Interbank FX, LLC

Account: 1374328 Name: . Currency: USD 2007 February 27, 23:55
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
230491592007.02.11 21:46balanceDeposit3 000.00
230492812007.02.11 23:00buy0.01eurusd1.30241.28731.30492007.02.13 06:481.29690.000.00-0.07-5.50
230495042007.02.11 23:01sell0.01usdchf1.24691.26201.24442007.02.12 14:311.25210.000.000.00-4.15
231216752007.02.12 08:26sell0.02usdchf1.24841.26201.24592007.02.12 14:311.25200.000.000.00-5.75
231244132007.02.12 08:33buy0.02eurusd1.30091.28731.30342007.02.13 06:471.29630.000.00-0.13-9.20
231389322007.02.12 09:22buy0.04eurusd1.29931.28721.30182007.02.13 06:471.29640.000.00-0.26-11.60
231456052007.02.12 09:47sell0.04usdchf1.24991.26201.24742007.02.12 14:301.25210.000.000.00-7.03
231469642007.02.12 09:50sell0.08usdchf1.25141.26201.24892007.02.12 14:301.25200.000.000.00-3.83
231530312007.02.12 10:16buy0.08eurusd1.29771.28711.30022007.02.13 06:471.29700.000.00-0.52-5.60
231558632007.02.12 10:18sell0.16usdchf1.25301.26211.25052007.02.12 14:301.25200.000.000.0012.78
231559832007.02.12 10:18buy0.16eurusd1.29621.28711.29872007.02.13 06:471.29710.000.00-1.0514.40
231751872007.02.12 12:11buy0.32eurusd1.29461.28701.29712007.02.13 06:471.29710.000.00-2.1080.00
231757582007.02.12 12:14sell0.32usdchf1.25451.26211.25202007.02.12 14:301.25200.000.000.0063.90
232057062007.02.12 14:31sell0.01usdchf1.25171.26681.24922007.02.13 07:131.25070.000.00-0.090.80
232149642007.02.12 15:41sell0.02usdchf1.25321.26681.25072007.02.13 07:131.25070.000.00-0.194.00
233322522007.02.13 06:48buy0.01eurusd1.29701.28191.29952007.02.13 07:131.29950.000.000.002.50
233401362007.02.13 07:13buy0.01eurusd1.29961.28451.30212007.02.13 13:011.30210.000.000.002.50
233403392007.02.13 07:13sell0.01usdchf1.25041.26551.24792007.02.13 11:411.24790.000.000.002.00
234248052007.02.13 11:41sell0.01usdchf1.24761.26271.24512007.02.13 13:391.24510.000.000.002.01
234553782007.02.13 13:02buy0.01eurusd1.30231.28721.30482007.02.14 04:391.30480.000.00-0.072.50
234738102007.02.13 13:39sell0.01usdchf1.24461.25971.24212007.02.13 22:231.24680.000.00-0.09-1.76
234840902007.02.13 14:00sell0.02usdchf1.24611.25971.24362007.02.13 22:221.24670.000.00-0.19-0.96
234942922007.02.13 14:25sell0.04usdchf1.24761.25971.24512007.02.13 22:221.24660.000.00-0.383.21
235104802007.02.13 15:15sell0.08usdchf1.24911.25971.24662007.02.13 22:221.24660.000.00-0.7516.04
236225122007.02.13 22:23sell0.01usdchf1.24651.26161.24402007.02.14 07:441.24400.000.000.002.01
236961772007.02.14 04:39buy0.01eurusd1.30501.28991.30752007.02.14 07:101.30560.000.000.000.60
236982682007.02.14 04:44buy0.02eurusd1.30341.28981.30592007.02.14 07:101.30590.000.000.005.00
237092382007.02.14 07:10buy0.01eurusd1.30591.29081.30842007.02.14 07:441.30840.000.000.002.50
237166432007.02.14 07:44sell0.01usdchf1.24351.25861.24102007.02.14 13:561.24100.000.000.002.01
237168812007.02.14 07:45buy0.01eurusd1.30861.29351.31112007.02.14 15:001.31110.000.000.002.50
237598612007.02.14 13:58sell0.01usdchf1.24061.25571.23812007.02.14 15:021.23960.000.000.000.81
237617432007.02.14 14:09sell0.02usdchf1.24211.25571.23962007.02.14 15:021.23960.000.000.004.03
237643762007.02.14 15:00buy0.01eurusd1.31151.29641.31402007.02.14 15:061.31400.000.000.002.50
237651612007.02.14 15:02sell0.01usdchf1.23891.25401.23642007.02.15 01:281.23790.000.00-0.280.81
237686162007.02.14 15:06buy0.01eurusd1.31411.29901.31662007.02.15 14:001.31430.000.00-0.200.20
237801092007.02.14 15:59buy0.02eurusd1.31261.29901.31512007.02.15 14:001.31510.000.00-0.395.00
237801732007.02.14 15:59sell0.02usdchf1.24041.25401.23792007.02.15 01:281.23790.000.00-0.564.04
238099922007.02.15 01:28sell0.01usdchf1.23761.25271.23512007.02.15 14:001.23650.000.000.000.89
238439982007.02.15 09:35sell0.02usdchf1.23911.25271.23662007.02.15 14:001.23660.000.000.004.04
238674362007.02.15 14:00sell0.01usdchf1.23671.25181.23422007.02.15 14:211.23420.000.000.002.03
238675372007.02.15 14:00buy0.01eurusd1.31471.29961.31722007.02.15 14:211.31720.000.000.002.50
238777732007.02.15 14:21sell0.01usdchf1.23391.24901.23142007.02.15 19:411.23450.000.000.00-0.49
238778662007.02.15 14:21buy0.01eurusd1.31731.30221.31982007.02.16 13:391.31350.000.00-0.07-3.80
238800312007.02.15 14:29sell0.02usdchf1.23541.24901.23292007.02.15 19:411.23440.000.000.001.62
238805812007.02.15 14:30buy0.02eurusd1.31571.30211.31822007.02.16 13:391.31360.000.00-0.13-4.20
238974162007.02.15 15:46buy0.04eurusd1.31411.30201.31662007.02.16 13:391.31340.000.00-0.26-2.80
238978562007.02.15 15:47sell0.04usdchf1.23691.24901.23442007.02.15 19:411.23440.000.000.008.10
239172842007.02.15 18:08buy0.08eurusd1.31261.30201.31512007.02.16 13:381.31360.000.00-0.528.00
239206172007.02.15 19:41sell0.01usdchf1.23401.24911.23152007.02.16 13:301.23450.000.00-0.09-0.41
239650272007.02.16 08:23sell0.02usdchf1.23551.24911.23302007.02.16 13:301.23500.000.000.000.81
239749672007.02.16 11:06sell0.04usdchf1.23751.24961.23502007.02.16 13:301.23500.000.000.008.10
239768532007.02.16 11:30buy0.16eurusd1.31111.30201.31362007.02.16 13:381.31360.000.000.0040.00
239863392007.02.16 13:30sell0.01usdchf1.23371.24881.23122007.02.16 16:351.23430.000.000.00-0.49
239882702007.02.16 13:39buy0.01eurusd1.31381.29871.31632007.02.16 16:101.31330.000.000.00-0.50
239892422007.02.16 13:43buy0.02eurusd1.31231.29871.31482007.02.16 16:101.31310.000.000.001.60
239895512007.02.16 13:44sell0.02usdchf1.23531.24891.23282007.02.16 16:351.23440.000.000.001.46
239901122007.02.16 13:45buy0.04eurusd1.31061.29851.31312007.02.16 16:101.31310.000.000.0010.00
239923892007.02.16 13:49sell0.04usdchf1.23691.24901.23442007.02.16 16:351.23440.000.000.008.10
240066822007.02.16 16:11buy0.01eurusd1.31361.29851.31612007.02.19 06:191.31610.000.00-0.072.50
240093092007.02.16 16:35sell0.01usdchf1.23401.24911.23152007.02.20 13:221.23620.000.00-0.18-1.78
240570832007.02.19 06:19buy0.01eurusd1.31631.30121.31882007.02.19 19:521.31570.000.000.00-0.60
240611022007.02.19 07:20buy0.02eurusd1.31481.30121.31732007.02.19 19:501.31580.000.000.002.00
240783102007.02.19 10:28buy0.04eurusd1.31331.30121.31582007.02.19 19:501.31580.000.000.0010.00
241087432007.02.19 19:52buy0.01eurusd1.31581.30071.31832007.02.20 02:301.31830.000.00-0.072.50
241292392007.02.20 02:30buy0.01eurusd1.31851.30341.32102007.02.21 13:201.31480.000.00-0.07-3.70
241461502007.02.20 06:52buy0.02eurusd1.31701.30341.31952007.02.21 13:201.31490.000.00-0.13-4.20
241551042007.02.20 08:02buy0.04eurusd1.31551.30341.31802007.02.21 13:201.31500.000.00-0.26-2.00
241577012007.02.20 08:10sell0.02usdchf1.23551.24911.23302007.02.20 13:221.23610.000.000.00-0.97
241639302007.02.20 08:31sell0.04usdchf1.23711.24921.23462007.02.20 13:221.23620.000.000.002.91
241645722007.02.20 08:33buy0.08eurusd1.31391.30331.31642007.02.21 13:201.31490.000.00-0.528.00
241803092007.02.20 11:35sell0.08usdchf1.23871.24931.23622007.02.20 13:221.23620.000.000.0016.18
241878242007.02.20 13:22sell0.01usdchf1.23561.25071.23312007.02.21 07:291.23460.000.00-0.090.81
241930102007.02.20 14:39sell0.02usdchf1.23711.25071.23462007.02.21 07:291.23460.000.00-0.194.05
242968042007.02.21 07:29sell0.01usdchf1.23411.24921.23162007.02.21 12:111.23840.000.000.00-3.47
243014922007.02.21 07:53sell0.02usdchf1.23561.24921.23312007.02.21 12:111.23840.000.000.00-4.52
243229892007.02.21 09:31sell0.04usdchf1.23711.24921.23462007.02.21 12:111.23840.000.000.00-4.20
243458432007.02.21 11:10sell0.08usdchf1.23871.24931.23622007.02.21 12:111.23850.000.000.001.29
243514992007.02.21 11:37sell0.16usdchf1.24101.25011.23852007.02.21 12:101.23850.000.000.0032.30
243517702007.02.21 11:37buy0.16eurusd1.31241.30331.31492007.02.21 13:201.31490.000.000.0040.00
243605802007.02.21 12:12buy0.01usdchf1.23851.22341.24102007.02.22 07:341.24100.000.000.272.01
243737792007.02.21 13:21buy0.01eurusd1.31491.29981.31742007.02.21 15:101.31390.000.000.00-1.00
243774692007.02.21 13:31buy0.02eurusd1.31341.29981.31592007.02.21 15:101.31400.000.000.001.20
243836522007.02.21 13:40buy0.04eurusd1.31161.29951.31412007.02.21 15:101.31410.000.000.0010.00
244046492007.02.21 15:10buy0.01eurusd1.31401.29891.31652007.02.22 16:141.31150.000.00-0.20-2.50
244093722007.02.21 15:32buy0.02eurusd1.31251.29891.31502007.02.22 16:141.31160.000.00-0.39-1.80
244853282007.02.22 07:34buy0.01usdchf1.24171.22621.24382007.02.23 06:511.23990.000.000.09-1.45
244855422007.02.22 07:34buy0.04eurusd1.31071.29861.31322007.02.22 16:141.31170.000.000.004.00
244950582007.02.22 07:57buy0.08eurusd1.30921.29861.31172007.02.22 16:141.31170.000.000.0020.00
245506732007.02.22 16:14buy0.01eurusd1.31181.29671.31432007.02.23 14:071.31430.000.00-0.072.50
245535142007.02.22 16:24buy0.02usdchf1.23891.22531.24142007.02.23 06:511.23980.000.000.181.45
245557102007.02.22 16:30buy0.04usdchf1.23731.22521.23982007.02.23 06:511.23980.000.000.368.07
246199152007.02.23 06:51buy0.01usdchf1.24041.22531.24292007.02.23 15:351.23100.000.000.00-7.64
246278552007.02.23 07:41buy0.02usdchf1.23891.22531.24142007.02.23 15:351.23110.000.000.00-12.67
246769292007.02.23 14:00buy0.04usdchf1.23731.22521.23982007.02.23 15:351.23130.000.000.00-19.49
246783112007.02.23 14:07buy0.01eurusd1.31451.29941.31702007.02.23 14:501.31700.000.000.002.50
246814902007.02.23 14:22buy0.08usdchf1.23581.22521.23832007.02.23 15:351.23120.000.000.00-29.89
246849612007.02.23 14:37buy0.16usdchf1.23431.22521.23682007.02.23 15:351.23130.000.000.00-38.98
246886682007.02.23 14:50buy0.32usdchf1.23261.22501.23512007.02.23 15:351.23120.000.000.00-36.39
246888312007.02.23 14:51buy0.01eurusd1.31701.30191.31952007.02.26 03:231.31950.000.00-0.072.50
246961722007.02.23 15:19buy0.64usdchf1.23101.22491.23352007.02.23 15:351.23100.000.000.000.00
246980842007.02.23 15:24buy1.28usdchf1.22951.22491.23202007.02.23 15:351.23110.000.000.00166.36
247006942007.02.23 15:35sell0.01usdchf1.23111.24621.22862007.02.26 09:591.23120.000.00-0.09-0.08
247064112007.02.23 16:05sell0.02usdchf1.23271.24631.23022007.02.26 00:231.23020.000.00-0.194.06
248256322007.02.26 09:59sell0.01eurusd1.31681.33191.31432007.02.27 06:541.31710.000.000.06-0.30
248257342007.02.26 10:00buy0.01usdchf1.23121.21611.23372007.02.26 16:381.23220.000.000.000.81
248792812007.02.26 14:56buy0.02usdchf1.22971.21611.23222007.02.26 16:381.23220.000.000.004.06
249017462007.02.26 16:38buy0.01usdchf1.23241.21731.23492007.02.27 09:241.22420.000.000.09-6.70
249276522007.02.26 19:25buy0.02usdchf1.23081.21721.23332007.02.27 09:241.22450.000.000.18-10.29
249306382007.02.26 19:48sell0.02eurusd1.31831.33191.31582007.02.27 06:541.31720.000.000.122.20
249312012007.02.26 19:50buy0.04usdchf1.22911.21701.23162007.02.27 09:231.22440.000.000.36-15.35
249604402007.02.27 00:39sell0.04eurusd1.31981.33191.31732007.02.27 06:541.31730.000.000.0010.00
250079912007.02.27 06:55sell0.01eurusd1.31681.33191.31432007.02.27 15:111.32240.000.000.00-5.60
250293532007.02.27 08:08buy0.08usdchf1.22761.21701.23012007.02.27 09:231.22450.000.000.00-20.25
250302422007.02.27 08:09sell0.02eurusd1.31831.33191.31582007.02.27 15:111.32240.000.000.00-8.20
250320742007.02.27 08:12buy0.16usdchf1.22611.21701.22862007.02.27 09:231.22450.000.000.00-20.91
250348152007.02.27 08:17sell0.04eurusd1.31981.33191.31732007.02.27 15:101.32220.000.000.00-9.60
250360132007.02.27 08:19buy0.32usdchf1.22451.21691.22702007.02.27 09:231.22460.000.000.002.61
250380222007.02.27 08:20sell0.08eurusd1.32141.33201.31892007.02.27 15:101.32230.000.000.00-7.20
250459902007.02.27 08:33buy0.64usdchf1.22291.21681.22542007.02.27 09:221.22460.000.000.0088.85
250581442007.02.27 09:24sell0.01usdchf1.22431.23941.22182007.02.27 13:301.22180.000.000.002.05
250892252007.02.27 13:04sell0.16eurusd1.32291.33201.32042007.02.27 15:101.32190.000.000.0016.00
250951912007.02.27 13:32sell0.01usdchf1.22171.23681.21922007.02.27 16:311.22060.000.000.000.90
251002912007.02.27 13:45sell0.32eurusd1.32441.33201.32192007.02.27 15:101.32190.000.000.0080.00
251198762007.02.27 15:09sell0.02usdchf1.22321.23681.22072007.02.27 16:301.22070.000.000.004.10
251378152007.02.27 16:31sell0.01usdchf1.22031.23541.21782007.02.27 19:321.21780.000.000.002.05
251697292007.02.27 19:32sell0.01usdchf1.21741.23251.21492007.02.27 20:111.21490.000.000.002.06
  0.00 0.00 -9.27 548.98
Closed P/L: 539.71
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
251209822007.02.27 15:11sell0.01eurusd1.32201.33711.3195 1.32320.000.000.06-1.20
251265102007.02.27 15:41sell0.02eurusd1.32361.33721.3211 1.32320.000.000.120.80
251421152007.02.27 17:01sell0.04eurusd1.32521.33731.3227 1.32320.000.000.248.00
251800132007.02.27 20:11sell0.01usdchf1.21441.22951.2119 1.21840.000.00-0.09-3.28
251803532007.02.27 20:13sell0.02usdchf1.21641.23041.2143 1.21840.000.00-0.19-3.28
251841892007.02.27 20:22sell0.04usdchf1.21811.23021.2156 1.21840.000.00-0.38-0.98
  0.00 0.00 -0.24 0.06
 Floating P/L: -0.18
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 539.71 Floating P/L: -0.18 Margin: 70.00
Balance: 3 539.71 Equity: 3 539.53 Free Margin: 3 469.53