FXDD
|Account: 476506
|Name: bertbin4
|Currency: USD
|2007 February 28, 03:48
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6981992
|2007.02.26 19:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.89
|158.51
|158.05
|2007.02.27 09:53
|158.05
|0.00
|0.00
|-1.19
|69.99
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|6981991
|2007.02.26 19:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.89
|158.89
|158.19
|2007.02.27 09:03
|158.19
|0.00
|0.00
|-1.19
|58.27
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|6981990
|2007.02.26 19:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.89
|159.69
|158.33
|2007.02.27 08:58
|158.33
|0.00
|0.00
|-1.19
|46.58
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|6960195
|2007.02.26 06:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2305
|1.2231
|1.2149
|2007.02.27 22:09
|1.2149
|0.00
|0.00
|-1.02
|128.41
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|6960194
|2007.02.26 06:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2305
|1.2305
|1.2175
|2007.02.27 21:41
|1.2175
|0.00
|0.00
|-1.02
|106.78
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|6960193
|2007.02.26 06:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2305
|1.2385
|1.2201
|2007.02.27 19:01
|1.2201
|0.00
|0.00
|-1.02
|85.24
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|6954463
|2007.02.23 22:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.06
|120.22
|121.56
|2007.02.27 08:20
|120.22
|0.00
|0.00
|2.42
|-69.87
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|6954458
|2007.02.23 22:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.06
|120.22
|121.48
|2007.02.27 08:20
|120.22
|0.00
|0.00
|2.42
|-69.87
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|6954448
|2007.02.23 22:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.06
|120.22
|121.40
|2007.02.27 08:20
|120.22
|0.00
|0.00
|2.42
|-69.87
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|6933788
|2007.02.23 05:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|159.49
|158.69
|160.33
|2007.02.26 10:35
|158.94
|0.00
|0.00
|1.02
|-45.59
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|6933786
|2007.02.23 05:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|159.49
|158.69
|160.19
|2007.02.26 10:35
|158.93
|0.00
|0.00
|1.02
|-46.42
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|6933785
|2007.02.23 05:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|159.49
|158.69
|160.05
|2007.02.26 11:00
|158.69
|0.00
|0.00
|1.02
|-66.34
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|
|0.00
|0.00
|3.69
|127.31
|Closed P/L:
|131.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7029838
|2007.02.28 00:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2177
|1.2257
|1.2073
|
|1.2192
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.30
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|7029839
|2007.02.28 00:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2177
|1.2257
|1.2047
|
|1.2192
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.30
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|7029840
|2007.02.28 00:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2177
|1.2257
|1.2021
|
|1.2192
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.30
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|7031947
|2007.02.28 02:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.64
|157.44
|156.08
|
|156.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.49
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|7031950
|2007.02.28 02:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.64
|157.44
|155.94
|
|156.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.49
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|7031952
|2007.02.28 02:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.64
|157.44
|155.80
|
|156.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.49
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|7034531
|2007.02.28 03:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9629
|1.9709
|1.9541
|
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|7034533
|2007.02.28 03:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9629
|1.9709
|1.9519
|
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|7034535
|2007.02.28 03:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9629
|1.9709
|1.9497
|
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.37
|
|Floating P/L:
|-80.37
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|131.00
|Floating P/L:
|-80.37
|Margin:
|642.93
|Balance:
|7 476.02
|Equity:
|7 395.65
|Free Margin:
|6 752.72