Strategy Tester Report
GoblinFibo1.2.A

SymboleEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Periode15 Minutes (M15) 2006.06.26 20:15 - 2007.02.22 00:00 (2006.01.02 - 2007.02.22)
ModeleChaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
ParametresTakeProfit=10; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=17; FiboProgression=true; MaxTrades=13; Pips=18; SecureProfit=10; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=1; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=123987;
Bars en test16077Ticks modelés265074Qualité du modelage89.44%
Dépot initial10000.00
Profit total net196431.97Profit brut322539.43Perte brute-126107.46
Facteur de profit2.56Rémunération espérée49.58
Chute absolue3.38Chute maximal (%)27832.59 (21.52%)Relative drawdown21.52% (27832.59)
Total des Trades3962Positions SHORT (vente) gagnées %3318 (91.20%)Positions LONG (achat) gagnées %644 (73.76%)
Profits des Trades (% du total) 3501 (88.36%)Pertes des Trades (% du total) 461 (11.64%)
Le plus largegains par Trade525.26pertes par Trade-7931.62
Average (moyenne)gains par Trade92.13pertes par Trade-273.55
Maximumgains consecutifs (profit en $)149 (2228.40)pertes consecutives (perte en $)6 (-2616.50)
MaximalGains consecutifs (coups gagnants)10122.00 (59)Pertes consecutives (coups perdants)-20413.97 (4)
Average (moyenne)gains consecutifs10Pertes consecutives1
Graph
#Date exécutionTransactionOrdreLotsPrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
12006.06.26 20:15sell11.201.25821.28171.2572
22006.06.26 23:59sell21.201.26061.28231.2596
32006.06.27 04:15t/p21.201.25961.28231.259612.7110012.71
42006.06.27 04:15close11.201.25961.28171.2572-16.099996.62
52006.06.27 04:18sell31.201.25961.28311.2586
62006.06.27 09:14t/p31.201.25861.28311.258612.0010008.62
72006.06.27 09:14sell41.301.25771.28121.2567
82006.06.27 09:38sell51.301.26021.28191.2592
92006.06.27 09:38t/p51.301.25921.28191.259213.0010021.62
102006.06.27 09:45sell61.301.26021.28191.2592
112006.06.27 09:46t/p61.301.25921.28191.259213.0010034.62
122006.06.27 09:46sell71.301.26011.28181.2591
132006.06.27 09:50t/p71.301.25911.28181.259113.0010047.62
142006.06.27 09:50sell81.301.25991.28161.2589
152006.06.27 09:51t/p81.301.25891.28161.258913.0010060.62
162006.06.27 09:51sell91.301.25991.28161.2589
172006.06.27 09:52t/p91.301.25891.28161.258913.0010073.62
182006.06.27 09:52sell101.301.26001.28171.2590
192006.06.27 09:53t/p101.301.25901.28171.259013.0010086.62
202006.06.27 09:53sell111.301.25991.28161.2589
212006.06.27 09:53t/p111.301.25891.28161.258913.0010099.62
222006.06.27 10:00sell121.301.25961.28131.2586
232006.06.27 10:01t/p121.301.25861.28131.258613.0010112.62
242006.06.27 10:01sell131.301.26041.28211.2594
252006.06.27 10:01t/p131.301.25941.28211.259413.0010125.62
262006.06.27 10:14t/p41.301.25671.28121.256713.0010138.62
272006.06.27 10:14sell141.301.25651.28001.2555
282006.06.27 10:15sell151.301.25931.28101.2583
292006.06.27 10:16t/p151.301.25831.28101.258313.0010151.62
302006.06.27 10:16sell161.301.25931.28101.2583
312006.06.27 10:17t/p161.301.25831.28101.258313.0010164.62
322006.06.27 10:17sell171.301.25861.28031.2576
332006.06.27 10:18t/p171.301.25761.28031.257613.0010177.62
342006.06.27 10:30sell181.301.25921.28091.2582
352006.06.27 10:32t/p181.301.25821.28091.258213.0010190.62
362006.06.27 10:32sell191.301.25871.28041.2577
372006.06.27 10:33t/p191.301.25771.28041.257713.0010203.62
382006.06.27 10:33sell201.301.25861.28031.2576
392006.06.27 10:34t/p201.301.25761.28031.257613.0010216.62
402006.06.27 10:34sell211.301.25841.28011.2574
412006.06.27 10:35t/p211.301.25741.28011.257413.0010229.62
422006.06.27 10:53sell221.301.25891.28061.2579
432006.06.27 10:57t/p221.301.25791.28061.257913.0010242.62
442006.06.27 11:00sell231.301.25891.28061.2579
452006.06.27 11:07t/p231.301.25791.28061.257913.0010255.62
462006.06.27 11:07close141.301.25791.28001.2555-18.2010237.42
472006.06.27 11:07buy241.301.25791.23441.2589
482006.06.27 12:44t/p241.301.25891.23441.258913.0010250.42
492006.06.27 12:44buy251.301.25911.23561.2601
502006.06.27 14:29t/p251.301.26011.23561.260113.0010263.42
512006.06.27 14:29buy261.301.26051.23701.2615
522006.06.27 16:00buy271.301.25871.23701.2597
532006.06.27 16:17t/p271.301.25971.23701.259713.0010276.42
542006.06.27 16:17close261.301.25981.23701.2615-9.1010267.32
552006.06.27 16:18sell281.301.25881.28231.2578
562006.06.27 21:59t/p281.301.25781.28231.257813.0010280.32
572006.06.27 21:59buy291.301.25751.23401.2585
582006.06.28 12:59buy301.301.25511.23341.2561
592006.06.28 13:00t/p301.301.25611.23341.256113.0010293.32
602006.06.28 13:00close291.301.25641.23401.2585-15.1510278.16
612006.06.28 13:06sell311.301.25521.27871.2542
622006.06.28 14:19sell321.301.25711.27881.2561
632006.06.28 14:21t/p321.301.25611.27881.256113.0010291.16
642006.06.28 14:29t/p311.301.25421.27871.254213.0010304.16
652006.06.28 14:29sell331.301.25361.27711.2526
662006.06.28 14:31sell341.301.25551.27721.2545
672006.06.28 14:33t/p341.301.25451.27721.254513.0010317.16
682006.06.28 14:33sell351.301.25561.27731.2546
692006.06.28 14:35t/p351.301.25461.27731.254613.0010330.16
702006.06.28 14:35sell361.301.25581.27751.2548
712006.06.28 14:36t/p361.301.25481.27751.254813.0010343.16
722006.06.28 14:36sell371.301.25611.27781.2551
732006.06.28 14:37t/p371.301.25511.27781.255113.0010356.16
742006.06.28 14:37sell381.301.25631.27801.2553
752006.06.28 14:39t/p381.301.25531.27801.255313.0010369.16
762006.06.28 14:39sell391.301.25641.27811.2554
772006.06.28 14:43t/p391.301.25541.27811.255413.0010382.16
782006.06.28 14:43sell401.301.25651.27821.2555
792006.06.28 14:44t/p401.301.25551.27821.255513.0010395.16
802006.06.28 14:45sell411.301.25651.27821.2555
812006.06.28 14:50t/p411.301.25551.27821.255513.0010408.16
822006.06.28 14:50sell421.301.25611.27781.2551
832006.06.28 14:52t/p421.301.25511.27781.255113.0010421.16
842006.06.28 14:52sell431.301.25631.27801.2553
852006.06.28 14:54t/p431.301.25531.27801.255313.0010434.16
862006.06.28 14:54sell441.301.25561.27731.2546
872006.06.28 14:55t/p441.301.25461.27731.254613.0010447.16
882006.06.28 15:33sell451.301.25581.27751.2548
892006.06.28 15:36t/p451.301.25481.27751.254813.0010460.16
902006.06.28 15:36sell461.301.25571.27741.2547
912006.06.28 15:40t/p461.301.25471.27741.254713.0010473.16
922006.06.28 15:40sell471.301.25601.27771.2550
932006.06.28 15:43t/p471.301.25501.27771.255013.0010486.16
942006.06.28 15:43sell481.301.25601.27771.2550
952006.06.28 15:44t/p481.301.25501.27771.255013.0010499.16
962006.06.28 15:44sell491.301.25581.27751.2548
972006.06.28 15:44t/p491.301.25481.27751.254813.0010512.16
982006.06.28 15:47sell501.301.25561.27731.2546
992006.06.28 15:50t/p501.301.25461.27731.254613.0010525.16
1002006.06.28 15:50sell511.301.25561.27731.2546
1012006.06.28 15:59t/p511.301.25461.27731.254613.0010538.16
1022006.06.28 16:11sell521.301.25551.27721.2545
1032006.06.28 16:12t/p521.301.25451.27721.254513.0010551.16
1042006.06.28 16:12sell531.301.25561.27731.2546
1052006.06.28 16:14t/p531.301.25461.27731.254613.0010564.16
1062006.06.28 16:14t/p331.301.25261.27711.252613.0010577.16
1072006.06.28 16:14buy541.301.25251.22901.2535
1082006.06.28 16:16t/p541.301.25351.22901.253513.0010590.16
1092006.06.28 16:16buy551.301.25441.23091.2554
1102006.06.28 16:16t/p551.301.25541.23091.255413.0010603.16
1112006.06.28 16:16buy561.301.25581.23231.2568
1122006.06.28 16:30buy571.301.25391.23221.2549
1132006.06.28 18:59t/p571.301.25491.23221.254913.0010616.16
1142006.06.28 18:59close561.301.25561.23231.2568-2.6010613.56
1152006.06.28 19:00buy581.301.25591.23241.2569
1162006.06.28 23:14buy591.301.25381.23211.2548
1172006.06.28 23:24t/p591.301.25481.23211.254813.0010626.56
1182006.06.28 23:24close581.301.25541.23241.2569-6.5010620.06
1192006.06.28 23:28sell601.301.25461.27811.2536
1202006.06.29 08:29t/p601.301.25361.27811.253615.3010635.37
1212006.06.29 08:29sell611.301.25341.27691.2524
1222006.06.29 11:14t/p611.301.25241.27691.252413.0010648.37
1232006.06.29 11:14sell621.301.25211.27561.2511
1242006.06.29 11:15sell631.301.25401.27571.2530
1252006.06.29 11:16t/p631.301.25301.27571.253013.0010661.37
1262006.06.29 11:16sell641.301.25411.27581.2531
1272006.06.29 11:19t/p641.301.25311.27581.253113.0010674.37
1282006.06.29 11:19sell651.301.25401.27571.2530
1292006.06.29 11:20t/p651.301.25301.27571.253013.0010687.37
1302006.06.29 11:20sell661.301.25391.27561.2529
1312006.06.29 11:21t/p661.301.25291.27561.252913.0010700.37
1322006.06.29 11:21sell671.301.25401.27571.2530
1332006.06.29 11:22t/p671.301.25301.27571.253013.0010713.37
1342006.06.29 11:22sell681.301.25401.27571.2530
1352006.06.29 11:23t/p681.301.25301.27571.253013.0010726.37
1362006.06.29 12:44sell691.301.25461.27631.2536
1372006.06.29 13:59t/p691.301.25361.27631.253613.0010739.37
1382006.06.29 13:59close621.301.25351.27561.2511-18.2010721.17
1392006.06.29 13:59buy701.301.25371.23021.2547
1402006.06.29 14:15t/p701.301.25471.23021.254713.0010734.17
1412006.06.29 14:15buy711.301.25491.23141.2559
1422006.06.29 18:29t/p711.301.25591.23141.255913.0010747.17
1432006.06.29 18:29buy721.301.26151.23801.2625
1442006.06.29 18:44t/p721.301.26251.23801.262513.0010760.17
1452006.06.29 18:44buy731.301.26471.24121.2657
1462006.06.29 18:59t/p731.301.26571.24121.265713.0010773.17
1472006.06.29 18:59buy741.301.26651.24301.2675
1482006.06.29 19:14buy751.301.26421.24251.2652
1492006.06.29 19:29t/p751.301.26521.24251.265213.0010786.17
1502006.06.29 19:29close741.301.26541.24301.2675-14.3010771.87
1512006.06.29 19:30buy761.301.26551.24201.2665
1522006.06.29 21:44t/p761.301.26651.24201.266513.0010784.87
1532006.06.29 21:44buy771.301.26691.24341.2679
1542006.06.30 01:14t/p771.301.26791.24341.267912.1510797.01
1552006.06.30 01:14buy781.301.26831.24481.2693
1562006.06.30 01:44t/p781.301.26931.24481.269313.0010810.01
1572006.06.30 01:44buy791.301.27111.24761.2721
1582006.06.30 05:44t/p791.301.27211.24761.272113.0010823.01
1592006.06.30 05:44buy801.301.27271.24921.2737
1602006.06.30 06:29buy811.301.27071.24901.2717
1612006.06.30 07:28t/p811.301.27171.24901.271713.0010836.01
1622006.06.30 07:28close801.301.27171.24921.2737-13.0010823.01
1632006.06.30 07:28sell821.301.27161.29511.2706
1642006.06.30 08:17t/p821.301.27061.29511.270613.0010836.01
1652006.06.30 08:17sell831.401.27041.29391.2694
1662006.06.30 12:44sell841.401.27591.29761.2749
1672006.06.30 12:59t/p841.401.27491.29761.274914.0010850.01
1682006.06.30 12:59close831.401.27461.29391.2694-58.8010791.21
1692006.06.30 12:59buy851.301.27471.25121.2757
1702006.06.30 13:44t/p851.301.27571.25121.275713.0010804.21
1712006.06.30 13:44buy861.301.27601.25251.2770
1722006.06.30 14:45t/p861.301.27701.25251.277013.0010817.21
1732006.06.30 14:45buy871.301.27781.25431.2788
1742006.06.30 18:15t/p871.301.27881.25431.278813.0010830.21
1752006.06.30 18:15sell881.301.27881.30231.2778
1762006.07.03 01:29t/p881.301.27781.30231.277813.7710843.98
1772006.07.03 01:29sell891.401.27711.30061.2761
1782006.07.03 06:44sell901.401.27941.30111.2784
1792006.07.03 07:12t/p901.401.27841.30111.278414.0010857.98
1802006.07.03 07:12close891.401.27831.30061.2761-16.8010841.18
1812006.07.03 07:12buy911.401.27841.25491.2794
1822006.07.03 08:47t/p911.401.27941.25491.279414.0010855.18
1832006.07.03 08:47buy921.401.27971.25621.2807
1842006.07.03 08:48buy931.401.27761.25591.2786
1852006.07.03 08:48t/p931.401.27861.25591.278614.0010869.18
1862006.07.03 08:52buy941.401.27761.25591.2786
1872006.07.03 08:52t/p941.401.27861.25591.278614.0010883.18
1882006.07.03 08:53buy951.401.27761.25591.2786
1892006.07.03 08:53t/p951.401.27861.25591.278614.0010897.18
1902006.07.03 08:55buy961.401.27761.25591.2786
1912006.07.03 10:44t/p961.401.27861.25591.278614.0010911.18
1922006.07.03 10:44close921.401.27951.25621.2807-2.8010908.38
1932006.07.03 10:45buy971.401.27961.25611.2806
1942006.07.03 13:45buy981.401.27781.25611.2788
1952006.07.03 13:45t/p981.401.27881.25611.278814.0010922.38
1962006.07.03 14:14t/p971.401.28061.25611.280614.0010936.38
1972006.07.03 14:15buy991.401.28161.25811.2826
1982006.07.03 15:08buy1001.401.27891.25721.2799
1992006.07.03 16:15t/p1001.401.27991.25721.279914.0010950.38
2002006.07.03 16:15close991.401.28141.25811.2826-2.8010947.58
2012006.07.03 16:17sell1011.401.28041.30391.2794
2022006.07.04 12:14t/p1011.401.27941.30391.279414.8310962.41
2032006.07.04 12:14sell1021.401.27911.30261.2781
2042006.07.04 23:29t/p1021.401.27811.30261.278114.0010976.41
2052006.07.04 23:29sell1031.401.27791.30141.2769
2062006.07.05 04:59sell1041.401.28041.30211.2794
2072006.07.05 05:59sell1052.801.28221.30211.2812
2082006.07.05 06:29t/p1052.801.28121.30211.281228.0011004.41
2092006.07.05 06:29close1041.401.28031.30211.27941.4011005.81
2102006.07.05 06:29close1031.401.28061.30141.2769-36.9710968.83
2112006.07.05 06:30sell1061.401.28051.30401.2795
2122006.07.05 06:30t/p1061.401.27951.30401.279514.0010982.83
2132006.07.05 06:30sell1071.401.27931.30281.2783
2142006.07.05 06:59t/p1071.401.27831.30281.278314.0010996.83
2152006.07.05 06:59sell1081.401.27811.30161.2771
2162006.07.05 07:02sell1091.401.28031.30201.2793
2172006.07.05 07:03t/p1091.401.27931.30201.279314.0011010.83
2182006.07.05 07:03sell1101.401.28041.30211.2794
2192006.07.05 07:12t/p1101.401.27941.30211.279414.0011024.83
2202006.07.05 07:12sell1111.401.28061.30231.2796
2212006.07.05 07:14t/p1111.401.27961.30231.279614.0011038.83
2222006.07.05 07:14sell1121.401.28101.30271.2800
2232006.07.05 07:14t/p1121.401.28001.30271.280014.0011052.83
2242006.07.05 07:15sell1131.401.28101.30271.2800
2252006.07.05 07:16t/p1131.401.28001.30271.280014.0011066.83
2262006.07.05 07:16sell1141.401.28121.30291.2802
2272006.07.05 07:17t/p1141.401.28021.30291.280214.0011080.83
2282006.07.05 07:17sell1151.401.28121.30291.2802
2292006.07.05 07:19t/p1151.401.28021.30291.280214.0011094.83
2302006.07.05 07:19sell1161.401.28141.30311.2804
2312006.07.05 07:20t/p1161.401.28041.30311.280414.0011108.83
2322006.07.05 07:20sell1171.401.28141.30311.2804
2332006.07.05 07:21t/p1171.401.28041.30311.280414.0011122.83
2342006.07.05 07:21sell1181.401.28141.30311.2804
2352006.07.05 07:22t/p1181.401.28041.30311.280414.0011136.83
2362006.07.05 07:22sell1191.401.28131.30301.2803
2372006.07.05 07:29t/p1191.401.28031.30301.280314.0011150.83
2382006.07.05 07:30sell1201.401.28151.30321.2805
2392006.07.05 07:31t/p1201.401.28051.30321.280514.0011164.83
2402006.07.05 07:31sell1211.401.28151.30321.2805
2412006.07.05 07:32t/p1211.401.28051.30321.280514.0011178.83
2422006.07.05 07:32sell1221.401.28151.30321.2805
2432006.07.05 07:33t/p1221.401.28051.30321.280514.0011192.83
2442006.07.05 07:33sell1231.401.28171.30341.2807
2452006.07.05 07:34t/p1231.401.28071.30341.280714.0011206.83
2462006.07.05 07:34sell1241.401.28201.30371.2810
2472006.07.05 07:35t/p1241.401.28101.30371.281014.0011220.83
2482006.07.05 07:35sell1251.401.28261.30431.2816
2492006.07.05 07:36t/p1251.401.28161.30431.281614.0011234.83
2502006.07.05 07:36sell1261.401.28261.30431.2816
2512006.07.05 07:38t/p1261.401.28161.30431.281614.0011248.83
2522006.07.05 07:38sell1271.401.28281.30451.2818
2532006.07.05 07:38t/p1271.401.28181.30451.281814.0011262.83
2542006.07.05 07:44t/p1081.401.27711.30161.277114.0011276.83
2552006.07.05 07:44sell1281.401.27581.29931.2748
2562006.07.05 07:45sell1291.401.28211.30381.2811
2572006.07.05 07:46t/p1291.401.28111.30381.281114.0011290.83
2582006.07.05 07:46sell1301.401.28231.30401.2813
2592006.07.05 07:47t/p1301.401.28131.30401.281314.0011304.83
2602006.07.05 07:47sell1311.401.28231.30401.2813
2612006.07.05 07:48t/p1311.401.28131.30401.281314.0011318.83
2622006.07.05 07:48sell1321.401.28231.30401.2813
2632006.07.05 07:49t/p1321.401.28131.30401.281314.0011332.83
2642006.07.05 07:49sell1331.401.28221.30391.2812
2652006.07.05 07:50t/p1331.401.28121.30391.281214.0011346.83
2662006.07.05 07:50sell1341.401.28231.30401.2813
2672006.07.05 07:51t/p1341.401.28131.30401.281314.0011360.83
2682006.07.05 07:51sell1351.401.28211.30381.2811
2692006.07.05 07:52t/p1351.401.28111.30381.281114.0011374.83
2702006.07.05 07:52sell1361.401.28201.30371.2810
2712006.07.05 07:53t/p1361.401.28101.30371.281014.0011388.83
2722006.07.05 07:53sell1371.401.28221.30391.2812
2732006.07.05 07:54t/p1371.401.28121.30391.281214.0011402.83
2742006.07.05 07:54sell1381.401.28201.30371.2810
2752006.07.05 07:56t/p1381.401.28101.30371.281014.0011416.83
2762006.07.05 07:56sell1391.401.28211.30381.2811
2772006.07.05 07:57t/p1391.401.28111.30381.281114.0011430.83
2782006.07.05 07:57sell1401.401.28211.30381.2811
2792006.07.05 07:58t/p1401.401.28111.30381.281114.0011444.83
2802006.07.05 07:58sell1411.401.28211.30381.2811
2812006.07.05 07:58t/p1411.401.28111.30381.281114.0011458.83
2822006.07.05 08:00sell1421.401.28231.30401.2813
2832006.07.05 08:01t/p1421.401.28131.30401.281314.0011472.83
2842006.07.05 08:01sell1431.401.28251.30421.2815
2852006.07.05 08:02t/p1431.401.28151.30421.281514.0011486.83
2862006.07.05 08:02sell1441.401.28281.30451.2818
2872006.07.05 08:03t/p1441.401.28181.30451.281814.0011500.83
2882006.07.05 08:03sell1451.401.28341.30511.2824
2892006.07.05 08:04t/p1451.401.28241.30511.282414.0011514.83
2902006.07.05 08:04sell1461.401.28331.30501.2823
2912006.07.05 08:05t/p1461.401.28231.30501.282314.0011528.83
2922006.07.05 08:05sell1471.401.28311.30481.2821
2932006.07.05 08:05t/p1471.401.28211.30481.282114.0011542.83
2942006.07.05 08:16sell1481.401.28241.30411.2814
2952006.07.05 08:17t/p1481.401.28141.30411.281414.0011556.83
2962006.07.05 08:17sell1491.401.28201.30371.2810
2972006.07.05 08:18t/p1491.401.28101.30371.281014.0011570.83
2982006.07.05 08:18sell1501.401.28191.30361.2809
2992006.07.05 08:19t/p1501.401.28091.30361.280914.0011584.83
3002006.07.05 08:19sell1511.401.28201.30371.2810
3012006.07.05 08:20t/p1511.401.28101.30371.281014.0011598.83
3022006.07.05 08:20sell1521.401.28121.30291.2802
3032006.07.05 08:20t/p1521.401.28021.30291.280214.0011612.83
3042006.07.05 08:30sell1531.401.28061.30231.2796
3052006.07.05 08:31t/p1531.401.27961.30231.279614.0011626.83
3062006.07.05 08:31sell1541.401.28071.30241.2797
3072006.07.05 08:32t/p1541.401.27971.30241.279714.0011640.83
3082006.07.05 08:32sell1551.401.28081.30251.2798
3092006.07.05 08:33t/p1551.401.27981.30251.279814.0011654.83
3102006.07.05 08:33sell1561.401.28111.30281.2801
3112006.07.05 08:34t/p1561.401.28011.30281.280114.0011668.83
3122006.07.05 08:34sell1571.501.28031.30201.2793
3132006.07.05 08:35t/p1571.501.27931.30201.279315.0011683.83
3142006.07.05 08:35sell1581.501.28051.30221.2795
3152006.07.05 08:36t/p1581.501.27951.30221.279515.0011698.83
3162006.07.05 08:36sell1591.501.28061.30231.2796
3172006.07.05 08:36t/p1591.501.27961.30231.279615.0011713.83
3182006.07.05 08:45sell1601.501.27901.30071.2780
3192006.07.05 08:46t/p1601.501.27801.30071.278015.0011728.83
3202006.07.05 08:46sell1611.501.27921.30091.2782
3212006.07.05 08:47t/p1611.501.27821.30091.278215.0011743.83
3222006.07.05 08:47sell1621.501.27911.30081.2781
3232006.07.05 08:48t/p1621.501.27811.30081.278115.0011758.83
3242006.07.05 08:48sell1631.501.27911.30081.2781
3252006.07.05 08:52t/p1631.501.27811.30081.278115.0011773.83
3262006.07.05 08:52sell1641.501.27931.30101.2783
3272006.07.05 08:53t/p1641.501.27831.30101.278315.0011788.83
3282006.07.05 08:53sell1651.501.27871.30041.2777
3292006.07.05 08:53t/p1651.501.27771.30041.277715.0011803.83
3302006.07.05 09:01sell1661.501.27821.29991.2772
3312006.07.05 09:02t/p1661.501.27721.29991.277215.0011818.83
3322006.07.05 09:02sell1671.501.27791.29961.2769
3332006.07.05 09:03t/p1671.501.27691.29961.276915.0011833.83
3342006.07.05 09:03sell1681.501.27791.29961.2769
3352006.07.05 09:04t/p1681.501.27691.29961.276915.0011848.83
3362006.07.05 09:04sell1691.501.27801.29971.2770
3372006.07.05 09:05t/p1691.501.27701.29971.277015.0011863.83
3382006.07.05 09:05sell1701.501.27811.29981.2771
3392006.07.05 09:06t/p1701.501.27711.29981.277115.0011878.83
3402006.07.05 09:06sell1711.501.27811.29981.2771
3412006.07.05 09:07t/p1711.501.27711.29981.277115.0011893.83
3422006.07.05 09:07sell1721.501.27861.30031.2776
3432006.07.05 09:08t/p1721.501.27761.30031.277615.0011908.83
3442006.07.05 09:08sell1731.501.27861.30031.2776
3452006.07.05 09:09t/p1731.501.27761.30031.277615.0011923.83
3462006.07.05 09:09sell1741.501.27841.30011.2774
3472006.07.05 09:10t/p1741.501.27741.30011.277415.0011938.83
3482006.07.05 09:10sell1751.501.27841.30011.2774
3492006.07.05 09:12t/p1751.501.27741.30011.277415.0011953.83
3502006.07.05 09:12sell1761.501.27861.30031.2776
3512006.07.05 09:12t/p1761.501.27761.30031.277615.0011968.83
3522006.07.05 10:59sell1771.501.27761.29931.2766
3532006.07.05 12:15sell1783.001.27941.29931.2784
3542006.07.05 12:15t/p1783.001.27841.29931.278430.0011998.83
3552006.07.05 12:29t/p1771.501.27661.29931.276615.0012013.83
3562006.07.05 12:29close1281.401.27571.29931.27481.4012015.23
3572006.07.05 12:30sell1791.501.27561.29911.2746
3582006.07.05 13:03sell1801.501.27741.29911.2764
3592006.07.05 13:04t/p1801.501.27641.29911.276415.0012030.23
3602006.07.05 13:04sell1811.501.27751.29921.2765
3612006.07.05 13:05t/p1811.501.27651.29921.276515.0012045.23
3622006.07.05 13:07sell1821.501.27751.29921.2765
3632006.07.05 13:08t/p1821.501.27651.29921.276515.0012060.23
3642006.07.05 13:14sell1831.501.27771.29941.2767
3652006.07.05 13:14t/p1831.501.27671.29941.276715.0012075.23
3662006.07.05 13:16sell1841.501.27761.29931.2766
3672006.07.05 13:18t/p1841.501.27661.29931.276615.0012090.23
3682006.07.05 13:18sell1851.501.27771.29941.2767
3692006.07.05 13:19t/p1851.501.27671.29941.276715.0012105.23
3702006.07.05 13:19sell1861.501.27761.29931.2766
3712006.07.05 13:20t/p1861.501.27661.29931.276615.0012120.23
3722006.07.05 13:20sell1871.501.27771.29941.2767
3732006.07.05 13:21t/p1871.501.27671.29941.276715.0012135.23
3742006.07.05 13:21sell1881.501.27771.29941.2767
3752006.07.05 13:24t/p1881.501.27671.29941.276715.0012150.23
3762006.07.05 13:24sell1891.501.27781.29951.2768
3772006.07.05 13:25t/p1891.501.27681.29951.276815.0012165.23
3782006.07.05 13:25sell1901.501.27791.29961.2769
3792006.07.05 13:26t/p1901.501.27691.29961.276915.0012180.23
3802006.07.05 13:26sell1911.501.27791.29961.2769
3812006.07.05 13:27t/p1911.501.27691.29961.276915.0012195.23
3822006.07.05 13:27sell1921.501.27801.29971.2770
3832006.07.05 13:28t/p1921.501.27701.29971.277015.0012210.23
3842006.07.05 13:28sell1931.501.27801.29971.2770
3852006.07.05 13:29t/p1931.501.27701.29971.277015.0012225.23
3862006.07.05 13:29sell1941.501.27831.30001.2773
3872006.07.05 13:29t/p1941.501.27731.30001.277315.0012240.23
3882006.07.05 13:29t/p1791.501.27461.29911.274615.0012255.23
3892006.07.05 13:29sell1951.501.27371.29721.2727
3902006.07.05 13:30sell1961.501.27811.29981.2771
3912006.07.05 13:31t/p1961.501.27711.29981.277115.0012270.23
3922006.07.05 13:31sell1971.501.27801.29971.2770
3932006.07.05 13:32t/p1971.501.27701.29971.277015.0012285.23
3942006.07.05 13:32sell1981.501.27801.29971.2770
3952006.07.05 13:33t/p1981.501.27701.29971.277015.0012300.23
3962006.07.05 13:33sell1991.501.27801.29971.2770
3972006.07.05 13:34t/p1991.501.27701.29971.277015.0012315.23
3982006.07.05 13:34sell2001.501.27801.29971.2770
3992006.07.05 13:35t/p2001.501.27701.29971.277015.0012330.23
4002006.07.05 13:35sell2011.501.27801.29971.2770
4012006.07.05 13:36t/p2011.501.27701.29971.277015.0012345.23
4022006.07.05 13:36sell2021.501.27791.29961.2769
4032006.07.05 13:37t/p2021.501.27691.29961.276915.0012360.23
4042006.07.05 13:37sell2031.501.27791.29961.2769
4052006.07.05 13:38t/p2031.501.27691.29961.276915.0012375.23
4062006.07.05 13:38sell2041.501.27791.29961.2769
4072006.07.05 13:38t/p2041.501.27691.29961.276915.0012390.23
4082006.07.05 13:45sell2051.501.27831.30001.2773
4092006.07.05 13:46t/p2051.501.27731.30001.277315.0012405.23
4102006.07.05 13:46sell2061.501.27801.29971.2770
4112006.07.05 13:47t/p2061.501.27701.29971.277015.0012420.23
4122006.07.05 13:47sell2071.501.27811.29981.2771
4132006.07.05 13:48t/p2071.501.27711.29981.277115.0012435.23
4142006.07.05 13:48sell2081.501.27801.29971.2770
4152006.07.05 13:49t/p2081.501.27701.29971.277015.0012450.23
4162006.07.05 13:49sell2091.501.27801.29971.2770
4172006.07.05 13:50t/p2091.501.27701.29971.277015.0012465.23
4182006.07.05 13:50sell2101.501.27831.30001.2773
4192006.07.05 13:51t/p2101.501.27731.30001.277315.0012480.23
4202006.07.05 13:51sell2111.501.27851.30021.2775
4212006.07.05 13:53t/p2111.501.27751.30021.277515.0012495.23
4222006.07.05 13:53sell2121.501.27861.30031.2776
4232006.07.05 13:55t/p2121.501.27761.30031.277615.0012510.23
4242006.07.05 13:55sell2131.601.27851.30021.2775
4252006.07.05 13:56t/p2131.601.27751.30021.277516.0012526.23
4262006.07.05 13:56sell2141.601.27871.30041.2777
4272006.07.05 13:57t/p2141.601.27771.30041.277716.0012542.23
4282006.07.05 13:57sell2151.601.27891.30061.2779
4292006.07.05 13:59t/p2151.601.27791.30061.277916.0012558.23
4302006.07.05 13:59sell2161.601.27891.30061.2779
4312006.07.05 13:59t/p2161.601.27791.30061.277916.0012574.23
4322006.07.05 14:01sell2171.601.27901.30071.2780
4332006.07.05 14:02t/p2171.601.27801.30071.278016.0012590.23
4342006.07.05 14:02sell2181.601.27911.30081.2781
4352006.07.05 14:05t/p2181.601.27811.30081.278116.0012606.23
4362006.07.05 14:05sell2191.601.27901.30071.2780
4372006.07.05 14:07t/p2191.601.27801.30071.278016.0012622.23
4382006.07.05 14:07sell2201.601.27901.30071.2780
4392006.07.05 14:08t/p2201.601.27801.30071.278016.0012638.23
4402006.07.05 14:08sell2211.601.27901.30071.2780
4412006.07.05 14:12t/p2211.601.27801.30071.278016.0012654.23
4422006.07.05 14:12sell2221.601.27911.30081.2781
4432006.07.05 14:13t/p2221.601.27811.30081.278116.0012670.23
4442006.07.05 14:13sell2231.601.27911.30081.2781
4452006.07.05 14:14t/p2231.601.27811.30081.278116.0012686.23
4462006.07.05 14:14t/p1951.501.27271.29721.272715.0012701.23
4472006.07.05 14:14sell2241.601.27141.29491.2704
4482006.07.05 14:15sell2251.601.27771.29941.2767
4492006.07.05 14:16t/p2251.601.27671.29941.276716.0012717.23
4502006.07.05 14:16sell2261.601.27721.29891.2762
4512006.07.05 14:17t/p2261.601.27621.29891.276216.0012733.23
4522006.07.05 14:17sell2271.601.27721.29891.2762
4532006.07.05 14:17t/p2271.601.27621.29891.276216.0012749.23
4542006.07.05 14:30sell2281.601.27521.29691.2742
4552006.07.05 14:31t/p2281.601.27421.29691.274216.0012765.23
4562006.07.05 14:31sell2291.601.27411.29581.2731
4572006.07.05 14:32t/p2291.601.27311.29581.273116.0012781.23
4582006.07.05 14:32sell2301.601.27431.29601.2733
4592006.07.05 14:33t/p2301.601.27331.29601.273316.0012797.23
4602006.07.05 14:33sell2311.601.27461.29631.2736
4612006.07.05 14:34t/p2311.601.27361.29631.273616.0012813.23
4622006.07.05 14:34sell2321.601.27511.29681.2741
4632006.07.05 14:35t/p2321.601.27411.29681.274116.0012829.23
4642006.07.05 14:35sell2331.601.27531.29701.2743
4652006.07.05 14:37t/p2331.601.27431.29701.274316.0012845.23
4662006.07.05 14:37sell2341.601.27561.29731.2746
4672006.07.05 14:38t/p2341.601.27461.29731.274616.0012861.23
4682006.07.05 14:38sell2351.601.27571.29741.2747
4692006.07.05 14:39t/p2351.601.27471.29741.274716.0012877.23
4702006.07.05 14:39sell2361.601.27561.29731.2746
4712006.07.05 14:40t/p2361.601.27461.29731.274616.0012893.23
4722006.07.05 14:40sell2371.601.27531.29701.2743
4732006.07.05 14:40t/p2371.601.27431.29701.274316.0012909.23
4742006.07.05 14:45sell2381.601.27531.29701.2743
4752006.07.05 14:46t/p2381.601.27431.29701.274316.0012925.23
4762006.07.05 14:46sell2391.601.27521.29691.2742
4772006.07.05 14:47t/p2391.601.27421.29691.274216.0012941.23
4782006.07.05 14:47sell2401.601.27531.29701.2743
4792006.07.05 14:48t/p2401.601.27431.29701.274316.0012957.23
4802006.07.05 14:48sell2411.601.27581.29751.2748
4812006.07.05 14:49t/p2411.601.27481.29751.274816.0012973.23
4822006.07.05 14:49sell2421.601.27601.29771.2750
4832006.07.05 14:50t/p2421.601.27501.29771.275016.0012989.23
4842006.07.05 14:50sell2431.601.27561.29731.2746
4852006.07.05 14:51t/p2431.601.27461.29731.274616.0013005.23
4862006.07.05 14:51sell2441.601.27551.29721.2745
4872006.07.05 14:52t/p2441.601.27451.29721.274516.0013021.23
4882006.07.05 14:52sell2451.601.27541.29711.2744
4892006.07.05 14:53t/p2451.601.27441.29711.274416.0013037.23
4902006.07.05 14:53sell2461.601.27511.29681.2741
4912006.07.05 14:53t/p2461.601.27411.29681.274116.0013053.23
4922006.07.05 15:00sell2471.601.27451.29621.2735
4932006.07.05 15:01t/p2471.601.27351.29621.273516.0013069.23
4942006.07.05 15:01sell2481.601.27461.29631.2736
4952006.07.05 15:02t/p2481.601.27361.29631.273616.0013085.23
4962006.07.05 15:02sell2491.601.27501.29671.2740
4972006.07.05 15:03t/p2491.601.27401.29671.274016.0013101.23
4982006.07.05 15:03sell2501.601.27511.29681.2741
4992006.07.05 15:04t/p2501.601.27411.29681.274116.0013117.23
5002006.07.05 15:04sell2511.601.27521.29691.2742
5012006.07.05 15:05t/p2511.601.27421.29691.274216.0013133.23
5022006.07.05 15:05sell2521.601.27511.29681.2741
5032006.07.05 15:07t/p2521.601.27411.29681.274116.0013149.23
5042006.07.05 15:07sell2531.601.27511.29681.2741
5052006.07.05 15:08t/p2531.601.27411.29681.274116.0013165.23
5062006.07.05 15:08sell2541.601.27491.29661.2739
5072006.07.05 15:08t/p2541.601.27391.29661.273916.0013181.23
5082006.07.05 15:15sell2551.601.27341.29511.2724
5092006.07.05 16:51t/p2551.601.27241.29511.272416.0013197.23
5102006.07.05 16:51close2241.601.27241.29491.2704-16.0013181.23
5112006.07.05 16:59buy2561.601.27261.24911.2736
5122006.07.06 03:29t/p2561.601.27361.24911.273612.8613194.09
5132006.07.06 03:29buy2571.601.27381.25031.2748
5142006.07.06 12:44t/p2571.601.27481.25031.274816.0013210.09
5152006.07.06 12:44buy2581.601.27801.25451.2790
5162006.07.06 12:59buy2591.601.27611.25441.2771
5172006.07.06 13:00buy2603.201.27391.25401.2749
5182006.07.06 13:29t/p2603.201.27491.25401.274932.0013242.09
5192006.07.06 13:29close2591.601.27551.25441.2771-9.6013232.49
5202006.07.06 13:30close2581.601.27561.25451.2790-38.4013194.09
5212006.07.06 13:44sell2611.601.27421.29771.2732
5222006.07.06 14:14sell2621.601.27671.29841.2757
5232006.07.06 14:33t/p2621.601.27571.29841.275716.0013210.09
5242006.07.06 14:33close2611.601.27571.29771.2732-24.0013186.09
5252006.07.06 14:33sell2631.601.27561.29911.2746
5262006.07.06 14:45sell2641.601.27751.29921.2765
5272006.07.06 14:59t/p2641.601.27651.29921.276516.0013202.09
5282006.07.06 14:59close2631.601.27531.29911.27464.8013206.89
5292006.07.06 15:00sell2651.601.27521.29871.2742
5302006.07.06 18:14sell2661.601.27741.29911.2764
5312006.07.07 12:29sell2673.201.28101.30091.2800
5322006.07.07 12:44sell2684.801.28451.30261.2835
5332006.07.07 12:59t/p2684.801.28351.30261.283548.0013254.89
5342006.07.07 12:59close2673.201.28101.30091.28000.0013254.89
5352006.07.07 12:59close2661.601.28201.29911.2764-72.6613182.23
5362006.07.07 13:00close2651.601.28211.29871.2742-109.4613072.78
5372006.07.07 13:14sell2691.601.28061.30411.2796
5382006.07.07 13:14sell2701.601.28241.30411.2814
5392006.07.07 14:45sell2713.201.28441.30431.2834
5402006.07.07 14:46t/p2713.201.28341.30431.283432.0013104.78
5412006.07.09 21:30t/p2701.601.28141.30411.281416.0013120.78
5422006.07.09 21:30close2691.601.28141.30411.2796-12.8013107.98
5432006.07.09 21:30sell2721.601.28131.30481.2803
5442006.07.10 00:14t/p2721.601.28031.30481.280316.9413124.92
5452006.07.10 00:14buy2731.601.28011.25661.2811
5462006.07.10 09:29buy2741.601.27831.25661.2793
5472006.07.10 09:32t/p2741.601.27931.25661.279316.0013140.92
5482006.07.10 09:32close2731.601.28031.25661.28113.2013144.12
5492006.07.10 09:34sell2751.601.27861.30211.2776
5502006.07.10 10:56sell2761.601.28041.30211.2794
5512006.07.10 10:59t/p2761.601.27941.30211.279416.0013160.12
5522006.07.10 10:59t/p2751.601.27761.30211.277616.0013176.12
5532006.07.10 10:59sell2771.601.27701.30051.2760
5542006.07.10 11:02sell2781.601.28001.30171.2790
5552006.07.10 11:11t/p2781.601.27901.30171.279016.0013192.12
5562006.07.10 11:11sell2791.601.28021.30191.2792
5572006.07.10 11:14t/p2791.601.27921.30191.279216.0013208.12
5582006.07.10 11:14t/p2771.601.27601.30051.276016.0013224.12
5592006.07.10 11:14sell2801.601.27541.29891.2744
5602006.07.10 11:21sell2811.601.27981.30151.2788
5612006.07.10 11:25t/p2811.601.27881.30151.278816.0013240.12
5622006.07.10 11:25sell2821.601.27881.30051.2778
5632006.07.10 11:26t/p2821.601.27781.30051.277816.0013256.12
5642006.07.10 11:26sell2831.601.27891.30061.2779
5652006.07.10 11:28t/p2831.601.27791.30061.277916.0013272.12
5662006.07.10 11:28sell2841.601.27811.29981.2771
5672006.07.10 11:29t/p2841.601.27711.29981.277116.0013288.12
5682006.07.10 11:29sell2851.601.27781.29951.2768
5692006.07.10 11:29t/p2851.601.27681.29951.276816.0013304.12
5702006.07.10 11:33sell2861.601.27811.29981.2771
5712006.07.10 11:35t/p2861.601.27711.29981.277116.0013320.12
5722006.07.10 11:36sell2871.601.27731.29901.2763
5732006.07.10 11:37t/p2871.601.27631.29901.276316.0013336.12
5742006.07.10 11:38sell2881.701.27741.29911.2764
5752006.07.10 11:44t/p2881.701.27641.29911.276417.0013353.12
5762006.07.10 11:51sell2891.701.27781.29951.2768
5772006.07.10 11:58t/p2891.701.27681.29951.276817.0013370.12
5782006.07.10 11:58sell2901.701.27761.29931.2766
5792006.07.10 11:59t/p2901.701.27661.29931.276617.0013387.12
5802006.07.10 11:59sell2911.701.27791.29961.2769
5812006.07.10 11:59t/p2911.701.27691.29961.276917.0013404.12
5822006.07.10 12:00sell2921.701.27781.29951.2768
5832006.07.10 12:05t/p2921.701.27681.29951.276817.0013421.12
5842006.07.10 12:05sell2931.701.27781.29951.2768
5852006.07.10 12:13t/p2931.701.27681.29951.276817.0013438.12
5862006.07.10 12:13sell2941.701.27791.29961.2769
5872006.07.10 12:13t/p2941.701.27691.29961.276917.0013455.12
5882006.07.10 12:22sell2951.701.27791.29961.2769
5892006.07.10 12:23t/p2951.701.27691.29961.276917.0013472.12
5902006.07.10 12:23sell2961.701.27791.29961.2769
5912006.07.10 12:26t/p2961.701.27691.29961.276917.0013489.12
5922006.07.10 12:26sell2971.701.27791.29961.2769
5932006.07.10 12:28t/p2971.701.27691.29961.276917.0013506.12
5942006.07.10 12:28sell2981.701.27801.29971.2770
5952006.07.10 12:29t/p2981.701.27701.29971.277017.0013523.12
5962006.07.10 12:29sell2991.701.27791.29961.2769
5972006.07.10 12:29t/p2991.701.27691.29961.276917.0013540.12
5982006.07.10 12:29t/p2801.601.27441.29891.274416.0013556.12
5992006.07.10 12:29sell3001.701.27421.29771.2732
6002006.07.10 12:35sell3011.701.27821.29991.2772
6012006.07.10 12:40t/p3011.701.27721.29991.277217.0013573.12
6022006.07.10 12:40sell3021.701.27821.29991.2772
6032006.07.10 12:44t/p3021.701.27721.29991.277217.0013590.12
6042006.07.10 12:48sell3031.701.27721.29891.2762
6052006.07.10 12:51t/p3031.701.27621.29891.276217.0013607.12
6062006.07.10 12:51sell3041.701.27681.29851.2758
6072006.07.10 12:52t/p3041.701.27581.29851.275817.0013624.12
6082006.07.10 12:52sell3051.701.27681.29851.2758
6092006.07.10 12:55t/p3051.701.27581.29851.275817.0013641.12
6102006.07.10 12:55sell3061.701.27701.29871.2760
6112006.07.10 12:56t/p3061.701.27601.29871.276017.0013658.12
6122006.07.10 12:56sell3071.701.27701.29871.2760
6132006.07.10 12:59t/p3071.701.27601.29871.276017.0013675.12
6142006.07.10 13:00sell3081.701.27701.29871.2760
6152006.07.10 13:03t/p3081.701.27601.29871.276017.0013692.12
6162006.07.10 13:03sell3091.701.27601.29771.2750
6172006.07.10 13:04t/p3091.701.27501.29771.275017.0013709.12
6182006.07.10 13:44t/p3001.701.27321.29771.273217.0013726.12
6192006.07.10 13:44buy3101.701.27301.24951.2740
6202006.07.10 13:47t/p3101.701.27401.24951.274017.0013743.12
6212006.07.10 13:47buy3111.701.27541.25191.2764
6222006.07.10 13:59buy3121.701.27301.25131.2740
6232006.07.10 14:07t/p3121.701.27401.25131.274017.0013760.12
6242006.07.10 14:07close3111.701.27511.25191.2764-5.1013755.02
6252006.07.10 14:10buy3131.701.27361.25011.2746
6262006.07.10 14:10t/p3131.701.27461.25011.274617.0013772.02
6272006.07.10 14:10buy3141.701.27531.25181.2763
6282006.07.10 14:14buy3151.701.27341.25171.2744
6292006.07.10 14:23t/p3151.701.27441.25171.274417.0013789.02
6302006.07.10 14:23close3141.701.27501.25181.2763-5.1013783.92
6312006.07.10 14:26buy3161.701.27351.25001.2745
6322006.07.10 14:26t/p3161.701.27451.25001.274517.0013800.92
6332006.07.10 14:26buy3171.701.27521.25171.2762
6342006.07.10 14:29buy3181.701.27311.25141.2741
6352006.07.10 14:34t/p3181.701.27411.25141.274117.0013817.92
6362006.07.10 14:34close3171.701.27421.25171.2762-17.0013800.92
6372006.07.10 14:36buy3191.701.27401.25051.2750
6382006.07.10 15:59t/p3191.701.27501.25051.275017.0013817.92
6392006.07.10 15:59buy3201.701.27531.25181.2763
6402006.07.10 17:59buy3211.701.27321.25151.2742
6412006.07.10 18:01t/p3211.701.27421.25151.274217.0013834.92
6422006.07.10 18:01close3201.701.27461.25181.2763-11.9013823.02
6432006.07.10 18:02sell3221.701.27311.29661.2721
6442006.07.10 18:02sell3231.701.27501.29671.2740
6452006.07.10 18:03t/p3231.701.27401.29671.274017.0013840.02
6462006.07.10 18:03sell3241.701.27551.29721.2745
6472006.07.10 18:03t/p3241.701.27451.29721.274517.0013857.02
6482006.07.11 06:59t/p3221.701.27211.29661.272118.0013875.02
6492006.07.11 06:59sell3251.701.27081.29431.2698
6502006.07.11 07:14sell3261.701.27361.29531.2726
6512006.07.11 07:14t/p3261.701.27261.29531.272617.0013892.02
6522006.07.11 07:21sell3271.701.27321.29491.2722
6532006.07.11 11:04sell3283.401.27511.29501.2741
6542006.07.11 12:01t/p3283.401.27411.29501.274134.0013926.02
6552006.07.11 12:01close3271.701.27381.29491.2722-10.2013915.82
6562006.07.11 12:01close3251.701.27391.29431.2698-52.7013863.12
6572006.07.11 12:01buy3291.701.27381.25031.2748
6582006.07.11 13:14buy3301.701.27171.25001.2727
6592006.07.11 13:15t/p3301.701.27271.25001.272717.0013880.12
6602006.07.11 13:15close3291.701.27421.25031.27486.8013886.92
6612006.07.11 13:15sell3311.701.27431.29781.2733
6622006.07.11 18:29sell3321.701.27611.29781.2751
6632006.07.12 08:00t/p3321.701.27511.29781.275118.0013904.93
6642006.07.12 08:00close3311.701.27511.29781.2733-12.6013892.33
6652006.07.12 08:00sell3331.701.27631.29981.2753
6662006.07.12 08:44t/p3331.701.27531.29981.275317.0013909.33
6672006.07.12 08:44sell3341.701.27401.29751.2730
6682006.07.12 08:46sell3351.701.27691.29861.2759
6692006.07.12 08:48t/p3351.701.27591.29861.275917.0013926.33
6702006.07.12 08:48sell3361.701.27711.29881.2761
6712006.07.12 08:49t/p3361.701.27611.29881.276117.0013943.33
6722006.07.12 08:49sell3371.701.27721.29891.2762
6732006.07.12 08:50t/p3371.701.27621.29891.276217.0013960.33
6742006.07.12 08:50sell3381.701.27751.29921.2765
6752006.07.12 08:53t/p3381.701.27651.29921.276517.0013977.33
6762006.07.12 08:53sell3391.701.27741.29911.2764
6772006.07.12 08:55t/p3391.701.27641.29911.276417.0013994.33
6782006.07.12 08:55sell3401.701.27671.29841.2757
6792006.07.12 08:55t/p3401.701.27571.29841.275717.0014011.33
6802006.07.12 09:00sell3411.701.27681.29851.2758
6812006.07.12 09:01t/p3411.701.27581.29851.275817.0014028.33
6822006.07.12 09:01sell3421.701.27691.29861.2759
6832006.07.12 09:02t/p3421.701.27591.29861.275917.0014045.33
6842006.07.12 09:02sell3431.701.27681.29851.2758
6852006.07.12 09:03t/p3431.701.27581.29851.275817.0014062.33
6862006.07.12 09:03sell3441.701.27681.29851.2758
6872006.07.12 09:04t/p3441.701.27581.29851.275817.0014079.33
6882006.07.12 09:04sell3451.701.27661.29831.2756
6892006.07.12 09:05t/p3451.701.27561.29831.275617.0014096.33
6902006.07.12 09:05sell3461.701.27621.29791.2752
6912006.07.12 09:14t/p3461.701.27521.29791.275217.0014113.33
6922006.07.12 09:14close3341.701.27481.29751.2730-13.6014099.73
6932006.07.12 09:15sell3471.701.27451.29801.2735
6942006.07.12 10:29t/p3471.701.27351.29801.273517.0014116.73
6952006.07.12 10:29sell3481.701.27311.29661.2721
6962006.07.12 10:30sell3491.701.27521.29691.2742
6972006.07.12 10:32t/p3491.701.27421.29691.274217.0014133.73
6982006.07.12 11:03sell3501.701.27501.29671.2740
6992006.07.12 11:04t/p3501.701.27401.29671.274017.0014150.73
7002006.07.12 11:04sell3511.701.27501.29671.2740
7012006.07.12 11:05t/p3511.701.27401.29671.274017.0014167.73
7022006.07.12 11:05sell3521.801.27501.29671.2740
7032006.07.12 11:06t/p3521.801.27401.29671.274018.0014185.73
7042006.07.12 11:29t/p3481.701.27211.29661.272117.0014202.73
7052006.07.12 11:29sell3531.801.27171.29521.2707
7062006.07.12 11:30sell3541.801.27421.29591.2732
7072006.07.12 11:31t/p3541.801.27321.29591.273218.0014220.73
7082006.07.12 11:31sell3551.801.27431.29601.2733
7092006.07.12 11:38t/p3551.801.27331.29601.273318.0014238.73
7102006.07.12 11:38sell3561.801.27441.29611.2734
7112006.07.12 11:39t/p3561.801.27341.29611.273418.0014256.73
7122006.07.12 11:39sell3571.801.27451.29621.2735
7132006.07.12 11:40t/p3571.801.27351.29621.273518.0014274.73
7142006.07.12 11:40sell3581.801.27441.29611.2734
7152006.07.12 11:41t/p3581.801.27341.29611.273418.0014292.73
7162006.07.12 11:41sell3591.801.27441.29611.2734
7172006.07.12 11:44t/p3591.801.27341.29611.273418.0014310.73
7182006.07.12 11:47sell3601.801.27421.29591.2732
7192006.07.12 11:50t/p3601.801.27321.29591.273218.0014328.73
7202006.07.12 11:50sell3611.801.27421.29591.2732
7212006.07.12 11:55t/p3611.801.27321.29591.273218.0014346.73
7222006.07.12 11:55sell3621.801.27371.29541.2727
7232006.07.12 11:57t/p3621.801.27271.29541.272718.0014364.73
7242006.07.12 11:57sell3631.801.27371.29541.2727
7252006.07.12 11:58t/p3631.801.27271.29541.272718.0014382.73
7262006.07.12 11:58sell3641.801.27371.29541.2727
7272006.07.12 11:59t/p3641.801.27271.29541.272718.0014400.73
7282006.07.12 12:11sell3651.801.27381.29551.2728
7292006.07.12 12:12t/p3651.801.27281.29551.272818.0014418.73
7302006.07.12 12:12sell3661.801.27411.29581.2731
7312006.07.12 12:13t/p3661.801.27311.29581.273118.0014436.73
7322006.07.12 12:13sell3671.801.27381.29551.2728
7332006.07.12 12:13t/p3671.801.27281.29551.272818.0014454.73
7342006.07.12 12:15sell3681.801.27381.29551.2728
7352006.07.12 12:44t/p3531.801.27071.29521.270718.0014472.73
7362006.07.12 12:44t/p3681.801.27281.29551.272818.0014490.73
7372006.07.12 12:44buy3691.801.27041.24691.2714
7382006.07.12 12:46t/p3691.801.27141.24691.271418.0014508.73
7392006.07.12 12:46buy3701.801.27161.24811.2726
7402006.07.12 12:46t/p3701.801.27261.24811.272618.0014526.73
7412006.07.12 12:46buy3711.801.27291.24941.2739
7422006.07.12 13:30buy3721.801.27101.24931.2720
7432006.07.12 13:47t/p3721.801.27201.24931.272018.0014544.73
7442006.07.12 13:47close3711.801.27211.24941.2739-14.4014530.33
7452006.07.12 13:49buy3731.801.27091.24741.2719
7462006.07.12 13:49t/p3731.801.27191.24741.271918.0014548.33
7472006.07.12 13:49buy3741.801.27211.24861.2731
7482006.07.12 14:14buy3751.801.26881.24711.2698
7492006.07.12 14:15t/p3751.801.26981.24711.269818.0014566.33
7502006.07.12 14:15close3741.801.27191.24861.2731-3.6014562.73
7512006.07.12 14:17sell3761.801.26951.29301.2685
7522006.07.12 14:17sell3771.801.27241.29411.2714
7532006.07.12 14:18t/p3771.801.27141.29411.271418.0014580.73
7542006.07.12 14:18sell3781.801.27261.29431.2716
7552006.07.12 14:20t/p3781.801.27161.29431.271618.0014598.73
7562006.07.12 14:20sell3791.801.27291.29461.2719
7572006.07.12 14:21t/p3791.801.27191.29461.271918.0014616.73
7582006.07.12 14:21sell3801.801.27301.29471.2720
7592006.07.12 14:26t/p3801.801.27201.29471.272018.0014634.73
7602006.07.12 14:26sell3811.801.27281.29451.2718
7612006.07.12 14:27t/p3811.801.27181.29451.271818.0014652.73
7622006.07.12 14:27sell3821.801.27281.29451.2718
7632006.07.12 14:28t/p3821.801.27181.29451.271818.0014670.73
7642006.07.12 14:28sell3831.801.27291.29461.2719
7652006.07.12 14:29t/p3831.801.27191.29461.271918.0014688.73
7662006.07.12 14:29sell3841.801.27301.29471.2720
7672006.07.12 14:29t/p3841.801.27201.29471.272018.0014706.73
7682006.07.12 15:16sell3851.801.27141.29311.2704
7692006.07.12 15:18t/p3851.801.27041.29311.270418.0014724.73
7702006.07.12 15:19sell3861.801.27141.29311.2704
7712006.07.12 15:22t/p3861.801.27041.29311.270418.0014742.73
7722006.07.13 01:44sell3871.801.27141.29311.2704
7732006.07.13 06:44t/p3871.801.27041.29311.270418.0014760.73
7742006.07.13 06:44close3761.801.27021.29301.2685-9.4114751.32
7752006.07.13 06:45sell3881.801.27011.29361.2691
7762006.07.13 07:14sell3891.801.27261.29431.2716
7772006.07.13 07:15t/p3891.801.27161.29431.271618.0014769.32
7782006.07.13 07:15close3881.801.27141.29361.2691-23.4014745.92
7792006.07.13 07:16buy3901.801.27151.24801.2725
7802006.07.13 07:44t/p3901.801.27251.24801.272518.0014763.92
7812006.07.13 07:44buy3911.801.27281.24931.2738
7822006.07.13 09:59buy3921.801.27051.24881.2715
7832006.07.13 10:00t/p3921.801.27151.24881.271518.0014781.92
7842006.07.13 10:00close3911.801.27181.24931.2738-18.0014763.92
7852006.07.13 10:01sell3931.801.27041.29391.2694
7862006.07.13 10:01sell3941.801.27231.29401.2713
7872006.07.13 10:02t/p3941.801.27131.29401.271318.0014781.92
7882006.07.13 10:03sell3951.801.27231.29401.2713
7892006.07.13 10:04t/p3951.801.27131.29401.271318.0014799.92
7902006.07.13 10:04sell3961.801.27231.29401.2713
7912006.07.13 10:06t/p3961.801.27131.29401.271318.0014817.92
7922006.07.13 10:07sell3971.801.27241.29411.2714
7932006.07.13 10:13t/p3971.801.27141.29411.271418.0014835.92
7942006.07.13 10:36sell3981.801.27231.29401.2713
7952006.07.13 10:40t/p3981.801.27131.29401.271318.0014853.92
7962006.07.13 10:59t/p3931.801.26941.29391.269418.0014871.92
7972006.07.13 10:59sell3991.801.26861.29211.2676
7982006.07.13 11:03sell4001.801.27201.29371.2710
7992006.07.13 11:04t/p4001.801.27101.29371.271018.0014889.92
8002006.07.13 11:04sell4011.801.27201.29371.2710
8012006.07.13 11:10t/p4011.801.27101.29371.271018.0014907.92
8022006.07.13 11:10sell4021.801.27141.29311.2704
8032006.07.13 11:10t/p4021.801.27041.29311.270418.0014925.92
8042006.07.13 11:16sell4031.801.27131.29301.2703
8052006.07.13 11:25t/p4031.801.27031.29301.270318.0014943.92
8062006.07.13 11:25sell4041.801.27151.29321.2705
8072006.07.13 11:29t/p4041.801.27051.29321.270518.0014961.92
8082006.07.13 11:29sell4051.801.27151.29321.2705
8092006.07.13 11:29t/p4051.801.27051.29321.270518.0014979.92
8102006.07.13 11:31sell4061.801.27131.29301.2703
8112006.07.13 11:35t/p4061.801.27031.29301.270318.0014997.92
8122006.07.13 11:35sell4071.801.27141.29311.2704
8132006.07.13 11:38t/p4071.801.27041.29311.270418.0015015.92
8142006.07.13 11:38sell4081.901.27151.29321.2705
8152006.07.13 11:44t/p4081.901.27051.29321.270519.0015034.92
8162006.07.13 11:45sell4091.901.27151.29321.2705
8172006.07.13 11:51t/p4091.901.27051.29321.270519.0015053.92
8182006.07.13 11:51sell4101.901.27091.29261.2699
8192006.07.13 11:53t/p4101.901.26991.29261.269919.0015072.92
8202006.07.13 11:53sell4111.901.27061.29231.2696
8212006.07.13 11:59t/p4111.901.26961.29231.269619.0015091.92
8222006.07.13 11:59close3991.801.26931.29211.2676-12.6015079.32
8232006.07.13 12:00sell4121.901.26921.29271.2682
8242006.07.13 13:29sell4131.901.27161.29331.2706
8252006.07.13 13:43t/p4131.901.27061.29331.270619.0015098.32
8262006.07.13 13:43close4121.901.27051.29271.2682-24.7015073.62
8272006.07.13 13:44buy4141.901.27091.24741.2719
8282006.07.13 15:14buy4151.901.26851.24681.2695
8292006.07.13 15:16t/p4151.901.26951.24681.269519.0015092.62
8302006.07.13 15:16close4141.901.27051.24741.2719-7.6015085.02
8312006.07.13 15:19sell4161.901.26841.29191.2674
8322006.07.13 15:19sell4171.901.27061.29231.2696
8332006.07.13 15:20t/p4171.901.26961.29231.269619.0015104.02
8342006.07.13 15:20sell4181.901.27081.29251.2698
8352006.07.13 15:22t/p4181.901.26981.29251.269819.0015123.02
8362006.07.13 15:22sell4191.901.27131.29301.2703
8372006.07.13 15:25t/p4191.901.27031.29301.270319.0015142.02
8382006.07.13 15:25sell4201.901.27121.29291.2702
8392006.07.13 15:28t/p4201.901.27021.29291.270219.0015161.02
8402006.07.13 15:28sell4211.901.27111.29281.2701
8412006.07.13 15:29t/p4211.901.27011.29281.270119.0015180.02
8422006.07.13 15:29sell4221.901.27161.29331.2706
8432006.07.13 15:29t/p4221.901.27061.29331.270619.0015199.02
8442006.07.13 15:34sell4231.901.27121.29291.2702
8452006.07.13 15:35t/p4231.901.27021.29291.270219.0015218.02
8462006.07.13 15:35sell4241.901.27121.29291.2702
8472006.07.13 15:38t/p4241.901.27021.29291.270219.0015237.02
8482006.07.13 15:38sell4251.901.27141.29311.2704
8492006.07.13 15:41t/p4251.901.27041.29311.270419.0015256.02
8502006.07.13 15:41sell4261.901.27121.29291.2702
8512006.07.13 15:42t/p4261.901.27021.29291.270219.0015275.02
8522006.07.13 15:42sell4271.901.27091.29261.2699
8532006.07.13 15:44t/p4271.901.26991.29261.269919.0015294.02
8542006.07.13 15:44sell4281.901.27031.29201.2693
8552006.07.13 15:44t/p4281.901.26931.29201.269319.0015313.02
8562006.07.13 15:44t/p4161.901.26741.29191.267419.0015332.02
8572006.07.13 15:44sell4291.901.26721.29071.2662
8582006.07.13 15:48sell4301.901.27061.29231.2696
8592006.07.13 15:49t/p4301.901.26961.29231.269619.0015351.02
8602006.07.13 15:49sell4311.901.27071.29241.2697
8612006.07.13 15:54t/p4311.901.26971.29241.269719.0015370.02
8622006.07.13 15:54sell4321.901.27041.29211.2694
8632006.07.13 15:59t/p4321.901.26941.29211.269419.0015389.02
8642006.07.13 15:59sell4331.901.27071.29241.2697
8652006.07.13 15:59t/p4331.901.26971.29241.269719.0015408.02
8662006.07.13 16:01sell4341.901.27081.29251.2698
8672006.07.13 16:02t/p4341.901.26981.29251.269819.0015427.02
8682006.07.13 16:02sell4351.901.27121.29291.2702
8692006.07.13 16:06t/p4351.901.27021.29291.270219.0015446.02
8702006.07.13 16:06sell4361.901.27111.29281.2701
8712006.07.13 16:08t/p4361.901.27011.29281.270119.0015465.02
8722006.07.13 16:08sell4371.901.27121.29291.2702
8732006.07.13 16:09t/p4371.901.27021.29291.270219.0015484.02
8742006.07.13 16:09sell4381.901.27131.29301.2703
8752006.07.13 16:11t/p4381.901.27031.29301.270319.0015503.02
8762006.07.13 16:11sell4391.901.27191.29361.2709
8772006.07.13 16:12t/p4391.901.27091.29361.270919.0015522.02
8782006.07.13 16:12sell4401.901.27201.29371.2710
8792006.07.13 16:13t/p4401.901.27101.29371.271019.0015541.02
8802006.07.13 16:13sell4411.901.27151.29321.2705
8812006.07.13 16:13t/p4411.901.27051.29321.270519.0015560.02
8822006.07.13 16:18sell4421.901.27131.29301.2703
8832006.07.13 16:20t/p4421.901.27031.29301.270319.0015579.02
8842006.07.13 16:20sell4431.901.27121.29291.2702
8852006.07.13 16:24t/p4431.901.27021.29291.270219.0015598.02
8862006.07.13 16:24sell4441.901.27081.29251.2698
8872006.07.13 16:25t/p4441.901.26981.29251.269819.0015617.02
8882006.07.13 16:25sell4451.901.27071.29241.2697
8892006.07.13 16:27t/p4451.901.26971.29241.269719.0015636.02
8902006.07.13 16:31sell4461.901.27021.29191.2692
8912006.07.13 16:32t/p4461.901.26921.29191.269219.0015655.02
8922006.07.13 16:32sell4471.901.27021.29191.2692
8932006.07.13 16:36t/p4471.901.26921.29191.269219.0015674.02
8942006.07.13 16:45sell4481.901.26941.29111.2684
8952006.07.13 16:46t/p4481.901.26841.29111.268419.0015693.02
8962006.07.13 17:00sell4491.901.26911.29081.2681
8972006.07.13 17:09t/p4491.901.26811.29081.268119.0015712.02
8982006.07.13 17:09close4291.901.26811.29071.2662-17.1015694.92
8992006.07.13 17:09buy4501.901.26821.24471.2692
9002006.07.13 18:59t/p4501.901.26921.24471.269219.0015713.92
9012006.07.13 18:59buy4511.901.26951.24601.2705
9022006.07.14 01:29buy4521.901.26771.24601.2687
9032006.07.14 01:40t/p4521.901.26871.24601.268719.0015732.92
9042006.07.14 01:40close4511.901.26921.24601.2705-6.9415725.97
9052006.07.14 01:44sell4531.901.26791.29141.2669
9062006.07.14 06:29t/p4531.901.26691.29141.266919.0015744.97
9072006.07.14 06:29sell4541.901.26571.28921.2647
9082006.07.14 06:30sell4551.901.26871.29041.2677
9092006.07.14 06:34t/p4551.901.26771.29041.267719.0015763.97
9102006.07.14 06:34sell4561.901.26861.29031.2676
9112006.07.14 06:38t/p4561.901.26761.29031.267619.0015782.97
9122006.07.14 06:38sell4571.901.26871.29041.2677
9132006.07.14 06:39t/p4571.901.26771.29041.267719.0015801.97
9142006.07.14 06:39sell4581.901.26881.29051.2678
9152006.07.14 06:40t/p4581.901.26781.29051.267819.0015820.97
9162006.07.14 06:40sell4591.901.26871.29041.2677
9172006.07.14 06:41t/p4591.901.26771.29041.267719.0015839.97
9182006.07.14 06:41sell4602.001.26831.29001.2673
9192006.07.14 06:42t/p4602.001.26731.29001.267320.0015859.97
9202006.07.14 06:42sell4612.001.26841.29011.2674
9212006.07.14 06:43t/p4612.001.26741.29011.267420.0015879.97
9222006.07.14 06:43sell4622.001.26861.29031.2676
9232006.07.14 06:44t/p4622.001.26761.29031.267620.0015899.97
9242006.07.14 06:44sell4632.001.26831.29001.2673
9252006.07.14 06:44t/p4632.001.26731.29001.267320.0015919.97
9262006.07.14 06:48sell4642.001.26841.29011.2674
9272006.07.14 06:51t/p4642.001.26741.29011.267420.0015939.97
9282006.07.14 06:51sell4652.001.26791.28961.2669
9292006.07.14 06:59t/p4652.001.26691.28961.266920.0015959.97
9302006.07.14 06:59sell4662.001.26831.29001.2673
9312006.07.14 06:59t/p4662.001.26731.29001.267320.0015979.97
9322006.07.14 07:07sell4672.001.26751.28921.2665
9332006.07.14 07:13t/p4672.001.26651.28921.266520.0015999.97
9342006.07.14 07:13sell4682.001.26771.28941.2667
9352006.07.14 07:14t/p4682.001.26671.28941.266720.0016019.97
9362006.07.14 07:19sell4692.001.26811.28981.2671
9372006.07.14 07:22t/p4692.001.26711.28981.267120.0016039.97
9382006.07.14 07:22sell4702.001.26831.29001.2673
9392006.07.14 07:23t/p4702.001.26731.29001.267320.0016059.97
9402006.07.14 07:23sell4712.001.26841.29011.2674
9412006.07.14 07:24t/p4712.001.26741.29011.267420.0016079.97
9422006.07.14 07:24sell4722.001.26831.29001.2673
9432006.07.14 07:25t/p4722.001.26731.29001.267320.0016099.97
9442006.07.14 07:25sell4732.001.26821.28991.2672
9452006.07.14 07:26t/p4732.001.26721.28991.267220.0016119.97
9462006.07.14 07:26sell4742.001.26821.28991.2672
9472006.07.14 07:28t/p4742.001.26721.28991.267220.0016139.97
9482006.07.14 07:28sell4752.001.26821.28991.2672
9492006.07.14 07:29t/p4752.001.26721.28991.267220.0016159.97
9502006.07.14 07:33sell4762.001.26831.29001.2673
9512006.07.14 07:35t/p4762.001.26731.29001.267320.0016179.97
9522006.07.14 07:35sell4772.001.26831.29001.2673
9532006.07.14 07:36t/p4772.001.26731.29001.267320.0016199.97
9542006.07.14 07:36sell4782.001.26851.29021.2675
9552006.07.14 07:37t/p4782.001.26751.29021.267520.0016219.97
9562006.07.14 07:37sell4792.001.26881.29051.2678
9572006.07.14 07:38t/p4792.001.26781.29051.267820.0016239.97
9582006.07.14 07:38sell4802.001.26871.29041.2677
9592006.07.14 07:41t/p4802.001.26771.29041.267720.0016259.97
9602006.07.14 07:41sell4812.001.26871.29041.2677
9612006.07.14 07:42t/p4812.001.26771.29041.267720.0016279.97
9622006.07.14 07:42sell4822.001.26881.29051.2678
9632006.07.14 07:43t/p4822.001.26781.29051.267820.0016299.97
9642006.07.14 07:45sell4832.001.26891.29061.2679
9652006.07.14 07:46t/p4832.001.26791.29061.267920.0016319.97
9662006.07.14 07:46sell4842.001.26751.28921.2665
9672006.07.14 08:29t/p4842.001.26651.28921.266520.0016339.97
9682006.07.14 08:29close4541.901.26651.28921.2647-15.2016324.77
9692006.07.14 08:30buy4852.001.26641.24291.2674
9702006.07.14 08:44t/p4852.001.26741.24291.267420.0016344.77
9712006.07.14 08:44buy4862.001.26761.24411.2686
9722006.07.14 12:59buy4872.001.26551.24381.2665
9732006.07.14 13:01t/p4872.001.26651.24381.266520.0016364.77
9742006.07.14 13:01close4862.001.26661.24411.2686-20.0016344.77
9752006.07.14 13:05sell4882.001.26591.28941.2649
9762006.07.14 13:59t/p4882.001.26491.28941.264920.0016364.77
9772006.07.14 13:59sell4892.001.26301.28651.2620
9782006.07.14 14:03sell4902.001.26641.28811.2654
9792006.07.14 14:04t/p4902.001.26541.28811.265420.0016384.77
9802006.07.14 14:04sell4912.001.26631.28801.2653
9812006.07.14 14:06t/p4912.001.26531.28801.265320.0016404.77
9822006.07.14 14:06sell4922.001.26631.28801.2653
9832006.07.14 14:07t/p4922.001.26531.28801.265320.0016424.77
9842006.07.14 14:07sell4932.001.26661.28831.2656
9852006.07.14 14:09t/p4932.001.26561.28831.265620.0016444.77
9862006.07.14 14:09sell4942.001.26671.28841.2657
9872006.07.14 14:10t/p4942.001.26571.28841.265720.0016464.77
9882006.07.14 14:10sell4952.001.26681.28851.2658
9892006.07.14 14:12t/p4952.001.26581.28851.265820.0016484.77
9902006.07.14 14:12sell4962.001.26691.28861.2659
9912006.07.14 14:13t/p4962.001.26591.28861.265920.0016504.77
9922006.07.14 14:13sell4972.001.26691.28861.2659
9932006.07.14 14:14t/p4972.001.26591.28861.265920.0016524.77
9942006.07.14 14:14sell4982.001.26651.28821.2655
9952006.07.14 14:14t/p4982.001.26551.28821.265520.0016544.77
9962006.07.14 14:15sell4992.001.26631.28801.2653
9972006.07.14 14:16t/p4992.001.26531.28801.265320.0016564.77
9982006.07.14 14:16sell5002.001.26641.28811.2654
9992006.07.14 14:17t/p5002.001.26541.28811.265420.0016584.77
10002006.07.14 14:17sell5012.001.26661.28831.2656
10012006.07.14 14:21t/p5012.001.26561.28831.265620.0016604.77
10022006.07.14 14:21sell5022.001.26681.28851.2658
10032006.07.14 14:22t/p5022.001.26581.28851.265820.0016624.77
10042006.07.14 14:22sell5032.001.26691.28861.2659
10052006.07.14 14:23t/p5032.001.26591.28861.265920.0016644.77
10062006.07.14 14:23sell5042.001.26721.28891.2662
10072006.07.14 14:24t/p5042.001.26621.28891.266220.0016664.77
10082006.07.14 14:24sell5052.001.26681.28851.2658
10092006.07.14 14:25t/p5052.001.26581.28851.265820.0016684.77
10102006.07.14 14:25sell5062.101.26681.28851.2658
10112006.07.14 14:26t/p5062.101.26581.28851.265821.0016705.77
10122006.07.14 14:26sell5072.101.26681.28851.2658
10132006.07.14 14:28t/p5072.101.26581.28851.265821.0016726.77
10142006.07.14 14:28sell5082.101.26701.28871.2660
10152006.07.14 14:29t/p5082.101.26601.28871.266021.0016747.77
10162006.07.14 14:29sell5092.101.26731.28901.2663
10172006.07.14 14:29t/p5092.101.26631.28901.266321.0016768.77
10182006.07.14 14:30sell5102.101.26741.28911.2664
10192006.07.14 14:31t/p5102.101.26641.28911.266421.0016789.77
10202006.07.14 14:31sell5112.101.26761.28931.2666
10212006.07.14 14:31t/p5112.101.26661.28931.266621.0016810.77
10222006.07.14 14:45sell5122.101.26751.28921.2665
10232006.07.14 14:46t/p5122.101.26651.28921.266521.0016831.77
10242006.07.14 14:46sell5132.101.26731.28901.2663
10252006.07.14 14:47t/p5132.101.26631.28901.266321.0016852.77
10262006.07.14 14:47sell5142.101.26731.28901.2663
10272006.07.14 14:49t/p5142.101.26631.28901.266321.0016873.77
10282006.07.14 14:49sell5152.101.26731.28901.2663
10292006.07.14 14:50t/p5152.101.26631.28901.266321.0016894.77
10302006.07.14 14:50sell5162.101.26661.28831.2656
10312006.07.14 14:51t/p5162.101.26561.28831.265621.0016915.77
10322006.07.14 14:51sell5172.101.26641.28811.2654
10332006.07.14 14:51t/p5172.101.26541.28811.265421.0016936.77
10342006.07.14 15:02sell5182.101.26491.28661.2639
10352006.07.14 16:22t/p5182.101.26391.28661.263921.0016957.77
10362006.07.14 16:22close4892.001.26391.28651.2620-18.0016939.77
10372006.07.14 16:22buy5192.101.26401.24051.2650
10382006.07.14 18:44t/p5192.101.26501.24051.265021.0016960.77
10392006.07.14 18:44buy5202.101.26551.24201.2665
10402006.07.16 21:35buy5212.101.26371.24201.2647
10412006.07.17 08:14buy5224.201.25951.23961.2605
10422006.07.17 08:17t/p5224.201.26051.23961.260542.0017002.77
10432006.07.17 08:17close5212.101.26351.24201.2647-5.5816997.20
10442006.07.17 08:19close5202.101.25951.24201.2665-127.3816869.82
10452006.07.17 08:19sell5232.101.26331.28681.2623
10462006.07.17 08:21t/p5232.101.26231.28681.262321.0016890.82
10472006.07.17 08:21sell5242.101.25951.28301.2585
10482006.07.17 08:21sell5252.101.26311.28481.2621
10492006.07.17 08:22t/p5252.101.26211.28481.262121.0016911.82
10502006.07.17 08:22sell5262.101.26311.28481.2621
10512006.07.17 08:25t/p5262.101.26211.28481.262121.0016932.82
10522006.07.17 08:25sell5272.101.26361.28531.2626
10532006.07.17 08:26t/p5272.101.26261.28531.262621.0016953.82
10542006.07.17 08:26sell5282.101.26381.28551.2628
10552006.07.17 08:28t/p5282.101.26281.28551.262821.0016974.82
10562006.07.17 08:28sell5292.101.26361.28531.2626
10572006.07.17 08:29t/p5292.101.26261.28531.262621.0016995.82
10582006.07.17 08:29t/p5242.101.25851.28301.258521.0017016.82
10592006.07.17 08:29sell5302.101.25791.28141.2569
10602006.07.17 08:31sell5312.101.26351.28521.2625
10612006.07.17 08:36t/p5312.101.26251.28521.262521.0017037.82
10622006.07.17 08:36sell5322.101.26351.28521.2625
10632006.07.17 08:37t/p5322.101.26251.28521.262521.0017058.82
10642006.07.17 08:37sell5332.101.26351.28521.2625
10652006.07.17 08:43t/p5332.101.26251.28521.262521.0017079.82
10662006.07.17 08:43sell5342.101.26321.28491.2622
10672006.07.17 08:44t/p5342.101.26221.28491.262221.0017100.82
10682006.07.17 08:44sell5352.101.26301.28471.2620
10692006.07.17 08:44t/p5352.101.26201.28471.262021.0017121.82
10702006.07.17 08:44t/p5302.101.25691.28141.256921.0017142.82
10712006.07.17 08:44sell5362.101.25621.27971.2552
10722006.07.17 08:46sell5372.101.26301.28471.2620
10732006.07.17 08:52t/p5372.101.26201.28471.262021.0017163.82
10742006.07.17 08:52sell5382.101.26331.28501.2623
10752006.07.17 08:54t/p5382.101.26231.28501.262321.0017184.82
10762006.07.17 08:54sell5392.101.26321.28491.2622
10772006.07.17 08:56t/p5392.101.26221.28491.262221.0017205.82
10782006.07.17 08:56sell5402.101.26301.28471.2620
10792006.07.17 08:57t/p5402.101.26201.28471.262021.0017226.82
10802006.07.17 08:57sell5412.101.26271.28441.2617
10812006.07.17 08:59t/p5412.101.26171.28441.261721.0017247.82
10822006.07.17 09:05sell5422.101.26241.28411.2614
10832006.07.17 09:14t/p5422.101.26141.28411.261421.0017268.82
10842006.07.17 09:24sell5432.101.26331.28501.2623
10852006.07.17 09:29t/p5432.101.26231.28501.262321.0017289.82
10862006.07.17 09:29t/p5362.101.25521.27971.255221.0017310.82
10872006.07.17 09:29sell5442.101.25451.27801.2535
10882006.07.17 09:40sell5452.101.26301.28471.2620
10892006.07.17 09:44t/p5452.101.26201.28471.262021.0017331.82
10902006.07.17 09:45t/p5442.101.25351.27801.253521.0017352.82
10912006.07.17 09:45sell5462.101.25331.27681.2523
10922006.07.17 09:58sell5472.101.26191.28361.2609
10932006.07.17 09:59t/p5472.101.26091.28361.260921.0017373.82
10942006.07.17 10:00sell5482.101.26141.28311.2604
10952006.07.17 10:01t/p5482.101.26041.28311.260421.0017394.82
10962006.07.17 10:01sell5492.101.26131.28301.2603
10972006.07.17 10:02t/p5492.101.26031.28301.260321.0017415.82
10982006.07.17 10:02sell5502.101.26061.28231.2596
10992006.07.17 10:03t/p5502.101.25961.28231.259621.0017436.82
11002006.07.17 10:03sell5512.101.26081.28251.2598
11012006.07.17 10:04t/p5512.101.25981.28251.259821.0017457.82
11022006.07.17 10:04sell5522.101.26061.28231.2596
11032006.07.17 10:04t/p5522.101.25961.28231.259621.0017478.82
11042006.07.17 10:15sell5532.101.25781.27951.2568
11052006.07.17 10:16t/p5532.101.25681.27951.256821.0017499.82
11062006.07.17 10:16sell5542.101.25781.27951.2568
11072006.07.17 10:17t/p5542.101.25681.27951.256821.0017520.82
11082006.07.17 10:17sell5552.201.25791.27961.2569
11092006.07.17 10:18t/p5552.201.25691.27961.256922.0017542.82
11102006.07.17 10:18sell5562.201.25801.27971.2570
11112006.07.17 10:20t/p5562.201.25701.27971.257022.0017564.82
11122006.07.17 10:20sell5572.201.25791.27961.2569
11132006.07.17 10:21t/p5572.201.25691.27961.256922.0017586.82
11142006.07.17 10:21sell5582.201.25741.27911.2564
11152006.07.17 10:21t/p5582.201.25641.27911.256422.0017608.82
11162006.07.17 10:36sell5592.201.25741.27911.2564
11172006.07.17 10:37t/p5592.201.25641.27911.256422.0017630.82
11182006.07.17 10:37sell5602.201.25661.27831.2556
11192006.07.17 10:38t/p5602.201.25561.27831.255622.0017652.82
11202006.07.17 10:38sell5612.201.25581.27751.2548
11212006.07.17 10:39t/p5612.201.25481.27751.254822.0017674.82
11222006.07.17 10:39sell5622.201.25591.27761.2549
11232006.07.17 10:40t/p5622.201.25491.27761.254922.0017696.82
11242006.07.17 10:40sell5632.201.25551.27721.2545
11252006.07.17 10:40t/p5632.201.25451.27721.254522.0017718.82
11262006.07.17 10:50sell5642.201.25631.27801.2553
11272006.07.17 10:59t/p5642.201.25531.27801.255322.0017740.82
11282006.07.17 10:59sell5652.201.25531.27701.2543
11292006.07.17 10:59t/p5652.201.25431.27701.254322.0017762.82
11302006.07.17 10:59close5462.101.25391.27681.2523-12.6017750.22
11312006.07.17 11:00buy5662.201.25381.23031.2548
11322006.07.17 11:00t/p5662.201.25481.23031.254822.0017772.22
11332006.07.17 11:00buy5672.201.25541.23191.2564
11342006.07.17 11:14buy5682.201.25361.23191.2546
11352006.07.17 11:17t/p5682.201.25461.23191.254622.0017794.22
11362006.07.17 11:17close5672.201.25601.23191.256413.2017807.42
11372006.07.17 11:20buy5692.201.25471.23121.2557
11382006.07.17 11:20t/p5692.201.25571.23121.255722.0017829.42
11392006.07.17 11:20buy5702.201.25601.23251.2570
11402006.07.17 11:29buy5712.201.25421.23251.2552
11412006.07.17 13:29buy5724.401.25231.23241.2533
11422006.07.17 13:30t/p5724.401.25331.23241.253344.0017873.42
11432006.07.17 13:30close5712.201.25381.23251.2552-8.8017864.62
11442006.07.17 13:30close5702.201.25391.23251.2570-46.2017818.42
11452006.07.17 13:30buy5732.201.25421.23071.2552
11462006.07.17 14:59buy5742.201.25201.23031.2530
11472006.07.17 15:00t/p5742.201.25301.23031.253022.0017840.42
11482006.07.17 15:00close5732.201.25301.23071.2552-26.4017814.02
11492006.07.17 15:00buy5752.201.25331.22981.2543
11502006.07.17 22:38buy5762.201.25151.22981.2525
11512006.07.18 00:14t/p5762.201.25251.22981.252520.5617834.58
11522006.07.18 00:14close5752.201.25251.22981.2543-19.0417815.54
11532006.07.18 00:15buy5772.201.25261.22911.2536
11542006.07.18 07:00t/p5772.201.25361.22911.253622.0017837.54
11552006.07.18 07:00buy5782.201.25381.23031.2548
11562006.07.18 09:14buy5792.201.25161.22991.2526
11572006.07.18 09:15t/p5792.201.25261.22991.252622.0017859.54
11582006.07.18 09:15close5782.201.25421.23031.25488.8017868.34
11592006.07.18 09:16sell5802.201.25181.27531.2508
11602006.07.18 09:16sell5812.201.25441.27611.2534
11612006.07.18 09:17t/p5812.201.25341.27611.253422.0017890.34
11622006.07.18 09:17sell5822.201.25451.27621.2535
11632006.07.18 09:18t/p5822.201.25351.27621.253522.0017912.34
11642006.07.18 09:18sell5832.201.25461.27631.2536
11652006.07.18 09:19t/p5832.201.25361.27631.253622.0017934.34
11662006.07.18 09:19sell5842.201.25421.27591.2532
11672006.07.18 09:20t/p5842.201.25321.27591.253222.0017956.34
11682006.07.18 09:20sell5852.201.25401.27571.2530
11692006.07.18 09:21t/p5852.201.25301.27571.253022.0017978.34
11702006.07.18 09:21sell5862.201.25361.27531.2526
11712006.07.18 09:22t/p5862.201.25261.27531.252622.0018000.34
11722006.07.18 09:22sell5872.201.25381.27551.2528
11732006.07.18 09:28t/p5872.201.25281.27551.252822.0018022.34
11742006.07.18 09:28sell5882.201.25431.27601.2533
11752006.07.18 09:28t/p5882.201.25331.27601.253322.0018044.34
11762006.07.18 09:30sell5892.201.25411.27581.2531
11772006.07.18 09:31t/p5892.201.25311.27581.253122.0018066.34
11782006.07.18 09:31sell5902.201.25411.27581.2531
11792006.07.18 09:32t/p5902.201.25311.27581.253122.0018088.34
11802006.07.18 09:32sell5912.201.25401.27571.2530
11812006.07.18 09:34t/p5912.201.25301.27571.253022.0018110.34
11822006.07.18 09:34sell5922.201.25401.27571.2530
11832006.07.18 09:35t/p5922.201.25301.27571.253022.0018132.34
11842006.07.18 09:35sell5932.201.25411.27581.2531
11852006.07.18 09:36t/p5932.201.25311.27581.253122.0018154.34
11862006.07.18 09:36sell5942.201.25411.27581.2531
11872006.07.18 09:37t/p5942.201.25311.27581.253122.0018176.34
11882006.07.18 09:37sell5952.201.25421.27591.2532
11892006.07.18 09:38t/p5952.201.25321.27591.253222.0018198.34
11902006.07.18 09:38sell5962.201.25421.27591.2532
11912006.07.18 09:42t/p5962.201.25321.27591.253222.0018220.34
11922006.07.18 09:42sell5972.201.25421.27591.2532
11932006.07.18 09:43t/p5972.201.25321.27591.253222.0018242.34
11942006.07.18 09:43sell5982.201.25431.27601.2533
11952006.07.18 09:44t/p5982.201.25331.27601.253322.0018264.34
11962006.07.18 09:45sell5992.201.25411.27581.2531
11972006.07.18 09:49t/p5992.201.25311.27581.253122.0018286.34
11982006.07.18 09:49sell6002.201.25381.27551.2528
11992006.07.18 09:51t/p6002.201.25281.27551.252822.0018308.34
12002006.07.18 09:51sell6012.201.25371.27541.2527
12012006.07.18 09:52t/p6012.201.25271.27541.252722.0018330.34
12022006.07.18 09:52sell6022.201.25401.27571.2530
12032006.07.18 09:53t/p6022.201.25301.27571.253022.0018352.34
12042006.07.18 09:53sell6032.301.25371.27541.2527
12052006.07.18 09:55t/p6032.301.25271.27541.252723.0018375.34
12062006.07.18 09:55sell6042.301.25361.27531.2526
12072006.07.18 09:59t/p6042.301.25261.27531.252623.0018398.34
12082006.07.18 09:59close5802.201.25201.27531.2508-4.4018393.94
12092006.07.18 10:00sell6052.301.25171.27521.2507
12102006.07.18 10:00sell6062.301.25361.27531.2526
12112006.07.18 12:30t/p6062.301.25261.27531.252623.0018416.94
12122006.07.18 12:30close6052.301.25261.27521.2507-20.7018396.24
12132006.07.18 12:30sell6072.301.25371.27721.2527
12142006.07.18 13:59t/p6072.301.25271.27721.252723.0018419.24
12152006.07.18 13:59sell6082.301.25251.27601.2515
12162006.07.18 14:14t/p6082.301.25151.27601.251523.0018442.24
12172006.07.18 14:14sell6092.301.25101.27451.2500
12182006.07.18 14:15sell6102.301.25301.27471.2520
12192006.07.18 14:24t/p6102.301.25201.27471.252023.0018465.24
12202006.07.18 14:24sell6112.301.25291.27461.2519
12212006.07.18 14:25t/p6112.301.25191.27461.251923.0018488.24
12222006.07.18 14:25sell6122.301.25301.27471.2520
12232006.07.18 14:26t/p6122.301.25201.27471.252023.0018511.24
12242006.07.18 14:26sell6132.301.25311.27481.2521
12252006.07.18 14:27t/p6132.301.25211.27481.252123.0018534.24
12262006.07.18 14:27sell6142.301.25311.27481.2521
12272006.07.18 14:29t/p6142.301.25211.27481.252123.0018557.24
12282006.07.18 14:29t/p6092.301.25001.27451.250023.0018580.24
12292006.07.18 14:29sell6152.301.24961.27311.2486
12302006.07.18 14:30sell6162.301.25191.27361.2509
12312006.07.18 14:31t/p6162.301.25091.27361.250923.0018603.24
12322006.07.18 14:31sell6172.301.25181.27351.2508
12332006.07.18 14:32t/p6172.301.25081.27351.250823.0018626.24
12342006.07.18 14:32sell6182.301.25171.27341.2507
12352006.07.18 14:33t/p6182.301.25071.27341.250723.0018649.24
12362006.07.18 14:33sell6192.301.25241.27411.2514
12372006.07.18 14:34t/p6192.301.25141.27411.251423.0018672.24
12382006.07.18 14:34sell6202.301.25261.27431.2516
12392006.07.18 14:35t/p6202.301.25161.27431.251623.0018695.24
12402006.07.18 14:35sell6212.301.25291.27461.2519
12412006.07.18 14:36t/p6212.301.25191.27461.251923.0018718.24
12422006.07.18 14:36sell6222.301.25361.27531.2526
12432006.07.18 14:36t/p6222.301.25261.27531.252623.0018741.24
12442006.07.18 14:45sell6232.301.25281.27451.2518
12452006.07.18 14:46t/p6232.301.25181.27451.251823.0018764.24
12462006.07.18 14:46sell6242.301.25291.27461.2519
12472006.07.18 14:47t/p6242.301.25191.27461.251923.0018787.24
12482006.07.18 14:47sell6252.301.25301.27471.2520
12492006.07.18 14:48t/p6252.301.25201.27471.252023.0018810.24
12502006.07.18 14:48sell6262.301.25331.27501.2523
12512006.07.18 14:49t/p6262.301.25231.27501.252323.0018833.24
12522006.07.18 14:49sell6272.301.25321.27491.2522
12532006.07.18 14:50t/p6272.301.25221.27491.252223.0018856.24
12542006.07.18 14:50sell6282.301.25341.27511.2524
12552006.07.18 14:52t/p6282.301.25241.27511.252423.0018879.24
12562006.07.18 14:52sell6292.301.25341.27511.2524
12572006.07.18 14:54t/p6292.301.25241.27511.252423.0018902.24
12582006.07.18 14:54sell6302.301.25351.27521.2525
12592006.07.18 14:59t/p6302.301.25251.27521.252523.0018925.24
12602006.07.18 14:59sell6312.301.25361.27531.2526
12612006.07.18 14:59t/p6312.301.25261.27531.252623.0018948.24
12622006.07.18 15:00sell6322.301.25251.27421.2515
12632006.07.18 15:01t/p6322.301.25151.27421.251523.0018971.24
12642006.07.18 15:01sell6332.301.25281.27451.2518
12652006.07.18 15:01t/p6332.301.25181.27451.251823.0018994.24
12662006.07.18 15:15sell6342.301.25431.27601.2533
12672006.07.18 15:16t/p6342.301.25331.27601.253323.0019017.24
12682006.07.18 15:16sell6352.301.25451.27621.2535
12692006.07.18 15:17t/p6352.301.25351.27621.253523.0019040.24
12702006.07.18 15:17sell6362.301.25481.27651.2538
12712006.07.18 15:18t/p6362.301.25381.27651.253823.0019063.24
12722006.07.18 15:18sell6372.301.25511.27681.2541
12732006.07.18 15:19t/p6372.301.25411.27681.254123.0019086.24
12742006.07.18 15:19sell6382.301.25491.27661.2539
12752006.07.18 15:21t/p6382.301.25391.27661.253923.0019109.24
12762006.07.18 15:21sell6392.301.25451.27621.2535
12772006.07.18 15:22t/p6392.301.25351.27621.253523.0019132.24
12782006.07.18 15:22sell6402.301.25491.27661.2539
12792006.07.18 15:22t/p6402.301.25391.27661.253923.0019155.24
12802006.07.18 15:30sell6412.301.25341.27511.2524
12812006.07.18 15:31t/p6412.301.25241.27511.252423.0019178.24
12822006.07.18 15:31sell6422.401.25291.27461.2519
12832006.07.18 15:32t/p6422.401.25191.27461.251924.0019202.24
12842006.07.18 15:32sell6432.401.25321.27491.2522
12852006.07.18 15:33t/p6432.401.25221.27491.252224.0019226.24
12862006.07.18 15:33sell6442.401.25341.27511.2524
12872006.07.18 15:34t/p6442.401.25241.27511.252424.0019250.24
12882006.07.18 15:34sell6452.401.25351.27521.2525
12892006.07.18 15:34t/p6452.401.25251.27521.252524.0019274.24
12902006.07.18 15:45sell6462.401.25261.27431.2516
12912006.07.18 15:46t/p6462.401.25161.27431.251624.0019298.24
12922006.07.18 15:46sell6472.401.25201.27371.2510
12932006.07.18 15:47t/p6472.401.25101.27371.251024.0019322.24
12942006.07.18 15:47sell6482.401.25211.27381.2511
12952006.07.18 15:49t/p6482.401.25111.27381.251124.0019346.24
12962006.07.18 15:49sell6492.401.25221.27391.2512
12972006.07.18 15:52t/p6492.401.25121.27391.251224.0019370.24
12982006.07.18 15:52sell6502.401.25241.27411.2514
12992006.07.18 15:53t/p6502.401.25141.27411.251424.0019394.24
13002006.07.18 15:53sell6512.401.25211.27381.2511
13012006.07.18 15:55t/p6512.401.25111.27381.251124.0019418.24
13022006.07.18 15:55sell6522.401.25161.27331.2506
13032006.07.18 15:56t/p6522.401.25061.27331.250624.0019442.24
13042006.07.19 00:59t/p6152.301.24861.27311.248624.3619466.60
13052006.07.19 00:59sell6532.401.24791.27141.2469
13062006.07.19 01:08sell6542.401.24981.27151.2488
13072006.07.19 01:14t/p6542.401.24881.27151.248824.0019490.60
13082006.07.19 01:33sell6552.401.24981.27151.2488
13092006.07.19 01:44t/p6552.401.24881.27151.248824.0019514.60
13102006.07.19 01:46sell6562.401.25001.27171.2490
13112006.07.19 01:49t/p6562.401.24901.27171.249024.0019538.60
13122006.07.19 01:52sell6572.401.24991.27161.2489
13132006.07.19 01:52t/p6572.401.24891.27161.248924.0019562.60
13142006.07.19 03:14sell6582.401.24991.27161.2489
13152006.07.19 07:59t/p6582.401.24891.27161.248924.0019586.60
13162006.07.19 07:59close6532.401.24891.27141.2469-24.0019562.60
13172006.07.19 08:00sell6592.401.24861.27211.2476
13182006.07.19 08:25sell6602.401.25041.27211.2494
13192006.07.19 08:44t/p6602.401.24941.27211.249424.0019586.60
13202006.07.19 08:44close6592.401.24921.27211.2476-14.4019572.20
13212006.07.19 08:45sell6612.401.24911.27261.2481
13222006.07.19 12:30t/p6612.401.24811.27261.248124.0019596.20
13232006.07.19 12:30sell6622.401.24591.26941.2449
13242006.07.19 12:30sell6632.401.24951.27121.2485
13252006.07.19 12:44t/p6632.401.24851.27121.248524.0019620.20
13262006.07.19 12:44close6622.401.24831.26941.2449-57.6019562.60
13272006.07.19 12:45sell6642.401.24801.27151.2470
13282006.07.19 14:00sell6652.401.25151.27321.2505
13292006.07.19 14:14sell6664.801.25571.27561.2547
13302006.07.19 15:14t/p6664.801.25471.27561.254748.0019610.60
13312006.07.19 15:14close6652.401.25441.27321.2505-69.6019541.00
13322006.07.19 15:14close6642.401.25561.27151.2470-182.4019358.60
13332006.07.19 15:15buy6672.401.25571.23221.2567
13342006.07.19 16:30t/p6672.401.25671.23221.256724.0019382.60
13352006.07.19 16:30sell6682.401.25711.28061.2561
13362006.07.19 16:59sell6692.401.25931.28101.2583
13372006.07.20 01:14sell6704.801.26121.28111.2602
13382006.07.20 06:14t/p6704.801.26021.28111.260248.0019430.60
13392006.07.20 06:14close6692.401.26001.28101.2583-12.5519418.04
13402006.07.20 06:15close6682.401.26011.28061.2561-67.7519350.29
13412006.07.20 06:23sell6712.401.26091.28441.2599
13422006.07.20 06:44t/p6712.401.25991.28441.259924.0019374.29
13432006.07.20 06:44sell6722.401.25961.28311.2586
13442006.07.20 10:29sell6732.401.26171.28341.2607
13452006.07.20 11:29sell6744.801.26351.28341.2625
13462006.07.20 13:29t/p6744.801.26251.28341.262548.0019422.29
13472006.07.20 13:29close6732.401.26251.28341.2607-19.2019403.09
13482006.07.20 13:30close6722.401.26261.28311.2586-72.0019331.09
13492006.07.20 13:30sell6752.401.26321.28671.2622
13502006.07.21 06:44sell6762.401.26511.28681.2641
13512006.07.21 07:45sell6774.801.26691.28681.2659
13522006.07.21 12:29sell6787.201.26871.28681.2677
13532006.07.21 13:30t/p6787.201.26771.28681.267772.0019403.09
13542006.07.21 13:30close6774.801.26761.28681.2659-33.6019369.49
13552006.07.21 13:31close6762.401.26771.28681.2641-62.4019307.09
13562006.07.21 13:31close6752.401.26781.28671.2622-108.9819198.11
13572006.07.21 13:31sell6792.401.26761.29111.2666
13582006.07.23 21:30sell6802.401.27021.29191.2692
13592006.07.24 00:14t/p6802.401.26921.29191.269225.4219223.52
13602006.07.24 00:14close6792.401.26751.29111.26663.8219227.34
13612006.07.24 00:15sell6812.401.26721.29071.2662
13622006.07.24 00:59t/p6812.401.26621.29071.266224.0019251.34
13632006.07.24 00:59sell6822.401.26601.28951.2650
13642006.07.24 01:29t/p6822.401.26501.28951.265024.0019275.34
13652006.07.24 01:29sell6832.401.26471.28821.2637
13662006.07.24 02:00sell6842.401.26801.28971.2670
13672006.07.24 02:14t/p6842.401.26701.28971.267024.0019299.34
13682006.07.24 02:16sell6852.401.26691.28861.2659
13692006.07.24 02:29t/p6852.401.26591.28861.265924.0019323.34
13702006.07.24 02:29close6832.401.26551.28821.2637-19.2019304.14
13712006.07.24 02:30buy6862.401.26561.24211.2666
13722006.07.24 02:40t/p6862.401.26661.24211.266624.0019328.14
13732006.07.24 02:40buy6872.401.26721.24371.2682
13742006.07.24 05:44buy6882.401.26391.24221.2649
13752006.07.24 05:55t/p6882.401.26491.24221.264924.0019352.14
13762006.07.24 05:55close6872.401.26511.24371.2682-50.4019301.74
13772006.07.24 05:55buy6892.401.26551.24201.2665
13782006.07.24 06:59buy6902.401.26321.24151.2642
13792006.07.24 07:07t/p6902.401.26421.24151.264224.0019325.74
13802006.07.24 07:07close6892.401.26511.24201.2665-9.6019316.14
13812006.07.24 07:14sell6912.401.26391.28741.2629
13822006.07.24 07:29t/p6912.401.26291.28741.262924.0019340.14
13832006.07.24 07:29sell6922.401.26231.28581.2613
13842006.07.24 07:31sell6932.401.26441.28611.2634
13852006.07.24 07:32t/p6932.401.26341.28611.263424.0019364.14
13862006.07.24 07:32sell6942.401.26421.28591.2632
13872006.07.24 07:33t/p6942.401.26321.28591.263224.0019388.14
13882006.07.24 08:00sell6952.401.26421.28591.2632
13892006.07.24 08:01t/p6952.401.26321.28591.263224.0019412.14
13902006.07.24 13:44sell6962.401.26411.28581.2631
13912006.07.24 14:59t/p6962.401.26311.28581.263124.0019436.14
13922006.07.24 14:59close6922.401.26281.28581.2613-12.0019424.14
13932006.07.24 15:00sell6972.401.26251.28601.2615
13942006.07.25 00:29t/p6972.401.26151.28601.261525.4219449.56
13952006.07.25 00:29sell6982.401.26121.28471.2602
13962006.07.25 04:14sell6992.401.26311.28481.2621
13972006.07.25 05:29sell7004.801.26501.28491.2640
13982006.07.25 08:29t/p7004.801.26401.28491.264048.0019497.56
13992006.07.25 08:29close6992.401.26391.28481.2621-19.2019478.36
14002006.07.25 08:30close6982.401.26401.28471.2602-67.2019411.16
14012006.07.25 08:30sell7012.401.26631.28981.2653
14022006.07.25 08:31t/p7012.401.26531.28981.265324.0019435.16
14032006.07.25 08:31sell7022.401.26411.28761.2631
14042006.07.25 08:31sell7032.401.26661.28831.2656
14052006.07.25 08:32t/p7032.401.26561.28831.265624.0019459.16
14062006.07.25 08:32sell7042.401.26661.28831.2656
14072006.07.25 08:33t/p7042.401.26561.28831.265624.0019483.16
14082006.07.25 08:33sell7052.401.26661.28831.2656
14092006.07.25 08:36t/p7052.401.26561.28831.265624.0019507.16
14102006.07.25 08:36sell7062.401.26631.28801.2653
14112006.07.25 08:41t/p7062.401.26531.28801.265324.0019531.16
14122006.07.25 08:41sell7072.401.26611.28781.2651
14132006.07.25 08:44t/p7072.401.26511.28781.265124.0019555.16
14142006.07.25 13:59sell7082.401.26631.28801.2653
14152006.07.25 14:00t/p7082.401.26531.28801.265324.0019579.16
14162006.07.25 14:00close7022.401.26441.28761.2631-7.2019571.96
14172006.07.25 14:00buy7092.401.26451.24101.2655
14182006.07.25 14:15buy7102.401.26261.24091.2636
14192006.07.25 14:29t/p7102.401.26361.24091.263624.0019595.96
14202006.07.25 14:29close7092.401.26391.24101.2655-14.4019581.56
14212006.07.25 14:29sell7112.401.26241.28591.2614
14222006.07.25 14:52sell7122.401.26451.28621.2635
14232006.07.25 14:53t/p7122.401.26351.28621.263524.0019605.56
14242006.07.25 14:53sell7132.401.26461.28631.2636
14252006.07.25 14:59t/p7132.401.26361.28631.263624.0019629.56
14262006.07.25 15:14t/p7112.401.26141.28591.261424.0019653.56
14272006.07.25 15:14sell7142.401.25991.28341.2589
14282006.07.25 15:15sell7152.401.26411.28581.2631
14292006.07.25 15:17t/p7152.401.26311.28581.263124.0019677.56
14302006.07.25 15:17sell7162.401.26391.28561.2629
14312006.07.25 15:18t/p7162.401.26291.28561.262924.0019701.56
14322006.07.25 15:18sell7172.401.26391.28561.2629
14332006.07.25 15:20t/p7172.401.26291.28561.262924.0019725.56
14342006.07.25 15:20sell7182.401.26411.28581.2631
14352006.07.25 15:23t/p7182.401.26311.28581.263124.0019749.56
14362006.07.25 15:23sell7192.401.26391.28561.2629
14372006.07.25 15:29t/p7192.401.26291.28561.262924.0019773.56
14382006.07.25 15:29t/p7142.401.25891.28341.258924.0019797.56
14392006.07.25 15:29sell7202.401.25841.28191.2574
14402006.07.25 15:35sell7212.401.26401.28571.2630
14412006.07.25 15:40t/p7212.401.26301.28571.263024.0019821.56
14422006.07.25 15:40sell7222.401.26421.28591.2632
14432006.07.25 15:42t/p7222.401.26321.28591.263224.0019845.56
14442006.07.25 15:42sell7232.401.26461.28631.2636
14452006.07.25 15:43t/p7232.401.26361.28631.263624.0019869.56
14462006.07.25 15:43sell7242.401.26491.28661.2639
14472006.07.25 15:44t/p7242.401.26391.28661.263924.0019893.56
14482006.07.25 15:49sell7252.401.26501.28671.2640
14492006.07.25 15:50t/p7252.401.26401.28671.264024.0019917.56
14502006.07.25 15:50sell7262.401.26501.28671.2640
14512006.07.25 15:52t/p7262.401.26401.28671.264024.0019941.56
14522006.07.25 15:52sell7272.401.26541.28711.2644
14532006.07.25 15:56t/p7272.401.26441.28711.264424.0019965.56
14542006.07.25 15:56sell7282.401.26571.28741.2647
14552006.07.25 15:57t/p7282.401.26471.28741.264724.0019989.56
14562006.07.25 15:57sell7292.401.26591.28761.2649
14572006.07.25 15:58t/p7292.401.26491.28761.264924.0020013.56
14582006.07.25 15:58sell7302.501.26561.28731.2646
14592006.07.25 15:59t/p7302.501.26461.28731.264625.0020038.56
14602006.07.25 15:59sell7312.501.26601.28771.2650
14612006.07.25 15:59t/p7312.501.26501.28771.265025.0020063.56
14622006.07.25 16:00sell7322.501.26461.28631.2636
14632006.07.25 16:01t/p7322.501.26361.28631.263625.0020088.56
14642006.07.25 16:01sell7332.501.26461.28631.2636
14652006.07.25 16:02t/p7332.501.26361.28631.263625.0020113.56
14662006.07.25 16:02sell7342.501.26461.28631.2636
14672006.07.25 16:03t/p7342.501.26361.28631.263625.0020138.56
14682006.07.25 16:03sell7352.501.26421.28591.2632
14692006.07.25 16:03t/p7352.501.26321.28591.263225.0020163.56
14702006.07.25 16:14t/p7202.401.25741.28191.257424.0020187.56
14712006.07.25 16:14sell7362.501.25671.28021.2557
14722006.07.25 16:15sell7372.501.26201.28371.2610
14732006.07.25 16:17t/p7372.501.26101.28371.261025.0020212.56
14742006.07.25 16:17sell7382.501.26201.28371.2610
14752006.07.25 16:18t/p7382.501.26101.28371.261025.0020237.56
14762006.07.25 16:18sell7392.501.26221.28391.2612
14772006.07.25 16:19t/p7392.501.26121.28391.261225.0020262.56
14782006.07.25 16:19sell7402.501.26201.28371.2610
14792006.07.25 16:21t/p7402.501.26101.28371.261025.0020287.56
14802006.07.25 16:21sell7412.501.26161.28331.2606
14812006.07.25 16:22t/p7412.501.26061.28331.260625.0020312.56
14822006.07.25 16:22sell7422.501.26141.28311.2604
14832006.07.25 16:23t/p7422.501.26041.28311.260425.0020337.56
14842006.07.25 16:23sell7432.501.26141.28311.2604
14852006.07.25 16:24t/p7432.501.26041.28311.260425.0020362.56
14862006.07.25 16:30sell7442.501.26191.28361.2609
14872006.07.25 16:31t/p7442.501.26091.28361.260925.0020387.56
14882006.07.25 16:31sell7452.501.26181.28351.2608
14892006.07.25 16:32t/p7452.501.26081.28351.260825.0020412.56
14902006.07.25 16:32sell7462.501.26171.28341.2607
14912006.07.25 16:33t/p7462.501.26071.28341.260725.0020437.56
14922006.07.25 16:33sell7472.501.26171.28341.2607
14932006.07.25 16:37t/p7472.501.26071.28341.260725.0020462.56
14942006.07.25 16:37sell7482.501.26151.28321.2605
14952006.07.25 16:39t/p7482.501.26051.28321.260525.0020487.56
14962006.07.25 16:45sell7492.501.26191.28361.2609
14972006.07.25 16:46t/p7492.501.26091.28361.260925.0020512.56
14982006.07.25 16:46sell7502.501.26181.28351.2608
14992006.07.25 16:49t/p7502.501.26081.28351.260825.0020537.56
15002006.07.25 16:49sell7512.501.26191.28361.2609
15012006.07.25 16:51t/p7512.501.26091.28361.260925.0020562.56
15022006.07.25 16:51sell7522.501.26191.28361.2609
15032006.07.25 16:53t/p7522.501.26091.28361.260925.0020587.56
15042006.07.25 16:53sell7532.501.26201.28371.2610
15052006.07.25 16:55t/p7532.501.26101.28371.261025.0020612.56
15062006.07.25 16:55sell7542.501.26211.28381.2611
15072006.07.25 16:55t/p7542.501.26111.28381.261125.0020637.56
15082006.07.25 17:00sell7552.501.26241.28411.2614
15092006.07.25 17:06t/p7552.501.26141.28411.261425.0020662.56
15102006.07.25 17:06sell7562.501.26191.28361.2609
15112006.07.25 17:06t/p7562.501.26091.28361.260925.0020687.56
15122006.07.25 17:15sell7572.501.25971.28141.2587
15132006.07.25 17:16t/p7572.501.25871.28141.258725.0020712.56
15142006.07.25 17:16sell7582.501.25981.28151.2588
15152006.07.25 17:17t/p7582.501.25881.28151.258825.0020737.56
15162006.07.25 23:45sell7592.501.25851.28021.2575
15172006.07.26 00:59t/p7592.501.25751.28021.257526.4820764.03
15182006.07.26 00:59close7362.501.25751.28021.2557-18.5220745.51
15192006.07.26 01:00sell7602.501.25741.28091.2564
15202006.07.26 06:14t/p7602.501.25641.28091.256425.0020770.51
15212006.07.26 06:14sell7612.501.25621.27971.2552
15222006.07.26 06:35sell7622.501.25801.27971.2570
15232006.07.26 13:15sell7635.001.25981.27971.2588
15242006.07.26 14:29sell7647.501.26181.27991.2608
15252006.07.26 16:29sell76512.501.26441.28071.2634
15262006.07.26 18:14sell76620.001.26781.28231.2668
15272006.07.26 18:59sell76732.501.26981.28251.2688
15282006.07.27 18:29t/p76732.501.26881.28251.2688382.5221153.03
15292006.07.27 18:29close76620.001.26881.28231.2668-164.6020988.43
15302006.07.27 18:30close76512.501.26891.28071.2634-540.3820448.06
15312006.07.27 18:36close7647.501.26961.27991.2608-571.7319876.33
15322006.07.27 18:36close7635.001.27291.27971.2588-646.1519230.18
15332006.07.27 18:37close7622.501.26961.27971.2570-285.5718944.61
15342006.07.27 18:37close7612.501.27271.27971.2552-408.0718536.53
15352006.07.27 18:38sell7682.301.26941.29291.2684
15362006.07.27 18:38sell7692.301.27221.29391.2712
15372006.07.27 18:39t/p7692.301.27121.29391.271223.0018559.53
15382006.07.27 18:39sell7702.301.27241.29411.2714
15392006.07.27 18:40t/p7702.301.27141.29411.271423.0018582.53
15402006.07.27 18:40sell7712.301.27241.29411.2714
15412006.07.27 18:40t/p7712.301.27141.29411.271423.0018605.53
15422006.07.27 18:47sell7722.301.27241.29411.2714
15432006.07.27 18:48t/p7722.301.27141.29411.271423.0018628.53
15442006.07.27 18:48sell7732.301.27251.29421.2715
15452006.07.27 18:49t/p7732.301.27151.29421.271523.0018651.53
15462006.07.27 18:49sell7742.301.27231.29401.2713
15472006.07.27 18:55t/p7742.301.27131.29401.271323.0018674.53
15482006.07.27 18:55sell7752.301.27161.29331.2706
15492006.07.27 18:56t/p7752.301.27061.29331.270623.0018697.53
15502006.07.27 19:00sell7762.301.27181.29351.2708
15512006.07.27 19:01t/p7762.301.27081.29351.270823.0018720.53
15522006.07.27 19:01sell7772.301.27141.29311.2704
15532006.07.27 19:05t/p7772.301.27041.29311.270423.0018743.53
15542006.07.27 19:05sell7782.301.27131.29301.2703
15552006.07.27 19:06t/p7782.301.27031.29301.270323.0018766.53
15562006.07.27 19:37sell7792.301.27161.29331.2706
15572006.07.27 19:38t/p7792.301.27061.29331.270623.0018789.53
15582006.07.27 19:38sell7802.301.27171.29341.2707
15592006.07.27 19:38t/p7802.301.27071.29341.270723.0018812.53
15602006.07.28 00:59t/p7682.301.26841.29291.268424.3618836.89
15612006.07.28 00:59sell7812.301.26821.29171.2672
15622006.07.28 11:44t/p7812.301.26721.29171.267223.0018859.89
15632006.07.28 11:44sell7822.301.26661.29011.2656
15642006.07.28 11:45sell7832.301.26881.29051.2678
15652006.07.28 11:46t/p7832.301.26781.29051.267823.0018882.89
15662006.07.28 11:46sell7842.301.26891.29061.2679
15672006.07.28 11:48t/p7842.301.26791.29061.267923.0018905.89
15682006.07.28 11:48sell7852.301.26871.29041.2677
15692006.07.28 11:49t/p7852.301.26771.29041.267723.0018928.89
15702006.07.28 11:49sell7862.301.26881.29051.2678
15712006.07.28 11:54t/p7862.301.26781.29051.267823.0018951.89
15722006.07.28 11:54sell7872.301.26881.29051.2678
15732006.07.28 11:55t/p7872.301.26781.29051.267823.0018974.89
15742006.07.28 11:55sell7882.301.26891.29061.2679
15752006.07.28 11:56t/p7882.301.26791.29061.267923.0018997.89
15762006.07.28 11:56sell7892.301.26911.29081.2681
15772006.07.28 11:57t/p7892.301.26811.29081.268123.0019020.89
15782006.07.28 11:57sell7902.301.26931.29101.2683
15792006.07.28 11:58t/p7902.301.26831.29101.268323.0019043.89
15802006.07.28 11:58sell7912.301.26951.29121.2685
15812006.07.28 11:59t/p7912.301.26851.29121.268523.0019066.89
15822006.07.28 11:59sell7922.301.26951.29121.2685
15832006.07.28 11:59t/p7922.301.26851.29121.268523.0019089.89
15842006.07.28 12:00sell7932.301.26941.29111.2684
15852006.07.28 12:01t/p7932.301.26841.29111.268423.0019112.89
15862006.07.28 12:01sell7942.301.26891.29061.2679
15872006.07.28 12:02t/p7942.301.26791.29061.267923.0019135.89
15882006.07.28 12:02sell7952.301.26911.29081.2681
15892006.07.28 12:03t/p7952.301.26811.29081.268123.0019158.89
15902006.07.28 12:03sell7962.301.26931.29101.2683
15912006.07.28 12:04t/p7962.301.26831.29101.268323.0019181.89
15922006.07.28 12:04sell7972.401.26921.29091.2682
15932006.07.28 12:05t/p7972.401.26821.29091.268224.0019205.89
15942006.07.28 12:05sell7982.401.26921.29091.2682
15952006.07.28 12:06t/p7982.401.26821.29091.268224.0019229.89
15962006.07.28 12:06sell7992.401.26901.29071.2680
15972006.07.28 12:07t/p7992.401.26801.29071.268024.0019253.89
15982006.07.28 12:07sell8002.401.26891.29061.2679
15992006.07.28 12:08t/p8002.401.26791.29061.267924.0019277.89
16002006.07.28 12:08sell8012.401.26881.29051.2678
16012006.07.28 12:09t/p8012.401.26781.29051.267824.0019301.89
16022006.07.28 12:09sell8022.401.26871.29041.2677
16032006.07.28 12:13t/p8022.401.26771.29041.267724.0019325.89
16042006.07.28 12:13sell8032.401.26871.29041.2677
16052006.07.28 12:13t/p8032.401.26771.29041.267724.0019349.89
16062006.07.28 12:17sell8042.401.26871.29041.2677
16072006.07.28 12:23t/p8042.401.26771.29041.267724.0019373.89
16082006.07.28 12:23sell8052.401.26851.29021.2675
16092006.07.28 12:25t/p8052.401.26751.29021.267524.0019397.89
16102006.07.28 12:25sell8062.401.26861.29031.2676
16112006.07.28 12:29t/p8062.401.26761.29031.267624.0019421.89
16122006.07.28 12:30sell8072.401.26841.29011.2674
16132006.07.28 12:44sell8084.801.27331.29321.2723
16142006.07.28 12:59t/p8084.801.27231.29321.272348.0019469.89
16152006.07.28 12:59close8072.401.27221.29011.2674-91.2019378.69
16162006.07.28 12:59close7822.301.27261.29011.2656-138.0019240.69
16172006.07.28 13:00buy8092.401.27271.24921.2737
16182006.07.28 13:14t/p8092.401.27371.24921.273724.0019264.69
16192006.07.28 13:14buy8102.401.27481.25131.2758
16202006.07.28 14:44t/p8102.401.27581.25131.275824.0019288.69
16212006.07.28 14:44buy8112.401.27611.25261.2771
16222006.07.30 23:52t/p8112.401.27711.25261.277124.0019312.69
16232006.07.30 23:52buy8122.401.27731.25381.2783
16242006.07.31 01:29buy8132.401.27541.25371.2764
16252006.07.31 01:50t/p8132.401.27641.25371.276424.0019336.69
16262006.07.31 01:50close8122.401.27651.25381.2783-20.7719315.92
16272006.07.31 01:57sell8142.401.27501.29851.2740
16282006.07.31 02:03sell8152.401.27701.29871.2760
16292006.07.31 02:14t/p8152.401.27601.29871.276024.0019339.92
16302006.07.31 03:59sell8162.401.27681.29851.2758
16312006.07.31 05:44t/p8162.401.27581.29851.275824.0019363.92
16322006.07.31 05:44close8142.401.27581.29851.2740-19.2019344.72
16332006.07.31 05:45sell8172.401.27571.29921.2747
16342006.07.31 12:59sell8182.401.27791.29961.2769
16352006.07.31 13:30t/p8182.401.27691.29961.276924.0019368.72
16362006.07.31 13:30close8172.401.27691.29921.2747-28.8019339.92
16372006.07.31 13:40sell8192.401.27661.30011.2756
16382006.08.01 00:45t/p8192.401.27561.30011.275625.4219365.33
16392006.08.01 00:45sell8202.401.27541.29891.2744
16402006.08.01 01:59t/p8202.401.27441.29891.274424.0019389.33
16412006.08.01 01:59sell8212.401.27401.29751.2730
16422006.08.01 02:25sell8222.401.27621.29791.2752
16432006.08.01 02:44t/p8222.401.27521.29791.275224.0019413.33
16442006.08.01 02:44close8212.401.27511.29751.2730-26.4019386.93
16452006.08.01 02:45buy8232.401.27521.25171.2762
16462006.08.01 05:14buy8242.401.27331.25161.2743
16472006.08.01 05:25t/p8242.401.27431.25161.274324.0019410.93
16482006.08.01 05:25close8232.401.27471.25171.2762-12.0019398.93
16492006.08.01 05:28sell8252.401.27391.29741.2729
16502006.08.01 05:44t/p8252.401.27291.29741.272924.0019422.93
16512006.08.01 05:44sell8262.401.27261.29611.2716
16522006.08.01 06:01sell8272.401.27471.29641.2737
16532006.08.01 06:14t/p8272.401.27371.29641.273724.0019446.93
16542006.08.01 08:44sell8282.401.27471.29641.2737
16552006.08.01 10:59sell8294.801.27651.29641.2755
16562006.08.01 12:30t/p8294.801.27551.29641.275548.0019494.93
16572006.08.01 12:30close8282.401.27531.29641.2737-14.4019480.53
16582006.08.01 12:31close8262.401.27541.29611.2716-67.2019413.33
16592006.08.01 12:31sell8302.401.27501.29851.2740
16602006.08.01 13:00t/p8302.401.27401.29851.274024.0019437.33
16612006.08.01 13:00sell8312.401.27381.29731.2728
16622006.08.01 13:04sell8322.401.27591.29761.2749
16632006.08.01 13:06t/p8322.401.27491.29761.274924.0019461.33
16642006.08.01 13:06sell8332.401.27591.29761.2749
16652006.08.01 13:08t/p8332.401.27491.29761.274924.0019485.33
16662006.08.01 13:08sell8342.401.27631.29801.2753
16672006.08.01 13:11t/p8342.401.27531.29801.275324.0019509.33
16682006.08.01 13:11sell8352.401.27661.29831.2756
16692006.08.01 13:12t/p8352.401.27561.29831.275624.0019533.33
16702006.08.01 13:12sell8362.401.27651.29821.2755
16712006.08.01 13:14t/p8362.401.27551.29821.275524.0019557.33
16722006.08.01 13:14sell8372.401.27681.29851.2758
16732006.08.01 13:14t/p8372.401.27581.29851.275824.0019581.33
16742006.08.01 13:15sell8382.401.27691.29861.2759
16752006.08.01 13:22t/p8382.401.27591.29861.275924.0019605.33
16762006.08.01 13:22sell8392.401.27651.29821.2755
16772006.08.01 13:23t/p8392.401.27551.29821.275524.0019629.33
16782006.08.01 13:23sell8402.401.27651.29821.2755
16792006.08.01 13:25t/p8402.401.27551.29821.275524.0019653.33
16802006.08.01 13:25sell8412.401.27651.29821.2755
16812006.08.01 13:27t/p8412.401.27551.29821.275524.0019677.33
16822006.08.01 13:27sell8422.401.27661.29831.2756
16832006.08.01 13:28t/p8422.401.27561.29831.275624.0019701.33
16842006.08.01 13:28sell8432.401.27641.29811.2754
16852006.08.01 13:29t/p8432.401.27541.29811.275424.0019725.33
16862006.08.01 13:29sell8442.401.27651.29821.2755
16872006.08.01 13:29t/p8442.401.27551.29821.275524.0019749.33
16882006.08.01 13:37sell8452.401.27571.29741.2747
16892006.08.01 14:29t/p8452.401.27471.29741.274724.0019773.33
16902006.08.01 14:29close8312.401.27301.29731.272819.2019792.53
16912006.08.01 14:30sell8462.401.27291.29641.2719
16922006.08.01 14:30sell8472.401.27601.29771.2750
16932006.08.01 14:31t/p8472.401.27501.29771.275024.0019816.53
16942006.08.01 14:31sell8482.401.27741.29911.2764
16952006.08.01 14:31t/p8482.401.27641.29911.276424.0019840.53
16962006.08.01 15:15sell8492.401.27471.29641.2737
16972006.08.01 15:44sell8504.801.27681.29671.2758
16982006.08.01 16:14sell8517.201.28031.29841.2793
16992006.08.01 19:45sell85212.001.28211.29841.2811
17002006.08.02 07:59t/p85212.001.28111.29841.2811127.0819967.61
17012006.08.02 07:59close8517.201.28091.29841.2793-38.9519928.66
17022006.08.02 08:00close8504.801.28081.29671.2758-189.1719739.49
17032006.08.02 08:01close8492.401.28121.29641.2737-154.5819584.91
17042006.08.02 08:01close8462.401.28201.29641.2719-216.9819367.92
17052006.08.02 08:02sell8532.401.28101.30451.2800
17062006.08.02 11:00t/p8532.401.28001.30451.280024.0019391.92
17072006.08.02 11:00buy8542.401.28001.25651.2810
17082006.08.02 13:29t/p8542.401.28101.25651.281024.0019415.92
17092006.08.02 13:29buy8552.401.28151.25801.2825
17102006.08.02 15:14buy8562.401.27911.25741.2801
17112006.08.02 15:15t/p8562.401.28011.25741.280124.0019439.92
17122006.08.02 15:15close8552.401.28061.25801.2825-21.6019418.32
17132006.08.02 15:17sell8572.401.27981.30331.2788
17142006.08.02 16:29t/p8572.401.27881.30331.278824.0019442.32
17152006.08.02 16:29sell8582.401.27811.30161.2771
17162006.08.02 16:30sell8592.401.28071.30241.2797
17172006.08.02 16:31t/p8592.401.27971.30241.279724.0019466.32
17182006.08.02 16:31sell8602.401.28071.30241.2797
17192006.08.02 16:32t/p8602.401.27971.30241.279724.0019490.32
17202006.08.02 16:32sell8612.401.28071.30241.2797
17212006.08.02 16:34t/p8612.401.27971.30241.279724.0019514.32
17222006.08.02 16:34sell8622.401.28091.30261.2799
17232006.08.02 16:35t/p8622.401.27991.30261.279924.0019538.32
17242006.08.02 16:35sell8632.401.28091.30261.2799
17252006.08.02 16:36t/p8632.401.27991.30261.279924.0019562.32
17262006.08.02 16:36sell8642.401.28101.30271.2800
17272006.08.02 16:41t/p8642.401.28001.30271.280024.0019586.32
17282006.08.02 16:41sell8652.401.28111.30281.2801
17292006.08.02 16:42t/p8652.401.28011.30281.280124.0019610.32
17302006.08.02 16:42sell8662.401.28121.30291.2802
17312006.08.02 16:44t/p8662.401.28021.30291.280224.0019634.32
17322006.08.02 16:44sell8672.401.28141.30311.2804
17332006.08.02 16:44t/p8672.401.28041.30311.280424.0019658.32
17342006.08.02 16:45sell8682.401.28161.30331.2806
17352006.08.02 16:47t/p8682.401.28061.30331.280624.0019682.32
17362006.08.02 16:47sell8692.401.28141.30311.2804
17372006.08.02 16:48t/p8692.401.28041.30311.280424.0019706.32
17382006.08.02 16:48sell8702.401.28131.30301.2803
17392006.08.02 16:52t/p8702.401.28031.30301.280324.0019730.32
17402006.08.02 16:52sell8712.401.28111.30281.2801
17412006.08.02 16:52t/p8712.401.28011.30281.280124.0019754.32
17422006.08.02 17:03sell8722.401.27991.30161.2789
17432006.08.02 19:44t/p8722.401.27891.30161.278924.0019778.32
17442006.08.02 19:44close8582.401.27881.30161.2771-16.8019761.52
17452006.08.02 19:45sell8732.401.27851.30201.2775
17462006.08.03 00:29t/p8732.401.27751.30201.277528.2519789.77
17472006.08.03 00:29sell8742.401.27731.30081.2763
17482006.08.03 00:59t/p8742.401.27631.30081.276324.0019813.77
17492006.08.03 00:59sell8752.401.27581.29931.2748
17502006.08.03 01:31sell8762.401.27891.30061.2779
17512006.08.03 01:44t/p8762.401.27791.30061.277924.0019837.77
17522006.08.03 02:15sell8772.401.27831.30001.2773
17532006.08.03 02:22t/p8772.401.27731.30001.277324.0019861.77
17542006.08.03 02:22sell8782.401.27781.29951.2768
17552006.08.03 02:29t/p8782.401.27681.29951.276824.0019885.77
17562006.08.03 11:30sell8792.401.27761.29931.2766
17572006.08.03 12:44sell8804.801.28301.30291.2820
17582006.08.03 12:59t/p8804.801.28201.30291.282048.0019933.77
17592006.08.03 12:59close8792.401.28141.29931.2766-91.2019842.57
17602006.08.03 12:59close8752.401.28201.29931.2748-148.8019693.77
17612006.08.03 13:00buy8812.401.28191.25841.2829
17622006.08.03 14:59buy8822.401.27911.25741.2801
17632006.08.03 15:01t/p8822.401.28011.25741.280124.0019717.77
17642006.08.03 15:01close8812.401.28161.25841.2829-7.2019710.57
17652006.08.03 15:03sell8832.401.27921.30271.2782
17662006.08.03 15:03sell8842.401.28181.30351.2808
17672006.08.03 15:04t/p8842.401.28081.30351.280824.0019734.57
17682006.08.03 15:04sell8852.401.28221.30391.2812
17692006.08.03 15:05t/p8852.401.28121.30391.281224.0019758.57
17702006.08.03 15:05sell8862.401.28231.30401.2813
17712006.08.03 15:06t/p8862.401.28131.30401.281324.0019782.57
17722006.08.03 15:06sell8872.401.28241.30411.2814
17732006.08.03 15:07t/p8872.401.28141.30411.281424.0019806.57
17742006.08.03 15:07sell8882.401.28211.30381.2811
17752006.08.03 15:08t/p8882.401.28111.30381.281124.0019830.57
17762006.08.03 15:08sell8892.401.28201.30371.2810
17772006.08.03 15:09t/p8892.401.28101.30371.281024.0019854.57
17782006.08.03 15:09sell8902.401.28181.30351.2808
17792006.08.03 15:11t/p8902.401.28081.30351.280824.0019878.57
17802006.08.03 15:12sell8912.401.28101.30271.2800
17812006.08.03 15:13t/p8912.401.28001.30271.280024.0019902.57
17822006.08.03 15:13sell8922.401.28111.30281.2801
17832006.08.03 15:14t/p8922.401.28011.30281.280124.0019926.57
17842006.08.03 15:14sell8932.401.28171.30341.2807
17852006.08.03 15:14t/p8932.401.28071.30341.280724.0019950.57
17862006.08.03 15:14t/p8832.401.27821.30271.278224.0019974.57
17872006.08.03 15:14sell8942.401.27701.30051.2760
17882006.08.03 15:16sell8952.401.28121.30291.2802
17892006.08.03 15:19t/p8952.401.28021.30291.280224.0019998.57
17902006.08.03 15:19sell8962.401.28121.30291.2802
17912006.08.03 15:22t/p8962.401.28021.30291.280224.0020022.57
17922006.08.03 15:22sell8972.501.28131.30301.2803
17932006.08.03 15:24t/p8972.501.28031.30301.280325.0020047.57
17942006.08.03 15:24sell8982.501.28141.30311.2804
17952006.08.03 15:25t/p8982.501.28041.30311.280425.0020072.57
17962006.08.03 15:25sell8992.501.28121.30291.2802
17972006.08.03 15:27t/p8992.501.28021.30291.280225.0020097.57
17982006.08.03 15:27sell9002.501.28061.30231.2796
17992006.08.03 15:28t/p9002.501.27961.30231.279625.0020122.57
18002006.08.03 15:28sell9012.501.28001.30171.2790
18012006.08.03 15:29t/p9012.501.27901.30171.279025.0020147.57
18022006.08.03 15:29sell9022.501.28041.30211.2794
18032006.08.03 15:29t/p9022.501.27941.30211.279425.0020172.57
18042006.08.03 15:31sell9032.501.28051.30221.2795
18052006.08.03 15:32t/p9032.501.27951.30221.279525.0020197.57
18062006.08.03 15:32sell9042.501.28051.30221.2795
18072006.08.03 15:34t/p9042.501.27951.30221.279525.0020222.57
18082006.08.03 15:34sell9052.501.28091.30261.2799
18092006.08.03 15:35t/p9052.501.27991.30261.279925.0020247.57
18102006.08.03 15:35sell9062.501.28081.30251.2798
18112006.08.03 15:38t/p9062.501.27981.30251.279825.0020272.57
18122006.08.03 15:38sell9072.501.28071.30241.2797
18132006.08.03 15:41t/p9072.501.27971.30241.279725.0020297.57
18142006.08.03 15:41sell9082.501.28081.30251.2798
18152006.08.03 15:43t/p9082.501.27981.30251.279825.0020322.57
18162006.08.03 15:43sell9092.501.28081.30251.2798
18172006.08.03 15:44t/p9092.501.27981.30251.279825.0020347.57
18182006.08.03 15:44sell9102.501.28101.30271.2800
18192006.08.03 15:44t/p9102.501.28001.30271.280025.0020372.57
18202006.08.03 15:45sell9112.501.28131.30301.2803
18212006.08.03 15:49t/p9112.501.28031.30301.280325.0020397.57
18222006.08.03 15:49sell9122.501.28131.30301.2803
18232006.08.03 15:50t/p9122.501.28031.30301.280325.0020422.57
18242006.08.03 15:50sell9132.501.28121.30291.2802
18252006.08.03 15:53t/p9132.501.28021.30291.280225.0020447.57
18262006.08.03 15:53sell9142.501.28061.30231.2796
18272006.08.03 15:54t/p9142.501.27961.30231.279625.0020472.57
18282006.08.03 15:54sell9152.501.28071.30241.2797
18292006.08.03 15:57t/p9152.501.27971.30241.279725.0020497.57
18302006.08.03 15:57sell9162.501.28121.30291.2802
18312006.08.03 15:58t/p9162.501.28021.30291.280225.0020522.57
18322006.08.03 16:00sell9172.501.28091.30261.2799
18332006.08.03 16:00t/p9172.501.27991.30261.279925.0020547.57
18342006.08.03 16:15sell9182.501.28141.30311.2804
18352006.08.03 16:17t/p9182.501.28041.30311.280425.0020572.57
18362006.08.03 16:17sell9192.501.28131.30301.2803
18372006.08.03 16:24t/p9192.501.28031.30301.280325.0020597.57
18382006.08.03 16:24sell9202.501.28121.30291.2802
18392006.08.03 16:25t/p9202.501.28021.30291.280225.0020622.57
18402006.08.03 16:25sell9212.501.28131.30301.2803
18412006.08.03 16:25t/p9212.501.28031.30301.280325.0020647.57
18422006.08.03 16:30sell9222.501.27881.30051.2778
18432006.08.03 16:31sell9235.001.28161.30151.2806
18442006.08.03 16:32t/p9235.001.28061.30151.280650.0020697.57
18452006.08.03 16:32sell9245.001.28141.30131.2804
18462006.08.03 16:35t/p9245.001.28041.30131.280450.0020747.57
18472006.08.03 16:35sell9255.001.28161.30151.2806
18482006.08.03 16:38t/p9255.001.28061.30151.280650.0020797.57
18492006.08.03 16:38sell9265.001.28171.30161.2807
18502006.08.03 16:40t/p9265.001.28071.30161.280750.0020847.57
18512006.08.03 16:40sell9275.201.28171.30161.2807
18522006.08.03 16:44t/p9275.201.28071.30161.280752.0020899.57
18532006.08.03 16:47sell9285.201.28141.30131.2804
18542006.08.03 16:49t/p9285.201.28041.30131.280452.0020951.57
18552006.08.03 16:49sell9295.201.28141.30131.2804
18562006.08.03 16:51t/p9295.201.28041.30131.280452.0021003.57
18572006.08.03 17:14sell9305.201.28071.30061.2797
18582006.08.03 22:44t/p9305.201.27971.30061.279752.0021055.57
18592006.08.03 22:44close9222.501.27961.30051.2778-20.0021035.57
18602006.08.03 22:45close8942.401.27971.30051.2760-64.8020970.77
18612006.08.03 22:55sell9312.601.28011.30361.2791
18622006.08.03 23:15t/p9312.601.27911.30361.279126.0020996.77
18632006.08.03 23:15sell9322.601.27891.30241.2779
18642006.08.04 01:44sell9332.601.28101.30271.2800
18652006.08.04 02:15t/p9332.601.28001.30271.280026.0021022.77
18662006.08.04 02:15close9322.601.28001.30241.2779-27.0720995.71
18672006.08.04 02:16buy9342.601.28001.25651.2810
18682006.08.04 09:30buy9352.601.27821.25651.2792
18692006.08.04 10:15t/p9352.601.27921.25651.279226.0021021.71
18702006.08.04 10:15close9342.601.27921.25651.2810-20.8021000.91
18712006.08.04 10:15buy9362.601.27941.25591.2804
18722006.08.04 12:29t/p9362.601.28041.25591.280426.0021026.91
18732006.08.04 12:29buy9372.601.28131.25781.2823
18742006.08.04 12:44t/p9372.601.28231.25781.282326.0021052.91
18752006.08.04 12:44buy9382.601.28731.26381.2883
18762006.08.04 13:59t/p9382.601.28831.26381.288326.0021078.91
18772006.08.04 13:59buy9392.601.29041.26691.2914
18782006.08.04 15:02buy9402.601.28841.26671.2894
18792006.08.04 16:00t/p9402.601.28941.26671.289426.0021104.91
18802006.08.04 16:00close9392.601.29001.26691.2914-10.4021094.51
18812006.08.04 16:01sell9412.601.28981.31331.2888
18822006.08.04 17:30t/p9412.601.28881.31331.288826.0021120.51
18832006.08.04 17:30sell9422.601.28851.31201.2875
18842006.08.07 06:59t/p9422.601.28751.31201.287527.5321148.04
18852006.08.07 06:59sell9432.601.28661.31011.2856
18862006.08.07 08:19sell9442.601.28841.31011.2874
18872006.08.07 08:20t/p9442.601.28741.31011.287426.0021174.04
18882006.08.07 09:44t/p9432.601.28561.31011.285626.0021200.04
18892006.08.07 09:44sell9452.601.28531.30881.2843
18902006.08.07 09:49sell9462.601.28721.30891.2862
18912006.08.07 09:51t/p9462.601.28621.30891.286226.0021226.04
18922006.08.07 09:51sell9472.601.28741.30911.2864
18932006.08.07 09:53t/p9472.601.28641.30911.286426.0021252.04
18942006.08.07 09:53sell9482.601.28741.30911.2864
18952006.08.07 09:54t/p9482.601.28641.30911.286426.0021278.04
18962006.08.07 09:54sell9492.601.28751.30921.2865
18972006.08.07 09:55t/p9492.601.28651.30921.286526.0021304.04
18982006.08.07 09:55sell9502.601.28751.30921.2865
18992006.08.07 09:58t/p9502.601.28651.30921.286526.0021330.04
19002006.08.07 09:58sell9512.601.28761.30931.2866
19012006.08.07 09:58t/p9512.601.28661.30931.286626.0021356.04
19022006.08.07 10:00sell9522.601.28771.30941.2867
19032006.08.07 10:15t/p9522.601.28671.30941.286726.0021382.04
19042006.08.07 10:15close9452.601.28671.30881.2843-36.4021345.64
19052006.08.07 10:16buy9532.601.28681.26331.2878
19062006.08.07 17:29buy9542.601.28421.26251.2852
19072006.08.07 17:44t/p9542.601.28521.26251.285226.0021371.64
19082006.08.07 17:44close9532.601.28611.26331.2878-18.2021353.44
19092006.08.07 17:44sell9552.601.28441.30791.2834
19102006.08.07 17:54sell9562.601.28631.30801.2853
19112006.08.07 17:57t/p9562.601.28531.30801.285326.0021379.44
19122006.08.07 21:29t/p9552.601.28341.30791.283426.0021405.44
19132006.08.07 21:29sell9572.601.28311.30661.2821
19142006.08.07 21:59t/p9572.601.28211.30661.282126.0021431.44
19152006.08.07 21:59sell9582.601.28181.30531.2808
19162006.08.07 22:51sell9592.601.28401.30571.2830
19172006.08.07 22:59t/p9592.601.28301.30571.283026.0021457.44
19182006.08.08 07:14sell9602.601.28371.30541.2827
19192006.08.08 18:14sell9615.201.28701.30691.2860
19202006.08.08 18:15t/p9615.201.28601.30691.286052.0021509.44
19212006.08.08 18:15close9602.601.28371.30541.28270.0021509.44
19222006.08.08 18:16close9582.601.28381.30531.2808-50.4721458.97
19232006.08.08 18:16buy9622.601.28391.26041.2849
19242006.08.08 18:44t/p9622.601.28491.26041.284926.0021484.97
19252006.08.08 18:44buy9632.601.28551.26201.2865
19262006.08.08 19:15buy9642.601.28361.26191.2846
19272006.08.08 19:59t/p9642.601.28461.26191.284626.0021510.97
19282006.08.08 19:59close9632.601.28461.26201.2865-23.4021487.57
19292006.08.08 20:00sell9652.601.28471.30821.2837
19302006.08.08 20:15sell9662.601.28671.30841.2857
19312006.08.08 20:15t/p9662.601.28571.30841.285726.0021513.57
19322006.08.08 20:30t/p9652.601.28371.30821.283726.0021539.57
19332006.08.08 20:30sell9672.601.28341.30691.2824
19342006.08.08 21:00sell9682.601.28541.30711.2844
19352006.08.08 21:14t/p9682.601.28441.30711.284426.0021565.57
19362006.08.08 21:14close9672.601.28361.30691.2824-5.2021560.37
19372006.08.08 21:15sell9692.601.28351.30701.2825
19382006.08.08 21:59t/p9692.601.28251.30701.282526.0021586.37
19392006.08.08 21:59sell9702.601.28221.30571.2812
19402006.08.08 22:00sell9712.601.28471.30641.2837
19412006.08.08 22:02t/p9712.601.28371.30641.283726.0021612.37
19422006.08.08 22:02sell9722.601.28491.30661.2839
19432006.08.08 22:02t/p9722.601.28391.30661.283926.0021638.37
19442006.08.08 22:59t/p9702.601.28121.30571.281226.0021664.37
19452006.08.08 22:59sell9732.601.27681.30031.2758
19462006.08.08 23:00sell9742.601.28331.30501.2823
19472006.08.08 23:11t/p9742.601.28231.30501.282326.0021690.37
19482006.08.08 23:11sell9752.701.28361.30531.2826
19492006.08.08 23:14t/p9752.701.28261.30531.282627.0021717.37
19502006.08.08 23:28sell9762.701.28271.30441.2817
19512006.08.08 23:29t/p9762.701.28171.30441.281727.0021744.37
19522006.08.08 23:31sell9772.701.27951.30121.2785
19532006.08.08 23:31sell9785.401.28271.30261.2817
19542006.08.08 23:44t/p9785.401.28171.30261.281754.0021798.37
19552006.08.08 23:52sell9795.401.28201.30191.2810
19562006.08.08 23:59t/p9795.401.28101.30191.281054.0021852.37
19572006.08.09 00:14t/p9772.701.27851.30121.278528.5921880.97
19582006.08.09 00:14close9732.601.27841.30031.2758-40.0721840.90
19592006.08.09 00:15buy9802.701.27831.25481.2793
19602006.08.09 00:24t/p9802.701.27931.25481.279327.0021867.90
19612006.08.09 00:24buy9812.701.28151.25801.2825
19622006.08.09 00:28buy9822.701.27851.25681.2795
19632006.08.09 00:28t/p9822.701.27951.25681.279527.0021894.90
19642006.08.09 00:29buy9832.701.27851.25681.2795
19652006.08.09 00:31t/p9832.701.27951.25681.279527.0021921.90
19662006.08.09 00:31close9812.701.28121.25801.2825-8.1021913.80
19672006.08.09 00:42buy9842.701.27821.25471.2792
19682006.08.09 00:42t/p9842.701.27921.25471.279227.0021940.80
19692006.08.09 00:42buy9852.701.28131.25781.2823
19702006.08.09 00:44buy9862.701.27821.25651.2792
19712006.08.09 00:44t/p9862.701.27921.25651.279227.0021967.80
19722006.08.09 00:44buy9872.701.27821.25651.2792
19732006.08.09 01:46t/p9872.701.27921.25651.279227.0021994.80
19742006.08.09 01:46close9852.701.27941.25781.2823-51.3021943.50
19752006.08.09 01:48buy9882.701.27831.25481.2793
19762006.08.09 03:59t/p9882.701.27931.25481.279327.0021970.50
19772006.08.09 03:59buy9892.701.27961.25611.2806
19782006.08.09 05:59t/p9892.701.28061.25611.280627.0021997.50
19792006.08.09 05:59buy9902.701.28141.25791.2824
19802006.08.09 06:14t/p9902.701.28241.25791.282427.0022024.50
19812006.08.09 06:14buy9912.701.28311.25961.2841
19822006.08.09 07:29t/p9912.701.28411.25961.284127.0022051.50
19832006.08.09 07:29buy9922.701.28501.26151.2860
19842006.08.09 08:14t/p9922.701.28601.26151.286027.0022078.50
19852006.08.09 08:14buy9932.701.28701.26351.2880
19862006.08.09 10:44t/p9932.701.28801.26351.288027.0022105.50
19872006.08.09 10:59sell9942.701.28911.31261.2881
19882006.08.09 12:14t/p9942.701.28811.31261.288127.0022132.50
19892006.08.09 12:14sell9952.701.28771.31121.2867
19902006.08.09 12:46sell9962.701.28961.31131.2886
19912006.08.09 12:59t/p9962.701.28861.31131.288627.0022159.50
19922006.08.09 12:59close9952.701.28851.31121.2867-21.6022137.90
19932006.08.09 13:00sell9972.701.28821.31171.2872
19942006.08.09 18:29t/p9972.701.28721.31171.287227.0022164.90
19952006.08.09 18:29sell9982.701.28641.30991.2854
19962006.08.09 18:40sell9992.701.28841.31011.2874
19972006.08.09 18:44t/p9992.701.28741.31011.287427.0022191.90
19982006.08.09 18:47sell10002.701.28861.31031.2876
19992006.08.09 18:59t/p10002.701.28761.31031.287627.0022218.90
20002006.08.09 19:00sell10012.701.28861.31031.2876
20012006.08.09 19:01t/p10012.701.28761.31031.287627.0022245.90
20022006.08.09 19:01sell10022.701.28851.31021.2875
20032006.08.09 19:04t/p10022.701.28751.31021.287527.0022272.90
20042006.08.09 19:04sell10032.701.28851.31021.2875
20052006.08.09 19:04t/p10032.701.28751.31021.287527.0022299.90
20062006.08.10 02:15sell10042.701.28821.30991.2872
20072006.08.10 07:59t/p10042.701.28721.30991.287227.0022326.90
20082006.08.10 07:59close9982.701.28591.30991.285418.2822345.18
20092006.08.10 08:00sell10052.701.28581.30931.2848
20102006.08.10 08:01sell10062.701.28761.30931.2866
20112006.08.10 08:14t/p10062.701.28661.30931.286627.0022372.18
20122006.08.10 08:14close10052.701.28521.30931.284816.2022388.38
20132006.08.10 08:15sell10072.701.28511.30861.2841
20142006.08.10 08:15sell10082.701.28911.31081.2881
20152006.08.10 08:16t/p10082.701.28811.31081.288127.0022415.38
20162006.08.10 08:16sell10092.701.28951.31121.2885
20172006.08.10 08:17t/p10092.701.28851.31121.288527.0022442.38
20182006.08.10 08:17sell10102.701.28911.31081.2881
20192006.08.10 08:18t/p10102.701.28811.31081.288127.0022469.38
20202006.08.10 08:18sell10112.701.28901.31071.2880
20212006.08.10 08:19t/p10112.701.28801.31071.288027.0022496.38
20222006.08.10 08:19sell10122.701.28941.31111.2884
20232006.08.10 08:20t/p10122.701.28841.31111.288427.0022523.38
20242006.08.10 08:20sell10132.801.28931.31101.2883
20252006.08.10 08:21t/p10132.801.28831.31101.288328.0022551.38
20262006.08.10 08:21sell10142.801.28951.31121.2885
20272006.08.10 08:22t/p10142.801.28851.31121.288528.0022579.38
20282006.08.10 08:22sell10152.801.28951.31121.2885
20292006.08.10 08:22t/p10152.801.28851.31121.288528.0022607.38
20302006.08.10 08:30sell10162.801.28931.31101.2883
20312006.08.10 08:31t/p10162.801.28831.31101.288328.0022635.38
20322006.08.10 08:31sell10172.801.28871.31041.2877
20332006.08.10 08:32t/p10172.801.28771.31041.287728.0022663.38
20342006.08.10 08:32sell10182.801.28831.31001.2873
20352006.08.10 08:33t/p10182.801.28731.31001.287328.0022691.38
20362006.08.10 08:46sell10192.801.28891.31061.2879
20372006.08.10 08:47t/p10192.801.28791.31061.287928.0022719.38
20382006.08.10 08:47sell10202.801.28921.31091.2882
20392006.08.10 08:50t/p10202.801.28821.31091.288228.0022747.38
20402006.08.10 08:50sell10212.801.28891.31061.2879
20412006.08.10 08:52t/p10212.801.28791.31061.287928.0022775.38
20422006.08.10 08:52sell10222.801.28891.31061.2879
20432006.08.10 08:55t/p10222.801.28791.31061.287928.0022803.38
20442006.08.10 08:55sell10232.801.28901.31071.2880
20452006.08.10 08:57t/p10232.801.28801.31071.288028.0022831.38
20462006.08.10 08:57sell10242.801.28921.31091.2882
20472006.08.10 08:58t/p10242.801.28821.31091.288228.0022859.38
20482006.08.10 09:00sell10252.801.28951.31121.2885
20492006.08.10 09:01t/p10252.801.28851.31121.288528.0022887.38
20502006.08.10 09:01sell10262.801.28721.30891.2862
20512006.08.10 09:01sell10275.601.28951.30941.2885
20522006.08.10 09:02t/p10275.601.28851.30941.288556.0022943.38
20532006.08.10 09:02sell10285.601.28961.30951.2886
20542006.08.10 09:03t/p10285.601.28861.30951.288656.0022999.38
20552006.08.10 09:03sell10295.601.28991.30981.2889
20562006.08.10 09:04t/p10295.601.28891.30981.288956.0023055.38
20572006.08.10 09:04sell10305.601.28971.30961.2887
20582006.08.10 09:04t/p10305.601.28871.30961.288756.0023111.38
20592006.08.10 09:17sell10315.601.28961.30951.2886
20602006.08.10 09:18t/p10315.601.28861.30951.288656.0023167.38
20612006.08.10 09:18sell10325.601.28971.30961.2887
20622006.08.10 09:19t/p10325.601.28871.30961.288756.0023223.38
20632006.08.10 09:19sell10335.601.28961.30951.2886
20642006.08.10 09:20t/p10335.601.28861.30951.288656.0023279.38
20652006.08.10 09:20sell10345.601.28921.30911.2882
20662006.08.10 09:22t/p10345.601.28821.30911.288256.0023335.38
20672006.08.10 09:22sell10355.801.28921.30911.2882
20682006.08.10 09:23t/p10355.801.28821.30911.288258.0023393.38
20692006.08.10 09:23sell10365.801.28931.30921.2883
20702006.08.10 09:24t/p10365.801.28831.30921.288358.0023451.38
20712006.08.10 10:01t/p10262.801.28621.30891.286228.0023479.38
20722006.08.10 10:01close10072.701.28611.30861.2841-27.0023452.38
20732006.08.10 10:01buy10372.901.28621.26271.2872
20742006.08.10 12:44buy10382.901.28351.26181.2845
20752006.08.10 12:46t/p10382.901.28451.26181.284529.0023481.38
20762006.08.10 12:46close10372.901.28551.26271.2872-20.3023461.08
20772006.08.10 12:47sell10392.901.28401.30751.2830
20782006.08.10 13:36sell10402.901.28611.30781.2851
20792006.08.10 13:37t/p10402.901.28511.30781.285129.0023490.08
20802006.08.10 13:37sell10412.901.28591.30761.2849
20812006.08.10 13:40t/p10412.901.28491.30761.284929.0023519.08
20822006.08.10 13:40sell10422.901.28591.30761.2849
20832006.08.10 13:41t/p10422.901.28491.30761.284929.0023548.08
20842006.08.10 13:41sell10432.901.28591.30761.2849
20852006.08.10 13:43t/p10432.901.28491.30761.284929.0023577.08
20862006.08.10 13:43sell10442.901.28591.30761.2849
20872006.08.10 13:44t/p10442.901.28491.30761.284929.0023606.08
20882006.08.10 13:44sell10452.901.28591.30761.2849
20892006.08.10 13:44t/p10452.901.28491.30761.284929.0023635.08
20902006.08.10 13:44t/p10392.901.28301.30751.283029.0023664.08
20912006.08.10 13:44sell10462.901.28271.30621.2817
20922006.08.10 13:45sell10472.901.28611.30781.2851
20932006.08.10 13:46t/p10472.901.28511.30781.285129.0023693.08
20942006.08.10 13:46sell10482.901.28621.30791.2852
20952006.08.10 13:48t/p10482.901.28521.30791.285229.0023722.08
20962006.08.10 13:48sell10492.901.28631.30801.2853
20972006.08.10 13:49t/p10492.901.28531.30801.285329.0023751.08
20982006.08.10 13:49sell10502.901.28611.30781.2851
20992006.08.10 13:50t/p10502.901.28511.30781.285129.0023780.08
21002006.08.10 13:50sell10512.901.28581.30751.2848
21012006.08.10 13:52t/p10512.901.28481.30751.284829.0023809.08
21022006.08.10 13:52sell10522.901.28561.30731.2846
21032006.08.10 13:53t/p10522.901.28461.30731.284629.0023838.08
21042006.08.10 13:53sell10532.901.28601.30771.2850
21052006.08.10 13:54t/p10532.901.28501.30771.285029.0023867.08
21062006.08.10 13:54sell10542.901.28591.30761.2849
21072006.08.10 13:59t/p10542.901.28491.30761.284929.0023896.08
21082006.08.10 13:59sell10552.901.28581.30751.2848
21092006.08.10 13:59t/p10552.901.28481.30751.284829.0023925.08
21102006.08.10 14:01sell10562.901.28571.30741.2847
21112006.08.10 14:02t/p10562.901.28471.30741.284729.0023954.08
21122006.08.10 14:02sell10572.901.28601.30771.2850
21132006.08.10 14:03t/p10572.901.28501.30771.285029.0023983.08
21142006.08.10 14:03sell10582.901.28611.30781.2851
21152006.08.10 14:04t/p10582.901.28511.30781.285129.0024012.08
21162006.08.10 14:04sell10592.901.28611.30781.2851
21172006.08.10 14:05t/p10592.901.28511.30781.285129.0024041.08
21182006.08.10 14:05sell10602.901.28611.30781.2851
21192006.08.10 14:06t/p10602.901.28511.30781.285129.0024070.08
21202006.08.10 14:06sell10612.901.28651.30821.2855
21212006.08.10 14:07t/p10612.901.28551.30821.285529.0024099.08
21222006.08.10 14:07sell10622.901.28641.30811.2854
21232006.08.10 14:08t/p10622.901.28541.30811.285429.0024128.08
21242006.08.10 14:08sell10632.901.28621.30791.2852
21252006.08.10 14:09t/p10632.901.28521.30791.285229.0024157.08
21262006.08.10 14:09sell10642.901.28611.30781.2851
21272006.08.10 14:10t/p10642.901.28511.30781.285129.0024186.08
21282006.08.10 14:10sell10653.001.28611.30781.2851
21292006.08.10 14:11t/p10653.001.28511.30781.285130.0024216.08
21302006.08.10 14:11sell10663.001.28601.30771.2850
21312006.08.10 14:13t/p10663.001.28501.30771.285030.0024246.08
21322006.08.10 14:13sell10673.001.28581.30751.2848
21332006.08.10 14:14t/p10673.001.28481.30751.284830.0024276.08
21342006.08.10 14:14t/p10462.901.28171.30621.281729.0024305.08
21352006.08.10 14:14sell10683.001.28101.30451.2800
21362006.08.10 14:25sell10693.001.28561.30731.2846
21372006.08.10 14:26t/p10693.001.28461.30731.284630.0024335.08
21382006.08.10 14:26sell10703.001.28581.30751.2848
21392006.08.10 14:28t/p10703.001.28481.30751.284830.0024365.08
21402006.08.10 14:28sell10713.001.28561.30731.2846
21412006.08.10 14:29t/p10713.001.28461.30731.284630.0024395.08
21422006.08.10 14:29sell10723.001.28541.30711.2844
21432006.08.10 14:29t/p10723.001.28441.30711.284430.0024425.08
21442006.08.10 14:29t/p10683.001.28001.30451.280030.0024455.08
21452006.08.10 14:29sell10733.001.27881.30231.2778
21462006.08.10 14:30sell10743.001.28551.30721.2845
21472006.08.10 14:31t/p10743.001.28451.30721.284530.0024485.08
21482006.08.10 14:31sell10753.001.28411.30581.2831
21492006.08.10 14:32t/p10753.001.28311.30581.283130.0024515.08
21502006.08.10 14:32sell10763.001.28391.30561.2829
21512006.08.10 14:33t/p10763.001.28291.30561.282930.0024545.08
21522006.08.10 14:33sell10773.001.28381.30551.2828
21532006.08.10 14:34t/p10773.001.28281.30551.282830.0024575.08
21542006.08.10 14:34sell10783.001.28421.30591.2832
21552006.08.10 14:34t/p10783.001.28321.30591.283230.0024605.08
21562006.08.10 14:44t/p10733.001.27781.30231.277830.0024635.08
21572006.08.10 14:44sell10793.001.27641.29991.2754
21582006.08.10 14:45sell10803.001.28261.30431.2816
21592006.08.10 14:46t/p10803.001.28161.30431.281630.0024665.08
21602006.08.10 14:46sell10813.001.28271.30441.2817
21612006.08.10 14:47t/p10813.001.28171.30441.281730.0024695.08
21622006.08.10 14:47sell10823.001.28281.30451.2818
21632006.08.10 14:48t/p10823.001.28181.30451.281830.0024725.08
21642006.08.10 14:48sell10833.001.28281.30451.2818
21652006.08.10 14:49t/p10833.001.28181.30451.281830.0024755.08
21662006.08.10 14:49sell10843.001.28301.30471.2820
21672006.08.10 14:50t/p10843.001.28201.30471.282030.0024785.08
21682006.08.10 14:50sell10853.001.28311.30481.2821
21692006.08.10 14:51t/p10853.001.28211.30481.282130.0024815.08
21702006.08.10 14:51sell10863.001.28311.30481.2821
21712006.08.10 14:52t/p10863.001.28211.30481.282130.0024845.08
21722006.08.10 14:52sell10873.001.28341.30511.2824
21732006.08.10 14:59t/p10873.001.28241.30511.282430.0024875.08
21742006.08.10 14:59sell10883.001.28361.30531.2826
21752006.08.10 14:59t/p10883.001.28261.30531.282630.0024905.08
21762006.08.10 15:00sell10893.001.28351.30521.2825
21772006.08.10 15:02t/p10893.001.28251.30521.282530.0024935.08
21782006.08.10 15:02sell10903.001.28381.30551.2828
21792006.08.10 15:03t/p10903.001.28281.30551.282830.0024965.08
21802006.08.10 15:03sell10913.001.28371.30541.2827
21812006.08.10 15:09t/p10913.001.28271.30541.282730.0024995.08
21822006.08.10 15:09sell10923.001.28361.30531.2826
21832006.08.10 15:12t/p10923.001.28261.30531.282630.0025025.08
21842006.08.10 15:12sell10933.101.28361.30531.2826
21852006.08.10 15:13t/p10933.101.28261.30531.282631.0025056.08
21862006.08.10 15:13sell10943.101.28341.30511.2824
21872006.08.10 15:14t/p10943.101.28241.30511.282431.0025087.08
21882006.08.10 15:14sell10953.101.28351.30521.2825
21892006.08.10 15:14t/p10953.101.28251.30521.282531.0025118.08
21902006.08.10 15:16sell10963.101.28361.30531.2826
21912006.08.10 15:18t/p10963.101.28261.30531.282631.0025149.08
21922006.08.10 15:18sell10973.101.28361.30531.2826
21932006.08.10 15:22t/p10973.101.28261.30531.282631.0025180.08
21942006.08.10 15:22sell10983.101.28371.30541.2827
21952006.08.10 15:25t/p10983.101.28271.30541.282731.0025211.08
21962006.08.10 15:25sell10993.101.28341.30511.2824
21972006.08.10 15:26t/p10993.101.28241.30511.282431.0025242.08
21982006.08.10 15:26sell11003.101.28301.30471.2820
21992006.08.10 15:27t/p11003.101.28201.30471.282031.0025273.08
22002006.08.10 15:27sell11013.101.28301.30471.2820
22012006.08.10 15:29t/p11013.101.28201.30471.282031.0025304.08
22022006.08.10 15:29sell11023.101.28291.30461.2819
22032006.08.10 15:29t/p11023.101.28191.30461.281931.0025335.08
22042006.08.10 15:32sell11033.101.28301.30471.2820
22052006.08.10 15:33t/p11033.101.28201.30471.282031.0025366.08
22062006.08.10 15:33sell11043.101.28301.30471.2820
22072006.08.10 15:34t/p11043.101.28201.30471.282031.0025397.08
22082006.08.10 15:34sell11053.101.28271.30441.2817
22092006.08.10 15:35t/p11053.101.28171.30441.281731.0025428.08
22102006.08.10 15:35sell11063.101.28291.30461.2819
22112006.08.10 15:36t/p11063.101.28191.30461.281931.0025459.08
22122006.08.10 15:36sell11073.101.28261.30431.2816
22132006.08.10 15:37t/p11073.101.28161.30431.281631.0025490.08
22142006.08.10 15:37sell11083.101.28241.30411.2814
22152006.08.10 15:38t/p11083.101.28141.30411.281431.0025521.08
22162006.08.10 15:38sell11093.101.28211.30381.2811
22172006.08.10 15:39t/p11093.101.28111.30381.281131.0025552.08
22182006.08.10 15:39sell11103.101.28201.30371.2810
22192006.08.10 15:40t/p11103.101.28101.30371.281031.0025583.08
22202006.08.10 15:40sell11113.101.28231.30401.2813
22212006.08.10 15:41t/p11113.101.28131.30401.281331.0025614.08
22222006.08.10 15:41sell11123.101.28251.30421.2815
22232006.08.10 15:42t/p11123.101.28151.30421.281531.0025645.08
22242006.08.10 15:42sell11133.101.28261.30431.2816
22252006.08.10 15:43t/p11133.101.28161.30431.281631.0025676.08
22262006.08.10 15:43sell11143.101.28251.30421.2815
22272006.08.10 15:43t/p11143.101.28151.30421.281531.0025707.08
22282006.08.10 15:45sell11153.101.28251.30421.2815
22292006.08.10 15:46t/p11153.101.28151.30421.281531.0025738.08
22302006.08.10 15:46sell11163.101.28271.30441.2817
22312006.08.10 15:48t/p11163.101.28171.30441.281731.0025769.08
22322006.08.10 15:48sell11173.101.28241.30411.2814
22332006.08.10 15:49t/p11173.101.28141.30411.281431.0025800.08
22342006.08.10 15:49sell11183.101.28221.30391.2812
22352006.08.10 15:50t/p11183.101.28121.30391.281231.0025831.08
22362006.08.10 15:50sell11193.101.28181.30351.2808
22372006.08.10 15:51t/p11193.101.28081.30351.280831.0025862.08
22382006.08.10 15:51sell11203.201.28211.30381.2811
22392006.08.10 15:52t/p11203.201.28111.30381.281132.0025894.08
22402006.08.10 16:00sell11213.201.28221.30391.2812
22412006.08.10 16:01t/p11213.201.28121.30391.281232.0025926.08
22422006.08.10 16:01sell11223.201.28211.30381.2811
22432006.08.10 16:02t/p11223.201.28111.30381.281132.0025958.08
22442006.08.10 16:02sell11233.201.28121.30291.2802
22452006.08.10 16:02t/p11233.201.28021.30291.280232.0025990.08
22462006.08.10 16:15sell11243.201.28061.30231.2796
22472006.08.10 16:16t/p11243.201.27961.30231.279632.0026022.08
22482006.08.10 16:16sell11253.201.27821.29991.2772
22492006.08.10 16:19sell11266.401.28011.30001.2791
22502006.08.10 16:20t/p11266.401.27911.30001.279164.0026086.08
22512006.08.10 16:53t/p11253.201.27721.29991.277232.0026118.08
22522006.08.10 16:53close10793.001.27711.29991.2754-21.0026097.08
22532006.08.10 16:54buy11273.201.27711.25361.2781
22542006.08.10 17:44t/p11273.201.27811.25361.278132.0026129.08
22552006.08.10 17:44buy11283.201.27861.25511.2796
22562006.08.10 18:59t/p11283.201.27961.25511.279632.0026161.08
22572006.08.10 18:59buy11293.201.27991.25641.2809
22582006.08.11 01:29buy11303.201.27781.25611.2788
22592006.08.11 01:39t/p11303.201.27881.25611.278832.0026193.08
22602006.08.11 01:39close11293.201.27951.25641.2809-14.9026178.18
22612006.08.11 01:44sell11313.201.27811.30161.2771
22622006.08.11 02:14t/p11313.201.27711.30161.277132.0026210.18
22632006.08.11 02:14sell11323.201.27681.30031.2758
22642006.08.11 02:19sell11333.201.27881.30051.2778
22652006.08.11 02:24t/p11333.201.27781.30051.277832.0026242.18
22662006.08.11 02:24sell11343.201.27871.30041.2777
22672006.08.11 02:24t/p11343.201.27771.30041.277732.0026274.18
22682006.08.11 08:14sell11353.201.27911.30081.2781
22692006.08.11 08:26t/p11353.201.27811.30081.278132.0026306.18
22702006.08.11 08:26close11323.201.27791.30031.2758-35.2026270.98
22712006.08.11 08:29buy11363.201.27851.25501.2795
22722006.08.11 11:44buy11373.201.27671.25501.2777
22732006.08.11 11:45t/p11373.201.27771.25501.277732.0026302.98
22742006.08.11 11:45close11363.201.27811.25501.2795-12.8026290.18
22752006.08.11 11:46sell11383.201.27761.30111.2766
22762006.08.11 12:44t/p11383.201.27661.30111.276632.0026322.18
22772006.08.11 12:44sell11393.201.27281.29631.2718
22782006.08.11 12:46sell11403.201.27761.29931.2766
22792006.08.11 12:49t/p11403.201.27661.29931.276632.0026354.18
22802006.08.11 12:49sell11413.201.27761.29931.2766
22812006.08.11 12:59t/p11413.201.27661.29931.276632.0026386.18
22822006.08.11 12:59sell11423.201.27731.29901.2763
22832006.08.11 12:59t/p11423.201.27631.29901.276332.0026418.18
22842006.08.11 13:00sell11433.201.27721.29891.2762
22852006.08.11 13:01t/p11433.201.27621.29891.276232.0026450.18
22862006.08.11 13:01sell11443.201.27721.29891.2762
22872006.08.11 13:02t/p11443.201.27621.29891.276232.0026482.18
22882006.08.11 13:02sell11453.201.27721.29891.2762
22892006.08.11 13:05t/p11453.201.27621.29891.276232.0026514.18
22902006.08.11 13:05sell11463.201.27731.29901.2763
22912006.08.11 13:07t/p11463.201.27631.29901.276332.0026546.18
22922006.08.11 13:07sell11473.201.27711.29881.2761
22932006.08.11 13:08t/p11473.201.27611.29881.276132.0026578.18
22942006.08.11 13:08sell11483.201.27721.29891.2762
22952006.08.11 13:11t/p11483.201.27621.29891.276232.0026610.18
22962006.08.11 13:11sell11493.201.27711.29881.2761
22972006.08.11 13:12t/p11493.201.27611.29881.276132.0026642.18
22982006.08.11 13:12sell11503.201.27721.29891.2762
22992006.08.11 13:13t/p11503.201.27621.29891.276232.0026674.18
23002006.08.11 13:13sell11513.301.27711.29881.2761
23012006.08.11 13:14t/p11513.301.27611.29881.276133.0026707.18
23022006.08.11 13:15sell11523.301.27711.29881.2761
23032006.08.11 13:16t/p11523.301.27611.29881.276133.0026740.18
23042006.08.11 13:16sell11533.301.27711.29881.2761
23052006.08.11 13:18t/p11533.301.27611.29881.276133.0026773.18
23062006.08.11 13:18sell11543.301.27711.29881.2761
23072006.08.11 13:23t/p11543.301.27611.29881.276133.0026806.18
23082006.08.11 13:23sell11553.301.27701.29871.2760
23092006.08.11 13:25t/p11553.301.27601.29871.276033.0026839.18
23102006.08.11 13:25sell11563.301.27671.29841.2757
23112006.08.11 13:27t/p11563.301.27571.29841.275733.0026872.18
23122006.08.11 13:27sell11573.301.27681.29851.2758
23132006.08.11 13:28t/p11573.301.27581.29851.275833.0026905.18
23142006.08.11 13:28sell11583.301.27691.29861.2759
23152006.08.11 13:29t/p11583.301.27591.29861.275933.0026938.18
23162006.08.11 13:29sell11593.301.27671.29841.2757
23172006.08.11 13:29t/p11593.301.27571.29841.275733.0026971.18
23182006.08.11 13:31sell11603.301.27481.29651.2738
23192006.08.11 13:36sell11616.601.27671.29661.2757
23202006.08.11 13:38t/p11616.601.27571.29661.275766.0027037.18
23212006.08.11 13:41sell11626.601.27661.29651.2756
23222006.08.11 13:42t/p11626.601.27561.29651.275666.0027103.18
23232006.08.11 13:42sell11636.601.27661.29651.2756
23242006.08.11 13:43t/p11636.601.27561.29651.275666.0027169.18
23252006.08.11 13:48sell11646.601.27661.29651.2756
23262006.08.11 13:59t/p11646.601.27561.29651.275666.0027235.18
23272006.08.11 13:59close11603.301.27551.29651.2738-23.1027212.08
23282006.08.11 14:00close11393.201.27561.29631.2718-89.6027122.48
23292006.08.11 14:00buy11653.301.27761.25411.2786
23302006.08.11 14:02buy11663.301.27581.25411.2768
23312006.08.11 14:02t/p11663.301.27681.25411.276833.0027155.48
23322006.08.11 14:03buy11673.301.27581.25411.2768
23332006.08.11 14:03t/p11673.301.27681.25411.276833.0027188.48
23342006.08.11 14:05buy11683.301.27581.25411.2768
23352006.08.11 14:05t/p11683.301.27681.25411.276833.0027221.48
23362006.08.11 14:06buy11693.301.27581.25411.2768
23372006.08.11 14:06t/p11693.301.27681.25411.276833.0027254.48
23382006.08.11 14:07buy11703.301.27581.25411.2768
23392006.08.11 14:07t/p11703.301.27681.25411.276833.0027287.48
23402006.08.11 14:08buy11713.301.27581.25411.2768
23412006.08.11 14:08t/p11713.301.27681.25411.276833.0027320.48
23422006.08.11 14:09buy11723.301.27581.25411.2768
23432006.08.11 14:09t/p11723.301.27681.25411.276833.0027353.48
23442006.08.11 14:11buy11733.301.27581.25411.2768
23452006.08.11 14:11t/p11733.301.27681.25411.276833.0027386.48
23462006.08.11 14:12buy11743.301.27581.25411.2768
23472006.08.11 14:12t/p11743.301.27681.25411.276833.0027419.48
23482006.08.11 14:13buy11753.301.27581.25411.2768
23492006.08.11 14:13t/p11753.301.27681.25411.276833.0027452.48
23502006.08.11 14:14buy11763.301.27581.25411.2768
23512006.08.11 14:16t/p11763.301.27681.25411.276833.0027485.48
23522006.08.11 14:16close11653.301.27691.25411.2786-23.1027462.38
23532006.08.11 14:16buy11773.301.27741.25391.2784
23542006.08.11 16:00buy11783.301.27551.25381.2765
23552006.08.11 16:32t/p11783.301.27651.25381.276533.0027495.38
23562006.08.11 16:32close11773.301.27681.25391.2784-19.8027475.58
23572006.08.11 16:33sell11793.301.27411.29761.2731
23582006.08.11 16:33sell11803.301.27731.29901.2763
23592006.08.11 16:35t/p11803.301.27631.29901.276333.0027508.58
23602006.08.11 16:35sell11813.401.27711.29881.2761
23612006.08.11 16:37t/p11813.401.27611.29881.276134.0027542.58
23622006.08.11 16:37sell11823.401.27681.29851.2758
23632006.08.11 16:40t/p11823.401.27581.29851.275834.0027576.58
23642006.08.11 16:40sell11833.401.27631.29801.2753
23652006.08.11 16:40t/p11833.401.27531.29801.275334.0027610.58
23662006.08.11 16:49sell11843.401.27691.29861.2759
23672006.08.11 16:50t/p11843.401.27591.29861.275934.0027644.58
23682006.08.11 16:50sell11853.401.27661.29831.2756
23692006.08.11 16:50t/p11853.401.27561.29831.275634.0027678.58
23702006.08.11 17:00sell11863.401.27631.29801.2753
23712006.08.11 17:01t/p11863.401.27531.29801.275334.0027712.58
23722006.08.11 17:01sell11873.401.27611.29781.2751
23732006.08.11 17:03t/p11873.401.27511.29781.275134.0027746.58
23742006.08.11 17:03sell11883.401.27601.29771.2750
23752006.08.11 17:04t/p11883.401.27501.29771.275034.0027780.58
23762006.08.11 17:04sell11893.401.27611.29781.2751
23772006.08.11 17:05t/p11893.401.27511.29781.275134.0027814.58
23782006.08.11 17:15sell11903.401.27641.29811.2754
23792006.08.11 17:18t/p11903.401.27541.29811.275434.0027848.58
23802006.08.11 17:18sell11913.401.27661.29831.2756
23812006.08.11 17:18t/p11913.401.27561.29831.275634.0027882.58
23822006.08.11 17:30sell11923.401.27651.29821.2755
23832006.08.11 17:36t/p11923.401.27551.29821.275534.0027916.58
23842006.08.11 17:36sell11933.401.27621.29791.2752
23852006.08.11 17:37t/p11933.401.27521.29791.275234.0027950.58
23862006.08.11 17:47sell11943.401.27671.29841.2757
23872006.08.11 17:50t/p11943.401.27571.29841.275734.0027984.58
23882006.08.11 17:59t/p11793.301.27311.29761.273133.0028017.58
23892006.08.11 17:59sell11953.401.27291.29641.2719
23902006.08.11 18:00sell11963.401.27541.29711.2744
23912006.08.11 18:02t/p11963.401.27441.29711.274434.0028051.58
23922006.08.11 18:02sell11973.401.27491.29661.2739
23932006.08.11 18:04t/p11973.401.27391.29661.273934.0028085.58
23942006.08.11 18:04sell11983.401.27491.29661.2739
23952006.08.11 18:07t/p11983.401.27391.29661.273934.0028119.58
23962006.08.11 18:07sell11993.401.27511.29681.2741
23972006.08.11 18:09t/p11993.401.27411.29681.274134.0028153.58
23982006.08.13 21:35t/p11953.401.27191.29641.271934.0028187.58
23992006.08.13 21:35buy12003.401.27191.24841.2729
24002006.08.13 22:53t/p12003.401.27291.24841.272934.0028221.58
24012006.08.13 22:53buy12013.401.27311.24961.2741
24022006.08.13 23:07t/p12013.401.27411.24961.274134.0028255.58
24032006.08.13 23:07buy12023.401.27431.25081.2753
24042006.08.14 04:44t/p12023.401.27531.25081.275331.7728287.36
24052006.08.14 04:44buy12033.401.27551.25201.2765
24062006.08.14 07:29buy12043.401.27251.25081.2735
24072006.08.14 07:48t/p12043.401.27351.25081.273534.0028321.36
24082006.08.14 07:48close12033.401.27421.25201.2765-44.2028277.16
24092006.08.14 07:48sell12053.401.27451.29801.2735
24102006.08.14 08:44t/p12053.401.27351.29801.273534.0028311.16
24112006.08.14 08:44buy12063.401.27341.24991.2744
24122006.08.14 08:45t/p12063.401.27441.24991.274434.0028345.16
24132006.08.14 08:45buy12073.501.27581.25231.2768
24142006.08.14 08:59buy12083.501.27371.25201.2747
24152006.08.14 09:00t/p12083.501.27471.25201.274735.0028380.16
24162006.08.14 09:00close12073.501.27561.25231.2768-7.0028373.16
24172006.08.14 09:02buy12093.501.27461.25111.2756
24182006.08.14 11:14buy12103.501.27251.25081.2735
24192006.08.14 11:15t/p12103.501.27351.25081.273535.0028408.16
24202006.08.14 11:15close12093.501.27381.25111.2756-28.0028380.16
24212006.08.14 11:19sell12113.501.27261.29611.2716
24222006.08.14 14:14sell12123.501.27441.29611.2734
24232006.08.14 16:14t/p12123.501.27341.29611.273435.0028415.16
24242006.08.14 16:14close12113.501.27341.29611.2716-28.0028387.16
24252006.08.14 16:15sell12133.501.27311.29661.2721
24262006.08.14 16:32sell12143.501.27531.29701.2743
24272006.08.14 16:36t/p12143.501.27431.29701.274335.0028422.16
24282006.08.14 16:45sell12153.501.27541.29711.2744
24292006.08.14 16:47t/p12153.501.27441.29711.274435.0028457.16
24302006.08.14 16:47sell12163.501.27521.29691.2742
24312006.08.14 16:51t/p12163.501.27421.29691.274235.0028492.16
24322006.08.14 17:59t/p12133.501.27211.29661.272135.0028527.16
24332006.08.14 17:59sell12173.501.27191.29541.2709
24342006.08.15 03:45sell12183.501.27371.29541.2727
24352006.08.15 06:59t/p12183.501.27271.29541.272735.0028562.16
24362006.08.15 06:59close12173.501.27181.29541.27095.5628567.72
24372006.08.15 07:00sell12193.501.27151.29501.2705
24382006.08.15 07:25sell12203.501.27381.29551.2728
24392006.08.15 08:45t/p12203.501.27281.29551.272835.0028602.72
24402006.08.15 08:45close12193.501.27281.29501.2705-45.5028557.22
24412006.08.15 08:45sell12213.501.27301.29651.2720
24422006.08.15 08:54t/p12213.501.27201.29651.272035.0028592.22
24432006.08.15 08:54sell12223.501.27181.29531.2708
24442006.08.15 09:37sell12233.501.27371.29541.2727
24452006.08.15 09:37t/p12233.501.27271.29541.272735.0028627.22
24462006.08.15 12:44sell12243.501.27561.29731.2746
24472006.08.15 12:59sell12257.001.27751.29741.2765
24482006.08.15 13:14t/p12257.001.27651.29741.276570.0028697.22
24492006.08.15 13:14close12243.501.27591.29731.2746-10.5028686.72
24502006.08.15 13:14close12223.501.27901.29531.2708-252.0028434.72
24512006.08.15 13:15buy12263.501.27891.25541.2799
24522006.08.16 12:44t/p12263.501.27991.25541.279932.7128467.43
24532006.08.16 12:44buy12273.501.28411.26061.2851
24542006.08.16 13:29t/p12273.501.28511.26061.285135.0028502.43
24552006.08.16 13:29buy12283.501.28591.26241.2869
24562006.08.16 18:45buy12293.501.28411.26241.2851
24572006.08.16 18:59t/p12293.501.28511.26241.285135.0028537.43
24582006.08.16 18:59close12283.501.28521.26241.2869-24.5028512.93
24592006.08.16 18:59sell12303.501.28431.30781.2833
24602006.08.17 07:29sell12313.501.28661.30831.2856
24612006.08.17 12:29sell12327.001.28841.30831.2874
24622006.08.17 12:30t/p12327.001.28741.30831.287470.0028582.93
24632006.08.17 12:30close12313.501.28741.30831.2856-28.0028554.93
24642006.08.17 12:30close12303.501.28751.30781.2833-105.8128449.12
24652006.08.17 12:30buy12333.501.28741.26391.2884
24662006.08.17 16:29buy12343.501.28541.26371.2864
24672006.08.17 17:04t/p12343.501.28641.26371.286435.0028484.12
24682006.08.17 17:04close12333.501.28651.26391.2884-31.5028452.62
24692006.08.17 17:06sell12353.501.28431.30781.2833
24702006.08.17 17:06sell12363.501.28641.30811.2854
24712006.08.17 17:07t/p12363.501.28541.30811.285435.0028487.62
24722006.08.17 17:07sell12373.501.28641.30811.2854
24732006.08.17 17:08t/p12373.501.28541.30811.285435.0028522.62
24742006.08.17 17:08sell12383.501.28681.30851.2858
24752006.08.17 17:09t/p12383.501.28581.30851.285835.0028557.62
24762006.08.17 17:09sell12393.501.28671.30841.2857
24772006.08.17 17:10t/p12393.501.28571.30841.285735.0028592.62
24782006.08.17 17:10sell12403.501.28671.30841.2857
24792006.08.17 17:14t/p12403.501.28571.30841.285735.0028627.62
24802006.08.17 17:15sell12413.501.28651.30821.2855
24812006.08.17 17:16t/p12413.501.28551.30821.285535.0028662.62
24822006.08.17 17:16sell12423.501.28641.30811.2854
24832006.08.17 17:17t/p12423.501.28541.30811.285435.0028697.62
24842006.08.17 17:17sell12433.501.28641.30811.2854
24852006.08.17 17:18t/p12433.501.28541.30811.285435.0028732.62
24862006.08.17 17:18sell12443.501.28641.30811.2854
24872006.08.17 17:21t/p12443.501.28541.30811.285435.0028767.62
24882006.08.17 17:21sell12453.501.28641.30811.2854
24892006.08.17 17:28t/p12453.501.28541.30811.285435.0028802.62
24902006.08.17 17:28sell12463.501.28631.30801.2853
24912006.08.17 17:29t/p12463.501.28531.30801.285335.0028837.62
24922006.08.17 17:29t/p12353.501.28331.30781.283335.0028872.62
24932006.08.17 17:29sell12473.501.28281.30631.2818
24942006.08.17 17:32sell12483.501.28671.30841.2857
24952006.08.17 17:34t/p12483.501.28571.30841.285735.0028907.62
24962006.08.17 17:34sell12493.501.28671.30841.2857
24972006.08.17 17:37t/p12493.501.28571.30841.285735.0028942.62
24982006.08.17 17:37sell12503.501.28671.30841.2857
24992006.08.17 17:38t/p12503.501.28571.30841.285735.0028977.62
25002006.08.17 17:38sell12513.501.28671.30841.2857
25012006.08.17 17:42t/p12513.501.28571.30841.285735.0029012.62
25022006.08.17 17:42sell12523.501.28651.30821.2855
25032006.08.17 17:43t/p12523.501.28551.30821.285535.0029047.62
25042006.08.17 17:43sell12533.501.28651.30821.2855
25052006.08.17 17:44t/p12533.501.28551.30821.285535.0029082.62
25062006.08.17 17:46sell12543.501.28701.30871.2860
25072006.08.17 17:47t/p12543.501.28601.30871.286035.0029117.62
25082006.08.17 17:47sell12553.501.28701.30871.2860
25092006.08.17 17:49t/p12553.501.28601.30871.286035.0029152.62
25102006.08.17 17:49sell12563.501.28701.30871.2860
25112006.08.17 17:51t/p12563.501.28601.30871.286035.0029187.62
25122006.08.17 17:51sell12573.601.28691.30861.2859
25132006.08.17 17:53t/p12573.601.28591.30861.285936.0029223.62
25142006.08.17 17:53sell12583.601.28681.30851.2858
25152006.08.17 17:56t/p12583.601.28581.30851.285836.0029259.62
25162006.08.17 18:00sell12593.601.28531.30701.2843
25172006.08.17 18:01t/p12593.601.28431.30701.284336.0029295.62
25182006.08.17 18:01sell12603.601.28581.30751.2848
25192006.08.17 18:01t/p12603.601.28481.30751.284836.0029331.62
25202006.08.17 18:14t/p12473.501.28181.30631.281835.0029366.62
25212006.08.17 18:14sell12613.601.28151.30501.2805
25222006.08.17 18:20sell12623.601.28531.30701.2843
25232006.08.17 18:22t/p12623.601.28431.30701.284336.0029402.62
25242006.08.17 18:22sell12633.601.28541.30711.2844
25252006.08.17 18:24t/p12633.601.28441.30711.284436.0029438.62
25262006.08.17 18:24sell12643.601.28531.30701.2843
25272006.08.17 18:25t/p12643.601.28431.30701.284336.0029474.62
25282006.08.17 18:30sell12653.601.28501.30671.2840
25292006.08.17 18:33t/p12653.601.28401.30671.284036.0029510.62
25302006.08.17 18:33sell12663.601.28511.30681.2841
25312006.08.17 18:34t/p12663.601.28411.30681.284136.0029546.62
25322006.08.17 18:34sell12673.601.28491.30661.2839
25332006.08.17 18:35t/p12673.601.28391.30661.283936.0029582.62
25342006.08.17 18:35sell12683.601.28491.30661.2839
25352006.08.17 18:43t/p12683.601.28391.30661.283936.0029618.62
25362006.08.17 18:43sell12693.601.28511.30681.2841
25372006.08.17 18:43t/p12693.601.28411.30681.284136.0029654.62
25382006.08.17 18:45sell12703.601.28461.30631.2836
25392006.08.17 18:47t/p12703.601.28361.30631.283636.0029690.62
25402006.08.17 18:47sell12713.601.28501.30671.2840
25412006.08.17 18:59t/p12713.601.28401.30671.284036.0029726.62
25422006.08.17 18:59sell12723.601.28411.30581.2831
25432006.08.17 18:59t/p12723.601.28311.30581.283136.0029762.62
25442006.08.17 19:00sell12733.601.28381.30551.2828
25452006.08.17 19:22t/p12733.601.28281.30551.282836.0029798.62
25462006.08.17 19:22close12613.601.28281.30501.2805-46.8029751.82
25472006.08.17 19:22buy12743.601.28281.25931.2838
25482006.08.18 07:36t/p12743.601.28381.25931.283833.6429785.47
25492006.08.18 07:36sell12753.601.28411.30761.2831
25502006.08.18 07:59t/p12753.601.28311.30761.283136.0029821.47
25512006.08.18 07:59sell12763.601.28281.30631.2818
25522006.08.18 11:29t/p12763.601.28181.30631.281836.0029857.47
25532006.08.18 11:29sell12773.601.28021.30371.2792
25542006.08.18 11:32sell12783.601.28321.30491.2822
25552006.08.18 11:33t/p12783.601.28221.30491.282236.0029893.47
25562006.08.18 11:33sell12793.601.28301.30471.2820
25572006.08.18 11:34t/p12793.601.28201.30471.282036.0029929.47
25582006.08.18 11:34sell12803.601.28311.30481.2821
25592006.08.18 11:39t/p12803.601.28211.30481.282136.0029965.47
25602006.08.18 11:39sell12813.601.28301.30471.2820
25612006.08.18 11:43t/p12813.601.28201.30471.282036.0030001.47
25622006.08.18 11:43sell12823.701.28271.30441.2817
25632006.08.18 11:44t/p12823.701.28171.30441.281737.0030038.47
25642006.08.18 11:44sell12833.701.28271.30441.2817
25652006.08.18 11:44t/p12833.701.28171.30441.281737.0030075.47
25662006.08.18 11:46sell12843.701.28251.30421.2815
25672006.08.18 11:55t/p12843.701.28151.30421.281537.0030112.47
25682006.08.18 11:55sell12853.701.28251.30421.2815
25692006.08.18 11:56t/p12853.701.28151.30421.281537.0030149.47
25702006.08.18 11:56sell12863.701.28251.30421.2815
25712006.08.18 11:59t/p12863.701.28151.30421.281537.0030186.47
25722006.08.18 11:59sell12873.701.28241.30411.2814
25732006.08.18 11:59t/p12873.701.28141.30411.281437.0030223.47
25742006.08.18 12:00sell12883.701.28241.30411.2814
25752006.08.18 12:02t/p12883.701.28141.30411.281437.0030260.47
25762006.08.18 12:02sell12893.701.28241.30411.2814
25772006.08.18 12:03t/p12893.701.28141.30411.281437.0030297.47
25782006.08.18 12:03sell12903.701.28241.30411.2814
25792006.08.18 12:04t/p12903.701.28141.30411.281437.0030334.47
25802006.08.18 12:04sell12913.701.28251.30421.2815
25812006.08.18 12:05t/p12913.701.28151.30421.281537.0030371.47
25822006.08.18 12:05sell12923.701.28251.30421.2815
25832006.08.18 12:06t/p12923.701.28151.30421.281537.0030408.47
25842006.08.18 12:06sell12933.701.28251.30421.2815
25852006.08.18 12:08t/p12933.701.28151.30421.281537.0030445.47
25862006.08.18 12:08sell12943.701.28261.30431.2816
25872006.08.18 12:14t/p12943.701.28161.30431.281637.0030482.47
25882006.08.18 12:14sell12953.701.28301.30471.2820
25892006.08.18 12:14t/p12953.701.28201.30471.282037.0030519.47
25902006.08.18 12:16sell12963.701.28311.30481.2821
25912006.08.18 12:18t/p12963.701.28211.30481.282137.0030556.47
25922006.08.18 12:18sell12973.701.28311.30481.2821
25932006.08.18 12:20t/p12973.701.28211.30481.282137.0030593.47
25942006.08.18 12:20sell12983.701.28301.30471.2820
25952006.08.18 12:22t/p12983.701.28201.30471.282037.0030630.47
25962006.08.18 12:22sell12993.701.28281.30451.2818
25972006.08.18 12:23t/p12993.701.28181.30451.281837.0030667.47
25982006.08.18 12:23sell13003.701.28291.30461.2819
25992006.08.18 12:24t/p13003.701.28191.30461.281937.0030704.47
26002006.08.18 12:24sell13013.701.28291.30461.2819
26012006.08.18 12:29t/p13013.701.28191.30461.281937.0030741.47
26022006.08.18 12:29t/p12773.601.27921.30371.279236.0030777.47
26032006.08.18 12:29sell13023.701.27851.30201.2775
26042006.08.18 12:31sell13033.701.28251.30421.2815
26052006.08.18 12:40t/p13033.701.28151.30421.281537.0030814.47
26062006.08.18 12:40sell13043.701.28261.30431.2816
26072006.08.18 12:41t/p13043.701.28161.30431.281637.0030851.47
26082006.08.18 12:41sell13053.801.28261.30431.2816
26092006.08.18 12:44t/p13053.801.28161.30431.281638.0030889.47
26102006.08.18 12:44sell13063.801.28241.30411.2814
26112006.08.18 12:44t/p13063.801.28141.30411.281438.0030927.47
26122006.08.18 12:45sell13073.801.28251.30421.2815
26132006.08.18 12:51t/p13073.801.28151.30421.281538.0030965.47
26142006.08.18 12:51sell13083.801.28241.30411.2814
26152006.08.18 12:55t/p13083.801.28141.30411.281438.0031003.47
26162006.08.18 12:55sell13093.801.28211.30381.2811
26172006.08.18 12:56t/p13093.801.28111.30381.281138.0031041.47
26182006.08.18 12:56sell13103.801.28201.30371.2810
26192006.08.18 12:57t/p13103.801.28101.30371.281038.0031079.47
26202006.08.18 12:57sell13113.801.28211.30381.2811
26212006.08.18 12:58t/p13113.801.28111.30381.281138.0031117.47
26222006.08.18 12:58sell13123.801.28201.30371.2810
26232006.08.18 12:59t/p13123.801.28101.30371.281038.0031155.47
26242006.08.18 12:59sell13133.801.28191.30361.2809
26252006.08.18 12:59t/p13133.801.28091.30361.280938.0031193.47
26262006.08.18 13:00sell13143.801.28201.30371.2810
26272006.08.18 13:14t/p13143.801.28101.30371.281038.0031231.47
26282006.08.18 13:14close13023.701.28071.30201.2775-81.4031150.07
26292006.08.18 13:15buy13153.801.28081.25731.2818
26302006.08.18 13:44t/p13153.801.28181.25731.281838.0031188.07
26312006.08.18 13:44buy13163.801.28201.25851.2830
26322006.08.18 13:59t/p13163.801.28301.25851.283038.0031226.07
26332006.08.18 13:59buy13173.801.28381.26031.2848
26342006.08.18 14:14buy13183.801.28141.25971.2824
26352006.08.18 14:19buy13197.601.27951.25961.2805
26362006.08.18 14:44t/p13197.601.28051.25961.280576.0031302.07
26372006.08.18 14:44close13183.801.28081.25971.2824-22.8031279.27
26382006.08.18 14:45close13173.801.28091.26031.2848-110.2031169.07
26392006.08.18 14:59buy13203.801.28221.25871.2832
26402006.08.18 16:00t/p13203.801.28321.25871.283238.0031207.07
26412006.08.18 16:00buy13213.801.28361.26011.2846
26422006.08.18 16:01buy13223.801.28151.25981.2825
26432006.08.18 16:01t/p13223.801.28251.25981.282538.0031245.07
26442006.08.18 16:02buy13233.801.28151.25981.2825
26452006.08.18 16:02t/p13233.801.28251.25981.282538.0031283.07
26462006.08.18 16:03buy13243.801.28151.25981.2825
26472006.08.18 16:03t/p13243.801.28251.25981.282538.0031321.07
26482006.08.18 16:03buy13253.801.28151.25981.2825
26492006.08.18 18:59t/p13253.801.28251.25981.282538.0031359.07
26502006.08.18 18:59close13213.801.28271.26011.2846-34.2031324.87
26512006.08.18 19:00buy13263.801.28281.25931.2838
26522006.08.21 00:41t/p13263.801.28381.25931.283835.5131360.38
26532006.08.21 00:41buy13273.801.28401.26051.2850
26542006.08.21 01:14t/p13273.801.28501.26051.285038.0031398.38
26552006.08.21 01:14buy13283.801.28601.26251.2870
26562006.08.21 01:44t/p13283.801.28701.26251.287038.0031436.38
26572006.08.21 01:44buy13293.801.28721.26371.2882
26582006.08.21 06:59t/p13293.801.28821.26371.288238.0031474.38
26592006.08.21 06:59buy13303.801.28881.26531.2898
26602006.08.21 08:44t/p13303.801.28981.26531.289838.0031512.38
26612006.08.21 08:44buy13313.801.29021.26671.2912
26622006.08.21 12:14t/p13313.801.29121.26671.291238.0031550.38
26632006.08.21 12:14buy13323.801.29191.26841.2929
26642006.08.21 12:44buy13333.801.28981.26811.2908
26652006.08.21 13:59t/p13333.801.29081.26811.290838.0031588.38
26662006.08.21 13:59close13323.801.29261.26841.292926.6031614.98
26672006.08.21 14:00buy13343.801.29261.26911.2936
26682006.08.21 15:49buy13353.801.29081.26911.2918
26692006.08.21 16:00t/p13353.801.29181.26911.291838.0031652.98
26702006.08.21 16:00close13343.801.29271.26911.29363.8031656.78
26712006.08.21 16:01sell13363.801.29111.31461.2901
26722006.08.21 16:01sell13373.801.29311.31481.2921
26732006.08.21 16:02t/p13373.801.29211.31481.292138.0031694.78
26742006.08.21 16:02sell13383.901.29301.31471.2920
26752006.08.21 16:05t/p13383.901.29201.31471.292039.0031733.78
26762006.08.21 16:07sell13393.901.29301.31471.2920
26772006.08.21 16:08t/p13393.901.29201.31471.292039.0031772.78
26782006.08.21 16:08sell13403.901.29351.31521.2925
26792006.08.21 16:11t/p13403.901.29251.31521.292539.0031811.78
26802006.08.21 16:11sell13413.901.29341.31511.2924
26812006.08.21 16:12t/p13413.901.29241.31511.292439.0031850.78
26822006.08.21 16:12sell13423.901.29321.31491.2922
26832006.08.21 16:12t/p13423.901.29221.31491.292239.0031889.78
26842006.08.21 16:47sell13433.901.29301.31471.2920
26852006.08.21 16:48t/p13433.901.29201.31471.292039.0031928.78
26862006.08.21 16:48sell13443.901.29301.31471.2920
26872006.08.21 16:48t/p13443.901.29201.31471.292039.0031967.78
26882006.08.21 18:29t/p13363.801.29011.31461.290138.0032005.78
26892006.08.21 18:29sell13453.901.28961.31311.2886
26902006.08.21 22:14t/p13453.901.28861.31311.288639.0032044.78
26912006.08.21 22:14sell13463.901.28781.31131.2868
26922006.08.21 23:45t/p13463.901.28681.31131.286839.0032083.78
26932006.08.21 23:45buy13473.901.28681.26331.2878
26942006.08.21 23:52t/p13473.901.28781.26331.287839.0032122.78
26952006.08.21 23:52buy13483.901.28861.26511.2896
26962006.08.21 23:59buy13493.901.28671.26501.2877
26972006.08.22 00:03t/p13493.901.28771.26501.287736.4532159.22
26982006.08.22 00:03close13483.901.28801.26511.2896-25.9532133.27
26992006.08.22 00:06buy13503.901.28771.26421.2887
27002006.08.22 02:30buy13513.901.28591.26421.2869
27012006.08.22 02:32t/p13513.901.28691.26421.286939.0032172.27
27022006.08.22 02:32close13503.901.28691.26421.2887-31.2032141.07
27032006.08.22 02:33sell13523.901.28651.31001.2855
27042006.08.22 08:49sell13533.901.28831.31001.2873
27052006.08.22 09:00t/p13533.901.28731.31001.287339.0032180.07
27062006.08.22 09:00close13523.901.28731.31001.2855-31.2032148.87
27072006.08.22 09:01sell13543.901.28721.31071.2862
27082006.08.22 09:14t/p13543.901.28621.31071.286239.0032187.87
27092006.08.22 09:14sell13553.901.28511.30861.2841
27102006.08.22 09:16sell13563.901.28721.30891.2862
27112006.08.22 09:19t/p13563.901.28621.30891.286239.0032226.87
27122006.08.22 09:19sell13573.901.28721.30891.2862
27132006.08.22 09:20t/p13573.901.28621.30891.286239.0032265.87
27142006.08.22 09:20sell13583.901.28711.30881.2861
27152006.08.22 09:23t/p13583.901.28611.30881.286139.0032304.87
27162006.08.22 09:23sell13593.901.28701.30871.2860
27172006.08.22 09:24t/p13593.901.28601.30871.286039.0032343.87
27182006.08.22 09:24sell13603.901.28711.30881.2861
27192006.08.22 09:25t/p13603.901.28611.30881.286139.0032382.87
27202006.08.22 09:25sell13613.901.28741.30911.2864
27212006.08.22 09:26t/p13613.901.28641.30911.286439.0032421.87
27222006.08.22 09:26sell13623.901.28741.30911.2864
27232006.08.22 09:27t/p13623.901.28641.30911.286439.0032460.87
27242006.08.22 09:27sell13633.901.28741.30911.2864
27252006.08.22 09:27t/p13633.901.28641.30911.286439.0032499.87
27262006.08.22 09:30sell13643.901.28731.30901.2863
27272006.08.22 09:31t/p13643.901.28631.30901.286339.0032538.87
27282006.08.22 09:31sell13654.001.28741.30911.2864
27292006.08.22 09:33t/p13654.001.28641.30911.286440.0032578.87
27302006.08.22 09:33sell13664.001.28721.30891.2862
27312006.08.22 09:34t/p13664.001.28621.30891.286240.0032618.87
27322006.08.22 09:34sell13674.001.28721.30891.2862
27332006.08.22 09:35t/p13674.001.28621.30891.286240.0032658.87
27342006.08.22 09:35sell13684.001.28711.30881.2861
27352006.08.22 09:39t/p13684.001.28611.30881.286140.0032698.87
27362006.08.22 09:39sell13694.001.28711.30881.2861
27372006.08.22 09:40t/p13694.001.28611.30881.286140.0032738.87
27382006.08.22 09:40sell13704.001.28701.30871.2860
27392006.08.22 09:41t/p13704.001.28601.30871.286040.0032778.87
27402006.08.22 09:41sell13714.001.28701.30871.2860
27412006.08.22 09:42t/p13714.001.28601.30871.286040.0032818.87
27422006.08.22 09:42sell13724.001.28701.30871.2860
27432006.08.22 09:42t/p13724.001.28601.30871.286040.0032858.87
27442006.08.22 09:47sell13734.001.28711.30881.2861
27452006.08.22 09:50t/p13734.001.28611.30881.286140.0032898.87
27462006.08.22 09:50sell13744.001.28691.30861.2859
27472006.08.22 09:59t/p13744.001.28591.30861.285940.0032938.87
27482006.08.22 09:59close13553.901.28421.30861.284135.1032973.97
27492006.08.22 10:00sell13754.001.28391.30741.2829
27502006.08.22 10:00sell13764.001.28711.30881.2861
27512006.08.22 10:01t/p13764.001.28611.30881.286140.0033013.97
27522006.08.22 10:01sell13774.001.28701.30871.2860
27532006.08.22 10:02t/p13774.001.28601.30871.286040.0033053.97
27542006.08.22 10:02sell13784.001.28691.30861.2859
27552006.08.22 10:03t/p13784.001.28591.30861.285940.0033093.97
27562006.08.22 10:03sell13794.001.28681.30851.2858
27572006.08.22 10:04t/p13794.001.28581.30851.285840.0033133.97
27582006.08.22 10:04sell13804.001.28661.30831.2856
27592006.08.22 10:06t/p13804.001.28561.30831.285640.0033173.97
27602006.08.22 10:06sell13814.001.28661.30831.2856
27612006.08.22 10:07t/p13814.001.28561.30831.285640.0033213.97
27622006.08.22 10:07sell13824.001.28651.30821.2855
27632006.08.22 10:09t/p13824.001.28551.30821.285540.0033253.97
27642006.08.22 10:09sell13834.001.28661.30831.2856
27652006.08.22 10:11t/p13834.001.28561.30831.285640.0033293.97
27662006.08.22 10:11sell13844.001.28661.30831.2856
27672006.08.22 10:14t/p13844.001.28561.30831.285640.0033333.97
27682006.08.22 10:15sell13854.101.28671.30841.2857
27692006.08.22 10:18t/p13854.101.28571.30841.285741.0033374.97
27702006.08.22 10:18sell13864.101.28671.30841.2857
27712006.08.22 10:19t/p13864.101.28571.30841.285741.0033415.97
27722006.08.22 10:19sell13874.101.28661.30831.2856
27732006.08.22 10:21t/p13874.101.28561.30831.285641.0033456.97
27742006.08.22 10:21sell13884.101.28671.30841.2857
27752006.08.22 10:25t/p13884.101.28571.30841.285741.0033497.97
27762006.08.22 10:25sell13894.101.28671.30841.2857
27772006.08.22 10:27t/p13894.101.28571.30841.285741.0033538.97
27782006.08.22 10:27sell13904.101.28681.30851.2858
27792006.08.22 10:28t/p13904.101.28581.30851.285841.0033579.97
27802006.08.22 10:28sell13914.101.28671.30841.2857
27812006.08.22 10:29t/p13914.101.28571.30841.285741.0033620.97
27822006.08.22 10:29sell13924.101.28651.30821.2855
27832006.08.22 10:29t/p13924.101.28551.30821.285541.0033661.97
27842006.08.22 10:30sell13934.101.28671.30841.2857
27852006.08.22 10:32t/p13934.101.28571.30841.285741.0033702.97
27862006.08.22 10:32sell13944.101.28671.30841.2857
27872006.08.22 10:34t/p13944.101.28571.30841.285741.0033743.97
27882006.08.22 10:34sell13954.101.28671.30841.2857
27892006.08.22 10:35t/p13954.101.28571.30841.285741.0033784.97
27902006.08.22 10:35sell13964.101.28671.30841.2857
27912006.08.22 10:36t/p13964.101.28571.30841.285741.0033825.97
27922006.08.22 10:36sell13974.101.28671.30841.2857
27932006.08.22 10:37t/p13974.101.28571.30841.285741.0033866.97
27942006.08.22 10:37sell13984.101.28661.30831.2856
27952006.08.22 10:38t/p13984.101.28561.30831.285641.0033907.97
27962006.08.22 10:38sell13994.101.28651.30821.2855
27972006.08.22 10:39t/p13994.101.28551.30821.285541.0033948.97
27982006.08.22 10:39sell14004.101.28651.30821.2855
27992006.08.22 10:41t/p14004.101.28551.30821.285541.0033989.97
28002006.08.22 10:41sell14014.101.28671.30841.2857
28012006.08.22 10:41t/p14014.101.28571.30841.285741.0034030.97
28022006.08.22 10:45sell14024.101.28691.30861.2859
28032006.08.22 10:46t/p14024.101.28591.30861.285941.0034071.97
28042006.08.22 10:46sell14034.101.28701.30871.2860
28052006.08.22 10:47t/p14034.101.28601.30871.286041.0034112.97
28062006.08.22 10:47sell14044.101.28701.30871.2860
28072006.08.22 10:48t/p14044.101.28601.30871.286041.0034153.97
28082006.08.22 10:48sell14054.101.28711.30881.2861
28092006.08.22 10:49t/p14054.101.28611.30881.286141.0034194.97
28102006.08.22 10:49sell14064.201.28721.30891.2862
28112006.08.22 10:50t/p14064.201.28621.30891.286242.0034236.97
28122006.08.22 10:50sell14074.201.28721.30891.2862
28132006.08.22 10:50t/p14074.201.28621.30891.286242.0034278.97
28142006.08.22 11:59t/p13754.001.28291.30741.282940.0034318.97
28152006.08.22 11:59sell14084.201.28131.30481.2803
28162006.08.22 12:00sell14094.201.28361.30531.2826
28172006.08.22 12:01t/p14094.201.28261.30531.282642.0034360.97
28182006.08.22 12:01sell14104.201.28361.30531.2826
28192006.08.22 12:02t/p14104.201.28261.30531.282642.0034402.97
28202006.08.22 12:02sell14114.201.28361.30531.2826
28212006.08.22 12:04t/p14114.201.28261.30531.282642.0034444.97
28222006.08.22 12:04sell14124.201.28361.30531.2826
28232006.08.22 12:05t/p14124.201.28261.30531.282642.0034486.97
28242006.08.22 12:05sell14134.201.28371.30541.2827
28252006.08.22 12:10t/p14134.201.28271.30541.282742.0034528.97
28262006.08.22 12:10sell14144.201.28311.30481.2821
28272006.08.22 12:12t/p14144.201.28211.30481.282142.0034570.97
28282006.08.22 12:12sell14154.201.28321.30491.2822
28292006.08.22 12:13t/p14154.201.28221.30491.282242.0034612.97
28302006.08.22 12:13sell14164.201.28321.30491.2822
28312006.08.22 12:14t/p14164.201.28221.30491.282242.0034654.97
28322006.08.22 12:15sell14174.201.28321.30491.2822
28332006.08.22 12:16t/p14174.201.28221.30491.282242.0034696.97
28342006.08.22 12:16sell14184.201.28321.30491.2822
28352006.08.22 12:18t/p14184.201.28221.30491.282242.0034738.97
28362006.08.22 12:18sell14194.201.28321.30491.2822
28372006.08.22 12:20t/p14194.201.28221.30491.282242.0034780.97
28382006.08.22 12:20sell14204.201.28351.30521.2825
28392006.08.22 12:21t/p14204.201.28251.30521.282542.0034822.97
28402006.08.22 12:21sell14214.201.28361.30531.2826
28412006.08.22 12:22t/p14214.201.28261.30531.282642.0034864.97
28422006.08.22 12:22sell14224.201.28381.30551.2828
28432006.08.22 12:23t/p14224.201.28281.30551.282842.0034906.97
28442006.08.22 12:23sell14234.201.28371.30541.2827
28452006.08.22 12:25t/p14234.201.28271.30541.282742.0034948.97
28462006.08.22 12:25sell14244.201.28371.30541.2827
28472006.08.22 12:27t/p14244.201.28271.30541.282742.0034990.97
28482006.08.22 12:27sell14254.201.28361.30531.2826
28492006.08.22 12:27t/p14254.201.28261.30531.282642.0035032.97
28502006.08.22 12:30sell14264.301.28371.30541.2827
28512006.08.22 12:31t/p14264.301.28271.30541.282743.0035075.97
28522006.08.22 12:31sell14274.301.28371.30541.2827
28532006.08.22 12:33t/p14274.301.28271.30541.282743.0035118.97
28542006.08.22 12:33sell14284.301.28381.30551.2828
28552006.08.22 12:34t/p14284.301.28281.30551.282843.0035161.97
28562006.08.22 12:34sell14294.301.28371.30541.2827
28572006.08.22 12:37t/p14294.301.28271.30541.282743.0035204.97
28582006.08.22 12:37sell14304.301.28361.30531.2826
28592006.08.22 12:38t/p14304.301.28261.30531.282643.0035247.97
28602006.08.22 12:38sell14314.301.28361.30531.2826
28612006.08.22 12:39t/p14314.301.28261.30531.282643.0035290.97
28622006.08.22 12:39sell14324.301.28361.30531.2826
28632006.08.22 12:40t/p14324.301.28261.30531.282643.0035333.97
28642006.08.22 12:40sell14334.301.28361.30531.2826
28652006.08.22 12:41t/p14334.301.28261.30531.282643.0035376.97
28662006.08.22 12:45sell14344.301.28331.30501.2823
28672006.08.22 12:46t/p14344.301.28231.30501.282343.0035419.97
28682006.08.22 12:46sell14354.301.28331.30501.2823
28692006.08.22 12:47t/p14354.301.28231.30501.282343.0035462.97
28702006.08.22 12:47sell14364.301.28331.30501.2823
28712006.08.22 12:49t/p14364.301.28231.30501.282343.0035505.97
28722006.08.22 12:49sell14374.301.28351.30521.2825
28732006.08.22 12:51t/p14374.301.28251.30521.282543.0035548.97
28742006.08.22 12:51sell14384.301.28361.30531.2826
28752006.08.22 12:53t/p14384.301.28261.30531.282643.0035591.97
28762006.08.22 12:53sell14394.301.28361.30531.2826
28772006.08.22 12:54t/p14394.301.28261.30531.282643.0035634.97
28782006.08.22 12:54sell14404.301.28371.30541.2827
28792006.08.22 12:54t/p14404.301.28271.30541.282743.0035677.97
28802006.08.22 13:00sell14414.301.28371.30541.2827
28812006.08.22 13:01t/p14414.301.28271.30541.282743.0035720.97
28822006.08.22 13:01sell14424.301.28381.30551.2828
28832006.08.22 13:02t/p14424.301.28281.30551.282843.0035763.97
28842006.08.22 13:02sell14434.301.28391.30561.2829
28852006.08.22 13:05t/p14434.301.28291.30561.282943.0035806.97
28862006.08.22 13:05sell14444.301.28421.30591.2832
28872006.08.22 13:06t/p14444.301.28321.30591.283243.0035849.97
28882006.08.22 13:06sell14454.401.28411.30581.2831
28892006.08.22 13:09t/p14454.401.28311.30581.283144.0035893.97
28902006.08.22 13:09sell14464.401.28411.30581.2831
28912006.08.22 13:10t/p14464.401.28311.30581.283144.0035937.97
28922006.08.22 13:10sell14474.401.28421.30591.2832
28932006.08.22 13:11t/p14474.401.28321.30591.283244.0035981.97
28942006.08.22 13:11sell14484.401.28411.30581.2831
28952006.08.22 13:12t/p14484.401.28311.30581.283144.0036025.97
28962006.08.22 13:12sell14494.401.28401.30571.2830
28972006.08.22 13:13t/p14494.401.28301.30571.283044.0036069.97
28982006.08.22 13:13sell14504.401.28401.30571.2830
28992006.08.22 13:14t/p14504.401.28301.30571.283044.0036113.97
29002006.08.22 13:14sell14514.401.28411.30581.2831
29012006.08.22 13:14t/p14514.401.28311.30581.283144.0036157.97
29022006.08.22 13:15sell14524.401.28411.30581.2831
29032006.08.22 13:16t/p14524.401.28311.30581.283144.0036201.97
29042006.08.22 13:16sell14534.401.28421.30591.2832
29052006.08.22 13:17t/p14534.401.28321.30591.283244.0036245.97
29062006.08.22 13:17sell14544.401.28441.30611.2834
29072006.08.22 13:18t/p14544.401.28341.30611.283444.0036289.97
29082006.08.22 13:18sell14554.401.28451.30621.2835
29092006.08.22 13:20t/p14554.401.28351.30621.283544.0036333.97
29102006.08.22 13:20sell14564.401.28441.30611.2834
29112006.08.22 13:21t/p14564.401.28341.30611.283444.0036377.97
29122006.08.22 13:21sell14574.401.28441.30611.2834
29132006.08.22 13:23t/p14574.401.28341.30611.283444.0036421.97
29142006.08.22 13:23sell14584.401.28451.30621.2835
29152006.08.22 13:24t/p14584.401.28351.30621.283544.0036465.97
29162006.08.22 13:24sell14594.401.28461.30631.2836
29172006.08.22 13:24t/p14594.401.28361.30631.283644.0036509.97
29182006.08.22 13:31sell14604.401.28411.30581.2831
29192006.08.22 13:32t/p14604.401.28311.30581.283144.0036553.97
29202006.08.22 13:32sell14614.401.28421.30591.2832
29212006.08.22 13:33t/p14614.401.28321.30591.283244.0036597.97
29222006.08.22 13:33sell14624.401.28421.30591.2832
29232006.08.22 13:35t/p14624.401.28321.30591.283244.0036641.97
29242006.08.22 13:35sell14634.401.28421.30591.2832
29252006.08.22 13:36t/p14634.401.28321.30591.283244.0036685.97
29262006.08.22 13:36sell14644.501.28411.30581.2831
29272006.08.22 13:38t/p14644.501.28311.30581.283145.0036730.97
29282006.08.22 13:38sell14654.501.28371.30541.2827
29292006.08.22 13:39t/p14654.501.28271.30541.282745.0036775.97
29302006.08.22 13:39sell14664.501.28351.30521.2825
29312006.08.22 13:41t/p14664.501.28251.30521.282545.0036820.97
29322006.08.22 13:41sell14674.501.28361.30531.2826
29332006.08.22 13:42t/p14674.501.28261.30531.282645.0036865.97
29342006.08.22 13:45sell14684.501.28361.30531.2826
29352006.08.22 13:47t/p14684.501.28261.30531.282645.0036910.97
29362006.08.22 13:47sell14694.501.28361.30531.2826
29372006.08.22 13:49t/p14694.501.28261.30531.282645.0036955.97
29382006.08.22 13:49sell14704.501.28321.30491.2822
29392006.08.22 13:50t/p14704.501.28221.30491.282245.0037000.97
29402006.08.22 13:50sell14714.501.28321.30491.2822
29412006.08.22 13:51t/p14714.501.28221.30491.282245.0037045.97
29422006.08.22 14:29t/p14084.201.28031.30481.280342.0037087.97
29432006.08.22 14:29buy14724.501.28031.25681.2813
29442006.08.22 14:30t/p14724.501.28131.25681.281345.0037132.97
29452006.08.22 14:30buy14734.501.28161.25811.2826
29462006.08.22 17:29buy14744.501.27961.25791.2806
29472006.08.22 17:31t/p14744.501.28061.25791.280645.0037177.97
29482006.08.22 17:31close14734.501.28081.25811.2826-36.0037141.97
29492006.08.22 17:37sell14754.501.28011.30361.2791
29502006.08.22 17:59t/p14754.501.27911.30361.279145.0037186.97
29512006.08.22 17:59sell14764.501.27881.30231.2778
29522006.08.22 22:14sell14774.501.28061.30231.2796
29532006.08.23 01:59t/p14774.501.27961.30231.279647.6637234.62
29542006.08.23 01:59close14764.501.27961.30231.2778-33.3437201.28
29552006.08.23 02:00sell14784.501.27931.30281.2783
29562006.08.23 07:29sell14794.501.28231.30401.2813
29572006.08.23 09:01t/p14794.501.28131.30401.281345.0037246.28
29582006.08.23 09:01close14784.501.28131.30281.2783-90.0037156.28
29592006.08.23 09:01sell14804.501.28111.30461.2801
29602006.08.23 13:59sell14814.501.28321.30491.2822
29612006.08.23 14:15t/p14814.501.28221.30491.282245.0037201.28
29622006.08.23 14:15close14804.501.28121.30461.2801-4.5037196.78
29632006.08.23 14:15buy14824.501.28131.25781.2823
29642006.08.23 15:01t/p14824.501.28231.25781.282345.0037241.78
29652006.08.23 15:01sell14834.501.28241.30591.2814
29662006.08.23 15:03t/p14834.501.28141.30591.281445.0037286.78
29672006.08.23 15:03sell14844.501.27961.30311.2786
29682006.08.23 15:03sell14854.501.28231.30401.2813
29692006.08.23 15:04t/p14854.501.28131.30401.281345.0037331.78
29702006.08.23 15:04sell14864.501.28211.30381.2811
29712006.08.23 15:08t/p14864.501.28111.30381.281145.0037376.78
29722006.08.23 15:08sell14874.501.28181.30351.2808
29732006.08.23 15:09t/p14874.501.28081.30351.280845.0037421.78
29742006.08.23 15:09sell14884.501.28191.30361.2809
29752006.08.23 15:10t/p14884.501.28091.30361.280945.0037466.78
29762006.08.23 15:10sell14894.501.28181.30351.2808
29772006.08.23 15:11t/p14894.501.28081.30351.280845.0037511.78
29782006.08.23 15:11sell14904.601.28181.30351.2808
29792006.08.23 15:12t/p14904.601.28081.30351.280846.0037557.78
29802006.08.23 15:12sell14914.601.28181.30351.2808
29812006.08.23 15:13t/p14914.601.28081.30351.280846.0037603.78
29822006.08.23 15:13sell14924.601.28171.30341.2807
29832006.08.23 15:14t/p14924.601.28071.30341.280746.0037649.78
29842006.08.23 15:14sell14934.601.28171.30341.2807
29852006.08.23 15:14t/p14934.601.28071.30341.280746.0037695.78
29862006.08.23 15:14t/p14844.501.27861.30311.278645.0037740.78
29872006.08.23 15:14sell14944.601.27811.30161.2771
29882006.08.23 15:17sell14954.601.28191.30361.2809
29892006.08.23 15:18t/p14954.601.28091.30361.280946.0037786.78
29902006.08.23 15:18sell14964.601.28231.30401.2813
29912006.08.23 15:20t/p14964.601.28131.30401.281346.0037832.78
29922006.08.23 15:20sell14974.601.28211.30381.2811
29932006.08.23 15:21t/p14974.601.28111.30381.281146.0037878.78
29942006.08.23 15:21sell14984.601.28221.30391.2812
29952006.08.23 15:23t/p14984.601.28121.30391.281246.0037924.78
29962006.08.23 15:23sell14994.601.28201.30371.2810
29972006.08.23 15:26t/p14994.601.28101.30371.281046.0037970.78
29982006.08.23 15:26sell15004.601.28211.30381.2811
29992006.08.23 15:27t/p15004.601.28111.30381.281146.0038016.78
30002006.08.23 15:27sell15014.601.28211.30381.2811
30012006.08.23 15:28t/p15014.601.28111.30381.281146.0038062.78
30022006.08.23 15:28sell15024.601.28211.30381.2811
30032006.08.23 15:29t/p15024.601.28111.30381.281146.0038108.78
30042006.08.23 15:29sell15034.601.28211.30381.2811
30052006.08.23 15:29t/p15034.601.28111.30381.281146.0038154.78
30062006.08.23 15:30sell15044.601.28211.30381.2811
30072006.08.23 15:31t/p15044.601.28111.30381.281146.0038200.78
30082006.08.23 15:31sell15054.601.28151.30321.2805
30092006.08.23 15:32t/p15054.601.28051.30321.280546.0038246.78
30102006.08.23 15:32sell15064.601.28151.30321.2805
30112006.08.23 15:34t/p15064.601.28051.30321.280546.0038292.78
30122006.08.23 15:34sell15074.601.28181.30351.2808
30132006.08.23 15:37t/p15074.601.28081.30351.280846.0038338.78
30142006.08.23 15:37sell15084.701.28191.30361.2809
30152006.08.23 15:38t/p15084.701.28091.30361.280947.0038385.78
30162006.08.23 15:38sell15094.701.28201.30371.2810
30172006.08.23 15:42t/p15094.701.28101.30371.281047.0038432.78
30182006.08.23 15:42sell15104.701.28241.30411.2814
30192006.08.23 15:44t/p15104.701.28141.30411.281447.0038479.78
30202006.08.23 15:46sell15114.701.27991.30161.2789
30212006.08.23 15:46sell15129.401.28251.30241.2815
30222006.08.23 15:47t/p15129.401.28151.30241.281594.0038573.78
30232006.08.23 15:47sell15139.401.28261.30251.2816
30242006.08.23 15:50t/p15139.401.28161.30251.281694.0038667.78
30252006.08.23 15:50sell15149.401.28281.30271.2818
30262006.08.23 15:51t/p15149.401.28181.30271.281894.0038761.78
30272006.08.23 15:51sell15159.401.28291.30281.2819
30282006.08.23 15:52t/p15159.401.28191.30281.281994.0038855.78
30292006.08.23 15:52sell15169.401.28291.30281.2819
30302006.08.23 15:55t/p15169.401.28191.30281.281994.0038949.78
30312006.08.23 15:55sell15179.401.28291.30281.2819
30322006.08.23 15:55t/p15179.401.28191.30281.281994.0039043.78
30332006.08.23 16:00sell15189.401.28311.30301.2821
30342006.08.23 16:01t/p15189.401.28211.30301.282194.0039137.78
30352006.08.23 16:01sell15199.401.28451.30441.2835
30362006.08.23 16:01t/p15199.401.28351.30441.283594.0039231.78
30372006.08.23 16:15sell15209.601.28281.30271.2818
30382006.08.23 16:16t/p15209.601.28181.30271.281896.0039327.78
30392006.08.23 16:16sell15219.601.28231.30221.2813
30402006.08.23 16:16t/p15219.601.28131.30221.281396.0039423.78
30412006.08.23 16:44t/p15114.701.27891.30161.278947.0039470.78
30422006.08.23 16:44close14944.601.27871.30161.2771-27.6039443.18
30432006.08.23 16:45sell15224.801.27841.30191.2774
30442006.08.23 16:49sell15234.801.28041.30211.2794
30452006.08.23 16:50t/p15234.801.27941.30211.279448.0039491.18
30462006.08.23 16:50sell15244.801.28041.30211.2794
30472006.08.23 16:53t/p15244.801.27941.30211.279448.0039539.18
30482006.08.24 01:14t/p15224.801.27741.30191.277456.5039595.67
30492006.08.24 01:14sell15254.801.27631.29981.2753
30502006.08.24 02:27sell15264.801.27831.30001.2773
30512006.08.24 02:28t/p15264.801.27731.30001.277348.0039643.67
30522006.08.24 08:13sell15274.801.27821.29991.2772
30532006.08.24 08:14sell15289.601.28111.30101.2801
30542006.08.24 08:59sell152914.401.28321.30131.2822
30552006.08.24 09:45t/p152914.401.28221.30131.2822144.0039787.67
30562006.08.24 09:45close15289.601.28211.30101.2801-96.0039691.67
30572006.08.24 09:59close15274.801.28231.29991.2772-196.8039494.87
30582006.08.24 10:00close15254.801.28241.29981.2753-292.8039202.07
30592006.08.24 10:14buy15304.801.28301.25951.2840
30602006.08.24 14:29buy15314.801.28091.25921.2819
30612006.08.24 14:30t/p15314.801.28191.25921.281948.0039250.07
30622006.08.24 14:30close15304.801.28201.25951.2840-48.0039202.07
30632006.08.24 14:31sell15324.801.28081.30431.2798
30642006.08.24 14:59t/p15324.801.27981.30431.279848.0039250.07
30652006.08.24 14:59sell15334.801.27931.30281.2783
30662006.08.24 15:00sell15344.801.28231.30401.2813
30672006.08.24 15:01t/p15344.801.28131.30401.281348.0039298.07
30682006.08.24 15:01sell15354.801.28231.30401.2813
30692006.08.24 15:02t/p15354.801.28131.30401.281348.0039346.07
30702006.08.24 15:02sell15364.801.28231.30401.2813
30712006.08.24 15:06t/p15364.801.28131.30401.281348.0039394.07
30722006.08.24 15:06sell15374.801.28241.30411.2814
30732006.08.24 15:08t/p15374.801.28141.30411.281448.0039442.07
30742006.08.24 15:08sell15384.801.28261.30431.2816
30752006.08.24 15:13t/p15384.801.28161.30431.281648.0039490.07
30762006.08.24 15:13sell15394.801.28271.30441.2817
30772006.08.24 15:14t/p15394.801.28171.30441.281748.0039538.07
30782006.08.24 15:14sell15404.801.28261.30431.2816
30792006.08.24 15:14t/p15404.801.28161.30431.281648.0039586.07
30802006.08.24 15:15sell15414.801.28231.30401.2813
30812006.08.24 15:16t/p15414.801.28131.30401.281348.0039634.07
30822006.08.24 15:16sell15424.801.28161.30331.2806
30832006.08.24 15:17t/p15424.801.28061.30331.280648.0039682.07
30842006.08.24 15:17sell15434.801.28141.30311.2804
30852006.08.24 15:18t/p15434.801.28041.30311.280448.0039730.07
30862006.08.24 15:18sell15444.801.28171.30341.2807
30872006.08.24 15:19t/p15444.801.28071.30341.280748.0039778.07
30882006.08.24 15:19sell15454.801.28201.30371.2810
30892006.08.24 15:20t/p15454.801.28101.30371.281048.0039826.07
30902006.08.24 15:20sell15464.801.28181.30351.2808
30912006.08.24 15:22t/p15464.801.28081.30351.280848.0039874.07
30922006.08.24 15:22sell15474.801.28161.30331.2806
30932006.08.24 15:22t/p15474.801.28061.30331.280648.0039922.07
30942006.08.24 15:32sell15484.801.28141.30311.2804
30952006.08.24 15:33t/p15484.801.28041.30311.280448.0039970.07
30962006.08.24 15:33sell15494.801.28131.30301.2803
30972006.08.24 15:35t/p15494.801.28031.30301.280348.0040018.07
30982006.08.24 15:35sell15504.901.28131.30301.2803
30992006.08.24 15:36t/p15504.901.28031.30301.280349.0040067.07
31002006.08.24 15:36sell15514.901.28141.30311.2804
31012006.08.24 15:41t/p15514.901.28041.30311.280449.0040116.07
31022006.08.24 15:41sell15524.901.28141.30311.2804
31032006.08.24 15:41t/p15524.901.28041.30311.280449.0040165.07
31042006.08.24 15:44t/p15334.801.27831.30281.278348.0040213.07
31052006.08.24 15:44sell15534.901.27781.30131.2768
31062006.08.24 15:45sell15544.901.28161.30331.2806
31072006.08.24 15:47t/p15544.901.28061.30331.280649.0040262.07
31082006.08.24 15:47sell15554.901.28161.30331.2806
31092006.08.24 15:50t/p15554.901.28061.30331.280649.0040311.07
31102006.08.24 15:50sell15564.901.28201.30371.2810
31112006.08.24 15:51t/p15564.901.28101.30371.281049.0040360.07
31122006.08.24 15:51sell15574.901.28191.30361.2809
31132006.08.24 15:52t/p15574.901.28091.30361.280949.0040409.07
31142006.08.24 15:52sell15584.901.28191.30361.2809
31152006.08.24 15:53t/p15584.901.28091.30361.280949.0040458.07
31162006.08.24 15:53sell15594.901.28211.30381.2811
31172006.08.24 15:54t/p15594.901.28111.30381.281149.0040507.07
31182006.08.24 15:54sell15604.901.28221.30391.2812
31192006.08.24 15:55t/p15604.901.28121.30391.281249.0040556.07
31202006.08.24 15:55sell15614.901.28201.30371.2810
31212006.08.24 15:57t/p15614.901.28101.30371.281049.0040605.07
31222006.08.24 15:57sell15624.901.28201.30371.2810
31232006.08.24 15:59t/p15624.901.28101.30371.281049.0040654.07
31242006.08.24 15:59t/p15534.901.27681.30131.276849.0040703.07
31252006.08.24 15:59sell15634.901.27591.29941.2749
31262006.08.24 16:00sell15644.901.28211.30381.2811
31272006.08.24 16:01t/p15644.901.28111.30381.281149.0040752.07
31282006.08.24 16:01sell15654.901.28261.30431.2816
31292006.08.24 16:02t/p15654.901.28161.30431.281649.0040801.07
31302006.08.24 16:02sell15664.901.28171.30341.2807
31312006.08.24 16:02t/p15664.901.28071.30341.280749.0040850.07
31322006.08.24 16:15sell15675.001.28131.30301.2803
31332006.08.24 16:16t/p15675.001.28031.30301.280350.0040900.07
31342006.08.24 16:16sell15685.001.28131.30301.2803
31352006.08.24 16:18t/p15685.001.28031.30301.280350.0040950.07
31362006.08.24 16:18sell15695.001.28131.30301.2803
31372006.08.24 16:21t/p15695.001.28031.30301.280350.0041000.07
31382006.08.24 16:21sell15705.001.28121.30291.2802
31392006.08.24 16:23t/p15705.001.28021.30291.280250.0041050.07
31402006.08.24 16:23sell15715.001.28081.30251.2798
31412006.08.24 16:24t/p15715.001.27981.30251.279850.0041100.07
31422006.08.24 16:24sell15725.001.28061.30231.2796
31432006.08.24 16:26t/p15725.001.27961.30231.279650.0041150.07
31442006.08.24 16:30sell15735.001.28081.30251.2798
31452006.08.24 16:33t/p15735.001.27981.30251.279850.0041200.07
31462006.08.24 16:33sell15745.001.28071.30241.2797
31472006.08.24 16:35t/p15745.001.27971.30241.279750.0041250.07
31482006.08.24 16:35sell15755.001.28071.30241.2797
31492006.08.24 16:36t/p15755.001.27971.30241.279750.0041300.07
31502006.08.24 16:36sell15765.001.28071.30241.2797
31512006.08.24 16:37t/p15765.001.27971.30241.279750.0041350.07
31522006.08.24 16:37sell15775.001.28011.30181.2791
31532006.08.24 16:38t/p15775.001.27911.30181.279150.0041400.07
31542006.08.24 16:38sell15785.001.27971.30141.2787
31552006.08.24 16:38t/p15785.001.27871.30141.278750.0041450.07
31562006.08.24 16:45sell15795.001.28021.30191.2792
31572006.08.24 16:48t/p15795.001.27921.30191.279250.0041500.07
31582006.08.24 16:48sell15805.001.28031.30201.2793
31592006.08.24 16:50t/p15805.001.27931.30201.279350.0041550.07
31602006.08.24 16:50sell15815.001.28021.30191.2792
31612006.08.24 16:51t/p15815.001.27921.30191.279250.0041600.07
31622006.08.24 16:51sell15825.001.27991.30161.2789
31632006.08.24 16:52t/p15825.001.27891.30161.278950.0041650.07
31642006.08.24 16:52sell15835.001.27981.30151.2788
31652006.08.24 16:53t/p15835.001.27881.30151.278850.0041700.07
31662006.08.24 16:53sell15845.101.27921.30091.2782
31672006.08.24 16:53t/p15845.101.27821.30091.278251.0041751.07
31682006.08.24 17:01sell15855.101.27921.30091.2782
31692006.08.24 17:02t/p15855.101.27821.30091.278251.0041802.07
31702006.08.24 17:02sell15865.101.27911.30081.2781
31712006.08.24 17:04t/p15865.101.27811.30081.278151.0041853.07
31722006.08.24 17:04sell15875.101.27901.30071.2780
31732006.08.24 17:05t/p15875.101.27801.30071.278051.0041904.07
31742006.08.24 17:05sell15885.101.27871.30041.2777
31752006.08.24 17:06t/p15885.101.27771.30041.277751.0041955.07
31762006.08.24 17:06sell15895.101.27851.30021.2775
31772006.08.24 17:07t/p15895.101.27751.30021.277551.0042006.07
31782006.08.24 17:07sell15905.101.27821.29991.2772
31792006.08.24 17:08t/p15905.101.27721.29991.277251.0042057.07
31802006.08.24 17:08sell15915.101.27841.30011.2774
31812006.08.24 17:08t/p15915.101.27741.30011.277451.0042108.07
31822006.08.24 17:18sell15925.101.27811.29981.2771
31832006.08.24 17:19t/p15925.101.27711.29981.277151.0042159.07
31842006.08.24 17:19sell15935.101.27801.29971.2770
31852006.08.24 17:20t/p15935.101.27701.29971.277051.0042210.07
31862006.08.24 17:20sell15945.101.27821.29991.2772
31872006.08.24 17:23t/p15945.101.27721.29991.277251.0042261.07
31882006.08.24 17:23sell15955.101.27791.29961.2769
31892006.08.24 17:25t/p15955.101.27691.29961.276951.0042312.07
31902006.08.24 17:25sell15965.101.27801.29971.2770
31912006.08.24 17:25t/p15965.101.27701.29971.277051.0042363.07
31922006.08.24 17:33sell15975.101.27831.30001.2773
31932006.08.24 17:34t/p15975.101.27731.30001.277351.0042414.07
31942006.08.24 17:34sell15985.101.27831.30001.2773
31952006.08.24 17:35t/p15985.101.27731.30001.277351.0042465.07
31962006.08.24 17:35sell15995.101.27831.30001.2773
31972006.08.24 17:36t/p15995.101.27731.30001.277351.0042516.07
31982006.08.24 17:36sell16005.201.27841.30011.2774
31992006.08.24 17:37t/p16005.201.27741.30011.277452.0042568.07
32002006.08.24 17:37sell16015.201.27831.30001.2773
32012006.08.24 17:37t/p16015.201.27731.30001.277352.0042620.07
32022006.08.25 02:59sell16025.201.27791.29961.2769
32032006.08.25 05:59t/p16025.201.27691.29961.276952.0042672.07
32042006.08.25 05:59close15634.901.27691.29941.2749-46.1142625.96
32052006.08.25 06:00sell16035.201.27681.30031.2758
32062006.08.25 06:29t/p16035.201.27581.30031.275852.0042677.96
32072006.08.25 06:29sell16045.201.27561.29911.2746
32082006.08.25 06:32sell16055.201.27761.29931.2766
32092006.08.25 06:44t/p16055.201.27661.29931.276652.0042729.96
32102006.08.25 06:44close16045.201.27631.29911.2746-36.4042693.56
32112006.08.25 06:45sell16065.201.27601.29951.2750
32122006.08.25 14:14t/p16065.201.27501.29951.275052.0042745.56
32132006.08.25 14:14sell16075.201.27261.29611.2716
32142006.08.25 14:15sell16085.201.27611.29781.2751
32152006.08.25 14:16t/p16085.201.27511.29781.275152.0042797.56
32162006.08.25 14:16sell16095.201.27601.29771.2750
32172006.08.25 14:17t/p16095.201.27501.29771.275052.0042849.56
32182006.08.25 14:17sell16105.201.27601.29771.2750
32192006.08.25 14:18t/p16105.201.27501.29771.275052.0042901.56
32202006.08.25 14:18sell16115.201.27591.29761.2749
32212006.08.25 14:19t/p16115.201.27491.29761.274952.0042953.56
32222006.08.25 14:19sell16125.201.27581.29751.2748
32232006.08.25 14:20t/p16125.201.27481.29751.274852.0043005.56
32242006.08.25 14:20sell16135.201.27561.29731.2746
32252006.08.25 14:22t/p16135.201.27461.29731.274652.0043057.56
32262006.08.25 14:22sell16145.201.27541.29711.2744
32272006.08.25 14:23t/p16145.201.27441.29711.274452.0043109.56
32282006.08.25 14:23sell16155.201.27531.29701.2743
32292006.08.25 14:24t/p16155.201.27431.29701.274352.0043161.56
32302006.08.25 14:24sell16165.201.27531.29701.2743
32312006.08.25 14:25t/p16165.201.27431.29701.274352.0043213.56
32322006.08.25 14:25sell16175.201.27521.29691.2742
32332006.08.25 14:26t/p16175.201.27421.29691.274252.0043265.56
32342006.08.25 14:26sell16185.201.27531.29701.2743
32352006.08.25 14:28t/p16185.201.27431.29701.274352.0043317.56
32362006.08.25 14:28sell16195.201.27541.29711.2744
32372006.08.25 14:29t/p16195.201.27441.29711.274452.0043369.56
32382006.08.25 14:29sell16205.301.27531.29701.2743
32392006.08.25 14:29t/p16205.301.27431.29701.274353.0043422.56
32402006.08.25 14:30sell16215.301.27531.29701.2743
32412006.08.25 14:44t/p16215.301.27431.29701.274353.0043475.56
32422006.08.25 14:44close16075.201.27391.29611.2716-67.6043407.96
32432006.08.25 14:45sell16225.301.27361.29711.2726
32442006.08.25 14:46sell16235.301.27571.29741.2747
32452006.08.25 15:30sell162410.601.27751.29741.2765
32462006.08.25 15:44t/p162410.601.27651.29741.2765106.0043513.96
32472006.08.25 17:31sell162510.601.27771.29761.2767
32482006.08.25 17:32t/p162510.601.27671.29761.2767105.9943619.95
32492006.08.28 02:30sell162610.601.27751.29741.2765
32502006.08.28 03:29sell162715.901.27951.29761.2785
32512006.08.28 09:59sell162826.501.28131.29761.2803
32522006.08.28 12:14t/p162826.501.28031.29761.2803265.0043884.95
32532006.08.28 12:14close162715.901.28021.29761.2785-111.3043773.65
32542006.08.28 12:15close162610.601.28011.29741.2765-275.6043498.05
32552006.08.28 12:25close16235.301.28051.29741.2747-251.2743246.78
32562006.08.28 12:25close16225.301.28111.29711.2726-394.3742852.41
32572006.08.28 12:26sell16295.201.28031.30381.2793
32582006.08.28 14:59t/p16295.201.27931.30381.279352.0042904.41
32592006.08.28 14:59sell16305.201.27891.30241.2779
32602006.08.28 15:51sell16315.201.28101.30271.2800
32612006.08.28 15:52t/p16315.201.28001.30271.280052.0042956.41
32622006.08.28 16:00sell16325.201.28081.30251.2798
32632006.08.28 16:06t/p16325.201.27981.30251.279852.0043008.41
32642006.08.28 16:18sell16335.201.28101.30271.2800
32652006.08.28 16:28t/p16335.201.28001.30271.280052.0043060.41
32662006.08.28 16:28sell16345.201.28081.30251.2798
32672006.08.28 16:29t/p16345.201.27981.30251.279852.0043112.41
32682006.08.28 16:29close16305.201.27951.30241.2779-31.2043081.21
32692006.08.28 16:30buy16355.201.27961.25611.2806
32702006.08.28 16:30t/p16355.201.28061.25611.280652.0043133.21
32712006.08.28 16:30buy16365.201.28101.25751.2820
32722006.08.28 17:00buy16375.201.27911.25741.2801
32732006.08.29 00:44t/p16375.201.28011.25741.280148.5943181.80
32742006.08.29 00:44close16365.201.28091.25751.2820-8.6143173.20
32752006.08.29 00:45buy16385.201.28101.25751.2820
32762006.08.29 03:14t/p16385.201.28201.25751.282052.0043225.20
32772006.08.29 03:14sell16395.201.28201.30551.2810
32782006.08.29 10:59t/p16395.201.28101.30551.281052.0043277.20
32792006.08.29 10:59sell16405.201.28081.30431.2798
32802006.08.29 13:44t/p16405.201.27981.30431.279852.0043329.20
32812006.08.29 13:44sell16415.201.27961.30311.2786
32822006.08.29 14:29t/p16415.201.27861.30311.278652.0043381.20
32832006.08.29 14:29sell16425.301.27621.29971.2752
32842006.08.29 14:30sell16435.301.28081.30251.2798
32852006.08.29 14:31t/p16435.301.27981.30251.279853.0043434.20
32862006.08.29 14:31sell16445.301.28081.30251.2798
32872006.08.29 14:32t/p16445.301.27981.30251.279853.0043487.20
32882006.08.29 14:32sell16455.301.28081.30251.2798
32892006.08.29 14:34t/p16455.301.27981.30251.279853.0043540.20
32902006.08.29 14:34sell16465.301.28091.30261.2799
32912006.08.29 14:35t/p16465.301.27991.30261.279953.0043593.20
32922006.08.29 14:35sell16475.301.28091.30261.2799
32932006.08.29 14:36t/p16475.301.27991.30261.279953.0043646.20
32942006.08.29 14:36sell16485.301.28091.30261.2799
32952006.08.29 14:37t/p16485.301.27991.30261.279953.0043699.20
32962006.08.29 14:37sell16495.301.28091.30261.2799
32972006.08.29 14:40t/p16495.301.27991.30261.279953.0043752.20
32982006.08.29 14:40sell16505.301.28111.30281.2801
32992006.08.29 14:43t/p16505.301.28011.30281.280153.0043805.20
33002006.08.29 14:43sell16515.301.28111.30281.2801
33012006.08.29 14:44t/p16515.301.28011.30281.280153.0043858.20
33022006.08.29 14:51sell16525.301.28081.30251.2798
33032006.08.29 14:58t/p16525.301.27981.30251.279853.0043911.20
33042006.08.29 14:58sell16535.301.28001.30171.2790
33052006.08.29 14:59t/p16535.301.27901.30171.279053.0043964.20
33062006.08.29 14:59sell16545.301.27991.30161.2789
33072006.08.29 14:59t/p16545.301.27891.30161.278953.0044017.20
33082006.08.29 15:00sell16555.301.28001.30171.2790
33092006.08.29 15:01t/p16555.301.27901.30171.279053.0044070.20
33102006.08.29 15:01sell16565.301.28011.30181.2791
33112006.08.29 15:06t/p16565.301.27911.30181.279153.0044123.20
33122006.08.29 15:06sell16575.301.27971.30141.2787
33132006.08.29 15:12t/p16575.301.27871.30141.278753.0044176.20
33142006.08.29 15:12sell16585.401.27971.30141.2787
33152006.08.29 15:13t/p16585.401.27871.30141.278754.0044230.20
33162006.08.29 15:13sell16595.401.28001.30171.2790
33172006.08.29 15:14t/p16595.401.27901.30171.279054.0044284.20
33182006.08.29 15:14sell16605.401.28001.30171.2790
33192006.08.29 15:14t/p16605.401.27901.30171.279054.0044338.20
33202006.08.29 15:15sell16615.401.28021.30191.2792
33212006.08.29 15:21t/p16615.401.27921.30191.279254.0044392.20
33222006.08.29 15:21sell16625.401.28021.30191.2792
33232006.08.29 15:27t/p16625.401.27921.30191.279254.0044446.20
33242006.08.29 15:27sell16635.401.27991.30161.2789
33252006.08.29 15:28t/p16635.401.27891.30161.278954.0044500.20
33262006.08.29 15:28sell16645.401.28011.30181.2791
33272006.08.29 15:29t/p16645.401.27911.30181.279154.0044554.20
33282006.08.29 15:37sell16655.401.27951.30121.2785
33292006.08.29 15:38t/p16655.401.27851.30121.278554.0044608.20
33302006.08.29 15:38sell16665.401.27921.30091.2782
33312006.08.29 15:42t/p16665.401.27821.30091.278254.0044662.20
33322006.08.29 15:42sell16675.401.27911.30081.2781
33332006.08.29 15:43t/p16675.401.27811.30081.278154.0044716.20
33342006.08.29 15:43sell16685.401.27921.30091.2782
33352006.08.29 15:44t/p16685.401.27821.30091.278254.0044770.20
33362006.08.29 15:45sell16695.401.27951.30121.2785
33372006.08.29 15:46t/p16695.401.27851.30121.278554.0044824.20
33382006.08.29 15:46sell16705.401.27931.30101.2783
33392006.08.29 15:51t/p16705.401.27831.30101.278354.0044878.20
33402006.08.29 15:51sell16715.401.27981.30151.2788
33412006.08.29 15:57t/p16715.401.27881.30151.278854.0044932.20
33422006.08.29 15:57sell16725.401.28001.30171.2790
33432006.08.29 15:58t/p16725.401.27901.30171.279054.0044986.20
33442006.08.29 15:58sell16735.401.27971.30141.2787
33452006.08.29 15:59t/p16735.401.27871.30141.278754.0045040.20
33462006.08.29 15:59sell16745.501.27941.30111.2784
33472006.08.29 15:59t/p16745.501.27841.30111.278455.0045095.20
33482006.08.29 16:00sell16755.501.27951.30121.2785
33492006.08.29 16:00t/p16755.501.27851.30121.278555.0045150.20
33502006.08.29 16:15sell16765.501.27831.30001.2773
33512006.08.29 16:18t/p16765.501.27731.30001.277355.0045205.20
33522006.08.29 16:18sell16775.501.27821.29991.2772
33532006.08.29 16:19t/p16775.501.27721.29991.277255.0045260.20
33542006.08.29 18:14sell16785.501.27931.30101.2783
33552006.08.29 18:29sell167911.001.28161.30151.2806
33562006.08.29 22:14sell168016.501.28351.30161.2825
33572006.08.29 22:30t/p168016.501.28251.30161.2825165.0045425.20
33582006.08.29 22:30close167911.001.28251.30151.2806-99.0045326.20
33592006.08.29 22:30close16785.501.28261.30101.2783-181.5045144.70
33602006.08.29 22:31close16425.301.28251.29971.2752-333.9044810.80
33612006.08.29 22:32sell16815.401.28241.30591.2814
33622006.08.30 00:59sell16825.401.28441.30611.2834
33632006.08.30 01:30t/p16825.401.28341.30611.283454.0044864.80
33642006.08.30 01:30close16815.401.28331.30591.2814-45.4144819.38
33652006.08.30 01:31sell16835.401.28311.30661.2821
33662006.08.30 09:59t/p16835.401.28211.30661.282154.0044873.38
33672006.08.30 09:59sell16845.401.28191.30541.2809
33682006.08.30 13:14sell16855.401.28421.30591.2832
33692006.08.30 13:41t/p16855.401.28321.30591.283254.0044927.38
33702006.08.30 13:41close16845.401.28291.30541.2809-54.0044873.38
33712006.08.30 13:44buy16865.401.28351.26001.2845
33722006.08.31 07:29t/p16865.401.28451.26001.284543.3944916.77
33732006.08.31 07:29buy16875.401.28611.26261.2871
33742006.08.31 12:44t/p16875.401.28711.26261.287154.0044970.77
33752006.08.31 12:44buy16885.401.28781.26431.2888
33762006.08.31 13:15buy16895.401.28601.26431.2870
33772006.08.31 13:44buy169010.801.28381.26391.2848
33782006.08.31 13:45t/p169010.801.28481.26391.2848108.0045078.77
33792006.08.31 13:45close16895.401.28561.26431.2870-21.6045057.17
33802006.08.31 13:46close16885.401.28441.26431.2888-183.6044873.57
33812006.08.31 13:46sell16915.401.28541.30891.2844
33822006.08.31 13:59t/p16915.401.28441.30891.284454.0044927.57
33832006.08.31 13:59sell16925.401.28371.30721.2827
33842006.08.31 14:00sell16935.401.28571.30741.2847
33852006.08.31 14:05t/p16935.401.28471.30741.284754.0044981.57
33862006.08.31 14:05sell16945.401.28571.30741.2847
33872006.08.31 14:06t/p16945.401.28471.30741.284754.0045035.57
33882006.08.31 14:06sell16955.501.28551.30721.2845
33892006.08.31 14:07t/p16955.501.28451.30721.284555.0045090.57
33902006.08.31 14:24sell16965.501.28551.30721.2845
33912006.08.31 14:26t/p16965.501.28451.30721.284555.0045145.57
33922006.08.31 14:29t/p16925.401.28271.30721.282754.0045199.57
33932006.08.31 14:29sell16975.501.28001.30351.2790
33942006.08.31 14:30sell16985.501.28521.30691.2842
33952006.08.31 14:31t/p16985.501.28421.30691.284255.0045254.57
33962006.08.31 14:31sell16995.501.28541.30711.2844
33972006.08.31 14:32t/p16995.501.28441.30711.284455.0045309.57
33982006.08.31 14:32sell17005.501.28531.30701.2843
33992006.08.31 14:33t/p17005.501.28431.30701.284355.0045364.57
34002006.08.31 14:33sell17015.501.28561.30731.2846
34012006.08.31 14:33t/p17015.501.28461.30731.284655.0045419.57
34022006.08.31 14:45sell17025.501.28751.30921.2865
34032006.08.31 14:46t/p17025.501.28651.30921.286555.0045474.57
34042006.08.31 14:46sell17035.501.28731.30901.2863
34052006.08.31 14:47t/p17035.501.28631.30901.286355.0045529.57
34062006.08.31 14:47sell17045.501.28701.30871.2860
34072006.08.31 14:48t/p17045.501.28601.30871.286055.0045584.57
34082006.08.31 14:48sell17055.501.28681.30851.2858
34092006.08.31 14:49t/p17055.501.28581.30851.285855.0045639.57
34102006.08.31 14:49sell17065.501.28711.30881.2861
34112006.08.31 14:50t/p17065.501.28611.30881.286155.0045694.57
34122006.08.31 14:50sell17075.501.28721.30891.2862
34132006.08.31 14:51t/p17075.501.28621.30891.286255.0045749.57
34142006.08.31 14:51sell17085.501.28681.30851.2858
34152006.08.31 14:52t/p17085.501.28581.30851.285855.0045804.57
34162006.08.31 14:52sell17095.501.28661.30831.2856
34172006.08.31 14:53t/p17095.501.28561.30831.285655.0045859.57
34182006.08.31 14:53sell17105.601.28661.30831.2856
34192006.08.31 14:54t/p17105.601.28561.30831.285656.0045915.57
34202006.08.31 14:54sell17115.601.28651.30821.2855
34212006.08.31 14:54t/p17115.601.28551.30821.285556.0045971.57
34222006.08.31 15:01sell17125.601.28671.30841.2857
34232006.08.31 15:03t/p17125.601.28571.30841.285756.0046027.57
34242006.08.31 15:03sell17135.601.28611.30781.2851
34252006.08.31 15:04t/p17135.601.28511.30781.285156.0046083.57
34262006.08.31 15:04sell17145.601.28631.30801.2853
34272006.08.31 15:05t/p17145.601.28531.30801.285356.0046139.57
34282006.08.31 15:05sell17155.601.28651.30821.2855
34292006.08.31 15:06t/p17155.601.28551.30821.285556.0046195.57
34302006.08.31 15:06sell17165.601.28681.30851.2858
34312006.08.31 15:07t/p17165.601.28581.30851.285856.0046251.57
34322006.08.31 15:07sell17175.601.28691.30861.2859
34332006.08.31 15:08t/p17175.601.28591.30861.285956.0046307.57
34342006.08.31 15:08sell17185.601.28691.30861.2859
34352006.08.31 15:09t/p17185.601.28591.30861.285956.0046363.57
34362006.08.31 15:09sell17195.601.28701.30871.2860
34372006.08.31 15:09t/p17195.601.28601.30871.286056.0046419.57
34382006.08.31 15:15sell17205.601.28741.30911.2864
34392006.08.31 15:16t/p17205.601.28641.30911.286456.0046475.57
34402006.08.31 15:16sell17215.601.28711.30881.2861
34412006.08.31 15:17t/p17215.601.28611.30881.286156.0046531.57
34422006.08.31 15:17sell17225.601.28701.30871.2860
34432006.08.31 15:19t/p17225.601.28601.30871.286056.0046587.57
34442006.08.31 15:19sell17235.601.28641.30811.2854
34452006.08.31 15:20t/p17235.601.28541.30811.285456.0046643.57
34462006.08.31 15:20sell17245.601.28621.30791.2852
34472006.08.31 15:21t/p17245.601.28521.30791.285256.0046699.57
34482006.08.31 15:21sell17255.701.28601.30771.2850
34492006.08.31 15:21t/p17255.701.28501.30771.285057.0046756.57
34502006.08.31 15:30sell17265.701.28471.30641.2837
34512006.08.31 15:31t/p17265.701.28371.30641.283757.0046813.57
34522006.08.31 15:31sell17275.701.28451.30621.2835
34532006.08.31 15:32t/p17275.701.28351.30621.283557.0046870.57
34542006.08.31 15:32sell17285.701.28491.30661.2839
34552006.08.31 15:35t/p17285.701.28391.30661.283957.0046927.57
34562006.08.31 15:35sell17295.701.28511.30681.2841
34572006.08.31 15:36t/p17295.701.28411.30681.284157.0046984.57
34582006.08.31 15:36sell17305.701.28521.30691.2842
34592006.08.31 15:37t/p17305.701.28421.30691.284257.0047041.57
34602006.08.31 15:37sell17315.701.28511.30681.2841
34612006.08.31 15:38t/p17315.701.28411.30681.284157.0047098.57
34622006.08.31 15:38sell17325.701.28501.30671.2840
34632006.08.31 15:39t/p17325.701.28401.30671.284057.0047155.57
34642006.08.31 15:39sell17335.701.28491.30661.2839
34652006.08.31 15:39t/p17335.701.28391.30661.283957.0047212.57
34662006.08.31 15:45sell17345.701.28331.30501.2823
34672006.08.31 15:46t/p17345.701.28231.30501.282357.0047269.57
34682006.08.31 15:46sell17355.701.28351.30521.2825
34692006.08.31 15:50t/p17355.701.28251.30521.282557.0047326.57
34702006.08.31 15:50sell17365.701.28371.30541.2827
34712006.08.31 15:51t/p17365.701.28271.30541.282757.0047383.57
34722006.08.31 15:51sell17375.701.28381.30551.2828
34732006.08.31 15:52t/p17375.701.28281.30551.282857.0047440.57
34742006.08.31 15:52sell17385.701.28381.30551.2828
34752006.08.31 15:55t/p17385.701.28281.30551.282857.0047497.57
34762006.08.31 15:55sell17395.701.28361.30531.2826
34772006.08.31 15:59t/p17395.701.28261.30531.282657.0047554.57
34782006.08.31 15:59sell17405.801.28351.30521.2825
34792006.08.31 15:59t/p17405.801.28251.30521.282558.0047612.57
34802006.08.31 16:00sell17415.801.28311.30481.2821
34812006.08.31 16:01t/p17415.801.28211.30481.282158.0047670.57
34822006.08.31 16:01sell17425.801.28211.30381.2811
34832006.08.31 16:01t/p17425.801.28111.30381.281158.0047728.57
34842006.08.31 16:15sell17435.801.28261.30431.2816
34852006.08.31 16:16t/p17435.801.28161.30431.281658.0047786.57
34862006.08.31 16:16sell17445.801.28241.30411.2814
34872006.08.31 16:17t/p17445.801.28141.30411.281458.0047844.57
34882006.08.31 16:17sell17455.801.28231.30401.2813
34892006.08.31 16:19t/p17455.801.28131.30401.281358.0047902.57
34902006.08.31 16:19sell17465.801.28231.30401.2813
34912006.08.31 16:23t/p17465.801.28131.30401.281358.0047960.57
34922006.08.31 16:23sell17475.801.28221.30391.2812
34932006.08.31 16:27t/p17475.801.28121.30391.281258.0048018.57
34942006.08.31 17:52t/p16975.501.27901.30351.279055.0048073.57
34952006.08.31 17:52buy17485.801.27891.25541.2799
34962006.08.31 18:08t/p17485.801.27991.25541.279958.0048131.57
34972006.08.31 18:08buy17495.801.28021.25671.2812
34982006.08.31 18:59t/p17495.801.28121.25671.281258.0048189.57
34992006.08.31 18:59buy17505.801.28161.25811.2826
35002006.09.01 12:29buy17515.801.27981.25811.2808
35012006.09.01 12:30t/p17515.801.28081.25811.280858.0048247.57
35022006.09.01 12:30close17505.801.28141.25811.2826-15.4048232.17
35032006.09.01 12:34sell17525.801.28071.30421.2797
35042006.09.01 12:44t/p17525.801.27971.30421.279758.0048290.17
35052006.09.01 12:44sell17535.801.27811.30161.2771
35062006.09.01 13:00sell17545.801.28131.30301.2803
35072006.09.01 13:02t/p17545.801.28031.30301.280358.0048348.17
35082006.09.01 13:02sell17555.901.28141.30311.2804
35092006.09.01 13:09t/p17555.901.28041.30311.280459.0048407.17
35102006.09.01 13:09sell17565.901.28151.30321.2805
35112006.09.01 13:11t/p17565.901.28051.30321.280559.0048466.17
35122006.09.01 13:11sell17575.901.28131.30301.2803
35132006.09.01 13:12t/p17575.901.28031.30301.280359.0048525.17
35142006.09.01 13:12sell17585.901.28131.30301.2803
35152006.09.01 13:13t/p17585.901.28031.30301.280359.0048584.17
35162006.09.01 13:13sell17595.901.28131.30301.2803
35172006.09.01 13:14t/p17595.901.28031.30301.280359.0048643.17
35182006.09.01 13:14t/p17535.801.27711.30161.277158.0048701.17
35192006.09.01 13:14sell17605.901.27621.29971.2752
35202006.09.01 13:15sell17615.901.28151.30321.2805
35212006.09.01 13:17t/p17615.901.28051.30321.280559.0048760.17
35222006.09.01 13:17sell17625.901.28151.30321.2805
35232006.09.01 13:20t/p17625.901.28051.30321.280559.0048819.17
35242006.09.01 13:20sell17635.901.28161.30331.2806
35252006.09.01 13:24t/p17635.901.28061.30331.280659.0048878.17
35262006.09.01 13:24sell17645.901.28181.30351.2808
35272006.09.01 13:26t/p17645.901.28081.30351.280859.0048937.17
35282006.09.01 13:26sell17655.901.28171.30341.2807
35292006.09.01 13:29t/p17655.901.28071.30341.280759.0048996.17
35302006.09.01 13:29sell17665.901.28161.30331.2806
35312006.09.01 13:29t/p17665.901.28061.30331.280659.0049055.17
35322006.09.01 13:31sell17675.901.28211.30381.2811
35332006.09.01 13:34t/p17675.901.28111.30381.281159.0049114.17
35342006.09.01 13:34sell17685.901.28211.30381.2811
35352006.09.01 13:35t/p17685.901.28111.30381.281159.0049173.17
35362006.09.01 13:35sell17696.001.28211.30381.2811
35372006.09.01 13:36t/p17696.001.28111.30381.281160.0049233.17
35382006.09.01 13:36sell17706.001.28201.30371.2810
35392006.09.01 13:39t/p17706.001.28101.30371.281060.0049293.17
35402006.09.01 13:39sell17716.001.28181.30351.2808
35412006.09.01 13:40t/p17716.001.28081.30351.280860.0049353.17
35422006.09.01 13:40sell17726.001.28201.30371.2810
35432006.09.01 13:43t/p17726.001.28101.30371.281060.0049413.17
35442006.09.01 13:43sell17736.001.28181.30351.2808
35452006.09.01 13:44t/p17736.001.28081.30351.280860.0049473.17
35462006.09.01 13:45sell17746.001.28201.30371.2810
35472006.09.01 13:46t/p17746.001.28101.30371.281060.0049533.17
35482006.09.01 13:46sell17756.001.28201.30371.2810
35492006.09.01 13:50t/p17756.001.28101.30371.281060.0049593.17
35502006.09.01 13:50sell17766.001.28181.30351.2808
35512006.09.01 13:59t/p17766.001.28081.30351.280860.0049653.17
35522006.09.01 14:01sell17776.001.27941.30111.2784
35532006.09.01 14:01sell177812.001.28151.30141.2805
35542006.09.01 14:02t/p177812.001.28051.30141.2805120.0049773.17
35552006.09.01 14:02sell177912.001.28161.30151.2806
35562006.09.01 14:03t/p177912.001.28061.30151.2806120.0049893.17
35572006.09.01 14:03sell178012.001.28161.30151.2806
35582006.09.01 14:04t/p178012.001.28061.30151.2806120.0050013.17
35592006.09.01 14:04sell178112.201.28171.30161.2807
35602006.09.01 14:11t/p178112.201.28071.30161.2807122.0050135.17
35612006.09.01 14:11sell178212.201.28161.30151.2806
35622006.09.01 14:13t/p178212.201.28061.30151.2806122.0050257.17
35632006.09.01 14:14t/p17776.001.27841.30111.278460.0050317.17
35642006.09.01 14:14close17605.901.27831.29971.2752-123.9050193.27
35652006.09.01 14:15buy17836.101.27841.25491.2794
35662006.09.01 14:15t/p17836.101.27941.25491.279461.0050254.27
35672006.09.01 14:15buy17846.101.28161.25811.2826
35682006.09.01 14:16buy17856.101.27881.25711.2798
35692006.09.01 14:16t/p17856.101.27981.25711.279861.0050315.27
35702006.09.01 14:17buy17866.101.27881.25711.2798
35712006.09.01 14:17t/p17866.101.27981.25711.279861.0050376.27
35722006.09.01 14:18buy17876.101.27881.25711.2798
35732006.09.01 14:18t/p17876.101.27981.25711.279861.0050437.27
35742006.09.01 14:19buy17886.101.27881.25711.2798
35752006.09.01 14:19t/p17886.101.27981.25711.279861.0050498.27
35762006.09.01 14:20buy17896.101.27881.25711.2798
35772006.09.01 14:20t/p17896.101.27981.25711.279861.0050559.27
35782006.09.01 14:21buy17906.101.27881.25711.2798
35792006.09.01 14:21t/p17906.101.27981.25711.279861.0050620.27
35802006.09.01 14:21buy17916.101.27881.25711.2798
35812006.09.01 14:59t/p17916.101.27981.25711.279861.0050681.27
35822006.09.01 14:59close17846.101.28031.25811.2826-79.3050601.97
35832006.09.01 15:00buy17926.101.28041.25691.2814
35842006.09.01 15:44t/p17926.101.28141.25691.281461.0050662.97
35852006.09.01 15:44buy17936.101.28201.25851.2830
35862006.09.01 15:59t/p17936.101.28301.25851.283061.0050723.97
35872006.09.01 15:59buy17946.101.28341.25991.2844
35882006.09.03 22:07t/p17946.101.28441.25991.284461.0050784.97
35892006.09.03 22:07sell17956.101.28451.30801.2835
35902006.09.04 03:15sell17966.101.28631.30801.2853
35912006.09.04 06:14t/p17966.101.28531.30801.285361.0050845.97
35922006.09.04 06:14close17956.101.28521.30801.2835-39.1050806.87
35932006.09.04 06:15sell17976.101.28511.30861.2841
35942006.09.04 16:59sell17986.101.28691.30861.2859
35952006.09.04 22:59t/p17986.101.28591.30861.285961.0050867.87
35962006.09.04 22:59close17976.101.28571.30861.2841-36.6050831.27
35972006.09.04 23:00sell17996.101.28561.30911.2846
35982006.09.05 00:29t/p17996.101.28461.30911.284664.6050895.87
35992006.09.05 00:29sell18006.201.28431.30781.2833
36002006.09.05 04:59t/p18006.201.28331.30781.283362.0050957.87
36012006.09.05 04:59buy18016.201.28331.25981.2843
36022006.09.05 09:14t/p18016.201.28431.25981.284362.0051019.87
36032006.09.05 09:14buy18026.201.28461.26111.2856
36042006.09.05 11:29buy18036.201.28271.26101.2837
36052006.09.05 13:44buy180412.401.28081.26091.2818
36062006.09.05 13:50t/p180412.401.28181.26091.2818124.0051143.87
36072006.09.05 13:50close18036.201.28181.26101.2837-55.8051088.07
36082006.09.05 13:52close18026.201.28131.26111.2856-204.6050883.47
36092006.09.05 13:52buy18056.201.28191.25841.2829
36102006.09.06 07:59t/p18056.201.28291.25841.282957.9450941.41
36112006.09.06 07:59buy18066.201.28321.25971.2842
36122006.09.06 11:14buy18076.201.28051.25881.2815
36132006.09.06 11:17t/p18076.201.28151.25881.281562.0051003.41
36142006.09.06 11:17close18066.201.28201.25971.2842-74.4050929.01
36152006.09.06 11:18sell18086.201.28071.30421.2797
36162006.09.06 11:29t/p18086.201.27971.30421.279762.0050991.01
36172006.09.06 11:29sell18096.201.27941.30291.2784
36182006.09.06 11:30sell18106.201.28201.30371.2810
36192006.09.06 11:32t/p18106.201.28101.30371.281062.0051053.01
36202006.09.06 11:32sell18116.201.28191.30361.2809
36212006.09.06 11:36t/p18116.201.28091.30361.280962.0051115.01
36222006.09.06 11:36sell18126.201.28191.30361.2809
36232006.09.06 11:37t/p18126.201.28091.30361.280962.0051177.01
36242006.09.06 11:37sell18136.201.28211.30381.2811
36252006.09.06 11:39t/p18136.201.28111.30381.281162.0051239.01
36262006.09.06 11:39sell18146.201.28221.30391.2812
36272006.09.06 11:40t/p18146.201.28121.30391.281262.0051301.01
36282006.09.06 11:40sell18156.201.28231.30401.2813
36292006.09.06 11:43t/p18156.201.28131.30401.281362.0051363.01
36302006.09.06 11:43sell18166.201.28211.30381.2811
36312006.09.06 11:44t/p18166.201.28111.30381.281162.0051425.01
36322006.09.06 11:44sell18176.201.28221.30391.2812
36332006.09.06 11:44t/p18176.201.28121.30391.281262.0051487.01
36342006.09.06 11:45sell18186.201.28221.30391.2812
36352006.09.06 11:47t/p18186.201.28121.30391.281262.0051549.01
36362006.09.06 11:47sell18196.201.28211.30381.2811
36372006.09.06 11:49t/p18196.201.28111.30381.281162.0051611.01
36382006.09.06 11:49sell18206.201.28201.30371.2810
36392006.09.06 11:51t/p18206.201.28101.30371.281062.0051673.01
36402006.09.06 11:51sell18216.301.28231.30401.2813
36412006.09.06 11:53t/p18216.301.28131.30401.281363.0051736.01
36422006.09.06 11:53sell18226.301.28241.30411.2814
36432006.09.06 11:54t/p18226.301.28141.30411.281463.0051799.01
36442006.09.06 11:54sell18236.301.28201.30371.2810
36452006.09.06 11:55t/p18236.301.28101.30371.281063.0051862.01
36462006.09.06 11:55sell18246.301.28221.30391.2812
36472006.09.06 11:56t/p18246.301.28121.30391.281263.0051925.01
36482006.09.06 12:02sell18256.301.28251.30421.2815
36492006.09.06 12:05t/p18256.301.28151.30421.281563.0051988.01
36502006.09.06 12:05sell18266.301.28241.30411.2814
36512006.09.06 12:06t/p18266.301.28141.30411.281463.0052051.01
36522006.09.06 12:06sell18276.301.28241.30411.2814
36532006.09.06 12:08t/p18276.301.28141.30411.281463.0052114.01
36542006.09.06 12:08sell18286.301.28241.30411.2814
36552006.09.06 12:14t/p18286.301.28141.30411.281463.0052177.01
36562006.09.06 12:16sell18296.301.28221.30391.2812
36572006.09.06 12:19t/p18296.301.28121.30391.281263.0052240.01
36582006.09.06 12:19sell18306.301.28211.30381.2811
36592006.09.06 12:20t/p18306.301.28111.30381.281163.0052303.01
36602006.09.06 12:20sell18316.301.28211.30381.2811
36612006.09.06 12:21t/p18316.301.28111.30381.281163.0052366.01
36622006.09.06 12:21sell18326.301.28211.30381.2811
36632006.09.06 12:22t/p18326.301.28111.30381.281163.0052429.01
36642006.09.06 12:22sell18336.301.28231.30401.2813
36652006.09.06 12:24t/p18336.301.28131.30401.281363.0052492.01
36662006.09.06 12:24sell18346.301.28241.30411.2814
36672006.09.06 12:26t/p18346.301.28141.30411.281463.0052555.01
36682006.09.06 12:26sell18356.401.28221.30391.2812
36692006.09.06 12:29t/p18356.401.28121.30391.281264.0052619.01
36702006.09.06 12:29sell18366.401.28191.30361.2809
36712006.09.06 12:29t/p18366.401.28091.30361.280964.0052683.01
36722006.09.06 12:29t/p18096.201.27841.30291.278462.0052745.01
36732006.09.06 12:29sell18376.401.27821.30171.2772
36742006.09.06 12:30sell18386.401.28161.30331.2806
36752006.09.06 12:34t/p18386.401.28061.30331.280664.0052809.01
36762006.09.06 12:34sell18396.401.28161.30331.2806
36772006.09.06 12:44t/p18396.401.28061.30331.280664.0052873.01
36782006.09.06 12:44sell18406.401.28141.30311.2804
36792006.09.06 12:44t/p18406.401.28041.30311.280464.0052937.01
36802006.09.06 12:45sell18416.401.28131.30301.2803
36812006.09.06 12:49t/p18416.401.28031.30301.280364.0053001.01
36822006.09.06 12:49sell18426.401.28111.30281.2801
36832006.09.06 12:52t/p18426.401.28011.30281.280164.0053065.01
36842006.09.06 12:52sell18436.401.28121.30291.2802
36852006.09.06 12:54t/p18436.401.28021.30291.280264.0053129.01
36862006.09.06 12:54sell18446.401.28111.30281.2801
36872006.09.06 12:55t/p18446.401.28011.30281.280164.0053193.01
36882006.09.06 12:55sell18456.401.28101.30271.2800
36892006.09.06 12:56t/p18456.401.28001.30271.280064.0053257.01
36902006.09.06 12:56sell18466.401.28101.30271.2800
36912006.09.06 12:58t/p18466.401.28001.30271.280064.0053321.01
36922006.09.06 12:58sell18476.401.28111.30281.2801
36932006.09.06 12:59t/p18476.401.28011.30281.280164.0053385.01
36942006.09.06 13:00sell18486.501.28121.30291.2802
36952006.09.06 13:04t/p18486.501.28021.30291.280265.0053450.01
36962006.09.06 13:04sell18496.501.28121.30291.2802
36972006.09.06 13:05t/p18496.501.28021.30291.280265.0053515.01
36982006.09.06 13:05sell18506.501.28081.30251.2798
36992006.09.06 13:07t/p18506.501.27981.30251.279865.0053580.01
37002006.09.06 13:07sell18516.501.28081.30251.2798
37012006.09.06 13:12t/p18516.501.27981.30251.279865.0053645.01
37022006.09.06 13:12sell18526.501.28091.30261.2799
37032006.09.06 13:13t/p18526.501.27991.30261.279965.0053710.01
37042006.09.06 13:13sell18536.501.28061.30231.2796
37052006.09.06 13:14t/p18536.501.27961.30231.279665.0053775.01
37062006.09.06 13:14sell18546.501.28051.30221.2795
37072006.09.06 13:14t/p18546.501.27951.30221.279565.0053840.01
37082006.09.06 13:15sell18556.501.28011.30181.2791
37092006.09.06 13:29t/p18556.501.27911.30181.279165.0053905.01
37102006.09.06 13:29close18376.401.27871.30171.2772-32.0053873.01
37112006.09.06 13:30sell18566.501.27841.30191.2774
37122006.09.06 18:14sell18576.501.28071.30241.2797
37132006.09.07 01:45sell185813.001.28251.30241.2815
37142006.09.07 05:59t/p185813.001.28151.30241.2815130.0054003.01
37152006.09.07 05:59close18576.501.28151.30241.2797-40.5053962.51
37162006.09.07 06:00close18566.501.28141.30191.2774-183.5053779.02
37172006.09.07 06:01sell18596.501.28151.30501.2805
37182006.09.07 07:59t/p18596.501.28051.30501.280565.0053844.02
37192006.09.07 07:59sell18606.501.27981.30331.2788
37202006.09.07 08:44sell18616.501.28181.30351.2808
37212006.09.07 08:44t/p18616.501.28081.30351.280865.0053909.02
37222006.09.07 08:46sell18626.501.28181.30351.2808
37232006.09.07 08:59t/p18606.501.27881.30331.278865.0053974.02
37242006.09.07 08:59t/p18626.501.28081.30351.280865.0054039.02
37252006.09.07 08:59sell18636.501.27751.30101.2765
37262006.09.07 09:04sell18646.501.28201.30371.2810
37272006.09.07 09:05t/p18646.501.28101.30371.281065.0054104.02
37282006.09.07 09:05sell18656.501.28211.30381.2811
37292006.09.07 09:06t/p18656.501.28111.30381.281165.0054169.02
37302006.09.07 09:06sell18666.601.28211.30381.2811
37312006.09.07 09:11t/p18666.601.28111.30381.281166.0054235.02
37322006.09.07 09:11sell18676.601.28261.30431.2816
37332006.09.07 09:14t/p18676.601.28161.30431.281666.0054301.02
37342006.09.07 09:18sell18686.601.28241.30411.2814
37352006.09.07 09:20t/p18686.601.28141.30411.281466.0054367.02
37362006.09.07 09:20sell18696.601.28211.30381.2811
37372006.09.07 09:21t/p18696.601.28111.30381.281166.0054433.02
37382006.09.07 09:21sell18706.601.28231.30401.2813
37392006.09.07 09:22t/p18706.601.28131.30401.281366.0054499.02
37402006.09.07 09:22sell18716.601.28241.30411.2814
37412006.09.07 09:23t/p18716.601.28141.30411.281466.0054565.02
37422006.09.07 09:23sell18726.601.28251.30421.2815
37432006.09.07 09:24t/p18726.601.28151.30421.281566.0054631.02
37442006.09.07 09:24sell18736.601.28261.30431.2816
37452006.09.07 09:25t/p18736.601.28161.30431.281666.0054697.02
37462006.09.07 09:25sell18746.601.28261.30431.2816
37472006.09.07 09:29t/p18746.601.28161.30431.281666.0054763.02
37482006.09.07 09:30sell18756.601.28211.30381.2811
37492006.09.07 09:31t/p18756.601.28111.30381.281166.0054829.02
37502006.09.07 09:31sell18766.601.28201.30371.2810
37512006.09.07 09:32t/p18766.601.28101.30371.281066.0054895.02
37522006.09.07 09:32sell18776.601.28201.30371.2810
37532006.09.07 09:33t/p18776.601.28101.30371.281066.0054961.02
37542006.09.07 09:33sell18786.601.28161.30331.2806
37552006.09.07 09:38t/p18786.601.28061.30331.280666.0055027.02
37562006.09.07 09:38sell18796.701.28091.30261.2799
37572006.09.07 09:39t/p18796.701.27991.30261.279967.0055094.02
37582006.09.07 09:39sell18806.701.28101.30271.2800
37592006.09.07 09:44t/p18806.701.28001.30271.280067.0055161.02
37602006.09.07 09:44sell18816.701.28081.30251.2798
37612006.09.07 09:44t/p18816.701.27981.30251.279867.0055228.02
37622006.09.07 09:46sell18826.701.28061.30231.2796
37632006.09.07 09:48t/p18826.701.27961.30231.279667.0055295.02
37642006.09.07 09:48sell18836.701.28021.30191.2792
37652006.09.07 09:49t/p18836.701.27921.30191.279267.0055362.02
37662006.09.07 09:49sell18846.701.27991.30161.2789
37672006.09.07 10:14t/p18846.701.27891.30161.278967.0055429.02
37682006.09.07 10:14close18636.501.27881.30101.2765-84.5055344.52
37692006.09.07 10:15buy18856.701.27891.25541.2799
37702006.09.07 10:22t/p18856.701.27991.25541.279967.0055411.52
37712006.09.07 10:22buy18866.701.28041.25691.2814
37722006.09.07 10:29buy18876.701.27841.25671.2794
37732006.09.07 10:30t/p18876.701.27941.25671.279467.0055478.52
37742006.09.07 10:30close18866.701.27991.25691.2814-33.5055445.02
37752006.09.07 10:31buy18886.701.27851.25501.2795
37762006.09.07 10:31t/p18886.701.27951.25501.279567.0055512.02
37772006.09.07 10:31buy18896.701.28011.25661.2811
37782006.09.07 10:44buy18906.701.27611.25441.2771
37792006.09.07 10:45t/p18906.701.27711.25441.277167.0055579.02
37802006.09.07 10:45close18896.701.27901.25661.2811-73.7055505.32
37812006.09.07 10:46sell18916.701.27671.30021.2757
37822006.09.07 10:46sell18926.701.27901.30071.2780
37832006.09.07 10:47t/p18926.701.27801.30071.278067.0055572.32
37842006.09.07 10:47sell18936.701.27911.30081.2781
37852006.09.07 10:49t/p18936.701.27811.30081.278167.0055639.32
37862006.09.07 10:49sell18946.701.27921.30091.2782
37872006.09.07 10:51t/p18946.701.27821.30091.278267.0055706.32
37882006.09.07 10:51sell18956.701.27911.30081.2781
37892006.09.07 10:52t/p18956.701.27811.30081.278167.0055773.32
37902006.09.07 10:52sell18966.701.27951.30121.2785
37912006.09.07 10:52t/p18966.701.27851.30121.278567.0055840.32
37922006.09.07 11:14t/p18916.701.27571.30021.275767.0055907.32
37932006.09.07 11:14sell18976.801.27291.29641.2719
37942006.09.07 11:16sell18986.801.27771.29941.2767
37952006.09.07 11:17t/p18986.801.27671.29941.276768.0055975.32
37962006.09.07 11:17sell18996.801.27771.29941.2767
37972006.09.07 11:18t/p18996.801.27671.29941.276768.0056043.32
37982006.09.07 11:18sell19006.801.27791.29961.2769
37992006.09.07 11:20t/p19006.801.27691.29961.276968.0056111.32
38002006.09.07 11:20sell19016.801.27811.29981.2771
38012006.09.07 11:21t/p19016.801.27711.29981.277168.0056179.32
38022006.09.07 11:21sell19026.801.27841.30011.2774
38032006.09.07 11:22t/p19026.801.27741.30011.277468.0056247.32
38042006.09.07 11:22sell19036.801.27851.30021.2775
38052006.09.07 11:23t/p19036.801.27751.30021.277568.0056315.32
38062006.09.07 11:23sell19046.801.27871.30041.2777
38072006.09.07 11:25t/p19046.801.27771.30041.277768.0056383.32
38082006.09.07 11:25sell19056.801.27851.30021.2775
38092006.09.07 11:28t/p19056.801.27751.30021.277568.0056451.32
38102006.09.07 11:28sell19066.801.27851.30021.2775
38112006.09.07 11:29t/p19066.801.27751.30021.277568.0056519.32
38122006.09.07 11:29sell19076.801.27851.30021.2775
38132006.09.07 11:29t/p19076.801.27751.30021.277568.0056587.32
38142006.09.07 11:30sell19086.801.27851.30021.2775
38152006.09.07 11:31t/p19086.801.27751.30021.277568.0056655.32
38162006.09.07 11:31sell19096.801.27851.30021.2775
38172006.09.07 11:32t/p19096.801.27751.30021.277568.0056723.32
38182006.09.07 11:32sell19106.901.27851.30021.2775
38192006.09.07 11:34t/p19106.901.27751.30021.277569.0056792.32
38202006.09.07 11:34sell19116.901.27801.29971.2770
38212006.09.07 11:37t/p19116.901.27701.29971.277069.0056861.32
38222006.09.07 11:37sell19126.901.27801.29971.2770
38232006.09.07 11:40t/p19126.901.27701.29971.277069.0056930.32
38242006.09.07 11:40sell19136.901.27801.29971.2770
38252006.09.07 11:43t/p19136.901.27701.29971.277069.0056999.32
38262006.09.07 11:43sell19146.901.27821.29991.2772
38272006.09.07 11:43t/p19146.901.27721.29991.277269.0057068.32
38282006.09.07 11:47sell19156.901.27831.30001.2773
38292006.09.07 11:50t/p19156.901.27731.30001.277369.0057137.32
38302006.09.07 11:50sell19166.901.27861.30031.2776
38312006.09.07 11:54t/p19166.901.27761.30031.277669.0057206.32
38322006.09.07 11:54sell19176.901.27811.29981.2771
38332006.09.07 11:58t/p19176.901.27711.29981.277169.0057275.32
38342006.09.07 11:58sell19186.901.27821.29991.2772
38352006.09.07 11:59t/p19186.901.27721.29991.277269.0057344.32
38362006.09.07 11:59sell19196.901.27861.30031.2776
38372006.09.07 11:59t/p19196.901.27761.30031.277669.0057413.32
38382006.09.07 12:00sell19206.901.27861.30031.2776
38392006.09.07 12:01t/p19206.901.27761.30031.277669.0057482.32
38402006.09.07 12:01sell19216.901.27861.30031.2776
38412006.09.07 12:08t/p19216.901.27761.30031.277669.0057551.32
38422006.09.07 12:08sell19227.001.27841.30011.2774
38432006.09.07 12:11t/p19227.001.27741.30011.277470.0057621.32
38442006.09.07 12:11sell19237.001.27851.30021.2775
38452006.09.07 12:12t/p19237.001.27751.30021.277570.0057691.32
38462006.09.07 12:12sell19247.001.27871.30041.2777
38472006.09.07 12:14t/p19247.001.27771.30041.277770.0057761.32
38482006.09.07 12:18sell19257.001.27851.30021.2775
38492006.09.07 12:25t/p19257.001.27751.30021.277570.0057831.32
38502006.09.07 12:25sell19267.001.27831.30001.2773
38512006.09.07 12:29t/p19267.001.27731.30001.277370.0057901.32
38522006.09.07 12:30sell19277.001.27801.29971.2770
38532006.09.07 12:32t/p19277.001.27701.29971.277070.0057971.32
38542006.09.07 12:32sell19287.001.27761.29931.2766
38552006.09.07 12:33t/p19287.001.27661.29931.276670.0058041.32
38562006.09.07 12:33sell19297.001.27681.29851.2758
38572006.09.07 12:34t/p19297.001.27581.29851.275870.0058111.32
38582006.09.07 12:34sell19307.001.27681.29851.2758
38592006.09.07 12:35t/p19307.001.27581.29851.275870.0058181.32
38602006.09.07 12:35sell19317.001.27691.29861.2759
38612006.09.07 12:36t/p19317.001.27591.29861.275970.0058251.32
38622006.09.07 12:36sell19327.001.27611.29781.2751
38632006.09.07 12:37t/p19327.001.27511.29781.275170.0058321.32
38642006.09.07 12:37sell19337.001.27551.29721.2745
38652006.09.07 12:38t/p19337.001.27451.29721.274570.0058391.32
38662006.09.07 12:38sell19347.101.27551.29721.2745
38672006.09.07 12:39t/p19347.101.27451.29721.274571.0058462.32
38682006.09.07 12:39sell19357.101.27551.29721.2745
38692006.09.07 12:40t/p19357.101.27451.29721.274571.0058533.32
38702006.09.07 12:40sell19367.101.27541.29711.2744
38712006.09.07 12:42t/p19367.101.27441.29711.274471.0058604.32
38722006.09.07 12:42sell19377.101.27561.29731.2746
38732006.09.07 12:43t/p19377.101.27461.29731.274671.0058675.32
38742006.09.07 12:43sell19387.101.27591.29761.2749
38752006.09.07 12:43t/p19387.101.27491.29761.274971.0058746.32
38762006.09.07 12:44t/p18976.801.27191.29641.271968.0058814.32
38772006.09.07 12:44sell19397.101.27121.29471.2702
38782006.09.07 12:45sell19407.101.27571.29741.2747
38792006.09.07 12:46t/p19407.101.27471.29741.274771.0058885.32
38802006.09.07 12:46sell19417.101.27571.29741.2747
38812006.09.07 12:51t/p19417.101.27471.29741.274771.0058956.32
38822006.09.07 12:51sell19427.101.27581.29751.2748
38832006.09.07 12:52t/p19427.101.27481.29751.274871.0059027.32
38842006.09.07 12:52sell19437.101.27611.29781.2751
38852006.09.07 12:53t/p19437.101.27511.29781.275171.0059098.32
38862006.09.07 12:53sell19447.101.27641.29811.2754
38872006.09.07 12:55t/p19447.101.27541.29811.275471.0059169.32
38882006.09.07 12:55sell19457.201.27651.29821.2755
38892006.09.07 12:57t/p19457.201.27551.29821.275572.0059241.32
38902006.09.07 12:57sell19467.201.27631.29801.2753
38912006.09.07 12:59t/p19467.201.27531.29801.275372.0059313.32
38922006.09.07 12:59sell19477.201.27641.29811.2754
38932006.09.07 12:59t/p19477.201.27541.29811.275472.0059385.32
38942006.09.07 13:00sell19487.201.27641.29811.2754
38952006.09.07 13:04t/p19487.201.27541.29811.275472.0059457.32
38962006.09.07 13:04sell19497.201.27631.29801.2753
38972006.09.07 13:05t/p19497.201.27531.29801.275372.0059529.32
38982006.09.07 13:05sell19507.201.27591.29761.2749
38992006.09.07 13:06t/p19507.201.27491.29761.274972.0059601.32
39002006.09.07 13:06sell19517.201.27521.29691.2742
39012006.09.07 13:07t/p19517.201.27421.29691.274272.0059673.32
39022006.09.07 13:07sell19527.201.27371.29541.2727
39032006.09.07 13:08t/p19527.201.27271.29541.272772.0059745.32
39042006.09.07 13:08sell19537.201.27361.29531.2726
39052006.09.07 13:09t/p19537.201.27261.29531.272672.0059817.32
39062006.09.07 13:09sell19547.201.27361.29531.2726
39072006.09.07 13:09t/p19547.201.27261.29531.272672.0059889.32
39082006.09.07 13:20sell19557.201.27331.29501.2723
39092006.09.07 13:29t/p19557.201.27231.29501.272372.0059961.32
39102006.09.07 13:29close19397.101.27171.29471.2702-35.5059925.82
39112006.09.07 13:30buy19567.201.27161.24811.2726
39122006.09.07 13:30t/p19567.201.27261.24811.272672.0059997.82
39132006.09.07 13:30buy19577.201.27411.25061.2751
39142006.09.07 13:33buy19587.201.27211.25041.2731
39152006.09.07 13:33t/p19587.201.27311.25041.273172.0060069.82
39162006.09.07 13:41buy19597.301.27211.25041.2731
39172006.09.07 13:41t/p19597.301.27311.25041.273173.0060142.82
39182006.09.07 13:44buy19607.301.27211.25041.2731
39192006.09.07 13:44t/p19607.301.27311.25041.273173.0060215.82
39202006.09.07 13:44buy19617.301.27211.25041.2731
39212006.09.07 13:45t/p19617.301.27311.25041.273173.0060288.82
39222006.09.07 13:45close19577.201.27381.25061.2751-21.6060267.22
39232006.09.07 13:46buy19627.301.27341.24991.2744
39242006.09.07 15:59t/p19627.301.27441.24991.274473.0060340.22
39252006.09.07 15:59buy19637.301.27551.25201.2765
39262006.09.07 16:29buy19647.301.27361.25191.2746
39272006.09.07 16:59t/p19647.301.27461.25191.274673.0060413.22
39282006.09.07 16:59close19637.301.27481.25201.2765-51.1060362.12
39292006.09.07 17:00buy19657.301.27491.25141.2759
39302006.09.07 19:15buy19667.301.27311.25141.2741
39312006.09.07 19:18t/p19667.301.27411.25141.274173.0060435.12
39322006.09.07 19:18close19657.301.27431.25141.2759-43.8060391.32
39332006.09.07 19:19sell19677.301.27311.29661.2721
39342006.09.07 19:32sell19687.301.27511.29681.2741
39352006.09.07 19:44t/p19687.301.27411.29681.274173.0060464.32
39362006.09.08 01:00t/p19677.301.27211.29661.272177.3160541.63
39372006.09.08 01:00sell19697.301.27191.29541.2709
39382006.09.08 10:59t/p19697.301.27091.29541.270973.0060614.63
39392006.09.08 10:59sell19707.301.27061.29411.2696
39402006.09.08 12:44t/p19707.301.26961.29411.269673.0060687.63
39412006.09.08 12:44sell19717.301.26681.29031.2658
39422006.09.08 12:46sell19727.301.27121.29291.2702
39432006.09.08 12:56t/p19727.301.27021.29291.270273.0060760.63
39442006.09.08 12:56sell19737.301.27091.29261.2699
39452006.09.08 12:57t/p19737.301.26991.29261.269973.0060833.63
39462006.09.08 12:57sell19747.401.27081.29251.2698
39472006.09.08 12:59t/p19747.401.26981.29251.269874.0060907.63
39482006.09.08 13:01sell19757.401.27101.29271.2700
39492006.09.08 13:02t/p19757.401.27001.29271.270074.0060981.63
39502006.09.08 13:02sell19767.401.27111.29281.2701
39512006.09.08 13:03t/p19767.401.27011.29281.270174.0061055.63
39522006.09.08 13:03sell19777.401.27101.29271.2700
39532006.09.08 13:06t/p19777.401.27001.29271.270074.0061129.63
39542006.09.08 13:06sell19787.401.27091.29261.2699
39552006.09.08 13:08t/p19787.401.26991.29261.269974.0061203.63
39562006.09.08 13:08sell19797.401.27061.29231.2696
39572006.09.08 13:09t/p19797.401.26961.29231.269674.0061277.63
39582006.09.08 13:09sell19807.401.27011.29181.2691
39592006.09.08 13:13t/p19807.401.26911.29181.269174.0061351.63
39602006.09.08 13:13sell19817.401.26951.29121.2685
39612006.09.08 13:14t/p19817.401.26851.29121.268574.0061425.63
39622006.09.08 13:14sell19827.401.26961.29131.2686
39632006.09.08 13:14t/p19827.401.26861.29131.268674.0061499.63
39642006.09.08 13:15sell19837.401.26961.29131.2686
39652006.09.08 13:17t/p19837.401.26861.29131.268674.0061573.63
39662006.09.08 13:17sell19847.401.27041.29211.2694
39672006.09.08 13:21t/p19847.401.26941.29211.269474.0061647.63
39682006.09.08 13:21sell19857.401.27051.29221.2695
39692006.09.08 13:22t/p19857.401.26951.29221.269574.0061721.63
39702006.09.08 13:22sell19867.501.27071.29241.2697
39712006.09.08 13:23t/p19867.501.26971.29241.269775.0061796.63
39722006.09.08 13:23sell19877.501.27101.29271.2700
39732006.09.08 13:24t/p19877.501.27001.29271.270075.0061871.63
39742006.09.08 13:24sell19887.501.27121.29291.2702
39752006.09.08 13:26t/p19887.501.27021.29291.270275.0061946.63
39762006.09.08 13:26sell19897.501.27111.29281.2701
39772006.09.08 13:29t/p19897.501.27011.29281.270175.0062021.63
39782006.09.08 13:33sell19907.501.27071.29241.2697
39792006.09.08 13:34t/p19907.501.26971.29241.269775.0062096.63
39802006.09.08 13:34sell19917.501.27081.29251.2698
39812006.09.08 13:35t/p19917.501.26981.29251.269875.0062171.63
39822006.09.08 13:35sell19927.501.27081.29251.2698
39832006.09.08 13:36t/p19927.501.26981.29251.269875.0062246.63
39842006.09.08 13:36sell19937.501.27101.29271.2700
39852006.09.08 13:37t/p19937.501.27001.29271.270075.0062321.63
39862006.09.08 13:37sell19947.501.27121.29291.2702
39872006.09.08 13:44t/p19947.501.27021.29291.270275.0062396.63
39882006.09.08 13:44sell19957.501.27101.29271.2700
39892006.09.08 13:44t/p19957.501.27001.29271.270075.0062471.63
39902006.09.08 13:47sell19967.501.27101.29271.2700
39912006.09.08 13:54t/p19967.501.27001.29271.270075.0062546.63
39922006.09.08 13:54sell19977.601.27131.29301.2703
39932006.09.08 13:58t/p19977.601.27031.29301.270376.0062622.63
39942006.09.08 13:58sell19987.601.27141.29311.2704
39952006.09.08 13:59t/p19987.601.27041.29311.270476.0062698.63
39962006.09.08 14:00sell19997.601.27071.29241.2697
39972006.09.08 14:02t/p19997.601.26971.29241.269776.0062774.63
39982006.09.08 14:02sell20007.601.27081.29251.2698
39992006.09.08 14:03t/p20007.601.26981.29251.269876.0062850.63
40002006.09.08 14:03sell20017.601.27081.29251.2698
40012006.09.08 14:04t/p20017.601.26981.29251.269876.0062926.63
40022006.09.08 14:04sell20027.601.27101.29271.2700
40032006.09.08 14:05t/p20027.601.27001.29271.270076.0063002.63
40042006.09.08 14:05sell20037.601.27131.29301.2703
40052006.09.08 14:06t/p20037.601.27031.29301.270376.0063078.63
40062006.09.08 14:06sell20047.601.27121.29291.2702
40072006.09.08 14:13t/p20047.601.27021.29291.270276.0063154.63
40082006.09.08 14:13sell20057.601.27161.29331.2706
40092006.09.08 14:14t/p20057.601.27061.29331.270676.0063230.63
40102006.09.08 14:19sell20067.601.27081.29251.2698
40112006.09.08 14:20t/p20067.601.26981.29251.269876.0063306.63
40122006.09.08 14:20sell20077.601.27081.29251.2698
40132006.09.08 14:22t/p20077.601.26981.29251.269876.0063382.63
40142006.09.08 14:22sell20087.701.27091.29261.2699
40152006.09.08 14:23t/p20087.701.26991.29261.269977.0063459.63
40162006.09.08 14:23sell20097.701.27081.29251.2698
40172006.09.08 14:26t/p20097.701.26981.29251.269877.0063536.63
40182006.09.08 14:26sell20107.701.27011.29181.2691
40192006.09.08 14:27t/p20107.701.26911.29181.269177.0063613.63
40202006.09.08 14:27sell20117.701.27021.29191.2692
40212006.09.08 14:29t/p20117.701.26921.29191.269277.0063690.63
40222006.09.08 14:29sell20127.701.26981.29151.2688
40232006.09.08 14:29t/p20127.701.26881.29151.268877.0063767.63
40242006.09.08 14:30sell20137.701.27001.29171.2690
40252006.09.08 14:36t/p20137.701.26901.29171.269077.0063844.63
40262006.09.11 01:00t/p19717.301.26581.29031.265877.3163921.93
40272006.09.11 01:00sell20147.701.26561.28911.2646
40282006.09.11 03:45sell20157.701.26741.28911.2664
40292006.09.11 06:29sell201615.401.26931.28921.2683
40302006.09.11 06:43t/p201615.401.26831.28921.2683154.0064075.93
40312006.09.11 06:43close20157.701.26801.28911.2664-46.2064029.73
40322006.09.11 06:44close20147.701.26831.28911.2646-207.9063821.83
40332006.09.11 06:45sell20177.701.26801.29151.2670
40342006.09.11 08:14sell20187.701.27131.29301.2703
40352006.09.11 09:29t/p20187.701.27031.29301.270377.0063898.83
40362006.09.11 09:29close20177.701.27021.29151.2670-169.4063729.43
40372006.09.11 09:29buy20197.701.27121.24771.2722
40382006.09.11 09:59t/p20197.701.27221.24771.272277.0063806.43
40392006.09.11 09:59buy20207.701.27331.24981.2743
40402006.09.11 11:00buy20217.701.27111.24941.2721
40412006.09.11 11:46t/p20217.701.27211.24941.272177.0063883.43
40422006.09.11 11:46close20207.701.27231.24981.2743-77.0063806.43
40432006.09.11 11:47sell20227.701.27191.29541.2709
40442006.09.11 13:57t/p20227.701.27091.29541.270977.0063883.43
40452006.09.11 13:57sell20237.701.27071.29421.2697
40462006.09.11 14:14t/p20237.701.26971.29421.269777.0063960.43
40472006.09.11 14:14sell20247.701.26821.29171.2672
40482006.09.11 14:15sell20257.701.27121.29291.2702
40492006.09.11 14:28t/p20257.701.27021.29291.270277.0064037.43
40502006.09.11 14:28sell20267.701.27141.29311.2704
40512006.09.11 14:28t/p20267.701.27041.29311.270477.0064114.43
40522006.09.11 14:30sell20277.701.27121.29291.2702
40532006.09.11 14:37t/p20277.701.27021.29291.270277.0064191.43
40542006.09.11 14:37sell20287.801.27061.29231.2696
40552006.09.11 14:39t/p20287.801.26961.29231.269678.0064269.43
40562006.09.11 14:39sell20297.801.27081.29251.2698
40572006.09.11 14:43t/p20297.801.26981.29251.269878.0064347.43
40582006.09.11 14:43sell20307.801.27111.29281.2701
40592006.09.11 14:44t/p20307.801.27011.29281.270178.0064425.43
40602006.09.11 14:46sell20317.801.27151.29321.2705
40612006.09.11 14:48t/p20317.801.27051.29321.270578.0064503.43
40622006.09.11 14:48sell20327.801.27101.29271.2700
40632006.09.11 14:49t/p20327.801.27001.29271.270078.0064581.43
40642006.09.11 14:49sell20337.801.27101.29271.2700
40652006.09.11 14:50t/p20337.801.27001.29271.270078.0064659.43
40662006.09.11 14:50sell20347.801.27121.29291.2702
40672006.09.11 14:58t/p20347.801.27021.29291.270278.0064737.43
40682006.09.11 14:58sell20357.801.27101.29271.2700
40692006.09.11 14:58t/p20357.801.27001.29271.270078.0064815.43
40702006.09.11 15:02sell20367.801.27131.29301.2703
40712006.09.11 15:08t/p20367.801.27031.29301.270378.0064893.43
40722006.09.11 15:08sell20377.801.27101.29271.2700
40732006.09.11 15:09t/p20377.801.27001.29271.270078.0064971.43
40742006.09.11 15:09sell20387.801.27091.29261.2699
40752006.09.11 15:12t/p20387.801.26991.29261.269978.0065049.43
40762006.09.11 15:12sell20397.901.27081.29251.2698
40772006.09.11 15:14t/p20397.901.26981.29251.269879.0065128.43
40782006.09.11 15:16sell20407.901.27011.29181.2691
40792006.09.11 17:44t/p20407.901.26911.29181.269179.0065207.43
40802006.09.11 17:44close20247.701.26901.29171.2672-61.6065145.83
40812006.09.11 17:45sell20417.901.26891.29241.2679
40822006.09.12 00:44sell20427.901.27121.29291.2702
40832006.09.12 12:44t/p20427.901.27021.29291.270279.0065224.83
40842006.09.12 12:44close20417.901.27001.29241.2679-82.2465142.59
40852006.09.12 12:45sell20437.901.26991.29341.2689
40862006.09.12 12:59sell20447.901.27231.29401.2713
40872006.09.12 13:30t/p20447.901.27131.29401.271379.0065221.59
40882006.09.12 13:30close20437.901.27111.29341.2689-94.8065126.79
40892006.09.12 13:30buy20457.901.27131.24781.2723
40902006.09.12 14:14buy20467.901.26841.24671.2694
40912006.09.12 14:15t/p20467.901.26941.24671.269479.0065205.79
40922006.09.12 14:15close20457.901.27071.24781.2723-47.4065158.39
40932006.09.12 14:18sell20477.901.26881.29231.2678
40942006.09.12 14:18sell20487.901.27071.29241.2697
40952006.09.12 14:19t/p20487.901.26971.29241.269779.0065237.39
40962006.09.12 14:19sell20497.901.27071.29241.2697
40972006.09.12 14:25t/p20497.901.26971.29241.269779.0065316.39
40982006.09.12 14:25sell20507.901.27071.29241.2697
40992006.09.12 14:28t/p20507.901.26971.29241.269779.0065395.39
41002006.09.12 14:31sell20517.901.27101.29271.2700
41012006.09.12 14:31t/p20517.901.27001.29271.270079.0065474.39
41022006.09.12 14:52sell20527.901.27091.29261.2699
41032006.09.12 14:53t/p20527.901.26991.29261.269979.0065553.39
41042006.09.12 14:53sell20537.901.27121.29291.2702
41052006.09.12 14:54t/p20537.901.27021.29291.270279.0065632.39
41062006.09.12 14:54sell20547.901.27091.29261.2699
41072006.09.12 14:56t/p20547.901.26991.29261.269979.0065711.39
41082006.09.12 14:56sell20557.901.27141.29311.2704
41092006.09.12 14:57t/p20557.901.27041.29311.270479.0065790.39
41102006.09.12 14:57sell20567.901.27171.29341.2707
41112006.09.12 14:57t/p20567.901.27071.29341.270779.0065869.39
41122006.09.12 15:01sell20578.001.27231.29401.2713
41132006.09.12 15:03t/p20578.001.27131.29401.271380.0065949.39
41142006.09.12 15:03sell20588.001.27221.29391.2712
41152006.09.12 15:04t/p20588.001.27121.29391.271280.0066029.39
41162006.09.12 15:04sell20598.001.27201.29371.2710
41172006.09.12 15:06t/p20598.001.27101.29371.271080.0066109.39
41182006.09.12 15:06sell20608.001.27201.29371.2710
41192006.09.12 15:07t/p20608.001.27101.29371.271080.0066189.39
41202006.09.12 15:07sell20618.001.27211.29381.2711
41212006.09.12 15:08t/p20618.001.27111.29381.271180.0066269.39
41222006.09.12 15:08sell20628.001.27221.29391.2712
41232006.09.12 15:09t/p20628.001.27121.29391.271280.0066349.39
41242006.09.12 15:09sell20638.001.27171.29341.2707
41252006.09.12 15:09t/p20638.001.27071.29341.270780.0066429.39
41262006.09.12 15:15sell20648.001.27171.29341.2707
41272006.09.12 15:16t/p20648.001.27071.29341.270780.0066509.39
41282006.09.12 15:16sell20658.001.27191.29361.2709
41292006.09.12 15:17t/p20658.001.27091.29361.270980.0066589.39
41302006.09.12 15:17sell20668.001.27161.29331.2706
41312006.09.12 15:18t/p20668.001.27061.29331.270680.0066669.39
41322006.09.12 15:18sell20678.101.27191.29361.2709
41332006.09.12 15:19t/p20678.101.27091.29361.270981.0066750.39
41342006.09.12 15:19sell20688.101.27191.29361.2709
41352006.09.12 15:19t/p20688.101.27091.29361.270981.0066831.39
41362006.09.12 15:32sell20698.101.27071.29241.2697
41372006.09.12 15:44t/p20698.101.26971.29241.269781.0066912.39
41382006.09.12 15:44close20477.901.26951.29231.2678-55.3066857.09
41392006.09.12 15:45buy20708.101.26961.24611.2706
41402006.09.13 00:14buy20718.101.26741.24571.2684
41412006.09.13 00:44t/p20718.101.26841.24571.268481.0066938.09
41422006.09.13 00:44close20708.101.26851.24611.2706-94.4166843.69
41432006.09.13 00:45buy20728.101.26861.24511.2696
41442006.09.13 06:59t/p20728.101.26961.24511.269681.0066924.69
41452006.09.13 06:59buy20738.101.26981.24631.2708
41462006.09.13 08:00buy20748.101.26801.24631.2690
41472006.09.13 08:26t/p20748.101.26901.24631.269081.0067005.69
41482006.09.13 08:26close20738.101.26901.24631.2708-64.8066940.89
41492006.09.13 08:27sell20758.101.26861.29211.2676
41502006.09.13 12:30t/p20758.101.26761.29211.267681.0067021.89
41512006.09.13 12:30sell20768.101.26741.29091.2664
41522006.09.13 15:26sell20778.101.26941.29111.2684
41532006.09.14 07:14t/p20778.101.26841.29111.268495.3467117.23
41542006.09.14 07:14close20768.101.26801.29091.2664-34.2667082.96
41552006.09.14 07:15sell20788.101.26771.29121.2667
41562006.09.14 09:44sell20798.101.26951.29121.2685
41572006.09.14 10:45sell208016.201.27131.29121.2703
41582006.09.14 12:30sell208124.301.27321.29131.2722
41592006.09.14 12:30t/p208124.301.27221.29131.2722243.0067325.96
41602006.09.14 13:52sell208224.301.27321.29131.2722
41612006.09.14 13:55t/p208224.301.27221.29131.2722243.0167568.97
41622006.09.14 14:59sell208324.601.27501.29311.2740
41632006.09.14 15:29t/p208324.601.27401.29311.2740246.0067814.97
41642006.09.14 15:29close208016.201.27381.29121.2703-405.0067409.97
41652006.09.14 15:29close20798.101.27421.29121.2685-380.7067029.27
41662006.09.14 15:30close20788.101.27431.29121.2667-534.6066494.67
41672006.09.14 15:44buy20848.001.27341.24991.2744
41682006.09.14 17:00t/p20848.001.27441.24991.274480.0066574.67
41692006.09.14 17:00sell20858.001.27471.29821.2737
41702006.09.14 17:01t/p20858.001.27371.29821.273780.0066654.67
41712006.09.14 17:01sell20868.001.27351.29701.2725
41722006.09.14 18:59t/p20868.001.27251.29701.272580.0066734.67
41732006.09.14 18:59sell20878.101.27231.29581.2713
41742006.09.15 07:59t/p20878.101.27131.29581.271385.7866820.45
41752006.09.15 07:59sell20888.101.27101.29451.2700
41762006.09.15 08:02sell20898.101.27301.29471.2720
41772006.09.15 08:04t/p20898.101.27201.29471.272081.0066901.45
41782006.09.15 08:04sell20908.101.27301.29471.2720
41792006.09.15 08:09t/p20908.101.27201.29471.272081.0066982.45
41802006.09.15 08:09sell20918.101.27291.29461.2719
41812006.09.15 08:09t/p20918.101.27191.29461.271981.0067063.45
41822006.09.15 09:59t/p20888.101.27001.29451.270081.0067144.45
41832006.09.15 09:59sell20928.101.26911.29261.2681
41842006.09.15 10:00sell20938.101.27091.29261.2699
41852006.09.15 10:14t/p20938.101.26991.29261.269981.0067225.45
41862006.09.15 10:55sell20948.101.27091.29261.2699
41872006.09.15 10:56t/p20948.101.26991.29261.269981.0067306.45
41882006.09.15 10:56sell20958.101.27091.29261.2699
41892006.09.15 10:58t/p20958.101.26991.29261.269981.0067387.45
41902006.09.15 11:59t/p20928.101.26811.29261.268181.0067468.45
41912006.09.15 11:59buy20968.101.26751.24401.2685
41922006.09.15 12:00t/p20968.101.26851.24401.268581.0067549.45
41932006.09.15 12:00buy20978.201.26911.24561.2701
41942006.09.15 12:29buy20988.201.26731.24561.2683
41952006.09.15 12:30t/p20988.201.26831.24561.268382.0067631.45
41962006.09.15 12:30close20978.201.26911.24561.27010.0067631.45
41972006.09.15 12:30buy20998.201.26951.24601.2705
41982006.09.15 12:44buy21008.201.26651.24481.2675
41992006.09.15 12:45t/p21008.201.26751.24481.267582.0067713.45
42002006.09.15 12:45close20998.201.26861.24601.2705-73.8067639.65
42012006.09.15 12:46buy21018.201.26741.24391.2684
42022006.09.15 12:46t/p21018.201.26841.24391.268482.0067721.65
42032006.09.15 12:46buy21028.201.26871.24521.2697
42042006.09.15 13:44buy21038.201.26351.24181.2645
42052006.09.15 13:47t/p21038.201.26451.24181.264582.0067803.65
42062006.09.15 13:47close21028.201.26451.24521.2697-344.4067459.25
42072006.09.15 13:47buy21048.101.26891.24541.2699
42082006.09.15 13:49buy21058.101.26471.24301.2657
42092006.09.15 13:49t/p21058.101.26571.24301.265781.0067540.25
42102006.09.15 13:50buy21068.201.26471.24301.2657
42112006.09.15 13:50t/p21068.201.26571.24301.265782.0067622.25
42122006.09.15 13:51buy21078.201.26471.24301.2657
42132006.09.15 13:51t/p21078.201.26571.24301.265782.0067704.25
42142006.09.15 13:51buy21088.201.26711.24541.2681
42152006.09.15 13:52buy210916.401.26471.24481.2657
42162006.09.15 13:52t/p210916.401.26571.24481.2657164.0067868.25
42172006.09.15 13:53buy211016.401.26471.24481.2657
42182006.09.15 13:53t/p211016.401.26571.24481.2657164.0068032.25
42192006.09.15 13:54buy211116.401.26471.24481.2657
42202006.09.15 13:54t/p211116.401.26571.24481.2657164.0068196.25
42212006.09.15 13:55buy211216.401.26471.24481.2657
42222006.09.15 13:55t/p211216.401.26571.24481.2657164.0068360.25
42232006.09.15 13:58buy211316.601.26471.24481.2657
42242006.09.15 13:58t/p211316.601.26571.24481.2657166.0068526.25
42252006.09.15 13:59buy211416.601.26471.24481.2657
42262006.09.15 13:59t/p211416.601.26571.24481.2657166.0068692.25
42272006.09.15 13:59buy211516.601.26471.24481.2657
42282006.09.15 14:02t/p211516.601.26571.24481.2657166.0068858.25
42292006.09.15 14:02close21088.201.26731.24541.268116.4068874.65
42302006.09.15 14:03close21048.101.26481.24541.2699-332.1068542.55
42312006.09.15 14:03buy21168.301.26751.24401.2685
42322006.09.15 14:09buy21178.301.26501.24331.2660
42332006.09.15 14:09t/p21178.301.26601.24331.266083.0068625.55
42342006.09.15 14:14buy21188.301.26501.24331.2660
42352006.09.15 14:15t/p21188.301.26601.24331.266083.0068708.55
42362006.09.15 14:15close21168.301.26711.24401.2685-33.2068675.35
42372006.09.15 14:16buy21198.301.26541.24191.2664
42382006.09.15 14:16t/p21198.301.26641.24191.266483.0068758.35
42392006.09.15 14:16buy21208.301.26731.24381.2683
42402006.09.15 14:17buy21218.301.26541.24371.2664
42412006.09.15 14:17t/p21218.301.26641.24371.266483.0068841.35
42422006.09.15 14:20buy21228.301.26541.24371.2664
42432006.09.15 14:20t/p21228.301.26641.24371.266483.0068924.35
42442006.09.15 14:22buy21238.301.26541.24371.2664
42452006.09.15 14:22t/p21238.301.26641.24371.266483.0069007.35
42462006.09.15 14:25buy21248.301.26541.24371.2664
42472006.09.15 14:25t/p21248.301.26641.24371.266483.0069090.35
42482006.09.15 14:28buy21258.301.26541.24371.2664
42492006.09.15 14:28t/p21258.301.26641.24371.266483.0069173.35
42502006.09.15 14:29buy21268.401.26541.24371.2664
42512006.09.15 14:29t/p21268.401.26641.24371.266484.0069257.35
42522006.09.15 14:29buy21278.401.26541.24371.2664
42532006.09.15 14:30t/p21278.401.26641.24371.266484.0069341.35
42542006.09.15 14:30close21208.301.26671.24381.2683-49.8069291.55
42552006.09.15 14:31buy21288.401.26601.24251.2670
42562006.09.15 15:04t/p21288.401.26701.24251.267084.0069375.55
42572006.09.15 15:04buy21298.401.26731.24381.2683
42582006.09.15 15:05buy21308.401.26531.24361.2663
42592006.09.15 15:05t/p21308.401.26631.24361.266384.0069459.55
42602006.09.15 15:06buy21318.401.26531.24361.2663
42612006.09.15 15:06t/p21318.401.26631.24361.266384.0069543.55
42622006.09.15 15:07buy21328.401.26531.24361.2663
42632006.09.15 15:07t/p21328.401.26631.24361.266384.0069627.55
42642006.09.15 15:10buy21338.401.26531.24361.2663
42652006.09.15 15:10t/p21338.401.26631.24361.266384.0069711.55
42662006.09.15 15:11buy21348.401.26531.24361.2663
42672006.09.15 15:11t/p21348.401.26631.24361.266384.0069795.55
42682006.09.15 15:13buy21358.401.26531.24361.2663
42692006.09.15 15:13t/p21358.401.26631.24361.266384.0069879.55
42702006.09.15 15:14buy21368.401.26531.24361.2663
42712006.09.15 15:14t/p21368.401.26631.24361.266384.0069963.55
42722006.09.15 15:14buy21378.401.26531.24361.2663
42732006.09.15 15:15t/p21378.401.26631.24361.266384.0070047.55
42742006.09.15 15:15close21298.401.26711.24381.2683-16.8070030.75
42752006.09.15 15:16buy21388.501.26501.24151.2660
42762006.09.15 15:16t/p21388.501.26601.24151.266085.0070115.75
42772006.09.15 15:16buy21398.501.26761.24411.2686
42782006.09.15 15:17buy21408.501.26501.24331.2660
42792006.09.15 15:17t/p21408.501.26601.24331.266085.0070200.75
42802006.09.15 15:17buy21418.501.26501.24331.2660
42812006.09.15 15:31t/p21418.501.26601.24331.266085.0070285.75
42822006.09.15 15:31close21398.501.26611.24411.2686-127.5070158.25
42832006.09.15 15:32buy21428.501.26461.24111.2656
42842006.09.15 15:32t/p21428.501.26561.24111.265685.0070243.25
42852006.09.15 15:32buy21438.501.26621.24271.2672
42862006.09.15 17:14buy21448.501.26441.24271.2654
42872006.09.15 18:15t/p21448.501.26541.24271.265485.0070328.25
42882006.09.15 18:15close21438.501.26541.24271.2672-68.0070260.25
42892006.09.15 18:16buy21458.501.26551.24201.2665
42902006.09.17 22:00buy21468.501.26331.24161.2643
42912006.09.17 22:40t/p21468.501.26431.24161.264385.0070345.25
42922006.09.17 22:40close21458.501.26431.24201.2665-102.0070243.25
42932006.09.17 22:40sell21478.501.26421.28771.2632
42942006.09.18 04:44sell21488.501.26621.28791.2652
42952006.09.18 06:59sell214917.001.26831.28821.2673
42962006.09.18 08:10t/p214917.001.26731.28821.2673170.0070413.25
42972006.09.18 08:10close21488.501.26701.28791.2652-68.0070345.25
42982006.09.18 08:11close21478.501.26701.28771.2632-232.9970112.27
42992006.09.18 08:11sell21508.501.26681.29031.2658
43002006.09.18 09:30t/p21508.501.26581.29031.265885.0070197.27
43012006.09.18 09:30sell21518.501.26561.28911.2646
43022006.09.18 09:41sell21528.501.26771.28941.2667
43032006.09.18 09:42t/p21528.501.26671.28941.266785.0070282.27
43042006.09.18 09:45sell21538.501.26771.28941.2667
43052006.09.18 09:49t/p21538.501.26671.28941.266785.0070367.27
43062006.09.18 09:49sell21548.501.26811.28981.2671
43072006.09.18 09:50t/p21548.501.26711.28981.267185.0070452.27
43082006.09.18 09:50sell21558.501.26831.29001.2673
43092006.09.18 09:51t/p21558.501.26731.29001.267385.0070537.27
43102006.09.18 10:04sell21568.501.26751.28921.2665
43112006.09.18 10:05t/p21568.501.26651.28921.266585.0070622.27
43122006.09.18 10:05sell21578.501.26751.28921.2665
43132006.09.18 10:11t/p21578.501.26651.28921.266585.0070707.27
43142006.09.18 13:59sell21588.501.26741.28911.2664
43152006.09.18 17:00sell215917.001.26921.28911.2682
43162006.09.18 17:44t/p215917.001.26821.28911.2682170.0070877.27
43172006.09.18 17:44close21588.501.26801.28911.2664-51.0070826.27
43182006.09.18 17:45close21518.501.26811.28911.2646-212.5070613.77
43192006.09.18 17:45sell21608.501.26781.29131.2668
43202006.09.18 18:14sell21618.501.26971.29141.2687
43212006.09.19 00:45sell216217.001.27151.29141.2705
43222006.09.19 06:29t/p216217.001.27051.29141.2705170.0070783.77
43232006.09.19 06:29close21618.501.27041.29141.2687-54.4870729.28
43242006.09.19 06:30close21608.501.27031.29131.2668-207.4970521.80
43252006.09.19 06:33sell21638.501.27111.29461.2701
43262006.09.19 07:14t/p21638.501.27011.29461.270185.0070606.80
43272006.09.19 07:14sell21648.501.26981.29331.2688
43282006.09.19 07:59t/p21648.501.26881.29331.268885.0070691.80
43292006.09.19 07:59sell21658.501.26831.29181.2673
43302006.09.19 08:00sell21668.501.27091.29261.2699
43312006.09.19 08:01t/p21668.501.26991.29261.269985.0070776.80
43322006.09.19 08:01sell21678.501.27091.29261.2699
43332006.09.19 08:03t/p21678.501.26991.29261.269985.0070861.80
43342006.09.19 08:03sell21688.601.27091.29261.2699
43352006.09.19 08:07t/p21688.601.26991.29261.269986.0070947.80
43362006.09.19 08:07sell21698.601.27091.29261.2699
43372006.09.19 08:08t/p21698.601.26991.29261.269986.0071033.80
43382006.09.19 08:08sell21708.601.27091.29261.2699
43392006.09.19 08:09t/p21708.601.26991.29261.269986.0071119.80
43402006.09.19 08:09sell21718.601.27111.29281.2701
43412006.09.19 08:10t/p21718.601.27011.29281.270186.0071205.80
43422006.09.19 08:10sell21728.601.27101.29271.2700
43432006.09.19 08:12t/p21728.601.27001.29271.270086.0071291.80
43442006.09.19 08:12sell21738.601.27051.29221.2695
43452006.09.19 08:14t/p21738.601.26951.29221.269586.0071377.80
43462006.09.19 08:14sell21748.601.27061.29231.2696
43472006.09.19 08:14t/p21748.601.26961.29231.269686.0071463.80
43482006.09.19 08:14t/p21658.501.26731.29181.267385.0071548.80
43492006.09.19 08:14sell21758.601.26661.29011.2656
43502006.09.19 08:15sell21768.601.27091.29261.2699
43512006.09.19 08:16t/p21768.601.26991.29261.269986.0071634.80
43522006.09.19 08:16sell21778.601.27091.29261.2699
43532006.09.19 08:17t/p21778.601.26991.29261.269986.0071720.80
43542006.09.19 08:17sell21788.701.27101.29271.2700
43552006.09.19 08:19t/p21788.701.27001.29271.270087.0071807.80
43562006.09.19 08:19sell21798.701.27081.29251.2698
43572006.09.19 08:20t/p21798.701.26981.29251.269887.0071894.80
43582006.09.19 08:20sell21808.701.27071.29241.2697
43592006.09.19 08:21t/p21808.701.26971.29241.269787.0071981.80
43602006.09.19 08:21sell21818.701.27071.29241.2697
43612006.09.19 08:22t/p21818.701.26971.29241.269787.0072068.80
43622006.09.19 08:22sell21828.701.27071.29241.2697
43632006.09.19 08:25t/p21828.701.26971.29241.269787.0072155.80
43642006.09.19 08:25sell21838.701.27081.29251.2698
43652006.09.19 08:27t/p21838.701.26981.29251.269887.0072242.80
43662006.09.19 08:27sell21848.701.27051.29221.2695
43672006.09.19 08:27t/p21848.701.26951.29221.269587.0072329.80
43682006.09.19 08:31sell21858.701.27011.29181.2691
43692006.09.19 08:33t/p21858.701.26911.29181.269187.0072416.80
43702006.09.19 08:33sell21868.701.27021.29191.2692
43712006.09.19 08:35t/p21868.701.26921.29191.269287.0072503.80
43722006.09.19 08:35sell21878.801.27031.29201.2693
43732006.09.19 08:36t/p21878.801.26931.29201.269388.0072591.80
43742006.09.19 08:36sell21888.801.27051.29221.2695
43752006.09.19 08:37t/p21888.801.26951.29221.269588.0072679.80
43762006.09.19 08:37sell21898.801.27051.29221.2695
43772006.09.19 08:38t/p21898.801.26951.29221.269588.0072767.80
43782006.09.19 08:38sell21908.801.27051.29221.2695
43792006.09.19 08:38t/p21908.801.26951.29221.269588.0072855.80
43802006.09.19 08:45sell21918.801.27081.29251.2698
43812006.09.19 08:46t/p21918.801.26981.29251.269888.0072943.80
43822006.09.19 08:46sell21928.801.27081.29251.2698
43832006.09.19 08:47t/p21928.801.26981.29251.269888.0073031.80
43842006.09.19 08:47sell21938.801.27071.29241.2697
43852006.09.19 08:49t/p21938.801.26971.29241.269788.0073119.80
43862006.09.19 08:49sell21948.801.27011.29181.2691
43872006.09.19 08:50t/p21948.801.26911.29181.269188.0073207.80
43882006.09.19 08:50sell21958.801.27021.29191.2692
43892006.09.19 08:52t/p21958.801.26921.29191.269288.0073295.80
43902006.09.19 08:52sell21968.801.27051.29221.2695
43912006.09.19 08:54t/p21968.801.26951.29221.269588.0073383.80
43922006.09.19 08:54sell21978.901.27051.29221.2695
43932006.09.19 08:55t/p21978.901.26951.29221.269589.0073472.80
43942006.09.19 08:55sell21988.901.27071.29241.2697
43952006.09.19 08:55t/p21988.901.26971.29241.269789.0073561.80
43962006.09.19 09:00sell21998.901.27061.29231.2696
43972006.09.19 09:01t/p21998.901.26961.29231.269689.0073650.80
43982006.09.19 09:01sell22008.901.27031.29201.2693
43992006.09.19 09:02t/p22008.901.26931.29201.269389.0073739.80
44002006.09.19 09:02sell22018.901.27031.29201.2693
44012006.09.19 09:03t/p22018.901.26931.29201.269389.0073828.80
44022006.09.19 09:03sell22028.901.27041.29211.2694
44032006.09.19 09:11t/p22028.901.26941.29211.269489.0073917.80
44042006.09.19 09:11sell22038.901.26971.29141.2687
44052006.09.19 09:12t/p22038.901.26871.29141.268789.0074006.80
44062006.09.19 09:12sell22048.901.26961.29131.2686
44072006.09.19 09:13t/p22048.901.26861.29131.268689.0074095.80
44082006.09.19 09:13sell22058.901.26961.29131.2686
44092006.09.19 09:14t/p22058.901.26861.29131.268689.0074184.80
44102006.09.19 09:14sell22069.001.26961.29131.2686
44112006.09.19 09:14t/p22069.001.26861.29131.268690.0074274.80
44122006.09.19 09:15sell22079.001.26951.29121.2685
44132006.09.19 09:16t/p22079.001.26851.29121.268590.0074364.80
44142006.09.19 09:16sell22089.001.26971.29141.2687
44152006.09.19 09:17t/p22089.001.26871.29141.268790.0074454.80
44162006.09.19 09:17sell22099.001.26971.29141.2687
44172006.09.19 09:18t/p22099.001.26871.29141.268790.0074544.80
44182006.09.19 09:18sell22109.001.26971.29141.2687
44192006.09.19 09:20t/p22109.001.26871.29141.268790.0074634.80
44202006.09.19 09:20sell22119.001.26971.29141.2687
44212006.09.19 09:20t/p22119.001.26871.29141.268790.0074724.80
44222006.09.19 09:38sell22129.001.26931.29101.2683
44232006.09.19 09:39t/p22129.001.26831.29101.268390.0074814.80
44242006.09.19 09:39sell22139.001.26911.29081.2681
44252006.09.19 09:40t/p22139.001.26811.29081.268190.0074904.80
44262006.09.19 09:40sell22149.001.26871.29041.2677
44272006.09.19 09:41t/p22149.001.26771.29041.267790.0074994.80
44282006.09.19 09:41sell22159.001.26861.29031.2676
44292006.09.19 09:42t/p22159.001.26761.29031.267690.0075084.80
44302006.09.19 09:42sell22169.101.26871.29041.2677
44312006.09.19 09:43t/p22169.101.26771.29041.267791.0075175.80
44322006.09.19 09:43sell22179.101.26881.29051.2678
44332006.09.19 09:44t/p22179.101.26781.29051.267891.0075266.80
44342006.09.19 09:59t/p21758.601.26561.29011.265686.0075352.80
44352006.09.19 09:59sell22189.101.26531.28881.2643
44362006.09.19 10:00sell22199.101.26811.28981.2671
44372006.09.19 10:01t/p22199.101.26711.28981.267191.0075443.80
44382006.09.19 10:01sell22209.101.26771.28941.2667
44392006.09.19 10:03t/p22209.101.26671.28941.266791.0075534.80
44402006.09.19 10:03sell22219.101.26721.28891.2662
44412006.09.19 10:14t/p22219.101.26621.28891.266291.0075625.80
44422006.09.19 10:14close22189.101.26611.28881.2643-72.8075553.00
44432006.09.19 10:15buy22229.101.26621.24271.2672
44442006.09.19 10:30t/p22229.101.26721.24271.267291.0075644.00
44452006.09.19 10:30buy22239.101.26761.24411.2686
44462006.09.19 12:00buy22249.101.26561.24391.2666
44472006.09.19 12:30t/p22239.101.26861.24411.268691.0075735.00
44482006.09.19 12:30t/p22249.101.26661.24391.266691.0075826.00
44492006.09.19 12:30buy22259.101.26881.24531.2698
44502006.09.19 12:59t/p22259.101.26981.24531.269891.0075917.00
44512006.09.19 12:59buy22269.201.27021.24671.2712
44522006.09.19 15:29buy22279.201.26841.24671.2694
44532006.09.19 15:37t/p22279.201.26941.24671.269492.0076009.00
44542006.09.19 15:37close22269.201.26991.24671.2712-27.6075981.40
44552006.09.19 15:40sell22289.201.26851.29201.2675
44562006.09.19 15:42sell22299.201.27031.29201.2693
44572006.09.19 15:43t/p22299.201.26931.29201.269392.0076073.40
44582006.09.19 15:43sell22309.201.27031.29201.2693
44592006.09.19 15:44t/p22309.201.26931.29201.269392.0076165.40
44602006.09.19 15:45sell22319.201.27031.29201.2693
44612006.09.19 15:47t/p22319.201.26931.29201.269392.0076257.40
44622006.09.19 15:47sell22329.201.27051.29221.2695
44632006.09.19 15:50t/p22329.201.26951.29221.269591.9976349.39
44642006.09.19 15:50sell22339.201.27061.29231.2696
44652006.09.19 15:53t/p22339.201.26961.29231.269692.0076441.39
44662006.09.19 15:53sell22349.201.27091.29261.2699
44672006.09.19 15:55t/p22349.201.26991.29261.269992.0076533.39
44682006.09.19 15:55sell22359.201.27091.29261.2699
44692006.09.19 15:58t/p22359.201.26991.29261.269992.0076625.39
44702006.09.19 15:58sell22369.201.27051.29221.2695
44712006.09.19 15:59t/p22369.201.26951.29221.269591.9976717.38
44722006.09.19 16:00sell22379.301.27081.29251.2698
44732006.09.19 16:03t/p22379.301.26981.29251.269893.0076810.38
44742006.09.19 16:03sell22389.301.27091.29261.2699
44752006.09.19 16:05t/p22389.301.26991.29261.269993.0076903.38
44762006.09.19 16:05sell22399.301.27111.29281.2701
44772006.09.19 16:06t/p22399.301.27011.29281.270193.0076996.38
44782006.09.19 16:06sell22409.301.27121.29291.2702
44792006.09.19 16:08t/p22409.301.27021.29291.270292.9977089.37
44802006.09.19 16:08sell22419.301.27081.29251.2698
44812006.09.19 16:12t/p22419.301.26981.29251.269893.0077182.37
44822006.09.19 16:12sell22429.301.27081.29251.2698
44832006.09.19 16:14t/p22429.301.26981.29251.269893.0077275.37
44842006.09.19 16:22sell22439.301.27041.29211.2694
44852006.09.19 16:23t/p22439.301.26941.29211.269493.0077368.37
44862006.09.19 16:23sell22449.301.27071.29241.2697
44872006.09.19 16:23t/p22449.301.26971.29241.269793.0077461.37
44882006.09.19 16:34sell22459.301.27041.29211.2694
44892006.09.19 16:36t/p22459.301.26941.29211.269493.0077554.37
44902006.09.19 16:36sell22469.401.27051.29221.2695
44912006.09.19 16:40t/p22469.401.26951.29221.269593.9977648.36
44922006.09.19 16:40sell22479.401.27061.29231.2696
44932006.09.19 16:43t/p22479.401.26961.29231.269694.0077742.36
44942006.09.19 16:43sell22489.401.27051.29221.2695
44952006.09.19 16:44t/p22489.401.26951.29221.269593.9977836.35
44962006.09.19 16:44sell22499.401.27071.29241.2697
44972006.09.19 16:44t/p22499.401.26971.29241.269794.0077930.35
44982006.09.19 16:44t/p22289.201.26751.29201.267592.0078022.35
44992006.09.19 16:44sell22509.401.26731.29081.2663
45002006.09.19 16:51sell22519.401.27101.29271.2700
45012006.09.19 16:52t/p22519.401.27001.29271.270094.0078116.35
45022006.09.19 16:52sell22529.401.27141.29311.2704
45032006.09.19 16:56t/p22529.401.27041.29311.270494.0078210.35
45042006.09.19 16:56sell22539.401.27121.29291.2702
45052006.09.19 16:56t/p22539.401.27021.29291.270293.9978304.34
45062006.09.19 17:01sell22549.401.27001.29171.2690
45072006.09.19 17:02t/p22549.401.26901.29171.269094.0078398.34
45082006.09.19 17:02sell22559.501.26931.29101.2683
45092006.09.19 17:04t/p22559.501.26831.29101.268395.0078493.34
45102006.09.20 14:14sell22569.501.26971.29141.2687
45112006.09.20 19:44t/p22569.501.26871.29141.268795.0078588.34
45122006.09.20 19:44close22509.401.26831.29081.2663-88.4578499.88
45132006.09.20 19:45sell22579.501.26821.29171.2672
45142006.09.20 20:00sell22589.501.27081.29251.2698
45152006.09.20 20:01t/p22589.501.26981.29251.269895.0078594.88
45162006.09.20 20:01sell22599.501.27081.29251.2698
45172006.09.20 20:03t/p22599.501.26981.29251.269895.0078689.88
45182006.09.20 20:03sell22609.501.27081.29251.2698
45192006.09.20 20:06t/p22609.501.26981.29251.269895.0078784.88
45202006.09.20 20:06sell22619.501.27081.29251.2698
45212006.09.20 20:08t/p22619.501.26981.29251.269895.0078879.88
45222006.09.20 20:08sell22629.501.27081.29251.2698
45232006.09.20 20:09t/p22629.501.26981.29251.269895.0078974.88
45242006.09.20 20:09sell22639.501.27081.29251.2698
45252006.09.20 20:09t/p22639.501.26981.29251.269895.0079069.88
45262006.09.20 20:31sell22649.501.27011.29181.2691
45272006.09.20 20:32t/p22649.501.26911.29181.269195.0079164.88
45282006.09.20 20:32sell22659.501.27021.29191.2692
45292006.09.20 20:34t/p22659.501.26921.29191.269295.0079259.88
45302006.09.21 00:29sell22669.601.27021.29191.2692
45312006.09.21 01:59sell226719.201.27251.29241.2715
45322006.09.21 02:48t/p226719.201.27151.29241.2715192.0079451.88
45332006.09.21 02:48close22669.601.27131.29191.2692-105.6079346.28
45342006.09.21 02:48close22579.501.27171.29171.2672-315.6979030.60
45352006.09.21 02:49sell22689.501.27161.29511.2706
45362006.09.21 06:29t/p22689.501.27061.29511.270695.0079125.60
45372006.09.21 06:29sell22699.501.27001.29351.2690
45382006.09.21 06:31sell22709.501.27231.29401.2713
45392006.09.21 06:44t/p22709.501.27131.29401.271395.0079220.60
45402006.09.21 07:14sell22719.601.27221.29391.2712
45412006.09.21 07:15t/p22719.601.27121.29391.271296.0079316.60
45422006.09.21 07:15close22699.501.27121.29351.2690-114.0079202.60
45432006.09.21 07:18sell22729.601.27151.29501.2705
45442006.09.21 10:44sell22739.601.27401.29571.2730
45452006.09.21 11:30t/p22739.601.27301.29571.273096.0079298.60
45462006.09.21 11:30close22729.601.27251.29501.2705-96.0079202.60
45472006.09.21 11:35sell22749.601.27221.29571.2712
45482006.09.21 12:29sell22759.601.27421.29591.2732
45492006.09.21 14:08t/p22759.601.27321.29591.273296.0079298.60
45502006.09.21 14:08close22749.601.27301.29571.2712-76.8079221.80
45512006.09.21 14:09sell22769.601.27271.29621.2717
45522006.09.21 15:44t/p22769.601.27171.29621.271796.0079317.80
45532006.09.21 15:44sell22779.601.27151.29501.2705
45542006.09.21 15:45sell22789.601.27361.29531.2726
45552006.09.21 16:14sell227919.201.27741.29731.2764
45562006.09.21 19:44sell228028.801.27961.29771.2786
45572006.09.21 20:16t/p228028.801.27861.29771.2786288.0079605.80
45582006.09.21 20:16close227919.201.27861.29731.2764-230.4079375.40
45592006.09.21 20:17close22789.601.27881.29531.2726-499.2078876.20
45602006.09.21 20:17close22779.601.27861.29501.2705-681.6078194.60
45612006.09.21 20:18sell22819.401.27851.30201.2775
45622006.09.22 07:14sell22829.401.28071.30241.2797
45632006.09.22 08:29sell228318.801.28291.30281.2819
45642006.09.22 09:04t/p228318.801.28191.30281.2819188.0078382.60
45652006.09.22 09:04close22829.401.28171.30241.2797-94.0078288.60
45662006.09.22 09:14close22819.401.28181.30201.2775-304.6577983.94
45672006.09.22 09:15sell22849.401.28151.30501.2805
45682006.09.22 13:59t/p22849.401.28051.30501.280594.0078077.94
45692006.09.22 13:59sell22859.401.27991.30341.2789
45702006.09.22 14:19sell22869.401.28191.30361.2809
45712006.09.22 14:59t/p22869.401.28091.30361.280994.0078171.94
45722006.09.22 14:59close22859.401.28051.30341.2789-56.4078115.54
45732006.09.22 15:00sell22879.401.28041.30391.2794
45742006.09.22 15:44t/p22879.401.27941.30391.279494.0078209.54
45752006.09.22 15:44sell22889.401.27891.30241.2779
45762006.09.22 15:45sell22899.401.28121.30291.2802
45772006.09.22 15:47t/p22899.401.28021.30291.280294.0078303.54
45782006.09.22 15:47sell22909.401.28111.30281.2801
45792006.09.22 15:49t/p22909.401.28011.30281.280194.0078397.54
45802006.09.22 15:49sell22919.501.28111.30281.2801
45812006.09.22 15:51t/p22919.501.28011.30281.280195.0078492.54
45822006.09.22 16:21sell22929.501.28071.30241.2797
45832006.09.22 17:24t/p22929.501.27971.30241.279795.0078587.54
45842006.09.22 17:24close22889.401.27971.30241.2779-75.2078512.34
45852006.09.22 17:24buy22939.501.27981.25631.2808
45862006.09.25 04:14t/p22939.501.28081.25631.280888.7878601.12
45872006.09.25 04:14buy22949.501.28141.25791.2824
45882006.09.25 07:44buy22959.501.27901.25731.2800
45892006.09.25 08:04t/p22959.501.28001.25731.280095.0078696.12
45902006.09.25 08:04close22949.501.28091.25791.2824-47.5078648.62
45912006.09.25 08:05sell22969.501.27921.30271.2782
45922006.09.25 08:05sell22979.501.28151.30321.2805
45932006.09.25 08:06t/p22979.501.28051.30321.280595.0078743.62
45942006.09.25 08:06sell22989.501.28131.30301.2803
45952006.09.25 08:07t/p22989.501.28031.30301.280395.0078838.62
45962006.09.25 08:07sell22999.501.28121.30291.2802
45972006.09.25 08:08t/p22999.501.28021.30291.280295.0078933.62
45982006.09.25 08:08sell23009.501.28121.30291.2802
45992006.09.25 08:08t/p23009.501.28021.30291.280295.0079028.62
46002006.09.25 08:15sell23019.501.28111.30281.2801
46012006.09.25 08:16t/p23019.501.28011.30281.280195.0079123.62
46022006.09.25 08:16sell23029.501.28111.30281.2801
46032006.09.25 08:24t/p23029.501.28011.30281.280195.0079218.62
46042006.09.25 08:31sell23039.601.28151.30321.2805
46052006.09.25 08:34t/p23039.601.28051.30321.280596.0079314.62
46062006.09.25 08:34sell23049.601.28151.30321.2805
46072006.09.25 08:38t/p23049.601.28051.30321.280596.0079410.62
46082006.09.25 08:38sell23059.601.28161.30331.2806
46092006.09.25 08:41t/p23059.601.28061.30331.280696.0079506.62
46102006.09.25 08:48sell23069.601.28131.30301.2803
46112006.09.25 08:52t/p23069.601.28031.30301.280396.0079602.62
46122006.09.25 08:52sell23079.601.28111.30281.2801
46132006.09.25 08:55t/p23079.601.28011.30281.280196.0079698.62
46142006.09.25 08:55sell23089.601.28111.30281.2801
46152006.09.25 08:55t/p23089.601.28011.30281.280196.0079794.62
46162006.09.25 09:00sell23099.601.28101.30271.2800
46172006.09.25 09:01t/p23099.601.28001.30271.280096.0079890.62
46182006.09.25 09:01sell23109.601.28101.30271.2800
46192006.09.25 09:04t/p23109.601.28001.30271.280096.0079986.62
46202006.09.25 09:14t/p22969.501.27821.30271.278295.0080081.62
46212006.09.25 09:14sell23119.701.27691.30041.2759
46222006.09.25 09:15sell23129.701.28011.30181.2791
46232006.09.25 09:18t/p23129.701.27911.30181.279197.0080178.62
46242006.09.25 09:18sell23139.701.28001.30171.2790
46252006.09.25 09:21t/p23139.701.27901.30171.279097.0080275.62
46262006.09.25 09:21sell23149.701.27951.30121.2785
46272006.09.25 09:28t/p23149.701.27851.30121.278597.0080372.62
46282006.09.25 09:28sell23159.701.27941.30111.2784
46292006.09.25 09:29t/p23159.701.27841.30111.278497.0080469.62
46302006.09.25 09:32sell23169.701.27921.30091.2782
46312006.09.25 09:33t/p23169.701.27821.30091.278297.0080566.62
46322006.09.25 09:33sell23179.701.27901.30071.2780
46332006.09.25 09:36t/p23179.701.27801.30071.278097.0080663.62
46342006.09.25 09:36sell23189.701.27921.30091.2782
46352006.09.25 09:39t/p23189.701.27821.30091.278297.0080760.62
46362006.09.25 09:39sell23199.701.27931.30101.2783
46372006.09.25 09:40t/p23199.701.27831.30101.278397.0080857.62
46382006.09.25 09:40sell23209.801.27921.30091.2782
46392006.09.25 09:41t/p23209.801.27821.30091.278298.0080955.62
46402006.09.25 09:41sell23219.801.27921.30091.2782
46412006.09.25 09:44t/p23219.801.27821.30091.278298.0081053.62
46422006.09.25 09:51sell23229.801.27881.30051.2778
46432006.09.25 09:59t/p23229.801.27781.30051.277898.0081151.62
46442006.09.25 09:59close23119.701.27781.30041.2759-87.3081064.32
46452006.09.25 10:00buy23239.801.27771.25421.2787
46462006.09.25 10:13t/p23239.801.27871.25421.278798.0081162.32
46472006.09.25 10:13buy23249.801.27921.25571.2802
46482006.09.25 10:14buy23259.801.27731.25561.2783
46492006.09.25 10:15t/p23259.801.27831.25561.278398.0081260.32
46502006.09.25 10:15close23249.801.27901.25571.2802-19.6081240.72
46512006.09.25 10:17buy23269.801.27761.25411.2786
46522006.09.25 10:17t/p23269.801.27861.25411.278698.0081338.72
46532006.09.25 10:17buy23279.801.27931.25581.2803
46542006.09.25 10:29buy23289.801.27711.25541.2781
46552006.09.25 10:39t/p23289.801.27811.25541.278198.0081436.72
46562006.09.25 10:39close23279.801.27841.25581.2803-88.2081348.52
46572006.09.25 10:40buy23299.801.27721.25371.2782
46582006.09.25 10:49t/p23299.801.27821.25371.278298.0081446.52
46592006.09.25 10:49buy23309.801.27891.25541.2799
46602006.09.25 10:59buy23319.801.27691.25521.2779
46612006.09.25 14:29buy233219.601.27511.25521.2761
46622006.09.25 14:36t/p233219.601.27611.25521.2761196.0081642.52
46632006.09.25 14:36close23319.801.27721.25521.277929.4081671.92
46642006.09.25 14:39close23309.801.27501.25541.2799-382.2081289.72
46652006.09.25 14:39buy23339.801.27741.25391.2784
46662006.09.25 14:44buy23349.801.27521.25351.2762
46672006.09.25 14:51t/p23349.801.27621.25351.276298.0081387.72
46682006.09.25 14:51close23339.801.27701.25391.2784-39.2081348.52
46692006.09.25 14:57sell23359.801.27411.29761.2731
46702006.09.25 14:57sell23369.801.27691.29861.2759
46712006.09.25 14:58t/p23369.801.27591.29861.275998.0181446.53
46722006.09.25 14:58sell23379.801.27691.29861.2759
46732006.09.25 14:59t/p23379.801.27591.29861.275998.0181544.54
46742006.09.25 15:00sell23389.801.27681.29851.2758
46752006.09.25 15:06t/p23389.801.27581.29851.275898.0081642.54
46762006.09.25 15:06sell23399.801.27671.29841.2757
46772006.09.25 15:14t/p23399.801.27571.29841.275798.0081740.54
46782006.09.25 15:15sell23409.901.27631.29801.2753
46792006.09.25 15:16t/p23409.901.27531.29801.275399.0081839.54
46802006.09.25 15:16sell23419.901.27611.29781.2751
46812006.09.25 15:29t/p23419.901.27511.29781.275199.0081938.54
46822006.09.25 15:29close23359.801.27491.29761.2731-78.4081860.14
46832006.09.25 15:30buy23429.901.27501.25151.2760
46842006.09.25 15:36t/p23429.901.27601.25151.276099.0081959.14
46852006.09.25 15:36buy23439.901.27621.25271.2772
46862006.09.26 07:14buy23449.901.27381.25211.2748
46872006.09.26 07:51t/p23449.901.27481.25211.274899.0082058.14
46882006.09.26 07:51close23439.901.27531.25271.2772-95.5881962.56
46892006.09.26 07:59sell23459.901.27441.29791.2734
46902006.09.26 08:14t/p23459.901.27341.29791.273499.0082061.56
46912006.09.26 08:14sell23469.901.27301.29651.2720
46922006.09.26 08:18sell23479.901.27501.29671.2740
46932006.09.26 08:19t/p23479.901.27401.29671.274099.0082160.56
46942006.09.26 08:19sell23489.901.27511.29681.2741
46952006.09.26 08:21t/p23489.901.27411.29681.274199.0082259.56
46962006.09.26 08:21sell23499.901.27541.29711.2744
46972006.09.26 08:23t/p23499.901.27441.29711.274499.0082358.56
46982006.09.26 08:23sell23509.901.27541.29711.2744
46992006.09.26 08:26t/p23509.901.27441.29711.274499.0082457.56
47002006.09.26 08:26sell23519.901.27531.29701.2743
47012006.09.26 08:29t/p23519.901.27431.29701.274399.0082556.56
47022006.09.26 08:30sell235210.001.27531.29701.2743
47032006.09.26 08:32t/p235210.001.27431.29701.2743100.0082656.56
47042006.09.26 08:32sell235310.001.27541.29711.2744
47052006.09.26 08:39t/p235310.001.27441.29711.2744100.0082756.56
47062006.09.26 08:39sell235410.001.27491.29661.2739
47072006.09.26 08:40t/p235410.001.27391.29661.2739100.0082856.56
47082006.09.26 08:40sell235510.001.27491.29661.2739
47092006.09.26 08:41t/p235510.001.27391.29661.2739100.0082956.56
47102006.09.26 08:42sell235610.001.27501.29671.2740
47112006.09.26 08:43t/p235610.001.27401.29671.2740100.0083056.56
47122006.09.26 08:43sell235710.001.27491.29661.2739
47132006.09.26 08:44t/p235710.001.27391.29661.2739100.0083156.56
47142006.09.26 08:44sell235810.001.27501.29671.2740
47152006.09.26 08:44t/p235810.001.27401.29671.2740100.0083256.56
47162006.09.26 08:45sell235910.001.27511.29681.2741
47172006.09.26 08:46t/p235910.001.27411.29681.2741100.0083356.56
47182006.09.26 08:46sell236010.101.27511.29681.2741
47192006.09.26 08:47t/p236010.101.27411.29681.2741101.0083457.56
47202006.09.26 08:47sell236110.101.27541.29711.2744
47212006.09.26 08:48t/p236110.101.27441.29711.2744101.0083558.56
47222006.09.26 08:48sell236210.101.27541.29711.2744
47232006.09.26 08:54t/p236210.101.27441.29711.2744101.0083659.56
47242006.09.26 08:59t/p23469.901.27201.29651.272099.0083758.56
47252006.09.26 08:59sell236310.101.27111.29461.2701
47262006.09.26 09:00sell236410.101.27421.29591.2732
47272006.09.26 09:01t/p236410.101.27321.29591.2732101.0083859.56
47282006.09.26 09:01sell236510.101.27391.29561.2729
47292006.09.26 09:04t/p236510.101.27291.29561.2729101.0083960.56
47302006.09.26 09:04sell236610.101.27401.29571.2730
47312006.09.26 09:05t/p236610.101.27301.29571.2730101.0084061.56
47322006.09.26 09:05sell236710.101.27401.29571.2730
47332006.09.26 09:06t/p236710.101.27301.29571.2730101.0084162.56
47342006.09.26 09:06sell236810.101.27401.29571.2730
47352006.09.26 09:11t/p236810.101.27301.29571.2730101.0084263.56
47362006.09.26 09:11sell236910.201.27361.29531.2726
47372006.09.26 09:12t/p236910.201.27261.29531.2726102.0084365.56
47382006.09.26 09:12sell237010.201.27301.29471.2720
47392006.09.26 09:13t/p237010.201.27201.29471.2720102.0084467.56
47402006.09.26 09:13sell237110.201.27321.29491.2722
47412006.09.26 09:14t/p237110.201.27221.29491.2722102.0084569.56
47422006.09.26 09:17sell237210.201.27311.29481.2721
47432006.09.26 09:29t/p237210.201.27211.29481.2721102.0084671.56
47442006.09.26 09:29close236310.101.27211.29461.2701-101.0084570.56
47452006.09.26 09:30sell237310.201.27181.29531.2708
47462006.09.26 09:36sell237410.201.27381.29551.2728
47472006.09.26 09:37t/p237410.201.27281.29551.2728102.0084672.56
47482006.09.26 09:37sell237510.201.27371.29541.2727
47492006.09.26 09:40t/p237510.201.27271.29541.2727102.0084774.56
47502006.09.26 09:44sell237610.201.27381.29551.2728
47512006.09.26 09:44t/p237610.201.27281.29551.2728102.0084876.56
47522006.09.26 09:45sell237710.201.27381.29551.2728
47532006.09.26 09:47t/p237710.201.27281.29551.2728102.0084978.56
47542006.09.26 09:47sell237810.201.27401.29571.2730
47552006.09.26 09:48t/p237810.201.27301.29571.2730102.0085080.56
47562006.09.26 09:48sell237910.301.27401.29571.2730
47572006.09.26 09:51t/p237910.301.27301.29571.2730103.0185183.57
47582006.09.26 09:51sell238010.301.27421.29591.2732
47592006.09.26 09:52t/p238010.301.27321.29591.2732103.0085286.57
47602006.09.26 09:52sell238110.301.27401.29571.2730
47612006.09.26 09:54t/p238110.301.27301.29571.2730103.0185389.58
47622006.09.26 09:54sell238210.301.27391.29561.2729
47632006.09.26 09:55t/p238210.301.27291.29561.2729103.0085492.58
47642006.09.26 09:55sell238310.301.27381.29551.2728
47652006.09.26 09:57t/p238310.301.27281.29551.2728103.0085595.58
47662006.09.26 09:57sell238410.301.27401.29571.2730
47672006.09.26 09:58t/p238410.301.27301.29571.2730103.0185698.59
47682006.09.26 09:58sell238510.301.27401.29571.2730
47692006.09.26 09:59t/p238510.301.27301.29571.2730103.0185801.60
47702006.09.26 09:59t/p237310.201.27081.29531.2708102.0085903.60
47712006.09.26 09:59sell238610.401.26981.29331.2688
47722006.09.26 10:00sell238710.401.27391.29561.2729
47732006.09.26 10:01t/p238710.401.27291.29561.2729104.0086007.60
47742006.09.26 10:01sell238810.401.27411.29581.2731
47752006.09.26 10:02t/p238810.401.27311.29581.2731103.9986111.59
47762006.09.26 10:02sell238910.401.27481.29651.2738
47772006.09.26 10:03t/p238910.401.27381.29651.2738103.9986215.58
47782006.09.26 10:03sell239010.401.27481.29651.2738
47792006.09.26 10:03t/p239010.401.27381.29651.2738103.9986319.57
47802006.09.26 10:15sell239110.401.27281.29451.2718
47812006.09.26 10:16t/p239110.401.27181.29451.2718104.0086423.57
47822006.09.26 10:16sell239210.401.27281.29451.2718
47832006.09.26 10:17t/p239210.401.27181.29451.2718104.0086527.57
47842006.09.26 10:17sell239310.401.27301.29471.2720
47852006.09.26 10:18t/p239310.401.27201.29471.2720104.0086631.57
47862006.09.26 10:18sell239410.401.27271.29441.2717
47872006.09.26 10:19t/p239410.401.27171.29441.2717104.0086735.57
47882006.09.26 10:19sell239510.501.27271.29441.2717
47892006.09.26 10:19t/p239510.501.27171.29441.2717104.9986840.56
47902006.09.26 10:30sell239610.501.27321.29491.2722
47912006.09.26 10:42t/p239610.501.27221.29491.2722105.0086945.56
47922006.09.26 10:42sell239710.501.27331.29501.2723
47932006.09.26 10:43t/p239710.501.27231.29501.2723105.0187050.57
47942006.09.26 10:43sell239810.501.27311.29481.2721
47952006.09.26 10:43t/p239810.501.27211.29481.2721105.0087155.57
47962006.09.26 10:46sell239910.501.27291.29461.2719
47972006.09.26 10:47t/p239910.501.27191.29461.2719105.0087260.57
47982006.09.26 10:47sell240010.501.27211.29381.2711
47992006.09.26 10:48t/p240010.501.27111.29381.2711105.0087365.57
48002006.09.26 10:48sell240110.501.27211.29381.2711
48012006.09.26 10:49t/p240110.501.27111.29381.2711105.0087470.57
48022006.09.26 10:49sell240210.501.27221.29391.2712
48032006.09.26 10:50t/p240210.501.27121.29391.2712105.0087575.57
48042006.09.26 10:50sell240310.601.27171.29341.2707
48052006.09.26 10:52t/p240310.601.27071.29341.2707106.0087681.57
48062006.09.26 11:14t/p238610.401.26881.29331.2688104.0087785.57
48072006.09.26 11:14sell240410.601.26861.29211.2676
48082006.09.26 11:15sell240510.601.27151.29321.2705
48092006.09.26 11:16t/p240510.601.27051.29321.2705106.0087891.57
48102006.09.26 11:16sell240610.601.27151.29321.2705
48112006.09.26 11:17t/p240610.601.27051.29321.2705106.0087997.57
48122006.09.26 11:17sell240710.601.27141.29311.2704
48132006.09.26 11:18t/p240710.601.27041.29311.2704106.0088103.57
48142006.09.26 11:18sell240810.601.27171.29341.2707
48152006.09.26 11:19t/p240810.601.27071.29341.2707106.0088209.57
48162006.09.26 11:19sell240910.601.27191.29361.2709
48172006.09.26 11:20t/p240910.601.27091.29361.2709106.0188315.58
48182006.09.26 11:20sell241010.601.27171.29341.2707
48192006.09.26 11:22t/p241010.601.27071.29341.2707106.0088421.58
48202006.09.26 11:22sell241110.701.27191.29361.2709
48212006.09.26 11:22t/p241110.701.27091.29361.2709107.0188528.59
48222006.09.26 11:30sell241210.701.27181.29351.2708
48232006.09.26 11:34t/p241210.701.27081.29351.2708107.0088635.59
48242006.09.26 11:34sell241310.701.27161.29331.2706
48252006.09.26 11:38t/p241310.701.27061.29331.2706107.0088742.59
48262006.09.26 11:38sell241410.701.27151.29321.2705
48272006.09.26 11:39t/p241410.701.27051.29321.2705107.0088849.59
48282006.09.26 11:39sell241510.701.27141.29311.2704
48292006.09.26 11:40t/p241510.701.27041.29311.2704107.0088956.59
48302006.09.26 11:40sell241610.701.27141.29311.2704
48312006.09.26 11:41t/p241610.701.27041.29311.2704107.0089063.59
48322006.09.26 11:41sell241710.701.27141.29311.2704
48332006.09.26 11:43t/p241710.701.27041.29311.2704107.0089170.59
48342006.09.26 11:43sell241810.801.27151.29321.2705
48352006.09.26 11:44t/p241810.801.27051.29321.2705108.0089278.59
48362006.09.26 11:44sell241910.801.27151.29321.2705
48372006.09.26 11:44t/p241910.801.27051.29321.2705108.0089386.59
48382006.09.26 11:45sell242010.801.27151.29321.2705
48392006.09.26 11:47t/p242010.801.27051.29321.2705108.0089494.59
48402006.09.26 11:47sell242110.801.27121.29291.2702
48412006.09.26 11:48t/p242110.801.27021.29291.2702107.9989602.58
48422006.09.26 11:48sell242210.801.27121.29291.2702
48432006.09.26 11:49t/p242210.801.27021.29291.2702107.9989710.57
48442006.09.26 11:49sell242310.801.27081.29251.2698
48452006.09.26 11:50t/p242310.801.26981.29251.2698108.0089818.57
48462006.09.26 11:50sell242410.801.27101.29271.2700
48472006.09.26 11:51t/p242410.801.27001.29271.2700108.0089926.57
48482006.09.26 11:51sell242510.801.27061.29231.2696
48492006.09.26 11:52t/p242510.801.26961.29231.2696108.0090034.57
48502006.09.26 11:52sell242610.901.27061.29231.2696
48512006.09.26 11:53t/p242610.901.26961.29231.2696109.0090143.57
48522006.09.26 11:53sell242710.901.27051.29221.2695
48532006.09.26 12:00t/p242710.901.26951.29221.2695108.9990252.56
48542006.09.26 12:00close240410.601.26951.29211.2676-95.4090157.16
48552006.09.26 12:00buy242810.901.26971.24621.2707
48562006.09.26 14:14buy242910.901.26721.24551.2682
48572006.09.26 14:15t/p242910.901.26821.24551.2682109.0090266.16
48582006.09.26 14:15close242810.901.26931.24621.2707-43.6090222.56
48592006.09.26 14:17sell243010.901.26761.29111.2666
48602006.09.26 14:17sell243110.901.26941.29111.2684
48612006.09.26 14:20t/p243110.901.26841.29111.2684109.0090331.56
48622006.09.26 14:20sell243210.901.26981.29151.2688
48632006.09.26 14:21t/p243210.901.26881.29151.2688108.9990440.55
48642006.09.26 14:21sell243310.901.26991.29161.2689
48652006.09.26 14:22t/p243310.901.26891.29161.2689109.0090549.55
48662006.09.26 14:22sell243410.901.26981.29151.2688
48672006.09.26 14:29t/p243410.901.26881.29151.2688108.9990658.54
48682006.09.26 14:32sell243510.901.26951.29121.2685
48692006.09.26 14:34t/p243510.901.26851.29121.2685109.0090767.54
48702006.09.26 14:34sell243610.901.26951.29121.2685
48712006.09.26 14:36t/p243610.901.26851.29121.2685109.0090876.54
48722006.09.26 14:36sell243711.001.26971.29141.2687
48732006.09.26 14:42t/p243711.001.26871.29141.2687110.0190986.55
48742006.09.26 15:37sell243811.001.26961.29131.2686
48752006.09.26 15:44t/p243811.001.26861.29131.2686110.0091096.55
48762006.09.26 15:44close243010.901.26861.29111.2666-109.0090987.55
48772006.09.26 15:45buy243911.001.26851.24501.2695
48782006.09.26 15:45t/p243911.001.26951.24501.2695110.0091097.55
48792006.09.26 15:45buy244011.001.26971.24621.2707
48802006.09.26 16:40buy244111.001.26791.24621.2689
48812006.09.26 16:59t/p244111.001.26891.24621.2689110.0091207.55
48822006.09.26 16:59close244011.001.26911.24621.2707-66.0091141.55
48832006.09.26 17:00buy244211.001.26941.24591.2704
48842006.09.27 06:44buy244311.001.26751.24581.2685
48852006.09.27 06:53t/p244311.001.26851.24581.2685110.0091251.55
48862006.09.27 06:53close244211.001.26951.24591.27043.7991255.34
48872006.09.27 06:58sell244411.001.26841.29191.2674
48882006.09.27 14:30sell244511.001.27021.29191.2692
48892006.09.28 00:29sell244622.001.27231.29221.2713
48902006.09.28 09:14t/p244622.001.27131.29221.2713220.0091475.34
48912006.09.28 09:14close244511.001.27111.29191.2692-79.5391395.81
48922006.09.28 09:15close244411.001.27101.29191.2674-266.5391129.28
48932006.09.28 09:15sell244711.001.27151.29501.2705
48942006.09.28 12:29t/p244711.001.27051.29501.2705110.0091239.28
48952006.09.28 12:29sell244811.001.27031.29381.2693
48962006.09.28 14:29t/p244811.001.26931.29381.2693110.0091349.28
48972006.09.28 14:29sell244911.001.26861.29211.2676
48982006.09.28 14:31sell245011.001.27071.29241.2697
48992006.09.28 14:32t/p245011.001.26971.29241.2697110.0091459.28
49002006.09.28 14:32sell245111.001.27111.29281.2701
49012006.09.28 14:32t/p245111.001.27011.29281.2701110.0091569.28
49022006.09.28 18:44sell245211.001.27091.29261.2699
49032006.09.28 21:59t/p245211.001.26991.29261.2699110.0091679.28
49042006.09.28 21:59close244911.001.26971.29211.2676-121.0091558.28
49052006.09.28 22:00sell245311.001.26941.29291.2684
49062006.09.29 03:14sell245411.001.27121.29291.2702
49072006.09.29 05:59t/p245411.001.27021.29291.2702110.0091668.28
49082006.09.29 05:59close245311.001.26991.29291.2684-48.5191619.77
49092006.09.29 06:00sell245511.001.26961.29311.2686
49102006.09.29 06:59t/p245511.001.26861.29311.2686110.0091729.77
49112006.09.29 06:59sell245611.101.26831.29181.2673
49122006.09.29 07:29t/p245611.101.26731.29181.2673111.0091840.77
49132006.09.29 07:29sell245711.101.26691.29041.2659
49142006.09.29 07:37sell245811.101.27021.29191.2692
49152006.09.29 07:43t/p245811.101.26921.29191.2692111.0091951.77
49162006.09.29 07:43sell245911.101.26981.29151.2688
49172006.09.29 07:44t/p245911.101.26881.29151.2688110.9992062.76
49182006.09.29 07:46sell246011.101.27001.29171.2690
49192006.09.29 07:49t/p246011.101.26901.29171.2690111.0092173.76
49202006.09.29 07:49sell246111.101.27001.29171.2690
49212006.09.29 07:51t/p246111.101.26901.29171.2690111.0092284.76
49222006.09.29 07:51sell246211.101.26981.29151.2688
49232006.09.29 07:59t/p246211.101.26881.29151.2688110.9992395.75
49242006.09.29 08:23sell246311.101.26961.29131.2686
49252006.09.29 08:24t/p246311.101.26861.29131.2686111.0092506.75
49262006.09.29 08:24sell246411.201.26911.29081.2681
49272006.09.29 08:25t/p246411.201.26811.29081.2681111.9992618.74
49282006.09.29 08:25sell246511.201.26921.29091.2682
49292006.09.29 08:26t/p246511.201.26821.29091.2682112.0092730.74
49302006.09.29 08:26sell246611.201.26931.29101.2683
49312006.09.29 08:27t/p246611.201.26831.29101.2683112.0092842.74
49322006.09.29 08:27sell246711.201.26941.29111.2684
49332006.09.29 08:29t/p246711.201.26841.29111.2684112.0092954.74
49342006.09.29 08:31sell246811.201.26911.29081.2681
49352006.09.29 08:35t/p246811.201.26811.29081.2681111.9993066.73
49362006.09.29 08:35sell246911.201.26881.29051.2678
49372006.09.29 08:44t/p246911.201.26781.29051.2678112.0093178.73
49382006.09.29 08:44close245711.101.26761.29041.2659-77.7093101.03
49392006.09.29 08:45buy247011.201.26751.24401.2685
49402006.09.29 08:51t/p247011.201.26851.24401.2685112.0093213.03
49412006.09.29 08:51buy247111.201.26891.24541.2699
49422006.09.29 09:14buy247211.201.26681.24511.2678
49432006.09.29 09:15t/p247211.201.26781.24511.2678112.0093325.03
49442006.09.29 09:15close247111.201.26811.24541.2699-89.6093235.43
49452006.09.29 09:18buy247311.201.26731.24381.2683
49462006.09.29 12:44buy247411.201.26461.24291.2656
49472006.09.29 12:45t/p247411.201.26561.24291.2656112.0093347.43
49482006.09.29 12:45close247311.201.26661.24381.2683-78.4093269.03
49492006.09.29 12:47sell247511.201.26551.28901.2645
49502006.09.29 15:29sell247611.201.27021.29191.2692
49512006.09.29 15:58t/p247611.201.26921.29191.2692112.0093381.03
49522006.09.29 15:58close247511.201.26861.28901.2645-347.2093033.83
49532006.09.29 15:59buy247711.201.26881.24531.2698
49542006.09.29 17:31t/p247711.201.26981.24531.2698112.0093145.83
49552006.09.29 17:31sell247811.201.27001.29351.2690
49562006.09.29 17:32t/p247811.201.26901.29351.2690112.0093257.83
49572006.09.29 17:32sell247911.201.26831.29181.2673
49582006.10.02 01:14t/p247911.201.26731.29181.2673118.6193376.44
49592006.10.02 01:14sell248011.301.26681.29031.2658
49602006.10.02 09:44sell248111.301.26891.29061.2679
49612006.10.02 13:29sell248222.601.27091.29081.2699
49622006.10.02 13:45sell248333.901.27271.29081.2717
49632006.10.04 08:14t/p248333.901.27171.29081.2717379.0093755.44
49642006.10.04 08:14close248222.601.27091.29081.269926.6793782.11
49652006.10.04 08:15close248111.301.27101.29061.2679-223.9793558.14
49662006.10.04 08:17close248011.301.27141.29031.2658-506.4793051.68
49672006.10.04 08:17sell248411.201.27221.29571.2712
49682006.10.04 08:29t/p248411.201.27121.29571.2712112.0093163.68
49692006.10.04 08:29sell248511.201.27051.29401.2695
49702006.10.04 08:36sell248611.201.27251.29421.2715
49712006.10.04 08:39t/p248611.201.27151.29421.2715112.0093275.68
49722006.10.04 08:39sell248711.201.27241.29411.2714
49732006.10.04 08:40t/p248711.201.27141.29411.2714112.0093387.68
49742006.10.04 08:48sell248811.301.27231.29401.2713
49752006.10.04 08:52t/p248811.301.27131.29401.2713113.0093500.68
49762006.10.04 08:52sell248911.301.27231.29401.2713
49772006.10.04 08:56t/p248911.301.27131.29401.2713113.0093613.68
49782006.10.04 08:56sell249011.301.27261.29431.2716
49792006.10.04 08:57t/p249011.301.27161.29431.2716113.0193726.69
49802006.10.04 08:57sell249111.301.27301.29471.2720
49812006.10.04 08:59t/p249111.301.27201.29471.2720113.0093839.69
49822006.10.04 08:59t/p248511.201.26951.29401.2695112.0093951.69
49832006.10.04 08:59sell249211.301.26851.29201.2675
49842006.10.04 09:00sell249311.301.27321.29491.2722
49852006.10.04 09:01t/p249311.301.27221.29491.2722113.0094064.69
49862006.10.04 09:01sell249411.301.27321.29491.2722
49872006.10.04 09:02t/p249411.301.27221.29491.2722113.0094177.69
49882006.10.04 09:02sell249511.401.27331.29501.2723
49892006.10.04 09:03t/p249511.401.27231.29501.2723114.0194291.70
49902006.10.04 09:03sell249611.401.27351.29521.2725
49912006.10.04 09:10t/p249611.401.27251.29521.2725114.0094405.70
49922006.10.04 09:10sell249711.401.27361.29531.2726
49932006.10.04 09:11t/p249711.401.27261.29531.2726114.0094519.70
49942006.10.04 09:11sell249811.401.27361.29531.2726
49952006.10.04 09:12t/p249811.401.27261.29531.2726114.0094633.70
49962006.10.04 09:17sell249911.401.27351.29521.2725
49972006.10.04 09:20t/p249911.401.27251.29521.2725114.0094747.70
49982006.10.04 09:20sell250011.401.27341.29511.2724
49992006.10.04 09:23t/p250011.401.27241.29511.2724113.9994861.69
50002006.10.04 09:23sell250111.401.27311.29481.2721
50012006.10.04 09:25t/p250111.401.27211.29481.2721114.0094975.69
50022006.10.04 09:25sell250211.401.27311.29481.2721
50032006.10.04 09:29t/p250211.401.27211.29481.2721114.0095089.69
50042006.10.04 09:32sell250311.501.27251.29421.2715
50052006.10.04 09:34t/p250311.501.27151.29421.2715115.0095204.69
50062006.10.04 09:34sell250411.501.27271.29441.2717
50072006.10.04 09:39t/p250411.501.27171.29441.2717114.9995319.68
50082006.10.04 09:39sell250511.501.27271.29441.2717
50092006.10.04 09:44t/p250511.501.27171.29441.2717114.9995434.67
50102006.10.04 09:45sell250611.501.27251.29421.2715
50112006.10.04 09:50t/p250611.501.27151.29421.2715115.0095549.67
50122006.10.04 09:50sell250711.501.27231.29401.2713
50132006.10.04 09:52t/p250711.501.27131.29401.2713115.0095664.67
50142006.10.04 09:52sell250811.501.27201.29371.2710
50152006.10.04 09:56t/p250811.501.27101.29371.2710114.9995779.66
50162006.10.04 09:56sell250911.501.27161.29331.2706
50172006.10.04 09:57t/p250911.501.27061.29331.2706115.0095894.66
50182006.10.04 09:57sell251011.601.27111.29281.2701
50192006.10.04 09:57t/p251011.601.27011.29281.2701116.0196010.67
50202006.10.04 10:00sell251111.601.27151.29321.2705
50212006.10.04 10:01t/p251111.601.27051.29321.2705116.0096126.67
50222006.10.04 10:01sell251211.601.27151.29321.2705
50232006.10.04 10:02t/p251211.601.27051.29321.2705116.0096242.67
50242006.10.04 10:02sell251311.601.27131.29301.2703
50252006.10.04 10:03t/p251311.601.27031.29301.2703116.0096358.67
50262006.10.04 10:03sell251411.601.27101.29271.2700
50272006.10.04 10:04t/p251411.601.27001.29271.2700116.0096474.67
50282006.10.04 10:04sell251511.601.27101.29271.2700
50292006.10.04 10:05t/p251511.601.27001.29271.2700116.0096590.67
50302006.10.04 10:05sell251611.601.27101.29271.2700
50312006.10.04 10:06t/p251611.601.27001.29271.2700116.0096706.67
50322006.10.04 10:06sell251711.701.27111.29281.2701
50332006.10.04 10:06t/p251711.701.27011.29281.2701117.0196823.68
50342006.10.04 10:19sell251811.701.27061.29231.2696
50352006.10.04 10:20t/p251811.701.26961.29231.2696117.0096940.68
50362006.10.04 10:20sell251911.701.27061.29231.2696
50372006.10.04 10:21t/p251911.701.26961.29231.2696117.0097057.68
50382006.10.04 10:21sell252011.701.27071.29241.2697
50392006.10.04 10:22t/p252011.701.26971.29241.2697117.0097174.68
50402006.10.04 10:22sell252111.701.27081.29251.2698
50412006.10.04 10:23t/p252111.701.26981.29251.2698117.0097291.68
50422006.10.04 10:23sell252211.701.27101.29271.2700
50432006.10.04 10:23t/p252211.701.27001.29271.2700117.0097408.68
50442006.10.04 10:36sell252311.701.27031.29201.2693
50452006.10.04 10:37t/p252311.701.26931.29201.2693117.0097525.68
50462006.10.04 10:37sell252411.801.27041.29211.2694
50472006.10.04 10:38t/p252411.801.26941.29211.2694118.0197643.69
50482006.10.04 10:38sell252511.801.27031.29201.2693
50492006.10.04 10:40t/p252511.801.26931.29201.2693118.0097761.69
50502006.10.04 10:40sell252611.801.27041.29211.2694
50512006.10.04 10:41t/p252611.801.26941.29211.2694118.0197879.70
50522006.10.04 10:41sell252711.801.27061.29231.2696
50532006.10.04 10:42t/p252711.801.26961.29231.2696118.0097997.70
50542006.10.04 10:42sell252811.801.27031.29201.2693
50552006.10.04 10:43t/p252811.801.26931.29201.2693118.0098115.70
50562006.10.04 10:44t/p249211.301.26751.29201.2675113.0098228.70
50572006.10.04 10:44sell252911.801.26731.29081.2663
50582006.10.04 10:45sell253011.801.26981.29151.2688
50592006.10.04 10:46t/p253011.801.26881.29151.2688117.9998346.69
50602006.10.04 10:46sell253111.901.26951.29121.2685
50612006.10.04 10:47t/p253111.901.26851.29121.2685119.0098465.69
50622006.10.04 10:49sell253211.901.26921.29091.2682
50632006.10.04 10:50t/p253211.901.26821.29091.2682119.0098584.69
50642006.10.04 10:50sell253311.901.26931.29101.2683
50652006.10.04 10:51t/p253311.901.26831.29101.2683119.0098703.69
50662006.10.04 11:50sell253411.901.26951.29121.2685
50672006.10.04 11:50t/p253411.901.26851.29121.2685119.0098822.69
50682006.10.04 14:29sell253511.901.26931.29101.2683
50692006.10.04 15:15t/p253511.901.26831.29101.2683119.0098941.69
50702006.10.04 15:15close252911.801.26801.29081.2663-82.6098859.09
50712006.10.04 15:16buy253611.901.26811.24461.2691
50722006.10.04 16:30t/p253611.901.26911.24461.2691119.0098978.09
50732006.10.04 16:30sell253711.901.26931.29281.2683
50742006.10.04 18:44sell253811.901.27111.29281.2701
50752006.10.05 01:59t/p253811.901.27011.29281.2701140.0699118.15
50762006.10.05 01:59close253711.901.27011.29281.2683-74.1499044.01
50772006.10.05 02:00sell253911.901.26981.29331.2688
50782006.10.05 07:29sell254011.901.27161.29331.2706
50792006.10.05 08:44t/p254011.901.27061.29331.2706119.0099163.01
50802006.10.05 08:44close253911.901.27061.29331.2688-95.2099067.81
50812006.10.05 08:45sell254111.901.27051.29401.2695
50822006.10.05 12:59t/p254111.901.26951.29401.2695119.0099186.81
50832006.10.05 12:59sell254212.001.26871.29221.2677
50842006.10.05 13:00sell254312.001.27071.29241.2697
50852006.10.05 13:01t/p254312.001.26971.29241.2697120.0099306.81
50862006.10.05 13:01sell254412.001.27091.29261.2699
50872006.10.05 13:02t/p254412.001.26991.29261.2699120.0099426.81
50882006.10.05 13:02sell254512.001.27061.29231.2696
50892006.10.05 13:14t/p254512.001.26961.29231.2696120.0099546.81
50902006.10.05 13:14close254212.001.26951.29221.2677-96.0099450.81
50912006.10.05 13:15sell254612.001.26921.29271.2682
50922006.10.05 13:28sell254712.001.27121.29291.2702
50932006.10.05 13:29t/p254712.001.27021.29291.2702119.9999570.80
50942006.10.05 13:34sell254812.001.27121.29291.2702
50952006.10.05 13:44t/p254812.001.27021.29291.2702119.9999690.79
50962006.10.05 13:46sell254912.001.27111.29281.2701
50972006.10.05 13:50t/p254912.001.27011.29281.2701120.0199810.80
50982006.10.05 13:50sell255012.001.27111.29281.2701
50992006.10.05 13:51t/p255012.001.27011.29281.2701120.0199930.81
51002006.10.05 13:51sell255112.001.27121.29291.2702
51012006.10.05 13:53t/p255112.001.27021.29291.2702119.99100050.80
51022006.10.05 13:59t/p254612.001.26821.29271.2682120.00100170.80
51032006.10.05 13:59sell255212.101.26791.29141.2669
51042006.10.05 14:01sell255312.101.27091.29261.2699
51052006.10.05 14:04t/p255312.101.26991.29261.2699121.00100291.80
51062006.10.05 14:04sell255412.101.27121.29291.2702
51072006.10.05 14:06t/p255412.101.27021.29291.2702120.99100412.79
51082006.10.05 14:06sell255512.101.27151.29321.2705
51092006.10.05 14:07t/p255512.101.27051.29321.2705121.00100533.79
51102006.10.05 14:07sell255612.101.27211.29381.2711
51112006.10.05 14:07t/p255612.101.27111.29381.2711121.00100654.79
51122006.10.05 14:15sell255712.101.27191.29361.2709
51132006.10.05 14:19t/p255712.101.27091.29361.2709121.01100775.80
51142006.10.05 14:19sell255812.101.27151.29321.2705
51152006.10.05 14:26t/p255812.101.27051.29321.2705121.00100896.80
51162006.10.05 14:26sell255912.201.27151.29321.2705
51172006.10.05 14:28t/p255912.201.27051.29321.2705122.00101018.80
51182006.10.05 14:28sell256012.201.27161.29331.2706
51192006.10.05 14:29t/p256012.201.27061.29331.2706122.00101140.80
51202006.10.05 14:31sell256112.201.27071.29241.2697
51212006.10.05 14:32t/p256112.201.26971.29241.2697122.00101262.80
51222006.10.05 14:32sell256212.201.27061.29231.2696
51232006.10.05 14:32t/p256212.201.26961.29231.2696122.00101384.80
51242006.10.05 14:45sell256312.201.26971.29141.2687
51252006.10.05 15:29t/p256312.201.26871.29141.2687122.01101506.81
51262006.10.05 15:29close255212.101.26861.29141.2669-84.70101422.11
51272006.10.05 15:30buy256412.201.26871.24521.2697
51282006.10.05 16:29t/p256412.201.26971.24521.2697122.00101544.11
51292006.10.05 16:29buy256512.201.27001.24651.2710
51302006.10.06 01:14buy256612.201.26821.24651.2692
51312006.10.06 04:59t/p256612.201.26921.24651.2692122.00101666.11
51322006.10.06 04:59close256512.201.26931.24651.2710-93.39101572.72
51332006.10.06 05:00buy256712.201.26941.24591.2704
51342006.10.06 11:59buy256812.201.26661.24491.2676
51352006.10.06 12:01t/p256812.201.26761.24491.2676122.00101694.72
51362006.10.06 12:01close256712.201.26821.24591.2704-146.40101548.32
51372006.10.06 12:02sell256912.201.26711.29061.2661
51382006.10.06 12:44t/p256912.201.26611.29061.2661122.00101670.32
51392006.10.06 12:44sell257012.301.26381.28731.2628
51402006.10.06 12:59t/p257012.301.26281.28731.2628123.00101793.32
51412006.10.06 12:59sell257112.301.26011.28361.2591
51422006.10.06 13:04sell257212.301.26781.28951.2668
51432006.10.06 13:14t/p257212.301.26681.28951.2668123.00101916.32
51442006.10.06 13:18sell257312.301.26741.28911.2664
51452006.10.06 13:22t/p257312.301.26641.28911.2664123.00102039.32
51462006.10.06 13:22sell257412.301.26771.28941.2667
51472006.10.06 13:23t/p257412.301.26671.28941.2667122.99102162.31
51482006.10.06 13:23sell257512.301.26771.28941.2667
51492006.10.06 13:29t/p257512.301.26671.28941.2667122.99102285.30
51502006.10.06 13:42sell257612.301.26751.28921.2665
51512006.10.06 13:44t/p257612.301.26651.28921.2665123.01102408.31
51522006.10.06 13:49sell257712.301.26721.28891.2662
51532006.10.06 13:52t/p257712.301.26621.28891.2662123.00102531.31
51542006.10.06 13:52sell257812.401.26691.28861.2659
51552006.10.06 13:54t/p257812.401.26591.28861.2659123.99102655.30
51562006.10.06 13:54sell257912.401.26701.28871.2660
51572006.10.06 13:58t/p257912.401.26601.28871.2660124.00102779.30
51582006.10.06 13:58sell258012.401.26651.28821.2655
51592006.10.06 13:58t/p258012.401.26551.28821.2655124.00102903.30
51602006.10.06 13:59t/p257112.301.25911.28361.2591123.00103026.30
51612006.10.06 13:59sell258112.401.25891.28241.2579
51622006.10.06 14:01sell258212.401.26621.28791.2652
51632006.10.06 14:02t/p258212.401.26521.28791.2652123.99103150.29
51642006.10.06 14:02sell258312.401.26671.28841.2657
51652006.10.06 14:07t/p258312.401.26571.28841.2657124.00103274.29
51662006.10.06 14:07sell258412.401.26641.28811.2654
51672006.10.06 14:08t/p258412.401.26541.28811.2654124.00103398.29
51682006.10.06 14:08sell258512.501.26621.28791.2652
51692006.10.06 14:12t/p258512.501.26521.28791.2652124.99103523.28
51702006.10.06 14:12sell258612.501.26681.28851.2658
51712006.10.06 14:14t/p258612.501.26581.28851.2658125.01103648.29
51722006.10.06 14:17sell258712.501.26621.28791.2652
51732006.10.06 14:18t/p258712.501.26521.28791.2652124.99103773.28
51742006.10.06 14:18sell258812.501.26631.28801.2653
51752006.10.06 14:20t/p258812.501.26531.28801.2653125.00103898.28
51762006.10.06 14:20sell258912.501.26621.28791.2652
51772006.10.06 14:21t/p258912.501.26521.28791.2652124.99104023.27
51782006.10.06 14:21sell259012.501.26621.28791.2652
51792006.10.06 14:24t/p259012.501.26521.28791.2652124.99104148.26
51802006.10.06 14:24sell259112.501.26631.28801.2653
51812006.10.06 14:26t/p259112.501.26531.28801.2653125.00104273.26
51822006.10.06 14:26sell259212.601.26611.28781.2651
51832006.10.06 14:28t/p259212.601.26511.28781.2651126.01104399.27
51842006.10.06 14:28sell259312.601.26631.28801.2653
51852006.10.06 14:29t/p259312.601.26531.28801.2653126.00104525.27
51862006.10.06 14:29sell259412.601.26611.28781.2651
51872006.10.06 14:29t/p259412.601.26511.28781.2651126.01104651.28
51882006.10.06 14:30sell259512.601.26631.28801.2653
51892006.10.06 14:31t/p259512.601.26531.28801.2653126.00104777.28
51902006.10.06 14:31sell259612.601.26661.28831.2656
51912006.10.06 14:32t/p259612.601.26561.28831.2656126.00104903.28
51922006.10.06 14:32sell259712.601.26581.28751.2648
51932006.10.06 14:32t/p259712.601.26481.28751.2648126.00105029.28
51942006.10.06 14:44t/p258112.401.25791.28241.2579124.00105153.28
51952006.10.06 14:44sell259812.701.25771.28121.2567
51962006.10.06 14:46sell259912.701.26351.28521.2625
51972006.10.06 14:47t/p259912.701.26251.28521.2625127.00105280.28
51982006.10.06 14:47sell260012.701.26351.28521.2625
51992006.10.06 14:48t/p260012.701.26251.28521.2625127.00105407.28
52002006.10.06 14:48sell260112.701.26301.28471.2620
52012006.10.06 14:49t/p260112.701.26201.28471.2620127.00105534.28
52022006.10.06 14:49sell260212.701.26291.28461.2619
52032006.10.06 14:50t/p260212.701.26191.28461.2619127.00105661.28
52042006.10.06 14:50sell260312.701.26291.28461.2619
52052006.10.06 14:51t/p260312.701.26191.28461.2619127.00105788.28
52062006.10.06 14:51sell260412.701.26281.28451.2618
52072006.10.06 14:52t/p260412.701.26181.28451.2618127.00105915.28
52082006.10.06 14:52sell260512.801.26241.28411.2614
52092006.10.06 14:53t/p260512.801.26141.28411.2614128.00106043.28
52102006.10.06 14:53sell260612.801.26191.28361.2609
52112006.10.06 14:54t/p260612.801.26091.28361.2609127.99106171.27
52122006.10.06 14:54sell260712.801.26151.28321.2605
52132006.10.06 14:55t/p260712.801.26051.28321.2605128.00106299.27
52142006.10.06 14:55sell260812.801.26181.28351.2608
52152006.10.06 14:56t/p260812.801.26081.28351.2608128.01106427.28
52162006.10.06 14:56sell260912.801.26081.28251.2598
52172006.10.06 14:57t/p260912.801.25981.28251.2598128.00106555.28
52182006.10.06 14:57sell261012.801.26001.28171.2590
52192006.10.06 14:58t/p261012.801.25901.28171.2590128.00106683.28
52202006.10.06 14:58sell261112.901.26011.28181.2591
52212006.10.06 14:59t/p261112.901.25911.28181.2591129.00106812.28
52222006.10.06 14:59sell261212.901.25951.28121.2585
52232006.10.10 08:29t/p261212.901.25851.28121.2585144.22106956.51
52242006.10.10 08:29close259812.701.25761.28121.256727.69106984.19
52252006.10.10 08:30sell261312.901.25731.28081.2563
52262006.10.10 08:35sell261412.901.25921.28091.2582
52272006.10.10 08:44t/p261412.901.25821.28091.2582129.00107113.19
52282006.10.10 08:44close261312.901.25761.28081.2563-38.70107074.49
52292006.10.10 08:45sell261512.901.25731.28081.2563
52302006.10.10 08:47sell261612.901.26041.28211.2594
52312006.10.10 08:48t/p261612.901.25941.28211.2594129.01107203.50
52322006.10.10 08:48sell261712.901.26011.28181.2591
52332006.10.10 08:49t/p261712.901.25911.28181.2591129.00107332.50
52342006.10.10 08:49sell261812.901.26031.28201.2593
52352006.10.10 08:54t/p261812.901.25931.28201.2593129.01107461.51
52362006.10.10 08:54sell261912.901.25991.28161.2589
52372006.10.10 08:56t/p261912.901.25891.28161.2589129.00107590.51
52382006.10.10 08:56sell262013.001.25971.28141.2587
52392006.10.10 08:58t/p262013.001.25871.28141.2587129.99107720.50
52402006.10.10 09:02sell262113.001.25971.28141.2587
52412006.10.10 09:03t/p262113.001.25871.28141.2587129.99107850.49
52422006.10.10 09:03sell262213.001.25951.28121.2585
52432006.10.10 09:04t/p262213.001.25851.28121.2585130.00107980.49
52442006.10.10 09:04sell262313.001.25961.28131.2586
52452006.10.10 09:06t/p262313.001.25861.28131.2586130.01108110.50
52462006.10.10 09:06sell262413.001.25961.28131.2586
52472006.10.10 09:10t/p262413.001.25861.28131.2586130.01108240.51
52482006.10.10 09:14t/p261512.901.25631.28081.2563129.00108369.51
52492006.10.10 09:14sell262513.101.25611.27961.2551
52502006.10.10 09:16sell262613.101.25891.28061.2579
52512006.10.10 09:17t/p262613.101.25791.28061.2579131.01108500.52
52522006.10.10 09:17sell262713.101.25881.28051.2578
52532006.10.10 09:23t/p262713.101.25781.28051.2578131.00108631.52
52542006.10.10 09:23sell262813.101.25901.28071.2580
52552006.10.10 09:24t/p262813.101.25801.28071.2580130.99108762.51
52562006.10.10 09:24sell262913.101.25901.28071.2580
52572006.10.10 09:25t/p262913.101.25801.28071.2580130.99108893.50
52582006.10.10 09:25sell263013.101.25891.28061.2579
52592006.10.10 09:27t/p263013.101.25791.28061.2579131.01109024.51
52602006.10.10 09:27sell263113.101.25901.28071.2580
52612006.10.10 09:29t/p263113.101.25801.28071.2580130.99109155.50
52622006.10.10 09:37sell263213.101.25931.28101.2583
52632006.10.10 09:41t/p263213.101.25831.28101.2583131.00109286.50
52642006.10.10 09:41sell263313.201.25931.28101.2583
52652006.10.10 09:42t/p263313.201.25831.28101.2583132.00109418.50
52662006.10.10 09:47sell263413.201.25941.28111.2584
52672006.10.10 09:48t/p263413.201.25841.28111.2584132.00109550.50
52682006.10.10 09:48sell263513.201.25991.28161.2589
52692006.10.10 09:52t/p263513.201.25891.28161.2589132.00109682.50
52702006.10.10 09:52sell263613.201.25981.28151.2588
52712006.10.10 09:53t/p263613.201.25881.28151.2588131.99109814.49
52722006.10.10 09:53sell263713.201.25971.28141.2587
52732006.10.10 09:57t/p263713.201.25871.28141.2587131.99109946.48
52742006.10.10 09:57sell263813.201.25981.28151.2588
52752006.10.10 09:58t/p263813.201.25881.28151.2588131.99110078.47
52762006.10.10 09:58sell263913.301.25981.28151.2588
52772006.10.10 09:59t/p263913.301.25881.28151.2588132.99110211.46
52782006.10.10 10:03sell264013.301.25951.28121.2585
52792006.10.10 10:05t/p264013.301.25851.28121.2585133.00110344.46
52802006.10.10 10:05sell264113.301.25931.28101.2583
52812006.10.10 10:08t/p264113.301.25831.28101.2583133.00110477.46
52822006.10.10 10:08sell264213.301.25891.28061.2579
52832006.10.10 10:10t/p264213.301.25791.28061.2579133.01110610.47
52842006.10.10 10:10sell264313.301.25841.28011.2574
52852006.10.10 10:14t/p264313.301.25741.28011.2574133.00110743.47
52862006.10.10 10:14close262513.101.25701.27961.2551-117.90110625.57
52872006.10.10 10:15buy264413.301.25711.23361.2581
52882006.10.10 10:15t/p264413.301.25811.23361.2581133.00110758.57
52892006.10.10 10:15buy264513.301.25871.23521.2597
52902006.10.10 10:22buy264613.301.25681.23511.2578
52912006.10.10 10:40t/p264613.301.25781.23511.2578133.00110891.57
52922006.10.10 10:40close264513.301.25851.23521.2597-26.60110864.97
52932006.10.10 10:40buy264713.401.25651.23301.2575
52942006.10.10 11:14buy264813.401.25461.23291.2556
52952006.10.10 11:15t/p264813.401.25561.23291.2556134.00110998.97
52962006.10.10 11:15close264713.401.25611.23301.2575-53.59110945.38
52972006.10.10 11:16sell264913.401.25451.27801.2535
52982006.10.10 11:24sell265013.401.25641.27811.2554
52992006.10.10 11:27t/p265013.401.25541.27811.2554134.00111079.38
53002006.10.10 11:44t/p264913.401.25351.27801.2535134.00111213.38
53012006.10.10 11:44sell265113.401.25301.27651.2520
53022006.10.10 11:51sell265213.401.25641.27811.2554
53032006.10.10 11:54t/p265213.401.25541.27811.2554134.00111347.38
53042006.10.10 11:54sell265313.401.25641.27811.2554
53052006.10.10 11:59t/p265313.401.25541.27811.2554134.00111481.38
53062006.10.10 12:04sell265413.401.25661.27831.2556
53072006.10.10 12:07t/p265413.401.25561.27831.2556134.00111615.38
53082006.10.10 12:07sell265513.401.25661.27831.2556
53092006.10.10 12:09t/p265513.401.25561.27831.2556134.00111749.38
53102006.10.10 12:09sell265613.501.25681.27851.2558
53112006.10.10 12:10t/p265613.501.25581.27851.2558135.01111884.39
53122006.10.10 12:10sell265713.501.25691.27861.2559
53132006.10.10 12:11t/p265713.501.25591.27861.2559134.99112019.38
53142006.10.10 12:11sell265813.501.25691.27861.2559
53152006.10.10 12:13t/p265813.501.25591.27861.2559134.99112154.37
53162006.10.10 12:13sell265913.501.25691.27861.2559
53172006.10.10 12:14t/p265913.501.25591.27861.2559134.99112289.36
53182006.10.10 12:15sell266013.501.25681.27851.2558
53192006.10.10 12:21t/p266013.501.25581.27851.2558135.01112424.37
53202006.10.10 12:21sell266113.501.25691.27861.2559
53212006.10.10 12:22t/p266113.501.25591.27861.2559134.99112559.36
53222006.10.10 12:22sell266213.601.25701.27871.2560
53232006.10.10 12:29t/p266213.601.25601.27871.2560136.00112695.36
53242006.10.10 12:29sell266313.601.25621.27791.2552
53252006.10.10 12:29t/p266313.601.25521.27791.2552135.99112831.35
53262006.10.10 12:31sell266413.601.25611.27781.2551
53272006.10.10 12:37t/p266413.601.25511.27781.2551136.01112967.36
53282006.10.10 12:37sell266513.601.25591.27761.2549
53292006.10.10 12:38t/p266513.601.25491.27761.2549136.00113103.36
53302006.10.10 12:38sell266613.601.25581.27751.2548
53312006.10.10 12:39t/p266613.601.25481.27751.2548136.00113239.36
53322006.10.10 12:39sell266713.601.25581.27751.2548
53332006.10.10 12:42t/p266713.601.25481.27751.2548136.00113375.36
53342006.10.10 12:42sell266813.701.25591.27761.2549
53352006.10.10 12:43t/p266813.701.25491.27761.2549137.00113512.36
53362006.10.10 12:48sell266913.701.25591.27761.2549
53372006.10.10 12:49t/p266913.701.25491.27761.2549137.00113649.36
53382006.10.10 12:49sell267013.701.25611.27781.2551
53392006.10.10 12:53t/p267013.701.25511.27781.2551137.01113786.37
53402006.10.10 12:53sell267113.701.25591.27761.2549
53412006.10.10 12:59t/p267113.701.25491.27761.2549137.00113923.37
53422006.10.10 12:59sell267213.701.25561.27731.2546
53432006.10.10 12:59t/p267213.701.25461.27731.2546137.00114060.37
53442006.10.10 13:00sell267313.701.25571.27741.2547
53452006.10.10 13:09t/p267313.701.25471.27741.2547137.00114197.37
53462006.10.11 08:14sell267413.801.25481.27651.2538
53472006.10.11 08:59t/p267413.801.25381.27651.2538138.00114335.37
53482006.10.11 08:59close265113.401.25361.27651.2520-72.49114262.88
53492006.10.11 08:59buy267513.801.25461.23111.2556
53502006.10.11 18:29buy267613.801.25091.22921.2519
53512006.10.11 18:37t/p267613.801.25191.22921.2519138.00114400.88
53522006.10.11 18:37close267513.801.25521.23111.255682.80114483.68
53532006.10.11 18:42sell267713.801.25091.27441.2499
53542006.10.11 18:42sell267813.801.25511.27681.2541
53552006.10.11 18:44t/p267813.801.25411.27681.2541138.00114621.68
53562006.10.11 18:45sell267913.801.25481.27651.2538
53572006.10.11 18:59t/p267913.801.25381.27651.2538137.99114759.67
53582006.10.11 18:59close267713.801.25161.27441.2499-96.60114663.07
53592006.10.11 19:00sell268013.801.25131.27481.2503
53602006.10.11 19:11sell268113.801.25501.27671.2540
53612006.10.11 19:13t/p268113.801.25401.27671.2540138.00114801.07
53622006.10.11 19:13sell268213.801.25501.27671.2540
53632006.10.11 19:14t/p268213.801.25401.27671.2540138.00114939.07
53642006.10.11 19:19sell268313.801.25501.27671.2540
53652006.10.11 19:29t/p268313.801.25401.27671.2540138.00115077.07
53662006.10.11 19:32sell268413.901.25461.27631.2536
53672006.10.11 19:43t/p268413.901.25361.27631.2536139.01115216.08
53682006.10.11 19:59sell268513.901.25491.27661.2539
53692006.10.11 19:59t/p268513.901.25391.27661.2539139.00115355.08
53702006.10.11 20:00sell268613.901.25401.27571.2530
53712006.10.11 20:02t/p268613.901.25301.27571.2530138.99115494.07
53722006.10.11 20:02sell268713.901.25371.27541.2527
53732006.10.11 20:02t/p268713.901.25271.27541.2527139.00115633.07
53742006.10.11 20:15sell268813.901.25311.27481.2521
53752006.10.11 20:17t/p268813.901.25211.27481.2521139.01115772.08
53762006.10.12 02:29sell268913.901.25311.27481.2521
53772006.10.12 07:14sell269027.801.25571.27561.2547
53782006.10.12 08:29t/p269027.801.25471.27561.2547278.00116050.08
53792006.10.12 08:29close268913.901.25421.27481.2521-152.90115897.18
53802006.10.12 08:29close268013.801.25481.27481.2503-458.57115438.60
53812006.10.12 08:30sell269113.901.25451.27801.2535
53822006.10.12 11:29t/p269113.901.25351.27801.2535139.00115577.60
53832006.10.12 11:29sell269213.901.25331.27681.2523
53842006.10.12 12:59t/p269213.901.25231.27681.2523139.00115716.60
53852006.10.12 12:59buy269313.901.25231.22881.2533
53862006.10.12 13:05t/p269313.901.25331.22881.2533139.00115855.60
53872006.10.12 13:05buy269414.001.25421.23071.2552
53882006.10.12 19:14t/p269414.001.25521.23071.2552140.01115995.61
53892006.10.12 19:14buy269514.001.25561.23211.2566
53902006.10.13 01:14t/p269514.001.25661.23211.2566130.83116126.44
53912006.10.13 01:14sell269614.001.25671.28021.2557
53922006.10.13 09:59t/p269614.001.25571.28021.2557140.00116266.44
53932006.10.13 09:59sell269714.001.25531.27881.2543
53942006.10.13 12:44t/p269714.001.25431.27881.2543140.00116406.44
53952006.10.13 12:44buy269814.001.25251.22901.2535
53962006.10.13 12:45t/p269814.001.25351.22901.2535140.00116546.44
53972006.10.13 12:45buy269914.001.25521.23171.2562
53982006.10.13 12:46buy270014.001.25321.23151.2542
53992006.10.13 12:46t/p270014.001.25421.23151.2542140.00116686.44
54002006.10.13 12:58buy270114.101.25321.23151.2542
54012006.10.13 12:58t/p270114.101.25421.23151.2542141.00116827.44
54022006.10.13 12:59buy270214.101.25321.23151.2542
54032006.10.13 13:02t/p270214.101.25421.23151.2542141.00116968.44
54042006.10.13 13:02close269914.001.25461.23171.2562-83.99116884.45
54052006.10.13 13:07sell270314.101.25271.27621.2517
54062006.10.13 13:10sell270414.101.25451.27621.2535
54072006.10.13 13:14t/p270414.101.25351.27621.2535141.00117025.45
54082006.10.13 13:57sell270514.101.25501.27671.2540
54092006.10.13 13:59t/p270514.101.25401.27671.2540141.00117166.45
54102006.10.13 14:03sell270614.101.25531.27701.2543
54112006.10.13 14:05t/p270614.101.25431.27701.2543141.01117307.46
54122006.10.13 14:05sell270714.101.25531.27701.2543
54132006.10.13 14:08t/p270714.101.25431.27701.2543141.01117448.47
54142006.10.13 14:08sell270814.101.25521.27691.2542
54152006.10.13 14:13t/p270814.101.25421.27691.2542141.00117589.47
54162006.10.13 14:14t/p270314.101.25171.27621.2517141.00117730.47
54172006.10.13 14:14sell270914.201.25061.27411.2496
54182006.10.13 14:30sell271014.201.25531.27701.2543
54192006.10.13 14:31t/p271014.201.25431.27701.2543142.01117872.48
54202006.10.13 14:31sell271114.201.25451.27621.2535
54212006.10.13 14:32t/p271114.201.25351.27621.2535142.00118014.48
54222006.10.13 14:32sell271214.201.25391.27561.2529
54232006.10.13 14:33t/p271214.201.25291.27561.2529142.01118156.49
54242006.10.13 14:33sell271314.201.25331.27501.2523
54252006.10.13 14:34t/p271314.201.25231.27501.2523141.99118298.48
54262006.10.13 14:34sell271414.201.25281.27451.2518
54272006.10.13 14:35t/p271414.201.25181.27451.2518142.00118440.48
54282006.10.13 14:35sell271514.301.25291.27461.2519
54292006.10.13 14:36t/p271514.301.25191.27461.2519143.00118583.48
54302006.10.13 14:36sell271614.301.25301.27471.2520
54312006.10.13 14:37t/p271614.301.25201.27471.2520143.00118726.48
54322006.10.13 14:37sell271714.301.25271.27441.2517
54332006.10.13 14:38t/p271714.301.25171.27441.2517143.00118869.48
54342006.10.13 14:44t/p270914.201.24961.27411.2496142.00119011.48
54352006.10.13 14:44sell271814.301.24901.27251.2480
54362006.10.13 14:45sell271914.301.25181.27351.2508
54372006.10.13 14:46t/p271914.301.25081.27351.2508142.99119154.47
54382006.10.13 14:46sell272014.301.25191.27361.2509
54392006.10.13 14:47t/p272014.301.25091.27361.2509142.99119297.46
54402006.10.13 14:47sell272114.401.25181.27351.2508
54412006.10.13 14:49t/p272114.401.25081.27351.2508143.99119441.45
54422006.10.13 14:49sell272214.401.25201.27371.2510
54432006.10.13 14:50t/p272214.401.25101.27371.2510144.00119585.45
54442006.10.13 14:50sell272314.401.25271.27441.2517
54452006.10.13 14:51t/p272314.401.25171.27441.2517144.00119729.45
54462006.10.13 14:51sell272414.401.25271.27441.2517
54472006.10.13 14:52t/p272414.401.25171.27441.2517144.00119873.45
54482006.10.13 14:52sell272514.401.25241.27411.2514
54492006.10.13 14:53t/p272514.401.25141.27411.2514144.01120017.46
54502006.10.13 14:53sell272614.501.25181.27351.2508
54512006.10.13 14:53t/p272614.501.25081.27351.2508144.99120162.45
54522006.10.13 15:05sell272714.501.25231.27401.2513
54532006.10.13 15:07t/p272714.501.25131.27401.2513145.00120307.45
54542006.10.13 15:07sell272814.501.25221.27391.2512
54552006.10.13 15:08t/p272814.501.25121.27391.2512145.00120452.45
54562006.10.13 15:08sell272914.501.25221.27391.2512
54572006.10.13 15:09t/p272914.501.25121.27391.2512145.00120597.45
54582006.10.13 15:09sell273014.501.25231.27401.2513
54592006.10.13 15:10t/p273014.501.25131.27401.2513145.00120742.45
54602006.10.13 15:10sell273114.501.25231.27401.2513
54612006.10.13 15:13t/p273114.501.25131.27401.2513145.00120887.45
54622006.10.13 15:13sell273214.601.25211.27381.2511
54632006.10.13 15:14t/p273214.601.25111.27381.2511146.00121033.45
54642006.10.13 15:15sell273314.601.25221.27391.2512
54652006.10.13 15:17t/p273314.601.25121.27391.2512146.00121179.45
54662006.10.13 15:17sell273414.601.25221.27391.2512
54672006.10.13 15:18t/p273414.601.25121.27391.2512146.00121325.45
54682006.10.13 15:18sell273514.601.25241.27411.2514
54692006.10.13 15:20t/p273514.601.25141.27411.2514146.01121471.46
54702006.10.13 15:20sell273614.601.25221.27391.2512
54712006.10.13 15:22t/p273614.601.25121.27391.2512146.00121617.46
54722006.10.13 15:22sell273714.601.25171.27341.2507
54732006.10.13 15:23t/p273714.601.25071.27341.2507146.01121763.47
54742006.10.13 15:23sell273814.701.25171.27341.2507
54752006.10.13 15:24t/p273814.701.25071.27341.2507147.01121910.48
54762006.10.13 15:24sell273914.701.25181.27351.2508
54772006.10.13 15:24t/p273914.701.25081.27351.2508146.99122057.47
54782006.10.13 15:43sell274014.701.25191.27361.2509
54792006.10.13 15:43t/p274014.701.25091.27361.2509146.99122204.46
54802006.10.13 15:47sell274114.701.25171.27341.2507
54812006.10.13 15:48t/p274114.701.25071.27341.2507147.01122351.47
54822006.10.13 15:48sell274214.701.25121.27291.2502
54832006.10.13 15:59t/p274214.701.25021.27291.2502146.99122498.46
54842006.10.13 15:59close271814.301.25021.27251.2480-171.60122326.86
54852006.10.13 16:00buy274314.701.25011.22661.2511
54862006.10.13 17:44t/p274314.701.25111.22661.2511147.00122473.86
54872006.10.13 17:44buy274414.701.25131.22781.2523
54882006.10.16 00:59buy274514.701.24951.22781.2505
54892006.10.16 04:30t/p274514.701.25051.22781.2505147.00122620.86
54902006.10.16 04:30close274414.701.25051.22781.2523-127.23122493.64
54912006.10.16 04:31buy274614.701.25041.22691.2514
54922006.10.16 06:59t/p274614.701.25141.22691.2514147.00122640.64
54932006.10.16 06:59sell274714.801.25141.27491.2504
54942006.10.16 07:29t/p274714.801.25041.27491.2504148.00122788.64
54952006.10.16 07:29sell274814.801.24971.27321.2487
54962006.10.16 08:14sell274914.801.25221.27391.2512
54972006.10.16 11:29t/p274914.801.25121.27391.2512148.00122936.64
54982006.10.16 11:29close274814.801.25101.27321.2487-192.40122744.24
54992006.10.16 11:30sell275014.801.25091.27441.2499
55002006.10.16 13:29sell275114.801.25281.27451.2518
55012006.10.16 14:59t/p275114.801.25181.27451.2518148.00122892.24
55022006.10.16 14:59close275014.801.25181.27441.2499-133.20122759.04
55032006.10.16 15:00sell275214.801.25151.27501.2505
55042006.10.16 15:53sell275314.801.25341.27511.2524
55052006.10.16 15:54t/p275314.801.25241.27511.2524148.00122907.04
55062006.10.16 20:00sell275414.801.25331.27501.2523
55072006.10.17 12:30t/p275414.801.25231.27501.2523156.73123063.77
55082006.10.17 12:30close275214.801.25091.27501.250597.53123161.30
55092006.10.17 12:30sell275514.801.25301.27651.2520
55102006.10.17 15:29sell275614.801.25501.27671.2540
55112006.10.17 21:14t/p275614.801.25401.27671.2540148.00123309.30
55122006.10.17 21:14close275514.801.25401.27651.2520-148.00123161.30
55132006.10.17 21:15sell275714.801.25371.27721.2527
55142006.10.18 07:29sell275814.801.25551.27721.2545
55152006.10.18 08:16t/p275814.801.25451.27721.2545148.00123309.30
55162006.10.18 08:16close275714.801.25451.27721.2527-109.67123199.63
55172006.10.18 08:16sell275914.801.25451.27801.2535
55182006.10.18 12:44t/p275914.801.25351.27801.2535148.00123347.63
55192006.10.18 12:44sell276014.901.25271.27621.2517
55202006.10.18 13:14t/p276014.901.25171.27621.2517149.00123496.63
55212006.10.18 13:14sell276114.901.25121.27471.2502
55222006.10.18 13:16sell276214.901.25371.27541.2527
55232006.10.18 13:27t/p276214.901.25271.27541.2527149.00123645.63
55242006.10.18 13:27sell276314.901.25411.27581.2531
55252006.10.18 13:28t/p276314.901.25311.27581.2531148.99123794.62
55262006.10.18 13:37sell276414.901.25431.27601.2533
55272006.10.18 13:39t/p276414.901.25331.27601.2533149.00123943.62
55282006.10.18 13:39sell276514.901.25431.27601.2533
55292006.10.18 13:40t/p276514.901.25331.27601.2533149.00124092.62
55302006.10.18 13:40sell276614.901.25431.27601.2533
55312006.10.18 13:42t/p276614.901.25331.27601.2533149.00124241.62
55322006.10.18 14:11sell276715.001.25431.27601.2533
55332006.10.18 14:13t/p276715.001.25331.27601.2533150.00124391.62
55342006.10.18 14:13sell276815.001.25431.27601.2533
55352006.10.18 14:13t/p276815.001.25331.27601.2533150.00124541.62
55362006.10.18 14:20sell276915.001.25431.27601.2533
55372006.10.18 14:23t/p276915.001.25331.27601.2533150.00124691.62
55382006.10.18 14:23sell277015.001.25461.27631.2536
55392006.10.18 14:28t/p277015.001.25361.27631.2536150.01124841.63
55402006.10.18 14:28sell277115.001.25451.27621.2535
55412006.10.18 14:29t/p277115.001.25351.27621.2535150.00124991.63
55422006.10.18 14:30sell277215.001.25451.27621.2535
55432006.10.18 14:31t/p277215.001.25351.27621.2535150.00125141.63
55442006.10.18 14:31sell277315.101.25341.27511.2524
55452006.10.18 14:32t/p277315.101.25241.27511.2524151.00125292.63
55462006.10.18 14:32sell277415.101.25371.27541.2527
55472006.10.18 14:32t/p277415.101.25271.27541.2527151.00125443.63
55482006.10.18 14:47sell277515.101.25301.27471.2520
55492006.10.18 14:48t/p277515.101.25201.27471.2520151.00125594.63
55502006.10.18 14:48sell277615.101.25311.27481.2521
55512006.10.18 14:50t/p277615.101.25211.27481.2521151.01125745.64
55522006.10.18 18:59sell277715.101.25331.27501.2523
55532006.10.19 07:44sell277830.201.25561.27551.2546
55542006.10.19 13:44sell277945.301.25831.27641.2573
55552006.10.23 09:14t/p277945.301.25731.27641.2573506.45126252.10
55562006.10.23 09:14close277830.201.25661.27551.2546-266.36125985.73
55572006.10.23 09:15close277715.101.25671.27501.2523-468.85125516.88
55582006.10.23 09:16close276114.901.25851.27471.2502-1043.74124473.14
55592006.10.23 09:18sell278015.001.25651.28001.2555
55602006.10.23 09:25sell278115.001.25841.28011.2574
55612006.10.23 09:27t/p278115.001.25741.28011.2574149.99124623.13
55622006.10.23 09:27sell278215.001.25841.28011.2574
55632006.10.23 09:28t/p278215.001.25741.28011.2574149.99124773.12
55642006.10.23 09:28sell278315.001.25841.28011.2574
55652006.10.23 09:28t/p278315.001.25741.28011.2574149.99124923.11
55662006.10.23 09:41sell278415.001.25871.28041.2577
55672006.10.23 09:43t/p278415.001.25771.28041.2577150.00125073.11
55682006.10.23 09:43sell278515.101.25851.28021.2575
55692006.10.23 09:44t/p278515.101.25751.28021.2575151.00125224.11
55702006.10.23 09:44sell278615.101.25861.28031.2576
55712006.10.23 09:44t/p278615.101.25761.28031.2576151.00125375.11
55722006.10.23 09:47sell278715.101.25891.28061.2579
55732006.10.23 09:52t/p278715.101.25791.28061.2579151.01125526.12
55742006.10.23 09:52sell278815.101.25901.28071.2580
55752006.10.23 09:59t/p278815.101.25801.28071.2580150.99125677.11
55762006.10.23 09:59t/p278015.001.25551.28001.2555150.00125827.11
55772006.10.23 09:59sell278915.101.25521.27871.2542
55782006.10.23 10:02sell279015.101.25881.28051.2578
55792006.10.23 10:09t/p279015.101.25781.28051.2578151.00125978.11
55802006.10.23 10:09sell279115.201.25901.28071.2580
55812006.10.23 10:10t/p279115.201.25801.28071.2580151.99126130.10
55822006.10.23 10:10sell279215.201.25891.28061.2579
55832006.10.23 10:13t/p279215.201.25791.28061.2579152.01126282.11
55842006.10.23 10:13sell279315.201.25901.28071.2580
55852006.10.23 10:14t/p279315.201.25801.28071.2580151.99126434.10
55862006.10.23 10:15sell279415.201.25871.28041.2577
55872006.10.23 10:17t/p279415.201.25771.28041.2577152.00126586.10
55882006.10.23 10:17sell279515.201.25881.28051.2578
55892006.10.23 10:21t/p279515.201.25781.28051.2578152.00126738.10
55902006.10.23 10:21sell279615.301.25851.28021.2575
55912006.10.23 10:25t/p279615.301.25751.28021.2575153.00126891.10
55922006.10.23 10:25sell279715.301.25851.28021.2575
55932006.10.23 10:26t/p279715.301.25751.28021.2575153.00127044.10
55942006.10.23 10:26sell279815.301.25851.28021.2575
55952006.10.23 10:27t/p279815.301.25751.28021.2575153.00127197.10
55962006.10.23 10:27sell279915.301.25841.28011.2574
55972006.10.23 10:28t/p279915.301.25741.28011.2574152.99127350.09
55982006.10.23 10:28sell280015.301.25831.28001.2573
55992006.10.23 10:29t/p280015.301.25731.28001.2573152.99127503.08
56002006.10.23 10:30sell280115.401.25841.28011.2574
56012006.10.23 10:32t/p280115.401.25741.28011.2574153.99127657.07
56022006.10.23 10:32sell280215.401.25851.28021.2575
56032006.10.23 10:35t/p280215.401.25751.28021.2575154.00127811.07
56042006.10.23 10:35sell280315.401.25841.28011.2574
56052006.10.23 10:36t/p280315.401.25741.28011.2574153.99127965.06
56062006.10.23 10:36sell280415.401.25841.28011.2574
56072006.10.23 10:42t/p280415.401.25741.28011.2574153.99128119.05
56082006.10.23 10:42sell280515.401.25831.28001.2573
56092006.10.23 10:42t/p280515.401.25731.28001.2573153.99128273.04
56102006.10.23 10:45sell280615.401.25791.27961.2569
56112006.10.23 10:47t/p280615.401.25691.27961.2569154.00128427.04
56122006.10.23 10:47sell280715.501.25791.27961.2569
56132006.10.23 10:49t/p280715.501.25691.27961.2569155.00128582.04
56142006.10.23 10:49sell280815.501.25771.27941.2567
56152006.10.23 10:49t/p280815.501.25671.27941.2567154.99128737.03
56162006.10.23 13:29t/p278915.101.25421.27871.2542151.00128888.03
56172006.10.23 13:29sell280915.501.25391.27741.2529
56182006.10.24 07:44t/p280915.501.25291.27741.2529164.15129052.18
56192006.10.24 07:44sell281015.501.25271.27621.2517
56202006.10.24 08:44sell281115.501.25481.27651.2538
56212006.10.24 10:37t/p281115.501.25381.27651.2538155.00129207.18
56222006.10.24 10:37close281015.501.25381.27621.2517-170.50129036.68
56232006.10.24 10:38sell281215.501.25361.27711.2526
56242006.10.24 15:00sell281315.501.25551.27721.2545
56252006.10.24 17:44sell281431.001.25751.27741.2565
56262006.10.24 19:15t/p281431.001.25651.27741.2565310.00129346.68
56272006.10.24 19:15close281315.501.25651.27721.2545-155.00129191.68
56282006.10.24 19:26close281215.501.25661.27711.2526-465.00128726.68
56292006.10.24 19:26sell281515.501.25701.28051.2560
56302006.10.24 20:15t/p281515.501.25601.28051.2560155.00128881.68
56312006.10.24 20:15sell281615.501.25581.27931.2548
56322006.10.25 10:29sell281715.501.25771.27941.2567
56332006.10.25 18:44sell281831.001.26031.28021.2593
56342006.10.26 01:29sell281946.501.26211.28021.2611
56352006.11.07 14:29s/l281615.501.27931.27931.2548-3514.47125367.21
56362006.11.07 14:29s/l281715.501.27941.27941.2567-3244.62122122.59
56372006.11.07 14:29close281946.501.27971.28021.2611-7909.65114212.94
56382006.11.07 14:30close281831.001.27961.28021.2593-5745.23108467.71
56392006.11.07 14:44buy282013.101.27951.25601.2805
56402006.11.07 14:44t/p282013.101.28051.25601.2805131.00108598.71
56412006.11.07 14:44buy282113.101.28111.25761.2821
56422006.11.07 19:29buy282213.101.27891.25721.2799
56432006.11.07 19:59buy282326.201.27711.25721.2781
56442006.11.07 20:01t/p282213.101.27991.25721.2799131.00108729.71
56452006.11.07 20:01t/p282326.201.27811.25721.2781262.00108991.71
56462006.11.07 20:01close282113.101.28001.25761.2821-144.10108847.61
56472006.11.07 20:08sell282413.101.27721.30071.2762
56482006.11.07 20:08sell282513.101.27961.30131.2786
56492006.11.07 20:14t/p282513.101.27861.30131.2786131.00108978.61
56502006.11.07 20:19sell282613.101.27901.30071.2780
56512006.11.07 20:22t/p282613.101.27801.30071.2780131.01109109.62
56522006.11.07 20:22sell282713.101.27921.30091.2782
56532006.11.07 20:24t/p282713.101.27821.30091.2782130.99109240.61
56542006.11.07 20:24sell282813.201.27901.30071.2780
56552006.11.07 20:27t/p282813.201.27801.30071.2780132.01109372.62
56562006.11.08 09:14sell282913.201.27951.30121.2785
56572006.11.08 12:59t/p282913.201.27851.30121.2785132.00109504.62
56582006.11.08 12:59close282413.101.27821.30071.2762-123.27109381.35
56592006.11.08 13:00sell283013.201.27811.30161.2771
56602006.11.08 13:44t/p283013.201.27711.30161.2771132.00109513.35
56612006.11.08 13:44sell283113.201.27681.30031.2758
56622006.11.08 14:14t/p283113.201.27581.30031.2758132.00109645.35
56632006.11.08 14:14sell283213.201.27561.29911.2746
56642006.11.08 14:16sell283313.201.27741.29911.2764
56652006.11.08 14:22t/p283313.201.27641.29911.2764132.00109777.35
56662006.11.08 16:14sell283413.201.27741.29911.2764
56672006.11.08 20:59t/p283413.201.27641.29911.2764132.00109909.35
56682006.11.08 20:59close283213.201.27601.29911.2746-52.80109856.55
56692006.11.08 21:00sell283513.201.27571.29921.2747
56702006.11.09 07:29sell283613.201.27751.29921.2765
56712006.11.09 13:14sell283726.401.27941.29931.2784
56722006.11.09 13:32t/p283726.401.27841.29931.2784264.00110120.55
56732006.11.09 13:32close283613.201.27841.29921.2765-118.80110001.75
56742006.11.09 13:32close283513.201.27831.29921.2747-319.84109681.91
56752006.11.09 13:33buy283813.201.27841.25491.2794
56762006.11.09 13:44buy283913.201.27661.25491.2776
56772006.11.09 13:51t/p283913.201.27761.25491.2776132.00109813.91
56782006.11.09 13:51close283813.201.27901.25491.279479.21109893.12
56792006.11.09 13:52sell284013.201.27691.30041.2759
56802006.11.09 13:52sell284113.201.27921.30091.2782
56812006.11.09 13:53t/p284113.201.27821.30091.2782131.99110025.11
56822006.11.09 13:53sell284213.301.27921.30091.2782
56832006.11.09 13:57t/p284213.301.27821.30091.2782132.99110158.10
56842006.11.09 13:57sell284313.301.27891.30061.2779
56852006.11.09 13:59t/p284313.301.27791.30061.2779133.00110291.10
56862006.11.09 14:03sell284413.301.27921.30091.2782
56872006.11.09 14:06t/p284413.301.27821.30091.2782132.99110424.09
56882006.11.09 14:06sell284513.301.27951.30121.2785
56892006.11.09 14:08t/p284513.301.27851.30121.2785133.00110557.09
56902006.11.09 14:08sell284613.301.27941.30111.2784
56912006.11.09 14:09t/p284613.301.27841.30111.2784133.00110690.09
56922006.11.09 14:09sell284713.301.27931.30101.2783
56932006.11.09 14:10t/p284713.301.27831.30101.2783133.00110823.09
56942006.11.09 14:10sell284813.301.27911.30081.2781
56952006.11.09 14:11t/p284813.301.27811.30081.2781132.99110956.08
56962006.11.09 14:11sell284913.401.27911.30081.2781
56972006.11.09 14:12t/p284913.401.27811.30081.2781133.99111090.07
56982006.11.09 14:12sell285013.401.27941.30111.2784
56992006.11.09 14:14t/p285013.401.27841.30111.2784134.00111224.07
57002006.11.09 14:15sell285113.401.27931.30101.2783
57012006.11.09 14:17t/p285113.401.27831.30101.2783134.00111358.07
57022006.11.09 14:17sell285213.401.27921.30091.2782
57032006.11.09 14:18t/p285213.401.27821.30091.2782133.99111492.06
57042006.11.09 14:18sell285313.401.27931.30101.2783
57052006.11.09 14:20t/p285313.401.27831.30101.2783134.00111626.06
57062006.11.09 14:20sell285413.401.27931.30101.2783
57072006.11.09 14:21t/p285413.401.27831.30101.2783134.00111760.06
57082006.11.09 14:21sell285513.501.27931.30101.2783
57092006.11.09 14:22t/p285513.501.27831.30101.2783135.00111895.06
57102006.11.09 14:22sell285613.501.27931.30101.2783
57112006.11.09 14:25t/p285613.501.27831.30101.2783135.00112030.06
57122006.11.09 14:25sell285713.501.27911.30081.2781
57132006.11.09 14:28t/p285713.501.27811.30081.2781134.99112165.05
57142006.11.09 14:28sell285813.501.27921.30091.2782
57152006.11.09 14:28t/p285813.501.27821.30091.2782134.99112300.04
57162006.11.09 15:14sell285913.501.28051.30221.2795
57172006.11.09 15:59t/p285913.501.27951.30221.2795135.00112435.04
57182006.11.09 15:59close284013.201.27921.30041.2759-303.60112131.44
57192006.11.09 15:59buy286013.501.27931.25581.2803
57202006.11.09 16:04t/p286013.501.28031.25581.2803135.01112266.45
57212006.11.09 16:04buy286113.501.28061.25711.2816
57222006.11.09 16:29t/p286113.501.28161.25711.2816134.99112401.44
57232006.11.09 16:29buy286213.501.28221.25871.2832
57242006.11.09 16:44t/p286213.501.28321.25871.2832135.00112536.44
57252006.11.09 16:44buy286313.601.28351.26001.2845
57262006.11.10 01:59t/p286313.601.28451.26001.2845127.09112663.54
57272006.11.10 01:59buy286413.601.28501.26151.2860
57282006.11.10 02:29t/p286413.601.28601.26151.2860136.00112799.54
57292006.11.10 02:29buy286513.601.28631.26281.2873
57302006.11.10 08:59t/p286513.601.28731.26281.2873136.00112935.54
57312006.11.10 08:59buy286613.601.28901.26551.2900
57322006.11.10 12:30buy286713.601.28721.26551.2882
57332006.11.10 18:44buy286827.201.28541.26551.2864
57342006.11.13 00:59t/p286827.201.28641.26551.2864254.18113189.72
57352006.11.13 00:59close286713.601.28641.26551.2882-117.71113072.01
57362006.11.13 01:00close286613.601.28631.26551.2900-376.11112695.90
57372006.11.13 01:00buy286913.601.28641.26291.2874
57382006.11.13 01:29t/p286913.601.28741.26291.2874136.00112831.90
57392006.11.13 01:29buy287013.601.28781.26431.2888
57402006.11.13 08:00buy287113.601.28601.26431.2870
57412006.11.13 10:00buy287227.201.28421.26431.2852
57422006.11.13 10:00t/p287227.201.28521.26431.2852272.00113103.90
57432006.11.13 10:59buy287327.201.28411.26421.2851
57442006.11.13 15:14buy287440.801.28121.26311.2822
57452006.11.13 15:18t/p287440.801.28221.26311.2822408.00113511.90
57462006.11.13 15:18close287327.201.28291.26421.2851-326.41113185.49
57472006.11.13 15:20close287113.601.28111.26431.2870-666.40112519.09
57482006.11.13 15:20close287013.601.28231.26431.2888-748.00111771.09
57492006.11.13 15:21sell287513.501.28111.30461.2801
57502006.11.13 18:48t/p287513.501.28011.30461.2801135.00111906.09
57512006.11.13 18:48buy287613.501.28011.25661.2811
57522006.11.13 23:14t/p287613.501.28111.25661.2811135.00112041.09
57532006.11.13 23:14buy287713.501.28131.25781.2823
57542006.11.14 04:44t/p287713.501.28231.25781.2823126.16112167.25
57552006.11.14 04:44buy287813.501.28271.25921.2837
57562006.11.14 09:14t/p287813.501.28371.25921.2837135.00112302.25
57572006.11.14 09:14buy287913.501.28401.26051.2850
57582006.11.14 11:15buy288013.501.28221.26051.2832
57592006.11.14 13:44t/p287913.501.28501.26051.2850135.00112437.25
57602006.11.14 13:44t/p288013.501.28321.26051.2832135.00112572.25
57612006.11.14 13:44buy288113.601.28611.26261.2871
57622006.11.14 14:30buy288213.601.28411.26241.2851
57632006.11.14 14:33t/p288213.601.28511.26241.2851136.00112708.25
57642006.11.14 14:33close288113.601.28511.26261.2871-136.00112572.25
57652006.11.14 14:33buy288313.601.28541.26191.2864
57662006.11.14 15:06t/p288313.601.28641.26191.2864136.00112708.25
57672006.11.14 15:06sell288413.601.28661.31011.2856
57682006.11.14 15:07t/p288413.601.28561.31011.2856136.00112844.25
57692006.11.14 15:07sell288513.601.28431.30781.2833
57702006.11.14 15:07sell288613.601.28671.30841.2857
57712006.11.14 15:08t/p288613.601.28571.30841.2857136.00112980.25
57722006.11.14 15:08sell288713.601.28671.30841.2857
57732006.11.14 15:09t/p288713.601.28571.30841.2857136.00113116.25
57742006.11.14 15:09sell288813.601.28661.30831.2856
57752006.11.14 15:10t/p288813.601.28561.30831.2856136.00113252.25
57762006.11.14 15:10sell288913.601.28651.30821.2855
57772006.11.14 15:11t/p288913.601.28551.30821.2855136.00113388.25
57782006.11.14 15:11sell289013.701.28651.30821.2855
57792006.11.14 15:12t/p289013.701.28551.30821.2855137.00113525.25
57802006.11.14 15:12sell289113.701.28661.30831.2856
57812006.11.14 15:13t/p289113.701.28561.30831.2856137.00113662.25
57822006.11.14 15:13sell289213.701.28651.30821.2855
57832006.11.14 15:14t/p289213.701.28551.30821.2855137.00113799.25
57842006.11.14 15:14sell289313.701.28621.30791.2852
57852006.11.14 15:14t/p289313.701.28521.30791.2852137.01113936.26
57862006.11.14 15:14t/p288513.601.28331.30781.2833136.00114072.26
57872006.11.14 15:14sell289413.701.27971.30321.2787
57882006.11.14 15:15sell289513.701.28611.30781.2851
57892006.11.14 15:16t/p289513.701.28511.30781.2851137.00114209.26
57902006.11.14 15:16sell289613.801.28561.30731.2846
57912006.11.14 15:17t/p289613.801.28461.30731.2846137.99114347.25
57922006.11.14 15:17sell289713.801.28591.30761.2849
57932006.11.14 15:20t/p289713.801.28491.30761.2849138.00114485.25
57942006.11.14 15:20sell289813.801.28581.30751.2848
57952006.11.14 15:21t/p289813.801.28481.30751.2848138.00114623.25
57962006.11.14 15:21sell289913.801.28531.30701.2843
57972006.11.14 15:22t/p289913.801.28431.30701.2843138.00114761.25
57982006.11.14 15:22sell290013.801.28531.30701.2843
57992006.11.14 15:23t/p290013.801.28431.30701.2843138.00114899.25
58002006.11.14 15:23sell290113.801.28531.30701.2843
58012006.11.14 15:24t/p290113.801.28431.30701.2843138.00115037.25
58022006.11.14 15:24sell290213.901.28521.30691.2842
58032006.11.14 15:26t/p290213.901.28421.30691.2842139.00115176.25
58042006.11.14 15:26sell290313.901.28541.30711.2844
58052006.11.14 15:27t/p290313.901.28441.30711.2844139.00115315.25
58062006.11.14 15:27sell290413.901.28531.30701.2843
58072006.11.14 15:29t/p290413.901.28431.30701.2843139.00115454.25
58082006.11.14 15:29sell290513.901.28511.30681.2841
58092006.11.14 15:29t/p290513.901.28411.30681.2841139.00115593.25
58102006.11.14 15:30sell290613.901.28511.30681.2841
58112006.11.14 15:31t/p290613.901.28411.30681.2841139.00115732.25
58122006.11.14 15:31sell290713.901.28461.30631.2836
58132006.11.14 15:32t/p290713.901.28361.30631.2836139.00115871.25
58142006.11.14 15:32sell290814.001.28491.30661.2839
58152006.11.14 15:34t/p290814.001.28391.30661.2839139.99116011.24
58162006.11.14 15:34sell290914.001.28501.30671.2840
58172006.11.14 15:38t/p290914.001.28401.30671.2840140.00116151.24
58182006.11.14 15:38sell291014.001.28431.30601.2833
58192006.11.14 15:39t/p291014.001.28331.30601.2833140.00116291.24
58202006.11.14 15:39sell291114.001.28441.30611.2834
58212006.11.14 15:40t/p291114.001.28341.30611.2834140.00116431.24
58222006.11.14 15:40sell291214.001.28441.30611.2834
58232006.11.14 15:41t/p291214.001.28341.30611.2834140.00116571.24
58242006.11.14 15:41sell291314.001.28411.30581.2831
58252006.11.14 15:42t/p291314.001.28311.30581.2831140.01116711.25
58262006.11.14 15:42sell291414.101.28411.30581.2831
58272006.11.14 15:43t/p291414.101.28311.30581.2831141.01116852.26
58282006.11.14 15:43sell291514.101.28431.30601.2833
58292006.11.14 15:44t/p291514.101.28331.30601.2833141.00116993.26
58302006.11.14 15:46sell291614.101.28421.30591.2832
58312006.11.14 15:47t/p291614.101.28321.30591.2832140.99117134.25
58322006.11.14 15:47sell291714.101.28411.30581.2831
58332006.11.14 15:50t/p291714.101.28311.30581.2831141.01117275.26
58342006.11.14 15:50sell291814.101.28441.30611.2834
58352006.11.14 15:51t/p291814.101.28341.30611.2834141.00117416.26
58362006.11.14 15:51sell291914.101.28451.30621.2835
58372006.11.14 15:52t/p291914.101.28351.30621.2835141.00117557.26
58382006.11.14 15:52sell292014.201.28421.30591.2832
58392006.11.14 15:53t/p292014.201.28321.30591.2832141.99117699.25
58402006.11.14 15:53sell292114.201.28421.30591.2832
58412006.11.14 15:54t/p292114.201.28321.30591.2832141.99117841.24
58422006.11.14 15:54sell292214.201.28441.30611.2834
58432006.11.14 15:55t/p292214.201.28341.30611.2834142.00117983.24
58442006.11.14 15:55sell292314.201.28431.30601.2833
58452006.11.14 15:56t/p292314.201.28331.30601.2833142.00118125.24
58462006.11.14 15:56sell292414.201.28431.30601.2833
58472006.11.14 15:57t/p292414.201.28331.30601.2833142.00118267.24
58482006.11.14 15:57sell292514.201.28451.30621.2835
58492006.11.14 15:58t/p292514.201.28351.30621.2835142.00118409.24
58502006.11.14 15:58sell292614.301.28441.30611.2834
58512006.11.14 15:59t/p292614.301.28341.30611.2834143.00118552.24
58522006.11.14 16:00sell292714.301.28361.30531.2826
58532006.11.14 16:01t/p292714.301.28261.30531.2826143.00118695.24
58542006.11.14 16:01sell292814.301.28351.30521.2825
58552006.11.14 16:02t/p292814.301.28251.30521.2825142.99118838.23
58562006.11.14 16:02sell292914.301.28351.30521.2825
58572006.11.14 16:03t/p292914.301.28251.30521.2825142.99118981.22
58582006.11.14 16:03sell293014.301.28381.30551.2828
58592006.11.14 16:04t/p293014.301.28281.30551.2828143.00119124.22
58602006.11.14 16:04sell293114.301.28291.30461.2819
58612006.11.14 16:05t/p293114.301.28191.30461.2819143.00119267.22
58622006.11.14 16:05sell293214.401.28221.30391.2812
58632006.11.14 16:14t/p293214.401.28121.30391.2812144.00119411.22
58642006.11.14 16:14close289413.701.28061.30321.2787-123.30119287.92
58652006.11.14 16:15sell293314.401.28051.30401.2795
58662006.11.14 19:29sell293414.401.28281.30451.2818
58672006.11.14 21:14t/p293414.401.28181.30451.2818144.00119431.92
58682006.11.14 21:14close293314.401.28121.30401.2795-100.80119331.12
58692006.11.14 21:15sell293514.401.28091.30441.2799
58702006.11.15 09:11sell293614.401.28281.30451.2818
58712006.11.15 09:44t/p293614.401.28181.30451.2818143.99119475.11
58722006.11.15 09:44close293514.401.28131.30441.2799-49.10119426.01
58732006.11.15 09:45sell293714.401.28101.30451.2800
58742006.11.15 10:29t/p293714.401.28001.30451.2800144.00119570.01
58752006.11.15 10:29sell293814.401.27981.30331.2788
58762006.11.15 10:31sell293914.401.28221.30391.2812
58772006.11.15 10:35t/p293914.401.28121.30391.2812144.00119714.01
58782006.11.15 10:35sell294014.401.28171.30341.2807
58792006.11.15 10:36t/p294014.401.28071.30341.2807144.00119858.01
58802006.11.15 10:59t/p293814.401.27881.30331.2788144.00120002.01
58812006.11.15 10:59sell294114.501.27841.30191.2774
58822006.11.15 11:00sell294214.501.28111.30281.2801
58832006.11.15 11:04t/p294214.501.28011.30281.2801145.01120147.02
58842006.11.15 11:04sell294314.501.28061.30231.2796
58852006.11.15 11:05t/p294314.501.27961.30231.2796144.99120292.01
58862006.11.15 11:05sell294414.501.28081.30251.2798
58872006.11.15 11:07t/p294414.501.27981.30251.2798145.00120437.01
58882006.11.15 11:07sell294514.501.28091.30261.2799
58892006.11.15 11:09t/p294514.501.27991.30261.2799145.00120582.01
58902006.11.15 11:09sell294614.501.28071.30241.2797
58912006.11.15 11:10t/p294614.501.27971.30241.2797145.00120727.01
58922006.11.15 11:10sell294714.501.28061.30231.2796
58932006.11.15 11:14t/p294714.501.27961.30231.2796144.99120872.00
58942006.11.15 11:15sell294814.601.28031.30201.2793
58952006.11.15 11:29t/p294814.601.27931.30201.2793146.00121018.00
58962006.11.15 11:29close294114.501.27861.30191.2774-29.00120989.00
58972006.11.15 11:30sell294914.601.27831.30181.2773
58982006.11.15 15:14sell295014.601.28091.30261.2799
58992006.11.15 21:44sell295129.201.28271.30261.2817
59002006.11.16 06:30t/p295129.201.28171.30261.2817343.68121332.68
59012006.11.16 06:30close295014.601.28171.30261.2799-90.96121241.72
59022006.11.16 06:44close294914.601.28191.30181.2773-499.76120741.97
59032006.11.16 06:44sell295214.501.28131.30481.2803
59042006.11.16 14:23t/p295214.501.28031.30481.2803145.00120886.97
59052006.11.16 14:23sell295314.601.28011.30361.2791
59062006.11.16 14:31sell295414.601.28291.30461.2819
59072006.11.16 14:32t/p295414.601.28191.30461.2819146.00121032.97
59082006.11.16 14:32sell295514.601.28221.30391.2812
59092006.11.16 14:45t/p295514.601.28121.30391.2812146.00121178.97
59102006.11.16 14:45close295314.601.28121.30361.2791-160.60121018.37
59112006.11.16 14:45buy295614.601.28181.25831.2828
59122006.11.16 17:14buy295714.601.27871.25701.2797
59132006.11.16 17:25t/p295714.601.27971.25701.2797146.00121164.37
59142006.11.16 17:25close295614.601.27981.25831.2828-292.00120872.37
59152006.11.16 17:25sell295814.601.28051.30401.2795
59162006.11.16 17:59t/p295814.601.27951.30401.2795146.01121018.38
59172006.11.16 17:59sell295914.601.27931.30281.2783
59182006.11.16 18:03sell296014.601.28111.30281.2801
59192006.11.16 18:04t/p296014.601.28011.30281.2801146.01121164.39
59202006.11.17 03:30t/p295914.601.27831.30281.2783154.61121319.00
59212006.11.17 03:30sell296114.601.27811.30161.2771
59222006.11.17 05:44t/p296114.601.27711.30161.2771146.00121465.00
59232006.11.17 05:44sell296214.601.27681.30031.2758
59242006.11.17 07:29sell296314.601.27871.30041.2777
59252006.11.17 07:45t/p296314.601.27771.30041.2777146.00121611.00
59262006.11.17 07:45close296214.601.27761.30031.2758-116.80121494.20
59272006.11.17 07:45buy296414.601.27771.25421.2787
59282006.11.17 08:14t/p296414.601.27871.25421.2787146.00121640.20
59292006.11.17 08:14buy296514.601.27911.25561.2801
59302006.11.17 11:29buy296614.601.27731.25561.2783
59312006.11.17 14:14t/p296614.601.27831.25561.2783146.00121786.20
59322006.11.17 14:14close296514.601.27861.25561.2801-73.00121713.20
59332006.11.17 14:15buy296714.701.27891.25541.2799
59342006.11.17 14:59t/p296714.701.27991.25541.2799147.00121860.20
59352006.11.17 14:59buy296814.701.28061.25711.2816
59362006.11.17 15:14t/p296814.701.28161.25711.2816147.00122007.20
59372006.11.17 15:14buy296914.701.28231.25881.2833
59382006.11.17 15:30t/p296914.701.28331.25881.2833147.00122154.20
59392006.11.17 15:30buy297014.701.28351.26001.2845
59402006.11.17 19:59buy297114.701.28151.25981.2825
59412006.11.17 20:59t/p297114.701.28251.25981.2825147.00122301.20
59422006.11.17 20:59close297014.701.28251.26001.2845-147.00122154.20
59432006.11.19 22:30buy297214.701.28281.25931.2838
59442006.11.20 02:29t/p297214.701.28381.25931.2838137.37122291.57
59452006.11.20 02:29buy297314.701.28411.26061.2851
59462006.11.20 15:29buy297414.701.28231.26061.2833
59472006.11.20 15:50t/p297414.701.28331.26061.2833147.00122438.57
59482006.11.20 15:50close297314.701.28331.26061.2851-117.59122320.98
59492006.11.20 15:52sell297514.701.28231.30581.2813
59502006.11.20 16:59t/p297514.701.28131.30581.2813147.00122467.98
59512006.11.20 16:59sell297614.701.28101.30451.2800
59522006.11.21 00:14sell297714.701.28341.30511.2824
59532006.11.21 00:16t/p297714.701.28241.30511.2824147.00122614.98
59542006.11.21 00:16close297614.701.28161.30451.2800-79.52122535.46
59552006.11.21 00:18buy297814.801.28151.25801.2825
59562006.11.21 01:14t/p297814.801.28251.25801.2825148.00122683.46
59572006.11.21 01:14sell297914.801.28251.30601.2815
59582006.11.21 04:44t/p297914.801.28151.30601.2815148.00122831.46
59592006.11.21 04:44sell298014.801.28131.30481.2803
59602006.11.21 14:14t/p298014.801.28031.30481.2803148.00122979.46
59612006.11.21 14:14sell298114.801.28001.30351.2790
59622006.11.21 15:29sell298214.801.28211.30381.2811
59632006.11.21 19:29sell298329.601.28431.30421.2833
59642006.11.22 03:44sell298444.401.28611.30421.2851
59652006.11.24 08:44s/l298114.801.30351.30351.2790-3434.34119545.12
59662006.11.24 08:44s/l298214.801.30381.30381.2811-3167.94116377.18
59672006.11.24 08:44s/l298329.601.30421.30421.2833-5803.08110574.10
59682006.11.24 08:44s/l298444.401.30421.30421.2851-7931.62102642.49
59692006.11.24 08:44buy298512.401.30671.28321.3077
59702006.11.24 10:29t/p298512.401.30771.28321.3077124.00102766.49
59712006.11.24 10:30buy298612.401.30921.28571.3102
59722006.11.24 11:12buy298712.401.30741.28571.3084
59732006.11.24 11:20t/p298712.401.30841.28571.3084124.00102890.49
59742006.11.24 11:20close298612.401.30841.28571.3102-99.20102791.29
59752006.11.24 11:20sell298812.401.30831.33181.3073
59762006.11.24 19:29sell298912.401.31031.33201.3093
59772006.11.26 22:30sell299024.801.31451.33441.3135
59782006.11.26 22:48sell299137.201.31631.33441.3153
59792006.11.26 23:00t/p299137.201.31531.33441.3153372.00103163.29
59802006.11.26 23:00close299024.801.31531.33441.3135-198.40102964.89
59812006.11.26 23:00close298912.401.31521.33201.3093-607.60102357.29
59822006.11.26 23:01close298812.401.31511.33181.3073-843.20101514.09
59832006.11.26 23:01buy299212.201.31501.29151.3160
59842006.11.26 23:24t/p299212.201.31601.29151.3160122.00101636.09
59852006.11.26 23:24buy299312.201.31621.29271.3172
59862006.11.27 00:44buy299412.201.31371.29201.3147
59872006.11.27 00:45t/p299412.201.31471.29201.3147122.00101758.09
59882006.11.27 00:45close299312.201.31571.29271.3172-69.00101689.09
59892006.11.27 00:49sell299512.301.31401.33751.3130
59902006.11.27 01:30t/p299512.301.31301.33751.3130123.00101812.09
59912006.11.27 01:30sell299612.301.31281.33631.3118
59922006.11.27 05:30t/p299612.301.31181.33631.3118123.00101935.09
59932006.11.27 05:30sell299712.301.31161.33511.3106
59942006.11.27 08:04sell299812.301.31341.33511.3124
59952006.11.27 08:22t/p299812.301.31241.33511.3124123.00102058.09
59962006.11.27 08:22close299712.301.31231.33511.3106-86.10101971.99
59972006.11.27 08:22buy299912.301.31241.28891.3134
59982006.11.27 08:29buy300012.301.31011.28841.3111
59992006.11.27 08:31t/p300012.301.31111.28841.3111123.00102094.99
60002006.11.27 08:31close299912.301.31161.28891.3134-98.40101996.59
60012006.11.27 08:31sell300112.301.31311.33661.3121
60022006.11.27 08:32t/p300112.301.31211.33661.3121123.00102119.59
60032006.11.27 08:32sell300212.301.31161.33511.3106
60042006.11.27 08:54sell300312.301.31341.33511.3124
60052006.11.27 08:59t/p300312.301.31241.33511.3124123.00102242.59
60062006.11.27 08:59t/p300212.301.31061.33511.3106123.00102365.59
60072006.11.27 08:59sell300412.301.31001.33351.3090
60082006.11.27 09:01sell300512.301.31241.33411.3114
60092006.11.27 09:02t/p300512.301.31141.33411.3114123.01102488.60
60102006.11.27 09:02sell300612.301.31251.33421.3115
60112006.11.27 09:07t/p300612.301.31151.33421.3115123.00102611.60
60122006.11.27 09:07sell300712.401.31261.33431.3116
60132006.11.27 09:09t/p300712.401.31161.33431.3116123.99102735.59
60142006.11.27 09:09sell300812.401.31271.33441.3117
60152006.11.27 09:11t/p300812.401.31171.33441.3117123.99102859.58
60162006.11.27 09:11sell300912.401.31271.33441.3117
60172006.11.27 09:13t/p300912.401.31171.33441.3117123.99102983.57
60182006.11.27 09:13sell301012.401.31301.33471.3120
60192006.11.27 09:14t/p301012.401.31201.33471.3120124.00103107.57
60202006.11.27 09:17sell301112.401.31181.33351.3108
60212006.11.27 13:45t/p301112.401.31081.33351.3108124.00103231.57
60222006.11.27 13:45close300412.301.31081.33351.3090-98.40103133.17
60232006.11.27 13:45sell301212.401.31111.33461.3101
60242006.11.27 15:30sell301312.401.31291.33461.3119
60252006.11.27 15:30t/p301312.401.31191.33461.3119124.00103257.17
60262006.11.27 16:23sell301412.401.31291.33461.3119
60272006.11.27 16:50t/p301412.401.31191.33461.3119124.00103381.17
60282006.11.27 16:50close301212.401.31191.33461.3101-99.20103281.97
60292006.11.27 16:51buy301512.401.31201.28851.3130
60302006.11.27 19:14t/p301512.401.31301.28851.3130123.98103405.95
60312006.11.27 19:14buy301612.501.31381.29031.3148
60322006.11.28 08:14t/p301612.501.31481.29031.3148116.81103522.76
60332006.11.28 08:14buy301712.501.31601.29251.3170
60342006.11.28 08:45buy301812.501.31401.29231.3150
60352006.11.28 09:07t/p301812.501.31501.29231.3150125.00103647.76
60362006.11.28 09:07close301712.501.31511.29251.3170-112.51103535.25
60372006.11.28 09:08buy301912.501.31451.29101.3155
60382006.11.28 09:15t/p301912.501.31551.29101.3155125.00103660.25
60392006.11.28 09:15buy302012.501.31581.29231.3168
60402006.11.28 12:00buy302112.501.31401.29231.3150
60412006.11.28 13:44t/p302112.501.31501.29231.3150125.00103785.25
60422006.11.28 13:44close302012.501.31621.29231.316850.00103835.25
60432006.11.28 13:45buy302212.501.31631.29281.3173
60442006.11.28 14:34t/p302212.501.31731.29281.3173125.00103960.25
60452006.11.28 14:34buy302312.501.31751.29401.3185
60462006.11.28 15:08buy302412.501.31571.29401.3167
60472006.11.28 15:37t/p302412.501.31671.29401.3167125.00104085.25
60482006.11.28 15:37close302312.501.31711.29401.3185-50.01104035.24
60492006.11.28 15:38sell302512.501.31571.33921.3147
60502006.11.28 16:03t/p302512.501.31471.33921.3147125.00104160.24
60512006.11.28 16:03sell302612.501.31451.33801.3135
60522006.11.28 18:14sell302712.501.31751.33921.3165
60532006.11.28 19:37sell302825.001.31931.33921.3183
60542006.11.29 01:25sell302937.501.32121.33931.3202
60552006.11.29 01:29t/p302937.501.32021.33931.3202375.00104535.24
60562006.11.29 01:29close302825.001.31981.33921.3183-110.25104424.99
60572006.11.29 01:30close302712.501.31991.33921.3165-292.63104132.36
60582006.11.29 01:31close302612.501.32091.33801.3135-792.62103339.75
60592006.11.29 01:32sell303012.501.31971.34321.3187
60602006.11.29 03:52t/p303012.501.31871.34321.3187125.00103464.75
60612006.11.29 03:52sell303112.501.31851.34201.3175
60622006.11.29 06:29sell303212.501.32041.34211.3194
60632006.11.29 07:00t/p303212.501.31941.34211.3194125.00103589.75
60642006.11.29 07:00close303112.501.31921.34201.3175-87.50103502.25
60652006.11.29 07:00buy303312.501.31941.29591.3204
60662006.11.29 08:29buy303412.501.31681.29511.3178
60672006.11.29 08:30t/p303412.501.31781.29511.3178125.00103627.25
60682006.11.29 08:30close303312.501.31781.29591.3204-199.99103427.26
60692006.11.29 08:36sell303512.501.31891.34241.3179
60702006.11.29 08:44t/p303512.501.31791.34241.3179125.00103552.26
60712006.11.29 08:44sell303612.501.31701.34051.3160
60722006.11.29 10:00t/p303612.501.31601.34051.3160125.00103677.26
60732006.11.29 10:00sell303712.501.31581.33931.3148
60742006.11.29 13:30t/p303712.501.31481.33931.3148125.00103802.26
60752006.11.29 13:30buy303812.501.31471.29121.3157
60762006.11.29 14:05t/p303812.501.31571.29121.3157125.00103927.26
60772006.11.29 14:05buy303912.501.31591.29241.3169
60782006.11.29 14:29t/p303912.501.31691.29241.3169125.00104052.26
60792006.11.29 14:29buy304012.501.31741.29391.3184
60802006.11.29 15:00buy304112.501.31471.29301.3157
60812006.11.29 15:09t/p304112.501.31571.29301.3157125.00104177.26
60822006.11.29 15:09close304012.501.31581.29391.3184-200.01103977.25
60832006.11.29 15:09buy304212.501.31591.29241.3169
60842006.11.29 15:33t/p304212.501.31691.29241.3169125.00104102.25
60852006.11.29 15:33buy304312.501.31711.29361.3181
60862006.11.29 16:06buy304412.501.31531.29361.3163
60872006.11.30 02:14t/p304412.501.31631.29361.3163100.44104202.69
60882006.11.30 02:14close304312.501.31671.29361.3181-74.56104128.12
60892006.11.30 02:15buy304512.501.31701.29351.3180
60902006.11.30 07:14t/p304512.501.31801.29351.3180125.00104253.12
60912006.11.30 07:14buy304612.601.31891.29541.3199
60922006.11.30 09:44t/p304612.601.31991.29541.3199126.00104379.12
60932006.11.30 09:44buy304712.601.32031.29681.3213
60942006.11.30 15:14t/p304712.601.32131.29681.3213126.00104505.12
60952006.11.30 15:14buy304812.601.32461.30111.3256
60962006.11.30 15:59t/p304812.601.32561.30111.3256126.00104631.12
60972006.11.30 15:59buy304912.601.32581.30231.3268
60982006.11.30 17:18t/p304912.601.32681.30231.3268126.00104757.12
60992006.11.30 17:18sell305012.601.32681.35031.3258
61002006.11.30 17:47t/p305012.601.32581.35031.3258126.01104883.13
61012006.11.30 17:47sell305112.601.32561.34911.3246
61022006.11.30 19:44t/p305112.601.32461.34911.3246125.99105009.12
61032006.11.30 19:44sell305212.701.32431.34781.3233
61042006.12.01 02:29sell305312.701.32611.34781.3251
61052006.12.01 04:59t/p305312.701.32511.34781.3251127.00105136.12
61062006.12.01 04:59close305212.701.32511.34781.3233-94.11105042.02
61072006.12.01 05:00sell305412.701.32481.34831.3238
61082006.12.01 06:29sell305512.701.32711.34881.3261
61092006.12.01 07:14t/p305512.701.32611.34881.3261127.00105169.02
61102006.12.01 07:14close305412.701.32591.34831.3238-139.70105029.32
61112006.12.01 07:14buy305612.701.32591.30241.3269
61122006.12.01 07:28t/p305612.701.32691.30241.3269126.99105156.31
61132006.12.01 07:28buy305712.701.32711.30361.3281
61142006.12.01 08:29buy305812.701.32451.30281.3255
61152006.12.01 08:30t/p305812.701.32551.30281.3255127.00105283.31
61162006.12.01 08:30close305712.701.32651.30361.3281-76.19105207.12
61172006.12.01 08:32sell305912.701.32461.34811.3236
61182006.12.01 08:32sell306012.701.32651.34821.3255
61192006.12.01 08:33t/p306012.701.32551.34821.3255127.01105334.13
61202006.12.01 08:37sell306112.701.32651.34821.3255
61212006.12.01 08:40t/p306112.701.32551.34821.3255127.01105461.14
61222006.12.01 08:40sell306212.701.32641.34811.3254
61232006.12.01 08:43t/p306212.701.32541.34811.3254127.01105588.15
61242006.12.01 08:43sell306312.701.32681.34851.3258
61252006.12.01 08:44t/p306312.701.32581.34851.3258127.00105715.15
61262006.12.01 08:44sell306412.701.32691.34861.3259
61272006.12.01 08:44t/p306412.701.32591.34861.3259127.00105842.15
61282006.12.01 08:45sell306512.801.32701.34871.3260
61292006.12.01 08:46t/p306512.801.32601.34871.3260128.00105970.15
61302006.12.01 08:46sell306612.801.32711.34881.3261
61312006.12.01 08:47t/p306612.801.32611.34881.3261128.00106098.15
61322006.12.01 08:47sell306712.801.32741.34911.3264
61332006.12.01 08:48t/p306712.801.32641.34911.3264128.00106226.15
61342006.12.01 08:48sell306812.801.32731.34901.3263
61352006.12.01 08:50t/p306812.801.32631.34901.3263127.99106354.14
61362006.12.01 08:50sell306912.801.32741.34911.3264
61372006.12.01 08:51t/p306912.801.32641.34911.3264128.00106482.14
61382006.12.01 08:51sell307012.801.32751.34921.3265
61392006.12.01 08:52t/p307012.801.32651.34921.3265128.00106610.14
61402006.12.01 08:52sell307112.801.32751.34921.3265
61412006.12.01 08:53t/p307112.801.32651.34921.3265128.00106738.14
61422006.12.01 08:53sell307212.901.32771.34941.3267
61432006.12.01 08:54t/p307212.901.32671.34941.3267129.00106867.14
61442006.12.01 09:00sell307312.901.32691.34861.3259
61452006.12.01 09:01t/p307312.901.32591.34861.3259129.00106996.14
61462006.12.01 09:01sell307412.901.32661.34831.3256
61472006.12.01 09:02t/p307412.901.32561.34831.3256128.99107125.13
61482006.12.01 10:14t/p305912.701.32361.34811.3236127.00107252.13
61492006.12.01 10:14sell307512.901.32281.34631.3218
61502006.12.01 12:59sell307612.901.32471.34641.3237
61512006.12.01 14:14sell307725.801.32671.34661.3257
61522006.12.01 15:14sell307838.701.33071.34881.3297
61532006.12.04 08:14t/p307838.701.32971.34881.3297409.83107661.96
61542006.12.04 08:14close307725.801.32941.34661.3257-681.38106980.58
61552006.12.04 08:15close307612.901.32951.34641.3237-611.59106368.99
61562006.12.04 08:15close307512.901.33121.34631.3218-1075.99105293.00
61572006.12.04 08:17sell307912.701.32971.35321.3287
61582006.12.04 08:29sell308012.701.33151.35321.3305
61592006.12.04 08:29t/p308012.701.33051.35321.3305127.01105420.01
61602006.12.04 08:29t/p307912.701.32871.35321.3287127.00105547.01
61612006.12.04 08:29sell308112.701.32851.35201.3275
61622006.12.04 08:30sell308212.701.33171.35341.3307
61632006.12.04 08:45t/p308212.701.33071.35341.3307127.00105674.01
61642006.12.04 08:45close308112.701.33071.35201.3275-279.40105394.61
61652006.12.04 08:45buy308312.701.33181.30831.3328
61662006.12.04 09:07buy308412.701.32971.30801.3307
61672006.12.04 09:29t/p308412.701.33071.30801.3307127.01105521.62
61682006.12.04 09:29close308312.701.33081.30831.3328-126.99105394.63
61692006.12.04 09:30buy308512.701.33091.30741.3319
61702006.12.04 12:09t/p308512.701.33191.30741.3319127.00105521.63
61712006.12.04 12:09buy308612.701.33211.30861.3331
61722006.12.04 13:29buy308712.701.33021.30851.3312
61732006.12.04 13:30t/p308712.701.33121.30851.3312127.00105648.63
61742006.12.04 13:30close308612.701.33131.30861.3331-101.60105547.03
61752006.12.04 13:36sell308812.701.33001.35351.3290
61762006.12.04 15:44sell308912.701.33181.35351.3308
61772006.12.04 21:59sell309025.401.33431.35421.3333
61782006.12.05 00:14t/p309025.401.33331.35421.3333268.99105816.02
61792006.12.05 00:14close308912.701.33331.35351.3308-183.01105633.01
61802006.12.05 00:15close308812.701.33341.35351.3290-424.31105208.71
61812006.12.05 00:19sell309112.701.33371.35721.3327
61822006.12.05 01:29t/p309112.701.33271.35721.3327127.00105335.71
61832006.12.05 01:29sell309212.701.33251.35601.3315
61842006.12.05 07:59t/p309212.701.33151.35601.3315127.00105462.71
61852006.12.05 07:59sell309312.701.33111.35461.3301
61862006.12.05 08:00sell309412.701.33331.35501.3323
61872006.12.05 08:06t/p309412.701.33231.35501.3323127.00105589.71
61882006.12.05 08:06sell309512.701.33341.35511.3324
61892006.12.05 08:08t/p309512.701.33241.35511.3324127.00105716.71
61902006.12.05 08:08sell309612.701.33331.35501.3323
61912006.12.05 08:09t/p309612.701.33231.35501.3323127.00105843.71
61922006.12.05 08:09sell309712.801.33361.35531.3326
61932006.12.05 08:11t/p309712.801.33261.35531.3326128.01105971.72
61942006.12.05 08:11sell309812.801.33341.35511.3324
61952006.12.05 08:12t/p309812.801.33241.35511.3324128.00106099.72
61962006.12.05 08:12sell309912.801.33321.35491.3322
61972006.12.05 08:14t/p309912.801.33221.35491.3322128.00106227.72
61982006.12.05 08:14close309312.701.33211.35461.3301-127.00106100.72
61992006.12.05 08:15sell310012.801.33181.35531.3308
62002006.12.05 09:59t/p310012.801.33081.35531.3308128.00106228.72
62012006.12.05 09:59sell310112.801.33001.35351.3290
62022006.12.05 10:02sell310212.801.33191.35361.3309
62032006.12.05 13:29sell310325.601.33441.35431.3334
62042006.12.05 13:55t/p310325.601.33341.35431.3334256.00106484.72
62052006.12.05 13:55close310212.801.33291.35361.3309-128.00106356.72
62062006.12.05 13:56close310112.801.33291.35351.3290-371.20105985.52
62072006.12.05 13:56buy310412.801.33291.30941.3339
62082006.12.05 14:29t/p310412.801.33391.30941.3339128.00106113.52
62092006.12.05 14:29sell310512.801.33411.35761.3331
62102006.12.05 15:03t/p310512.801.33311.35761.3331128.00106241.52
62112006.12.05 15:03sell310612.801.33291.35641.3319
62122006.12.05 15:04t/p310612.801.33191.35641.3319128.00106369.52
62132006.12.05 15:04sell310712.801.33161.35511.3306
62142006.12.05 15:14t/p310712.801.33061.35511.3306128.00106497.52
62152006.12.05 15:14sell310812.801.32991.35341.3289
62162006.12.05 15:15sell310912.801.33221.35391.3312
62172006.12.05 15:16t/p310912.801.33121.35391.3312128.01106625.53
62182006.12.05 15:16sell311012.801.33251.35421.3315
62192006.12.05 15:17t/p311012.801.33151.35421.3315128.00106753.53
62202006.12.05 15:17sell311112.901.33271.35441.3317
62212006.12.05 15:18t/p311112.901.33171.35441.3317129.00106882.53
62222006.12.05 15:18sell311212.901.33261.35431.3316
62232006.12.05 15:19t/p311212.901.33161.35431.3316129.00107011.53
62242006.12.05 15:19sell311312.901.33251.35421.3315
62252006.12.05 15:20t/p311312.901.33151.35421.3315129.00107140.53
62262006.12.05 15:20sell311412.901.33251.35421.3315
62272006.12.05 15:21t/p311412.901.33151.35421.3315129.00107269.53
62282006.12.05 15:21sell311512.901.33251.35421.3315
62292006.12.05 15:22t/p311512.901.33151.35421.3315129.00107398.53
62302006.12.05 15:22sell311612.901.33251.35421.3315
62312006.12.05 15:25t/p311612.901.33151.35421.3315129.00107527.53
62322006.12.05 15:25sell311713.001.33241.35411.3314
62332006.12.05 15:26t/p311713.001.33141.35411.3314130.00107657.53
62342006.12.05 15:26sell311813.001.33251.35421.3315
62352006.12.05 15:27t/p311813.001.33151.35421.3315130.00107787.53
62362006.12.05 15:27sell311913.001.33301.35471.3320
62372006.12.05 15:28t/p311913.001.33201.35471.3320129.99107917.52
62382006.12.05 15:28sell312013.001.33311.35481.3321
62392006.12.05 15:29t/p312013.001.33211.35481.3321129.99108047.51
62402006.12.05 15:29sell312113.001.33311.35481.3321
62412006.12.05 15:29t/p312113.001.33211.35481.3321129.99108177.50
62422006.12.05 15:30sell312213.001.33281.35451.3318
62432006.12.05 15:31t/p312213.001.33181.35451.3318130.00108307.50
62442006.12.05 15:31sell312313.001.33271.35441.3317
62452006.12.05 15:33t/p312313.001.33171.35441.3317130.00108437.50
62462006.12.05 15:33sell312413.101.33271.35441.3317
62472006.12.05 15:35t/p312413.101.33171.35441.3317131.00108568.50
62482006.12.05 15:35sell312513.101.33291.35461.3319
62492006.12.05 15:36t/p312513.101.33191.35461.3319131.01108699.51
62502006.12.05 15:36sell312613.101.33271.35441.3317
62512006.12.05 15:37t/p312613.101.33171.35441.3317131.00108830.51
62522006.12.05 15:37sell312713.101.33271.35441.3317
62532006.12.05 15:38t/p312713.101.33171.35441.3317131.00108961.51
62542006.12.05 15:38sell312813.101.33311.35481.3321
62552006.12.05 15:39t/p312813.101.33211.35481.3321130.99109092.50
62562006.12.05 15:39sell312913.101.33311.35481.3321
62572006.12.05 15:40t/p312913.101.33211.35481.3321130.99109223.49
62582006.12.05 15:40sell313013.201.33301.35471.3320
62592006.12.05 15:41t/p313013.201.33201.35471.3320131.99109355.48
62602006.12.05 15:41sell313113.201.33321.35491.3322
62612006.12.05 15:42t/p313113.201.33221.35491.3322132.00109487.48
62622006.12.05 15:42sell313213.201.33331.35501.3323
62632006.12.05 15:43t/p313213.201.33231.35501.3323132.00109619.48
62642006.12.05 15:43sell313313.201.33321.35491.3322
62652006.12.05 15:44t/p313313.201.33221.35491.3322132.00109751.48
62662006.12.05 15:45sell313413.201.33341.35511.3324
62672006.12.05 15:46t/p313413.201.33241.35511.3324132.00109883.48
62682006.12.05 15:46sell313513.201.33351.35521.3325
62692006.12.05 15:49t/p313513.201.33251.35521.3325132.00110015.48
62702006.12.05 15:49sell313613.301.33341.35511.3324
62712006.12.05 15:50t/p313613.301.33241.35511.3324133.00110148.48
62722006.12.05 15:50sell313713.301.33351.35521.3325
62732006.12.05 15:51t/p313713.301.33251.35521.3325133.00110281.48
62742006.12.05 15:51sell313813.301.33381.35551.3328
62752006.12.05 15:52t/p313813.301.33281.35551.3328132.99110414.47
62762006.12.05 15:52sell313913.301.33391.35561.3329
62772006.12.05 15:53t/p313913.301.33291.35561.3329133.00110547.47
62782006.12.05 15:53sell314013.301.33381.35551.3328
62792006.12.05 15:54t/p314013.301.33281.35551.3328132.99110680.46
62802006.12.05 15:54sell314113.301.33391.35561.3329
62812006.12.05 15:56t/p314113.301.33291.35561.3329133.00110813.46
62822006.12.05 15:56sell314213.301.33371.35541.3327
62832006.12.05 15:57t/p314213.301.33271.35541.3327132.99110946.45
62842006.12.05 15:57sell314313.401.33381.35551.3328
62852006.12.05 15:58t/p314313.401.33281.35551.3328133.99111080.44
62862006.12.05 15:58sell314413.401.33391.35561.3329
62872006.12.05 15:59t/p314413.401.33291.35561.3329134.00111214.44
62882006.12.05 15:59sell314513.401.33411.35581.3331
62892006.12.05 15:59t/p314513.401.33311.35581.3331134.00111348.44
62902006.12.05 16:30sell314613.401.33171.35341.3307
62912006.12.06 06:30sell314726.801.33361.35351.3326
62922006.12.06 06:59t/p314726.801.33261.35351.3326268.00111616.44
62932006.12.06 06:59close314613.401.33261.35341.3307-112.69111503.74
62942006.12.06 07:00close310812.801.33251.35341.3289-325.25111178.49
62952006.12.06 07:01sell314813.401.33241.35591.3314
62962006.12.06 07:59t/p314813.401.33141.35591.3314134.00111312.49
62972006.12.06 07:59sell314913.401.33051.35401.3295
62982006.12.06 08:00sell315013.401.33241.35411.3314
62992006.12.06 08:14t/p315013.401.33141.35411.3314134.00111446.49
63002006.12.06 08:14close314913.401.33061.35401.3295-13.40111433.09
63012006.12.06 08:15sell315113.401.33051.35401.3295
63022006.12.06 08:23sell315213.401.33251.35421.3315
63032006.12.06 08:24t/p315213.401.33151.35421.3315134.00111567.09
63042006.12.06 08:24sell315313.401.33261.35431.3316
63052006.12.06 08:25t/p315313.401.33161.35431.3316134.00111701.09
63062006.12.06 09:00t/p315113.401.32951.35401.3295134.00111835.09
63072006.12.06 09:00sell315413.501.32931.35281.3283
63082006.12.06 09:06sell315513.501.33121.35291.3302
63092006.12.06 09:07t/p315513.501.33021.35291.3302135.00111970.09
63102006.12.06 09:07sell315613.501.33121.35291.3302
63112006.12.06 09:07t/p315613.501.33021.35291.3302135.00112105.09
63122006.12.06 09:44t/p315413.501.32831.35281.3283135.00112240.09
63132006.12.06 09:44sell315713.501.32651.35001.3255
63142006.12.06 09:45sell315813.501.32951.35121.3285
63152006.12.06 09:49t/p315813.501.32851.35121.3285134.99112375.08
63162006.12.06 09:49sell315913.501.32951.35121.3285
63172006.12.06 09:51t/p315913.501.32851.35121.3285134.99112510.07
63182006.12.06 09:51sell316013.601.32961.35131.3286
63192006.12.06 09:52t/p316013.601.32861.35131.3286136.00112646.07
63202006.12.06 09:52sell316113.601.32961.35131.3286
63212006.12.06 09:53t/p316113.601.32861.35131.3286136.00112782.07
63222006.12.06 09:53sell316213.601.32991.35161.3289
63232006.12.06 09:55t/p316213.601.32891.35161.3289136.00112918.07
63242006.12.06 09:55sell316313.601.33001.35171.3290
63252006.12.06 09:56t/p316313.601.32901.35171.3290136.01113054.08
63262006.12.06 09:56sell316413.601.32991.35161.3289
63272006.12.06 09:59t/p316413.601.32891.35161.3289136.00113190.08
63282006.12.06 09:59sell316513.601.32951.35121.3285
63292006.12.06 09:59t/p316513.601.32851.35121.3285135.99113326.07
63302006.12.06 10:00sell316613.601.32941.35111.3284
63312006.12.06 10:01t/p316613.601.32841.35111.3284135.99113462.06
63322006.12.06 10:01sell316713.701.32951.35121.3285
63332006.12.06 10:03t/p316713.701.32851.35121.3285136.99113599.05
63342006.12.06 10:03sell316813.701.32961.35131.3286
63352006.12.06 10:06t/p316813.701.32861.35131.3286137.00113736.05
63362006.12.06 10:06sell316913.701.32971.35141.3287
63372006.12.06 10:09t/p316913.701.32871.35141.3287137.00113873.05
63382006.12.06 10:09sell317013.701.32951.35121.3285
63392006.12.06 10:11t/p317013.701.32851.35121.3285136.99114010.04
63402006.12.06 10:11sell317113.701.32941.35111.3284
63412006.12.06 10:12t/p317113.701.32841.35111.3284136.99114147.03
63422006.12.06 10:12sell317213.701.32951.35121.3285
63432006.12.06 10:13t/p317213.701.32851.35121.3285136.99114284.02
63442006.12.06 10:13sell317313.801.32941.35111.3284
63452006.12.06 10:13t/p317313.801.32841.35111.3284137.99114422.01
63462006.12.06 10:17sell317413.801.32841.35011.3274
63472006.12.06 10:18t/p317413.801.32741.35011.3274138.00114560.01
63482006.12.06 10:33sell317513.801.32851.35021.3275
63492006.12.06 10:34t/p317513.801.32751.35021.3275138.00114698.01
63502006.12.06 10:35sell317613.801.32851.35021.3275
63512006.12.06 10:36t/p317613.801.32751.35021.3275138.00114836.01
63522006.12.06 11:29sell317713.801.32851.35021.3275
63532006.12.06 13:00t/p317713.801.32751.35021.3275138.00114974.01
63542006.12.06 13:00close315713.501.32751.35001.3255-135.00114839.01
63552006.12.06 13:00buy317813.801.32851.30501.3295
63562006.12.06 13:29buy317913.801.32661.30491.3276
63572006.12.06 13:30t/p317913.801.32761.30491.3276138.00114977.01
63582006.12.06 13:30close317813.801.32831.30501.3295-27.60114949.41
63592006.12.06 13:32sell318013.801.32721.35071.3262
63602006.12.06 14:59sell318113.801.32901.35071.3280
63612006.12.06 15:44sell318227.601.33181.35171.3308
63622006.12.06 16:05t/p318227.601.33081.35171.3308276.00115225.41
63632006.12.06 16:05close318113.801.33051.35071.3280-207.00115018.41
63642006.12.06 16:05close318013.801.33061.35071.3262-469.20114549.21
63652006.12.06 16:05buy318313.801.33051.30701.3315
63662006.12.06 16:45t/p318313.801.33151.30701.3315138.00114687.21
63672006.12.06 16:45buy318413.801.33191.30841.3329
63682006.12.06 18:14buy318513.801.32971.30801.3307
63692006.12.06 18:20t/p318513.801.33071.30801.3307138.00114825.21
63702006.12.06 18:20close318413.801.33091.30841.3329-138.01114687.20
63712006.12.06 18:23sell318613.801.32971.35321.3287
63722006.12.06 19:29t/p318613.801.32871.35321.3287138.00114825.20
63732006.12.06 19:29sell318713.801.32831.35181.3273
63742006.12.07 04:59sell318813.801.33081.35251.3298
63752006.12.07 10:14t/p318813.801.32981.35251.3298138.00114963.20
63762006.12.07 10:14close318713.801.32971.35181.3273-168.77114794.43
63772006.12.07 10:15sell318913.801.32961.35311.3286
63782006.12.07 12:11t/p318913.801.32861.35311.3286138.00114932.43
63792006.12.07 12:11buy319013.801.32861.30511.3296
63802006.12.07 12:59t/p319013.801.32961.30511.3296138.00115070.43
63812006.12.07 12:59buy319113.901.32991.30641.3309
63822006.12.07 14:37t/p319113.901.33091.30641.3309139.00115209.43
63832006.12.07 14:37buy319213.901.33171.30821.3327
63842006.12.07 14:44buy319313.901.32971.30801.3307
63852006.12.07 22:14buy319427.801.32781.30791.3288
63862006.12.07 22:15t/p319427.801.32881.30791.3288278.00115487.43
63872006.12.07 22:15close319313.901.32891.30801.3307-111.20115376.23
63882006.12.07 22:18close319213.901.32811.30821.3327-500.41114875.82
63892006.12.07 22:18buy319513.801.32901.30551.3300
63902006.12.08 13:29buy319613.801.32711.30541.3281
63912006.12.08 13:59t/p319513.801.33001.30551.3300128.97115004.79
63922006.12.08 13:59t/p319613.801.32811.30541.3281138.00115142.79
63932006.12.08 13:59buy319713.901.33351.31001.3345
63942006.12.08 14:29t/p319713.901.33451.31001.3345139.00115281.79
63952006.12.08 14:29buy319813.901.33471.31121.3357
63962006.12.08 15:29buy319913.901.33121.30951.3322
63972006.12.08 15:30t/p319913.901.33221.30951.3322139.00115420.79
63982006.12.08 15:30close319813.901.33421.31121.3357-69.50115351.29
63992006.12.08 15:31sell320013.901.33261.35611.3316
64002006.12.08 16:02sell320113.901.33561.35731.3346
64012006.12.08 16:03t/p320113.901.33461.35731.3346139.00115490.29
64022006.12.08 16:03sell320213.901.33571.35741.3347
64032006.12.08 16:04t/p320213.901.33471.35741.3347139.00115629.29
64042006.12.08 16:04sell320313.901.33481.35651.3338
64052006.12.08 16:04t/p320313.901.33381.35651.3338139.00115768.29
64062006.12.08 16:29t/p320013.901.33161.35611.3316139.00115907.29
64072006.12.08 16:29sell320414.001.33091.35441.3299
64082006.12.08 16:44t/p320414.001.32991.35441.3299140.00116047.29
64092006.12.08 16:44sell320514.001.32891.35241.3279
64102006.12.08 16:45sell320614.001.33211.35381.3311
64112006.12.08 16:50t/p320614.001.33111.35381.3311140.00116187.29
64122006.12.08 16:50sell320714.001.33181.35351.3308
64132006.12.08 16:51t/p320714.001.33081.35351.3308140.00116327.29
64142006.12.08 16:51sell320814.001.33171.35341.3307
64152006.12.08 16:53t/p320814.001.33071.35341.3307140.00116467.29
64162006.12.08 16:53sell320914.001.33171.35341.3307
64172006.12.08 16:54t/p320914.001.33071.35341.3307140.00116607.29
64182006.12.08 16:54sell321014.001.33161.35331.3306
64192006.12.08 16:55t/p321014.001.33061.35331.3306139.99116747.28
64202006.12.08 16:55sell321114.101.33141.35311.3304
64212006.12.08 16:57t/p321114.101.33041.35311.3304141.01116888.29
64222006.12.08 16:57sell321214.101.33151.35321.3305
64232006.12.08 16:58t/p321214.101.33051.35321.3305141.01117029.30
64242006.12.08 16:58sell321314.101.33151.35321.3305
64252006.12.08 16:59t/p321314.101.33051.35321.3305141.01117170.31
64262006.12.08 16:59sell321414.101.33151.35321.3305
64272006.12.08 16:59t/p321414.101.33051.35321.3305141.01117311.32
64282006.12.08 16:59t/p320514.001.32791.35241.3279140.00117451.32
64292006.12.08 16:59sell321514.101.32141.34491.3204
64302006.12.08 17:00sell321614.101.33131.35301.3303
64312006.12.08 17:01t/p321614.101.33031.35301.3303141.00117592.32
64322006.12.08 17:01sell321714.201.33141.35311.3304
64332006.12.08 17:02t/p321714.201.33041.35311.3304142.01117734.33
64342006.12.08 17:02sell321814.201.33151.35321.3305
64352006.12.08 17:05t/p321814.201.33051.35321.3305142.01117876.34
64362006.12.08 17:05sell321914.201.33171.35341.3307
64372006.12.08 17:08t/p321914.201.33071.35341.3307142.00118018.34
64382006.12.08 17:08sell322014.201.33171.35341.3307
64392006.12.08 17:10t/p322014.201.33071.35341.3307142.00118160.34
64402006.12.08 17:10sell322114.201.33181.35351.3308
64412006.12.08 17:11t/p322114.201.33081.35351.3308142.00118302.34
64422006.12.08 17:11sell322214.201.33231.35401.3313
64432006.12.08 17:12t/p322214.201.33131.35401.3313141.99118444.33
64442006.12.08 17:12sell322314.301.33231.35401.3313
64452006.12.08 17:14t/p322314.301.33131.35401.3313142.99118587.32
64462006.12.08 17:15sell322414.301.32341.34511.3224
64472006.12.08 17:18sell322528.601.33221.35211.3312
64482006.12.08 17:21t/p322528.601.33121.35211.3312286.01118873.33
64492006.12.08 17:21sell322628.601.33201.35191.3310
64502006.12.08 17:22t/p322628.601.33101.35191.3310286.00119159.33
64512006.12.08 17:22sell322728.601.33171.35161.3307
64522006.12.08 17:24t/p322728.601.33071.35161.3307285.99119445.32
64532006.12.08 17:24sell322828.801.33151.35141.3305
64542006.12.08 17:25t/p322828.801.33051.35141.3305288.02119733.34
64552006.12.08 17:25sell322928.801.33091.35081.3299
64562006.12.08 17:26t/p322928.801.32991.35081.3299287.99120021.33
64572006.12.08 17:26sell323029.001.33021.35011.3292
64582006.12.08 17:27t/p323029.001.32921.35011.3292289.99120311.32
64592006.12.08 17:27sell323129.001.33071.35061.3297
64602006.12.08 17:28t/p323129.001.32971.35061.3297290.01120601.33
64612006.12.08 17:28sell323229.001.33041.35031.3294
64622006.12.08 17:29t/p323229.001.32941.35031.3294290.00120891.33
64632006.12.08 17:29sell323329.201.33061.35051.3296
64642006.12.08 17:29t/p323329.201.32961.35051.3296292.01121183.34
64652006.12.08 17:29t/p322414.301.32241.34511.3224143.00121326.34
64662006.12.08 17:29close321514.101.32191.34491.3204-70.50121255.84
64672006.12.08 17:30sell323414.601.32161.34511.3206
64682006.12.08 17:31sell323514.601.33051.35221.3295
64692006.12.08 17:33t/p323514.601.32951.35221.3295146.00121401.84
64702006.12.08 17:33sell323614.601.33051.35221.3295
64712006.12.08 17:34t/p323614.601.32951.35221.3295146.00121547.84
64722006.12.08 17:34sell323714.601.33071.35241.3297
64732006.12.08 17:35t/p323714.601.32971.35241.3297146.01121693.85
64742006.12.08 17:35sell323814.701.33081.35251.3298
64752006.12.08 17:36t/p323814.701.32981.35251.3298147.01121840.86
64762006.12.08 17:36sell323914.701.33091.35261.3299
64772006.12.08 17:37t/p323914.701.32991.35261.3299146.99121987.85
64782006.12.08 17:37sell324014.701.33081.35251.3298
64792006.12.08 17:40t/p324014.701.32981.35251.3298147.01122134.86
64802006.12.08 17:40sell324114.701.33001.35171.3290
64812006.12.08 17:41t/p324114.701.32901.35171.3290147.01122281.87
64822006.12.08 17:41sell324214.701.32971.35141.3287
64832006.12.08 17:42t/p324214.701.32871.35141.3287147.00122428.87
64842006.12.08 17:42sell324314.701.32911.35081.3281
64852006.12.08 17:43t/p324314.701.32811.35081.3281147.00122575.87
64862006.12.08 17:43sell324414.801.32861.35031.3276
64872006.12.08 17:44t/p324414.801.32761.35031.3276148.01122723.88
64882006.12.08 17:44sell324514.801.32831.35001.3273
64892006.12.08 17:44t/p324514.801.32731.35001.3273148.00122871.88
64902006.12.08 17:45sell324614.801.32891.35061.3279
64912006.12.08 17:46t/p324614.801.32791.35061.3279148.00123019.88
64922006.12.08 17:46sell324714.801.32901.35071.3280
64932006.12.08 17:47t/p324714.801.32801.35071.3280148.00123167.88
64942006.12.08 17:47sell324814.801.32861.35031.3276
64952006.12.08 17:48t/p324814.801.32761.35031.3276148.01123315.89
64962006.12.08 17:48sell324914.801.32851.35021.3275
64972006.12.08 17:49t/p324914.801.32751.35021.3275148.00123463.89
64982006.12.08 17:49sell325014.901.32651.34821.3255
64992006.12.08 17:49t/p325014.901.32551.34821.3255149.01123612.90
65002006.12.08 19:14t/p323414.601.32061.34511.3206146.00123758.90
65012006.12.08 19:14sell325114.901.32011.34361.3191
65022006.12.10 22:30t/p325114.901.31911.34361.3191149.00123907.90
65032006.12.10 22:30buy325214.901.31891.29541.3199
65042006.12.11 00:14buy325314.901.31711.29541.3181
65052006.12.11 00:19t/p325314.901.31811.29541.3181149.00124056.90
65062006.12.11 00:19close325214.901.31861.29541.3199-54.45124002.45
65072006.12.11 00:23buy325414.901.31781.29431.3188
65082006.12.11 00:42t/p325414.901.31881.29431.3188149.00124151.45
65092006.12.11 00:42buy325514.901.31931.29581.3203
65102006.12.11 00:43buy325614.901.31681.29511.3178
65112006.12.11 00:43t/p325614.901.31781.29511.3178149.00124300.45
65122006.12.11 00:44buy325715.001.31681.29511.3178
65132006.12.11 00:58t/p325715.001.31781.29511.3178150.00124450.45
65142006.12.11 00:58close325514.901.31861.29581.3203-104.29124346.16
65152006.12.11 00:59buy325815.001.31711.29361.3181
65162006.12.11 00:59t/p325815.001.31811.29361.3181150.00124496.16
65172006.12.11 00:59buy325915.001.31851.29501.3195
65182006.12.11 01:18buy326015.001.31671.29501.3177
65192006.12.11 01:59buy326130.001.31461.29471.3156
65202006.12.11 02:01t/p326130.001.31561.29471.3156300.00124796.16
65212006.12.11 02:01close326015.001.31671.29501.31770.01124796.17
65222006.12.11 02:02close325915.001.31551.29501.3195-450.00124346.17
65232006.12.11 02:02buy326215.001.31701.29351.3180
65242006.12.11 02:14buy326315.001.31401.29231.3150
65252006.12.11 02:15t/p326315.001.31501.29231.3150150.00124496.17
65262006.12.11 02:15close326215.001.31631.29351.3180-104.99124391.18
65272006.12.11 02:16sell326415.001.31411.33761.3131
65282006.12.11 02:16sell326515.001.31631.33801.3153
65292006.12.11 02:17t/p326515.001.31531.33801.3153150.01124541.19
65302006.12.11 02:17sell326615.001.31651.33821.3155
65312006.12.11 02:18t/p326615.001.31551.33821.3155149.99124691.18
65322006.12.11 02:18sell326715.001.31661.33831.3156
65332006.12.11 02:22t/p326715.001.31561.33831.3156149.99124841.17
65342006.12.11 02:22sell326815.001.31661.33831.3156
65352006.12.11 02:23t/p326815.001.31561.33831.3156149.99124991.16
65362006.12.11 02:23sell326915.001.31661.33831.3156
65372006.12.11 02:23t/p326915.001.31561.33831.3156149.99125141.15
65382006.12.11 03:45sell327015.101.31591.33761.3149
65392006.12.11 07:14sell327130.201.31811.33801.3171
65402006.12.11 07:59sell327245.301.32021.33831.3192
65412006.12.11 09:44t/p327245.301.31921.33831.3192453.00125594.15
65422006.12.11 09:44close327130.201.31871.33801.3171-181.20125412.95
65432006.12.11 09:45close327015.101.31861.33761.3149-407.70125005.25
65442006.12.11 09:45close326415.001.32101.33761.3131-1034.99123970.26
65452006.12.11 09:47sell327314.901.31951.34301.3185
65462006.12.11 10:15t/p327314.901.31851.34301.3185149.00124119.26
65472006.12.11 10:15sell327414.901.31831.34181.3173
65482006.12.11 10:19sell327514.901.32031.34201.3193
65492006.12.11 10:20t/p327514.901.31931.34201.3193149.00124268.26
65502006.12.11 10:20sell327615.001.32031.34201.3193
65512006.12.11 10:22t/p327615.001.31931.34201.3193150.00124418.26
65522006.12.11 15:29sell327715.001.32021.34191.3192
65532006.12.11 16:29sell327830.001.32261.34251.3216
65542006.12.11 17:14sell327945.001.32461.34271.3236
65552006.12.12 07:59t/p327945.001.32361.34271.3236476.55124894.81
65562006.12.12 07:59close327830.001.32341.34251.3216-222.30124672.51
65572006.12.12 08:00close327715.001.32331.34191.3192-456.15124216.36
65582006.12.12 08:00close327414.901.32351.34181.3173-766.01123450.35
65592006.12.12 08:03sell328014.901.32481.34831.3238
65602006.12.12 08:07t/p328014.901.32381.34831.3238149.00123599.35
65612006.12.12 08:07sell328114.901.32331.34681.3223
65622006.12.12 08:14sell328214.901.32541.34711.3244
65632006.12.12 08:14t/p328214.901.32441.34711.3244149.00123748.35
65642006.12.12 10:00sell328314.901.32541.34711.3244
65652006.12.12 10:45t/p328314.901.32441.34711.3244149.00123897.35
65662006.12.12 10:45close328114.901.32421.34681.3223-134.10123763.25
65672006.12.12 10:45buy328414.901.32441.30091.3254
65682006.12.12 11:03t/p328414.901.32541.30091.3254149.01123912.26
65692006.12.12 11:03buy328514.901.32571.30221.3267
65702006.12.12 11:45buy328614.901.32391.30221.3249
65712006.12.12 12:59t/p328614.901.32491.30221.3249149.00124061.26
65722006.12.12 12:59close328514.901.32501.30221.3267-104.30123956.96
65732006.12.12 13:00buy328714.901.32531.30181.3263
65742006.12.12 13:30buy328814.901.32281.30111.3238
65752006.12.12 13:30t/p328814.901.32381.30111.3238149.00124105.96
65762006.12.12 13:44buy328914.901.32341.30171.3244
65772006.12.12 13:55t/p328914.901.32441.30171.3244149.00124254.96
65782006.12.12 13:55close328714.901.32501.30181.3263-44.69124210.27
65792006.12.12 13:56sell329015.001.32411.34761.3231
65802006.12.12 13:59t/p329015.001.32311.34761.3231150.00124360.27
65812006.12.12 13:59sell329115.001.32261.34611.3216
65822006.12.12 14:01sell329215.001.32461.34631.3236
65832006.12.12 14:14t/p329215.001.32361.34631.3236150.00124510.27
65842006.12.12 14:14close329115.001.32351.34611.3216-135.00124375.27
65852006.12.12 14:15sell329315.001.32341.34691.3224
65862006.12.12 14:44sell329415.001.32661.34831.3256
65872006.12.12 14:55t/p329415.001.32561.34831.3256150.00124525.27
65882006.12.12 14:55close329315.001.32481.34691.3224-210.00124315.27
65892006.12.12 14:59buy329515.001.32501.30151.3260
65902006.12.12 19:29t/p329515.001.32601.30151.3260150.00124465.27
65912006.12.12 19:29buy329615.001.32691.30341.3279
65922006.12.12 20:14t/p329615.001.32791.30341.3279150.00124615.27
65932006.12.12 20:14buy329715.001.32881.30531.3298
65942006.12.13 07:59buy329815.001.32701.30531.3280
65952006.12.13 13:44buy329930.001.32271.30281.3237
65962006.12.13 13:45t/p329930.001.32371.30281.3237300.00124915.27
65972006.12.13 13:45close329815.001.32691.30531.3280-15.00124900.27
65982006.12.13 13:46close329715.001.32241.30531.3298-969.83123930.45
65992006.12.13 13:46sell330014.901.32701.35051.3260
66002006.12.13 13:48t/p330014.901.32601.35051.3260149.00124079.45
66012006.12.13 13:48sell330114.901.32241.34591.3214
66022006.12.13 13:48sell330214.901.32671.34841.3257
66032006.12.13 13:49t/p330214.901.32571.34841.3257149.00124228.45
66042006.12.13 13:49sell330315.001.32691.34861.3259
66052006.12.13 13:57t/p330315.001.32591.34861.3259150.00124378.45
66062006.12.13 13:57sell330415.001.32661.34831.3256
66072006.12.13 13:58t/p330415.001.32561.34831.3256149.99124528.44
66082006.12.13 14:06sell330515.001.32631.34801.3253
66092006.12.13 14:11t/p330515.001.32531.34801.3253150.00124678.44
66102006.12.13 14:11sell330615.001.32621.34791.3252
66112006.12.13 14:14t/p330615.001.32521.34791.3252150.00124828.44
66122006.12.13 14:14sell330715.001.32621.34791.3252
66132006.12.13 14:14t/p330715.001.32521.34791.3252150.00124978.44
66142006.12.13 14:15sell330815.001.32641.34811.3254
66152006.12.13 14:17t/p330815.001.32541.34811.3254150.01125128.45
66162006.12.13 14:17sell330915.101.32631.34801.3253
66172006.12.13 14:19t/p330915.101.32531.34801.3253151.00125279.45
66182006.12.13 14:19sell331015.101.32641.34811.3254
66192006.12.13 14:25t/p331015.101.32541.34811.3254151.01125430.46
66202006.12.13 14:25sell331115.101.32591.34761.3249
66212006.12.13 14:28t/p331115.101.32491.34761.3249150.99125581.45
66222006.12.13 14:28sell331215.101.32591.34761.3249
66232006.12.13 14:29t/p331215.101.32491.34761.3249150.99125732.44
66242006.12.13 14:29t/p330114.901.32141.34591.3214149.00125881.44
66252006.12.13 14:29sell331315.201.32121.34471.3202
66262006.12.13 14:30sell331415.201.32351.34521.3225
66272006.12.13 14:31t/p331415.201.32251.34521.3225152.01126033.45
66282006.12.13 14:31sell331515.201.32411.34581.3231
66292006.12.13 14:32t/p331515.201.32311.34581.3231152.00126185.45
66302006.12.13 14:32sell331615.201.32421.34591.3232
66312006.12.13 14:33t/p331615.201.32321.34591.3232152.01126337.46
66322006.12.13 14:59t/p331315.201.32021.34471.3202152.00126489.46
66332006.12.13 14:59sell331715.201.32001.34351.3190
66342006.12.13 15:00sell331815.201.32201.34371.3210
66352006.12.13 15:08t/p331815.201.32101.34371.3210152.00126641.46
66362006.12.13 15:08close331715.201.32101.34351.3190-152.00126489.46
66372006.12.13 15:08sell331915.201.32091.34441.3199
66382006.12.13 16:14sell332015.201.32331.34501.3223
66392006.12.13 16:30t/p332015.201.32231.34501.3223152.00126641.46
66402006.12.13 16:30close331915.201.32231.34441.3199-212.80126428.66
66412006.12.13 16:30buy332115.201.32231.29881.3233
66422006.12.13 18:53buy332215.201.32051.29881.3215
66432006.12.13 21:14t/p332215.201.32151.29881.3215152.00126580.66
66442006.12.13 21:14close332115.201.32151.29881.3233-121.61126459.05
66452006.12.13 21:15buy332315.201.32181.29831.3228
66462006.12.14 07:44t/p332315.201.32281.29831.3228122.13126581.18
66472006.12.14 07:44buy332415.201.32331.29981.3243
66482006.12.14 08:14t/p332415.201.32431.29981.3243152.00126733.18
66492006.12.14 08:14buy332515.301.32461.30111.3256
66502006.12.14 09:29buy332615.301.32271.30101.3237
66512006.12.14 09:39t/p332615.301.32371.30101.3237153.00126886.18
66522006.12.14 09:39close332515.301.32381.30111.3256-122.40126763.78
66532006.12.14 09:40sell332715.301.32351.34701.3225
66542006.12.14 10:14t/p332715.301.32251.34701.3225153.00126916.78
66552006.12.14 10:14sell332815.301.32221.34571.3212
66562006.12.14 11:14t/p332815.301.32121.34571.3212153.00127069.78
66572006.12.14 11:14sell332915.301.32061.34411.3196
66582006.12.14 11:59t/p332915.301.31961.34411.3196153.00127222.78
66592006.12.14 11:59sell333015.301.31861.34211.3176
66602006.12.14 12:06sell333115.301.32161.34331.3206
66612006.12.14 12:07t/p333115.301.32061.34331.3206152.99127375.77
66622006.12.14 12:07sell333215.301.32141.34311.3204
66632006.12.14 12:08t/p333215.301.32041.34311.3204153.01127528.78
66642006.12.14 12:08sell333315.401.32131.34301.3203
66652006.12.14 12:09t/p333315.401.32031.34301.3203154.00127682.78
66662006.12.14 12:09sell333415.401.32121.34291.3202
66672006.12.14 12:10t/p333415.401.32021.34291.3202154.00127836.78
66682006.12.14 12:10sell333515.401.32081.34251.3198
66692006.12.14 12:11t/p333515.401.31981.34251.3198153.99127990.77
66702006.12.14 12:11sell333615.401.32101.34271.3200
66712006.12.14 12:13t/p333615.401.32001.34271.3200154.00128144.77
66722006.12.14 12:13sell333715.401.32051.34221.3195
66732006.12.14 12:29t/p333715.401.31951.34221.3195154.00128298.77
66742006.12.14 12:29close333015.301.31951.34211.3176-137.70128161.07
66752006.12.14 12:30sell333815.401.31941.34291.3184
66762006.12.14 13:44t/p333815.401.31841.34291.3184154.00128315.07
66772006.12.14 13:44sell333915.401.31751.34101.3165
66782006.12.14 14:12sell334015.401.31931.34101.3183
66792006.12.14 14:47t/p334015.401.31831.34101.3183154.01128469.08
66802006.12.14 14:47close333915.401.31771.34101.3165-30.80128438.28
66812006.12.14 14:47buy334115.501.31781.29431.3188
66822006.12.14 15:03t/p334115.501.31881.29431.3188155.00128593.28
66832006.12.14 15:03buy334215.501.31911.29561.3201
66842006.12.14 15:29buy334315.501.31561.29391.3166
66852006.12.14 15:31t/p334315.501.31661.29391.3166155.00128748.28
66862006.12.14 15:31close334215.501.31851.29561.3201-92.99128655.29
66872006.12.14 15:36sell334415.501.31531.33881.3143
66882006.12.14 15:36sell334515.501.31851.34021.3175
66892006.12.14 15:37t/p334515.501.31751.34021.3175155.01128810.30
66902006.12.14 15:37sell334615.501.31841.34011.3174
66912006.12.14 15:44t/p334615.501.31741.34011.3174155.00128965.30
66922006.12.14 15:45sell334715.501.31811.33981.3171
66932006.12.14 16:14t/p334715.501.31711.33981.3171155.00129120.30
66942006.12.14 16:14close334415.501.31701.33881.3143-263.50128856.80
66952006.12.14 16:15buy334815.501.31691.29341.3179
66962006.12.14 18:44buy334915.501.31491.29321.3159
66972006.12.15 07:30t/p334915.501.31591.29321.3159144.85129001.65
66982006.12.15 07:30close334815.501.31591.29341.3179-165.15128836.50
66992006.12.15 07:30buy335015.501.31581.29231.3168
67002006.12.15 08:51t/p335015.501.31681.29231.3168155.00128991.50
67012006.12.15 08:51buy335115.501.31711.29361.3181
67022006.12.15 09:14buy335215.501.31491.29321.3159
67032006.12.15 09:24t/p335215.501.31591.29321.3159155.00129146.50
67042006.12.15 09:24close335115.501.31631.29361.3181-123.99129022.51
67052006.12.15 09:26sell335315.501.31501.33851.3140
67062006.12.15 09:29t/p335315.501.31401.33851.3140155.00129177.51
67072006.12.15 09:29sell335415.601.31131.33481.3103
67082006.12.15 09:32sell335515.601.31651.33821.3155
67092006.12.15 09:34t/p335515.601.31551.33821.3155155.99129333.50
67102006.12.15 09:34sell335615.601.31681.33851.3158
67112006.12.15 09:35t/p335615.601.31581.33851.3158156.00129489.50
67122006.12.15 09:35sell335715.601.31701.33871.3160
67132006.12.15 09:36t/p335715.601.31601.33871.3160156.00129645.50
67142006.12.15 09:36sell335815.601.31691.33861.3159
67152006.12.15 09:37t/p335815.601.31591.33861.3159156.00129801.50
67162006.12.15 09:37sell335915.601.31681.33851.3158
67172006.12.15 09:39t/p335915.601.31581.33851.3158156.00129957.50
67182006.12.15 09:39sell336015.601.31661.33831.3156
67192006.12.15 09:40t/p336015.601.31561.33831.3156155.99130113.49
67202006.12.15 09:40sell336115.701.31641.33811.3154
67212006.12.15 09:43t/p336115.701.31541.33811.3154157.01130270.50
67222006.12.15 09:43sell336215.701.31631.33801.3153
67232006.12.15 09:44t/p336215.701.31531.33801.3153157.01130427.51
67242006.12.15 09:44sell336315.701.31641.33811.3154
67252006.12.15 09:44t/p336315.701.31541.33811.3154157.01130584.52
67262006.12.15 09:45sell336415.701.31671.33841.3157
67272006.12.15 09:51t/p336415.701.31571.33841.3157157.00130741.52
67282006.12.15 09:51sell336515.701.31641.33811.3154
67292006.12.15 09:53t/p336515.701.31541.33811.3154157.01130898.53
67302006.12.15 09:53sell336615.801.31641.33811.3154
67312006.12.15 09:54t/p336615.801.31541.33811.3154158.01131056.54
67322006.12.15 09:54sell336715.801.31651.33821.3155
67332006.12.15 09:58t/p336715.801.31551.33821.3155157.99131214.53
67342006.12.15 09:58sell336815.801.31591.33761.3149
67352006.12.15 09:59t/p336815.801.31491.33761.3149157.99131372.52
67362006.12.15 10:00sell336915.801.31531.33701.3143
67372006.12.15 10:01t/p336915.801.31431.33701.3143158.00131530.52
67382006.12.15 10:01sell337015.801.31511.33681.3141
67392006.12.15 10:02t/p337015.801.31411.33681.3141157.99131688.51
67402006.12.15 10:02sell337115.901.31531.33701.3143
67412006.12.15 10:03t/p337115.901.31431.33701.3143159.00131847.51
67422006.12.15 10:03sell337215.901.31551.33721.3145
67432006.12.15 10:04t/p337215.901.31451.33721.3145159.00132006.51
67442006.12.15 10:04sell337315.901.31551.33721.3145
67452006.12.15 10:07t/p337315.901.31451.33721.3145159.00132165.51
67462006.12.15 10:07sell337415.901.31521.33691.3142
67472006.12.15 10:08t/p337415.901.31421.33691.3142159.00132324.51
67482006.12.15 10:08sell337515.901.31511.33681.3141
67492006.12.15 10:09t/p337515.901.31411.33681.3141158.99132483.50
67502006.12.15 10:09sell337615.901.31501.33671.3140
67512006.12.15 10:10t/p337615.901.31401.33671.3140159.01132642.51
67522006.12.15 10:10sell337716.001.31481.33651.3138
67532006.12.15 10:12t/p337716.001.31381.33651.3138160.00132802.51
67542006.12.15 10:12sell337816.001.31461.33631.3136
67552006.12.15 10:13t/p337816.001.31361.33631.3136160.00132962.51
67562006.12.15 10:13sell337916.001.31451.33621.3135
67572006.12.15 10:14t/p337916.001.31351.33621.3135160.00133122.51
67582006.12.15 10:14sell338016.001.31461.33631.3136
67592006.12.15 10:14t/p338016.001.31361.33631.3136160.00133282.51
67602006.12.15 10:15sell338116.001.31461.33631.3136
67612006.12.15 10:16t/p338116.001.31361.33631.3136160.00133442.51
67622006.12.15 10:16sell338216.101.31471.33641.3137
67632006.12.15 10:17t/p338216.101.31371.33641.3137161.00133603.51
67642006.12.15 10:17sell338316.101.31481.33651.3138
67652006.12.15 10:18t/p338316.101.31381.33651.3138161.00133764.51
67662006.12.15 10:18sell338416.101.31451.33621.3135
67672006.12.15 10:19t/p338416.101.31351.33621.3135161.00133925.51
67682006.12.15 10:19sell338516.101.31411.33581.3131
67692006.12.15 10:20t/p338516.101.31311.33581.3131161.00134086.51
67702006.12.15 10:20sell338616.101.31401.33571.3130
67712006.12.15 10:21t/p338616.101.31301.33571.3130161.00134247.51
67722006.12.15 10:21sell338716.201.31431.33601.3133
67732006.12.15 10:25t/p338716.201.31331.33601.3133161.99134409.50
67742006.12.15 10:25sell338816.201.31431.33601.3133
67752006.12.15 10:26t/p338816.201.31331.33601.3133161.99134571.49
67762006.12.15 10:26sell338916.201.31401.33571.3130
67772006.12.15 10:27t/p338916.201.31301.33571.3130162.00134733.49
67782006.12.15 10:27sell339016.201.31371.33541.3127
67792006.12.15 10:28t/p339016.201.31271.33541.3127161.99134895.48
67802006.12.15 13:30sell339116.201.31451.33621.3135
67812006.12.15 13:44sell339232.401.31731.33721.3163
67822006.12.15 14:29t/p339232.401.31631.33721.3163324.00135219.48
67832006.12.15 14:29close339116.201.31481.33621.3135-48.60135170.88
67842006.12.15 14:29close335415.601.31491.33481.3103-561.60134609.28
67852006.12.15 14:29buy339316.201.31501.29151.3160
67862006.12.15 14:29t/p339316.201.31601.29151.3160162.00134771.28
67872006.12.15 14:29buy339416.201.31631.29281.3173
67882006.12.15 14:45buy339516.201.31451.29281.3155
67892006.12.15 14:45t/p339416.201.31731.29281.3173162.00134933.28
67902006.12.15 14:45t/p339516.201.31551.29281.3155162.00135095.28
67912006.12.15 14:45buy339616.301.31771.29421.3187
67922006.12.15 14:46buy339716.301.31481.29311.3158
67932006.12.15 14:46t/p339716.301.31581.29311.3158163.00135258.28
67942006.12.15 14:47buy339816.301.31481.29311.3158
67952006.12.15 14:47t/p339816.301.31581.29311.3158163.00135421.28
67962006.12.15 14:48buy339916.301.31481.29311.3158
67972006.12.15 14:48t/p339916.301.31581.29311.3158163.00135584.28
67982006.12.15 14:49buy340016.301.31481.29311.3158
67992006.12.15 14:49t/p340016.301.31581.29311.3158163.00135747.28
68002006.12.15 14:50buy340116.301.31481.29311.3158
68012006.12.15 14:50t/p340116.301.31581.29311.3158163.00135910.28
68022006.12.15 14:51buy340216.401.31481.29311.3158
68032006.12.15 14:51t/p340216.401.31581.29311.3158164.00136074.28
68042006.12.15 14:52buy340316.401.31481.29311.3158
68052006.12.15 14:52t/p340316.401.31581.29311.3158164.00136238.28
68062006.12.15 14:53buy340416.401.31481.29311.3158
68072006.12.15 14:53t/p340416.401.31581.29311.3158164.00136402.28
68082006.12.15 14:54buy340516.401.31481.29311.3158
68092006.12.15 14:54t/p340516.401.31581.29311.3158164.00136566.28
68102006.12.15 14:55buy340616.401.31481.29311.3158
68112006.12.15 14:55t/p340616.401.31581.29311.3158164.00136730.28
68122006.12.15 14:56buy340716.501.31481.29311.3158
68132006.12.15 14:56t/p340716.501.31581.29311.3158165.00136895.28
68142006.12.15 14:57buy340816.501.31481.29311.3158
68152006.12.15 14:57t/p340816.501.31581.29311.3158165.00137060.28
68162006.12.15 14:58buy340916.501.31481.29311.3158
68172006.12.15 14:58t/p340916.501.31581.29311.3158165.00137225.28
68182006.12.15 14:59buy341016.501.31481.29311.3158
68192006.12.15 14:59t/p341016.501.31581.29311.3158165.00137390.28
68202006.12.15 14:59buy341116.501.31481.29311.3158
68212006.12.15 14:59buy341233.001.31191.29201.3129
68222006.12.15 15:00t/p341116.501.31581.29311.3158165.00137555.28
68232006.12.15 15:00t/p341233.001.31291.29201.3129330.00137885.28
68242006.12.15 15:00close339616.301.31731.29421.3187-65.21137820.07
68252006.12.15 15:01sell341316.601.31211.33561.3111
68262006.12.15 15:01sell341416.601.31731.33901.3163
68272006.12.15 15:02t/p341416.601.31631.33901.3163165.99137986.06
68282006.12.15 15:02sell341516.601.31701.33871.3160
68292006.12.15 15:03t/p341516.601.31601.33871.3160166.01138152.07
68302006.12.15 15:03sell341616.601.31711.33881.3161
68312006.12.15 15:04t/p341616.601.31611.33881.3161166.01138318.08
68322006.12.15 15:04sell341716.601.31671.33841.3157
68332006.12.15 15:05t/p341716.601.31571.33841.3157166.00138484.08
68342006.12.15 15:05sell341816.701.31721.33891.3162
68352006.12.15 15:06t/p341816.701.31621.33891.3162166.99138651.07
68362006.12.15 15:06sell341916.701.31701.33871.3160
68372006.12.15 15:07t/p341916.701.31601.33871.3160167.01138818.08
68382006.12.15 15:07sell342016.701.31691.33861.3159
68392006.12.15 15:08t/p342016.701.31591.33861.3159167.00138985.08
68402006.12.15 15:08sell342116.701.31721.33891.3162
68412006.12.15 15:09t/p342116.701.31621.33891.3162166.99139152.07
68422006.12.15 15:09sell342216.701.31731.33901.3163
68432006.12.15 15:10t/p342216.701.31631.33901.3163166.99139319.06
68442006.12.15 15:10sell342316.801.31721.33891.3162
68452006.12.15 15:11t/p342316.801.31621.33891.3162167.99139487.05
68462006.12.15 15:11sell342416.801.31691.33861.3159
68472006.12.15 15:12t/p342416.801.31591.33861.3159168.00139655.05
68482006.12.15 15:12sell342516.801.31691.33861.3159
68492006.12.15 15:13t/p342516.801.31591.33861.3159168.00139823.05
68502006.12.15 15:13sell342616.801.31691.33861.3159
68512006.12.15 15:14t/p342616.801.31591.33861.3159168.00139991.05
68522006.12.15 15:14sell342716.801.31631.33801.3153
68532006.12.15 15:14t/p342716.801.31531.33801.3153168.01140159.06
68542006.12.15 15:14t/p341316.601.31111.33561.3111166.00140325.06
68552006.12.15 15:14sell342816.901.30901.33251.3080
68562006.12.15 15:15sell342916.901.31661.33831.3156
68572006.12.15 15:16t/p342916.901.31561.33831.3156168.99140494.05
68582006.12.15 15:16sell343016.901.31621.33791.3152
68592006.12.15 15:17t/p343016.901.31521.33791.3152169.00140663.05
68602006.12.15 15:17sell343116.901.31521.33691.3142
68612006.12.15 15:18t/p343116.901.31421.33691.3142169.00140832.05
68622006.12.15 15:18sell343216.901.31501.33671.3140
68632006.12.15 15:19t/p343216.901.31401.33671.3140169.01141001.06
68642006.12.15 15:19sell343317.001.31521.33691.3142
68652006.12.15 15:20t/p343317.001.31421.33691.3142170.00141171.06
68662006.12.15 15:20sell343417.001.31511.33681.3141
68672006.12.15 15:21t/p343417.001.31411.33681.3141169.99141341.05
68682006.12.15 15:21sell343517.001.31491.33661.3139
68692006.12.15 15:22t/p343517.001.31391.33661.3139170.01141511.06
68702006.12.15 15:22sell343617.001.31511.33681.3141
68712006.12.15 15:23t/p343617.001.31411.33681.3141169.99141681.05
68722006.12.15 15:23sell343717.101.31541.33711.3144
68732006.12.15 15:24t/p343717.101.31441.33711.3144171.00141852.05
68742006.12.15 15:24sell343817.101.31611.33781.3151
68752006.12.15 15:25t/p343817.101.31511.33781.3151171.00142023.05
68762006.12.15 15:25sell343917.101.31661.33831.3156
68772006.12.15 15:26t/p343917.101.31561.33831.3156170.99142194.04
68782006.12.15 15:26sell344017.101.31641.33811.3154
68792006.12.15 15:27t/p344017.101.31541.33811.3154171.01142365.05
68802006.12.15 15:27sell344117.101.31651.33821.3155
68812006.12.15 15:28t/p344117.101.31551.33821.3155170.99142536.04
68822006.12.15 15:28sell344217.201.31641.33811.3154
68832006.12.15 15:29t/p344217.201.31541.33811.3154172.01142708.05
68842006.12.15 15:29sell344317.201.31591.33761.3149
68852006.12.15 15:29t/p344317.201.31491.33761.3149171.99142880.04
68862006.12.15 15:30sell344417.201.31581.33751.3148
68872006.12.15 15:32t/p344417.201.31481.33751.3148171.99143052.03
68882006.12.15 15:32sell344517.201.31511.33681.3141
68892006.12.15 15:33t/p344517.201.31411.33681.3141171.99143224.02
68902006.12.15 15:33sell344617.201.31511.33681.3141
68912006.12.15 15:34t/p344617.201.31411.33681.3141171.99143396.01
68922006.12.15 15:34sell344717.301.31501.33671.3140
68932006.12.15 15:35t/p344717.301.31401.33671.3140173.01143569.02
68942006.12.15 15:35sell344817.301.31501.33671.3140
68952006.12.15 15:36t/p344817.301.31401.33671.3140173.01143742.03
68962006.12.15 15:36sell344917.301.31331.33501.3123
68972006.12.15 15:37t/p344917.301.31231.33501.3123173.00143915.03
68982006.12.15 15:37sell345017.301.31281.33451.3118
68992006.12.15 15:38t/p345017.301.31181.33451.3118173.01144088.04
69002006.12.15 15:38sell345117.301.31321.33491.3122
69012006.12.15 15:39t/p345117.301.31221.33491.3122173.00144261.04
69022006.12.15 15:39sell345217.401.31331.33501.3123
69032006.12.15 15:40t/p345217.401.31231.33501.3123174.00144435.04
69042006.12.15 15:40sell345317.401.31381.33551.3128
69052006.12.15 15:41t/p345317.401.31281.33551.3128174.00144609.04
69062006.12.15 15:41sell345417.401.31411.33581.3131
69072006.12.15 15:42t/p345417.401.31311.33581.3131174.00144783.04
69082006.12.15 15:42sell345517.401.31421.33591.3132
69092006.12.15 15:43t/p345517.401.31321.33591.3132174.01144957.05
69102006.12.15 15:43sell345617.401.31431.33601.3133
69112006.12.15 15:44t/p345617.401.31331.33601.3133173.99145131.04
69122006.12.15 15:44sell345717.501.31411.33581.3131
69132006.12.15 15:44t/p345717.501.31311.33581.3131175.00145306.04
69142006.12.15 15:45sell345817.501.31411.33581.3131
69152006.12.15 15:46t/p345817.501.31311.33581.3131175.00145481.04
69162006.12.15 15:46sell345917.501.31411.33581.3131
69172006.12.15 15:47t/p345917.501.31311.33581.3131175.00145656.04
69182006.12.15 15:47sell346017.501.31421.33591.3132
69192006.12.15 15:48t/p346017.501.31321.33591.3132175.01145831.05
69202006.12.15 15:48sell346117.501.31411.33581.3131
69212006.12.15 15:49t/p346117.501.31311.33581.3131175.00146006.05
69222006.12.15 15:49sell346217.601.31421.33591.3132
69232006.12.15 15:50t/p346217.601.31321.33591.3132176.01146182.06
69242006.12.15 15:50sell346317.601.31391.33561.3129
69252006.12.15 15:51t/p346317.601.31291.33561.3129176.00146358.06
69262006.12.15 15:51sell346417.601.31311.33481.3121
69272006.12.15 15:52t/p346417.601.31211.33481.3121176.00146534.06
69282006.12.15 15:52sell346517.601.31201.33371.3110
69292006.12.15 15:53t/p346517.601.31101.33371.3110176.01146710.07
69302006.12.15 15:53sell346617.701.31201.33371.3110
69312006.12.15 15:54t/p346617.701.31101.33371.3110177.01146887.08
69322006.12.15 15:54sell346717.701.31221.33391.3112
69332006.12.15 15:55t/p346717.701.31121.33391.3112176.99147064.07
69342006.12.15 15:55sell346817.701.31241.33411.3114
69352006.12.15 15:56t/p346817.701.31141.33411.3114177.00147241.07
69362006.12.15 15:56sell346917.701.31271.33441.3117
69372006.12.15 15:56t/p346917.701.31171.33441.3117177.01147418.08
69382006.12.15 16:00sell347017.701.31161.33331.3106
69392006.12.15 16:01t/p347017.701.31061.33331.3106176.99147595.07
69402006.12.15 17:29t/p342816.901.30801.33251.3080169.00147764.07
69412006.12.15 17:29sell347117.801.30771.33121.3067
69422006.12.18 05:29sell347217.801.30951.33121.3085
69432006.12.18 14:59t/p347217.801.30851.33121.3085178.00147942.07
69442006.12.18 14:59close347117.801.30781.33121.3067-7.30147934.77
69452006.12.18 15:00sell347317.801.30771.33121.3067
69462006.12.18 15:10sell347417.801.30961.33131.3086
69472006.12.18 15:12t/p347417.801.30861.33131.3086178.00148112.77
69482006.12.18 15:14t/p347317.801.30671.33121.3067178.00148290.77
69492006.12.18 15:14sell347517.801.30621.32971.3052
69502006.12.18 15:19sell347617.801.30951.33121.3085
69512006.12.18 15:20t/p347617.801.30851.33121.3085178.00148468.77
69522006.12.18 15:20sell347717.901.30941.33111.3084
69532006.12.18 15:21t/p347717.901.30841.33111.3084178.99148647.76
69542006.12.18 15:21sell347817.901.30941.33111.3084
69552006.12.18 15:23t/p347817.901.30841.33111.3084178.99148826.75
69562006.12.18 15:23sell347917.901.30941.33111.3084
69572006.12.18 15:24t/p347917.901.30841.33111.3084178.99149005.74
69582006.12.18 15:24sell348017.901.30951.33121.3085
69592006.12.18 15:26t/p348017.901.30851.33121.3085179.00149184.74
69602006.12.18 15:26sell348118.001.30941.33111.3084
69612006.12.18 15:27t/p348118.001.30841.33111.3084179.99149364.73
69622006.12.18 15:27sell348218.001.30921.33091.3082
69632006.12.18 15:28t/p348218.001.30821.33091.3082180.01149544.74
69642006.12.18 15:28sell348318.001.30921.33091.3082
69652006.12.18 15:29t/p348318.001.30821.33091.3082180.01149724.75
69662006.12.18 15:33sell348418.001.30951.33121.3085
69672006.12.18 15:36t/p348418.001.30851.33121.3085180.00149904.75
69682006.12.18 15:36sell348518.001.30941.33111.3084
69692006.12.18 15:38t/p348518.001.30841.33111.3084179.99150084.74
69702006.12.18 15:38sell348618.101.30951.33121.3085
69712006.12.18 15:41t/p348618.101.30851.33121.3085181.00150265.74
69722006.12.18 15:41sell348718.101.30951.33121.3085
69732006.12.18 15:43t/p348718.101.30851.33121.3085181.00150446.74
69742006.12.18 15:48sell348818.101.30881.33051.3078
69752006.12.18 15:49t/p348818.101.30781.33051.3078181.00150627.74
69762006.12.18 15:49sell348918.101.30821.32991.3072
69772006.12.18 15:51t/p348918.101.30721.32991.3072181.00150808.74
69782006.12.18 15:51sell349018.101.30831.33001.3073
69792006.12.18 15:53t/p349018.101.30731.33001.3073181.00150989.74
69802006.12.18 15:53sell349118.201.30831.33001.3073
69812006.12.18 15:54t/p349118.201.30731.33001.3073182.00151171.74
69822006.12.18 15:54sell349218.201.30821.32991.3072
69832006.12.18 15:55t/p349218.201.30721.32991.3072182.00151353.74
69842006.12.18 18:29sell349318.201.30861.33031.3076
69852006.12.18 20:29sell349436.401.31041.33031.3094
69862006.12.19 03:44t/p349436.401.30941.33031.3094385.48151739.21
69872006.12.19 03:44close349318.201.30911.33031.3076-80.26151658.95
69882006.12.19 03:45close347517.801.30901.32971.3052-487.90151171.05
69892006.12.19 03:58sell349518.201.30931.33281.3083
69902006.12.19 07:59sell349618.201.31201.33371.3110
69912006.12.19 08:59sell349736.401.31451.33441.3135
69922006.12.22 16:59t/p349736.401.31351.33441.3135471.38151642.43
69932006.12.22 16:59close349618.201.31331.33371.3110-182.91151459.52
69942006.12.22 17:00close349518.201.31321.33281.3083-656.11150803.41
69952006.12.22 17:00buy349818.101.31531.29181.3163
69962006.12.22 17:01buy349918.101.31331.29161.3143
69972006.12.22 17:01t/p349918.101.31431.29161.3143181.00150984.41
69982006.12.22 17:03buy350018.201.31331.29161.3143
69992006.12.22 17:03t/p350018.201.31431.29161.3143182.00151166.41
70002006.12.22 17:05buy350118.201.31331.29161.3143
70012006.12.22 17:05t/p350118.201.31431.29161.3143182.00151348.41
70022006.12.22 17:06buy350218.201.31331.29161.3143
70032006.12.22 17:06t/p350218.201.31431.29161.3143182.00151530.41
70042006.12.22 17:10buy350318.201.31331.29161.3143
70052006.12.22 17:10t/p350318.201.31431.29161.3143182.00151712.41
70062006.12.22 17:12buy350418.301.31331.29161.3143
70072006.12.22 17:12t/p350418.301.31431.29161.3143183.00151895.41
70082006.12.22 17:14buy350518.301.31331.29161.3143
70092006.12.22 17:18t/p350518.301.31431.29161.3143183.00152078.41
70102006.12.22 17:18close349818.101.31571.29181.316372.42152150.83
70112006.12.22 17:19sell350618.301.31231.33581.3113
70122006.12.22 17:19sell350718.301.31601.33771.3150
70132006.12.22 17:20t/p350718.301.31501.33771.3150183.00152333.83
70142006.12.22 17:20sell350818.301.31571.33741.3147
70152006.12.22 17:20t/p350818.301.31471.33741.3147183.01152516.84
70162006.12.22 17:31sell350918.401.31501.33671.3140
70172006.12.22 17:32t/p350918.401.31401.33671.3140184.01152700.85
70182006.12.22 17:32sell351018.401.31511.33681.3141
70192006.12.22 17:34t/p351018.401.31411.33681.3141183.99152884.84
70202006.12.22 17:34sell351118.401.31491.33661.3139
70212006.12.22 17:35t/p351118.401.31391.33661.3139184.01153068.85
70222006.12.22 17:35sell351218.401.31451.33621.3135
70232006.12.22 17:35t/p351218.401.31351.33621.3135184.00153252.85
70242006.12.22 19:59sell351318.401.31431.33601.3133
70252006.12.26 06:00t/p351318.401.31331.33601.3133205.71153458.57
70262006.12.26 06:00close350618.301.31241.33581.31133.29153461.86
70272006.12.26 06:03sell351418.501.31201.33551.3110
70282006.12.26 10:45sell351518.501.31381.33551.3128
70292006.12.26 17:14t/p351518.501.31281.33551.3128185.00153646.86
70302006.12.26 17:14close351418.501.31261.33551.3110-111.00153535.86
70312006.12.26 17:15sell351618.501.31251.33601.3115
70322006.12.26 17:45t/p351618.501.31151.33601.3115185.00153720.86
70332006.12.26 17:45sell351718.501.31131.33481.3103
70342006.12.26 17:59t/p351718.501.31031.33481.3103185.00153905.86
70352006.12.26 17:59sell351818.501.30941.33291.3084
70362006.12.26 18:00sell351918.501.31291.33461.3119
70372006.12.26 18:14t/p351918.501.31191.33461.3119184.99154090.85
70382006.12.26 18:29sell352018.501.31161.33331.3106
70392006.12.26 18:29t/p352018.501.31061.33331.3106184.99154275.84
70402006.12.26 18:30sell352118.601.31151.33321.3105
70412006.12.26 18:53t/p352118.601.31051.33321.3105185.99154461.83
70422006.12.26 18:53close351818.501.31051.33291.3084-203.50154258.33
70432006.12.26 18:53buy352218.601.31061.28711.3116
70442006.12.27 01:14t/p352218.601.31161.28711.3116173.82154432.15
70452006.12.27 01:14buy352318.601.31191.28841.3129
70462006.12.27 02:44t/p352318.601.31291.28841.3129186.00154618.15
70472006.12.27 02:44buy352418.601.31311.28961.3141
70482006.12.27 05:59t/p352418.601.31411.28961.3141186.00154804.15
70492006.12.27 05:59sell352518.601.31431.33781.3133
70502006.12.27 07:14sell352618.601.31641.33811.3154
70512006.12.27 08:09t/p352618.601.31541.33811.3154186.00154990.15
70522006.12.27 08:09close352518.601.31541.33781.3133-204.59154785.56
70532006.12.27 08:10sell352718.601.31551.33901.3145
70542006.12.27 12:59sell352818.601.31741.33911.3164
70552006.12.27 13:00t/p352818.601.31641.33911.3164186.00154971.56
70562006.12.27 13:00close352718.601.31611.33901.3145-111.59154859.97
70572006.12.27 13:00buy352918.601.31601.29251.3170
70582006.12.27 13:55t/p352918.601.31701.29251.3170186.01155045.98
70592006.12.27 13:55sell353018.701.31731.34081.3163
70602006.12.27 13:56t/p353018.701.31631.34081.3163186.99155232.97
70612006.12.27 13:56sell353118.701.31531.33881.3143
70622006.12.27 13:56sell353218.701.31731.33901.3163
70632006.12.27 13:58t/p353218.701.31631.33901.3163186.99155419.96
70642006.12.27 13:59sell353318.701.31721.33891.3162
70652006.12.27 13:59t/p353318.701.31621.33891.3162186.99155606.95
70662006.12.27 14:14t/p353118.701.31431.33881.3143187.00155793.95
70672006.12.27 14:14sell353418.701.31411.33761.3131
70682006.12.27 15:29t/p353418.701.31311.33761.3131187.00155980.95
70692006.12.27 15:29sell353518.801.31251.33601.3115
70702006.12.27 15:33sell353618.801.31441.33611.3134
70712006.12.27 15:44t/p353618.801.31341.33611.3134187.99156168.94
70722006.12.27 15:44close353518.801.31331.33601.3115-150.40156018.54
70732006.12.27 15:45sell353718.801.31301.33651.3120
70742006.12.27 21:29t/p353718.801.31201.33651.3120188.00156206.54
70752006.12.27 21:29sell353818.801.31181.33531.3108
70762006.12.28 09:14sell353918.801.31381.33551.3128
70772006.12.28 12:14sell354037.601.31571.33561.3147
70782006.12.28 15:29t/p354037.601.31471.33561.3147376.00156582.54
70792006.12.28 15:29close353918.801.31431.33551.3128-94.00156488.54
70802006.12.28 15:30close353818.801.31441.33531.3108-455.52156033.01
70812006.12.28 15:33sell354118.801.31471.33821.3137
70822006.12.28 15:33sell354218.801.31871.34041.3177
70832006.12.28 15:42t/p354218.801.31771.34041.3177187.99156221.00
70842006.12.28 15:42sell354318.801.31881.34051.3178
70852006.12.28 15:44t/p354318.801.31781.34051.3178187.99156408.99
70862006.12.28 15:46sell354418.801.31871.34041.3177
70872006.12.28 15:54t/p354418.801.31771.34041.3177187.99156596.98
70882006.12.28 15:54sell354518.801.31861.34031.3176
70892006.12.28 15:58t/p354518.801.31761.34031.3176188.01156784.99
70902006.12.28 15:58sell354618.901.31751.33921.3165
70912006.12.28 15:59t/p354618.901.31651.33921.3165189.00156973.99
70922006.12.28 15:59sell354718.901.31731.33901.3163
70932006.12.28 15:59t/p354718.901.31631.33901.3163188.99157162.98
70942006.12.28 16:04t/p354118.801.31371.33821.3137188.00157350.98
70952006.12.28 16:04sell354818.901.31341.33691.3124
70962006.12.28 16:59sell354918.901.31561.33731.3146
70972006.12.28 20:44t/p354918.901.31461.33731.3146189.00157539.98
70982006.12.28 20:44close354818.901.31461.33691.3124-226.80157313.18
70992006.12.28 20:45sell355018.901.31431.33781.3133
71002006.12.29 04:29sell355118.901.31611.33781.3151
71012006.12.29 07:00sell355237.801.31791.33781.3169
71022006.12.29 08:29t/p355237.801.31691.33781.3169378.00157691.18
71032006.12.29 08:29close355118.901.31681.33781.3151-132.30157558.88
71042006.12.29 08:30close355018.901.31691.33781.3133-480.25157078.63
71052006.12.29 08:42sell355318.901.31711.34061.3161
71062006.12.29 14:29t/p355318.901.31611.34061.3161189.00157267.63
71072006.12.29 14:29sell355418.901.31551.33901.3145
71082006.12.29 14:59sell355518.901.31831.34001.3173
71092006.12.29 15:03t/p355518.901.31731.34001.3173189.00157456.63
71102006.12.29 15:03close355418.901.31721.33901.3145-321.31157135.32
71112006.12.29 15:03buy355618.901.31741.29391.3184
71122006.12.29 15:55t/p355618.901.31841.29391.3184189.01157324.33
71132006.12.29 15:55buy355718.901.31861.29511.3196
71142006.12.29 16:44t/p355718.901.31961.29511.3196189.00157513.33
71152006.12.29 16:44buy355819.001.31981.29631.3208
71162007.01.01 23:05t/p355819.001.32081.29631.3208177.56157690.89
71172007.01.01 23:05buy355919.001.32101.29751.3220
71182007.01.02 06:30t/p355919.001.32201.29751.3220177.56157868.44
71192007.01.02 06:30buy356019.001.32411.30061.3251
71202007.01.02 07:34t/p356019.001.32511.30061.3251190.00158058.44
71212007.01.02 07:34buy356119.001.32531.30181.3263
71222007.01.02 07:39t/p356119.001.32631.30181.3263190.00158248.44
71232007.01.02 07:39buy356219.001.32651.30301.3275
71242007.01.02 08:29t/p356219.001.32751.30301.3275190.00158438.44
71252007.01.02 08:29sell356319.101.32751.35101.3265
71262007.01.02 13:44sell356419.101.32931.35101.3283
71272007.01.02 14:09t/p356419.101.32831.35101.3283191.00158629.44
71282007.01.02 14:09close356319.101.32831.35101.3265-152.80158476.64
71292007.01.02 14:14buy356519.101.32841.30491.3294
71302007.01.03 09:29buy356619.101.32641.30471.3274
71312007.01.03 09:30t/p356619.101.32741.30471.3274191.00158667.64
71322007.01.03 09:30close356519.101.32761.30491.3294-165.31158502.33
71332007.01.03 09:31sell356719.101.32621.34971.3252
71342007.01.03 10:14t/p356719.101.32521.34971.3252191.00158693.33
71352007.01.03 10:14sell356819.101.32451.34801.3235
71362007.01.03 10:15sell356919.101.32681.34851.3258
71372007.01.03 10:17t/p356919.101.32581.34851.3258191.00158884.33
71382007.01.03 10:17sell357019.101.32661.34831.3256
71392007.01.03 10:18t/p357019.101.32561.34831.3256190.99159075.32
71402007.01.03 10:29t/p356819.101.32351.34801.3235191.00159266.32
71412007.01.03 10:29sell357119.201.32231.34581.3213
71422007.01.03 10:30sell357219.201.32601.34771.3250
71432007.01.03 10:31t/p357219.201.32501.34771.3250192.00159458.32
71442007.01.03 10:31sell357319.201.32571.34741.3247
71452007.01.03 10:33t/p357319.201.32471.34741.3247192.01159650.33
71462007.01.03 10:33sell357419.201.32551.34721.3245
71472007.01.03 10:35t/p357419.201.32451.34721.3245192.00159842.33
71482007.01.03 10:35sell357519.201.32541.34711.3244
71492007.01.03 10:36t/p357519.201.32441.34711.3244192.00160034.33
71502007.01.03 10:36sell357619.301.32541.34711.3244
71512007.01.03 10:37t/p357619.301.32441.34711.3244193.00160227.33
71522007.01.03 10:37sell357719.301.32551.34721.3245
71532007.01.03 10:39t/p357719.301.32451.34721.3245193.00160420.33
71542007.01.03 10:39sell357819.301.32561.34731.3246
71552007.01.03 10:41t/p357819.301.32461.34731.3246193.01160613.34
71562007.01.03 10:41sell357919.301.32561.34731.3246
71572007.01.03 10:43t/p357919.301.32461.34731.3246193.01160806.35
71582007.01.03 10:43sell358019.301.32561.34731.3246
71592007.01.03 10:44t/p358019.301.32461.34731.3246193.01160999.36
71602007.01.03 10:46sell358119.401.32551.34721.3245
71612007.01.03 10:47t/p358119.401.32451.34721.3245194.00161193.36
71622007.01.03 10:47sell358219.401.32571.34741.3247
71632007.01.03 10:48t/p358219.401.32471.34741.3247194.01161387.37
71642007.01.03 10:48sell358319.401.32521.34691.3242
71652007.01.03 10:49t/p358319.401.32421.34691.3242193.99161581.36
71662007.01.03 10:49sell358419.401.32511.34681.3241
71672007.01.03 10:50t/p358419.401.32411.34681.3241193.99161775.35
71682007.01.03 10:50sell358519.501.32511.34681.3241
71692007.01.03 10:50t/p358519.501.32411.34681.3241194.99161970.34
71702007.01.03 11:08sell358619.501.32481.34651.3238
71712007.01.03 11:09t/p358619.501.32381.34651.3238195.00162165.34
71722007.01.03 11:09sell358719.501.32451.34621.3235
71732007.01.03 11:10t/p358719.501.32351.34621.3235194.99162360.33
71742007.01.03 11:10sell358819.501.32451.34621.3235
71752007.01.03 11:10t/p358819.501.32351.34621.3235194.99162555.32
71762007.01.03 13:29sell358919.601.32531.34701.3243
71772007.01.03 13:45t/p358919.601.32431.34701.3243196.00162751.32
71782007.01.03 13:45close357119.201.32391.34581.3213-307.19162444.13
71792007.01.03 13:45buy359019.501.32371.30021.3247
71802007.01.03 14:15t/p359019.501.32471.30021.3247194.99162639.12
71812007.01.03 14:15buy359119.601.32511.30161.3261
71822007.01.03 14:59buy359219.601.32271.30101.3237
71832007.01.03 15:14buy359339.201.31901.29911.3200
71842007.01.03 15:17t/p359339.201.32001.29911.3200392.00163031.12
71852007.01.03 15:17close359219.601.32301.30101.323758.79163089.91
71862007.01.03 15:19close359119.601.31911.30161.3261-1176.01161913.90
71872007.01.03 15:19sell359419.501.32301.34651.3220
71882007.01.03 15:25t/p359419.501.32201.34651.3220194.99162108.89
71892007.01.03 15:25sell359519.501.31911.34261.3181
71902007.01.03 15:25sell359619.501.32311.34481.3221
71912007.01.03 15:27t/p359619.501.32211.34481.3221194.99162303.88
71922007.01.03 15:27sell359719.501.32271.34441.3217
71932007.01.03 15:28t/p359719.501.32171.34441.3217195.00162498.88
71942007.01.03 15:28sell359819.501.32291.34461.3219
71952007.01.03 15:29t/p359819.501.32191.34461.3219195.01162693.89
71962007.01.03 15:29sell359919.601.32311.34481.3221
71972007.01.03 15:29t/p359919.601.32211.34481.3221195.99162889.88
71982007.01.03 15:29t/p359519.501.31811.34261.3181195.00163084.88
71992007.01.03 15:29sell360019.601.31791.34141.3169
72002007.01.03 15:30sell360119.601.32301.34471.3220
72012007.01.03 15:32t/p360119.601.32201.34471.3220195.99163280.87
72022007.01.03 15:32sell360219.601.32301.34471.3220
72032007.01.03 15:33t/p360219.601.32201.34471.3220195.99163476.86
72042007.01.03 15:33sell360319.701.32261.34431.3216
72052007.01.03 15:34t/p360319.701.32161.34431.3216197.00163673.86
72062007.01.03 15:34sell360419.701.32261.34431.3216
72072007.01.03 15:35t/p360419.701.32161.34431.3216197.00163870.86
72082007.01.03 15:35sell360519.701.32271.34441.3217
72092007.01.03 15:37t/p360519.701.32171.34441.3217197.00164067.86
72102007.01.03 15:37sell360619.701.32271.34441.3217
72112007.01.03 15:38t/p360619.701.32171.34441.3217197.00164264.86
72122007.01.03 15:38sell360719.801.32271.34441.3217
72132007.01.03 15:39t/p360719.801.32171.34441.3217198.00164462.86
72142007.01.03 15:39sell360819.801.32261.34431.3216
72152007.01.03 15:40t/p360819.801.32161.34431.3216198.00164660.86
72162007.01.03 15:40sell360919.801.32271.34441.3217
72172007.01.03 15:41t/p360919.801.32171.34441.3217198.00164858.86
72182007.01.03 15:41sell361019.801.32291.34461.3219
72192007.01.03 15:43t/p361019.801.32191.34461.3219198.01165056.87
72202007.01.03 15:43sell361119.901.32311.34481.3221
72212007.01.03 15:44t/p361119.901.32211.34481.3221198.99165255.86
72222007.01.03 15:44sell361219.901.32301.34471.3220
72232007.01.03 15:44t/p361219.901.32201.34471.3220198.99165454.85
72242007.01.03 15:48sell361319.901.32291.34461.3219
72252007.01.03 15:49t/p361319.901.32191.34461.3219199.01165653.86
72262007.01.03 15:49sell361419.901.32271.34441.3217
72272007.01.03 15:52t/p361419.901.32171.34441.3217199.00165852.86
72282007.01.03 15:52sell361520.001.32281.34451.3218
72292007.01.03 15:53t/p361520.001.32181.34451.3218200.01166052.87
72302007.01.03 15:53sell361620.001.32261.34431.3216
72312007.01.03 15:54t/p361620.001.32161.34431.3216200.00166252.87
72322007.01.03 15:54sell361720.001.32221.34391.3212
72332007.01.03 15:55t/p361720.001.32121.34391.3212199.99166452.86
72342007.01.03 15:55sell361820.001.32221.34391.3212
72352007.01.03 15:56t/p361820.001.32121.34391.3212199.99166652.85
72362007.01.03 15:56sell361920.001.32201.34371.3210
72372007.01.03 15:57t/p361920.001.32101.34371.3210200.01166852.86
72382007.01.03 15:57sell362020.101.32181.34351.3208
72392007.01.03 15:58t/p362020.101.32081.34351.3208201.00167053.86
72402007.01.03 15:58sell362120.101.32221.34391.3212
72412007.01.03 15:59t/p362120.101.32121.34391.3212200.99167254.85
72422007.01.03 15:59sell362220.101.32081.34251.3198
72432007.01.03 15:59t/p362220.101.31981.34251.3198200.99167455.84
72442007.01.03 16:00sell362320.101.32081.34251.3198
72452007.01.03 16:01t/p362320.101.31981.34251.3198200.99167656.83
72462007.01.03 16:01sell362420.201.32041.34211.3194
72472007.01.03 16:14t/p362420.201.31941.34211.3194202.00167858.83
72482007.01.03 16:14close360019.601.31781.34141.316919.60167878.43
72492007.01.03 16:15sell362520.201.31771.34121.3167
72502007.01.03 17:29t/p362520.201.31671.34121.3167202.00168080.43
72512007.01.03 17:29sell362620.201.31571.33921.3147
72522007.01.04 03:14sell362720.201.31761.33931.3166
72532007.01.04 06:29t/p362720.201.31661.33931.3166202.00168282.43
72542007.01.04 06:29close362620.201.31641.33921.3147-105.65168176.79
72552007.01.04 06:30sell362820.201.31611.33961.3151
72562007.01.04 08:15t/p362820.201.31511.33961.3151202.00168378.79
72572007.01.04 08:15sell362920.301.31491.33841.3139
72582007.01.04 08:16sell363020.301.31681.33851.3158
72592007.01.04 08:17t/p363020.301.31581.33851.3158203.00168581.79
72602007.01.04 08:17sell363120.301.31691.33861.3159
72612007.01.04 08:18t/p363120.301.31591.33861.3159203.00168784.79
72622007.01.04 08:18sell363220.301.31681.33851.3158
72632007.01.04 08:22t/p363220.301.31581.33851.3158203.00168987.79
72642007.01.04 08:22sell363320.301.31691.33861.3159
72652007.01.04 08:23t/p363320.301.31591.33861.3159203.00169190.79
72662007.01.04 08:23sell363420.401.31711.33881.3161
72672007.01.04 08:26t/p363420.401.31611.33881.3161204.01169394.80
72682007.01.04 08:26sell363520.401.31691.33861.3159
72692007.01.04 08:29t/p363520.401.31591.33861.3159204.00169598.80
72702007.01.04 08:29t/p362920.301.31391.33841.3139203.00169801.80
72712007.01.04 08:29sell363620.401.31371.33721.3127
72722007.01.04 08:30sell363720.401.31701.33871.3160
72732007.01.04 08:31t/p363720.401.31601.33871.3160204.01170005.81
72742007.01.04 08:31sell363820.501.31701.33871.3160
72752007.01.04 08:32t/p363820.501.31601.33871.3160205.01170210.82
72762007.01.04 08:32sell363920.501.31711.33881.3161
72772007.01.04 08:33t/p363920.501.31611.33881.3161205.01170415.83
72782007.01.04 08:33sell364020.501.31711.33881.3161
72792007.01.04 08:35t/p364020.501.31611.33881.3161205.01170620.84
72802007.01.04 08:35sell364120.501.31721.33891.3162
72812007.01.04 08:36t/p364120.501.31621.33891.3162204.99170825.83
72822007.01.04 08:36sell364220.501.31741.33911.3164
72832007.01.04 08:37t/p364220.501.31641.33911.3164205.00171030.83
72842007.01.04 08:37sell364320.601.31731.33901.3163
72852007.01.04 08:39t/p364320.601.31631.33901.3163205.99171236.82
72862007.01.04 08:39sell364420.601.31711.33881.3161
72872007.01.04 08:41t/p364420.601.31611.33881.3161206.01171442.83
72882007.01.04 08:41sell364520.601.31741.33911.3164
72892007.01.04 08:42t/p364520.601.31641.33911.3164206.00171648.83
72902007.01.04 08:42sell364620.601.31751.33921.3165
72912007.01.04 08:43t/p364620.601.31651.33921.3165206.00171854.83
72922007.01.04 08:43sell364720.701.31741.33911.3164
72932007.01.04 08:44t/p364720.701.31641.33911.3164207.00172061.83
72942007.01.04 08:45sell364820.701.31771.33941.3167
72952007.01.04 08:48t/p364820.701.31671.33941.3167207.01172268.84
72962007.01.04 08:48sell364920.701.31761.33931.3166
72972007.01.04 08:51t/p364920.701.31661.33931.3166207.00172475.84
72982007.01.04 08:51sell365020.701.31771.33941.3167
72992007.01.04 08:54t/p365020.701.31671.33941.3167207.01172682.85
73002007.01.04 08:54sell365120.801.31721.33891.3162
73012007.01.04 08:55t/p365120.801.31621.33891.3162207.99172890.84
73022007.01.04 08:55sell365220.801.31701.33871.3160
73032007.01.04 08:56t/p365220.801.31601.33871.3160208.01173098.85
73042007.01.04 08:56sell365320.801.31691.33861.3159
73052007.01.04 08:58t/p365320.801.31591.33861.3159208.00173306.85
73062007.01.04 08:58sell365420.801.31701.33871.3160
73072007.01.04 08:59t/p365420.801.31601.33871.3160208.01173514.86
73082007.01.04 08:59t/p363620.401.31271.33721.3127204.00173718.86
73092007.01.04 08:59sell365520.901.31231.33581.3113
73102007.01.04 09:02sell365620.901.31651.33821.3155
73112007.01.04 09:04t/p365620.901.31551.33821.3155208.99173927.85
73122007.01.04 09:04sell365720.901.31611.33781.3151
73132007.01.04 09:06t/p365720.901.31511.33781.3151209.00174136.85
73142007.01.04 09:06sell365820.901.31541.33711.3144
73152007.01.04 09:07t/p365820.901.31441.33711.3144209.00174345.85
73162007.01.04 09:07sell365921.001.31521.33691.3142
73172007.01.04 09:08t/p365921.001.31421.33691.3142209.99174555.84
73182007.01.04 09:08sell366021.001.31521.33691.3142
73192007.01.04 09:09t/p366021.001.31421.33691.3142209.99174765.83
73202007.01.04 09:09sell366121.001.31531.33701.3143
73212007.01.04 09:09t/p366121.001.31431.33701.3143210.00174975.83
73222007.01.04 09:15sell366221.001.31491.33661.3139
73232007.01.04 09:16t/p366221.001.31391.33661.3139210.01175185.84
73242007.01.04 09:16sell366321.101.31511.33681.3141
73252007.01.04 09:17t/p366321.101.31411.33681.3141210.99175396.83
73262007.01.04 09:17sell366421.101.31481.33651.3138
73272007.01.04 09:18t/p366421.101.31381.33651.3138211.01175607.84
73282007.01.04 09:18sell366521.101.31501.33671.3140
73292007.01.04 09:22t/p366521.101.31401.33671.3140211.01175818.85
73302007.01.04 09:22sell366621.101.31441.33611.3134
73312007.01.04 09:23t/p366621.101.31341.33611.3134210.99176029.84
73322007.01.04 09:44t/p365520.901.31131.33581.3113209.00176238.84
73332007.01.04 09:44sell366721.201.31081.33431.3098
73342007.01.04 09:45sell366821.201.31341.33511.3124
73352007.01.04 09:46t/p366821.201.31241.33511.3124212.01176450.85
73362007.01.04 09:46sell366921.201.31341.33511.3124
73372007.01.04 09:47t/p366921.201.31241.33511.3124212.01176662.86
73382007.01.04 09:47sell367021.201.31321.33491.3122
73392007.01.04 09:48t/p367021.201.31221.33491.3122212.00176874.86
73402007.01.04 10:07sell367121.301.31271.33441.3117
73412007.01.04 10:14t/p367121.301.31171.33441.3117213.01177087.87
73422007.01.04 10:14close366721.201.31111.33431.3098-63.60177024.27
73432007.01.04 10:15sell367221.301.31081.33431.3098
73442007.01.04 10:59t/p367221.301.30981.33431.3098213.00177237.27
73452007.01.04 10:59sell367321.301.30911.33261.3081
73462007.01.04 11:00sell367421.301.31121.33291.3102
73472007.01.04 11:05t/p367421.301.31021.33291.3102213.00177450.27
73482007.01.04 11:05sell367521.301.31111.33281.3101
73492007.01.04 11:14t/p367521.301.31011.33281.3101213.00177663.27
73502007.01.04 11:14close367321.301.31011.33261.3081-213.00177450.27
73512007.01.04 11:15sell367621.301.30981.33331.3088
73522007.01.04 15:00t/p367621.301.30881.33331.3088213.00177663.27
73532007.01.04 15:00sell367721.401.30831.33181.3073
73542007.01.04 15:00sell367821.401.31081.33251.3098
73552007.01.04 15:12t/p367821.401.30981.33251.3098213.99177877.26
73562007.01.04 15:12close367721.401.30981.33181.3073-321.00177556.26
73572007.01.04 15:12sell367921.401.30941.33291.3084
73582007.01.04 16:14t/p367921.401.30841.33291.3084214.00177770.26
73592007.01.04 16:14sell368021.401.30801.33151.3070
73602007.01.04 16:15sell368121.401.31011.33181.3091
73612007.01.04 16:22t/p368121.401.30911.33181.3091213.99177984.25
73622007.01.04 16:22close368021.401.30911.33151.3070-235.40177748.85
73632007.01.04 16:22sell368221.401.30901.33251.3080
73642007.01.05 00:59t/p368221.401.30801.33251.3080226.63177975.47
73652007.01.05 00:59sell368321.401.30771.33121.3067
73662007.01.05 04:19t/p368321.401.30671.33121.3067214.00178189.47
73672007.01.05 04:19sell368421.401.30651.33001.3055
73682007.01.05 06:44sell368521.401.30851.33021.3075
73692007.01.05 07:16t/p368521.401.30751.33021.3075214.00178403.47
73702007.01.05 07:16close368421.401.30751.33001.3055-213.99178189.48
73712007.01.05 07:17buy368621.401.30741.28391.3084
73722007.01.05 07:29t/p368621.401.30841.28391.3084214.00178403.48
73732007.01.05 07:29buy368721.501.30881.28531.3098
73742007.01.05 07:59t/p368721.501.30981.28531.3098215.00178618.48
73752007.01.05 07:59buy368821.501.31031.28681.3113
73762007.01.05 12:45buy368921.501.30851.28681.3095
73772007.01.05 13:44buy369043.001.30061.28071.3016
73782007.01.05 13:45t/p369043.001.30161.28071.3016430.00179048.48
73792007.01.05 13:45close368921.501.30721.28681.3095-279.51178768.97
73802007.01.05 13:46close368821.501.30121.28681.3113-1956.50176812.47
73812007.01.05 13:46sell369121.301.30781.33131.3068
73822007.01.05 13:47t/p369121.301.30681.33131.3068213.01177025.48
73832007.01.05 13:47sell369221.301.30121.32471.3002
73842007.01.05 13:47sell369321.301.30801.32971.3070
73852007.01.05 13:48t/p369321.301.30701.32971.3070212.99177238.47
73862007.01.05 13:48sell369421.301.30801.32971.3070
73872007.01.05 13:50t/p369421.301.30701.32971.3070212.99177451.46
73882007.01.05 13:50sell369521.301.30811.32981.3071
73892007.01.05 13:52t/p369521.301.30711.32981.3071213.00177664.46
73902007.01.05 13:52sell369621.401.30851.33021.3075
73912007.01.05 13:56t/p369621.401.30751.33021.3075214.01177878.47
73922007.01.05 13:56sell369721.401.30861.33031.3076
73932007.01.05 13:57t/p369721.401.30761.33031.3076213.99178092.46
73942007.01.05 13:57sell369821.401.30851.33021.3075
73952007.01.05 13:59t/p369821.401.30751.33021.3075214.01178306.47
73962007.01.05 14:01sell369921.401.30831.33001.3073
73972007.01.05 14:03t/p369921.401.30731.33001.3073214.00178520.47
73982007.01.05 14:03sell370021.501.30821.32991.3072
73992007.01.05 14:09t/p370021.501.30721.32991.3072215.00178735.47
74002007.01.05 14:09sell370121.501.30831.33001.3073
74012007.01.05 14:12t/p370121.501.30731.33001.3073215.00178950.47
74022007.01.05 14:12sell370221.501.30821.32991.3072
74032007.01.05 14:13t/p370221.501.30721.32991.3072215.00179165.47
74042007.01.05 14:13sell370321.501.30821.32991.3072
74052007.01.05 14:14t/p370321.501.30721.32991.3072215.00179380.47
74062007.01.05 14:14sell370421.601.30841.33011.3074
74072007.01.05 14:14t/p370421.601.30741.33011.3074216.01179596.48
74082007.01.05 14:15sell370521.601.30821.32991.3072
74092007.01.05 14:16t/p370521.601.30721.32991.3072216.00179812.48
74102007.01.05 14:16sell370621.601.30861.33031.3076
74112007.01.05 14:17t/p370621.601.30761.33031.3076215.99180028.47
74122007.01.05 14:17sell370721.701.30871.33041.3077
74132007.01.05 14:18t/p370721.701.30771.33041.3077216.99180245.46
74142007.01.05 14:18sell370821.701.30841.33011.3074
74152007.01.05 14:21t/p370821.701.30741.33011.3074217.01180462.47
74162007.01.05 14:21sell370921.701.30791.32961.3069
74172007.01.05 14:22t/p370921.701.30691.32961.3069216.99180679.46
74182007.01.05 14:22sell371021.701.30791.32961.3069
74192007.01.05 14:23t/p371021.701.30691.32961.3069216.99180896.45
74202007.01.05 14:23sell371121.801.30801.32971.3070
74212007.01.05 14:24t/p371121.801.30701.32971.3070217.99181114.44
74222007.01.05 14:24sell371221.801.30821.32991.3072
74232007.01.05 14:25t/p371221.801.30721.32991.3072218.00181332.44
74242007.01.05 14:25sell371321.801.30821.32991.3072
74252007.01.05 14:26t/p371321.801.30721.32991.3072218.00181550.44
74262007.01.05 14:26sell371421.801.30851.33021.3075
74272007.01.05 14:27t/p371421.801.30751.33021.3075218.01181768.45
74282007.01.05 14:27sell371521.901.30811.32981.3071
74292007.01.05 14:28t/p371521.901.30711.32981.3071219.00181987.45
74302007.01.05 14:28sell371621.901.30821.32991.3072
74312007.01.05 14:29t/p371621.901.30721.32991.3072219.00182206.45
74322007.01.05 14:29sell371721.901.30461.32631.3036
74332007.01.05 14:29t/p371721.901.30361.32631.3036219.00182425.45
74342007.01.05 15:59t/p369221.301.30021.32471.3002213.00182638.45
74352007.01.05 15:59buy371822.001.29931.27581.3003
74362007.01.05 16:00t/p371822.001.30031.27581.3003220.00182858.45
74372007.01.05 16:00buy371922.001.30081.27731.3018
74382007.01.08 00:44buy372022.001.29901.27731.3000
74392007.01.08 01:01t/p372022.001.30001.27731.3000220.00183078.45
74402007.01.08 01:01close371922.001.30051.27731.3018-80.42182998.03
74412007.01.08 01:01sell372122.001.30041.32391.2994
74422007.01.08 09:55sell372222.001.30241.32411.3014
74432007.01.08 09:59t/p372222.001.30141.32411.3014220.00183218.03
74442007.01.08 09:59close372122.001.30111.32391.2994-154.00183064.03
74452007.01.08 10:00sell372322.001.30081.32431.2998
74462007.01.08 13:44t/p372322.001.29981.32431.2998220.00183284.03
74472007.01.08 13:44sell372422.001.29941.32291.2984
74482007.01.08 13:59t/p372422.001.29841.32291.2984220.00183504.03
74492007.01.08 13:59sell372522.101.29791.32141.2969
74502007.01.08 14:12sell372622.101.29991.32161.2989
74512007.01.08 16:04sell372744.201.30201.32191.3010
74522007.01.08 16:19t/p372744.201.30101.32191.3010442.02183946.05
74532007.01.08 16:19close372622.101.30091.32161.2989-221.00183725.05
74542007.01.08 16:19close372522.101.30101.32141.2969-685.10183039.95
74552007.01.08 16:19buy372822.001.30091.27741.3019
74562007.01.08 16:59t/p372822.001.30191.27741.3019220.00183259.95
74572007.01.08 16:59buy372922.001.30241.27891.3034
74582007.01.08 18:03t/p372922.001.30341.27891.3034220.00183479.95
74592007.01.08 18:03buy373022.101.30361.28011.3046
74602007.01.09 00:45t/p373022.101.30461.28011.3046206.52183686.48
74612007.01.09 00:45buy373122.101.30481.28131.3058
74622007.01.09 09:45buy373222.101.30301.28131.3040
74632007.01.09 12:44buy373344.201.30121.28131.3022
74642007.01.09 12:45t/p373344.201.30221.28131.3022442.00184128.48
74652007.01.09 12:45close373222.101.30231.28131.3040-154.71183973.77
74662007.01.09 12:47close373122.101.30201.28131.3058-618.80183354.97
74672007.01.09 12:47sell373422.101.30221.32571.3012
74682007.01.09 14:14t/p373422.101.30121.32571.3012220.99183575.96
74692007.01.09 14:14buy373522.101.30091.27741.3019
74702007.01.09 14:20t/p373522.101.30191.27741.3019221.00183796.96
74712007.01.09 14:20buy373622.101.30221.27871.3032
74722007.01.09 14:59buy373722.101.30031.27861.3013
74732007.01.10 00:14buy373844.201.29791.27801.2989
74742007.01.10 00:43t/p373844.201.29891.27801.2989442.00184238.96
74752007.01.10 00:43close373722.101.29951.27861.3013-191.28184047.68
74762007.01.10 00:44close373622.101.29711.27871.3032-1141.59182906.10
74772007.01.10 00:44sell373922.001.29681.32031.2958
74782007.01.10 00:52sell374022.001.29921.32091.2982
74792007.01.10 00:53t/p374022.001.29821.32091.2982220.01183126.11
74802007.01.10 00:53sell374122.001.29931.32101.2983
74812007.01.10 00:59t/p374122.001.29831.32101.2983219.99183346.10
74822007.01.10 01:00sell374222.101.29921.32091.2982
74832007.01.10 01:07t/p374222.101.29821.32091.2982221.01183567.11
74842007.01.10 02:02t/p373922.001.29581.32031.2958220.00183787.11
74852007.01.10 02:02buy374322.101.29581.27231.2968
74862007.01.10 02:19t/p374322.101.29681.27231.2968221.00184008.11
74872007.01.10 02:19buy374422.101.29711.27361.2981
74882007.01.10 06:14t/p374422.101.29811.27361.2981220.99184229.10
74892007.01.10 06:14buy374522.201.29841.27491.2994
74902007.01.10 07:45t/p374522.201.29941.27491.2994222.00184451.10
74912007.01.10 07:45buy374622.201.29961.27611.3006
74922007.01.10 13:44buy374722.201.29751.27581.2985
74932007.01.10 13:46t/p374722.201.29851.27581.2985222.00184673.10
74942007.01.10 13:46close374622.201.29871.27611.3006-199.81184473.29
74952007.01.10 13:47sell374822.201.29771.32121.2967
74962007.01.10 14:47t/p374822.201.29671.32121.2967222.00184695.29
74972007.01.10 14:47sell374922.201.29651.32001.2955
74982007.01.10 15:14t/p374922.201.29551.32001.2955221.99184917.28
74992007.01.10 15:14sell375022.201.29391.31741.2929
75002007.01.10 15:16sell375122.201.29721.31891.2962
75012007.01.10 15:17t/p375122.201.29621.31891.2962221.99185139.27
75022007.01.10 15:17sell375222.301.29711.31881.2961
75032007.01.10 15:18t/p375222.301.29611.31881.2961222.99185362.26
75042007.01.10 15:18sell375322.301.29691.31861.2959
75052007.01.10 15:26t/p375322.301.29591.31861.2959223.01185585.27
75062007.01.10 15:26sell375422.301.29671.31841.2957
75072007.01.10 15:27t/p375422.301.29571.31841.2957223.00185808.27
75082007.01.10 15:27sell375522.301.29671.31841.2957
75092007.01.10 15:28t/p375522.301.29571.31841.2957223.00186031.27
75102007.01.10 15:28sell375622.401.29701.31871.2960
75112007.01.10 15:29t/p375622.401.29601.31871.2960224.01186255.28
75122007.01.10 15:29sell375722.401.29681.31851.2958
75132007.01.10 15:29t/p375722.401.29581.31851.2958224.00186479.28
75142007.01.10 15:37sell375822.401.29731.31901.2963
75152007.01.10 15:38t/p375822.401.29631.31901.2963224.00186703.28
75162007.01.10 15:38sell375922.501.29721.31891.2962
75172007.01.10 15:39t/p375922.501.29621.31891.2962224.99186928.27
75182007.01.10 15:39sell376022.501.29731.31901.2963
75192007.01.10 15:40t/p376022.501.29631.31901.2963225.00187153.27
75202007.01.10 15:40sell376122.501.29731.31901.2963
75212007.01.10 15:41t/p376122.501.29631.31901.2963225.00187378.27
75222007.01.10 15:41sell376222.501.29711.31881.2961
75232007.01.10 15:42t/p376222.501.29611.31881.2961224.99187603.26
75242007.01.10 15:42sell376322.601.29681.31851.2958
75252007.01.10 15:44t/p376322.601.29581.31851.2958226.00187829.26
75262007.01.10 15:45sell376422.601.29591.31761.2949
75272007.01.10 15:59t/p376422.601.29491.31761.2949226.00188055.26
75282007.01.10 15:59close375022.201.29471.31741.2929-177.60187877.66
75292007.01.10 16:00buy376522.601.29481.27131.2958
75302007.01.10 16:00t/p376522.601.29581.27131.2958226.00188103.66
75312007.01.10 16:00buy376622.601.29621.27271.2972
75322007.01.10 16:35buy376722.601.29431.27261.2953
75332007.01.11 01:29t/p376722.601.29531.27261.2953181.59188285.25
75342007.01.11 01:29close376622.601.29541.27271.2972-225.21188060.04
75352007.01.11 01:30buy376822.601.29551.27201.2965
75362007.01.11 08:00t/p376822.601.29651.27201.2965226.00188286.04
75372007.01.11 08:00buy376922.601.29671.27321.2977
75382007.01.11 12:14t/p376922.601.29771.27321.2977226.00188512.04
75392007.01.11 12:14buy377022.701.30021.27671.3012
75402007.01.11 12:15buy377122.701.29721.27551.2982
75412007.01.11 12:44t/p377122.701.29821.27551.2982227.00188739.04
75422007.01.11 12:44close377022.701.29821.27671.3012-454.00188285.04
75432007.01.11 12:45buy377222.601.29851.27501.2995
75442007.01.11 13:15t/p377222.601.29951.27501.2995226.00188511.04
75452007.01.11 13:15buy377322.701.30001.27651.3010
75462007.01.11 13:30buy377422.701.29731.27561.2983
75472007.01.11 13:38t/p377422.701.29831.27561.2983227.00188738.04
75482007.01.11 13:38close377322.701.29841.27651.3010-363.20188374.84
75492007.01.11 13:38sell377522.701.29841.32191.2974
75502007.01.11 13:44t/p377522.701.29741.32191.2974227.00188601.84
75512007.01.11 13:44sell377622.701.29601.31951.2950
75522007.01.11 13:49sell377722.701.29871.32041.2977
75532007.01.11 13:50t/p377722.701.29771.32041.2977226.99188828.83
75542007.01.11 13:50sell377822.701.29881.32051.2978
75552007.01.11 13:51t/p377822.701.29781.32051.2978227.00189055.83
75562007.01.11 13:51sell377922.701.29851.32021.2975
75572007.01.11 13:52t/p377922.701.29751.32021.2975226.99189282.82
75582007.01.11 13:52sell378022.801.29841.32011.2974
75592007.01.11 13:53t/p378022.801.29741.32011.2974228.01189510.83
75602007.01.11 13:53sell378122.801.29801.31971.2970
75612007.01.11 13:54t/p378122.801.29701.31971.2970227.99189738.82
75622007.01.11 13:56sell378222.801.29801.31971.2970
75632007.01.11 13:57t/p378222.801.29701.31971.2970227.99189966.81
75642007.01.11 13:57sell378322.801.29791.31961.2969
75652007.01.11 13:58t/p378322.801.29691.31961.2969227.99190194.80
75662007.01.11 13:58sell378422.901.29811.31981.2971
75672007.01.11 13:59t/p378422.901.29711.31981.2971229.00190423.80
75682007.01.11 13:59sell378522.901.29801.31971.2970
75692007.01.11 13:59t/p378522.901.29701.31971.2970228.99190652.79
75702007.01.11 13:59t/p377622.701.29501.31951.2950227.00190879.79
75712007.01.11 13:59sell378623.001.29351.31701.2925
75722007.01.11 14:00sell378723.001.29821.31991.2972
75732007.01.11 14:01t/p378723.001.29721.31991.2972230.00191109.79
75742007.01.11 14:01sell378823.001.29831.32001.2973
75752007.01.11 14:02t/p378823.001.29731.32001.2973230.01191339.80
75762007.01.11 14:02sell378923.001.29811.31981.2971
75772007.01.11 14:03t/p378923.001.29711.31981.2971230.00191569.80
75782007.01.11 14:03sell379023.001.29801.31971.2970
75792007.01.11 14:04t/p379023.001.29701.31971.2970229.99191799.79
75802007.01.11 14:04sell379123.101.29811.31981.2971
75812007.01.11 14:05t/p379123.101.29711.31981.2971231.00192030.79
75822007.01.11 14:05sell379223.101.29821.31991.2972
75832007.01.11 14:07t/p379223.101.29721.31991.2972231.00192261.79
75842007.01.11 14:07sell379323.101.29811.31981.2971
75852007.01.11 14:10t/p379323.101.29711.31981.2971231.00192492.79
75862007.01.11 14:10sell379423.101.29821.31991.2972
75872007.01.11 14:12t/p379423.101.29721.31991.2972231.00192723.79
75882007.01.11 14:12sell379523.201.29811.31981.2971
75892007.01.11 14:13t/p379523.201.29711.31981.2971232.00192955.79
75902007.01.11 14:13sell379623.201.29811.31981.2971
75912007.01.11 14:14t/p379623.201.29711.31981.2971232.00193187.79
75922007.01.11 14:14sell379723.201.29811.31981.2971
75932007.01.11 14:14t/p379723.201.29711.31981.2971232.00193419.79
75942007.01.11 14:15sell379823.301.29811.31981.2971
75952007.01.11 14:16t/p379823.301.29711.31981.2971233.00193652.79
75962007.01.11 14:16sell379923.301.29811.31981.2971
75972007.01.11 14:17t/p379923.301.29711.31981.2971233.00193885.79
75982007.01.11 14:17sell380023.301.29821.31991.2972
75992007.01.11 14:20t/p380023.301.29721.31991.2972233.00194118.79
76002007.01.11 14:20sell380123.301.29831.32001.2973
76012007.01.11 14:22t/p380123.301.29731.32001.2973233.01194351.80
76022007.01.11 14:22sell380223.401.29841.32011.2974
76032007.01.11 14:25t/p380223.401.29741.32011.2974234.01194585.81
76042007.01.11 14:25sell380323.401.29871.32041.2977
76052007.01.11 14:27t/p380323.401.29771.32041.2977233.99194819.80
76062007.01.11 14:27sell380423.401.29871.32041.2977
76072007.01.11 14:29t/p380423.401.29771.32041.2977233.99195053.79
76082007.01.11 14:29sell380523.501.29841.32011.2974
76092007.01.11 14:29t/p380523.501.29741.32011.2974235.01195288.80
76102007.01.11 14:30t/p378623.001.29251.31701.2925230.00195518.80
76112007.01.11 14:30sell380623.501.29231.31581.2913
76122007.01.11 14:30sell380723.501.29821.31991.2972
76132007.01.11 14:31t/p380723.501.29721.31991.2972235.00195753.80
76142007.01.11 14:31sell380823.501.29831.32001.2973
76152007.01.11 14:32t/p380823.501.29731.32001.2973235.01195988.81
76162007.01.11 14:32sell380923.601.29841.32011.2974
76172007.01.11 14:34t/p380923.601.29741.32011.2974236.01196224.82
76182007.01.11 14:34sell381023.601.29771.31941.2967
76192007.01.11 14:35t/p381023.601.29671.31941.2967236.01196460.83
76202007.01.11 14:35sell381123.601.29811.31981.2971
76212007.01.11 14:36t/p381123.601.29711.31981.2971236.00196696.83
76222007.01.11 14:36sell381223.701.29651.31821.2955
76232007.01.11 14:37t/p381223.701.29551.31821.2955236.99196933.82
76242007.01.11 14:37sell381323.701.29581.31751.2948
76252007.01.11 14:37t/p381323.701.29481.31751.2948236.99197170.81
76262007.01.11 14:45sell381423.701.29541.31711.2944
76272007.01.11 14:46t/p381423.701.29441.31711.2944237.01197407.82
76282007.01.11 14:46sell381523.701.29521.31691.2942
76292007.01.11 14:47t/p381523.701.29421.31691.2942237.00197644.82
76302007.01.11 14:47sell381623.801.29501.31671.2940
76312007.01.11 14:48t/p381623.801.29401.31671.2940237.99197882.81
76322007.01.11 14:48sell381723.801.29471.31641.2937
76332007.01.11 14:49t/p381723.801.29371.31641.2937238.01198120.82
76342007.01.11 14:49sell381823.801.29461.31631.2936
76352007.01.11 14:50t/p381823.801.29361.31631.2936238.00198358.82
76362007.01.11 14:50close380623.501.29361.31581.2913-305.50198053.32
76372007.01.11 14:50sell381923.801.29351.31701.2925
76382007.01.11 15:14t/p381923.801.29251.31701.2925238.00198291.32
76392007.01.11 15:14sell382023.801.28981.31331.2888
76402007.01.11 15:15sell382123.801.29251.31421.2915
76412007.01.11 15:16t/p382123.801.29151.31421.2915238.00198529.32
76422007.01.11 15:16sell382223.901.29251.31421.2915
76432007.01.11 15:17t/p382223.901.29151.31421.2915239.00198768.32
76442007.01.11 15:17sell382323.901.29251.31421.2915
76452007.01.11 15:18t/p382323.901.29151.31421.2915239.00199007.32
76462007.01.11 15:18sell382423.901.29211.31381.2911
76472007.01.11 15:19t/p382423.901.29111.31381.2911238.99199246.31
76482007.01.11 15:19sell382524.001.29201.31371.2910
76492007.01.11 15:20t/p382524.001.29101.31371.2910240.01199486.32
76502007.01.11 15:30sell382624.001.29211.31381.2911
76512007.01.11 15:32t/p382624.001.29111.31381.2911239.99199726.31
76522007.01.11 15:32sell382724.001.29211.31381.2911
76532007.01.11 15:34t/p382724.001.29111.31381.2911239.99199966.30
76542007.01.11 15:34sell382824.001.29211.31381.2911
76552007.01.11 15:37t/p382824.001.29111.31381.2911239.99200206.29
76562007.01.11 15:37sell382924.101.29181.31351.2908
76572007.01.11 15:38t/p382924.101.29081.31351.2908241.01200447.30
76582007.01.11 15:38sell383024.101.29181.31351.2908
76592007.01.11 15:39t/p383024.101.29081.31351.2908241.01200688.31
76602007.01.11 15:39sell383124.101.29201.31371.2910
76612007.01.11 15:41t/p383124.101.29101.31371.2910241.01200929.32
76622007.01.11 15:41sell383224.201.29241.31411.2914
76632007.01.11 15:43t/p383224.201.29141.31411.2914242.00201171.32
76642007.01.11 15:43sell383324.201.29241.31411.2914
76652007.01.11 15:44t/p383324.201.29141.31411.2914242.00201413.32
76662007.01.11 15:45sell383424.201.29241.31411.2914
76672007.01.11 15:47t/p383424.201.29141.31411.2914242.00201655.32
76682007.01.11 15:47sell383524.201.29261.31431.2916
76692007.01.11 15:48t/p383524.201.29161.31431.2916242.01201897.33
76702007.01.11 15:48sell383624.301.29261.31431.2916
76712007.01.11 15:50t/p383624.301.29161.31431.2916243.01202140.34
76722007.01.11 15:50sell383724.301.29241.31411.2914
76732007.01.11 15:51t/p383724.301.29141.31411.2914243.00202383.34
76742007.01.11 15:51sell383824.301.29231.31401.2913
76752007.01.11 15:52t/p383824.301.29131.31401.2913243.00202626.34
76762007.01.11 15:52sell383924.401.29281.31451.2918
76772007.01.11 15:53t/p383924.401.29181.31451.2918243.99202870.33
76782007.01.11 15:53sell384024.401.29301.31471.2920
76792007.01.11 15:54t/p384024.401.29201.31471.2920244.00203114.33
76802007.01.11 15:54sell384124.401.29301.31471.2920
76812007.01.11 15:55t/p384124.401.29201.31471.2920244.00203358.33
76822007.01.11 15:55sell384224.501.29301.31471.2920
76832007.01.11 15:58t/p384224.501.29201.31471.2920245.00203603.33
76842007.01.11 15:58sell384324.501.29251.31421.2915
76852007.01.11 15:59t/p384324.501.29151.31421.2915245.00203848.33
76862007.01.11 15:59sell384424.501.29231.31401.2913
76872007.01.11 15:59t/p384424.501.29131.31401.2913245.00204093.33
76882007.01.11 16:00sell384524.501.29171.31341.2907
76892007.01.11 16:01t/p384524.501.29071.31341.2907245.00204338.33
76902007.01.11 16:01sell384624.601.29191.31361.2909
76912007.01.11 16:02t/p384624.601.29091.31361.2909246.01204584.34
76922007.01.11 16:02sell384724.601.29181.31351.2908
76932007.01.11 16:03t/p384724.601.29081.31351.2908246.01204830.35
76942007.01.11 19:29t/p382023.801.28881.31331.2888238.00205068.35
76952007.01.11 19:29sell384824.701.28851.31201.2875
76962007.01.12 04:44sell384924.701.29041.31211.2894
76972007.01.12 12:59t/p384924.701.28941.31211.2894247.00205315.35
76982007.01.12 12:59close384824.701.28911.31201.2875-133.63205181.72
76992007.01.12 13:00sell385024.701.28881.31231.2878
77002007.01.12 13:44t/p385024.701.28781.31231.2878247.00205428.72
77012007.01.12 13:44sell385124.701.28681.31031.2858
77022007.01.12 13:45sell385224.701.29041.31211.2894
77032007.01.12 13:55t/p385224.701.28941.31211.2894247.01205675.73
77042007.01.12 13:55close385124.701.28941.31031.2858-642.19205033.54
77052007.01.12 13:55buy385324.701.28921.26571.2902
77062007.01.12 13:59t/p385324.701.29021.26571.2902246.99205280.53
77072007.01.12 13:59buy385424.701.29141.26791.2924
77082007.01.12 14:44t/p385424.701.29241.26791.2924247.00205527.53
77092007.01.12 14:44buy385524.701.29291.26941.2939
77102007.01.15 07:44t/p385524.701.29391.26941.2939230.82205758.35
77112007.01.15 07:44buy385624.701.29471.27121.2957
77122007.01.16 00:59buy385724.701.29271.27101.2937
77132007.01.16 04:29t/p385724.701.29371.27101.2937247.00206005.35
77142007.01.16 04:29close385624.701.29381.27121.2957-238.48205766.87
77152007.01.16 04:30buy385824.701.29391.27041.2949
77162007.01.16 05:59t/p385824.701.29491.27041.2949247.00206013.87
77172007.01.16 05:59buy385924.801.29541.27191.2964
77182007.01.16 07:44t/p385924.801.29641.27191.2964248.00206261.87
77192007.01.16 07:44buy386024.801.29701.27351.2980
77202007.01.16 10:29t/p386024.801.29801.27351.2980248.00206509.87
77212007.01.16 10:29buy386124.801.29881.27531.2998
77222007.01.16 12:14buy386224.801.29701.27531.2980
77232007.01.16 13:29buy386349.601.29461.27471.2956
77242007.01.16 13:32t/p386349.601.29561.27471.2956496.00207005.87
77252007.01.16 13:32close386224.801.29601.27531.2980-248.00206757.87
77262007.01.16 13:32close386124.801.29651.27531.2998-570.41206187.46
77272007.01.16 13:33sell386424.801.29601.31951.2950
77282007.01.16 13:59t/p386424.801.29501.31951.2950248.00206435.46
77292007.01.16 13:59sell386524.801.29471.31821.2937
77302007.01.16 14:45t/p386524.801.29371.31821.2937248.00206683.46
77312007.01.16 14:45sell386624.901.29351.31701.2925
77322007.01.16 15:05sell386724.901.29531.31701.2943
77332007.01.16 15:06t/p386724.901.29431.31701.2943249.00206932.46
77342007.01.16 15:06sell386824.901.29561.31731.2946
77352007.01.16 15:07t/p386824.901.29461.31731.2946249.01207181.47
77362007.01.16 15:07sell386924.901.29591.31761.2949
77372007.01.16 15:08t/p386924.901.29491.31761.2949249.00207430.47
77382007.01.16 15:08sell387024.901.29601.31771.2950
77392007.01.16 15:09t/p387024.901.29501.31771.2950249.00207679.47
77402007.01.16 15:09sell387125.001.29601.31771.2950
77412007.01.16 15:11t/p387125.001.29501.31771.2950250.00207929.47
77422007.01.16 15:11sell387225.001.29581.31751.2948
77432007.01.16 15:13t/p387225.001.29481.31751.2948249.99208179.46
77442007.01.16 15:13sell387325.001.29541.31711.2944
77452007.01.16 15:13t/p387325.001.29441.31711.2944250.01208429.47
77462007.01.16 15:15sell387425.101.29531.31701.2943
77472007.01.16 15:17t/p387425.101.29431.31701.2943251.00208680.47
77482007.01.16 15:17sell387525.101.29561.31731.2946
77492007.01.16 15:18t/p387525.101.29461.31731.2946251.01208931.48
77502007.01.16 15:18sell387625.101.29571.31741.2947
77512007.01.16 15:19t/p387625.101.29471.31741.2947250.99209182.47
77522007.01.16 16:59t/p386624.901.29251.31701.2925249.00209431.47
77532007.01.16 16:59buy387725.201.29191.26841.2929
77542007.01.16 17:13t/p387725.201.29291.26841.2929252.00209683.47
77552007.01.16 17:13buy387825.201.29321.26971.2942
77562007.01.17 13:14buy387925.201.29111.26941.2921
77572007.01.17 14:29t/p387925.201.29211.26941.2921252.00209935.47
77582007.01.17 14:29close387825.201.29231.26971.2942-243.31209692.17
77592007.01.17 14:30buy388025.201.29261.26911.2936
77602007.01.17 14:59t/p388025.201.29361.26911.2936252.00209944.17
77612007.01.17 14:59buy388125.201.29381.27031.2948
77622007.01.17 15:59t/p388125.201.29481.27031.2948252.00210196.17
77632007.01.17 15:59buy388225.301.29511.27161.2961
77642007.01.17 19:29buy388325.301.29321.27151.2942
77652007.01.17 20:01t/p388325.301.29421.27151.2942253.00210449.17
77662007.01.17 20:01close388225.301.29431.27161.2961-202.41210246.76
77672007.01.17 20:14sell388425.301.29341.31691.2924
77682007.01.18 02:14sell388525.301.29531.31701.2943
77692007.01.18 10:14t/p388525.301.29431.31701.2943253.00210499.76
77702007.01.18 10:14close388425.301.29421.31691.2924-157.62210342.14
77712007.01.18 10:15sell388625.301.29391.31741.2929
77722007.01.18 12:14t/p388625.301.29291.31741.2929253.00210595.14
77732007.01.18 12:14sell388725.301.29211.31561.2911
77742007.01.18 12:16sell388825.301.29411.31581.2931
77752007.01.18 12:19t/p388825.301.29311.31581.2931253.01210848.15
77762007.01.18 12:19sell388925.401.29391.31561.2929
77772007.01.18 12:27t/p388925.401.29291.31561.2929254.00211102.15
77782007.01.18 12:27sell389025.401.29391.31561.2929
77792007.01.18 12:29t/p389025.401.29291.31561.2929254.00211356.15
77802007.01.18 12:29sell389125.401.29391.31561.2929
77812007.01.18 12:29t/p389125.401.29291.31561.2929254.00211610.15
77822007.01.18 12:38sell389225.401.29411.31581.2931
77832007.01.18 12:41t/p389225.401.29311.31581.2931254.01211864.16
77842007.01.18 12:41sell389325.501.29411.31581.2931
77852007.01.18 12:44t/p389325.501.29311.31581.2931255.01212119.17
77862007.01.18 12:51sell389425.501.29411.31581.2931
77872007.01.18 12:52t/p389425.501.29311.31581.2931255.01212374.18
77882007.01.18 12:52sell389525.501.29411.31581.2931
77892007.01.18 12:54t/p389525.501.29311.31581.2931255.01212629.19
77902007.01.18 12:54sell389625.601.29421.31591.2932
77912007.01.18 12:57t/p389625.601.29321.31591.2932255.99212885.18
77922007.01.18 12:57sell389725.601.29391.31561.2929
77932007.01.18 12:57t/p389725.601.29291.31561.2929256.00213141.18
77942007.01.18 14:29sell389825.601.29411.31581.2931
77952007.01.19 15:00t/p389825.601.29311.31581.2931271.10213412.28
77962007.01.19 15:00close388725.301.29291.31561.2911-187.47213224.81
77972007.01.19 15:00sell389925.601.29441.31791.2934
77982007.01.19 15:14t/p389925.601.29341.31791.2934255.99213480.80
77992007.01.19 15:14sell390025.701.29291.31641.2919
78002007.01.19 15:29t/p390025.701.29191.31641.2919257.00213737.80
78012007.01.19 15:29sell390125.701.29131.31481.2903
78022007.01.19 15:35sell390225.701.29391.31561.2929
78032007.01.25 19:44t/p390225.701.29291.31561.2929347.98214085.78
78042007.01.25 19:44close390125.701.29211.31481.2903-114.62213971.16
78052007.01.25 19:45sell390325.701.29201.31551.2910
78062007.01.25 19:52sell390425.701.29611.31781.2951
78072007.01.25 19:57t/p390425.701.29511.31781.2951257.01214228.17
78082007.01.25 19:57sell390525.801.29591.31761.2949
78092007.01.25 19:58t/p390525.801.29491.31761.2949258.00214486.17
78102007.01.25 19:58sell390625.801.29591.31761.2949
78112007.01.25 19:59t/p390625.801.29491.31761.2949258.00214744.17
78122007.01.25 20:00sell390725.801.29551.31721.2945
78132007.01.25 20:03t/p390725.801.29451.31721.2945258.01215002.18
78142007.01.25 20:03sell390825.901.29421.31591.2932
78152007.01.25 21:05t/p390825.901.29321.31591.2932258.99215261.17
78162007.01.25 21:05close390325.701.29311.31551.2910-282.70214978.47
78172007.01.25 21:14buy390925.801.29321.26971.2942
78182007.01.26 08:15buy391025.801.29141.26971.2924
78192007.01.26 08:18t/p391025.801.29241.26971.2924258.00215236.47
78202007.01.26 08:18close390925.801.29261.26971.2942-171.69215064.78
78212007.01.26 08:20sell391125.901.29171.31521.2907
78222007.01.26 11:29t/p391125.901.29071.31521.2907259.00215323.78
78232007.01.26 11:29sell391225.901.29011.31361.2891
78242007.01.26 13:59sell391325.901.29191.31361.2909
78252007.01.26 14:31t/p391325.901.29091.31361.2909259.00215582.78
78262007.01.26 14:31close391225.901.28991.31361.289151.80215634.58
78272007.01.26 14:31buy391425.901.29001.26651.2910
78282007.01.26 15:00t/p391425.901.29101.26651.2910259.00215893.58
78292007.01.26 15:00buy391526.001.29181.26831.2928
78302007.01.26 15:14buy391626.001.28951.26781.2905
78312007.01.26 15:15t/p391626.001.29051.26781.2905260.00216153.58
78322007.01.26 15:15close391526.001.29121.26831.2928-156.00215997.58
78332007.01.26 15:15buy391726.001.29131.26781.2923
78342007.01.28 23:00t/p391726.001.29231.26781.2923260.00216257.58
78352007.01.28 23:00buy391826.001.29261.26911.2936
78362007.01.29 00:44buy391926.001.29081.26911.2918
78372007.01.29 00:52t/p391926.001.29181.26911.2918260.00216517.58
78382007.01.29 00:52close391826.001.29201.26911.2936-173.02216344.56
78392007.01.29 00:59sell392026.001.29081.31431.2898
78402007.01.29 12:14sell392126.001.29261.31431.2916
78412007.01.29 13:30t/p392126.001.29161.31431.2916260.00216604.56
78422007.01.29 13:30close392026.001.29161.31431.2898-208.00216396.56
78432007.01.29 13:30sell392226.001.29131.31481.2903
78442007.01.29 14:59sell392326.001.29361.31531.2926
78452007.02.05 12:29t/p392326.001.29261.31531.2926367.38216763.94
78462007.02.05 12:29close392226.001.29261.31481.2903-230.62216533.32
78472007.02.05 12:30sell392426.001.29251.31601.2915
78482007.02.06 10:14sell392526.001.29441.31611.2934
78492007.02.15 15:15s/l392426.001.31601.31601.2915-5925.92210607.40
78502007.02.15 15:15close392526.001.31611.31611.2934-5473.25205134.15
78512007.02.15 15:16buy392624.701.31571.29221.3167
78522007.02.15 16:14buy392724.701.31381.29211.3148
78532007.02.15 16:20t/p392724.701.31481.29211.3148247.00205381.15
78542007.02.15 16:20close392624.701.31481.29221.3167-222.29205158.86
78552007.02.15 16:21sell392824.701.31421.33771.3132
78562007.02.15 18:15t/p392824.701.31321.33771.3132247.00205405.86
78572007.02.15 18:15sell392924.701.31301.33651.3120
78582007.02.15 19:59sell393024.701.31481.33651.3138
78592007.02.15 23:15t/p393024.701.31381.33651.3138247.00205652.86
78602007.02.15 23:15close392924.701.31381.33651.3120-197.60205455.26
78612007.02.15 23:16sell393124.701.31371.33721.3127
78622007.02.16 08:21t/p393124.701.31271.33721.3127261.57205716.83
78632007.02.16 08:21sell393224.701.31251.33601.3115
78642007.02.16 11:09t/p393224.701.31151.33601.3115247.00205963.83
78652007.02.16 11:09sell393324.801.31131.33481.3103
78662007.02.16 13:30sell393424.801.31311.33481.3121
78672007.02.16 13:37t/p393424.801.31211.33481.3121248.00206211.83
78682007.02.16 13:37close393324.801.31211.33481.3103-198.40206013.43
78692007.02.16 13:37buy393524.801.31221.28871.3132
78702007.02.16 13:54buy393624.801.31041.28871.3114
78712007.02.16 14:25t/p393624.801.31141.28871.3114248.00206261.43
78722007.02.16 14:25close393524.801.31141.28871.3132-198.40206063.03
78732007.02.16 14:25sell393724.801.31131.33481.3103
78742007.02.16 16:09sell393824.801.31311.33481.3121
78752007.02.18 23:00sell393949.601.31521.33511.3142
78762007.02.19 07:24t/p393949.601.31421.33511.3142525.26206588.29
78772007.02.19 07:24close393824.801.31421.33481.3121-258.17206330.13
78782007.02.19 07:24close393724.801.31411.33481.3103-679.77205650.36
78792007.02.19 07:24sell394024.701.31381.33731.3128
78802007.02.19 07:55sell394124.701.31561.33731.3146
78812007.02.19 08:09t/p394124.701.31461.33731.3146247.00205897.36
78822007.02.19 08:09close394024.701.31451.33731.3128-172.90205724.46
78832007.02.19 08:09sell394224.701.31421.33771.3132
78842007.02.19 10:24t/p394224.701.31321.33771.3132247.00205971.46
78852007.02.19 10:24buy394324.801.31321.28971.3142
78862007.02.19 15:30t/p394324.801.31421.28971.3142248.00206219.46
78872007.02.19 15:30buy394424.801.31441.29091.3154
78882007.02.19 17:55t/p394424.801.31541.29091.3154248.00206467.46
78892007.02.19 17:55buy394524.801.31561.29211.3166
78902007.02.20 01:52t/p394524.801.31661.29211.3166231.76206699.21
78912007.02.20 01:52buy394624.901.31681.29331.3178
78922007.02.20 02:24t/p394624.901.31781.29331.3178249.00206948.21
78932007.02.20 02:24buy394724.901.31801.29451.3190
78942007.02.20 07:52buy394824.901.31621.29451.3172
78952007.02.20 08:09buy394949.801.31441.29451.3154
78962007.02.20 09:31t/p394949.801.31541.29451.3154498.00207446.21
78972007.02.20 09:31close394824.901.31541.29451.3172-199.20207247.01
78982007.02.20 09:31close394724.901.31531.29451.3190-672.30206574.71
78992007.02.20 09:31buy395024.801.31561.29211.3166
79002007.02.20 11:30buy395124.801.31361.29191.3146
79012007.02.20 13:20t/p395124.801.31461.29191.3146248.00206822.71
79022007.02.20 13:20close395024.801.31461.29211.3166-248.00206574.71
79032007.02.20 13:20buy395224.801.31471.29121.3157
79042007.02.21 07:25t/p395224.801.31571.29121.3157231.76206806.47
79052007.02.21 07:25buy395324.901.31601.29251.3170
79062007.02.21 09:33buy395424.901.31421.29251.3152
79072007.02.21 11:37buy395549.801.31241.29251.3134
79082007.02.21 12:11t/p395549.801.31341.29251.3134498.00207304.47
79092007.02.21 12:11close395424.901.31341.29251.3152-199.20207105.27
79102007.02.21 12:11close395324.901.31361.29251.3170-597.60206507.67
79112007.02.21 12:11sell395624.801.31351.33701.3125
79122007.02.21 13:31t/p395624.801.31251.33701.3125248.00206755.67
79132007.02.21 13:31buy395724.901.31241.28891.3134
79142007.02.21 13:34t/p395724.901.31341.28891.3134249.00207004.67
79152007.02.21 13:34buy395824.901.31361.29011.3146
79162007.02.21 13:38buy395924.901.31171.29001.3127
79172007.02.21 14:12t/p395924.901.31271.29001.3127249.00207253.67
79182007.02.21 14:12close395824.901.31271.29011.3146-224.10207029.57
79192007.02.21 14:12sell396024.901.31281.33631.3118
79202007.02.21 14:19t/p396024.901.31181.33631.3118249.00207278.57
79212007.02.21 14:19sell396124.901.31131.33481.3103
79222007.02.21 15:07sell396224.901.31311.33481.3121
79232007.02.21 23:59close at stop396224.901.31391.33481.3121-199.20207079.37
79242007.02.21 23:59close at stop396124.901.31391.33481.3103-647.40206431.97