FXDD
|Account: 476506
|Name: bertbin4
|Currency: USD
|2007 February 23, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6933958
|2007.02.23 06:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3121
|1.3205
|1.3071
|2007.02.23 12:47
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|6933956
|2007.02.23 06:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3121
|1.3205
|1.3079
|2007.02.23 12:47
|1.3116
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|6933948
|2007.02.23 06:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3121
|1.3205
|1.3087
|2007.02.23 12:47
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|6928430
|2007.02.22 19:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.40
|121.19
|120.90
|2007.02.23 18:04
|121.19
|0.00
|0.00
|-1.42
|17.33
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|6928427
|2007.02.22 19:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.40
|121.40
|120.98
|2007.02.23 16:49
|120.98
|0.00
|0.00
|-1.42
|34.72
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|6928424
|2007.02.22 19:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.40
|122.24
|121.06
|2007.02.23 16:23
|121.06
|0.00
|0.00
|-1.42
|28.09
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|6921823
|2007.02.22 15:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2430
|1.2350
|1.2586
|2007.02.23 16:36
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.78
|-64.78
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|6921822
|2007.02.22 15:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2430
|1.2350
|1.2560
|2007.02.23 16:36
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.78
|-64.78
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|6921791
|2007.02.22 15:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2430
|1.2350
|1.2534
|2007.02.23 16:36
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.78
|-64.78
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|6908946
|2007.02.21 23:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.86
|159.66
|158.02
|2007.02.22 18:27
|159.42
|0.00
|0.00
|-3.54
|-46.15
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|6908944
|2007.02.21 23:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.86
|159.66
|158.16
|2007.02.22 18:27
|159.42
|0.00
|0.00
|-3.54
|-46.15
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|6908943
|2007.02.21 23:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.86
|159.66
|158.30
|2007.02.23 00:10
|159.66
|0.00
|0.00
|-4.76
|-65.78
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|6908213
|2007.02.21 21:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.94
|121.15
|121.44
|2007.02.22 16:55
|121.44
|0.00
|0.00
|3.79
|41.17
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|6908210
|2007.02.21 21:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.94
|120.94
|121.36
|2007.02.22 13:09
|121.36
|0.00
|0.00
|3.79
|34.61
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|6908208
|2007.02.21 21:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.94
|120.10
|121.28
|2007.02.22 12:40
|121.28
|0.00
|0.00
|3.79
|28.03
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|6877744
|2007.02.21 01:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.70
|157.70
|158.54
|2007.02.21 05:43
|157.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|6877743
|2007.02.21 01:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.70
|157.70
|158.40
|2007.02.21 05:43
|157.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|6877742
|2007.02.21 01:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.70
|156.90
|158.26
|2007.02.21 04:48
|158.26
|0.00
|0.00
|0.00
|46.51
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|6858148
|2007.02.20 08:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.91
|120.75
|119.41
|2007.02.21 11:33
|120.75
|0.00
|0.00
|-1.42
|-69.57
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|6858146
|2007.02.20 08:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.91
|120.75
|119.49
|2007.02.21 11:33
|120.75
|0.00
|0.00
|-1.42
|-69.57
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|6858140
|2007.02.20 08:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.91
|120.75
|119.57
|2007.02.21 11:33
|120.75
|0.00
|0.00
|-1.42
|-69.57
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|6851399
|2007.02.20 02:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9510
|1.9572
|1.9642
|2007.02.23 16:25
|1.9642
|0.00
|0.00
|-0.50
|132.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|6851396
|2007.02.20 02:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9510
|1.9510
|1.9620
|2007.02.23 15:06
|1.9620
|0.00
|0.00
|-0.50
|110.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|6851389
|2007.02.20 02:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9510
|1.9430
|1.9598
|2007.02.22 19:25
|1.9598
|0.00
|0.00
|-0.37
|88.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|6814000
|2007.02.16 12:16
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.77
|157.57
|155.93
|2007.02.19 10:40
|157.33
|0.00
|0.00
|-1.26
|-46.79
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|6813999
|2007.02.16 12:16
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.77
|157.57
|156.07
|2007.02.19 10:40
|157.34
|0.00
|0.00
|-1.26
|-47.63
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|6813995
|2007.02.16 12:16
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.77
|157.57
|156.21
|2007.02.20 03:00
|157.57
|0.00
|0.00
|-2.48
|-66.78
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|6807924
|2007.02.16 07:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.41
|119.62
|119.91
|2007.02.20 08:46
|119.91
|0.00
|0.00
|2.47
|41.70
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|6807921
|2007.02.16 07:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.41
|119.41
|119.83
|2007.02.20 08:44
|119.83
|0.00
|0.00
|2.47
|35.05
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|6807917
|2007.02.16 07:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.41
|118.57
|119.75
|2007.02.20 03:00
|119.75
|0.00
|0.00
|2.47
|28.39
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|6803169
|2007.02.16 00:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2345
|1.2425
|1.2189
|2007.02.22 09:38
|1.2425
|0.00
|0.00
|-6.00
|-64.39
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|6803168
|2007.02.16 00:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2345
|1.2425
|1.2215
|2007.02.22 09:38
|1.2425
|0.00
|0.00
|-6.00
|-64.39
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|6803166
|2007.02.16 00:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2345
|1.2425
|1.2241
|2007.02.22 09:38
|1.2425
|0.00
|0.00
|-6.00
|-64.39
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|
|0.00
|0.00
|-23.61
|-236.90
|Closed P/L:
|-260.51
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6933785
|2007.02.23 05:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|159.49
|158.69
|160.05
|
|159.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.04
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|6933786
|2007.02.23 05:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|159.49
|158.69
|160.19
|
|159.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.04
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|6933788
|2007.02.23 05:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|159.49
|158.69
|160.33
|
|159.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.04
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|6954448
|2007.02.23 22:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.06
|120.22
|121.40
|
|121.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.31
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|6954458
|2007.02.23 22:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.06
|120.22
|121.48
|
|121.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.31
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|6954463
|2007.02.23 22:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.06
|120.22
|121.56
|
|121.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.31
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.05
|
|Floating P/L:
|-52.05
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-260.51
|Floating P/L:
|-52.05
|Margin:
|346.81
|Balance:
|7 345.02
|Equity:
|7 292.97
|Free Margin:
|6 946.16