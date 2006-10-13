|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.10.02 00:00 - 2007.02.06 00:00 (2006.10.01 - 2007.02.06)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|LotSize=5; Slippage=3; StopLoss=20; TakeProfit=600; RiskPercent=2; UseMoneyMgmt=true;
|Bars in test
|17730
|Ticks modelled
|481251
|Modelling quality
|84.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-2467.81
|Gross profit
|7912.99
|Gross loss
|-10380.81
|Profit factor
|0.76
|Expected payoff
|-6.72
|Absolute drawdown
|2670.31
|Maximal drawdown
|3090.65 (29.66%)
|Relative drawdown
|29.66% (3090.65)
|Total trades
|367
|Short positions (won %)
|161 (30.43%)
|Long positions (won %)
|206 (35.44%)
|Profit trades (% of total)
|122 (33.24%)
|Loss trades (% of total)
|245 (66.76%)
|Largest
|profit trade
|315.91
|loss trade
|-88.00
|Average
|profit trade
|64.86
|loss trade
|-42.37
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (372.84)
|consecutive losses (loss in money)
|12 (-484.52)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|437.91 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-486.00 (9)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.10.02 16:00
|buy
|1
|0.40
|1.2699
|1.2677
|1.3297
|2
|2006.10.02 16:05
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2678
|1.3297
|3
|2006.10.02 16:05
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2680
|1.3297
|4
|2006.10.02 16:05
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2681
|1.3297
|5
|2006.10.02 16:13
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2682
|1.3297
|6
|2006.10.02 16:13
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2683
|1.3297
|7
|2006.10.02 16:16
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2684
|1.3297
|8
|2006.10.02 16:16
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2685
|1.3297
|9
|2006.10.02 16:17
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2686
|1.3297
|10
|2006.10.02 16:17
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2687
|1.3297
|11
|2006.10.02 16:18
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2688
|1.3297
|12
|2006.10.02 16:18
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2689
|1.3297
|13
|2006.10.02 16:18
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2690
|1.3297
|14
|2006.10.02 16:21
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2691
|1.3297
|15
|2006.10.02 16:22
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2692
|1.3297
|16
|2006.10.02 16:22
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2693
|1.3297
|17
|2006.10.02 16:23
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2694
|1.3297
|18
|2006.10.02 16:23
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2695
|1.3297
|19
|2006.10.02 16:31
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2696
|1.3297
|20
|2006.10.02 16:32
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2697
|1.3297
|21
|2006.10.02 16:32
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2698
|1.3297
|22
|2006.10.02 16:32
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2699
|1.3297
|23
|2006.10.02 16:33
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2700
|1.3297
|24
|2006.10.02 16:33
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2701
|1.3297
|25
|2006.10.02 16:33
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2702
|1.3297
|26
|2006.10.02 16:33
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2703
|1.3297
|27
|2006.10.02 16:35
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2704
|1.3297
|28
|2006.10.02 16:35
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2705
|1.3297
|29
|2006.10.02 16:35
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2706
|1.3297
|30
|2006.10.02 16:35
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2707
|1.3297
|31
|2006.10.02 16:35
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2708
|1.3297
|32
|2006.10.02 16:35
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2709
|1.3297
|33
|2006.10.02 16:36
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2710
|1.3297
|34
|2006.10.02 16:46
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2711
|1.3297
|35
|2006.10.02 16:46
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2712
|1.3297
|36
|2006.10.02 16:47
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2713
|1.3297
|37
|2006.10.02 16:47
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2714
|1.3297
|38
|2006.10.02 16:47
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2715
|1.3297
|39
|2006.10.02 16:47
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2716
|1.3297
|40
|2006.10.02 16:48
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2717
|1.3297
|41
|2006.10.02 16:48
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2718
|1.3297
|42
|2006.10.02 16:48
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2719
|1.3297
|43
|2006.10.02 16:48
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2720
|1.3297
|44
|2006.10.02 16:51
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2721
|1.3297
|45
|2006.10.02 16:52
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2722
|1.3297
|46
|2006.10.02 16:52
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2723
|1.3297
|47
|2006.10.02 16:52
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2724
|1.3297
|48
|2006.10.02 16:52
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2725
|1.3297
|49
|2006.10.02 16:53
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2726
|1.3297
|50
|2006.10.02 16:53
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2727
|1.3297
|51
|2006.10.02 16:53
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2728
|1.3297
|52
|2006.10.02 17:01
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2729
|1.3297
|53
|2006.10.02 17:22
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2730
|1.3297
|54
|2006.10.02 17:22
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2731
|1.3297
|55
|2006.10.02 17:22
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2732
|1.3297
|56
|2006.10.02 17:23
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2733
|1.3297
|57
|2006.10.02 17:23
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2735
|1.3297
|58
|2006.10.02 17:23
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2736
|1.3297
|59
|2006.10.02 17:23
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2737
|1.3297
|60
|2006.10.02 17:23
|modify
|1
|0.40
|1.2699
|1.2738
|1.3297
|61
|2006.10.02 21:56
|s/l
|1
|0.40
|1.2738
|1.2738
|1.3297
|156.00
|10156.00
|62
|2006.10.02 21:56
|buy
|2
|0.40
|1.2740
|1.2718
|1.3338
|63
|2006.10.02 21:56
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2719
|1.3338
|64
|2006.10.02 21:58
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2720
|1.3338
|65
|2006.10.02 21:58
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2721
|1.3338
|66
|2006.10.02 22:14
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2722
|1.3338
|67
|2006.10.02 22:21
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2723
|1.3338
|68
|2006.10.02 22:26
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2724
|1.3338
|69
|2006.10.03 04:00
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2725
|1.3338
|70
|2006.10.03 04:00
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2726
|1.3338
|71
|2006.10.03 06:05
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2728
|1.3338
|72
|2006.10.03 06:12
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2729
|1.3338
|73
|2006.10.03 06:13
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2730
|1.3338
|74
|2006.10.03 06:26
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2731
|1.3338
|75
|2006.10.03 08:47
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2732
|1.3338
|76
|2006.10.03 08:47
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2733
|1.3338
|77
|2006.10.03 08:53
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2734
|1.3338
|78
|2006.10.03 08:55
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2735
|1.3338
|79
|2006.10.03 08:55
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2736
|1.3338
|80
|2006.10.03 08:55
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2737
|1.3338
|81
|2006.10.03 09:05
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2738
|1.3338
|82
|2006.10.03 09:06
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2739
|1.3338
|83
|2006.10.03 09:07
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2740
|1.3338
|84
|2006.10.03 09:07
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2741
|1.3338
|85
|2006.10.03 09:08
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2742
|1.3338
|86
|2006.10.03 09:10
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2743
|1.3338
|87
|2006.10.03 09:33
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2744
|1.3338
|88
|2006.10.03 09:33
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2745
|1.3338
|89
|2006.10.03 09:35
|modify
|2
|0.40
|1.2740
|1.2746
|1.3338
|90
|2006.10.03 10:18
|s/l
|2
|0.40
|1.2746
|1.2746
|1.3338
|21.21
|10177.21
|91
|2006.10.03 10:18
|buy
|3
|0.40
|1.2748
|1.2726
|1.3346
|92
|2006.10.03 10:18
|modify
|3
|0.40
|1.2748
|1.2727
|1.3346
|93
|2006.10.03 10:18
|modify
|3
|0.40
|1.2748
|1.2728
|1.3346
|94
|2006.10.03 10:19
|modify
|3
|0.40
|1.2748
|1.2729
|1.3346
|95
|2006.10.03 10:21
|modify
|3
|0.40
|1.2748
|1.2730
|1.3346
|96
|2006.10.03 10:22
|modify
|3
|0.40
|1.2748
|1.2731
|1.3346
|97
|2006.10.03 10:22
|modify
|3
|0.40
|1.2748
|1.2732
|1.3346
|98
|2006.10.03 10:23
|modify
|3
|0.40
|1.2748
|1.2733
|1.3346
|99
|2006.10.03 10:31
|modify
|3
|0.40
|1.2748
|1.2734
|1.3346
|100
|2006.10.03 10:31
|modify
|3
|0.40
|1.2748
|1.2735
|1.3346
|101
|2006.10.03 10:32
|modify
|3
|0.40
|1.2748
|1.2736
|1.3346
|102
|2006.10.03 10:33
|modify
|3
|0.40
|1.2748
|1.2737
|1.3346
|103
|2006.10.03 11:10
|s/l
|3
|0.40
|1.2737
|1.2737
|1.3346
|-44.00
|10133.21
|104
|2006.10.03 11:10
|buy
|4
|0.40
|1.2739
|1.2717
|1.3337
|105
|2006.10.03 11:10
|modify
|4
|0.40
|1.2739
|1.2718
|1.3337
|106
|2006.10.03 11:11
|modify
|4
|0.40
|1.2739
|1.2719
|1.3337
|107
|2006.10.03 11:11
|modify
|4
|0.40
|1.2739
|1.2720
|1.3337
|108
|2006.10.03 11:12
|modify
|4
|0.40
|1.2739
|1.2721
|1.3337
|109
|2006.10.03 11:13
|modify
|4
|0.40
|1.2739
|1.2722
|1.3337
|110
|2006.10.03 11:20
|modify
|4
|0.40
|1.2739
|1.2724
|1.3337
|111
|2006.10.03 12:07
|modify
|4
|0.40
|1.2739
|1.2725
|1.3337
|112
|2006.10.03 12:08
|modify
|4
|0.40
|1.2739
|1.2726
|1.3337
|113
|2006.10.03 12:08
|modify
|4
|0.40
|1.2739
|1.2727
|1.3337
|114
|2006.10.03 12:23
|modify
|4
|0.40
|1.2739
|1.2729
|1.3337
|115
|2006.10.03 12:26
|modify
|4
|0.40
|1.2739
|1.2730
|1.3337
|116
|2006.10.03 12:27
|modify
|4
|0.40
|1.2739
|1.2731
|1.3337
|117
|2006.10.03 12:57
|modify
|4
|0.40
|1.2739
|1.2732
|1.3337
|118
|2006.10.03 12:58
|modify
|4
|0.40
|1.2739
|1.2733
|1.3337
|119
|2006.10.03 12:58
|modify
|4
|0.40
|1.2739
|1.2734
|1.3337
|120
|2006.10.03 14:40
|s/l
|4
|0.40
|1.2734
|1.2734
|1.3337
|-20.00
|10113.21
|121
|2006.10.03 14:40
|buy
|5
|0.40
|1.2735
|1.2713
|1.3333
|122
|2006.10.03 14:40
|modify
|5
|0.40
|1.2735
|1.2714
|1.3333
|123
|2006.10.03 14:41
|modify
|5
|0.40
|1.2735
|1.2715
|1.3333
|124
|2006.10.03 14:41
|modify
|5
|0.40
|1.2735
|1.2716
|1.3333
|125
|2006.10.03 14:42
|modify
|5
|0.40
|1.2735
|1.2717
|1.3333
|126
|2006.10.03 14:43
|modify
|5
|0.40
|1.2735
|1.2718
|1.3333
|127
|2006.10.03 14:43
|modify
|5
|0.40
|1.2735
|1.2719
|1.3333
|128
|2006.10.03 14:50
|modify
|5
|0.40
|1.2735
|1.2720
|1.3333
|129
|2006.10.03 15:10
|modify
|5
|0.40
|1.2735
|1.2721
|1.3333
|130
|2006.10.03 15:10
|modify
|5
|0.40
|1.2735
|1.2722
|1.3333
|131
|2006.10.03 15:33
|s/l
|5
|0.40
|1.2722
|1.2722
|1.3333
|-52.00
|10061.21
|132
|2006.10.03 15:33
|buy
|6
|0.40
|1.2724
|1.2702
|1.3322
|133
|2006.10.03 15:33
|modify
|6
|0.40
|1.2724
|1.2703
|1.3322
|134
|2006.10.03 15:34
|modify
|6
|0.40
|1.2724
|1.2704
|1.3322
|135
|2006.10.03 15:37
|modify
|6
|0.40
|1.2724
|1.2705
|1.3322
|136
|2006.10.03 15:37
|modify
|6
|0.40
|1.2724
|1.2706
|1.3322
|137
|2006.10.03 15:42
|modify
|6
|0.40
|1.2724
|1.2707
|1.3322
|138
|2006.10.03 15:43
|modify
|6
|0.40
|1.2724
|1.2708
|1.3322
|139
|2006.10.03 15:51
|modify
|6
|0.40
|1.2724
|1.2709
|1.3322
|140
|2006.10.03 15:55
|modify
|6
|0.40
|1.2724
|1.2710
|1.3322
|141
|2006.10.03 15:56
|modify
|6
|0.40
|1.2724
|1.2711
|1.3322
|142
|2006.10.03 15:57
|modify
|6
|0.40
|1.2724
|1.2712
|1.3322
|143
|2006.10.03 15:57
|modify
|6
|0.40
|1.2724
|1.2713
|1.3322
|144
|2006.10.03 15:58
|modify
|6
|0.40
|1.2724
|1.2714
|1.3322
|145
|2006.10.03 16:01
|modify
|6
|0.40
|1.2724
|1.2715
|1.3322
|146
|2006.10.03 16:02
|modify
|6
|0.40
|1.2724
|1.2716
|1.3322
|147
|2006.10.03 16:03
|modify
|6
|0.40
|1.2724
|1.2717
|1.3322
|148
|2006.10.03 16:03
|modify
|6
|0.40
|1.2724
|1.2718
|1.3322
|149
|2006.10.03 16:15
|modify
|6
|0.40
|1.2724
|1.2719
|1.3322
|150
|2006.10.03 16:25
|modify
|6
|0.40
|1.2724
|1.2720
|1.3322
|151
|2006.10.03 17:42
|modify
|6
|0.40
|1.2724
|1.2721
|1.3322
|152
|2006.10.03 17:42
|modify
|6
|0.40
|1.2724
|1.2722
|1.3322
|153
|2006.10.03 17:43
|modify
|6
|0.40
|1.2724
|1.2723
|1.3322
|154
|2006.10.03 19:02
|s/l
|6
|0.40
|1.2723
|1.2723
|1.3322
|-4.00
|10057.21
|155
|2006.10.03 19:02
|buy
|7
|0.40
|1.2725
|1.2703
|1.3323
|156
|2006.10.03 19:02
|modify
|7
|0.40
|1.2725
|1.2704
|1.3323
|157
|2006.10.03 19:05
|modify
|7
|0.40
|1.2725
|1.2705
|1.3323
|158
|2006.10.03 19:06
|modify
|7
|0.40
|1.2725
|1.2706
|1.3323
|159
|2006.10.03 19:07
|modify
|7
|0.40
|1.2725
|1.2707
|1.3323
|160
|2006.10.03 19:10
|modify
|7
|0.40
|1.2725
|1.2708
|1.3323
|161
|2006.10.03 19:11
|modify
|7
|0.40
|1.2725
|1.2709
|1.3323
|162
|2006.10.03 19:15
|modify
|7
|0.40
|1.2725
|1.2711
|1.3323
|163
|2006.10.03 22:07
|modify
|7
|0.40
|1.2725
|1.2712
|1.3323
|164
|2006.10.03 22:08
|modify
|7
|0.40
|1.2725
|1.2713
|1.3323
|165
|2006.10.04 01:21
|modify
|7
|0.40
|1.2725
|1.2714
|1.3323
|166
|2006.10.04 01:22
|modify
|7
|0.40
|1.2725
|1.2715
|1.3323
|167
|2006.10.04 01:23
|modify
|7
|0.40
|1.2725
|1.2716
|1.3323
|168
|2006.10.04 04:45
|s/l
|7
|0.40
|1.2716
|1.2716
|1.3323
|-38.79
|10018.42
|169
|2006.10.04 04:45
|buy
|8
|0.40
|1.2718
|1.2696
|1.3316
|170
|2006.10.04 04:45
|modify
|8
|0.40
|1.2718
|1.2697
|1.3316
|171
|2006.10.04 04:46
|modify
|8
|0.40
|1.2718
|1.2698
|1.3316
|172
|2006.10.04 04:46
|modify
|8
|0.40
|1.2718
|1.2699
|1.3316
|173
|2006.10.04 04:47
|modify
|8
|0.40
|1.2718
|1.2700
|1.3316
|174
|2006.10.04 04:48
|modify
|8
|0.40
|1.2718
|1.2701
|1.3316
|175
|2006.10.04 04:48
|modify
|8
|0.40
|1.2718
|1.2702
|1.3316
|176
|2006.10.04 05:00
|close
|8
|0.40
|1.2715
|1.2702
|1.3316
|-12.00
|10006.42
|177
|2006.10.04 05:00
|sell
|9
|0.40
|1.2715
|1.2737
|1.2117
|178
|2006.10.04 05:00
|modify
|9
|0.40
|1.2715
|1.2736
|1.2117
|179
|2006.10.04 09:58
|s/l
|9
|0.40
|1.2736
|1.2736
|1.2117
|-84.00
|9922.42
|180
|2006.10.04 09:58
|sell
|10
|0.40
|1.2734
|1.2756
|1.2136
|181
|2006.10.04 09:58
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2755
|1.2136
|182
|2006.10.04 10:00
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2754
|1.2136
|183
|2006.10.04 10:26
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2753
|1.2136
|184
|2006.10.04 10:27
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2751
|1.2136
|185
|2006.10.04 10:28
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2749
|1.2136
|186
|2006.10.04 10:30
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2748
|1.2136
|187
|2006.10.04 10:30
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2747
|1.2136
|188
|2006.10.04 10:47
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2746
|1.2136
|189
|2006.10.04 10:47
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2745
|1.2136
|190
|2006.10.04 10:48
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2744
|1.2136
|191
|2006.10.04 10:52
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2743
|1.2136
|192
|2006.10.04 10:53
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2742
|1.2136
|193
|2006.10.04 10:56
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2741
|1.2136
|194
|2006.10.04 10:57
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2740
|1.2136
|195
|2006.10.04 10:57
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2738
|1.2136
|196
|2006.10.04 10:57
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2737
|1.2136
|197
|2006.10.04 10:58
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2736
|1.2136
|198
|2006.10.04 10:58
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2734
|1.2136
|199
|2006.10.04 10:58
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2733
|1.2136
|200
|2006.10.04 11:03
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2732
|1.2136
|201
|2006.10.04 11:12
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2731
|1.2136
|202
|2006.10.04 11:12
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2730
|1.2136
|203
|2006.10.04 11:13
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2728
|1.2136
|204
|2006.10.04 11:13
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2727
|1.2136
|205
|2006.10.04 11:28
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2726
|1.2136
|206
|2006.10.04 11:33
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2725
|1.2136
|207
|2006.10.04 11:42
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2724
|1.2136
|208
|2006.10.04 11:42
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2723
|1.2136
|209
|2006.10.04 11:42
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2722
|1.2136
|210
|2006.10.04 11:43
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2721
|1.2136
|211
|2006.10.04 11:43
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2719
|1.2136
|212
|2006.10.04 11:43
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2718
|1.2136
|213
|2006.10.04 11:45
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2717
|1.2136
|214
|2006.10.04 11:45
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2716
|1.2136
|215
|2006.10.04 11:45
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2714
|1.2136
|216
|2006.10.04 11:45
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2713
|1.2136
|217
|2006.10.04 11:52
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2712
|1.2136
|218
|2006.10.04 11:52
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2711
|1.2136
|219
|2006.10.04 11:53
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2710
|1.2136
|220
|2006.10.04 11:53
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2709
|1.2136
|221
|2006.10.04 11:53
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2708
|1.2136
|222
|2006.10.04 11:58
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2707
|1.2136
|223
|2006.10.04 12:00
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2706
|1.2136
|224
|2006.10.04 12:18
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2704
|1.2136
|225
|2006.10.04 13:20
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2703
|1.2136
|226
|2006.10.04 13:37
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2702
|1.2136
|227
|2006.10.04 13:37
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2701
|1.2136
|228
|2006.10.04 13:38
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2700
|1.2136
|229
|2006.10.04 13:38
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2699
|1.2136
|230
|2006.10.04 13:38
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2697
|1.2136
|231
|2006.10.04 13:42
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2696
|1.2136
|232
|2006.10.04 13:43
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2695
|1.2136
|233
|2006.10.04 13:43
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2694
|1.2136
|234
|2006.10.04 13:53
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2693
|1.2136
|235
|2006.10.04 13:53
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2692
|1.2136
|236
|2006.10.04 14:08
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2691
|1.2136
|237
|2006.10.04 14:10
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2690
|1.2136
|238
|2006.10.04 14:18
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2688
|1.2136
|239
|2006.10.04 14:18
|modify
|10
|0.40
|1.2734
|1.2687
|1.2136
|240
|2006.10.04 15:15
|s/l
|10
|0.40
|1.2687
|1.2687
|1.2136
|188.00
|10110.42
|241
|2006.10.04 15:15
|sell
|11
|0.40
|1.2685
|1.2707
|1.2087
|242
|2006.10.04 15:15
|modify
|11
|0.40
|1.2685
|1.2706
|1.2087
|243
|2006.10.04 15:16
|modify
|11
|0.40
|1.2685
|1.2705
|1.2087
|244
|2006.10.04 15:16
|modify
|11
|0.40
|1.2685
|1.2704
|1.2087
|245
|2006.10.04 15:17
|modify
|11
|0.40
|1.2685
|1.2703
|1.2087
|246
|2006.10.04 15:17
|modify
|11
|0.40
|1.2685
|1.2702
|1.2087
|247
|2006.10.04 15:18
|modify
|11
|0.40
|1.2685
|1.2701
|1.2087
|248
|2006.10.04 15:18
|modify
|11
|0.40
|1.2685
|1.2700
|1.2087
|249
|2006.10.04 15:18
|modify
|11
|0.40
|1.2685
|1.2699
|1.2087
|250
|2006.10.04 15:18
|modify
|11
|0.40
|1.2685
|1.2698
|1.2087
|251
|2006.10.04 15:25
|modify
|11
|0.40
|1.2685
|1.2697
|1.2087
|252
|2006.10.04 15:27
|modify
|11
|0.40
|1.2685
|1.2696
|1.2087
|253
|2006.10.04 15:27
|modify
|11
|0.40
|1.2685
|1.2695
|1.2087
|254
|2006.10.04 15:28
|modify
|11
|0.40
|1.2685
|1.2694
|1.2087
|255
|2006.10.04 17:02
|s/l
|11
|0.40
|1.2694
|1.2694
|1.2087
|-36.00
|10074.42
|256
|2006.10.04 17:02
|sell
|12
|0.40
|1.2692
|1.2714
|1.2094
|257
|2006.10.04 17:04
|modify
|12
|0.40
|1.2692
|1.2705
|1.2094
|258
|2006.10.04 17:05
|modify
|12
|0.40
|1.2692
|1.2704
|1.2094
|259
|2006.10.04 17:05
|modify
|12
|0.40
|1.2692
|1.2703
|1.2094
|260
|2006.10.04 17:05
|modify
|12
|0.40
|1.2692
|1.2702
|1.2094
|261
|2006.10.04 17:05
|modify
|12
|0.40
|1.2692
|1.2701
|1.2094
|262
|2006.10.04 17:12
|modify
|12
|0.40
|1.2692
|1.2700
|1.2094
|263
|2006.10.04 17:13
|modify
|12
|0.40
|1.2692
|1.2699
|1.2094
|264
|2006.10.04 17:13
|modify
|12
|0.40
|1.2692
|1.2697
|1.2094
|265
|2006.10.04 17:13
|modify
|12
|0.40
|1.2692
|1.2696
|1.2094
|266
|2006.10.04 17:15
|modify
|12
|0.40
|1.2692
|1.2695
|1.2094
|267
|2006.10.04 17:28
|s/l
|12
|0.40
|1.2695
|1.2695
|1.2094
|-12.00
|10062.42
|268
|2006.10.04 17:28
|sell
|13
|0.40
|1.2693
|1.2715
|1.2095
|269
|2006.10.04 17:29
|modify
|13
|0.40
|1.2693
|1.2714
|1.2095
|270
|2006.10.04 17:33
|modify
|13
|0.40
|1.2693
|1.2713
|1.2095
|271
|2006.10.04 17:36
|modify
|13
|0.40
|1.2693
|1.2712
|1.2095
|272
|2006.10.04 17:37
|modify
|13
|0.40
|1.2693
|1.2711
|1.2095
|273
|2006.10.04 17:38
|modify
|13
|0.40
|1.2693
|1.2710
|1.2095
|274
|2006.10.04 17:38
|modify
|13
|0.40
|1.2693
|1.2709
|1.2095
|275
|2006.10.04 17:53
|modify
|13
|0.40
|1.2693
|1.2708
|1.2095
|276
|2006.10.04 17:55
|modify
|13
|0.40
|1.2693
|1.2707
|1.2095
|277
|2006.10.04 18:10
|modify
|13
|0.40
|1.2693
|1.2706
|1.2095
|278
|2006.10.04 18:15
|modify
|13
|0.40
|1.2693
|1.2705
|1.2095
|279
|2006.10.04 18:17
|modify
|13
|0.40
|1.2693
|1.2704
|1.2095
|280
|2006.10.04 18:18
|modify
|13
|0.40
|1.2693
|1.2703
|1.2095
|281
|2006.10.04 18:20
|modify
|13
|0.40
|1.2693
|1.2702
|1.2095
|282
|2006.10.04 18:20
|modify
|13
|0.40
|1.2693
|1.2700
|1.2095
|283
|2006.10.04 19:38
|s/l
|13
|0.40
|1.2700
|1.2700
|1.2095
|-28.00
|10034.42
|284
|2006.10.04 19:38
|sell
|14
|0.40
|1.2700
|1.2722
|1.2102
|285
|2006.10.04 19:38
|modify
|14
|0.40
|1.2700
|1.2721
|1.2102
|286
|2006.10.04 19:39
|modify
|14
|0.40
|1.2700
|1.2720
|1.2102
|287
|2006.10.04 19:39
|modify
|14
|0.40
|1.2700
|1.2719
|1.2102
|288
|2006.10.04 19:39
|modify
|14
|0.40
|1.2700
|1.2715
|1.2102
|289
|2006.10.04 19:40
|modify
|14
|0.40
|1.2700
|1.2714
|1.2102
|290
|2006.10.04 19:40
|modify
|14
|0.40
|1.2700
|1.2713
|1.2102
|291
|2006.10.04 19:41
|modify
|14
|0.40
|1.2700
|1.2712
|1.2102
|292
|2006.10.04 19:42
|modify
|14
|0.40
|1.2700
|1.2711
|1.2102
|293
|2006.10.04 19:43
|modify
|14
|0.40
|1.2700
|1.2710
|1.2102
|294
|2006.10.04 19:43
|modify
|14
|0.40
|1.2700
|1.2709
|1.2102
|295
|2006.10.04 19:48
|modify
|14
|0.40
|1.2700
|1.2707
|1.2102
|296
|2006.10.04 19:53
|modify
|14
|0.40
|1.2700
|1.2705
|1.2102
|297
|2006.10.04 21:37
|s/l
|14
|0.40
|1.2705
|1.2705
|1.2102
|-20.00
|10014.42
|298
|2006.10.04 21:37
|sell
|15
|0.40
|1.2703
|1.2725
|1.2105
|299
|2006.10.05 00:00
|close
|15
|0.40
|1.2717
|1.2725
|1.2105
|-50.03
|9964.39
|300
|2006.10.05 00:00
|buy
|16
|0.40
|1.2717
|1.2695
|1.3315
|301
|2006.10.05 00:00
|modify
|16
|0.40
|1.2717
|1.2696
|1.3315
|302
|2006.10.05 02:13
|modify
|16
|0.40
|1.2717
|1.2697
|1.3315
|303
|2006.10.05 02:51
|modify
|16
|0.40
|1.2717
|1.2698
|1.3315
|304
|2006.10.05 02:55
|modify
|16
|0.40
|1.2717
|1.2699
|1.3315
|305
|2006.10.05 04:47
|s/l
|16
|0.40
|1.2699
|1.2699
|1.3315
|-72.00
|9892.39
|306
|2006.10.05 04:47
|buy
|17
|0.40
|1.2701
|1.2679
|1.3299
|307
|2006.10.05 04:47
|modify
|17
|0.40
|1.2701
|1.2680
|1.3299
|308
|2006.10.05 05:08
|modify
|17
|0.40
|1.2701
|1.2681
|1.3299
|309
|2006.10.05 06:00
|close
|17
|0.40
|1.2695
|1.2681
|1.3299
|-24.00
|9868.39
|310
|2006.10.05 06:00
|sell
|18
|0.40
|1.2695
|1.2717
|1.2097
|311
|2006.10.05 06:10
|modify
|18
|0.40
|1.2695
|1.2716
|1.2097
|312
|2006.10.05 07:13
|modify
|18
|0.40
|1.2695
|1.2715
|1.2097
|313
|2006.10.05 07:13
|modify
|18
|0.40
|1.2695
|1.2714
|1.2097
|314
|2006.10.05 09:23
|s/l
|18
|0.40
|1.2714
|1.2714
|1.2097
|-76.00
|9792.39
|315
|2006.10.05 09:23
|sell
|19
|0.40
|1.2712
|1.2734
|1.2114
|316
|2006.10.05 09:23
|modify
|19
|0.40
|1.2712
|1.2733
|1.2114
|317
|2006.10.05 09:24
|modify
|19
|0.40
|1.2712
|1.2732
|1.2114
|318
|2006.10.05 09:27
|modify
|19
|0.40
|1.2712
|1.2731
|1.2114
|319
|2006.10.05 09:28
|modify
|19
|0.40
|1.2712
|1.2730
|1.2114
|320
|2006.10.05 09:32
|modify
|19
|0.40
|1.2712
|1.2729
|1.2114
|321
|2006.10.05 09:32
|modify
|19
|0.40
|1.2712
|1.2728
|1.2114
|322
|2006.10.05 09:33
|modify
|19
|0.40
|1.2712
|1.2727
|1.2114
|323
|2006.10.05 09:33
|modify
|19
|0.40
|1.2712
|1.2726
|1.2114
|324
|2006.10.05 09:38
|modify
|19
|0.40
|1.2712
|1.2725
|1.2114
|325
|2006.10.05 09:42
|modify
|19
|0.40
|1.2712
|1.2724
|1.2114
|326
|2006.10.05 09:43
|modify
|19
|0.40
|1.2712
|1.2723
|1.2114
|327
|2006.10.05 09:43
|modify
|19
|0.40
|1.2712
|1.2722
|1.2114
|328
|2006.10.05 15:07
|s/l
|19
|0.40
|1.2722
|1.2722
|1.2114
|-40.00
|9752.39
|329
|2006.10.05 15:07
|sell
|20
|0.40
|1.2721
|1.2743
|1.2123
|330
|2006.10.05 15:10
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2742
|1.2123
|331
|2006.10.05 15:12
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2741
|1.2123
|332
|2006.10.05 15:13
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2739
|1.2123
|333
|2006.10.05 15:15
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2738
|1.2123
|334
|2006.10.05 15:15
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2737
|1.2123
|335
|2006.10.05 15:31
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2736
|1.2123
|336
|2006.10.05 15:32
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2734
|1.2123
|337
|2006.10.05 15:32
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2733
|1.2123
|338
|2006.10.05 15:32
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2732
|1.2123
|339
|2006.10.05 15:33
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2731
|1.2123
|340
|2006.10.05 15:33
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2730
|1.2123
|341
|2006.10.05 15:33
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2728
|1.2123
|342
|2006.10.05 15:33
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2726
|1.2123
|343
|2006.10.05 15:35
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2725
|1.2123
|344
|2006.10.05 15:36
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2724
|1.2123
|345
|2006.10.05 15:41
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2723
|1.2123
|346
|2006.10.05 15:41
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2722
|1.2123
|347
|2006.10.05 15:42
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2721
|1.2123
|348
|2006.10.05 15:42
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2720
|1.2123
|349
|2006.10.05 15:42
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2719
|1.2123
|350
|2006.10.05 15:42
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2718
|1.2123
|351
|2006.10.05 15:43
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2717
|1.2123
|352
|2006.10.05 15:43
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2716
|1.2123
|353
|2006.10.05 15:43
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2715
|1.2123
|354
|2006.10.05 15:43
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2714
|1.2123
|355
|2006.10.05 15:43
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2713
|1.2123
|356
|2006.10.05 15:43
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2712
|1.2123
|357
|2006.10.05 15:57
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2711
|1.2123
|358
|2006.10.05 15:58
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2710
|1.2123
|359
|2006.10.05 15:58
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2709
|1.2123
|360
|2006.10.05 15:58
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2708
|1.2123
|361
|2006.10.05 15:58
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2707
|1.2123
|362
|2006.10.05 16:47
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2705
|1.2123
|363
|2006.10.05 16:47
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2704
|1.2123
|364
|2006.10.05 16:48
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2703
|1.2123
|365
|2006.10.05 16:48
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2701
|1.2123
|366
|2006.10.05 16:48
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2699
|1.2123
|367
|2006.10.05 16:50
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2698
|1.2123
|368
|2006.10.05 16:50
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2697
|1.2123
|369
|2006.10.05 17:03
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2696
|1.2123
|370
|2006.10.05 17:10
|modify
|20
|0.40
|1.2721
|1.2694
|1.2123
|371
|2006.10.05 18:02
|s/l
|20
|0.40
|1.2694
|1.2694
|1.2123
|108.00
|9860.39
|372
|2006.10.05 18:02
|sell
|21
|0.40
|1.2692
|1.2714
|1.2094
|373
|2006.10.05 18:08
|modify
|21
|0.40
|1.2692
|1.2713
|1.2094
|374
|2006.10.05 18:10
|modify
|21
|0.40
|1.2692
|1.2712
|1.2094
|375
|2006.10.05 18:10
|modify
|21
|0.40
|1.2692
|1.2711
|1.2094
|376
|2006.10.05 18:10
|modify
|21
|0.40
|1.2692
|1.2710
|1.2094
|377
|2006.10.05 18:15
|modify
|21
|0.40
|1.2692
|1.2708
|1.2094
|378
|2006.10.05 18:16
|modify
|21
|0.40
|1.2692
|1.2707
|1.2094
|379
|2006.10.05 18:28
|modify
|21
|0.40
|1.2692
|1.2705
|1.2094
|380
|2006.10.05 18:58
|modify
|21
|0.40
|1.2692
|1.2704
|1.2094
|381
|2006.10.06 04:05
|modify
|21
|0.40
|1.2692
|1.2703
|1.2094
|382
|2006.10.06 04:05
|modify
|21
|0.40
|1.2692
|1.2698
|1.2094
|383
|2006.10.06 04:18
|modify
|21
|0.40
|1.2692
|1.2697
|1.2094
|384
|2006.10.06 09:50
|modify
|21
|0.40
|1.2692
|1.2696
|1.2094
|385
|2006.10.06 10:03
|modify
|21
|0.40
|1.2692
|1.2695
|1.2094
|386
|2006.10.06 10:03
|modify
|21
|0.40
|1.2692
|1.2694
|1.2094
|387
|2006.10.06 10:03
|modify
|21
|0.40
|1.2692
|1.2693
|1.2094
|388
|2006.10.06 14:52
|modify
|21
|0.40
|1.2692
|1.2692
|1.2094
|389
|2006.10.06 14:53
|modify
|21
|0.40
|1.2692
|1.2691
|1.2094
|390
|2006.10.06 14:53
|modify
|21
|0.40
|1.2692
|1.2690
|1.2094
|391
|2006.10.06 14:57
|modify
|21
|0.40
|1.2692
|1.2689
|1.2094
|392
|2006.10.06 14:57
|modify
|21
|0.40
|1.2692
|1.2688
|1.2094
|393
|2006.10.06 14:58
|modify
|21
|0.40
|1.2692
|1.2686
|1.2094
|394
|2006.10.06 14:58
|modify
|21
|0.40
|1.2692
|1.2685
|1.2094
|395
|2006.10.06 14:58
|modify
|21
|0.40
|1.2692
|1.2684
|1.2094
|396
|2006.10.06 15:18
|modify
|21
|0.40
|1.2692
|1.2683
|1.2094
|397
|2006.10.06 15:18
|modify
|21
|0.40
|1.2692
|1.2682
|1.2094
|398
|2006.10.06 15:30
|s/l
|21
|0.40
|1.2682
|1.2682
|1.2094
|41.99
|9902.38
|399
|2006.10.06 15:30
|sell
|22
|0.40
|1.2681
|1.2703
|1.2083
|400
|2006.10.06 15:30
|s/l
|22
|0.40
|1.2703
|1.2703
|1.2083
|-88.00
|9814.38
|401
|2006.10.06 15:30
|sell
|23
|0.40
|1.2702
|1.2724
|1.2104
|402
|2006.10.06 15:30
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2723
|1.2104
|403
|2006.10.06 15:30
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2722
|1.2104
|404
|2006.10.06 15:30
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2721
|1.2104
|405
|2006.10.06 15:30
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2720
|1.2104
|406
|2006.10.06 15:30
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2719
|1.2104
|407
|2006.10.06 15:30
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2718
|1.2104
|408
|2006.10.06 15:30
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2717
|1.2104
|409
|2006.10.06 15:30
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2716
|1.2104
|410
|2006.10.06 15:31
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2714
|1.2104
|411
|2006.10.06 15:31
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2712
|1.2104
|412
|2006.10.06 15:31
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2710
|1.2104
|413
|2006.10.06 15:31
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2709
|1.2104
|414
|2006.10.06 15:31
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2707
|1.2104
|415
|2006.10.06 15:31
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2705
|1.2104
|416
|2006.10.06 15:31
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2703
|1.2104
|417
|2006.10.06 15:31
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2702
|1.2104
|418
|2006.10.06 15:31
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2700
|1.2104
|419
|2006.10.06 15:31
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2698
|1.2104
|420
|2006.10.06 15:32
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2697
|1.2104
|421
|2006.10.06 15:32
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2695
|1.2104
|422
|2006.10.06 15:32
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2693
|1.2104
|423
|2006.10.06 15:32
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2692
|1.2104
|424
|2006.10.06 15:32
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2690
|1.2104
|425
|2006.10.06 15:32
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2688
|1.2104
|426
|2006.10.06 15:32
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2687
|1.2104
|427
|2006.10.06 15:32
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2685
|1.2104
|428
|2006.10.06 15:32
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2683
|1.2104
|429
|2006.10.06 15:32
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2681
|1.2104
|430
|2006.10.06 15:32
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2680
|1.2104
|431
|2006.10.06 15:32
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2678
|1.2104
|432
|2006.10.06 15:32
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2676
|1.2104
|433
|2006.10.06 15:32
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2675
|1.2104
|434
|2006.10.06 15:32
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2673
|1.2104
|435
|2006.10.06 15:32
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2672
|1.2104
|436
|2006.10.06 15:33
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2670
|1.2104
|437
|2006.10.06 15:33
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2668
|1.2104
|438
|2006.10.06 15:33
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2666
|1.2104
|439
|2006.10.06 15:33
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2664
|1.2104
|440
|2006.10.06 15:33
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2662
|1.2104
|441
|2006.10.06 15:33
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2660
|1.2104
|442
|2006.10.06 15:33
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2657
|1.2104
|443
|2006.10.06 15:33
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2655
|1.2104
|444
|2006.10.06 15:33
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2653
|1.2104
|445
|2006.10.06 15:33
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2651
|1.2104
|446
|2006.10.06 15:33
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2649
|1.2104
|447
|2006.10.06 15:33
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2647
|1.2104
|448
|2006.10.06 15:33
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2644
|1.2104
|449
|2006.10.06 15:33
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2642
|1.2104
|450
|2006.10.06 15:33
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2640
|1.2104
|451
|2006.10.06 15:33
|modify
|23
|0.40
|1.2702
|1.2638
|1.2104
|452
|2006.10.06 15:34
|s/l
|23
|0.40
|1.2638
|1.2638
|1.2104
|256.00
|10070.38
|453
|2006.10.06 15:34
|sell
|24
|0.40
|1.2637
|1.2659
|1.2039
|454
|2006.10.06 15:34
|modify
|24
|0.40
|1.2637
|1.2655
|1.2039
|455
|2006.10.06 15:35
|modify
|24
|0.40
|1.2637
|1.2654
|1.2039
|456
|2006.10.06 15:35
|modify
|24
|0.40
|1.2637
|1.2653
|1.2039
|457
|2006.10.06 15:35
|modify
|24
|0.40
|1.2637
|1.2652
|1.2039
|458
|2006.10.06 15:35
|modify
|24
|0.40
|1.2637
|1.2651
|1.2039
|459
|2006.10.06 15:35
|modify
|24
|0.40
|1.2637
|1.2650
|1.2039
|460
|2006.10.06 15:36
|modify
|24
|0.40
|1.2637
|1.2649
|1.2039
|461
|2006.10.06 15:36
|modify
|24
|0.40
|1.2637
|1.2648
|1.2039
|462
|2006.10.06 15:40
|s/l
|24
|0.40
|1.2648
|1.2648
|1.2039
|-44.00
|10026.38
|463
|2006.10.06 15:40
|sell
|25
|0.40
|1.2646
|1.2668
|1.2048
|464
|2006.10.06 15:40
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2667
|1.2048
|465
|2006.10.06 15:41
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2666
|1.2048
|466
|2006.10.06 15:41
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2665
|1.2048
|467
|2006.10.06 15:42
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2664
|1.2048
|468
|2006.10.06 15:42
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2663
|1.2048
|469
|2006.10.06 15:42
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2662
|1.2048
|470
|2006.10.06 15:43
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2661
|1.2048
|471
|2006.10.06 15:43
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2660
|1.2048
|472
|2006.10.06 15:43
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2659
|1.2048
|473
|2006.10.06 15:43
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2658
|1.2048
|474
|2006.10.06 15:46
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2657
|1.2048
|475
|2006.10.06 15:47
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2656
|1.2048
|476
|2006.10.06 15:47
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2655
|1.2048
|477
|2006.10.06 15:48
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2654
|1.2048
|478
|2006.10.06 15:48
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2652
|1.2048
|479
|2006.10.06 15:48
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2651
|1.2048
|480
|2006.10.06 15:51
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2650
|1.2048
|481
|2006.10.06 15:51
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2648
|1.2048
|482
|2006.10.06 15:52
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2647
|1.2048
|483
|2006.10.06 15:52
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2645
|1.2048
|484
|2006.10.06 15:52
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2644
|1.2048
|485
|2006.10.06 15:52
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2643
|1.2048
|486
|2006.10.06 15:53
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2642
|1.2048
|487
|2006.10.06 15:53
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2640
|1.2048
|488
|2006.10.06 15:53
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2639
|1.2048
|489
|2006.10.06 15:53
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2637
|1.2048
|490
|2006.10.06 15:56
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2636
|1.2048
|491
|2006.10.06 15:56
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2635
|1.2048
|492
|2006.10.06 15:56
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2634
|1.2048
|493
|2006.10.06 15:57
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2632
|1.2048
|494
|2006.10.06 15:57
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2631
|1.2048
|495
|2006.10.06 15:57
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2630
|1.2048
|496
|2006.10.06 15:57
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2629
|1.2048
|497
|2006.10.06 15:57
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2627
|1.2048
|498
|2006.10.06 15:57
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2626
|1.2048
|499
|2006.10.06 15:58
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2625
|1.2048
|500
|2006.10.06 15:58
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2623
|1.2048
|501
|2006.10.06 15:58
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2621
|1.2048
|502
|2006.10.06 15:58
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2620
|1.2048
|503
|2006.10.06 15:58
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2619
|1.2048
|504
|2006.10.06 15:58
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2617
|1.2048
|505
|2006.10.06 16:07
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2616
|1.2048
|506
|2006.10.06 16:07
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2615
|1.2048
|507
|2006.10.06 16:08
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2614
|1.2048
|508
|2006.10.06 16:08
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2613
|1.2048
|509
|2006.10.06 16:08
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2611
|1.2048
|510
|2006.10.06 16:08
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2610
|1.2048
|511
|2006.10.06 16:11
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2609
|1.2048
|512
|2006.10.06 16:58
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2608
|1.2048
|513
|2006.10.06 17:22
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2607
|1.2048
|514
|2006.10.06 17:23
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2606
|1.2048
|515
|2006.10.06 17:23
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2605
|1.2048
|516
|2006.10.06 17:23
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2604
|1.2048
|517
|2006.10.06 17:33
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2603
|1.2048
|518
|2006.10.06 17:35
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2602
|1.2048
|519
|2006.10.06 17:35
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2600
|1.2048
|520
|2006.10.06 17:35
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2598
|1.2048
|521
|2006.10.06 17:35
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2597
|1.2048
|522
|2006.10.06 17:35
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2595
|1.2048
|523
|2006.10.06 17:36
|modify
|25
|0.40
|1.2646
|1.2594
|1.2048
|524
|2006.10.06 18:23
|s/l
|25
|0.40
|1.2594
|1.2594
|1.2048
|208.00
|10234.38
|525
|2006.10.06 18:23
|sell
|26
|0.40
|1.2592
|1.2614
|1.1994
|526
|2006.10.06 18:24
|modify
|26
|0.40
|1.2592
|1.2613
|1.1994
|527
|2006.10.06 18:24
|modify
|26
|0.40
|1.2592
|1.2612
|1.1994
|528
|2006.10.06 19:10
|modify
|26
|0.40
|1.2592
|1.2610
|1.1994
|529
|2006.10.06 19:57
|s/l
|26
|0.40
|1.2610
|1.2610
|1.1994
|-72.00
|10162.38
|530
|2006.10.06 19:57
|sell
|27
|0.40
|1.2608
|1.2630
|1.2010
|531
|2006.10.06 19:57
|modify
|27
|0.40
|1.2608
|1.2629
|1.2010
|532
|2006.10.06 20:01
|modify
|27
|0.40
|1.2608
|1.2628
|1.2010
|533
|2006.10.06 20:02
|modify
|27
|0.40
|1.2608
|1.2627
|1.2010
|534
|2006.10.06 20:02
|modify
|27
|0.40
|1.2608
|1.2626
|1.2010
|535
|2006.10.06 20:03
|modify
|27
|0.40
|1.2608
|1.2625
|1.2010
|536
|2006.10.06 20:03
|modify
|27
|0.40
|1.2608
|1.2623
|1.2010
|537
|2006.10.06 20:03
|modify
|27
|0.40
|1.2608
|1.2622
|1.2010
|538
|2006.10.06 20:27
|modify
|27
|0.40
|1.2608
|1.2621
|1.2010
|539
|2006.10.06 20:46
|modify
|27
|0.40
|1.2608
|1.2620
|1.2010
|540
|2006.10.06 20:47
|modify
|27
|0.40
|1.2608
|1.2618
|1.2010
|541
|2006.10.06 20:48
|modify
|27
|0.40
|1.2608
|1.2617
|1.2010
|542
|2006.10.06 20:48
|modify
|27
|0.40
|1.2608
|1.2615
|1.2010
|543
|2006.10.06 21:47
|modify
|27
|0.40
|1.2608
|1.2614
|1.2010
|544
|2006.10.09 00:07
|modify
|27
|0.40
|1.2608
|1.2613
|1.2010
|545
|2006.10.09 00:08
|modify
|27
|0.40
|1.2608
|1.2612
|1.2010
|546
|2006.10.09 00:59
|modify
|27
|0.40
|1.2608
|1.2611
|1.2010
|547
|2006.10.09 01:01
|modify
|27
|0.40
|1.2608
|1.2610
|1.2010
|548
|2006.10.09 01:15
|modify
|27
|0.40
|1.2608
|1.2609
|1.2010
|549
|2006.10.09 01:24
|modify
|27
|0.40
|1.2608
|1.2608
|1.2010
|550
|2006.10.09 03:25
|modify
|27
|0.40
|1.2608
|1.2607
|1.2010
|551
|2006.10.09 07:07
|s/l
|27
|0.40
|1.2607
|1.2607
|1.2010
|5.99
|10168.36
|552
|2006.10.09 07:07
|sell
|28
|0.40
|1.2605
|1.2627
|1.2007
|553
|2006.10.09 07:07
|modify
|28
|0.40
|1.2605
|1.2626
|1.2007
|554
|2006.10.09 07:11
|modify
|28
|0.40
|1.2605
|1.2625
|1.2007
|555
|2006.10.09 07:22
|modify
|28
|0.40
|1.2605
|1.2624
|1.2007
|556
|2006.10.09 07:23
|modify
|28
|0.40
|1.2605
|1.2623
|1.2007
|557
|2006.10.09 07:50
|modify
|28
|0.40
|1.2605
|1.2622
|1.2007
|558
|2006.10.09 07:51
|modify
|28
|0.40
|1.2605
|1.2621
|1.2007
|559
|2006.10.09 07:57
|modify
|28
|0.40
|1.2605
|1.2620
|1.2007
|560
|2006.10.09 07:58
|modify
|28
|0.40
|1.2605
|1.2619
|1.2007
|561
|2006.10.09 08:02
|modify
|28
|0.40
|1.2605
|1.2618
|1.2007
|562
|2006.10.09 08:03
|modify
|28
|0.40
|1.2605
|1.2617
|1.2007
|563
|2006.10.09 09:05
|modify
|28
|0.40
|1.2605
|1.2616
|1.2007
|564
|2006.10.09 09:52
|modify
|28
|0.40
|1.2605
|1.2615
|1.2007
|565
|2006.10.09 09:52
|modify
|28
|0.40
|1.2605
|1.2614
|1.2007
|566
|2006.10.09 09:53
|modify
|28
|0.40
|1.2605
|1.2613
|1.2007
|567
|2006.10.09 09:53
|modify
|28
|0.40
|1.2605
|1.2612
|1.2007
|568
|2006.10.09 09:53
|modify
|28
|0.40
|1.2605
|1.2610
|1.2007
|569
|2006.10.09 10:18
|modify
|28
|0.40
|1.2605
|1.2609
|1.2007
|570
|2006.10.09 12:21
|s/l
|28
|0.40
|1.2609
|1.2609
|1.2007
|-16.00
|10152.36
|571
|2006.10.09 12:21
|sell
|29
|0.40
|1.2607
|1.2629
|1.2009
|572
|2006.10.09 12:21
|modify
|29
|0.40
|1.2607
|1.2628
|1.2009
|573
|2006.10.09 12:23
|modify
|29
|0.40
|1.2607
|1.2627
|1.2009
|574
|2006.10.09 12:33
|modify
|29
|0.40
|1.2607
|1.2626
|1.2009
|575
|2006.10.09 12:35
|modify
|29
|0.40
|1.2607
|1.2625
|1.2009
|576
|2006.10.09 13:15
|modify
|29
|0.40
|1.2607
|1.2624
|1.2009
|577
|2006.10.09 13:15
|modify
|29
|0.40
|1.2607
|1.2623
|1.2009
|578
|2006.10.09 13:15
|modify
|29
|0.40
|1.2607
|1.2622
|1.2009
|579
|2006.10.09 15:27
|modify
|29
|0.40
|1.2607
|1.2621
|1.2009
|580
|2006.10.09 15:27
|modify
|29
|0.40
|1.2607
|1.2620
|1.2009
|581
|2006.10.09 15:28
|modify
|29
|0.40
|1.2607
|1.2618
|1.2009
|582
|2006.10.09 15:28
|modify
|29
|0.40
|1.2607
|1.2617
|1.2009
|583
|2006.10.09 18:47
|modify
|29
|0.40
|1.2607
|1.2616
|1.2009
|584
|2006.10.09 18:48
|modify
|29
|0.40
|1.2607
|1.2615
|1.2009
|585
|2006.10.09 18:48
|modify
|29
|0.40
|1.2607
|1.2614
|1.2009
|586
|2006.10.09 18:48
|modify
|29
|0.40
|1.2607
|1.2613
|1.2009
|587
|2006.10.10 03:01
|modify
|29
|0.40
|1.2607
|1.2612
|1.2009
|588
|2006.10.10 03:13
|modify
|29
|0.40
|1.2607
|1.2611
|1.2009
|589
|2006.10.10 03:13
|modify
|29
|0.40
|1.2607
|1.2610
|1.2009
|590
|2006.10.10 03:17
|modify
|29
|0.40
|1.2607
|1.2609
|1.2009
|591
|2006.10.10 03:18
|modify
|29
|0.40
|1.2607
|1.2608
|1.2009
|592
|2006.10.10 06:00
|modify
|29
|0.40
|1.2607
|1.2607
|1.2009
|593
|2006.10.10 09:13
|s/l
|29
|0.40
|1.2607
|1.2607
|1.2009
|1.99
|10154.35
|594
|2006.10.10 09:13
|sell
|30
|0.40
|1.2605
|1.2627
|1.2007
|595
|2006.10.10 09:13
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2626
|1.2007
|596
|2006.10.10 09:14
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2625
|1.2007
|597
|2006.10.10 09:15
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2624
|1.2007
|598
|2006.10.10 09:15
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2623
|1.2007
|599
|2006.10.10 09:16
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2622
|1.2007
|600
|2006.10.10 09:53
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2621
|1.2007
|601
|2006.10.10 09:53
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2620
|1.2007
|602
|2006.10.10 09:55
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2619
|1.2007
|603
|2006.10.10 10:03
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2618
|1.2007
|604
|2006.10.10 10:07
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2617
|1.2007
|605
|2006.10.10 10:07
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2616
|1.2007
|606
|2006.10.10 10:07
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2615
|1.2007
|607
|2006.10.10 10:08
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2614
|1.2007
|608
|2006.10.10 10:08
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2613
|1.2007
|609
|2006.10.10 10:08
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2612
|1.2007
|610
|2006.10.10 10:08
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2611
|1.2007
|611
|2006.10.10 10:10
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2610
|1.2007
|612
|2006.10.10 11:07
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2609
|1.2007
|613
|2006.10.10 11:08
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2608
|1.2007
|614
|2006.10.10 11:08
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2607
|1.2007
|615
|2006.10.10 11:08
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2606
|1.2007
|616
|2006.10.10 11:08
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2605
|1.2007
|617
|2006.10.10 11:08
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2604
|1.2007
|618
|2006.10.10 11:21
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2603
|1.2007
|619
|2006.10.10 11:21
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2602
|1.2007
|620
|2006.10.10 11:21
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2601
|1.2007
|621
|2006.10.10 11:21
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2600
|1.2007
|622
|2006.10.10 11:22
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2599
|1.2007
|623
|2006.10.10 11:22
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2598
|1.2007
|624
|2006.10.10 11:22
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2597
|1.2007
|625
|2006.10.10 11:22
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2596
|1.2007
|626
|2006.10.10 11:22
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2595
|1.2007
|627
|2006.10.10 11:23
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2594
|1.2007
|628
|2006.10.10 11:23
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2593
|1.2007
|629
|2006.10.10 11:23
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2592
|1.2007
|630
|2006.10.10 11:23
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2591
|1.2007
|631
|2006.10.10 11:23
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2590
|1.2007
|632
|2006.10.10 11:23
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2589
|1.2007
|633
|2006.10.10 11:23
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2588
|1.2007
|634
|2006.10.10 11:32
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2587
|1.2007
|635
|2006.10.10 11:32
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2586
|1.2007
|636
|2006.10.10 11:33
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2585
|1.2007
|637
|2006.10.10 11:33
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2584
|1.2007
|638
|2006.10.10 11:33
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2583
|1.2007
|639
|2006.10.10 11:33
|modify
|30
|0.40
|1.2605
|1.2582
|1.2007
|640
|2006.10.10 11:37
|s/l
|30
|0.40
|1.2582
|1.2582
|1.2007
|92.00
|10246.35
|641
|2006.10.10 11:37
|sell
|31
|0.40
|1.2580
|1.2602
|1.1982
|642
|2006.10.10 11:42
|modify
|31
|0.40
|1.2580
|1.2601
|1.1982
|643
|2006.10.10 11:42
|modify
|31
|0.40
|1.2580
|1.2600
|1.1982
|644
|2006.10.10 11:42
|modify
|31
|0.40
|1.2580
|1.2599
|1.1982
|645
|2006.10.10 11:42
|modify
|31
|0.40
|1.2580
|1.2598
|1.1982
|646
|2006.10.10 11:43
|modify
|31
|0.40
|1.2580
|1.2597
|1.1982
|647
|2006.10.10 11:43
|modify
|31
|0.40
|1.2580
|1.2596
|1.1982
|648
|2006.10.10 11:43
|modify
|31
|0.40
|1.2580
|1.2595
|1.1982
|649
|2006.10.10 11:43
|modify
|31
|0.40
|1.2580
|1.2594
|1.1982
|650
|2006.10.10 11:43
|modify
|31
|0.40
|1.2580
|1.2593
|1.1982
|651
|2006.10.10 11:43
|modify
|31
|0.40
|1.2580
|1.2592
|1.1982
|652
|2006.10.10 11:43
|modify
|31
|0.40
|1.2580
|1.2591
|1.1982
|653
|2006.10.10 11:43
|modify
|31
|0.40
|1.2580
|1.2590
|1.1982
|654
|2006.10.10 11:53
|modify
|31
|0.40
|1.2580
|1.2589
|1.1982
|655
|2006.10.10 11:53
|modify
|31
|0.40
|1.2580
|1.2588
|1.1982
|656
|2006.10.10 11:53
|modify
|31
|0.40
|1.2580
|1.2587
|1.1982
|657
|2006.10.10 11:55
|modify
|31
|0.40
|1.2580
|1.2586
|1.1982
|658
|2006.10.10 11:55
|modify
|31
|0.40
|1.2580
|1.2585
|1.1982
|659
|2006.10.10 11:56
|modify
|31
|0.40
|1.2580
|1.2584
|1.1982
|660
|2006.10.10 12:02
|modify
|31
|0.40
|1.2580
|1.2583
|1.1982
|661
|2006.10.10 12:02
|modify
|31
|0.40
|1.2580
|1.2582
|1.1982
|662
|2006.10.10 12:03
|modify
|31
|0.40
|1.2580
|1.2581
|1.1982
|663
|2006.10.10 12:03
|modify
|31
|0.40
|1.2580
|1.2580
|1.1982
|664
|2006.10.10 12:03
|modify
|31
|0.40
|1.2580
|1.2579
|1.1982
|665
|2006.10.10 12:03
|modify
|31
|0.40
|1.2580
|1.2578
|1.1982
|666
|2006.10.10 12:03
|modify
|31
|0.40
|1.2580
|1.2577
|1.1982
|667
|2006.10.10 13:13
|s/l
|31
|0.40
|1.2577
|1.2577
|1.1982
|12.00
|10258.35
|668
|2006.10.10 13:13
|sell
|32
|0.40
|1.2575
|1.2597
|1.1977
|669
|2006.10.10 13:13
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2596
|1.1977
|670
|2006.10.10 13:14
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2595
|1.1977
|671
|2006.10.10 13:14
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2594
|1.1977
|672
|2006.10.10 13:15
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2593
|1.1977
|673
|2006.10.10 13:17
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2592
|1.1977
|674
|2006.10.10 13:18
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2591
|1.1977
|675
|2006.10.10 13:18
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2590
|1.1977
|676
|2006.10.10 13:20
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2589
|1.1977
|677
|2006.10.10 13:27
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2588
|1.1977
|678
|2006.10.10 13:27
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2587
|1.1977
|679
|2006.10.10 13:28
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2586
|1.1977
|680
|2006.10.10 13:28
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2585
|1.1977
|681
|2006.10.10 13:28
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2584
|1.1977
|682
|2006.10.10 13:28
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2583
|1.1977
|683
|2006.10.10 13:38
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2582
|1.1977
|684
|2006.10.10 13:38
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2581
|1.1977
|685
|2006.10.10 13:38
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2580
|1.1977
|686
|2006.10.10 13:48
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2579
|1.1977
|687
|2006.10.10 13:58
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2578
|1.1977
|688
|2006.10.10 14:02
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2577
|1.1977
|689
|2006.10.10 14:02
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2576
|1.1977
|690
|2006.10.10 14:03
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2575
|1.1977
|691
|2006.10.10 14:03
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2574
|1.1977
|692
|2006.10.10 14:03
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2573
|1.1977
|693
|2006.10.10 14:03
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2572
|1.1977
|694
|2006.10.10 14:08
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2571
|1.1977
|695
|2006.10.10 14:08
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2570
|1.1977
|696
|2006.10.10 14:08
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2569
|1.1977
|697
|2006.10.10 14:08
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2568
|1.1977
|698
|2006.10.10 14:13
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2567
|1.1977
|699
|2006.10.10 14:16
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2566
|1.1977
|700
|2006.10.10 14:16
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2565
|1.1977
|701
|2006.10.10 14:17
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2564
|1.1977
|702
|2006.10.10 14:17
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2563
|1.1977
|703
|2006.10.10 14:17
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2562
|1.1977
|704
|2006.10.10 14:17
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2561
|1.1977
|705
|2006.10.10 14:17
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2560
|1.1977
|706
|2006.10.10 14:18
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2559
|1.1977
|707
|2006.10.10 14:18
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2558
|1.1977
|708
|2006.10.10 14:18
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2557
|1.1977
|709
|2006.10.10 14:18
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2556
|1.1977
|710
|2006.10.10 14:18
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2555
|1.1977
|711
|2006.10.10 14:18
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2554
|1.1977
|712
|2006.10.10 14:47
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2553
|1.1977
|713
|2006.10.10 14:47
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2552
|1.1977
|714
|2006.10.10 14:47
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2551
|1.1977
|715
|2006.10.10 14:48
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2550
|1.1977
|716
|2006.10.10 14:48
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2549
|1.1977
|717
|2006.10.10 14:48
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2548
|1.1977
|718
|2006.10.10 16:37
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2547
|1.1977
|719
|2006.10.10 16:37
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2546
|1.1977
|720
|2006.10.10 16:38
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2545
|1.1977
|721
|2006.10.10 16:38
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2544
|1.1977
|722
|2006.10.10 16:38
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2543
|1.1977
|723
|2006.10.10 16:38
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2542
|1.1977
|724
|2006.10.10 16:38
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2541
|1.1977
|725
|2006.10.10 16:38
|modify
|32
|0.40
|1.2575
|1.2540
|1.1977
|726
|2006.10.10 17:52
|s/l
|32
|0.40
|1.2540
|1.2540
|1.1977
|140.00
|10398.35
|727
|2006.10.10 17:52
|sell
|33
|0.40
|1.2538
|1.2560
|1.1940
|728
|2006.10.10 17:52
|modify
|33
|0.40
|1.2538
|1.2559
|1.1940
|729
|2006.10.10 17:58
|modify
|33
|0.40
|1.2538
|1.2558
|1.1940
|730
|2006.10.10 17:58
|modify
|33
|0.40
|1.2538
|1.2557
|1.1940
|731
|2006.10.10 17:58
|modify
|33
|0.40
|1.2538
|1.2556
|1.1940
|732
|2006.10.10 18:10
|modify
|33
|0.40
|1.2538
|1.2555
|1.1940
|733
|2006.10.10 18:20
|modify
|33
|0.40
|1.2538
|1.2554
|1.1940
|734
|2006.10.10 18:26
|modify
|33
|0.40
|1.2538
|1.2553
|1.1940
|735
|2006.10.11 00:35
|modify
|33
|0.40
|1.2538
|1.2550
|1.1940
|736
|2006.10.11 00:36
|modify
|33
|0.40
|1.2538
|1.2549
|1.1940
|737
|2006.10.11 08:57
|s/l
|33
|0.40
|1.2549
|1.2549
|1.1940
|-42.01
|10356.34
|738
|2006.10.11 08:57
|sell
|34
|0.40
|1.2547
|1.2569
|1.1949
|739
|2006.10.11 08:59
|modify
|34
|0.40
|1.2547
|1.2568
|1.1949
|740
|2006.10.11 09:03
|modify
|34
|0.40
|1.2547
|1.2567
|1.1949
|741
|2006.10.11 09:03
|modify
|34
|0.40
|1.2547
|1.2566
|1.1949
|742
|2006.10.11 09:07
|modify
|34
|0.40
|1.2547
|1.2565
|1.1949
|743
|2006.10.11 09:08
|modify
|34
|0.40
|1.2547
|1.2564
|1.1949
|744
|2006.10.11 09:08
|modify
|34
|0.40
|1.2547
|1.2563
|1.1949
|745
|2006.10.11 09:08
|modify
|34
|0.40
|1.2547
|1.2562
|1.1949
|746
|2006.10.11 09:23
|modify
|34
|0.40
|1.2547
|1.2560
|1.1949
|747
|2006.10.11 09:25
|modify
|34
|0.40
|1.2547
|1.2559
|1.1949
|748
|2006.10.11 09:25
|modify
|34
|0.40
|1.2547
|1.2558
|1.1949
|749
|2006.10.11 09:33
|modify
|34
|0.40
|1.2547
|1.2557
|1.1949
|750
|2006.10.11 09:33
|modify
|34
|0.40
|1.2547
|1.2556
|1.1949
|751
|2006.10.11 09:33
|modify
|34
|0.40
|1.2547
|1.2555
|1.1949
|752
|2006.10.11 09:33
|modify
|34
|0.40
|1.2547
|1.2554
|1.1949
|753
|2006.10.11 09:43
|modify
|34
|0.40
|1.2547
|1.2553
|1.1949
|754
|2006.10.11 09:43
|modify
|34
|0.40
|1.2547
|1.2552
|1.1949
|755
|2006.10.11 09:43
|modify
|34
|0.40
|1.2547
|1.2551
|1.1949
|756
|2006.10.11 09:43
|modify
|34
|0.40
|1.2547
|1.2550
|1.1949
|757
|2006.10.11 10:26
|s/l
|34
|0.40
|1.2550
|1.2550
|1.1949
|-12.00
|10344.34
|758
|2006.10.11 10:26
|sell
|35
|0.40
|1.2548
|1.2570
|1.1950
|759
|2006.10.11 10:26
|modify
|35
|0.40
|1.2548
|1.2569
|1.1950
|760
|2006.10.11 10:32
|modify
|35
|0.40
|1.2548
|1.2568
|1.1950
|761
|2006.10.11 10:32
|modify
|35
|0.40
|1.2548
|1.2567
|1.1950
|762
|2006.10.11 10:33
|modify
|35
|0.40
|1.2548
|1.2566
|1.1950
|763
|2006.10.11 10:33
|modify
|35
|0.40
|1.2548
|1.2565
|1.1950
|764
|2006.10.11 10:33
|modify
|35
|0.40
|1.2548
|1.2564
|1.1950
|765
|2006.10.11 11:38
|modify
|35
|0.40
|1.2548
|1.2563
|1.1950
|766
|2006.10.11 11:38
|modify
|35
|0.40
|1.2548
|1.2562
|1.1950
|767
|2006.10.11 11:38
|modify
|35
|0.40
|1.2548
|1.2561
|1.1950
|768
|2006.10.11 11:40
|modify
|35
|0.40
|1.2548
|1.2560
|1.1950
|769
|2006.10.11 11:48
|modify
|35
|0.40
|1.2548
|1.2559
|1.1950
|770
|2006.10.11 11:51
|modify
|35
|0.40
|1.2548
|1.2558
|1.1950
|771
|2006.10.11 13:21
|s/l
|35
|0.40
|1.2558
|1.2558
|1.1950
|-40.00
|10304.34
|772
|2006.10.11 13:21
|sell
|36
|0.40
|1.2556
|1.2578
|1.1958
|773
|2006.10.11 13:21
|modify
|36
|0.40
|1.2556
|1.2577
|1.1958
|774
|2006.10.11 13:26
|modify
|36
|0.40
|1.2556
|1.2576
|1.1958
|775
|2006.10.11 13:27
|modify
|36
|0.40
|1.2556
|1.2575
|1.1958
|776
|2006.10.11 13:27
|modify
|36
|0.40
|1.2556
|1.2574
|1.1958
|777
|2006.10.11 13:28
|modify
|36
|0.40
|1.2556
|1.2573
|1.1958
|778
|2006.10.11 13:28
|modify
|36
|0.40
|1.2556
|1.2572
|1.1958
|779
|2006.10.11 13:50
|modify
|36
|0.40
|1.2556
|1.2571
|1.1958
|780
|2006.10.11 14:06
|modify
|36
|0.40
|1.2556
|1.2570
|1.1958
|781
|2006.10.11 14:07
|modify
|36
|0.40
|1.2556
|1.2569
|1.1958
|782
|2006.10.11 14:07
|modify
|36
|0.40
|1.2556
|1.2568
|1.1958
|783
|2006.10.11 14:08
|modify
|36
|0.40
|1.2556
|1.2567
|1.1958
|784
|2006.10.11 14:08
|modify
|36
|0.40
|1.2556
|1.2566
|1.1958
|785
|2006.10.11 14:08
|modify
|36
|0.40
|1.2556
|1.2565
|1.1958
|786
|2006.10.11 14:08
|modify
|36
|0.40
|1.2556
|1.2564
|1.1958
|787
|2006.10.11 15:13
|modify
|36
|0.40
|1.2556
|1.2563
|1.1958
|788
|2006.10.11 15:13
|modify
|36
|0.40
|1.2556
|1.2562
|1.1958
|789
|2006.10.11 15:20
|modify
|36
|0.40
|1.2556
|1.2560
|1.1958
|790
|2006.10.11 15:28
|modify
|36
|0.40
|1.2556
|1.2559
|1.1958
|791
|2006.10.11 17:50
|s/l
|36
|0.40
|1.2559
|1.2559
|1.1958
|-12.00
|10292.34
|792
|2006.10.11 17:50
|sell
|37
|0.40
|1.2557
|1.2579
|1.1959
|793
|2006.10.11 17:50
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2578
|1.1959
|794
|2006.10.11 17:51
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2577
|1.1959
|795
|2006.10.11 17:52
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2576
|1.1959
|796
|2006.10.11 17:52
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2575
|1.1959
|797
|2006.10.11 17:53
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2574
|1.1959
|798
|2006.10.11 17:53
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2573
|1.1959
|799
|2006.10.11 17:57
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2572
|1.1959
|800
|2006.10.11 17:57
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2571
|1.1959
|801
|2006.10.11 17:58
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2570
|1.1959
|802
|2006.10.11 17:58
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2569
|1.1959
|803
|2006.10.11 17:58
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2568
|1.1959
|804
|2006.10.11 18:02
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2567
|1.1959
|805
|2006.10.11 18:03
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2566
|1.1959
|806
|2006.10.11 18:03
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2565
|1.1959
|807
|2006.10.11 18:03
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2564
|1.1959
|808
|2006.10.11 18:07
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2563
|1.1959
|809
|2006.10.11 18:08
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2562
|1.1959
|810
|2006.10.11 18:08
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2561
|1.1959
|811
|2006.10.11 21:02
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2560
|1.1959
|812
|2006.10.11 21:02
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2559
|1.1959
|813
|2006.10.11 21:02
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2558
|1.1959
|814
|2006.10.11 21:02
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2557
|1.1959
|815
|2006.10.11 21:03
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2556
|1.1959
|816
|2006.10.11 21:03
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2555
|1.1959
|817
|2006.10.11 21:03
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2554
|1.1959
|818
|2006.10.11 21:03
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2553
|1.1959
|819
|2006.10.11 21:03
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2552
|1.1959
|820
|2006.10.11 21:03
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2551
|1.1959
|821
|2006.10.11 21:03
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2550
|1.1959
|822
|2006.10.11 21:03
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2549
|1.1959
|823
|2006.10.11 21:17
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2548
|1.1959
|824
|2006.10.11 21:18
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2547
|1.1959
|825
|2006.10.11 21:18
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2546
|1.1959
|826
|2006.10.11 21:18
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2545
|1.1959
|827
|2006.10.11 21:18
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2544
|1.1959
|828
|2006.10.11 21:18
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2543
|1.1959
|829
|2006.10.11 21:21
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2542
|1.1959
|830
|2006.10.11 21:22
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2541
|1.1959
|831
|2006.10.11 21:22
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2540
|1.1959
|832
|2006.10.11 21:22
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2539
|1.1959
|833
|2006.10.11 21:22
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2538
|1.1959
|834
|2006.10.11 21:23
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2537
|1.1959
|835
|2006.10.11 21:23
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2536
|1.1959
|836
|2006.10.11 21:23
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2535
|1.1959
|837
|2006.10.11 21:23
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2534
|1.1959
|838
|2006.10.11 21:23
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2533
|1.1959
|839
|2006.10.11 21:28
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2532
|1.1959
|840
|2006.10.11 21:28
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2531
|1.1959
|841
|2006.10.11 21:30
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2530
|1.1959
|842
|2006.10.11 21:30
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2529
|1.1959
|843
|2006.10.11 21:30
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2528
|1.1959
|844
|2006.10.11 21:30
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2527
|1.1959
|845
|2006.10.11 21:30
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2526
|1.1959
|846
|2006.10.11 21:30
|modify
|37
|0.40
|1.2557
|1.2525
|1.1959
|847
|2006.10.11 21:51
|s/l
|37
|0.40
|1.2525
|1.2525
|1.1959
|128.00
|10420.34
|848
|2006.10.11 21:51
|sell
|38
|0.40
|1.2523
|1.2545
|1.1925
|849
|2006.10.11 21:54
|modify
|38
|0.40
|1.2523
|1.2541
|1.1925
|850
|2006.10.11 21:58
|modify
|38
|0.40
|1.2523
|1.2540
|1.1925
|851
|2006.10.11 21:58
|modify
|38
|0.40
|1.2523
|1.2539
|1.1925
|852
|2006.10.11 21:58
|modify
|38
|0.40
|1.2523
|1.2538
|1.1925
|853
|2006.10.11 22:01
|modify
|38
|0.40
|1.2523
|1.2537
|1.1925
|854
|2006.10.11 23:08
|modify
|38
|0.40
|1.2523
|1.2536
|1.1925
|855
|2006.10.11 23:08
|modify
|38
|0.40
|1.2523
|1.2535
|1.1925
|856
|2006.10.11 23:15
|modify
|38
|0.40
|1.2523
|1.2534
|1.1925
|857
|2006.10.11 23:15
|modify
|38
|0.40
|1.2523
|1.2533
|1.1925
|858
|2006.10.11 23:15
|modify
|38
|0.40
|1.2523
|1.2532
|1.1925
|859
|2006.10.12 04:57
|s/l
|38
|0.40
|1.2532
|1.2532
|1.1925
|-30.03
|10390.31
|860
|2006.10.12 04:57
|sell
|39
|0.40
|1.2531
|1.2553
|1.1933
|861
|2006.10.12 04:57
|modify
|39
|0.40
|1.2531
|1.2552
|1.1933
|862
|2006.10.12 05:02
|modify
|39
|0.40
|1.2531
|1.2551
|1.1933
|863
|2006.10.12 05:03
|modify
|39
|0.40
|1.2531
|1.2550
|1.1933
|864
|2006.10.12 05:03
|modify
|39
|0.40
|1.2531
|1.2549
|1.1933
|865
|2006.10.12 05:10
|modify
|39
|0.40
|1.2531
|1.2548
|1.1933
|866
|2006.10.12 10:03
|s/l
|39
|0.40
|1.2548
|1.2548
|1.1933
|-68.00
|10322.31
|867
|2006.10.12 10:03
|sell
|40
|0.40
|1.2546
|1.2568
|1.1948
|868
|2006.10.12 10:03
|modify
|40
|0.40
|1.2546
|1.2567
|1.1948
|869
|2006.10.12 10:04
|modify
|40
|0.40
|1.2546
|1.2566
|1.1948
|870
|2006.10.12 10:04
|modify
|40
|0.40
|1.2546
|1.2565
|1.1948
|871
|2006.10.12 10:13
|s/l
|40
|0.40
|1.2565
|1.2565
|1.1948
|-76.00
|10246.31
|872
|2006.10.12 10:13
|sell
|41
|0.40
|1.2563
|1.2585
|1.1965
|873
|2006.10.12 10:13
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2584
|1.1965
|874
|2006.10.12 10:14
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2583
|1.1965
|875
|2006.10.12 10:14
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2582
|1.1965
|876
|2006.10.12 10:15
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2580
|1.1965
|877
|2006.10.12 10:16
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2579
|1.1965
|878
|2006.10.12 10:16
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2578
|1.1965
|879
|2006.10.12 10:17
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2577
|1.1965
|880
|2006.10.12 10:18
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2576
|1.1965
|881
|2006.10.12 10:18
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2575
|1.1965
|882
|2006.10.12 10:18
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2574
|1.1965
|883
|2006.10.12 10:28
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2573
|1.1965
|884
|2006.10.12 11:22
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2572
|1.1965
|885
|2006.10.12 11:22
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2571
|1.1965
|886
|2006.10.12 11:23
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2570
|1.1965
|887
|2006.10.12 11:23
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2569
|1.1965
|888
|2006.10.12 11:23
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2568
|1.1965
|889
|2006.10.12 11:23
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2567
|1.1965
|890
|2006.10.12 12:27
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2566
|1.1965
|891
|2006.10.12 12:27
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2565
|1.1965
|892
|2006.10.12 12:28
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2563
|1.1965
|893
|2006.10.12 13:33
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2562
|1.1965
|894
|2006.10.12 13:33
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2560
|1.1965
|895
|2006.10.12 13:35
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2558
|1.1965
|896
|2006.10.12 13:40
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2557
|1.1965
|897
|2006.10.12 14:31
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2556
|1.1965
|898
|2006.10.12 14:31
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2554
|1.1965
|899
|2006.10.12 14:32
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2553
|1.1965
|900
|2006.10.12 14:32
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2551
|1.1965
|901
|2006.10.12 14:33
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2550
|1.1965
|902
|2006.10.12 14:33
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2548
|1.1965
|903
|2006.10.12 14:33
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2546
|1.1965
|904
|2006.10.12 14:37
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2545
|1.1965
|905
|2006.10.12 14:38
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2543
|1.1965
|906
|2006.10.12 14:38
|modify
|41
|0.40
|1.2563
|1.2541
|1.1965
|907
|2006.10.12 15:31
|s/l
|41
|0.40
|1.2541
|1.2541
|1.1965
|88.00
|10334.31
|908
|2006.10.12 15:31
|sell
|42
|0.40
|1.2539
|1.2561
|1.1941
|909
|2006.10.12 15:31
|modify
|42
|0.40
|1.2539
|1.2560
|1.1941
|910
|2006.10.12 15:33
|s/l
|42
|0.40
|1.2560
|1.2560
|1.1941
|-84.00
|10250.31
|911
|2006.10.12 15:33
|sell
|43
|0.40
|1.2558
|1.2580
|1.1960
|912
|2006.10.12 15:33
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2579
|1.1960
|913
|2006.10.12 15:33
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2578
|1.1960
|914
|2006.10.12 15:33
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2577
|1.1960
|915
|2006.10.12 15:33
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2576
|1.1960
|916
|2006.10.12 15:33
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2575
|1.1960
|917
|2006.10.12 15:33
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2574
|1.1960
|918
|2006.10.12 15:34
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2573
|1.1960
|919
|2006.10.12 15:34
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2572
|1.1960
|920
|2006.10.12 15:34
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2571
|1.1960
|921
|2006.10.12 15:34
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2570
|1.1960
|922
|2006.10.12 15:34
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2569
|1.1960
|923
|2006.10.12 15:35
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2566
|1.1960
|924
|2006.10.12 15:35
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2565
|1.1960
|925
|2006.10.12 15:35
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2564
|1.1960
|926
|2006.10.12 15:35
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2563
|1.1960
|927
|2006.10.12 15:35
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2562
|1.1960
|928
|2006.10.12 15:35
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2561
|1.1960
|929
|2006.10.12 15:35
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2560
|1.1960
|930
|2006.10.12 15:35
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2559
|1.1960
|931
|2006.10.12 15:52
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2558
|1.1960
|932
|2006.10.12 15:53
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2557
|1.1960
|933
|2006.10.12 15:53
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2556
|1.1960
|934
|2006.10.12 15:53
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2555
|1.1960
|935
|2006.10.12 15:57
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2554
|1.1960
|936
|2006.10.12 15:57
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2553
|1.1960
|937
|2006.10.12 15:57
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2552
|1.1960
|938
|2006.10.12 15:57
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2551
|1.1960
|939
|2006.10.12 15:58
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2550
|1.1960
|940
|2006.10.12 15:58
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2549
|1.1960
|941
|2006.10.12 15:58
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2548
|1.1960
|942
|2006.10.12 15:58
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2547
|1.1960
|943
|2006.10.12 15:58
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2546
|1.1960
|944
|2006.10.12 16:02
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2545
|1.1960
|945
|2006.10.12 16:03
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2544
|1.1960
|946
|2006.10.12 16:03
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2543
|1.1960
|947
|2006.10.12 16:05
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2542
|1.1960
|948
|2006.10.12 16:05
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2541
|1.1960
|949
|2006.10.12 16:06
|modify
|43
|0.40
|1.2558
|1.2540
|1.1960
|950
|2006.10.12 16:30
|s/l
|43
|0.40
|1.2540
|1.2540
|1.1960
|72.00
|10322.31
|951
|2006.10.12 16:30
|sell
|44
|0.40
|1.2539
|1.2561
|1.1941
|952
|2006.10.12 16:30
|modify
|44
|0.40
|1.2539
|1.2560
|1.1941
|953
|2006.10.12 16:31
|modify
|44
|0.40
|1.2539
|1.2559
|1.1941
|954
|2006.10.12 16:32
|modify
|44
|0.40
|1.2539
|1.2557
|1.1941
|955
|2006.10.12 16:32
|modify
|44
|0.40
|1.2539
|1.2556
|1.1941
|956
|2006.10.12 16:33
|modify
|44
|0.40
|1.2539
|1.2554
|1.1941
|957
|2006.10.12 16:33
|modify
|44
|0.40
|1.2539
|1.2553
|1.1941
|958
|2006.10.12 20:37
|s/l
|44
|0.40
|1.2553
|1.2553
|1.1941
|-56.00
|10266.31
|959
|2006.10.12 20:37
|sell
|45
|0.40
|1.2551
|1.2573
|1.1953
|960
|2006.10.12 20:43
|modify
|45
|0.40
|1.2551
|1.2572
|1.1953
|961
|2006.10.12 20:43
|modify
|45
|0.40
|1.2551
|1.2571
|1.1953
|962
|2006.10.12 20:45
|modify
|45
|0.40
|1.2551
|1.2570
|1.1953
|963
|2006.10.12 20:53
|modify
|45
|0.40
|1.2551
|1.2568
|1.1953
|964
|2006.10.12 21:03
|modify
|45
|0.40
|1.2551
|1.2567
|1.1953
|965
|2006.10.12 21:03
|modify
|45
|0.40
|1.2551
|1.2566
|1.1953
|966
|2006.10.12 21:03
|modify
|45
|0.40
|1.2551
|1.2565
|1.1953
|967
|2006.10.12 21:10
|modify
|45
|0.40
|1.2551
|1.2564
|1.1953
|968
|2006.10.13 00:53
|s/l
|45
|0.40
|1.2564
|1.2564
|1.1953
|-50.01
|10216.30
|969
|2006.10.13 00:53
|sell
|46
|0.40
|1.2562
|1.2584
|1.1964
|970
|2006.10.13 00:53
|modify
|46
|0.40
|1.2562
|1.2583
|1.1964
|971
|2006.10.13 00:54
|modify
|46
|0.40
|1.2562
|1.2582
|1.1964
|972
|2006.10.13 00:55
|modify
|46
|0.40
|1.2562
|1.2581
|1.1964
|973
|2006.10.13 01:00
|close
|46
|0.40
|1.2565
|1.2581
|1.1964
|-12.00
|10204.30
|974
|2006.10.13 01:00
|buy
|47
|0.40
|1.2565
|1.2543
|1.3163
|975
|2006.10.13 01:01
|modify
|47
|0.40
|1.2565
|1.2544
|1.3163
|976
|2006.10.13 01:02
|modify
|47
|0.40
|1.2565
|1.2545
|1.3163
|977
|2006.10.13 01:02
|modify
|47
|0.40
|1.2565
|1.2546
|1.3163
|978
|2006.10.13 01:03
|modify
|47
|0.40
|1.2565
|1.2547
|1.3163
|979
|2006.10.13 01:05
|modify
|47
|0.40
|1.2565
|1.2548
|1.3163
|980
|2006.10.13 04:13
|modify
|47
|0.40
|1.2565
|1.2549
|1.3163
|981
|2006.10.13 04:13
|modify
|47
|0.40
|1.2565
|1.2550
|1.3163
|982
|2006.10.13 04:13
|modify
|47
|0.40
|1.2565
|1.2551
|1.3163
|983
|2006.10.13 04:17
|modify
|47
|0.40
|1.2565
|1.2552
|1.3163
|984
|2006.10.13 04:18
|modify
|47
|0.40
|1.2565
|1.2553
|1.3163
|985
|2006.10.13 04:18
|modify
|47
|0.40
|1.2565
|1.2554
|1.3163
|986
|2006.10.13 04:18
|modify
|47
|0.40
|1.2565
|1.2555
|1.3163
|987
|2006.10.13 04:33
|modify
|47
|0.40
|1.2565
|1.2556
|1.3163
|988
|2006.10.13 04:33
|modify
|47
|0.40
|1.2565
|1.2557
|1.3163
|989
|2006.10.13 05:58
|modify
|47
|0.40
|1.2565
|1.2558
|1.3163
|990
|2006.10.13 06:00
|modify
|47
|0.40
|1.2565
|1.2559
|1.3163
|991
|2006.10.13 09:37
|s/l
|47
|0.40
|1.2559
|1.2559
|1.3163
|-24.00
|10180.30
|992
|2006.10.13 09:37
|buy
|48
|0.40
|1.2561
|1.2539
|1.3159
|993
|2006.10.13 09:41
|modify
|48
|0.40
|1.2561
|1.2540
|1.3159
|994
|2006.10.13 09:42
|modify
|48
|0.40
|1.2561
|1.2541
|1.3159
|995
|2006.10.13 09:43
|modify
|48
|0.40
|1.2561
|1.2542
|1.3159
|996
|2006.10.13 09:43
|modify
|48
|0.40
|1.2561
|1.2543
|1.3159
|997
|2006.10.13 09:47
|modify
|48
|0.40
|1.2561
|1.2544
|1.3159
|998
|2006.10.13 09:47
|modify
|48
|0.40
|1.2561
|1.2545
|1.3159
|999
|2006.10.13 09:48
|modify
|48
|0.40
|1.2561
|1.2546
|1.3159
|1000
|2006.10.13 09:52
|modify
|48
|0.40
|1.2561
|1.2547
|1.3159
|1001
|2006.10.13 09:53
|modify
|48
|0.40
|1.2561
|1.2548
|1.3159
|1002
|2006.10.13 09:56
|modify
|48
|0.40
|1.2561
|1.2549
|1.3159
|1003
|2006.10.13 09:57
|modify
|48
|0.40
|1.2561
|1.2550
|1.3159
|1004
|2006.10.13 09:57
|modify
|48
|0.40
|1.2561
|1.2551
|1.3159
|1005
|2006.10.13 09:58
|modify
|48
|0.40
|1.2561
|1.2552
|1.3159
|1006
|2006.10.13 09:58
|modify
|48
|0.40
|1.2561
|1.2553
|1.3159
|1007
|2006.10.13 10:00
|modify
|48
|0.40
|1.2561
|1.2554
|1.3159
|1008
|2006.10.13 12:57
|s/l
|48
|0.40
|1.2554
|1.2554
|1.3159
|-28.00
|10152.30
|1009
|2006.10.13 12:57
|buy
|49
|0.40
|1.2556
|1.2534
|1.3154
|1010
|2006.10.13 12:57
|modify
|49
|0.40
|1.2556
|1.2535
|1.3154
|1011
|2006.10.13 15:02
|modify
|49
|0.40
|1.2556
|1.2536
|1.3154
|1012
|2006.10.13 15:03
|modify
|49
|0.40
|1.2556
|1.2537
|1.3154
|1013
|2006.10.13 15:23
|modify
|49
|0.40
|1.2556
|1.2538
|1.3154
|1014
|2006.10.13 15:23
|modify
|49
|0.40
|1.2556
|1.2539
|1.3154
|1015
|2006.10.13 15:23
|modify
|49
|0.40
|1.2556
|1.2540
|1.3154
|1016
|2006.10.13 15:25
|modify
|49
|0.40
|1.2556
|1.2541
|1.3154
|1017
|2006.10.13 15:26
|modify
|49
|0.40
|1.2556
|1.2542
|1.3154
|1018
|2006.10.13 15:30
|modify
|49
|0.40
|1.2556
|1.2543
|1.3154
|1019
|2006.10.13 15:30
|modify
|49
|0.40
|1.2556
|1.2544
|1.3154
|1020
|2006.10.13 15:30
|modify
|49
|0.40
|1.2556
|1.2545
|1.3154
|1021
|2006.10.13 15:30
|modify
|49
|0.40
|1.2556
|1.2546
|1.3154
|1022
|2006.10.13 15:30
|modify
|49
|0.40
|1.2556
|1.2547
|1.3154
|1023
|2006.10.13 15:30
|modify
|49
|0.40
|1.2556
|1.2548
|1.3154
|1024
|2006.10.13 15:30
|modify
|49
|0.40
|1.2556
|1.2549
|1.3154
|1025
|2006.10.13 15:30
|modify
|49
|0.40
|1.2556
|1.2550
|1.3154
|1026
|2006.10.13 15:30
|modify
|49
|0.40
|1.2556
|1.2551
|1.3154
|1027
|2006.10.13 15:30
|modify
|49
|0.40
|1.2556
|1.2552
|1.3154
|1028
|2006.10.13 15:31
|modify
|49
|0.40
|1.2556
|1.2553
|1.3154
|1029
|2006.10.13 15:31
|modify
|49
|0.40
|1.2556
|1.2554
|1.3154
|1030
|2006.10.13 15:31
|modify
|49
|0.40
|1.2556
|1.2555
|1.3154
|1031
|2006.10.13 15:31
|modify
|49
|0.40
|1.2556
|1.2556
|1.3154
|1032
|2006.10.13 15:32
|s/l
|49
|0.40
|1.2556
|1.2556
|1.3154
|0.00
|10152.30
|1033
|2006.10.13 15:32
|buy
|50
|0.40
|1.2558
|1.2536
|1.3156
|1034
|2006.10.13 15:33
|s/l
|50
|0.40
|1.2536
|1.2536
|1.3156
|-88.00
|10064.30
|1035
|2006.10.13 15:33
|buy
|51
|0.40
|1.2538
|1.2516
|1.3136
|1036
|2006.10.13 15:34
|modify
|51
|0.40
|1.2538
|1.2517
|1.3136
|1037
|2006.10.13 15:34
|modify
|51
|0.40
|1.2538
|1.2518
|1.3136
|1038
|2006.10.13 15:34
|modify
|51
|0.40
|1.2538
|1.2519
|1.3136
|1039
|2006.10.13 15:34
|modify
|51
|0.40
|1.2538
|1.2520
|1.3136
|1040
|2006.10.13 15:34
|modify
|51
|0.40
|1.2538
|1.2521
|1.3136
|1041
|2006.10.13 15:34
|modify
|51
|0.40
|1.2538
|1.2522
|1.3136
|1042
|2006.10.13 15:34
|modify
|51
|0.40
|1.2538
|1.2523
|1.3136
|1043
|2006.10.13 15:34
|modify
|51
|0.40
|1.2538
|1.2524
|1.3136
|1044
|2006.10.13 15:37
|s/l
|51
|0.40
|1.2524
|1.2524
|1.3136
|-56.00
|10008.30
|1045
|2006.10.13 15:37
|buy
|52
|0.40
|1.2526
|1.2504
|1.3124
|1046
|2006.10.13 15:43
|modify
|52
|0.40
|1.2526
|1.2505
|1.3124
|1047
|2006.10.13 15:47
|modify
|52
|0.40
|1.2526
|1.2506
|1.3124
|1048
|2006.10.13 15:47
|modify
|52
|0.40
|1.2526
|1.2507
|1.3124
|1049
|2006.10.13 15:47
|modify
|52
|0.40
|1.2526
|1.2508
|1.3124
|1050
|2006.10.13 15:47
|modify
|52
|0.40
|1.2526
|1.2509
|1.3124
|1051
|2006.10.13 15:48
|modify
|52
|0.40
|1.2526
|1.2510
|1.3124
|1052
|2006.10.13 15:48
|modify
|52
|0.40
|1.2526
|1.2511
|1.3124
|1053
|2006.10.13 15:48
|modify
|52
|0.40
|1.2526
|1.2512
|1.3124
|1054
|2006.10.13 15:51
|modify
|52
|0.40
|1.2526
|1.2513
|1.3124
|1055
|2006.10.13 16:00
|close
|52
|0.40
|1.2524
|1.2513
|1.3124
|-8.00
|10000.30
|1056
|2006.10.13 16:00
|sell
|53
|0.40
|1.2524
|1.2546
|1.1926
|1057
|2006.10.13 16:00
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2545
|1.1926
|1058
|2006.10.13 16:00
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2544
|1.1926
|1059
|2006.10.13 16:01
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2543
|1.1926
|1060
|2006.10.13 16:20
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2542
|1.1926
|1061
|2006.10.13 16:20
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2541
|1.1926
|1062
|2006.10.13 16:47
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2540
|1.1926
|1063
|2006.10.13 16:47
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2539
|1.1926
|1064
|2006.10.13 16:48
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2538
|1.1926
|1065
|2006.10.13 16:48
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2537
|1.1926
|1066
|2006.10.13 16:48
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2536
|1.1926
|1067
|2006.10.13 16:48
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2535
|1.1926
|1068
|2006.10.13 17:02
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2534
|1.1926
|1069
|2006.10.13 17:02
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2533
|1.1926
|1070
|2006.10.13 17:02
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2532
|1.1926
|1071
|2006.10.13 17:02
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2531
|1.1926
|1072
|2006.10.13 17:02
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2530
|1.1926
|1073
|2006.10.13 17:03
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2529
|1.1926
|1074
|2006.10.13 17:03
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2528
|1.1926
|1075
|2006.10.13 17:03
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2527
|1.1926
|1076
|2006.10.13 17:03
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2526
|1.1926
|1077
|2006.10.13 17:03
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2525
|1.1926
|1078
|2006.10.13 17:03
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2524
|1.1926
|1079
|2006.10.13 17:03
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2523
|1.1926
|1080
|2006.10.13 17:03
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2522
|1.1926
|1081
|2006.10.13 17:03
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2521
|1.1926
|1082
|2006.10.13 17:03
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2520
|1.1926
|1083
|2006.10.13 17:03
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2519
|1.1926
|1084
|2006.10.13 17:03
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2518
|1.1926
|1085
|2006.10.13 17:06
|modify
|53
|0.40
|1.2524
|1.2517
|1.1926
|1086
|2006.10.13 17:10
|s/l
|53
|0.40
|1.2517
|1.2517
|1.1926
|28.00
|10028.30
|1087
|2006.10.13 17:10
|sell
|54
|0.40
|1.2515
|1.2537
|1.1917
|1088
|2006.10.13 17:10
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2536
|1.1917
|1089
|2006.10.13 17:11
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2535
|1.1917
|1090
|2006.10.13 17:11
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2534
|1.1917
|1091
|2006.10.13 17:11
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2533
|1.1917
|1092
|2006.10.13 17:12
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2532
|1.1917
|1093
|2006.10.13 17:12
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2531
|1.1917
|1094
|2006.10.13 17:12
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2530
|1.1917
|1095
|2006.10.13 17:13
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2529
|1.1917
|1096
|2006.10.13 17:13
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2528
|1.1917
|1097
|2006.10.13 17:13
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2527
|1.1917
|1098
|2006.10.13 17:13
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2526
|1.1917
|1099
|2006.10.13 17:13
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2525
|1.1917
|1100
|2006.10.13 17:15
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2524
|1.1917
|1101
|2006.10.13 17:15
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2523
|1.1917
|1102
|2006.10.13 17:16
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2522
|1.1917
|1103
|2006.10.13 17:33
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2521
|1.1917
|1104
|2006.10.13 17:33
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2520
|1.1917
|1105
|2006.10.13 17:33
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2519
|1.1917
|1106
|2006.10.13 17:36
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2518
|1.1917
|1107
|2006.10.13 17:36
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2517
|1.1917
|1108
|2006.10.13 17:37
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2516
|1.1917
|1109
|2006.10.13 17:37
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2515
|1.1917
|1110
|2006.10.13 17:37
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2514
|1.1917
|1111
|2006.10.13 17:38
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2513
|1.1917
|1112
|2006.10.13 17:38
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2512
|1.1917
|1113
|2006.10.13 17:38
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2511
|1.1917
|1114
|2006.10.13 17:38
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2510
|1.1917
|1115
|2006.10.13 17:38
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2509
|1.1917
|1116
|2006.10.13 17:40
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2508
|1.1917
|1117
|2006.10.13 18:18
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2507
|1.1917
|1118
|2006.10.13 18:18
|modify
|54
|0.40
|1.2515
|1.2506
|1.1917
|1119
|2006.10.13 18:58
|s/l
|54
|0.40
|1.2506
|1.2506
|1.1917
|36.00
|10064.30
|1120
|2006.10.13 18:58
|sell
|55
|0.40
|1.2504
|1.2526
|1.1906
|1121
|2006.10.13 18:58
|modify
|55
|0.40
|1.2504
|1.2525
|1.1906
|1122
|2006.10.13 18:58
|modify
|55
|0.40
|1.2504
|1.2524
|1.1906
|1123
|2006.10.13 18:59
|modify
|55
|0.40
|1.2504
|1.2523
|1.1906
|1124
|2006.10.13 19:00
|modify
|55
|0.40
|1.2504
|1.2522
|1.1906
|1125
|2006.10.13 19:00
|modify
|55
|0.40
|1.2504
|1.2521
|1.1906
|1126
|2006.10.13 19:01
|modify
|55
|0.40
|1.2504
|1.2520
|1.1906
|1127
|2006.10.13 20:48
|s/l
|55
|0.40
|1.2520
|1.2520
|1.1906
|-64.00
|10000.30
|1128
|2006.10.13 20:48
|sell
|56
|0.40
|1.2518
|1.2540
|1.1920
|1129
|2006.10.13 20:49
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2539
|1.1920
|1130
|2006.10.13 20:49
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2538
|1.1920
|1131
|2006.10.13 20:52
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2537
|1.1920
|1132
|2006.10.13 20:53
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2536
|1.1920
|1133
|2006.10.13 21:18
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2535
|1.1920
|1134
|2006.10.13 21:18
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2534
|1.1920
|1135
|2006.10.13 21:40
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2533
|1.1920
|1136
|2006.10.13 22:03
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2532
|1.1920
|1137
|2006.10.13 22:08
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2531
|1.1920
|1138
|2006.10.13 22:11
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2530
|1.1920
|1139
|2006.10.13 22:12
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2529
|1.1920
|1140
|2006.10.13 22:13
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2528
|1.1920
|1141
|2006.10.13 22:13
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2527
|1.1920
|1142
|2006.10.13 22:13
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2526
|1.1920
|1143
|2006.10.16 00:28
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2525
|1.1920
|1144
|2006.10.16 00:28
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2524
|1.1920
|1145
|2006.10.16 00:38
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2523
|1.1920
|1146
|2006.10.16 00:48
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2521
|1.1920
|1147
|2006.10.16 01:25
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2520
|1.1920
|1148
|2006.10.16 03:17
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2519
|1.1920
|1149
|2006.10.16 03:18
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2518
|1.1920
|1150
|2006.10.16 03:18
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2517
|1.1920
|1151
|2006.10.16 03:55
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2516
|1.1920
|1152
|2006.10.16 03:55
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2515
|1.1920
|1153
|2006.10.16 04:10
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2514
|1.1920
|1154
|2006.10.16 04:10
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2513
|1.1920
|1155
|2006.10.16 04:10
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2512
|1.1920
|1156
|2006.10.16 04:20
|modify
|56
|0.40
|1.2518
|1.2511
|1.1920
|1157
|2006.10.16 08:10
|s/l
|56
|0.40
|1.2511
|1.2511
|1.1920
|29.99
|10030.29
|1158
|2006.10.16 08:10
|sell
|57
|0.40
|1.2510
|1.2532
|1.1912
|1159
|2006.10.16 08:10
|modify
|57
|0.40
|1.2510
|1.2531
|1.1912
|1160
|2006.10.16 08:12
|modify
|57
|0.40
|1.2510
|1.2530
|1.1912
|1161
|2006.10.16 08:12
|modify
|57
|0.40
|1.2510
|1.2529
|1.1912
|1162
|2006.10.16 08:13
|modify
|57
|0.40
|1.2510
|1.2528
|1.1912
|1163
|2006.10.16 08:45
|modify
|57
|0.40
|1.2510
|1.2527
|1.1912
|1164
|2006.10.16 08:50
|modify
|57
|0.40
|1.2510
|1.2526
|1.1912
|1165
|2006.10.16 09:25
|modify
|57
|0.40
|1.2510
|1.2525
|1.1912
|1166
|2006.10.16 10:22
|modify
|57
|0.40
|1.2510
|1.2524
|1.1912
|1167
|2006.10.16 10:23
|modify
|57
|0.40
|1.2510
|1.2523
|1.1912
|1168
|2006.10.16 10:23
|modify
|57
|0.40
|1.2510
|1.2522
|1.1912
|1169
|2006.10.16 10:23
|modify
|57
|0.40
|1.2510
|1.2521
|1.1912
|1170
|2006.10.16 10:23
|modify
|57
|0.40
|1.2510
|1.2520
|1.1912
|1171
|2006.10.16 10:23
|modify
|57
|0.40
|1.2510
|1.2519
|1.1912
|1172
|2006.10.16 10:25
|modify
|57
|0.40
|1.2510
|1.2518
|1.1912
|1173
|2006.10.16 10:30
|modify
|57
|0.40
|1.2510
|1.2517
|1.1912
|1174
|2006.10.16 10:38
|modify
|57
|0.40
|1.2510
|1.2516
|1.1912
|1175
|2006.10.16 10:38
|modify
|57
|0.40
|1.2510
|1.2515
|1.1912
|1176
|2006.10.16 10:38
|modify
|57
|0.40
|1.2510
|1.2514
|1.1912
|1177
|2006.10.16 10:40
|modify
|57
|0.40
|1.2510
|1.2513
|1.1912
|1178
|2006.10.16 10:40
|modify
|57
|0.40
|1.2510
|1.2512
|1.1912
|1179
|2006.10.16 10:40
|modify
|57
|0.40
|1.2510
|1.2511
|1.1912
|1180
|2006.10.16 10:57
|s/l
|57
|0.40
|1.2511
|1.2511
|1.1912
|-4.00
|10026.29
|1181
|2006.10.16 10:57
|sell
|58
|0.40
|1.2510
|1.2532
|1.1912
|1182
|2006.10.16 11:08
|s/l
|58
|0.40
|1.2532
|1.2532
|1.1912
|-88.00
|9938.29
|1183
|2006.10.16 11:08
|sell
|59
|0.40
|1.2531
|1.2553
|1.1933
|1184
|2006.10.16 11:08
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2552
|1.1933
|1185
|2006.10.16 11:08
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2551
|1.1933
|1186
|2006.10.16 11:08
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2550
|1.1933
|1187
|2006.10.16 11:09
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2549
|1.1933
|1188
|2006.10.16 11:09
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2548
|1.1933
|1189
|2006.10.16 11:09
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2547
|1.1933
|1190
|2006.10.16 11:09
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2546
|1.1933
|1191
|2006.10.16 11:13
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2545
|1.1933
|1192
|2006.10.16 11:13
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2544
|1.1933
|1193
|2006.10.16 11:23
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2543
|1.1933
|1194
|2006.10.16 11:23
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2542
|1.1933
|1195
|2006.10.16 11:28
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2541
|1.1933
|1196
|2006.10.16 11:28
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2540
|1.1933
|1197
|2006.10.16 11:48
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2539
|1.1933
|1198
|2006.10.16 11:48
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2538
|1.1933
|1199
|2006.10.16 11:50
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2537
|1.1933
|1200
|2006.10.16 11:57
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2536
|1.1933
|1201
|2006.10.16 11:58
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2535
|1.1933
|1202
|2006.10.16 12:53
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2534
|1.1933
|1203
|2006.10.16 12:55
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2533
|1.1933
|1204
|2006.10.16 13:00
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2532
|1.1933
|1205
|2006.10.16 13:00
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2531
|1.1933
|1206
|2006.10.16 13:00
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2530
|1.1933
|1207
|2006.10.16 14:20
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2529
|1.1933
|1208
|2006.10.16 14:20
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2528
|1.1933
|1209
|2006.10.16 14:20
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2527
|1.1933
|1210
|2006.10.16 15:31
|modify
|59
|0.40
|1.2531
|1.2526
|1.1933
|1211
|2006.10.16 15:33
|s/l
|59
|0.40
|1.2526
|1.2526
|1.1933
|20.00
|9958.29
|1212
|2006.10.16 15:33
|sell
|60
|0.40
|1.2524
|1.2546
|1.1926
|1213
|2006.10.16 15:33
|modify
|60
|0.40
|1.2524
|1.2545
|1.1926
|1214
|2006.10.16 15:33
|modify
|60
|0.40
|1.2524
|1.2544
|1.1926
|1215
|2006.10.16 15:33
|modify
|60
|0.40
|1.2524
|1.2543
|1.1926
|1216
|2006.10.16 15:33
|modify
|60
|0.40
|1.2524
|1.2542
|1.1926
|1217
|2006.10.16 15:34
|modify
|60
|0.40
|1.2524
|1.2541
|1.1926
|1218
|2006.10.16 15:34
|modify
|60
|0.40
|1.2524
|1.2540
|1.1926
|1219
|2006.10.16 15:34
|modify
|60
|0.40
|1.2524
|1.2539
|1.1926
|1220
|2006.10.16 15:36
|modify
|60
|0.40
|1.2524
|1.2538
|1.1926
|1221
|2006.10.16 16:48
|s/l
|60
|0.40
|1.2538
|1.2538
|1.1926
|-56.00
|9902.29
|1222
|2006.10.16 16:48
|sell
|61
|0.40
|1.2536
|1.2558
|1.1938
|1223
|2006.10.16 16:48
|modify
|61
|0.40
|1.2536
|1.2557
|1.1938
|1224
|2006.10.16 16:49
|modify
|61
|0.40
|1.2536
|1.2556
|1.1938
|1225
|2006.10.16 16:50
|modify
|61
|0.40
|1.2536
|1.2555
|1.1938
|1226
|2006.10.16 16:53
|modify
|61
|0.40
|1.2536
|1.2554
|1.1938
|1227
|2006.10.16 16:53
|modify
|61
|0.40
|1.2536
|1.2553
|1.1938
|1228
|2006.10.16 16:58
|modify
|61
|0.40
|1.2536
|1.2552
|1.1938
|1229
|2006.10.16 16:58
|modify
|61
|0.40
|1.2536
|1.2551
|1.1938
|1230
|2006.10.16 17:01
|modify
|61
|0.40
|1.2536
|1.2550
|1.1938
|1231
|2006.10.16 17:02
|modify
|61
|0.40
|1.2536
|1.2549
|1.1938
|1232
|2006.10.16 17:02
|modify
|61
|0.40
|1.2536
|1.2548
|1.1938
|1233
|2006.10.16 17:02
|modify
|61
|0.40
|1.2536
|1.2547
|1.1938
|1234
|2006.10.16 17:02
|modify
|61
|0.40
|1.2536
|1.2546
|1.1938
|1235
|2006.10.16 17:03
|modify
|61
|0.40
|1.2536
|1.2545
|1.1938
|1236
|2006.10.16 17:03
|modify
|61
|0.40
|1.2536
|1.2544
|1.1938
|1237
|2006.10.16 17:03
|modify
|61
|0.40
|1.2536
|1.2543
|1.1938
|1238
|2006.10.16 17:03
|modify
|61
|0.40
|1.2536
|1.2542
|1.1938
|1239
|2006.10.16 17:03
|modify
|61
|0.40
|1.2536
|1.2541
|1.1938
|1240
|2006.10.16 17:16
|modify
|61
|0.40
|1.2536
|1.2540
|1.1938
|1241
|2006.10.16 17:58
|modify
|61
|0.40
|1.2536
|1.2539
|1.1938
|1242
|2006.10.16 17:58
|modify
|61
|0.40
|1.2536
|1.2538
|1.1938
|1243
|2006.10.16 18:00
|modify
|61
|0.40
|1.2536
|1.2537
|1.1938
|1244
|2006.10.16 18:00
|modify
|61
|0.40
|1.2536
|1.2536
|1.1938
|1245
|2006.10.16 18:00
|modify
|61
|0.40
|1.2536
|1.2535
|1.1938
|1246
|2006.10.16 18:33
|modify
|61
|0.40
|1.2536
|1.2534
|1.1938
|1247
|2006.10.16 21:48
|s/l
|61
|0.40
|1.2534
|1.2534
|1.1938
|8.00
|9910.29
|1248
|2006.10.16 21:48
|sell
|62
|0.40
|1.2532
|1.2554
|1.1934
|1249
|2006.10.16 21:48
|modify
|62
|0.40
|1.2532
|1.2553
|1.1934
|1250
|2006.10.16 21:49
|modify
|62
|0.40
|1.2532
|1.2552
|1.1934
|1251
|2006.10.16 21:49
|modify
|62
|0.40
|1.2532
|1.2551
|1.1934
|1252
|2006.10.16 21:51
|modify
|62
|0.40
|1.2532
|1.2550
|1.1934
|1253
|2006.10.16 21:52
|modify
|62
|0.40
|1.2532
|1.2549
|1.1934
|1254
|2006.10.16 21:52
|modify
|62
|0.40
|1.2532
|1.2548
|1.1934
|1255
|2006.10.16 21:52
|modify
|62
|0.40
|1.2532
|1.2547
|1.1934
|1256
|2006.10.16 21:53
|modify
|62
|0.40
|1.2532
|1.2546
|1.1934
|1257
|2006.10.16 21:53
|modify
|62
|0.40
|1.2532
|1.2545
|1.1934
|1258
|2006.10.16 21:53
|modify
|62
|0.40
|1.2532
|1.2544
|1.1934
|1259
|2006.10.17 01:38
|s/l
|62
|0.40
|1.2544
|1.2544
|1.1934
|-46.01
|9864.28
|1260
|2006.10.17 01:38
|sell
|63
|0.40
|1.2542
|1.2564
|1.1944
|1261
|2006.10.17 01:38
|modify
|63
|0.40
|1.2542
|1.2563
|1.1944
|1262
|2006.10.17 01:39
|modify
|63
|0.40
|1.2542
|1.2562
|1.1944
|1263
|2006.10.17 01:39
|modify
|63
|0.40
|1.2542
|1.2561
|1.1944
|1264
|2006.10.17 01:40
|modify
|63
|0.40
|1.2542
|1.2560
|1.1944
|1265
|2006.10.17 01:40
|modify
|63
|0.40
|1.2542
|1.2559
|1.1944
|1266
|2006.10.17 01:55
|modify
|63
|0.40
|1.2542
|1.2558
|1.1944
|1267
|2006.10.17 02:13
|modify
|63
|0.40
|1.2542
|1.2556
|1.1944
|1268
|2006.10.17 02:38
|modify
|63
|0.40
|1.2542
|1.2555
|1.1944
|1269
|2006.10.17 02:38
|modify
|63
|0.40
|1.2542
|1.2554
|1.1944
|1270
|2006.10.17 02:42
|modify
|63
|0.40
|1.2542
|1.2553
|1.1944
|1271
|2006.10.17 02:43
|modify
|63
|0.40
|1.2542
|1.2552
|1.1944
|1272
|2006.10.17 02:43
|modify
|63
|0.40
|1.2542
|1.2551
|1.1944
|1273
|2006.10.17 02:48
|modify
|63
|0.40
|1.2542
|1.2550
|1.1944
|1274
|2006.10.17 04:00
|close
|63
|0.40
|1.2543
|1.2550
|1.1944
|-4.00
|9860.28
|1275
|2006.10.17 04:00
|buy
|64
|0.40
|1.2543
|1.2521
|1.3141
|1276
|2006.10.17 04:02
|modify
|64
|0.40
|1.2543
|1.2522
|1.3141
|1277
|2006.10.17 04:03
|modify
|64
|0.40
|1.2543
|1.2523
|1.3141
|1278
|2006.10.17 10:18
|s/l
|64
|0.40
|1.2523
|1.2523
|1.3141
|-80.00
|9780.28
|1279
|2006.10.17 10:18
|buy
|65
|0.40
|1.2525
|1.2503
|1.3123
|1280
|2006.10.17 10:18
|modify
|65
|0.40
|1.2525
|1.2504
|1.3123
|1281
|2006.10.17 10:19
|modify
|65
|0.40
|1.2525
|1.2505
|1.3123
|1282
|2006.10.17 10:19
|modify
|65
|0.40
|1.2525
|1.2507
|1.3123
|1283
|2006.10.17 10:22
|modify
|65
|0.40
|1.2525
|1.2508
|1.3123
|1284
|2006.10.17 10:25
|modify
|65
|0.40
|1.2525
|1.2509
|1.3123
|1285
|2006.10.17 10:30
|modify
|65
|0.40
|1.2525
|1.2510
|1.3123
|1286
|2006.10.17 10:37
|modify
|65
|0.40
|1.2525
|1.2511
|1.3123
|1287
|2006.10.17 10:38
|modify
|65
|0.40
|1.2525
|1.2512
|1.3123
|1288
|2006.10.17 10:38
|modify
|65
|0.40
|1.2525
|1.2513
|1.3123
|1289
|2006.10.17 10:45
|modify
|65
|0.40
|1.2525
|1.2515
|1.3123
|1290
|2006.10.17 10:45
|modify
|65
|0.40
|1.2525
|1.2516
|1.3123
|1291
|2006.10.17 10:52
|modify
|65
|0.40
|1.2525
|1.2517
|1.3123
|1292
|2006.10.17 10:52
|modify
|65
|0.40
|1.2525
|1.2518
|1.3123
|1293
|2006.10.17 10:52
|modify
|65
|0.40
|1.2525
|1.2519
|1.3123
|1294
|2006.10.17 10:53
|modify
|65
|0.40
|1.2525
|1.2520
|1.3123
|1295
|2006.10.17 10:53
|modify
|65
|0.40
|1.2525
|1.2521
|1.3123
|1296
|2006.10.17 10:57
|modify
|65
|0.40
|1.2525
|1.2522
|1.3123
|1297
|2006.10.17 10:57
|modify
|65
|0.40
|1.2525
|1.2523
|1.3123
|1298
|2006.10.17 10:57
|modify
|65
|0.40
|1.2525
|1.2524
|1.3123
|1299
|2006.10.17 10:58
|modify
|65
|0.40
|1.2525
|1.2525
|1.3123
|1300
|2006.10.17 10:58
|modify
|65
|0.40
|1.2525
|1.2526
|1.3123
|1301
|2006.10.17 11:58
|s/l
|65
|0.40
|1.2526
|1.2526
|1.3123
|4.00
|9784.28
|1302
|2006.10.17 11:58
|buy
|66
|0.40
|1.2528
|1.2506
|1.3126
|1303
|2006.10.17 11:58
|modify
|66
|0.40
|1.2528
|1.2507
|1.3126
|1304
|2006.10.17 11:59
|modify
|66
|0.40
|1.2528
|1.2508
|1.3126
|1305
|2006.10.17 11:59
|modify
|66
|0.40
|1.2528
|1.2509
|1.3126
|1306
|2006.10.17 11:59
|modify
|66
|0.40
|1.2528
|1.2510
|1.3126
|1307
|2006.10.17 12:01
|modify
|66
|0.40
|1.2528
|1.2511
|1.3126
|1308
|2006.10.17 12:02
|modify
|66
|0.40
|1.2528
|1.2512
|1.3126
|1309
|2006.10.17 12:02
|modify
|66
|0.40
|1.2528
|1.2513
|1.3126
|1310
|2006.10.17 12:02
|modify
|66
|0.40
|1.2528
|1.2514
|1.3126
|1311
|2006.10.17 12:02
|modify
|66
|0.40
|1.2528
|1.2515
|1.3126
|1312
|2006.10.17 12:02
|modify
|66
|0.40
|1.2528
|1.2516
|1.3126
|1313
|2006.10.17 12:02
|modify
|66
|0.40
|1.2528
|1.2517
|1.3126
|1314
|2006.10.17 12:03
|modify
|66
|0.40
|1.2528
|1.2518
|1.3126
|1315
|2006.10.17 12:03
|modify
|66
|0.40
|1.2528
|1.2519
|1.3126
|1316
|2006.10.17 12:03
|modify
|66
|0.40
|1.2528
|1.2520
|1.3126
|1317
|2006.10.17 12:03
|modify
|66
|0.40
|1.2528
|1.2521
|1.3126
|1318
|2006.10.17 12:03
|modify
|66
|0.40
|1.2528
|1.2522
|1.3126
|1319
|2006.10.17 12:03
|modify
|66
|0.40
|1.2528
|1.2523
|1.3126
|1320
|2006.10.17 12:03
|modify
|66
|0.40
|1.2528
|1.2524
|1.3126
|1321
|2006.10.17 12:42
|s/l
|66
|0.40
|1.2524
|1.2524
|1.3126
|-16.00
|9768.28
|1322
|2006.10.17 12:42
|buy
|67
|0.40
|1.2526
|1.2504
|1.3124
|1323
|2006.10.17 12:45
|modify
|67
|0.40
|1.2526
|1.2509
|1.3124
|1324
|2006.10.17 12:45
|modify
|67
|0.40
|1.2526
|1.2510
|1.3124
|1325
|2006.10.17 12:46
|modify
|67
|0.40
|1.2526
|1.2511
|1.3124
|1326
|2006.10.17 12:47
|modify
|67
|0.40
|1.2526
|1.2512
|1.3124
|1327
|2006.10.17 12:47
|modify
|67
|0.40
|1.2526
|1.2513
|1.3124
|1328
|2006.10.17 12:48
|modify
|67
|0.40
|1.2526
|1.2514
|1.3124
|1329
|2006.10.17 12:50
|modify
|67
|0.40
|1.2526
|1.2515
|1.3124
|1330
|2006.10.17 12:55
|modify
|67
|0.40
|1.2526
|1.2516
|1.3124
|1331
|2006.10.17 13:18
|modify
|67
|0.40
|1.2526
|1.2517
|1.3124
|1332
|2006.10.17 13:18
|modify
|67
|0.40
|1.2526
|1.2518
|1.3124
|1333
|2006.10.17 15:32
|s/l
|67
|0.40
|1.2518
|1.2518
|1.3124
|-32.00
|9736.28
|1334
|2006.10.17 15:32
|buy
|68
|0.40
|1.2520
|1.2498
|1.3118
|1335
|2006.10.17 15:32
|modify
|68
|0.40
|1.2520
|1.2499
|1.3118
|1336
|2006.10.17 15:35
|modify
|68
|0.40
|1.2520
|1.2507
|1.3118
|1337
|2006.10.17 15:37
|modify
|68
|0.40
|1.2520
|1.2508
|1.3118
|1338
|2006.10.17 15:38
|modify
|68
|0.40
|1.2520
|1.2509
|1.3118
|1339
|2006.10.17 15:38
|modify
|68
|0.40
|1.2520
|1.2510
|1.3118
|1340
|2006.10.17 15:38
|modify
|68
|0.40
|1.2520
|1.2511
|1.3118
|1341
|2006.10.17 15:40
|modify
|68
|0.40
|1.2520
|1.2512
|1.3118
|1342
|2006.10.17 15:40
|modify
|68
|0.40
|1.2520
|1.2513
|1.3118
|1343
|2006.10.17 15:40
|modify
|68
|0.40
|1.2520
|1.2514
|1.3118
|1344
|2006.10.17 15:41
|modify
|68
|0.40
|1.2520
|1.2515
|1.3118
|1345
|2006.10.17 15:50
|modify
|68
|0.40
|1.2520
|1.2516
|1.3118
|1346
|2006.10.17 15:50
|modify
|68
|0.40
|1.2520
|1.2517
|1.3118
|1347
|2006.10.17 15:50
|modify
|68
|0.40
|1.2520
|1.2518
|1.3118
|1348
|2006.10.17 15:51
|modify
|68
|0.40
|1.2520
|1.2519
|1.3118
|1349
|2006.10.17 16:00
|s/l
|68
|0.40
|1.2519
|1.2519
|1.3118
|-4.00
|9732.28
|1350
|2006.10.17 16:00
|buy
|69
|0.40
|1.2521
|1.2499
|1.3119
|1351
|2006.10.17 16:02
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2500
|1.3119
|1352
|2006.10.17 16:02
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2501
|1.3119
|1353
|2006.10.17 16:02
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2502
|1.3119
|1354
|2006.10.17 16:02
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2503
|1.3119
|1355
|2006.10.17 16:02
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2504
|1.3119
|1356
|2006.10.17 16:03
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2505
|1.3119
|1357
|2006.10.17 16:03
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2506
|1.3119
|1358
|2006.10.17 16:03
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2507
|1.3119
|1359
|2006.10.17 16:03
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2508
|1.3119
|1360
|2006.10.17 16:08
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2509
|1.3119
|1361
|2006.10.17 16:08
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2510
|1.3119
|1362
|2006.10.17 16:08
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2511
|1.3119
|1363
|2006.10.17 16:10
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2512
|1.3119
|1364
|2006.10.17 16:10
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2513
|1.3119
|1365
|2006.10.17 16:16
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2514
|1.3119
|1366
|2006.10.17 16:16
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2515
|1.3119
|1367
|2006.10.17 16:16
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2516
|1.3119
|1368
|2006.10.17 16:16
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2517
|1.3119
|1369
|2006.10.17 16:16
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2518
|1.3119
|1370
|2006.10.17 16:17
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2519
|1.3119
|1371
|2006.10.17 16:17
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2520
|1.3119
|1372
|2006.10.17 16:17
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2521
|1.3119
|1373
|2006.10.17 16:17
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2522
|1.3119
|1374
|2006.10.17 16:17
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2523
|1.3119
|1375
|2006.10.17 16:17
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2524
|1.3119
|1376
|2006.10.17 16:18
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2525
|1.3119
|1377
|2006.10.17 16:18
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2526
|1.3119
|1378
|2006.10.17 16:18
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2527
|1.3119
|1379
|2006.10.17 16:18
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2528
|1.3119
|1380
|2006.10.17 16:18
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2529
|1.3119
|1381
|2006.10.17 16:22
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2530
|1.3119
|1382
|2006.10.17 16:22
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2531
|1.3119
|1383
|2006.10.17 16:23
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2532
|1.3119
|1384
|2006.10.17 16:23
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2533
|1.3119
|1385
|2006.10.17 16:23
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2534
|1.3119
|1386
|2006.10.17 16:33
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2535
|1.3119
|1387
|2006.10.17 16:33
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2536
|1.3119
|1388
|2006.10.17 16:33
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2537
|1.3119
|1389
|2006.10.17 17:08
|modify
|69
|0.40
|1.2521
|1.2538
|1.3119
|1390
|2006.10.17 17:33
|s/l
|69
|0.40
|1.2538
|1.2538
|1.3119
|68.00
|9800.28
|1391
|2006.10.17 17:33
|buy
|70
|0.40
|1.2540
|1.2518
|1.3138
|1392
|2006.10.17 17:33
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2519
|1.3138
|1393
|2006.10.17 17:33
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2520
|1.3138
|1394
|2006.10.17 17:34
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2521
|1.3138
|1395
|2006.10.17 17:36
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2522
|1.3138
|1396
|2006.10.17 17:37
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2523
|1.3138
|1397
|2006.10.17 17:37
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2524
|1.3138
|1398
|2006.10.17 17:48
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2525
|1.3138
|1399
|2006.10.17 17:55
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2526
|1.3138
|1400
|2006.10.17 18:07
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2527
|1.3138
|1401
|2006.10.17 18:07
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2528
|1.3138
|1402
|2006.10.17 18:08
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2529
|1.3138
|1403
|2006.10.17 18:22
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2530
|1.3138
|1404
|2006.10.17 18:23
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2531
|1.3138
|1405
|2006.10.17 18:27
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2532
|1.3138
|1406
|2006.10.17 18:27
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2533
|1.3138
|1407
|2006.10.17 18:28
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2534
|1.3138
|1408
|2006.10.17 18:36
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2535
|1.3138
|1409
|2006.10.17 18:37
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2536
|1.3138
|1410
|2006.10.17 18:37
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2537
|1.3138
|1411
|2006.10.17 18:37
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2538
|1.3138
|1412
|2006.10.17 18:38
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2539
|1.3138
|1413
|2006.10.17 18:38
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2540
|1.3138
|1414
|2006.10.17 18:41
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2541
|1.3138
|1415
|2006.10.17 18:42
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2542
|1.3138
|1416
|2006.10.17 18:42
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2543
|1.3138
|1417
|2006.10.17 18:42
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2544
|1.3138
|1418
|2006.10.17 18:43
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2545
|1.3138
|1419
|2006.10.17 18:43
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2546
|1.3138
|1420
|2006.10.17 19:00
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2547
|1.3138
|1421
|2006.10.17 19:00
|modify
|70
|0.40
|1.2540
|1.2548
|1.3138
|1422
|2006.10.17 21:08
|s/l
|70
|0.40
|1.2548
|1.2548
|1.3138
|32.00
|9832.28
|1423
|2006.10.17 21:08
|buy
|71
|0.40
|1.2550
|1.2528
|1.3148
|1424
|2006.10.17 21:08
|modify
|71
|0.40
|1.2550
|1.2529
|1.3148
|1425
|2006.10.17 21:08
|modify
|71
|0.40
|1.2550
|1.2530
|1.3148
|1426
|2006.10.17 21:12
|modify
|71
|0.40
|1.2550
|1.2531
|1.3148
|1427
|2006.10.17 22:37
|modify
|71
|0.40
|1.2550
|1.2532
|1.3148
|1428
|2006.10.17 22:38
|modify
|71
|0.40
|1.2550
|1.2533
|1.3148
|1429
|2006.10.17 22:38
|modify
|71
|0.40
|1.2550
|1.2534
|1.3148
|1430
|2006.10.17 22:40
|modify
|71
|0.40
|1.2550
|1.2535
|1.3148
|1431
|2006.10.18 00:20
|s/l
|71
|0.40
|1.2535
|1.2535
|1.3148
|-62.79
|9769.49
|1432
|2006.10.18 00:20
|buy
|72
|0.40
|1.2537
|1.2515
|1.3135
|1433
|2006.10.18 00:20
|modify
|72
|0.40
|1.2537
|1.2516
|1.3135
|1434
|2006.10.18 00:21
|modify
|72
|0.40
|1.2537
|1.2517
|1.3135
|1435
|2006.10.18 00:21
|modify
|72
|0.40
|1.2537
|1.2518
|1.3135
|1436
|2006.10.18 00:22
|modify
|72
|0.40
|1.2537
|1.2519
|1.3135
|1437
|2006.10.18 00:23
|modify
|72
|0.40
|1.2537
|1.2520
|1.3135
|1438
|2006.10.18 00:23
|modify
|72
|0.40
|1.2537
|1.2521
|1.3135
|1439
|2006.10.18 00:25
|modify
|72
|0.40
|1.2537
|1.2522
|1.3135
|1440
|2006.10.18 01:03
|modify
|72
|0.40
|1.2537
|1.2523
|1.3135
|1441
|2006.10.18 01:08
|modify
|72
|0.40
|1.2537
|1.2524
|1.3135
|1442
|2006.10.18 01:08
|modify
|72
|0.40
|1.2537
|1.2525
|1.3135
|1443
|2006.10.18 01:10
|modify
|72
|0.40
|1.2537
|1.2526
|1.3135
|1444
|2006.10.18 01:10
|modify
|72
|0.40
|1.2537
|1.2528
|1.3135
|1445
|2006.10.18 01:16
|modify
|72
|0.40
|1.2537
|1.2529
|1.3135
|1446
|2006.10.18 01:17
|modify
|72
|0.40
|1.2537
|1.2530
|1.3135
|1447
|2006.10.18 01:17
|modify
|72
|0.40
|1.2537
|1.2531
|1.3135
|1448
|2006.10.18 01:17
|modify
|72
|0.40
|1.2537
|1.2532
|1.3135
|1449
|2006.10.18 01:18
|modify
|72
|0.40
|1.2537
|1.2533
|1.3135
|1450
|2006.10.18 01:18
|modify
|72
|0.40
|1.2537
|1.2534
|1.3135
|1451
|2006.10.18 01:18
|modify
|72
|0.40
|1.2537
|1.2535
|1.3135
|1452
|2006.10.18 01:20
|modify
|72
|0.40
|1.2537
|1.2536
|1.3135
|1453
|2006.10.18 01:21
|modify
|72
|0.40
|1.2537
|1.2537
|1.3135
|1454
|2006.10.18 02:45
|s/l
|72
|0.40
|1.2537
|1.2537
|1.3135
|0.00
|9769.49
|1455
|2006.10.18 02:45
|buy
|73
|0.40
|1.2539
|1.2517
|1.3137
|1456
|2006.10.18 02:45
|modify
|73
|0.40
|1.2539
|1.2518
|1.3137
|1457
|2006.10.18 02:46
|modify
|73
|0.40
|1.2539
|1.2519
|1.3137
|1458
|2006.10.18 02:47
|modify
|73
|0.40
|1.2539
|1.2520
|1.3137
|1459
|2006.10.18 02:57
|modify
|73
|0.40
|1.2539
|1.2521
|1.3137
|1460
|2006.10.18 03:02
|modify
|73
|0.40
|1.2539
|1.2522
|1.3137
|1461
|2006.10.18 03:05
|modify
|73
|0.40
|1.2539
|1.2523
|1.3137
|1462
|2006.10.18 03:52
|modify
|73
|0.40
|1.2539
|1.2525
|1.3137
|1463
|2006.10.18 03:52
|modify
|73
|0.40
|1.2539
|1.2526
|1.3137
|1464
|2006.10.18 03:53
|modify
|73
|0.40
|1.2539
|1.2527
|1.3137
|1465
|2006.10.18 03:53
|modify
|73
|0.40
|1.2539
|1.2528
|1.3137
|1466
|2006.10.18 05:30
|modify
|73
|0.40
|1.2539
|1.2531
|1.3137
|1467
|2006.10.18 08:57
|modify
|73
|0.40
|1.2539
|1.2532
|1.3137
|1468
|2006.10.18 08:58
|modify
|73
|0.40
|1.2539
|1.2533
|1.3137
|1469
|2006.10.18 09:00
|modify
|73
|0.40
|1.2539
|1.2534
|1.3137
|1470
|2006.10.18 09:35
|modify
|73
|0.40
|1.2539
|1.2535
|1.3137
|1471
|2006.10.18 09:35
|modify
|73
|0.40
|1.2539
|1.2536
|1.3137
|1472
|2006.10.18 09:35
|modify
|73
|0.40
|1.2539
|1.2537
|1.3137
|1473
|2006.10.18 10:20
|modify
|73
|0.40
|1.2539
|1.2538
|1.3137
|1474
|2006.10.18 10:20
|modify
|73
|0.40
|1.2539
|1.2539
|1.3137
|1475
|2006.10.18 10:30
|modify
|73
|0.40
|1.2539
|1.2540
|1.3137
|1476
|2006.10.18 11:38
|s/l
|73
|0.40
|1.2540
|1.2540
|1.3137
|4.00
|9773.49
|1477
|2006.10.18 11:38
|buy
|74
|0.40
|1.2542
|1.2520
|1.3140
|1478
|2006.10.18 11:38
|modify
|74
|0.40
|1.2542
|1.2521
|1.3140
|1479
|2006.10.18 11:39
|modify
|74
|0.40
|1.2542
|1.2522
|1.3140
|1480
|2006.10.18 11:42
|modify
|74
|0.40
|1.2542
|1.2523
|1.3140
|1481
|2006.10.18 11:52
|modify
|74
|0.40
|1.2542
|1.2524
|1.3140
|1482
|2006.10.18 11:52
|modify
|74
|0.40
|1.2542
|1.2525
|1.3140
|1483
|2006.10.18 13:20
|modify
|74
|0.40
|1.2542
|1.2526
|1.3140
|1484
|2006.10.18 13:28
|modify
|74
|0.40
|1.2542
|1.2527
|1.3140
|1485
|2006.10.18 15:20
|modify
|74
|0.40
|1.2542
|1.2528
|1.3140
|1486
|2006.10.18 15:20
|modify
|74
|0.40
|1.2542
|1.2529
|1.3140
|1487
|2006.10.18 15:27
|modify
|74
|0.40
|1.2542
|1.2530
|1.3140
|1488
|2006.10.18 15:28
|modify
|74
|0.40
|1.2542
|1.2531
|1.3140
|1489
|2006.10.18 15:28
|modify
|74
|0.40
|1.2542
|1.2532
|1.3140
|1490
|2006.10.18 15:33
|s/l
|74
|0.40
|1.2532
|1.2532
|1.3140
|-40.00
|9733.49
|1491
|2006.10.18 15:33
|buy
|75
|0.40
|1.2534
|1.2512
|1.3132
|1492
|2006.10.18 15:33
|modify
|75
|0.40
|1.2534
|1.2513
|1.3132
|1493
|2006.10.18 15:33
|modify
|75
|0.40
|1.2534
|1.2514
|1.3132
|1494
|2006.10.18 15:33
|modify
|75
|0.40
|1.2534
|1.2515
|1.3132
|1495
|2006.10.18 15:33
|modify
|75
|0.40
|1.2534
|1.2516
|1.3132
|1496
|2006.10.18 15:34
|modify
|75
|0.40
|1.2534
|1.2517
|1.3132
|1497
|2006.10.18 15:34
|modify
|75
|0.40
|1.2534
|1.2518
|1.3132
|1498
|2006.10.18 15:34
|modify
|75
|0.40
|1.2534
|1.2519
|1.3132
|1499
|2006.10.18 15:34
|modify
|75
|0.40
|1.2534
|1.2524
|1.3132
|1500
|2006.10.18 15:35
|modify
|75
|0.40
|1.2534
|1.2526
|1.3132
|1501
|2006.10.18 15:35
|modify
|75
|0.40
|1.2534
|1.2527
|1.3132
|1502
|2006.10.18 15:43
|s/l
|75
|0.40
|1.2527
|1.2527
|1.3132
|-28.00
|9705.49
|1503
|2006.10.18 15:43
|buy
|76
|0.40
|1.2529
|1.2507
|1.3127
|1504
|2006.10.18 15:44
|modify
|76
|0.40
|1.2529
|1.2508
|1.3127
|1505
|2006.10.18 15:44
|modify
|76
|0.40
|1.2529
|1.2510
|1.3127
|1506
|2006.10.18 15:45
|modify
|76
|0.40
|1.2529
|1.2511
|1.3127
|1507
|2006.10.18 15:45
|modify
|76
|0.40
|1.2529
|1.2512
|1.3127
|1508
|2006.10.18 15:45
|modify
|76
|0.40
|1.2529
|1.2513
|1.3127
|1509
|2006.10.18 15:45
|modify
|76
|0.40
|1.2529
|1.2514
|1.3127
|1510
|2006.10.18 15:45
|modify
|76
|0.40
|1.2529
|1.2515
|1.3127
|1511
|2006.10.18 15:46
|modify
|76
|0.40
|1.2529
|1.2516
|1.3127
|1512
|2006.10.18 15:56
|s/l
|76
|0.40
|1.2516
|1.2516
|1.3127
|-52.00
|9653.49
|1513
|2006.10.18 15:56
|buy
|77
|0.40
|1.2518
|1.2496
|1.3116
|1514
|2006.10.18 15:56
|modify
|77
|0.40
|1.2518
|1.2497
|1.3116
|1515
|2006.10.18 15:56
|modify
|77
|0.40
|1.2518
|1.2498
|1.3116
|1516
|2006.10.18 15:56
|modify
|77
|0.40
|1.2518
|1.2499
|1.3116
|1517
|2006.10.18 15:56
|modify
|77
|0.40
|1.2518
|1.2500
|1.3116
|1518
|2006.10.18 15:56
|modify
|77
|0.40
|1.2518
|1.2501
|1.3116
|1519
|2006.10.18 15:57
|modify
|77
|0.40
|1.2518
|1.2502
|1.3116
|1520
|2006.10.18 15:57
|modify
|77
|0.40
|1.2518
|1.2503
|1.3116
|1521
|2006.10.18 15:57
|modify
|77
|0.40
|1.2518
|1.2504
|1.3116
|1522
|2006.10.18 15:57
|modify
|77
|0.40
|1.2518
|1.2505
|1.3116
|1523
|2006.10.18 15:58
|modify
|77
|0.40
|1.2518
|1.2506
|1.3116
|1524
|2006.10.18 15:58
|modify
|77
|0.40
|1.2518
|1.2507
|1.3116
|1525
|2006.10.18 15:58
|modify
|77
|0.40
|1.2518
|1.2508
|1.3116
|1526
|2006.10.18 16:13
|s/l
|77
|0.40
|1.2508
|1.2508
|1.3116
|-40.00
|9613.49
|1527
|2006.10.18 16:13
|buy
|78
|0.40
|1.2510
|1.2488
|1.3108
|1528
|2006.10.18 16:13
|modify
|78
|0.40
|1.2510
|1.2489
|1.3108
|1529
|2006.10.18 16:14
|modify
|78
|0.40
|1.2510
|1.2493
|1.3108
|1530
|2006.10.18 16:15
|modify
|78
|0.40
|1.2510
|1.2494
|1.3108
|1531
|2006.10.18 16:15
|modify
|78
|0.40
|1.2510
|1.2495
|1.3108
|1532
|2006.10.18 16:28
|modify
|78
|0.40
|1.2510
|1.2496
|1.3108
|1533
|2006.10.18 16:28
|modify
|78
|0.40
|1.2510
|1.2497
|1.3108
|1534
|2006.10.18 16:48
|modify
|78
|0.40
|1.2510
|1.2498
|1.3108
|1535
|2006.10.18 16:58
|modify
|78
|0.40
|1.2510
|1.2499
|1.3108
|1536
|2006.10.18 16:58
|modify
|78
|0.40
|1.2510
|1.2500
|1.3108
|1537
|2006.10.18 17:00
|close
|78
|0.40
|1.2517
|1.2500
|1.3108
|28.00
|9641.49
|1538
|2006.10.18 17:00
|sell
|79
|0.40
|1.2517
|1.2539
|1.1919
|1539
|2006.10.18 17:01
|modify
|79
|0.40
|1.2517
|1.2538
|1.1919
|1540
|2006.10.18 17:02
|modify
|79
|0.40
|1.2517
|1.2537
|1.1919
|1541
|2006.10.18 17:03
|modify
|79
|0.40
|1.2517
|1.2536
|1.1919
|1542
|2006.10.18 17:03
|modify
|79
|0.40
|1.2517
|1.2535
|1.1919
|1543
|2006.10.18 17:03
|modify
|79
|0.40
|1.2517
|1.2534
|1.1919
|1544
|2006.10.18 17:13
|modify
|79
|0.40
|1.2517
|1.2533
|1.1919
|1545
|2006.10.18 17:20
|modify
|79
|0.40
|1.2517
|1.2532
|1.1919
|1546
|2006.10.18 17:28
|modify
|79
|0.40
|1.2517
|1.2531
|1.1919
|1547
|2006.10.18 17:28
|modify
|79
|0.40
|1.2517
|1.2530
|1.1919
|1548
|2006.10.18 20:12
|s/l
|79
|0.40
|1.2530
|1.2530
|1.1919
|-52.00
|9589.49
|1549
|2006.10.18 20:12
|sell
|80
|0.40
|1.2528
|1.2550
|1.1930
|1550
|2006.10.18 20:12
|modify
|80
|0.40
|1.2528
|1.2549
|1.1930
|1551
|2006.10.18 20:17
|modify
|80
|0.40
|1.2528
|1.2548
|1.1930
|1552
|2006.10.18 20:18
|modify
|80
|0.40
|1.2528
|1.2547
|1.1930
|1553
|2006.10.18 20:22
|modify
|80
|0.40
|1.2528
|1.2546
|1.1930
|1554
|2006.10.18 20:23
|modify
|80
|0.40
|1.2528
|1.2545
|1.1930
|1555
|2006.10.18 20:23
|modify
|80
|0.40
|1.2528
|1.2544
|1.1930
|1556
|2006.10.18 20:23
|modify
|80
|0.40
|1.2528
|1.2543
|1.1930
|1557
|2006.10.18 20:32
|modify
|80
|0.40
|1.2528
|1.2542
|1.1930
|1558
|2006.10.18 20:33
|modify
|80
|0.40
|1.2528
|1.2541
|1.1930
|1559
|2006.10.18 20:33
|modify
|80
|0.40
|1.2528
|1.2540
|1.1930
|1560
|2006.10.18 22:17
|s/l
|80
|0.40
|1.2540
|1.2540
|1.1930
|-48.00
|9541.49
|1561
|2006.10.18 22:17
|sell
|81
|0.40
|1.2538
|1.2560
|1.1940
|1562
|2006.10.18 22:17
|modify
|81
|0.40
|1.2538
|1.2559
|1.1940
|1563
|2006.10.18 22:19
|modify
|81
|0.40
|1.2538
|1.2558
|1.1940
|1564
|2006.10.18 22:23
|modify
|81
|0.40
|1.2538
|1.2557
|1.1940
|1565
|2006.10.18 22:27
|modify
|81
|0.40
|1.2538
|1.2556
|1.1940
|1566
|2006.10.18 22:28
|modify
|81
|0.40
|1.2538
|1.2555
|1.1940
|1567
|2006.10.18 22:28
|modify
|81
|0.40
|1.2538
|1.2554
|1.1940
|1568
|2006.10.18 22:55
|modify
|81
|0.40
|1.2538
|1.2553
|1.1940
|1569
|2006.10.18 23:03
|modify
|81
|0.40
|1.2538
|1.2552
|1.1940
|1570
|2006.10.18 23:18
|modify
|81
|0.40
|1.2538
|1.2550
|1.1940
|1571
|2006.10.19 03:00
|close
|81
|0.40
|1.2543
|1.2550
|1.1940
|-14.03
|9527.46
|1572
|2006.10.19 03:00
|buy
|82
|0.40
|1.2543
|1.2521
|1.3141
|1573
|2006.10.19 03:00
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2522
|1.3141
|1574
|2006.10.19 03:00
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2523
|1.3141
|1575
|2006.10.19 03:05
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2524
|1.3141
|1576
|2006.10.19 03:20
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2525
|1.3141
|1577
|2006.10.19 10:04
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2526
|1.3141
|1578
|2006.10.19 10:04
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2527
|1.3141
|1579
|2006.10.19 10:30
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2528
|1.3141
|1580
|2006.10.19 10:30
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2530
|1.3141
|1581
|2006.10.19 10:30
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2531
|1.3141
|1582
|2006.10.19 10:31
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2532
|1.3141
|1583
|2006.10.19 10:33
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2533
|1.3141
|1584
|2006.10.19 10:33
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2534
|1.3141
|1585
|2006.10.19 10:34
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2535
|1.3141
|1586
|2006.10.19 10:35
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2536
|1.3141
|1587
|2006.10.19 10:38
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2537
|1.3141
|1588
|2006.10.19 10:38
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2538
|1.3141
|1589
|2006.10.19 10:38
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2539
|1.3141
|1590
|2006.10.19 10:43
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2540
|1.3141
|1591
|2006.10.19 10:43
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2542
|1.3141
|1592
|2006.10.19 11:56
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2543
|1.3141
|1593
|2006.10.19 11:56
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2545
|1.3141
|1594
|2006.10.19 12:00
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2546
|1.3141
|1595
|2006.10.19 12:00
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2547
|1.3141
|1596
|2006.10.19 12:00
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2548
|1.3141
|1597
|2006.10.19 12:00
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2549
|1.3141
|1598
|2006.10.19 12:00
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2550
|1.3141
|1599
|2006.10.19 12:00
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2551
|1.3141
|1600
|2006.10.19 12:01
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2554
|1.3141
|1601
|2006.10.19 12:53
|modify
|82
|0.40
|1.2543
|1.2555
|1.3141
|1602
|2006.10.19 15:36
|s/l
|82
|0.40
|1.2555
|1.2555
|1.3141
|48.00
|9575.46
|1603
|2006.10.19 15:36
|buy
|83
|0.40
|1.2557
|1.2535
|1.3155
|1604
|2006.10.19 15:36
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2536
|1.3155
|1605
|2006.10.19 15:47
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2537
|1.3155
|1606
|2006.10.19 15:51
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2538
|1.3155
|1607
|2006.10.19 15:52
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2540
|1.3155
|1608
|2006.10.19 15:53
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2541
|1.3155
|1609
|2006.10.19 15:53
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2542
|1.3155
|1610
|2006.10.19 15:54
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2544
|1.3155
|1611
|2006.10.19 16:17
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2545
|1.3155
|1612
|2006.10.19 16:18
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2546
|1.3155
|1613
|2006.10.19 16:19
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2547
|1.3155
|1614
|2006.10.19 16:19
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2549
|1.3155
|1615
|2006.10.19 16:20
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2550
|1.3155
|1616
|2006.10.19 16:22
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2551
|1.3155
|1617
|2006.10.19 16:22
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2552
|1.3155
|1618
|2006.10.19 16:22
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2553
|1.3155
|1619
|2006.10.19 16:26
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2554
|1.3155
|1620
|2006.10.19 16:26
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2557
|1.3155
|1621
|2006.10.19 16:26
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2558
|1.3155
|1622
|2006.10.19 16:26
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2559
|1.3155
|1623
|2006.10.19 16:26
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2560
|1.3155
|1624
|2006.10.19 16:26
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2562
|1.3155
|1625
|2006.10.19 16:43
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2563
|1.3155
|1626
|2006.10.19 16:43
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2564
|1.3155
|1627
|2006.10.19 16:43
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2565
|1.3155
|1628
|2006.10.19 16:44
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2566
|1.3155
|1629
|2006.10.19 16:45
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2567
|1.3155
|1630
|2006.10.19 16:45
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2568
|1.3155
|1631
|2006.10.19 16:45
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2569
|1.3155
|1632
|2006.10.19 16:46
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2571
|1.3155
|1633
|2006.10.19 16:46
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2572
|1.3155
|1634
|2006.10.19 16:46
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2574
|1.3155
|1635
|2006.10.19 16:51
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2575
|1.3155
|1636
|2006.10.19 17:35
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2576
|1.3155
|1637
|2006.10.19 17:36
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2577
|1.3155
|1638
|2006.10.19 17:36
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2578
|1.3155
|1639
|2006.10.19 17:36
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2579
|1.3155
|1640
|2006.10.19 17:36
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2580
|1.3155
|1641
|2006.10.19 17:36
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2581
|1.3155
|1642
|2006.10.19 17:43
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2582
|1.3155
|1643
|2006.10.19 17:43
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2583
|1.3155
|1644
|2006.10.19 17:43
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2584
|1.3155
|1645
|2006.10.19 17:43
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2585
|1.3155
|1646
|2006.10.19 19:00
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2586
|1.3155
|1647
|2006.10.19 19:00
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2588
|1.3155
|1648
|2006.10.19 19:00
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2589
|1.3155
|1649
|2006.10.19 19:00
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2591
|1.3155
|1650
|2006.10.19 19:01
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2592
|1.3155
|1651
|2006.10.19 19:01
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2593
|1.3155
|1652
|2006.10.19 20:08
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2594
|1.3155
|1653
|2006.10.19 20:08
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2595
|1.3155
|1654
|2006.10.19 20:09
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2596
|1.3155
|1655
|2006.10.19 20:09
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2597
|1.3155
|1656
|2006.10.19 20:09
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2599
|1.3155
|1657
|2006.10.19 20:09
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2600
|1.3155
|1658
|2006.10.19 20:09
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2602
|1.3155
|1659
|2006.10.19 20:09
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2603
|1.3155
|1660
|2006.10.19 20:09
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2604
|1.3155
|1661
|2006.10.19 20:46
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2605
|1.3155
|1662
|2006.10.19 20:47
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2606
|1.3155
|1663
|2006.10.19 20:47
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2607
|1.3155
|1664
|2006.10.19 20:55
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2608
|1.3155
|1665
|2006.10.19 20:55
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2609
|1.3155
|1666
|2006.10.19 21:07
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2610
|1.3155
|1667
|2006.10.19 21:07
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2611
|1.3155
|1668
|2006.10.19 21:07
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2612
|1.3155
|1669
|2006.10.19 21:08
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2613
|1.3155
|1670
|2006.10.19 21:08
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2614
|1.3155
|1671
|2006.10.19 21:08
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2615
|1.3155
|1672
|2006.10.19 21:20
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2616
|1.3155
|1673
|2006.10.19 21:20
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2618
|1.3155
|1674
|2006.10.19 21:20
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2619
|1.3155
|1675
|2006.10.19 21:20
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2620
|1.3155
|1676
|2006.10.19 21:20
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2621
|1.3155
|1677
|2006.10.19 21:20
|modify
|83
|0.40
|1.2557
|1.2622
|1.3155
|1678
|2006.10.19 22:10
|s/l
|83
|0.40
|1.2622
|1.2622
|1.3155
|260.00
|9835.46
|1679
|2006.10.19 22:10
|buy
|84
|0.40
|1.2624
|1.2602
|1.3222
|1680
|2006.10.19 22:11
|modify
|84
|0.40
|1.2624
|1.2603
|1.3222
|1681
|2006.10.19 22:12
|modify
|84
|0.40
|1.2624
|1.2604
|1.3222
|1682
|2006.10.19 22:12
|modify
|84
|0.40
|1.2624
|1.2605
|1.3222
|1683
|2006.10.19 22:22
|modify
|84
|0.40
|1.2624
|1.2606
|1.3222
|1684
|2006.10.19 22:23
|modify
|84
|0.40
|1.2624
|1.2607
|1.3222
|1685
|2006.10.19 22:23
|modify
|84
|0.40
|1.2624
|1.2608
|1.3222
|1686
|2006.10.19 22:59
|modify
|84
|0.40
|1.2624
|1.2609
|1.3222
|1687
|2006.10.19 23:02
|modify
|84
|0.40
|1.2624
|1.2610
|1.3222
|1688
|2006.10.20 03:16
|modify
|84
|0.40
|1.2624
|1.2611
|1.3222
|1689
|2006.10.20 03:16
|modify
|84
|0.40
|1.2624
|1.2612
|1.3222
|1690
|2006.10.20 03:17
|modify
|84
|0.40
|1.2624
|1.2613
|1.3222
|1691
|2006.10.20 03:18
|modify
|84
|0.40
|1.2624
|1.2614
|1.3222
|1692
|2006.10.20 03:18
|modify
|84
|0.40
|1.2624
|1.2615
|1.3222
|1693
|2006.10.20 03:23
|modify
|84
|0.40
|1.2624
|1.2616
|1.3222
|1694
|2006.10.20 03:24
|modify
|84
|0.40
|1.2624
|1.2617
|1.3222
|1695
|2006.10.20 03:25
|modify
|84
|0.40
|1.2624
|1.2618
|1.3222
|1696
|2006.10.20 06:13
|modify
|84
|0.40
|1.2624
|1.2619
|1.3222
|1697
|2006.10.20 06:14
|modify
|84
|0.40
|1.2624
|1.2620
|1.3222
|1698
|2006.10.20 06:16
|modify
|84
|0.40
|1.2624
|1.2621
|1.3222
|1699
|2006.10.20 09:29
|s/l
|84
|0.40
|1.2621
|1.2621
|1.3222
|-14.79
|9820.66
|1700
|2006.10.20 09:29
|buy
|85
|0.40
|1.2623
|1.2601
|1.3221
|1701
|2006.10.20 09:29
|modify
|85
|0.40
|1.2623
|1.2602
|1.3221
|1702
|2006.10.20 09:34
|modify
|85
|0.40
|1.2623
|1.2603
|1.3221
|1703
|2006.10.20 09:34
|modify
|85
|0.40
|1.2623
|1.2604
|1.3221
|1704
|2006.10.20 09:35
|modify
|85
|0.40
|1.2623
|1.2605
|1.3221
|1705
|2006.10.20 09:36
|modify
|85
|0.40
|1.2623
|1.2606
|1.3221
|1706
|2006.10.20 09:49
|modify
|85
|0.40
|1.2623
|1.2607
|1.3221
|1707
|2006.10.20 09:49
|modify
|85
|0.40
|1.2623
|1.2608
|1.3221
|1708
|2006.10.20 09:50
|modify
|85
|0.40
|1.2623
|1.2609
|1.3221
|1709
|2006.10.20 09:53
|modify
|85
|0.40
|1.2623
|1.2612
|1.3221
|1710
|2006.10.20 11:58
|modify
|85
|0.40
|1.2623
|1.2613
|1.3221
|1711
|2006.10.20 11:59
|modify
|85
|0.40
|1.2623
|1.2614
|1.3221
|1712
|2006.10.20 11:59
|modify
|85
|0.40
|1.2623
|1.2615
|1.3221
|1713
|2006.10.20 12:00
|modify
|85
|0.40
|1.2623
|1.2616
|1.3221
|1714
|2006.10.20 12:50
|s/l
|85
|0.40
|1.2616
|1.2616
|1.3221
|-28.00
|9792.66
|1715
|2006.10.20 12:50
|buy
|86
|0.40
|1.2618
|1.2596
|1.3216
|1716
|2006.10.20 14:25
|modify
|86
|0.40
|1.2618
|1.2597
|1.3216
|1717
|2006.10.20 15:10
|modify
|86
|0.40
|1.2618
|1.2598
|1.3216
|1718
|2006.10.20 15:41
|modify
|86
|0.40
|1.2618
|1.2599
|1.3216
|1719
|2006.10.20 15:41
|modify
|86
|0.40
|1.2618
|1.2600
|1.3216
|1720
|2006.10.20 15:42
|modify
|86
|0.40
|1.2618
|1.2601
|1.3216
|1721
|2006.10.20 15:42
|modify
|86
|0.40
|1.2618
|1.2602
|1.3216
|1722
|2006.10.20 15:43
|modify
|86
|0.40
|1.2618
|1.2603
|1.3216
|1723
|2006.10.20 15:57
|modify
|86
|0.40
|1.2618
|1.2604
|1.3216
|1724
|2006.10.20 15:58
|modify
|86
|0.40
|1.2618
|1.2605
|1.3216
|1725
|2006.10.20 15:59
|modify
|86
|0.40
|1.2618
|1.2606
|1.3216
|1726
|2006.10.20 15:59
|modify
|86
|0.40
|1.2618
|1.2607
|1.3216
|1727
|2006.10.20 16:00
|modify
|86
|0.40
|1.2618
|1.2608
|1.3216
|1728
|2006.10.20 16:01
|modify
|86
|0.40
|1.2618
|1.2609
|1.3216
|1729
|2006.10.20 16:02
|modify
|86
|0.40
|1.2618
|1.2610
|1.3216
|1730
|2006.10.20 16:02
|modify
|86
|0.40
|1.2618
|1.2611
|1.3216
|1731
|2006.10.20 16:29
|modify
|86
|0.40
|1.2618
|1.2612
|1.3216
|1732
|2006.10.20 17:03
|s/l
|86
|0.40
|1.2612
|1.2612
|1.3216
|-24.00
|9768.66
|1733
|2006.10.20 17:03
|buy
|87
|0.40
|1.2614
|1.2592
|1.3212
|1734
|2006.10.20 17:10
|modify
|87
|0.40
|1.2614
|1.2593
|1.3212
|1735
|2006.10.20 17:24
|modify
|87
|0.40
|1.2614
|1.2594
|1.3212
|1736
|2006.10.20 18:32
|modify
|87
|0.40
|1.2614
|1.2596
|1.3212
|1737
|2006.10.20 19:59
|modify
|87
|0.40
|1.2614
|1.2597
|1.3212
|1738
|2006.10.20 20:26
|modify
|87
|0.40
|1.2614
|1.2598
|1.3212
|1739
|2006.10.20 20:28
|modify
|87
|0.40
|1.2614
|1.2599
|1.3212
|1740
|2006.10.20 21:17
|modify
|87
|0.40
|1.2614
|1.2600
|1.3212
|1741
|2006.10.20 21:59
|modify
|87
|0.40
|1.2614
|1.2601
|1.3212
|1742
|2006.10.20 22:09
|modify
|87
|0.40
|1.2614
|1.2602
|1.3212
|1743
|2006.10.20 22:13
|modify
|87
|0.40
|1.2614
|1.2603
|1.3212
|1744
|2006.10.20 22:13
|modify
|87
|0.40
|1.2614
|1.2604
|1.3212
|1745
|2006.10.23 09:11
|s/l
|87
|0.40
|1.2604
|1.2604
|1.3212
|-42.79
|9725.87
|1746
|2006.10.23 09:11
|buy
|88
|0.40
|1.2606
|1.2584
|1.3204
|1747
|2006.10.23 09:12
|modify
|88
|0.40
|1.2606
|1.2585
|1.3204
|1748
|2006.10.23 09:12
|modify
|88
|0.40
|1.2606
|1.2586
|1.3204
|1749
|2006.10.23 09:54
|s/l
|88
|0.40
|1.2586
|1.2586
|1.3204
|-80.00
|9645.87
|1750
|2006.10.23 09:54
|buy
|89
|0.40
|1.2588
|1.2566
|1.3186
|1751
|2006.10.23 09:55
|modify
|89
|0.40
|1.2588
|1.2567
|1.3186
|1752
|2006.10.23 09:55
|modify
|89
|0.40
|1.2588
|1.2568
|1.3186
|1753
|2006.10.23 09:56
|modify
|89
|0.40
|1.2588
|1.2569
|1.3186
|1754
|2006.10.23 09:57
|modify
|89
|0.40
|1.2588
|1.2570
|1.3186
|1755
|2006.10.23 09:58
|modify
|89
|0.40
|1.2588
|1.2571
|1.3186
|1756
|2006.10.23 10:00
|close
|89
|0.40
|1.2591
|1.2571
|1.3186
|12.00
|9657.87
|1757
|2006.10.23 10:00
|sell
|90
|0.40
|1.2591
|1.2613
|1.1993
|1758
|2006.10.23 10:00
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2611
|1.1993
|1759
|2006.10.23 10:02
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2610
|1.1993
|1760
|2006.10.23 10:03
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2609
|1.1993
|1761
|2006.10.23 10:04
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2608
|1.1993
|1762
|2006.10.23 10:07
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2607
|1.1993
|1763
|2006.10.23 10:07
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2605
|1.1993
|1764
|2006.10.23 11:44
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2604
|1.1993
|1765
|2006.10.23 11:44
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2603
|1.1993
|1766
|2006.10.23 11:44
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2602
|1.1993
|1767
|2006.10.23 11:47
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2600
|1.1993
|1768
|2006.10.23 11:49
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2599
|1.1993
|1769
|2006.10.23 11:49
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2598
|1.1993
|1770
|2006.10.23 11:49
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2597
|1.1993
|1771
|2006.10.23 12:09
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2596
|1.1993
|1772
|2006.10.23 12:09
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2595
|1.1993
|1773
|2006.10.23 12:09
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2594
|1.1993
|1774
|2006.10.23 12:09
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2592
|1.1993
|1775
|2006.10.23 12:10
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2591
|1.1993
|1776
|2006.10.23 12:11
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2589
|1.1993
|1777
|2006.10.23 12:12
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2588
|1.1993
|1778
|2006.10.23 12:12
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2587
|1.1993
|1779
|2006.10.23 12:12
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2585
|1.1993
|1780
|2006.10.23 12:15
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2584
|1.1993
|1781
|2006.10.23 12:18
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2583
|1.1993
|1782
|2006.10.23 12:27
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2582
|1.1993
|1783
|2006.10.23 12:31
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2581
|1.1993
|1784
|2006.10.23 12:54
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2580
|1.1993
|1785
|2006.10.23 12:56
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2578
|1.1993
|1786
|2006.10.23 12:59
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2577
|1.1993
|1787
|2006.10.23 12:59
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2576
|1.1993
|1788
|2006.10.23 12:59
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2574
|1.1993
|1789
|2006.10.23 13:00
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2572
|1.1993
|1790
|2006.10.23 13:18
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2569
|1.1993
|1791
|2006.10.23 13:23
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2568
|1.1993
|1792
|2006.10.23 13:23
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2567
|1.1993
|1793
|2006.10.23 13:23
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2566
|1.1993
|1794
|2006.10.23 15:47
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2565
|1.1993
|1795
|2006.10.23 15:48
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2564
|1.1993
|1796
|2006.10.23 15:48
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2562
|1.1993
|1797
|2006.10.23 15:49
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2561
|1.1993
|1798
|2006.10.23 16:26
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2560
|1.1993
|1799
|2006.10.23 16:27
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2559
|1.1993
|1800
|2006.10.23 16:29
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2558
|1.1993
|1801
|2006.10.24 08:52
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2557
|1.1993
|1802
|2006.10.24 08:54
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2556
|1.1993
|1803
|2006.10.24 08:58
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2555
|1.1993
|1804
|2006.10.24 08:58
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2554
|1.1993
|1805
|2006.10.24 08:59
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2553
|1.1993
|1806
|2006.10.24 08:59
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2552
|1.1993
|1807
|2006.10.24 09:23
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2551
|1.1993
|1808
|2006.10.24 10:33
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2550
|1.1993
|1809
|2006.10.24 10:34
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2549
|1.1993
|1810
|2006.10.24 10:34
|modify
|90
|0.40
|1.2591
|1.2548
|1.1993
|1811
|2006.10.24 11:44
|s/l
|90
|0.40
|1.2548
|1.2548
|1.1993
|173.99
|9831.86
|1812
|2006.10.24 11:44
|sell
|91
|0.40
|1.2547
|1.2569
|1.1949
|1813
|2006.10.24 11:44
|modify
|91
|0.40
|1.2547
|1.2568
|1.1949
|1814
|2006.10.24 11:49
|modify
|91
|0.40
|1.2547
|1.2567
|1.1949
|1815
|2006.10.24 11:49
|modify
|91
|0.40
|1.2547
|1.2566
|1.1949
|1816
|2006.10.24 11:55
|modify
|91
|0.40
|1.2547
|1.2565
|1.1949
|1817
|2006.10.24 12:24
|modify
|91
|0.40
|1.2547
|1.2564
|1.1949
|1818
|2006.10.24 12:24
|modify
|91
|0.40
|1.2547
|1.2563
|1.1949
|1819
|2006.10.24 12:25
|modify
|91
|0.40
|1.2547
|1.2562
|1.1949
|1820
|2006.10.24 12:28
|modify
|91
|0.40
|1.2547
|1.2560
|1.1949
|1821
|2006.10.24 13:40
|modify
|91
|0.40
|1.2547
|1.2559
|1.1949
|1822
|2006.10.24 13:44
|modify
|91
|0.40
|1.2547
|1.2558
|1.1949
|1823
|2006.10.24 13:49
|modify
|91
|0.40
|1.2547
|1.2557
|1.1949
|1824
|2006.10.24 18:10
|s/l
|91
|0.40
|1.2557
|1.2557
|1.1949
|-40.00
|9791.86
|1825
|2006.10.24 18:10
|sell
|92
|0.40
|1.2555
|1.2577
|1.1957
|1826
|2006.10.24 18:10
|modify
|92
|0.40
|1.2555
|1.2576
|1.1957
|1827
|2006.10.24 18:41
|s/l
|92
|0.40
|1.2576
|1.2576
|1.1957
|-84.00
|9707.86
|1828
|2006.10.24 18:41
|sell
|93
|0.40
|1.2574
|1.2596
|1.1976
|1829
|2006.10.24 18:41
|modify
|93
|0.40
|1.2574
|1.2595
|1.1976
|1830
|2006.10.24 18:42
|modify
|93
|0.40
|1.2574
|1.2594
|1.1976
|1831
|2006.10.24 18:42
|modify
|93
|0.40
|1.2574
|1.2593
|1.1976
|1832
|2006.10.24 18:44
|modify
|93
|0.40
|1.2574
|1.2592
|1.1976
|1833
|2006.10.24 18:44
|modify
|93
|0.40
|1.2574
|1.2591
|1.1976
|1834
|2006.10.24 18:45
|modify
|93
|0.40
|1.2574
|1.2590
|1.1976
|1835
|2006.10.24 18:45
|modify
|93
|0.40
|1.2574
|1.2589
|1.1976
|1836
|2006.10.24 18:48
|modify
|93
|0.40
|1.2574
|1.2588
|1.1976
|1837
|2006.10.24 18:51
|modify
|93
|0.40
|1.2574
|1.2587
|1.1976
|1838
|2006.10.24 18:54
|modify
|93
|0.40
|1.2574
|1.2586
|1.1976
|1839
|2006.10.24 18:54
|modify
|93
|0.40
|1.2574
|1.2585
|1.1976
|1840
|2006.10.24 18:59
|modify
|93
|0.40
|1.2574
|1.2584
|1.1976
|1841
|2006.10.24 22:21
|modify
|93
|0.40
|1.2574
|1.2582
|1.1976
|1842
|2006.10.24 22:47
|modify
|93
|0.40
|1.2574
|1.2581
|1.1976
|1843
|2006.10.24 22:48
|modify
|93
|0.40
|1.2574
|1.2580
|1.1976
|1844
|2006.10.24 22:48
|modify
|93
|0.40
|1.2574
|1.2579
|1.1976
|1845
|2006.10.24 23:59
|modify
|93
|0.40
|1.2574
|1.2578
|1.1976
|1846
|2006.10.25 00:00
|modify
|93
|0.40
|1.2574
|1.2577
|1.1976
|1847
|2006.10.25 00:01
|modify
|93
|0.40
|1.2574
|1.2576
|1.1976
|1848
|2006.10.25 00:04
|modify
|93
|0.40
|1.2574
|1.2575
|1.1976
|1849
|2006.10.25 00:33
|modify
|93
|0.40
|1.2574
|1.2574
|1.1976
|1850
|2006.10.25 00:41
|modify
|93
|0.40
|1.2574
|1.2573
|1.1976
|1851
|2006.10.25 04:05
|s/l
|93
|0.40
|1.2573
|1.2573
|1.1976
|5.99
|9713.85
|1852
|2006.10.25 04:05
|sell
|94
|0.40
|1.2571
|1.2593
|1.1973
|1853
|2006.10.25 04:05
|modify
|94
|0.40
|1.2571
|1.2592
|1.1973
|1854
|2006.10.25 04:06
|modify
|94
|0.40
|1.2571
|1.2591
|1.1973
|1855
|2006.10.25 04:08
|modify
|94
|0.40
|1.2571
|1.2590
|1.1973
|1856
|2006.10.25 04:08
|modify
|94
|0.40
|1.2571
|1.2589
|1.1973
|1857
|2006.10.25 04:21
|modify
|94
|0.40
|1.2571
|1.2588
|1.1973
|1858
|2006.10.25 04:24
|modify
|94
|0.40
|1.2571
|1.2587
|1.1973
|1859
|2006.10.25 04:38
|modify
|94
|0.40
|1.2571
|1.2586
|1.1973
|1860
|2006.10.25 04:58
|modify
|94
|0.40
|1.2571
|1.2585
|1.1973
|1861
|2006.10.25 04:59
|modify
|94
|0.40
|1.2571
|1.2584
|1.1973
|1862
|2006.10.25 09:59
|modify
|94
|0.40
|1.2571
|1.2583
|1.1973
|1863
|2006.10.25 10:01
|modify
|94
|0.40
|1.2571
|1.2582
|1.1973
|1864
|2006.10.25 10:02
|modify
|94
|0.40
|1.2571
|1.2581
|1.1973
|1865
|2006.10.25 10:13
|modify
|94
|0.40
|1.2571
|1.2580
|1.1973
|1866
|2006.10.25 11:07
|s/l
|94
|0.40
|1.2580
|1.2580
|1.1973
|-36.00
|9677.85
|1867
|2006.10.25 11:07
|sell
|95
|0.40
|1.2578
|1.2600
|1.1980
|1868
|2006.10.25 11:07
|modify
|95
|0.40
|1.2578
|1.2599
|1.1980
|1869
|2006.10.25 11:07
|modify
|95
|0.40
|1.2578
|1.2597
|1.1980
|1870
|2006.10.25 11:07
|modify
|95
|0.40
|1.2578
|1.2596
|1.1980
|1871
|2006.10.25 11:07
|modify
|95
|0.40
|1.2578
|1.2594
|1.1980
|1872
|2006.10.25 11:07
|modify
|95
|0.40
|1.2578
|1.2593
|1.1980
|1873
|2006.10.25 11:07
|modify
|95
|0.40
|1.2578
|1.2591
|1.1980
|1874
|2006.10.25 11:08
|modify
|95
|0.40
|1.2578
|1.2590
|1.1980
|1875
|2006.10.25 11:08
|modify
|95
|0.40
|1.2578
|1.2588
|1.1980
|1876
|2006.10.25 11:16
|modify
|95
|0.40
|1.2578
|1.2587
|1.1980
|1877
|2006.10.25 11:19
|modify
|95
|0.40
|1.2578
|1.2586
|1.1980
|1878
|2006.10.25 11:40
|modify
|95
|0.40
|1.2578
|1.2585
|1.1980
|1879
|2006.10.25 13:24
|s/l
|95
|0.40
|1.2585
|1.2585
|1.1980
|-28.00
|9649.85
|1880
|2006.10.25 13:24
|sell
|96
|0.40
|1.2583
|1.2605
|1.1985
|1881
|2006.10.25 13:24
|modify
|96
|0.40
|1.2583
|1.2604
|1.1985
|1882
|2006.10.25 13:24
|modify
|96
|0.40
|1.2583
|1.2603
|1.1985
|1883
|2006.10.25 13:24
|modify
|96
|0.40
|1.2583
|1.2601
|1.1985
|1884
|2006.10.25 13:25
|modify
|96
|0.40
|1.2583
|1.2600
|1.1985
|1885
|2006.10.25 13:25
|modify
|96
|0.40
|1.2583
|1.2599
|1.1985
|1886
|2006.10.25 13:29
|modify
|96
|0.40
|1.2583
|1.2598
|1.1985
|1887
|2006.10.25 14:00
|close
|96
|0.40
|1.2587
|1.2598
|1.1985
|-16.00
|9633.85
|1888
|2006.10.25 14:00
|buy
|97
|0.40
|1.2587
|1.2565
|1.3185
|1889
|2006.10.25 14:00
|modify
|97
|0.40
|1.2587
|1.2567
|1.3185
|1890
|2006.10.25 14:07
|modify
|97
|0.40
|1.2587
|1.2568
|1.3185
|1891
|2006.10.25 14:09
|modify
|97
|0.40
|1.2587
|1.2569
|1.3185
|1892
|2006.10.25 14:09
|modify
|97
|0.40
|1.2587
|1.2570
|1.3185
|1893
|2006.10.25 16:20
|s/l
|97
|0.40
|1.2570
|1.2570
|1.3185
|-68.00
|9565.85
|1894
|2006.10.25 16:20
|buy
|98
|0.40
|1.2572
|1.2550
|1.3170
|1895
|2006.10.25 16:20
|modify
|98
|0.40
|1.2572
|1.2552
|1.3170
|1896
|2006.10.25 16:20
|modify
|98
|0.40
|1.2572
|1.2553
|1.3170
|1897
|2006.10.25 16:21
|modify
|98
|0.40
|1.2572
|1.2554
|1.3170
|1898
|2006.10.25 16:21
|modify
|98
|0.40
|1.2572
|1.2555
|1.3170
|1899
|2006.10.25 16:42
|modify
|98
|0.40
|1.2572
|1.2556
|1.3170
|1900
|2006.10.25 16:45
|modify
|98
|0.40
|1.2572
|1.2558
|1.3170
|1901
|2006.10.25 16:52
|modify
|98
|0.40
|1.2572
|1.2559
|1.3170
|1902
|2006.10.25 17:04
|modify
|98
|0.40
|1.2572
|1.2561
|1.3170
|1903
|2006.10.25 17:15
|modify
|98
|0.40
|1.2572
|1.2562
|1.3170
|1904
|2006.10.25 17:18
|modify
|98
|0.40
|1.2572
|1.2563
|1.3170
|1905
|2006.10.25 17:19
|modify
|98
|0.40
|1.2572
|1.2564
|1.3170
|1906
|2006.10.25 17:19
|modify
|98
|0.40
|1.2572
|1.2566
|1.3170
|1907
|2006.10.25 17:23
|modify
|98
|0.40
|1.2572
|1.2567
|1.3170
|1908
|2006.10.25 17:23
|modify
|98
|0.40
|1.2572
|1.2569
|1.3170
|1909
|2006.10.25 17:27
|modify
|98
|0.40
|1.2572
|1.2570
|1.3170
|1910
|2006.10.25 17:27
|modify
|98
|0.40
|1.2572
|1.2571
|1.3170
|1911
|2006.10.25 17:27
|modify
|98
|0.40
|1.2572
|1.2572
|1.3170
|1912
|2006.10.25 17:27
|modify
|98
|0.40
|1.2572
|1.2573
|1.3170
|1913
|2006.10.25 18:03
|modify
|98
|0.40
|1.2572
|1.2574
|1.3170
|1914
|2006.10.25 18:17
|modify
|98
|0.40
|1.2572
|1.2576
|1.3170
|1915
|2006.10.25 18:20
|modify
|98
|0.40
|1.2572
|1.2578
|1.3170
|1916
|2006.10.25 21:13
|s/l
|98
|0.40
|1.2578
|1.2578
|1.3170
|24.00
|9589.85
|1917
|2006.10.25 21:13
|buy
|99
|0.40
|1.2580
|1.2558
|1.3178
|1918
|2006.10.25 21:13
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2559
|1.3178
|1919
|2006.10.25 21:14
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2560
|1.3178
|1920
|2006.10.25 21:14
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2561
|1.3178
|1921
|2006.10.25 21:14
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2562
|1.3178
|1922
|2006.10.25 21:14
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2563
|1.3178
|1923
|2006.10.25 21:14
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2564
|1.3178
|1924
|2006.10.25 21:14
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2565
|1.3178
|1925
|2006.10.25 21:14
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2566
|1.3178
|1926
|2006.10.25 21:14
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2567
|1.3178
|1927
|2006.10.25 21:14
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2568
|1.3178
|1928
|2006.10.25 21:14
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2569
|1.3178
|1929
|2006.10.25 21:14
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2570
|1.3178
|1930
|2006.10.25 21:14
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2571
|1.3178
|1931
|2006.10.25 21:14
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2572
|1.3178
|1932
|2006.10.25 21:16
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2573
|1.3178
|1933
|2006.10.25 21:17
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2574
|1.3178
|1934
|2006.10.25 21:17
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2575
|1.3178
|1935
|2006.10.25 21:18
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2577
|1.3178
|1936
|2006.10.25 21:18
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2578
|1.3178
|1937
|2006.10.25 21:18
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2579
|1.3178
|1938
|2006.10.25 21:18
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2581
|1.3178
|1939
|2006.10.25 21:18
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2583
|1.3178
|1940
|2006.10.25 21:18
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2585
|1.3178
|1941
|2006.10.25 21:18
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2586
|1.3178
|1942
|2006.10.25 21:19
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2587
|1.3178
|1943
|2006.10.25 21:19
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2588
|1.3178
|1944
|2006.10.25 21:19
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2589
|1.3178
|1945
|2006.10.25 21:19
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2591
|1.3178
|1946
|2006.10.25 21:19
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2592
|1.3178
|1947
|2006.10.25 21:19
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2593
|1.3178
|1948
|2006.10.25 21:20
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2595
|1.3178
|1949
|2006.10.25 21:20
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2596
|1.3178
|1950
|2006.10.25 21:20
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2597
|1.3178
|1951
|2006.10.25 21:20
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2598
|1.3178
|1952
|2006.10.25 21:20
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2599
|1.3178
|1953
|2006.10.25 21:20
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2600
|1.3178
|1954
|2006.10.25 21:20
|modify
|99
|0.40
|1.2580
|1.2601
|1.3178
|1955
|2006.10.25 21:25
|s/l
|99
|0.40
|1.2601
|1.2601
|1.3178
|84.00
|9673.85
|1956
|2006.10.25 21:25
|buy
|100
|0.40
|1.2603
|1.2581
|1.3201
|1957
|2006.10.25 21:25
|modify
|100
|0.40
|1.2603
|1.2582
|1.3201
|1958
|2006.10.25 21:25
|modify
|100
|0.40
|1.2603
|1.2584
|1.3201
|1959
|2006.10.25 21:25
|modify
|100
|0.40
|1.2603
|1.2585
|1.3201
|1960
|2006.10.25 21:25
|modify
|100
|0.40
|1.2603
|1.2586
|1.3201
|1961
|2006.10.25 21:25
|modify
|100
|0.40
|1.2603
|1.2587
|1.3201
|1962
|2006.10.25 21:25
|modify
|100
|0.40
|1.2603
|1.2589
|1.3201
|1963
|2006.10.25 21:29
|s/l
|100
|0.40
|1.2589
|1.2589
|1.3201
|-56.00
|9617.85
|1964
|2006.10.25 21:29
|buy
|101
|0.40
|1.2591
|1.2569
|1.3189
|1965
|2006.10.25 21:29
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2570
|1.3189
|1966
|2006.10.25 21:29
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2571
|1.3189
|1967
|2006.10.25 21:30
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2572
|1.3189
|1968
|2006.10.25 21:30
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2573
|1.3189
|1969
|2006.10.25 21:30
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2574
|1.3189
|1970
|2006.10.25 21:31
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2575
|1.3189
|1971
|2006.10.25 21:32
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2576
|1.3189
|1972
|2006.10.25 21:32
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2578
|1.3189
|1973
|2006.10.25 21:32
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2580
|1.3189
|1974
|2006.10.25 21:32
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2581
|1.3189
|1975
|2006.10.25 21:35
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2583
|1.3189
|1976
|2006.10.25 21:35
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2584
|1.3189
|1977
|2006.10.25 21:35
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2585
|1.3189
|1978
|2006.10.25 21:35
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2586
|1.3189
|1979
|2006.10.25 21:36
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2587
|1.3189
|1980
|2006.10.25 21:36
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2588
|1.3189
|1981
|2006.10.25 21:45
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2589
|1.3189
|1982
|2006.10.25 21:45
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2590
|1.3189
|1983
|2006.10.25 21:45
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2591
|1.3189
|1984
|2006.10.25 21:47
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2592
|1.3189
|1985
|2006.10.25 21:48
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2594
|1.3189
|1986
|2006.10.25 21:48
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2596
|1.3189
|1987
|2006.10.25 21:48
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2597
|1.3189
|1988
|2006.10.25 21:48
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2598
|1.3189
|1989
|2006.10.25 21:48
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2599
|1.3189
|1990
|2006.10.25 21:48
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2601
|1.3189
|1991
|2006.10.25 22:03
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2603
|1.3189
|1992
|2006.10.25 22:03
|modify
|101
|0.40
|1.2591
|1.2604
|1.3189
|1993
|2006.10.25 23:04
|s/l
|101
|0.40
|1.2604
|1.2604
|1.3189
|52.00
|9669.85
|1994
|2006.10.25 23:04
|buy
|102
|0.40
|1.2606
|1.2584
|1.3204
|1995
|2006.10.25 23:05
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2585
|1.3204
|1996
|2006.10.25 23:06
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2586
|1.3204
|1997
|2006.10.25 23:13
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2587
|1.3204
|1998
|2006.10.26 00:58
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2590
|1.3204
|1999
|2006.10.26 00:59
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2591
|1.3204
|2000
|2006.10.26 01:14
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2592
|1.3204
|2001
|2006.10.26 01:14
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2593
|1.3204
|2002
|2006.10.26 01:21
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2594
|1.3204
|2003
|2006.10.26 01:23
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2595
|1.3204
|2004
|2006.10.26 01:23
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2596
|1.3204
|2005
|2006.10.26 01:24
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2598
|1.3204
|2006
|2006.10.26 01:25
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2599
|1.3204
|2007
|2006.10.26 03:28
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2600
|1.3204
|2008
|2006.10.26 04:26
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2601
|1.3204
|2009
|2006.10.26 04:32
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2602
|1.3204
|2010
|2006.10.26 04:35
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2603
|1.3204
|2011
|2006.10.26 04:48
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2604
|1.3204
|2012
|2006.10.26 04:49
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2605
|1.3204
|2013
|2006.10.26 04:51
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2606
|1.3204
|2014
|2006.10.26 04:51
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2607
|1.3204
|2015
|2006.10.26 04:57
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2608
|1.3204
|2016
|2006.10.26 04:57
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2609
|1.3204
|2017
|2006.10.26 05:07
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2610
|1.3204
|2018
|2006.10.26 05:08
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2611
|1.3204
|2019
|2006.10.26 05:08
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2612
|1.3204
|2020
|2006.10.26 05:08
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2613
|1.3204
|2021
|2006.10.26 05:09
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2614
|1.3204
|2022
|2006.10.26 05:09
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2615
|1.3204
|2023
|2006.10.26 05:09
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2616
|1.3204
|2024
|2006.10.26 05:09
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2617
|1.3204
|2025
|2006.10.26 05:09
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2618
|1.3204
|2026
|2006.10.26 05:10
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2619
|1.3204
|2027
|2006.10.26 05:36
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2620
|1.3204
|2028
|2006.10.26 05:41
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2622
|1.3204
|2029
|2006.10.26 05:42
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2624
|1.3204
|2030
|2006.10.26 06:10
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2625
|1.3204
|2031
|2006.10.26 06:11
|modify
|102
|0.40
|1.2606
|1.2626
|1.3204
|2032
|2006.10.26 09:00
|s/l
|102
|0.40
|1.2626
|1.2626
|1.3204
|71.63
|9741.48
|2033
|2006.10.26 09:00
|buy
|103
|0.40
|1.2628
|1.2606
|1.3226
|2034
|2006.10.26 09:00
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2607
|1.3226
|2035
|2006.10.26 09:01
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2608
|1.3226
|2036
|2006.10.26 09:05
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2609
|1.3226
|2037
|2006.10.26 09:13
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2610
|1.3226
|2038
|2006.10.26 09:13
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2611
|1.3226
|2039
|2006.10.26 09:14
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2612
|1.3226
|2040
|2006.10.26 09:14
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2613
|1.3226
|2041
|2006.10.26 09:15
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2614
|1.3226
|2042
|2006.10.26 09:16
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2616
|1.3226
|2043
|2006.10.26 09:17
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2617
|1.3226
|2044
|2006.10.26 09:17
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2618
|1.3226
|2045
|2006.10.26 09:33
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2619
|1.3226
|2046
|2006.10.26 09:33
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2620
|1.3226
|2047
|2006.10.26 09:33
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2621
|1.3226
|2048
|2006.10.26 09:53
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2622
|1.3226
|2049
|2006.10.26 09:53
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2623
|1.3226
|2050
|2006.10.26 09:53
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2624
|1.3226
|2051
|2006.10.26 09:53
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2625
|1.3226
|2052
|2006.10.26 09:53
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2626
|1.3226
|2053
|2006.10.26 09:53
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2627
|1.3226
|2054
|2006.10.26 09:56
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2628
|1.3226
|2055
|2006.10.26 09:56
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2629
|1.3226
|2056
|2006.10.26 10:00
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2630
|1.3226
|2057
|2006.10.26 10:01
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2631
|1.3226
|2058
|2006.10.26 10:01
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2632
|1.3226
|2059
|2006.10.26 10:01
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2633
|1.3226
|2060
|2006.10.26 10:01
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2634
|1.3226
|2061
|2006.10.26 10:01
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2635
|1.3226
|2062
|2006.10.26 10:01
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2636
|1.3226
|2063
|2006.10.26 10:01
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2637
|1.3226
|2064
|2006.10.26 10:01
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2638
|1.3226
|2065
|2006.10.26 10:08
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2639
|1.3226
|2066
|2006.10.26 10:08
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2640
|1.3226
|2067
|2006.10.26 10:08
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2641
|1.3226
|2068
|2006.10.26 10:25
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2642
|1.3226
|2069
|2006.10.26 10:25
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2643
|1.3226
|2070
|2006.10.26 10:25
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2644
|1.3226
|2071
|2006.10.26 10:25
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2645
|1.3226
|2072
|2006.10.26 10:25
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2646
|1.3226
|2073
|2006.10.26 10:25
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2647
|1.3226
|2074
|2006.10.26 10:25
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2648
|1.3226
|2075
|2006.10.26 11:21
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2650
|1.3226
|2076
|2006.10.26 11:21
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2651
|1.3226
|2077
|2006.10.26 11:21
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2652
|1.3226
|2078
|2006.10.26 11:21
|modify
|103
|0.40
|1.2628
|1.2653
|1.3226
|2079
|2006.10.26 13:35
|s/l
|103
|0.40
|1.2653
|1.2653
|1.3226
|100.00
|9841.48
|2080
|2006.10.26 13:35
|buy
|104
|0.40
|1.2655
|1.2633
|1.3253
|2081
|2006.10.26 13:35
|modify
|104
|0.40
|1.2655
|1.2634
|1.3253
|2082
|2006.10.26 13:37
|modify
|104
|0.40
|1.2655
|1.2635
|1.3253
|2083
|2006.10.26 13:37
|modify
|104
|0.40
|1.2655
|1.2636
|1.3253
|2084
|2006.10.26 14:34
|modify
|104
|0.40
|1.2655
|1.2637
|1.3253
|2085
|2006.10.26 14:35
|modify
|104
|0.40
|1.2655
|1.2638
|1.3253
|2086
|2006.10.26 14:36
|modify
|104
|0.40
|1.2655
|1.2639
|1.3253
|2087
|2006.10.26 14:36
|modify
|104
|0.40
|1.2655
|1.2640
|1.3253
|2088
|2006.10.26 14:37
|modify
|104
|0.40
|1.2655
|1.2641
|1.3253
|2089
|2006.10.26 15:23
|modify
|104
|0.40
|1.2655
|1.2642
|1.3253
|2090
|2006.10.26 15:23
|modify
|104
|0.40
|1.2655
|1.2643
|1.3253
|2091
|2006.10.26 15:30
|modify
|104
|0.40
|1.2655
|1.2644
|1.3253
|2092
|2006.10.26 15:30
|modify
|104
|0.40
|1.2655
|1.2645
|1.3253
|2093
|2006.10.26 15:30
|modify
|104
|0.40
|1.2655
|1.2646
|1.3253
|2094
|2006.10.26 15:32
|modify
|104
|0.40
|1.2655
|1.2647
|1.3253
|2095
|2006.10.26 15:33
|modify
|104
|0.40
|1.2655
|1.2648
|1.3253
|2096
|2006.10.26 15:33
|modify
|104
|0.40
|1.2655
|1.2649
|1.3253
|2097
|2006.10.26 15:33
|modify
|104
|0.40
|1.2655
|1.2650
|1.3253
|2098
|2006.10.26 15:34
|modify
|104
|0.40
|1.2655
|1.2651
|1.3253
|2099
|2006.10.26 15:36
|modify
|104
|0.40
|1.2655
|1.2652
|1.3253
|2100
|2006.10.26 15:36
|modify
|104
|0.40
|1.2655
|1.2653
|1.3253
|2101
|2006.10.26 15:36
|modify
|104
|0.40
|1.2655
|1.2654
|1.3253
|2102
|2006.10.26 15:36
|modify
|104
|0.40
|1.2655
|1.2655
|1.3253
|2103
|2006.10.26 16:16
|s/l
|104
|0.40
|1.2655
|1.2655
|1.3253
|0.00
|9841.48
|2104
|2006.10.26 16:16
|buy
|105
|0.40
|1.2657
|1.2635
|1.3255
|2105
|2006.10.26 16:16
|modify
|105
|0.40
|1.2657
|1.2636
|1.3255
|2106
|2006.10.26 16:16
|modify
|105
|0.40
|1.2657
|1.2637
|1.3255
|2107
|2006.10.26 16:16
|modify
|105
|0.40
|1.2657
|1.2638
|1.3255
|2108
|2006.10.26 16:16
|modify
|105
|0.40
|1.2657
|1.2639
|1.3255
|2109
|2006.10.26 16:17
|modify
|105
|0.40
|1.2657
|1.2640
|1.3255
|2110
|2006.10.26 16:17
|modify
|105
|0.40
|1.2657
|1.2641
|1.3255
|2111
|2006.10.26 16:19
|modify
|105
|0.40
|1.2657
|1.2642
|1.3255
|2112
|2006.10.26 16:37
|modify
|105
|0.40
|1.2657
|1.2643
|1.3255
|2113
|2006.10.26 16:37
|modify
|105
|0.40
|1.2657
|1.2644
|1.3255
|2114
|2006.10.26 16:37
|modify
|105
|0.40
|1.2657
|1.2645
|1.3255
|2115
|2006.10.26 16:40
|modify
|105
|0.40
|1.2657
|1.2646
|1.3255
|2116
|2006.10.26 16:41
|modify
|105
|0.40
|1.2657
|1.2647
|1.3255
|2117
|2006.10.26 17:09
|modify
|105
|0.40
|1.2657
|1.2648
|1.3255
|2118
|2006.10.26 17:09
|modify
|105
|0.40
|1.2657
|1.2649
|1.3255
|2119
|2006.10.26 17:10
|modify
|105
|0.40
|1.2657
|1.2650
|1.3255
|2120
|2006.10.26 17:10
|modify
|105
|0.40
|1.2657
|1.2651
|1.3255
|2121
|2006.10.26 17:10
|modify
|105
|0.40
|1.2657
|1.2652
|1.3255
|2122
|2006.10.26 17:33
|modify
|105
|0.40
|1.2657
|1.2653
|1.3255
|2123
|2006.10.26 17:36
|modify
|105
|0.40
|1.2657
|1.2654
|1.3255
|2124
|2006.10.26 17:36
|modify
|105
|0.40
|1.2657
|1.2655
|1.3255
|2125
|2006.10.26 17:36
|modify
|105
|0.40
|1.2657
|1.2656
|1.3255
|2126
|2006.10.26 17:36
|modify
|105
|0.40
|1.2657
|1.2657
|1.3255
|2127
|2006.10.26 17:36
|modify
|105
|0.40
|1.2657
|1.2658
|1.3255
|2128
|2006.10.26 18:07
|s/l
|105
|0.40
|1.2658
|1.2658
|1.3255
|4.00
|9845.48
|2129
|2006.10.26 18:07
|buy
|106
|0.40
|1.2659
|1.2637
|1.3257
|2130
|2006.10.26 18:07
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2638
|1.3257
|2131
|2006.10.26 18:07
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2639
|1.3257
|2132
|2006.10.26 18:08
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2640
|1.3257
|2133
|2006.10.26 18:08
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2641
|1.3257
|2134
|2006.10.26 18:08
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2642
|1.3257
|2135
|2006.10.26 18:08
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2643
|1.3257
|2136
|2006.10.26 18:19
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2644
|1.3257
|2137
|2006.10.26 18:19
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2645
|1.3257
|2138
|2006.10.26 18:20
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2646
|1.3257
|2139
|2006.10.26 18:20
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2647
|1.3257
|2140
|2006.10.26 18:20
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2648
|1.3257
|2141
|2006.10.26 18:20
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2649
|1.3257
|2142
|2006.10.26 18:29
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2651
|1.3257
|2143
|2006.10.26 18:29
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2652
|1.3257
|2144
|2006.10.26 18:29
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2653
|1.3257
|2145
|2006.10.26 18:29
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2654
|1.3257
|2146
|2006.10.26 18:42
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2655
|1.3257
|2147
|2006.10.26 19:20
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2656
|1.3257
|2148
|2006.10.26 19:20
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2658
|1.3257
|2149
|2006.10.26 19:21
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2659
|1.3257
|2150
|2006.10.26 19:21
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2660
|1.3257
|2151
|2006.10.26 19:21
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2661
|1.3257
|2152
|2006.10.26 19:21
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2662
|1.3257
|2153
|2006.10.26 19:21
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2663
|1.3257
|2154
|2006.10.26 19:21
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2664
|1.3257
|2155
|2006.10.26 19:22
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2665
|1.3257
|2156
|2006.10.26 19:22
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2666
|1.3257
|2157
|2006.10.26 19:22
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2667
|1.3257
|2158
|2006.10.26 19:23
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2671
|1.3257
|2159
|2006.10.26 19:25
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2672
|1.3257
|2160
|2006.10.26 19:26
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2673
|1.3257
|2161
|2006.10.26 19:27
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2675
|1.3257
|2162
|2006.10.26 19:43
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2676
|1.3257
|2163
|2006.10.26 19:43
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2677
|1.3257
|2164
|2006.10.26 19:43
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2678
|1.3257
|2165
|2006.10.26 19:50
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2680
|1.3257
|2166
|2006.10.26 20:43
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2681
|1.3257
|2167
|2006.10.26 20:47
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2682
|1.3257
|2168
|2006.10.26 20:48
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2683
|1.3257
|2169
|2006.10.27 03:45
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2684
|1.3257
|2170
|2006.10.27 03:45
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2686
|1.3257
|2171
|2006.10.27 03:45
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2687
|1.3257
|2172
|2006.10.27 03:45
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2688
|1.3257
|2173
|2006.10.27 03:45
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2689
|1.3257
|2174
|2006.10.27 03:45
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2690
|1.3257
|2175
|2006.10.27 03:45
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2691
|1.3257
|2176
|2006.10.27 03:46
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2692
|1.3257
|2177
|2006.10.27 04:04
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2693
|1.3257
|2178
|2006.10.27 04:04
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2694
|1.3257
|2179
|2006.10.27 04:04
|modify
|106
|0.40
|1.2659
|1.2696
|1.3257
|2180
|2006.10.27 08:17
|s/l
|106
|0.40
|1.2696
|1.2696
|1.3257
|145.21
|9990.69
|2181
|2006.10.27 08:17
|buy
|107
|0.40
|1.2698
|1.2676
|1.3296
|2182
|2006.10.27 08:17
|modify
|107
|0.40
|1.2698
|1.2677
|1.3296
|2183
|2006.10.27 08:17
|modify
|107
|0.40
|1.2698
|1.2678
|1.3296
|2184
|2006.10.27 08:17
|modify
|107
|0.40
|1.2698
|1.2679
|1.3296
|2185
|2006.10.27 08:17
|modify
|107
|0.40
|1.2698
|1.2680
|1.3296
|2186
|2006.10.27 08:19
|modify
|107
|0.40
|1.2698
|1.2681
|1.3296
|2187
|2006.10.27 08:31
|modify
|107
|0.40
|1.2698
|1.2683
|1.3296
|2188
|2006.10.27 08:32
|modify
|107
|0.40
|1.2698
|1.2684
|1.3296
|2189
|2006.10.27 08:33
|modify
|107
|0.40
|1.2698
|1.2685
|1.3296
|2190
|2006.10.27 09:26
|s/l
|107
|0.40
|1.2685
|1.2685
|1.3296
|-52.00
|9938.69
|2191
|2006.10.27 09:26
|buy
|108
|0.40
|1.2686
|1.2664
|1.3284
|2192
|2006.10.27 09:26
|modify
|108
|0.40
|1.2686
|1.2665
|1.3284
|2193
|2006.10.27 09:27
|modify
|108
|0.40
|1.2686
|1.2666
|1.3284
|2194
|2006.10.27 09:28
|modify
|108
|0.40
|1.2686
|1.2667
|1.3284
|2195
|2006.10.27 09:29
|modify
|108
|0.40
|1.2686
|1.2669
|1.3284
|2196
|2006.10.27 12:15
|s/l
|108
|0.40
|1.2669
|1.2669
|1.3284
|-68.00
|9870.69
|2197
|2006.10.27 12:15
|buy
|109
|0.40
|1.2671
|1.2649
|1.3269
|2198
|2006.10.27 12:15
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2650
|1.3269
|2199
|2006.10.27 12:15
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2652
|1.3269
|2200
|2006.10.27 13:27
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2653
|1.3269
|2201
|2006.10.27 13:35
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2654
|1.3269
|2202
|2006.10.27 13:36
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2655
|1.3269
|2203
|2006.10.27 13:45
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2656
|1.3269
|2204
|2006.10.27 13:45
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2657
|1.3269
|2205
|2006.10.27 13:46
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2658
|1.3269
|2206
|2006.10.27 13:48
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2659
|1.3269
|2207
|2006.10.27 13:54
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2660
|1.3269
|2208
|2006.10.27 13:58
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2661
|1.3269
|2209
|2006.10.27 14:00
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2663
|1.3269
|2210
|2006.10.27 14:02
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2664
|1.3269
|2211
|2006.10.27 14:06
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2665
|1.3269
|2212
|2006.10.27 14:06
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2666
|1.3269
|2213
|2006.10.27 14:06
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2667
|1.3269
|2214
|2006.10.27 14:06
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2669
|1.3269
|2215
|2006.10.27 14:07
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2670
|1.3269
|2216
|2006.10.27 15:24
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2671
|1.3269
|2217
|2006.10.27 15:25
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2672
|1.3269
|2218
|2006.10.27 15:25
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2673
|1.3269
|2219
|2006.10.27 15:26
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2674
|1.3269
|2220
|2006.10.27 15:29
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2675
|1.3269
|2221
|2006.10.27 15:29
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2676
|1.3269
|2222
|2006.10.27 15:30
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2677
|1.3269
|2223
|2006.10.27 15:30
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2679
|1.3269
|2224
|2006.10.27 15:30
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2680
|1.3269
|2225
|2006.10.27 15:30
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2681
|1.3269
|2226
|2006.10.27 15:30
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2682
|1.3269
|2227
|2006.10.27 15:30
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2684
|1.3269
|2228
|2006.10.27 15:30
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2685
|1.3269
|2229
|2006.10.27 15:30
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2686
|1.3269
|2230
|2006.10.27 15:30
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2688
|1.3269
|2231
|2006.10.27 15:30
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2689
|1.3269
|2232
|2006.10.27 15:30
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2691
|1.3269
|2233
|2006.10.27 15:30
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2692
|1.3269
|2234
|2006.10.27 15:31
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2693
|1.3269
|2235
|2006.10.27 15:31
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2694
|1.3269
|2236
|2006.10.27 15:31
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2695
|1.3269
|2237
|2006.10.27 15:31
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2696
|1.3269
|2238
|2006.10.27 15:32
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2697
|1.3269
|2239
|2006.10.27 15:32
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2698
|1.3269
|2240
|2006.10.27 15:32
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2699
|1.3269
|2241
|2006.10.27 15:32
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2700
|1.3269
|2242
|2006.10.27 15:32
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2701
|1.3269
|2243
|2006.10.27 15:32
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2702
|1.3269
|2244
|2006.10.27 15:32
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2703
|1.3269
|2245
|2006.10.27 15:32
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2704
|1.3269
|2246
|2006.10.27 15:32
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2705
|1.3269
|2247
|2006.10.27 15:32
|modify
|109
|0.40
|1.2671
|1.2706
|1.3269
|2248
|2006.10.27 15:44
|s/l
|109
|0.40
|1.2706
|1.2706
|1.3269
|140.00
|10010.69
|2249
|2006.10.27 15:44
|buy
|110
|0.40
|1.2708
|1.2686
|1.3306
|2250
|2006.10.27 15:46
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2687
|1.3306
|2251
|2006.10.27 15:46
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2688
|1.3306
|2252
|2006.10.27 15:48
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2690
|1.3306
|2253
|2006.10.27 15:48
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2691
|1.3306
|2254
|2006.10.27 15:52
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2692
|1.3306
|2255
|2006.10.27 15:53
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2693
|1.3306
|2256
|2006.10.27 15:54
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2694
|1.3306
|2257
|2006.10.27 15:54
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2695
|1.3306
|2258
|2006.10.27 15:54
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2696
|1.3306
|2259
|2006.10.27 15:55
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2697
|1.3306
|2260
|2006.10.27 15:55
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2698
|1.3306
|2261
|2006.10.27 15:55
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2700
|1.3306
|2262
|2006.10.27 15:55
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2701
|1.3306
|2263
|2006.10.27 15:55
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2702
|1.3306
|2264
|2006.10.27 15:55
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2703
|1.3306
|2265
|2006.10.27 15:55
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2704
|1.3306
|2266
|2006.10.27 15:55
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2705
|1.3306
|2267
|2006.10.27 15:56
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2706
|1.3306
|2268
|2006.10.27 15:56
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2707
|1.3306
|2269
|2006.10.27 16:06
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2708
|1.3306
|2270
|2006.10.27 16:06
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2709
|1.3306
|2271
|2006.10.27 16:06
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2710
|1.3306
|2272
|2006.10.27 16:06
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2711
|1.3306
|2273
|2006.10.27 16:06
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2712
|1.3306
|2274
|2006.10.27 16:06
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2713
|1.3306
|2275
|2006.10.27 16:06
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2714
|1.3306
|2276
|2006.10.27 16:06
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2715
|1.3306
|2277
|2006.10.27 16:07
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2716
|1.3306
|2278
|2006.10.27 16:07
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2718
|1.3306
|2279
|2006.10.27 16:07
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2719
|1.3306
|2280
|2006.10.27 16:07
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2720
|1.3306
|2281
|2006.10.27 16:08
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2721
|1.3306
|2282
|2006.10.27 16:08
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2722
|1.3306
|2283
|2006.10.27 16:10
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2723
|1.3306
|2284
|2006.10.27 16:10
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2724
|1.3306
|2285
|2006.10.27 16:10
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2725
|1.3306
|2286
|2006.10.27 16:11
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2726
|1.3306
|2287
|2006.10.27 16:11
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2727
|1.3306
|2288
|2006.10.27 16:12
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2728
|1.3306
|2289
|2006.10.27 16:30
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2729
|1.3306
|2290
|2006.10.27 16:31
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2730
|1.3306
|2291
|2006.10.27 16:31
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2731
|1.3306
|2292
|2006.10.27 16:32
|modify
|110
|0.40
|1.2708
|1.2732
|1.3306
|2293
|2006.10.27 16:59
|s/l
|110
|0.40
|1.2732
|1.2732
|1.3306
|96.00
|10106.69
|2294
|2006.10.27 16:59
|buy
|111
|0.40
|1.2734
|1.2712
|1.3332
|2295
|2006.10.27 16:59
|modify
|111
|0.40
|1.2734
|1.2713
|1.3332
|2296
|2006.10.27 16:59
|modify
|111
|0.40
|1.2734
|1.2714
|1.3332
|2297
|2006.10.27 16:59
|modify
|111
|0.40
|1.2734
|1.2715
|1.3332
|2298
|2006.10.27 16:59
|modify
|111
|0.40
|1.2734
|1.2716
|1.3332
|2299
|2006.10.27 16:59
|modify
|111
|0.40
|1.2734
|1.2717
|1.3332
|2300
|2006.10.27 16:59
|modify
|111
|0.40
|1.2734
|1.2718
|1.3332
|2301
|2006.10.27 16:59
|modify
|111
|0.40
|1.2734
|1.2719
|1.3332
|2302
|2006.10.27 17:00
|modify
|111
|0.40
|1.2734
|1.2720
|1.3332
|2303
|2006.10.27 17:00
|modify
|111
|0.40
|1.2734
|1.2721
|1.3332
|2304
|2006.10.27 17:00
|modify
|111
|0.40
|1.2734
|1.2722
|1.3332
|2305
|2006.10.27 17:59
|s/l
|111
|0.40
|1.2722
|1.2722
|1.3332
|-48.00
|10058.69
|2306
|2006.10.27 17:59
|buy
|112
|0.40
|1.2724
|1.2702
|1.3322
|2307
|2006.10.27 17:59
|modify
|112
|0.40
|1.2724
|1.2703
|1.3322
|2308
|2006.10.27 18:00
|modify
|112
|0.40
|1.2724
|1.2704
|1.3322
|2309
|2006.10.27 18:00
|modify
|112
|0.40
|1.2724
|1.2705
|1.3322
|2310
|2006.10.27 18:00
|modify
|112
|0.40
|1.2724
|1.2706
|1.3322
|2311
|2006.10.27 18:00
|modify
|112
|0.40
|1.2724
|1.2707
|1.3322
|2312
|2006.10.27 18:03
|modify
|112
|0.40
|1.2724
|1.2708
|1.3322
|2313
|2006.10.27 18:04
|modify
|112
|0.40
|1.2724
|1.2709
|1.3322
|2314
|2006.10.27 18:07
|modify
|112
|0.40
|1.2724
|1.2710
|1.3322
|2315
|2006.10.27 18:24
|modify
|112
|0.40
|1.2724
|1.2711
|1.3322
|2316
|2006.10.27 19:15
|modify
|112
|0.40
|1.2724
|1.2712
|1.3322
|2317
|2006.10.27 19:20
|modify
|112
|0.40
|1.2724
|1.2713
|1.3322
|2318
|2006.10.27 19:21
|modify
|112
|0.40
|1.2724
|1.2714
|1.3322
|2319
|2006.10.27 19:21
|modify
|112
|0.40
|1.2724
|1.2715
|1.3322
|2320
|2006.10.27 19:22
|modify
|112
|0.40
|1.2724
|1.2717
|1.3322
|2321
|2006.10.27 19:24
|modify
|112
|0.40
|1.2724
|1.2718
|1.3322
|2322
|2006.10.27 22:04
|modify
|112
|0.40
|1.2724
|1.2719
|1.3322
|2323
|2006.10.27 22:06
|modify
|112
|0.40
|1.2724
|1.2720
|1.3322
|2324
|2006.10.27 22:16
|modify
|112
|0.40
|1.2724
|1.2721
|1.3322
|2325
|2006.10.27 22:21
|modify
|112
|0.40
|1.2724
|1.2722
|1.3322
|2326
|2006.10.30 02:32
|s/l
|112
|0.40
|1.2722
|1.2722
|1.3322
|-10.79
|10047.90
|2327
|2006.10.30 02:32
|buy
|113
|0.40
|1.2724
|1.2702
|1.3322
|2328
|2006.10.30 02:32
|modify
|113
|0.40
|1.2724
|1.2703
|1.3322
|2329
|2006.10.30 02:33
|modify
|113
|0.40
|1.2724
|1.2704
|1.3322
|2330
|2006.10.30 02:33
|modify
|113
|0.40
|1.2724
|1.2705
|1.3322
|2331
|2006.10.30 02:36
|modify
|113
|0.40
|1.2724
|1.2706
|1.3322
|2332
|2006.10.30 02:43
|modify
|113
|0.40
|1.2724
|1.2707
|1.3322
|2333
|2006.10.30 02:44
|modify
|113
|0.40
|1.2724
|1.2708
|1.3322
|2334
|2006.10.30 02:48
|modify
|113
|0.40
|1.2724
|1.2709
|1.3322
|2335
|2006.10.30 02:59
|modify
|113
|0.40
|1.2724
|1.2710
|1.3322
|2336
|2006.10.30 04:46
|modify
|113
|0.40
|1.2724
|1.2712
|1.3322
|2337
|2006.10.30 06:41
|modify
|113
|0.40
|1.2724
|1.2713
|1.3322
|2338
|2006.10.30 07:24
|modify
|113
|0.40
|1.2724
|1.2714
|1.3322
|2339
|2006.10.30 08:20
|s/l
|113
|0.40
|1.2714
|1.2714
|1.3322
|-40.00
|10007.90
|2340
|2006.10.30 08:20
|buy
|114
|0.40
|1.2716
|1.2694
|1.3314
|2341
|2006.10.30 08:21
|modify
|114
|0.40
|1.2716
|1.2695
|1.3314
|2342
|2006.10.30 08:23
|modify
|114
|0.40
|1.2716
|1.2696
|1.3314
|2343
|2006.10.30 08:24
|modify
|114
|0.40
|1.2716
|1.2697
|1.3314
|2344
|2006.10.30 08:24
|modify
|114
|0.40
|1.2716
|1.2698
|1.3314
|2345
|2006.10.30 08:24
|modify
|114
|0.40
|1.2716
|1.2700
|1.3314
|2346
|2006.10.30 08:25
|modify
|114
|0.40
|1.2716
|1.2701
|1.3314
|2347
|2006.10.30 08:26
|modify
|114
|0.40
|1.2716
|1.2702
|1.3314
|2348
|2006.10.30 08:45
|modify
|114
|0.40
|1.2716
|1.2703
|1.3314
|2349
|2006.10.30 08:46
|modify
|114
|0.40
|1.2716
|1.2704
|1.3314
|2350
|2006.10.30 08:48
|modify
|114
|0.40
|1.2716
|1.2705
|1.3314
|2351
|2006.10.30 08:56
|modify
|114
|0.40
|1.2716
|1.2706
|1.3314
|2352
|2006.10.30 08:58
|modify
|114
|0.40
|1.2716
|1.2707
|1.3314
|2353
|2006.10.30 09:01
|modify
|114
|0.40
|1.2716
|1.2708
|1.3314
|2354
|2006.10.30 09:02
|modify
|114
|0.40
|1.2716
|1.2710
|1.3314
|2355
|2006.10.30 09:10
|modify
|114
|0.40
|1.2716
|1.2711
|1.3314
|2356
|2006.10.30 09:13
|modify
|114
|0.40
|1.2716
|1.2712
|1.3314
|2357
|2006.10.30 09:25
|s/l
|114
|0.40
|1.2712
|1.2712
|1.3314
|-16.00
|9991.90
|2358
|2006.10.30 09:25
|buy
|115
|0.40
|1.2714
|1.2692
|1.3312
|2359
|2006.10.30 09:25
|modify
|115
|0.40
|1.2714
|1.2693
|1.3312
|2360
|2006.10.30 09:25
|modify
|115
|0.40
|1.2714
|1.2694
|1.3312
|2361
|2006.10.30 09:26
|modify
|115
|0.40
|1.2714
|1.2695
|1.3312
|2362
|2006.10.30 09:26
|modify
|115
|0.40
|1.2714
|1.2696
|1.3312
|2363
|2006.10.30 09:26
|modify
|115
|0.40
|1.2714
|1.2697
|1.3312
|2364
|2006.10.30 09:27
|modify
|115
|0.40
|1.2714
|1.2699
|1.3312
|2365
|2006.10.30 09:34
|modify
|115
|0.40
|1.2714
|1.2700
|1.3312
|2366
|2006.10.30 09:34
|modify
|115
|0.40
|1.2714
|1.2701
|1.3312
|2367
|2006.10.30 09:34
|modify
|115
|0.40
|1.2714
|1.2703
|1.3312
|2368
|2006.10.30 09:35
|modify
|115
|0.40
|1.2714
|1.2704
|1.3312
|2369
|2006.10.30 09:37
|modify
|115
|0.40
|1.2714
|1.2706
|1.3312
|2370
|2006.10.30 09:38
|modify
|115
|0.40
|1.2714
|1.2707
|1.3312
|2371
|2006.10.30 09:39
|modify
|115
|0.40
|1.2714
|1.2708
|1.3312
|2372
|2006.10.30 10:47
|modify
|115
|0.40
|1.2714
|1.2709
|1.3312
|2373
|2006.10.30 10:47
|modify
|115
|0.40
|1.2714
|1.2710
|1.3312
|2374
|2006.10.30 10:48
|modify
|115
|0.40
|1.2714
|1.2711
|1.3312
|2375
|2006.10.30 11:33
|s/l
|115
|0.40
|1.2711
|1.2711
|1.3312
|-12.00
|9979.90
|2376
|2006.10.30 11:33
|buy
|116
|0.40
|1.2712
|1.2690
|1.3310
|2377
|2006.10.30 11:33
|modify
|116
|0.40
|1.2712
|1.2691
|1.3310
|2378
|2006.10.30 11:33
|modify
|116
|0.40
|1.2712
|1.2692
|1.3310
|2379
|2006.10.30 11:33
|modify
|116
|0.40
|1.2712
|1.2693
|1.3310
|2380
|2006.10.30 11:33
|modify
|116
|0.40
|1.2712
|1.2694
|1.3310
|2381
|2006.10.30 11:33
|modify
|116
|0.40
|1.2712
|1.2695
|1.3310
|2382
|2006.10.30 11:34
|modify
|116
|0.40
|1.2712
|1.2696
|1.3310
|2383
|2006.10.30 11:34
|modify
|116
|0.40
|1.2712
|1.2697
|1.3310
|2384
|2006.10.30 11:38
|modify
|116
|0.40
|1.2712
|1.2698
|1.3310
|2385
|2006.10.30 11:38
|modify
|116
|0.40
|1.2712
|1.2699
|1.3310
|2386
|2006.10.30 11:51
|modify
|116
|0.40
|1.2712
|1.2700
|1.3310
|2387
|2006.10.30 11:53
|modify
|116
|0.40
|1.2712
|1.2702
|1.3310
|2388
|2006.10.30 11:54
|modify
|116
|0.40
|1.2712
|1.2703
|1.3310
|2389
|2006.10.30 11:55
|modify
|116
|0.40
|1.2712
|1.2705
|1.3310
|2390
|2006.10.30 12:18
|modify
|116
|0.40
|1.2712
|1.2706
|1.3310
|2391
|2006.10.30 12:36
|modify
|116
|0.40
|1.2712
|1.2707
|1.3310
|2392
|2006.10.30 12:47
|modify
|116
|0.40
|1.2712
|1.2708
|1.3310
|2393
|2006.10.30 12:49
|modify
|116
|0.40
|1.2712
|1.2709
|1.3310
|2394
|2006.10.30 14:16
|modify
|116
|0.40
|1.2712
|1.2710
|1.3310
|2395
|2006.10.30 14:17
|modify
|116
|0.40
|1.2712
|1.2711
|1.3310
|2396
|2006.10.30 14:20
|modify
|116
|0.40
|1.2712
|1.2712
|1.3310
|2397
|2006.10.30 14:20
|modify
|116
|0.40
|1.2712
|1.2713
|1.3310
|2398
|2006.10.30 14:20
|modify
|116
|0.40
|1.2712
|1.2714
|1.3310
|2399
|2006.10.30 14:20
|modify
|116
|0.40
|1.2712
|1.2715
|1.3310
|2400
|2006.10.30 14:21
|modify
|116
|0.40
|1.2712
|1.2717
|1.3310
|2401
|2006.10.30 15:10
|s/l
|116
|0.40
|1.2717
|1.2717
|1.3310
|20.00
|9999.90
|2402
|2006.10.30 15:10
|buy
|117
|0.40
|1.2719
|1.2697
|1.3317
|2403
|2006.10.30 15:11
|modify
|117
|0.40
|1.2719
|1.2698
|1.3317
|2404
|2006.10.30 15:11
|modify
|117
|0.40
|1.2719
|1.2699
|1.3317
|2405
|2006.10.30 15:12
|modify
|117
|0.40
|1.2719
|1.2702
|1.3317
|2406
|2006.10.30 15:31
|s/l
|117
|0.40
|1.2702
|1.2702
|1.3317
|-68.00
|9931.90
|2407
|2006.10.30 15:31
|buy
|118
|0.40
|1.2704
|1.2682
|1.3302
|2408
|2006.10.30 15:31
|modify
|118
|0.40
|1.2704
|1.2683
|1.3302
|2409
|2006.10.30 15:32
|modify
|118
|0.40
|1.2704
|1.2684
|1.3302
|2410
|2006.10.30 15:32
|modify
|118
|0.40
|1.2704
|1.2685
|1.3302
|2411
|2006.10.30 15:32
|modify
|118
|0.40
|1.2704
|1.2686
|1.3302
|2412
|2006.10.30 15:32
|modify
|118
|0.40
|1.2704
|1.2687
|1.3302
|2413
|2006.10.30 15:32
|modify
|118
|0.40
|1.2704
|1.2688
|1.3302
|2414
|2006.10.30 15:32
|modify
|118
|0.40
|1.2704
|1.2689
|1.3302
|2415
|2006.10.30 15:36
|modify
|118
|0.40
|1.2704
|1.2690
|1.3302
|2416
|2006.10.30 15:43
|modify
|118
|0.40
|1.2704
|1.2691
|1.3302
|2417
|2006.10.30 15:44
|modify
|118
|0.40
|1.2704
|1.2692
|1.3302
|2418
|2006.10.30 15:49
|modify
|118
|0.40
|1.2704
|1.2693
|1.3302
|2419
|2006.10.30 15:49
|modify
|118
|0.40
|1.2704
|1.2694
|1.3302
|2420
|2006.10.30 15:49
|modify
|118
|0.40
|1.2704
|1.2695
|1.3302
|2421
|2006.10.30 15:51
|modify
|118
|0.40
|1.2704
|1.2696
|1.3302
|2422
|2006.10.30 15:53
|modify
|118
|0.40
|1.2704
|1.2698
|1.3302
|2423
|2006.10.30 15:53
|modify
|118
|0.40
|1.2704
|1.2699
|1.3302
|2424
|2006.10.30 15:59
|modify
|118
|0.40
|1.2704
|1.2701
|1.3302
|2425
|2006.10.30 16:08
|modify
|118
|0.40
|1.2704
|1.2702
|1.3302
|2426
|2006.10.30 16:08
|modify
|118
|0.40
|1.2704
|1.2703
|1.3302
|2427
|2006.10.30 16:08
|modify
|118
|0.40
|1.2704
|1.2704
|1.3302
|2428
|2006.10.30 16:20
|modify
|118
|0.40
|1.2704
|1.2705
|1.3302
|2429
|2006.10.30 16:21
|modify
|118
|0.40
|1.2704
|1.2706
|1.3302
|2430
|2006.10.30 16:21
|modify
|118
|0.40
|1.2704
|1.2707
|1.3302
|2431
|2006.10.30 16:21
|modify
|118
|0.40
|1.2704
|1.2708
|1.3302
|2432
|2006.10.30 16:21
|modify
|118
|0.40
|1.2704
|1.2709
|1.3302
|2433
|2006.10.30 17:18
|s/l
|118
|0.40
|1.2709
|1.2709
|1.3302
|20.00
|9951.90
|2434
|2006.10.30 17:18
|buy
|119
|0.40
|1.2711
|1.2689
|1.3309
|2435
|2006.10.30 17:18
|modify
|119
|0.40
|1.2711
|1.2690
|1.3309
|2436
|2006.10.30 17:18
|modify
|119
|0.40
|1.2711
|1.2691
|1.3309
|2437
|2006.10.30 17:19
|modify
|119
|0.40
|1.2711
|1.2692
|1.3309
|2438
|2006.10.30 17:22
|modify
|119
|0.40
|1.2711
|1.2693
|1.3309
|2439
|2006.10.30 17:23
|modify
|119
|0.40
|1.2711
|1.2695
|1.3309
|2440
|2006.10.30 17:30
|modify
|119
|0.40
|1.2711
|1.2696
|1.3309
|2441
|2006.10.30 17:56
|modify
|119
|0.40
|1.2711
|1.2697
|1.3309
|2442
|2006.10.30 17:59
|modify
|119
|0.40
|1.2711
|1.2698
|1.3309
|2443
|2006.10.30 17:59
|modify
|119
|0.40
|1.2711
|1.2699
|1.3309
|2444
|2006.10.30 19:27
|modify
|119
|0.40
|1.2711
|1.2700
|1.3309
|2445
|2006.10.30 19:27
|modify
|119
|0.40
|1.2711
|1.2701
|1.3309
|2446
|2006.10.30 19:29
|modify
|119
|0.40
|1.2711
|1.2703
|1.3309
|2447
|2006.10.30 20:17
|modify
|119
|0.40
|1.2711
|1.2704
|1.3309
|2448
|2006.10.30 20:28
|modify
|119
|0.40
|1.2711
|1.2705
|1.3309
|2449
|2006.10.30 20:29
|modify
|119
|0.40
|1.2711
|1.2706
|1.3309
|2450
|2006.10.30 20:34
|modify
|119
|0.40
|1.2711
|1.2707
|1.3309
|2451
|2006.10.30 21:11
|modify
|119
|0.40
|1.2711
|1.2708
|1.3309
|2452
|2006.10.30 22:44
|modify
|119
|0.40
|1.2711
|1.2709
|1.3309
|2453
|2006.10.30 23:05
|modify
|119
|0.40
|1.2711
|1.2710
|1.3309
|2454
|2006.10.30 23:07
|modify
|119
|0.40
|1.2711
|1.2711
|1.3309
|2455
|2006.10.31 00:26
|s/l
|119
|0.40
|1.2711
|1.2711
|1.3309
|-2.79
|9949.11
|2456
|2006.10.31 00:26
|buy
|120
|0.40
|1.2713
|1.2691
|1.3311
|2457
|2006.10.31 00:26
|modify
|120
|0.40
|1.2713
|1.2692
|1.3311
|2458
|2006.10.31 00:26
|modify
|120
|0.40
|1.2713
|1.2693
|1.3311
|2459
|2006.10.31 00:26
|modify
|120
|0.40
|1.2713
|1.2694
|1.3311
|2460
|2006.10.31 00:28
|modify
|120
|0.40
|1.2713
|1.2695
|1.3311
|2461
|2006.10.31 00:28
|modify
|120
|0.40
|1.2713
|1.2696
|1.3311
|2462
|2006.10.31 01:10
|modify
|120
|0.40
|1.2713
|1.2697
|1.3311
|2463
|2006.10.31 01:19
|modify
|120
|0.40
|1.2713
|1.2698
|1.3311
|2464
|2006.10.31 01:26
|modify
|120
|0.40
|1.2713
|1.2699
|1.3311
|2465
|2006.10.31 01:27
|modify
|120
|0.40
|1.2713
|1.2700
|1.3311
|2466
|2006.10.31 04:43
|modify
|120
|0.40
|1.2713
|1.2701
|1.3311
|2467
|2006.10.31 04:45
|modify
|120
|0.40
|1.2713
|1.2702
|1.3311
|2468
|2006.10.31 04:46
|modify
|120
|0.40
|1.2713
|1.2703
|1.3311
|2469
|2006.10.31 09:24
|s/l
|120
|0.40
|1.2703
|1.2703
|1.3311
|-40.00
|9909.11
|2470
|2006.10.31 09:24
|buy
|121
|0.40
|1.2705
|1.2683
|1.3303
|2471
|2006.10.31 09:43
|s/l
|121
|0.40
|1.2683
|1.2683
|1.3303
|-88.00
|9821.11
|2472
|2006.10.31 09:43
|buy
|122
|0.40
|1.2685
|1.2663
|1.3283
|2473
|2006.10.31 09:43
|modify
|122
|0.40
|1.2685
|1.2664
|1.3283
|2474
|2006.10.31 09:44
|modify
|122
|0.40
|1.2685
|1.2665
|1.3283
|2475
|2006.10.31 09:44
|modify
|122
|0.40
|1.2685
|1.2666
|1.3283
|2476
|2006.10.31 09:45
|modify
|122
|0.40
|1.2685
|1.2667
|1.3283
|2477
|2006.10.31 09:58
|modify
|122
|0.40
|1.2685
|1.2668
|1.3283
|2478
|2006.10.31 10:00
|close
|122
|0.40
|1.2686
|1.2668
|1.3283
|4.00
|9825.11
|2479
|2006.10.31 10:00
|sell
|123
|0.40
|1.2686
|1.2708
|1.2088
|2480
|2006.10.31 10:24
|modify
|123
|0.40
|1.2686
|1.2707
|1.2088
|2481
|2006.10.31 10:35
|modify
|123
|0.40
|1.2686
|1.2706
|1.2088
|2482
|2006.10.31 10:35
|modify
|123
|0.40
|1.2686
|1.2705
|1.2088
|2483
|2006.10.31 15:21
|s/l
|123
|0.40
|1.2705
|1.2705
|1.2088
|-76.00
|9749.11
|2484
|2006.10.31 15:21
|sell
|124
|0.40
|1.2704
|1.2726
|1.2106
|2485
|2006.10.31 15:21
|modify
|124
|0.40
|1.2704
|1.2725
|1.2106
|2486
|2006.10.31 15:33
|modify
|124
|0.40
|1.2704
|1.2724
|1.2106
|2487
|2006.10.31 15:34
|modify
|124
|0.40
|1.2704
|1.2723
|1.2106
|2488
|2006.10.31 15:36
|modify
|124
|0.40
|1.2704
|1.2722
|1.2106
|2489
|2006.10.31 15:36
|modify
|124
|0.40
|1.2704
|1.2721
|1.2106
|2490
|2006.10.31 15:42
|modify
|124
|0.40
|1.2704
|1.2720
|1.2106
|2491
|2006.10.31 16:58
|s/l
|124
|0.40
|1.2720
|1.2720
|1.2106
|-64.00
|9685.11
|2492
|2006.10.31 16:58
|sell
|125
|0.40
|1.2718
|1.2740
|1.2120
|2493
|2006.10.31 16:58
|modify
|125
|0.40
|1.2718
|1.2739
|1.2120
|2494
|2006.10.31 16:58
|modify
|125
|0.40
|1.2718
|1.2738
|1.2120
|2495
|2006.10.31 16:58
|modify
|125
|0.40
|1.2718
|1.2737
|1.2120
|2496
|2006.10.31 17:00
|close
|125
|0.40
|1.2722
|1.2737
|1.2120
|-16.00
|9669.11
|2497
|2006.10.31 17:00
|buy
|126
|0.40
|1.2722
|1.2700
|1.3320
|2498
|2006.10.31 17:00
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2701
|1.3320
|2499
|2006.10.31 17:00
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2703
|1.3320
|2500
|2006.10.31 17:00
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2704
|1.3320
|2501
|2006.10.31 17:00
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2705
|1.3320
|2502
|2006.10.31 17:00
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2706
|1.3320
|2503
|2006.10.31 17:01
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2707
|1.3320
|2504
|2006.10.31 17:01
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2708
|1.3320
|2505
|2006.10.31 17:01
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2709
|1.3320
|2506
|2006.10.31 17:01
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2710
|1.3320
|2507
|2006.10.31 17:01
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2711
|1.3320
|2508
|2006.10.31 17:01
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2712
|1.3320
|2509
|2006.10.31 17:06
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2713
|1.3320
|2510
|2006.10.31 17:06
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2714
|1.3320
|2511
|2006.10.31 17:06
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2715
|1.3320
|2512
|2006.10.31 17:06
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2716
|1.3320
|2513
|2006.10.31 17:06
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2718
|1.3320
|2514
|2006.10.31 17:06
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2719
|1.3320
|2515
|2006.10.31 17:06
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2720
|1.3320
|2516
|2006.10.31 17:06
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2722
|1.3320
|2517
|2006.10.31 17:06
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2723
|1.3320
|2518
|2006.10.31 17:07
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2724
|1.3320
|2519
|2006.10.31 17:07
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2726
|1.3320
|2520
|2006.10.31 17:07
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2729
|1.3320
|2521
|2006.10.31 17:07
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2730
|1.3320
|2522
|2006.10.31 17:07
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2731
|1.3320
|2523
|2006.10.31 17:08
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2732
|1.3320
|2524
|2006.10.31 17:08
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2733
|1.3320
|2525
|2006.10.31 17:08
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2735
|1.3320
|2526
|2006.10.31 17:08
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2736
|1.3320
|2527
|2006.10.31 17:10
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2737
|1.3320
|2528
|2006.10.31 17:10
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2738
|1.3320
|2529
|2006.10.31 17:10
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2739
|1.3320
|2530
|2006.10.31 17:11
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2740
|1.3320
|2531
|2006.10.31 17:12
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2741
|1.3320
|2532
|2006.10.31 17:12
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2742
|1.3320
|2533
|2006.10.31 17:12
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2743
|1.3320
|2534
|2006.10.31 17:25
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2746
|1.3320
|2535
|2006.10.31 17:25
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2747
|1.3320
|2536
|2006.10.31 17:25
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2748
|1.3320
|2537
|2006.10.31 17:25
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2749
|1.3320
|2538
|2006.10.31 17:25
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2751
|1.3320
|2539
|2006.10.31 17:26
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2754
|1.3320
|2540
|2006.10.31 17:28
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2756
|1.3320
|2541
|2006.10.31 17:30
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2757
|1.3320
|2542
|2006.10.31 17:30
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2758
|1.3320
|2543
|2006.10.31 17:30
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2759
|1.3320
|2544
|2006.10.31 17:30
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2760
|1.3320
|2545
|2006.10.31 17:35
|modify
|126
|0.40
|1.2722
|1.2762
|1.3320
|2546
|2006.10.31 17:59
|s/l
|126
|0.40
|1.2762
|1.2762
|1.3320
|160.00
|9829.11
|2547
|2006.10.31 17:59
|buy
|127
|0.40
|1.2764
|1.2742
|1.3362
|2548
|2006.10.31 17:59
|modify
|127
|0.40
|1.2764
|1.2743
|1.3362
|2549
|2006.10.31 17:59
|modify
|127
|0.40
|1.2764
|1.2744
|1.3362
|2550
|2006.10.31 18:00
|modify
|127
|0.40
|1.2764
|1.2745
|1.3362
|2551
|2006.10.31 18:00
|modify
|127
|0.40
|1.2764
|1.2747
|1.3362
|2552
|2006.10.31 18:00
|modify
|127
|0.40
|1.2764
|1.2748
|1.3362
|2553
|2006.10.31 18:02
|modify
|127
|0.40
|1.2764
|1.2749
|1.3362
|2554
|2006.10.31 18:02
|modify
|127
|0.40
|1.2764
|1.2750
|1.3362
|2555
|2006.10.31 18:03
|modify
|127
|0.40
|1.2764
|1.2751
|1.3362
|2556
|2006.10.31 18:11
|modify
|127
|0.40
|1.2764
|1.2753
|1.3362
|2557
|2006.10.31 18:25
|modify
|127
|0.40
|1.2764
|1.2754
|1.3362
|2558
|2006.10.31 18:25
|modify
|127
|0.40
|1.2764
|1.2756
|1.3362
|2559
|2006.10.31 18:33
|modify
|127
|0.40
|1.2764
|1.2757
|1.3362
|2560
|2006.10.31 18:35
|modify
|127
|0.40
|1.2764
|1.2758
|1.3362
|2561
|2006.10.31 18:35
|modify
|127
|0.40
|1.2764
|1.2759
|1.3362
|2562
|2006.10.31 18:36
|modify
|127
|0.40
|1.2764
|1.2760
|1.3362
|2563
|2006.10.31 20:57
|s/l
|127
|0.40
|1.2760
|1.2760
|1.3362
|-16.00
|9813.11
|2564
|2006.10.31 20:57
|buy
|128
|0.40
|1.2762
|1.2740
|1.3360
|2565
|2006.10.31 20:57
|modify
|128
|0.40
|1.2762
|1.2741
|1.3360
|2566
|2006.10.31 20:57
|modify
|128
|0.40
|1.2762
|1.2742
|1.3360
|2567
|2006.10.31 21:02
|modify
|128
|0.40
|1.2762
|1.2743
|1.3360
|2568
|2006.10.31 21:06
|modify
|128
|0.40
|1.2762
|1.2744
|1.3360
|2569
|2006.10.31 21:06
|modify
|128
|0.40
|1.2762
|1.2746
|1.3360
|2570
|2006.10.31 21:08
|modify
|128
|0.40
|1.2762
|1.2747
|1.3360
|2571
|2006.10.31 21:24
|modify
|128
|0.40
|1.2762
|1.2748
|1.3360
|2572
|2006.11.01 09:52
|s/l
|128
|0.40
|1.2748
|1.2748
|1.3360
|-58.79
|9754.31
|2573
|2006.11.01 09:52
|buy
|129
|0.40
|1.2750
|1.2728
|1.3348
|2574
|2006.11.01 09:53
|modify
|129
|0.40
|1.2750
|1.2729
|1.3348
|2575
|2006.11.01 10:12
|modify
|129
|0.40
|1.2750
|1.2730
|1.3348
|2576
|2006.11.01 10:13
|modify
|129
|0.40
|1.2750
|1.2731
|1.3348
|2577
|2006.11.01 10:14
|modify
|129
|0.40
|1.2750
|1.2732
|1.3348
|2578
|2006.11.01 10:14
|modify
|129
|0.40
|1.2750
|1.2733
|1.3348
|2579
|2006.11.01 10:48
|modify
|129
|0.40
|1.2750
|1.2734
|1.3348
|2580
|2006.11.01 10:52
|modify
|129
|0.40
|1.2750
|1.2735
|1.3348
|2581
|2006.11.01 10:52
|modify
|129
|0.40
|1.2750
|1.2736
|1.3348
|2582
|2006.11.01 11:01
|modify
|129
|0.40
|1.2750
|1.2738
|1.3348
|2583
|2006.11.01 13:55
|modify
|129
|0.40
|1.2750
|1.2739
|1.3348
|2584
|2006.11.01 13:55
|modify
|129
|0.40
|1.2750
|1.2740
|1.3348
|2585
|2006.11.01 13:55
|modify
|129
|0.40
|1.2750
|1.2741
|1.3348
|2586
|2006.11.01 13:56
|modify
|129
|0.40
|1.2750
|1.2742
|1.3348
|2587
|2006.11.01 13:56
|modify
|129
|0.40
|1.2750
|1.2743
|1.3348
|2588
|2006.11.01 13:58
|modify
|129
|0.40
|1.2750
|1.2744
|1.3348
|2589
|2006.11.01 13:58
|modify
|129
|0.40
|1.2750
|1.2745
|1.3348
|2590
|2006.11.01 13:59
|modify
|129
|0.40
|1.2750
|1.2746
|1.3348
|2591
|2006.11.01 13:59
|modify
|129
|0.40
|1.2750
|1.2747
|1.3348
|2592
|2006.11.01 15:17
|s/l
|129
|0.40
|1.2747
|1.2747
|1.3348
|-12.00
|9742.31
|2593
|2006.11.01 15:17
|buy
|130
|0.40
|1.2748
|1.2726
|1.3346
|2594
|2006.11.01 15:17
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2727
|1.3346
|2595
|2006.11.01 15:17
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2728
|1.3346
|2596
|2006.11.01 15:17
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2729
|1.3346
|2597
|2006.11.01 15:18
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2730
|1.3346
|2598
|2006.11.01 15:19
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2731
|1.3346
|2599
|2006.11.01 15:20
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2732
|1.3346
|2600
|2006.11.01 15:21
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2733
|1.3346
|2601
|2006.11.01 15:22
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2734
|1.3346
|2602
|2006.11.01 15:22
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2735
|1.3346
|2603
|2006.11.01 15:30
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2736
|1.3346
|2604
|2006.11.01 15:59
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2737
|1.3346
|2605
|2006.11.01 15:59
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2738
|1.3346
|2606
|2006.11.01 15:59
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2739
|1.3346
|2607
|2006.11.01 16:00
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2740
|1.3346
|2608
|2006.11.01 16:00
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2741
|1.3346
|2609
|2006.11.01 16:00
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2743
|1.3346
|2610
|2006.11.01 16:00
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2744
|1.3346
|2611
|2006.11.01 16:04
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2745
|1.3346
|2612
|2006.11.01 16:05
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2746
|1.3346
|2613
|2006.11.01 16:59
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2748
|1.3346
|2614
|2006.11.01 17:00
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2751
|1.3346
|2615
|2006.11.01 17:00
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2755
|1.3346
|2616
|2006.11.01 17:00
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2756
|1.3346
|2617
|2006.11.01 17:00
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2758
|1.3346
|2618
|2006.11.01 17:00
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2761
|1.3346
|2619
|2006.11.01 17:00
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2762
|1.3346
|2620
|2006.11.01 17:00
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2765
|1.3346
|2621
|2006.11.01 17:00
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2768
|1.3346
|2622
|2006.11.01 17:01
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2769
|1.3346
|2623
|2006.11.01 17:01
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2770
|1.3346
|2624
|2006.11.01 17:01
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2771
|1.3346
|2625
|2006.11.01 17:01
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2772
|1.3346
|2626
|2006.11.01 17:01
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2773
|1.3346
|2627
|2006.11.01 17:01
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2774
|1.3346
|2628
|2006.11.01 17:01
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2775
|1.3346
|2629
|2006.11.01 17:02
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2777
|1.3346
|2630
|2006.11.01 17:02
|modify
|130
|0.40
|1.2748
|1.2778
|1.3346
|2631
|2006.11.01 17:11
|s/l
|130
|0.40
|1.2778
|1.2778
|1.3346
|120.00
|9862.31
|2632
|2006.11.01 17:11
|buy
|131
|0.40
|1.2780
|1.2758
|1.3378
|2633
|2006.11.01 17:12
|modify
|131
|0.40
|1.2780
|1.2759
|1.3378
|2634
|2006.11.01 17:12
|modify
|131
|0.40
|1.2780
|1.2760
|1.3378
|2635
|2006.11.01 17:28
|modify
|131
|0.40
|1.2780
|1.2761
|1.3378
|2636
|2006.11.01 17:28
|modify
|131
|0.40
|1.2780
|1.2762
|1.3378
|2637
|2006.11.01 17:30
|modify
|131
|0.40
|1.2780
|1.2763
|1.3378
|2638
|2006.11.01 17:30
|modify
|131
|0.40
|1.2780
|1.2764
|1.3378
|2639
|2006.11.01 17:30
|modify
|131
|0.40
|1.2780
|1.2765
|1.3378
|2640
|2006.11.01 17:51
|s/l
|131
|0.40
|1.2765
|1.2765
|1.3378
|-60.00
|9802.31
|2641
|2006.11.01 17:51
|buy
|132
|0.40
|1.2766
|1.2744
|1.3364
|2642
|2006.11.01 17:51
|modify
|132
|0.40
|1.2766
|1.2745
|1.3364
|2643
|2006.11.01 17:51
|modify
|132
|0.40
|1.2766
|1.2746
|1.3364
|2644
|2006.11.01 17:52
|modify
|132
|0.40
|1.2766
|1.2747
|1.3364
|2645
|2006.11.01 17:57
|modify
|132
|0.40
|1.2766
|1.2748
|1.3364
|2646
|2006.11.01 17:57
|modify
|132
|0.40
|1.2766
|1.2749
|1.3364
|2647
|2006.11.01 17:59
|modify
|132
|0.40
|1.2766
|1.2750
|1.3364
|2648
|2006.11.01 17:59
|modify
|132
|0.40
|1.2766
|1.2751
|1.3364
|2649
|2006.11.01 17:59
|modify
|132
|0.40
|1.2766
|1.2752
|1.3364
|2650
|2006.11.01 17:59
|modify
|132
|0.40
|1.2766
|1.2753
|1.3364
|2651
|2006.11.01 17:59
|modify
|132
|0.40
|1.2766
|1.2754
|1.3364
|2652
|2006.11.01 17:59
|modify
|132
|0.40
|1.2766
|1.2755
|1.3364
|2653
|2006.11.01 18:53
|modify
|132
|0.40
|1.2766
|1.2756
|1.3364
|2654
|2006.11.01 21:46
|modify
|132
|0.40
|1.2766
|1.2758
|1.3364
|2655
|2006.11.01 22:11
|s/l
|132
|0.40
|1.2758
|1.2758
|1.3364
|-32.00
|9770.31
|2656
|2006.11.01 22:11
|buy
|133
|0.40
|1.2759
|1.2737
|1.3357
|2657
|2006.11.01 22:11
|modify
|133
|0.40
|1.2759
|1.2738
|1.3357
|2658
|2006.11.01 22:12
|modify
|133
|0.40
|1.2759
|1.2739
|1.3357
|2659
|2006.11.01 22:15
|modify
|133
|0.40
|1.2759
|1.2740
|1.3357
|2660
|2006.11.01 22:16
|modify
|133
|0.40
|1.2759
|1.2741
|1.3357
|2661
|2006.11.01 22:17
|modify
|133
|0.40
|1.2759
|1.2742
|1.3357
|2662
|2006.11.02 02:53
|s/l
|133
|0.40
|1.2742
|1.2742
|1.3357
|-76.37
|9693.94
|2663
|2006.11.02 02:53
|buy
|134
|0.40
|1.2744
|1.2722
|1.3342
|2664
|2006.11.02 02:53
|modify
|134
|0.40
|1.2744
|1.2723
|1.3342
|2665
|2006.11.02 02:54
|modify
|134
|0.40
|1.2744
|1.2724
|1.3342
|2666
|2006.11.02 02:58
|modify
|134
|0.40
|1.2744
|1.2727
|1.3342
|2667
|2006.11.02 03:48
|modify
|134
|0.40
|1.2744
|1.2728
|1.3342
|2668
|2006.11.02 03:51
|modify
|134
|0.40
|1.2744
|1.2729
|1.3342
|2669
|2006.11.02 03:51
|modify
|134
|0.40
|1.2744
|1.2730
|1.3342
|2670
|2006.11.02 03:51
|modify
|134
|0.40
|1.2744
|1.2731
|1.3342
|2671
|2006.11.02 03:52
|modify
|134
|0.40
|1.2744
|1.2732
|1.3342
|2672
|2006.11.02 03:57
|modify
|134
|0.40
|1.2744
|1.2733
|1.3342
|2673
|2006.11.02 03:57
|modify
|134
|0.40
|1.2744
|1.2734
|1.3342
|2674
|2006.11.02 04:00
|modify
|134
|0.40
|1.2744
|1.2735
|1.3342
|2675
|2006.11.02 06:54
|modify
|134
|0.40
|1.2744
|1.2736
|1.3342
|2676
|2006.11.02 08:01
|modify
|134
|0.40
|1.2744
|1.2737
|1.3342
|2677
|2006.11.02 08:02
|modify
|134
|0.40
|1.2744
|1.2738
|1.3342
|2678
|2006.11.02 08:06
|modify
|134
|0.40
|1.2744
|1.2740
|1.3342
|2679
|2006.11.02 08:07
|modify
|134
|0.40
|1.2744
|1.2741
|1.3342
|2680
|2006.11.02 08:07
|modify
|134
|0.40
|1.2744
|1.2742
|1.3342
|2681
|2006.11.02 08:13
|modify
|134
|0.40
|1.2744
|1.2743
|1.3342
|2682
|2006.11.02 09:26
|s/l
|134
|0.40
|1.2743
|1.2743
|1.3342
|-4.00
|9689.94
|2683
|2006.11.02 09:26
|buy
|135
|0.40
|1.2745
|1.2723
|1.3343
|2684
|2006.11.02 09:27
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2725
|1.3343
|2685
|2006.11.02 09:28
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2726
|1.3343
|2686
|2006.11.02 09:28
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2727
|1.3343
|2687
|2006.11.02 09:46
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2728
|1.3343
|2688
|2006.11.02 09:48
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2729
|1.3343
|2689
|2006.11.02 10:04
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2730
|1.3343
|2690
|2006.11.02 10:05
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2731
|1.3343
|2691
|2006.11.02 10:05
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2732
|1.3343
|2692
|2006.11.02 10:06
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2733
|1.3343
|2693
|2006.11.02 10:06
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2734
|1.3343
|2694
|2006.11.02 10:09
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2735
|1.3343
|2695
|2006.11.02 10:09
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2738
|1.3343
|2696
|2006.11.02 10:13
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2739
|1.3343
|2697
|2006.11.02 10:22
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2740
|1.3343
|2698
|2006.11.02 11:04
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2741
|1.3343
|2699
|2006.11.02 11:05
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2742
|1.3343
|2700
|2006.11.02 11:24
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2743
|1.3343
|2701
|2006.11.02 11:25
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2744
|1.3343
|2702
|2006.11.02 11:27
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2745
|1.3343
|2703
|2006.11.02 11:27
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2746
|1.3343
|2704
|2006.11.02 11:33
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2748
|1.3343
|2705
|2006.11.02 12:36
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2749
|1.3343
|2706
|2006.11.02 12:36
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2750
|1.3343
|2707
|2006.11.02 13:39
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2751
|1.3343
|2708
|2006.11.02 13:42
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2752
|1.3343
|2709
|2006.11.02 13:42
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2754
|1.3343
|2710
|2006.11.02 15:23
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2755
|1.3343
|2711
|2006.11.02 15:30
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2756
|1.3343
|2712
|2006.11.02 15:30
|modify
|135
|0.40
|1.2745
|1.2757
|1.3343
|2713
|2006.11.02 17:28
|s/l
|135
|0.40
|1.2757
|1.2757
|1.3343
|48.00
|9737.94
|2714
|2006.11.02 17:28
|buy
|136
|0.40
|1.2758
|1.2736
|1.3356
|2715
|2006.11.02 17:28
|modify
|136
|0.40
|1.2758
|1.2737
|1.3356
|2716
|2006.11.02 17:29
|modify
|136
|0.40
|1.2758
|1.2739
|1.3356
|2717
|2006.11.02 17:29
|modify
|136
|0.40
|1.2758
|1.2740
|1.3356
|2718
|2006.11.02 17:31
|modify
|136
|0.40
|1.2758
|1.2741
|1.3356
|2719
|2006.11.02 17:31
|modify
|136
|0.40
|1.2758
|1.2742
|1.3356
|2720
|2006.11.02 17:31
|modify
|136
|0.40
|1.2758
|1.2743
|1.3356
|2721
|2006.11.02 17:33
|modify
|136
|0.40
|1.2758
|1.2745
|1.3356
|2722
|2006.11.02 17:34
|modify
|136
|0.40
|1.2758
|1.2746
|1.3356
|2723
|2006.11.02 17:34
|modify
|136
|0.40
|1.2758
|1.2747
|1.3356
|2724
|2006.11.02 17:36
|modify
|136
|0.40
|1.2758
|1.2748
|1.3356
|2725
|2006.11.02 17:42
|modify
|136
|0.40
|1.2758
|1.2749
|1.3356
|2726
|2006.11.02 18:27
|modify
|136
|0.40
|1.2758
|1.2750
|1.3356
|2727
|2006.11.02 18:27
|modify
|136
|0.40
|1.2758
|1.2752
|1.3356
|2728
|2006.11.02 18:27
|modify
|136
|0.40
|1.2758
|1.2753
|1.3356
|2729
|2006.11.02 18:31
|modify
|136
|0.40
|1.2758
|1.2754
|1.3356
|2730
|2006.11.02 18:31
|modify
|136
|0.40
|1.2758
|1.2755
|1.3356
|2731
|2006.11.02 18:31
|modify
|136
|0.40
|1.2758
|1.2756
|1.3356
|2732
|2006.11.02 18:31
|modify
|136
|0.40
|1.2758
|1.2758
|1.3356
|2733
|2006.11.02 18:32
|modify
|136
|0.40
|1.2758
|1.2759
|1.3356
|2734
|2006.11.02 18:32
|modify
|136
|0.40
|1.2758
|1.2760
|1.3356
|2735
|2006.11.02 18:33
|modify
|136
|0.40
|1.2758
|1.2764
|1.3356
|2736
|2006.11.02 19:51
|s/l
|136
|0.40
|1.2764
|1.2764
|1.3356
|24.00
|9761.94
|2737
|2006.11.02 19:51
|buy
|137
|0.40
|1.2766
|1.2744
|1.3364
|2738
|2006.11.02 19:52
|modify
|137
|0.40
|1.2766
|1.2745
|1.3364
|2739
|2006.11.02 19:52
|modify
|137
|0.40
|1.2766
|1.2746
|1.3364
|2740
|2006.11.02 19:54
|modify
|137
|0.40
|1.2766
|1.2747
|1.3364
|2741
|2006.11.02 19:57
|modify
|137
|0.40
|1.2766
|1.2748
|1.3364
|2742
|2006.11.02 19:58
|modify
|137
|0.40
|1.2766
|1.2749
|1.3364
|2743
|2006.11.02 19:59
|modify
|137
|0.40
|1.2766
|1.2750
|1.3364
|2744
|2006.11.02 19:59
|modify
|137
|0.40
|1.2766
|1.2751
|1.3364
|2745
|2006.11.02 20:00
|modify
|137
|0.40
|1.2766
|1.2752
|1.3364
|2746
|2006.11.02 20:01
|modify
|137
|0.40
|1.2766
|1.2753
|1.3364
|2747
|2006.11.02 20:11
|modify
|137
|0.40
|1.2766
|1.2754
|1.3364
|2748
|2006.11.02 20:19
|modify
|137
|0.40
|1.2766
|1.2755
|1.3364
|2749
|2006.11.02 20:20
|modify
|137
|0.40
|1.2766
|1.2756
|1.3364
|2750
|2006.11.02 20:29
|modify
|137
|0.40
|1.2766
|1.2757
|1.3364
|2751
|2006.11.02 20:30
|modify
|137
|0.40
|1.2766
|1.2758
|1.3364
|2752
|2006.11.02 20:30
|modify
|137
|0.40
|1.2766
|1.2760
|1.3364
|2753
|2006.11.02 20:33
|modify
|137
|0.40
|1.2766
|1.2761
|1.3364
|2754
|2006.11.02 20:33
|modify
|137
|0.40
|1.2766
|1.2762
|1.3364
|2755
|2006.11.02 21:26
|modify
|137
|0.40
|1.2766
|1.2763
|1.3364
|2756
|2006.11.03 15:08
|s/l
|137
|0.40
|1.2763
|1.2763
|1.3364
|-14.79
|9747.15
|2757
|2006.11.03 15:08
|buy
|138
|0.40
|1.2765
|1.2743
|1.3363
|2758
|2006.11.03 15:09
|modify
|138
|0.40
|1.2765
|1.2744
|1.3363
|2759
|2006.11.03 15:26
|modify
|138
|0.40
|1.2765
|1.2745
|1.3363
|2760
|2006.11.03 15:26
|modify
|138
|0.40
|1.2765
|1.2746
|1.3363
|2761
|2006.11.03 15:26
|modify
|138
|0.40
|1.2765
|1.2747
|1.3363
|2762
|2006.11.03 15:26
|modify
|138
|0.40
|1.2765
|1.2748
|1.3363
|2763
|2006.11.03 15:27
|modify
|138
|0.40
|1.2765
|1.2749
|1.3363
|2764
|2006.11.03 15:27
|modify
|138
|0.40
|1.2765
|1.2750
|1.3363
|2765
|2006.11.03 15:30
|modify
|138
|0.40
|1.2765
|1.2751
|1.3363
|2766
|2006.11.03 15:30
|modify
|138
|0.40
|1.2765
|1.2754
|1.3363
|2767
|2006.11.03 15:30
|modify
|138
|0.40
|1.2765
|1.2756
|1.3363
|2768
|2006.11.03 15:30
|modify
|138
|0.40
|1.2765
|1.2759
|1.3363
|2769
|2006.11.03 15:30
|modify
|138
|0.40
|1.2765
|1.2762
|1.3363
|2770
|2006.11.03 15:30
|modify
|138
|0.40
|1.2765
|1.2764
|1.3363
|2771
|2006.11.03 15:30
|modify
|138
|0.40
|1.2765
|1.2766
|1.3363
|2772
|2006.11.03 15:30
|modify
|138
|0.40
|1.2765
|1.2768
|1.3363
|2773
|2006.11.03 15:30
|s/l
|138
|0.40
|1.2768
|1.2768
|1.3363
|12.00
|9759.15
|2774
|2006.11.03 15:30
|buy
|139
|0.40
|1.2766
|1.2744
|1.3364
|2775
|2006.11.03 15:30
|modify
|139
|0.40
|1.2766
|1.2745
|1.3364
|2776
|2006.11.03 15:30
|modify
|139
|0.40
|1.2766
|1.2746
|1.3364
|2777
|2006.11.03 15:30
|modify
|139
|0.40
|1.2766
|1.2747
|1.3364
|2778
|2006.11.03 15:30
|modify
|139
|0.40
|1.2766
|1.2748
|1.3364
|2779
|2006.11.03 15:30
|modify
|139
|0.40
|1.2766
|1.2749
|1.3364
|2780
|2006.11.03 15:30
|modify
|139
|0.40
|1.2766
|1.2750
|1.3364
|2781
|2006.11.03 15:30
|s/l
|139
|0.40
|1.2750
|1.2750
|1.3364
|-64.00
|9695.15
|2782
|2006.11.03 15:30
|buy
|140
|0.40
|1.2748
|1.2726
|1.3346
|2783
|2006.11.03 15:30
|modify
|140
|0.40
|1.2748
|1.2727
|1.3346
|2784
|2006.11.03 15:30
|modify
|140
|0.40
|1.2748
|1.2728
|1.3346
|2785
|2006.11.03 15:30
|modify
|140
|0.40
|1.2748
|1.2730
|1.3346
|2786
|2006.11.03 15:30
|modify
|140
|0.40
|1.2748
|1.2731
|1.3346
|2787
|2006.11.03 15:30
|modify
|140
|0.40
|1.2748
|1.2732
|1.3346
|2788
|2006.11.03 15:30
|s/l
|140
|0.40
|1.2732
|1.2732
|1.3346
|-64.00
|9631.15
|2789
|2006.11.03 15:30
|buy
|141
|0.40
|1.2734
|1.2712
|1.3332
|2790
|2006.11.03 15:30
|modify
|141
|0.40
|1.2734
|1.2714
|1.3332
|2791
|2006.11.03 15:30
|modify
|141
|0.40
|1.2734
|1.2715
|1.3332
|2792
|2006.11.03 15:30
|modify
|141
|0.40
|1.2734
|1.2719
|1.3332
|2793
|2006.11.03 15:30
|modify
|141
|0.40
|1.2734
|1.2722
|1.3332
|2794
|2006.11.03 15:31
|s/l
|141
|0.40
|1.2722
|1.2722
|1.3332
|-48.00
|9583.15
|2795
|2006.11.03 15:31
|buy
|142
|0.40
|1.2723
|1.2701
|1.3321
|2796
|2006.11.03 15:33
|modify
|142
|0.40
|1.2723
|1.2702
|1.3321
|2797
|2006.11.03 15:33
|modify
|142
|0.40
|1.2723
|1.2704
|1.3321
|2798
|2006.11.03 15:33
|modify
|142
|0.40
|1.2723
|1.2706
|1.3321
|2799
|2006.11.03 15:33
|modify
|142
|0.40
|1.2723
|1.2707
|1.3321
|2800
|2006.11.03 15:33
|modify
|142
|0.40
|1.2723
|1.2709
|1.3321
|2801
|2006.11.03 15:33
|modify
|142
|0.40
|1.2723
|1.2711
|1.3321
|2802
|2006.11.03 15:33
|modify
|142
|0.40
|1.2723
|1.2713
|1.3321
|2803
|2006.11.03 15:33
|modify
|142
|0.40
|1.2723
|1.2715
|1.3321
|2804
|2006.11.03 15:35
|s/l
|142
|0.40
|1.2715
|1.2715
|1.3321
|-32.00
|9551.15
|2805
|2006.11.03 15:35
|buy
|143
|0.40
|1.2717
|1.2695
|1.3315
|2806
|2006.11.03 15:35
|modify
|143
|0.40
|1.2717
|1.2696
|1.3315
|2807
|2006.11.03 15:43
|s/l
|143
|0.40
|1.2696
|1.2696
|1.3315
|-84.00
|9467.15
|2808
|2006.11.03 15:43
|buy
|144
|0.40
|1.2698
|1.2676
|1.3296
|2809
|2006.11.03 15:43
|modify
|144
|0.40
|1.2698
|1.2677
|1.3296
|2810
|2006.11.03 15:43
|modify
|144
|0.40
|1.2698
|1.2678
|1.3296
|2811
|2006.11.03 15:44
|modify
|144
|0.40
|1.2698
|1.2679
|1.3296
|2812
|2006.11.03 15:48
|modify
|144
|0.40
|1.2698
|1.2680
|1.3296
|2813
|2006.11.03 15:48
|modify
|144
|0.40
|1.2698
|1.2681
|1.3296
|2814
|2006.11.03 15:49
|modify
|144
|0.40
|1.2698
|1.2682
|1.3296
|2815
|2006.11.03 16:00
|close
|144
|0.40
|1.2686
|1.2682
|1.3296
|-48.00
|9419.15
|2816
|2006.11.03 16:00
|sell
|145
|0.40
|1.2686
|1.2708
|1.2088
|2817
|2006.11.03 16:00
|modify
|145
|0.40
|1.2686
|1.2707
|1.2088
|2818
|2006.11.03 16:00
|modify
|145
|0.40
|1.2686
|1.2706
|1.2088
|2819
|2006.11.03 16:00
|modify
|145
|0.40
|1.2686
|1.2705
|1.2088
|2820
|2006.11.03 16:43
|s/l
|145
|0.40
|1.2705
|1.2705
|1.2088
|-76.00
|9343.15
|2821
|2006.11.03 16:43
|sell
|146
|0.40
|1.2703
|1.2725
|1.2105
|2822
|2006.11.03 16:45
|modify
|146
|0.40
|1.2703
|1.2724
|1.2105
|2823
|2006.11.03 16:54
|modify
|146
|0.40
|1.2703
|1.2723
|1.2105
|2824
|2006.11.03 16:54
|modify
|146
|0.40
|1.2703
|1.2722
|1.2105
|2825
|2006.11.03 17:00
|modify
|146
|0.40
|1.2703
|1.2721
|1.2105
|2826
|2006.11.03 17:00
|modify
|146
|0.40
|1.2703
|1.2718
|1.2105
|2827
|2006.11.03 17:00
|modify
|146
|0.40
|1.2703
|1.2715
|1.2105
|2828
|2006.11.03 17:00
|modify
|146
|0.40
|1.2703
|1.2712
|1.2105
|2829
|2006.11.03 17:00
|modify
|146
|0.40
|1.2703
|1.2707
|1.2105
|2830
|2006.11.03 17:01
|modify
|146
|0.40
|1.2703
|1.2705
|1.2105
|2831
|2006.11.03 17:01
|modify
|146
|0.40
|1.2703
|1.2704
|1.2105
|2832
|2006.11.03 17:01
|modify
|146
|0.40
|1.2703
|1.2703
|1.2105
|2833
|2006.11.03 17:08
|s/l
|146
|0.40
|1.2703
|1.2703
|1.2105
|0.00
|9343.15
|2834
|2006.11.03 17:08
|sell
|147
|0.40
|1.2701
|1.2723
|1.2103
|2835
|2006.11.03 17:08
|modify
|147
|0.40
|1.2701
|1.2722
|1.2103
|2836
|2006.11.03 17:08
|modify
|147
|0.40
|1.2701
|1.2721
|1.2103
|2837
|2006.11.03 17:08
|modify
|147
|0.40
|1.2701
|1.2720
|1.2103
|2838
|2006.11.03 17:20
|modify
|147
|0.40
|1.2701
|1.2719
|1.2103
|2839
|2006.11.03 17:26
|modify
|147
|0.40
|1.2701
|1.2718
|1.2103
|2840
|2006.11.03 17:33
|modify
|147
|0.40
|1.2701
|1.2717
|1.2103
|2841
|2006.11.03 17:34
|modify
|147
|0.40
|1.2701
|1.2716
|1.2103
|2842
|2006.11.03 21:00
|s/l
|147
|0.40
|1.2716
|1.2716
|1.2103
|-60.00
|9283.15
|2843
|2006.11.03 21:00
|sell
|148
|0.40
|1.2714
|1.2736
|1.2116
|2844
|2006.11.03 21:01
|modify
|148
|0.40
|1.2714
|1.2735
|1.2116
|2845
|2006.11.03 21:02
|modify
|148
|0.40
|1.2714
|1.2734
|1.2116
|2846
|2006.11.03 21:03
|modify
|148
|0.40
|1.2714
|1.2733
|1.2116
|2847
|2006.11.06 03:09
|modify
|148
|0.40
|1.2714
|1.2732
|1.2116
|2848
|2006.11.06 03:10
|modify
|148
|0.40
|1.2714
|1.2731
|1.2116
|2849
|2006.11.06 03:10
|modify
|148
|0.40
|1.2714
|1.2730
|1.2116
|2850
|2006.11.06 03:11
|modify
|148
|0.40
|1.2714
|1.2729
|1.2116
|2851
|2006.11.06 04:07
|modify
|148
|0.40
|1.2714
|1.2728
|1.2116
|2852
|2006.11.06 05:56
|modify
|148
|0.40
|1.2714
|1.2727
|1.2116
|2853
|2006.11.06 07:19
|modify
|148
|0.40
|1.2714
|1.2726
|1.2116
|2854
|2006.11.06 07:35
|modify
|148
|0.40
|1.2714
|1.2725
|1.2116
|2855
|2006.11.06 07:39
|modify
|148
|0.40
|1.2714
|1.2724
|1.2116
|2856
|2006.11.06 10:12
|modify
|148
|0.40
|1.2714
|1.2723
|1.2116
|2857
|2006.11.06 10:14
|modify
|148
|0.40
|1.2714
|1.2722
|1.2116
|2858
|2006.11.06 10:19
|modify
|148
|0.40
|1.2714
|1.2721
|1.2116
|2859
|2006.11.06 10:19
|modify
|148
|0.40
|1.2714
|1.2720
|1.2116
|2860
|2006.11.06 10:22
|modify
|148
|0.40
|1.2714
|1.2719
|1.2116
|2861
|2006.11.06 11:39
|modify
|148
|0.40
|1.2714
|1.2718
|1.2116
|2862
|2006.11.06 11:39
|modify
|148
|0.40
|1.2714
|1.2717
|1.2116
|2863
|2006.11.06 11:39
|modify
|148
|0.40
|1.2714
|1.2716
|1.2116
|2864
|2006.11.06 11:40
|modify
|148
|0.40
|1.2714
|1.2715
|1.2116
|2865
|2006.11.06 11:44
|modify
|148
|0.40
|1.2714
|1.2714
|1.2116
|2866
|2006.11.06 11:45
|modify
|148
|0.40
|1.2714
|1.2713
|1.2116
|2867
|2006.11.06 11:45
|modify
|148
|0.40
|1.2714
|1.2711
|1.2116
|2868
|2006.11.06 15:25
|s/l
|148
|0.40
|1.2711
|1.2711
|1.2116
|13.99
|9297.14
|2869
|2006.11.06 15:25
|sell
|149
|0.40
|1.2709
|1.2731
|1.2111
|2870
|2006.11.06 15:26
|modify
|149
|0.40
|1.2709
|1.2730
|1.2111
|2871
|2006.11.06 15:27
|modify
|149
|0.40
|1.2709
|1.2729
|1.2111
|2872
|2006.11.06 15:27
|modify
|149
|0.40
|1.2709
|1.2728
|1.2111
|2873
|2006.11.06 15:36
|modify
|149
|0.40
|1.2709
|1.2727
|1.2111
|2874
|2006.11.06 15:36
|modify
|149
|0.40
|1.2709
|1.2726
|1.2111
|2875
|2006.11.06 15:45
|modify
|149
|0.40
|1.2709
|1.2725
|1.2111
|2876
|2006.11.06 15:45
|modify
|149
|0.40
|1.2709
|1.2724
|1.2111
|2877
|2006.11.06 15:45
|modify
|149
|0.40
|1.2709
|1.2723
|1.2111
|2878
|2006.11.06 15:46
|modify
|149
|0.40
|1.2709
|1.2722
|1.2111
|2879
|2006.11.06 15:48
|modify
|149
|0.40
|1.2709
|1.2721
|1.2111
|2880
|2006.11.06 15:48
|modify
|149
|0.40
|1.2709
|1.2719
|1.2111
|2881
|2006.11.06 15:49
|modify
|149
|0.40
|1.2709
|1.2718
|1.2111
|2882
|2006.11.06 16:47
|s/l
|149
|0.40
|1.2718
|1.2718
|1.2111
|-36.00
|9261.14
|2883
|2006.11.06 16:47
|sell
|150
|0.40
|1.2717
|1.2739
|1.2119
|2884
|2006.11.06 16:47
|modify
|150
|0.40
|1.2717
|1.2738
|1.2119
|2885
|2006.11.06 16:47
|modify
|150
|0.40
|1.2717
|1.2737
|1.2119
|2886
|2006.11.06 16:47
|modify
|150
|0.40
|1.2717
|1.2736
|1.2119
|2887
|2006.11.06 16:57
|modify
|150
|0.40
|1.2717
|1.2735
|1.2119
|2888
|2006.11.06 16:57
|modify
|150
|0.40
|1.2717
|1.2733
|1.2119
|2889
|2006.11.06 17:06
|modify
|150
|0.40
|1.2717
|1.2732
|1.2119
|2890
|2006.11.06 17:21
|modify
|150
|0.40
|1.2717
|1.2731
|1.2119
|2891
|2006.11.06 17:26
|modify
|150
|0.40
|1.2717
|1.2730
|1.2119
|2892
|2006.11.06 20:00
|close
|150
|0.40
|1.2726
|1.2730
|1.2119
|-36.00
|9225.14
|2893
|2006.11.06 20:00
|buy
|151
|0.40
|1.2726
|1.2704
|1.3324
|2894
|2006.11.07 00:13
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2705
|1.3324
|2895
|2006.11.07 00:14
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2706
|1.3324
|2896
|2006.11.07 00:14
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2707
|1.3324
|2897
|2006.11.07 00:14
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2708
|1.3324
|2898
|2006.11.07 00:14
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2709
|1.3324
|2899
|2006.11.07 00:14
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2711
|1.3324
|2900
|2006.11.07 00:16
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2712
|1.3324
|2901
|2006.11.07 00:43
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2713
|1.3324
|2902
|2006.11.07 03:25
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2714
|1.3324
|2903
|2006.11.07 03:25
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2716
|1.3324
|2904
|2006.11.07 03:27
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2717
|1.3324
|2905
|2006.11.07 03:29
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2718
|1.3324
|2906
|2006.11.07 04:01
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2719
|1.3324
|2907
|2006.11.07 04:02
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2720
|1.3324
|2908
|2006.11.07 04:05
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2721
|1.3324
|2909
|2006.11.07 04:05
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2722
|1.3324
|2910
|2006.11.07 04:05
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2723
|1.3324
|2911
|2006.11.07 04:36
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2724
|1.3324
|2912
|2006.11.07 05:00
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2726
|1.3324
|2913
|2006.11.07 06:15
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2728
|1.3324
|2914
|2006.11.07 06:15
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2729
|1.3324
|2915
|2006.11.07 06:15
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2731
|1.3324
|2916
|2006.11.07 06:15
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2732
|1.3324
|2917
|2006.11.07 06:15
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2733
|1.3324
|2918
|2006.11.07 06:24
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2734
|1.3324
|2919
|2006.11.07 06:24
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2735
|1.3324
|2920
|2006.11.07 06:24
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2736
|1.3324
|2921
|2006.11.07 06:25
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2737
|1.3324
|2922
|2006.11.07 06:25
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2738
|1.3324
|2923
|2006.11.07 06:33
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2739
|1.3324
|2924
|2006.11.07 06:34
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2740
|1.3324
|2925
|2006.11.07 06:40
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2741
|1.3324
|2926
|2006.11.07 06:40
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2742
|1.3324
|2927
|2006.11.07 06:40
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2743
|1.3324
|2928
|2006.11.07 06:41
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2744
|1.3324
|2929
|2006.11.07 06:41
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2745
|1.3324
|2930
|2006.11.07 06:41
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2746
|1.3324
|2931
|2006.11.07 06:41
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2747
|1.3324
|2932
|2006.11.07 06:41
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2748
|1.3324
|2933
|2006.11.07 06:46
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2749
|1.3324
|2934
|2006.11.07 07:04
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2751
|1.3324
|2935
|2006.11.07 07:04
|modify
|151
|0.40
|1.2726
|1.2752
|1.3324
|2936
|2006.11.07 08:50
|s/l
|151
|0.40
|1.2752
|1.2752
|1.3324
|101.21
|9326.35
|2937
|2006.11.07 08:50
|buy
|152
|0.40
|1.2754
|1.2732
|1.3352
|2938
|2006.11.07 08:50
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2733
|1.3352
|2939
|2006.11.07 08:54
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2734
|1.3352
|2940
|2006.11.07 08:55
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2737
|1.3352
|2941
|2006.11.07 08:58
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2738
|1.3352
|2942
|2006.11.07 09:02
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2739
|1.3352
|2943
|2006.11.07 09:03
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2740
|1.3352
|2944
|2006.11.07 09:13
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2741
|1.3352
|2945
|2006.11.07 09:13
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2743
|1.3352
|2946
|2006.11.07 11:30
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2745
|1.3352
|2947
|2006.11.07 11:30
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2746
|1.3352
|2948
|2006.11.07 11:31
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2747
|1.3352
|2949
|2006.11.07 11:31
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2748
|1.3352
|2950
|2006.11.07 15:26
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2749
|1.3352
|2951
|2006.11.07 15:29
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2750
|1.3352
|2952
|2006.11.07 15:32
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2752
|1.3352
|2953
|2006.11.07 15:33
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2753
|1.3352
|2954
|2006.11.07 15:33
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2754
|1.3352
|2955
|2006.11.07 15:33
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2755
|1.3352
|2956
|2006.11.07 15:33
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2756
|1.3352
|2957
|2006.11.07 15:40
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2758
|1.3352
|2958
|2006.11.07 15:40
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2759
|1.3352
|2959
|2006.11.07 15:40
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2761
|1.3352
|2960
|2006.11.07 15:58
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2762
|1.3352
|2961
|2006.11.07 15:58
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2764
|1.3352
|2962
|2006.11.07 15:58
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2766
|1.3352
|2963
|2006.11.07 16:00
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2767
|1.3352
|2964
|2006.11.07 16:01
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2768
|1.3352
|2965
|2006.11.07 16:02
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2769
|1.3352
|2966
|2006.11.07 16:02
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2770
|1.3352
|2967
|2006.11.07 16:03
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2771
|1.3352
|2968
|2006.11.07 16:10
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2772
|1.3352
|2969
|2006.11.07 16:10
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2773
|1.3352
|2970
|2006.11.07 16:10
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2774
|1.3352
|2971
|2006.11.07 16:18
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2775
|1.3352
|2972
|2006.11.07 16:18
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2776
|1.3352
|2973
|2006.11.07 16:18
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2777
|1.3352
|2974
|2006.11.07 16:18
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2778
|1.3352
|2975
|2006.11.07 16:18
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2779
|1.3352
|2976
|2006.11.07 16:18
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2780
|1.3352
|2977
|2006.11.07 16:32
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2781
|1.3352
|2978
|2006.11.07 16:32
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2782
|1.3352
|2979
|2006.11.07 16:32
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2783
|1.3352
|2980
|2006.11.07 16:32
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2785
|1.3352
|2981
|2006.11.07 16:42
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2786
|1.3352
|2982
|2006.11.07 16:42
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2787
|1.3352
|2983
|2006.11.07 16:43
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2788
|1.3352
|2984
|2006.11.07 16:43
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2789
|1.3352
|2985
|2006.11.07 16:43
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2790
|1.3352
|2986
|2006.11.07 16:43
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2791
|1.3352
|2987
|2006.11.07 16:43
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2792
|1.3352
|2988
|2006.11.07 16:45
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2793
|1.3352
|2989
|2006.11.07 16:45
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2794
|1.3352
|2990
|2006.11.07 16:50
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2795
|1.3352
|2991
|2006.11.07 16:51
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2796
|1.3352
|2992
|2006.11.07 16:51
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2797
|1.3352
|2993
|2006.11.07 17:19
|modify
|152
|0.40
|1.2754
|1.2799
|1.3352
|2994
|2006.11.07 17:39
|s/l
|152
|0.40
|1.2799
|1.2799
|1.3352
|180.00
|9506.35
|2995
|2006.11.07 17:39
|buy
|153
|0.40
|1.2800
|1.2778
|1.3398
|2996
|2006.11.07 17:39
|modify
|153
|0.40
|1.2800
|1.2779
|1.3398
|2997
|2006.11.07 17:39
|modify
|153
|0.40
|1.2800
|1.2780
|1.3398
|2998
|2006.11.07 17:40
|modify
|153
|0.40
|1.2800
|1.2781
|1.3398
|2999
|2006.11.07 17:41
|modify
|153
|0.40
|1.2800
|1.2782
|1.3398
|3000
|2006.11.07 17:42
|modify
|153
|0.40
|1.2800
|1.2783
|1.3398
|3001
|2006.11.07 17:42
|modify
|153
|0.40
|1.2800
|1.2785
|1.3398
|3002
|2006.11.07 17:43
|modify
|153
|0.40
|1.2800
|1.2786
|1.3398
|3003
|2006.11.07 17:47
|modify
|153
|0.40
|1.2800
|1.2787
|1.3398
|3004
|2006.11.07 17:47
|modify
|153
|0.40
|1.2800
|1.2788
|1.3398
|3005
|2006.11.07 18:44
|modify
|153
|0.40
|1.2800
|1.2789
|1.3398
|3006
|2006.11.07 18:45
|modify
|153
|0.40
|1.2800
|1.2791
|1.3398
|3007
|2006.11.07 20:15
|modify
|153
|0.40
|1.2800
|1.2792
|1.3398
|3008
|2006.11.07 21:18
|s/l
|153
|0.40
|1.2792
|1.2792
|1.3398
|-32.00
|9474.35
|3009
|2006.11.07 21:18
|buy
|154
|0.40
|1.2794
|1.2772
|1.3392
|3010
|2006.11.07 21:20
|modify
|154
|0.40
|1.2794
|1.2773
|1.3392
|3011
|2006.11.07 21:21
|modify
|154
|0.40
|1.2794
|1.2774
|1.3392
|3012
|2006.11.07 21:54
|s/l
|154
|0.40
|1.2774
|1.2774
|1.3392
|-80.00
|9394.35
|3013
|2006.11.07 21:54
|buy
|155
|0.40
|1.2774
|1.2752
|1.3372
|3014
|2006.11.07 21:54
|modify
|155
|0.40
|1.2774
|1.2754
|1.3372
|3015
|2006.11.07 22:00
|close
|155
|0.40
|1.2767
|1.2754
|1.3372
|-28.00
|9366.35
|3016
|2006.11.07 22:00
|sell
|156
|0.40
|1.2767
|1.2789
|1.2169
|3017
|2006.11.07 22:00
|modify
|156
|0.40
|1.2767
|1.2787
|1.2169
|3018
|2006.11.07 22:11
|modify
|156
|0.40
|1.2767
|1.2786
|1.2169
|3019
|2006.11.07 22:11
|modify
|156
|0.40
|1.2767
|1.2785
|1.2169
|3020
|2006.11.08 00:31
|s/l
|156
|0.40
|1.2785
|1.2785
|1.2169
|-70.01
|9296.34
|3021
|2006.11.08 00:31
|sell
|157
|0.40
|1.2783
|1.2805
|1.2185
|3022
|2006.11.08 00:31
|modify
|157
|0.40
|1.2783
|1.2804
|1.2185
|3023
|2006.11.08 00:32
|modify
|157
|0.40
|1.2783
|1.2803
|1.2185
|3024
|2006.11.08 00:32
|modify
|157
|0.40
|1.2783
|1.2802
|1.2185
|3025
|2006.11.08 00:33
|modify
|157
|0.40
|1.2783
|1.2801
|1.2185
|3026
|2006.11.08 00:36
|modify
|157
|0.40
|1.2783
|1.2800
|1.2185
|3027
|2006.11.08 01:25
|modify
|157
|0.40
|1.2783
|1.2799
|1.2185
|3028
|2006.11.08 01:31
|modify
|157
|0.40
|1.2783
|1.2798
|1.2185
|3029
|2006.11.08 01:33
|modify
|157
|0.40
|1.2783
|1.2797
|1.2185
|3030
|2006.11.08 01:33
|modify
|157
|0.40
|1.2783
|1.2796
|1.2185
|3031
|2006.11.08 01:34
|modify
|157
|0.40
|1.2783
|1.2795
|1.2185
|3032
|2006.11.08 01:34
|modify
|157
|0.40
|1.2783
|1.2794
|1.2185
|3033
|2006.11.08 01:34
|modify
|157
|0.40
|1.2783
|1.2793
|1.2185
|3034
|2006.11.08 01:35
|modify
|157
|0.40
|1.2783
|1.2792
|1.2185
|3035
|2006.11.08 09:16
|modify
|157
|0.40
|1.2783
|1.2791
|1.2185
|3036
|2006.11.08 09:16
|modify
|157
|0.40
|1.2783
|1.2790
|1.2185
|3037
|2006.11.08 09:17
|modify
|157
|0.40
|1.2783
|1.2789
|1.2185
|3038
|2006.11.08 09:17
|modify
|157
|0.40
|1.2783
|1.2788
|1.2185
|3039
|2006.11.08 09:17
|modify
|157
|0.40
|1.2783
|1.2787
|1.2185
|3040
|2006.11.08 09:18
|modify
|157
|0.40
|1.2783
|1.2786
|1.2185
|3041
|2006.11.08 09:18
|modify
|157
|0.40
|1.2783
|1.2785
|1.2185
|3042
|2006.11.08 09:20
|modify
|157
|0.40
|1.2783
|1.2784
|1.2185
|3043
|2006.11.08 10:44
|s/l
|157
|0.40
|1.2784
|1.2784
|1.2185
|-4.00
|9292.34
|3044
|2006.11.08 10:44
|sell
|158
|0.40
|1.2782
|1.2804
|1.2184
|3045
|2006.11.08 10:44
|modify
|158
|0.40
|1.2782
|1.2803
|1.2184
|3046
|2006.11.08 10:45
|modify
|158
|0.40
|1.2782
|1.2802
|1.2184
|3047
|2006.11.08 10:45
|modify
|158
|0.40
|1.2782
|1.2801
|1.2184
|3048
|2006.11.08 11:00
|close
|158
|0.40
|1.2790
|1.2801
|1.2184
|-32.00
|9260.34
|3049
|2006.11.08 11:00
|buy
|159
|0.40
|1.2790
|1.2768
|1.3388
|3050
|2006.11.08 11:04
|modify
|159
|0.40
|1.2790
|1.2769
|1.3388
|3051
|2006.11.08 11:05
|modify
|159
|0.40
|1.2790
|1.2772
|1.3388
|3052
|2006.11.08 11:06
|modify
|159
|0.40
|1.2790
|1.2773
|1.3388
|3053
|2006.11.08 11:06
|modify
|159
|0.40
|1.2790
|1.2774
|1.3388
|3054
|2006.11.08 11:07
|modify
|159
|0.40
|1.2790
|1.2775
|1.3388
|3055
|2006.11.08 11:07
|modify
|159
|0.40
|1.2790
|1.2776
|1.3388
|3056
|2006.11.08 11:07
|modify
|159
|0.40
|1.2790
|1.2777
|1.3388
|3057
|2006.11.08 11:19
|modify
|159
|0.40
|1.2790
|1.2778
|1.3388
|3058
|2006.11.08 11:19
|modify
|159
|0.40
|1.2790
|1.2779
|1.3388
|3059
|2006.11.08 11:21
|modify
|159
|0.40
|1.2790
|1.2781
|1.3388
|3060
|2006.11.08 11:26
|modify
|159
|0.40
|1.2790
|1.2782
|1.3388
|3061
|2006.11.08 11:26
|modify
|159
|0.40
|1.2790
|1.2783
|1.3388
|3062
|2006.11.08 11:27
|modify
|159
|0.40
|1.2790
|1.2785
|1.3388
|3063
|2006.11.08 11:28
|modify
|159
|0.40
|1.2790
|1.2786
|1.3388
|3064
|2006.11.08 11:28
|modify
|159
|0.40
|1.2790
|1.2787
|1.3388
|3065
|2006.11.08 14:08
|s/l
|159
|0.40
|1.2787
|1.2787
|1.3388
|-12.00
|9248.34
|3066
|2006.11.08 14:08
|buy
|160
|0.40
|1.2788
|1.2766
|1.3386
|3067
|2006.11.08 14:08
|modify
|160
|0.40
|1.2788
|1.2767
|1.3386
|3068
|2006.11.08 14:24
|modify
|160
|0.40
|1.2788
|1.2768
|1.3386
|3069
|2006.11.08 14:24
|modify
|160
|0.40
|1.2788
|1.2769
|1.3386
|3070
|2006.11.08 15:26
|s/l
|160
|0.40
|1.2769
|1.2769
|1.3386
|-76.00
|9172.34
|3071
|2006.11.08 15:26
|buy
|161
|0.40
|1.2771
|1.2749
|1.3369
|3072
|2006.11.08 15:26
|modify
|161
|0.40
|1.2771
|1.2751
|1.3369
|3073
|2006.11.08 15:28
|modify
|161
|0.40
|1.2771
|1.2752
|1.3369
|3074
|2006.11.08 15:31
|modify
|161
|0.40
|1.2771
|1.2753
|1.3369
|3075
|2006.11.08 15:32
|modify
|161
|0.40
|1.2771
|1.2754
|1.3369
|3076
|2006.11.08 15:33
|modify
|161
|0.40
|1.2771
|1.2755
|1.3369
|3077
|2006.11.08 15:57
|modify
|161
|0.40
|1.2771
|1.2756
|1.3369
|3078
|2006.11.08 16:13
|s/l
|161
|0.40
|1.2756
|1.2756
|1.3369
|-60.00
|9112.34
|3079
|2006.11.08 16:13
|buy
|162
|0.40
|1.2758
|1.2736
|1.3356
|3080
|2006.11.08 16:21
|modify
|162
|0.40
|1.2758
|1.2737
|1.3356
|3081
|2006.11.08 16:22
|modify
|162
|0.40
|1.2758
|1.2738
|1.3356
|3082
|2006.11.08 16:23
|modify
|162
|0.40
|1.2758
|1.2740
|1.3356
|3083
|2006.11.08 16:28
|modify
|162
|0.40
|1.2758
|1.2742
|1.3356
|3084
|2006.11.08 17:00
|close
|162
|0.40
|1.2756
|1.2742
|1.3356
|-8.00
|9104.34
|3085
|2006.11.08 17:00
|sell
|163
|0.40
|1.2756
|1.2778
|1.2158
|3086
|2006.11.08 17:00
|modify
|163
|0.40
|1.2756
|1.2776
|1.2158
|3087
|2006.11.08 17:00
|modify
|163
|0.40
|1.2756
|1.2775
|1.2158
|3088
|2006.11.08 18:12
|s/l
|163
|0.40
|1.2775
|1.2775
|1.2158
|-76.00
|9028.34
|3089
|2006.11.08 18:12
|sell
|164
|0.40
|1.2773
|1.2795
|1.2175
|3090
|2006.11.08 18:12
|modify
|164
|0.40
|1.2773
|1.2794
|1.2175
|3091
|2006.11.08 18:20
|modify
|164
|0.40
|1.2773
|1.2793
|1.2175
|3092
|2006.11.08 18:28
|modify
|164
|0.40
|1.2773
|1.2792
|1.2175
|3093
|2006.11.08 19:08
|modify
|164
|0.40
|1.2773
|1.2790
|1.2175
|3094
|2006.11.08 19:09
|modify
|164
|0.40
|1.2773
|1.2789
|1.2175
|3095
|2006.11.08 19:09
|modify
|164
|0.40
|1.2773
|1.2788
|1.2175
|3096
|2006.11.08 19:09
|modify
|164
|0.40
|1.2773
|1.2787
|1.2175
|3097
|2006.11.08 19:09
|modify
|164
|0.40
|1.2773
|1.2786
|1.2175
|3098
|2006.11.08 22:57
|modify
|164
|0.40
|1.2773
|1.2785
|1.2175
|3099
|2006.11.08 22:57
|modify
|164
|0.40
|1.2773
|1.2784
|1.2175
|3100
|2006.11.08 22:57
|modify
|164
|0.40
|1.2773
|1.2781
|1.2175
|3101
|2006.11.08 23:05
|modify
|164
|0.40
|1.2773
|1.2780
|1.2175
|3102
|2006.11.08 23:09
|modify
|164
|0.40
|1.2773
|1.2779
|1.2175
|3103
|2006.11.08 23:10
|modify
|164
|0.40
|1.2773
|1.2778
|1.2175
|3104
|2006.11.08 23:11
|modify
|164
|0.40
|1.2773
|1.2777
|1.2175
|3105
|2006.11.09 01:29
|modify
|164
|0.40
|1.2773
|1.2776
|1.2175
|3106
|2006.11.09 02:38
|modify
|164
|0.40
|1.2773
|1.2775
|1.2175
|3107
|2006.11.09 02:50
|modify
|164
|0.40
|1.2773
|1.2774
|1.2175
|3108
|2006.11.09 02:57
|modify
|164
|0.40
|1.2773
|1.2772
|1.2175
|3109
|2006.11.09 09:22
|s/l
|164
|0.40
|1.2772
|1.2772
|1.2175
|9.97
|9038.31
|3110
|2006.11.09 09:22
|sell
|165
|0.40
|1.2770
|1.2792
|1.2172
|3111
|2006.11.09 09:22
|modify
|165
|0.40
|1.2770
|1.2791
|1.2172
|3112
|2006.11.09 10:09
|s/l
|165
|0.40
|1.2791
|1.2791
|1.2172
|-84.00
|8954.31
|3113
|2006.11.09 10:09
|sell
|166
|0.40
|1.2789
|1.2811
|1.2191
|3114
|2006.11.09 10:09
|modify
|166
|0.40
|1.2789
|1.2810
|1.2191
|3115
|2006.11.09 10:10
|modify
|166
|0.40
|1.2789
|1.2809
|1.2191
|3116
|2006.11.09 10:14
|modify
|166
|0.40
|1.2789
|1.2808
|1.2191
|3117
|2006.11.09 10:14
|modify
|166
|0.40
|1.2789
|1.2807
|1.2191
|3118
|2006.11.09 10:15
|modify
|166
|0.40
|1.2789
|1.2806
|1.2191
|3119
|2006.11.09 10:18
|modify
|166
|0.40
|1.2789
|1.2805
|1.2191
|3120
|2006.11.09 10:19
|modify
|166
|0.40
|1.2789
|1.2804
|1.2191
|3121
|2006.11.09 10:21
|modify
|166
|0.40
|1.2789
|1.2803
|1.2191
|3122
|2006.11.09 10:22
|modify
|166
|0.40
|1.2789
|1.2802
|1.2191
|3123
|2006.11.09 10:24
|modify
|166
|0.40
|1.2789
|1.2801
|1.2191
|3124
|2006.11.09 11:52
|modify
|166
|0.40
|1.2789
|1.2800
|1.2191
|3125
|2006.11.09 12:00
|modify
|166
|0.40
|1.2789
|1.2799
|1.2191
|3126
|2006.11.09 12:00
|modify
|166
|0.40
|1.2789
|1.2797
|1.2191
|3127
|2006.11.09 12:02
|modify
|166
|0.40
|1.2789
|1.2796
|1.2191
|3128
|2006.11.09 12:04
|modify
|166
|0.40
|1.2789
|1.2795
|1.2191
|3129
|2006.11.09 12:10
|modify
|166
|0.40
|1.2789
|1.2794
|1.2191
|3130
|2006.11.09 12:10
|modify
|166
|0.40
|1.2789
|1.2793
|1.2191
|3131
|2006.11.09 12:11
|modify
|166
|0.40
|1.2789
|1.2791
|1.2191
|3132
|2006.11.09 14:40
|s/l
|166
|0.40
|1.2791
|1.2791
|1.2191
|-8.00
|8946.31
|3133
|2006.11.09 14:40
|sell
|167
|0.40
|1.2789
|1.2811
|1.2191
|3134
|2006.11.09 14:41
|modify
|167
|0.40
|1.2789
|1.2809
|1.2191
|3135
|2006.11.09 14:42
|modify
|167
|0.40
|1.2789
|1.2808
|1.2191
|3136
|2006.11.09 14:43
|modify
|167
|0.40
|1.2789
|1.2807
|1.2191
|3137
|2006.11.09 15:00
|close
|167
|0.40
|1.2795
|1.2807
|1.2191
|-24.00
|8922.31
|3138
|2006.11.09 15:00
|buy
|168
|0.40
|1.2795
|1.2773
|1.3393
|3139
|2006.11.09 15:00
|modify
|168
|0.40
|1.2795
|1.2774
|1.3393
|3140
|2006.11.09 15:02
|modify
|168
|0.40
|1.2795
|1.2775
|1.3393
|3141
|2006.11.09 15:03
|modify
|168
|0.40
|1.2795
|1.2776
|1.3393
|3142
|2006.11.09 15:05
|modify
|168
|0.40
|1.2795
|1.2777
|1.3393
|3143
|2006.11.09 15:12
|modify
|168
|0.40
|1.2795
|1.2778
|1.3393
|3144
|2006.11.09 15:14
|modify
|168
|0.40
|1.2795
|1.2779
|1.3393
|3145
|2006.11.09 15:30
|s/l
|168
|0.40
|1.2779
|1.2779
|1.3393
|-64.00
|8858.31
|3146
|2006.11.09 15:30
|buy
|169
|0.40
|1.2780
|1.2758
|1.3378
|3147
|2006.11.09 15:30
|modify
|169
|0.40
|1.2780
|1.2759
|1.3378
|3148
|2006.11.09 15:30
|modify
|169
|0.40
|1.2780
|1.2760
|1.3378
|3149
|2006.11.09 15:30
|modify
|169
|0.40
|1.2780
|1.2762
|1.3378
|3150
|2006.11.09 15:31
|modify
|169
|0.40
|1.2780
|1.2763
|1.3378
|3151
|2006.11.09 15:32
|modify
|169
|0.40
|1.2780
|1.2765
|1.3378
|3152
|2006.11.09 15:32
|modify
|169
|0.40
|1.2780
|1.2766
|1.3378
|3153
|2006.11.09 15:32
|modify
|169
|0.40
|1.2780
|1.2769
|1.3378
|3154
|2006.11.09 15:32
|modify
|169
|0.40
|1.2780
|1.2771
|1.3378
|3155
|2006.11.09 15:32
|modify
|169
|0.40
|1.2780
|1.2772
|1.3378
|3156
|2006.11.09 15:33
|modify
|169
|0.40
|1.2780
|1.2773
|1.3378
|3157
|2006.11.09 15:34
|modify
|169
|0.40
|1.2780
|1.2775
|1.3378
|3158
|2006.11.09 15:34
|modify
|169
|0.40
|1.2780
|1.2777
|1.3378
|3159
|2006.11.09 15:37
|s/l
|169
|0.40
|1.2777
|1.2777
|1.3378
|-12.00
|8846.31
|3160
|2006.11.09 15:37
|buy
|170
|0.40
|1.2779
|1.2757
|1.3377
|3161
|2006.11.09 15:37
|modify
|170
|0.40
|1.2779
|1.2758
|1.3377
|3162
|2006.11.09 15:47
|s/l
|170
|0.40
|1.2758
|1.2758
|1.3377
|-84.00
|8762.31
|3163
|2006.11.09 15:47
|buy
|171
|0.40
|1.2759
|1.2737
|1.3357
|3164
|2006.11.09 15:47
|modify
|171
|0.40
|1.2759
|1.2738
|1.3357
|3165
|2006.11.09 15:49
|modify
|171
|0.40
|1.2759
|1.2739
|1.3357
|3166
|2006.11.09 15:49
|modify
|171
|0.40
|1.2759
|1.2740
|1.3357
|3167
|2006.11.09 15:50
|modify
|171
|0.40
|1.2759
|1.2741
|1.3357
|3168
|2006.11.09 15:50
|modify
|171
|0.40
|1.2759
|1.2742
|1.3357
|3169
|2006.11.09 15:51
|modify
|171
|0.40
|1.2759
|1.2743
|1.3357
|3170
|2006.11.09 15:51
|modify
|171
|0.40
|1.2759
|1.2744
|1.3357
|3171
|2006.11.09 15:51
|modify
|171
|0.40
|1.2759
|1.2745
|1.3357
|3172
|2006.11.09 15:51
|modify
|171
|0.40
|1.2759
|1.2746
|1.3357
|3173
|2006.11.09 15:53
|modify
|171
|0.40
|1.2759
|1.2747
|1.3357
|3174
|2006.11.09 15:57
|modify
|171
|0.40
|1.2759
|1.2749
|1.3357
|3175
|2006.11.09 15:58
|modify
|171
|0.40
|1.2759
|1.2750
|1.3357
|3176
|2006.11.09 15:59
|modify
|171
|0.40
|1.2759
|1.2751
|1.3357
|3177
|2006.11.09 16:00
|close
|171
|0.40
|1.2769
|1.2751
|1.3357
|40.00
|8802.31
|3178
|2006.11.09 16:00
|sell
|172
|0.40
|1.2769
|1.2791
|1.2171
|3179
|2006.11.09 16:00
|modify
|172
|0.40
|1.2769
|1.2790
|1.2171
|3180
|2006.11.09 16:00
|modify
|172
|0.40
|1.2769
|1.2789
|1.2171
|3181
|2006.11.09 16:58
|s/l
|172
|0.40
|1.2789
|1.2789
|1.2171
|-80.00
|8722.31
|3182
|2006.11.09 16:58
|sell
|173
|0.30
|1.2787
|1.2809
|1.2189
|3183
|2006.11.09 16:58
|modify
|173
|0.30
|1.2787
|1.2808
|1.2189
|3184
|2006.11.09 17:00
|close
|173
|0.30
|1.2790
|1.2808
|1.2189
|-9.00
|8713.31
|3185
|2006.11.09 17:00
|buy
|174
|0.30
|1.2790
|1.2768
|1.3388
|3186
|2006.11.09 17:00
|modify
|174
|0.30
|1.2790
|1.2769
|1.3388
|3187
|2006.11.09 17:00
|modify
|174
|0.30
|1.2790
|1.2771
|1.3388
|3188
|2006.11.09 17:00
|modify
|174
|0.30
|1.2790
|1.2772
|1.3388
|3189
|2006.11.09 17:00
|modify
|174
|0.30
|1.2790
|1.2773
|1.3388
|3190
|2006.11.09 17:00
|modify
|174
|0.30
|1.2790
|1.2774
|1.3388
|3191
|2006.11.09 17:00
|modify
|174
|0.30
|1.2790
|1.2775
|1.3388
|3192
|2006.11.09 17:00
|modify
|174
|0.30
|1.2790
|1.2776
|1.3388
|3193
|2006.11.09 17:01
|modify
|174
|0.30
|1.2790
|1.2777
|1.3388
|3194
|2006.11.09 17:01
|modify
|174
|0.30
|1.2790
|1.2778
|1.3388
|3195
|2006.11.09 17:01
|modify
|174
|0.30
|1.2790
|1.2779
|1.3388
|3196
|2006.11.09 17:01
|modify
|174
|0.30
|1.2790
|1.2780
|1.3388
|3197
|2006.11.09 17:01
|modify
|174
|0.30
|1.2790
|1.2781
|1.3388
|3198
|2006.11.09 17:02
|modify
|174
|0.30
|1.2790
|1.2782
|1.3388
|3199
|2006.11.09 17:02
|modify
|174
|0.30
|1.2790
|1.2783
|1.3388
|3200
|2006.11.09 17:02
|modify
|174
|0.30
|1.2790
|1.2784
|1.3388
|3201
|2006.11.09 17:02
|modify
|174
|0.30
|1.2790
|1.2785
|1.3388
|3202
|2006.11.09 17:02
|modify
|174
|0.30
|1.2790
|1.2786
|1.3388
|3203
|2006.11.09 17:02
|modify
|174
|0.30
|1.2790
|1.2787
|1.3388
|3204
|2006.11.09 17:02
|modify
|174
|0.30
|1.2790
|1.2788
|1.3388
|3205
|2006.11.09 17:10
|modify
|174
|0.30
|1.2790
|1.2789
|1.3388
|3206
|2006.11.09 17:10
|modify
|174
|0.30
|1.2790
|1.2791
|1.3388
|3207
|2006.11.09 17:11
|modify
|174
|0.30
|1.2790
|1.2792
|1.3388
|3208
|2006.11.09 17:50
|s/l
|174
|0.30
|1.2792
|1.2792
|1.3388
|6.00
|8719.31
|3209
|2006.11.09 17:50
|buy
|175
|0.30
|1.2794
|1.2772
|1.3392
|3210
|2006.11.09 17:50
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2773
|1.3392
|3211
|2006.11.09 17:50
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2774
|1.3392
|3212
|2006.11.09 17:51
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2775
|1.3392
|3213
|2006.11.09 17:51
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2776
|1.3392
|3214
|2006.11.09 17:51
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2777
|1.3392
|3215
|2006.11.09 17:52
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2778
|1.3392
|3216
|2006.11.09 17:52
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2779
|1.3392
|3217
|2006.11.09 17:52
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2780
|1.3392
|3218
|2006.11.09 17:52
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2781
|1.3392
|3219
|2006.11.09 18:13
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2782
|1.3392
|3220
|2006.11.09 18:13
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2783
|1.3392
|3221
|2006.11.09 18:19
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2784
|1.3392
|3222
|2006.11.09 18:19
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2785
|1.3392
|3223
|2006.11.09 18:19
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2786
|1.3392
|3224
|2006.11.09 18:19
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2787
|1.3392
|3225
|2006.11.09 18:19
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2789
|1.3392
|3226
|2006.11.09 18:19
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2790
|1.3392
|3227
|2006.11.09 18:19
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2791
|1.3392
|3228
|2006.11.09 18:19
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2792
|1.3392
|3229
|2006.11.09 18:19
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2793
|1.3392
|3230
|2006.11.09 18:19
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2795
|1.3392
|3231
|2006.11.09 18:19
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2796
|1.3392
|3232
|2006.11.09 18:25
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2797
|1.3392
|3233
|2006.11.09 18:25
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2798
|1.3392
|3234
|2006.11.09 18:25
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2799
|1.3392
|3235
|2006.11.09 18:25
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2800
|1.3392
|3236
|2006.11.09 18:25
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2801
|1.3392
|3237
|2006.11.09 18:25
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2802
|1.3392
|3238
|2006.11.09 18:26
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2803
|1.3392
|3239
|2006.11.09 18:26
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2804
|1.3392
|3240
|2006.11.09 18:26
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2805
|1.3392
|3241
|2006.11.09 18:26
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2806
|1.3392
|3242
|2006.11.09 18:26
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2808
|1.3392
|3243
|2006.11.09 18:26
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2809
|1.3392
|3244
|2006.11.09 18:26
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2810
|1.3392
|3245
|2006.11.09 18:34
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2812
|1.3392
|3246
|2006.11.09 18:34
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2813
|1.3392
|3247
|2006.11.09 18:34
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2814
|1.3392
|3248
|2006.11.09 18:34
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2815
|1.3392
|3249
|2006.11.09 18:34
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2816
|1.3392
|3250
|2006.11.09 18:34
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2817
|1.3392
|3251
|2006.11.09 18:34
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2818
|1.3392
|3252
|2006.11.09 18:35
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2819
|1.3392
|3253
|2006.11.09 18:35
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2820
|1.3392
|3254
|2006.11.09 18:35
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2821
|1.3392
|3255
|2006.11.09 18:35
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2822
|1.3392
|3256
|2006.11.09 18:35
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2823
|1.3392
|3257
|2006.11.09 18:35
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2824
|1.3392
|3258
|2006.11.09 18:36
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2825
|1.3392
|3259
|2006.11.09 18:36
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2826
|1.3392
|3260
|2006.11.09 18:36
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2827
|1.3392
|3261
|2006.11.09 18:36
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2828
|1.3392
|3262
|2006.11.09 18:37
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2829
|1.3392
|3263
|2006.11.09 18:37
|modify
|175
|0.30
|1.2794
|1.2830
|1.3392
|3264
|2006.11.09 19:01
|s/l
|175
|0.30
|1.2830
|1.2830
|1.3392
|108.00
|8827.31
|3265
|2006.11.09 19:01
|buy
|176
|0.40
|1.2832
|1.2810
|1.3430
|3266
|2006.11.09 19:02
|modify
|176
|0.40
|1.2832
|1.2811
|1.3430
|3267
|2006.11.09 19:02
|modify
|176
|0.40
|1.2832
|1.2813
|1.3430
|3268
|2006.11.09 19:05
|modify
|176
|0.40
|1.2832
|1.2814
|1.3430
|3269
|2006.11.09 19:05
|modify
|176
|0.40
|1.2832
|1.2815
|1.3430
|3270
|2006.11.09 19:06
|modify
|176
|0.40
|1.2832
|1.2816
|1.3430
|3271
|2006.11.09 19:07
|modify
|176
|0.40
|1.2832
|1.2817
|1.3430
|3272
|2006.11.09 19:11
|modify
|176
|0.40
|1.2832
|1.2818
|1.3430
|3273
|2006.11.09 19:36
|modify
|176
|0.40
|1.2832
|1.2819
|1.3430
|3274
|2006.11.09 20:09
|modify
|176
|0.40
|1.2832
|1.2820
|1.3430
|3275
|2006.11.09 20:09
|modify
|176
|0.40
|1.2832
|1.2821
|1.3430
|3276
|2006.11.09 21:57
|s/l
|176
|0.40
|1.2821
|1.2821
|1.3430
|-44.00
|8783.31
|3277
|2006.11.09 21:57
|buy
|177
|0.40
|1.2823
|1.2801
|1.3421
|3278
|2006.11.09 21:57
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2802
|1.3421
|3279
|2006.11.09 21:58
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2803
|1.3421
|3280
|2006.11.09 21:58
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2804
|1.3421
|3281
|2006.11.09 21:58
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2805
|1.3421
|3282
|2006.11.09 21:58
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2806
|1.3421
|3283
|2006.11.09 22:00
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2807
|1.3421
|3284
|2006.11.09 22:00
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2808
|1.3421
|3285
|2006.11.09 22:01
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2809
|1.3421
|3286
|2006.11.09 22:01
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2810
|1.3421
|3287
|2006.11.09 22:04
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2811
|1.3421
|3288
|2006.11.09 23:44
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2812
|1.3421
|3289
|2006.11.10 00:03
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2813
|1.3421
|3290
|2006.11.10 00:16
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2815
|1.3421
|3291
|2006.11.10 00:19
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2816
|1.3421
|3292
|2006.11.10 00:19
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2817
|1.3421
|3293
|2006.11.10 00:25
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2818
|1.3421
|3294
|2006.11.10 00:34
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2819
|1.3421
|3295
|2006.11.10 00:36
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2820
|1.3421
|3296
|2006.11.10 00:36
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2821
|1.3421
|3297
|2006.11.10 00:40
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2822
|1.3421
|3298
|2006.11.10 00:49
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2824
|1.3421
|3299
|2006.11.10 00:49
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2825
|1.3421
|3300
|2006.11.10 03:58
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2827
|1.3421
|3301
|2006.11.10 03:59
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2828
|1.3421
|3302
|2006.11.10 03:59
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2829
|1.3421
|3303
|2006.11.10 04:00
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2830
|1.3421
|3304
|2006.11.10 04:00
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2831
|1.3421
|3305
|2006.11.10 04:00
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2833
|1.3421
|3306
|2006.11.10 04:00
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2834
|1.3421
|3307
|2006.11.10 04:00
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2835
|1.3421
|3308
|2006.11.10 04:00
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2836
|1.3421
|3309
|2006.11.10 04:00
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2837
|1.3421
|3310
|2006.11.10 04:00
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2838
|1.3421
|3311
|2006.11.10 04:01
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2839
|1.3421
|3312
|2006.11.10 04:01
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2840
|1.3421
|3313
|2006.11.10 04:02
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2841
|1.3421
|3314
|2006.11.10 04:06
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2842
|1.3421
|3315
|2006.11.10 04:06
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2843
|1.3421
|3316
|2006.11.10 04:06
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2844
|1.3421
|3317
|2006.11.10 04:07
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2845
|1.3421
|3318
|2006.11.10 04:07
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2846
|1.3421
|3319
|2006.11.10 04:07
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2847
|1.3421
|3320
|2006.11.10 04:08
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2848
|1.3421
|3321
|2006.11.10 04:08
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2849
|1.3421
|3322
|2006.11.10 05:02
|modify
|177
|0.40
|1.2823
|1.2850
|1.3421
|3323
|2006.11.10 08:28
|s/l
|177
|0.40
|1.2850
|1.2850
|1.3421
|105.21
|8888.51
|3324
|2006.11.10 08:28
|buy
|178
|0.40
|1.2851
|1.2829
|1.3449
|3325
|2006.11.10 08:28
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2830
|1.3449
|3326
|2006.11.10 08:29
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2831
|1.3449
|3327
|2006.11.10 08:29
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2832
|1.3449
|3328
|2006.11.10 08:30
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2833
|1.3449
|3329
|2006.11.10 08:30
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2834
|1.3449
|3330
|2006.11.10 08:33
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2835
|1.3449
|3331
|2006.11.10 09:00
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2836
|1.3449
|3332
|2006.11.10 09:01
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2837
|1.3449
|3333
|2006.11.10 09:01
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2838
|1.3449
|3334
|2006.11.10 09:04
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2839
|1.3449
|3335
|2006.11.10 09:04
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2841
|1.3449
|3336
|2006.11.10 09:13
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2842
|1.3449
|3337
|2006.11.10 09:16
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2843
|1.3449
|3338
|2006.11.10 09:17
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2844
|1.3449
|3339
|2006.11.10 09:17
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2845
|1.3449
|3340
|2006.11.10 09:20
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2846
|1.3449
|3341
|2006.11.10 09:20
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2847
|1.3449
|3342
|2006.11.10 09:31
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2848
|1.3449
|3343
|2006.11.10 09:31
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2849
|1.3449
|3344
|2006.11.10 09:37
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2850
|1.3449
|3345
|2006.11.10 09:37
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2851
|1.3449
|3346
|2006.11.10 10:26
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2852
|1.3449
|3347
|2006.11.10 10:27
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2853
|1.3449
|3348
|2006.11.10 10:29
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2854
|1.3449
|3349
|2006.11.10 10:30
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2855
|1.3449
|3350
|2006.11.10 10:30
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2856
|1.3449
|3351
|2006.11.10 10:52
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2857
|1.3449
|3352
|2006.11.10 10:52
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2858
|1.3449
|3353
|2006.11.10 10:54
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2859
|1.3449
|3354
|2006.11.10 10:54
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2860
|1.3449
|3355
|2006.11.10 10:54
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2861
|1.3449
|3356
|2006.11.10 10:54
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2863
|1.3449
|3357
|2006.11.10 10:55
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2864
|1.3449
|3358
|2006.11.10 10:55
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2865
|1.3449
|3359
|2006.11.10 10:55
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2866
|1.3449
|3360
|2006.11.10 10:57
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2867
|1.3449
|3361
|2006.11.10 10:57
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2868
|1.3449
|3362
|2006.11.10 10:57
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2869
|1.3449
|3363
|2006.11.10 10:57
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2870
|1.3449
|3364
|2006.11.10 10:58
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2871
|1.3449
|3365
|2006.11.10 10:58
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2872
|1.3449
|3366
|2006.11.10 11:01
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2873
|1.3449
|3367
|2006.11.10 11:03
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2874
|1.3449
|3368
|2006.11.10 11:04
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2875
|1.3449
|3369
|2006.11.10 11:05
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2883
|1.3449
|3370
|2006.11.10 11:05
|modify
|178
|0.40
|1.2851
|1.2884
|1.3449
|3371
|2006.11.10 11:11
|s/l
|178
|0.40
|1.2884
|1.2884
|1.3449
|132.00
|9020.51
|3372
|2006.11.10 11:11
|buy
|179
|0.40
|1.2886
|1.2864
|1.3484
|3373
|2006.11.10 11:11
|modify
|179
|0.40
|1.2886
|1.2865
|1.3484
|3374
|2006.11.10 11:11
|modify
|179
|0.40
|1.2886
|1.2867
|1.3484
|3375
|2006.11.10 11:12
|modify
|179
|0.40
|1.2886
|1.2869
|1.3484
|3376
|2006.11.10 11:17
|modify
|179
|0.40
|1.2886
|1.2870
|1.3484
|3377
|2006.11.10 11:18
|modify
|179
|0.40
|1.2886
|1.2872
|1.3484
|3378
|2006.11.10 11:18
|modify
|179
|0.40
|1.2886
|1.2873
|1.3484
|3379
|2006.11.10 11:46
|s/l
|179
|0.40
|1.2873
|1.2873
|1.3484
|-52.00
|8968.51
|3380
|2006.11.10 11:46
|buy
|180
|0.40
|1.2875
|1.2853
|1.3473
|3381
|2006.11.10 11:46
|modify
|180
|0.40
|1.2875
|1.2854
|1.3473
|3382
|2006.11.10 11:47
|modify
|180
|0.40
|1.2875
|1.2856
|1.3473
|3383
|2006.11.10 11:49
|modify
|180
|0.40
|1.2875
|1.2857
|1.3473
|3384
|2006.11.10 11:49
|modify
|180
|0.40
|1.2875
|1.2858
|1.3473
|3385
|2006.11.10 11:50
|modify
|180
|0.40
|1.2875
|1.2860
|1.3473
|3386
|2006.11.10 11:50
|modify
|180
|0.40
|1.2875
|1.2861
|1.3473
|3387
|2006.11.10 11:53
|modify
|180
|0.40
|1.2875
|1.2862
|1.3473
|3388
|2006.11.10 11:54
|modify
|180
|0.40
|1.2875
|1.2863
|1.3473
|3389
|2006.11.10 11:56
|modify
|180
|0.40
|1.2875
|1.2864
|1.3473
|3390
|2006.11.10 11:57
|modify
|180
|0.40
|1.2875
|1.2866
|1.3473
|3391
|2006.11.10 11:57
|modify
|180
|0.40
|1.2875
|1.2867
|1.3473
|3392
|2006.11.10 11:58
|modify
|180
|0.40
|1.2875
|1.2868
|1.3473
|3393
|2006.11.10 13:28
|s/l
|180
|0.40
|1.2868
|1.2868
|1.3473
|-28.00
|8940.51
|3394
|2006.11.10 13:28
|buy
|181
|0.40
|1.2870
|1.2848
|1.3468
|3395
|2006.11.10 13:28
|modify
|181
|0.40
|1.2870
|1.2849
|1.3468
|3396
|2006.11.10 13:28
|modify
|181
|0.40
|1.2870
|1.2850
|1.3468
|3397
|2006.11.10 13:29
|modify
|181
|0.40
|1.2870
|1.2851
|1.3468
|3398
|2006.11.10 13:29
|modify
|181
|0.40
|1.2870
|1.2852
|1.3468
|3399
|2006.11.10 13:29
|modify
|181
|0.40
|1.2870
|1.2854
|1.3468
|3400
|2006.11.10 13:29
|modify
|181
|0.40
|1.2870
|1.2855
|1.3468
|3401
|2006.11.10 13:44
|modify
|181
|0.40
|1.2870
|1.2856
|1.3468
|3402
|2006.11.10 13:48
|modify
|181
|0.40
|1.2870
|1.2857
|1.3468
|3403
|2006.11.10 13:48
|modify
|181
|0.40
|1.2870
|1.2858
|1.3468
|3404
|2006.11.10 13:51
|modify
|181
|0.40
|1.2870
|1.2859
|1.3468
|3405
|2006.11.10 13:56
|modify
|181
|0.40
|1.2870
|1.2860
|1.3468
|3406
|2006.11.10 13:59
|modify
|181
|0.40
|1.2870
|1.2861
|1.3468
|3407
|2006.11.10 14:00
|modify
|181
|0.40
|1.2870
|1.2862
|1.3468
|3408
|2006.11.10 14:05
|modify
|181
|0.40
|1.2870
|1.2863
|1.3468
|3409
|2006.11.10 15:11
|s/l
|181
|0.40
|1.2863
|1.2863
|1.3468
|-28.00
|8912.51
|3410
|2006.11.10 15:11
|buy
|182
|0.40
|1.2865
|1.2843
|1.3463
|3411
|2006.11.10 15:12
|modify
|182
|0.40
|1.2865
|1.2844
|1.3463
|3412
|2006.11.10 15:12
|modify
|182
|0.40
|1.2865
|1.2845
|1.3463
|3413
|2006.11.10 15:12
|modify
|182
|0.40
|1.2865
|1.2846
|1.3463
|3414
|2006.11.10 15:13
|modify
|182
|0.40
|1.2865
|1.2847
|1.3463
|3415
|2006.11.10 15:13
|modify
|182
|0.40
|1.2865
|1.2848
|1.3463
|3416
|2006.11.10 15:14
|modify
|182
|0.40
|1.2865
|1.2849
|1.3463
|3417
|2006.11.10 15:30
|modify
|182
|0.40
|1.2865
|1.2850
|1.3463
|3418
|2006.11.10 15:31
|modify
|182
|0.40
|1.2865
|1.2851
|1.3463
|3419
|2006.11.10 15:31
|modify
|182
|0.40
|1.2865
|1.2852
|1.3463
|3420
|2006.11.10 15:31
|modify
|182
|0.40
|1.2865
|1.2853
|1.3463
|3421
|2006.11.10 15:31
|modify
|182
|0.40
|1.2865
|1.2854
|1.3463
|3422
|2006.11.10 15:33
|modify
|182
|0.40
|1.2865
|1.2855
|1.3463
|3423
|2006.11.10 15:33
|modify
|182
|0.40
|1.2865
|1.2856
|1.3463
|3424
|2006.11.10 15:35
|modify
|182
|0.40
|1.2865
|1.2858
|1.3463
|3425
|2006.11.10 15:35
|modify
|182
|0.40
|1.2865
|1.2859
|1.3463
|3426
|2006.11.10 17:02
|s/l
|182
|0.40
|1.2859
|1.2859
|1.3463
|-24.00
|8888.51
|3427
|2006.11.10 17:02
|buy
|183
|0.40
|1.2861
|1.2839
|1.3459
|3428
|2006.11.10 17:02
|modify
|183
|0.40
|1.2861
|1.2840
|1.3459
|3429
|2006.11.10 17:02
|modify
|183
|0.40
|1.2861
|1.2841
|1.3459
|3430
|2006.11.10 17:03
|modify
|183
|0.40
|1.2861
|1.2842
|1.3459
|3431
|2006.11.10 17:22
|modify
|183
|0.40
|1.2861
|1.2843
|1.3459
|3432
|2006.11.10 17:22
|modify
|183
|0.40
|1.2861
|1.2844
|1.3459
|3433
|2006.11.10 17:22
|modify
|183
|0.40
|1.2861
|1.2845
|1.3459
|3434
|2006.11.10 17:22
|modify
|183
|0.40
|1.2861
|1.2846
|1.3459
|3435
|2006.11.10 17:23
|modify
|183
|0.40
|1.2861
|1.2847
|1.3459
|3436
|2006.11.10 17:38
|modify
|183
|0.40
|1.2861
|1.2848
|1.3459
|3437
|2006.11.10 17:38
|modify
|183
|0.40
|1.2861
|1.2849
|1.3459
|3438
|2006.11.10 17:45
|modify
|183
|0.40
|1.2861
|1.2850
|1.3459
|3439
|2006.11.10 20:41
|s/l
|183
|0.40
|1.2850
|1.2850
|1.3459
|-44.00
|8844.51
|3440
|2006.11.10 20:41
|buy
|184
|0.40
|1.2852
|1.2830
|1.3450
|3441
|2006.11.10 20:41
|modify
|184
|0.40
|1.2852
|1.2831
|1.3450
|3442
|2006.11.10 20:41
|modify
|184
|0.40
|1.2852
|1.2832
|1.3450
|3443
|2006.11.10 20:42
|modify
|184
|0.40
|1.2852
|1.2833
|1.3450
|3444
|2006.11.10 20:42
|modify
|184
|0.40
|1.2852
|1.2834
|1.3450
|3445
|2006.11.10 20:42
|modify
|184
|0.40
|1.2852
|1.2835
|1.3450
|3446
|2006.11.10 20:52
|modify
|184
|0.40
|1.2852
|1.2836
|1.3450
|3447
|2006.11.10 20:53
|modify
|184
|0.40
|1.2852
|1.2837
|1.3450
|3448
|2006.11.10 22:00
|close
|184
|0.40
|1.2847
|1.2837
|1.3450
|-20.00
|8824.51
|3449
|2006.11.10 22:00
|sell
|185
|0.40
|1.2847
|1.2869
|1.2249
|3450
|2006.11.10 22:00
|modify
|185
|0.40
|1.2847
|1.2868
|1.2249
|3451
|2006.11.10 22:21
|modify
|185
|0.40
|1.2847
|1.2867
|1.2249
|3452
|2006.11.13 02:03
|modify
|185
|0.40
|1.2847
|1.2866
|1.2249
|3453
|2006.11.13 02:44
|s/l
|185
|0.40
|1.2866
|1.2866
|1.2249
|-74.01
|8750.50
|3454
|2006.11.13 02:44
|sell
|186
|0.40
|1.2864
|1.2886
|1.2266
|3455
|2006.11.13 02:44
|modify
|186
|0.40
|1.2864
|1.2885
|1.2266
|3456
|2006.11.13 02:44
|modify
|186
|0.40
|1.2864
|1.2884
|1.2266
|3457
|2006.11.13 02:46
|modify
|186
|0.40
|1.2864
|1.2882
|1.2266
|3458
|2006.11.13 04:00
|close
|186
|0.40
|1.2876
|1.2882
|1.2266
|-48.00
|8702.50
|3459
|2006.11.13 04:00
|buy
|187
|0.30
|1.2876
|1.2854
|1.3474
|3460
|2006.11.13 04:00
|modify
|187
|0.30
|1.2876
|1.2855
|1.3474
|3461
|2006.11.13 06:50
|modify
|187
|0.30
|1.2876
|1.2856
|1.3474
|3462
|2006.11.13 07:17
|modify
|187
|0.30
|1.2876
|1.2858
|1.3474
|3463
|2006.11.13 07:17
|modify
|187
|0.30
|1.2876
|1.2859
|1.3474
|3464
|2006.11.13 07:18
|modify
|187
|0.30
|1.2876
|1.2860
|1.3474
|3465
|2006.11.13 09:34
|s/l
|187
|0.30
|1.2860
|1.2860
|1.3474
|-48.00
|8654.50
|3466
|2006.11.13 09:34
|buy
|188
|0.30
|1.2862
|1.2840
|1.3460
|3467
|2006.11.13 09:34
|modify
|188
|0.30
|1.2862
|1.2841
|1.3460
|3468
|2006.11.13 09:35
|modify
|188
|0.30
|1.2862
|1.2842
|1.3460
|3469
|2006.11.13 09:35
|modify
|188
|0.30
|1.2862
|1.2844
|1.3460
|3470
|2006.11.13 09:47
|modify
|188
|0.30
|1.2862
|1.2845
|1.3460
|3471
|2006.11.13 09:49
|modify
|188
|0.30
|1.2862
|1.2846
|1.3460
|3472
|2006.11.13 11:36
|s/l
|188
|0.30
|1.2846
|1.2846
|1.3460
|-48.00
|8606.50
|3473
|2006.11.13 11:36
|buy
|189
|0.30
|1.2847
|1.2825
|1.3445
|3474
|2006.11.13 11:36
|modify
|189
|0.30
|1.2847
|1.2826
|1.3445
|3475
|2006.11.13 11:36
|modify
|189
|0.30
|1.2847
|1.2827
|1.3445
|3476
|2006.11.13 11:36
|modify
|189
|0.30
|1.2847
|1.2828
|1.3445
|3477
|2006.11.13 11:36
|modify
|189
|0.30
|1.2847
|1.2829
|1.3445
|3478
|2006.11.13 11:37
|modify
|189
|0.30
|1.2847
|1.2830
|1.3445
|3479
|2006.11.13 11:42
|modify
|189
|0.30
|1.2847
|1.2831
|1.3445
|3480
|2006.11.13 12:00
|close
|189
|0.30
|1.2842
|1.2831
|1.3445
|-15.00
|8591.50
|3481
|2006.11.13 12:00
|sell
|190
|0.30
|1.2842
|1.2864
|1.2244
|3482
|2006.11.13 12:00
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2863
|1.2244
|3483
|2006.11.13 12:00
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2862
|1.2244
|3484
|2006.11.13 12:00
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2861
|1.2244
|3485
|2006.11.13 12:00
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2860
|1.2244
|3486
|2006.11.13 12:01
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2859
|1.2244
|3487
|2006.11.13 12:57
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2858
|1.2244
|3488
|2006.11.13 13:07
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2857
|1.2244
|3489
|2006.11.13 13:08
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2855
|1.2244
|3490
|2006.11.13 13:16
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2854
|1.2244
|3491
|2006.11.13 14:04
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2853
|1.2244
|3492
|2006.11.13 14:04
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2851
|1.2244
|3493
|2006.11.13 14:05
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2850
|1.2244
|3494
|2006.11.13 14:05
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2849
|1.2244
|3495
|2006.11.13 16:19
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2848
|1.2244
|3496
|2006.11.13 16:19
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2847
|1.2244
|3497
|2006.11.13 16:19
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2846
|1.2244
|3498
|2006.11.13 16:32
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2845
|1.2244
|3499
|2006.11.13 16:47
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2844
|1.2244
|3500
|2006.11.13 16:47
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2843
|1.2244
|3501
|2006.11.13 16:50
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2842
|1.2244
|3502
|2006.11.13 16:50
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2841
|1.2244
|3503
|2006.11.13 16:50
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2840
|1.2244
|3504
|2006.11.13 16:50
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2838
|1.2244
|3505
|2006.11.13 16:51
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2836
|1.2244
|3506
|2006.11.13 17:05
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2835
|1.2244
|3507
|2006.11.13 17:05
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2833
|1.2244
|3508
|2006.11.13 17:06
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2831
|1.2244
|3509
|2006.11.13 17:07
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2830
|1.2244
|3510
|2006.11.13 17:07
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2829
|1.2244
|3511
|2006.11.13 17:08
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2828
|1.2244
|3512
|2006.11.13 17:08
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2827
|1.2244
|3513
|2006.11.13 17:15
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2825
|1.2244
|3514
|2006.11.13 17:22
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2824
|1.2244
|3515
|2006.11.13 17:28
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2823
|1.2244
|3516
|2006.11.13 17:31
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2822
|1.2244
|3517
|2006.11.13 17:31
|modify
|190
|0.30
|1.2842
|1.2821
|1.2244
|3518
|2006.11.13 18:05
|s/l
|190
|0.30
|1.2821
|1.2821
|1.2244
|63.00
|8654.50
|3519
|2006.11.13 18:05
|sell
|191
|0.30
|1.2819
|1.2841
|1.2221
|3520
|2006.11.13 18:05
|modify
|191
|0.30
|1.2819
|1.2840
|1.2221
|3521
|2006.11.13 18:05
|modify
|191
|0.30
|1.2819
|1.2839
|1.2221
|3522
|2006.11.13 18:05
|modify
|191
|0.30
|1.2819
|1.2838
|1.2221
|3523
|2006.11.13 18:07
|modify
|191
|0.30
|1.2819
|1.2837
|1.2221
|3524
|2006.11.13 18:07
|modify
|191
|0.30
|1.2819
|1.2836
|1.2221
|3525
|2006.11.13 18:10
|modify
|191
|0.30
|1.2819
|1.2834
|1.2221
|3526
|2006.11.13 18:11
|modify
|191
|0.30
|1.2819
|1.2833
|1.2221
|3527
|2006.11.13 18:16
|modify
|191
|0.30
|1.2819
|1.2832
|1.2221
|3528
|2006.11.13 18:17
|modify
|191
|0.30
|1.2819
|1.2831
|1.2221
|3529
|2006.11.13 18:18
|modify
|191
|0.30
|1.2819
|1.2830
|1.2221
|3530
|2006.11.13 18:22
|modify
|191
|0.30
|1.2819
|1.2829
|1.2221
|3531
|2006.11.13 18:25
|modify
|191
|0.30
|1.2819
|1.2828
|1.2221
|3532
|2006.11.13 18:25
|modify
|191
|0.30
|1.2819
|1.2827
|1.2221
|3533
|2006.11.13 19:41
|modify
|191
|0.30
|1.2819
|1.2826
|1.2221
|3534
|2006.11.13 19:41
|modify
|191
|0.30
|1.2819
|1.2825
|1.2221
|3535
|2006.11.13 19:45
|modify
|191
|0.30
|1.2819
|1.2824
|1.2221
|3536
|2006.11.13 19:45
|modify
|191
|0.30
|1.2819
|1.2823
|1.2221
|3537
|2006.11.13 19:46
|modify
|191
|0.30
|1.2819
|1.2822
|1.2221
|3538
|2006.11.13 19:46
|modify
|191
|0.30
|1.2819
|1.2821
|1.2221
|3539
|2006.11.13 19:48
|modify
|191
|0.30
|1.2819
|1.2820
|1.2221
|3540
|2006.11.13 19:48
|modify
|191
|0.30
|1.2819
|1.2819
|1.2221
|3541
|2006.11.13 19:49
|modify
|191
|0.30
|1.2819
|1.2818
|1.2221
|3542
|2006.11.14 01:44
|s/l
|191
|0.30
|1.2818
|1.2818
|1.2221
|4.49
|8659.00
|3543
|2006.11.14 01:44
|sell
|192
|0.30
|1.2816
|1.2838
|1.2218
|3544
|2006.11.14 01:44
|modify
|192
|0.30
|1.2816
|1.2836
|1.2218
|3545
|2006.11.14 01:45
|modify
|192
|0.30
|1.2816
|1.2835
|1.2218
|3546
|2006.11.14 01:45
|modify
|192
|0.30
|1.2816
|1.2834
|1.2218
|3547
|2006.11.14 01:47
|modify
|192
|0.30
|1.2816
|1.2832
|1.2218
|3548
|2006.11.14 02:58
|modify
|192
|0.30
|1.2816
|1.2831
|1.2218
|3549
|2006.11.14 03:00
|modify
|192
|0.30
|1.2816
|1.2830
|1.2218
|3550
|2006.11.14 03:00
|modify
|192
|0.30
|1.2816
|1.2829
|1.2218
|3551
|2006.11.14 03:00
|modify
|192
|0.30
|1.2816
|1.2828
|1.2218
|3552
|2006.11.14 03:01
|modify
|192
|0.30
|1.2816
|1.2827
|1.2218
|3553
|2006.11.14 03:48
|modify
|192
|0.30
|1.2816
|1.2826
|1.2218
|3554
|2006.11.14 03:48
|modify
|192
|0.30
|1.2816
|1.2825
|1.2218
|3555
|2006.11.14 03:49
|modify
|192
|0.30
|1.2816
|1.2824
|1.2218
|3556
|2006.11.14 05:42
|s/l
|192
|0.30
|1.2824
|1.2824
|1.2218
|-24.00
|8635.00
|3557
|2006.11.14 05:42
|sell
|193
|0.30
|1.2822
|1.2844
|1.2224
|3558
|2006.11.14 05:42
|modify
|193
|0.30
|1.2822
|1.2843
|1.2224
|3559
|2006.11.14 05:43
|modify
|193
|0.30
|1.2822
|1.2842
|1.2224
|3560
|2006.11.14 05:43
|modify
|193
|0.30
|1.2822
|1.2840
|1.2224
|3561
|2006.11.14 05:45
|modify
|193
|0.30
|1.2822
|1.2839
|1.2224
|3562
|2006.11.14 05:59
|modify
|193
|0.30
|1.2822
|1.2838
|1.2224
|3563
|2006.11.14 09:28
|modify
|193
|0.30
|1.2822
|1.2837
|1.2224
|3564
|2006.11.14 09:28
|modify
|193
|0.30
|1.2822
|1.2836
|1.2224
|3565
|2006.11.14 09:29
|modify
|193
|0.30
|1.2822
|1.2835
|1.2224
|3566
|2006.11.14 09:55
|s/l
|193
|0.30
|1.2835
|1.2835
|1.2224
|-39.00
|8596.00
|3567
|2006.11.14 09:55
|sell
|194
|0.30
|1.2833
|1.2855
|1.2235
|3568
|2006.11.14 09:55
|modify
|194
|0.30
|1.2833
|1.2854
|1.2235
|3569
|2006.11.14 09:56
|modify
|194
|0.30
|1.2833
|1.2853
|1.2235
|3570
|2006.11.14 09:56
|modify
|194
|0.30
|1.2833
|1.2852
|1.2235
|3571
|2006.11.14 09:56
|modify
|194
|0.30
|1.2833
|1.2851
|1.2235
|3572
|2006.11.14 10:07
|modify
|194
|0.30
|1.2833
|1.2850
|1.2235
|3573
|2006.11.14 10:15
|modify
|194
|0.30
|1.2833
|1.2849
|1.2235
|3574
|2006.11.14 10:18
|modify
|194
|0.30
|1.2833
|1.2848
|1.2235
|3575
|2006.11.14 10:18
|modify
|194
|0.30
|1.2833
|1.2847
|1.2235
|3576
|2006.11.14 10:18
|modify
|194
|0.30
|1.2833
|1.2845
|1.2235
|3577
|2006.11.14 10:20
|modify
|194
|0.30
|1.2833
|1.2844
|1.2235
|3578
|2006.11.14 10:21
|modify
|194
|0.30
|1.2833
|1.2843
|1.2235
|3579
|2006.11.14 10:48
|s/l
|194
|0.30
|1.2843
|1.2843
|1.2235
|-30.00
|8566.00
|3580
|2006.11.14 10:48
|sell
|195
|0.30
|1.2841
|1.2863
|1.2243
|3581
|2006.11.14 10:48
|modify
|195
|0.30
|1.2841
|1.2862
|1.2243
|3582
|2006.11.14 10:49
|modify
|195
|0.30
|1.2841
|1.2860
|1.2243
|3583
|2006.11.14 10:54
|modify
|195
|0.30
|1.2841
|1.2859
|1.2243
|3584
|2006.11.14 10:55
|modify
|195
|0.30
|1.2841
|1.2858
|1.2243
|3585
|2006.11.14 10:57
|modify
|195
|0.30
|1.2841
|1.2857
|1.2243
|3586
|2006.11.14 10:58
|modify
|195
|0.30
|1.2841
|1.2856
|1.2243
|3587
|2006.11.14 10:58
|modify
|195
|0.30
|1.2841
|1.2854
|1.2243
|3588
|2006.11.14 11:40
|modify
|195
|0.30
|1.2841
|1.2853
|1.2243
|3589
|2006.11.14 11:40
|modify
|195
|0.30
|1.2841
|1.2852
|1.2243
|3590
|2006.11.14 11:40
|modify
|195
|0.30
|1.2841
|1.2850
|1.2243
|3591
|2006.11.14 11:40
|modify
|195
|0.30
|1.2841
|1.2849
|1.2243
|3592
|2006.11.14 12:00
|modify
|195
|0.30
|1.2841
|1.2848
|1.2243
|3593
|2006.11.14 12:00
|modify
|195
|0.30
|1.2841
|1.2847
|1.2243
|3594
|2006.11.14 12:05
|modify
|195
|0.30
|1.2841
|1.2846
|1.2243
|3595
|2006.11.14 12:07
|modify
|195
|0.30
|1.2841
|1.2845
|1.2243
|3596
|2006.11.14 12:54
|modify
|195
|0.30
|1.2841
|1.2844
|1.2243
|3597
|2006.11.14 13:00
|modify
|195
|0.30
|1.2841
|1.2843
|1.2243
|3598
|2006.11.14 13:00
|modify
|195
|0.30
|1.2841
|1.2841
|1.2243
|3599
|2006.11.14 13:00
|modify
|195
|0.30
|1.2841
|1.2840
|1.2243
|3600
|2006.11.14 13:16
|modify
|195
|0.30
|1.2841
|1.2838
|1.2243
|3601
|2006.11.14 13:19
|modify
|195
|0.30
|1.2841
|1.2837
|1.2243
|3602
|2006.11.14 13:20
|modify
|195
|0.30
|1.2841
|1.2836
|1.2243
|3603
|2006.11.14 13:20
|modify
|195
|0.30
|1.2841
|1.2835
|1.2243
|3604
|2006.11.14 15:21
|s/l
|195
|0.30
|1.2835
|1.2835
|1.2243
|18.00
|8584.00
|3605
|2006.11.14 15:21
|sell
|196
|0.30
|1.2833
|1.2855
|1.2235
|3606
|2006.11.14 15:22
|modify
|196
|0.30
|1.2833
|1.2854
|1.2235
|3607
|2006.11.14 15:22
|modify
|196
|0.30
|1.2833
|1.2853
|1.2235
|3608
|2006.11.14 15:23
|modify
|196
|0.30
|1.2833
|1.2852
|1.2235
|3609
|2006.11.14 15:23
|modify
|196
|0.30
|1.2833
|1.2851
|1.2235
|3610
|2006.11.14 15:24
|modify
|196
|0.30
|1.2833
|1.2850
|1.2235
|3611
|2006.11.14 15:25
|modify
|196
|0.30
|1.2833
|1.2849
|1.2235
|3612
|2006.11.14 15:26
|modify
|196
|0.30
|1.2833
|1.2848
|1.2235
|3613
|2006.11.14 15:30
|s/l
|196
|0.30
|1.2848
|1.2848
|1.2235
|-45.00
|8539.00
|3614
|2006.11.14 15:30
|sell
|197
|0.30
|1.2847
|1.2869
|1.2249
|3615
|2006.11.14 15:30
|modify
|197
|0.30
|1.2847
|1.2868
|1.2249
|3616
|2006.11.14 15:30
|modify
|197
|0.30
|1.2847
|1.2867
|1.2249
|3617
|2006.11.14 15:30
|modify
|197
|0.30
|1.2847
|1.2866
|1.2249
|3618
|2006.11.14 15:30
|modify
|197
|0.30
|1.2847
|1.2865
|1.2249
|3619
|2006.11.14 15:30
|modify
|197
|0.30
|1.2847
|1.2864
|1.2249
|3620
|2006.11.14 16:00
|close
|197
|0.30
|1.2862
|1.2864
|1.2249
|-45.00
|8494.00
|3621
|2006.11.14 16:00
|buy
|198
|0.30
|1.2862
|1.2840
|1.3460
|3622
|2006.11.14 16:00
|modify
|198
|0.30
|1.2862
|1.2843
|1.3460
|3623
|2006.11.14 16:00
|modify
|198
|0.30
|1.2862
|1.2845
|1.3460
|3624
|2006.11.14 16:00
|modify
|198
|0.30
|1.2862
|1.2847
|1.3460
|3625
|2006.11.14 16:01
|modify
|198
|0.30
|1.2862
|1.2848
|1.3460
|3626
|2006.11.14 16:05
|modify
|198
|0.30
|1.2862
|1.2849
|1.3460
|3627
|2006.11.14 16:05
|modify
|198
|0.30
|1.2862
|1.2850
|1.3460
|3628
|2006.11.14 16:30
|s/l
|198
|0.30
|1.2850
|1.2850
|1.3460
|-36.00
|8458.00
|3629
|2006.11.14 16:30
|buy
|199
|0.30
|1.2852
|1.2830
|1.3450
|3630
|2006.11.14 16:30
|modify
|199
|0.30
|1.2852
|1.2831
|1.3450
|3631
|2006.11.14 16:31
|modify
|199
|0.30
|1.2852
|1.2832
|1.3450
|3632
|2006.11.14 16:32
|modify
|199
|0.30
|1.2852
|1.2833
|1.3450
|3633
|2006.11.14 17:03
|s/l
|199
|0.30
|1.2833
|1.2833
|1.3450
|-57.00
|8401.00
|3634
|2006.11.14 17:03
|buy
|200
|0.30
|1.2835
|1.2813
|1.3433
|3635
|2006.11.14 17:03
|modify
|200
|0.30
|1.2835
|1.2814
|1.3433
|3636
|2006.11.14 17:09
|s/l
|200
|0.30
|1.2814
|1.2814
|1.3433
|-63.00
|8338.00
|3637
|2006.11.14 17:09
|buy
|201
|0.30
|1.2816
|1.2794
|1.3414
|3638
|2006.11.14 17:09
|modify
|201
|0.30
|1.2816
|1.2796
|1.3414
|3639
|2006.11.14 17:12
|s/l
|201
|0.30
|1.2796
|1.2796
|1.3414
|-60.00
|8278.00
|3640
|2006.11.14 17:12
|buy
|202
|0.30
|1.2798
|1.2776
|1.3396
|3641
|2006.11.14 17:12
|modify
|202
|0.30
|1.2798
|1.2777
|1.3396
|3642
|2006.11.14 17:13
|modify
|202
|0.30
|1.2798
|1.2778
|1.3396
|3643
|2006.11.14 17:14
|modify
|202
|0.30
|1.2798
|1.2779
|1.3396
|3644
|2006.11.14 17:14
|modify
|202
|0.30
|1.2798
|1.2780
|1.3396
|3645
|2006.11.14 17:14
|modify
|202
|0.30
|1.2798
|1.2781
|1.3396
|3646
|2006.11.14 17:14
|modify
|202
|0.30
|1.2798
|1.2782
|1.3396
|3647
|2006.11.14 17:14
|modify
|202
|0.30
|1.2798
|1.2783
|1.3396
|3648
|2006.11.14 17:15
|modify
|202
|0.30
|1.2798
|1.2784
|1.3396
|3649
|2006.11.14 17:16
|modify
|202
|0.30
|1.2798
|1.2785
|1.3396
|3650
|2006.11.14 17:16
|modify
|202
|0.30
|1.2798
|1.2786
|1.3396
|3651
|2006.11.14 17:17
|modify
|202
|0.30
|1.2798
|1.2787
|1.3396
|3652
|2006.11.14 17:17
|modify
|202
|0.30
|1.2798
|1.2788
|1.3396
|3653
|2006.11.14 17:18
|modify
|202
|0.30
|1.2798
|1.2790
|1.3396
|3654
|2006.11.14 17:18
|modify
|202
|0.30
|1.2798
|1.2791
|1.3396
|3655
|2006.11.14 17:19
|modify
|202
|0.30
|1.2798
|1.2792
|1.3396
|3656
|2006.11.14 17:19
|modify
|202
|0.30
|1.2798
|1.2793
|1.3396
|3657
|2006.11.14 17:19
|modify
|202
|0.30
|1.2798
|1.2794
|1.3396
|3658
|2006.11.14 17:19
|modify
|202
|0.30
|1.2798
|1.2795
|1.3396
|3659
|2006.11.14 18:00
|close
|202
|0.30
|1.2811
|1.2795
|1.3396
|39.00
|8317.00
|3660
|2006.11.14 18:00
|sell
|203
|0.30
|1.2811
|1.2833
|1.2213
|3661
|2006.11.14 18:00
|modify
|203
|0.30
|1.2811
|1.2832
|1.2213
|3662
|2006.11.14 18:00
|modify
|203
|0.30
|1.2811
|1.2829
|1.2213
|3663
|2006.11.14 18:11
|modify
|203
|0.30
|1.2811
|1.2828
|1.2213
|3664
|2006.11.14 18:11
|modify
|203
|0.30
|1.2811
|1.2827
|1.2213
|3665
|2006.11.14 18:11
|modify
|203
|0.30
|1.2811
|1.2826
|1.2213
|3666
|2006.11.14 18:12
|modify
|203
|0.30
|1.2811
|1.2825
|1.2213
|3667
|2006.11.14 18:13
|modify
|203
|0.30
|1.2811
|1.2823
|1.2213
|3668
|2006.11.14 18:13
|modify
|203
|0.30
|1.2811
|1.2822
|1.2213
|3669
|2006.11.14 21:13
|s/l
|203
|0.30
|1.2822
|1.2822
|1.2213
|-33.00
|8284.00
|3670
|2006.11.14 21:13
|sell
|204
|0.30
|1.2821
|1.2843
|1.2223
|3671
|2006.11.14 21:13
|modify
|204
|0.30
|1.2821
|1.2842
|1.2223
|3672
|2006.11.14 21:14
|modify
|204
|0.30
|1.2821
|1.2841
|1.2223
|3673
|2006.11.14 23:05
|modify
|204
|0.30
|1.2821
|1.2840
|1.2223
|3674
|2006.11.14 23:07
|modify
|204
|0.30
|1.2821
|1.2839
|1.2223
|3675
|2006.11.14 23:10
|modify
|204
|0.30
|1.2821
|1.2838
|1.2223
|3676
|2006.11.14 23:10
|modify
|204
|0.30
|1.2821
|1.2836
|1.2223
|3677
|2006.11.14 23:11
|modify
|204
|0.30
|1.2821
|1.2835
|1.2223
|3678
|2006.11.14 23:12
|modify
|204
|0.30
|1.2821
|1.2834
|1.2223
|3679
|2006.11.14 23:13
|modify
|204
|0.30
|1.2821
|1.2833
|1.2223
|3680
|2006.11.14 23:13
|modify
|204
|0.30
|1.2821
|1.2832
|1.2223
|3681
|2006.11.14 23:13
|modify
|204
|0.30
|1.2821
|1.2831
|1.2223
|3682
|2006.11.14 23:13
|modify
|204
|0.30
|1.2821
|1.2830
|1.2223
|3683
|2006.11.15 00:03
|modify
|204
|0.30
|1.2821
|1.2829
|1.2223
|3684
|2006.11.15 00:05
|modify
|204
|0.30
|1.2821
|1.2828
|1.2223
|3685
|2006.11.15 08:17
|modify
|204
|0.30
|1.2821
|1.2827
|1.2223
|3686
|2006.11.15 08:19
|modify
|204
|0.30
|1.2821
|1.2825
|1.2223
|3687
|2006.11.15 08:19
|modify
|204
|0.30
|1.2821
|1.2824
|1.2223
|3688
|2006.11.15 08:21
|modify
|204
|0.30
|1.2821
|1.2822
|1.2223
|3689
|2006.11.15 09:25
|s/l
|204
|0.30
|1.2822
|1.2822
|1.2223
|-1.51
|8282.49
|3690
|2006.11.15 09:25
|sell
|205
|0.30
|1.2820
|1.2842
|1.2222
|3691
|2006.11.15 09:25
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2841
|1.2222
|3692
|2006.11.15 09:50
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2840
|1.2222
|3693
|2006.11.15 11:35
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2838
|1.2222
|3694
|2006.11.15 11:35
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2837
|1.2222
|3695
|2006.11.15 11:36
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2836
|1.2222
|3696
|2006.11.15 11:36
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2835
|1.2222
|3697
|2006.11.15 11:36
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2834
|1.2222
|3698
|2006.11.15 11:36
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2833
|1.2222
|3699
|2006.11.15 11:36
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2832
|1.2222
|3700
|2006.11.15 11:37
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2831
|1.2222
|3701
|2006.11.15 11:37
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2830
|1.2222
|3702
|2006.11.15 11:37
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2829
|1.2222
|3703
|2006.11.15 11:37
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2828
|1.2222
|3704
|2006.11.15 11:37
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2827
|1.2222
|3705
|2006.11.15 12:15
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2826
|1.2222
|3706
|2006.11.15 12:15
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2825
|1.2222
|3707
|2006.11.15 12:19
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2824
|1.2222
|3708
|2006.11.15 12:19
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2823
|1.2222
|3709
|2006.11.15 12:21
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2822
|1.2222
|3710
|2006.11.15 12:26
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2821
|1.2222
|3711
|2006.11.15 12:27
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2820
|1.2222
|3712
|2006.11.15 12:31
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2819
|1.2222
|3713
|2006.11.15 12:31
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2818
|1.2222
|3714
|2006.11.15 12:31
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2817
|1.2222
|3715
|2006.11.15 12:32
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2816
|1.2222
|3716
|2006.11.15 12:32
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2815
|1.2222
|3717
|2006.11.15 12:38
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2814
|1.2222
|3718
|2006.11.15 12:38
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2812
|1.2222
|3719
|2006.11.15 12:38
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2811
|1.2222
|3720
|2006.11.15 12:38
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2809
|1.2222
|3721
|2006.11.15 12:39
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2808
|1.2222
|3722
|2006.11.15 12:39
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2807
|1.2222
|3723
|2006.11.15 12:59
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2806
|1.2222
|3724
|2006.11.15 12:59
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2804
|1.2222
|3725
|2006.11.15 13:04
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2803
|1.2222
|3726
|2006.11.15 13:06
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2802
|1.2222
|3727
|2006.11.15 13:06
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2801
|1.2222
|3728
|2006.11.15 13:06
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2800
|1.2222
|3729
|2006.11.15 13:07
|modify
|205
|0.30
|1.2820
|1.2799
|1.2222
|3730
|2006.11.15 15:28
|s/l
|205
|0.30
|1.2799
|1.2799
|1.2222
|63.00
|8345.49
|3731
|2006.11.15 15:28
|sell
|206
|0.30
|1.2797
|1.2819
|1.2199
|3732
|2006.11.15 15:29
|modify
|206
|0.30
|1.2797
|1.2818
|1.2199
|3733
|2006.11.15 15:29
|modify
|206
|0.30
|1.2797
|1.2817
|1.2199
|3734
|2006.11.15 15:30
|modify
|206
|0.30
|1.2797
|1.2816
|1.2199
|3735
|2006.11.15 15:30
|modify
|206
|0.30
|1.2797
|1.2815
|1.2199
|3736
|2006.11.15 15:30
|modify
|206
|0.30
|1.2797
|1.2814
|1.2199
|3737
|2006.11.15 15:30
|modify
|206
|0.30
|1.2797
|1.2813
|1.2199
|3738
|2006.11.15 15:30
|modify
|206
|0.30
|1.2797
|1.2812
|1.2199
|3739
|2006.11.15 15:30
|modify
|206
|0.30
|1.2797
|1.2811
|1.2199
|3740
|2006.11.15 15:30
|modify
|206
|0.30
|1.2797
|1.2810
|1.2199
|3741
|2006.11.15 15:30
|modify
|206
|0.30
|1.2797
|1.2809
|1.2199
|3742
|2006.11.15 15:33
|modify
|206
|0.30
|1.2797
|1.2808
|1.2199
|3743
|2006.11.15 15:33
|modify
|206
|0.30
|1.2797
|1.2806
|1.2199
|3744
|2006.11.15 15:33
|modify
|206
|0.30
|1.2797
|1.2804
|1.2199
|3745
|2006.11.15 15:33
|modify
|206
|0.30
|1.2797
|1.2802
|1.2199
|3746
|2006.11.15 15:35
|modify
|206
|0.30
|1.2797
|1.2801
|1.2199
|3747
|2006.11.15 15:35
|modify
|206
|0.30
|1.2797
|1.2799
|1.2199
|3748
|2006.11.15 15:36
|modify
|206
|0.30
|1.2797
|1.2798
|1.2199
|3749
|2006.11.15 15:37
|modify
|206
|0.30
|1.2797
|1.2795
|1.2199
|3750
|2006.11.15 15:37
|modify
|206
|0.30
|1.2797
|1.2794
|1.2199
|3751
|2006.11.15 15:51
|s/l
|206
|0.30
|1.2794
|1.2794
|1.2199
|9.00
|8354.49
|3752
|2006.11.15 15:51
|sell
|207
|0.30
|1.2793
|1.2815
|1.2195
|3753
|2006.11.15 15:51
|modify
|207
|0.30
|1.2793
|1.2814
|1.2195
|3754
|2006.11.15 15:52
|modify
|207
|0.30
|1.2793
|1.2813
|1.2195
|3755
|2006.11.15 15:54
|modify
|207
|0.30
|1.2793
|1.2812
|1.2195
|3756
|2006.11.15 15:57
|modify
|207
|0.30
|1.2793
|1.2811
|1.2195
|3757
|2006.11.15 15:58
|modify
|207
|0.30
|1.2793
|1.2810
|1.2195
|3758
|2006.11.15 15:58
|modify
|207
|0.30
|1.2793
|1.2809
|1.2195
|3759
|2006.11.15 17:07
|s/l
|207
|0.30
|1.2809
|1.2809
|1.2195
|-48.00
|8306.49
|3760
|2006.11.15 17:07
|sell
|208
|0.30
|1.2807
|1.2829
|1.2209
|3761
|2006.11.15 17:07
|modify
|208
|0.30
|1.2807
|1.2827
|1.2209
|3762
|2006.11.15 17:08
|modify
|208
|0.30
|1.2807
|1.2826
|1.2209
|3763
|2006.11.15 17:51
|modify
|208
|0.30
|1.2807
|1.2825
|1.2209
|3764
|2006.11.15 17:52
|modify
|208
|0.30
|1.2807
|1.2824
|1.2209
|3765
|2006.11.15 17:52
|modify
|208
|0.30
|1.2807
|1.2823
|1.2209
|3766
|2006.11.15 17:53
|modify
|208
|0.30
|1.2807
|1.2822
|1.2209
|3767
|2006.11.15 17:53
|modify
|208
|0.30
|1.2807
|1.2821
|1.2209
|3768
|2006.11.15 21:00
|modify
|208
|0.30
|1.2807
|1.2818
|1.2209
|3769
|2006.11.15 21:01
|modify
|208
|0.30
|1.2807
|1.2817
|1.2209
|3770
|2006.11.15 21:05
|s/l
|208
|0.30
|1.2817
|1.2817
|1.2209
|-30.00
|8276.49
|3771
|2006.11.15 21:05
|sell
|209
|0.30
|1.2815
|1.2837
|1.2217
|3772
|2006.11.15 21:05
|modify
|209
|0.30
|1.2815
|1.2836
|1.2217
|3773
|2006.11.15 21:05
|modify
|209
|0.30
|1.2815
|1.2835
|1.2217
|3774
|2006.11.15 21:05
|modify
|209
|0.30
|1.2815
|1.2834
|1.2217
|3775
|2006.11.15 23:00
|close
|209
|0.30
|1.2828
|1.2834
|1.2217
|-39.00
|8237.49
|3776
|2006.11.15 23:00
|buy
|210
|0.30
|1.2828
|1.2806
|1.3426
|3777
|2006.11.15 23:19
|modify
|210
|0.30
|1.2828
|1.2807
|1.3426
|3778
|2006.11.15 23:23
|modify
|210
|0.30
|1.2828
|1.2808
|1.3426
|3779
|2006.11.15 23:40
|modify
|210
|0.30
|1.2828
|1.2809
|1.3426
|3780
|2006.11.15 23:43
|modify
|210
|0.30
|1.2828
|1.2810
|1.3426
|3781
|2006.11.16 00:08
|modify
|210
|0.30
|1.2828
|1.2811
|1.3426
|3782
|2006.11.16 00:08
|modify
|210
|0.30
|1.2828
|1.2812
|1.3426
|3783
|2006.11.16 00:09
|modify
|210
|0.30
|1.2828
|1.2813
|1.3426
|3784
|2006.11.16 00:11
|modify
|210
|0.30
|1.2828
|1.2814
|1.3426
|3785
|2006.11.16 08:40
|s/l
|210
|0.30
|1.2814
|1.2814
|1.3426
|-48.28
|8189.21
|3786
|2006.11.16 08:40
|buy
|211
|0.30
|1.2816
|1.2794
|1.3414
|3787
|2006.11.16 08:42
|modify
|211
|0.30
|1.2816
|1.2795
|1.3414
|3788
|2006.11.16 08:42
|modify
|211
|0.30
|1.2816
|1.2796
|1.3414
|3789
|2006.11.16 08:53
|modify
|211
|0.30
|1.2816
|1.2797
|1.3414
|3790
|2006.11.16 08:53
|modify
|211
|0.30
|1.2816
|1.2799
|1.3414
|3791
|2006.11.16 08:54
|modify
|211
|0.30
|1.2816
|1.2800
|1.3414
|3792
|2006.11.16 08:54
|modify
|211
|0.30
|1.2816
|1.2801
|1.3414
|3793
|2006.11.16 08:56
|modify
|211
|0.30
|1.2816
|1.2802
|1.3414
|3794
|2006.11.16 08:57
|modify
|211
|0.30
|1.2816
|1.2803
|1.3414
|3795
|2006.11.16 08:57
|modify
|211
|0.30
|1.2816
|1.2804
|1.3414
|3796
|2006.11.16 09:02
|modify
|211
|0.30
|1.2816
|1.2805
|1.3414
|3797
|2006.11.16 09:04
|modify
|211
|0.30
|1.2816
|1.2806
|1.3414
|3798
|2006.11.16 09:04
|modify
|211
|0.30
|1.2816
|1.2807
|1.3414
|3799
|2006.11.16 11:00
|s/l
|211
|0.30
|1.2807
|1.2807
|1.3414
|-27.00
|8162.21
|3800
|2006.11.16 11:00
|buy
|212
|0.30
|1.2809
|1.2787
|1.3407
|3801
|2006.11.16 11:04
|modify
|212
|0.30
|1.2809
|1.2788
|1.3407
|3802
|2006.11.16 11:04
|modify
|212
|0.30
|1.2809
|1.2789
|1.3407
|3803
|2006.11.16 11:09
|modify
|212
|0.30
|1.2809
|1.2790
|1.3407
|3804
|2006.11.16 11:10
|modify
|212
|0.30
|1.2809
|1.2791
|1.3407
|3805
|2006.11.16 11:30
|modify
|212
|0.30
|1.2809
|1.2794
|1.3407
|3806
|2006.11.16 12:00
|close
|212
|0.30
|1.2807
|1.2794
|1.3407
|-6.00
|8156.21
|3807
|2006.11.16 12:00
|sell
|213
|0.30
|1.2807
|1.2829
|1.2209
|3808
|2006.11.16 12:00
|modify
|213
|0.30
|1.2807
|1.2828
|1.2209
|3809
|2006.11.16 12:00
|modify
|213
|0.30
|1.2807
|1.2827
|1.2209
|3810
|2006.11.16 12:00
|modify
|213
|0.30
|1.2807
|1.2826
|1.2209
|3811
|2006.11.16 12:01
|modify
|213
|0.30
|1.2807
|1.2825
|1.2209
|3812
|2006.11.16 12:03
|modify
|213
|0.30
|1.2807
|1.2824
|1.2209
|3813
|2006.11.16 12:03
|modify
|213
|0.30
|1.2807
|1.2822
|1.2209
|3814
|2006.11.16 12:03
|modify
|213
|0.30
|1.2807
|1.2820
|1.2209
|3815
|2006.11.16 15:30
|s/l
|213
|0.30
|1.2820
|1.2820
|1.2209
|-39.00
|8117.21
|3816
|2006.11.16 15:30
|sell
|214
|0.30
|1.2818
|1.2840
|1.2220
|3817
|2006.11.16 15:30
|s/l
|214
|0.30
|1.2840
|1.2840
|1.2220
|-66.00
|8051.21
|3818
|2006.11.16 15:30
|sell
|215
|0.30
|1.2838
|1.2860
|1.2240
|3819
|2006.11.16 15:30
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2859
|1.2240
|3820
|2006.11.16 15:30
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2858
|1.2240
|3821
|2006.11.16 15:30
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2856
|1.2240
|3822
|2006.11.16 15:30
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2855
|1.2240
|3823
|2006.11.16 15:30
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2852
|1.2240
|3824
|2006.11.16 15:31
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2851
|1.2240
|3825
|2006.11.16 15:31
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2850
|1.2240
|3826
|2006.11.16 15:31
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2848
|1.2240
|3827
|2006.11.16 15:31
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2846
|1.2240
|3828
|2006.11.16 15:32
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2845
|1.2240
|3829
|2006.11.16 15:35
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2844
|1.2240
|3830
|2006.11.16 15:35
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2843
|1.2240
|3831
|2006.11.16 15:35
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2842
|1.2240
|3832
|2006.11.16 15:35
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2841
|1.2240
|3833
|2006.11.16 15:35
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2840
|1.2240
|3834
|2006.11.16 15:35
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2839
|1.2240
|3835
|2006.11.16 15:35
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2837
|1.2240
|3836
|2006.11.16 15:45
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2836
|1.2240
|3837
|2006.11.16 15:52
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2835
|1.2240
|3838
|2006.11.16 15:52
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2834
|1.2240
|3839
|2006.11.16 15:53
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2833
|1.2240
|3840
|2006.11.16 15:54
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2831
|1.2240
|3841
|2006.11.16 15:54
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2829
|1.2240
|3842
|2006.11.16 16:01
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2828
|1.2240
|3843
|2006.11.16 16:01
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2827
|1.2240
|3844
|2006.11.16 16:01
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2825
|1.2240
|3845
|2006.11.16 16:01
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2822
|1.2240
|3846
|2006.11.16 16:01
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2821
|1.2240
|3847
|2006.11.16 16:01
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2818
|1.2240
|3848
|2006.11.16 16:01
|modify
|215
|0.30
|1.2838
|1.2815
|1.2240
|3849
|2006.11.16 16:22
|s/l
|215
|0.30
|1.2815
|1.2815
|1.2240
|69.00
|8120.21
|3850
|2006.11.16 16:22
|sell
|216
|0.30
|1.2813
|1.2835
|1.2215
|3851
|2006.11.16 16:22
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2834
|1.2215
|3852
|2006.11.16 16:22
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2833
|1.2215
|3853
|2006.11.16 16:23
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2832
|1.2215
|3854
|2006.11.16 16:29
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2831
|1.2215
|3855
|2006.11.16 16:29
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2830
|1.2215
|3856
|2006.11.16 16:31
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2829
|1.2215
|3857
|2006.11.16 16:31
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2828
|1.2215
|3858
|2006.11.16 17:04
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2827
|1.2215
|3859
|2006.11.16 17:05
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2826
|1.2215
|3860
|2006.11.16 17:05
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2825
|1.2215
|3861
|2006.11.16 17:05
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2823
|1.2215
|3862
|2006.11.16 17:14
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2822
|1.2215
|3863
|2006.11.16 17:33
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2819
|1.2215
|3864
|2006.11.16 19:13
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2818
|1.2215
|3865
|2006.11.16 19:13
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2816
|1.2215
|3866
|2006.11.16 19:13
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2814
|1.2215
|3867
|2006.11.16 19:13
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2812
|1.2215
|3868
|2006.11.16 19:13
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2808
|1.2215
|3869
|2006.11.16 19:15
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2807
|1.2215
|3870
|2006.11.16 19:15
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2805
|1.2215
|3871
|2006.11.17 03:48
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2804
|1.2215
|3872
|2006.11.17 05:50
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2803
|1.2215
|3873
|2006.11.17 06:12
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2802
|1.2215
|3874
|2006.11.17 06:14
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2801
|1.2215
|3875
|2006.11.17 06:14
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2800
|1.2215
|3876
|2006.11.17 06:16
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2799
|1.2215
|3877
|2006.11.17 06:16
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2798
|1.2215
|3878
|2006.11.17 06:16
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2797
|1.2215
|3879
|2006.11.17 06:20
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2795
|1.2215
|3880
|2006.11.17 06:51
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2794
|1.2215
|3881
|2006.11.17 07:33
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2793
|1.2215
|3882
|2006.11.17 07:34
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2792
|1.2215
|3883
|2006.11.17 07:34
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2791
|1.2215
|3884
|2006.11.17 07:43
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2790
|1.2215
|3885
|2006.11.17 07:43
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2789
|1.2215
|3886
|2006.11.17 07:46
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2788
|1.2215
|3887
|2006.11.17 07:46
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2787
|1.2215
|3888
|2006.11.17 07:53
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2786
|1.2215
|3889
|2006.11.17 07:54
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2785
|1.2215
|3890
|2006.11.17 08:06
|modify
|216
|0.30
|1.2813
|1.2784
|1.2215
|3891
|2006.11.17 09:11
|s/l
|216
|0.30
|1.2784
|1.2784
|1.2215
|88.49
|8208.70
|3892
|2006.11.17 09:11
|sell
|217
|0.30
|1.2782
|1.2804
|1.2184
|3893
|2006.11.17 09:12
|modify
|217
|0.30
|1.2782
|1.2803
|1.2184
|3894
|2006.11.17 09:12
|modify
|217
|0.30
|1.2782
|1.2802
|1.2184
|3895
|2006.11.17 09:12
|modify
|217
|0.30
|1.2782
|1.2801
|1.2184
|3896
|2006.11.17 09:17
|modify
|217
|0.30
|1.2782
|1.2800
|1.2184
|3897
|2006.11.17 09:59
|modify
|217
|0.30
|1.2782
|1.2799
|1.2184
|3898
|2006.11.17 10:00
|modify
|217
|0.30
|1.2782
|1.2798
|1.2184
|3899
|2006.11.17 10:00
|modify
|217
|0.30
|1.2782
|1.2797
|1.2184
|3900
|2006.11.17 10:00
|modify
|217
|0.30
|1.2782
|1.2796
|1.2184
|3901
|2006.11.17 10:00
|modify
|217
|0.30
|1.2782
|1.2795
|1.2184
|3902
|2006.11.17 10:00
|modify
|217
|0.30
|1.2782
|1.2794
|1.2184
|3903
|2006.11.17 10:15
|s/l
|217
|0.30
|1.2794
|1.2794
|1.2184
|-36.00
|8172.70
|3904
|2006.11.17 10:15
|sell
|218
|0.30
|1.2793
|1.2815
|1.2195
|3905
|2006.11.17 10:16
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2814
|1.2195
|3906
|2006.11.17 10:17
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2813
|1.2195
|3907
|2006.11.17 10:30
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2812
|1.2195
|3908
|2006.11.17 10:31
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2811
|1.2195
|3909
|2006.11.17 10:49
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2810
|1.2195
|3910
|2006.11.17 10:53
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2809
|1.2195
|3911
|2006.11.17 11:04
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2808
|1.2195
|3912
|2006.11.17 11:04
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2807
|1.2195
|3913
|2006.11.17 11:04
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2806
|1.2195
|3914
|2006.11.17 11:06
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2805
|1.2195
|3915
|2006.11.17 11:07
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2804
|1.2195
|3916
|2006.11.17 11:09
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2803
|1.2195
|3917
|2006.11.17 11:09
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2802
|1.2195
|3918
|2006.11.17 11:13
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2801
|1.2195
|3919
|2006.11.17 11:13
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2800
|1.2195
|3920
|2006.11.17 11:14
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2799
|1.2195
|3921
|2006.11.17 11:26
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2798
|1.2195
|3922
|2006.11.17 11:53
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2797
|1.2195
|3923
|2006.11.17 11:54
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2796
|1.2195
|3924
|2006.11.17 11:54
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2795
|1.2195
|3925
|2006.11.17 11:55
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2794
|1.2195
|3926
|2006.11.17 11:55
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2793
|1.2195
|3927
|2006.11.17 13:20
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2792
|1.2195
|3928
|2006.11.17 13:37
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2791
|1.2195
|3929
|2006.11.17 13:43
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2790
|1.2195
|3930
|2006.11.17 13:44
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2789
|1.2195
|3931
|2006.11.17 13:44
|modify
|218
|0.30
|1.2793
|1.2787
|1.2195
|3932
|2006.11.17 15:30
|s/l
|218
|0.30
|1.2787
|1.2787
|1.2195
|18.00
|8190.70
|3933
|2006.11.17 15:30
|sell
|219
|0.30
|1.2785
|1.2807
|1.2187
|3934
|2006.11.17 15:30
|modify
|219
|0.30
|1.2785
|1.2806
|1.2187
|3935
|2006.11.17 15:30
|modify
|219
|0.30
|1.2785
|1.2805
|1.2187
|3936
|2006.11.17 15:30
|modify
|219
|0.30
|1.2785
|1.2804
|1.2187
|3937
|2006.11.17 15:31
|modify
|219
|0.30
|1.2785
|1.2801
|1.2187
|3938
|2006.11.17 15:31
|modify
|219
|0.30
|1.2785
|1.2800
|1.2187
|3939
|2006.11.17 15:31
|modify
|219
|0.30
|1.2785
|1.2799
|1.2187
|3940
|2006.11.17 15:31
|modify
|219
|0.30
|1.2785
|1.2798
|1.2187
|3941
|2006.11.17 15:31
|modify
|219
|0.30
|1.2785
|1.2797
|1.2187
|3942
|2006.11.17 15:32
|modify
|219
|0.30
|1.2785
|1.2796
|1.2187
|3943
|2006.11.17 15:40
|modify
|219
|0.30
|1.2785
|1.2795
|1.2187
|3944
|2006.11.17 15:40
|modify
|219
|0.30
|1.2785
|1.2794
|1.2187
|3945
|2006.11.17 15:41
|modify
|219
|0.30
|1.2785
|1.2793
|1.2187
|3946
|2006.11.17 16:34
|s/l
|219
|0.30
|1.2793
|1.2793
|1.2187
|-24.00
|8166.70
|3947
|2006.11.17 16:34
|sell
|220
|0.30
|1.2792
|1.2814
|1.2194
|3948
|2006.11.17 16:35
|modify
|220
|0.30
|1.2792
|1.2813
|1.2194
|3949
|2006.11.17 16:36
|modify
|220
|0.30
|1.2792
|1.2812
|1.2194
|3950
|2006.11.17 17:00
|close
|220
|0.30
|1.2809
|1.2812
|1.2194
|-51.00
|8115.70
|3951
|2006.11.17 17:00
|buy
|221
|0.30
|1.2809
|1.2787
|1.3407
|3952
|2006.11.17 17:00
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2789
|1.3407
|3953
|2006.11.17 17:00
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2790
|1.3407
|3954
|2006.11.17 17:00
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2792
|1.3407
|3955
|2006.11.17 17:01
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2793
|1.3407
|3956
|2006.11.17 17:01
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2794
|1.3407
|3957
|2006.11.17 17:02
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2795
|1.3407
|3958
|2006.11.17 17:02
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2796
|1.3407
|3959
|2006.11.17 17:02
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2797
|1.3407
|3960
|2006.11.17 17:02
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2798
|1.3407
|3961
|2006.11.17 17:03
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2799
|1.3407
|3962
|2006.11.17 17:03
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2800
|1.3407
|3963
|2006.11.17 17:03
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2801
|1.3407
|3964
|2006.11.17 17:04
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2802
|1.3407
|3965
|2006.11.17 17:04
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2803
|1.3407
|3966
|2006.11.17 17:04
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2804
|1.3407
|3967
|2006.11.17 17:05
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2805
|1.3407
|3968
|2006.11.17 17:05
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2806
|1.3407
|3969
|2006.11.17 17:05
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2807
|1.3407
|3970
|2006.11.17 17:05
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2808
|1.3407
|3971
|2006.11.17 17:06
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2809
|1.3407
|3972
|2006.11.17 17:06
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2810
|1.3407
|3973
|2006.11.17 17:06
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2811
|1.3407
|3974
|2006.11.17 17:16
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2812
|1.3407
|3975
|2006.11.17 17:16
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2813
|1.3407
|3976
|2006.11.17 17:16
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2814
|1.3407
|3977
|2006.11.17 17:16
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2815
|1.3407
|3978
|2006.11.17 17:17
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2816
|1.3407
|3979
|2006.11.17 17:17
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2817
|1.3407
|3980
|2006.11.17 17:17
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2818
|1.3407
|3981
|2006.11.17 17:17
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2819
|1.3407
|3982
|2006.11.17 17:17
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2820
|1.3407
|3983
|2006.11.17 17:18
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2821
|1.3407
|3984
|2006.11.17 17:18
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2822
|1.3407
|3985
|2006.11.17 17:18
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2823
|1.3407
|3986
|2006.11.17 17:39
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2824
|1.3407
|3987
|2006.11.17 17:39
|modify
|221
|0.30
|1.2809
|1.2825
|1.3407
|3988
|2006.11.17 18:01
|s/l
|221
|0.30
|1.2825
|1.2825
|1.3407
|48.00
|8163.70
|3989
|2006.11.17 18:01
|buy
|222
|0.30
|1.2827
|1.2805
|1.3425
|3990
|2006.11.17 18:02
|modify
|222
|0.30
|1.2827
|1.2806
|1.3425
|3991
|2006.11.17 18:02
|modify
|222
|0.30
|1.2827
|1.2807
|1.3425
|3992
|2006.11.17 18:02
|modify
|222
|0.30
|1.2827
|1.2808
|1.3425
|3993
|2006.11.17 18:03
|modify
|222
|0.30
|1.2827
|1.2809
|1.3425
|3994
|2006.11.17 18:21
|modify
|222
|0.30
|1.2827
|1.2810
|1.3425
|3995
|2006.11.17 18:23
|modify
|222
|0.30
|1.2827
|1.2811
|1.3425
|3996
|2006.11.20 03:21
|modify
|222
|0.30
|1.2827
|1.2812
|1.3425
|3997
|2006.11.20 03:24
|modify
|222
|0.30
|1.2827
|1.2813
|1.3425
|3998
|2006.11.20 04:00
|modify
|222
|0.30
|1.2827
|1.2814
|1.3425
|3999
|2006.11.20 04:18
|modify
|222
|0.30
|1.2827
|1.2815
|1.3425
|4000
|2006.11.20 04:18
|modify
|222
|0.30
|1.2827
|1.2816
|1.3425
|4001
|2006.11.20 04:20
|modify
|222
|0.30
|1.2827
|1.2817
|1.3425
|4002
|2006.11.20 04:21
|modify
|222
|0.30
|1.2827
|1.2818
|1.3425
|4003
|2006.11.20 04:21
|modify
|222
|0.30
|1.2827
|1.2819
|1.3425
|4004
|2006.11.20 04:24
|modify
|222
|0.30
|1.2827
|1.2820
|1.3425
|4005
|2006.11.20 04:24
|modify
|222
|0.30
|1.2827
|1.2821
|1.3425
|4006
|2006.11.20 04:50
|modify
|222
|0.30
|1.2827
|1.2822
|1.3425
|4007
|2006.11.20 04:53
|modify
|222
|0.30
|1.2827
|1.2823
|1.3425
|4008
|2006.11.20 04:55
|modify
|222
|0.30
|1.2827
|1.2824
|1.3425
|4009
|2006.11.20 04:55
|modify
|222
|0.30
|1.2827
|1.2825
|1.3425
|4010
|2006.11.20 08:57
|modify
|222
|0.30
|1.2827
|1.2826
|1.3425
|4011
|2006.11.20 10:10
|s/l
|222
|0.30
|1.2826
|1.2826
|1.3425
|-5.09
|8158.61
|4012
|2006.11.20 10:10
|buy
|223
|0.30
|1.2828
|1.2806
|1.3426
|4013
|2006.11.20 10:10
|modify
|223
|0.30
|1.2828
|1.2807
|1.3426
|4014
|2006.11.20 10:10
|modify
|223
|0.30
|1.2828
|1.2808
|1.3426
|4015
|2006.11.20 10:10
|modify
|223
|0.30
|1.2828
|1.2809
|1.3426
|4016
|2006.11.20 10:11
|modify
|223
|0.30
|1.2828
|1.2810
|1.3426
|4017
|2006.11.20 10:12
|modify
|223
|0.30
|1.2828
|1.2811
|1.3426
|4018
|2006.11.20 10:12
|modify
|223
|0.30
|1.2828
|1.2814
|1.3426
|4019
|2006.11.20 11:27
|modify
|223
|0.30
|1.2828
|1.2815
|1.3426
|4020
|2006.11.20 11:37
|modify
|223
|0.30
|1.2828
|1.2816
|1.3426
|4021
|2006.11.20 11:37
|modify
|223
|0.30
|1.2828
|1.2817
|1.3426
|4022
|2006.11.20 11:37
|modify
|223
|0.30
|1.2828
|1.2818
|1.3426
|4023
|2006.11.20 11:53
|modify
|223
|0.30
|1.2828
|1.2819
|1.3426
|4024
|2006.11.20 11:54
|modify
|223
|0.30
|1.2828
|1.2820
|1.3426
|4025
|2006.11.20 11:55
|modify
|223
|0.30
|1.2828
|1.2821
|1.3426
|4026
|2006.11.20 11:55
|modify
|223
|0.30
|1.2828
|1.2822
|1.3426
|4027
|2006.11.20 11:55
|modify
|223
|0.30
|1.2828
|1.2823
|1.3426
|4028
|2006.11.20 11:56
|modify
|223
|0.30
|1.2828
|1.2826
|1.3426
|4029
|2006.11.20 11:56
|modify
|223
|0.30
|1.2828
|1.2828
|1.3426
|4030
|2006.11.20 11:56
|modify
|223
|0.30
|1.2828
|1.2830
|1.3426
|4031
|2006.11.20 12:22
|modify
|223
|0.30
|1.2828
|1.2831
|1.3426
|4032
|2006.11.20 16:59
|s/l
|223
|0.30
|1.2831
|1.2831
|1.3426
|9.00
|8167.61
|4033
|2006.11.20 16:59
|buy
|224
|0.30
|1.2833
|1.2811
|1.3431
|4034
|2006.11.20 18:49
|s/l
|224
|0.30
|1.2811
|1.2811
|1.3431
|-66.00
|8101.61
|4035
|2006.11.20 18:49
|buy
|225
|0.30
|1.2813
|1.2791
|1.3411
|4036
|2006.11.20 18:49
|modify
|225
|0.30
|1.2813
|1.2792
|1.3411
|4037
|2006.11.20 18:50
|modify
|225
|0.30
|1.2813
|1.2793
|1.3411
|4038
|2006.11.20 19:15
|modify
|225
|0.30
|1.2813
|1.2794
|1.3411
|4039
|2006.11.20 22:09
|modify
|225
|0.30
|1.2813
|1.2795
|1.3411
|4040
|2006.11.20 22:21
|modify
|225
|0.30
|1.2813
|1.2796
|1.3411
|4041
|2006.11.20 23:48
|modify
|225
|0.30
|1.2813
|1.2797
|1.3411
|4042
|2006.11.21 02:13
|modify
|225
|0.30
|1.2813
|1.2798
|1.3411
|4043
|2006.11.21 02:13
|modify
|225
|0.30
|1.2813
|1.2799
|1.3411
|4044
|2006.11.21 02:13
|modify
|225
|0.30
|1.2813
|1.2800
|1.3411
|4045
|2006.11.21 02:13
|modify
|225
|0.30
|1.2813
|1.2802
|1.3411
|4046
|2006.11.21 02:14
|modify
|225
|0.30
|1.2813
|1.2803
|1.3411
|4047
|2006.11.21 02:14
|modify
|225
|0.30
|1.2813
|1.2804
|1.3411
|4048
|2006.11.21 02:14
|modify
|225
|0.30
|1.2813
|1.2806
|1.3411
|4049
|2006.11.21 02:14
|modify
|225
|0.30
|1.2813
|1.2810
|1.3411
|4050
|2006.11.21 02:15
|modify
|225
|0.30
|1.2813
|1.2812
|1.3411
|4051
|2006.11.21 02:15
|modify
|225
|0.30
|1.2813
|1.2814
|1.3411
|4052
|2006.11.21 02:15
|modify
|225
|0.30
|1.2813
|1.2815
|1.3411
|4053
|2006.11.21 02:15
|modify
|225
|0.30
|1.2813
|1.2816
|1.3411
|4054
|2006.11.21 02:24
|s/l
|225
|0.30
|1.2816
|1.2816
|1.3411
|6.91
|8108.51
|4055
|2006.11.21 02:24
|buy
|226
|0.30
|1.2818
|1.2796
|1.3416
|4056
|2006.11.21 02:24
|modify
|226
|0.30
|1.2818
|1.2797
|1.3416
|4057
|2006.11.21 02:40
|modify
|226
|0.30
|1.2818
|1.2798
|1.3416
|4058
|2006.11.21 02:41
|modify
|226
|0.30
|1.2818
|1.2799
|1.3416
|4059
|2006.11.21 02:43
|modify
|226
|0.30
|1.2818
|1.2800
|1.3416
|4060
|2006.11.21 02:47
|modify
|226
|0.30
|1.2818
|1.2801
|1.3416
|4061
|2006.11.21 02:50
|modify
|226
|0.30
|1.2818
|1.2802
|1.3416
|4062
|2006.11.21 02:52
|modify
|226
|0.30
|1.2818
|1.2803
|1.3416
|4063
|2006.11.21 03:05
|modify
|226
|0.30
|1.2818
|1.2804
|1.3416
|4064
|2006.11.21 03:05
|modify
|226
|0.30
|1.2818
|1.2805
|1.3416
|4065
|2006.11.21 09:42
|modify
|226
|0.30
|1.2818
|1.2806
|1.3416
|4066
|2006.11.21 09:42
|modify
|226
|0.30
|1.2818
|1.2807
|1.3416
|4067
|2006.11.21 09:42
|modify
|226
|0.30
|1.2818
|1.2808
|1.3416
|4068
|2006.11.21 09:49
|modify
|226
|0.30
|1.2818
|1.2809
|1.3416
|4069
|2006.11.21 10:05
|modify
|226
|0.30
|1.2818
|1.2810
|1.3416
|4070
|2006.11.21 10:09
|modify
|226
|0.30
|1.2818
|1.2811
|1.3416
|4071
|2006.11.21 10:09
|modify
|226
|0.30
|1.2818
|1.2812
|1.3416
|4072
|2006.11.21 10:11
|modify
|226
|0.30
|1.2818
|1.2813
|1.3416
|4073
|2006.11.21 13:55
|s/l
|226
|0.30
|1.2813
|1.2813
|1.3416
|-15.00
|8093.51
|4074
|2006.11.21 13:55
|buy
|227
|0.30
|1.2815
|1.2793
|1.3413
|4075
|2006.11.21 13:59
|modify
|227
|0.30
|1.2815
|1.2794
|1.3413
|4076
|2006.11.21 14:10
|modify
|227
|0.30
|1.2815
|1.2795
|1.3413
|4077
|2006.11.21 14:11
|modify
|227
|0.30
|1.2815
|1.2796
|1.3413
|4078
|2006.11.21 14:24
|modify
|227
|0.30
|1.2815
|1.2797
|1.3413
|4079
|2006.11.21 15:06
|modify
|227
|0.30
|1.2815
|1.2798
|1.3413
|4080
|2006.11.21 16:09
|s/l
|227
|0.30
|1.2798
|1.2798
|1.3413
|-51.00
|8042.51
|4081
|2006.11.21 16:09
|buy
|228
|0.30
|1.2800
|1.2778
|1.3398
|4082
|2006.11.21 16:09
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2779
|1.3398
|4083
|2006.11.21 16:09
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2780
|1.3398
|4084
|2006.11.21 16:09
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2781
|1.3398
|4085
|2006.11.21 16:10
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2782
|1.3398
|4086
|2006.11.21 16:13
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2783
|1.3398
|4087
|2006.11.21 16:18
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2784
|1.3398
|4088
|2006.11.21 16:18
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2787
|1.3398
|4089
|2006.11.21 16:57
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2788
|1.3398
|4090
|2006.11.21 16:57
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2789
|1.3398
|4091
|2006.11.21 16:58
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2790
|1.3398
|4092
|2006.11.21 16:58
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2791
|1.3398
|4093
|2006.11.21 17:04
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2792
|1.3398
|4094
|2006.11.21 17:06
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2793
|1.3398
|4095
|2006.11.21 17:07
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2794
|1.3398
|4096
|2006.11.21 17:10
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2795
|1.3398
|4097
|2006.11.21 17:11
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2796
|1.3398
|4098
|2006.11.21 17:15
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2797
|1.3398
|4099
|2006.11.21 17:22
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2798
|1.3398
|4100
|2006.11.21 17:27
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2800
|1.3398
|4101
|2006.11.21 17:28
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2801
|1.3398
|4102
|2006.11.21 17:28
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2802
|1.3398
|4103
|2006.11.21 17:31
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2803
|1.3398
|4104
|2006.11.21 17:31
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2804
|1.3398
|4105
|2006.11.21 17:31
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2805
|1.3398
|4106
|2006.11.21 17:32
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2806
|1.3398
|4107
|2006.11.21 17:32
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2807
|1.3398
|4108
|2006.11.21 20:53
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2808
|1.3398
|4109
|2006.11.21 21:09
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2809
|1.3398
|4110
|2006.11.21 21:09
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2810
|1.3398
|4111
|2006.11.21 21:13
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2811
|1.3398
|4112
|2006.11.21 21:13
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2812
|1.3398
|4113
|2006.11.21 21:22
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2813
|1.3398
|4114
|2006.11.21 21:23
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2814
|1.3398
|4115
|2006.11.21 21:23
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2817
|1.3398
|4116
|2006.11.21 21:26
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2818
|1.3398
|4117
|2006.11.21 21:26
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2820
|1.3398
|4118
|2006.11.21 21:26
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2821
|1.3398
|4119
|2006.11.21 21:26
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2823
|1.3398
|4120
|2006.11.21 21:27
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2824
|1.3398
|4121
|2006.11.21 21:27
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2825
|1.3398
|4122
|2006.11.21 21:27
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2826
|1.3398
|4123
|2006.11.21 21:27
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2827
|1.3398
|4124
|2006.11.21 21:27
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2829
|1.3398
|4125
|2006.11.21 21:28
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2830
|1.3398
|4126
|2006.11.21 21:28
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2831
|1.3398
|4127
|2006.11.21 21:28
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2832
|1.3398
|4128
|2006.11.21 21:28
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2833
|1.3398
|4129
|2006.11.21 21:28
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2834
|1.3398
|4130
|2006.11.22 03:53
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2835
|1.3398
|4131
|2006.11.22 03:53
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2836
|1.3398
|4132
|2006.11.22 03:54
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2837
|1.3398
|4133
|2006.11.22 03:55
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2838
|1.3398
|4134
|2006.11.22 03:56
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2839
|1.3398
|4135
|2006.11.22 04:20
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2840
|1.3398
|4136
|2006.11.22 04:20
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2841
|1.3398
|4137
|2006.11.22 04:21
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2842
|1.3398
|4138
|2006.11.22 05:47
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2843
|1.3398
|4139
|2006.11.22 05:49
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2844
|1.3398
|4140
|2006.11.22 05:54
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2845
|1.3398
|4141
|2006.11.22 06:00
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2846
|1.3398
|4142
|2006.11.22 06:02
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2847
|1.3398
|4143
|2006.11.22 06:02
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2848
|1.3398
|4144
|2006.11.22 06:09
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2849
|1.3398
|4145
|2006.11.22 06:45
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2850
|1.3398
|4146
|2006.11.22 09:42
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2851
|1.3398
|4147
|2006.11.22 09:42
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2852
|1.3398
|4148
|2006.11.22 10:35
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2854
|1.3398
|4149
|2006.11.22 13:47
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2855
|1.3398
|4150
|2006.11.22 13:47
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2856
|1.3398
|4151
|2006.11.22 13:48
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2857
|1.3398
|4152
|2006.11.22 14:01
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2858
|1.3398
|4153
|2006.11.22 14:05
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2859
|1.3398
|4154
|2006.11.22 14:06
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2860
|1.3398
|4155
|2006.11.22 14:06
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2861
|1.3398
|4156
|2006.11.22 14:10
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2862
|1.3398
|4157
|2006.11.22 14:11
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2863
|1.3398
|4158
|2006.11.22 14:12
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2864
|1.3398
|4159
|2006.11.22 14:22
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2865
|1.3398
|4160
|2006.11.22 14:22
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2866
|1.3398
|4161
|2006.11.22 14:23
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2867
|1.3398
|4162
|2006.11.22 14:23
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2868
|1.3398
|4163
|2006.11.22 14:23
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2870
|1.3398
|4164
|2006.11.22 14:23
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2871
|1.3398
|4165
|2006.11.22 14:23
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2872
|1.3398
|4166
|2006.11.22 14:24
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2873
|1.3398
|4167
|2006.11.22 14:40
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2874
|1.3398
|4168
|2006.11.22 15:20
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2875
|1.3398
|4169
|2006.11.22 15:20
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2876
|1.3398
|4170
|2006.11.22 15:20
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2878
|1.3398
|4171
|2006.11.22 15:21
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2879
|1.3398
|4172
|2006.11.22 15:28
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2880
|1.3398
|4173
|2006.11.22 15:28
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2881
|1.3398
|4174
|2006.11.22 15:28
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2882
|1.3398
|4175
|2006.11.22 15:28
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2883
|1.3398
|4176
|2006.11.22 15:28
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2884
|1.3398
|4177
|2006.11.22 15:29
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2885
|1.3398
|4178
|2006.11.22 15:29
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2886
|1.3398
|4179
|2006.11.22 15:29
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2888
|1.3398
|4180
|2006.11.22 15:29
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2889
|1.3398
|4181
|2006.11.22 15:29
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2890
|1.3398
|4182
|2006.11.22 15:29
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2891
|1.3398
|4183
|2006.11.22 15:29
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2892
|1.3398
|4184
|2006.11.22 15:29
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2893
|1.3398
|4185
|2006.11.22 15:29
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2894
|1.3398
|4186
|2006.11.22 15:29
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2895
|1.3398
|4187
|2006.11.22 15:32
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2896
|1.3398
|4188
|2006.11.22 15:32
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2897
|1.3398
|4189
|2006.11.22 15:32
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2898
|1.3398
|4190
|2006.11.22 15:33
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2899
|1.3398
|4191
|2006.11.22 15:33
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2900
|1.3398
|4192
|2006.11.22 15:33
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2901
|1.3398
|4193
|2006.11.22 15:33
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2902
|1.3398
|4194
|2006.11.22 15:33
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2903
|1.3398
|4195
|2006.11.22 15:33
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2904
|1.3398
|4196
|2006.11.22 15:33
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2905
|1.3398
|4197
|2006.11.22 15:33
|modify
|228
|0.30
|1.2800
|1.2906
|1.3398
|4198
|2006.11.22 15:39
|s/l
|228
|0.30
|1.2906
|1.2906
|1.3398
|315.91
|8358.42
|4199
|2006.11.22 15:39
|buy
|229
|0.30
|1.2908
|1.2886
|1.3506
|4200
|2006.11.22 15:40
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2887
|1.3506
|4201
|2006.11.22 15:40
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2888
|1.3506
|4202
|2006.11.22 15:40
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2889
|1.3506
|4203
|2006.11.22 15:40
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2890
|1.3506
|4204
|2006.11.22 15:40
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2891
|1.3506
|4205
|2006.11.22 15:41
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2892
|1.3506
|4206
|2006.11.22 15:46
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2895
|1.3506
|4207
|2006.11.22 15:47
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2896
|1.3506
|4208
|2006.11.22 15:48
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2897
|1.3506
|4209
|2006.11.22 15:49
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2898
|1.3506
|4210
|2006.11.22 15:49
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2899
|1.3506
|4211
|2006.11.22 15:49
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2900
|1.3506
|4212
|2006.11.22 15:50
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2901
|1.3506
|4213
|2006.11.22 15:51
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2902
|1.3506
|4214
|2006.11.22 16:00
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2903
|1.3506
|4215
|2006.11.22 16:52
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2904
|1.3506
|4216
|2006.11.22 16:52
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2905
|1.3506
|4217
|2006.11.22 16:52
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2906
|1.3506
|4218
|2006.11.22 16:52
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2907
|1.3506
|4219
|2006.11.22 17:03
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2909
|1.3506
|4220
|2006.11.22 17:03
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2911
|1.3506
|4221
|2006.11.22 17:04
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2912
|1.3506
|4222
|2006.11.22 17:06
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2913
|1.3506
|4223
|2006.11.22 17:06
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2914
|1.3506
|4224
|2006.11.22 17:06
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2915
|1.3506
|4225
|2006.11.22 17:07
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2916
|1.3506
|4226
|2006.11.22 17:07
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2917
|1.3506
|4227
|2006.11.22 17:08
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2918
|1.3506
|4228
|2006.11.22 17:08
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2919
|1.3506
|4229
|2006.11.22 17:09
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2920
|1.3506
|4230
|2006.11.22 17:10
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2922
|1.3506
|4231
|2006.11.22 17:22
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2923
|1.3506
|4232
|2006.11.22 17:23
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2924
|1.3506
|4233
|2006.11.22 17:24
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2925
|1.3506
|4234
|2006.11.22 17:24
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2927
|1.3506
|4235
|2006.11.22 17:24
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2928
|1.3506
|4236
|2006.11.22 17:25
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2929
|1.3506
|4237
|2006.11.22 17:25
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2931
|1.3506
|4238
|2006.11.22 17:25
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2933
|1.3506
|4239
|2006.11.22 17:26
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2934
|1.3506
|4240
|2006.11.22 17:26
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2935
|1.3506
|4241
|2006.11.22 17:26
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2936
|1.3506
|4242
|2006.11.22 17:26
|modify
|229
|0.30
|1.2908
|1.2937
|1.3506
|4243
|2006.11.22 17:52
|s/l
|229
|0.30
|1.2937
|1.2937
|1.3506
|87.00
|8445.42
|4244
|2006.11.22 17:52
|buy
|230
|0.30
|1.2939
|1.2917
|1.3537
|4245
|2006.11.22 17:52
|modify
|230
|0.30
|1.2939
|1.2918
|1.3537
|4246
|2006.11.22 17:53
|modify
|230
|0.30
|1.2939
|1.2919
|1.3537
|4247
|2006.11.22 18:06
|modify
|230
|0.30
|1.2939
|1.2920
|1.3537
|4248
|2006.11.22 18:06
|modify
|230
|0.30
|1.2939
|1.2921
|1.3537
|4249
|2006.11.22 18:09
|modify
|230
|0.30
|1.2939
|1.2922
|1.3537
|4250
|2006.11.22 18:10
|modify
|230
|0.30
|1.2939
|1.2923
|1.3537
|4251
|2006.11.22 19:33
|s/l
|230
|0.30
|1.2923
|1.2923
|1.3537
|-48.00
|8397.42
|4252
|2006.11.22 19:33
|buy
|231
|0.30
|1.2925
|1.2903
|1.3523
|4253
|2006.11.22 19:33
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2904
|1.3523
|4254
|2006.11.22 19:33
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2905
|1.3523
|4255
|2006.11.22 19:35
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2906
|1.3523
|4256
|2006.11.22 20:00
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2907
|1.3523
|4257
|2006.11.22 20:02
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2908
|1.3523
|4258
|2006.11.22 20:03
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2909
|1.3523
|4259
|2006.11.22 20:07
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2910
|1.3523
|4260
|2006.11.22 20:34
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2911
|1.3523
|4261
|2006.11.22 20:35
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2912
|1.3523
|4262
|2006.11.22 20:36
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2913
|1.3523
|4263
|2006.11.22 20:36
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2915
|1.3523
|4264
|2006.11.22 21:17
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2916
|1.3523
|4265
|2006.11.22 21:17
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2917
|1.3523
|4266
|2006.11.22 21:18
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2918
|1.3523
|4267
|2006.11.22 21:18
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2919
|1.3523
|4268
|2006.11.22 21:20
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2920
|1.3523
|4269
|2006.11.22 21:24
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2921
|1.3523
|4270
|2006.11.22 21:38
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2923
|1.3523
|4271
|2006.11.22 23:18
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2924
|1.3523
|4272
|2006.11.22 23:19
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2925
|1.3523
|4273
|2006.11.22 23:30
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2926
|1.3523
|4274
|2006.11.23 10:09
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2927
|1.3523
|4275
|2006.11.23 10:09
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2928
|1.3523
|4276
|2006.11.23 10:10
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2929
|1.3523
|4277
|2006.11.23 10:11
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2930
|1.3523
|4278
|2006.11.23 11:05
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2931
|1.3523
|4279
|2006.11.23 11:05
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2932
|1.3523
|4280
|2006.11.23 11:05
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2933
|1.3523
|4281
|2006.11.23 11:06
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2935
|1.3523
|4282
|2006.11.23 11:06
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2936
|1.3523
|4283
|2006.11.23 11:07
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2937
|1.3523
|4284
|2006.11.23 11:07
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2939
|1.3523
|4285
|2006.11.23 11:08
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2942
|1.3523
|4286
|2006.11.23 11:08
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2943
|1.3523
|4287
|2006.11.23 11:08
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2944
|1.3523
|4288
|2006.11.23 11:08
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2945
|1.3523
|4289
|2006.11.23 11:09
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2946
|1.3523
|4290
|2006.11.23 11:09
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2947
|1.3523
|4291
|2006.11.23 11:09
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2948
|1.3523
|4292
|2006.11.23 11:09
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2949
|1.3523
|4293
|2006.11.23 11:10
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2950
|1.3523
|4294
|2006.11.23 11:10
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2951
|1.3523
|4295
|2006.11.23 11:10
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2952
|1.3523
|4296
|2006.11.23 11:11
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2953
|1.3523
|4297
|2006.11.23 11:11
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2954
|1.3523
|4298
|2006.11.23 11:50
|modify
|231
|0.30
|1.2925
|1.2955
|1.3523
|4299
|2006.11.23 13:07
|s/l
|231
|0.30
|1.2955
|1.2955
|1.3523
|83.72
|8481.14
|4300
|2006.11.23 13:07
|buy
|232
|0.30
|1.2957
|1.2935
|1.3555
|4301
|2006.11.23 13:07
|modify
|232
|0.30
|1.2957
|1.2936
|1.3555
|4302
|2006.11.23 13:11
|modify
|232
|0.30
|1.2957
|1.2937
|1.3555
|4303
|2006.11.23 13:12
|modify
|232
|0.30
|1.2957
|1.2938
|1.3555
|4304
|2006.11.23 13:15
|modify
|232
|0.30
|1.2957
|1.2939
|1.3555
|4305
|2006.11.23 13:15
|modify
|232
|0.30
|1.2957
|1.2940
|1.3555
|4306
|2006.11.23 13:15
|modify
|232
|0.30
|1.2957
|1.2941
|1.3555
|4307
|2006.11.23 13:49
|modify
|232
|0.30
|1.2957
|1.2942
|1.3555
|4308
|2006.11.23 17:03
|modify
|232
|0.30
|1.2957
|1.2943
|1.3555
|4309
|2006.11.23 17:03
|modify
|232
|0.30
|1.2957
|1.2944
|1.3555
|4310
|2006.11.23 17:03
|modify
|232
|0.30
|1.2957
|1.2945
|1.3555
|4311
|2006.11.23 17:05
|modify
|232
|0.30
|1.2957
|1.2946
|1.3555
|4312
|2006.11.23 17:14
|modify
|232
|0.30
|1.2957
|1.2948
|1.3555
|4313
|2006.11.23 17:38
|s/l
|232
|0.30
|1.2948
|1.2948
|1.3555
|-27.00
|8454.14
|4314
|2006.11.23 17:38
|buy
|233
|0.30
|1.2950
|1.2928
|1.3548
|4315
|2006.11.23 17:38
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2929
|1.3548
|4316
|2006.11.23 17:40
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2930
|1.3548
|4317
|2006.11.23 17:40
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2932
|1.3548
|4318
|2006.11.23 17:47
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2933
|1.3548
|4319
|2006.11.23 17:48
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2934
|1.3548
|4320
|2006.11.24 00:10
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2936
|1.3548
|4321
|2006.11.24 00:10
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2937
|1.3548
|4322
|2006.11.24 05:12
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2938
|1.3548
|4323
|2006.11.24 05:43
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2939
|1.3548
|4324
|2006.11.24 05:54
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2940
|1.3548
|4325
|2006.11.24 05:59
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2942
|1.3548
|4326
|2006.11.24 08:39
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2943
|1.3548
|4327
|2006.11.24 08:45
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2944
|1.3548
|4328
|2006.11.24 08:49
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2945
|1.3548
|4329
|2006.11.24 08:50
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2946
|1.3548
|4330
|2006.11.24 08:51
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2947
|1.3548
|4331
|2006.11.24 09:52
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2948
|1.3548
|4332
|2006.11.24 09:52
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2949
|1.3548
|4333
|2006.11.24 09:52
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2950
|1.3548
|4334
|2006.11.24 09:53
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2951
|1.3548
|4335
|2006.11.24 10:01
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2952
|1.3548
|4336
|2006.11.24 10:03
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2953
|1.3548
|4337
|2006.11.24 10:03
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2954
|1.3548
|4338
|2006.11.24 10:24
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2955
|1.3548
|4339
|2006.11.24 10:25
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2956
|1.3548
|4340
|2006.11.24 10:25
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2957
|1.3548
|4341
|2006.11.24 10:25
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2958
|1.3548
|4342
|2006.11.24 10:25
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2961
|1.3548
|4343
|2006.11.24 10:25
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2962
|1.3548
|4344
|2006.11.24 10:25
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2964
|1.3548
|4345
|2006.11.24 10:25
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2967
|1.3548
|4346
|2006.11.24 10:26
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2969
|1.3548
|4347
|2006.11.24 10:26
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2971
|1.3548
|4348
|2006.11.24 10:26
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2972
|1.3548
|4349
|2006.11.24 10:26
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2973
|1.3548
|4350
|2006.11.24 10:26
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2975
|1.3548
|4351
|2006.11.24 10:27
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2976
|1.3548
|4352
|2006.11.24 10:27
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2977
|1.3548
|4353
|2006.11.24 10:30
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2978
|1.3548
|4354
|2006.11.24 10:30
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2979
|1.3548
|4355
|2006.11.24 10:30
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2982
|1.3548
|4356
|2006.11.24 10:30
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2985
|1.3548
|4357
|2006.11.24 10:30
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2986
|1.3548
|4358
|2006.11.24 10:30
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2989
|1.3548
|4359
|2006.11.24 10:30
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2992
|1.3548
|4360
|2006.11.24 10:30
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2993
|1.3548
|4361
|2006.11.24 10:30
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2995
|1.3548
|4362
|2006.11.24 10:30
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2998
|1.3548
|4363
|2006.11.24 10:31
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.2999
|1.3548
|4364
|2006.11.24 10:31
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3000
|1.3548
|4365
|2006.11.24 10:31
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3001
|1.3548
|4366
|2006.11.24 10:31
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3002
|1.3548
|4367
|2006.11.24 10:32
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3003
|1.3548
|4368
|2006.11.24 10:32
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3004
|1.3548
|4369
|2006.11.24 10:32
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3005
|1.3548
|4370
|2006.11.24 10:32
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3008
|1.3548
|4371
|2006.11.24 10:32
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3010
|1.3548
|4372
|2006.11.24 10:32
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3011
|1.3548
|4373
|2006.11.24 10:32
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3014
|1.3548
|4374
|2006.11.24 10:32
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3017
|1.3548
|4375
|2006.11.24 10:32
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3019
|1.3548
|4376
|2006.11.24 10:32
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3021
|1.3548
|4377
|2006.11.24 10:32
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3023
|1.3548
|4378
|2006.11.24 10:33
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3024
|1.3548
|4379
|2006.11.24 10:33
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3025
|1.3548
|4380
|2006.11.24 10:33
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3028
|1.3548
|4381
|2006.11.24 10:33
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3031
|1.3548
|4382
|2006.11.24 10:33
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3033
|1.3548
|4383
|2006.11.24 10:33
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3034
|1.3548
|4384
|2006.11.24 10:33
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3036
|1.3548
|4385
|2006.11.24 10:33
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3037
|1.3548
|4386
|2006.11.24 10:33
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3039
|1.3548
|4387
|2006.11.24 10:33
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3041
|1.3548
|4388
|2006.11.24 10:33
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3042
|1.3548
|4389
|2006.11.24 10:33
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3044
|1.3548
|4390
|2006.11.24 10:33
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3046
|1.3548
|4391
|2006.11.24 10:33
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3048
|1.3548
|4392
|2006.11.24 10:33
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3050
|1.3548
|4393
|2006.11.24 10:34
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3051
|1.3548
|4394
|2006.11.24 10:34
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3052
|1.3548
|4395
|2006.11.24 10:34
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3053
|1.3548
|4396
|2006.11.24 10:34
|modify
|233
|0.30
|1.2950
|1.3054
|1.3548
|4397
|2006.11.24 10:35
|s/l
|233
|0.30
|1.3054
|1.3054
|1.3548
|309.91
|8764.05
|4398
|2006.11.24 10:35
|buy
|234
|0.40
|1.3056
|1.3034
|1.3654
|4399
|2006.11.24 10:35
|modify
|234
|0.40
|1.3056
|1.3035
|1.3654
|4400
|2006.11.24 10:35
|modify
|234
|0.40
|1.3056
|1.3036
|1.3654
|4401
|2006.11.24 10:42
|modify
|234
|0.40
|1.3056
|1.3037
|1.3654
|4402
|2006.11.24 10:43
|modify
|234
|0.40
|1.3056
|1.3038
|1.3654
|4403
|2006.11.24 10:43
|modify
|234
|0.40
|1.3056
|1.3041
|1.3654
|4404
|2006.11.24 10:43
|modify
|234
|0.40
|1.3056
|1.3043
|1.3654
|4405
|2006.11.24 10:43
|modify
|234
|0.40
|1.3056
|1.3044
|1.3654
|4406
|2006.11.24 10:43
|modify
|234
|0.40
|1.3056
|1.3046
|1.3654
|4407
|2006.11.24 10:43
|modify
|234
|0.40
|1.3056
|1.3048
|1.3654
|4408
|2006.11.24 10:46
|modify
|234
|0.40
|1.3056
|1.3049
|1.3654
|4409
|2006.11.24 10:46
|modify
|234
|0.40
|1.3056
|1.3050
|1.3654
|4410
|2006.11.24 10:47
|modify
|234
|0.40
|1.3056
|1.3052
|1.3654
|4411
|2006.11.24 10:47
|modify
|234
|0.40
|1.3056
|1.3053
|1.3654
|4412
|2006.11.24 10:47
|modify
|234
|0.40
|1.3056
|1.3055
|1.3654
|4413
|2006.11.24 10:48
|modify
|234
|0.40
|1.3056
|1.3058
|1.3654
|4414
|2006.11.24 10:48
|modify
|234
|0.40
|1.3056
|1.3059
|1.3654
|4415
|2006.11.24 10:48
|modify
|234
|0.40
|1.3056
|1.3061
|1.3654
|4416
|2006.11.24 10:48
|modify
|234
|0.40
|1.3056
|1.3063
|1.3654
|4417
|2006.11.24 10:48
|modify
|234
|0.40
|1.3056
|1.3064
|1.3654
|4418
|2006.11.24 10:48
|modify
|234
|0.40
|1.3056
|1.3066
|1.3654
|4419
|2006.11.24 10:51
|s/l
|234
|0.40
|1.3066
|1.3066
|1.3654
|40.00
|8804.05
|4420
|2006.11.24 10:51
|buy
|235
|0.40
|1.3067
|1.3045
|1.3665
|4421
|2006.11.24 10:53
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3046
|1.3665
|4422
|2006.11.24 10:59
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3047
|1.3665
|4423
|2006.11.24 10:59
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3048
|1.3665
|4424
|2006.11.24 10:59
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3049
|1.3665
|4425
|2006.11.24 11:00
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3050
|1.3665
|4426
|2006.11.24 11:22
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3051
|1.3665
|4427
|2006.11.24 12:12
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3052
|1.3665
|4428
|2006.11.24 12:12
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3053
|1.3665
|4429
|2006.11.24 12:12
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3054
|1.3665
|4430
|2006.11.24 12:15
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3055
|1.3665
|4431
|2006.11.24 12:16
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3056
|1.3665
|4432
|2006.11.24 12:16
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3057
|1.3665
|4433
|2006.11.24 12:17
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3058
|1.3665
|4434
|2006.11.24 12:19
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3059
|1.3665
|4435
|2006.11.24 12:19
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3061
|1.3665
|4436
|2006.11.24 12:19
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3062
|1.3665
|4437
|2006.11.24 12:19
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3064
|1.3665
|4438
|2006.11.24 12:20
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3066
|1.3665
|4439
|2006.11.24 12:20
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3067
|1.3665
|4440
|2006.11.24 12:20
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3068
|1.3665
|4441
|2006.11.24 12:20
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3070
|1.3665
|4442
|2006.11.24 12:22
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3071
|1.3665
|4443
|2006.11.24 12:31
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3072
|1.3665
|4444
|2006.11.24 12:31
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3073
|1.3665
|4445
|2006.11.24 12:31
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3074
|1.3665
|4446
|2006.11.24 12:31
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3075
|1.3665
|4447
|2006.11.24 12:31
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3077
|1.3665
|4448
|2006.11.24 12:31
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3080
|1.3665
|4449
|2006.11.24 12:31
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3082
|1.3665
|4450
|2006.11.24 12:31
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3084
|1.3665
|4451
|2006.11.24 12:31
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3085
|1.3665
|4452
|2006.11.24 12:31
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3087
|1.3665
|4453
|2006.11.24 12:31
|modify
|235
|0.40
|1.3067
|1.3089
|1.3665
|4454
|2006.11.24 12:37
|s/l
|235
|0.40
|1.3089
|1.3089
|1.3665
|88.00
|8892.05
|4455
|2006.11.24 12:37
|buy
|236
|0.40
|1.3091
|1.3069
|1.3689
|4456
|2006.11.24 12:37
|modify
|236
|0.40
|1.3091
|1.3070
|1.3689
|4457
|2006.11.24 12:38
|modify
|236
|0.40
|1.3091
|1.3071
|1.3689
|4458
|2006.11.24 12:42
|modify
|236
|0.40
|1.3091
|1.3072
|1.3689
|4459
|2006.11.24 12:42
|modify
|236
|0.40
|1.3091
|1.3073
|1.3689
|4460
|2006.11.24 12:43
|modify
|236
|0.40
|1.3091
|1.3074
|1.3689
|4461
|2006.11.24 12:44
|modify
|236
|0.40
|1.3091
|1.3075
|1.3689
|4462
|2006.11.24 13:07
|s/l
|236
|0.40
|1.3075
|1.3075
|1.3689
|-64.00
|8828.05
|4463
|2006.11.24 13:07
|buy
|237
|0.40
|1.3077
|1.3055
|1.3675
|4464
|2006.11.24 13:07
|modify
|237
|0.40
|1.3077
|1.3056
|1.3675
|4465
|2006.11.24 13:15
|modify
|237
|0.40
|1.3077
|1.3057
|1.3675
|4466
|2006.11.24 13:15
|modify
|237
|0.40
|1.3077
|1.3058
|1.3675
|4467
|2006.11.24 13:16
|modify
|237
|0.40
|1.3077
|1.3059
|1.3675
|4468
|2006.11.24 13:16
|modify
|237
|0.40
|1.3077
|1.3060
|1.3675
|4469
|2006.11.24 13:17
|modify
|237
|0.40
|1.3077
|1.3061
|1.3675
|4470
|2006.11.24 13:20
|modify
|237
|0.40
|1.3077
|1.3062
|1.3675
|4471
|2006.11.24 13:21
|modify
|237
|0.40
|1.3077
|1.3064
|1.3675
|4472
|2006.11.24 13:27
|modify
|237
|0.40
|1.3077
|1.3065
|1.3675
|4473
|2006.11.24 13:30
|modify
|237
|0.40
|1.3077
|1.3067
|1.3675
|4474
|2006.11.24 13:32
|modify
|237
|0.40
|1.3077
|1.3068
|1.3675
|4475
|2006.11.24 13:32
|modify
|237
|0.40
|1.3077
|1.3069
|1.3675
|4476
|2006.11.24 13:32
|modify
|237
|0.40
|1.3077
|1.3070
|1.3675
|4477
|2006.11.24 13:59
|modify
|237
|0.40
|1.3077
|1.3071
|1.3675
|4478
|2006.11.24 14:02
|modify
|237
|0.40
|1.3077
|1.3072
|1.3675
|4479
|2006.11.24 14:02
|modify
|237
|0.40
|1.3077
|1.3073
|1.3675
|4480
|2006.11.24 14:04
|modify
|237
|0.40
|1.3077
|1.3074
|1.3675
|4481
|2006.11.24 14:06
|modify
|237
|0.40
|1.3077
|1.3075
|1.3675
|4482
|2006.11.24 14:06
|modify
|237
|0.40
|1.3077
|1.3076
|1.3675
|4483
|2006.11.24 14:06
|modify
|237
|0.40
|1.3077
|1.3077
|1.3675
|4484
|2006.11.24 14:07
|modify
|237
|0.40
|1.3077
|1.3078
|1.3675
|4485
|2006.11.24 15:03
|s/l
|237
|0.40
|1.3078
|1.3078
|1.3675
|4.00
|8832.05
|4486
|2006.11.24 15:03
|buy
|238
|0.40
|1.3080
|1.3058
|1.3678
|4487
|2006.11.24 15:03
|modify
|238
|0.40
|1.3080
|1.3059
|1.3678
|4488
|2006.11.24 15:10
|modify
|238
|0.40
|1.3080
|1.3061
|1.3678
|4489
|2006.11.24 15:30
|modify
|238
|0.40
|1.3080
|1.3062
|1.3678
|4490
|2006.11.24 15:32
|modify
|238
|0.40
|1.3080
|1.3063
|1.3678
|4491
|2006.11.24 15:32
|modify
|238
|0.40
|1.3080
|1.3064
|1.3678
|4492
|2006.11.24 15:32
|modify
|238
|0.40
|1.3080
|1.3065
|1.3678
|4493
|2006.11.24 15:32
|modify
|238
|0.40
|1.3080
|1.3067
|1.3678
|4494
|2006.11.24 15:33
|modify
|238
|0.40
|1.3080
|1.3068
|1.3678
|4495
|2006.11.24 15:33
|modify
|238
|0.40
|1.3080
|1.3069
|1.3678
|4496
|2006.11.24 17:13
|modify
|238
|0.40
|1.3080
|1.3070
|1.3678
|4497
|2006.11.24 17:13
|modify
|238
|0.40
|1.3080
|1.3071
|1.3678
|4498
|2006.11.24 17:13
|modify
|238
|0.40
|1.3080
|1.3073
|1.3678
|4499
|2006.11.24 17:14
|modify
|238
|0.40
|1.3080
|1.3074
|1.3678
|4500
|2006.11.24 17:14
|modify
|238
|0.40
|1.3080
|1.3075
|1.3678
|4501
|2006.11.24 17:14
|modify
|238
|0.40
|1.3080
|1.3076
|1.3678
|4502
|2006.11.24 17:18
|modify
|238
|0.40
|1.3080
|1.3077
|1.3678
|4503
|2006.11.24 17:18
|modify
|238
|0.40
|1.3080
|1.3078
|1.3678
|4504
|2006.11.24 17:19
|modify
|238
|0.40
|1.3080
|1.3079
|1.3678
|4505
|2006.11.24 17:20
|modify
|238
|0.40
|1.3080
|1.3080
|1.3678
|4506
|2006.11.24 17:21
|modify
|238
|0.40
|1.3080
|1.3083
|1.3678
|4507
|2006.11.24 18:44
|s/l
|238
|0.40
|1.3083
|1.3083
|1.3678
|12.00
|8844.05
|4508
|2006.11.24 18:44
|buy
|239
|0.40
|1.3085
|1.3063
|1.3683
|4509
|2006.11.24 18:50
|modify
|239
|0.40
|1.3085
|1.3065
|1.3683
|4510
|2006.11.24 18:51
|modify
|239
|0.40
|1.3085
|1.3066
|1.3683
|4511
|2006.11.24 18:52
|modify
|239
|0.40
|1.3085
|1.3067
|1.3683
|4512
|2006.11.24 19:05
|modify
|239
|0.40
|1.3085
|1.3068
|1.3683
|4513
|2006.11.24 19:08
|modify
|239
|0.40
|1.3085
|1.3070
|1.3683
|4514
|2006.11.24 19:09
|modify
|239
|0.40
|1.3085
|1.3071
|1.3683
|4515
|2006.11.24 19:19
|modify
|239
|0.40
|1.3085
|1.3072
|1.3683
|4516
|2006.11.24 19:26
|modify
|239
|0.40
|1.3085
|1.3073
|1.3683
|4517
|2006.11.24 19:27
|modify
|239
|0.40
|1.3085
|1.3074
|1.3683
|4518
|2006.11.24 19:32
|modify
|239
|0.40
|1.3085
|1.3075
|1.3683
|4519
|2006.11.24 20:51
|modify
|239
|0.40
|1.3085
|1.3076
|1.3683
|4520
|2006.11.24 20:59
|modify
|239
|0.40
|1.3085
|1.3077
|1.3683
|4521
|2006.11.24 21:04
|modify
|239
|0.40
|1.3085
|1.3078
|1.3683
|4522
|2006.11.24 21:19
|modify
|239
|0.40
|1.3085
|1.3079
|1.3683
|4523
|2006.11.24 21:22
|modify
|239
|0.40
|1.3085
|1.3080
|1.3683
|4524
|2006.11.24 21:23
|modify
|239
|0.40
|1.3085
|1.3081
|1.3683
|4525
|2006.11.24 21:25
|modify
|239
|0.40
|1.3085
|1.3082
|1.3683
|4526
|2006.11.24 21:27
|modify
|239
|0.40
|1.3085
|1.3083
|1.3683
|4527
|2006.11.24 21:28
|modify
|239
|0.40
|1.3085
|1.3084
|1.3683
|4528
|2006.11.27 00:00
|modify
|239
|0.40
|1.3085
|1.3145
|1.3683
|4529
|2006.11.27 00:06
|modify
|239
|0.40
|1.3085
|1.3146
|1.3683
|4530
|2006.11.27 00:30
|s/l
|239
|0.40
|1.3146
|1.3146
|1.3683
|241.21
|9085.25
|4531
|2006.11.27 00:30
|buy
|240
|0.40
|1.3148
|1.3126
|1.3746
|4532
|2006.11.27 00:30
|modify
|240
|0.40
|1.3148
|1.3127
|1.3746
|4533
|2006.11.27 00:34
|modify
|240
|0.40
|1.3148
|1.3129
|1.3746
|4534
|2006.11.27 00:34
|modify
|240
|0.40
|1.3148
|1.3131
|1.3746
|4535
|2006.11.27 00:34
|modify
|240
|0.40
|1.3148
|1.3132
|1.3746
|4536
|2006.11.27 00:35
|modify
|240
|0.40
|1.3148
|1.3133
|1.3746
|4537
|2006.11.27 00:36
|modify
|240
|0.40
|1.3148
|1.3134
|1.3746
|4538
|2006.11.27 00:36
|modify
|240
|0.40
|1.3148
|1.3137
|1.3746
|4539
|2006.11.27 00:44
|modify
|240
|0.40
|1.3148
|1.3138
|1.3746
|4540
|2006.11.27 00:44
|modify
|240
|0.40
|1.3148
|1.3139
|1.3746
|4541
|2006.11.27 00:45
|modify
|240
|0.40
|1.3148
|1.3140
|1.3746
|4542
|2006.11.27 00:46
|modify
|240
|0.40
|1.3148
|1.3141
|1.3746
|4543
|2006.11.27 00:48
|modify
|240
|0.40
|1.3148
|1.3142
|1.3746
|4544
|2006.11.27 02:20
|s/l
|240
|0.40
|1.3142
|1.3142
|1.3746
|-24.00
|9061.25
|4545
|2006.11.27 02:20
|buy
|241
|0.40
|1.3143
|1.3121
|1.3741
|4546
|2006.11.27 02:20
|modify
|241
|0.40
|1.3143
|1.3122
|1.3741
|4547
|2006.11.27 02:20
|modify
|241
|0.40
|1.3143
|1.3123
|1.3741
|4548
|2006.11.27 02:23
|modify
|241
|0.40
|1.3143
|1.3126
|1.3741
|4549
|2006.11.27 02:24
|modify
|241
|0.40
|1.3143
|1.3127
|1.3741
|4550
|2006.11.27 02:27
|modify
|241
|0.40
|1.3143
|1.3128
|1.3741
|4551
|2006.11.27 03:05
|s/l
|241
|0.40
|1.3128
|1.3128
|1.3741
|-60.00
|9001.25
|4552
|2006.11.27 03:05
|buy
|242
|0.40
|1.3130
|1.3108
|1.3728
|4553
|2006.11.27 03:05
|modify
|242
|0.40
|1.3130
|1.3109
|1.3728
|4554
|2006.11.27 03:06
|modify
|242
|0.40
|1.3130
|1.3110
|1.3728
|4555
|2006.11.27 03:08
|modify
|242
|0.40
|1.3130
|1.3111
|1.3728
|4556
|2006.11.27 03:08
|modify
|242
|0.40
|1.3130
|1.3112
|1.3728
|4557
|2006.11.27 03:09
|modify
|242
|0.40
|1.3130
|1.3114
|1.3728
|4558
|2006.11.27 03:14
|modify
|242
|0.40
|1.3130
|1.3115
|1.3728
|4559
|2006.11.27 03:45
|modify
|242
|0.40
|1.3130
|1.3116
|1.3728
|4560
|2006.11.27 03:45
|modify
|242
|0.40
|1.3130
|1.3117
|1.3728
|4561
|2006.11.27 03:45
|modify
|242
|0.40
|1.3130
|1.3118
|1.3728
|4562
|2006.11.27 03:46
|modify
|242
|0.40
|1.3130
|1.3120
|1.3728
|4563
|2006.11.27 03:47
|modify
|242
|0.40
|1.3130
|1.3121
|1.3728
|4564
|2006.11.27 03:47
|modify
|242
|0.40
|1.3130
|1.3122
|1.3728
|4565
|2006.11.27 03:47
|modify
|242
|0.40
|1.3130
|1.3123
|1.3728
|4566
|2006.11.27 03:47
|modify
|242
|0.40
|1.3130
|1.3124
|1.3728
|4567
|2006.11.27 03:48
|modify
|242
|0.40
|1.3130
|1.3125
|1.3728
|4568
|2006.11.27 03:49
|modify
|242
|0.40
|1.3130
|1.3126
|1.3728
|4569
|2006.11.27 03:49
|modify
|242
|0.40
|1.3130
|1.3127
|1.3728
|4570
|2006.11.27 03:49
|modify
|242
|0.40
|1.3130
|1.3128
|1.3728
|4571
|2006.11.27 06:24
|s/l
|242
|0.40
|1.3128
|1.3128
|1.3728
|-8.00
|8993.25
|4572
|2006.11.27 06:24
|buy
|243
|0.40
|1.3130
|1.3108
|1.3728
|4573
|2006.11.27 06:24
|modify
|243
|0.40
|1.3130
|1.3109
|1.3728
|4574
|2006.11.27 06:26
|modify
|243
|0.40
|1.3130
|1.3110
|1.3728
|4575
|2006.11.27 06:28
|modify
|243
|0.40
|1.3130
|1.3111
|1.3728
|4576
|2006.11.27 06:32
|modify
|243
|0.40
|1.3130
|1.3112
|1.3728
|4577
|2006.11.27 06:37
|modify
|243
|0.40
|1.3130
|1.3113
|1.3728
|4578
|2006.11.27 07:44
|s/l
|243
|0.40
|1.3113
|1.3113
|1.3728
|-68.00
|8925.25
|4579
|2006.11.27 07:44
|buy
|244
|0.40
|1.3115
|1.3093
|1.3713
|4580
|2006.11.27 07:44
|modify
|244
|0.40
|1.3115
|1.3094
|1.3713
|4581
|2006.11.27 07:44
|modify
|244
|0.40
|1.3115
|1.3095
|1.3713
|4582
|2006.11.27 07:45
|modify
|244
|0.40
|1.3115
|1.3096
|1.3713
|4583
|2006.11.27 07:48
|modify
|244
|0.40
|1.3115
|1.3097
|1.3713
|4584
|2006.11.27 07:48
|modify
|244
|0.40
|1.3115
|1.3098
|1.3713
|4585
|2006.11.27 07:49
|modify
|244
|0.40
|1.3115
|1.3099
|1.3713
|4586
|2006.11.27 07:49
|modify
|244
|0.40
|1.3115
|1.3100
|1.3713
|4587
|2006.11.27 07:49
|modify
|244
|0.40
|1.3115
|1.3101
|1.3713
|4588
|2006.11.27 07:51
|modify
|244
|0.40
|1.3115
|1.3102
|1.3713
|4589
|2006.11.27 08:00
|close
|244
|0.40
|1.3117
|1.3102
|1.3713
|8.00
|8933.25
|4590
|2006.11.27 08:00
|sell
|245
|0.40
|1.3117
|1.3139
|1.2519
|4591
|2006.11.27 08:00
|modify
|245
|0.40
|1.3117
|1.3138
|1.2519
|4592
|2006.11.27 08:00
|modify
|245
|0.40
|1.3117
|1.3137
|1.2519
|4593
|2006.11.27 08:00
|modify
|245
|0.40
|1.3117
|1.3136
|1.2519
|4594
|2006.11.27 08:41
|modify
|245
|0.40
|1.3117
|1.3135
|1.2519
|4595
|2006.11.27 08:45
|modify
|245
|0.40
|1.3117
|1.3134
|1.2519
|4596
|2006.11.27 09:03
|s/l
|245
|0.40
|1.3134
|1.3134
|1.2519
|-68.00
|8865.25
|4597
|2006.11.27 09:03
|sell
|246
|0.40
|1.3132
|1.3154
|1.2534
|4598
|2006.11.27 09:05
|modify
|246
|0.40
|1.3132
|1.3153
|1.2534
|4599
|2006.11.27 09:05
|modify
|246
|0.40
|1.3132
|1.3152
|1.2534
|4600
|2006.11.27 09:14
|modify
|246
|0.40
|1.3132
|1.3151
|1.2534
|4601
|2006.11.27 09:14
|modify
|246
|0.40
|1.3132
|1.3150
|1.2534
|4602
|2006.11.27 09:15
|modify
|246
|0.40
|1.3132
|1.3149
|1.2534
|4603
|2006.11.27 09:15
|modify
|246
|0.40
|1.3132
|1.3148
|1.2534
|4604
|2006.11.27 09:15
|modify
|246
|0.40
|1.3132
|1.3147
|1.2534
|4605
|2006.11.27 09:22
|modify
|246
|0.40
|1.3132
|1.3146
|1.2534
|4606
|2006.11.27 09:22
|modify
|246
|0.40
|1.3132
|1.3145
|1.2534
|4607
|2006.11.27 09:23
|modify
|246
|0.40
|1.3132
|1.3144
|1.2534
|4608
|2006.11.27 09:23
|modify
|246
|0.40
|1.3132
|1.3143
|1.2534
|4609
|2006.11.27 09:23
|modify
|246
|0.40
|1.3132
|1.3142
|1.2534
|4610
|2006.11.27 09:23
|modify
|246
|0.40
|1.3132
|1.3141
|1.2534
|4611
|2006.11.27 09:23
|modify
|246
|0.40
|1.3132
|1.3140
|1.2534
|4612
|2006.11.27 09:23
|modify
|246
|0.40
|1.3132
|1.3138
|1.2534
|4613
|2006.11.27 09:52
|s/l
|246
|0.40
|1.3138
|1.3138
|1.2534
|-24.00
|8841.25
|4614
|2006.11.27 09:52
|sell
|247
|0.40
|1.3136
|1.3158
|1.2538
|4615
|2006.11.27 09:53
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3157
|1.2538
|4616
|2006.11.27 09:53
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3156
|1.2538
|4617
|2006.11.27 09:56
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3155
|1.2538
|4618
|2006.11.27 09:56
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3154
|1.2538
|4619
|2006.11.27 09:59
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3153
|1.2538
|4620
|2006.11.27 09:59
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3152
|1.2538
|4621
|2006.11.27 09:59
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3151
|1.2538
|4622
|2006.11.27 09:59
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3149
|1.2538
|4623
|2006.11.27 09:59
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3147
|1.2538
|4624
|2006.11.27 10:18
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3145
|1.2538
|4625
|2006.11.27 10:18
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3144
|1.2538
|4626
|2006.11.27 10:18
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3143
|1.2538
|4627
|2006.11.27 10:18
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3141
|1.2538
|4628
|2006.11.27 10:18
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3139
|1.2538
|4629
|2006.11.27 10:21
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3137
|1.2538
|4630
|2006.11.27 10:22
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3136
|1.2538
|4631
|2006.11.27 10:25
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3135
|1.2538
|4632
|2006.11.27 10:28
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3134
|1.2538
|4633
|2006.11.27 10:28
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3133
|1.2538
|4634
|2006.11.27 10:28
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3132
|1.2538
|4635
|2006.11.27 10:28
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3130
|1.2538
|4636
|2006.11.27 10:28
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3129
|1.2538
|4637
|2006.11.27 10:29
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3128
|1.2538
|4638
|2006.11.27 10:29
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3127
|1.2538
|4639
|2006.11.27 10:30
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3126
|1.2538
|4640
|2006.11.27 10:30
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3125
|1.2538
|4641
|2006.11.27 10:30
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3123
|1.2538
|4642
|2006.11.27 10:30
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3122
|1.2538
|4643
|2006.11.27 10:30
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3121
|1.2538
|4644
|2006.11.27 10:30
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3119
|1.2538
|4645
|2006.11.27 10:31
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3118
|1.2538
|4646
|2006.11.27 10:31
|modify
|247
|0.40
|1.3136
|1.3117
|1.2538
|4647
|2006.11.27 10:41
|s/l
|247
|0.40
|1.3117
|1.3117
|1.2538
|76.00
|8917.25
|4648
|2006.11.27 10:41
|sell
|248
|0.40
|1.3115
|1.3137
|1.2517
|4649
|2006.11.27 10:42
|modify
|248
|0.40
|1.3115
|1.3136
|1.2517
|4650
|2006.11.27 10:42
|modify
|248
|0.40
|1.3115
|1.3135
|1.2517
|4651
|2006.11.27 10:42
|modify
|248
|0.40
|1.3115
|1.3134
|1.2517
|4652
|2006.11.27 10:47
|modify
|248
|0.40
|1.3115
|1.3133
|1.2517
|4653
|2006.11.27 10:53
|modify
|248
|0.40
|1.3115
|1.3132
|1.2517
|4654
|2006.11.27 10:53
|modify
|248
|0.40
|1.3115
|1.3131
|1.2517
|4655
|2006.11.27 10:53
|modify
|248
|0.40
|1.3115
|1.3130
|1.2517
|4656
|2006.11.27 10:53
|modify
|248
|0.40
|1.3115
|1.3128
|1.2517
|4657
|2006.11.27 10:54
|modify
|248
|0.40
|1.3115
|1.3127
|1.2517
|4658
|2006.11.27 10:54
|modify
|248
|0.40
|1.3115
|1.3126
|1.2517
|4659
|2006.11.27 10:55
|modify
|248
|0.40
|1.3115
|1.3125
|1.2517
|4660
|2006.11.27 10:57
|modify
|248
|0.40
|1.3115
|1.3124
|1.2517
|4661
|2006.11.27 10:57
|modify
|248
|0.40
|1.3115
|1.3123
|1.2517
|4662
|2006.11.27 10:57
|modify
|248
|0.40
|1.3115
|1.3122
|1.2517
|4663
|2006.11.27 10:58
|modify
|248
|0.40
|1.3115
|1.3121
|1.2517
|4664
|2006.11.27 10:58
|modify
|248
|0.40
|1.3115
|1.3119
|1.2517
|4665
|2006.11.27 10:58
|modify
|248
|0.40
|1.3115
|1.3117
|1.2517
|4666
|2006.11.27 10:58
|modify
|248
|0.40
|1.3115
|1.3116
|1.2517
|4667
|2006.11.27 10:58
|modify
|248
|0.40
|1.3115
|1.3114
|1.2517
|4668
|2006.11.27 10:58
|modify
|248
|0.40
|1.3115
|1.3112
|1.2517
|4669
|2006.11.27 10:58
|modify
|248
|0.40
|1.3115
|1.3110
|1.2517
|4670
|2006.11.27 10:58
|modify
|248
|0.40
|1.3115
|1.3108
|1.2517
|4671
|2006.11.27 11:03
|s/l
|248
|0.40
|1.3108
|1.3108
|1.2517
|28.00
|8945.25
|4672
|2006.11.27 11:03
|sell
|249
|0.40
|1.3106
|1.3128
|1.2508
|4673
|2006.11.27 11:05
|modify
|249
|0.40
|1.3106
|1.3127
|1.2508
|4674
|2006.11.27 11:05
|modify
|249
|0.40
|1.3106
|1.3126
|1.2508
|4675
|2006.11.27 11:05
|modify
|249
|0.40
|1.3106
|1.3125
|1.2508
|4676
|2006.11.27 11:32
|s/l
|249
|0.40
|1.3125
|1.3125
|1.2508
|-76.00
|8869.25
|4677
|2006.11.27 11:32
|sell
|250
|0.40
|1.3124
|1.3146
|1.2526
|4678
|2006.11.27 11:32
|modify
|250
|0.40
|1.3124
|1.3145
|1.2526
|4679
|2006.11.27 11:32
|modify
|250
|0.40
|1.3124
|1.3144
|1.2526
|4680
|2006.11.27 11:42
|modify
|250
|0.40
|1.3124
|1.3143
|1.2526
|4681
|2006.11.27 11:43
|modify
|250
|0.40
|1.3124
|1.3141
|1.2526
|4682
|2006.11.27 11:43
|modify
|250
|0.40
|1.3124
|1.3140
|1.2526
|4683
|2006.11.27 12:10
|modify
|250
|0.40
|1.3124
|1.3137
|1.2526
|4684
|2006.11.27 12:14
|modify
|250
|0.40
|1.3124
|1.3135
|1.2526
|4685
|2006.11.27 13:03
|s/l
|250
|0.40
|1.3135
|1.3135
|1.2526
|-44.00
|8825.25
|4686
|2006.11.27 13:03
|sell
|251
|0.40
|1.3133
|1.3155
|1.2535
|4687
|2006.11.27 13:03
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3154
|1.2535
|4688
|2006.11.27 13:04
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3153
|1.2535
|4689
|2006.11.27 13:04
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3152
|1.2535
|4690
|2006.11.27 13:05
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3151
|1.2535
|4691
|2006.11.27 13:05
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3150
|1.2535
|4692
|2006.11.27 13:06
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3149
|1.2535
|4693
|2006.11.27 13:06
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3148
|1.2535
|4694
|2006.11.27 13:06
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3147
|1.2535
|4695
|2006.11.27 13:19
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3146
|1.2535
|4696
|2006.11.27 13:19
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3145
|1.2535
|4697
|2006.11.27 13:19
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3142
|1.2535
|4698
|2006.11.27 13:24
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3141
|1.2535
|4699
|2006.11.27 13:30
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3140
|1.2535
|4700
|2006.11.27 13:30
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3139
|1.2535
|4701
|2006.11.27 13:30
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3138
|1.2535
|4702
|2006.11.27 13:51
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3137
|1.2535
|4703
|2006.11.27 13:57
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3136
|1.2535
|4704
|2006.11.27 14:03
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3135
|1.2535
|4705
|2006.11.27 14:13
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3134
|1.2535
|4706
|2006.11.27 14:14
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3133
|1.2535
|4707
|2006.11.27 14:53
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3132
|1.2535
|4708
|2006.11.27 14:53
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3131
|1.2535
|4709
|2006.11.27 14:53
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3130
|1.2535
|4710
|2006.11.27 15:40
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3128
|1.2535
|4711
|2006.11.27 15:40
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3127
|1.2535
|4712
|2006.11.27 15:41
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3125
|1.2535
|4713
|2006.11.27 15:41
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3124
|1.2535
|4714
|2006.11.27 15:41
|modify
|251
|0.40
|1.3133
|1.3121
|1.2535
|4715
|2006.11.27 16:25
|s/l
|251
|0.40
|1.3121
|1.3121
|1.2535
|48.00
|8873.25
|4716
|2006.11.27 16:25
|sell
|252
|0.40
|1.3119
|1.3141
|1.2521
|4717
|2006.11.27 16:25
|modify
|252
|0.40
|1.3119
|1.3140
|1.2521
|4718
|2006.11.27 16:28
|modify
|252
|0.40
|1.3119
|1.3139
|1.2521
|4719
|2006.11.27 16:28
|modify
|252
|0.40
|1.3119
|1.3138
|1.2521
|4720
|2006.11.27 16:34
|modify
|252
|0.40
|1.3119
|1.3136
|1.2521
|4721
|2006.11.27 16:34
|modify
|252
|0.40
|1.3119
|1.3135
|1.2521
|4722
|2006.11.27 16:34
|modify
|252
|0.40
|1.3119
|1.3132
|1.2521
|4723
|2006.11.27 16:34
|modify
|252
|0.40
|1.3119
|1.3130
|1.2521
|4724
|2006.11.27 16:34
|modify
|252
|0.40
|1.3119
|1.3128
|1.2521
|4725
|2006.11.27 16:35
|modify
|252
|0.40
|1.3119
|1.3127
|1.2521
|4726
|2006.11.27 16:35
|modify
|252
|0.40
|1.3119
|1.3126
|1.2521
|4727
|2006.11.27 16:35
|modify
|252
|0.40
|1.3119
|1.3124
|1.2521
|4728
|2006.11.27 17:17
|s/l
|252
|0.40
|1.3124
|1.3124
|1.2521
|-20.00
|8853.25
|4729
|2006.11.27 17:17
|sell
|253
|0.40
|1.3122
|1.3144
|1.2524
|4730
|2006.11.27 17:17
|modify
|253
|0.40
|1.3122
|1.3143
|1.2524
|4731
|2006.11.27 17:18
|modify
|253
|0.40
|1.3122
|1.3142
|1.2524
|4732
|2006.11.27 17:43
|modify
|253
|0.40
|1.3122
|1.3141
|1.2524
|4733
|2006.11.27 17:44
|modify
|253
|0.40
|1.3122
|1.3140
|1.2524
|4734
|2006.11.27 17:44
|modify
|253
|0.40
|1.3122
|1.3139
|1.2524
|4735
|2006.11.27 17:44
|modify
|253
|0.40
|1.3122
|1.3137
|1.2524
|4736
|2006.11.27 17:45
|modify
|253
|0.40
|1.3122
|1.3136
|1.2524
|4737
|2006.11.27 21:13
|s/l
|253
|0.40
|1.3136
|1.3136
|1.2524
|-56.00
|8797.25
|4738
|2006.11.27 21:13
|sell
|254
|0.40
|1.3138
|1.3160
|1.2540
|4739
|2006.11.27 21:14
|modify
|254
|0.40
|1.3138
|1.3159
|1.2540
|4740
|2006.11.27 21:14
|modify
|254
|0.40
|1.3138
|1.3158
|1.2540
|4741
|2006.11.27 21:16
|modify
|254
|0.40
|1.3138
|1.3157
|1.2540
|4742
|2006.11.27 21:16
|modify
|254
|0.40
|1.3138
|1.3155
|1.2540
|4743
|2006.11.27 21:16
|modify
|254
|0.40
|1.3138
|1.3154
|1.2540
|4744
|2006.11.27 21:16
|modify
|254
|0.40
|1.3138
|1.3151
|1.2540
|4745
|2006.11.27 21:59
|modify
|254
|0.40
|1.3138
|1.3150
|1.2540
|4746
|2006.11.27 21:59
|modify
|254
|0.40
|1.3138
|1.3149
|1.2540
|4747
|2006.11.28 03:00
|close
|254
|0.40
|1.3142
|1.3149
|1.2540
|-14.01
|8783.24
|4748
|2006.11.28 03:00
|buy
|255
|0.40
|1.3142
|1.3120
|1.3740
|4749
|2006.11.28 03:36
|modify
|255
|0.40
|1.3142
|1.3121
|1.3740
|4750
|2006.11.28 03:38
|modify
|255
|0.40
|1.3142
|1.3122
|1.3740
|4751
|2006.11.28 03:38
|modify
|255
|0.40
|1.3142
|1.3124
|1.3740
|4752
|2006.11.28 03:43
|modify
|255
|0.40
|1.3142
|1.3125
|1.3740
|4753
|2006.11.28 04:35
|modify
|255
|0.40
|1.3142
|1.3126
|1.3740
|4754
|2006.11.28 05:47
|modify
|255
|0.40
|1.3142
|1.3127
|1.3740
|4755
|2006.11.28 07:54
|s/l
|255
|0.40
|1.3127
|1.3127
|1.3740
|-60.00
|8723.24
|4756
|2006.11.28 07:54
|buy
|256
|0.30
|1.3128
|1.3106
|1.3726
|4757
|2006.11.28 07:54
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3107
|1.3726
|4758
|2006.11.28 08:39
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3108
|1.3726
|4759
|2006.11.28 08:39
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3110
|1.3726
|4760
|2006.11.28 08:40
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3112
|1.3726
|4761
|2006.11.28 09:14
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3113
|1.3726
|4762
|2006.11.28 09:14
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3114
|1.3726
|4763
|2006.11.28 09:14
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3115
|1.3726
|4764
|2006.11.28 09:15
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3116
|1.3726
|4765
|2006.11.28 09:15
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3117
|1.3726
|4766
|2006.11.28 09:16
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3118
|1.3726
|4767
|2006.11.28 09:16
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3119
|1.3726
|4768
|2006.11.28 09:53
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3120
|1.3726
|4769
|2006.11.28 09:53
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3121
|1.3726
|4770
|2006.11.28 09:54
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3122
|1.3726
|4771
|2006.11.28 09:54
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3123
|1.3726
|4772
|2006.11.28 09:55
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3124
|1.3726
|4773
|2006.11.28 09:55
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3125
|1.3726
|4774
|2006.11.28 09:55
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3126
|1.3726
|4775
|2006.11.28 09:55
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3127
|1.3726
|4776
|2006.11.28 09:55
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3128
|1.3726
|4777
|2006.11.28 10:07
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3129
|1.3726
|4778
|2006.11.28 10:07
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3130
|1.3726
|4779
|2006.11.28 10:07
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3132
|1.3726
|4780
|2006.11.28 10:07
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3133
|1.3726
|4781
|2006.11.28 10:07
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3134
|1.3726
|4782
|2006.11.28 10:07
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3135
|1.3726
|4783
|2006.11.28 10:07
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3137
|1.3726
|4784
|2006.11.28 10:08
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3138
|1.3726
|4785
|2006.11.28 10:08
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3139
|1.3726
|4786
|2006.11.28 10:11
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3140
|1.3726
|4787
|2006.11.28 10:11
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3141
|1.3726
|4788
|2006.11.28 10:11
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3142
|1.3726
|4789
|2006.11.28 10:11
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3143
|1.3726
|4790
|2006.11.28 10:11
|modify
|256
|0.30
|1.3128
|1.3144
|1.3726
|4791
|2006.11.28 10:27
|s/l
|256
|0.30
|1.3144
|1.3144
|1.3726
|48.00
|8771.24
|4792
|2006.11.28 10:27
|buy
|257
|0.40
|1.3145
|1.3123
|1.3743
|4793
|2006.11.28 10:27
|modify
|257
|0.40
|1.3145
|1.3124
|1.3743
|4794
|2006.11.28 10:28
|modify
|257
|0.40
|1.3145
|1.3125
|1.3743
|4795
|2006.11.28 10:28
|modify
|257
|0.40
|1.3145
|1.3126
|1.3743
|4796
|2006.11.28 10:28
|modify
|257
|0.40
|1.3145
|1.3127
|1.3743
|4797
|2006.11.28 10:29
|modify
|257
|0.40
|1.3145
|1.3128
|1.3743
|4798
|2006.11.28 10:29
|modify
|257
|0.40
|1.3145
|1.3129
|1.3743
|4799
|2006.11.28 10:30
|modify
|257
|0.40
|1.3145
|1.3130
|1.3743
|4800
|2006.11.28 10:41
|modify
|257
|0.40
|1.3145
|1.3131
|1.3743
|4801
|2006.11.28 10:49
|s/l
|257
|0.40
|1.3131
|1.3131
|1.3743
|-56.00
|8715.24
|4802
|2006.11.28 10:49
|buy
|258
|0.30
|1.3133
|1.3111
|1.3731
|4803
|2006.11.28 10:49
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3112
|1.3731
|4804
|2006.11.28 10:51
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3113
|1.3731
|4805
|2006.11.28 10:51
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3114
|1.3731
|4806
|2006.11.28 10:51
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3115
|1.3731
|4807
|2006.11.28 10:51
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3116
|1.3731
|4808
|2006.11.28 10:52
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3117
|1.3731
|4809
|2006.11.28 10:52
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3118
|1.3731
|4810
|2006.11.28 10:52
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3119
|1.3731
|4811
|2006.11.28 10:55
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3120
|1.3731
|4812
|2006.11.28 10:57
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3121
|1.3731
|4813
|2006.11.28 10:57
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3122
|1.3731
|4814
|2006.11.28 10:57
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3123
|1.3731
|4815
|2006.11.28 11:18
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3124
|1.3731
|4816
|2006.11.28 11:29
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3125
|1.3731
|4817
|2006.11.28 11:38
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3126
|1.3731
|4818
|2006.11.28 11:38
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3128
|1.3731
|4819
|2006.11.28 11:38
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3129
|1.3731
|4820
|2006.11.28 11:59
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3130
|1.3731
|4821
|2006.11.28 12:02
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3131
|1.3731
|4822
|2006.11.28 12:02
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3132
|1.3731
|4823
|2006.11.28 12:02
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3133
|1.3731
|4824
|2006.11.28 12:02
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3134
|1.3731
|4825
|2006.11.28 12:03
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3135
|1.3731
|4826
|2006.11.28 12:03
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3139
|1.3731
|4827
|2006.11.28 12:25
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3140
|1.3731
|4828
|2006.11.28 12:25
|modify
|258
|0.30
|1.3133
|1.3141
|1.3731
|4829
|2006.11.28 13:00
|s/l
|258
|0.30
|1.3141
|1.3141
|1.3731
|24.00
|8739.24
|4830
|2006.11.28 13:00
|buy
|259
|0.30
|1.3143
|1.3121
|1.3741
|4831
|2006.11.28 13:00
|modify
|259
|0.30
|1.3143
|1.3122
|1.3741
|4832
|2006.11.28 13:00
|modify
|259
|0.30
|1.3143
|1.3123
|1.3741
|4833
|2006.11.28 13:01
|modify
|259
|0.30
|1.3143
|1.3124
|1.3741
|4834
|2006.11.28 13:01
|modify
|259
|0.30
|1.3143
|1.3125
|1.3741
|4835
|2006.11.28 13:01
|modify
|259
|0.30
|1.3143
|1.3126
|1.3741
|4836
|2006.11.28 13:07
|modify
|259
|0.30
|1.3143
|1.3127
|1.3741
|4837
|2006.11.28 13:07
|modify
|259
|0.30
|1.3143
|1.3128
|1.3741
|4838
|2006.11.28 13:13
|modify
|259
|0.30
|1.3143
|1.3129
|1.3741
|4839
|2006.11.28 13:13
|modify
|259
|0.30
|1.3143
|1.3130
|1.3741
|4840
|2006.11.28 13:13
|modify
|259
|0.30
|1.3143
|1.3132
|1.3741
|4841
|2006.11.28 13:13
|modify
|259
|0.30
|1.3143
|1.3133
|1.3741
|4842
|2006.11.28 13:55
|s/l
|259
|0.30
|1.3133
|1.3133
|1.3741
|-30.00
|8709.24
|4843
|2006.11.28 13:55
|buy
|260
|0.30
|1.3135
|1.3113
|1.3733
|4844
|2006.11.28 13:55
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3115
|1.3733
|4845
|2006.11.28 13:56
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3116
|1.3733
|4846
|2006.11.28 13:59
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3119
|1.3733
|4847
|2006.11.28 14:04
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3120
|1.3733
|4848
|2006.11.28 14:04
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3121
|1.3733
|4849
|2006.11.28 14:29
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3122
|1.3733
|4850
|2006.11.28 14:52
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3125
|1.3733
|4851
|2006.11.28 15:02
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3126
|1.3733
|4852
|2006.11.28 15:03
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3127
|1.3733
|4853
|2006.11.28 15:03
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3128
|1.3733
|4854
|2006.11.28 15:03
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3129
|1.3733
|4855
|2006.11.28 15:04
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3130
|1.3733
|4856
|2006.11.28 15:05
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3131
|1.3733
|4857
|2006.11.28 15:06
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3132
|1.3733
|4858
|2006.11.28 15:30
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3133
|1.3733
|4859
|2006.11.28 15:30
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3135
|1.3733
|4860
|2006.11.28 15:30
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3136
|1.3733
|4861
|2006.11.28 15:30
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3138
|1.3733
|4862
|2006.11.28 15:33
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3139
|1.3733
|4863
|2006.11.28 15:33
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3140
|1.3733
|4864
|2006.11.28 15:33
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3141
|1.3733
|4865
|2006.11.28 15:33
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3142
|1.3733
|4866
|2006.11.28 15:34
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3143
|1.3733
|4867
|2006.11.28 15:34
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3145
|1.3733
|4868
|2006.11.28 15:34
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3146
|1.3733
|4869
|2006.11.28 15:34
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3147
|1.3733
|4870
|2006.11.28 15:34
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3149
|1.3733
|4871
|2006.11.28 15:34
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3150
|1.3733
|4872
|2006.11.28 15:34
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3151
|1.3733
|4873
|2006.11.28 15:34
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3152
|1.3733
|4874
|2006.11.28 15:34
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3153
|1.3733
|4875
|2006.11.28 15:35
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3155
|1.3733
|4876
|2006.11.28 15:35
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3157
|1.3733
|4877
|2006.11.28 15:35
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3159
|1.3733
|4878
|2006.11.28 15:35
|modify
|260
|0.30
|1.3135
|1.3160
|1.3733
|4879
|2006.11.28 15:49
|s/l
|260
|0.30
|1.3160
|1.3160
|1.3733
|75.00
|8784.24
|4880
|2006.11.28 15:49
|buy
|261
|0.40
|1.3162
|1.3140
|1.3760
|4881
|2006.11.28 15:49
|modify
|261
|0.40
|1.3162
|1.3141
|1.3760
|4882
|2006.11.28 15:52
|modify
|261
|0.40
|1.3162
|1.3142
|1.3760
|4883
|2006.11.28 15:56
|modify
|261
|0.40
|1.3162
|1.3143
|1.3760
|4884
|2006.11.28 15:57
|modify
|261
|0.40
|1.3162
|1.3144
|1.3760
|4885
|2006.11.28 15:57
|modify
|261
|0.40
|1.3162
|1.3145
|1.3760
|4886
|2006.11.28 15:57
|modify
|261
|0.40
|1.3162
|1.3146
|1.3760
|4887
|2006.11.28 16:00
|modify
|261
|0.40
|1.3162
|1.3147
|1.3760
|4888
|2006.11.28 16:35
|modify
|261
|0.40
|1.3162
|1.3148
|1.3760
|4889
|2006.11.28 16:35
|modify
|261
|0.40
|1.3162
|1.3149
|1.3760
|4890
|2006.11.28 16:35
|modify
|261
|0.40
|1.3162
|1.3151
|1.3760
|4891
|2006.11.28 16:36
|modify
|261
|0.40
|1.3162
|1.3153
|1.3760
|4892
|2006.11.28 16:36
|modify
|261
|0.40
|1.3162
|1.3155
|1.3760
|4893
|2006.11.28 17:01
|s/l
|261
|0.40
|1.3155
|1.3155
|1.3760
|-28.00
|8756.24
|4894
|2006.11.28 17:01
|buy
|262
|0.40
|1.3156
|1.3134
|1.3754
|4895
|2006.11.28 17:01
|modify
|262
|0.40
|1.3156
|1.3135
|1.3754
|4896
|2006.11.28 17:01
|modify
|262
|0.40
|1.3156
|1.3136
|1.3754
|4897
|2006.11.28 17:12
|modify
|262
|0.40
|1.3156
|1.3137
|1.3754
|4898
|2006.11.28 17:12
|modify
|262
|0.40
|1.3156
|1.3138
|1.3754
|4899
|2006.11.28 17:12
|modify
|262
|0.40
|1.3156
|1.3139
|1.3754
|4900
|2006.11.28 17:12
|modify
|262
|0.40
|1.3156
|1.3140
|1.3754
|4901
|2006.11.28 18:06
|s/l
|262
|0.40
|1.3140
|1.3140
|1.3754
|-64.00
|8692.24
|4902
|2006.11.28 18:06
|buy
|263
|0.30
|1.3142
|1.3120
|1.3740
|4903
|2006.11.28 18:07
|modify
|263
|0.30
|1.3142
|1.3121
|1.3740
|4904
|2006.11.28 18:08
|modify
|263
|0.30
|1.3142
|1.3122
|1.3740
|4905
|2006.11.28 18:08
|modify
|263
|0.30
|1.3142
|1.3123
|1.3740
|4906
|2006.11.28 18:09
|modify
|263
|0.30
|1.3142
|1.3124
|1.3740
|4907
|2006.11.28 18:09
|modify
|263
|0.30
|1.3142
|1.3125
|1.3740
|4908
|2006.11.28 18:09
|modify
|263
|0.30
|1.3142
|1.3126
|1.3740
|4909
|2006.11.28 18:11
|modify
|263
|0.30
|1.3142
|1.3127
|1.3740
|4910
|2006.11.28 18:12
|modify
|263
|0.30
|1.3142
|1.3128
|1.3740
|4911
|2006.11.28 18:16
|modify
|263
|0.30
|1.3142
|1.3130
|1.3740
|4912
|2006.11.28 18:16
|modify
|263
|0.30
|1.3142
|1.3131
|1.3740
|4913
|2006.11.28 18:41
|modify
|263
|0.30
|1.3142
|1.3133
|1.3740
|4914
|2006.11.28 18:41
|modify
|263
|0.30
|1.3142
|1.3134
|1.3740
|4915
|2006.11.28 18:41
|modify
|263
|0.30
|1.3142
|1.3135
|1.3740
|4916
|2006.11.28 18:42
|modify
|263
|0.30
|1.3142
|1.3136
|1.3740
|4917
|2006.11.28 18:44
|modify
|263
|0.30
|1.3142
|1.3137
|1.3740
|4918
|2006.11.28 18:46
|modify
|263
|0.30
|1.3142
|1.3138
|1.3740
|4919
|2006.11.28 18:46
|modify
|263
|0.30
|1.3142
|1.3139
|1.3740
|4920
|2006.11.28 18:48
|modify
|263
|0.30
|1.3142
|1.3140
|1.3740
|4921
|2006.11.28 18:48
|modify
|263
|0.30
|1.3142
|1.3142
|1.3740
|4922
|2006.11.28 18:58
|modify
|263
|0.30
|1.3142
|1.3143
|1.3740
|4923
|2006.11.28 18:58
|modify
|263
|0.30
|1.3142
|1.3144
|1.3740
|4924
|2006.11.28 19:30
|s/l
|263
|0.30
|1.3144
|1.3144
|1.3740
|6.00
|8698.24
|4925
|2006.11.28 19:30
|buy
|264
|0.30
|1.3145
|1.3123
|1.3743
|4926
|2006.11.28 19:30
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3125
|1.3743
|4927
|2006.11.28 19:30
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3128
|1.3743
|4928
|2006.11.28 19:31
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3129
|1.3743
|4929
|2006.11.28 19:31
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3130
|1.3743
|4930
|2006.11.28 19:32
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3131
|1.3743
|4931
|2006.11.28 19:32
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3132
|1.3743
|4932
|2006.11.28 19:33
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3133
|1.3743
|4933
|2006.11.28 19:38
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3134
|1.3743
|4934
|2006.11.28 19:38
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3135
|1.3743
|4935
|2006.11.28 19:38
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3136
|1.3743
|4936
|2006.11.28 19:39
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3138
|1.3743
|4937
|2006.11.28 20:01
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3139
|1.3743
|4938
|2006.11.28 20:02
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3140
|1.3743
|4939
|2006.11.28 20:02
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3141
|1.3743
|4940
|2006.11.28 20:02
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3142
|1.3743
|4941
|2006.11.28 20:03
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3143
|1.3743
|4942
|2006.11.28 20:06
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3144
|1.3743
|4943
|2006.11.28 20:06
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3145
|1.3743
|4944
|2006.11.28 20:06
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3148
|1.3743
|4945
|2006.11.28 20:06
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3149
|1.3743
|4946
|2006.11.28 20:06
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3150
|1.3743
|4947
|2006.11.28 20:06
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3153
|1.3743
|4948
|2006.11.28 20:07
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3154
|1.3743
|4949
|2006.11.28 20:07
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3155
|1.3743
|4950
|2006.11.28 20:15
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3157
|1.3743
|4951
|2006.11.28 20:16
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3159
|1.3743
|4952
|2006.11.28 20:16
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3160
|1.3743
|4953
|2006.11.28 20:16
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3162
|1.3743
|4954
|2006.11.28 20:16
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3164
|1.3743
|4955
|2006.11.28 20:16
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3166
|1.3743
|4956
|2006.11.28 20:17
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3167
|1.3743
|4957
|2006.11.28 20:17
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3168
|1.3743
|4958
|2006.11.28 20:17
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3169
|1.3743
|4959
|2006.11.28 20:17
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3171
|1.3743
|4960
|2006.11.28 20:17
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3172
|1.3743
|4961
|2006.11.28 20:17
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3174
|1.3743
|4962
|2006.11.28 20:17
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3176
|1.3743
|4963
|2006.11.28 20:17
|modify
|264
|0.30
|1.3145
|1.3177
|1.3743
|4964
|2006.11.28 20:20
|s/l
|264
|0.30
|1.3177
|1.3177
|1.3743
|96.00
|8794.24
|4965
|2006.11.28 20:20
|buy
|265
|0.40
|1.3178
|1.3156
|1.3776
|4966
|2006.11.28 20:20
|modify
|265
|0.40
|1.3178
|1.3157
|1.3776
|4967
|2006.11.28 20:20
|modify
|265
|0.40
|1.3178
|1.3158
|1.3776
|4968
|2006.11.28 20:20
|modify
|265
|0.40
|1.3178
|1.3162
|1.3776
|4969
|2006.11.28 20:31
|modify
|265
|0.40
|1.3178
|1.3163
|1.3776
|4970
|2006.11.28 20:33
|modify
|265
|0.40
|1.3178
|1.3164
|1.3776
|4971
|2006.11.28 20:33
|modify
|265
|0.40
|1.3178
|1.3165
|1.3776
|4972
|2006.11.28 20:33
|modify
|265
|0.40
|1.3178
|1.3167
|1.3776
|4973
|2006.11.28 20:34
|modify
|265
|0.40
|1.3178
|1.3168
|1.3776
|4974
|2006.11.28 20:35
|modify
|265
|0.40
|1.3178
|1.3169
|1.3776
|4975
|2006.11.28 20:35
|modify
|265
|0.40
|1.3178
|1.3170
|1.3776
|4976
|2006.11.28 20:35
|modify
|265
|0.40
|1.3178
|1.3171
|1.3776
|4977
|2006.11.28 20:37
|modify
|265
|0.40
|1.3178
|1.3172
|1.3776
|4978
|2006.11.28 20:37
|modify
|265
|0.40
|1.3178
|1.3173
|1.3776
|4979
|2006.11.28 20:37
|modify
|265
|0.40
|1.3178
|1.3175
|1.3776
|4980
|2006.11.28 20:37
|modify
|265
|0.40
|1.3178
|1.3176
|1.3776
|4981
|2006.11.28 20:37
|modify
|265
|0.40
|1.3178
|1.3177
|1.3776
|4982
|2006.11.28 20:37
|modify
|265
|0.40
|1.3178
|1.3178
|1.3776
|4983
|2006.11.28 20:38
|modify
|265
|0.40
|1.3178
|1.3180
|1.3776
|4984
|2006.11.28 20:38
|modify
|265
|0.40
|1.3178
|1.3182
|1.3776
|4985
|2006.11.28 20:38
|modify
|265
|0.40
|1.3178
|1.3183
|1.3776
|4986
|2006.11.28 20:38
|modify
|265
|0.40
|1.3178
|1.3184
|1.3776
|4987
|2006.11.28 20:39
|s/l
|265
|0.40
|1.3184
|1.3184
|1.3776
|24.00
|8818.24
|4988
|2006.11.28 20:39
|buy
|266
|0.40
|1.3186
|1.3164
|1.3784
|4989
|2006.11.28 20:39
|modify
|266
|0.40
|1.3186
|1.3165
|1.3784
|4990
|2006.11.28 20:42
|modify
|266
|0.40
|1.3186
|1.3167
|1.3784
|4991
|2006.11.28 20:51
|s/l
|266
|0.40
|1.3167
|1.3167
|1.3784
|-76.00
|8742.24
|4992
|2006.11.28 20:51
|buy
|267
|0.30
|1.3168
|1.3146
|1.3766
|4993
|2006.11.28 20:51
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3147
|1.3766
|4994
|2006.11.28 20:51
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3148
|1.3766
|4995
|2006.11.28 20:52
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3149
|1.3766
|4996
|2006.11.28 20:52
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3150
|1.3766
|4997
|2006.11.28 20:54
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3151
|1.3766
|4998
|2006.11.28 20:54
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3153
|1.3766
|4999
|2006.11.28 20:54
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3154
|1.3766
|5000
|2006.11.28 20:56
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3155
|1.3766
|5001
|2006.11.28 20:57
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3156
|1.3766
|5002
|2006.11.28 20:57
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3157
|1.3766
|5003
|2006.11.28 20:58
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3158
|1.3766
|5004
|2006.11.28 20:59
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3159
|1.3766
|5005
|2006.11.28 20:59
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3160
|1.3766
|5006
|2006.11.28 21:24
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3161
|1.3766
|5007
|2006.11.28 21:28
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3162
|1.3766
|5008
|2006.11.28 21:28
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3163
|1.3766
|5009
|2006.11.28 21:29
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3165
|1.3766
|5010
|2006.11.28 21:30
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3166
|1.3766
|5011
|2006.11.28 21:30
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3167
|1.3766
|5012
|2006.11.28 21:30
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3168
|1.3766
|5013
|2006.11.28 21:30
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3169
|1.3766
|5014
|2006.11.28 21:31
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3170
|1.3766
|5015
|2006.11.28 21:31
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3171
|1.3766
|5016
|2006.11.28 21:43
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3172
|1.3766
|5017
|2006.11.28 21:47
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3173
|1.3766
|5018
|2006.11.28 21:47
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3175
|1.3766
|5019
|2006.11.28 21:58
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3176
|1.3766
|5020
|2006.11.28 22:41
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3179
|1.3766
|5021
|2006.11.28 22:41
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3180
|1.3766
|5022
|2006.11.28 22:41
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3181
|1.3766
|5023
|2006.11.28 22:41
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3183
|1.3766
|5024
|2006.11.28 23:03
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3184
|1.3766
|5025
|2006.11.28 23:03
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3185
|1.3766
|5026
|2006.11.28 23:03
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3186
|1.3766
|5027
|2006.11.28 23:04
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3187
|1.3766
|5028
|2006.11.28 23:04
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3188
|1.3766
|5029
|2006.11.29 01:53
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3190
|1.3766
|5030
|2006.11.29 01:53
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3192
|1.3766
|5031
|2006.11.29 01:53
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3193
|1.3766
|5032
|2006.11.29 01:53
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3194
|1.3766
|5033
|2006.11.29 01:53
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3195
|1.3766
|5034
|2006.11.29 01:53
|modify
|267
|0.30
|1.3168
|1.3197
|1.3766
|5035
|2006.11.29 02:03
|s/l
|267
|0.30
|1.3197
|1.3197
|1.3766
|84.91
|8827.15
|5036
|2006.11.29 02:03
|buy
|268
|0.40
|1.3199
|1.3177
|1.3797
|5037
|2006.11.29 02:03
|modify
|268
|0.40
|1.3199
|1.3178
|1.3797
|5038
|2006.11.29 02:13
|modify
|268
|0.40
|1.3199
|1.3179
|1.3797
|5039
|2006.11.29 02:13
|modify
|268
|0.40
|1.3199
|1.3180
|1.3797
|5040
|2006.11.29 02:14
|modify
|268
|0.40
|1.3199
|1.3181
|1.3797
|5041
|2006.11.29 02:14
|modify
|268
|0.40
|1.3199
|1.3182
|1.3797
|5042
|2006.11.29 02:15
|modify
|268
|0.40
|1.3199
|1.3183
|1.3797
|5043
|2006.11.29 02:15
|modify
|268
|0.40
|1.3199
|1.3184
|1.3797
|5044
|2006.11.29 02:16
|modify
|268
|0.40
|1.3199
|1.3185
|1.3797
|5045
|2006.11.29 02:16
|modify
|268
|0.40
|1.3199
|1.3186
|1.3797
|5046
|2006.11.29 02:16
|modify
|268
|0.40
|1.3199
|1.3187
|1.3797
|5047
|2006.11.29 02:16
|modify
|268
|0.40
|1.3199
|1.3188
|1.3797
|5048
|2006.11.29 02:16
|modify
|268
|0.40
|1.3199
|1.3189
|1.3797
|5049
|2006.11.29 02:24
|modify
|268
|0.40
|1.3199
|1.3190
|1.3797
|5050
|2006.11.29 02:24
|modify
|268
|0.40
|1.3199
|1.3191
|1.3797
|5051
|2006.11.29 02:24
|modify
|268
|0.40
|1.3199
|1.3193
|1.3797
|5052
|2006.11.29 02:24
|modify
|268
|0.40
|1.3199
|1.3194
|1.3797
|5053
|2006.11.29 02:24
|modify
|268
|0.40
|1.3199
|1.3195
|1.3797
|5054
|2006.11.29 02:24
|modify
|268
|0.40
|1.3199
|1.3196
|1.3797
|5055
|2006.11.29 02:25
|modify
|268
|0.40
|1.3199
|1.3197
|1.3797
|5056
|2006.11.29 02:52
|s/l
|268
|0.40
|1.3197
|1.3197
|1.3797
|-8.00
|8819.15
|5057
|2006.11.29 02:52
|buy
|269
|0.40
|1.3199
|1.3177
|1.3797
|5058
|2006.11.29 02:52
|modify
|269
|0.40
|1.3199
|1.3178
|1.3797
|5059
|2006.11.29 02:53
|modify
|269
|0.40
|1.3199
|1.3179
|1.3797
|5060
|2006.11.29 02:53
|modify
|269
|0.40
|1.3199
|1.3180
|1.3797
|5061
|2006.11.29 02:59
|modify
|269
|0.40
|1.3199
|1.3181
|1.3797
|5062
|2006.11.29 02:59
|modify
|269
|0.40
|1.3199
|1.3183
|1.3797
|5063
|2006.11.29 03:05
|modify
|269
|0.40
|1.3199
|1.3184
|1.3797
|5064
|2006.11.29 07:34
|s/l
|269
|0.40
|1.3184
|1.3184
|1.3797
|-60.00
|8759.15
|5065
|2006.11.29 07:34
|buy
|270
|0.40
|1.3186
|1.3164
|1.3784
|5066
|2006.11.29 07:36
|modify
|270
|0.40
|1.3186
|1.3165
|1.3784
|5067
|2006.11.29 07:38
|modify
|270
|0.40
|1.3186
|1.3166
|1.3784
|5068
|2006.11.29 07:39
|modify
|270
|0.40
|1.3186
|1.3167
|1.3784
|5069
|2006.11.29 07:39
|modify
|270
|0.40
|1.3186
|1.3168
|1.3784
|5070
|2006.11.29 07:40
|modify
|270
|0.40
|1.3186
|1.3170
|1.3784
|5071
|2006.11.29 07:48
|modify
|270
|0.40
|1.3186
|1.3171
|1.3784
|5072
|2006.11.29 07:53
|modify
|270
|0.40
|1.3186
|1.3172
|1.3784
|5073
|2006.11.29 08:01
|modify
|270
|0.40
|1.3186
|1.3174
|1.3784
|5074
|2006.11.29 08:06
|modify
|270
|0.40
|1.3186
|1.3175
|1.3784
|5075
|2006.11.29 08:07
|modify
|270
|0.40
|1.3186
|1.3176
|1.3784
|5076
|2006.11.29 08:09
|modify
|270
|0.40
|1.3186
|1.3177
|1.3784
|5077
|2006.11.29 08:09
|modify
|270
|0.40
|1.3186
|1.3179
|1.3784
|5078
|2006.11.29 08:22
|modify
|270
|0.40
|1.3186
|1.3180
|1.3784
|5079
|2006.11.29 08:25
|modify
|270
|0.40
|1.3186
|1.3181
|1.3784
|5080
|2006.11.29 08:26
|modify
|270
|0.40
|1.3186
|1.3182
|1.3784
|5081
|2006.11.29 08:26
|modify
|270
|0.40
|1.3186
|1.3183
|1.3784
|5082
|2006.11.29 08:26
|modify
|270
|0.40
|1.3186
|1.3184
|1.3784
|5083
|2006.11.29 08:26
|modify
|270
|0.40
|1.3186
|1.3185
|1.3784
|5084
|2006.11.29 08:26
|modify
|270
|0.40
|1.3186
|1.3186
|1.3784
|5085
|2006.11.29 09:39
|s/l
|270
|0.40
|1.3186
|1.3186
|1.3784
|0.00
|8759.15
|5086
|2006.11.29 09:39
|buy
|271
|0.40
|1.3188
|1.3166
|1.3786
|5087
|2006.11.29 09:39
|modify
|271
|0.40
|1.3188
|1.3167
|1.3786
|5088
|2006.11.29 09:44
|modify
|271
|0.40
|1.3188
|1.3168
|1.3786
|5089
|2006.11.29 10:08
|s/l
|271
|0.40
|1.3168
|1.3168
|1.3786
|-80.00
|8679.15
|5090
|2006.11.29 10:08
|buy
|272
|0.30
|1.3169
|1.3147
|1.3767
|5091
|2006.11.29 10:08
|modify
|272
|0.30
|1.3169
|1.3148
|1.3767
|5092
|2006.11.29 10:08
|modify
|272
|0.30
|1.3169
|1.3149
|1.3767
|5093
|2006.11.29 10:08
|modify
|272
|0.30
|1.3169
|1.3150
|1.3767
|5094
|2006.11.29 10:08
|modify
|272
|0.30
|1.3169
|1.3151
|1.3767
|5095
|2006.11.29 10:09
|modify
|272
|0.30
|1.3169
|1.3152
|1.3767
|5096
|2006.11.29 10:09
|modify
|272
|0.30
|1.3169
|1.3153
|1.3767
|5097
|2006.11.29 10:09
|modify
|272
|0.30
|1.3169
|1.3154
|1.3767
|5098
|2006.11.29 10:10
|modify
|272
|0.30
|1.3169
|1.3155
|1.3767
|5099
|2006.11.29 10:13
|modify
|272
|0.30
|1.3169
|1.3156
|1.3767
|5100
|2006.11.29 10:18
|modify
|272
|0.30
|1.3169
|1.3157
|1.3767
|5101
|2006.11.29 10:53
|modify
|272
|0.30
|1.3169
|1.3158
|1.3767
|5102
|2006.11.29 11:18
|s/l
|272
|0.30
|1.3158
|1.3158
|1.3767
|-33.00
|8646.15
|5103
|2006.11.29 11:18
|buy
|273
|0.30
|1.3160
|1.3138
|1.3758
|5104
|2006.11.29 11:18
|modify
|273
|0.30
|1.3160
|1.3139
|1.3758
|5105
|2006.11.29 11:18
|modify
|273
|0.30
|1.3160
|1.3140
|1.3758
|5106
|2006.11.29 11:18
|modify
|273
|0.30
|1.3160
|1.3141
|1.3758
|5107
|2006.11.29 11:18
|modify
|273
|0.30
|1.3160
|1.3142
|1.3758
|5108
|2006.11.29 11:19
|modify
|273
|0.30
|1.3160
|1.3143
|1.3758
|5109
|2006.11.29 11:22
|modify
|273
|0.30
|1.3160
|1.3145
|1.3758
|5110
|2006.11.29 11:23
|modify
|273
|0.30
|1.3160
|1.3146
|1.3758
|5111
|2006.11.29 11:37
|modify
|273
|0.30
|1.3160
|1.3147
|1.3758
|5112
|2006.11.29 11:37
|modify
|273
|0.30
|1.3160
|1.3148
|1.3758
|5113
|2006.11.29 11:38
|modify
|273
|0.30
|1.3160
|1.3149
|1.3758
|5114
|2006.11.29 11:38
|modify
|273
|0.30
|1.3160
|1.3150
|1.3758
|5115
|2006.11.29 11:38
|modify
|273
|0.30
|1.3160
|1.3151
|1.3758
|5116
|2006.11.29 11:39
|modify
|273
|0.30
|1.3160
|1.3152
|1.3758
|5117
|2006.11.29 11:45
|modify
|273
|0.30
|1.3160
|1.3154
|1.3758
|5118
|2006.11.29 11:45
|modify
|273
|0.30
|1.3160
|1.3155
|1.3758
|5119
|2006.11.29 11:45
|modify
|273
|0.30
|1.3160
|1.3156
|1.3758
|5120
|2006.11.29 11:58
|s/l
|273
|0.30
|1.3156
|1.3156
|1.3758
|-12.00
|8634.15
|5121
|2006.11.29 11:58
|buy
|274
|0.30
|1.3158
|1.3136
|1.3756
|5122
|2006.11.29 11:58
|modify
|274
|0.30
|1.3158
|1.3138
|1.3756
|5123
|2006.11.29 11:59
|modify
|274
|0.30
|1.3158
|1.3140
|1.3756
|5124
|2006.11.29 12:00
|close
|274
|0.30
|1.3159
|1.3140
|1.3756
|3.00
|8637.15
|5125
|2006.11.29 12:00
|sell
|275
|0.30
|1.3159
|1.3181
|1.2561
|5126
|2006.11.29 12:00
|modify
|275
|0.30
|1.3159
|1.3180
|1.2561
|5127
|2006.11.29 12:00
|modify
|275
|0.30
|1.3159
|1.3179
|1.2561
|5128
|2006.11.29 12:51
|modify
|275
|0.30
|1.3159
|1.3178
|1.2561
|5129
|2006.11.29 12:51
|modify
|275
|0.30
|1.3159
|1.3177
|1.2561
|5130
|2006.11.29 12:52
|modify
|275
|0.30
|1.3159
|1.3176
|1.2561
|5131
|2006.11.29 12:52
|modify
|275
|0.30
|1.3159
|1.3175
|1.2561
|5132
|2006.11.29 13:45
|modify
|275
|0.30
|1.3159
|1.3174
|1.2561
|5133
|2006.11.29 13:45
|modify
|275
|0.30
|1.3159
|1.3173
|1.2561
|5134
|2006.11.29 13:48
|modify
|275
|0.30
|1.3159
|1.3172
|1.2561
|5135
|2006.11.29 13:48
|modify
|275
|0.30
|1.3159
|1.3171
|1.2561
|5136
|2006.11.29 13:48
|modify
|275
|0.30
|1.3159
|1.3170
|1.2561
|5137
|2006.11.29 14:12
|modify
|275
|0.30
|1.3159
|1.3169
|1.2561
|5138
|2006.11.29 14:13
|modify
|275
|0.30
|1.3159
|1.3168
|1.2561
|5139
|2006.11.29 15:30
|modify
|275
|0.30
|1.3159
|1.3165
|1.2561
|5140
|2006.11.29 15:30
|modify
|275
|0.30
|1.3159
|1.3162
|1.2561
|5141
|2006.11.29 15:30
|modify
|275
|0.30
|1.3159
|1.3161
|1.2561
|5142
|2006.11.29 15:30
|modify
|275
|0.30
|1.3159
|1.3157
|1.2561
|5143
|2006.11.29 15:30
|modify
|275
|0.30
|1.3159
|1.3153
|1.2561
|5144
|2006.11.29 15:33
|s/l
|275
|0.30
|1.3153
|1.3153
|1.2561
|18.00
|8655.15
|5145
|2006.11.29 15:33
|sell
|276
|0.30
|1.3152
|1.3174
|1.2554
|5146
|2006.11.29 15:39
|modify
|276
|0.30
|1.3152
|1.3173
|1.2554
|5147
|2006.11.29 15:40
|modify
|276
|0.30
|1.3152
|1.3172
|1.2554
|5148
|2006.11.29 15:40
|modify
|276
|0.30
|1.3152
|1.3171
|1.2554
|5149
|2006.11.29 15:45
|modify
|276
|0.30
|1.3152
|1.3170
|1.2554
|5150
|2006.11.29 15:45
|modify
|276
|0.30
|1.3152
|1.3169
|1.2554
|5151
|2006.11.29 15:45
|modify
|276
|0.30
|1.3152
|1.3168
|1.2554
|5152
|2006.11.29 15:45
|modify
|276
|0.30
|1.3152
|1.3167
|1.2554
|5153
|2006.11.29 15:46
|modify
|276
|0.30
|1.3152
|1.3166
|1.2554
|5154
|2006.11.29 15:46
|modify
|276
|0.30
|1.3152
|1.3165
|1.2554
|5155
|2006.11.29 15:46
|modify
|276
|0.30
|1.3152
|1.3164
|1.2554
|5156
|2006.11.29 15:46
|modify
|276
|0.30
|1.3152
|1.3163
|1.2554
|5157
|2006.11.29 15:47
|modify
|276
|0.30
|1.3152
|1.3162
|1.2554
|5158
|2006.11.29 15:48
|modify
|276
|0.30
|1.3152
|1.3161
|1.2554
|5159
|2006.11.29 16:00
|modify
|276
|0.30
|1.3152
|1.3160
|1.2554
|5160
|2006.11.29 16:04
|s/l
|276
|0.30
|1.3160
|1.3160
|1.2554
|-24.00
|8631.15
|5161
|2006.11.29 16:04
|sell
|277
|0.30
|1.3158
|1.3180
|1.2560
|5162
|2006.11.29 16:04
|modify
|277
|0.30
|1.3158
|1.3179
|1.2560
|5163
|2006.11.29 16:04
|modify
|277
|0.30
|1.3158
|1.3178
|1.2560
|5164
|2006.11.29 16:04
|modify
|277
|0.30
|1.3158
|1.3176
|1.2560
|5165
|2006.11.29 16:04
|modify
|277
|0.30
|1.3158
|1.3174
|1.2560
|5166
|2006.11.29 16:05
|modify
|277
|0.30
|1.3158
|1.3173
|1.2560
|5167
|2006.11.29 16:05
|modify
|277
|0.30
|1.3158
|1.3172
|1.2560
|5168
|2006.11.29 16:29
|s/l
|277
|0.30
|1.3172
|1.3172
|1.2560
|-42.00
|8589.15
|5169
|2006.11.29 16:29
|sell
|278
|0.30
|1.3171
|1.3193
|1.2573
|5170
|2006.11.29 16:29
|modify
|278
|0.30
|1.3171
|1.3192
|1.2573
|5171
|2006.11.29 16:31
|modify
|278
|0.30
|1.3171
|1.3191
|1.2573
|5172
|2006.11.29 16:37
|modify
|278
|0.30
|1.3171
|1.3190
|1.2573
|5173
|2006.11.29 16:40
|modify
|278
|0.30
|1.3171
|1.3189
|1.2573
|5174
|2006.11.29 16:40
|modify
|278
|0.30
|1.3171
|1.3188
|1.2573
|5175
|2006.11.29 16:40
|modify
|278
|0.30
|1.3171
|1.3187
|1.2573
|5176
|2006.11.29 16:40
|modify
|278
|0.30
|1.3171
|1.3186
|1.2573
|5177
|2006.11.29 17:00
|modify
|278
|0.30
|1.3171
|1.3185
|1.2573
|5178
|2006.11.29 17:00
|modify
|278
|0.30
|1.3171
|1.3184
|1.2573
|5179
|2006.11.29 17:05
|modify
|278
|0.30
|1.3171
|1.3182
|1.2573
|5180
|2006.11.29 17:06
|modify
|278
|0.30
|1.3171
|1.3181
|1.2573
|5181
|2006.11.29 17:06
|modify
|278
|0.30
|1.3171
|1.3179
|1.2573
|5182
|2006.11.29 17:06
|modify
|278
|0.30
|1.3171
|1.3178
|1.2573
|5183
|2006.11.29 17:06
|modify
|278
|0.30
|1.3171
|1.3177
|1.2573
|5184
|2006.11.29 17:06
|modify
|278
|0.30
|1.3171
|1.3175
|1.2573
|5185
|2006.11.29 17:07
|modify
|278
|0.30
|1.3171
|1.3174
|1.2573
|5186
|2006.11.29 17:07
|modify
|278
|0.30
|1.3171
|1.3169
|1.2573
|5187
|2006.11.29 17:07
|modify
|278
|0.30
|1.3171
|1.3168
|1.2573
|5188
|2006.11.29 17:12
|s/l
|278
|0.30
|1.3168
|1.3168
|1.2573
|9.00
|8598.15
|5189
|2006.11.29 17:12
|sell
|279
|0.30
|1.3166
|1.3188
|1.2568
|5190
|2006.11.29 17:12
|modify
|279
|0.30
|1.3166
|1.3187
|1.2568
|5191
|2006.11.29 17:12
|modify
|279
|0.30
|1.3166
|1.3186
|1.2568
|5192
|2006.11.29 17:12
|modify
|279
|0.30
|1.3166
|1.3185
|1.2568
|5193
|2006.11.29 17:12
|modify
|279
|0.30
|1.3166
|1.3183
|1.2568
|5194
|2006.11.29 17:14
|modify
|279
|0.30
|1.3166
|1.3182
|1.2568
|5195
|2006.11.29 17:14
|modify
|279
|0.30
|1.3166
|1.3181
|1.2568
|5196
|2006.11.29 17:14
|modify
|279
|0.30
|1.3166
|1.3179
|1.2568
|5197
|2006.11.29 17:14
|modify
|279
|0.30
|1.3166
|1.3178
|1.2568
|5198
|2006.11.29 17:23
|modify
|279
|0.30
|1.3166
|1.3177
|1.2568
|5199
|2006.11.29 17:24
|modify
|279
|0.30
|1.3166
|1.3176
|1.2568
|5200
|2006.11.29 17:24
|modify
|279
|0.30
|1.3166
|1.3175
|1.2568
|5201
|2006.11.29 17:25
|modify
|279
|0.30
|1.3166
|1.3174
|1.2568
|5202
|2006.11.29 17:26
|modify
|279
|0.30
|1.3166
|1.3173
|1.2568
|5203
|2006.11.29 17:26
|modify
|279
|0.30
|1.3166
|1.3172
|1.2568
|5204
|2006.11.29 17:29
|modify
|279
|0.30
|1.3166
|1.3171
|1.2568
|5205
|2006.11.29 18:03
|modify
|279
|0.30
|1.3166
|1.3170
|1.2568
|5206
|2006.11.29 18:03
|modify
|279
|0.30
|1.3166
|1.3169
|1.2568
|5207
|2006.11.29 18:05
|modify
|279
|0.30
|1.3166
|1.3167
|1.2568
|5208
|2006.11.29 18:05
|modify
|279
|0.30
|1.3166
|1.3165
|1.2568
|5209
|2006.11.29 18:06
|modify
|279
|0.30
|1.3166
|1.3163
|1.2568
|5210
|2006.11.29 18:06
|modify
|279
|0.30
|1.3166
|1.3161
|1.2568
|5211
|2006.11.29 18:19
|modify
|279
|0.30
|1.3166
|1.3160
|1.2568
|5212
|2006.11.29 18:20
|modify
|279
|0.30
|1.3166
|1.3158
|1.2568
|5213
|2006.11.29 18:20
|modify
|279
|0.30
|1.3166
|1.3157
|1.2568
|5214
|2006.11.29 19:27
|s/l
|279
|0.30
|1.3157
|1.3157
|1.2568
|27.00
|8625.15
|5215
|2006.11.29 19:27
|sell
|280
|0.30
|1.3156
|1.3178
|1.2558
|5216
|2006.11.29 19:27
|modify
|280
|0.30
|1.3156
|1.3177
|1.2558
|5217
|2006.11.29 19:28
|modify
|280
|0.30
|1.3156
|1.3176
|1.2558
|5218
|2006.11.29 19:33
|modify
|280
|0.30
|1.3156
|1.3175
|1.2558
|5219
|2006.11.29 19:54
|modify
|280
|0.30
|1.3156
|1.3174
|1.2558
|5220
|2006.11.29 20:02
|modify
|280
|0.30
|1.3156
|1.3173
|1.2558
|5221
|2006.11.29 20:23
|modify
|280
|0.30
|1.3156
|1.3172
|1.2558
|5222
|2006.11.29 20:23
|modify
|280
|0.30
|1.3156
|1.3170
|1.2558
|5223
|2006.11.29 20:23
|modify
|280
|0.30
|1.3156
|1.3169
|1.2558
|5224
|2006.11.29 20:23
|modify
|280
|0.30
|1.3156
|1.3168
|1.2558
|5225
|2006.11.29 20:24
|modify
|280
|0.30
|1.3156
|1.3167
|1.2558
|5226
|2006.11.29 20:25
|modify
|280
|0.30
|1.3156
|1.3166
|1.2558
|5227
|2006.11.29 20:25
|modify
|280
|0.30
|1.3156
|1.3165
|1.2558
|5228
|2006.11.29 20:25
|modify
|280
|0.30
|1.3156
|1.3163
|1.2558
|5229
|2006.11.29 20:25
|modify
|280
|0.30
|1.3156
|1.3162
|1.2558
|5230
|2006.11.29 20:27
|modify
|280
|0.30
|1.3156
|1.3160
|1.2558
|5231
|2006.11.29 20:28
|modify
|280
|0.30
|1.3156
|1.3159
|1.2558
|5232
|2006.11.29 20:28
|modify
|280
|0.30
|1.3156
|1.3158
|1.2558
|5233
|2006.11.29 20:28
|modify
|280
|0.30
|1.3156
|1.3156
|1.2558
|5234
|2006.11.29 20:28
|modify
|280
|0.30
|1.3156
|1.3155
|1.2558
|5235
|2006.11.29 20:53
|s/l
|280
|0.30
|1.3155
|1.3155
|1.2558
|3.00
|8628.15
|5236
|2006.11.29 20:53
|sell
|281
|0.30
|1.3153
|1.3175
|1.2555
|5237
|2006.11.29 20:53
|modify
|281
|0.30
|1.3153
|1.3174
|1.2555
|5238
|2006.11.29 20:54
|modify
|281
|0.30
|1.3153
|1.3173
|1.2555
|5239
|2006.11.29 20:55
|modify
|281
|0.30
|1.3153
|1.3172
|1.2555
|5240
|2006.11.29 20:56
|modify
|281
|0.30
|1.3153
|1.3170
|1.2555
|5241
|2006.11.29 20:56
|modify
|281
|0.30
|1.3153
|1.3168
|1.2555
|5242
|2006.11.29 22:50
|modify
|281
|0.30
|1.3153
|1.3166
|1.2555
|5243
|2006.11.29 22:50
|modify
|281
|0.30
|1.3153
|1.3165
|1.2555
|5244
|2006.11.29 22:51
|modify
|281
|0.30
|1.3153
|1.3164
|1.2555
|5245
|2006.11.29 22:51
|modify
|281
|0.30
|1.3153
|1.3163
|1.2555
|5246
|2006.11.29 22:52
|modify
|281
|0.30
|1.3153
|1.3161
|1.2555
|5247
|2006.11.30 04:05
|s/l
|281
|0.30
|1.3161
|1.3161
|1.2555
|-19.52
|8608.63
|5248
|2006.11.30 04:05
|sell
|282
|0.30
|1.3159
|1.3181
|1.2561
|5249
|2006.11.30 04:07
|modify
|282
|0.30
|1.3159
|1.3179
|1.2561
|5250
|2006.11.30 07:29
|s/l
|282
|0.30
|1.3179
|1.3179
|1.2561
|-60.00
|8548.63
|5251
|2006.11.30 07:29
|sell
|283
|0.30
|1.3177
|1.3199
|1.2579
|5252
|2006.11.30 07:29
|modify
|283
|0.30
|1.3177
|1.3198
|1.2579
|5253
|2006.11.30 07:34
|modify
|283
|0.30
|1.3177
|1.3197
|1.2579
|5254
|2006.11.30 07:38
|modify
|283
|0.30
|1.3177
|1.3196
|1.2579
|5255
|2006.11.30 07:39
|modify
|283
|0.30
|1.3177
|1.3195
|1.2579
|5256
|2006.11.30 07:39
|modify
|283
|0.30
|1.3177
|1.3194
|1.2579
|5257
|2006.11.30 07:39
|modify
|283
|0.30
|1.3177
|1.3193
|1.2579
|5258
|2006.11.30 07:39
|modify
|283
|0.30
|1.3177
|1.3191
|1.2579
|5259
|2006.11.30 07:39
|modify
|283
|0.30
|1.3177
|1.3188
|1.2579
|5260
|2006.11.30 07:40
|modify
|283
|0.30
|1.3177
|1.3187
|1.2579
|5261
|2006.11.30 07:50
|modify
|283
|0.30
|1.3177
|1.3186
|1.2579
|5262
|2006.11.30 07:53
|modify
|283
|0.30
|1.3177
|1.3185
|1.2579
|5263
|2006.11.30 09:03
|s/l
|283
|0.30
|1.3185
|1.3185
|1.2579
|-24.00
|8524.63
|5264
|2006.11.30 09:03
|sell
|284
|0.30
|1.3183
|1.3205
|1.2585
|5265
|2006.11.30 09:03
|modify
|284
|0.30
|1.3183
|1.3204
|1.2585
|5266
|2006.11.30 09:08
|modify
|284
|0.30
|1.3183
|1.3203
|1.2585
|5267
|2006.11.30 09:09
|modify
|284
|0.30
|1.3183
|1.3202
|1.2585
|5268
|2006.11.30 09:09
|modify
|284
|0.30
|1.3183
|1.3200
|1.2585
|5269
|2006.11.30 10:00
|close
|284
|0.30
|1.3189
|1.3200
|1.2585
|-18.00
|8506.63
|5270
|2006.11.30 10:00
|buy
|285
|0.30
|1.3189
|1.3167
|1.3787
|5271
|2006.11.30 10:25
|modify
|285
|0.30
|1.3189
|1.3168
|1.3787
|5272
|2006.11.30 10:25
|modify
|285
|0.30
|1.3189
|1.3169
|1.3787
|5273
|2006.11.30 10:26
|modify
|285
|0.30
|1.3189
|1.3170
|1.3787
|5274
|2006.11.30 10:26
|modify
|285
|0.30
|1.3189
|1.3172
|1.3787
|5275
|2006.11.30 10:26
|modify
|285
|0.30
|1.3189
|1.3173
|1.3787
|5276
|2006.11.30 10:31
|modify
|285
|0.30
|1.3189
|1.3174
|1.3787
|5277
|2006.11.30 10:39
|modify
|285
|0.30
|1.3189
|1.3175
|1.3787
|5278
|2006.11.30 11:20
|modify
|285
|0.30
|1.3189
|1.3176
|1.3787
|5279
|2006.11.30 11:20
|modify
|285
|0.30
|1.3189
|1.3177
|1.3787
|5280
|2006.11.30 11:23
|modify
|285
|0.30
|1.3189
|1.3178
|1.3787
|5281
|2006.11.30 11:24
|modify
|285
|0.30
|1.3189
|1.3179
|1.3787
|5282
|2006.11.30 11:24
|modify
|285
|0.30
|1.3189
|1.3180
|1.3787
|5283
|2006.11.30 11:24
|modify
|285
|0.30
|1.3189
|1.3182
|1.3787
|5284
|2006.11.30 11:24
|modify
|285
|0.30
|1.3189
|1.3183
|1.3787
|5285
|2006.11.30 11:25
|modify
|285
|0.30
|1.3189
|1.3184
|1.3787
|5286
|2006.11.30 11:25
|modify
|285
|0.30
|1.3189
|1.3185
|1.3787
|5287
|2006.11.30 11:25
|modify
|285
|0.30
|1.3189
|1.3186
|1.3787
|5288
|2006.11.30 11:25
|modify
|285
|0.30
|1.3189
|1.3187
|1.3787
|5289
|2006.11.30 11:25
|modify
|285
|0.30
|1.3189
|1.3188
|1.3787
|5290
|2006.11.30 11:25
|modify
|285
|0.30
|1.3189
|1.3189
|1.3787
|5291
|2006.11.30 11:25
|modify
|285
|0.30
|1.3189
|1.3190
|1.3787
|5292
|2006.11.30 12:12
|s/l
|285
|0.30
|1.3190
|1.3190
|1.3787
|3.00
|8509.63
|5293
|2006.11.30 12:12
|buy
|286
|0.30
|1.3192
|1.3170
|1.3790
|5294
|2006.11.30 12:12
|modify
|286
|0.30
|1.3192
|1.3171
|1.3790
|5295
|2006.11.30 12:12
|modify
|286
|0.30
|1.3192
|1.3174
|1.3790
|5296
|2006.11.30 12:13
|modify
|286
|0.30
|1.3192
|1.3175
|1.3790
|5297
|2006.11.30 12:33
|modify
|286
|0.30
|1.3192
|1.3176
|1.3790
|5298
|2006.11.30 13:14
|modify
|286
|0.30
|1.3192
|1.3177
|1.3790
|5299
|2006.11.30 13:14
|modify
|286
|0.30
|1.3192
|1.3178
|1.3790
|5300
|2006.11.30 13:15
|modify
|286
|0.30
|1.3192
|1.3179
|1.3790
|5301
|2006.11.30 13:19
|modify
|286
|0.30
|1.3192
|1.3181
|1.3790
|5302
|2006.11.30 13:23
|modify
|286
|0.30
|1.3192
|1.3182
|1.3790
|5303
|2006.11.30 13:23
|modify
|286
|0.30
|1.3192
|1.3183
|1.3790
|5304
|2006.11.30 13:30
|modify
|286
|0.30
|1.3192
|1.3184
|1.3790
|5305
|2006.11.30 13:31
|modify
|286
|0.30
|1.3192
|1.3185
|1.3790
|5306
|2006.11.30 13:34
|modify
|286
|0.30
|1.3192
|1.3186
|1.3790
|5307
|2006.11.30 13:36
|modify
|286
|0.30
|1.3192
|1.3187
|1.3790
|5308
|2006.11.30 14:47
|modify
|286
|0.30
|1.3192
|1.3188
|1.3790
|5309
|2006.11.30 14:48
|modify
|286
|0.30
|1.3192
|1.3189
|1.3790
|5310
|2006.11.30 15:31
|modify
|286
|0.30
|1.3192
|1.3191
|1.3790
|5311
|2006.11.30 15:31
|modify
|286
|0.30
|1.3192
|1.3193
|1.3790
|5312
|2006.11.30 15:31
|modify
|286
|0.30
|1.3192
|1.3194
|1.3790
|5313
|2006.11.30 15:34
|s/l
|286
|0.30
|1.3194
|1.3194
|1.3790
|6.00
|8515.63
|5314
|2006.11.30 15:34
|buy
|287
|0.30
|1.3196
|1.3174
|1.3794
|5315
|2006.11.30 15:34
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3175
|1.3794
|5316
|2006.11.30 15:34
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3176
|1.3794
|5317
|2006.11.30 15:34
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3177
|1.3794
|5318
|2006.11.30 15:34
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3178
|1.3794
|5319
|2006.11.30 15:46
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3179
|1.3794
|5320
|2006.11.30 15:46
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3180
|1.3794
|5321
|2006.11.30 16:28
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3181
|1.3794
|5322
|2006.11.30 16:28
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3183
|1.3794
|5323
|2006.11.30 16:57
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3184
|1.3794
|5324
|2006.11.30 16:57
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3188
|1.3794
|5325
|2006.11.30 16:57
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3190
|1.3794
|5326
|2006.11.30 16:57
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3193
|1.3794
|5327
|2006.11.30 16:57
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3197
|1.3794
|5328
|2006.11.30 16:58
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3198
|1.3794
|5329
|2006.11.30 16:58
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3200
|1.3794
|5330
|2006.11.30 16:58
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3201
|1.3794
|5331
|2006.11.30 17:04
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3202
|1.3794
|5332
|2006.11.30 17:05
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3203
|1.3794
|5333
|2006.11.30 17:05
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3204
|1.3794
|5334
|2006.11.30 17:05
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3205
|1.3794
|5335
|2006.11.30 17:05
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3207
|1.3794
|5336
|2006.11.30 17:05
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3208
|1.3794
|5337
|2006.11.30 17:05
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3209
|1.3794
|5338
|2006.11.30 17:05
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3210
|1.3794
|5339
|2006.11.30 17:05
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3211
|1.3794
|5340
|2006.11.30 17:08
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3213
|1.3794
|5341
|2006.11.30 17:08
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3216
|1.3794
|5342
|2006.11.30 17:08
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3220
|1.3794
|5343
|2006.11.30 17:14
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3222
|1.3794
|5344
|2006.11.30 17:15
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3223
|1.3794
|5345
|2006.11.30 17:31
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3224
|1.3794
|5346
|2006.11.30 17:32
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3225
|1.3794
|5347
|2006.11.30 17:32
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3229
|1.3794
|5348
|2006.11.30 17:46
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3230
|1.3794
|5349
|2006.11.30 17:46
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3231
|1.3794
|5350
|2006.11.30 17:46
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3232
|1.3794
|5351
|2006.11.30 17:46
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3233
|1.3794
|5352
|2006.11.30 17:46
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3234
|1.3794
|5353
|2006.11.30 17:46
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3235
|1.3794
|5354
|2006.11.30 17:46
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3236
|1.3794
|5355
|2006.11.30 17:57
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3237
|1.3794
|5356
|2006.11.30 17:58
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3238
|1.3794
|5357
|2006.11.30 17:58
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3239
|1.3794
|5358
|2006.11.30 17:59
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3240
|1.3794
|5359
|2006.11.30 18:14
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3241
|1.3794
|5360
|2006.11.30 18:15
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3242
|1.3794
|5361
|2006.11.30 18:15
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3243
|1.3794
|5362
|2006.11.30 18:15
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3244
|1.3794
|5363
|2006.11.30 18:15
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3246
|1.3794
|5364
|2006.11.30 18:16
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3247
|1.3794
|5365
|2006.11.30 18:16
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3248
|1.3794
|5366
|2006.11.30 18:17
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3250
|1.3794
|5367
|2006.11.30 18:17
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3251
|1.3794
|5368
|2006.11.30 18:17
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3253
|1.3794
|5369
|2006.11.30 18:35
|modify
|287
|0.30
|1.3196
|1.3254
|1.3794
|5370
|2006.11.30 19:49
|s/l
|287
|0.30
|1.3254
|1.3254
|1.3794
|174.00
|8689.63
|5371
|2006.11.30 19:49
|buy
|288
|0.30
|1.3256
|1.3234
|1.3854
|5372
|2006.11.30 19:52
|modify
|288
|0.30
|1.3256
|1.3235
|1.3854
|5373
|2006.11.30 20:05
|modify
|288
|0.30
|1.3256
|1.3236
|1.3854
|5374
|2006.11.30 20:05
|modify
|288
|0.30
|1.3256
|1.3237
|1.3854
|5375
|2006.11.30 20:12
|modify
|288
|0.30
|1.3256
|1.3238
|1.3854
|5376
|2006.11.30 20:14
|modify
|288
|0.30
|1.3256
|1.3239
|1.3854
|5377
|2006.11.30 23:14
|s/l
|288
|0.30
|1.3239
|1.3239
|1.3854
|-51.00
|8638.63
|5378
|2006.11.30 23:14
|buy
|289
|0.30
|1.3241
|1.3219
|1.3839
|5379
|2006.11.30 23:16
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3220
|1.3839
|5380
|2006.11.30 23:16
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3221
|1.3839
|5381
|2006.11.30 23:17
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3222
|1.3839
|5382
|2006.11.30 23:46
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3223
|1.3839
|5383
|2006.12.01 00:04
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3224
|1.3839
|5384
|2006.12.01 00:28
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3225
|1.3839
|5385
|2006.12.01 00:29
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3227
|1.3839
|5386
|2006.12.01 01:53
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3228
|1.3839
|5387
|2006.12.01 01:53
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3230
|1.3839
|5388
|2006.12.01 01:54
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3231
|1.3839
|5389
|2006.12.01 02:01
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3232
|1.3839
|5390
|2006.12.01 02:01
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3233
|1.3839
|5391
|2006.12.01 02:01
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3235
|1.3839
|5392
|2006.12.01 02:01
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3236
|1.3839
|5393
|2006.12.01 02:01
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3238
|1.3839
|5394
|2006.12.01 04:25
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3243
|1.3839
|5395
|2006.12.01 04:26
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3244
|1.3839
|5396
|2006.12.01 08:22
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3245
|1.3839
|5397
|2006.12.01 08:23
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3246
|1.3839
|5398
|2006.12.01 08:23
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3247
|1.3839
|5399
|2006.12.01 08:28
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3249
|1.3839
|5400
|2006.12.01 08:29
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3250
|1.3839
|5401
|2006.12.01 08:30
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3251
|1.3839
|5402
|2006.12.01 08:46
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3252
|1.3839
|5403
|2006.12.01 09:45
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3253
|1.3839
|5404
|2006.12.01 09:46
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3255
|1.3839
|5405
|2006.12.01 09:47
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3256
|1.3839
|5406
|2006.12.01 09:52
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3257
|1.3839
|5407
|2006.12.01 09:53
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3258
|1.3839
|5408
|2006.12.01 09:54
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3259
|1.3839
|5409
|2006.12.01 09:55
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3260
|1.3839
|5410
|2006.12.01 09:55
|modify
|289
|0.30
|1.3241
|1.3261
|1.3839
|5411
|2006.12.01 10:03
|s/l
|289
|0.30
|1.3261
|1.3261
|1.3839
|57.91
|8696.53
|5412
|2006.12.01 10:03
|buy
|290
|0.30
|1.3262
|1.3240
|1.3860
|5413
|2006.12.01 10:03
|modify
|290
|0.30
|1.3262
|1.3241
|1.3860
|5414
|2006.12.01 10:04
|modify
|290
|0.30
|1.3262
|1.3242
|1.3860
|5415
|2006.12.01 10:05
|modify
|290
|0.30
|1.3262
|1.3243
|1.3860
|5416
|2006.12.01 10:09
|modify
|290
|0.30
|1.3262
|1.3246
|1.3860
|5417
|2006.12.01 10:16
|modify
|290
|0.30
|1.3262
|1.3247
|1.3860
|5418
|2006.12.01 10:29
|s/l
|290
|0.30
|1.3247
|1.3247
|1.3860
|-45.00
|8651.53
|5419
|2006.12.01 10:29
|buy
|291
|0.30
|1.3247
|1.3225
|1.3845
|5420
|2006.12.01 10:29
|modify
|291
|0.30
|1.3247
|1.3226
|1.3845
|5421
|2006.12.01 11:52
|s/l
|291
|0.30
|1.3226
|1.3226
|1.3845
|-63.00
|8588.53
|5422
|2006.12.01 11:52
|buy
|292
|0.30
|1.3228
|1.3206
|1.3826
|5423
|2006.12.01 11:52
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3207
|1.3826
|5424
|2006.12.01 11:53
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3208
|1.3826
|5425
|2006.12.01 11:53
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3209
|1.3826
|5426
|2006.12.01 11:53
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3210
|1.3826
|5427
|2006.12.01 11:54
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3211
|1.3826
|5428
|2006.12.01 11:54
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3212
|1.3826
|5429
|2006.12.01 11:54
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3213
|1.3826
|5430
|2006.12.01 11:56
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3214
|1.3826
|5431
|2006.12.01 11:57
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3215
|1.3826
|5432
|2006.12.01 11:57
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3216
|1.3826
|5433
|2006.12.01 12:30
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3218
|1.3826
|5434
|2006.12.01 12:31
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3219
|1.3826
|5435
|2006.12.01 12:31
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3220
|1.3826
|5436
|2006.12.01 12:53
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3221
|1.3826
|5437
|2006.12.01 13:23
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3222
|1.3826
|5438
|2006.12.01 13:40
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3223
|1.3826
|5439
|2006.12.01 13:41
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3225
|1.3826
|5440
|2006.12.01 13:41
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3226
|1.3826
|5441
|2006.12.01 13:41
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3228
|1.3826
|5442
|2006.12.01 13:42
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3229
|1.3826
|5443
|2006.12.01 15:02
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3233
|1.3826
|5444
|2006.12.01 15:03
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3234
|1.3826
|5445
|2006.12.01 16:14
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3236
|1.3826
|5446
|2006.12.01 16:15
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3237
|1.3826
|5447
|2006.12.01 16:15
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3238
|1.3826
|5448
|2006.12.01 16:15
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3239
|1.3826
|5449
|2006.12.01 16:15
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3241
|1.3826
|5450
|2006.12.01 16:15
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3243
|1.3826
|5451
|2006.12.01 16:15
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3245
|1.3826
|5452
|2006.12.01 16:15
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3246
|1.3826
|5453
|2006.12.01 16:15
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3247
|1.3826
|5454
|2006.12.01 16:15
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3248
|1.3826
|5455
|2006.12.01 16:15
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3250
|1.3826
|5456
|2006.12.01 16:20
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3251
|1.3826
|5457
|2006.12.01 16:20
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3253
|1.3826
|5458
|2006.12.01 16:21
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3254
|1.3826
|5459
|2006.12.01 16:21
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3255
|1.3826
|5460
|2006.12.01 16:21
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3257
|1.3826
|5461
|2006.12.01 16:21
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3258
|1.3826
|5462
|2006.12.01 16:21
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3260
|1.3826
|5463
|2006.12.01 16:21
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3261
|1.3826
|5464
|2006.12.01 16:21
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3262
|1.3826
|5465
|2006.12.01 16:22
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3263
|1.3826
|5466
|2006.12.01 16:22
|modify
|292
|0.30
|1.3228
|1.3264
|1.3826
|5467
|2006.12.01 16:31
|s/l
|292
|0.30
|1.3264
|1.3264
|1.3826
|108.00
|8696.53
|5468
|2006.12.01 16:31
|buy
|293
|0.30
|1.3266
|1.3244
|1.3864
|5469
|2006.12.01 16:32
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3245
|1.3864
|5470
|2006.12.01 16:33
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3246
|1.3864
|5471
|2006.12.01 16:33
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3247
|1.3864
|5472
|2006.12.01 16:33
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3248
|1.3864
|5473
|2006.12.01 16:34
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3249
|1.3864
|5474
|2006.12.01 16:36
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3250
|1.3864
|5475
|2006.12.01 16:36
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3251
|1.3864
|5476
|2006.12.01 16:36
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3252
|1.3864
|5477
|2006.12.01 16:36
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3253
|1.3864
|5478
|2006.12.01 16:43
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3254
|1.3864
|5479
|2006.12.01 16:43
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3256
|1.3864
|5480
|2006.12.01 16:57
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3257
|1.3864
|5481
|2006.12.01 16:57
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3258
|1.3864
|5482
|2006.12.01 16:57
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3259
|1.3864
|5483
|2006.12.01 16:57
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3260
|1.3864
|5484
|2006.12.01 17:00
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3262
|1.3864
|5485
|2006.12.01 17:00
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3264
|1.3864
|5486
|2006.12.01 17:00
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3265
|1.3864
|5487
|2006.12.01 17:00
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3266
|1.3864
|5488
|2006.12.01 17:00
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3268
|1.3864
|5489
|2006.12.01 17:00
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3269
|1.3864
|5490
|2006.12.01 17:00
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3271
|1.3864
|5491
|2006.12.01 17:00
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3272
|1.3864
|5492
|2006.12.01 17:00
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3274
|1.3864
|5493
|2006.12.01 17:01
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3275
|1.3864
|5494
|2006.12.01 17:01
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3276
|1.3864
|5495
|2006.12.01 17:01
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3277
|1.3864
|5496
|2006.12.01 17:01
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3279
|1.3864
|5497
|2006.12.01 17:01
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3281
|1.3864
|5498
|2006.12.01 17:01
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3283
|1.3864
|5499
|2006.12.01 17:01
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3284
|1.3864
|5500
|2006.12.01 17:01
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3285
|1.3864
|5501
|2006.12.01 17:01
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3286
|1.3864
|5502
|2006.12.01 17:01
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3288
|1.3864
|5503
|2006.12.01 17:01
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3289
|1.3864
|5504
|2006.12.01 17:01
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3290
|1.3864
|5505
|2006.12.01 17:02
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3291
|1.3864
|5506
|2006.12.01 17:02
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3292
|1.3864
|5507
|2006.12.01 17:09
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3293
|1.3864
|5508
|2006.12.01 17:10
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3294
|1.3864
|5509
|2006.12.01 17:10
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3295
|1.3864
|5510
|2006.12.01 17:10
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3296
|1.3864
|5511
|2006.12.01 17:10
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3297
|1.3864
|5512
|2006.12.01 17:11
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3298
|1.3864
|5513
|2006.12.01 17:11
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3299
|1.3864
|5514
|2006.12.01 17:11
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3300
|1.3864
|5515
|2006.12.01 17:11
|modify
|293
|0.30
|1.3266
|1.3301
|1.3864
|5516
|2006.12.01 17:18
|s/l
|293
|0.30
|1.3301
|1.3301
|1.3864
|105.00
|8801.53
|5517
|2006.12.01 17:18
|buy
|294
|0.40
|1.3303
|1.3281
|1.3901
|5518
|2006.12.01 17:18
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3283
|1.3901
|5519
|2006.12.01 17:18
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3285
|1.3901
|5520
|2006.12.01 17:18
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3287
|1.3901
|5521
|2006.12.01 17:19
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3288
|1.3901
|5522
|2006.12.01 17:19
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3289
|1.3901
|5523
|2006.12.01 17:19
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3291
|1.3901
|5524
|2006.12.01 17:20
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3292
|1.3901
|5525
|2006.12.01 17:20
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3293
|1.3901
|5526
|2006.12.01 17:20
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3294
|1.3901
|5527
|2006.12.01 17:20
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3295
|1.3901
|5528
|2006.12.01 17:20
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3296
|1.3901
|5529
|2006.12.01 17:21
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3297
|1.3901
|5530
|2006.12.01 17:28
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3298
|1.3901
|5531
|2006.12.01 17:28
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3299
|1.3901
|5532
|2006.12.01 17:28
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3301
|1.3901
|5533
|2006.12.01 17:29
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3303
|1.3901
|5534
|2006.12.01 17:29
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3304
|1.3901
|5535
|2006.12.01 17:29
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3306
|1.3901
|5536
|2006.12.01 17:29
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3309
|1.3901
|5537
|2006.12.01 17:30
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3310
|1.3901
|5538
|2006.12.01 17:30
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3311
|1.3901
|5539
|2006.12.01 17:30
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3312
|1.3901
|5540
|2006.12.01 17:40
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3318
|1.3901
|5541
|2006.12.01 17:40
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3319
|1.3901
|5542
|2006.12.01 17:40
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3320
|1.3901
|5543
|2006.12.01 17:40
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3321
|1.3901
|5544
|2006.12.01 17:40
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3322
|1.3901
|5545
|2006.12.01 17:41
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3323
|1.3901
|5546
|2006.12.01 17:41
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3324
|1.3901
|5547
|2006.12.01 17:50
|modify
|294
|0.40
|1.3303
|1.3325
|1.3901
|5548
|2006.12.01 18:06
|s/l
|294
|0.40
|1.3325
|1.3325
|1.3901
|88.00
|8889.53
|5549
|2006.12.01 18:06
|buy
|295
|0.40
|1.3327
|1.3305
|1.3925
|5550
|2006.12.01 18:06
|modify
|295
|0.40
|1.3327
|1.3306
|1.3925
|5551
|2006.12.01 18:06
|modify
|295
|0.40
|1.3327
|1.3307
|1.3925
|5552
|2006.12.01 18:06
|modify
|295
|0.40
|1.3327
|1.3308
|1.3925
|5553
|2006.12.01 18:06
|modify
|295
|0.40
|1.3327
|1.3309
|1.3925
|5554
|2006.12.01 18:07
|modify
|295
|0.40
|1.3327
|1.3310
|1.3925
|5555
|2006.12.01 18:07
|modify
|295
|0.40
|1.3327
|1.3311
|1.3925
|5556
|2006.12.01 18:07
|modify
|295
|0.40
|1.3327
|1.3312
|1.3925
|5557
|2006.12.01 18:09
|modify
|295
|0.40
|1.3327
|1.3313
|1.3925
|5558
|2006.12.01 18:34
|s/l
|295
|0.40
|1.3313
|1.3313
|1.3925
|-56.00
|8833.53
|5559
|2006.12.01 18:34
|buy
|296
|0.40
|1.3315
|1.3293
|1.3913
|5560
|2006.12.01 18:43
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3294
|1.3913
|5561
|2006.12.01 18:44
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3295
|1.3913
|5562
|2006.12.01 18:45
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3296
|1.3913
|5563
|2006.12.01 18:45
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3297
|1.3913
|5564
|2006.12.01 19:07
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3298
|1.3913
|5565
|2006.12.01 19:09
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3299
|1.3913
|5566
|2006.12.01 19:11
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3300
|1.3913
|5567
|2006.12.01 19:12
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3301
|1.3913
|5568
|2006.12.01 19:15
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3302
|1.3913
|5569
|2006.12.01 19:18
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3303
|1.3913
|5570
|2006.12.01 19:18
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3304
|1.3913
|5571
|2006.12.01 19:19
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3305
|1.3913
|5572
|2006.12.01 19:58
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3306
|1.3913
|5573
|2006.12.01 20:04
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3307
|1.3913
|5574
|2006.12.01 20:04
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3308
|1.3913
|5575
|2006.12.01 20:05
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3309
|1.3913
|5576
|2006.12.01 21:42
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3310
|1.3913
|5577
|2006.12.01 21:43
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3311
|1.3913
|5578
|2006.12.01 21:43
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3313
|1.3913
|5579
|2006.12.01 21:43
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3314
|1.3913
|5580
|2006.12.01 21:43
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3316
|1.3913
|5581
|2006.12.01 22:23
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3317
|1.3913
|5582
|2006.12.01 22:23
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3319
|1.3913
|5583
|2006.12.01 22:23
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3320
|1.3913
|5584
|2006.12.01 22:23
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3321
|1.3913
|5585
|2006.12.04 00:35
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3322
|1.3913
|5586
|2006.12.04 00:37
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3323
|1.3913
|5587
|2006.12.04 00:47
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3324
|1.3913
|5588
|2006.12.04 00:48
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3325
|1.3913
|5589
|2006.12.04 00:48
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3326
|1.3913
|5590
|2006.12.04 00:53
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3327
|1.3913
|5591
|2006.12.04 00:55
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3328
|1.3913
|5592
|2006.12.04 00:55
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3329
|1.3913
|5593
|2006.12.04 00:55
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3330
|1.3913
|5594
|2006.12.04 00:55
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3333
|1.3913
|5595
|2006.12.04 00:55
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3334
|1.3913
|5596
|2006.12.04 00:55
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3337
|1.3913
|5597
|2006.12.04 00:55
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3339
|1.3913
|5598
|2006.12.04 00:55
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3341
|1.3913
|5599
|2006.12.04 00:59
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3342
|1.3913
|5600
|2006.12.04 00:59
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3343
|1.3913
|5601
|2006.12.04 00:59
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3345
|1.3913
|5602
|2006.12.04 00:59
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3347
|1.3913
|5603
|2006.12.04 00:59
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3348
|1.3913
|5604
|2006.12.04 00:59
|modify
|296
|0.40
|1.3315
|1.3349
|1.3913
|5605
|2006.12.04 02:02
|s/l
|296
|0.40
|1.3349
|1.3349
|1.3913
|133.21
|8966.74
|5606
|2006.12.04 02:02
|buy
|297
|0.40
|1.3351
|1.3329
|1.3949
|5607
|2006.12.04 02:02
|modify
|297
|0.40
|1.3351
|1.3330
|1.3949
|5608
|2006.12.04 03:17
|s/l
|297
|0.40
|1.3330
|1.3330
|1.3949
|-84.00
|8882.74
|5609
|2006.12.04 03:17
|buy
|298
|0.40
|1.3332
|1.3310
|1.3930
|5610
|2006.12.04 03:19
|modify
|298
|0.40
|1.3332
|1.3311
|1.3930
|5611
|2006.12.04 03:20
|modify
|298
|0.40
|1.3332
|1.3312
|1.3930
|5612
|2006.12.04 04:05
|modify
|298
|0.40
|1.3332
|1.3313
|1.3930
|5613
|2006.12.04 04:06
|modify
|298
|0.40
|1.3332
|1.3314
|1.3930
|5614
|2006.12.04 04:07
|modify
|298
|0.40
|1.3332
|1.3315
|1.3930
|5615
|2006.12.04 04:08
|modify
|298
|0.40
|1.3332
|1.3316
|1.3930
|5616
|2006.12.04 04:13
|modify
|298
|0.40
|1.3332
|1.3317
|1.3930
|5617
|2006.12.04 04:14
|modify
|298
|0.40
|1.3332
|1.3318
|1.3930
|5618
|2006.12.04 06:05
|s/l
|298
|0.40
|1.3318
|1.3318
|1.3930
|-56.00
|8826.74
|5619
|2006.12.04 06:05
|buy
|299
|0.40
|1.3320
|1.3298
|1.3918
|5620
|2006.12.04 06:20
|modify
|299
|0.40
|1.3320
|1.3299
|1.3918
|5621
|2006.12.04 06:26
|modify
|299
|0.40
|1.3320
|1.3301
|1.3918
|5622
|2006.12.04 07:00
|close
|299
|0.40
|1.3318
|1.3301
|1.3918
|-8.00
|8818.74
|5623
|2006.12.04 07:00
|sell
|300
|0.40
|1.3318
|1.3340
|1.2720
|5624
|2006.12.04 07:05
|modify
|300
|0.40
|1.3318
|1.3339
|1.2720
|5625
|2006.12.04 07:06
|modify
|300
|0.40
|1.3318
|1.3338
|1.2720
|5626
|2006.12.04 07:13
|modify
|300
|0.40
|1.3318
|1.3337
|1.2720
|5627
|2006.12.04 07:35
|s/l
|300
|0.40
|1.3337
|1.3337
|1.2720
|-76.00
|8742.74
|5628
|2006.12.04 07:35
|sell
|301
|0.30
|1.3336
|1.3358
|1.2738
|5629
|2006.12.04 07:36
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3357
|1.2738
|5630
|2006.12.04 07:36
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3356
|1.2738
|5631
|2006.12.04 07:42
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3355
|1.2738
|5632
|2006.12.04 07:44
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3354
|1.2738
|5633
|2006.12.04 07:50
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3353
|1.2738
|5634
|2006.12.04 07:53
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3352
|1.2738
|5635
|2006.12.04 08:08
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3351
|1.2738
|5636
|2006.12.04 08:10
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3350
|1.2738
|5637
|2006.12.04 08:11
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3349
|1.2738
|5638
|2006.12.04 08:11
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3348
|1.2738
|5639
|2006.12.04 08:11
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3347
|1.2738
|5640
|2006.12.04 08:12
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3345
|1.2738
|5641
|2006.12.04 08:13
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3343
|1.2738
|5642
|2006.12.04 08:15
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3342
|1.2738
|5643
|2006.12.04 08:15
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3341
|1.2738
|5644
|2006.12.04 08:16
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3340
|1.2738
|5645
|2006.12.04 08:16
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3338
|1.2738
|5646
|2006.12.04 08:37
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3337
|1.2738
|5647
|2006.12.04 08:37
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3335
|1.2738
|5648
|2006.12.04 08:37
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3333
|1.2738
|5649
|2006.12.04 09:04
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3332
|1.2738
|5650
|2006.12.04 09:18
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3330
|1.2738
|5651
|2006.12.04 09:52
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3329
|1.2738
|5652
|2006.12.04 09:52
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3328
|1.2738
|5653
|2006.12.04 09:52
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3327
|1.2738
|5654
|2006.12.04 10:02
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3326
|1.2738
|5655
|2006.12.04 10:02
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3324
|1.2738
|5656
|2006.12.04 10:02
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3321
|1.2738
|5657
|2006.12.04 10:03
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3320
|1.2738
|5658
|2006.12.04 10:08
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3317
|1.2738
|5659
|2006.12.04 10:08
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3315
|1.2738
|5660
|2006.12.04 10:08
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3313
|1.2738
|5661
|2006.12.04 10:09
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3312
|1.2738
|5662
|2006.12.04 10:09
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3311
|1.2738
|5663
|2006.12.04 10:09
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3309
|1.2738
|5664
|2006.12.04 10:09
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3308
|1.2738
|5665
|2006.12.04 10:27
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3306
|1.2738
|5666
|2006.12.04 10:28
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3305
|1.2738
|5667
|2006.12.04 10:29
|modify
|301
|0.30
|1.3336
|1.3304
|1.2738
|5668
|2006.12.04 10:38
|s/l
|301
|0.30
|1.3304
|1.3304
|1.2738
|96.00
|8838.74
|5669
|2006.12.04 10:38
|sell
|302
|0.40
|1.3303
|1.3325
|1.2705
|5670
|2006.12.04 10:38
|modify
|302
|0.40
|1.3303
|1.3324
|1.2705
|5671
|2006.12.04 10:38
|modify
|302
|0.40
|1.3303
|1.3322
|1.2705
|5672
|2006.12.04 10:39
|modify
|302
|0.40
|1.3303
|1.3320
|1.2705
|5673
|2006.12.04 10:50
|modify
|302
|0.40
|1.3303
|1.3319
|1.2705
|5674
|2006.12.04 10:50
|modify
|302
|0.40
|1.3303
|1.3317
|1.2705
|5675
|2006.12.04 11:04
|modify
|302
|0.40
|1.3303
|1.3316
|1.2705
|5676
|2006.12.04 11:04
|modify
|302
|0.40
|1.3303
|1.3313
|1.2705
|5677
|2006.12.04 11:07
|modify
|302
|0.40
|1.3303
|1.3312
|1.2705
|5678
|2006.12.04 11:07
|modify
|302
|0.40
|1.3303
|1.3310
|1.2705
|5679
|2006.12.04 11:12
|modify
|302
|0.40
|1.3303
|1.3309
|1.2705
|5680
|2006.12.04 11:18
|s/l
|302
|0.40
|1.3309
|1.3309
|1.2705
|-24.00
|8814.74
|5681
|2006.12.04 11:18
|sell
|303
|0.40
|1.3307
|1.3329
|1.2709
|5682
|2006.12.04 11:19
|modify
|303
|0.40
|1.3307
|1.3328
|1.2709
|5683
|2006.12.04 11:19
|modify
|303
|0.40
|1.3307
|1.3327
|1.2709
|5684
|2006.12.04 11:19
|modify
|303
|0.40
|1.3307
|1.3326
|1.2709
|5685
|2006.12.04 11:50
|modify
|303
|0.40
|1.3307
|1.3325
|1.2709
|5686
|2006.12.04 11:56
|modify
|303
|0.40
|1.3307
|1.3324
|1.2709
|5687
|2006.12.04 11:57
|modify
|303
|0.40
|1.3307
|1.3323
|1.2709
|5688
|2006.12.04 11:57
|modify
|303
|0.40
|1.3307
|1.3321
|1.2709
|5689
|2006.12.04 11:58
|modify
|303
|0.40
|1.3307
|1.3320
|1.2709
|5690
|2006.12.04 11:58
|modify
|303
|0.40
|1.3307
|1.3319
|1.2709
|5691
|2006.12.04 11:58
|modify
|303
|0.40
|1.3307
|1.3318
|1.2709
|5692
|2006.12.04 11:58
|modify
|303
|0.40
|1.3307
|1.3317
|1.2709
|5693
|2006.12.04 11:59
|modify
|303
|0.40
|1.3307
|1.3316
|1.2709
|5694
|2006.12.04 12:24
|modify
|303
|0.40
|1.3307
|1.3314
|1.2709
|5695
|2006.12.04 12:48
|s/l
|303
|0.40
|1.3314
|1.3314
|1.2709
|-28.00
|8786.74
|5696
|2006.12.04 12:48
|sell
|304
|0.40
|1.3314
|1.3336
|1.2716
|5697
|2006.12.04 12:48
|modify
|304
|0.40
|1.3314
|1.3335
|1.2716
|5698
|2006.12.04 12:52
|modify
|304
|0.40
|1.3314
|1.3334
|1.2716
|5699
|2006.12.04 12:52
|modify
|304
|0.40
|1.3314
|1.3332
|1.2716
|5700
|2006.12.04 12:53
|modify
|304
|0.40
|1.3314
|1.3331
|1.2716
|5701
|2006.12.04 13:36
|modify
|304
|0.40
|1.3314
|1.3330
|1.2716
|5702
|2006.12.04 13:37
|modify
|304
|0.40
|1.3314
|1.3329
|1.2716
|5703
|2006.12.04 15:20
|modify
|304
|0.40
|1.3314
|1.3328
|1.2716
|5704
|2006.12.04 15:20
|modify
|304
|0.40
|1.3314
|1.3326
|1.2716
|5705
|2006.12.04 15:26
|modify
|304
|0.40
|1.3314
|1.3325
|1.2716
|5706
|2006.12.04 15:28
|modify
|304
|0.40
|1.3314
|1.3324
|1.2716
|5707
|2006.12.04 15:28
|modify
|304
|0.40
|1.3314
|1.3323
|1.2716
|5708
|2006.12.04 15:28
|modify
|304
|0.40
|1.3314
|1.3322
|1.2716
|5709
|2006.12.04 15:28
|modify
|304
|0.40
|1.3314
|1.3321
|1.2716
|5710
|2006.12.04 15:30
|modify
|304
|0.40
|1.3314
|1.3320
|1.2716
|5711
|2006.12.04 15:31
|modify
|304
|0.40
|1.3314
|1.3319
|1.2716
|5712
|2006.12.04 15:31
|modify
|304
|0.40
|1.3314
|1.3318
|1.2716
|5713
|2006.12.04 15:31
|modify
|304
|0.40
|1.3314
|1.3317
|1.2716
|5714
|2006.12.04 15:31
|modify
|304
|0.40
|1.3314
|1.3315
|1.2716
|5715
|2006.12.04 15:33
|modify
|304
|0.40
|1.3314
|1.3313
|1.2716
|5716
|2006.12.04 15:33
|modify
|304
|0.40
|1.3314
|1.3312
|1.2716
|5717
|2006.12.04 16:12
|s/l
|304
|0.40
|1.3312
|1.3312
|1.2716
|8.00
|8794.74
|5718
|2006.12.04 16:12
|sell
|305
|0.40
|1.3310
|1.3332
|1.2712
|5719
|2006.12.04 16:13
|modify
|305
|0.40
|1.3310
|1.3330
|1.2712
|5720
|2006.12.04 16:14
|modify
|305
|0.40
|1.3310
|1.3329
|1.2712
|5721
|2006.12.04 16:14
|modify
|305
|0.40
|1.3310
|1.3328
|1.2712
|5722
|2006.12.04 16:22
|modify
|305
|0.40
|1.3310
|1.3326
|1.2712
|5723
|2006.12.04 16:26
|modify
|305
|0.40
|1.3310
|1.3325
|1.2712
|5724
|2006.12.04 16:26
|modify
|305
|0.40
|1.3310
|1.3324
|1.2712
|5725
|2006.12.04 16:26
|modify
|305
|0.40
|1.3310
|1.3323
|1.2712
|5726
|2006.12.04 17:30
|modify
|305
|0.40
|1.3310
|1.3321
|1.2712
|5727
|2006.12.04 17:31
|modify
|305
|0.40
|1.3310
|1.3318
|1.2712
|5728
|2006.12.04 17:44
|s/l
|305
|0.40
|1.3318
|1.3318
|1.2712
|-32.00
|8762.74
|5729
|2006.12.04 17:44
|sell
|306
|0.40
|1.3317
|1.3339
|1.2719
|5730
|2006.12.04 17:44
|modify
|306
|0.40
|1.3317
|1.3338
|1.2719
|5731
|2006.12.04 20:51
|modify
|306
|0.40
|1.3317
|1.3337
|1.2719
|5732
|2006.12.04 21:22
|modify
|306
|0.40
|1.3317
|1.3335
|1.2719
|5733
|2006.12.04 21:22
|modify
|306
|0.40
|1.3317
|1.3334
|1.2719
|5734
|2006.12.04 23:45
|s/l
|306
|0.40
|1.3334
|1.3334
|1.2719
|-68.00
|8694.74
|5735
|2006.12.04 23:45
|sell
|307
|0.30
|1.3332
|1.3354
|1.2734
|5736
|2006.12.04 23:45
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3353
|1.2734
|5737
|2006.12.05 03:24
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3351
|1.2734
|5738
|2006.12.05 03:24
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3350
|1.2734
|5739
|2006.12.05 03:25
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3349
|1.2734
|5740
|2006.12.05 03:26
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3348
|1.2734
|5741
|2006.12.05 03:29
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3347
|1.2734
|5742
|2006.12.05 03:32
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3346
|1.2734
|5743
|2006.12.05 03:35
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3345
|1.2734
|5744
|2006.12.05 05:18
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3344
|1.2734
|5745
|2006.12.05 09:33
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3343
|1.2734
|5746
|2006.12.05 09:34
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3342
|1.2734
|5747
|2006.12.05 09:34
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3341
|1.2734
|5748
|2006.12.05 09:34
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3340
|1.2734
|5749
|2006.12.05 09:34
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3339
|1.2734
|5750
|2006.12.05 09:35
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3337
|1.2734
|5751
|2006.12.05 09:35
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3336
|1.2734
|5752
|2006.12.05 09:35
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3335
|1.2734
|5753
|2006.12.05 09:35
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3334
|1.2734
|5754
|2006.12.05 09:35
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3331
|1.2734
|5755
|2006.12.05 11:28
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3330
|1.2734
|5756
|2006.12.05 11:28
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3329
|1.2734
|5757
|2006.12.05 11:28
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3328
|1.2734
|5758
|2006.12.05 11:28
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3327
|1.2734
|5759
|2006.12.05 11:34
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3324
|1.2734
|5760
|2006.12.05 11:58
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3323
|1.2734
|5761
|2006.12.05 11:58
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3322
|1.2734
|5762
|2006.12.05 11:59
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3321
|1.2734
|5763
|2006.12.05 11:59
|modify
|307
|0.30
|1.3332
|1.3320
|1.2734
|5764
|2006.12.05 12:30
|s/l
|307
|0.30
|1.3320
|1.3320
|1.2734
|37.49
|8732.23
|5765
|2006.12.05 12:30
|sell
|308
|0.30
|1.3318
|1.3340
|1.2720
|5766
|2006.12.05 12:31
|modify
|308
|0.30
|1.3318
|1.3339
|1.2720
|5767
|2006.12.05 12:38
|modify
|308
|0.30
|1.3318
|1.3338
|1.2720
|5768
|2006.12.05 12:38
|modify
|308
|0.30
|1.3318
|1.3337
|1.2720
|5769
|2006.12.05 12:38
|modify
|308
|0.30
|1.3318
|1.3336
|1.2720
|5770
|2006.12.05 12:39
|modify
|308
|0.30
|1.3318
|1.3335
|1.2720
|5771
|2006.12.05 12:40
|modify
|308
|0.30
|1.3318
|1.3334
|1.2720
|5772
|2006.12.05 12:41
|modify
|308
|0.30
|1.3318
|1.3333
|1.2720
|5773
|2006.12.05 12:42
|modify
|308
|0.30
|1.3318
|1.3332
|1.2720
|5774
|2006.12.05 13:23
|s/l
|308
|0.30
|1.3332
|1.3332
|1.2720
|-42.00
|8690.23
|5775
|2006.12.05 13:23
|sell
|309
|0.30
|1.3333
|1.3355
|1.2735
|5776
|2006.12.05 13:23
|modify
|309
|0.30
|1.3333
|1.3353
|1.2735
|5777
|2006.12.05 13:23
|modify
|309
|0.30
|1.3333
|1.3352
|1.2735
|5778
|2006.12.05 13:23
|modify
|309
|0.30
|1.3333
|1.3349
|1.2735
|5779
|2006.12.05 13:27
|modify
|309
|0.30
|1.3333
|1.3348
|1.2735
|5780
|2006.12.05 13:27
|modify
|309
|0.30
|1.3333
|1.3347
|1.2735
|5781
|2006.12.05 13:27
|modify
|309
|0.30
|1.3333
|1.3345
|1.2735
|5782
|2006.12.05 13:31
|modify
|309
|0.30
|1.3333
|1.3344
|1.2735
|5783
|2006.12.05 13:31
|modify
|309
|0.30
|1.3333
|1.3343
|1.2735
|5784
|2006.12.05 13:52
|modify
|309
|0.30
|1.3333
|1.3342
|1.2735
|5785
|2006.12.05 13:52
|modify
|309
|0.30
|1.3333
|1.3341
|1.2735
|5786
|2006.12.05 13:57
|modify
|309
|0.30
|1.3333
|1.3340
|1.2735
|5787
|2006.12.05 13:57
|modify
|309
|0.30
|1.3333
|1.3339
|1.2735
|5788
|2006.12.05 13:58
|modify
|309
|0.30
|1.3333
|1.3338
|1.2735
|5789
|2006.12.05 13:58
|modify
|309
|0.30
|1.3333
|1.3337
|1.2735
|5790
|2006.12.05 15:25
|s/l
|309
|0.30
|1.3337
|1.3337
|1.2735
|-12.00
|8678.23
|5791
|2006.12.05 15:25
|sell
|310
|0.30
|1.3336
|1.3358
|1.2738
|5792
|2006.12.05 15:25
|modify
|310
|0.30
|1.3336
|1.3357
|1.2738
|5793
|2006.12.05 15:26
|modify
|310
|0.30
|1.3336
|1.3356
|1.2738
|5794
|2006.12.05 15:30
|s/l
|310
|0.30
|1.3356
|1.3356
|1.2738
|-60.00
|8618.23
|5795
|2006.12.05 15:30
|sell
|311
|0.30
|1.3354
|1.3376
|1.2756
|5796
|2006.12.05 15:30
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3375
|1.2756
|5797
|2006.12.05 15:34
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3374
|1.2756
|5798
|2006.12.05 15:41
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3373
|1.2756
|5799
|2006.12.05 15:42
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3372
|1.2756
|5800
|2006.12.05 15:42
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3371
|1.2756
|5801
|2006.12.05 15:42
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3369
|1.2756
|5802
|2006.12.05 15:44
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3368
|1.2756
|5803
|2006.12.05 15:44
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3367
|1.2756
|5804
|2006.12.05 15:47
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3366
|1.2756
|5805
|2006.12.05 15:47
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3365
|1.2756
|5806
|2006.12.05 15:47
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3364
|1.2756
|5807
|2006.12.05 15:47
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3363
|1.2756
|5808
|2006.12.05 15:47
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3360
|1.2756
|5809
|2006.12.05 15:47
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3357
|1.2756
|5810
|2006.12.05 15:49
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3356
|1.2756
|5811
|2006.12.05 15:49
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3355
|1.2756
|5812
|2006.12.05 15:49
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3354
|1.2756
|5813
|2006.12.05 15:50
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3353
|1.2756
|5814
|2006.12.05 15:50
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3351
|1.2756
|5815
|2006.12.05 15:50
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3348
|1.2756
|5816
|2006.12.05 16:03
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3347
|1.2756
|5817
|2006.12.05 16:03
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3344
|1.2756
|5818
|2006.12.05 16:03
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3342
|1.2756
|5819
|2006.12.05 16:03
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3339
|1.2756
|5820
|2006.12.05 16:04
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3338
|1.2756
|5821
|2006.12.05 16:08
|modify
|311
|0.30
|1.3354
|1.3337
|1.2756
|5822
|2006.12.05 16:38
|s/l
|311
|0.30
|1.3337
|1.3337
|1.2756
|51.00
|8669.23
|5823
|2006.12.05 16:38
|sell
|312
|0.30
|1.3336
|1.3358
|1.2738
|5824
|2006.12.05 16:38
|modify
|312
|0.30
|1.3336
|1.3357
|1.2738
|5825
|2006.12.05 16:39
|modify
|312
|0.30
|1.3336
|1.3356
|1.2738
|5826
|2006.12.05 16:39
|modify
|312
|0.30
|1.3336
|1.3354
|1.2738
|5827
|2006.12.05 16:40
|modify
|312
|0.30
|1.3336
|1.3353
|1.2738
|5828
|2006.12.05 17:00
|close
|312
|0.30
|1.3347
|1.3353
|1.2738
|-33.00
|8636.23
|5829
|2006.12.05 17:00
|buy
|313
|0.30
|1.3347
|1.3325
|1.3945
|5830
|2006.12.05 17:00
|s/l
|313
|0.30
|1.3325
|1.3325
|1.3945
|-66.00
|8570.23
|5831
|2006.12.05 17:00
|buy
|314
|0.30
|1.3327
|1.3305
|1.3925
|5832
|2006.12.05 17:04
|modify
|314
|0.30
|1.3327
|1.3306
|1.3925
|5833
|2006.12.05 17:04
|modify
|314
|0.30
|1.3327
|1.3308
|1.3925
|5834
|2006.12.05 17:04
|modify
|314
|0.30
|1.3327
|1.3310
|1.3925
|5835
|2006.12.05 17:04
|modify
|314
|0.30
|1.3327
|1.3312
|1.3925
|5836
|2006.12.05 17:10
|s/l
|314
|0.30
|1.3312
|1.3312
|1.3925
|-45.00
|8525.23
|5837
|2006.12.05 17:10
|buy
|315
|0.30
|1.3314
|1.3292
|1.3912
|5838
|2006.12.05 17:10
|modify
|315
|0.30
|1.3314
|1.3293
|1.3912
|5839
|2006.12.05 17:10
|modify
|315
|0.30
|1.3314
|1.3294
|1.3912
|5840
|2006.12.05 17:13
|s/l
|315
|0.30
|1.3294
|1.3294
|1.3912
|-60.00
|8465.23
|5841
|2006.12.05 17:13
|buy
|316
|0.30
|1.3296
|1.3274
|1.3894
|5842
|2006.12.05 17:13
|modify
|316
|0.30
|1.3296
|1.3275
|1.3894
|5843
|2006.12.05 17:14
|modify
|316
|0.30
|1.3296
|1.3276
|1.3894
|5844
|2006.12.05 17:14
|modify
|316
|0.30
|1.3296
|1.3277
|1.3894
|5845
|2006.12.05 17:14
|modify
|316
|0.30
|1.3296
|1.3278
|1.3894
|5846
|2006.12.05 17:14
|modify
|316
|0.30
|1.3296
|1.3279
|1.3894
|5847
|2006.12.05 17:14
|modify
|316
|0.30
|1.3296
|1.3280
|1.3894
|5848
|2006.12.05 17:15
|modify
|316
|0.30
|1.3296
|1.3281
|1.3894
|5849
|2006.12.05 17:15
|modify
|316
|0.30
|1.3296
|1.3282
|1.3894
|5850
|2006.12.05 17:15
|modify
|316
|0.30
|1.3296
|1.3283
|1.3894
|5851
|2006.12.05 17:16
|modify
|316
|0.30
|1.3296
|1.3284
|1.3894
|5852
|2006.12.05 17:16
|modify
|316
|0.30
|1.3296
|1.3285
|1.3894
|5853
|2006.12.05 17:16
|modify
|316
|0.30
|1.3296
|1.3286
|1.3894
|5854
|2006.12.05 17:16
|modify
|316
|0.30
|1.3296
|1.3287
|1.3894
|5855
|2006.12.05 17:17
|modify
|316
|0.30
|1.3296
|1.3288
|1.3894
|5856
|2006.12.05 17:27
|s/l
|316
|0.30
|1.3288
|1.3288
|1.3894
|-24.00
|8441.23
|5857
|2006.12.05 17:27
|buy
|317
|0.30
|1.3289
|1.3267
|1.3887
|5858
|2006.12.05 17:27
|modify
|317
|0.30
|1.3289
|1.3268
|1.3887
|5859
|2006.12.05 17:27
|modify
|317
|0.30
|1.3289
|1.3269
|1.3887
|5860
|2006.12.05 17:28
|modify
|317
|0.30
|1.3289
|1.3270
|1.3887
|5861
|2006.12.05 17:28
|modify
|317
|0.30
|1.3289
|1.3271
|1.3887
|5862
|2006.12.05 17:28
|modify
|317
|0.30
|1.3289
|1.3272
|1.3887
|5863
|2006.12.05 17:28
|modify
|317
|0.30
|1.3289
|1.3273
|1.3887
|5864
|2006.12.05 17:28
|modify
|317
|0.30
|1.3289
|1.3274
|1.3887
|5865
|2006.12.05 17:29
|modify
|317
|0.30
|1.3289
|1.3275
|1.3887
|5866
|2006.12.05 17:34
|modify
|317
|0.30
|1.3289
|1.3276
|1.3887
|5867
|2006.12.05 17:34
|modify
|317
|0.30
|1.3289
|1.3277
|1.3887
|5868
|2006.12.05 17:35
|modify
|317
|0.30
|1.3289
|1.3278
|1.3887
|5869
|2006.12.05 17:39
|modify
|317
|0.30
|1.3289
|1.3279
|1.3887
|5870
|2006.12.05 17:39
|modify
|317
|0.30
|1.3289
|1.3281
|1.3887
|5871
|2006.12.05 17:39
|modify
|317
|0.30
|1.3289
|1.3282
|1.3887
|5872
|2006.12.05 17:39
|modify
|317
|0.30
|1.3289
|1.3283
|1.3887
|5873
|2006.12.05 17:53
|modify
|317
|0.30
|1.3289
|1.3284
|1.3887
|5874
|2006.12.05 17:54
|modify
|317
|0.30
|1.3289
|1.3285
|1.3887
|5875
|2006.12.05 17:54
|modify
|317
|0.30
|1.3289
|1.3286
|1.3887
|5876
|2006.12.05 17:54
|modify
|317
|0.30
|1.3289
|1.3288
|1.3887
|5877
|2006.12.05 17:54
|modify
|317
|0.30
|1.3289
|1.3289
|1.3887
|5878
|2006.12.05 17:57
|modify
|317
|0.30
|1.3289
|1.3290
|1.3887
|5879
|2006.12.05 17:57
|modify
|317
|0.30
|1.3289
|1.3291
|1.3887
|5880
|2006.12.05 18:00
|close
|317
|0.30
|1.3309
|1.3291
|1.3887
|60.00
|8501.23
|5881
|2006.12.05 18:00
|sell
|318
|0.30
|1.3309
|1.3331
|1.2711
|5882
|2006.12.05 18:00
|modify
|318
|0.30
|1.3309
|1.3328
|1.2711
|5883
|2006.12.05 18:01
|modify
|318
|0.30
|1.3309
|1.3327
|1.2711
|5884
|2006.12.05 18:03
|modify
|318
|0.30
|1.3309
|1.3326
|1.2711
|5885
|2006.12.05 18:03
|modify
|318
|0.30
|1.3309
|1.3324
|1.2711
|5886
|2006.12.05 18:31
|s/l
|318
|0.30
|1.3324
|1.3324
|1.2711
|-45.00
|8456.23
|5887
|2006.12.05 18:31
|sell
|319
|0.30
|1.3322
|1.3344
|1.2724
|5888
|2006.12.05 18:41
|modify
|319
|0.30
|1.3322
|1.3343
|1.2724
|5889
|2006.12.05 18:42
|modify
|319
|0.30
|1.3322
|1.3342
|1.2724
|5890
|2006.12.05 18:44
|modify
|319
|0.30
|1.3322
|1.3341
|1.2724
|5891
|2006.12.05 18:46
|modify
|319
|0.30
|1.3322
|1.3340
|1.2724
|5892
|2006.12.05 18:46
|modify
|319
|0.30
|1.3322
|1.3338
|1.2724
|5893
|2006.12.05 18:47
|modify
|319
|0.30
|1.3322
|1.3337
|1.2724
|5894
|2006.12.05 18:47
|modify
|319
|0.30
|1.3322
|1.3336
|1.2724
|5895
|2006.12.06 00:11
|modify
|319
|0.30
|1.3322
|1.3335
|1.2724
|5896
|2006.12.06 00:12
|modify
|319
|0.30
|1.3322
|1.3334
|1.2724
|5897
|2006.12.06 00:31
|modify
|319
|0.30
|1.3322
|1.3333
|1.2724
|5898
|2006.12.06 07:38
|s/l
|319
|0.30
|1.3333
|1.3333
|1.2724
|-31.51
|8424.73
|5899
|2006.12.06 07:38
|sell
|320
|0.30
|1.3332
|1.3354
|1.2734
|5900
|2006.12.06 07:38
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3353
|1.2734
|5901
|2006.12.06 07:38
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3352
|1.2734
|5902
|2006.12.06 07:38
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3351
|1.2734
|5903
|2006.12.06 07:40
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3350
|1.2734
|5904
|2006.12.06 07:47
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3349
|1.2734
|5905
|2006.12.06 07:47
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3348
|1.2734
|5906
|2006.12.06 08:59
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3347
|1.2734
|5907
|2006.12.06 09:01
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3346
|1.2734
|5908
|2006.12.06 09:01
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3345
|1.2734
|5909
|2006.12.06 09:01
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3344
|1.2734
|5910
|2006.12.06 09:02
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3342
|1.2734
|5911
|2006.12.06 09:25
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3340
|1.2734
|5912
|2006.12.06 09:26
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3339
|1.2734
|5913
|2006.12.06 09:26
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3338
|1.2734
|5914
|2006.12.06 09:27
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3337
|1.2734
|5915
|2006.12.06 09:27
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3336
|1.2734
|5916
|2006.12.06 09:27
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3334
|1.2734
|5917
|2006.12.06 09:57
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3332
|1.2734
|5918
|2006.12.06 09:57
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3329
|1.2734
|5919
|2006.12.06 09:58
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3328
|1.2734
|5920
|2006.12.06 09:58
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3327
|1.2734
|5921
|2006.12.06 10:17
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3326
|1.2734
|5922
|2006.12.06 10:17
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3325
|1.2734
|5923
|2006.12.06 10:17
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3324
|1.2734
|5924
|2006.12.06 10:17
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3322
|1.2734
|5925
|2006.12.06 10:26
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3321
|1.2734
|5926
|2006.12.06 10:27
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3320
|1.2734
|5927
|2006.12.06 10:27
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3318
|1.2734
|5928
|2006.12.06 10:28
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3317
|1.2734
|5929
|2006.12.06 10:32
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3316
|1.2734
|5930
|2006.12.06 10:32
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3315
|1.2734
|5931
|2006.12.06 10:33
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3314
|1.2734
|5932
|2006.12.06 10:33
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3313
|1.2734
|5933
|2006.12.06 11:16
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3311
|1.2734
|5934
|2006.12.06 11:16
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3310
|1.2734
|5935
|2006.12.06 11:16
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3309
|1.2734
|5936
|2006.12.06 11:16
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3307
|1.2734
|5937
|2006.12.06 11:18
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3306
|1.2734
|5938
|2006.12.06 11:18
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3305
|1.2734
|5939
|2006.12.06 11:18
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3304
|1.2734
|5940
|2006.12.06 11:18
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3302
|1.2734
|5941
|2006.12.06 11:18
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3300
|1.2734
|5942
|2006.12.06 11:18
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3299
|1.2734
|5943
|2006.12.06 11:18
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3298
|1.2734
|5944
|2006.12.06 11:18
|modify
|320
|0.30
|1.3332
|1.3295
|1.2734
|5945
|2006.12.06 11:26
|s/l
|320
|0.30
|1.3295
|1.3295
|1.2734
|111.00
|8535.73
|5946
|2006.12.06 11:26
|sell
|321
|0.30
|1.3293
|1.3315
|1.2695
|5947
|2006.12.06 11:26
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3314
|1.2695
|5948
|2006.12.06 11:27
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3313
|1.2695
|5949
|2006.12.06 11:28
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3312
|1.2695
|5950
|2006.12.06 11:29
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3311
|1.2695
|5951
|2006.12.06 11:30
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3310
|1.2695
|5952
|2006.12.06 11:30
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3309
|1.2695
|5953
|2006.12.06 11:30
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3308
|1.2695
|5954
|2006.12.06 11:30
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3307
|1.2695
|5955
|2006.12.06 11:31
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3306
|1.2695
|5956
|2006.12.06 11:32
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3305
|1.2695
|5957
|2006.12.06 11:38
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3304
|1.2695
|5958
|2006.12.06 11:38
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3303
|1.2695
|5959
|2006.12.06 11:38
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3302
|1.2695
|5960
|2006.12.06 11:39
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3300
|1.2695
|5961
|2006.12.06 11:39
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3299
|1.2695
|5962
|2006.12.06 11:39
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3296
|1.2695
|5963
|2006.12.06 11:39
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3294
|1.2695
|5964
|2006.12.06 11:39
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3293
|1.2695
|5965
|2006.12.06 11:39
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3291
|1.2695
|5966
|2006.12.06 11:39
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3288
|1.2695
|5967
|2006.12.06 11:40
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3287
|1.2695
|5968
|2006.12.06 11:40
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3286
|1.2695
|5969
|2006.12.06 11:40
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3285
|1.2695
|5970
|2006.12.06 11:40
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3283
|1.2695
|5971
|2006.12.06 11:40
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3281
|1.2695
|5972
|2006.12.06 11:40
|modify
|321
|0.30
|1.3293
|1.3280
|1.2695
|5973
|2006.12.06 12:51
|s/l
|321
|0.30
|1.3280
|1.3280
|1.2695
|39.00
|8574.73
|5974
|2006.12.06 12:51
|sell
|322
|0.30
|1.3278
|1.3300
|1.2680
|5975
|2006.12.06 12:51
|modify
|322
|0.30
|1.3278
|1.3299
|1.2680
|5976
|2006.12.06 13:11
|modify
|322
|0.30
|1.3278
|1.3298
|1.2680
|5977
|2006.12.06 13:12
|modify
|322
|0.30
|1.3278
|1.3297
|1.2680
|5978
|2006.12.06 13:14
|modify
|322
|0.30
|1.3278
|1.3296
|1.2680
|5979
|2006.12.06 14:55
|modify
|322
|0.30
|1.3278
|1.3295
|1.2680
|5980
|2006.12.06 15:15
|modify
|322
|0.30
|1.3278
|1.3293
|1.2680
|5981
|2006.12.06 15:15
|modify
|322
|0.30
|1.3278
|1.3291
|1.2680
|5982
|2006.12.06 15:15
|modify
|322
|0.30
|1.3278
|1.3290
|1.2680
|5983
|2006.12.06 15:15
|modify
|322
|0.30
|1.3278
|1.3288
|1.2680
|5984
|2006.12.06 15:15
|modify
|322
|0.30
|1.3278
|1.3286
|1.2680
|5985
|2006.12.06 15:15
|modify
|322
|0.30
|1.3278
|1.3285
|1.2680
|5986
|2006.12.06 15:16
|modify
|322
|0.30
|1.3278
|1.3284
|1.2680
|5987
|2006.12.06 15:16
|modify
|322
|0.30
|1.3278
|1.3283
|1.2680
|5988
|2006.12.06 15:17
|modify
|322
|0.30
|1.3278
|1.3281
|1.2680
|5989
|2006.12.06 15:18
|modify
|322
|0.30
|1.3278
|1.3280
|1.2680
|5990
|2006.12.06 15:18
|modify
|322
|0.30
|1.3278
|1.3278
|1.2680
|5991
|2006.12.06 15:19
|modify
|322
|0.30
|1.3278
|1.3277
|1.2680
|5992
|2006.12.06 16:12
|s/l
|322
|0.30
|1.3277
|1.3277
|1.2680
|3.00
|8577.73
|5993
|2006.12.06 16:12
|sell
|323
|0.30
|1.3276
|1.3298
|1.2678
|5994
|2006.12.06 16:20
|modify
|323
|0.30
|1.3276
|1.3297
|1.2678
|5995
|2006.12.06 16:25
|modify
|323
|0.30
|1.3276
|1.3296
|1.2678
|5996
|2006.12.06 16:25
|modify
|323
|0.30
|1.3276
|1.3295
|1.2678
|5997
|2006.12.06 16:25
|modify
|323
|0.30
|1.3276
|1.3294
|1.2678
|5998
|2006.12.06 16:52
|s/l
|323
|0.30
|1.3294
|1.3294
|1.2678
|-54.00
|8523.73
|5999
|2006.12.06 16:52
|sell
|324
|0.30
|1.3292
|1.3314
|1.2694
|6000
|2006.12.06 16:52
|modify
|324
|0.30
|1.3292
|1.3313
|1.2694
|6001
|2006.12.06 16:54
|modify
|324
|0.30
|1.3292
|1.3312
|1.2694
|6002
|2006.12.06 16:55
|modify
|324
|0.30
|1.3292
|1.3311
|1.2694
|6003
|2006.12.06 17:38
|s/l
|324
|0.30
|1.3311
|1.3311
|1.2694
|-57.00
|8466.73
|6004
|2006.12.06 17:38
|sell
|325
|0.30
|1.3309
|1.3331
|1.2711
|6005
|2006.12.06 17:38
|modify
|325
|0.30
|1.3309
|1.3330
|1.2711
|6006
|2006.12.06 18:00
|close
|325
|0.30
|1.3318
|1.3330
|1.2711
|-27.00
|8439.73
|6007
|2006.12.06 18:00
|buy
|326
|0.30
|1.3318
|1.3296
|1.3916
|6008
|2006.12.06 18:00
|modify
|326
|0.30
|1.3318
|1.3297
|1.3916
|6009
|2006.12.06 20:09
|s/l
|326
|0.30
|1.3297
|1.3297
|1.3916
|-63.00
|8376.73
|6010
|2006.12.06 20:09
|buy
|327
|0.30
|1.3298
|1.3276
|1.3896
|6011
|2006.12.06 22:00
|close
|327
|0.30
|1.3286
|1.3276
|1.3896
|-36.00
|8340.73
|6012
|2006.12.06 22:00
|sell
|328
|0.30
|1.3286
|1.3308
|1.2688
|6013
|2006.12.06 22:00
|modify
|328
|0.30
|1.3286
|1.3306
|1.2688
|6014
|2006.12.06 22:00
|modify
|328
|0.30
|1.3286
|1.3305
|1.2688
|6015
|2006.12.06 22:01
|modify
|328
|0.30
|1.3286
|1.3304
|1.2688
|6016
|2006.12.06 22:01
|modify
|328
|0.30
|1.3286
|1.3303
|1.2688
|6017
|2006.12.06 22:01
|modify
|328
|0.30
|1.3286
|1.3302
|1.2688
|6018
|2006.12.06 22:07
|modify
|328
|0.30
|1.3286
|1.3299
|1.2688
|6019
|2006.12.07 00:54
|modify
|328
|0.30
|1.3286
|1.3298
|1.2688
|6020
|2006.12.07 02:11
|s/l
|328
|0.30
|1.3298
|1.3298
|1.2688
|-31.52
|8309.20
|6021
|2006.12.07 02:11
|sell
|329
|0.30
|1.3297
|1.3319
|1.2699
|6022
|2006.12.07 02:11
|modify
|329
|0.30
|1.3297
|1.3317
|1.2699
|6023
|2006.12.07 02:11
|modify
|329
|0.30
|1.3297
|1.3315
|1.2699
|6024
|2006.12.07 02:11
|modify
|329
|0.30
|1.3297
|1.3313
|1.2699
|6025
|2006.12.07 02:13
|modify
|329
|0.30
|1.3297
|1.3312
|1.2699
|6026
|2006.12.07 02:13
|modify
|329
|0.30
|1.3297
|1.3311
|1.2699
|6027
|2006.12.07 02:13
|modify
|329
|0.30
|1.3297
|1.3310
|1.2699
|6028
|2006.12.07 02:29
|modify
|329
|0.30
|1.3297
|1.3309
|1.2699
|6029
|2006.12.07 02:39
|modify
|329
|0.30
|1.3297
|1.3307
|1.2699
|6030
|2006.12.07 02:39
|modify
|329
|0.30
|1.3297
|1.3306
|1.2699
|6031
|2006.12.07 02:42
|modify
|329
|0.30
|1.3297
|1.3304
|1.2699
|6032
|2006.12.07 06:58
|s/l
|329
|0.30
|1.3304
|1.3304
|1.2699
|-21.00
|8288.20
|6033
|2006.12.07 06:58
|sell
|330
|0.30
|1.3302
|1.3324
|1.2704
|6034
|2006.12.07 06:58
|modify
|330
|0.30
|1.3302
|1.3323
|1.2704
|6035
|2006.12.07 07:21
|modify
|330
|0.30
|1.3302
|1.3322
|1.2704
|6036
|2006.12.07 07:22
|modify
|330
|0.30
|1.3302
|1.3321
|1.2704
|6037
|2006.12.07 07:43
|modify
|330
|0.30
|1.3302
|1.3320
|1.2704
|6038
|2006.12.07 07:44
|modify
|330
|0.30
|1.3302
|1.3319
|1.2704
|6039
|2006.12.07 07:44
|modify
|330
|0.30
|1.3302
|1.3318
|1.2704
|6040
|2006.12.07 09:13
|s/l
|330
|0.30
|1.3318
|1.3318
|1.2704
|-48.00
|8240.20
|6041
|2006.12.07 09:13
|sell
|331
|0.30
|1.3317
|1.3339
|1.2719
|6042
|2006.12.07 09:13
|modify
|331
|0.30
|1.3317
|1.3338
|1.2719
|6043
|2006.12.07 09:14
|modify
|331
|0.30
|1.3317
|1.3337
|1.2719
|6044
|2006.12.07 09:15
|modify
|331
|0.30
|1.3317
|1.3336
|1.2719
|6045
|2006.12.07 09:15
|modify
|331
|0.30
|1.3317
|1.3335
|1.2719
|6046
|2006.12.07 09:16
|modify
|331
|0.30
|1.3317
|1.3334
|1.2719
|6047
|2006.12.07 09:21
|modify
|331
|0.30
|1.3317
|1.3333
|1.2719
|6048
|2006.12.07 09:21
|modify
|331
|0.30
|1.3317
|1.3332
|1.2719
|6049
|2006.12.07 09:22
|modify
|331
|0.30
|1.3317
|1.3331
|1.2719
|6050
|2006.12.07 10:00
|close
|331
|0.30
|1.3323
|1.3331
|1.2719
|-18.00
|8222.20
|6051
|2006.12.07 10:00
|buy
|332
|0.30
|1.3323
|1.3301
|1.3921
|6052
|2006.12.07 10:00
|modify
|332
|0.30
|1.3323
|1.3302
|1.3921
|6053
|2006.12.07 10:00
|modify
|332
|0.30
|1.3323
|1.3303
|1.3921
|6054
|2006.12.07 10:00
|modify
|332
|0.30
|1.3323
|1.3304
|1.3921
|6055
|2006.12.07 10:03
|modify
|332
|0.30
|1.3323
|1.3305
|1.3921
|6056
|2006.12.07 11:28
|s/l
|332
|0.30
|1.3305
|1.3305
|1.3921
|-54.00
|8168.20
|6057
|2006.12.07 11:28
|buy
|333
|0.30
|1.3307
|1.3285
|1.3905
|6058
|2006.12.07 11:29
|modify
|333
|0.30
|1.3307
|1.3286
|1.3905
|6059
|2006.12.07 11:36
|modify
|333
|0.30
|1.3307
|1.3287
|1.3905
|6060
|2006.12.07 11:36
|modify
|333
|0.30
|1.3307
|1.3288
|1.3905
|6061
|2006.12.07 11:36
|modify
|333
|0.30
|1.3307
|1.3289
|1.3905
|6062
|2006.12.07 11:40
|modify
|333
|0.30
|1.3307
|1.3290
|1.3905
|6063
|2006.12.07 12:16
|s/l
|333
|0.30
|1.3290
|1.3290
|1.3905
|-51.00
|8117.20
|6064
|2006.12.07 12:16
|buy
|334
|0.30
|1.3292
|1.3270
|1.3890
|6065
|2006.12.07 12:16
|modify
|334
|0.30
|1.3292
|1.3271
|1.3890
|6066
|2006.12.07 12:17
|modify
|334
|0.30
|1.3292
|1.3272
|1.3890
|6067
|2006.12.07 12:19
|modify
|334
|0.30
|1.3292
|1.3274
|1.3890
|6068
|2006.12.07 12:19
|modify
|334
|0.30
|1.3292
|1.3275
|1.3890
|6069
|2006.12.07 12:21
|modify
|334
|0.30
|1.3292
|1.3276
|1.3890
|6070
|2006.12.07 13:51
|modify
|334
|0.30
|1.3292
|1.3277
|1.3890
|6071
|2006.12.07 13:54
|modify
|334
|0.30
|1.3292
|1.3278
|1.3890
|6072
|2006.12.07 15:00
|modify
|334
|0.30
|1.3292
|1.3281
|1.3890
|6073
|2006.12.07 15:01
|modify
|334
|0.30
|1.3292
|1.3282
|1.3890
|6074
|2006.12.07 15:06
|modify
|334
|0.30
|1.3292
|1.3283
|1.3890
|6075
|2006.12.07 15:07
|modify
|334
|0.30
|1.3292
|1.3284
|1.3890
|6076
|2006.12.07 15:31
|s/l
|334
|0.30
|1.3284
|1.3284
|1.3890
|-24.00
|8093.20
|6077
|2006.12.07 15:31
|buy
|335
|0.30
|1.3286
|1.3264
|1.3884
|6078
|2006.12.07 15:31
|modify
|335
|0.30
|1.3286
|1.3265
|1.3884
|6079
|2006.12.07 15:32
|modify
|335
|0.30
|1.3286
|1.3267
|1.3884
|6080
|2006.12.07 15:33
|modify
|335
|0.30
|1.3286
|1.3268
|1.3884
|6081
|2006.12.07 15:33
|modify
|335
|0.30
|1.3286
|1.3269
|1.3884
|6082
|2006.12.07 15:33
|modify
|335
|0.30
|1.3286
|1.3271
|1.3884
|6083
|2006.12.07 15:36
|modify
|335
|0.30
|1.3286
|1.3272
|1.3884
|6084
|2006.12.07 15:36
|modify
|335
|0.30
|1.3286
|1.3273
|1.3884
|6085
|2006.12.07 15:36
|modify
|335
|0.30
|1.3286
|1.3275
|1.3884
|6086
|2006.12.07 15:36
|modify
|335
|0.30
|1.3286
|1.3277
|1.3884
|6087
|2006.12.07 15:36
|modify
|335
|0.30
|1.3286
|1.3280
|1.3884
|6088
|2006.12.07 15:36
|modify
|335
|0.30
|1.3286
|1.3282
|1.3884
|6089
|2006.12.07 15:36
|modify
|335
|0.30
|1.3286
|1.3283
|1.3884
|6090
|2006.12.07 15:36
|modify
|335
|0.30
|1.3286
|1.3285
|1.3884
|6091
|2006.12.07 15:36
|modify
|335
|0.30
|1.3286
|1.3286
|1.3884
|6092
|2006.12.07 15:36
|modify
|335
|0.30
|1.3286
|1.3288
|1.3884
|6093
|2006.12.07 15:36
|modify
|335
|0.30
|1.3286
|1.3290
|1.3884
|6094
|2006.12.07 15:36
|modify
|335
|0.30
|1.3286
|1.3291
|1.3884
|6095
|2006.12.07 15:36
|modify
|335
|0.30
|1.3286
|1.3293
|1.3884
|6096
|2006.12.07 15:36
|modify
|335
|0.30
|1.3286
|1.3295
|1.3884
|6097
|2006.12.07 15:36
|modify
|335
|0.30
|1.3286
|1.3297
|1.3884
|6098
|2006.12.07 15:36
|modify
|335
|0.30
|1.3286
|1.3299
|1.3884
|6099
|2006.12.07 15:37
|modify
|335
|0.30
|1.3286
|1.3300
|1.3884
|6100
|2006.12.07 15:37
|modify
|335
|0.30
|1.3286
|1.3301
|1.3884
|6101
|2006.12.07 15:37
|modify
|335
|0.30
|1.3286
|1.3302
|1.3884
|6102
|2006.12.07 15:37
|modify
|335
|0.30
|1.3286
|1.3303
|1.3884
|6103
|2006.12.07 15:40
|s/l
|335
|0.30
|1.3303
|1.3303
|1.3884
|51.00
|8144.20
|6104
|2006.12.07 15:40
|buy
|336
|0.30
|1.3305
|1.3283
|1.3903
|6105
|2006.12.07 15:40
|modify
|336
|0.30
|1.3305
|1.3284
|1.3903
|6106
|2006.12.07 15:40
|modify
|336
|0.30
|1.3305
|1.3285
|1.3903
|6107
|2006.12.07 15:40
|modify
|336
|0.30
|1.3305
|1.3286
|1.3903
|6108
|2006.12.07 15:41
|modify
|336
|0.30
|1.3305
|1.3291
|1.3903
|6109
|2006.12.07 15:41
|modify
|336
|0.30
|1.3305
|1.3292
|1.3903
|6110
|2006.12.07 15:41
|modify
|336
|0.30
|1.3305
|1.3293
|1.3903
|6111
|2006.12.07 15:41
|modify
|336
|0.30
|1.3305
|1.3294
|1.3903
|6112
|2006.12.07 15:42
|s/l
|336
|0.30
|1.3294
|1.3294
|1.3903
|-33.00
|8111.20
|6113
|2006.12.07 15:42
|buy
|337
|0.30
|1.3296
|1.3274
|1.3894
|6114
|2006.12.07 15:42
|modify
|337
|0.30
|1.3296
|1.3275
|1.3894
|6115
|2006.12.07 15:43
|modify
|337
|0.30
|1.3296
|1.3276
|1.3894
|6116
|2006.12.07 15:43
|modify
|337
|0.30
|1.3296
|1.3277
|1.3894
|6117
|2006.12.07 15:43
|modify
|337
|0.30
|1.3296
|1.3278
|1.3894
|6118
|2006.12.07 15:43
|modify
|337
|0.30
|1.3296
|1.3279
|1.3894
|6119
|2006.12.07 15:45
|modify
|337
|0.30
|1.3296
|1.3280
|1.3894
|6120
|2006.12.07 15:45
|modify
|337
|0.30
|1.3296
|1.3281
|1.3894
|6121
|2006.12.07 15:45
|modify
|337
|0.30
|1.3296
|1.3282
|1.3894
|6122
|2006.12.07 15:45
|modify
|337
|0.30
|1.3296
|1.3283
|1.3894
|6123
|2006.12.07 15:45
|modify
|337
|0.30
|1.3296
|1.3285
|1.3894
|6124
|2006.12.07 15:45
|modify
|337
|0.30
|1.3296
|1.3286
|1.3894
|6125
|2006.12.07 15:45
|modify
|337
|0.30
|1.3296
|1.3287
|1.3894
|6126
|2006.12.07 15:47
|modify
|337
|0.30
|1.3296
|1.3288
|1.3894
|6127
|2006.12.07 15:47
|modify
|337
|0.30
|1.3296
|1.3289
|1.3894
|6128
|2006.12.07 15:47
|modify
|337
|0.30
|1.3296
|1.3290
|1.3894
|6129
|2006.12.07 15:49
|s/l
|337
|0.30
|1.3290
|1.3290
|1.3894
|-18.00
|8093.20
|6130
|2006.12.07 15:49
|buy
|338
|0.30
|1.3292
|1.3270
|1.3890
|6131
|2006.12.07 15:49
|modify
|338
|0.30
|1.3292
|1.3271
|1.3890
|6132
|2006.12.07 15:50
|modify
|338
|0.30
|1.3292
|1.3273
|1.3890
|6133
|2006.12.07 15:50
|modify
|338
|0.30
|1.3292
|1.3274
|1.3890
|6134
|2006.12.07 15:50
|modify
|338
|0.30
|1.3292
|1.3275
|1.3890
|6135
|2006.12.07 15:50
|modify
|338
|0.30
|1.3292
|1.3276
|1.3890
|6136
|2006.12.07 15:50
|modify
|338
|0.30
|1.3292
|1.3277
|1.3890
|6137
|2006.12.07 15:51
|modify
|338
|0.30
|1.3292
|1.3278
|1.3890
|6138
|2006.12.07 15:51
|modify
|338
|0.30
|1.3292
|1.3279
|1.3890
|6139
|2006.12.07 15:51
|modify
|338
|0.30
|1.3292
|1.3280
|1.3890
|6140
|2006.12.07 15:51
|modify
|338
|0.30
|1.3292
|1.3281
|1.3890
|6141
|2006.12.07 16:00
|s/l
|338
|0.30
|1.3281
|1.3281
|1.3890
|-33.00
|8060.20
|6142
|2006.12.07 16:00
|buy
|339
|0.30
|1.3283
|1.3261
|1.3881
|6143
|2006.12.07 16:00
|modify
|339
|0.30
|1.3283
|1.3262
|1.3881
|6144
|2006.12.07 16:00
|modify
|339
|0.30
|1.3283
|1.3263
|1.3881
|6145
|2006.12.07 16:00
|modify
|339
|0.30
|1.3283
|1.3264
|1.3881
|6146
|2006.12.07 16:01
|modify
|339
|0.30
|1.3283
|1.3265
|1.3881
|6147
|2006.12.07 16:01
|modify
|339
|0.30
|1.3283
|1.3266
|1.3881
|6148
|2006.12.07 16:01
|modify
|339
|0.30
|1.3283
|1.3267
|1.3881
|6149
|2006.12.07 16:01
|modify
|339
|0.30
|1.3283
|1.3268
|1.3881
|6150
|2006.12.07 16:01
|modify
|339
|0.30
|1.3283
|1.3269
|1.3881
|6151
|2006.12.07 16:01
|modify
|339
|0.30
|1.3283
|1.3270
|1.3881
|6152
|2006.12.07 16:01
|modify
|339
|0.30
|1.3283
|1.3271
|1.3881
|6153
|2006.12.07 16:03
|modify
|339
|0.30
|1.3283
|1.3272
|1.3881
|6154
|2006.12.07 16:03
|modify
|339
|0.30
|1.3283
|1.3273
|1.3881
|6155
|2006.12.07 16:08
|modify
|339
|0.30
|1.3283
|1.3275
|1.3881
|6156
|2006.12.07 16:09
|modify
|339
|0.30
|1.3283
|1.3276
|1.3881
|6157
|2006.12.07 16:09
|modify
|339
|0.30
|1.3283
|1.3277
|1.3881
|6158
|2006.12.07 16:16
|modify
|339
|0.30
|1.3283
|1.3279
|1.3881
|6159
|2006.12.07 16:16
|modify
|339
|0.30
|1.3283
|1.3280
|1.3881
|6160
|2006.12.07 16:16
|modify
|339
|0.30
|1.3283
|1.3282
|1.3881
|6161
|2006.12.07 16:16
|modify
|339
|0.30
|1.3283
|1.3283
|1.3881
|6162
|2006.12.07 16:17
|modify
|339
|0.30
|1.3283
|1.3284
|1.3881
|6163
|2006.12.07 16:17
|modify
|339
|0.30
|1.3283
|1.3286
|1.3881
|6164
|2006.12.07 16:17
|modify
|339
|0.30
|1.3283
|1.3287
|1.3881
|6165
|2006.12.07 16:18
|modify
|339
|0.30
|1.3283
|1.3288
|1.3881
|6166
|2006.12.07 16:18
|modify
|339
|0.30
|1.3283
|1.3289
|1.3881
|6167
|2006.12.07 16:22
|modify
|339
|0.30
|1.3283
|1.3290
|1.3881
|6168
|2006.12.07 17:14
|s/l
|339
|0.30
|1.3290
|1.3290
|1.3881
|21.00
|8081.20
|6169
|2006.12.07 17:14
|buy
|340
|0.30
|1.3292
|1.3270
|1.3890
|6170
|2006.12.07 17:14
|modify
|340
|0.30
|1.3292
|1.3271
|1.3890
|6171
|2006.12.07 17:15
|modify
|340
|0.30
|1.3292
|1.3272
|1.3890
|6172
|2006.12.07 17:17
|modify
|340
|0.30
|1.3292
|1.3273
|1.3890
|6173
|2006.12.07 17:21
|modify
|340
|0.30
|1.3292
|1.3274
|1.3890
|6174
|2006.12.07 17:22
|modify
|340
|0.30
|1.3292
|1.3275
|1.3890
|6175
|2006.12.07 17:22
|modify
|340
|0.30
|1.3292
|1.3276
|1.3890
|6176
|2006.12.07 17:28
|modify
|340
|0.30
|1.3292
|1.3277
|1.3890
|6177
|2006.12.07 17:37
|modify
|340
|0.30
|1.3292
|1.3278
|1.3890
|6178
|2006.12.07 17:39
|modify
|340
|0.30
|1.3292
|1.3279
|1.3890
|6179
|2006.12.07 17:50
|modify
|340
|0.30
|1.3292
|1.3280
|1.3890
|6180
|2006.12.07 17:50
|modify
|340
|0.30
|1.3292
|1.3281
|1.3890
|6181
|2006.12.07 17:52
|modify
|340
|0.30
|1.3292
|1.3282
|1.3890
|6182
|2006.12.07 18:26
|modify
|340
|0.30
|1.3292
|1.3284
|1.3890
|6183
|2006.12.07 21:33
|s/l
|340
|0.30
|1.3284
|1.3284
|1.3890
|-24.00
|8057.20
|6184
|2006.12.07 21:33
|buy
|341
|0.30
|1.3286
|1.3264
|1.3884
|6185
|2006.12.07 21:34
|modify
|341
|0.30
|1.3286
|1.3265
|1.3884
|6186
|2006.12.07 21:37
|modify
|341
|0.30
|1.3286
|1.3266
|1.3884
|6187
|2006.12.07 22:00
|close
|341
|0.30
|1.3282
|1.3266
|1.3884
|-12.00
|8045.20
|6188
|2006.12.07 22:00
|sell
|342
|0.30
|1.3282
|1.3304
|1.2684
|6189
|2006.12.07 22:00
|modify
|342
|0.30
|1.3282
|1.3303
|1.2684
|6190
|2006.12.07 22:00
|modify
|342
|0.30
|1.3282
|1.3302
|1.2684
|6191
|2006.12.07 22:00
|modify
|342
|0.30
|1.3282
|1.3301
|1.2684
|6192
|2006.12.07 22:12
|modify
|342
|0.30
|1.3282
|1.3300
|1.2684
|6193
|2006.12.08 00:15
|modify
|342
|0.30
|1.3282
|1.3299
|1.2684
|6194
|2006.12.08 09:36
|modify
|342
|0.30
|1.3282
|1.3298
|1.2684
|6195
|2006.12.08 09:37
|modify
|342
|0.30
|1.3282
|1.3297
|1.2684
|6196
|2006.12.08 09:39
|modify
|342
|0.30
|1.3282
|1.3296
|1.2684
|6197
|2006.12.08 09:39
|modify
|342
|0.30
|1.3282
|1.3294
|1.2684
|6198
|2006.12.08 09:40
|modify
|342
|0.30
|1.3282
|1.3293
|1.2684
|6199
|2006.12.08 11:06
|s/l
|342
|0.30
|1.3293
|1.3293
|1.2684
|-31.51
|8013.69
|6200
|2006.12.08 11:06
|sell
|343
|0.30
|1.3291
|1.3313
|1.2693
|6201
|2006.12.08 11:06
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3312
|1.2693
|6202
|2006.12.08 11:06
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3311
|1.2693
|6203
|2006.12.08 11:07
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3309
|1.2693
|6204
|2006.12.08 11:42
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3308
|1.2693
|6205
|2006.12.08 11:44
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3307
|1.2693
|6206
|2006.12.08 11:47
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3306
|1.2693
|6207
|2006.12.08 11:51
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3305
|1.2693
|6208
|2006.12.08 11:51
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3303
|1.2693
|6209
|2006.12.08 11:52
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3302
|1.2693
|6210
|2006.12.08 11:52
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3301
|1.2693
|6211
|2006.12.08 12:16
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3300
|1.2693
|6212
|2006.12.08 12:52
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3299
|1.2693
|6213
|2006.12.08 12:54
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3298
|1.2693
|6214
|2006.12.08 12:56
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3297
|1.2693
|6215
|2006.12.08 13:20
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3296
|1.2693
|6216
|2006.12.08 13:20
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3295
|1.2693
|6217
|2006.12.08 13:20
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3294
|1.2693
|6218
|2006.12.08 13:20
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3293
|1.2693
|6219
|2006.12.08 15:28
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3292
|1.2693
|6220
|2006.12.08 15:28
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3291
|1.2693
|6221
|2006.12.08 15:28
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3290
|1.2693
|6222
|2006.12.08 15:28
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3288
|1.2693
|6223
|2006.12.08 15:28
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3287
|1.2693
|6224
|2006.12.08 15:28
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3286
|1.2693
|6225
|2006.12.08 15:29
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3285
|1.2693
|6226
|2006.12.08 15:29
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3284
|1.2693
|6227
|2006.12.08 15:29
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3283
|1.2693
|6228
|2006.12.08 15:29
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3282
|1.2693
|6229
|2006.12.08 15:30
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3280
|1.2693
|6230
|2006.12.08 15:30
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3276
|1.2693
|6231
|2006.12.08 15:30
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3272
|1.2693
|6232
|2006.12.08 15:30
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3271
|1.2693
|6233
|2006.12.08 15:30
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3266
|1.2693
|6234
|2006.12.08 15:30
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3262
|1.2693
|6235
|2006.12.08 15:30
|modify
|343
|0.30
|1.3291
|1.3257
|1.2693
|6236
|2006.12.08 15:31
|s/l
|343
|0.30
|1.3257
|1.3257
|1.2693
|102.00
|8115.69
|6237
|2006.12.08 15:31
|sell
|344
|0.30
|1.3256
|1.3278
|1.2658
|6238
|2006.12.08 15:31
|s/l
|344
|0.30
|1.3278
|1.3278
|1.2658
|-66.00
|8049.69
|6239
|2006.12.08 15:31
|sell
|345
|0.30
|1.3278
|1.3300
|1.2680
|6240
|2006.12.08 15:31
|modify
|345
|0.30
|1.3278
|1.3299
|1.2680
|6241
|2006.12.08 15:31
|modify
|345
|0.30
|1.3278
|1.3298
|1.2680
|6242
|2006.12.08 15:31
|modify
|345
|0.30
|1.3278
|1.3297
|1.2680
|6243
|2006.12.08 15:31
|modify
|345
|0.30
|1.3278
|1.3296
|1.2680
|6244
|2006.12.08 15:31
|modify
|345
|0.30
|1.3278
|1.3295
|1.2680
|6245
|2006.12.08 15:31
|modify
|345
|0.30
|1.3278
|1.3294
|1.2680
|6246
|2006.12.08 15:31
|modify
|345
|0.30
|1.3278
|1.3293
|1.2680
|6247
|2006.12.08 15:31
|modify
|345
|0.30
|1.3278
|1.3291
|1.2680
|6248
|2006.12.08 15:32
|modify
|345
|0.30
|1.3278
|1.3289
|1.2680
|6249
|2006.12.08 15:32
|modify
|345
|0.30
|1.3278
|1.3287
|1.2680
|6250
|2006.12.08 15:32
|modify
|345
|0.30
|1.3278
|1.3286
|1.2680
|6251
|2006.12.08 15:32
|modify
|345
|0.30
|1.3278
|1.3284
|1.2680
|6252
|2006.12.08 15:32
|modify
|345
|0.30
|1.3278
|1.3283
|1.2680
|6253
|2006.12.08 15:32
|modify
|345
|0.30
|1.3278
|1.3281
|1.2680
|6254
|2006.12.08 15:32
|modify
|345
|0.30
|1.3278
|1.3279
|1.2680
|6255
|2006.12.08 15:32
|modify
|345
|0.30
|1.3278
|1.3277
|1.2680
|6256
|2006.12.08 15:32
|modify
|345
|0.30
|1.3278
|1.3274
|1.2680
|6257
|2006.12.08 15:32
|modify
|345
|0.30
|1.3278
|1.3272
|1.2680
|6258
|2006.12.08 15:32
|modify
|345
|0.30
|1.3278
|1.3269
|1.2680
|6259
|2006.12.08 15:33
|modify
|345
|0.30
|1.3278
|1.3268
|1.2680
|6260
|2006.12.08 15:33
|modify
|345
|0.30
|1.3278
|1.3267
|1.2680
|6261
|2006.12.08 15:34
|s/l
|345
|0.30
|1.3267
|1.3267
|1.2680
|33.00
|8082.69
|6262
|2006.12.08 15:34
|sell
|346
|0.30
|1.3265
|1.3287
|1.2667
|6263
|2006.12.08 15:34
|modify
|346
|0.30
|1.3265
|1.3286
|1.2667
|6264
|2006.12.08 15:35
|modify
|346
|0.30
|1.3265
|1.3285
|1.2667
|6265
|2006.12.08 15:35
|modify
|346
|0.30
|1.3265
|1.3284
|1.2667
|6266
|2006.12.08 15:35
|modify
|346
|0.30
|1.3265
|1.3283
|1.2667
|6267
|2006.12.08 15:39
|modify
|346
|0.30
|1.3265
|1.3282
|1.2667
|6268
|2006.12.08 15:42
|s/l
|346
|0.30
|1.3282
|1.3282
|1.2667
|-51.00
|8031.69
|6269
|2006.12.08 15:42
|sell
|347
|0.30
|1.3280
|1.3302
|1.2682
|6270
|2006.12.08 15:42
|modify
|347
|0.30
|1.3280
|1.3301
|1.2682
|6271
|2006.12.08 15:42
|modify
|347
|0.30
|1.3280
|1.3300
|1.2682
|6272
|2006.12.08 15:42
|modify
|347
|0.30
|1.3280
|1.3299
|1.2682
|6273
|2006.12.08 15:42
|modify
|347
|0.30
|1.3280
|1.3298
|1.2682
|6274
|2006.12.08 15:42
|modify
|347
|0.30
|1.3280
|1.3297
|1.2682
|6275
|2006.12.08 15:42
|modify
|347
|0.30
|1.3280
|1.3296
|1.2682
|6276
|2006.12.08 15:42
|modify
|347
|0.30
|1.3280
|1.3295
|1.2682
|6277
|2006.12.08 15:42
|modify
|347
|0.30
|1.3280
|1.3294
|1.2682
|6278
|2006.12.08 15:42
|modify
|347
|0.30
|1.3280
|1.3293
|1.2682
|6279
|2006.12.08 15:42
|modify
|347
|0.30
|1.3280
|1.3292
|1.2682
|6280
|2006.12.08 15:45
|s/l
|347
|0.30
|1.3292
|1.3292
|1.2682
|-36.00
|7995.69
|6281
|2006.12.08 15:45
|sell
|348
|0.30
|1.3290
|1.3312
|1.2692
|6282
|2006.12.08 15:46
|s/l
|348
|0.30
|1.3312
|1.3312
|1.2692
|-66.00
|7929.69
|6283
|2006.12.08 15:46
|sell
|349
|0.30
|1.3310
|1.3332
|1.2712
|6284
|2006.12.08 15:47
|modify
|349
|0.30
|1.3310
|1.3331
|1.2712
|6285
|2006.12.08 15:47
|modify
|349
|0.30
|1.3310
|1.3330
|1.2712
|6286
|2006.12.08 15:47
|modify
|349
|0.30
|1.3310
|1.3329
|1.2712
|6287
|2006.12.08 15:47
|modify
|349
|0.30
|1.3310
|1.3328
|1.2712
|6288
|2006.12.08 15:52
|s/l
|349
|0.30
|1.3328
|1.3328
|1.2712
|-54.00
|7875.69
|6289
|2006.12.08 15:52
|sell
|350
|0.30
|1.3326
|1.3348
|1.2728
|6290
|2006.12.08 15:53
|s/l
|350
|0.30
|1.3348
|1.3348
|1.2728
|-66.00
|7809.69
|6291
|2006.12.08 15:53
|sell
|351
|0.30
|1.3346
|1.3368
|1.2748
|6292
|2006.12.08 15:53
|modify
|351
|0.30
|1.3346
|1.3367
|1.2748
|6293
|2006.12.08 15:53
|modify
|351
|0.30
|1.3346
|1.3366
|1.2748
|6294
|2006.12.08 15:53
|modify
|351
|0.30
|1.3346
|1.3365
|1.2748
|6295
|2006.12.08 15:54
|modify
|351
|0.30
|1.3346
|1.3364
|1.2748
|6296
|2006.12.08 15:54
|modify
|351
|0.30
|1.3346
|1.3363
|1.2748
|6297
|2006.12.08 15:54
|modify
|351
|0.30
|1.3346
|1.3362
|1.2748
|6298
|2006.12.08 15:54
|modify
|351
|0.30
|1.3346
|1.3361
|1.2748
|6299
|2006.12.08 15:54
|modify
|351
|0.30
|1.3346
|1.3360
|1.2748
|6300
|2006.12.08 15:54
|modify
|351
|0.30
|1.3346
|1.3359
|1.2748
|6301
|2006.12.08 15:54
|modify
|351
|0.30
|1.3346
|1.3358
|1.2748
|6302
|2006.12.08 15:54
|modify
|351
|0.30
|1.3346
|1.3357
|1.2748
|6303
|2006.12.08 15:54
|modify
|351
|0.30
|1.3346
|1.3356
|1.2748
|6304
|2006.12.08 15:54
|modify
|351
|0.30
|1.3346
|1.3355
|1.2748
|6305
|2006.12.08 15:55
|modify
|351
|0.30
|1.3346
|1.3354
|1.2748
|6306
|2006.12.08 15:55
|modify
|351
|0.30
|1.3346
|1.3353
|1.2748
|6307
|2006.12.08 15:55
|modify
|351
|0.30
|1.3346
|1.3352
|1.2748
|6308
|2006.12.08 15:55
|modify
|351
|0.30
|1.3346
|1.3351
|1.2748
|6309
|2006.12.08 15:55
|modify
|351
|0.30
|1.3346
|1.3350
|1.2748
|6310
|2006.12.08 15:55
|modify
|351
|0.30
|1.3346
|1.3349
|1.2748
|6311
|2006.12.08 16:00
|close
|351
|0.30
|1.3335
|1.3349
|1.2748
|33.00
|7842.69
|6312
|2006.12.08 16:00
|buy
|352
|0.30
|1.3335
|1.3313
|1.3933
|6313
|2006.12.08 16:00
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3314
|1.3933
|6314
|2006.12.08 16:00
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3315
|1.3933
|6315
|2006.12.08 16:00
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3316
|1.3933
|6316
|2006.12.08 16:00
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3317
|1.3933
|6317
|2006.12.08 16:00
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3318
|1.3933
|6318
|2006.12.08 16:00
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3319
|1.3933
|6319
|2006.12.08 16:01
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3320
|1.3933
|6320
|2006.12.08 16:01
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3321
|1.3933
|6321
|2006.12.08 16:01
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3322
|1.3933
|6322
|2006.12.08 16:01
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3323
|1.3933
|6323
|2006.12.08 16:01
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3324
|1.3933
|6324
|2006.12.08 16:02
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3325
|1.3933
|6325
|2006.12.08 16:02
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3326
|1.3933
|6326
|2006.12.08 16:02
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3327
|1.3933
|6327
|2006.12.08 16:16
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3328
|1.3933
|6328
|2006.12.08 16:16
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3329
|1.3933
|6329
|2006.12.08 16:17
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3330
|1.3933
|6330
|2006.12.08 16:17
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3331
|1.3933
|6331
|2006.12.08 17:01
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3332
|1.3933
|6332
|2006.12.08 17:01
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3334
|1.3933
|6333
|2006.12.08 17:01
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3335
|1.3933
|6334
|2006.12.08 17:02
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3336
|1.3933
|6335
|2006.12.08 17:02
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3338
|1.3933
|6336
|2006.12.08 17:02
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3339
|1.3933
|6337
|2006.12.08 17:02
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3341
|1.3933
|6338
|2006.12.08 17:02
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3342
|1.3933
|6339
|2006.12.08 17:02
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3344
|1.3933
|6340
|2006.12.08 17:02
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3345
|1.3933
|6341
|2006.12.08 17:02
|modify
|352
|0.30
|1.3335
|1.3346
|1.3933
|6342
|2006.12.08 17:13
|s/l
|352
|0.30
|1.3346
|1.3346
|1.3933
|33.00
|7875.69
|6343
|2006.12.08 17:13
|buy
|353
|0.30
|1.3348
|1.3326
|1.3946
|6344
|2006.12.08 17:13
|modify
|353
|0.30
|1.3348
|1.3327
|1.3946
|6345
|2006.12.08 17:21
|s/l
|353
|0.30
|1.3327
|1.3327
|1.3946
|-63.00
|7812.69
|6346
|2006.12.08 17:21
|buy
|354
|0.30
|1.3329
|1.3307
|1.3927
|6347
|2006.12.08 17:21
|modify
|354
|0.30
|1.3329
|1.3308
|1.3927
|6348
|2006.12.08 17:21
|modify
|354
|0.30
|1.3329
|1.3309
|1.3927
|6349
|2006.12.08 17:22
|modify
|354
|0.30
|1.3329
|1.3310
|1.3927
|6350
|2006.12.08 17:22
|modify
|354
|0.30
|1.3329
|1.3311
|1.3927
|6351
|2006.12.08 17:23
|modify
|354
|0.30
|1.3329
|1.3312
|1.3927
|6352
|2006.12.08 17:23
|modify
|354
|0.30
|1.3329
|1.3313
|1.3927
|6353
|2006.12.08 17:24
|modify
|354
|0.30
|1.3329
|1.3314
|1.3927
|6354
|2006.12.08 17:24
|modify
|354
|0.30
|1.3329
|1.3315
|1.3927
|6355
|2006.12.08 17:29
|s/l
|354
|0.30
|1.3315
|1.3315
|1.3927
|-42.00
|7770.69
|6356
|2006.12.08 17:29
|buy
|355
|0.30
|1.3317
|1.3295
|1.3915
|6357
|2006.12.08 17:29
|modify
|355
|0.30
|1.3317
|1.3296
|1.3915
|6358
|2006.12.08 17:29
|modify
|355
|0.30
|1.3317
|1.3297
|1.3915
|6359
|2006.12.08 17:29
|modify
|355
|0.30
|1.3317
|1.3298
|1.3915
|6360
|2006.12.08 17:32
|modify
|355
|0.30
|1.3317
|1.3299
|1.3915
|6361
|2006.12.08 17:32
|modify
|355
|0.30
|1.3317
|1.3300
|1.3915
|6362
|2006.12.08 17:40
|modify
|355
|0.30
|1.3317
|1.3301
|1.3915
|6363
|2006.12.08 17:40
|modify
|355
|0.30
|1.3317
|1.3302
|1.3915
|6364
|2006.12.08 17:40
|modify
|355
|0.30
|1.3317
|1.3303
|1.3915
|6365
|2006.12.08 17:41
|modify
|355
|0.30
|1.3317
|1.3304
|1.3915
|6366
|2006.12.08 17:44
|modify
|355
|0.30
|1.3317
|1.3305
|1.3915
|6367
|2006.12.08 17:44
|modify
|355
|0.30
|1.3317
|1.3306
|1.3915
|6368
|2006.12.08 17:44
|modify
|355
|0.30
|1.3317
|1.3307
|1.3915
|6369
|2006.12.08 17:44
|modify
|355
|0.30
|1.3317
|1.3308
|1.3915
|6370
|2006.12.08 18:11
|modify
|355
|0.30
|1.3317
|1.3309
|1.3915
|6371
|2006.12.08 18:12
|modify
|355
|0.30
|1.3317
|1.3310
|1.3915
|6372
|2006.12.08 18:26
|s/l
|355
|0.30
|1.3310
|1.3310
|1.3915
|-21.00
|7749.69
|6373
|2006.12.08 18:26
|buy
|356
|0.30
|1.3312
|1.3290
|1.3910
|6374
|2006.12.08 18:26
|modify
|356
|0.30
|1.3312
|1.3291
|1.3910
|6375
|2006.12.08 18:26
|modify
|356
|0.30
|1.3312
|1.3292
|1.3910
|6376
|2006.12.08 18:27
|modify
|356
|0.30
|1.3312
|1.3293
|1.3910
|6377
|2006.12.08 18:29
|modify
|356
|0.30
|1.3312
|1.3294
|1.3910
|6378
|2006.12.08 18:35
|modify
|356
|0.30
|1.3312
|1.3295
|1.3910
|6379
|2006.12.08 18:42
|s/l
|356
|0.30
|1.3295
|1.3295
|1.3910
|-51.00
|7698.69
|6380
|2006.12.08 18:42
|buy
|357
|0.30
|1.3297
|1.3275
|1.3895
|6381
|2006.12.08 18:42
|modify
|357
|0.30
|1.3297
|1.3276
|1.3895
|6382
|2006.12.08 18:49
|s/l
|357
|0.30
|1.3276
|1.3276
|1.3895
|-63.00
|7635.69
|6383
|2006.12.08 18:49
|buy
|358
|0.30
|1.3278
|1.3256
|1.3876
|6384
|2006.12.08 18:49
|modify
|358
|0.30
|1.3278
|1.3257
|1.3876
|6385
|2006.12.08 18:51
|s/l
|358
|0.30
|1.3257
|1.3257
|1.3876
|-63.00
|7572.69
|6386
|2006.12.08 18:51
|buy
|359
|0.30
|1.3259
|1.3237
|1.3857
|6387
|2006.12.08 18:53
|s/l
|359
|0.30
|1.3237
|1.3237
|1.3857
|-66.00
|7506.69
|6388
|2006.12.08 18:53
|buy
|360
|0.30
|1.3239
|1.3217
|1.3837
|6389
|2006.12.08 18:54
|modify
|360
|0.30
|1.3239
|1.3218
|1.3837
|6390
|2006.12.08 18:54
|modify
|360
|0.30
|1.3239
|1.3219
|1.3837
|6391
|2006.12.08 18:54
|modify
|360
|0.30
|1.3239
|1.3220
|1.3837
|6392
|2006.12.08 18:54
|modify
|360
|0.30
|1.3239
|1.3221
|1.3837
|6393
|2006.12.08 18:54
|s/l
|360
|0.30
|1.3221
|1.3221
|1.3837
|-54.00
|7452.69
|6394
|2006.12.08 18:54
|buy
|361
|0.30
|1.3223
|1.3201
|1.3821
|6395
|2006.12.08 18:54
|modify
|361
|0.30
|1.3223
|1.3202
|1.3821
|6396
|2006.12.08 18:55
|s/l
|361
|0.30
|1.3202
|1.3202
|1.3821
|-63.00
|7389.69
|6397
|2006.12.08 18:55
|buy
|362
|0.30
|1.3204
|1.3182
|1.3802
|6398
|2006.12.08 18:55
|modify
|362
|0.30
|1.3204
|1.3183
|1.3802
|6399
|2006.12.08 18:55
|modify
|362
|0.30
|1.3204
|1.3184
|1.3802
|6400
|2006.12.08 18:55
|modify
|362
|0.30
|1.3204
|1.3185
|1.3802
|6401
|2006.12.08 18:56
|modify
|362
|0.30
|1.3204
|1.3186
|1.3802
|6402
|2006.12.08 18:56
|modify
|362
|0.30
|1.3204
|1.3187
|1.3802
|6403
|2006.12.08 18:56
|modify
|362
|0.30
|1.3204
|1.3188
|1.3802
|6404
|2006.12.08 18:56
|modify
|362
|0.30
|1.3204
|1.3189
|1.3802
|6405
|2006.12.08 18:56
|modify
|362
|0.30
|1.3204
|1.3190
|1.3802
|6406
|2006.12.08 18:56
|modify
|362
|0.30
|1.3204
|1.3191
|1.3802
|6407
|2006.12.08 18:56
|modify
|362
|0.30
|1.3204
|1.3192
|1.3802
|6408
|2006.12.08 18:56
|modify
|362
|0.30
|1.3204
|1.3193
|1.3802
|6409
|2006.12.08 18:56
|modify
|362
|0.30
|1.3204
|1.3194
|1.3802
|6410
|2006.12.08 18:56
|modify
|362
|0.30
|1.3204
|1.3195
|1.3802
|6411
|2006.12.08 18:56
|modify
|362
|0.30
|1.3204
|1.3196
|1.3802
|6412
|2006.12.08 18:57
|modify
|362
|0.30
|1.3204
|1.3197
|1.3802
|6413
|2006.12.08 18:57
|modify
|362
|0.30
|1.3204
|1.3198
|1.3802
|6414
|2006.12.08 18:57
|modify
|362
|0.30
|1.3204
|1.3199
|1.3802
|6415
|2006.12.08 18:57
|modify
|362
|0.30
|1.3204
|1.3200
|1.3802
|6416
|2006.12.08 18:57
|modify
|362
|0.30
|1.3204
|1.3201
|1.3802
|6417
|2006.12.08 18:57
|modify
|362
|0.30
|1.3204
|1.3202
|1.3802
|6418
|2006.12.08 18:57
|modify
|362
|0.30
|1.3204
|1.3203
|1.3802
|6419
|2006.12.08 19:00
|close
|362
|0.30
|1.3211
|1.3203
|1.3802
|21.00
|7410.69
|6420
|2006.12.08 19:00
|sell
|363
|0.30
|1.3211
|1.3233
|1.2613
|6421
|2006.12.08 19:00
|modify
|363
|0.30
|1.3211
|1.3232
|1.2613
|6422
|2006.12.08 19:02
|modify
|363
|0.30
|1.3211
|1.3231
|1.2613
|6423
|2006.12.08 19:02
|modify
|363
|0.30
|1.3211
|1.3230
|1.2613
|6424
|2006.12.08 19:02
|modify
|363
|0.30
|1.3211
|1.3228
|1.2613
|6425
|2006.12.08 19:02
|modify
|363
|0.30
|1.3211
|1.3227
|1.2613
|6426
|2006.12.08 19:02
|modify
|363
|0.30
|1.3211
|1.3226
|1.2613
|6427
|2006.12.08 19:02
|modify
|363
|0.30
|1.3211
|1.3224
|1.2613
|6428
|2006.12.08 19:02
|modify
|363
|0.30
|1.3211
|1.3223
|1.2613
|6429
|2006.12.08 19:02
|modify
|363
|0.30
|1.3211
|1.3221
|1.2613
|6430
|2006.12.08 19:02
|modify
|363
|0.30
|1.3211
|1.3220
|1.2613
|6431
|2006.12.08 19:05
|s/l
|363
|0.30
|1.3220
|1.3220
|1.2613
|-27.00
|7383.69
|6432
|2006.12.08 19:05
|sell
|364
|0.30
|1.3218
|1.3240
|1.2620
|6433
|2006.12.08 19:05
|modify
|364
|0.30
|1.3218
|1.3239
|1.2620
|6434
|2006.12.08 19:06
|modify
|364
|0.30
|1.3218
|1.3238
|1.2620
|6435
|2006.12.08 19:06
|modify
|364
|0.30
|1.3218
|1.3237
|1.2620
|6436
|2006.12.08 19:08
|modify
|364
|0.30
|1.3218
|1.3236
|1.2620
|6437
|2006.12.08 19:08
|modify
|364
|0.30
|1.3218
|1.3235
|1.2620
|6438
|2006.12.08 19:09
|modify
|364
|0.30
|1.3218
|1.3234
|1.2620
|6439
|2006.12.08 19:09
|modify
|364
|0.30
|1.3218
|1.3233
|1.2620
|6440
|2006.12.08 19:10
|modify
|364
|0.30
|1.3218
|1.3232
|1.2620
|6441
|2006.12.08 19:11
|modify
|364
|0.30
|1.3218
|1.3231
|1.2620
|6442
|2006.12.08 19:11
|modify
|364
|0.30
|1.3218
|1.3230
|1.2620
|6443
|2006.12.08 19:18
|s/l
|364
|0.30
|1.3230
|1.3230
|1.2620
|-36.00
|7347.69
|6444
|2006.12.08 19:18
|sell
|365
|0.30
|1.3228
|1.3250
|1.2630
|6445
|2006.12.08 19:18
|modify
|365
|0.30
|1.3228
|1.3249
|1.2630
|6446
|2006.12.08 19:19
|modify
|365
|0.30
|1.3228
|1.3248
|1.2630
|6447
|2006.12.08 19:20
|modify
|365
|0.30
|1.3228
|1.3247
|1.2630
|6448
|2006.12.08 19:20
|modify
|365
|0.30
|1.3228
|1.3246
|1.2630
|6449
|2006.12.08 19:20
|modify
|365
|0.30
|1.3228
|1.3245
|1.2630
|6450
|2006.12.08 19:20
|modify
|365
|0.30
|1.3228
|1.3243
|1.2630
|6451
|2006.12.08 19:20
|modify
|365
|0.30
|1.3228
|1.3242
|1.2630
|6452
|2006.12.08 19:27
|modify
|365
|0.30
|1.3228
|1.3241
|1.2630
|6453
|2006.12.08 19:30
|modify
|365
|0.30
|1.3228
|1.3240
|1.2630
|6454
|2006.12.08 19:30
|modify
|365
|0.30
|1.3228
|1.3239
|1.2630
|6455
|2006.12.08 19:30
|modify
|365
|0.30
|1.3228
|1.3238
|1.2630
|6456
|2006.12.08 19:30
|modify
|365
|0.30
|1.3228
|1.3237
|1.2630
|6457
|2006.12.08 19:30
|modify
|365
|0.30
|1.3228
|1.3235
|1.2630
|6458
|2006.12.08 19:30
|modify
|365
|0.30
|1.3228
|1.3234
|1.2630
|6459
|2006.12.08 19:44
|s/l
|365
|0.30
|1.3234
|1.3234
|1.2630
|-18.00
|7329.69
|6460
|2006.12.08 19:44
|sell
|366
|0.30
|1.3232
|1.3254
|1.2634
|6461
|2006.12.08 19:44
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3253
|1.2634
|6462
|2006.12.08 19:44
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3252
|1.2634
|6463
|2006.12.08 19:44
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3251
|1.2634
|6464
|2006.12.08 19:44
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3250
|1.2634
|6465
|2006.12.08 19:44
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3249
|1.2634
|6466
|2006.12.08 19:53
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3248
|1.2634
|6467
|2006.12.08 19:53
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3247
|1.2634
|6468
|2006.12.08 19:53
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3246
|1.2634
|6469
|2006.12.08 19:55
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3245
|1.2634
|6470
|2006.12.08 20:03
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3244
|1.2634
|6471
|2006.12.08 20:10
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3243
|1.2634
|6472
|2006.12.08 20:10
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3242
|1.2634
|6473
|2006.12.08 20:12
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3241
|1.2634
|6474
|2006.12.08 20:12
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3240
|1.2634
|6475
|2006.12.08 20:16
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3239
|1.2634
|6476
|2006.12.08 20:16
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3238
|1.2634
|6477
|2006.12.08 20:16
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3237
|1.2634
|6478
|2006.12.08 20:16
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3236
|1.2634
|6479
|2006.12.08 20:17
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3235
|1.2634
|6480
|2006.12.08 20:44
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3234
|1.2634
|6481
|2006.12.08 20:44
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3233
|1.2634
|6482
|2006.12.08 20:50
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3232
|1.2634
|6483
|2006.12.08 20:55
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3231
|1.2634
|6484
|2006.12.08 20:58
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3230
|1.2634
|6485
|2006.12.08 20:58
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3229
|1.2634
|6486
|2006.12.08 20:58
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3228
|1.2634
|6487
|2006.12.08 20:58
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3227
|1.2634
|6488
|2006.12.08 21:00
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3226
|1.2634
|6489
|2006.12.08 21:12
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3225
|1.2634
|6490
|2006.12.08 21:14
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3224
|1.2634
|6491
|2006.12.08 21:14
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3223
|1.2634
|6492
|2006.12.08 21:14
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3221
|1.2634
|6493
|2006.12.08 21:15
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3220
|1.2634
|6494
|2006.12.08 21:17
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3218
|1.2634
|6495
|2006.12.08 21:51
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3217
|1.2634
|6496
|2006.12.11 00:00
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3201
|1.2634
|6497
|2006.12.11 00:02
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3200
|1.2634
|6498
|2006.12.11 02:06
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3199
|1.2634
|6499
|2006.12.11 02:10
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3197
|1.2634
|6500
|2006.12.11 02:11
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3196
|1.2634
|6501
|2006.12.11 02:12
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3195
|1.2634
|6502
|2006.12.11 02:12
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3194
|1.2634
|6503
|2006.12.11 02:12
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3193
|1.2634
|6504
|2006.12.11 02:12
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3192
|1.2634
|6505
|2006.12.11 02:12
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3191
|1.2634
|6506
|2006.12.11 02:12
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3190
|1.2634
|6507
|2006.12.11 02:12
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3189
|1.2634
|6508
|2006.12.11 02:13
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3188
|1.2634
|6509
|2006.12.11 02:13
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3187
|1.2634
|6510
|2006.12.11 02:13
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3186
|1.2634
|6511
|2006.12.11 02:28
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3185
|1.2634
|6512
|2006.12.11 02:28
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3184
|1.2634
|6513
|2006.12.11 02:28
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3183
|1.2634
|6514
|2006.12.11 02:28
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3181
|1.2634
|6515
|2006.12.11 03:26
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3180
|1.2634
|6516
|2006.12.11 03:27
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3179
|1.2634
|6517
|2006.12.11 03:28
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3178
|1.2634
|6518
|2006.12.11 03:29
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3177
|1.2634
|6519
|2006.12.11 03:29
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3176
|1.2634
|6520
|2006.12.11 03:29
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3175
|1.2634
|6521
|2006.12.11 03:50
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3174
|1.2634
|6522
|2006.12.11 03:53
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3173
|1.2634
|6523
|2006.12.11 03:54
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3172
|1.2634
|6524
|2006.12.11 03:54
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3171
|1.2634
|6525
|2006.12.11 03:54
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3170
|1.2634
|6526
|2006.12.11 03:54
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3168
|1.2634
|6527
|2006.12.11 03:54
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3167
|1.2634
|6528
|2006.12.11 03:55
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3166
|1.2634
|6529
|2006.12.11 03:55
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3165
|1.2634
|6530
|2006.12.11 03:57
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3164
|1.2634
|6531
|2006.12.11 03:57
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3163
|1.2634
|6532
|2006.12.11 04:09
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3162
|1.2634
|6533
|2006.12.11 04:09
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3161
|1.2634
|6534
|2006.12.11 04:09
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3160
|1.2634
|6535
|2006.12.11 04:13
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3159
|1.2634
|6536
|2006.12.11 04:14
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3158
|1.2634
|6537
|2006.12.11 04:18
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3157
|1.2634
|6538
|2006.12.11 04:19
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3155
|1.2634
|6539
|2006.12.11 04:19
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3154
|1.2634
|6540
|2006.12.11 04:19
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3152
|1.2634
|6541
|2006.12.11 04:19
|modify
|366
|0.30
|1.3232
|1.3151
|1.2634
|6542
|2006.12.11 05:25
|s/l
|366
|0.30
|1.3151
|1.3151
|1.2634
|244.49
|7574.19
|6543
|2006.12.11 05:25
|sell
|367
|0.30
|1.3149
|1.3171
|1.2551
|6544
|2006.12.11 05:25
|modify
|367
|0.30
|1.3149
|1.3170
|1.2551
|6545
|2006.12.11 05:41
|close at stop
|367
|0.30
|1.3163
|1.3170
|1.2551
|-42.00
|7532.19