FXDD

Account: 476506 Name: bertbin4 Currency: USD 2007 February 28, 03:48
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
69819922007.02.26 19:01sell0.10eurjpy158.89158.51158.052007.02.27 09:53158.050.000.00-1.1969.99
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
69819912007.02.26 19:01sell0.10eurjpy158.89158.89158.192007.02.27 09:03158.190.000.00-1.1958.27
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
69819902007.02.26 19:01sell0.10eurjpy158.89159.69158.332007.02.27 08:58158.330.000.00-1.1946.58
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
69601952007.02.26 06:15sell0.10usdchf1.23051.22311.21492007.02.27 22:091.21490.000.00-1.02128.41
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
69601942007.02.26 06:15sell0.10usdchf1.23051.23051.21752007.02.27 21:411.21750.000.00-1.02106.78
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
69601932007.02.26 06:15sell0.10usdchf1.23051.23851.22012007.02.27 19:011.22010.000.00-1.0285.24
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
69544632007.02.23 22:31buy0.10usdjpy121.06120.22121.562007.02.27 08:20120.220.000.002.42-69.87
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
69544582007.02.23 22:31buy0.10usdjpy121.06120.22121.482007.02.27 08:20120.220.000.002.42-69.87
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
69544482007.02.23 22:31buy0.10usdjpy121.06120.22121.402007.02.27 08:20120.220.000.002.42-69.87
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
69337882007.02.23 05:45buy0.10eurjpy159.49158.69160.332007.02.26 10:35158.940.000.001.02-45.59
 20061124Mode3_ThirdTrade
69337862007.02.23 05:45buy0.10eurjpy159.49158.69160.192007.02.26 10:35158.930.000.001.02-46.42
 20061123Mode3_SecondTrade
69337852007.02.23 05:45buy0.10eurjpy159.49158.69160.052007.02.26 11:00158.690.000.001.02-66.34
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
  0.00 0.00 3.69 127.31
Closed P/L: 131.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
70298382007.02.28 00:15sell0.10usdchf1.21771.22571.2073 1.21920.000.000.00-12.30
 20061122Mode3_FirstTrade
70298392007.02.28 00:15sell0.10usdchf1.21771.22571.2047 1.21920.000.000.00-12.30
 20061123Mode3_SecondTrade
70298402007.02.28 00:15sell0.10usdchf1.21771.22571.2021 1.21920.000.000.00-12.30
 20061124Mode3_ThirdTrade
70319472007.02.28 02:30sell0.10eurjpy156.64157.44156.08 156.800.000.000.00-13.49
 20061122Mode3_FirstTrade
70319502007.02.28 02:30sell0.10eurjpy156.64157.44155.94 156.800.000.000.00-13.49
 20061123Mode3_SecondTrade
70319522007.02.28 02:30sell0.10eurjpy156.64157.44155.80 156.800.000.000.00-13.49
 20061124Mode3_ThirdTrade
70345312007.02.28 03:45sell0.10gbpusd1.96291.97091.9541 1.96300.000.000.00-1.00
 20061122Mode3_FirstTrade
70345332007.02.28 03:45sell0.10gbpusd1.96291.97091.9519 1.96300.000.000.00-1.00
 20061123Mode3_SecondTrade
70345352007.02.28 03:45sell0.10gbpusd1.96291.97091.9497 1.96300.000.000.00-1.00
 20061124Mode3_ThirdTrade
  0.00 0.00 0.00 -80.37
 Floating P/L: -80.37
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 131.00 Floating P/L: -80.37 Margin: 642.93
Balance: 7 476.02 Equity: 7 395.65 Free Margin: 6 752.72