Interbank FX, LLC
|Account: 1374328
|Name: .
|Currency: USD
|2007 February 27, 23:55
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|23049159
|2007.02.11 21:46
|balance
|Deposit
|3 000.00
|23049281
|2007.02.11 23:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3024
|1.2873
|1.3049
|2007.02.13 06:48
|1.2969
|0.00
|0.00
|-0.07
|-5.50
|23049504
|2007.02.11 23:01
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2469
|1.2620
|1.2444
|2007.02.12 14:31
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.15
|23121675
|2007.02.12 08:26
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2484
|1.2620
|1.2459
|2007.02.12 14:31
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.75
|23124413
|2007.02.12 08:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3009
|1.2873
|1.3034
|2007.02.13 06:47
|1.2963
|0.00
|0.00
|-0.13
|-9.20
|23138932
|2007.02.12 09:22
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2993
|1.2872
|1.3018
|2007.02.13 06:47
|1.2964
|0.00
|0.00
|-0.26
|-11.60
|23145605
|2007.02.12 09:47
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2499
|1.2620
|1.2474
|2007.02.12 14:30
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.03
|23146964
|2007.02.12 09:50
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2514
|1.2620
|1.2489
|2007.02.12 14:30
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.83
|23153031
|2007.02.12 10:16
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2977
|1.2871
|1.3002
|2007.02.13 06:47
|1.2970
|0.00
|0.00
|-0.52
|-5.60
|23155863
|2007.02.12 10:18
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2530
|1.2621
|1.2505
|2007.02.12 14:30
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|12.78
|23155983
|2007.02.12 10:18
|buy
|0.16
|eurusd
|1.2962
|1.2871
|1.2987
|2007.02.13 06:47
|1.2971
|0.00
|0.00
|-1.05
|14.40
|23175187
|2007.02.12 12:11
|buy
|0.32
|eurusd
|1.2946
|1.2870
|1.2971
|2007.02.13 06:47
|1.2971
|0.00
|0.00
|-2.10
|80.00
|23175758
|2007.02.12 12:14
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2545
|1.2621
|1.2520
|2007.02.12 14:30
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|63.90
|23205706
|2007.02.12 14:31
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2517
|1.2668
|1.2492
|2007.02.13 07:13
|1.2507
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.80
|23214964
|2007.02.12 15:41
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2532
|1.2668
|1.2507
|2007.02.13 07:13
|1.2507
|0.00
|0.00
|-0.19
|4.00
|23332252
|2007.02.13 06:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2970
|1.2819
|1.2995
|2007.02.13 07:13
|1.2995
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|23340136
|2007.02.13 07:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2996
|1.2845
|1.3021
|2007.02.13 13:01
|1.3021
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|23340339
|2007.02.13 07:13
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2504
|1.2655
|1.2479
|2007.02.13 11:41
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23424805
|2007.02.13 11:41
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2476
|1.2627
|1.2451
|2007.02.13 13:39
|1.2451
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|23455378
|2007.02.13 13:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3023
|1.2872
|1.3048
|2007.02.14 04:39
|1.3048
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.50
|23473810
|2007.02.13 13:39
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2446
|1.2597
|1.2421
|2007.02.13 22:23
|1.2468
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.76
|23484090
|2007.02.13 14:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2461
|1.2597
|1.2436
|2007.02.13 22:22
|1.2467
|0.00
|0.00
|-0.19
|-0.96
|23494292
|2007.02.13 14:25
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2476
|1.2597
|1.2451
|2007.02.13 22:22
|1.2466
|0.00
|0.00
|-0.38
|3.21
|23510480
|2007.02.13 15:15
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2491
|1.2597
|1.2466
|2007.02.13 22:22
|1.2466
|0.00
|0.00
|-0.75
|16.04
|23622512
|2007.02.13 22:23
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2465
|1.2616
|1.2440
|2007.02.14 07:44
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|23696177
|2007.02.14 04:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3050
|1.2899
|1.3075
|2007.02.14 07:10
|1.3056
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|23698268
|2007.02.14 04:44
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3034
|1.2898
|1.3059
|2007.02.14 07:10
|1.3059
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|23709238
|2007.02.14 07:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3059
|1.2908
|1.3084
|2007.02.14 07:44
|1.3084
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|23716643
|2007.02.14 07:44
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2435
|1.2586
|1.2410
|2007.02.14 13:56
|1.2410
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|23716881
|2007.02.14 07:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3086
|1.2935
|1.3111
|2007.02.14 15:00
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|23759861
|2007.02.14 13:58
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2406
|1.2557
|1.2381
|2007.02.14 15:02
|1.2396
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|23761743
|2007.02.14 14:09
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2421
|1.2557
|1.2396
|2007.02.14 15:02
|1.2396
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|23764376
|2007.02.14 15:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3115
|1.2964
|1.3140
|2007.02.14 15:06
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|23765161
|2007.02.14 15:02
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2389
|1.2540
|1.2364
|2007.02.15 01:28
|1.2379
|0.00
|0.00
|-0.28
|0.81
|23768616
|2007.02.14 15:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3141
|1.2990
|1.3166
|2007.02.15 14:00
|1.3143
|0.00
|0.00
|-0.20
|0.20
|23780109
|2007.02.14 15:59
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3126
|1.2990
|1.3151
|2007.02.15 14:00
|1.3151
|0.00
|0.00
|-0.39
|5.00
|23780173
|2007.02.14 15:59
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2404
|1.2540
|1.2379
|2007.02.15 01:28
|1.2379
|0.00
|0.00
|-0.56
|4.04
|23809992
|2007.02.15 01:28
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2376
|1.2527
|1.2351
|2007.02.15 14:00
|1.2365
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|23843998
|2007.02.15 09:35
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2391
|1.2527
|1.2366
|2007.02.15 14:00
|1.2366
|0.00
|0.00
|0.00
|4.04
|23867436
|2007.02.15 14:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2367
|1.2518
|1.2342
|2007.02.15 14:21
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|23867537
|2007.02.15 14:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3147
|1.2996
|1.3172
|2007.02.15 14:21
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|23877773
|2007.02.15 14:21
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2339
|1.2490
|1.2314
|2007.02.15 19:41
|1.2345
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|23877866
|2007.02.15 14:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3173
|1.3022
|1.3198
|2007.02.16 13:39
|1.3135
|0.00
|0.00
|-0.07
|-3.80
|23880031
|2007.02.15 14:29
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2354
|1.2490
|1.2329
|2007.02.15 19:41
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|23880581
|2007.02.15 14:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3157
|1.3021
|1.3182
|2007.02.16 13:39
|1.3136
|0.00
|0.00
|-0.13
|-4.20
|23897416
|2007.02.15 15:46
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3141
|1.3020
|1.3166
|2007.02.16 13:39
|1.3134
|0.00
|0.00
|-0.26
|-2.80
|23897856
|2007.02.15 15:47
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2369
|1.2490
|1.2344
|2007.02.15 19:41
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|23917284
|2007.02.15 18:08
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3126
|1.3020
|1.3151
|2007.02.16 13:38
|1.3136
|0.00
|0.00
|-0.52
|8.00
|23920617
|2007.02.15 19:41
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2340
|1.2491
|1.2315
|2007.02.16 13:30
|1.2345
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.41
|23965027
|2007.02.16 08:23
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2355
|1.2491
|1.2330
|2007.02.16 13:30
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|23974967
|2007.02.16 11:06
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2375
|1.2496
|1.2350
|2007.02.16 13:30
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|23976853
|2007.02.16 11:30
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3111
|1.3020
|1.3136
|2007.02.16 13:38
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|23986339
|2007.02.16 13:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2337
|1.2488
|1.2312
|2007.02.16 16:35
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|23988270
|2007.02.16 13:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3138
|1.2987
|1.3163
|2007.02.16 16:10
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|23989242
|2007.02.16 13:43
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3123
|1.2987
|1.3148
|2007.02.16 16:10
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|23989551
|2007.02.16 13:44
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2353
|1.2489
|1.2328
|2007.02.16 16:35
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|23990112
|2007.02.16 13:45
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3106
|1.2985
|1.3131
|2007.02.16 16:10
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|23992389
|2007.02.16 13:49
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2369
|1.2490
|1.2344
|2007.02.16 16:35
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|24006682
|2007.02.16 16:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3136
|1.2985
|1.3161
|2007.02.19 06:19
|1.3161
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.50
|24009309
|2007.02.16 16:35
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2340
|1.2491
|1.2315
|2007.02.20 13:22
|1.2362
|0.00
|0.00
|-0.18
|-1.78
|24057083
|2007.02.19 06:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3163
|1.3012
|1.3188
|2007.02.19 19:52
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|24061102
|2007.02.19 07:20
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3148
|1.3012
|1.3173
|2007.02.19 19:50
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24078310
|2007.02.19 10:28
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3133
|1.3012
|1.3158
|2007.02.19 19:50
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|24108743
|2007.02.19 19:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3158
|1.3007
|1.3183
|2007.02.20 02:30
|1.3183
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.50
|24129239
|2007.02.20 02:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3185
|1.3034
|1.3210
|2007.02.21 13:20
|1.3148
|0.00
|0.00
|-0.07
|-3.70
|24146150
|2007.02.20 06:52
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3170
|1.3034
|1.3195
|2007.02.21 13:20
|1.3149
|0.00
|0.00
|-0.13
|-4.20
|24155104
|2007.02.20 08:02
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3155
|1.3034
|1.3180
|2007.02.21 13:20
|1.3150
|0.00
|0.00
|-0.26
|-2.00
|24157701
|2007.02.20 08:10
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2355
|1.2491
|1.2330
|2007.02.20 13:22
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|24163930
|2007.02.20 08:31
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2371
|1.2492
|1.2346
|2007.02.20 13:22
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|2.91
|24164572
|2007.02.20 08:33
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3139
|1.3033
|1.3164
|2007.02.21 13:20
|1.3149
|0.00
|0.00
|-0.52
|8.00
|24180309
|2007.02.20 11:35
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2387
|1.2493
|1.2362
|2007.02.20 13:22
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|16.18
|24187824
|2007.02.20 13:22
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2356
|1.2507
|1.2331
|2007.02.21 07:29
|1.2346
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.81
|24193010
|2007.02.20 14:39
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2371
|1.2507
|1.2346
|2007.02.21 07:29
|1.2346
|0.00
|0.00
|-0.19
|4.05
|24296804
|2007.02.21 07:29
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2341
|1.2492
|1.2316
|2007.02.21 12:11
|1.2384
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.47
|24301492
|2007.02.21 07:53
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2356
|1.2492
|1.2331
|2007.02.21 12:11
|1.2384
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.52
|24322989
|2007.02.21 09:31
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2371
|1.2492
|1.2346
|2007.02.21 12:11
|1.2384
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|24345843
|2007.02.21 11:10
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2387
|1.2493
|1.2362
|2007.02.21 12:11
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|24351499
|2007.02.21 11:37
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2410
|1.2501
|1.2385
|2007.02.21 12:10
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|32.30
|24351770
|2007.02.21 11:37
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3124
|1.3033
|1.3149
|2007.02.21 13:20
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|24360580
|2007.02.21 12:12
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2385
|1.2234
|1.2410
|2007.02.22 07:34
|1.2410
|0.00
|0.00
|0.27
|2.01
|24373779
|2007.02.21 13:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3149
|1.2998
|1.3174
|2007.02.21 15:10
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|24377469
|2007.02.21 13:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3134
|1.2998
|1.3159
|2007.02.21 15:10
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|24383652
|2007.02.21 13:40
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3116
|1.2995
|1.3141
|2007.02.21 15:10
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|24404649
|2007.02.21 15:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3140
|1.2989
|1.3165
|2007.02.22 16:14
|1.3115
|0.00
|0.00
|-0.20
|-2.50
|24409372
|2007.02.21 15:32
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3125
|1.2989
|1.3150
|2007.02.22 16:14
|1.3116
|0.00
|0.00
|-0.39
|-1.80
|24485328
|2007.02.22 07:34
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2417
|1.2262
|1.2438
|2007.02.23 06:51
|1.2399
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.45
|24485542
|2007.02.22 07:34
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3107
|1.2986
|1.3132
|2007.02.22 16:14
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|24495058
|2007.02.22 07:57
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3092
|1.2986
|1.3117
|2007.02.22 16:14
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|24550673
|2007.02.22 16:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3118
|1.2967
|1.3143
|2007.02.23 14:07
|1.3143
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.50
|24553514
|2007.02.22 16:24
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2389
|1.2253
|1.2414
|2007.02.23 06:51
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.18
|1.45
|24555710
|2007.02.22 16:30
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2373
|1.2252
|1.2398
|2007.02.23 06:51
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.36
|8.07
|24619915
|2007.02.23 06:51
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2404
|1.2253
|1.2429
|2007.02.23 15:35
|1.2310
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.64
|24627855
|2007.02.23 07:41
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2389
|1.2253
|1.2414
|2007.02.23 15:35
|1.2311
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.67
|24676929
|2007.02.23 14:00
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2373
|1.2252
|1.2398
|2007.02.23 15:35
|1.2313
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.49
|24678311
|2007.02.23 14:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3145
|1.2994
|1.3170
|2007.02.23 14:50
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|24681490
|2007.02.23 14:22
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2358
|1.2252
|1.2383
|2007.02.23 15:35
|1.2312
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.89
|24684961
|2007.02.23 14:37
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2343
|1.2252
|1.2368
|2007.02.23 15:35
|1.2313
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.98
|24688668
|2007.02.23 14:50
|buy
|0.32
|usdchf
|1.2326
|1.2250
|1.2351
|2007.02.23 15:35
|1.2312
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.39
|24688831
|2007.02.23 14:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3170
|1.3019
|1.3195
|2007.02.26 03:23
|1.3195
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.50
|24696172
|2007.02.23 15:19
|buy
|0.64
|usdchf
|1.2310
|1.2249
|1.2335
|2007.02.23 15:35
|1.2310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24698084
|2007.02.23 15:24
|buy
|1.28
|usdchf
|1.2295
|1.2249
|1.2320
|2007.02.23 15:35
|1.2311
|0.00
|0.00
|0.00
|166.36
|24700694
|2007.02.23 15:35
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2311
|1.2462
|1.2286
|2007.02.26 09:59
|1.2312
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.08
|24706411
|2007.02.23 16:05
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2327
|1.2463
|1.2302
|2007.02.26 00:23
|1.2302
|0.00
|0.00
|-0.19
|4.06
|24825632
|2007.02.26 09:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3168
|1.3319
|1.3143
|2007.02.27 06:54
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.30
|24825734
|2007.02.26 10:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2312
|1.2161
|1.2337
|2007.02.26 16:38
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|24879281
|2007.02.26 14:56
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2297
|1.2161
|1.2322
|2007.02.26 16:38
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|24901746
|2007.02.26 16:38
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2324
|1.2173
|1.2349
|2007.02.27 09:24
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.09
|-6.70
|24927652
|2007.02.26 19:25
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2308
|1.2172
|1.2333
|2007.02.27 09:24
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.18
|-10.29
|24930638
|2007.02.26 19:48
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3183
|1.3319
|1.3158
|2007.02.27 06:54
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.12
|2.20
|24931201
|2007.02.26 19:50
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2291
|1.2170
|1.2316
|2007.02.27 09:23
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.36
|-15.35
|24960440
|2007.02.27 00:39
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3198
|1.3319
|1.3173
|2007.02.27 06:54
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|25007991
|2007.02.27 06:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3168
|1.3319
|1.3143
|2007.02.27 15:11
|1.3224
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|25029353
|2007.02.27 08:08
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2276
|1.2170
|1.2301
|2007.02.27 09:23
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.25
|25030242
|2007.02.27 08:09
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3183
|1.3319
|1.3158
|2007.02.27 15:11
|1.3224
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.20
|25032074
|2007.02.27 08:12
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2261
|1.2170
|1.2286
|2007.02.27 09:23
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.91
|25034815
|2007.02.27 08:17
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3198
|1.3319
|1.3173
|2007.02.27 15:10
|1.3222
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|25036013
|2007.02.27 08:19
|buy
|0.32
|usdchf
|1.2245
|1.2169
|1.2270
|2007.02.27 09:23
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|2.61
|25038022
|2007.02.27 08:20
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3214
|1.3320
|1.3189
|2007.02.27 15:10
|1.3223
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|25045990
|2007.02.27 08:33
|buy
|0.64
|usdchf
|1.2229
|1.2168
|1.2254
|2007.02.27 09:22
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|88.85
|25058144
|2007.02.27 09:24
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2243
|1.2394
|1.2218
|2007.02.27 13:30
|1.2218
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|25089225
|2007.02.27 13:04
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3229
|1.3320
|1.3204
|2007.02.27 15:10
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|25095191
|2007.02.27 13:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2217
|1.2368
|1.2192
|2007.02.27 16:31
|1.2206
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|25100291
|2007.02.27 13:45
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3244
|1.3320
|1.3219
|2007.02.27 15:10
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|25119876
|2007.02.27 15:09
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2232
|1.2368
|1.2207
|2007.02.27 16:30
|1.2207
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|25137815
|2007.02.27 16:31
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2203
|1.2354
|1.2178
|2007.02.27 19:32
|1.2178
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|25169729
|2007.02.27 19:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2174
|1.2325
|1.2149
|2007.02.27 20:11
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|
|0.00
|0.00
|-9.27
|548.98
|Closed P/L:
|539.71
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|25120982
|2007.02.27 15:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3220
|1.3371
|1.3195
|
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.20
|25126510
|2007.02.27 15:41
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3236
|1.3372
|1.3211
|
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.12
|0.80
|25142115
|2007.02.27 17:01
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3252
|1.3373
|1.3227
|
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.24
|8.00
|25180013
|2007.02.27 20:11
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2144
|1.2295
|1.2119
|
|1.2184
|0.00
|0.00
|-0.09
|-3.28
|25180353
|2007.02.27 20:13
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2164
|1.2304
|1.2143
|
|1.2184
|0.00
|0.00
|-0.19
|-3.28
|25184189
|2007.02.27 20:22
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2181
|1.2302
|1.2156
|
|1.2184
|0.00
|0.00
|-0.38
|-0.98
|
|0.00
|0.00
|-0.24
|0.06
|
|Floating P/L:
|-0.18
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|539.71
|Floating P/L:
|-0.18
|Margin:
|70.00
|Balance:
|3 539.71
|Equity:
|3 539.53
|Free Margin:
|3 469.53