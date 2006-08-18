|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.08.16 00:00 - 2007.02.23 00:00 (2006.08.16 - 2007.02.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|AccountIsMini=true; MoneyManagement=true; TradeSizePercent=10; Lots=0.1; MaxLots=100; Expert_Name="---- DIN_KusKus_EA_v2.4 ----"; sw="--Switches--"; sw1=" 0 = OFF, 1 = ON"; useHeikenAshi=1; useBBStop=1; useFish=1; useCurrentCandle=1; useDamianiFilter=1; useTrendEntry=0; useNinaEMA=1; useStepMA=1; useHeikenAshiExit=0; useBBStopExit=0; useFishExit=1; useTrendExit=1; useStepMAExit=0; bb="--BBandsStop settings--"; Length=20; Deviation=2; MoneyRisk=1; fi="--Fisher settings--"; RangePeriods=35; PriceSmoothing=0.3; IndexSmoothing=0.3; ha="--Heiken_Ashi_Ma settings--"; MaMethod=1; MaPeriod=15; s5="--Damiani Filter settings--"; Viscosity=13; Sedimentation=50; Threshold_level=1.3; lag_supressor=true; stm="--StepMA_Stoch settings--"; PeriodWATR=7; Kwatr=0.7; em="--EMA setting for entry--"; EntryMA_Period=50; scc="--CurrentCandle settings--"; Breakout=2; st1="--Signal_TimeFrame--"; st2=" 30 or 60 minute"; Signal_TimeFrame=30; dstr0="--Trend Method--"; dstr1=" 0 = None"; dstr2=" 1 = MACD"; dstr3=" 2 = HMA"; Price=0;
|Bars in test
|54361
|Ticks modelled
|702076
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|22683.16
|Gross profit
|59977.06
|Gross loss
|-37293.90
|Profit factor
|1.61
|Expected payoff
|252.04
|Absolute drawdown
|1065.11
|Maximal drawdown
|7600.00 (18.87%)
|Relative drawdown
|30.92% (4000.09)
|Total trades
|90
|Short positions (won %)
|42 (71.43%)
|Long positions (won %)
|48 (75.00%)
|Profit trades (% of total)
|66 (73.33%)
|Loss trades (% of total)
|24 (26.67%)
|Largest
|profit trade
|1895.25
|loss trade
|-4000.00
|Average
|profit trade
|908.74
|loss trade
|-1553.91
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (10930.90)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-7600.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|10930.90 (14)
|consecutive loss (count of losses)
|-7600.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.18 00:39
|sell
|1
|1.00
|1.8851
|1.8951
|1.8801
|2
|2006.08.18 14:28
|t/p
|1
|1.00
|1.8801
|1.8951
|1.8801
|500.00
|10500.00
|3
|2006.08.21 09:05
|buy
|2
|1.00
|1.8864
|1.8764
|1.8914
|4
|2006.08.21 10:42
|t/p
|2
|1.00
|1.8914
|1.8764
|1.8914
|500.00
|11000.00
|5
|2006.08.21 10:42
|buy
|3
|1.10
|1.8923
|1.8823
|1.8973
|6
|2006.08.21 15:13
|t/p
|3
|1.10
|1.8973
|1.8823
|1.8973
|550.00
|11550.00
|7
|2006.08.23 11:03
|buy
|4
|1.10
|1.8931
|1.8831
|1.8981
|8
|2006.08.23 17:00
|t/p
|4
|1.10
|1.8981
|1.8831
|1.8981
|550.00
|12100.00
|9
|2006.08.24 11:00
|sell
|5
|1.20
|1.8867
|1.8967
|1.8817
|10
|2006.08.24 12:30
|close
|5
|1.20
|1.8928
|1.8967
|1.8817
|-732.00
|11368.00
|11
|2006.08.25 00:00
|sell
|6
|1.10
|1.8867
|1.8967
|1.8817
|12
|2006.08.28 08:00
|close
|6
|1.10
|1.8915
|1.8967
|1.8817
|-529.06
|10838.94
|13
|2006.08.28 09:08
|buy
|7
|1.00
|1.8915
|1.8815
|1.8965
|14
|2006.08.28 16:47
|t/p
|7
|1.00
|1.8965
|1.8815
|1.8965
|500.00
|11338.94
|15
|2006.08.29 10:50
|buy
|8
|1.10
|1.9008
|1.8908
|1.9058
|16
|2006.08.29 18:44
|s/l
|8
|1.10
|1.8908
|1.8908
|1.9058
|-1100.00
|10238.94
|17
|2006.08.30 11:02
|buy
|9
|1.00
|1.9015
|1.8915
|1.9065
|18
|2006.08.31 09:22
|t/p
|9
|1.00
|1.9065
|1.8915
|1.9065
|496.25
|10735.19
|19
|2006.09.04 00:35
|buy
|10
|1.00
|1.9066
|1.8966
|1.9116
|20
|2006.09.05 11:36
|s/l
|10
|1.00
|1.8966
|1.8966
|1.9116
|-1001.25
|9733.94
|21
|2006.09.05 11:36
|sell
|11
|0.90
|1.8964
|1.9064
|1.8914
|22
|2006.09.06 11:34
|t/p
|11
|0.90
|1.8914
|1.9064
|1.8914
|449.13
|10183.07
|23
|2006.09.07 11:55
|sell
|12
|1.00
|1.8820
|1.8920
|1.8770
|24
|2006.09.07 14:06
|t/p
|12
|1.00
|1.8770
|1.8920
|1.8770
|500.00
|10683.07
|25
|2006.09.12 03:13
|buy
|13
|1.00
|1.8677
|1.8577
|1.8727
|26
|2006.09.12 11:40
|t/p
|13
|1.00
|1.8727
|1.8577
|1.8727
|500.00
|11183.07
|27
|2006.09.14 00:12
|buy
|14
|1.10
|1.8773
|1.8673
|1.8823
|28
|2006.09.14 13:13
|t/p
|14
|1.10
|1.8823
|1.8673
|1.8823
|550.00
|11733.07
|29
|2006.09.18 00:33
|sell
|15
|1.10
|1.8774
|1.8874
|1.8724
|30
|2006.09.19 04:00
|close
|15
|1.10
|1.8814
|1.8874
|1.8724
|-441.06
|11292.01
|31
|2006.09.21 00:43
|buy
|16
|1.10
|1.8883
|1.8783
|1.8933
|32
|2006.09.21 08:43
|t/p
|16
|1.10
|1.8933
|1.8783
|1.8933
|550.00
|11842.01
|33
|2006.09.22 00:04
|buy
|17
|1.10
|1.9028
|1.8928
|1.9078
|34
|2006.09.27 09:09
|s/l
|17
|1.10
|1.8928
|1.8928
|1.9078
|-1104.12
|10737.88
|35
|2006.09.27 11:00
|sell
|18
|1.00
|1.8906
|1.9006
|1.8856
|36
|2006.09.28 09:17
|t/p
|18
|1.00
|1.8856
|1.9006
|1.8856
|497.10
|11234.98
|37
|2006.09.28 09:17
|sell
|19
|1.10
|1.8849
|1.8949
|1.8799
|38
|2006.09.28 11:25
|t/p
|19
|1.10
|1.8799
|1.8949
|1.8799
|550.00
|11784.98
|39
|2006.09.28 11:25
|sell
|20
|1.10
|1.8795
|1.8895
|1.8745
|40
|2006.09.28 17:23
|t/p
|20
|1.10
|1.8745
|1.8895
|1.8745
|550.00
|12334.98
|41
|2006.09.29 10:00
|sell
|21
|1.20
|1.8706
|1.8806
|1.8656
|42
|2006.09.29 15:38
|t/p
|21
|1.20
|1.8656
|1.8806
|1.8656
|600.00
|12934.98
|43
|2006.10.02 11:30
|sell
|22
|1.20
|1.8704
|1.8804
|1.8654
|44
|2006.10.02 16:45
|s/l
|22
|1.20
|1.8804
|1.8804
|1.8654
|-1200.00
|11734.98
|45
|2006.10.04 02:00
|sell
|23
|1.10
|1.8856
|1.8956
|1.8806
|46
|2006.10.04 13:31
|t/p
|23
|1.10
|1.8806
|1.8956
|1.8806
|550.00
|12284.98
|47
|2006.10.06 10:30
|sell
|24
|1.20
|1.8742
|1.8842
|1.8692
|48
|2006.10.06 15:30
|s/l
|24
|1.20
|1.8842
|1.8842
|1.8692
|-1200.00
|11084.98
|49
|2006.10.10 09:33
|buy
|25
|1.10
|1.8696
|1.8596
|1.8746
|50
|2006.10.10 11:30
|close
|25
|1.10
|1.8628
|1.8596
|1.8746
|-748.00
|10336.98
|51
|2006.10.10 11:30
|sell
|26
|1.00
|1.8618
|1.8718
|1.8568
|52
|2006.10.10 14:15
|t/p
|26
|1.00
|1.8568
|1.8718
|1.8568
|500.00
|10836.98
|53
|2006.10.12 00:05
|sell
|27
|1.00
|1.8532
|1.8632
|1.8482
|54
|2006.10.13 09:56
|s/l
|27
|1.00
|1.8632
|1.8632
|1.8482
|-1000.97
|9836.02
|55
|2006.10.13 09:56
|buy
|28
|0.90
|1.8632
|1.8532
|1.8682
|56
|2006.10.16 03:55
|s/l
|28
|0.90
|1.8532
|1.8532
|1.8682
|-901.12
|8934.89
|57
|2006.10.16 11:06
|buy
|29
|0.80
|1.8603
|1.8503
|1.8653
|58
|2006.10.17 11:31
|t/p
|29
|0.80
|1.8653
|1.8503
|1.8653
|399.00
|9333.89
|59
|2006.10.23 10:30
|sell
|30
|0.90
|1.8778
|1.8878
|1.8728
|60
|2006.10.23 13:18
|t/p
|30
|0.90
|1.8728
|1.8878
|1.8728
|450.00
|9783.89
|61
|2006.10.24 10:21
|sell
|31
|0.90
|1.8699
|1.8799
|1.8649
|62
|2006.10.25 00:00
|close
|31
|0.90
|1.8732
|1.8799
|1.8649
|-297.87
|9486.02
|63
|2006.10.25 11:39
|buy
|32
|0.90
|1.8771
|1.8671
|1.8821
|64
|2006.10.26 09:59
|t/p
|32
|0.90
|1.8821
|1.8671
|1.8821
|446.63
|9932.65
|65
|2006.10.26 11:12
|buy
|33
|0.90
|1.8848
|1.8748
|1.8898
|66
|2006.10.26 19:23
|t/p
|33
|0.90
|1.8898
|1.8748
|1.8898
|450.00
|10382.65
|67
|2006.10.27 00:21
|buy
|34
|1.00
|1.8914
|1.8814
|1.8964
|68
|2006.10.27 15:31
|t/p
|34
|1.00
|1.8964
|1.8814
|1.8964
|500.00
|10882.65
|69
|2006.10.31 01:45
|sell
|35
|1.00
|1.8995
|1.9095
|1.8945
|70
|2006.10.31 11:30
|close
|35
|1.00
|1.9016
|1.9095
|1.8945
|-210.00
|10672.65
|71
|2006.11.02 01:40
|sell
|36
|1.00
|1.9071
|1.9171
|1.9021
|72
|2006.11.03 15:31
|t/p
|36
|1.00
|1.9021
|1.9171
|1.9021
|499.03
|11171.68
|73
|2006.11.07 09:15
|buy
|37
|1.10
|1.9047
|1.8947
|1.9097
|74
|2006.11.07 16:32
|t/p
|37
|1.10
|1.9097
|1.8947
|1.9097
|550.00
|11721.68
|75
|2006.11.08 11:30
|buy
|38
|1.10
|1.9096
|1.8996
|1.9146
|76
|2006.11.09 00:00
|close
|38
|1.10
|1.9056
|1.8996
|1.9146
|-444.12
|11277.56
|77
|2006.11.09 03:49
|sell
|39
|1.10
|1.9038
|1.9138
|1.8988
|78
|2006.11.09 15:42
|t/p
|39
|1.10
|1.8988
|1.9138
|1.8988
|550.00
|11827.56
|79
|2006.11.10 10:30
|buy
|40
|1.10
|1.9124
|1.9024
|1.9174
|80
|2006.11.10 12:45
|t/p
|40
|1.10
|1.9174
|1.9024
|1.9174
|550.00
|12377.56
|81
|2006.11.13 11:30
|sell
|41
|1.20
|1.9105
|1.9205
|1.9055
|82
|2006.11.13 13:36
|t/p
|41
|1.20
|1.9055
|1.9205
|1.9055
|600.00
|12977.56
|83
|2006.11.16 11:00
|sell
|42
|1.20
|1.8855
|1.8955
|1.8805
|84
|2006.11.17 17:06
|s/l
|42
|1.20
|1.8955
|1.8955
|1.8805
|-1201.16
|11776.40
|85
|2006.11.21 11:38
|buy
|43
|1.10
|1.8992
|1.8892
|1.9042
|86
|2006.11.22 09:41
|t/p
|43
|1.10
|1.9042
|1.8892
|1.9042
|548.63
|12325.02
|87
|2006.11.22 09:41
|buy
|44
|1.20
|1.9047
|1.8947
|1.9097
|88
|2006.11.22 14:23
|t/p
|44
|1.20
|1.9097
|1.8947
|1.9097
|600.00
|12925.02
|89
|2006.11.24 09:19
|buy
|45
|1.20
|1.9175
|1.9075
|1.9225
|90
|2006.11.24 10:25
|t/p
|45
|1.20
|1.9225
|1.9075
|1.9225
|600.00
|13525.02
|91
|2006.11.24 10:25
|buy
|46
|1.30
|1.9229
|1.9129
|1.9279
|92
|2006.11.24 10:33
|t/p
|46
|1.30
|1.9279
|1.9129
|1.9279
|650.00
|14175.02
|93
|2006.11.24 10:33
|buy
|47
|1.40
|1.9283
|1.9183
|1.9333
|94
|2006.11.24 10:48
|t/p
|47
|1.40
|1.9333
|1.9183
|1.9333
|700.00
|14875.02
|95
|2006.11.24 10:48
|buy
|48
|1.40
|1.9339
|1.9239
|1.9389
|96
|2006.11.27 00:00
|t/p
|48
|1.40
|1.9389
|1.9239
|1.9389
|698.25
|15573.28
|97
|2006.11.27 00:33
|buy
|49
|1.50
|1.9401
|1.9301
|1.9451
|98
|2006.11.28 10:06
|t/p
|49
|1.50
|1.9451
|1.9301
|1.9451
|748.13
|16321.40
|99
|2006.11.28 10:06
|buy
|50
|1.60
|1.9456
|1.9356
|1.9506
|100
|2006.11.28 20:16
|t/p
|50
|1.60
|1.9506
|1.9356
|1.9506
|800.00
|17121.40
|101
|2006.11.29 00:04
|buy
|51
|1.70
|1.9523
|1.9423
|1.9573
|102
|2006.11.30 11:25
|t/p
|51
|1.70
|1.9573
|1.9423
|1.9573
|843.63
|17965.03
|103
|2006.11.30 11:25
|buy
|52
|1.70
|1.9582
|1.9482
|1.9632
|104
|2006.11.30 17:31
|t/p
|52
|1.70
|1.9632
|1.9482
|1.9632
|850.00
|18815.03
|105
|2006.12.05 11:00
|sell
|53
|1.80
|1.9769
|1.9869
|1.9719
|106
|2006.12.05 17:11
|t/p
|53
|1.80
|1.9719
|1.9869
|1.9719
|900.00
|19715.03
|107
|2006.12.06 10:32
|sell
|54
|1.90
|1.9711
|1.9811
|1.9661
|108
|2006.12.06 11:31
|t/p
|54
|1.90
|1.9661
|1.9811
|1.9661
|950.00
|20665.03
|109
|2006.12.06 11:31
|sell
|55
|2.00
|1.9656
|1.9756
|1.9606
|110
|2006.12.08 09:37
|t/p
|55
|2.00
|1.9606
|1.9756
|1.9606
|992.27
|21657.30
|111
|2006.12.11 00:00
|sell
|56
|2.10
|1.9520
|1.9620
|1.9470
|112
|2006.12.11 04:19
|t/p
|56
|2.10
|1.9470
|1.9620
|1.9470
|1050.00
|22707.30
|113
|2006.12.13 00:30
|buy
|57
|2.20
|1.9710
|1.9610
|1.9760
|114
|2006.12.13 16:36
|s/l
|57
|2.20
|1.9610
|1.9610
|1.9760
|-2200.00
|20507.30
|115
|2006.12.14 11:35
|buy
|58
|2.00
|1.9679
|1.9579
|1.9729
|116
|2006.12.14 13:30
|close
|58
|2.00
|1.9656
|1.9579
|1.9729
|-460.00
|20047.30
|117
|2006.12.15 00:10
|sell
|59
|2.00
|1.9600
|1.9700
|1.9550
|118
|2006.12.15 17:03
|t/p
|59
|2.00
|1.9550
|1.9700
|1.9550
|1000.00
|21047.30
|119
|2006.12.19 10:30
|buy
|60
|2.10
|1.9583
|1.9483
|1.9633
|120
|2006.12.19 11:00
|t/p
|60
|2.10
|1.9633
|1.9483
|1.9633
|1050.00
|22097.30
|121
|2006.12.19 11:00
|buy
|61
|2.20
|1.9639
|1.9539
|1.9689
|122
|2006.12.19 20:32
|t/p
|61
|2.20
|1.9689
|1.9539
|1.9689
|1100.00
|23197.30
|123
|2006.12.21 00:06
|sell
|62
|2.30
|1.9641
|1.9741
|1.9591
|124
|2006.12.21 15:37
|t/p
|62
|2.30
|1.9591
|1.9741
|1.9591
|1150.00
|24347.30
|125
|2006.12.26 09:07
|sell
|63
|2.40
|1.9585
|1.9685
|1.9535
|126
|2006.12.26 19:35
|t/p
|63
|2.40
|1.9535
|1.9685
|1.9535
|1200.00
|25547.30
|127
|2006.12.27 09:13
|buy
|64
|2.50
|1.9614
|1.9514
|1.9664
|128
|2006.12.28 15:36
|t/p
|64
|2.50
|1.9664
|1.9514
|1.9664
|1240.63
|26787.92
|129
|2006.12.29 10:00
|buy
|65
|2.60
|1.9654
|1.9554
|1.9704
|130
|2007.01.02 10:26
|t/p
|65
|2.60
|1.9704
|1.9554
|1.9704
|1293.50
|28081.43
|131
|2007.01.02 10:26
|buy
|66
|2.80
|1.9711
|1.9611
|1.9761
|132
|2007.01.03 13:44
|s/l
|66
|2.80
|1.9611
|1.9611
|1.9761
|-2803.50
|25277.93
|133
|2007.01.04 11:18
|sell
|67
|2.50
|1.9408
|1.9508
|1.9358
|134
|2007.01.05 06:20
|t/p
|67
|2.50
|1.9358
|1.9508
|1.9358
|1247.59
|26525.51
|135
|2007.01.10 03:01
|sell
|68
|2.60
|1.9354
|1.9454
|1.9304
|136
|2007.01.11 14:00
|s/l
|68
|2.60
|1.9454
|1.9454
|1.9304
|-2607.53
|23917.98
|137
|2007.01.16 09:06
|buy
|69
|2.30
|1.9663
|1.9563
|1.9713
|138
|2007.01.17 17:53
|t/p
|69
|2.30
|1.9713
|1.9563
|1.9713
|1147.13
|25065.10
|139
|2007.01.23 00:01
|buy
|70
|2.50
|1.9767
|1.9667
|1.9817
|140
|2007.01.23 09:42
|t/p
|70
|2.50
|1.9817
|1.9667
|1.9817
|1250.00
|26315.10
|141
|2007.01.23 10:52
|buy
|71
|2.60
|1.9829
|1.9729
|1.9879
|142
|2007.01.23 14:01
|t/p
|71
|2.60
|1.9879
|1.9729
|1.9879
|1300.00
|27615.10
|143
|2007.01.24 09:30
|sell
|72
|2.70
|1.9761
|1.9861
|1.9711
|144
|2007.01.24 11:30
|t/p
|72
|2.70
|1.9711
|1.9861
|1.9711
|1350.00
|28965.10
|145
|2007.01.24 11:30
|sell
|73
|2.80
|1.9695
|1.9795
|1.9645
|146
|2007.01.25 21:32
|t/p
|73
|2.80
|1.9645
|1.9795
|1.9645
|1391.89
|30356.99
|147
|2007.01.26 00:33
|sell
|74
|3.00
|1.9639
|1.9739
|1.9589
|148
|2007.01.26 13:38
|t/p
|74
|3.00
|1.9589
|1.9739
|1.9589
|1500.00
|31856.99
|149
|2007.01.30 02:12
|buy
|75
|3.10
|1.9620
|1.9520
|1.9670
|150
|2007.01.30 09:45
|t/p
|75
|3.10
|1.9670
|1.9520
|1.9670
|1550.00
|33406.99
|151
|2007.01.30 10:00
|buy
|76
|3.30
|1.9672
|1.9572
|1.9722
|152
|2007.01.31 09:54
|s/l
|76
|3.30
|1.9572
|1.9572
|1.9722
|-3304.12
|30102.86
|153
|2007.01.31 10:00
|sell
|77
|3.00
|1.9571
|1.9671
|1.9521
|154
|2007.01.31 11:35
|t/p
|77
|3.00
|1.9521
|1.9671
|1.9521
|1500.00
|31602.86
|155
|2007.01.31 11:35
|sell
|78
|3.10
|1.9517
|1.9617
|1.9467
|156
|2007.01.31 18:08
|s/l
|78
|3.10
|1.9617
|1.9617
|1.9467
|-3100.00
|28502.86
|157
|2007.02.01 00:59
|buy
|79
|2.80
|1.9647
|1.9547
|1.9697
|158
|2007.02.01 15:21
|t/p
|79
|2.80
|1.9697
|1.9547
|1.9697
|1400.00
|29902.86
|159
|2007.02.05 00:04
|sell
|80
|2.90
|1.9662
|1.9762
|1.9612
|160
|2007.02.05 11:39
|t/p
|80
|2.90
|1.9612
|1.9762
|1.9612
|1450.00
|31352.86
|161
|2007.02.05 11:39
|sell
|81
|3.10
|1.9608
|1.9708
|1.9558
|162
|2007.02.05 14:20
|t/p
|81
|3.10
|1.9558
|1.9708
|1.9558
|1550.00
|32902.86
|163
|2007.02.06 11:48
|buy
|82
|3.20
|1.9631
|1.9531
|1.9681
|164
|2007.02.06 13:37
|t/p
|82
|3.20
|1.9681
|1.9531
|1.9681
|1600.00
|34502.86
|165
|2007.02.08 10:05
|sell
|83
|3.40
|1.9683
|1.9783
|1.9633
|166
|2007.02.08 14:13
|t/p
|83
|3.40
|1.9633
|1.9783
|1.9633
|1700.00
|36202.86
|167
|2007.02.09 10:02
|sell
|84
|3.60
|1.9499
|1.9599
|1.9449
|168
|2007.02.12 12:18
|t/p
|84
|3.60
|1.9449
|1.9599
|1.9449
|1796.52
|37999.39
|169
|2007.02.13 10:35
|buy
|85
|3.70
|1.9500
|1.9400
|1.9550
|170
|2007.02.13 12:30
|close
|85
|3.70
|1.9416
|1.9400
|1.9550
|-3108.00
|34891.39
|171
|2007.02.14 10:31
|buy
|86
|3.40
|1.9520
|1.9420
|1.9570
|172
|2007.02.14 15:31
|t/p
|86
|3.40
|1.9570
|1.9420
|1.9570
|1700.00
|36591.39
|173
|2007.02.16 11:47
|sell
|87
|3.60
|1.9491
|1.9591
|1.9441
|174
|2007.02.19 12:31
|t/p
|87
|3.60
|1.9441
|1.9591
|1.9441
|1796.52
|38387.91
|175
|2007.02.20 09:00
|buy
|88
|3.80
|1.9535
|1.9435
|1.9585
|176
|2007.02.21 10:01
|t/p
|88
|3.80
|1.9585
|1.9435
|1.9585
|1895.25
|40283.16
|177
|2007.02.21 10:01
|buy
|89
|4.00
|1.9592
|1.9492
|1.9642
|178
|2007.02.21 12:03
|s/l
|89
|4.00
|1.9492
|1.9492
|1.9642
|-4000.00
|36283.16
|179
|2007.02.22 10:31
|sell
|90
|3.60
|1.9473
|1.9573
|1.9423
|180
|2007.02.22 18:22
|s/l
|90
|3.60
|1.9573
|1.9573
|1.9423
|-3600.00
|32683.16