Strategy Tester Report
DIN_KusKus_EA_v2.4

Symbol GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period 5 Minutes (M5) 2006.08.16 00:00 - 2007.02.23 00:00 (2006.08.16 - 2007.02.23)
Model Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parameters AccountIsMini=true; MoneyManagement=true; TradeSizePercent=10; Lots=0.1; MaxLots=100; Expert_Name="---- DIN_KusKus_EA_v2.4 ----"; sw="--Switches--"; sw1=" 0 = OFF, 1 = ON"; useHeikenAshi=1; useBBStop=1; useFish=1; useCurrentCandle=1; useDamianiFilter=0; useTrendEntry=0; useNinaEMA=1; useStepMA=1; useHeikenAshiExit=0; useBBStopExit=0; useFishExit=1; useTrendExit=1; useStepMAExit=0; bb="--BBandsStop settings--"; Length=20; Deviation=2; MoneyRisk=1; fi="--Fisher settings--"; RangePeriods=35; PriceSmoothing=0.3; IndexSmoothing=0.3; ha="--Heiken_Ashi_Ma settings--"; MaMethod=1; MaPeriod=15; s5="--Damiani Filter settings--"; Viscosity=13; Sedimentation=50; Threshold_level=1.3; lag_supressor=true; stm="--StepMA_Stoch settings--"; PeriodWATR=7; Kwatr=0.7; em="--EMA setting for entry--"; EntryMA_Period=50; scc="--CurrentCandle settings--"; Breakout=2; st1="--Signal_TimeFrame--"; st2=" 30 or 60 minute"; Signal_TimeFrame=30; dstr0="--Trend Method--"; dstr1=" 0 = None"; dstr2=" 1 = MACD"; dstr3=" 2 = HMA"; Price=0;
Bars in test 54361 Ticks modelled 702076 Modelling quality 90.00%
Initial deposit 10000.00
Total net profit 8088.32 Gross profit 67931.29 Gross loss -59842.98
Profit factor 1.14 Expected payoff 59.91
Absolute drawdown 1199.37 Maximal drawdown 10457.50 (43.45%) Relative drawdown 43.45% (10457.50)
Total trades 135 Short positions (won %) 63 (65.08%) Long positions (won %) 72 (69.44%)
Profit trades (% of total) 91 (67.41%) Loss trades (% of total) 44 (32.59%)
Largest profit trade 1100.00 loss trade -2400.00
Average profit trade 746.50 loss trade -1360.07
Maximum consecutive wins (profit in money) 7 (5993.50) consecutive losses (loss in money) 3 (-1666.87)
Maximal consecutive profit (count of wins) 5993.50 (7) consecutive loss (count of losses) -4200.00 (2)
Average consecutive wins 3 consecutive losses 1
Graph
# Time Type Order Lots Price S / L T / P Profit Balance
1 2006.08.16 10:01 sell 1 1.00 1.8922 1.9022 1.8872
2 2006.08.16 16:16 s/l 1 1.00 1.9022 1.9022 1.8872 -1000.00 9000.00
3 2006.08.18 00:39 sell 2 0.90 1.8851 1.8951 1.8801
4 2006.08.18 14:28 t/p 2 0.90 1.8801 1.8951 1.8801 450.00 9450.00
5 2006.08.21 09:05 buy 3 0.90 1.8864 1.8764 1.8914
6 2006.08.21 10:42 t/p 3 0.90 1.8914 1.8764 1.8914 450.00 9900.00
7 2006.08.21 10:42 buy 4 0.90 1.8923 1.8823 1.8973
8 2006.08.21 15:13 t/p 4 0.90 1.8973 1.8823 1.8973 450.00 10350.00
9 2006.08.22 02:35 sell 5 1.00 1.8909 1.9009 1.8859
10 2006.08.22 20:59 t/p 5 1.00 1.8859 1.9009 1.8859 500.00 10850.00
11 2006.08.23 00:01 sell 6 1.00 1.8878 1.8978 1.8828
12 2006.08.23 17:00 s/l 6 1.00 1.8978 1.8978 1.8828 -1000.00 9850.00
13 2006.08.24 09:00 sell 7 0.90 1.8902 1.9002 1.8852
14 2006.08.24 12:30 close 7 0.90 1.8928 1.9002 1.8852 -234.00 9616.00
15 2006.08.25 00:00 sell 8 0.90 1.8867 1.8967 1.8817
16 2006.08.28 08:00 close 8 0.90 1.8915 1.8967 1.8817 -432.87 9183.13
17 2006.08.28 09:08 buy 9 0.90 1.8915 1.8815 1.8965
18 2006.08.28 16:47 t/p 9 0.90 1.8965 1.8815 1.8965 450.00 9633.13
19 2006.08.29 00:00 sell 10 0.90 1.8927 1.9027 1.8877
20 2006.08.29 03:30 close 10 0.90 1.8969 1.9027 1.8877 -378.00 9255.13
21 2006.08.29 10:01 buy 11 0.90 1.8994 1.8894 1.9044
22 2006.08.30 13:23 t/p 11 0.90 1.9044 1.8894 1.9044 448.88 9704.01
23 2006.08.31 01:09 buy 12 0.90 1.9047 1.8947 1.9097
24 2006.09.05 16:40 s/l 12 0.90 1.8947 1.8947 1.9097 -903.37 8800.63
25 2006.09.06 00:00 sell 13 0.80 1.8941 1.9041 1.8891
26 2006.09.06 12:21 t/p 13 0.80 1.8891 1.9041 1.8891 400.00 9200.63
27 2006.09.07 11:55 sell 14 0.90 1.8820 1.8920 1.8770
28 2006.09.07 14:06 t/p 14 0.90 1.8770 1.8920 1.8770 450.00 9650.63
29 2006.09.08 09:00 sell 15 0.90 1.8737 1.8837 1.8687
30 2006.09.08 15:35 t/p 15 0.90 1.8687 1.8837 1.8687 450.00 10100.63
31 2006.09.11 00:03 sell 16 1.00 1.8651 1.8751 1.8601
32 2006.09.12 13:49 s/l 16 1.00 1.8751 1.8751 1.8601 -1000.97 9099.67
33 2006.09.13 01:19 buy 17 0.90 1.8745 1.8645 1.8795
34 2006.09.14 10:33 t/p 17 0.90 1.8795 1.8645 1.8795 446.63 9546.29
35 2006.09.14 10:33 buy 18 0.90 1.8803 1.8703 1.8853
36 2006.09.14 13:46 t/p 18 0.90 1.8853 1.8703 1.8853 450.00 9996.29
37 2006.09.15 11:00 sell 19 0.90 1.8849 1.8949 1.8799
38 2006.09.15 16:32 t/p 19 0.90 1.8799 1.8949 1.8799 450.00 10446.29
39 2006.09.18 00:33 sell 20 1.00 1.8774 1.8874 1.8724
40 2006.09.19 04:00 close 20 1.00 1.8814 1.8874 1.8724 -400.97 10045.32
41 2006.09.19 09:16 buy 21 1.00 1.8816 1.8716 1.8866
42 2006.09.19 15:45 t/p 21 1.00 1.8866 1.8716 1.8866 500.00 10545.32
43 2006.09.21 00:43 buy 22 1.00 1.8883 1.8783 1.8933
44 2006.09.21 08:43 t/p 22 1.00 1.8933 1.8783 1.8933 500.00 11045.32
45 2006.09.21 09:37 buy 23 1.10 1.8929 1.8829 1.8979
46 2006.09.21 13:35 t/p 23 1.10 1.8979 1.8829 1.8979 550.00 11595.32
47 2006.09.22 00:04 buy 24 1.10 1.9028 1.8928 1.9078
48 2006.09.27 09:09 s/l 24 1.10 1.8928 1.8928 1.9078 -1104.12 10491.20
49 2006.09.27 09:31 sell 25 1.00 1.8933 1.9033 1.8883
50 2006.09.27 11:19 t/p 25 1.00 1.8883 1.9033 1.8883 500.00 10991.20
51 2006.09.27 11:19 sell 26 1.00 1.8878 1.8978 1.8828
52 2006.09.28 09:48 t/p 26 1.00 1.8828 1.8978 1.8828 497.10 11488.30
53 2006.09.28 09:48 sell 27 1.10 1.8824 1.8924 1.8774
54 2006.09.28 15:10 t/p 27 1.10 1.8774 1.8924 1.8774 550.00 12038.30
55 2006.09.29 09:30 sell 28 1.20 1.8731 1.8831 1.8681
56 2006.09.29 10:31 t/p 28 1.20 1.8681 1.8831 1.8681 600.00 12638.30
57 2006.09.29 10:31 sell 29 1.20 1.8672 1.8772 1.8622
58 2006.10.02 16:28 s/l 29 1.20 1.8772 1.8772 1.8622 -1201.16 11437.14
59 2006.10.03 00:02 buy 30 1.10 1.8876 1.8776 1.8926
60 2006.10.04 08:00 close 30 1.10 1.8841 1.8776 1.8926 -386.37 11050.77
61 2006.10.04 09:00 sell 31 1.10 1.8837 1.8937 1.8787
62 2006.10.05 16:36 t/p 31 1.10 1.8787 1.8937 1.8787 546.81 11597.58
63 2006.10.06 00:24 sell 32 1.10 1.8790 1.8890 1.8740
64 2006.10.06 09:59 t/p 32 1.10 1.8740 1.8890 1.8740 550.00 12147.58
65 2006.10.06 09:59 sell 33 1.20 1.8736 1.8836 1.8686
66 2006.10.06 15:30 s/l 33 1.20 1.8836 1.8836 1.8686 -1200.00 10947.58
67 2006.10.09 00:00 sell 34 1.00 1.8699 1.8799 1.8649
68 2006.10.09 15:33 t/p 34 1.00 1.8649 1.8799 1.8649 500.00 11447.58
69 2006.10.10 09:33 buy 35 1.10 1.8696 1.8596 1.8746
70 2006.10.10 11:30 close 35 1.10 1.8628 1.8596 1.8746 -748.00 10699.58
71 2006.10.10 11:30 sell 36 1.00 1.8618 1.8718 1.8568
72 2006.10.10 14:15 t/p 36 1.00 1.8568 1.8718 1.8568 500.00 11199.58
73 2006.10.11 00:12 sell 37 1.10 1.8541 1.8641 1.8491
74 2006.10.16 15:42 s/l 37 1.10 1.8641 1.8641 1.8491 -1105.31 10094.27
75 2006.10.17 00:49 buy 38 1.00 1.8621 1.8521 1.8671
76 2006.10.17 12:09 t/p 38 1.00 1.8671 1.8521 1.8671 500.00 10594.27
77 2006.10.18 00:58 buy 39 1.00 1.8712 1.8612 1.8762
78 2006.10.19 17:36 t/p 39 1.00 1.8762 1.8612 1.8762 496.25 11090.52
79 2006.10.20 00:09 buy 40 1.10 1.8785 1.8685 1.8835
80 2006.10.20 14:23 t/p 40 1.10 1.8835 1.8685 1.8835 550.00 11640.52
81 2006.10.23 09:15 sell 41 1.10 1.8810 1.8910 1.8760
82 2006.10.23 11:44 t/p 41 1.10 1.8760 1.8910 1.8760 550.00 12190.52
83 2006.10.23 11:44 sell 42 1.20 1.8756 1.8856 1.8706
84 2006.10.23 15:48 t/p 42 1.20 1.8706 1.8856 1.8706 600.00 12790.52
85 2006.10.24 10:21 sell 43 1.20 1.8699 1.8799 1.8649
86 2006.10.25 00:00 close 43 1.20 1.8732 1.8799 1.8649 -397.16 12393.36
87 2006.10.25 09:04 buy 44 1.20 1.8746 1.8646 1.8796
88 2006.10.25 21:20 t/p 44 1.20 1.8796 1.8646 1.8796 600.00 12993.36
89 2006.10.26 00:19 buy 45 1.20 1.8781 1.8681 1.8831
90 2006.10.26 10:00 t/p 45 1.20 1.8831 1.8681 1.8831 600.00 13593.36
91 2006.10.26 10:00 buy 46 1.30 1.8840 1.8740 1.8890
92 2006.10.26 19:21 t/p 46 1.30 1.8890 1.8740 1.8890 650.00 14243.36
93 2006.10.27 00:21 buy 47 1.40 1.8914 1.8814 1.8964
94 2006.10.27 15:31 t/p 47 1.40 1.8964 1.8814 1.8964 700.00 14943.36
95 2006.10.30 00:33 buy 48 1.40 1.8974 1.8874 1.9024
96 2006.10.30 14:33 t/p 48 1.40 1.9024 1.8874 1.9024 700.00 15643.36
97 2006.10.31 01:45 sell 49 1.50 1.8995 1.9095 1.8945
98 2006.10.31 11:30 close 49 1.50 1.9016 1.9095 1.8945 -315.00 15328.36
99 2006.11.01 00:04 buy 50 1.50 1.9082 1.8982 1.9132
100 2006.11.01 17:01 t/p 50 1.50 1.9132 1.8982 1.9132 750.00 16078.36
101 2006.11.02 01:40 sell 51 1.60 1.9071 1.9171 1.9021
102 2006.11.03 15:31 t/p 51 1.60 1.9021 1.9171 1.9021 798.45 16876.82
103 2006.11.06 00:08 sell 52 1.60 1.9005 1.9105 1.8955
104 2006.11.06 11:41 t/p 52 1.60 1.8955 1.9105 1.8955 800.00 17676.82
105 2006.11.06 11:41 sell 53 1.70 1.8951 1.9051 1.8901
106 2006.11.07 06:39 s/l 53 1.70 1.9051 1.9051 1.8901 -1701.64 15975.17
107 2006.11.07 09:15 buy 54 1.50 1.9047 1.8947 1.9097
108 2006.11.07 16:32 t/p 54 1.50 1.9097 1.8947 1.9097 750.00 16725.17
109 2006.11.08 09:30 sell 55 1.60 1.9043 1.9143 1.8993
110 2006.11.08 11:30 close 55 1.60 1.9095 1.9143 1.8993 -832.00 15893.17
111 2006.11.08 11:30 buy 56 1.50 1.9096 1.8996 1.9146
112 2006.11.09 00:00 close 56 1.50 1.9056 1.8996 1.9146 -605.62 15287.55
113 2006.11.09 03:49 sell 57 1.50 1.9038 1.9138 1.8988
114 2006.11.09 15:42 t/p 57 1.50 1.8988 1.9138 1.8988 750.00 16037.55
115 2006.11.10 09:15 buy 58 1.60 1.9101 1.9001 1.9151
116 2006.11.10 10:57 t/p 58 1.60 1.9151 1.9001 1.9151 800.00 16837.55
117 2006.11.10 10:57 buy 59 1.60 1.9157 1.9057 1.9207
118 2006.11.13 13:08 s/l 59 1.60 1.9057 1.9057 1.9207 -1602.00 15235.55
119 2006.11.14 00:10 sell 60 1.50 1.9008 1.9108 1.8958
120 2006.11.14 13:01 t/p 60 1.50 1.8958 1.9108 1.8958 750.00 15985.55
121 2006.11.15 00:41 sell 61 1.50 1.8957 1.9057 1.8907
122 2006.11.15 11:37 t/p 61 1.50 1.8907 1.9057 1.8907 750.00 16735.55
123 2006.11.16 10:36 sell 62 1.60 1.8860 1.8960 1.8810
124 2006.11.17 17:17 s/l 62 1.60 1.8960 1.8960 1.8810 -1601.55 15134.00
125 2006.11.20 01:19 buy 63 1.50 1.8954 1.8854 1.9004
126 2006.11.21 13:19 t/p 63 1.50 1.9004 1.8854 1.9004 748.13 15882.13
127 2006.11.22 00:48 buy 64 1.50 1.8997 1.8897 1.9047
128 2006.11.22 09:41 t/p 64 1.50 1.9047 1.8897 1.9047 750.00 16632.13
129 2006.11.22 09:41 buy 65 1.60 1.9052 1.8952 1.9102
130 2006.11.22 15:20 t/p 65 1.60 1.9102 1.8952 1.9102 800.00 17432.13
131 2006.11.23 00:19 buy 66 1.70 1.9153 1.9053 1.9203
132 2006.11.24 10:24 t/p 66 1.70 1.9203 1.9053 1.9203 847.88 18280.00
133 2006.11.24 10:24 buy 67 1.80 1.9208 1.9108 1.9258
134 2006.11.24 10:32 t/p 67 1.80 1.9258 1.9108 1.9258 900.00 19180.00
135 2006.11.24 10:32 buy 68 1.90 1.9263 1.9163 1.9313
136 2006.11.24 10:47 t/p 68 1.90 1.9313 1.9163 1.9313 950.00 20130.00
137 2006.11.24 10:47 buy 69 2.00 1.9317 1.9217 1.9367
138 2006.11.27 00:00 t/p 69 2.00 1.9367 1.9217 1.9367 997.50 21127.50
139 2006.11.27 00:00 buy 70 2.10 1.9466 1.9366 1.9516
140 2006.11.27 07:24 s/l 70 2.10 1.9366 1.9366 1.9516 -2100.00 19027.50
141 2006.11.28 03:29 buy 71 1.90 1.9395 1.9295 1.9445
142 2006.11.28 10:06 t/p 71 1.90 1.9445 1.9295 1.9445 950.00 19977.50
143 2006.11.28 10:06 buy 72 1.90 1.9454 1.9354 1.9504
144 2006.11.28 16:52 t/p 72 1.90 1.9504 1.9354 1.9504 950.00 20927.50
145 2006.11.29 00:04 buy 73 2.00 1.9523 1.9423 1.9573
146 2006.11.30 11:25 t/p 73 2.00 1.9573 1.9423 1.9573 992.50 21920.00
147 2006.11.30 11:25 buy 74 2.10 1.9582 1.9482 1.9632
148 2006.11.30 17:31 t/p 74 2.10 1.9632 1.9482 1.9632 1050.00 22970.00
149 2006.12.01 03:43 buy 75 2.20 1.9679 1.9579 1.9729
150 2006.12.01 08:29 t/p 75 2.20 1.9729 1.9579 1.9729 1100.00 24070.00
151 2006.12.01 09:10 buy 76 2.40 1.9736 1.9636 1.9786
152 2006.12.01 12:23 s/l 76 2.40 1.9636 1.9636 1.9786 -2400.00 21670.00
153 2006.12.04 00:33 buy 77 2.10 1.9785 1.9685 1.9835
154 2006.12.04 00:59 t/p 77 2.10 1.9835 1.9685 1.9835 1050.00 22720.00
155 2006.12.04 00:59 buy 78 2.20 1.9839 1.9739 1.9889
156 2006.12.04 10:09 s/l 78 2.20 1.9739 1.9739 1.9889 -2200.00 20520.00
157 2006.12.05 00:32 buy 79 2.00 1.9822 1.9722 1.9872
158 2006.12.05 17:00 s/l 79 2.00 1.9722 1.9722 1.9872 -2000.00 18520.00
159 2006.12.06 09:30 sell 80 1.80 1.9707 1.9807 1.9657
160 2006.12.06 11:39 t/p 80 1.80 1.9657 1.9807 1.9657 900.00 19420.00
161 2006.12.06 11:39 sell 81 1.90 1.9652 1.9752 1.9602
162 2006.12.08 12:08 t/p 81 1.90 1.9602 1.9752 1.9602 942.66 20362.66
163 2006.12.11 00:00 sell 82 2.00 1.9520 1.9620 1.9470
164 2006.12.11 04:19 t/p 82 2.00 1.9470 1.9620 1.9470 1000.00 21362.66
165 2006.12.12 00:09 buy 83 2.10 1.9585 1.9485 1.9635
166 2006.12.12 11:30 t/p 83 2.10 1.9635 1.9485 1.9635 1050.00 22412.66
167 2006.12.13 00:30 buy 84 2.20 1.9710 1.9610 1.9760
168 2006.12.13 16:36 s/l 84 2.20 1.9610 1.9610 1.9760 -2200.00 20212.66
169 2006.12.14 10:00 buy 85 2.00 1.9697 1.9597 1.9747
170 2006.12.14 13:30 close 85 2.00 1.9656 1.9597 1.9747 -820.00 19392.66
171 2006.12.15 00:10 sell 86 1.90 1.9600 1.9700 1.9550
172 2006.12.15 17:03 t/p 86 1.90 1.9550 1.9700 1.9550 950.00 20342.66
173 2006.12.18 00:34 sell 87 2.00 1.9528 1.9628 1.9478
174 2006.12.18 16:50 t/p 87 2.00 1.9478 1.9628 1.9478 1000.00 21342.66
175 2006.12.19 00:40 sell 88 2.10 1.9472 1.9572 1.9422
176 2006.12.19 10:10 s/l 88 2.10 1.9572 1.9572 1.9422 -2100.00 19242.66
177 2006.12.19 10:10 buy 89 1.90 1.9572 1.9472 1.9622
178 2006.12.19 10:56 t/p 89 1.90 1.9622 1.9472 1.9622 950.00 20192.66
179 2006.12.19 10:56 buy 90 2.00 1.9627 1.9527 1.9677
180 2006.12.19 20:18 t/p 90 2.00 1.9677 1.9527 1.9677 1000.00 21192.66
181 2006.12.20 00:00 buy 91 2.10 1.9700 1.9600 1.9750
182 2006.12.21 15:20 s/l 91 2.10 1.9600 1.9600 1.9750 -2107.87 19084.79
183 2006.12.22 00:03 sell 92 1.90 1.9611 1.9711 1.9561
184 2006.12.26 15:58 t/p 92 1.90 1.9561 1.9711 1.9561 946.33 20031.12
185 2006.12.27 01:24 sell 93 2.00 1.9535 1.9635 1.9485
186 2006.12.27 08:38 s/l 93 2.00 1.9635 1.9635 1.9485 -2000.00 18031.12
187 2006.12.27 09:13 buy 94 1.80 1.9614 1.9514 1.9664
188 2006.12.28 15:36 t/p 94 1.80 1.9664 1.9514 1.9664 893.25 18924.37
189 2006.12.29 09:01 buy 95 1.80 1.9660 1.9560 1.9710
190 2007.01.02 10:26 t/p 95 1.80 1.9710 1.9560 1.9710 895.50 19819.87
191 2007.01.02 10:26 buy 96 1.90 1.9714 1.9614 1.9764
192 2007.01.03 13:41 s/l 96 1.90 1.9614 1.9614 1.9764 -1902.37 17917.50
193 2007.01.04 00:06 sell 97 1.70 1.9509 1.9609 1.9459
194 2007.01.04 10:13 t/p 97 1.70 1.9459 1.9609 1.9459 850.00 18767.50
195 2007.01.04 10:30 sell 98 1.80 1.9450 1.9550 1.9400
196 2007.01.05 04:44 t/p 98 1.80 1.9400 1.9550 1.9400 898.26 19665.76
197 2007.01.08 02:32 sell 99 1.90 1.9283 1.9383 1.9233
198 2007.01.08 18:47 s/l 99 1.90 1.9383 1.9383 1.9233 -1900.00 17765.76
199 2007.01.09 00:01 buy 100 1.70 1.9385 1.9285 1.9435
200 2007.01.09 03:03 t/p 100 1.70 1.9435 1.9285 1.9435 850.00 18615.76
201 2007.01.09 03:03 buy 101 1.80 1.9439 1.9339 1.9489
202 2007.01.10 08:00 close 101 1.80 1.9373 1.9339 1.9489 -1190.25 17425.51
203 2007.01.10 10:02 buy 102 1.70 1.9409 1.9309 1.9459
204 2007.01.10 15:00 close 102 1.70 1.9376 1.9309 1.9459 -561.00 16864.51
205 2007.01.11 00:34 sell 103 1.60 1.9324 1.9424 1.9274
206 2007.01.11 14:00 s/l 103 1.60 1.9424 1.9424 1.9274 -1600.00 15264.51
207 2007.01.12 00:42 buy 104 1.50 1.9449 1.9349 1.9499
208 2007.01.12 13:10 t/p 104 1.50 1.9499 1.9349 1.9499 750.00 16014.51
209 2007.01.15 00:09 buy 105 1.60 1.9598 1.9498 1.9648
210 2007.01.15 11:11 t/p 105 1.60 1.9648 1.9498 1.9648 800.00 16814.51
211 2007.01.15 11:11 buy 106 1.60 1.9652 1.9552 1.9702
212 2007.01.16 11:30 t/p 106 1.60 1.9702 1.9552 1.9702 798.00 17612.51
213 2007.01.16 11:30 buy 107 1.70 1.9708 1.9608 1.9758
214 2007.01.16 17:09 s/l 107 1.70 1.9608 1.9608 1.9758 -1700.00 15912.51
215 2007.01.17 00:07 sell 108 1.50 1.9606 1.9706 1.9556
216 2007.01.17 17:31 s/l 108 1.50 1.9706 1.9706 1.9556 -1500.00 14412.51
217 2007.01.18 00:27 buy 109 1.40 1.9704 1.9604 1.9754
218 2007.01.18 10:04 t/p 109 1.40 1.9754 1.9604 1.9754 700.00 15112.51
219 2007.01.18 10:04 buy 110 1.50 1.9758 1.9658 1.9808
220 2007.01.18 15:31 s/l 110 1.50 1.9658 1.9658 1.9808 -1500.00 13612.51
221 2007.01.19 00:17 buy 111 1.30 1.9748 1.9648 1.9798
222 2007.01.23 09:30 t/p 111 1.30 1.9798 1.9648 1.9798 646.75 14259.26
223 2007.01.23 09:30 buy 112 1.40 1.9802 1.9702 1.9852
224 2007.01.23 12:09 t/p 112 1.40 1.9852 1.9702 1.9852 700.00 14959.26
225 2007.01.24 01:00 sell 113 1.40 1.9812 1.9912 1.9762
226 2007.01.24 08:51 t/p 113 1.40 1.9762 1.9912 1.9762 700.00 15659.26
227 2007.01.24 09:00 sell 114 1.50 1.9770 1.9870 1.9720
228 2007.01.24 10:57 t/p 114 1.50 1.9720 1.9870 1.9720 750.00 16409.26
229 2007.01.24 10:57 sell 115 1.60 1.9716 1.9816 1.9666
230 2007.01.24 16:02 t/p 115 1.60 1.9666 1.9816 1.9666 800.00 17209.26
231 2007.01.25 02:01 sell 116 1.70 1.9673 1.9773 1.9623
232 2007.01.26 10:16 t/p 116 1.70 1.9623 1.9773 1.9623 848.36 18057.62
233 2007.01.26 10:30 sell 117 1.80 1.9616 1.9716 1.9566
234 2007.01.26 17:00 t/p 117 1.80 1.9566 1.9716 1.9566 900.00 18957.62
235 2007.01.29 00:30 sell 118 1.80 1.9596 1.9696 1.9546
236 2007.01.30 10:30 s/l 118 1.80 1.9696 1.9696 1.9546 -1801.74 17155.88
237 2007.01.30 10:30 buy 119 1.70 1.9696 1.9596 1.9746
238 2007.01.31 09:48 s/l 119 1.70 1.9596 1.9596 1.9746 -1702.12 15453.75
239 2007.01.31 09:48 sell 120 1.50 1.9589 1.9689 1.9539
240 2007.01.31 10:36 t/p 120 1.50 1.9539 1.9689 1.9539 750.00 16203.75
241 2007.01.31 10:36 sell 121 1.60 1.9535 1.9635 1.9485
242 2007.01.31 15:53 t/p 121 1.60 1.9485 1.9635 1.9485 800.00 17003.75
243 2007.02.01 00:59 buy 122 1.70 1.9647 1.9547 1.9697
244 2007.02.01 15:21 t/p 122 1.70 1.9697 1.9547 1.9697 850.00 17853.75
245 2007.02.02 10:42 sell 123 1.70 1.9651 1.9751 1.9601
246 2007.02.05 11:42 t/p 123 1.70 1.9601 1.9751 1.9601 848.36 18702.11
247 2007.02.05 11:42 sell 124 1.80 1.9597 1.9697 1.9547
248 2007.02.05 15:21 t/p 124 1.80 1.9547 1.9697 1.9547 900.00 19602.11
249 2007.02.06 03:30 buy 125 1.90 1.9621 1.9521 1.9671
250 2007.02.06 12:21 t/p 125 1.90 1.9671 1.9521 1.9671 950.00 20552.11
251 2007.02.07 00:10 buy 126 2.00 1.9716 1.9616 1.9766
252 2007.02.08 14:18 s/l 126 2.00 1.9616 1.9616 1.9766 -2007.50 18544.61
253 2007.02.09 10:02 sell 127 1.80 1.9499 1.9599 1.9449
254 2007.02.12 12:18 t/p 127 1.80 1.9449 1.9599 1.9449 898.26 19442.87
255 2007.02.13 00:34 sell 128 1.90 1.9465 1.9565 1.9415
256 2007.02.13 11:44 t/p 128 1.90 1.9415 1.9565 1.9415 950.00 20392.87
257 2007.02.14 00:01 buy 129 2.00 1.9475 1.9375 1.9525
258 2007.02.14 10:10 t/p 129 2.00 1.9525 1.9375 1.9525 1000.00 21392.87
259 2007.02.14 10:10 buy 130 2.10 1.9531 1.9431 1.9581
260 2007.02.14 15:57 t/p 130 2.10 1.9581 1.9431 1.9581 1050.00 22442.87
261 2007.02.15 00:32 buy 131 2.20 1.9633 1.9533 1.9683
262 2007.02.15 17:51 s/l 131 2.20 1.9533 1.9533 1.9683 -2200.00 20242.87
263 2007.02.16 00:34 sell 132 2.00 1.9519 1.9619 1.9469
264 2007.02.19 12:21 t/p 132 2.00 1.9469 1.9619 1.9469 998.07 21240.94
265 2007.02.20 09:00 buy 133 2.10 1.9535 1.9435 1.9585
266 2007.02.21 10:01 t/p 133 2.10 1.9585 1.9435 1.9585 1047.38 22288.32
267 2007.02.21 10:01 buy 134 2.20 1.9592 1.9492 1.9642
268 2007.02.21 12:03 s/l 134 2.20 1.9492 1.9492 1.9642 -2200.00 20088.32
269 2007.02.22 10:31 sell 135 2.00 1.9473 1.9573 1.9423
270 2007.02.22 18:22 s/l 135 2.00 1.9573 1.9573 1.9423 -2000.00 18088.32