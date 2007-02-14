Interbank FX, LLC
|Account:
|Name:
|Currency: USD
|2007 February 14, 08:37
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|23641420
|2007.02.14 04:12
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9480
|1.9430
|1.9530
|2007.02.14 08:11
|1.9530
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|
|10000
|BUY[tp]
|23641425
|2007.02.14 00:00
|sell stop
|0.30
|gbpusd
|1.9432
|1.9482
|1.9382
|2007.02.14 04:12
|1.9476
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|23374516
|2007.02.13 09:30
|buy stop
|0.30
|gbpusd
|1.9525
|1.9475
|1.9575
|2007.02.13 23:00
|1.9464
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|23267512
|2007.02.13 05:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9497
|1.9447
|1.9547
|2007.02.13 09:30
|1.9447
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|
|10000
|BUY[sl]
|23267517
|2007.02.13 00:15
|sell stop
|0.20
|gbpusd
|1.9445
|1.9495
|1.9395
|2007.02.13 05:12
|1.9494
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|23220712
|2007.02.12 16:15
|sell stop
|0.20
|gbpusd
|1.9452
|1.9502
|1.9402
|2007.02.12 23:03
|1.9456
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|23220707
|2007.02.12 16:15
|buy stop
|0.20
|gbpusd
|1.9510
|1.9460
|1.9560
|2007.02.12 23:03
|1.9461
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|23149403
|2007.02.12 10:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9434
|1.9484
|1.9384
|2007.02.12 16:05
|1.9484
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|
|10000
|SELL[sl]
|23149395
|2007.02.12 10:00
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9492
|1.9442
|1.9542
|2007.02.12 10:18
|1.9444
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|23093364
|2007.02.12 08:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9516
|1.9566
|1.9466
|2007.02.12 09:47
|1.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|
|10000
|SELL[tp]
|23093360
|2007.02.12 06:15
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9581
|1.9531
|1.9631
|2007.02.12 08:10
|1.9513
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|22966528
|2007.02.09 10:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9493
|1.9443
|1.9543
|2007.02.12 06:01
|1.9543
|0.00
|0.00
|-0.12
|50.00
|
|10000
|BUY[tp]
|22966539
|2007.02.09 10:00
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9432
|1.9482
|1.9382
|2007.02.09 10:52
|1.9488
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|22934230
|2007.02.09 07:32
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9514
|1.9564
|1.9464
|2007.02.09 09:49
|1.9464
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|
|10000
|SELL[tp]
|22934027
|2007.02.09 07:30
|buy stop
|0.20
|gbpusd
|1.9597
|1.9547
|1.9647
|2007.02.09 07:33
|1.9513
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|22748302
|2007.02.08 16:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9595
|1.9545
|1.9645
|2007.02.09 07:29
|1.9545
|0.00
|0.00
|-0.12
|-50.00
|
|10000
|BUY[sl]
|22748316
|2007.02.08 15:45
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9522
|1.9572
|1.9472
|2007.02.08 16:23
|1.9591
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|22662404
|2007.02.08 12:20
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9607
|1.9657
|1.9557
|2007.02.08 15:34
|1.9557
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|
|10000
|SELL[tp]
|22662395
|2007.02.08 12:15
|buy stop
|0.20
|gbpusd
|1.9695
|1.9645
|1.9745
|2007.02.08 12:20
|1.9611
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|21903694
|2007.02.06 11:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9688
|1.9638
|1.9738
|2007.02.08 12:05
|1.9638
|0.00
|0.00
|-0.47
|-50.00
|
|10000
|BUY[sl]
|21903697
|2007.02.06 10:15
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9625
|1.9675
|1.9575
|2007.02.06 11:37
|1.9684
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|21576675
|2007.02.05 15:49
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9609
|1.9559
|1.9659
|2007.02.06 10:13
|1.9659
|0.00
|0.00
|-0.23
|100.00
|
|10000
|BUY[tp]
|21576681
|2007.02.05 15:30
|sell stop
|0.20
|gbpusd
|1.9553
|1.9603
|1.9503
|2007.02.05 15:49
|1.9605
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|21508606
|2007.02.05 13:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9537
|1.9587
|1.9487
|2007.02.05 15:22
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|
|10000
|SELL[sl]
|21508515
|2007.02.05 13:15
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9599
|1.9549
|1.9649
|2007.02.05 13:23
|1.9541
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|21420638
|2007.02.05 09:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9608
|1.9658
|1.9558
|2007.02.05 13:15
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|
|10000
|SELL[tp]
|21420580
|2007.02.05 09:30
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9663
|1.9613
|1.9713
|2007.02.05 09:39
|1.9613
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|21253225
|2007.02.02 14:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9672
|1.9722
|1.9622
|2007.02.05 09:30
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.04
|50.00
|
|10000
|SELL[tp]
|21253217
|2007.02.02 13:45
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9765
|1.9715
|1.9815
|2007.02.02 14:02
|1.9678
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|21187087
|2007.02.02 05:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9686
|1.9636
|1.9736
|2007.02.02 13:31
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|
|10000
|BUY[tp]
|21187090
|2007.02.02 00:15
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9644
|1.9694
|1.9594
|2007.02.02 05:18
|1.9682
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|21161503
|2007.02.01 17:00
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9656
|1.9706
|1.9606
|2007.02.01 23:00
|1.9671
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|21161500
|2007.02.01 17:00
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9709
|1.9659
|1.9759
|2007.02.01 23:00
|1.9676
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|21141505
|2007.02.01 15:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9732
|1.9682
|1.9782
|2007.02.01 16:48
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|
|10000
|BUY[sl]
|21141515
|2007.02.01 15:00
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9676
|1.9726
|1.9626
|2007.02.01 15:01
|1.9726
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|21073665
|2007.02.01 07:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9660
|1.9610
|1.9710
|2007.02.01 14:55
|1.9710
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|
|10000
|BUY[tp]
|21073687
|2007.02.01 00:00
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9607
|1.9657
|1.9557
|2007.02.01 07:50
|1.9658
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|21056500
|2007.01.31 19:30
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9579
|1.9629
|1.9529
|2007.01.31 23:00
|1.9642
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|21056495
|2007.01.31 19:30
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9688
|1.9638
|1.9738
|2007.01.31 23:00
|1.9647
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|21028195
|2007.01.31 16:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9611
|1.9561
|1.9661
|2007.01.31 19:18
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|
|10000
|BUY[tp]
|21034576
|2007.01.31 16:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.74
|120.79
|122.13
|2007.01.31 16:06
|120.79
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|
|12345
|[sl]
|21031904
|2007.01.31 15:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.11
|121.11
|122.13
|2007.02.02 14:07
|121.11
|0.00
|0.00
|5.51
|0.00
|
|12345
|[sl]
|21028206
|2007.01.31 15:45
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9534
|1.9584
|1.9484
|2007.01.31 16:08
|1.9610
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|21008191
|2007.01.31 14:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9529
|1.9479
|1.9579
|2007.01.31 15:43
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|
|10000
|BUY[tp]
|21008194
|2007.01.31 14:00
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9462
|1.9512
|1.9412
|2007.01.31 14:42
|1.9525
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|20970912
|2007.01.31 08:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9552
|1.9602
|1.9502
|2007.01.31 13:48
|1.9502
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|
|10000
|SELL[tp]
|20970900
|2007.01.31 08:00
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9632
|1.9582
|1.9682
|2007.01.31 08:35
|1.9556
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|20882233
|2007.01.30 09:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9645
|1.9695
|1.9595
|2007.01.31 07:48
|1.9595
|0.00
|0.00
|0.08
|100.00
|
|10000
|SELL[tp]
|20882188
|2007.01.30 08:30
|buy stop
|0.20
|gbpusd
|1.9709
|1.9659
|1.9759
|2007.01.30 13:19
|1.9651
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|20851487
|2007.01.30 01:55
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9643
|1.9593
|1.9693
|2007.01.30 08:30
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|
|10000
|BUY[tp]
|20851490
|2007.01.30 01:15
|sell stop
|0.30
|gbpusd
|1.9591
|1.9641
|1.9541
|2007.01.30 01:55
|1.9639
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|20682448
|2007.01.26 13:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9578
|1.9628
|1.9528
|2007.01.30 01:06
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.16
|-100.00
|
|10000
|SELL[sl]
|20682442
|2007.01.26 11:00
|buy stop
|0.20
|gbpusd
|1.9633
|1.9583
|1.9683
|2007.01.26 13:30
|1.9585
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|20519213
|2007.01.25 19:04
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9658
|1.9708
|1.9608
|2007.01.26 10:47
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.12
|150.00
|
|10000
|SELL[tp]
|20519204
|2007.01.25 09:15
|buy stop
|0.30
|gbpusd
|1.9736
|1.9686
|1.9786
|2007.01.25 19:04
|1.9657
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|20509408
|2007.01.25 08:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9737
|1.9687
|1.9787
|2007.01.25 09:06
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|
|10000
|BUY[sl]
|20509410
|2007.01.25 08:15
|sell stop
|0.20
|gbpusd
|1.9670
|1.9720
|1.9620
|2007.01.25 08:29
|1.9732
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|20469843
|2007.01.25 03:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9656
|1.9706
|1.9606
|2007.01.25 08:03
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|
|10000
|SELL[sl]
|20469833
|2007.01.25 00:00
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9701
|1.9651
|1.9751
|2007.01.25 03:03
|1.9658
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|20443746
|2007.01.24 16:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.85
|120.85
|122.05
|2007.01.24 18:55
|120.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12345
|[sl]
|20432505
|2007.01.24 15:30
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9625
|1.9675
|1.9575
|2007.01.24 23:00
|1.9682
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|20432494
|2007.01.24 15:30
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9704
|1.9654
|1.9754
|2007.01.24 23:00
|1.9686
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|20431401
|2007.01.24 15:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.96
|120.99
|122.16
|2007.01.24 15:39
|120.99
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|
|12345
|[sl]
|20388219
|2007.01.24 13:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9703
|1.9753
|1.9653
|2007.01.24 15:27
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|
|10000
|SELL[tp]
|20390864
|2007.01.24 10:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.48
|121.45
|120.01
|2007.01.24 14:27
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|
|12345
|[sl]
|20388215
|2007.01.24 10:00
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9780
|1.9730
|1.9830
|2007.01.24 13:48
|1.9706
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|20362531
|2007.01.24 08:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9715
|1.9765
|1.9665
|2007.01.24 10:00
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|
|10000
|SELL[sl]
|20362588
|2007.01.24 08:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.93
|121.48
|122.13
|2007.01.24 10:37
|121.48
|0.00
|0.00
|0.00
|45.27
|
|12345
|[sl]
|20362505
|2007.01.24 08:00
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9782
|1.9732
|1.9832
|2007.01.24 08:58
|1.9720
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|20315301
|2007.01.24 06:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9797
|1.9847
|1.9747
|2007.01.24 07:52
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|
|10000
|SELL[tp]
|20315286
|2007.01.24 00:00
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9841
|1.9791
|1.9891
|2007.01.24 06:31
|1.9802
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|20308106
|2007.01.23 22:30
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9781
|1.9831
|1.9731
|2007.01.23 23:02
|1.9813
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|20308104
|2007.01.23 22:30
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9830
|1.9780
|1.9880
|2007.01.23 23:02
|1.9817
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|20241170
|2007.01.23 16:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9858
|1.9908
|1.9808
|2007.01.23 22:19
|1.9808
|0.00
|0.00
|0.04
|50.00
|
|10000
|SELL[tp]
|20241166
|2007.01.23 13:00
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9935
|1.9885
|1.9985
|2007.01.23 16:11
|1.9859
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|20196600
|2007.01.23 10:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9847
|1.9797
|1.9897
|2007.01.23 12:52
|1.9897
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|
|10000
|BUY[tp]
|20196608
|2007.01.23 07:45
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9768
|1.9818
|1.9718
|2007.01.23 10:10
|1.9857
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|20126135
|2007.01.22 16:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9774
|1.9724
|1.9824
|2007.01.23 07:42
|1.9824
|0.00
|0.00
|-0.12
|50.00
|
|10000
|BUY[tp]
|20126138
|2007.01.22 13:15
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9727
|1.9777
|1.9677
|2007.01.22 16:03
|1.9771
|cancelled
|
|10000
|cancelled
|
|0.00
|0.00
|4.89
|954.36
|Closed P/L:
|959.25
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|23725983
|2007.02.14 08:15
|buy stop
|0.20
|gbpusd
|1.9555
|1.9505
|1.9605
|
|1.9517
|BUY
|
|10000
|BUY
|23725986
|2007.02.14 08:15
|sell stop
|0.20
|gbpusd
|1.9485
|1.9535
|1.9435
|
|1.9513
|SELL
|
|10000
|SELL
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|959.25
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|99 095.96
|Equity:
|99 095.96
|Free Margin:
|99 095.96