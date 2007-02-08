FXDD

Account: 476506 Name: bertbin4 Currency: USD 2007 February 16, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
66348342007.02.08 21:15buy0.10eurjpy157.84157.04158.402007.02.12 00:16158.400.000.002.1145.94
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
66348402007.02.08 21:15buy0.10eurjpy157.84157.84158.542007.02.12 00:22158.540.000.002.1157.39
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
66348412007.02.08 21:15buy0.10eurjpy157.84158.22158.682007.02.12 00:24158.680.000.002.1168.85
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
66772202007.02.12 08:45sell0.10eurjpy158.71159.51158.152007.02.12 12:20158.150.000.000.0045.90
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
66772222007.02.12 08:45sell0.10eurjpy158.71158.71158.012007.02.12 12:24158.010.000.000.0057.40
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
66772242007.02.12 08:45sell0.10eurjpy158.71158.33157.872007.02.12 14:10157.870.000.000.0068.90
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
67011532007.02.12 22:31sell0.10eurjpy157.98158.78157.422007.02.13 03:59157.420.000.00-1.2646.10
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
67011542007.02.12 22:31sell0.10eurjpy157.98157.98157.282007.02.13 10:00157.980.000.00-1.260.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
67011552007.02.12 22:31sell0.10eurjpy157.98157.98157.142007.02.13 10:00157.980.000.00-1.260.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
67200342007.02.13 15:15sell0.10eurjpy157.94158.74157.382007.02.14 10:35158.740.000.00-1.27-65.97
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
67200362007.02.13 15:15sell0.10eurjpy157.94158.74157.242007.02.14 09:45158.490.000.00-1.27-45.41
 20061123Mode3_SecondTrade
67200372007.02.13 15:15sell0.10eurjpy157.94158.74157.102007.02.14 09:45158.490.000.00-1.27-45.41
 20061124Mode3_ThirdTrade
67653322007.02.14 19:30sell0.10eurjpy158.63159.43158.072007.02.15 01:50158.070.000.00-3.6946.55
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
67653352007.02.14 19:30sell0.10eurjpy158.63158.63157.932007.02.15 02:07157.930.000.00-3.6958.22
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
67653362007.02.14 19:30sell0.10eurjpy158.63158.25157.792007.02.15 03:15157.790.000.00-3.6969.93
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
67868922007.02.15 14:45sell0.10eurjpy157.75158.55157.192007.02.15 17:41157.190.000.000.0046.87
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
67868952007.02.15 14:45sell0.10eurjpy157.75157.75157.052007.02.15 17:59157.050.000.000.0058.58
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
67868962007.02.15 14:45sell0.10eurjpy157.75157.37156.912007.02.15 18:17156.910.000.000.0070.33
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
66995492007.02.12 19:15sell0.10gbpusd1.94761.95561.93882007.02.14 12:371.95560.000.00-0.26-80.00
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
66995542007.02.12 19:15sell0.10gbpusd1.94761.95561.93662007.02.14 12:371.95560.000.00-0.26-80.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
66995562007.02.12 19:15sell0.10gbpusd1.94761.95561.93442007.02.14 12:371.95560.000.00-0.26-80.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
64290912007.02.01 00:45sell0.10usdchf1.24461.25261.23422007.02.12 12:171.25260.000.00-8.80-63.87
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
64290932007.02.01 00:45sell0.10usdchf1.24461.25261.23162007.02.12 12:171.25260.000.00-8.80-63.87
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
64290942007.02.01 00:45sell0.10usdchf1.24461.25261.22902007.02.12 12:171.25260.000.00-8.80-63.87
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
66962142007.02.12 16:30buy0.10usdchf1.25231.24431.26272007.02.13 15:401.24430.000.000.78-64.29
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
66962192007.02.12 16:30buy0.10usdchf1.25231.24431.26532007.02.13 15:401.24430.000.000.78-64.29
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
66962232007.02.12 16:30buy0.10usdchf1.25231.24431.26792007.02.13 15:401.24430.000.000.78-64.29
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
67252642007.02.13 17:15sell0.10usdchf1.24921.25721.23882007.02.14 17:031.23880.000.00-1.0283.95
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
67252712007.02.13 17:15sell0.10usdchf1.24921.24921.23622007.02.15 08:481.23620.000.00-3.95105.16
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
67252742007.02.13 17:15sell0.10usdchf1.24921.24181.23362007.02.15 21:591.23360.000.00-3.95126.46
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
66554062007.02.09 13:32sell0.10usdjpy121.50122.34121.162007.02.13 15:37121.160.000.00-2.9028.06
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
66554072007.02.09 13:32sell0.10usdjpy121.50121.50121.082007.02.14 03:28121.080.000.00-4.3534.69
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
66554102007.02.09 13:32sell0.10usdjpy121.50121.29121.002007.02.14 06:00121.290.000.00-4.3517.31
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
67369362007.02.14 08:47sell0.10usdjpy121.27122.11120.932007.02.14 11:24120.930.000.000.0028.12
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
67369372007.02.14 08:47sell0.10usdjpy121.27121.27120.852007.02.14 15:30121.270.000.000.000.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
67369382007.02.14 08:47sell0.10usdjpy121.27121.27120.772007.02.14 15:30121.270.000.000.000.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
67581282007.02.14 16:30sell0.10usdjpy121.09121.93120.752007.02.14 17:08120.750.000.000.0028.16
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
67581292007.02.14 16:30sell0.10usdjpy121.09121.09120.672007.02.14 17:20120.670.000.000.0034.81
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
67581302007.02.14 16:30sell0.10usdjpy121.09120.88120.592007.02.14 18:04120.880.000.000.0017.37
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
67671332007.02.15 00:15buy0.10usdjpy120.77119.93121.112007.02.15 03:23119.930.000.000.00-70.04
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
67671342007.02.15 00:15buy0.10usdjpy120.77119.93121.192007.02.15 03:23119.930.000.000.00-70.04
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
67671352007.02.15 00:15buy0.10usdjpy120.77119.93121.272007.02.15 03:23119.930.000.000.00-70.04
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
67745722007.02.15 08:15sell0.10usdjpy120.07120.91119.732007.02.15 17:32119.730.000.000.0028.40
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
67745762007.02.15 08:15sell0.10usdjpy120.07120.07119.652007.02.15 17:34119.650.000.000.0035.10
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
67745772007.02.15 08:15sell0.10usdjpy120.07119.86119.572007.02.15 17:37119.570.000.000.0041.82
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
  0.00 0.00 -57.69 358.98
Closed P/L: 301.29
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
68139952007.02.16 12:16sell0.10eurjpy156.77157.57156.21 156.840.000.00-1.26-5.86
 20061122Mode3_FirstTrade
68139992007.02.16 12:16sell0.10eurjpy156.77157.57156.07 156.840.000.00-1.26-5.86
 20061123Mode3_SecondTrade
68140002007.02.16 12:16sell0.10eurjpy156.77157.57155.93 156.840.000.00-1.26-5.86
 20061124Mode3_ThirdTrade
68031662007.02.16 00:15sell0.10usdchf1.23451.24251.2241 1.23460.000.00-1.02-0.81
 20061122Mode3_FirstTrade
68031682007.02.16 00:15sell0.10usdchf1.23451.24251.2215 1.23460.000.00-1.02-0.81
 20061123Mode3_SecondTrade
68031692007.02.16 00:15sell0.10usdchf1.23451.24251.2189 1.23460.000.00-1.02-0.81
 20061124Mode3_ThirdTrade
68079172007.02.16 07:30buy0.10usdjpy119.41118.57119.75 119.330.000.001.25-6.70
 20061122Mode3_FirstTrade
68079212007.02.16 07:30buy0.10usdjpy119.41118.57119.83 119.330.000.001.25-6.70
 20061123Mode3_SecondTrade
68079242007.02.16 07:30buy0.10usdjpy119.41118.57119.91 119.330.000.001.25-6.70
 20061124Mode3_ThirdTrade
  0.00 0.00 -3.09 -40.11
 Floating P/L: -43.20
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 301.29 Floating P/L: -43.20 Margin: 496.94
Balance: 7 605.53 Equity: 7 562.33 Free Margin: 7 065.40