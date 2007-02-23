FXDD

Account: 476506 Name: bertbin4 Currency: USD 2007 February 23, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
69339582007.02.23 06:00sell0.10eurusd1.31211.32051.30712007.02.23 12:471.31170.000.000.004.00
 20061124Mode3_ThirdTrade
69339562007.02.23 06:00sell0.10eurusd1.31211.32051.30792007.02.23 12:471.31160.000.000.005.00
 20061123Mode3_SecondTrade
69339482007.02.23 06:00sell0.10eurusd1.31211.32051.30872007.02.23 12:471.31170.000.000.004.00
 20061122Mode3_FirstTrade
69284302007.02.22 19:15sell0.10usdjpy121.40121.19120.902007.02.23 18:04121.190.000.00-1.4217.33
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
69284272007.02.22 19:15sell0.10usdjpy121.40121.40120.982007.02.23 16:49120.980.000.00-1.4234.72
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
69284242007.02.22 19:15sell0.10usdjpy121.40122.24121.062007.02.23 16:23121.060.000.00-1.4228.09
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
69218232007.02.22 15:01buy0.10usdchf1.24301.23501.25862007.02.23 16:361.23500.000.000.78-64.78
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
69218222007.02.22 15:01buy0.10usdchf1.24301.23501.25602007.02.23 16:361.23500.000.000.78-64.78
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
69217912007.02.22 15:01buy0.10usdchf1.24301.23501.25342007.02.23 16:361.23500.000.000.78-64.78
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
69089462007.02.21 23:45sell0.10eurjpy158.86159.66158.022007.02.22 18:27159.420.000.00-3.54-46.15
 20061124Mode3_ThirdTrade
69089442007.02.21 23:45sell0.10eurjpy158.86159.66158.162007.02.22 18:27159.420.000.00-3.54-46.15
 20061123Mode3_SecondTrade
69089432007.02.21 23:45sell0.10eurjpy158.86159.66158.302007.02.23 00:10159.660.000.00-4.76-65.78
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
69082132007.02.21 21:16buy0.10usdjpy120.94121.15121.442007.02.22 16:55121.440.000.003.7941.17
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
69082102007.02.21 21:16buy0.10usdjpy120.94120.94121.362007.02.22 13:09121.360.000.003.7934.61
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
69082082007.02.21 21:16buy0.10usdjpy120.94120.10121.282007.02.22 12:40121.280.000.003.7928.03
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
68777442007.02.21 01:15buy0.10eurjpy157.70157.70158.542007.02.21 05:43157.700.000.000.000.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
68777432007.02.21 01:15buy0.10eurjpy157.70157.70158.402007.02.21 05:43157.700.000.000.000.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
68777422007.02.21 01:15buy0.10eurjpy157.70156.90158.262007.02.21 04:48158.260.000.000.0046.51
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
68581482007.02.20 08:46sell0.10usdjpy119.91120.75119.412007.02.21 11:33120.750.000.00-1.42-69.57
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
68581462007.02.20 08:46sell0.10usdjpy119.91120.75119.492007.02.21 11:33120.750.000.00-1.42-69.57
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
68581402007.02.20 08:46sell0.10usdjpy119.91120.75119.572007.02.21 11:33120.750.000.00-1.42-69.57
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
68513992007.02.20 02:30buy0.10gbpusd1.95101.95721.96422007.02.23 16:251.96420.000.00-0.50132.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
68513962007.02.20 02:30buy0.10gbpusd1.95101.95101.96202007.02.23 15:061.96200.000.00-0.50110.00
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
68513892007.02.20 02:30buy0.10gbpusd1.95101.94301.95982007.02.22 19:251.95980.000.00-0.3788.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
68140002007.02.16 12:16sell0.10eurjpy156.77157.57155.932007.02.19 10:40157.330.000.00-1.26-46.79
 20061124Mode3_ThirdTrade
68139992007.02.16 12:16sell0.10eurjpy156.77157.57156.072007.02.19 10:40157.340.000.00-1.26-47.63
 20061123Mode3_SecondTrade
68139952007.02.16 12:16sell0.10eurjpy156.77157.57156.212007.02.20 03:00157.570.000.00-2.48-66.78
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
68079242007.02.16 07:30buy0.10usdjpy119.41119.62119.912007.02.20 08:46119.910.000.002.4741.70
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
68079212007.02.16 07:30buy0.10usdjpy119.41119.41119.832007.02.20 08:44119.830.000.002.4735.05
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
68079172007.02.16 07:30buy0.10usdjpy119.41118.57119.752007.02.20 03:00119.750.000.002.4728.39
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
68031692007.02.16 00:15sell0.10usdchf1.23451.24251.21892007.02.22 09:381.24250.000.00-6.00-64.39
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
68031682007.02.16 00:15sell0.10usdchf1.23451.24251.22152007.02.22 09:381.24250.000.00-6.00-64.39
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
68031662007.02.16 00:15sell0.10usdchf1.23451.24251.22412007.02.22 09:381.24250.000.00-6.00-64.39
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
  0.00 0.00 -23.61 -236.90
Closed P/L: -260.51
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
69337852007.02.23 05:45buy0.10eurjpy159.49158.69160.05 159.320.000.000.00-14.04
 20061122Mode3_FirstTrade
69337862007.02.23 05:45buy0.10eurjpy159.49158.69160.19 159.320.000.000.00-14.04
 20061123Mode3_SecondTrade
69337882007.02.23 05:45buy0.10eurjpy159.49158.69160.33 159.320.000.000.00-14.04
 20061124Mode3_ThirdTrade
69544482007.02.23 22:31buy0.10usdjpy121.06120.22121.40 121.020.000.000.00-3.31
 20061122Mode3_FirstTrade
69544582007.02.23 22:31buy0.10usdjpy121.06120.22121.48 121.020.000.000.00-3.31
 20061123Mode3_SecondTrade
69544632007.02.23 22:31buy0.10usdjpy121.06120.22121.56 121.020.000.000.00-3.31
 20061124Mode3_ThirdTrade
  0.00 0.00 0.00 -52.05
 Floating P/L: -52.05
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -260.51 Floating P/L: -52.05 Margin: 346.81
Balance: 7 345.02 Equity: 7 292.97 Free Margin: 6 946.16