Strategy Tester Report
PipeBomb

Symbol EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period 1 Hour (H1) 2006.10.02 00:00 - 2007.02.06 00:00 (2006.10.01 - 2007.02.06)
Model Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parameters LotSize=5; Slippage=3; StopLoss=20; TakeProfit=600; RiskPercent=2; UseMoneyMgmt=true;
Bars in test 17730 Ticks modelled 481251 Modelling quality 84.00%
Initial deposit 10000.00
Total net profit -2467.81 Gross profit 7912.99 Gross loss -10380.81
Profit factor 0.76 Expected payoff -6.72
Absolute drawdown 2670.31 Maximal drawdown 3090.65 (29.66%) Relative drawdown 29.66% (3090.65)
Total trades 367 Short positions (won %) 161 (30.43%) Long positions (won %) 206 (35.44%)
Profit trades (% of total) 122 (33.24%) Loss trades (% of total) 245 (66.76%)
Largest profit trade 315.91 loss trade -88.00
Average profit trade 64.86 loss trade -42.37
Maximum consecutive wins (profit in money) 6 (372.84) consecutive losses (loss in money) 12 (-484.52)
Maximal consecutive profit (count of wins) 437.91 (3) consecutive loss (count of losses) -486.00 (9)
Average consecutive wins 2 consecutive losses 3
Graph
# Time Type Order Lots Price S / L T / P Profit Balance
1 2006.10.02 16:00 buy 1 0.40 1.2699 1.2677 1.3297
2 2006.10.02 16:05 modify 1 0.40 1.2699 1.2678 1.3297
3 2006.10.02 16:05 modify 1 0.40 1.2699 1.2680 1.3297
4 2006.10.02 16:05 modify 1 0.40 1.2699 1.2681 1.3297
5 2006.10.02 16:13 modify 1 0.40 1.2699 1.2682 1.3297
6 2006.10.02 16:13 modify 1 0.40 1.2699 1.2683 1.3297
7 2006.10.02 16:16 modify 1 0.40 1.2699 1.2684 1.3297
8 2006.10.02 16:16 modify 1 0.40 1.2699 1.2685 1.3297
9 2006.10.02 16:17 modify 1 0.40 1.2699 1.2686 1.3297
10 2006.10.02 16:17 modify 1 0.40 1.2699 1.2687 1.3297
11 2006.10.02 16:18 modify 1 0.40 1.2699 1.2688 1.3297
12 2006.10.02 16:18 modify 1 0.40 1.2699 1.2689 1.3297
13 2006.10.02 16:18 modify 1 0.40 1.2699 1.2690 1.3297
14 2006.10.02 16:21 modify 1 0.40 1.2699 1.2691 1.3297
15 2006.10.02 16:22 modify 1 0.40 1.2699 1.2692 1.3297
16 2006.10.02 16:22 modify 1 0.40 1.2699 1.2693 1.3297
17 2006.10.02 16:23 modify 1 0.40 1.2699 1.2694 1.3297
18 2006.10.02 16:23 modify 1 0.40 1.2699 1.2695 1.3297
19 2006.10.02 16:31 modify 1 0.40 1.2699 1.2696 1.3297
20 2006.10.02 16:32 modify 1 0.40 1.2699 1.2697 1.3297
21 2006.10.02 16:32 modify 1 0.40 1.2699 1.2698 1.3297
22 2006.10.02 16:32 modify 1 0.40 1.2699 1.2699 1.3297
23 2006.10.02 16:33 modify 1 0.40 1.2699 1.2700 1.3297
24 2006.10.02 16:33 modify 1 0.40 1.2699 1.2701 1.3297
25 2006.10.02 16:33 modify 1 0.40 1.2699 1.2702 1.3297
26 2006.10.02 16:33 modify 1 0.40 1.2699 1.2703 1.3297
27 2006.10.02 16:35 modify 1 0.40 1.2699 1.2704 1.3297
28 2006.10.02 16:35 modify 1 0.40 1.2699 1.2705 1.3297
29 2006.10.02 16:35 modify 1 0.40 1.2699 1.2706 1.3297
30 2006.10.02 16:35 modify 1 0.40 1.2699 1.2707 1.3297
31 2006.10.02 16:35 modify 1 0.40 1.2699 1.2708 1.3297
32 2006.10.02 16:35 modify 1 0.40 1.2699 1.2709 1.3297
33 2006.10.02 16:36 modify 1 0.40 1.2699 1.2710 1.3297
34 2006.10.02 16:46 modify 1 0.40 1.2699 1.2711 1.3297
35 2006.10.02 16:46 modify 1 0.40 1.2699 1.2712 1.3297
36 2006.10.02 16:47 modify 1 0.40 1.2699 1.2713 1.3297
37 2006.10.02 16:47 modify 1 0.40 1.2699 1.2714 1.3297
38 2006.10.02 16:47 modify 1 0.40 1.2699 1.2715 1.3297
39 2006.10.02 16:47 modify 1 0.40 1.2699 1.2716 1.3297
40 2006.10.02 16:48 modify 1 0.40 1.2699 1.2717 1.3297
41 2006.10.02 16:48 modify 1 0.40 1.2699 1.2718 1.3297
42 2006.10.02 16:48 modify 1 0.40 1.2699 1.2719 1.3297
43 2006.10.02 16:48 modify 1 0.40 1.2699 1.2720 1.3297
44 2006.10.02 16:51 modify 1 0.40 1.2699 1.2721 1.3297
45 2006.10.02 16:52 modify 1 0.40 1.2699 1.2722 1.3297
46 2006.10.02 16:52 modify 1 0.40 1.2699 1.2723 1.3297
47 2006.10.02 16:52 modify 1 0.40 1.2699 1.2724 1.3297
48 2006.10.02 16:52 modify 1 0.40 1.2699 1.2725 1.3297
49 2006.10.02 16:53 modify 1 0.40 1.2699 1.2726 1.3297
50 2006.10.02 16:53 modify 1 0.40 1.2699 1.2727 1.3297
51 2006.10.02 16:53 modify 1 0.40 1.2699 1.2728 1.3297
52 2006.10.02 17:01 modify 1 0.40 1.2699 1.2729 1.3297
53 2006.10.02 17:22 modify 1 0.40 1.2699 1.2730 1.3297
54 2006.10.02 17:22 modify 1 0.40 1.2699 1.2731 1.3297
55 2006.10.02 17:22 modify 1 0.40 1.2699 1.2732 1.3297
56 2006.10.02 17:23 modify 1 0.40 1.2699 1.2733 1.3297
57 2006.10.02 17:23 modify 1 0.40 1.2699 1.2735 1.3297
58 2006.10.02 17:23 modify 1 0.40 1.2699 1.2736 1.3297
59 2006.10.02 17:23 modify 1 0.40 1.2699 1.2737 1.3297
60 2006.10.02 17:23 modify 1 0.40 1.2699 1.2738 1.3297
61 2006.10.02 21:56 s/l 1 0.40 1.2738 1.2738 1.3297 156.00 10156.00
62 2006.10.02 21:56 buy 2 0.40 1.2740 1.2718 1.3338
63 2006.10.02 21:56 modify 2 0.40 1.2740 1.2719 1.3338
64 2006.10.02 21:58 modify 2 0.40 1.2740 1.2720 1.3338
65 2006.10.02 21:58 modify 2 0.40 1.2740 1.2721 1.3338
66 2006.10.02 22:14 modify 2 0.40 1.2740 1.2722 1.3338
67 2006.10.02 22:21 modify 2 0.40 1.2740 1.2723 1.3338
68 2006.10.02 22:26 modify 2 0.40 1.2740 1.2724 1.3338
69 2006.10.03 04:00 modify 2 0.40 1.2740 1.2725 1.3338
70 2006.10.03 04:00 modify 2 0.40 1.2740 1.2726 1.3338
71 2006.10.03 06:05 modify 2 0.40 1.2740 1.2728 1.3338
72 2006.10.03 06:12 modify 2 0.40 1.2740 1.2729 1.3338
73 2006.10.03 06:13 modify 2 0.40 1.2740 1.2730 1.3338
74 2006.10.03 06:26 modify 2 0.40 1.2740 1.2731 1.3338
75 2006.10.03 08:47 modify 2 0.40 1.2740 1.2732 1.3338
76 2006.10.03 08:47 modify 2 0.40 1.2740 1.2733 1.3338
77 2006.10.03 08:53 modify 2 0.40 1.2740 1.2734 1.3338
78 2006.10.03 08:55 modify 2 0.40 1.2740 1.2735 1.3338
79 2006.10.03 08:55 modify 2 0.40 1.2740 1.2736 1.3338
80 2006.10.03 08:55 modify 2 0.40 1.2740 1.2737 1.3338
81 2006.10.03 09:05 modify 2 0.40 1.2740 1.2738 1.3338
82 2006.10.03 09:06 modify 2 0.40 1.2740 1.2739 1.3338
83 2006.10.03 09:07 modify 2 0.40 1.2740 1.2740 1.3338
84 2006.10.03 09:07 modify 2 0.40 1.2740 1.2741 1.3338
85 2006.10.03 09:08 modify 2 0.40 1.2740 1.2742 1.3338
86 2006.10.03 09:10 modify 2 0.40 1.2740 1.2743 1.3338
87 2006.10.03 09:33 modify 2 0.40 1.2740 1.2744 1.3338
88 2006.10.03 09:33 modify 2 0.40 1.2740 1.2745 1.3338
89 2006.10.03 09:35 modify 2 0.40 1.2740 1.2746 1.3338
90 2006.10.03 10:18 s/l 2 0.40 1.2746 1.2746 1.3338 21.21 10177.21
91 2006.10.03 10:18 buy 3 0.40 1.2748 1.2726 1.3346
92 2006.10.03 10:18 modify 3 0.40 1.2748 1.2727 1.3346
93 2006.10.03 10:18 modify 3 0.40 1.2748 1.2728 1.3346
94 2006.10.03 10:19 modify 3 0.40 1.2748 1.2729 1.3346
95 2006.10.03 10:21 modify 3 0.40 1.2748 1.2730 1.3346
96 2006.10.03 10:22 modify 3 0.40 1.2748 1.2731 1.3346
97 2006.10.03 10:22 modify 3 0.40 1.2748 1.2732 1.3346
98 2006.10.03 10:23 modify 3 0.40 1.2748 1.2733 1.3346
99 2006.10.03 10:31 modify 3 0.40 1.2748 1.2734 1.3346
100 2006.10.03 10:31 modify 3 0.40 1.2748 1.2735 1.3346
101 2006.10.03 10:32 modify 3 0.40 1.2748 1.2736 1.3346
102 2006.10.03 10:33 modify 3 0.40 1.2748 1.2737 1.3346
103 2006.10.03 11:10 s/l 3 0.40 1.2737 1.2737 1.3346 -44.00 10133.21
104 2006.10.03 11:10 buy 4 0.40 1.2739 1.2717 1.3337
105 2006.10.03 11:10 modify 4 0.40 1.2739 1.2718 1.3337
106 2006.10.03 11:11 modify 4 0.40 1.2739 1.2719 1.3337
107 2006.10.03 11:11 modify 4 0.40 1.2739 1.2720 1.3337
108 2006.10.03 11:12 modify 4 0.40 1.2739 1.2721 1.3337
109 2006.10.03 11:13 modify 4 0.40 1.2739 1.2722 1.3337
110 2006.10.03 11:20 modify 4 0.40 1.2739 1.2724 1.3337
111 2006.10.03 12:07 modify 4 0.40 1.2739 1.2725 1.3337
112 2006.10.03 12:08 modify 4 0.40 1.2739 1.2726 1.3337
113 2006.10.03 12:08 modify 4 0.40 1.2739 1.2727 1.3337
114 2006.10.03 12:23 modify 4 0.40 1.2739 1.2729 1.3337
115 2006.10.03 12:26 modify 4 0.40 1.2739 1.2730 1.3337
116 2006.10.03 12:27 modify 4 0.40 1.2739 1.2731 1.3337
117 2006.10.03 12:57 modify 4 0.40 1.2739 1.2732 1.3337
118 2006.10.03 12:58 modify 4 0.40 1.2739 1.2733 1.3337
119 2006.10.03 12:58 modify 4 0.40 1.2739 1.2734 1.3337
120 2006.10.03 14:40 s/l 4 0.40 1.2734 1.2734 1.3337 -20.00 10113.21
121 2006.10.03 14:40 buy 5 0.40 1.2735 1.2713 1.3333
122 2006.10.03 14:40 modify 5 0.40 1.2735 1.2714 1.3333
123 2006.10.03 14:41 modify 5 0.40 1.2735 1.2715 1.3333
124 2006.10.03 14:41 modify 5 0.40 1.2735 1.2716 1.3333
125 2006.10.03 14:42 modify 5 0.40 1.2735 1.2717 1.3333
126 2006.10.03 14:43 modify 5 0.40 1.2735 1.2718 1.3333
127 2006.10.03 14:43 modify 5 0.40 1.2735 1.2719 1.3333
128 2006.10.03 14:50 modify 5 0.40 1.2735 1.2720 1.3333
129 2006.10.03 15:10 modify 5 0.40 1.2735 1.2721 1.3333
130 2006.10.03 15:10 modify 5 0.40 1.2735 1.2722 1.3333
131 2006.10.03 15:33 s/l 5 0.40 1.2722 1.2722 1.3333 -52.00 10061.21
132 2006.10.03 15:33 buy 6 0.40 1.2724 1.2702 1.3322
133 2006.10.03 15:33 modify 6 0.40 1.2724 1.2703 1.3322
134 2006.10.03 15:34 modify 6 0.40 1.2724 1.2704 1.3322
135 2006.10.03 15:37 modify 6 0.40 1.2724 1.2705 1.3322
136 2006.10.03 15:37 modify 6 0.40 1.2724 1.2706 1.3322
137 2006.10.03 15:42 modify 6 0.40 1.2724 1.2707 1.3322
138 2006.10.03 15:43 modify 6 0.40 1.2724 1.2708 1.3322
139 2006.10.03 15:51 modify 6 0.40 1.2724 1.2709 1.3322
140 2006.10.03 15:55 modify 6 0.40 1.2724 1.2710 1.3322
141 2006.10.03 15:56 modify 6 0.40 1.2724 1.2711 1.3322
142 2006.10.03 15:57 modify 6 0.40 1.2724 1.2712 1.3322
143 2006.10.03 15:57 modify 6 0.40 1.2724 1.2713 1.3322
144 2006.10.03 15:58 modify 6 0.40 1.2724 1.2714 1.3322
145 2006.10.03 16:01 modify 6 0.40 1.2724 1.2715 1.3322
146 2006.10.03 16:02 modify 6 0.40 1.2724 1.2716 1.3322
147 2006.10.03 16:03 modify 6 0.40 1.2724 1.2717 1.3322
148 2006.10.03 16:03 modify 6 0.40 1.2724 1.2718 1.3322
149 2006.10.03 16:15 modify 6 0.40 1.2724 1.2719 1.3322
150 2006.10.03 16:25 modify 6 0.40 1.2724 1.2720 1.3322
151 2006.10.03 17:42 modify 6 0.40 1.2724 1.2721 1.3322
152 2006.10.03 17:42 modify 6 0.40 1.2724 1.2722 1.3322
153 2006.10.03 17:43 modify 6 0.40 1.2724 1.2723 1.3322
154 2006.10.03 19:02 s/l 6 0.40 1.2723 1.2723 1.3322 -4.00 10057.21
155 2006.10.03 19:02 buy 7 0.40 1.2725 1.2703 1.3323
156 2006.10.03 19:02 modify 7 0.40 1.2725 1.2704 1.3323
157 2006.10.03 19:05 modify 7 0.40 1.2725 1.2705 1.3323
158 2006.10.03 19:06 modify 7 0.40 1.2725 1.2706 1.3323
159 2006.10.03 19:07 modify 7 0.40 1.2725 1.2707 1.3323
160 2006.10.03 19:10 modify 7 0.40 1.2725 1.2708 1.3323
161 2006.10.03 19:11 modify 7 0.40 1.2725 1.2709 1.3323
162 2006.10.03 19:15 modify 7 0.40 1.2725 1.2711 1.3323
163 2006.10.03 22:07 modify 7 0.40 1.2725 1.2712 1.3323
164 2006.10.03 22:08 modify 7 0.40 1.2725 1.2713 1.3323
165 2006.10.04 01:21 modify 7 0.40 1.2725 1.2714 1.3323
166 2006.10.04 01:22 modify 7 0.40 1.2725 1.2715 1.3323
167 2006.10.04 01:23 modify 7 0.40 1.2725 1.2716 1.3323
168 2006.10.04 04:45 s/l 7 0.40 1.2716 1.2716 1.3323 -38.79 10018.42
169 2006.10.04 04:45 buy 8 0.40 1.2718 1.2696 1.3316
170 2006.10.04 04:45 modify 8 0.40 1.2718 1.2697 1.3316
171 2006.10.04 04:46 modify 8 0.40 1.2718 1.2698 1.3316
172 2006.10.04 04:46 modify 8 0.40 1.2718 1.2699 1.3316
173 2006.10.04 04:47 modify 8 0.40 1.2718 1.2700 1.3316
174 2006.10.04 04:48 modify 8 0.40 1.2718 1.2701 1.3316
175 2006.10.04 04:48 modify 8 0.40 1.2718 1.2702 1.3316
176 2006.10.04 05:00 close 8 0.40 1.2715 1.2702 1.3316 -12.00 10006.42
177 2006.10.04 05:00 sell 9 0.40 1.2715 1.2737 1.2117
178 2006.10.04 05:00 modify 9 0.40 1.2715 1.2736 1.2117
179 2006.10.04 09:58 s/l 9 0.40 1.2736 1.2736 1.2117 -84.00 9922.42
180 2006.10.04 09:58 sell 10 0.40 1.2734 1.2756 1.2136
181 2006.10.04 09:58 modify 10 0.40 1.2734 1.2755 1.2136
182 2006.10.04 10:00 modify 10 0.40 1.2734 1.2754 1.2136
183 2006.10.04 10:26 modify 10 0.40 1.2734 1.2753 1.2136
184 2006.10.04 10:27 modify 10 0.40 1.2734 1.2751 1.2136
185 2006.10.04 10:28 modify 10 0.40 1.2734 1.2749 1.2136
186 2006.10.04 10:30 modify 10 0.40 1.2734 1.2748 1.2136
187 2006.10.04 10:30 modify 10 0.40 1.2734 1.2747 1.2136
188 2006.10.04 10:47 modify 10 0.40 1.2734 1.2746 1.2136
189 2006.10.04 10:47 modify 10 0.40 1.2734 1.2745 1.2136
190 2006.10.04 10:48 modify 10 0.40 1.2734 1.2744 1.2136
191 2006.10.04 10:52 modify 10 0.40 1.2734 1.2743 1.2136
192 2006.10.04 10:53 modify 10 0.40 1.2734 1.2742 1.2136
193 2006.10.04 10:56 modify 10 0.40 1.2734 1.2741 1.2136
194 2006.10.04 10:57 modify 10 0.40 1.2734 1.2740 1.2136
195 2006.10.04 10:57 modify 10 0.40 1.2734 1.2738 1.2136
196 2006.10.04 10:57 modify 10 0.40 1.2734 1.2737 1.2136
197 2006.10.04 10:58 modify 10 0.40 1.2734 1.2736 1.2136
198 2006.10.04 10:58 modify 10 0.40 1.2734 1.2734 1.2136
199 2006.10.04 10:58 modify 10 0.40 1.2734 1.2733 1.2136
200 2006.10.04 11:03 modify 10 0.40 1.2734 1.2732 1.2136
201 2006.10.04 11:12 modify 10 0.40 1.2734 1.2731 1.2136
202 2006.10.04 11:12 modify 10 0.40 1.2734 1.2730 1.2136
203 2006.10.04 11:13 modify 10 0.40 1.2734 1.2728 1.2136
204 2006.10.04 11:13 modify 10 0.40 1.2734 1.2727 1.2136
205 2006.10.04 11:28 modify 10 0.40 1.2734 1.2726 1.2136
206 2006.10.04 11:33 modify 10 0.40 1.2734 1.2725 1.2136
207 2006.10.04 11:42 modify 10 0.40 1.2734 1.2724 1.2136
208 2006.10.04 11:42 modify 10 0.40 1.2734 1.2723 1.2136
209 2006.10.04 11:42 modify 10 0.40 1.2734 1.2722 1.2136
210 2006.10.04 11:43 modify 10 0.40 1.2734 1.2721 1.2136
211 2006.10.04 11:43 modify 10 0.40 1.2734 1.2719 1.2136
212 2006.10.04 11:43 modify 10 0.40 1.2734 1.2718 1.2136
213 2006.10.04 11:45 modify 10 0.40 1.2734 1.2717 1.2136
214 2006.10.04 11:45 modify 10 0.40 1.2734 1.2716 1.2136
215 2006.10.04 11:45 modify 10 0.40 1.2734 1.2714 1.2136
216 2006.10.04 11:45 modify 10 0.40 1.2734 1.2713 1.2136
217 2006.10.04 11:52 modify 10 0.40 1.2734 1.2712 1.2136
218 2006.10.04 11:52 modify 10 0.40 1.2734 1.2711 1.2136
219 2006.10.04 11:53 modify 10 0.40 1.2734 1.2710 1.2136
220 2006.10.04 11:53 modify 10 0.40 1.2734 1.2709 1.2136
221 2006.10.04 11:53 modify 10 0.40 1.2734 1.2708 1.2136
222 2006.10.04 11:58 modify 10 0.40 1.2734 1.2707 1.2136
223 2006.10.04 12:00 modify 10 0.40 1.2734 1.2706 1.2136
224 2006.10.04 12:18 modify 10 0.40 1.2734 1.2704 1.2136
225 2006.10.04 13:20 modify 10 0.40 1.2734 1.2703 1.2136
226 2006.10.04 13:37 modify 10 0.40 1.2734 1.2702 1.2136
227 2006.10.04 13:37 modify 10 0.40 1.2734 1.2701 1.2136
228 2006.10.04 13:38 modify 10 0.40 1.2734 1.2700 1.2136
229 2006.10.04 13:38 modify 10 0.40 1.2734 1.2699 1.2136
230 2006.10.04 13:38 modify 10 0.40 1.2734 1.2697 1.2136
231 2006.10.04 13:42 modify 10 0.40 1.2734 1.2696 1.2136
232 2006.10.04 13:43 modify 10 0.40 1.2734 1.2695 1.2136
233 2006.10.04 13:43 modify 10 0.40 1.2734 1.2694 1.2136
234 2006.10.04 13:53 modify 10 0.40 1.2734 1.2693 1.2136
235 2006.10.04 13:53 modify 10 0.40 1.2734 1.2692 1.2136
236 2006.10.04 14:08 modify 10 0.40 1.2734 1.2691 1.2136
237 2006.10.04 14:10 modify 10 0.40 1.2734 1.2690 1.2136
238 2006.10.04 14:18 modify 10 0.40 1.2734 1.2688 1.2136
239 2006.10.04 14:18 modify 10 0.40 1.2734 1.2687 1.2136
240 2006.10.04 15:15 s/l 10 0.40 1.2687 1.2687 1.2136 188.00 10110.42
241 2006.10.04 15:15 sell 11 0.40 1.2685 1.2707 1.2087
242 2006.10.04 15:15 modify 11 0.40 1.2685 1.2706 1.2087
243 2006.10.04 15:16 modify 11 0.40 1.2685 1.2705 1.2087
244 2006.10.04 15:16 modify 11 0.40 1.2685 1.2704 1.2087
245 2006.10.04 15:17 modify 11 0.40 1.2685 1.2703 1.2087
246 2006.10.04 15:17 modify 11 0.40 1.2685 1.2702 1.2087
247 2006.10.04 15:18 modify 11 0.40 1.2685 1.2701 1.2087
248 2006.10.04 15:18 modify 11 0.40 1.2685 1.2700 1.2087
249 2006.10.04 15:18 modify 11 0.40 1.2685 1.2699 1.2087
250 2006.10.04 15:18 modify 11 0.40 1.2685 1.2698 1.2087
251 2006.10.04 15:25 modify 11 0.40 1.2685 1.2697 1.2087
252 2006.10.04 15:27 modify 11 0.40 1.2685 1.2696 1.2087
253 2006.10.04 15:27 modify 11 0.40 1.2685 1.2695 1.2087
254 2006.10.04 15:28 modify 11 0.40 1.2685 1.2694 1.2087
255 2006.10.04 17:02 s/l 11 0.40 1.2694 1.2694 1.2087 -36.00 10074.42
256 2006.10.04 17:02 sell 12 0.40 1.2692 1.2714 1.2094
257 2006.10.04 17:04 modify 12 0.40 1.2692 1.2705 1.2094
258 2006.10.04 17:05 modify 12 0.40 1.2692 1.2704 1.2094
259 2006.10.04 17:05 modify 12 0.40 1.2692 1.2703 1.2094
260 2006.10.04 17:05 modify 12 0.40 1.2692 1.2702 1.2094
261 2006.10.04 17:05 modify 12 0.40 1.2692 1.2701 1.2094
262 2006.10.04 17:12 modify 12 0.40 1.2692 1.2700 1.2094
263 2006.10.04 17:13 modify 12 0.40 1.2692 1.2699 1.2094
264 2006.10.04 17:13 modify 12 0.40 1.2692 1.2697 1.2094
265 2006.10.04 17:13 modify 12 0.40 1.2692 1.2696 1.2094
266 2006.10.04 17:15 modify 12 0.40 1.2692 1.2695 1.2094
267 2006.10.04 17:28 s/l 12 0.40 1.2695 1.2695 1.2094 -12.00 10062.42
268 2006.10.04 17:28 sell 13 0.40 1.2693 1.2715 1.2095
269 2006.10.04 17:29 modify 13 0.40 1.2693 1.2714 1.2095
270 2006.10.04 17:33 modify 13 0.40 1.2693 1.2713 1.2095
271 2006.10.04 17:36 modify 13 0.40 1.2693 1.2712 1.2095
272 2006.10.04 17:37 modify 13 0.40 1.2693 1.2711 1.2095
273 2006.10.04 17:38 modify 13 0.40 1.2693 1.2710 1.2095
274 2006.10.04 17:38 modify 13 0.40 1.2693 1.2709 1.2095
275 2006.10.04 17:53 modify 13 0.40 1.2693 1.2708 1.2095
276 2006.10.04 17:55 modify 13 0.40 1.2693 1.2707 1.2095
277 2006.10.04 18:10 modify 13 0.40 1.2693 1.2706 1.2095
278 2006.10.04 18:15 modify 13 0.40 1.2693 1.2705 1.2095
279 2006.10.04 18:17 modify 13 0.40 1.2693 1.2704 1.2095
280 2006.10.04 18:18 modify 13 0.40 1.2693 1.2703 1.2095
281 2006.10.04 18:20 modify 13 0.40 1.2693 1.2702 1.2095
282 2006.10.04 18:20 modify 13 0.40 1.2693 1.2700 1.2095
283 2006.10.04 19:38 s/l 13 0.40 1.2700 1.2700 1.2095 -28.00 10034.42
284 2006.10.04 19:38 sell 14 0.40 1.2700 1.2722 1.2102
285 2006.10.04 19:38 modify 14 0.40 1.2700 1.2721 1.2102
286 2006.10.04 19:39 modify 14 0.40 1.2700 1.2720 1.2102
287 2006.10.04 19:39 modify 14 0.40 1.2700 1.2719 1.2102
288 2006.10.04 19:39 modify 14 0.40 1.2700 1.2715 1.2102
289 2006.10.04 19:40 modify 14 0.40 1.2700 1.2714 1.2102
290 2006.10.04 19:40 modify 14 0.40 1.2700 1.2713 1.2102
291 2006.10.04 19:41 modify 14 0.40 1.2700 1.2712 1.2102
292 2006.10.04 19:42 modify 14 0.40 1.2700 1.2711 1.2102
293 2006.10.04 19:43 modify 14 0.40 1.2700 1.2710 1.2102
294 2006.10.04 19:43 modify 14 0.40 1.2700 1.2709 1.2102
295 2006.10.04 19:48 modify 14 0.40 1.2700 1.2707 1.2102
296 2006.10.04 19:53 modify 14 0.40 1.2700 1.2705 1.2102
297 2006.10.04 21:37 s/l 14 0.40 1.2705 1.2705 1.2102 -20.00 10014.42
298 2006.10.04 21:37 sell 15 0.40 1.2703 1.2725 1.2105
299 2006.10.05 00:00 close 15 0.40 1.2717 1.2725 1.2105 -50.03 9964.39
300 2006.10.05 00:00 buy 16 0.40 1.2717 1.2695 1.3315
301 2006.10.05 00:00 modify 16 0.40 1.2717 1.2696 1.3315
302 2006.10.05 02:13 modify 16 0.40 1.2717 1.2697 1.3315
303 2006.10.05 02:51 modify 16 0.40 1.2717 1.2698 1.3315
304 2006.10.05 02:55 modify 16 0.40 1.2717 1.2699 1.3315
305 2006.10.05 04:47 s/l 16 0.40 1.2699 1.2699 1.3315 -72.00 9892.39
306 2006.10.05 04:47 buy 17 0.40 1.2701 1.2679 1.3299
307 2006.10.05 04:47 modify 17 0.40 1.2701 1.2680 1.3299
308 2006.10.05 05:08 modify 17 0.40 1.2701 1.2681 1.3299
309 2006.10.05 06:00 close 17 0.40 1.2695 1.2681 1.3299 -24.00 9868.39
310 2006.10.05 06:00 sell 18 0.40 1.2695 1.2717 1.2097
311 2006.10.05 06:10 modify 18 0.40 1.2695 1.2716 1.2097
312 2006.10.05 07:13 modify 18 0.40 1.2695 1.2715 1.2097
313 2006.10.05 07:13 modify 18 0.40 1.2695 1.2714 1.2097
314 2006.10.05 09:23 s/l 18 0.40 1.2714 1.2714 1.2097 -76.00 9792.39
315 2006.10.05 09:23 sell 19 0.40 1.2712 1.2734 1.2114
316 2006.10.05 09:23 modify 19 0.40 1.2712 1.2733 1.2114
317 2006.10.05 09:24 modify 19 0.40 1.2712 1.2732 1.2114
318 2006.10.05 09:27 modify 19 0.40 1.2712 1.2731 1.2114
319 2006.10.05 09:28 modify 19 0.40 1.2712 1.2730 1.2114
320 2006.10.05 09:32 modify 19 0.40 1.2712 1.2729 1.2114
321 2006.10.05 09:32 modify 19 0.40 1.2712 1.2728 1.2114
322 2006.10.05 09:33 modify 19 0.40 1.2712 1.2727 1.2114
323 2006.10.05 09:33 modify 19 0.40 1.2712 1.2726 1.2114
324 2006.10.05 09:38 modify 19 0.40 1.2712 1.2725 1.2114
325 2006.10.05 09:42 modify 19 0.40 1.2712 1.2724 1.2114
326 2006.10.05 09:43 modify 19 0.40 1.2712 1.2723 1.2114
327 2006.10.05 09:43 modify 19 0.40 1.2712 1.2722 1.2114
328 2006.10.05 15:07 s/l 19 0.40 1.2722 1.2722 1.2114 -40.00 9752.39
329 2006.10.05 15:07 sell 20 0.40 1.2721 1.2743 1.2123
330 2006.10.05 15:10 modify 20 0.40 1.2721 1.2742 1.2123
331 2006.10.05 15:12 modify 20 0.40 1.2721 1.2741 1.2123
332 2006.10.05 15:13 modify 20 0.40 1.2721 1.2739 1.2123
333 2006.10.05 15:15 modify 20 0.40 1.2721 1.2738 1.2123
334 2006.10.05 15:15 modify 20 0.40 1.2721 1.2737 1.2123
335 2006.10.05 15:31 modify 20 0.40 1.2721 1.2736 1.2123
336 2006.10.05 15:32 modify 20 0.40 1.2721 1.2734 1.2123
337 2006.10.05 15:32 modify 20 0.40 1.2721 1.2733 1.2123
338 2006.10.05 15:32 modify 20 0.40 1.2721 1.2732 1.2123
339 2006.10.05 15:33 modify 20 0.40 1.2721 1.2731 1.2123
340 2006.10.05 15:33 modify 20 0.40 1.2721 1.2730 1.2123
341 2006.10.05 15:33 modify 20 0.40 1.2721 1.2728 1.2123
342 2006.10.05 15:33 modify 20 0.40 1.2721 1.2726 1.2123
343 2006.10.05 15:35 modify 20 0.40 1.2721 1.2725 1.2123
344 2006.10.05 15:36 modify 20 0.40 1.2721 1.2724 1.2123
345 2006.10.05 15:41 modify 20 0.40 1.2721 1.2723 1.2123
346 2006.10.05 15:41 modify 20 0.40 1.2721 1.2722 1.2123
347 2006.10.05 15:42 modify 20 0.40 1.2721 1.2721 1.2123
348 2006.10.05 15:42 modify 20 0.40 1.2721 1.2720 1.2123
349 2006.10.05 15:42 modify 20 0.40 1.2721 1.2719 1.2123
350 2006.10.05 15:42 modify 20 0.40 1.2721 1.2718 1.2123
351 2006.10.05 15:43 modify 20 0.40 1.2721 1.2717 1.2123
352 2006.10.05 15:43 modify 20 0.40 1.2721 1.2716 1.2123
353 2006.10.05 15:43 modify 20 0.40 1.2721 1.2715 1.2123
354 2006.10.05 15:43 modify 20 0.40 1.2721 1.2714 1.2123
355 2006.10.05 15:43 modify 20 0.40 1.2721 1.2713 1.2123
356 2006.10.05 15:43 modify 20 0.40 1.2721 1.2712 1.2123
357 2006.10.05 15:57 modify 20 0.40 1.2721 1.2711 1.2123
358 2006.10.05 15:58 modify 20 0.40 1.2721 1.2710 1.2123
359 2006.10.05 15:58 modify 20 0.40 1.2721 1.2709 1.2123
360 2006.10.05 15:58 modify 20 0.40 1.2721 1.2708 1.2123
361 2006.10.05 15:58 modify 20 0.40 1.2721 1.2707 1.2123
362 2006.10.05 16:47 modify 20 0.40 1.2721 1.2705 1.2123
363 2006.10.05 16:47 modify 20 0.40 1.2721 1.2704 1.2123
364 2006.10.05 16:48 modify 20 0.40 1.2721 1.2703 1.2123
365 2006.10.05 16:48 modify 20 0.40 1.2721 1.2701 1.2123
366 2006.10.05 16:48 modify 20 0.40 1.2721 1.2699 1.2123
367 2006.10.05 16:50 modify 20 0.40 1.2721 1.2698 1.2123
368 2006.10.05 16:50 modify 20 0.40 1.2721 1.2697 1.2123
369 2006.10.05 17:03 modify 20 0.40 1.2721 1.2696 1.2123
370 2006.10.05 17:10 modify 20 0.40 1.2721 1.2694 1.2123
371 2006.10.05 18:02 s/l 20 0.40 1.2694 1.2694 1.2123 108.00 9860.39
372 2006.10.05 18:02 sell 21 0.40 1.2692 1.2714 1.2094
373 2006.10.05 18:08 modify 21 0.40 1.2692 1.2713 1.2094
374 2006.10.05 18:10 modify 21 0.40 1.2692 1.2712 1.2094
375 2006.10.05 18:10 modify 21 0.40 1.2692 1.2711 1.2094
376 2006.10.05 18:10 modify 21 0.40 1.2692 1.2710 1.2094
377 2006.10.05 18:15 modify 21 0.40 1.2692 1.2708 1.2094
378 2006.10.05 18:16 modify 21 0.40 1.2692 1.2707 1.2094
379 2006.10.05 18:28 modify 21 0.40 1.2692 1.2705 1.2094
380 2006.10.05 18:58 modify 21 0.40 1.2692 1.2704 1.2094
381 2006.10.06 04:05 modify 21 0.40 1.2692 1.2703 1.2094
382 2006.10.06 04:05 modify 21 0.40 1.2692 1.2698 1.2094
383 2006.10.06 04:18 modify 21 0.40 1.2692 1.2697 1.2094
384 2006.10.06 09:50 modify 21 0.40 1.2692 1.2696 1.2094
385 2006.10.06 10:03 modify 21 0.40 1.2692 1.2695 1.2094
386 2006.10.06 10:03 modify 21 0.40 1.2692 1.2694 1.2094
387 2006.10.06 10:03 modify 21 0.40 1.2692 1.2693 1.2094
388 2006.10.06 14:52 modify 21 0.40 1.2692 1.2692 1.2094
389 2006.10.06 14:53 modify 21 0.40 1.2692 1.2691 1.2094
390 2006.10.06 14:53 modify 21 0.40 1.2692 1.2690 1.2094
391 2006.10.06 14:57 modify 21 0.40 1.2692 1.2689 1.2094
392 2006.10.06 14:57 modify 21 0.40 1.2692 1.2688 1.2094
393 2006.10.06 14:58 modify 21 0.40 1.2692 1.2686 1.2094
394 2006.10.06 14:58 modify 21 0.40 1.2692 1.2685 1.2094
395 2006.10.06 14:58 modify 21 0.40 1.2692 1.2684 1.2094
396 2006.10.06 15:18 modify 21 0.40 1.2692 1.2683 1.2094
397 2006.10.06 15:18 modify 21 0.40 1.2692 1.2682 1.2094
398 2006.10.06 15:30 s/l 21 0.40 1.2682 1.2682 1.2094 41.99 9902.38
399 2006.10.06 15:30 sell 22 0.40 1.2681 1.2703 1.2083
400 2006.10.06 15:30 s/l 22 0.40 1.2703 1.2703 1.2083 -88.00 9814.38
401 2006.10.06 15:30 sell 23 0.40 1.2702 1.2724 1.2104
402 2006.10.06 15:30 modify 23 0.40 1.2702 1.2723 1.2104
403 2006.10.06 15:30 modify 23 0.40 1.2702 1.2722 1.2104
404 2006.10.06 15:30 modify 23 0.40 1.2702 1.2721 1.2104
405 2006.10.06 15:30 modify 23 0.40 1.2702 1.2720 1.2104
406 2006.10.06 15:30 modify 23 0.40 1.2702 1.2719 1.2104
407 2006.10.06 15:30 modify 23 0.40 1.2702 1.2718 1.2104
408 2006.10.06 15:30 modify 23 0.40 1.2702 1.2717 1.2104
409 2006.10.06 15:30 modify 23 0.40 1.2702 1.2716 1.2104
410 2006.10.06 15:31 modify 23 0.40 1.2702 1.2714 1.2104
411 2006.10.06 15:31 modify 23 0.40 1.2702 1.2712 1.2104
412 2006.10.06 15:31 modify 23 0.40 1.2702 1.2710 1.2104
413 2006.10.06 15:31 modify 23 0.40 1.2702 1.2709 1.2104
414 2006.10.06 15:31 modify 23 0.40 1.2702 1.2707 1.2104
415 2006.10.06 15:31 modify 23 0.40 1.2702 1.2705 1.2104
416 2006.10.06 15:31 modify 23 0.40 1.2702 1.2703 1.2104
417 2006.10.06 15:31 modify 23 0.40 1.2702 1.2702 1.2104
418 2006.10.06 15:31 modify 23 0.40 1.2702 1.2700 1.2104
419 2006.10.06 15:31 modify 23 0.40 1.2702 1.2698 1.2104
420 2006.10.06 15:32 modify 23 0.40 1.2702 1.2697 1.2104
421 2006.10.06 15:32 modify 23 0.40 1.2702 1.2695 1.2104
422 2006.10.06 15:32 modify 23 0.40 1.2702 1.2693 1.2104
423 2006.10.06 15:32 modify 23 0.40 1.2702 1.2692 1.2104
424 2006.10.06 15:32 modify 23 0.40 1.2702 1.2690 1.2104
425 2006.10.06 15:32 modify 23 0.40 1.2702 1.2688 1.2104
426 2006.10.06 15:32 modify 23 0.40 1.2702 1.2687 1.2104
427 2006.10.06 15:32 modify 23 0.40 1.2702 1.2685 1.2104
428 2006.10.06 15:32 modify 23 0.40 1.2702 1.2683 1.2104
429 2006.10.06 15:32 modify 23 0.40 1.2702 1.2681 1.2104
430 2006.10.06 15:32 modify 23 0.40 1.2702 1.2680 1.2104
431 2006.10.06 15:32 modify 23 0.40 1.2702 1.2678 1.2104
432 2006.10.06 15:32 modify 23 0.40 1.2702 1.2676 1.2104
433 2006.10.06 15:32 modify 23 0.40 1.2702 1.2675 1.2104
434 2006.10.06 15:32 modify 23 0.40 1.2702 1.2673 1.2104
435 2006.10.06 15:32 modify 23 0.40 1.2702 1.2672 1.2104
436 2006.10.06 15:33 modify 23 0.40 1.2702 1.2670 1.2104
437 2006.10.06 15:33 modify 23 0.40 1.2702 1.2668 1.2104
438 2006.10.06 15:33 modify 23 0.40 1.2702 1.2666 1.2104
439 2006.10.06 15:33 modify 23 0.40 1.2702 1.2664 1.2104
440 2006.10.06 15:33 modify 23 0.40 1.2702 1.2662 1.2104
441 2006.10.06 15:33 modify 23 0.40 1.2702 1.2660 1.2104
442 2006.10.06 15:33 modify 23 0.40 1.2702 1.2657 1.2104
443 2006.10.06 15:33 modify 23 0.40 1.2702 1.2655 1.2104
444 2006.10.06 15:33 modify 23 0.40 1.2702 1.2653 1.2104
445 2006.10.06 15:33 modify 23 0.40 1.2702 1.2651 1.2104
446 2006.10.06 15:33 modify 23 0.40 1.2702 1.2649 1.2104
447 2006.10.06 15:33 modify 23 0.40 1.2702 1.2647 1.2104
448 2006.10.06 15:33 modify 23 0.40 1.2702 1.2644 1.2104
449 2006.10.06 15:33 modify 23 0.40 1.2702 1.2642 1.2104
450 2006.10.06 15:33 modify 23 0.40 1.2702 1.2640 1.2104
451 2006.10.06 15:33 modify 23 0.40 1.2702 1.2638 1.2104
452 2006.10.06 15:34 s/l 23 0.40 1.2638 1.2638 1.2104 256.00 10070.38
453 2006.10.06 15:34 sell 24 0.40 1.2637 1.2659 1.2039
454 2006.10.06 15:34 modify 24 0.40 1.2637 1.2655 1.2039
455 2006.10.06 15:35 modify 24 0.40 1.2637 1.2654 1.2039
456 2006.10.06 15:35 modify 24 0.40 1.2637 1.2653 1.2039
457 2006.10.06 15:35 modify 24 0.40 1.2637 1.2652 1.2039
458 2006.10.06 15:35 modify 24 0.40 1.2637 1.2651 1.2039
459 2006.10.06 15:35 modify 24 0.40 1.2637 1.2650 1.2039
460 2006.10.06 15:36 modify 24 0.40 1.2637 1.2649 1.2039
461 2006.10.06 15:36 modify 24 0.40 1.2637 1.2648 1.2039
462 2006.10.06 15:40 s/l 24 0.40 1.2648 1.2648 1.2039 -44.00 10026.38
463 2006.10.06 15:40 sell 25 0.40 1.2646 1.2668 1.2048
464 2006.10.06 15:40 modify 25 0.40 1.2646 1.2667 1.2048
465 2006.10.06 15:41 modify 25 0.40 1.2646 1.2666 1.2048
466 2006.10.06 15:41 modify 25 0.40 1.2646 1.2665 1.2048
467 2006.10.06 15:42 modify 25 0.40 1.2646 1.2664 1.2048
468 2006.10.06 15:42 modify 25 0.40 1.2646 1.2663 1.2048
469 2006.10.06 15:42 modify 25 0.40 1.2646 1.2662 1.2048
470 2006.10.06 15:43 modify 25 0.40 1.2646 1.2661 1.2048
471 2006.10.06 15:43 modify 25 0.40 1.2646 1.2660 1.2048
472 2006.10.06 15:43 modify 25 0.40 1.2646 1.2659 1.2048
473 2006.10.06 15:43 modify 25 0.40 1.2646 1.2658 1.2048
474 2006.10.06 15:46 modify 25 0.40 1.2646 1.2657 1.2048
475 2006.10.06 15:47 modify 25 0.40 1.2646 1.2656 1.2048
476 2006.10.06 15:47 modify 25 0.40 1.2646 1.2655 1.2048
477 2006.10.06 15:48 modify 25 0.40 1.2646 1.2654 1.2048
478 2006.10.06 15:48 modify 25 0.40 1.2646 1.2652 1.2048
479 2006.10.06 15:48 modify 25 0.40 1.2646 1.2651 1.2048
480 2006.10.06 15:51 modify 25 0.40 1.2646 1.2650 1.2048
481 2006.10.06 15:51 modify 25 0.40 1.2646 1.2648 1.2048
482 2006.10.06 15:52 modify 25 0.40 1.2646 1.2647 1.2048
483 2006.10.06 15:52 modify 25 0.40 1.2646 1.2645 1.2048
484 2006.10.06 15:52 modify 25 0.40 1.2646 1.2644 1.2048
485 2006.10.06 15:52 modify 25 0.40 1.2646 1.2643 1.2048
486 2006.10.06 15:53 modify 25 0.40 1.2646 1.2642 1.2048
487 2006.10.06 15:53 modify 25 0.40 1.2646 1.2640 1.2048
488 2006.10.06 15:53 modify 25 0.40 1.2646 1.2639 1.2048
489 2006.10.06 15:53 modify 25 0.40 1.2646 1.2637 1.2048
490 2006.10.06 15:56 modify 25 0.40 1.2646 1.2636 1.2048
491 2006.10.06 15:56 modify 25 0.40 1.2646 1.2635 1.2048
492 2006.10.06 15:56 modify 25 0.40 1.2646 1.2634 1.2048
493 2006.10.06 15:57 modify 25 0.40 1.2646 1.2632 1.2048
494 2006.10.06 15:57 modify 25 0.40 1.2646 1.2631 1.2048
495 2006.10.06 15:57 modify 25 0.40 1.2646 1.2630 1.2048
496 2006.10.06 15:57 modify 25 0.40 1.2646 1.2629 1.2048
497 2006.10.06 15:57 modify 25 0.40 1.2646 1.2627 1.2048
498 2006.10.06 15:57 modify 25 0.40 1.2646 1.2626 1.2048
499 2006.10.06 15:58 modify 25 0.40 1.2646 1.2625 1.2048
500 2006.10.06 15:58 modify 25 0.40 1.2646 1.2623 1.2048
501 2006.10.06 15:58 modify 25 0.40 1.2646 1.2621 1.2048
502 2006.10.06 15:58 modify 25 0.40 1.2646 1.2620 1.2048
503 2006.10.06 15:58 modify 25 0.40 1.2646 1.2619 1.2048
504 2006.10.06 15:58 modify 25 0.40 1.2646 1.2617 1.2048
505 2006.10.06 16:07 modify 25 0.40 1.2646 1.2616 1.2048
506 2006.10.06 16:07 modify 25 0.40 1.2646 1.2615 1.2048
507 2006.10.06 16:08 modify 25 0.40 1.2646 1.2614 1.2048
508 2006.10.06 16:08 modify 25 0.40 1.2646 1.2613 1.2048
509 2006.10.06 16:08 modify 25 0.40 1.2646 1.2611 1.2048
510 2006.10.06 16:08 modify 25 0.40 1.2646 1.2610 1.2048
511 2006.10.06 16:11 modify 25 0.40 1.2646 1.2609 1.2048
512 2006.10.06 16:58 modify 25 0.40 1.2646 1.2608 1.2048
513 2006.10.06 17:22 modify 25 0.40 1.2646 1.2607 1.2048
514 2006.10.06 17:23 modify 25 0.40 1.2646 1.2606 1.2048
515 2006.10.06 17:23 modify 25 0.40 1.2646 1.2605 1.2048
516 2006.10.06 17:23 modify 25 0.40 1.2646 1.2604 1.2048
517 2006.10.06 17:33 modify 25 0.40 1.2646 1.2603 1.2048
518 2006.10.06 17:35 modify 25 0.40 1.2646 1.2602 1.2048
519 2006.10.06 17:35 modify 25 0.40 1.2646 1.2600 1.2048
520 2006.10.06 17:35 modify 25 0.40 1.2646 1.2598 1.2048
521 2006.10.06 17:35 modify 25 0.40 1.2646 1.2597 1.2048
522 2006.10.06 17:35 modify 25 0.40 1.2646 1.2595 1.2048
523 2006.10.06 17:36 modify 25 0.40 1.2646 1.2594 1.2048
524 2006.10.06 18:23 s/l 25 0.40 1.2594 1.2594 1.2048 208.00 10234.38
525 2006.10.06 18:23 sell 26 0.40 1.2592 1.2614 1.1994
526 2006.10.06 18:24 modify 26 0.40 1.2592 1.2613 1.1994
527 2006.10.06 18:24 modify 26 0.40 1.2592 1.2612 1.1994
528 2006.10.06 19:10 modify 26 0.40 1.2592 1.2610 1.1994
529 2006.10.06 19:57 s/l 26 0.40 1.2610 1.2610 1.1994 -72.00 10162.38
530 2006.10.06 19:57 sell 27 0.40 1.2608 1.2630 1.2010
531 2006.10.06 19:57 modify 27 0.40 1.2608 1.2629 1.2010
532 2006.10.06 20:01 modify 27 0.40 1.2608 1.2628 1.2010
533 2006.10.06 20:02 modify 27 0.40 1.2608 1.2627 1.2010
534 2006.10.06 20:02 modify 27 0.40 1.2608 1.2626 1.2010
535 2006.10.06 20:03 modify 27 0.40 1.2608 1.2625 1.2010
536 2006.10.06 20:03 modify 27 0.40 1.2608 1.2623 1.2010
537 2006.10.06 20:03 modify 27 0.40 1.2608 1.2622 1.2010
538 2006.10.06 20:27 modify 27 0.40 1.2608 1.2621 1.2010
539 2006.10.06 20:46 modify 27 0.40 1.2608 1.2620 1.2010
540 2006.10.06 20:47 modify 27 0.40 1.2608 1.2618 1.2010
541 2006.10.06 20:48 modify 27 0.40 1.2608 1.2617 1.2010
542 2006.10.06 20:48 modify 27 0.40 1.2608 1.2615 1.2010
543 2006.10.06 21:47 modify 27 0.40 1.2608 1.2614 1.2010
544 2006.10.09 00:07 modify 27 0.40 1.2608 1.2613 1.2010
545 2006.10.09 00:08 modify 27 0.40 1.2608 1.2612 1.2010
546 2006.10.09 00:59 modify 27 0.40 1.2608 1.2611 1.2010
547 2006.10.09 01:01 modify 27 0.40 1.2608 1.2610 1.2010
548 2006.10.09 01:15 modify 27 0.40 1.2608 1.2609 1.2010
549 2006.10.09 01:24 modify 27 0.40 1.2608 1.2608 1.2010
550 2006.10.09 03:25 modify 27 0.40 1.2608 1.2607 1.2010
551 2006.10.09 07:07 s/l 27 0.40 1.2607 1.2607 1.2010 5.99 10168.36
552 2006.10.09 07:07 sell 28 0.40 1.2605 1.2627 1.2007
553 2006.10.09 07:07 modify 28 0.40 1.2605 1.2626 1.2007
554 2006.10.09 07:11 modify 28 0.40 1.2605 1.2625 1.2007
555 2006.10.09 07:22 modify 28 0.40 1.2605 1.2624 1.2007
556 2006.10.09 07:23 modify 28 0.40 1.2605 1.2623 1.2007
557 2006.10.09 07:50 modify 28 0.40 1.2605 1.2622 1.2007
558 2006.10.09 07:51 modify 28 0.40 1.2605 1.2621 1.2007
559 2006.10.09 07:57 modify 28 0.40 1.2605 1.2620 1.2007
560 2006.10.09 07:58 modify 28 0.40 1.2605 1.2619 1.2007
561 2006.10.09 08:02 modify 28 0.40 1.2605 1.2618 1.2007
562 2006.10.09 08:03 modify 28 0.40 1.2605 1.2617 1.2007
563 2006.10.09 09:05 modify 28 0.40 1.2605 1.2616 1.2007
564 2006.10.09 09:52 modify 28 0.40 1.2605 1.2615 1.2007
565 2006.10.09 09:52 modify 28 0.40 1.2605 1.2614 1.2007
566 2006.10.09 09:53 modify 28 0.40 1.2605 1.2613 1.2007
567 2006.10.09 09:53 modify 28 0.40 1.2605 1.2612 1.2007
568 2006.10.09 09:53 modify 28 0.40 1.2605 1.2610 1.2007
569 2006.10.09 10:18 modify 28 0.40 1.2605 1.2609 1.2007
570 2006.10.09 12:21 s/l 28 0.40 1.2609 1.2609 1.2007 -16.00 10152.36
571 2006.10.09 12:21 sell 29 0.40 1.2607 1.2629 1.2009
572 2006.10.09 12:21 modify 29 0.40 1.2607 1.2628 1.2009
573 2006.10.09 12:23 modify 29 0.40 1.2607 1.2627 1.2009
574 2006.10.09 12:33 modify 29 0.40 1.2607 1.2626 1.2009
575 2006.10.09 12:35 modify 29 0.40 1.2607 1.2625 1.2009
576 2006.10.09 13:15 modify 29 0.40 1.2607 1.2624 1.2009
577 2006.10.09 13:15 modify 29 0.40 1.2607 1.2623 1.2009
578 2006.10.09 13:15 modify 29 0.40 1.2607 1.2622 1.2009
579 2006.10.09 15:27 modify 29 0.40 1.2607 1.2621 1.2009
580 2006.10.09 15:27 modify 29 0.40 1.2607 1.2620 1.2009
581 2006.10.09 15:28 modify 29 0.40 1.2607 1.2618 1.2009
582 2006.10.09 15:28 modify 29 0.40 1.2607 1.2617 1.2009
583 2006.10.09 18:47 modify 29 0.40 1.2607 1.2616 1.2009
584 2006.10.09 18:48 modify 29 0.40 1.2607 1.2615 1.2009
585 2006.10.09 18:48 modify 29 0.40 1.2607 1.2614 1.2009
586 2006.10.09 18:48 modify 29 0.40 1.2607 1.2613 1.2009
587 2006.10.10 03:01 modify 29 0.40 1.2607 1.2612 1.2009
588 2006.10.10 03:13 modify 29 0.40 1.2607 1.2611 1.2009
589 2006.10.10 03:13 modify 29 0.40 1.2607 1.2610 1.2009
590 2006.10.10 03:17 modify 29 0.40 1.2607 1.2609 1.2009
591 2006.10.10 03:18 modify 29 0.40 1.2607 1.2608 1.2009
592 2006.10.10 06:00 modify 29 0.40 1.2607 1.2607 1.2009
593 2006.10.10 09:13 s/l 29 0.40 1.2607 1.2607 1.2009 1.99 10154.35
594 2006.10.10 09:13 sell 30 0.40 1.2605 1.2627 1.2007
595 2006.10.10 09:13 modify 30 0.40 1.2605 1.2626 1.2007
596 2006.10.10 09:14 modify 30 0.40 1.2605 1.2625 1.2007
597 2006.10.10 09:15 modify 30 0.40 1.2605 1.2624 1.2007
598 2006.10.10 09:15 modify 30 0.40 1.2605 1.2623 1.2007
599 2006.10.10 09:16 modify 30 0.40 1.2605 1.2622 1.2007
600 2006.10.10 09:53 modify 30 0.40 1.2605 1.2621 1.2007
601 2006.10.10 09:53 modify 30 0.40 1.2605 1.2620 1.2007
602 2006.10.10 09:55 modify 30 0.40 1.2605 1.2619 1.2007
603 2006.10.10 10:03 modify 30 0.40 1.2605 1.2618 1.2007
604 2006.10.10 10:07 modify 30 0.40 1.2605 1.2617 1.2007
605 2006.10.10 10:07 modify 30 0.40 1.2605 1.2616 1.2007
606 2006.10.10 10:07 modify 30 0.40 1.2605 1.2615 1.2007
607 2006.10.10 10:08 modify 30 0.40 1.2605 1.2614 1.2007
608 2006.10.10 10:08 modify 30 0.40 1.2605 1.2613 1.2007
609 2006.10.10 10:08 modify 30 0.40 1.2605 1.2612 1.2007
610 2006.10.10 10:08 modify 30 0.40 1.2605 1.2611 1.2007
611 2006.10.10 10:10 modify 30 0.40 1.2605 1.2610 1.2007
612 2006.10.10 11:07 modify 30 0.40 1.2605 1.2609 1.2007
613 2006.10.10 11:08 modify 30 0.40 1.2605 1.2608 1.2007
614 2006.10.10 11:08 modify 30 0.40 1.2605 1.2607 1.2007
615 2006.10.10 11:08 modify 30 0.40 1.2605 1.2606 1.2007
616 2006.10.10 11:08 modify 30 0.40 1.2605 1.2605 1.2007
617 2006.10.10 11:08 modify 30 0.40 1.2605 1.2604 1.2007
618 2006.10.10 11:21 modify 30 0.40 1.2605 1.2603 1.2007
619 2006.10.10 11:21 modify 30 0.40 1.2605 1.2602 1.2007
620 2006.10.10 11:21 modify 30 0.40 1.2605 1.2601 1.2007
621 2006.10.10 11:21 modify 30 0.40 1.2605 1.2600 1.2007
622 2006.10.10 11:22 modify 30 0.40 1.2605 1.2599 1.2007
623 2006.10.10 11:22 modify 30 0.40 1.2605 1.2598 1.2007
624 2006.10.10 11:22 modify 30 0.40 1.2605 1.2597 1.2007
625 2006.10.10 11:22 modify 30 0.40 1.2605 1.2596 1.2007
626 2006.10.10 11:22 modify 30 0.40 1.2605 1.2595 1.2007
627 2006.10.10 11:23 modify 30 0.40 1.2605 1.2594 1.2007
628 2006.10.10 11:23 modify 30 0.40 1.2605 1.2593 1.2007
629 2006.10.10 11:23 modify 30 0.40 1.2605 1.2592 1.2007
630 2006.10.10 11:23 modify 30 0.40 1.2605 1.2591 1.2007
631 2006.10.10 11:23 modify 30 0.40 1.2605 1.2590 1.2007
632 2006.10.10 11:23 modify 30 0.40 1.2605 1.2589 1.2007
633 2006.10.10 11:23 modify 30 0.40 1.2605 1.2588 1.2007
634 2006.10.10 11:32 modify 30 0.40 1.2605 1.2587 1.2007
635 2006.10.10 11:32 modify 30 0.40 1.2605 1.2586 1.2007
636 2006.10.10 11:33 modify 30 0.40 1.2605 1.2585 1.2007
637 2006.10.10 11:33 modify 30 0.40 1.2605 1.2584 1.2007
638 2006.10.10 11:33 modify 30 0.40 1.2605 1.2583 1.2007
639 2006.10.10 11:33 modify 30 0.40 1.2605 1.2582 1.2007
640 2006.10.10 11:37 s/l 30 0.40 1.2582 1.2582 1.2007 92.00 10246.35
641 2006.10.10 11:37 sell 31 0.40 1.2580 1.2602 1.1982
642 2006.10.10 11:42 modify 31 0.40 1.2580 1.2601 1.1982
643 2006.10.10 11:42 modify 31 0.40 1.2580 1.2600 1.1982
644 2006.10.10 11:42 modify 31 0.40 1.2580 1.2599 1.1982
645 2006.10.10 11:42 modify 31 0.40 1.2580 1.2598 1.1982
646 2006.10.10 11:43 modify 31 0.40 1.2580 1.2597 1.1982
647 2006.10.10 11:43 modify 31 0.40 1.2580 1.2596 1.1982
648 2006.10.10 11:43 modify 31 0.40 1.2580 1.2595 1.1982
649 2006.10.10 11:43 modify 31 0.40 1.2580 1.2594 1.1982
650 2006.10.10 11:43 modify 31 0.40 1.2580 1.2593 1.1982
651 2006.10.10 11:43 modify 31 0.40 1.2580 1.2592 1.1982
652 2006.10.10 11:43 modify 31 0.40 1.2580 1.2591 1.1982
653 2006.10.10 11:43 modify 31 0.40 1.2580 1.2590 1.1982
654 2006.10.10 11:53 modify 31 0.40 1.2580 1.2589 1.1982
655 2006.10.10 11:53 modify 31 0.40 1.2580 1.2588 1.1982
656 2006.10.10 11:53 modify 31 0.40 1.2580 1.2587 1.1982
657 2006.10.10 11:55 modify 31 0.40 1.2580 1.2586 1.1982
658 2006.10.10 11:55 modify 31 0.40 1.2580 1.2585 1.1982
659 2006.10.10 11:56 modify 31 0.40 1.2580 1.2584 1.1982
660 2006.10.10 12:02 modify 31 0.40 1.2580 1.2583 1.1982
661 2006.10.10 12:02 modify 31 0.40 1.2580 1.2582 1.1982
662 2006.10.10 12:03 modify 31 0.40 1.2580 1.2581 1.1982
663 2006.10.10 12:03 modify 31 0.40 1.2580 1.2580 1.1982
664 2006.10.10 12:03 modify 31 0.40 1.2580 1.2579 1.1982
665 2006.10.10 12:03 modify 31 0.40 1.2580 1.2578 1.1982
666 2006.10.10 12:03 modify 31 0.40 1.2580 1.2577 1.1982
667 2006.10.10 13:13 s/l 31 0.40 1.2577 1.2577 1.1982 12.00 10258.35
668 2006.10.10 13:13 sell 32 0.40 1.2575 1.2597 1.1977
669 2006.10.10 13:13 modify 32 0.40 1.2575 1.2596 1.1977
670 2006.10.10 13:14 modify 32 0.40 1.2575 1.2595 1.1977
671 2006.10.10 13:14 modify 32 0.40 1.2575 1.2594 1.1977
672 2006.10.10 13:15 modify 32 0.40 1.2575 1.2593 1.1977
673 2006.10.10 13:17 modify 32 0.40 1.2575 1.2592 1.1977
674 2006.10.10 13:18 modify 32 0.40 1.2575 1.2591 1.1977
675 2006.10.10 13:18 modify 32 0.40 1.2575 1.2590 1.1977
676 2006.10.10 13:20 modify 32 0.40 1.2575 1.2589 1.1977
677 2006.10.10 13:27 modify 32 0.40 1.2575 1.2588 1.1977
678 2006.10.10 13:27 modify 32 0.40 1.2575 1.2587 1.1977
679 2006.10.10 13:28 modify 32 0.40 1.2575 1.2586 1.1977
680 2006.10.10 13:28 modify 32 0.40 1.2575 1.2585 1.1977
681 2006.10.10 13:28 modify 32 0.40 1.2575 1.2584 1.1977
682 2006.10.10 13:28 modify 32 0.40 1.2575 1.2583 1.1977
683 2006.10.10 13:38 modify 32 0.40 1.2575 1.2582 1.1977
684 2006.10.10 13:38 modify 32 0.40 1.2575 1.2581 1.1977
685 2006.10.10 13:38 modify 32 0.40 1.2575 1.2580 1.1977
686 2006.10.10 13:48 modify 32 0.40 1.2575 1.2579 1.1977
687 2006.10.10 13:58 modify 32 0.40 1.2575 1.2578 1.1977
688 2006.10.10 14:02 modify 32 0.40 1.2575 1.2577 1.1977
689 2006.10.10 14:02 modify 32 0.40 1.2575 1.2576 1.1977
690 2006.10.10 14:03 modify 32 0.40 1.2575 1.2575 1.1977
691 2006.10.10 14:03 modify 32 0.40 1.2575 1.2574 1.1977
692 2006.10.10 14:03 modify 32 0.40 1.2575 1.2573 1.1977
693 2006.10.10 14:03 modify 32 0.40 1.2575 1.2572 1.1977
694 2006.10.10 14:08 modify 32 0.40 1.2575 1.2571 1.1977
695 2006.10.10 14:08 modify 32 0.40 1.2575 1.2570 1.1977
696 2006.10.10 14:08 modify 32 0.40 1.2575 1.2569 1.1977
697 2006.10.10 14:08 modify 32 0.40 1.2575 1.2568 1.1977
698 2006.10.10 14:13 modify 32 0.40 1.2575 1.2567 1.1977
699 2006.10.10 14:16 modify 32 0.40 1.2575 1.2566 1.1977
700 2006.10.10 14:16 modify 32 0.40 1.2575 1.2565 1.1977
701 2006.10.10 14:17 modify 32 0.40 1.2575 1.2564 1.1977
702 2006.10.10 14:17 modify 32 0.40 1.2575 1.2563 1.1977
703 2006.10.10 14:17 modify 32 0.40 1.2575 1.2562 1.1977
704 2006.10.10 14:17 modify 32 0.40 1.2575 1.2561 1.1977
705 2006.10.10 14:17 modify 32 0.40 1.2575 1.2560 1.1977
706 2006.10.10 14:18 modify 32 0.40 1.2575 1.2559 1.1977
707 2006.10.10 14:18 modify 32 0.40 1.2575 1.2558 1.1977
708 2006.10.10 14:18 modify 32 0.40 1.2575 1.2557 1.1977
709 2006.10.10 14:18 modify 32 0.40 1.2575 1.2556 1.1977
710 2006.10.10 14:18 modify 32 0.40 1.2575 1.2555 1.1977
711 2006.10.10 14:18 modify 32 0.40 1.2575 1.2554 1.1977
712 2006.10.10 14:47 modify 32 0.40 1.2575 1.2553 1.1977
713 2006.10.10 14:47 modify 32 0.40 1.2575 1.2552 1.1977
714 2006.10.10 14:47 modify 32 0.40 1.2575 1.2551 1.1977
715 2006.10.10 14:48 modify 32 0.40 1.2575 1.2550 1.1977
716 2006.10.10 14:48 modify 32 0.40 1.2575 1.2549 1.1977
717 2006.10.10 14:48 modify 32 0.40 1.2575 1.2548 1.1977
718 2006.10.10 16:37 modify 32 0.40 1.2575 1.2547 1.1977
719 2006.10.10 16:37 modify 32 0.40 1.2575 1.2546 1.1977
720 2006.10.10 16:38 modify 32 0.40 1.2575 1.2545 1.1977
721 2006.10.10 16:38 modify 32 0.40 1.2575 1.2544 1.1977
722 2006.10.10 16:38 modify 32 0.40 1.2575 1.2543 1.1977
723 2006.10.10 16:38 modify 32 0.40 1.2575 1.2542 1.1977
724 2006.10.10 16:38 modify 32 0.40 1.2575 1.2541 1.1977
725 2006.10.10 16:38 modify 32 0.40 1.2575 1.2540 1.1977
726 2006.10.10 17:52 s/l 32 0.40 1.2540 1.2540 1.1977 140.00 10398.35
727 2006.10.10 17:52 sell 33 0.40 1.2538 1.2560 1.1940
728 2006.10.10 17:52 modify 33 0.40 1.2538 1.2559 1.1940
729 2006.10.10 17:58 modify 33 0.40 1.2538 1.2558 1.1940
730 2006.10.10 17:58 modify 33 0.40 1.2538 1.2557 1.1940
731 2006.10.10 17:58 modify 33 0.40 1.2538 1.2556 1.1940
732 2006.10.10 18:10 modify 33 0.40 1.2538 1.2555 1.1940
733 2006.10.10 18:20 modify 33 0.40 1.2538 1.2554 1.1940
734 2006.10.10 18:26 modify 33 0.40 1.2538 1.2553 1.1940
735 2006.10.11 00:35 modify 33 0.40 1.2538 1.2550 1.1940
736 2006.10.11 00:36 modify 33 0.40 1.2538 1.2549 1.1940
737 2006.10.11 08:57 s/l 33 0.40 1.2549 1.2549 1.1940 -42.01 10356.34
738 2006.10.11 08:57 sell 34 0.40 1.2547 1.2569 1.1949
739 2006.10.11 08:59 modify 34 0.40 1.2547 1.2568 1.1949
740 2006.10.11 09:03 modify 34 0.40 1.2547 1.2567 1.1949
741 2006.10.11 09:03 modify 34 0.40 1.2547 1.2566 1.1949
742 2006.10.11 09:07 modify 34 0.40 1.2547 1.2565 1.1949
743 2006.10.11 09:08 modify 34 0.40 1.2547 1.2564 1.1949
744 2006.10.11 09:08 modify 34 0.40 1.2547 1.2563 1.1949
745 2006.10.11 09:08 modify 34 0.40 1.2547 1.2562 1.1949
746 2006.10.11 09:23 modify 34 0.40 1.2547 1.2560 1.1949
747 2006.10.11 09:25 modify 34 0.40 1.2547 1.2559 1.1949
748 2006.10.11 09:25 modify 34 0.40 1.2547 1.2558 1.1949
749 2006.10.11 09:33 modify 34 0.40 1.2547 1.2557 1.1949
750 2006.10.11 09:33 modify 34 0.40 1.2547 1.2556 1.1949
751 2006.10.11 09:33 modify 34 0.40 1.2547 1.2555 1.1949
752 2006.10.11 09:33 modify 34 0.40 1.2547 1.2554 1.1949
753 2006.10.11 09:43 modify 34 0.40 1.2547 1.2553 1.1949
754 2006.10.11 09:43 modify 34 0.40 1.2547 1.2552 1.1949
755 2006.10.11 09:43 modify 34 0.40 1.2547 1.2551 1.1949
756 2006.10.11 09:43 modify 34 0.40 1.2547 1.2550 1.1949
757 2006.10.11 10:26 s/l 34 0.40 1.2550 1.2550 1.1949 -12.00 10344.34
758 2006.10.11 10:26 sell 35 0.40 1.2548 1.2570 1.1950
759 2006.10.11 10:26 modify 35 0.40 1.2548 1.2569 1.1950
760 2006.10.11 10:32 modify 35 0.40 1.2548 1.2568 1.1950
761 2006.10.11 10:32 modify 35 0.40 1.2548 1.2567 1.1950
762 2006.10.11 10:33 modify 35 0.40 1.2548 1.2566 1.1950
763 2006.10.11 10:33 modify 35 0.40 1.2548 1.2565 1.1950
764 2006.10.11 10:33 modify 35 0.40 1.2548 1.2564 1.1950
765 2006.10.11 11:38 modify 35 0.40 1.2548 1.2563 1.1950
766 2006.10.11 11:38 modify 35 0.40 1.2548 1.2562 1.1950
767 2006.10.11 11:38 modify 35 0.40 1.2548 1.2561 1.1950
768 2006.10.11 11:40 modify 35 0.40 1.2548 1.2560 1.1950
769 2006.10.11 11:48 modify 35 0.40 1.2548 1.2559 1.1950
770 2006.10.11 11:51 modify 35 0.40 1.2548 1.2558 1.1950
771 2006.10.11 13:21 s/l 35 0.40 1.2558 1.2558 1.1950 -40.00 10304.34
772 2006.10.11 13:21 sell 36 0.40 1.2556 1.2578 1.1958
773 2006.10.11 13:21 modify 36 0.40 1.2556 1.2577 1.1958
774 2006.10.11 13:26 modify 36 0.40 1.2556 1.2576 1.1958
775 2006.10.11 13:27 modify 36 0.40 1.2556 1.2575 1.1958
776 2006.10.11 13:27 modify 36 0.40 1.2556 1.2574 1.1958
777 2006.10.11 13:28 modify 36 0.40 1.2556 1.2573 1.1958
778 2006.10.11 13:28 modify 36 0.40 1.2556 1.2572 1.1958
779 2006.10.11 13:50 modify 36 0.40 1.2556 1.2571 1.1958
780 2006.10.11 14:06 modify 36 0.40 1.2556 1.2570 1.1958
781 2006.10.11 14:07 modify 36 0.40 1.2556 1.2569 1.1958
782 2006.10.11 14:07 modify 36 0.40 1.2556 1.2568 1.1958
783 2006.10.11 14:08 modify 36 0.40 1.2556 1.2567 1.1958
784 2006.10.11 14:08 modify 36 0.40 1.2556 1.2566 1.1958
785 2006.10.11 14:08 modify 36 0.40 1.2556 1.2565 1.1958
786 2006.10.11 14:08 modify 36 0.40 1.2556 1.2564 1.1958
787 2006.10.11 15:13 modify 36 0.40 1.2556 1.2563 1.1958
788 2006.10.11 15:13 modify 36 0.40 1.2556 1.2562 1.1958
789 2006.10.11 15:20 modify 36 0.40 1.2556 1.2560 1.1958
790 2006.10.11 15:28 modify 36 0.40 1.2556 1.2559 1.1958
791 2006.10.11 17:50 s/l 36 0.40 1.2559 1.2559 1.1958 -12.00 10292.34
792 2006.10.11 17:50 sell 37 0.40 1.2557 1.2579 1.1959
793 2006.10.11 17:50 modify 37 0.40 1.2557 1.2578 1.1959
794 2006.10.11 17:51 modify 37 0.40 1.2557 1.2577 1.1959
795 2006.10.11 17:52 modify 37 0.40 1.2557 1.2576 1.1959
796 2006.10.11 17:52 modify 37 0.40 1.2557 1.2575 1.1959
797 2006.10.11 17:53 modify 37 0.40 1.2557 1.2574 1.1959
798 2006.10.11 17:53 modify 37 0.40 1.2557 1.2573 1.1959
799 2006.10.11 17:57 modify 37 0.40 1.2557 1.2572 1.1959
800 2006.10.11 17:57 modify 37 0.40 1.2557 1.2571 1.1959
801 2006.10.11 17:58 modify 37 0.40 1.2557 1.2570 1.1959
802 2006.10.11 17:58 modify 37 0.40 1.2557 1.2569 1.1959
803 2006.10.11 17:58 modify 37 0.40 1.2557 1.2568 1.1959
804 2006.10.11 18:02 modify 37 0.40 1.2557 1.2567 1.1959
805 2006.10.11 18:03 modify 37 0.40 1.2557 1.2566 1.1959
806 2006.10.11 18:03 modify 37 0.40 1.2557 1.2565 1.1959
807 2006.10.11 18:03 modify 37 0.40 1.2557 1.2564 1.1959
808 2006.10.11 18:07 modify 37 0.40 1.2557 1.2563 1.1959
809 2006.10.11 18:08 modify 37 0.40 1.2557 1.2562 1.1959
810 2006.10.11 18:08 modify 37 0.40 1.2557 1.2561 1.1959
811 2006.10.11 21:02 modify 37 0.40 1.2557 1.2560 1.1959
812 2006.10.11 21:02 modify 37 0.40 1.2557 1.2559 1.1959
813 2006.10.11 21:02 modify 37 0.40 1.2557 1.2558 1.1959
814 2006.10.11 21:02 modify 37 0.40 1.2557 1.2557 1.1959
815 2006.10.11 21:03 modify 37 0.40 1.2557 1.2556 1.1959
816 2006.10.11 21:03 modify 37 0.40 1.2557 1.2555 1.1959
817 2006.10.11 21:03 modify 37 0.40 1.2557 1.2554 1.1959
818 2006.10.11 21:03 modify 37 0.40 1.2557 1.2553 1.1959
819 2006.10.11 21:03 modify 37 0.40 1.2557 1.2552 1.1959
820 2006.10.11 21:03 modify 37 0.40 1.2557 1.2551 1.1959
821 2006.10.11 21:03 modify 37 0.40 1.2557 1.2550 1.1959
822 2006.10.11 21:03 modify 37 0.40 1.2557 1.2549 1.1959
823 2006.10.11 21:17 modify 37 0.40 1.2557 1.2548 1.1959
824 2006.10.11 21:18 modify 37 0.40 1.2557 1.2547 1.1959
825 2006.10.11 21:18 modify 37 0.40 1.2557 1.2546 1.1959
826 2006.10.11 21:18 modify 37 0.40 1.2557 1.2545 1.1959
827 2006.10.11 21:18 modify 37 0.40 1.2557 1.2544 1.1959
828 2006.10.11 21:18 modify 37 0.40 1.2557 1.2543 1.1959
829 2006.10.11 21:21 modify 37 0.40 1.2557 1.2542 1.1959
830 2006.10.11 21:22 modify 37 0.40 1.2557 1.2541 1.1959
831 2006.10.11 21:22 modify 37 0.40 1.2557 1.2540 1.1959
832 2006.10.11 21:22 modify 37 0.40 1.2557 1.2539 1.1959
833 2006.10.11 21:22 modify 37 0.40 1.2557 1.2538 1.1959
834 2006.10.11 21:23 modify 37 0.40 1.2557 1.2537 1.1959
835 2006.10.11 21:23 modify 37 0.40 1.2557 1.2536 1.1959
836 2006.10.11 21:23 modify 37 0.40 1.2557 1.2535 1.1959
837 2006.10.11 21:23 modify 37 0.40 1.2557 1.2534 1.1959
838 2006.10.11 21:23 modify 37 0.40 1.2557 1.2533 1.1959
839 2006.10.11 21:28 modify 37 0.40 1.2557 1.2532 1.1959
840 2006.10.11 21:28 modify 37 0.40 1.2557 1.2531 1.1959
841 2006.10.11 21:30 modify 37 0.40 1.2557 1.2530 1.1959
842 2006.10.11 21:30 modify 37 0.40 1.2557 1.2529 1.1959
843 2006.10.11 21:30 modify 37 0.40 1.2557 1.2528 1.1959
844 2006.10.11 21:30 modify 37 0.40 1.2557 1.2527 1.1959
845 2006.10.11 21:30 modify 37 0.40 1.2557 1.2526 1.1959
846 2006.10.11 21:30 modify 37 0.40 1.2557 1.2525 1.1959
847 2006.10.11 21:51 s/l 37 0.40 1.2525 1.2525 1.1959 128.00 10420.34
848 2006.10.11 21:51 sell 38 0.40 1.2523 1.2545 1.1925
849 2006.10.11 21:54 modify 38 0.40 1.2523 1.2541 1.1925
850 2006.10.11 21:58 modify 38 0.40 1.2523 1.2540 1.1925
851 2006.10.11 21:58 modify 38 0.40 1.2523 1.2539 1.1925
852 2006.10.11 21:58 modify 38 0.40 1.2523 1.2538 1.1925
853 2006.10.11 22:01 modify 38 0.40 1.2523 1.2537 1.1925
854 2006.10.11 23:08 modify 38 0.40 1.2523 1.2536 1.1925
855 2006.10.11 23:08 modify 38 0.40 1.2523 1.2535 1.1925
856 2006.10.11 23:15 modify 38 0.40 1.2523 1.2534 1.1925
857 2006.10.11 23:15 modify 38 0.40 1.2523 1.2533 1.1925
858 2006.10.11 23:15 modify 38 0.40 1.2523 1.2532 1.1925
859 2006.10.12 04:57 s/l 38 0.40 1.2532 1.2532 1.1925 -30.03 10390.31
860 2006.10.12 04:57 sell 39 0.40 1.2531 1.2553 1.1933
861 2006.10.12 04:57 modify 39 0.40 1.2531 1.2552 1.1933
862 2006.10.12 05:02 modify 39 0.40 1.2531 1.2551 1.1933
863 2006.10.12 05:03 modify 39 0.40 1.2531 1.2550 1.1933
864 2006.10.12 05:03 modify 39 0.40 1.2531 1.2549 1.1933
865 2006.10.12 05:10 modify 39 0.40 1.2531 1.2548 1.1933
866 2006.10.12 10:03 s/l 39 0.40 1.2548 1.2548 1.1933 -68.00 10322.31
867 2006.10.12 10:03 sell 40 0.40 1.2546 1.2568 1.1948
868 2006.10.12 10:03 modify 40 0.40 1.2546 1.2567 1.1948
869 2006.10.12 10:04 modify 40 0.40 1.2546 1.2566 1.1948
870 2006.10.12 10:04 modify 40 0.40 1.2546 1.2565 1.1948
871 2006.10.12 10:13 s/l 40 0.40 1.2565 1.2565 1.1948 -76.00 10246.31
872 2006.10.12 10:13 sell 41 0.40 1.2563 1.2585 1.1965
873 2006.10.12 10:13 modify 41 0.40 1.2563 1.2584 1.1965
874 2006.10.12 10:14 modify 41 0.40 1.2563 1.2583 1.1965
875 2006.10.12 10:14 modify 41 0.40 1.2563 1.2582 1.1965
876 2006.10.12 10:15 modify 41 0.40 1.2563 1.2580 1.1965
877 2006.10.12 10:16 modify 41 0.40 1.2563 1.2579 1.1965
878 2006.10.12 10:16 modify 41 0.40 1.2563 1.2578 1.1965
879 2006.10.12 10:17 modify 41 0.40 1.2563 1.2577 1.1965
880 2006.10.12 10:18 modify 41 0.40 1.2563 1.2576 1.1965
881 2006.10.12 10:18 modify 41 0.40 1.2563 1.2575 1.1965
882 2006.10.12 10:18 modify 41 0.40 1.2563 1.2574 1.1965
883 2006.10.12 10:28 modify 41 0.40 1.2563 1.2573 1.1965
884 2006.10.12 11:22 modify 41 0.40 1.2563 1.2572 1.1965
885 2006.10.12 11:22 modify 41 0.40 1.2563 1.2571 1.1965
886 2006.10.12 11:23 modify 41 0.40 1.2563 1.2570 1.1965
887 2006.10.12 11:23 modify 41 0.40 1.2563 1.2569 1.1965
888 2006.10.12 11:23 modify 41 0.40 1.2563 1.2568 1.1965
889 2006.10.12 11:23 modify 41 0.40 1.2563 1.2567 1.1965
890 2006.10.12 12:27 modify 41 0.40 1.2563 1.2566 1.1965
891 2006.10.12 12:27 modify 41 0.40 1.2563 1.2565 1.1965
892 2006.10.12 12:28 modify 41 0.40 1.2563 1.2563 1.1965
893 2006.10.12 13:33 modify 41 0.40 1.2563 1.2562 1.1965
894 2006.10.12 13:33 modify 41 0.40 1.2563 1.2560 1.1965
895 2006.10.12 13:35 modify 41 0.40 1.2563 1.2558 1.1965
896 2006.10.12 13:40 modify 41 0.40 1.2563 1.2557 1.1965
897 2006.10.12 14:31 modify 41 0.40 1.2563 1.2556 1.1965
898 2006.10.12 14:31 modify 41 0.40 1.2563 1.2554 1.1965
899 2006.10.12 14:32 modify 41 0.40 1.2563 1.2553 1.1965
900 2006.10.12 14:32 modify 41 0.40 1.2563 1.2551 1.1965
901 2006.10.12 14:33 modify 41 0.40 1.2563 1.2550 1.1965
902 2006.10.12 14:33 modify 41 0.40 1.2563 1.2548 1.1965
903 2006.10.12 14:33 modify 41 0.40 1.2563 1.2546 1.1965
904 2006.10.12 14:37 modify 41 0.40 1.2563 1.2545 1.1965
905 2006.10.12 14:38 modify 41 0.40 1.2563 1.2543 1.1965
906 2006.10.12 14:38 modify 41 0.40 1.2563 1.2541 1.1965
907 2006.10.12 15:31 s/l 41 0.40 1.2541 1.2541 1.1965 88.00 10334.31
908 2006.10.12 15:31 sell 42 0.40 1.2539 1.2561 1.1941
909 2006.10.12 15:31 modify 42 0.40 1.2539 1.2560 1.1941
910 2006.10.12 15:33 s/l 42 0.40 1.2560 1.2560 1.1941 -84.00 10250.31
911 2006.10.12 15:33 sell 43 0.40 1.2558 1.2580 1.1960
912 2006.10.12 15:33 modify 43 0.40 1.2558 1.2579 1.1960
913 2006.10.12 15:33 modify 43 0.40 1.2558 1.2578 1.1960
914 2006.10.12 15:33 modify 43 0.40 1.2558 1.2577 1.1960
915 2006.10.12 15:33 modify 43 0.40 1.2558 1.2576 1.1960
916 2006.10.12 15:33 modify 43 0.40 1.2558 1.2575 1.1960
917 2006.10.12 15:33 modify 43 0.40 1.2558 1.2574 1.1960
918 2006.10.12 15:34 modify 43 0.40 1.2558 1.2573 1.1960
919 2006.10.12 15:34 modify 43 0.40 1.2558 1.2572 1.1960
920 2006.10.12 15:34 modify 43 0.40 1.2558 1.2571 1.1960
921 2006.10.12 15:34 modify 43 0.40 1.2558 1.2570 1.1960
922 2006.10.12 15:34 modify 43 0.40 1.2558 1.2569 1.1960
923 2006.10.12 15:35 modify 43 0.40 1.2558 1.2566 1.1960
924 2006.10.12 15:35 modify 43 0.40 1.2558 1.2565 1.1960
925 2006.10.12 15:35 modify 43 0.40 1.2558 1.2564 1.1960
926 2006.10.12 15:35 modify 43 0.40 1.2558 1.2563 1.1960
927 2006.10.12 15:35 modify 43 0.40 1.2558 1.2562 1.1960
928 2006.10.12 15:35 modify 43 0.40 1.2558 1.2561 1.1960
929 2006.10.12 15:35 modify 43 0.40 1.2558 1.2560 1.1960
930 2006.10.12 15:35 modify 43 0.40 1.2558 1.2559 1.1960
931 2006.10.12 15:52 modify 43 0.40 1.2558 1.2558 1.1960
932 2006.10.12 15:53 modify 43 0.40 1.2558 1.2557 1.1960
933 2006.10.12 15:53 modify 43 0.40 1.2558 1.2556 1.1960
934 2006.10.12 15:53 modify 43 0.40 1.2558 1.2555 1.1960
935 2006.10.12 15:57 modify 43 0.40 1.2558 1.2554 1.1960
936 2006.10.12 15:57 modify 43 0.40 1.2558 1.2553 1.1960
937 2006.10.12 15:57 modify 43 0.40 1.2558 1.2552 1.1960
938 2006.10.12 15:57 modify 43 0.40 1.2558 1.2551 1.1960
939 2006.10.12 15:58 modify 43 0.40 1.2558 1.2550 1.1960
940 2006.10.12 15:58 modify 43 0.40 1.2558 1.2549 1.1960
941 2006.10.12 15:58 modify 43 0.40 1.2558 1.2548 1.1960
942 2006.10.12 15:58 modify 43 0.40 1.2558 1.2547 1.1960
943 2006.10.12 15:58 modify 43 0.40 1.2558 1.2546 1.1960
944 2006.10.12 16:02 modify 43 0.40 1.2558 1.2545 1.1960
945 2006.10.12 16:03 modify 43 0.40 1.2558 1.2544 1.1960
946 2006.10.12 16:03 modify 43 0.40 1.2558 1.2543 1.1960
947 2006.10.12 16:05 modify 43 0.40 1.2558 1.2542 1.1960
948 2006.10.12 16:05 modify 43 0.40 1.2558 1.2541 1.1960
949 2006.10.12 16:06 modify 43 0.40 1.2558 1.2540 1.1960
950 2006.10.12 16:30 s/l 43 0.40 1.2540 1.2540 1.1960 72.00 10322.31
951 2006.10.12 16:30 sell 44 0.40 1.2539 1.2561 1.1941
952 2006.10.12 16:30 modify 44 0.40 1.2539 1.2560 1.1941
953 2006.10.12 16:31 modify 44 0.40 1.2539 1.2559 1.1941
954 2006.10.12 16:32 modify 44 0.40 1.2539 1.2557 1.1941
955 2006.10.12 16:32 modify 44 0.40 1.2539 1.2556 1.1941
956 2006.10.12 16:33 modify 44 0.40 1.2539 1.2554 1.1941
957 2006.10.12 16:33 modify 44 0.40 1.2539 1.2553 1.1941
958 2006.10.12 20:37 s/l 44 0.40 1.2553 1.2553 1.1941 -56.00 10266.31
959 2006.10.12 20:37 sell 45 0.40 1.2551 1.2573 1.1953
960 2006.10.12 20:43 modify 45 0.40 1.2551 1.2572 1.1953
961 2006.10.12 20:43 modify 45 0.40 1.2551 1.2571 1.1953
962 2006.10.12 20:45 modify 45 0.40 1.2551 1.2570 1.1953
963 2006.10.12 20:53 modify 45 0.40 1.2551 1.2568 1.1953
964 2006.10.12 21:03 modify 45 0.40 1.2551 1.2567 1.1953
965 2006.10.12 21:03 modify 45 0.40 1.2551 1.2566 1.1953
966 2006.10.12 21:03 modify 45 0.40 1.2551 1.2565 1.1953
967 2006.10.12 21:10 modify 45 0.40 1.2551 1.2564 1.1953
968 2006.10.13 00:53 s/l 45 0.40 1.2564 1.2564 1.1953 -50.01 10216.30
969 2006.10.13 00:53 sell 46 0.40 1.2562 1.2584 1.1964
970 2006.10.13 00:53 modify 46 0.40 1.2562 1.2583 1.1964
971 2006.10.13 00:54 modify 46 0.40 1.2562 1.2582 1.1964
972 2006.10.13 00:55 modify 46 0.40 1.2562 1.2581 1.1964
973 2006.10.13 01:00 close 46 0.40 1.2565 1.2581 1.1964 -12.00 10204.30
974 2006.10.13 01:00 buy 47 0.40 1.2565 1.2543 1.3163
975 2006.10.13 01:01 modify 47 0.40 1.2565 1.2544 1.3163
976 2006.10.13 01:02 modify 47 0.40 1.2565 1.2545 1.3163
977 2006.10.13 01:02 modify 47 0.40 1.2565 1.2546 1.3163
978 2006.10.13 01:03 modify 47 0.40 1.2565 1.2547 1.3163
979 2006.10.13 01:05 modify 47 0.40 1.2565 1.2548 1.3163
980 2006.10.13 04:13 modify 47 0.40 1.2565 1.2549 1.3163
981 2006.10.13 04:13 modify 47 0.40 1.2565 1.2550 1.3163
982 2006.10.13 04:13 modify 47 0.40 1.2565 1.2551 1.3163
983 2006.10.13 04:17 modify 47 0.40 1.2565 1.2552 1.3163
984 2006.10.13 04:18 modify 47 0.40 1.2565 1.2553 1.3163
985 2006.10.13 04:18 modify 47 0.40 1.2565 1.2554 1.3163
986 2006.10.13 04:18 modify 47 0.40 1.2565 1.2555 1.3163
987 2006.10.13 04:33 modify 47 0.40 1.2565 1.2556 1.3163
988 2006.10.13 04:33 modify 47 0.40 1.2565 1.2557 1.3163
989 2006.10.13 05:58 modify 47 0.40 1.2565 1.2558 1.3163
990 2006.10.13 06:00 modify 47 0.40 1.2565 1.2559 1.3163
991 2006.10.13 09:37 s/l 47 0.40 1.2559 1.2559 1.3163 -24.00 10180.30
992 2006.10.13 09:37 buy 48 0.40 1.2561 1.2539 1.3159
993 2006.10.13 09:41 modify 48 0.40 1.2561 1.2540 1.3159
994 2006.10.13 09:42 modify 48 0.40 1.2561 1.2541 1.3159
995 2006.10.13 09:43 modify 48 0.40 1.2561 1.2542 1.3159
996 2006.10.13 09:43 modify 48 0.40 1.2561 1.2543 1.3159
997 2006.10.13 09:47 modify 48 0.40 1.2561 1.2544 1.3159
998 2006.10.13 09:47 modify 48 0.40 1.2561 1.2545 1.3159
999 2006.10.13 09:48 modify 48 0.40 1.2561 1.2546 1.3159
1000 2006.10.13 09:52 modify 48 0.40 1.2561 1.2547 1.3159
1001 2006.10.13 09:53 modify 48 0.40 1.2561 1.2548 1.3159
1002 2006.10.13 09:56 modify 48 0.40 1.2561 1.2549 1.3159
1003 2006.10.13 09:57 modify 48 0.40 1.2561 1.2550 1.3159
1004 2006.10.13 09:57 modify 48 0.40 1.2561 1.2551 1.3159
1005 2006.10.13 09:58 modify 48 0.40 1.2561 1.2552 1.3159
1006 2006.10.13 09:58 modify 48 0.40 1.2561 1.2553 1.3159
1007 2006.10.13 10:00 modify 48 0.40 1.2561 1.2554 1.3159
1008 2006.10.13 12:57 s/l 48 0.40 1.2554 1.2554 1.3159 -28.00 10152.30
1009 2006.10.13 12:57 buy 49 0.40 1.2556 1.2534 1.3154
1010 2006.10.13 12:57 modify 49 0.40 1.2556 1.2535 1.3154
1011 2006.10.13 15:02 modify 49 0.40 1.2556 1.2536 1.3154
1012 2006.10.13 15:03 modify 49 0.40 1.2556 1.2537 1.3154
1013 2006.10.13 15:23 modify 49 0.40 1.2556 1.2538 1.3154
1014 2006.10.13 15:23 modify 49 0.40 1.2556 1.2539 1.3154
1015 2006.10.13 15:23 modify 49 0.40 1.2556 1.2540 1.3154
1016 2006.10.13 15:25 modify 49 0.40 1.2556 1.2541 1.3154
1017 2006.10.13 15:26 modify 49 0.40 1.2556 1.2542 1.3154
1018 2006.10.13 15:30 modify 49 0.40 1.2556 1.2543 1.3154
1019 2006.10.13 15:30 modify 49 0.40 1.2556 1.2544 1.3154
1020 2006.10.13 15:30 modify 49 0.40 1.2556 1.2545 1.3154
1021 2006.10.13 15:30 modify 49 0.40 1.2556 1.2546 1.3154
1022 2006.10.13 15:30 modify 49 0.40 1.2556 1.2547 1.3154
1023 2006.10.13 15:30 modify 49 0.40 1.2556 1.2548 1.3154
1024 2006.10.13 15:30 modify 49 0.40 1.2556 1.2549 1.3154
1025 2006.10.13 15:30 modify 49 0.40 1.2556 1.2550 1.3154
1026 2006.10.13 15:30 modify 49 0.40 1.2556 1.2551 1.3154
1027 2006.10.13 15:30 modify 49 0.40 1.2556 1.2552 1.3154
1028 2006.10.13 15:31 modify 49 0.40 1.2556 1.2553 1.3154
1029 2006.10.13 15:31 modify 49 0.40 1.2556 1.2554 1.3154
1030 2006.10.13 15:31 modify 49 0.40 1.2556 1.2555 1.3154
1031 2006.10.13 15:31 modify 49 0.40 1.2556 1.2556 1.3154
1032 2006.10.13 15:32 s/l 49 0.40 1.2556 1.2556 1.3154 0.00 10152.30
1033 2006.10.13 15:32 buy 50 0.40 1.2558 1.2536 1.3156
1034 2006.10.13 15:33 s/l 50 0.40 1.2536 1.2536 1.3156 -88.00 10064.30
1035 2006.10.13 15:33 buy 51 0.40 1.2538 1.2516 1.3136
1036 2006.10.13 15:34 modify 51 0.40 1.2538 1.2517 1.3136
1037 2006.10.13 15:34 modify 51 0.40 1.2538 1.2518 1.3136
1038 2006.10.13 15:34 modify 51 0.40 1.2538 1.2519 1.3136
1039 2006.10.13 15:34 modify 51 0.40 1.2538 1.2520 1.3136
1040 2006.10.13 15:34 modify 51 0.40 1.2538 1.2521 1.3136
1041 2006.10.13 15:34 modify 51 0.40 1.2538 1.2522 1.3136
1042 2006.10.13 15:34 modify 51 0.40 1.2538 1.2523 1.3136
1043 2006.10.13 15:34 modify 51 0.40 1.2538 1.2524 1.3136
1044 2006.10.13 15:37 s/l 51 0.40 1.2524 1.2524 1.3136 -56.00 10008.30
1045 2006.10.13 15:37 buy 52 0.40 1.2526 1.2504 1.3124
1046 2006.10.13 15:43 modify 52 0.40 1.2526 1.2505 1.3124
1047 2006.10.13 15:47 modify 52 0.40 1.2526 1.2506 1.3124
1048 2006.10.13 15:47 modify 52 0.40 1.2526 1.2507 1.3124
1049 2006.10.13 15:47 modify 52 0.40 1.2526 1.2508 1.3124
1050 2006.10.13 15:47 modify 52 0.40 1.2526 1.2509 1.3124
1051 2006.10.13 15:48 modify 52 0.40 1.2526 1.2510 1.3124
1052 2006.10.13 15:48 modify 52 0.40 1.2526 1.2511 1.3124
1053 2006.10.13 15:48 modify 52 0.40 1.2526 1.2512 1.3124
1054 2006.10.13 15:51 modify 52 0.40 1.2526 1.2513 1.3124
1055 2006.10.13 16:00 close 52 0.40 1.2524 1.2513 1.3124 -8.00 10000.30
1056 2006.10.13 16:00 sell 53 0.40 1.2524 1.2546 1.1926
1057 2006.10.13 16:00 modify 53 0.40 1.2524 1.2545 1.1926
1058 2006.10.13 16:00 modify 53 0.40 1.2524 1.2544 1.1926
1059 2006.10.13 16:01 modify 53 0.40 1.2524 1.2543 1.1926
1060 2006.10.13 16:20 modify 53 0.40 1.2524 1.2542 1.1926
1061 2006.10.13 16:20 modify 53 0.40 1.2524 1.2541 1.1926
1062 2006.10.13 16:47 modify 53 0.40 1.2524 1.2540 1.1926
1063 2006.10.13 16:47 modify 53 0.40 1.2524 1.2539 1.1926
1064 2006.10.13 16:48 modify 53 0.40 1.2524 1.2538 1.1926
1065 2006.10.13 16:48 modify 53 0.40 1.2524 1.2537 1.1926
1066 2006.10.13 16:48 modify 53 0.40 1.2524 1.2536 1.1926
1067 2006.10.13 16:48 modify 53 0.40 1.2524 1.2535 1.1926
1068 2006.10.13 17:02 modify 53 0.40 1.2524 1.2534 1.1926
1069 2006.10.13 17:02 modify 53 0.40 1.2524 1.2533 1.1926
1070 2006.10.13 17:02 modify 53 0.40 1.2524 1.2532 1.1926
1071 2006.10.13 17:02 modify 53 0.40 1.2524 1.2531 1.1926
1072 2006.10.13 17:02 modify 53 0.40 1.2524 1.2530 1.1926
1073 2006.10.13 17:03 modify 53 0.40 1.2524 1.2529 1.1926
1074 2006.10.13 17:03 modify 53 0.40 1.2524 1.2528 1.1926
1075 2006.10.13 17:03 modify 53 0.40 1.2524 1.2527 1.1926
1076 2006.10.13 17:03 modify 53 0.40 1.2524 1.2526 1.1926
1077 2006.10.13 17:03 modify 53 0.40 1.2524 1.2525 1.1926
1078 2006.10.13 17:03 modify 53 0.40 1.2524 1.2524 1.1926
1079 2006.10.13 17:03 modify 53 0.40 1.2524 1.2523 1.1926
1080 2006.10.13 17:03 modify 53 0.40 1.2524 1.2522 1.1926
1081 2006.10.13 17:03 modify 53 0.40 1.2524 1.2521 1.1926
1082 2006.10.13 17:03 modify 53 0.40 1.2524 1.2520 1.1926
1083 2006.10.13 17:03 modify 53 0.40 1.2524 1.2519 1.1926
1084 2006.10.13 17:03 modify 53 0.40 1.2524 1.2518 1.1926
1085 2006.10.13 17:06 modify 53 0.40 1.2524 1.2517 1.1926
1086 2006.10.13 17:10 s/l 53 0.40 1.2517 1.2517 1.1926 28.00 10028.30
1087 2006.10.13 17:10 sell 54 0.40 1.2515 1.2537 1.1917
1088 2006.10.13 17:10 modify 54 0.40 1.2515 1.2536 1.1917
1089 2006.10.13 17:11 modify 54 0.40 1.2515 1.2535 1.1917
1090 2006.10.13 17:11 modify 54 0.40 1.2515 1.2534 1.1917
1091 2006.10.13 17:11 modify 54 0.40 1.2515 1.2533 1.1917
1092 2006.10.13 17:12 modify 54 0.40 1.2515 1.2532 1.1917
1093 2006.10.13 17:12 modify 54 0.40 1.2515 1.2531 1.1917
1094 2006.10.13 17:12 modify 54 0.40 1.2515 1.2530 1.1917
1095 2006.10.13 17:13 modify 54 0.40 1.2515 1.2529 1.1917
1096 2006.10.13 17:13 modify 54 0.40 1.2515 1.2528 1.1917
1097 2006.10.13 17:13 modify 54 0.40 1.2515 1.2527 1.1917
1098 2006.10.13 17:13 modify 54 0.40 1.2515 1.2526 1.1917
1099 2006.10.13 17:13 modify 54 0.40 1.2515 1.2525 1.1917
1100 2006.10.13 17:15 modify 54 0.40 1.2515 1.2524 1.1917
1101 2006.10.13 17:15 modify 54 0.40 1.2515 1.2523 1.1917
1102 2006.10.13 17:16 modify 54 0.40 1.2515 1.2522 1.1917
1103 2006.10.13 17:33 modify 54 0.40 1.2515 1.2521 1.1917
1104 2006.10.13 17:33 modify 54 0.40 1.2515 1.2520 1.1917
1105 2006.10.13 17:33 modify 54 0.40 1.2515 1.2519 1.1917
1106 2006.10.13 17:36 modify 54 0.40 1.2515 1.2518 1.1917
1107 2006.10.13 17:36 modify 54 0.40 1.2515 1.2517 1.1917
1108 2006.10.13 17:37 modify 54 0.40 1.2515 1.2516 1.1917
1109 2006.10.13 17:37 modify 54 0.40 1.2515 1.2515 1.1917
1110 2006.10.13 17:37 modify 54 0.40 1.2515 1.2514 1.1917
1111 2006.10.13 17:38 modify 54 0.40 1.2515 1.2513 1.1917
1112 2006.10.13 17:38 modify 54 0.40 1.2515 1.2512 1.1917
1113 2006.10.13 17:38 modify 54 0.40 1.2515 1.2511 1.1917
1114 2006.10.13 17:38 modify 54 0.40 1.2515 1.2510 1.1917
1115 2006.10.13 17:38 modify 54 0.40 1.2515 1.2509 1.1917
1116 2006.10.13 17:40 modify 54 0.40 1.2515 1.2508 1.1917
1117 2006.10.13 18:18 modify 54 0.40 1.2515 1.2507 1.1917
1118 2006.10.13 18:18 modify 54 0.40 1.2515 1.2506 1.1917
1119 2006.10.13 18:58 s/l 54 0.40 1.2506 1.2506 1.1917 36.00 10064.30
1120 2006.10.13 18:58 sell 55 0.40 1.2504 1.2526 1.1906
1121 2006.10.13 18:58 modify 55 0.40 1.2504 1.2525 1.1906
1122 2006.10.13 18:58 modify 55 0.40 1.2504 1.2524 1.1906
1123 2006.10.13 18:59 modify 55 0.40 1.2504 1.2523 1.1906
1124 2006.10.13 19:00 modify 55 0.40 1.2504 1.2522 1.1906
1125 2006.10.13 19:00 modify 55 0.40 1.2504 1.2521 1.1906
1126 2006.10.13 19:01 modify 55 0.40 1.2504 1.2520 1.1906
1127 2006.10.13 20:48 s/l 55 0.40 1.2520 1.2520 1.1906 -64.00 10000.30
1128 2006.10.13 20:48 sell 56 0.40 1.2518 1.2540 1.1920
1129 2006.10.13 20:49 modify 56 0.40 1.2518 1.2539 1.1920
1130 2006.10.13 20:49 modify 56 0.40 1.2518 1.2538 1.1920
1131 2006.10.13 20:52 modify 56 0.40 1.2518 1.2537 1.1920
1132 2006.10.13 20:53 modify 56 0.40 1.2518 1.2536 1.1920
1133 2006.10.13 21:18 modify 56 0.40 1.2518 1.2535 1.1920
1134 2006.10.13 21:18 modify 56 0.40 1.2518 1.2534 1.1920
1135 2006.10.13 21:40 modify 56 0.40 1.2518 1.2533 1.1920
1136 2006.10.13 22:03 modify 56 0.40 1.2518 1.2532 1.1920
1137 2006.10.13 22:08 modify 56 0.40 1.2518 1.2531 1.1920
1138 2006.10.13 22:11 modify 56 0.40 1.2518 1.2530 1.1920
1139 2006.10.13 22:12 modify 56 0.40 1.2518 1.2529 1.1920
1140 2006.10.13 22:13 modify 56 0.40 1.2518 1.2528 1.1920
1141 2006.10.13 22:13 modify 56 0.40 1.2518 1.2527 1.1920
1142 2006.10.13 22:13 modify 56 0.40 1.2518 1.2526 1.1920
1143 2006.10.16 00:28 modify 56 0.40 1.2518 1.2525 1.1920
1144 2006.10.16 00:28 modify 56 0.40 1.2518 1.2524 1.1920
1145 2006.10.16 00:38 modify 56 0.40 1.2518 1.2523 1.1920
1146 2006.10.16 00:48 modify 56 0.40 1.2518 1.2521 1.1920
1147 2006.10.16 01:25 modify 56 0.40 1.2518 1.2520 1.1920
1148 2006.10.16 03:17 modify 56 0.40 1.2518 1.2519 1.1920
1149 2006.10.16 03:18 modify 56 0.40 1.2518 1.2518 1.1920
1150 2006.10.16 03:18 modify 56 0.40 1.2518 1.2517 1.1920
1151 2006.10.16 03:55 modify 56 0.40 1.2518 1.2516 1.1920
1152 2006.10.16 03:55 modify 56 0.40 1.2518 1.2515 1.1920
1153 2006.10.16 04:10 modify 56 0.40 1.2518 1.2514 1.1920
1154 2006.10.16 04:10 modify 56 0.40 1.2518 1.2513 1.1920
1155 2006.10.16 04:10 modify 56 0.40 1.2518 1.2512 1.1920
1156 2006.10.16 04:20 modify 56 0.40 1.2518 1.2511 1.1920
1157 2006.10.16 08:10 s/l 56 0.40 1.2511 1.2511 1.1920 29.99 10030.29
1158 2006.10.16 08:10 sell 57 0.40 1.2510 1.2532 1.1912
1159 2006.10.16 08:10 modify 57 0.40 1.2510 1.2531 1.1912
1160 2006.10.16 08:12 modify 57 0.40 1.2510 1.2530 1.1912
1161 2006.10.16 08:12 modify 57 0.40 1.2510 1.2529 1.1912
1162 2006.10.16 08:13 modify 57 0.40 1.2510 1.2528 1.1912
1163 2006.10.16 08:45 modify 57 0.40 1.2510 1.2527 1.1912
1164 2006.10.16 08:50 modify 57 0.40 1.2510 1.2526 1.1912
1165 2006.10.16 09:25 modify 57 0.40 1.2510 1.2525 1.1912
1166 2006.10.16 10:22 modify 57 0.40 1.2510 1.2524 1.1912
1167 2006.10.16 10:23 modify 57 0.40 1.2510 1.2523 1.1912
1168 2006.10.16 10:23 modify 57 0.40 1.2510 1.2522 1.1912
1169 2006.10.16 10:23 modify 57 0.40 1.2510 1.2521 1.1912
1170 2006.10.16 10:23 modify 57 0.40 1.2510 1.2520 1.1912
1171 2006.10.16 10:23 modify 57 0.40 1.2510 1.2519 1.1912
1172 2006.10.16 10:25 modify 57 0.40 1.2510 1.2518 1.1912
1173 2006.10.16 10:30 modify 57 0.40 1.2510 1.2517 1.1912
1174 2006.10.16 10:38 modify 57 0.40 1.2510 1.2516 1.1912
1175 2006.10.16 10:38 modify 57 0.40 1.2510 1.2515 1.1912
1176 2006.10.16 10:38 modify 57 0.40 1.2510 1.2514 1.1912
1177 2006.10.16 10:40 modify 57 0.40 1.2510 1.2513 1.1912
1178 2006.10.16 10:40 modify 57 0.40 1.2510 1.2512 1.1912
1179 2006.10.16 10:40 modify 57 0.40 1.2510 1.2511 1.1912
1180 2006.10.16 10:57 s/l 57 0.40 1.2511 1.2511 1.1912 -4.00 10026.29
1181 2006.10.16 10:57 sell 58 0.40 1.2510 1.2532 1.1912
1182 2006.10.16 11:08 s/l 58 0.40 1.2532 1.2532 1.1912 -88.00 9938.29
1183 2006.10.16 11:08 sell 59 0.40 1.2531 1.2553 1.1933
1184 2006.10.16 11:08 modify 59 0.40 1.2531 1.2552 1.1933
1185 2006.10.16 11:08 modify 59 0.40 1.2531 1.2551 1.1933
1186 2006.10.16 11:08 modify 59 0.40 1.2531 1.2550 1.1933
1187 2006.10.16 11:09 modify 59 0.40 1.2531 1.2549 1.1933
1188 2006.10.16 11:09 modify 59 0.40 1.2531 1.2548 1.1933
1189 2006.10.16 11:09 modify 59 0.40 1.2531 1.2547 1.1933
1190 2006.10.16 11:09 modify 59 0.40 1.2531 1.2546 1.1933
1191 2006.10.16 11:13 modify 59 0.40 1.2531 1.2545 1.1933
1192 2006.10.16 11:13 modify 59 0.40 1.2531 1.2544 1.1933
1193 2006.10.16 11:23 modify 59 0.40 1.2531 1.2543 1.1933
1194 2006.10.16 11:23 modify 59 0.40 1.2531 1.2542 1.1933
1195 2006.10.16 11:28 modify 59 0.40 1.2531 1.2541 1.1933
1196 2006.10.16 11:28 modify 59 0.40 1.2531 1.2540 1.1933
1197 2006.10.16 11:48 modify 59 0.40 1.2531 1.2539 1.1933
1198 2006.10.16 11:48 modify 59 0.40 1.2531 1.2538 1.1933
1199 2006.10.16 11:50 modify 59 0.40 1.2531 1.2537 1.1933
1200 2006.10.16 11:57 modify 59 0.40 1.2531 1.2536 1.1933
1201 2006.10.16 11:58 modify 59 0.40 1.2531 1.2535 1.1933
1202 2006.10.16 12:53 modify 59 0.40 1.2531 1.2534 1.1933
1203 2006.10.16 12:55 modify 59 0.40 1.2531 1.2533 1.1933
1204 2006.10.16 13:00 modify 59 0.40 1.2531 1.2532 1.1933
1205 2006.10.16 13:00 modify 59 0.40 1.2531 1.2531 1.1933
1206 2006.10.16 13:00 modify 59 0.40 1.2531 1.2530 1.1933
1207 2006.10.16 14:20 modify 59 0.40 1.2531 1.2529 1.1933
1208 2006.10.16 14:20 modify 59 0.40 1.2531 1.2528 1.1933
1209 2006.10.16 14:20 modify 59 0.40 1.2531 1.2527 1.1933
1210 2006.10.16 15:31 modify 59 0.40 1.2531 1.2526 1.1933
1211 2006.10.16 15:33 s/l 59 0.40 1.2526 1.2526 1.1933 20.00 9958.29
1212 2006.10.16 15:33 sell 60 0.40 1.2524 1.2546 1.1926
1213 2006.10.16 15:33 modify 60 0.40 1.2524 1.2545 1.1926
1214 2006.10.16 15:33 modify 60 0.40 1.2524 1.2544 1.1926
1215 2006.10.16 15:33 modify 60 0.40 1.2524 1.2543 1.1926
1216 2006.10.16 15:33 modify 60 0.40 1.2524 1.2542 1.1926
1217 2006.10.16 15:34 modify 60 0.40 1.2524 1.2541 1.1926
1218 2006.10.16 15:34 modify 60 0.40 1.2524 1.2540 1.1926
1219 2006.10.16 15:34 modify 60 0.40 1.2524 1.2539 1.1926
1220 2006.10.16 15:36 modify 60 0.40 1.2524 1.2538 1.1926
1221 2006.10.16 16:48 s/l 60 0.40 1.2538 1.2538 1.1926 -56.00 9902.29
1222 2006.10.16 16:48 sell 61 0.40 1.2536 1.2558 1.1938
1223 2006.10.16 16:48 modify 61 0.40 1.2536 1.2557 1.1938
1224 2006.10.16 16:49 modify 61 0.40 1.2536 1.2556 1.1938
1225 2006.10.16 16:50 modify 61 0.40 1.2536 1.2555 1.1938
1226 2006.10.16 16:53 modify 61 0.40 1.2536 1.2554 1.1938
1227 2006.10.16 16:53 modify 61 0.40 1.2536 1.2553 1.1938
1228 2006.10.16 16:58 modify 61 0.40 1.2536 1.2552 1.1938
1229 2006.10.16 16:58 modify 61 0.40 1.2536 1.2551 1.1938
1230 2006.10.16 17:01 modify 61 0.40 1.2536 1.2550 1.1938
1231 2006.10.16 17:02 modify 61 0.40 1.2536 1.2549 1.1938
1232 2006.10.16 17:02 modify 61 0.40 1.2536 1.2548 1.1938
1233 2006.10.16 17:02 modify 61 0.40 1.2536 1.2547 1.1938
1234 2006.10.16 17:02 modify 61 0.40 1.2536 1.2546 1.1938
1235 2006.10.16 17:03 modify 61 0.40 1.2536 1.2545 1.1938
1236 2006.10.16 17:03 modify 61 0.40 1.2536 1.2544 1.1938
1237 2006.10.16 17:03 modify 61 0.40 1.2536 1.2543 1.1938
1238 2006.10.16 17:03 modify 61 0.40 1.2536 1.2542 1.1938
1239 2006.10.16 17:03 modify 61 0.40 1.2536 1.2541 1.1938
1240 2006.10.16 17:16 modify 61 0.40 1.2536 1.2540 1.1938
1241 2006.10.16 17:58 modify 61 0.40 1.2536 1.2539 1.1938
1242 2006.10.16 17:58 modify 61 0.40 1.2536 1.2538 1.1938
1243 2006.10.16 18:00 modify 61 0.40 1.2536 1.2537 1.1938
1244 2006.10.16 18:00 modify 61 0.40 1.2536 1.2536 1.1938
1245 2006.10.16 18:00 modify 61 0.40 1.2536 1.2535 1.1938
1246 2006.10.16 18:33 modify 61 0.40 1.2536 1.2534 1.1938
1247 2006.10.16 21:48 s/l 61 0.40 1.2534 1.2534 1.1938 8.00 9910.29
1248 2006.10.16 21:48 sell 62 0.40 1.2532 1.2554 1.1934
1249 2006.10.16 21:48 modify 62 0.40 1.2532 1.2553 1.1934
1250 2006.10.16 21:49 modify 62 0.40 1.2532 1.2552 1.1934
1251 2006.10.16 21:49 modify 62 0.40 1.2532 1.2551 1.1934
1252 2006.10.16 21:51 modify 62 0.40 1.2532 1.2550 1.1934
1253 2006.10.16 21:52 modify 62 0.40 1.2532 1.2549 1.1934
1254 2006.10.16 21:52 modify 62 0.40 1.2532 1.2548 1.1934
1255 2006.10.16 21:52 modify 62 0.40 1.2532 1.2547 1.1934
1256 2006.10.16 21:53 modify 62 0.40 1.2532 1.2546 1.1934
1257 2006.10.16 21:53 modify 62 0.40 1.2532 1.2545 1.1934
1258 2006.10.16 21:53 modify 62 0.40 1.2532 1.2544 1.1934
1259 2006.10.17 01:38 s/l 62 0.40 1.2544 1.2544 1.1934 -46.01 9864.28
1260 2006.10.17 01:38 sell 63 0.40 1.2542 1.2564 1.1944
1261 2006.10.17 01:38 modify 63 0.40 1.2542 1.2563 1.1944
1262 2006.10.17 01:39 modify 63 0.40 1.2542 1.2562 1.1944
1263 2006.10.17 01:39 modify 63 0.40 1.2542 1.2561 1.1944
1264 2006.10.17 01:40 modify 63 0.40 1.2542 1.2560 1.1944
1265 2006.10.17 01:40 modify 63 0.40 1.2542 1.2559 1.1944
1266 2006.10.17 01:55 modify 63 0.40 1.2542 1.2558 1.1944
1267 2006.10.17 02:13 modify 63 0.40 1.2542 1.2556 1.1944
1268 2006.10.17 02:38 modify 63 0.40 1.2542 1.2555 1.1944
1269 2006.10.17 02:38 modify 63 0.40 1.2542 1.2554 1.1944
1270 2006.10.17 02:42 modify 63 0.40 1.2542 1.2553 1.1944
1271 2006.10.17 02:43 modify 63 0.40 1.2542 1.2552 1.1944
1272 2006.10.17 02:43 modify 63 0.40 1.2542 1.2551 1.1944
1273 2006.10.17 02:48 modify 63 0.40 1.2542 1.2550 1.1944
1274 2006.10.17 04:00 close 63 0.40 1.2543 1.2550 1.1944 -4.00 9860.28
1275 2006.10.17 04:00 buy 64 0.40 1.2543 1.2521 1.3141
1276 2006.10.17 04:02 modify 64 0.40 1.2543 1.2522 1.3141
1277 2006.10.17 04:03 modify 64 0.40 1.2543 1.2523 1.3141
1278 2006.10.17 10:18 s/l 64 0.40 1.2523 1.2523 1.3141 -80.00 9780.28
1279 2006.10.17 10:18 buy 65 0.40 1.2525 1.2503 1.3123
1280 2006.10.17 10:18 modify 65 0.40 1.2525 1.2504 1.3123
1281 2006.10.17 10:19 modify 65 0.40 1.2525 1.2505 1.3123
1282 2006.10.17 10:19 modify 65 0.40 1.2525 1.2507 1.3123
1283 2006.10.17 10:22 modify 65 0.40 1.2525 1.2508 1.3123
1284 2006.10.17 10:25 modify 65 0.40 1.2525 1.2509 1.3123
1285 2006.10.17 10:30 modify 65 0.40 1.2525 1.2510 1.3123
1286 2006.10.17 10:37 modify 65 0.40 1.2525 1.2511 1.3123
1287 2006.10.17 10:38 modify 65 0.40 1.2525 1.2512 1.3123
1288 2006.10.17 10:38 modify 65 0.40 1.2525 1.2513 1.3123
1289 2006.10.17 10:45 modify 65 0.40 1.2525 1.2515 1.3123
1290 2006.10.17 10:45 modify 65 0.40 1.2525 1.2516 1.3123
1291 2006.10.17 10:52 modify 65 0.40 1.2525 1.2517 1.3123
1292 2006.10.17 10:52 modify 65 0.40 1.2525 1.2518 1.3123
1293 2006.10.17 10:52 modify 65 0.40 1.2525 1.2519 1.3123
1294 2006.10.17 10:53 modify 65 0.40 1.2525 1.2520 1.3123
1295 2006.10.17 10:53 modify 65 0.40 1.2525 1.2521 1.3123
1296 2006.10.17 10:57 modify 65 0.40 1.2525 1.2522 1.3123
1297 2006.10.17 10:57 modify 65 0.40 1.2525 1.2523 1.3123
1298 2006.10.17 10:57 modify 65 0.40 1.2525 1.2524 1.3123
1299 2006.10.17 10:58 modify 65 0.40 1.2525 1.2525 1.3123
1300 2006.10.17 10:58 modify 65 0.40 1.2525 1.2526 1.3123
1301 2006.10.17 11:58 s/l 65 0.40 1.2526 1.2526 1.3123 4.00 9784.28
1302 2006.10.17 11:58 buy 66 0.40 1.2528 1.2506 1.3126
1303 2006.10.17 11:58 modify 66 0.40 1.2528 1.2507 1.3126
1304 2006.10.17 11:59 modify 66 0.40 1.2528 1.2508 1.3126
1305 2006.10.17 11:59 modify 66 0.40 1.2528 1.2509 1.3126
1306 2006.10.17 11:59 modify 66 0.40 1.2528 1.2510 1.3126
1307 2006.10.17 12:01 modify 66 0.40 1.2528 1.2511 1.3126
1308 2006.10.17 12:02 modify 66 0.40 1.2528 1.2512 1.3126
1309 2006.10.17 12:02 modify 66 0.40 1.2528 1.2513 1.3126
1310 2006.10.17 12:02 modify 66 0.40 1.2528 1.2514 1.3126
1311 2006.10.17 12:02 modify 66 0.40 1.2528 1.2515 1.3126
1312 2006.10.17 12:02 modify 66 0.40 1.2528 1.2516 1.3126
1313 2006.10.17 12:02 modify 66 0.40 1.2528 1.2517 1.3126
1314 2006.10.17 12:03 modify 66 0.40 1.2528 1.2518 1.3126
1315 2006.10.17 12:03 modify 66 0.40 1.2528 1.2519 1.3126
1316 2006.10.17 12:03 modify 66 0.40 1.2528 1.2520 1.3126
1317 2006.10.17 12:03 modify 66 0.40 1.2528 1.2521 1.3126
1318 2006.10.17 12:03 modify 66 0.40 1.2528 1.2522 1.3126
1319 2006.10.17 12:03 modify 66 0.40 1.2528 1.2523 1.3126
1320 2006.10.17 12:03 modify 66 0.40 1.2528 1.2524 1.3126
1321 2006.10.17 12:42 s/l 66 0.40 1.2524 1.2524 1.3126 -16.00 9768.28
1322 2006.10.17 12:42 buy 67 0.40 1.2526 1.2504 1.3124
1323 2006.10.17 12:45 modify 67 0.40 1.2526 1.2509 1.3124
1324 2006.10.17 12:45 modify 67 0.40 1.2526 1.2510 1.3124
1325 2006.10.17 12:46 modify 67 0.40 1.2526 1.2511 1.3124
1326 2006.10.17 12:47 modify 67 0.40 1.2526 1.2512 1.3124
1327 2006.10.17 12:47 modify 67 0.40 1.2526 1.2513 1.3124
1328 2006.10.17 12:48 modify 67 0.40 1.2526 1.2514 1.3124
1329 2006.10.17 12:50 modify 67 0.40 1.2526 1.2515 1.3124
1330 2006.10.17 12:55 modify 67 0.40 1.2526 1.2516 1.3124
1331 2006.10.17 13:18 modify 67 0.40 1.2526 1.2517 1.3124
1332 2006.10.17 13:18 modify 67 0.40 1.2526 1.2518 1.3124
1333 2006.10.17 15:32 s/l 67 0.40 1.2518 1.2518 1.3124 -32.00 9736.28
1334 2006.10.17 15:32 buy 68 0.40 1.2520 1.2498 1.3118
1335 2006.10.17 15:32 modify 68 0.40 1.2520 1.2499 1.3118
1336 2006.10.17 15:35 modify 68 0.40 1.2520 1.2507 1.3118
1337 2006.10.17 15:37 modify 68 0.40 1.2520 1.2508 1.3118
1338 2006.10.17 15:38 modify 68 0.40 1.2520 1.2509 1.3118
1339 2006.10.17 15:38 modify 68 0.40 1.2520 1.2510 1.3118
1340 2006.10.17 15:38 modify 68 0.40 1.2520 1.2511 1.3118
1341 2006.10.17 15:40 modify 68 0.40 1.2520 1.2512 1.3118
1342 2006.10.17 15:40 modify 68 0.40 1.2520 1.2513 1.3118
1343 2006.10.17 15:40 modify 68 0.40 1.2520 1.2514 1.3118
1344 2006.10.17 15:41 modify 68 0.40 1.2520 1.2515 1.3118
1345 2006.10.17 15:50 modify 68 0.40 1.2520 1.2516 1.3118
1346 2006.10.17 15:50 modify 68 0.40 1.2520 1.2517 1.3118
1347 2006.10.17 15:50 modify 68 0.40 1.2520 1.2518 1.3118
1348 2006.10.17 15:51 modify 68 0.40 1.2520 1.2519 1.3118
1349 2006.10.17 16:00 s/l 68 0.40 1.2519 1.2519 1.3118 -4.00 9732.28
1350 2006.10.17 16:00 buy 69 0.40 1.2521 1.2499 1.3119
1351 2006.10.17 16:02 modify 69 0.40 1.2521 1.2500 1.3119
1352 2006.10.17 16:02 modify 69 0.40 1.2521 1.2501 1.3119
1353 2006.10.17 16:02 modify 69 0.40 1.2521 1.2502 1.3119
1354 2006.10.17 16:02 modify 69 0.40 1.2521 1.2503 1.3119
1355 2006.10.17 16:02 modify 69 0.40 1.2521 1.2504 1.3119
1356 2006.10.17 16:03 modify 69 0.40 1.2521 1.2505 1.3119
1357 2006.10.17 16:03 modify 69 0.40 1.2521 1.2506 1.3119
1358 2006.10.17 16:03 modify 69 0.40 1.2521 1.2507 1.3119
1359 2006.10.17 16:03 modify 69 0.40 1.2521 1.2508 1.3119
1360 2006.10.17 16:08 modify 69 0.40 1.2521 1.2509 1.3119
1361 2006.10.17 16:08 modify 69 0.40 1.2521 1.2510 1.3119
1362 2006.10.17 16:08 modify 69 0.40 1.2521 1.2511 1.3119
1363 2006.10.17 16:10 modify 69 0.40 1.2521 1.2512 1.3119
1364 2006.10.17 16:10 modify 69 0.40 1.2521 1.2513 1.3119
1365 2006.10.17 16:16 modify 69 0.40 1.2521 1.2514 1.3119
1366 2006.10.17 16:16 modify 69 0.40 1.2521 1.2515 1.3119
1367 2006.10.17 16:16 modify 69 0.40 1.2521 1.2516 1.3119
1368 2006.10.17 16:16 modify 69 0.40 1.2521 1.2517 1.3119
1369 2006.10.17 16:16 modify 69 0.40 1.2521 1.2518 1.3119
1370 2006.10.17 16:17 modify 69 0.40 1.2521 1.2519 1.3119
1371 2006.10.17 16:17 modify 69 0.40 1.2521 1.2520 1.3119
1372 2006.10.17 16:17 modify 69 0.40 1.2521 1.2521 1.3119
1373 2006.10.17 16:17 modify 69 0.40 1.2521 1.2522 1.3119
1374 2006.10.17 16:17 modify 69 0.40 1.2521 1.2523 1.3119
1375 2006.10.17 16:17 modify 69 0.40 1.2521 1.2524 1.3119
1376 2006.10.17 16:18 modify 69 0.40 1.2521 1.2525 1.3119
1377 2006.10.17 16:18 modify 69 0.40 1.2521 1.2526 1.3119
1378 2006.10.17 16:18 modify 69 0.40 1.2521 1.2527 1.3119
1379 2006.10.17 16:18 modify 69 0.40 1.2521 1.2528 1.3119
1380 2006.10.17 16:18 modify 69 0.40 1.2521 1.2529 1.3119
1381 2006.10.17 16:22 modify 69 0.40 1.2521 1.2530 1.3119
1382 2006.10.17 16:22 modify 69 0.40 1.2521 1.2531 1.3119
1383 2006.10.17 16:23 modify 69 0.40 1.2521 1.2532 1.3119
1384 2006.10.17 16:23 modify 69 0.40 1.2521 1.2533 1.3119
1385 2006.10.17 16:23 modify 69 0.40 1.2521 1.2534 1.3119
1386 2006.10.17 16:33 modify 69 0.40 1.2521 1.2535 1.3119
1387 2006.10.17 16:33 modify 69 0.40 1.2521 1.2536 1.3119
1388 2006.10.17 16:33 modify 69 0.40 1.2521 1.2537 1.3119
1389 2006.10.17 17:08 modify 69 0.40 1.2521 1.2538 1.3119
1390 2006.10.17 17:33 s/l 69 0.40 1.2538 1.2538 1.3119 68.00 9800.28
1391 2006.10.17 17:33 buy 70 0.40 1.2540 1.2518 1.3138
1392 2006.10.17 17:33 modify 70 0.40 1.2540 1.2519 1.3138
1393 2006.10.17 17:33 modify 70 0.40 1.2540 1.2520 1.3138
1394 2006.10.17 17:34 modify 70 0.40 1.2540 1.2521 1.3138
1395 2006.10.17 17:36 modify 70 0.40 1.2540 1.2522 1.3138
1396 2006.10.17 17:37 modify 70 0.40 1.2540 1.2523 1.3138
1397 2006.10.17 17:37 modify 70 0.40 1.2540 1.2524 1.3138
1398 2006.10.17 17:48 modify 70 0.40 1.2540 1.2525 1.3138
1399 2006.10.17 17:55 modify 70 0.40 1.2540 1.2526 1.3138
1400 2006.10.17 18:07 modify 70 0.40 1.2540 1.2527 1.3138
1401 2006.10.17 18:07 modify 70 0.40 1.2540 1.2528 1.3138
1402 2006.10.17 18:08 modify 70 0.40 1.2540 1.2529 1.3138
1403 2006.10.17 18:22 modify 70 0.40 1.2540 1.2530 1.3138
1404 2006.10.17 18:23 modify 70 0.40 1.2540 1.2531 1.3138
1405 2006.10.17 18:27 modify 70 0.40 1.2540 1.2532 1.3138
1406 2006.10.17 18:27 modify 70 0.40 1.2540 1.2533 1.3138
1407 2006.10.17 18:28 modify 70 0.40 1.2540 1.2534 1.3138
1408 2006.10.17 18:36 modify 70 0.40 1.2540 1.2535 1.3138
1409 2006.10.17 18:37 modify 70 0.40 1.2540 1.2536 1.3138
1410 2006.10.17 18:37 modify 70 0.40 1.2540 1.2537 1.3138
1411 2006.10.17 18:37 modify 70 0.40 1.2540 1.2538 1.3138
1412 2006.10.17 18:38 modify 70 0.40 1.2540 1.2539 1.3138
1413 2006.10.17 18:38 modify 70 0.40 1.2540 1.2540 1.3138
1414 2006.10.17 18:41 modify 70 0.40 1.2540 1.2541 1.3138
1415 2006.10.17 18:42 modify 70 0.40 1.2540 1.2542 1.3138
1416 2006.10.17 18:42 modify 70 0.40 1.2540 1.2543 1.3138
1417 2006.10.17 18:42 modify 70 0.40 1.2540 1.2544 1.3138
1418 2006.10.17 18:43 modify 70 0.40 1.2540 1.2545 1.3138
1419 2006.10.17 18:43 modify 70 0.40 1.2540 1.2546 1.3138
1420 2006.10.17 19:00 modify 70 0.40 1.2540 1.2547 1.3138
1421 2006.10.17 19:00 modify 70 0.40 1.2540 1.2548 1.3138
1422 2006.10.17 21:08 s/l 70 0.40 1.2548 1.2548 1.3138 32.00 9832.28
1423 2006.10.17 21:08 buy 71 0.40 1.2550 1.2528 1.3148
1424 2006.10.17 21:08 modify 71 0.40 1.2550 1.2529 1.3148
1425 2006.10.17 21:08 modify 71 0.40 1.2550 1.2530 1.3148
1426 2006.10.17 21:12 modify 71 0.40 1.2550 1.2531 1.3148
1427 2006.10.17 22:37 modify 71 0.40 1.2550 1.2532 1.3148
1428 2006.10.17 22:38 modify 71 0.40 1.2550 1.2533 1.3148
1429 2006.10.17 22:38 modify 71 0.40 1.2550 1.2534 1.3148
1430 2006.10.17 22:40 modify 71 0.40 1.2550 1.2535 1.3148
1431 2006.10.18 00:20 s/l 71 0.40 1.2535 1.2535 1.3148 -62.79 9769.49
1432 2006.10.18 00:20 buy 72 0.40 1.2537 1.2515 1.3135
1433 2006.10.18 00:20 modify 72 0.40 1.2537 1.2516 1.3135
1434 2006.10.18 00:21 modify 72 0.40 1.2537 1.2517 1.3135
1435 2006.10.18 00:21 modify 72 0.40 1.2537 1.2518 1.3135
1436 2006.10.18 00:22 modify 72 0.40 1.2537 1.2519 1.3135
1437 2006.10.18 00:23 modify 72 0.40 1.2537 1.2520 1.3135
1438 2006.10.18 00:23 modify 72 0.40 1.2537 1.2521 1.3135
1439 2006.10.18 00:25 modify 72 0.40 1.2537 1.2522 1.3135
1440 2006.10.18 01:03 modify 72 0.40 1.2537 1.2523 1.3135
1441 2006.10.18 01:08 modify 72 0.40 1.2537 1.2524 1.3135
1442 2006.10.18 01:08 modify 72 0.40 1.2537 1.2525 1.3135
1443 2006.10.18 01:10 modify 72 0.40 1.2537 1.2526 1.3135
1444 2006.10.18 01:10 modify 72 0.40 1.2537 1.2528 1.3135
1445 2006.10.18 01:16 modify 72 0.40 1.2537 1.2529 1.3135
1446 2006.10.18 01:17 modify 72 0.40 1.2537 1.2530 1.3135
1447 2006.10.18 01:17 modify 72 0.40 1.2537 1.2531 1.3135
1448 2006.10.18 01:17 modify 72 0.40 1.2537 1.2532 1.3135
1449 2006.10.18 01:18 modify 72 0.40 1.2537 1.2533 1.3135
1450 2006.10.18 01:18 modify 72 0.40 1.2537 1.2534 1.3135
1451 2006.10.18 01:18 modify 72 0.40 1.2537 1.2535 1.3135
1452 2006.10.18 01:20 modify 72 0.40 1.2537 1.2536 1.3135
1453 2006.10.18 01:21 modify 72 0.40 1.2537 1.2537 1.3135
1454 2006.10.18 02:45 s/l 72 0.40 1.2537 1.2537 1.3135 0.00 9769.49
1455 2006.10.18 02:45 buy 73 0.40 1.2539 1.2517 1.3137
1456 2006.10.18 02:45 modify 73 0.40 1.2539 1.2518 1.3137
1457 2006.10.18 02:46 modify 73 0.40 1.2539 1.2519 1.3137
1458 2006.10.18 02:47 modify 73 0.40 1.2539 1.2520 1.3137
1459 2006.10.18 02:57 modify 73 0.40 1.2539 1.2521 1.3137
1460 2006.10.18 03:02 modify 73 0.40 1.2539 1.2522 1.3137
1461 2006.10.18 03:05 modify 73 0.40 1.2539 1.2523 1.3137
1462 2006.10.18 03:52 modify 73 0.40 1.2539 1.2525 1.3137
1463 2006.10.18 03:52 modify 73 0.40 1.2539 1.2526 1.3137
1464 2006.10.18 03:53 modify 73 0.40 1.2539 1.2527 1.3137
1465 2006.10.18 03:53 modify 73 0.40 1.2539 1.2528 1.3137
1466 2006.10.18 05:30 modify 73 0.40 1.2539 1.2531 1.3137
1467 2006.10.18 08:57 modify 73 0.40 1.2539 1.2532 1.3137
1468 2006.10.18 08:58 modify 73 0.40 1.2539 1.2533 1.3137
1469 2006.10.18 09:00 modify 73 0.40 1.2539 1.2534 1.3137
1470 2006.10.18 09:35 modify 73 0.40 1.2539 1.2535 1.3137
1471 2006.10.18 09:35 modify 73 0.40 1.2539 1.2536 1.3137
1472 2006.10.18 09:35 modify 73 0.40 1.2539 1.2537 1.3137
1473 2006.10.18 10:20 modify 73 0.40 1.2539 1.2538 1.3137
1474 2006.10.18 10:20 modify 73 0.40 1.2539 1.2539 1.3137
1475 2006.10.18 10:30 modify 73 0.40 1.2539 1.2540 1.3137
1476 2006.10.18 11:38 s/l 73 0.40 1.2540 1.2540 1.3137 4.00 9773.49
1477 2006.10.18 11:38 buy 74 0.40 1.2542 1.2520 1.3140
1478 2006.10.18 11:38 modify 74 0.40 1.2542 1.2521 1.3140
1479 2006.10.18 11:39 modify 74 0.40 1.2542 1.2522 1.3140
1480 2006.10.18 11:42 modify 74 0.40 1.2542 1.2523 1.3140
1481 2006.10.18 11:52 modify 74 0.40 1.2542 1.2524 1.3140
1482 2006.10.18 11:52 modify 74 0.40 1.2542 1.2525 1.3140
1483 2006.10.18 13:20 modify 74 0.40 1.2542 1.2526 1.3140
1484 2006.10.18 13:28 modify 74 0.40 1.2542 1.2527 1.3140
1485 2006.10.18 15:20 modify 74 0.40 1.2542 1.2528 1.3140
1486 2006.10.18 15:20 modify 74 0.40 1.2542 1.2529 1.3140
1487 2006.10.18 15:27 modify 74 0.40 1.2542 1.2530 1.3140
1488 2006.10.18 15:28 modify 74 0.40 1.2542 1.2531 1.3140
1489 2006.10.18 15:28 modify 74 0.40 1.2542 1.2532 1.3140
1490 2006.10.18 15:33 s/l 74 0.40 1.2532 1.2532 1.3140 -40.00 9733.49
1491 2006.10.18 15:33 buy 75 0.40 1.2534 1.2512 1.3132
1492 2006.10.18 15:33 modify 75 0.40 1.2534 1.2513 1.3132
1493 2006.10.18 15:33 modify 75 0.40 1.2534 1.2514 1.3132
1494 2006.10.18 15:33 modify 75 0.40 1.2534 1.2515 1.3132
1495 2006.10.18 15:33 modify 75 0.40 1.2534 1.2516 1.3132
1496 2006.10.18 15:34 modify 75 0.40 1.2534 1.2517 1.3132
1497 2006.10.18 15:34 modify 75 0.40 1.2534 1.2518 1.3132
1498 2006.10.18 15:34 modify 75 0.40 1.2534 1.2519 1.3132
1499 2006.10.18 15:34 modify 75 0.40 1.2534 1.2524 1.3132
1500 2006.10.18 15:35 modify 75 0.40 1.2534 1.2526 1.3132
1501 2006.10.18 15:35 modify 75 0.40 1.2534 1.2527 1.3132
1502 2006.10.18 15:43 s/l 75 0.40 1.2527 1.2527 1.3132 -28.00 9705.49
1503 2006.10.18 15:43 buy 76 0.40 1.2529 1.2507 1.3127
1504 2006.10.18 15:44 modify 76 0.40 1.2529 1.2508 1.3127
1505 2006.10.18 15:44 modify 76 0.40 1.2529 1.2510 1.3127
1506 2006.10.18 15:45 modify 76 0.40 1.2529 1.2511 1.3127
1507 2006.10.18 15:45 modify 76 0.40 1.2529 1.2512 1.3127
1508 2006.10.18 15:45 modify 76 0.40 1.2529 1.2513 1.3127
1509 2006.10.18 15:45 modify 76 0.40 1.2529 1.2514 1.3127
1510 2006.10.18 15:45 modify 76 0.40 1.2529 1.2515 1.3127
1511 2006.10.18 15:46 modify 76 0.40 1.2529 1.2516 1.3127
1512 2006.10.18 15:56 s/l 76 0.40 1.2516 1.2516 1.3127 -52.00 9653.49
1513 2006.10.18 15:56 buy 77 0.40 1.2518 1.2496 1.3116
1514 2006.10.18 15:56 modify 77 0.40 1.2518 1.2497 1.3116
1515 2006.10.18 15:56 modify 77 0.40 1.2518 1.2498 1.3116
1516 2006.10.18 15:56 modify 77 0.40 1.2518 1.2499 1.3116
1517 2006.10.18 15:56 modify 77 0.40 1.2518 1.2500 1.3116
1518 2006.10.18 15:56 modify 77 0.40 1.2518 1.2501 1.3116
1519 2006.10.18 15:57 modify 77 0.40 1.2518 1.2502 1.3116
1520 2006.10.18 15:57 modify 77 0.40 1.2518 1.2503 1.3116
1521 2006.10.18 15:57 modify 77 0.40 1.2518 1.2504 1.3116
1522 2006.10.18 15:57 modify 77 0.40 1.2518 1.2505 1.3116
1523 2006.10.18 15:58 modify 77 0.40 1.2518 1.2506 1.3116
1524 2006.10.18 15:58 modify 77 0.40 1.2518 1.2507 1.3116
1525 2006.10.18 15:58 modify 77 0.40 1.2518 1.2508 1.3116
1526 2006.10.18 16:13 s/l 77 0.40 1.2508 1.2508 1.3116 -40.00 9613.49
1527 2006.10.18 16:13 buy 78 0.40 1.2510 1.2488 1.3108
1528 2006.10.18 16:13 modify 78 0.40 1.2510 1.2489 1.3108
1529 2006.10.18 16:14 modify 78 0.40 1.2510 1.2493 1.3108
1530 2006.10.18 16:15 modify 78 0.40 1.2510 1.2494 1.3108
1531 2006.10.18 16:15 modify 78 0.40 1.2510 1.2495 1.3108
1532 2006.10.18 16:28 modify 78 0.40 1.2510 1.2496 1.3108
1533 2006.10.18 16:28 modify 78 0.40 1.2510 1.2497 1.3108
1534 2006.10.18 16:48 modify 78 0.40 1.2510 1.2498 1.3108
1535 2006.10.18 16:58 modify 78 0.40 1.2510 1.2499 1.3108
1536 2006.10.18 16:58 modify 78 0.40 1.2510 1.2500 1.3108
1537 2006.10.18 17:00 close 78 0.40 1.2517 1.2500 1.3108 28.00 9641.49
1538 2006.10.18 17:00 sell 79 0.40 1.2517 1.2539 1.1919
1539 2006.10.18 17:01 modify 79 0.40 1.2517 1.2538 1.1919
1540 2006.10.18 17:02 modify 79 0.40 1.2517 1.2537 1.1919
1541 2006.10.18 17:03 modify 79 0.40 1.2517 1.2536 1.1919
1542 2006.10.18 17:03 modify 79 0.40 1.2517 1.2535 1.1919
1543 2006.10.18 17:03 modify 79 0.40 1.2517 1.2534 1.1919
1544 2006.10.18 17:13 modify 79 0.40 1.2517 1.2533 1.1919
1545 2006.10.18 17:20 modify 79 0.40 1.2517 1.2532 1.1919
1546 2006.10.18 17:28 modify 79 0.40 1.2517 1.2531 1.1919
1547 2006.10.18 17:28 modify 79 0.40 1.2517 1.2530 1.1919
1548 2006.10.18 20:12 s/l 79 0.40 1.2530 1.2530 1.1919 -52.00 9589.49
1549 2006.10.18 20:12 sell 80 0.40 1.2528 1.2550 1.1930
1550 2006.10.18 20:12 modify 80 0.40 1.2528 1.2549 1.1930
1551 2006.10.18 20:17 modify 80 0.40 1.2528 1.2548 1.1930
1552 2006.10.18 20:18 modify 80 0.40 1.2528 1.2547 1.1930
1553 2006.10.18 20:22 modify 80 0.40 1.2528 1.2546 1.1930
1554 2006.10.18 20:23 modify 80 0.40 1.2528 1.2545 1.1930
1555 2006.10.18 20:23 modify 80 0.40 1.2528 1.2544 1.1930
1556 2006.10.18 20:23 modify 80 0.40 1.2528 1.2543 1.1930
1557 2006.10.18 20:32 modify 80 0.40 1.2528 1.2542 1.1930
1558 2006.10.18 20:33 modify 80 0.40 1.2528 1.2541 1.1930
1559 2006.10.18 20:33 modify 80 0.40 1.2528 1.2540 1.1930
1560 2006.10.18 22:17 s/l 80 0.40 1.2540 1.2540 1.1930 -48.00 9541.49
1561 2006.10.18 22:17 sell 81 0.40 1.2538 1.2560 1.1940
1562 2006.10.18 22:17 modify 81 0.40 1.2538 1.2559 1.1940
1563 2006.10.18 22:19 modify 81 0.40 1.2538 1.2558 1.1940
1564 2006.10.18 22:23 modify 81 0.40 1.2538 1.2557 1.1940
1565 2006.10.18 22:27 modify 81 0.40 1.2538 1.2556 1.1940
1566 2006.10.18 22:28 modify 81 0.40 1.2538 1.2555 1.1940
1567 2006.10.18 22:28 modify 81 0.40 1.2538 1.2554 1.1940
1568 2006.10.18 22:55 modify 81 0.40 1.2538 1.2553 1.1940
1569 2006.10.18 23:03 modify 81 0.40 1.2538 1.2552 1.1940
1570 2006.10.18 23:18 modify 81 0.40 1.2538 1.2550 1.1940
1571 2006.10.19 03:00 close 81 0.40 1.2543 1.2550 1.1940 -14.03 9527.46
1572 2006.10.19 03:00 buy 82 0.40 1.2543 1.2521 1.3141
1573 2006.10.19 03:00 modify 82 0.40 1.2543 1.2522 1.3141
1574 2006.10.19 03:00 modify 82 0.40 1.2543 1.2523 1.3141
1575 2006.10.19 03:05 modify 82 0.40 1.2543 1.2524 1.3141
1576 2006.10.19 03:20 modify 82 0.40 1.2543 1.2525 1.3141
1577 2006.10.19 10:04 modify 82 0.40 1.2543 1.2526 1.3141
1578 2006.10.19 10:04 modify 82 0.40 1.2543 1.2527 1.3141
1579 2006.10.19 10:30 modify 82 0.40 1.2543 1.2528 1.3141
1580 2006.10.19 10:30 modify 82 0.40 1.2543 1.2530 1.3141
1581 2006.10.19 10:30 modify 82 0.40 1.2543 1.2531 1.3141
1582 2006.10.19 10:31 modify 82 0.40 1.2543 1.2532 1.3141
1583 2006.10.19 10:33 modify 82 0.40 1.2543 1.2533 1.3141
1584 2006.10.19 10:33 modify 82 0.40 1.2543 1.2534 1.3141
1585 2006.10.19 10:34 modify 82 0.40 1.2543 1.2535 1.3141
1586 2006.10.19 10:35 modify 82 0.40 1.2543 1.2536 1.3141
1587 2006.10.19 10:38 modify 82 0.40 1.2543 1.2537 1.3141
1588 2006.10.19 10:38 modify 82 0.40 1.2543 1.2538 1.3141
1589 2006.10.19 10:38 modify 82 0.40 1.2543 1.2539 1.3141
1590 2006.10.19 10:43 modify 82 0.40 1.2543 1.2540 1.3141
1591 2006.10.19 10:43 modify 82 0.40 1.2543 1.2542 1.3141
1592 2006.10.19 11:56 modify 82 0.40 1.2543 1.2543 1.3141
1593 2006.10.19 11:56 modify 82 0.40 1.2543 1.2545 1.3141
1594 2006.10.19 12:00 modify 82 0.40 1.2543 1.2546 1.3141
1595 2006.10.19 12:00 modify 82 0.40 1.2543 1.2547 1.3141
1596 2006.10.19 12:00 modify 82 0.40 1.2543 1.2548 1.3141
1597 2006.10.19 12:00 modify 82 0.40 1.2543 1.2549 1.3141
1598 2006.10.19 12:00 modify 82 0.40 1.2543 1.2550 1.3141
1599 2006.10.19 12:00 modify 82 0.40 1.2543 1.2551 1.3141
1600 2006.10.19 12:01 modify 82 0.40 1.2543 1.2554 1.3141
1601 2006.10.19 12:53 modify 82 0.40 1.2543 1.2555 1.3141
1602 2006.10.19 15:36 s/l 82 0.40 1.2555 1.2555 1.3141 48.00 9575.46
1603 2006.10.19 15:36 buy 83 0.40 1.2557 1.2535 1.3155
1604 2006.10.19 15:36 modify 83 0.40 1.2557 1.2536 1.3155
1605 2006.10.19 15:47 modify 83 0.40 1.2557 1.2537 1.3155
1606 2006.10.19 15:51 modify 83 0.40 1.2557 1.2538 1.3155
1607 2006.10.19 15:52 modify 83 0.40 1.2557 1.2540 1.3155
1608 2006.10.19 15:53 modify 83 0.40 1.2557 1.2541 1.3155
1609 2006.10.19 15:53 modify 83 0.40 1.2557 1.2542 1.3155
1610 2006.10.19 15:54 modify 83 0.40 1.2557 1.2544 1.3155
1611 2006.10.19 16:17 modify 83 0.40 1.2557 1.2545 1.3155
1612 2006.10.19 16:18 modify 83 0.40 1.2557 1.2546 1.3155
1613 2006.10.19 16:19 modify 83 0.40 1.2557 1.2547 1.3155
1614 2006.10.19 16:19 modify 83 0.40 1.2557 1.2549 1.3155
1615 2006.10.19 16:20 modify 83 0.40 1.2557 1.2550 1.3155
1616 2006.10.19 16:22 modify 83 0.40 1.2557 1.2551 1.3155
1617 2006.10.19 16:22 modify 83 0.40 1.2557 1.2552 1.3155
1618 2006.10.19 16:22 modify 83 0.40 1.2557 1.2553 1.3155
1619 2006.10.19 16:26 modify 83 0.40 1.2557 1.2554 1.3155
1620 2006.10.19 16:26 modify 83 0.40 1.2557 1.2557 1.3155
1621 2006.10.19 16:26 modify 83 0.40 1.2557 1.2558 1.3155
1622 2006.10.19 16:26 modify 83 0.40 1.2557 1.2559 1.3155
1623 2006.10.19 16:26 modify 83 0.40 1.2557 1.2560 1.3155
1624 2006.10.19 16:26 modify 83 0.40 1.2557 1.2562 1.3155
1625 2006.10.19 16:43 modify 83 0.40 1.2557 1.2563 1.3155
1626 2006.10.19 16:43 modify 83 0.40 1.2557 1.2564 1.3155
1627 2006.10.19 16:43 modify 83 0.40 1.2557 1.2565 1.3155
1628 2006.10.19 16:44 modify 83 0.40 1.2557 1.2566 1.3155
1629 2006.10.19 16:45 modify 83 0.40 1.2557 1.2567 1.3155
1630 2006.10.19 16:45 modify 83 0.40 1.2557 1.2568 1.3155
1631 2006.10.19 16:45 modify 83 0.40 1.2557 1.2569 1.3155
1632 2006.10.19 16:46 modify 83 0.40 1.2557 1.2571 1.3155
1633 2006.10.19 16:46 modify 83 0.40 1.2557 1.2572 1.3155
1634 2006.10.19 16:46 modify 83 0.40 1.2557 1.2574 1.3155
1635 2006.10.19 16:51 modify 83 0.40 1.2557 1.2575 1.3155
1636 2006.10.19 17:35 modify 83 0.40 1.2557 1.2576 1.3155
1637 2006.10.19 17:36 modify 83 0.40 1.2557 1.2577 1.3155
1638 2006.10.19 17:36 modify 83 0.40 1.2557 1.2578 1.3155
1639 2006.10.19 17:36 modify 83 0.40 1.2557 1.2579 1.3155
1640 2006.10.19 17:36 modify 83 0.40 1.2557 1.2580 1.3155
1641 2006.10.19 17:36 modify 83 0.40 1.2557 1.2581 1.3155
1642 2006.10.19 17:43 modify 83 0.40 1.2557 1.2582 1.3155
1643 2006.10.19 17:43 modify 83 0.40 1.2557 1.2583 1.3155
1644 2006.10.19 17:43 modify 83 0.40 1.2557 1.2584 1.3155
1645 2006.10.19 17:43 modify 83 0.40 1.2557 1.2585 1.3155
1646 2006.10.19 19:00 modify 83 0.40 1.2557 1.2586 1.3155
1647 2006.10.19 19:00 modify 83 0.40 1.2557 1.2588 1.3155
1648 2006.10.19 19:00 modify 83 0.40 1.2557 1.2589 1.3155
1649 2006.10.19 19:00 modify 83 0.40 1.2557 1.2591 1.3155
1650 2006.10.19 19:01 modify 83 0.40 1.2557 1.2592 1.3155
1651 2006.10.19 19:01 modify 83 0.40 1.2557 1.2593 1.3155
1652 2006.10.19 20:08 modify 83 0.40 1.2557 1.2594 1.3155
1653 2006.10.19 20:08 modify 83 0.40 1.2557 1.2595 1.3155
1654 2006.10.19 20:09 modify 83 0.40 1.2557 1.2596 1.3155
1655 2006.10.19 20:09 modify 83 0.40 1.2557 1.2597 1.3155
1656 2006.10.19 20:09 modify 83 0.40 1.2557 1.2599 1.3155
1657 2006.10.19 20:09 modify 83 0.40 1.2557 1.2600 1.3155
1658 2006.10.19 20:09 modify 83 0.40 1.2557 1.2602 1.3155
1659 2006.10.19 20:09 modify 83 0.40 1.2557 1.2603 1.3155
1660 2006.10.19 20:09 modify 83 0.40 1.2557 1.2604 1.3155
1661 2006.10.19 20:46 modify 83 0.40 1.2557 1.2605 1.3155
1662 2006.10.19 20:47 modify 83 0.40 1.2557 1.2606 1.3155
1663 2006.10.19 20:47 modify 83 0.40 1.2557 1.2607 1.3155
1664 2006.10.19 20:55 modify 83 0.40 1.2557 1.2608 1.3155
1665 2006.10.19 20:55 modify 83 0.40 1.2557 1.2609 1.3155
1666 2006.10.19 21:07 modify 83 0.40 1.2557 1.2610 1.3155
1667 2006.10.19 21:07 modify 83 0.40 1.2557 1.2611 1.3155
1668 2006.10.19 21:07 modify 83 0.40 1.2557 1.2612 1.3155
1669 2006.10.19 21:08 modify 83 0.40 1.2557 1.2613 1.3155
1670 2006.10.19 21:08 modify 83 0.40 1.2557 1.2614 1.3155
1671 2006.10.19 21:08 modify 83 0.40 1.2557 1.2615 1.3155
1672 2006.10.19 21:20 modify 83 0.40 1.2557 1.2616 1.3155
1673 2006.10.19 21:20 modify 83 0.40 1.2557 1.2618 1.3155
1674 2006.10.19 21:20 modify 83 0.40 1.2557 1.2619 1.3155
1675 2006.10.19 21:20 modify 83 0.40 1.2557 1.2620 1.3155
1676 2006.10.19 21:20 modify 83 0.40 1.2557 1.2621 1.3155
1677 2006.10.19 21:20 modify 83 0.40 1.2557 1.2622 1.3155
1678 2006.10.19 22:10 s/l 83 0.40 1.2622 1.2622 1.3155 260.00 9835.46
1679 2006.10.19 22:10 buy 84 0.40 1.2624 1.2602 1.3222
1680 2006.10.19 22:11 modify 84 0.40 1.2624 1.2603 1.3222
1681 2006.10.19 22:12 modify 84 0.40 1.2624 1.2604 1.3222
1682 2006.10.19 22:12 modify 84 0.40 1.2624 1.2605 1.3222
1683 2006.10.19 22:22 modify 84 0.40 1.2624 1.2606 1.3222
1684 2006.10.19 22:23 modify 84 0.40 1.2624 1.2607 1.3222
1685 2006.10.19 22:23 modify 84 0.40 1.2624 1.2608 1.3222
1686 2006.10.19 22:59 modify 84 0.40 1.2624 1.2609 1.3222
1687 2006.10.19 23:02 modify 84 0.40 1.2624 1.2610 1.3222
1688 2006.10.20 03:16 modify 84 0.40 1.2624 1.2611 1.3222
1689 2006.10.20 03:16 modify 84 0.40 1.2624 1.2612 1.3222
1690 2006.10.20 03:17 modify 84 0.40 1.2624 1.2613 1.3222
1691 2006.10.20 03:18 modify 84 0.40 1.2624 1.2614 1.3222
1692 2006.10.20 03:18 modify 84 0.40 1.2624 1.2615 1.3222
1693 2006.10.20 03:23 modify 84 0.40 1.2624 1.2616 1.3222
1694 2006.10.20 03:24 modify 84 0.40 1.2624 1.2617 1.3222
1695 2006.10.20 03:25 modify 84 0.40 1.2624 1.2618 1.3222
1696 2006.10.20 06:13 modify 84 0.40 1.2624 1.2619 1.3222
1697 2006.10.20 06:14 modify 84 0.40 1.2624 1.2620 1.3222
1698 2006.10.20 06:16 modify 84 0.40 1.2624 1.2621 1.3222
1699 2006.10.20 09:29 s/l 84 0.40 1.2621 1.2621 1.3222 -14.79 9820.66
1700 2006.10.20 09:29 buy 85 0.40 1.2623 1.2601 1.3221
1701 2006.10.20 09:29 modify 85 0.40 1.2623 1.2602 1.3221
1702 2006.10.20 09:34 modify 85 0.40 1.2623 1.2603 1.3221
1703 2006.10.20 09:34 modify 85 0.40 1.2623 1.2604 1.3221
1704 2006.10.20 09:35 modify 85 0.40 1.2623 1.2605 1.3221
1705 2006.10.20 09:36 modify 85 0.40 1.2623 1.2606 1.3221
1706 2006.10.20 09:49 modify 85 0.40 1.2623 1.2607 1.3221
1707 2006.10.20 09:49 modify 85 0.40 1.2623 1.2608 1.3221
1708 2006.10.20 09:50 modify 85 0.40 1.2623 1.2609 1.3221
1709 2006.10.20 09:53 modify 85 0.40 1.2623 1.2612 1.3221
1710 2006.10.20 11:58 modify 85 0.40 1.2623 1.2613 1.3221
1711 2006.10.20 11:59 modify 85 0.40 1.2623 1.2614 1.3221
1712 2006.10.20 11:59 modify 85 0.40 1.2623 1.2615 1.3221
1713 2006.10.20 12:00 modify 85 0.40 1.2623 1.2616 1.3221
1714 2006.10.20 12:50 s/l 85 0.40 1.2616 1.2616 1.3221 -28.00 9792.66
1715 2006.10.20 12:50 buy 86 0.40 1.2618 1.2596 1.3216
1716 2006.10.20 14:25 modify 86 0.40 1.2618 1.2597 1.3216
1717 2006.10.20 15:10 modify 86 0.40 1.2618 1.2598 1.3216
1718 2006.10.20 15:41 modify 86 0.40 1.2618 1.2599 1.3216
1719 2006.10.20 15:41 modify 86 0.40 1.2618 1.2600 1.3216
1720 2006.10.20 15:42 modify 86 0.40 1.2618 1.2601 1.3216
1721 2006.10.20 15:42 modify 86 0.40 1.2618 1.2602 1.3216
1722 2006.10.20 15:43 modify 86 0.40 1.2618 1.2603 1.3216
1723 2006.10.20 15:57 modify 86 0.40 1.2618 1.2604 1.3216
1724 2006.10.20 15:58 modify 86 0.40 1.2618 1.2605 1.3216
1725 2006.10.20 15:59 modify 86 0.40 1.2618 1.2606 1.3216
1726 2006.10.20 15:59 modify 86 0.40 1.2618 1.2607 1.3216
1727 2006.10.20 16:00 modify 86 0.40 1.2618 1.2608 1.3216
1728 2006.10.20 16:01 modify 86 0.40 1.2618 1.2609 1.3216
1729 2006.10.20 16:02 modify 86 0.40 1.2618 1.2610 1.3216
1730 2006.10.20 16:02 modify 86 0.40 1.2618 1.2611 1.3216
1731 2006.10.20 16:29 modify 86 0.40 1.2618 1.2612 1.3216
1732 2006.10.20 17:03 s/l 86 0.40 1.2612 1.2612 1.3216 -24.00 9768.66
1733 2006.10.20 17:03 buy 87 0.40 1.2614 1.2592 1.3212
1734 2006.10.20 17:10 modify 87 0.40 1.2614 1.2593 1.3212
1735 2006.10.20 17:24 modify 87 0.40 1.2614 1.2594 1.3212
1736 2006.10.20 18:32 modify 87 0.40 1.2614 1.2596 1.3212
1737 2006.10.20 19:59 modify 87 0.40 1.2614 1.2597 1.3212
1738 2006.10.20 20:26 modify 87 0.40 1.2614 1.2598 1.3212
1739 2006.10.20 20:28 modify 87 0.40 1.2614 1.2599 1.3212
1740 2006.10.20 21:17 modify 87 0.40 1.2614 1.2600 1.3212
1741 2006.10.20 21:59 modify 87 0.40 1.2614 1.2601 1.3212
1742 2006.10.20 22:09 modify 87 0.40 1.2614 1.2602 1.3212
1743 2006.10.20 22:13 modify 87 0.40 1.2614 1.2603 1.3212
1744 2006.10.20 22:13 modify 87 0.40 1.2614 1.2604 1.3212
1745 2006.10.23 09:11 s/l 87 0.40 1.2604 1.2604 1.3212 -42.79 9725.87
1746 2006.10.23 09:11 buy 88 0.40 1.2606 1.2584 1.3204
1747 2006.10.23 09:12 modify 88 0.40 1.2606 1.2585 1.3204
1748 2006.10.23 09:12 modify 88 0.40 1.2606 1.2586 1.3204
1749 2006.10.23 09:54 s/l 88 0.40 1.2586 1.2586 1.3204 -80.00 9645.87
1750 2006.10.23 09:54 buy 89 0.40 1.2588 1.2566 1.3186
1751 2006.10.23 09:55 modify 89 0.40 1.2588 1.2567 1.3186
1752 2006.10.23 09:55 modify 89 0.40 1.2588 1.2568 1.3186
1753 2006.10.23 09:56 modify 89 0.40 1.2588 1.2569 1.3186
1754 2006.10.23 09:57 modify 89 0.40 1.2588 1.2570 1.3186
1755 2006.10.23 09:58 modify 89 0.40 1.2588 1.2571 1.3186
1756 2006.10.23 10:00 close 89 0.40 1.2591 1.2571 1.3186 12.00 9657.87
1757 2006.10.23 10:00 sell 90 0.40 1.2591 1.2613 1.1993
1758 2006.10.23 10:00 modify 90 0.40 1.2591 1.2611 1.1993
1759 2006.10.23 10:02 modify 90 0.40 1.2591 1.2610 1.1993
1760 2006.10.23 10:03 modify 90 0.40 1.2591 1.2609 1.1993
1761 2006.10.23 10:04 modify 90 0.40 1.2591 1.2608 1.1993
1762 2006.10.23 10:07 modify 90 0.40 1.2591 1.2607 1.1993
1763 2006.10.23 10:07 modify 90 0.40 1.2591 1.2605 1.1993
1764 2006.10.23 11:44 modify 90 0.40 1.2591 1.2604 1.1993
1765 2006.10.23 11:44 modify 90 0.40 1.2591 1.2603 1.1993
1766 2006.10.23 11:44 modify 90 0.40 1.2591 1.2602 1.1993
1767 2006.10.23 11:47 modify 90 0.40 1.2591 1.2600 1.1993
1768 2006.10.23 11:49 modify 90 0.40 1.2591 1.2599 1.1993
1769 2006.10.23 11:49 modify 90 0.40 1.2591 1.2598 1.1993
1770 2006.10.23 11:49 modify 90 0.40 1.2591 1.2597 1.1993
1771 2006.10.23 12:09 modify 90 0.40 1.2591 1.2596 1.1993
1772 2006.10.23 12:09 modify 90 0.40 1.2591 1.2595 1.1993
1773 2006.10.23 12:09 modify 90 0.40 1.2591 1.2594 1.1993
1774 2006.10.23 12:09 modify 90 0.40 1.2591 1.2592 1.1993
1775 2006.10.23 12:10 modify 90 0.40 1.2591 1.2591 1.1993
1776 2006.10.23 12:11 modify 90 0.40 1.2591 1.2589 1.1993
1777 2006.10.23 12:12 modify 90 0.40 1.2591 1.2588 1.1993
1778 2006.10.23 12:12 modify 90 0.40 1.2591 1.2587 1.1993
1779 2006.10.23 12:12 modify 90 0.40 1.2591 1.2585 1.1993
1780 2006.10.23 12:15 modify 90 0.40 1.2591 1.2584 1.1993
1781 2006.10.23 12:18 modify 90 0.40 1.2591 1.2583 1.1993
1782 2006.10.23 12:27 modify 90 0.40 1.2591 1.2582 1.1993
1783 2006.10.23 12:31 modify 90 0.40 1.2591 1.2581 1.1993
1784 2006.10.23 12:54 modify 90 0.40 1.2591 1.2580 1.1993
1785 2006.10.23 12:56 modify 90 0.40 1.2591 1.2578 1.1993
1786 2006.10.23 12:59 modify 90 0.40 1.2591 1.2577 1.1993
1787 2006.10.23 12:59 modify 90 0.40 1.2591 1.2576 1.1993
1788 2006.10.23 12:59 modify 90 0.40 1.2591 1.2574 1.1993
1789 2006.10.23 13:00 modify 90 0.40 1.2591 1.2572 1.1993
1790 2006.10.23 13:18 modify 90 0.40 1.2591 1.2569 1.1993
1791 2006.10.23 13:23 modify 90 0.40 1.2591 1.2568 1.1993
1792 2006.10.23 13:23 modify 90 0.40 1.2591 1.2567 1.1993
1793 2006.10.23 13:23 modify 90 0.40 1.2591 1.2566 1.1993
1794 2006.10.23 15:47 modify 90 0.40 1.2591 1.2565 1.1993
1795 2006.10.23 15:48 modify 90 0.40 1.2591 1.2564 1.1993
1796 2006.10.23 15:48 modify 90 0.40 1.2591 1.2562 1.1993
1797 2006.10.23 15:49 modify 90 0.40 1.2591 1.2561 1.1993
1798 2006.10.23 16:26 modify 90 0.40 1.2591 1.2560 1.1993
1799 2006.10.23 16:27 modify 90 0.40 1.2591 1.2559 1.1993
1800 2006.10.23 16:29 modify 90 0.40 1.2591 1.2558 1.1993
1801 2006.10.24 08:52 modify 90 0.40 1.2591 1.2557 1.1993
1802 2006.10.24 08:54 modify 90 0.40 1.2591 1.2556 1.1993
1803 2006.10.24 08:58 modify 90 0.40 1.2591 1.2555 1.1993
1804 2006.10.24 08:58 modify 90 0.40 1.2591 1.2554 1.1993
1805 2006.10.24 08:59 modify 90 0.40 1.2591 1.2553 1.1993
1806 2006.10.24 08:59 modify 90 0.40 1.2591 1.2552 1.1993
1807 2006.10.24 09:23 modify 90 0.40 1.2591 1.2551 1.1993
1808 2006.10.24 10:33 modify 90 0.40 1.2591 1.2550 1.1993
1809 2006.10.24 10:34 modify 90 0.40 1.2591 1.2549 1.1993
1810 2006.10.24 10:34 modify 90 0.40 1.2591 1.2548 1.1993
1811 2006.10.24 11:44 s/l 90 0.40 1.2548 1.2548 1.1993 173.99 9831.86
1812 2006.10.24 11:44 sell 91 0.40 1.2547 1.2569 1.1949
1813 2006.10.24 11:44 modify 91 0.40 1.2547 1.2568 1.1949
1814 2006.10.24 11:49 modify 91 0.40 1.2547 1.2567 1.1949
1815 2006.10.24 11:49 modify 91 0.40 1.2547 1.2566 1.1949
1816 2006.10.24 11:55 modify 91 0.40 1.2547 1.2565 1.1949
1817 2006.10.24 12:24 modify 91 0.40 1.2547 1.2564 1.1949
1818 2006.10.24 12:24 modify 91 0.40 1.2547 1.2563 1.1949
1819 2006.10.24 12:25 modify 91 0.40 1.2547 1.2562 1.1949
1820 2006.10.24 12:28 modify 91 0.40 1.2547 1.2560 1.1949
1821 2006.10.24 13:40 modify 91 0.40 1.2547 1.2559 1.1949
1822 2006.10.24 13:44 modify 91 0.40 1.2547 1.2558 1.1949
1823 2006.10.24 13:49 modify 91 0.40 1.2547 1.2557 1.1949
1824 2006.10.24 18:10 s/l 91 0.40 1.2557 1.2557 1.1949 -40.00 9791.86
1825 2006.10.24 18:10 sell 92 0.40 1.2555 1.2577 1.1957
1826 2006.10.24 18:10 modify 92 0.40 1.2555 1.2576 1.1957
1827 2006.10.24 18:41 s/l 92 0.40 1.2576 1.2576 1.1957 -84.00 9707.86
1828 2006.10.24 18:41 sell 93 0.40 1.2574 1.2596 1.1976
1829 2006.10.24 18:41 modify 93 0.40 1.2574 1.2595 1.1976
1830 2006.10.24 18:42 modify 93 0.40 1.2574 1.2594 1.1976
1831 2006.10.24 18:42 modify 93 0.40 1.2574 1.2593 1.1976
1832 2006.10.24 18:44 modify 93 0.40 1.2574 1.2592 1.1976
1833 2006.10.24 18:44 modify 93 0.40 1.2574 1.2591 1.1976
1834 2006.10.24 18:45 modify 93 0.40 1.2574 1.2590 1.1976
1835 2006.10.24 18:45 modify 93 0.40 1.2574 1.2589 1.1976
1836 2006.10.24 18:48 modify 93 0.40 1.2574 1.2588 1.1976
1837 2006.10.24 18:51 modify 93 0.40 1.2574 1.2587 1.1976
1838 2006.10.24 18:54 modify 93 0.40 1.2574 1.2586 1.1976
1839 2006.10.24 18:54 modify 93 0.40 1.2574 1.2585 1.1976
1840 2006.10.24 18:59 modify 93 0.40 1.2574 1.2584 1.1976
1841 2006.10.24 22:21 modify 93 0.40 1.2574 1.2582 1.1976
1842 2006.10.24 22:47 modify 93 0.40 1.2574 1.2581 1.1976
1843 2006.10.24 22:48 modify 93 0.40 1.2574 1.2580 1.1976
1844 2006.10.24 22:48 modify 93 0.40 1.2574 1.2579 1.1976
1845 2006.10.24 23:59 modify 93 0.40 1.2574 1.2578 1.1976
1846 2006.10.25 00:00 modify 93 0.40 1.2574 1.2577 1.1976
1847 2006.10.25 00:01 modify 93 0.40 1.2574 1.2576 1.1976
1848 2006.10.25 00:04 modify 93 0.40 1.2574 1.2575 1.1976
1849 2006.10.25 00:33 modify 93 0.40 1.2574 1.2574 1.1976
1850 2006.10.25 00:41 modify 93 0.40 1.2574 1.2573 1.1976
1851 2006.10.25 04:05 s/l 93 0.40 1.2573 1.2573 1.1976 5.99 9713.85
1852 2006.10.25 04:05 sell 94 0.40 1.2571 1.2593 1.1973
1853 2006.10.25 04:05 modify 94 0.40 1.2571 1.2592 1.1973
1854 2006.10.25 04:06 modify 94 0.40 1.2571 1.2591 1.1973
1855 2006.10.25 04:08 modify 94 0.40 1.2571 1.2590 1.1973
1856 2006.10.25 04:08 modify 94 0.40 1.2571 1.2589 1.1973
1857 2006.10.25 04:21 modify 94 0.40 1.2571 1.2588 1.1973
1858 2006.10.25 04:24 modify 94 0.40 1.2571 1.2587 1.1973
1859 2006.10.25 04:38 modify 94 0.40 1.2571 1.2586 1.1973
1860 2006.10.25 04:58 modify 94 0.40 1.2571 1.2585 1.1973
1861 2006.10.25 04:59 modify 94 0.40 1.2571 1.2584 1.1973
1862 2006.10.25 09:59 modify 94 0.40 1.2571 1.2583 1.1973
1863 2006.10.25 10:01 modify 94 0.40 1.2571 1.2582 1.1973
1864 2006.10.25 10:02 modify 94 0.40 1.2571 1.2581 1.1973
1865 2006.10.25 10:13 modify 94 0.40 1.2571 1.2580 1.1973
1866 2006.10.25 11:07 s/l 94 0.40 1.2580 1.2580 1.1973 -36.00 9677.85
1867 2006.10.25 11:07 sell 95 0.40 1.2578 1.2600 1.1980
1868 2006.10.25 11:07 modify 95 0.40 1.2578 1.2599 1.1980
1869 2006.10.25 11:07 modify 95 0.40 1.2578 1.2597 1.1980
1870 2006.10.25 11:07 modify 95 0.40 1.2578 1.2596 1.1980
1871 2006.10.25 11:07 modify 95 0.40 1.2578 1.2594 1.1980
1872 2006.10.25 11:07 modify 95 0.40 1.2578 1.2593 1.1980
1873 2006.10.25 11:07 modify 95 0.40 1.2578 1.2591 1.1980
1874 2006.10.25 11:08 modify 95 0.40 1.2578 1.2590 1.1980
1875 2006.10.25 11:08 modify 95 0.40 1.2578 1.2588 1.1980
1876 2006.10.25 11:16 modify 95 0.40 1.2578 1.2587 1.1980
1877 2006.10.25 11:19 modify 95 0.40 1.2578 1.2586 1.1980
1878 2006.10.25 11:40 modify 95 0.40 1.2578 1.2585 1.1980
1879 2006.10.25 13:24 s/l 95 0.40 1.2585 1.2585 1.1980 -28.00 9649.85
1880 2006.10.25 13:24 sell 96 0.40 1.2583 1.2605 1.1985
1881 2006.10.25 13:24 modify 96 0.40 1.2583 1.2604 1.1985
1882 2006.10.25 13:24 modify 96 0.40 1.2583 1.2603 1.1985
1883 2006.10.25 13:24 modify 96 0.40 1.2583 1.2601 1.1985
1884 2006.10.25 13:25 modify 96 0.40 1.2583 1.2600 1.1985
1885 2006.10.25 13:25 modify 96 0.40 1.2583 1.2599 1.1985
1886 2006.10.25 13:29 modify 96 0.40 1.2583 1.2598 1.1985
1887 2006.10.25 14:00 close 96 0.40 1.2587 1.2598 1.1985 -16.00 9633.85
1888 2006.10.25 14:00 buy 97 0.40 1.2587 1.2565 1.3185
1889 2006.10.25 14:00 modify 97 0.40 1.2587 1.2567 1.3185
1890 2006.10.25 14:07 modify 97 0.40 1.2587 1.2568 1.3185
1891 2006.10.25 14:09 modify 97 0.40 1.2587 1.2569 1.3185
1892 2006.10.25 14:09 modify 97 0.40 1.2587 1.2570 1.3185
1893 2006.10.25 16:20 s/l 97 0.40 1.2570 1.2570 1.3185 -68.00 9565.85
1894 2006.10.25 16:20 buy 98 0.40 1.2572 1.2550 1.3170
1895 2006.10.25 16:20 modify 98 0.40 1.2572 1.2552 1.3170
1896 2006.10.25 16:20 modify 98 0.40 1.2572 1.2553 1.3170
1897 2006.10.25 16:21 modify 98 0.40 1.2572 1.2554 1.3170
1898 2006.10.25 16:21 modify 98 0.40 1.2572 1.2555 1.3170
1899 2006.10.25 16:42 modify 98 0.40 1.2572 1.2556 1.3170
1900 2006.10.25 16:45 modify 98 0.40 1.2572 1.2558 1.3170
1901 2006.10.25 16:52 modify 98 0.40 1.2572 1.2559 1.3170
1902 2006.10.25 17:04 modify 98 0.40 1.2572 1.2561 1.3170
1903 2006.10.25 17:15 modify 98 0.40 1.2572 1.2562 1.3170
1904 2006.10.25 17:18 modify 98 0.40 1.2572 1.2563 1.3170
1905 2006.10.25 17:19 modify 98 0.40 1.2572 1.2564 1.3170
1906 2006.10.25 17:19 modify 98 0.40 1.2572 1.2566 1.3170
1907 2006.10.25 17:23 modify 98 0.40 1.2572 1.2567 1.3170
1908 2006.10.25 17:23 modify 98 0.40 1.2572 1.2569 1.3170
1909 2006.10.25 17:27 modify 98 0.40 1.2572 1.2570 1.3170
1910 2006.10.25 17:27 modify 98 0.40 1.2572 1.2571 1.3170
1911 2006.10.25 17:27 modify 98 0.40 1.2572 1.2572 1.3170
1912 2006.10.25 17:27 modify 98 0.40 1.2572 1.2573 1.3170
1913 2006.10.25 18:03 modify 98 0.40 1.2572 1.2574 1.3170
1914 2006.10.25 18:17 modify 98 0.40 1.2572 1.2576 1.3170
1915 2006.10.25 18:20 modify 98 0.40 1.2572 1.2578 1.3170
1916 2006.10.25 21:13 s/l 98 0.40 1.2578 1.2578 1.3170 24.00 9589.85
1917 2006.10.25 21:13 buy 99 0.40 1.2580 1.2558 1.3178
1918 2006.10.25 21:13 modify 99 0.40 1.2580 1.2559 1.3178
1919 2006.10.25 21:14 modify 99 0.40 1.2580 1.2560 1.3178
1920 2006.10.25 21:14 modify 99 0.40 1.2580 1.2561 1.3178
1921 2006.10.25 21:14 modify 99 0.40 1.2580 1.2562 1.3178
1922 2006.10.25 21:14 modify 99 0.40 1.2580 1.2563 1.3178
1923 2006.10.25 21:14 modify 99 0.40 1.2580 1.2564 1.3178
1924 2006.10.25 21:14 modify 99 0.40 1.2580 1.2565 1.3178
1925 2006.10.25 21:14 modify 99 0.40 1.2580 1.2566 1.3178
1926 2006.10.25 21:14 modify 99 0.40 1.2580 1.2567 1.3178
1927 2006.10.25 21:14 modify 99 0.40 1.2580 1.2568 1.3178
1928 2006.10.25 21:14 modify 99 0.40 1.2580 1.2569 1.3178
1929 2006.10.25 21:14 modify 99 0.40 1.2580 1.2570 1.3178
1930 2006.10.25 21:14 modify 99 0.40 1.2580 1.2571 1.3178
1931 2006.10.25 21:14 modify 99 0.40 1.2580 1.2572 1.3178
1932 2006.10.25 21:16 modify 99 0.40 1.2580 1.2573 1.3178
1933 2006.10.25 21:17 modify 99 0.40 1.2580 1.2574 1.3178
1934 2006.10.25 21:17 modify 99 0.40 1.2580 1.2575 1.3178
1935 2006.10.25 21:18 modify 99 0.40 1.2580 1.2577 1.3178
1936 2006.10.25 21:18 modify 99 0.40 1.2580 1.2578 1.3178
1937 2006.10.25 21:18 modify 99 0.40 1.2580 1.2579 1.3178
1938 2006.10.25 21:18 modify 99 0.40 1.2580 1.2581 1.3178
1939 2006.10.25 21:18 modify 99 0.40 1.2580 1.2583 1.3178
1940 2006.10.25 21:18 modify 99 0.40 1.2580 1.2585 1.3178
1941 2006.10.25 21:18 modify 99 0.40 1.2580 1.2586 1.3178
1942 2006.10.25 21:19 modify 99 0.40 1.2580 1.2587 1.3178
1943 2006.10.25 21:19 modify 99 0.40 1.2580 1.2588 1.3178
1944 2006.10.25 21:19 modify 99 0.40 1.2580 1.2589 1.3178
1945 2006.10.25 21:19 modify 99 0.40 1.2580 1.2591 1.3178
1946 2006.10.25 21:19 modify 99 0.40 1.2580 1.2592 1.3178
1947 2006.10.25 21:19 modify 99 0.40 1.2580 1.2593 1.3178
1948 2006.10.25 21:20 modify 99 0.40 1.2580 1.2595 1.3178
1949 2006.10.25 21:20 modify 99 0.40 1.2580 1.2596 1.3178
1950 2006.10.25 21:20 modify 99 0.40 1.2580 1.2597 1.3178
1951 2006.10.25 21:20 modify 99 0.40 1.2580 1.2598 1.3178
1952 2006.10.25 21:20 modify 99 0.40 1.2580 1.2599 1.3178
1953 2006.10.25 21:20 modify 99 0.40 1.2580 1.2600 1.3178
1954 2006.10.25 21:20 modify 99 0.40 1.2580 1.2601 1.3178
1955 2006.10.25 21:25 s/l 99 0.40 1.2601 1.2601 1.3178 84.00 9673.85
1956 2006.10.25 21:25 buy 100 0.40 1.2603 1.2581 1.3201
1957 2006.10.25 21:25 modify 100 0.40 1.2603 1.2582 1.3201
1958 2006.10.25 21:25 modify 100 0.40 1.2603 1.2584 1.3201
1959 2006.10.25 21:25 modify 100 0.40 1.2603 1.2585 1.3201
1960 2006.10.25 21:25 modify 100 0.40 1.2603 1.2586 1.3201
1961 2006.10.25 21:25 modify 100 0.40 1.2603 1.2587 1.3201
1962 2006.10.25 21:25 modify 100 0.40 1.2603 1.2589 1.3201
1963 2006.10.25 21:29 s/l 100 0.40 1.2589 1.2589 1.3201 -56.00 9617.85
1964 2006.10.25 21:29 buy 101 0.40 1.2591 1.2569 1.3189
1965 2006.10.25 21:29 modify 101 0.40 1.2591 1.2570 1.3189
1966 2006.10.25 21:29 modify 101 0.40 1.2591 1.2571 1.3189
1967 2006.10.25 21:30 modify 101 0.40 1.2591 1.2572 1.3189
1968 2006.10.25 21:30 modify 101 0.40 1.2591 1.2573 1.3189
1969 2006.10.25 21:30 modify 101 0.40 1.2591 1.2574 1.3189
1970 2006.10.25 21:31 modify 101 0.40 1.2591 1.2575 1.3189
1971 2006.10.25 21:32 modify 101 0.40 1.2591 1.2576 1.3189
1972 2006.10.25 21:32 modify 101 0.40 1.2591 1.2578 1.3189
1973 2006.10.25 21:32 modify 101 0.40 1.2591 1.2580 1.3189
1974 2006.10.25 21:32 modify 101 0.40 1.2591 1.2581 1.3189
1975 2006.10.25 21:35 modify 101 0.40 1.2591 1.2583 1.3189
1976 2006.10.25 21:35 modify 101 0.40 1.2591 1.2584 1.3189
1977 2006.10.25 21:35 modify 101 0.40 1.2591 1.2585 1.3189
1978 2006.10.25 21:35 modify 101 0.40 1.2591 1.2586 1.3189
1979 2006.10.25 21:36 modify 101 0.40 1.2591 1.2587 1.3189
1980 2006.10.25 21:36 modify 101 0.40 1.2591 1.2588 1.3189
1981 2006.10.25 21:45 modify 101 0.40 1.2591 1.2589 1.3189
1982 2006.10.25 21:45 modify 101 0.40 1.2591 1.2590 1.3189
1983 2006.10.25 21:45 modify 101 0.40 1.2591 1.2591 1.3189
1984 2006.10.25 21:47 modify 101 0.40 1.2591 1.2592 1.3189
1985 2006.10.25 21:48 modify 101 0.40 1.2591 1.2594 1.3189
1986 2006.10.25 21:48 modify 101 0.40 1.2591 1.2596 1.3189
1987 2006.10.25 21:48 modify 101 0.40 1.2591 1.2597 1.3189
1988 2006.10.25 21:48 modify 101 0.40 1.2591 1.2598 1.3189
1989 2006.10.25 21:48 modify 101 0.40 1.2591 1.2599 1.3189
1990 2006.10.25 21:48 modify 101 0.40 1.2591 1.2601 1.3189
1991 2006.10.25 22:03 modify 101 0.40 1.2591 1.2603 1.3189
1992 2006.10.25 22:03 modify 101 0.40 1.2591 1.2604 1.3189
1993 2006.10.25 23:04 s/l 101 0.40 1.2604 1.2604 1.3189 52.00 9669.85
1994 2006.10.25 23:04 buy 102 0.40 1.2606 1.2584 1.3204
1995 2006.10.25 23:05 modify 102 0.40 1.2606 1.2585 1.3204
1996 2006.10.25 23:06 modify 102 0.40 1.2606 1.2586 1.3204
1997 2006.10.25 23:13 modify 102 0.40 1.2606 1.2587 1.3204
1998 2006.10.26 00:58 modify 102 0.40 1.2606 1.2590 1.3204
1999 2006.10.26 00:59 modify 102 0.40 1.2606 1.2591 1.3204
2000 2006.10.26 01:14 modify 102 0.40 1.2606 1.2592 1.3204
2001 2006.10.26 01:14 modify 102 0.40 1.2606 1.2593 1.3204
2002 2006.10.26 01:21 modify 102 0.40 1.2606 1.2594 1.3204
2003 2006.10.26 01:23 modify 102 0.40 1.2606 1.2595 1.3204
2004 2006.10.26 01:23 modify 102 0.40 1.2606 1.2596 1.3204
2005 2006.10.26 01:24 modify 102 0.40 1.2606 1.2598 1.3204
2006 2006.10.26 01:25 modify 102 0.40 1.2606 1.2599 1.3204
2007 2006.10.26 03:28 modify 102 0.40 1.2606 1.2600 1.3204
2008 2006.10.26 04:26 modify 102 0.40 1.2606 1.2601 1.3204
2009 2006.10.26 04:32 modify 102 0.40 1.2606 1.2602 1.3204
2010 2006.10.26 04:35 modify 102 0.40 1.2606 1.2603 1.3204
2011 2006.10.26 04:48 modify 102 0.40 1.2606 1.2604 1.3204
2012 2006.10.26 04:49 modify 102 0.40 1.2606 1.2605 1.3204
2013 2006.10.26 04:51 modify 102 0.40 1.2606 1.2606 1.3204
2014 2006.10.26 04:51 modify 102 0.40 1.2606 1.2607 1.3204
2015 2006.10.26 04:57 modify 102 0.40 1.2606 1.2608 1.3204
2016 2006.10.26 04:57 modify 102 0.40 1.2606 1.2609 1.3204
2017 2006.10.26 05:07 modify 102 0.40 1.2606 1.2610 1.3204
2018 2006.10.26 05:08 modify 102 0.40 1.2606 1.2611 1.3204
2019 2006.10.26 05:08 modify 102 0.40 1.2606 1.2612 1.3204
2020 2006.10.26 05:08 modify 102 0.40 1.2606 1.2613 1.3204
2021 2006.10.26 05:09 modify 102 0.40 1.2606 1.2614 1.3204
2022 2006.10.26 05:09 modify 102 0.40 1.2606 1.2615 1.3204
2023 2006.10.26 05:09 modify 102 0.40 1.2606 1.2616 1.3204
2024 2006.10.26 05:09 modify 102 0.40 1.2606 1.2617 1.3204
2025 2006.10.26 05:09 modify 102 0.40 1.2606 1.2618 1.3204
2026 2006.10.26 05:10 modify 102 0.40 1.2606 1.2619 1.3204
2027 2006.10.26 05:36 modify 102 0.40 1.2606 1.2620 1.3204
2028 2006.10.26 05:41 modify 102 0.40 1.2606 1.2622 1.3204
2029 2006.10.26 05:42 modify 102 0.40 1.2606 1.2624 1.3204
2030 2006.10.26 06:10 modify 102 0.40 1.2606 1.2625 1.3204
2031 2006.10.26 06:11 modify 102 0.40 1.2606 1.2626 1.3204
2032 2006.10.26 09:00 s/l 102 0.40 1.2626 1.2626 1.3204 71.63 9741.48
2033 2006.10.26 09:00 buy 103 0.40 1.2628 1.2606 1.3226
2034 2006.10.26 09:00 modify 103 0.40 1.2628 1.2607 1.3226
2035 2006.10.26 09:01 modify 103 0.40 1.2628 1.2608 1.3226
2036 2006.10.26 09:05 modify 103 0.40 1.2628 1.2609 1.3226
2037 2006.10.26 09:13 modify 103 0.40 1.2628 1.2610 1.3226
2038 2006.10.26 09:13 modify 103 0.40 1.2628 1.2611 1.3226
2039 2006.10.26 09:14 modify 103 0.40 1.2628 1.2612 1.3226
2040 2006.10.26 09:14 modify 103 0.40 1.2628 1.2613 1.3226
2041 2006.10.26 09:15 modify 103 0.40 1.2628 1.2614 1.3226
2042 2006.10.26 09:16 modify 103 0.40 1.2628 1.2616 1.3226
2043 2006.10.26 09:17 modify 103 0.40 1.2628 1.2617 1.3226
2044 2006.10.26 09:17 modify 103 0.40 1.2628 1.2618 1.3226
2045 2006.10.26 09:33 modify 103 0.40 1.2628 1.2619 1.3226
2046 2006.10.26 09:33 modify 103 0.40 1.2628 1.2620 1.3226
2047 2006.10.26 09:33 modify 103 0.40 1.2628 1.2621 1.3226
2048 2006.10.26 09:53 modify 103 0.40 1.2628 1.2622 1.3226
2049 2006.10.26 09:53 modify 103 0.40 1.2628 1.2623 1.3226
2050 2006.10.26 09:53 modify 103 0.40 1.2628 1.2624 1.3226
2051 2006.10.26 09:53 modify 103 0.40 1.2628 1.2625 1.3226
2052 2006.10.26 09:53 modify 103 0.40 1.2628 1.2626 1.3226
2053 2006.10.26 09:53 modify 103 0.40 1.2628 1.2627 1.3226
2054 2006.10.26 09:56 modify 103 0.40 1.2628 1.2628 1.3226
2055 2006.10.26 09:56 modify 103 0.40 1.2628 1.2629 1.3226
2056 2006.10.26 10:00 modify 103 0.40 1.2628 1.2630 1.3226
2057 2006.10.26 10:01 modify 103 0.40 1.2628 1.2631 1.3226
2058 2006.10.26 10:01 modify 103 0.40 1.2628 1.2632 1.3226
2059 2006.10.26 10:01 modify 103 0.40 1.2628 1.2633 1.3226
2060 2006.10.26 10:01 modify 103 0.40 1.2628 1.2634 1.3226
2061 2006.10.26 10:01 modify 103 0.40 1.2628 1.2635 1.3226
2062 2006.10.26 10:01 modify 103 0.40 1.2628 1.2636 1.3226
2063 2006.10.26 10:01 modify 103 0.40 1.2628 1.2637 1.3226
2064 2006.10.26 10:01 modify 103 0.40 1.2628 1.2638 1.3226
2065 2006.10.26 10:08 modify 103 0.40 1.2628 1.2639 1.3226
2066 2006.10.26 10:08 modify 103 0.40 1.2628 1.2640 1.3226
2067 2006.10.26 10:08 modify 103 0.40 1.2628 1.2641 1.3226
2068 2006.10.26 10:25 modify 103 0.40 1.2628 1.2642 1.3226
2069 2006.10.26 10:25 modify 103 0.40 1.2628 1.2643 1.3226
2070 2006.10.26 10:25 modify 103 0.40 1.2628 1.2644 1.3226
2071 2006.10.26 10:25 modify 103 0.40 1.2628 1.2645 1.3226
2072 2006.10.26 10:25 modify 103 0.40 1.2628 1.2646 1.3226
2073 2006.10.26 10:25 modify 103 0.40 1.2628 1.2647 1.3226
2074 2006.10.26 10:25 modify 103 0.40 1.2628 1.2648 1.3226
2075 2006.10.26 11:21 modify 103 0.40 1.2628 1.2650 1.3226
2076 2006.10.26 11:21 modify 103 0.40 1.2628 1.2651 1.3226
2077 2006.10.26 11:21 modify 103 0.40 1.2628 1.2652 1.3226
2078 2006.10.26 11:21 modify 103 0.40 1.2628 1.2653 1.3226
2079 2006.10.26 13:35 s/l 103 0.40 1.2653 1.2653 1.3226 100.00 9841.48
2080 2006.10.26 13:35 buy 104 0.40 1.2655 1.2633 1.3253
2081 2006.10.26 13:35 modify 104 0.40 1.2655 1.2634 1.3253
2082 2006.10.26 13:37 modify 104 0.40 1.2655 1.2635 1.3253
2083 2006.10.26 13:37 modify 104 0.40 1.2655 1.2636 1.3253
2084 2006.10.26 14:34 modify 104 0.40 1.2655 1.2637 1.3253
2085 2006.10.26 14:35 modify 104 0.40 1.2655 1.2638 1.3253
2086 2006.10.26 14:36 modify 104 0.40 1.2655 1.2639 1.3253
2087 2006.10.26 14:36 modify 104 0.40 1.2655 1.2640 1.3253
2088 2006.10.26 14:37 modify 104 0.40 1.2655 1.2641 1.3253
2089 2006.10.26 15:23 modify 104 0.40 1.2655 1.2642 1.3253
2090 2006.10.26 15:23 modify 104 0.40 1.2655 1.2643 1.3253
2091 2006.10.26 15:30 modify 104 0.40 1.2655 1.2644 1.3253
2092 2006.10.26 15:30 modify 104 0.40 1.2655 1.2645 1.3253
2093 2006.10.26 15:30 modify 104 0.40 1.2655 1.2646 1.3253
2094 2006.10.26 15:32 modify 104 0.40 1.2655 1.2647 1.3253
2095 2006.10.26 15:33 modify 104 0.40 1.2655 1.2648 1.3253
2096 2006.10.26 15:33 modify 104 0.40 1.2655 1.2649 1.3253
2097 2006.10.26 15:33 modify 104 0.40 1.2655 1.2650 1.3253
2098 2006.10.26 15:34 modify 104 0.40 1.2655 1.2651 1.3253
2099 2006.10.26 15:36 modify 104 0.40 1.2655 1.2652 1.3253
2100 2006.10.26 15:36 modify 104 0.40 1.2655 1.2653 1.3253
2101 2006.10.26 15:36 modify 104 0.40 1.2655 1.2654 1.3253
2102 2006.10.26 15:36 modify 104 0.40 1.2655 1.2655 1.3253
2103 2006.10.26 16:16 s/l 104 0.40 1.2655 1.2655 1.3253 0.00 9841.48
2104 2006.10.26 16:16 buy 105 0.40 1.2657 1.2635 1.3255
2105 2006.10.26 16:16 modify 105 0.40 1.2657 1.2636 1.3255
2106 2006.10.26 16:16 modify 105 0.40 1.2657 1.2637 1.3255
2107 2006.10.26 16:16 modify 105 0.40 1.2657 1.2638 1.3255
2108 2006.10.26 16:16 modify 105 0.40 1.2657 1.2639 1.3255
2109 2006.10.26 16:17 modify 105 0.40 1.2657 1.2640 1.3255
2110 2006.10.26 16:17 modify 105 0.40 1.2657 1.2641 1.3255
2111 2006.10.26 16:19 modify 105 0.40 1.2657 1.2642 1.3255
2112 2006.10.26 16:37 modify 105 0.40 1.2657 1.2643 1.3255
2113 2006.10.26 16:37 modify 105 0.40 1.2657 1.2644 1.3255
2114 2006.10.26 16:37 modify 105 0.40 1.2657 1.2645 1.3255
2115 2006.10.26 16:40 modify 105 0.40 1.2657 1.2646 1.3255
2116 2006.10.26 16:41 modify 105 0.40 1.2657 1.2647 1.3255
2117 2006.10.26 17:09 modify 105 0.40 1.2657 1.2648 1.3255
2118 2006.10.26 17:09 modify 105 0.40 1.2657 1.2649 1.3255
2119 2006.10.26 17:10 modify 105 0.40 1.2657 1.2650 1.3255
2120 2006.10.26 17:10 modify 105 0.40 1.2657 1.2651 1.3255
2121 2006.10.26 17:10 modify 105 0.40 1.2657 1.2652 1.3255
2122 2006.10.26 17:33 modify 105 0.40 1.2657 1.2653 1.3255
2123 2006.10.26 17:36 modify 105 0.40 1.2657 1.2654 1.3255
2124 2006.10.26 17:36 modify 105 0.40 1.2657 1.2655 1.3255
2125 2006.10.26 17:36 modify 105 0.40 1.2657 1.2656 1.3255
2126 2006.10.26 17:36 modify 105 0.40 1.2657 1.2657 1.3255
2127 2006.10.26 17:36 modify 105 0.40 1.2657 1.2658 1.3255
2128 2006.10.26 18:07 s/l 105 0.40 1.2658 1.2658 1.3255 4.00 9845.48
2129 2006.10.26 18:07 buy 106 0.40 1.2659 1.2637 1.3257
2130 2006.10.26 18:07 modify 106 0.40 1.2659 1.2638 1.3257
2131 2006.10.26 18:07 modify 106 0.40 1.2659 1.2639 1.3257
2132 2006.10.26 18:08 modify 106 0.40 1.2659 1.2640 1.3257
2133 2006.10.26 18:08 modify 106 0.40 1.2659 1.2641 1.3257
2134 2006.10.26 18:08 modify 106 0.40 1.2659 1.2642 1.3257
2135 2006.10.26 18:08 modify 106 0.40 1.2659 1.2643 1.3257
2136 2006.10.26 18:19 modify 106 0.40 1.2659 1.2644 1.3257
2137 2006.10.26 18:19 modify 106 0.40 1.2659 1.2645 1.3257
2138 2006.10.26 18:20 modify 106 0.40 1.2659 1.2646 1.3257
2139 2006.10.26 18:20 modify 106 0.40 1.2659 1.2647 1.3257
2140 2006.10.26 18:20 modify 106 0.40 1.2659 1.2648 1.3257
2141 2006.10.26 18:20 modify 106 0.40 1.2659 1.2649 1.3257
2142 2006.10.26 18:29 modify 106 0.40 1.2659 1.2651 1.3257
2143 2006.10.26 18:29 modify 106 0.40 1.2659 1.2652 1.3257
2144 2006.10.26 18:29 modify 106 0.40 1.2659 1.2653 1.3257
2145 2006.10.26 18:29 modify 106 0.40 1.2659 1.2654 1.3257
2146 2006.10.26 18:42 modify 106 0.40 1.2659 1.2655 1.3257
2147 2006.10.26 19:20 modify 106 0.40 1.2659 1.2656 1.3257
2148 2006.10.26 19:20 modify 106 0.40 1.2659 1.2658 1.3257
2149 2006.10.26 19:21 modify 106 0.40 1.2659 1.2659 1.3257
2150 2006.10.26 19:21 modify 106 0.40 1.2659 1.2660 1.3257
2151 2006.10.26 19:21 modify 106 0.40 1.2659 1.2661 1.3257
2152 2006.10.26 19:21 modify 106 0.40 1.2659 1.2662 1.3257
2153 2006.10.26 19:21 modify 106 0.40 1.2659 1.2663 1.3257
2154 2006.10.26 19:21 modify 106 0.40 1.2659 1.2664 1.3257
2155 2006.10.26 19:22 modify 106 0.40 1.2659 1.2665 1.3257
2156 2006.10.26 19:22 modify 106 0.40 1.2659 1.2666 1.3257
2157 2006.10.26 19:22 modify 106 0.40 1.2659 1.2667 1.3257
2158 2006.10.26 19:23 modify 106 0.40 1.2659 1.2671 1.3257
2159 2006.10.26 19:25 modify 106 0.40 1.2659 1.2672 1.3257
2160 2006.10.26 19:26 modify 106 0.40 1.2659 1.2673 1.3257
2161 2006.10.26 19:27 modify 106 0.40 1.2659 1.2675 1.3257
2162 2006.10.26 19:43 modify 106 0.40 1.2659 1.2676 1.3257
2163 2006.10.26 19:43 modify 106 0.40 1.2659 1.2677 1.3257
2164 2006.10.26 19:43 modify 106 0.40 1.2659 1.2678 1.3257
2165 2006.10.26 19:50 modify 106 0.40 1.2659 1.2680 1.3257
2166 2006.10.26 20:43 modify 106 0.40 1.2659 1.2681 1.3257
2167 2006.10.26 20:47 modify 106 0.40 1.2659 1.2682 1.3257
2168 2006.10.26 20:48 modify 106 0.40 1.2659 1.2683 1.3257
2169 2006.10.27 03:45 modify 106 0.40 1.2659 1.2684 1.3257
2170 2006.10.27 03:45 modify 106 0.40 1.2659 1.2686 1.3257
2171 2006.10.27 03:45 modify 106 0.40 1.2659 1.2687 1.3257
2172 2006.10.27 03:45 modify 106 0.40 1.2659 1.2688 1.3257
2173 2006.10.27 03:45 modify 106 0.40 1.2659 1.2689 1.3257
2174 2006.10.27 03:45 modify 106 0.40 1.2659 1.2690 1.3257
2175 2006.10.27 03:45 modify 106 0.40 1.2659 1.2691 1.3257
2176 2006.10.27 03:46 modify 106 0.40 1.2659 1.2692 1.3257
2177 2006.10.27 04:04 modify 106 0.40 1.2659 1.2693 1.3257
2178 2006.10.27 04:04 modify 106 0.40 1.2659 1.2694 1.3257
2179 2006.10.27 04:04 modify 106 0.40 1.2659 1.2696 1.3257
2180 2006.10.27 08:17 s/l 106 0.40 1.2696 1.2696 1.3257 145.21 9990.69
2181 2006.10.27 08:17 buy 107 0.40 1.2698 1.2676 1.3296
2182 2006.10.27 08:17 modify 107 0.40 1.2698 1.2677 1.3296
2183 2006.10.27 08:17 modify 107 0.40 1.2698 1.2678 1.3296
2184 2006.10.27 08:17 modify 107 0.40 1.2698 1.2679 1.3296
2185 2006.10.27 08:17 modify 107 0.40 1.2698 1.2680 1.3296
2186 2006.10.27 08:19 modify 107 0.40 1.2698 1.2681 1.3296
2187 2006.10.27 08:31 modify 107 0.40 1.2698 1.2683 1.3296
2188 2006.10.27 08:32 modify 107 0.40 1.2698 1.2684 1.3296
2189 2006.10.27 08:33 modify 107 0.40 1.2698 1.2685 1.3296
2190 2006.10.27 09:26 s/l 107 0.40 1.2685 1.2685 1.3296 -52.00 9938.69
2191 2006.10.27 09:26 buy 108 0.40 1.2686 1.2664 1.3284
2192 2006.10.27 09:26 modify 108 0.40 1.2686 1.2665 1.3284
2193 2006.10.27 09:27 modify 108 0.40 1.2686 1.2666 1.3284
2194 2006.10.27 09:28 modify 108 0.40 1.2686 1.2667 1.3284
2195 2006.10.27 09:29 modify 108 0.40 1.2686 1.2669 1.3284
2196 2006.10.27 12:15 s/l 108 0.40 1.2669 1.2669 1.3284 -68.00 9870.69
2197 2006.10.27 12:15 buy 109 0.40 1.2671 1.2649 1.3269
2198 2006.10.27 12:15 modify 109 0.40 1.2671 1.2650 1.3269
2199 2006.10.27 12:15 modify 109 0.40 1.2671 1.2652 1.3269
2200 2006.10.27 13:27 modify 109 0.40 1.2671 1.2653 1.3269
2201 2006.10.27 13:35 modify 109 0.40 1.2671 1.2654 1.3269
2202 2006.10.27 13:36 modify 109 0.40 1.2671 1.2655 1.3269
2203 2006.10.27 13:45 modify 109 0.40 1.2671 1.2656 1.3269
2204 2006.10.27 13:45 modify 109 0.40 1.2671 1.2657 1.3269
2205 2006.10.27 13:46 modify 109 0.40 1.2671 1.2658 1.3269
2206 2006.10.27 13:48 modify 109 0.40 1.2671 1.2659 1.3269
2207 2006.10.27 13:54 modify 109 0.40 1.2671 1.2660 1.3269
2208 2006.10.27 13:58 modify 109 0.40 1.2671 1.2661 1.3269
2209 2006.10.27 14:00 modify 109 0.40 1.2671 1.2663 1.3269
2210 2006.10.27 14:02 modify 109 0.40 1.2671 1.2664 1.3269
2211 2006.10.27 14:06 modify 109 0.40 1.2671 1.2665 1.3269
2212 2006.10.27 14:06 modify 109 0.40 1.2671 1.2666 1.3269
2213 2006.10.27 14:06 modify 109 0.40 1.2671 1.2667 1.3269
2214 2006.10.27 14:06 modify 109 0.40 1.2671 1.2669 1.3269
2215 2006.10.27 14:07 modify 109 0.40 1.2671 1.2670 1.3269
2216 2006.10.27 15:24 modify 109 0.40 1.2671 1.2671 1.3269
2217 2006.10.27 15:25 modify 109 0.40 1.2671 1.2672 1.3269
2218 2006.10.27 15:25 modify 109 0.40 1.2671 1.2673 1.3269
2219 2006.10.27 15:26 modify 109 0.40 1.2671 1.2674 1.3269
2220 2006.10.27 15:29 modify 109 0.40 1.2671 1.2675 1.3269
2221 2006.10.27 15:29 modify 109 0.40 1.2671 1.2676 1.3269
2222 2006.10.27 15:30 modify 109 0.40 1.2671 1.2677 1.3269
2223 2006.10.27 15:30 modify 109 0.40 1.2671 1.2679 1.3269
2224 2006.10.27 15:30 modify 109 0.40 1.2671 1.2680 1.3269
2225 2006.10.27 15:30 modify 109 0.40 1.2671 1.2681 1.3269
2226 2006.10.27 15:30 modify 109 0.40 1.2671 1.2682 1.3269
2227 2006.10.27 15:30 modify 109 0.40 1.2671 1.2684 1.3269
2228 2006.10.27 15:30 modify 109 0.40 1.2671 1.2685 1.3269
2229 2006.10.27 15:30 modify 109 0.40 1.2671 1.2686 1.3269
2230 2006.10.27 15:30 modify 109 0.40 1.2671 1.2688 1.3269
2231 2006.10.27 15:30 modify 109 0.40 1.2671 1.2689 1.3269
2232 2006.10.27 15:30 modify 109 0.40 1.2671 1.2691 1.3269
2233 2006.10.27 15:30 modify 109 0.40 1.2671 1.2692 1.3269
2234 2006.10.27 15:31 modify 109 0.40 1.2671 1.2693 1.3269
2235 2006.10.27 15:31 modify 109 0.40 1.2671 1.2694 1.3269
2236 2006.10.27 15:31 modify 109 0.40 1.2671 1.2695 1.3269
2237 2006.10.27 15:31 modify 109 0.40 1.2671 1.2696 1.3269
2238 2006.10.27 15:32 modify 109 0.40 1.2671 1.2697 1.3269
2239 2006.10.27 15:32 modify 109 0.40 1.2671 1.2698 1.3269
2240 2006.10.27 15:32 modify 109 0.40 1.2671 1.2699 1.3269
2241 2006.10.27 15:32 modify 109 0.40 1.2671 1.2700 1.3269
2242 2006.10.27 15:32 modify 109 0.40 1.2671 1.2701 1.3269
2243 2006.10.27 15:32 modify 109 0.40 1.2671 1.2702 1.3269
2244 2006.10.27 15:32 modify 109 0.40 1.2671 1.2703 1.3269
2245 2006.10.27 15:32 modify 109 0.40 1.2671 1.2704 1.3269
2246 2006.10.27 15:32 modify 109 0.40 1.2671 1.2705 1.3269
2247 2006.10.27 15:32 modify 109 0.40 1.2671 1.2706 1.3269
2248 2006.10.27 15:44 s/l 109 0.40 1.2706 1.2706 1.3269 140.00 10010.69
2249 2006.10.27 15:44 buy 110 0.40 1.2708 1.2686 1.3306
2250 2006.10.27 15:46 modify 110 0.40 1.2708 1.2687 1.3306
2251 2006.10.27 15:46 modify 110 0.40 1.2708 1.2688 1.3306
2252 2006.10.27 15:48 modify 110 0.40 1.2708 1.2690 1.3306
2253 2006.10.27 15:48 modify 110 0.40 1.2708 1.2691 1.3306
2254 2006.10.27 15:52 modify 110 0.40 1.2708 1.2692 1.3306
2255 2006.10.27 15:53 modify 110 0.40 1.2708 1.2693 1.3306
2256 2006.10.27 15:54 modify 110 0.40 1.2708 1.2694 1.3306
2257 2006.10.27 15:54 modify 110 0.40 1.2708 1.2695 1.3306
2258 2006.10.27 15:54 modify 110 0.40 1.2708 1.2696 1.3306
2259 2006.10.27 15:55 modify 110 0.40 1.2708 1.2697 1.3306
2260 2006.10.27 15:55 modify 110 0.40 1.2708 1.2698 1.3306
2261 2006.10.27 15:55 modify 110 0.40 1.2708 1.2700 1.3306
2262 2006.10.27 15:55 modify 110 0.40 1.2708 1.2701 1.3306
2263 2006.10.27 15:55 modify 110 0.40 1.2708 1.2702 1.3306
2264 2006.10.27 15:55 modify 110 0.40 1.2708 1.2703 1.3306
2265 2006.10.27 15:55 modify 110 0.40 1.2708 1.2704 1.3306
2266 2006.10.27 15:55 modify 110 0.40 1.2708 1.2705 1.3306
2267 2006.10.27 15:56 modify 110 0.40 1.2708 1.2706 1.3306
2268 2006.10.27 15:56 modify 110 0.40 1.2708 1.2707 1.3306
2269 2006.10.27 16:06 modify 110 0.40 1.2708 1.2708 1.3306
2270 2006.10.27 16:06 modify 110 0.40 1.2708 1.2709 1.3306
2271 2006.10.27 16:06 modify 110 0.40 1.2708 1.2710 1.3306
2272 2006.10.27 16:06 modify 110 0.40 1.2708 1.2711 1.3306
2273 2006.10.27 16:06 modify 110 0.40 1.2708 1.2712 1.3306
2274 2006.10.27 16:06 modify 110 0.40 1.2708 1.2713 1.3306
2275 2006.10.27 16:06 modify 110 0.40 1.2708 1.2714 1.3306
2276 2006.10.27 16:06 modify 110 0.40 1.2708 1.2715 1.3306
2277 2006.10.27 16:07 modify 110 0.40 1.2708 1.2716 1.3306
2278 2006.10.27 16:07 modify 110 0.40 1.2708 1.2718 1.3306
2279 2006.10.27 16:07 modify 110 0.40 1.2708 1.2719 1.3306
2280 2006.10.27 16:07 modify 110 0.40 1.2708 1.2720 1.3306
2281 2006.10.27 16:08 modify 110 0.40 1.2708 1.2721 1.3306
2282 2006.10.27 16:08 modify 110 0.40 1.2708 1.2722 1.3306
2283 2006.10.27 16:10 modify 110 0.40 1.2708 1.2723 1.3306
2284 2006.10.27 16:10 modify 110 0.40 1.2708 1.2724 1.3306
2285 2006.10.27 16:10 modify 110 0.40 1.2708 1.2725 1.3306
2286 2006.10.27 16:11 modify 110 0.40 1.2708 1.2726 1.3306
2287 2006.10.27 16:11 modify 110 0.40 1.2708 1.2727 1.3306
2288 2006.10.27 16:12 modify 110 0.40 1.2708 1.2728 1.3306
2289 2006.10.27 16:30 modify 110 0.40 1.2708 1.2729 1.3306
2290 2006.10.27 16:31 modify 110 0.40 1.2708 1.2730 1.3306
2291 2006.10.27 16:31 modify 110 0.40 1.2708 1.2731 1.3306
2292 2006.10.27 16:32 modify 110 0.40 1.2708 1.2732 1.3306
2293 2006.10.27 16:59 s/l 110 0.40 1.2732 1.2732 1.3306 96.00 10106.69
2294 2006.10.27 16:59 buy 111 0.40 1.2734 1.2712 1.3332
2295 2006.10.27 16:59 modify 111 0.40 1.2734 1.2713 1.3332
2296 2006.10.27 16:59 modify 111 0.40 1.2734 1.2714 1.3332
2297 2006.10.27 16:59 modify 111 0.40 1.2734 1.2715 1.3332
2298 2006.10.27 16:59 modify 111 0.40 1.2734 1.2716 1.3332
2299 2006.10.27 16:59 modify 111 0.40 1.2734 1.2717 1.3332
2300 2006.10.27 16:59 modify 111 0.40 1.2734 1.2718 1.3332
2301 2006.10.27 16:59 modify 111 0.40 1.2734 1.2719 1.3332
2302 2006.10.27 17:00 modify 111 0.40 1.2734 1.2720 1.3332
2303 2006.10.27 17:00 modify 111 0.40 1.2734 1.2721 1.3332
2304 2006.10.27 17:00 modify 111 0.40 1.2734 1.2722 1.3332
2305 2006.10.27 17:59 s/l 111 0.40 1.2722 1.2722 1.3332 -48.00 10058.69
2306 2006.10.27 17:59 buy 112 0.40 1.2724 1.2702 1.3322
2307 2006.10.27 17:59 modify 112 0.40 1.2724 1.2703 1.3322
2308 2006.10.27 18:00 modify 112 0.40 1.2724 1.2704 1.3322
2309 2006.10.27 18:00 modify 112 0.40 1.2724 1.2705 1.3322
2310 2006.10.27 18:00 modify 112 0.40 1.2724 1.2706 1.3322
2311 2006.10.27 18:00 modify 112 0.40 1.2724 1.2707 1.3322
2312 2006.10.27 18:03 modify 112 0.40 1.2724 1.2708 1.3322
2313 2006.10.27 18:04 modify 112 0.40 1.2724 1.2709 1.3322
2314 2006.10.27 18:07 modify 112 0.40 1.2724 1.2710 1.3322
2315 2006.10.27 18:24 modify 112 0.40 1.2724 1.2711 1.3322
2316 2006.10.27 19:15 modify 112 0.40 1.2724 1.2712 1.3322
2317 2006.10.27 19:20 modify 112 0.40 1.2724 1.2713 1.3322
2318 2006.10.27 19:21 modify 112 0.40 1.2724 1.2714 1.3322
2319 2006.10.27 19:21 modify 112 0.40 1.2724 1.2715 1.3322
2320 2006.10.27 19:22 modify 112 0.40 1.2724 1.2717 1.3322
2321 2006.10.27 19:24 modify 112 0.40 1.2724 1.2718 1.3322
2322 2006.10.27 22:04 modify 112 0.40 1.2724 1.2719 1.3322
2323 2006.10.27 22:06 modify 112 0.40 1.2724 1.2720 1.3322
2324 2006.10.27 22:16 modify 112 0.40 1.2724 1.2721 1.3322
2325 2006.10.27 22:21 modify 112 0.40 1.2724 1.2722 1.3322
2326 2006.10.30 02:32 s/l 112 0.40 1.2722 1.2722 1.3322 -10.79 10047.90
2327 2006.10.30 02:32 buy 113 0.40 1.2724 1.2702 1.3322
2328 2006.10.30 02:32 modify 113 0.40 1.2724 1.2703 1.3322
2329 2006.10.30 02:33 modify 113 0.40 1.2724 1.2704 1.3322
2330 2006.10.30 02:33 modify 113 0.40 1.2724 1.2705 1.3322
2331 2006.10.30 02:36 modify 113 0.40 1.2724 1.2706 1.3322
2332 2006.10.30 02:43 modify 113 0.40 1.2724 1.2707 1.3322
2333 2006.10.30 02:44 modify 113 0.40 1.2724 1.2708 1.3322
2334 2006.10.30 02:48 modify 113 0.40 1.2724 1.2709 1.3322
2335 2006.10.30 02:59 modify 113 0.40 1.2724 1.2710 1.3322
2336 2006.10.30 04:46 modify 113 0.40 1.2724 1.2712 1.3322
2337 2006.10.30 06:41 modify 113 0.40 1.2724 1.2713 1.3322
2338 2006.10.30 07:24 modify 113 0.40 1.2724 1.2714 1.3322
2339 2006.10.30 08:20 s/l 113 0.40 1.2714 1.2714 1.3322 -40.00 10007.90
2340 2006.10.30 08:20 buy 114 0.40 1.2716 1.2694 1.3314
2341 2006.10.30 08:21 modify 114 0.40 1.2716 1.2695 1.3314
2342 2006.10.30 08:23 modify 114 0.40 1.2716 1.2696 1.3314
2343 2006.10.30 08:24 modify 114 0.40 1.2716 1.2697 1.3314
2344 2006.10.30 08:24 modify 114 0.40 1.2716 1.2698 1.3314
2345 2006.10.30 08:24 modify 114 0.40 1.2716 1.2700 1.3314
2346 2006.10.30 08:25 modify 114 0.40 1.2716 1.2701 1.3314
2347 2006.10.30 08:26 modify 114 0.40 1.2716 1.2702 1.3314
2348 2006.10.30 08:45 modify 114 0.40 1.2716 1.2703 1.3314
2349 2006.10.30 08:46 modify 114 0.40 1.2716 1.2704 1.3314
2350 2006.10.30 08:48 modify 114 0.40 1.2716 1.2705 1.3314
2351 2006.10.30 08:56 modify 114 0.40 1.2716 1.2706 1.3314
2352 2006.10.30 08:58 modify 114 0.40 1.2716 1.2707 1.3314
2353 2006.10.30 09:01 modify 114 0.40 1.2716 1.2708 1.3314
2354 2006.10.30 09:02 modify 114 0.40 1.2716 1.2710 1.3314
2355 2006.10.30 09:10 modify 114 0.40 1.2716 1.2711 1.3314
2356 2006.10.30 09:13 modify 114 0.40 1.2716 1.2712 1.3314
2357 2006.10.30 09:25 s/l 114 0.40 1.2712 1.2712 1.3314 -16.00 9991.90
2358 2006.10.30 09:25 buy 115 0.40 1.2714 1.2692 1.3312
2359 2006.10.30 09:25 modify 115 0.40 1.2714 1.2693 1.3312
2360 2006.10.30 09:25 modify 115 0.40 1.2714 1.2694 1.3312
2361 2006.10.30 09:26 modify 115 0.40 1.2714 1.2695 1.3312
2362 2006.10.30 09:26 modify 115 0.40 1.2714 1.2696 1.3312
2363 2006.10.30 09:26 modify 115 0.40 1.2714 1.2697 1.3312
2364 2006.10.30 09:27 modify 115 0.40 1.2714 1.2699 1.3312
2365 2006.10.30 09:34 modify 115 0.40 1.2714 1.2700 1.3312
2366 2006.10.30 09:34 modify 115 0.40 1.2714 1.2701 1.3312
2367 2006.10.30 09:34 modify 115 0.40 1.2714 1.2703 1.3312
2368 2006.10.30 09:35 modify 115 0.40 1.2714 1.2704 1.3312
2369 2006.10.30 09:37 modify 115 0.40 1.2714 1.2706 1.3312
2370 2006.10.30 09:38 modify 115 0.40 1.2714 1.2707 1.3312
2371 2006.10.30 09:39 modify 115 0.40 1.2714 1.2708 1.3312
2372 2006.10.30 10:47 modify 115 0.40 1.2714 1.2709 1.3312
2373 2006.10.30 10:47 modify 115 0.40 1.2714 1.2710 1.3312
2374 2006.10.30 10:48 modify 115 0.40 1.2714 1.2711 1.3312
2375 2006.10.30 11:33 s/l 115 0.40 1.2711 1.2711 1.3312 -12.00 9979.90
2376 2006.10.30 11:33 buy 116 0.40 1.2712 1.2690 1.3310
2377 2006.10.30 11:33 modify 116 0.40 1.2712 1.2691 1.3310
2378 2006.10.30 11:33 modify 116 0.40 1.2712 1.2692 1.3310
2379 2006.10.30 11:33 modify 116 0.40 1.2712 1.2693 1.3310
2380 2006.10.30 11:33 modify 116 0.40 1.2712 1.2694 1.3310
2381 2006.10.30 11:33 modify 116 0.40 1.2712 1.2695 1.3310
2382 2006.10.30 11:34 modify 116 0.40 1.2712 1.2696 1.3310
2383 2006.10.30 11:34 modify 116 0.40 1.2712 1.2697 1.3310
2384 2006.10.30 11:38 modify 116 0.40 1.2712 1.2698 1.3310
2385 2006.10.30 11:38 modify 116 0.40 1.2712 1.2699 1.3310
2386 2006.10.30 11:51 modify 116 0.40 1.2712 1.2700 1.3310
2387 2006.10.30 11:53 modify 116 0.40 1.2712 1.2702 1.3310
2388 2006.10.30 11:54 modify 116 0.40 1.2712 1.2703 1.3310
2389 2006.10.30 11:55 modify 116 0.40 1.2712 1.2705 1.3310
2390 2006.10.30 12:18 modify 116 0.40 1.2712 1.2706 1.3310
2391 2006.10.30 12:36 modify 116 0.40 1.2712 1.2707 1.3310
2392 2006.10.30 12:47 modify 116 0.40 1.2712 1.2708 1.3310
2393 2006.10.30 12:49 modify 116 0.40 1.2712 1.2709 1.3310
2394 2006.10.30 14:16 modify 116 0.40 1.2712 1.2710 1.3310
2395 2006.10.30 14:17 modify 116 0.40 1.2712 1.2711 1.3310
2396 2006.10.30 14:20 modify 116 0.40 1.2712 1.2712 1.3310
2397 2006.10.30 14:20 modify 116 0.40 1.2712 1.2713 1.3310
2398 2006.10.30 14:20 modify 116 0.40 1.2712 1.2714 1.3310
2399 2006.10.30 14:20 modify 116 0.40 1.2712 1.2715 1.3310
2400 2006.10.30 14:21 modify 116 0.40 1.2712 1.2717 1.3310
2401 2006.10.30 15:10 s/l 116 0.40 1.2717 1.2717 1.3310 20.00 9999.90
2402 2006.10.30 15:10 buy 117 0.40 1.2719 1.2697 1.3317
2403 2006.10.30 15:11 modify 117 0.40 1.2719 1.2698 1.3317
2404 2006.10.30 15:11 modify 117 0.40 1.2719 1.2699 1.3317
2405 2006.10.30 15:12 modify 117 0.40 1.2719 1.2702 1.3317
2406 2006.10.30 15:31 s/l 117 0.40 1.2702 1.2702 1.3317 -68.00 9931.90
2407 2006.10.30 15:31 buy 118 0.40 1.2704 1.2682 1.3302
2408 2006.10.30 15:31 modify 118 0.40 1.2704 1.2683 1.3302
2409 2006.10.30 15:32 modify 118 0.40 1.2704 1.2684 1.3302
2410 2006.10.30 15:32 modify 118 0.40 1.2704 1.2685 1.3302
2411 2006.10.30 15:32 modify 118 0.40 1.2704 1.2686 1.3302
2412 2006.10.30 15:32 modify 118 0.40 1.2704 1.2687 1.3302
2413 2006.10.30 15:32 modify 118 0.40 1.2704 1.2688 1.3302
2414 2006.10.30 15:32 modify 118 0.40 1.2704 1.2689 1.3302
2415 2006.10.30 15:36 modify 118 0.40 1.2704 1.2690 1.3302
2416 2006.10.30 15:43 modify 118 0.40 1.2704 1.2691 1.3302
2417 2006.10.30 15:44 modify 118 0.40 1.2704 1.2692 1.3302
2418 2006.10.30 15:49 modify 118 0.40 1.2704 1.2693 1.3302
2419 2006.10.30 15:49 modify 118 0.40 1.2704 1.2694 1.3302
2420 2006.10.30 15:49 modify 118 0.40 1.2704 1.2695 1.3302
2421 2006.10.30 15:51 modify 118 0.40 1.2704 1.2696 1.3302
2422 2006.10.30 15:53 modify 118 0.40 1.2704 1.2698 1.3302
2423 2006.10.30 15:53 modify 118 0.40 1.2704 1.2699 1.3302
2424 2006.10.30 15:59 modify 118 0.40 1.2704 1.2701 1.3302
2425 2006.10.30 16:08 modify 118 0.40 1.2704 1.2702 1.3302
2426 2006.10.30 16:08 modify 118 0.40 1.2704 1.2703 1.3302
2427 2006.10.30 16:08 modify 118 0.40 1.2704 1.2704 1.3302
2428 2006.10.30 16:20 modify 118 0.40 1.2704 1.2705 1.3302
2429 2006.10.30 16:21 modify 118 0.40 1.2704 1.2706 1.3302
2430 2006.10.30 16:21 modify 118 0.40 1.2704 1.2707 1.3302
2431 2006.10.30 16:21 modify 118 0.40 1.2704 1.2708 1.3302
2432 2006.10.30 16:21 modify 118 0.40 1.2704 1.2709 1.3302
2433 2006.10.30 17:18 s/l 118 0.40 1.2709 1.2709 1.3302 20.00 9951.90
2434 2006.10.30 17:18 buy 119 0.40 1.2711 1.2689 1.3309
2435 2006.10.30 17:18 modify 119 0.40 1.2711 1.2690 1.3309
2436 2006.10.30 17:18 modify 119 0.40 1.2711 1.2691 1.3309
2437 2006.10.30 17:19 modify 119 0.40 1.2711 1.2692 1.3309
2438 2006.10.30 17:22 modify 119 0.40 1.2711 1.2693 1.3309
2439 2006.10.30 17:23 modify 119 0.40 1.2711 1.2695 1.3309
2440 2006.10.30 17:30 modify 119 0.40 1.2711 1.2696 1.3309
2441 2006.10.30 17:56 modify 119 0.40 1.2711 1.2697 1.3309
2442 2006.10.30 17:59 modify 119 0.40 1.2711 1.2698 1.3309
2443 2006.10.30 17:59 modify 119 0.40 1.2711 1.2699 1.3309
2444 2006.10.30 19:27 modify 119 0.40 1.2711 1.2700 1.3309
2445 2006.10.30 19:27 modify 119 0.40 1.2711 1.2701 1.3309
2446 2006.10.30 19:29 modify 119 0.40 1.2711 1.2703 1.3309
2447 2006.10.30 20:17 modify 119 0.40 1.2711 1.2704 1.3309
2448 2006.10.30 20:28 modify 119 0.40 1.2711 1.2705 1.3309
2449 2006.10.30 20:29 modify 119 0.40 1.2711 1.2706 1.3309
2450 2006.10.30 20:34 modify 119 0.40 1.2711 1.2707 1.3309
2451 2006.10.30 21:11 modify 119 0.40 1.2711 1.2708 1.3309
2452 2006.10.30 22:44 modify 119 0.40 1.2711 1.2709 1.3309
2453 2006.10.30 23:05 modify 119 0.40 1.2711 1.2710 1.3309
2454 2006.10.30 23:07 modify 119 0.40 1.2711 1.2711 1.3309
2455 2006.10.31 00:26 s/l 119 0.40 1.2711 1.2711 1.3309 -2.79 9949.11
2456 2006.10.31 00:26 buy 120 0.40 1.2713 1.2691 1.3311
2457 2006.10.31 00:26 modify 120 0.40 1.2713 1.2692 1.3311
2458 2006.10.31 00:26 modify 120 0.40 1.2713 1.2693 1.3311
2459 2006.10.31 00:26 modify 120 0.40 1.2713 1.2694 1.3311
2460 2006.10.31 00:28 modify 120 0.40 1.2713 1.2695 1.3311
2461 2006.10.31 00:28 modify 120 0.40 1.2713 1.2696 1.3311
2462 2006.10.31 01:10 modify 120 0.40 1.2713 1.2697 1.3311
2463 2006.10.31 01:19 modify 120 0.40 1.2713 1.2698 1.3311
2464 2006.10.31 01:26 modify 120 0.40 1.2713 1.2699 1.3311
2465 2006.10.31 01:27 modify 120 0.40 1.2713 1.2700 1.3311
2466 2006.10.31 04:43 modify 120 0.40 1.2713 1.2701 1.3311
2467 2006.10.31 04:45 modify 120 0.40 1.2713 1.2702 1.3311
2468 2006.10.31 04:46 modify 120 0.40 1.2713 1.2703 1.3311
2469 2006.10.31 09:24 s/l 120 0.40 1.2703 1.2703 1.3311 -40.00 9909.11
2470 2006.10.31 09:24 buy 121 0.40 1.2705 1.2683 1.3303
2471 2006.10.31 09:43 s/l 121 0.40 1.2683 1.2683 1.3303 -88.00 9821.11
2472 2006.10.31 09:43 buy 122 0.40 1.2685 1.2663 1.3283
2473 2006.10.31 09:43 modify 122 0.40 1.2685 1.2664 1.3283
2474 2006.10.31 09:44 modify 122 0.40 1.2685 1.2665 1.3283
2475 2006.10.31 09:44 modify 122 0.40 1.2685 1.2666 1.3283
2476 2006.10.31 09:45 modify 122 0.40 1.2685 1.2667 1.3283
2477 2006.10.31 09:58 modify 122 0.40 1.2685 1.2668 1.3283
2478 2006.10.31 10:00 close 122 0.40 1.2686 1.2668 1.3283 4.00 9825.11
2479 2006.10.31 10:00 sell 123 0.40 1.2686 1.2708 1.2088
2480 2006.10.31 10:24 modify 123 0.40 1.2686 1.2707 1.2088
2481 2006.10.31 10:35 modify 123 0.40 1.2686 1.2706 1.2088
2482 2006.10.31 10:35 modify 123 0.40 1.2686 1.2705 1.2088
2483 2006.10.31 15:21 s/l 123 0.40 1.2705 1.2705 1.2088 -76.00 9749.11
2484 2006.10.31 15:21 sell 124 0.40 1.2704 1.2726 1.2106
2485 2006.10.31 15:21 modify 124 0.40 1.2704 1.2725 1.2106
2486 2006.10.31 15:33 modify 124 0.40 1.2704 1.2724 1.2106
2487 2006.10.31 15:34 modify 124 0.40 1.2704 1.2723 1.2106
2488 2006.10.31 15:36 modify 124 0.40 1.2704 1.2722 1.2106
2489 2006.10.31 15:36 modify 124 0.40 1.2704 1.2721 1.2106
2490 2006.10.31 15:42 modify 124 0.40 1.2704 1.2720 1.2106
2491 2006.10.31 16:58 s/l 124 0.40 1.2720 1.2720 1.2106 -64.00 9685.11
2492 2006.10.31 16:58 sell 125 0.40 1.2718 1.2740 1.2120
2493 2006.10.31 16:58 modify 125 0.40 1.2718 1.2739 1.2120
2494 2006.10.31 16:58 modify 125 0.40 1.2718 1.2738 1.2120
2495 2006.10.31 16:58 modify 125 0.40 1.2718 1.2737 1.2120
2496 2006.10.31 17:00 close 125 0.40 1.2722 1.2737 1.2120 -16.00 9669.11
2497 2006.10.31 17:00 buy 126 0.40 1.2722 1.2700 1.3320
2498 2006.10.31 17:00 modify 126 0.40 1.2722 1.2701 1.3320
2499 2006.10.31 17:00 modify 126 0.40 1.2722 1.2703 1.3320
2500 2006.10.31 17:00 modify 126 0.40 1.2722 1.2704 1.3320
2501 2006.10.31 17:00 modify 126 0.40 1.2722 1.2705 1.3320
2502 2006.10.31 17:00 modify 126 0.40 1.2722 1.2706 1.3320
2503 2006.10.31 17:01 modify 126 0.40 1.2722 1.2707 1.3320
2504 2006.10.31 17:01 modify 126 0.40 1.2722 1.2708 1.3320
2505 2006.10.31 17:01 modify 126 0.40 1.2722 1.2709 1.3320
2506 2006.10.31 17:01 modify 126 0.40 1.2722 1.2710 1.3320
2507 2006.10.31 17:01 modify 126 0.40 1.2722 1.2711 1.3320
2508 2006.10.31 17:01 modify 126 0.40 1.2722 1.2712 1.3320
2509 2006.10.31 17:06 modify 126 0.40 1.2722 1.2713 1.3320
2510 2006.10.31 17:06 modify 126 0.40 1.2722 1.2714 1.3320
2511 2006.10.31 17:06 modify 126 0.40 1.2722 1.2715 1.3320
2512 2006.10.31 17:06 modify 126 0.40 1.2722 1.2716 1.3320
2513 2006.10.31 17:06 modify 126 0.40 1.2722 1.2718 1.3320
2514 2006.10.31 17:06 modify 126 0.40 1.2722 1.2719 1.3320
2515 2006.10.31 17:06 modify 126 0.40 1.2722 1.2720 1.3320
2516 2006.10.31 17:06 modify 126 0.40 1.2722 1.2722 1.3320
2517 2006.10.31 17:06 modify 126 0.40 1.2722 1.2723 1.3320
2518 2006.10.31 17:07 modify 126 0.40 1.2722 1.2724 1.3320
2519 2006.10.31 17:07 modify 126 0.40 1.2722 1.2726 1.3320
2520 2006.10.31 17:07 modify 126 0.40 1.2722 1.2729 1.3320
2521 2006.10.31 17:07 modify 126 0.40 1.2722 1.2730 1.3320
2522 2006.10.31 17:07 modify 126 0.40 1.2722 1.2731 1.3320
2523 2006.10.31 17:08 modify 126 0.40 1.2722 1.2732 1.3320
2524 2006.10.31 17:08 modify 126 0.40 1.2722 1.2733 1.3320
2525 2006.10.31 17:08 modify 126 0.40 1.2722 1.2735 1.3320
2526 2006.10.31 17:08 modify 126 0.40 1.2722 1.2736 1.3320
2527 2006.10.31 17:10 modify 126 0.40 1.2722 1.2737 1.3320
2528 2006.10.31 17:10 modify 126 0.40 1.2722 1.2738 1.3320
2529 2006.10.31 17:10 modify 126 0.40 1.2722 1.2739 1.3320
2530 2006.10.31 17:11 modify 126 0.40 1.2722 1.2740 1.3320
2531 2006.10.31 17:12 modify 126 0.40 1.2722 1.2741 1.3320
2532 2006.10.31 17:12 modify 126 0.40 1.2722 1.2742 1.3320
2533 2006.10.31 17:12 modify 126 0.40 1.2722 1.2743 1.3320
2534 2006.10.31 17:25 modify 126 0.40 1.2722 1.2746 1.3320
2535 2006.10.31 17:25 modify 126 0.40 1.2722 1.2747 1.3320
2536 2006.10.31 17:25 modify 126 0.40 1.2722 1.2748 1.3320
2537 2006.10.31 17:25 modify 126 0.40 1.2722 1.2749 1.3320
2538 2006.10.31 17:25 modify 126 0.40 1.2722 1.2751 1.3320
2539 2006.10.31 17:26 modify 126 0.40 1.2722 1.2754 1.3320
2540 2006.10.31 17:28 modify 126 0.40 1.2722 1.2756 1.3320
2541 2006.10.31 17:30 modify 126 0.40 1.2722 1.2757 1.3320
2542 2006.10.31 17:30 modify 126 0.40 1.2722 1.2758 1.3320
2543 2006.10.31 17:30 modify 126 0.40 1.2722 1.2759 1.3320
2544 2006.10.31 17:30 modify 126 0.40 1.2722 1.2760 1.3320
2545 2006.10.31 17:35 modify 126 0.40 1.2722 1.2762 1.3320
2546 2006.10.31 17:59 s/l 126 0.40 1.2762 1.2762 1.3320 160.00 9829.11
2547 2006.10.31 17:59 buy 127 0.40 1.2764 1.2742 1.3362
2548 2006.10.31 17:59 modify 127 0.40 1.2764 1.2743 1.3362
2549 2006.10.31 17:59 modify 127 0.40 1.2764 1.2744 1.3362
2550 2006.10.31 18:00 modify 127 0.40 1.2764 1.2745 1.3362
2551 2006.10.31 18:00 modify 127 0.40 1.2764 1.2747 1.3362
2552 2006.10.31 18:00 modify 127 0.40 1.2764 1.2748 1.3362
2553 2006.10.31 18:02 modify 127 0.40 1.2764 1.2749 1.3362
2554 2006.10.31 18:02 modify 127 0.40 1.2764 1.2750 1.3362
2555 2006.10.31 18:03 modify 127 0.40 1.2764 1.2751 1.3362
2556 2006.10.31 18:11 modify 127 0.40 1.2764 1.2753 1.3362
2557 2006.10.31 18:25 modify 127 0.40 1.2764 1.2754 1.3362
2558 2006.10.31 18:25 modify 127 0.40 1.2764 1.2756 1.3362
2559 2006.10.31 18:33 modify 127 0.40 1.2764 1.2757 1.3362
2560 2006.10.31 18:35 modify 127 0.40 1.2764 1.2758 1.3362
2561 2006.10.31 18:35 modify 127 0.40 1.2764 1.2759 1.3362
2562 2006.10.31 18:36 modify 127 0.40 1.2764 1.2760 1.3362
2563 2006.10.31 20:57 s/l 127 0.40 1.2760 1.2760 1.3362 -16.00 9813.11
2564 2006.10.31 20:57 buy 128 0.40 1.2762 1.2740 1.3360
2565 2006.10.31 20:57 modify 128 0.40 1.2762 1.2741 1.3360
2566 2006.10.31 20:57 modify 128 0.40 1.2762 1.2742 1.3360
2567 2006.10.31 21:02 modify 128 0.40 1.2762 1.2743 1.3360
2568 2006.10.31 21:06 modify 128 0.40 1.2762 1.2744 1.3360
2569 2006.10.31 21:06 modify 128 0.40 1.2762 1.2746 1.3360
2570 2006.10.31 21:08 modify 128 0.40 1.2762 1.2747 1.3360
2571 2006.10.31 21:24 modify 128 0.40 1.2762 1.2748 1.3360
2572 2006.11.01 09:52 s/l 128 0.40 1.2748 1.2748 1.3360 -58.79 9754.31
2573 2006.11.01 09:52 buy 129 0.40 1.2750 1.2728 1.3348
2574 2006.11.01 09:53 modify 129 0.40 1.2750 1.2729 1.3348
2575 2006.11.01 10:12 modify 129 0.40 1.2750 1.2730 1.3348
2576 2006.11.01 10:13 modify 129 0.40 1.2750 1.2731 1.3348
2577 2006.11.01 10:14 modify 129 0.40 1.2750 1.2732 1.3348
2578 2006.11.01 10:14 modify 129 0.40 1.2750 1.2733 1.3348
2579 2006.11.01 10:48 modify 129 0.40 1.2750 1.2734 1.3348
2580 2006.11.01 10:52 modify 129 0.40 1.2750 1.2735 1.3348
2581 2006.11.01 10:52 modify 129 0.40 1.2750 1.2736 1.3348
2582 2006.11.01 11:01 modify 129 0.40 1.2750 1.2738 1.3348
2583 2006.11.01 13:55 modify 129 0.40 1.2750 1.2739 1.3348
2584 2006.11.01 13:55 modify 129 0.40 1.2750 1.2740 1.3348
2585 2006.11.01 13:55 modify 129 0.40 1.2750 1.2741 1.3348
2586 2006.11.01 13:56 modify 129 0.40 1.2750 1.2742 1.3348
2587 2006.11.01 13:56 modify 129 0.40 1.2750 1.2743 1.3348
2588 2006.11.01 13:58 modify 129 0.40 1.2750 1.2744 1.3348
2589 2006.11.01 13:58 modify 129 0.40 1.2750 1.2745 1.3348
2590 2006.11.01 13:59 modify 129 0.40 1.2750 1.2746 1.3348
2591 2006.11.01 13:59 modify 129 0.40 1.2750 1.2747 1.3348
2592 2006.11.01 15:17 s/l 129 0.40 1.2747 1.2747 1.3348 -12.00 9742.31
2593 2006.11.01 15:17 buy 130 0.40 1.2748 1.2726 1.3346
2594 2006.11.01 15:17 modify 130 0.40 1.2748 1.2727 1.3346
2595 2006.11.01 15:17 modify 130 0.40 1.2748 1.2728 1.3346
2596 2006.11.01 15:17 modify 130 0.40 1.2748 1.2729 1.3346
2597 2006.11.01 15:18 modify 130 0.40 1.2748 1.2730 1.3346
2598 2006.11.01 15:19 modify 130 0.40 1.2748 1.2731 1.3346
2599 2006.11.01 15:20 modify 130 0.40 1.2748 1.2732 1.3346
2600 2006.11.01 15:21 modify 130 0.40 1.2748 1.2733 1.3346
2601 2006.11.01 15:22 modify 130 0.40 1.2748 1.2734 1.3346
2602 2006.11.01 15:22 modify 130 0.40 1.2748 1.2735 1.3346
2603 2006.11.01 15:30 modify 130 0.40 1.2748 1.2736 1.3346
2604 2006.11.01 15:59 modify 130 0.40 1.2748 1.2737 1.3346
2605 2006.11.01 15:59 modify 130 0.40 1.2748 1.2738 1.3346
2606 2006.11.01 15:59 modify 130 0.40 1.2748 1.2739 1.3346
2607 2006.11.01 16:00 modify 130 0.40 1.2748 1.2740 1.3346
2608 2006.11.01 16:00 modify 130 0.40 1.2748 1.2741 1.3346
2609 2006.11.01 16:00 modify 130 0.40 1.2748 1.2743 1.3346
2610 2006.11.01 16:00 modify 130 0.40 1.2748 1.2744 1.3346
2611 2006.11.01 16:04 modify 130 0.40 1.2748 1.2745 1.3346
2612 2006.11.01 16:05 modify 130 0.40 1.2748 1.2746 1.3346
2613 2006.11.01 16:59 modify 130 0.40 1.2748 1.2748 1.3346
2614 2006.11.01 17:00 modify 130 0.40 1.2748 1.2751 1.3346
2615 2006.11.01 17:00 modify 130 0.40 1.2748 1.2755 1.3346
2616 2006.11.01 17:00 modify 130 0.40 1.2748 1.2756 1.3346
2617 2006.11.01 17:00 modify 130 0.40 1.2748 1.2758 1.3346
2618 2006.11.01 17:00 modify 130 0.40 1.2748 1.2761 1.3346
2619 2006.11.01 17:00 modify 130 0.40 1.2748 1.2762 1.3346
2620 2006.11.01 17:00 modify 130 0.40 1.2748 1.2765 1.3346
2621 2006.11.01 17:00 modify 130 0.40 1.2748 1.2768 1.3346
2622 2006.11.01 17:01 modify 130 0.40 1.2748 1.2769 1.3346
2623 2006.11.01 17:01 modify 130 0.40 1.2748 1.2770 1.3346
2624 2006.11.01 17:01 modify 130 0.40 1.2748 1.2771 1.3346
2625 2006.11.01 17:01 modify 130 0.40 1.2748 1.2772 1.3346
2626 2006.11.01 17:01 modify 130 0.40 1.2748 1.2773 1.3346
2627 2006.11.01 17:01 modify 130 0.40 1.2748 1.2774 1.3346
2628 2006.11.01 17:01 modify 130 0.40 1.2748 1.2775 1.3346
2629 2006.11.01 17:02 modify 130 0.40 1.2748 1.2777 1.3346
2630 2006.11.01 17:02 modify 130 0.40 1.2748 1.2778 1.3346
2631 2006.11.01 17:11 s/l 130 0.40 1.2778 1.2778 1.3346 120.00 9862.31
2632 2006.11.01 17:11 buy 131 0.40 1.2780 1.2758 1.3378
2633 2006.11.01 17:12 modify 131 0.40 1.2780 1.2759 1.3378
2634 2006.11.01 17:12 modify 131 0.40 1.2780 1.2760 1.3378
2635 2006.11.01 17:28 modify 131 0.40 1.2780 1.2761 1.3378
2636 2006.11.01 17:28 modify 131 0.40 1.2780 1.2762 1.3378
2637 2006.11.01 17:30 modify 131 0.40 1.2780 1.2763 1.3378
2638 2006.11.01 17:30 modify 131 0.40 1.2780 1.2764 1.3378
2639 2006.11.01 17:30 modify 131 0.40 1.2780 1.2765 1.3378
2640 2006.11.01 17:51 s/l 131 0.40 1.2765 1.2765 1.3378 -60.00 9802.31
2641 2006.11.01 17:51 buy 132 0.40 1.2766 1.2744 1.3364
2642 2006.11.01 17:51 modify 132 0.40 1.2766 1.2745 1.3364
2643 2006.11.01 17:51 modify 132 0.40 1.2766 1.2746 1.3364
2644 2006.11.01 17:52 modify 132 0.40 1.2766 1.2747 1.3364
2645 2006.11.01 17:57 modify 132 0.40 1.2766 1.2748 1.3364
2646 2006.11.01 17:57 modify 132 0.40 1.2766 1.2749 1.3364
2647 2006.11.01 17:59 modify 132 0.40 1.2766 1.2750 1.3364
2648 2006.11.01 17:59 modify 132 0.40 1.2766 1.2751 1.3364
2649 2006.11.01 17:59 modify 132 0.40 1.2766 1.2752 1.3364
2650 2006.11.01 17:59 modify 132 0.40 1.2766 1.2753 1.3364
2651 2006.11.01 17:59 modify 132 0.40 1.2766 1.2754 1.3364
2652 2006.11.01 17:59 modify 132 0.40 1.2766 1.2755 1.3364
2653 2006.11.01 18:53 modify 132 0.40 1.2766 1.2756 1.3364
2654 2006.11.01 21:46 modify 132 0.40 1.2766 1.2758 1.3364
2655 2006.11.01 22:11 s/l 132 0.40 1.2758 1.2758 1.3364 -32.00 9770.31
2656 2006.11.01 22:11 buy 133 0.40 1.2759 1.2737 1.3357
2657 2006.11.01 22:11 modify 133 0.40 1.2759 1.2738 1.3357
2658 2006.11.01 22:12 modify 133 0.40 1.2759 1.2739 1.3357
2659 2006.11.01 22:15 modify 133 0.40 1.2759 1.2740 1.3357
2660 2006.11.01 22:16 modify 133 0.40 1.2759 1.2741 1.3357
2661 2006.11.01 22:17 modify 133 0.40 1.2759 1.2742 1.3357
2662 2006.11.02 02:53 s/l 133 0.40 1.2742 1.2742 1.3357 -76.37 9693.94
2663 2006.11.02 02:53 buy 134 0.40 1.2744 1.2722 1.3342
2664 2006.11.02 02:53 modify 134 0.40 1.2744 1.2723 1.3342
2665 2006.11.02 02:54 modify 134 0.40 1.2744 1.2724 1.3342
2666 2006.11.02 02:58 modify 134 0.40 1.2744 1.2727 1.3342
2667 2006.11.02 03:48 modify 134 0.40 1.2744 1.2728 1.3342
2668 2006.11.02 03:51 modify 134 0.40 1.2744 1.2729 1.3342
2669 2006.11.02 03:51 modify 134 0.40 1.2744 1.2730 1.3342
2670 2006.11.02 03:51 modify 134 0.40 1.2744 1.2731 1.3342
2671 2006.11.02 03:52 modify 134 0.40 1.2744 1.2732 1.3342
2672 2006.11.02 03:57 modify 134 0.40 1.2744 1.2733 1.3342
2673 2006.11.02 03:57 modify 134 0.40 1.2744 1.2734 1.3342
2674 2006.11.02 04:00 modify 134 0.40 1.2744 1.2735 1.3342
2675 2006.11.02 06:54 modify 134 0.40 1.2744 1.2736 1.3342
2676 2006.11.02 08:01 modify 134 0.40 1.2744 1.2737 1.3342
2677 2006.11.02 08:02 modify 134 0.40 1.2744 1.2738 1.3342
2678 2006.11.02 08:06 modify 134 0.40 1.2744 1.2740 1.3342
2679 2006.11.02 08:07 modify 134 0.40 1.2744 1.2741 1.3342
2680 2006.11.02 08:07 modify 134 0.40 1.2744 1.2742 1.3342
2681 2006.11.02 08:13 modify 134 0.40 1.2744 1.2743 1.3342
2682 2006.11.02 09:26 s/l 134 0.40 1.2743 1.2743 1.3342 -4.00 9689.94
2683 2006.11.02 09:26 buy 135 0.40 1.2745 1.2723 1.3343
2684 2006.11.02 09:27 modify 135 0.40 1.2745 1.2725 1.3343
2685 2006.11.02 09:28 modify 135 0.40 1.2745 1.2726 1.3343
2686 2006.11.02 09:28 modify 135 0.40 1.2745 1.2727 1.3343
2687 2006.11.02 09:46 modify 135 0.40 1.2745 1.2728 1.3343
2688 2006.11.02 09:48 modify 135 0.40 1.2745 1.2729 1.3343
2689 2006.11.02 10:04 modify 135 0.40 1.2745 1.2730 1.3343
2690 2006.11.02 10:05 modify 135 0.40 1.2745 1.2731 1.3343
2691 2006.11.02 10:05 modify 135 0.40 1.2745 1.2732 1.3343
2692 2006.11.02 10:06 modify 135 0.40 1.2745 1.2733 1.3343
2693 2006.11.02 10:06 modify 135 0.40 1.2745 1.2734 1.3343
2694 2006.11.02 10:09 modify 135 0.40 1.2745 1.2735 1.3343
2695 2006.11.02 10:09 modify 135 0.40 1.2745 1.2738 1.3343
2696 2006.11.02 10:13 modify 135 0.40 1.2745 1.2739 1.3343
2697 2006.11.02 10:22 modify 135 0.40 1.2745 1.2740 1.3343
2698 2006.11.02 11:04 modify 135 0.40 1.2745 1.2741 1.3343
2699 2006.11.02 11:05 modify 135 0.40 1.2745 1.2742 1.3343
2700 2006.11.02 11:24 modify 135 0.40 1.2745 1.2743 1.3343
2701 2006.11.02 11:25 modify 135 0.40 1.2745 1.2744 1.3343
2702 2006.11.02 11:27 modify 135 0.40 1.2745 1.2745 1.3343
2703 2006.11.02 11:27 modify 135 0.40 1.2745 1.2746 1.3343
2704 2006.11.02 11:33 modify 135 0.40 1.2745 1.2748 1.3343
2705 2006.11.02 12:36 modify 135 0.40 1.2745 1.2749 1.3343
2706 2006.11.02 12:36 modify 135 0.40 1.2745 1.2750 1.3343
2707 2006.11.02 13:39 modify 135 0.40 1.2745 1.2751 1.3343
2708 2006.11.02 13:42 modify 135 0.40 1.2745 1.2752 1.3343
2709 2006.11.02 13:42 modify 135 0.40 1.2745 1.2754 1.3343
2710 2006.11.02 15:23 modify 135 0.40 1.2745 1.2755 1.3343
2711 2006.11.02 15:30 modify 135 0.40 1.2745 1.2756 1.3343
2712 2006.11.02 15:30 modify 135 0.40 1.2745 1.2757 1.3343
2713 2006.11.02 17:28 s/l 135 0.40 1.2757 1.2757 1.3343 48.00 9737.94
2714 2006.11.02 17:28 buy 136 0.40 1.2758 1.2736 1.3356
2715 2006.11.02 17:28 modify 136 0.40 1.2758 1.2737 1.3356
2716 2006.11.02 17:29 modify 136 0.40 1.2758 1.2739 1.3356
2717 2006.11.02 17:29 modify 136 0.40 1.2758 1.2740 1.3356
2718 2006.11.02 17:31 modify 136 0.40 1.2758 1.2741 1.3356
2719 2006.11.02 17:31 modify 136 0.40 1.2758 1.2742 1.3356
2720 2006.11.02 17:31 modify 136 0.40 1.2758 1.2743 1.3356
2721 2006.11.02 17:33 modify 136 0.40 1.2758 1.2745 1.3356
2722 2006.11.02 17:34 modify 136 0.40 1.2758 1.2746 1.3356
2723 2006.11.02 17:34 modify 136 0.40 1.2758 1.2747 1.3356
2724 2006.11.02 17:36 modify 136 0.40 1.2758 1.2748 1.3356
2725 2006.11.02 17:42 modify 136 0.40 1.2758 1.2749 1.3356
2726 2006.11.02 18:27 modify 136 0.40 1.2758 1.2750 1.3356
2727 2006.11.02 18:27 modify 136 0.40 1.2758 1.2752 1.3356
2728 2006.11.02 18:27 modify 136 0.40 1.2758 1.2753 1.3356
2729 2006.11.02 18:31 modify 136 0.40 1.2758 1.2754 1.3356
2730 2006.11.02 18:31 modify 136 0.40 1.2758 1.2755 1.3356
2731 2006.11.02 18:31 modify 136 0.40 1.2758 1.2756 1.3356
2732 2006.11.02 18:31 modify 136 0.40 1.2758 1.2758 1.3356
2733 2006.11.02 18:32 modify 136 0.40 1.2758 1.2759 1.3356
2734 2006.11.02 18:32 modify 136 0.40 1.2758 1.2760 1.3356
2735 2006.11.02 18:33 modify 136 0.40 1.2758 1.2764 1.3356
2736 2006.11.02 19:51 s/l 136 0.40 1.2764 1.2764 1.3356 24.00 9761.94
2737 2006.11.02 19:51 buy 137 0.40 1.2766 1.2744 1.3364
2738 2006.11.02 19:52 modify 137 0.40 1.2766 1.2745 1.3364
2739 2006.11.02 19:52 modify 137 0.40 1.2766 1.2746 1.3364
2740 2006.11.02 19:54 modify 137 0.40 1.2766 1.2747 1.3364
2741 2006.11.02 19:57 modify 137 0.40 1.2766 1.2748 1.3364
2742 2006.11.02 19:58 modify 137 0.40 1.2766 1.2749 1.3364
2743 2006.11.02 19:59 modify 137 0.40 1.2766 1.2750 1.3364
2744 2006.11.02 19:59 modify 137 0.40 1.2766 1.2751 1.3364
2745 2006.11.02 20:00 modify 137 0.40 1.2766 1.2752 1.3364
2746 2006.11.02 20:01 modify 137 0.40 1.2766 1.2753 1.3364
2747 2006.11.02 20:11 modify 137 0.40 1.2766 1.2754 1.3364
2748 2006.11.02 20:19 modify 137 0.40 1.2766 1.2755 1.3364
2749 2006.11.02 20:20 modify 137 0.40 1.2766 1.2756 1.3364
2750 2006.11.02 20:29 modify 137 0.40 1.2766 1.2757 1.3364
2751 2006.11.02 20:30 modify 137 0.40 1.2766 1.2758 1.3364
2752 2006.11.02 20:30 modify 137 0.40 1.2766 1.2760 1.3364
2753 2006.11.02 20:33 modify 137 0.40 1.2766 1.2761 1.3364
2754 2006.11.02 20:33 modify 137 0.40 1.2766 1.2762 1.3364
2755 2006.11.02 21:26 modify 137 0.40 1.2766 1.2763 1.3364
2756 2006.11.03 15:08 s/l 137 0.40 1.2763 1.2763 1.3364 -14.79 9747.15
2757 2006.11.03 15:08 buy 138 0.40 1.2765 1.2743 1.3363
2758 2006.11.03 15:09 modify 138 0.40 1.2765 1.2744 1.3363
2759 2006.11.03 15:26 modify 138 0.40 1.2765 1.2745 1.3363
2760 2006.11.03 15:26 modify 138 0.40 1.2765 1.2746 1.3363
2761 2006.11.03 15:26 modify 138 0.40 1.2765 1.2747 1.3363
2762 2006.11.03 15:26 modify 138 0.40 1.2765 1.2748 1.3363
2763 2006.11.03 15:27 modify 138 0.40 1.2765 1.2749 1.3363
2764 2006.11.03 15:27 modify 138 0.40 1.2765 1.2750 1.3363
2765 2006.11.03 15:30 modify 138 0.40 1.2765 1.2751 1.3363
2766 2006.11.03 15:30 modify 138 0.40 1.2765 1.2754 1.3363
2767 2006.11.03 15:30 modify 138 0.40 1.2765 1.2756 1.3363
2768 2006.11.03 15:30 modify 138 0.40 1.2765 1.2759 1.3363
2769 2006.11.03 15:30 modify 138 0.40 1.2765 1.2762 1.3363
2770 2006.11.03 15:30 modify 138 0.40 1.2765 1.2764 1.3363
2771 2006.11.03 15:30 modify 138 0.40 1.2765 1.2766 1.3363
2772 2006.11.03 15:30 modify 138 0.40 1.2765 1.2768 1.3363
2773 2006.11.03 15:30 s/l 138 0.40 1.2768 1.2768 1.3363 12.00 9759.15
2774 2006.11.03 15:30 buy 139 0.40 1.2766 1.2744 1.3364
2775 2006.11.03 15:30 modify 139 0.40 1.2766 1.2745 1.3364
2776 2006.11.03 15:30 modify 139 0.40 1.2766 1.2746 1.3364
2777 2006.11.03 15:30 modify 139 0.40 1.2766 1.2747 1.3364
2778 2006.11.03 15:30 modify 139 0.40 1.2766 1.2748 1.3364
2779 2006.11.03 15:30 modify 139 0.40 1.2766 1.2749 1.3364
2780 2006.11.03 15:30 modify 139 0.40 1.2766 1.2750 1.3364
2781 2006.11.03 15:30 s/l 139 0.40 1.2750 1.2750 1.3364 -64.00 9695.15
2782 2006.11.03 15:30 buy 140 0.40 1.2748 1.2726 1.3346
2783 2006.11.03 15:30 modify 140 0.40 1.2748 1.2727 1.3346
2784 2006.11.03 15:30 modify 140 0.40 1.2748 1.2728 1.3346
2785 2006.11.03 15:30 modify 140 0.40 1.2748 1.2730 1.3346
2786 2006.11.03 15:30 modify 140 0.40 1.2748 1.2731 1.3346
2787 2006.11.03 15:30 modify 140 0.40 1.2748 1.2732 1.3346
2788 2006.11.03 15:30 s/l 140 0.40 1.2732 1.2732 1.3346 -64.00 9631.15
2789 2006.11.03 15:30 buy 141 0.40 1.2734 1.2712 1.3332
2790 2006.11.03 15:30 modify 141 0.40 1.2734 1.2714 1.3332
2791 2006.11.03 15:30 modify 141 0.40 1.2734 1.2715 1.3332
2792 2006.11.03 15:30 modify 141 0.40 1.2734 1.2719 1.3332
2793 2006.11.03 15:30 modify 141 0.40 1.2734 1.2722 1.3332
2794 2006.11.03 15:31 s/l 141 0.40 1.2722 1.2722 1.3332 -48.00 9583.15
2795 2006.11.03 15:31 buy 142 0.40 1.2723 1.2701 1.3321
2796 2006.11.03 15:33 modify 142 0.40 1.2723 1.2702 1.3321
2797 2006.11.03 15:33 modify 142 0.40 1.2723 1.2704 1.3321
2798 2006.11.03 15:33 modify 142 0.40 1.2723 1.2706 1.3321
2799 2006.11.03 15:33 modify 142 0.40 1.2723 1.2707 1.3321
2800 2006.11.03 15:33 modify 142 0.40 1.2723 1.2709 1.3321
2801 2006.11.03 15:33 modify 142 0.40 1.2723 1.2711 1.3321
2802 2006.11.03 15:33 modify 142 0.40 1.2723 1.2713 1.3321
2803 2006.11.03 15:33 modify 142 0.40 1.2723 1.2715 1.3321
2804 2006.11.03 15:35 s/l 142 0.40 1.2715 1.2715 1.3321 -32.00 9551.15
2805 2006.11.03 15:35 buy 143 0.40 1.2717 1.2695 1.3315
2806 2006.11.03 15:35 modify 143 0.40 1.2717 1.2696 1.3315
2807 2006.11.03 15:43 s/l 143 0.40 1.2696 1.2696 1.3315 -84.00 9467.15
2808 2006.11.03 15:43 buy 144 0.40 1.2698 1.2676 1.3296
2809 2006.11.03 15:43 modify 144 0.40 1.2698 1.2677 1.3296
2810 2006.11.03 15:43 modify 144 0.40 1.2698 1.2678 1.3296
2811 2006.11.03 15:44 modify 144 0.40 1.2698 1.2679 1.3296
2812 2006.11.03 15:48 modify 144 0.40 1.2698 1.2680 1.3296
2813 2006.11.03 15:48 modify 144 0.40 1.2698 1.2681 1.3296
2814 2006.11.03 15:49 modify 144 0.40 1.2698 1.2682 1.3296
2815 2006.11.03 16:00 close 144 0.40 1.2686 1.2682 1.3296 -48.00 9419.15
2816 2006.11.03 16:00 sell 145 0.40 1.2686 1.2708 1.2088
2817 2006.11.03 16:00 modify 145 0.40 1.2686 1.2707 1.2088
2818 2006.11.03 16:00 modify 145 0.40 1.2686 1.2706 1.2088
2819 2006.11.03 16:00 modify 145 0.40 1.2686 1.2705 1.2088
2820 2006.11.03 16:43 s/l 145 0.40 1.2705 1.2705 1.2088 -76.00 9343.15
2821 2006.11.03 16:43 sell 146 0.40 1.2703 1.2725 1.2105
2822 2006.11.03 16:45 modify 146 0.40 1.2703 1.2724 1.2105
2823 2006.11.03 16:54 modify 146 0.40 1.2703 1.2723 1.2105
2824 2006.11.03 16:54 modify 146 0.40 1.2703 1.2722 1.2105
2825 2006.11.03 17:00 modify 146 0.40 1.2703 1.2721 1.2105
2826 2006.11.03 17:00 modify 146 0.40 1.2703 1.2718 1.2105
2827 2006.11.03 17:00 modify 146 0.40 1.2703 1.2715 1.2105
2828 2006.11.03 17:00 modify 146 0.40 1.2703 1.2712 1.2105
2829 2006.11.03 17:00 modify 146 0.40 1.2703 1.2707 1.2105
2830 2006.11.03 17:01 modify 146 0.40 1.2703 1.2705 1.2105
2831 2006.11.03 17:01 modify 146 0.40 1.2703 1.2704 1.2105
2832 2006.11.03 17:01 modify 146 0.40 1.2703 1.2703 1.2105
2833 2006.11.03 17:08 s/l 146 0.40 1.2703 1.2703 1.2105 0.00 9343.15
2834 2006.11.03 17:08 sell 147 0.40 1.2701 1.2723 1.2103
2835 2006.11.03 17:08 modify 147 0.40 1.2701 1.2722 1.2103
2836 2006.11.03 17:08 modify 147 0.40 1.2701 1.2721 1.2103
2837 2006.11.03 17:08 modify 147 0.40 1.2701 1.2720 1.2103
2838 2006.11.03 17:20 modify 147 0.40 1.2701 1.2719 1.2103
2839 2006.11.03 17:26 modify 147 0.40 1.2701 1.2718 1.2103
2840 2006.11.03 17:33 modify 147 0.40 1.2701 1.2717 1.2103
2841 2006.11.03 17:34 modify 147 0.40 1.2701 1.2716 1.2103
2842 2006.11.03 21:00 s/l 147 0.40 1.2716 1.2716 1.2103 -60.00 9283.15
2843 2006.11.03 21:00 sell 148 0.40 1.2714 1.2736 1.2116
2844 2006.11.03 21:01 modify 148 0.40 1.2714 1.2735 1.2116
2845 2006.11.03 21:02 modify 148 0.40 1.2714 1.2734 1.2116
2846 2006.11.03 21:03 modify 148 0.40 1.2714 1.2733 1.2116
2847 2006.11.06 03:09 modify 148 0.40 1.2714 1.2732 1.2116
2848 2006.11.06 03:10 modify 148 0.40 1.2714 1.2731 1.2116
2849 2006.11.06 03:10 modify 148 0.40 1.2714 1.2730 1.2116
2850 2006.11.06 03:11 modify 148 0.40 1.2714 1.2729 1.2116
2851 2006.11.06 04:07 modify 148 0.40 1.2714 1.2728 1.2116
2852 2006.11.06 05:56 modify 148 0.40 1.2714 1.2727 1.2116
2853 2006.11.06 07:19 modify 148 0.40 1.2714 1.2726 1.2116
2854 2006.11.06 07:35 modify 148 0.40 1.2714 1.2725 1.2116
2855 2006.11.06 07:39 modify 148 0.40 1.2714 1.2724 1.2116
2856 2006.11.06 10:12 modify 148 0.40 1.2714 1.2723 1.2116
2857 2006.11.06 10:14 modify 148 0.40 1.2714 1.2722 1.2116
2858 2006.11.06 10:19 modify 148 0.40 1.2714 1.2721 1.2116
2859 2006.11.06 10:19 modify 148 0.40 1.2714 1.2720 1.2116
2860 2006.11.06 10:22 modify 148 0.40 1.2714 1.2719 1.2116
2861 2006.11.06 11:39 modify 148 0.40 1.2714 1.2718 1.2116
2862 2006.11.06 11:39 modify 148 0.40 1.2714 1.2717 1.2116
2863 2006.11.06 11:39 modify 148 0.40 1.2714 1.2716 1.2116
2864 2006.11.06 11:40 modify 148 0.40 1.2714 1.2715 1.2116
2865 2006.11.06 11:44 modify 148 0.40 1.2714 1.2714 1.2116
2866 2006.11.06 11:45 modify 148 0.40 1.2714 1.2713 1.2116
2867 2006.11.06 11:45 modify 148 0.40 1.2714 1.2711 1.2116
2868 2006.11.06 15:25 s/l 148 0.40 1.2711 1.2711 1.2116 13.99 9297.14
2869 2006.11.06 15:25 sell 149 0.40 1.2709 1.2731 1.2111
2870 2006.11.06 15:26 modify 149 0.40 1.2709 1.2730 1.2111
2871 2006.11.06 15:27 modify 149 0.40 1.2709 1.2729 1.2111
2872 2006.11.06 15:27 modify 149 0.40 1.2709 1.2728 1.2111
2873 2006.11.06 15:36 modify 149 0.40 1.2709 1.2727 1.2111
2874 2006.11.06 15:36 modify 149 0.40 1.2709 1.2726 1.2111
2875 2006.11.06 15:45 modify 149 0.40 1.2709 1.2725 1.2111
2876 2006.11.06 15:45 modify 149 0.40 1.2709 1.2724 1.2111
2877 2006.11.06 15:45 modify 149 0.40 1.2709 1.2723 1.2111
2878 2006.11.06 15:46 modify 149 0.40 1.2709 1.2722 1.2111
2879 2006.11.06 15:48 modify 149 0.40 1.2709 1.2721 1.2111
2880 2006.11.06 15:48 modify 149 0.40 1.2709 1.2719 1.2111
2881 2006.11.06 15:49 modify 149 0.40 1.2709 1.2718 1.2111
2882 2006.11.06 16:47 s/l 149 0.40 1.2718 1.2718 1.2111 -36.00 9261.14
2883 2006.11.06 16:47 sell 150 0.40 1.2717 1.2739 1.2119
2884 2006.11.06 16:47 modify 150 0.40 1.2717 1.2738 1.2119
2885 2006.11.06 16:47 modify 150 0.40 1.2717 1.2737 1.2119
2886 2006.11.06 16:47 modify 150 0.40 1.2717 1.2736 1.2119
2887 2006.11.06 16:57 modify 150 0.40 1.2717 1.2735 1.2119
2888 2006.11.06 16:57 modify 150 0.40 1.2717 1.2733 1.2119
2889 2006.11.06 17:06 modify 150 0.40 1.2717 1.2732 1.2119
2890 2006.11.06 17:21 modify 150 0.40 1.2717 1.2731 1.2119
2891 2006.11.06 17:26 modify 150 0.40 1.2717 1.2730 1.2119
2892 2006.11.06 20:00 close 150 0.40 1.2726 1.2730 1.2119 -36.00 9225.14
2893 2006.11.06 20:00 buy 151 0.40 1.2726 1.2704 1.3324
2894 2006.11.07 00:13 modify 151 0.40 1.2726 1.2705 1.3324
2895 2006.11.07 00:14 modify 151 0.40 1.2726 1.2706 1.3324
2896 2006.11.07 00:14 modify 151 0.40 1.2726 1.2707 1.3324
2897 2006.11.07 00:14 modify 151 0.40 1.2726 1.2708 1.3324
2898 2006.11.07 00:14 modify 151 0.40 1.2726 1.2709 1.3324
2899 2006.11.07 00:14 modify 151 0.40 1.2726 1.2711 1.3324
2900 2006.11.07 00:16 modify 151 0.40 1.2726 1.2712 1.3324
2901 2006.11.07 00:43 modify 151 0.40 1.2726 1.2713 1.3324
2902 2006.11.07 03:25 modify 151 0.40 1.2726 1.2714 1.3324
2903 2006.11.07 03:25 modify 151 0.40 1.2726 1.2716 1.3324
2904 2006.11.07 03:27 modify 151 0.40 1.2726 1.2717 1.3324
2905 2006.11.07 03:29 modify 151 0.40 1.2726 1.2718 1.3324
2906 2006.11.07 04:01 modify 151 0.40 1.2726 1.2719 1.3324
2907 2006.11.07 04:02 modify 151 0.40 1.2726 1.2720 1.3324
2908 2006.11.07 04:05 modify 151 0.40 1.2726 1.2721 1.3324
2909 2006.11.07 04:05 modify 151 0.40 1.2726 1.2722 1.3324
2910 2006.11.07 04:05 modify 151 0.40 1.2726 1.2723 1.3324
2911 2006.11.07 04:36 modify 151 0.40 1.2726 1.2724 1.3324
2912 2006.11.07 05:00 modify 151 0.40 1.2726 1.2726 1.3324
2913 2006.11.07 06:15 modify 151 0.40 1.2726 1.2728 1.3324
2914 2006.11.07 06:15 modify 151 0.40 1.2726 1.2729 1.3324
2915 2006.11.07 06:15 modify 151 0.40 1.2726 1.2731 1.3324
2916 2006.11.07 06:15 modify 151 0.40 1.2726 1.2732 1.3324
2917 2006.11.07 06:15 modify 151 0.40 1.2726 1.2733 1.3324
2918 2006.11.07 06:24 modify 151 0.40 1.2726 1.2734 1.3324
2919 2006.11.07 06:24 modify 151 0.40 1.2726 1.2735 1.3324
2920 2006.11.07 06:24 modify 151 0.40 1.2726 1.2736 1.3324
2921 2006.11.07 06:25 modify 151 0.40 1.2726 1.2737 1.3324
2922 2006.11.07 06:25 modify 151 0.40 1.2726 1.2738 1.3324
2923 2006.11.07 06:33 modify 151 0.40 1.2726 1.2739 1.3324
2924 2006.11.07 06:34 modify 151 0.40 1.2726 1.2740 1.3324
2925 2006.11.07 06:40 modify 151 0.40 1.2726 1.2741 1.3324
2926 2006.11.07 06:40 modify 151 0.40 1.2726 1.2742 1.3324
2927 2006.11.07 06:40 modify 151 0.40 1.2726 1.2743 1.3324
2928 2006.11.07 06:41 modify 151 0.40 1.2726 1.2744 1.3324
2929 2006.11.07 06:41 modify 151 0.40 1.2726 1.2745 1.3324
2930 2006.11.07 06:41 modify 151 0.40 1.2726 1.2746 1.3324
2931 2006.11.07 06:41 modify 151 0.40 1.2726 1.2747 1.3324
2932 2006.11.07 06:41 modify 151 0.40 1.2726 1.2748 1.3324
2933 2006.11.07 06:46 modify 151 0.40 1.2726 1.2749 1.3324
2934 2006.11.07 07:04 modify 151 0.40 1.2726 1.2751 1.3324
2935 2006.11.07 07:04 modify 151 0.40 1.2726 1.2752 1.3324
2936 2006.11.07 08:50 s/l 151 0.40 1.2752 1.2752 1.3324 101.21 9326.35
2937 2006.11.07 08:50 buy 152 0.40 1.2754 1.2732 1.3352
2938 2006.11.07 08:50 modify 152 0.40 1.2754 1.2733 1.3352
2939 2006.11.07 08:54 modify 152 0.40 1.2754 1.2734 1.3352
2940 2006.11.07 08:55 modify 152 0.40 1.2754 1.2737 1.3352
2941 2006.11.07 08:58 modify 152 0.40 1.2754 1.2738 1.3352
2942 2006.11.07 09:02 modify 152 0.40 1.2754 1.2739 1.3352
2943 2006.11.07 09:03 modify 152 0.40 1.2754 1.2740 1.3352
2944 2006.11.07 09:13 modify 152 0.40 1.2754 1.2741 1.3352
2945 2006.11.07 09:13 modify 152 0.40 1.2754 1.2743 1.3352
2946 2006.11.07 11:30 modify 152 0.40 1.2754 1.2745 1.3352
2947 2006.11.07 11:30 modify 152 0.40 1.2754 1.2746 1.3352
2948 2006.11.07 11:31 modify 152 0.40 1.2754 1.2747 1.3352
2949 2006.11.07 11:31 modify 152 0.40 1.2754 1.2748 1.3352
2950 2006.11.07 15:26 modify 152 0.40 1.2754 1.2749 1.3352
2951 2006.11.07 15:29 modify 152 0.40 1.2754 1.2750 1.3352
2952 2006.11.07 15:32 modify 152 0.40 1.2754 1.2752 1.3352
2953 2006.11.07 15:33 modify 152 0.40 1.2754 1.2753 1.3352
2954 2006.11.07 15:33 modify 152 0.40 1.2754 1.2754 1.3352
2955 2006.11.07 15:33 modify 152 0.40 1.2754 1.2755 1.3352
2956 2006.11.07 15:33 modify 152 0.40 1.2754 1.2756 1.3352
2957 2006.11.07 15:40 modify 152 0.40 1.2754 1.2758 1.3352
2958 2006.11.07 15:40 modify 152 0.40 1.2754 1.2759 1.3352
2959 2006.11.07 15:40 modify 152 0.40 1.2754 1.2761 1.3352
2960 2006.11.07 15:58 modify 152 0.40 1.2754 1.2762 1.3352
2961 2006.11.07 15:58 modify 152 0.40 1.2754 1.2764 1.3352
2962 2006.11.07 15:58 modify 152 0.40 1.2754 1.2766 1.3352
2963 2006.11.07 16:00 modify 152 0.40 1.2754 1.2767 1.3352
2964 2006.11.07 16:01 modify 152 0.40 1.2754 1.2768 1.3352
2965 2006.11.07 16:02 modify 152 0.40 1.2754 1.2769 1.3352
2966 2006.11.07 16:02 modify 152 0.40 1.2754 1.2770 1.3352
2967 2006.11.07 16:03 modify 152 0.40 1.2754 1.2771 1.3352
2968 2006.11.07 16:10 modify 152 0.40 1.2754 1.2772 1.3352
2969 2006.11.07 16:10 modify 152 0.40 1.2754 1.2773 1.3352
2970 2006.11.07 16:10 modify 152 0.40 1.2754 1.2774 1.3352
2971 2006.11.07 16:18 modify 152 0.40 1.2754 1.2775 1.3352
2972 2006.11.07 16:18 modify 152 0.40 1.2754 1.2776 1.3352
2973 2006.11.07 16:18 modify 152 0.40 1.2754 1.2777 1.3352
2974 2006.11.07 16:18 modify 152 0.40 1.2754 1.2778 1.3352
2975 2006.11.07 16:18 modify 152 0.40 1.2754 1.2779 1.3352
2976 2006.11.07 16:18 modify 152 0.40 1.2754 1.2780 1.3352
2977 2006.11.07 16:32 modify 152 0.40 1.2754 1.2781 1.3352
2978 2006.11.07 16:32 modify 152 0.40 1.2754 1.2782 1.3352
2979 2006.11.07 16:32 modify 152 0.40 1.2754 1.2783 1.3352
2980 2006.11.07 16:32 modify 152 0.40 1.2754 1.2785 1.3352
2981 2006.11.07 16:42 modify 152 0.40 1.2754 1.2786 1.3352
2982 2006.11.07 16:42 modify 152 0.40 1.2754 1.2787 1.3352
2983 2006.11.07 16:43 modify 152 0.40 1.2754 1.2788 1.3352
2984 2006.11.07 16:43 modify 152 0.40 1.2754 1.2789 1.3352
2985 2006.11.07 16:43 modify 152 0.40 1.2754 1.2790 1.3352
2986 2006.11.07 16:43 modify 152 0.40 1.2754 1.2791 1.3352
2987 2006.11.07 16:43 modify 152 0.40 1.2754 1.2792 1.3352
2988 2006.11.07 16:45 modify 152 0.40 1.2754 1.2793 1.3352
2989 2006.11.07 16:45 modify 152 0.40 1.2754 1.2794 1.3352
2990 2006.11.07 16:50 modify 152 0.40 1.2754 1.2795 1.3352
2991 2006.11.07 16:51 modify 152 0.40 1.2754 1.2796 1.3352
2992 2006.11.07 16:51 modify 152 0.40 1.2754 1.2797 1.3352
2993 2006.11.07 17:19 modify 152 0.40 1.2754 1.2799 1.3352
2994 2006.11.07 17:39 s/l 152 0.40 1.2799 1.2799 1.3352 180.00 9506.35
2995 2006.11.07 17:39 buy 153 0.40 1.2800 1.2778 1.3398
2996 2006.11.07 17:39 modify 153 0.40 1.2800 1.2779 1.3398
2997 2006.11.07 17:39 modify 153 0.40 1.2800 1.2780 1.3398
2998 2006.11.07 17:40 modify 153 0.40 1.2800 1.2781 1.3398
2999 2006.11.07 17:41 modify 153 0.40 1.2800 1.2782 1.3398
3000 2006.11.07 17:42 modify 153 0.40 1.2800 1.2783 1.3398
3001 2006.11.07 17:42 modify 153 0.40 1.2800 1.2785 1.3398
3002 2006.11.07 17:43 modify 153 0.40 1.2800 1.2786 1.3398
3003 2006.11.07 17:47 modify 153 0.40 1.2800 1.2787 1.3398
3004 2006.11.07 17:47 modify 153 0.40 1.2800 1.2788 1.3398
3005 2006.11.07 18:44 modify 153 0.40 1.2800 1.2789 1.3398
3006 2006.11.07 18:45 modify 153 0.40 1.2800 1.2791 1.3398
3007 2006.11.07 20:15 modify 153 0.40 1.2800 1.2792 1.3398
3008 2006.11.07 21:18 s/l 153 0.40 1.2792 1.2792 1.3398 -32.00 9474.35
3009 2006.11.07 21:18 buy 154 0.40 1.2794 1.2772 1.3392
3010 2006.11.07 21:20 modify 154 0.40 1.2794 1.2773 1.3392
3011 2006.11.07 21:21 modify 154 0.40 1.2794 1.2774 1.3392
3012 2006.11.07 21:54 s/l 154 0.40 1.2774 1.2774 1.3392 -80.00 9394.35
3013 2006.11.07 21:54 buy 155 0.40 1.2774 1.2752 1.3372
3014 2006.11.07 21:54 modify 155 0.40 1.2774 1.2754 1.3372
3015 2006.11.07 22:00 close 155 0.40 1.2767 1.2754 1.3372 -28.00 9366.35
3016 2006.11.07 22:00 sell 156 0.40 1.2767 1.2789 1.2169
3017 2006.11.07 22:00 modify 156 0.40 1.2767 1.2787 1.2169
3018 2006.11.07 22:11 modify 156 0.40 1.2767 1.2786 1.2169
3019 2006.11.07 22:11 modify 156 0.40 1.2767 1.2785 1.2169
3020 2006.11.08 00:31 s/l 156 0.40 1.2785 1.2785 1.2169 -70.01 9296.34
3021 2006.11.08 00:31 sell 157 0.40 1.2783 1.2805 1.2185
3022 2006.11.08 00:31 modify 157 0.40 1.2783 1.2804 1.2185
3023 2006.11.08 00:32 modify 157 0.40 1.2783 1.2803 1.2185
3024 2006.11.08 00:32 modify 157 0.40 1.2783 1.2802 1.2185
3025 2006.11.08 00:33 modify 157 0.40 1.2783 1.2801 1.2185
3026 2006.11.08 00:36 modify 157 0.40 1.2783 1.2800 1.2185
3027 2006.11.08 01:25 modify 157 0.40 1.2783 1.2799 1.2185
3028 2006.11.08 01:31 modify 157 0.40 1.2783 1.2798 1.2185
3029 2006.11.08 01:33 modify 157 0.40 1.2783 1.2797 1.2185
3030 2006.11.08 01:33 modify 157 0.40 1.2783 1.2796 1.2185
3031 2006.11.08 01:34 modify 157 0.40 1.2783 1.2795 1.2185
3032 2006.11.08 01:34 modify 157 0.40 1.2783 1.2794 1.2185
3033 2006.11.08 01:34 modify 157 0.40 1.2783 1.2793 1.2185
3034 2006.11.08 01:35 modify 157 0.40 1.2783 1.2792 1.2185
3035 2006.11.08 09:16 modify 157 0.40 1.2783 1.2791 1.2185
3036 2006.11.08 09:16 modify 157 0.40 1.2783 1.2790 1.2185
3037 2006.11.08 09:17 modify 157 0.40 1.2783 1.2789 1.2185
3038 2006.11.08 09:17 modify 157 0.40 1.2783 1.2788 1.2185
3039 2006.11.08 09:17 modify 157 0.40 1.2783 1.2787 1.2185
3040 2006.11.08 09:18 modify 157 0.40 1.2783 1.2786 1.2185
3041 2006.11.08 09:18 modify 157 0.40 1.2783 1.2785 1.2185
3042 2006.11.08 09:20 modify 157 0.40 1.2783 1.2784 1.2185
3043 2006.11.08 10:44 s/l 157 0.40 1.2784 1.2784 1.2185 -4.00 9292.34
3044 2006.11.08 10:44 sell 158 0.40 1.2782 1.2804 1.2184
3045 2006.11.08 10:44 modify 158 0.40 1.2782 1.2803 1.2184
3046 2006.11.08 10:45 modify 158 0.40 1.2782 1.2802 1.2184
3047 2006.11.08 10:45 modify 158 0.40 1.2782 1.2801 1.2184
3048 2006.11.08 11:00 close 158 0.40 1.2790 1.2801 1.2184 -32.00 9260.34
3049 2006.11.08 11:00 buy 159 0.40 1.2790 1.2768 1.3388
3050 2006.11.08 11:04 modify 159 0.40 1.2790 1.2769 1.3388
3051 2006.11.08 11:05 modify 159 0.40 1.2790 1.2772 1.3388
3052 2006.11.08 11:06 modify 159 0.40 1.2790 1.2773 1.3388
3053 2006.11.08 11:06 modify 159 0.40 1.2790 1.2774 1.3388
3054 2006.11.08 11:07 modify 159 0.40 1.2790 1.2775 1.3388
3055 2006.11.08 11:07 modify 159 0.40 1.2790 1.2776 1.3388
3056 2006.11.08 11:07 modify 159 0.40 1.2790 1.2777 1.3388
3057 2006.11.08 11:19 modify 159 0.40 1.2790 1.2778 1.3388
3058 2006.11.08 11:19 modify 159 0.40 1.2790 1.2779 1.3388
3059 2006.11.08 11:21 modify 159 0.40 1.2790 1.2781 1.3388
3060 2006.11.08 11:26 modify 159 0.40 1.2790 1.2782 1.3388
3061 2006.11.08 11:26 modify 159 0.40 1.2790 1.2783 1.3388
3062 2006.11.08 11:27 modify 159 0.40 1.2790 1.2785 1.3388
3063 2006.11.08 11:28 modify 159 0.40 1.2790 1.2786 1.3388
3064 2006.11.08 11:28 modify 159 0.40 1.2790 1.2787 1.3388
3065 2006.11.08 14:08 s/l 159 0.40 1.2787 1.2787 1.3388 -12.00 9248.34
3066 2006.11.08 14:08 buy 160 0.40 1.2788 1.2766 1.3386
3067 2006.11.08 14:08 modify 160 0.40 1.2788 1.2767 1.3386
3068 2006.11.08 14:24 modify 160 0.40 1.2788 1.2768 1.3386
3069 2006.11.08 14:24 modify 160 0.40 1.2788 1.2769 1.3386
3070 2006.11.08 15:26 s/l 160 0.40 1.2769 1.2769 1.3386 -76.00 9172.34
3071 2006.11.08 15:26 buy 161 0.40 1.2771 1.2749 1.3369
3072 2006.11.08 15:26 modify 161 0.40 1.2771 1.2751 1.3369
3073 2006.11.08 15:28 modify 161 0.40 1.2771 1.2752 1.3369
3074 2006.11.08 15:31 modify 161 0.40 1.2771 1.2753 1.3369
3075 2006.11.08 15:32 modify 161 0.40 1.2771 1.2754 1.3369
3076 2006.11.08 15:33 modify 161 0.40 1.2771 1.2755 1.3369
3077 2006.11.08 15:57 modify 161 0.40 1.2771 1.2756 1.3369
3078 2006.11.08 16:13 s/l 161 0.40 1.2756 1.2756 1.3369 -60.00 9112.34
3079 2006.11.08 16:13 buy 162 0.40 1.2758 1.2736 1.3356
3080 2006.11.08 16:21 modify 162 0.40 1.2758 1.2737 1.3356
3081 2006.11.08 16:22 modify 162 0.40 1.2758 1.2738 1.3356
3082 2006.11.08 16:23 modify 162 0.40 1.2758 1.2740 1.3356
3083 2006.11.08 16:28 modify 162 0.40 1.2758 1.2742 1.3356
3084 2006.11.08 17:00 close 162 0.40 1.2756 1.2742 1.3356 -8.00 9104.34
3085 2006.11.08 17:00 sell 163 0.40 1.2756 1.2778 1.2158
3086 2006.11.08 17:00 modify 163 0.40 1.2756 1.2776 1.2158
3087 2006.11.08 17:00 modify 163 0.40 1.2756 1.2775 1.2158
3088 2006.11.08 18:12 s/l 163 0.40 1.2775 1.2775 1.2158 -76.00 9028.34
3089 2006.11.08 18:12 sell 164 0.40 1.2773 1.2795 1.2175
3090 2006.11.08 18:12 modify 164 0.40 1.2773 1.2794 1.2175
3091 2006.11.08 18:20 modify 164 0.40 1.2773 1.2793 1.2175
3092 2006.11.08 18:28 modify 164 0.40 1.2773 1.2792 1.2175
3093 2006.11.08 19:08 modify 164 0.40 1.2773 1.2790 1.2175
3094 2006.11.08 19:09 modify 164 0.40 1.2773 1.2789 1.2175
3095 2006.11.08 19:09 modify 164 0.40 1.2773 1.2788 1.2175
3096 2006.11.08 19:09 modify 164 0.40 1.2773 1.2787 1.2175
3097 2006.11.08 19:09 modify 164 0.40 1.2773 1.2786 1.2175
3098 2006.11.08 22:57 modify 164 0.40 1.2773 1.2785 1.2175
3099 2006.11.08 22:57 modify 164 0.40 1.2773 1.2784 1.2175
3100 2006.11.08 22:57 modify 164 0.40 1.2773 1.2781 1.2175
3101 2006.11.08 23:05 modify 164 0.40 1.2773 1.2780 1.2175
3102 2006.11.08 23:09 modify 164 0.40 1.2773 1.2779 1.2175
3103 2006.11.08 23:10 modify 164 0.40 1.2773 1.2778 1.2175
3104 2006.11.08 23:11 modify 164 0.40 1.2773 1.2777 1.2175
3105 2006.11.09 01:29 modify 164 0.40 1.2773 1.2776 1.2175
3106 2006.11.09 02:38 modify 164 0.40 1.2773 1.2775 1.2175
3107 2006.11.09 02:50 modify 164 0.40 1.2773 1.2774 1.2175
3108 2006.11.09 02:57 modify 164 0.40 1.2773 1.2772 1.2175
3109 2006.11.09 09:22 s/l 164 0.40 1.2772 1.2772 1.2175 9.97 9038.31
3110 2006.11.09 09:22 sell 165 0.40 1.2770 1.2792 1.2172
3111 2006.11.09 09:22 modify 165 0.40 1.2770 1.2791 1.2172
3112 2006.11.09 10:09 s/l 165 0.40 1.2791 1.2791 1.2172 -84.00 8954.31
3113 2006.11.09 10:09 sell 166 0.40 1.2789 1.2811 1.2191
3114 2006.11.09 10:09 modify 166 0.40 1.2789 1.2810 1.2191
3115 2006.11.09 10:10 modify 166 0.40 1.2789 1.2809 1.2191
3116 2006.11.09 10:14 modify 166 0.40 1.2789 1.2808 1.2191
3117 2006.11.09 10:14 modify 166 0.40 1.2789 1.2807 1.2191
3118 2006.11.09 10:15 modify 166 0.40 1.2789 1.2806 1.2191
3119 2006.11.09 10:18 modify 166 0.40 1.2789 1.2805 1.2191
3120 2006.11.09 10:19 modify 166 0.40 1.2789 1.2804 1.2191
3121 2006.11.09 10:21 modify 166 0.40 1.2789 1.2803 1.2191
3122 2006.11.09 10:22 modify 166 0.40 1.2789 1.2802 1.2191
3123 2006.11.09 10:24 modify 166 0.40 1.2789 1.2801 1.2191
3124 2006.11.09 11:52 modify 166 0.40 1.2789 1.2800 1.2191
3125 2006.11.09 12:00 modify 166 0.40 1.2789 1.2799 1.2191
3126 2006.11.09 12:00 modify 166 0.40 1.2789 1.2797 1.2191
3127 2006.11.09 12:02 modify 166 0.40 1.2789 1.2796 1.2191
3128 2006.11.09 12:04 modify 166 0.40 1.2789 1.2795 1.2191
3129 2006.11.09 12:10 modify 166 0.40 1.2789 1.2794 1.2191
3130 2006.11.09 12:10 modify 166 0.40 1.2789 1.2793 1.2191
3131 2006.11.09 12:11 modify 166 0.40 1.2789 1.2791 1.2191
3132 2006.11.09 14:40 s/l 166 0.40 1.2791 1.2791 1.2191 -8.00 8946.31
3133 2006.11.09 14:40 sell 167 0.40 1.2789 1.2811 1.2191
3134 2006.11.09 14:41 modify 167 0.40 1.2789 1.2809 1.2191
3135 2006.11.09 14:42 modify 167 0.40 1.2789 1.2808 1.2191
3136 2006.11.09 14:43 modify 167 0.40 1.2789 1.2807 1.2191
3137 2006.11.09 15:00 close 167 0.40 1.2795 1.2807 1.2191 -24.00 8922.31
3138 2006.11.09 15:00 buy 168 0.40 1.2795 1.2773 1.3393
3139 2006.11.09 15:00 modify 168 0.40 1.2795 1.2774 1.3393
3140 2006.11.09 15:02 modify 168 0.40 1.2795 1.2775 1.3393
3141 2006.11.09 15:03 modify 168 0.40 1.2795 1.2776 1.3393
3142 2006.11.09 15:05 modify 168 0.40 1.2795 1.2777 1.3393
3143 2006.11.09 15:12 modify 168 0.40 1.2795 1.2778 1.3393
3144 2006.11.09 15:14 modify 168 0.40 1.2795 1.2779 1.3393
3145 2006.11.09 15:30 s/l 168 0.40 1.2779 1.2779 1.3393 -64.00 8858.31
3146 2006.11.09 15:30 buy 169 0.40 1.2780 1.2758 1.3378
3147 2006.11.09 15:30 modify 169 0.40 1.2780 1.2759 1.3378
3148 2006.11.09 15:30 modify 169 0.40 1.2780 1.2760 1.3378
3149 2006.11.09 15:30 modify 169 0.40 1.2780 1.2762 1.3378
3150 2006.11.09 15:31 modify 169 0.40 1.2780 1.2763 1.3378
3151 2006.11.09 15:32 modify 169 0.40 1.2780 1.2765 1.3378
3152 2006.11.09 15:32 modify 169 0.40 1.2780 1.2766 1.3378
3153 2006.11.09 15:32 modify 169 0.40 1.2780 1.2769 1.3378
3154 2006.11.09 15:32 modify 169 0.40 1.2780 1.2771 1.3378
3155 2006.11.09 15:32 modify 169 0.40 1.2780 1.2772 1.3378
3156 2006.11.09 15:33 modify 169 0.40 1.2780 1.2773 1.3378
3157 2006.11.09 15:34 modify 169 0.40 1.2780 1.2775 1.3378
3158 2006.11.09 15:34 modify 169 0.40 1.2780 1.2777 1.3378
3159 2006.11.09 15:37 s/l 169 0.40 1.2777 1.2777 1.3378 -12.00 8846.31
3160 2006.11.09 15:37 buy 170 0.40 1.2779 1.2757 1.3377
3161 2006.11.09 15:37 modify 170 0.40 1.2779 1.2758 1.3377
3162 2006.11.09 15:47 s/l 170 0.40 1.2758 1.2758 1.3377 -84.00 8762.31
3163 2006.11.09 15:47 buy 171 0.40 1.2759 1.2737 1.3357
3164 2006.11.09 15:47 modify 171 0.40 1.2759 1.2738 1.3357
3165 2006.11.09 15:49 modify 171 0.40 1.2759 1.2739 1.3357
3166 2006.11.09 15:49 modify 171 0.40 1.2759 1.2740 1.3357
3167 2006.11.09 15:50 modify 171 0.40 1.2759 1.2741 1.3357
3168 2006.11.09 15:50 modify 171 0.40 1.2759 1.2742 1.3357
3169 2006.11.09 15:51 modify 171 0.40 1.2759 1.2743 1.3357
3170 2006.11.09 15:51 modify 171 0.40 1.2759 1.2744 1.3357
3171 2006.11.09 15:51 modify 171 0.40 1.2759 1.2745 1.3357
3172 2006.11.09 15:51 modify 171 0.40 1.2759 1.2746 1.3357
3173 2006.11.09 15:53 modify 171 0.40 1.2759 1.2747 1.3357
3174 2006.11.09 15:57 modify 171 0.40 1.2759 1.2749 1.3357
3175 2006.11.09 15:58 modify 171 0.40 1.2759 1.2750 1.3357
3176 2006.11.09 15:59 modify 171 0.40 1.2759 1.2751 1.3357
3177 2006.11.09 16:00 close 171 0.40 1.2769 1.2751 1.3357 40.00 8802.31
3178 2006.11.09 16:00 sell 172 0.40 1.2769 1.2791 1.2171
3179 2006.11.09 16:00 modify 172 0.40 1.2769 1.2790 1.2171
3180 2006.11.09 16:00 modify 172 0.40 1.2769 1.2789 1.2171
3181 2006.11.09 16:58 s/l 172 0.40 1.2789 1.2789 1.2171 -80.00 8722.31
3182 2006.11.09 16:58 sell 173 0.30 1.2787 1.2809 1.2189
3183 2006.11.09 16:58 modify 173 0.30 1.2787 1.2808 1.2189
3184 2006.11.09 17:00 close 173 0.30 1.2790 1.2808 1.2189 -9.00 8713.31
3185 2006.11.09 17:00 buy 174 0.30 1.2790 1.2768 1.3388
3186 2006.11.09 17:00 modify 174 0.30 1.2790 1.2769 1.3388
3187 2006.11.09 17:00 modify 174 0.30 1.2790 1.2771 1.3388
3188 2006.11.09 17:00 modify 174 0.30 1.2790 1.2772 1.3388
3189 2006.11.09 17:00 modify 174 0.30 1.2790 1.2773 1.3388
3190 2006.11.09 17:00 modify 174 0.30 1.2790 1.2774 1.3388
3191 2006.11.09 17:00 modify 174 0.30 1.2790 1.2775 1.3388
3192 2006.11.09 17:00 modify 174 0.30 1.2790 1.2776 1.3388
3193 2006.11.09 17:01 modify 174 0.30 1.2790 1.2777 1.3388
3194 2006.11.09 17:01 modify 174 0.30 1.2790 1.2778 1.3388
3195 2006.11.09 17:01 modify 174 0.30 1.2790 1.2779 1.3388
3196 2006.11.09 17:01 modify 174 0.30 1.2790 1.2780 1.3388
3197 2006.11.09 17:01 modify 174 0.30 1.2790 1.2781 1.3388
3198 2006.11.09 17:02 modify 174 0.30 1.2790 1.2782 1.3388
3199 2006.11.09 17:02 modify 174 0.30 1.2790 1.2783 1.3388
3200 2006.11.09 17:02 modify 174 0.30 1.2790 1.2784 1.3388
3201 2006.11.09 17:02 modify 174 0.30 1.2790 1.2785 1.3388
3202 2006.11.09 17:02 modify 174 0.30 1.2790 1.2786 1.3388
3203 2006.11.09 17:02 modify 174 0.30 1.2790 1.2787 1.3388
3204 2006.11.09 17:02 modify 174 0.30 1.2790 1.2788 1.3388
3205 2006.11.09 17:10 modify 174 0.30 1.2790 1.2789 1.3388
3206 2006.11.09 17:10 modify 174 0.30 1.2790 1.2791 1.3388
3207 2006.11.09 17:11 modify 174 0.30 1.2790 1.2792 1.3388
3208 2006.11.09 17:50 s/l 174 0.30 1.2792 1.2792 1.3388 6.00 8719.31
3209 2006.11.09 17:50 buy 175 0.30 1.2794 1.2772 1.3392
3210 2006.11.09 17:50 modify 175 0.30 1.2794 1.2773 1.3392
3211 2006.11.09 17:50 modify 175 0.30 1.2794 1.2774 1.3392
3212 2006.11.09 17:51 modify 175 0.30 1.2794 1.2775 1.3392
3213 2006.11.09 17:51 modify 175 0.30 1.2794 1.2776 1.3392
3214 2006.11.09 17:51 modify 175 0.30 1.2794 1.2777 1.3392
3215 2006.11.09 17:52 modify 175 0.30 1.2794 1.2778 1.3392
3216 2006.11.09 17:52 modify 175 0.30 1.2794 1.2779 1.3392
3217 2006.11.09 17:52 modify 175 0.30 1.2794 1.2780 1.3392
3218 2006.11.09 17:52 modify 175 0.30 1.2794 1.2781 1.3392
3219 2006.11.09 18:13 modify 175 0.30 1.2794 1.2782 1.3392
3220 2006.11.09 18:13 modify 175 0.30 1.2794 1.2783 1.3392
3221 2006.11.09 18:19 modify 175 0.30 1.2794 1.2784 1.3392
3222 2006.11.09 18:19 modify 175 0.30 1.2794 1.2785 1.3392
3223 2006.11.09 18:19 modify 175 0.30 1.2794 1.2786 1.3392
3224 2006.11.09 18:19 modify 175 0.30 1.2794 1.2787 1.3392
3225 2006.11.09 18:19 modify 175 0.30 1.2794 1.2789 1.3392
3226 2006.11.09 18:19 modify 175 0.30 1.2794 1.2790 1.3392
3227 2006.11.09 18:19 modify 175 0.30 1.2794 1.2791 1.3392
3228 2006.11.09 18:19 modify 175 0.30 1.2794 1.2792 1.3392
3229 2006.11.09 18:19 modify 175 0.30 1.2794 1.2793 1.3392
3230 2006.11.09 18:19 modify 175 0.30 1.2794 1.2795 1.3392
3231 2006.11.09 18:19 modify 175 0.30 1.2794 1.2796 1.3392
3232 2006.11.09 18:25 modify 175 0.30 1.2794 1.2797 1.3392
3233 2006.11.09 18:25 modify 175 0.30 1.2794 1.2798 1.3392
3234 2006.11.09 18:25 modify 175 0.30 1.2794 1.2799 1.3392
3235 2006.11.09 18:25 modify 175 0.30 1.2794 1.2800 1.3392
3236 2006.11.09 18:25 modify 175 0.30 1.2794 1.2801 1.3392
3237 2006.11.09 18:25 modify 175 0.30 1.2794 1.2802 1.3392
3238 2006.11.09 18:26 modify 175 0.30 1.2794 1.2803 1.3392
3239 2006.11.09 18:26 modify 175 0.30 1.2794 1.2804 1.3392
3240 2006.11.09 18:26 modify 175 0.30 1.2794 1.2805 1.3392
3241 2006.11.09 18:26 modify 175 0.30 1.2794 1.2806 1.3392
3242 2006.11.09 18:26 modify 175 0.30 1.2794 1.2808 1.3392
3243 2006.11.09 18:26 modify 175 0.30 1.2794 1.2809 1.3392
3244 2006.11.09 18:26 modify 175 0.30 1.2794 1.2810 1.3392
3245 2006.11.09 18:34 modify 175 0.30 1.2794 1.2812 1.3392
3246 2006.11.09 18:34 modify 175 0.30 1.2794 1.2813 1.3392
3247 2006.11.09 18:34 modify 175 0.30 1.2794 1.2814 1.3392
3248 2006.11.09 18:34 modify 175 0.30 1.2794 1.2815 1.3392
3249 2006.11.09 18:34 modify 175 0.30 1.2794 1.2816 1.3392
3250 2006.11.09 18:34 modify 175 0.30 1.2794 1.2817 1.3392
3251 2006.11.09 18:34 modify 175 0.30 1.2794 1.2818 1.3392
3252 2006.11.09 18:35 modify 175 0.30 1.2794 1.2819 1.3392
3253 2006.11.09 18:35 modify 175 0.30 1.2794 1.2820 1.3392
3254 2006.11.09 18:35 modify 175 0.30 1.2794 1.2821 1.3392
3255 2006.11.09 18:35 modify 175 0.30 1.2794 1.2822 1.3392
3256 2006.11.09 18:35 modify 175 0.30 1.2794 1.2823 1.3392
3257 2006.11.09 18:35 modify 175 0.30 1.2794 1.2824 1.3392
3258 2006.11.09 18:36 modify 175 0.30 1.2794 1.2825 1.3392
3259 2006.11.09 18:36 modify 175 0.30 1.2794 1.2826 1.3392
3260 2006.11.09 18:36 modify 175 0.30 1.2794 1.2827 1.3392
3261 2006.11.09 18:36 modify 175 0.30 1.2794 1.2828 1.3392
3262 2006.11.09 18:37 modify 175 0.30 1.2794 1.2829 1.3392
3263 2006.11.09 18:37 modify 175 0.30 1.2794 1.2830 1.3392
3264 2006.11.09 19:01 s/l 175 0.30 1.2830 1.2830 1.3392 108.00 8827.31
3265 2006.11.09 19:01 buy 176 0.40 1.2832 1.2810 1.3430
3266 2006.11.09 19:02 modify 176 0.40 1.2832 1.2811 1.3430
3267 2006.11.09 19:02 modify 176 0.40 1.2832 1.2813 1.3430
3268 2006.11.09 19:05 modify 176 0.40 1.2832 1.2814 1.3430
3269 2006.11.09 19:05 modify 176 0.40 1.2832 1.2815 1.3430
3270 2006.11.09 19:06 modify 176 0.40 1.2832 1.2816 1.3430
3271 2006.11.09 19:07 modify 176 0.40 1.2832 1.2817 1.3430
3272 2006.11.09 19:11 modify 176 0.40 1.2832 1.2818 1.3430
3273 2006.11.09 19:36 modify 176 0.40 1.2832 1.2819 1.3430
3274 2006.11.09 20:09 modify 176 0.40 1.2832 1.2820 1.3430
3275 2006.11.09 20:09 modify 176 0.40 1.2832 1.2821 1.3430
3276 2006.11.09 21:57 s/l 176 0.40 1.2821 1.2821 1.3430 -44.00 8783.31
3277 2006.11.09 21:57 buy 177 0.40 1.2823 1.2801 1.3421
3278 2006.11.09 21:57 modify 177 0.40 1.2823 1.2802 1.3421
3279 2006.11.09 21:58 modify 177 0.40 1.2823 1.2803 1.3421
3280 2006.11.09 21:58 modify 177 0.40 1.2823 1.2804 1.3421
3281 2006.11.09 21:58 modify 177 0.40 1.2823 1.2805 1.3421
3282 2006.11.09 21:58 modify 177 0.40 1.2823 1.2806 1.3421
3283 2006.11.09 22:00 modify 177 0.40 1.2823 1.2807 1.3421
3284 2006.11.09 22:00 modify 177 0.40 1.2823 1.2808 1.3421
3285 2006.11.09 22:01 modify 177 0.40 1.2823 1.2809 1.3421
3286 2006.11.09 22:01 modify 177 0.40 1.2823 1.2810 1.3421
3287 2006.11.09 22:04 modify 177 0.40 1.2823 1.2811 1.3421
3288 2006.11.09 23:44 modify 177 0.40 1.2823 1.2812 1.3421
3289 2006.11.10 00:03 modify 177 0.40 1.2823 1.2813 1.3421
3290 2006.11.10 00:16 modify 177 0.40 1.2823 1.2815 1.3421
3291 2006.11.10 00:19 modify 177 0.40 1.2823 1.2816 1.3421
3292 2006.11.10 00:19 modify 177 0.40 1.2823 1.2817 1.3421
3293 2006.11.10 00:25 modify 177 0.40 1.2823 1.2818 1.3421
3294 2006.11.10 00:34 modify 177 0.40 1.2823 1.2819 1.3421
3295 2006.11.10 00:36 modify 177 0.40 1.2823 1.2820 1.3421
3296 2006.11.10 00:36 modify 177 0.40 1.2823 1.2821 1.3421
3297 2006.11.10 00:40 modify 177 0.40 1.2823 1.2822 1.3421
3298 2006.11.10 00:49 modify 177 0.40 1.2823 1.2824 1.3421
3299 2006.11.10 00:49 modify 177 0.40 1.2823 1.2825 1.3421
3300 2006.11.10 03:58 modify 177 0.40 1.2823 1.2827 1.3421
3301 2006.11.10 03:59 modify 177 0.40 1.2823 1.2828 1.3421
3302 2006.11.10 03:59 modify 177 0.40 1.2823 1.2829 1.3421
3303 2006.11.10 04:00 modify 177 0.40 1.2823 1.2830 1.3421
3304 2006.11.10 04:00 modify 177 0.40 1.2823 1.2831 1.3421
3305 2006.11.10 04:00 modify 177 0.40 1.2823 1.2833 1.3421
3306 2006.11.10 04:00 modify 177 0.40 1.2823 1.2834 1.3421
3307 2006.11.10 04:00 modify 177 0.40 1.2823 1.2835 1.3421
3308 2006.11.10 04:00 modify 177 0.40 1.2823 1.2836 1.3421
3309 2006.11.10 04:00 modify 177 0.40 1.2823 1.2837 1.3421
3310 2006.11.10 04:00 modify 177 0.40 1.2823 1.2838 1.3421
3311 2006.11.10 04:01 modify 177 0.40 1.2823 1.2839 1.3421
3312 2006.11.10 04:01 modify 177 0.40 1.2823 1.2840 1.3421
3313 2006.11.10 04:02 modify 177 0.40 1.2823 1.2841 1.3421
3314 2006.11.10 04:06 modify 177 0.40 1.2823 1.2842 1.3421
3315 2006.11.10 04:06 modify 177 0.40 1.2823 1.2843 1.3421
3316 2006.11.10 04:06 modify 177 0.40 1.2823 1.2844 1.3421
3317 2006.11.10 04:07 modify 177 0.40 1.2823 1.2845 1.3421
3318 2006.11.10 04:07 modify 177 0.40 1.2823 1.2846 1.3421
3319 2006.11.10 04:07 modify 177 0.40 1.2823 1.2847 1.3421
3320 2006.11.10 04:08 modify 177 0.40 1.2823 1.2848 1.3421
3321 2006.11.10 04:08 modify 177 0.40 1.2823 1.2849 1.3421
3322 2006.11.10 05:02 modify 177 0.40 1.2823 1.2850 1.3421
3323 2006.11.10 08:28 s/l 177 0.40 1.2850 1.2850 1.3421 105.21 8888.51
3324 2006.11.10 08:28 buy 178 0.40 1.2851 1.2829 1.3449
3325 2006.11.10 08:28 modify 178 0.40 1.2851 1.2830 1.3449
3326 2006.11.10 08:29 modify 178 0.40 1.2851 1.2831 1.3449
3327 2006.11.10 08:29 modify 178 0.40 1.2851 1.2832 1.3449
3328 2006.11.10 08:30 modify 178 0.40 1.2851 1.2833 1.3449
3329 2006.11.10 08:30 modify 178 0.40 1.2851 1.2834 1.3449
3330 2006.11.10 08:33 modify 178 0.40 1.2851 1.2835 1.3449
3331 2006.11.10 09:00 modify 178 0.40 1.2851 1.2836 1.3449
3332 2006.11.10 09:01 modify 178 0.40 1.2851 1.2837 1.3449
3333 2006.11.10 09:01 modify 178 0.40 1.2851 1.2838 1.3449
3334 2006.11.10 09:04 modify 178 0.40 1.2851 1.2839 1.3449
3335 2006.11.10 09:04 modify 178 0.40 1.2851 1.2841 1.3449
3336 2006.11.10 09:13 modify 178 0.40 1.2851 1.2842 1.3449
3337 2006.11.10 09:16 modify 178 0.40 1.2851 1.2843 1.3449
3338 2006.11.10 09:17 modify 178 0.40 1.2851 1.2844 1.3449
3339 2006.11.10 09:17 modify 178 0.40 1.2851 1.2845 1.3449
3340 2006.11.10 09:20 modify 178 0.40 1.2851 1.2846 1.3449
3341 2006.11.10 09:20 modify 178 0.40 1.2851 1.2847 1.3449
3342 2006.11.10 09:31 modify 178 0.40 1.2851 1.2848 1.3449
3343 2006.11.10 09:31 modify 178 0.40 1.2851 1.2849 1.3449
3344 2006.11.10 09:37 modify 178 0.40 1.2851 1.2850 1.3449
3345 2006.11.10 09:37 modify 178 0.40 1.2851 1.2851 1.3449
3346 2006.11.10 10:26 modify 178 0.40 1.2851 1.2852 1.3449
3347 2006.11.10 10:27 modify 178 0.40 1.2851 1.2853 1.3449
3348 2006.11.10 10:29 modify 178 0.40 1.2851 1.2854 1.3449
3349 2006.11.10 10:30 modify 178 0.40 1.2851 1.2855 1.3449
3350 2006.11.10 10:30 modify 178 0.40 1.2851 1.2856 1.3449
3351 2006.11.10 10:52 modify 178 0.40 1.2851 1.2857 1.3449
3352 2006.11.10 10:52 modify 178 0.40 1.2851 1.2858 1.3449
3353 2006.11.10 10:54 modify 178 0.40 1.2851 1.2859 1.3449
3354 2006.11.10 10:54 modify 178 0.40 1.2851 1.2860 1.3449
3355 2006.11.10 10:54 modify 178 0.40 1.2851 1.2861 1.3449
3356 2006.11.10 10:54 modify 178 0.40 1.2851 1.2863 1.3449
3357 2006.11.10 10:55 modify 178 0.40 1.2851 1.2864 1.3449
3358 2006.11.10 10:55 modify 178 0.40 1.2851 1.2865 1.3449
3359 2006.11.10 10:55 modify 178 0.40 1.2851 1.2866 1.3449
3360 2006.11.10 10:57 modify 178 0.40 1.2851 1.2867 1.3449
3361 2006.11.10 10:57 modify 178 0.40 1.2851 1.2868 1.3449
3362 2006.11.10 10:57 modify 178 0.40 1.2851 1.2869 1.3449
3363 2006.11.10 10:57 modify 178 0.40 1.2851 1.2870 1.3449
3364 2006.11.10 10:58 modify 178 0.40 1.2851 1.2871 1.3449
3365 2006.11.10 10:58 modify 178 0.40 1.2851 1.2872 1.3449
3366 2006.11.10 11:01 modify 178 0.40 1.2851 1.2873 1.3449
3367 2006.11.10 11:03 modify 178 0.40 1.2851 1.2874 1.3449
3368 2006.11.10 11:04 modify 178 0.40 1.2851 1.2875 1.3449
3369 2006.11.10 11:05 modify 178 0.40 1.2851 1.2883 1.3449
3370 2006.11.10 11:05 modify 178 0.40 1.2851 1.2884 1.3449
3371 2006.11.10 11:11 s/l 178 0.40 1.2884 1.2884 1.3449 132.00 9020.51
3372 2006.11.10 11:11 buy 179 0.40 1.2886 1.2864 1.3484
3373 2006.11.10 11:11 modify 179 0.40 1.2886 1.2865 1.3484
3374 2006.11.10 11:11 modify 179 0.40 1.2886 1.2867 1.3484
3375 2006.11.10 11:12 modify 179 0.40 1.2886 1.2869 1.3484
3376 2006.11.10 11:17 modify 179 0.40 1.2886 1.2870 1.3484
3377 2006.11.10 11:18 modify 179 0.40 1.2886 1.2872 1.3484
3378 2006.11.10 11:18 modify 179 0.40 1.2886 1.2873 1.3484
3379 2006.11.10 11:46 s/l 179 0.40 1.2873 1.2873 1.3484 -52.00 8968.51
3380 2006.11.10 11:46 buy 180 0.40 1.2875 1.2853 1.3473
3381 2006.11.10 11:46 modify 180 0.40 1.2875 1.2854 1.3473
3382 2006.11.10 11:47 modify 180 0.40 1.2875 1.2856 1.3473
3383 2006.11.10 11:49 modify 180 0.40 1.2875 1.2857 1.3473
3384 2006.11.10 11:49 modify 180 0.40 1.2875 1.2858 1.3473
3385 2006.11.10 11:50 modify 180 0.40 1.2875 1.2860 1.3473
3386 2006.11.10 11:50 modify 180 0.40 1.2875 1.2861 1.3473
3387 2006.11.10 11:53 modify 180 0.40 1.2875 1.2862 1.3473
3388 2006.11.10 11:54 modify 180 0.40 1.2875 1.2863 1.3473
3389 2006.11.10 11:56 modify 180 0.40 1.2875 1.2864 1.3473
3390 2006.11.10 11:57 modify 180 0.40 1.2875 1.2866 1.3473
3391 2006.11.10 11:57 modify 180 0.40 1.2875 1.2867 1.3473
3392 2006.11.10 11:58 modify 180 0.40 1.2875 1.2868 1.3473
3393 2006.11.10 13:28 s/l 180 0.40 1.2868 1.2868 1.3473 -28.00 8940.51
3394 2006.11.10 13:28 buy 181 0.40 1.2870 1.2848 1.3468
3395 2006.11.10 13:28 modify 181 0.40 1.2870 1.2849 1.3468
3396 2006.11.10 13:28 modify 181 0.40 1.2870 1.2850 1.3468
3397 2006.11.10 13:29 modify 181 0.40 1.2870 1.2851 1.3468
3398 2006.11.10 13:29 modify 181 0.40 1.2870 1.2852 1.3468
3399 2006.11.10 13:29 modify 181 0.40 1.2870 1.2854 1.3468
3400 2006.11.10 13:29 modify 181 0.40 1.2870 1.2855 1.3468
3401 2006.11.10 13:44 modify 181 0.40 1.2870 1.2856 1.3468
3402 2006.11.10 13:48 modify 181 0.40 1.2870 1.2857 1.3468
3403 2006.11.10 13:48 modify 181 0.40 1.2870 1.2858 1.3468
3404 2006.11.10 13:51 modify 181 0.40 1.2870 1.2859 1.3468
3405 2006.11.10 13:56 modify 181 0.40 1.2870 1.2860 1.3468
3406 2006.11.10 13:59 modify 181 0.40 1.2870 1.2861 1.3468
3407 2006.11.10 14:00 modify 181 0.40 1.2870 1.2862 1.3468
3408 2006.11.10 14:05 modify 181 0.40 1.2870 1.2863 1.3468
3409 2006.11.10 15:11 s/l 181 0.40 1.2863 1.2863 1.3468 -28.00 8912.51
3410 2006.11.10 15:11 buy 182 0.40 1.2865 1.2843 1.3463
3411 2006.11.10 15:12 modify 182 0.40 1.2865 1.2844 1.3463
3412 2006.11.10 15:12 modify 182 0.40 1.2865 1.2845 1.3463
3413 2006.11.10 15:12 modify 182 0.40 1.2865 1.2846 1.3463
3414 2006.11.10 15:13 modify 182 0.40 1.2865 1.2847 1.3463
3415 2006.11.10 15:13 modify 182 0.40 1.2865 1.2848 1.3463
3416 2006.11.10 15:14 modify 182 0.40 1.2865 1.2849 1.3463
3417 2006.11.10 15:30 modify 182 0.40 1.2865 1.2850 1.3463
3418 2006.11.10 15:31 modify 182 0.40 1.2865 1.2851 1.3463
3419 2006.11.10 15:31 modify 182 0.40 1.2865 1.2852 1.3463
3420 2006.11.10 15:31 modify 182 0.40 1.2865 1.2853 1.3463
3421 2006.11.10 15:31 modify 182 0.40 1.2865 1.2854 1.3463
3422 2006.11.10 15:33 modify 182 0.40 1.2865 1.2855 1.3463
3423 2006.11.10 15:33 modify 182 0.40 1.2865 1.2856 1.3463
3424 2006.11.10 15:35 modify 182 0.40 1.2865 1.2858 1.3463
3425 2006.11.10 15:35 modify 182 0.40 1.2865 1.2859 1.3463
3426 2006.11.10 17:02 s/l 182 0.40 1.2859 1.2859 1.3463 -24.00 8888.51
3427 2006.11.10 17:02 buy 183 0.40 1.2861 1.2839 1.3459
3428 2006.11.10 17:02 modify 183 0.40 1.2861 1.2840 1.3459
3429 2006.11.10 17:02 modify 183 0.40 1.2861 1.2841 1.3459
3430 2006.11.10 17:03 modify 183 0.40 1.2861 1.2842 1.3459
3431 2006.11.10 17:22 modify 183 0.40 1.2861 1.2843 1.3459
3432 2006.11.10 17:22 modify 183 0.40 1.2861 1.2844 1.3459
3433 2006.11.10 17:22 modify 183 0.40 1.2861 1.2845 1.3459
3434 2006.11.10 17:22 modify 183 0.40 1.2861 1.2846 1.3459
3435 2006.11.10 17:23 modify 183 0.40 1.2861 1.2847 1.3459
3436 2006.11.10 17:38 modify 183 0.40 1.2861 1.2848 1.3459
3437 2006.11.10 17:38 modify 183 0.40 1.2861 1.2849 1.3459
3438 2006.11.10 17:45 modify 183 0.40 1.2861 1.2850 1.3459
3439 2006.11.10 20:41 s/l 183 0.40 1.2850 1.2850 1.3459 -44.00 8844.51
3440 2006.11.10 20:41 buy 184 0.40 1.2852 1.2830 1.3450
3441 2006.11.10 20:41 modify 184 0.40 1.2852 1.2831 1.3450
3442 2006.11.10 20:41 modify 184 0.40 1.2852 1.2832 1.3450
3443 2006.11.10 20:42 modify 184 0.40 1.2852 1.2833 1.3450
3444 2006.11.10 20:42 modify 184 0.40 1.2852 1.2834 1.3450
3445 2006.11.10 20:42 modify 184 0.40 1.2852 1.2835 1.3450
3446 2006.11.10 20:52 modify 184 0.40 1.2852 1.2836 1.3450
3447 2006.11.10 20:53 modify 184 0.40 1.2852 1.2837 1.3450
3448 2006.11.10 22:00 close 184 0.40 1.2847 1.2837 1.3450 -20.00 8824.51
3449 2006.11.10 22:00 sell 185 0.40 1.2847 1.2869 1.2249
3450 2006.11.10 22:00 modify 185 0.40 1.2847 1.2868 1.2249
3451 2006.11.10 22:21 modify 185 0.40 1.2847 1.2867 1.2249
3452 2006.11.13 02:03 modify 185 0.40 1.2847 1.2866 1.2249
3453 2006.11.13 02:44 s/l 185 0.40 1.2866 1.2866 1.2249 -74.01 8750.50
3454 2006.11.13 02:44 sell 186 0.40 1.2864 1.2886 1.2266
3455 2006.11.13 02:44 modify 186 0.40 1.2864 1.2885 1.2266
3456 2006.11.13 02:44 modify 186 0.40 1.2864 1.2884 1.2266
3457 2006.11.13 02:46 modify 186 0.40 1.2864 1.2882 1.2266
3458 2006.11.13 04:00 close 186 0.40 1.2876 1.2882 1.2266 -48.00 8702.50
3459 2006.11.13 04:00 buy 187 0.30 1.2876 1.2854 1.3474
3460 2006.11.13 04:00 modify 187 0.30 1.2876 1.2855 1.3474
3461 2006.11.13 06:50 modify 187 0.30 1.2876 1.2856 1.3474
3462 2006.11.13 07:17 modify 187 0.30 1.2876 1.2858 1.3474
3463 2006.11.13 07:17 modify 187 0.30 1.2876 1.2859 1.3474
3464 2006.11.13 07:18 modify 187 0.30 1.2876 1.2860 1.3474
3465 2006.11.13 09:34 s/l 187 0.30 1.2860 1.2860 1.3474 -48.00 8654.50
3466 2006.11.13 09:34 buy 188 0.30 1.2862 1.2840 1.3460
3467 2006.11.13 09:34 modify 188 0.30 1.2862 1.2841 1.3460
3468 2006.11.13 09:35 modify 188 0.30 1.2862 1.2842 1.3460
3469 2006.11.13 09:35 modify 188 0.30 1.2862 1.2844 1.3460
3470 2006.11.13 09:47 modify 188 0.30 1.2862 1.2845 1.3460
3471 2006.11.13 09:49 modify 188 0.30 1.2862 1.2846 1.3460
3472 2006.11.13 11:36 s/l 188 0.30 1.2846 1.2846 1.3460 -48.00 8606.50
3473 2006.11.13 11:36 buy 189 0.30 1.2847 1.2825 1.3445
3474 2006.11.13 11:36 modify 189 0.30 1.2847 1.2826 1.3445
3475 2006.11.13 11:36 modify 189 0.30 1.2847 1.2827 1.3445
3476 2006.11.13 11:36 modify 189 0.30 1.2847 1.2828 1.3445
3477 2006.11.13 11:36 modify 189 0.30 1.2847 1.2829 1.3445
3478 2006.11.13 11:37 modify 189 0.30 1.2847 1.2830 1.3445
3479 2006.11.13 11:42 modify 189 0.30 1.2847 1.2831 1.3445
3480 2006.11.13 12:00 close 189 0.30 1.2842 1.2831 1.3445 -15.00 8591.50
3481 2006.11.13 12:00 sell 190 0.30 1.2842 1.2864 1.2244
3482 2006.11.13 12:00 modify 190 0.30 1.2842 1.2863 1.2244
3483 2006.11.13 12:00 modify 190 0.30 1.2842 1.2862 1.2244
3484 2006.11.13 12:00 modify 190 0.30 1.2842 1.2861 1.2244
3485 2006.11.13 12:00 modify 190 0.30 1.2842 1.2860 1.2244
3486 2006.11.13 12:01 modify 190 0.30 1.2842 1.2859 1.2244
3487 2006.11.13 12:57 modify 190 0.30 1.2842 1.2858 1.2244
3488 2006.11.13 13:07 modify 190 0.30 1.2842 1.2857 1.2244
3489 2006.11.13 13:08 modify 190 0.30 1.2842 1.2855 1.2244
3490 2006.11.13 13:16 modify 190 0.30 1.2842 1.2854 1.2244
3491 2006.11.13 14:04 modify 190 0.30 1.2842 1.2853 1.2244
3492 2006.11.13 14:04 modify 190 0.30 1.2842 1.2851 1.2244
3493 2006.11.13 14:05 modify 190 0.30 1.2842 1.2850 1.2244
3494 2006.11.13 14:05 modify 190 0.30 1.2842 1.2849 1.2244
3495 2006.11.13 16:19 modify 190 0.30 1.2842 1.2848 1.2244
3496 2006.11.13 16:19 modify 190 0.30 1.2842 1.2847 1.2244
3497 2006.11.13 16:19 modify 190 0.30 1.2842 1.2846 1.2244
3498 2006.11.13 16:32 modify 190 0.30 1.2842 1.2845 1.2244
3499 2006.11.13 16:47 modify 190 0.30 1.2842 1.2844 1.2244
3500 2006.11.13 16:47 modify 190 0.30 1.2842 1.2843 1.2244
3501 2006.11.13 16:50 modify 190 0.30 1.2842 1.2842 1.2244
3502 2006.11.13 16:50 modify 190 0.30 1.2842 1.2841 1.2244
3503 2006.11.13 16:50 modify 190 0.30 1.2842 1.2840 1.2244
3504 2006.11.13 16:50 modify 190 0.30 1.2842 1.2838 1.2244
3505 2006.11.13 16:51 modify 190 0.30 1.2842 1.2836 1.2244
3506 2006.11.13 17:05 modify 190 0.30 1.2842 1.2835 1.2244
3507 2006.11.13 17:05 modify 190 0.30 1.2842 1.2833 1.2244
3508 2006.11.13 17:06 modify 190 0.30 1.2842 1.2831 1.2244
3509 2006.11.13 17:07 modify 190 0.30 1.2842 1.2830 1.2244
3510 2006.11.13 17:07 modify 190 0.30 1.2842 1.2829 1.2244
3511 2006.11.13 17:08 modify 190 0.30 1.2842 1.2828 1.2244
3512 2006.11.13 17:08 modify 190 0.30 1.2842 1.2827 1.2244
3513 2006.11.13 17:15 modify 190 0.30 1.2842 1.2825 1.2244
3514 2006.11.13 17:22 modify 190 0.30 1.2842 1.2824 1.2244
3515 2006.11.13 17:28 modify 190 0.30 1.2842 1.2823 1.2244
3516 2006.11.13 17:31 modify 190 0.30 1.2842 1.2822 1.2244
3517 2006.11.13 17:31 modify 190 0.30 1.2842 1.2821 1.2244
3518 2006.11.13 18:05 s/l 190 0.30 1.2821 1.2821 1.2244 63.00 8654.50
3519 2006.11.13 18:05 sell 191 0.30 1.2819 1.2841 1.2221
3520 2006.11.13 18:05 modify 191 0.30 1.2819 1.2840 1.2221
3521 2006.11.13 18:05 modify 191 0.30 1.2819 1.2839 1.2221
3522 2006.11.13 18:05 modify 191 0.30 1.2819 1.2838 1.2221
3523 2006.11.13 18:07 modify 191 0.30 1.2819 1.2837 1.2221
3524 2006.11.13 18:07 modify 191 0.30 1.2819 1.2836 1.2221
3525 2006.11.13 18:10 modify 191 0.30 1.2819 1.2834 1.2221
3526 2006.11.13 18:11 modify 191 0.30 1.2819 1.2833 1.2221
3527 2006.11.13 18:16 modify 191 0.30 1.2819 1.2832 1.2221
3528 2006.11.13 18:17 modify 191 0.30 1.2819 1.2831 1.2221
3529 2006.11.13 18:18 modify 191 0.30 1.2819 1.2830 1.2221
3530 2006.11.13 18:22 modify 191 0.30 1.2819 1.2829 1.2221
3531 2006.11.13 18:25 modify 191 0.30 1.2819 1.2828 1.2221
3532 2006.11.13 18:25 modify 191 0.30 1.2819 1.2827 1.2221
3533 2006.11.13 19:41 modify 191 0.30 1.2819 1.2826 1.2221
3534 2006.11.13 19:41 modify 191 0.30 1.2819 1.2825 1.2221
3535 2006.11.13 19:45 modify 191 0.30 1.2819 1.2824 1.2221
3536 2006.11.13 19:45 modify 191 0.30 1.2819 1.2823 1.2221
3537 2006.11.13 19:46 modify 191 0.30 1.2819 1.2822 1.2221
3538 2006.11.13 19:46 modify 191 0.30 1.2819 1.2821 1.2221
3539 2006.11.13 19:48 modify 191 0.30 1.2819 1.2820 1.2221
3540 2006.11.13 19:48 modify 191 0.30 1.2819 1.2819 1.2221
3541 2006.11.13 19:49 modify 191 0.30 1.2819 1.2818 1.2221
3542 2006.11.14 01:44 s/l 191 0.30 1.2818 1.2818 1.2221 4.49 8659.00
3543 2006.11.14 01:44 sell 192 0.30 1.2816 1.2838 1.2218
3544 2006.11.14 01:44 modify 192 0.30 1.2816 1.2836 1.2218
3545 2006.11.14 01:45 modify 192 0.30 1.2816 1.2835 1.2218
3546 2006.11.14 01:45 modify 192 0.30 1.2816 1.2834 1.2218
3547 2006.11.14 01:47 modify 192 0.30 1.2816 1.2832 1.2218
3548 2006.11.14 02:58 modify 192 0.30 1.2816 1.2831 1.2218
3549 2006.11.14 03:00 modify 192 0.30 1.2816 1.2830 1.2218
3550 2006.11.14 03:00 modify 192 0.30 1.2816 1.2829 1.2218
3551 2006.11.14 03:00 modify 192 0.30 1.2816 1.2828 1.2218
3552 2006.11.14 03:01 modify 192 0.30 1.2816 1.2827 1.2218
3553 2006.11.14 03:48 modify 192 0.30 1.2816 1.2826 1.2218
3554 2006.11.14 03:48 modify 192 0.30 1.2816 1.2825 1.2218
3555 2006.11.14 03:49 modify 192 0.30 1.2816 1.2824 1.2218
3556 2006.11.14 05:42 s/l 192 0.30 1.2824 1.2824 1.2218 -24.00 8635.00
3557 2006.11.14 05:42 sell 193 0.30 1.2822 1.2844 1.2224
3558 2006.11.14 05:42 modify 193 0.30 1.2822 1.2843 1.2224
3559 2006.11.14 05:43 modify 193 0.30 1.2822 1.2842 1.2224
3560 2006.11.14 05:43 modify 193 0.30 1.2822 1.2840 1.2224
3561 2006.11.14 05:45 modify 193 0.30 1.2822 1.2839 1.2224
3562 2006.11.14 05:59 modify 193 0.30 1.2822 1.2838 1.2224
3563 2006.11.14 09:28 modify 193 0.30 1.2822 1.2837 1.2224
3564 2006.11.14 09:28 modify 193 0.30 1.2822 1.2836 1.2224
3565 2006.11.14 09:29 modify 193 0.30 1.2822 1.2835 1.2224
3566 2006.11.14 09:55 s/l 193 0.30 1.2835 1.2835 1.2224 -39.00 8596.00
3567 2006.11.14 09:55 sell 194 0.30 1.2833 1.2855 1.2235
3568 2006.11.14 09:55 modify 194 0.30 1.2833 1.2854 1.2235
3569 2006.11.14 09:56 modify 194 0.30 1.2833 1.2853 1.2235
3570 2006.11.14 09:56 modify 194 0.30 1.2833 1.2852 1.2235
3571 2006.11.14 09:56 modify 194 0.30 1.2833 1.2851 1.2235
3572 2006.11.14 10:07 modify 194 0.30 1.2833 1.2850 1.2235
3573 2006.11.14 10:15 modify 194 0.30 1.2833 1.2849 1.2235
3574 2006.11.14 10:18 modify 194 0.30 1.2833 1.2848 1.2235
3575 2006.11.14 10:18 modify 194 0.30 1.2833 1.2847 1.2235
3576 2006.11.14 10:18 modify 194 0.30 1.2833 1.2845 1.2235
3577 2006.11.14 10:20 modify 194 0.30 1.2833 1.2844 1.2235
3578 2006.11.14 10:21 modify 194 0.30 1.2833 1.2843 1.2235
3579 2006.11.14 10:48 s/l 194 0.30 1.2843 1.2843 1.2235 -30.00 8566.00
3580 2006.11.14 10:48 sell 195 0.30 1.2841 1.2863 1.2243
3581 2006.11.14 10:48 modify 195 0.30 1.2841 1.2862 1.2243
3582 2006.11.14 10:49 modify 195 0.30 1.2841 1.2860 1.2243
3583 2006.11.14 10:54 modify 195 0.30 1.2841 1.2859 1.2243
3584 2006.11.14 10:55 modify 195 0.30 1.2841 1.2858 1.2243
3585 2006.11.14 10:57 modify 195 0.30 1.2841 1.2857 1.2243
3586 2006.11.14 10:58 modify 195 0.30 1.2841 1.2856 1.2243
3587 2006.11.14 10:58 modify 195 0.30 1.2841 1.2854 1.2243
3588 2006.11.14 11:40 modify 195 0.30 1.2841 1.2853 1.2243
3589 2006.11.14 11:40 modify 195 0.30 1.2841 1.2852 1.2243
3590 2006.11.14 11:40 modify 195 0.30 1.2841 1.2850 1.2243
3591 2006.11.14 11:40 modify 195 0.30 1.2841 1.2849 1.2243
3592 2006.11.14 12:00 modify 195 0.30 1.2841 1.2848 1.2243
3593 2006.11.14 12:00 modify 195 0.30 1.2841 1.2847 1.2243
3594 2006.11.14 12:05 modify 195 0.30 1.2841 1.2846 1.2243
3595 2006.11.14 12:07 modify 195 0.30 1.2841 1.2845 1.2243
3596 2006.11.14 12:54 modify 195 0.30 1.2841 1.2844 1.2243
3597 2006.11.14 13:00 modify 195 0.30 1.2841 1.2843 1.2243
3598 2006.11.14 13:00 modify 195 0.30 1.2841 1.2841 1.2243
3599 2006.11.14 13:00 modify 195 0.30 1.2841 1.2840 1.2243
3600 2006.11.14 13:16 modify 195 0.30 1.2841 1.2838 1.2243
3601 2006.11.14 13:19 modify 195 0.30 1.2841 1.2837 1.2243
3602 2006.11.14 13:20 modify 195 0.30 1.2841 1.2836 1.2243
3603 2006.11.14 13:20 modify 195 0.30 1.2841 1.2835 1.2243
3604 2006.11.14 15:21 s/l 195 0.30 1.2835 1.2835 1.2243 18.00 8584.00
3605 2006.11.14 15:21 sell 196 0.30 1.2833 1.2855 1.2235
3606 2006.11.14 15:22 modify 196 0.30 1.2833 1.2854 1.2235
3607 2006.11.14 15:22 modify 196 0.30 1.2833 1.2853 1.2235
3608 2006.11.14 15:23 modify 196 0.30 1.2833 1.2852 1.2235
3609 2006.11.14 15:23 modify 196 0.30 1.2833 1.2851 1.2235
3610 2006.11.14 15:24 modify 196 0.30 1.2833 1.2850 1.2235
3611 2006.11.14 15:25 modify 196 0.30 1.2833 1.2849 1.2235
3612 2006.11.14 15:26 modify 196 0.30 1.2833 1.2848 1.2235
3613 2006.11.14 15:30 s/l 196 0.30 1.2848 1.2848 1.2235 -45.00 8539.00
3614 2006.11.14 15:30 sell 197 0.30 1.2847 1.2869 1.2249
3615 2006.11.14 15:30 modify 197 0.30 1.2847 1.2868 1.2249
3616 2006.11.14 15:30 modify 197 0.30 1.2847 1.2867 1.2249
3617 2006.11.14 15:30 modify 197 0.30 1.2847 1.2866 1.2249
3618 2006.11.14 15:30 modify 197 0.30 1.2847 1.2865 1.2249
3619 2006.11.14 15:30 modify 197 0.30 1.2847 1.2864 1.2249
3620 2006.11.14 16:00 close 197 0.30 1.2862 1.2864 1.2249 -45.00 8494.00
3621 2006.11.14 16:00 buy 198 0.30 1.2862 1.2840 1.3460
3622 2006.11.14 16:00 modify 198 0.30 1.2862 1.2843 1.3460
3623 2006.11.14 16:00 modify 198 0.30 1.2862 1.2845 1.3460
3624 2006.11.14 16:00 modify 198 0.30 1.2862 1.2847 1.3460
3625 2006.11.14 16:01 modify 198 0.30 1.2862 1.2848 1.3460
3626 2006.11.14 16:05 modify 198 0.30 1.2862 1.2849 1.3460
3627 2006.11.14 16:05 modify 198 0.30 1.2862 1.2850 1.3460
3628 2006.11.14 16:30 s/l 198 0.30 1.2850 1.2850 1.3460 -36.00 8458.00
3629 2006.11.14 16:30 buy 199 0.30 1.2852 1.2830 1.3450
3630 2006.11.14 16:30 modify 199 0.30 1.2852 1.2831 1.3450
3631 2006.11.14 16:31 modify 199 0.30 1.2852 1.2832 1.3450
3632 2006.11.14 16:32 modify 199 0.30 1.2852 1.2833 1.3450
3633 2006.11.14 17:03 s/l 199 0.30 1.2833 1.2833 1.3450 -57.00 8401.00
3634 2006.11.14 17:03 buy 200 0.30 1.2835 1.2813 1.3433
3635 2006.11.14 17:03 modify 200 0.30 1.2835 1.2814 1.3433
3636 2006.11.14 17:09 s/l 200 0.30 1.2814 1.2814 1.3433 -63.00 8338.00
3637 2006.11.14 17:09 buy 201 0.30 1.2816 1.2794 1.3414
3638 2006.11.14 17:09 modify 201 0.30 1.2816 1.2796 1.3414
3639 2006.11.14 17:12 s/l 201 0.30 1.2796 1.2796 1.3414 -60.00 8278.00
3640 2006.11.14 17:12 buy 202 0.30 1.2798 1.2776 1.3396
3641 2006.11.14 17:12 modify 202 0.30 1.2798 1.2777 1.3396
3642 2006.11.14 17:13 modify 202 0.30 1.2798 1.2778 1.3396
3643 2006.11.14 17:14 modify 202 0.30 1.2798 1.2779 1.3396
3644 2006.11.14 17:14 modify 202 0.30 1.2798 1.2780 1.3396
3645 2006.11.14 17:14 modify 202 0.30 1.2798 1.2781 1.3396
3646 2006.11.14 17:14 modify 202 0.30 1.2798 1.2782 1.3396
3647 2006.11.14 17:14 modify 202 0.30 1.2798 1.2783 1.3396
3648 2006.11.14 17:15 modify 202 0.30 1.2798 1.2784 1.3396
3649 2006.11.14 17:16 modify 202 0.30 1.2798 1.2785 1.3396
3650 2006.11.14 17:16 modify 202 0.30 1.2798 1.2786 1.3396
3651 2006.11.14 17:17 modify 202 0.30 1.2798 1.2787 1.3396
3652 2006.11.14 17:17 modify 202 0.30 1.2798 1.2788 1.3396
3653 2006.11.14 17:18 modify 202 0.30 1.2798 1.2790 1.3396
3654 2006.11.14 17:18 modify 202 0.30 1.2798 1.2791 1.3396
3655 2006.11.14 17:19 modify 202 0.30 1.2798 1.2792 1.3396
3656 2006.11.14 17:19 modify 202 0.30 1.2798 1.2793 1.3396
3657 2006.11.14 17:19 modify 202 0.30 1.2798 1.2794 1.3396
3658 2006.11.14 17:19 modify 202 0.30 1.2798 1.2795 1.3396
3659 2006.11.14 18:00 close 202 0.30 1.2811 1.2795 1.3396 39.00 8317.00
3660 2006.11.14 18:00 sell 203 0.30 1.2811 1.2833 1.2213
3661 2006.11.14 18:00 modify 203 0.30 1.2811 1.2832 1.2213
3662 2006.11.14 18:00 modify 203 0.30 1.2811 1.2829 1.2213
3663 2006.11.14 18:11 modify 203 0.30 1.2811 1.2828 1.2213
3664 2006.11.14 18:11 modify 203 0.30 1.2811 1.2827 1.2213
3665 2006.11.14 18:11 modify 203 0.30 1.2811 1.2826 1.2213
3666 2006.11.14 18:12 modify 203 0.30 1.2811 1.2825 1.2213
3667 2006.11.14 18:13 modify 203 0.30 1.2811 1.2823 1.2213
3668 2006.11.14 18:13 modify 203 0.30 1.2811 1.2822 1.2213
3669 2006.11.14 21:13 s/l 203 0.30 1.2822 1.2822 1.2213 -33.00 8284.00
3670 2006.11.14 21:13 sell 204 0.30 1.2821 1.2843 1.2223
3671 2006.11.14 21:13 modify 204 0.30 1.2821 1.2842 1.2223
3672 2006.11.14 21:14 modify 204 0.30 1.2821 1.2841 1.2223
3673 2006.11.14 23:05 modify 204 0.30 1.2821 1.2840 1.2223
3674 2006.11.14 23:07 modify 204 0.30 1.2821 1.2839 1.2223
3675 2006.11.14 23:10 modify 204 0.30 1.2821 1.2838 1.2223
3676 2006.11.14 23:10 modify 204 0.30 1.2821 1.2836 1.2223
3677 2006.11.14 23:11 modify 204 0.30 1.2821 1.2835 1.2223
3678 2006.11.14 23:12 modify 204 0.30 1.2821 1.2834 1.2223
3679 2006.11.14 23:13 modify 204 0.30 1.2821 1.2833 1.2223
3680 2006.11.14 23:13 modify 204 0.30 1.2821 1.2832 1.2223
3681 2006.11.14 23:13 modify 204 0.30 1.2821 1.2831 1.2223
3682 2006.11.14 23:13 modify 204 0.30 1.2821 1.2830 1.2223
3683 2006.11.15 00:03 modify 204 0.30 1.2821 1.2829 1.2223
3684 2006.11.15 00:05 modify 204 0.30 1.2821 1.2828 1.2223
3685 2006.11.15 08:17 modify 204 0.30 1.2821 1.2827 1.2223
3686 2006.11.15 08:19 modify 204 0.30 1.2821 1.2825 1.2223
3687 2006.11.15 08:19 modify 204 0.30 1.2821 1.2824 1.2223
3688 2006.11.15 08:21 modify 204 0.30 1.2821 1.2822 1.2223
3689 2006.11.15 09:25 s/l 204 0.30 1.2822 1.2822 1.2223 -1.51 8282.49
3690 2006.11.15 09:25 sell 205 0.30 1.2820 1.2842 1.2222
3691 2006.11.15 09:25 modify 205 0.30 1.2820 1.2841 1.2222
3692 2006.11.15 09:50 modify 205 0.30 1.2820 1.2840 1.2222
3693 2006.11.15 11:35 modify 205 0.30 1.2820 1.2838 1.2222
3694 2006.11.15 11:35 modify 205 0.30 1.2820 1.2837 1.2222
3695 2006.11.15 11:36 modify 205 0.30 1.2820 1.2836 1.2222
3696 2006.11.15 11:36 modify 205 0.30 1.2820 1.2835 1.2222
3697 2006.11.15 11:36 modify 205 0.30 1.2820 1.2834 1.2222
3698 2006.11.15 11:36 modify 205 0.30 1.2820 1.2833 1.2222
3699 2006.11.15 11:36 modify 205 0.30 1.2820 1.2832 1.2222
3700 2006.11.15 11:37 modify 205 0.30 1.2820 1.2831 1.2222
3701 2006.11.15 11:37 modify 205 0.30 1.2820 1.2830 1.2222
3702 2006.11.15 11:37 modify 205 0.30 1.2820 1.2829 1.2222
3703 2006.11.15 11:37 modify 205 0.30 1.2820 1.2828 1.2222
3704 2006.11.15 11:37 modify 205 0.30 1.2820 1.2827 1.2222
3705 2006.11.15 12:15 modify 205 0.30 1.2820 1.2826 1.2222
3706 2006.11.15 12:15 modify 205 0.30 1.2820 1.2825 1.2222
3707 2006.11.15 12:19 modify 205 0.30 1.2820 1.2824 1.2222
3708 2006.11.15 12:19 modify 205 0.30 1.2820 1.2823 1.2222
3709 2006.11.15 12:21 modify 205 0.30 1.2820 1.2822 1.2222
3710 2006.11.15 12:26 modify 205 0.30 1.2820 1.2821 1.2222
3711 2006.11.15 12:27 modify 205 0.30 1.2820 1.2820 1.2222
3712 2006.11.15 12:31 modify 205 0.30 1.2820 1.2819 1.2222
3713 2006.11.15 12:31 modify 205 0.30 1.2820 1.2818 1.2222
3714 2006.11.15 12:31 modify 205 0.30 1.2820 1.2817 1.2222
3715 2006.11.15 12:32 modify 205 0.30 1.2820 1.2816 1.2222
3716 2006.11.15 12:32 modify 205 0.30 1.2820 1.2815 1.2222
3717 2006.11.15 12:38 modify 205 0.30 1.2820 1.2814 1.2222
3718 2006.11.15 12:38 modify 205 0.30 1.2820 1.2812 1.2222
3719 2006.11.15 12:38 modify 205 0.30 1.2820 1.2811 1.2222
3720 2006.11.15 12:38 modify 205 0.30 1.2820 1.2809 1.2222
3721 2006.11.15 12:39 modify 205 0.30 1.2820 1.2808 1.2222
3722 2006.11.15 12:39 modify 205 0.30 1.2820 1.2807 1.2222
3723 2006.11.15 12:59 modify 205 0.30 1.2820 1.2806 1.2222
3724 2006.11.15 12:59 modify 205 0.30 1.2820 1.2804 1.2222
3725 2006.11.15 13:04 modify 205 0.30 1.2820 1.2803 1.2222
3726 2006.11.15 13:06 modify 205 0.30 1.2820 1.2802 1.2222
3727 2006.11.15 13:06 modify 205 0.30 1.2820 1.2801 1.2222
3728 2006.11.15 13:06 modify 205 0.30 1.2820 1.2800 1.2222
3729 2006.11.15 13:07 modify 205 0.30 1.2820 1.2799 1.2222
3730 2006.11.15 15:28 s/l 205 0.30 1.2799 1.2799 1.2222 63.00 8345.49
3731 2006.11.15 15:28 sell 206 0.30 1.2797 1.2819 1.2199
3732 2006.11.15 15:29 modify 206 0.30 1.2797 1.2818 1.2199
3733 2006.11.15 15:29 modify 206 0.30 1.2797 1.2817 1.2199
3734 2006.11.15 15:30 modify 206 0.30 1.2797 1.2816 1.2199
3735 2006.11.15 15:30 modify 206 0.30 1.2797 1.2815 1.2199
3736 2006.11.15 15:30 modify 206 0.30 1.2797 1.2814 1.2199
3737 2006.11.15 15:30 modify 206 0.30 1.2797 1.2813 1.2199
3738 2006.11.15 15:30 modify 206 0.30 1.2797 1.2812 1.2199
3739 2006.11.15 15:30 modify 206 0.30 1.2797 1.2811 1.2199
3740 2006.11.15 15:30 modify 206 0.30 1.2797 1.2810 1.2199
3741 2006.11.15 15:30 modify 206 0.30 1.2797 1.2809 1.2199
3742 2006.11.15 15:33 modify 206 0.30 1.2797 1.2808 1.2199
3743 2006.11.15 15:33 modify 206 0.30 1.2797 1.2806 1.2199
3744 2006.11.15 15:33 modify 206 0.30 1.2797 1.2804 1.2199
3745 2006.11.15 15:33 modify 206 0.30 1.2797 1.2802 1.2199
3746 2006.11.15 15:35 modify 206 0.30 1.2797 1.2801 1.2199
3747 2006.11.15 15:35 modify 206 0.30 1.2797 1.2799 1.2199
3748 2006.11.15 15:36 modify 206 0.30 1.2797 1.2798 1.2199
3749 2006.11.15 15:37 modify 206 0.30 1.2797 1.2795 1.2199
3750 2006.11.15 15:37 modify 206 0.30 1.2797 1.2794 1.2199
3751 2006.11.15 15:51 s/l 206 0.30 1.2794 1.2794 1.2199 9.00 8354.49
3752 2006.11.15 15:51 sell 207 0.30 1.2793 1.2815 1.2195
3753 2006.11.15 15:51 modify 207 0.30 1.2793 1.2814 1.2195
3754 2006.11.15 15:52 modify 207 0.30 1.2793 1.2813 1.2195
3755 2006.11.15 15:54 modify 207 0.30 1.2793 1.2812 1.2195
3756 2006.11.15 15:57 modify 207 0.30 1.2793 1.2811 1.2195
3757 2006.11.15 15:58 modify 207 0.30 1.2793 1.2810 1.2195
3758 2006.11.15 15:58 modify 207 0.30 1.2793 1.2809 1.2195
3759 2006.11.15 17:07 s/l 207 0.30 1.2809 1.2809 1.2195 -48.00 8306.49
3760 2006.11.15 17:07 sell 208 0.30 1.2807 1.2829 1.2209
3761 2006.11.15 17:07 modify 208 0.30 1.2807 1.2827 1.2209
3762 2006.11.15 17:08 modify 208 0.30 1.2807 1.2826 1.2209
3763 2006.11.15 17:51 modify 208 0.30 1.2807 1.2825 1.2209
3764 2006.11.15 17:52 modify 208 0.30 1.2807 1.2824 1.2209
3765 2006.11.15 17:52 modify 208 0.30 1.2807 1.2823 1.2209
3766 2006.11.15 17:53 modify 208 0.30 1.2807 1.2822 1.2209
3767 2006.11.15 17:53 modify 208 0.30 1.2807 1.2821 1.2209
3768 2006.11.15 21:00 modify 208 0.30 1.2807 1.2818 1.2209
3769 2006.11.15 21:01 modify 208 0.30 1.2807 1.2817 1.2209
3770 2006.11.15 21:05 s/l 208 0.30 1.2817 1.2817 1.2209 -30.00 8276.49
3771 2006.11.15 21:05 sell 209 0.30 1.2815 1.2837 1.2217
3772 2006.11.15 21:05 modify 209 0.30 1.2815 1.2836 1.2217
3773 2006.11.15 21:05 modify 209 0.30 1.2815 1.2835 1.2217
3774 2006.11.15 21:05 modify 209 0.30 1.2815 1.2834 1.2217
3775 2006.11.15 23:00 close 209 0.30 1.2828 1.2834 1.2217 -39.00 8237.49
3776 2006.11.15 23:00 buy 210 0.30 1.2828 1.2806 1.3426
3777 2006.11.15 23:19 modify 210 0.30 1.2828 1.2807 1.3426
3778 2006.11.15 23:23 modify 210 0.30 1.2828 1.2808 1.3426
3779 2006.11.15 23:40 modify 210 0.30 1.2828 1.2809 1.3426
3780 2006.11.15 23:43 modify 210 0.30 1.2828 1.2810 1.3426
3781 2006.11.16 00:08 modify 210 0.30 1.2828 1.2811 1.3426
3782 2006.11.16 00:08 modify 210 0.30 1.2828 1.2812 1.3426
3783 2006.11.16 00:09 modify 210 0.30 1.2828 1.2813 1.3426
3784 2006.11.16 00:11 modify 210 0.30 1.2828 1.2814 1.3426
3785 2006.11.16 08:40 s/l 210 0.30 1.2814 1.2814 1.3426 -48.28 8189.21
3786 2006.11.16 08:40 buy 211 0.30 1.2816 1.2794 1.3414
3787 2006.11.16 08:42 modify 211 0.30 1.2816 1.2795 1.3414
3788 2006.11.16 08:42 modify 211 0.30 1.2816 1.2796 1.3414
3789 2006.11.16 08:53 modify 211 0.30 1.2816 1.2797 1.3414
3790 2006.11.16 08:53 modify 211 0.30 1.2816 1.2799 1.3414
3791 2006.11.16 08:54 modify 211 0.30 1.2816 1.2800 1.3414
3792 2006.11.16 08:54 modify 211 0.30 1.2816 1.2801 1.3414
3793 2006.11.16 08:56 modify 211 0.30 1.2816 1.2802 1.3414
3794 2006.11.16 08:57 modify 211 0.30 1.2816 1.2803 1.3414
3795 2006.11.16 08:57 modify 211 0.30 1.2816 1.2804 1.3414
3796 2006.11.16 09:02 modify 211 0.30 1.2816 1.2805 1.3414
3797 2006.11.16 09:04 modify 211 0.30 1.2816 1.2806 1.3414
3798 2006.11.16 09:04 modify 211 0.30 1.2816 1.2807 1.3414
3799 2006.11.16 11:00 s/l 211 0.30 1.2807 1.2807 1.3414 -27.00 8162.21
3800 2006.11.16 11:00 buy 212 0.30 1.2809 1.2787 1.3407
3801 2006.11.16 11:04 modify 212 0.30 1.2809 1.2788 1.3407
3802 2006.11.16 11:04 modify 212 0.30 1.2809 1.2789 1.3407
3803 2006.11.16 11:09 modify 212 0.30 1.2809 1.2790 1.3407
3804 2006.11.16 11:10 modify 212 0.30 1.2809 1.2791 1.3407
3805 2006.11.16 11:30 modify 212 0.30 1.2809 1.2794 1.3407
3806 2006.11.16 12:00 close 212 0.30 1.2807 1.2794 1.3407 -6.00 8156.21
3807 2006.11.16 12:00 sell 213 0.30 1.2807 1.2829 1.2209
3808 2006.11.16 12:00 modify 213 0.30 1.2807 1.2828 1.2209
3809 2006.11.16 12:00 modify 213 0.30 1.2807 1.2827 1.2209
3810 2006.11.16 12:00 modify 213 0.30 1.2807 1.2826 1.2209
3811 2006.11.16 12:01 modify 213 0.30 1.2807 1.2825 1.2209
3812 2006.11.16 12:03 modify 213 0.30 1.2807 1.2824 1.2209
3813 2006.11.16 12:03 modify 213 0.30 1.2807 1.2822 1.2209
3814 2006.11.16 12:03 modify 213 0.30 1.2807 1.2820 1.2209
3815 2006.11.16 15:30 s/l 213 0.30 1.2820 1.2820 1.2209 -39.00 8117.21
3816 2006.11.16 15:30 sell 214 0.30 1.2818 1.2840 1.2220
3817 2006.11.16 15:30 s/l 214 0.30 1.2840 1.2840 1.2220 -66.00 8051.21
3818 2006.11.16 15:30 sell 215 0.30 1.2838 1.2860 1.2240
3819 2006.11.16 15:30 modify 215 0.30 1.2838 1.2859 1.2240
3820 2006.11.16 15:30 modify 215 0.30 1.2838 1.2858 1.2240
3821 2006.11.16 15:30 modify 215 0.30 1.2838 1.2856 1.2240
3822 2006.11.16 15:30 modify 215 0.30 1.2838 1.2855 1.2240
3823 2006.11.16 15:30 modify 215 0.30 1.2838 1.2852 1.2240
3824 2006.11.16 15:31 modify 215 0.30 1.2838 1.2851 1.2240
3825 2006.11.16 15:31 modify 215 0.30 1.2838 1.2850 1.2240
3826 2006.11.16 15:31 modify 215 0.30 1.2838 1.2848 1.2240
3827 2006.11.16 15:31 modify 215 0.30 1.2838 1.2846 1.2240
3828 2006.11.16 15:32 modify 215 0.30 1.2838 1.2845 1.2240
3829 2006.11.16 15:35 modify 215 0.30 1.2838 1.2844 1.2240
3830 2006.11.16 15:35 modify 215 0.30 1.2838 1.2843 1.2240
3831 2006.11.16 15:35 modify 215 0.30 1.2838 1.2842 1.2240
3832 2006.11.16 15:35 modify 215 0.30 1.2838 1.2841 1.2240
3833 2006.11.16 15:35 modify 215 0.30 1.2838 1.2840 1.2240
3834 2006.11.16 15:35 modify 215 0.30 1.2838 1.2839 1.2240
3835 2006.11.16 15:35 modify 215 0.30 1.2838 1.2837 1.2240
3836 2006.11.16 15:45 modify 215 0.30 1.2838 1.2836 1.2240
3837 2006.11.16 15:52 modify 215 0.30 1.2838 1.2835 1.2240
3838 2006.11.16 15:52 modify 215 0.30 1.2838 1.2834 1.2240
3839 2006.11.16 15:53 modify 215 0.30 1.2838 1.2833 1.2240
3840 2006.11.16 15:54 modify 215 0.30 1.2838 1.2831 1.2240
3841 2006.11.16 15:54 modify 215 0.30 1.2838 1.2829 1.2240
3842 2006.11.16 16:01 modify 215 0.30 1.2838 1.2828 1.2240
3843 2006.11.16 16:01 modify 215 0.30 1.2838 1.2827 1.2240
3844 2006.11.16 16:01 modify 215 0.30 1.2838 1.2825 1.2240
3845 2006.11.16 16:01 modify 215 0.30 1.2838 1.2822 1.2240
3846 2006.11.16 16:01 modify 215 0.30 1.2838 1.2821 1.2240
3847 2006.11.16 16:01 modify 215 0.30 1.2838 1.2818 1.2240
3848 2006.11.16 16:01 modify 215 0.30 1.2838 1.2815 1.2240
3849 2006.11.16 16:22 s/l 215 0.30 1.2815 1.2815 1.2240 69.00 8120.21
3850 2006.11.16 16:22 sell 216 0.30 1.2813 1.2835 1.2215
3851 2006.11.16 16:22 modify 216 0.30 1.2813 1.2834 1.2215
3852 2006.11.16 16:22 modify 216 0.30 1.2813 1.2833 1.2215
3853 2006.11.16 16:23 modify 216 0.30 1.2813 1.2832 1.2215
3854 2006.11.16 16:29 modify 216 0.30 1.2813 1.2831 1.2215
3855 2006.11.16 16:29 modify 216 0.30 1.2813 1.2830 1.2215
3856 2006.11.16 16:31 modify 216 0.30 1.2813 1.2829 1.2215
3857 2006.11.16 16:31 modify 216 0.30 1.2813 1.2828 1.2215
3858 2006.11.16 17:04 modify 216 0.30 1.2813 1.2827 1.2215
3859 2006.11.16 17:05 modify 216 0.30 1.2813 1.2826 1.2215
3860 2006.11.16 17:05 modify 216 0.30 1.2813 1.2825 1.2215
3861 2006.11.16 17:05 modify 216 0.30 1.2813 1.2823 1.2215
3862 2006.11.16 17:14 modify 216 0.30 1.2813 1.2822 1.2215
3863 2006.11.16 17:33 modify 216 0.30 1.2813 1.2819 1.2215
3864 2006.11.16 19:13 modify 216 0.30 1.2813 1.2818 1.2215
3865 2006.11.16 19:13 modify 216 0.30 1.2813 1.2816 1.2215
3866 2006.11.16 19:13 modify 216 0.30 1.2813 1.2814 1.2215
3867 2006.11.16 19:13 modify 216 0.30 1.2813 1.2812 1.2215
3868 2006.11.16 19:13 modify 216 0.30 1.2813 1.2808 1.2215
3869 2006.11.16 19:15 modify 216 0.30 1.2813 1.2807 1.2215
3870 2006.11.16 19:15 modify 216 0.30 1.2813 1.2805 1.2215
3871 2006.11.17 03:48 modify 216 0.30 1.2813 1.2804 1.2215
3872 2006.11.17 05:50 modify 216 0.30 1.2813 1.2803 1.2215
3873 2006.11.17 06:12 modify 216 0.30 1.2813 1.2802 1.2215
3874 2006.11.17 06:14 modify 216 0.30 1.2813 1.2801 1.2215
3875 2006.11.17 06:14 modify 216 0.30 1.2813 1.2800 1.2215
3876 2006.11.17 06:16 modify 216 0.30 1.2813 1.2799 1.2215
3877 2006.11.17 06:16 modify 216 0.30 1.2813 1.2798 1.2215
3878 2006.11.17 06:16 modify 216 0.30 1.2813 1.2797 1.2215
3879 2006.11.17 06:20 modify 216 0.30 1.2813 1.2795 1.2215
3880 2006.11.17 06:51 modify 216 0.30 1.2813 1.2794 1.2215
3881 2006.11.17 07:33 modify 216 0.30 1.2813 1.2793 1.2215
3882 2006.11.17 07:34 modify 216 0.30 1.2813 1.2792 1.2215
3883 2006.11.17 07:34 modify 216 0.30 1.2813 1.2791 1.2215
3884 2006.11.17 07:43 modify 216 0.30 1.2813 1.2790 1.2215
3885 2006.11.17 07:43 modify 216 0.30 1.2813 1.2789 1.2215
3886 2006.11.17 07:46 modify 216 0.30 1.2813 1.2788 1.2215
3887 2006.11.17 07:46 modify 216 0.30 1.2813 1.2787 1.2215
3888 2006.11.17 07:53 modify 216 0.30 1.2813 1.2786 1.2215
3889 2006.11.17 07:54 modify 216 0.30 1.2813 1.2785 1.2215
3890 2006.11.17 08:06 modify 216 0.30 1.2813 1.2784 1.2215
3891 2006.11.17 09:11 s/l 216 0.30 1.2784 1.2784 1.2215 88.49 8208.70
3892 2006.11.17 09:11 sell 217 0.30 1.2782 1.2804 1.2184
3893 2006.11.17 09:12 modify 217 0.30 1.2782 1.2803 1.2184
3894 2006.11.17 09:12 modify 217 0.30 1.2782 1.2802 1.2184
3895 2006.11.17 09:12 modify 217 0.30 1.2782 1.2801 1.2184
3896 2006.11.17 09:17 modify 217 0.30 1.2782 1.2800 1.2184
3897 2006.11.17 09:59 modify 217 0.30 1.2782 1.2799 1.2184
3898 2006.11.17 10:00 modify 217 0.30 1.2782 1.2798 1.2184
3899 2006.11.17 10:00 modify 217 0.30 1.2782 1.2797 1.2184
3900 2006.11.17 10:00 modify 217 0.30 1.2782 1.2796 1.2184
3901 2006.11.17 10:00 modify 217 0.30 1.2782 1.2795 1.2184
3902 2006.11.17 10:00 modify 217 0.30 1.2782 1.2794 1.2184
3903 2006.11.17 10:15 s/l 217 0.30 1.2794 1.2794 1.2184 -36.00 8172.70
3904 2006.11.17 10:15 sell 218 0.30 1.2793 1.2815 1.2195
3905 2006.11.17 10:16 modify 218 0.30 1.2793 1.2814 1.2195
3906 2006.11.17 10:17 modify 218 0.30 1.2793 1.2813 1.2195
3907 2006.11.17 10:30 modify 218 0.30 1.2793 1.2812 1.2195
3908 2006.11.17 10:31 modify 218 0.30 1.2793 1.2811 1.2195
3909 2006.11.17 10:49 modify 218 0.30 1.2793 1.2810 1.2195
3910 2006.11.17 10:53 modify 218 0.30 1.2793 1.2809 1.2195
3911 2006.11.17 11:04 modify 218 0.30 1.2793 1.2808 1.2195
3912 2006.11.17 11:04 modify 218 0.30 1.2793 1.2807 1.2195
3913 2006.11.17 11:04 modify 218 0.30 1.2793 1.2806 1.2195
3914 2006.11.17 11:06 modify 218 0.30 1.2793 1.2805 1.2195
3915 2006.11.17 11:07 modify 218 0.30 1.2793 1.2804 1.2195
3916 2006.11.17 11:09 modify 218 0.30 1.2793 1.2803 1.2195
3917 2006.11.17 11:09 modify 218 0.30 1.2793 1.2802 1.2195
3918 2006.11.17 11:13 modify 218 0.30 1.2793 1.2801 1.2195
3919 2006.11.17 11:13 modify 218 0.30 1.2793 1.2800 1.2195
3920 2006.11.17 11:14 modify 218 0.30 1.2793 1.2799 1.2195
3921 2006.11.17 11:26 modify 218 0.30 1.2793 1.2798 1.2195
3922 2006.11.17 11:53 modify 218 0.30 1.2793 1.2797 1.2195
3923 2006.11.17 11:54 modify 218 0.30 1.2793 1.2796 1.2195
3924 2006.11.17 11:54 modify 218 0.30 1.2793 1.2795 1.2195
3925 2006.11.17 11:55 modify 218 0.30 1.2793 1.2794 1.2195
3926 2006.11.17 11:55 modify 218 0.30 1.2793 1.2793 1.2195
3927 2006.11.17 13:20 modify 218 0.30 1.2793 1.2792 1.2195
3928 2006.11.17 13:37 modify 218 0.30 1.2793 1.2791 1.2195
3929 2006.11.17 13:43 modify 218 0.30 1.2793 1.2790 1.2195
3930 2006.11.17 13:44 modify 218 0.30 1.2793 1.2789 1.2195
3931 2006.11.17 13:44 modify 218 0.30 1.2793 1.2787 1.2195
3932 2006.11.17 15:30 s/l 218 0.30 1.2787 1.2787 1.2195 18.00 8190.70
3933 2006.11.17 15:30 sell 219 0.30 1.2785 1.2807 1.2187
3934 2006.11.17 15:30 modify 219 0.30 1.2785 1.2806 1.2187
3935 2006.11.17 15:30 modify 219 0.30 1.2785 1.2805 1.2187
3936 2006.11.17 15:30 modify 219 0.30 1.2785 1.2804 1.2187
3937 2006.11.17 15:31 modify 219 0.30 1.2785 1.2801 1.2187
3938 2006.11.17 15:31 modify 219 0.30 1.2785 1.2800 1.2187
3939 2006.11.17 15:31 modify 219 0.30 1.2785 1.2799 1.2187
3940 2006.11.17 15:31 modify 219 0.30 1.2785 1.2798 1.2187
3941 2006.11.17 15:31 modify 219 0.30 1.2785 1.2797 1.2187
3942 2006.11.17 15:32 modify 219 0.30 1.2785 1.2796 1.2187
3943 2006.11.17 15:40 modify 219 0.30 1.2785 1.2795 1.2187
3944 2006.11.17 15:40 modify 219 0.30 1.2785 1.2794 1.2187
3945 2006.11.17 15:41 modify 219 0.30 1.2785 1.2793 1.2187
3946 2006.11.17 16:34 s/l 219 0.30 1.2793 1.2793 1.2187 -24.00 8166.70
3947 2006.11.17 16:34 sell 220 0.30 1.2792 1.2814 1.2194
3948 2006.11.17 16:35 modify 220 0.30 1.2792 1.2813 1.2194
3949 2006.11.17 16:36 modify 220 0.30 1.2792 1.2812 1.2194
3950 2006.11.17 17:00 close 220 0.30 1.2809 1.2812 1.2194 -51.00 8115.70
3951 2006.11.17 17:00 buy 221 0.30 1.2809 1.2787 1.3407
3952 2006.11.17 17:00 modify 221 0.30 1.2809 1.2789 1.3407
3953 2006.11.17 17:00 modify 221 0.30 1.2809 1.2790 1.3407
3954 2006.11.17 17:00 modify 221 0.30 1.2809 1.2792 1.3407
3955 2006.11.17 17:01 modify 221 0.30 1.2809 1.2793 1.3407
3956 2006.11.17 17:01 modify 221 0.30 1.2809 1.2794 1.3407
3957 2006.11.17 17:02 modify 221 0.30 1.2809 1.2795 1.3407
3958 2006.11.17 17:02 modify 221 0.30 1.2809 1.2796 1.3407
3959 2006.11.17 17:02 modify 221 0.30 1.2809 1.2797 1.3407
3960 2006.11.17 17:02 modify 221 0.30 1.2809 1.2798 1.3407
3961 2006.11.17 17:03 modify 221 0.30 1.2809 1.2799 1.3407
3962 2006.11.17 17:03 modify 221 0.30 1.2809 1.2800 1.3407
3963 2006.11.17 17:03 modify 221 0.30 1.2809 1.2801 1.3407
3964 2006.11.17 17:04 modify 221 0.30 1.2809 1.2802 1.3407
3965 2006.11.17 17:04 modify 221 0.30 1.2809 1.2803 1.3407
3966 2006.11.17 17:04 modify 221 0.30 1.2809 1.2804 1.3407
3967 2006.11.17 17:05 modify 221 0.30 1.2809 1.2805 1.3407
3968 2006.11.17 17:05 modify 221 0.30 1.2809 1.2806 1.3407
3969 2006.11.17 17:05 modify 221 0.30 1.2809 1.2807 1.3407
3970 2006.11.17 17:05 modify 221 0.30 1.2809 1.2808 1.3407
3971 2006.11.17 17:06 modify 221 0.30 1.2809 1.2809 1.3407
3972 2006.11.17 17:06 modify 221 0.30 1.2809 1.2810 1.3407
3973 2006.11.17 17:06 modify 221 0.30 1.2809 1.2811 1.3407
3974 2006.11.17 17:16 modify 221 0.30 1.2809 1.2812 1.3407
3975 2006.11.17 17:16 modify 221 0.30 1.2809 1.2813 1.3407
3976 2006.11.17 17:16 modify 221 0.30 1.2809 1.2814 1.3407
3977 2006.11.17 17:16 modify 221 0.30 1.2809 1.2815 1.3407
3978 2006.11.17 17:17 modify 221 0.30 1.2809 1.2816 1.3407
3979 2006.11.17 17:17 modify 221 0.30 1.2809 1.2817 1.3407
3980 2006.11.17 17:17 modify 221 0.30 1.2809 1.2818 1.3407
3981 2006.11.17 17:17 modify 221 0.30 1.2809 1.2819 1.3407
3982 2006.11.17 17:17 modify 221 0.30 1.2809 1.2820 1.3407
3983 2006.11.17 17:18 modify 221 0.30 1.2809 1.2821 1.3407
3984 2006.11.17 17:18 modify 221 0.30 1.2809 1.2822 1.3407
3985 2006.11.17 17:18 modify 221 0.30 1.2809 1.2823 1.3407
3986 2006.11.17 17:39 modify 221 0.30 1.2809 1.2824 1.3407
3987 2006.11.17 17:39 modify 221 0.30 1.2809 1.2825 1.3407
3988 2006.11.17 18:01 s/l 221 0.30 1.2825 1.2825 1.3407 48.00 8163.70
3989 2006.11.17 18:01 buy 222 0.30 1.2827 1.2805 1.3425
3990 2006.11.17 18:02 modify 222 0.30 1.2827 1.2806 1.3425
3991 2006.11.17 18:02 modify 222 0.30 1.2827 1.2807 1.3425
3992 2006.11.17 18:02 modify 222 0.30 1.2827 1.2808 1.3425
3993 2006.11.17 18:03 modify 222 0.30 1.2827 1.2809 1.3425
3994 2006.11.17 18:21 modify 222 0.30 1.2827 1.2810 1.3425
3995 2006.11.17 18:23 modify 222 0.30 1.2827 1.2811 1.3425
3996 2006.11.20 03:21 modify 222 0.30 1.2827 1.2812 1.3425
3997 2006.11.20 03:24 modify 222 0.30 1.2827 1.2813 1.3425
3998 2006.11.20 04:00 modify 222 0.30 1.2827 1.2814 1.3425
3999 2006.11.20 04:18 modify 222 0.30 1.2827 1.2815 1.3425
4000 2006.11.20 04:18 modify 222 0.30 1.2827 1.2816 1.3425
4001 2006.11.20 04:20 modify 222 0.30 1.2827 1.2817 1.3425
4002 2006.11.20 04:21 modify 222 0.30 1.2827 1.2818 1.3425
4003 2006.11.20 04:21 modify 222 0.30 1.2827 1.2819 1.3425
4004 2006.11.20 04:24 modify 222 0.30 1.2827 1.2820 1.3425
4005 2006.11.20 04:24 modify 222 0.30 1.2827 1.2821 1.3425
4006 2006.11.20 04:50 modify 222 0.30 1.2827 1.2822 1.3425
4007 2006.11.20 04:53 modify 222 0.30 1.2827 1.2823 1.3425
4008 2006.11.20 04:55 modify 222 0.30 1.2827 1.2824 1.3425
4009 2006.11.20 04:55 modify 222 0.30 1.2827 1.2825 1.3425
4010 2006.11.20 08:57 modify 222 0.30 1.2827 1.2826 1.3425
4011 2006.11.20 10:10 s/l 222 0.30 1.2826 1.2826 1.3425 -5.09 8158.61
4012 2006.11.20 10:10 buy 223 0.30 1.2828 1.2806 1.3426
4013 2006.11.20 10:10 modify 223 0.30 1.2828 1.2807 1.3426
4014 2006.11.20 10:10 modify 223 0.30 1.2828 1.2808 1.3426
4015 2006.11.20 10:10 modify 223 0.30 1.2828 1.2809 1.3426
4016 2006.11.20 10:11 modify 223 0.30 1.2828 1.2810 1.3426
4017 2006.11.20 10:12 modify 223 0.30 1.2828 1.2811 1.3426
4018 2006.11.20 10:12 modify 223 0.30 1.2828 1.2814 1.3426
4019 2006.11.20 11:27 modify 223 0.30 1.2828 1.2815 1.3426
4020 2006.11.20 11:37 modify 223 0.30 1.2828 1.2816 1.3426
4021 2006.11.20 11:37 modify 223 0.30 1.2828 1.2817 1.3426
4022 2006.11.20 11:37 modify 223 0.30 1.2828 1.2818 1.3426
4023 2006.11.20 11:53 modify 223 0.30 1.2828 1.2819 1.3426
4024 2006.11.20 11:54 modify 223 0.30 1.2828 1.2820 1.3426
4025 2006.11.20 11:55 modify 223 0.30 1.2828 1.2821 1.3426
4026 2006.11.20 11:55 modify 223 0.30 1.2828 1.2822 1.3426
4027 2006.11.20 11:55 modify 223 0.30 1.2828 1.2823 1.3426
4028 2006.11.20 11:56 modify 223 0.30 1.2828 1.2826 1.3426
4029 2006.11.20 11:56 modify 223 0.30 1.2828 1.2828 1.3426
4030 2006.11.20 11:56 modify 223 0.30 1.2828 1.2830 1.3426
4031 2006.11.20 12:22 modify 223 0.30 1.2828 1.2831 1.3426
4032 2006.11.20 16:59 s/l 223 0.30 1.2831 1.2831 1.3426 9.00 8167.61
4033 2006.11.20 16:59 buy 224 0.30 1.2833 1.2811 1.3431
4034 2006.11.20 18:49 s/l 224 0.30 1.2811 1.2811 1.3431 -66.00 8101.61
4035 2006.11.20 18:49 buy 225 0.30 1.2813 1.2791 1.3411
4036 2006.11.20 18:49 modify 225 0.30 1.2813 1.2792 1.3411
4037 2006.11.20 18:50 modify 225 0.30 1.2813 1.2793 1.3411
4038 2006.11.20 19:15 modify 225 0.30 1.2813 1.2794 1.3411
4039 2006.11.20 22:09 modify 225 0.30 1.2813 1.2795 1.3411
4040 2006.11.20 22:21 modify 225 0.30 1.2813 1.2796 1.3411
4041 2006.11.20 23:48 modify 225 0.30 1.2813 1.2797 1.3411
4042 2006.11.21 02:13 modify 225 0.30 1.2813 1.2798 1.3411
4043 2006.11.21 02:13 modify 225 0.30 1.2813 1.2799 1.3411
4044 2006.11.21 02:13 modify 225 0.30 1.2813 1.2800 1.3411
4045 2006.11.21 02:13 modify 225 0.30 1.2813 1.2802 1.3411
4046 2006.11.21 02:14 modify 225 0.30 1.2813 1.2803 1.3411
4047 2006.11.21 02:14 modify 225 0.30 1.2813 1.2804 1.3411
4048 2006.11.21 02:14 modify 225 0.30 1.2813 1.2806 1.3411
4049 2006.11.21 02:14 modify 225 0.30 1.2813 1.2810 1.3411
4050 2006.11.21 02:15 modify 225 0.30 1.2813 1.2812 1.3411
4051 2006.11.21 02:15 modify 225 0.30 1.2813 1.2814 1.3411
4052 2006.11.21 02:15 modify 225 0.30 1.2813 1.2815 1.3411
4053 2006.11.21 02:15 modify 225 0.30 1.2813 1.2816 1.3411
4054 2006.11.21 02:24 s/l 225 0.30 1.2816 1.2816 1.3411 6.91 8108.51
4055 2006.11.21 02:24 buy 226 0.30 1.2818 1.2796 1.3416
4056 2006.11.21 02:24 modify 226 0.30 1.2818 1.2797 1.3416
4057 2006.11.21 02:40 modify 226 0.30 1.2818 1.2798 1.3416
4058 2006.11.21 02:41 modify 226 0.30 1.2818 1.2799 1.3416
4059 2006.11.21 02:43 modify 226 0.30 1.2818 1.2800 1.3416
4060 2006.11.21 02:47 modify 226 0.30 1.2818 1.2801 1.3416
4061 2006.11.21 02:50 modify 226 0.30 1.2818 1.2802 1.3416
4062 2006.11.21 02:52 modify 226 0.30 1.2818 1.2803 1.3416
4063 2006.11.21 03:05 modify 226 0.30 1.2818 1.2804 1.3416
4064 2006.11.21 03:05 modify 226 0.30 1.2818 1.2805 1.3416
4065 2006.11.21 09:42 modify 226 0.30 1.2818 1.2806 1.3416
4066 2006.11.21 09:42 modify 226 0.30 1.2818 1.2807 1.3416
4067 2006.11.21 09:42 modify 226 0.30 1.2818 1.2808 1.3416
4068 2006.11.21 09:49 modify 226 0.30 1.2818 1.2809 1.3416
4069 2006.11.21 10:05 modify 226 0.30 1.2818 1.2810 1.3416
4070 2006.11.21 10:09 modify 226 0.30 1.2818 1.2811 1.3416
4071 2006.11.21 10:09 modify 226 0.30 1.2818 1.2812 1.3416
4072 2006.11.21 10:11 modify 226 0.30 1.2818 1.2813 1.3416
4073 2006.11.21 13:55 s/l 226 0.30 1.2813 1.2813 1.3416 -15.00 8093.51
4074 2006.11.21 13:55 buy 227 0.30 1.2815 1.2793 1.3413
4075 2006.11.21 13:59 modify 227 0.30 1.2815 1.2794 1.3413
4076 2006.11.21 14:10 modify 227 0.30 1.2815 1.2795 1.3413
4077 2006.11.21 14:11 modify 227 0.30 1.2815 1.2796 1.3413
4078 2006.11.21 14:24 modify 227 0.30 1.2815 1.2797 1.3413
4079 2006.11.21 15:06 modify 227 0.30 1.2815 1.2798 1.3413
4080 2006.11.21 16:09 s/l 227 0.30 1.2798 1.2798 1.3413 -51.00 8042.51
4081 2006.11.21 16:09 buy 228 0.30 1.2800 1.2778 1.3398
4082 2006.11.21 16:09 modify 228 0.30 1.2800 1.2779 1.3398
4083 2006.11.21 16:09 modify 228 0.30 1.2800 1.2780 1.3398
4084 2006.11.21 16:09 modify 228 0.30 1.2800 1.2781 1.3398
4085 2006.11.21 16:10 modify 228 0.30 1.2800 1.2782 1.3398
4086 2006.11.21 16:13 modify 228 0.30 1.2800 1.2783 1.3398
4087 2006.11.21 16:18 modify 228 0.30 1.2800 1.2784 1.3398
4088 2006.11.21 16:18 modify 228 0.30 1.2800 1.2787 1.3398
4089 2006.11.21 16:57 modify 228 0.30 1.2800 1.2788 1.3398
4090 2006.11.21 16:57 modify 228 0.30 1.2800 1.2789 1.3398
4091 2006.11.21 16:58 modify 228 0.30 1.2800 1.2790 1.3398
4092 2006.11.21 16:58 modify 228 0.30 1.2800 1.2791 1.3398
4093 2006.11.21 17:04 modify 228 0.30 1.2800 1.2792 1.3398
4094 2006.11.21 17:06 modify 228 0.30 1.2800 1.2793 1.3398
4095 2006.11.21 17:07 modify 228 0.30 1.2800 1.2794 1.3398
4096 2006.11.21 17:10 modify 228 0.30 1.2800 1.2795 1.3398
4097 2006.11.21 17:11 modify 228 0.30 1.2800 1.2796 1.3398
4098 2006.11.21 17:15 modify 228 0.30 1.2800 1.2797 1.3398
4099 2006.11.21 17:22 modify 228 0.30 1.2800 1.2798 1.3398
4100 2006.11.21 17:27 modify 228 0.30 1.2800 1.2800 1.3398
4101 2006.11.21 17:28 modify 228 0.30 1.2800 1.2801 1.3398
4102 2006.11.21 17:28 modify 228 0.30 1.2800 1.2802 1.3398
4103 2006.11.21 17:31 modify 228 0.30 1.2800 1.2803 1.3398
4104 2006.11.21 17:31 modify 228 0.30 1.2800 1.2804 1.3398
4105 2006.11.21 17:31 modify 228 0.30 1.2800 1.2805 1.3398
4106 2006.11.21 17:32 modify 228 0.30 1.2800 1.2806 1.3398
4107 2006.11.21 17:32 modify 228 0.30 1.2800 1.2807 1.3398
4108 2006.11.21 20:53 modify 228 0.30 1.2800 1.2808 1.3398
4109 2006.11.21 21:09 modify 228 0.30 1.2800 1.2809 1.3398
4110 2006.11.21 21:09 modify 228 0.30 1.2800 1.2810 1.3398
4111 2006.11.21 21:13 modify 228 0.30 1.2800 1.2811 1.3398
4112 2006.11.21 21:13 modify 228 0.30 1.2800 1.2812 1.3398
4113 2006.11.21 21:22 modify 228 0.30 1.2800 1.2813 1.3398
4114 2006.11.21 21:23 modify 228 0.30 1.2800 1.2814 1.3398
4115 2006.11.21 21:23 modify 228 0.30 1.2800 1.2817 1.3398
4116 2006.11.21 21:26 modify 228 0.30 1.2800 1.2818 1.3398
4117 2006.11.21 21:26 modify 228 0.30 1.2800 1.2820 1.3398
4118 2006.11.21 21:26 modify 228 0.30 1.2800 1.2821 1.3398
4119 2006.11.21 21:26 modify 228 0.30 1.2800 1.2823 1.3398
4120 2006.11.21 21:27 modify 228 0.30 1.2800 1.2824 1.3398
4121 2006.11.21 21:27 modify 228 0.30 1.2800 1.2825 1.3398
4122 2006.11.21 21:27 modify 228 0.30 1.2800 1.2826 1.3398
4123 2006.11.21 21:27 modify 228 0.30 1.2800 1.2827 1.3398
4124 2006.11.21 21:27 modify 228 0.30 1.2800 1.2829 1.3398
4125 2006.11.21 21:28 modify 228 0.30 1.2800 1.2830 1.3398
4126 2006.11.21 21:28 modify 228 0.30 1.2800 1.2831 1.3398
4127 2006.11.21 21:28 modify 228 0.30 1.2800 1.2832 1.3398
4128 2006.11.21 21:28 modify 228 0.30 1.2800 1.2833 1.3398
4129 2006.11.21 21:28 modify 228 0.30 1.2800 1.2834 1.3398
4130 2006.11.22 03:53 modify 228 0.30 1.2800 1.2835 1.3398
4131 2006.11.22 03:53 modify 228 0.30 1.2800 1.2836 1.3398
4132 2006.11.22 03:54 modify 228 0.30 1.2800 1.2837 1.3398
4133 2006.11.22 03:55 modify 228 0.30 1.2800 1.2838 1.3398
4134 2006.11.22 03:56 modify 228 0.30 1.2800 1.2839 1.3398
4135 2006.11.22 04:20 modify 228 0.30 1.2800 1.2840 1.3398
4136 2006.11.22 04:20 modify 228 0.30 1.2800 1.2841 1.3398
4137 2006.11.22 04:21 modify 228 0.30 1.2800 1.2842 1.3398
4138 2006.11.22 05:47 modify 228 0.30 1.2800 1.2843 1.3398
4139 2006.11.22 05:49 modify 228 0.30 1.2800 1.2844 1.3398
4140 2006.11.22 05:54 modify 228 0.30 1.2800 1.2845 1.3398
4141 2006.11.22 06:00 modify 228 0.30 1.2800 1.2846 1.3398
4142 2006.11.22 06:02 modify 228 0.30 1.2800 1.2847 1.3398
4143 2006.11.22 06:02 modify 228 0.30 1.2800 1.2848 1.3398
4144 2006.11.22 06:09 modify 228 0.30 1.2800 1.2849 1.3398
4145 2006.11.22 06:45 modify 228 0.30 1.2800 1.2850 1.3398
4146 2006.11.22 09:42 modify 228 0.30 1.2800 1.2851 1.3398
4147 2006.11.22 09:42 modify 228 0.30 1.2800 1.2852 1.3398
4148 2006.11.22 10:35 modify 228 0.30 1.2800 1.2854 1.3398
4149 2006.11.22 13:47 modify 228 0.30 1.2800 1.2855 1.3398
4150 2006.11.22 13:47 modify 228 0.30 1.2800 1.2856 1.3398
4151 2006.11.22 13:48 modify 228 0.30 1.2800 1.2857 1.3398
4152 2006.11.22 14:01 modify 228 0.30 1.2800 1.2858 1.3398
4153 2006.11.22 14:05 modify 228 0.30 1.2800 1.2859 1.3398
4154 2006.11.22 14:06 modify 228 0.30 1.2800 1.2860 1.3398
4155 2006.11.22 14:06 modify 228 0.30 1.2800 1.2861 1.3398
4156 2006.11.22 14:10 modify 228 0.30 1.2800 1.2862 1.3398
4157 2006.11.22 14:11 modify 228 0.30 1.2800 1.2863 1.3398
4158 2006.11.22 14:12 modify 228 0.30 1.2800 1.2864 1.3398
4159 2006.11.22 14:22 modify 228 0.30 1.2800 1.2865 1.3398
4160 2006.11.22 14:22 modify 228 0.30 1.2800 1.2866 1.3398
4161 2006.11.22 14:23 modify 228 0.30 1.2800 1.2867 1.3398
4162 2006.11.22 14:23 modify 228 0.30 1.2800 1.2868 1.3398
4163 2006.11.22 14:23 modify 228 0.30 1.2800 1.2870 1.3398
4164 2006.11.22 14:23 modify 228 0.30 1.2800 1.2871 1.3398
4165 2006.11.22 14:23 modify 228 0.30 1.2800 1.2872 1.3398
4166 2006.11.22 14:24 modify 228 0.30 1.2800 1.2873 1.3398
4167 2006.11.22 14:40 modify 228 0.30 1.2800 1.2874 1.3398
4168 2006.11.22 15:20 modify 228 0.30 1.2800 1.2875 1.3398
4169 2006.11.22 15:20 modify 228 0.30 1.2800 1.2876 1.3398
4170 2006.11.22 15:20 modify 228 0.30 1.2800 1.2878 1.3398
4171 2006.11.22 15:21 modify 228 0.30 1.2800 1.2879 1.3398
4172 2006.11.22 15:28 modify 228 0.30 1.2800 1.2880 1.3398
4173 2006.11.22 15:28 modify 228 0.30 1.2800 1.2881 1.3398
4174 2006.11.22 15:28 modify 228 0.30 1.2800 1.2882 1.3398
4175 2006.11.22 15:28 modify 228 0.30 1.2800 1.2883 1.3398
4176 2006.11.22 15:28 modify 228 0.30 1.2800 1.2884 1.3398
4177 2006.11.22 15:29 modify 228 0.30 1.2800 1.2885 1.3398
4178 2006.11.22 15:29 modify 228 0.30 1.2800 1.2886 1.3398
4179 2006.11.22 15:29 modify 228 0.30 1.2800 1.2888 1.3398
4180 2006.11.22 15:29 modify 228 0.30 1.2800 1.2889 1.3398
4181 2006.11.22 15:29 modify 228 0.30 1.2800 1.2890 1.3398
4182 2006.11.22 15:29 modify 228 0.30 1.2800 1.2891 1.3398
4183 2006.11.22 15:29 modify 228 0.30 1.2800 1.2892 1.3398
4184 2006.11.22 15:29 modify 228 0.30 1.2800 1.2893 1.3398
4185 2006.11.22 15:29 modify 228 0.30 1.2800 1.2894 1.3398
4186 2006.11.22 15:29 modify 228 0.30 1.2800 1.2895 1.3398
4187 2006.11.22 15:32 modify 228 0.30 1.2800 1.2896 1.3398
4188 2006.11.22 15:32 modify 228 0.30 1.2800 1.2897 1.3398
4189 2006.11.22 15:32 modify 228 0.30 1.2800 1.2898 1.3398
4190 2006.11.22 15:33 modify 228 0.30 1.2800 1.2899 1.3398
4191 2006.11.22 15:33 modify 228 0.30 1.2800 1.2900 1.3398
4192 2006.11.22 15:33 modify 228 0.30 1.2800 1.2901 1.3398
4193 2006.11.22 15:33 modify 228 0.30 1.2800 1.2902 1.3398
4194 2006.11.22 15:33 modify 228 0.30 1.2800 1.2903 1.3398
4195 2006.11.22 15:33 modify 228 0.30 1.2800 1.2904 1.3398
4196 2006.11.22 15:33 modify 228 0.30 1.2800 1.2905 1.3398
4197 2006.11.22 15:33 modify 228 0.30 1.2800 1.2906 1.3398
4198 2006.11.22 15:39 s/l 228 0.30 1.2906 1.2906 1.3398 315.91 8358.42
4199 2006.11.22 15:39 buy 229 0.30 1.2908 1.2886 1.3506
4200 2006.11.22 15:40 modify 229 0.30 1.2908 1.2887 1.3506
4201 2006.11.22 15:40 modify 229 0.30 1.2908 1.2888 1.3506
4202 2006.11.22 15:40 modify 229 0.30 1.2908 1.2889 1.3506
4203 2006.11.22 15:40 modify 229 0.30 1.2908 1.2890 1.3506
4204 2006.11.22 15:40 modify 229 0.30 1.2908 1.2891 1.3506
4205 2006.11.22 15:41 modify 229 0.30 1.2908 1.2892 1.3506
4206 2006.11.22 15:46 modify 229 0.30 1.2908 1.2895 1.3506
4207 2006.11.22 15:47 modify 229 0.30 1.2908 1.2896 1.3506
4208 2006.11.22 15:48 modify 229 0.30 1.2908 1.2897 1.3506
4209 2006.11.22 15:49 modify 229 0.30 1.2908 1.2898 1.3506
4210 2006.11.22 15:49 modify 229 0.30 1.2908 1.2899 1.3506
4211 2006.11.22 15:49 modify 229 0.30 1.2908 1.2900 1.3506
4212 2006.11.22 15:50 modify 229 0.30 1.2908 1.2901 1.3506
4213 2006.11.22 15:51 modify 229 0.30 1.2908 1.2902 1.3506
4214 2006.11.22 16:00 modify 229 0.30 1.2908 1.2903 1.3506
4215 2006.11.22 16:52 modify 229 0.30 1.2908 1.2904 1.3506
4216 2006.11.22 16:52 modify 229 0.30 1.2908 1.2905 1.3506
4217 2006.11.22 16:52 modify 229 0.30 1.2908 1.2906 1.3506
4218 2006.11.22 16:52 modify 229 0.30 1.2908 1.2907 1.3506
4219 2006.11.22 17:03 modify 229 0.30 1.2908 1.2909 1.3506
4220 2006.11.22 17:03 modify 229 0.30 1.2908 1.2911 1.3506
4221 2006.11.22 17:04 modify 229 0.30 1.2908 1.2912 1.3506
4222 2006.11.22 17:06 modify 229 0.30 1.2908 1.2913 1.3506
4223 2006.11.22 17:06 modify 229 0.30 1.2908 1.2914 1.3506
4224 2006.11.22 17:06 modify 229 0.30 1.2908 1.2915 1.3506
4225 2006.11.22 17:07 modify 229 0.30 1.2908 1.2916 1.3506
4226 2006.11.22 17:07 modify 229 0.30 1.2908 1.2917 1.3506
4227 2006.11.22 17:08 modify 229 0.30 1.2908 1.2918 1.3506
4228 2006.11.22 17:08 modify 229 0.30 1.2908 1.2919 1.3506
4229 2006.11.22 17:09 modify 229 0.30 1.2908 1.2920 1.3506
4230 2006.11.22 17:10 modify 229 0.30 1.2908 1.2922 1.3506
4231 2006.11.22 17:22 modify 229 0.30 1.2908 1.2923 1.3506
4232 2006.11.22 17:23 modify 229 0.30 1.2908 1.2924 1.3506
4233 2006.11.22 17:24 modify 229 0.30 1.2908 1.2925 1.3506
4234 2006.11.22 17:24 modify 229 0.30 1.2908 1.2927 1.3506
4235 2006.11.22 17:24 modify 229 0.30 1.2908 1.2928 1.3506
4236 2006.11.22 17:25 modify 229 0.30 1.2908 1.2929 1.3506
4237 2006.11.22 17:25 modify 229 0.30 1.2908 1.2931 1.3506
4238 2006.11.22 17:25 modify 229 0.30 1.2908 1.2933 1.3506
4239 2006.11.22 17:26 modify 229 0.30 1.2908 1.2934 1.3506
4240 2006.11.22 17:26 modify 229 0.30 1.2908 1.2935 1.3506
4241 2006.11.22 17:26 modify 229 0.30 1.2908 1.2936 1.3506
4242 2006.11.22 17:26 modify 229 0.30 1.2908 1.2937 1.3506
4243 2006.11.22 17:52 s/l 229 0.30 1.2937 1.2937 1.3506 87.00 8445.42
4244 2006.11.22 17:52 buy 230 0.30 1.2939 1.2917 1.3537
4245 2006.11.22 17:52 modify 230 0.30 1.2939 1.2918 1.3537
4246 2006.11.22 17:53 modify 230 0.30 1.2939 1.2919 1.3537
4247 2006.11.22 18:06 modify 230 0.30 1.2939 1.2920 1.3537
4248 2006.11.22 18:06 modify 230 0.30 1.2939 1.2921 1.3537
4249 2006.11.22 18:09 modify 230 0.30 1.2939 1.2922 1.3537
4250 2006.11.22 18:10 modify 230 0.30 1.2939 1.2923 1.3537
4251 2006.11.22 19:33 s/l 230 0.30 1.2923 1.2923 1.3537 -48.00 8397.42
4252 2006.11.22 19:33 buy 231 0.30 1.2925 1.2903 1.3523
4253 2006.11.22 19:33 modify 231 0.30 1.2925 1.2904 1.3523
4254 2006.11.22 19:33 modify 231 0.30 1.2925 1.2905 1.3523
4255 2006.11.22 19:35 modify 231 0.30 1.2925 1.2906 1.3523
4256 2006.11.22 20:00 modify 231 0.30 1.2925 1.2907 1.3523
4257 2006.11.22 20:02 modify 231 0.30 1.2925 1.2908 1.3523
4258 2006.11.22 20:03 modify 231 0.30 1.2925 1.2909 1.3523
4259 2006.11.22 20:07 modify 231 0.30 1.2925 1.2910 1.3523
4260 2006.11.22 20:34 modify 231 0.30 1.2925 1.2911 1.3523
4261 2006.11.22 20:35 modify 231 0.30 1.2925 1.2912 1.3523
4262 2006.11.22 20:36 modify 231 0.30 1.2925 1.2913 1.3523
4263 2006.11.22 20:36 modify 231 0.30 1.2925 1.2915 1.3523
4264 2006.11.22 21:17 modify 231 0.30 1.2925 1.2916 1.3523
4265 2006.11.22 21:17 modify 231 0.30 1.2925 1.2917 1.3523
4266 2006.11.22 21:18 modify 231 0.30 1.2925 1.2918 1.3523
4267 2006.11.22 21:18 modify 231 0.30 1.2925 1.2919 1.3523
4268 2006.11.22 21:20 modify 231 0.30 1.2925 1.2920 1.3523
4269 2006.11.22 21:24 modify 231 0.30 1.2925 1.2921 1.3523
4270 2006.11.22 21:38 modify 231 0.30 1.2925 1.2923 1.3523
4271 2006.11.22 23:18 modify 231 0.30 1.2925 1.2924 1.3523
4272 2006.11.22 23:19 modify 231 0.30 1.2925 1.2925 1.3523
4273 2006.11.22 23:30 modify 231 0.30 1.2925 1.2926 1.3523
4274 2006.11.23 10:09 modify 231 0.30 1.2925 1.2927 1.3523
4275 2006.11.23 10:09 modify 231 0.30 1.2925 1.2928 1.3523
4276 2006.11.23 10:10 modify 231 0.30 1.2925 1.2929 1.3523
4277 2006.11.23 10:11 modify 231 0.30 1.2925 1.2930 1.3523
4278 2006.11.23 11:05 modify 231 0.30 1.2925 1.2931 1.3523
4279 2006.11.23 11:05 modify 231 0.30 1.2925 1.2932 1.3523
4280 2006.11.23 11:05 modify 231 0.30 1.2925 1.2933 1.3523
4281 2006.11.23 11:06 modify 231 0.30 1.2925 1.2935 1.3523
4282 2006.11.23 11:06 modify 231 0.30 1.2925 1.2936 1.3523
4283 2006.11.23 11:07 modify 231 0.30 1.2925 1.2937 1.3523
4284 2006.11.23 11:07 modify 231 0.30 1.2925 1.2939 1.3523
4285 2006.11.23 11:08 modify 231 0.30 1.2925 1.2942 1.3523
4286 2006.11.23 11:08 modify 231 0.30 1.2925 1.2943 1.3523
4287 2006.11.23 11:08 modify 231 0.30 1.2925 1.2944 1.3523
4288 2006.11.23 11:08 modify 231 0.30 1.2925 1.2945 1.3523
4289 2006.11.23 11:09 modify 231 0.30 1.2925 1.2946 1.3523
4290 2006.11.23 11:09 modify 231 0.30 1.2925 1.2947 1.3523
4291 2006.11.23 11:09 modify 231 0.30 1.2925 1.2948 1.3523
4292 2006.11.23 11:09 modify 231 0.30 1.2925 1.2949 1.3523
4293 2006.11.23 11:10 modify 231 0.30 1.2925 1.2950 1.3523
4294 2006.11.23 11:10 modify 231 0.30 1.2925 1.2951 1.3523
4295 2006.11.23 11:10 modify 231 0.30 1.2925 1.2952 1.3523
4296 2006.11.23 11:11 modify 231 0.30 1.2925 1.2953 1.3523
4297 2006.11.23 11:11 modify 231 0.30 1.2925 1.2954 1.3523
4298 2006.11.23 11:50 modify 231 0.30 1.2925 1.2955 1.3523
4299 2006.11.23 13:07 s/l 231 0.30 1.2955 1.2955 1.3523 83.72 8481.14
4300 2006.11.23 13:07 buy 232 0.30 1.2957 1.2935 1.3555
4301 2006.11.23 13:07 modify 232 0.30 1.2957 1.2936 1.3555
4302 2006.11.23 13:11 modify 232 0.30 1.2957 1.2937 1.3555
4303 2006.11.23 13:12 modify 232 0.30 1.2957 1.2938 1.3555
4304 2006.11.23 13:15 modify 232 0.30 1.2957 1.2939 1.3555
4305 2006.11.23 13:15 modify 232 0.30 1.2957 1.2940 1.3555
4306 2006.11.23 13:15 modify 232 0.30 1.2957 1.2941 1.3555
4307 2006.11.23 13:49 modify 232 0.30 1.2957 1.2942 1.3555
4308 2006.11.23 17:03 modify 232 0.30 1.2957 1.2943 1.3555
4309 2006.11.23 17:03 modify 232 0.30 1.2957 1.2944 1.3555
4310 2006.11.23 17:03 modify 232 0.30 1.2957 1.2945 1.3555
4311 2006.11.23 17:05 modify 232 0.30 1.2957 1.2946 1.3555
4312 2006.11.23 17:14 modify 232 0.30 1.2957 1.2948 1.3555
4313 2006.11.23 17:38 s/l 232 0.30 1.2948 1.2948 1.3555 -27.00 8454.14
4314 2006.11.23 17:38 buy 233 0.30 1.2950 1.2928 1.3548
4315 2006.11.23 17:38 modify 233 0.30 1.2950 1.2929 1.3548
4316 2006.11.23 17:40 modify 233 0.30 1.2950 1.2930 1.3548
4317 2006.11.23 17:40 modify 233 0.30 1.2950 1.2932 1.3548
4318 2006.11.23 17:47 modify 233 0.30 1.2950 1.2933 1.3548
4319 2006.11.23 17:48 modify 233 0.30 1.2950 1.2934 1.3548
4320 2006.11.24 00:10 modify 233 0.30 1.2950 1.2936 1.3548
4321 2006.11.24 00:10 modify 233 0.30 1.2950 1.2937 1.3548
4322 2006.11.24 05:12 modify 233 0.30 1.2950 1.2938 1.3548
4323 2006.11.24 05:43 modify 233 0.30 1.2950 1.2939 1.3548
4324 2006.11.24 05:54 modify 233 0.30 1.2950 1.2940 1.3548
4325 2006.11.24 05:59 modify 233 0.30 1.2950 1.2942 1.3548
4326 2006.11.24 08:39 modify 233 0.30 1.2950 1.2943 1.3548
4327 2006.11.24 08:45 modify 233 0.30 1.2950 1.2944 1.3548
4328 2006.11.24 08:49 modify 233 0.30 1.2950 1.2945 1.3548
4329 2006.11.24 08:50 modify 233 0.30 1.2950 1.2946 1.3548
4330 2006.11.24 08:51 modify 233 0.30 1.2950 1.2947 1.3548
4331 2006.11.24 09:52 modify 233 0.30 1.2950 1.2948 1.3548
4332 2006.11.24 09:52 modify 233 0.30 1.2950 1.2949 1.3548
4333 2006.11.24 09:52 modify 233 0.30 1.2950 1.2950 1.3548
4334 2006.11.24 09:53 modify 233 0.30 1.2950 1.2951 1.3548
4335 2006.11.24 10:01 modify 233 0.30 1.2950 1.2952 1.3548
4336 2006.11.24 10:03 modify 233 0.30 1.2950 1.2953 1.3548
4337 2006.11.24 10:03 modify 233 0.30 1.2950 1.2954 1.3548
4338 2006.11.24 10:24 modify 233 0.30 1.2950 1.2955 1.3548
4339 2006.11.24 10:25 modify 233 0.30 1.2950 1.2956 1.3548
4340 2006.11.24 10:25 modify 233 0.30 1.2950 1.2957 1.3548
4341 2006.11.24 10:25 modify 233 0.30 1.2950 1.2958 1.3548
4342 2006.11.24 10:25 modify 233 0.30 1.2950 1.2961 1.3548
4343 2006.11.24 10:25 modify 233 0.30 1.2950 1.2962 1.3548
4344 2006.11.24 10:25 modify 233 0.30 1.2950 1.2964 1.3548
4345 2006.11.24 10:25 modify 233 0.30 1.2950 1.2967 1.3548
4346 2006.11.24 10:26 modify 233 0.30 1.2950 1.2969 1.3548
4347 2006.11.24 10:26 modify 233 0.30 1.2950 1.2971 1.3548
4348 2006.11.24 10:26 modify 233 0.30 1.2950 1.2972 1.3548
4349 2006.11.24 10:26 modify 233 0.30 1.2950 1.2973 1.3548
4350 2006.11.24 10:26 modify 233 0.30 1.2950 1.2975 1.3548
4351 2006.11.24 10:27 modify 233 0.30 1.2950 1.2976 1.3548
4352 2006.11.24 10:27 modify 233 0.30 1.2950 1.2977 1.3548
4353 2006.11.24 10:30 modify 233 0.30 1.2950 1.2978 1.3548
4354 2006.11.24 10:30 modify 233 0.30 1.2950 1.2979 1.3548
4355 2006.11.24 10:30 modify 233 0.30 1.2950 1.2982 1.3548
4356 2006.11.24 10:30 modify 233 0.30 1.2950 1.2985 1.3548
4357 2006.11.24 10:30 modify 233 0.30 1.2950 1.2986 1.3548
4358 2006.11.24 10:30 modify 233 0.30 1.2950 1.2989 1.3548
4359 2006.11.24 10:30 modify 233 0.30 1.2950 1.2992 1.3548
4360 2006.11.24 10:30 modify 233 0.30 1.2950 1.2993 1.3548
4361 2006.11.24 10:30 modify 233 0.30 1.2950 1.2995 1.3548
4362 2006.11.24 10:30 modify 233 0.30 1.2950 1.2998 1.3548
4363 2006.11.24 10:31 modify 233 0.30 1.2950 1.2999 1.3548
4364 2006.11.24 10:31 modify 233 0.30 1.2950 1.3000 1.3548
4365 2006.11.24 10:31 modify 233 0.30 1.2950 1.3001 1.3548
4366 2006.11.24 10:31 modify 233 0.30 1.2950 1.3002 1.3548
4367 2006.11.24 10:32 modify 233 0.30 1.2950 1.3003 1.3548
4368 2006.11.24 10:32 modify 233 0.30 1.2950 1.3004 1.3548
4369 2006.11.24 10:32 modify 233 0.30 1.2950 1.3005 1.3548
4370 2006.11.24 10:32 modify 233 0.30 1.2950 1.3008 1.3548
4371 2006.11.24 10:32 modify 233 0.30 1.2950 1.3010 1.3548
4372 2006.11.24 10:32 modify 233 0.30 1.2950 1.3011 1.3548
4373 2006.11.24 10:32 modify 233 0.30 1.2950 1.3014 1.3548
4374 2006.11.24 10:32 modify 233 0.30 1.2950 1.3017 1.3548
4375 2006.11.24 10:32 modify 233 0.30 1.2950 1.3019 1.3548
4376 2006.11.24 10:32 modify 233 0.30 1.2950 1.3021 1.3548
4377 2006.11.24 10:32 modify 233 0.30 1.2950 1.3023 1.3548
4378 2006.11.24 10:33 modify 233 0.30 1.2950 1.3024 1.3548
4379 2006.11.24 10:33 modify 233 0.30 1.2950 1.3025 1.3548
4380 2006.11.24 10:33 modify 233 0.30 1.2950 1.3028 1.3548
4381 2006.11.24 10:33 modify 233 0.30 1.2950 1.3031 1.3548
4382 2006.11.24 10:33 modify 233 0.30 1.2950 1.3033 1.3548
4383 2006.11.24 10:33 modify 233 0.30 1.2950 1.3034 1.3548
4384 2006.11.24 10:33 modify 233 0.30 1.2950 1.3036 1.3548
4385 2006.11.24 10:33 modify 233 0.30 1.2950 1.3037 1.3548
4386 2006.11.24 10:33 modify 233 0.30 1.2950 1.3039 1.3548
4387 2006.11.24 10:33 modify 233 0.30 1.2950 1.3041 1.3548
4388 2006.11.24 10:33 modify 233 0.30 1.2950 1.3042 1.3548
4389 2006.11.24 10:33 modify 233 0.30 1.2950 1.3044 1.3548
4390 2006.11.24 10:33 modify 233 0.30 1.2950 1.3046 1.3548
4391 2006.11.24 10:33 modify 233 0.30 1.2950 1.3048 1.3548
4392 2006.11.24 10:33 modify 233 0.30 1.2950 1.3050 1.3548
4393 2006.11.24 10:34 modify 233 0.30 1.2950 1.3051 1.3548
4394 2006.11.24 10:34 modify 233 0.30 1.2950 1.3052 1.3548
4395 2006.11.24 10:34 modify 233 0.30 1.2950 1.3053 1.3548
4396 2006.11.24 10:34 modify 233 0.30 1.2950 1.3054 1.3548
4397 2006.11.24 10:35 s/l 233 0.30 1.3054 1.3054 1.3548 309.91 8764.05
4398 2006.11.24 10:35 buy 234 0.40 1.3056 1.3034 1.3654
4399 2006.11.24 10:35 modify 234 0.40 1.3056 1.3035 1.3654
4400 2006.11.24 10:35 modify 234 0.40 1.3056 1.3036 1.3654
4401 2006.11.24 10:42 modify 234 0.40 1.3056 1.3037 1.3654
4402 2006.11.24 10:43 modify 234 0.40 1.3056 1.3038 1.3654
4403 2006.11.24 10:43 modify 234 0.40 1.3056 1.3041 1.3654
4404 2006.11.24 10:43 modify 234 0.40 1.3056 1.3043 1.3654
4405 2006.11.24 10:43 modify 234 0.40 1.3056 1.3044 1.3654
4406 2006.11.24 10:43 modify 234 0.40 1.3056 1.3046 1.3654
4407 2006.11.24 10:43 modify 234 0.40 1.3056 1.3048 1.3654
4408 2006.11.24 10:46 modify 234 0.40 1.3056 1.3049 1.3654
4409 2006.11.24 10:46 modify 234 0.40 1.3056 1.3050 1.3654
4410 2006.11.24 10:47 modify 234 0.40 1.3056 1.3052 1.3654
4411 2006.11.24 10:47 modify 234 0.40 1.3056 1.3053 1.3654
4412 2006.11.24 10:47 modify 234 0.40 1.3056 1.3055 1.3654
4413 2006.11.24 10:48 modify 234 0.40 1.3056 1.3058 1.3654
4414 2006.11.24 10:48 modify 234 0.40 1.3056 1.3059 1.3654
4415 2006.11.24 10:48 modify 234 0.40 1.3056 1.3061 1.3654
4416 2006.11.24 10:48 modify 234 0.40 1.3056 1.3063 1.3654
4417 2006.11.24 10:48 modify 234 0.40 1.3056 1.3064 1.3654
4418 2006.11.24 10:48 modify 234 0.40 1.3056 1.3066 1.3654
4419 2006.11.24 10:51 s/l 234 0.40 1.3066 1.3066 1.3654 40.00 8804.05
4420 2006.11.24 10:51 buy 235 0.40 1.3067 1.3045 1.3665
4421 2006.11.24 10:53 modify 235 0.40 1.3067 1.3046 1.3665
4422 2006.11.24 10:59 modify 235 0.40 1.3067 1.3047 1.3665
4423 2006.11.24 10:59 modify 235 0.40 1.3067 1.3048 1.3665
4424 2006.11.24 10:59 modify 235 0.40 1.3067 1.3049 1.3665
4425 2006.11.24 11:00 modify 235 0.40 1.3067 1.3050 1.3665
4426 2006.11.24 11:22 modify 235 0.40 1.3067 1.3051 1.3665
4427 2006.11.24 12:12 modify 235 0.40 1.3067 1.3052 1.3665
4428 2006.11.24 12:12 modify 235 0.40 1.3067 1.3053 1.3665
4429 2006.11.24 12:12 modify 235 0.40 1.3067 1.3054 1.3665
4430 2006.11.24 12:15 modify 235 0.40 1.3067 1.3055 1.3665
4431 2006.11.24 12:16 modify 235 0.40 1.3067 1.3056 1.3665
4432 2006.11.24 12:16 modify 235 0.40 1.3067 1.3057 1.3665
4433 2006.11.24 12:17 modify 235 0.40 1.3067 1.3058 1.3665
4434 2006.11.24 12:19 modify 235 0.40 1.3067 1.3059 1.3665
4435 2006.11.24 12:19 modify 235 0.40 1.3067 1.3061 1.3665
4436 2006.11.24 12:19 modify 235 0.40 1.3067 1.3062 1.3665
4437 2006.11.24 12:19 modify 235 0.40 1.3067 1.3064 1.3665
4438 2006.11.24 12:20 modify 235 0.40 1.3067 1.3066 1.3665
4439 2006.11.24 12:20 modify 235 0.40 1.3067 1.3067 1.3665
4440 2006.11.24 12:20 modify 235 0.40 1.3067 1.3068 1.3665
4441 2006.11.24 12:20 modify 235 0.40 1.3067 1.3070 1.3665
4442 2006.11.24 12:22 modify 235 0.40 1.3067 1.3071 1.3665
4443 2006.11.24 12:31 modify 235 0.40 1.3067 1.3072 1.3665
4444 2006.11.24 12:31 modify 235 0.40 1.3067 1.3073 1.3665
4445 2006.11.24 12:31 modify 235 0.40 1.3067 1.3074 1.3665
4446 2006.11.24 12:31 modify 235 0.40 1.3067 1.3075 1.3665
4447 2006.11.24 12:31 modify 235 0.40 1.3067 1.3077 1.3665
4448 2006.11.24 12:31 modify 235 0.40 1.3067 1.3080 1.3665
4449 2006.11.24 12:31 modify 235 0.40 1.3067 1.3082 1.3665
4450 2006.11.24 12:31 modify 235 0.40 1.3067 1.3084 1.3665
4451 2006.11.24 12:31 modify 235 0.40 1.3067 1.3085 1.3665
4452 2006.11.24 12:31 modify 235 0.40 1.3067 1.3087 1.3665
4453 2006.11.24 12:31 modify 235 0.40 1.3067 1.3089 1.3665
4454 2006.11.24 12:37 s/l 235 0.40 1.3089 1.3089 1.3665 88.00 8892.05
4455 2006.11.24 12:37 buy 236 0.40 1.3091 1.3069 1.3689
4456 2006.11.24 12:37 modify 236 0.40 1.3091 1.3070 1.3689
4457 2006.11.24 12:38 modify 236 0.40 1.3091 1.3071 1.3689
4458 2006.11.24 12:42 modify 236 0.40 1.3091 1.3072 1.3689
4459 2006.11.24 12:42 modify 236 0.40 1.3091 1.3073 1.3689
4460 2006.11.24 12:43 modify 236 0.40 1.3091 1.3074 1.3689
4461 2006.11.24 12:44 modify 236 0.40 1.3091 1.3075 1.3689
4462 2006.11.24 13:07 s/l 236 0.40 1.3075 1.3075 1.3689 -64.00 8828.05
4463 2006.11.24 13:07 buy 237 0.40 1.3077 1.3055 1.3675
4464 2006.11.24 13:07 modify 237 0.40 1.3077 1.3056 1.3675
4465 2006.11.24 13:15 modify 237 0.40 1.3077 1.3057 1.3675
4466 2006.11.24 13:15 modify 237 0.40 1.3077 1.3058 1.3675
4467 2006.11.24 13:16 modify 237 0.40 1.3077 1.3059 1.3675
4468 2006.11.24 13:16 modify 237 0.40 1.3077 1.3060 1.3675
4469 2006.11.24 13:17 modify 237 0.40 1.3077 1.3061 1.3675
4470 2006.11.24 13:20 modify 237 0.40 1.3077 1.3062 1.3675
4471 2006.11.24 13:21 modify 237 0.40 1.3077 1.3064 1.3675
4472 2006.11.24 13:27 modify 237 0.40 1.3077 1.3065 1.3675
4473 2006.11.24 13:30 modify 237 0.40 1.3077 1.3067 1.3675
4474 2006.11.24 13:32 modify 237 0.40 1.3077 1.3068 1.3675
4475 2006.11.24 13:32 modify 237 0.40 1.3077 1.3069 1.3675
4476 2006.11.24 13:32 modify 237 0.40 1.3077 1.3070 1.3675
4477 2006.11.24 13:59 modify 237 0.40 1.3077 1.3071 1.3675
4478 2006.11.24 14:02 modify 237 0.40 1.3077 1.3072 1.3675
4479 2006.11.24 14:02 modify 237 0.40 1.3077 1.3073 1.3675
4480 2006.11.24 14:04 modify 237 0.40 1.3077 1.3074 1.3675
4481 2006.11.24 14:06 modify 237 0.40 1.3077 1.3075 1.3675
4482 2006.11.24 14:06 modify 237 0.40 1.3077 1.3076 1.3675
4483 2006.11.24 14:06 modify 237 0.40 1.3077 1.3077 1.3675
4484 2006.11.24 14:07 modify 237 0.40 1.3077 1.3078 1.3675
4485 2006.11.24 15:03 s/l 237 0.40 1.3078 1.3078 1.3675 4.00 8832.05
4486 2006.11.24 15:03 buy 238 0.40 1.3080 1.3058 1.3678
4487 2006.11.24 15:03 modify 238 0.40 1.3080 1.3059 1.3678
4488 2006.11.24 15:10 modify 238 0.40 1.3080 1.3061 1.3678
4489 2006.11.24 15:30 modify 238 0.40 1.3080 1.3062 1.3678
4490 2006.11.24 15:32 modify 238 0.40 1.3080 1.3063 1.3678
4491 2006.11.24 15:32 modify 238 0.40 1.3080 1.3064 1.3678
4492 2006.11.24 15:32 modify 238 0.40 1.3080 1.3065 1.3678
4493 2006.11.24 15:32 modify 238 0.40 1.3080 1.3067 1.3678
4494 2006.11.24 15:33 modify 238 0.40 1.3080 1.3068 1.3678
4495 2006.11.24 15:33 modify 238 0.40 1.3080 1.3069 1.3678
4496 2006.11.24 17:13 modify 238 0.40 1.3080 1.3070 1.3678
4497 2006.11.24 17:13 modify 238 0.40 1.3080 1.3071 1.3678
4498 2006.11.24 17:13 modify 238 0.40 1.3080 1.3073 1.3678
4499 2006.11.24 17:14 modify 238 0.40 1.3080 1.3074 1.3678
4500 2006.11.24 17:14 modify 238 0.40 1.3080 1.3075 1.3678
4501 2006.11.24 17:14 modify 238 0.40 1.3080 1.3076 1.3678
4502 2006.11.24 17:18 modify 238 0.40 1.3080 1.3077 1.3678
4503 2006.11.24 17:18 modify 238 0.40 1.3080 1.3078 1.3678
4504 2006.11.24 17:19 modify 238 0.40 1.3080 1.3079 1.3678
4505 2006.11.24 17:20 modify 238 0.40 1.3080 1.3080 1.3678
4506 2006.11.24 17:21 modify 238 0.40 1.3080 1.3083 1.3678
4507 2006.11.24 18:44 s/l 238 0.40 1.3083 1.3083 1.3678 12.00 8844.05
4508 2006.11.24 18:44 buy 239 0.40 1.3085 1.3063 1.3683
4509 2006.11.24 18:50 modify 239 0.40 1.3085 1.3065 1.3683
4510 2006.11.24 18:51 modify 239 0.40 1.3085 1.3066 1.3683
4511 2006.11.24 18:52 modify 239 0.40 1.3085 1.3067 1.3683
4512 2006.11.24 19:05 modify 239 0.40 1.3085 1.3068 1.3683
4513 2006.11.24 19:08 modify 239 0.40 1.3085 1.3070 1.3683
4514 2006.11.24 19:09 modify 239 0.40 1.3085 1.3071 1.3683
4515 2006.11.24 19:19 modify 239 0.40 1.3085 1.3072 1.3683
4516 2006.11.24 19:26 modify 239 0.40 1.3085 1.3073 1.3683
4517 2006.11.24 19:27 modify 239 0.40 1.3085 1.3074 1.3683
4518 2006.11.24 19:32 modify 239 0.40 1.3085 1.3075 1.3683
4519 2006.11.24 20:51 modify 239 0.40 1.3085 1.3076 1.3683
4520 2006.11.24 20:59 modify 239 0.40 1.3085 1.3077 1.3683
4521 2006.11.24 21:04 modify 239 0.40 1.3085 1.3078 1.3683
4522 2006.11.24 21:19 modify 239 0.40 1.3085 1.3079 1.3683
4523 2006.11.24 21:22 modify 239 0.40 1.3085 1.3080 1.3683
4524 2006.11.24 21:23 modify 239 0.40 1.3085 1.3081 1.3683
4525 2006.11.24 21:25 modify 239 0.40 1.3085 1.3082 1.3683
4526 2006.11.24 21:27 modify 239 0.40 1.3085 1.3083 1.3683
4527 2006.11.24 21:28 modify 239 0.40 1.3085 1.3084 1.3683
4528 2006.11.27 00:00 modify 239 0.40 1.3085 1.3145 1.3683
4529 2006.11.27 00:06 modify 239 0.40 1.3085 1.3146 1.3683
4530 2006.11.27 00:30 s/l 239 0.40 1.3146 1.3146 1.3683 241.21 9085.25
4531 2006.11.27 00:30 buy 240 0.40 1.3148 1.3126 1.3746
4532 2006.11.27 00:30 modify 240 0.40 1.3148 1.3127 1.3746
4533 2006.11.27 00:34 modify 240 0.40 1.3148 1.3129 1.3746
4534 2006.11.27 00:34 modify 240 0.40 1.3148 1.3131 1.3746
4535 2006.11.27 00:34 modify 240 0.40 1.3148 1.3132 1.3746
4536 2006.11.27 00:35 modify 240 0.40 1.3148 1.3133 1.3746
4537 2006.11.27 00:36 modify 240 0.40 1.3148 1.3134 1.3746
4538 2006.11.27 00:36 modify 240 0.40 1.3148 1.3137 1.3746
4539 2006.11.27 00:44 modify 240 0.40 1.3148 1.3138 1.3746
4540 2006.11.27 00:44 modify 240 0.40 1.3148 1.3139 1.3746
4541 2006.11.27 00:45 modify 240 0.40 1.3148 1.3140 1.3746
4542 2006.11.27 00:46 modify 240 0.40 1.3148 1.3141 1.3746
4543 2006.11.27 00:48 modify 240 0.40 1.3148 1.3142 1.3746
4544 2006.11.27 02:20 s/l 240 0.40 1.3142 1.3142 1.3746 -24.00 9061.25
4545 2006.11.27 02:20 buy 241 0.40 1.3143 1.3121 1.3741
4546 2006.11.27 02:20 modify 241 0.40 1.3143 1.3122 1.3741
4547 2006.11.27 02:20 modify 241 0.40 1.3143 1.3123 1.3741
4548 2006.11.27 02:23 modify 241 0.40 1.3143 1.3126 1.3741
4549 2006.11.27 02:24 modify 241 0.40 1.3143 1.3127 1.3741
4550 2006.11.27 02:27 modify 241 0.40 1.3143 1.3128 1.3741
4551 2006.11.27 03:05 s/l 241 0.40 1.3128 1.3128 1.3741 -60.00 9001.25
4552 2006.11.27 03:05 buy 242 0.40 1.3130 1.3108 1.3728
4553 2006.11.27 03:05 modify 242 0.40 1.3130 1.3109 1.3728
4554 2006.11.27 03:06 modify 242 0.40 1.3130 1.3110 1.3728
4555 2006.11.27 03:08 modify 242 0.40 1.3130 1.3111 1.3728
4556 2006.11.27 03:08 modify 242 0.40 1.3130 1.3112 1.3728
4557 2006.11.27 03:09 modify 242 0.40 1.3130 1.3114 1.3728
4558 2006.11.27 03:14 modify 242 0.40 1.3130 1.3115 1.3728
4559 2006.11.27 03:45 modify 242 0.40 1.3130 1.3116 1.3728
4560 2006.11.27 03:45 modify 242 0.40 1.3130 1.3117 1.3728
4561 2006.11.27 03:45 modify 242 0.40 1.3130 1.3118 1.3728
4562 2006.11.27 03:46 modify 242 0.40 1.3130 1.3120 1.3728
4563 2006.11.27 03:47 modify 242 0.40 1.3130 1.3121 1.3728
4564 2006.11.27 03:47 modify 242 0.40 1.3130 1.3122 1.3728
4565 2006.11.27 03:47 modify 242 0.40 1.3130 1.3123 1.3728
4566 2006.11.27 03:47 modify 242 0.40 1.3130 1.3124 1.3728
4567 2006.11.27 03:48 modify 242 0.40 1.3130 1.3125 1.3728
4568 2006.11.27 03:49 modify 242 0.40 1.3130 1.3126 1.3728
4569 2006.11.27 03:49 modify 242 0.40 1.3130 1.3127 1.3728
4570 2006.11.27 03:49 modify 242 0.40 1.3130 1.3128 1.3728
4571 2006.11.27 06:24 s/l 242 0.40 1.3128 1.3128 1.3728 -8.00 8993.25
4572 2006.11.27 06:24 buy 243 0.40 1.3130 1.3108 1.3728
4573 2006.11.27 06:24 modify 243 0.40 1.3130 1.3109 1.3728
4574 2006.11.27 06:26 modify 243 0.40 1.3130 1.3110 1.3728
4575 2006.11.27 06:28 modify 243 0.40 1.3130 1.3111 1.3728
4576 2006.11.27 06:32 modify 243 0.40 1.3130 1.3112 1.3728
4577 2006.11.27 06:37 modify 243 0.40 1.3130 1.3113 1.3728
4578 2006.11.27 07:44 s/l 243 0.40 1.3113 1.3113 1.3728 -68.00 8925.25
4579 2006.11.27 07:44 buy 244 0.40 1.3115 1.3093 1.3713
4580 2006.11.27 07:44 modify 244 0.40 1.3115 1.3094 1.3713
4581 2006.11.27 07:44 modify 244 0.40 1.3115 1.3095 1.3713
4582 2006.11.27 07:45 modify 244 0.40 1.3115 1.3096 1.3713
4583 2006.11.27 07:48 modify 244 0.40 1.3115 1.3097 1.3713
4584 2006.11.27 07:48 modify 244 0.40 1.3115 1.3098 1.3713
4585 2006.11.27 07:49 modify 244 0.40 1.3115 1.3099 1.3713
4586 2006.11.27 07:49 modify 244 0.40 1.3115 1.3100 1.3713
4587 2006.11.27 07:49 modify 244 0.40 1.3115 1.3101 1.3713
4588 2006.11.27 07:51 modify 244 0.40 1.3115 1.3102 1.3713
4589 2006.11.27 08:00 close 244 0.40 1.3117 1.3102 1.3713 8.00 8933.25
4590 2006.11.27 08:00 sell 245 0.40 1.3117 1.3139 1.2519
4591 2006.11.27 08:00 modify 245 0.40 1.3117 1.3138 1.2519
4592 2006.11.27 08:00 modify 245 0.40 1.3117 1.3137 1.2519
4593 2006.11.27 08:00 modify 245 0.40 1.3117 1.3136 1.2519
4594 2006.11.27 08:41 modify 245 0.40 1.3117 1.3135 1.2519
4595 2006.11.27 08:45 modify 245 0.40 1.3117 1.3134 1.2519
4596 2006.11.27 09:03 s/l 245 0.40 1.3134 1.3134 1.2519 -68.00 8865.25
4597 2006.11.27 09:03 sell 246 0.40 1.3132 1.3154 1.2534
4598 2006.11.27 09:05 modify 246 0.40 1.3132 1.3153 1.2534
4599 2006.11.27 09:05 modify 246 0.40 1.3132 1.3152 1.2534
4600 2006.11.27 09:14 modify 246 0.40 1.3132 1.3151 1.2534
4601 2006.11.27 09:14 modify 246 0.40 1.3132 1.3150 1.2534
4602 2006.11.27 09:15 modify 246 0.40 1.3132 1.3149 1.2534
4603 2006.11.27 09:15 modify 246 0.40 1.3132 1.3148 1.2534
4604 2006.11.27 09:15 modify 246 0.40 1.3132 1.3147 1.2534
4605 2006.11.27 09:22 modify 246 0.40 1.3132 1.3146 1.2534
4606 2006.11.27 09:22 modify 246 0.40 1.3132 1.3145 1.2534
4607 2006.11.27 09:23 modify 246 0.40 1.3132 1.3144 1.2534
4608 2006.11.27 09:23 modify 246 0.40 1.3132 1.3143 1.2534
4609 2006.11.27 09:23 modify 246 0.40 1.3132 1.3142 1.2534
4610 2006.11.27 09:23 modify 246 0.40 1.3132 1.3141 1.2534
4611 2006.11.27 09:23 modify 246 0.40 1.3132 1.3140 1.2534
4612 2006.11.27 09:23 modify 246 0.40 1.3132 1.3138 1.2534
4613 2006.11.27 09:52 s/l 246 0.40 1.3138 1.3138 1.2534 -24.00 8841.25
4614 2006.11.27 09:52 sell 247 0.40 1.3136 1.3158 1.2538
4615 2006.11.27 09:53 modify 247 0.40 1.3136 1.3157 1.2538
4616 2006.11.27 09:53 modify 247 0.40 1.3136 1.3156 1.2538
4617 2006.11.27 09:56 modify 247 0.40 1.3136 1.3155 1.2538
4618 2006.11.27 09:56 modify 247 0.40 1.3136 1.3154 1.2538
4619 2006.11.27 09:59 modify 247 0.40 1.3136 1.3153 1.2538
4620 2006.11.27 09:59 modify 247 0.40 1.3136 1.3152 1.2538
4621 2006.11.27 09:59 modify 247 0.40 1.3136 1.3151 1.2538
4622 2006.11.27 09:59 modify 247 0.40 1.3136 1.3149 1.2538
4623 2006.11.27 09:59 modify 247 0.40 1.3136 1.3147 1.2538
4624 2006.11.27 10:18 modify 247 0.40 1.3136 1.3145 1.2538
4625 2006.11.27 10:18 modify 247 0.40 1.3136 1.3144 1.2538
4626 2006.11.27 10:18 modify 247 0.40 1.3136 1.3143 1.2538
4627 2006.11.27 10:18 modify 247 0.40 1.3136 1.3141 1.2538
4628 2006.11.27 10:18 modify 247 0.40 1.3136 1.3139 1.2538
4629 2006.11.27 10:21 modify 247 0.40 1.3136 1.3137 1.2538
4630 2006.11.27 10:22 modify 247 0.40 1.3136 1.3136 1.2538
4631 2006.11.27 10:25 modify 247 0.40 1.3136 1.3135 1.2538
4632 2006.11.27 10:28 modify 247 0.40 1.3136 1.3134 1.2538
4633 2006.11.27 10:28 modify 247 0.40 1.3136 1.3133 1.2538
4634 2006.11.27 10:28 modify 247 0.40 1.3136 1.3132 1.2538
4635 2006.11.27 10:28 modify 247 0.40 1.3136 1.3130 1.2538
4636 2006.11.27 10:28 modify 247 0.40 1.3136 1.3129 1.2538
4637 2006.11.27 10:29 modify 247 0.40 1.3136 1.3128 1.2538
4638 2006.11.27 10:29 modify 247 0.40 1.3136 1.3127 1.2538
4639 2006.11.27 10:30 modify 247 0.40 1.3136 1.3126 1.2538
4640 2006.11.27 10:30 modify 247 0.40 1.3136 1.3125 1.2538
4641 2006.11.27 10:30 modify 247 0.40 1.3136 1.3123 1.2538
4642 2006.11.27 10:30 modify 247 0.40 1.3136 1.3122 1.2538
4643 2006.11.27 10:30 modify 247 0.40 1.3136 1.3121 1.2538
4644 2006.11.27 10:30 modify 247 0.40 1.3136 1.3119 1.2538
4645 2006.11.27 10:31 modify 247 0.40 1.3136 1.3118 1.2538
4646 2006.11.27 10:31 modify 247 0.40 1.3136 1.3117 1.2538
4647 2006.11.27 10:41 s/l 247 0.40 1.3117 1.3117 1.2538 76.00 8917.25
4648 2006.11.27 10:41 sell 248 0.40 1.3115 1.3137 1.2517
4649 2006.11.27 10:42 modify 248 0.40 1.3115 1.3136 1.2517
4650 2006.11.27 10:42 modify 248 0.40 1.3115 1.3135 1.2517
4651 2006.11.27 10:42 modify 248 0.40 1.3115 1.3134 1.2517
4652 2006.11.27 10:47 modify 248 0.40 1.3115 1.3133 1.2517
4653 2006.11.27 10:53 modify 248 0.40 1.3115 1.3132 1.2517
4654 2006.11.27 10:53 modify 248 0.40 1.3115 1.3131 1.2517
4655 2006.11.27 10:53 modify 248 0.40 1.3115 1.3130 1.2517
4656 2006.11.27 10:53 modify 248 0.40 1.3115 1.3128 1.2517
4657 2006.11.27 10:54 modify 248 0.40 1.3115 1.3127 1.2517
4658 2006.11.27 10:54 modify 248 0.40 1.3115 1.3126 1.2517
4659 2006.11.27 10:55 modify 248 0.40 1.3115 1.3125 1.2517
4660 2006.11.27 10:57 modify 248 0.40 1.3115 1.3124 1.2517
4661 2006.11.27 10:57 modify 248 0.40 1.3115 1.3123 1.2517
4662 2006.11.27 10:57 modify 248 0.40 1.3115 1.3122 1.2517
4663 2006.11.27 10:58 modify 248 0.40 1.3115 1.3121 1.2517
4664 2006.11.27 10:58 modify 248 0.40 1.3115 1.3119 1.2517
4665 2006.11.27 10:58 modify 248 0.40 1.3115 1.3117 1.2517
4666 2006.11.27 10:58 modify 248 0.40 1.3115 1.3116 1.2517
4667 2006.11.27 10:58 modify 248 0.40 1.3115 1.3114 1.2517
4668 2006.11.27 10:58 modify 248 0.40 1.3115 1.3112 1.2517
4669 2006.11.27 10:58 modify 248 0.40 1.3115 1.3110 1.2517
4670 2006.11.27 10:58 modify 248 0.40 1.3115 1.3108 1.2517
4671 2006.11.27 11:03 s/l 248 0.40 1.3108 1.3108 1.2517 28.00 8945.25
4672 2006.11.27 11:03 sell 249 0.40 1.3106 1.3128 1.2508
4673 2006.11.27 11:05 modify 249 0.40 1.3106 1.3127 1.2508
4674 2006.11.27 11:05 modify 249 0.40 1.3106 1.3126 1.2508
4675 2006.11.27 11:05 modify 249 0.40 1.3106 1.3125 1.2508
4676 2006.11.27 11:32 s/l 249 0.40 1.3125 1.3125 1.2508 -76.00 8869.25
4677 2006.11.27 11:32 sell 250 0.40 1.3124 1.3146 1.2526
4678 2006.11.27 11:32 modify 250 0.40 1.3124 1.3145 1.2526
4679 2006.11.27 11:32 modify 250 0.40 1.3124 1.3144 1.2526
4680 2006.11.27 11:42 modify 250 0.40 1.3124 1.3143 1.2526
4681 2006.11.27 11:43 modify 250 0.40 1.3124 1.3141 1.2526
4682 2006.11.27 11:43 modify 250 0.40 1.3124 1.3140 1.2526
4683 2006.11.27 12:10 modify 250 0.40 1.3124 1.3137 1.2526
4684 2006.11.27 12:14 modify 250 0.40 1.3124 1.3135 1.2526
4685 2006.11.27 13:03 s/l 250 0.40 1.3135 1.3135 1.2526 -44.00 8825.25
4686 2006.11.27 13:03 sell 251 0.40 1.3133 1.3155 1.2535
4687 2006.11.27 13:03 modify 251 0.40 1.3133 1.3154 1.2535
4688 2006.11.27 13:04 modify 251 0.40 1.3133 1.3153 1.2535
4689 2006.11.27 13:04 modify 251 0.40 1.3133 1.3152 1.2535
4690 2006.11.27 13:05 modify 251 0.40 1.3133 1.3151 1.2535
4691 2006.11.27 13:05 modify 251 0.40 1.3133 1.3150 1.2535
4692 2006.11.27 13:06 modify 251 0.40 1.3133 1.3149 1.2535
4693 2006.11.27 13:06 modify 251 0.40 1.3133 1.3148 1.2535
4694 2006.11.27 13:06 modify 251 0.40 1.3133 1.3147 1.2535
4695 2006.11.27 13:19 modify 251 0.40 1.3133 1.3146 1.2535
4696 2006.11.27 13:19 modify 251 0.40 1.3133 1.3145 1.2535
4697 2006.11.27 13:19 modify 251 0.40 1.3133 1.3142 1.2535
4698 2006.11.27 13:24 modify 251 0.40 1.3133 1.3141 1.2535
4699 2006.11.27 13:30 modify 251 0.40 1.3133 1.3140 1.2535
4700 2006.11.27 13:30 modify 251 0.40 1.3133 1.3139 1.2535
4701 2006.11.27 13:30 modify 251 0.40 1.3133 1.3138 1.2535
4702 2006.11.27 13:51 modify 251 0.40 1.3133 1.3137 1.2535
4703 2006.11.27 13:57 modify 251 0.40 1.3133 1.3136 1.2535
4704 2006.11.27 14:03 modify 251 0.40 1.3133 1.3135 1.2535
4705 2006.11.27 14:13 modify 251 0.40 1.3133 1.3134 1.2535
4706 2006.11.27 14:14 modify 251 0.40 1.3133 1.3133 1.2535
4707 2006.11.27 14:53 modify 251 0.40 1.3133 1.3132 1.2535
4708 2006.11.27 14:53 modify 251 0.40 1.3133 1.3131 1.2535
4709 2006.11.27 14:53 modify 251 0.40 1.3133 1.3130 1.2535
4710 2006.11.27 15:40 modify 251 0.40 1.3133 1.3128 1.2535
4711 2006.11.27 15:40 modify 251 0.40 1.3133 1.3127 1.2535
4712 2006.11.27 15:41 modify 251 0.40 1.3133 1.3125 1.2535
4713 2006.11.27 15:41 modify 251 0.40 1.3133 1.3124 1.2535
4714 2006.11.27 15:41 modify 251 0.40 1.3133 1.3121 1.2535
4715 2006.11.27 16:25 s/l 251 0.40 1.3121 1.3121 1.2535 48.00 8873.25
4716 2006.11.27 16:25 sell 252 0.40 1.3119 1.3141 1.2521
4717 2006.11.27 16:25 modify 252 0.40 1.3119 1.3140 1.2521
4718 2006.11.27 16:28 modify 252 0.40 1.3119 1.3139 1.2521
4719 2006.11.27 16:28 modify 252 0.40 1.3119 1.3138 1.2521
4720 2006.11.27 16:34 modify 252 0.40 1.3119 1.3136 1.2521
4721 2006.11.27 16:34 modify 252 0.40 1.3119 1.3135 1.2521
4722 2006.11.27 16:34 modify 252 0.40 1.3119 1.3132 1.2521
4723 2006.11.27 16:34 modify 252 0.40 1.3119 1.3130 1.2521
4724 2006.11.27 16:34 modify 252 0.40 1.3119 1.3128 1.2521
4725 2006.11.27 16:35 modify 252 0.40 1.3119 1.3127 1.2521
4726 2006.11.27 16:35 modify 252 0.40 1.3119 1.3126 1.2521
4727 2006.11.27 16:35 modify 252 0.40 1.3119 1.3124 1.2521
4728 2006.11.27 17:17 s/l 252 0.40 1.3124 1.3124 1.2521 -20.00 8853.25
4729 2006.11.27 17:17 sell 253 0.40 1.3122 1.3144 1.2524
4730 2006.11.27 17:17 modify 253 0.40 1.3122 1.3143 1.2524
4731 2006.11.27 17:18 modify 253 0.40 1.3122 1.3142 1.2524
4732 2006.11.27 17:43 modify 253 0.40 1.3122 1.3141 1.2524
4733 2006.11.27 17:44 modify 253 0.40 1.3122 1.3140 1.2524
4734 2006.11.27 17:44 modify 253 0.40 1.3122 1.3139 1.2524
4735 2006.11.27 17:44 modify 253 0.40 1.3122 1.3137 1.2524
4736 2006.11.27 17:45 modify 253 0.40 1.3122 1.3136 1.2524
4737 2006.11.27 21:13 s/l 253 0.40 1.3136 1.3136 1.2524 -56.00 8797.25
4738 2006.11.27 21:13 sell 254 0.40 1.3138 1.3160 1.2540
4739 2006.11.27 21:14 modify 254 0.40 1.3138 1.3159 1.2540
4740 2006.11.27 21:14 modify 254 0.40 1.3138 1.3158 1.2540
4741 2006.11.27 21:16 modify 254 0.40 1.3138 1.3157 1.2540
4742 2006.11.27 21:16 modify 254 0.40 1.3138 1.3155 1.2540
4743 2006.11.27 21:16 modify 254 0.40 1.3138 1.3154 1.2540
4744 2006.11.27 21:16 modify 254 0.40 1.3138 1.3151 1.2540
4745 2006.11.27 21:59 modify 254 0.40 1.3138 1.3150 1.2540
4746 2006.11.27 21:59 modify 254 0.40 1.3138 1.3149 1.2540
4747 2006.11.28 03:00 close 254 0.40 1.3142 1.3149 1.2540 -14.01 8783.24
4748 2006.11.28 03:00 buy 255 0.40 1.3142 1.3120 1.3740
4749 2006.11.28 03:36 modify 255 0.40 1.3142 1.3121 1.3740
4750 2006.11.28 03:38 modify 255 0.40 1.3142 1.3122 1.3740
4751 2006.11.28 03:38 modify 255 0.40 1.3142 1.3124 1.3740
4752 2006.11.28 03:43 modify 255 0.40 1.3142 1.3125 1.3740
4753 2006.11.28 04:35 modify 255 0.40 1.3142 1.3126 1.3740
4754 2006.11.28 05:47 modify 255 0.40 1.3142 1.3127 1.3740
4755 2006.11.28 07:54 s/l 255 0.40 1.3127 1.3127 1.3740 -60.00 8723.24
4756 2006.11.28 07:54 buy 256 0.30 1.3128 1.3106 1.3726
4757 2006.11.28 07:54 modify 256 0.30 1.3128 1.3107 1.3726
4758 2006.11.28 08:39 modify 256 0.30 1.3128 1.3108 1.3726
4759 2006.11.28 08:39 modify 256 0.30 1.3128 1.3110 1.3726
4760 2006.11.28 08:40 modify 256 0.30 1.3128 1.3112 1.3726
4761 2006.11.28 09:14 modify 256 0.30 1.3128 1.3113 1.3726
4762 2006.11.28 09:14 modify 256 0.30 1.3128 1.3114 1.3726
4763 2006.11.28 09:14 modify 256 0.30 1.3128 1.3115 1.3726
4764 2006.11.28 09:15 modify 256 0.30 1.3128 1.3116 1.3726
4765 2006.11.28 09:15 modify 256 0.30 1.3128 1.3117 1.3726
4766 2006.11.28 09:16 modify 256 0.30 1.3128 1.3118 1.3726
4767 2006.11.28 09:16 modify 256 0.30 1.3128 1.3119 1.3726
4768 2006.11.28 09:53 modify 256 0.30 1.3128 1.3120 1.3726
4769 2006.11.28 09:53 modify 256 0.30 1.3128 1.3121 1.3726
4770 2006.11.28 09:54 modify 256 0.30 1.3128 1.3122 1.3726
4771 2006.11.28 09:54 modify 256 0.30 1.3128 1.3123 1.3726
4772 2006.11.28 09:55 modify 256 0.30 1.3128 1.3124 1.3726
4773 2006.11.28 09:55 modify 256 0.30 1.3128 1.3125 1.3726
4774 2006.11.28 09:55 modify 256 0.30 1.3128 1.3126 1.3726
4775 2006.11.28 09:55 modify 256 0.30 1.3128 1.3127 1.3726
4776 2006.11.28 09:55 modify 256 0.30 1.3128 1.3128 1.3726
4777 2006.11.28 10:07 modify 256 0.30 1.3128 1.3129 1.3726
4778 2006.11.28 10:07 modify 256 0.30 1.3128 1.3130 1.3726
4779 2006.11.28 10:07 modify 256 0.30 1.3128 1.3132 1.3726
4780 2006.11.28 10:07 modify 256 0.30 1.3128 1.3133 1.3726
4781 2006.11.28 10:07 modify 256 0.30 1.3128 1.3134 1.3726
4782 2006.11.28 10:07 modify 256 0.30 1.3128 1.3135 1.3726
4783 2006.11.28 10:07 modify 256 0.30 1.3128 1.3137 1.3726
4784 2006.11.28 10:08 modify 256 0.30 1.3128 1.3138 1.3726
4785 2006.11.28 10:08 modify 256 0.30 1.3128 1.3139 1.3726
4786 2006.11.28 10:11 modify 256 0.30 1.3128 1.3140 1.3726
4787 2006.11.28 10:11 modify 256 0.30 1.3128 1.3141 1.3726
4788 2006.11.28 10:11 modify 256 0.30 1.3128 1.3142 1.3726
4789 2006.11.28 10:11 modify 256 0.30 1.3128 1.3143 1.3726
4790 2006.11.28 10:11 modify 256 0.30 1.3128 1.3144 1.3726
4791 2006.11.28 10:27 s/l 256 0.30 1.3144 1.3144 1.3726 48.00 8771.24
4792 2006.11.28 10:27 buy 257 0.40 1.3145 1.3123 1.3743
4793 2006.11.28 10:27 modify 257 0.40 1.3145 1.3124 1.3743
4794 2006.11.28 10:28 modify 257 0.40 1.3145 1.3125 1.3743
4795 2006.11.28 10:28 modify 257 0.40 1.3145 1.3126 1.3743
4796 2006.11.28 10:28 modify 257 0.40 1.3145 1.3127 1.3743
4797 2006.11.28 10:29 modify 257 0.40 1.3145 1.3128 1.3743
4798 2006.11.28 10:29 modify 257 0.40 1.3145 1.3129 1.3743
4799 2006.11.28 10:30 modify 257 0.40 1.3145 1.3130 1.3743
4800 2006.11.28 10:41 modify 257 0.40 1.3145 1.3131 1.3743
4801 2006.11.28 10:49 s/l 257 0.40 1.3131 1.3131 1.3743 -56.00 8715.24
4802 2006.11.28 10:49 buy 258 0.30 1.3133 1.3111 1.3731
4803 2006.11.28 10:49 modify 258 0.30 1.3133 1.3112 1.3731
4804 2006.11.28 10:51 modify 258 0.30 1.3133 1.3113 1.3731
4805 2006.11.28 10:51 modify 258 0.30 1.3133 1.3114 1.3731
4806 2006.11.28 10:51 modify 258 0.30 1.3133 1.3115 1.3731
4807 2006.11.28 10:51 modify 258 0.30 1.3133 1.3116 1.3731
4808 2006.11.28 10:52 modify 258 0.30 1.3133 1.3117 1.3731
4809 2006.11.28 10:52 modify 258 0.30 1.3133 1.3118 1.3731
4810 2006.11.28 10:52 modify 258 0.30 1.3133 1.3119 1.3731
4811 2006.11.28 10:55 modify 258 0.30 1.3133 1.3120 1.3731
4812 2006.11.28 10:57 modify 258 0.30 1.3133 1.3121 1.3731
4813 2006.11.28 10:57 modify 258 0.30 1.3133 1.3122 1.3731
4814 2006.11.28 10:57 modify 258 0.30 1.3133 1.3123 1.3731
4815 2006.11.28 11:18 modify 258 0.30 1.3133 1.3124 1.3731
4816 2006.11.28 11:29 modify 258 0.30 1.3133 1.3125 1.3731
4817 2006.11.28 11:38 modify 258 0.30 1.3133 1.3126 1.3731
4818 2006.11.28 11:38 modify 258 0.30 1.3133 1.3128 1.3731
4819 2006.11.28 11:38 modify 258 0.30 1.3133 1.3129 1.3731
4820 2006.11.28 11:59 modify 258 0.30 1.3133 1.3130 1.3731
4821 2006.11.28 12:02 modify 258 0.30 1.3133 1.3131 1.3731
4822 2006.11.28 12:02 modify 258 0.30 1.3133 1.3132 1.3731
4823 2006.11.28 12:02 modify 258 0.30 1.3133 1.3133 1.3731
4824 2006.11.28 12:02 modify 258 0.30 1.3133 1.3134 1.3731
4825 2006.11.28 12:03 modify 258 0.30 1.3133 1.3135 1.3731
4826 2006.11.28 12:03 modify 258 0.30 1.3133 1.3139 1.3731
4827 2006.11.28 12:25 modify 258 0.30 1.3133 1.3140 1.3731
4828 2006.11.28 12:25 modify 258 0.30 1.3133 1.3141 1.3731
4829 2006.11.28 13:00 s/l 258 0.30 1.3141 1.3141 1.3731 24.00 8739.24
4830 2006.11.28 13:00 buy 259 0.30 1.3143 1.3121 1.3741
4831 2006.11.28 13:00 modify 259 0.30 1.3143 1.3122 1.3741
4832 2006.11.28 13:00 modify 259 0.30 1.3143 1.3123 1.3741
4833 2006.11.28 13:01 modify 259 0.30 1.3143 1.3124 1.3741
4834 2006.11.28 13:01 modify 259 0.30 1.3143 1.3125 1.3741
4835 2006.11.28 13:01 modify 259 0.30 1.3143 1.3126 1.3741
4836 2006.11.28 13:07 modify 259 0.30 1.3143 1.3127 1.3741
4837 2006.11.28 13:07 modify 259 0.30 1.3143 1.3128 1.3741
4838 2006.11.28 13:13 modify 259 0.30 1.3143 1.3129 1.3741
4839 2006.11.28 13:13 modify 259 0.30 1.3143 1.3130 1.3741
4840 2006.11.28 13:13 modify 259 0.30 1.3143 1.3132 1.3741
4841 2006.11.28 13:13 modify 259 0.30 1.3143 1.3133 1.3741
4842 2006.11.28 13:55 s/l 259 0.30 1.3133 1.3133 1.3741 -30.00 8709.24
4843 2006.11.28 13:55 buy 260 0.30 1.3135 1.3113 1.3733
4844 2006.11.28 13:55 modify 260 0.30 1.3135 1.3115 1.3733
4845 2006.11.28 13:56 modify 260 0.30 1.3135 1.3116 1.3733
4846 2006.11.28 13:59 modify 260 0.30 1.3135 1.3119 1.3733
4847 2006.11.28 14:04 modify 260 0.30 1.3135 1.3120 1.3733
4848 2006.11.28 14:04 modify 260 0.30 1.3135 1.3121 1.3733
4849 2006.11.28 14:29 modify 260 0.30 1.3135 1.3122 1.3733
4850 2006.11.28 14:52 modify 260 0.30 1.3135 1.3125 1.3733
4851 2006.11.28 15:02 modify 260 0.30 1.3135 1.3126 1.3733
4852 2006.11.28 15:03 modify 260 0.30 1.3135 1.3127 1.3733
4853 2006.11.28 15:03 modify 260 0.30 1.3135 1.3128 1.3733
4854 2006.11.28 15:03 modify 260 0.30 1.3135 1.3129 1.3733
4855 2006.11.28 15:04 modify 260 0.30 1.3135 1.3130 1.3733
4856 2006.11.28 15:05 modify 260 0.30 1.3135 1.3131 1.3733
4857 2006.11.28 15:06 modify 260 0.30 1.3135 1.3132 1.3733
4858 2006.11.28 15:30 modify 260 0.30 1.3135 1.3133 1.3733
4859 2006.11.28 15:30 modify 260 0.30 1.3135 1.3135 1.3733
4860 2006.11.28 15:30 modify 260 0.30 1.3135 1.3136 1.3733
4861 2006.11.28 15:30 modify 260 0.30 1.3135 1.3138 1.3733
4862 2006.11.28 15:33 modify 260 0.30 1.3135 1.3139 1.3733
4863 2006.11.28 15:33 modify 260 0.30 1.3135 1.3140 1.3733
4864 2006.11.28 15:33 modify 260 0.30 1.3135 1.3141 1.3733
4865 2006.11.28 15:33 modify 260 0.30 1.3135 1.3142 1.3733
4866 2006.11.28 15:34 modify 260 0.30 1.3135 1.3143 1.3733
4867 2006.11.28 15:34 modify 260 0.30 1.3135 1.3145 1.3733
4868 2006.11.28 15:34 modify 260 0.30 1.3135 1.3146 1.3733
4869 2006.11.28 15:34 modify 260 0.30 1.3135 1.3147 1.3733
4870 2006.11.28 15:34 modify 260 0.30 1.3135 1.3149 1.3733
4871 2006.11.28 15:34 modify 260 0.30 1.3135 1.3150 1.3733
4872 2006.11.28 15:34 modify 260 0.30 1.3135 1.3151 1.3733
4873 2006.11.28 15:34 modify 260 0.30 1.3135 1.3152 1.3733
4874 2006.11.28 15:34 modify 260 0.30 1.3135 1.3153 1.3733
4875 2006.11.28 15:35 modify 260 0.30 1.3135 1.3155 1.3733
4876 2006.11.28 15:35 modify 260 0.30 1.3135 1.3157 1.3733
4877 2006.11.28 15:35 modify 260 0.30 1.3135 1.3159 1.3733
4878 2006.11.28 15:35 modify 260 0.30 1.3135 1.3160 1.3733
4879 2006.11.28 15:49 s/l 260 0.30 1.3160 1.3160 1.3733 75.00 8784.24
4880 2006.11.28 15:49 buy 261 0.40 1.3162 1.3140 1.3760
4881 2006.11.28 15:49 modify 261 0.40 1.3162 1.3141 1.3760
4882 2006.11.28 15:52 modify 261 0.40 1.3162 1.3142 1.3760
4883 2006.11.28 15:56 modify 261 0.40 1.3162 1.3143 1.3760
4884 2006.11.28 15:57 modify 261 0.40 1.3162 1.3144 1.3760
4885 2006.11.28 15:57 modify 261 0.40 1.3162 1.3145 1.3760
4886 2006.11.28 15:57 modify 261 0.40 1.3162 1.3146 1.3760
4887 2006.11.28 16:00 modify 261 0.40 1.3162 1.3147 1.3760
4888 2006.11.28 16:35 modify 261 0.40 1.3162 1.3148 1.3760
4889 2006.11.28 16:35 modify 261 0.40 1.3162 1.3149 1.3760
4890 2006.11.28 16:35 modify 261 0.40 1.3162 1.3151 1.3760
4891 2006.11.28 16:36 modify 261 0.40 1.3162 1.3153 1.3760
4892 2006.11.28 16:36 modify 261 0.40 1.3162 1.3155 1.3760
4893 2006.11.28 17:01 s/l 261 0.40 1.3155 1.3155 1.3760 -28.00 8756.24
4894 2006.11.28 17:01 buy 262 0.40 1.3156 1.3134 1.3754
4895 2006.11.28 17:01 modify 262 0.40 1.3156 1.3135 1.3754
4896 2006.11.28 17:01 modify 262 0.40 1.3156 1.3136 1.3754
4897 2006.11.28 17:12 modify 262 0.40 1.3156 1.3137 1.3754
4898 2006.11.28 17:12 modify 262 0.40 1.3156 1.3138 1.3754
4899 2006.11.28 17:12 modify 262 0.40 1.3156 1.3139 1.3754
4900 2006.11.28 17:12 modify 262 0.40 1.3156 1.3140 1.3754
4901 2006.11.28 18:06 s/l 262 0.40 1.3140 1.3140 1.3754 -64.00 8692.24
4902 2006.11.28 18:06 buy 263 0.30 1.3142 1.3120 1.3740
4903 2006.11.28 18:07 modify 263 0.30 1.3142 1.3121 1.3740
4904 2006.11.28 18:08 modify 263 0.30 1.3142 1.3122 1.3740
4905 2006.11.28 18:08 modify 263 0.30 1.3142 1.3123 1.3740
4906 2006.11.28 18:09 modify 263 0.30 1.3142 1.3124 1.3740
4907 2006.11.28 18:09 modify 263 0.30 1.3142 1.3125 1.3740
4908 2006.11.28 18:09 modify 263 0.30 1.3142 1.3126 1.3740
4909 2006.11.28 18:11 modify 263 0.30 1.3142 1.3127 1.3740
4910 2006.11.28 18:12 modify 263 0.30 1.3142 1.3128 1.3740
4911 2006.11.28 18:16 modify 263 0.30 1.3142 1.3130 1.3740
4912 2006.11.28 18:16 modify 263 0.30 1.3142 1.3131 1.3740
4913 2006.11.28 18:41 modify 263 0.30 1.3142 1.3133 1.3740
4914 2006.11.28 18:41 modify 263 0.30 1.3142 1.3134 1.3740
4915 2006.11.28 18:41 modify 263 0.30 1.3142 1.3135 1.3740
4916 2006.11.28 18:42 modify 263 0.30 1.3142 1.3136 1.3740
4917 2006.11.28 18:44 modify 263 0.30 1.3142 1.3137 1.3740
4918 2006.11.28 18:46 modify 263 0.30 1.3142 1.3138 1.3740
4919 2006.11.28 18:46 modify 263 0.30 1.3142 1.3139 1.3740
4920 2006.11.28 18:48 modify 263 0.30 1.3142 1.3140 1.3740
4921 2006.11.28 18:48 modify 263 0.30 1.3142 1.3142 1.3740
4922 2006.11.28 18:58 modify 263 0.30 1.3142 1.3143 1.3740
4923 2006.11.28 18:58 modify 263 0.30 1.3142 1.3144 1.3740
4924 2006.11.28 19:30 s/l 263 0.30 1.3144 1.3144 1.3740 6.00 8698.24
4925 2006.11.28 19:30 buy 264 0.30 1.3145 1.3123 1.3743
4926 2006.11.28 19:30 modify 264 0.30 1.3145 1.3125 1.3743
4927 2006.11.28 19:30 modify 264 0.30 1.3145 1.3128 1.3743
4928 2006.11.28 19:31 modify 264 0.30 1.3145 1.3129 1.3743
4929 2006.11.28 19:31 modify 264 0.30 1.3145 1.3130 1.3743
4930 2006.11.28 19:32 modify 264 0.30 1.3145 1.3131 1.3743
4931 2006.11.28 19:32 modify 264 0.30 1.3145 1.3132 1.3743
4932 2006.11.28 19:33 modify 264 0.30 1.3145 1.3133 1.3743
4933 2006.11.28 19:38 modify 264 0.30 1.3145 1.3134 1.3743
4934 2006.11.28 19:38 modify 264 0.30 1.3145 1.3135 1.3743
4935 2006.11.28 19:38 modify 264 0.30 1.3145 1.3136 1.3743
4936 2006.11.28 19:39 modify 264 0.30 1.3145 1.3138 1.3743
4937 2006.11.28 20:01 modify 264 0.30 1.3145 1.3139 1.3743
4938 2006.11.28 20:02 modify 264 0.30 1.3145 1.3140 1.3743
4939 2006.11.28 20:02 modify 264 0.30 1.3145 1.3141 1.3743
4940 2006.11.28 20:02 modify 264 0.30 1.3145 1.3142 1.3743
4941 2006.11.28 20:03 modify 264 0.30 1.3145 1.3143 1.3743
4942 2006.11.28 20:06 modify 264 0.30 1.3145 1.3144 1.3743
4943 2006.11.28 20:06 modify 264 0.30 1.3145 1.3145 1.3743
4944 2006.11.28 20:06 modify 264 0.30 1.3145 1.3148 1.3743
4945 2006.11.28 20:06 modify 264 0.30 1.3145 1.3149 1.3743
4946 2006.11.28 20:06 modify 264 0.30 1.3145 1.3150 1.3743
4947 2006.11.28 20:06 modify 264 0.30 1.3145 1.3153 1.3743
4948 2006.11.28 20:07 modify 264 0.30 1.3145 1.3154 1.3743
4949 2006.11.28 20:07 modify 264 0.30 1.3145 1.3155 1.3743
4950 2006.11.28 20:15 modify 264 0.30 1.3145 1.3157 1.3743
4951 2006.11.28 20:16 modify 264 0.30 1.3145 1.3159 1.3743
4952 2006.11.28 20:16 modify 264 0.30 1.3145 1.3160 1.3743
4953 2006.11.28 20:16 modify 264 0.30 1.3145 1.3162 1.3743
4954 2006.11.28 20:16 modify 264 0.30 1.3145 1.3164 1.3743
4955 2006.11.28 20:16 modify 264 0.30 1.3145 1.3166 1.3743
4956 2006.11.28 20:17 modify 264 0.30 1.3145 1.3167 1.3743
4957 2006.11.28 20:17 modify 264 0.30 1.3145 1.3168 1.3743
4958 2006.11.28 20:17 modify 264 0.30 1.3145 1.3169 1.3743
4959 2006.11.28 20:17 modify 264 0.30 1.3145 1.3171 1.3743
4960 2006.11.28 20:17 modify 264 0.30 1.3145 1.3172 1.3743
4961 2006.11.28 20:17 modify 264 0.30 1.3145 1.3174 1.3743
4962 2006.11.28 20:17 modify 264 0.30 1.3145 1.3176 1.3743
4963 2006.11.28 20:17 modify 264 0.30 1.3145 1.3177 1.3743
4964 2006.11.28 20:20 s/l 264 0.30 1.3177 1.3177 1.3743 96.00 8794.24
4965 2006.11.28 20:20 buy 265 0.40 1.3178 1.3156 1.3776
4966 2006.11.28 20:20 modify 265 0.40 1.3178 1.3157 1.3776
4967 2006.11.28 20:20 modify 265 0.40 1.3178 1.3158 1.3776
4968 2006.11.28 20:20 modify 265 0.40 1.3178 1.3162 1.3776
4969 2006.11.28 20:31 modify 265 0.40 1.3178 1.3163 1.3776
4970 2006.11.28 20:33 modify 265 0.40 1.3178 1.3164 1.3776
4971 2006.11.28 20:33 modify 265 0.40 1.3178 1.3165 1.3776
4972 2006.11.28 20:33 modify 265 0.40 1.3178 1.3167 1.3776
4973 2006.11.28 20:34 modify 265 0.40 1.3178 1.3168 1.3776
4974 2006.11.28 20:35 modify 265 0.40 1.3178 1.3169 1.3776
4975 2006.11.28 20:35 modify 265 0.40 1.3178 1.3170 1.3776
4976 2006.11.28 20:35 modify 265 0.40 1.3178 1.3171 1.3776
4977 2006.11.28 20:37 modify 265 0.40 1.3178 1.3172 1.3776
4978 2006.11.28 20:37 modify 265 0.40 1.3178 1.3173 1.3776
4979 2006.11.28 20:37 modify 265 0.40 1.3178 1.3175 1.3776
4980 2006.11.28 20:37 modify 265 0.40 1.3178 1.3176 1.3776
4981 2006.11.28 20:37 modify 265 0.40 1.3178 1.3177 1.3776
4982 2006.11.28 20:37 modify 265 0.40 1.3178 1.3178 1.3776
4983 2006.11.28 20:38 modify 265 0.40 1.3178 1.3180 1.3776
4984 2006.11.28 20:38 modify 265 0.40 1.3178 1.3182 1.3776
4985 2006.11.28 20:38 modify 265 0.40 1.3178 1.3183 1.3776
4986 2006.11.28 20:38 modify 265 0.40 1.3178 1.3184 1.3776
4987 2006.11.28 20:39 s/l 265 0.40 1.3184 1.3184 1.3776 24.00 8818.24
4988 2006.11.28 20:39 buy 266 0.40 1.3186 1.3164 1.3784
4989 2006.11.28 20:39 modify 266 0.40 1.3186 1.3165 1.3784
4990 2006.11.28 20:42 modify 266 0.40 1.3186 1.3167 1.3784
4991 2006.11.28 20:51 s/l 266 0.40 1.3167 1.3167 1.3784 -76.00 8742.24
4992 2006.11.28 20:51 buy 267 0.30 1.3168 1.3146 1.3766
4993 2006.11.28 20:51 modify 267 0.30 1.3168 1.3147 1.3766
4994 2006.11.28 20:51 modify 267 0.30 1.3168 1.3148 1.3766
4995 2006.11.28 20:52 modify 267 0.30 1.3168 1.3149 1.3766
4996 2006.11.28 20:52 modify 267 0.30 1.3168 1.3150 1.3766
4997 2006.11.28 20:54 modify 267 0.30 1.3168 1.3151 1.3766
4998 2006.11.28 20:54 modify 267 0.30 1.3168 1.3153 1.3766
4999 2006.11.28 20:54 modify 267 0.30 1.3168 1.3154 1.3766
5000 2006.11.28 20:56 modify 267 0.30 1.3168 1.3155 1.3766
5001 2006.11.28 20:57 modify 267 0.30 1.3168 1.3156 1.3766
5002 2006.11.28 20:57 modify 267 0.30 1.3168 1.3157 1.3766
5003 2006.11.28 20:58 modify 267 0.30 1.3168 1.3158 1.3766
5004 2006.11.28 20:59 modify 267 0.30 1.3168 1.3159 1.3766
5005 2006.11.28 20:59 modify 267 0.30 1.3168 1.3160 1.3766
5006 2006.11.28 21:24 modify 267 0.30 1.3168 1.3161 1.3766
5007 2006.11.28 21:28 modify 267 0.30 1.3168 1.3162 1.3766
5008 2006.11.28 21:28 modify 267 0.30 1.3168 1.3163 1.3766
5009 2006.11.28 21:29 modify 267 0.30 1.3168 1.3165 1.3766
5010 2006.11.28 21:30 modify 267 0.30 1.3168 1.3166 1.3766
5011 2006.11.28 21:30 modify 267 0.30 1.3168 1.3167 1.3766
5012 2006.11.28 21:30 modify 267 0.30 1.3168 1.3168 1.3766
5013 2006.11.28 21:30 modify 267 0.30 1.3168 1.3169 1.3766
5014 2006.11.28 21:31 modify 267 0.30 1.3168 1.3170 1.3766
5015 2006.11.28 21:31 modify 267 0.30 1.3168 1.3171 1.3766
5016 2006.11.28 21:43 modify 267 0.30 1.3168 1.3172 1.3766
5017 2006.11.28 21:47 modify 267 0.30 1.3168 1.3173 1.3766
5018 2006.11.28 21:47 modify 267 0.30 1.3168 1.3175 1.3766
5019 2006.11.28 21:58 modify 267 0.30 1.3168 1.3176 1.3766
5020 2006.11.28 22:41 modify 267 0.30 1.3168 1.3179 1.3766
5021 2006.11.28 22:41 modify 267 0.30 1.3168 1.3180 1.3766
5022 2006.11.28 22:41 modify 267 0.30 1.3168 1.3181 1.3766
5023 2006.11.28 22:41 modify 267 0.30 1.3168 1.3183 1.3766
5024 2006.11.28 23:03 modify 267 0.30 1.3168 1.3184 1.3766
5025 2006.11.28 23:03 modify 267 0.30 1.3168 1.3185 1.3766
5026 2006.11.28 23:03 modify 267 0.30 1.3168 1.3186 1.3766
5027 2006.11.28 23:04 modify 267 0.30 1.3168 1.3187 1.3766
5028 2006.11.28 23:04 modify 267 0.30 1.3168 1.3188 1.3766
5029 2006.11.29 01:53 modify 267 0.30 1.3168 1.3190 1.3766
5030 2006.11.29 01:53 modify 267 0.30 1.3168 1.3192 1.3766
5031 2006.11.29 01:53 modify 267 0.30 1.3168 1.3193 1.3766
5032 2006.11.29 01:53 modify 267 0.30 1.3168 1.3194 1.3766
5033 2006.11.29 01:53 modify 267 0.30 1.3168 1.3195 1.3766
5034 2006.11.29 01:53 modify 267 0.30 1.3168 1.3197 1.3766
5035 2006.11.29 02:03 s/l 267 0.30 1.3197 1.3197 1.3766 84.91 8827.15
5036 2006.11.29 02:03 buy 268 0.40 1.3199 1.3177 1.3797
5037 2006.11.29 02:03 modify 268 0.40 1.3199 1.3178 1.3797
5038 2006.11.29 02:13 modify 268 0.40 1.3199 1.3179 1.3797
5039 2006.11.29 02:13 modify 268 0.40 1.3199 1.3180 1.3797
5040 2006.11.29 02:14 modify 268 0.40 1.3199 1.3181 1.3797
5041 2006.11.29 02:14 modify 268 0.40 1.3199 1.3182 1.3797
5042 2006.11.29 02:15 modify 268 0.40 1.3199 1.3183 1.3797
5043 2006.11.29 02:15 modify 268 0.40 1.3199 1.3184 1.3797
5044 2006.11.29 02:16 modify 268 0.40 1.3199 1.3185 1.3797
5045 2006.11.29 02:16 modify 268 0.40 1.3199 1.3186 1.3797
5046 2006.11.29 02:16 modify 268 0.40 1.3199 1.3187 1.3797
5047 2006.11.29 02:16 modify 268 0.40 1.3199 1.3188 1.3797
5048 2006.11.29 02:16 modify 268 0.40 1.3199 1.3189 1.3797
5049 2006.11.29 02:24 modify 268 0.40 1.3199 1.3190 1.3797
5050 2006.11.29 02:24 modify 268 0.40 1.3199 1.3191 1.3797
5051 2006.11.29 02:24 modify 268 0.40 1.3199 1.3193 1.3797
5052 2006.11.29 02:24 modify 268 0.40 1.3199 1.3194 1.3797
5053 2006.11.29 02:24 modify 268 0.40 1.3199 1.3195 1.3797
5054 2006.11.29 02:24 modify 268 0.40 1.3199 1.3196 1.3797
5055 2006.11.29 02:25 modify 268 0.40 1.3199 1.3197 1.3797
5056 2006.11.29 02:52 s/l 268 0.40 1.3197 1.3197 1.3797 -8.00 8819.15
5057 2006.11.29 02:52 buy 269 0.40 1.3199 1.3177 1.3797
5058 2006.11.29 02:52 modify 269 0.40 1.3199 1.3178 1.3797
5059 2006.11.29 02:53 modify 269 0.40 1.3199 1.3179 1.3797
5060 2006.11.29 02:53 modify 269 0.40 1.3199 1.3180 1.3797
5061 2006.11.29 02:59 modify 269 0.40 1.3199 1.3181 1.3797
5062 2006.11.29 02:59 modify 269 0.40 1.3199 1.3183 1.3797
5063 2006.11.29 03:05 modify 269 0.40 1.3199 1.3184 1.3797
5064 2006.11.29 07:34 s/l 269 0.40 1.3184 1.3184 1.3797 -60.00 8759.15
5065 2006.11.29 07:34 buy 270 0.40 1.3186 1.3164 1.3784
5066 2006.11.29 07:36 modify 270 0.40 1.3186 1.3165 1.3784
5067 2006.11.29 07:38 modify 270 0.40 1.3186 1.3166 1.3784
5068 2006.11.29 07:39 modify 270 0.40 1.3186 1.3167 1.3784
5069 2006.11.29 07:39 modify 270 0.40 1.3186 1.3168 1.3784
5070 2006.11.29 07:40 modify 270 0.40 1.3186 1.3170 1.3784
5071 2006.11.29 07:48 modify 270 0.40 1.3186 1.3171 1.3784
5072 2006.11.29 07:53 modify 270 0.40 1.3186 1.3172 1.3784
5073 2006.11.29 08:01 modify 270 0.40 1.3186 1.3174 1.3784
5074 2006.11.29 08:06 modify 270 0.40 1.3186 1.3175 1.3784
5075 2006.11.29 08:07 modify 270 0.40 1.3186 1.3176 1.3784
5076 2006.11.29 08:09 modify 270 0.40 1.3186 1.3177 1.3784
5077 2006.11.29 08:09 modify 270 0.40 1.3186 1.3179 1.3784
5078 2006.11.29 08:22 modify 270 0.40 1.3186 1.3180 1.3784
5079 2006.11.29 08:25 modify 270 0.40 1.3186 1.3181 1.3784
5080 2006.11.29 08:26 modify 270 0.40 1.3186 1.3182 1.3784
5081 2006.11.29 08:26 modify 270 0.40 1.3186 1.3183 1.3784
5082 2006.11.29 08:26 modify 270 0.40 1.3186 1.3184 1.3784
5083 2006.11.29 08:26 modify 270 0.40 1.3186 1.3185 1.3784
5084 2006.11.29 08:26 modify 270 0.40 1.3186 1.3186 1.3784
5085 2006.11.29 09:39 s/l 270 0.40 1.3186 1.3186 1.3784 0.00 8759.15
5086 2006.11.29 09:39 buy 271 0.40 1.3188 1.3166 1.3786
5087 2006.11.29 09:39 modify 271 0.40 1.3188 1.3167 1.3786
5088 2006.11.29 09:44 modify 271 0.40 1.3188 1.3168 1.3786
5089 2006.11.29 10:08 s/l 271 0.40 1.3168 1.3168 1.3786 -80.00 8679.15
5090 2006.11.29 10:08 buy 272 0.30 1.3169 1.3147 1.3767
5091 2006.11.29 10:08 modify 272 0.30 1.3169 1.3148 1.3767
5092 2006.11.29 10:08 modify 272 0.30 1.3169 1.3149 1.3767
5093 2006.11.29 10:08 modify 272 0.30 1.3169 1.3150 1.3767
5094 2006.11.29 10:08 modify 272 0.30 1.3169 1.3151 1.3767
5095 2006.11.29 10:09 modify 272 0.30 1.3169 1.3152 1.3767
5096 2006.11.29 10:09 modify 272 0.30 1.3169 1.3153 1.3767
5097 2006.11.29 10:09 modify 272 0.30 1.3169 1.3154 1.3767
5098 2006.11.29 10:10 modify 272 0.30 1.3169 1.3155 1.3767
5099 2006.11.29 10:13 modify 272 0.30 1.3169 1.3156 1.3767
5100 2006.11.29 10:18 modify 272 0.30 1.3169 1.3157 1.3767
5101 2006.11.29 10:53 modify 272 0.30 1.3169 1.3158 1.3767
5102 2006.11.29 11:18 s/l 272 0.30 1.3158 1.3158 1.3767 -33.00 8646.15
5103 2006.11.29 11:18 buy 273 0.30 1.3160 1.3138 1.3758
5104 2006.11.29 11:18 modify 273 0.30 1.3160 1.3139 1.3758
5105 2006.11.29 11:18 modify 273 0.30 1.3160 1.3140 1.3758
5106 2006.11.29 11:18 modify 273 0.30 1.3160 1.3141 1.3758
5107 2006.11.29 11:18 modify 273 0.30 1.3160 1.3142 1.3758
5108 2006.11.29 11:19 modify 273 0.30 1.3160 1.3143 1.3758
5109 2006.11.29 11:22 modify 273 0.30 1.3160 1.3145 1.3758
5110 2006.11.29 11:23 modify 273 0.30 1.3160 1.3146 1.3758
5111 2006.11.29 11:37 modify 273 0.30 1.3160 1.3147 1.3758
5112 2006.11.29 11:37 modify 273 0.30 1.3160 1.3148 1.3758
5113 2006.11.29 11:38 modify 273 0.30 1.3160 1.3149 1.3758
5114 2006.11.29 11:38 modify 273 0.30 1.3160 1.3150 1.3758
5115 2006.11.29 11:38 modify 273 0.30 1.3160 1.3151 1.3758
5116 2006.11.29 11:39 modify 273 0.30 1.3160 1.3152 1.3758
5117 2006.11.29 11:45 modify 273 0.30 1.3160 1.3154 1.3758
5118 2006.11.29 11:45 modify 273 0.30 1.3160 1.3155 1.3758
5119 2006.11.29 11:45 modify 273 0.30 1.3160 1.3156 1.3758
5120 2006.11.29 11:58 s/l 273 0.30 1.3156 1.3156 1.3758 -12.00 8634.15
5121 2006.11.29 11:58 buy 274 0.30 1.3158 1.3136 1.3756
5122 2006.11.29 11:58 modify 274 0.30 1.3158 1.3138 1.3756
5123 2006.11.29 11:59 modify 274 0.30 1.3158 1.3140 1.3756
5124 2006.11.29 12:00 close 274 0.30 1.3159 1.3140 1.3756 3.00 8637.15
5125 2006.11.29 12:00 sell 275 0.30 1.3159 1.3181 1.2561
5126 2006.11.29 12:00 modify 275 0.30 1.3159 1.3180 1.2561
5127 2006.11.29 12:00 modify 275 0.30 1.3159 1.3179 1.2561
5128 2006.11.29 12:51 modify 275 0.30 1.3159 1.3178 1.2561
5129 2006.11.29 12:51 modify 275 0.30 1.3159 1.3177 1.2561
5130 2006.11.29 12:52 modify 275 0.30 1.3159 1.3176 1.2561
5131 2006.11.29 12:52 modify 275 0.30 1.3159 1.3175 1.2561
5132 2006.11.29 13:45 modify 275 0.30 1.3159 1.3174 1.2561
5133 2006.11.29 13:45 modify 275 0.30 1.3159 1.3173 1.2561
5134 2006.11.29 13:48 modify 275 0.30 1.3159 1.3172 1.2561
5135 2006.11.29 13:48 modify 275 0.30 1.3159 1.3171 1.2561
5136 2006.11.29 13:48 modify 275 0.30 1.3159 1.3170 1.2561
5137 2006.11.29 14:12 modify 275 0.30 1.3159 1.3169 1.2561
5138 2006.11.29 14:13 modify 275 0.30 1.3159 1.3168 1.2561
5139 2006.11.29 15:30 modify 275 0.30 1.3159 1.3165 1.2561
5140 2006.11.29 15:30 modify 275 0.30 1.3159 1.3162 1.2561
5141 2006.11.29 15:30 modify 275 0.30 1.3159 1.3161 1.2561
5142 2006.11.29 15:30 modify 275 0.30 1.3159 1.3157 1.2561
5143 2006.11.29 15:30 modify 275 0.30 1.3159 1.3153 1.2561
5144 2006.11.29 15:33 s/l 275 0.30 1.3153 1.3153 1.2561 18.00 8655.15
5145 2006.11.29 15:33 sell 276 0.30 1.3152 1.3174 1.2554
5146 2006.11.29 15:39 modify 276 0.30 1.3152 1.3173 1.2554
5147 2006.11.29 15:40 modify 276 0.30 1.3152 1.3172 1.2554
5148 2006.11.29 15:40 modify 276 0.30 1.3152 1.3171 1.2554
5149 2006.11.29 15:45 modify 276 0.30 1.3152 1.3170 1.2554
5150 2006.11.29 15:45 modify 276 0.30 1.3152 1.3169 1.2554
5151 2006.11.29 15:45 modify 276 0.30 1.3152 1.3168 1.2554
5152 2006.11.29 15:45 modify 276 0.30 1.3152 1.3167 1.2554
5153 2006.11.29 15:46 modify 276 0.30 1.3152 1.3166 1.2554
5154 2006.11.29 15:46 modify 276 0.30 1.3152 1.3165 1.2554
5155 2006.11.29 15:46 modify 276 0.30 1.3152 1.3164 1.2554
5156 2006.11.29 15:46 modify 276 0.30 1.3152 1.3163 1.2554
5157 2006.11.29 15:47 modify 276 0.30 1.3152 1.3162 1.2554
5158 2006.11.29 15:48 modify 276 0.30 1.3152 1.3161 1.2554
5159 2006.11.29 16:00 modify 276 0.30 1.3152 1.3160 1.2554
5160 2006.11.29 16:04 s/l 276 0.30 1.3160 1.3160 1.2554 -24.00 8631.15
5161 2006.11.29 16:04 sell 277 0.30 1.3158 1.3180 1.2560
5162 2006.11.29 16:04 modify 277 0.30 1.3158 1.3179 1.2560
5163 2006.11.29 16:04 modify 277 0.30 1.3158 1.3178 1.2560
5164 2006.11.29 16:04 modify 277 0.30 1.3158 1.3176 1.2560
5165 2006.11.29 16:04 modify 277 0.30 1.3158 1.3174 1.2560
5166 2006.11.29 16:05 modify 277 0.30 1.3158 1.3173 1.2560
5167 2006.11.29 16:05 modify 277 0.30 1.3158 1.3172 1.2560
5168 2006.11.29 16:29 s/l 277 0.30 1.3172 1.3172 1.2560 -42.00 8589.15
5169 2006.11.29 16:29 sell 278 0.30 1.3171 1.3193 1.2573
5170 2006.11.29 16:29 modify 278 0.30 1.3171 1.3192 1.2573
5171 2006.11.29 16:31 modify 278 0.30 1.3171 1.3191 1.2573
5172 2006.11.29 16:37 modify 278 0.30 1.3171 1.3190 1.2573
5173 2006.11.29 16:40 modify 278 0.30 1.3171 1.3189 1.2573
5174 2006.11.29 16:40 modify 278 0.30 1.3171 1.3188 1.2573
5175 2006.11.29 16:40 modify 278 0.30 1.3171 1.3187 1.2573
5176 2006.11.29 16:40 modify 278 0.30 1.3171 1.3186 1.2573
5177 2006.11.29 17:00 modify 278 0.30 1.3171 1.3185 1.2573
5178 2006.11.29 17:00 modify 278 0.30 1.3171 1.3184 1.2573
5179 2006.11.29 17:05 modify 278 0.30 1.3171 1.3182 1.2573
5180 2006.11.29 17:06 modify 278 0.30 1.3171 1.3181 1.2573
5181 2006.11.29 17:06 modify 278 0.30 1.3171 1.3179 1.2573
5182 2006.11.29 17:06 modify 278 0.30 1.3171 1.3178 1.2573
5183 2006.11.29 17:06 modify 278 0.30 1.3171 1.3177 1.2573
5184 2006.11.29 17:06 modify 278 0.30 1.3171 1.3175 1.2573
5185 2006.11.29 17:07 modify 278 0.30 1.3171 1.3174 1.2573
5186 2006.11.29 17:07 modify 278 0.30 1.3171 1.3169 1.2573
5187 2006.11.29 17:07 modify 278 0.30 1.3171 1.3168 1.2573
5188 2006.11.29 17:12 s/l 278 0.30 1.3168 1.3168 1.2573 9.00 8598.15
5189 2006.11.29 17:12 sell 279 0.30 1.3166 1.3188 1.2568
5190 2006.11.29 17:12 modify 279 0.30 1.3166 1.3187 1.2568
5191 2006.11.29 17:12 modify 279 0.30 1.3166 1.3186 1.2568
5192 2006.11.29 17:12 modify 279 0.30 1.3166 1.3185 1.2568
5193 2006.11.29 17:12 modify 279 0.30 1.3166 1.3183 1.2568
5194 2006.11.29 17:14 modify 279 0.30 1.3166 1.3182 1.2568
5195 2006.11.29 17:14 modify 279 0.30 1.3166 1.3181 1.2568
5196 2006.11.29 17:14 modify 279 0.30 1.3166 1.3179 1.2568
5197 2006.11.29 17:14 modify 279 0.30 1.3166 1.3178 1.2568
5198 2006.11.29 17:23 modify 279 0.30 1.3166 1.3177 1.2568
5199 2006.11.29 17:24 modify 279 0.30 1.3166 1.3176 1.2568
5200 2006.11.29 17:24 modify 279 0.30 1.3166 1.3175 1.2568
5201 2006.11.29 17:25 modify 279 0.30 1.3166 1.3174 1.2568
5202 2006.11.29 17:26 modify 279 0.30 1.3166 1.3173 1.2568
5203 2006.11.29 17:26 modify 279 0.30 1.3166 1.3172 1.2568
5204 2006.11.29 17:29 modify 279 0.30 1.3166 1.3171 1.2568
5205 2006.11.29 18:03 modify 279 0.30 1.3166 1.3170 1.2568
5206 2006.11.29 18:03 modify 279 0.30 1.3166 1.3169 1.2568
5207 2006.11.29 18:05 modify 279 0.30 1.3166 1.3167 1.2568
5208 2006.11.29 18:05 modify 279 0.30 1.3166 1.3165 1.2568
5209 2006.11.29 18:06 modify 279 0.30 1.3166 1.3163 1.2568
5210 2006.11.29 18:06 modify 279 0.30 1.3166 1.3161 1.2568
5211 2006.11.29 18:19 modify 279 0.30 1.3166 1.3160 1.2568
5212 2006.11.29 18:20 modify 279 0.30 1.3166 1.3158 1.2568
5213 2006.11.29 18:20 modify 279 0.30 1.3166 1.3157 1.2568
5214 2006.11.29 19:27 s/l 279 0.30 1.3157 1.3157 1.2568 27.00 8625.15
5215 2006.11.29 19:27 sell 280 0.30 1.3156 1.3178 1.2558
5216 2006.11.29 19:27 modify 280 0.30 1.3156 1.3177 1.2558
5217 2006.11.29 19:28 modify 280 0.30 1.3156 1.3176 1.2558
5218 2006.11.29 19:33 modify 280 0.30 1.3156 1.3175 1.2558
5219 2006.11.29 19:54 modify 280 0.30 1.3156 1.3174 1.2558
5220 2006.11.29 20:02 modify 280 0.30 1.3156 1.3173 1.2558
5221 2006.11.29 20:23 modify 280 0.30 1.3156 1.3172 1.2558
5222 2006.11.29 20:23 modify 280 0.30 1.3156 1.3170 1.2558
5223 2006.11.29 20:23 modify 280 0.30 1.3156 1.3169 1.2558
5224 2006.11.29 20:23 modify 280 0.30 1.3156 1.3168 1.2558
5225 2006.11.29 20:24 modify 280 0.30 1.3156 1.3167 1.2558
5226 2006.11.29 20:25 modify 280 0.30 1.3156 1.3166 1.2558
5227 2006.11.29 20:25 modify 280 0.30 1.3156 1.3165 1.2558
5228 2006.11.29 20:25 modify 280 0.30 1.3156 1.3163 1.2558
5229 2006.11.29 20:25 modify 280 0.30 1.3156 1.3162 1.2558
5230 2006.11.29 20:27 modify 280 0.30 1.3156 1.3160 1.2558
5231 2006.11.29 20:28 modify 280 0.30 1.3156 1.3159 1.2558
5232 2006.11.29 20:28 modify 280 0.30 1.3156 1.3158 1.2558
5233 2006.11.29 20:28 modify 280 0.30 1.3156 1.3156 1.2558
5234 2006.11.29 20:28 modify 280 0.30 1.3156 1.3155 1.2558
5235 2006.11.29 20:53 s/l 280 0.30 1.3155 1.3155 1.2558 3.00 8628.15
5236 2006.11.29 20:53 sell 281 0.30 1.3153 1.3175 1.2555
5237 2006.11.29 20:53 modify 281 0.30 1.3153 1.3174 1.2555
5238 2006.11.29 20:54 modify 281 0.30 1.3153 1.3173 1.2555
5239 2006.11.29 20:55 modify 281 0.30 1.3153 1.3172 1.2555
5240 2006.11.29 20:56 modify 281 0.30 1.3153 1.3170 1.2555
5241 2006.11.29 20:56 modify 281 0.30 1.3153 1.3168 1.2555
5242 2006.11.29 22:50 modify 281 0.30 1.3153 1.3166 1.2555
5243 2006.11.29 22:50 modify 281 0.30 1.3153 1.3165 1.2555
5244 2006.11.29 22:51 modify 281 0.30 1.3153 1.3164 1.2555
5245 2006.11.29 22:51 modify 281 0.30 1.3153 1.3163 1.2555
5246 2006.11.29 22:52 modify 281 0.30 1.3153 1.3161 1.2555
5247 2006.11.30 04:05 s/l 281 0.30 1.3161 1.3161 1.2555 -19.52 8608.63
5248 2006.11.30 04:05 sell 282 0.30 1.3159 1.3181 1.2561
5249 2006.11.30 04:07 modify 282 0.30 1.3159 1.3179 1.2561
5250 2006.11.30 07:29 s/l 282 0.30 1.3179 1.3179 1.2561 -60.00 8548.63
5251 2006.11.30 07:29 sell 283 0.30 1.3177 1.3199 1.2579
5252 2006.11.30 07:29 modify 283 0.30 1.3177 1.3198 1.2579
5253 2006.11.30 07:34 modify 283 0.30 1.3177 1.3197 1.2579
5254 2006.11.30 07:38 modify 283 0.30 1.3177 1.3196 1.2579
5255 2006.11.30 07:39 modify 283 0.30 1.3177 1.3195 1.2579
5256 2006.11.30 07:39 modify 283 0.30 1.3177 1.3194 1.2579
5257 2006.11.30 07:39 modify 283 0.30 1.3177 1.3193 1.2579
5258 2006.11.30 07:39 modify 283 0.30 1.3177 1.3191 1.2579
5259 2006.11.30 07:39 modify 283 0.30 1.3177 1.3188 1.2579
5260 2006.11.30 07:40 modify 283 0.30 1.3177 1.3187 1.2579
5261 2006.11.30 07:50 modify 283 0.30 1.3177 1.3186 1.2579
5262 2006.11.30 07:53 modify 283 0.30 1.3177 1.3185 1.2579
5263 2006.11.30 09:03 s/l 283 0.30 1.3185 1.3185 1.2579 -24.00 8524.63
5264 2006.11.30 09:03 sell 284 0.30 1.3183 1.3205 1.2585
5265 2006.11.30 09:03 modify 284 0.30 1.3183 1.3204 1.2585
5266 2006.11.30 09:08 modify 284 0.30 1.3183 1.3203 1.2585
5267 2006.11.30 09:09 modify 284 0.30 1.3183 1.3202 1.2585
5268 2006.11.30 09:09 modify 284 0.30 1.3183 1.3200 1.2585
5269 2006.11.30 10:00 close 284 0.30 1.3189 1.3200 1.2585 -18.00 8506.63
5270 2006.11.30 10:00 buy 285 0.30 1.3189 1.3167 1.3787
5271 2006.11.30 10:25 modify 285 0.30 1.3189 1.3168 1.3787
5272 2006.11.30 10:25 modify 285 0.30 1.3189 1.3169 1.3787
5273 2006.11.30 10:26 modify 285 0.30 1.3189 1.3170 1.3787
5274 2006.11.30 10:26 modify 285 0.30 1.3189 1.3172 1.3787
5275 2006.11.30 10:26 modify 285 0.30 1.3189 1.3173 1.3787
5276 2006.11.30 10:31 modify 285 0.30 1.3189 1.3174 1.3787
5277 2006.11.30 10:39 modify 285 0.30 1.3189 1.3175 1.3787
5278 2006.11.30 11:20 modify 285 0.30 1.3189 1.3176 1.3787
5279 2006.11.30 11:20 modify 285 0.30 1.3189 1.3177 1.3787
5280 2006.11.30 11:23 modify 285 0.30 1.3189 1.3178 1.3787
5281 2006.11.30 11:24 modify 285 0.30 1.3189 1.3179 1.3787
5282 2006.11.30 11:24 modify 285 0.30 1.3189 1.3180 1.3787
5283 2006.11.30 11:24 modify 285 0.30 1.3189 1.3182 1.3787
5284 2006.11.30 11:24 modify 285 0.30 1.3189 1.3183 1.3787
5285 2006.11.30 11:25 modify 285 0.30 1.3189 1.3184 1.3787
5286 2006.11.30 11:25 modify 285 0.30 1.3189 1.3185 1.3787
5287 2006.11.30 11:25 modify 285 0.30 1.3189 1.3186 1.3787
5288 2006.11.30 11:25 modify 285 0.30 1.3189 1.3187 1.3787
5289 2006.11.30 11:25 modify 285 0.30 1.3189 1.3188 1.3787
5290 2006.11.30 11:25 modify 285 0.30 1.3189 1.3189 1.3787
5291 2006.11.30 11:25 modify 285 0.30 1.3189 1.3190 1.3787
5292 2006.11.30 12:12 s/l 285 0.30 1.3190 1.3190 1.3787 3.00 8509.63
5293 2006.11.30 12:12 buy 286 0.30 1.3192 1.3170 1.3790
5294 2006.11.30 12:12 modify 286 0.30 1.3192 1.3171 1.3790
5295 2006.11.30 12:12 modify 286 0.30 1.3192 1.3174 1.3790
5296 2006.11.30 12:13 modify 286 0.30 1.3192 1.3175 1.3790
5297 2006.11.30 12:33 modify 286 0.30 1.3192 1.3176 1.3790
5298 2006.11.30 13:14 modify 286 0.30 1.3192 1.3177 1.3790
5299 2006.11.30 13:14 modify 286 0.30 1.3192 1.3178 1.3790
5300 2006.11.30 13:15 modify 286 0.30 1.3192 1.3179 1.3790
5301 2006.11.30 13:19 modify 286 0.30 1.3192 1.3181 1.3790
5302 2006.11.30 13:23 modify 286 0.30 1.3192 1.3182 1.3790
5303 2006.11.30 13:23 modify 286 0.30 1.3192 1.3183 1.3790
5304 2006.11.30 13:30 modify 286 0.30 1.3192 1.3184 1.3790
5305 2006.11.30 13:31 modify 286 0.30 1.3192 1.3185 1.3790
5306 2006.11.30 13:34 modify 286 0.30 1.3192 1.3186 1.3790
5307 2006.11.30 13:36 modify 286 0.30 1.3192 1.3187 1.3790
5308 2006.11.30 14:47 modify 286 0.30 1.3192 1.3188 1.3790
5309 2006.11.30 14:48 modify 286 0.30 1.3192 1.3189 1.3790
5310 2006.11.30 15:31 modify 286 0.30 1.3192 1.3191 1.3790
5311 2006.11.30 15:31 modify 286 0.30 1.3192 1.3193 1.3790
5312 2006.11.30 15:31 modify 286 0.30 1.3192 1.3194 1.3790
5313 2006.11.30 15:34 s/l 286 0.30 1.3194 1.3194 1.3790 6.00 8515.63
5314 2006.11.30 15:34 buy 287 0.30 1.3196 1.3174 1.3794
5315 2006.11.30 15:34 modify 287 0.30 1.3196 1.3175 1.3794
5316 2006.11.30 15:34 modify 287 0.30 1.3196 1.3176 1.3794
5317 2006.11.30 15:34 modify 287 0.30 1.3196 1.3177 1.3794
5318 2006.11.30 15:34 modify 287 0.30 1.3196 1.3178 1.3794
5319 2006.11.30 15:46 modify 287 0.30 1.3196 1.3179 1.3794
5320 2006.11.30 15:46 modify 287 0.30 1.3196 1.3180 1.3794
5321 2006.11.30 16:28 modify 287 0.30 1.3196 1.3181 1.3794
5322 2006.11.30 16:28 modify 287 0.30 1.3196 1.3183 1.3794
5323 2006.11.30 16:57 modify 287 0.30 1.3196 1.3184 1.3794
5324 2006.11.30 16:57 modify 287 0.30 1.3196 1.3188 1.3794
5325 2006.11.30 16:57 modify 287 0.30 1.3196 1.3190 1.3794
5326 2006.11.30 16:57 modify 287 0.30 1.3196 1.3193 1.3794
5327 2006.11.30 16:57 modify 287 0.30 1.3196 1.3197 1.3794
5328 2006.11.30 16:58 modify 287 0.30 1.3196 1.3198 1.3794
5329 2006.11.30 16:58 modify 287 0.30 1.3196 1.3200 1.3794
5330 2006.11.30 16:58 modify 287 0.30 1.3196 1.3201 1.3794
5331 2006.11.30 17:04 modify 287 0.30 1.3196 1.3202 1.3794
5332 2006.11.30 17:05 modify 287 0.30 1.3196 1.3203 1.3794
5333 2006.11.30 17:05 modify 287 0.30 1.3196 1.3204 1.3794
5334 2006.11.30 17:05 modify 287 0.30 1.3196 1.3205 1.3794
5335 2006.11.30 17:05 modify 287 0.30 1.3196 1.3207 1.3794
5336 2006.11.30 17:05 modify 287 0.30 1.3196 1.3208 1.3794
5337 2006.11.30 17:05 modify 287 0.30 1.3196 1.3209 1.3794
5338 2006.11.30 17:05 modify 287 0.30 1.3196 1.3210 1.3794
5339 2006.11.30 17:05 modify 287 0.30 1.3196 1.3211 1.3794
5340 2006.11.30 17:08 modify 287 0.30 1.3196 1.3213 1.3794
5341 2006.11.30 17:08 modify 287 0.30 1.3196 1.3216 1.3794
5342 2006.11.30 17:08 modify 287 0.30 1.3196 1.3220 1.3794
5343 2006.11.30 17:14 modify 287 0.30 1.3196 1.3222 1.3794
5344 2006.11.30 17:15 modify 287 0.30 1.3196 1.3223 1.3794
5345 2006.11.30 17:31 modify 287 0.30 1.3196 1.3224 1.3794
5346 2006.11.30 17:32 modify 287 0.30 1.3196 1.3225 1.3794
5347 2006.11.30 17:32 modify 287 0.30 1.3196 1.3229 1.3794
5348 2006.11.30 17:46 modify 287 0.30 1.3196 1.3230 1.3794
5349 2006.11.30 17:46 modify 287 0.30 1.3196 1.3231 1.3794
5350 2006.11.30 17:46 modify 287 0.30 1.3196 1.3232 1.3794
5351 2006.11.30 17:46 modify 287 0.30 1.3196 1.3233 1.3794
5352 2006.11.30 17:46 modify 287 0.30 1.3196 1.3234 1.3794
5353 2006.11.30 17:46 modify 287 0.30 1.3196 1.3235 1.3794
5354 2006.11.30 17:46 modify 287 0.30 1.3196 1.3236 1.3794
5355 2006.11.30 17:57 modify 287 0.30 1.3196 1.3237 1.3794
5356 2006.11.30 17:58 modify 287 0.30 1.3196 1.3238 1.3794
5357 2006.11.30 17:58 modify 287 0.30 1.3196 1.3239 1.3794
5358 2006.11.30 17:59 modify 287 0.30 1.3196 1.3240 1.3794
5359 2006.11.30 18:14 modify 287 0.30 1.3196 1.3241 1.3794
5360 2006.11.30 18:15 modify 287 0.30 1.3196 1.3242 1.3794
5361 2006.11.30 18:15 modify 287 0.30 1.3196 1.3243 1.3794
5362 2006.11.30 18:15 modify 287 0.30 1.3196 1.3244 1.3794
5363 2006.11.30 18:15 modify 287 0.30 1.3196 1.3246 1.3794
5364 2006.11.30 18:16 modify 287 0.30 1.3196 1.3247 1.3794
5365 2006.11.30 18:16 modify 287 0.30 1.3196 1.3248 1.3794
5366 2006.11.30 18:17 modify 287 0.30 1.3196 1.3250 1.3794
5367 2006.11.30 18:17 modify 287 0.30 1.3196 1.3251 1.3794
5368 2006.11.30 18:17 modify 287 0.30 1.3196 1.3253 1.3794
5369 2006.11.30 18:35 modify 287 0.30 1.3196 1.3254 1.3794
5370 2006.11.30 19:49 s/l 287 0.30 1.3254 1.3254 1.3794 174.00 8689.63
5371 2006.11.30 19:49 buy 288 0.30 1.3256 1.3234 1.3854
5372 2006.11.30 19:52 modify 288 0.30 1.3256 1.3235 1.3854
5373 2006.11.30 20:05 modify 288 0.30 1.3256 1.3236 1.3854
5374 2006.11.30 20:05 modify 288 0.30 1.3256 1.3237 1.3854
5375 2006.11.30 20:12 modify 288 0.30 1.3256 1.3238 1.3854
5376 2006.11.30 20:14 modify 288 0.30 1.3256 1.3239 1.3854
5377 2006.11.30 23:14 s/l 288 0.30 1.3239 1.3239 1.3854 -51.00 8638.63
5378 2006.11.30 23:14 buy 289 0.30 1.3241 1.3219 1.3839
5379 2006.11.30 23:16 modify 289 0.30 1.3241 1.3220 1.3839
5380 2006.11.30 23:16 modify 289 0.30 1.3241 1.3221 1.3839
5381 2006.11.30 23:17 modify 289 0.30 1.3241 1.3222 1.3839
5382 2006.11.30 23:46 modify 289 0.30 1.3241 1.3223 1.3839
5383 2006.12.01 00:04 modify 289 0.30 1.3241 1.3224 1.3839
5384 2006.12.01 00:28 modify 289 0.30 1.3241 1.3225 1.3839
5385 2006.12.01 00:29 modify 289 0.30 1.3241 1.3227 1.3839
5386 2006.12.01 01:53 modify 289 0.30 1.3241 1.3228 1.3839
5387 2006.12.01 01:53 modify 289 0.30 1.3241 1.3230 1.3839
5388 2006.12.01 01:54 modify 289 0.30 1.3241 1.3231 1.3839
5389 2006.12.01 02:01 modify 289 0.30 1.3241 1.3232 1.3839
5390 2006.12.01 02:01 modify 289 0.30 1.3241 1.3233 1.3839
5391 2006.12.01 02:01 modify 289 0.30 1.3241 1.3235 1.3839
5392 2006.12.01 02:01 modify 289 0.30 1.3241 1.3236 1.3839
5393 2006.12.01 02:01 modify 289 0.30 1.3241 1.3238 1.3839
5394 2006.12.01 04:25 modify 289 0.30 1.3241 1.3243 1.3839
5395 2006.12.01 04:26 modify 289 0.30 1.3241 1.3244 1.3839
5396 2006.12.01 08:22 modify 289 0.30 1.3241 1.3245 1.3839
5397 2006.12.01 08:23 modify 289 0.30 1.3241 1.3246 1.3839
5398 2006.12.01 08:23 modify 289 0.30 1.3241 1.3247 1.3839
5399 2006.12.01 08:28 modify 289 0.30 1.3241 1.3249 1.3839
5400 2006.12.01 08:29 modify 289 0.30 1.3241 1.3250 1.3839
5401 2006.12.01 08:30 modify 289 0.30 1.3241 1.3251 1.3839
5402 2006.12.01 08:46 modify 289 0.30 1.3241 1.3252 1.3839
5403 2006.12.01 09:45 modify 289 0.30 1.3241 1.3253 1.3839
5404 2006.12.01 09:46 modify 289 0.30 1.3241 1.3255 1.3839
5405 2006.12.01 09:47 modify 289 0.30 1.3241 1.3256 1.3839
5406 2006.12.01 09:52 modify 289 0.30 1.3241 1.3257 1.3839
5407 2006.12.01 09:53 modify 289 0.30 1.3241 1.3258 1.3839
5408 2006.12.01 09:54 modify 289 0.30 1.3241 1.3259 1.3839
5409 2006.12.01 09:55 modify 289 0.30 1.3241 1.3260 1.3839
5410 2006.12.01 09:55 modify 289 0.30 1.3241 1.3261 1.3839
5411 2006.12.01 10:03 s/l 289 0.30 1.3261 1.3261 1.3839 57.91 8696.53
5412 2006.12.01 10:03 buy 290 0.30 1.3262 1.3240 1.3860
5413 2006.12.01 10:03 modify 290 0.30 1.3262 1.3241 1.3860
5414 2006.12.01 10:04 modify 290 0.30 1.3262 1.3242 1.3860
5415 2006.12.01 10:05 modify 290 0.30 1.3262 1.3243 1.3860
5416 2006.12.01 10:09 modify 290 0.30 1.3262 1.3246 1.3860
5417 2006.12.01 10:16 modify 290 0.30 1.3262 1.3247 1.3860
5418 2006.12.01 10:29 s/l 290 0.30 1.3247 1.3247 1.3860 -45.00 8651.53
5419 2006.12.01 10:29 buy 291 0.30 1.3247 1.3225 1.3845
5420 2006.12.01 10:29 modify 291 0.30 1.3247 1.3226 1.3845
5421 2006.12.01 11:52 s/l 291 0.30 1.3226 1.3226 1.3845 -63.00 8588.53
5422 2006.12.01 11:52 buy 292 0.30 1.3228 1.3206 1.3826
5423 2006.12.01 11:52 modify 292 0.30 1.3228 1.3207 1.3826
5424 2006.12.01 11:53 modify 292 0.30 1.3228 1.3208 1.3826
5425 2006.12.01 11:53 modify 292 0.30 1.3228 1.3209 1.3826
5426 2006.12.01 11:53 modify 292 0.30 1.3228 1.3210 1.3826
5427 2006.12.01 11:54 modify 292 0.30 1.3228 1.3211 1.3826
5428 2006.12.01 11:54 modify 292 0.30 1.3228 1.3212 1.3826
5429 2006.12.01 11:54 modify 292 0.30 1.3228 1.3213 1.3826
5430 2006.12.01 11:56 modify 292 0.30 1.3228 1.3214 1.3826
5431 2006.12.01 11:57 modify 292 0.30 1.3228 1.3215 1.3826
5432 2006.12.01 11:57 modify 292 0.30 1.3228 1.3216 1.3826
5433 2006.12.01 12:30 modify 292 0.30 1.3228 1.3218 1.3826
5434 2006.12.01 12:31 modify 292 0.30 1.3228 1.3219 1.3826
5435 2006.12.01 12:31 modify 292 0.30 1.3228 1.3220 1.3826
5436 2006.12.01 12:53 modify 292 0.30 1.3228 1.3221 1.3826
5437 2006.12.01 13:23 modify 292 0.30 1.3228 1.3222 1.3826
5438 2006.12.01 13:40 modify 292 0.30 1.3228 1.3223 1.3826
5439 2006.12.01 13:41 modify 292 0.30 1.3228 1.3225 1.3826
5440 2006.12.01 13:41 modify 292 0.30 1.3228 1.3226 1.3826
5441 2006.12.01 13:41 modify 292 0.30 1.3228 1.3228 1.3826
5442 2006.12.01 13:42 modify 292 0.30 1.3228 1.3229 1.3826
5443 2006.12.01 15:02 modify 292 0.30 1.3228 1.3233 1.3826
5444 2006.12.01 15:03 modify 292 0.30 1.3228 1.3234 1.3826
5445 2006.12.01 16:14 modify 292 0.30 1.3228 1.3236 1.3826
5446 2006.12.01 16:15 modify 292 0.30 1.3228 1.3237 1.3826
5447 2006.12.01 16:15 modify 292 0.30 1.3228 1.3238 1.3826
5448 2006.12.01 16:15 modify 292 0.30 1.3228 1.3239 1.3826
5449 2006.12.01 16:15 modify 292 0.30 1.3228 1.3241 1.3826
5450 2006.12.01 16:15 modify 292 0.30 1.3228 1.3243 1.3826
5451 2006.12.01 16:15 modify 292 0.30 1.3228 1.3245 1.3826
5452 2006.12.01 16:15 modify 292 0.30 1.3228 1.3246 1.3826
5453 2006.12.01 16:15 modify 292 0.30 1.3228 1.3247 1.3826
5454 2006.12.01 16:15 modify 292 0.30 1.3228 1.3248 1.3826
5455 2006.12.01 16:15 modify 292 0.30 1.3228 1.3250 1.3826
5456 2006.12.01 16:20 modify 292 0.30 1.3228 1.3251 1.3826
5457 2006.12.01 16:20 modify 292 0.30 1.3228 1.3253 1.3826
5458 2006.12.01 16:21 modify 292 0.30 1.3228 1.3254 1.3826
5459 2006.12.01 16:21 modify 292 0.30 1.3228 1.3255 1.3826
5460 2006.12.01 16:21 modify 292 0.30 1.3228 1.3257 1.3826
5461 2006.12.01 16:21 modify 292 0.30 1.3228 1.3258 1.3826
5462 2006.12.01 16:21 modify 292 0.30 1.3228 1.3260 1.3826
5463 2006.12.01 16:21 modify 292 0.30 1.3228 1.3261 1.3826
5464 2006.12.01 16:21 modify 292 0.30 1.3228 1.3262 1.3826
5465 2006.12.01 16:22 modify 292 0.30 1.3228 1.3263 1.3826
5466 2006.12.01 16:22 modify 292 0.30 1.3228 1.3264 1.3826
5467 2006.12.01 16:31 s/l 292 0.30 1.3264 1.3264 1.3826 108.00 8696.53
5468 2006.12.01 16:31 buy 293 0.30 1.3266 1.3244 1.3864
5469 2006.12.01 16:32 modify 293 0.30 1.3266 1.3245 1.3864
5470 2006.12.01 16:33 modify 293 0.30 1.3266 1.3246 1.3864
5471 2006.12.01 16:33 modify 293 0.30 1.3266 1.3247 1.3864
5472 2006.12.01 16:33 modify 293 0.30 1.3266 1.3248 1.3864
5473 2006.12.01 16:34 modify 293 0.30 1.3266 1.3249 1.3864
5474 2006.12.01 16:36 modify 293 0.30 1.3266 1.3250 1.3864
5475 2006.12.01 16:36 modify 293 0.30 1.3266 1.3251 1.3864
5476 2006.12.01 16:36 modify 293 0.30 1.3266 1.3252 1.3864
5477 2006.12.01 16:36 modify 293 0.30 1.3266 1.3253 1.3864
5478 2006.12.01 16:43 modify 293 0.30 1.3266 1.3254 1.3864
5479 2006.12.01 16:43 modify 293 0.30 1.3266 1.3256 1.3864
5480 2006.12.01 16:57 modify 293 0.30 1.3266 1.3257 1.3864
5481 2006.12.01 16:57 modify 293 0.30 1.3266 1.3258 1.3864
5482 2006.12.01 16:57 modify 293 0.30 1.3266 1.3259 1.3864
5483 2006.12.01 16:57 modify 293 0.30 1.3266 1.3260 1.3864
5484 2006.12.01 17:00 modify 293 0.30 1.3266 1.3262 1.3864
5485 2006.12.01 17:00 modify 293 0.30 1.3266 1.3264 1.3864
5486 2006.12.01 17:00 modify 293 0.30 1.3266 1.3265 1.3864
5487 2006.12.01 17:00 modify 293 0.30 1.3266 1.3266 1.3864
5488 2006.12.01 17:00 modify 293 0.30 1.3266 1.3268 1.3864
5489 2006.12.01 17:00 modify 293 0.30 1.3266 1.3269 1.3864
5490 2006.12.01 17:00 modify 293 0.30 1.3266 1.3271 1.3864
5491 2006.12.01 17:00 modify 293 0.30 1.3266 1.3272 1.3864
5492 2006.12.01 17:00 modify 293 0.30 1.3266 1.3274 1.3864
5493 2006.12.01 17:01 modify 293 0.30 1.3266 1.3275 1.3864
5494 2006.12.01 17:01 modify 293 0.30 1.3266 1.3276 1.3864
5495 2006.12.01 17:01 modify 293 0.30 1.3266 1.3277 1.3864
5496 2006.12.01 17:01 modify 293 0.30 1.3266 1.3279 1.3864
5497 2006.12.01 17:01 modify 293 0.30 1.3266 1.3281 1.3864
5498 2006.12.01 17:01 modify 293 0.30 1.3266 1.3283 1.3864
5499 2006.12.01 17:01 modify 293 0.30 1.3266 1.3284 1.3864
5500 2006.12.01 17:01 modify 293 0.30 1.3266 1.3285 1.3864
5501 2006.12.01 17:01 modify 293 0.30 1.3266 1.3286 1.3864
5502 2006.12.01 17:01 modify 293 0.30 1.3266 1.3288 1.3864
5503 2006.12.01 17:01 modify 293 0.30 1.3266 1.3289 1.3864
5504 2006.12.01 17:01 modify 293 0.30 1.3266 1.3290 1.3864
5505 2006.12.01 17:02 modify 293 0.30 1.3266 1.3291 1.3864
5506 2006.12.01 17:02 modify 293 0.30 1.3266 1.3292 1.3864
5507 2006.12.01 17:09 modify 293 0.30 1.3266 1.3293 1.3864
5508 2006.12.01 17:10 modify 293 0.30 1.3266 1.3294 1.3864
5509 2006.12.01 17:10 modify 293 0.30 1.3266 1.3295 1.3864
5510 2006.12.01 17:10 modify 293 0.30 1.3266 1.3296 1.3864
5511 2006.12.01 17:10 modify 293 0.30 1.3266 1.3297 1.3864
5512 2006.12.01 17:11 modify 293 0.30 1.3266 1.3298 1.3864
5513 2006.12.01 17:11 modify 293 0.30 1.3266 1.3299 1.3864
5514 2006.12.01 17:11 modify 293 0.30 1.3266 1.3300 1.3864
5515 2006.12.01 17:11 modify 293 0.30 1.3266 1.3301 1.3864
5516 2006.12.01 17:18 s/l 293 0.30 1.3301 1.3301 1.3864 105.00 8801.53
5517 2006.12.01 17:18 buy 294 0.40 1.3303 1.3281 1.3901
5518 2006.12.01 17:18 modify 294 0.40 1.3303 1.3283 1.3901
5519 2006.12.01 17:18 modify 294 0.40 1.3303 1.3285 1.3901
5520 2006.12.01 17:18 modify 294 0.40 1.3303 1.3287 1.3901
5521 2006.12.01 17:19 modify 294 0.40 1.3303 1.3288 1.3901
5522 2006.12.01 17:19 modify 294 0.40 1.3303 1.3289 1.3901
5523 2006.12.01 17:19 modify 294 0.40 1.3303 1.3291 1.3901
5524 2006.12.01 17:20 modify 294 0.40 1.3303 1.3292 1.3901
5525 2006.12.01 17:20 modify 294 0.40 1.3303 1.3293 1.3901
5526 2006.12.01 17:20 modify 294 0.40 1.3303 1.3294 1.3901
5527 2006.12.01 17:20 modify 294 0.40 1.3303 1.3295 1.3901
5528 2006.12.01 17:20 modify 294 0.40 1.3303 1.3296 1.3901
5529 2006.12.01 17:21 modify 294 0.40 1.3303 1.3297 1.3901
5530 2006.12.01 17:28 modify 294 0.40 1.3303 1.3298 1.3901
5531 2006.12.01 17:28 modify 294 0.40 1.3303 1.3299 1.3901
5532 2006.12.01 17:28 modify 294 0.40 1.3303 1.3301 1.3901
5533 2006.12.01 17:29 modify 294 0.40 1.3303 1.3303 1.3901
5534 2006.12.01 17:29 modify 294 0.40 1.3303 1.3304 1.3901
5535 2006.12.01 17:29 modify 294 0.40 1.3303 1.3306 1.3901
5536 2006.12.01 17:29 modify 294 0.40 1.3303 1.3309 1.3901
5537 2006.12.01 17:30 modify 294 0.40 1.3303 1.3310 1.3901
5538 2006.12.01 17:30 modify 294 0.40 1.3303 1.3311 1.3901
5539 2006.12.01 17:30 modify 294 0.40 1.3303 1.3312 1.3901
5540 2006.12.01 17:40 modify 294 0.40 1.3303 1.3318 1.3901
5541 2006.12.01 17:40 modify 294 0.40 1.3303 1.3319 1.3901
5542 2006.12.01 17:40 modify 294 0.40 1.3303 1.3320 1.3901
5543 2006.12.01 17:40 modify 294 0.40 1.3303 1.3321 1.3901
5544 2006.12.01 17:40 modify 294 0.40 1.3303 1.3322 1.3901
5545 2006.12.01 17:41 modify 294 0.40 1.3303 1.3323 1.3901
5546 2006.12.01 17:41 modify 294 0.40 1.3303 1.3324 1.3901
5547 2006.12.01 17:50 modify 294 0.40 1.3303 1.3325 1.3901
5548 2006.12.01 18:06 s/l 294 0.40 1.3325 1.3325 1.3901 88.00 8889.53
5549 2006.12.01 18:06 buy 295 0.40 1.3327 1.3305 1.3925
5550 2006.12.01 18:06 modify 295 0.40 1.3327 1.3306 1.3925
5551 2006.12.01 18:06 modify 295 0.40 1.3327 1.3307 1.3925
5552 2006.12.01 18:06 modify 295 0.40 1.3327 1.3308 1.3925
5553 2006.12.01 18:06 modify 295 0.40 1.3327 1.3309 1.3925
5554 2006.12.01 18:07 modify 295 0.40 1.3327 1.3310 1.3925
5555 2006.12.01 18:07 modify 295 0.40 1.3327 1.3311 1.3925
5556 2006.12.01 18:07 modify 295 0.40 1.3327 1.3312 1.3925
5557 2006.12.01 18:09 modify 295 0.40 1.3327 1.3313 1.3925
5558 2006.12.01 18:34 s/l 295 0.40 1.3313 1.3313 1.3925 -56.00 8833.53
5559 2006.12.01 18:34 buy 296 0.40 1.3315 1.3293 1.3913
5560 2006.12.01 18:43 modify 296 0.40 1.3315 1.3294 1.3913
5561 2006.12.01 18:44 modify 296 0.40 1.3315 1.3295 1.3913
5562 2006.12.01 18:45 modify 296 0.40 1.3315 1.3296 1.3913
5563 2006.12.01 18:45 modify 296 0.40 1.3315 1.3297 1.3913
5564 2006.12.01 19:07 modify 296 0.40 1.3315 1.3298 1.3913
5565 2006.12.01 19:09 modify 296 0.40 1.3315 1.3299 1.3913
5566 2006.12.01 19:11 modify 296 0.40 1.3315 1.3300 1.3913
5567 2006.12.01 19:12 modify 296 0.40 1.3315 1.3301 1.3913
5568 2006.12.01 19:15 modify 296 0.40 1.3315 1.3302 1.3913
5569 2006.12.01 19:18 modify 296 0.40 1.3315 1.3303 1.3913
5570 2006.12.01 19:18 modify 296 0.40 1.3315 1.3304 1.3913
5571 2006.12.01 19:19 modify 296 0.40 1.3315 1.3305 1.3913
5572 2006.12.01 19:58 modify 296 0.40 1.3315 1.3306 1.3913
5573 2006.12.01 20:04 modify 296 0.40 1.3315 1.3307 1.3913
5574 2006.12.01 20:04 modify 296 0.40 1.3315 1.3308 1.3913
5575 2006.12.01 20:05 modify 296 0.40 1.3315 1.3309 1.3913
5576 2006.12.01 21:42 modify 296 0.40 1.3315 1.3310 1.3913
5577 2006.12.01 21:43 modify 296 0.40 1.3315 1.3311 1.3913
5578 2006.12.01 21:43 modify 296 0.40 1.3315 1.3313 1.3913
5579 2006.12.01 21:43 modify 296 0.40 1.3315 1.3314 1.3913
5580 2006.12.01 21:43 modify 296 0.40 1.3315 1.3316 1.3913
5581 2006.12.01 22:23 modify 296 0.40 1.3315 1.3317 1.3913
5582 2006.12.01 22:23 modify 296 0.40 1.3315 1.3319 1.3913
5583 2006.12.01 22:23 modify 296 0.40 1.3315 1.3320 1.3913
5584 2006.12.01 22:23 modify 296 0.40 1.3315 1.3321 1.3913
5585 2006.12.04 00:35 modify 296 0.40 1.3315 1.3322 1.3913
5586 2006.12.04 00:37 modify 296 0.40 1.3315 1.3323 1.3913
5587 2006.12.04 00:47 modify 296 0.40 1.3315 1.3324 1.3913
5588 2006.12.04 00:48 modify 296 0.40 1.3315 1.3325 1.3913
5589 2006.12.04 00:48 modify 296 0.40 1.3315 1.3326 1.3913
5590 2006.12.04 00:53 modify 296 0.40 1.3315 1.3327 1.3913
5591 2006.12.04 00:55 modify 296 0.40 1.3315 1.3328 1.3913
5592 2006.12.04 00:55 modify 296 0.40 1.3315 1.3329 1.3913
5593 2006.12.04 00:55 modify 296 0.40 1.3315 1.3330 1.3913
5594 2006.12.04 00:55 modify 296 0.40 1.3315 1.3333 1.3913
5595 2006.12.04 00:55 modify 296 0.40 1.3315 1.3334 1.3913
5596 2006.12.04 00:55 modify 296 0.40 1.3315 1.3337 1.3913
5597 2006.12.04 00:55 modify 296 0.40 1.3315 1.3339 1.3913
5598 2006.12.04 00:55 modify 296 0.40 1.3315 1.3341 1.3913
5599 2006.12.04 00:59 modify 296 0.40 1.3315 1.3342 1.3913
5600 2006.12.04 00:59 modify 296 0.40 1.3315 1.3343 1.3913
5601 2006.12.04 00:59 modify 296 0.40 1.3315 1.3345 1.3913
5602 2006.12.04 00:59 modify 296 0.40 1.3315 1.3347 1.3913
5603 2006.12.04 00:59 modify 296 0.40 1.3315 1.3348 1.3913
5604 2006.12.04 00:59 modify 296 0.40 1.3315 1.3349 1.3913
5605 2006.12.04 02:02 s/l 296 0.40 1.3349 1.3349 1.3913 133.21 8966.74
5606 2006.12.04 02:02 buy 297 0.40 1.3351 1.3329 1.3949
5607 2006.12.04 02:02 modify 297 0.40 1.3351 1.3330 1.3949
5608 2006.12.04 03:17 s/l 297 0.40 1.3330 1.3330 1.3949 -84.00 8882.74
5609 2006.12.04 03:17 buy 298 0.40 1.3332 1.3310 1.3930
5610 2006.12.04 03:19 modify 298 0.40 1.3332 1.3311 1.3930
5611 2006.12.04 03:20 modify 298 0.40 1.3332 1.3312 1.3930
5612 2006.12.04 04:05 modify 298 0.40 1.3332 1.3313 1.3930
5613 2006.12.04 04:06 modify 298 0.40 1.3332 1.3314 1.3930
5614 2006.12.04 04:07 modify 298 0.40 1.3332 1.3315 1.3930
5615 2006.12.04 04:08 modify 298 0.40 1.3332 1.3316 1.3930
5616 2006.12.04 04:13 modify 298 0.40 1.3332 1.3317 1.3930
5617 2006.12.04 04:14 modify 298 0.40 1.3332 1.3318 1.3930
5618 2006.12.04 06:05 s/l 298 0.40 1.3318 1.3318 1.3930 -56.00 8826.74
5619 2006.12.04 06:05 buy 299 0.40 1.3320 1.3298 1.3918
5620 2006.12.04 06:20 modify 299 0.40 1.3320 1.3299 1.3918
5621 2006.12.04 06:26 modify 299 0.40 1.3320 1.3301 1.3918
5622 2006.12.04 07:00 close 299 0.40 1.3318 1.3301 1.3918 -8.00 8818.74
5623 2006.12.04 07:00 sell 300 0.40 1.3318 1.3340 1.2720
5624 2006.12.04 07:05 modify 300 0.40 1.3318 1.3339 1.2720
5625 2006.12.04 07:06 modify 300 0.40 1.3318 1.3338 1.2720
5626 2006.12.04 07:13 modify 300 0.40 1.3318 1.3337 1.2720
5627 2006.12.04 07:35 s/l 300 0.40 1.3337 1.3337 1.2720 -76.00 8742.74
5628 2006.12.04 07:35 sell 301 0.30 1.3336 1.3358 1.2738
5629 2006.12.04 07:36 modify 301 0.30 1.3336 1.3357 1.2738
5630 2006.12.04 07:36 modify 301 0.30 1.3336 1.3356 1.2738
5631 2006.12.04 07:42 modify 301 0.30 1.3336 1.3355 1.2738
5632 2006.12.04 07:44 modify 301 0.30 1.3336 1.3354 1.2738
5633 2006.12.04 07:50 modify 301 0.30 1.3336 1.3353 1.2738
5634 2006.12.04 07:53 modify 301 0.30 1.3336 1.3352 1.2738
5635 2006.12.04 08:08 modify 301 0.30 1.3336 1.3351 1.2738
5636 2006.12.04 08:10 modify 301 0.30 1.3336 1.3350 1.2738
5637 2006.12.04 08:11 modify 301 0.30 1.3336 1.3349 1.2738
5638 2006.12.04 08:11 modify 301 0.30 1.3336 1.3348 1.2738
5639 2006.12.04 08:11 modify 301 0.30 1.3336 1.3347 1.2738
5640 2006.12.04 08:12 modify 301 0.30 1.3336 1.3345 1.2738
5641 2006.12.04 08:13 modify 301 0.30 1.3336 1.3343 1.2738
5642 2006.12.04 08:15 modify 301 0.30 1.3336 1.3342 1.2738
5643 2006.12.04 08:15 modify 301 0.30 1.3336 1.3341 1.2738
5644 2006.12.04 08:16 modify 301 0.30 1.3336 1.3340 1.2738
5645 2006.12.04 08:16 modify 301 0.30 1.3336 1.3338 1.2738
5646 2006.12.04 08:37 modify 301 0.30 1.3336 1.3337 1.2738
5647 2006.12.04 08:37 modify 301 0.30 1.3336 1.3335 1.2738
5648 2006.12.04 08:37 modify 301 0.30 1.3336 1.3333 1.2738
5649 2006.12.04 09:04 modify 301 0.30 1.3336 1.3332 1.2738
5650 2006.12.04 09:18 modify 301 0.30 1.3336 1.3330 1.2738
5651 2006.12.04 09:52 modify 301 0.30 1.3336 1.3329 1.2738
5652 2006.12.04 09:52 modify 301 0.30 1.3336 1.3328 1.2738
5653 2006.12.04 09:52 modify 301 0.30 1.3336 1.3327 1.2738
5654 2006.12.04 10:02 modify 301 0.30 1.3336 1.3326 1.2738
5655 2006.12.04 10:02 modify 301 0.30 1.3336 1.3324 1.2738
5656 2006.12.04 10:02 modify 301 0.30 1.3336 1.3321 1.2738
5657 2006.12.04 10:03 modify 301 0.30 1.3336 1.3320 1.2738
5658 2006.12.04 10:08 modify 301 0.30 1.3336 1.3317 1.2738
5659 2006.12.04 10:08 modify 301 0.30 1.3336 1.3315 1.2738
5660 2006.12.04 10:08 modify 301 0.30 1.3336 1.3313 1.2738
5661 2006.12.04 10:09 modify 301 0.30 1.3336 1.3312 1.2738
5662 2006.12.04 10:09 modify 301 0.30 1.3336 1.3311 1.2738
5663 2006.12.04 10:09 modify 301 0.30 1.3336 1.3309 1.2738
5664 2006.12.04 10:09 modify 301 0.30 1.3336 1.3308 1.2738
5665 2006.12.04 10:27 modify 301 0.30 1.3336 1.3306 1.2738
5666 2006.12.04 10:28 modify 301 0.30 1.3336 1.3305 1.2738
5667 2006.12.04 10:29 modify 301 0.30 1.3336 1.3304 1.2738
5668 2006.12.04 10:38 s/l 301 0.30 1.3304 1.3304 1.2738 96.00 8838.74
5669 2006.12.04 10:38 sell 302 0.40 1.3303 1.3325 1.2705
5670 2006.12.04 10:38 modify 302 0.40 1.3303 1.3324 1.2705
5671 2006.12.04 10:38 modify 302 0.40 1.3303 1.3322 1.2705
5672 2006.12.04 10:39 modify 302 0.40 1.3303 1.3320 1.2705
5673 2006.12.04 10:50 modify 302 0.40 1.3303 1.3319 1.2705
5674 2006.12.04 10:50 modify 302 0.40 1.3303 1.3317 1.2705
5675 2006.12.04 11:04 modify 302 0.40 1.3303 1.3316 1.2705
5676 2006.12.04 11:04 modify 302 0.40 1.3303 1.3313 1.2705
5677 2006.12.04 11:07 modify 302 0.40 1.3303 1.3312 1.2705
5678 2006.12.04 11:07 modify 302 0.40 1.3303 1.3310 1.2705
5679 2006.12.04 11:12 modify 302 0.40 1.3303 1.3309 1.2705
5680 2006.12.04 11:18 s/l 302 0.40 1.3309 1.3309 1.2705 -24.00 8814.74
5681 2006.12.04 11:18 sell 303 0.40 1.3307 1.3329 1.2709
5682 2006.12.04 11:19 modify 303 0.40 1.3307 1.3328 1.2709
5683 2006.12.04 11:19 modify 303 0.40 1.3307 1.3327 1.2709
5684 2006.12.04 11:19 modify 303 0.40 1.3307 1.3326 1.2709
5685 2006.12.04 11:50 modify 303 0.40 1.3307 1.3325 1.2709
5686 2006.12.04 11:56 modify 303 0.40 1.3307 1.3324 1.2709
5687 2006.12.04 11:57 modify 303 0.40 1.3307 1.3323 1.2709
5688 2006.12.04 11:57 modify 303 0.40 1.3307 1.3321 1.2709
5689 2006.12.04 11:58 modify 303 0.40 1.3307 1.3320 1.2709
5690 2006.12.04 11:58 modify 303 0.40 1.3307 1.3319 1.2709
5691 2006.12.04 11:58 modify 303 0.40 1.3307 1.3318 1.2709
5692 2006.12.04 11:58 modify 303 0.40 1.3307 1.3317 1.2709
5693 2006.12.04 11:59 modify 303 0.40 1.3307 1.3316 1.2709
5694 2006.12.04 12:24 modify 303 0.40 1.3307 1.3314 1.2709
5695 2006.12.04 12:48 s/l 303 0.40 1.3314 1.3314 1.2709 -28.00 8786.74
5696 2006.12.04 12:48 sell 304 0.40 1.3314 1.3336 1.2716
5697 2006.12.04 12:48 modify 304 0.40 1.3314 1.3335 1.2716
5698 2006.12.04 12:52 modify 304 0.40 1.3314 1.3334 1.2716
5699 2006.12.04 12:52 modify 304 0.40 1.3314 1.3332 1.2716
5700 2006.12.04 12:53 modify 304 0.40 1.3314 1.3331 1.2716
5701 2006.12.04 13:36 modify 304 0.40 1.3314 1.3330 1.2716
5702 2006.12.04 13:37 modify 304 0.40 1.3314 1.3329 1.2716
5703 2006.12.04 15:20 modify 304 0.40 1.3314 1.3328 1.2716
5704 2006.12.04 15:20 modify 304 0.40 1.3314 1.3326 1.2716
5705 2006.12.04 15:26 modify 304 0.40 1.3314 1.3325 1.2716
5706 2006.12.04 15:28 modify 304 0.40 1.3314 1.3324 1.2716
5707 2006.12.04 15:28 modify 304 0.40 1.3314 1.3323 1.2716
5708 2006.12.04 15:28 modify 304 0.40 1.3314 1.3322 1.2716
5709 2006.12.04 15:28 modify 304 0.40 1.3314 1.3321 1.2716
5710 2006.12.04 15:30 modify 304 0.40 1.3314 1.3320 1.2716
5711 2006.12.04 15:31 modify 304 0.40 1.3314 1.3319 1.2716
5712 2006.12.04 15:31 modify 304 0.40 1.3314 1.3318 1.2716
5713 2006.12.04 15:31 modify 304 0.40 1.3314 1.3317 1.2716
5714 2006.12.04 15:31 modify 304 0.40 1.3314 1.3315 1.2716
5715 2006.12.04 15:33 modify 304 0.40 1.3314 1.3313 1.2716
5716 2006.12.04 15:33 modify 304 0.40 1.3314 1.3312 1.2716
5717 2006.12.04 16:12 s/l 304 0.40 1.3312 1.3312 1.2716 8.00 8794.74
5718 2006.12.04 16:12 sell 305 0.40 1.3310 1.3332 1.2712
5719 2006.12.04 16:13 modify 305 0.40 1.3310 1.3330 1.2712
5720 2006.12.04 16:14 modify 305 0.40 1.3310 1.3329 1.2712
5721 2006.12.04 16:14 modify 305 0.40 1.3310 1.3328 1.2712
5722 2006.12.04 16:22 modify 305 0.40 1.3310 1.3326 1.2712
5723 2006.12.04 16:26 modify 305 0.40 1.3310 1.3325 1.2712
5724 2006.12.04 16:26 modify 305 0.40 1.3310 1.3324 1.2712
5725 2006.12.04 16:26 modify 305 0.40 1.3310 1.3323 1.2712
5726 2006.12.04 17:30 modify 305 0.40 1.3310 1.3321 1.2712
5727 2006.12.04 17:31 modify 305 0.40 1.3310 1.3318 1.2712
5728 2006.12.04 17:44 s/l 305 0.40 1.3318 1.3318 1.2712 -32.00 8762.74
5729 2006.12.04 17:44 sell 306 0.40 1.3317 1.3339 1.2719
5730 2006.12.04 17:44 modify 306 0.40 1.3317 1.3338 1.2719
5731 2006.12.04 20:51 modify 306 0.40 1.3317 1.3337 1.2719
5732 2006.12.04 21:22 modify 306 0.40 1.3317 1.3335 1.2719
5733 2006.12.04 21:22 modify 306 0.40 1.3317 1.3334 1.2719
5734 2006.12.04 23:45 s/l 306 0.40 1.3334 1.3334 1.2719 -68.00 8694.74
5735 2006.12.04 23:45 sell 307 0.30 1.3332 1.3354 1.2734
5736 2006.12.04 23:45 modify 307 0.30 1.3332 1.3353 1.2734
5737 2006.12.05 03:24 modify 307 0.30 1.3332 1.3351 1.2734
5738 2006.12.05 03:24 modify 307 0.30 1.3332 1.3350 1.2734
5739 2006.12.05 03:25 modify 307 0.30 1.3332 1.3349 1.2734
5740 2006.12.05 03:26 modify 307 0.30 1.3332 1.3348 1.2734
5741 2006.12.05 03:29 modify 307 0.30 1.3332 1.3347 1.2734
5742 2006.12.05 03:32 modify 307 0.30 1.3332 1.3346 1.2734
5743 2006.12.05 03:35 modify 307 0.30 1.3332 1.3345 1.2734
5744 2006.12.05 05:18 modify 307 0.30 1.3332 1.3344 1.2734
5745 2006.12.05 09:33 modify 307 0.30 1.3332 1.3343 1.2734
5746 2006.12.05 09:34 modify 307 0.30 1.3332 1.3342 1.2734
5747 2006.12.05 09:34 modify 307 0.30 1.3332 1.3341 1.2734
5748 2006.12.05 09:34 modify 307 0.30 1.3332 1.3340 1.2734
5749 2006.12.05 09:34 modify 307 0.30 1.3332 1.3339 1.2734
5750 2006.12.05 09:35 modify 307 0.30 1.3332 1.3337 1.2734
5751 2006.12.05 09:35 modify 307 0.30 1.3332 1.3336 1.2734
5752 2006.12.05 09:35 modify 307 0.30 1.3332 1.3335 1.2734
5753 2006.12.05 09:35 modify 307 0.30 1.3332 1.3334 1.2734
5754 2006.12.05 09:35 modify 307 0.30 1.3332 1.3331 1.2734
5755 2006.12.05 11:28 modify 307 0.30 1.3332 1.3330 1.2734
5756 2006.12.05 11:28 modify 307 0.30 1.3332 1.3329 1.2734
5757 2006.12.05 11:28 modify 307 0.30 1.3332 1.3328 1.2734
5758 2006.12.05 11:28 modify 307 0.30 1.3332 1.3327 1.2734
5759 2006.12.05 11:34 modify 307 0.30 1.3332 1.3324 1.2734
5760 2006.12.05 11:58 modify 307 0.30 1.3332 1.3323 1.2734
5761 2006.12.05 11:58 modify 307 0.30 1.3332 1.3322 1.2734
5762 2006.12.05 11:59 modify 307 0.30 1.3332 1.3321 1.2734
5763 2006.12.05 11:59 modify 307 0.30 1.3332 1.3320 1.2734
5764 2006.12.05 12:30 s/l 307 0.30 1.3320 1.3320 1.2734 37.49 8732.23
5765 2006.12.05 12:30 sell 308 0.30 1.3318 1.3340 1.2720
5766 2006.12.05 12:31 modify 308 0.30 1.3318 1.3339 1.2720
5767 2006.12.05 12:38 modify 308 0.30 1.3318 1.3338 1.2720
5768 2006.12.05 12:38 modify 308 0.30 1.3318 1.3337 1.2720
5769 2006.12.05 12:38 modify 308 0.30 1.3318 1.3336 1.2720
5770 2006.12.05 12:39 modify 308 0.30 1.3318 1.3335 1.2720
5771 2006.12.05 12:40 modify 308 0.30 1.3318 1.3334 1.2720
5772 2006.12.05 12:41 modify 308 0.30 1.3318 1.3333 1.2720
5773 2006.12.05 12:42 modify 308 0.30 1.3318 1.3332 1.2720
5774 2006.12.05 13:23 s/l 308 0.30 1.3332 1.3332 1.2720 -42.00 8690.23
5775 2006.12.05 13:23 sell 309 0.30 1.3333 1.3355 1.2735
5776 2006.12.05 13:23 modify 309 0.30 1.3333 1.3353 1.2735
5777 2006.12.05 13:23 modify 309 0.30 1.3333 1.3352 1.2735
5778 2006.12.05 13:23 modify 309 0.30 1.3333 1.3349 1.2735
5779 2006.12.05 13:27 modify 309 0.30 1.3333 1.3348 1.2735
5780 2006.12.05 13:27 modify 309 0.30 1.3333 1.3347 1.2735
5781 2006.12.05 13:27 modify 309 0.30 1.3333 1.3345 1.2735
5782 2006.12.05 13:31 modify 309 0.30 1.3333 1.3344 1.2735
5783 2006.12.05 13:31 modify 309 0.30 1.3333 1.3343 1.2735
5784 2006.12.05 13:52 modify 309 0.30 1.3333 1.3342 1.2735
5785 2006.12.05 13:52 modify 309 0.30 1.3333 1.3341 1.2735
5786 2006.12.05 13:57 modify 309 0.30 1.3333 1.3340 1.2735
5787 2006.12.05 13:57 modify 309 0.30 1.3333 1.3339 1.2735
5788 2006.12.05 13:58 modify 309 0.30 1.3333 1.3338 1.2735
5789 2006.12.05 13:58 modify 309 0.30 1.3333 1.3337 1.2735
5790 2006.12.05 15:25 s/l 309 0.30 1.3337 1.3337 1.2735 -12.00 8678.23
5791 2006.12.05 15:25 sell 310 0.30 1.3336 1.3358 1.2738
5792 2006.12.05 15:25 modify 310 0.30 1.3336 1.3357 1.2738
5793 2006.12.05 15:26 modify 310 0.30 1.3336 1.3356 1.2738
5794 2006.12.05 15:30 s/l 310 0.30 1.3356 1.3356 1.2738 -60.00 8618.23
5795 2006.12.05 15:30 sell 311 0.30 1.3354 1.3376 1.2756
5796 2006.12.05 15:30 modify 311 0.30 1.3354 1.3375 1.2756
5797 2006.12.05 15:34 modify 311 0.30 1.3354 1.3374 1.2756
5798 2006.12.05 15:41 modify 311 0.30 1.3354 1.3373 1.2756
5799 2006.12.05 15:42 modify 311 0.30 1.3354 1.3372 1.2756
5800 2006.12.05 15:42 modify 311 0.30 1.3354 1.3371 1.2756
5801 2006.12.05 15:42 modify 311 0.30 1.3354 1.3369 1.2756
5802 2006.12.05 15:44 modify 311 0.30 1.3354 1.3368 1.2756
5803 2006.12.05 15:44 modify 311 0.30 1.3354 1.3367 1.2756
5804 2006.12.05 15:47 modify 311 0.30 1.3354 1.3366 1.2756
5805 2006.12.05 15:47 modify 311 0.30 1.3354 1.3365 1.2756
5806 2006.12.05 15:47 modify 311 0.30 1.3354 1.3364 1.2756
5807 2006.12.05 15:47 modify 311 0.30 1.3354 1.3363 1.2756
5808 2006.12.05 15:47 modify 311 0.30 1.3354 1.3360 1.2756
5809 2006.12.05 15:47 modify 311 0.30 1.3354 1.3357 1.2756
5810 2006.12.05 15:49 modify 311 0.30 1.3354 1.3356 1.2756
5811 2006.12.05 15:49 modify 311 0.30 1.3354 1.3355 1.2756
5812 2006.12.05 15:49 modify 311 0.30 1.3354 1.3354 1.2756
5813 2006.12.05 15:50 modify 311 0.30 1.3354 1.3353 1.2756
5814 2006.12.05 15:50 modify 311 0.30 1.3354 1.3351 1.2756
5815 2006.12.05 15:50 modify 311 0.30 1.3354 1.3348 1.2756
5816 2006.12.05 16:03 modify 311 0.30 1.3354 1.3347 1.2756
5817 2006.12.05 16:03 modify 311 0.30 1.3354 1.3344 1.2756
5818 2006.12.05 16:03 modify 311 0.30 1.3354 1.3342 1.2756
5819 2006.12.05 16:03 modify 311 0.30 1.3354 1.3339 1.2756
5820 2006.12.05 16:04 modify 311 0.30 1.3354 1.3338 1.2756
5821 2006.12.05 16:08 modify 311 0.30 1.3354 1.3337 1.2756
5822 2006.12.05 16:38 s/l 311 0.30 1.3337 1.3337 1.2756 51.00 8669.23
5823 2006.12.05 16:38 sell 312 0.30 1.3336 1.3358 1.2738
5824 2006.12.05 16:38 modify 312 0.30 1.3336 1.3357 1.2738
5825 2006.12.05 16:39 modify 312 0.30 1.3336 1.3356 1.2738
5826 2006.12.05 16:39 modify 312 0.30 1.3336 1.3354 1.2738
5827 2006.12.05 16:40 modify 312 0.30 1.3336 1.3353 1.2738
5828 2006.12.05 17:00 close 312 0.30 1.3347 1.3353 1.2738 -33.00 8636.23
5829 2006.12.05 17:00 buy 313 0.30 1.3347 1.3325 1.3945
5830 2006.12.05 17:00 s/l 313 0.30 1.3325 1.3325 1.3945 -66.00 8570.23
5831 2006.12.05 17:00 buy 314 0.30 1.3327 1.3305 1.3925
5832 2006.12.05 17:04 modify 314 0.30 1.3327 1.3306 1.3925
5833 2006.12.05 17:04 modify 314 0.30 1.3327 1.3308 1.3925
5834 2006.12.05 17:04 modify 314 0.30 1.3327 1.3310 1.3925
5835 2006.12.05 17:04 modify 314 0.30 1.3327 1.3312 1.3925
5836 2006.12.05 17:10 s/l 314 0.30 1.3312 1.3312 1.3925 -45.00 8525.23
5837 2006.12.05 17:10 buy 315 0.30 1.3314 1.3292 1.3912
5838 2006.12.05 17:10 modify 315 0.30 1.3314 1.3293 1.3912
5839 2006.12.05 17:10 modify 315 0.30 1.3314 1.3294 1.3912
5840 2006.12.05 17:13 s/l 315 0.30 1.3294 1.3294 1.3912 -60.00 8465.23
5841 2006.12.05 17:13 buy 316 0.30 1.3296 1.3274 1.3894
5842 2006.12.05 17:13 modify 316 0.30 1.3296 1.3275 1.3894
5843 2006.12.05 17:14 modify 316 0.30 1.3296 1.3276 1.3894
5844 2006.12.05 17:14 modify 316 0.30 1.3296 1.3277 1.3894
5845 2006.12.05 17:14 modify 316 0.30 1.3296 1.3278 1.3894
5846 2006.12.05 17:14 modify 316 0.30 1.3296 1.3279 1.3894
5847 2006.12.05 17:14 modify 316 0.30 1.3296 1.3280 1.3894
5848 2006.12.05 17:15 modify 316 0.30 1.3296 1.3281 1.3894
5849 2006.12.05 17:15 modify 316 0.30 1.3296 1.3282 1.3894
5850 2006.12.05 17:15 modify 316 0.30 1.3296 1.3283 1.3894
5851 2006.12.05 17:16 modify 316 0.30 1.3296 1.3284 1.3894
5852 2006.12.05 17:16 modify 316 0.30 1.3296 1.3285 1.3894
5853 2006.12.05 17:16 modify 316 0.30 1.3296 1.3286 1.3894
5854 2006.12.05 17:16 modify 316 0.30 1.3296 1.3287 1.3894
5855 2006.12.05 17:17 modify 316 0.30 1.3296 1.3288 1.3894
5856 2006.12.05 17:27 s/l 316 0.30 1.3288 1.3288 1.3894 -24.00 8441.23
5857 2006.12.05 17:27 buy 317 0.30 1.3289 1.3267 1.3887
5858 2006.12.05 17:27 modify 317 0.30 1.3289 1.3268 1.3887
5859 2006.12.05 17:27 modify 317 0.30 1.3289 1.3269 1.3887
5860 2006.12.05 17:28 modify 317 0.30 1.3289 1.3270 1.3887
5861 2006.12.05 17:28 modify 317 0.30 1.3289 1.3271 1.3887
5862 2006.12.05 17:28 modify 317 0.30 1.3289 1.3272 1.3887
5863 2006.12.05 17:28 modify 317 0.30 1.3289 1.3273 1.3887
5864 2006.12.05 17:28 modify 317 0.30 1.3289 1.3274 1.3887
5865 2006.12.05 17:29 modify 317 0.30 1.3289 1.3275 1.3887
5866 2006.12.05 17:34 modify 317 0.30 1.3289 1.3276 1.3887
5867 2006.12.05 17:34 modify 317 0.30 1.3289 1.3277 1.3887
5868 2006.12.05 17:35 modify 317 0.30 1.3289 1.3278 1.3887
5869 2006.12.05 17:39 modify 317 0.30 1.3289 1.3279 1.3887
5870 2006.12.05 17:39 modify 317 0.30 1.3289 1.3281 1.3887
5871 2006.12.05 17:39 modify 317 0.30 1.3289 1.3282 1.3887
5872 2006.12.05 17:39 modify 317 0.30 1.3289 1.3283 1.3887
5873 2006.12.05 17:53 modify 317 0.30 1.3289 1.3284 1.3887
5874 2006.12.05 17:54 modify 317 0.30 1.3289 1.3285 1.3887
5875 2006.12.05 17:54 modify 317 0.30 1.3289 1.3286 1.3887
5876 2006.12.05 17:54 modify 317 0.30 1.3289 1.3288 1.3887
5877 2006.12.05 17:54 modify 317 0.30 1.3289 1.3289 1.3887
5878 2006.12.05 17:57 modify 317 0.30 1.3289 1.3290 1.3887
5879 2006.12.05 17:57 modify 317 0.30 1.3289 1.3291 1.3887
5880 2006.12.05 18:00 close 317 0.30 1.3309 1.3291 1.3887 60.00 8501.23
5881 2006.12.05 18:00 sell 318 0.30 1.3309 1.3331 1.2711
5882 2006.12.05 18:00 modify 318 0.30 1.3309 1.3328 1.2711
5883 2006.12.05 18:01 modify 318 0.30 1.3309 1.3327 1.2711
5884 2006.12.05 18:03 modify 318 0.30 1.3309 1.3326 1.2711
5885 2006.12.05 18:03 modify 318 0.30 1.3309 1.3324 1.2711
5886 2006.12.05 18:31 s/l 318 0.30 1.3324 1.3324 1.2711 -45.00 8456.23
5887 2006.12.05 18:31 sell 319 0.30 1.3322 1.3344 1.2724
5888 2006.12.05 18:41 modify 319 0.30 1.3322 1.3343 1.2724
5889 2006.12.05 18:42 modify 319 0.30 1.3322 1.3342 1.2724
5890 2006.12.05 18:44 modify 319 0.30 1.3322 1.3341 1.2724
5891 2006.12.05 18:46 modify 319 0.30 1.3322 1.3340 1.2724
5892 2006.12.05 18:46 modify 319 0.30 1.3322 1.3338 1.2724
5893 2006.12.05 18:47 modify 319 0.30 1.3322 1.3337 1.2724
5894 2006.12.05 18:47 modify 319 0.30 1.3322 1.3336 1.2724
5895 2006.12.06 00:11 modify 319 0.30 1.3322 1.3335 1.2724
5896 2006.12.06 00:12 modify 319 0.30 1.3322 1.3334 1.2724
5897 2006.12.06 00:31 modify 319 0.30 1.3322 1.3333 1.2724
5898 2006.12.06 07:38 s/l 319 0.30 1.3333 1.3333 1.2724 -31.51 8424.73
5899 2006.12.06 07:38 sell 320 0.30 1.3332 1.3354 1.2734
5900 2006.12.06 07:38 modify 320 0.30 1.3332 1.3353 1.2734
5901 2006.12.06 07:38 modify 320 0.30 1.3332 1.3352 1.2734
5902 2006.12.06 07:38 modify 320 0.30 1.3332 1.3351 1.2734
5903 2006.12.06 07:40 modify 320 0.30 1.3332 1.3350 1.2734
5904 2006.12.06 07:47 modify 320 0.30 1.3332 1.3349 1.2734
5905 2006.12.06 07:47 modify 320 0.30 1.3332 1.3348 1.2734
5906 2006.12.06 08:59 modify 320 0.30 1.3332 1.3347 1.2734
5907 2006.12.06 09:01 modify 320 0.30 1.3332 1.3346 1.2734
5908 2006.12.06 09:01 modify 320 0.30 1.3332 1.3345 1.2734
5909 2006.12.06 09:01 modify 320 0.30 1.3332 1.3344 1.2734
5910 2006.12.06 09:02 modify 320 0.30 1.3332 1.3342 1.2734
5911 2006.12.06 09:25 modify 320 0.30 1.3332 1.3340 1.2734
5912 2006.12.06 09:26 modify 320 0.30 1.3332 1.3339 1.2734
5913 2006.12.06 09:26 modify 320 0.30 1.3332 1.3338 1.2734
5914 2006.12.06 09:27 modify 320 0.30 1.3332 1.3337 1.2734
5915 2006.12.06 09:27 modify 320 0.30 1.3332 1.3336 1.2734
5916 2006.12.06 09:27 modify 320 0.30 1.3332 1.3334 1.2734
5917 2006.12.06 09:57 modify 320 0.30 1.3332 1.3332 1.2734
5918 2006.12.06 09:57 modify 320 0.30 1.3332 1.3329 1.2734
5919 2006.12.06 09:58 modify 320 0.30 1.3332 1.3328 1.2734
5920 2006.12.06 09:58 modify 320 0.30 1.3332 1.3327 1.2734
5921 2006.12.06 10:17 modify 320 0.30 1.3332 1.3326 1.2734
5922 2006.12.06 10:17 modify 320 0.30 1.3332 1.3325 1.2734
5923 2006.12.06 10:17 modify 320 0.30 1.3332 1.3324 1.2734
5924 2006.12.06 10:17 modify 320 0.30 1.3332 1.3322 1.2734
5925 2006.12.06 10:26 modify 320 0.30 1.3332 1.3321 1.2734
5926 2006.12.06 10:27 modify 320 0.30 1.3332 1.3320 1.2734
5927 2006.12.06 10:27 modify 320 0.30 1.3332 1.3318 1.2734
5928 2006.12.06 10:28 modify 320 0.30 1.3332 1.3317 1.2734
5929 2006.12.06 10:32 modify 320 0.30 1.3332 1.3316 1.2734
5930 2006.12.06 10:32 modify 320 0.30 1.3332 1.3315 1.2734
5931 2006.12.06 10:33 modify 320 0.30 1.3332 1.3314 1.2734
5932 2006.12.06 10:33 modify 320 0.30 1.3332 1.3313 1.2734
5933 2006.12.06 11:16 modify 320 0.30 1.3332 1.3311 1.2734
5934 2006.12.06 11:16 modify 320 0.30 1.3332 1.3310 1.2734
5935 2006.12.06 11:16 modify 320 0.30 1.3332 1.3309 1.2734
5936 2006.12.06 11:16 modify 320 0.30 1.3332 1.3307 1.2734
5937 2006.12.06 11:18 modify 320 0.30 1.3332 1.3306 1.2734
5938 2006.12.06 11:18 modify 320 0.30 1.3332 1.3305 1.2734
5939 2006.12.06 11:18 modify 320 0.30 1.3332 1.3304 1.2734
5940 2006.12.06 11:18 modify 320 0.30 1.3332 1.3302 1.2734
5941 2006.12.06 11:18 modify 320 0.30 1.3332 1.3300 1.2734
5942 2006.12.06 11:18 modify 320 0.30 1.3332 1.3299 1.2734
5943 2006.12.06 11:18 modify 320 0.30 1.3332 1.3298 1.2734
5944 2006.12.06 11:18 modify 320 0.30 1.3332 1.3295 1.2734
5945 2006.12.06 11:26 s/l 320 0.30 1.3295 1.3295 1.2734 111.00 8535.73
5946 2006.12.06 11:26 sell 321 0.30 1.3293 1.3315 1.2695
5947 2006.12.06 11:26 modify 321 0.30 1.3293 1.3314 1.2695
5948 2006.12.06 11:27 modify 321 0.30 1.3293 1.3313 1.2695
5949 2006.12.06 11:28 modify 321 0.30 1.3293 1.3312 1.2695
5950 2006.12.06 11:29 modify 321 0.30 1.3293 1.3311 1.2695
5951 2006.12.06 11:30 modify 321 0.30 1.3293 1.3310 1.2695
5952 2006.12.06 11:30 modify 321 0.30 1.3293 1.3309 1.2695
5953 2006.12.06 11:30 modify 321 0.30 1.3293 1.3308 1.2695
5954 2006.12.06 11:30 modify 321 0.30 1.3293 1.3307 1.2695
5955 2006.12.06 11:31 modify 321 0.30 1.3293 1.3306 1.2695
5956 2006.12.06 11:32 modify 321 0.30 1.3293 1.3305 1.2695
5957 2006.12.06 11:38 modify 321 0.30 1.3293 1.3304 1.2695
5958 2006.12.06 11:38 modify 321 0.30 1.3293 1.3303 1.2695
5959 2006.12.06 11:38 modify 321 0.30 1.3293 1.3302 1.2695
5960 2006.12.06 11:39 modify 321 0.30 1.3293 1.3300 1.2695
5961 2006.12.06 11:39 modify 321 0.30 1.3293 1.3299 1.2695
5962 2006.12.06 11:39 modify 321 0.30 1.3293 1.3296 1.2695
5963 2006.12.06 11:39 modify 321 0.30 1.3293 1.3294 1.2695
5964 2006.12.06 11:39 modify 321 0.30 1.3293 1.3293 1.2695
5965 2006.12.06 11:39 modify 321 0.30 1.3293 1.3291 1.2695
5966 2006.12.06 11:39 modify 321 0.30 1.3293 1.3288 1.2695
5967 2006.12.06 11:40 modify 321 0.30 1.3293 1.3287 1.2695
5968 2006.12.06 11:40 modify 321 0.30 1.3293 1.3286 1.2695
5969 2006.12.06 11:40 modify 321 0.30 1.3293 1.3285 1.2695
5970 2006.12.06 11:40 modify 321 0.30 1.3293 1.3283 1.2695
5971 2006.12.06 11:40 modify 321 0.30 1.3293 1.3281 1.2695
5972 2006.12.06 11:40 modify 321 0.30 1.3293 1.3280 1.2695
5973 2006.12.06 12:51 s/l 321 0.30 1.3280 1.3280 1.2695 39.00 8574.73
5974 2006.12.06 12:51 sell 322 0.30 1.3278 1.3300 1.2680
5975 2006.12.06 12:51 modify 322 0.30 1.3278 1.3299 1.2680
5976 2006.12.06 13:11 modify 322 0.30 1.3278 1.3298 1.2680
5977 2006.12.06 13:12 modify 322 0.30 1.3278 1.3297 1.2680
5978 2006.12.06 13:14 modify 322 0.30 1.3278 1.3296 1.2680
5979 2006.12.06 14:55 modify 322 0.30 1.3278 1.3295 1.2680
5980 2006.12.06 15:15 modify 322 0.30 1.3278 1.3293 1.2680
5981 2006.12.06 15:15 modify 322 0.30 1.3278 1.3291 1.2680
5982 2006.12.06 15:15 modify 322 0.30 1.3278 1.3290 1.2680
5983 2006.12.06 15:15 modify 322 0.30 1.3278 1.3288 1.2680
5984 2006.12.06 15:15 modify 322 0.30 1.3278 1.3286 1.2680
5985 2006.12.06 15:15 modify 322 0.30 1.3278 1.3285 1.2680
5986 2006.12.06 15:16 modify 322 0.30 1.3278 1.3284 1.2680
5987 2006.12.06 15:16 modify 322 0.30 1.3278 1.3283 1.2680
5988 2006.12.06 15:17 modify 322 0.30 1.3278 1.3281 1.2680
5989 2006.12.06 15:18 modify 322 0.30 1.3278 1.3280 1.2680
5990 2006.12.06 15:18 modify 322 0.30 1.3278 1.3278 1.2680
5991 2006.12.06 15:19 modify 322 0.30 1.3278 1.3277 1.2680
5992 2006.12.06 16:12 s/l 322 0.30 1.3277 1.3277 1.2680 3.00 8577.73
5993 2006.12.06 16:12 sell 323 0.30 1.3276 1.3298 1.2678
5994 2006.12.06 16:20 modify 323 0.30 1.3276 1.3297 1.2678
5995 2006.12.06 16:25 modify 323 0.30 1.3276 1.3296 1.2678
5996 2006.12.06 16:25 modify 323 0.30 1.3276 1.3295 1.2678
5997 2006.12.06 16:25 modify 323 0.30 1.3276 1.3294 1.2678
5998 2006.12.06 16:52 s/l 323 0.30 1.3294 1.3294 1.2678 -54.00 8523.73
5999 2006.12.06 16:52 sell 324 0.30 1.3292 1.3314 1.2694
6000 2006.12.06 16:52 modify 324 0.30 1.3292 1.3313 1.2694
6001 2006.12.06 16:54 modify 324 0.30 1.3292 1.3312 1.2694
6002 2006.12.06 16:55 modify 324 0.30 1.3292 1.3311 1.2694
6003 2006.12.06 17:38 s/l 324 0.30 1.3311 1.3311 1.2694 -57.00 8466.73
6004 2006.12.06 17:38 sell 325 0.30 1.3309 1.3331 1.2711
6005 2006.12.06 17:38 modify 325 0.30 1.3309 1.3330 1.2711
6006 2006.12.06 18:00 close 325 0.30 1.3318 1.3330 1.2711 -27.00 8439.73
6007 2006.12.06 18:00 buy 326 0.30 1.3318 1.3296 1.3916
6008 2006.12.06 18:00 modify 326 0.30 1.3318 1.3297 1.3916
6009 2006.12.06 20:09 s/l 326 0.30 1.3297 1.3297 1.3916 -63.00 8376.73
6010 2006.12.06 20:09 buy 327 0.30 1.3298 1.3276 1.3896
6011 2006.12.06 22:00 close 327 0.30 1.3286 1.3276 1.3896 -36.00 8340.73
6012 2006.12.06 22:00 sell 328 0.30 1.3286 1.3308 1.2688
6013 2006.12.06 22:00 modify 328 0.30 1.3286 1.3306 1.2688
6014 2006.12.06 22:00 modify 328 0.30 1.3286 1.3305 1.2688
6015 2006.12.06 22:01 modify 328 0.30 1.3286 1.3304 1.2688
6016 2006.12.06 22:01 modify 328 0.30 1.3286 1.3303 1.2688
6017 2006.12.06 22:01 modify 328 0.30 1.3286 1.3302 1.2688
6018 2006.12.06 22:07 modify 328 0.30 1.3286 1.3299 1.2688
6019 2006.12.07 00:54 modify 328 0.30 1.3286 1.3298 1.2688
6020 2006.12.07 02:11 s/l 328 0.30 1.3298 1.3298 1.2688 -31.52 8309.20
6021 2006.12.07 02:11 sell 329 0.30 1.3297 1.3319 1.2699
6022 2006.12.07 02:11 modify 329 0.30 1.3297 1.3317 1.2699
6023 2006.12.07 02:11 modify 329 0.30 1.3297 1.3315 1.2699
6024 2006.12.07 02:11 modify 329 0.30 1.3297 1.3313 1.2699
6025 2006.12.07 02:13 modify 329 0.30 1.3297 1.3312 1.2699
6026 2006.12.07 02:13 modify 329 0.30 1.3297 1.3311 1.2699
6027 2006.12.07 02:13 modify 329 0.30 1.3297 1.3310 1.2699
6028 2006.12.07 02:29 modify 329 0.30 1.3297 1.3309 1.2699
6029 2006.12.07 02:39 modify 329 0.30 1.3297 1.3307 1.2699
6030 2006.12.07 02:39 modify 329 0.30 1.3297 1.3306 1.2699
6031 2006.12.07 02:42 modify 329 0.30 1.3297 1.3304 1.2699
6032 2006.12.07 06:58 s/l 329 0.30 1.3304 1.3304 1.2699 -21.00 8288.20
6033 2006.12.07 06:58 sell 330 0.30 1.3302 1.3324 1.2704
6034 2006.12.07 06:58 modify 330 0.30 1.3302 1.3323 1.2704
6035 2006.12.07 07:21 modify 330 0.30 1.3302 1.3322 1.2704
6036 2006.12.07 07:22 modify 330 0.30 1.3302 1.3321 1.2704
6037 2006.12.07 07:43 modify 330 0.30 1.3302 1.3320 1.2704
6038 2006.12.07 07:44 modify 330 0.30 1.3302 1.3319 1.2704
6039 2006.12.07 07:44 modify 330 0.30 1.3302 1.3318 1.2704
6040 2006.12.07 09:13 s/l 330 0.30 1.3318 1.3318 1.2704 -48.00 8240.20
6041 2006.12.07 09:13 sell 331 0.30 1.3317 1.3339 1.2719
6042 2006.12.07 09:13 modify 331 0.30 1.3317 1.3338 1.2719
6043 2006.12.07 09:14 modify 331 0.30 1.3317 1.3337 1.2719
6044 2006.12.07 09:15 modify 331 0.30 1.3317 1.3336 1.2719
6045 2006.12.07 09:15 modify 331 0.30 1.3317 1.3335 1.2719
6046 2006.12.07 09:16 modify 331 0.30 1.3317 1.3334 1.2719
6047 2006.12.07 09:21 modify 331 0.30 1.3317 1.3333 1.2719
6048 2006.12.07 09:21 modify 331 0.30 1.3317 1.3332 1.2719
6049 2006.12.07 09:22 modify 331 0.30 1.3317 1.3331 1.2719
6050 2006.12.07 10:00 close 331 0.30 1.3323 1.3331 1.2719 -18.00 8222.20
6051 2006.12.07 10:00 buy 332 0.30 1.3323 1.3301 1.3921
6052 2006.12.07 10:00 modify 332 0.30 1.3323 1.3302 1.3921
6053 2006.12.07 10:00 modify 332 0.30 1.3323 1.3303 1.3921
6054 2006.12.07 10:00 modify 332 0.30 1.3323 1.3304 1.3921
6055 2006.12.07 10:03 modify 332 0.30 1.3323 1.3305 1.3921
6056 2006.12.07 11:28 s/l 332 0.30 1.3305 1.3305 1.3921 -54.00 8168.20
6057 2006.12.07 11:28 buy 333 0.30 1.3307 1.3285 1.3905
6058 2006.12.07 11:29 modify 333 0.30 1.3307 1.3286 1.3905
6059 2006.12.07 11:36 modify 333 0.30 1.3307 1.3287 1.3905
6060 2006.12.07 11:36 modify 333 0.30 1.3307 1.3288 1.3905
6061 2006.12.07 11:36 modify 333 0.30 1.3307 1.3289 1.3905
6062 2006.12.07 11:40 modify 333 0.30 1.3307 1.3290 1.3905
6063 2006.12.07 12:16 s/l 333 0.30 1.3290 1.3290 1.3905 -51.00 8117.20
6064 2006.12.07 12:16 buy 334 0.30 1.3292 1.3270 1.3890
6065 2006.12.07 12:16 modify 334 0.30 1.3292 1.3271 1.3890
6066 2006.12.07 12:17 modify 334 0.30 1.3292 1.3272 1.3890
6067 2006.12.07 12:19 modify 334 0.30 1.3292 1.3274 1.3890
6068 2006.12.07 12:19 modify 334 0.30 1.3292 1.3275 1.3890
6069 2006.12.07 12:21 modify 334 0.30 1.3292 1.3276 1.3890
6070 2006.12.07 13:51 modify 334 0.30 1.3292 1.3277 1.3890
6071 2006.12.07 13:54 modify 334 0.30 1.3292 1.3278 1.3890
6072 2006.12.07 15:00 modify 334 0.30 1.3292 1.3281 1.3890
6073 2006.12.07 15:01 modify 334 0.30 1.3292 1.3282 1.3890
6074 2006.12.07 15:06 modify 334 0.30 1.3292 1.3283 1.3890
6075 2006.12.07 15:07 modify 334 0.30 1.3292 1.3284 1.3890
6076 2006.12.07 15:31 s/l 334 0.30 1.3284 1.3284 1.3890 -24.00 8093.20
6077 2006.12.07 15:31 buy 335 0.30 1.3286 1.3264 1.3884
6078 2006.12.07 15:31 modify 335 0.30 1.3286 1.3265 1.3884
6079 2006.12.07 15:32 modify 335 0.30 1.3286 1.3267 1.3884
6080 2006.12.07 15:33 modify 335 0.30 1.3286 1.3268 1.3884
6081 2006.12.07 15:33 modify 335 0.30 1.3286 1.3269 1.3884
6082 2006.12.07 15:33 modify 335 0.30 1.3286 1.3271 1.3884
6083 2006.12.07 15:36 modify 335 0.30 1.3286 1.3272 1.3884
6084 2006.12.07 15:36 modify 335 0.30 1.3286 1.3273 1.3884
6085 2006.12.07 15:36 modify 335 0.30 1.3286 1.3275 1.3884
6086 2006.12.07 15:36 modify 335 0.30 1.3286 1.3277 1.3884
6087 2006.12.07 15:36 modify 335 0.30 1.3286 1.3280 1.3884
6088 2006.12.07 15:36 modify 335 0.30 1.3286 1.3282 1.3884
6089 2006.12.07 15:36 modify 335 0.30 1.3286 1.3283 1.3884
6090 2006.12.07 15:36 modify 335 0.30 1.3286 1.3285 1.3884
6091 2006.12.07 15:36 modify 335 0.30 1.3286 1.3286 1.3884
6092 2006.12.07 15:36 modify 335 0.30 1.3286 1.3288 1.3884
6093 2006.12.07 15:36 modify 335 0.30 1.3286 1.3290 1.3884
6094 2006.12.07 15:36 modify 335 0.30 1.3286 1.3291 1.3884
6095 2006.12.07 15:36 modify 335 0.30 1.3286 1.3293 1.3884
6096 2006.12.07 15:36 modify 335 0.30 1.3286 1.3295 1.3884
6097 2006.12.07 15:36 modify 335 0.30 1.3286 1.3297 1.3884
6098 2006.12.07 15:36 modify 335 0.30 1.3286 1.3299 1.3884
6099 2006.12.07 15:37 modify 335 0.30 1.3286 1.3300 1.3884
6100 2006.12.07 15:37 modify 335 0.30 1.3286 1.3301 1.3884
6101 2006.12.07 15:37 modify 335 0.30 1.3286 1.3302 1.3884
6102 2006.12.07 15:37 modify 335 0.30 1.3286 1.3303 1.3884
6103 2006.12.07 15:40 s/l 335 0.30 1.3303 1.3303 1.3884 51.00 8144.20
6104 2006.12.07 15:40 buy 336 0.30 1.3305 1.3283 1.3903
6105 2006.12.07 15:40 modify 336 0.30 1.3305 1.3284 1.3903
6106 2006.12.07 15:40 modify 336 0.30 1.3305 1.3285 1.3903
6107 2006.12.07 15:40 modify 336 0.30 1.3305 1.3286 1.3903
6108 2006.12.07 15:41 modify 336 0.30 1.3305 1.3291 1.3903
6109 2006.12.07 15:41 modify 336 0.30 1.3305 1.3292 1.3903
6110 2006.12.07 15:41 modify 336 0.30 1.3305 1.3293 1.3903
6111 2006.12.07 15:41 modify 336 0.30 1.3305 1.3294 1.3903
6112 2006.12.07 15:42 s/l 336 0.30 1.3294 1.3294 1.3903 -33.00 8111.20
6113 2006.12.07 15:42 buy 337 0.30 1.3296 1.3274 1.3894
6114 2006.12.07 15:42 modify 337 0.30 1.3296 1.3275 1.3894
6115 2006.12.07 15:43 modify 337 0.30 1.3296 1.3276 1.3894
6116 2006.12.07 15:43 modify 337 0.30 1.3296 1.3277 1.3894
6117 2006.12.07 15:43 modify 337 0.30 1.3296 1.3278 1.3894
6118 2006.12.07 15:43 modify 337 0.30 1.3296 1.3279 1.3894
6119 2006.12.07 15:45 modify 337 0.30 1.3296 1.3280 1.3894
6120 2006.12.07 15:45 modify 337 0.30 1.3296 1.3281 1.3894
6121 2006.12.07 15:45 modify 337 0.30 1.3296 1.3282 1.3894
6122 2006.12.07 15:45 modify 337 0.30 1.3296 1.3283 1.3894
6123 2006.12.07 15:45 modify 337 0.30 1.3296 1.3285 1.3894
6124 2006.12.07 15:45 modify 337 0.30 1.3296 1.3286 1.3894
6125 2006.12.07 15:45 modify 337 0.30 1.3296 1.3287 1.3894
6126 2006.12.07 15:47 modify 337 0.30 1.3296 1.3288 1.3894
6127 2006.12.07 15:47 modify 337 0.30 1.3296 1.3289 1.3894
6128 2006.12.07 15:47 modify 337 0.30 1.3296 1.3290 1.3894
6129 2006.12.07 15:49 s/l 337 0.30 1.3290 1.3290 1.3894 -18.00 8093.20
6130 2006.12.07 15:49 buy 338 0.30 1.3292 1.3270 1.3890
6131 2006.12.07 15:49 modify 338 0.30 1.3292 1.3271 1.3890
6132 2006.12.07 15:50 modify 338 0.30 1.3292 1.3273 1.3890
6133 2006.12.07 15:50 modify 338 0.30 1.3292 1.3274 1.3890
6134 2006.12.07 15:50 modify 338 0.30 1.3292 1.3275 1.3890
6135 2006.12.07 15:50 modify 338 0.30 1.3292 1.3276 1.3890
6136 2006.12.07 15:50 modify 338 0.30 1.3292 1.3277 1.3890
6137 2006.12.07 15:51 modify 338 0.30 1.3292 1.3278 1.3890
6138 2006.12.07 15:51 modify 338 0.30 1.3292 1.3279 1.3890
6139 2006.12.07 15:51 modify 338 0.30 1.3292 1.3280 1.3890
6140 2006.12.07 15:51 modify 338 0.30 1.3292 1.3281 1.3890
6141 2006.12.07 16:00 s/l 338 0.30 1.3281 1.3281 1.3890 -33.00 8060.20
6142 2006.12.07 16:00 buy 339 0.30 1.3283 1.3261 1.3881
6143 2006.12.07 16:00 modify 339 0.30 1.3283 1.3262 1.3881
6144 2006.12.07 16:00 modify 339 0.30 1.3283 1.3263 1.3881
6145 2006.12.07 16:00 modify 339 0.30 1.3283 1.3264 1.3881
6146 2006.12.07 16:01 modify 339 0.30 1.3283 1.3265 1.3881
6147 2006.12.07 16:01 modify 339 0.30 1.3283 1.3266 1.3881
6148 2006.12.07 16:01 modify 339 0.30 1.3283 1.3267 1.3881
6149 2006.12.07 16:01 modify 339 0.30 1.3283 1.3268 1.3881
6150 2006.12.07 16:01 modify 339 0.30 1.3283 1.3269 1.3881
6151 2006.12.07 16:01 modify 339 0.30 1.3283 1.3270 1.3881
6152 2006.12.07 16:01 modify 339 0.30 1.3283 1.3271 1.3881
6153 2006.12.07 16:03 modify 339 0.30 1.3283 1.3272 1.3881
6154 2006.12.07 16:03 modify 339 0.30 1.3283 1.3273 1.3881
6155 2006.12.07 16:08 modify 339 0.30 1.3283 1.3275 1.3881
6156 2006.12.07 16:09 modify 339 0.30 1.3283 1.3276 1.3881
6157 2006.12.07 16:09 modify 339 0.30 1.3283 1.3277 1.3881
6158 2006.12.07 16:16 modify 339 0.30 1.3283 1.3279 1.3881
6159 2006.12.07 16:16 modify 339 0.30 1.3283 1.3280 1.3881
6160 2006.12.07 16:16 modify 339 0.30 1.3283 1.3282 1.3881
6161 2006.12.07 16:16 modify 339 0.30 1.3283 1.3283 1.3881
6162 2006.12.07 16:17 modify 339 0.30 1.3283 1.3284 1.3881
6163 2006.12.07 16:17 modify 339 0.30 1.3283 1.3286 1.3881
6164 2006.12.07 16:17 modify 339 0.30 1.3283 1.3287 1.3881
6165 2006.12.07 16:18 modify 339 0.30 1.3283 1.3288 1.3881
6166 2006.12.07 16:18 modify 339 0.30 1.3283 1.3289 1.3881
6167 2006.12.07 16:22 modify 339 0.30 1.3283 1.3290 1.3881
6168 2006.12.07 17:14 s/l 339 0.30 1.3290 1.3290 1.3881 21.00 8081.20
6169 2006.12.07 17:14 buy 340 0.30 1.3292 1.3270 1.3890
6170 2006.12.07 17:14 modify 340 0.30 1.3292 1.3271 1.3890
6171 2006.12.07 17:15 modify 340 0.30 1.3292 1.3272 1.3890
6172 2006.12.07 17:17 modify 340 0.30 1.3292 1.3273 1.3890
6173 2006.12.07 17:21 modify 340 0.30 1.3292 1.3274 1.3890
6174 2006.12.07 17:22 modify 340 0.30 1.3292 1.3275 1.3890
6175 2006.12.07 17:22 modify 340 0.30 1.3292 1.3276 1.3890
6176 2006.12.07 17:28 modify 340 0.30 1.3292 1.3277 1.3890
6177 2006.12.07 17:37 modify 340 0.30 1.3292 1.3278 1.3890
6178 2006.12.07 17:39 modify 340 0.30 1.3292 1.3279 1.3890
6179 2006.12.07 17:50 modify 340 0.30 1.3292 1.3280 1.3890
6180 2006.12.07 17:50 modify 340 0.30 1.3292 1.3281 1.3890
6181 2006.12.07 17:52 modify 340 0.30 1.3292 1.3282 1.3890
6182 2006.12.07 18:26 modify 340 0.30 1.3292 1.3284 1.3890
6183 2006.12.07 21:33 s/l 340 0.30 1.3284 1.3284 1.3890 -24.00 8057.20
6184 2006.12.07 21:33 buy 341 0.30 1.3286 1.3264 1.3884
6185 2006.12.07 21:34 modify 341 0.30 1.3286 1.3265 1.3884
6186 2006.12.07 21:37 modify 341 0.30 1.3286 1.3266 1.3884
6187 2006.12.07 22:00 close 341 0.30 1.3282 1.3266 1.3884 -12.00 8045.20
6188 2006.12.07 22:00 sell 342 0.30 1.3282 1.3304 1.2684
6189 2006.12.07 22:00 modify 342 0.30 1.3282 1.3303 1.2684
6190 2006.12.07 22:00 modify 342 0.30 1.3282 1.3302 1.2684
6191 2006.12.07 22:00 modify 342 0.30 1.3282 1.3301 1.2684
6192 2006.12.07 22:12 modify 342 0.30 1.3282 1.3300 1.2684
6193 2006.12.08 00:15 modify 342 0.30 1.3282 1.3299 1.2684
6194 2006.12.08 09:36 modify 342 0.30 1.3282 1.3298 1.2684
6195 2006.12.08 09:37 modify 342 0.30 1.3282 1.3297 1.2684
6196 2006.12.08 09:39 modify 342 0.30 1.3282 1.3296 1.2684
6197 2006.12.08 09:39 modify 342 0.30 1.3282 1.3294 1.2684
6198 2006.12.08 09:40 modify 342 0.30 1.3282 1.3293 1.2684
6199 2006.12.08 11:06 s/l 342 0.30 1.3293 1.3293 1.2684 -31.51 8013.69
6200 2006.12.08 11:06 sell 343 0.30 1.3291 1.3313 1.2693
6201 2006.12.08 11:06 modify 343 0.30 1.3291 1.3312 1.2693
6202 2006.12.08 11:06 modify 343 0.30 1.3291 1.3311 1.2693
6203 2006.12.08 11:07 modify 343 0.30 1.3291 1.3309 1.2693
6204 2006.12.08 11:42 modify 343 0.30 1.3291 1.3308 1.2693
6205 2006.12.08 11:44 modify 343 0.30 1.3291 1.3307 1.2693
6206 2006.12.08 11:47 modify 343 0.30 1.3291 1.3306 1.2693
6207 2006.12.08 11:51 modify 343 0.30 1.3291 1.3305 1.2693
6208 2006.12.08 11:51 modify 343 0.30 1.3291 1.3303 1.2693
6209 2006.12.08 11:52 modify 343 0.30 1.3291 1.3302 1.2693
6210 2006.12.08 11:52 modify 343 0.30 1.3291 1.3301 1.2693
6211 2006.12.08 12:16 modify 343 0.30 1.3291 1.3300 1.2693
6212 2006.12.08 12:52 modify 343 0.30 1.3291 1.3299 1.2693
6213 2006.12.08 12:54 modify 343 0.30 1.3291 1.3298 1.2693
6214 2006.12.08 12:56 modify 343 0.30 1.3291 1.3297 1.2693
6215 2006.12.08 13:20 modify 343 0.30 1.3291 1.3296 1.2693
6216 2006.12.08 13:20 modify 343 0.30 1.3291 1.3295 1.2693
6217 2006.12.08 13:20 modify 343 0.30 1.3291 1.3294 1.2693
6218 2006.12.08 13:20 modify 343 0.30 1.3291 1.3293 1.2693
6219 2006.12.08 15:28 modify 343 0.30 1.3291 1.3292 1.2693
6220 2006.12.08 15:28 modify 343 0.30 1.3291 1.3291 1.2693
6221 2006.12.08 15:28 modify 343 0.30 1.3291 1.3290 1.2693
6222 2006.12.08 15:28 modify 343 0.30 1.3291 1.3288 1.2693
6223 2006.12.08 15:28 modify 343 0.30 1.3291 1.3287 1.2693
6224 2006.12.08 15:28 modify 343 0.30 1.3291 1.3286 1.2693
6225 2006.12.08 15:29 modify 343 0.30 1.3291 1.3285 1.2693
6226 2006.12.08 15:29 modify 343 0.30 1.3291 1.3284 1.2693
6227 2006.12.08 15:29 modify 343 0.30 1.3291 1.3283 1.2693
6228 2006.12.08 15:29 modify 343 0.30 1.3291 1.3282 1.2693
6229 2006.12.08 15:30 modify 343 0.30 1.3291 1.3280 1.2693
6230 2006.12.08 15:30 modify 343 0.30 1.3291 1.3276 1.2693
6231 2006.12.08 15:30 modify 343 0.30 1.3291 1.3272 1.2693
6232 2006.12.08 15:30 modify 343 0.30 1.3291 1.3271 1.2693
6233 2006.12.08 15:30 modify 343 0.30 1.3291 1.3266 1.2693
6234 2006.12.08 15:30 modify 343 0.30 1.3291 1.3262 1.2693
6235 2006.12.08 15:30 modify 343 0.30 1.3291 1.3257 1.2693
6236 2006.12.08 15:31 s/l 343 0.30 1.3257 1.3257 1.2693 102.00 8115.69
6237 2006.12.08 15:31 sell 344 0.30 1.3256 1.3278 1.2658
6238 2006.12.08 15:31 s/l 344 0.30 1.3278 1.3278 1.2658 -66.00 8049.69
6239 2006.12.08 15:31 sell 345 0.30 1.3278 1.3300 1.2680
6240 2006.12.08 15:31 modify 345 0.30 1.3278 1.3299 1.2680
6241 2006.12.08 15:31 modify 345 0.30 1.3278 1.3298 1.2680
6242 2006.12.08 15:31 modify 345 0.30 1.3278 1.3297 1.2680
6243 2006.12.08 15:31 modify 345 0.30 1.3278 1.3296 1.2680
6244 2006.12.08 15:31 modify 345 0.30 1.3278 1.3295 1.2680
6245 2006.12.08 15:31 modify 345 0.30 1.3278 1.3294 1.2680
6246 2006.12.08 15:31 modify 345 0.30 1.3278 1.3293 1.2680
6247 2006.12.08 15:31 modify 345 0.30 1.3278 1.3291 1.2680
6248 2006.12.08 15:32 modify 345 0.30 1.3278 1.3289 1.2680
6249 2006.12.08 15:32 modify 345 0.30 1.3278 1.3287 1.2680
6250 2006.12.08 15:32 modify 345 0.30 1.3278 1.3286 1.2680
6251 2006.12.08 15:32 modify 345 0.30 1.3278 1.3284 1.2680
6252 2006.12.08 15:32 modify 345 0.30 1.3278 1.3283 1.2680
6253 2006.12.08 15:32 modify 345 0.30 1.3278 1.3281 1.2680
6254 2006.12.08 15:32 modify 345 0.30 1.3278 1.3279 1.2680
6255 2006.12.08 15:32 modify 345 0.30 1.3278 1.3277 1.2680
6256 2006.12.08 15:32 modify 345 0.30 1.3278 1.3274 1.2680
6257 2006.12.08 15:32 modify 345 0.30 1.3278 1.3272 1.2680
6258 2006.12.08 15:32 modify 345 0.30 1.3278 1.3269 1.2680
6259 2006.12.08 15:33 modify 345 0.30 1.3278 1.3268 1.2680
6260 2006.12.08 15:33 modify 345 0.30 1.3278 1.3267 1.2680
6261 2006.12.08 15:34 s/l 345 0.30 1.3267 1.3267 1.2680 33.00 8082.69
6262 2006.12.08 15:34 sell 346 0.30 1.3265 1.3287 1.2667
6263 2006.12.08 15:34 modify 346 0.30 1.3265 1.3286 1.2667
6264 2006.12.08 15:35 modify 346 0.30 1.3265 1.3285 1.2667
6265 2006.12.08 15:35 modify 346 0.30 1.3265 1.3284 1.2667
6266 2006.12.08 15:35 modify 346 0.30 1.3265 1.3283 1.2667
6267 2006.12.08 15:39 modify 346 0.30 1.3265 1.3282 1.2667
6268 2006.12.08 15:42 s/l 346 0.30 1.3282 1.3282 1.2667 -51.00 8031.69
6269 2006.12.08 15:42 sell 347 0.30 1.3280 1.3302 1.2682
6270 2006.12.08 15:42 modify 347 0.30 1.3280 1.3301 1.2682
6271 2006.12.08 15:42 modify 347 0.30 1.3280 1.3300 1.2682
6272 2006.12.08 15:42 modify 347 0.30 1.3280 1.3299 1.2682
6273 2006.12.08 15:42 modify 347 0.30 1.3280 1.3298 1.2682
6274 2006.12.08 15:42 modify 347 0.30 1.3280 1.3297 1.2682
6275 2006.12.08 15:42 modify 347 0.30 1.3280 1.3296 1.2682
6276 2006.12.08 15:42 modify 347 0.30 1.3280 1.3295 1.2682
6277 2006.12.08 15:42 modify 347 0.30 1.3280 1.3294 1.2682
6278 2006.12.08 15:42 modify 347 0.30 1.3280 1.3293 1.2682
6279 2006.12.08 15:42 modify 347 0.30 1.3280 1.3292 1.2682
6280 2006.12.08 15:45 s/l 347 0.30 1.3292 1.3292 1.2682 -36.00 7995.69
6281 2006.12.08 15:45 sell 348 0.30 1.3290 1.3312 1.2692
6282 2006.12.08 15:46 s/l 348 0.30 1.3312 1.3312 1.2692 -66.00 7929.69
6283 2006.12.08 15:46 sell 349 0.30 1.3310 1.3332 1.2712
6284 2006.12.08 15:47 modify 349 0.30 1.3310 1.3331 1.2712
6285 2006.12.08 15:47 modify 349 0.30 1.3310 1.3330 1.2712
6286 2006.12.08 15:47 modify 349 0.30 1.3310 1.3329 1.2712
6287 2006.12.08 15:47 modify 349 0.30 1.3310 1.3328 1.2712
6288 2006.12.08 15:52 s/l 349 0.30 1.3328 1.3328 1.2712 -54.00 7875.69
6289 2006.12.08 15:52 sell 350 0.30 1.3326 1.3348 1.2728
6290 2006.12.08 15:53 s/l 350 0.30 1.3348 1.3348 1.2728 -66.00 7809.69
6291 2006.12.08 15:53 sell 351 0.30 1.3346 1.3368 1.2748
6292 2006.12.08 15:53 modify 351 0.30 1.3346 1.3367 1.2748
6293 2006.12.08 15:53 modify 351 0.30 1.3346 1.3366 1.2748
6294 2006.12.08 15:53 modify 351 0.30 1.3346 1.3365 1.2748
6295 2006.12.08 15:54 modify 351 0.30 1.3346 1.3364 1.2748
6296 2006.12.08 15:54 modify 351 0.30 1.3346 1.3363 1.2748
6297 2006.12.08 15:54 modify 351 0.30 1.3346 1.3362 1.2748
6298 2006.12.08 15:54 modify 351 0.30 1.3346 1.3361 1.2748
6299 2006.12.08 15:54 modify 351 0.30 1.3346 1.3360 1.2748
6300 2006.12.08 15:54 modify 351 0.30 1.3346 1.3359 1.2748
6301 2006.12.08 15:54 modify 351 0.30 1.3346 1.3358 1.2748
6302 2006.12.08 15:54 modify 351 0.30 1.3346 1.3357 1.2748
6303 2006.12.08 15:54 modify 351 0.30 1.3346 1.3356 1.2748
6304 2006.12.08 15:54 modify 351 0.30 1.3346 1.3355 1.2748
6305 2006.12.08 15:55 modify 351 0.30 1.3346 1.3354 1.2748
6306 2006.12.08 15:55 modify 351 0.30 1.3346 1.3353 1.2748
6307 2006.12.08 15:55 modify 351 0.30 1.3346 1.3352 1.2748
6308 2006.12.08 15:55 modify 351 0.30 1.3346 1.3351 1.2748
6309 2006.12.08 15:55 modify 351 0.30 1.3346 1.3350 1.2748
6310 2006.12.08 15:55 modify 351 0.30 1.3346 1.3349 1.2748
6311 2006.12.08 16:00 close 351 0.30 1.3335 1.3349 1.2748 33.00 7842.69
6312 2006.12.08 16:00 buy 352 0.30 1.3335 1.3313 1.3933
6313 2006.12.08 16:00 modify 352 0.30 1.3335 1.3314 1.3933
6314 2006.12.08 16:00 modify 352 0.30 1.3335 1.3315 1.3933
6315 2006.12.08 16:00 modify 352 0.30 1.3335 1.3316 1.3933
6316 2006.12.08 16:00 modify 352 0.30 1.3335 1.3317 1.3933
6317 2006.12.08 16:00 modify 352 0.30 1.3335 1.3318 1.3933
6318 2006.12.08 16:00 modify 352 0.30 1.3335 1.3319 1.3933
6319 2006.12.08 16:01 modify 352 0.30 1.3335 1.3320 1.3933
6320 2006.12.08 16:01 modify 352 0.30 1.3335 1.3321 1.3933
6321 2006.12.08 16:01 modify 352 0.30 1.3335 1.3322 1.3933
6322 2006.12.08 16:01 modify 352 0.30 1.3335 1.3323 1.3933
6323 2006.12.08 16:01 modify 352 0.30 1.3335 1.3324 1.3933
6324 2006.12.08 16:02 modify 352 0.30 1.3335 1.3325 1.3933
6325 2006.12.08 16:02 modify 352 0.30 1.3335 1.3326 1.3933
6326 2006.12.08 16:02 modify 352 0.30 1.3335 1.3327 1.3933
6327 2006.12.08 16:16 modify 352 0.30 1.3335 1.3328 1.3933
6328 2006.12.08 16:16 modify 352 0.30 1.3335 1.3329 1.3933
6329 2006.12.08 16:17 modify 352 0.30 1.3335 1.3330 1.3933
6330 2006.12.08 16:17 modify 352 0.30 1.3335 1.3331 1.3933
6331 2006.12.08 17:01 modify 352 0.30 1.3335 1.3332 1.3933
6332 2006.12.08 17:01 modify 352 0.30 1.3335 1.3334 1.3933
6333 2006.12.08 17:01 modify 352 0.30 1.3335 1.3335 1.3933
6334 2006.12.08 17:02 modify 352 0.30 1.3335 1.3336 1.3933
6335 2006.12.08 17:02 modify 352 0.30 1.3335 1.3338 1.3933
6336 2006.12.08 17:02 modify 352 0.30 1.3335 1.3339 1.3933
6337 2006.12.08 17:02 modify 352 0.30 1.3335 1.3341 1.3933
6338 2006.12.08 17:02 modify 352 0.30 1.3335 1.3342 1.3933
6339 2006.12.08 17:02 modify 352 0.30 1.3335 1.3344 1.3933
6340 2006.12.08 17:02 modify 352 0.30 1.3335 1.3345 1.3933
6341 2006.12.08 17:02 modify 352 0.30 1.3335 1.3346 1.3933
6342 2006.12.08 17:13 s/l 352 0.30 1.3346 1.3346 1.3933 33.00 7875.69
6343 2006.12.08 17:13 buy 353 0.30 1.3348 1.3326 1.3946
6344 2006.12.08 17:13 modify 353 0.30 1.3348 1.3327 1.3946
6345 2006.12.08 17:21 s/l 353 0.30 1.3327 1.3327 1.3946 -63.00 7812.69
6346 2006.12.08 17:21 buy 354 0.30 1.3329 1.3307 1.3927
6347 2006.12.08 17:21 modify 354 0.30 1.3329 1.3308 1.3927
6348 2006.12.08 17:21 modify 354 0.30 1.3329 1.3309 1.3927
6349 2006.12.08 17:22 modify 354 0.30 1.3329 1.3310 1.3927
6350 2006.12.08 17:22 modify 354 0.30 1.3329 1.3311 1.3927
6351 2006.12.08 17:23 modify 354 0.30 1.3329 1.3312 1.3927
6352 2006.12.08 17:23 modify 354 0.30 1.3329 1.3313 1.3927
6353 2006.12.08 17:24 modify 354 0.30 1.3329 1.3314 1.3927
6354 2006.12.08 17:24 modify 354 0.30 1.3329 1.3315 1.3927
6355 2006.12.08 17:29 s/l 354 0.30 1.3315 1.3315 1.3927 -42.00 7770.69
6356 2006.12.08 17:29 buy 355 0.30 1.3317 1.3295 1.3915
6357 2006.12.08 17:29 modify 355 0.30 1.3317 1.3296 1.3915
6358 2006.12.08 17:29 modify 355 0.30 1.3317 1.3297 1.3915
6359 2006.12.08 17:29 modify 355 0.30 1.3317 1.3298 1.3915
6360 2006.12.08 17:32 modify 355 0.30 1.3317 1.3299 1.3915
6361 2006.12.08 17:32 modify 355 0.30 1.3317 1.3300 1.3915
6362 2006.12.08 17:40 modify 355 0.30 1.3317 1.3301 1.3915
6363 2006.12.08 17:40 modify 355 0.30 1.3317 1.3302 1.3915
6364 2006.12.08 17:40 modify 355 0.30 1.3317 1.3303 1.3915
6365 2006.12.08 17:41 modify 355 0.30 1.3317 1.3304 1.3915
6366 2006.12.08 17:44 modify 355 0.30 1.3317 1.3305 1.3915
6367 2006.12.08 17:44 modify 355 0.30 1.3317 1.3306 1.3915
6368 2006.12.08 17:44 modify 355 0.30 1.3317 1.3307 1.3915
6369 2006.12.08 17:44 modify 355 0.30 1.3317 1.3308 1.3915
6370 2006.12.08 18:11 modify 355 0.30 1.3317 1.3309 1.3915
6371 2006.12.08 18:12 modify 355 0.30 1.3317 1.3310 1.3915
6372 2006.12.08 18:26 s/l 355 0.30 1.3310 1.3310 1.3915 -21.00 7749.69
6373 2006.12.08 18:26 buy 356 0.30 1.3312 1.3290 1.3910
6374 2006.12.08 18:26 modify 356 0.30 1.3312 1.3291 1.3910
6375 2006.12.08 18:26 modify 356 0.30 1.3312 1.3292 1.3910
6376 2006.12.08 18:27 modify 356 0.30 1.3312 1.3293 1.3910
6377 2006.12.08 18:29 modify 356 0.30 1.3312 1.3294 1.3910
6378 2006.12.08 18:35 modify 356 0.30 1.3312 1.3295 1.3910
6379 2006.12.08 18:42 s/l 356 0.30 1.3295 1.3295 1.3910 -51.00 7698.69
6380 2006.12.08 18:42 buy 357 0.30 1.3297 1.3275 1.3895
6381 2006.12.08 18:42 modify 357 0.30 1.3297 1.3276 1.3895
6382 2006.12.08 18:49 s/l 357 0.30 1.3276 1.3276 1.3895 -63.00 7635.69
6383 2006.12.08 18:49 buy 358 0.30 1.3278 1.3256 1.3876
6384 2006.12.08 18:49 modify 358 0.30 1.3278 1.3257 1.3876
6385 2006.12.08 18:51 s/l 358 0.30 1.3257 1.3257 1.3876 -63.00 7572.69
6386 2006.12.08 18:51 buy 359 0.30 1.3259 1.3237 1.3857
6387 2006.12.08 18:53 s/l 359 0.30 1.3237 1.3237 1.3857 -66.00 7506.69
6388 2006.12.08 18:53 buy 360 0.30 1.3239 1.3217 1.3837
6389 2006.12.08 18:54 modify 360 0.30 1.3239 1.3218 1.3837
6390 2006.12.08 18:54 modify 360 0.30 1.3239 1.3219 1.3837
6391 2006.12.08 18:54 modify 360 0.30 1.3239 1.3220 1.3837
6392 2006.12.08 18:54 modify 360 0.30 1.3239 1.3221 1.3837
6393 2006.12.08 18:54 s/l 360 0.30 1.3221 1.3221 1.3837 -54.00 7452.69
6394 2006.12.08 18:54 buy 361 0.30 1.3223 1.3201 1.3821
6395 2006.12.08 18:54 modify 361 0.30 1.3223 1.3202 1.3821
6396 2006.12.08 18:55 s/l 361 0.30 1.3202 1.3202 1.3821 -63.00 7389.69
6397 2006.12.08 18:55 buy 362 0.30 1.3204 1.3182 1.3802
6398 2006.12.08 18:55 modify 362 0.30 1.3204 1.3183 1.3802
6399 2006.12.08 18:55 modify 362 0.30 1.3204 1.3184 1.3802
6400 2006.12.08 18:55 modify 362 0.30 1.3204 1.3185 1.3802
6401 2006.12.08 18:56 modify 362 0.30 1.3204 1.3186 1.3802
6402 2006.12.08 18:56 modify 362 0.30 1.3204 1.3187 1.3802
6403 2006.12.08 18:56 modify 362 0.30 1.3204 1.3188 1.3802
6404 2006.12.08 18:56 modify 362 0.30 1.3204 1.3189 1.3802
6405 2006.12.08 18:56 modify 362 0.30 1.3204 1.3190 1.3802
6406 2006.12.08 18:56 modify 362 0.30 1.3204 1.3191 1.3802
6407 2006.12.08 18:56 modify 362 0.30 1.3204 1.3192 1.3802
6408 2006.12.08 18:56 modify 362 0.30 1.3204 1.3193 1.3802
6409 2006.12.08 18:56 modify 362 0.30 1.3204 1.3194 1.3802
6410 2006.12.08 18:56 modify 362 0.30 1.3204 1.3195 1.3802
6411 2006.12.08 18:56 modify 362 0.30 1.3204 1.3196 1.3802
6412 2006.12.08 18:57 modify 362 0.30 1.3204 1.3197 1.3802
6413 2006.12.08 18:57 modify 362 0.30 1.3204 1.3198 1.3802
6414 2006.12.08 18:57 modify 362 0.30 1.3204 1.3199 1.3802
6415 2006.12.08 18:57 modify 362 0.30 1.3204 1.3200 1.3802
6416 2006.12.08 18:57 modify 362 0.30 1.3204 1.3201 1.3802
6417 2006.12.08 18:57 modify 362 0.30 1.3204 1.3202 1.3802
6418 2006.12.08 18:57 modify 362 0.30 1.3204 1.3203 1.3802
6419 2006.12.08 19:00 close 362 0.30 1.3211 1.3203 1.3802 21.00 7410.69
6420 2006.12.08 19:00 sell 363 0.30 1.3211 1.3233 1.2613
6421 2006.12.08 19:00 modify 363 0.30 1.3211 1.3232 1.2613
6422 2006.12.08 19:02 modify 363 0.30 1.3211 1.3231 1.2613
6423 2006.12.08 19:02 modify 363 0.30 1.3211 1.3230 1.2613
6424 2006.12.08 19:02 modify 363 0.30 1.3211 1.3228 1.2613
6425 2006.12.08 19:02 modify 363 0.30 1.3211 1.3227 1.2613
6426 2006.12.08 19:02 modify 363 0.30 1.3211 1.3226 1.2613
6427 2006.12.08 19:02 modify 363 0.30 1.3211 1.3224 1.2613
6428 2006.12.08 19:02 modify 363 0.30 1.3211 1.3223 1.2613
6429 2006.12.08 19:02 modify 363 0.30 1.3211 1.3221 1.2613
6430 2006.12.08 19:02 modify 363 0.30 1.3211 1.3220 1.2613
6431 2006.12.08 19:05 s/l 363 0.30 1.3220 1.3220 1.2613 -27.00 7383.69
6432 2006.12.08 19:05 sell 364 0.30 1.3218 1.3240 1.2620
6433 2006.12.08 19:05 modify 364 0.30 1.3218 1.3239 1.2620
6434 2006.12.08 19:06 modify 364 0.30 1.3218 1.3238 1.2620
6435 2006.12.08 19:06 modify 364 0.30 1.3218 1.3237 1.2620
6436 2006.12.08 19:08 modify 364 0.30 1.3218 1.3236 1.2620
6437 2006.12.08 19:08 modify 364 0.30 1.3218 1.3235 1.2620
6438 2006.12.08 19:09 modify 364 0.30 1.3218 1.3234 1.2620
6439 2006.12.08 19:09 modify 364 0.30 1.3218 1.3233 1.2620
6440 2006.12.08 19:10 modify 364 0.30 1.3218 1.3232 1.2620
6441 2006.12.08 19:11 modify 364 0.30 1.3218 1.3231 1.2620
6442 2006.12.08 19:11 modify 364 0.30 1.3218 1.3230 1.2620
6443 2006.12.08 19:18 s/l 364 0.30 1.3230 1.3230 1.2620 -36.00 7347.69
6444 2006.12.08 19:18 sell 365 0.30 1.3228 1.3250 1.2630
6445 2006.12.08 19:18 modify 365 0.30 1.3228 1.3249 1.2630
6446 2006.12.08 19:19 modify 365 0.30 1.3228 1.3248 1.2630
6447 2006.12.08 19:20 modify 365 0.30 1.3228 1.3247 1.2630
6448 2006.12.08 19:20 modify 365 0.30 1.3228 1.3246 1.2630
6449 2006.12.08 19:20 modify 365 0.30 1.3228 1.3245 1.2630
6450 2006.12.08 19:20 modify 365 0.30 1.3228 1.3243 1.2630
6451 2006.12.08 19:20 modify 365 0.30 1.3228 1.3242 1.2630
6452 2006.12.08 19:27 modify 365 0.30 1.3228 1.3241 1.2630
6453 2006.12.08 19:30 modify 365 0.30 1.3228 1.3240 1.2630
6454 2006.12.08 19:30 modify 365 0.30 1.3228 1.3239 1.2630
6455 2006.12.08 19:30 modify 365 0.30 1.3228 1.3238 1.2630
6456 2006.12.08 19:30 modify 365 0.30 1.3228 1.3237 1.2630
6457 2006.12.08 19:30 modify 365 0.30 1.3228 1.3235 1.2630
6458 2006.12.08 19:30 modify 365 0.30 1.3228 1.3234 1.2630
6459 2006.12.08 19:44 s/l 365 0.30 1.3234 1.3234 1.2630 -18.00 7329.69
6460 2006.12.08 19:44 sell 366 0.30 1.3232 1.3254 1.2634
6461 2006.12.08 19:44 modify 366 0.30 1.3232 1.3253 1.2634
6462 2006.12.08 19:44 modify 366 0.30 1.3232 1.3252 1.2634
6463 2006.12.08 19:44 modify 366 0.30 1.3232 1.3251 1.2634
6464 2006.12.08 19:44 modify 366 0.30 1.3232 1.3250 1.2634
6465 2006.12.08 19:44 modify 366 0.30 1.3232 1.3249 1.2634
6466 2006.12.08 19:53 modify 366 0.30 1.3232 1.3248 1.2634
6467 2006.12.08 19:53 modify 366 0.30 1.3232 1.3247 1.2634
6468 2006.12.08 19:53 modify 366 0.30 1.3232 1.3246 1.2634
6469 2006.12.08 19:55 modify 366 0.30 1.3232 1.3245 1.2634
6470 2006.12.08 20:03 modify 366 0.30 1.3232 1.3244 1.2634
6471 2006.12.08 20:10 modify 366 0.30 1.3232 1.3243 1.2634
6472 2006.12.08 20:10 modify 366 0.30 1.3232 1.3242 1.2634
6473 2006.12.08 20:12 modify 366 0.30 1.3232 1.3241 1.2634
6474 2006.12.08 20:12 modify 366 0.30 1.3232 1.3240 1.2634
6475 2006.12.08 20:16 modify 366 0.30 1.3232 1.3239 1.2634
6476 2006.12.08 20:16 modify 366 0.30 1.3232 1.3238 1.2634
6477 2006.12.08 20:16 modify 366 0.30 1.3232 1.3237 1.2634
6478 2006.12.08 20:16 modify 366 0.30 1.3232 1.3236 1.2634
6479 2006.12.08 20:17 modify 366 0.30 1.3232 1.3235 1.2634
6480 2006.12.08 20:44 modify 366 0.30 1.3232 1.3234 1.2634
6481 2006.12.08 20:44 modify 366 0.30 1.3232 1.3233 1.2634
6482 2006.12.08 20:50 modify 366 0.30 1.3232 1.3232 1.2634
6483 2006.12.08 20:55 modify 366 0.30 1.3232 1.3231 1.2634
6484 2006.12.08 20:58 modify 366 0.30 1.3232 1.3230 1.2634
6485 2006.12.08 20:58 modify 366 0.30 1.3232 1.3229 1.2634
6486 2006.12.08 20:58 modify 366 0.30 1.3232 1.3228 1.2634
6487 2006.12.08 20:58 modify 366 0.30 1.3232 1.3227 1.2634
6488 2006.12.08 21:00 modify 366 0.30 1.3232 1.3226 1.2634
6489 2006.12.08 21:12 modify 366 0.30 1.3232 1.3225 1.2634
6490 2006.12.08 21:14 modify 366 0.30 1.3232 1.3224 1.2634
6491 2006.12.08 21:14 modify 366 0.30 1.3232 1.3223 1.2634
6492 2006.12.08 21:14 modify 366 0.30 1.3232 1.3221 1.2634
6493 2006.12.08 21:15 modify 366 0.30 1.3232 1.3220 1.2634
6494 2006.12.08 21:17 modify 366 0.30 1.3232 1.3218 1.2634
6495 2006.12.08 21:51 modify 366 0.30 1.3232 1.3217 1.2634
6496 2006.12.11 00:00 modify 366 0.30 1.3232 1.3201 1.2634
6497 2006.12.11 00:02 modify 366 0.30 1.3232 1.3200 1.2634
6498 2006.12.11 02:06 modify 366 0.30 1.3232 1.3199 1.2634
6499 2006.12.11 02:10 modify 366 0.30 1.3232 1.3197 1.2634
6500 2006.12.11 02:11 modify 366 0.30 1.3232 1.3196 1.2634
6501 2006.12.11 02:12 modify 366 0.30 1.3232 1.3195 1.2634
6502 2006.12.11 02:12 modify 366 0.30 1.3232 1.3194 1.2634
6503 2006.12.11 02:12 modify 366 0.30 1.3232 1.3193 1.2634
6504 2006.12.11 02:12 modify 366 0.30 1.3232 1.3192 1.2634
6505 2006.12.11 02:12 modify 366 0.30 1.3232 1.3191 1.2634
6506 2006.12.11 02:12 modify 366 0.30 1.3232 1.3190 1.2634
6507 2006.12.11 02:12 modify 366 0.30 1.3232 1.3189 1.2634
6508 2006.12.11 02:13 modify 366 0.30 1.3232 1.3188 1.2634
6509 2006.12.11 02:13 modify 366 0.30 1.3232 1.3187 1.2634
6510 2006.12.11 02:13 modify 366 0.30 1.3232 1.3186 1.2634
6511 2006.12.11 02:28 modify 366 0.30 1.3232 1.3185 1.2634
6512 2006.12.11 02:28 modify 366 0.30 1.3232 1.3184 1.2634
6513 2006.12.11 02:28 modify 366 0.30 1.3232 1.3183 1.2634
6514 2006.12.11 02:28 modify 366 0.30 1.3232 1.3181 1.2634
6515 2006.12.11 03:26 modify 366 0.30 1.3232 1.3180 1.2634
6516 2006.12.11 03:27 modify 366 0.30 1.3232 1.3179 1.2634
6517 2006.12.11 03:28 modify 366 0.30 1.3232 1.3178 1.2634
6518 2006.12.11 03:29 modify 366 0.30 1.3232 1.3177 1.2634
6519 2006.12.11 03:29 modify 366 0.30 1.3232 1.3176 1.2634
6520 2006.12.11 03:29 modify 366 0.30 1.3232 1.3175 1.2634
6521 2006.12.11 03:50 modify 366 0.30 1.3232 1.3174 1.2634
6522 2006.12.11 03:53 modify 366 0.30 1.3232 1.3173 1.2634
6523 2006.12.11 03:54 modify 366 0.30 1.3232 1.3172 1.2634
6524 2006.12.11 03:54 modify 366 0.30 1.3232 1.3171 1.2634
6525 2006.12.11 03:54 modify 366 0.30 1.3232 1.3170 1.2634
6526 2006.12.11 03:54 modify 366 0.30 1.3232 1.3168 1.2634
6527 2006.12.11 03:54 modify 366 0.30 1.3232 1.3167 1.2634
6528 2006.12.11 03:55 modify 366 0.30 1.3232 1.3166 1.2634
6529 2006.12.11 03:55 modify 366 0.30 1.3232 1.3165 1.2634
6530 2006.12.11 03:57 modify 366 0.30 1.3232 1.3164 1.2634
6531 2006.12.11 03:57 modify 366 0.30 1.3232 1.3163 1.2634
6532 2006.12.11 04:09 modify 366 0.30 1.3232 1.3162 1.2634
6533 2006.12.11 04:09 modify 366 0.30 1.3232 1.3161 1.2634
6534 2006.12.11 04:09 modify 366 0.30 1.3232 1.3160 1.2634
6535 2006.12.11 04:13 modify 366 0.30 1.3232 1.3159 1.2634
6536 2006.12.11 04:14 modify 366 0.30 1.3232 1.3158 1.2634
6537 2006.12.11 04:18 modify 366 0.30 1.3232 1.3157 1.2634
6538 2006.12.11 04:19 modify 366 0.30 1.3232 1.3155 1.2634
6539 2006.12.11 04:19 modify 366 0.30 1.3232 1.3154 1.2634
6540 2006.12.11 04:19 modify 366 0.30 1.3232 1.3152 1.2634
6541 2006.12.11 04:19 modify 366 0.30 1.3232 1.3151 1.2634
6542 2006.12.11 05:25 s/l 366 0.30 1.3151 1.3151 1.2634 244.49 7574.19
6543 2006.12.11 05:25 sell 367 0.30 1.3149 1.3171 1.2551
6544 2006.12.11 05:25 modify 367 0.30 1.3149 1.3170 1.2551
6545 2006.12.11 05:41 close at stop 367 0.30 1.3163 1.3170 1.2551 -42.00 7532.19