46
|t/p
|1080
|3.00
|1.2816
|1.3043
|1.2816
|30.00
|24665.08
|2160
|2006.08.10 14:46
|sell
|1081
|3.00
|1.2827
|1.3044
|1.2817
|2161
|2006.08.10 14:47
|t/p
|1081
|3.00
|1.2817
|1.3044
|1.2817
|30.00
|24695.08
|2162
|2006.08.10 14:47
|sell
|1082
|3.00
|1.2828
|1.3045
|1.2818
|2163
|2006.08.10 14:48
|t/p
|1082
|3.00
|1.2818
|1.3045
|1.2818
|30.00
|24725.08
|2164
|2006.08.10 14:48
|sell
|1083
|3.00
|1.2828
|1.3045
|1.2818
|2165
|2006.08.10 14:49
|t/p
|1083
|3.00
|1.2818
|1.3045
|1.2818
|30.00
|24755.08
|2166
|2006.08.10 14:49
|sell
|1084
|3.00
|1.2830
|1.3047
|1.2820
|2167
|2006.08.10 14:50
|t/p
|1084
|3.00
|1.2820
|1.3047
|1.2820
|30.00
|24785.08
|2168
|2006.08.10 14:50
|sell
|1085
|3.00
|1.2831
|1.3048
|1.2821
|2169
|2006.08.10 14:51
|t/p
|1085
|3.00
|1.2821
|1.3048
|1.2821
|30.00
|24815.08
|2170
|2006.08.10 14:51
|sell
|1086
|3.00
|1.2831
|1.3048
|1.2821
|2171
|2006.08.10 14:52
|t/p
|1086
|3.00
|1.2821
|1.3048
|1.2821
|30.00
|24845.08
|2172
|2006.08.10 14:52
|sell
|1087
|3.00
|1.2834
|1.3051
|1.2824
|2173
|2006.08.10 14:59
|t/p
|1087
|3.00
|1.2824
|1.3051
|1.2824
|30.00
|24875.08
|2174
|2006.08.10 14:59
|sell
|1088
|3.00
|1.2836
|1.3053
|1.2826
|2175
|2006.08.10 14:59
|t/p
|1088
|3.00
|1.2826
|1.3053
|1.2826
|30.00
|24905.08
|2176
|2006.08.10 15:00
|sell
|1089
|3.00
|1.2835
|1.3052
|1.2825
|2177
|2006.08.10 15:02
|t/p
|1089
|3.00
|1.2825
|1.3052
|1.2825
|30.00
|24935.08
|2178
|2006.08.10 15:02
|sell
|1090
|3.00
|1.2838
|1.3055
|1.2828
|2179
|2006.08.10 15:03
|t/p
|1090
|3.00
|1.2828
|1.3055
|1.2828
|30.00
|24965.08
|2180
|2006.08.10 15:03
|sell
|1091
|3.00
|1.2837
|1.3054
|1.2827
|2181
|2006.08.10 15:09
|t/p
|1091
|3.00
|1.2827
|1.3054
|1.2827
|30.00
|24995.08
|2182
|2006.08.10 15:09
|sell
|1092
|3.00
|1.2836
|1.3053
|1.2826
|2183
|2006.08.10 15:12
|t/p
|1092
|3.00
|1.2826
|1.3053
|1.2826
|30.00
|25025.08
|2184
|2006.08.10 15:12
|sell
|1093
|3.10
|1.2836
|1.3053
|1.2826
|2185
|2006.08.10 15:13
|t/p
|1093
|3.10
|1.2826
|1.3053
|1.2826
|31.00
|25056.08
|2186
|2006.08.10 15:13
|sell
|1094
|3.10
|1.2834
|1.3051
|1.2824
|2187
|2006.08.10 15:14
|t/p
|1094
|3.10
|1.2824
|1.3051
|1.2824
|31.00
|25087.08
|2188
|2006.08.10 15:14
|sell
|1095
|3.10
|1.2835
|1.3052
|1.2825
|2189
|2006.08.10 15:14
|t/p
|1095
|3.10
|1.2825
|1.3052
|1.2825
|31.00
|25118.08
|2190
|2006.08.10 15:16
|sell
|1096
|3.10
|1.2836
|1.3053
|1.2826
|2191
|2006.08.10 15:18
|t/p
|1096
|3.10
|1.2826
|1.3053
|1.2826
|31.00
|25149.08
|2192
|2006.08.10 15:18
|sell
|1097
|3.10
|1.2836
|1.3053
|1.2826
|2193
|2006.08.10 15:22
|t/p
|1097
|3.10
|1.2826
|1.3053
|1.2826
|31.00
|25180.08
|2194
|2006.08.10 15:22
|sell
|1098
|3.10
|1.2837
|1.3054
|1.2827
|2195
|2006.08.10 15:25
|t/p
|1098
|3.10
|1.2827
|1.3054
|1.2827
|31.00
|25211.08
|2196
|2006.08.10 15:25
|sell
|1099
|3.10
|1.2834
|1.3051
|1.2824
|2197
|2006.08.10 15:26
|t/p
|1099
|3.10
|1.2824
|1.3051
|1.2824
|31.00
|25242.08
|2198
|2006.08.10 15:26
|sell
|1100
|3.10
|1.2830
|1.3047
|1.2820
|2199
|2006.08.10 15:27
|t/p
|1100
|3.10
|1.2820
|1.3047
|1.2820
|31.00
|25273.08
|2200
|2006.08.10 15:27
|sell
|1101
|3.10
|1.2830
|1.3047
|1.2820
|2201
|2006.08.10 15:29
|t/p
|1101
|3.10
|1.2820
|1.3047
|1.2820
|31.00
|25304.08
|2202
|2006.08.10 15:29
|sell
|1102
|3.10
|1.2829
|1.3046
|1.2819
|2203
|2006.08.10 15:29
|t/p
|1102
|3.10
|1.2819
|1.3046
|1.2819
|31.00
|25335.08
|2204
|2006.08.10 15:32
|sell
|1103
|3.10
|1.2830
|1.3047
|1.2820
|2205
|2006.08.10 15:33
|t/p
|1103
|3.10
|1.2820
|1.3047
|1.2820
|31.00
|25366.08
|2206
|2006.08.10 15:33
|sell
|1104
|3.10
|1.2830
|1.3047
|1.2820
|2207
|2006.08.10 15:34
|t/p
|1104
|3.10
|1.2820
|1.3047
|1.2820
|31.00
|25397.08
|2208
|2006.08.10 15:34
|sell
|1105
|3.10
|1.2827
|1.3044
|1.2817
|2209
|2006.08.10 15:35
|t/p
|1105
|3.10
|1.2817
|1.3044
|1.2817
|31.00
|25428.08
|2210
|2006.08.10 15:35
|sell
|1106
|3.10
|1.2829
|1.3046
|1.2819
|2211
|2006.08.10 15:36
|t/p
|1106
|3.10
|1.2819
|1.3046
|1.2819
|31.00
|25459.08
|2212
|2006.08.10 15:36
|sell
|1107
|3.10
|1.2826
|1.3043
|1.2816
|2213
|2006.08.10 15:37
|t/p
|1107
|3.10
|1.2816
|1.3043
|1.2816
|31.00
|25490.08
|2214
|2006.08.10 15:37
|sell
|1108
|3.10
|1.2824
|1.3041
|1.2814
|2215
|2006.08.10 15:38
|t/p
|1108
|3.10
|1.2814
|1.3041
|1.2814
|31.00
|25521.08
|2216
|2006.08.10 15:38
|sell
|1109
|3.10
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|2217
|2006.08.10 15:39
|t/p
|1109
|3.10
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|31.00
|25552.08
|2218
|2006.08.10 15:39
|sell
|1110
|3.10
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|2219
|2006.08.10 15:40
|t/p
|1110
|3.10
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|31.00
|25583.08
|2220
|2006.08.10 15:40
|sell
|1111
|3.10
|1.2823
|1.3040
|1.2813
|2221
|2006.08.10 15:41
|t/p
|1111
|3.10
|1.2813
|1.3040
|1.2813
|31.00
|25614.08
|2222
|2006.08.10 15:41
|sell
|1112
|3.10
|1.2825
|1.3042
|1.2815
|2223
|2006.08.10 15:42
|t/p
|1112
|3.10
|1.2815
|1.3042
|1.2815
|31.00
|25645.08
|2224
|2006.08.10 15:42
|sell
|1113
|3.10
|1.2826
|1.3043
|1.2816
|2225
|2006.08.10 15:43
|t/p
|1113
|3.10
|1.2816
|1.3043
|1.2816
|31.00
|25676.08
|2226
|2006.08.10 15:43
|sell
|1114
|3.10
|1.2825
|1.3042
|1.2815
|2227
|2006.08.10 15:43
|t/p
|1114
|3.10
|1.2815
|1.3042
|1.2815
|31.00
|25707.08
|2228
|2006.08.10 15:45
|sell
|1115
|3.10
|1.2825
|1.3042
|1.2815
|2229
|2006.08.10 15:46
|t/p
|1115
|3.10
|1.2815
|1.3042
|1.2815
|31.00
|25738.08
|2230
|2006.08.10 15:46
|sell
|1116
|3.10
|1.2827
|1.3044
|1.2817
|2231
|2006.08.10 15:48
|t/p
|1116
|3.10
|1.2817
|1.3044
|1.2817
|31.00
|25769.08
|2232
|2006.08.10 15:48
|sell
|1117
|3.10
|1.2824
|1.3041
|1.2814
|2233
|2006.08.10 15:49
|t/p
|1117
|3.10
|1.2814
|1.3041
|1.2814
|31.00
|25800.08
|2234
|2006.08.10 15:49
|sell
|1118
|3.10
|1.2822
|1.3039
|1.2812
|2235
|2006.08.10 15:50
|t/p
|1118
|3.10
|1.2812
|1.3039
|1.2812
|31.00
|25831.08
|2236
|2006.08.10 15:50
|sell
|1119
|3.10
|1.2818
|1.3035
|1.2808
|2237
|2006.08.10 15:51
|t/p
|1119
|3.10
|1.2808
|1.3035
|1.2808
|31.00
|25862.08
|2238
|2006.08.10 15:51
|sell
|1120
|3.20
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|2239
|2006.08.10 15:52
|t/p
|1120
|3.20
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|32.00
|25894.08
|2240
|2006.08.10 16:00
|sell
|1121
|3.20
|1.2822
|1.3039
|1.2812
|2241
|2006.08.10 16:01
|t/p
|1121
|3.20
|1.2812
|1.3039
|1.2812
|32.00
|25926.08
|2242
|2006.08.10 16:01
|sell
|1122
|3.20
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|2243
|2006.08.10 16:02
|t/p
|1122
|3.20
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|32.00
|25958.08
|2244
|2006.08.10 16:02
|sell
|1123
|3.20
|1.2812
|1.3029
|1.2802
|2245
|2006.08.10 16:02
|t/p
|1123
|3.20
|1.2802
|1.3029
|1.2802
|32.00
|25990.08
|2246
|2006.08.10 16:15
|sell
|1124
|3.20
|1.2806
|1.3023
|1.2796
|2247
|2006.08.10 16:16
|t/p
|1124
|3.20
|1.2796
|1.3023
|1.2796
|32.00
|26022.08
|2248
|2006.08.10 16:16
|sell
|1125
|3.20
|1.2782
|1.2999
|1.2772
|2249
|2006.08.10 16:19
|sell
|1126
|6.40
|1.2801
|1.3000
|1.2791
|2250
|2006.08.10 16:20
|t/p
|1126
|6.40
|1.2791
|1.3000
|1.2791
|64.00
|26086.08
|2251
|2006.08.10 16:53
|t/p
|1125
|3.20
|1.2772
|1.2999
|1.2772
|32.00
|26118.08
|2252
|2006.08.10 16:53
|close
|1079
|3.00
|1.2771
|1.2999
|1.2754
|-21.00
|26097.08
|2253
|2006.08.10 16:54
|buy
|1127
|3.20
|1.2771
|1.2536
|1.2781
|2254
|2006.08.10 17:44
|t/p
|1127
|3.20
|1.2781
|1.2536
|1.2781
|32.00
|26129.08
|2255
|2006.08.10 17:44
|buy
|1128
|3.20
|1.2786
|1.2551
|1.2796
|2256
|2006.08.10 18:59
|t/p
|1128
|3.20
|1.2796
|1.2551
|1.2796
|32.00
|26161.08
|2257
|2006.08.10 18:59
|buy
|1129
|3.20
|1.2799
|1.2564
|1.2809
|2258
|2006.08.11 01:29
|buy
|1130
|3.20
|1.2778
|1.2561
|1.2788
|2259
|2006.08.11 01:39
|t/p
|1130
|3.20
|1.2788
|1.2561
|1.2788
|32.00
|26193.08
|2260
|2006.08.11 01:39
|close
|1129
|3.20
|1.2795
|1.2564
|1.2809
|-14.90
|26178.18
|2261
|2006.08.11 01:44
|sell
|1131
|3.20
|1.2781
|1.3016
|1.2771
|2262
|2006.08.11 02:14
|t/p
|1131
|3.20
|1.2771
|1.3016
|1.2771
|32.00
|26210.18
|2263
|2006.08.11 02:14
|sell
|1132
|3.20
|1.2768
|1.3003
|1.2758
|2264
|2006.08.11 02:19
|sell
|1133
|3.20
|1.2788
|1.3005
|1.2778
|2265
|2006.08.11 02:24
|t/p
|1133
|3.20
|1.2778
|1.3005
|1.2778
|32.00
|26242.18
|2266
|2006.08.11 02:24
|sell
|1134
|3.20
|1.2787
|1.3004
|1.2777
|2267
|2006.08.11 02:24
|t/p
|1134
|3.20
|1.2777
|1.3004
|1.2777
|32.00
|26274.18
|2268
|2006.08.11 08:14
|sell
|1135
|3.20
|1.2791
|1.3008
|1.2781
|2269
|2006.08.11 08:26
|t/p
|1135
|3.20
|1.2781
|1.3008
|1.2781
|32.00
|26306.18
|2270
|2006.08.11 08:26
|close
|1132
|3.20
|1.2779
|1.3003
|1.2758
|-35.20
|26270.98
|2271
|2006.08.11 08:29
|buy
|1136
|3.20
|1.2785
|1.2550
|1.2795
|2272
|2006.08.11 11:44
|buy
|1137
|3.20
|1.2767
|1.2550
|1.2777
|2273
|2006.08.11 11:45
|t/p
|1137
|3.20
|1.2777
|1.2550
|1.2777
|32.00
|26302.98
|2274
|2006.08.11 11:45
|close
|1136
|3.20
|1.2781
|1.2550
|1.2795
|-12.80
|26290.18
|2275
|2006.08.11 11:46
|sell
|1138
|3.20
|1.2776
|1.3011
|1.2766
|2276
|2006.08.11 12:44
|t/p
|1138
|3.20
|1.2766
|1.3011
|1.2766
|32.00
|26322.18
|2277
|2006.08.11 12:44
|sell
|1139
|3.20
|1.2728
|1.2963
|1.2718
|2278
|2006.08.11 12:46
|sell
|1140
|3.20
|1.2776
|1.2993
|1.2766
|2279
|2006.08.11 12:49
|t/p
|1140
|3.20
|1.2766
|1.2993
|1.2766
|32.00
|26354.18
|2280
|2006.08.11 12:49
|sell
|1141
|3.20
|1.2776
|1.2993
|1.2766
|2281
|2006.08.11 12:59
|t/p
|1141
|3.20
|1.2766
|1.2993
|1.2766
|32.00
|26386.18
|2282
|2006.08.11 12:59
|sell
|1142
|3.20
|1.2773
|1.2990
|1.2763
|2283
|2006.08.11 12:59
|t/p
|1142
|3.20
|1.2763
|1.2990
|1.2763
|32.00
|26418.18
|2284
|2006.08.11 13:00
|sell
|1143
|3.20
|1.2772
|1.2989
|1.2762
|2285
|2006.08.11 13:01
|t/p
|1143
|3.20
|1.2762
|1.2989
|1.2762
|32.00
|26450.18
|2286
|2006.08.11 13:01
|sell
|1144
|3.20
|1.2772
|1.2989
|1.2762
|2287
|2006.08.11 13:02
|t/p
|1144
|3.20
|1.2762
|1.2989
|1.2762
|32.00
|26482.18
|2288
|2006.08.11 13:02
|sell
|1145
|3.20
|1.2772
|1.2989
|1.2762
|2289
|2006.08.11 13:05
|t/p
|1145
|3.20
|1.2762
|1.2989
|1.2762
|32.00
|26514.18
|2290
|2006.08.11 13:05
|sell
|1146
|3.20
|1.2773
|1.2990
|1.2763
|2291
|2006.08.11 13:07
|t/p
|1146
|3.20
|1.2763
|1.2990
|1.2763
|32.00
|26546.18
|2292
|2006.08.11 13:07
|sell
|1147
|3.20
|1.2771
|1.2988
|1.2761
|2293
|2006.08.11 13:08
|t/p
|1147
|3.20
|1.2761
|1.2988
|1.2761
|32.00
|26578.18
|2294
|2006.08.11 13:08
|sell
|1148
|3.20
|1.2772
|1.2989
|1.2762
|2295
|2006.08.11 13:11
|t/p
|1148
|3.20
|1.2762
|1.2989
|1.2762
|32.00
|26610.18
|2296
|2006.08.11 13:11
|sell
|1149
|3.20
|1.2771
|1.2988
|1.2761
|2297
|2006.08.11 13:12
|t/p
|1149
|3.20
|1.2761
|1.2988
|1.2761
|32.00
|26642.18
|2298
|2006.08.11 13:12
|sell
|1150
|3.20
|1.2772
|1.2989
|1.2762
|2299
|2006.08.11 13:13
|t/p
|1150
|3.20
|1.2762
|1.2989
|1.2762
|32.00
|26674.18
|2300
|2006.08.11 13:13
|sell
|1151
|3.30
|1.2771
|1.2988
|1.2761
|2301
|2006.08.11 13:14
|t/p
|1151
|3.30
|1.2761
|1.2988
|1.2761
|33.00
|26707.18
|2302
|2006.08.11 13:15
|sell
|1152
|3.30
|1.2771
|1.2988
|1.2761
|2303
|2006.08.11 13:16
|t/p
|1152
|3.30
|1.2761
|1.2988
|1.2761
|33.00
|26740.18
|2304
|2006.08.11 13:16
|sell
|1153
|3.30
|1.2771
|1.2988
|1.2761
|2305
|2006.08.11 13:18
|t/p
|1153
|3.30
|1.2761
|1.2988
|1.2761
|33.00
|26773.18
|2306
|2006.08.11 13:18
|sell
|1154
|3.30
|1.2771
|1.2988
|1.2761
|2307
|2006.08.11 13:23
|t/p
|1154
|3.30
|1.2761
|1.2988
|1.2761
|33.00
|26806.18
|2308
|2006.08.11 13:23
|sell
|1155
|3.30
|1.2770
|1.2987
|1.2760
|2309
|2006.08.11 13:25
|t/p
|1155
|3.30
|1.2760
|1.2987
|1.2760
|33.00
|26839.18
|2310
|2006.08.11 13:25
|sell
|1156
|3.30
|1.2767
|1.2984
|1.2757
|2311
|2006.08.11 13:27
|t/p
|1156
|3.30
|1.2757
|1.2984
|1.2757
|33.00
|26872.18
|2312
|2006.08.11 13:27
|sell
|1157
|3.30
|1.2768
|1.2985
|1.2758
|2313
|2006.08.11 13:28
|t/p
|1157
|3.30
|1.2758
|1.2985
|1.2758
|33.00
|26905.18
|2314
|2006.08.11 13:28
|sell
|1158
|3.30
|1.2769
|1.2986
|1.2759
|2315
|2006.08.11 13:29
|t/p
|1158
|3.30
|1.2759
|1.2986
|1.2759
|33.00
|26938.18
|2316
|2006.08.11 13:29
|sell
|1159
|3.30
|1.2767
|1.2984
|1.2757
|2317
|2006.08.11 13:29
|t/p
|1159
|3.30
|1.2757
|1.2984
|1.2757
|33.00
|26971.18
|2318
|2006.08.11 13:31
|sell
|1160
|3.30
|1.2748
|1.2965
|1.2738
|2319
|2006.08.11 13:36
|sell
|1161
|6.60
|1.2767
|1.2966
|1.2757
|2320
|2006.08.11 13:38
|t/p
|1161
|6.60
|1.2757
|1.2966
|1.2757
|66.00
|27037.18
|2321
|2006.08.11 13:41
|sell
|1162
|6.60
|1.2766
|1.2965
|1.2756
|2322
|2006.08.11 13:42
|t/p
|1162
|6.60
|1.2756
|1.2965
|1.2756
|66.00
|27103.18
|2323
|2006.08.11 13:42
|sell
|1163
|6.60
|1.2766
|1.2965
|1.2756
|2324
|2006.08.11 13:43
|t/p
|1163
|6.60
|1.2756
|1.2965
|1.2756
|66.00
|27169.18
|2325
|2006.08.11 13:48
|sell
|1164
|6.60
|1.2766
|1.2965
|1.2756
|2326
|2006.08.11 13:59
|t/p
|1164
|6.60
|1.2756
|1.2965
|1.2756
|66.00
|27235.18
|2327
|2006.08.11 13:59
|close
|1160
|3.30
|1.2755
|1.2965
|1.2738
|-23.10
|27212.08
|2328
|2006.08.11 14:00
|close
|1139
|3.20
|1.2756
|1.2963
|1.2718
|-89.60
|27122.48
|2329
|2006.08.11 14:00
|buy
|1165
|3.30
|1.2776
|1.2541
|1.2786
|2330
|2006.08.11 14:02
|buy
|1166
|3.30
|1.2758
|1.2541
|1.2768
|2331
|2006.08.11 14:02
|t/p
|1166
|3.30
|1.2768
|1.2541
|1.2768
|33.00
|27155.48
|2332
|2006.08.11 14:03
|buy
|1167
|3.30
|1.2758
|1.2541
|1.2768
|2333
|2006.08.11 14:03
|t/p
|1167
|3.30
|1.2768
|1.2541
|1.2768
|33.00
|27188.48
|2334
|2006.08.11 14:05
|buy
|1168
|3.30
|1.2758
|1.2541
|1.2768
|2335
|2006.08.11 14:05
|t/p
|1168
|3.30
|1.2768
|1.2541
|1.2768
|33.00
|27221.48
|2336
|2006.08.11 14:06
|buy
|1169
|3.30
|1.2758
|1.2541
|1.2768
|2337
|2006.08.11 14:06
|t/p
|1169
|3.30
|1.2768
|1.2541
|1.2768
|33.00
|27254.48
|2338
|2006.08.11 14:07
|buy
|1170
|3.30
|1.2758
|1.2541
|1.2768
|2339
|2006.08.11 14:07
|t/p
|1170
|3.30
|1.2768
|1.2541
|1.2768
|33.00
|27287.48
|2340
|2006.08.11 14:08
|buy
|1171
|3.30
|1.2758
|1.2541
|1.2768
|2341
|2006.08.11 14:08
|t/p
|1171
|3.30
|1.2768
|1.2541
|1.2768
|33.00
|27320.48
|2342
|2006.08.11 14:09
|buy
|1172
|3.30
|1.2758
|1.2541
|1.2768
|2343
|2006.08.11 14:09
|t/p
|1172
|3.30
|1.2768
|1.2541
|1.2768
|33.00
|27353.48
|2344
|2006.08.11 14:11
|buy
|1173
|3.30
|1.2758
|1.2541
|1.2768
|2345
|2006.08.11 14:11
|t/p
|1173
|3.30
|1.2768
|1.2541
|1.2768
|33.00
|27386.48
|2346
|2006.08.11 14:12
|buy
|1174
|3.30
|1.2758
|1.2541
|1.2768
|2347
|2006.08.11 14:12
|t/p
|1174
|3.30
|1.2768
|1.2541
|1.2768
|33.00
|27419.48
|2348
|2006.08.11 14:13
|buy
|1175
|3.30
|1.2758
|1.2541
|1.2768
|2349
|2006.08.11 14:13
|t/p
|1175
|3.30
|1.2768
|1.2541
|1.2768
|33.00
|27452.48
|2350
|2006.08.11 14:14
|buy
|1176
|3.30
|1.2758
|1.2541
|1.2768
|2351
|2006.08.11 14:16
|t/p
|1176
|3.30
|1.2768
|1.2541
|1.2768
|33.00
|27485.48
|2352
|2006.08.11 14:16
|close
|1165
|3.30
|1.2769
|1.2541
|1.2786
|-23.10
|27462.38
|2353
|2006.08.11 14:16
|buy
|1177
|3.30
|1.2774
|1.2539
|1.2784
|2354
|2006.08.11 16:00
|buy
|1178
|3.30
|1.2755
|1.2538
|1.2765
|2355
|2006.08.11 16:32
|t/p
|1178
|3.30
|1.2765
|1.2538
|1.2765
|33.00
|27495.38
|2356
|2006.08.11 16:32
|close
|1177
|3.30
|1.2768
|1.2539
|1.2784
|-19.80
|27475.58
|2357
|2006.08.11 16:33
|sell
|1179
|3.30
|1.2741
|1.2976
|1.2731
|2358
|2006.08.11 16:33
|sell
|1180
|3.30
|1.2773
|1.2990
|1.2763
|2359
|2006.08.11 16:35
|t/p
|1180
|3.30
|1.2763
|1.2990
|1.2763
|33.00
|27508.58
|2360
|2006.08.11 16:35
|sell
|1181
|3.40
|1.2771
|1.2988
|1.2761
|2361
|2006.08.11 16:37
|t/p
|1181
|3.40
|1.2761
|1.2988
|1.2761
|34.00
|27542.58
|2362
|2006.08.11 16:37
|sell
|1182
|3.40
|1.2768
|1.2985
|1.2758
|2363
|2006.08.11 16:40
|t/p
|1182
|3.40
|1.2758
|1.2985
|1.2758
|34.00
|27576.58
|2364
|2006.08.11 16:40
|sell
|1183
|3.40
|1.2763
|1.2980
|1.2753
|2365
|2006.08.11 16:40
|t/p
|1183
|3.40
|1.2753
|1.2980
|1.2753
|34.00
|27610.58
|2366
|2006.08.11 16:49
|sell
|1184
|3.40
|1.2769
|1.2986
|1.2759
|2367
|2006.08.11 16:50
|t/p
|1184
|3.40
|1.2759
|1.2986
|1.2759
|34.00
|27644.58
|2368
|2006.08.11 16:50
|sell
|1185
|3.40
|1.2766
|1.2983
|1.2756
|2369
|2006.08.11 16:50
|t/p
|1185
|3.40
|1.2756
|1.2983
|1.2756
|34.00
|27678.58
|2370
|2006.08.11 17:00
|sell
|1186
|3.40
|1.2763
|1.2980
|1.2753
|2371
|2006.08.11 17:01
|t/p
|1186
|3.40
|1.2753
|1.2980
|1.2753
|34.00
|27712.58
|2372
|2006.08.11 17:01
|sell
|1187
|3.40
|1.2761
|1.2978
|1.2751
|2373
|2006.08.11 17:03
|t/p
|1187
|3.40
|1.2751
|1.2978
|1.2751
|34.00
|27746.58
|2374
|2006.08.11 17:03
|sell
|1188
|3.40
|1.2760
|1.2977
|1.2750
|2375
|2006.08.11 17:04
|t/p
|1188
|3.40
|1.2750
|1.2977
|1.2750
|34.00
|27780.58
|2376
|2006.08.11 17:04
|sell
|1189
|3.40
|1.2761
|1.2978
|1.2751
|2377
|2006.08.11 17:05
|t/p
|1189
|3.40
|1.2751
|1.2978
|1.2751
|34.00
|27814.58
|2378
|2006.08.11 17:15
|sell
|1190
|3.40
|1.2764
|1.2981
|1.2754
|2379
|2006.08.11 17:18
|t/p
|1190
|3.40
|1.2754
|1.2981
|1.2754
|34.00
|27848.58
|2380
|2006.08.11 17:18
|sell
|1191
|3.40
|1.2766
|1.2983
|1.2756
|2381
|2006.08.11 17:18
|t/p
|1191
|3.40
|1.2756
|1.2983
|1.2756
|34.00
|27882.58
|2382
|2006.08.11 17:30
|sell
|1192
|3.40
|1.2765
|1.2982
|1.2755
|2383
|2006.08.11 17:36
|t/p
|1192
|3.40
|1.2755
|1.2982
|1.2755
|34.00
|27916.58
|2384
|2006.08.11 17:36
|sell
|1193
|3.40
|1.2762
|1.2979
|1.2752
|2385
|2006.08.11 17:37
|t/p
|1193
|3.40
|1.2752
|1.2979
|1.2752
|34.00
|27950.58
|2386
|2006.08.11 17:47
|sell
|1194
|3.40
|1.2767
|1.2984
|1.2757
|2387
|2006.08.11 17:50
|t/p
|1194
|3.40
|1.2757
|1.2984
|1.2757
|34.00
|27984.58
|2388
|2006.08.11 17:59
|t/p
|1179
|3.30
|1.2731
|1.2976
|1.2731
|33.00
|28017.58
|2389
|2006.08.11 17:59
|sell
|1195
|3.40
|1.2729
|1.2964
|1.2719
|2390
|2006.08.11 18:00
|sell
|1196
|3.40
|1.2754
|1.2971
|1.2744
|2391
|2006.08.11 18:02
|t/p
|1196
|3.40
|1.2744
|1.2971
|1.2744
|34.00
|28051.58
|2392
|2006.08.11 18:02
|sell
|1197
|3.40
|1.2749
|1.2966
|1.2739
|2393
|2006.08.11 18:04
|t/p
|1197
|3.40
|1.2739
|1.2966
|1.2739
|34.00
|28085.58
|2394
|2006.08.11 18:04
|sell
|1198
|3.40
|1.2749
|1.2966
|1.2739
|2395
|2006.08.11 18:07
|t/p
|1198
|3.40
|1.2739
|1.2966
|1.2739
|34.00
|28119.58
|2396
|2006.08.11 18:07
|sell
|1199
|3.40
|1.2751
|1.2968
|1.2741
|2397
|2006.08.11 18:09
|t/p
|1199
|3.40
|1.2741
|1.2968
|1.2741
|34.00
|28153.58
|2398
|2006.08.13 21:35
|t/p
|1195
|3.40
|1.2719
|1.2964
|1.2719
|34.00
|28187.58
|2399
|2006.08.13 21:35
|buy
|1200
|3.40
|1.2719
|1.2484
|1.2729
|2400
|2006.08.13 22:53
|t/p
|1200
|3.40
|1.2729
|1.2484
|1.2729
|34.00
|28221.58
|2401
|2006.08.13 22:53
|buy
|1201
|3.40
|1.2731
|1.2496
|1.2741
|2402
|2006.08.13 23:07
|t/p
|1201
|3.40
|1.2741
|1.2496
|1.2741
|34.00
|28255.58
|2403
|2006.08.13 23:07
|buy
|1202
|3.40
|1.2743
|1.2508
|1.2753
|2404
|2006.08.14 04:44
|t/p
|1202
|3.40
|1.2753
|1.2508
|1.2753
|31.77
|28287.36
|2405
|2006.08.14 04:44
|buy
|1203
|3.40
|1.2755
|1.2520
|1.2765
|2406
|2006.08.14 07:29
|buy
|1204
|3.40
|1.2725
|1.2508
|1.2735
|2407
|2006.08.14 07:48
|t/p
|1204
|3.40
|1.2735
|1.2508
|1.2735
|34.00
|28321.36
|2408
|2006.08.14 07:48
|close
|1203
|3.40
|1.2742
|1.2520
|1.2765
|-44.20
|28277.16
|2409
|2006.08.14 07:48
|sell
|1205
|3.40
|1.2745
|1.2980
|1.2735
|2410
|2006.08.14 08:44
|t/p
|1205
|3.40
|1.2735
|1.2980
|1.2735
|34.00
|28311.16
|2411
|2006.08.14 08:44
|buy
|1206
|3.40
|1.2734
|1.2499
|1.2744
|2412
|2006.08.14 08:45
|t/p
|1206
|3.40
|1.2744
|1.2499
|1.2744
|34.00
|28345.16
|2413
|2006.08.14 08:45
|buy
|1207
|3.50
|1.2758
|1.2523
|1.2768
|2414
|2006.08.14 08:59
|buy
|1208
|3.50
|1.2737
|1.2520
|1.2747
|2415
|2006.08.14 09:00
|t/p
|1208
|3.50
|1.2747
|1.2520
|1.2747
|35.00
|28380.16
|2416
|2006.08.14 09:00
|close
|1207
|3.50
|1.2756
|1.2523
|1.2768
|-7.00
|28373.16
|2417
|2006.08.14 09:02
|buy
|1209
|3.50
|1.2746
|1.2511
|1.2756
|2418
|2006.08.14 11:14
|buy
|1210
|3.50
|1.2725
|1.2508
|1.2735
|2419
|2006.08.14 11:15
|t/p
|1210
|3.50
|1.2735
|1.2508
|1.2735
|35.00
|28408.16
|2420
|2006.08.14 11:15
|close
|1209
|3.50
|1.2738
|1.2511
|1.2756
|-28.00
|28380.16
|2421
|2006.08.14 11:19
|sell
|1211
|3.50
|1.2726
|1.2961
|1.2716
|2422
|2006.08.14 14:14
|sell
|1212
|3.50
|1.2744
|1.2961
|1.2734
|2423
|2006.08.14 16:14
|t/p
|1212
|3.50
|1.2734
|1.2961
|1.2734
|35.00
|28415.16
|2424
|2006.08.14 16:14
|close
|1211
|3.50
|1.2734
|1.2961
|1.2716
|-28.00
|28387.16
|2425
|2006.08.14 16:15
|sell
|1213
|3.50
|1.2731
|1.2966
|1.2721
|2426
|2006.08.14 16:32
|sell
|1214
|3.50
|1.2753
|1.2970
|1.2743
|2427
|2006.08.14 16:36
|t/p
|1214
|3.50
|1.2743
|1.2970
|1.2743
|35.00
|28422.16
|2428
|2006.08.14 16:45
|sell
|1215
|3.50
|1.2754
|1.2971
|1.2744
|2429
|2006.08.14 16:47
|t/p
|1215
|3.50
|1.2744
|1.2971
|1.2744
|35.00
|28457.16
|2430
|2006.08.14 16:47
|sell
|1216
|3.50
|1.2752
|1.2969
|1.2742
|2431
|2006.08.14 16:51
|t/p
|1216
|3.50
|1.2742
|1.2969
|1.2742
|35.00
|28492.16
|2432
|2006.08.14 17:59
|t/p
|1213
|3.50
|1.2721
|1.2966
|1.2721
|35.00
|28527.16
|2433
|2006.08.14 17:59
|sell
|1217
|3.50
|1.2719
|1.2954
|1.2709
|2434
|2006.08.15 03:45
|sell
|1218
|3.50
|1.2737
|1.2954
|1.2727
|2435
|2006.08.15 06:59
|t/p
|1218
|3.50
|1.2727
|1.2954
|1.2727
|35.00
|28562.16
|2436
|2006.08.15 06:59
|close
|1217
|3.50
|1.2718
|1.2954
|1.2709
|5.56
|28567.72
|2437
|2006.08.15 07:00
|sell
|1219
|3.50
|1.2715
|1.2950
|1.2705
|2438
|2006.08.15 07:25
|sell
|1220
|3.50
|1.2738
|1.2955
|1.2728
|2439
|2006.08.15 08:45
|t/p
|1220
|3.50
|1.2728
|1.2955
|1.2728
|35.00
|28602.72
|2440
|2006.08.15 08:45
|close
|1219
|3.50
|1.2728
|1.2950
|1.2705
|-45.50
|28557.22
|2441
|2006.08.15 08:45
|sell
|1221
|3.50
|1.2730
|1.2965
|1.2720
|2442
|2006.08.15 08:54
|t/p
|1221
|3.50
|1.2720
|1.2965
|1.2720
|35.00
|28592.22
|2443
|2006.08.15 08:54
|sell
|1222
|3.50
|1.2718
|1.2953
|1.2708
|2444
|2006.08.15 09:37
|sell
|1223
|3.50
|1.2737
|1.2954
|1.2727
|2445
|2006.08.15 09:37
|t/p
|1223
|3.50
|1.2727
|1.2954
|1.2727
|35.00
|28627.22
|2446
|2006.08.15 12:44
|sell
|1224
|3.50
|1.2756
|1.2973
|1.2746
|2447
|2006.08.15 12:59
|sell
|1225
|7.00
|1.2775
|1.2974
|1.2765
|2448
|2006.08.15 13:14
|t/p
|1225
|7.00
|1.2765
|1.2974
|1.2765
|70.00
|28697.22
|2449
|2006.08.15 13:14
|close
|1224
|3.50
|1.2759
|1.2973
|1.2746
|-10.50
|28686.72
|2450
|2006.08.15 13:14
|close
|1222
|3.50
|1.2790
|1.2953
|1.2708
|-252.00
|28434.72
|2451
|2006.08.15 13:15
|buy
|1226
|3.50
|1.2789
|1.2554
|1.2799
|2452
|2006.08.16 12:44
|t/p
|1226
|3.50
|1.2799
|1.2554
|1.2799
|32.71
|28467.43
|2453
|2006.08.16 12:44
|buy
|1227
|3.50
|1.2841
|1.2606
|1.2851
|2454
|2006.08.16 13:29
|t/p
|1227
|3.50
|1.2851
|1.2606
|1.2851
|35.00
|28502.43
|2455
|2006.08.16 13:29
|buy
|1228
|3.50
|1.2859
|1.2624
|1.2869
|2456
|2006.08.16 18:45
|buy
|1229
|3.50
|1.2841
|1.2624
|1.2851
|2457
|2006.08.16 18:59
|t/p
|1229
|3.50
|1.2851
|1.2624
|1.2851
|35.00
|28537.43
|2458
|2006.08.16 18:59
|close
|1228
|3.50
|1.2852
|1.2624
|1.2869
|-24.50
|28512.93
|2459
|2006.08.16 18:59
|sell
|1230
|3.50
|1.2843
|1.3078
|1.2833
|2460
|2006.08.17 07:29
|sell
|1231
|3.50
|1.2866
|1.3083
|1.2856
|2461
|2006.08.17 12:29
|sell
|1232
|7.00
|1.2884
|1.3083
|1.2874
|2462
|2006.08.17 12:30
|t/p
|1232
|7.00
|1.2874
|1.3083
|1.2874
|70.00
|28582.93
|2463
|2006.08.17 12:30
|close
|1231
|3.50
|1.2874
|1.3083
|1.2856
|-28.00
|28554.93
|2464
|2006.08.17 12:30
|close
|1230
|3.50
|1.2875
|1.3078
|1.2833
|-105.81
|28449.12
|2465
|2006.08.17 12:30
|buy
|1233
|3.50
|1.2874
|1.2639
|1.2884
|2466
|2006.08.17 16:29
|buy
|1234
|3.50
|1.2854
|1.2637
|1.2864
|2467
|2006.08.17 17:04
|t/p
|1234
|3.50
|1.2864
|1.2637
|1.2864
|35.00
|28484.12
|2468
|2006.08.17 17:04
|close
|1233
|3.50
|1.2865
|1.2639
|1.2884
|-31.50
|28452.62
|2469
|2006.08.17 17:06
|sell
|1235
|3.50
|1.2843
|1.3078
|1.2833
|2470
|2006.08.17 17:06
|sell
|1236
|3.50
|1.2864
|1.3081
|1.2854
|2471
|2006.08.17 17:07
|t/p
|1236
|3.50
|1.2854
|1.3081
|1.2854
|35.00
|28487.62
|2472
|2006.08.17 17:07
|sell
|1237
|3.50
|1.2864
|1.3081
|1.2854
|2473
|2006.08.17 17:08
|t/p
|1237
|3.50
|1.2854
|1.3081
|1.2854
|35.00
|28522.62
|2474
|2006.08.17 17:08
|sell
|1238
|3.50
|1.2868
|1.3085
|1.2858
|2475
|2006.08.17 17:09
|t/p
|1238
|3.50
|1.2858
|1.3085
|1.2858
|35.00
|28557.62
|2476
|2006.08.17 17:09
|sell
|1239
|3.50
|1.2867
|1.3084
|1.2857
|2477
|2006.08.17 17:10
|t/p
|1239
|3.50
|1.2857
|1.3084
|1.2857
|35.00
|28592.62
|2478
|2006.08.17 17:10
|sell
|1240
|3.50
|1.2867
|1.3084
|1.2857
|2479
|2006.08.17 17:14
|t/p
|1240
|3.50
|1.2857
|1.3084
|1.2857
|35.00
|28627.62
|2480
|2006.08.17 17:15
|sell
|1241
|3.50
|1.2865
|1.3082
|1.2855
|2481
|2006.08.17 17:16
|t/p
|1241
|3.50
|1.2855
|1.3082
|1.2855
|35.00
|28662.62
|2482
|2006.08.17 17:16
|sell
|1242
|3.50
|1.2864
|1.3081
|1.2854
|2483
|2006.08.17 17:17
|t/p
|1242
|3.50
|1.2854
|1.3081
|1.2854
|35.00
|28697.62
|2484
|2006.08.17 17:17
|sell
|1243
|3.50
|1.2864
|1.3081
|1.2854
|2485
|2006.08.17 17:18
|t/p
|1243
|3.50
|1.2854
|1.3081
|1.2854
|35.00
|28732.62
|2486
|2006.08.17 17:18
|sell
|1244
|3.50
|1.2864
|1.3081
|1.2854
|2487
|2006.08.17 17:21
|t/p
|1244
|3.50
|1.2854
|1.3081
|1.2854
|35.00
|28767.62
|2488
|2006.08.17 17:21
|sell
|1245
|3.50
|1.2864
|1.3081
|1.2854
|2489
|2006.08.17 17:28
|t/p
|1245
|3.50
|1.2854
|1.3081
|1.2854
|35.00
|28802.62
|2490
|2006.08.17 17:28
|sell
|1246
|3.50
|1.2863
|1.3080
|1.2853
|2491
|2006.08.17 17:29
|t/p
|1246
|3.50
|1.2853
|1.3080
|1.2853
|35.00
|28837.62
|2492
|2006.08.17 17:29
|t/p
|1235
|3.50
|1.2833
|1.3078
|1.2833
|35.00
|28872.62
|2493
|2006.08.17 17:29
|sell
|1247
|3.50
|1.2828
|1.3063
|1.2818
|2494
|2006.08.17 17:32
|sell
|1248
|3.50
|1.2867
|1.3084
|1.2857
|2495
|2006.08.17 17:34
|t/p
|1248
|3.50
|1.2857
|1.3084
|1.2857
|35.00
|28907.62
|2496
|2006.08.17 17:34
|sell
|1249
|3.50
|1.2867
|1.3084
|1.2857
|2497
|2006.08.17 17:37
|t/p
|1249
|3.50
|1.2857
|1.3084
|1.2857
|35.00
|28942.62
|2498
|2006.08.17 17:37
|sell
|1250
|3.50
|1.2867
|1.3084
|1.2857
|2499
|2006.08.17 17:38
|t/p
|1250
|3.50
|1.2857
|1.3084
|1.2857
|35.00
|28977.62
|2500
|2006.08.17 17:38
|sell
|1251
|3.50
|1.2867
|1.3084
|1.2857
|2501
|2006.08.17 17:42
|t/p
|1251
|3.50
|1.2857
|1.3084
|1.2857
|35.00
|29012.62
|2502
|2006.08.17 17:42
|sell
|1252
|3.50
|1.2865
|1.3082
|1.2855
|2503
|2006.08.17 17:43
|t/p
|1252
|3.50
|1.2855
|1.3082
|1.2855
|35.00
|29047.62
|2504
|2006.08.17 17:43
|sell
|1253
|3.50
|1.2865
|1.3082
|1.2855
|2505
|2006.08.17 17:44
|t/p
|1253
|3.50
|1.2855
|1.3082
|1.2855
|35.00
|29082.62
|2506
|2006.08.17 17:46
|sell
|1254
|3.50
|1.2870
|1.3087
|1.2860
|2507
|2006.08.17 17:47
|t/p
|1254
|3.50
|1.2860
|1.3087
|1.2860
|35.00
|29117.62
|2508
|2006.08.17 17:47
|sell
|1255
|3.50
|1.2870
|1.3087
|1.2860
|2509
|2006.08.17 17:49
|t/p
|1255
|3.50
|1.2860
|1.3087
|1.2860
|35.00
|29152.62
|2510
|2006.08.17 17:49
|sell
|1256
|3.50
|1.2870
|1.3087
|1.2860
|2511
|2006.08.17 17:51
|t/p
|1256
|3.50
|1.2860
|1.3087
|1.2860
|35.00
|29187.62
|2512
|2006.08.17 17:51
|sell
|1257
|3.60
|1.2869
|1.3086
|1.2859
|2513
|2006.08.17 17:53
|t/p
|1257
|3.60
|1.2859
|1.3086
|1.2859
|36.00
|29223.62
|2514
|2006.08.17 17:53
|sell
|1258
|3.60
|1.2868
|1.3085
|1.2858
|2515
|2006.08.17 17:56
|t/p
|1258
|3.60
|1.2858
|1.3085
|1.2858
|36.00
|29259.62
|2516
|2006.08.17 18:00
|sell
|1259
|3.60
|1.2853
|1.3070
|1.2843
|2517
|2006.08.17 18:01
|t/p
|1259
|3.60
|1.2843
|1.3070
|1.2843
|36.00
|29295.62
|2518
|2006.08.17 18:01
|sell
|1260
|3.60
|1.2858
|1.3075
|1.2848
|2519
|2006.08.17 18:01
|t/p
|1260
|3.60
|1.2848
|1.3075
|1.2848
|36.00
|29331.62
|2520
|2006.08.17 18:14
|t/p
|1247
|3.50
|1.2818
|1.3063
|1.2818
|35.00
|29366.62
|2521
|2006.08.17 18:14
|sell
|1261
|3.60
|1.2815
|1.3050
|1.2805
|2522
|2006.08.17 18:20
|sell
|1262
|3.60
|1.2853
|1.3070
|1.2843
|2523
|2006.08.17 18:22
|t/p
|1262
|3.60
|1.2843
|1.3070
|1.2843
|36.00
|29402.62
|2524
|2006.08.17 18:22
|sell
|1263
|3.60
|1.2854
|1.3071
|1.2844
|2525
|2006.08.17 18:24
|t/p
|1263
|3.60
|1.2844
|1.3071
|1.2844
|36.00
|29438.62
|2526
|2006.08.17 18:24
|sell
|1264
|3.60
|1.2853
|1.3070
|1.2843
|2527
|2006.08.17 18:25
|t/p
|1264
|3.60
|1.2843
|1.3070
|1.2843
|36.00
|29474.62
|2528
|2006.08.17 18:30
|sell
|1265
|3.60
|1.2850
|1.3067
|1.2840
|2529
|2006.08.17 18:33
|t/p
|1265
|3.60
|1.2840
|1.3067
|1.2840
|36.00
|29510.62
|2530
|2006.08.17 18:33
|sell
|1266
|3.60
|1.2851
|1.3068
|1.2841
|2531
|2006.08.17 18:34
|t/p
|1266
|3.60
|1.2841
|1.3068
|1.2841
|36.00
|29546.62
|2532
|2006.08.17 18:34
|sell
|1267
|3.60
|1.2849
|1.3066
|1.2839
|2533
|2006.08.17 18:35
|t/p
|1267
|3.60
|1.2839
|1.3066
|1.2839
|36.00
|29582.62
|2534
|2006.08.17 18:35
|sell
|1268
|3.60
|1.2849
|1.3066
|1.2839
|2535
|2006.08.17 18:43
|t/p
|1268
|3.60
|1.2839
|1.3066
|1.2839
|36.00
|29618.62
|2536
|2006.08.17 18:43
|sell
|1269
|3.60
|1.2851
|1.3068
|1.2841
|2537
|2006.08.17 18:43
|t/p
|1269
|3.60
|1.2841
|1.3068
|1.2841
|36.00
|29654.62
|2538
|2006.08.17 18:45
|sell
|1270
|3.60
|1.2846
|1.3063
|1.2836
|2539
|2006.08.17 18:47
|t/p
|1270
|3.60
|1.2836
|1.3063
|1.2836
|36.00
|29690.62
|2540
|2006.08.17 18:47
|sell
|1271
|3.60
|1.2850
|1.3067
|1.2840
|2541
|2006.08.17 18:59
|t/p
|1271
|3.60
|1.2840
|1.3067
|1.2840
|36.00
|29726.62
|2542
|2006.08.17 18:59
|sell
|1272
|3.60
|1.2841
|1.3058
|1.2831
|2543
|2006.08.17 18:59
|t/p
|1272
|3.60
|1.2831
|1.3058
|1.2831
|36.00
|29762.62
|2544
|2006.08.17 19:00
|sell
|1273
|3.60
|1.2838
|1.3055
|1.2828
|2545
|2006.08.17 19:22
|t/p
|1273
|3.60
|1.2828
|1.3055
|1.2828
|36.00
|29798.62
|2546
|2006.08.17 19:22
|close
|1261
|3.60
|1.2828
|1.3050
|1.2805
|-46.80
|29751.82
|2547
|2006.08.17 19:22
|buy
|1274
|3.60
|1.2828
|1.2593
|1.2838
|2548
|2006.08.18 07:36
|t/p
|1274
|3.60
|1.2838
|1.2593
|1.2838
|33.64
|29785.47
|2549
|2006.08.18 07:36
|sell
|1275
|3.60
|1.2841
|1.3076
|1.2831
|2550
|2006.08.18 07:59
|t/p
|1275
|3.60
|1.2831
|1.3076
|1.2831
|36.00
|29821.47
|2551
|2006.08.18 07:59
|sell
|1276
|3.60
|1.2828
|1.3063
|1.2818
|2552
|2006.08.18 11:29
|t/p
|1276
|3.60
|1.2818
|1.3063
|1.2818
|36.00
|29857.47
|2553
|2006.08.18 11:29
|sell
|1277
|3.60
|1.2802
|1.3037
|1.2792
|2554
|2006.08.18 11:32
|sell
|1278
|3.60
|1.2832
|1.3049
|1.2822
|2555
|2006.08.18 11:33
|t/p
|1278
|3.60
|1.2822
|1.3049
|1.2822
|36.00
|29893.47
|2556
|2006.08.18 11:33
|sell
|1279
|3.60
|1.2830
|1.3047
|1.2820
|2557
|2006.08.18 11:34
|t/p
|1279
|3.60
|1.2820
|1.3047
|1.2820
|36.00
|29929.47
|2558
|2006.08.18 11:34
|sell
|1280
|3.60
|1.2831
|1.3048
|1.2821
|2559
|2006.08.18 11:39
|t/p
|1280
|3.60
|1.2821
|1.3048
|1.2821
|36.00
|29965.47
|2560
|2006.08.18 11:39
|sell
|1281
|3.60
|1.2830
|1.3047
|1.2820
|2561
|2006.08.18 11:43
|t/p
|1281
|3.60
|1.2820
|1.3047
|1.2820
|36.00
|30001.47
|2562
|2006.08.18 11:43
|sell
|1282
|3.70
|1.2827
|1.3044
|1.2817
|2563
|2006.08.18 11:44
|t/p
|1282
|3.70
|1.2817
|1.3044
|1.2817
|37.00
|30038.47
|2564
|2006.08.18 11:44
|sell
|1283
|3.70
|1.2827
|1.3044
|1.2817
|2565
|2006.08.18 11:44
|t/p
|1283
|3.70
|1.2817
|1.3044
|1.2817
|37.00
|30075.47
|2566
|2006.08.18 11:46
|sell
|1284
|3.70
|1.2825
|1.3042
|1.2815
|2567
|2006.08.18 11:55
|t/p
|1284
|3.70
|1.2815
|1.3042
|1.2815
|37.00
|30112.47
|2568
|2006.08.18 11:55
|sell
|1285
|3.70
|1.2825
|1.3042
|1.2815
|2569
|2006.08.18 11:56
|t/p
|1285
|3.70
|1.2815
|1.3042
|1.2815
|37.00
|30149.47
|2570
|2006.08.18 11:56
|sell
|1286
|3.70
|1.2825
|1.3042
|1.2815
|2571
|2006.08.18 11:59
|t/p
|1286
|3.70
|1.2815
|1.3042
|1.2815
|37.00
|30186.47
|2572
|2006.08.18 11:59
|sell
|1287
|3.70
|1.2824
|1.3041
|1.2814
|2573
|2006.08.18 11:59
|t/p
|1287
|3.70
|1.2814
|1.3041
|1.2814
|37.00
|30223.47
|2574
|2006.08.18 12:00
|sell
|1288
|3.70
|1.2824
|1.3041
|1.2814
|2575
|2006.08.18 12:02
|t/p
|1288
|3.70
|1.2814
|1.3041
|1.2814
|37.00
|30260.47
|2576
|2006.08.18 12:02
|sell
|1289
|3.70
|1.2824
|1.3041
|1.2814
|2577
|2006.08.18 12:03
|t/p
|1289
|3.70
|1.2814
|1.3041
|1.2814
|37.00
|30297.47
|2578
|2006.08.18 12:03
|sell
|1290
|3.70
|1.2824
|1.3041
|1.2814
|2579
|2006.08.18 12:04
|t/p
|1290
|3.70
|1.2814
|1.3041
|1.2814
|37.00
|30334.47
|2580
|2006.08.18 12:04
|sell
|1291
|3.70
|1.2825
|1.3042
|1.2815
|2581
|2006.08.18 12:05
|t/p
|1291
|3.70
|1.2815
|1.3042
|1.2815
|37.00
|30371.47
|2582
|2006.08.18 12:05
|sell
|1292
|3.70
|1.2825
|1.3042
|1.2815
|2583
|2006.08.18 12:06
|t/p
|1292
|3.70
|1.2815
|1.3042
|1.2815
|37.00
|30408.47
|2584
|2006.08.18 12:06
|sell
|1293
|3.70
|1.2825
|1.3042
|1.2815
|2585
|2006.08.18 12:08
|t/p
|1293
|3.70
|1.2815
|1.3042
|1.2815
|37.00
|30445.47
|2586
|2006.08.18 12:08
|sell
|1294
|3.70
|1.2826
|1.3043
|1.2816
|2587
|2006.08.18 12:14
|t/p
|1294
|3.70
|1.2816
|1.3043
|1.2816
|37.00
|30482.47
|2588
|2006.08.18 12:14
|sell
|1295
|3.70
|1.2830
|1.3047
|1.2820
|2589
|2006.08.18 12:14
|t/p
|1295
|3.70
|1.2820
|1.3047
|1.2820
|37.00
|30519.47
|2590
|2006.08.18 12:16
|sell
|1296
|3.70
|1.2831
|1.3048
|1.2821
|2591
|2006.08.18 12:18
|t/p
|1296
|3.70
|1.2821
|1.3048
|1.2821
|37.00
|30556.47
|2592
|2006.08.18 12:18
|sell
|1297
|3.70
|1.2831
|1.3048
|1.2821
|2593
|2006.08.18 12:20
|t/p
|1297
|3.70
|1.2821
|1.3048
|1.2821
|37.00
|30593.47
|2594
|2006.08.18 12:20
|sell
|1298
|3.70
|1.2830
|1.3047
|1.2820
|2595
|2006.08.18 12:22
|t/p
|1298
|3.70
|1.2820
|1.3047
|1.2820
|37.00
|30630.47
|2596
|2006.08.18 12:22
|sell
|1299
|3.70
|1.2828
|1.3045
|1.2818
|2597
|2006.08.18 12:23
|t/p
|1299
|3.70
|1.2818
|1.3045
|1.2818
|37.00
|30667.47
|2598
|2006.08.18 12:23
|sell
|1300
|3.70
|1.2829
|1.3046
|1.2819
|2599
|2006.08.18 12:24
|t/p
|1300
|3.70
|1.2819
|1.3046
|1.2819
|37.00
|30704.47
|2600
|2006.08.18 12:24
|sell
|1301
|3.70
|1.2829
|1.3046
|1.2819
|2601
|2006.08.18 12:29
|t/p
|1301
|3.70
|1.2819
|1.3046
|1.2819
|37.00
|30741.47
|2602
|2006.08.18 12:29
|t/p
|1277
|3.60
|1.2792
|1.3037
|1.2792
|36.00
|30777.47
|2603
|2006.08.18 12:29
|sell
|1302
|3.70
|1.2785
|1.3020
|1.2775
|2604
|2006.08.18 12:31
|sell
|1303
|3.70
|1.2825
|1.3042
|1.2815
|2605
|2006.08.18 12:40
|t/p
|1303
|3.70
|1.2815
|1.3042
|1.2815
|37.00
|30814.47
|2606
|2006.08.18 12:40
|sell
|1304
|3.70
|1.2826
|1.3043
|1.2816
|2607
|2006.08.18 12:41
|t/p
|1304
|3.70
|1.2816
|1.3043
|1.2816
|37.00
|30851.47
|2608
|2006.08.18 12:41
|sell
|1305
|3.80
|1.2826
|1.3043
|1.2816
|2609
|2006.08.18 12:44
|t/p
|1305
|3.80
|1.2816
|1.3043
|1.2816
|38.00
|30889.47
|2610
|2006.08.18 12:44
|sell
|1306
|3.80
|1.2824
|1.3041
|1.2814
|2611
|2006.08.18 12:44
|t/p
|1306
|3.80
|1.2814
|1.3041
|1.2814
|38.00
|30927.47
|2612
|2006.08.18 12:45
|sell
|1307
|3.80
|1.2825
|1.3042
|1.2815
|2613
|2006.08.18 12:51
|t/p
|1307
|3.80
|1.2815
|1.3042
|1.2815
|38.00
|30965.47
|2614
|2006.08.18 12:51
|sell
|1308
|3.80
|1.2824
|1.3041
|1.2814
|2615
|2006.08.18 12:55
|t/p
|1308
|3.80
|1.2814
|1.3041
|1.2814
|38.00
|31003.47
|2616
|2006.08.18 12:55
|sell
|1309
|3.80
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|2617
|2006.08.18 12:56
|t/p
|1309
|3.80
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|38.00
|31041.47
|2618
|2006.08.18 12:56
|sell
|1310
|3.80
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|2619
|2006.08.18 12:57
|t/p
|1310
|3.80
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|38.00
|31079.47
|2620
|2006.08.18 12:57
|sell
|1311
|3.80
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|2621
|2006.08.18 12:58
|t/p
|1311
|3.80
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|38.00
|31117.47
|2622
|2006.08.18 12:58
|sell
|1312
|3.80
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|2623
|2006.08.18 12:59
|t/p
|1312
|3.80
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|38.00
|31155.47
|2624
|2006.08.18 12:59
|sell
|1313
|3.80
|1.2819
|1.3036
|1.2809
|2625
|2006.08.18 12:59
|t/p
|1313
|3.80
|1.2809
|1.3036
|1.2809
|38.00
|31193.47
|2626
|2006.08.18 13:00
|sell
|1314
|3.80
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|2627
|2006.08.18 13:14
|t/p
|1314
|3.80
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|38.00
|31231.47
|2628
|2006.08.18 13:14
|close
|1302
|3.70
|1.2807
|1.3020
|1.2775
|-81.40
|31150.07
|2629
|2006.08.18 13:15
|buy
|1315
|3.80
|1.2808
|1.2573
|1.2818
|2630
|2006.08.18 13:44
|t/p
|1315
|3.80
|1.2818
|1.2573
|1.2818
|38.00
|31188.07
|2631
|2006.08.18 13:44
|buy
|1316
|3.80
|1.2820
|1.2585
|1.2830
|2632
|2006.08.18 13:59
|t/p
|1316
|3.80
|1.2830
|1.2585
|1.2830
|38.00
|31226.07
|2633
|2006.08.18 13:59
|buy
|1317
|3.80
|1.2838
|1.2603
|1.2848
|2634
|2006.08.18 14:14
|buy
|1318
|3.80
|1.2814
|1.2597
|1.2824
|2635
|2006.08.18 14:19
|buy
|1319
|7.60
|1.2795
|1.2596
|1.2805
|2636
|2006.08.18 14:44
|t/p
|1319
|7.60
|1.2805
|1.2596
|1.2805
|76.00
|31302.07
|2637
|2006.08.18 14:44
|close
|1318
|3.80
|1.2808
|1.2597
|1.2824
|-22.80
|31279.27
|2638
|2006.08.18 14:45
|close
|1317
|3.80
|1.2809
|1.2603
|1.2848
|-110.20
|31169.07
|2639
|2006.08.18 14:59
|buy
|1320
|3.80
|1.2822
|1.2587
|1.2832
|2640
|2006.08.18 16:00
|t/p
|1320
|3.80
|1.2832
|1.2587
|1.2832
|38.00
|31207.07
|2641
|2006.08.18 16:00
|buy
|1321
|3.80
|1.2836
|1.2601
|1.2846
|2642
|2006.08.18 16:01
|buy
|1322
|3.80
|1.2815
|1.2598
|1.2825
|2643
|2006.08.18 16:01
|t/p
|1322
|3.80
|1.2825
|1.2598
|1.2825
|38.00
|31245.07
|2644
|2006.08.18 16:02
|buy
|1323
|3.80
|1.2815
|1.2598
|1.2825
|2645
|2006.08.18 16:02
|t/p
|1323
|3.80
|1.2825
|1.2598
|1.2825
|38.00
|31283.07
|2646
|2006.08.18 16:03
|buy
|1324
|3.80
|1.2815
|1.2598
|1.2825
|2647
|2006.08.18 16:03
|t/p
|1324
|3.80
|1.2825
|1.2598
|1.2825
|38.00
|31321.07
|2648
|2006.08.18 16:03
|buy
|1325
|3.80
|1.2815
|1.2598
|1.2825
|2649
|2006.08.18 18:59
|t/p
|1325
|3.80
|1.2825
|1.2598
|1.2825
|38.00
|31359.07
|2650
|2006.08.18 18:59
|close
|1321
|3.80
|1.2827
|1.2601
|1.2846
|-34.20
|31324.87
|2651
|2006.08.18 19:00
|buy
|1326
|3.80
|1.2828
|1.2593
|1.2838
|2652
|2006.08.21 00:41
|t/p
|1326
|3.80
|1.2838
|1.2593
|1.2838
|35.51
|31360.38
|2653
|2006.08.21 00:41
|buy
|1327
|3.80
|1.2840
|1.2605
|1.2850
|2654
|2006.08.21 01:14
|t/p
|1327
|3.80
|1.2850
|1.2605
|1.2850
|38.00
|31398.38
|2655
|2006.08.21 01:14
|buy
|1328
|3.80
|1.2860
|1.2625
|1.2870
|2656
|2006.08.21 01:44
|t/p
|1328
|3.80
|1.2870
|1.2625
|1.2870
|38.00
|31436.38
|2657
|2006.08.21 01:44
|buy
|1329
|3.80
|1.2872
|1.2637
|1.2882
|2658
|2006.08.21 06:59
|t/p
|1329
|3.80
|1.2882
|1.2637
|1.2882
|38.00
|31474.38
|2659
|2006.08.21 06:59
|buy
|1330
|3.80
|1.2888
|1.2653
|1.2898
|2660
|2006.08.21 08:44
|t/p
|1330
|3.80
|1.2898
|1.2653
|1.2898
|38.00
|31512.38
|2661
|2006.08.21 08:44
|buy
|1331
|3.80
|1.2902
|1.2667
|1.2912
|2662
|2006.08.21 12:14
|t/p
|1331
|3.80
|1.2912
|1.2667
|1.2912
|38.00
|31550.38
|2663
|2006.08.21 12:14
|buy
|1332
|3.80
|1.2919
|1.2684
|1.2929
|2664
|2006.08.21 12:44
|buy
|1333
|3.80
|1.2898
|1.2681
|1.2908
|2665
|2006.08.21 13:59
|t/p
|1333
|3.80
|1.2908
|1.2681
|1.2908
|38.00
|31588.38
|2666
|2006.08.21 13:59
|close
|1332
|3.80
|1.2926
|1.2684
|1.2929
|26.60
|31614.98
|2667
|2006.08.21 14:00
|buy
|1334
|3.80
|1.2926
|1.2691
|1.2936
|2668
|2006.08.21 15:49
|buy
|1335
|3.80
|1.2908
|1.2691
|1.2918
|2669
|2006.08.21 16:00
|t/p
|1335
|3.80
|1.2918
|1.2691
|1.2918
|38.00
|31652.98
|2670
|2006.08.21 16:00
|close
|1334
|3.80
|1.2927
|1.2691
|1.2936
|3.80
|31656.78
|2671
|2006.08.21 16:01
|sell
|1336
|3.80
|1.2911
|1.3146
|1.2901
|2672
|2006.08.21 16:01
|sell
|1337
|3.80
|1.2931
|1.3148
|1.2921
|2673
|2006.08.21 16:02
|t/p
|1337
|3.80
|1.2921
|1.3148
|1.2921
|38.00
|31694.78
|2674
|2006.08.21 16:02
|sell
|1338
|3.90
|1.2930
|1.3147
|1.2920
|2675
|2006.08.21 16:05
|t/p
|1338
|3.90
|1.2920
|1.3147
|1.2920
|39.00
|31733.78
|2676
|2006.08.21 16:07
|sell
|1339
|3.90
|1.2930
|1.3147
|1.2920
|2677
|2006.08.21 16:08
|t/p
|1339
|3.90
|1.2920
|1.3147
|1.2920
|39.00
|31772.78
|2678
|2006.08.21 16:08
|sell
|1340
|3.90
|1.2935
|1.3152
|1.2925
|2679
|2006.08.21 16:11
|t/p
|1340
|3.90
|1.2925
|1.3152
|1.2925
|39.00
|31811.78
|2680
|2006.08.21 16:11
|sell
|1341
|3.90
|1.2934
|1.3151
|1.2924
|2681
|2006.08.21 16:12
|t/p
|1341
|3.90
|1.2924
|1.3151
|1.2924
|39.00
|31850.78
|2682
|2006.08.21 16:12
|sell
|1342
|3.90
|1.2932
|1.3149
|1.2922
|2683
|2006.08.21 16:12
|t/p
|1342
|3.90
|1.2922
|1.3149
|1.2922
|39.00
|31889.78
|2684
|2006.08.21 16:47
|sell
|1343
|3.90
|1.2930
|1.3147
|1.2920
|2685
|2006.08.21 16:48
|t/p
|1343
|3.90
|1.2920
|1.3147
|1.2920
|39.00
|31928.78
|2686
|2006.08.21 16:48
|sell
|1344
|3.90
|1.2930
|1.3147
|1.2920
|2687
|2006.08.21 16:48
|t/p
|1344
|3.90
|1.2920
|1.3147
|1.2920
|39.00
|31967.78
|2688
|2006.08.21 18:29
|t/p
|1336
|3.80
|1.2901
|1.3146
|1.2901
|38.00
|32005.78
|2689
|2006.08.21 18:29
|sell
|1345
|3.90
|1.2896
|1.3131
|1.2886
|2690
|2006.08.21 22:14
|t/p
|1345
|3.90
|1.2886
|1.3131
|1.2886
|39.00
|32044.78
|2691
|2006.08.21 22:14
|sell
|1346
|3.90
|1.2878
|1.3113
|1.2868
|2692
|2006.08.21 23:45
|t/p
|1346
|3.90
|1.2868
|1.3113
|1.2868
|39.00
|32083.78
|2693
|2006.08.21 23:45
|buy
|1347
|3.90
|1.2868
|1.2633
|1.2878
|2694
|2006.08.21 23:52
|t/p
|1347
|3.90
|1.2878
|1.2633
|1.2878
|39.00
|32122.78
|2695
|2006.08.21 23:52
|buy
|1348
|3.90
|1.2886
|1.2651
|1.2896
|2696
|2006.08.21 23:59
|buy
|1349
|3.90
|1.2867
|1.2650
|1.2877
|2697
|2006.08.22 00:03
|t/p
|1349
|3.90
|1.2877
|1.2650
|1.2877
|36.45
|32159.22
|2698
|2006.08.22 00:03
|close
|1348
|3.90
|1.2880
|1.2651
|1.2896
|-25.95
|32133.27
|2699
|2006.08.22 00:06
|buy
|1350
|3.90
|1.2877
|1.2642
|1.2887
|2700
|2006.08.22 02:30
|buy
|1351
|3.90
|1.2859
|1.2642
|1.2869
|2701
|2006.08.22 02:32
|t/p
|1351
|3.90
|1.2869
|1.2642
|1.2869
|39.00
|32172.27
|2702
|2006.08.22 02:32
|close
|1350
|3.90
|1.2869
|1.2642
|1.2887
|-31.20
|32141.07
|2703
|2006.08.22 02:33
|sell
|1352
|3.90
|1.2865
|1.3100
|1.2855
|2704
|2006.08.22 08:49
|sell
|1353
|3.90
|1.2883
|1.3100
|1.2873
|2705
|2006.08.22 09:00
|t/p
|1353
|3.90
|1.2873
|1.3100
|1.2873
|39.00
|32180.07
|2706
|2006.08.22 09:00
|close
|1352
|3.90
|1.2873
|1.3100
|1.2855
|-31.20
|32148.87
|2707
|2006.08.22 09:01
|sell
|1354
|3.90
|1.2872
|1.3107
|1.2862
|2708
|2006.08.22 09:14
|t/p
|1354
|3.90
|1.2862
|1.3107
|1.2862
|39.00
|32187.87
|2709
|2006.08.22 09:14
|sell
|1355
|3.90
|1.2851
|1.3086
|1.2841
|2710
|2006.08.22 09:16
|sell
|1356
|3.90
|1.2872
|1.3089
|1.2862
|2711
|2006.08.22 09:19
|t/p
|1356
|3.90
|1.2862
|1.3089
|1.2862
|39.00
|32226.87
|2712
|2006.08.22 09:19
|sell
|1357
|3.90
|1.2872
|1.3089
|1.2862
|2713
|2006.08.22 09:20
|t/p
|1357
|3.90
|1.2862
|1.3089
|1.2862
|39.00
|32265.87
|2714
|2006.08.22 09:20
|sell
|1358
|3.90
|1.2871
|1.3088
|1.2861
|2715
|2006.08.22 09:23
|t/p
|1358
|3.90
|1.2861
|1.3088
|1.2861
|39.00
|32304.87
|2716
|2006.08.22 09:23
|sell
|1359
|3.90
|1.2870
|1.3087
|1.2860
|2717
|2006.08.22 09:24
|t/p
|1359
|3.90
|1.2860
|1.3087
|1.2860
|39.00
|32343.87
|2718
|2006.08.22 09:24
|sell
|1360
|3.90
|1.2871
|1.3088
|1.2861
|2719
|2006.08.22 09:25
|t/p
|1360
|3.90
|1.2861
|1.3088
|1.2861
|39.00
|32382.87
|2720
|2006.08.22 09:25
|sell
|1361
|3.90
|1.2874
|1.3091
|1.2864
|2721
|2006.08.22 09:26
|t/p
|1361
|3.90
|1.2864
|1.3091
|1.2864
|39.00
|32421.87
|2722
|2006.08.22 09:26
|sell
|1362
|3.90
|1.2874
|1.3091
|1.2864
|2723
|2006.08.22 09:27
|t/p
|1362
|3.90
|1.2864
|1.3091
|1.2864
|39.00
|32460.87
|2724
|2006.08.22 09:27
|sell
|1363
|3.90
|1.2874
|1.3091
|1.2864
|2725
|2006.08.22 09:27
|t/p
|1363
|3.90
|1.2864
|1.3091
|1.2864
|39.00
|32499.87
|2726
|2006.08.22 09:30
|sell
|1364
|3.90
|1.2873
|1.3090
|1.2863
|2727
|2006.08.22 09:31
|t/p
|1364
|3.90
|1.2863
|1.3090
|1.2863
|39.00
|32538.87
|2728
|2006.08.22 09:31
|sell
|1365
|4.00
|1.2874
|1.3091
|1.2864
|2729
|2006.08.22 09:33
|t/p
|1365
|4.00
|1.2864
|1.3091
|1.2864
|40.00
|32578.87
|2730
|2006.08.22 09:33
|sell
|1366
|4.00
|1.2872
|1.3089
|1.2862
|2731
|2006.08.22 09:34
|t/p
|1366
|4.00
|1.2862
|1.3089
|1.2862
|40.00
|32618.87
|2732
|2006.08.22 09:34
|sell
|1367
|4.00
|1.2872
|1.3089
|1.2862
|2733
|2006.08.22 09:35
|t/p
|1367
|4.00
|1.2862
|1.3089
|1.2862
|40.00
|32658.87
|2734
|2006.08.22 09:35
|sell
|1368
|4.00
|1.2871
|1.3088
|1.2861
|2735
|2006.08.22 09:39
|t/p
|1368
|4.00
|1.2861
|1.3088
|1.2861
|40.00
|32698.87
|2736
|2006.08.22 09:39
|sell
|1369
|4.00
|1.2871
|1.3088
|1.2861
|2737
|2006.08.22 09:40
|t/p
|1369
|4.00
|1.2861
|1.3088
|1.2861
|40.00
|32738.87
|2738
|2006.08.22 09:40
|sell
|1370
|4.00
|1.2870
|1.3087
|1.2860
|2739
|2006.08.22 09:41
|t/p
|1370
|4.00
|1.2860
|1.3087
|1.2860
|40.00
|32778.87
|2740
|2006.08.22 09:41
|sell
|1371
|4.00
|1.2870
|1.3087
|1.2860
|2741
|2006.08.22 09:42
|t/p
|1371
|4.00
|1.2860
|1.3087
|1.2860
|40.00
|32818.87
|2742
|2006.08.22 09:42
|sell
|1372
|4.00
|1.2870
|1.3087
|1.2860
|2743
|2006.08.22 09:42
|t/p
|1372
|4.00
|1.2860
|1.3087
|1.2860
|40.00
|32858.87
|2744
|2006.08.22 09:47
|sell
|1373
|4.00
|1.2871
|1.3088
|1.2861
|2745
|2006.08.22 09:50
|t/p
|1373
|4.00
|1.2861
|1.3088
|1.2861
|40.00
|32898.87
|2746
|2006.08.22 09:50
|sell
|1374
|4.00
|1.2869
|1.3086
|1.2859
|2747
|2006.08.22 09:59
|t/p
|1374
|4.00
|1.2859
|1.3086
|1.2859
|40.00
|32938.87
|2748
|2006.08.22 09:59
|close
|1355
|3.90
|1.2842
|1.3086
|1.2841
|35.10
|32973.97
|2749
|2006.08.22 10:00
|sell
|1375
|4.00
|1.2839
|1.3074
|1.2829
|2750
|2006.08.22 10:00
|sell
|1376
|4.00
|1.2871
|1.3088
|1.2861
|2751
|2006.08.22 10:01
|t/p
|1376
|4.00
|1.2861
|1.3088
|1.2861
|40.00
|33013.97
|2752
|2006.08.22 10:01
|sell
|1377
|4.00
|1.2870
|1.3087
|1.2860
|2753
|2006.08.22 10:02
|t/p
|1377
|4.00
|1.2860
|1.3087
|1.2860
|40.00
|33053.97
|2754
|2006.08.22 10:02
|sell
|1378
|4.00
|1.2869
|1.3086
|1.2859
|2755
|2006.08.22 10:03
|t/p
|1378
|4.00
|1.2859
|1.3086
|1.2859
|40.00
|33093.97
|2756
|2006.08.22 10:03
|sell
|1379
|4.00
|1.2868
|1.3085
|1.2858
|2757
|2006.08.22 10:04
|t/p
|1379
|4.00
|1.2858
|1.3085
|1.2858
|40.00
|33133.97
|2758
|2006.08.22 10:04
|sell
|1380
|4.00
|1.2866
|1.3083
|1.2856
|2759
|2006.08.22 10:06
|t/p
|1380
|4.00
|1.2856
|1.3083
|1.2856
|40.00
|33173.97
|2760
|2006.08.22 10:06
|sell
|1381
|4.00
|1.2866
|1.3083
|1.2856
|2761
|2006.08.22 10:07
|t/p
|1381
|4.00
|1.2856
|1.3083
|1.2856
|40.00
|33213.97
|2762
|2006.08.22 10:07
|sell
|1382
|4.00
|1.2865
|1.3082
|1.2855
|2763
|2006.08.22 10:09
|t/p
|1382
|4.00
|1.2855
|1.3082
|1.2855
|40.00
|33253.97
|2764
|2006.08.22 10:09
|sell
|1383
|4.00
|1.2866
|1.3083
|1.2856
|2765
|2006.08.22 10:11
|t/p
|1383
|4.00
|1.2856
|1.3083
|1.2856
|40.00
|33293.97
|2766
|2006.08.22 10:11
|sell
|1384
|4.00
|1.2866
|1.3083
|1.2856
|2767
|2006.08.22 10:14
|t/p
|1384
|4.00
|1.2856
|1.3083
|1.2856
|40.00
|33333.97
|2768
|2006.08.22 10:15
|sell
|1385
|4.10
|1.2867
|1.3084
|1.2857
|2769
|2006.08.22 10:18
|t/p
|1385
|4.10
|1.2857
|1.3084
|1.2857
|41.00
|33374.97
|2770
|2006.08.22 10:18
|sell
|1386
|4.10
|1.2867
|1.3084
|1.2857
|2771
|2006.08.22 10:19
|t/p
|1386
|4.10
|1.2857
|1.3084
|1.2857
|41.00
|33415.97
|2772
|2006.08.22 10:19
|sell
|1387
|4.10
|1.2866
|1.3083
|1.2856
|2773
|2006.08.22 10:21
|t/p
|1387
|4.10
|1.2856
|1.3083
|1.2856
|41.00
|33456.97
|2774
|2006.08.22 10:21
|sell
|1388
|4.10
|1.2867
|1.3084
|1.2857
|2775
|2006.08.22 10:25
|t/p
|1388
|4.10
|1.2857
|1.3084
|1.2857
|41.00
|33497.97
|2776
|2006.08.22 10:25
|sell
|1389
|4.10
|1.2867
|1.3084
|1.2857
|2777
|2006.08.22 10:27
|t/p
|1389
|4.10
|1.2857
|1.3084
|1.2857
|41.00
|33538.97
|2778
|2006.08.22 10:27
|sell
|1390
|4.10
|1.2868
|1.3085
|1.2858
|2779
|2006.08.22 10:28
|t/p
|1390
|4.10
|1.2858
|1.3085
|1.2858
|41.00
|33579.97
|2780
|2006.08.22 10:28
|sell
|1391
|4.10
|1.2867
|1.3084
|1.2857
|2781
|2006.08.22 10:29
|t/p
|1391
|4.10
|1.2857
|1.3084
|1.2857
|41.00
|33620.97
|2782
|2006.08.22 10:29
|sell
|1392
|4.10
|1.2865
|1.3082
|1.2855
|2783
|2006.08.22 10:29
|t/p
|1392
|4.10
|1.2855
|1.3082
|1.2855
|41.00
|33661.97
|2784
|2006.08.22 10:30
|sell
|1393
|4.10
|1.2867
|1.3084
|1.2857
|2785
|2006.08.22 10:32
|t/p
|1393
|4.10
|1.2857
|1.3084
|1.2857
|41.00
|33702.97
|2786
|2006.08.22 10:32
|sell
|1394
|4.10
|1.2867
|1.3084
|1.2857
|2787
|2006.08.22 10:34
|t/p
|1394
|4.10
|1.2857
|1.3084
|1.2857
|41.00
|33743.97
|2788
|2006.08.22 10:34
|sell
|1395
|4.10
|1.2867
|1.3084
|1.2857
|2789
|2006.08.22 10:35
|t/p
|1395
|4.10
|1.2857
|1.3084
|1.2857
|41.00
|33784.97
|2790
|2006.08.22 10:35
|sell
|1396
|4.10
|1.2867
|1.3084
|1.2857
|2791
|2006.08.22 10:36
|t/p
|1396
|4.10
|1.2857
|1.3084
|1.2857
|41.00
|33825.97
|2792
|2006.08.22 10:36
|sell
|1397
|4.10
|1.2867
|1.3084
|1.2857
|2793
|2006.08.22 10:37
|t/p
|1397
|4.10
|1.2857
|1.3084
|1.2857
|41.00
|33866.97
|2794
|2006.08.22 10:37
|sell
|1398
|4.10
|1.2866
|1.3083
|1.2856
|2795
|2006.08.22 10:38
|t/p
|1398
|4.10
|1.2856
|1.3083
|1.2856
|41.00
|33907.97
|2796
|2006.08.22 10:38
|sell
|1399
|4.10
|1.2865
|1.3082
|1.2855
|2797
|2006.08.22 10:39
|t/p
|1399
|4.10
|1.2855
|1.3082
|1.2855
|41.00
|33948.97
|2798
|2006.08.22 10:39
|sell
|1400
|4.10
|1.2865
|1.3082
|1.2855
|2799
|2006.08.22 10:41
|t/p
|1400
|4.10
|1.2855
|1.3082
|1.2855
|41.00
|33989.97
|2800
|2006.08.22 10:41
|sell
|1401
|4.10
|1.2867
|1.3084
|1.2857
|2801
|2006.08.22 10:41
|t/p
|1401
|4.10
|1.2857
|1.3084
|1.2857
|41.00
|34030.97
|2802
|2006.08.22 10:45
|sell
|1402
|4.10
|1.2869
|1.3086
|1.2859
|2803
|2006.08.22 10:46
|t/p
|1402
|4.10
|1.2859
|1.3086
|1.2859
|41.00
|34071.97
|2804
|2006.08.22 10:46
|sell
|1403
|4.10
|1.2870
|1.3087
|1.2860
|2805
|2006.08.22 10:47
|t/p
|1403
|4.10
|1.2860
|1.3087
|1.2860
|41.00
|34112.97
|2806
|2006.08.22 10:47
|sell
|1404
|4.10
|1.2870
|1.3087
|1.2860
|2807
|2006.08.22 10:48
|t/p
|1404
|4.10
|1.2860
|1.3087
|1.2860
|41.00
|34153.97
|2808
|2006.08.22 10:48
|sell
|1405
|4.10
|1.2871
|1.3088
|1.2861
|2809
|2006.08.22 10:49
|t/p
|1405
|4.10
|1.2861
|1.3088
|1.2861
|41.00
|34194.97
|2810
|2006.08.22 10:49
|sell
|1406
|4.20
|1.2872
|1.3089
|1.2862
|2811
|2006.08.22 10:50
|t/p
|1406
|4.20
|1.2862
|1.3089
|1.2862
|42.00
|34236.97
|2812
|2006.08.22 10:50
|sell
|1407
|4.20
|1.2872
|1.3089
|1.2862
|2813
|2006.08.22 10:50
|t/p
|1407
|4.20
|1.2862
|1.3089
|1.2862
|42.00
|34278.97
|2814
|2006.08.22 11:59
|t/p
|1375
|4.00
|1.2829
|1.3074
|1.2829
|40.00
|34318.97
|2815
|2006.08.22 11:59
|sell
|1408
|4.20
|1.2813
|1.3048
|1.2803
|2816
|2006.08.22 12:00
|sell
|1409
|4.20
|1.2836
|1.3053
|1.2826
|2817
|2006.08.22 12:01
|t/p
|1409
|4.20
|1.2826
|1.3053
|1.2826
|42.00
|34360.97
|2818
|2006.08.22 12:01
|sell
|1410
|4.20
|1.2836
|1.3053
|1.2826
|2819
|2006.08.22 12:02
|t/p
|1410
|4.20
|1.2826
|1.3053
|1.2826
|42.00
|34402.97
|2820
|2006.08.22 12:02
|sell
|1411
|4.20
|1.2836
|1.3053
|1.2826
|2821
|2006.08.22 12:04
|t/p
|1411
|4.20
|1.2826
|1.3053
|1.2826
|42.00
|34444.97
|2822
|2006.08.22 12:04
|sell
|1412
|4.20
|1.2836
|1.3053
|1.2826
|2823
|2006.08.22 12:05
|t/p
|1412
|4.20
|1.2826
|1.3053
|1.2826
|42.00
|34486.97
|2824
|2006.08.22 12:05
|sell
|1413
|4.20
|1.2837
|1.3054
|1.2827
|2825
|2006.08.22 12:10
|t/p
|1413
|4.20
|1.2827
|1.3054
|1.2827
|42.00
|34528.97
|2826
|2006.08.22 12:10
|sell
|1414
|4.20
|1.2831
|1.3048
|1.2821
|2827
|2006.08.22 12:12
|t/p
|1414
|4.20
|1.2821
|1.3048
|1.2821
|42.00
|34570.97
|2828
|2006.08.22 12:12
|sell
|1415
|4.20
|1.2832
|1.3049
|1.2822
|2829
|2006.08.22 12:13
|t/p
|1415
|4.20
|1.2822
|1.3049
|1.2822
|42.00
|34612.97
|2830
|2006.08.22 12:13
|sell
|1416
|4.20
|1.2832
|1.3049
|1.2822
|2831
|2006.08.22 12:14
|t/p
|1416
|4.20
|1.2822
|1.3049
|1.2822
|42.00
|34654.97
|2832
|2006.08.22 12:15
|sell
|1417
|4.20
|1.2832
|1.3049
|1.2822
|2833
|2006.08.22 12:16
|t/p
|1417
|4.20
|1.2822
|1.3049
|1.2822
|42.00
|34696.97
|2834
|2006.08.22 12:16
|sell
|1418
|4.20
|1.2832
|1.3049
|1.2822
|2835
|2006.08.22 12:18
|t/p
|1418
|4.20
|1.2822
|1.3049
|1.2822
|42.00
|34738.97
|2836
|2006.08.22 12:18
|sell
|1419
|4.20
|1.2832
|1.3049
|1.2822
|2837
|2006.08.22 12:20
|t/p
|1419
|4.20
|1.2822
|1.3049
|1.2822
|42.00
|34780.97
|2838
|2006.08.22 12:20
|sell
|1420
|4.20
|1.2835
|1.3052
|1.2825
|2839
|2006.08.22 12:21
|t/p
|1420
|4.20
|1.2825
|1.3052
|1.2825
|42.00
|34822.97
|2840
|2006.08.22 12:21
|sell
|1421
|4.20
|1.2836
|1.3053
|1.2826
|2841
|2006.08.22 12:22
|t/p
|1421
|4.20
|1.2826
|1.3053
|1.2826
|42.00
|34864.97
|2842
|2006.08.22 12:22
|sell
|1422
|4.20
|1.2838
|1.3055
|1.2828
|2843
|2006.08.22 12:23
|t/p
|1422
|4.20
|1.2828
|1.3055
|1.2828
|42.00
|34906.97
|2844
|2006.08.22 12:23
|sell
|1423
|4.20
|1.2837
|1.3054
|1.2827
|2845
|2006.08.22 12:25
|t/p
|1423
|4.20
|1.2827
|1.3054
|1.2827
|42.00
|34948.97
|2846
|2006.08.22 12:25
|sell
|1424
|4.20
|1.2837
|1.3054
|1.2827
|2847
|2006.08.22 12:27
|t/p
|1424
|4.20
|1.2827
|1.3054
|1.2827
|42.00
|34990.97
|2848
|2006.08.22 12:27
|sell
|1425
|4.20
|1.2836
|1.3053
|1.2826
|2849
|2006.08.22 12:27
|t/p
|1425
|4.20
|1.2826
|1.3053
|1.2826
|42.00
|35032.97
|2850
|2006.08.22 12:30
|sell
|1426
|4.30
|1.2837
|1.3054
|1.2827
|2851
|2006.08.22 12:31
|t/p
|1426
|4.30
|1.2827
|1.3054
|1.2827
|43.00
|35075.97
|2852
|2006.08.22 12:31
|sell
|1427
|4.30
|1.2837
|1.3054
|1.2827
|2853
|2006.08.22 12:33
|t/p
|1427
|4.30
|1.2827
|1.3054
|1.2827
|43.00
|35118.97
|2854
|2006.08.22 12:33
|sell
|1428
|4.30
|1.2838
|1.3055
|1.2828
|2855
|2006.08.22 12:34
|t/p
|1428
|4.30
|1.2828
|1.3055
|1.2828
|43.00
|35161.97
|2856
|2006.08.22 12:34
|sell
|1429
|4.30
|1.2837
|1.3054
|1.2827
|2857
|2006.08.22 12:37
|t/p
|1429
|4.30
|1.2827
|1.3054
|1.2827
|43.00
|35204.97
|2858
|2006.08.22 12:37
|sell
|1430
|4.30
|1.2836
|1.3053
|1.2826
|2859
|2006.08.22 12:38
|t/p
|1430
|4.30
|1.2826
|1.3053
|1.2826
|43.00
|35247.97
|2860
|2006.08.22 12:38
|sell
|1431
|4.30
|1.2836
|1.3053
|1.2826
|2861
|2006.08.22 12:39
|t/p
|1431
|4.30
|1.2826
|1.3053
|1.2826
|43.00
|35290.97
|2862
|2006.08.22 12:39
|sell
|1432
|4.30
|1.2836
|1.3053
|1.2826
|2863
|2006.08.22 12:40
|t/p
|1432
|4.30
|1.2826
|1.3053
|1.2826
|43.00
|35333.97
|2864
|2006.08.22 12:40
|sell
|1433
|4.30
|1.2836
|1.3053
|1.2826
|2865
|2006.08.22 12:41
|t/p
|1433
|4.30
|1.2826
|1.3053
|1.2826
|43.00
|35376.97
|2866
|2006.08.22 12:45
|sell
|1434
|4.30
|1.2833
|1.3050
|1.2823
|2867
|2006.08.22 12:46
|t/p
|1434
|4.30
|1.2823
|1.3050
|1.2823
|43.00
|35419.97
|2868
|2006.08.22 12:46
|sell
|1435
|4.30
|1.2833
|1.3050
|1.2823
|2869
|2006.08.22 12:47
|t/p
|1435
|4.30
|1.2823
|1.3050
|1.2823
|43.00
|35462.97
|2870
|2006.08.22 12:47
|sell
|1436
|4.30
|1.2833
|1.3050
|1.2823
|2871
|2006.08.22 12:49
|t/p
|1436
|4.30
|1.2823
|1.3050
|1.2823
|43.00
|35505.97
|2872
|2006.08.22 12:49
|sell
|1437
|4.30
|1.2835
|1.3052
|1.2825
|2873
|2006.08.22 12:51
|t/p
|1437
|4.30
|1.2825
|1.3052
|1.2825
|43.00
|35548.97
|2874
|2006.08.22 12:51
|sell
|1438
|4.30
|1.2836
|1.3053
|1.2826
|2875
|2006.08.22 12:53
|t/p
|1438
|4.30
|1.2826
|1.3053
|1.2826
|43.00
|35591.97
|2876
|2006.08.22 12:53
|sell
|1439
|4.30
|1.2836
|1.3053
|1.2826
|2877
|2006.08.22 12:54
|t/p
|1439
|4.30
|1.2826
|1.3053
|1.2826
|43.00
|35634.97
|2878
|2006.08.22 12:54
|sell
|1440
|4.30
|1.2837
|1.3054
|1.2827
|2879
|2006.08.22 12:54
|t/p
|1440
|4.30
|1.2827
|1.3054
|1.2827
|43.00
|35677.97
|2880
|2006.08.22 13:00
|sell
|1441
|4.30
|1.2837
|1.3054
|1.2827
|2881
|2006.08.22 13:01
|t/p
|1441
|4.30
|1.2827
|1.3054
|1.2827
|43.00
|35720.97
|2882
|2006.08.22 13:01
|sell
|1442
|4.30
|1.2838
|1.3055
|1.2828
|2883
|2006.08.22 13:02
|t/p
|1442
|4.30
|1.2828
|1.3055
|1.2828
|43.00
|35763.97
|2884
|2006.08.22 13:02
|sell
|1443
|4.30
|1.2839
|1.3056
|1.2829
|2885
|2006.08.22 13:05
|t/p
|1443
|4.30
|1.2829
|1.3056
|1.2829
|43.00
|35806.97
|2886
|2006.08.22 13:05
|sell
|1444
|4.30
|1.2842
|1.3059
|1.2832
|2887
|2006.08.22 13:06
|t/p
|1444
|4.30
|1.2832
|1.3059
|1.2832
|43.00
|35849.97
|2888
|2006.08.22 13:06
|sell
|1445
|4.40
|1.2841
|1.3058
|1.2831
|2889
|2006.08.22 13:09
|t/p
|1445
|4.40
|1.2831
|1.3058
|1.2831
|44.00
|35893.97
|2890
|2006.08.22 13:09
|sell
|1446
|4.40
|1.2841
|1.3058
|1.2831
|2891
|2006.08.22 13:10
|t/p
|1446
|4.40
|1.2831
|1.3058
|1.2831
|44.00
|35937.97
|2892
|2006.08.22 13:10
|sell
|1447
|4.40
|1.2842
|1.3059
|1.2832
|2893
|2006.08.22 13:11
|t/p
|1447
|4.40
|1.2832
|1.3059
|1.2832
|44.00
|35981.97
|2894
|2006.08.22 13:11
|sell
|1448
|4.40
|1.2841
|1.3058
|1.2831
|2895
|2006.08.22 13:12
|t/p
|1448
|4.40
|1.2831
|1.3058
|1.2831
|44.00
|36025.97
|2896
|2006.08.22 13:12
|sell
|1449
|4.40
|1.2840
|1.3057
|1.2830
|2897
|2006.08.22 13:13
|t/p
|1449
|4.40
|1.2830
|1.3057
|1.2830
|44.00
|36069.97
|2898
|2006.08.22 13:13
|sell
|1450
|4.40
|1.2840
|1.3057
|1.2830
|2899
|2006.08.22 13:14
|t/p
|1450
|4.40
|1.2830
|1.3057
|1.2830
|44.00
|36113.97
|2900
|2006.08.22 13:14
|sell
|1451
|4.40
|1.2841
|1.3058
|1.2831
|2901
|2006.08.22 13:14
|t/p
|1451
|4.40
|1.2831
|1.3058
|1.2831
|44.00
|36157.97
|2902
|2006.08.22 13:15
|sell
|1452
|4.40
|1.2841
|1.3058
|1.2831
|2903
|2006.08.22 13:16
|t/p
|1452
|4.40
|1.2831
|1.3058
|1.2831
|44.00
|36201.97
|2904
|2006.08.22 13:16
|sell
|1453
|4.40
|1.2842
|1.3059
|1.2832
|2905
|2006.08.22 13:17
|t/p
|1453
|4.40
|1.2832
|1.3059
|1.2832
|44.00
|36245.97
|2906
|2006.08.22 13:17
|sell
|1454
|4.40
|1.2844
|1.3061
|1.2834
|2907
|2006.08.22 13:18
|t/p
|1454
|4.40
|1.2834
|1.3061
|1.2834
|44.00
|36289.97
|2908
|2006.08.22 13:18
|sell
|1455
|4.40
|1.2845
|1.3062
|1.2835
|2909
|2006.08.22 13:20
|t/p
|1455
|4.40
|1.2835
|1.3062
|1.2835
|44.00
|36333.97
|2910
|2006.08.22 13:20
|sell
|1456
|4.40
|1.2844
|1.3061
|1.2834
|2911
|2006.08.22 13:21
|t/p
|1456
|4.40
|1.2834
|1.3061
|1.2834
|44.00
|36377.97
|2912
|2006.08.22 13:21
|sell
|1457
|4.40
|1.2844
|1.3061
|1.2834
|2913
|2006.08.22 13:23
|t/p
|1457
|4.40
|1.2834
|1.3061
|1.2834
|44.00
|36421.97
|2914
|2006.08.22 13:23
|sell
|1458
|4.40
|1.2845
|1.3062
|1.2835
|2915
|2006.08.22 13:24
|t/p
|1458
|4.40
|1.2835
|1.3062
|1.2835
|44.00
|36465.97
|2916
|2006.08.22 13:24
|sell
|1459
|4.40
|1.2846
|1.3063
|1.2836
|2917
|2006.08.22 13:24
|t/p
|1459
|4.40
|1.2836
|1.3063
|1.2836
|44.00
|36509.97
|2918
|2006.08.22 13:31
|sell
|1460
|4.40
|1.2841
|1.3058
|1.2831
|2919
|2006.08.22 13:32
|t/p
|1460
|4.40
|1.2831
|1.3058
|1.2831
|44.00
|36553.97
|2920
|2006.08.22 13:32
|sell
|1461
|4.40
|1.2842
|1.3059
|1.2832
|2921
|2006.08.22 13:33
|t/p
|1461
|4.40
|1.2832
|1.3059
|1.2832
|44.00
|36597.97
|2922
|2006.08.22 13:33
|sell
|1462
|4.40
|1.2842
|1.3059
|1.2832
|2923
|2006.08.22 13:35
|t/p
|1462
|4.40
|1.2832
|1.3059
|1.2832
|44.00
|36641.97
|2924
|2006.08.22 13:35
|sell
|1463
|4.40
|1.2842
|1.3059
|1.2832
|2925
|2006.08.22 13:36
|t/p
|1463
|4.40
|1.2832
|1.3059
|1.2832
|44.00
|36685.97
|2926
|2006.08.22 13:36
|sell
|1464
|4.50
|1.2841
|1.3058
|1.2831
|2927
|2006.08.22 13:38
|t/p
|1464
|4.50
|1.2831
|1.3058
|1.2831
|45.00
|36730.97
|2928
|2006.08.22 13:38
|sell
|1465
|4.50
|1.2837
|1.3054
|1.2827
|2929
|2006.08.22 13:39
|t/p
|1465
|4.50
|1.2827
|1.3054
|1.2827
|45.00
|36775.97
|2930
|2006.08.22 13:39
|sell
|1466
|4.50
|1.2835
|1.3052
|1.2825
|2931
|2006.08.22 13:41
|t/p
|1466
|4.50
|1.2825
|1.3052
|1.2825
|45.00
|36820.97
|2932
|2006.08.22 13:41
|sell
|1467
|4.50
|1.2836
|1.3053
|1.2826
|2933
|2006.08.22 13:42
|t/p
|1467
|4.50
|1.2826
|1.3053
|1.2826
|45.00
|36865.97
|2934
|2006.08.22 13:45
|sell
|1468
|4.50
|1.2836
|1.3053
|1.2826
|2935
|2006.08.22 13:47
|t/p
|1468
|4.50
|1.2826
|1.3053
|1.2826
|45.00
|36910.97
|2936
|2006.08.22 13:47
|sell
|1469
|4.50
|1.2836
|1.3053
|1.2826
|2937
|2006.08.22 13:49
|t/p
|1469
|4.50
|1.2826
|1.3053
|1.2826
|45.00
|36955.97
|2938
|2006.08.22 13:49
|sell
|1470
|4.50
|1.2832
|1.3049
|1.2822
|2939
|2006.08.22 13:50
|t/p
|1470
|4.50
|1.2822
|1.3049
|1.2822
|45.00
|37000.97
|2940
|2006.08.22 13:50
|sell
|1471
|4.50
|1.2832
|1.3049
|1.2822
|2941
|2006.08.22 13:51
|t/p
|1471
|4.50
|1.2822
|1.3049
|1.2822
|45.00
|37045.97
|2942
|2006.08.22 14:29
|t/p
|1408
|4.20
|1.2803
|1.3048
|1.2803
|42.00
|37087.97
|2943
|2006.08.22 14:29
|buy
|1472
|4.50
|1.2803
|1.2568
|1.2813
|2944
|2006.08.22 14:30
|t/p
|1472
|4.50
|1.2813
|1.2568
|1.2813
|45.00
|37132.97
|2945
|2006.08.22 14:30
|buy
|1473
|4.50
|1.2816
|1.2581
|1.2826
|2946
|2006.08.22 17:29
|buy
|1474
|4.50
|1.2796
|1.2579
|1.2806
|2947
|2006.08.22 17:31
|t/p
|1474
|4.50
|1.2806
|1.2579
|1.2806
|45.00
|37177.97
|2948
|2006.08.22 17:31
|close
|1473
|4.50
|1.2808
|1.2581
|1.2826
|-36.00
|37141.97
|2949
|2006.08.22 17:37
|sell
|1475
|4.50
|1.2801
|1.3036
|1.2791
|2950
|2006.08.22 17:59
|t/p
|1475
|4.50
|1.2791
|1.3036
|1.2791
|45.00
|37186.97
|2951
|2006.08.22 17:59
|sell
|1476
|4.50
|1.2788
|1.3023
|1.2778
|2952
|2006.08.22 22:14
|sell
|1477
|4.50
|1.2806
|1.3023
|1.2796
|2953
|2006.08.23 01:59
|t/p
|1477
|4.50
|1.2796
|1.3023
|1.2796
|47.66
|37234.62
|2954
|2006.08.23 01:59
|close
|1476
|4.50
|1.2796
|1.3023
|1.2778
|-33.34
|37201.28
|2955
|2006.08.23 02:00
|sell
|1478
|4.50
|1.2793
|1.3028
|1.2783
|2956
|2006.08.23 07:29
|sell
|1479
|4.50
|1.2823
|1.3040
|1.2813
|2957
|2006.08.23 09:01
|t/p
|1479
|4.50
|1.2813
|1.3040
|1.2813
|45.00
|37246.28
|2958
|2006.08.23 09:01
|close
|1478
|4.50
|1.2813
|1.3028
|1.2783
|-90.00
|37156.28
|2959
|2006.08.23 09:01
|sell
|1480
|4.50
|1.2811
|1.3046
|1.2801
|2960
|2006.08.23 13:59
|sell
|1481
|4.50
|1.2832
|1.3049
|1.2822
|2961
|2006.08.23 14:15
|t/p
|1481
|4.50
|1.2822
|1.3049
|1.2822
|45.00
|37201.28
|2962
|2006.08.23 14:15
|close
|1480
|4.50
|1.2812
|1.3046
|1.2801
|-4.50
|37196.78
|2963
|2006.08.23 14:15
|buy
|1482
|4.50
|1.2813
|1.2578
|1.2823
|2964
|2006.08.23 15:01
|t/p
|1482
|4.50
|1.2823
|1.2578
|1.2823
|45.00
|37241.78
|2965
|2006.08.23 15:01
|sell
|1483
|4.50
|1.2824
|1.3059
|1.2814
|2966
|2006.08.23 15:03
|t/p
|1483
|4.50
|1.2814
|1.3059
|1.2814
|45.00
|37286.78
|2967
|2006.08.23 15:03
|sell
|1484
|4.50
|1.2796
|1.3031
|1.2786
|2968
|2006.08.23 15:03
|sell
|1485
|4.50
|1.2823
|1.3040
|1.2813
|2969
|2006.08.23 15:04
|t/p
|1485
|4.50
|1.2813
|1.3040
|1.2813
|45.00
|37331.78
|2970
|2006.08.23 15:04
|sell
|1486
|4.50
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|2971
|2006.08.23 15:08
|t/p
|1486
|4.50
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|45.00
|37376.78
|2972
|2006.08.23 15:08
|sell
|1487
|4.50
|1.2818
|1.3035
|1.2808
|2973
|2006.08.23 15:09
|t/p
|1487
|4.50
|1.2808
|1.3035
|1.2808
|45.00
|37421.78
|2974
|2006.08.23 15:09
|sell
|1488
|4.50
|1.2819
|1.3036
|1.2809
|2975
|2006.08.23 15:10
|t/p
|1488
|4.50
|1.2809
|1.3036
|1.2809
|45.00
|37466.78
|2976
|2006.08.23 15:10
|sell
|1489
|4.50
|1.2818
|1.3035
|1.2808
|2977
|2006.08.23 15:11
|t/p
|1489
|4.50
|1.2808
|1.3035
|1.2808
|45.00
|37511.78
|2978
|2006.08.23 15:11
|sell
|1490
|4.60
|1.2818
|1.3035
|1.2808
|2979
|2006.08.23 15:12
|t/p
|1490
|4.60
|1.2808
|1.3035
|1.2808
|46.00
|37557.78
|2980
|2006.08.23 15:12
|sell
|1491
|4.60
|1.2818
|1.3035
|1.2808
|2981
|2006.08.23 15:13
|t/p
|1491
|4.60
|1.2808
|1.3035
|1.2808
|46.00
|37603.78
|2982
|2006.08.23 15:13
|sell
|1492
|4.60
|1.2817
|1.3034
|1.2807
|2983
|2006.08.23 15:14
|t/p
|1492
|4.60
|1.2807
|1.3034
|1.2807
|46.00
|37649.78
|2984
|2006.08.23 15:14
|sell
|1493
|4.60
|1.2817
|1.3034
|1.2807
|2985
|2006.08.23 15:14
|t/p
|1493
|4.60
|1.2807
|1.3034
|1.2807
|46.00
|37695.78
|2986
|2006.08.23 15:14
|t/p
|1484
|4.50
|1.2786
|1.3031
|1.2786
|45.00
|37740.78
|2987
|2006.08.23 15:14
|sell
|1494
|4.60
|1.2781
|1.3016
|1.2771
|2988
|2006.08.23 15:17
|sell
|1495
|4.60
|1.2819
|1.3036
|1.2809
|2989
|2006.08.23 15:18
|t/p
|1495
|4.60
|1.2809
|1.3036
|1.2809
|46.00
|37786.78
|2990
|2006.08.23 15:18
|sell
|1496
|4.60
|1.2823
|1.3040
|1.2813
|2991
|2006.08.23 15:20
|t/p
|1496
|4.60
|1.2813
|1.3040
|1.2813
|46.00
|37832.78
|2992
|2006.08.23 15:20
|sell
|1497
|4.60
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|2993
|2006.08.23 15:21
|t/p
|1497
|4.60
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|46.00
|37878.78
|2994
|2006.08.23 15:21
|sell
|1498
|4.60
|1.2822
|1.3039
|1.2812
|2995
|2006.08.23 15:23
|t/p
|1498
|4.60
|1.2812
|1.3039
|1.2812
|46.00
|37924.78
|2996
|2006.08.23 15:23
|sell
|1499
|4.60
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|2997
|2006.08.23 15:26
|t/p
|1499
|4.60
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|46.00
|37970.78
|2998
|2006.08.23 15:26
|sell
|1500
|4.60
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|2999
|2006.08.23 15:27
|t/p
|1500
|4.60
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|46.00
|38016.78
|3000
|2006.08.23 15:27
|sell
|1501
|4.60
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|3001
|2006.08.23 15:28
|t/p
|1501
|4.60
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|46.00
|38062.78
|3002
|2006.08.23 15:28
|sell
|1502
|4.60
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|3003
|2006.08.23 15:29
|t/p
|1502
|4.60
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|46.00
|38108.78
|3004
|2006.08.23 15:29
|sell
|1503
|4.60
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|3005
|2006.08.23 15:29
|t/p
|1503
|4.60
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|46.00
|38154.78
|3006
|2006.08.23 15:30
|sell
|1504
|4.60
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|3007
|2006.08.23 15:31
|t/p
|1504
|4.60
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|46.00
|38200.78
|3008
|2006.08.23 15:31
|sell
|1505
|4.60
|1.2815
|1.3032
|1.2805
|3009
|2006.08.23 15:32
|t/p
|1505
|4.60
|1.2805
|1.3032
|1.2805
|46.00
|38246.78
|3010
|2006.08.23 15:32
|sell
|1506
|4.60
|1.2815
|1.3032
|1.2805
|3011
|2006.08.23 15:34
|t/p
|1506
|4.60
|1.2805
|1.3032
|1.2805
|46.00
|38292.78
|3012
|2006.08.23 15:34
|sell
|1507
|4.60
|1.2818
|1.3035
|1.2808
|3013
|2006.08.23 15:37
|t/p
|1507
|4.60
|1.2808
|1.3035
|1.2808
|46.00
|38338.78
|3014
|2006.08.23 15:37
|sell
|1508
|4.70
|1.2819
|1.3036
|1.2809
|3015
|2006.08.23 15:38
|t/p
|1508
|4.70
|1.2809
|1.3036
|1.2809
|47.00
|38385.78
|3016
|2006.08.23 15:38
|sell
|1509
|4.70
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|3017
|2006.08.23 15:42
|t/p
|1509
|4.70
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|47.00
|38432.78
|3018
|2006.08.23 15:42
|sell
|1510
|4.70
|1.2824
|1.3041
|1.2814
|3019
|2006.08.23 15:44
|t/p
|1510
|4.70
|1.2814
|1.3041
|1.2814
|47.00
|38479.78
|3020
|2006.08.23 15:46
|sell
|1511
|4.70
|1.2799
|1.3016
|1.2789
|3021
|2006.08.23 15:46
|sell
|1512
|9.40
|1.2825
|1.3024
|1.2815
|3022
|2006.08.23 15:47
|t/p
|1512
|9.40
|1.2815
|1.3024
|1.2815
|94.00
|38573.78
|3023
|2006.08.23 15:47
|sell
|1513
|9.40
|1.2826
|1.3025
|1.2816
|3024
|2006.08.23 15:50
|t/p
|1513
|9.40
|1.2816
|1.3025
|1.2816
|94.00
|38667.78
|3025
|2006.08.23 15:50
|sell
|1514
|9.40
|1.2828
|1.3027
|1.2818
|3026
|2006.08.23 15:51
|t/p
|1514
|9.40
|1.2818
|1.3027
|1.2818
|94.00
|38761.78
|3027
|2006.08.23 15:51
|sell
|1515
|9.40
|1.2829
|1.3028
|1.2819
|3028
|2006.08.23 15:52
|t/p
|1515
|9.40
|1.2819
|1.3028
|1.2819
|94.00
|38855.78
|3029
|2006.08.23 15:52
|sell
|1516
|9.40
|1.2829
|1.3028
|1.2819
|3030
|2006.08.23 15:55
|t/p
|1516
|9.40
|1.2819
|1.3028
|1.2819
|94.00
|38949.78
|3031
|2006.08.23 15:55
|sell
|1517
|9.40
|1.2829
|1.3028
|1.2819
|3032
|2006.08.23 15:55
|t/p
|1517
|9.40
|1.2819
|1.3028
|1.2819
|94.00
|39043.78
|3033
|2006.08.23 16:00
|sell
|1518
|9.40
|1.2831
|1.3030
|1.2821
|3034
|2006.08.23 16:01
|t/p
|1518
|9.40
|1.2821
|1.3030
|1.2821
|94.00
|39137.78
|3035
|2006.08.23 16:01
|sell
|1519
|9.40
|1.2845
|1.3044
|1.2835
|3036
|2006.08.23 16:01
|t/p
|1519
|9.40
|1.2835
|1.3044
|1.2835
|94.00
|39231.78
|3037
|2006.08.23 16:15
|sell
|1520
|9.60
|1.2828
|1.3027
|1.2818
|3038
|2006.08.23 16:16
|t/p
|1520
|9.60
|1.2818
|1.3027
|1.2818
|96.00
|39327.78
|3039
|2006.08.23 16:16
|sell
|1521
|9.60
|1.2823
|1.3022
|1.2813
|3040
|2006.08.23 16:16
|t/p
|1521
|9.60
|1.2813
|1.3022
|1.2813
|96.00
|39423.78
|3041
|2006.08.23 16:44
|t/p
|1511
|4.70
|1.2789
|1.3016
|1.2789
|47.00
|39470.78
|3042
|2006.08.23 16:44
|close
|1494
|4.60
|1.2787
|1.3016
|1.2771
|-27.60
|39443.18
|3043
|2006.08.23 16:45
|sell
|1522
|4.80
|1.2784
|1.3019
|1.2774
|3044
|2006.08.23 16:49
|sell
|1523
|4.80
|1.2804
|1.3021
|1.2794
|3045
|2006.08.23 16:50
|t/p
|1523
|4.80
|1.2794
|1.3021
|1.2794
|48.00
|39491.18
|3046
|2006.08.23 16:50
|sell
|1524
|4.80
|1.2804
|1.3021
|1.2794
|3047
|2006.08.23 16:53
|t/p
|1524
|4.80
|1.2794
|1.3021
|1.2794
|48.00
|39539.18
|3048
|2006.08.24 01:14
|t/p
|1522
|4.80
|1.2774
|1.3019
|1.2774
|56.50
|39595.67
|3049
|2006.08.24 01:14
|sell
|1525
|4.80
|1.2763
|1.2998
|1.2753
|3050
|2006.08.24 02:27
|sell
|1526
|4.80
|1.2783
|1.3000
|1.2773
|3051
|2006.08.24 02:28
|t/p
|1526
|4.80
|1.2773
|1.3000
|1.2773
|48.00
|39643.67
|3052
|2006.08.24 08:13
|sell
|1527
|4.80
|1.2782
|1.2999
|1.2772
|3053
|2006.08.24 08:14
|sell
|1528
|9.60
|1.2811
|1.3010
|1.2801
|3054
|2006.08.24 08:59
|sell
|1529
|14.40
|1.2832
|1.3013
|1.2822
|3055
|2006.08.24 09:45
|t/p
|1529
|14.40
|1.2822
|1.3013
|1.2822
|144.00
|39787.67
|3056
|2006.08.24 09:45
|close
|1528
|9.60
|1.2821
|1.3010
|1.2801
|-96.00
|39691.67
|3057
|2006.08.24 09:59
|close
|1527
|4.80
|1.2823
|1.2999
|1.2772
|-196.80
|39494.87
|3058
|2006.08.24 10:00
|close
|1525
|4.80
|1.2824
|1.2998
|1.2753
|-292.80
|39202.07
|3059
|2006.08.24 10:14
|buy
|1530
|4.80
|1.2830
|1.2595
|1.2840
|3060
|2006.08.24 14:29
|buy
|1531
|4.80
|1.2809
|1.2592
|1.2819
|3061
|2006.08.24 14:30
|t/p
|1531
|4.80
|1.2819
|1.2592
|1.2819
|48.00
|39250.07
|3062
|2006.08.24 14:30
|close
|1530
|4.80
|1.2820
|1.2595
|1.2840
|-48.00
|39202.07
|3063
|2006.08.24 14:31
|sell
|1532
|4.80
|1.2808
|1.3043
|1.2798
|3064
|2006.08.24 14:59
|t/p
|1532
|4.80
|1.2798
|1.3043
|1.2798
|48.00
|39250.07
|3065
|2006.08.24 14:59
|sell
|1533
|4.80
|1.2793
|1.3028
|1.2783
|3066
|2006.08.24 15:00
|sell
|1534
|4.80
|1.2823
|1.3040
|1.2813
|3067
|2006.08.24 15:01
|t/p
|1534
|4.80
|1.2813
|1.3040
|1.2813
|48.00
|39298.07
|3068
|2006.08.24 15:01
|sell
|1535
|4.80
|1.2823
|1.3040
|1.2813
|3069
|2006.08.24 15:02
|t/p
|1535
|4.80
|1.2813
|1.3040
|1.2813
|48.00
|39346.07
|3070
|2006.08.24 15:02
|sell
|1536
|4.80
|1.2823
|1.3040
|1.2813
|3071
|2006.08.24 15:06
|t/p
|1536
|4.80
|1.2813
|1.3040
|1.2813
|48.00
|39394.07
|3072
|2006.08.24 15:06
|sell
|1537
|4.80
|1.2824
|1.3041
|1.2814
|3073
|2006.08.24 15:08
|t/p
|1537
|4.80
|1.2814
|1.3041
|1.2814
|48.00
|39442.07
|3074
|2006.08.24 15:08
|sell
|1538
|4.80
|1.2826
|1.3043
|1.2816
|3075
|2006.08.24 15:13
|t/p
|1538
|4.80
|1.2816
|1.3043
|1.2816
|48.00
|39490.07
|3076
|2006.08.24 15:13
|sell
|1539
|4.80
|1.2827
|1.3044
|1.2817
|3077
|2006.08.24 15:14
|t/p
|1539
|4.80
|1.2817
|1.3044
|1.2817
|48.00
|39538.07
|3078
|2006.08.24 15:14
|sell
|1540
|4.80
|1.2826
|1.3043
|1.2816
|3079
|2006.08.24 15:14
|t/p
|1540
|4.80
|1.2816
|1.3043
|1.2816
|48.00
|39586.07
|3080
|2006.08.24 15:15
|sell
|1541
|4.80
|1.2823
|1.3040
|1.2813
|3081
|2006.08.24 15:16
|t/p
|1541
|4.80
|1.2813
|1.3040
|1.2813
|48.00
|39634.07
|3082
|2006.08.24 15:16
|sell
|1542
|4.80
|1.2816
|1.3033
|1.2806
|3083
|2006.08.24 15:17
|t/p
|1542
|4.80
|1.2806
|1.3033
|1.2806
|48.00
|39682.07
|3084
|2006.08.24 15:17
|sell
|1543
|4.80
|1.2814
|1.3031
|1.2804
|3085
|2006.08.24 15:18
|t/p
|1543
|4.80
|1.2804
|1.3031
|1.2804
|48.00
|39730.07
|3086
|2006.08.24 15:18
|sell
|1544
|4.80
|1.2817
|1.3034
|1.2807
|3087
|2006.08.24 15:19
|t/p
|1544
|4.80
|1.2807
|1.3034
|1.2807
|48.00
|39778.07
|3088
|2006.08.24 15:19
|sell
|1545
|4.80
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|3089
|2006.08.24 15:20
|t/p
|1545
|4.80
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|48.00
|39826.07
|3090
|2006.08.24 15:20
|sell
|1546
|4.80
|1.2818
|1.3035
|1.2808
|3091
|2006.08.24 15:22
|t/p
|1546
|4.80
|1.2808
|1.3035
|1.2808
|48.00
|39874.07
|3092
|2006.08.24 15:22
|sell
|1547
|4.80
|1.2816
|1.3033
|1.2806
|3093
|2006.08.24 15:22
|t/p
|1547
|4.80
|1.2806
|1.3033
|1.2806
|48.00
|39922.07
|3094
|2006.08.24 15:32
|sell
|1548
|4.80
|1.2814
|1.3031
|1.2804
|3095
|2006.08.24 15:33
|t/p
|1548
|4.80
|1.2804
|1.3031
|1.2804
|48.00
|39970.07
|3096
|2006.08.24 15:33
|sell
|1549
|4.80
|1.2813
|1.3030
|1.2803
|3097
|2006.08.24 15:35
|t/p
|1549
|4.80
|1.2803
|1.3030
|1.2803
|48.00
|40018.07
|3098
|2006.08.24 15:35
|sell
|1550
|4.90
|1.2813
|1.3030
|1.2803
|3099
|2006.08.24 15:36
|t/p
|1550
|4.90
|1.2803
|1.3030
|1.2803
|49.00
|40067.07
|3100
|2006.08.24 15:36
|sell
|1551
|4.90
|1.2814
|1.3031
|1.2804
|3101
|2006.08.24 15:41
|t/p
|1551
|4.90
|1.2804
|1.3031
|1.2804
|49.00
|40116.07
|3102
|2006.08.24 15:41
|sell
|1552
|4.90
|1.2814
|1.3031
|1.2804
|3103
|2006.08.24 15:41
|t/p
|1552
|4.90
|1.2804
|1.3031
|1.2804
|49.00
|40165.07
|3104
|2006.08.24 15:44
|t/p
|1533
|4.80
|1.2783
|1.3028
|1.2783
|48.00
|40213.07
|3105
|2006.08.24 15:44
|sell
|1553
|4.90
|1.2778
|1.3013
|1.2768
|3106
|2006.08.24 15:45
|sell
|1554
|4.90
|1.2816
|1.3033
|1.2806
|3107
|2006.08.24 15:47
|t/p
|1554
|4.90
|1.2806
|1.3033
|1.2806
|49.00
|40262.07
|3108
|2006.08.24 15:47
|sell
|1555
|4.90
|1.2816
|1.3033
|1.2806
|3109
|2006.08.24 15:50
|t/p
|1555
|4.90
|1.2806
|1.3033
|1.2806
|49.00
|40311.07
|3110
|2006.08.24 15:50
|sell
|1556
|4.90
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|3111
|2006.08.24 15:51
|t/p
|1556
|4.90
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|49.00
|40360.07
|3112
|2006.08.24 15:51
|sell
|1557
|4.90
|1.2819
|1.3036
|1.2809
|3113
|2006.08.24 15:52
|t/p
|1557
|4.90
|1.2809
|1.3036
|1.2809
|49.00
|40409.07
|3114
|2006.08.24 15:52
|sell
|1558
|4.90
|1.2819
|1.3036
|1.2809
|3115
|2006.08.24 15:53
|t/p
|1558
|4.90
|1.2809
|1.3036
|1.2809
|49.00
|40458.07
|3116
|2006.08.24 15:53
|sell
|1559
|4.90
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|3117
|2006.08.24 15:54
|t/p
|1559
|4.90
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|49.00
|40507.07
|3118
|2006.08.24 15:54
|sell
|1560
|4.90
|1.2822
|1.3039
|1.2812
|3119
|2006.08.24 15:55
|t/p
|1560
|4.90
|1.2812
|1.3039
|1.2812
|49.00
|40556.07
|3120
|2006.08.24 15:55
|sell
|1561
|4.90
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|3121
|2006.08.24 15:57
|t/p
|1561
|4.90
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|49.00
|40605.07
|3122
|2006.08.24 15:57
|sell
|1562
|4.90
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|3123
|2006.08.24 15:59
|t/p
|1562
|4.90
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|49.00
|40654.07
|3124
|2006.08.24 15:59
|t/p
|1553
|4.90
|1.2768
|1.3013
|1.2768
|49.00
|40703.07
|3125
|2006.08.24 15:59
|sell
|1563
|4.90
|1.2759
|1.2994
|1.2749
|3126
|2006.08.24 16:00
|sell
|1564
|4.90
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|3127
|2006.08.24 16:01
|t/p
|1564
|4.90
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|49.00
|40752.07
|3128
|2006.08.24 16:01
|sell
|1565
|4.90
|1.2826
|1.3043
|1.2816
|3129
|2006.08.24 16:02
|t/p
|1565
|4.90
|1.2816
|1.3043
|1.2816
|49.00
|40801.07
|3130
|2006.08.24 16:02
|sell
|1566
|4.90
|1.2817
|1.3034
|1.2807
|3131
|2006.08.24 16:02
|t/p
|1566
|4.90
|1.2807
|1.3034
|1.2807
|49.00
|40850.07
|3132
|2006.08.24 16:15
|sell
|1567
|5.00
|1.2813
|1.3030
|1.2803
|3133
|2006.08.24 16:16
|t/p
|1567
|5.00
|1.2803
|1.3030
|1.2803
|50.00
|40900.07
|3134
|2006.08.24 16:16
|sell
|1568
|5.00
|1.2813
|1.3030
|1.2803
|3135
|2006.08.24 16:18
|t/p
|1568
|5.00
|1.2803
|1.3030
|1.2803
|50.00
|40950.07
|3136
|2006.08.24 16:18
|sell
|1569
|5.00
|1.2813
|1.3030
|1.2803
|3137
|2006.08.24 16:21
|t/p
|1569
|5.00
|1.2803
|1.3030
|1.2803
|50.00
|41000.07
|3138
|2006.08.24 16:21
|sell
|1570
|5.00
|1.2812
|1.3029
|1.2802
|3139
|2006.08.24 16:23
|t/p
|1570
|5.00
|1.2802
|1.3029
|1.2802
|50.00
|41050.07
|3140
|2006.08.24 16:23
|sell
|1571
|5.00
|1.2808
|1.3025
|1.2798
|3141
|2006.08.24 16:24
|t/p
|1571
|5.00
|1.2798
|1.3025
|1.2798
|50.00
|41100.07
|3142
|2006.08.24 16:24
|sell
|1572
|5.00
|1.2806
|1.3023
|1.2796
|3143
|2006.08.24 16:26
|t/p
|1572
|5.00
|1.2796
|1.3023
|1.2796
|50.00
|41150.07
|3144
|2006.08.24 16:30
|sell
|1573
|5.00
|1.2808
|1.3025
|1.2798
|3145
|2006.08.24 16:33
|t/p
|1573
|5.00
|1.2798
|1.3025
|1.2798
|50.00
|41200.07
|3146
|2006.08.24 16:33
|sell
|1574
|5.00
|1.2807
|1.3024
|1.2797
|3147
|2006.08.24 16:35
|t/p
|1574
|5.00
|1.2797
|1.3024
|1.2797
|50.00
|41250.07
|3148
|2006.08.24 16:35
|sell
|1575
|5.00
|1.2807
|1.3024
|1.2797
|3149
|2006.08.24 16:36
|t/p
|1575
|5.00
|1.2797
|1.3024
|1.2797
|50.00
|41300.07
|3150
|2006.08.24 16:36
|sell
|1576
|5.00
|1.2807
|1.3024
|1.2797
|3151
|2006.08.24 16:37
|t/p
|1576
|5.00
|1.2797
|1.3024
|1.2797
|50.00
|41350.07
|3152
|2006.08.24 16:37
|sell
|1577
|5.00
|1.2801
|1.3018
|1.2791
|3153
|2006.08.24 16:38
|t/p
|1577
|5.00
|1.2791
|1.3018
|1.2791
|50.00
|41400.07
|3154
|2006.08.24 16:38
|sell
|1578
|5.00
|1.2797
|1.3014
|1.2787
|3155
|2006.08.24 16:38
|t/p
|1578
|5.00
|1.2787
|1.3014
|1.2787
|50.00
|41450.07
|3156
|2006.08.24 16:45
|sell
|1579
|5.00
|1.2802
|1.3019
|1.2792
|3157
|2006.08.24 16:48
|t/p
|1579
|5.00
|1.2792
|1.3019
|1.2792
|50.00
|41500.07
|3158
|2006.08.24 16:48
|sell
|1580
|5.00
|1.2803
|1.3020
|1.2793
|3159
|2006.08.24 16:50
|t/p
|1580
|5.00
|1.2793
|1.3020
|1.2793
|50.00
|41550.07
|3160
|2006.08.24 16:50
|sell
|1581
|5.00
|1.2802
|1.3019
|1.2792
|3161
|2006.08.24 16:51
|t/p
|1581
|5.00
|1.2792
|1.3019
|1.2792
|50.00
|41600.07
|3162
|2006.08.24 16:51
|sell
|1582
|5.00
|1.2799
|1.3016
|1.2789
|3163
|2006.08.24 16:52
|t/p
|1582
|5.00
|1.2789
|1.3016
|1.2789
|50.00
|41650.07
|3164
|2006.08.24 16:52
|sell
|1583
|5.00
|1.2798
|1.3015
|1.2788
|3165
|2006.08.24 16:53
|t/p
|1583
|5.00
|1.2788
|1.3015
|1.2788
|50.00
|41700.07
|3166
|2006.08.24 16:53
|sell
|1584
|5.10
|1.2792
|1.3009
|1.2782
|3167
|2006.08.24 16:53
|t/p
|1584
|5.10
|1.2782
|1.3009
|1.2782
|51.00
|41751.07
|3168
|2006.08.24 17:01
|sell
|1585
|5.10
|1.2792
|1.3009
|1.2782
|3169
|2006.08.24 17:02
|t/p
|1585
|5.10
|1.2782
|1.3009
|1.2782
|51.00
|41802.07
|3170
|2006.08.24 17:02
|sell
|1586
|5.10
|1.2791
|1.3008
|1.2781
|3171
|2006.08.24 17:04
|t/p
|1586
|5.10
|1.2781
|1.3008
|1.2781
|51.00
|41853.07
|3172
|2006.08.24 17:04
|sell
|1587
|5.10
|1.2790
|1.3007
|1.2780
|3173
|2006.08.24 17:05
|t/p
|1587
|5.10
|1.2780
|1.3007
|1.2780
|51.00
|41904.07
|3174
|2006.08.24 17:05
|sell
|1588
|5.10
|1.2787
|1.3004
|1.2777
|3175
|2006.08.24 17:06
|t/p
|1588
|5.10
|1.2777
|1.3004
|1.2777
|51.00
|41955.07
|3176
|2006.08.24 17:06
|sell
|1589
|5.10
|1.2785
|1.3002
|1.2775
|3177
|2006.08.24 17:07
|t/p
|1589
|5.10
|1.2775
|1.3002
|1.2775
|51.00
|42006.07
|3178
|2006.08.24 17:07
|sell
|1590
|5.10
|1.2782
|1.2999
|1.2772
|3179
|2006.08.24 17:08
|t/p
|1590
|5.10
|1.2772
|1.2999
|1.2772
|51.00
|42057.07
|3180
|2006.08.24 17:08
|sell
|1591
|5.10
|1.2784
|1.3001
|1.2774
|3181
|2006.08.24 17:08
|t/p
|1591
|5.10
|1.2774
|1.3001
|1.2774
|51.00
|42108.07
|3182
|2006.08.24 17:18
|sell
|1592
|5.10
|1.2781
|1.2998
|1.2771
|3183
|2006.08.24 17:19
|t/p
|1592
|5.10
|1.2771
|1.2998
|1.2771
|51.00
|42159.07
|3184
|2006.08.24 17:19
|sell
|1593
|5.10
|1.2780
|1.2997
|1.2770
|3185
|2006.08.24 17:20
|t/p
|1593
|5.10
|1.2770
|1.2997
|1.2770
|51.00
|42210.07
|3186
|2006.08.24 17:20
|sell
|1594
|5.10
|1.2782
|1.2999
|1.2772
|3187
|2006.08.24 17:23
|t/p
|1594
|5.10
|1.2772
|1.2999
|1.2772
|51.00
|42261.07
|3188
|2006.08.24 17:23
|sell
|1595
|5.10
|1.2779
|1.2996
|1.2769
|3189
|2006.08.24 17:25
|t/p
|1595
|5.10
|1.2769
|1.2996
|1.2769
|51.00
|42312.07
|3190
|2006.08.24 17:25
|sell
|1596
|5.10
|1.2780
|1.2997
|1.2770
|3191
|2006.08.24 17:25
|t/p
|1596
|5.10
|1.2770
|1.2997
|1.2770
|51.00
|42363.07
|3192
|2006.08.24 17:33
|sell
|1597
|5.10
|1.2783
|1.3000
|1.2773
|3193
|2006.08.24 17:34
|t/p
|1597
|5.10
|1.2773
|1.3000
|1.2773
|51.00
|42414.07
|3194
|2006.08.24 17:34
|sell
|1598
|5.10
|1.2783
|1.3000
|1.2773
|3195
|2006.08.24 17:35
|t/p
|1598
|5.10
|1.2773
|1.3000
|1.2773
|51.00
|42465.07
|3196
|2006.08.24 17:35
|sell
|1599
|5.10
|1.2783
|1.3000
|1.2773
|3197
|2006.08.24 17:36
|t/p
|1599
|5.10
|1.2773
|1.3000
|1.2773
|51.00
|42516.07
|3198
|2006.08.24 17:36
|sell
|1600
|5.20
|1.2784
|1.3001
|1.2774
|3199
|2006.08.24 17:37
|t/p
|1600
|5.20
|1.2774
|1.3001
|1.2774
|52.00
|42568.07
|3200
|2006.08.24 17:37
|sell
|1601
|5.20
|1.2783
|1.3000
|1.2773
|3201
|2006.08.24 17:37
|t/p
|1601
|5.20
|1.2773
|1.3000
|1.2773
|52.00
|42620.07
|3202
|2006.08.25 02:59
|sell
|1602
|5.20
|1.2779
|1.2996
|1.2769
|3203
|2006.08.25 05:59
|t/p
|1602
|5.20
|1.2769
|1.2996
|1.2769
|52.00
|42672.07
|3204
|2006.08.25 05:59
|close
|1563
|4.90
|1.2769
|1.2994
|1.2749
|-46.11
|42625.96
|3205
|2006.08.25 06:00
|sell
|1603
|5.20
|1.2768
|1.3003
|1.2758
|3206
|2006.08.25 06:29
|t/p
|1603
|5.20
|1.2758
|1.3003
|1.2758
|52.00
|42677.96
|3207
|2006.08.25 06:29
|sell
|1604
|5.20
|1.2756
|1.2991
|1.2746
|3208
|2006.08.25 06:32
|sell
|1605
|5.20
|1.2776
|1.2993
|1.2766
|3209
|2006.08.25 06:44
|t/p
|1605
|5.20
|1.2766
|1.2993
|1.2766
|52.00
|42729.96
|3210
|2006.08.25 06:44
|close
|1604
|5.20
|1.2763
|1.2991
|1.2746
|-36.40
|42693.56
|3211
|2006.08.25 06:45
|sell
|1606
|5.20
|1.2760
|1.2995
|1.2750
|3212
|2006.08.25 14:14
|t/p
|1606
|5.20
|1.2750
|1.2995
|1.2750
|52.00
|42745.56
|3213
|2006.08.25 14:14
|sell
|1607
|5.20
|1.2726
|1.2961
|1.2716
|3214
|2006.08.25 14:15
|sell
|1608
|5.20
|1.2761
|1.2978
|1.2751
|3215
|2006.08.25 14:16
|t/p
|1608
|5.20
|1.2751
|1.2978
|1.2751
|52.00
|42797.56
|3216
|2006.08.25 14:16
|sell
|1609
|5.20
|1.2760
|1.2977
|1.2750
|3217
|2006.08.25 14:17
|t/p
|1609
|5.20
|1.2750
|1.2977
|1.2750
|52.00
|42849.56
|3218
|2006.08.25 14:17
|sell
|1610
|5.20
|1.2760
|1.2977
|1.2750
|3219
|2006.08.25 14:18
|t/p
|1610
|5.20
|1.2750
|1.2977
|1.2750
|52.00
|42901.56
|3220
|2006.08.25 14:18
|sell
|1611
|5.20
|1.2759
|1.2976
|1.2749
|3221
|2006.08.25 14:19
|t/p
|1611
|5.20
|1.2749
|1.2976
|1.2749
|52.00
|42953.56
|3222
|2006.08.25 14:19
|sell
|1612
|5.20
|1.2758
|1.2975
|1.2748
|3223
|2006.08.25 14:20
|t/p
|1612
|5.20
|1.2748
|1.2975
|1.2748
|52.00
|43005.56
|3224
|2006.08.25 14:20
|sell
|1613
|5.20
|1.2756
|1.2973
|1.2746
|3225
|2006.08.25 14:22
|t/p
|1613
|5.20
|1.2746
|1.2973
|1.2746
|52.00
|43057.56
|3226
|2006.08.25 14:22
|sell
|1614
|5.20
|1.2754
|1.2971
|1.2744
|3227
|2006.08.25 14:23
|t/p
|1614
|5.20
|1.2744
|1.2971
|1.2744
|52.00
|43109.56
|3228
|2006.08.25 14:23
|sell
|1615
|5.20
|1.2753
|1.2970
|1.2743
|3229
|2006.08.25 14:24
|t/p
|1615
|5.20
|1.2743
|1.2970
|1.2743
|52.00
|43161.56
|3230
|2006.08.25 14:24
|sell
|1616
|5.20
|1.2753
|1.2970
|1.2743
|3231
|2006.08.25 14:25
|t/p
|1616
|5.20
|1.2743
|1.2970
|1.2743
|52.00
|43213.56
|3232
|2006.08.25 14:25
|sell
|1617
|5.20
|1.2752
|1.2969
|1.2742
|3233
|2006.08.25 14:26
|t/p
|1617
|5.20
|1.2742
|1.2969
|1.2742
|52.00
|43265.56
|3234
|2006.08.25 14:26
|sell
|1618
|5.20
|1.2753
|1.2970
|1.2743
|3235
|2006.08.25 14:28
|t/p
|1618
|5.20
|1.2743
|1.2970
|1.2743
|52.00
|43317.56
|3236
|2006.08.25 14:28
|sell
|1619
|5.20
|1.2754
|1.2971
|1.2744
|3237
|2006.08.25 14:29
|t/p
|1619
|5.20
|1.2744
|1.2971
|1.2744
|52.00
|43369.56
|3238
|2006.08.25 14:29
|sell
|1620
|5.30
|1.2753
|1.2970
|1.2743
|3239
|2006.08.25 14:29
|t/p
|1620
|5.30
|1.2743
|1.2970
|1.2743
|53.00
|43422.56
|3240
|2006.08.25 14:30
|sell
|1621
|5.30
|1.2753
|1.2970
|1.2743
|3241
|2006.08.25 14:44
|t/p
|1621
|5.30
|1.2743
|1.2970
|1.2743
|53.00
|43475.56
|3242
|2006.08.25 14:44
|close
|1607
|5.20
|1.2739
|1.2961
|1.2716
|-67.60
|43407.96
|3243
|2006.08.25 14:45
|sell
|1622
|5.30
|1.2736
|1.2971
|1.2726
|3244
|2006.08.25 14:46
|sell
|1623
|5.30
|1.2757
|1.2974
|1.2747
|3245
|2006.08.25 15:30
|sell
|1624
|10.60
|1.2775
|1.2974
|1.2765
|3246
|2006.08.25 15:44
|t/p
|1624
|10.60
|1.2765
|1.2974
|1.2765
|106.00
|43513.96
|3247
|2006.08.25 17:31
|sell
|1625
|10.60
|1.2777
|1.2976
|1.2767
|3248
|2006.08.25 17:32
|t/p
|1625
|10.60
|1.2767
|1.2976
|1.2767
|105.99
|43619.95
|3249
|2006.08.28 02:30
|sell
|1626
|10.60
|1.2775
|1.2974
|1.2765
|3250
|2006.08.28 03:29
|sell
|1627
|15.90
|1.2795
|1.2976
|1.2785
|3251
|2006.08.28 09:59
|sell
|1628
|26.50
|1.2813
|1.2976
|1.2803
|3252
|2006.08.28 12:14
|t/p
|1628
|26.50
|1.2803
|1.2976
|1.2803
|265.00
|43884.95
|3253
|2006.08.28 12:14
|close
|1627
|15.90
|1.2802
|1.2976
|1.2785
|-111.30
|43773.65
|3254
|2006.08.28 12:15
|close
|1626
|10.60
|1.2801
|1.2974
|1.2765
|-275.60
|43498.05
|3255
|2006.08.28 12:25
|close
|1623
|5.30
|1.2805
|1.2974
|1.2747
|-251.27
|43246.78
|3256
|2006.08.28 12:25
|close
|1622
|5.30
|1.2811
|1.2971
|1.2726
|-394.37
|42852.41
|3257
|2006.08.28 12:26
|sell
|1629
|5.20
|1.2803
|1.3038
|1.2793
|3258
|2006.08.28 14:59
|t/p
|1629
|5.20
|1.2793
|1.3038
|1.2793
|52.00
|42904.41
|3259
|2006.08.28 14:59
|sell
|1630
|5.20
|1.2789
|1.3024
|1.2779
|3260
|2006.08.28 15:51
|sell
|1631
|5.20
|1.2810
|1.3027
|1.2800
|3261
|2006.08.28 15:52
|t/p
|1631
|5.20
|1.2800
|1.3027
|1.2800
|52.00
|42956.41
|3262
|2006.08.28 16:00
|sell
|1632
|5.20
|1.2808
|1.3025
|1.2798
|3263
|2006.08.28 16:06
|t/p
|1632
|5.20
|1.2798
|1.3025
|1.2798
|52.00
|43008.41
|3264
|2006.08.28 16:18
|sell
|1633
|5.20
|1.2810
|1.3027
|1.2800
|3265
|2006.08.28 16:28
|t/p
|1633
|5.20
|1.2800
|1.3027
|1.2800
|52.00
|43060.41
|3266
|2006.08.28 16:28
|sell
|1634
|5.20
|1.2808
|1.3025
|1.2798
|3267
|2006.08.28 16:29
|t/p
|1634
|5.20
|1.2798
|1.3025
|1.2798
|52.00
|43112.41
|3268
|2006.08.28 16:29
|close
|1630
|5.20
|1.2795
|1.3024
|1.2779
|-31.20
|43081.21
|3269
|2006.08.28 16:30
|buy
|1635
|5.20
|1.2796
|1.2561
|1.2806
|3270
|2006.08.28 16:30
|t/p
|1635
|5.20
|1.2806
|1.2561
|1.2806
|52.00
|43133.21
|3271
|2006.08.28 16:30
|buy
|1636
|5.20
|1.2810
|1.2575
|1.2820
|3272
|2006.08.28 17:00
|buy
|1637
|5.20
|1.2791
|1.2574
|1.2801
|3273
|2006.08.29 00:44
|t/p
|1637
|5.20
|1.2801
|1.2574
|1.2801
|48.59
|43181.80
|3274
|2006.08.29 00:44
|close
|1636
|5.20
|1.2809
|1.2575
|1.2820
|-8.61
|43173.20
|3275
|2006.08.29 00:45
|buy
|1638
|5.20
|1.2810
|1.2575
|1.2820
|3276
|2006.08.29 03:14
|t/p
|1638
|5.20
|1.2820
|1.2575
|1.2820
|52.00
|43225.20
|3277
|2006.08.29 03:14
|sell
|1639
|5.20
|1.2820
|1.3055
|1.2810
|3278
|2006.08.29 10:59
|t/p
|1639
|5.20
|1.2810
|1.3055
|1.2810
|52.00
|43277.20
|3279
|2006.08.29 10:59
|sell
|1640
|5.20
|1.2808
|1.3043
|1.2798
|3280
|2006.08.29 13:44
|t/p
|1640
|5.20
|1.2798
|1.3043
|1.2798
|52.00
|43329.20
|3281
|2006.08.29 13:44
|sell
|1641
|5.20
|1.2796
|1.3031
|1.2786
|3282
|2006.08.29 14:29
|t/p
|1641
|5.20
|1.2786
|1.3031
|1.2786
|52.00
|43381.20
|3283
|2006.08.29 14:29
|sell
|1642
|5.30
|1.2762
|1.2997
|1.2752
|3284
|2006.08.29 14:30
|sell
|1643
|5.30
|1.2808
|1.3025
|1.2798
|3285
|2006.08.29 14:31
|t/p
|1643
|5.30
|1.2798
|1.3025
|1.2798
|53.00
|43434.20
|3286
|2006.08.29 14:31
|sell
|1644
|5.30
|1.2808
|1.3025
|1.2798
|3287
|2006.08.29 14:32
|t/p
|1644
|5.30
|1.2798
|1.3025
|1.2798
|53.00
|43487.20
|3288
|2006.08.29 14:32
|sell
|1645
|5.30
|1.2808
|1.3025
|1.2798
|3289
|2006.08.29 14:34
|t/p
|1645
|5.30
|1.2798
|1.3025
|1.2798
|53.00
|43540.20
|3290
|2006.08.29 14:34
|sell
|1646
|5.30
|1.2809
|1.3026
|1.2799
|3291
|2006.08.29 14:35
|t/p
|1646
|5.30
|1.2799
|1.3026
|1.2799
|53.00
|43593.20
|3292
|2006.08.29 14:35
|sell
|1647
|5.30
|1.2809
|1.3026
|1.2799
|3293
|2006.08.29 14:36
|t/p
|1647
|5.30
|1.2799
|1.3026
|1.2799
|53.00
|43646.20
|3294
|2006.08.29 14:36
|sell
|1648
|5.30
|1.2809
|1.3026
|1.2799
|3295
|2006.08.29 14:37
|t/p
|1648
|5.30
|1.2799
|1.3026
|1.2799
|53.00
|43699.20
|3296
|2006.08.29 14:37
|sell
|1649
|5.30
|1.2809
|1.3026
|1.2799
|3297
|2006.08.29 14:40
|t/p
|1649
|5.30
|1.2799
|1.3026
|1.2799
|53.00
|43752.20
|3298
|2006.08.29 14:40
|sell
|1650
|5.30
|1.2811
|1.3028
|1.2801
|3299
|2006.08.29 14:43
|t/p
|1650
|5.30
|1.2801
|1.3028
|1.2801
|53.00
|43805.20
|3300
|2006.08.29 14:43
|sell
|1651
|5.30
|1.2811
|1.3028
|1.2801
|3301
|2006.08.29 14:44
|t/p
|1651
|5.30
|1.2801
|1.3028
|1.2801
|53.00
|43858.20
|3302
|2006.08.29 14:51
|sell
|1652
|5.30
|1.2808
|1.3025
|1.2798
|3303
|2006.08.29 14:58
|t/p
|1652
|5.30
|1.2798
|1.3025
|1.2798
|53.00
|43911.20
|3304
|2006.08.29 14:58
|sell
|1653
|5.30
|1.2800
|1.3017
|1.2790
|3305
|2006.08.29 14:59
|t/p
|1653
|5.30
|1.2790
|1.3017
|1.2790
|53.00
|43964.20
|3306
|2006.08.29 14:59
|sell
|1654
|5.30
|1.2799
|1.3016
|1.2789
|3307
|2006.08.29 14:59
|t/p
|1654
|5.30
|1.2789
|1.3016
|1.2789
|53.00
|44017.20
|3308
|2006.08.29 15:00
|sell
|1655
|5.30
|1.2800
|1.3017
|1.2790
|3309
|2006.08.29 15:01
|t/p
|1655
|5.30
|1.2790
|1.3017
|1.2790
|53.00
|44070.20
|3310
|2006.08.29 15:01
|sell
|1656
|5.30
|1.2801
|1.3018
|1.2791
|3311
|2006.08.29 15:06
|t/p
|1656
|5.30
|1.2791
|1.3018
|1.2791
|53.00
|44123.20
|3312
|2006.08.29 15:06
|sell
|1657
|5.30
|1.2797
|1.3014
|1.2787
|3313
|2006.08.29 15:12
|t/p
|1657
|5.30
|1.2787
|1.3014
|1.2787
|53.00
|44176.20
|3314
|2006.08.29 15:12
|sell
|1658
|5.40
|1.2797
|1.3014
|1.2787
|3315
|2006.08.29 15:13
|t/p
|1658
|5.40
|1.2787
|1.3014
|1.2787
|54.00
|44230.20
|3316
|2006.08.29 15:13
|sell
|1659
|5.40
|1.2800
|1.3017
|1.2790
|3317
|2006.08.29 15:14
|t/p
|1659
|5.40
|1.2790
|1.3017
|1.2790
|54.00
|44284.20
|3318
|2006.08.29 15:14
|sell
|1660
|5.40
|1.2800
|1.3017
|1.2790
|3319
|2006.08.29 15:14
|t/p
|1660
|5.40
|1.2790
|1.3017
|1.2790
|54.00
|44338.20
|3320
|2006.08.29 15:15
|sell
|1661
|5.40
|1.2802
|1.3019
|1.2792
|3321
|2006.08.29 15:21
|t/p
|1661
|5.40
|1.2792
|1.3019
|1.2792
|54.00
|44392.20
|3322
|2006.08.29 15:21
|sell
|1662
|5.40
|1.2802
|1.3019
|1.2792
|3323
|2006.08.29 15:27
|t/p
|1662
|5.40
|1.2792
|1.3019
|1.2792
|54.00
|44446.20
|3324
|2006.08.29 15:27
|sell
|1663
|5.40
|1.2799
|1.3016
|1.2789
|3325
|2006.08.29 15:28
|t/p
|1663
|5.40
|1.2789
|1.3016
|1.2789
|54.00
|44500.20
|3326
|2006.08.29 15:28
|sell
|1664
|5.40
|1.2801
|1.3018
|1.2791
|3327
|2006.08.29 15:29
|t/p
|1664
|5.40
|1.2791
|1.3018
|1.2791
|54.00
|44554.20
|3328
|2006.08.29 15:37
|sell
|1665
|5.40
|1.2795
|1.3012
|1.2785
|3329
|2006.08.29 15:38
|t/p
|1665
|5.40
|1.2785
|1.3012
|1.2785
|54.00
|44608.20
|3330
|2006.08.29 15:38
|sell
|1666
|5.40
|1.2792
|1.3009
|1.2782
|3331
|2006.08.29 15:42
|t/p
|1666
|5.40
|1.2782
|1.3009
|1.2782
|54.00
|44662.20
|3332
|2006.08.29 15:42
|sell
|1667
|5.40
|1.2791
|1.3008
|1.2781
|3333
|2006.08.29 15:43
|t/p
|1667
|5.40
|1.2781
|1.3008
|1.2781
|54.00
|44716.20
|3334
|2006.08.29 15:43
|sell
|1668
|5.40
|1.2792
|1.3009
|1.2782
|3335
|2006.08.29 15:44
|t/p
|1668
|5.40
|1.2782
|1.3009
|1.2782
|54.00
|44770.20
|3336
|2006.08.29 15:45
|sell
|1669
|5.40
|1.2795
|1.3012
|1.2785
|3337
|2006.08.29 15:46
|t/p
|1669
|5.40
|1.2785
|1.3012
|1.2785
|54.00
|44824.20
|3338
|2006.08.29 15:46
|sell
|1670
|5.40
|1.2793
|1.3010
|1.2783
|3339
|2006.08.29 15:51
|t/p
|1670
|5.40
|1.2783
|1.3010
|1.2783
|54.00
|44878.20
|3340
|2006.08.29 15:51
|sell
|1671
|5.40
|1.2798
|1.3015
|1.2788
|3341
|2006.08.29 15:57
|t/p
|1671
|5.40
|1.2788
|1.3015
|1.2788
|54.00
|44932.20
|3342
|2006.08.29 15:57
|sell
|1672
|5.40
|1.2800
|1.3017
|1.2790
|3343
|2006.08.29 15:58
|t/p
|1672
|5.40
|1.2790
|1.3017
|1.2790
|54.00
|44986.20
|3344
|2006.08.29 15:58
|sell
|1673
|5.40
|1.2797
|1.3014
|1.2787
|3345
|2006.08.29 15:59
|t/p
|1673
|5.40
|1.2787
|1.3014
|1.2787
|54.00
|45040.20
|3346
|2006.08.29 15:59
|sell
|1674
|5.50
|1.2794
|1.3011
|1.2784
|3347
|2006.08.29 15:59
|t/p
|1674
|5.50
|1.2784
|1.3011
|1.2784
|55.00
|45095.20
|3348
|2006.08.29 16:00
|sell
|1675
|5.50
|1.2795
|1.3012
|1.2785
|3349
|2006.08.29 16:00
|t/p
|1675
|5.50
|1.2785
|1.3012
|1.2785
|55.00
|45150.20
|3350
|2006.08.29 16:15
|sell
|1676
|5.50
|1.2783
|1.3000
|1.2773
|3351
|2006.08.29 16:18
|t/p
|1676
|5.50
|1.2773
|1.3000
|1.2773
|55.00
|45205.20
|3352
|2006.08.29 16:18
|sell
|1677
|5.50
|1.2782
|1.2999
|1.2772
|3353
|2006.08.29 16:19
|t/p
|1677
|5.50
|1.2772
|1.2999
|1.2772
|55.00
|45260.20
|3354
|2006.08.29 18:14
|sell
|1678
|5.50
|1.2793
|1.3010
|1.2783
|3355
|2006.08.29 18:29
|sell
|1679
|11.00
|1.2816
|1.3015
|1.2806
|3356
|2006.08.29 22:14
|sell
|1680
|16.50
|1.2835
|1.3016
|1.2825
|3357
|2006.08.29 22:30
|t/p
|1680
|16.50
|1.2825
|1.3016
|1.2825
|165.00
|45425.20
|3358
|2006.08.29 22:30
|close
|1679
|11.00
|1.2825
|1.3015
|1.2806
|-99.00
|45326.20
|3359
|2006.08.29 22:30
|close
|1678
|5.50
|1.2826
|1.3010
|1.2783
|-181.50
|45144.70
|3360
|2006.08.29 22:31
|close
|1642
|5.30
|1.2825
|1.2997
|1.2752
|-333.90
|44810.80
|3361
|2006.08.29 22:32
|sell
|1681
|5.40
|1.2824
|1.3059
|1.2814
|3362
|2006.08.30 00:59
|sell
|1682
|5.40
|1.2844
|1.3061
|1.2834
|3363
|2006.08.30 01:30
|t/p
|1682
|5.40
|1.2834
|1.3061
|1.2834
|54.00
|44864.80
|3364
|2006.08.30 01:30
|close
|1681
|5.40
|1.2833
|1.3059
|1.2814
|-45.41
|44819.38
|3365
|2006.08.30 01:31
|sell
|1683
|5.40
|1.2831
|1.3066
|1.2821
|3366
|2006.08.30 09:59
|t/p
|1683
|5.40
|1.2821
|1.3066
|1.2821
|54.00
|44873.38
|3367
|2006.08.30 09:59
|sell
|1684
|5.40
|1.2819
|1.3054
|1.2809
|3368
|2006.08.30 13:14
|sell
|1685
|5.40
|1.2842
|1.3059
|1.2832
|3369
|2006.08.30 13:41
|t/p
|1685
|5.40
|1.2832
|1.3059
|1.2832
|54.00
|44927.38
|3370
|2006.08.30 13:41
|close
|1684
|5.40
|1.2829
|1.3054
|1.2809
|-54.00
|44873.38
|3371
|2006.08.30 13:44
|buy
|1686
|5.40
|1.2835
|1.2600
|1.2845
|3372
|2006.08.31 07:29
|t/p
|1686
|5.40
|1.2845
|1.2600
|1.2845
|43.39
|44916.77
|3373
|2006.08.31 07:29
|buy
|1687
|5.40
|1.2861
|1.2626
|1.2871
|3374
|2006.08.31 12:44
|t/p
|1687
|5.40
|1.2871
|1.2626
|1.2871
|54.00
|44970.77
|3375
|2006.08.31 12:44
|buy
|1688
|5.40
|1.2878
|1.2643
|1.2888
|3376
|2006.08.31 13:15
|buy
|1689
|5.40
|1.2860
|1.2643
|1.2870
|3377
|2006.08.31 13:44
|buy
|1690
|10.80
|1.2838
|1.2639
|1.2848
|3378
|2006.08.31 13:45
|t/p
|1690
|10.80
|1.2848
|1.2639
|1.2848
|108.00
|45078.77
|3379
|2006.08.31 13:45
|close
|1689
|5.40
|1.2856
|1.2643
|1.2870
|-21.60
|45057.17
|3380
|2006.08.31 13:46
|close
|1688
|5.40
|1.2844
|1.2643
|1.2888
|-183.60
|44873.57
|3381
|2006.08.31 13:46
|sell
|1691
|5.40
|1.2854
|1.3089
|1.2844
|3382
|2006.08.31 13:59
|t/p
|1691
|5.40
|1.2844
|1.3089
|1.2844
|54.00
|44927.57
|3383
|2006.08.31 13:59
|sell
|1692
|5.40
|1.2837
|1.3072
|1.2827
|3384
|2006.08.31 14:00
|sell
|1693
|5.40
|1.2857
|1.3074
|1.2847
|3385
|2006.08.31 14:05
|t/p
|1693
|5.40
|1.2847
|1.3074
|1.2847
|54.00
|44981.57
|3386
|2006.08.31 14:05
|sell
|1694
|5.40
|1.2857
|1.3074
|1.2847
|3387
|2006.08.31 14:06
|t/p
|1694
|5.40
|1.2847
|1.3074
|1.2847
|54.00
|45035.57
|3388
|2006.08.31 14:06
|sell
|1695
|5.50
|1.2855
|1.3072
|1.2845
|3389
|2006.08.31 14:07
|t/p
|1695
|5.50
|1.2845
|1.3072
|1.2845
|55.00
|45090.57
|3390
|2006.08.31 14:24
|sell
|1696
|5.50
|1.2855
|1.3072
|1.2845
|3391
|2006.08.31 14:26
|t/p
|1696
|5.50
|1.2845
|1.3072
|1.2845
|55.00
|45145.57
|3392
|2006.08.31 14:29
|t/p
|1692
|5.40
|1.2827
|1.3072
|1.2827
|54.00
|45199.57
|3393
|2006.08.31 14:29
|sell
|1697
|5.50
|1.2800
|1.3035
|1.2790
|3394
|2006.08.31 14:30
|sell
|1698
|5.50
|1.2852
|1.3069
|1.2842
|3395
|2006.08.31 14:31
|t/p
|1698
|5.50
|1.2842
|1.3069
|1.2842
|55.00
|45254.57
|3396
|2006.08.31 14:31
|sell
|1699
|5.50
|1.2854
|1.3071
|1.2844
|3397
|2006.08.31 14:32
|t/p
|1699
|5.50
|1.2844
|1.3071
|1.2844
|55.00
|45309.57
|3398
|2006.08.31 14:32
|sell
|1700
|5.50
|1.2853
|1.3070
|1.2843
|3399
|2006.08.31 14:33
|t/p
|1700
|5.50
|1.2843
|1.3070
|1.2843
|55.00
|45364.57
|3400
|2006.08.31 14:33
|sell
|1701
|5.50
|1.2856
|1.3073
|1.2846
|3401
|2006.08.31 14:33
|t/p
|1701
|5.50
|1.2846
|1.3073
|1.2846
|55.00
|45419.57
|3402
|2006.08.31 14:45
|sell
|1702
|5.50
|1.2875
|1.3092
|1.2865
|3403
|2006.08.31 14:46
|t/p
|1702
|5.50
|1.2865
|1.3092
|1.2865
|55.00
|45474.57
|3404
|2006.08.31 14:46
|sell
|1703
|5.50
|1.2873
|1.3090
|1.2863
|3405
|2006.08.31 14:47
|t/p
|1703
|5.50
|1.2863
|1.3090
|1.2863
|55.00
|45529.57
|3406
|2006.08.31 14:47
|sell
|1704
|5.50
|1.2870
|1.3087
|1.2860
|3407
|2006.08.31 14:48
|t/p
|1704
|5.50
|1.2860
|1.3087
|1.2860
|55.00
|45584.57
|3408
|2006.08.31 14:48
|sell
|1705
|5.50
|1.2868
|1.3085
|1.2858
|3409
|2006.08.31 14:49
|t/p
|1705
|5.50
|1.2858
|1.3085
|1.2858
|55.00
|45639.57
|3410
|2006.08.31 14:49
|sell
|1706
|5.50
|1.2871
|1.3088
|1.2861
|3411
|2006.08.31 14:50
|t/p
|1706
|5.50
|1.2861
|1.3088
|1.2861
|55.00
|45694.57
|3412
|2006.08.31 14:50
|sell
|1707
|5.50
|1.2872
|1.3089
|1.2862
|3413
|2006.08.31 14:51
|t/p
|1707
|5.50
|1.2862
|1.3089
|1.2862
|55.00
|45749.57
|3414
|2006.08.31 14:51
|sell
|1708
|5.50
|1.2868
|1.3085
|1.2858
|3415
|2006.08.31 14:52
|t/p
|1708
|5.50
|1.2858
|1.3085
|1.2858
|55.00
|45804.57
|3416
|2006.08.31 14:52
|sell
|1709
|5.50
|1.2866
|1.3083
|1.2856
|3417
|2006.08.31 14:53
|t/p
|1709
|5.50
|1.2856
|1.3083
|1.2856
|55.00
|45859.57
|3418
|2006.08.31 14:53
|sell
|1710
|5.60
|1.2866
|1.3083
|1.2856
|3419
|2006.08.31 14:54
|t/p
|1710
|5.60
|1.2856
|1.3083
|1.2856
|56.00
|45915.57
|3420
|2006.08.31 14:54
|sell
|1711
|5.60
|1.2865
|1.3082
|1.2855
|3421
|2006.08.31 14:54
|t/p
|1711
|5.60
|1.2855
|1.3082
|1.2855
|56.00
|45971.57
|3422
|2006.08.31 15:01
|sell
|1712
|5.60
|1.2867
|1.3084
|1.2857
|3423
|2006.08.31 15:03
|t/p
|1712
|5.60
|1.2857
|1.3084
|1.2857
|56.00
|46027.57
|3424
|2006.08.31 15:03
|sell
|1713
|5.60
|1.2861
|1.3078
|1.2851
|3425
|2006.08.31 15:04
|t/p
|1713
|5.60
|1.2851
|1.3078
|1.2851
|56.00
|46083.57
|3426
|2006.08.31 15:04
|sell
|1714
|5.60
|1.2863
|1.3080
|1.2853
|3427
|2006.08.31 15:05
|t/p
|1714
|5.60
|1.2853
|1.3080
|1.2853
|56.00
|46139.57
|3428
|2006.08.31 15:05
|sell
|1715
|5.60
|1.2865
|1.3082
|1.2855
|3429
|2006.08.31 15:06
|t/p
|1715
|5.60
|1.2855
|1.3082
|1.2855
|56.00
|46195.57
|3430
|2006.08.31 15:06
|sell
|1716
|5.60
|1.2868
|1.3085
|1.2858
|3431
|2006.08.31 15:07
|t/p
|1716
|5.60
|1.2858
|1.3085
|1.2858
|56.00
|46251.57
|3432
|2006.08.31 15:07
|sell
|1717
|5.60
|1.2869
|1.3086
|1.2859
|3433
|2006.08.31 15:08
|t/p
|1717
|5.60
|1.2859
|1.3086
|1.2859
|56.00
|46307.57
|3434
|2006.08.31 15:08
|sell
|1718
|5.60
|1.2869
|1.3086
|1.2859
|3435
|2006.08.31 15:09
|t/p
|1718
|5.60
|1.2859
|1.3086
|1.2859
|56.00
|46363.57
|3436
|2006.08.31 15:09
|sell
|1719
|5.60
|1.2870
|1.3087
|1.2860
|3437
|2006.08.31 15:09
|t/p
|1719
|5.60
|1.2860
|1.3087
|1.2860
|56.00
|46419.57
|3438
|2006.08.31 15:15
|sell
|1720
|5.60
|1.2874
|1.3091
|1.2864
|3439
|2006.08.31 15:16
|t/p
|1720
|5.60
|1.2864
|1.3091
|1.2864
|56.00
|46475.57
|3440
|2006.08.31 15:16
|sell
|1721
|5.60
|1.2871
|1.3088
|1.2861
|3441
|2006.08.31 15:17
|t/p
|1721
|5.60
|1.2861
|1.3088
|1.2861
|56.00
|46531.57
|3442
|2006.08.31 15:17
|sell
|1722
|5.60
|1.2870
|1.3087
|1.2860
|3443
|2006.08.31 15:19
|t/p
|1722
|5.60
|1.2860
|1.3087
|1.2860
|56.00
|46587.57
|3444
|2006.08.31 15:19
|sell
|1723
|5.60
|1.2864
|1.3081
|1.2854
|3445
|2006.08.31 15:20
|t/p
|1723
|5.60
|1.2854
|1.3081
|1.2854
|56.00
|46643.57
|3446
|2006.08.31 15:20
|sell
|1724
|5.60
|1.2862
|1.3079
|1.2852
|3447
|2006.08.31 15:21
|t/p
|1724
|5.60
|1.2852
|1.3079
|1.2852
|56.00
|46699.57
|3448
|2006.08.31 15:21
|sell
|1725
|5.70
|1.2860
|1.3077
|1.2850
|3449
|2006.08.31 15:21
|t/p
|1725
|5.70
|1.2850
|1.3077
|1.2850
|57.00
|46756.57
|3450
|2006.08.31 15:30
|sell
|1726
|5.70
|1.2847
|1.3064
|1.2837
|3451
|2006.08.31 15:31
|t/p
|1726
|5.70
|1.2837
|1.3064
|1.2837
|57.00
|46813.57
|3452
|2006.08.31 15:31
|sell
|1727
|5.70
|1.2845
|1.3062
|1.2835
|3453
|2006.08.31 15:32
|t/p
|1727
|5.70
|1.2835
|1.3062
|1.2835
|57.00
|46870.57
|3454
|2006.08.31 15:32
|sell
|1728
|5.70
|1.2849
|1.3066
|1.2839
|3455
|2006.08.31 15:35
|t/p
|1728
|5.70
|1.2839
|1.3066
|1.2839
|57.00
|46927.57
|3456
|2006.08.31 15:35
|sell
|1729
|5.70
|1.2851
|1.3068
|1.2841
|3457
|2006.08.31 15:36
|t/p
|1729
|5.70
|1.2841
|1.3068
|1.2841
|57.00
|46984.57
|3458
|2006.08.31 15:36
|sell
|1730
|5.70
|1.2852
|1.3069
|1.2842
|3459
|2006.08.31 15:37
|t/p
|1730
|5.70
|1.2842
|1.3069
|1.2842
|57.00
|47041.57
|3460
|2006.08.31 15:37
|sell
|1731
|5.70
|1.2851
|1.3068
|1.2841
|3461
|2006.08.31 15:38
|t/p
|1731
|5.70
|1.2841
|1.3068
|1.2841
|57.00
|47098.57
|3462
|2006.08.31 15:38
|sell
|1732
|5.70
|1.2850
|1.3067
|1.2840
|3463
|2006.08.31 15:39
|t/p
|1732
|5.70
|1.2840
|1.3067
|1.2840
|57.00
|47155.57
|3464
|2006.08.31 15:39
|sell
|1733
|5.70
|1.2849
|1.3066
|1.2839
|3465
|2006.08.31 15:39
|t/p
|1733
|5.70
|1.2839
|1.3066
|1.2839
|57.00
|47212.57
|3466
|2006.08.31 15:45
|sell
|1734
|5.70
|1.2833
|1.3050
|1.2823
|3467
|2006.08.31 15:46
|t/p
|1734
|5.70
|1.2823
|1.3050
|1.2823
|57.00
|47269.57
|3468
|2006.08.31 15:46
|sell
|1735
|5.70
|1.2835
|1.3052
|1.2825
|3469
|2006.08.31 15:50
|t/p
|1735
|5.70
|1.2825
|1.3052
|1.2825
|57.00
|47326.57
|3470
|2006.08.31 15:50
|sell
|1736
|5.70
|1.2837
|1.3054
|1.2827
|3471
|2006.08.31 15:51
|t/p
|1736
|5.70
|1.2827
|1.3054
|1.2827
|57.00
|47383.57
|3472
|2006.08.31 15:51
|sell
|1737
|5.70
|1.2838
|1.3055
|1.2828
|3473
|2006.08.31 15:52
|t/p
|1737
|5.70
|1.2828
|1.3055
|1.2828
|57.00
|47440.57
|3474
|2006.08.31 15:52
|sell
|1738
|5.70
|1.2838
|1.3055
|1.2828
|3475
|2006.08.31 15:55
|t/p
|1738
|5.70
|1.2828
|1.3055
|1.2828
|57.00
|47497.57
|3476
|2006.08.31 15:55
|sell
|1739
|5.70
|1.2836
|1.3053
|1.2826
|3477
|2006.08.31 15:59
|t/p
|1739
|5.70
|1.2826
|1.3053
|1.2826
|57.00
|47554.57
|3478
|2006.08.31 15:59
|sell
|1740
|5.80
|1.2835
|1.3052
|1.2825
|3479
|2006.08.31 15:59
|t/p
|1740
|5.80
|1.2825
|1.3052
|1.2825
|58.00
|47612.57
|3480
|2006.08.31 16:00
|sell
|1741
|5.80
|1.2831
|1.3048
|1.2821
|3481
|2006.08.31 16:01
|t/p
|1741
|5.80
|1.2821
|1.3048
|1.2821
|58.00
|47670.57
|3482
|2006.08.31 16:01
|sell
|1742
|5.80
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|3483
|2006.08.31 16:01
|t/p
|1742
|5.80
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|58.00
|47728.57
|3484
|2006.08.31 16:15
|sell
|1743
|5.80
|1.2826
|1.3043
|1.2816
|3485
|2006.08.31 16:16
|t/p
|1743
|5.80
|1.2816
|1.3043
|1.2816
|58.00
|47786.57
|3486
|2006.08.31 16:16
|sell
|1744
|5.80
|1.2824
|1.3041
|1.2814
|3487
|2006.08.31 16:17
|t/p
|1744
|5.80
|1.2814
|1.3041
|1.2814
|58.00
|47844.57
|3488
|2006.08.31 16:17
|sell
|1745
|5.80
|1.2823
|1.3040
|1.2813
|3489
|2006.08.31 16:19
|t/p
|1745
|5.80
|1.2813
|1.3040
|1.2813
|58.00
|47902.57
|3490
|2006.08.31 16:19
|sell
|1746
|5.80
|1.2823
|1.3040
|1.2813
|3491
|2006.08.31 16:23
|t/p
|1746
|5.80
|1.2813
|1.3040
|1.2813
|58.00
|47960.57
|3492
|2006.08.31 16:23
|sell
|1747
|5.80
|1.2822
|1.3039
|1.2812
|3493
|2006.08.31 16:27
|t/p
|1747
|5.80
|1.2812
|1.3039
|1.2812
|58.00
|48018.57
|3494
|2006.08.31 17:52
|t/p
|1697
|5.50
|1.2790
|1.3035
|1.2790
|55.00
|48073.57
|3495
|2006.08.31 17:52
|buy
|1748
|5.80
|1.2789
|1.2554
|1.2799
|3496
|2006.08.31 18:08
|t/p
|1748
|5.80
|1.2799
|1.2554
|1.2799
|58.00
|48131.57
|3497
|2006.08.31 18:08
|buy
|1749
|5.80
|1.2802
|1.2567
|1.2812
|3498
|2006.08.31 18:59
|t/p
|1749
|5.80
|1.2812
|1.2567
|1.2812
|58.00
|48189.57
|3499
|2006.08.31 18:59
|buy
|1750
|5.80
|1.2816
|1.2581
|1.2826
|3500
|2006.09.01 12:29
|buy
|1751
|5.80
|1.2798
|1.2581
|1.2808
|3501
|2006.09.01 12:30
|t/p
|1751
|5.80
|1.2808
|1.2581
|1.2808
|58.00
|48247.57
|3502
|2006.09.01 12:30
|close
|1750
|5.80
|1.2814
|1.2581
|1.2826
|-15.40
|48232.17
|3503
|2006.09.01 12:34
|sell
|1752
|5.80
|1.2807
|1.3042
|1.2797
|3504
|2006.09.01 12:44
|t/p
|1752
|5.80
|1.2797
|1.3042
|1.2797
|58.00
|48290.17
|3505
|2006.09.01 12:44
|sell
|1753
|5.80
|1.2781
|1.3016
|1.2771
|3506
|2006.09.01 13:00
|sell
|1754
|5.80
|1.2813
|1.3030
|1.2803
|3507
|2006.09.01 13:02
|t/p
|1754
|5.80
|1.2803
|1.3030
|1.2803
|58.00
|48348.17
|3508
|2006.09.01 13:02
|sell
|1755
|5.90
|1.2814
|1.3031
|1.2804
|3509
|2006.09.01 13:09
|t/p
|1755
|5.90
|1.2804
|1.3031
|1.2804
|59.00
|48407.17
|3510
|2006.09.01 13:09
|sell
|1756
|5.90
|1.2815
|1.3032
|1.2805
|3511
|2006.09.01 13:11
|t/p
|1756
|5.90
|1.2805
|1.3032
|1.2805
|59.00
|48466.17
|3512
|2006.09.01 13:11
|sell
|1757
|5.90
|1.2813
|1.3030
|1.2803
|3513
|2006.09.01 13:12
|t/p
|1757
|5.90
|1.2803
|1.3030
|1.2803
|59.00
|48525.17
|3514
|2006.09.01 13:12
|sell
|1758
|5.90
|1.2813
|1.3030
|1.2803
|3515
|2006.09.01 13:13
|t/p
|1758
|5.90
|1.2803
|1.3030
|1.2803
|59.00
|48584.17
|3516
|2006.09.01 13:13
|sell
|1759
|5.90
|1.2813
|1.3030
|1.2803
|3517
|2006.09.01 13:14
|t/p
|1759
|5.90
|1.2803
|1.3030
|1.2803
|59.00
|48643.17
|3518
|2006.09.01 13:14
|t/p
|1753
|5.80
|1.2771
|1.3016
|1.2771
|58.00
|48701.17
|3519
|2006.09.01 13:14
|sell
|1760
|5.90
|1.2762
|1.2997
|1.2752
|3520
|2006.09.01 13:15
|sell
|1761
|5.90
|1.2815
|1.3032
|1.2805
|3521
|2006.09.01 13:17
|t/p
|1761
|5.90
|1.2805
|1.3032
|1.2805
|59.00
|48760.17
|3522
|2006.09.01 13:17
|sell
|1762
|5.90
|1.2815
|1.3032
|1.2805
|3523
|2006.09.01 13:20
|t/p
|1762
|5.90
|1.2805
|1.3032
|1.2805
|59.00
|48819.17
|3524
|2006.09.01 13:20
|sell
|1763
|5.90
|1.2816
|1.3033
|1.2806
|3525
|2006.09.01 13:24
|t/p
|1763
|5.90
|1.2806
|1.3033
|1.2806
|59.00
|48878.17
|3526
|2006.09.01 13:24
|sell
|1764
|5.90
|1.2818
|1.3035
|1.2808
|3527
|2006.09.01 13:26
|t/p
|1764
|5.90
|1.2808
|1.3035
|1.2808
|59.00
|48937.17
|3528
|2006.09.01 13:26
|sell
|1765
|5.90
|1.2817
|1.3034
|1.2807
|3529
|2006.09.01 13:29
|t/p
|1765
|5.90
|1.2807
|1.3034
|1.2807
|59.00
|48996.17
|3530
|2006.09.01 13:29
|sell
|1766
|5.90
|1.2816
|1.3033
|1.2806
|3531
|2006.09.01 13:29
|t/p
|1766
|5.90
|1.2806
|1.3033
|1.2806
|59.00
|49055.17
|3532
|2006.09.01 13:31
|sell
|1767
|5.90
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|3533
|2006.09.01 13:34
|t/p
|1767
|5.90
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|59.00
|49114.17
|3534
|2006.09.01 13:34
|sell
|1768
|5.90
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|3535
|2006.09.01 13:35
|t/p
|1768
|5.90
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|59.00
|49173.17
|3536
|2006.09.01 13:35
|sell
|1769
|6.00
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|3537
|2006.09.01 13:36
|t/p
|1769
|6.00
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|60.00
|49233.17
|3538
|2006.09.01 13:36
|sell
|1770
|6.00
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|3539
|2006.09.01 13:39
|t/p
|1770
|6.00
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|60.00
|49293.17
|3540
|2006.09.01 13:39
|sell
|1771
|6.00
|1.2818
|1.3035
|1.2808
|3541
|2006.09.01 13:40
|t/p
|1771
|6.00
|1.2808
|1.3035
|1.2808
|60.00
|49353.17
|3542
|2006.09.01 13:40
|sell
|1772
|6.00
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|3543
|2006.09.01 13:43
|t/p
|1772
|6.00
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|60.00
|49413.17
|3544
|2006.09.01 13:43
|sell
|1773
|6.00
|1.2818
|1.3035
|1.2808
|3545
|2006.09.01 13:44
|t/p
|1773
|6.00
|1.2808
|1.3035
|1.2808
|60.00
|49473.17
|3546
|2006.09.01 13:45
|sell
|1774
|6.00
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|3547
|2006.09.01 13:46
|t/p
|1774
|6.00
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|60.00
|49533.17
|3548
|2006.09.01 13:46
|sell
|1775
|6.00
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|3549
|2006.09.01 13:50
|t/p
|1775
|6.00
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|60.00
|49593.17
|3550
|2006.09.01 13:50
|sell
|1776
|6.00
|1.2818
|1.3035
|1.2808
|3551
|2006.09.01 13:59
|t/p
|1776
|6.00
|1.2808
|1.3035
|1.2808
|60.00
|49653.17
|3552
|2006.09.01 14:01
|sell
|1777
|6.00
|1.2794
|1.3011
|1.2784
|3553
|2006.09.01 14:01
|sell
|1778
|12.00
|1.2815
|1.3014
|1.2805
|3554
|2006.09.01 14:02
|t/p
|1778
|12.00
|1.2805
|1.3014
|1.2805
|120.00
|49773.17
|3555
|2006.09.01 14:02
|sell
|1779
|12.00
|1.2816
|1.3015
|1.2806
|3556
|2006.09.01 14:03
|t/p
|1779
|12.00
|1.2806
|1.3015
|1.2806
|120.00
|49893.17
|3557
|2006.09.01 14:03
|sell
|1780
|12.00
|1.2816
|1.3015
|1.2806
|3558
|2006.09.01 14:04
|t/p
|1780
|12.00
|1.2806
|1.3015
|1.2806
|120.00
|50013.17
|3559
|2006.09.01 14:04
|sell
|1781
|12.20
|1.2817
|1.3016
|1.2807
|3560
|2006.09.01 14:11
|t/p
|1781
|12.20
|1.2807
|1.3016
|1.2807
|122.00
|50135.17
|3561
|2006.09.01 14:11
|sell
|1782
|12.20
|1.2816
|1.3015
|1.2806
|3562
|2006.09.01 14:13
|t/p
|1782
|12.20
|1.2806
|1.3015
|1.2806
|122.00
|50257.17
|3563
|2006.09.01 14:14
|t/p
|1777
|6.00
|1.2784
|1.3011
|1.2784
|60.00
|50317.17
|3564
|2006.09.01 14:14
|close
|1760
|5.90
|1.2783
|1.2997
|1.2752
|-123.90
|50193.27
|3565
|2006.09.01 14:15
|buy
|1783
|6.10
|1.2784
|1.2549
|1.2794
|3566
|2006.09.01 14:15
|t/p
|1783
|6.10
|1.2794
|1.2549
|1.2794
|61.00
|50254.27
|3567
|2006.09.01 14:15
|buy
|1784
|6.10
|1.2816
|1.2581
|1.2826
|3568
|2006.09.01 14:16
|buy
|1785
|6.10
|1.2788
|1.2571
|1.2798
|3569
|2006.09.01 14:16
|t/p
|1785
|6.10
|1.2798
|1.2571
|1.2798
|61.00
|50315.27
|3570
|2006.09.01 14:17
|buy
|1786
|6.10
|1.2788
|1.2571
|1.2798
|3571
|2006.09.01 14:17
|t/p
|1786
|6.10
|1.2798
|1.2571
|1.2798
|61.00
|50376.27
|3572
|2006.09.01 14:18
|buy
|1787
|6.10
|1.2788
|1.2571
|1.2798
|3573
|2006.09.01 14:18
|t/p
|1787
|6.10
|1.2798
|1.2571
|1.2798
|61.00
|50437.27
|3574
|2006.09.01 14:19
|buy
|1788
|6.10
|1.2788
|1.2571
|1.2798
|3575
|2006.09.01 14:19
|t/p
|1788
|6.10
|1.2798
|1.2571
|1.2798
|61.00
|50498.27
|3576
|2006.09.01 14:20
|buy
|1789
|6.10
|1.2788
|1.2571
|1.2798
|3577
|2006.09.01 14:20
|t/p
|1789
|6.10
|1.2798
|1.2571
|1.2798
|61.00
|50559.27
|3578
|2006.09.01 14:21
|buy
|1790
|6.10
|1.2788
|1.2571
|1.2798
|3579
|2006.09.01 14:21
|t/p
|1790
|6.10
|1.2798
|1.2571
|1.2798
|61.00
|50620.27
|3580
|2006.09.01 14:21
|buy
|1791
|6.10
|1.2788
|1.2571
|1.2798
|3581
|2006.09.01 14:59
|t/p
|1791
|6.10
|1.2798
|1.2571
|1.2798
|61.00
|50681.27
|3582
|2006.09.01 14:59
|close
|1784
|6.10
|1.2803
|1.2581
|1.2826
|-79.30
|50601.97
|3583
|2006.09.01 15:00
|buy
|1792
|6.10
|1.2804
|1.2569
|1.2814
|3584
|2006.09.01 15:44
|t/p
|1792
|6.10
|1.2814
|1.2569
|1.2814
|61.00
|50662.97
|3585
|2006.09.01 15:44
|buy
|1793
|6.10
|1.2820
|1.2585
|1.2830
|3586
|2006.09.01 15:59
|t/p
|1793
|6.10
|1.2830
|1.2585
|1.2830
|61.00
|50723.97
|3587
|2006.09.01 15:59
|buy
|1794
|6.10
|1.2834
|1.2599
|1.2844
|3588
|2006.09.03 22:07
|t/p
|1794
|6.10
|1.2844
|1.2599
|1.2844
|61.00
|50784.97
|3589
|2006.09.03 22:07
|sell
|1795
|6.10
|1.2845
|1.3080
|1.2835
|3590
|2006.09.04 03:15
|sell
|1796
|6.10
|1.2863
|1.3080
|1.2853
|3591
|2006.09.04 06:14
|t/p
|1796
|6.10
|1.2853
|1.3080
|1.2853
|61.00
|50845.97
|3592
|2006.09.04 06:14
|close
|1795
|6.10
|1.2852
|1.3080
|1.2835
|-39.10
|50806.87
|3593
|2006.09.04 06:15
|sell
|1797
|6.10
|1.2851
|1.3086
|1.2841
|3594
|2006.09.04 16:59
|sell
|1798
|6.10
|1.2869
|1.3086
|1.2859
|3595
|2006.09.04 22:59
|t/p
|1798
|6.10
|1.2859
|1.3086
|1.2859
|61.00
|50867.87
|3596
|2006.09.04 22:59
|close
|1797
|6.10
|1.2857
|1.3086
|1.2841
|-36.60
|50831.27
|3597
|2006.09.04 23:00
|sell
|1799
|6.10
|1.2856
|1.3091
|1.2846
|3598
|2006.09.05 00:29
|t/p
|1799
|6.10
|1.2846
|1.3091
|1.2846
|64.60
|50895.87
|3599
|2006.09.05 00:29
|sell
|1800
|6.20
|1.2843
|1.3078
|1.2833
|3600
|2006.09.05 04:59
|t/p
|1800
|6.20
|1.2833
|1.3078
|1.2833
|62.00
|50957.87
|3601
|2006.09.05 04:59
|buy
|1801
|6.20
|1.2833
|1.2598
|1.2843
|3602
|2006.09.05 09:14
|t/p
|1801
|6.20
|1.2843
|1.2598
|1.2843
|62.00
|51019.87
|3603
|2006.09.05 09:14
|buy
|1802
|6.20
|1.2846
|1.2611
|1.2856
|3604
|2006.09.05 11:29
|buy
|1803
|6.20
|1.2827
|1.2610
|1.2837
|3605
|2006.09.05 13:44
|buy
|1804
|12.40
|1.2808
|1.2609
|1.2818
|3606
|2006.09.05 13:50
|t/p
|1804
|12.40
|1.2818
|1.2609
|1.2818
|124.00
|51143.87
|3607
|2006.09.05 13:50
|close
|1803
|6.20
|1.2818
|1.2610
|1.2837
|-55.80
|51088.07
|3608
|2006.09.05 13:52
|close
|1802
|6.20
|1.2813
|1.2611
|1.2856
|-204.60
|50883.47
|3609
|2006.09.05 13:52
|buy
|1805
|6.20
|1.2819
|1.2584
|1.2829
|3610
|2006.09.06 07:59
|t/p
|1805
|6.20
|1.2829
|1.2584
|1.2829
|57.94
|50941.41
|3611
|2006.09.06 07:59
|buy
|1806
|6.20
|1.2832
|1.2597
|1.2842
|3612
|2006.09.06 11:14
|buy
|1807
|6.20
|1.2805
|1.2588
|1.2815
|3613
|2006.09.06 11:17
|t/p
|1807
|6.20
|1.2815
|1.2588
|1.2815
|62.00
|51003.41
|3614
|2006.09.06 11:17
|close
|1806
|6.20
|1.2820
|1.2597
|1.2842
|-74.40
|50929.01
|3615
|2006.09.06 11:18
|sell
|1808
|6.20
|1.2807
|1.3042
|1.2797
|3616
|2006.09.06 11:29
|t/p
|1808
|6.20
|1.2797
|1.3042
|1.2797
|62.00
|50991.01
|3617
|2006.09.06 11:29
|sell
|1809
|6.20
|1.2794
|1.3029
|1.2784
|3618
|2006.09.06 11:30
|sell
|1810
|6.20
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|3619
|2006.09.06 11:32
|t/p
|1810
|6.20
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|62.00
|51053.01
|3620
|2006.09.06 11:32
|sell
|1811
|6.20
|1.2819
|1.3036
|1.2809
|3621
|2006.09.06 11:36
|t/p
|1811
|6.20
|1.2809
|1.3036
|1.2809
|62.00
|51115.01
|3622
|2006.09.06 11:36
|sell
|1812
|6.20
|1.2819
|1.3036
|1.2809
|3623
|2006.09.06 11:37
|t/p
|1812
|6.20
|1.2809
|1.3036
|1.2809
|62.00
|51177.01
|3624
|2006.09.06 11:37
|sell
|1813
|6.20
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|3625
|2006.09.06 11:39
|t/p
|1813
|6.20
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|62.00
|51239.01
|3626
|2006.09.06 11:39
|sell
|1814
|6.20
|1.2822
|1.3039
|1.2812
|3627
|2006.09.06 11:40
|t/p
|1814
|6.20
|1.2812
|1.3039
|1.2812
|62.00
|51301.01
|3628
|2006.09.06 11:40
|sell
|1815
|6.20
|1.2823
|1.3040
|1.2813
|3629
|2006.09.06 11:43
|t/p
|1815
|6.20
|1.2813
|1.3040
|1.2813
|62.00
|51363.01
|3630
|2006.09.06 11:43
|sell
|1816
|6.20
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|3631
|2006.09.06 11:44
|t/p
|1816
|6.20
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|62.00
|51425.01
|3632
|2006.09.06 11:44
|sell
|1817
|6.20
|1.2822
|1.3039
|1.2812
|3633
|2006.09.06 11:44
|t/p
|1817
|6.20
|1.2812
|1.3039
|1.2812
|62.00
|51487.01
|3634
|2006.09.06 11:45
|sell
|1818
|6.20
|1.2822
|1.3039
|1.2812
|3635
|2006.09.06 11:47
|t/p
|1818
|6.20
|1.2812
|1.3039
|1.2812
|62.00
|51549.01
|3636
|2006.09.06 11:47
|sell
|1819
|6.20
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|3637
|2006.09.06 11:49
|t/p
|1819
|6.20
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|62.00
|51611.01
|3638
|2006.09.06 11:49
|sell
|1820
|6.20
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|3639
|2006.09.06 11:51
|t/p
|1820
|6.20
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|62.00
|51673.01
|3640
|2006.09.06 11:51
|sell
|1821
|6.30
|1.2823
|1.3040
|1.2813
|3641
|2006.09.06 11:53
|t/p
|1821
|6.30
|1.2813
|1.3040
|1.2813
|63.00
|51736.01
|3642
|2006.09.06 11:53
|sell
|1822
|6.30
|1.2824
|1.3041
|1.2814
|3643
|2006.09.06 11:54
|t/p
|1822
|6.30
|1.2814
|1.3041
|1.2814
|63.00
|51799.01
|3644
|2006.09.06 11:54
|sell
|1823
|6.30
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|3645
|2006.09.06 11:55
|t/p
|1823
|6.30
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|63.00
|51862.01
|3646
|2006.09.06 11:55
|sell
|1824
|6.30
|1.2822
|1.3039
|1.2812
|3647
|2006.09.06 11:56
|t/p
|1824
|6.30
|1.2812
|1.3039
|1.2812
|63.00
|51925.01
|3648
|2006.09.06 12:02
|sell
|1825
|6.30
|1.2825
|1.3042
|1.2815
|3649
|2006.09.06 12:05
|t/p
|1825
|6.30
|1.2815
|1.3042
|1.2815
|63.00
|51988.01
|3650
|2006.09.06 12:05
|sell
|1826
|6.30
|1.2824
|1.3041
|1.2814
|3651
|2006.09.06 12:06
|t/p
|1826
|6.30
|1.2814
|1.3041
|1.2814
|63.00
|52051.01
|3652
|2006.09.06 12:06
|sell
|1827
|6.30
|1.2824
|1.3041
|1.2814
|3653
|2006.09.06 12:08
|t/p
|1827
|6.30
|1.2814
|1.3041
|1.2814
|63.00
|52114.01
|3654
|2006.09.06 12:08
|sell
|1828
|6.30
|1.2824
|1.3041
|1.2814
|3655
|2006.09.06 12:14
|t/p
|1828
|6.30
|1.2814
|1.3041
|1.2814
|63.00
|52177.01
|3656
|2006.09.06 12:16
|sell
|1829
|6.30
|1.2822
|1.3039
|1.2812
|3657
|2006.09.06 12:19
|t/p
|1829
|6.30
|1.2812
|1.3039
|1.2812
|63.00
|52240.01
|3658
|2006.09.06 12:19
|sell
|1830
|6.30
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|3659
|2006.09.06 12:20
|t/p
|1830
|6.30
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|63.00
|52303.01
|3660
|2006.09.06 12:20
|sell
|1831
|6.30
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|3661
|2006.09.06 12:21
|t/p
|1831
|6.30
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|63.00
|52366.01
|3662
|2006.09.06 12:21
|sell
|1832
|6.30
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|3663
|2006.09.06 12:22
|t/p
|1832
|6.30
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|63.00
|52429.01
|3664
|2006.09.06 12:22
|sell
|1833
|6.30
|1.2823
|1.3040
|1.2813
|3665
|2006.09.06 12:24
|t/p
|1833
|6.30
|1.2813
|1.3040
|1.2813
|63.00
|52492.01
|3666
|2006.09.06 12:24
|sell
|1834
|6.30
|1.2824
|1.3041
|1.2814
|3667
|2006.09.06 12:26
|t/p
|1834
|6.30
|1.2814
|1.3041
|1.2814
|63.00
|52555.01
|3668
|2006.09.06 12:26
|sell
|1835
|6.40
|1.2822
|1.3039
|1.2812
|3669
|2006.09.06 12:29
|t/p
|1835
|6.40
|1.2812
|1.3039
|1.2812
|64.00
|52619.01
|3670
|2006.09.06 12:29
|sell
|1836
|6.40
|1.2819
|1.3036
|1.2809
|3671
|2006.09.06 12:29
|t/p
|1836
|6.40
|1.2809
|1.3036
|1.2809
|64.00
|52683.01
|3672
|2006.09.06 12:29
|t/p
|1809
|6.20
|1.2784
|1.3029
|1.2784
|62.00
|52745.01
|3673
|2006.09.06 12:29
|sell
|1837
|6.40
|1.2782
|1.3017
|1.2772
|3674
|2006.09.06 12:30
|sell
|1838
|6.40
|1.2816
|1.3033
|1.2806
|3675
|2006.09.06 12:34
|t/p
|1838
|6.40
|1.2806
|1.3033
|1.2806
|64.00
|52809.01
|3676
|2006.09.06 12:34
|sell
|1839
|6.40
|1.2816
|1.3033
|1.2806
|3677
|2006.09.06 12:44
|t/p
|1839
|6.40
|1.2806
|1.3033
|1.2806
|64.00
|52873.01
|3678
|2006.09.06 12:44
|sell
|1840
|6.40
|1.2814
|1.3031
|1.2804
|3679
|2006.09.06 12:44
|t/p
|1840
|6.40
|1.2804
|1.3031
|1.2804
|64.00
|52937.01
|3680
|2006.09.06 12:45
|sell
|1841
|6.40
|1.2813
|1.3030
|1.2803
|3681
|2006.09.06 12:49
|t/p
|1841
|6.40
|1.2803
|1.3030
|1.2803
|64.00
|53001.01
|3682
|2006.09.06 12:49
|sell
|1842
|6.40
|1.2811
|1.3028
|1.2801
|3683
|2006.09.06 12:52
|t/p
|1842
|6.40
|1.2801
|1.3028
|1.2801
|64.00
|53065.01
|3684
|2006.09.06 12:52
|sell
|1843
|6.40
|1.2812
|1.3029
|1.2802
|3685
|2006.09.06 12:54
|t/p
|1843
|6.40
|1.2802
|1.3029
|1.2802
|64.00
|53129.01
|3686
|2006.09.06 12:54
|sell
|1844
|6.40
|1.2811
|1.3028
|1.2801
|3687
|2006.09.06 12:55
|t/p
|1844
|6.40
|1.2801
|1.3028
|1.2801
|64.00
|53193.01
|3688
|2006.09.06 12:55
|sell
|1845
|6.40
|1.2810
|1.3027
|1.2800
|3689
|2006.09.06 12:56
|t/p
|1845
|6.40
|1.2800
|1.3027
|1.2800
|64.00
|53257.01
|3690
|2006.09.06 12:56
|sell
|1846
|6.40
|1.2810
|1.3027
|1.2800
|3691
|2006.09.06 12:58
|t/p
|1846
|6.40
|1.2800
|1.3027
|1.2800
|64.00
|53321.01
|3692
|2006.09.06 12:58
|sell
|1847
|6.40
|1.2811
|1.3028
|1.2801
|3693
|2006.09.06 12:59
|t/p
|1847
|6.40
|1.2801
|1.3028
|1.2801
|64.00
|53385.01
|3694
|2006.09.06 13:00
|sell
|1848
|6.50
|1.2812
|1.3029
|1.2802
|3695
|2006.09.06 13:04
|t/p
|1848
|6.50
|1.2802
|1.3029
|1.2802
|65.00
|53450.01
|3696
|2006.09.06 13:04
|sell
|1849
|6.50
|1.2812
|1.3029
|1.2802
|3697
|2006.09.06 13:05
|t/p
|1849
|6.50
|1.2802
|1.3029
|1.2802
|65.00
|53515.01
|3698
|2006.09.06 13:05
|sell
|1850
|6.50
|1.2808
|1.3025
|1.2798
|3699
|2006.09.06 13:07
|t/p
|1850
|6.50
|1.2798
|1.3025
|1.2798
|65.00
|53580.01
|3700
|2006.09.06 13:07
|sell
|1851
|6.50
|1.2808
|1.3025
|1.2798
|3701
|2006.09.06 13:12
|t/p
|1851
|6.50
|1.2798
|1.3025
|1.2798
|65.00
|53645.01
|3702
|2006.09.06 13:12
|sell
|1852
|6.50
|1.2809
|1.3026
|1.2799
|3703
|2006.09.06 13:13
|t/p
|1852
|6.50
|1.2799
|1.3026
|1.2799
|65.00
|53710.01
|3704
|2006.09.06 13:13
|sell
|1853
|6.50
|1.2806
|1.3023
|1.2796
|3705
|2006.09.06 13:14
|t/p
|1853
|6.50
|1.2796
|1.3023
|1.2796
|65.00
|53775.01
|3706
|2006.09.06 13:14
|sell
|1854
|6.50
|1.2805
|1.3022
|1.2795
|3707
|2006.09.06 13:14
|t/p
|1854
|6.50
|1.2795
|1.3022
|1.2795
|65.00
|53840.01
|3708
|2006.09.06 13:15
|sell
|1855
|6.50
|1.2801
|1.3018
|1.2791
|3709
|2006.09.06 13:29
|t/p
|1855
|6.50
|1.2791
|1.3018
|1.2791
|65.00
|53905.01
|3710
|2006.09.06 13:29
|close
|1837
|6.40
|1.2787
|1.3017
|1.2772
|-32.00
|53873.01
|3711
|2006.09.06 13:30
|sell
|1856
|6.50
|1.2784
|1.3019
|1.2774
|3712
|2006.09.06 18:14
|sell
|1857
|6.50
|1.2807
|1.3024
|1.2797
|3713
|2006.09.07 01:45
|sell
|1858
|13.00
|1.2825
|1.3024
|1.2815
|3714
|2006.09.07 05:59
|t/p
|1858
|13.00
|1.2815
|1.3024
|1.2815
|130.00
|54003.01
|3715
|2006.09.07 05:59
|close
|1857
|6.50
|1.2815
|1.3024
|1.2797
|-40.50
|53962.51
|3716
|2006.09.07 06:00
|close
|1856
|6.50
|1.2814
|1.3019
|1.2774
|-183.50
|53779.02
|3717
|2006.09.07 06:01
|sell
|1859
|6.50
|1.2815
|1.3050
|1.2805
|3718
|2006.09.07 07:59
|t/p
|1859
|6.50
|1.2805
|1.3050
|1.2805
|65.00
|53844.02
|3719
|2006.09.07 07:59
|sell
|1860
|6.50
|1.2798
|1.3033
|1.2788
|3720
|2006.09.07 08:44
|sell
|1861
|6.50
|1.2818
|1.3035
|1.2808
|3721
|2006.09.07 08:44
|t/p
|1861
|6.50
|1.2808
|1.3035
|1.2808
|65.00
|53909.02
|3722
|2006.09.07 08:46
|sell
|1862
|6.50
|1.2818
|1.3035
|1.2808
|3723
|2006.09.07 08:59
|t/p
|1860
|6.50
|1.2788
|1.3033
|1.2788
|65.00
|53974.02
|3724
|2006.09.07 08:59
|t/p
|1862
|6.50
|1.2808
|1.3035
|1.2808
|65.00
|54039.02
|3725
|2006.09.07 08:59
|sell
|1863
|6.50
|1.2775
|1.3010
|1.2765
|3726
|2006.09.07 09:04
|sell
|1864
|6.50
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|3727
|2006.09.07 09:05
|t/p
|1864
|6.50
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|65.00
|54104.02
|3728
|2006.09.07 09:05
|sell
|1865
|6.50
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|3729
|2006.09.07 09:06
|t/p
|1865
|6.50
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|65.00
|54169.02
|3730
|2006.09.07 09:06
|sell
|1866
|6.60
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|3731
|2006.09.07 09:11
|t/p
|1866
|6.60
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|66.00
|54235.02
|3732
|2006.09.07 09:11
|sell
|1867
|6.60
|1.2826
|1.3043
|1.2816
|3733
|2006.09.07 09:14
|t/p
|1867
|6.60
|1.2816
|1.3043
|1.2816
|66.00
|54301.02
|3734
|2006.09.07 09:18
|sell
|1868
|6.60
|1.2824
|1.3041
|1.2814
|3735
|2006.09.07 09:20
|t/p
|1868
|6.60
|1.2814
|1.3041
|1.2814
|66.00
|54367.02
|3736
|2006.09.07 09:20
|sell
|1869
|6.60
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|3737
|2006.09.07 09:21
|t/p
|1869
|6.60
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|66.00
|54433.02
|3738
|2006.09.07 09:21
|sell
|1870
|6.60
|1.2823
|1.3040
|1.2813
|3739
|2006.09.07 09:22
|t/p
|1870
|6.60
|1.2813
|1.3040
|1.2813
|66.00
|54499.02
|3740
|2006.09.07 09:22
|sell
|1871
|6.60
|1.2824
|1.3041
|1.2814
|3741
|2006.09.07 09:23
|t/p
|1871
|6.60
|1.2814
|1.3041
|1.2814
|66.00
|54565.02
|3742
|2006.09.07 09:23
|sell
|1872
|6.60
|1.2825
|1.3042
|1.2815
|3743
|2006.09.07 09:24
|t/p
|1872
|6.60
|1.2815
|1.3042
|1.2815
|66.00
|54631.02
|3744
|2006.09.07 09:24
|sell
|1873
|6.60
|1.2826
|1.3043
|1.2816
|3745
|2006.09.07 09:25
|t/p
|1873
|6.60
|1.2816
|1.3043
|1.2816
|66.00
|54697.02
|3746
|2006.09.07 09:25
|sell
|1874
|6.60
|1.2826
|1.3043
|1.2816
|3747
|2006.09.07 09:29
|t/p
|1874
|6.60
|1.2816
|1.3043
|1.2816
|66.00
|54763.02
|3748
|2006.09.07 09:30
|sell
|1875
|6.60
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|3749
|2006.09.07 09:31
|t/p
|1875
|6.60
|1.2811
|1.3038
|1.2811
|66.00
|54829.02
|3750
|2006.09.07 09:31
|sell
|1876
|6.60
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|3751
|2006.09.07 09:32
|t/p
|1876
|6.60
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|66.00
|54895.02
|3752
|2006.09.07 09:32
|sell
|1877
|6.60
|1.2820
|1.3037
|1.2810
|3753
|2006.09.07 09:33
|t/p
|1877
|6.60
|1.2810
|1.3037
|1.2810
|66.00
|54961.02
|3754
|2006.09.07 09:33
|sell
|1878
|6.60
|1.2816
|1.3033
|1.2806
|3755
|2006.09.07 09:38
|t/p
|1878
|6.60
|1.2806
|1.3033
|1.2806
|66.00
|55027.02
|3756
|2006.09.07 09:38
|sell
|1879
|6.70
|1.2809
|1.3026
|1.2799
|3757
|2006.09.07 09:39
|t/p
|1879
|6.70
|1.2799
|1.3026
|1.2799
|67.00
|55094.02
|3758
|2006.09.07 09:39
|sell
|1880
|6.70
|1.2810
|1.3027
|1.2800
|3759
|2006.09.07 09:44
|t/p
|1880
|6.70
|1.2800
|1.3027
|1.2800
|67.00
|55161.02
|3760
|2006.09.07 09:44
|sell
|1881
|6.70
|1.2808
|1.3025
|1.2798
|3761
|2006.09.07 09:44
|t/p
|1881
|6.70
|1.2798
|1.3025
|1.2798
|67.00
|55228.02
|3762
|2006.09.07 09:46
|sell
|1882
|6.70
|1.2806
|1.3023
|1.2796
|3763
|2006.09.07 09:48
|t/p
|1882
|6.70
|1.2796
|1.3023
|1.2796
|67.00
|55295.02
|3764
|2006.09.07 09:48
|sell
|1883
|6.70
|1.2802
|1.3019
|1.2792
|3765
|2006.09.07 09:49
|t/p
|1883
|6.70
|1.2792
|1.3019
|1.2792
|67.00
|55362.02
|3766
|2006.09.07 09:49
|sell
|1884
|6.70
|1.2799
|1.3016
|1.2789
|3767
|2006.09.07 10:14
|t/p
|1884
|6.70
|1.2789
|1.3016
|1.2789
|67.00
|55429.02
|3768
|2006.09.07 10:14
|close
|1863
|6.50
|1.2788
|1.3010
|1.2765
|-84.50
|55344.52
|3769
|2006.09.07 10:15
|buy
|1885
|6.70
|1.2789
|1.2554
|1.2799
|3770
|2006.09.07 10:22
|t/p
|1885
|6.70
|1.2799
|1.2554
|1.2799
|67.00
|55411.52
|3771
|2006.09.07 10:22
|buy
|1886
|6.70
|1.2804
|1.2569
|1.2814
|3772
|2006.09.07 10:29
|buy
|1887
|6.70
|1.2784
|1.2567
|1.2794
|3773
|2006.09.07 10:30
|t/p
|1887
|6.70
|1.2794
|1.2567
|1.2794
|67.00
|55478.52
|3774
|2006.09.07 10:30
|close
|1886
|6.70
|1.2799
|1.2569
|1.2814
|-33.50
|55445.02
|3775
|2006.09.07 10:31
|buy
|1888
|6.70
|1.2785
|1.2550
|1.2795
|3776
|2006.09.07 10:31
|t/p
|1888
|6.70
|1.2795
|1.2550
|1.2795
|67.00
|55512.02
|3777
|2006.09.07 10:31
|buy
|1889
|6.70
|1.2801
|1.2566
|1.2811
|3778
|2006.09.07 10:44
|buy
|1890
|6.70
|1.2761
|1.2544
|1.2771
|3779
|2006.09.07 10:45
|t/p
|1890
|6.70
|1.2771
|1.2544
|1.2771
|67.00
|55579.02
|3780
|2006.09.07 10:45
|close
|1889
|6.70
|1.2790
|1.2566
|1.2811
|-73.70
|55505.32
|3781
|2006.09.07 10:46
|sell
|1891
|6.70
|1.2767
|1.3002
|1.2757
|3782
|2006.09.07 10:46
|sell
|1892
|6.70
|1.2790
|1.3007
|1.2780
|3783
|2006.09.07 10:47
|t/p
|1892
|6.70
|1.2780
|1.3007
|1.2780
|67.00
|55572.32
|3784
|2006.09.07 10:47
|sell
|1893
|6.70
|1.2791
|1.3008
|1.2781
|3785
|2006.09.07 10:49
|t/p
|1893
|6.70
|1.2781
|1.3008
|1.2781
|67.00
|55639.32
|3786
|2006.09.07 10:49
|sell
|1894
|6.70
|1.2792
|1.3009
|1.2782
|3787
|2006.09.07 10:51
|t/p
|1894
|6.70
|1.2782
|1.3009
|1.2782
|67.00
|55706.32
|3788
|2006.09.07 10:51
|sell
|1895
|6.70
|1.2791
|1.3008
|1.2781
|3789
|2006.09.07 10:52
|t/p
|1895
|6.70
|1.2781
|1.3008
|1.2781
|67.00
|55773.32
|3790
|2006.09.07 10:52
|sell
|1896
|6.70
|1.2795
|1.3012
|1.2785
|3791
|2006.09.07 10:52
|t/p
|1896
|6.70
|1.2785
|1.3012
|1.2785
|67.00
|55840.32
|3792
|2006.09.07 11:14
|t/p
|1891
|6.70
|1.2757
|1.3002
|1.2757
|67.00
|55907.32
|3793
|2006.09.07 11:14
|sell
|1897
|6.80
|1.2729
|1.2964
|1.2719
|3794
|2006.09.07 11:16
|sell
|1898
|6.80
|1.2777
|1.2994
|1.2767
|3795
|2006.09.07 11:17
|t/p
|1898
|6.80
|1.2767
|1.2994
|1.2767
|68.00
|55975.32
|3796
|2006.09.07 11:17
|sell
|1899
|6.80
|1.2777
|1.2994
|1.2767
|3797
|2006.09.07 11:18
|t/p
|1899
|6.80
|1.2767
|1.2994
|1.2767
|68.00
|56043.32
|3798
|2006.09.07 11:18
|sell
|1900
|6.80
|1.2779
|1.2996
|1.2769
|3799
|2006.09.07 11:20
|t/p
|1900
|6.80
|1.2769
|1.2996
|1.2769
|68.00
|56111.32
|3800
|2006.09.07 11:20
|sell
|1901
|6.80
|1.2781
|1.2998
|1.2771
|3801
|2006.09.07 11:21
|t/p
|1901
|6.80
|1.2771
|1.2998
|1.2771
|68.00
|56179.32
|3802
|2006.09.07 11:21
|sell
|1902
|6.80
|1.2784
|1.3001
|1.2774
|3803
|2006.09.07 11:22
|t/p
|1902
|6.80
|1.2774
|1.3001
|1.2774
|68.00
|56247.32
|3804
|2006.09.07 11:22
|sell
|1903
|6.80
|1.2785
|1.3002
|1.2775
|3805
|2006.09.07 11:23
|t/p
|1903
|6.80
|1.2775
|1.3002
|1.2775
|68.00
|56315.32
|3806
|2006.09.07 11:23
|sell
|1904
|6.80
|1.2787
|1.3004
|1.2777
|3807
|2006.09.07 11:25
|t/p
|1904
|6.80
|1.2777
|1.3004
|1.2777
|68.00
|56383.32
|3808
|2006.09.07 11:25
|sell
|1905
|6.80
|1.2785
|1.3002
|1.2775
|3809
|2006.09.07 11:28
|t/p
|1905
|6.80
|1.2775
|1.3002
|1.2775
|68.00
|56451.32
|3810
|2006.09.07 11:28
|sell
|1906
|6.80
|1.2785
|1.3002
|1.2775
|3811
|2006.09.07 11:29
|t/p
|1906
|6.80
|1.2775
|1.3002
|1.2775
|68.00
|56519.32
|3812
|2006.09.07 11:29
|sell
|1907
|6.80
|1.2785
|1.3002
|1.2775
|3813
|2006.09.07 11:29
|t/p
|1907
|6.80
|1.2775
|1.3002
|1.2775
|68.00
|56587.32
|3814
|2006.09.07 11:30
|sell
|1908
|6.80
|1.2785
|1.3002
|1.2775
|3815
|2006.09.07 11:31
|t/p
|1908
|6.80
|1.2775
|1.3002
|1.2775
|68.00
|56655.32
|3816
|2006.09.07 11:31
|sell
|1909
|6.80
|1.2785
|1.3002
|1.2775
|3817
|2006.09.07 11:32
|t/p
|1909
|6.80
|1.2775
|1.3002
|1.2775
|68.00
|56723.32
|3818
|2006.09.07 11:32
|sell
|1910
|6.90
|1.2785
|1.3002
|1.2775
|3819
|2006.09.07 11:34
|t/p
|1910
|6.90
|1.2775
|1.3002
|1.2775
|69.00
|56792.32
|3820
|2006.09.07 11:34
|sell
|1911
|6.90
|1.2780
|1.2997
|1.2770
|3821
|2006.09.07 11:37
|t/p
|1911
|6.90
|1.2770
|1.2997
|1.2770
|69.00
|56861.32
|3822
|2006.09.07 11:37
|sell
|1912
|6.90
|1.2780
|1.2997
|1.2770
|3823
|2006.09.07 11:40
|t/p
|1912
|6.90
|1.2770
|1.2997
|1.2770
|69.00
|56930.32
|3824
|2006.09.07 11:40
|sell
|1913
|6.90
|1.2780
|1.2997
|1.2770
|3825
|2006.09.07 11:43
|t/p
|1913
|6.90
|1.2770
|1.2997
|1.2770
|69.00
|56999.32
|3826
|2006.09.07 11:43
|sell
|1914
|6.90
|1.2782
|1.2999
|1.2772
|3827
|2006.09.07 11:43
|t/p
|1914
|6.90
|1.2772
|1.2999
|1.2772
|69.00
|57068.32
|3828
|2006.09.07 11:47
|sell
|1915
|6.90
|1.2783
|1.3000
|1.2773
|3829
|2006.09.07 11:50
|t/p
|1915
|6.90
|1.2773
|1.3000
|1.2773
|69.00
|57137.32
|3830
|2006.09.07 11:50
|sell
|1916
|6.90
|1.2786
|1.3003
|1.2776
|3831
|2006.09.07 11:54
|t/p
|1916
|6.90
|1.2776
|1.3003
|1.2776
|69.00
|57206.32
|3832
|2006.09.07 11:54
|sell
|1917
|6.90
|1.2781
|1.2998
|1.2771
|3833
|2006.09.07 11:58
|t/p
|1917
|6.90
|1.2771
|1.2998
|1.2771
|69.00
|57275.32
|3834
|2006.09.07 11:58
|sell
|1918
|6.90
|1.2782
|1.2999
|1.2772
|3835
|2006.09.07 11:59
|t/p
|1918
|6.90
|1.2772
|1.2999
|1.2772
|69.00
|57344.32
|3836
|2006.09.07 11:59
|sell
|1919
|6.90
|1.2786
|1.3003
|1.2776
|3837
|2006.09.07 11:59
|t/p
|1919
|6.90
|1.2776
|1.3003
|1.2776
|69.00
|57413.32
|3838
|2006.09.07 12:00
|sell
|1920
|6.90
|1.2786
|1.3003
|1.2776
|3839
|2006.09.07 12:01
|t/p
|1920
|6.90
|1.2776
|1.3003
|1.2776
|69.00
|57482.32
|3840
|2006.09.07 12:01
|sell
|1921
|6.90
|1.2786
|1.3003
|1.2776
|3841
|2006.09.07 12:08
|t/p
|1921
|6.90
|1.2776
|1.3003
|1.2776
|69.00
|57551.32
|3842
|2006.09.07 12:08
|sell
|1922
|7.00
|1.2784
|1.3001
|1.2774
|3843
|2006.09.07 12:11
|t/p
|1922
|7.00
|1.2774
|1.3001
|1.2774
|70.00
|57621.32
|3844
|2006.09.07 12:11
|sell
|1923
|7.00
|1.2785
|1.3002
|1.2775
|3845
|2006.09.07 12:12
|t/p
|1923
|7.00
|1.2775
|1.3002
|1.2775
|70.00
|57691.32
|3846
|2006.09.07 12:12
|sell
|1924
|7.00
|1.2787
|1.3004
|1.2777
|3847
|2006.09.07 12:14
|t/p
|1924
|7.00
|1.2777
|1.3004
|1.2777
|70.00
|57761.32
|3848
|2006.09.07 12:18
|sell
|1925
|7.00
|1.2785
|1.3002
|1.2775
|3849
|2006.09.07 12:25
|t/p
|1925
|7.00
|1.2775
|1.3002
|1.2775
|70.00
|57831.32
|3850
|2006.09.07 12:25
|sell
|1926
|7.00
|1.2783
|1.3000
|1.2773
|3851
|2006.09.07 12:29
|t/p
|1926
|7.00
|1.2773
|1.3000
|1.2773
|70.00
|57901.32
|3852
|2006.09.07 12:30
|sell
|1927
|7.00
|1.2780
|1.2997
|1.2770
|3853
|2006.09.07 12:32
|t/p
|1927
|7.00
|1.2770
|1.2997
|1.2770
|70.00
|57971.32
|3854
|2006.09.07 12:32
|sell
|1928
|7.00
|1.2776
|1.2993
|1.2766
|3855
|2006.09.07 12:33
|t/p
|1928
|7.00
|1.2766
|1.2993
|1.2766
|70.00
|58041.32
|3856
|2006.09.07 12:33
|sell
|1929
|7.00
|1.2768
|1.2985
|1.2758
|3857
|2006.09.07 12:34
|t/p
|1929
|7.00
|1.2758
|1.2985
|1.2758
|70.00
|58111.32
|3858
|2006.09.07 12:34
|sell
|1930
|7.00
|1.2768
|1.2985
|1.2758
|3859
|2006.09.07 12:35
|t/p
|1930
|7.00
|1.2758
|1.2985
|1.2758
|70.00
|58181.32
|3860
|2006.09.07 12:35
|sell
|1931
|7.00
|1.2769
|1.2986
|1.2759
|3861
|2006.09.07 12:36
|t/p
|1931
|7.00
|1.2759
|1.2986
|1.2759
|70.00
|58251.32
|3862
|2006.09.07 12:36
|sell
|1932
|7.00
|1.2761
|1.2978
|1.2751
|3863
|2006.09.07 12:37
|t/p
|1932
|7.00
|1.2751
|1.2978
|1.2751
|70.00
|58321.32
|3864
|2006.09.07 12:37
|sell
|1933
|7.00
|1.2755
|1.2972
|1.2745
|3865
|2006.09.07 12:38
|t/p
|1933
|7.00
|1.2745
|1.2972
|1.2745
|70.00
|58391.32
|3866
|2006.09.07 12:38
|sell
|1934
|7.10
|1.2755
|1.2972
|1.2745
|3867
|2006.09.07 12:39
|t/p
|1934
|7.10
|1.2745
|1.2972
|1.2745
|71.00
|58462.32
|3868
|2006.09.07 12:39
|sell
|1935
|7.10
|1.2755
|1.2972
|1.2745
|3869
|2006.09.07 12:40
|t/p
|1935
|7.10
|1.2745
|1.2972
|1.2745
|71.00
|58533.32
|3870
|2006.09.07 12:40
|sell
|1936
|7.10
|1.2754
|1.2971
|1.2744
|3871
|2006.09.07 12:42
|t/p
|1936
|7.10
|1.2744
|1.2971
|1.2744
|71.00
|58604.32
|3872
|2006.09.07 12:42
|sell
|1937
|7.10
|1.2756
|1.2973
|1.2746
|3873
|2006.09.07 12:43
|t/p
|1937
|7.10
|1.2746
|1.2973
|1.2746
|71.00
|58675.32
|3874
|2006.09.07 12:43
|sell
|1938
|7.10
|1.2759
|1.2976
|1.2749
|3875
|2006.09.07 12:43
|t/p
|1938
|7.10
|1.2749
|1.2976
|1.2749
|71.00
|58746.32
|3876
|2006.09.07 12:44
|t/p
|1897
|6.80
|1.2719
|1.2964
|1.2719
|68.00
|58814.32
|3877
|2006.09.07 12:44
|sell
|1939
|7.10
|1.2712
|1.2947
|1.2702
|3878
|2006.09.07 12:45
|sell
|1940
|7.10
|1.2757
|1.2974
|1.2747
|3879
|2006.09.07 12:46
|t/p
|1940
|7.10
|1.2747
|1.2974
|1.2747
|71.00
|58885.32
|3880
|2006.09.07 12:46
|sell
|1941
|7.10
|1.2757
|1.2974
|1.2747
|3881
|2006.09.07 12:51
|t/p
|1941
|7.10
|1.2747
|1.2974
|1.2747
|71.00
|58956.32
|3882
|2006.09.07 12:51
|sell
|1942
|7.10
|1.2758
|1.2975
|1.2748
|3883
|2006.09.07 12:52
|t/p
|1942
|7.10
|1.2748
|1.2975
|1.2748
|71.00
|59027.32
|3884
|2006.09.07 12:52
|sell
|1943
|7.10
|1.2761
|1.2978
|1.2751
|3885
|2006.09.07 12:53
|t/p
|1943
|7.10
|1.2751
|1.2978
|1.2751
|71.00
|59098.32
|3886
|2006.09.07 12:53
|sell
|1944
|7.10
|1.2764
|1.2981
|1.2754
|3887
|2006.09.07 12:55
|t/p
|1944
|7.10
|1.2754
|1.2981
|1.2754
|71.00
|59169.32
|3888
|2006.09.07 12:55
|sell
|1945
|7.20
|1.2765
|1.2982
|1.2755
|3889
|2006.09.07 12:57
|t/p
|1945
|7.20
|1.2755
|1.2982
|1.2755
|72.00
|59241.32
|3890
|2006.09.07 12:57
|sell
|1946
|7.20
|1.2763
|1.2980
|1.2753
|3891
|2006.09.07 12:59
|t/p
|1946
|7.20
|1.2753
|1.2980
|1.2753
|72.00
|59313.32
|3892
|2006.09.07 12:59
|sell
|1947
|7.20
|1.2764
|1.2981
|1.2754
|3893
|2006.09.07 12:59
|t/p
|1947
|7.20
|1.2754
|1.2981
|1.2754
|72.00
|59385.32
|3894
|2006.09.07 13:00
|sell
|1948
|7.20
|1.2764
|1.2981
|1.2754
|3895
|2006.09.07 13:04
|t/p
|1948
|7.20
|1.2754
|1.2981
|1.2754
|72.00
|59457.32
|3896
|2006.09.07 13:04
|sell
|1949
|7.20
|1.2763
|1.2980
|1.2753
|3897
|2006.09.07 13:05
|t/p
|1949
|7.20
|1.2753
|1.2980
|1.2753
|72.00
|59529.32
|3898
|2006.09.07 13:05
|sell
|1950
|7.20
|1.2759
|1.2976
|1.2749
|3899
|2006.09.07 13:06
|t/p
|1950
|7.20
|1.2749
|1.2976
|1.2749
|72.00
|59601.32
|3900
|2006.09.07 13:06
|sell
|1951
|7.20
|1.2752
|1.2969
|1.2742
|3901
|2006.09.07 13:07
|t/p
|1951
|7.20
|1.2742
|1.2969
|1.2742
|72.00
|59673.32
|3902
|2006.09.07 13:07
|sell
|1952
|7.20
|1.2737
|1.2954
|1.2727
|3903
|2006.09.07 13:08
|t/p
|1952
|7.20
|1.2727
|1.2954
|1.2727
|72.00
|59745.32
|3904
|2006.09.07 13:08
|sell
|1953
|7.20
|1.2736
|1.2953
|1.2726
|3905
|2006.09.07 13:09
|t/p
|1953
|7.20
|1.2726
|1.2953
|1.2726
|72.00
|59817.32
|3906
|2006.09.07 13:09
|sell
|1954
|7.20
|1.2736
|1.2953
|1.2726
|3907
|2006.09.07 13:09
|t/p
|1954
|7.20
|1.2726
|1.2953
|1.2726
|72.00
|59889.32
|3908
|2006.09.07 13:20
|sell
|1955
|7.20
|1.2733
|1.2950
|1.2723
|3909
|2006.09.07 13:29
|t/p
|1955
|7.20
|1.2723
|1.2950
|1.2723
|72.00
|59961.32
|3910
|2006.09.07 13:29
|close
|1939
|7.10
|1.2717
|1.2947
|1.2702
|-35.50
|59925.82
|3911
|2006.09.07 13:30
|buy
|1956
|7.20
|1.2716
|1.2481
|1.2726
|3912
|2006.09.07 13:30
|t/p
|1956
|7.20
|1.2726
|1.2481
|1.2726
|72.00
|59997.82
|3913
|2006.09.07 13:30
|buy
|1957
|7.20
|1.2741
|1.2506
|1.2751
|3914
|2006.09.07 13:33
|buy
|1958
|7.20
|1.2721
|1.2504
|1.2731
|3915
|2006.09.07 13:33
|t/p
|1958
|7.20
|1.2731
|1.2504
|1.2731
|72.00
|60069.82
|3916
|2006.09.07 13:41
|buy
|1959
|7.30
|1.2721
|1.2504
|1.2731
|3917
|2006.09.07 13:41
|t/p
|1959
|7.30
|1.2731
|1.2504
|1.2731
|73.00
|60142.82
|3918
|2006.09.07 13:44
|buy
|1960
|7.30
|1.2721
|1.2504
|1.2731
|3919
|2006.09.07 13:44
|t/p
|1960
|7.30
|1.2731
|1.2504
|1.2731
|73.00
|60215.82
|3920
|2006.09.07 13:44
|buy
|1961
|7.30
|1.2721
|1.2504
|1.2731
|3921
|2006.09.07 13:45
|t/p
|1961
|7.30
|1.2731
|1.2504
|1.2731
|73.00
|60288.82
|3922
|2006.09.07 13:45
|close
|1957
|7.20
|1.2738
|1.2506
|1.2751
|-21.60
|60267.22
|3923
|2006.09.07 13:46
|buy
|1962
|7.30
|1.2734
|1.2499
|1.2744
|3924
|2006.09.07 15:59
|t/p
|1962
|7.30
|1.2744
|1.2499
|1.2744
|73.00
|60340.22
|3925
|2006.09.07 15:59
|buy
|1963
|7.30
|1.2755
|1.2520
|1.2765
|3926
|2006.09.07 16:29
|buy
|1964
|7.30
|1.2736
|1.2519
|1.2746
|3927
|2006.09.07 16:59
|t/p
|1964
|7.30
|1.2746
|1.2519
|1.2746
|73.00
|60413.22
|3928
|2006.09.07 16:59
|close
|1963
|7.30
|1.2748
|1.2520
|1.2765
|-51.10
|60362.12
|3929
|2006.09.07 17:00
|buy
|1965
|7.30
|1.2749
|1.2514
|1.2759
|3930
|2006.09.07 19:15
|buy
|1966
|7.30
|1.2731
|1.2514
|1.2741
|3931
|2006.09.07 19:18
|t/p
|1966
|7.30
|1.2741
|1.2514
|1.2741
|73.00
|60435.12
|3932
|2006.09.07 19:18
|close
|1965
|7.30
|1.2743
|1.2514
|1.2759
|-43.80
|60391.32
|3933
|2006.09.07 19:19
|sell
|1967
|7.30
|1.2731
|1.2966
|1.2721
|3934
|2006.09.07 19:32
|sell
|1968
|7.30
|1.2751
|1.2968
|1.2741
|3935
|2006.09.07 19:44
|t/p
|1968
|7.30
|1.2741
|1.2968
|1.2741
|73.00
|60464.32
|3936
|2006.09.08 01:00
|t/p
|1967
|7.30
|1.2721
|1.2966
|1.2721
|77.31
|60541.63
|3937
|2006.09.08 01:00
|sell
|1969
|7.30
|1.2719
|1.2954
|1.2709
|3938
|2006.09.08 10:59
|t/p
|1969
|7.30
|1.2709
|1.2954
|1.2709
|73.00
|60614.63
|3939
|2006.09.08 10:59
|sell
|1970
|7.30
|1.2706
|1.2941
|1.2696
|3940
|2006.09.08 12:44
|t/p
|1970
|7.30
|1.2696
|1.2941
|1.2696
|73.00
|60687.63
|3941
|2006.09.08 12:44
|sell
|1971
|7.30
|1.2668
|1.2903
|1.2658
|3942
|2006.09.08 12:46
|sell
|1972
|7.30
|1.2712
|1.2929
|1.2702
|3943
|2006.09.08 12:56
|t/p
|1972
|7.30
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|73.00
|60760.63
|3944
|2006.09.08 12:56
|sell
|1973
|7.30
|1.2709
|1.2926
|1.2699
|3945
|2006.09.08 12:57
|t/p
|1973
|7.30
|1.2699
|1.2926
|1.2699
|73.00
|60833.63
|3946
|2006.09.08 12:57
|sell
|1974
|7.40
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|3947
|2006.09.08 12:59
|t/p
|1974
|7.40
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|74.00
|60907.63
|3948
|2006.09.08 13:01
|sell
|1975
|7.40
|1.2710
|1.2927
|1.2700
|3949
|2006.09.08 13:02
|t/p
|1975
|7.40
|1.2700
|1.2927
|1.2700
|74.00
|60981.63
|3950
|2006.09.08 13:02
|sell
|1976
|7.40
|1.2711
|1.2928
|1.2701
|3951
|2006.09.08 13:03
|t/p
|1976
|7.40
|1.2701
|1.2928
|1.2701
|74.00
|61055.63
|3952
|2006.09.08 13:03
|sell
|1977
|7.40
|1.2710
|1.2927
|1.2700
|3953
|2006.09.08 13:06
|t/p
|1977
|7.40
|1.2700
|1.2927
|1.2700
|74.00
|61129.63
|3954
|2006.09.08 13:06
|sell
|1978
|7.40
|1.2709
|1.2926
|1.2699
|3955
|2006.09.08 13:08
|t/p
|1978
|7.40
|1.2699
|1.2926
|1.2699
|74.00
|61203.63
|3956
|2006.09.08 13:08
|sell
|1979
|7.40
|1.2706
|1.2923
|1.2696
|3957
|2006.09.08 13:09
|t/p
|1979
|7.40
|1.2696
|1.2923
|1.2696
|74.00
|61277.63
|3958
|2006.09.08 13:09
|sell
|1980
|7.40
|1.2701
|1.2918
|1.2691
|3959
|2006.09.08 13:13
|t/p
|1980
|7.40
|1.2691
|1.2918
|1.2691
|74.00
|61351.63
|3960
|2006.09.08 13:13
|sell
|1981
|7.40
|1.2695
|1.2912
|1.2685
|3961
|2006.09.08 13:14
|t/p
|1981
|7.40
|1.2685
|1.2912
|1.2685
|74.00
|61425.63
|3962
|2006.09.08 13:14
|sell
|1982
|7.40
|1.2696
|1.2913
|1.2686
|3963
|2006.09.08 13:14
|t/p
|1982
|7.40
|1.2686
|1.2913
|1.2686
|74.00
|61499.63
|3964
|2006.09.08 13:15
|sell
|1983
|7.40
|1.2696
|1.2913
|1.2686
|3965
|2006.09.08 13:17
|t/p
|1983
|7.40
|1.2686
|1.2913
|1.2686
|74.00
|61573.63
|3966
|2006.09.08 13:17
|sell
|1984
|7.40
|1.2704
|1.2921
|1.2694
|3967
|2006.09.08 13:21
|t/p
|1984
|7.40
|1.2694
|1.2921
|1.2694
|74.00
|61647.63
|3968
|2006.09.08 13:21
|sell
|1985
|7.40
|1.2705
|1.2922
|1.2695
|3969
|2006.09.08 13:22
|t/p
|1985
|7.40
|1.2695
|1.2922
|1.2695
|74.00
|61721.63
|3970
|2006.09.08 13:22
|sell
|1986
|7.50
|1.2707
|1.2924
|1.2697
|3971
|2006.09.08 13:23
|t/p
|1986
|7.50
|1.2697
|1.2924
|1.2697
|75.00
|61796.63
|3972
|2006.09.08 13:23
|sell
|1987
|7.50
|1.2710
|1.2927
|1.2700
|3973
|2006.09.08 13:24
|t/p
|1987
|7.50
|1.2700
|1.2927
|1.2700
|75.00
|61871.63
|3974
|2006.09.08 13:24
|sell
|1988
|7.50
|1.2712
|1.2929
|1.2702
|3975
|2006.09.08 13:26
|t/p
|1988
|7.50
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|75.00
|61946.63
|3976
|2006.09.08 13:26
|sell
|1989
|7.50
|1.2711
|1.2928
|1.2701
|3977
|2006.09.08 13:29
|t/p
|1989
|7.50
|1.2701
|1.2928
|1.2701
|75.00
|62021.63
|3978
|2006.09.08 13:33
|sell
|1990
|7.50
|1.2707
|1.2924
|1.2697
|3979
|2006.09.08 13:34
|t/p
|1990
|7.50
|1.2697
|1.2924
|1.2697
|75.00
|62096.63
|3980
|2006.09.08 13:34
|sell
|1991
|7.50
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|3981
|2006.09.08 13:35
|t/p
|1991
|7.50
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|75.00
|62171.63
|3982
|2006.09.08 13:35
|sell
|1992
|7.50
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|3983
|2006.09.08 13:36
|t/p
|1992
|7.50
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|75.00
|62246.63
|3984
|2006.09.08 13:36
|sell
|1993
|7.50
|1.2710
|1.2927
|1.2700
|3985
|2006.09.08 13:37
|t/p
|1993
|7.50
|1.2700
|1.2927
|1.2700
|75.00
|62321.63
|3986
|2006.09.08 13:37
|sell
|1994
|7.50
|1.2712
|1.2929
|1.2702
|3987
|2006.09.08 13:44
|t/p
|1994
|7.50
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|75.00
|62396.63
|3988
|2006.09.08 13:44
|sell
|1995
|7.50
|1.2710
|1.2927
|1.2700
|3989
|2006.09.08 13:44
|t/p
|1995
|7.50
|1.2700
|1.2927
|1.2700
|75.00
|62471.63
|3990
|2006.09.08 13:47
|sell
|1996
|7.50
|1.2710
|1.2927
|1.2700
|3991
|2006.09.08 13:54
|t/p
|1996
|7.50
|1.2700
|1.2927
|1.2700
|75.00
|62546.63
|3992
|2006.09.08 13:54
|sell
|1997
|7.60
|1.2713
|1.2930
|1.2703
|3993
|2006.09.08 13:58
|t/p
|1997
|7.60
|1.2703
|1.2930
|1.2703
|76.00
|62622.63
|3994
|2006.09.08 13:58
|sell
|1998
|7.60
|1.2714
|1.2931
|1.2704
|3995
|2006.09.08 13:59
|t/p
|1998
|7.60
|1.2704
|1.2931
|1.2704
|76.00
|62698.63
|3996
|2006.09.08 14:00
|sell
|1999
|7.60
|1.2707
|1.2924
|1.2697
|3997
|2006.09.08 14:02
|t/p
|1999
|7.60
|1.2697
|1.2924
|1.2697
|76.00
|62774.63
|3998
|2006.09.08 14:02
|sell
|2000
|7.60
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|3999
|2006.09.08 14:03
|t/p
|2000
|7.60
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|76.00
|62850.63
|4000
|2006.09.08 14:03
|sell
|2001
|7.60
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|4001
|2006.09.08 14:04
|t/p
|2001
|7.60
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|76.00
|62926.63
|4002
|2006.09.08 14:04
|sell
|2002
|7.60
|1.2710
|1.2927
|1.2700
|4003
|2006.09.08 14:05
|t/p
|2002
|7.60
|1.2700
|1.2927
|1.2700
|76.00
|63002.63
|4004
|2006.09.08 14:05
|sell
|2003
|7.60
|1.2713
|1.2930
|1.2703
|4005
|2006.09.08 14:06
|t/p
|2003
|7.60
|1.2703
|1.2930
|1.2703
|76.00
|63078.63
|4006
|2006.09.08 14:06
|sell
|2004
|7.60
|1.2712
|1.2929
|1.2702
|4007
|2006.09.08 14:13
|t/p
|2004
|7.60
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|76.00
|63154.63
|4008
|2006.09.08 14:13
|sell
|2005
|7.60
|1.2716
|1.2933
|1.2706
|4009
|2006.09.08 14:14
|t/p
|2005
|7.60
|1.2706
|1.2933
|1.2706
|76.00
|63230.63
|4010
|2006.09.08 14:19
|sell
|2006
|7.60
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|4011
|2006.09.08 14:20
|t/p
|2006
|7.60
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|76.00
|63306.63
|4012
|2006.09.08 14:20
|sell
|2007
|7.60
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|4013
|2006.09.08 14:22
|t/p
|2007
|7.60
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|76.00
|63382.63
|4014
|2006.09.08 14:22
|sell
|2008
|7.70
|1.2709
|1.2926
|1.2699
|4015
|2006.09.08 14:23
|t/p
|2008
|7.70
|1.2699
|1.2926
|1.2699
|77.00
|63459.63
|4016
|2006.09.08 14:23
|sell
|2009
|7.70
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|4017
|2006.09.08 14:26
|t/p
|2009
|7.70
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|77.00
|63536.63
|4018
|2006.09.08 14:26
|sell
|2010
|7.70
|1.2701
|1.2918
|1.2691
|4019
|2006.09.08 14:27
|t/p
|2010
|7.70
|1.2691
|1.2918
|1.2691
|77.00
|63613.63
|4020
|2006.09.08 14:27
|sell
|2011
|7.70
|1.2702
|1.2919
|1.2692
|4021
|2006.09.08 14:29
|t/p
|2011
|7.70
|1.2692
|1.2919
|1.2692
|77.00
|63690.63
|4022
|2006.09.08 14:29
|sell
|2012
|7.70
|1.2698
|1.2915
|1.2688
|4023
|2006.09.08 14:29
|t/p
|2012
|7.70
|1.2688
|1.2915
|1.2688
|77.00
|63767.63
|4024
|2006.09.08 14:30
|sell
|2013
|7.70
|1.2700
|1.2917
|1.2690
|4025
|2006.09.08 14:36
|t/p
|2013
|7.70
|1.2690
|1.2917
|1.2690
|77.00
|63844.63
|4026
|2006.09.11 01:00
|t/p
|1971
|7.30
|1.2658
|1.2903
|1.2658
|77.31
|63921.93
|4027
|2006.09.11 01:00
|sell
|2014
|7.70
|1.2656
|1.2891
|1.2646
|4028
|2006.09.11 03:45
|sell
|2015
|7.70
|1.2674
|1.2891
|1.2664
|4029
|2006.09.11 06:29
|sell
|2016
|15.40
|1.2693
|1.2892
|1.2683
|4030
|2006.09.11 06:43
|t/p
|2016
|15.40
|1.2683
|1.2892
|1.2683
|154.00
|64075.93
|4031
|2006.09.11 06:43
|close
|2015
|7.70
|1.2680
|1.2891
|1.2664
|-46.20
|64029.73
|4032
|2006.09.11 06:44
|close
|2014
|7.70
|1.2683
|1.2891
|1.2646
|-207.90
|63821.83
|4033
|2006.09.11 06:45
|sell
|2017
|7.70
|1.2680
|1.2915
|1.2670
|4034
|2006.09.11 08:14
|sell
|2018
|7.70
|1.2713
|1.2930
|1.2703
|4035
|2006.09.11 09:29
|t/p
|2018
|7.70
|1.2703
|1.2930
|1.2703
|77.00
|63898.83
|4036
|2006.09.11 09:29
|close
|2017
|7.70
|1.2702
|1.2915
|1.2670
|-169.40
|63729.43
|4037
|2006.09.11 09:29
|buy
|2019
|7.70
|1.2712
|1.2477
|1.2722
|4038
|2006.09.11 09:59
|t/p
|2019
|7.70
|1.2722
|1.2477
|1.2722
|77.00
|63806.43
|4039
|2006.09.11 09:59
|buy
|2020
|7.70
|1.2733
|1.2498
|1.2743
|4040
|2006.09.11 11:00
|buy
|2021
|7.70
|1.2711
|1.2494
|1.2721
|4041
|2006.09.11 11:46
|t/p
|2021
|7.70
|1.2721
|1.2494
|1.2721
|77.00
|63883.43
|4042
|2006.09.11 11:46
|close
|2020
|7.70
|1.2723
|1.2498
|1.2743
|-77.00
|63806.43
|4043
|2006.09.11 11:47
|sell
|2022
|7.70
|1.2719
|1.2954
|1.2709
|4044
|2006.09.11 13:57
|t/p
|2022
|7.70
|1.2709
|1.2954
|1.2709
|77.00
|63883.43
|4045
|2006.09.11 13:57
|sell
|2023
|7.70
|1.2707
|1.2942
|1.2697
|4046
|2006.09.11 14:14
|t/p
|2023
|7.70
|1.2697
|1.2942
|1.2697
|77.00
|63960.43
|4047
|2006.09.11 14:14
|sell
|2024
|7.70
|1.2682
|1.2917
|1.2672
|4048
|2006.09.11 14:15
|sell
|2025
|7.70
|1.2712
|1.2929
|1.2702
|4049
|2006.09.11 14:28
|t/p
|2025
|7.70
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|77.00
|64037.43
|4050
|2006.09.11 14:28
|sell
|2026
|7.70
|1.2714
|1.2931
|1.2704
|4051
|2006.09.11 14:28
|t/p
|2026
|7.70
|1.2704
|1.2931
|1.2704
|77.00
|64114.43
|4052
|2006.09.11 14:30
|sell
|2027
|7.70
|1.2712
|1.2929
|1.2702
|4053
|2006.09.11 14:37
|t/p
|2027
|7.70
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|77.00
|64191.43
|4054
|2006.09.11 14:37
|sell
|2028
|7.80
|1.2706
|1.2923
|1.2696
|4055
|2006.09.11 14:39
|t/p
|2028
|7.80
|1.2696
|1.2923
|1.2696
|78.00
|64269.43
|4056
|2006.09.11 14:39
|sell
|2029
|7.80
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|4057
|2006.09.11 14:43
|t/p
|2029
|7.80
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|78.00
|64347.43
|4058
|2006.09.11 14:43
|sell
|2030
|7.80
|1.2711
|1.2928
|1.2701
|4059
|2006.09.11 14:44
|t/p
|2030
|7.80
|1.2701
|1.2928
|1.2701
|78.00
|64425.43
|4060
|2006.09.11 14:46
|sell
|2031
|7.80
|1.2715
|1.2932
|1.2705
|4061
|2006.09.11 14:48
|t/p
|2031
|7.80
|1.2705
|1.2932
|1.2705
|78.00
|64503.43
|4062
|2006.09.11 14:48
|sell
|2032
|7.80
|1.2710
|1.2927
|1.2700
|4063
|2006.09.11 14:49
|t/p
|2032
|7.80
|1.2700
|1.2927
|1.2700
|78.00
|64581.43
|4064
|2006.09.11 14:49
|sell
|2033
|7.80
|1.2710
|1.2927
|1.2700
|4065
|2006.09.11 14:50
|t/p
|2033
|7.80
|1.2700
|1.2927
|1.2700
|78.00
|64659.43
|4066
|2006.09.11 14:50
|sell
|2034
|7.80
|1.2712
|1.2929
|1.2702
|4067
|2006.09.11 14:58
|t/p
|2034
|7.80
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|78.00
|64737.43
|4068
|2006.09.11 14:58
|sell
|2035
|7.80
|1.2710
|1.2927
|1.2700
|4069
|2006.09.11 14:58
|t/p
|2035
|7.80
|1.2700
|1.2927
|1.2700
|78.00
|64815.43
|4070
|2006.09.11 15:02
|sell
|2036
|7.80
|1.2713
|1.2930
|1.2703
|4071
|2006.09.11 15:08
|t/p
|2036
|7.80
|1.2703
|1.2930
|1.2703
|78.00
|64893.43
|4072
|2006.09.11 15:08
|sell
|2037
|7.80
|1.2710
|1.2927
|1.2700
|4073
|2006.09.11 15:09
|t/p
|2037
|7.80
|1.2700
|1.2927
|1.2700
|78.00
|64971.43
|4074
|2006.09.11 15:09
|sell
|2038
|7.80
|1.2709
|1.2926
|1.2699
|4075
|2006.09.11 15:12
|t/p
|2038
|7.80
|1.2699
|1.2926
|1.2699
|78.00
|65049.43
|4076
|2006.09.11 15:12
|sell
|2039
|7.90
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|4077
|2006.09.11 15:14
|t/p
|2039
|7.90
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|79.00
|65128.43
|4078
|2006.09.11 15:16
|sell
|2040
|7.90
|1.2701
|1.2918
|1.2691
|4079
|2006.09.11 17:44
|t/p
|2040
|7.90
|1.2691
|1.2918
|1.2691
|79.00
|65207.43
|4080
|2006.09.11 17:44
|close
|2024
|7.70
|1.2690
|1.2917
|1.2672
|-61.60
|65145.83
|4081
|2006.09.11 17:45
|sell
|2041
|7.90
|1.2689
|1.2924
|1.2679
|4082
|2006.09.12 00:44
|sell
|2042
|7.90
|1.2712
|1.2929
|1.2702
|4083
|2006.09.12 12:44
|t/p
|2042
|7.90
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|79.00
|65224.83
|4084
|2006.09.12 12:44
|close
|2041
|7.90
|1.2700
|1.2924
|1.2679
|-82.24
|65142.59
|4085
|2006.09.12 12:45
|sell
|2043
|7.90
|1.2699
|1.2934
|1.2689
|4086
|2006.09.12 12:59
|sell
|2044
|7.90
|1.2723
|1.2940
|1.2713
|4087
|2006.09.12 13:30
|t/p
|2044
|7.90
|1.2713
|1.2940
|1.2713
|79.00
|65221.59
|4088
|2006.09.12 13:30
|close
|2043
|7.90
|1.2711
|1.2934
|1.2689
|-94.80
|65126.79
|4089
|2006.09.12 13:30
|buy
|2045
|7.90
|1.2713
|1.2478
|1.2723
|4090
|2006.09.12 14:14
|buy
|2046
|7.90
|1.2684
|1.2467
|1.2694
|4091
|2006.09.12 14:15
|t/p
|2046
|7.90
|1.2694
|1.2467
|1.2694
|79.00
|65205.79
|4092
|2006.09.12 14:15
|close
|2045
|7.90
|1.2707
|1.2478
|1.2723
|-47.40
|65158.39
|4093
|2006.09.12 14:18
|sell
|2047
|7.90
|1.2688
|1.2923
|1.2678
|4094
|2006.09.12 14:18
|sell
|2048
|7.90
|1.2707
|1.2924
|1.2697
|4095
|2006.09.12 14:19
|t/p
|2048
|7.90
|1.2697
|1.2924
|1.2697
|79.00
|65237.39
|4096
|2006.09.12 14:19
|sell
|2049
|7.90
|1.2707
|1.2924
|1.2697
|4097
|2006.09.12 14:25
|t/p
|2049
|7.90
|1.2697
|1.2924
|1.2697
|79.00
|65316.39
|4098
|2006.09.12 14:25
|sell
|2050
|7.90
|1.2707
|1.2924
|1.2697
|4099
|2006.09.12 14:28
|t/p
|2050
|7.90
|1.2697
|1.2924
|1.2697
|79.00
|65395.39
|4100
|2006.09.12 14:31
|sell
|2051
|7.90
|1.2710
|1.2927
|1.2700
|4101
|2006.09.12 14:31
|t/p
|2051
|7.90
|1.2700
|1.2927
|1.2700
|79.00
|65474.39
|4102
|2006.09.12 14:52
|sell
|2052
|7.90
|1.2709
|1.2926
|1.2699
|4103
|2006.09.12 14:53
|t/p
|2052
|7.90
|1.2699
|1.2926
|1.2699
|79.00
|65553.39
|4104
|2006.09.12 14:53
|sell
|2053
|7.90
|1.2712
|1.2929
|1.2702
|4105
|2006.09.12 14:54
|t/p
|2053
|7.90
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|79.00
|65632.39
|4106
|2006.09.12 14:54
|sell
|2054
|7.90
|1.2709
|1.2926
|1.2699
|4107
|2006.09.12 14:56
|t/p
|2054
|7.90
|1.2699
|1.2926
|1.2699
|79.00
|65711.39
|4108
|2006.09.12 14:56
|sell
|2055
|7.90
|1.2714
|1.2931
|1.2704
|4109
|2006.09.12 14:57
|t/p
|2055
|7.90
|1.2704
|1.2931
|1.2704
|79.00
|65790.39
|4110
|2006.09.12 14:57
|sell
|2056
|7.90
|1.2717
|1.2934
|1.2707
|4111
|2006.09.12 14:57
|t/p
|2056
|7.90
|1.2707
|1.2934
|1.2707
|79.00
|65869.39
|4112
|2006.09.12 15:01
|sell
|2057
|8.00
|1.2723
|1.2940
|1.2713
|4113
|2006.09.12 15:03
|t/p
|2057
|8.00
|1.2713
|1.2940
|1.2713
|80.00
|65949.39
|4114
|2006.09.12 15:03
|sell
|2058
|8.00
|1.2722
|1.2939
|1.2712
|4115
|2006.09.12 15:04
|t/p
|2058
|8.00
|1.2712
|1.2939
|1.2712
|80.00
|66029.39
|4116
|2006.09.12 15:04
|sell
|2059
|8.00
|1.2720
|1.2937
|1.2710
|4117
|2006.09.12 15:06
|t/p
|2059
|8.00
|1.2710
|1.2937
|1.2710
|80.00
|66109.39
|4118
|2006.09.12 15:06
|sell
|2060
|8.00
|1.2720
|1.2937
|1.2710
|4119
|2006.09.12 15:07
|t/p
|2060
|8.00
|1.2710
|1.2937
|1.2710
|80.00
|66189.39
|4120
|2006.09.12 15:07
|sell
|2061
|8.00
|1.2721
|1.2938
|1.2711
|4121
|2006.09.12 15:08
|t/p
|2061
|8.00
|1.2711
|1.2938
|1.2711
|80.00
|66269.39
|4122
|2006.09.12 15:08
|sell
|2062
|8.00
|1.2722
|1.2939
|1.2712
|4123
|2006.09.12 15:09
|t/p
|2062
|8.00
|1.2712
|1.2939
|1.2712
|80.00
|66349.39
|4124
|2006.09.12 15:09
|sell
|2063
|8.00
|1.2717
|1.2934
|1.2707
|4125
|2006.09.12 15:09
|t/p
|2063
|8.00
|1.2707
|1.2934
|1.2707
|80.00
|66429.39
|4126
|2006.09.12 15:15
|sell
|2064
|8.00
|1.2717
|1.2934
|1.2707
|4127
|2006.09.12 15:16
|t/p
|2064
|8.00
|1.2707
|1.2934
|1.2707
|80.00
|66509.39
|4128
|2006.09.12 15:16
|sell
|2065
|8.00
|1.2719
|1.2936
|1.2709
|4129
|2006.09.12 15:17
|t/p
|2065
|8.00
|1.2709
|1.2936
|1.2709
|80.00
|66589.39
|4130
|2006.09.12 15:17
|sell
|2066
|8.00
|1.2716
|1.2933
|1.2706
|4131
|2006.09.12 15:18
|t/p
|2066
|8.00
|1.2706
|1.2933
|1.2706
|80.00
|66669.39
|4132
|2006.09.12 15:18
|sell
|2067
|8.10
|1.2719
|1.2936
|1.2709
|4133
|2006.09.12 15:19
|t/p
|2067
|8.10
|1.2709
|1.2936
|1.2709
|81.00
|66750.39
|4134
|2006.09.12 15:19
|sell
|2068
|8.10
|1.2719
|1.2936
|1.2709
|4135
|2006.09.12 15:19
|t/p
|2068
|8.10
|1.2709
|1.2936
|1.2709
|81.00
|66831.39
|4136
|2006.09.12 15:32
|sell
|2069
|8.10
|1.2707
|1.2924
|1.2697
|4137
|2006.09.12 15:44
|t/p
|2069
|8.10
|1.2697
|1.2924
|1.2697
|81.00
|66912.39
|4138
|2006.09.12 15:44
|close
|2047
|7.90
|1.2695
|1.2923
|1.2678
|-55.30
|66857.09
|4139
|2006.09.12 15:45
|buy
|2070
|8.10
|1.2696
|1.2461
|1.2706
|4140
|2006.09.13 00:14
|buy
|2071
|8.10
|1.2674
|1.2457
|1.2684
|4141
|2006.09.13 00:44
|t/p
|2071
|8.10
|1.2684
|1.2457
|1.2684
|81.00
|66938.09
|4142
|2006.09.13 00:44
|close
|2070
|8.10
|1.2685
|1.2461
|1.2706
|-94.41
|66843.69
|4143
|2006.09.13 00:45
|buy
|2072
|8.10
|1.2686
|1.2451
|1.2696
|4144
|2006.09.13 06:59
|t/p
|2072
|8.10
|1.2696
|1.2451
|1.2696
|81.00
|66924.69
|4145
|2006.09.13 06:59
|buy
|2073
|8.10
|1.2698
|1.2463
|1.2708
|4146
|2006.09.13 08:00
|buy
|2074
|8.10
|1.2680
|1.2463
|1.2690
|4147
|2006.09.13 08:26
|t/p
|2074
|8.10
|1.2690
|1.2463
|1.2690
|81.00
|67005.69
|4148
|2006.09.13 08:26
|close
|2073
|8.10
|1.2690
|1.2463
|1.2708
|-64.80
|66940.89
|4149
|2006.09.13 08:27
|sell
|2075
|8.10
|1.2686
|1.2921
|1.2676
|4150
|2006.09.13 12:30
|t/p
|2075
|8.10
|1.2676
|1.2921
|1.2676
|81.00
|67021.89
|4151
|2006.09.13 12:30
|sell
|2076
|8.10
|1.2674
|1.2909
|1.2664
|4152
|2006.09.13 15:26
|sell
|2077
|8.10
|1.2694
|1.2911
|1.2684
|4153
|2006.09.14 07:14
|t/p
|2077
|8.10
|1.2684
|1.2911
|1.2684
|95.34
|67117.23
|4154
|2006.09.14 07:14
|close
|2076
|8.10
|1.2680
|1.2909
|1.2664
|-34.26
|67082.96
|4155
|2006.09.14 07:15
|sell
|2078
|8.10
|1.2677
|1.2912
|1.2667
|4156
|2006.09.14 09:44
|sell
|2079
|8.10
|1.2695
|1.2912
|1.2685
|4157
|2006.09.14 10:45
|sell
|2080
|16.20
|1.2713
|1.2912
|1.2703
|4158
|2006.09.14 12:30
|sell
|2081
|24.30
|1.2732
|1.2913
|1.2722
|4159
|2006.09.14 12:30
|t/p
|2081
|24.30
|1.2722
|1.2913
|1.2722
|243.00
|67325.96
|4160
|2006.09.14 13:52
|sell
|2082
|24.30
|1.2732
|1.2913
|1.2722
|4161
|2006.09.14 13:55
|t/p
|2082
|24.30
|1.2722
|1.2913
|1.2722
|243.01
|67568.97
|4162
|2006.09.14 14:59
|sell
|2083
|24.60
|1.2750
|1.2931
|1.2740
|4163
|2006.09.14 15:29
|t/p
|2083
|24.60
|1.2740
|1.2931
|1.2740
|246.00
|67814.97
|4164
|2006.09.14 15:29
|close
|2080
|16.20
|1.2738
|1.2912
|1.2703
|-405.00
|67409.97
|4165
|2006.09.14 15:29
|close
|2079
|8.10
|1.2742
|1.2912
|1.2685
|-380.70
|67029.27
|4166
|2006.09.14 15:30
|close
|2078
|8.10
|1.2743
|1.2912
|1.2667
|-534.60
|66494.67
|4167
|2006.09.14 15:44
|buy
|2084
|8.00
|1.2734
|1.2499
|1.2744
|4168
|2006.09.14 17:00
|t/p
|2084
|8.00
|1.2744
|1.2499
|1.2744
|80.00
|66574.67
|4169
|2006.09.14 17:00
|sell
|2085
|8.00
|1.2747
|1.2982
|1.2737
|4170
|2006.09.14 17:01
|t/p
|2085
|8.00
|1.2737
|1.2982
|1.2737
|80.00
|66654.67
|4171
|2006.09.14 17:01
|sell
|2086
|8.00
|1.2735
|1.2970
|1.2725
|4172
|2006.09.14 18:59
|t/p
|2086
|8.00
|1.2725
|1.2970
|1.2725
|80.00
|66734.67
|4173
|2006.09.14 18:59
|sell
|2087
|8.10
|1.2723
|1.2958
|1.2713
|4174
|2006.09.15 07:59
|t/p
|2087
|8.10
|1.2713
|1.2958
|1.2713
|85.78
|66820.45
|4175
|2006.09.15 07:59
|sell
|2088
|8.10
|1.2710
|1.2945
|1.2700
|4176
|2006.09.15 08:02
|sell
|2089
|8.10
|1.2730
|1.2947
|1.2720
|4177
|2006.09.15 08:04
|t/p
|2089
|8.10
|1.2720
|1.2947
|1.2720
|81.00
|66901.45
|4178
|2006.09.15 08:04
|sell
|2090
|8.10
|1.2730
|1.2947
|1.2720
|4179
|2006.09.15 08:09
|t/p
|2090
|8.10
|1.2720
|1.2947
|1.2720
|81.00
|66982.45
|4180
|2006.09.15 08:09
|sell
|2091
|8.10
|1.2729
|1.2946
|1.2719
|4181
|2006.09.15 08:09
|t/p
|2091
|8.10
|1.2719
|1.2946
|1.2719
|81.00
|67063.45
|4182
|2006.09.15 09:59
|t/p
|2088
|8.10
|1.2700
|1.2945
|1.2700
|81.00
|67144.45
|4183
|2006.09.15 09:59
|sell
|2092
|8.10
|1.2691
|1.2926
|1.2681
|4184
|2006.09.15 10:00
|sell
|2093
|8.10
|1.2709
|1.2926
|1.2699
|4185
|2006.09.15 10:14
|t/p
|2093
|8.10
|1.2699
|1.2926
|1.2699
|81.00
|67225.45
|4186
|2006.09.15 10:55
|sell
|2094
|8.10
|1.2709
|1.2926
|1.2699
|4187
|2006.09.15 10:56
|t/p
|2094
|8.10
|1.2699
|1.2926
|1.2699
|81.00
|67306.45
|4188
|2006.09.15 10:56
|sell
|2095
|8.10
|1.2709
|1.2926
|1.2699
|4189
|2006.09.15 10:58
|t/p
|2095
|8.10
|1.2699
|1.2926
|1.2699
|81.00
|67387.45
|4190
|2006.09.15 11:59
|t/p
|2092
|8.10
|1.2681
|1.2926
|1.2681
|81.00
|67468.45
|4191
|2006.09.15 11:59
|buy
|2096
|8.10
|1.2675
|1.2440
|1.2685
|4192
|2006.09.15 12:00
|t/p
|2096
|8.10
|1.2685
|1.2440
|1.2685
|81.00
|67549.45
|4193
|2006.09.15 12:00
|buy
|2097
|8.20
|1.2691
|1.2456
|1.2701
|4194
|2006.09.15 12:29
|buy
|2098
|8.20
|1.2673
|1.2456
|1.2683
|4195
|2006.09.15 12:30
|t/p
|2098
|8.20
|1.2683
|1.2456
|1.2683
|82.00
|67631.45
|4196
|2006.09.15 12:30
|close
|2097
|8.20
|1.2691
|1.2456
|1.2701
|0.00
|67631.45
|4197
|2006.09.15 12:30
|buy
|2099
|8.20
|1.2695
|1.2460
|1.2705
|4198
|2006.09.15 12:44
|buy
|2100
|8.20
|1.2665
|1.2448
|1.2675
|4199
|2006.09.15 12:45
|t/p
|2100
|8.20
|1.2675
|1.2448
|1.2675
|82.00
|67713.45
|4200
|2006.09.15 12:45
|close
|2099
|8.20
|1.2686
|1.2460
|1.2705
|-73.80
|67639.65
|4201
|2006.09.15 12:46
|buy
|2101
|8.20
|1.2674
|1.2439
|1.2684
|4202
|2006.09.15 12:46
|t/p
|2101
|8.20
|1.2684
|1.2439
|1.2684
|82.00
|67721.65
|4203
|2006.09.15 12:46
|buy
|2102
|8.20
|1.2687
|1.2452
|1.2697
|4204
|2006.09.15 13:44
|buy
|2103
|8.20
|1.2635
|1.2418
|1.2645
|4205
|2006.09.15 13:47
|t/p
|2103
|8.20
|1.2645
|1.2418
|1.2645
|82.00
|67803.65
|4206
|2006.09.15 13:47
|close
|2102
|8.20
|1.2645
|1.2452
|1.2697
|-344.40
|67459.25
|4207
|2006.09.15 13:47
|buy
|2104
|8.10
|1.2689
|1.2454
|1.2699
|4208
|2006.09.15 13:49
|buy
|2105
|8.10
|1.2647
|1.2430
|1.2657
|4209
|2006.09.15 13:49
|t/p
|2105
|8.10
|1.2657
|1.2430
|1.2657
|81.00
|67540.25
|4210
|2006.09.15 13:50
|buy
|2106
|8.20
|1.2647
|1.2430
|1.2657
|4211
|2006.09.15 13:50
|t/p
|2106
|8.20
|1.2657
|1.2430
|1.2657
|82.00
|67622.25
|4212
|2006.09.15 13:51
|buy
|2107
|8.20
|1.2647
|1.2430
|1.2657
|4213
|2006.09.15 13:51
|t/p
|2107
|8.20
|1.2657
|1.2430
|1.2657
|82.00
|67704.25
|4214
|2006.09.15 13:51
|buy
|2108
|8.20
|1.2671
|1.2454
|1.2681
|4215
|2006.09.15 13:52
|buy
|2109
|16.40
|1.2647
|1.2448
|1.2657
|4216
|2006.09.15 13:52
|t/p
|2109
|16.40
|1.2657
|1.2448
|1.2657
|164.00
|67868.25
|4217
|2006.09.15 13:53
|buy
|2110
|16.40
|1.2647
|1.2448
|1.2657
|4218
|2006.09.15 13:53
|t/p
|2110
|16.40
|1.2657
|1.2448
|1.2657
|164.00
|68032.25
|4219
|2006.09.15 13:54
|buy
|2111
|16.40
|1.2647
|1.2448
|1.2657
|4220
|2006.09.15 13:54
|t/p
|2111
|16.40
|1.2657
|1.2448
|1.2657
|164.00
|68196.25
|4221
|2006.09.15 13:55
|buy
|2112
|16.40
|1.2647
|1.2448
|1.2657
|4222
|2006.09.15 13:55
|t/p
|2112
|16.40
|1.2657
|1.2448
|1.2657
|164.00
|68360.25
|4223
|2006.09.15 13:58
|buy
|2113
|16.60
|1.2647
|1.2448
|1.2657
|4224
|2006.09.15 13:58
|t/p
|2113
|16.60
|1.2657
|1.2448
|1.2657
|166.00
|68526.25
|4225
|2006.09.15 13:59
|buy
|2114
|16.60
|1.2647
|1.2448
|1.2657
|4226
|2006.09.15 13:59
|t/p
|2114
|16.60
|1.2657
|1.2448
|1.2657
|166.00
|68692.25
|4227
|2006.09.15 13:59
|buy
|2115
|16.60
|1.2647
|1.2448
|1.2657
|4228
|2006.09.15 14:02
|t/p
|2115
|16.60
|1.2657
|1.2448
|1.2657
|166.00
|68858.25
|4229
|2006.09.15 14:02
|close
|2108
|8.20
|1.2673
|1.2454
|1.2681
|16.40
|68874.65
|4230
|2006.09.15 14:03
|close
|2104
|8.10
|1.2648
|1.2454
|1.2699
|-332.10
|68542.55
|4231
|2006.09.15 14:03
|buy
|2116
|8.30
|1.2675
|1.2440
|1.2685
|4232
|2006.09.15 14:09
|buy
|2117
|8.30
|1.2650
|1.2433
|1.2660
|4233
|2006.09.15 14:09
|t/p
|2117
|8.30
|1.2660
|1.2433
|1.2660
|83.00
|68625.55
|4234
|2006.09.15 14:14
|buy
|2118
|8.30
|1.2650
|1.2433
|1.2660
|4235
|2006.09.15 14:15
|t/p
|2118
|8.30
|1.2660
|1.2433
|1.2660
|83.00
|68708.55
|4236
|2006.09.15 14:15
|close
|2116
|8.30
|1.2671
|1.2440
|1.2685
|-33.20
|68675.35
|4237
|2006.09.15 14:16
|buy
|2119
|8.30
|1.2654
|1.2419
|1.2664
|4238
|2006.09.15 14:16
|t/p
|2119
|8.30
|1.2664
|1.2419
|1.2664
|83.00
|68758.35
|4239
|2006.09.15 14:16
|buy
|2120
|8.30
|1.2673
|1.2438
|1.2683
|4240
|2006.09.15 14:17
|buy
|2121
|8.30
|1.2654
|1.2437
|1.2664
|4241
|2006.09.15 14:17
|t/p
|2121
|8.30
|1.2664
|1.2437
|1.2664
|83.00
|68841.35
|4242
|2006.09.15 14:20
|buy
|2122
|8.30
|1.2654
|1.2437
|1.2664
|4243
|2006.09.15 14:20
|t/p
|2122
|8.30
|1.2664
|1.2437
|1.2664
|83.00
|68924.35
|4244
|2006.09.15 14:22
|buy
|2123
|8.30
|1.2654
|1.2437
|1.2664
|4245
|2006.09.15 14:22
|t/p
|2123
|8.30
|1.2664
|1.2437
|1.2664
|83.00
|69007.35
|4246
|2006.09.15 14:25
|buy
|2124
|8.30
|1.2654
|1.2437
|1.2664
|4247
|2006.09.15 14:25
|t/p
|2124
|8.30
|1.2664
|1.2437
|1.2664
|83.00
|69090.35
|4248
|2006.09.15 14:28
|buy
|2125
|8.30
|1.2654
|1.2437
|1.2664
|4249
|2006.09.15 14:28
|t/p
|2125
|8.30
|1.2664
|1.2437
|1.2664
|83.00
|69173.35
|4250
|2006.09.15 14:29
|buy
|2126
|8.40
|1.2654
|1.2437
|1.2664
|4251
|2006.09.15 14:29
|t/p
|2126
|8.40
|1.2664
|1.2437
|1.2664
|84.00
|69257.35
|4252
|2006.09.15 14:29
|buy
|2127
|8.40
|1.2654
|1.2437
|1.2664
|4253
|2006.09.15 14:30
|t/p
|2127
|8.40
|1.2664
|1.2437
|1.2664
|84.00
|69341.35
|4254
|2006.09.15 14:30
|close
|2120
|8.30
|1.2667
|1.2438
|1.2683
|-49.80
|69291.55
|4255
|2006.09.15 14:31
|buy
|2128
|8.40
|1.2660
|1.2425
|1.2670
|4256
|2006.09.15 15:04
|t/p
|2128
|8.40
|1.2670
|1.2425
|1.2670
|84.00
|69375.55
|4257
|2006.09.15 15:04
|buy
|2129
|8.40
|1.2673
|1.2438
|1.2683
|4258
|2006.09.15 15:05
|buy
|2130
|8.40
|1.2653
|1.2436
|1.2663
|4259
|2006.09.15 15:05
|t/p
|2130
|8.40
|1.2663
|1.2436
|1.2663
|84.00
|69459.55
|4260
|2006.09.15 15:06
|buy
|2131
|8.40
|1.2653
|1.2436
|1.2663
|4261
|2006.09.15 15:06
|t/p
|2131
|8.40
|1.2663
|1.2436
|1.2663
|84.00
|69543.55
|4262
|2006.09.15 15:07
|buy
|2132
|8.40
|1.2653
|1.2436
|1.2663
|4263
|2006.09.15 15:07
|t/p
|2132
|8.40
|1.2663
|1.2436
|1.2663
|84.00
|69627.55
|4264
|2006.09.15 15:10
|buy
|2133
|8.40
|1.2653
|1.2436
|1.2663
|4265
|2006.09.15 15:10
|t/p
|2133
|8.40
|1.2663
|1.2436
|1.2663
|84.00
|69711.55
|4266
|2006.09.15 15:11
|buy
|2134
|8.40
|1.2653
|1.2436
|1.2663
|4267
|2006.09.15 15:11
|t/p
|2134
|8.40
|1.2663
|1.2436
|1.2663
|84.00
|69795.55
|4268
|2006.09.15 15:13
|buy
|2135
|8.40
|1.2653
|1.2436
|1.2663
|4269
|2006.09.15 15:13
|t/p
|2135
|8.40
|1.2663
|1.2436
|1.2663
|84.00
|69879.55
|4270
|2006.09.15 15:14
|buy
|2136
|8.40
|1.2653
|1.2436
|1.2663
|4271
|2006.09.15 15:14
|t/p
|2136
|8.40
|1.2663
|1.2436
|1.2663
|84.00
|69963.55
|4272
|2006.09.15 15:14
|buy
|2137
|8.40
|1.2653
|1.2436
|1.2663
|4273
|2006.09.15 15:15
|t/p
|2137
|8.40
|1.2663
|1.2436
|1.2663
|84.00
|70047.55
|4274
|2006.09.15 15:15
|close
|2129
|8.40
|1.2671
|1.2438
|1.2683
|-16.80
|70030.75
|4275
|2006.09.15 15:16
|buy
|2138
|8.50
|1.2650
|1.2415
|1.2660
|4276
|2006.09.15 15:16
|t/p
|2138
|8.50
|1.2660
|1.2415
|1.2660
|85.00
|70115.75
|4277
|2006.09.15 15:16
|buy
|2139
|8.50
|1.2676
|1.2441
|1.2686
|4278
|2006.09.15 15:17
|buy
|2140
|8.50
|1.2650
|1.2433
|1.2660
|4279
|2006.09.15 15:17
|t/p
|2140
|8.50
|1.2660
|1.2433
|1.2660
|85.00
|70200.75
|4280
|2006.09.15 15:17
|buy
|2141
|8.50
|1.2650
|1.2433
|1.2660
|4281
|2006.09.15 15:31
|t/p
|2141
|8.50
|1.2660
|1.2433
|1.2660
|85.00
|70285.75
|4282
|2006.09.15 15:31
|close
|2139
|8.50
|1.2661
|1.2441
|1.2686
|-127.50
|70158.25
|4283
|2006.09.15 15:32
|buy
|2142
|8.50
|1.2646
|1.2411
|1.2656
|4284
|2006.09.15 15:32
|t/p
|2142
|8.50
|1.2656
|1.2411
|1.2656
|85.00
|70243.25
|4285
|2006.09.15 15:32
|buy
|2143
|8.50
|1.2662
|1.2427
|1.2672
|4286
|2006.09.15 17:14
|buy
|2144
|8.50
|1.2644
|1.2427
|1.2654
|4287
|2006.09.15 18:15
|t/p
|2144
|8.50
|1.2654
|1.2427
|1.2654
|85.00
|70328.25
|4288
|2006.09.15 18:15
|close
|2143
|8.50
|1.2654
|1.2427
|1.2672
|-68.00
|70260.25
|4289
|2006.09.15 18:16
|buy
|2145
|8.50
|1.2655
|1.2420
|1.2665
|4290
|2006.09.17 22:00
|buy
|2146
|8.50
|1.2633
|1.2416
|1.2643
|4291
|2006.09.17 22:40
|t/p
|2146
|8.50
|1.2643
|1.2416
|1.2643
|85.00
|70345.25
|4292
|2006.09.17 22:40
|close
|2145
|8.50
|1.2643
|1.2420
|1.2665
|-102.00
|70243.25
|4293
|2006.09.17 22:40
|sell
|2147
|8.50
|1.2642
|1.2877
|1.2632
|4294
|2006.09.18 04:44
|sell
|2148
|8.50
|1.2662
|1.2879
|1.2652
|4295
|2006.09.18 06:59
|sell
|2149
|17.00
|1.2683
|1.2882
|1.2673
|4296
|2006.09.18 08:10
|t/p
|2149
|17.00
|1.2673
|1.2882
|1.2673
|170.00
|70413.25
|4297
|2006.09.18 08:10
|close
|2148
|8.50
|1.2670
|1.2879
|1.2652
|-68.00
|70345.25
|4298
|2006.09.18 08:11
|close
|2147
|8.50
|1.2670
|1.2877
|1.2632
|-232.99
|70112.27
|4299
|2006.09.18 08:11
|sell
|2150
|8.50
|1.2668
|1.2903
|1.2658
|4300
|2006.09.18 09:30
|t/p
|2150
|8.50
|1.2658
|1.2903
|1.2658
|85.00
|70197.27
|4301
|2006.09.18 09:30
|sell
|2151
|8.50
|1.2656
|1.2891
|1.2646
|4302
|2006.09.18 09:41
|sell
|2152
|8.50
|1.2677
|1.2894
|1.2667
|4303
|2006.09.18 09:42
|t/p
|2152
|8.50
|1.2667
|1.2894
|1.2667
|85.00
|70282.27
|4304
|2006.09.18 09:45
|sell
|2153
|8.50
|1.2677
|1.2894
|1.2667
|4305
|2006.09.18 09:49
|t/p
|2153
|8.50
|1.2667
|1.2894
|1.2667
|85.00
|70367.27
|4306
|2006.09.18 09:49
|sell
|2154
|8.50
|1.2681
|1.2898
|1.2671
|4307
|2006.09.18 09:50
|t/p
|2154
|8.50
|1.2671
|1.2898
|1.2671
|85.00
|70452.27
|4308
|2006.09.18 09:50
|sell
|2155
|8.50
|1.2683
|1.2900
|1.2673
|4309
|2006.09.18 09:51
|t/p
|2155
|8.50
|1.2673
|1.2900
|1.2673
|85.00
|70537.27
|4310
|2006.09.18 10:04
|sell
|2156
|8.50
|1.2675
|1.2892
|1.2665
|4311
|2006.09.18 10:05
|t/p
|2156
|8.50
|1.2665
|1.2892
|1.2665
|85.00
|70622.27
|4312
|2006.09.18 10:05
|sell
|2157
|8.50
|1.2675
|1.2892
|1.2665
|4313
|2006.09.18 10:11
|t/p
|2157
|8.50
|1.2665
|1.2892
|1.2665
|85.00
|70707.27
|4314
|2006.09.18 13:59
|sell
|2158
|8.50
|1.2674
|1.2891
|1.2664
|4315
|2006.09.18 17:00
|sell
|2159
|17.00
|1.2692
|1.2891
|1.2682
|4316
|2006.09.18 17:44
|t/p
|2159
|17.00
|1.2682
|1.2891
|1.2682
|170.00
|70877.27
|4317
|2006.09.18 17:44
|close
|2158
|8.50
|1.2680
|1.2891
|1.2664
|-51.00
|70826.27
|4318
|2006.09.18 17:45
|close
|2151
|8.50
|1.2681
|1.2891
|1.2646
|-212.50
|70613.77
|4319
|2006.09.18 17:45
|sell
|2160
|8.50
|1.2678
|1.2913
|1.2668
|4320
|2006.09.18 18:14
|sell
|2161
|8.50
|1.2697
|1.2914
|1.2687
|4321
|2006.09.19 00:45
|sell
|2162
|17.00
|1.2715
|1.2914
|1.2705
|4322
|2006.09.19 06:29
|t/p
|2162
|17.00
|1.2705
|1.2914
|1.2705
|170.00
|70783.77
|4323
|2006.09.19 06:29
|close
|2161
|8.50
|1.2704
|1.2914
|1.2687
|-54.48
|70729.28
|4324
|2006.09.19 06:30
|close
|2160
|8.50
|1.2703
|1.2913
|1.2668
|-207.49
|70521.80
|4325
|2006.09.19 06:33
|sell
|2163
|8.50
|1.2711
|1.2946
|1.2701
|4326
|2006.09.19 07:14
|t/p
|2163
|8.50
|1.2701
|1.2946
|1.2701
|85.00
|70606.80
|4327
|2006.09.19 07:14
|sell
|2164
|8.50
|1.2698
|1.2933
|1.2688
|4328
|2006.09.19 07:59
|t/p
|2164
|8.50
|1.2688
|1.2933
|1.2688
|85.00
|70691.80
|4329
|2006.09.19 07:59
|sell
|2165
|8.50
|1.2683
|1.2918
|1.2673
|4330
|2006.09.19 08:00
|sell
|2166
|8.50
|1.2709
|1.2926
|1.2699
|4331
|2006.09.19 08:01
|t/p
|2166
|8.50
|1.2699
|1.2926
|1.2699
|85.00
|70776.80
|4332
|2006.09.19 08:01
|sell
|2167
|8.50
|1.2709
|1.2926
|1.2699
|4333
|2006.09.19 08:03
|t/p
|2167
|8.50
|1.2699
|1.2926
|1.2699
|85.00
|70861.80
|4334
|2006.09.19 08:03
|sell
|2168
|8.60
|1.2709
|1.2926
|1.2699
|4335
|2006.09.19 08:07
|t/p
|2168
|8.60
|1.2699
|1.2926
|1.2699
|86.00
|70947.80
|4336
|2006.09.19 08:07
|sell
|2169
|8.60
|1.2709
|1.2926
|1.2699
|4337
|2006.09.19 08:08
|t/p
|2169
|8.60
|1.2699
|1.2926
|1.2699
|86.00
|71033.80
|4338
|2006.09.19 08:08
|sell
|2170
|8.60
|1.2709
|1.2926
|1.2699
|4339
|2006.09.19 08:09
|t/p
|2170
|8.60
|1.2699
|1.2926
|1.2699
|86.00
|71119.80
|4340
|2006.09.19 08:09
|sell
|2171
|8.60
|1.2711
|1.2928
|1.2701
|4341
|2006.09.19 08:10
|t/p
|2171
|8.60
|1.2701
|1.2928
|1.2701
|86.00
|71205.80
|4342
|2006.09.19 08:10
|sell
|2172
|8.60
|1.2710
|1.2927
|1.2700
|4343
|2006.09.19 08:12
|t/p
|2172
|8.60
|1.2700
|1.2927
|1.2700
|86.00
|71291.80
|4344
|2006.09.19 08:12
|sell
|2173
|8.60
|1.2705
|1.2922
|1.2695
|4345
|2006.09.19 08:14
|t/p
|2173
|8.60
|1.2695
|1.2922
|1.2695
|86.00
|71377.80
|4346
|2006.09.19 08:14
|sell
|2174
|8.60
|1.2706
|1.2923
|1.2696
|4347
|2006.09.19 08:14
|t/p
|2174
|8.60
|1.2696
|1.2923
|1.2696
|86.00
|71463.80
|4348
|2006.09.19 08:14
|t/p
|2165
|8.50
|1.2673
|1.2918
|1.2673
|85.00
|71548.80
|4349
|2006.09.19 08:14
|sell
|2175
|8.60
|1.2666
|1.2901
|1.2656
|4350
|2006.09.19 08:15
|sell
|2176
|8.60
|1.2709
|1.2926
|1.2699
|4351
|2006.09.19 08:16
|t/p
|2176
|8.60
|1.2699
|1.2926
|1.2699
|86.00
|71634.80
|4352
|2006.09.19 08:16
|sell
|2177
|8.60
|1.2709
|1.2926
|1.2699
|4353
|2006.09.19 08:17
|t/p
|2177
|8.60
|1.2699
|1.2926
|1.2699
|86.00
|71720.80
|4354
|2006.09.19 08:17
|sell
|2178
|8.70
|1.2710
|1.2927
|1.2700
|4355
|2006.09.19 08:19
|t/p
|2178
|8.70
|1.2700
|1.2927
|1.2700
|87.00
|71807.80
|4356
|2006.09.19 08:19
|sell
|2179
|8.70
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|4357
|2006.09.19 08:20
|t/p
|2179
|8.70
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|87.00
|71894.80
|4358
|2006.09.19 08:20
|sell
|2180
|8.70
|1.2707
|1.2924
|1.2697
|4359
|2006.09.19 08:21
|t/p
|2180
|8.70
|1.2697
|1.2924
|1.2697
|87.00
|71981.80
|4360
|2006.09.19 08:21
|sell
|2181
|8.70
|1.2707
|1.2924
|1.2697
|4361
|2006.09.19 08:22
|t/p
|2181
|8.70
|1.2697
|1.2924
|1.2697
|87.00
|72068.80
|4362
|2006.09.19 08:22
|sell
|2182
|8.70
|1.2707
|1.2924
|1.2697
|4363
|2006.09.19 08:25
|t/p
|2182
|8.70
|1.2697
|1.2924
|1.2697
|87.00
|72155.80
|4364
|2006.09.19 08:25
|sell
|2183
|8.70
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|4365
|2006.09.19 08:27
|t/p
|2183
|8.70
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|87.00
|72242.80
|4366
|2006.09.19 08:27
|sell
|2184
|8.70
|1.2705
|1.2922
|1.2695
|4367
|2006.09.19 08:27
|t/p
|2184
|8.70
|1.2695
|1.2922
|1.2695
|87.00
|72329.80
|4368
|2006.09.19 08:31
|sell
|2185
|8.70
|1.2701
|1.2918
|1.2691
|4369
|2006.09.19 08:33
|t/p
|2185
|8.70
|1.2691
|1.2918
|1.2691
|87.00
|72416.80
|4370
|2006.09.19 08:33
|sell
|2186
|8.70
|1.2702
|1.2919
|1.2692
|4371
|2006.09.19 08:35
|t/p
|2186
|8.70
|1.2692
|1.2919
|1.2692
|87.00
|72503.80
|4372
|2006.09.19 08:35
|sell
|2187
|8.80
|1.2703
|1.2920
|1.2693
|4373
|2006.09.19 08:36
|t/p
|2187
|8.80
|1.2693
|1.2920
|1.2693
|88.00
|72591.80
|4374
|2006.09.19 08:36
|sell
|2188
|8.80
|1.2705
|1.2922
|1.2695
|4375
|2006.09.19 08:37
|t/p
|2188
|8.80
|1.2695
|1.2922
|1.2695
|88.00
|72679.80
|4376
|2006.09.19 08:37
|sell
|2189
|8.80
|1.2705
|1.2922
|1.2695
|4377
|2006.09.19 08:38
|t/p
|2189
|8.80
|1.2695
|1.2922
|1.2695
|88.00
|72767.80
|4378
|2006.09.19 08:38
|sell
|2190
|8.80
|1.2705
|1.2922
|1.2695
|4379
|2006.09.19 08:38
|t/p
|2190
|8.80
|1.2695
|1.2922
|1.2695
|88.00
|72855.80
|4380
|2006.09.19 08:45
|sell
|2191
|8.80
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|4381
|2006.09.19 08:46
|t/p
|2191
|8.80
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|88.00
|72943.80
|4382
|2006.09.19 08:46
|sell
|2192
|8.80
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|4383
|2006.09.19 08:47
|t/p
|2192
|8.80
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|88.00
|73031.80
|4384
|2006.09.19 08:47
|sell
|2193
|8.80
|1.2707
|1.2924
|1.2697
|4385
|2006.09.19 08:49
|t/p
|2193
|8.80
|1.2697
|1.2924
|1.2697
|88.00
|73119.80
|4386
|2006.09.19 08:49
|sell
|2194
|8.80
|1.2701
|1.2918
|1.2691
|4387
|2006.09.19 08:50
|t/p
|2194
|8.80
|1.2691
|1.2918
|1.2691
|88.00
|73207.80
|4388
|2006.09.19 08:50
|sell
|2195
|8.80
|1.2702
|1.2919
|1.2692
|4389
|2006.09.19 08:52
|t/p
|2195
|8.80
|1.2692
|1.2919
|1.2692
|88.00
|73295.80
|4390
|2006.09.19 08:52
|sell
|2196
|8.80
|1.2705
|1.2922
|1.2695
|4391
|2006.09.19 08:54
|t/p
|2196
|8.80
|1.2695
|1.2922
|1.2695
|88.00
|73383.80
|4392
|2006.09.19 08:54
|sell
|2197
|8.90
|1.2705
|1.2922
|1.2695
|4393
|2006.09.19 08:55
|t/p
|2197
|8.90
|1.2695
|1.2922
|1.2695
|89.00
|73472.80
|4394
|2006.09.19 08:55
|sell
|2198
|8.90
|1.2707
|1.2924
|1.2697
|4395
|2006.09.19 08:55
|t/p
|2198
|8.90
|1.2697
|1.2924
|1.2697
|89.00
|73561.80
|4396
|2006.09.19 09:00
|sell
|2199
|8.90
|1.2706
|1.2923
|1.2696
|4397
|2006.09.19 09:01
|t/p
|2199
|8.90
|1.2696
|1.2923
|1.2696
|89.00
|73650.80
|4398
|2006.09.19 09:01
|sell
|2200
|8.90
|1.2703
|1.2920
|1.2693
|4399
|2006.09.19 09:02
|t/p
|2200
|8.90
|1.2693
|1.2920
|1.2693
|89.00
|73739.80
|4400
|2006.09.19 09:02
|sell
|2201
|8.90
|1.2703
|1.2920
|1.2693
|4401
|2006.09.19 09:03
|t/p
|2201
|8.90
|1.2693
|1.2920
|1.2693
|89.00
|73828.80
|4402
|2006.09.19 09:03
|sell
|2202
|8.90
|1.2704
|1.2921
|1.2694
|4403
|2006.09.19 09:11
|t/p
|2202
|8.90
|1.2694
|1.2921
|1.2694
|89.00
|73917.80
|4404
|2006.09.19 09:11
|sell
|2203
|8.90
|1.2697
|1.2914
|1.2687
|4405
|2006.09.19 09:12
|t/p
|2203
|8.90
|1.2687
|1.2914
|1.2687
|89.00
|74006.80
|4406
|2006.09.19 09:12
|sell
|2204
|8.90
|1.2696
|1.2913
|1.2686
|4407
|2006.09.19 09:13
|t/p
|2204
|8.90
|1.2686
|1.2913
|1.2686
|89.00
|74095.80
|4408
|2006.09.19 09:13
|sell
|2205
|8.90
|1.2696
|1.2913
|1.2686
|4409
|2006.09.19 09:14
|t/p
|2205
|8.90
|1.2686
|1.2913
|1.2686
|89.00
|74184.80
|4410
|2006.09.19 09:14
|sell
|2206
|9.00
|1.2696
|1.2913
|1.2686
|4411
|2006.09.19 09:14
|t/p
|2206
|9.00
|1.2686
|1.2913
|1.2686
|90.00
|74274.80
|4412
|2006.09.19 09:15
|sell
|2207
|9.00
|1.2695
|1.2912
|1.2685
|4413
|2006.09.19 09:16
|t/p
|2207
|9.00
|1.2685
|1.2912
|1.2685
|90.00
|74364.80
|4414
|2006.09.19 09:16
|sell
|2208
|9.00
|1.2697
|1.2914
|1.2687
|4415
|2006.09.19 09:17
|t/p
|2208
|9.00
|1.2687
|1.2914
|1.2687
|90.00
|74454.80
|4416
|2006.09.19 09:17
|sell
|2209
|9.00
|1.2697
|1.2914
|1.2687
|4417
|2006.09.19 09:18
|t/p
|2209
|9.00
|1.2687
|1.2914
|1.2687
|90.00
|74544.80
|4418
|2006.09.19 09:18
|sell
|2210
|9.00
|1.2697
|1.2914
|1.2687
|4419
|2006.09.19 09:20
|t/p
|2210
|9.00
|1.2687
|1.2914
|1.2687
|90.00
|74634.80
|4420
|2006.09.19 09:20
|sell
|2211
|9.00
|1.2697
|1.2914
|1.2687
|4421
|2006.09.19 09:20
|t/p
|2211
|9.00
|1.2687
|1.2914
|1.2687
|90.00
|74724.80
|4422
|2006.09.19 09:38
|sell
|2212
|9.00
|1.2693
|1.2910
|1.2683
|4423
|2006.09.19 09:39
|t/p
|2212
|9.00
|1.2683
|1.2910
|1.2683
|90.00
|74814.80
|4424
|2006.09.19 09:39
|sell
|2213
|9.00
|1.2691
|1.2908
|1.2681
|4425
|2006.09.19 09:40
|t/p
|2213
|9.00
|1.2681
|1.2908
|1.2681
|90.00
|74904.80
|4426
|2006.09.19 09:40
|sell
|2214
|9.00
|1.2687
|1.2904
|1.2677
|4427
|2006.09.19 09:41
|t/p
|2214
|9.00
|1.2677
|1.2904
|1.2677
|90.00
|74994.80
|4428
|2006.09.19 09:41
|sell
|2215
|9.00
|1.2686
|1.2903
|1.2676
|4429
|2006.09.19 09:42
|t/p
|2215
|9.00
|1.2676
|1.2903
|1.2676
|90.00
|75084.80
|4430
|2006.09.19 09:42
|sell
|2216
|9.10
|1.2687
|1.2904
|1.2677
|4431
|2006.09.19 09:43
|t/p
|2216
|9.10
|1.2677
|1.2904
|1.2677
|91.00
|75175.80
|4432
|2006.09.19 09:43
|sell
|2217
|9.10
|1.2688
|1.2905
|1.2678
|4433
|2006.09.19 09:44
|t/p
|2217
|9.10
|1.2678
|1.2905
|1.2678
|91.00
|75266.80
|4434
|2006.09.19 09:59
|t/p
|2175
|8.60
|1.2656
|1.2901
|1.2656
|86.00
|75352.80
|4435
|2006.09.19 09:59
|sell
|2218
|9.10
|1.2653
|1.2888
|1.2643
|4436
|2006.09.19 10:00
|sell
|2219
|9.10
|1.2681
|1.2898
|1.2671
|4437
|2006.09.19 10:01
|t/p
|2219
|9.10
|1.2671
|1.2898
|1.2671
|91.00
|75443.80
|4438
|2006.09.19 10:01
|sell
|2220
|9.10
|1.2677
|1.2894
|1.2667
|4439
|2006.09.19 10:03
|t/p
|2220
|9.10
|1.2667
|1.2894
|1.2667
|91.00
|75534.80
|4440
|2006.09.19 10:03
|sell
|2221
|9.10
|1.2672
|1.2889
|1.2662
|4441
|2006.09.19 10:14
|t/p
|2221
|9.10
|1.2662
|1.2889
|1.2662
|91.00
|75625.80
|4442
|2006.09.19 10:14
|close
|2218
|9.10
|1.2661
|1.2888
|1.2643
|-72.80
|75553.00
|4443
|2006.09.19 10:15
|buy
|2222
|9.10
|1.2662
|1.2427
|1.2672
|4444
|2006.09.19 10:30
|t/p
|2222
|9.10
|1.2672
|1.2427
|1.2672
|91.00
|75644.00
|4445
|2006.09.19 10:30
|buy
|2223
|9.10
|1.2676
|1.2441
|1.2686
|4446
|2006.09.19 12:00
|buy
|2224
|9.10
|1.2656
|1.2439
|1.2666
|4447
|2006.09.19 12:30
|t/p
|2223
|9.10
|1.2686
|1.2441
|1.2686
|91.00
|75735.00
|4448
|2006.09.19 12:30
|t/p
|2224
|9.10
|1.2666
|1.2439
|1.2666
|91.00
|75826.00
|4449
|2006.09.19 12:30
|buy
|2225
|9.10
|1.2688
|1.2453
|1.2698
|4450
|2006.09.19 12:59
|t/p
|2225
|9.10
|1.2698
|1.2453
|1.2698
|91.00
|75917.00
|4451
|2006.09.19 12:59
|buy
|2226
|9.20
|1.2702
|1.2467
|1.2712
|4452
|2006.09.19 15:29
|buy
|2227
|9.20
|1.2684
|1.2467
|1.2694
|4453
|2006.09.19 15:37
|t/p
|2227
|9.20
|1.2694
|1.2467
|1.2694
|92.00
|76009.00
|4454
|2006.09.19 15:37
|close
|2226
|9.20
|1.2699
|1.2467
|1.2712
|-27.60
|75981.40
|4455
|2006.09.19 15:40
|sell
|2228
|9.20
|1.2685
|1.2920
|1.2675
|4456
|2006.09.19 15:42
|sell
|2229
|9.20
|1.2703
|1.2920
|1.2693
|4457
|2006.09.19 15:43
|t/p
|2229
|9.20
|1.2693
|1.2920
|1.2693
|92.00
|76073.40
|4458
|2006.09.19 15:43
|sell
|2230
|9.20
|1.2703
|1.2920
|1.2693
|4459
|2006.09.19 15:44
|t/p
|2230
|9.20
|1.2693
|1.2920
|1.2693
|92.00
|76165.40
|4460
|2006.09.19 15:45
|sell
|2231
|9.20
|1.2703
|1.2920
|1.2693
|4461
|2006.09.19 15:47
|t/p
|2231
|9.20
|1.2693
|1.2920
|1.2693
|92.00
|76257.40
|4462
|2006.09.19 15:47
|sell
|2232
|9.20
|1.2705
|1.2922
|1.2695
|4463
|2006.09.19 15:50
|t/p
|2232
|9.20
|1.2695
|1.2922
|1.2695
|91.99
|76349.39
|4464
|2006.09.19 15:50
|sell
|2233
|9.20
|1.2706
|1.2923
|1.2696
|4465
|2006.09.19 15:53
|t/p
|2233
|9.20
|1.2696
|1.2923
|1.2696
|92.00
|76441.39
|4466
|2006.09.19 15:53
|sell
|2234
|9.20
|1.2709
|1.2926
|1.2699
|4467
|2006.09.19 15:55
|t/p
|2234
|9.20
|1.2699
|1.2926
|1.2699
|92.00
|76533.39
|4468
|2006.09.19 15:55
|sell
|2235
|9.20
|1.2709
|1.2926
|1.2699
|4469
|2006.09.19 15:58
|t/p
|2235
|9.20
|1.2699
|1.2926
|1.2699
|92.00
|76625.39
|4470
|2006.09.19 15:58
|sell
|2236
|9.20
|1.2705
|1.2922
|1.2695
|4471
|2006.09.19 15:59
|t/p
|2236
|9.20
|1.2695
|1.2922
|1.2695
|91.99
|76717.38
|4472
|2006.09.19 16:00
|sell
|2237
|9.30
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|4473
|2006.09.19 16:03
|t/p
|2237
|9.30
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|93.00
|76810.38
|4474
|2006.09.19 16:03
|sell
|2238
|9.30
|1.2709
|1.2926
|1.2699
|4475
|2006.09.19 16:05
|t/p
|2238
|9.30
|1.2699
|1.2926
|1.2699
|93.00
|76903.38
|4476
|2006.09.19 16:05
|sell
|2239
|9.30
|1.2711
|1.2928
|1.2701
|4477
|2006.09.19 16:06
|t/p
|2239
|9.30
|1.2701
|1.2928
|1.2701
|93.00
|76996.38
|4478
|2006.09.19 16:06
|sell
|2240
|9.30
|1.2712
|1.2929
|1.2702
|4479
|2006.09.19 16:08
|t/p
|2240
|9.30
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|92.99
|77089.37
|4480
|2006.09.19 16:08
|sell
|2241
|9.30
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|4481
|2006.09.19 16:12
|t/p
|2241
|9.30
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|93.00
|77182.37
|4482
|2006.09.19 16:12
|sell
|2242
|9.30
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|4483
|2006.09.19 16:14
|t/p
|2242
|9.30
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|93.00
|77275.37
|4484
|2006.09.19 16:22
|sell
|2243
|9.30
|1.2704
|1.2921
|1.2694
|4485
|2006.09.19 16:23
|t/p
|2243
|9.30
|1.2694
|1.2921
|1.2694
|93.00
|77368.37
|4486
|2006.09.19 16:23
|sell
|2244
|9.30
|1.2707
|1.2924
|1.2697
|4487
|2006.09.19 16:23
|t/p
|2244
|9.30
|1.2697
|1.2924
|1.2697
|93.00
|77461.37
|4488
|2006.09.19 16:34
|sell
|2245
|9.30
|1.2704
|1.2921
|1.2694
|4489
|2006.09.19 16:36
|t/p
|2245
|9.30
|1.2694
|1.2921
|1.2694
|93.00
|77554.37
|4490
|2006.09.19 16:36
|sell
|2246
|9.40
|1.2705
|1.2922
|1.2695
|4491
|2006.09.19 16:40
|t/p
|2246
|9.40
|1.2695
|1.2922
|1.2695
|93.99
|77648.36
|4492
|2006.09.19 16:40
|sell
|2247
|9.40
|1.2706
|1.2923
|1.2696
|4493
|2006.09.19 16:43
|t/p
|2247
|9.40
|1.2696
|1.2923
|1.2696
|94.00
|77742.36
|4494
|2006.09.19 16:43
|sell
|2248
|9.40
|1.2705
|1.2922
|1.2695
|4495
|2006.09.19 16:44
|t/p
|2248
|9.40
|1.2695
|1.2922
|1.2695
|93.99
|77836.35
|4496
|2006.09.19 16:44
|sell
|2249
|9.40
|1.2707
|1.2924
|1.2697
|4497
|2006.09.19 16:44
|t/p
|2249
|9.40
|1.2697
|1.2924
|1.2697
|94.00
|77930.35
|4498
|2006.09.19 16:44
|t/p
|2228
|9.20
|1.2675
|1.2920
|1.2675
|92.00
|78022.35
|4499
|2006.09.19 16:44
|sell
|2250
|9.40
|1.2673
|1.2908
|1.2663
|4500
|2006.09.19 16:51
|sell
|2251
|9.40
|1.2710
|1.2927
|1.2700
|4501
|2006.09.19 16:52
|t/p
|2251
|9.40
|1.2700
|1.2927
|1.2700
|94.00
|78116.35
|4502
|2006.09.19 16:52
|sell
|2252
|9.40
|1.2714
|1.2931
|1.2704
|4503
|2006.09.19 16:56
|t/p
|2252
|9.40
|1.2704
|1.2931
|1.2704
|94.00
|78210.35
|4504
|2006.09.19 16:56
|sell
|2253
|9.40
|1.2712
|1.2929
|1.2702
|4505
|2006.09.19 16:56
|t/p
|2253
|9.40
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|93.99
|78304.34
|4506
|2006.09.19 17:01
|sell
|2254
|9.40
|1.2700
|1.2917
|1.2690
|4507
|2006.09.19 17:02
|t/p
|2254
|9.40
|1.2690
|1.2917
|1.2690
|94.00
|78398.34
|4508
|2006.09.19 17:02
|sell
|2255
|9.50
|1.2693
|1.2910
|1.2683
|4509
|2006.09.19 17:04
|t/p
|2255
|9.50
|1.2683
|1.2910
|1.2683
|95.00
|78493.34
|4510
|2006.09.20 14:14
|sell
|2256
|9.50
|1.2697
|1.2914
|1.2687
|4511
|2006.09.20 19:44
|t/p
|2256
|9.50
|1.2687
|1.2914
|1.2687
|95.00
|78588.34
|4512
|2006.09.20 19:44
|close
|2250
|9.40
|1.2683
|1.2908
|1.2663
|-88.45
|78499.88
|4513
|2006.09.20 19:45
|sell
|2257
|9.50
|1.2682
|1.2917
|1.2672
|4514
|2006.09.20 20:00
|sell
|2258
|9.50
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|4515
|2006.09.20 20:01
|t/p
|2258
|9.50
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|95.00
|78594.88
|4516
|2006.09.20 20:01
|sell
|2259
|9.50
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|4517
|2006.09.20 20:03
|t/p
|2259
|9.50
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|95.00
|78689.88
|4518
|2006.09.20 20:03
|sell
|2260
|9.50
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|4519
|2006.09.20 20:06
|t/p
|2260
|9.50
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|95.00
|78784.88
|4520
|2006.09.20 20:06
|sell
|2261
|9.50
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|4521
|2006.09.20 20:08
|t/p
|2261
|9.50
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|95.00
|78879.88
|4522
|2006.09.20 20:08
|sell
|2262
|9.50
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|4523
|2006.09.20 20:09
|t/p
|2262
|9.50
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|95.00
|78974.88
|4524
|2006.09.20 20:09
|sell
|2263
|9.50
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|4525
|2006.09.20 20:09
|t/p
|2263
|9.50
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|95.00
|79069.88
|4526
|2006.09.20 20:31
|sell
|2264
|9.50
|1.2701
|1.2918
|1.2691
|4527
|2006.09.20 20:32
|t/p
|2264
|9.50
|1.2691
|1.2918
|1.2691
|95.00
|79164.88
|4528
|2006.09.20 20:32
|sell
|2265
|9.50
|1.2702
|1.2919
|1.2692
|4529
|2006.09.20 20:34
|t/p
|2265
|9.50
|1.2692
|1.2919
|1.2692
|95.00
|79259.88
|4530
|2006.09.21 00:29
|sell
|2266
|9.60
|1.2702
|1.2919
|1.2692
|4531
|2006.09.21 01:59
|sell
|2267
|19.20
|1.2725
|1.2924
|1.2715
|4532
|2006.09.21 02:48
|t/p
|2267
|19.20
|1.2715
|1.2924
|1.2715
|192.00
|79451.88
|4533
|2006.09.21 02:48
|close
|2266
|9.60
|1.2713
|1.2919
|1.2692
|-105.60
|79346.28
|4534
|2006.09.21 02:48
|close
|2257
|9.50
|1.2717
|1.2917
|1.2672
|-315.69
|79030.60
|4535
|2006.09.21 02:49
|sell
|2268
|9.50
|1.2716
|1.2951
|1.2706
|4536
|2006.09.21 06:29
|t/p
|2268
|9.50
|1.2706
|1.2951
|1.2706
|95.00
|79125.60
|4537
|2006.09.21 06:29
|sell
|2269
|9.50
|1.2700
|1.2935
|1.2690
|4538
|2006.09.21 06:31
|sell
|2270
|9.50
|1.2723
|1.2940
|1.2713
|4539
|2006.09.21 06:44
|t/p
|2270
|9.50
|1.2713
|1.2940
|1.2713
|95.00
|79220.60
|4540
|2006.09.21 07:14
|sell
|2271
|9.60
|1.2722
|1.2939
|1.2712
|4541
|2006.09.21 07:15
|t/p
|2271
|9.60
|1.2712
|1.2939
|1.2712
|96.00
|79316.60
|4542
|2006.09.21 07:15
|close
|2269
|9.50
|1.2712
|1.2935
|1.2690
|-114.00
|79202.60
|4543
|2006.09.21 07:18
|sell
|2272
|9.60
|1.2715
|1.2950
|1.2705
|4544
|2006.09.21 10:44
|sell
|2273
|9.60
|1.2740
|1.2957
|1.2730
|4545
|2006.09.21 11:30
|t/p
|2273
|9.60
|1.2730
|1.2957
|1.2730
|96.00
|79298.60
|4546
|2006.09.21 11:30
|close
|2272
|9.60
|1.2725
|1.2950
|1.2705
|-96.00
|79202.60
|4547
|2006.09.21 11:35
|sell
|2274
|9.60
|1.2722
|1.2957
|1.2712
|4548
|2006.09.21 12:29
|sell
|2275
|9.60
|1.2742
|1.2959
|1.2732
|4549
|2006.09.21 14:08
|t/p
|2275
|9.60
|1.2732
|1.2959
|1.2732
|96.00
|79298.60
|4550
|2006.09.21 14:08
|close
|2274
|9.60
|1.2730
|1.2957
|1.2712
|-76.80
|79221.80
|4551
|2006.09.21 14:09
|sell
|2276
|9.60
|1.2727
|1.2962
|1.2717
|4552
|2006.09.21 15:44
|t/p
|2276
|9.60
|1.2717
|1.2962
|1.2717
|96.00
|79317.80
|4553
|2006.09.21 15:44
|sell
|2277
|9.60
|1.2715
|1.2950
|1.2705
|4554
|2006.09.21 15:45
|sell
|2278
|9.60
|1.2736
|1.2953
|1.2726
|4555
|2006.09.21 16:14
|sell
|2279
|19.20
|1.2774
|1.2973
|1.2764
|4556
|2006.09.21 19:44
|sell
|2280
|28.80
|1.2796
|1.2977
|1.2786
|4557
|2006.09.21 20:16
|t/p
|2280
|28.80
|1.2786
|1.2977
|1.2786
|288.00
|79605.80
|4558
|2006.09.21 20:16
|close
|2279
|19.20
|1.2786
|1.2973
|1.2764
|-230.40
|79375.40
|4559
|2006.09.21 20:17
|close
|2278
|9.60
|1.2788
|1.2953
|1.2726
|-499.20
|78876.20
|4560
|2006.09.21 20:17
|close
|2277
|9.60
|1.2786
|1.2950
|1.2705
|-681.60
|78194.60
|4561
|2006.09.21 20:18
|sell
|2281
|9.40
|1.2785
|1.3020
|1.2775
|4562
|2006.09.22 07:14
|sell
|2282
|9.40
|1.2807
|1.3024
|1.2797
|4563
|2006.09.22 08:29
|sell
|2283
|18.80
|1.2829
|1.3028
|1.2819
|4564
|2006.09.22 09:04
|t/p
|2283
|18.80
|1.2819
|1.3028
|1.2819
|188.00
|78382.60
|4565
|2006.09.22 09:04
|close
|2282
|9.40
|1.2817
|1.3024
|1.2797
|-94.00
|78288.60
|4566
|2006.09.22 09:14
|close
|2281
|9.40
|1.2818
|1.3020
|1.2775
|-304.65
|77983.94
|4567
|2006.09.22 09:15
|sell
|2284
|9.40
|1.2815
|1.3050
|1.2805
|4568
|2006.09.22 13:59
|t/p
|2284
|9.40
|1.2805
|1.3050
|1.2805
|94.00
|78077.94
|4569
|2006.09.22 13:59
|sell
|2285
|9.40
|1.2799
|1.3034
|1.2789
|4570
|2006.09.22 14:19
|sell
|2286
|9.40
|1.2819
|1.3036
|1.2809
|4571
|2006.09.22 14:59
|t/p
|2286
|9.40
|1.2809
|1.3036
|1.2809
|94.00
|78171.94
|4572
|2006.09.22 14:59
|close
|2285
|9.40
|1.2805
|1.3034
|1.2789
|-56.40
|78115.54
|4573
|2006.09.22 15:00
|sell
|2287
|9.40
|1.2804
|1.3039
|1.2794
|4574
|2006.09.22 15:44
|t/p
|2287
|9.40
|1.2794
|1.3039
|1.2794
|94.00
|78209.54
|4575
|2006.09.22 15:44
|sell
|2288
|9.40
|1.2789
|1.3024
|1.2779
|4576
|2006.09.22 15:45
|sell
|2289
|9.40
|1.2812
|1.3029
|1.2802
|4577
|2006.09.22 15:47
|t/p
|2289
|9.40
|1.2802
|1.3029
|1.2802
|94.00
|78303.54
|4578
|2006.09.22 15:47
|sell
|2290
|9.40
|1.2811
|1.3028
|1.2801
|4579
|2006.09.22 15:49
|t/p
|2290
|9.40
|1.2801
|1.3028
|1.2801
|94.00
|78397.54
|4580
|2006.09.22 15:49
|sell
|2291
|9.50
|1.2811
|1.3028
|1.2801
|4581
|2006.09.22 15:51
|t/p
|2291
|9.50
|1.2801
|1.3028
|1.2801
|95.00
|78492.54
|4582
|2006.09.22 16:21
|sell
|2292
|9.50
|1.2807
|1.3024
|1.2797
|4583
|2006.09.22 17:24
|t/p
|2292
|9.50
|1.2797
|1.3024
|1.2797
|95.00
|78587.54
|4584
|2006.09.22 17:24
|close
|2288
|9.40
|1.2797
|1.3024
|1.2779
|-75.20
|78512.34
|4585
|2006.09.22 17:24
|buy
|2293
|9.50
|1.2798
|1.2563
|1.2808
|4586
|2006.09.25 04:14
|t/p
|2293
|9.50
|1.2808
|1.2563
|1.2808
|88.78
|78601.12
|4587
|2006.09.25 04:14
|buy
|2294
|9.50
|1.2814
|1.2579
|1.2824
|4588
|2006.09.25 07:44
|buy
|2295
|9.50
|1.2790
|1.2573
|1.2800
|4589
|2006.09.25 08:04
|t/p
|2295
|9.50
|1.2800
|1.2573
|1.2800
|95.00
|78696.12
|4590
|2006.09.25 08:04
|close
|2294
|9.50
|1.2809
|1.2579
|1.2824
|-47.50
|78648.62
|4591
|2006.09.25 08:05
|sell
|2296
|9.50
|1.2792
|1.3027
|1.2782
|4592
|2006.09.25 08:05
|sell
|2297
|9.50
|1.2815
|1.3032
|1.2805
|4593
|2006.09.25 08:06
|t/p
|2297
|9.50
|1.2805
|1.3032
|1.2805
|95.00
|78743.62
|4594
|2006.09.25 08:06
|sell
|2298
|9.50
|1.2813
|1.3030
|1.2803
|4595
|2006.09.25 08:07
|t/p
|2298
|9.50
|1.2803
|1.3030
|1.2803
|95.00
|78838.62
|4596
|2006.09.25 08:07
|sell
|2299
|9.50
|1.2812
|1.3029
|1.2802
|4597
|2006.09.25 08:08
|t/p
|2299
|9.50
|1.2802
|1.3029
|1.2802
|95.00
|78933.62
|4598
|2006.09.25 08:08
|sell
|2300
|9.50
|1.2812
|1.3029
|1.2802
|4599
|2006.09.25 08:08
|t/p
|2300
|9.50
|1.2802
|1.3029
|1.2802
|95.00
|79028.62
|4600
|2006.09.25 08:15
|sell
|2301
|9.50
|1.2811
|1.3028
|1.2801
|4601
|2006.09.25 08:16
|t/p
|2301
|9.50
|1.2801
|1.3028
|1.2801
|95.00
|79123.62
|4602
|2006.09.25 08:16
|sell
|2302
|9.50
|1.2811
|1.3028
|1.2801
|4603
|2006.09.25 08:24
|t/p
|2302
|9.50
|1.2801
|1.3028
|1.2801
|95.00
|79218.62
|4604
|2006.09.25 08:31
|sell
|2303
|9.60
|1.2815
|1.3032
|1.2805
|4605
|2006.09.25 08:34
|t/p
|2303
|9.60
|1.2805
|1.3032
|1.2805
|96.00
|79314.62
|4606
|2006.09.25 08:34
|sell
|2304
|9.60
|1.2815
|1.3032
|1.2805
|4607
|2006.09.25 08:38
|t/p
|2304
|9.60
|1.2805
|1.3032
|1.2805
|96.00
|79410.62
|4608
|2006.09.25 08:38
|sell
|2305
|9.60
|1.2816
|1.3033
|1.2806
|4609
|2006.09.25 08:41
|t/p
|2305
|9.60
|1.2806
|1.3033
|1.2806
|96.00
|79506.62
|4610
|2006.09.25 08:48
|sell
|2306
|9.60
|1.2813
|1.3030
|1.2803
|4611
|2006.09.25 08:52
|t/p
|2306
|9.60
|1.2803
|1.3030
|1.2803
|96.00
|79602.62
|4612
|2006.09.25 08:52
|sell
|2307
|9.60
|1.2811
|1.3028
|1.2801
|4613
|2006.09.25 08:55
|t/p
|2307
|9.60
|1.2801
|1.3028
|1.2801
|96.00
|79698.62
|4614
|2006.09.25 08:55
|sell
|2308
|9.60
|1.2811
|1.3028
|1.2801
|4615
|2006.09.25 08:55
|t/p
|2308
|9.60
|1.2801
|1.3028
|1.2801
|96.00
|79794.62
|4616
|2006.09.25 09:00
|sell
|2309
|9.60
|1.2810
|1.3027
|1.2800
|4617
|2006.09.25 09:01
|t/p
|2309
|9.60
|1.2800
|1.3027
|1.2800
|96.00
|79890.62
|4618
|2006.09.25 09:01
|sell
|2310
|9.60
|1.2810
|1.3027
|1.2800
|4619
|2006.09.25 09:04
|t/p
|2310
|9.60
|1.2800
|1.3027
|1.2800
|96.00
|79986.62
|4620
|2006.09.25 09:14
|t/p
|2296
|9.50
|1.2782
|1.3027
|1.2782
|95.00
|80081.62
|4621
|2006.09.25 09:14
|sell
|2311
|9.70
|1.2769
|1.3004
|1.2759
|4622
|2006.09.25 09:15
|sell
|2312
|9.70
|1.2801
|1.3018
|1.2791
|4623
|2006.09.25 09:18
|t/p
|2312
|9.70
|1.2791
|1.3018
|1.2791
|97.00
|80178.62
|4624
|2006.09.25 09:18
|sell
|2313
|9.70
|1.2800
|1.3017
|1.2790
|4625
|2006.09.25 09:21
|t/p
|2313
|9.70
|1.2790
|1.3017
|1.2790
|97.00
|80275.62
|4626
|2006.09.25 09:21
|sell
|2314
|9.70
|1.2795
|1.3012
|1.2785
|4627
|2006.09.25 09:28
|t/p
|2314
|9.70
|1.2785
|1.3012
|1.2785
|97.00
|80372.62
|4628
|2006.09.25 09:28
|sell
|2315
|9.70
|1.2794
|1.3011
|1.2784
|4629
|2006.09.25 09:29
|t/p
|2315
|9.70
|1.2784
|1.3011
|1.2784
|97.00
|80469.62
|4630
|2006.09.25 09:32
|sell
|2316
|9.70
|1.2792
|1.3009
|1.2782
|4631
|2006.09.25 09:33
|t/p
|2316
|9.70
|1.2782
|1.3009
|1.2782
|97.00
|80566.62
|4632
|2006.09.25 09:33
|sell
|2317
|9.70
|1.2790
|1.3007
|1.2780
|4633
|2006.09.25 09:36
|t/p
|2317
|9.70
|1.2780
|1.3007
|1.2780
|97.00
|80663.62
|4634
|2006.09.25 09:36
|sell
|2318
|9.70
|1.2792
|1.3009
|1.2782
|4635
|2006.09.25 09:39
|t/p
|2318
|9.70
|1.2782
|1.3009
|1.2782
|97.00
|80760.62
|4636
|2006.09.25 09:39
|sell
|2319
|9.70
|1.2793
|1.3010
|1.2783
|4637
|2006.09.25 09:40
|t/p
|2319
|9.70
|1.2783
|1.3010
|1.2783
|97.00
|80857.62
|4638
|2006.09.25 09:40
|sell
|2320
|9.80
|1.2792
|1.3009
|1.2782
|4639
|2006.09.25 09:41
|t/p
|2320
|9.80
|1.2782
|1.3009
|1.2782
|98.00
|80955.62
|4640
|2006.09.25 09:41
|sell
|2321
|9.80
|1.2792
|1.3009
|1.2782
|4641
|2006.09.25 09:44
|t/p
|2321
|9.80
|1.2782
|1.3009
|1.2782
|98.00
|81053.62
|4642
|2006.09.25 09:51
|sell
|2322
|9.80
|1.2788
|1.3005
|1.2778
|4643
|2006.09.25 09:59
|t/p
|2322
|9.80
|1.2778
|1.3005
|1.2778
|98.00
|81151.62
|4644
|2006.09.25 09:59
|close
|2311
|9.70
|1.2778
|1.3004
|1.2759
|-87.30
|81064.32
|4645
|2006.09.25 10:00
|buy
|2323
|9.80
|1.2777
|1.2542
|1.2787
|4646
|2006.09.25 10:13
|t/p
|2323
|9.80
|1.2787
|1.2542
|1.2787
|98.00
|81162.32
|4647
|2006.09.25 10:13
|buy
|2324
|9.80
|1.2792
|1.2557
|1.2802
|4648
|2006.09.25 10:14
|buy
|2325
|9.80
|1.2773
|1.2556
|1.2783
|4649
|2006.09.25 10:15
|t/p
|2325
|9.80
|1.2783
|1.2556
|1.2783
|98.00
|81260.32
|4650
|2006.09.25 10:15
|close
|2324
|9.80
|1.2790
|1.2557
|1.2802
|-19.60
|81240.72
|4651
|2006.09.25 10:17
|buy
|2326
|9.80
|1.2776
|1.2541
|1.2786
|4652
|2006.09.25 10:17
|t/p
|2326
|9.80
|1.2786
|1.2541
|1.2786
|98.00
|81338.72
|4653
|2006.09.25 10:17
|buy
|2327
|9.80
|1.2793
|1.2558
|1.2803
|4654
|2006.09.25 10:29
|buy
|2328
|9.80
|1.2771
|1.2554
|1.2781
|4655
|2006.09.25 10:39
|t/p
|2328
|9.80
|1.2781
|1.2554
|1.2781
|98.00
|81436.72
|4656
|2006.09.25 10:39
|close
|2327
|9.80
|1.2784
|1.2558
|1.2803
|-88.20
|81348.52
|4657
|2006.09.25 10:40
|buy
|2329
|9.80
|1.2772
|1.2537
|1.2782
|4658
|2006.09.25 10:49
|t/p
|2329
|9.80
|1.2782
|1.2537
|1.2782
|98.00
|81446.52
|4659
|2006.09.25 10:49
|buy
|2330
|9.80
|1.2789
|1.2554
|1.2799
|4660
|2006.09.25 10:59
|buy
|2331
|9.80
|1.2769
|1.2552
|1.2779
|4661
|2006.09.25 14:29
|buy
|2332
|19.60
|1.2751
|1.2552
|1.2761
|4662
|2006.09.25 14:36
|t/p
|2332
|19.60
|1.2761
|1.2552
|1.2761
|196.00
|81642.52
|4663
|2006.09.25 14:36
|close
|2331
|9.80
|1.2772
|1.2552
|1.2779
|29.40
|81671.92
|4664
|2006.09.25 14:39
|close
|2330
|9.80
|1.2750
|1.2554
|1.2799
|-382.20
|81289.72
|4665
|2006.09.25 14:39
|buy
|2333
|9.80
|1.2774
|1.2539
|1.2784
|4666
|2006.09.25 14:44
|buy
|2334
|9.80
|1.2752
|1.2535
|1.2762
|4667
|2006.09.25 14:51
|t/p
|2334
|9.80
|1.2762
|1.2535
|1.2762
|98.00
|81387.72
|4668
|2006.09.25 14:51
|close
|2333
|9.80
|1.2770
|1.2539
|1.2784
|-39.20
|81348.52
|4669
|2006.09.25 14:57
|sell
|2335
|9.80
|1.2741
|1.2976
|1.2731
|4670
|2006.09.25 14:57
|sell
|2336
|9.80
|1.2769
|1.2986
|1.2759
|4671
|2006.09.25 14:58
|t/p
|2336
|9.80
|1.2759
|1.2986
|1.2759
|98.01
|81446.53
|4672
|2006.09.25 14:58
|sell
|2337
|9.80
|1.2769
|1.2986
|1.2759
|4673
|2006.09.25 14:59
|t/p
|2337
|9.80
|1.2759
|1.2986
|1.2759
|98.01
|81544.54
|4674
|2006.09.25 15:00
|sell
|2338
|9.80
|1.2768
|1.2985
|1.2758
|4675
|2006.09.25 15:06
|t/p
|2338
|9.80
|1.2758
|1.2985
|1.2758
|98.00
|81642.54
|4676
|2006.09.25 15:06
|sell
|2339
|9.80
|1.2767
|1.2984
|1.2757
|4677
|2006.09.25 15:14
|t/p
|2339
|9.80
|1.2757
|1.2984
|1.2757
|98.00
|81740.54
|4678
|2006.09.25 15:15
|sell
|2340
|9.90
|1.2763
|1.2980
|1.2753
|4679
|2006.09.25 15:16
|t/p
|2340
|9.90
|1.2753
|1.2980
|1.2753
|99.00
|81839.54
|4680
|2006.09.25 15:16
|sell
|2341
|9.90
|1.2761
|1.2978
|1.2751
|4681
|2006.09.25 15:29
|t/p
|2341
|9.90
|1.2751
|1.2978
|1.2751
|99.00
|81938.54
|4682
|2006.09.25 15:29
|close
|2335
|9.80
|1.2749
|1.2976
|1.2731
|-78.40
|81860.14
|4683
|2006.09.25 15:30
|buy
|2342
|9.90
|1.2750
|1.2515
|1.2760
|4684
|2006.09.25 15:36
|t/p
|2342
|9.90
|1.2760
|1.2515
|1.2760
|99.00
|81959.14
|4685
|2006.09.25 15:36
|buy
|2343
|9.90
|1.2762
|1.2527
|1.2772
|4686
|2006.09.26 07:14
|buy
|2344
|9.90
|1.2738
|1.2521
|1.2748
|4687
|2006.09.26 07:51
|t/p
|2344
|9.90
|1.2748
|1.2521
|1.2748
|99.00
|82058.14
|4688
|2006.09.26 07:51
|close
|2343
|9.90
|1.2753
|1.2527
|1.2772
|-95.58
|81962.56
|4689
|2006.09.26 07:59
|sell
|2345
|9.90
|1.2744
|1.2979
|1.2734
|4690
|2006.09.26 08:14
|t/p
|2345
|9.90
|1.2734
|1.2979
|1.2734
|99.00
|82061.56
|4691
|2006.09.26 08:14
|sell
|2346
|9.90
|1.2730
|1.2965
|1.2720
|4692
|2006.09.26 08:18
|sell
|2347
|9.90
|1.2750
|1.2967
|1.2740
|4693
|2006.09.26 08:19
|t/p
|2347
|9.90
|1.2740
|1.2967
|1.2740
|99.00
|82160.56
|4694
|2006.09.26 08:19
|sell
|2348
|9.90
|1.2751
|1.2968
|1.2741
|4695
|2006.09.26 08:21
|t/p
|2348
|9.90
|1.2741
|1.2968
|1.2741
|99.00
|82259.56
|4696
|2006.09.26 08:21
|sell
|2349
|9.90
|1.2754
|1.2971
|1.2744
|4697
|2006.09.26 08:23
|t/p
|2349
|9.90
|1.2744
|1.2971
|1.2744
|99.00
|82358.56
|4698
|2006.09.26 08:23
|sell
|2350
|9.90
|1.2754
|1.2971
|1.2744
|4699
|2006.09.26 08:26
|t/p
|2350
|9.90
|1.2744
|1.2971
|1.2744
|99.00
|82457.56
|4700
|2006.09.26 08:26
|sell
|2351
|9.90
|1.2753
|1.2970
|1.2743
|4701
|2006.09.26 08:29
|t/p
|2351
|9.90
|1.2743
|1.2970
|1.2743
|99.00
|82556.56
|4702
|2006.09.26 08:30
|sell
|2352
|10.00
|1.2753
|1.2970
|1.2743
|4703
|2006.09.26 08:32
|t/p
|2352
|10.00
|1.2743
|1.2970
|1.2743
|100.00
|82656.56
|4704
|2006.09.26 08:32
|sell
|2353
|10.00
|1.2754
|1.2971
|1.2744
|4705
|2006.09.26 08:39
|t/p
|2353
|10.00
|1.2744
|1.2971
|1.2744
|100.00
|82756.56
|4706
|2006.09.26 08:39
|sell
|2354
|10.00
|1.2749
|1.2966
|1.2739
|4707
|2006.09.26 08:40
|t/p
|2354
|10.00
|1.2739
|1.2966
|1.2739
|100.00
|82856.56
|4708
|2006.09.26 08:40
|sell
|2355
|10.00
|1.2749
|1.2966
|1.2739
|4709
|2006.09.26 08:41
|t/p
|2355
|10.00
|1.2739
|1.2966
|1.2739
|100.00
|82956.56
|4710
|2006.09.26 08:42
|sell
|2356
|10.00
|1.2750
|1.2967
|1.2740
|4711
|2006.09.26 08:43
|t/p
|2356
|10.00
|1.2740
|1.2967
|1.2740
|100.00
|83056.56
|4712
|2006.09.26 08:43
|sell
|2357
|10.00
|1.2749
|1.2966
|1.2739
|4713
|2006.09.26 08:44
|t/p
|2357
|10.00
|1.2739
|1.2966
|1.2739
|100.00
|83156.56
|4714
|2006.09.26 08:44
|sell
|2358
|10.00
|1.2750
|1.2967
|1.2740
|4715
|2006.09.26 08:44
|t/p
|2358
|10.00
|1.2740
|1.2967
|1.2740
|100.00
|83256.56
|4716
|2006.09.26 08:45
|sell
|2359
|10.00
|1.2751
|1.2968
|1.2741
|4717
|2006.09.26 08:46
|t/p
|2359
|10.00
|1.2741
|1.2968
|1.2741
|100.00
|83356.56
|4718
|2006.09.26 08:46
|sell
|2360
|10.10
|1.2751
|1.2968
|1.2741
|4719
|2006.09.26 08:47
|t/p
|2360
|10.10
|1.2741
|1.2968
|1.2741
|101.00
|83457.56
|4720
|2006.09.26 08:47
|sell
|2361
|10.10
|1.2754
|1.2971
|1.2744
|4721
|2006.09.26 08:48
|t/p
|2361
|10.10
|1.2744
|1.2971
|1.2744
|101.00
|83558.56
|4722
|2006.09.26 08:48
|sell
|2362
|10.10
|1.2754
|1.2971
|1.2744
|4723
|2006.09.26 08:54
|t/p
|2362
|10.10
|1.2744
|1.2971
|1.2744
|101.00
|83659.56
|4724
|2006.09.26 08:59
|t/p
|2346
|9.90
|1.2720
|1.2965
|1.2720
|99.00
|83758.56
|4725
|2006.09.26 08:59
|sell
|2363
|10.10
|1.2711
|1.2946
|1.2701
|4726
|2006.09.26 09:00
|sell
|2364
|10.10
|1.2742
|1.2959
|1.2732
|4727
|2006.09.26 09:01
|t/p
|2364
|10.10
|1.2732
|1.2959
|1.2732
|101.00
|83859.56
|4728
|2006.09.26 09:01
|sell
|2365
|10.10
|1.2739
|1.2956
|1.2729
|4729
|2006.09.26 09:04
|t/p
|2365
|10.10
|1.2729
|1.2956
|1.2729
|101.00
|83960.56
|4730
|2006.09.26 09:04
|sell
|2366
|10.10
|1.2740
|1.2957
|1.2730
|4731
|2006.09.26 09:05
|t/p
|2366
|10.10
|1.2730
|1.2957
|1.2730
|101.00
|84061.56
|4732
|2006.09.26 09:05
|sell
|2367
|10.10
|1.2740
|1.2957
|1.2730
|4733
|2006.09.26 09:06
|t/p
|2367
|10.10
|1.2730
|1.2957
|1.2730
|101.00
|84162.56
|4734
|2006.09.26 09:06
|sell
|2368
|10.10
|1.2740
|1.2957
|1.2730
|4735
|2006.09.26 09:11
|t/p
|2368
|10.10
|1.2730
|1.2957
|1.2730
|101.00
|84263.56
|4736
|2006.09.26 09:11
|sell
|2369
|10.20
|1.2736
|1.2953
|1.2726
|4737
|2006.09.26 09:12
|t/p
|2369
|10.20
|1.2726
|1.2953
|1.2726
|102.00
|84365.56
|4738
|2006.09.26 09:12
|sell
|2370
|10.20
|1.2730
|1.2947
|1.2720
|4739
|2006.09.26 09:13
|t/p
|2370
|10.20
|1.2720
|1.2947
|1.2720
|102.00
|84467.56
|4740
|2006.09.26 09:13
|sell
|2371
|10.20
|1.2732
|1.2949
|1.2722
|4741
|2006.09.26 09:14
|t/p
|2371
|10.20
|1.2722
|1.2949
|1.2722
|102.00
|84569.56
|4742
|2006.09.26 09:17
|sell
|2372
|10.20
|1.2731
|1.2948
|1.2721
|4743
|2006.09.26 09:29
|t/p
|2372
|10.20
|1.2721
|1.2948
|1.2721
|102.00
|84671.56
|4744
|2006.09.26 09:29
|close
|2363
|10.10
|1.2721
|1.2946
|1.2701
|-101.00
|84570.56
|4745
|2006.09.26 09:30
|sell
|2373
|10.20
|1.2718
|1.2953
|1.2708
|4746
|2006.09.26 09:36
|sell
|2374
|10.20
|1.2738
|1.2955
|1.2728
|4747
|2006.09.26 09:37
|t/p
|2374
|10.20
|1.2728
|1.2955
|1.2728
|102.00
|84672.56
|4748
|2006.09.26 09:37
|sell
|2375
|10.20
|1.2737
|1.2954
|1.2727
|4749
|2006.09.26 09:40
|t/p
|2375
|10.20
|1.2727
|1.2954
|1.2727
|102.00
|84774.56
|4750
|2006.09.26 09:44
|sell
|2376
|10.20
|1.2738
|1.2955
|1.2728
|4751
|2006.09.26 09:44
|t/p
|2376
|10.20
|1.2728
|1.2955
|1.2728
|102.00
|84876.56
|4752
|2006.09.26 09:45
|sell
|2377
|10.20
|1.2738
|1.2955
|1.2728
|4753
|2006.09.26 09:47
|t/p
|2377
|10.20
|1.2728
|1.2955
|1.2728
|102.00
|84978.56
|4754
|2006.09.26 09:47
|sell
|2378
|10.20
|1.2740
|1.2957
|1.2730
|4755
|2006.09.26 09:48
|t/p
|2378
|10.20
|1.2730
|1.2957
|1.2730
|102.00
|85080.56
|4756
|2006.09.26 09:48
|sell
|2379
|10.30
|1.2740
|1.2957
|1.2730
|4757
|2006.09.26 09:51
|t/p
|2379
|10.30
|1.2730
|1.2957
|1.2730
|103.01
|85183.57
|4758
|2006.09.26 09:51
|sell
|2380
|10.30
|1.2742
|1.2959
|1.2732
|4759
|2006.09.26 09:52
|t/p
|2380
|10.30
|1.2732
|1.2959
|1.2732
|103.00
|85286.57
|4760
|2006.09.26 09:52
|sell
|2381
|10.30
|1.2740
|1.2957
|1.2730
|4761
|2006.09.26 09:54
|t/p
|2381
|10.30
|1.2730
|1.2957
|1.2730
|103.01
|85389.58
|4762
|2006.09.26 09:54
|sell
|2382
|10.30
|1.2739
|1.2956
|1.2729
|4763
|2006.09.26 09:55
|t/p
|2382
|10.30
|1.2729
|1.2956
|1.2729
|103.00
|85492.58
|4764
|2006.09.26 09:55
|sell
|2383
|10.30
|1.2738
|1.2955
|1.2728
|4765
|2006.09.26 09:57
|t/p
|2383
|10.30
|1.2728
|1.2955
|1.2728
|103.00
|85595.58
|4766
|2006.09.26 09:57
|sell
|2384
|10.30
|1.2740
|1.2957
|1.2730
|4767
|2006.09.26 09:58
|t/p
|2384
|10.30
|1.2730
|1.2957
|1.2730
|103.01
|85698.59
|4768
|2006.09.26 09:58
|sell
|2385
|10.30
|1.2740
|1.2957
|1.2730
|4769
|2006.09.26 09:59
|t/p
|2385
|10.30
|1.2730
|1.2957
|1.2730
|103.01
|85801.60
|4770
|2006.09.26 09:59
|t/p
|2373
|10.20
|1.2708
|1.2953
|1.2708
|102.00
|85903.60
|4771
|2006.09.26 09:59
|sell
|2386
|10.40
|1.2698
|1.2933
|1.2688
|4772
|2006.09.26 10:00
|sell
|2387
|10.40
|1.2739
|1.2956
|1.2729
|4773
|2006.09.26 10:01
|t/p
|2387
|10.40
|1.2729
|1.2956
|1.2729
|104.00
|86007.60
|4774
|2006.09.26 10:01
|sell
|2388
|10.40
|1.2741
|1.2958
|1.2731
|4775
|2006.09.26 10:02
|t/p
|2388
|10.40
|1.2731
|1.2958
|1.2731
|103.99
|86111.59
|4776
|2006.09.26 10:02
|sell
|2389
|10.40
|1.2748
|1.2965
|1.2738
|4777
|2006.09.26 10:03
|t/p
|2389
|10.40
|1.2738
|1.2965
|1.2738
|103.99
|86215.58
|4778
|2006.09.26 10:03
|sell
|2390
|10.40
|1.2748
|1.2965
|1.2738
|4779
|2006.09.26 10:03
|t/p
|2390
|10.40
|1.2738
|1.2965
|1.2738
|103.99
|86319.57
|4780
|2006.09.26 10:15
|sell
|2391
|10.40
|1.2728
|1.2945
|1.2718
|4781
|2006.09.26 10:16
|t/p
|2391
|10.40
|1.2718
|1.2945
|1.2718
|104.00
|86423.57
|4782
|2006.09.26 10:16
|sell
|2392
|10.40
|1.2728
|1.2945
|1.2718
|4783
|2006.09.26 10:17
|t/p
|2392
|10.40
|1.2718
|1.2945
|1.2718
|104.00
|86527.57
|4784
|2006.09.26 10:17
|sell
|2393
|10.40
|1.2730
|1.2947
|1.2720
|4785
|2006.09.26 10:18
|t/p
|2393
|10.40
|1.2720
|1.2947
|1.2720
|104.00
|86631.57
|4786
|2006.09.26 10:18
|sell
|2394
|10.40
|1.2727
|1.2944
|1.2717
|4787
|2006.09.26 10:19
|t/p
|2394
|10.40
|1.2717
|1.2944
|1.2717
|104.00
|86735.57
|4788
|2006.09.26 10:19
|sell
|2395
|10.50
|1.2727
|1.2944
|1.2717
|4789
|2006.09.26 10:19
|t/p
|2395
|10.50
|1.2717
|1.2944
|1.2717
|104.99
|86840.56
|4790
|2006.09.26 10:30
|sell
|2396
|10.50
|1.2732
|1.2949
|1.2722
|4791
|2006.09.26 10:42
|t/p
|2396
|10.50
|1.2722
|1.2949
|1.2722
|105.00
|86945.56
|4792
|2006.09.26 10:42
|sell
|2397
|10.50
|1.2733
|1.2950
|1.2723
|4793
|2006.09.26 10:43
|t/p
|2397
|10.50
|1.2723
|1.2950
|1.2723
|105.01
|87050.57
|4794
|2006.09.26 10:43
|sell
|2398
|10.50
|1.2731
|1.2948
|1.2721
|4795
|2006.09.26 10:43
|t/p
|2398
|10.50
|1.2721
|1.2948
|1.2721
|105.00
|87155.57
|4796
|2006.09.26 10:46
|sell
|2399
|10.50
|1.2729
|1.2946
|1.2719
|4797
|2006.09.26 10:47
|t/p
|2399
|10.50
|1.2719
|1.2946
|1.2719
|105.00
|87260.57
|4798
|2006.09.26 10:47
|sell
|2400
|10.50
|1.2721
|1.2938
|1.2711
|4799
|2006.09.26 10:48
|t/p
|2400
|10.50
|1.2711
|1.2938
|1.2711
|105.00
|87365.57
|4800
|2006.09.26 10:48
|sell
|2401
|10.50
|1.2721
|1.2938
|1.2711
|4801
|2006.09.26 10:49
|t/p
|2401
|10.50
|1.2711
|1.2938
|1.2711
|105.00
|87470.57
|4802
|2006.09.26 10:49
|sell
|2402
|10.50
|1.2722
|1.2939
|1.2712
|4803
|2006.09.26 10:50
|t/p
|2402
|10.50
|1.2712
|1.2939
|1.2712
|105.00
|87575.57
|4804
|2006.09.26 10:50
|sell
|2403
|10.60
|1.2717
|1.2934
|1.2707
|4805
|2006.09.26 10:52
|t/p
|2403
|10.60
|1.2707
|1.2934
|1.2707
|106.00
|87681.57
|4806
|2006.09.26 11:14
|t/p
|2386
|10.40
|1.2688
|1.2933
|1.2688
|104.00
|87785.57
|4807
|2006.09.26 11:14
|sell
|2404
|10.60
|1.2686
|1.2921
|1.2676
|4808
|2006.09.26 11:15
|sell
|2405
|10.60
|1.2715
|1.2932
|1.2705
|4809
|2006.09.26 11:16
|t/p
|2405
|10.60
|1.2705
|1.2932
|1.2705
|106.00
|87891.57
|4810
|2006.09.26 11:16
|sell
|2406
|10.60
|1.2715
|1.2932
|1.2705
|4811
|2006.09.26 11:17
|t/p
|2406
|10.60
|1.2705
|1.2932
|1.2705
|106.00
|87997.57
|4812
|2006.09.26 11:17
|sell
|2407
|10.60
|1.2714
|1.2931
|1.2704
|4813
|2006.09.26 11:18
|t/p
|2407
|10.60
|1.2704
|1.2931
|1.2704
|106.00
|88103.57
|4814
|2006.09.26 11:18
|sell
|2408
|10.60
|1.2717
|1.2934
|1.2707
|4815
|2006.09.26 11:19
|t/p
|2408
|10.60
|1.2707
|1.2934
|1.2707
|106.00
|88209.57
|4816
|2006.09.26 11:19
|sell
|2409
|10.60
|1.2719
|1.2936
|1.2709
|4817
|2006.09.26 11:20
|t/p
|2409
|10.60
|1.2709
|1.2936
|1.2709
|106.01
|88315.58
|4818
|2006.09.26 11:20
|sell
|2410
|10.60
|1.2717
|1.2934
|1.2707
|4819
|2006.09.26 11:22
|t/p
|2410
|10.60
|1.2707
|1.2934
|1.2707
|106.00
|88421.58
|4820
|2006.09.26 11:22
|sell
|2411
|10.70
|1.2719
|1.2936
|1.2709
|4821
|2006.09.26 11:22
|t/p
|2411
|10.70
|1.2709
|1.2936
|1.2709
|107.01
|88528.59
|4822
|2006.09.26 11:30
|sell
|2412
|10.70
|1.2718
|1.2935
|1.2708
|4823
|2006.09.26 11:34
|t/p
|2412
|10.70
|1.2708
|1.2935
|1.2708
|107.00
|88635.59
|4824
|2006.09.26 11:34
|sell
|2413
|10.70
|1.2716
|1.2933
|1.2706
|4825
|2006.09.26 11:38
|t/p
|2413
|10.70
|1.2706
|1.2933
|1.2706
|107.00
|88742.59
|4826
|2006.09.26 11:38
|sell
|2414
|10.70
|1.2715
|1.2932
|1.2705
|4827
|2006.09.26 11:39
|t/p
|2414
|10.70
|1.2705
|1.2932
|1.2705
|107.00
|88849.59
|4828
|2006.09.26 11:39
|sell
|2415
|10.70
|1.2714
|1.2931
|1.2704
|4829
|2006.09.26 11:40
|t/p
|2415
|10.70
|1.2704
|1.2931
|1.2704
|107.00
|88956.59
|4830
|2006.09.26 11:40
|sell
|2416
|10.70
|1.2714
|1.2931
|1.2704
|4831
|2006.09.26 11:41
|t/p
|2416
|10.70
|1.2704
|1.2931
|1.2704
|107.00
|89063.59
|4832
|2006.09.26 11:41
|sell
|2417
|10.70
|1.2714
|1.2931
|1.2704
|4833
|2006.09.26 11:43
|t/p
|2417
|10.70
|1.2704
|1.2931
|1.2704
|107.00
|89170.59
|4834
|2006.09.26 11:43
|sell
|2418
|10.80
|1.2715
|1.2932
|1.2705
|4835
|2006.09.26 11:44
|t/p
|2418
|10.80
|1.2705
|1.2932
|1.2705
|108.00
|89278.59
|4836
|2006.09.26 11:44
|sell
|2419
|10.80
|1.2715
|1.2932
|1.2705
|4837
|2006.09.26 11:44
|t/p
|2419
|10.80
|1.2705
|1.2932
|1.2705
|108.00
|89386.59
|4838
|2006.09.26 11:45
|sell
|2420
|10.80
|1.2715
|1.2932
|1.2705
|4839
|2006.09.26 11:47
|t/p
|2420
|10.80
|1.2705
|1.2932
|1.2705
|108.00
|89494.59
|4840
|2006.09.26 11:47
|sell
|2421
|10.80
|1.2712
|1.2929
|1.2702
|4841
|2006.09.26 11:48
|t/p
|2421
|10.80
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|107.99
|89602.58
|4842
|2006.09.26 11:48
|sell
|2422
|10.80
|1.2712
|1.2929
|1.2702
|4843
|2006.09.26 11:49
|t/p
|2422
|10.80
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|107.99
|89710.57
|4844
|2006.09.26 11:49
|sell
|2423
|10.80
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|4845
|2006.09.26 11:50
|t/p
|2423
|10.80
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|108.00
|89818.57
|4846
|2006.09.26 11:50
|sell
|2424
|10.80
|1.2710
|1.2927
|1.2700
|4847
|2006.09.26 11:51
|t/p
|2424
|10.80
|1.2700
|1.2927
|1.2700
|108.00
|89926.57
|4848
|2006.09.26 11:51
|sell
|2425
|10.80
|1.2706
|1.2923
|1.2696
|4849
|2006.09.26 11:52
|t/p
|2425
|10.80
|1.2696
|1.2923
|1.2696
|108.00
|90034.57
|4850
|2006.09.26 11:52
|sell
|2426
|10.90
|1.2706
|1.2923
|1.2696
|4851
|2006.09.26 11:53
|t/p
|2426
|10.90
|1.2696
|1.2923
|1.2696
|109.00
|90143.57
|4852
|2006.09.26 11:53
|sell
|2427
|10.90
|1.2705
|1.2922
|1.2695
|4853
|2006.09.26 12:00
|t/p
|2427
|10.90
|1.2695
|1.2922
|1.2695
|108.99
|90252.56
|4854
|2006.09.26 12:00
|close
|2404
|10.60
|1.2695
|1.2921
|1.2676
|-95.40
|90157.16
|4855
|2006.09.26 12:00
|buy
|2428
|10.90
|1.2697
|1.2462
|1.2707
|4856
|2006.09.26 14:14
|buy
|2429
|10.90
|1.2672
|1.2455
|1.2682
|4857
|2006.09.26 14:15
|t/p
|2429
|10.90
|1.2682
|1.2455
|1.2682
|109.00
|90266.16
|4858
|2006.09.26 14:15
|close
|2428
|10.90
|1.2693
|1.2462
|1.2707
|-43.60
|90222.56
|4859
|2006.09.26 14:17
|sell
|2430
|10.90
|1.2676
|1.2911
|1.2666
|4860
|2006.09.26 14:17
|sell
|2431
|10.90
|1.2694
|1.2911
|1.2684
|4861
|2006.09.26 14:20
|t/p
|2431
|10.90
|1.2684
|1.2911
|1.2684
|109.00
|90331.56
|4862
|2006.09.26 14:20
|sell
|2432
|10.90
|1.2698
|1.2915
|1.2688
|4863
|2006.09.26 14:21
|t/p
|2432
|10.90
|1.2688
|1.2915
|1.2688
|108.99
|90440.55
|4864
|2006.09.26 14:21
|sell
|2433
|10.90
|1.2699
|1.2916
|1.2689
|4865
|2006.09.26 14:22
|t/p
|2433
|10.90
|1.2689
|1.2916
|1.2689
|109.00
|90549.55
|4866
|2006.09.26 14:22
|sell
|2434
|10.90
|1.2698
|1.2915
|1.2688
|4867
|2006.09.26 14:29
|t/p
|2434
|10.90
|1.2688
|1.2915
|1.2688
|108.99
|90658.54
|4868
|2006.09.26 14:32
|sell
|2435
|10.90
|1.2695
|1.2912
|1.2685
|4869
|2006.09.26 14:34
|t/p
|2435
|10.90
|1.2685
|1.2912
|1.2685
|109.00
|90767.54
|4870
|2006.09.26 14:34
|sell
|2436
|10.90
|1.2695
|1.2912
|1.2685
|4871
|2006.09.26 14:36
|t/p
|2436
|10.90
|1.2685
|1.2912
|1.2685
|109.00
|90876.54
|4872
|2006.09.26 14:36
|sell
|2437
|11.00
|1.2697
|1.2914
|1.2687
|4873
|2006.09.26 14:42
|t/p
|2437
|11.00
|1.2687
|1.2914
|1.2687
|110.01
|90986.55
|4874
|2006.09.26 15:37
|sell
|2438
|11.00
|1.2696
|1.2913
|1.2686
|4875
|2006.09.26 15:44
|t/p
|2438
|11.00
|1.2686
|1.2913
|1.2686
|110.00
|91096.55
|4876
|2006.09.26 15:44
|close
|2430
|10.90
|1.2686
|1.2911
|1.2666
|-109.00
|90987.55
|4877
|2006.09.26 15:45
|buy
|2439
|11.00
|1.2685
|1.2450
|1.2695
|4878
|2006.09.26 15:45
|t/p
|2439
|11.00
|1.2695
|1.2450
|1.2695
|110.00
|91097.55
|4879
|2006.09.26 15:45
|buy
|2440
|11.00
|1.2697
|1.2462
|1.2707
|4880
|2006.09.26 16:40
|buy
|2441
|11.00
|1.2679
|1.2462
|1.2689
|4881
|2006.09.26 16:59
|t/p
|2441
|11.00
|1.2689
|1.2462
|1.2689
|110.00
|91207.55
|4882
|2006.09.26 16:59
|close
|2440
|11.00
|1.2691
|1.2462
|1.2707
|-66.00
|91141.55
|4883
|2006.09.26 17:00
|buy
|2442
|11.00
|1.2694
|1.2459
|1.2704
|4884
|2006.09.27 06:44
|buy
|2443
|11.00
|1.2675
|1.2458
|1.2685
|4885
|2006.09.27 06:53
|t/p
|2443
|11.00
|1.2685
|1.2458
|1.2685
|110.00
|91251.55
|4886
|2006.09.27 06:53
|close
|2442
|11.00
|1.2695
|1.2459
|1.2704
|3.79
|91255.34
|4887
|2006.09.27 06:58
|sell
|2444
|11.00
|1.2684
|1.2919
|1.2674
|4888
|2006.09.27 14:30
|sell
|2445
|11.00
|1.2702
|1.2919
|1.2692
|4889
|2006.09.28 00:29
|sell
|2446
|22.00
|1.2723
|1.2922
|1.2713
|4890
|2006.09.28 09:14
|t/p
|2446
|22.00
|1.2713
|1.2922
|1.2713
|220.00
|91475.34
|4891
|2006.09.28 09:14
|close
|2445
|11.00
|1.2711
|1.2919
|1.2692
|-79.53
|91395.81
|4892
|2006.09.28 09:15
|close
|2444
|11.00
|1.2710
|1.2919
|1.2674
|-266.53
|91129.28
|4893
|2006.09.28 09:15
|sell
|2447
|11.00
|1.2715
|1.2950
|1.2705
|4894
|2006.09.28 12:29
|t/p
|2447
|11.00
|1.2705
|1.2950
|1.2705
|110.00
|91239.28
|4895
|2006.09.28 12:29
|sell
|2448
|11.00
|1.2703
|1.2938
|1.2693
|4896
|2006.09.28 14:29
|t/p
|2448
|11.00
|1.2693
|1.2938
|1.2693
|110.00
|91349.28
|4897
|2006.09.28 14:29
|sell
|2449
|11.00
|1.2686
|1.2921
|1.2676
|4898
|2006.09.28 14:31
|sell
|2450
|11.00
|1.2707
|1.2924
|1.2697
|4899
|2006.09.28 14:32
|t/p
|2450
|11.00
|1.2697
|1.2924
|1.2697
|110.00
|91459.28
|4900
|2006.09.28 14:32
|sell
|2451
|11.00
|1.2711
|1.2928
|1.2701
|4901
|2006.09.28 14:32
|t/p
|2451
|11.00
|1.2701
|1.2928
|1.2701
|110.00
|91569.28
|4902
|2006.09.28 18:44
|sell
|2452
|11.00
|1.2709
|1.2926
|1.2699
|4903
|2006.09.28 21:59
|t/p
|2452
|11.00
|1.2699
|1.2926
|1.2699
|110.00
|91679.28
|4904
|2006.09.28 21:59
|close
|2449
|11.00
|1.2697
|1.2921
|1.2676
|-121.00
|91558.28
|4905
|2006.09.28 22:00
|sell
|2453
|11.00
|1.2694
|1.2929
|1.2684
|4906
|2006.09.29 03:14
|sell
|2454
|11.00
|1.2712
|1.2929
|1.2702
|4907
|2006.09.29 05:59
|t/p
|2454
|11.00
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|110.00
|91668.28
|4908
|2006.09.29 05:59
|close
|2453
|11.00
|1.2699
|1.2929
|1.2684
|-48.51
|91619.77
|4909
|2006.09.29 06:00
|sell
|2455
|11.00
|1.2696
|1.2931
|1.2686
|4910
|2006.09.29 06:59
|t/p
|2455
|11.00
|1.2686
|1.2931
|1.2686
|110.00
|91729.77
|4911
|2006.09.29 06:59
|sell
|2456
|11.10
|1.2683
|1.2918
|1.2673
|4912
|2006.09.29 07:29
|t/p
|2456
|11.10
|1.2673
|1.2918
|1.2673
|111.00
|91840.77
|4913
|2006.09.29 07:29
|sell
|2457
|11.10
|1.2669
|1.2904
|1.2659
|4914
|2006.09.29 07:37
|sell
|2458
|11.10
|1.2702
|1.2919
|1.2692
|4915
|2006.09.29 07:43
|t/p
|2458
|11.10
|1.2692
|1.2919
|1.2692
|111.00
|91951.77
|4916
|2006.09.29 07:43
|sell
|2459
|11.10
|1.2698
|1.2915
|1.2688
|4917
|2006.09.29 07:44
|t/p
|2459
|11.10
|1.2688
|1.2915
|1.2688
|110.99
|92062.76
|4918
|2006.09.29 07:46
|sell
|2460
|11.10
|1.2700
|1.2917
|1.2690
|4919
|2006.09.29 07:49
|t/p
|2460
|11.10
|1.2690
|1.2917
|1.2690
|111.00
|92173.76
|4920
|2006.09.29 07:49
|sell
|2461
|11.10
|1.2700
|1.2917
|1.2690
|4921
|2006.09.29 07:51
|t/p
|2461
|11.10
|1.2690
|1.2917
|1.2690
|111.00
|92284.76
|4922
|2006.09.29 07:51
|sell
|2462
|11.10
|1.2698
|1.2915
|1.2688
|4923
|2006.09.29 07:59
|t/p
|2462
|11.10
|1.2688
|1.2915
|1.2688
|110.99
|92395.75
|4924
|2006.09.29 08:23
|sell
|2463
|11.10
|1.2696
|1.2913
|1.2686
|4925
|2006.09.29 08:24
|t/p
|2463
|11.10
|1.2686
|1.2913
|1.2686
|111.00
|92506.75
|4926
|2006.09.29 08:24
|sell
|2464
|11.20
|1.2691
|1.2908
|1.2681
|4927
|2006.09.29 08:25
|t/p
|2464
|11.20
|1.2681
|1.2908
|1.2681
|111.99
|92618.74
|4928
|2006.09.29 08:25
|sell
|2465
|11.20
|1.2692
|1.2909
|1.2682
|4929
|2006.09.29 08:26
|t/p
|2465
|11.20
|1.2682
|1.2909
|1.2682
|112.00
|92730.74
|4930
|2006.09.29 08:26
|sell
|2466
|11.20
|1.2693
|1.2910
|1.2683
|4931
|2006.09.29 08:27
|t/p
|2466
|11.20
|1.2683
|1.2910
|1.2683
|112.00
|92842.74
|4932
|2006.09.29 08:27
|sell
|2467
|11.20
|1.2694
|1.2911
|1.2684
|4933
|2006.09.29 08:29
|t/p
|2467
|11.20
|1.2684
|1.2911
|1.2684
|112.00
|92954.74
|4934
|2006.09.29 08:31
|sell
|2468
|11.20
|1.2691
|1.2908
|1.2681
|4935
|2006.09.29 08:35
|t/p
|2468
|11.20
|1.2681
|1.2908
|1.2681
|111.99
|93066.73
|4936
|2006.09.29 08:35
|sell
|2469
|11.20
|1.2688
|1.2905
|1.2678
|4937
|2006.09.29 08:44
|t/p
|2469
|11.20
|1.2678
|1.2905
|1.2678
|112.00
|93178.73
|4938
|2006.09.29 08:44
|close
|2457
|11.10
|1.2676
|1.2904
|1.2659
|-77.70
|93101.03
|4939
|2006.09.29 08:45
|buy
|2470
|11.20
|1.2675
|1.2440
|1.2685
|4940
|2006.09.29 08:51
|t/p
|2470
|11.20
|1.2685
|1.2440
|1.2685
|112.00
|93213.03
|4941
|2006.09.29 08:51
|buy
|2471
|11.20
|1.2689
|1.2454
|1.2699
|4942
|2006.09.29 09:14
|buy
|2472
|11.20
|1.2668
|1.2451
|1.2678
|4943
|2006.09.29 09:15
|t/p
|2472
|11.20
|1.2678
|1.2451
|1.2678
|112.00
|93325.03
|4944
|2006.09.29 09:15
|close
|2471
|11.20
|1.2681
|1.2454
|1.2699
|-89.60
|93235.43
|4945
|2006.09.29 09:18
|buy
|2473
|11.20
|1.2673
|1.2438
|1.2683
|4946
|2006.09.29 12:44
|buy
|2474
|11.20
|1.2646
|1.2429
|1.2656
|4947
|2006.09.29 12:45
|t/p
|2474
|11.20
|1.2656
|1.2429
|1.2656
|112.00
|93347.43
|4948
|2006.09.29 12:45
|close
|2473
|11.20
|1.2666
|1.2438
|1.2683
|-78.40
|93269.03
|4949
|2006.09.29 12:47
|sell
|2475
|11.20
|1.2655
|1.2890
|1.2645
|4950
|2006.09.29 15:29
|sell
|2476
|11.20
|1.2702
|1.2919
|1.2692
|4951
|2006.09.29 15:58
|t/p
|2476
|11.20
|1.2692
|1.2919
|1.2692
|112.00
|93381.03
|4952
|2006.09.29 15:58
|close
|2475
|11.20
|1.2686
|1.2890
|1.2645
|-347.20
|93033.83
|4953
|2006.09.29 15:59
|buy
|2477
|11.20
|1.2688
|1.2453
|1.2698
|4954
|2006.09.29 17:31
|t/p
|2477
|11.20
|1.2698
|1.2453
|1.2698
|112.00
|93145.83
|4955
|2006.09.29 17:31
|sell
|2478
|11.20
|1.2700
|1.2935
|1.2690
|4956
|2006.09.29 17:32
|t/p
|2478
|11.20
|1.2690
|1.2935
|1.2690
|112.00
|93257.83
|4957
|2006.09.29 17:32
|sell
|2479
|11.20
|1.2683
|1.2918
|1.2673
|4958
|2006.10.02 01:14
|t/p
|2479
|11.20
|1.2673
|1.2918
|1.2673
|118.61
|93376.44
|4959
|2006.10.02 01:14
|sell
|2480
|11.30
|1.2668
|1.2903
|1.2658
|4960
|2006.10.02 09:44
|sell
|2481
|11.30
|1.2689
|1.2906
|1.2679
|4961
|2006.10.02 13:29
|sell
|2482
|22.60
|1.2709
|1.2908
|1.2699
|4962
|2006.10.02 13:45
|sell
|2483
|33.90
|1.2727
|1.2908
|1.2717
|4963
|2006.10.04 08:14
|t/p
|2483
|33.90
|1.2717
|1.2908
|1.2717
|379.00
|93755.44
|4964
|2006.10.04 08:14
|close
|2482
|22.60
|1.2709
|1.2908
|1.2699
|26.67
|93782.11
|4965
|2006.10.04 08:15
|close
|2481
|11.30
|1.2710
|1.2906
|1.2679
|-223.97
|93558.14
|4966
|2006.10.04 08:17
|close
|2480
|11.30
|1.2714
|1.2903
|1.2658
|-506.47
|93051.68
|4967
|2006.10.04 08:17
|sell
|2484
|11.20
|1.2722
|1.2957
|1.2712
|4968
|2006.10.04 08:29
|t/p
|2484
|11.20
|1.2712
|1.2957
|1.2712
|112.00
|93163.68
|4969
|2006.10.04 08:29
|sell
|2485
|11.20
|1.2705
|1.2940
|1.2695
|4970
|2006.10.04 08:36
|sell
|2486
|11.20
|1.2725
|1.2942
|1.2715
|4971
|2006.10.04 08:39
|t/p
|2486
|11.20
|1.2715
|1.2942
|1.2715
|112.00
|93275.68
|4972
|2006.10.04 08:39
|sell
|2487
|11.20
|1.2724
|1.2941
|1.2714
|4973
|2006.10.04 08:40
|t/p
|2487
|11.20
|1.2714
|1.2941
|1.2714
|112.00
|93387.68
|4974
|2006.10.04 08:48
|sell
|2488
|11.30
|1.2723
|1.2940
|1.2713
|4975
|2006.10.04 08:52
|t/p
|2488
|11.30
|1.2713
|1.2940
|1.2713
|113.00
|93500.68
|4976
|2006.10.04 08:52
|sell
|2489
|11.30
|1.2723
|1.2940
|1.2713
|4977
|2006.10.04 08:56
|t/p
|2489
|11.30
|1.2713
|1.2940
|1.2713
|113.00
|93613.68
|4978
|2006.10.04 08:56
|sell
|2490
|11.30
|1.2726
|1.2943
|1.2716
|4979
|2006.10.04 08:57
|t/p
|2490
|11.30
|1.2716
|1.2943
|1.2716
|113.01
|93726.69
|4980
|2006.10.04 08:57
|sell
|2491
|11.30
|1.2730
|1.2947
|1.2720
|4981
|2006.10.04 08:59
|t/p
|2491
|11.30
|1.2720
|1.2947
|1.2720
|113.00
|93839.69
|4982
|2006.10.04 08:59
|t/p
|2485
|11.20
|1.2695
|1.2940
|1.2695
|112.00
|93951.69
|4983
|2006.10.04 08:59
|sell
|2492
|11.30
|1.2685
|1.2920
|1.2675
|4984
|2006.10.04 09:00
|sell
|2493
|11.30
|1.2732
|1.2949
|1.2722
|4985
|2006.10.04 09:01
|t/p
|2493
|11.30
|1.2722
|1.2949
|1.2722
|113.00
|94064.69
|4986
|2006.10.04 09:01
|sell
|2494
|11.30
|1.2732
|1.2949
|1.2722
|4987
|2006.10.04 09:02
|t/p
|2494
|11.30
|1.2722
|1.2949
|1.2722
|113.00
|94177.69
|4988
|2006.10.04 09:02
|sell
|2495
|11.40
|1.2733
|1.2950
|1.2723
|4989
|2006.10.04 09:03
|t/p
|2495
|11.40
|1.2723
|1.2950
|1.2723
|114.01
|94291.70
|4990
|2006.10.04 09:03
|sell
|2496
|11.40
|1.2735
|1.2952
|1.2725
|4991
|2006.10.04 09:10
|t/p
|2496
|11.40
|1.2725
|1.2952
|1.2725
|114.00
|94405.70
|4992
|2006.10.04 09:10
|sell
|2497
|11.40
|1.2736
|1.2953
|1.2726
|4993
|2006.10.04 09:11
|t/p
|2497
|11.40
|1.2726
|1.2953
|1.2726
|114.00
|94519.70
|4994
|2006.10.04 09:11
|sell
|2498
|11.40
|1.2736
|1.2953
|1.2726
|4995
|2006.10.04 09:12
|t/p
|2498
|11.40
|1.2726
|1.2953
|1.2726
|114.00
|94633.70
|4996
|2006.10.04 09:17
|sell
|2499
|11.40
|1.2735
|1.2952
|1.2725
|4997
|2006.10.04 09:20
|t/p
|2499
|11.40
|1.2725
|1.2952
|1.2725
|114.00
|94747.70
|4998
|2006.10.04 09:20
|sell
|2500
|11.40
|1.2734
|1.2951
|1.2724
|4999
|2006.10.04 09:23
|t/p
|2500
|11.40
|1.2724
|1.2951
|1.2724
|113.99
|94861.69
|5000
|2006.10.04 09:23
|sell
|2501
|11.40
|1.2731
|1.2948
|1.2721
|5001
|2006.10.04 09:25
|t/p
|2501
|11.40
|1.2721
|1.2948
|1.2721
|114.00
|94975.69
|5002
|2006.10.04 09:25
|sell
|2502
|11.40
|1.2731
|1.2948
|1.2721
|5003
|2006.10.04 09:29
|t/p
|2502
|11.40
|1.2721
|1.2948
|1.2721
|114.00
|95089.69
|5004
|2006.10.04 09:32
|sell
|2503
|11.50
|1.2725
|1.2942
|1.2715
|5005
|2006.10.04 09:34
|t/p
|2503
|11.50
|1.2715
|1.2942
|1.2715
|115.00
|95204.69
|5006
|2006.10.04 09:34
|sell
|2504
|11.50
|1.2727
|1.2944
|1.2717
|5007
|2006.10.04 09:39
|t/p
|2504
|11.50
|1.2717
|1.2944
|1.2717
|114.99
|95319.68
|5008
|2006.10.04 09:39
|sell
|2505
|11.50
|1.2727
|1.2944
|1.2717
|5009
|2006.10.04 09:44
|t/p
|2505
|11.50
|1.2717
|1.2944
|1.2717
|114.99
|95434.67
|5010
|2006.10.04 09:45
|sell
|2506
|11.50
|1.2725
|1.2942
|1.2715
|5011
|2006.10.04 09:50
|t/p
|2506
|11.50
|1.2715
|1.2942
|1.2715
|115.00
|95549.67
|5012
|2006.10.04 09:50
|sell
|2507
|11.50
|1.2723
|1.2940
|1.2713
|5013
|2006.10.04 09:52
|t/p
|2507
|11.50
|1.2713
|1.2940
|1.2713
|115.00
|95664.67
|5014
|2006.10.04 09:52
|sell
|2508
|11.50
|1.2720
|1.2937
|1.2710
|5015
|2006.10.04 09:56
|t/p
|2508
|11.50
|1.2710
|1.2937
|1.2710
|114.99
|95779.66
|5016
|2006.10.04 09:56
|sell
|2509
|11.50
|1.2716
|1.2933
|1.2706
|5017
|2006.10.04 09:57
|t/p
|2509
|11.50
|1.2706
|1.2933
|1.2706
|115.00
|95894.66
|5018
|2006.10.04 09:57
|sell
|2510
|11.60
|1.2711
|1.2928
|1.2701
|5019
|2006.10.04 09:57
|t/p
|2510
|11.60
|1.2701
|1.2928
|1.2701
|116.01
|96010.67
|5020
|2006.10.04 10:00
|sell
|2511
|11.60
|1.2715
|1.2932
|1.2705
|5021
|2006.10.04 10:01
|t/p
|2511
|11.60
|1.2705
|1.2932
|1.2705
|116.00
|96126.67
|5022
|2006.10.04 10:01
|sell
|2512
|11.60
|1.2715
|1.2932
|1.2705
|5023
|2006.10.04 10:02
|t/p
|2512
|11.60
|1.2705
|1.2932
|1.2705
|116.00
|96242.67
|5024
|2006.10.04 10:02
|sell
|2513
|11.60
|1.2713
|1.2930
|1.2703
|5025
|2006.10.04 10:03
|t/p
|2513
|11.60
|1.2703
|1.2930
|1.2703
|116.00
|96358.67
|5026
|2006.10.04 10:03
|sell
|2514
|11.60
|1.2710
|1.2927
|1.2700
|5027
|2006.10.04 10:04
|t/p
|2514
|11.60
|1.2700
|1.2927
|1.2700
|116.00
|96474.67
|5028
|2006.10.04 10:04
|sell
|2515
|11.60
|1.2710
|1.2927
|1.2700
|5029
|2006.10.04 10:05
|t/p
|2515
|11.60
|1.2700
|1.2927
|1.2700
|116.00
|96590.67
|5030
|2006.10.04 10:05
|sell
|2516
|11.60
|1.2710
|1.2927
|1.2700
|5031
|2006.10.04 10:06
|t/p
|2516
|11.60
|1.2700
|1.2927
|1.2700
|116.00
|96706.67
|5032
|2006.10.04 10:06
|sell
|2517
|11.70
|1.2711
|1.2928
|1.2701
|5033
|2006.10.04 10:06
|t/p
|2517
|11.70
|1.2701
|1.2928
|1.2701
|117.01
|96823.68
|5034
|2006.10.04 10:19
|sell
|2518
|11.70
|1.2706
|1.2923
|1.2696
|5035
|2006.10.04 10:20
|t/p
|2518
|11.70
|1.2696
|1.2923
|1.2696
|117.00
|96940.68
|5036
|2006.10.04 10:20
|sell
|2519
|11.70
|1.2706
|1.2923
|1.2696
|5037
|2006.10.04 10:21
|t/p
|2519
|11.70
|1.2696
|1.2923
|1.2696
|117.00
|97057.68
|5038
|2006.10.04 10:21
|sell
|2520
|11.70
|1.2707
|1.2924
|1.2697
|5039
|2006.10.04 10:22
|t/p
|2520
|11.70
|1.2697
|1.2924
|1.2697
|117.00
|97174.68
|5040
|2006.10.04 10:22
|sell
|2521
|11.70
|1.2708
|1.2925
|1.2698
|5041
|2006.10.04 10:23
|t/p
|2521
|11.70
|1.2698
|1.2925
|1.2698
|117.00
|97291.68
|5042
|2006.10.04 10:23
|sell
|2522
|11.70
|1.2710
|1.2927
|1.2700
|5043
|2006.10.04 10:23
|t/p
|2522
|11.70
|1.2700
|1.2927
|1.2700
|117.00
|97408.68
|5044
|2006.10.04 10:36
|sell
|2523
|11.70
|1.2703
|1.2920
|1.2693
|5045
|2006.10.04 10:37
|t/p
|2523
|11.70
|1.2693
|1.2920
|1.2693
|117.00
|97525.68
|5046
|2006.10.04 10:37
|sell
|2524
|11.80
|1.2704
|1.2921
|1.2694
|5047
|2006.10.04 10:38
|t/p
|2524
|11.80
|1.2694
|1.2921
|1.2694
|118.01
|97643.69
|5048
|2006.10.04 10:38
|sell
|2525
|11.80
|1.2703
|1.2920
|1.2693
|5049
|2006.10.04 10:40
|t/p
|2525
|11.80
|1.2693
|1.2920
|1.2693
|118.00
|97761.69
|5050
|2006.10.04 10:40
|sell
|2526
|11.80
|1.2704
|1.2921
|1.2694
|5051
|2006.10.04 10:41
|t/p
|2526
|11.80
|1.2694
|1.2921
|1.2694
|118.01
|97879.70
|5052
|2006.10.04 10:41
|sell
|2527
|11.80
|1.2706
|1.2923
|1.2696
|5053
|2006.10.04 10:42
|t/p
|2527
|11.80
|1.2696
|1.2923
|1.2696
|118.00
|97997.70
|5054
|2006.10.04 10:42
|sell
|2528
|11.80
|1.2703
|1.2920
|1.2693
|5055
|2006.10.04 10:43
|t/p
|2528
|11.80
|1.2693
|1.2920
|1.2693
|118.00
|98115.70
|5056
|2006.10.04 10:44
|t/p
|2492
|11.30
|1.2675
|1.2920
|1.2675
|113.00
|98228.70
|5057
|2006.10.04 10:44
|sell
|2529
|11.80
|1.2673
|1.2908
|1.2663
|5058
|2006.10.04 10:45
|sell
|2530
|11.80
|1.2698
|1.2915
|1.2688
|5059
|2006.10.04 10:46
|t/p
|2530
|11.80
|1.2688
|1.2915
|1.2688
|117.99
|98346.69
|5060
|2006.10.04 10:46
|sell
|2531
|11.90
|1.2695
|1.2912
|1.2685
|5061
|2006.10.04 10:47
|t/p
|2531
|11.90
|1.2685
|1.2912
|1.2685
|119.00
|98465.69
|5062
|2006.10.04 10:49
|sell
|2532
|11.90
|1.2692
|1.2909
|1.2682
|5063
|2006.10.04 10:50
|t/p
|2532
|11.90
|1.2682
|1.2909
|1.2682
|119.00
|98584.69
|5064
|2006.10.04 10:50
|sell
|2533
|11.90
|1.2693
|1.2910
|1.2683
|5065
|2006.10.04 10:51
|t/p
|2533
|11.90
|1.2683
|1.2910
|1.2683
|119.00
|98703.69
|5066
|2006.10.04 11:50
|sell
|2534
|11.90
|1.2695
|1.2912
|1.2685
|5067
|2006.10.04 11:50
|t/p
|2534
|11.90
|1.2685
|1.2912
|1.2685
|119.00
|98822.69
|5068
|2006.10.04 14:29
|sell
|2535
|11.90
|1.2693
|1.2910
|1.2683
|5069
|2006.10.04 15:15
|t/p
|2535
|11.90
|1.2683
|1.2910
|1.2683
|119.00
|98941.69
|5070
|2006.10.04 15:15
|close
|2529
|11.80
|1.2680
|1.2908
|1.2663
|-82.60
|98859.09
|5071
|2006.10.04 15:16
|buy
|2536
|11.90
|1.2681
|1.2446
|1.2691
|5072
|2006.10.04 16:30
|t/p
|2536
|11.90
|1.2691
|1.2446
|1.2691
|119.00
|98978.09
|5073
|2006.10.04 16:30
|sell
|2537
|11.90
|1.2693
|1.2928
|1.2683
|5074
|2006.10.04 18:44
|sell
|2538
|11.90
|1.2711
|1.2928
|1.2701
|5075
|2006.10.05 01:59
|t/p
|2538
|11.90
|1.2701
|1.2928
|1.2701
|140.06
|99118.15
|5076
|2006.10.05 01:59
|close
|2537
|11.90
|1.2701
|1.2928
|1.2683
|-74.14
|99044.01
|5077
|2006.10.05 02:00
|sell
|2539
|11.90
|1.2698
|1.2933
|1.2688
|5078
|2006.10.05 07:29
|sell
|2540
|11.90
|1.2716
|1.2933
|1.2706
|5079
|2006.10.05 08:44
|t/p
|2540
|11.90
|1.2706
|1.2933
|1.2706
|119.00
|99163.01
|5080
|2006.10.05 08:44
|close
|2539
|11.90
|1.2706
|1.2933
|1.2688
|-95.20
|99067.81
|5081
|2006.10.05 08:45
|sell
|2541
|11.90
|1.2705
|1.2940
|1.2695
|5082
|2006.10.05 12:59
|t/p
|2541
|11.90
|1.2695
|1.2940
|1.2695
|119.00
|99186.81
|5083
|2006.10.05 12:59
|sell
|2542
|12.00
|1.2687
|1.2922
|1.2677
|5084
|2006.10.05 13:00
|sell
|2543
|12.00
|1.2707
|1.2924
|1.2697
|5085
|2006.10.05 13:01
|t/p
|2543
|12.00
|1.2697
|1.2924
|1.2697
|120.00
|99306.81
|5086
|2006.10.05 13:01
|sell
|2544
|12.00
|1.2709
|1.2926
|1.2699
|5087
|2006.10.05 13:02
|t/p
|2544
|12.00
|1.2699
|1.2926
|1.2699
|120.00
|99426.81
|5088
|2006.10.05 13:02
|sell
|2545
|12.00
|1.2706
|1.2923
|1.2696
|5089
|2006.10.05 13:14
|t/p
|2545
|12.00
|1.2696
|1.2923
|1.2696
|120.00
|99546.81
|5090
|2006.10.05 13:14
|close
|2542
|12.00
|1.2695
|1.2922
|1.2677
|-96.00
|99450.81
|5091
|2006.10.05 13:15
|sell
|2546
|12.00
|1.2692
|1.2927
|1.2682
|5092
|2006.10.05 13:28
|sell
|2547
|12.00
|1.2712
|1.2929
|1.2702
|5093
|2006.10.05 13:29
|t/p
|2547
|12.00
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|119.99
|99570.80
|5094
|2006.10.05 13:34
|sell
|2548
|12.00
|1.2712
|1.2929
|1.2702
|5095
|2006.10.05 13:44
|t/p
|2548
|12.00
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|119.99
|99690.79
|5096
|2006.10.05 13:46
|sell
|2549
|12.00
|1.2711
|1.2928
|1.2701
|5097
|2006.10.05 13:50
|t/p
|2549
|12.00
|1.2701
|1.2928
|1.2701
|120.01
|99810.80
|5098
|2006.10.05 13:50
|sell
|2550
|12.00
|1.2711
|1.2928
|1.2701
|5099
|2006.10.05 13:51
|t/p
|2550
|12.00
|1.2701
|1.2928
|1.2701
|120.01
|99930.81
|5100
|2006.10.05 13:51
|sell
|2551
|12.00
|1.2712
|1.2929
|1.2702
|5101
|2006.10.05 13:53
|t/p
|2551
|12.00
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|119.99
|100050.80
|5102
|2006.10.05 13:59
|t/p
|2546
|12.00
|1.2682
|1.2927
|1.2682
|120.00
|100170.80
|5103
|2006.10.05 13:59
|sell
|2552
|12.10
|1.2679
|1.2914
|1.2669
|5104
|2006.10.05 14:01
|sell
|2553
|12.10
|1.2709
|1.2926
|1.2699
|5105
|2006.10.05 14:04
|t/p
|2553
|12.10
|1.2699
|1.2926
|1.2699
|121.00
|100291.80
|5106
|2006.10.05 14:04
|sell
|2554
|12.10
|1.2712
|1.2929
|1.2702
|5107
|2006.10.05 14:06
|t/p
|2554
|12.10
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|120.99
|100412.79
|5108
|2006.10.05 14:06
|sell
|2555
|12.10
|1.2715
|1.2932
|1.2705
|5109
|2006.10.05 14:07
|t/p
|2555
|12.10
|1.2705
|1.2932
|1.2705
|121.00
|100533.79
|5110
|2006.10.05 14:07
|sell
|2556
|12.10
|1.2721
|1.2938
|1.2711
|5111
|2006.10.05 14:07
|t/p
|2556
|12.10
|1.2711
|1.2938
|1.2711
|121.00
|100654.79
|5112
|2006.10.05 14:15
|sell
|2557
|12.10
|1.2719
|1.2936
|1.2709
|5113
|2006.10.05 14:19
|t/p
|2557
|12.10
|1.2709
|1.2936
|1.2709
|121.01
|100775.80
|5114
|2006.10.05 14:19
|sell
|2558
|12.10
|1.2715
|1.2932
|1.2705
|5115
|2006.10.05 14:26
|t/p
|2558
|12.10
|1.2705
|1.2932
|1.2705
|121.00
|100896.80
|5116
|2006.10.05 14:26
|sell
|2559
|12.20
|1.2715
|1.2932
|1.2705
|5117
|2006.10.05 14:28
|t/p
|2559
|12.20
|1.2705
|1.2932
|1.2705
|122.00
|101018.80
|5118
|2006.10.05 14:28
|sell
|2560
|12.20
|1.2716
|1.2933
|1.2706
|5119
|2006.10.05 14:29
|t/p
|2560
|12.20
|1.2706
|1.2933
|1.2706
|122.00
|101140.80
|5120
|2006.10.05 14:31
|sell
|2561
|12.20
|1.2707
|1.2924
|1.2697
|5121
|2006.10.05 14:32
|t/p
|2561
|12.20
|1.2697
|1.2924
|1.2697
|122.00
|101262.80
|5122
|2006.10.05 14:32
|sell
|2562
|12.20
|1.2706
|1.2923
|1.2696
|5123
|2006.10.05 14:32
|t/p
|2562
|12.20
|1.2696
|1.2923
|1.2696
|122.00
|101384.80
|5124
|2006.10.05 14:45
|sell
|2563
|12.20
|1.2697
|1.2914
|1.2687
|5125
|2006.10.05 15:29
|t/p
|2563
|12.20
|1.2687
|1.2914
|1.2687
|122.01
|101506.81
|5126
|2006.10.05 15:29
|close
|2552
|12.10
|1.2686
|1.2914
|1.2669
|-84.70
|101422.11
|5127
|2006.10.05 15:30
|buy
|2564
|12.20
|1.2687
|1.2452
|1.2697
|5128
|2006.10.05 16:29
|t/p
|2564
|12.20
|1.2697
|1.2452
|1.2697
|122.00
|101544.11
|5129
|2006.10.05 16:29
|buy
|2565
|12.20
|1.2700
|1.2465
|1.2710
|5130
|2006.10.06 01:14
|buy
|2566
|12.20
|1.2682
|1.2465
|1.2692
|5131
|2006.10.06 04:59
|t/p
|2566
|12.20
|1.2692
|1.2465
|1.2692
|122.00
|101666.11
|5132
|2006.10.06 04:59
|close
|2565
|12.20
|1.2693
|1.2465
|1.2710
|-93.39
|101572.72
|5133
|2006.10.06 05:00
|buy
|2567
|12.20
|1.2694
|1.2459
|1.2704
|5134
|2006.10.06 11:59
|buy
|2568
|12.20
|1.2666
|1.2449
|1.2676
|5135
|2006.10.06 12:01
|t/p
|2568
|12.20
|1.2676
|1.2449
|1.2676
|122.00
|101694.72
|5136
|2006.10.06 12:01
|close
|2567
|12.20
|1.2682
|1.2459
|1.2704
|-146.40
|101548.32
|5137
|2006.10.06 12:02
|sell
|2569
|12.20
|1.2671
|1.2906
|1.2661
|5138
|2006.10.06 12:44
|t/p
|2569
|12.20
|1.2661
|1.2906
|1.2661
|122.00
|101670.32
|5139
|2006.10.06 12:44
|sell
|2570
|12.30
|1.2638
|1.2873
|1.2628
|5140
|2006.10.06 12:59
|t/p
|2570
|12.30
|1.2628
|1.2873
|1.2628
|123.00
|101793.32
|5141
|2006.10.06 12:59
|sell
|2571
|12.30
|1.2601
|1.2836
|1.2591
|5142
|2006.10.06 13:04
|sell
|2572
|12.30
|1.2678
|1.2895
|1.2668
|5143
|2006.10.06 13:14
|t/p
|2572
|12.30
|1.2668
|1.2895
|1.2668
|123.00
|101916.32
|5144
|2006.10.06 13:18
|sell
|2573
|12.30
|1.2674
|1.2891
|1.2664
|5145
|2006.10.06 13:22
|t/p
|2573
|12.30
|1.2664
|1.2891
|1.2664
|123.00
|102039.32
|5146
|2006.10.06 13:22
|sell
|2574
|12.30
|1.2677
|1.2894
|1.2667
|5147
|2006.10.06 13:23
|t/p
|2574
|12.30
|1.2667
|1.2894
|1.2667
|122.99
|102162.31
|5148
|2006.10.06 13:23
|sell
|2575
|12.30
|1.2677
|1.2894
|1.2667
|5149
|2006.10.06 13:29
|t/p
|2575
|12.30
|1.2667
|1.2894
|1.2667
|122.99
|102285.30
|5150
|2006.10.06 13:42
|sell
|2576
|12.30
|1.2675
|1.2892
|1.2665
|5151
|2006.10.06 13:44
|t/p
|2576
|12.30
|1.2665
|1.2892
|1.2665
|123.01
|102408.31
|5152
|2006.10.06 13:49
|sell
|2577
|12.30
|1.2672
|1.2889
|1.2662
|5153
|2006.10.06 13:52
|t/p
|2577
|12.30
|1.2662
|1.2889
|1.2662
|123.00
|102531.31
|5154
|2006.10.06 13:52
|sell
|2578
|12.40
|1.2669
|1.2886
|1.2659
|5155
|2006.10.06 13:54
|t/p
|2578
|12.40
|1.2659
|1.2886
|1.2659
|123.99
|102655.30
|5156
|2006.10.06 13:54
|sell
|2579
|12.40
|1.2670
|1.2887
|1.2660
|5157
|2006.10.06 13:58
|t/p
|2579
|12.40
|1.2660
|1.2887
|1.2660
|124.00
|102779.30
|5158
|2006.10.06 13:58
|sell
|2580
|12.40
|1.2665
|1.2882
|1.2655
|5159
|2006.10.06 13:58
|t/p
|2580
|12.40
|1.2655
|1.2882
|1.2655
|124.00
|102903.30
|5160
|2006.10.06 13:59
|t/p
|2571
|12.30
|1.2591
|1.2836
|1.2591
|123.00
|103026.30
|5161
|2006.10.06 13:59
|sell
|2581
|12.40
|1.2589
|1.2824
|1.2579
|5162
|2006.10.06 14:01
|sell
|2582
|12.40
|1.2662
|1.2879
|1.2652
|5163
|2006.10.06 14:02
|t/p
|2582
|12.40
|1.2652
|1.2879
|1.2652
|123.99
|103150.29
|5164
|2006.10.06 14:02
|sell
|2583
|12.40
|1.2667
|1.2884
|1.2657
|5165
|2006.10.06 14:07
|t/p
|2583
|12.40
|1.2657
|1.2884
|1.2657
|124.00
|103274.29
|5166
|2006.10.06 14:07
|sell
|2584
|12.40
|1.2664
|1.2881
|1.2654
|5167
|2006.10.06 14:08
|t/p
|2584
|12.40
|1.2654
|1.2881
|1.2654
|124.00
|103398.29
|5168
|2006.10.06 14:08
|sell
|2585
|12.50
|1.2662
|1.2879
|1.2652
|5169
|2006.10.06 14:12
|t/p
|2585
|12.50
|1.2652
|1.2879
|1.2652
|124.99
|103523.28
|5170
|2006.10.06 14:12
|sell
|2586
|12.50
|1.2668
|1.2885
|1.2658
|5171
|2006.10.06 14:14
|t/p
|2586
|12.50
|1.2658
|1.2885
|1.2658
|125.01
|103648.29
|5172
|2006.10.06 14:17
|sell
|2587
|12.50
|1.2662
|1.2879
|1.2652
|5173
|2006.10.06 14:18
|t/p
|2587
|12.50
|1.2652
|1.2879
|1.2652
|124.99
|103773.28
|5174
|2006.10.06 14:18
|sell
|2588
|12.50
|1.2663
|1.2880
|1.2653
|5175
|2006.10.06 14:20
|t/p
|2588
|12.50
|1.2653
|1.2880
|1.2653
|125.00
|103898.28
|5176
|2006.10.06 14:20
|sell
|2589
|12.50
|1.2662
|1.2879
|1.2652
|5177
|2006.10.06 14:21
|t/p
|2589
|12.50
|1.2652
|1.2879
|1.2652
|124.99
|104023.27
|5178
|2006.10.06 14:21
|sell
|2590
|12.50
|1.2662
|1.2879
|1.2652
|5179
|2006.10.06 14:24
|t/p
|2590
|12.50
|1.2652
|1.2879
|1.2652
|124.99
|104148.26
|5180
|2006.10.06 14:24
|sell
|2591
|12.50
|1.2663
|1.2880
|1.2653
|5181
|2006.10.06 14:26
|t/p
|2591
|12.50
|1.2653
|1.2880
|1.2653
|125.00
|104273.26
|5182
|2006.10.06 14:26
|sell
|2592
|12.60
|1.2661
|1.2878
|1.2651
|5183
|2006.10.06 14:28
|t/p
|2592
|12.60
|1.2651
|1.2878
|1.2651
|126.01
|104399.27
|5184
|2006.10.06 14:28
|sell
|2593
|12.60
|1.2663
|1.2880
|1.2653
|5185
|2006.10.06 14:29
|t/p
|2593
|12.60
|1.2653
|1.2880
|1.2653
|126.00
|104525.27
|5186
|2006.10.06 14:29
|sell
|2594
|12.60
|1.2661
|1.2878
|1.2651
|5187
|2006.10.06 14:29
|t/p
|2594
|12.60
|1.2651
|1.2878
|1.2651
|126.01
|104651.28
|5188
|2006.10.06 14:30
|sell
|2595
|12.60
|1.2663
|1.2880
|1.2653
|5189
|2006.10.06 14:31
|t/p
|2595
|12.60
|1.2653
|1.2880
|1.2653
|126.00
|104777.28
|5190
|2006.10.06 14:31
|sell
|2596
|12.60
|1.2666
|1.2883
|1.2656
|5191
|2006.10.06 14:32
|t/p
|2596
|12.60
|1.2656
|1.2883
|1.2656
|126.00
|104903.28
|5192
|2006.10.06 14:32
|sell
|2597
|12.60
|1.2658
|1.2875
|1.2648
|5193
|2006.10.06 14:32
|t/p
|2597
|12.60
|1.2648
|1.2875
|1.2648
|126.00
|105029.28
|5194
|2006.10.06 14:44
|t/p
|2581
|12.40
|1.2579
|1.2824
|1.2579
|124.00
|105153.28
|5195
|2006.10.06 14:44
|sell
|2598
|12.70
|1.2577
|1.2812
|1.2567
|5196
|2006.10.06 14:46
|sell
|2599
|12.70
|1.2635
|1.2852
|1.2625
|5197
|2006.10.06 14:47
|t/p
|2599
|12.70
|1.2625
|1.2852
|1.2625
|127.00
|105280.28
|5198
|2006.10.06 14:47
|sell
|2600
|12.70
|1.2635
|1.2852
|1.2625
|5199
|2006.10.06 14:48
|t/p
|2600
|12.70
|1.2625
|1.2852
|1.2625
|127.00
|105407.28
|5200
|2006.10.06 14:48
|sell
|2601
|12.70
|1.2630
|1.2847
|1.2620
|5201
|2006.10.06 14:49
|t/p
|2601
|12.70
|1.2620
|1.2847
|1.2620
|127.00
|105534.28
|5202
|2006.10.06 14:49
|sell
|2602
|12.70
|1.2629
|1.2846
|1.2619
|5203
|2006.10.06 14:50
|t/p
|2602
|12.70
|1.2619
|1.2846
|1.2619
|127.00
|105661.28
|5204
|2006.10.06 14:50
|sell
|2603
|12.70
|1.2629
|1.2846
|1.2619
|5205
|2006.10.06 14:51
|t/p
|2603
|12.70
|1.2619
|1.2846
|1.2619
|127.00
|105788.28
|5206
|2006.10.06 14:51
|sell
|2604
|12.70
|1.2628
|1.2845
|1.2618
|5207
|2006.10.06 14:52
|t/p
|2604
|12.70
|1.2618
|1.2845
|1.2618
|127.00
|105915.28
|5208
|2006.10.06 14:52
|sell
|2605
|12.80
|1.2624
|1.2841
|1.2614
|5209
|2006.10.06 14:53
|t/p
|2605
|12.80
|1.2614
|1.2841
|1.2614
|128.00
|106043.28
|5210
|2006.10.06 14:53
|sell
|2606
|12.80
|1.2619
|1.2836
|1.2609
|5211
|2006.10.06 14:54
|t/p
|2606
|12.80
|1.2609
|1.2836
|1.2609
|127.99
|106171.27
|5212
|2006.10.06 14:54
|sell
|2607
|12.80
|1.2615
|1.2832
|1.2605
|5213
|2006.10.06 14:55
|t/p
|2607
|12.80
|1.2605
|1.2832
|1.2605
|128.00
|106299.27
|5214
|2006.10.06 14:55
|sell
|2608
|12.80
|1.2618
|1.2835
|1.2608
|5215
|2006.10.06 14:56
|t/p
|2608
|12.80
|1.2608
|1.2835
|1.2608
|128.01
|106427.28
|5216
|2006.10.06 14:56
|sell
|2609
|12.80
|1.2608
|1.2825
|1.2598
|5217
|2006.10.06 14:57
|t/p
|2609
|12.80
|1.2598
|1.2825
|1.2598
|128.00
|106555.28
|5218
|2006.10.06 14:57
|sell
|2610
|12.80
|1.2600
|1.2817
|1.2590
|5219
|2006.10.06 14:58
|t/p
|2610
|12.80
|1.2590
|1.2817
|1.2590
|128.00
|106683.28
|5220
|2006.10.06 14:58
|sell
|2611
|12.90
|1.2601
|1.2818
|1.2591
|5221
|2006.10.06 14:59
|t/p
|2611
|12.90
|1.2591
|1.2818
|1.2591
|129.00
|106812.28
|5222
|2006.10.06 14:59
|sell
|2612
|12.90
|1.2595
|1.2812
|1.2585
|5223
|2006.10.10 08:29
|t/p
|2612
|12.90
|1.2585
|1.2812
|1.2585
|144.22
|106956.51
|5224
|2006.10.10 08:29
|close
|2598
|12.70
|1.2576
|1.2812
|1.2567
|27.69
|106984.19
|5225
|2006.10.10 08:30
|sell
|2613
|12.90
|1.2573
|1.2808
|1.2563
|5226
|2006.10.10 08:35
|sell
|2614
|12.90
|1.2592
|1.2809
|1.2582
|5227
|2006.10.10 08:44
|t/p
|2614
|12.90
|1.2582
|1.2809
|1.2582
|129.00
|107113.19
|5228
|2006.10.10 08:44
|close
|2613
|12.90
|1.2576
|1.2808
|1.2563
|-38.70
|107074.49
|5229
|2006.10.10 08:45
|sell
|2615
|12.90
|1.2573
|1.2808
|1.2563
|5230
|2006.10.10 08:47
|sell
|2616
|12.90
|1.2604
|1.2821
|1.2594
|5231
|2006.10.10 08:48
|t/p
|2616
|12.90
|1.2594
|1.2821
|1.2594
|129.01
|107203.50
|5232
|2006.10.10 08:48
|sell
|2617
|12.90
|1.2601
|1.2818
|1.2591
|5233
|2006.10.10 08:49
|t/p
|2617
|12.90
|1.2591
|1.2818
|1.2591
|129.00
|107332.50
|5234
|2006.10.10 08:49
|sell
|2618
|12.90
|1.2603
|1.2820
|1.2593
|5235
|2006.10.10 08:54
|t/p
|2618
|12.90
|1.2593
|1.2820
|1.2593
|129.01
|107461.51
|5236
|2006.10.10 08:54
|sell
|2619
|12.90
|1.2599
|1.2816
|1.2589
|5237
|2006.10.10 08:56
|t/p
|2619
|12.90
|1.2589
|1.2816
|1.2589
|129.00
|107590.51
|5238
|2006.10.10 08:56
|sell
|2620
|13.00
|1.2597
|1.2814
|1.2587
|5239
|2006.10.10 08:58
|t/p
|2620
|13.00
|1.2587
|1.2814
|1.2587
|129.99
|107720.50
|5240
|2006.10.10 09:02
|sell
|2621
|13.00
|1.2597
|1.2814
|1.2587
|5241
|2006.10.10 09:03
|t/p
|2621
|13.00
|1.2587
|1.2814
|1.2587
|129.99
|107850.49
|5242
|2006.10.10 09:03
|sell
|2622
|13.00
|1.2595
|1.2812
|1.2585
|5243
|2006.10.10 09:04
|t/p
|2622
|13.00
|1.2585
|1.2812
|1.2585
|130.00
|107980.49
|5244
|2006.10.10 09:04
|sell
|2623
|13.00
|1.2596
|1.2813
|1.2586
|5245
|2006.10.10 09:06
|t/p
|2623
|13.00
|1.2586
|1.2813
|1.2586
|130.01
|108110.50
|5246
|2006.10.10 09:06
|sell
|2624
|13.00
|1.2596
|1.2813
|1.2586
|5247
|2006.10.10 09:10
|t/p
|2624
|13.00
|1.2586
|1.2813
|1.2586
|130.01
|108240.51
|5248
|2006.10.10 09:14
|t/p
|2615
|12.90
|1.2563
|1.2808
|1.2563
|129.00
|108369.51
|5249
|2006.10.10 09:14
|sell
|2625
|13.10
|1.2561
|1.2796
|1.2551
|5250
|2006.10.10 09:16
|sell
|2626
|13.10
|1.2589
|1.2806
|1.2579
|5251
|2006.10.10 09:17
|t/p
|2626
|13.10
|1.2579
|1.2806
|1.2579
|131.01
|108500.52
|5252
|2006.10.10 09:17
|sell
|2627
|13.10
|1.2588
|1.2805
|1.2578
|5253
|2006.10.10 09:23
|t/p
|2627
|13.10
|1.2578
|1.2805
|1.2578
|131.00
|108631.52
|5254
|2006.10.10 09:23
|sell
|2628
|13.10
|1.2590
|1.2807
|1.2580
|5255
|2006.10.10 09:24
|t/p
|2628
|13.10
|1.2580
|1.2807
|1.2580
|130.99
|108762.51
|5256
|2006.10.10 09:24
|sell
|2629
|13.10
|1.2590
|1.2807
|1.2580
|5257
|2006.10.10 09:25
|t/p
|2629
|13.10
|1.2580
|1.2807
|1.2580
|130.99
|108893.50
|5258
|2006.10.10 09:25
|sell
|2630
|13.10
|1.2589
|1.2806
|1.2579
|5259
|2006.10.10 09:27
|t/p
|2630
|13.10
|1.2579
|1.2806
|1.2579
|131.01
|109024.51
|5260
|2006.10.10 09:27
|sell
|2631
|13.10
|1.2590
|1.2807
|1.2580
|5261
|2006.10.10 09:29
|t/p
|2631
|13.10
|1.2580
|1.2807
|1.2580
|130.99
|109155.50
|5262
|2006.10.10 09:37
|sell
|2632
|13.10
|1.2593
|1.2810
|1.2583
|5263
|2006.10.10 09:41
|t/p
|2632
|13.10
|1.2583
|1.2810
|1.2583
|131.00
|109286.50
|5264
|2006.10.10 09:41
|sell
|2633
|13.20
|1.2593
|1.2810
|1.2583
|5265
|2006.10.10 09:42
|t/p
|2633
|13.20
|1.2583
|1.2810
|1.2583
|132.00
|109418.50
|5266
|2006.10.10 09:47
|sell
|2634
|13.20
|1.2594
|1.2811
|1.2584
|5267
|2006.10.10 09:48
|t/p
|2634
|13.20
|1.2584
|1.2811
|1.2584
|132.00
|109550.50
|5268
|2006.10.10 09:48
|sell
|2635
|13.20
|1.2599
|1.2816
|1.2589
|5269
|2006.10.10 09:52
|t/p
|2635
|13.20
|1.2589
|1.2816
|1.2589
|132.00
|109682.50
|5270
|2006.10.10 09:52
|sell
|2636
|13.20
|1.2598
|1.2815
|1.2588
|5271
|2006.10.10 09:53
|t/p
|2636
|13.20
|1.2588
|1.2815
|1.2588
|131.99
|109814.49
|5272
|2006.10.10 09:53
|sell
|2637
|13.20
|1.2597
|1.2814
|1.2587
|5273
|2006.10.10 09:57
|t/p
|2637
|13.20
|1.2587
|1.2814
|1.2587
|131.99
|109946.48
|5274
|2006.10.10 09:57
|sell
|2638
|13.20
|1.2598
|1.2815
|1.2588
|5275
|2006.10.10 09:58
|t/p
|2638
|13.20
|1.2588
|1.2815
|1.2588
|131.99
|110078.47
|5276
|2006.10.10 09:58
|sell
|2639
|13.30
|1.2598
|1.2815
|1.2588
|5277
|2006.10.10 09:59
|t/p
|2639
|13.30
|1.2588
|1.2815
|1.2588
|132.99
|110211.46
|5278
|2006.10.10 10:03
|sell
|2640
|13.30
|1.2595
|1.2812
|1.2585
|5279
|2006.10.10 10:05
|t/p
|2640
|13.30
|1.2585
|1.2812
|1.2585
|133.00
|110344.46
|5280
|2006.10.10 10:05
|sell
|2641
|13.30
|1.2593
|1.2810
|1.2583
|5281
|2006.10.10 10:08
|t/p
|2641
|13.30
|1.2583
|1.2810
|1.2583
|133.00
|110477.46
|5282
|2006.10.10 10:08
|sell
|2642
|13.30
|1.2589
|1.2806
|1.2579
|5283
|2006.10.10 10:10
|t/p
|2642
|13.30
|1.2579
|1.2806
|1.2579
|133.01
|110610.47
|5284
|2006.10.10 10:10
|sell
|2643
|13.30
|1.2584
|1.2801
|1.2574
|5285
|2006.10.10 10:14
|t/p
|2643
|13.30
|1.2574
|1.2801
|1.2574
|133.00
|110743.47
|5286
|2006.10.10 10:14
|close
|2625
|13.10
|1.2570
|1.2796
|1.2551
|-117.90
|110625.57
|5287
|2006.10.10 10:15
|buy
|2644
|13.30
|1.2571
|1.2336
|1.2581
|5288
|2006.10.10 10:15
|t/p
|2644
|13.30
|1.2581
|1.2336
|1.2581
|133.00
|110758.57
|5289
|2006.10.10 10:15
|buy
|2645
|13.30
|1.2587
|1.2352
|1.2597
|5290
|2006.10.10 10:22
|buy
|2646
|13.30
|1.2568
|1.2351
|1.2578
|5291
|2006.10.10 10:40
|t/p
|2646
|13.30
|1.2578
|1.2351
|1.2578
|133.00
|110891.57
|5292
|2006.10.10 10:40
|close
|2645
|13.30
|1.2585
|1.2352
|1.2597
|-26.60
|110864.97
|5293
|2006.10.10 10:40
|buy
|2647
|13.40
|1.2565
|1.2330
|1.2575
|5294
|2006.10.10 11:14
|buy
|2648
|13.40
|1.2546
|1.2329
|1.2556
|5295
|2006.10.10 11:15
|t/p
|2648
|13.40
|1.2556
|1.2329
|1.2556
|134.00
|110998.97
|5296
|2006.10.10 11:15
|close
|2647
|13.40
|1.2561
|1.2330
|1.2575
|-53.59
|110945.38
|5297
|2006.10.10 11:16
|sell
|2649
|13.40
|1.2545
|1.2780
|1.2535
|5298
|2006.10.10 11:24
|sell
|2650
|13.40
|1.2564
|1.2781
|1.2554
|5299
|2006.10.10 11:27
|t/p
|2650
|13.40
|1.2554
|1.2781
|1.2554
|134.00
|111079.38
|5300
|2006.10.10 11:44
|t/p
|2649
|13.40
|1.2535
|1.2780
|1.2535
|134.00
|111213.38
|5301
|2006.10.10 11:44
|sell
|2651
|13.40
|1.2530
|1.2765
|1.2520
|5302
|2006.10.10 11:51
|sell
|2652
|13.40
|1.2564
|1.2781
|1.2554
|5303
|2006.10.10 11:54
|t/p
|2652
|13.40
|1.2554
|1.2781
|1.2554
|134.00
|111347.38
|5304
|2006.10.10 11:54
|sell
|2653
|13.40
|1.2564
|1.2781
|1.2554
|5305
|2006.10.10 11:59
|t/p
|2653
|13.40
|1.2554
|1.2781
|1.2554
|134.00
|111481.38
|5306
|2006.10.10 12:04
|sell
|2654
|13.40
|1.2566
|1.2783
|1.2556
|5307
|2006.10.10 12:07
|t/p
|2654
|13.40
|1.2556
|1.2783
|1.2556
|134.00
|111615.38
|5308
|2006.10.10 12:07
|sell
|2655
|13.40
|1.2566
|1.2783
|1.2556
|5309
|2006.10.10 12:09
|t/p
|2655
|13.40
|1.2556
|1.2783
|1.2556
|134.00
|111749.38
|5310
|2006.10.10 12:09
|sell
|2656
|13.50
|1.2568
|1.2785
|1.2558
|5311
|2006.10.10 12:10
|t/p
|2656
|13.50
|1.2558
|1.2785
|1.2558
|135.01
|111884.39
|5312
|2006.10.10 12:10
|sell
|2657
|13.50
|1.2569
|1.2786
|1.2559
|5313
|2006.10.10 12:11
|t/p
|2657
|13.50
|1.2559
|1.2786
|1.2559
|134.99
|112019.38
|5314
|2006.10.10 12:11
|sell
|2658
|13.50
|1.2569
|1.2786
|1.2559
|5315
|2006.10.10 12:13
|t/p
|2658
|13.50
|1.2559
|1.2786
|1.2559
|134.99
|112154.37
|5316
|2006.10.10 12:13
|sell
|2659
|13.50
|1.2569
|1.2786
|1.2559
|5317
|2006.10.10 12:14
|t/p
|2659
|13.50
|1.2559
|1.2786
|1.2559
|134.99
|112289.36
|5318
|2006.10.10 12:15
|sell
|2660
|13.50
|1.2568
|1.2785
|1.2558
|5319
|2006.10.10 12:21
|t/p
|2660
|13.50
|1.2558
|1.2785
|1.2558
|135.01
|112424.37
|5320
|2006.10.10 12:21
|sell
|2661
|13.50
|1.2569
|1.2786
|1.2559
|5321
|2006.10.10 12:22
|t/p
|2661
|13.50
|1.2559
|1.2786
|1.2559
|134.99
|112559.36
|5322
|2006.10.10 12:22
|sell
|2662
|13.60
|1.2570
|1.2787
|1.2560
|5323
|2006.10.10 12:29
|t/p
|2662
|13.60
|1.2560
|1.2787
|1.2560
|136.00
|112695.36
|5324
|2006.10.10 12:29
|sell
|2663
|13.60
|1.2562
|1.2779
|1.2552
|5325
|2006.10.10 12:29
|t/p
|2663
|13.60
|1.2552
|1.2779
|1.2552
|135.99
|112831.35
|5326
|2006.10.10 12:31
|sell
|2664
|13.60
|1.2561
|1.2778
|1.2551
|5327
|2006.10.10 12:37
|t/p
|2664
|13.60
|1.2551
|1.2778
|1.2551
|136.01
|112967.36
|5328
|2006.10.10 12:37
|sell
|2665
|13.60
|1.2559
|1.2776
|1.2549
|5329
|2006.10.10 12:38
|t/p
|2665
|13.60
|1.2549
|1.2776
|1.2549
|136.00
|113103.36
|5330
|2006.10.10 12:38
|sell
|2666
|13.60
|1.2558
|1.2775
|1.2548
|5331
|2006.10.10 12:39
|t/p
|2666
|13.60
|1.2548
|1.2775
|1.2548
|136.00
|113239.36
|5332
|2006.10.10 12:39
|sell
|2667
|13.60
|1.2558
|1.2775
|1.2548
|5333
|2006.10.10 12:42
|t/p
|2667
|13.60
|1.2548
|1.2775
|1.2548
|136.00
|113375.36
|5334
|2006.10.10 12:42
|sell
|2668
|13.70
|1.2559
|1.2776
|1.2549
|5335
|2006.10.10 12:43
|t/p
|2668
|13.70
|1.2549
|1.2776
|1.2549
|137.00
|113512.36
|5336
|2006.10.10 12:48
|sell
|2669
|13.70
|1.2559
|1.2776
|1.2549
|5337
|2006.10.10 12:49
|t/p
|2669
|13.70
|1.2549
|1.2776
|1.2549
|137.00
|113649.36
|5338
|2006.10.10 12:49
|sell
|2670
|13.70
|1.2561
|1.2778
|1.2551
|5339
|2006.10.10 12:53
|t/p
|2670
|13.70
|1.2551
|1.2778
|1.2551
|137.01
|113786.37
|5340
|2006.10.10 12:53
|sell
|2671
|13.70
|1.2559
|1.2776
|1.2549
|5341
|2006.10.10 12:59
|t/p
|2671
|13.70
|1.2549
|1.2776
|1.2549
|137.00
|113923.37
|5342
|2006.10.10 12:59
|sell
|2672
|13.70
|1.2556
|1.2773
|1.2546
|5343
|2006.10.10 12:59
|t/p
|2672
|13.70
|1.2546
|1.2773
|1.2546
|137.00
|114060.37
|5344
|2006.10.10 13:00
|sell
|2673
|13.70
|1.2557
|1.2774
|1.2547
|5345
|2006.10.10 13:09
|t/p
|2673
|13.70
|1.2547
|1.2774
|1.2547
|137.00
|114197.37
|5346
|2006.10.11 08:14
|sell
|2674
|13.80
|1.2548
|1.2765
|1.2538
|5347
|2006.10.11 08:59
|t/p
|2674
|13.80
|1.2538
|1.2765
|1.2538
|138.00
|114335.37
|5348
|2006.10.11 08:59
|close
|2651
|13.40
|1.2536
|1.2765
|1.2520
|-72.49
|114262.88
|5349
|2006.10.11 08:59
|buy
|2675
|13.80
|1.2546
|1.2311
|1.2556
|5350
|2006.10.11 18:29
|buy
|2676
|13.80
|1.2509
|1.2292
|1.2519
|5351
|2006.10.11 18:37
|t/p
|2676
|13.80
|1.2519
|1.2292
|1.2519
|138.00
|114400.88
|5352
|2006.10.11 18:37
|close
|2675
|13.80
|1.2552
|1.2311
|1.2556
|82.80
|114483.68
|5353
|2006.10.11 18:42
|sell
|2677
|13.80
|1.2509
|1.2744
|1.2499
|5354
|2006.10.11 18:42
|sell
|2678
|13.80
|1.2551
|1.2768
|1.2541
|5355
|2006.10.11 18:44
|t/p
|2678
|13.80
|1.2541
|1.2768
|1.2541
|138.00
|114621.68
|5356
|2006.10.11 18:45
|sell
|2679
|13.80
|1.2548
|1.2765
|1.2538
|5357
|2006.10.11 18:59
|t/p
|2679
|13.80
|1.2538
|1.2765
|1.2538
|137.99
|114759.67
|5358
|2006.10.11 18:59
|close
|2677
|13.80
|1.2516
|1.2744
|1.2499
|-96.60
|114663.07
|5359
|2006.10.11 19:00
|sell
|2680
|13.80
|1.2513
|1.2748
|1.2503
|5360
|2006.10.11 19:11
|sell
|2681
|13.80
|1.2550
|1.2767
|1.2540
|5361
|2006.10.11 19:13
|t/p
|2681
|13.80
|1.2540
|1.2767
|1.2540
|138.00
|114801.07
|5362
|2006.10.11 19:13
|sell
|2682
|13.80
|1.2550
|1.2767
|1.2540
|5363
|2006.10.11 19:14
|t/p
|2682
|13.80
|1.2540
|1.2767
|1.2540
|138.00
|114939.07
|5364
|2006.10.11 19:19
|sell
|2683
|13.80
|1.2550
|1.2767
|1.2540
|5365
|2006.10.11 19:29
|t/p
|2683
|13.80
|1.2540
|1.2767
|1.2540
|138.00
|115077.07
|5366
|2006.10.11 19:32
|sell
|2684
|13.90
|1.2546
|1.2763
|1.2536
|5367
|2006.10.11 19:43
|t/p
|2684
|13.90
|1.2536
|1.2763
|1.2536
|139.01
|115216.08
|5368
|2006.10.11 19:59
|sell
|2685
|13.90
|1.2549
|1.2766
|1.2539
|5369
|2006.10.11 19:59
|t/p
|2685
|13.90
|1.2539
|1.2766
|1.2539
|139.00
|115355.08
|5370
|2006.10.11 20:00
|sell
|2686
|13.90
|1.2540
|1.2757
|1.2530
|5371
|2006.10.11 20:02
|t/p
|2686
|13.90
|1.2530
|1.2757
|1.2530
|138.99
|115494.07
|5372
|2006.10.11 20:02
|sell
|2687
|13.90
|1.2537
|1.2754
|1.2527
|5373
|2006.10.11 20:02
|t/p
|2687
|13.90
|1.2527
|1.2754
|1.2527
|139.00
|115633.07
|5374
|2006.10.11 20:15
|sell
|2688
|13.90
|1.2531
|1.2748
|1.2521
|5375
|2006.10.11 20:17
|t/p
|2688
|13.90
|1.2521
|1.2748
|1.2521
|139.01
|115772.08
|5376
|2006.10.12 02:29
|sell
|2689
|13.90
|1.2531
|1.2748
|1.2521
|5377
|2006.10.12 07:14
|sell
|2690
|27.80
|1.2557
|1.2756
|1.2547
|5378
|2006.10.12 08:29
|t/p
|2690
|27.80
|1.2547
|1.2756
|1.2547
|278.00
|116050.08
|5379
|2006.10.12 08:29
|close
|2689
|13.90
|1.2542
|1.2748
|1.2521
|-152.90
|115897.18
|5380
|2006.10.12 08:29
|close
|2680
|13.80
|1.2548
|1.2748
|1.2503
|-458.57
|115438.60
|5381
|2006.10.12 08:30
|sell
|2691
|13.90
|1.2545
|1.2780
|1.2535
|5382
|2006.10.12 11:29
|t/p
|2691
|13.90
|1.2535
|1.2780
|1.2535
|139.00
|115577.60
|5383
|2006.10.12 11:29
|sell
|2692
|13.90
|1.2533
|1.2768
|1.2523
|5384
|2006.10.12 12:59
|t/p
|2692
|13.90
|1.2523
|1.2768
|1.2523
|139.00
|115716.60
|5385
|2006.10.12 12:59
|buy
|2693
|13.90
|1.2523
|1.2288
|1.2533
|5386
|2006.10.12 13:05
|t/p
|2693
|13.90
|1.2533
|1.2288
|1.2533
|139.00
|115855.60
|5387
|2006.10.12 13:05
|buy
|2694
|14.00
|1.2542
|1.2307
|1.2552
|5388
|2006.10.12 19:14
|t/p
|2694
|14.00
|1.2552
|1.2307
|1.2552
|140.01
|115995.61
|5389
|2006.10.12 19:14
|buy
|2695
|14.00
|1.2556
|1.2321
|1.2566
|5390
|2006.10.13 01:14
|t/p
|2695
|14.00
|1.2566
|1.2321
|1.2566
|130.83
|116126.44
|5391
|2006.10.13 01:14
|sell
|2696
|14.00
|1.2567
|1.2802
|1.2557
|5392
|2006.10.13 09:59
|t/p
|2696
|14.00
|1.2557
|1.2802
|1.2557
|140.00
|116266.44
|5393
|2006.10.13 09:59
|sell
|2697
|14.00
|1.2553
|1.2788
|1.2543
|5394
|2006.10.13 12:44
|t/p
|2697
|14.00
|1.2543
|1.2788
|1.2543
|140.00
|116406.44
|5395
|2006.10.13 12:44
|buy
|2698
|14.00
|1.2525
|1.2290
|1.2535
|5396
|2006.10.13 12:45
|t/p
|2698
|14.00
|1.2535
|1.2290
|1.2535
|140.00
|116546.44
|5397
|2006.10.13 12:45
|buy
|2699
|14.00
|1.2552
|1.2317
|1.2562
|5398
|2006.10.13 12:46
|buy
|2700
|14.00
|1.2532
|1.2315
|1.2542
|5399
|2006.10.13 12:46
|t/p
|2700
|14.00
|1.2542
|1.2315
|1.2542
|140.00
|116686.44
|5400
|2006.10.13 12:58
|buy
|2701
|14.10
|1.2532
|1.2315
|1.2542
|5401
|2006.10.13 12:58
|t/p
|2701
|14.10
|1.2542
|1.2315
|1.2542
|141.00
|116827.44
|5402
|2006.10.13 12:59
|buy
|2702
|14.10
|1.2532
|1.2315
|1.2542
|5403
|2006.10.13 13:02
|t/p
|2702
|14.10
|1.2542
|1.2315
|1.2542
|141.00
|116968.44
|5404
|2006.10.13 13:02
|close
|2699
|14.00
|1.2546
|1.2317
|1.2562
|-83.99
|116884.45
|5405
|2006.10.13 13:07
|sell
|2703
|14.10
|1.2527
|1.2762
|1.2517
|5406
|2006.10.13 13:10
|sell
|2704
|14.10
|1.2545
|1.2762
|1.2535
|5407
|2006.10.13 13:14
|t/p
|2704
|14.10
|1.2535
|1.2762
|1.2535
|141.00
|117025.45
|5408
|2006.10.13 13:57
|sell
|2705
|14.10
|1.2550
|1.2767
|1.2540
|5409
|2006.10.13 13:59
|t/p
|2705
|14.10
|1.2540
|1.2767
|1.2540
|141.00
|117166.45
|5410
|2006.10.13 14:03
|sell
|2706
|14.10
|1.2553
|1.2770
|1.2543
|5411
|2006.10.13 14:05
|t/p
|2706
|14.10
|1.2543
|1.2770
|1.2543
|141.01
|117307.46
|5412
|2006.10.13 14:05
|sell
|2707
|14.10
|1.2553
|1.2770
|1.2543
|5413
|2006.10.13 14:08
|t/p
|2707
|14.10
|1.2543
|1.2770
|1.2543
|141.01
|117448.47
|5414
|2006.10.13 14:08
|sell
|2708
|14.10
|1.2552
|1.2769
|1.2542
|5415
|2006.10.13 14:13
|t/p
|2708
|14.10
|1.2542
|1.2769
|1.2542
|141.00
|117589.47
|5416
|2006.10.13 14:14
|t/p
|2703
|14.10
|1.2517
|1.2762
|1.2517
|141.00
|117730.47
|5417
|2006.10.13 14:14
|sell
|2709
|14.20
|1.2506
|1.2741
|1.2496
|5418
|2006.10.13 14:30
|sell
|2710
|14.20
|1.2553
|1.2770
|1.2543
|5419
|2006.10.13 14:31
|t/p
|2710
|14.20
|1.2543
|1.2770
|1.2543
|142.01
|117872.48
|5420
|2006.10.13 14:31
|sell
|2711
|14.20
|1.2545
|1.2762
|1.2535
|5421
|2006.10.13 14:32
|t/p
|2711
|14.20
|1.2535
|1.2762
|1.2535
|142.00
|118014.48
|5422
|2006.10.13 14:32
|sell
|2712
|14.20
|1.2539
|1.2756
|1.2529
|5423
|2006.10.13 14:33
|t/p
|2712
|14.20
|1.2529
|1.2756
|1.2529
|142.01
|118156.49
|5424
|2006.10.13 14:33
|sell
|2713
|14.20
|1.2533
|1.2750
|1.2523
|5425
|2006.10.13 14:34
|t/p
|2713
|14.20
|1.2523
|1.2750
|1.2523
|141.99
|118298.48
|5426
|2006.10.13 14:34
|sell
|2714
|14.20
|1.2528
|1.2745
|1.2518
|5427
|2006.10.13 14:35
|t/p
|2714
|14.20
|1.2518
|1.2745
|1.2518
|142.00
|118440.48
|5428
|2006.10.13 14:35
|sell
|2715
|14.30
|1.2529
|1.2746
|1.2519
|5429
|2006.10.13 14:36
|t/p
|2715
|14.30
|1.2519
|1.2746
|1.2519
|143.00
|118583.48
|5430
|2006.10.13 14:36
|sell
|2716
|14.30
|1.2530
|1.2747
|1.2520
|5431
|2006.10.13 14:37
|t/p
|2716
|14.30
|1.2520
|1.2747
|1.2520
|143.00
|118726.48
|5432
|2006.10.13 14:37
|sell
|2717
|14.30
|1.2527
|1.2744
|1.2517
|5433
|2006.10.13 14:38
|t/p
|2717
|14.30
|1.2517
|1.2744
|1.2517
|143.00
|118869.48
|5434
|2006.10.13 14:44
|t/p
|2709
|14.20
|1.2496
|1.2741
|1.2496
|142.00
|119011.48
|5435
|2006.10.13 14:44
|sell
|2718
|14.30
|1.2490
|1.2725
|1.2480
|5436
|2006.10.13 14:45
|sell
|2719
|14.30
|1.2518
|1.2735
|1.2508
|5437
|2006.10.13 14:46
|t/p
|2719
|14.30
|1.2508
|1.2735
|1.2508
|142.99
|119154.47
|5438
|2006.10.13 14:46
|sell
|2720
|14.30
|1.2519
|1.2736
|1.2509
|5439
|2006.10.13 14:47
|t/p
|2720
|14.30
|1.2509
|1.2736
|1.2509
|142.99
|119297.46
|5440
|2006.10.13 14:47
|sell
|2721
|14.40
|1.2518
|1.2735
|1.2508
|5441
|2006.10.13 14:49
|t/p
|2721
|14.40
|1.2508
|1.2735
|1.2508
|143.99
|119441.45
|5442
|2006.10.13 14:49
|sell
|2722
|14.40
|1.2520
|1.2737
|1.2510
|5443
|2006.10.13 14:50
|t/p
|2722
|14.40
|1.2510
|1.2737
|1.2510
|144.00
|119585.45
|5444
|2006.10.13 14:50
|sell
|2723
|14.40
|1.2527
|1.2744
|1.2517
|5445
|2006.10.13 14:51
|t/p
|2723
|14.40
|1.2517
|1.2744
|1.2517
|144.00
|119729.45
|5446
|2006.10.13 14:51
|sell
|2724
|14.40
|1.2527
|1.2744
|1.2517
|5447
|2006.10.13 14:52
|t/p
|2724
|14.40
|1.2517
|1.2744
|1.2517
|144.00
|119873.45
|5448
|2006.10.13 14:52
|sell
|2725
|14.40
|1.2524
|1.2741
|1.2514
|5449
|2006.10.13 14:53
|t/p
|2725
|14.40
|1.2514
|1.2741
|1.2514
|144.01
|120017.46
|5450
|2006.10.13 14:53
|sell
|2726
|14.50
|1.2518
|1.2735
|1.2508
|5451
|2006.10.13 14:53
|t/p
|2726
|14.50
|1.2508
|1.2735
|1.2508
|144.99
|120162.45
|5452
|2006.10.13 15:05
|sell
|2727
|14.50
|1.2523
|1.2740
|1.2513
|5453
|2006.10.13 15:07
|t/p
|2727
|14.50
|1.2513
|1.2740
|1.2513
|145.00
|120307.45
|5454
|2006.10.13 15:07
|sell
|2728
|14.50
|1.2522
|1.2739
|1.2512
|5455
|2006.10.13 15:08
|t/p
|2728
|14.50
|1.2512
|1.2739
|1.2512
|145.00
|120452.45
|5456
|2006.10.13 15:08
|sell
|2729
|14.50
|1.2522
|1.2739
|1.2512
|5457
|2006.10.13 15:09
|t/p
|2729
|14.50
|1.2512
|1.2739
|1.2512
|145.00
|120597.45
|5458
|2006.10.13 15:09
|sell
|2730
|14.50
|1.2523
|1.2740
|1.2513
|5459
|2006.10.13 15:10
|t/p
|2730
|14.50
|1.2513
|1.2740
|1.2513
|145.00
|120742.45
|5460
|2006.10.13 15:10
|sell
|2731
|14.50
|1.2523
|1.2740
|1.2513
|5461
|2006.10.13 15:13
|t/p
|2731
|14.50
|1.2513
|1.2740
|1.2513
|145.00
|120887.45
|5462
|2006.10.13 15:13
|sell
|2732
|14.60
|1.2521
|1.2738
|1.2511
|5463
|2006.10.13 15:14
|t/p
|2732
|14.60
|1.2511
|1.2738
|1.2511
|146.00
|121033.45
|5464
|2006.10.13 15:15
|sell
|2733
|14.60
|1.2522
|1.2739
|1.2512
|5465
|2006.10.13 15:17
|t/p
|2733
|14.60
|1.2512
|1.2739
|1.2512
|146.00
|121179.45
|5466
|2006.10.13 15:17
|sell
|2734
|14.60
|1.2522
|1.2739
|1.2512
|5467
|2006.10.13 15:18
|t/p
|2734
|14.60
|1.2512
|1.2739
|1.2512
|146.00
|121325.45
|5468
|2006.10.13 15:18
|sell
|2735
|14.60
|1.2524
|1.2741
|1.2514
|5469
|2006.10.13 15:20
|t/p
|2735
|14.60
|1.2514
|1.2741
|1.2514
|146.01
|121471.46
|5470
|2006.10.13 15:20
|sell
|2736
|14.60
|1.2522
|1.2739
|1.2512
|5471
|2006.10.13 15:22
|t/p
|2736
|14.60
|1.2512
|1.2739
|1.2512
|146.00
|121617.46
|5472
|2006.10.13 15:22
|sell
|2737
|14.60
|1.2517
|1.2734
|1.2507
|5473
|2006.10.13 15:23
|t/p
|2737
|14.60
|1.2507
|1.2734
|1.2507
|146.01
|121763.47
|5474
|2006.10.13 15:23
|sell
|2738
|14.70
|1.2517
|1.2734
|1.2507
|5475
|2006.10.13 15:24
|t/p
|2738
|14.70
|1.2507
|1.2734
|1.2507
|147.01
|121910.48
|5476
|2006.10.13 15:24
|sell
|2739
|14.70
|1.2518
|1.2735
|1.2508
|5477
|2006.10.13 15:24
|t/p
|2739
|14.70
|1.2508
|1.2735
|1.2508
|146.99
|122057.47
|5478
|2006.10.13 15:43
|sell
|2740
|14.70
|1.2519
|1.2736
|1.2509
|5479
|2006.10.13 15:43
|t/p
|2740
|14.70
|1.2509
|1.2736
|1.2509
|146.99
|122204.46
|5480
|2006.10.13 15:47
|sell
|2741
|14.70
|1.2517
|1.2734
|1.2507
|5481
|2006.10.13 15:48
|t/p
|2741
|14.70
|1.2507
|1.2734
|1.2507
|147.01
|122351.47
|5482
|2006.10.13 15:48
|sell
|2742
|14.70
|1.2512
|1.2729
|1.2502
|5483
|2006.10.13 15:59
|t/p
|2742
|14.70
|1.2502
|1.2729
|1.2502
|146.99
|122498.46
|5484
|2006.10.13 15:59
|close
|2718
|14.30
|1.2502
|1.2725
|1.2480
|-171.60
|122326.86
|5485
|2006.10.13 16:00
|buy
|2743
|14.70
|1.2501
|1.2266
|1.2511
|5486
|2006.10.13 17:44
|t/p
|2743
|14.70
|1.2511
|1.2266
|1.2511
|147.00
|122473.86
|5487
|2006.10.13 17:44
|buy
|2744
|14.70
|1.2513
|1.2278
|1.2523
|5488
|2006.10.16 00:59
|buy
|2745
|14.70
|1.2495
|1.2278
|1.2505
|5489
|2006.10.16 04:30
|t/p
|2745
|14.70
|1.2505
|1.2278
|1.2505
|147.00
|122620.86
|5490
|2006.10.16 04:30
|close
|2744
|14.70
|1.2505
|1.2278
|1.2523
|-127.23
|122493.64
|5491
|2006.10.16 04:31
|buy
|2746
|14.70
|1.2504
|1.2269
|1.2514
|5492
|2006.10.16 06:59
|t/p
|2746
|14.70
|1.2514
|1.2269
|1.2514
|147.00
|122640.64
|5493
|2006.10.16 06:59
|sell
|2747
|14.80
|1.2514
|1.2749
|1.2504
|5494
|2006.10.16 07:29
|t/p
|2747
|14.80
|1.2504
|1.2749
|1.2504
|148.00
|122788.64
|5495
|2006.10.16 07:29
|sell
|2748
|14.80
|1.2497
|1.2732
|1.2487
|5496
|2006.10.16 08:14
|sell
|2749
|14.80
|1.2522
|1.2739
|1.2512
|5497
|2006.10.16 11:29
|t/p
|2749
|14.80
|1.2512
|1.2739
|1.2512
|148.00
|122936.64
|5498
|2006.10.16 11:29
|close
|2748
|14.80
|1.2510
|1.2732
|1.2487
|-192.40
|122744.24
|5499
|2006.10.16 11:30
|sell
|2750
|14.80
|1.2509
|1.2744
|1.2499
|5500
|2006.10.16 13:29
|sell
|2751
|14.80
|1.2528
|1.2745
|1.2518
|5501
|2006.10.16 14:59
|t/p
|2751
|14.80
|1.2518
|1.2745
|1.2518
|148.00
|122892.24
|5502
|2006.10.16 14:59
|close
|2750
|14.80
|1.2518
|1.2744
|1.2499
|-133.20
|122759.04
|5503
|2006.10.16 15:00
|sell
|2752
|14.80
|1.2515
|1.2750
|1.2505
|5504
|2006.10.16 15:53
|sell
|2753
|14.80
|1.2534
|1.2751
|1.2524
|5505
|2006.10.16 15:54
|t/p
|2753
|14.80
|1.2524
|1.2751
|1.2524
|148.00
|122907.04
|5506
|2006.10.16 20:00
|sell
|2754
|14.80
|1.2533
|1.2750
|1.2523
|5507
|2006.10.17 12:30
|t/p
|2754
|14.80
|1.2523
|1.2750
|1.2523
|156.73
|123063.77
|5508
|2006.10.17 12:30
|close
|2752
|14.80
|1.2509
|1.2750
|1.2505
|97.53
|123161.30
|5509
|2006.10.17 12:30
|sell
|2755
|14.80
|1.2530
|1.2765
|1.2520
|5510
|2006.10.17 15:29
|sell
|2756
|14.80
|1.2550
|1.2767
|1.2540
|5511
|2006.10.17 21:14
|t/p
|2756
|14.80
|1.2540
|1.2767
|1.2540
|148.00
|123309.30
|5512
|2006.10.17 21:14
|close
|2755
|14.80
|1.2540
|1.2765
|1.2520
|-148.00
|123161.30
|5513
|2006.10.17 21:15
|sell
|2757
|14.80
|1.2537
|1.2772
|1.2527
|5514
|2006.10.18 07:29
|sell
|2758
|14.80
|1.2555
|1.2772
|1.2545
|5515
|2006.10.18 08:16
|t/p
|2758
|14.80
|1.2545
|1.2772
|1.2545
|148.00
|123309.30
|5516
|2006.10.18 08:16
|close
|2757
|14.80
|1.2545
|1.2772
|1.2527
|-109.67
|123199.63
|5517
|2006.10.18 08:16
|sell
|2759
|14.80
|1.2545
|1.2780
|1.2535
|5518
|2006.10.18 12:44
|t/p
|2759
|14.80
|1.2535
|1.2780
|1.2535
|148.00
|123347.63
|5519
|2006.10.18 12:44
|sell
|2760
|14.90
|1.2527
|1.2762
|1.2517
|5520
|2006.10.18 13:14
|t/p
|2760
|14.90
|1.2517
|1.2762
|1.2517
|149.00
|123496.63
|5521
|2006.10.18 13:14
|sell
|2761
|14.90
|1.2512
|1.2747
|1.2502
|5522
|2006.10.18 13:16
|sell
|2762
|14.90
|1.2537
|1.2754
|1.2527
|5523
|2006.10.18 13:27
|t/p
|2762
|14.90
|1.2527
|1.2754
|1.2527
|149.00
|123645.63
|5524
|2006.10.18 13:27
|sell
|2763
|14.90
|1.2541
|1.2758
|1.2531
|5525
|2006.10.18 13:28
|t/p
|2763
|14.90
|1.2531
|1.2758
|1.2531
|148.99
|123794.62
|5526
|2006.10.18 13:37
|sell
|2764
|14.90
|1.2543
|1.2760
|1.2533
|5527
|2006.10.18 13:39
|t/p
|2764
|14.90
|1.2533
|1.2760
|1.2533
|149.00
|123943.62
|5528
|2006.10.18 13:39
|sell
|2765
|14.90
|1.2543
|1.2760
|1.2533
|5529
|2006.10.18 13:40
|t/p
|2765
|14.90
|1.2533
|1.2760
|1.2533
|149.00
|124092.62
|5530
|2006.10.18 13:40
|sell
|2766
|14.90
|1.2543
|1.2760
|1.2533
|5531
|2006.10.18 13:42
|t/p
|2766
|14.90
|1.2533
|1.2760
|1.2533
|149.00
|124241.62
|5532
|2006.10.18 14:11
|sell
|2767
|15.00
|1.2543
|1.2760
|1.2533
|5533
|2006.10.18 14:13
|t/p
|2767
|15.00
|1.2533
|1.2760
|1.2533
|150.00
|124391.62
|5534
|2006.10.18 14:13
|sell
|2768
|15.00
|1.2543
|1.2760
|1.2533
|5535
|2006.10.18 14:13
|t/p
|2768
|15.00
|1.2533
|1.2760
|1.2533
|150.00
|124541.62
|5536
|2006.10.18 14:20
|sell
|2769
|15.00
|1.2543
|1.2760
|1.2533
|5537
|2006.10.18 14:23
|t/p
|2769
|15.00
|1.2533
|1.2760
|1.2533
|150.00
|124691.62
|5538
|2006.10.18 14:23
|sell
|2770
|15.00
|1.2546
|1.2763
|1.2536
|5539
|2006.10.18 14:28
|t/p
|2770
|15.00
|1.2536
|1.2763
|1.2536
|150.01
|124841.63
|5540
|2006.10.18 14:28
|sell
|2771
|15.00
|1.2545
|1.2762
|1.2535
|5541
|2006.10.18 14:29
|t/p
|2771
|15.00
|1.2535
|1.2762
|1.2535
|150.00
|124991.63
|5542
|2006.10.18 14:30
|sell
|2772
|15.00
|1.2545
|1.2762
|1.2535
|5543
|2006.10.18 14:31
|t/p
|2772
|15.00
|1.2535
|1.2762
|1.2535
|150.00
|125141.63
|5544
|2006.10.18 14:31
|sell
|2773
|15.10
|1.2534
|1.2751
|1.2524
|5545
|2006.10.18 14:32
|t/p
|2773
|15.10
|1.2524
|1.2751
|1.2524
|151.00
|125292.63
|5546
|2006.10.18 14:32
|sell
|2774
|15.10
|1.2537
|1.2754
|1.2527
|5547
|2006.10.18 14:32
|t/p
|2774
|15.10
|1.2527
|1.2754
|1.2527
|151.00
|125443.63
|5548
|2006.10.18 14:47
|sell
|2775
|15.10
|1.2530
|1.2747
|1.2520
|5549
|2006.10.18 14:48
|t/p
|2775
|15.10
|1.2520
|1.2747
|1.2520
|151.00
|125594.63
|5550
|2006.10.18 14:48
|sell
|2776
|15.10
|1.2531
|1.2748
|1.2521
|5551
|2006.10.18 14:50
|t/p
|2776
|15.10
|1.2521
|1.2748
|1.2521
|151.01
|125745.64
|5552
|2006.10.18 18:59
|sell
|2777
|15.10
|1.2533
|1.2750
|1.2523
|5553
|2006.10.19 07:44
|sell
|2778
|30.20
|1.2556
|1.2755
|1.2546
|5554
|2006.10.19 13:44
|sell
|2779
|45.30
|1.2583
|1.2764
|1.2573
|5555
|2006.10.23 09:14
|t/p
|2779
|45.30
|1.2573
|1.2764
|1.2573
|506.45
|126252.10
|5556
|2006.10.23 09:14
|close
|2778
|30.20
|1.2566
|1.2755
|1.2546
|-266.36
|125985.73
|5557
|2006.10.23 09:15
|close
|2777
|15.10
|1.2567
|1.2750
|1.2523
|-468.85
|125516.88
|5558
|2006.10.23 09:16
|close
|2761
|14.90
|1.2585
|1.2747
|1.2502
|-1043.74
|124473.14
|5559
|2006.10.23 09:18
|sell
|2780
|15.00
|1.2565
|1.2800
|1.2555
|5560
|2006.10.23 09:25
|sell
|2781
|15.00
|1.2584
|1.2801
|1.2574
|5561
|2006.10.23 09:27
|t/p
|2781
|15.00
|1.2574
|1.2801
|1.2574
|149.99
|124623.13
|5562
|2006.10.23 09:27
|sell
|2782
|15.00
|1.2584
|1.2801
|1.2574
|5563
|2006.10.23 09:28
|t/p
|2782
|15.00
|1.2574
|1.2801
|1.2574
|149.99
|124773.12
|5564
|2006.10.23 09:28
|sell
|2783
|15.00
|1.2584
|1.2801
|1.2574
|5565
|2006.10.23 09:28
|t/p
|2783
|15.00
|1.2574
|1.2801
|1.2574
|149.99
|124923.11
|5566
|2006.10.23 09:41
|sell
|2784
|15.00
|1.2587
|1.2804
|1.2577
|5567
|2006.10.23 09:43
|t/p
|2784
|15.00
|1.2577
|1.2804
|1.2577
|150.00
|125073.11
|5568
|2006.10.23 09:43
|sell
|2785
|15.10
|1.2585
|1.2802
|1.2575
|5569
|2006.10.23 09:44
|t/p
|2785
|15.10
|1.2575
|1.2802
|1.2575
|151.00
|125224.11
|5570
|2006.10.23 09:44
|sell
|2786
|15.10
|1.2586
|1.2803
|1.2576
|5571
|2006.10.23 09:44
|t/p
|2786
|15.10
|1.2576
|1.2803
|1.2576
|151.00
|125375.11
|5572
|2006.10.23 09:47
|sell
|2787
|15.10
|1.2589
|1.2806
|1.2579
|5573
|2006.10.23 09:52
|t/p
|2787
|15.10
|1.2579
|1.2806
|1.2579
|151.01
|125526.12
|5574
|2006.10.23 09:52
|sell
|2788
|15.10
|1.2590
|1.2807
|1.2580
|5575
|2006.10.23 09:59
|t/p
|2788
|15.10
|1.2580
|1.2807
|1.2580
|150.99
|125677.11
|5576
|2006.10.23 09:59
|t/p
|2780
|15.00
|1.2555
|1.2800
|1.2555
|150.00
|125827.11
|5577
|2006.10.23 09:59
|sell
|2789
|15.10
|1.2552
|1.2787
|1.2542
|5578
|2006.10.23 10:02
|sell
|2790
|15.10
|1.2588
|1.2805
|1.2578
|5579
|2006.10.23 10:09
|t/p
|2790
|15.10
|1.2578
|1.2805
|1.2578
|151.00
|125978.11
|5580
|2006.10.23 10:09
|sell
|2791
|15.20
|1.2590
|1.2807
|1.2580
|5581
|2006.10.23 10:10
|t/p
|2791
|15.20
|1.2580
|1.2807
|1.2580
|151.99
|126130.10
|5582
|2006.10.23 10:10
|sell
|2792
|15.20
|1.2589
|1.2806
|1.2579
|5583
|2006.10.23 10:13
|t/p
|2792
|15.20
|1.2579
|1.2806
|1.2579
|152.01
|126282.11
|5584
|2006.10.23 10:13
|sell
|2793
|15.20
|1.2590
|1.2807
|1.2580
|5585
|2006.10.23 10:14
|t/p
|2793
|15.20
|1.2580
|1.2807
|1.2580
|151.99
|126434.10
|5586
|2006.10.23 10:15
|sell
|2794
|15.20
|1.2587
|1.2804
|1.2577
|5587
|2006.10.23 10:17
|t/p
|2794
|15.20
|1.2577
|1.2804
|1.2577
|152.00
|126586.10
|5588
|2006.10.23 10:17
|sell
|2795
|15.20
|1.2588
|1.2805
|1.2578
|5589
|2006.10.23 10:21
|t/p
|2795
|15.20
|1.2578
|1.2805
|1.2578
|152.00
|126738.10
|5590
|2006.10.23 10:21
|sell
|2796
|15.30
|1.2585
|1.2802
|1.2575
|5591
|2006.10.23 10:25
|t/p
|2796
|15.30
|1.2575
|1.2802
|1.2575
|153.00
|126891.10
|5592
|2006.10.23 10:25
|sell
|2797
|15.30
|1.2585
|1.2802
|1.2575
|5593
|2006.10.23 10:26
|t/p
|2797
|15.30
|1.2575
|1.2802
|1.2575
|153.00
|127044.10
|5594
|2006.10.23 10:26
|sell
|2798
|15.30
|1.2585
|1.2802
|1.2575
|5595
|2006.10.23 10:27
|t/p
|2798
|15.30
|1.2575
|1.2802
|1.2575
|153.00
|127197.10
|5596
|2006.10.23 10:27
|sell
|2799
|15.30
|1.2584
|1.2801
|1.2574
|5597
|2006.10.23 10:28
|t/p
|2799
|15.30
|1.2574
|1.2801
|1.2574
|152.99
|127350.09
|5598
|2006.10.23 10:28
|sell
|2800
|15.30
|1.2583
|1.2800
|1.2573
|5599
|2006.10.23 10:29
|t/p
|2800
|15.30
|1.2573
|1.2800
|1.2573
|152.99
|127503.08
|5600
|2006.10.23 10:30
|sell
|2801
|15.40
|1.2584
|1.2801
|1.2574
|5601
|2006.10.23 10:32
|t/p
|2801
|15.40
|1.2574
|1.2801
|1.2574
|153.99
|127657.07
|5602
|2006.10.23 10:32
|sell
|2802
|15.40
|1.2585
|1.2802
|1.2575
|5603
|2006.10.23 10:35
|t/p
|2802
|15.40
|1.2575
|1.2802
|1.2575
|154.00
|127811.07
|5604
|2006.10.23 10:35
|sell
|2803
|15.40
|1.2584
|1.2801
|1.2574
|5605
|2006.10.23 10:36
|t/p
|2803
|15.40
|1.2574
|1.2801
|1.2574
|153.99
|127965.06
|5606
|2006.10.23 10:36
|sell
|2804
|15.40
|1.2584
|1.2801
|1.2574
|5607
|2006.10.23 10:42
|t/p
|2804
|15.40
|1.2574
|1.2801
|1.2574
|153.99
|128119.05
|5608
|2006.10.23 10:42
|sell
|2805
|15.40
|1.2583
|1.2800
|1.2573
|5609
|2006.10.23 10:42
|t/p
|2805
|15.40
|1.2573
|1.2800
|1.2573
|153.99
|128273.04
|5610
|2006.10.23 10:45
|sell
|2806
|15.40
|1.2579
|1.2796
|1.2569
|5611
|2006.10.23 10:47
|t/p
|2806
|15.40
|1.2569
|1.2796
|1.2569
|154.00
|128427.04
|5612
|2006.10.23 10:47
|sell
|2807
|15.50
|1.2579
|1.2796
|1.2569
|5613
|2006.10.23 10:49
|t/p
|2807
|15.50
|1.2569
|1.2796
|1.2569
|155.00
|128582.04
|5614
|2006.10.23 10:49
|sell
|2808
|15.50
|1.2577
|1.2794
|1.2567
|5615
|2006.10.23 10:49
|t/p
|2808
|15.50
|1.2567
|1.2794
|1.2567
|154.99
|128737.03
|5616
|2006.10.23 13:29
|t/p
|2789
|15.10
|1.2542
|1.2787
|1.2542
|151.00
|128888.03
|5617
|2006.10.23 13:29
|sell
|2809
|15.50
|1.2539
|1.2774
|1.2529
|5618
|2006.10.24 07:44
|t/p
|2809
|15.50
|1.2529
|1.2774
|1.2529
|164.15
|129052.18
|5619
|2006.10.24 07:44
|sell
|2810
|15.50
|1.2527
|1.2762
|1.2517
|5620
|2006.10.24 08:44
|sell
|2811
|15.50
|1.2548
|1.2765
|1.2538
|5621
|2006.10.24 10:37
|t/p
|2811
|15.50
|1.2538
|1.2765
|1.2538
|155.00
|129207.18
|5622
|2006.10.24 10:37
|close
|2810
|15.50
|1.2538
|1.2762
|1.2517
|-170.50
|129036.68
|5623
|2006.10.24 10:38
|sell
|2812
|15.50
|1.2536
|1.2771
|1.2526
|5624
|2006.10.24 15:00
|sell
|2813
|15.50
|1.2555
|1.2772
|1.2545
|5625
|2006.10.24 17:44
|sell
|2814
|31.00
|1.2575
|1.2774
|1.2565
|5626
|2006.10.24 19:15
|t/p
|2814
|31.00
|1.2565
|1.2774
|1.2565
|310.00
|129346.68
|5627
|2006.10.24 19:15
|close
|2813
|15.50
|1.2565
|1.2772
|1.2545
|-155.00
|129191.68
|5628
|2006.10.24 19:26
|close
|2812
|15.50
|1.2566
|1.2771
|1.2526
|-465.00
|128726.68
|5629
|2006.10.24 19:26
|sell
|2815
|15.50
|1.2570
|1.2805
|1.2560
|5630
|2006.10.24 20:15
|t/p
|2815
|15.50
|1.2560
|1.2805
|1.2560
|155.00
|128881.68
|5631
|2006.10.24 20:15
|sell
|2816
|15.50
|1.2558
|1.2793
|1.2548
|5632
|2006.10.25 10:29
|sell
|2817
|15.50
|1.2577
|1.2794
|1.2567
|5633
|2006.10.25 18:44
|sell
|2818
|31.00
|1.2603
|1.2802
|1.2593
|5634
|2006.10.26 01:29
|sell
|2819
|46.50
|1.2621
|1.2802
|1.2611
|5635
|2006.11.07 14:29
|s/l
|2816
|15.50
|1.2793
|1.2793
|1.2548
|-3514.47
|125367.21
|5636
|2006.11.07 14:29
|s/l
|2817
|15.50
|1.2794
|1.2794
|1.2567
|-3244.62
|122122.59
|5637
|2006.11.07 14:29
|close
|2819
|46.50
|1.2797
|1.2802
|1.2611
|-7909.65
|114212.94
|5638
|2006.11.07 14:30
|close
|2818
|31.00
|1.2796
|1.2802
|1.2593
|-5745.23
|108467.71
|5639
|2006.11.07 14:44
|buy
|2820
|13.10
|1.2795
|1.2560
|1.2805
|5640
|2006.11.07 14:44
|t/p
|2820
|13.10
|1.2805
|1.2560
|1.2805
|131.00
|108598.71
|5641
|2006.11.07 14:44
|buy
|2821
|13.10
|1.2811
|1.2576
|1.2821
|5642
|2006.11.07 19:29
|buy
|2822
|13.10
|1.2789
|1.2572
|1.2799
|5643
|2006.11.07 19:59
|buy
|2823
|26.20
|1.2771
|1.2572
|1.2781
|5644
|2006.11.07 20:01
|t/p
|2822
|13.10
|1.2799
|1.2572
|1.2799
|131.00
|108729.71
|5645
|2006.11.07 20:01
|t/p
|2823
|26.20
|1.2781
|1.2572
|1.2781
|262.00
|108991.71
|5646
|2006.11.07 20:01
|close
|2821
|13.10
|1.2800
|1.2576
|1.2821
|-144.10
|108847.61
|5647
|2006.11.07 20:08
|sell
|2824
|13.10
|1.2772
|1.3007
|1.2762
|5648
|2006.11.07 20:08
|sell
|2825
|13.10
|1.2796
|1.3013
|1.2786
|5649
|2006.11.07 20:14
|t/p
|2825
|13.10
|1.2786
|1.3013
|1.2786
|131.00
|108978.61
|5650
|2006.11.07 20:19
|sell
|2826
|13.10
|1.2790
|1.3007
|1.2780
|5651
|2006.11.07 20:22
|t/p
|2826
|13.10
|1.2780
|1.3007
|1.2780
|131.01
|109109.62
|5652
|2006.11.07 20:22
|sell
|2827
|13.10
|1.2792
|1.3009
|1.2782
|5653
|2006.11.07 20:24
|t/p
|2827
|13.10
|1.2782
|1.3009
|1.2782
|130.99
|109240.61
|5654
|2006.11.07 20:24
|sell
|2828
|13.20
|1.2790
|1.3007
|1.2780
|5655
|2006.11.07 20:27
|t/p
|2828
|13.20
|1.2780
|1.3007
|1.2780
|132.01
|109372.62
|5656
|2006.11.08 09:14
|sell
|2829
|13.20
|1.2795
|1.3012
|1.2785
|5657
|2006.11.08 12:59
|t/p
|2829
|13.20
|1.2785
|1.3012
|1.2785
|132.00
|109504.62
|5658
|2006.11.08 12:59
|close
|2824
|13.10
|1.2782
|1.3007
|1.2762
|-123.27
|109381.35
|5659
|2006.11.08 13:00
|sell
|2830
|13.20
|1.2781
|1.3016
|1.2771
|5660
|2006.11.08 13:44
|t/p
|2830
|13.20
|1.2771
|1.3016
|1.2771
|132.00
|109513.35
|5661
|2006.11.08 13:44
|sell
|2831
|13.20
|1.2768
|1.3003
|1.2758
|5662
|2006.11.08 14:14
|t/p
|2831
|13.20
|1.2758
|1.3003
|1.2758
|132.00
|109645.35
|5663
|2006.11.08 14:14
|sell
|2832
|13.20
|1.2756
|1.2991
|1.2746
|5664
|2006.11.08 14:16
|sell
|2833
|13.20
|1.2774
|1.2991
|1.2764
|5665
|2006.11.08 14:22
|t/p
|2833
|13.20
|1.2764
|1.2991
|1.2764
|132.00
|109777.35
|5666
|2006.11.08 16:14
|sell
|2834
|13.20
|1.2774
|1.2991
|1.2764
|5667
|2006.11.08 20:59
|t/p
|2834
|13.20
|1.2764
|1.2991
|1.2764
|132.00
|109909.35
|5668
|2006.11.08 20:59
|close
|2832
|13.20
|1.2760
|1.2991
|1.2746
|-52.80
|109856.55
|5669
|2006.11.08 21:00
|sell
|2835
|13.20
|1.2757
|1.2992
|1.2747
|5670
|2006.11.09 07:29
|sell
|2836
|13.20
|1.2775
|1.2992
|1.2765
|5671
|2006.11.09 13:14
|sell
|2837
|26.40
|1.2794
|1.2993
|1.2784
|5672
|2006.11.09 13:32
|t/p
|2837
|26.40
|1.2784
|1.2993
|1.2784
|264.00
|110120.55
|5673
|2006.11.09 13:32
|close
|2836
|13.20
|1.2784
|1.2992
|1.2765
|-118.80
|110001.75
|5674
|2006.11.09 13:32
|close
|2835
|13.20
|1.2783
|1.2992
|1.2747
|-319.84
|109681.91
|5675
|2006.11.09 13:33
|buy
|2838
|13.20
|1.2784
|1.2549
|1.2794
|5676
|2006.11.09 13:44
|buy
|2839
|13.20
|1.2766
|1.2549
|1.2776
|5677
|2006.11.09 13:51
|t/p
|2839
|13.20
|1.2776
|1.2549
|1.2776
|132.00
|109813.91
|5678
|2006.11.09 13:51
|close
|2838
|13.20
|1.2790
|1.2549
|1.2794
|79.21
|109893.12
|5679
|2006.11.09 13:52
|sell
|2840
|13.20
|1.2769
|1.3004
|1.2759
|5680
|2006.11.09 13:52
|sell
|2841
|13.20
|1.2792
|1.3009
|1.2782
|5681
|2006.11.09 13:53
|t/p
|2841
|13.20
|1.2782
|1.3009
|1.2782
|131.99
|110025.11
|5682
|2006.11.09 13:53
|sell
|2842
|13.30
|1.2792
|1.3009
|1.2782
|5683
|2006.11.09 13:57
|t/p
|2842
|13.30
|1.2782
|1.3009
|1.2782
|132.99
|110158.10
|5684
|2006.11.09 13:57
|sell
|2843
|13.30
|1.2789
|1.3006
|1.2779
|5685
|2006.11.09 13:59
|t/p
|2843
|13.30
|1.2779
|1.3006
|1.2779
|133.00
|110291.10
|5686
|2006.11.09 14:03
|sell
|2844
|13.30
|1.2792
|1.3009
|1.2782
|5687
|2006.11.09 14:06
|t/p
|2844
|13.30
|1.2782
|1.3009
|1.2782
|132.99
|110424.09
|5688
|2006.11.09 14:06
|sell
|2845
|13.30
|1.2795
|1.3012
|1.2785
|5689
|2006.11.09 14:08
|t/p
|2845
|13.30
|1.2785
|1.3012
|1.2785
|133.00
|110557.09
|5690
|2006.11.09 14:08
|sell
|2846
|13.30
|1.2794
|1.3011
|1.2784
|5691
|2006.11.09 14:09
|t/p
|2846
|13.30
|1.2784
|1.3011
|1.2784
|133.00
|110690.09
|5692
|2006.11.09 14:09
|sell
|2847
|13.30
|1.2793
|1.3010
|1.2783
|5693
|2006.11.09 14:10
|t/p
|2847
|13.30
|1.2783
|1.3010
|1.2783
|133.00
|110823.09
|5694
|2006.11.09 14:10
|sell
|2848
|13.30
|1.2791
|1.3008
|1.2781
|5695
|2006.11.09 14:11
|t/p
|2848
|13.30
|1.2781
|1.3008
|1.2781
|132.99
|110956.08
|5696
|2006.11.09 14:11
|sell
|2849
|13.40
|1.2791
|1.3008
|1.2781
|5697
|2006.11.09 14:12
|t/p
|2849
|13.40
|1.2781
|1.3008
|1.2781
|133.99
|111090.07
|5698
|2006.11.09 14:12
|sell
|2850
|13.40
|1.2794
|1.3011
|1.2784
|5699
|2006.11.09 14:14
|t/p
|2850
|13.40
|1.2784
|1.3011
|1.2784
|134.00
|111224.07
|5700
|2006.11.09 14:15
|sell
|2851
|13.40
|1.2793
|1.3010
|1.2783
|5701
|2006.11.09 14:17
|t/p
|2851
|13.40
|1.2783
|1.3010
|1.2783
|134.00
|111358.07
|5702
|2006.11.09 14:17
|sell
|2852
|13.40
|1.2792
|1.3009
|1.2782
|5703
|2006.11.09 14:18
|t/p
|2852
|13.40
|1.2782
|1.3009
|1.2782
|133.99
|111492.06
|5704
|2006.11.09 14:18
|sell
|2853
|13.40
|1.2793
|1.3010
|1.2783
|5705
|2006.11.09 14:20
|t/p
|2853
|13.40
|1.2783
|1.3010
|1.2783
|134.00
|111626.06
|5706
|2006.11.09 14:20
|sell
|2854
|13.40
|1.2793
|1.3010
|1.2783
|5707
|2006.11.09 14:21
|t/p
|2854
|13.40
|1.2783
|1.3010
|1.2783
|134.00
|111760.06
|5708
|2006.11.09 14:21
|sell
|2855
|13.50
|1.2793
|1.3010
|1.2783
|5709
|2006.11.09 14:22
|t/p
|2855
|13.50
|1.2783
|1.3010
|1.2783
|135.00
|111895.06
|5710
|2006.11.09 14:22
|sell
|2856
|13.50
|1.2793
|1.3010
|1.2783
|5711
|2006.11.09 14:25
|t/p
|2856
|13.50
|1.2783
|1.3010
|1.2783
|135.00
|112030.06
|5712
|2006.11.09 14:25
|sell
|2857
|13.50
|1.2791
|1.3008
|1.2781
|5713
|2006.11.09 14:28
|t/p
|2857
|13.50
|1.2781
|1.3008
|1.2781
|134.99
|112165.05
|5714
|2006.11.09 14:28
|sell
|2858
|13.50
|1.2792
|1.3009
|1.2782
|5715
|2006.11.09 14:28
|t/p
|2858
|13.50
|1.2782
|1.3009
|1.2782
|134.99
|112300.04
|5716
|2006.11.09 15:14
|sell
|2859
|13.50
|1.2805
|1.3022
|1.2795
|5717
|2006.11.09 15:59
|t/p
|2859
|13.50
|1.2795
|1.3022
|1.2795
|135.00
|112435.04
|5718
|2006.11.09 15:59
|close
|2840
|13.20
|1.2792
|1.3004
|1.2759
|-303.60
|112131.44
|5719
|2006.11.09 15:59
|buy
|2860
|13.50
|1.2793
|1.2558
|1.2803
|5720
|2006.11.09 16:04
|t/p
|2860
|13.50
|1.2803
|1.2558
|1.2803
|135.01
|112266.45
|5721
|2006.11.09 16:04
|buy
|2861
|13.50
|1.2806
|1.2571
|1.2816
|5722
|2006.11.09 16:29
|t/p
|2861
|13.50
|1.2816
|1.2571
|1.2816
|134.99
|112401.44
|5723
|2006.11.09 16:29
|buy
|2862
|13.50
|1.2822
|1.2587
|1.2832
|5724
|2006.11.09 16:44
|t/p
|2862
|13.50
|1.2832
|1.2587
|1.2832
|135.00
|112536.44
|5725
|2006.11.09 16:44
|buy
|2863
|13.60
|1.2835
|1.2600
|1.2845
|5726
|2006.11.10 01:59
|t/p
|2863
|13.60
|1.2845
|1.2600
|1.2845
|127.09
|112663.54
|5727
|2006.11.10 01:59
|buy
|2864
|13.60
|1.2850
|1.2615
|1.2860
|5728
|2006.11.10 02:29
|t/p
|2864
|13.60
|1.2860
|1.2615
|1.2860
|136.00
|112799.54
|5729
|2006.11.10 02:29
|buy
|2865
|13.60
|1.2863
|1.2628
|1.2873
|5730
|2006.11.10 08:59
|t/p
|2865
|13.60
|1.2873
|1.2628
|1.2873
|136.00
|112935.54
|5731
|2006.11.10 08:59
|buy
|2866
|13.60
|1.2890
|1.2655
|1.2900
|5732
|2006.11.10 12:30
|buy
|2867
|13.60
|1.2872
|1.2655
|1.2882
|5733
|2006.11.10 18:44
|buy
|2868
|27.20
|1.2854
|1.2655
|1.2864
|5734
|2006.11.13 00:59
|t/p
|2868
|27.20
|1.2864
|1.2655
|1.2864
|254.18
|113189.72
|5735
|2006.11.13 00:59
|close
|2867
|13.60
|1.2864
|1.2655
|1.2882
|-117.71
|113072.01
|5736
|2006.11.13 01:00
|close
|2866
|13.60
|1.2863
|1.2655
|1.2900
|-376.11
|112695.90
|5737
|2006.11.13 01:00
|buy
|2869
|13.60
|1.2864
|1.2629
|1.2874
|5738
|2006.11.13 01:29
|t/p
|2869
|13.60
|1.2874
|1.2629
|1.2874
|136.00
|112831.90
|5739
|2006.11.13 01:29
|buy
|2870
|13.60
|1.2878
|1.2643
|1.2888
|5740
|2006.11.13 08:00
|buy
|2871
|13.60
|1.2860
|1.2643
|1.2870
|5741
|2006.11.13 10:00
|buy
|2872
|27.20
|1.2842
|1.2643
|1.2852
|5742
|2006.11.13 10:00
|t/p
|2872
|27.20
|1.2852
|1.2643
|1.2852
|272.00
|113103.90
|5743
|2006.11.13 10:59
|buy
|2873
|27.20
|1.2841
|1.2642
|1.2851
|5744
|2006.11.13 15:14
|buy
|2874
|40.80
|1.2812
|1.2631
|1.2822
|5745
|2006.11.13 15:18
|t/p
|2874
|40.80
|1.2822
|1.2631
|1.2822
|408.00
|113511.90
|5746
|2006.11.13 15:18
|close
|2873
|27.20
|1.2829
|1.2642
|1.2851
|-326.41
|113185.49
|5747
|2006.11.13 15:20
|close
|2871
|13.60
|1.2811
|1.2643
|1.2870
|-666.40
|112519.09
|5748
|2006.11.13 15:20
|close
|2870
|13.60
|1.2823
|1.2643
|1.2888
|-748.00
|111771.09
|5749
|2006.11.13 15:21
|sell
|2875
|13.50
|1.2811
|1.3046
|1.2801
|5750
|2006.11.13 18:48
|t/p
|2875
|13.50
|1.2801
|1.3046
|1.2801
|135.00
|111906.09
|5751
|2006.11.13 18:48
|buy
|2876
|13.50
|1.2801
|1.2566
|1.2811
|5752
|2006.11.13 23:14
|t/p
|2876
|13.50
|1.2811
|1.2566
|1.2811
|135.00
|112041.09
|5753
|2006.11.13 23:14
|buy
|2877
|13.50
|1.2813
|1.2578
|1.2823
|5754
|2006.11.14 04:44
|t/p
|2877
|13.50
|1.2823
|1.2578
|1.2823
|126.16
|112167.25
|5755
|2006.11.14 04:44
|buy
|2878
|13.50
|1.2827
|1.2592
|1.2837
|5756
|2006.11.14 09:14
|t/p
|2878
|13.50
|1.2837
|1.2592
|1.2837
|135.00
|112302.25
|5757
|2006.11.14 09:14
|buy
|2879
|13.50
|1.2840
|1.2605
|1.2850
|5758
|2006.11.14 11:15
|buy
|2880
|13.50
|1.2822
|1.2605
|1.2832
|5759
|2006.11.14 13:44
|t/p
|2879
|13.50
|1.2850
|1.2605
|1.2850
|135.00
|112437.25
|5760
|2006.11.14 13:44
|t/p
|2880
|13.50
|1.2832
|1.2605
|1.2832
|135.00
|112572.25
|5761
|2006.11.14 13:44
|buy
|2881
|13.60
|1.2861
|1.2626
|1.2871
|5762
|2006.11.14 14:30
|buy
|2882
|13.60
|1.2841
|1.2624
|1.2851
|5763
|2006.11.14 14:33
|t/p
|2882
|13.60
|1.2851
|1.2624
|1.2851
|136.00
|112708.25
|5764
|2006.11.14 14:33
|close
|2881
|13.60
|1.2851
|1.2626
|1.2871
|-136.00
|112572.25
|5765
|2006.11.14 14:33
|buy
|2883
|13.60
|1.2854
|1.2619
|1.2864
|5766
|2006.11.14 15:06
|t/p
|2883
|13.60
|1.2864
|1.2619
|1.2864
|136.00
|112708.25
|5767
|2006.11.14 15:06
|sell
|2884
|13.60
|1.2866
|1.3101
|1.2856
|5768
|2006.11.14 15:07
|t/p
|2884
|13.60
|1.2856
|1.3101
|1.2856
|136.00
|112844.25
|5769
|2006.11.14 15:07
|sell
|2885
|13.60
|1.2843
|1.3078
|1.2833
|5770
|2006.11.14 15:07
|sell
|2886
|13.60
|1.2867
|1.3084
|1.2857
|5771
|2006.11.14 15:08
|t/p
|2886
|13.60
|1.2857
|1.3084
|1.2857
|136.00
|112980.25
|5772
|2006.11.14 15:08
|sell
|2887
|13.60
|1.2867
|1.3084
|1.2857
|5773
|2006.11.14 15:09
|t/p
|2887
|13.60
|1.2857
|1.3084
|1.2857
|136.00
|113116.25
|5774
|2006.11.14 15:09
|sell
|2888
|13.60
|1.2866
|1.3083
|1.2856
|5775
|2006.11.14 15:10
|t/p
|2888
|13.60
|1.2856
|1.3083
|1.2856
|136.00
|113252.25
|5776
|2006.11.14 15:10
|sell
|2889
|13.60
|1.2865
|1.3082
|1.2855
|5777
|2006.11.14 15:11
|t/p
|2889
|13.60
|1.2855
|1.3082
|1.2855
|136.00
|113388.25
|5778
|2006.11.14 15:11
|sell
|2890
|13.70
|1.2865
|1.3082
|1.2855
|5779
|2006.11.14 15:12
|t/p
|2890
|13.70
|1.2855
|1.3082
|1.2855
|137.00
|113525.25
|5780
|2006.11.14 15:12
|sell
|2891
|13.70
|1.2866
|1.3083
|1.2856
|5781
|2006.11.14 15:13
|t/p
|2891
|13.70
|1.2856
|1.3083
|1.2856
|137.00
|113662.25
|5782
|2006.11.14 15:13
|sell
|2892
|13.70
|1.2865
|1.3082
|1.2855
|5783
|2006.11.14 15:14
|t/p
|2892
|13.70
|1.2855
|1.3082
|1.2855
|137.00
|113799.25
|5784
|2006.11.14 15:14
|sell
|2893
|13.70
|1.2862
|1.3079
|1.2852
|5785
|2006.11.14 15:14
|t/p
|2893
|13.70
|1.2852
|1.3079
|1.2852
|137.01
|113936.26
|5786
|2006.11.14 15:14
|t/p
|2885
|13.60
|1.2833
|1.3078
|1.2833
|136.00
|114072.26
|5787
|2006.11.14 15:14
|sell
|2894
|13.70
|1.2797
|1.3032
|1.2787
|5788
|2006.11.14 15:15
|sell
|2895
|13.70
|1.2861
|1.3078
|1.2851
|5789
|2006.11.14 15:16
|t/p
|2895
|13.70
|1.2851
|1.3078
|1.2851
|137.00
|114209.26
|5790
|2006.11.14 15:16
|sell
|2896
|13.80
|1.2856
|1.3073
|1.2846
|5791
|2006.11.14 15:17
|t/p
|2896
|13.80
|1.2846
|1.3073
|1.2846
|137.99
|114347.25
|5792
|2006.11.14 15:17
|sell
|2897
|13.80
|1.2859
|1.3076
|1.2849
|5793
|2006.11.14 15:20
|t/p
|2897
|13.80
|1.2849
|1.3076
|1.2849
|138.00
|114485.25
|5794
|2006.11.14 15:20
|sell
|2898
|13.80
|1.2858
|1.3075
|1.2848
|5795
|2006.11.14 15:21
|t/p
|2898
|13.80
|1.2848
|1.3075
|1.2848
|138.00
|114623.25
|5796
|2006.11.14 15:21
|sell
|2899
|13.80
|1.2853
|1.3070
|1.2843
|5797
|2006.11.14 15:22
|t/p
|2899
|13.80
|1.2843
|1.3070
|1.2843
|138.00
|114761.25
|5798
|2006.11.14 15:22
|sell
|2900
|13.80
|1.2853
|1.3070
|1.2843
|5799
|2006.11.14 15:23
|t/p
|2900
|13.80
|1.2843
|1.3070
|1.2843
|138.00
|114899.25
|5800
|2006.11.14 15:23
|sell
|2901
|13.80
|1.2853
|1.3070
|1.2843
|5801
|2006.11.14 15:24
|t/p
|2901
|13.80
|1.2843
|1.3070
|1.2843
|138.00
|115037.25
|5802
|2006.11.14 15:24
|sell
|2902
|13.90
|1.2852
|1.3069
|1.2842
|5803
|2006.11.14 15:26
|t/p
|2902
|13.90
|1.2842
|1.3069
|1.2842
|139.00
|115176.25
|5804
|2006.11.14 15:26
|sell
|2903
|13.90
|1.2854
|1.3071
|1.2844
|5805
|2006.11.14 15:27
|t/p
|2903
|13.90
|1.2844
|1.3071
|1.2844
|139.00
|115315.25
|5806
|2006.11.14 15:27
|sell
|2904
|13.90
|1.2853
|1.3070
|1.2843
|5807
|2006.11.14 15:29
|t/p
|2904
|13.90
|1.2843
|1.3070
|1.2843
|139.00
|115454.25
|5808
|2006.11.14 15:29
|sell
|2905
|13.90
|1.2851
|1.3068
|1.2841
|5809
|2006.11.14 15:29
|t/p
|2905
|13.90
|1.2841
|1.3068
|1.2841
|139.00
|115593.25
|5810
|2006.11.14 15:30
|sell
|2906
|13.90
|1.2851
|1.3068
|1.2841
|5811
|2006.11.14 15:31
|t/p
|2906
|13.90
|1.2841
|1.3068
|1.2841
|139.00
|115732.25
|5812
|2006.11.14 15:31
|sell
|2907
|13.90
|1.2846
|1.3063
|1.2836
|5813
|2006.11.14 15:32
|t/p
|2907
|13.90
|1.2836
|1.3063
|1.2836
|139.00
|115871.25
|5814
|2006.11.14 15:32
|sell
|2908
|14.00
|1.2849
|1.3066
|1.2839
|5815
|2006.11.14 15:34
|t/p
|2908
|14.00
|1.2839
|1.3066
|1.2839
|139.99
|116011.24
|5816
|2006.11.14 15:34
|sell
|2909
|14.00
|1.2850
|1.3067
|1.2840
|5817
|2006.11.14 15:38
|t/p
|2909
|14.00
|1.2840
|1.3067
|1.2840
|140.00
|116151.24
|5818
|2006.11.14 15:38
|sell
|2910
|14.00
|1.2843
|1.3060
|1.2833
|5819
|2006.11.14 15:39
|t/p
|2910
|14.00
|1.2833
|1.3060
|1.2833
|140.00
|116291.24
|5820
|2006.11.14 15:39
|sell
|2911
|14.00
|1.2844
|1.3061
|1.2834
|5821
|2006.11.14 15:40
|t/p
|2911
|14.00
|1.2834
|1.3061
|1.2834
|140.00
|116431.24
|5822
|2006.11.14 15:40
|sell
|2912
|14.00
|1.2844
|1.3061
|1.2834
|5823
|2006.11.14 15:41
|t/p
|2912
|14.00
|1.2834
|1.3061
|1.2834
|140.00
|116571.24
|5824
|2006.11.14 15:41
|sell
|2913
|14.00
|1.2841
|1.3058
|1.2831
|5825
|2006.11.14 15:42
|t/p
|2913
|14.00
|1.2831
|1.3058
|1.2831
|140.01
|116711.25
|5826
|2006.11.14 15:42
|sell
|2914
|14.10
|1.2841
|1.3058
|1.2831
|5827
|2006.11.14 15:43
|t/p
|2914
|14.10
|1.2831
|1.3058
|1.2831
|141.01
|116852.26
|5828
|2006.11.14 15:43
|sell
|2915
|14.10
|1.2843
|1.3060
|1.2833
|5829
|2006.11.14 15:44
|t/p
|2915
|14.10
|1.2833
|1.3060
|1.2833
|141.00
|116993.26
|5830
|2006.11.14 15:46
|sell
|2916
|14.10
|1.2842
|1.3059
|1.2832
|5831
|2006.11.14 15:47
|t/p
|2916
|14.10
|1.2832
|1.3059
|1.2832
|140.99
|117134.25
|5832
|2006.11.14 15:47
|sell
|2917
|14.10
|1.2841
|1.3058
|1.2831
|5833
|2006.11.14 15:50
|t/p
|2917
|14.10
|1.2831
|1.3058
|1.2831
|141.01
|117275.26
|5834
|2006.11.14 15:50
|sell
|2918
|14.10
|1.2844
|1.3061
|1.2834
|5835
|2006.11.14 15:51
|t/p
|2918
|14.10
|1.2834
|1.3061
|1.2834
|141.00
|117416.26
|5836
|2006.11.14 15:51
|sell
|2919
|14.10
|1.2845
|1.3062
|1.2835
|5837
|2006.11.14 15:52
|t/p
|2919
|14.10
|1.2835
|1.3062
|1.2835
|141.00
|117557.26
|5838
|2006.11.14 15:52
|sell
|2920
|14.20
|1.2842
|1.3059
|1.2832
|5839
|2006.11.14 15:53
|t/p
|2920
|14.20
|1.2832
|1.3059
|1.2832
|141.99
|117699.25
|5840
|2006.11.14 15:53
|sell
|2921
|14.20
|1.2842
|1.3059
|1.2832
|5841
|2006.11.14 15:54
|t/p
|2921
|14.20
|1.2832
|1.3059
|1.2832
|141.99
|117841.24
|5842
|2006.11.14 15:54
|sell
|2922
|14.20
|1.2844
|1.3061
|1.2834
|5843
|2006.11.14 15:55
|t/p
|2922
|14.20
|1.2834
|1.3061
|1.2834
|142.00
|117983.24
|5844
|2006.11.14 15:55
|sell
|2923
|14.20
|1.2843
|1.3060
|1.2833
|5845
|2006.11.14 15:56
|t/p
|2923
|14.20
|1.2833
|1.3060
|1.2833
|142.00
|118125.24
|5846
|2006.11.14 15:56
|sell
|2924
|14.20
|1.2843
|1.3060
|1.2833
|5847
|2006.11.14 15:57
|t/p
|2924
|14.20
|1.2833
|1.3060
|1.2833
|142.00
|118267.24
|5848
|2006.11.14 15:57
|sell
|2925
|14.20
|1.2845
|1.3062
|1.2835
|5849
|2006.11.14 15:58
|t/p
|2925
|14.20
|1.2835
|1.3062
|1.2835
|142.00
|118409.24
|5850
|2006.11.14 15:58
|sell
|2926
|14.30
|1.2844
|1.3061
|1.2834
|5851
|2006.11.14 15:59
|t/p
|2926
|14.30
|1.2834
|1.3061
|1.2834
|143.00
|118552.24
|5852
|2006.11.14 16:00
|sell
|2927
|14.30
|1.2836
|1.3053
|1.2826
|5853
|2006.11.14 16:01
|t/p
|2927
|14.30
|1.2826
|1.3053
|1.2826
|143.00
|118695.24
|5854
|2006.11.14 16:01
|sell
|2928
|14.30
|1.2835
|1.3052
|1.2825
|5855
|2006.11.14 16:02
|t/p
|2928
|14.30
|1.2825
|1.3052
|1.2825
|142.99
|118838.23
|5856
|2006.11.14 16:02
|sell
|2929
|14.30
|1.2835
|1.3052
|1.2825
|5857
|2006.11.14 16:03
|t/p
|2929
|14.30
|1.2825
|1.3052
|1.2825
|142.99
|118981.22
|5858
|2006.11.14 16:03
|sell
|2930
|14.30
|1.2838
|1.3055
|1.2828
|5859
|2006.11.14 16:04
|t/p
|2930
|14.30
|1.2828
|1.3055
|1.2828
|143.00
|119124.22
|5860
|2006.11.14 16:04
|sell
|2931
|14.30
|1.2829
|1.3046
|1.2819
|5861
|2006.11.14 16:05
|t/p
|2931
|14.30
|1.2819
|1.3046
|1.2819
|143.00
|119267.22
|5862
|2006.11.14 16:05
|sell
|2932
|14.40
|1.2822
|1.3039
|1.2812
|5863
|2006.11.14 16:14
|t/p
|2932
|14.40
|1.2812
|1.3039
|1.2812
|144.00
|119411.22
|5864
|2006.11.14 16:14
|close
|2894
|13.70
|1.2806
|1.3032
|1.2787
|-123.30
|119287.92
|5865
|2006.11.14 16:15
|sell
|2933
|14.40
|1.2805
|1.3040
|1.2795
|5866
|2006.11.14 19:29
|sell
|2934
|14.40
|1.2828
|1.3045
|1.2818
|5867
|2006.11.14 21:14
|t/p
|2934
|14.40
|1.2818
|1.3045
|1.2818
|144.00
|119431.92
|5868
|2006.11.14 21:14
|close
|2933
|14.40
|1.2812
|1.3040
|1.2795
|-100.80
|119331.12
|5869
|2006.11.14 21:15
|sell
|2935
|14.40
|1.2809
|1.3044
|1.2799
|5870
|2006.11.15 09:11
|sell
|2936
|14.40
|1.2828
|1.3045
|1.2818
|5871
|2006.11.15 09:44
|t/p
|2936
|14.40
|1.2818
|1.3045
|1.2818
|143.99
|119475.11
|5872
|2006.11.15 09:44
|close
|2935
|14.40
|1.2813
|1.3044
|1.2799
|-49.10
|119426.01
|5873
|2006.11.15 09:45
|sell
|2937
|14.40
|1.2810
|1.3045
|1.2800
|5874
|2006.11.15 10:29
|t/p
|2937
|14.40
|1.2800
|1.3045
|1.2800
|144.00
|119570.01
|5875
|2006.11.15 10:29
|sell
|2938
|14.40
|1.2798
|1.3033
|1.2788
|5876
|2006.11.15 10:31
|sell
|2939
|14.40
|1.2822
|1.3039
|1.2812
|5877
|2006.11.15 10:35
|t/p
|2939
|14.40
|1.2812
|1.3039
|1.2812
|144.00
|119714.01
|5878
|2006.11.15 10:35
|sell
|2940
|14.40
|1.2817
|1.3034
|1.2807
|5879
|2006.11.15 10:36
|t/p
|2940
|14.40
|1.2807
|1.3034
|1.2807
|144.00
|119858.01
|5880
|2006.11.15 10:59
|t/p
|2938
|14.40
|1.2788
|1.3033
|1.2788
|144.00
|120002.01
|5881
|2006.11.15 10:59
|sell
|2941
|14.50
|1.2784
|1.3019
|1.2774
|5882
|2006.11.15 11:00
|sell
|2942
|14.50
|1.2811
|1.3028
|1.2801
|5883
|2006.11.15 11:04
|t/p
|2942
|14.50
|1.2801
|1.3028
|1.2801
|145.01
|120147.02
|5884
|2006.11.15 11:04
|sell
|2943
|14.50
|1.2806
|1.3023
|1.2796
|5885
|2006.11.15 11:05
|t/p
|2943
|14.50
|1.2796
|1.3023
|1.2796
|144.99
|120292.01
|5886
|2006.11.15 11:05
|sell
|2944
|14.50
|1.2808
|1.3025
|1.2798
|5887
|2006.11.15 11:07
|t/p
|2944
|14.50
|1.2798
|1.3025
|1.2798
|145.00
|120437.01
|5888
|2006.11.15 11:07
|sell
|2945
|14.50
|1.2809
|1.3026
|1.2799
|5889
|2006.11.15 11:09
|t/p
|2945
|14.50
|1.2799
|1.3026
|1.2799
|145.00
|120582.01
|5890
|2006.11.15 11:09
|sell
|2946
|14.50
|1.2807
|1.3024
|1.2797
|5891
|2006.11.15 11:10
|t/p
|2946
|14.50
|1.2797
|1.3024
|1.2797
|145.00
|120727.01
|5892
|2006.11.15 11:10
|sell
|2947
|14.50
|1.2806
|1.3023
|1.2796
|5893
|2006.11.15 11:14
|t/p
|2947
|14.50
|1.2796
|1.3023
|1.2796
|144.99
|120872.00
|5894
|2006.11.15 11:15
|sell
|2948
|14.60
|1.2803
|1.3020
|1.2793
|5895
|2006.11.15 11:29
|t/p
|2948
|14.60
|1.2793
|1.3020
|1.2793
|146.00
|121018.00
|5896
|2006.11.15 11:29
|close
|2941
|14.50
|1.2786
|1.3019
|1.2774
|-29.00
|120989.00
|5897
|2006.11.15 11:30
|sell
|2949
|14.60
|1.2783
|1.3018
|1.2773
|5898
|2006.11.15 15:14
|sell
|2950
|14.60
|1.2809
|1.3026
|1.2799
|5899
|2006.11.15 21:44
|sell
|2951
|29.20
|1.2827
|1.3026
|1.2817
|5900
|2006.11.16 06:30
|t/p
|2951
|29.20
|1.2817
|1.3026
|1.2817
|343.68
|121332.68
|5901
|2006.11.16 06:30
|close
|2950
|14.60
|1.2817
|1.3026
|1.2799
|-90.96
|121241.72
|5902
|2006.11.16 06:44
|close
|2949
|14.60
|1.2819
|1.3018
|1.2773
|-499.76
|120741.97
|5903
|2006.11.16 06:44
|sell
|2952
|14.50
|1.2813
|1.3048
|1.2803
|5904
|2006.11.16 14:23
|t/p
|2952
|14.50
|1.2803
|1.3048
|1.2803
|145.00
|120886.97
|5905
|2006.11.16 14:23
|sell
|2953
|14.60
|1.2801
|1.3036
|1.2791
|5906
|2006.11.16 14:31
|sell
|2954
|14.60
|1.2829
|1.3046
|1.2819
|5907
|2006.11.16 14:32
|t/p
|2954
|14.60
|1.2819
|1.3046
|1.2819
|146.00
|121032.97
|5908
|2006.11.16 14:32
|sell
|2955
|14.60
|1.2822
|1.3039
|1.2812
|5909
|2006.11.16 14:45
|t/p
|2955
|14.60
|1.2812
|1.3039
|1.2812
|146.00
|121178.97
|5910
|2006.11.16 14:45
|close
|2953
|14.60
|1.2812
|1.3036
|1.2791
|-160.60
|121018.37
|5911
|2006.11.16 14:45
|buy
|2956
|14.60
|1.2818
|1.2583
|1.2828
|5912
|2006.11.16 17:14
|buy
|2957
|14.60
|1.2787
|1.2570
|1.2797
|5913
|2006.11.16 17:25
|t/p
|2957
|14.60
|1.2797
|1.2570
|1.2797
|146.00
|121164.37
|5914
|2006.11.16 17:25
|close
|2956
|14.60
|1.2798
|1.2583
|1.2828
|-292.00
|120872.37
|5915
|2006.11.16 17:25
|sell
|2958
|14.60
|1.2805
|1.3040
|1.2795
|5916
|2006.11.16 17:59
|t/p
|2958
|14.60
|1.2795
|1.3040
|1.2795
|146.01
|121018.38
|5917
|2006.11.16 17:59
|sell
|2959
|14.60
|1.2793
|1.3028
|1.2783
|5918
|2006.11.16 18:03
|sell
|2960
|14.60
|1.2811
|1.3028
|1.2801
|5919
|2006.11.16 18:04
|t/p
|2960
|14.60
|1.2801
|1.3028
|1.2801
|146.01
|121164.39
|5920
|2006.11.17 03:30
|t/p
|2959
|14.60
|1.2783
|1.3028
|1.2783
|154.61
|121319.00
|5921
|2006.11.17 03:30
|sell
|2961
|14.60
|1.2781
|1.3016
|1.2771
|5922
|2006.11.17 05:44
|t/p
|2961
|14.60
|1.2771
|1.3016
|1.2771
|146.00
|121465.00
|5923
|2006.11.17 05:44
|sell
|2962
|14.60
|1.2768
|1.3003
|1.2758
|5924
|2006.11.17 07:29
|sell
|2963
|14.60
|1.2787
|1.3004
|1.2777
|5925
|2006.11.17 07:45
|t/p
|2963
|14.60
|1.2777
|1.3004
|1.2777
|146.00
|121611.00
|5926
|2006.11.17 07:45
|close
|2962
|14.60
|1.2776
|1.3003
|1.2758
|-116.80
|121494.20
|5927
|2006.11.17 07:45
|buy
|2964
|14.60
|1.2777
|1.2542
|1.2787
|5928
|2006.11.17 08:14
|t/p
|2964
|14.60
|1.2787
|1.2542
|1.2787
|146.00
|121640.20
|5929
|2006.11.17 08:14
|buy
|2965
|14.60
|1.2791
|1.2556
|1.2801
|5930
|2006.11.17 11:29
|buy
|2966
|14.60
|1.2773
|1.2556
|1.2783
|5931
|2006.11.17 14:14
|t/p
|2966
|14.60
|1.2783
|1.2556
|1.2783
|146.00
|121786.20
|5932
|2006.11.17 14:14
|close
|2965
|14.60
|1.2786
|1.2556
|1.2801
|-73.00
|121713.20
|5933
|2006.11.17 14:15
|buy
|2967
|14.70
|1.2789
|1.2554
|1.2799
|5934
|2006.11.17 14:59
|t/p
|2967
|14.70
|1.2799
|1.2554
|1.2799
|147.00
|121860.20
|5935
|2006.11.17 14:59
|buy
|2968
|14.70
|1.2806
|1.2571
|1.2816
|5936
|2006.11.17 15:14
|t/p
|2968
|14.70
|1.2816
|1.2571
|1.2816
|147.00
|122007.20
|5937
|2006.11.17 15:14
|buy
|2969
|14.70
|1.2823
|1.2588
|1.2833
|5938
|2006.11.17 15:30
|t/p
|2969
|14.70
|1.2833
|1.2588
|1.2833
|147.00
|122154.20
|5939
|2006.11.17 15:30
|buy
|2970
|14.70
|1.2835
|1.2600
|1.2845
|5940
|2006.11.17 19:59
|buy
|2971
|14.70
|1.2815
|1.2598
|1.2825
|5941
|2006.11.17 20:59
|t/p
|2971
|14.70
|1.2825
|1.2598
|1.2825
|147.00
|122301.20
|5942
|2006.11.17 20:59
|close
|2970
|14.70
|1.2825
|1.2600
|1.2845
|-147.00
|122154.20
|5943
|2006.11.19 22:30
|buy
|2972
|14.70
|1.2828
|1.2593
|1.2838
|5944
|2006.11.20 02:29
|t/p
|2972
|14.70
|1.2838
|1.2593
|1.2838
|137.37
|122291.57
|5945
|2006.11.20 02:29
|buy
|2973
|14.70
|1.2841
|1.2606
|1.2851
|5946
|2006.11.20 15:29
|buy
|2974
|14.70
|1.2823
|1.2606
|1.2833
|5947
|2006.11.20 15:50
|t/p
|2974
|14.70
|1.2833
|1.2606
|1.2833
|147.00
|122438.57
|5948
|2006.11.20 15:50
|close
|2973
|14.70
|1.2833
|1.2606
|1.2851
|-117.59
|122320.98
|5949
|2006.11.20 15:52
|sell
|2975
|14.70
|1.2823
|1.3058
|1.2813
|5950
|2006.11.20 16:59
|t/p
|2975
|14.70
|1.2813
|1.3058
|1.2813
|147.00
|122467.98
|5951
|2006.11.20 16:59
|sell
|2976
|14.70
|1.2810
|1.3045
|1.2800
|5952
|2006.11.21 00:14
|sell
|2977
|14.70
|1.2834
|1.3051
|1.2824
|5953
|2006.11.21 00:16
|t/p
|2977
|14.70
|1.2824
|1.3051
|1.2824
|147.00
|122614.98
|5954
|2006.11.21 00:16
|close
|2976
|14.70
|1.2816
|1.3045
|1.2800
|-79.52
|122535.46
|5955
|2006.11.21 00:18
|buy
|2978
|14.80
|1.2815
|1.2580
|1.2825
|5956
|2006.11.21 01:14
|t/p
|2978
|14.80
|1.2825
|1.2580
|1.2825
|148.00
|122683.46
|5957
|2006.11.21 01:14
|sell
|2979
|14.80
|1.2825
|1.3060
|1.2815
|5958
|2006.11.21 04:44
|t/p
|2979
|14.80
|1.2815
|1.3060
|1.2815
|148.00
|122831.46
|5959
|2006.11.21 04:44
|sell
|2980
|14.80
|1.2813
|1.3048
|1.2803
|5960
|2006.11.21 14:14
|t/p
|2980
|14.80
|1.2803
|1.3048
|1.2803
|148.00
|122979.46
|5961
|2006.11.21 14:14
|sell
|2981
|14.80
|1.2800
|1.3035
|1.2790
|5962
|2006.11.21 15:29
|sell
|2982
|14.80
|1.2821
|1.3038
|1.2811
|5963
|2006.11.21 19:29
|sell
|2983
|29.60
|1.2843
|1.3042
|1.2833
|5964
|2006.11.22 03:44
|sell
|2984
|44.40
|1.2861
|1.3042
|1.2851
|5965
|2006.11.24 08:44
|s/l
|2981
|14.80
|1.3035
|1.3035
|1.2790
|-3434.34
|119545.12
|5966
|2006.11.24 08:44
|s/l
|2982
|14.80
|1.3038
|1.3038
|1.2811
|-3167.94
|116377.18
|5967
|2006.11.24 08:44
|s/l
|2983
|29.60
|1.3042
|1.3042
|1.2833
|-5803.08
|110574.10
|5968
|2006.11.24 08:44
|s/l
|2984
|44.40
|1.3042
|1.3042
|1.2851
|-7931.62
|102642.49
|5969
|2006.11.24 08:44
|buy
|2985
|12.40
|1.3067
|1.2832
|1.3077
|5970
|2006.11.24 10:29
|t/p
|2985
|12.40
|1.3077
|1.2832
|1.3077
|124.00
|102766.49
|5971
|2006.11.24 10:30
|buy
|2986
|12.40
|1.3092
|1.2857
|1.3102
|5972
|2006.11.24 11:12
|buy
|2987
|12.40
|1.3074
|1.2857
|1.3084
|5973
|2006.11.24 11:20
|t/p
|2987
|12.40
|1.3084
|1.2857
|1.3084
|124.00
|102890.49
|5974
|2006.11.24 11:20
|close
|2986
|12.40
|1.3084
|1.2857
|1.3102
|-99.20
|102791.29
|5975
|2006.11.24 11:20
|sell
|2988
|12.40
|1.3083
|1.3318
|1.3073
|5976
|2006.11.24 19:29
|sell
|2989
|12.40
|1.3103
|1.3320
|1.3093
|5977
|2006.11.26 22:30
|sell
|2990
|24.80
|1.3145
|1.3344
|1.3135
|5978
|2006.11.26 22:48
|sell
|2991
|37.20
|1.3163
|1.3344
|1.3153
|5979
|2006.11.26 23:00
|t/p
|2991
|37.20
|1.3153
|1.3344
|1.3153
|372.00
|103163.29
|5980
|2006.11.26 23:00
|close
|2990
|24.80
|1.3153
|1.3344
|1.3135
|-198.40
|102964.89
|5981
|2006.11.26 23:00
|close
|2989
|12.40
|1.3152
|1.3320
|1.3093
|-607.60
|102357.29
|5982
|2006.11.26 23:01
|close
|2988
|12.40
|1.3151
|1.3318
|1.3073
|-843.20
|101514.09
|5983
|2006.11.26 23:01
|buy
|2992
|12.20
|1.3150
|1.2915
|1.3160
|5984
|2006.11.26 23:24
|t/p
|2992
|12.20
|1.3160
|1.2915
|1.3160
|122.00
|101636.09
|5985
|2006.11.26 23:24
|buy
|2993
|12.20
|1.3162
|1.2927
|1.3172
|5986
|2006.11.27 00:44
|buy
|2994
|12.20
|1.3137
|1.2920
|1.3147
|5987
|2006.11.27 00:45
|t/p
|2994
|12.20
|1.3147
|1.2920
|1.3147
|122.00
|101758.09
|5988
|2006.11.27 00:45
|close
|2993
|12.20
|1.3157
|1.2927
|1.3172
|-69.00
|101689.09
|5989
|2006.11.27 00:49
|sell
|2995
|12.30
|1.3140
|1.3375
|1.3130
|5990
|2006.11.27 01:30
|t/p
|2995
|12.30
|1.3130
|1.3375
|1.3130
|123.00
|101812.09
|5991
|2006.11.27 01:30
|sell
|2996
|12.30
|1.3128
|1.3363
|1.3118
|5992
|2006.11.27 05:30
|t/p
|2996
|12.30
|1.3118
|1.3363
|1.3118
|123.00
|101935.09
|5993
|2006.11.27 05:30
|sell
|2997
|12.30
|1.3116
|1.3351
|1.3106
|5994
|2006.11.27 08:04
|sell
|2998
|12.30
|1.3134
|1.3351
|1.3124
|5995
|2006.11.27 08:22
|t/p
|2998
|12.30
|1.3124
|1.3351
|1.3124
|123.00
|102058.09
|5996
|2006.11.27 08:22
|close
|2997
|12.30
|1.3123
|1.3351
|1.3106
|-86.10
|101971.99
|5997
|2006.11.27 08:22
|buy
|2999
|12.30
|1.3124
|1.2889
|1.3134
|5998
|2006.11.27 08:29
|buy
|3000
|12.30
|1.3101
|1.2884
|1.3111
|5999
|2006.11.27 08:31
|t/p
|3000
|12.30
|1.3111
|1.2884
|1.3111
|123.00
|102094.99
|6000
|2006.11.27 08:31
|close
|2999
|12.30
|1.3116
|1.2889
|1.3134
|-98.40
|101996.59
|6001
|2006.11.27 08:31
|sell
|3001
|12.30
|1.3131
|1.3366
|1.3121
|6002
|2006.11.27 08:32
|t/p
|3001
|12.30
|1.3121
|1.3366
|1.3121
|123.00
|102119.59
|6003
|2006.11.27 08:32
|sell
|3002
|12.30
|1.3116
|1.3351
|1.3106
|6004
|2006.11.27 08:54
|sell
|3003
|12.30
|1.3134
|1.3351
|1.3124
|6005
|2006.11.27 08:59
|t/p
|3003
|12.30
|1.3124
|1.3351
|1.3124
|123.00
|102242.59
|6006
|2006.11.27 08:59
|t/p
|3002
|12.30
|1.3106
|1.3351
|1.3106
|123.00
|102365.59
|6007
|2006.11.27 08:59
|sell
|3004
|12.30
|1.3100
|1.3335
|1.3090
|6008
|2006.11.27 09:01
|sell
|3005
|12.30
|1.3124
|1.3341
|1.3114
|6009
|2006.11.27 09:02
|t/p
|3005
|12.30
|1.3114
|1.3341
|1.3114
|123.01
|102488.60
|6010
|2006.11.27 09:02
|sell
|3006
|12.30
|1.3125
|1.3342
|1.3115
|6011
|2006.11.27 09:07
|t/p
|3006
|12.30
|1.3115
|1.3342
|1.3115
|123.00
|102611.60
|6012
|2006.11.27 09:07
|sell
|3007
|12.40
|1.3126
|1.3343
|1.3116
|6013
|2006.11.27 09:09
|t/p
|3007
|12.40
|1.3116
|1.3343
|1.3116
|123.99
|102735.59
|6014
|2006.11.27 09:09
|sell
|3008
|12.40
|1.3127
|1.3344
|1.3117
|6015
|2006.11.27 09:11
|t/p
|3008
|12.40
|1.3117
|1.3344
|1.3117
|123.99
|102859.58
|6016
|2006.11.27 09:11
|sell
|3009
|12.40
|1.3127
|1.3344
|1.3117
|6017
|2006.11.27 09:13
|t/p
|3009
|12.40
|1.3117
|1.3344
|1.3117
|123.99
|102983.57
|6018
|2006.11.27 09:13
|sell
|3010
|12.40
|1.3130
|1.3347
|1.3120
|6019
|2006.11.27 09:14
|t/p
|3010
|12.40
|1.3120
|1.3347
|1.3120
|124.00
|103107.57
|6020
|2006.11.27 09:17
|sell
|3011
|12.40
|1.3118
|1.3335
|1.3108
|6021
|2006.11.27 13:45
|t/p
|3011
|12.40
|1.3108
|1.3335
|1.3108
|124.00
|103231.57
|6022
|2006.11.27 13:45
|close
|3004
|12.30
|1.3108
|1.3335
|1.3090
|-98.40
|103133.17
|6023
|2006.11.27 13:45
|sell
|3012
|12.40
|1.3111
|1.3346
|1.3101
|6024
|2006.11.27 15:30
|sell
|3013
|12.40
|1.3129
|1.3346
|1.3119
|6025
|2006.11.27 15:30
|t/p
|3013
|12.40
|1.3119
|1.3346
|1.3119
|124.00
|103257.17
|6026
|2006.11.27 16:23
|sell
|3014
|12.40
|1.3129
|1.3346
|1.3119
|6027
|2006.11.27 16:50
|t/p
|3014
|12.40
|1.3119
|1.3346
|1.3119
|124.00
|103381.17
|6028
|2006.11.27 16:50
|close
|3012
|12.40
|1.3119
|1.3346
|1.3101
|-99.20
|103281.97
|6029
|2006.11.27 16:51
|buy
|3015
|12.40
|1.3120
|1.2885
|1.3130
|6030
|2006.11.27 19:14
|t/p
|3015
|12.40
|1.3130
|1.2885
|1.3130
|123.98
|103405.95
|6031
|2006.11.27 19:14
|buy
|3016
|12.50
|1.3138
|1.2903
|1.3148
|6032
|2006.11.28 08:14
|t/p
|3016
|12.50
|1.3148
|1.2903
|1.3148
|116.81
|103522.76
|6033
|2006.11.28 08:14
|buy
|3017
|12.50
|1.3160
|1.2925
|1.3170
|6034
|2006.11.28 08:45
|buy
|3018
|12.50
|1.3140
|1.2923
|1.3150
|6035
|2006.11.28 09:07
|t/p
|3018
|12.50
|1.3150
|1.2923
|1.3150
|125.00
|103647.76
|6036
|2006.11.28 09:07
|close
|3017
|12.50
|1.3151
|1.2925
|1.3170
|-112.51
|103535.25
|6037
|2006.11.28 09:08
|buy
|3019
|12.50
|1.3145
|1.2910
|1.3155
|6038
|2006.11.28 09:15
|t/p
|3019
|12.50
|1.3155
|1.2910
|1.3155
|125.00
|103660.25
|6039
|2006.11.28 09:15
|buy
|3020
|12.50
|1.3158
|1.2923
|1.3168
|6040
|2006.11.28 12:00
|buy
|3021
|12.50
|1.3140
|1.2923
|1.3150
|6041
|2006.11.28 13:44
|t/p
|3021
|12.50
|1.3150
|1.2923
|1.3150
|125.00
|103785.25
|6042
|2006.11.28 13:44
|close
|3020
|12.50
|1.3162
|1.2923
|1.3168
|50.00
|103835.25
|6043
|2006.11.28 13:45
|buy
|3022
|12.50
|1.3163
|1.2928
|1.3173
|6044
|2006.11.28 14:34
|t/p
|3022
|12.50
|1.3173
|1.2928
|1.3173
|125.00
|103960.25
|6045
|2006.11.28 14:34
|buy
|3023
|12.50
|1.3175
|1.2940
|1.3185
|6046
|2006.11.28 15:08
|buy
|3024
|12.50
|1.3157
|1.2940
|1.3167
|6047
|2006.11.28 15:37
|t/p
|3024
|12.50
|1.3167
|1.2940
|1.3167
|125.00
|104085.25
|6048
|2006.11.28 15:37
|close
|3023
|12.50
|1.3171
|1.2940
|1.3185
|-50.01
|104035.24
|6049
|2006.11.28 15:38
|sell
|3025
|12.50
|1.3157
|1.3392
|1.3147
|6050
|2006.11.28 16:03
|t/p
|3025
|12.50
|1.3147
|1.3392
|1.3147
|125.00
|104160.24
|6051
|2006.11.28 16:03
|sell
|3026
|12.50
|1.3145
|1.3380
|1.3135
|6052
|2006.11.28 18:14
|sell
|3027
|12.50
|1.3175
|1.3392
|1.3165
|6053
|2006.11.28 19:37
|sell
|3028
|25.00
|1.3193
|1.3392
|1.3183
|6054
|2006.11.29 01:25
|sell
|3029
|37.50
|1.3212
|1.3393
|1.3202
|6055
|2006.11.29 01:29
|t/p
|3029
|37.50
|1.3202
|1.3393
|1.3202
|375.00
|104535.24
|6056
|2006.11.29 01:29
|close
|3028
|25.00
|1.3198
|1.3392
|1.3183
|-110.25
|104424.99
|6057
|2006.11.29 01:30
|close
|3027
|12.50
|1.3199
|1.3392
|1.3165
|-292.63
|104132.36
|6058
|2006.11.29 01:31
|close
|3026
|12.50
|1.3209
|1.3380
|1.3135
|-792.62
|103339.75
|6059
|2006.11.29 01:32
|sell
|3030
|12.50
|1.3197
|1.3432
|1.3187
|6060
|2006.11.29 03:52
|t/p
|3030
|12.50
|1.3187
|1.3432
|1.3187
|125.00
|103464.75
|6061
|2006.11.29 03:52
|sell
|3031
|12.50
|1.3185
|1.3420
|1.3175
|6062
|2006.11.29 06:29
|sell
|3032
|12.50
|1.3204
|1.3421
|1.3194
|6063
|2006.11.29 07:00
|t/p
|3032
|12.50
|1.3194
|1.3421
|1.3194
|125.00
|103589.75
|6064
|2006.11.29 07:00
|close
|3031
|12.50
|1.3192
|1.3420
|1.3175
|-87.50
|103502.25
|6065
|2006.11.29 07:00
|buy
|3033
|12.50
|1.3194
|1.2959
|1.3204
|6066
|2006.11.29 08:29
|buy
|3034
|12.50
|1.3168
|1.2951
|1.3178
|6067
|2006.11.29 08:30
|t/p
|3034
|12.50
|1.3178
|1.2951
|1.3178
|125.00
|103627.25
|6068
|2006.11.29 08:30
|close
|3033
|12.50
|1.3178
|1.2959
|1.3204
|-199.99
|103427.26
|6069
|2006.11.29 08:36
|sell
|3035
|12.50
|1.3189
|1.3424
|1.3179
|6070
|2006.11.29 08:44
|t/p
|3035
|12.50
|1.3179
|1.3424
|1.3179
|125.00
|103552.26
|6071
|2006.11.29 08:44
|sell
|3036
|12.50
|1.3170
|1.3405
|1.3160
|6072
|2006.11.29 10:00
|t/p
|3036
|12.50
|1.3160
|1.3405
|1.3160
|125.00
|103677.26
|6073
|2006.11.29 10:00
|sell
|3037
|12.50
|1.3158
|1.3393
|1.3148
|6074
|2006.11.29 13:30
|t/p
|3037
|12.50
|1.3148
|1.3393
|1.3148
|125.00
|103802.26
|6075
|2006.11.29 13:30
|buy
|3038
|12.50
|1.3147
|1.2912
|1.3157
|6076
|2006.11.29 14:05
|t/p
|3038
|12.50
|1.3157
|1.2912
|1.3157
|125.00
|103927.26
|6077
|2006.11.29 14:05
|buy
|3039
|12.50
|1.3159
|1.2924
|1.3169
|6078
|2006.11.29 14:29
|t/p
|3039
|12.50
|1.3169
|1.2924
|1.3169
|125.00
|104052.26
|6079
|2006.11.29 14:29
|buy
|3040
|12.50
|1.3174
|1.2939
|1.3184
|6080
|2006.11.29 15:00
|buy
|3041
|12.50
|1.3147
|1.2930
|1.3157
|6081
|2006.11.29 15:09
|t/p
|3041
|12.50
|1.3157
|1.2930
|1.3157
|125.00
|104177.26
|6082
|2006.11.29 15:09
|close
|3040
|12.50
|1.3158
|1.2939
|1.3184
|-200.01
|103977.25
|6083
|2006.11.29 15:09
|buy
|3042
|12.50
|1.3159
|1.2924
|1.3169
|6084
|2006.11.29 15:33
|t/p
|3042
|12.50
|1.3169
|1.2924
|1.3169
|125.00
|104102.25
|6085
|2006.11.29 15:33
|buy
|3043
|12.50
|1.3171
|1.2936
|1.3181
|6086
|2006.11.29 16:06
|buy
|3044
|12.50
|1.3153
|1.2936
|1.3163
|6087
|2006.11.30 02:14
|t/p
|3044
|12.50
|1.3163
|1.2936
|1.3163
|100.44
|104202.69
|6088
|2006.11.30 02:14
|close
|3043
|12.50
|1.3167
|1.2936
|1.3181
|-74.56
|104128.12
|6089
|2006.11.30 02:15
|buy
|3045
|12.50
|1.3170
|1.2935
|1.3180
|6090
|2006.11.30 07:14
|t/p
|3045
|12.50
|1.3180
|1.2935
|1.3180
|125.00
|104253.12
|6091
|2006.11.30 07:14
|buy
|3046
|12.60
|1.3189
|1.2954
|1.3199
|6092
|2006.11.30 09:44
|t/p
|3046
|12.60
|1.3199
|1.2954
|1.3199
|126.00
|104379.12
|6093
|2006.11.30 09:44
|buy
|3047
|12.60
|1.3203
|1.2968
|1.3213
|6094
|2006.11.30 15:14
|t/p
|3047
|12.60
|1.3213
|1.2968
|1.3213
|126.00
|104505.12
|6095
|2006.11.30 15:14
|buy
|3048
|12.60
|1.3246
|1.3011
|1.3256
|6096
|2006.11.30 15:59
|t/p
|3048
|12.60
|1.3256
|1.3011
|1.3256
|126.00
|104631.12
|6097
|2006.11.30 15:59
|buy
|3049
|12.60
|1.3258
|1.3023
|1.3268
|6098
|2006.11.30 17:18
|t/p
|3049
|12.60
|1.3268
|1.3023
|1.3268
|126.00
|104757.12
|6099
|2006.11.30 17:18
|sell
|3050
|12.60
|1.3268
|1.3503
|1.3258
|6100
|2006.11.30 17:47
|t/p
|3050
|12.60
|1.3258
|1.3503
|1.3258
|126.01
|104883.13
|6101
|2006.11.30 17:47
|sell
|3051
|12.60
|1.3256
|1.3491
|1.3246
|6102
|2006.11.30 19:44
|t/p
|3051
|12.60
|1.3246
|1.3491
|1.3246
|125.99
|105009.12
|6103
|2006.11.30 19:44
|sell
|3052
|12.70
|1.3243
|1.3478
|1.3233
|6104
|2006.12.01 02:29
|sell
|3053
|12.70
|1.3261
|1.3478
|1.3251
|6105
|2006.12.01 04:59
|t/p
|3053
|12.70
|1.3251
|1.3478
|1.3251
|127.00
|105136.12
|6106
|2006.12.01 04:59
|close
|3052
|12.70
|1.3251
|1.3478
|1.3233
|-94.11
|105042.02
|6107
|2006.12.01 05:00
|sell
|3054
|12.70
|1.3248
|1.3483
|1.3238
|6108
|2006.12.01 06:29
|sell
|3055
|12.70
|1.3271
|1.3488
|1.3261
|6109
|2006.12.01 07:14
|t/p
|3055
|12.70
|1.3261
|1.3488
|1.3261
|127.00
|105169.02
|6110
|2006.12.01 07:14
|close
|3054
|12.70
|1.3259
|1.3483
|1.3238
|-139.70
|105029.32
|6111
|2006.12.01 07:14
|buy
|3056
|12.70
|1.3259
|1.3024
|1.3269
|6112
|2006.12.01 07:28
|t/p
|3056
|12.70
|1.3269
|1.3024
|1.3269
|126.99
|105156.31
|6113
|2006.12.01 07:28
|buy
|3057
|12.70
|1.3271
|1.3036
|1.3281
|6114
|2006.12.01 08:29
|buy
|3058
|12.70
|1.3245
|1.3028
|1.3255
|6115
|2006.12.01 08:30
|t/p
|3058
|12.70
|1.3255
|1.3028
|1.3255
|127.00
|105283.31
|6116
|2006.12.01 08:30
|close
|3057
|12.70
|1.3265
|1.3036
|1.3281
|-76.19
|105207.12
|6117
|2006.12.01 08:32
|sell
|3059
|12.70
|1.3246
|1.3481
|1.3236
|6118
|2006.12.01 08:32
|sell
|3060
|12.70
|1.3265
|1.3482
|1.3255
|6119
|2006.12.01 08:33
|t/p
|3060
|12.70
|1.3255
|1.3482
|1.3255
|127.01
|105334.13
|6120
|2006.12.01 08:37
|sell
|3061
|12.70
|1.3265
|1.3482
|1.3255
|6121
|2006.12.01 08:40
|t/p
|3061
|12.70
|1.3255
|1.3482
|1.3255
|127.01
|105461.14
|6122
|2006.12.01 08:40
|sell
|3062
|12.70
|1.3264
|1.3481
|1.3254
|6123
|2006.12.01 08:43
|t/p
|3062
|12.70
|1.3254
|1.3481
|1.3254
|127.01
|105588.15
|6124
|2006.12.01 08:43
|sell
|3063
|12.70
|1.3268
|1.3485
|1.3258
|6125
|2006.12.01 08:44
|t/p
|3063
|12.70
|1.3258
|1.3485
|1.3258
|127.00
|105715.15
|6126
|2006.12.01 08:44
|sell
|3064
|12.70
|1.3269
|1.3486
|1.3259
|6127
|2006.12.01 08:44
|t/p
|3064
|12.70
|1.3259
|1.3486
|1.3259
|127.00
|105842.15
|6128
|2006.12.01 08:45
|sell
|3065
|12.80
|1.3270
|1.3487
|1.3260
|6129
|2006.12.01 08:46
|t/p
|3065
|12.80
|1.3260
|1.3487
|1.3260
|128.00
|105970.15
|6130
|2006.12.01 08:46
|sell
|3066
|12.80
|1.3271
|1.3488
|1.3261
|6131
|2006.12.01 08:47
|t/p
|3066
|12.80
|1.3261
|1.3488
|1.3261
|128.00
|106098.15
|6132
|2006.12.01 08:47
|sell
|3067
|12.80
|1.3274
|1.3491
|1.3264
|6133
|2006.12.01 08:48
|t/p
|3067
|12.80
|1.3264
|1.3491
|1.3264
|128.00
|106226.15
|6134
|2006.12.01 08:48
|sell
|3068
|12.80
|1.3273
|1.3490
|1.3263
|6135
|2006.12.01 08:50
|t/p
|3068
|12.80
|1.3263
|1.3490
|1.3263
|127.99
|106354.14
|6136
|2006.12.01 08:50
|sell
|3069
|12.80
|1.3274
|1.3491
|1.3264
|6137
|2006.12.01 08:51
|t/p
|3069
|12.80
|1.3264
|1.3491
|1.3264
|128.00
|106482.14
|6138
|2006.12.01 08:51
|sell
|3070
|12.80
|1.3275
|1.3492
|1.3265
|6139
|2006.12.01 08:52
|t/p
|3070
|12.80
|1.3265
|1.3492
|1.3265
|128.00
|106610.14
|6140
|2006.12.01 08:52
|sell
|3071
|12.80
|1.3275
|1.3492
|1.3265
|6141
|2006.12.01 08:53
|t/p
|3071
|12.80
|1.3265
|1.3492
|1.3265
|128.00
|106738.14
|6142
|2006.12.01 08:53
|sell
|3072
|12.90
|1.3277
|1.3494
|1.3267
|6143
|2006.12.01 08:54
|t/p
|3072
|12.90
|1.3267
|1.3494
|1.3267
|129.00
|106867.14
|6144
|2006.12.01 09:00
|sell
|3073
|12.90
|1.3269
|1.3486
|1.3259
|6145
|2006.12.01 09:01
|t/p
|3073
|12.90
|1.3259
|1.3486
|1.3259
|129.00
|106996.14
|6146
|2006.12.01 09:01
|sell
|3074
|12.90
|1.3266
|1.3483
|1.3256
|6147
|2006.12.01 09:02
|t/p
|3074
|12.90
|1.3256
|1.3483
|1.3256
|128.99
|107125.13
|6148
|2006.12.01 10:14
|t/p
|3059
|12.70
|1.3236
|1.3481
|1.3236
|127.00
|107252.13
|6149
|2006.12.01 10:14
|sell
|3075
|12.90
|1.3228
|1.3463
|1.3218
|6150
|2006.12.01 12:59
|sell
|3076
|12.90
|1.3247
|1.3464
|1.3237
|6151
|2006.12.01 14:14
|sell
|3077
|25.80
|1.3267
|1.3466
|1.3257
|6152
|2006.12.01 15:14
|sell
|3078
|38.70
|1.3307
|1.3488
|1.3297
|6153
|2006.12.04 08:14
|t/p
|3078
|38.70
|1.3297
|1.3488
|1.3297
|409.83
|107661.96
|6154
|2006.12.04 08:14
|close
|3077
|25.80
|1.3294
|1.3466
|1.3257
|-681.38
|106980.58
|6155
|2006.12.04 08:15
|close
|3076
|12.90
|1.3295
|1.3464
|1.3237
|-611.59
|106368.99
|6156
|2006.12.04 08:15
|close
|3075
|12.90
|1.3312
|1.3463
|1.3218
|-1075.99
|105293.00
|6157
|2006.12.04 08:17
|sell
|3079
|12.70
|1.3297
|1.3532
|1.3287
|6158
|2006.12.04 08:29
|sell
|3080
|12.70
|1.3315
|1.3532
|1.3305
|6159
|2006.12.04 08:29
|t/p
|3080
|12.70
|1.3305
|1.3532
|1.3305
|127.01
|105420.01
|6160
|2006.12.04 08:29
|t/p
|3079
|12.70
|1.3287
|1.3532
|1.3287
|127.00
|105547.01
|6161
|2006.12.04 08:29
|sell
|3081
|12.70
|1.3285
|1.3520
|1.3275
|6162
|2006.12.04 08:30
|sell
|3082
|12.70
|1.3317
|1.3534
|1.3307
|6163
|2006.12.04 08:45
|t/p
|3082
|12.70
|1.3307
|1.3534
|1.3307
|127.00
|105674.01
|6164
|2006.12.04 08:45
|close
|3081
|12.70
|1.3307
|1.3520
|1.3275
|-279.40
|105394.61
|6165
|2006.12.04 08:45
|buy
|3083
|12.70
|1.3318
|1.3083
|1.3328
|6166
|2006.12.04 09:07
|buy
|3084
|12.70
|1.3297
|1.3080
|1.3307
|6167
|2006.12.04 09:29
|t/p
|3084
|12.70
|1.3307
|1.3080
|1.3307
|127.01
|105521.62
|6168
|2006.12.04 09:29
|close
|3083
|12.70
|1.3308
|1.3083
|1.3328
|-126.99
|105394.63
|6169
|2006.12.04 09:30
|buy
|3085
|12.70
|1.3309
|1.3074
|1.3319
|6170
|2006.12.04 12:09
|t/p
|3085
|12.70
|1.3319
|1.3074
|1.3319
|127.00
|105521.63
|6171
|2006.12.04 12:09
|buy
|3086
|12.70
|1.3321
|1.3086
|1.3331
|6172
|2006.12.04 13:29
|buy
|3087
|12.70
|1.3302
|1.3085
|1.3312
|6173
|2006.12.04 13:30
|t/p
|3087
|12.70
|1.3312
|1.3085
|1.3312
|127.00
|105648.63
|6174
|2006.12.04 13:30
|close
|3086
|12.70
|1.3313
|1.3086
|1.3331
|-101.60
|105547.03
|6175
|2006.12.04 13:36
|sell
|3088
|12.70
|1.3300
|1.3535
|1.3290
|6176
|2006.12.04 15:44
|sell
|3089
|12.70
|1.3318
|1.3535
|1.3308
|6177
|2006.12.04 21:59
|sell
|3090
|25.40
|1.3343
|1.3542
|1.3333
|6178
|2006.12.05 00:14
|t/p
|3090
|25.40
|1.3333
|1.3542
|1.3333
|268.99
|105816.02
|6179
|2006.12.05 00:14
|close
|3089
|12.70
|1.3333
|1.3535
|1.3308
|-183.01
|105633.01
|6180
|2006.12.05 00:15
|close
|3088
|12.70
|1.3334
|1.3535
|1.3290
|-424.31
|105208.71
|6181
|2006.12.05 00:19
|sell
|3091
|12.70
|1.3337
|1.3572
|1.3327
|6182
|2006.12.05 01:29
|t/p
|3091
|12.70
|1.3327
|1.3572
|1.3327
|127.00
|105335.71
|6183
|2006.12.05 01:29
|sell
|3092
|12.70
|1.3325
|1.3560
|1.3315
|6184
|2006.12.05 07:59
|t/p
|3092
|12.70
|1.3315
|1.3560
|1.3315
|127.00
|105462.71
|6185
|2006.12.05 07:59
|sell
|3093
|12.70
|1.3311
|1.3546
|1.3301
|6186
|2006.12.05 08:00
|sell
|3094
|12.70
|1.3333
|1.3550
|1.3323
|6187
|2006.12.05 08:06
|t/p
|3094
|12.70
|1.3323
|1.3550
|1.3323
|127.00
|105589.71
|6188
|2006.12.05 08:06
|sell
|3095
|12.70
|1.3334
|1.3551
|1.3324
|6189
|2006.12.05 08:08
|t/p
|3095
|12.70
|1.3324
|1.3551
|1.3324
|127.00
|105716.71
|6190
|2006.12.05 08:08
|sell
|3096
|12.70
|1.3333
|1.3550
|1.3323
|6191
|2006.12.05 08:09
|t/p
|3096
|12.70
|1.3323
|1.3550
|1.3323
|127.00
|105843.71
|6192
|2006.12.05 08:09
|sell
|3097
|12.80
|1.3336
|1.3553
|1.3326
|6193
|2006.12.05 08:11
|t/p
|3097
|12.80
|1.3326
|1.3553
|1.3326
|128.01
|105971.72
|6194
|2006.12.05 08:11
|sell
|3098
|12.80
|1.3334
|1.3551
|1.3324
|6195
|2006.12.05 08:12
|t/p
|3098
|12.80
|1.3324
|1.3551
|1.3324
|128.00
|106099.72
|6196
|2006.12.05 08:12
|sell
|3099
|12.80
|1.3332
|1.3549
|1.3322
|6197
|2006.12.05 08:14
|t/p
|3099
|12.80
|1.3322
|1.3549
|1.3322
|128.00
|106227.72
|6198
|2006.12.05 08:14
|close
|3093
|12.70
|1.3321
|1.3546
|1.3301
|-127.00
|106100.72
|6199
|2006.12.05 08:15
|sell
|3100
|12.80
|1.3318
|1.3553
|1.3308
|6200
|2006.12.05 09:59
|t/p
|3100
|12.80
|1.3308
|1.3553
|1.3308
|128.00
|106228.72
|6201
|2006.12.05 09:59
|sell
|3101
|12.80
|1.3300
|1.3535
|1.3290
|6202
|2006.12.05 10:02
|sell
|3102
|12.80
|1.3319
|1.3536
|1.3309
|6203
|2006.12.05 13:29
|sell
|3103
|25.60
|1.3344
|1.3543
|1.3334
|6204
|2006.12.05 13:55
|t/p
|3103
|25.60
|1.3334
|1.3543
|1.3334
|256.00
|106484.72
|6205
|2006.12.05 13:55
|close
|3102
|12.80
|1.3329
|1.3536
|1.3309
|-128.00
|106356.72
|6206
|2006.12.05 13:56
|close
|3101
|12.80
|1.3329
|1.3535
|1.3290
|-371.20
|105985.52
|6207
|2006.12.05 13:56
|buy
|3104
|12.80
|1.3329
|1.3094
|1.3339
|6208
|2006.12.05 14:29
|t/p
|3104
|12.80
|1.3339
|1.3094
|1.3339
|128.00
|106113.52
|6209
|2006.12.05 14:29
|sell
|3105
|12.80
|1.3341
|1.3576
|1.3331
|6210
|2006.12.05 15:03
|t/p
|3105
|12.80
|1.3331
|1.3576
|1.3331
|128.00
|106241.52
|6211
|2006.12.05 15:03
|sell
|3106
|12.80
|1.3329
|1.3564
|1.3319
|6212
|2006.12.05 15:04
|t/p
|3106
|12.80
|1.3319
|1.3564
|1.3319
|128.00
|106369.52
|6213
|2006.12.05 15:04
|sell
|3107
|12.80
|1.3316
|1.3551
|1.3306
|6214
|2006.12.05 15:14
|t/p
|3107
|12.80
|1.3306
|1.3551
|1.3306
|128.00
|106497.52
|6215
|2006.12.05 15:14
|sell
|3108
|12.80
|1.3299
|1.3534
|1.3289
|6216
|2006.12.05 15:15
|sell
|3109
|12.80
|1.3322
|1.3539
|1.3312
|6217
|2006.12.05 15:16
|t/p
|3109
|12.80
|1.3312
|1.3539
|1.3312
|128.01
|106625.53
|6218
|2006.12.05 15:16
|sell
|3110
|12.80
|1.3325
|1.3542
|1.3315
|6219
|2006.12.05 15:17
|t/p
|3110
|12.80
|1.3315
|1.3542
|1.3315
|128.00
|106753.53
|6220
|2006.12.05 15:17
|sell
|3111
|12.90
|1.3327
|1.3544
|1.3317
|6221
|2006.12.05 15:18
|t/p
|3111
|12.90
|1.3317
|1.3544
|1.3317
|129.00
|106882.53
|6222
|2006.12.05 15:18
|sell
|3112
|12.90
|1.3326
|1.3543
|1.3316
|6223
|2006.12.05 15:19
|t/p
|3112
|12.90
|1.3316
|1.3543
|1.3316
|129.00
|107011.53
|6224
|2006.12.05 15:19
|sell
|3113
|12.90
|1.3325
|1.3542
|1.3315
|6225
|2006.12.05 15:20
|t/p
|3113
|12.90
|1.3315
|1.3542
|1.3315
|129.00
|107140.53
|6226
|2006.12.05 15:20
|sell
|3114
|12.90
|1.3325
|1.3542
|1.3315
|6227
|2006.12.05 15:21
|t/p
|3114
|12.90
|1.3315
|1.3542
|1.3315
|129.00
|107269.53
|6228
|2006.12.05 15:21
|sell
|3115
|12.90
|1.3325
|1.3542
|1.3315
|6229
|2006.12.05 15:22
|t/p
|3115
|12.90
|1.3315
|1.3542
|1.3315
|129.00
|107398.53
|6230
|2006.12.05 15:22
|sell
|3116
|12.90
|1.3325
|1.3542
|1.3315
|6231
|2006.12.05 15:25
|t/p
|3116
|12.90
|1.3315
|1.3542
|1.3315
|129.00
|107527.53
|6232
|2006.12.05 15:25
|sell
|3117
|13.00
|1.3324
|1.3541
|1.3314
|6233
|2006.12.05 15:26
|t/p
|3117
|13.00
|1.3314
|1.3541
|1.3314
|130.00
|107657.53
|6234
|2006.12.05 15:26
|sell
|3118
|13.00
|1.3325
|1.3542
|1.3315
|6235
|2006.12.05 15:27
|t/p
|3118
|13.00
|1.3315
|1.3542
|1.3315
|130.00
|107787.53
|6236
|2006.12.05 15:27
|sell
|3119
|13.00
|1.3330
|1.3547
|1.3320
|6237
|2006.12.05 15:28
|t/p
|3119
|13.00
|1.3320
|1.3547
|1.3320
|129.99
|107917.52
|6238
|2006.12.05 15:28
|sell
|3120
|13.00
|1.3331
|1.3548
|1.3321
|6239
|2006.12.05 15:29
|t/p
|3120
|13.00
|1.3321
|1.3548
|1.3321
|129.99
|108047.51
|6240
|2006.12.05 15:29
|sell
|3121
|13.00
|1.3331
|1.3548
|1.3321
|6241
|2006.12.05 15:29
|t/p
|3121
|13.00
|1.3321
|1.3548
|1.3321
|129.99
|108177.50
|6242
|2006.12.05 15:30
|sell
|3122
|13.00
|1.3328
|1.3545
|1.3318
|6243
|2006.12.05 15:31
|t/p
|3122
|13.00
|1.3318
|1.3545
|1.3318
|130.00
|108307.50
|6244
|2006.12.05 15:31
|sell
|3123
|13.00
|1.3327
|1.3544
|1.3317
|6245
|2006.12.05 15:33
|t/p
|3123
|13.00
|1.3317
|1.3544
|1.3317
|130.00
|108437.50
|6246
|2006.12.05 15:33
|sell
|3124
|13.10
|1.3327
|1.3544
|1.3317
|6247
|2006.12.05 15:35
|t/p
|3124
|13.10
|1.3317
|1.3544
|1.3317
|131.00
|108568.50
|6248
|2006.12.05 15:35
|sell
|3125
|13.10
|1.3329
|1.3546
|1.3319
|6249
|2006.12.05 15:36
|t/p
|3125
|13.10
|1.3319
|1.3546
|1.3319
|131.01
|108699.51
|6250
|2006.12.05 15:36
|sell
|3126
|13.10
|1.3327
|1.3544
|1.3317
|6251
|2006.12.05 15:37
|t/p
|3126
|13.10
|1.3317
|1.3544
|1.3317
|131.00
|108830.51
|6252
|2006.12.05 15:37
|sell
|3127
|13.10
|1.3327
|1.3544
|1.3317
|6253
|2006.12.05 15:38
|t/p
|3127
|13.10
|1.3317
|1.3544
|1.3317
|131.00
|108961.51
|6254
|2006.12.05 15:38
|sell
|3128
|13.10
|1.3331
|1.3548
|1.3321
|6255
|2006.12.05 15:39
|t/p
|3128
|13.10
|1.3321
|1.3548
|1.3321
|130.99
|109092.50
|6256
|2006.12.05 15:39
|sell
|3129
|13.10
|1.3331
|1.3548
|1.3321
|6257
|2006.12.05 15:40
|t/p
|3129
|13.10
|1.3321
|1.3548
|1.3321
|130.99
|109223.49
|6258
|2006.12.05 15:40
|sell
|3130
|13.20
|1.3330
|1.3547
|1.3320
|6259
|2006.12.05 15:41
|t/p
|3130
|13.20
|1.3320
|1.3547
|1.3320
|131.99
|109355.48
|6260
|2006.12.05 15:41
|sell
|3131
|13.20
|1.3332
|1.3549
|1.3322
|6261
|2006.12.05 15:42
|t/p
|3131
|13.20
|1.3322
|1.3549
|1.3322
|132.00
|109487.48
|6262
|2006.12.05 15:42
|sell
|3132
|13.20
|1.3333
|1.3550
|1.3323
|6263
|2006.12.05 15:43
|t/p
|3132
|13.20
|1.3323
|1.3550
|1.3323
|132.00
|109619.48
|6264
|2006.12.05 15:43
|sell
|3133
|13.20
|1.3332
|1.3549
|1.3322
|6265
|2006.12.05 15:44
|t/p
|3133
|13.20
|1.3322
|1.3549
|1.3322
|132.00
|109751.48
|6266
|2006.12.05 15:45
|sell
|3134
|13.20
|1.3334
|1.3551
|1.3324
|6267
|2006.12.05 15:46
|t/p
|3134
|13.20
|1.3324
|1.3551
|1.3324
|132.00
|109883.48
|6268
|2006.12.05 15:46
|sell
|3135
|13.20
|1.3335
|1.3552
|1.3325
|6269
|2006.12.05 15:49
|t/p
|3135
|13.20
|1.3325
|1.3552
|1.3325
|132.00
|110015.48
|6270
|2006.12.05 15:49
|sell
|3136
|13.30
|1.3334
|1.3551
|1.3324
|6271
|2006.12.05 15:50
|t/p
|3136
|13.30
|1.3324
|1.3551
|1.3324
|133.00
|110148.48
|6272
|2006.12.05 15:50
|sell
|3137
|13.30
|1.3335
|1.3552
|1.3325
|6273
|2006.12.05 15:51
|t/p
|3137
|13.30
|1.3325
|1.3552
|1.3325
|133.00
|110281.48
|6274
|2006.12.05 15:51
|sell
|3138
|13.30
|1.3338
|1.3555
|1.3328
|6275
|2006.12.05 15:52
|t/p
|3138
|13.30
|1.3328
|1.3555
|1.3328
|132.99
|110414.47
|6276
|2006.12.05 15:52
|sell
|3139
|13.30
|1.3339
|1.3556
|1.3329
|6277
|2006.12.05 15:53
|t/p
|3139
|13.30
|1.3329
|1.3556
|1.3329
|133.00
|110547.47
|6278
|2006.12.05 15:53
|sell
|3140
|13.30
|1.3338
|1.3555
|1.3328
|6279
|2006.12.05 15:54
|t/p
|3140
|13.30
|1.3328
|1.3555
|1.3328
|132.99
|110680.46
|6280
|2006.12.05 15:54
|sell
|3141
|13.30
|1.3339
|1.3556
|1.3329
|6281
|2006.12.05 15:56
|t/p
|3141
|13.30
|1.3329
|1.3556
|1.3329
|133.00
|110813.46
|6282
|2006.12.05 15:56
|sell
|3142
|13.30
|1.3337
|1.3554
|1.3327
|6283
|2006.12.05 15:57
|t/p
|3142
|13.30
|1.3327
|1.3554
|1.3327
|132.99
|110946.45
|6284
|2006.12.05 15:57
|sell
|3143
|13.40
|1.3338
|1.3555
|1.3328
|6285
|2006.12.05 15:58
|t/p
|3143
|13.40
|1.3328
|1.3555
|1.3328
|133.99
|111080.44
|6286
|2006.12.05 15:58
|sell
|3144
|13.40
|1.3339
|1.3556
|1.3329
|6287
|2006.12.05 15:59
|t/p
|3144
|13.40
|1.3329
|1.3556
|1.3329
|134.00
|111214.44
|6288
|2006.12.05 15:59
|sell
|3145
|13.40
|1.3341
|1.3558
|1.3331
|6289
|2006.12.05 15:59
|t/p
|3145
|13.40
|1.3331
|1.3558
|1.3331
|134.00
|111348.44
|6290
|2006.12.05 16:30
|sell
|3146
|13.40
|1.3317
|1.3534
|1.3307
|6291
|2006.12.06 06:30
|sell
|3147
|26.80
|1.3336
|1.3535
|1.3326
|6292
|2006.12.06 06:59
|t/p
|3147
|26.80
|1.3326
|1.3535
|1.3326
|268.00
|111616.44
|6293
|2006.12.06 06:59
|close
|3146
|13.40
|1.3326
|1.3534
|1.3307
|-112.69
|111503.74
|6294
|2006.12.06 07:00
|close
|3108
|12.80
|1.3325
|1.3534
|1.3289
|-325.25
|111178.49
|6295
|2006.12.06 07:01
|sell
|3148
|13.40
|1.3324
|1.3559
|1.3314
|6296
|2006.12.06 07:59
|t/p
|3148
|13.40
|1.3314
|1.3559
|1.3314
|134.00
|111312.49
|6297
|2006.12.06 07:59
|sell
|3149
|13.40
|1.3305
|1.3540
|1.3295
|6298
|2006.12.06 08:00
|sell
|3150
|13.40
|1.3324
|1.3541
|1.3314
|6299
|2006.12.06 08:14
|t/p
|3150
|13.40
|1.3314
|1.3541
|1.3314
|134.00
|111446.49
|6300
|2006.12.06 08:14
|close
|3149
|13.40
|1.3306
|1.3540
|1.3295
|-13.40
|111433.09
|6301
|2006.12.06 08:15
|sell
|3151
|13.40
|1.3305
|1.3540
|1.3295
|6302
|2006.12.06 08:23
|sell
|3152
|13.40
|1.3325
|1.3542
|1.3315
|6303
|2006.12.06 08:24
|t/p
|3152
|13.40
|1.3315
|1.3542
|1.3315
|134.00
|111567.09
|6304
|2006.12.06 08:24
|sell
|3153
|13.40
|1.3326
|1.3543
|1.3316
|6305
|2006.12.06 08:25
|t/p
|3153
|13.40
|1.3316
|1.3543
|1.3316
|134.00
|111701.09
|6306
|2006.12.06 09:00
|t/p
|3151
|13.40
|1.3295
|1.3540
|1.3295
|134.00
|111835.09
|6307
|2006.12.06 09:00
|sell
|3154
|13.50
|1.3293
|1.3528
|1.3283
|6308
|2006.12.06 09:06
|sell
|3155
|13.50
|1.3312
|1.3529
|1.3302
|6309
|2006.12.06 09:07
|t/p
|3155
|13.50
|1.3302
|1.3529
|1.3302
|135.00
|111970.09
|6310
|2006.12.06 09:07
|sell
|3156
|13.50
|1.3312
|1.3529
|1.3302
|6311
|2006.12.06 09:07
|t/p
|3156
|13.50
|1.3302
|1.3529
|1.3302
|135.00
|112105.09
|6312
|2006.12.06 09:44
|t/p
|3154
|13.50
|1.3283
|1.3528
|1.3283
|135.00
|112240.09
|6313
|2006.12.06 09:44
|sell
|3157
|13.50
|1.3265
|1.3500
|1.3255
|6314
|2006.12.06 09:45
|sell
|3158
|13.50
|1.3295
|1.3512
|1.3285
|6315
|2006.12.06 09:49
|t/p
|3158
|13.50
|1.3285
|1.3512
|1.3285
|134.99
|112375.08
|6316
|2006.12.06 09:49
|sell
|3159
|13.50
|1.3295
|1.3512
|1.3285
|6317
|2006.12.06 09:51
|t/p
|3159
|13.50
|1.3285
|1.3512
|1.3285
|134.99
|112510.07
|6318
|2006.12.06 09:51
|sell
|3160
|13.60
|1.3296
|1.3513
|1.3286
|6319
|2006.12.06 09:52
|t/p
|3160
|13.60
|1.3286
|1.3513
|1.3286
|136.00
|112646.07
|6320
|2006.12.06 09:52
|sell
|3161
|13.60
|1.3296
|1.3513
|1.3286
|6321
|2006.12.06 09:53
|t/p
|3161
|13.60
|1.3286
|1.3513
|1.3286
|136.00
|112782.07
|6322
|2006.12.06 09:53
|sell
|3162
|13.60
|1.3299
|1.3516
|1.3289
|6323
|2006.12.06 09:55
|t/p
|3162
|13.60
|1.3289
|1.3516
|1.3289
|136.00
|112918.07
|6324
|2006.12.06 09:55
|sell
|3163
|13.60
|1.3300
|1.3517
|1.3290
|6325
|2006.12.06 09:56
|t/p
|3163
|13.60
|1.3290
|1.3517
|1.3290
|136.01
|113054.08
|6326
|2006.12.06 09:56
|sell
|3164
|13.60
|1.3299
|1.3516
|1.3289
|6327
|2006.12.06 09:59
|t/p
|3164
|13.60
|1.3289
|1.3516
|1.3289
|136.00
|113190.08
|6328
|2006.12.06 09:59
|sell
|3165
|13.60
|1.3295
|1.3512
|1.3285
|6329
|2006.12.06 09:59
|t/p
|3165
|13.60
|1.3285
|1.3512
|1.3285
|135.99
|113326.07
|6330
|2006.12.06 10:00
|sell
|3166
|13.60
|1.3294
|1.3511
|1.3284
|6331
|2006.12.06 10:01
|t/p
|3166
|13.60
|1.3284
|1.3511
|1.3284
|135.99
|113462.06
|6332
|2006.12.06 10:01
|sell
|3167
|13.70
|1.3295
|1.3512
|1.3285
|6333
|2006.12.06 10:03
|t/p
|3167
|13.70
|1.3285
|1.3512
|1.3285
|136.99
|113599.05
|6334
|2006.12.06 10:03
|sell
|3168
|13.70
|1.3296
|1.3513
|1.3286
|6335
|2006.12.06 10:06
|t/p
|3168
|13.70
|1.3286
|1.3513
|1.3286
|137.00
|113736.05
|6336
|2006.12.06 10:06
|sell
|3169
|13.70
|1.3297
|1.3514
|1.3287
|6337
|2006.12.06 10:09
|t/p
|3169
|13.70
|1.3287
|1.3514
|1.3287
|137.00
|113873.05
|6338
|2006.12.06 10:09
|sell
|3170
|13.70
|1.3295
|1.3512
|1.3285
|6339
|2006.12.06 10:11
|t/p
|3170
|13.70
|1.3285
|1.3512
|1.3285
|136.99
|114010.04
|6340
|2006.12.06 10:11
|sell
|3171
|13.70
|1.3294
|1.3511
|1.3284
|6341
|2006.12.06 10:12
|t/p
|3171
|13.70
|1.3284
|1.3511
|1.3284
|136.99
|114147.03
|6342
|2006.12.06 10:12
|sell
|3172
|13.70
|1.3295
|1.3512
|1.3285
|6343
|2006.12.06 10:13
|t/p
|3172
|13.70
|1.3285
|1.3512
|1.3285
|136.99
|114284.02
|6344
|2006.12.06 10:13
|sell
|3173
|13.80
|1.3294
|1.3511
|1.3284
|6345
|2006.12.06 10:13
|t/p
|3173
|13.80
|1.3284
|1.3511
|1.3284
|137.99
|114422.01
|6346
|2006.12.06 10:17
|sell
|3174
|13.80
|1.3284
|1.3501
|1.3274
|6347
|2006.12.06 10:18
|t/p
|3174
|13.80
|1.3274
|1.3501
|1.3274
|138.00
|114560.01
|6348
|2006.12.06 10:33
|sell
|3175
|13.80
|1.3285
|1.3502
|1.3275
|6349
|2006.12.06 10:34
|t/p
|3175
|13.80
|1.3275
|1.3502
|1.3275
|138.00
|114698.01
|6350
|2006.12.06 10:35
|sell
|3176
|13.80
|1.3285
|1.3502
|1.3275
|6351
|2006.12.06 10:36
|t/p
|3176
|13.80
|1.3275
|1.3502
|1.3275
|138.00
|114836.01
|6352
|2006.12.06 11:29
|sell
|3177
|13.80
|1.3285
|1.3502
|1.3275
|6353
|2006.12.06 13:00
|t/p
|3177
|13.80
|1.3275
|1.3502
|1.3275
|138.00
|114974.01
|6354
|2006.12.06 13:00
|close
|3157
|13.50
|1.3275
|1.3500
|1.3255
|-135.00
|114839.01
|6355
|2006.12.06 13:00
|buy
|3178
|13.80
|1.3285
|1.3050
|1.3295
|6356
|2006.12.06 13:29
|buy
|3179
|13.80
|1.3266
|1.3049
|1.3276
|6357
|2006.12.06 13:30
|t/p
|3179
|13.80
|1.3276
|1.3049
|1.3276
|138.00
|114977.01
|6358
|2006.12.06 13:30
|close
|3178
|13.80
|1.3283
|1.3050
|1.3295
|-27.60
|114949.41
|6359
|2006.12.06 13:32
|sell
|3180
|13.80
|1.3272
|1.3507
|1.3262
|6360
|2006.12.06 14:59
|sell
|3181
|13.80
|1.3290
|1.3507
|1.3280
|6361
|2006.12.06 15:44
|sell
|3182
|27.60
|1.3318
|1.3517
|1.3308
|6362
|2006.12.06 16:05
|t/p
|3182
|27.60
|1.3308
|1.3517
|1.3308
|276.00
|115225.41
|6363
|2006.12.06 16:05
|close
|3181
|13.80
|1.3305
|1.3507
|1.3280
|-207.00
|115018.41
|6364
|2006.12.06 16:05
|close
|3180
|13.80
|1.3306
|1.3507
|1.3262
|-469.20
|114549.21
|6365
|2006.12.06 16:05
|buy
|3183
|13.80
|1.3305
|1.3070
|1.3315
|6366
|2006.12.06 16:45
|t/p
|3183
|13.80
|1.3315
|1.3070
|1.3315
|138.00
|114687.21
|6367
|2006.12.06 16:45
|buy
|3184
|13.80
|1.3319
|1.3084
|1.3329
|6368
|2006.12.06 18:14
|buy
|3185
|13.80
|1.3297
|1.3080
|1.3307
|6369
|2006.12.06 18:20
|t/p
|3185
|13.80
|1.3307
|1.3080
|1.3307
|138.00
|114825.21
|6370
|2006.12.06 18:20
|close
|3184
|13.80
|1.3309
|1.3084
|1.3329
|-138.01
|114687.20
|6371
|2006.12.06 18:23
|sell
|3186
|13.80
|1.3297
|1.3532
|1.3287
|6372
|2006.12.06 19:29
|t/p
|3186
|13.80
|1.3287
|1.3532
|1.3287
|138.00
|114825.20
|6373
|2006.12.06 19:29
|sell
|3187
|13.80
|1.3283
|1.3518
|1.3273
|6374
|2006.12.07 04:59
|sell
|3188
|13.80
|1.3308
|1.3525
|1.3298
|6375
|2006.12.07 10:14
|t/p
|3188
|13.80
|1.3298
|1.3525
|1.3298
|138.00
|114963.20
|6376
|2006.12.07 10:14
|close
|3187
|13.80
|1.3297
|1.3518
|1.3273
|-168.77
|114794.43
|6377
|2006.12.07 10:15
|sell
|3189
|13.80
|1.3296
|1.3531
|1.3286
|6378
|2006.12.07 12:11
|t/p
|3189
|13.80
|1.3286
|1.3531
|1.3286
|138.00
|114932.43
|6379
|2006.12.07 12:11
|buy
|3190
|13.80
|1.3286
|1.3051
|1.3296
|6380
|2006.12.07 12:59
|t/p
|3190
|13.80
|1.3296
|1.3051
|1.3296
|138.00
|115070.43
|6381
|2006.12.07 12:59
|buy
|3191
|13.90
|1.3299
|1.3064
|1.3309
|6382
|2006.12.07 14:37
|t/p
|3191
|13.90
|1.3309
|1.3064
|1.3309
|139.00
|115209.43
|6383
|2006.12.07 14:37
|buy
|3192
|13.90
|1.3317
|1.3082
|1.3327
|6384
|2006.12.07 14:44
|buy
|3193
|13.90
|1.3297
|1.3080
|1.3307
|6385
|2006.12.07 22:14
|buy
|3194
|27.80
|1.3278
|1.3079
|1.3288
|6386
|2006.12.07 22:15
|t/p
|3194
|27.80
|1.3288
|1.3079
|1.3288
|278.00
|115487.43
|6387
|2006.12.07 22:15
|close
|3193
|13.90
|1.3289
|1.3080
|1.3307
|-111.20
|115376.23
|6388
|2006.12.07 22:18
|close
|3192
|13.90
|1.3281
|1.3082
|1.3327
|-500.41
|114875.82
|6389
|2006.12.07 22:18
|buy
|3195
|13.80
|1.3290
|1.3055
|1.3300
|6390
|2006.12.08 13:29
|buy
|3196
|13.80
|1.3271
|1.3054
|1.3281
|6391
|2006.12.08 13:59
|t/p
|3195
|13.80
|1.3300
|1.3055
|1.3300
|128.97
|115004.79
|6392
|2006.12.08 13:59
|t/p
|3196
|13.80
|1.3281
|1.3054
|1.3281
|138.00
|115142.79
|6393
|2006.12.08 13:59
|buy
|3197
|13.90
|1.3335
|1.3100
|1.3345
|6394
|2006.12.08 14:29
|t/p
|3197
|13.90
|1.3345
|1.3100
|1.3345
|139.00
|115281.79
|6395
|2006.12.08 14:29
|buy
|3198
|13.90
|1.3347
|1.3112
|1.3357
|6396
|2006.12.08 15:29
|buy
|3199
|13.90
|1.3312
|1.3095
|1.3322
|6397
|2006.12.08 15:30
|t/p
|3199
|13.90
|1.3322
|1.3095
|1.3322
|139.00
|115420.79
|6398
|2006.12.08 15:30
|close
|3198
|13.90
|1.3342
|1.3112
|1.3357
|-69.50
|115351.29
|6399
|2006.12.08 15:31
|sell
|3200
|13.90
|1.3326
|1.3561
|1.3316
|6400
|2006.12.08 16:02
|sell
|3201
|13.90
|1.3356
|1.3573
|1.3346
|6401
|2006.12.08 16:03
|t/p
|3201
|13.90
|1.3346
|1.3573
|1.3346
|139.00
|115490.29
|6402
|2006.12.08 16:03
|sell
|3202
|13.90
|1.3357
|1.3574
|1.3347
|6403
|2006.12.08 16:04
|t/p
|3202
|13.90
|1.3347
|1.3574
|1.3347
|139.00
|115629.29
|6404
|2006.12.08 16:04
|sell
|3203
|13.90
|1.3348
|1.3565
|1.3338
|6405
|2006.12.08 16:04
|t/p
|3203
|13.90
|1.3338
|1.3565
|1.3338
|139.00
|115768.29
|6406
|2006.12.08 16:29
|t/p
|3200
|13.90
|1.3316
|1.3561
|1.3316
|139.00
|115907.29
|6407
|2006.12.08 16:29
|sell
|3204
|14.00
|1.3309
|1.3544
|1.3299
|6408
|2006.12.08 16:44
|t/p
|3204
|14.00
|1.3299
|1.3544
|1.3299
|140.00
|116047.29
|6409
|2006.12.08 16:44
|sell
|3205
|14.00
|1.3289
|1.3524
|1.3279
|6410
|2006.12.08 16:45
|sell
|3206
|14.00
|1.3321
|1.3538
|1.3311
|6411
|2006.12.08 16:50
|t/p
|3206
|14.00
|1.3311
|1.3538
|1.3311
|140.00
|116187.29
|6412
|2006.12.08 16:50
|sell
|3207
|14.00
|1.3318
|1.3535
|1.3308
|6413
|2006.12.08 16:51
|t/p
|3207
|14.00
|1.3308
|1.3535
|1.3308
|140.00
|116327.29
|6414
|2006.12.08 16:51
|sell
|3208
|14.00
|1.3317
|1.3534
|1.3307
|6415
|2006.12.08 16:53
|t/p
|3208
|14.00
|1.3307
|1.3534
|1.3307
|140.00
|116467.29
|6416
|2006.12.08 16:53
|sell
|3209
|14.00
|1.3317
|1.3534
|1.3307
|6417
|2006.12.08 16:54
|t/p
|3209
|14.00
|1.3307
|1.3534
|1.3307
|140.00
|116607.29
|6418
|2006.12.08 16:54
|sell
|3210
|14.00
|1.3316
|1.3533
|1.3306
|6419
|2006.12.08 16:55
|t/p
|3210
|14.00
|1.3306
|1.3533
|1.3306
|139.99
|116747.28
|6420
|2006.12.08 16:55
|sell
|3211
|14.10
|1.3314
|1.3531
|1.3304
|6421
|2006.12.08 16:57
|t/p
|3211
|14.10
|1.3304
|1.3531
|1.3304
|141.01
|116888.29
|6422
|2006.12.08 16:57
|sell
|3212
|14.10
|1.3315
|1.3532
|1.3305
|6423
|2006.12.08 16:58
|t/p
|3212
|14.10
|1.3305
|1.3532
|1.3305
|141.01
|117029.30
|6424
|2006.12.08 16:58
|sell
|3213
|14.10
|1.3315
|1.3532
|1.3305
|6425
|2006.12.08 16:59
|t/p
|3213
|14.10
|1.3305
|1.3532
|1.3305
|141.01
|117170.31
|6426
|2006.12.08 16:59
|sell
|3214
|14.10
|1.3315
|1.3532
|1.3305
|6427
|2006.12.08 16:59
|t/p
|3214
|14.10
|1.3305
|1.3532
|1.3305
|141.01
|117311.32
|6428
|2006.12.08 16:59
|t/p
|3205
|14.00
|1.3279
|1.3524
|1.3279
|140.00
|117451.32
|6429
|2006.12.08 16:59
|sell
|3215
|14.10
|1.3214
|1.3449
|1.3204
|6430
|2006.12.08 17:00
|sell
|3216
|14.10
|1.3313
|1.3530
|1.3303
|6431
|2006.12.08 17:01
|t/p
|3216
|14.10
|1.3303
|1.3530
|1.3303
|141.00
|117592.32
|6432
|2006.12.08 17:01
|sell
|3217
|14.20
|1.3314
|1.3531
|1.3304
|6433
|2006.12.08 17:02
|t/p
|3217
|14.20
|1.3304
|1.3531
|1.3304
|142.01
|117734.33
|6434
|2006.12.08 17:02
|sell
|3218
|14.20
|1.3315
|1.3532
|1.3305
|6435
|2006.12.08 17:05
|t/p
|3218
|14.20
|1.3305
|1.3532
|1.3305
|142.01
|117876.34
|6436
|2006.12.08 17:05
|sell
|3219
|14.20
|1.3317
|1.3534
|1.3307
|6437
|2006.12.08 17:08
|t/p
|3219
|14.20
|1.3307
|1.3534
|1.3307
|142.00
|118018.34
|6438
|2006.12.08 17:08
|sell
|3220
|14.20
|1.3317
|1.3534
|1.3307
|6439
|2006.12.08 17:10
|t/p
|3220
|14.20
|1.3307
|1.3534
|1.3307
|142.00
|118160.34
|6440
|2006.12.08 17:10
|sell
|3221
|14.20
|1.3318
|1.3535
|1.3308
|6441
|2006.12.08 17:11
|t/p
|3221
|14.20
|1.3308
|1.3535
|1.3308
|142.00
|118302.34
|6442
|2006.12.08 17:11
|sell
|3222
|14.20
|1.3323
|1.3540
|1.3313
|6443
|2006.12.08 17:12
|t/p
|3222
|14.20
|1.3313
|1.3540
|1.3313
|141.99
|118444.33
|6444
|2006.12.08 17:12
|sell
|3223
|14.30
|1.3323
|1.3540
|1.3313
|6445
|2006.12.08 17:14
|t/p
|3223
|14.30
|1.3313
|1.3540
|1.3313
|142.99
|118587.32
|6446
|2006.12.08 17:15
|sell
|3224
|14.30
|1.3234
|1.3451
|1.3224
|6447
|2006.12.08 17:18
|sell
|3225
|28.60
|1.3322
|1.3521
|1.3312
|6448
|2006.12.08 17:21
|t/p
|3225
|28.60
|1.3312
|1.3521
|1.3312
|286.01
|118873.33
|6449
|2006.12.08 17:21
|sell
|3226
|28.60
|1.3320
|1.3519
|1.3310
|6450
|2006.12.08 17:22
|t/p
|3226
|28.60
|1.3310
|1.3519
|1.3310
|286.00
|119159.33
|6451
|2006.12.08 17:22
|sell
|3227
|28.60
|1.3317
|1.3516
|1.3307
|6452
|2006.12.08 17:24
|t/p
|3227
|28.60
|1.3307
|1.3516
|1.3307
|285.99
|119445.32
|6453
|2006.12.08 17:24
|sell
|3228
|28.80
|1.3315
|1.3514
|1.3305
|6454
|2006.12.08 17:25
|t/p
|3228
|28.80
|1.3305
|1.3514
|1.3305
|288.02
|119733.34
|6455
|2006.12.08 17:25
|sell
|3229
|28.80
|1.3309
|1.3508
|1.3299
|6456
|2006.12.08 17:26
|t/p
|3229
|28.80
|1.3299
|1.3508
|1.3299
|287.99
|120021.33
|6457
|2006.12.08 17:26
|sell
|3230
|29.00
|1.3302
|1.3501
|1.3292
|6458
|2006.12.08 17:27
|t/p
|3230
|29.00
|1.3292
|1.3501
|1.3292
|289.99
|120311.32
|6459
|2006.12.08 17:27
|sell
|3231
|29.00
|1.3307
|1.3506
|1.3297
|6460
|2006.12.08 17:28
|t/p
|3231
|29.00
|1.3297
|1.3506
|1.3297
|290.01
|120601.33
|6461
|2006.12.08 17:28
|sell
|3232
|29.00
|1.3304
|1.3503
|1.3294
|6462
|2006.12.08 17:29
|t/p
|3232
|29.00
|1.3294
|1.3503
|1.3294
|290.00
|120891.33
|6463
|2006.12.08 17:29
|sell
|3233
|29.20
|1.3306
|1.3505
|1.3296
|6464
|2006.12.08 17:29
|t/p
|3233
|29.20
|1.3296
|1.3505
|1.3296
|292.01
|121183.34
|6465
|2006.12.08 17:29
|t/p
|3224
|14.30
|1.3224
|1.3451
|1.3224
|143.00
|121326.34
|6466
|2006.12.08 17:29
|close
|3215
|14.10
|1.3219
|1.3449
|1.3204
|-70.50
|121255.84
|6467
|2006.12.08 17:30
|sell
|3234
|14.60
|1.3216
|1.3451
|1.3206
|6468
|2006.12.08 17:31
|sell
|3235
|14.60
|1.3305
|1.3522
|1.3295
|6469
|2006.12.08 17:33
|t/p
|3235
|14.60
|1.3295
|1.3522
|1.3295
|146.00
|121401.84
|6470
|2006.12.08 17:33
|sell
|3236
|14.60
|1.3305
|1.3522
|1.3295
|6471
|2006.12.08 17:34
|t/p
|3236
|14.60
|1.3295
|1.3522
|1.3295
|146.00
|121547.84
|6472
|2006.12.08 17:34
|sell
|3237
|14.60
|1.3307
|1.3524
|1.3297
|6473
|2006.12.08 17:35
|t/p
|3237
|14.60
|1.3297
|1.3524
|1.3297
|146.01
|121693.85
|6474
|2006.12.08 17:35
|sell
|3238
|14.70
|1.3308
|1.3525
|1.3298
|6475
|2006.12.08 17:36
|t/p
|3238
|14.70
|1.3298
|1.3525
|1.3298
|147.01
|121840.86
|6476
|2006.12.08 17:36
|sell
|3239
|14.70
|1.3309
|1.3526
|1.3299
|6477
|2006.12.08 17:37
|t/p
|3239
|14.70
|1.3299
|1.3526
|1.3299
|146.99
|121987.85
|6478
|2006.12.08 17:37
|sell
|3240
|14.70
|1.3308
|1.3525
|1.3298
|6479
|2006.12.08 17:40
|t/p
|3240
|14.70
|1.3298
|1.3525
|1.3298
|147.01
|122134.86
|6480
|2006.12.08 17:40
|sell
|3241
|14.70
|1.3300
|1.3517
|1.3290
|6481
|2006.12.08 17:41
|t/p
|3241
|14.70
|1.3290
|1.3517
|1.3290
|147.01
|122281.87
|6482
|2006.12.08 17:41
|sell
|3242
|14.70
|1.3297
|1.3514
|1.3287
|6483
|2006.12.08 17:42
|t/p
|3242
|14.70
|1.3287
|1.3514
|1.3287
|147.00
|122428.87
|6484
|2006.12.08 17:42
|sell
|3243
|14.70
|1.3291
|1.3508
|1.3281
|6485
|2006.12.08 17:43
|t/p
|3243
|14.70
|1.3281
|1.3508
|1.3281
|147.00
|122575.87
|6486
|2006.12.08 17:43
|sell
|3244
|14.80
|1.3286
|1.3503
|1.3276
|6487
|2006.12.08 17:44
|t/p
|3244
|14.80
|1.3276
|1.3503
|1.3276
|148.01
|122723.88
|6488
|2006.12.08 17:44
|sell
|3245
|14.80
|1.3283
|1.3500
|1.3273
|6489
|2006.12.08 17:44
|t/p
|3245
|14.80
|1.3273
|1.3500
|1.3273
|148.00
|122871.88
|6490
|2006.12.08 17:45
|sell
|3246
|14.80
|1.3289
|1.3506
|1.3279
|6491
|2006.12.08 17:46
|t/p
|3246
|14.80
|1.3279
|1.3506
|1.3279
|148.00
|123019.88
|6492
|2006.12.08 17:46
|sell
|3247
|14.80
|1.3290
|1.3507
|1.3280
|6493
|2006.12.08 17:47
|t/p
|3247
|14.80
|1.3280
|1.3507
|1.3280
|148.00
|123167.88
|6494
|2006.12.08 17:47
|sell
|3248
|14.80
|1.3286
|1.3503
|1.3276
|6495
|2006.12.08 17:48
|t/p
|3248
|14.80
|1.3276
|1.3503
|1.3276
|148.01
|123315.89
|6496
|2006.12.08 17:48
|sell
|3249
|14.80
|1.3285
|1.3502
|1.3275
|6497
|2006.12.08 17:49
|t/p
|3249
|14.80
|1.3275
|1.3502
|1.3275
|148.00
|123463.89
|6498
|2006.12.08 17:49
|sell
|3250
|14.90
|1.3265
|1.3482
|1.3255
|6499
|2006.12.08 17:49
|t/p
|3250
|14.90
|1.3255
|1.3482
|1.3255
|149.01
|123612.90
|6500
|2006.12.08 19:14
|t/p
|3234
|14.60
|1.3206
|1.3451
|1.3206
|146.00
|123758.90
|6501
|2006.12.08 19:14
|sell
|3251
|14.90
|1.3201
|1.3436
|1.3191
|6502
|2006.12.10 22:30
|t/p
|3251
|14.90
|1.3191
|1.3436
|1.3191
|149.00
|123907.90
|6503
|2006.12.10 22:30
|buy
|3252
|14.90
|1.3189
|1.2954
|1.3199
|6504
|2006.12.11 00:14
|buy
|3253
|14.90
|1.3171
|1.2954
|1.3181
|6505
|2006.12.11 00:19
|t/p
|3253
|14.90
|1.3181
|1.2954
|1.3181
|149.00
|124056.90
|6506
|2006.12.11 00:19
|close
|3252
|14.90
|1.3186
|1.2954
|1.3199
|-54.45
|124002.45
|6507
|2006.12.11 00:23
|buy
|3254
|14.90
|1.3178
|1.2943
|1.3188
|6508
|2006.12.11 00:42
|t/p
|3254
|14.90
|1.3188
|1.2943
|1.3188
|149.00
|124151.45
|6509
|2006.12.11 00:42
|buy
|3255
|14.90
|1.3193
|1.2958
|1.3203
|6510
|2006.12.11 00:43
|buy
|3256
|14.90
|1.3168
|1.2951
|1.3178
|6511
|2006.12.11 00:43
|t/p
|3256
|14.90
|1.3178
|1.2951
|1.3178
|149.00
|124300.45
|6512
|2006.12.11 00:44
|buy
|3257
|15.00
|1.3168
|1.2951
|1.3178
|6513
|2006.12.11 00:58
|t/p
|3257
|15.00
|1.3178
|1.2951
|1.3178
|150.00
|124450.45
|6514
|2006.12.11 00:58
|close
|3255
|14.90
|1.3186
|1.2958
|1.3203
|-104.29
|124346.16
|6515
|2006.12.11 00:59
|buy
|3258
|15.00
|1.3171
|1.2936
|1.3181
|6516
|2006.12.11 00:59
|t/p
|3258
|15.00
|1.3181
|1.2936
|1.3181
|150.00
|124496.16
|6517
|2006.12.11 00:59
|buy
|3259
|15.00
|1.3185
|1.2950
|1.3195
|6518
|2006.12.11 01:18
|buy
|3260
|15.00
|1.3167
|1.2950
|1.3177
|6519
|2006.12.11 01:59
|buy
|3261
|30.00
|1.3146
|1.2947
|1.3156
|6520
|2006.12.11 02:01
|t/p
|3261
|30.00
|1.3156
|1.2947
|1.3156
|300.00
|124796.16
|6521
|2006.12.11 02:01
|close
|3260
|15.00
|1.3167
|1.2950
|1.3177
|0.01
|124796.17
|6522
|2006.12.11 02:02
|close
|3259
|15.00
|1.3155
|1.2950
|1.3195
|-450.00
|124346.17
|6523
|2006.12.11 02:02
|buy
|3262
|15.00
|1.3170
|1.2935
|1.3180
|6524
|2006.12.11 02:14
|buy
|3263
|15.00
|1.3140
|1.2923
|1.3150
|6525
|2006.12.11 02:15
|t/p
|3263
|15.00
|1.3150
|1.2923
|1.3150
|150.00
|124496.17
|6526
|2006.12.11 02:15
|close
|3262
|15.00
|1.3163
|1.2935
|1.3180
|-104.99
|124391.18
|6527
|2006.12.11 02:16
|sell
|3264
|15.00
|1.3141
|1.3376
|1.3131
|6528
|2006.12.11 02:16
|sell
|3265
|15.00
|1.3163
|1.3380
|1.3153
|6529
|2006.12.11 02:17
|t/p
|3265
|15.00
|1.3153
|1.3380
|1.3153
|150.01
|124541.19
|6530
|2006.12.11 02:17
|sell
|3266
|15.00
|1.3165
|1.3382
|1.3155
|6531
|2006.12.11 02:18
|t/p
|3266
|15.00
|1.3155
|1.3382
|1.3155
|149.99
|124691.18
|6532
|2006.12.11 02:18
|sell
|3267
|15.00
|1.3166
|1.3383
|1.3156
|6533
|2006.12.11 02:22
|t/p
|3267
|15.00
|1.3156
|1.3383
|1.3156
|149.99
|124841.17
|6534
|2006.12.11 02:22
|sell
|3268
|15.00
|1.3166
|1.3383
|1.3156
|6535
|2006.12.11 02:23
|t/p
|3268
|15.00
|1.3156
|1.3383
|1.3156
|149.99
|124991.16
|6536
|2006.12.11 02:23
|sell
|3269
|15.00
|1.3166
|1.3383
|1.3156
|6537
|2006.12.11 02:23
|t/p
|3269
|15.00
|1.3156
|1.3383
|1.3156
|149.99
|125141.15
|6538
|2006.12.11 03:45
|sell
|3270
|15.10
|1.3159
|1.3376
|1.3149
|6539
|2006.12.11 07:14
|sell
|3271
|30.20
|1.3181
|1.3380
|1.3171
|6540
|2006.12.11 07:59
|sell
|3272
|45.30
|1.3202
|1.3383
|1.3192
|6541
|2006.12.11 09:44
|t/p
|3272
|45.30
|1.3192
|1.3383
|1.3192
|453.00
|125594.15
|6542
|2006.12.11 09:44
|close
|3271
|30.20
|1.3187
|1.3380
|1.3171
|-181.20
|125412.95
|6543
|2006.12.11 09:45
|close
|3270
|15.10
|1.3186
|1.3376
|1.3149
|-407.70
|125005.25
|6544
|2006.12.11 09:45
|close
|3264
|15.00
|1.3210
|1.3376
|1.3131
|-1034.99
|123970.26
|6545
|2006.12.11 09:47
|sell
|3273
|14.90
|1.3195
|1.3430
|1.3185
|6546
|2006.12.11 10:15
|t/p
|3273
|14.90
|1.3185
|1.3430
|1.3185
|149.00
|124119.26
|6547
|2006.12.11 10:15
|sell
|3274
|14.90
|1.3183
|1.3418
|1.3173
|6548
|2006.12.11 10:19
|sell
|3275
|14.90
|1.3203
|1.3420
|1.3193
|6549
|2006.12.11 10:20
|t/p
|3275
|14.90
|1.3193
|1.3420
|1.3193
|149.00
|124268.26
|6550
|2006.12.11 10:20
|sell
|3276
|15.00
|1.3203
|1.3420
|1.3193
|6551
|2006.12.11 10:22
|t/p
|3276
|15.00
|1.3193
|1.3420
|1.3193
|150.00
|124418.26
|6552
|2006.12.11 15:29
|sell
|3277
|15.00
|1.3202
|1.3419
|1.3192
|6553
|2006.12.11 16:29
|sell
|3278
|30.00
|1.3226
|1.3425
|1.3216
|6554
|2006.12.11 17:14
|sell
|3279
|45.00
|1.3246
|1.3427
|1.3236
|6555
|2006.12.12 07:59
|t/p
|3279
|45.00
|1.3236
|1.3427
|1.3236
|476.55
|124894.81
|6556
|2006.12.12 07:59
|close
|3278
|30.00
|1.3234
|1.3425
|1.3216
|-222.30
|124672.51
|6557
|2006.12.12 08:00
|close
|3277
|15.00
|1.3233
|1.3419
|1.3192
|-456.15
|124216.36
|6558
|2006.12.12 08:00
|close
|3274
|14.90
|1.3235
|1.3418
|1.3173
|-766.01
|123450.35
|6559
|2006.12.12 08:03
|sell
|3280
|14.90
|1.3248
|1.3483
|1.3238
|6560
|2006.12.12 08:07
|t/p
|3280
|14.90
|1.3238
|1.3483
|1.3238
|149.00
|123599.35
|6561
|2006.12.12 08:07
|sell
|3281
|14.90
|1.3233
|1.3468
|1.3223
|6562
|2006.12.12 08:14
|sell
|3282
|14.90
|1.3254
|1.3471
|1.3244
|6563
|2006.12.12 08:14
|t/p
|3282
|14.90
|1.3244
|1.3471
|1.3244
|149.00
|123748.35
|6564
|2006.12.12 10:00
|sell
|3283
|14.90
|1.3254
|1.3471
|1.3244
|6565
|2006.12.12 10:45
|t/p
|3283
|14.90
|1.3244
|1.3471
|1.3244
|149.00
|123897.35
|6566
|2006.12.12 10:45
|close
|3281
|14.90
|1.3242
|1.3468
|1.3223
|-134.10
|123763.25
|6567
|2006.12.12 10:45
|buy
|3284
|14.90
|1.3244
|1.3009
|1.3254
|6568
|2006.12.12 11:03
|t/p
|3284
|14.90
|1.3254
|1.3009
|1.3254
|149.01
|123912.26
|6569
|2006.12.12 11:03
|buy
|3285
|14.90
|1.3257
|1.3022
|1.3267
|6570
|2006.12.12 11:45
|buy
|3286
|14.90
|1.3239
|1.3022
|1.3249
|6571
|2006.12.12 12:59
|t/p
|3286
|14.90
|1.3249
|1.3022
|1.3249
|149.00
|124061.26
|6572
|2006.12.12 12:59
|close
|3285
|14.90
|1.3250
|1.3022
|1.3267
|-104.30
|123956.96
|6573
|2006.12.12 13:00
|buy
|3287
|14.90
|1.3253
|1.3018
|1.3263
|6574
|2006.12.12 13:30
|buy
|3288
|14.90
|1.3228
|1.3011
|1.3238
|6575
|2006.12.12 13:30
|t/p
|3288
|14.90
|1.3238
|1.3011
|1.3238
|149.00
|124105.96
|6576
|2006.12.12 13:44
|buy
|3289
|14.90
|1.3234
|1.3017
|1.3244
|6577
|2006.12.12 13:55
|t/p
|3289
|14.90
|1.3244
|1.3017
|1.3244
|149.00
|124254.96
|6578
|2006.12.12 13:55
|close
|3287
|14.90
|1.3250
|1.3018
|1.3263
|-44.69
|124210.27
|6579
|2006.12.12 13:56
|sell
|3290
|15.00
|1.3241
|1.3476
|1.3231
|6580
|2006.12.12 13:59
|t/p
|3290
|15.00
|1.3231
|1.3476
|1.3231
|150.00
|124360.27
|6581
|2006.12.12 13:59
|sell
|3291
|15.00
|1.3226
|1.3461
|1.3216
|6582
|2006.12.12 14:01
|sell
|3292
|15.00
|1.3246
|1.3463
|1.3236
|6583
|2006.12.12 14:14
|t/p
|3292
|15.00
|1.3236
|1.3463
|1.3236
|150.00
|124510.27
|6584
|2006.12.12 14:14
|close
|3291
|15.00
|1.3235
|1.3461
|1.3216
|-135.00
|124375.27
|6585
|2006.12.12 14:15
|sell
|3293
|15.00
|1.3234
|1.3469
|1.3224
|6586
|2006.12.12 14:44
|sell
|3294
|15.00
|1.3266
|1.3483
|1.3256
|6587
|2006.12.12 14:55
|t/p
|3294
|15.00
|1.3256
|1.3483
|1.3256
|150.00
|124525.27
|6588
|2006.12.12 14:55
|close
|3293
|15.00
|1.3248
|1.3469
|1.3224
|-210.00
|124315.27
|6589
|2006.12.12 14:59
|buy
|3295
|15.00
|1.3250
|1.3015
|1.3260
|6590
|2006.12.12 19:29
|t/p
|3295
|15.00
|1.3260
|1.3015
|1.3260
|150.00
|124465.27
|6591
|2006.12.12 19:29
|buy
|3296
|15.00
|1.3269
|1.3034
|1.3279
|6592
|2006.12.12 20:14
|t/p
|3296
|15.00
|1.3279
|1.3034
|1.3279
|150.00
|124615.27
|6593
|2006.12.12 20:14
|buy
|3297
|15.00
|1.3288
|1.3053
|1.3298
|6594
|2006.12.13 07:59
|buy
|3298
|15.00
|1.3270
|1.3053
|1.3280
|6595
|2006.12.13 13:44
|buy
|3299
|30.00
|1.3227
|1.3028
|1.3237
|6596
|2006.12.13 13:45
|t/p
|3299
|30.00
|1.3237
|1.3028
|1.3237
|300.00
|124915.27
|6597
|2006.12.13 13:45
|close
|3298
|15.00
|1.3269
|1.3053
|1.3280
|-15.00
|124900.27
|6598
|2006.12.13 13:46
|close
|3297
|15.00
|1.3224
|1.3053
|1.3298
|-969.83
|123930.45
|6599
|2006.12.13 13:46
|sell
|3300
|14.90
|1.3270
|1.3505
|1.3260
|6600
|2006.12.13 13:48
|t/p
|3300
|14.90
|1.3260
|1.3505
|1.3260
|149.00
|124079.45
|6601
|2006.12.13 13:48
|sell
|3301
|14.90
|1.3224
|1.3459
|1.3214
|6602
|2006.12.13 13:48
|sell
|3302
|14.90
|1.3267
|1.3484
|1.3257
|6603
|2006.12.13 13:49
|t/p
|3302
|14.90
|1.3257
|1.3484
|1.3257
|149.00
|124228.45
|6604
|2006.12.13 13:49
|sell
|3303
|15.00
|1.3269
|1.3486
|1.3259
|6605
|2006.12.13 13:57
|t/p
|3303
|15.00
|1.3259
|1.3486
|1.3259
|150.00
|124378.45
|6606
|2006.12.13 13:57
|sell
|3304
|15.00
|1.3266
|1.3483
|1.3256
|6607
|2006.12.13 13:58
|t/p
|3304
|15.00
|1.3256
|1.3483
|1.3256
|149.99
|124528.44
|6608
|2006.12.13 14:06
|sell
|3305
|15.00
|1.3263
|1.3480
|1.3253
|6609
|2006.12.13 14:11
|t/p
|3305
|15.00
|1.3253
|1.3480
|1.3253
|150.00
|124678.44
|6610
|2006.12.13 14:11
|sell
|3306
|15.00
|1.3262
|1.3479
|1.3252
|6611
|2006.12.13 14:14
|t/p
|3306
|15.00
|1.3252
|1.3479
|1.3252
|150.00
|124828.44
|6612
|2006.12.13 14:14
|sell
|3307
|15.00
|1.3262
|1.3479
|1.3252
|6613
|2006.12.13 14:14
|t/p
|3307
|15.00
|1.3252
|1.3479
|1.3252
|150.00
|124978.44
|6614
|2006.12.13 14:15
|sell
|3308
|15.00
|1.3264
|1.3481
|1.3254
|6615
|2006.12.13 14:17
|t/p
|3308
|15.00
|1.3254
|1.3481
|1.3254
|150.01
|125128.45
|6616
|2006.12.13 14:17
|sell
|3309
|15.10
|1.3263
|1.3480
|1.3253
|6617
|2006.12.13 14:19
|t/p
|3309
|15.10
|1.3253
|1.3480
|1.3253
|151.00
|125279.45
|6618
|2006.12.13 14:19
|sell
|3310
|15.10
|1.3264
|1.3481
|1.3254
|6619
|2006.12.13 14:25
|t/p
|3310
|15.10
|1.3254
|1.3481
|1.3254
|151.01
|125430.46
|6620
|2006.12.13 14:25
|sell
|3311
|15.10
|1.3259
|1.3476
|1.3249
|6621
|2006.12.13 14:28
|t/p
|3311
|15.10
|1.3249
|1.3476
|1.3249
|150.99
|125581.45
|6622
|2006.12.13 14:28
|sell
|3312
|15.10
|1.3259
|1.3476
|1.3249
|6623
|2006.12.13 14:29
|t/p
|3312
|15.10
|1.3249
|1.3476
|1.3249
|150.99
|125732.44
|6624
|2006.12.13 14:29
|t/p
|3301
|14.90
|1.3214
|1.3459
|1.3214
|149.00
|125881.44
|6625
|2006.12.13 14:29
|sell
|3313
|15.20
|1.3212
|1.3447
|1.3202
|6626
|2006.12.13 14:30
|sell
|3314
|15.20
|1.3235
|1.3452
|1.3225
|6627
|2006.12.13 14:31
|t/p
|3314
|15.20
|1.3225
|1.3452
|1.3225
|152.01
|126033.45
|6628
|2006.12.13 14:31
|sell
|3315
|15.20
|1.3241
|1.3458
|1.3231
|6629
|2006.12.13 14:32
|t/p
|3315
|15.20
|1.3231
|1.3458
|1.3231
|152.00
|126185.45
|6630
|2006.12.13 14:32
|sell
|3316
|15.20
|1.3242
|1.3459
|1.3232
|6631
|2006.12.13 14:33
|t/p
|3316
|15.20
|1.3232
|1.3459
|1.3232
|152.01
|126337.46
|6632
|2006.12.13 14:59
|t/p
|3313
|15.20
|1.3202
|1.3447
|1.3202
|152.00
|126489.46
|6633
|2006.12.13 14:59
|sell
|3317
|15.20
|1.3200
|1.3435
|1.3190
|6634
|2006.12.13 15:00
|sell
|3318
|15.20
|1.3220
|1.3437
|1.3210
|6635
|2006.12.13 15:08
|t/p
|3318
|15.20
|1.3210
|1.3437
|1.3210
|152.00
|126641.46
|6636
|2006.12.13 15:08
|close
|3317
|15.20
|1.3210
|1.3435
|1.3190
|-152.00
|126489.46
|6637
|2006.12.13 15:08
|sell
|3319
|15.20
|1.3209
|1.3444
|1.3199
|6638
|2006.12.13 16:14
|sell
|3320
|15.20
|1.3233
|1.3450
|1.3223
|6639
|2006.12.13 16:30
|t/p
|3320
|15.20
|1.3223
|1.3450
|1.3223
|152.00
|126641.46
|6640
|2006.12.13 16:30
|close
|3319
|15.20
|1.3223
|1.3444
|1.3199
|-212.80
|126428.66
|6641
|2006.12.13 16:30
|buy
|3321
|15.20
|1.3223
|1.2988
|1.3233
|6642
|2006.12.13 18:53
|buy
|3322
|15.20
|1.3205
|1.2988
|1.3215
|6643
|2006.12.13 21:14
|t/p
|3322
|15.20
|1.3215
|1.2988
|1.3215
|152.00
|126580.66
|6644
|2006.12.13 21:14
|close
|3321
|15.20
|1.3215
|1.2988
|1.3233
|-121.61
|126459.05
|6645
|2006.12.13 21:15
|buy
|3323
|15.20
|1.3218
|1.2983
|1.3228
|6646
|2006.12.14 07:44
|t/p
|3323
|15.20
|1.3228
|1.2983
|1.3228
|122.13
|126581.18
|6647
|2006.12.14 07:44
|buy
|3324
|15.20
|1.3233
|1.2998
|1.3243
|6648
|2006.12.14 08:14
|t/p
|3324
|15.20
|1.3243
|1.2998
|1.3243
|152.00
|126733.18
|6649
|2006.12.14 08:14
|buy
|3325
|15.30
|1.3246
|1.3011
|1.3256
|6650
|2006.12.14 09:29
|buy
|3326
|15.30
|1.3227
|1.3010
|1.3237
|6651
|2006.12.14 09:39
|t/p
|3326
|15.30
|1.3237
|1.3010
|1.3237
|153.00
|126886.18
|6652
|2006.12.14 09:39
|close
|3325
|15.30
|1.3238
|1.3011
|1.3256
|-122.40
|126763.78
|6653
|2006.12.14 09:40
|sell
|3327
|15.30
|1.3235
|1.3470
|1.3225
|6654
|2006.12.14 10:14
|t/p
|3327
|15.30
|1.3225
|1.3470
|1.3225
|153.00
|126916.78
|6655
|2006.12.14 10:14
|sell
|3328
|15.30
|1.3222
|1.3457
|1.3212
|6656
|2006.12.14 11:14
|t/p
|3328
|15.30
|1.3212
|1.3457
|1.3212
|153.00
|127069.78
|6657
|2006.12.14 11:14
|sell
|3329
|15.30
|1.3206
|1.3441
|1.3196
|6658
|2006.12.14 11:59
|t/p
|3329
|15.30
|1.3196
|1.3441
|1.3196
|153.00
|127222.78
|6659
|2006.12.14 11:59
|sell
|3330
|15.30
|1.3186
|1.3421
|1.3176
|6660
|2006.12.14 12:06
|sell
|3331
|15.30
|1.3216
|1.3433
|1.3206
|6661
|2006.12.14 12:07
|t/p
|3331
|15.30
|1.3206
|1.3433
|1.3206
|152.99
|127375.77
|6662
|2006.12.14 12:07
|sell
|3332
|15.30
|1.3214
|1.3431
|1.3204
|6663
|2006.12.14 12:08
|t/p
|3332
|15.30
|1.3204
|1.3431
|1.3204
|153.01
|127528.78
|6664
|2006.12.14 12:08
|sell
|3333
|15.40
|1.3213
|1.3430
|1.3203
|6665
|2006.12.14 12:09
|t/p
|3333
|15.40
|1.3203
|1.3430
|1.3203
|154.00
|127682.78
|6666
|2006.12.14 12:09
|sell
|3334
|15.40
|1.3212
|1.3429
|1.3202
|6667
|2006.12.14 12:10
|t/p
|3334
|15.40
|1.3202
|1.3429
|1.3202
|154.00
|127836.78
|6668
|2006.12.14 12:10
|sell
|3335
|15.40
|1.3208
|1.3425
|1.3198
|6669
|2006.12.14 12:11
|t/p
|3335
|15.40
|1.3198
|1.3425
|1.3198
|153.99
|127990.77
|6670
|2006.12.14 12:11
|sell
|3336
|15.40
|1.3210
|1.3427
|1.3200
|6671
|2006.12.14 12:13
|t/p
|3336
|15.40
|1.3200
|1.3427
|1.3200
|154.00
|128144.77
|6672
|2006.12.14 12:13
|sell
|3337
|15.40
|1.3205
|1.3422
|1.3195
|6673
|2006.12.14 12:29
|t/p
|3337
|15.40
|1.3195
|1.3422
|1.3195
|154.00
|128298.77
|6674
|2006.12.14 12:29
|close
|3330
|15.30
|1.3195
|1.3421
|1.3176
|-137.70
|128161.07
|6675
|2006.12.14 12:30
|sell
|3338
|15.40
|1.3194
|1.3429
|1.3184
|6676
|2006.12.14 13:44
|t/p
|3338
|15.40
|1.3184
|1.3429
|1.3184
|154.00
|128315.07
|6677
|2006.12.14 13:44
|sell
|3339
|15.40
|1.3175
|1.3410
|1.3165
|6678
|2006.12.14 14:12
|sell
|3340
|15.40
|1.3193
|1.3410
|1.3183
|6679
|2006.12.14 14:47
|t/p
|3340
|15.40
|1.3183
|1.3410
|1.3183
|154.01
|128469.08
|6680
|2006.12.14 14:47
|close
|3339
|15.40
|1.3177
|1.3410
|1.3165
|-30.80
|128438.28
|6681
|2006.12.14 14:47
|buy
|3341
|15.50
|1.3178
|1.2943
|1.3188
|6682
|2006.12.14 15:03
|t/p
|3341
|15.50
|1.3188
|1.2943
|1.3188
|155.00
|128593.28
|6683
|2006.12.14 15:03
|buy
|3342
|15.50
|1.3191
|1.2956
|1.3201
|6684
|2006.12.14 15:29
|buy
|3343
|15.50
|1.3156
|1.2939
|1.3166
|6685
|2006.12.14 15:31
|t/p
|3343
|15.50
|1.3166
|1.2939
|1.3166
|155.00
|128748.28
|6686
|2006.12.14 15:31
|close
|3342
|15.50
|1.3185
|1.2956
|1.3201
|-92.99
|128655.29
|6687
|2006.12.14 15:36
|sell
|3344
|15.50
|1.3153
|1.3388
|1.3143
|6688
|2006.12.14 15:36
|sell
|3345
|15.50
|1.3185
|1.3402
|1.3175
|6689
|2006.12.14 15:37
|t/p
|3345
|15.50
|1.3175
|1.3402
|1.3175
|155.01
|128810.30
|6690
|2006.12.14 15:37
|sell
|3346
|15.50
|1.3184
|1.3401
|1.3174
|6691
|2006.12.14 15:44
|t/p
|3346
|15.50
|1.3174
|1.3401
|1.3174
|155.00
|128965.30
|6692
|2006.12.14 15:45
|sell
|3347
|15.50
|1.3181
|1.3398
|1.3171
|6693
|2006.12.14 16:14
|t/p
|3347
|15.50
|1.3171
|1.3398
|1.3171
|155.00
|129120.30
|6694
|2006.12.14 16:14
|close
|3344
|15.50
|1.3170
|1.3388
|1.3143
|-263.50
|128856.80
|6695
|2006.12.14 16:15
|buy
|3348
|15.50
|1.3169
|1.2934
|1.3179
|6696
|2006.12.14 18:44
|buy
|3349
|15.50
|1.3149
|1.2932
|1.3159
|6697
|2006.12.15 07:30
|t/p
|3349
|15.50
|1.3159
|1.2932
|1.3159
|144.85
|129001.65
|6698
|2006.12.15 07:30
|close
|3348
|15.50
|1.3159
|1.2934
|1.3179
|-165.15
|128836.50
|6699
|2006.12.15 07:30
|buy
|3350
|15.50
|1.3158
|1.2923
|1.3168
|6700
|2006.12.15 08:51
|t/p
|3350
|15.50
|1.3168
|1.2923
|1.3168
|155.00
|128991.50
|6701
|2006.12.15 08:51
|buy
|3351
|15.50
|1.3171
|1.2936
|1.3181
|6702
|2006.12.15 09:14
|buy
|3352
|15.50
|1.3149
|1.2932
|1.3159
|6703
|2006.12.15 09:24
|t/p
|3352
|15.50
|1.3159
|1.2932
|1.3159
|155.00
|129146.50
|6704
|2006.12.15 09:24
|close
|3351
|15.50
|1.3163
|1.2936
|1.3181
|-123.99
|129022.51
|6705
|2006.12.15 09:26
|sell
|3353
|15.50
|1.3150
|1.3385
|1.3140
|6706
|2006.12.15 09:29
|t/p
|3353
|15.50
|1.3140
|1.3385
|1.3140
|155.00
|129177.51
|6707
|2006.12.15 09:29
|sell
|3354
|15.60
|1.3113
|1.3348
|1.3103
|6708
|2006.12.15 09:32
|sell
|3355
|15.60
|1.3165
|1.3382
|1.3155
|6709
|2006.12.15 09:34
|t/p
|3355
|15.60
|1.3155
|1.3382
|1.3155
|155.99
|129333.50
|6710
|2006.12.15 09:34
|sell
|3356
|15.60
|1.3168
|1.3385
|1.3158
|6711
|2006.12.15 09:35
|t/p
|3356
|15.60
|1.3158
|1.3385
|1.3158
|156.00
|129489.50
|6712
|2006.12.15 09:35
|sell
|3357
|15.60
|1.3170
|1.3387
|1.3160
|6713
|2006.12.15 09:36
|t/p
|3357
|15.60
|1.3160
|1.3387
|1.3160
|156.00
|129645.50
|6714
|2006.12.15 09:36
|sell
|3358
|15.60
|1.3169
|1.3386
|1.3159
|6715
|2006.12.15 09:37
|t/p
|3358
|15.60
|1.3159
|1.3386
|1.3159
|156.00
|129801.50
|6716
|2006.12.15 09:37
|sell
|3359
|15.60
|1.3168
|1.3385
|1.3158
|6717
|2006.12.15 09:39
|t/p
|3359
|15.60
|1.3158
|1.3385
|1.3158
|156.00
|129957.50
|6718
|2006.12.15 09:39
|sell
|3360
|15.60
|1.3166
|1.3383
|1.3156
|6719
|2006.12.15 09:40
|t/p
|3360
|15.60
|1.3156
|1.3383
|1.3156
|155.99
|130113.49
|6720
|2006.12.15 09:40
|sell
|3361
|15.70
|1.3164
|1.3381
|1.3154
|6721
|2006.12.15 09:43
|t/p
|3361
|15.70
|1.3154
|1.3381
|1.3154
|157.01
|130270.50
|6722
|2006.12.15 09:43
|sell
|3362
|15.70
|1.3163
|1.3380
|1.3153
|6723
|2006.12.15 09:44
|t/p
|3362
|15.70
|1.3153
|1.3380
|1.3153
|157.01
|130427.51
|6724
|2006.12.15 09:44
|sell
|3363
|15.70
|1.3164
|1.3381
|1.3154
|6725
|2006.12.15 09:44
|t/p
|3363
|15.70
|1.3154
|1.3381
|1.3154
|157.01
|130584.52
|6726
|2006.12.15 09:45
|sell
|3364
|15.70
|1.3167
|1.3384
|1.3157
|6727
|2006.12.15 09:51
|t/p
|3364
|15.70
|1.3157
|1.3384
|1.3157
|157.00
|130741.52
|6728
|2006.12.15 09:51
|sell
|3365
|15.70
|1.3164
|1.3381
|1.3154
|6729
|2006.12.15 09:53
|t/p
|3365
|15.70
|1.3154
|1.3381
|1.3154
|157.01
|130898.53
|6730
|2006.12.15 09:53
|sell
|3366
|15.80
|1.3164
|1.3381
|1.3154
|6731
|2006.12.15 09:54
|t/p
|3366
|15.80
|1.3154
|1.3381
|1.3154
|158.01
|131056.54
|6732
|2006.12.15 09:54
|sell
|3367
|15.80
|1.3165
|1.3382
|1.3155
|6733
|2006.12.15 09:58
|t/p
|3367
|15.80
|1.3155
|1.3382
|1.3155
|157.99
|131214.53
|6734
|2006.12.15 09:58
|sell
|3368
|15.80
|1.3159
|1.3376
|1.3149
|6735
|2006.12.15 09:59
|t/p
|3368
|15.80
|1.3149
|1.3376
|1.3149
|157.99
|131372.52
|6736
|2006.12.15 10:00
|sell
|3369
|15.80
|1.3153
|1.3370
|1.3143
|6737
|2006.12.15 10:01
|t/p
|3369
|15.80
|1.3143
|1.3370
|1.3143
|158.00
|131530.52
|6738
|2006.12.15 10:01
|sell
|3370
|15.80
|1.3151
|1.3368
|1.3141
|6739
|2006.12.15 10:02
|t/p
|3370
|15.80
|1.3141
|1.3368
|1.3141
|157.99
|131688.51
|6740
|2006.12.15 10:02
|sell
|3371
|15.90
|1.3153
|1.3370
|1.3143
|6741
|2006.12.15 10:03
|t/p
|3371
|15.90
|1.3143
|1.3370
|1.3143
|159.00
|131847.51
|6742
|2006.12.15 10:03
|sell
|3372
|15.90
|1.3155
|1.3372
|1.3145
|6743
|2006.12.15 10:04
|t/p
|3372
|15.90
|1.3145
|1.3372
|1.3145
|159.00
|132006.51
|6744
|2006.12.15 10:04
|sell
|3373
|15.90
|1.3155
|1.3372
|1.3145
|6745
|2006.12.15 10:07
|t/p
|3373
|15.90
|1.3145
|1.3372
|1.3145
|159.00
|132165.51
|6746
|2006.12.15 10:07
|sell
|3374
|15.90
|1.3152
|1.3369
|1.3142
|6747
|2006.12.15 10:08
|t/p
|3374
|15.90
|1.3142
|1.3369
|1.3142
|159.00
|132324.51
|6748
|2006.12.15 10:08
|sell
|3375
|15.90
|1.3151
|1.3368
|1.3141
|6749
|2006.12.15 10:09
|t/p
|3375
|15.90
|1.3141
|1.3368
|1.3141
|158.99
|132483.50
|6750
|2006.12.15 10:09
|sell
|3376
|15.90
|1.3150
|1.3367
|1.3140
|6751
|2006.12.15 10:10
|t/p
|3376
|15.90
|1.3140
|1.3367
|1.3140
|159.01
|132642.51
|6752
|2006.12.15 10:10
|sell
|3377
|16.00
|1.3148
|1.3365
|1.3138
|6753
|2006.12.15 10:12
|t/p
|3377
|16.00
|1.3138
|1.3365
|1.3138
|160.00
|132802.51
|6754
|2006.12.15 10:12
|sell
|3378
|16.00
|1.3146
|1.3363
|1.3136
|6755
|2006.12.15 10:13
|t/p
|3378
|16.00
|1.3136
|1.3363
|1.3136
|160.00
|132962.51
|6756
|2006.12.15 10:13
|sell
|3379
|16.00
|1.3145
|1.3362
|1.3135
|6757
|2006.12.15 10:14
|t/p
|3379
|16.00
|1.3135
|1.3362
|1.3135
|160.00
|133122.51
|6758
|2006.12.15 10:14
|sell
|3380
|16.00
|1.3146
|1.3363
|1.3136
|6759
|2006.12.15 10:14
|t/p
|3380
|16.00
|1.3136
|1.3363
|1.3136
|160.00
|133282.51
|6760
|2006.12.15 10:15
|sell
|3381
|16.00
|1.3146
|1.3363
|1.3136
|6761
|2006.12.15 10:16
|t/p
|3381
|16.00
|1.3136
|1.3363
|1.3136
|160.00
|133442.51
|6762
|2006.12.15 10:16
|sell
|3382
|16.10
|1.3147
|1.3364
|1.3137
|6763
|2006.12.15 10:17
|t/p
|3382
|16.10
|1.3137
|1.3364
|1.3137
|161.00
|133603.51
|6764
|2006.12.15 10:17
|sell
|3383
|16.10
|1.3148
|1.3365
|1.3138
|6765
|2006.12.15 10:18
|t/p
|3383
|16.10
|1.3138
|1.3365
|1.3138
|161.00
|133764.51
|6766
|2006.12.15 10:18
|sell
|3384
|16.10
|1.3145
|1.3362
|1.3135
|6767
|2006.12.15 10:19
|t/p
|3384
|16.10
|1.3135
|1.3362
|1.3135
|161.00
|133925.51
|6768
|2006.12.15 10:19
|sell
|3385
|16.10
|1.3141
|1.3358
|1.3131
|6769
|2006.12.15 10:20
|t/p
|3385
|16.10
|1.3131
|1.3358
|1.3131
|161.00
|134086.51
|6770
|2006.12.15 10:20
|sell
|3386
|16.10
|1.3140
|1.3357
|1.3130
|6771
|2006.12.15 10:21
|t/p
|3386
|16.10
|1.3130
|1.3357
|1.3130
|161.00
|134247.51
|6772
|2006.12.15 10:21
|sell
|3387
|16.20
|1.3143
|1.3360
|1.3133
|6773
|2006.12.15 10:25
|t/p
|3387
|16.20
|1.3133
|1.3360
|1.3133
|161.99
|134409.50
|6774
|2006.12.15 10:25
|sell
|3388
|16.20
|1.3143
|1.3360
|1.3133
|6775
|2006.12.15 10:26
|t/p
|3388
|16.20
|1.3133
|1.3360
|1.3133
|161.99
|134571.49
|6776
|2006.12.15 10:26
|sell
|3389
|16.20
|1.3140
|1.3357
|1.3130
|6777
|2006.12.15 10:27
|t/p
|3389
|16.20
|1.3130
|1.3357
|1.3130
|162.00
|134733.49
|6778
|2006.12.15 10:27
|sell
|3390
|16.20
|1.3137
|1.3354
|1.3127
|6779
|2006.12.15 10:28
|t/p
|3390
|16.20
|1.3127
|1.3354
|1.3127
|161.99
|134895.48
|6780
|2006.12.15 13:30
|sell
|3391
|16.20
|1.3145
|1.3362
|1.3135
|6781
|2006.12.15 13:44
|sell
|3392
|32.40
|1.3173
|1.3372
|1.3163
|6782
|2006.12.15 14:29
|t/p
|3392
|32.40
|1.3163
|1.3372
|1.3163
|324.00
|135219.48
|6783
|2006.12.15 14:29
|close
|3391
|16.20
|1.3148
|1.3362
|1.3135
|-48.60
|135170.88
|6784
|2006.12.15 14:29
|close
|3354
|15.60
|1.3149
|1.3348
|1.3103
|-561.60
|134609.28
|6785
|2006.12.15 14:29
|buy
|3393
|16.20
|1.3150
|1.2915
|1.3160
|6786
|2006.12.15 14:29
|t/p
|3393
|16.20
|1.3160
|1.2915
|1.3160
|162.00
|134771.28
|6787
|2006.12.15 14:29
|buy
|3394
|16.20
|1.3163
|1.2928
|1.3173
|6788
|2006.12.15 14:45
|buy
|3395
|16.20
|1.3145
|1.2928
|1.3155
|6789
|2006.12.15 14:45
|t/p
|3394
|16.20
|1.3173
|1.2928
|1.3173
|162.00
|134933.28
|6790
|2006.12.15 14:45
|t/p
|3395
|16.20
|1.3155
|1.2928
|1.3155
|162.00
|135095.28
|6791
|2006.12.15 14:45
|buy
|3396
|16.30
|1.3177
|1.2942
|1.3187
|6792
|2006.12.15 14:46
|buy
|3397
|16.30
|1.3148
|1.2931
|1.3158
|6793
|2006.12.15 14:46
|t/p
|3397
|16.30
|1.3158
|1.2931
|1.3158
|163.00
|135258.28
|6794
|2006.12.15 14:47
|buy
|3398
|16.30
|1.3148
|1.2931
|1.3158
|6795
|2006.12.15 14:47
|t/p
|3398
|16.30
|1.3158
|1.2931
|1.3158
|163.00
|135421.28
|6796
|2006.12.15 14:48
|buy
|3399
|16.30
|1.3148
|1.2931
|1.3158
|6797
|2006.12.15 14:48
|t/p
|3399
|16.30
|1.3158
|1.2931
|1.3158
|163.00
|135584.28
|6798
|2006.12.15 14:49
|buy
|3400
|16.30
|1.3148
|1.2931
|1.3158
|6799
|2006.12.15 14:49
|t/p
|3400
|16.30
|1.3158
|1.2931
|1.3158
|163.00
|135747.28
|6800
|2006.12.15 14:50
|buy
|3401
|16.30
|1.3148
|1.2931
|1.3158
|6801
|2006.12.15 14:50
|t/p
|3401
|16.30
|1.3158
|1.2931
|1.3158
|163.00
|135910.28
|6802
|2006.12.15 14:51
|buy
|3402
|16.40
|1.3148
|1.2931
|1.3158
|6803
|2006.12.15 14:51
|t/p
|3402
|16.40
|1.3158
|1.2931
|1.3158
|164.00
|136074.28
|6804
|2006.12.15 14:52
|buy
|3403
|16.40
|1.3148
|1.2931
|1.3158
|6805
|2006.12.15 14:52
|t/p
|3403
|16.40
|1.3158
|1.2931
|1.3158
|164.00
|136238.28
|6806
|2006.12.15 14:53
|buy
|3404
|16.40
|1.3148
|1.2931
|1.3158
|6807
|2006.12.15 14:53
|t/p
|3404
|16.40
|1.3158
|1.2931
|1.3158
|164.00
|136402.28
|6808
|2006.12.15 14:54
|buy
|3405
|16.40
|1.3148
|1.2931
|1.3158
|6809
|2006.12.15 14:54
|t/p
|3405
|16.40
|1.3158
|1.2931
|1.3158
|164.00
|136566.28
|6810
|2006.12.15 14:55
|buy
|3406
|16.40
|1.3148
|1.2931
|1.3158
|6811
|2006.12.15 14:55
|t/p
|3406
|16.40
|1.3158
|1.2931
|1.3158
|164.00
|136730.28
|6812
|2006.12.15 14:56
|buy
|3407
|16.50
|1.3148
|1.2931
|1.3158
|6813
|2006.12.15 14:56
|t/p
|3407
|16.50
|1.3158
|1.2931
|1.3158
|165.00
|136895.28
|6814
|2006.12.15 14:57
|buy
|3408
|16.50
|1.3148
|1.2931
|1.3158
|6815
|2006.12.15 14:57
|t/p
|3408
|16.50
|1.3158
|1.2931
|1.3158
|165.00
|137060.28
|6816
|2006.12.15 14:58
|buy
|3409
|16.50
|1.3148
|1.2931
|1.3158
|6817
|2006.12.15 14:58
|t/p
|3409
|16.50
|1.3158
|1.2931
|1.3158
|165.00
|137225.28
|6818
|2006.12.15 14:59
|buy
|3410
|16.50
|1.3148
|1.2931
|1.3158
|6819
|2006.12.15 14:59
|t/p
|3410
|16.50
|1.3158
|1.2931
|1.3158
|165.00
|137390.28
|6820
|2006.12.15 14:59
|buy
|3411
|16.50
|1.3148
|1.2931
|1.3158
|6821
|2006.12.15 14:59
|buy
|3412
|33.00
|1.3119
|1.2920
|1.3129
|6822
|2006.12.15 15:00
|t/p
|3411
|16.50
|1.3158
|1.2931
|1.3158
|165.00
|137555.28
|6823
|2006.12.15 15:00
|t/p
|3412
|33.00
|1.3129
|1.2920
|1.3129
|330.00
|137885.28
|6824
|2006.12.15 15:00
|close
|3396
|16.30
|1.3173
|1.2942
|1.3187
|-65.21
|137820.07
|6825
|2006.12.15 15:01
|sell
|3413
|16.60
|1.3121
|1.3356
|1.3111
|6826
|2006.12.15 15:01
|sell
|3414
|16.60
|1.3173
|1.3390
|1.3163
|6827
|2006.12.15 15:02
|t/p
|3414
|16.60
|1.3163
|1.3390
|1.3163
|165.99
|137986.06
|6828
|2006.12.15 15:02
|sell
|3415
|16.60
|1.3170
|1.3387
|1.3160
|6829
|2006.12.15 15:03
|t/p
|3415
|16.60
|1.3160
|1.3387
|1.3160
|166.01
|138152.07
|6830
|2006.12.15 15:03
|sell
|3416
|16.60
|1.3171
|1.3388
|1.3161
|6831
|2006.12.15 15:04
|t/p
|3416
|16.60
|1.3161
|1.3388
|1.3161
|166.01
|138318.08
|6832
|2006.12.15 15:04
|sell
|3417
|16.60
|1.3167
|1.3384
|1.3157
|6833
|2006.12.15 15:05
|t/p
|3417
|16.60
|1.3157
|1.3384
|1.3157
|166.00
|138484.08
|6834
|2006.12.15 15:05
|sell
|3418
|16.70
|1.3172
|1.3389
|1.3162
|6835
|2006.12.15 15:06
|t/p
|3418
|16.70
|1.3162
|1.3389
|1.3162
|166.99
|138651.07
|6836
|2006.12.15 15:06
|sell
|3419
|16.70
|1.3170
|1.3387
|1.3160
|6837
|2006.12.15 15:07
|t/p
|3419
|16.70
|1.3160
|1.3387
|1.3160
|167.01
|138818.08
|6838
|2006.12.15 15:07
|sell
|3420
|16.70
|1.3169
|1.3386
|1.3159
|6839
|2006.12.15 15:08
|t/p
|3420
|16.70
|1.3159
|1.3386
|1.3159
|167.00
|138985.08
|6840
|2006.12.15 15:08
|sell
|3421
|16.70
|1.3172
|1.3389
|1.3162
|6841
|2006.12.15 15:09
|t/p
|3421
|16.70
|1.3162
|1.3389
|1.3162
|166.99
|139152.07
|6842
|2006.12.15 15:09
|sell
|3422
|16.70
|1.3173
|1.3390
|1.3163
|6843
|2006.12.15 15:10
|t/p
|3422
|16.70
|1.3163
|1.3390
|1.3163
|166.99
|139319.06
|6844
|2006.12.15 15:10
|sell
|3423
|16.80
|1.3172
|1.3389
|1.3162
|6845
|2006.12.15 15:11
|t/p
|3423
|16.80
|1.3162
|1.3389
|1.3162
|167.99
|139487.05
|6846
|2006.12.15 15:11
|sell
|3424
|16.80
|1.3169
|1.3386
|1.3159
|6847
|2006.12.15 15:12
|t/p
|3424
|16.80
|1.3159
|1.3386
|1.3159
|168.00
|139655.05
|6848
|2006.12.15 15:12
|sell
|3425
|16.80
|1.3169
|1.3386
|1.3159
|6849
|2006.12.15 15:13
|t/p
|3425
|16.80
|1.3159
|1.3386
|1.3159
|168.00
|139823.05
|6850
|2006.12.15 15:13
|sell
|3426
|16.80
|1.3169
|1.3386
|1.3159
|6851
|2006.12.15 15:14
|t/p
|3426
|16.80
|1.3159
|1.3386
|1.3159
|168.00
|139991.05
|6852
|2006.12.15 15:14
|sell
|3427
|16.80
|1.3163
|1.3380
|1.3153
|6853
|2006.12.15 15:14
|t/p
|3427
|16.80
|1.3153
|1.3380
|1.3153
|168.01
|140159.06
|6854
|2006.12.15 15:14
|t/p
|3413
|16.60
|1.3111
|1.3356
|1.3111
|166.00
|140325.06
|6855
|2006.12.15 15:14
|sell
|3428
|16.90
|1.3090
|1.3325
|1.3080
|6856
|2006.12.15 15:15
|sell
|3429
|16.90
|1.3166
|1.3383
|1.3156
|6857
|2006.12.15 15:16
|t/p
|3429
|16.90
|1.3156
|1.3383
|1.3156
|168.99
|140494.05
|6858
|2006.12.15 15:16
|sell
|3430
|16.90
|1.3162
|1.3379
|1.3152
|6859
|2006.12.15 15:17
|t/p
|3430
|16.90
|1.3152
|1.3379
|1.3152
|169.00
|140663.05
|6860
|2006.12.15 15:17
|sell
|3431
|16.90
|1.3152
|1.3369
|1.3142
|6861
|2006.12.15 15:18
|t/p
|3431
|16.90
|1.3142
|1.3369
|1.3142
|169.00
|140832.05
|6862
|2006.12.15 15:18
|sell
|3432
|16.90
|1.3150
|1.3367
|1.3140
|6863
|2006.12.15 15:19
|t/p
|3432
|16.90
|1.3140
|1.3367
|1.3140
|169.01
|141001.06
|6864
|2006.12.15 15:19
|sell
|3433
|17.00
|1.3152
|1.3369
|1.3142
|6865
|2006.12.15 15:20
|t/p
|3433
|17.00
|1.3142
|1.3369
|1.3142
|170.00
|141171.06
|6866
|2006.12.15 15:20
|sell
|3434
|17.00
|1.3151
|1.3368
|1.3141
|6867
|2006.12.15 15:21
|t/p
|3434
|17.00
|1.3141
|1.3368
|1.3141
|169.99
|141341.05
|6868
|2006.12.15 15:21
|sell
|3435
|17.00
|1.3149
|1.3366
|1.3139
|6869
|2006.12.15 15:22
|t/p
|3435
|17.00
|1.3139
|1.3366
|1.3139
|170.01
|141511.06
|6870
|2006.12.15 15:22
|sell
|3436
|17.00
|1.3151
|1.3368
|1.3141
|6871
|2006.12.15 15:23
|t/p
|3436
|17.00
|1.3141
|1.3368
|1.3141
|169.99
|141681.05
|6872
|2006.12.15 15:23
|sell
|3437
|17.10
|1.3154
|1.3371
|1.3144
|6873
|2006.12.15 15:24
|t/p
|3437
|17.10
|1.3144
|1.3371
|1.3144
|171.00
|141852.05
|6874
|2006.12.15 15:24
|sell
|3438
|17.10
|1.3161
|1.3378
|1.3151
|6875
|2006.12.15 15:25
|t/p
|3438
|17.10
|1.3151
|1.3378
|1.3151
|171.00
|142023.05
|6876
|2006.12.15 15:25
|sell
|3439
|17.10
|1.3166
|1.3383
|1.3156
|6877
|2006.12.15 15:26
|t/p
|3439
|17.10
|1.3156
|1.3383
|1.3156
|170.99
|142194.04
|6878
|2006.12.15 15:26
|sell
|3440
|17.10
|1.3164
|1.3381
|1.3154
|6879
|2006.12.15 15:27
|t/p
|3440
|17.10
|1.3154
|1.3381
|1.3154
|171.01
|142365.05
|6880
|2006.12.15 15:27
|sell
|3441
|17.10
|1.3165
|1.3382
|1.3155
|6881
|2006.12.15 15:28
|t/p
|3441
|17.10
|1.3155
|1.3382
|1.3155
|170.99
|142536.04
|6882
|2006.12.15 15:28
|sell
|3442
|17.20
|1.3164
|1.3381
|1.3154
|6883
|2006.12.15 15:29
|t/p
|3442
|17.20
|1.3154
|1.3381
|1.3154
|172.01
|142708.05
|6884
|2006.12.15 15:29
|sell
|3443
|17.20
|1.3159
|1.3376
|1.3149
|6885
|2006.12.15 15:29
|t/p
|3443
|17.20
|1.3149
|1.3376
|1.3149
|171.99
|142880.04
|6886
|2006.12.15 15:30
|sell
|3444
|17.20
|1.3158
|1.3375
|1.3148
|6887
|2006.12.15 15:32
|t/p
|3444
|17.20
|1.3148
|1.3375
|1.3148
|171.99
|143052.03
|6888
|2006.12.15 15:32
|sell
|3445
|17.20
|1.3151
|1.3368
|1.3141
|6889
|2006.12.15 15:33
|t/p
|3445
|17.20
|1.3141
|1.3368
|1.3141
|171.99
|143224.02
|6890
|2006.12.15 15:33
|sell
|3446
|17.20
|1.3151
|1.3368
|1.3141
|6891
|2006.12.15 15:34
|t/p
|3446
|17.20
|1.3141
|1.3368
|1.3141
|171.99
|143396.01
|6892
|2006.12.15 15:34
|sell
|3447
|17.30
|1.3150
|1.3367
|1.3140
|6893
|2006.12.15 15:35
|t/p
|3447
|17.30
|1.3140
|1.3367
|1.3140
|173.01
|143569.02
|6894
|2006.12.15 15:35
|sell
|3448
|17.30
|1.3150
|1.3367
|1.3140
|6895
|2006.12.15 15:36
|t/p
|3448
|17.30
|1.3140
|1.3367
|1.3140
|173.01
|143742.03
|6896
|2006.12.15 15:36
|sell
|3449
|17.30
|1.3133
|1.3350
|1.3123
|6897
|2006.12.15 15:37
|t/p
|3449
|17.30
|1.3123
|1.3350
|1.3123
|173.00
|143915.03
|6898
|2006.12.15 15:37
|sell
|3450
|17.30
|1.3128
|1.3345
|1.3118
|6899
|2006.12.15 15:38
|t/p
|3450
|17.30
|1.3118
|1.3345
|1.3118
|173.01
|144088.04
|6900
|2006.12.15 15:38
|sell
|3451
|17.30
|1.3132
|1.3349
|1.3122
|6901
|2006.12.15 15:39
|t/p
|3451
|17.30
|1.3122
|1.3349
|1.3122
|173.00
|144261.04
|6902
|2006.12.15 15:39
|sell
|3452
|17.40
|1.3133
|1.3350
|1.3123
|6903
|2006.12.15 15:40
|t/p
|3452
|17.40
|1.3123
|1.3350
|1.3123
|174.00
|144435.04
|6904
|2006.12.15 15:40
|sell
|3453
|17.40
|1.3138
|1.3355
|1.3128
|6905
|2006.12.15 15:41
|t/p
|3453
|17.40
|1.3128
|1.3355
|1.3128
|174.00
|144609.04
|6906
|2006.12.15 15:41
|sell
|3454
|17.40
|1.3141
|1.3358
|1.3131
|6907
|2006.12.15 15:42
|t/p
|3454
|17.40
|1.3131
|1.3358
|1.3131
|174.00
|144783.04
|6908
|2006.12.15 15:42
|sell
|3455
|17.40
|1.3142
|1.3359
|1.3132
|6909
|2006.12.15 15:43
|t/p
|3455
|17.40
|1.3132
|1.3359
|1.3132
|174.01
|144957.05
|6910
|2006.12.15 15:43
|sell
|3456
|17.40
|1.3143
|1.3360
|1.3133
|6911
|2006.12.15 15:44
|t/p
|3456
|17.40
|1.3133
|1.3360
|1.3133
|173.99
|145131.04
|6912
|2006.12.15 15:44
|sell
|3457
|17.50
|1.3141
|1.3358
|1.3131
|6913
|2006.12.15 15:44
|t/p
|3457
|17.50
|1.3131
|1.3358
|1.3131
|175.00
|145306.04
|6914
|2006.12.15 15:45
|sell
|3458
|17.50
|1.3141
|1.3358
|1.3131
|6915
|2006.12.15 15:46
|t/p
|3458
|17.50
|1.3131
|1.3358
|1.3131
|175.00
|145481.04
|6916
|2006.12.15 15:46
|sell
|3459
|17.50
|1.3141
|1.3358
|1.3131
|6917
|2006.12.15 15:47
|t/p
|3459
|17.50
|1.3131
|1.3358
|1.3131
|175.00
|145656.04
|6918
|2006.12.15 15:47
|sell
|3460
|17.50
|1.3142
|1.3359
|1.3132
|6919
|2006.12.15 15:48
|t/p
|3460
|17.50
|1.3132
|1.3359
|1.3132
|175.01
|145831.05
|6920
|2006.12.15 15:48
|sell
|3461
|17.50
|1.3141
|1.3358
|1.3131
|6921
|2006.12.15 15:49
|t/p
|3461
|17.50
|1.3131
|1.3358
|1.3131
|175.00
|146006.05
|6922
|2006.12.15 15:49
|sell
|3462
|17.60
|1.3142
|1.3359
|1.3132
|6923
|2006.12.15 15:50
|t/p
|3462
|17.60
|1.3132
|1.3359
|1.3132
|176.01
|146182.06
|6924
|2006.12.15 15:50
|sell
|3463
|17.60
|1.3139
|1.3356
|1.3129
|6925
|2006.12.15 15:51
|t/p
|3463
|17.60
|1.3129
|1.3356
|1.3129
|176.00
|146358.06
|6926
|2006.12.15 15:51
|sell
|3464
|17.60
|1.3131
|1.3348
|1.3121
|6927
|2006.12.15 15:52
|t/p
|3464
|17.60
|1.3121
|1.3348
|1.3121
|176.00
|146534.06
|6928
|2006.12.15 15:52
|sell
|3465
|17.60
|1.3120
|1.3337
|1.3110
|6929
|2006.12.15 15:53
|t/p
|3465
|17.60
|1.3110
|1.3337
|1.3110
|176.01
|146710.07
|6930
|2006.12.15 15:53
|sell
|3466
|17.70
|1.3120
|1.3337
|1.3110
|6931
|2006.12.15 15:54
|t/p
|3466
|17.70
|1.3110
|1.3337
|1.3110
|177.01
|146887.08
|6932
|2006.12.15 15:54
|sell
|3467
|17.70
|1.3122
|1.3339
|1.3112
|6933
|2006.12.15 15:55
|t/p
|3467
|17.70
|1.3112
|1.3339
|1.3112
|176.99
|147064.07
|6934
|2006.12.15 15:55
|sell
|3468
|17.70
|1.3124
|1.3341
|1.3114
|6935
|2006.12.15 15:56
|t/p
|3468
|17.70
|1.3114
|1.3341
|1.3114
|177.00
|147241.07
|6936
|2006.12.15 15:56
|sell
|3469
|17.70
|1.3127
|1.3344
|1.3117
|6937
|2006.12.15 15:56
|t/p
|3469
|17.70
|1.3117
|1.3344
|1.3117
|177.01
|147418.08
|6938
|2006.12.15 16:00
|sell
|3470
|17.70
|1.3116
|1.3333
|1.3106
|6939
|2006.12.15 16:01
|t/p
|3470
|17.70
|1.3106
|1.3333
|1.3106
|176.99
|147595.07
|6940
|2006.12.15 17:29
|t/p
|3428
|16.90
|1.3080
|1.3325
|1.3080
|169.00
|147764.07
|6941
|2006.12.15 17:29
|sell
|3471
|17.80
|1.3077
|1.3312
|1.3067
|6942
|2006.12.18 05:29
|sell
|3472
|17.80
|1.3095
|1.3312
|1.3085
|6943
|2006.12.18 14:59
|t/p
|3472
|17.80
|1.3085
|1.3312
|1.3085
|178.00
|147942.07
|6944
|2006.12.18 14:59
|close
|3471
|17.80
|1.3078
|1.3312
|1.3067
|-7.30
|147934.77
|6945
|2006.12.18 15:00
|sell
|3473
|17.80
|1.3077
|1.3312
|1.3067
|6946
|2006.12.18 15:10
|sell
|3474
|17.80
|1.3096
|1.3313
|1.3086
|6947
|2006.12.18 15:12
|t/p
|3474
|17.80
|1.3086
|1.3313
|1.3086
|178.00
|148112.77
|6948
|2006.12.18 15:14
|t/p
|3473
|17.80
|1.3067
|1.3312
|1.3067
|178.00
|148290.77
|6949
|2006.12.18 15:14
|sell
|3475
|17.80
|1.3062
|1.3297
|1.3052
|6950
|2006.12.18 15:19
|sell
|3476
|17.80
|1.3095
|1.3312
|1.3085
|6951
|2006.12.18 15:20
|t/p
|3476
|17.80
|1.3085
|1.3312
|1.3085
|178.00
|148468.77
|6952
|2006.12.18 15:20
|sell
|3477
|17.90
|1.3094
|1.3311
|1.3084
|6953
|2006.12.18 15:21
|t/p
|3477
|17.90
|1.3084
|1.3311
|1.3084
|178.99
|148647.76
|6954
|2006.12.18 15:21
|sell
|3478
|17.90
|1.3094
|1.3311
|1.3084
|6955
|2006.12.18 15:23
|t/p
|3478
|17.90
|1.3084
|1.3311
|1.3084
|178.99
|148826.75
|6956
|2006.12.18 15:23
|sell
|3479
|17.90
|1.3094
|1.3311
|1.3084
|6957
|2006.12.18 15:24
|t/p
|3479
|17.90
|1.3084
|1.3311
|1.3084
|178.99
|149005.74
|6958
|2006.12.18 15:24
|sell
|3480
|17.90
|1.3095
|1.3312
|1.3085
|6959
|2006.12.18 15:26
|t/p
|3480
|17.90
|1.3085
|1.3312
|1.3085
|179.00
|149184.74
|6960
|2006.12.18 15:26
|sell
|3481
|18.00
|1.3094
|1.3311
|1.3084
|6961
|2006.12.18 15:27
|t/p
|3481
|18.00
|1.3084
|1.3311
|1.3084
|179.99
|149364.73
|6962
|2006.12.18 15:27
|sell
|3482
|18.00
|1.3092
|1.3309
|1.3082
|6963
|2006.12.18 15:28
|t/p
|3482
|18.00
|1.3082
|1.3309
|1.3082
|180.01
|149544.74
|6964
|2006.12.18 15:28
|sell
|3483
|18.00
|1.3092
|1.3309
|1.3082
|6965
|2006.12.18 15:29
|t/p
|3483
|18.00
|1.3082
|1.3309
|1.3082
|180.01
|149724.75
|6966
|2006.12.18 15:33
|sell
|3484
|18.00
|1.3095
|1.3312
|1.3085
|6967
|2006.12.18 15:36
|t/p
|3484
|18.00
|1.3085
|1.3312
|1.3085
|180.00
|149904.75
|6968
|2006.12.18 15:36
|sell
|3485
|18.00
|1.3094
|1.3311
|1.3084
|6969
|2006.12.18 15:38
|t/p
|3485
|18.00
|1.3084
|1.3311
|1.3084
|179.99
|150084.74
|6970
|2006.12.18 15:38
|sell
|3486
|18.10
|1.3095
|1.3312
|1.3085
|6971
|2006.12.18 15:41
|t/p
|3486
|18.10
|1.3085
|1.3312
|1.3085
|181.00
|150265.74
|6972
|2006.12.18 15:41
|sell
|3487
|18.10
|1.3095
|1.3312
|1.3085
|6973
|2006.12.18 15:43
|t/p
|3487
|18.10
|1.3085
|1.3312
|1.3085
|181.00
|150446.74
|6974
|2006.12.18 15:48
|sell
|3488
|18.10
|1.3088
|1.3305
|1.3078
|6975
|2006.12.18 15:49
|t/p
|3488
|18.10
|1.3078
|1.3305
|1.3078
|181.00
|150627.74
|6976
|2006.12.18 15:49
|sell
|3489
|18.10
|1.3082
|1.3299
|1.3072
|6977
|2006.12.18 15:51
|t/p
|3489
|18.10
|1.3072
|1.3299
|1.3072
|181.00
|150808.74
|6978
|2006.12.18 15:51
|sell
|3490
|18.10
|1.3083
|1.3300
|1.3073
|6979
|2006.12.18 15:53
|t/p
|3490
|18.10
|1.3073
|1.3300
|1.3073
|181.00
|150989.74
|6980
|2006.12.18 15:53
|sell
|3491
|18.20
|1.3083
|1.3300
|1.3073
|6981
|2006.12.18 15:54
|t/p
|3491
|18.20
|1.3073
|1.3300
|1.3073
|182.00
|151171.74
|6982
|2006.12.18 15:54
|sell
|3492
|18.20
|1.3082
|1.3299
|1.3072
|6983
|2006.12.18 15:55
|t/p
|3492
|18.20
|1.3072
|1.3299
|1.3072
|182.00
|151353.74
|6984
|2006.12.18 18:29
|sell
|3493
|18.20
|1.3086
|1.3303
|1.3076
|6985
|2006.12.18 20:29
|sell
|3494
|36.40
|1.3104
|1.3303
|1.3094
|6986
|2006.12.19 03:44
|t/p
|3494
|36.40
|1.3094
|1.3303
|1.3094
|385.48
|151739.21
|6987
|2006.12.19 03:44
|close
|3493
|18.20
|1.3091
|1.3303
|1.3076
|-80.26
|151658.95
|6988
|2006.12.19 03:45
|close
|3475
|17.80
|1.3090
|1.3297
|1.3052
|-487.90
|151171.05
|6989
|2006.12.19 03:58
|sell
|3495
|18.20
|1.3093
|1.3328
|1.3083
|6990
|2006.12.19 07:59
|sell
|3496
|18.20
|1.3120
|1.3337
|1.3110
|6991
|2006.12.19 08:59
|sell
|3497
|36.40
|1.3145
|1.3344
|1.3135
|6992
|2006.12.22 16:59
|t/p
|3497
|36.40
|1.3135
|1.3344
|1.3135
|471.38
|151642.43
|6993
|2006.12.22 16:59
|close
|3496
|18.20
|1.3133
|1.3337
|1.3110
|-182.91
|151459.52
|6994
|2006.12.22 17:00
|close
|3495
|18.20
|1.3132
|1.3328
|1.3083
|-656.11
|150803.41
|6995
|2006.12.22 17:00
|buy
|3498
|18.10
|1.3153
|1.2918
|1.3163
|6996
|2006.12.22 17:01
|buy
|3499
|18.10
|1.3133
|1.2916
|1.3143
|6997
|2006.12.22 17:01
|t/p
|3499
|18.10
|1.3143
|1.2916
|1.3143
|181.00
|150984.41
|6998
|2006.12.22 17:03
|buy
|3500
|18.20
|1.3133
|1.2916
|1.3143
|6999
|2006.12.22 17:03
|t/p
|3500
|18.20
|1.3143
|1.2916
|1.3143
|182.00
|151166.41
|7000
|2006.12.22 17:05
|buy
|3501
|18.20
|1.3133
|1.2916
|1.3143
|7001
|2006.12.22 17:05
|t/p
|3501
|18.20
|1.3143
|1.2916
|1.3143
|182.00
|151348.41
|7002
|2006.12.22 17:06
|buy
|3502
|18.20
|1.3133
|1.2916
|1.3143
|7003
|2006.12.22 17:06
|t/p
|3502
|18.20
|1.3143
|1.2916
|1.3143
|182.00
|151530.41
|7004
|2006.12.22 17:10
|buy
|3503
|18.20
|1.3133
|1.2916
|1.3143
|7005
|2006.12.22 17:10
|t/p
|3503
|18.20
|1.3143
|1.2916
|1.3143
|182.00
|151712.41
|7006
|2006.12.22 17:12
|buy
|3504
|18.30
|1.3133
|1.2916
|1.3143
|7007
|2006.12.22 17:12
|t/p
|3504
|18.30
|1.3143
|1.2916
|1.3143
|183.00
|151895.41
|7008
|2006.12.22 17:14
|buy
|3505
|18.30
|1.3133
|1.2916
|1.3143
|7009
|2006.12.22 17:18
|t/p
|3505
|18.30
|1.3143
|1.2916
|1.3143
|183.00
|152078.41
|7010
|2006.12.22 17:18
|close
|3498
|18.10
|1.3157
|1.2918
|1.3163
|72.42
|152150.83
|7011
|2006.12.22 17:19
|sell
|3506
|18.30
|1.3123
|1.3358
|1.3113
|7012
|2006.12.22 17:19
|sell
|3507
|18.30
|1.3160
|1.3377
|1.3150
|7013
|2006.12.22 17:20
|t/p
|3507
|18.30
|1.3150
|1.3377
|1.3150
|183.00
|152333.83
|7014
|2006.12.22 17:20
|sell
|3508
|18.30
|1.3157
|1.3374
|1.3147
|7015
|2006.12.22 17:20
|t/p
|3508
|18.30
|1.3147
|1.3374
|1.3147
|183.01
|152516.84
|7016
|2006.12.22 17:31
|sell
|3509
|18.40
|1.3150
|1.3367
|1.3140
|7017
|2006.12.22 17:32
|t/p
|3509
|18.40
|1.3140
|1.3367
|1.3140
|184.01
|152700.85
|7018
|2006.12.22 17:32
|sell
|3510
|18.40
|1.3151
|1.3368
|1.3141
|7019
|2006.12.22 17:34
|t/p
|3510
|18.40
|1.3141
|1.3368
|1.3141
|183.99
|152884.84
|7020
|2006.12.22 17:34
|sell
|3511
|18.40
|1.3149
|1.3366
|1.3139
|7021
|2006.12.22 17:35
|t/p
|3511
|18.40
|1.3139
|1.3366
|1.3139
|184.01
|153068.85
|7022
|2006.12.22 17:35
|sell
|3512
|18.40
|1.3145
|1.3362
|1.3135
|7023
|2006.12.22 17:35
|t/p
|3512
|18.40
|1.3135
|1.3362
|1.3135
|184.00
|153252.85
|7024
|2006.12.22 19:59
|sell
|3513
|18.40
|1.3143
|1.3360
|1.3133
|7025
|2006.12.26 06:00
|t/p
|3513
|18.40
|1.3133
|1.3360
|1.3133
|205.71
|153458.57
|7026
|2006.12.26 06:00
|close
|3506
|18.30
|1.3124
|1.3358
|1.3113
|3.29
|153461.86
|7027
|2006.12.26 06:03
|sell
|3514
|18.50
|1.3120
|1.3355
|1.3110
|7028
|2006.12.26 10:45
|sell
|3515
|18.50
|1.3138
|1.3355
|1.3128
|7029
|2006.12.26 17:14
|t/p
|3515
|18.50
|1.3128
|1.3355
|1.3128
|185.00
|153646.86
|7030
|2006.12.26 17:14
|close
|3514
|18.50
|1.3126
|1.3355
|1.3110
|-111.00
|153535.86
|7031
|2006.12.26 17:15
|sell
|3516
|18.50
|1.3125
|1.3360
|1.3115
|7032
|2006.12.26 17:45
|t/p
|3516
|18.50
|1.3115
|1.3360
|1.3115
|185.00
|153720.86
|7033
|2006.12.26 17:45
|sell
|3517
|18.50
|1.3113
|1.3348
|1.3103
|7034
|2006.12.26 17:59
|t/p
|3517
|18.50
|1.3103
|1.3348
|1.3103
|185.00
|153905.86
|7035
|2006.12.26 17:59
|sell
|3518
|18.50
|1.3094
|1.3329
|1.3084
|7036
|2006.12.26 18:00
|sell
|3519
|18.50
|1.3129
|1.3346
|1.3119
|7037
|2006.12.26 18:14
|t/p
|3519
|18.50
|1.3119
|1.3346
|1.3119
|184.99
|154090.85
|7038
|2006.12.26 18:29
|sell
|3520
|18.50
|1.3116
|1.3333
|1.3106
|7039
|2006.12.26 18:29
|t/p
|3520
|18.50
|1.3106
|1.3333
|1.3106
|184.99
|154275.84
|7040
|2006.12.26 18:30
|sell
|3521
|18.60
|1.3115
|1.3332
|1.3105
|7041
|2006.12.26 18:53
|t/p
|3521
|18.60
|1.3105
|1.3332
|1.3105
|185.99
|154461.83
|7042
|2006.12.26 18:53
|close
|3518
|18.50
|1.3105
|1.3329
|1.3084
|-203.50
|154258.33
|7043
|2006.12.26 18:53
|buy
|3522
|18.60
|1.3106
|1.2871
|1.3116
|7044
|2006.12.27 01:14
|t/p
|3522
|18.60
|1.3116
|1.2871
|1.3116
|173.82
|154432.15
|7045
|2006.12.27 01:14
|buy
|3523
|18.60
|1.3119
|1.2884
|1.3129
|7046
|2006.12.27 02:44
|t/p
|3523
|18.60
|1.3129
|1.2884
|1.3129
|186.00
|154618.15
|7047
|2006.12.27 02:44
|buy
|3524
|18.60
|1.3131
|1.2896
|1.3141
|7048
|2006.12.27 05:59
|t/p
|3524
|18.60
|1.3141
|1.2896
|1.3141
|186.00
|154804.15
|7049
|2006.12.27 05:59
|sell
|3525
|18.60
|1.3143
|1.3378
|1.3133
|7050
|2006.12.27 07:14
|sell
|3526
|18.60
|1.3164
|1.3381
|1.3154
|7051
|2006.12.27 08:09
|t/p
|3526
|18.60
|1.3154
|1.3381
|1.3154
|186.00
|154990.15
|7052
|2006.12.27 08:09
|close
|3525
|18.60
|1.3154
|1.3378
|1.3133
|-204.59
|154785.56
|7053
|2006.12.27 08:10
|sell
|3527
|18.60
|1.3155
|1.3390
|1.3145
|7054
|2006.12.27 12:59
|sell
|3528
|18.60
|1.3174
|1.3391
|1.3164
|7055
|2006.12.27 13:00
|t/p
|3528
|18.60
|1.3164
|1.3391
|1.3164
|186.00
|154971.56
|7056
|2006.12.27 13:00
|close
|3527
|18.60
|1.3161
|1.3390
|1.3145
|-111.59
|154859.97
|7057
|2006.12.27 13:00
|buy
|3529
|18.60
|1.3160
|1.2925
|1.3170
|7058
|2006.12.27 13:55
|t/p
|3529
|18.60
|1.3170
|1.2925
|1.3170
|186.01
|155045.98
|7059
|2006.12.27 13:55
|sell
|3530
|18.70
|1.3173
|1.3408
|1.3163
|7060
|2006.12.27 13:56
|t/p
|3530
|18.70
|1.3163
|1.3408
|1.3163
|186.99
|155232.97
|7061
|2006.12.27 13:56
|sell
|3531
|18.70
|1.3153
|1.3388
|1.3143
|7062
|2006.12.27 13:56
|sell
|3532
|18.70
|1.3173
|1.3390
|1.3163
|7063
|2006.12.27 13:58
|t/p
|3532
|18.70
|1.3163
|1.3390
|1.3163
|186.99
|155419.96
|7064
|2006.12.27 13:59
|sell
|3533
|18.70
|1.3172
|1.3389
|1.3162
|7065
|2006.12.27 13:59
|t/p
|3533
|18.70
|1.3162
|1.3389
|1.3162
|186.99
|155606.95
|7066
|2006.12.27 14:14
|t/p
|3531
|18.70
|1.3143
|1.3388
|1.3143
|187.00
|155793.95
|7067
|2006.12.27 14:14
|sell
|3534
|18.70
|1.3141
|1.3376
|1.3131
|7068
|2006.12.27 15:29
|t/p
|3534
|18.70
|1.3131
|1.3376
|1.3131
|187.00
|155980.95
|7069
|2006.12.27 15:29
|sell
|3535
|18.80
|1.3125
|1.3360
|1.3115
|7070
|2006.12.27 15:33
|sell
|3536
|18.80
|1.3144
|1.3361
|1.3134
|7071
|2006.12.27 15:44
|t/p
|3536
|18.80
|1.3134
|1.3361
|1.3134
|187.99
|156168.94
|7072
|2006.12.27 15:44
|close
|3535
|18.80
|1.3133
|1.3360
|1.3115
|-150.40
|156018.54
|7073
|2006.12.27 15:45
|sell
|3537
|18.80
|1.3130
|1.3365
|1.3120
|7074
|2006.12.27 21:29
|t/p
|3537
|18.80
|1.3120
|1.3365
|1.3120
|188.00
|156206.54
|7075
|2006.12.27 21:29
|sell
|3538
|18.80
|1.3118
|1.3353
|1.3108
|7076
|2006.12.28 09:14
|sell
|3539
|18.80
|1.3138
|1.3355
|1.3128
|7077
|2006.12.28 12:14
|sell
|3540
|37.60
|1.3157
|1.3356
|1.3147
|7078
|2006.12.28 15:29
|t/p
|3540
|37.60
|1.3147
|1.3356
|1.3147
|376.00
|156582.54
|7079
|2006.12.28 15:29
|close
|3539
|18.80
|1.3143
|1.3355
|1.3128
|-94.00
|156488.54
|7080
|2006.12.28 15:30
|close
|3538
|18.80
|1.3144
|1.3353
|1.3108
|-455.52
|156033.01
|7081
|2006.12.28 15:33
|sell
|3541
|18.80
|1.3147
|1.3382
|1.3137
|7082
|2006.12.28 15:33
|sell
|3542
|18.80
|1.3187
|1.3404
|1.3177
|7083
|2006.12.28 15:42
|t/p
|3542
|18.80
|1.3177
|1.3404
|1.3177
|187.99
|156221.00
|7084
|2006.12.28 15:42
|sell
|3543
|18.80
|1.3188
|1.3405
|1.3178
|7085
|2006.12.28 15:44
|t/p
|3543
|18.80
|1.3178
|1.3405
|1.3178
|187.99
|156408.99
|7086
|2006.12.28 15:46
|sell
|3544
|18.80
|1.3187
|1.3404
|1.3177
|7087
|2006.12.28 15:54
|t/p
|3544
|18.80
|1.3177
|1.3404
|1.3177
|187.99
|156596.98
|7088
|2006.12.28 15:54
|sell
|3545
|18.80
|1.3186
|1.3403
|1.3176
|7089
|2006.12.28 15:58
|t/p
|3545
|18.80
|1.3176
|1.3403
|1.3176
|188.01
|156784.99
|7090
|2006.12.28 15:58
|sell
|3546
|18.90
|1.3175
|1.3392
|1.3165
|7091
|2006.12.28 15:59
|t/p
|3546
|18.90
|1.3165
|1.3392
|1.3165
|189.00
|156973.99
|7092
|2006.12.28 15:59
|sell
|3547
|18.90
|1.3173
|1.3390
|1.3163
|7093
|2006.12.28 15:59
|t/p
|3547
|18.90
|1.3163
|1.3390
|1.3163
|188.99
|157162.98
|7094
|2006.12.28 16:04
|t/p
|3541
|18.80
|1.3137
|1.3382
|1.3137
|188.00
|157350.98
|7095
|2006.12.28 16:04
|sell
|3548
|18.90
|1.3134
|1.3369
|1.3124
|7096
|2006.12.28 16:59
|sell
|3549
|18.90
|1.3156
|1.3373
|1.3146
|7097
|2006.12.28 20:44
|t/p
|3549
|18.90
|1.3146
|1.3373
|1.3146
|189.00
|157539.98
|7098
|2006.12.28 20:44
|close
|3548
|18.90
|1.3146
|1.3369
|1.3124
|-226.80
|157313.18
|7099
|2006.12.28 20:45
|sell
|3550
|18.90
|1.3143
|1.3378
|1.3133
|7100
|2006.12.29 04:29
|sell
|3551
|18.90
|1.3161
|1.3378
|1.3151
|7101
|2006.12.29 07:00
|sell
|3552
|37.80
|1.3179
|1.3378
|1.3169
|7102
|2006.12.29 08:29
|t/p
|3552
|37.80
|1.3169
|1.3378
|1.3169
|378.00
|157691.18
|7103
|2006.12.29 08:29
|close
|3551
|18.90
|1.3168
|1.3378
|1.3151
|-132.30
|157558.88
|7104
|2006.12.29 08:30
|close
|3550
|18.90
|1.3169
|1.3378
|1.3133
|-480.25
|157078.63
|7105
|2006.12.29 08:42
|sell
|3553
|18.90
|1.3171
|1.3406
|1.3161
|7106
|2006.12.29 14:29
|t/p
|3553
|18.90
|1.3161
|1.3406
|1.3161
|189.00
|157267.63
|7107
|2006.12.29 14:29
|sell
|3554
|18.90
|1.3155
|1.3390
|1.3145
|7108
|2006.12.29 14:59
|sell
|3555
|18.90
|1.3183
|1.3400
|1.3173
|7109
|2006.12.29 15:03
|t/p
|3555
|18.90
|1.3173
|1.3400
|1.3173
|189.00
|157456.63
|7110
|2006.12.29 15:03
|close
|3554
|18.90
|1.3172
|1.3390
|1.3145
|-321.31
|157135.32
|7111
|2006.12.29 15:03
|buy
|3556
|18.90
|1.3174
|1.2939
|1.3184
|7112
|2006.12.29 15:55
|t/p
|3556
|18.90
|1.3184
|1.2939
|1.3184
|189.01
|157324.33
|7113
|2006.12.29 15:55
|buy
|3557
|18.90
|1.3186
|1.2951
|1.3196
|7114
|2006.12.29 16:44
|t/p
|3557
|18.90
|1.3196
|1.2951
|1.3196
|189.00
|157513.33
|7115
|2006.12.29 16:44
|buy
|3558
|19.00
|1.3198
|1.2963
|1.3208
|7116
|2007.01.01 23:05
|t/p
|3558
|19.00
|1.3208
|1.2963
|1.3208
|177.56
|157690.89
|7117
|2007.01.01 23:05
|buy
|3559
|19.00
|1.3210
|1.2975
|1.3220
|7118
|2007.01.02 06:30
|t/p
|3559
|19.00
|1.3220
|1.2975
|1.3220
|177.56
|157868.44
|7119
|2007.01.02 06:30
|buy
|3560
|19.00
|1.3241
|1.3006
|1.3251
|7120
|2007.01.02 07:34
|t/p
|3560
|19.00
|1.3251
|1.3006
|1.3251
|190.00
|158058.44
|7121
|2007.01.02 07:34
|buy
|3561
|19.00
|1.3253
|1.3018
|1.3263
|7122
|2007.01.02 07:39
|t/p
|3561
|19.00
|1.3263
|1.3018
|1.3263
|190.00
|158248.44
|7123
|2007.01.02 07:39
|buy
|3562
|19.00
|1.3265
|1.3030
|1.3275
|7124
|2007.01.02 08:29
|t/p
|3562
|19.00
|1.3275
|1.3030
|1.3275
|190.00
|158438.44
|7125
|2007.01.02 08:29
|sell
|3563
|19.10
|1.3275
|1.3510
|1.3265
|7126
|2007.01.02 13:44
|sell
|3564
|19.10
|1.3293
|1.3510
|1.3283
|7127
|2007.01.02 14:09
|t/p
|3564
|19.10
|1.3283
|1.3510
|1.3283
|191.00
|158629.44
|7128
|2007.01.02 14:09
|close
|3563
|19.10
|1.3283
|1.3510
|1.3265
|-152.80
|158476.64
|7129
|2007.01.02 14:14
|buy
|3565
|19.10
|1.3284
|1.3049
|1.3294
|7130
|2007.01.03 09:29
|buy
|3566
|19.10
|1.3264
|1.3047
|1.3274
|7131
|2007.01.03 09:30
|t/p
|3566
|19.10
|1.3274
|1.3047
|1.3274
|191.00
|158667.64
|7132
|2007.01.03 09:30
|close
|3565
|19.10
|1.3276
|1.3049
|1.3294
|-165.31
|158502.33
|7133
|2007.01.03 09:31
|sell
|3567
|19.10
|1.3262
|1.3497
|1.3252
|7134
|2007.01.03 10:14
|t/p
|3567
|19.10
|1.3252
|1.3497
|1.3252
|191.00
|158693.33
|7135
|2007.01.03 10:14
|sell
|3568
|19.10
|1.3245
|1.3480
|1.3235
|7136
|2007.01.03 10:15
|sell
|3569
|19.10
|1.3268
|1.3485
|1.3258
|7137
|2007.01.03 10:17
|t/p
|3569
|19.10
|1.3258
|1.3485
|1.3258
|191.00
|158884.33
|7138
|2007.01.03 10:17
|sell
|3570
|19.10
|1.3266
|1.3483
|1.3256
|7139
|2007.01.03 10:18
|t/p
|3570
|19.10
|1.3256
|1.3483
|1.3256
|190.99
|159075.32
|7140
|2007.01.03 10:29
|t/p
|3568
|19.10
|1.3235
|1.3480
|1.3235
|191.00
|159266.32
|7141
|2007.01.03 10:29
|sell
|3571
|19.20
|1.3223
|1.3458
|1.3213
|7142
|2007.01.03 10:30
|sell
|3572
|19.20
|1.3260
|1.3477
|1.3250
|7143
|2007.01.03 10:31
|t/p
|3572
|19.20
|1.3250
|1.3477
|1.3250
|192.00
|159458.32
|7144
|2007.01.03 10:31
|sell
|3573
|19.20
|1.3257
|1.3474
|1.3247
|7145
|2007.01.03 10:33
|t/p
|3573
|19.20
|1.3247
|1.3474
|1.3247
|192.01
|159650.33
|7146
|2007.01.03 10:33
|sell
|3574
|19.20
|1.3255
|1.3472
|1.3245
|7147
|2007.01.03 10:35
|t/p
|3574
|19.20
|1.3245
|1.3472
|1.3245
|192.00
|159842.33
|7148
|2007.01.03 10:35
|sell
|3575
|19.20
|1.3254
|1.3471
|1.3244
|7149
|2007.01.03 10:36
|t/p
|3575
|19.20
|1.3244
|1.3471
|1.3244
|192.00
|160034.33
|7150
|2007.01.03 10:36
|sell
|3576
|19.30
|1.3254
|1.3471
|1.3244
|7151
|2007.01.03 10:37
|t/p
|3576
|19.30
|1.3244
|1.3471
|1.3244
|193.00
|160227.33
|7152
|2007.01.03 10:37
|sell
|3577
|19.30
|1.3255
|1.3472
|1.3245
|7153
|2007.01.03 10:39
|t/p
|3577
|19.30
|1.3245
|1.3472
|1.3245
|193.00
|160420.33
|7154
|2007.01.03 10:39
|sell
|3578
|19.30
|1.3256
|1.3473
|1.3246
|7155
|2007.01.03 10:41
|t/p
|3578
|19.30
|1.3246
|1.3473
|1.3246
|193.01
|160613.34
|7156
|2007.01.03 10:41
|sell
|3579
|19.30
|1.3256
|1.3473
|1.3246
|7157
|2007.01.03 10:43
|t/p
|3579
|19.30
|1.3246
|1.3473
|1.3246
|193.01
|160806.35
|7158
|2007.01.03 10:43
|sell
|3580
|19.30
|1.3256
|1.3473
|1.3246
|7159
|2007.01.03 10:44
|t/p
|3580
|19.30
|1.3246
|1.3473
|1.3246
|193.01
|160999.36
|7160
|2007.01.03 10:46
|sell
|3581
|19.40
|1.3255
|1.3472
|1.3245
|7161
|2007.01.03 10:47
|t/p
|3581
|19.40
|1.3245
|1.3472
|1.3245
|194.00
|161193.36
|7162
|2007.01.03 10:47
|sell
|3582
|19.40
|1.3257
|1.3474
|1.3247
|7163
|2007.01.03 10:48
|t/p
|3582
|19.40
|1.3247
|1.3474
|1.3247
|194.01
|161387.37
|7164
|2007.01.03 10:48
|sell
|3583
|19.40
|1.3252
|1.3469
|1.3242
|7165
|2007.01.03 10:49
|t/p
|3583
|19.40
|1.3242
|1.3469
|1.3242
|193.99
|161581.36
|7166
|2007.01.03 10:49
|sell
|3584
|19.40
|1.3251
|1.3468
|1.3241
|7167
|2007.01.03 10:50
|t/p
|3584
|19.40
|1.3241
|1.3468
|1.3241
|193.99
|161775.35
|7168
|2007.01.03 10:50
|sell
|3585
|19.50
|1.3251
|1.3468
|1.3241
|7169
|2007.01.03 10:50
|t/p
|3585
|19.50
|1.3241
|1.3468
|1.3241
|194.99
|161970.34
|7170
|2007.01.03 11:08
|sell
|3586
|19.50
|1.3248
|1.3465
|1.3238
|7171
|2007.01.03 11:09
|t/p
|3586
|19.50
|1.3238
|1.3465
|1.3238
|195.00
|162165.34
|7172
|2007.01.03 11:09
|sell
|3587
|19.50
|1.3245
|1.3462
|1.3235
|7173
|2007.01.03 11:10
|t/p
|3587
|19.50
|1.3235
|1.3462
|1.3235
|194.99
|162360.33
|7174
|2007.01.03 11:10
|sell
|3588
|19.50
|1.3245
|1.3462
|1.3235
|7175
|2007.01.03 11:10
|t/p
|3588
|19.50
|1.3235
|1.3462
|1.3235
|194.99
|162555.32
|7176
|2007.01.03 13:29
|sell
|3589
|19.60
|1.3253
|1.3470
|1.3243
|7177
|2007.01.03 13:45
|t/p
|3589
|19.60
|1.3243
|1.3470
|1.3243
|196.00
|162751.32
|7178
|2007.01.03 13:45
|close
|3571
|19.20
|1.3239
|1.3458
|1.3213
|-307.19
|162444.13
|7179
|2007.01.03 13:45
|buy
|3590
|19.50
|1.3237
|1.3002
|1.3247
|7180
|2007.01.03 14:15
|t/p
|3590
|19.50
|1.3247
|1.3002
|1.3247
|194.99
|162639.12
|7181
|2007.01.03 14:15
|buy
|3591
|19.60
|1.3251
|1.3016
|1.3261
|7182
|2007.01.03 14:59
|buy
|3592
|19.60
|1.3227
|1.3010
|1.3237
|7183
|2007.01.03 15:14
|buy
|3593
|39.20
|1.3190
|1.2991
|1.3200
|7184
|2007.01.03 15:17
|t/p
|3593
|39.20
|1.3200
|1.2991
|1.3200
|392.00
|163031.12
|7185
|2007.01.03 15:17
|close
|3592
|19.60
|1.3230
|1.3010
|1.3237
|58.79
|163089.91
|7186
|2007.01.03 15:19
|close
|3591
|19.60
|1.3191
|1.3016
|1.3261
|-1176.01
|161913.90
|7187
|2007.01.03 15:19
|sell
|3594
|19.50
|1.3230
|1.3465
|1.3220
|7188
|2007.01.03 15:25
|t/p
|3594
|19.50
|1.3220
|1.3465
|1.3220
|194.99
|162108.89
|7189
|2007.01.03 15:25
|sell
|3595
|19.50
|1.3191
|1.3426
|1.3181
|7190
|2007.01.03 15:25
|sell
|3596
|19.50
|1.3231
|1.3448
|1.3221
|7191
|2007.01.03 15:27
|t/p
|3596
|19.50
|1.3221
|1.3448
|1.3221
|194.99
|162303.88
|7192
|2007.01.03 15:27
|sell
|3597
|19.50
|1.3227
|1.3444
|1.3217
|7193
|2007.01.03 15:28
|t/p
|3597
|19.50
|1.3217
|1.3444
|1.3217
|195.00
|162498.88
|7194
|2007.01.03 15:28
|sell
|3598
|19.50
|1.3229
|1.3446
|1.3219
|7195
|2007.01.03 15:29
|t/p
|3598
|19.50
|1.3219
|1.3446
|1.3219
|195.01
|162693.89
|7196
|2007.01.03 15:29
|sell
|3599
|19.60
|1.3231
|1.3448
|1.3221
|7197
|2007.01.03 15:29
|t/p
|3599
|19.60
|1.3221
|1.3448
|1.3221
|195.99
|162889.88
|7198
|2007.01.03 15:29
|t/p
|3595
|19.50
|1.3181
|1.3426
|1.3181
|195.00
|163084.88
|7199
|2007.01.03 15:29
|sell
|3600
|19.60
|1.3179
|1.3414
|1.3169
|7200
|2007.01.03 15:30
|sell
|3601
|19.60
|1.3230
|1.3447
|1.3220
|7201
|2007.01.03 15:32
|t/p
|3601
|19.60
|1.3220
|1.3447
|1.3220
|195.99
|163280.87
|7202
|2007.01.03 15:32
|sell
|3602
|19.60
|1.3230
|1.3447
|1.3220
|7203
|2007.01.03 15:33
|t/p
|3602
|19.60
|1.3220
|1.3447
|1.3220
|195.99
|163476.86
|7204
|2007.01.03 15:33
|sell
|3603
|19.70
|1.3226
|1.3443
|1.3216
|7205
|2007.01.03 15:34
|t/p
|3603
|19.70
|1.3216
|1.3443
|1.3216
|197.00
|163673.86
|7206
|2007.01.03 15:34
|sell
|3604
|19.70
|1.3226
|1.3443
|1.3216
|7207
|2007.01.03 15:35
|t/p
|3604
|19.70
|1.3216
|1.3443
|1.3216
|197.00
|163870.86
|7208
|2007.01.03 15:35
|sell
|3605
|19.70
|1.3227
|1.3444
|1.3217
|7209
|2007.01.03 15:37
|t/p
|3605
|19.70
|1.3217
|1.3444
|1.3217
|197.00
|164067.86
|7210
|2007.01.03 15:37
|sell
|3606
|19.70
|1.3227
|1.3444
|1.3217
|7211
|2007.01.03 15:38
|t/p
|3606
|19.70
|1.3217
|1.3444
|1.3217
|197.00
|164264.86
|7212
|2007.01.03 15:38
|sell
|3607
|19.80
|1.3227
|1.3444
|1.3217
|7213
|2007.01.03 15:39
|t/p
|3607
|19.80
|1.3217
|1.3444
|1.3217
|198.00
|164462.86
|7214
|2007.01.03 15:39
|sell
|3608
|19.80
|1.3226
|1.3443
|1.3216
|7215
|2007.01.03 15:40
|t/p
|3608
|19.80
|1.3216
|1.3443
|1.3216
|198.00
|164660.86
|7216
|2007.01.03 15:40
|sell
|3609
|19.80
|1.3227
|1.3444
|1.3217
|7217
|2007.01.03 15:41
|t/p
|3609
|19.80
|1.3217
|1.3444
|1.3217
|198.00
|164858.86
|7218
|2007.01.03 15:41
|sell
|3610
|19.80
|1.3229
|1.3446
|1.3219
|7219
|2007.01.03 15:43
|t/p
|3610
|19.80
|1.3219
|1.3446
|1.3219
|198.01
|165056.87
|7220
|2007.01.03 15:43
|sell
|3611
|19.90
|1.3231
|1.3448
|1.3221
|7221
|2007.01.03 15:44
|t/p
|3611
|19.90
|1.3221
|1.3448
|1.3221
|198.99
|165255.86
|7222
|2007.01.03 15:44
|sell
|3612
|19.90
|1.3230
|1.3447
|1.3220
|7223
|2007.01.03 15:44
|t/p
|3612
|19.90
|1.3220
|1.3447
|1.3220
|198.99
|165454.85
|7224
|2007.01.03 15:48
|sell
|3613
|19.90
|1.3229
|1.3446
|1.3219
|7225
|2007.01.03 15:49
|t/p
|3613
|19.90
|1.3219
|1.3446
|1.3219
|199.01
|165653.86
|7226
|2007.01.03 15:49
|sell
|3614
|19.90
|1.3227
|1.3444
|1.3217
|7227
|2007.01.03 15:52
|t/p
|3614
|19.90
|1.3217
|1.3444
|1.3217
|199.00
|165852.86
|7228
|2007.01.03 15:52
|sell
|3615
|20.00
|1.3228
|1.3445
|1.3218
|7229
|2007.01.03 15:53
|t/p
|3615
|20.00
|1.3218
|1.3445
|1.3218
|200.01
|166052.87
|7230
|2007.01.03 15:53
|sell
|3616
|20.00
|1.3226
|1.3443
|1.3216
|7231
|2007.01.03 15:54
|t/p
|3616
|20.00
|1.3216
|1.3443
|1.3216
|200.00
|166252.87
|7232
|2007.01.03 15:54
|sell
|3617
|20.00
|1.3222
|1.3439
|1.3212
|7233
|2007.01.03 15:55
|t/p
|3617
|20.00
|1.3212
|1.3439
|1.3212
|199.99
|166452.86
|7234
|2007.01.03 15:55
|sell
|3618
|20.00
|1.3222
|1.3439
|1.3212
|7235
|2007.01.03 15:56
|t/p
|3618
|20.00
|1.3212
|1.3439
|1.3212
|199.99
|166652.85
|7236
|2007.01.03 15:56
|sell
|3619
|20.00
|1.3220
|1.3437
|1.3210
|7237
|2007.01.03 15:57
|t/p
|3619
|20.00
|1.3210
|1.3437
|1.3210
|200.01
|166852.86
|7238
|2007.01.03 15:57
|sell
|3620
|20.10
|1.3218
|1.3435
|1.3208
|7239
|2007.01.03 15:58
|t/p
|3620
|20.10
|1.3208
|1.3435
|1.3208
|201.00
|167053.86
|7240
|2007.01.03 15:58
|sell
|3621
|20.10
|1.3222
|1.3439
|1.3212
|7241
|2007.01.03 15:59
|t/p
|3621
|20.10
|1.3212
|1.3439
|1.3212
|200.99
|167254.85
|7242
|2007.01.03 15:59
|sell
|3622
|20.10
|1.3208
|1.3425
|1.3198
|7243
|2007.01.03 15:59
|t/p
|3622
|20.10
|1.3198
|1.3425
|1.3198
|200.99
|167455.84
|7244
|2007.01.03 16:00
|sell
|3623
|20.10
|1.3208
|1.3425
|1.3198
|7245
|2007.01.03 16:01
|t/p
|3623
|20.10
|1.3198
|1.3425
|1.3198
|200.99
|167656.83
|7246
|2007.01.03 16:01
|sell
|3624
|20.20
|1.3204
|1.3421
|1.3194
|7247
|2007.01.03 16:14
|t/p
|3624
|20.20
|1.3194
|1.3421
|1.3194
|202.00
|167858.83
|7248
|2007.01.03 16:14
|close
|3600
|19.60
|1.3178
|1.3414
|1.3169
|19.60
|167878.43
|7249
|2007.01.03 16:15
|sell
|3625
|20.20
|1.3177
|1.3412
|1.3167
|7250
|2007.01.03 17:29
|t/p
|3625
|20.20
|1.3167
|1.3412
|1.3167
|202.00
|168080.43
|7251
|2007.01.03 17:29
|sell
|3626
|20.20
|1.3157
|1.3392
|1.3147
|7252
|2007.01.04 03:14
|sell
|3627
|20.20
|1.3176
|1.3393
|1.3166
|7253
|2007.01.04 06:29
|t/p
|3627
|20.20
|1.3166
|1.3393
|1.3166
|202.00
|168282.43
|7254
|2007.01.04 06:29
|close
|3626
|20.20
|1.3164
|1.3392
|1.3147
|-105.65
|168176.79
|7255
|2007.01.04 06:30
|sell
|3628
|20.20
|1.3161
|1.3396
|1.3151
|7256
|2007.01.04 08:15
|t/p
|3628
|20.20
|1.3151
|1.3396
|1.3151
|202.00
|168378.79
|7257
|2007.01.04 08:15
|sell
|3629
|20.30
|1.3149
|1.3384
|1.3139
|7258
|2007.01.04 08:16
|sell
|3630
|20.30
|1.3168
|1.3385
|1.3158
|7259
|2007.01.04 08:17
|t/p
|3630
|20.30
|1.3158
|1.3385
|1.3158
|203.00
|168581.79
|7260
|2007.01.04 08:17
|sell
|3631
|20.30
|1.3169
|1.3386
|1.3159
|7261
|2007.01.04 08:18
|t/p
|3631
|20.30
|1.3159
|1.3386
|1.3159
|203.00
|168784.79
|7262
|2007.01.04 08:18
|sell
|3632
|20.30
|1.3168
|1.3385
|1.3158
|7263
|2007.01.04 08:22
|t/p
|3632
|20.30
|1.3158
|1.3385
|1.3158
|203.00
|168987.79
|7264
|2007.01.04 08:22
|sell
|3633
|20.30
|1.3169
|1.3386
|1.3159
|7265
|2007.01.04 08:23
|t/p
|3633
|20.30
|1.3159
|1.3386
|1.3159
|203.00
|169190.79
|7266
|2007.01.04 08:23
|sell
|3634
|20.40
|1.3171
|1.3388
|1.3161
|7267
|2007.01.04 08:26
|t/p
|3634
|20.40
|1.3161
|1.3388
|1.3161
|204.01
|169394.80
|7268
|2007.01.04 08:26
|sell
|3635
|20.40
|1.3169
|1.3386
|1.3159
|7269
|2007.01.04 08:29
|t/p
|3635
|20.40
|1.3159
|1.3386
|1.3159
|204.00
|169598.80
|7270
|2007.01.04 08:29
|t/p
|3629
|20.30
|1.3139
|1.3384
|1.3139
|203.00
|169801.80
|7271
|2007.01.04 08:29
|sell
|3636
|20.40
|1.3137
|1.3372
|1.3127
|7272
|2007.01.04 08:30
|sell
|3637
|20.40
|1.3170
|1.3387
|1.3160
|7273
|2007.01.04 08:31
|t/p
|3637
|20.40
|1.3160
|1.3387
|1.3160
|204.01
|170005.81
|7274
|2007.01.04 08:31
|sell
|3638
|20.50
|1.3170
|1.3387
|1.3160
|7275
|2007.01.04 08:32
|t/p
|3638
|20.50
|1.3160
|1.3387
|1.3160
|205.01
|170210.82
|7276
|2007.01.04 08:32
|sell
|3639
|20.50
|1.3171
|1.3388
|1.3161
|7277
|2007.01.04 08:33
|t/p
|3639
|20.50
|1.3161
|1.3388
|1.3161
|205.01
|170415.83
|7278
|2007.01.04 08:33
|sell
|3640
|20.50
|1.3171
|1.3388
|1.3161
|7279
|2007.01.04 08:35
|t/p
|3640
|20.50
|1.3161
|1.3388
|1.3161
|205.01
|170620.84
|7280
|2007.01.04 08:35
|sell
|3641
|20.50
|1.3172
|1.3389
|1.3162
|7281
|2007.01.04 08:36
|t/p
|3641
|20.50
|1.3162
|1.3389
|1.3162
|204.99
|170825.83
|7282
|2007.01.04 08:36
|sell
|3642
|20.50
|1.3174
|1.3391
|1.3164
|7283
|2007.01.04 08:37
|t/p
|3642
|20.50
|1.3164
|1.3391
|1.3164
|205.00
|171030.83
|7284
|2007.01.04 08:37
|sell
|3643
|20.60
|1.3173
|1.3390
|1.3163
|7285
|2007.01.04 08:39
|t/p
|3643
|20.60
|1.3163
|1.3390
|1.3163
|205.99
|171236.82
|7286
|2007.01.04 08:39
|sell
|3644
|20.60
|1.3171
|1.3388
|1.3161
|7287
|2007.01.04 08:41
|t/p
|3644
|20.60
|1.3161
|1.3388
|1.3161
|206.01
|171442.83
|7288
|2007.01.04 08:41
|sell
|3645
|20.60
|1.3174
|1.3391
|1.3164
|7289
|2007.01.04 08:42
|t/p
|3645
|20.60
|1.3164
|1.3391
|1.3164
|206.00
|171648.83
|7290
|2007.01.04 08:42
|sell
|3646
|20.60
|1.3175
|1.3392
|1.3165
|7291
|2007.01.04 08:43
|t/p
|3646
|20.60
|1.3165
|1.3392
|1.3165
|206.00
|171854.83
|7292
|2007.01.04 08:43
|sell
|3647
|20.70
|1.3174
|1.3391
|1.3164
|7293
|2007.01.04 08:44
|t/p
|3647
|20.70
|1.3164
|1.3391
|1.3164
|207.00
|172061.83
|7294
|2007.01.04 08:45
|sell
|3648
|20.70
|1.3177
|1.3394
|1.3167
|7295
|2007.01.04 08:48
|t/p
|3648
|20.70
|1.3167
|1.3394
|1.3167
|207.01
|172268.84
|7296
|2007.01.04 08:48
|sell
|3649
|20.70
|1.3176
|1.3393
|1.3166
|7297
|2007.01.04 08:51
|t/p
|3649
|20.70
|1.3166
|1.3393
|1.3166
|207.00
|172475.84
|7298
|2007.01.04 08:51
|sell
|3650
|20.70
|1.3177
|1.3394
|1.3167
|7299
|2007.01.04 08:54
|t/p
|3650
|20.70
|1.3167
|1.3394
|1.3167
|207.01
|172682.85
|7300
|2007.01.04 08:54
|sell
|3651
|20.80
|1.3172
|1.3389
|1.3162
|7301
|2007.01.04 08:55
|t/p
|3651
|20.80
|1.3162
|1.3389
|1.3162
|207.99
|172890.84
|7302
|2007.01.04 08:55
|sell
|3652
|20.80
|1.3170
|1.3387
|1.3160
|7303
|2007.01.04 08:56
|t/p
|3652
|20.80
|1.3160
|1.3387
|1.3160
|208.01
|173098.85
|7304
|2007.01.04 08:56
|sell
|3653
|20.80
|1.3169
|1.3386
|1.3159
|7305
|2007.01.04 08:58
|t/p
|3653
|20.80
|1.3159
|1.3386
|1.3159
|208.00
|173306.85
|7306
|2007.01.04 08:58
|sell
|3654
|20.80
|1.3170
|1.3387
|1.3160
|7307
|2007.01.04 08:59
|t/p
|3654
|20.80
|1.3160
|1.3387
|1.3160
|208.01
|173514.86
|7308
|2007.01.04 08:59
|t/p
|3636
|20.40
|1.3127
|1.3372
|1.3127
|204.00
|173718.86
|7309
|2007.01.04 08:59
|sell
|3655
|20.90
|1.3123
|1.3358
|1.3113
|7310
|2007.01.04 09:02
|sell
|3656
|20.90
|1.3165
|1.3382
|1.3155
|7311
|2007.01.04 09:04
|t/p
|3656
|20.90
|1.3155
|1.3382
|1.3155
|208.99
|173927.85
|7312
|2007.01.04 09:04
|sell
|3657
|20.90
|1.3161
|1.3378
|1.3151
|7313
|2007.01.04 09:06
|t/p
|3657
|20.90
|1.3151
|1.3378
|1.3151
|209.00
|174136.85
|7314
|2007.01.04 09:06
|sell
|3658
|20.90
|1.3154
|1.3371
|1.3144
|7315
|2007.01.04 09:07
|t/p
|3658
|20.90
|1.3144
|1.3371
|1.3144
|209.00
|174345.85
|7316
|2007.01.04 09:07
|sell
|3659
|21.00
|1.3152
|1.3369
|1.3142
|7317
|2007.01.04 09:08
|t/p
|3659
|21.00
|1.3142
|1.3369
|1.3142
|209.99
|174555.84
|7318
|2007.01.04 09:08
|sell
|3660
|21.00
|1.3152
|1.3369
|1.3142
|7319
|2007.01.04 09:09
|t/p
|3660
|21.00
|1.3142
|1.3369
|1.3142
|209.99
|174765.83
|7320
|2007.01.04 09:09
|sell
|3661
|21.00
|1.3153
|1.3370
|1.3143
|7321
|2007.01.04 09:09
|t/p
|3661
|21.00
|1.3143
|1.3370
|1.3143
|210.00
|174975.83
|7322
|2007.01.04 09:15
|sell
|3662
|21.00
|1.3149
|1.3366
|1.3139
|7323
|2007.01.04 09:16
|t/p
|3662
|21.00
|1.3139
|1.3366
|1.3139
|210.01
|175185.84
|7324
|2007.01.04 09:16
|sell
|3663
|21.10
|1.3151
|1.3368
|1.3141
|7325
|2007.01.04 09:17
|t/p
|3663
|21.10
|1.3141
|1.3368
|1.3141
|210.99
|175396.83
|7326
|2007.01.04 09:17
|sell
|3664
|21.10
|1.3148
|1.3365
|1.3138
|7327
|2007.01.04 09:18
|t/p
|3664
|21.10
|1.3138
|1.3365
|1.3138
|211.01
|175607.84
|7328
|2007.01.04 09:18
|sell
|3665
|21.10
|1.3150
|1.3367
|1.3140
|7329
|2007.01.04 09:22
|t/p
|3665
|21.10
|1.3140
|1.3367
|1.3140
|211.01
|175818.85
|7330
|2007.01.04 09:22
|sell
|3666
|21.10
|1.3144
|1.3361
|1.3134
|7331
|2007.01.04 09:23
|t/p
|3666
|21.10
|1.3134
|1.3361
|1.3134
|210.99
|176029.84
|7332
|2007.01.04 09:44
|t/p
|3655
|20.90
|1.3113
|1.3358
|1.3113
|209.00
|176238.84
|7333
|2007.01.04 09:44
|sell
|3667
|21.20
|1.3108
|1.3343
|1.3098
|7334
|2007.01.04 09:45
|sell
|3668
|21.20
|1.3134
|1.3351
|1.3124
|7335
|2007.01.04 09:46
|t/p
|3668
|21.20
|1.3124
|1.3351
|1.3124
|212.01
|176450.85
|7336
|2007.01.04 09:46
|sell
|3669
|21.20
|1.3134
|1.3351
|1.3124
|7337
|2007.01.04 09:47
|t/p
|3669
|21.20
|1.3124
|1.3351
|1.3124
|212.01
|176662.86
|7338
|2007.01.04 09:47
|sell
|3670
|21.20
|1.3132
|1.3349
|1.3122
|7339
|2007.01.04 09:48
|t/p
|3670
|21.20
|1.3122
|1.3349
|1.3122
|212.00
|176874.86
|7340
|2007.01.04 10:07
|sell
|3671
|21.30
|1.3127
|1.3344
|1.3117
|7341
|2007.01.04 10:14
|t/p
|3671
|21.30
|1.3117
|1.3344
|1.3117
|213.01
|177087.87
|7342
|2007.01.04 10:14
|close
|3667
|21.20
|1.3111
|1.3343
|1.3098
|-63.60
|177024.27
|7343
|2007.01.04 10:15
|sell
|3672
|21.30
|1.3108
|1.3343
|1.3098
|7344
|2007.01.04 10:59
|t/p
|3672
|21.30
|1.3098
|1.3343
|1.3098
|213.00
|177237.27
|7345
|2007.01.04 10:59
|sell
|3673
|21.30
|1.3091
|1.3326
|1.3081
|7346
|2007.01.04 11:00
|sell
|3674
|21.30
|1.3112
|1.3329
|1.3102
|7347
|2007.01.04 11:05
|t/p
|3674
|21.30
|1.3102
|1.3329
|1.3102
|213.00
|177450.27
|7348
|2007.01.04 11:05
|sell
|3675
|21.30
|1.3111
|1.3328
|1.3101
|7349
|2007.01.04 11:14
|t/p
|3675
|21.30
|1.3101
|1.3328
|1.3101
|213.00
|177663.27
|7350
|2007.01.04 11:14
|close
|3673
|21.30
|1.3101
|1.3326
|1.3081
|-213.00
|177450.27
|7351
|2007.01.04 11:15
|sell
|3676
|21.30
|1.3098
|1.3333
|1.3088
|7352
|2007.01.04 15:00
|t/p
|3676
|21.30
|1.3088
|1.3333
|1.3088
|213.00
|177663.27
|7353
|2007.01.04 15:00
|sell
|3677
|21.40
|1.3083
|1.3318
|1.3073
|7354
|2007.01.04 15:00
|sell
|3678
|21.40
|1.3108
|1.3325
|1.3098
|7355
|2007.01.04 15:12
|t/p
|3678
|21.40
|1.3098
|1.3325
|1.3098
|213.99
|177877.26
|7356
|2007.01.04 15:12
|close
|3677
|21.40
|1.3098
|1.3318
|1.3073
|-321.00
|177556.26
|7357
|2007.01.04 15:12
|sell
|3679
|21.40
|1.3094
|1.3329
|1.3084
|7358
|2007.01.04 16:14
|t/p
|3679
|21.40
|1.3084
|1.3329
|1.3084
|214.00
|177770.26
|7359
|2007.01.04 16:14
|sell
|3680
|21.40
|1.3080
|1.3315
|1.3070
|7360
|2007.01.04 16:15
|sell
|3681
|21.40
|1.3101
|1.3318
|1.3091
|7361
|2007.01.04 16:22
|t/p
|3681
|21.40
|1.3091
|1.3318
|1.3091
|213.99
|177984.25
|7362
|2007.01.04 16:22
|close
|3680
|21.40
|1.3091
|1.3315
|1.3070
|-235.40
|177748.85
|7363
|2007.01.04 16:22
|sell
|3682
|21.40
|1.3090
|1.3325
|1.3080
|7364
|2007.01.05 00:59
|t/p
|3682
|21.40
|1.3080
|1.3325
|1.3080
|226.63
|177975.47
|7365
|2007.01.05 00:59
|sell
|3683
|21.40
|1.3077
|1.3312
|1.3067
|7366
|2007.01.05 04:19
|t/p
|3683
|21.40
|1.3067
|1.3312
|1.3067
|214.00
|178189.47
|7367
|2007.01.05 04:19
|sell
|3684
|21.40
|1.3065
|1.3300
|1.3055
|7368
|2007.01.05 06:44
|sell
|3685
|21.40
|1.3085
|1.3302
|1.3075
|7369
|2007.01.05 07:16
|t/p
|3685
|21.40
|1.3075
|1.3302
|1.3075
|214.00
|178403.47
|7370
|2007.01.05 07:16
|close
|3684
|21.40
|1.3075
|1.3300
|1.3055
|-213.99
|178189.48
|7371
|2007.01.05 07:17
|buy
|3686
|21.40
|1.3074
|1.2839
|1.3084
|7372
|2007.01.05 07:29
|t/p
|3686
|21.40
|1.3084
|1.2839
|1.3084
|214.00
|178403.48
|7373
|2007.01.05 07:29
|buy
|3687
|21.50
|1.3088
|1.2853
|1.3098
|7374
|2007.01.05 07:59
|t/p
|3687
|21.50
|1.3098
|1.2853
|1.3098
|215.00
|178618.48
|7375
|2007.01.05 07:59
|buy
|3688
|21.50
|1.3103
|1.2868
|1.3113
|7376
|2007.01.05 12:45
|buy
|3689
|21.50
|1.3085
|1.2868
|1.3095
|7377
|2007.01.05 13:44
|buy
|3690
|43.00
|1.3006
|1.2807
|1.3016
|7378
|2007.01.05 13:45
|t/p
|3690
|43.00
|1.3016
|1.2807
|1.3016
|430.00
|179048.48
|7379
|2007.01.05 13:45
|close
|3689
|21.50
|1.3072
|1.2868
|1.3095
|-279.51
|178768.97
|7380
|2007.01.05 13:46
|close
|3688
|21.50
|1.3012
|1.2868
|1.3113
|-1956.50
|176812.47
|7381
|2007.01.05 13:46
|sell
|3691
|21.30
|1.3078
|1.3313
|1.3068
|7382
|2007.01.05 13:47
|t/p
|3691
|21.30
|1.3068
|1.3313
|1.3068
|213.01
|177025.48
|7383
|2007.01.05 13:47
|sell
|3692
|21.30
|1.3012
|1.3247
|1.3002
|7384
|2007.01.05 13:47
|sell
|3693
|21.30
|1.3080
|1.3297
|1.3070
|7385
|2007.01.05 13:48
|t/p
|3693
|21.30
|1.3070
|1.3297
|1.3070
|212.99
|177238.47
|7386
|2007.01.05 13:48
|sell
|3694
|21.30
|1.3080
|1.3297
|1.3070
|7387
|2007.01.05 13:50
|t/p
|3694
|21.30
|1.3070
|1.3297
|1.3070
|212.99
|177451.46
|7388
|2007.01.05 13:50
|sell
|3695
|21.30
|1.3081
|1.3298
|1.3071
|7389
|2007.01.05 13:52
|t/p
|3695
|21.30
|1.3071
|1.3298
|1.3071
|213.00
|177664.46
|7390
|2007.01.05 13:52
|sell
|3696
|21.40
|1.3085
|1.3302
|1.3075
|7391
|2007.01.05 13:56
|t/p
|3696
|21.40
|1.3075
|1.3302
|1.3075
|214.01
|177878.47
|7392
|2007.01.05 13:56
|sell
|3697
|21.40
|1.3086
|1.3303
|1.3076
|7393
|2007.01.05 13:57
|t/p
|3697
|21.40
|1.3076
|1.3303
|1.3076
|213.99
|178092.46
|7394
|2007.01.05 13:57
|sell
|3698
|21.40
|1.3085
|1.3302
|1.3075
|7395
|2007.01.05 13:59
|t/p
|3698
|21.40
|1.3075
|1.3302
|1.3075
|214.01
|178306.47
|7396
|2007.01.05 14:01
|sell
|3699
|21.40
|1.3083
|1.3300
|1.3073
|7397
|2007.01.05 14:03
|t/p
|3699
|21.40
|1.3073
|1.3300
|1.3073
|214.00
|178520.47
|7398
|2007.01.05 14:03
|sell
|3700
|21.50
|1.3082
|1.3299
|1.3072
|7399
|2007.01.05 14:09
|t/p
|3700
|21.50
|1.3072
|1.3299
|1.3072
|215.00
|178735.47
|7400
|2007.01.05 14:09
|sell
|3701
|21.50
|1.3083
|1.3300
|1.3073
|7401
|2007.01.05 14:12
|t/p
|3701
|21.50
|1.3073
|1.3300
|1.3073
|215.00
|178950.47
|7402
|2007.01.05 14:12
|sell
|3702
|21.50
|1.3082
|1.3299
|1.3072
|7403
|2007.01.05 14:13
|t/p
|3702
|21.50
|1.3072
|1.3299
|1.3072
|215.00
|179165.47
|7404
|2007.01.05 14:13
|sell
|3703
|21.50
|1.3082
|1.3299
|1.3072
|7405
|2007.01.05 14:14
|t/p
|3703
|21.50
|1.3072
|1.3299
|1.3072
|215.00
|179380.47
|7406
|2007.01.05 14:14
|sell
|3704
|21.60
|1.3084
|1.3301
|1.3074
|7407
|2007.01.05 14:14
|t/p
|3704
|21.60
|1.3074
|1.3301
|1.3074
|216.01
|179596.48
|7408
|2007.01.05 14:15
|sell
|3705
|21.60
|1.3082
|1.3299
|1.3072
|7409
|2007.01.05 14:16
|t/p
|3705
|21.60
|1.3072
|1.3299
|1.3072
|216.00
|179812.48
|7410
|2007.01.05 14:16
|sell
|3706
|21.60
|1.3086
|1.3303
|1.3076
|7411
|2007.01.05 14:17
|t/p
|3706
|21.60
|1.3076
|1.3303
|1.3076
|215.99
|180028.47
|7412
|2007.01.05 14:17
|sell
|3707
|21.70
|1.3087
|1.3304
|1.3077
|7413
|2007.01.05 14:18
|t/p
|3707
|21.70
|1.3077
|1.3304
|1.3077
|216.99
|180245.46
|7414
|2007.01.05 14:18
|sell
|3708
|21.70
|1.3084
|1.3301
|1.3074
|7415
|2007.01.05 14:21
|t/p
|3708
|21.70
|1.3074
|1.3301
|1.3074
|217.01
|180462.47
|7416
|2007.01.05 14:21
|sell
|3709
|21.70
|1.3079
|1.3296
|1.3069
|7417
|2007.01.05 14:22
|t/p
|3709
|21.70
|1.3069
|1.3296
|1.3069
|216.99
|180679.46
|7418
|2007.01.05 14:22
|sell
|3710
|21.70
|1.3079
|1.3296
|1.3069
|7419
|2007.01.05 14:23
|t/p
|3710
|21.70
|1.3069
|1.3296
|1.3069
|216.99
|180896.45
|7420
|2007.01.05 14:23
|sell
|3711
|21.80
|1.3080
|1.3297
|1.3070
|7421
|2007.01.05 14:24
|t/p
|3711
|21.80
|1.3070
|1.3297
|1.3070
|217.99
|181114.44
|7422
|2007.01.05 14:24
|sell
|3712
|21.80
|1.3082
|1.3299
|1.3072
|7423
|2007.01.05 14:25
|t/p
|3712
|21.80
|1.3072
|1.3299
|1.3072
|218.00
|181332.44
|7424
|2007.01.05 14:25
|sell
|3713
|21.80
|1.3082
|1.3299
|1.3072
|7425
|2007.01.05 14:26
|t/p
|3713
|21.80
|1.3072
|1.3299
|1.3072
|218.00
|181550.44
|7426
|2007.01.05 14:26
|sell
|3714
|21.80
|1.3085
|1.3302
|1.3075
|7427
|2007.01.05 14:27
|t/p
|3714
|21.80
|1.3075
|1.3302
|1.3075
|218.01
|181768.45
|7428
|2007.01.05 14:27
|sell
|3715
|21.90
|1.3081
|1.3298
|1.3071
|7429
|2007.01.05 14:28
|t/p
|3715
|21.90
|1.3071
|1.3298
|1.3071
|219.00
|181987.45
|7430
|2007.01.05 14:28
|sell
|3716
|21.90
|1.3082
|1.3299
|1.3072
|7431
|2007.01.05 14:29
|t/p
|3716
|21.90
|1.3072
|1.3299
|1.3072
|219.00
|182206.45
|7432
|2007.01.05 14:29
|sell
|3717
|21.90
|1.3046
|1.3263
|1.3036
|7433
|2007.01.05 14:29
|t/p
|3717
|21.90
|1.3036
|1.3263
|1.3036
|219.00
|182425.45
|7434
|2007.01.05 15:59
|t/p
|3692
|21.30
|1.3002
|1.3247
|1.3002
|213.00
|182638.45
|7435
|2007.01.05 15:59
|buy
|3718
|22.00
|1.2993
|1.2758
|1.3003
|7436
|2007.01.05 16:00
|t/p
|3718
|22.00
|1.3003
|1.2758
|1.3003
|220.00
|182858.45
|7437
|2007.01.05 16:00
|buy
|3719
|22.00
|1.3008
|1.2773
|1.3018
|7438
|2007.01.08 00:44
|buy
|3720
|22.00
|1.2990
|1.2773
|1.3000
|7439
|2007.01.08 01:01
|t/p
|3720
|22.00
|1.3000
|1.2773
|1.3000
|220.00
|183078.45
|7440
|2007.01.08 01:01
|close
|3719
|22.00
|1.3005
|1.2773
|1.3018
|-80.42
|182998.03
|7441
|2007.01.08 01:01
|sell
|3721
|22.00
|1.3004
|1.3239
|1.2994
|7442
|2007.01.08 09:55
|sell
|3722
|22.00
|1.3024
|1.3241
|1.3014
|7443
|2007.01.08 09:59
|t/p
|3722
|22.00
|1.3014
|1.3241
|1.3014
|220.00
|183218.03
|7444
|2007.01.08 09:59
|close
|3721
|22.00
|1.3011
|1.3239
|1.2994
|-154.00
|183064.03
|7445
|2007.01.08 10:00
|sell
|3723
|22.00
|1.3008
|1.3243
|1.2998
|7446
|2007.01.08 13:44
|t/p
|3723
|22.00
|1.2998
|1.3243
|1.2998
|220.00
|183284.03
|7447
|2007.01.08 13:44
|sell
|3724
|22.00
|1.2994
|1.3229
|1.2984
|7448
|2007.01.08 13:59
|t/p
|3724
|22.00
|1.2984
|1.3229
|1.2984
|220.00
|183504.03
|7449
|2007.01.08 13:59
|sell
|3725
|22.10
|1.2979
|1.3214
|1.2969
|7450
|2007.01.08 14:12
|sell
|3726
|22.10
|1.2999
|1.3216
|1.2989
|7451
|2007.01.08 16:04
|sell
|3727
|44.20
|1.3020
|1.3219
|1.3010
|7452
|2007.01.08 16:19
|t/p
|3727
|44.20
|1.3010
|1.3219
|1.3010
|442.02
|183946.05
|7453
|2007.01.08 16:19
|close
|3726
|22.10
|1.3009
|1.3216
|1.2989
|-221.00
|183725.05
|7454
|2007.01.08 16:19
|close
|3725
|22.10
|1.3010
|1.3214
|1.2969
|-685.10
|183039.95
|7455
|2007.01.08 16:19
|buy
|3728
|22.00
|1.3009
|1.2774
|1.3019
|7456
|2007.01.08 16:59
|t/p
|3728
|22.00
|1.3019
|1.2774
|1.3019
|220.00
|183259.95
|7457
|2007.01.08 16:59
|buy
|3729
|22.00
|1.3024
|1.2789
|1.3034
|7458
|2007.01.08 18:03
|t/p
|3729
|22.00
|1.3034
|1.2789
|1.3034
|220.00
|183479.95
|7459
|2007.01.08 18:03
|buy
|3730
|22.10
|1.3036
|1.2801
|1.3046
|7460
|2007.01.09 00:45
|t/p
|3730
|22.10
|1.3046
|1.2801
|1.3046
|206.52
|183686.48
|7461
|2007.01.09 00:45
|buy
|3731
|22.10
|1.3048
|1.2813
|1.3058
|7462
|2007.01.09 09:45
|buy
|3732
|22.10
|1.3030
|1.2813
|1.3040
|7463
|2007.01.09 12:44
|buy
|3733
|44.20
|1.3012
|1.2813
|1.3022
|7464
|2007.01.09 12:45
|t/p
|3733
|44.20
|1.3022
|1.2813
|1.3022
|442.00
|184128.48
|7465
|2007.01.09 12:45
|close
|3732
|22.10
|1.3023
|1.2813
|1.3040
|-154.71
|183973.77
|7466
|2007.01.09 12:47
|close
|3731
|22.10
|1.3020
|1.2813
|1.3058
|-618.80
|183354.97
|7467
|2007.01.09 12:47
|sell
|3734
|22.10
|1.3022
|1.3257
|1.3012
|7468
|2007.01.09 14:14
|t/p
|3734
|22.10
|1.3012
|1.3257
|1.3012
|220.99
|183575.96
|7469
|2007.01.09 14:14
|buy
|3735
|22.10
|1.3009
|1.2774
|1.3019
|7470
|2007.01.09 14:20
|t/p
|3735
|22.10
|1.3019
|1.2774
|1.3019
|221.00
|183796.96
|7471
|2007.01.09 14:20
|buy
|3736
|22.10
|1.3022
|1.2787
|1.3032
|7472
|2007.01.09 14:59
|buy
|3737
|22.10
|1.3003
|1.2786
|1.3013
|7473
|2007.01.10 00:14
|buy
|3738
|44.20
|1.2979
|1.2780
|1.2989
|7474
|2007.01.10 00:43
|t/p
|3738
|44.20
|1.2989
|1.2780
|1.2989
|442.00
|184238.96
|7475
|2007.01.10 00:43
|close
|3737
|22.10
|1.2995
|1.2786
|1.3013
|-191.28
|184047.68
|7476
|2007.01.10 00:44
|close
|3736
|22.10
|1.2971
|1.2787
|1.3032
|-1141.59
|182906.10
|7477
|2007.01.10 00:44
|sell
|3739
|22.00
|1.2968
|1.3203
|1.2958
|7478
|2007.01.10 00:52
|sell
|3740
|22.00
|1.2992
|1.3209
|1.2982
|7479
|2007.01.10 00:53
|t/p
|3740
|22.00
|1.2982
|1.3209
|1.2982
|220.01
|183126.11
|7480
|2007.01.10 00:53
|sell
|3741
|22.00
|1.2993
|1.3210
|1.2983
|7481
|2007.01.10 00:59
|t/p
|3741
|22.00
|1.2983
|1.3210
|1.2983
|219.99
|183346.10
|7482
|2007.01.10 01:00
|sell
|3742
|22.10
|1.2992
|1.3209
|1.2982
|7483
|2007.01.10 01:07
|t/p
|3742
|22.10
|1.2982
|1.3209
|1.2982
|221.01
|183567.11
|7484
|2007.01.10 02:02
|t/p
|3739
|22.00
|1.2958
|1.3203
|1.2958
|220.00
|183787.11
|7485
|2007.01.10 02:02
|buy
|3743
|22.10
|1.2958
|1.2723
|1.2968
|7486
|2007.01.10 02:19
|t/p
|3743
|22.10
|1.2968
|1.2723
|1.2968
|221.00
|184008.11
|7487
|2007.01.10 02:19
|buy
|3744
|22.10
|1.2971
|1.2736
|1.2981
|7488
|2007.01.10 06:14
|t/p
|3744
|22.10
|1.2981
|1.2736
|1.2981
|220.99
|184229.10
|7489
|2007.01.10 06:14
|buy
|3745
|22.20
|1.2984
|1.2749
|1.2994
|7490
|2007.01.10 07:45
|t/p
|3745
|22.20
|1.2994
|1.2749
|1.2994
|222.00
|184451.10
|7491
|2007.01.10 07:45
|buy
|3746
|22.20
|1.2996
|1.2761
|1.3006
|7492
|2007.01.10 13:44
|buy
|3747
|22.20
|1.2975
|1.2758
|1.2985
|7493
|2007.01.10 13:46
|t/p
|3747
|22.20
|1.2985
|1.2758
|1.2985
|222.00
|184673.10
|7494
|2007.01.10 13:46
|close
|3746
|22.20
|1.2987
|1.2761
|1.3006
|-199.81
|184473.29
|7495
|2007.01.10 13:47
|sell
|3748
|22.20
|1.2977
|1.3212
|1.2967
|7496
|2007.01.10 14:47
|t/p
|3748
|22.20
|1.2967
|1.3212
|1.2967
|222.00
|184695.29
|7497
|2007.01.10 14:47
|sell
|3749
|22.20
|1.2965
|1.3200
|1.2955
|7498
|2007.01.10 15:14
|t/p
|3749
|22.20
|1.2955
|1.3200
|1.2955
|221.99
|184917.28
|7499
|2007.01.10 15:14
|sell
|3750
|22.20
|1.2939
|1.3174
|1.2929
|7500
|2007.01.10 15:16
|sell
|3751
|22.20
|1.2972
|1.3189
|1.2962
|7501
|2007.01.10 15:17
|t/p
|3751
|22.20
|1.2962
|1.3189
|1.2962
|221.99
|185139.27
|7502
|2007.01.10 15:17
|sell
|3752
|22.30
|1.2971
|1.3188
|1.2961
|7503
|2007.01.10 15:18
|t/p
|3752
|22.30
|1.2961
|1.3188
|1.2961
|222.99
|185362.26
|7504
|2007.01.10 15:18
|sell
|3753
|22.30
|1.2969
|1.3186
|1.2959
|7505
|2007.01.10 15:26
|t/p
|3753
|22.30
|1.2959
|1.3186
|1.2959
|223.01
|185585.27
|7506
|2007.01.10 15:26
|sell
|3754
|22.30
|1.2967
|1.3184
|1.2957
|7507
|2007.01.10 15:27
|t/p
|3754
|22.30
|1.2957
|1.3184
|1.2957
|223.00
|185808.27
|7508
|2007.01.10 15:27
|sell
|3755
|22.30
|1.2967
|1.3184
|1.2957
|7509
|2007.01.10 15:28
|t/p
|3755
|22.30
|1.2957
|1.3184
|1.2957
|223.00
|186031.27
|7510
|2007.01.10 15:28
|sell
|3756
|22.40
|1.2970
|1.3187
|1.2960
|7511
|2007.01.10 15:29
|t/p
|3756
|22.40
|1.2960
|1.3187
|1.2960
|224.01
|186255.28
|7512
|2007.01.10 15:29
|sell
|3757
|22.40
|1.2968
|1.3185
|1.2958
|7513
|2007.01.10 15:29
|t/p
|3757
|22.40
|1.2958
|1.3185
|1.2958
|224.00
|186479.28
|7514
|2007.01.10 15:37
|sell
|3758
|22.40
|1.2973
|1.3190
|1.2963
|7515
|2007.01.10 15:38
|t/p
|3758
|22.40
|1.2963
|1.3190
|1.2963
|224.00
|186703.28
|7516
|2007.01.10 15:38
|sell
|3759
|22.50
|1.2972
|1.3189
|1.2962
|7517
|2007.01.10 15:39
|t/p
|3759
|22.50
|1.2962
|1.3189
|1.2962
|224.99
|186928.27
|7518
|2007.01.10 15:39
|sell
|3760
|22.50
|1.2973
|1.3190
|1.2963
|7519
|2007.01.10 15:40
|t/p
|3760
|22.50
|1.2963
|1.3190
|1.2963
|225.00
|187153.27
|7520
|2007.01.10 15:40
|sell
|3761
|22.50
|1.2973
|1.3190
|1.2963
|7521
|2007.01.10 15:41
|t/p
|3761
|22.50
|1.2963
|1.3190
|1.2963
|225.00
|187378.27
|7522
|2007.01.10 15:41
|sell
|3762
|22.50
|1.2971
|1.3188
|1.2961
|7523
|2007.01.10 15:42
|t/p
|3762
|22.50
|1.2961
|1.3188
|1.2961
|224.99
|187603.26
|7524
|2007.01.10 15:42
|sell
|3763
|22.60
|1.2968
|1.3185
|1.2958
|7525
|2007.01.10 15:44
|t/p
|3763
|22.60
|1.2958
|1.3185
|1.2958
|226.00
|187829.26
|7526
|2007.01.10 15:45
|sell
|3764
|22.60
|1.2959
|1.3176
|1.2949
|7527
|2007.01.10 15:59
|t/p
|3764
|22.60
|1.2949
|1.3176
|1.2949
|226.00
|188055.26
|7528
|2007.01.10 15:59
|close
|3750
|22.20
|1.2947
|1.3174
|1.2929
|-177.60
|187877.66
|7529
|2007.01.10 16:00
|buy
|3765
|22.60
|1.2948
|1.2713
|1.2958
|7530
|2007.01.10 16:00
|t/p
|3765
|22.60
|1.2958
|1.2713
|1.2958
|226.00
|188103.66
|7531
|2007.01.10 16:00
|buy
|3766
|22.60
|1.2962
|1.2727
|1.2972
|7532
|2007.01.10 16:35
|buy
|3767
|22.60
|1.2943
|1.2726
|1.2953
|7533
|2007.01.11 01:29
|t/p
|3767
|22.60
|1.2953
|1.2726
|1.2953
|181.59
|188285.25
|7534
|2007.01.11 01:29
|close
|3766
|22.60
|1.2954
|1.2727
|1.2972
|-225.21
|188060.04
|7535
|2007.01.11 01:30
|buy
|3768
|22.60
|1.2955
|1.2720
|1.2965
|7536
|2007.01.11 08:00
|t/p
|3768
|22.60
|1.2965
|1.2720
|1.2965
|226.00
|188286.04
|7537
|2007.01.11 08:00
|buy
|3769
|22.60
|1.2967
|1.2732
|1.2977
|7538
|2007.01.11 12:14
|t/p
|3769
|22.60
|1.2977
|1.2732
|1.2977
|226.00
|188512.04
|7539
|2007.01.11 12:14
|buy
|3770
|22.70
|1.3002
|1.2767
|1.3012
|7540
|2007.01.11 12:15
|buy
|3771
|22.70
|1.2972
|1.2755
|1.2982
|7541
|2007.01.11 12:44
|t/p
|3771
|22.70
|1.2982
|1.2755
|1.2982
|227.00
|188739.04
|7542
|2007.01.11 12:44
|close
|3770
|22.70
|1.2982
|1.2767
|1.3012
|-454.00
|188285.04
|7543
|2007.01.11 12:45
|buy
|3772
|22.60
|1.2985
|1.2750
|1.2995
|7544
|2007.01.11 13:15
|t/p
|3772
|22.60
|1.2995
|1.2750
|1.2995
|226.00
|188511.04
|7545
|2007.01.11 13:15
|buy
|3773
|22.70
|1.3000
|1.2765
|1.3010
|7546
|2007.01.11 13:30
|buy
|3774
|22.70
|1.2973
|1.2756
|1.2983
|7547
|2007.01.11 13:38
|t/p
|3774
|22.70
|1.2983
|1.2756
|1.2983
|227.00
|188738.04
|7548
|2007.01.11 13:38
|close
|3773
|22.70
|1.2984
|1.2765
|1.3010
|-363.20
|188374.84
|7549
|2007.01.11 13:38
|sell
|3775
|22.70
|1.2984
|1.3219
|1.2974
|7550
|2007.01.11 13:44
|t/p
|3775
|22.70
|1.2974
|1.3219
|1.2974
|227.00
|188601.84
|7551
|2007.01.11 13:44
|sell
|3776
|22.70
|1.2960
|1.3195
|1.2950
|7552
|2007.01.11 13:49
|sell
|3777
|22.70
|1.2987
|1.3204
|1.2977
|7553
|2007.01.11 13:50
|t/p
|3777
|22.70
|1.2977
|1.3204
|1.2977
|226.99
|188828.83
|7554
|2007.01.11 13:50
|sell
|3778
|22.70
|1.2988
|1.3205
|1.2978
|7555
|2007.01.11 13:51
|t/p
|3778
|22.70
|1.2978
|1.3205
|1.2978
|227.00
|189055.83
|7556
|2007.01.11 13:51
|sell
|3779
|22.70
|1.2985
|1.3202
|1.2975
|7557
|2007.01.11 13:52
|t/p
|3779
|22.70
|1.2975
|1.3202
|1.2975
|226.99
|189282.82
|7558
|2007.01.11 13:52
|sell
|3780
|22.80
|1.2984
|1.3201
|1.2974
|7559
|2007.01.11 13:53
|t/p
|3780
|22.80
|1.2974
|1.3201
|1.2974
|228.01
|189510.83
|7560
|2007.01.11 13:53
|sell
|3781
|22.80
|1.2980
|1.3197
|1.2970
|7561
|2007.01.11 13:54
|t/p
|3781
|22.80
|1.2970
|1.3197
|1.2970
|227.99
|189738.82
|7562
|2007.01.11 13:56
|sell
|3782
|22.80
|1.2980
|1.3197
|1.2970
|7563
|2007.01.11 13:57
|t/p
|3782
|22.80
|1.2970
|1.3197
|1.2970
|227.99
|189966.81
|7564
|2007.01.11 13:57
|sell
|3783
|22.80
|1.2979
|1.3196
|1.2969
|7565
|2007.01.11 13:58
|t/p
|3783
|22.80
|1.2969
|1.3196
|1.2969
|227.99
|190194.80
|7566
|2007.01.11 13:58
|sell
|3784
|22.90
|1.2981
|1.3198
|1.2971
|7567
|2007.01.11 13:59
|t/p
|3784
|22.90
|1.2971
|1.3198
|1.2971
|229.00
|190423.80
|7568
|2007.01.11 13:59
|sell
|3785
|22.90
|1.2980
|1.3197
|1.2970
|7569
|2007.01.11 13:59
|t/p
|3785
|22.90
|1.2970
|1.3197
|1.2970
|228.99
|190652.79
|7570
|2007.01.11 13:59
|t/p
|3776
|22.70
|1.2950
|1.3195
|1.2950
|227.00
|190879.79
|7571
|2007.01.11 13:59
|sell
|3786
|23.00
|1.2935
|1.3170
|1.2925
|7572
|2007.01.11 14:00
|sell
|3787
|23.00
|1.2982
|1.3199
|1.2972
|7573
|2007.01.11 14:01
|t/p
|3787
|23.00
|1.2972
|1.3199
|1.2972
|230.00
|191109.79
|7574
|2007.01.11 14:01
|sell
|3788
|23.00
|1.2983
|1.3200
|1.2973
|7575
|2007.01.11 14:02
|t/p
|3788
|23.00
|1.2973
|1.3200
|1.2973
|230.01
|191339.80
|7576
|2007.01.11 14:02
|sell
|3789
|23.00
|1.2981
|1.3198
|1.2971
|7577
|2007.01.11 14:03
|t/p
|3789
|23.00
|1.2971
|1.3198
|1.2971
|230.00
|191569.80
|7578
|2007.01.11 14:03
|sell
|3790
|23.00
|1.2980
|1.3197
|1.2970
|7579
|2007.01.11 14:04
|t/p
|3790
|23.00
|1.2970
|1.3197
|1.2970
|229.99
|191799.79
|7580
|2007.01.11 14:04
|sell
|3791
|23.10
|1.2981
|1.3198
|1.2971
|7581
|2007.01.11 14:05
|t/p
|3791
|23.10
|1.2971
|1.3198
|1.2971
|231.00
|192030.79
|7582
|2007.01.11 14:05
|sell
|3792
|23.10
|1.2982
|1.3199
|1.2972
|7583
|2007.01.11 14:07
|t/p
|3792
|23.10
|1.2972
|1.3199
|1.2972
|231.00
|192261.79
|7584
|2007.01.11 14:07
|sell
|3793
|23.10
|1.2981
|1.3198
|1.2971
|7585
|2007.01.11 14:10
|t/p
|3793
|23.10
|1.2971
|1.3198
|1.2971
|231.00
|192492.79
|7586
|2007.01.11 14:10
|sell
|3794
|23.10
|1.2982
|1.3199
|1.2972
|7587
|2007.01.11 14:12
|t/p
|3794
|23.10
|1.2972
|1.3199
|1.2972
|231.00
|192723.79
|7588
|2007.01.11 14:12
|sell
|3795
|23.20
|1.2981
|1.3198
|1.2971
|7589
|2007.01.11 14:13
|t/p
|3795
|23.20
|1.2971
|1.3198
|1.2971
|232.00
|192955.79
|7590
|2007.01.11 14:13
|sell
|3796
|23.20
|1.2981
|1.3198
|1.2971
|7591
|2007.01.11 14:14
|t/p
|3796
|23.20
|1.2971
|1.3198
|1.2971
|232.00
|193187.79
|7592
|2007.01.11 14:14
|sell
|3797
|23.20
|1.2981
|1.3198
|1.2971
|7593
|2007.01.11 14:14
|t/p
|3797
|23.20
|1.2971
|1.3198
|1.2971
|232.00
|193419.79
|7594
|2007.01.11 14:15
|sell
|3798
|23.30
|1.2981
|1.3198
|1.2971
|7595
|2007.01.11 14:16
|t/p
|3798
|23.30
|1.2971
|1.3198
|1.2971
|233.00
|193652.79
|7596
|2007.01.11 14:16
|sell
|3799
|23.30
|1.2981
|1.3198
|1.2971
|7597
|2007.01.11 14:17
|t/p
|3799
|23.30
|1.2971
|1.3198
|1.2971
|233.00
|193885.79
|7598
|2007.01.11 14:17
|sell
|3800
|23.30
|1.2982
|1.3199
|1.2972
|7599
|2007.01.11 14:20
|t/p
|3800
|23.30
|1.2972
|1.3199
|1.2972
|233.00
|194118.79
|7600
|2007.01.11 14:20
|sell
|3801
|23.30
|1.2983
|1.3200
|1.2973
|7601
|2007.01.11 14:22
|t/p
|3801
|23.30
|1.2973
|1.3200
|1.2973
|233.01
|194351.80
|7602
|2007.01.11 14:22
|sell
|3802
|23.40
|1.2984
|1.3201
|1.2974
|7603
|2007.01.11 14:25
|t/p
|3802
|23.40
|1.2974
|1.3201
|1.2974
|234.01
|194585.81
|7604
|2007.01.11 14:25
|sell
|3803
|23.40
|1.2987
|1.3204
|1.2977
|7605
|2007.01.11 14:27
|t/p
|3803
|23.40
|1.2977
|1.3204
|1.2977
|233.99
|194819.80
|7606
|2007.01.11 14:27
|sell
|3804
|23.40
|1.2987
|1.3204
|1.2977
|7607
|2007.01.11 14:29
|t/p
|3804
|23.40
|1.2977
|1.3204
|1.2977
|233.99
|195053.79
|7608
|2007.01.11 14:29
|sell
|3805
|23.50
|1.2984
|1.3201
|1.2974
|7609
|2007.01.11 14:29
|t/p
|3805
|23.50
|1.2974
|1.3201
|1.2974
|235.01
|195288.80
|7610
|2007.01.11 14:30
|t/p
|3786
|23.00
|1.2925
|1.3170
|1.2925
|230.00
|195518.80
|7611
|2007.01.11 14:30
|sell
|3806
|23.50
|1.2923
|1.3158
|1.2913
|7612
|2007.01.11 14:30
|sell
|3807
|23.50
|1.2982
|1.3199
|1.2972
|7613
|2007.01.11 14:31
|t/p
|3807
|23.50
|1.2972
|1.3199
|1.2972
|235.00
|195753.80
|7614
|2007.01.11 14:31
|sell
|3808
|23.50
|1.2983
|1.3200
|1.2973
|7615
|2007.01.11 14:32
|t/p
|3808
|23.50
|1.2973
|1.3200
|1.2973
|235.01
|195988.81
|7616
|2007.01.11 14:32
|sell
|3809
|23.60
|1.2984
|1.3201
|1.2974
|7617
|2007.01.11 14:34
|t/p
|3809
|23.60
|1.2974
|1.3201
|1.2974
|236.01
|196224.82
|7618
|2007.01.11 14:34
|sell
|3810
|23.60
|1.2977
|1.3194
|1.2967
|7619
|2007.01.11 14:35
|t/p
|3810
|23.60
|1.2967
|1.3194
|1.2967
|236.01
|196460.83
|7620
|2007.01.11 14:35
|sell
|3811
|23.60
|1.2981
|1.3198
|1.2971
|7621
|2007.01.11 14:36
|t/p
|3811
|23.60
|1.2971
|1.3198
|1.2971
|236.00
|196696.83
|7622
|2007.01.11 14:36
|sell
|3812
|23.70
|1.2965
|1.3182
|1.2955
|7623
|2007.01.11 14:37
|t/p
|3812
|23.70
|1.2955
|1.3182
|1.2955
|236.99
|196933.82
|7624
|2007.01.11 14:37
|sell
|3813
|23.70
|1.2958
|1.3175
|1.2948
|7625
|2007.01.11 14:37
|t/p
|3813
|23.70
|1.2948
|1.3175
|1.2948
|236.99
|197170.81
|7626
|2007.01.11 14:45
|sell
|3814
|23.70
|1.2954
|1.3171
|1.2944
|7627
|2007.01.11 14:46
|t/p
|3814
|23.70
|1.2944
|1.3171
|1.2944
|237.01
|197407.82
|7628
|2007.01.11 14:46
|sell
|3815
|23.70
|1.2952
|1.3169
|1.2942
|7629
|2007.01.11 14:47
|t/p
|3815
|23.70
|1.2942
|1.3169
|1.2942
|237.00
|197644.82
|7630
|2007.01.11 14:47
|sell
|3816
|23.80
|1.2950
|1.3167
|1.2940
|7631
|2007.01.11 14:48
|t/p
|3816
|23.80
|1.2940
|1.3167
|1.2940
|237.99
|197882.81
|7632
|2007.01.11 14:48
|sell
|3817
|23.80
|1.2947
|1.3164
|1.2937
|7633
|2007.01.11 14:49
|t/p
|3817
|23.80
|1.2937
|1.3164
|1.2937
|238.01
|198120.82
|7634
|2007.01.11 14:49
|sell
|3818
|23.80
|1.2946
|1.3163
|1.2936
|7635
|2007.01.11 14:50
|t/p
|3818
|23.80
|1.2936
|1.3163
|1.2936
|238.00
|198358.82
|7636
|2007.01.11 14:50
|close
|3806
|23.50
|1.2936
|1.3158
|1.2913
|-305.50
|198053.32
|7637
|2007.01.11 14:50
|sell
|3819
|23.80
|1.2935
|1.3170
|1.2925
|7638
|2007.01.11 15:14
|t/p
|3819
|23.80
|1.2925
|1.3170
|1.2925
|238.00
|198291.32
|7639
|2007.01.11 15:14
|sell
|3820
|23.80
|1.2898
|1.3133
|1.2888
|7640
|2007.01.11 15:15
|sell
|3821
|23.80
|1.2925
|1.3142
|1.2915
|7641
|2007.01.11 15:16
|t/p
|3821
|23.80
|1.2915
|1.3142
|1.2915
|238.00
|198529.32
|7642
|2007.01.11 15:16
|sell
|3822
|23.90
|1.2925
|1.3142
|1.2915
|7643
|2007.01.11 15:17
|t/p
|3822
|23.90
|1.2915
|1.3142
|1.2915
|239.00
|198768.32
|7644
|2007.01.11 15:17
|sell
|3823
|23.90
|1.2925
|1.3142
|1.2915
|7645
|2007.01.11 15:18
|t/p
|3823
|23.90
|1.2915
|1.3142
|1.2915
|239.00
|199007.32
|7646
|2007.01.11 15:18
|sell
|3824
|23.90
|1.2921
|1.3138
|1.2911
|7647
|2007.01.11 15:19
|t/p
|3824
|23.90
|1.2911
|1.3138
|1.2911
|238.99
|199246.31
|7648
|2007.01.11 15:19
|sell
|3825
|24.00
|1.2920
|1.3137
|1.2910
|7649
|2007.01.11 15:20
|t/p
|3825
|24.00
|1.2910
|1.3137
|1.2910
|240.01
|199486.32
|7650
|2007.01.11 15:30
|sell
|3826
|24.00
|1.2921
|1.3138
|1.2911
|7651
|2007.01.11 15:32
|t/p
|3826
|24.00
|1.2911
|1.3138
|1.2911
|239.99
|199726.31
|7652
|2007.01.11 15:32
|sell
|3827
|24.00
|1.2921
|1.3138
|1.2911
|7653
|2007.01.11 15:34
|t/p
|3827
|24.00
|1.2911
|1.3138
|1.2911
|239.99
|199966.30
|7654
|2007.01.11 15:34
|sell
|3828
|24.00
|1.2921
|1.3138
|1.2911
|7655
|2007.01.11 15:37
|t/p
|3828
|24.00
|1.2911
|1.3138
|1.2911
|239.99
|200206.29
|7656
|2007.01.11 15:37
|sell
|3829
|24.10
|1.2918
|1.3135
|1.2908
|7657
|2007.01.11 15:38
|t/p
|3829
|24.10
|1.2908
|1.3135
|1.2908
|241.01
|200447.30
|7658
|2007.01.11 15:38
|sell
|3830
|24.10
|1.2918
|1.3135
|1.2908
|7659
|2007.01.11 15:39
|t/p
|3830
|24.10
|1.2908
|1.3135
|1.2908
|241.01
|200688.31
|7660
|2007.01.11 15:39
|sell
|3831
|24.10
|1.2920
|1.3137
|1.2910
|7661
|2007.01.11 15:41
|t/p
|3831
|24.10
|1.2910
|1.3137
|1.2910
|241.01
|200929.32
|7662
|2007.01.11 15:41
|sell
|3832
|24.20
|1.2924
|1.3141
|1.2914
|7663
|2007.01.11 15:43
|t/p
|3832
|24.20
|1.2914
|1.3141
|1.2914
|242.00
|201171.32
|7664
|2007.01.11 15:43
|sell
|3833
|24.20
|1.2924
|1.3141
|1.2914
|7665
|2007.01.11 15:44
|t/p
|3833
|24.20
|1.2914
|1.3141
|1.2914
|242.00
|201413.32
|7666
|2007.01.11 15:45
|sell
|3834
|24.20
|1.2924
|1.3141
|1.2914
|7667
|2007.01.11 15:47
|t/p
|3834
|24.20
|1.2914
|1.3141
|1.2914
|242.00
|201655.32
|7668
|2007.01.11 15:47
|sell
|3835
|24.20
|1.2926
|1.3143
|1.2916
|7669
|2007.01.11 15:48
|t/p
|3835
|24.20
|1.2916
|1.3143
|1.2916
|242.01
|201897.33
|7670
|2007.01.11 15:48
|sell
|3836
|24.30
|1.2926
|1.3143
|1.2916
|7671
|2007.01.11 15:50
|t/p
|3836
|24.30
|1.2916
|1.3143
|1.2916
|243.01
|202140.34
|7672
|2007.01.11 15:50
|sell
|3837
|24.30
|1.2924
|1.3141
|1.2914
|7673
|2007.01.11 15:51
|t/p
|3837
|24.30
|1.2914
|1.3141
|1.2914
|243.00
|202383.34
|7674
|2007.01.11 15:51
|sell
|3838
|24.30
|1.2923
|1.3140
|1.2913
|7675
|2007.01.11 15:52
|t/p
|3838
|24.30
|1.2913
|1.3140
|1.2913
|243.00
|202626.34
|7676
|2007.01.11 15:52
|sell
|3839
|24.40
|1.2928
|1.3145
|1.2918
|7677
|2007.01.11 15:53
|t/p
|3839
|24.40
|1.2918
|1.3145
|1.2918
|243.99
|202870.33
|7678
|2007.01.11 15:53
|sell
|3840
|24.40
|1.2930
|1.3147
|1.2920
|7679
|2007.01.11 15:54
|t/p
|3840
|24.40
|1.2920
|1.3147
|1.2920
|244.00
|203114.33
|7680
|2007.01.11 15:54
|sell
|3841
|24.40
|1.2930
|1.3147
|1.2920
|7681
|2007.01.11 15:55
|t/p
|3841
|24.40
|1.2920
|1.3147
|1.2920
|244.00
|203358.33
|7682
|2007.01.11 15:55
|sell
|3842
|24.50
|1.2930
|1.3147
|1.2920
|7683
|2007.01.11 15:58
|t/p
|3842
|24.50
|1.2920
|1.3147
|1.2920
|245.00
|203603.33
|7684
|2007.01.11 15:58
|sell
|3843
|24.50
|1.2925
|1.3142
|1.2915
|7685
|2007.01.11 15:59
|t/p
|3843
|24.50
|1.2915
|1.3142
|1.2915
|245.00
|203848.33
|7686
|2007.01.11 15:59
|sell
|3844
|24.50
|1.2923
|1.3140
|1.2913
|7687
|2007.01.11 15:59
|t/p
|3844
|24.50
|1.2913
|1.3140
|1.2913
|245.00
|204093.33
|7688
|2007.01.11 16:00
|sell
|3845
|24.50
|1.2917
|1.3134
|1.2907
|7689
|2007.01.11 16:01
|t/p
|3845
|24.50
|1.2907
|1.3134
|1.2907
|245.00
|204338.33
|7690
|2007.01.11 16:01
|sell
|3846
|24.60
|1.2919
|1.3136
|1.2909
|7691
|2007.01.11 16:02
|t/p
|3846
|24.60
|1.2909
|1.3136
|1.2909
|246.01
|204584.34
|7692
|2007.01.11 16:02
|sell
|3847
|24.60
|1.2918
|1.3135
|1.2908
|7693
|2007.01.11 16:03
|t/p
|3847
|24.60
|1.2908
|1.3135
|1.2908
|246.01
|204830.35
|7694
|2007.01.11 19:29
|t/p
|3820
|23.80
|1.2888
|1.3133
|1.2888
|238.00
|205068.35
|7695
|2007.01.11 19:29
|sell
|3848
|24.70
|1.2885
|1.3120
|1.2875
|7696
|2007.01.12 04:44
|sell
|3849
|24.70
|1.2904
|1.3121
|1.2894
|7697
|2007.01.12 12:59
|t/p
|3849
|24.70
|1.2894
|1.3121
|1.2894
|247.00
|205315.35
|7698
|2007.01.12 12:59
|close
|3848
|24.70
|1.2891
|1.3120
|1.2875
|-133.63
|205181.72
|7699
|2007.01.12 13:00
|sell
|3850
|24.70
|1.2888
|1.3123
|1.2878
|7700
|2007.01.12 13:44
|t/p
|3850
|24.70
|1.2878
|1.3123
|1.2878
|247.00
|205428.72
|7701
|2007.01.12 13:44
|sell
|3851
|24.70
|1.2868
|1.3103
|1.2858
|7702
|2007.01.12 13:45
|sell
|3852
|24.70
|1.2904
|1.3121
|1.2894
|7703
|2007.01.12 13:55
|t/p
|3852
|24.70
|1.2894
|1.3121
|1.2894
|247.01
|205675.73
|7704
|2007.01.12 13:55
|close
|3851
|24.70
|1.2894
|1.3103
|1.2858
|-642.19
|205033.54
|7705
|2007.01.12 13:55
|buy
|3853
|24.70
|1.2892
|1.2657
|1.2902
|7706
|2007.01.12 13:59
|t/p
|3853
|24.70
|1.2902
|1.2657
|1.2902
|246.99
|205280.53
|7707
|2007.01.12 13:59
|buy
|3854
|24.70
|1.2914
|1.2679
|1.2924
|7708
|2007.01.12 14:44
|t/p
|3854
|24.70
|1.2924
|1.2679
|1.2924
|247.00
|205527.53
|7709
|2007.01.12 14:44
|buy
|3855
|24.70
|1.2929
|1.2694
|1.2939
|7710
|2007.01.15 07:44
|t/p
|3855
|24.70
|1.2939
|1.2694
|1.2939
|230.82
|205758.35
|7711
|2007.01.15 07:44
|buy
|3856
|24.70
|1.2947
|1.2712
|1.2957
|7712
|2007.01.16 00:59
|buy
|3857
|24.70
|1.2927
|1.2710
|1.2937
|7713
|2007.01.16 04:29
|t/p
|3857
|24.70
|1.2937
|1.2710
|1.2937
|247.00
|206005.35
|7714
|2007.01.16 04:29
|close
|3856
|24.70
|1.2938
|1.2712
|1.2957
|-238.48
|205766.87
|7715
|2007.01.16 04:30
|buy
|3858
|24.70
|1.2939
|1.2704
|1.2949
|7716
|2007.01.16 05:59
|t/p
|3858
|24.70
|1.2949
|1.2704
|1.2949
|247.00
|206013.87
|7717
|2007.01.16 05:59
|buy
|3859
|24.80
|1.2954
|1.2719
|1.2964
|7718
|2007.01.16 07:44
|t/p
|3859
|24.80
|1.2964
|1.2719
|1.2964
|248.00
|206261.87
|7719
|2007.01.16 07:44
|buy
|3860
|24.80
|1.2970
|1.2735
|1.2980
|7720
|2007.01.16 10:29
|t/p
|3860
|24.80
|1.2980
|1.2735
|1.2980
|248.00
|206509.87
|7721
|2007.01.16 10:29
|buy
|3861
|24.80
|1.2988
|1.2753
|1.2998
|7722
|2007.01.16 12:14
|buy
|3862
|24.80
|1.2970
|1.2753
|1.2980
|7723
|2007.01.16 13:29
|buy
|3863
|49.60
|1.2946
|1.2747
|1.2956
|7724
|2007.01.16 13:32
|t/p
|3863
|49.60
|1.2956
|1.2747
|1.2956
|496.00
|207005.87
|7725
|2007.01.16 13:32
|close
|3862
|24.80
|1.2960
|1.2753
|1.2980
|-248.00
|206757.87
|7726
|2007.01.16 13:32
|close
|3861
|24.80
|1.2965
|1.2753
|1.2998
|-570.41
|206187.46
|7727
|2007.01.16 13:33
|sell
|3864
|24.80
|1.2960
|1.3195
|1.2950
|7728
|2007.01.16 13:59
|t/p
|3864
|24.80
|1.2950
|1.3195
|1.2950
|248.00
|206435.46
|7729
|2007.01.16 13:59
|sell
|3865
|24.80
|1.2947
|1.3182
|1.2937
|7730
|2007.01.16 14:45
|t/p
|3865
|24.80
|1.2937
|1.3182
|1.2937
|248.00
|206683.46
|7731
|2007.01.16 14:45
|sell
|3866
|24.90
|1.2935
|1.3170
|1.2925
|7732
|2007.01.16 15:05
|sell
|3867
|24.90
|1.2953
|1.3170
|1.2943
|7733
|2007.01.16 15:06
|t/p
|3867
|24.90
|1.2943
|1.3170
|1.2943
|249.00
|206932.46
|7734
|2007.01.16 15:06
|sell
|3868
|24.90
|1.2956
|1.3173
|1.2946
|7735
|2007.01.16 15:07
|t/p
|3868
|24.90
|1.2946
|1.3173
|1.2946
|249.01
|207181.47
|7736
|2007.01.16 15:07
|sell
|3869
|24.90
|1.2959
|1.3176
|1.2949
|7737
|2007.01.16 15:08
|t/p
|3869
|24.90
|1.2949
|1.3176
|1.2949
|249.00
|207430.47
|7738
|2007.01.16 15:08
|sell
|3870
|24.90
|1.2960
|1.3177
|1.2950
|7739
|2007.01.16 15:09
|t/p
|3870
|24.90
|1.2950
|1.3177
|1.2950
|249.00
|207679.47
|7740
|2007.01.16 15:09
|sell
|3871
|25.00
|1.2960
|1.3177
|1.2950
|7741
|2007.01.16 15:11
|t/p
|3871
|25.00
|1.2950
|1.3177
|1.2950
|250.00
|207929.47
|7742
|2007.01.16 15:11
|sell
|3872
|25.00
|1.2958
|1.3175
|1.2948
|7743
|2007.01.16 15:13
|t/p
|3872
|25.00
|1.2948
|1.3175
|1.2948
|249.99
|208179.46
|7744
|2007.01.16 15:13
|sell
|3873
|25.00
|1.2954
|1.3171
|1.2944
|7745
|2007.01.16 15:13
|t/p
|3873
|25.00
|1.2944
|1.3171
|1.2944
|250.01
|208429.47
|7746
|2007.01.16 15:15
|sell
|3874
|25.10
|1.2953
|1.3170
|1.2943
|7747
|2007.01.16 15:17
|t/p
|3874
|25.10
|1.2943
|1.3170
|1.2943
|251.00
|208680.47
|7748
|2007.01.16 15:17
|sell
|3875
|25.10
|1.2956
|1.3173
|1.2946
|7749
|2007.01.16 15:18
|t/p
|3875
|25.10
|1.2946
|1.3173
|1.2946
|251.01
|208931.48
|7750
|2007.01.16 15:18
|sell
|3876
|25.10
|1.2957
|1.3174
|1.2947
|7751
|2007.01.16 15:19
|t/p
|3876
|25.10
|1.2947
|1.3174
|1.2947
|250.99
|209182.47
|7752
|2007.01.16 16:59
|t/p
|3866
|24.90
|1.2925
|1.3170
|1.2925
|249.00
|209431.47
|7753
|2007.01.16 16:59
|buy
|3877
|25.20
|1.2919
|1.2684
|1.2929
|7754
|2007.01.16 17:13
|t/p
|3877
|25.20
|1.2929
|1.2684
|1.2929
|252.00
|209683.47
|7755
|2007.01.16 17:13
|buy
|3878
|25.20
|1.2932
|1.2697
|1.2942
|7756
|2007.01.17 13:14
|buy
|3879
|25.20
|1.2911
|1.2694
|1.2921
|7757
|2007.01.17 14:29
|t/p
|3879
|25.20
|1.2921
|1.2694
|1.2921
|252.00
|209935.47
|7758
|2007.01.17 14:29
|close
|3878
|25.20
|1.2923
|1.2697
|1.2942
|-243.31
|209692.17
|7759
|2007.01.17 14:30
|buy
|3880
|25.20
|1.2926
|1.2691
|1.2936
|7760
|2007.01.17 14:59
|t/p
|3880
|25.20
|1.2936
|1.2691
|1.2936
|252.00
|209944.17
|7761
|2007.01.17 14:59
|buy
|3881
|25.20
|1.2938
|1.2703
|1.2948
|7762
|2007.01.17 15:59
|t/p
|3881
|25.20
|1.2948
|1.2703
|1.2948
|252.00
|210196.17
|7763
|2007.01.17 15:59
|buy
|3882
|25.30
|1.2951
|1.2716
|1.2961
|7764
|2007.01.17 19:29
|buy
|3883
|25.30
|1.2932
|1.2715
|1.2942
|7765
|2007.01.17 20:01
|t/p
|3883
|25.30
|1.2942
|1.2715
|1.2942
|253.00
|210449.17
|7766
|2007.01.17 20:01
|close
|3882
|25.30
|1.2943
|1.2716
|1.2961
|-202.41
|210246.76
|7767
|2007.01.17 20:14
|sell
|3884
|25.30
|1.2934
|1.3169
|1.2924
|7768
|2007.01.18 02:14
|sell
|3885
|25.30
|1.2953
|1.3170
|1.2943
|7769
|2007.01.18 10:14
|t/p
|3885
|25.30
|1.2943
|1.3170
|1.2943
|253.00
|210499.76
|7770
|2007.01.18 10:14
|close
|3884
|25.30
|1.2942
|1.3169
|1.2924
|-157.62
|210342.14
|7771
|2007.01.18 10:15
|sell
|3886
|25.30
|1.2939
|1.3174
|1.2929
|7772
|2007.01.18 12:14
|t/p
|3886
|25.30
|1.2929
|1.3174
|1.2929
|253.00
|210595.14
|7773
|2007.01.18 12:14
|sell
|3887
|25.30
|1.2921
|1.3156
|1.2911
|7774
|2007.01.18 12:16
|sell
|3888
|25.30
|1.2941
|1.3158
|1.2931
|7775
|2007.01.18 12:19
|t/p
|3888
|25.30
|1.2931
|1.3158
|1.2931
|253.01
|210848.15
|7776
|2007.01.18 12:19
|sell
|3889
|25.40
|1.2939
|1.3156
|1.2929
|7777
|2007.01.18 12:27
|t/p
|3889
|25.40
|1.2929
|1.3156
|1.2929
|254.00
|211102.15
|7778
|2007.01.18 12:27
|sell
|3890
|25.40
|1.2939
|1.3156
|1.2929
|7779
|2007.01.18 12:29
|t/p
|3890
|25.40
|1.2929
|1.3156
|1.2929
|254.00
|211356.15
|7780
|2007.01.18 12:29
|sell
|3891
|25.40
|1.2939
|1.3156
|1.2929
|7781
|2007.01.18 12:29
|t/p
|3891
|25.40
|1.2929
|1.3156
|1.2929
|254.00
|211610.15
|7782
|2007.01.18 12:38
|sell
|3892
|25.40
|1.2941
|1.3158
|1.2931
|7783
|2007.01.18 12:41
|t/p
|3892
|25.40
|1.2931
|1.3158
|1.2931
|254.01
|211864.16
|7784
|2007.01.18 12:41
|sell
|3893
|25.50
|1.2941
|1.3158
|1.2931
|7785
|2007.01.18 12:44
|t/p
|3893
|25.50
|1.2931
|1.3158
|1.2931
|255.01
|212119.17
|7786
|2007.01.18 12:51
|sell
|3894
|25.50
|1.2941
|1.3158
|1.2931
|7787
|2007.01.18 12:52
|t/p
|3894
|25.50
|1.2931
|1.3158
|1.2931
|255.01
|212374.18
|7788
|2007.01.18 12:52
|sell
|3895
|25.50
|1.2941
|1.3158
|1.2931
|7789
|2007.01.18 12:54
|t/p
|3895
|25.50
|1.2931
|1.3158
|1.2931
|255.01
|212629.19
|7790
|2007.01.18 12:54
|sell
|3896
|25.60
|1.2942
|1.3159
|1.2932
|7791
|2007.01.18 12:57
|t/p
|3896
|25.60
|1.2932
|1.3159
|1.2932
|255.99
|212885.18
|7792
|2007.01.18 12:57
|sell
|3897
|25.60
|1.2939
|1.3156
|1.2929
|7793
|2007.01.18 12:57
|t/p
|3897
|25.60
|1.2929
|1.3156
|1.2929
|256.00
|213141.18
|7794
|2007.01.18 14:29
|sell
|3898
|25.60
|1.2941
|1.3158
|1.2931
|7795
|2007.01.19 15:00
|t/p
|3898
|25.60
|1.2931
|1.3158
|1.2931
|271.10
|213412.28
|7796
|2007.01.19 15:00
|close
|3887
|25.30
|1.2929
|1.3156
|1.2911
|-187.47
|213224.81
|7797
|2007.01.19 15:00
|sell
|3899
|25.60
|1.2944
|1.3179
|1.2934
|7798
|2007.01.19 15:14
|t/p
|3899
|25.60
|1.2934
|1.3179
|1.2934
|255.99
|213480.80
|7799
|2007.01.19 15:14
|sell
|3900
|25.70
|1.2929
|1.3164
|1.2919
|7800
|2007.01.19 15:29
|t/p
|3900
|25.70
|1.2919
|1.3164
|1.2919
|257.00
|213737.80
|7801
|2007.01.19 15:29
|sell
|3901
|25.70
|1.2913
|1.3148
|1.2903
|7802
|2007.01.19 15:35
|sell
|3902
|25.70
|1.2939
|1.3156
|1.2929
|7803
|2007.01.25 19:44
|t/p
|3902
|25.70
|1.2929
|1.3156
|1.2929
|347.98
|214085.78
|7804
|2007.01.25 19:44
|close
|3901
|25.70
|1.2921
|1.3148
|1.2903
|-114.62
|213971.16
|7805
|2007.01.25 19:45
|sell
|3903
|25.70
|1.2920
|1.3155
|1.2910
|7806
|2007.01.25 19:52
|sell
|3904
|25.70
|1.2961
|1.3178
|1.2951
|7807
|2007.01.25 19:57
|t/p
|3904
|25.70
|1.2951
|1.3178
|1.2951
|257.01
|214228.17
|7808
|2007.01.25 19:57
|sell
|3905
|25.80
|1.2959
|1.3176
|1.2949
|7809
|2007.01.25 19:58
|t/p
|3905
|25.80
|1.2949
|1.3176
|1.2949
|258.00
|214486.17
|7810
|2007.01.25 19:58
|sell
|3906
|25.80
|1.2959
|1.3176
|1.2949
|7811
|2007.01.25 19:59
|t/p
|3906
|25.80
|1.2949
|1.3176
|1.2949
|258.00
|214744.17
|7812
|2007.01.25 20:00
|sell
|3907
|25.80
|1.2955
|1.3172
|1.2945
|7813
|2007.01.25 20:03
|t/p
|3907
|25.80
|1.2945
|1.3172
|1.2945
|258.01
|215002.18
|7814
|2007.01.25 20:03
|sell
|3908
|25.90
|1.2942
|1.3159
|1.2932
|7815
|2007.01.25 21:05
|t/p
|3908
|25.90
|1.2932
|1.3159
|1.2932
|258.99
|215261.17
|7816
|2007.01.25 21:05
|close
|3903
|25.70
|1.2931
|1.3155
|1.2910
|-282.70
|214978.47
|7817
|2007.01.25 21:14
|buy
|3909
|25.80
|1.2932
|1.2697
|1.2942
|7818
|2007.01.26 08:15
|buy
|3910
|25.80
|1.2914
|1.2697
|1.2924
|7819
|2007.01.26 08:18
|t/p
|3910
|25.80
|1.2924
|1.2697
|1.2924
|258.00
|215236.47
|7820
|2007.01.26 08:18
|close
|3909
|25.80
|1.2926
|1.2697
|1.2942
|-171.69
|215064.78
|7821
|2007.01.26 08:20
|sell
|3911
|25.90
|1.2917
|1.3152
|1.2907
|7822
|2007.01.26 11:29
|t/p
|3911
|25.90
|1.2907
|1.3152
|1.2907
|259.00
|215323.78
|7823
|2007.01.26 11:29
|sell
|3912
|25.90
|1.2901
|1.3136
|1.2891
|7824
|2007.01.26 13:59
|sell
|3913
|25.90
|1.2919
|1.3136
|1.2909
|7825
|2007.01.26 14:31
|t/p
|3913
|25.90
|1.2909
|1.3136
|1.2909
|259.00
|215582.78
|7826
|2007.01.26 14:31
|close
|3912
|25.90
|1.2899
|1.3136
|1.2891
|51.80
|215634.58
|7827
|2007.01.26 14:31
|buy
|3914
|25.90
|1.2900
|1.2665
|1.2910
|7828
|2007.01.26 15:00
|t/p
|3914
|25.90
|1.2910
|1.2665
|1.2910
|259.00
|215893.58
|7829
|2007.01.26 15:00
|buy
|3915
|26.00
|1.2918
|1.2683
|1.2928
|7830
|2007.01.26 15:14
|buy
|3916
|26.00
|1.2895
|1.2678
|1.2905
|7831
|2007.01.26 15:15
|t/p
|3916
|26.00
|1.2905
|1.2678
|1.2905
|260.00
|216153.58
|7832
|2007.01.26 15:15
|close
|3915
|26.00
|1.2912
|1.2683
|1.2928
|-156.00
|215997.58
|7833
|2007.01.26 15:15
|buy
|3917
|26.00
|1.2913
|1.2678
|1.2923
|7834
|2007.01.28 23:00
|t/p
|3917
|26.00
|1.2923
|1.2678
|1.2923
|260.00
|216257.58
|7835
|2007.01.28 23:00
|buy
|3918
|26.00
|1.2926
|1.2691
|1.2936
|7836
|2007.01.29 00:44
|buy
|3919
|26.00
|1.2908
|1.2691
|1.2918
|7837
|2007.01.29 00:52
|t/p
|3919
|26.00
|1.2918
|1.2691
|1.2918
|260.00
|216517.58
|7838
|2007.01.29 00:52
|close
|3918
|26.00
|1.2920
|1.2691
|1.2936
|-173.02
|216344.56
|7839
|2007.01.29 00:59
|sell
|3920
|26.00
|1.2908
|1.3143
|1.2898
|7840
|2007.01.29 12:14
|sell
|3921
|26.00
|1.2926
|1.3143
|1.2916
|7841
|2007.01.29 13:30
|t/p
|3921
|26.00
|1.2916
|1.3143
|1.2916
|260.00
|216604.56
|7842
|2007.01.29 13:30
|close
|3920
|26.00
|1.2916
|1.3143
|1.2898
|-208.00
|216396.56
|7843
|2007.01.29 13:30
|sell
|3922
|26.00
|1.2913
|1.3148
|1.2903
|7844
|2007.01.29 14:59
|sell
|3923
|26.00
|1.2936
|1.3153
|1.2926
|7845
|2007.02.05 12:29
|t/p
|3923
|26.00
|1.2926
|1.3153
|1.2926
|367.38
|216763.94
|7846
|2007.02.05 12:29
|close
|3922
|26.00
|1.2926
|1.3148
|1.2903
|-230.62
|216533.32
|7847
|2007.02.05 12:30
|sell
|3924
|26.00
|1.2925
|1.3160
|1.2915
|7848
|2007.02.06 10:14
|sell
|3925
|26.00
|1.2944
|1.3161
|1.2934
|7849
|2007.02.15 15:15
|s/l
|3924
|26.00
|1.3160
|1.3160
|1.2915
|-5925.92
|210607.40
|7850
|2007.02.15 15:15
|close
|3925
|26.00
|1.3161
|1.3161
|1.2934
|-5473.25
|205134.15
|7851
|2007.02.15 15:16
|buy
|3926
|24.70
|1.3157
|1.2922
|1.3167
|7852
|2007.02.15 16:14
|buy
|3927
|24.70
|1.3138
|1.2921
|1.3148
|7853
|2007.02.15 16:20
|t/p
|3927
|24.70
|1.3148
|1.2921
|1.3148
|247.00
|205381.15
|7854
|2007.02.15 16:20
|close
|3926
|24.70
|1.3148
|1.2922
|1.3167
|-222.29
|205158.86
|7855
|2007.02.15 16:21
|sell
|3928
|24.70
|1.3142
|1.3377
|1.3132
|7856
|2007.02.15 18:15
|t/p
|3928
|24.70
|1.3132
|1.3377
|1.3132
|247.00
|205405.86
|7857
|2007.02.15 18:15
|sell
|3929
|24.70
|1.3130
|1.3365
|1.3120
|7858
|2007.02.15 19:59
|sell
|3930
|24.70
|1.3148
|1.3365
|1.3138
|7859
|2007.02.15 23:15
|t/p
|3930
|24.70
|1.3138
|1.3365
|1.3138
|247.00
|205652.86
|7860
|2007.02.15 23:15
|close
|3929
|24.70
|1.3138
|1.3365
|1.3120
|-197.60
|205455.26
|7861
|2007.02.15 23:16
|sell
|3931
|24.70
|1.3137
|1.3372
|1.3127
|7862
|2007.02.16 08:21
|t/p
|3931
|24.70
|1.3127
|1.3372
|1.3127
|261.57
|205716.83
|7863
|2007.02.16 08:21
|sell
|3932
|24.70
|1.3125
|1.3360
|1.3115
|7864
|2007.02.16 11:09
|t/p
|3932
|24.70
|1.3115
|1.3360
|1.3115
|247.00
|205963.83
|7865
|2007.02.16 11:09
|sell
|3933
|24.80
|1.3113
|1.3348
|1.3103
|7866
|2007.02.16 13:30
|sell
|3934
|24.80
|1.3131
|1.3348
|1.3121
|7867
|2007.02.16 13:37
|t/p
|3934
|24.80
|1.3121
|1.3348
|1.3121
|248.00
|206211.83
|7868
|2007.02.16 13:37
|close
|3933
|24.80
|1.3121
|1.3348
|1.3103
|-198.40
|206013.43
|7869
|2007.02.16 13:37
|buy
|3935
|24.80
|1.3122
|1.2887
|1.3132
|7870
|2007.02.16 13:54
|buy
|3936
|24.80
|1.3104
|1.2887
|1.3114
|7871
|2007.02.16 14:25
|t/p
|3936
|24.80
|1.3114
|1.2887
|1.3114
|248.00
|206261.43
|7872
|2007.02.16 14:25
|close
|3935
|24.80
|1.3114
|1.2887
|1.3132
|-198.40
|206063.03
|7873
|2007.02.16 14:25
|sell
|3937
|24.80
|1.3113
|1.3348
|1.3103
|7874
|2007.02.16 16:09
|sell
|3938
|24.80
|1.3131
|1.3348
|1.3121
|7875
|2007.02.18 23:00
|sell
|3939
|49.60
|1.3152
|1.3351
|1.3142
|7876
|2007.02.19 07:24
|t/p
|3939
|49.60
|1.3142
|1.3351
|1.3142
|525.26
|206588.29
|7877
|2007.02.19 07:24
|close
|3938
|24.80
|1.3142
|1.3348
|1.3121
|-258.17
|206330.13
|7878
|2007.02.19 07:24
|close
|3937
|24.80
|1.3141
|1.3348
|1.3103
|-679.77
|205650.36
|7879
|2007.02.19 07:24
|sell
|3940
|24.70
|1.3138
|1.3373
|1.3128
|7880
|2007.02.19 07:55
|sell
|3941
|24.70
|1.3156
|1.3373
|1.3146
|7881
|2007.02.19 08:09
|t/p
|3941
|24.70
|1.3146
|1.3373
|1.3146
|247.00
|205897.36
|7882
|2007.02.19 08:09
|close
|3940
|24.70
|1.3145
|1.3373
|1.3128
|-172.90
|205724.46
|7883
|2007.02.19 08:09
|sell
|3942
|24.70
|1.3142
|1.3377
|1.3132
|7884
|2007.02.19 10:24
|t/p
|3942
|24.70
|1.3132
|1.3377
|1.3132
|247.00
|205971.46
|7885
|2007.02.19 10:24
|buy
|3943
|24.80
|1.3132
|1.2897
|1.3142
|7886
|2007.02.19 15:30
|t/p
|3943
|24.80
|1.3142
|1.2897
|1.3142
|248.00
|206219.46
|7887
|2007.02.19 15:30
|buy
|3944
|24.80
|1.3144
|1.2909
|1.3154
|7888
|2007.02.19 17:55
|t/p
|3944
|24.80
|1.3154
|1.2909
|1.3154
|248.00
|206467.46
|7889
|2007.02.19 17:55
|buy
|3945
|24.80
|1.3156
|1.2921
|1.3166
|7890
|2007.02.20 01:52
|t/p
|3945
|24.80
|1.3166
|1.2921
|1.3166
|231.76
|206699.21
|7891
|2007.02.20 01:52
|buy
|3946
|24.90
|1.3168
|1.2933
|1.3178
|7892
|2007.02.20 02:24
|t/p
|3946
|24.90
|1.3178
|1.2933
|1.3178
|249.00
|206948.21
|7893
|2007.02.20 02:24
|buy
|3947
|24.90
|1.3180
|1.2945
|1.3190
|7894
|2007.02.20 07:52
|buy
|3948
|24.90
|1.3162
|1.2945
|1.3172
|7895
|2007.02.20 08:09
|buy
|3949
|49.80
|1.3144
|1.2945
|1.3154
|7896
|2007.02.20 09:31
|t/p
|3949
|49.80
|1.3154
|1.2945
|1.3154
|498.00
|207446.21
|7897
|2007.02.20 09:31
|close
|3948
|24.90
|1.3154
|1.2945
|1.3172
|-199.20
|207247.01
|7898
|2007.02.20 09:31
|close
|3947
|24.90
|1.3153
|1.2945
|1.3190
|-672.30
|206574.71
|7899
|2007.02.20 09:31
|buy
|3950
|24.80
|1.3156
|1.2921
|1.3166
|7900
|2007.02.20 11:30
|buy
|3951
|24.80
|1.3136
|1.2919
|1.3146
|7901
|2007.02.20 13:20
|t/p
|3951
|24.80
|1.3146
|1.2919
|1.3146
|248.00
|206822.71
|7902
|2007.02.20 13:20
|close
|3950
|24.80
|1.3146
|1.2921
|1.3166
|-248.00
|206574.71
|7903
|2007.02.20 13:20
|buy
|3952
|24.80
|1.3147
|1.2912
|1.3157
|7904
|2007.02.21 07:25
|t/p
|3952
|24.80
|1.3157
|1.2912
|1.3157
|231.76
|206806.47
|7905
|2007.02.21 07:25
|buy
|3953
|24.90
|1.3160
|1.2925
|1.3170
|7906
|2007.02.21 09:33
|buy
|3954
|24.90
|1.3142
|1.2925
|1.3152
|7907
|2007.02.21 11:37
|buy
|3955
|49.80
|1.3124
|1.2925
|1.3134
|7908
|2007.02.21 12:11
|t/p
|3955
|49.80
|1.3134
|1.2925
|1.3134
|498.00
|207304.47
|7909
|2007.02.21 12:11
|close
|3954
|24.90
|1.3134
|1.2925
|1.3152
|-199.20
|207105.27
|7910
|2007.02.21 12:11
|close
|3953
|24.90
|1.3136
|1.2925
|1.3170
|-597.60
|206507.67
|7911
|2007.02.21 12:11
|sell
|3956
|24.80
|1.3135
|1.3370
|1.3125
|7912
|2007.02.21 13:31
|t/p
|3956
|24.80
|1.3125
|1.3370
|1.3125
|248.00
|206755.67
|7913
|2007.02.21 13:31
|buy
|3957
|24.90
|1.3124
|1.2889
|1.3134
|7914
|2007.02.21 13:34
|t/p
|3957
|24.90
|1.3134
|1.2889
|1.3134
|249.00
|207004.67
|7915
|2007.02.21 13:34
|buy
|3958
|24.90
|1.3136
|1.2901
|1.3146
|7916
|2007.02.21 13:38
|buy
|3959
|24.90
|1.3117
|1.2900
|1.3127
|7917
|2007.02.21 14:12
|t/p
|3959
|24.90
|1.3127
|1.2900
|1.3127
|249.00
|207253.67
|7918
|2007.02.21 14:12
|close
|3958
|24.90
|1.3127
|1.2901
|1.3146
|-224.10
|207029.57
|7919
|2007.02.21 14:12
|sell
|3960
|24.90
|1.3128
|1.3363
|1.3118
|7920
|2007.02.21 14:19
|t/p
|3960
|24.90
|1.3118
|1.3363
|1.3118
|249.00
|207278.57
|7921
|2007.02.21 14:19
|sell
|3961
|24.90
|1.3113
|1.3348
|1.3103
|7922
|2007.02.21 15:07
|sell
|3962
|24.90
|1.3131
|1.3348
|1.3121
|7923
|2007.02.21 23:59
|close at stop
|3962
|24.90
|1.3139
|1.3348
|1.3121
|-199.20
|207079.37
|7924
|2007.02.21 23:59
|close at stop
|3961
|24.90
|1.3139
|1.3348
|1.3103
|-647.40
|206431.97