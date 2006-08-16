|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.08.16 00:00 - 2007.02.23 00:00 (2006.08.16 - 2007.02.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|AccountIsMini=true; MoneyManagement=true; TradeSizePercent=10; Lots=0.1; MaxLots=100; Expert_Name="---- DIN_KusKus_EA_v2.4 ----"; sw="--Switches--"; sw1=" 0 = OFF, 1 = ON"; useHeikenAshi=1; useBBStop=1; useFish=1; useCurrentCandle=1; useDamianiFilter=0; useTrendEntry=0; useNinaEMA=1; useStepMA=1; useHeikenAshiExit=0; useBBStopExit=0; useFishExit=1; useTrendExit=1; useStepMAExit=0; bb="--BBandsStop settings--"; Length=20; Deviation=2; MoneyRisk=1; fi="--Fisher settings--"; RangePeriods=35; PriceSmoothing=0.3; IndexSmoothing=0.3; ha="--Heiken_Ashi_Ma settings--"; MaMethod=1; MaPeriod=15; s5="--Damiani Filter settings--"; Viscosity=13; Sedimentation=50; Threshold_level=1.3; lag_supressor=true; stm="--StepMA_Stoch settings--"; PeriodWATR=7; Kwatr=0.7; em="--EMA setting for entry--"; EntryMA_Period=50; scc="--CurrentCandle settings--"; Breakout=2; st1="--Signal_TimeFrame--"; st2=" 30 or 60 minute"; Signal_TimeFrame=30; dstr0="--Trend Method--"; dstr1=" 0 = None"; dstr2=" 1 = MACD"; dstr3=" 2 = HMA"; Price=0;
|Bars in test
|54361
|Ticks modelled
|702076
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|8088.32
|Gross profit
|67931.29
|Gross loss
|-59842.98
|Profit factor
|1.14
|Expected payoff
|59.91
|Absolute drawdown
|1199.37
|Maximal drawdown
|10457.50 (43.45%)
|Relative drawdown
|43.45% (10457.50)
|Total trades
|135
|Short positions (won %)
|63 (65.08%)
|Long positions (won %)
|72 (69.44%)
|Profit trades (% of total)
|91 (67.41%)
|Loss trades (% of total)
|44 (32.59%)
|Largest
|profit trade
|1100.00
|loss trade
|-2400.00
|Average
|profit trade
|746.50
|loss trade
|-1360.07
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (5993.50)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-1666.87)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5993.50 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-4200.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.16 10:01
|sell
|1
|1.00
|1.8922
|1.9022
|1.8872
|2
|2006.08.16 16:16
|s/l
|1
|1.00
|1.9022
|1.9022
|1.8872
|-1000.00
|9000.00
|3
|2006.08.18 00:39
|sell
|2
|0.90
|1.8851
|1.8951
|1.8801
|4
|2006.08.18 14:28
|t/p
|2
|0.90
|1.8801
|1.8951
|1.8801
|450.00
|9450.00
|5
|2006.08.21 09:05
|buy
|3
|0.90
|1.8864
|1.8764
|1.8914
|6
|2006.08.21 10:42
|t/p
|3
|0.90
|1.8914
|1.8764
|1.8914
|450.00
|9900.00
|7
|2006.08.21 10:42
|buy
|4
|0.90
|1.8923
|1.8823
|1.8973
|8
|2006.08.21 15:13
|t/p
|4
|0.90
|1.8973
|1.8823
|1.8973
|450.00
|10350.00
|9
|2006.08.22 02:35
|sell
|5
|1.00
|1.8909
|1.9009
|1.8859
|10
|2006.08.22 20:59
|t/p
|5
|1.00
|1.8859
|1.9009
|1.8859
|500.00
|10850.00
|11
|2006.08.23 00:01
|sell
|6
|1.00
|1.8878
|1.8978
|1.8828
|12
|2006.08.23 17:00
|s/l
|6
|1.00
|1.8978
|1.8978
|1.8828
|-1000.00
|9850.00
|13
|2006.08.24 09:00
|sell
|7
|0.90
|1.8902
|1.9002
|1.8852
|14
|2006.08.24 12:30
|close
|7
|0.90
|1.8928
|1.9002
|1.8852
|-234.00
|9616.00
|15
|2006.08.25 00:00
|sell
|8
|0.90
|1.8867
|1.8967
|1.8817
|16
|2006.08.28 08:00
|close
|8
|0.90
|1.8915
|1.8967
|1.8817
|-432.87
|9183.13
|17
|2006.08.28 09:08
|buy
|9
|0.90
|1.8915
|1.8815
|1.8965
|18
|2006.08.28 16:47
|t/p
|9
|0.90
|1.8965
|1.8815
|1.8965
|450.00
|9633.13
|19
|2006.08.29 00:00
|sell
|10
|0.90
|1.8927
|1.9027
|1.8877
|20
|2006.08.29 03:30
|close
|10
|0.90
|1.8969
|1.9027
|1.8877
|-378.00
|9255.13
|21
|2006.08.29 10:01
|buy
|11
|0.90
|1.8994
|1.8894
|1.9044
|22
|2006.08.30 13:23
|t/p
|11
|0.90
|1.9044
|1.8894
|1.9044
|448.88
|9704.01
|23
|2006.08.31 01:09
|buy
|12
|0.90
|1.9047
|1.8947
|1.9097
|24
|2006.09.05 16:40
|s/l
|12
|0.90
|1.8947
|1.8947
|1.9097
|-903.37
|8800.63
|25
|2006.09.06 00:00
|sell
|13
|0.80
|1.8941
|1.9041
|1.8891
|26
|2006.09.06 12:21
|t/p
|13
|0.80
|1.8891
|1.9041
|1.8891
|400.00
|9200.63
|27
|2006.09.07 11:55
|sell
|14
|0.90
|1.8820
|1.8920
|1.8770
|28
|2006.09.07 14:06
|t/p
|14
|0.90
|1.8770
|1.8920
|1.8770
|450.00
|9650.63
|29
|2006.09.08 09:00
|sell
|15
|0.90
|1.8737
|1.8837
|1.8687
|30
|2006.09.08 15:35
|t/p
|15
|0.90
|1.8687
|1.8837
|1.8687
|450.00
|10100.63
|31
|2006.09.11 00:03
|sell
|16
|1.00
|1.8651
|1.8751
|1.8601
|32
|2006.09.12 13:49
|s/l
|16
|1.00
|1.8751
|1.8751
|1.8601
|-1000.97
|9099.67
|33
|2006.09.13 01:19
|buy
|17
|0.90
|1.8745
|1.8645
|1.8795
|34
|2006.09.14 10:33
|t/p
|17
|0.90
|1.8795
|1.8645
|1.8795
|446.63
|9546.29
|35
|2006.09.14 10:33
|buy
|18
|0.90
|1.8803
|1.8703
|1.8853
|36
|2006.09.14 13:46
|t/p
|18
|0.90
|1.8853
|1.8703
|1.8853
|450.00
|9996.29
|37
|2006.09.15 11:00
|sell
|19
|0.90
|1.8849
|1.8949
|1.8799
|38
|2006.09.15 16:32
|t/p
|19
|0.90
|1.8799
|1.8949
|1.8799
|450.00
|10446.29
|39
|2006.09.18 00:33
|sell
|20
|1.00
|1.8774
|1.8874
|1.8724
|40
|2006.09.19 04:00
|close
|20
|1.00
|1.8814
|1.8874
|1.8724
|-400.97
|10045.32
|41
|2006.09.19 09:16
|buy
|21
|1.00
|1.8816
|1.8716
|1.8866
|42
|2006.09.19 15:45
|t/p
|21
|1.00
|1.8866
|1.8716
|1.8866
|500.00
|10545.32
|43
|2006.09.21 00:43
|buy
|22
|1.00
|1.8883
|1.8783
|1.8933
|44
|2006.09.21 08:43
|t/p
|22
|1.00
|1.8933
|1.8783
|1.8933
|500.00
|11045.32
|45
|2006.09.21 09:37
|buy
|23
|1.10
|1.8929
|1.8829
|1.8979
|46
|2006.09.21 13:35
|t/p
|23
|1.10
|1.8979
|1.8829
|1.8979
|550.00
|11595.32
|47
|2006.09.22 00:04
|buy
|24
|1.10
|1.9028
|1.8928
|1.9078
|48
|2006.09.27 09:09
|s/l
|24
|1.10
|1.8928
|1.8928
|1.9078
|-1104.12
|10491.20
|49
|2006.09.27 09:31
|sell
|25
|1.00
|1.8933
|1.9033
|1.8883
|50
|2006.09.27 11:19
|t/p
|25
|1.00
|1.8883
|1.9033
|1.8883
|500.00
|10991.20
|51
|2006.09.27 11:19
|sell
|26
|1.00
|1.8878
|1.8978
|1.8828
|52
|2006.09.28 09:48
|t/p
|26
|1.00
|1.8828
|1.8978
|1.8828
|497.10
|11488.30
|53
|2006.09.28 09:48
|sell
|27
|1.10
|1.8824
|1.8924
|1.8774
|54
|2006.09.28 15:10
|t/p
|27
|1.10
|1.8774
|1.8924
|1.8774
|550.00
|12038.30
|55
|2006.09.29 09:30
|sell
|28
|1.20
|1.8731
|1.8831
|1.8681
|56
|2006.09.29 10:31
|t/p
|28
|1.20
|1.8681
|1.8831
|1.8681
|600.00
|12638.30
|57
|2006.09.29 10:31
|sell
|29
|1.20
|1.8672
|1.8772
|1.8622
|58
|2006.10.02 16:28
|s/l
|29
|1.20
|1.8772
|1.8772
|1.8622
|-1201.16
|11437.14
|59
|2006.10.03 00:02
|buy
|30
|1.10
|1.8876
|1.8776
|1.8926
|60
|2006.10.04 08:00
|close
|30
|1.10
|1.8841
|1.8776
|1.8926
|-386.37
|11050.77
|61
|2006.10.04 09:00
|sell
|31
|1.10
|1.8837
|1.8937
|1.8787
|62
|2006.10.05 16:36
|t/p
|31
|1.10
|1.8787
|1.8937
|1.8787
|546.81
|11597.58
|63
|2006.10.06 00:24
|sell
|32
|1.10
|1.8790
|1.8890
|1.8740
|64
|2006.10.06 09:59
|t/p
|32
|1.10
|1.8740
|1.8890
|1.8740
|550.00
|12147.58
|65
|2006.10.06 09:59
|sell
|33
|1.20
|1.8736
|1.8836
|1.8686
|66
|2006.10.06 15:30
|s/l
|33
|1.20
|1.8836
|1.8836
|1.8686
|-1200.00
|10947.58
|67
|2006.10.09 00:00
|sell
|34
|1.00
|1.8699
|1.8799
|1.8649
|68
|2006.10.09 15:33
|t/p
|34
|1.00
|1.8649
|1.8799
|1.8649
|500.00
|11447.58
|69
|2006.10.10 09:33
|buy
|35
|1.10
|1.8696
|1.8596
|1.8746
|70
|2006.10.10 11:30
|close
|35
|1.10
|1.8628
|1.8596
|1.8746
|-748.00
|10699.58
|71
|2006.10.10 11:30
|sell
|36
|1.00
|1.8618
|1.8718
|1.8568
|72
|2006.10.10 14:15
|t/p
|36
|1.00
|1.8568
|1.8718
|1.8568
|500.00
|11199.58
|73
|2006.10.11 00:12
|sell
|37
|1.10
|1.8541
|1.8641
|1.8491
|74
|2006.10.16 15:42
|s/l
|37
|1.10
|1.8641
|1.8641
|1.8491
|-1105.31
|10094.27
|75
|2006.10.17 00:49
|buy
|38
|1.00
|1.8621
|1.8521
|1.8671
|76
|2006.10.17 12:09
|t/p
|38
|1.00
|1.8671
|1.8521
|1.8671
|500.00
|10594.27
|77
|2006.10.18 00:58
|buy
|39
|1.00
|1.8712
|1.8612
|1.8762
|78
|2006.10.19 17:36
|t/p
|39
|1.00
|1.8762
|1.8612
|1.8762
|496.25
|11090.52
|79
|2006.10.20 00:09
|buy
|40
|1.10
|1.8785
|1.8685
|1.8835
|80
|2006.10.20 14:23
|t/p
|40
|1.10
|1.8835
|1.8685
|1.8835
|550.00
|11640.52
|81
|2006.10.23 09:15
|sell
|41
|1.10
|1.8810
|1.8910
|1.8760
|82
|2006.10.23 11:44
|t/p
|41
|1.10
|1.8760
|1.8910
|1.8760
|550.00
|12190.52
|83
|2006.10.23 11:44
|sell
|42
|1.20
|1.8756
|1.8856
|1.8706
|84
|2006.10.23 15:48
|t/p
|42
|1.20
|1.8706
|1.8856
|1.8706
|600.00
|12790.52
|85
|2006.10.24 10:21
|sell
|43
|1.20
|1.8699
|1.8799
|1.8649
|86
|2006.10.25 00:00
|close
|43
|1.20
|1.8732
|1.8799
|1.8649
|-397.16
|12393.36
|87
|2006.10.25 09:04
|buy
|44
|1.20
|1.8746
|1.8646
|1.8796
|88
|2006.10.25 21:20
|t/p
|44
|1.20
|1.8796
|1.8646
|1.8796
|600.00
|12993.36
|89
|2006.10.26 00:19
|buy
|45
|1.20
|1.8781
|1.8681
|1.8831
|90
|2006.10.26 10:00
|t/p
|45
|1.20
|1.8831
|1.8681
|1.8831
|600.00
|13593.36
|91
|2006.10.26 10:00
|buy
|46
|1.30
|1.8840
|1.8740
|1.8890
|92
|2006.10.26 19:21
|t/p
|46
|1.30
|1.8890
|1.8740
|1.8890
|650.00
|14243.36
|93
|2006.10.27 00:21
|buy
|47
|1.40
|1.8914
|1.8814
|1.8964
|94
|2006.10.27 15:31
|t/p
|47
|1.40
|1.8964
|1.8814
|1.8964
|700.00
|14943.36
|95
|2006.10.30 00:33
|buy
|48
|1.40
|1.8974
|1.8874
|1.9024
|96
|2006.10.30 14:33
|t/p
|48
|1.40
|1.9024
|1.8874
|1.9024
|700.00
|15643.36
|97
|2006.10.31 01:45
|sell
|49
|1.50
|1.8995
|1.9095
|1.8945
|98
|2006.10.31 11:30
|close
|49
|1.50
|1.9016
|1.9095
|1.8945
|-315.00
|15328.36
|99
|2006.11.01 00:04
|buy
|50
|1.50
|1.9082
|1.8982
|1.9132
|100
|2006.11.01 17:01
|t/p
|50
|1.50
|1.9132
|1.8982
|1.9132
|750.00
|16078.36
|101
|2006.11.02 01:40
|sell
|51
|1.60
|1.9071
|1.9171
|1.9021
|102
|2006.11.03 15:31
|t/p
|51
|1.60
|1.9021
|1.9171
|1.9021
|798.45
|16876.82
|103
|2006.11.06 00:08
|sell
|52
|1.60
|1.9005
|1.9105
|1.8955
|104
|2006.11.06 11:41
|t/p
|52
|1.60
|1.8955
|1.9105
|1.8955
|800.00
|17676.82
|105
|2006.11.06 11:41
|sell
|53
|1.70
|1.8951
|1.9051
|1.8901
|106
|2006.11.07 06:39
|s/l
|53
|1.70
|1.9051
|1.9051
|1.8901
|-1701.64
|15975.17
|107
|2006.11.07 09:15
|buy
|54
|1.50
|1.9047
|1.8947
|1.9097
|108
|2006.11.07 16:32
|t/p
|54
|1.50
|1.9097
|1.8947
|1.9097
|750.00
|16725.17
|109
|2006.11.08 09:30
|sell
|55
|1.60
|1.9043
|1.9143
|1.8993
|110
|2006.11.08 11:30
|close
|55
|1.60
|1.9095
|1.9143
|1.8993
|-832.00
|15893.17
|111
|2006.11.08 11:30
|buy
|56
|1.50
|1.9096
|1.8996
|1.9146
|112
|2006.11.09 00:00
|close
|56
|1.50
|1.9056
|1.8996
|1.9146
|-605.62
|15287.55
|113
|2006.11.09 03:49
|sell
|57
|1.50
|1.9038
|1.9138
|1.8988
|114
|2006.11.09 15:42
|t/p
|57
|1.50
|1.8988
|1.9138
|1.8988
|750.00
|16037.55
|115
|2006.11.10 09:15
|buy
|58
|1.60
|1.9101
|1.9001
|1.9151
|116
|2006.11.10 10:57
|t/p
|58
|1.60
|1.9151
|1.9001
|1.9151
|800.00
|16837.55
|117
|2006.11.10 10:57
|buy
|59
|1.60
|1.9157
|1.9057
|1.9207
|118
|2006.11.13 13:08
|s/l
|59
|1.60
|1.9057
|1.9057
|1.9207
|-1602.00
|15235.55
|119
|2006.11.14 00:10
|sell
|60
|1.50
|1.9008
|1.9108
|1.8958
|120
|2006.11.14 13:01
|t/p
|60
|1.50
|1.8958
|1.9108
|1.8958
|750.00
|15985.55
|121
|2006.11.15 00:41
|sell
|61
|1.50
|1.8957
|1.9057
|1.8907
|122
|2006.11.15 11:37
|t/p
|61
|1.50
|1.8907
|1.9057
|1.8907
|750.00
|16735.55
|123
|2006.11.16 10:36
|sell
|62
|1.60
|1.8860
|1.8960
|1.8810
|124
|2006.11.17 17:17
|s/l
|62
|1.60
|1.8960
|1.8960
|1.8810
|-1601.55
|15134.00
|125
|2006.11.20 01:19
|buy
|63
|1.50
|1.8954
|1.8854
|1.9004
|126
|2006.11.21 13:19
|t/p
|63
|1.50
|1.9004
|1.8854
|1.9004
|748.13
|15882.13
|127
|2006.11.22 00:48
|buy
|64
|1.50
|1.8997
|1.8897
|1.9047
|128
|2006.11.22 09:41
|t/p
|64
|1.50
|1.9047
|1.8897
|1.9047
|750.00
|16632.13
|129
|2006.11.22 09:41
|buy
|65
|1.60
|1.9052
|1.8952
|1.9102
|130
|2006.11.22 15:20
|t/p
|65
|1.60
|1.9102
|1.8952
|1.9102
|800.00
|17432.13
|131
|2006.11.23 00:19
|buy
|66
|1.70
|1.9153
|1.9053
|1.9203
|132
|2006.11.24 10:24
|t/p
|66
|1.70
|1.9203
|1.9053
|1.9203
|847.88
|18280.00
|133
|2006.11.24 10:24
|buy
|67
|1.80
|1.9208
|1.9108
|1.9258
|134
|2006.11.24 10:32
|t/p
|67
|1.80
|1.9258
|1.9108
|1.9258
|900.00
|19180.00
|135
|2006.11.24 10:32
|buy
|68
|1.90
|1.9263
|1.9163
|1.9313
|136
|2006.11.24 10:47
|t/p
|68
|1.90
|1.9313
|1.9163
|1.9313
|950.00
|20130.00
|137
|2006.11.24 10:47
|buy
|69
|2.00
|1.9317
|1.9217
|1.9367
|138
|2006.11.27 00:00
|t/p
|69
|2.00
|1.9367
|1.9217
|1.9367
|997.50
|21127.50
|139
|2006.11.27 00:00
|buy
|70
|2.10
|1.9466
|1.9366
|1.9516
|140
|2006.11.27 07:24
|s/l
|70
|2.10
|1.9366
|1.9366
|1.9516
|-2100.00
|19027.50
|141
|2006.11.28 03:29
|buy
|71
|1.90
|1.9395
|1.9295
|1.9445
|142
|2006.11.28 10:06
|t/p
|71
|1.90
|1.9445
|1.9295
|1.9445
|950.00
|19977.50
|143
|2006.11.28 10:06
|buy
|72
|1.90
|1.9454
|1.9354
|1.9504
|144
|2006.11.28 16:52
|t/p
|72
|1.90
|1.9504
|1.9354
|1.9504
|950.00
|20927.50
|145
|2006.11.29 00:04
|buy
|73
|2.00
|1.9523
|1.9423
|1.9573
|146
|2006.11.30 11:25
|t/p
|73
|2.00
|1.9573
|1.9423
|1.9573
|992.50
|21920.00
|147
|2006.11.30 11:25
|buy
|74
|2.10
|1.9582
|1.9482
|1.9632
|148
|2006.11.30 17:31
|t/p
|74
|2.10
|1.9632
|1.9482
|1.9632
|1050.00
|22970.00
|149
|2006.12.01 03:43
|buy
|75
|2.20
|1.9679
|1.9579
|1.9729
|150
|2006.12.01 08:29
|t/p
|75
|2.20
|1.9729
|1.9579
|1.9729
|1100.00
|24070.00
|151
|2006.12.01 09:10
|buy
|76
|2.40
|1.9736
|1.9636
|1.9786
|152
|2006.12.01 12:23
|s/l
|76
|2.40
|1.9636
|1.9636
|1.9786
|-2400.00
|21670.00
|153
|2006.12.04 00:33
|buy
|77
|2.10
|1.9785
|1.9685
|1.9835
|154
|2006.12.04 00:59
|t/p
|77
|2.10
|1.9835
|1.9685
|1.9835
|1050.00
|22720.00
|155
|2006.12.04 00:59
|buy
|78
|2.20
|1.9839
|1.9739
|1.9889
|156
|2006.12.04 10:09
|s/l
|78
|2.20
|1.9739
|1.9739
|1.9889
|-2200.00
|20520.00
|157
|2006.12.05 00:32
|buy
|79
|2.00
|1.9822
|1.9722
|1.9872
|158
|2006.12.05 17:00
|s/l
|79
|2.00
|1.9722
|1.9722
|1.9872
|-2000.00
|18520.00
|159
|2006.12.06 09:30
|sell
|80
|1.80
|1.9707
|1.9807
|1.9657
|160
|2006.12.06 11:39
|t/p
|80
|1.80
|1.9657
|1.9807
|1.9657
|900.00
|19420.00
|161
|2006.12.06 11:39
|sell
|81
|1.90
|1.9652
|1.9752
|1.9602
|162
|2006.12.08 12:08
|t/p
|81
|1.90
|1.9602
|1.9752
|1.9602
|942.66
|20362.66
|163
|2006.12.11 00:00
|sell
|82
|2.00
|1.9520
|1.9620
|1.9470
|164
|2006.12.11 04:19
|t/p
|82
|2.00
|1.9470
|1.9620
|1.9470
|1000.00
|21362.66
|165
|2006.12.12 00:09
|buy
|83
|2.10
|1.9585
|1.9485
|1.9635
|166
|2006.12.12 11:30
|t/p
|83
|2.10
|1.9635
|1.9485
|1.9635
|1050.00
|22412.66
|167
|2006.12.13 00:30
|buy
|84
|2.20
|1.9710
|1.9610
|1.9760
|168
|2006.12.13 16:36
|s/l
|84
|2.20
|1.9610
|1.9610
|1.9760
|-2200.00
|20212.66
|169
|2006.12.14 10:00
|buy
|85
|2.00
|1.9697
|1.9597
|1.9747
|170
|2006.12.14 13:30
|close
|85
|2.00
|1.9656
|1.9597
|1.9747
|-820.00
|19392.66
|171
|2006.12.15 00:10
|sell
|86
|1.90
|1.9600
|1.9700
|1.9550
|172
|2006.12.15 17:03
|t/p
|86
|1.90
|1.9550
|1.9700
|1.9550
|950.00
|20342.66
|173
|2006.12.18 00:34
|sell
|87
|2.00
|1.9528
|1.9628
|1.9478
|174
|2006.12.18 16:50
|t/p
|87
|2.00
|1.9478
|1.9628
|1.9478
|1000.00
|21342.66
|175
|2006.12.19 00:40
|sell
|88
|2.10
|1.9472
|1.9572
|1.9422
|176
|2006.12.19 10:10
|s/l
|88
|2.10
|1.9572
|1.9572
|1.9422
|-2100.00
|19242.66
|177
|2006.12.19 10:10
|buy
|89
|1.90
|1.9572
|1.9472
|1.9622
|178
|2006.12.19 10:56
|t/p
|89
|1.90
|1.9622
|1.9472
|1.9622
|950.00
|20192.66
|179
|2006.12.19 10:56
|buy
|90
|2.00
|1.9627
|1.9527
|1.9677
|180
|2006.12.19 20:18
|t/p
|90
|2.00
|1.9677
|1.9527
|1.9677
|1000.00
|21192.66
|181
|2006.12.20 00:00
|buy
|91
|2.10
|1.9700
|1.9600
|1.9750
|182
|2006.12.21 15:20
|s/l
|91
|2.10
|1.9600
|1.9600
|1.9750
|-2107.87
|19084.79
|183
|2006.12.22 00:03
|sell
|92
|1.90
|1.9611
|1.9711
|1.9561
|184
|2006.12.26 15:58
|t/p
|92
|1.90
|1.9561
|1.9711
|1.9561
|946.33
|20031.12
|185
|2006.12.27 01:24
|sell
|93
|2.00
|1.9535
|1.9635
|1.9485
|186
|2006.12.27 08:38
|s/l
|93
|2.00
|1.9635
|1.9635
|1.9485
|-2000.00
|18031.12
|187
|2006.12.27 09:13
|buy
|94
|1.80
|1.9614
|1.9514
|1.9664
|188
|2006.12.28 15:36
|t/p
|94
|1.80
|1.9664
|1.9514
|1.9664
|893.25
|18924.37
|189
|2006.12.29 09:01
|buy
|95
|1.80
|1.9660
|1.9560
|1.9710
|190
|2007.01.02 10:26
|t/p
|95
|1.80
|1.9710
|1.9560
|1.9710
|895.50
|19819.87
|191
|2007.01.02 10:26
|buy
|96
|1.90
|1.9714
|1.9614
|1.9764
|192
|2007.01.03 13:41
|s/l
|96
|1.90
|1.9614
|1.9614
|1.9764
|-1902.37
|17917.50
|193
|2007.01.04 00:06
|sell
|97
|1.70
|1.9509
|1.9609
|1.9459
|194
|2007.01.04 10:13
|t/p
|97
|1.70
|1.9459
|1.9609
|1.9459
|850.00
|18767.50
|195
|2007.01.04 10:30
|sell
|98
|1.80
|1.9450
|1.9550
|1.9400
|196
|2007.01.05 04:44
|t/p
|98
|1.80
|1.9400
|1.9550
|1.9400
|898.26
|19665.76
|197
|2007.01.08 02:32
|sell
|99
|1.90
|1.9283
|1.9383
|1.9233
|198
|2007.01.08 18:47
|s/l
|99
|1.90
|1.9383
|1.9383
|1.9233
|-1900.00
|17765.76
|199
|2007.01.09 00:01
|buy
|100
|1.70
|1.9385
|1.9285
|1.9435
|200
|2007.01.09 03:03
|t/p
|100
|1.70
|1.9435
|1.9285
|1.9435
|850.00
|18615.76
|201
|2007.01.09 03:03
|buy
|101
|1.80
|1.9439
|1.9339
|1.9489
|202
|2007.01.10 08:00
|close
|101
|1.80
|1.9373
|1.9339
|1.9489
|-1190.25
|17425.51
|203
|2007.01.10 10:02
|buy
|102
|1.70
|1.9409
|1.9309
|1.9459
|204
|2007.01.10 15:00
|close
|102
|1.70
|1.9376
|1.9309
|1.9459
|-561.00
|16864.51
|205
|2007.01.11 00:34
|sell
|103
|1.60
|1.9324
|1.9424
|1.9274
|206
|2007.01.11 14:00
|s/l
|103
|1.60
|1.9424
|1.9424
|1.9274
|-1600.00
|15264.51
|207
|2007.01.12 00:42
|buy
|104
|1.50
|1.9449
|1.9349
|1.9499
|208
|2007.01.12 13:10
|t/p
|104
|1.50
|1.9499
|1.9349
|1.9499
|750.00
|16014.51
|209
|2007.01.15 00:09
|buy
|105
|1.60
|1.9598
|1.9498
|1.9648
|210
|2007.01.15 11:11
|t/p
|105
|1.60
|1.9648
|1.9498
|1.9648
|800.00
|16814.51
|211
|2007.01.15 11:11
|buy
|106
|1.60
|1.9652
|1.9552
|1.9702
|212
|2007.01.16 11:30
|t/p
|106
|1.60
|1.9702
|1.9552
|1.9702
|798.00
|17612.51
|213
|2007.01.16 11:30
|buy
|107
|1.70
|1.9708
|1.9608
|1.9758
|214
|2007.01.16 17:09
|s/l
|107
|1.70
|1.9608
|1.9608
|1.9758
|-1700.00
|15912.51
|215
|2007.01.17 00:07
|sell
|108
|1.50
|1.9606
|1.9706
|1.9556
|216
|2007.01.17 17:31
|s/l
|108
|1.50
|1.9706
|1.9706
|1.9556
|-1500.00
|14412.51
|217
|2007.01.18 00:27
|buy
|109
|1.40
|1.9704
|1.9604
|1.9754
|218
|2007.01.18 10:04
|t/p
|109
|1.40
|1.9754
|1.9604
|1.9754
|700.00
|15112.51
|219
|2007.01.18 10:04
|buy
|110
|1.50
|1.9758
|1.9658
|1.9808
|220
|2007.01.18 15:31
|s/l
|110
|1.50
|1.9658
|1.9658
|1.9808
|-1500.00
|13612.51
|221
|2007.01.19 00:17
|buy
|111
|1.30
|1.9748
|1.9648
|1.9798
|222
|2007.01.23 09:30
|t/p
|111
|1.30
|1.9798
|1.9648
|1.9798
|646.75
|14259.26
|223
|2007.01.23 09:30
|buy
|112
|1.40
|1.9802
|1.9702
|1.9852
|224
|2007.01.23 12:09
|t/p
|112
|1.40
|1.9852
|1.9702
|1.9852
|700.00
|14959.26
|225
|2007.01.24 01:00
|sell
|113
|1.40
|1.9812
|1.9912
|1.9762
|226
|2007.01.24 08:51
|t/p
|113
|1.40
|1.9762
|1.9912
|1.9762
|700.00
|15659.26
|227
|2007.01.24 09:00
|sell
|114
|1.50
|1.9770
|1.9870
|1.9720
|228
|2007.01.24 10:57
|t/p
|114
|1.50
|1.9720
|1.9870
|1.9720
|750.00
|16409.26
|229
|2007.01.24 10:57
|sell
|115
|1.60
|1.9716
|1.9816
|1.9666
|230
|2007.01.24 16:02
|t/p
|115
|1.60
|1.9666
|1.9816
|1.9666
|800.00
|17209.26
|231
|2007.01.25 02:01
|sell
|116
|1.70
|1.9673
|1.9773
|1.9623
|232
|2007.01.26 10:16
|t/p
|116
|1.70
|1.9623
|1.9773
|1.9623
|848.36
|18057.62
|233
|2007.01.26 10:30
|sell
|117
|1.80
|1.9616
|1.9716
|1.9566
|234
|2007.01.26 17:00
|t/p
|117
|1.80
|1.9566
|1.9716
|1.9566
|900.00
|18957.62
|235
|2007.01.29 00:30
|sell
|118
|1.80
|1.9596
|1.9696
|1.9546
|236
|2007.01.30 10:30
|s/l
|118
|1.80
|1.9696
|1.9696
|1.9546
|-1801.74
|17155.88
|237
|2007.01.30 10:30
|buy
|119
|1.70
|1.9696
|1.9596
|1.9746
|238
|2007.01.31 09:48
|s/l
|119
|1.70
|1.9596
|1.9596
|1.9746
|-1702.12
|15453.75
|239
|2007.01.31 09:48
|sell
|120
|1.50
|1.9589
|1.9689
|1.9539
|240
|2007.01.31 10:36
|t/p
|120
|1.50
|1.9539
|1.9689
|1.9539
|750.00
|16203.75
|241
|2007.01.31 10:36
|sell
|121
|1.60
|1.9535
|1.9635
|1.9485
|242
|2007.01.31 15:53
|t/p
|121
|1.60
|1.9485
|1.9635
|1.9485
|800.00
|17003.75
|243
|2007.02.01 00:59
|buy
|122
|1.70
|1.9647
|1.9547
|1.9697
|244
|2007.02.01 15:21
|t/p
|122
|1.70
|1.9697
|1.9547
|1.9697
|850.00
|17853.75
|245
|2007.02.02 10:42
|sell
|123
|1.70
|1.9651
|1.9751
|1.9601
|246
|2007.02.05 11:42
|t/p
|123
|1.70
|1.9601
|1.9751
|1.9601
|848.36
|18702.11
|247
|2007.02.05 11:42
|sell
|124
|1.80
|1.9597
|1.9697
|1.9547
|248
|2007.02.05 15:21
|t/p
|124
|1.80
|1.9547
|1.9697
|1.9547
|900.00
|19602.11
|249
|2007.02.06 03:30
|buy
|125
|1.90
|1.9621
|1.9521
|1.9671
|250
|2007.02.06 12:21
|t/p
|125
|1.90
|1.9671
|1.9521
|1.9671
|950.00
|20552.11
|251
|2007.02.07 00:10
|buy
|126
|2.00
|1.9716
|1.9616
|1.9766
|252
|2007.02.08 14:18
|s/l
|126
|2.00
|1.9616
|1.9616
|1.9766
|-2007.50
|18544.61
|253
|2007.02.09 10:02
|sell
|127
|1.80
|1.9499
|1.9599
|1.9449
|254
|2007.02.12 12:18
|t/p
|127
|1.80
|1.9449
|1.9599
|1.9449
|898.26
|19442.87
|255
|2007.02.13 00:34
|sell
|128
|1.90
|1.9465
|1.9565
|1.9415
|256
|2007.02.13 11:44
|t/p
|128
|1.90
|1.9415
|1.9565
|1.9415
|950.00
|20392.87
|257
|2007.02.14 00:01
|buy
|129
|2.00
|1.9475
|1.9375
|1.9525
|258
|2007.02.14 10:10
|t/p
|129
|2.00
|1.9525
|1.9375
|1.9525
|1000.00
|21392.87
|259
|2007.02.14 10:10
|buy
|130
|2.10
|1.9531
|1.9431
|1.9581
|260
|2007.02.14 15:57
|t/p
|130
|2.10
|1.9581
|1.9431
|1.9581
|1050.00
|22442.87
|261
|2007.02.15 00:32
|buy
|131
|2.20
|1.9633
|1.9533
|1.9683
|262
|2007.02.15 17:51
|s/l
|131
|2.20
|1.9533
|1.9533
|1.9683
|-2200.00
|20242.87
|263
|2007.02.16 00:34
|sell
|132
|2.00
|1.9519
|1.9619
|1.9469
|264
|2007.02.19 12:21
|t/p
|132
|2.00
|1.9469
|1.9619
|1.9469
|998.07
|21240.94
|265
|2007.02.20 09:00
|buy
|133
|2.10
|1.9535
|1.9435
|1.9585
|266
|2007.02.21 10:01
|t/p
|133
|2.10
|1.9585
|1.9435
|1.9585
|1047.38
|22288.32
|267
|2007.02.21 10:01
|buy
|134
|2.20
|1.9592
|1.9492
|1.9642
|268
|2007.02.21 12:03
|s/l
|134
|2.20
|1.9492
|1.9492
|1.9642
|-2200.00
|20088.32
|269
|2007.02.22 10:31
|sell
|135
|2.00
|1.9473
|1.9573
|1.9423
|270
|2007.02.22 18:22
|s/l
|135
|2.00
|1.9573
|1.9573
|1.9423
|-2000.00
|18088.32