Interbank FX, LLC

Account: Name: Currency: USD 2007 February 14, 08:37
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
236414202007.02.14 04:12buy0.30gbpusd1.94801.94301.95302007.02.14 08:111.95300.000.000.00150.00
 10000BUY[tp]
236414252007.02.14 00:00sell stop0.30gbpusd1.94321.94821.93822007.02.14 04:121.9476cancelled
 10000cancelled
233745162007.02.13 09:30buy stop0.30gbpusd1.95251.94751.95752007.02.13 23:001.9464cancelled
 10000cancelled
232675122007.02.13 05:12buy0.20gbpusd1.94971.94471.95472007.02.13 09:301.94470.000.000.00-100.00
 10000BUY[sl]
232675172007.02.13 00:15sell stop0.20gbpusd1.94451.94951.93952007.02.13 05:121.9494cancelled
 10000cancelled
232207122007.02.12 16:15sell stop0.20gbpusd1.94521.95021.94022007.02.12 23:031.9456cancelled
 10000cancelled
232207072007.02.12 16:15buy stop0.20gbpusd1.95101.94601.95602007.02.12 23:031.9461cancelled
 10000cancelled
231494032007.02.12 10:18sell0.10gbpusd1.94341.94841.93842007.02.12 16:051.94840.000.000.00-50.00
 10000SELL[sl]
231493952007.02.12 10:00buy stop0.10gbpusd1.94921.94421.95422007.02.12 10:181.9444cancelled
 10000cancelled
230933642007.02.12 08:10sell0.10gbpusd1.95161.95661.94662007.02.12 09:471.94660.000.000.0050.00
 10000SELL[tp]
230933602007.02.12 06:15buy stop0.10gbpusd1.95811.95311.96312007.02.12 08:101.9513cancelled
 10000cancelled
229665282007.02.09 10:52buy0.10gbpusd1.94931.94431.95432007.02.12 06:011.95430.000.00-0.1250.00
 10000BUY[tp]
229665392007.02.09 10:00sell stop0.10gbpusd1.94321.94821.93822007.02.09 10:521.9488cancelled
 10000cancelled
229342302007.02.09 07:32sell0.20gbpusd1.95141.95641.94642007.02.09 09:491.94640.000.000.00100.00
 10000SELL[tp]
229340272007.02.09 07:30buy stop0.20gbpusd1.95971.95471.96472007.02.09 07:331.9513cancelled
 10000cancelled
227483022007.02.08 16:23buy0.10gbpusd1.95951.95451.96452007.02.09 07:291.95450.000.00-0.12-50.00
 10000BUY[sl]
227483162007.02.08 15:45sell stop0.10gbpusd1.95221.95721.94722007.02.08 16:231.9591cancelled
 10000cancelled
226624042007.02.08 12:20sell0.20gbpusd1.96071.96571.95572007.02.08 15:341.95570.000.000.00100.00
 10000SELL[tp]
226623952007.02.08 12:15buy stop0.20gbpusd1.96951.96451.97452007.02.08 12:201.9611cancelled
 10000cancelled
219036942007.02.06 11:37buy0.10gbpusd1.96881.96381.97382007.02.08 12:051.96380.000.00-0.47-50.00
 10000BUY[sl]
219036972007.02.06 10:15sell stop0.10gbpusd1.96251.96751.95752007.02.06 11:371.9684cancelled
 10000cancelled
215766752007.02.05 15:49buy0.20gbpusd1.96091.95591.96592007.02.06 10:131.96590.000.00-0.23100.00
 10000BUY[tp]
215766812007.02.05 15:30sell stop0.20gbpusd1.95531.96031.95032007.02.05 15:491.9605cancelled
 10000cancelled
215086062007.02.05 13:23sell0.10gbpusd1.95371.95871.94872007.02.05 15:221.95870.000.000.00-50.00
 10000SELL[sl]
215085152007.02.05 13:15buy stop0.10gbpusd1.95991.95491.96492007.02.05 13:231.9541cancelled
 10000cancelled
214206382007.02.05 09:39sell0.10gbpusd1.96081.96581.95582007.02.05 13:151.95580.000.000.0050.00
 10000SELL[tp]
214205802007.02.05 09:30buy stop0.10gbpusd1.96631.96131.97132007.02.05 09:391.9613cancelled
 10000cancelled
212532252007.02.02 14:02sell0.10gbpusd1.96721.97221.96222007.02.05 09:301.96220.000.000.0450.00
 10000SELL[tp]
212532172007.02.02 13:45buy stop0.10gbpusd1.97651.97151.98152007.02.02 14:021.9678cancelled
 10000cancelled
211870872007.02.02 05:18buy0.10gbpusd1.96861.96361.97362007.02.02 13:311.97360.000.000.0050.00
 10000BUY[tp]
211870902007.02.02 00:15sell stop0.10gbpusd1.96441.96941.95942007.02.02 05:181.9682cancelled
 10000cancelled
211615032007.02.01 17:00sell stop0.10gbpusd1.96561.97061.96062007.02.01 23:001.9671cancelled
 10000cancelled
211615002007.02.01 17:00buy stop0.10gbpusd1.97091.96591.97592007.02.01 23:001.9676cancelled
 10000cancelled
211415052007.02.01 15:01buy0.10gbpusd1.97321.96821.97822007.02.01 16:481.96820.000.000.00-50.00
 10000BUY[sl]
211415152007.02.01 15:00sell stop0.10gbpusd1.96761.97261.96262007.02.01 15:011.9726cancelled
 10000cancelled
210736652007.02.01 07:50buy0.10gbpusd1.96601.96101.97102007.02.01 14:551.97100.000.000.0050.00
 10000BUY[tp]
210736872007.02.01 00:00sell stop0.10gbpusd1.96071.96571.95572007.02.01 07:501.9658cancelled
 10000cancelled
210565002007.01.31 19:30sell stop0.10gbpusd1.95791.96291.95292007.01.31 23:001.9642cancelled
 10000cancelled
210564952007.01.31 19:30buy stop0.10gbpusd1.96881.96381.97382007.01.31 23:001.9647cancelled
 10000cancelled
210281952007.01.31 16:08buy0.10gbpusd1.96111.95611.96612007.01.31 19:181.96610.000.000.0050.00
 10000BUY[tp]
210345762007.01.31 16:01buy0.10usdjpy120.74120.79122.132007.01.31 16:06120.790.000.000.004.14
 12345[sl]
210319042007.01.31 15:58buy0.10usdjpy121.11121.11122.132007.02.02 14:07121.110.000.005.510.00
 12345[sl]
210282062007.01.31 15:45sell stop0.10gbpusd1.95341.95841.94842007.01.31 16:081.9610cancelled
 10000cancelled
210081912007.01.31 14:42buy0.10gbpusd1.95291.94791.95792007.01.31 15:431.95790.000.000.0050.00
 10000BUY[tp]
210081942007.01.31 14:00sell stop0.10gbpusd1.94621.95121.94122007.01.31 14:421.9525cancelled
 10000cancelled
209709122007.01.31 08:35sell0.10gbpusd1.95521.96021.95022007.01.31 13:481.95020.000.000.0050.00
 10000SELL[tp]
209709002007.01.31 08:00buy stop0.10gbpusd1.96321.95821.96822007.01.31 08:351.9556cancelled
 10000cancelled
208822332007.01.30 09:41sell0.20gbpusd1.96451.96951.95952007.01.31 07:481.95950.000.000.08100.00
 10000SELL[tp]
208821882007.01.30 08:30buy stop0.20gbpusd1.97091.96591.97592007.01.30 13:191.9651cancelled
 10000cancelled
208514872007.01.30 01:55buy0.30gbpusd1.96431.95931.96932007.01.30 08:301.96930.000.000.00150.00
 10000BUY[tp]
208514902007.01.30 01:15sell stop0.30gbpusd1.95911.96411.95412007.01.30 01:551.9639cancelled
 10000cancelled
206824482007.01.26 13:30sell0.20gbpusd1.95781.96281.95282007.01.30 01:061.96280.000.000.16-100.00
 10000SELL[sl]
206824422007.01.26 11:00buy stop0.20gbpusd1.96331.95831.96832007.01.26 13:301.9585cancelled
 10000cancelled
205192132007.01.25 19:04sell0.30gbpusd1.96581.97081.96082007.01.26 10:471.96080.000.000.12150.00
 10000SELL[tp]
205192042007.01.25 09:15buy stop0.30gbpusd1.97361.96861.97862007.01.25 19:041.9657cancelled
 10000cancelled
205094082007.01.25 08:29buy0.20gbpusd1.97371.96871.97872007.01.25 09:061.96870.000.000.00-100.00
 10000BUY[sl]
205094102007.01.25 08:15sell stop0.20gbpusd1.96701.97201.96202007.01.25 08:291.9732cancelled
 10000cancelled
204698432007.01.25 03:03sell0.10gbpusd1.96561.97061.96062007.01.25 08:031.97060.000.000.00-50.00
 10000SELL[sl]
204698332007.01.25 00:00buy stop0.10gbpusd1.97011.96511.97512007.01.25 03:031.9658cancelled
 10000cancelled
204437462007.01.24 16:39buy0.10usdjpy120.85120.85122.052007.01.24 18:55120.850.000.000.000.00
 12345[sl]
204325052007.01.24 15:30sell stop0.10gbpusd1.96251.96751.95752007.01.24 23:001.9682cancelled
 10000cancelled
204324942007.01.24 15:30buy stop0.10gbpusd1.97041.96541.97542007.01.24 23:001.9686cancelled
 10000cancelled
204314012007.01.24 15:27buy0.10usdjpy120.96120.99122.162007.01.24 15:39120.990.000.000.002.48
 12345[sl]
203882192007.01.24 13:48sell0.10gbpusd1.97031.97531.96532007.01.24 15:271.96530.000.000.0050.00
 10000SELL[tp]
203908642007.01.24 10:24sell0.10usdjpy121.48121.45120.012007.01.24 14:27121.450.000.000.002.47
 12345[sl]
203882152007.01.24 10:00buy stop0.10gbpusd1.97801.97301.98302007.01.24 13:481.9706cancelled
 10000cancelled
203625312007.01.24 08:58sell0.10gbpusd1.97151.97651.96652007.01.24 10:001.97650.000.000.00-50.00
 10000SELL[sl]
203625882007.01.24 08:00buy0.10usdjpy120.93121.48122.132007.01.24 10:37121.480.000.000.0045.27
 12345[sl]
203625052007.01.24 08:00buy stop0.10gbpusd1.97821.97321.98322007.01.24 08:581.9720cancelled
 10000cancelled
203153012007.01.24 06:31sell0.10gbpusd1.97971.98471.97472007.01.24 07:521.97470.000.000.0050.00
 10000SELL[tp]
203152862007.01.24 00:00buy stop0.10gbpusd1.98411.97911.98912007.01.24 06:311.9802cancelled
 10000cancelled
203081062007.01.23 22:30sell stop0.10gbpusd1.97811.98311.97312007.01.23 23:021.9813cancelled
 10000cancelled
203081042007.01.23 22:30buy stop0.10gbpusd1.98301.97801.98802007.01.23 23:021.9817cancelled
 10000cancelled
202411702007.01.23 16:11sell0.10gbpusd1.98581.99081.98082007.01.23 22:191.98080.000.000.0450.00
 10000SELL[tp]
202411662007.01.23 13:00buy stop0.10gbpusd1.99351.98851.99852007.01.23 16:111.9859cancelled
 10000cancelled
201966002007.01.23 10:09buy0.10gbpusd1.98471.97971.98972007.01.23 12:521.98970.000.000.0050.00
 10000BUY[tp]
201966082007.01.23 07:45sell stop0.10gbpusd1.97681.98181.97182007.01.23 10:101.9857cancelled
 10000cancelled
201261352007.01.22 16:03buy0.10gbpusd1.97741.97241.98242007.01.23 07:421.98240.000.00-0.1250.00
 10000BUY[tp]
201261382007.01.22 13:15sell stop0.10gbpusd1.97271.97771.96772007.01.22 16:031.9771cancelled
 10000cancelled
  0.00 0.00 4.89 954.36
Closed P/L: 959.25
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
237259832007.02.14 08:15buy stop0.20gbpusd1.95551.95051.9605 1.9517BUY
 10000BUY
237259862007.02.14 08:15sell stop0.20gbpusd1.94851.95351.9435 1.9513SELL
 10000SELL
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 959.25 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 99 095.96 Equity: 99 095.96 Free Margin: 99 095.96