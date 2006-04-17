|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2006.03.01 00:00 - 2007.02.21 00:00 (2006.03.01 - 2007.02.21)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MM_Percent1=5; MM_Percent2=20; MM_Percent3=25;
|Bars in test
|2551
|Ticks modelled
|1824014
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|14573.05
|Gross profit
|25979.49
|Gross loss
|-11406.45
|Profit factor
|2.28
|Expected payoff
|65.06
|Absolute drawdown
|54.00
|Maximal drawdown
|3476.00 (21.53%)
|Relative drawdown
|56.47% (1300.02)
|Total trades
|224
|Short positions (won %)
|106 (86.79%)
|Long positions (won %)
|118 (76.27%)
|Profit trades (% of total)
|182 (81.25%)
|Loss trades (% of total)
|42 (18.75%)
|Largest
|profit trade
|2160.00
|loss trade
|-1452.00
|Average
|profit trade
|142.74
|loss trade
|-271.58
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|34 (5545.02)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-135.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|6522.52 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-3476.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|7
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.03.02 04:00
|sell
|1
|0.10
|1.7495
|1.7539
|1.7445
|2
|2006.03.02 10:47
|modify
|1
|0.10
|1.7495
|1.7495
|1.7445
|3
|2006.03.02 10:47
|modify
|1
|0.10
|1.7495
|1.7494
|1.7445
|4
|2006.03.02 10:52
|modify
|1
|0.10
|1.7495
|1.7491
|1.7445
|5
|2006.03.02 10:58
|modify
|1
|0.10
|1.7495
|1.7489
|1.7445
|6
|2006.03.02 11:09
|s/l
|1
|0.10
|1.7489
|1.7489
|1.7445
|6.00
|1006.00
|7
|2006.03.02 11:09
|buy
|2
|0.10
|1.7489
|1.7474
|1.7539
|8
|2006.03.02 11:09
|buy
|3
|0.30
|1.7489
|1.7474
|1.7569
|9
|2006.03.02 11:47
|s/l
|2
|0.10
|1.7474
|1.7474
|1.7539
|-15.00
|991.00
|10
|2006.03.02 11:47
|s/l
|3
|0.30
|1.7474
|1.7474
|1.7569
|-45.00
|946.00
|11
|2006.03.02 11:50
|buy
|4
|0.10
|1.7473
|1.7429
|1.7523
|12
|2006.03.02 11:50
|buy
|5
|0.20
|1.7473
|1.7429
|1.7553
|13
|2006.03.02 15:12
|modify
|4
|0.10
|1.7473
|1.7473
|1.7523
|14
|2006.03.02 15:12
|modify
|4
|0.10
|1.7473
|1.7474
|1.7523
|15
|2006.03.02 15:31
|s/l
|4
|0.10
|1.7474
|1.7474
|1.7523
|1.00
|947.00
|16
|2006.03.02 16:26
|modify
|5
|0.20
|1.7473
|1.7475
|1.7553
|17
|2006.03.02 16:34
|modify
|5
|0.20
|1.7473
|1.7476
|1.7553
|18
|2006.03.02 16:34
|modify
|5
|0.20
|1.7473
|1.7477
|1.7553
|19
|2006.03.02 17:31
|modify
|5
|0.20
|1.7473
|1.7478
|1.7553
|20
|2006.03.02 17:31
|modify
|5
|0.20
|1.7473
|1.7480
|1.7553
|21
|2006.03.02 17:31
|modify
|5
|0.20
|1.7473
|1.7482
|1.7553
|22
|2006.03.02 17:32
|modify
|5
|0.20
|1.7473
|1.7483
|1.7553
|23
|2006.03.02 17:32
|modify
|5
|0.20
|1.7473
|1.7485
|1.7553
|24
|2006.03.02 17:48
|modify
|5
|0.20
|1.7473
|1.7486
|1.7553
|25
|2006.03.02 17:49
|modify
|5
|0.20
|1.7473
|1.7489
|1.7553
|26
|2006.03.02 18:04
|modify
|5
|0.20
|1.7473
|1.7490
|1.7553
|27
|2006.03.02 18:05
|modify
|5
|0.20
|1.7473
|1.7491
|1.7553
|28
|2006.03.02 18:05
|modify
|5
|0.20
|1.7473
|1.7492
|1.7553
|29
|2006.03.02 18:13
|modify
|5
|0.20
|1.7473
|1.7494
|1.7553
|30
|2006.03.02 18:17
|modify
|5
|0.20
|1.7473
|1.7497
|1.7553
|31
|2006.03.02 19:25
|modify
|5
|0.20
|1.7473
|1.7498
|1.7553
|32
|2006.03.02 19:26
|modify
|5
|0.20
|1.7473
|1.7500
|1.7553
|33
|2006.03.02 19:26
|modify
|5
|0.20
|1.7473
|1.7501
|1.7553
|34
|2006.03.02 19:35
|modify
|5
|0.20
|1.7473
|1.7504
|1.7553
|35
|2006.03.02 19:35
|modify
|5
|0.20
|1.7473
|1.7506
|1.7553
|36
|2006.03.02 19:36
|modify
|5
|0.20
|1.7473
|1.7508
|1.7553
|37
|2006.03.02 19:37
|modify
|5
|0.20
|1.7473
|1.7510
|1.7553
|38
|2006.03.02 19:43
|modify
|5
|0.20
|1.7473
|1.7512
|1.7553
|39
|2006.03.02 19:49
|modify
|5
|0.20
|1.7473
|1.7514
|1.7553
|40
|2006.03.02 20:41
|modify
|5
|0.20
|1.7473
|1.7515
|1.7553
|41
|2006.03.03 00:52
|s/l
|5
|0.20
|1.7515
|1.7515
|1.7553
|83.77
|1030.77
|42
|2006.03.06 20:00
|sell
|6
|0.10
|1.7490
|1.7626
|1.7440
|43
|2006.03.06 20:00
|sell
|7
|0.30
|1.7490
|1.7626
|1.7410
|44
|2006.03.07 00:54
|modify
|6
|0.10
|1.7490
|1.7489
|1.7440
|45
|2006.03.07 00:54
|modify
|6
|0.10
|1.7490
|1.7485
|1.7440
|46
|2006.03.07 00:55
|modify
|6
|0.10
|1.7490
|1.7484
|1.7440
|47
|2006.03.07 02:23
|s/l
|6
|0.10
|1.7484
|1.7484
|1.7440
|6.04
|1036.81
|48
|2006.03.07 04:54
|modify
|7
|0.30
|1.7490
|1.7490
|1.7410
|49
|2006.03.07 04:58
|modify
|7
|0.30
|1.7490
|1.7486
|1.7410
|50
|2006.03.07 04:59
|modify
|7
|0.30
|1.7490
|1.7483
|1.7410
|51
|2006.03.07 04:59
|modify
|7
|0.30
|1.7490
|1.7482
|1.7410
|52
|2006.03.07 07:45
|modify
|7
|0.30
|1.7490
|1.7478
|1.7410
|53
|2006.03.07 07:46
|modify
|7
|0.30
|1.7490
|1.7477
|1.7410
|54
|2006.03.07 07:46
|modify
|7
|0.30
|1.7490
|1.7475
|1.7410
|55
|2006.03.07 07:46
|modify
|7
|0.30
|1.7490
|1.7472
|1.7410
|56
|2006.03.07 08:26
|modify
|7
|0.30
|1.7490
|1.7471
|1.7410
|57
|2006.03.07 08:28
|modify
|7
|0.30
|1.7490
|1.7466
|1.7410
|58
|2006.03.07 08:28
|modify
|7
|0.30
|1.7490
|1.7465
|1.7410
|59
|2006.03.07 08:29
|modify
|7
|0.30
|1.7490
|1.7464
|1.7410
|60
|2006.03.07 08:29
|modify
|7
|0.30
|1.7490
|1.7460
|1.7410
|61
|2006.03.07 08:32
|modify
|7
|0.30
|1.7490
|1.7456
|1.7410
|62
|2006.03.07 08:32
|modify
|7
|0.30
|1.7490
|1.7449
|1.7410
|63
|2006.03.07 08:33
|t/p
|7
|0.30
|1.7410
|1.7449
|1.7410
|240.12
|1276.93
|64
|2006.03.13 20:00
|buy
|8
|0.10
|1.7333
|1.7289
|1.7383
|65
|2006.03.13 23:26
|modify
|8
|0.10
|1.7333
|1.7336
|1.7383
|66
|2006.03.13 23:28
|modify
|8
|0.10
|1.7333
|1.7338
|1.7383
|67
|2006.03.13 23:28
|modify
|8
|0.10
|1.7333
|1.7339
|1.7383
|68
|2006.03.13 23:29
|modify
|8
|0.10
|1.7333
|1.7340
|1.7383
|69
|2006.03.13 23:30
|modify
|8
|0.10
|1.7333
|1.7342
|1.7383
|70
|2006.03.13 23:31
|modify
|8
|0.10
|1.7333
|1.7344
|1.7383
|71
|2006.03.13 23:32
|modify
|8
|0.10
|1.7333
|1.7346
|1.7383
|72
|2006.03.13 23:32
|modify
|8
|0.10
|1.7333
|1.7347
|1.7383
|73
|2006.03.13 23:34
|modify
|8
|0.10
|1.7333
|1.7348
|1.7383
|74
|2006.03.13 23:34
|modify
|8
|0.10
|1.7333
|1.7351
|1.7383
|75
|2006.03.13 23:34
|modify
|8
|0.10
|1.7333
|1.7354
|1.7383
|76
|2006.03.13 23:55
|s/l
|8
|0.10
|1.7354
|1.7354
|1.7383
|21.00
|1297.93
|77
|2006.03.13 23:55
|buy
|9
|0.10
|1.7358
|1.7314
|1.7408
|78
|2006.03.14 13:47
|modify
|9
|0.10
|1.7358
|1.7358
|1.7408
|79
|2006.03.14 13:54
|s/l
|9
|0.10
|1.7358
|1.7358
|1.7408
|-0.12
|1297.81
|80
|2006.03.21 04:00
|sell
|10
|0.10
|1.7536
|1.7586
|1.7486
|81
|2006.03.21 07:56
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7536
|1.7486
|82
|2006.03.21 07:58
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7535
|1.7486
|83
|2006.03.21 07:58
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7533
|1.7486
|84
|2006.03.21 07:58
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7529
|1.7486
|85
|2006.03.21 08:13
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7528
|1.7486
|86
|2006.03.21 08:14
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7527
|1.7486
|87
|2006.03.21 08:16
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7524
|1.7486
|88
|2006.03.21 08:17
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7522
|1.7486
|89
|2006.03.21 08:17
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7517
|1.7486
|90
|2006.03.21 08:18
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7516
|1.7486
|91
|2006.03.21 08:19
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7515
|1.7486
|92
|2006.03.21 08:19
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7514
|1.7486
|93
|2006.03.21 08:25
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7509
|1.7486
|94
|2006.03.21 08:26
|modify
|10
|0.10
|1.7536
|1.7507
|1.7486
|95
|2006.03.21 08:26
|t/p
|10
|0.10
|1.7486
|1.7507
|1.7486
|50.00
|1347.81
|96
|2006.03.24 20:00
|buy
|11
|0.10
|1.7430
|1.7309
|1.7480
|97
|2006.03.24 20:00
|buy
|12
|0.30
|1.7430
|1.7309
|1.7510
|98
|2006.03.27 03:36
|modify
|11
|0.10
|1.7430
|1.7430
|1.7480
|99
|2006.03.27 03:55
|modify
|11
|0.10
|1.7430
|1.7432
|1.7480
|100
|2006.03.27 03:56
|modify
|11
|0.10
|1.7430
|1.7433
|1.7480
|101
|2006.03.27 04:01
|modify
|11
|0.10
|1.7430
|1.7434
|1.7480
|102
|2006.03.27 04:01
|modify
|11
|0.10
|1.7430
|1.7436
|1.7480
|103
|2006.03.27 04:07
|modify
|11
|0.10
|1.7430
|1.7440
|1.7480
|104
|2006.03.27 04:08
|modify
|11
|0.10
|1.7430
|1.7441
|1.7480
|105
|2006.03.27 04:08
|modify
|11
|0.10
|1.7430
|1.7444
|1.7480
|106
|2006.03.27 04:08
|modify
|12
|0.30
|1.7430
|1.7433
|1.7510
|107
|2006.03.27 04:08
|modify
|11
|0.10
|1.7430
|1.7448
|1.7480
|108
|2006.03.27 04:08
|modify
|12
|0.30
|1.7430
|1.7436
|1.7510
|109
|2006.03.27 04:08
|modify
|11
|0.10
|1.7430
|1.7451
|1.7480
|110
|2006.03.27 04:25
|modify
|12
|0.30
|1.7430
|1.7437
|1.7510
|111
|2006.03.27 04:25
|modify
|11
|0.10
|1.7430
|1.7452
|1.7480
|112
|2006.03.27 04:26
|modify
|12
|0.30
|1.7430
|1.7438
|1.7510
|113
|2006.03.27 04:26
|modify
|11
|0.10
|1.7430
|1.7453
|1.7480
|114
|2006.03.27 04:34
|modify
|12
|0.30
|1.7430
|1.7439
|1.7510
|115
|2006.03.27 04:34
|modify
|11
|0.10
|1.7430
|1.7454
|1.7480
|116
|2006.03.27 04:34
|modify
|12
|0.30
|1.7430
|1.7441
|1.7510
|117
|2006.03.27 04:34
|modify
|11
|0.10
|1.7430
|1.7456
|1.7480
|118
|2006.03.27 04:35
|modify
|12
|0.30
|1.7430
|1.7442
|1.7510
|119
|2006.03.27 04:35
|modify
|11
|0.10
|1.7430
|1.7457
|1.7480
|120
|2006.03.27 04:36
|modify
|12
|0.30
|1.7430
|1.7443
|1.7510
|121
|2006.03.27 04:36
|modify
|11
|0.10
|1.7430
|1.7458
|1.7480
|122
|2006.03.27 06:07
|modify
|12
|0.30
|1.7430
|1.7444
|1.7510
|123
|2006.03.27 06:07
|modify
|11
|0.10
|1.7430
|1.7459
|1.7480
|124
|2006.03.27 06:08
|t/p
|11
|0.10
|1.7480
|1.7459
|1.7480
|49.88
|1397.70
|125
|2006.03.27 06:08
|modify
|12
|0.30
|1.7430
|1.7445
|1.7510
|126
|2006.03.27 06:08
|modify
|12
|0.30
|1.7430
|1.7447
|1.7510
|127
|2006.03.27 06:08
|modify
|12
|0.30
|1.7430
|1.7450
|1.7510
|128
|2006.03.27 06:09
|modify
|12
|0.30
|1.7430
|1.7451
|1.7510
|129
|2006.03.27 06:11
|modify
|12
|0.30
|1.7430
|1.7452
|1.7510
|130
|2006.03.27 08:05
|s/l
|12
|0.30
|1.7452
|1.7452
|1.7510
|65.66
|1463.35
|131
|2006.03.29 04:00
|sell
|13
|0.10
|1.7434
|1.7537
|1.7384
|132
|2006.03.29 04:00
|sell
|14
|0.30
|1.7434
|1.7537
|1.7354
|133
|2006.03.29 08:16
|modify
|13
|0.10
|1.7434
|1.7433
|1.7384
|134
|2006.03.29 08:20
|modify
|13
|0.10
|1.7434
|1.7432
|1.7384
|135
|2006.03.29 08:20
|modify
|13
|0.10
|1.7434
|1.7429
|1.7384
|136
|2006.03.29 08:21
|modify
|13
|0.10
|1.7434
|1.7428
|1.7384
|137
|2006.03.29 08:21
|modify
|13
|0.10
|1.7434
|1.7427
|1.7384
|138
|2006.03.29 08:31
|modify
|13
|0.10
|1.7434
|1.7426
|1.7384
|139
|2006.03.29 08:38
|modify
|13
|0.10
|1.7434
|1.7425
|1.7384
|140
|2006.03.29 08:38
|modify
|13
|0.10
|1.7434
|1.7421
|1.7384
|141
|2006.03.29 08:47
|modify
|13
|0.10
|1.7434
|1.7420
|1.7384
|142
|2006.03.29 08:48
|modify
|14
|0.30
|1.7434
|1.7434
|1.7354
|143
|2006.03.29 08:48
|modify
|13
|0.10
|1.7434
|1.7419
|1.7384
|144
|2006.03.29 08:49
|modify
|14
|0.30
|1.7434
|1.7433
|1.7354
|145
|2006.03.29 08:49
|modify
|13
|0.10
|1.7434
|1.7418
|1.7384
|146
|2006.03.29 08:49
|modify
|14
|0.30
|1.7434
|1.7432
|1.7354
|147
|2006.03.29 08:49
|modify
|13
|0.10
|1.7434
|1.7417
|1.7384
|148
|2006.03.29 08:56
|modify
|14
|0.30
|1.7434
|1.7429
|1.7354
|149
|2006.03.29 08:56
|modify
|13
|0.10
|1.7434
|1.7414
|1.7384
|150
|2006.03.29 08:56
|modify
|14
|0.30
|1.7434
|1.7423
|1.7354
|151
|2006.03.29 08:56
|modify
|13
|0.10
|1.7434
|1.7408
|1.7384
|152
|2006.03.29 08:57
|modify
|14
|0.30
|1.7434
|1.7421
|1.7354
|153
|2006.03.29 08:57
|modify
|13
|0.10
|1.7434
|1.7406
|1.7384
|154
|2006.03.29 08:57
|t/p
|13
|0.10
|1.7384
|1.7406
|1.7384
|50.00
|1513.35
|155
|2006.03.29 08:57
|modify
|14
|0.30
|1.7434
|1.7418
|1.7354
|156
|2006.03.29 08:57
|modify
|14
|0.30
|1.7434
|1.7413
|1.7354
|157
|2006.03.29 08:58
|modify
|14
|0.30
|1.7434
|1.7412
|1.7354
|158
|2006.03.29 08:59
|modify
|14
|0.30
|1.7434
|1.7407
|1.7354
|159
|2006.03.29 09:00
|modify
|14
|0.30
|1.7434
|1.7405
|1.7354
|160
|2006.03.29 09:31
|modify
|14
|0.30
|1.7434
|1.7402
|1.7354
|161
|2006.03.29 09:31
|modify
|14
|0.30
|1.7434
|1.7399
|1.7354
|162
|2006.03.29 09:31
|modify
|14
|0.30
|1.7434
|1.7393
|1.7354
|163
|2006.03.29 12:20
|modify
|14
|0.30
|1.7434
|1.7391
|1.7354
|164
|2006.03.29 12:20
|t/p
|14
|0.30
|1.7354
|1.7391
|1.7354
|240.00
|1753.35
|165
|2006.03.30 16:00
|buy
|15
|0.10
|1.7463
|1.7315
|1.7513
|166
|2006.03.30 16:00
|buy
|16
|0.40
|1.7463
|1.7315
|1.7543
|167
|2006.03.30 20:24
|modify
|15
|0.10
|1.7463
|1.7465
|1.7513
|168
|2006.03.30 20:27
|modify
|15
|0.10
|1.7463
|1.7466
|1.7513
|169
|2006.03.30 20:39
|s/l
|15
|0.10
|1.7466
|1.7466
|1.7513
|3.00
|1756.35
|170
|2006.04.03 04:41
|s/l
|16
|0.40
|1.7315
|1.7315
|1.7543
|-592.92
|1163.43
|171
|2006.04.04 00:00
|buy
|17
|0.10
|1.7406
|1.7250
|1.7456
|172
|2006.04.04 00:00
|buy
|18
|0.30
|1.7406
|1.7250
|1.7486
|173
|2006.04.04 07:23
|modify
|17
|0.10
|1.7406
|1.7406
|1.7456
|174
|2006.04.04 07:24
|modify
|17
|0.10
|1.7406
|1.7409
|1.7456
|175
|2006.04.04 07:24
|modify
|17
|0.10
|1.7406
|1.7410
|1.7456
|176
|2006.04.04 07:32
|modify
|17
|0.10
|1.7406
|1.7414
|1.7456
|177
|2006.04.04 07:32
|modify
|17
|0.10
|1.7406
|1.7418
|1.7456
|178
|2006.04.04 07:35
|modify
|17
|0.10
|1.7406
|1.7419
|1.7456
|179
|2006.04.04 07:35
|modify
|18
|0.30
|1.7406
|1.7408
|1.7486
|180
|2006.04.04 07:35
|modify
|17
|0.10
|1.7406
|1.7423
|1.7456
|181
|2006.04.04 07:36
|modify
|18
|0.30
|1.7406
|1.7410
|1.7486
|182
|2006.04.04 07:36
|modify
|17
|0.10
|1.7406
|1.7425
|1.7456
|183
|2006.04.04 07:36
|modify
|18
|0.30
|1.7406
|1.7412
|1.7486
|184
|2006.04.04 07:36
|modify
|17
|0.10
|1.7406
|1.7427
|1.7456
|185
|2006.04.04 07:36
|s/l
|17
|0.10
|1.7427
|1.7427
|1.7456
|21.00
|1184.43
|186
|2006.04.04 08:00
|modify
|18
|0.30
|1.7406
|1.7414
|1.7486
|187
|2006.04.04 08:01
|modify
|18
|0.30
|1.7406
|1.7416
|1.7486
|188
|2006.04.04 08:01
|modify
|18
|0.30
|1.7406
|1.7418
|1.7486
|189
|2006.04.04 08:01
|modify
|18
|0.30
|1.7406
|1.7421
|1.7486
|190
|2006.04.04 08:01
|modify
|18
|0.30
|1.7406
|1.7425
|1.7486
|191
|2006.04.04 08:14
|modify
|18
|0.30
|1.7406
|1.7426
|1.7486
|192
|2006.04.04 09:12
|modify
|18
|0.30
|1.7406
|1.7427
|1.7486
|193
|2006.04.04 09:13
|modify
|18
|0.30
|1.7406
|1.7428
|1.7486
|194
|2006.04.04 09:13
|modify
|18
|0.30
|1.7406
|1.7430
|1.7486
|195
|2006.04.04 09:14
|modify
|18
|0.30
|1.7406
|1.7431
|1.7486
|196
|2006.04.04 09:14
|modify
|18
|0.30
|1.7406
|1.7432
|1.7486
|197
|2006.04.04 09:42
|modify
|18
|0.30
|1.7406
|1.7434
|1.7486
|198
|2006.04.04 09:42
|modify
|18
|0.30
|1.7406
|1.7437
|1.7486
|199
|2006.04.04 09:45
|modify
|18
|0.30
|1.7406
|1.7438
|1.7486
|200
|2006.04.04 09:46
|modify
|18
|0.30
|1.7406
|1.7440
|1.7486
|201
|2006.04.04 11:16
|s/l
|18
|0.30
|1.7440
|1.7440
|1.7486
|102.00
|1286.43
|202
|2006.04.07 00:00
|sell
|19
|0.10
|1.7506
|1.7611
|1.7456
|203
|2006.04.07 11:32
|modify
|19
|0.10
|1.7506
|1.7504
|1.7456
|204
|2006.04.07 11:32
|modify
|19
|0.10
|1.7506
|1.7499
|1.7456
|205
|2006.04.07 11:56
|s/l
|19
|0.10
|1.7499
|1.7499
|1.7456
|7.00
|1293.43
|206
|2006.04.11 16:00
|buy
|20
|0.10
|1.7468
|1.7379
|1.7518
|207
|2006.04.11 16:00
|buy
|21
|0.30
|1.7468
|1.7379
|1.7548
|208
|2006.04.11 18:23
|modify
|20
|0.10
|1.7468
|1.7468
|1.7518
|209
|2006.04.11 18:24
|modify
|20
|0.10
|1.7468
|1.7470
|1.7518
|210
|2006.04.11 18:24
|modify
|20
|0.10
|1.7468
|1.7472
|1.7518
|211
|2006.04.11 18:25
|modify
|20
|0.10
|1.7468
|1.7473
|1.7518
|212
|2006.04.11 18:34
|s/l
|20
|0.10
|1.7473
|1.7473
|1.7518
|5.00
|1298.43
|213
|2006.04.11 23:55
|modify
|21
|0.30
|1.7468
|1.7468
|1.7548
|214
|2006.04.11 23:57
|modify
|21
|0.30
|1.7468
|1.7469
|1.7548
|215
|2006.04.12 00:13
|modify
|21
|0.30
|1.7468
|1.7471
|1.7548
|216
|2006.04.12 00:13
|modify
|21
|0.30
|1.7468
|1.7474
|1.7548
|217
|2006.04.12 00:13
|modify
|21
|0.30
|1.7468
|1.7476
|1.7548
|218
|2006.04.12 00:17
|modify
|21
|0.30
|1.7468
|1.7478
|1.7548
|219
|2006.04.12 00:17
|modify
|21
|0.30
|1.7468
|1.7480
|1.7548
|220
|2006.04.12 00:23
|modify
|21
|0.30
|1.7468
|1.7481
|1.7548
|221
|2006.04.12 00:25
|modify
|21
|0.30
|1.7468
|1.7482
|1.7548
|222
|2006.04.12 00:25
|modify
|21
|0.30
|1.7468
|1.7483
|1.7548
|223
|2006.04.12 00:46
|modify
|21
|0.30
|1.7468
|1.7484
|1.7548
|224
|2006.04.12 06:14
|s/l
|21
|0.30
|1.7484
|1.7484
|1.7548
|47.66
|1346.09
|225
|2006.04.14 20:00
|sell
|22
|0.10
|1.7512
|1.7563
|1.7462
|226
|2006.04.16 22:18
|s/l
|22
|0.10
|1.7563
|1.7563
|1.7462
|-51.00
|1295.09
|227
|2006.04.17 00:01
|buy
|23
|0.10
|1.7559
|1.7515
|1.7609
|228
|2006.04.17 00:01
|buy
|24
|0.30
|1.7559
|1.7515
|1.7639
|229
|2006.04.17 00:23
|modify
|23
|0.10
|1.7559
|1.7559
|1.7609
|230
|2006.04.17 00:23
|modify
|23
|0.10
|1.7559
|1.7560
|1.7609
|231
|2006.04.17 00:25
|modify
|23
|0.10
|1.7559
|1.7561
|1.7609
|232
|2006.04.17 00:25
|modify
|23
|0.10
|1.7559
|1.7564
|1.7609
|233
|2006.04.17 00:30
|modify
|23
|0.10
|1.7559
|1.7566
|1.7609
|234
|2006.04.17 00:30
|modify
|23
|0.10
|1.7559
|1.7568
|1.7609
|235
|2006.04.17 01:06
|modify
|23
|0.10
|1.7559
|1.7570
|1.7609
|236
|2006.04.17 01:06
|modify
|23
|0.10
|1.7559
|1.7573
|1.7609
|237
|2006.04.17 01:06
|modify
|24
|0.30
|1.7559
|1.7561
|1.7639
|238
|2006.04.17 01:06
|modify
|23
|0.10
|1.7559
|1.7576
|1.7609
|239
|2006.04.17 01:07
|modify
|24
|0.30
|1.7559
|1.7562
|1.7639
|240
|2006.04.17 01:07
|modify
|23
|0.10
|1.7559
|1.7577
|1.7609
|241
|2006.04.17 01:08
|modify
|24
|0.30
|1.7559
|1.7563
|1.7639
|242
|2006.04.17 01:08
|modify
|23
|0.10
|1.7559
|1.7578
|1.7609
|243
|2006.04.17 01:08
|modify
|24
|0.30
|1.7559
|1.7566
|1.7639
|244
|2006.04.17 01:08
|modify
|23
|0.10
|1.7559
|1.7581
|1.7609
|245
|2006.04.17 01:08
|modify
|24
|0.30
|1.7559
|1.7568
|1.7639
|246
|2006.04.17 01:08
|modify
|23
|0.10
|1.7559
|1.7583
|1.7609
|247
|2006.04.17 01:37
|modify
|24
|0.30
|1.7559
|1.7569
|1.7639
|248
|2006.04.17 01:37
|modify
|23
|0.10
|1.7559
|1.7584
|1.7609
|249
|2006.04.17 01:37
|modify
|24
|0.30
|1.7559
|1.7571
|1.7639
|250
|2006.04.17 01:37
|modify
|23
|0.10
|1.7559
|1.7586
|1.7609
|251
|2006.04.17 02:24
|s/l
|23
|0.10
|1.7586
|1.7586
|1.7609
|27.00
|1322.09
|252
|2006.04.17 03:39
|s/l
|24
|0.30
|1.7571
|1.7571
|1.7639
|36.00
|1358.09
|253
|2006.04.17 03:39
|buy
|25
|0.10
|1.7575
|1.7560
|1.7625
|254
|2006.04.17 03:39
|buy
|26
|0.30
|1.7575
|1.7560
|1.7655
|255
|2006.04.17 10:05
|modify
|25
|0.10
|1.7575
|1.7575
|1.7625
|256
|2006.04.17 10:05
|modify
|25
|0.10
|1.7575
|1.7576
|1.7625
|257
|2006.04.17 10:07
|modify
|25
|0.10
|1.7575
|1.7577
|1.7625
|258
|2006.04.17 10:07
|modify
|25
|0.10
|1.7575
|1.7578
|1.7625
|259
|2006.04.17 10:11
|modify
|25
|0.10
|1.7575
|1.7580
|1.7625
|260
|2006.04.17 10:11
|modify
|25
|0.10
|1.7575
|1.7583
|1.7625
|261
|2006.04.17 10:11
|modify
|25
|0.10
|1.7575
|1.7585
|1.7625
|262
|2006.04.17 11:17
|modify
|25
|0.10
|1.7575
|1.7586
|1.7625
|263
|2006.04.17 11:37
|modify
|25
|0.10
|1.7575
|1.7588
|1.7625
|264
|2006.04.17 11:38
|modify
|26
|0.30
|1.7575
|1.7576
|1.7655
|265
|2006.04.17 11:38
|modify
|25
|0.10
|1.7575
|1.7591
|1.7625
|266
|2006.04.17 11:40
|modify
|26
|0.30
|1.7575
|1.7577
|1.7655
|267
|2006.04.17 11:40
|modify
|25
|0.10
|1.7575
|1.7592
|1.7625
|268
|2006.04.17 11:40
|modify
|26
|0.30
|1.7575
|1.7578
|1.7655
|269
|2006.04.17 11:40
|modify
|25
|0.10
|1.7575
|1.7593
|1.7625
|270
|2006.04.17 11:40
|modify
|26
|0.30
|1.7575
|1.7579
|1.7655
|271
|2006.04.17 11:40
|modify
|25
|0.10
|1.7575
|1.7594
|1.7625
|272
|2006.04.17 11:40
|modify
|26
|0.30
|1.7575
|1.7585
|1.7655
|273
|2006.04.17 11:40
|modify
|25
|0.10
|1.7575
|1.7600
|1.7625
|274
|2006.04.17 11:40
|modify
|26
|0.30
|1.7575
|1.7587
|1.7655
|275
|2006.04.17 11:40
|modify
|25
|0.10
|1.7575
|1.7602
|1.7625
|276
|2006.04.17 11:40
|t/p
|25
|0.10
|1.7625
|1.7602
|1.7625
|50.00
|1408.09
|277
|2006.04.17 11:40
|modify
|26
|0.30
|1.7575
|1.7592
|1.7655
|278
|2006.04.17 11:40
|modify
|26
|0.30
|1.7575
|1.7595
|1.7655
|279
|2006.04.17 11:40
|modify
|26
|0.30
|1.7575
|1.7599
|1.7655
|280
|2006.04.17 11:41
|modify
|26
|0.30
|1.7575
|1.7602
|1.7655
|281
|2006.04.17 11:41
|modify
|26
|0.30
|1.7575
|1.7604
|1.7655
|282
|2006.04.17 11:41
|modify
|26
|0.30
|1.7575
|1.7607
|1.7655
|283
|2006.04.17 11:42
|modify
|26
|0.30
|1.7575
|1.7612
|1.7655
|284
|2006.04.17 11:42
|modify
|26
|0.30
|1.7575
|1.7617
|1.7655
|285
|2006.04.17 11:42
|t/p
|26
|0.30
|1.7655
|1.7617
|1.7655
|240.00
|1648.09
|286
|2006.04.20 16:00
|sell
|27
|0.10
|1.7800
|1.7935
|1.7750
|287
|2006.04.20 22:36
|modify
|27
|0.10
|1.7800
|1.7799
|1.7750
|288
|2006.04.20 23:27
|modify
|27
|0.10
|1.7800
|1.7797
|1.7750
|289
|2006.04.20 23:40
|modify
|27
|0.10
|1.7800
|1.7796
|1.7750
|290
|2006.04.20 23:40
|modify
|27
|0.10
|1.7800
|1.7795
|1.7750
|291
|2006.04.20 23:42
|modify
|27
|0.10
|1.7800
|1.7794
|1.7750
|292
|2006.04.20 23:45
|modify
|27
|0.10
|1.7800
|1.7792
|1.7750
|293
|2006.04.20 23:47
|modify
|27
|0.10
|1.7800
|1.7790
|1.7750
|294
|2006.04.20 23:51
|modify
|27
|0.10
|1.7800
|1.7786
|1.7750
|295
|2006.04.20 23:51
|modify
|27
|0.10
|1.7800
|1.7785
|1.7750
|296
|2006.04.20 23:51
|modify
|27
|0.10
|1.7800
|1.7781
|1.7750
|297
|2006.04.20 23:51
|modify
|27
|0.10
|1.7800
|1.7778
|1.7750
|298
|2006.04.20 23:51
|modify
|27
|0.10
|1.7800
|1.7773
|1.7750
|299
|2006.04.20 23:56
|s/l
|27
|0.10
|1.7773
|1.7773
|1.7750
|27.00
|1675.09
|300
|2006.04.23 22:03
|buy
|28
|0.10
|1.7877
|1.7868
|1.7927
|301
|2006.04.23 22:03
|buy
|29
|0.40
|1.7877
|1.7868
|1.7957
|302
|2006.04.23 22:04
|s/l
|28
|0.10
|1.7868
|1.7868
|1.7927
|-9.00
|1666.09
|303
|2006.04.23 22:04
|s/l
|29
|0.40
|1.7868
|1.7868
|1.7957
|-36.00
|1630.09
|304
|2006.04.23 22:06
|buy
|30
|0.10
|1.7877
|1.7868
|1.7927
|305
|2006.04.23 22:06
|buy
|31
|0.40
|1.7877
|1.7868
|1.7957
|306
|2006.04.23 22:09
|s/l
|30
|0.10
|1.7868
|1.7868
|1.7927
|-9.00
|1621.09
|307
|2006.04.23 22:09
|s/l
|31
|0.40
|1.7868
|1.7868
|1.7957
|-36.00
|1585.09
|308
|2006.04.23 22:09
|buy
|32
|0.10
|1.7877
|1.7868
|1.7927
|309
|2006.04.23 22:09
|buy
|33
|0.40
|1.7877
|1.7868
|1.7957
|310
|2006.04.23 22:10
|s/l
|32
|0.10
|1.7868
|1.7868
|1.7927
|-9.00
|1576.09
|311
|2006.04.23 22:10
|s/l
|33
|0.40
|1.7868
|1.7868
|1.7957
|-36.00
|1540.09
|312
|2006.04.23 22:10
|buy
|34
|0.10
|1.7867
|1.7823
|1.7917
|313
|2006.04.23 22:10
|buy
|35
|0.40
|1.7867
|1.7823
|1.7947
|314
|2006.04.24 06:39
|modify
|34
|0.10
|1.7867
|1.7867
|1.7917
|315
|2006.04.24 06:44
|modify
|34
|0.10
|1.7867
|1.7868
|1.7917
|316
|2006.04.24 06:45
|modify
|34
|0.10
|1.7867
|1.7870
|1.7917
|317
|2006.04.24 06:47
|modify
|34
|0.10
|1.7867
|1.7871
|1.7917
|318
|2006.04.24 06:48
|modify
|34
|0.10
|1.7867
|1.7872
|1.7917
|319
|2006.04.24 06:51
|modify
|34
|0.10
|1.7867
|1.7873
|1.7917
|320
|2006.04.24 06:55
|modify
|34
|0.10
|1.7867
|1.7875
|1.7917
|321
|2006.04.24 06:55
|modify
|34
|0.10
|1.7867
|1.7879
|1.7917
|322
|2006.04.24 07:07
|s/l
|34
|0.10
|1.7879
|1.7879
|1.7917
|11.89
|1551.97
|323
|2006.04.24 07:38
|modify
|35
|0.40
|1.7867
|1.7867
|1.7947
|324
|2006.04.24 07:38
|modify
|35
|0.40
|1.7867
|1.7870
|1.7947
|325
|2006.04.24 07:41
|modify
|35
|0.40
|1.7867
|1.7873
|1.7947
|326
|2006.04.24 07:42
|modify
|35
|0.40
|1.7867
|1.7874
|1.7947
|327
|2006.04.24 07:42
|modify
|35
|0.40
|1.7867
|1.7875
|1.7947
|328
|2006.04.24 07:43
|modify
|35
|0.40
|1.7867
|1.7876
|1.7947
|329
|2006.04.24 07:43
|modify
|35
|0.40
|1.7867
|1.7879
|1.7947
|330
|2006.04.24 07:43
|modify
|35
|0.40
|1.7867
|1.7883
|1.7947
|331
|2006.04.24 07:44
|modify
|35
|0.40
|1.7867
|1.7884
|1.7947
|332
|2006.04.24 07:44
|modify
|35
|0.40
|1.7867
|1.7885
|1.7947
|333
|2006.04.24 08:31
|modify
|35
|0.40
|1.7867
|1.7886
|1.7947
|334
|2006.04.24 08:31
|modify
|35
|0.40
|1.7867
|1.7890
|1.7947
|335
|2006.04.24 08:31
|modify
|35
|0.40
|1.7867
|1.7891
|1.7947
|336
|2006.04.24 08:31
|modify
|35
|0.40
|1.7867
|1.7895
|1.7947
|337
|2006.04.24 08:31
|modify
|35
|0.40
|1.7867
|1.7899
|1.7947
|338
|2006.04.24 08:35
|s/l
|35
|0.40
|1.7899
|1.7899
|1.7947
|127.54
|1679.51
|339
|2006.04.26 08:00
|sell
|36
|0.10
|1.7823
|1.7945
|1.7773
|340
|2006.04.26 08:00
|sell
|37
|0.40
|1.7823
|1.7945
|1.7743
|341
|2006.04.27 14:16
|s/l
|36
|0.10
|1.7945
|1.7945
|1.7773
|-121.88
|1557.63
|342
|2006.04.27 14:16
|s/l
|37
|0.40
|1.7945
|1.7945
|1.7743
|-487.52
|1070.11
|343
|2006.04.27 16:00
|buy
|38
|0.10
|1.8018
|1.7800
|1.8068
|344
|2006.04.27 16:00
|buy
|39
|0.30
|1.8018
|1.7800
|1.8098
|345
|2006.04.27 16:04
|modify
|38
|0.10
|1.8018
|1.8018
|1.8068
|346
|2006.04.27 16:11
|modify
|38
|0.10
|1.8018
|1.8019
|1.8068
|347
|2006.04.27 16:20
|s/l
|38
|0.10
|1.8019
|1.8019
|1.8068
|1.00
|1071.11
|348
|2006.04.28 08:33
|modify
|39
|0.30
|1.8018
|1.8022
|1.8098
|349
|2006.04.28 08:36
|modify
|39
|0.30
|1.8018
|1.8023
|1.8098
|350
|2006.04.28 08:37
|modify
|39
|0.30
|1.8018
|1.8026
|1.8098
|351
|2006.04.28 08:37
|modify
|39
|0.30
|1.8018
|1.8030
|1.8098
|352
|2006.04.28 08:41
|modify
|39
|0.30
|1.8018
|1.8033
|1.8098
|353
|2006.04.28 08:44
|modify
|39
|0.30
|1.8018
|1.8034
|1.8098
|354
|2006.04.28 09:00
|modify
|39
|0.30
|1.8018
|1.8035
|1.8098
|355
|2006.04.28 09:31
|modify
|39
|0.30
|1.8018
|1.8036
|1.8098
|356
|2006.04.28 09:32
|modify
|39
|0.30
|1.8018
|1.8037
|1.8098
|357
|2006.04.28 09:32
|modify
|39
|0.30
|1.8018
|1.8040
|1.8098
|358
|2006.04.28 09:32
|modify
|39
|0.30
|1.8018
|1.8043
|1.8098
|359
|2006.04.28 09:33
|modify
|39
|0.30
|1.8018
|1.8044
|1.8098
|360
|2006.04.28 09:34
|modify
|39
|0.30
|1.8018
|1.8045
|1.8098
|361
|2006.04.28 09:34
|modify
|39
|0.30
|1.8018
|1.8046
|1.8098
|362
|2006.04.28 09:47
|modify
|39
|0.30
|1.8018
|1.8048
|1.8098
|363
|2006.04.28 09:47
|modify
|39
|0.30
|1.8018
|1.8051
|1.8098
|364
|2006.04.28 09:50
|modify
|39
|0.30
|1.8018
|1.8055
|1.8098
|365
|2006.04.28 09:50
|modify
|39
|0.30
|1.8018
|1.8059
|1.8098
|366
|2006.04.28 09:53
|modify
|39
|0.30
|1.8018
|1.8061
|1.8098
|367
|2006.04.28 09:53
|modify
|39
|0.30
|1.8018
|1.8062
|1.8098
|368
|2006.04.28 09:53
|t/p
|39
|0.30
|1.8098
|1.8062
|1.8098
|239.66
|1310.77
|369
|2006.05.09 04:00
|sell
|40
|0.10
|1.8558
|1.8682
|1.8508
|370
|2006.05.09 07:05
|modify
|40
|0.10
|1.8558
|1.8558
|1.8508
|371
|2006.05.09 07:05
|modify
|40
|0.10
|1.8558
|1.8552
|1.8508
|372
|2006.05.09 07:07
|modify
|40
|0.10
|1.8558
|1.8551
|1.8508
|373
|2006.05.09 07:13
|modify
|40
|0.10
|1.8558
|1.8550
|1.8508
|374
|2006.05.09 07:14
|modify
|40
|0.10
|1.8558
|1.8548
|1.8508
|375
|2006.05.09 07:14
|modify
|40
|0.10
|1.8558
|1.8545
|1.8508
|376
|2006.05.09 07:15
|modify
|40
|0.10
|1.8558
|1.8544
|1.8508
|377
|2006.05.09 07:21
|modify
|40
|0.10
|1.8558
|1.8542
|1.8508
|378
|2006.05.09 07:21
|modify
|40
|0.10
|1.8558
|1.8537
|1.8508
|379
|2006.05.09 08:01
|s/l
|40
|0.10
|1.8537
|1.8537
|1.8508
|21.00
|1331.77
|380
|2006.05.09 16:00
|buy
|41
|0.10
|1.8637
|1.8513
|1.8687
|381
|2006.05.09 16:00
|buy
|42
|0.30
|1.8637
|1.8513
|1.8717
|382
|2006.05.09 16:50
|modify
|41
|0.10
|1.8637
|1.8637
|1.8687
|383
|2006.05.09 16:52
|modify
|41
|0.10
|1.8637
|1.8640
|1.8687
|384
|2006.05.09 17:00
|s/l
|41
|0.10
|1.8640
|1.8640
|1.8687
|3.00
|1334.77
|385
|2006.05.09 18:17
|modify
|42
|0.30
|1.8637
|1.8639
|1.8717
|386
|2006.05.09 18:18
|modify
|42
|0.30
|1.8637
|1.8640
|1.8717
|387
|2006.05.09 21:38
|modify
|42
|0.30
|1.8637
|1.8641
|1.8717
|388
|2006.05.09 23:00
|modify
|42
|0.30
|1.8637
|1.8642
|1.8717
|389
|2006.05.09 23:01
|modify
|42
|0.30
|1.8637
|1.8643
|1.8717
|390
|2006.05.09 23:14
|modify
|42
|0.30
|1.8637
|1.8644
|1.8717
|391
|2006.05.10 06:49
|modify
|42
|0.30
|1.8637
|1.8645
|1.8717
|392
|2006.05.10 06:50
|modify
|42
|0.30
|1.8637
|1.8646
|1.8717
|393
|2006.05.10 06:50
|modify
|42
|0.30
|1.8637
|1.8648
|1.8717
|394
|2006.05.10 06:51
|modify
|42
|0.30
|1.8637
|1.8651
|1.8717
|395
|2006.05.10 06:51
|modify
|42
|0.30
|1.8637
|1.8655
|1.8717
|396
|2006.05.10 06:51
|modify
|42
|0.30
|1.8637
|1.8659
|1.8717
|397
|2006.05.10 06:52
|modify
|42
|0.30
|1.8637
|1.8663
|1.8717
|398
|2006.05.10 06:52
|modify
|42
|0.30
|1.8637
|1.8665
|1.8717
|399
|2006.05.10 06:52
|modify
|42
|0.30
|1.8637
|1.8667
|1.8717
|400
|2006.05.10 06:54
|modify
|42
|0.30
|1.8637
|1.8670
|1.8717
|401
|2006.05.10 06:54
|modify
|42
|0.30
|1.8637
|1.8671
|1.8717
|402
|2006.05.10 06:54
|modify
|42
|0.30
|1.8637
|1.8675
|1.8717
|403
|2006.05.10 06:54
|modify
|42
|0.30
|1.8637
|1.8679
|1.8717
|404
|2006.05.10 06:54
|modify
|42
|0.30
|1.8637
|1.8680
|1.8717
|405
|2006.05.10 06:54
|t/p
|42
|0.30
|1.8717
|1.8680
|1.8717
|239.66
|1574.42
|406
|2006.05.11 00:00
|sell
|43
|0.10
|1.8584
|1.8628
|1.8534
|407
|2006.05.11 00:00
|sell
|44
|0.40
|1.8584
|1.8628
|1.8504
|408
|2006.05.11 01:09
|modify
|43
|0.10
|1.8584
|1.8582
|1.8534
|409
|2006.05.11 01:09
|modify
|43
|0.10
|1.8584
|1.8578
|1.8534
|410
|2006.05.11 01:11
|modify
|43
|0.10
|1.8584
|1.8577
|1.8534
|411
|2006.05.11 01:12
|modify
|43
|0.10
|1.8584
|1.8576
|1.8534
|412
|2006.05.11 01:15
|modify
|43
|0.10
|1.8584
|1.8575
|1.8534
|413
|2006.05.11 01:15
|modify
|43
|0.10
|1.8584
|1.8574
|1.8534
|414
|2006.05.11 01:16
|modify
|43
|0.10
|1.8584
|1.8572
|1.8534
|415
|2006.05.11 01:16
|modify
|43
|0.10
|1.8584
|1.8571
|1.8534
|416
|2006.05.11 01:17
|modify
|44
|0.40
|1.8584
|1.8583
|1.8504
|417
|2006.05.11 01:17
|modify
|43
|0.10
|1.8584
|1.8568
|1.8534
|418
|2006.05.11 01:17
|modify
|44
|0.40
|1.8584
|1.8580
|1.8504
|419
|2006.05.11 01:17
|modify
|43
|0.10
|1.8584
|1.8565
|1.8534
|420
|2006.05.11 01:19
|modify
|44
|0.40
|1.8584
|1.8579
|1.8504
|421
|2006.05.11 01:19
|modify
|43
|0.10
|1.8584
|1.8564
|1.8534
|422
|2006.05.11 01:20
|modify
|44
|0.40
|1.8584
|1.8577
|1.8504
|423
|2006.05.11 01:20
|modify
|43
|0.10
|1.8584
|1.8562
|1.8534
|424
|2006.05.11 01:20
|modify
|44
|0.40
|1.8584
|1.8574
|1.8504
|425
|2006.05.11 01:20
|modify
|43
|0.10
|1.8584
|1.8559
|1.8534
|426
|2006.05.11 01:36
|modify
|44
|0.40
|1.8584
|1.8572
|1.8504
|427
|2006.05.11 01:36
|modify
|43
|0.10
|1.8584
|1.8557
|1.8534
|428
|2006.05.11 01:36
|modify
|44
|0.40
|1.8584
|1.8570
|1.8504
|429
|2006.05.11 01:36
|modify
|43
|0.10
|1.8584
|1.8555
|1.8534
|430
|2006.05.11 02:07
|s/l
|43
|0.10
|1.8555
|1.8555
|1.8534
|29.00
|1603.42
|431
|2006.05.11 02:18
|s/l
|44
|0.40
|1.8570
|1.8570
|1.8504
|56.00
|1659.42
|432
|2006.05.11 02:18
|sell
|45
|0.10
|1.8566
|1.8610
|1.8516
|433
|2006.05.11 02:18
|sell
|46
|0.40
|1.8566
|1.8610
|1.8486
|434
|2006.05.11 03:33
|modify
|45
|0.10
|1.8566
|1.8565
|1.8516
|435
|2006.05.11 03:41
|modify
|45
|0.10
|1.8566
|1.8564
|1.8516
|436
|2006.05.11 03:46
|modify
|45
|0.10
|1.8566
|1.8563
|1.8516
|437
|2006.05.11 03:47
|modify
|45
|0.10
|1.8566
|1.8562
|1.8516
|438
|2006.05.11 03:58
|s/l
|45
|0.10
|1.8562
|1.8562
|1.8516
|4.00
|1663.42
|439
|2006.05.11 08:31
|s/l
|46
|0.40
|1.8610
|1.8610
|1.8486
|-176.00
|1487.42
|440
|2006.05.11 16:00
|buy
|47
|0.10
|1.8853
|1.8531
|1.8903
|441
|2006.05.11 16:00
|buy
|48
|0.30
|1.8853
|1.8531
|1.8933
|442
|2006.05.12 05:45
|modify
|47
|0.10
|1.8853
|1.8856
|1.8903
|443
|2006.05.12 05:47
|modify
|47
|0.10
|1.8853
|1.8860
|1.8903
|444
|2006.05.12 05:48
|modify
|47
|0.10
|1.8853
|1.8861
|1.8903
|445
|2006.05.12 05:54
|modify
|47
|0.10
|1.8853
|1.8862
|1.8903
|446
|2006.05.12 05:54
|modify
|47
|0.10
|1.8853
|1.8865
|1.8903
|447
|2006.05.12 05:55
|modify
|47
|0.10
|1.8853
|1.8866
|1.8903
|448
|2006.05.12 05:56
|modify
|47
|0.10
|1.8853
|1.8867
|1.8903
|449
|2006.05.12 06:02
|s/l
|47
|0.10
|1.8867
|1.8867
|1.8903
|13.89
|1501.31
|450
|2006.05.12 06:20
|modify
|48
|0.30
|1.8853
|1.8853
|1.8933
|451
|2006.05.12 06:36
|s/l
|48
|0.30
|1.8853
|1.8853
|1.8933
|-0.35
|1500.96
|452
|2006.05.15 16:00
|sell
|49
|0.10
|1.8833
|1.8997
|1.8783
|453
|2006.05.15 16:22
|modify
|49
|0.10
|1.8833
|1.8830
|1.8783
|454
|2006.05.15 16:22
|modify
|49
|0.10
|1.8833
|1.8829
|1.8783
|455
|2006.05.15 16:24
|modify
|49
|0.10
|1.8833
|1.8826
|1.8783
|456
|2006.05.15 16:51
|modify
|49
|0.10
|1.8833
|1.8825
|1.8783
|457
|2006.05.15 16:52
|modify
|49
|0.10
|1.8833
|1.8824
|1.8783
|458
|2006.05.15 16:52
|modify
|49
|0.10
|1.8833
|1.8820
|1.8783
|459
|2006.05.15 16:53
|modify
|49
|0.10
|1.8833
|1.8818
|1.8783
|460
|2006.05.15 16:56
|modify
|49
|0.10
|1.8833
|1.8816
|1.8783
|461
|2006.05.15 16:58
|modify
|49
|0.10
|1.8833
|1.8814
|1.8783
|462
|2006.05.15 16:59
|modify
|49
|0.10
|1.8833
|1.8813
|1.8783
|463
|2006.05.15 16:59
|modify
|49
|0.10
|1.8833
|1.8810
|1.8783
|464
|2006.05.15 16:59
|modify
|49
|0.10
|1.8833
|1.8806
|1.8783
|465
|2006.05.15 17:01
|s/l
|49
|0.10
|1.8806
|1.8806
|1.8783
|27.00
|1527.96
|466
|2006.05.15 17:01
|sell
|50
|0.10
|1.8804
|1.8997
|1.8754
|467
|2006.05.15 19:52
|modify
|50
|0.10
|1.8804
|1.8801
|1.8754
|468
|2006.05.15 19:53
|modify
|50
|0.10
|1.8804
|1.8799
|1.8754
|469
|2006.05.15 19:54
|modify
|50
|0.10
|1.8804
|1.8797
|1.8754
|470
|2006.05.15 19:55
|modify
|50
|0.10
|1.8804
|1.8796
|1.8754
|471
|2006.05.15 20:08
|s/l
|50
|0.10
|1.8796
|1.8796
|1.8754
|8.00
|1535.96
|472
|2006.05.16 20:00
|buy
|51
|0.10
|1.8883
|1.8839
|1.8933
|473
|2006.05.16 20:00
|buy
|52
|0.40
|1.8883
|1.8839
|1.8963
|474
|2006.05.17 03:11
|modify
|51
|0.10
|1.8883
|1.8884
|1.8933
|475
|2006.05.17 03:11
|modify
|51
|0.10
|1.8883
|1.8886
|1.8933
|476
|2006.05.17 03:11
|modify
|51
|0.10
|1.8883
|1.8890
|1.8933
|477
|2006.05.17 03:11
|modify
|51
|0.10
|1.8883
|1.8892
|1.8933
|478
|2006.05.17 03:11
|modify
|51
|0.10
|1.8883
|1.8896
|1.8933
|479
|2006.05.17 03:12
|modify
|51
|0.10
|1.8883
|1.8897
|1.8933
|480
|2006.05.17 03:12
|modify
|52
|0.40
|1.8883
|1.8883
|1.8963
|481
|2006.05.17 03:12
|modify
|51
|0.10
|1.8883
|1.8898
|1.8933
|482
|2006.05.17 03:30
|modify
|52
|0.40
|1.8883
|1.8885
|1.8963
|483
|2006.05.17 03:30
|modify
|51
|0.10
|1.8883
|1.8900
|1.8933
|484
|2006.05.17 03:33
|modify
|52
|0.40
|1.8883
|1.8886
|1.8963
|485
|2006.05.17 03:33
|modify
|51
|0.10
|1.8883
|1.8901
|1.8933
|486
|2006.05.17 03:33
|modify
|52
|0.40
|1.8883
|1.8890
|1.8963
|487
|2006.05.17 03:33
|modify
|51
|0.10
|1.8883
|1.8905
|1.8933
|488
|2006.05.17 03:33
|modify
|52
|0.40
|1.8883
|1.8895
|1.8963
|489
|2006.05.17 03:33
|modify
|51
|0.10
|1.8883
|1.8910
|1.8933
|490
|2006.05.17 03:36
|modify
|52
|0.40
|1.8883
|1.8896
|1.8963
|491
|2006.05.17 03:36
|modify
|51
|0.10
|1.8883
|1.8911
|1.8933
|492
|2006.05.17 04:40
|s/l
|51
|0.10
|1.8911
|1.8911
|1.8933
|27.89
|1563.85
|493
|2006.05.17 07:06
|modify
|52
|0.40
|1.8883
|1.8898
|1.8963
|494
|2006.05.17 07:06
|modify
|52
|0.40
|1.8883
|1.8899
|1.8963
|495
|2006.05.17 07:09
|modify
|52
|0.40
|1.8883
|1.8901
|1.8963
|496
|2006.05.17 07:09
|modify
|52
|0.40
|1.8883
|1.8904
|1.8963
|497
|2006.05.17 07:10
|modify
|52
|0.40
|1.8883
|1.8910
|1.8963
|498
|2006.05.17 07:10
|modify
|52
|0.40
|1.8883
|1.8911
|1.8963
|499
|2006.05.17 07:11
|modify
|52
|0.40
|1.8883
|1.8914
|1.8963
|500
|2006.05.17 07:11
|modify
|52
|0.40
|1.8883
|1.8919
|1.8963
|501
|2006.05.17 07:12
|modify
|52
|0.40
|1.8883
|1.8921
|1.8963
|502
|2006.05.17 07:12
|modify
|52
|0.40
|1.8883
|1.8923
|1.8963
|503
|2006.05.17 07:12
|modify
|52
|0.40
|1.8883
|1.8925
|1.8963
|504
|2006.05.17 07:12
|modify
|52
|0.40
|1.8883
|1.8927
|1.8963
|505
|2006.05.17 07:14
|t/p
|52
|0.40
|1.8963
|1.8927
|1.8963
|319.54
|1883.39
|506
|2006.05.17 20:00
|sell
|53
|0.10
|1.8827
|1.9027
|1.8777
|507
|2006.05.17 20:00
|sell
|54
|0.40
|1.8827
|1.9027
|1.8747
|508
|2006.05.17 21:47
|modify
|53
|0.10
|1.8827
|1.8826
|1.8777
|509
|2006.05.17 21:47
|modify
|53
|0.10
|1.8827
|1.8825
|1.8777
|510
|2006.05.17 21:55
|modify
|53
|0.10
|1.8827
|1.8824
|1.8777
|511
|2006.05.17 21:59
|modify
|53
|0.10
|1.8827
|1.8821
|1.8777
|512
|2006.05.17 21:59
|modify
|53
|0.10
|1.8827
|1.8820
|1.8777
|513
|2006.05.17 22:01
|modify
|53
|0.10
|1.8827
|1.8819
|1.8777
|514
|2006.05.17 22:05
|modify
|53
|0.10
|1.8827
|1.8818
|1.8777
|515
|2006.05.17 22:05
|modify
|53
|0.10
|1.8827
|1.8817
|1.8777
|516
|2006.05.17 22:06
|modify
|53
|0.10
|1.8827
|1.8816
|1.8777
|517
|2006.05.17 22:06
|modify
|53
|0.10
|1.8827
|1.8815
|1.8777
|518
|2006.05.17 22:17
|s/l
|53
|0.10
|1.8815
|1.8815
|1.8777
|12.00
|1895.39
|519
|2006.05.19 07:48
|modify
|54
|0.40
|1.8827
|1.8824
|1.8747
|520
|2006.05.19 08:09
|modify
|54
|0.40
|1.8827
|1.8823
|1.8747
|521
|2006.05.19 08:10
|modify
|54
|0.40
|1.8827
|1.8822
|1.8747
|522
|2006.05.19 08:10
|modify
|54
|0.40
|1.8827
|1.8818
|1.8747
|523
|2006.05.19 08:11
|modify
|54
|0.40
|1.8827
|1.8813
|1.8747
|524
|2006.05.19 08:11
|modify
|54
|0.40
|1.8827
|1.8812
|1.8747
|525
|2006.05.19 08:19
|modify
|54
|0.40
|1.8827
|1.8810
|1.8747
|526
|2006.05.19 08:19
|modify
|54
|0.40
|1.8827
|1.8808
|1.8747
|527
|2006.05.19 08:19
|modify
|54
|0.40
|1.8827
|1.8804
|1.8747
|528
|2006.05.19 08:19
|modify
|54
|0.40
|1.8827
|1.8799
|1.8747
|529
|2006.05.19 08:19
|modify
|54
|0.40
|1.8827
|1.8795
|1.8747
|530
|2006.05.19 08:19
|modify
|54
|0.40
|1.8827
|1.8786
|1.8747
|531
|2006.05.19 08:20
|modify
|54
|0.40
|1.8827
|1.8785
|1.8747
|532
|2006.05.19 08:50
|s/l
|54
|0.40
|1.8785
|1.8785
|1.8747
|168.64
|2064.03
|533
|2006.05.19 08:50
|sell
|55
|0.20
|1.8783
|1.8989
|1.8733
|534
|2006.05.19 08:50
|sell
|56
|0.50
|1.8783
|1.8989
|1.8703
|535
|2006.05.19 09:02
|modify
|55
|0.20
|1.8783
|1.8780
|1.8733
|536
|2006.05.19 09:03
|modify
|55
|0.20
|1.8783
|1.8778
|1.8733
|537
|2006.05.19 09:03
|modify
|55
|0.20
|1.8783
|1.8777
|1.8733
|538
|2006.05.19 09:05
|s/l
|55
|0.20
|1.8777
|1.8777
|1.8733
|12.00
|2076.03
|539
|2006.05.19 09:45
|modify
|56
|0.50
|1.8783
|1.8781
|1.8703
|540
|2006.05.19 09:46
|modify
|56
|0.50
|1.8783
|1.8775
|1.8703
|541
|2006.05.19 09:46
|modify
|56
|0.50
|1.8783
|1.8773
|1.8703
|542
|2006.05.19 09:46
|modify
|56
|0.50
|1.8783
|1.8767
|1.8703
|543
|2006.05.19 09:46
|modify
|56
|0.50
|1.8783
|1.8765
|1.8703
|544
|2006.05.19 09:46
|modify
|56
|0.50
|1.8783
|1.8760
|1.8703
|545
|2006.05.19 09:46
|modify
|56
|0.50
|1.8783
|1.8755
|1.8703
|546
|2006.05.19 09:51
|modify
|56
|0.50
|1.8783
|1.8754
|1.8703
|547
|2006.05.19 09:52
|modify
|56
|0.50
|1.8783
|1.8753
|1.8703
|548
|2006.05.19 09:58
|modify
|56
|0.50
|1.8783
|1.8752
|1.8703
|549
|2006.05.19 10:04
|modify
|56
|0.50
|1.8783
|1.8750
|1.8703
|550
|2006.05.19 10:04
|modify
|56
|0.50
|1.8783
|1.8746
|1.8703
|551
|2006.05.19 10:21
|s/l
|56
|0.50
|1.8746
|1.8746
|1.8703
|185.00
|2261.03
|552
|2006.05.19 10:21
|sell
|57
|0.20
|1.8742
|1.8989
|1.8692
|553
|2006.05.19 10:21
|sell
|58
|0.50
|1.8742
|1.8989
|1.8662
|554
|2006.05.19 13:05
|modify
|57
|0.20
|1.8742
|1.8739
|1.8692
|555
|2006.05.19 13:05
|modify
|57
|0.20
|1.8742
|1.8733
|1.8692
|556
|2006.05.19 13:10
|s/l
|57
|0.20
|1.8733
|1.8733
|1.8692
|18.00
|2279.03
|557
|2006.05.19 14:35
|modify
|58
|0.50
|1.8742
|1.8740
|1.8662
|558
|2006.05.19 14:35
|modify
|58
|0.50
|1.8742
|1.8739
|1.8662
|559
|2006.05.19 14:51
|s/l
|58
|0.50
|1.8739
|1.8739
|1.8662
|15.00
|2294.03
|560
|2006.05.22 16:00
|buy
|59
|0.20
|1.8865
|1.8632
|1.8915
|561
|2006.05.22 16:00
|buy
|60
|0.50
|1.8865
|1.8632
|1.8945
|562
|2006.05.22 18:14
|modify
|59
|0.20
|1.8865
|1.8865
|1.8915
|563
|2006.05.22 18:15
|modify
|59
|0.20
|1.8865
|1.8868
|1.8915
|564
|2006.05.22 18:15
|modify
|59
|0.20
|1.8865
|1.8869
|1.8915
|565
|2006.05.22 18:18
|s/l
|59
|0.20
|1.8869
|1.8869
|1.8915
|8.00
|2302.03
|566
|2006.05.26 13:23
|s/l
|60
|0.50
|1.8632
|1.8632
|1.8945
|-1168.45
|1133.58
|567
|2006.05.30 04:00
|buy
|61
|0.10
|1.8681
|1.8637
|1.8731
|568
|2006.05.30 04:00
|buy
|62
|0.30
|1.8681
|1.8637
|1.8761
|569
|2006.05.30 06:10
|modify
|61
|0.10
|1.8681
|1.8681
|1.8731
|570
|2006.05.30 06:10
|modify
|61
|0.10
|1.8681
|1.8684
|1.8731
|571
|2006.05.30 06:10
|modify
|61
|0.10
|1.8681
|1.8688
|1.8731
|572
|2006.05.30 06:11
|modify
|61
|0.10
|1.8681
|1.8691
|1.8731
|573
|2006.05.30 06:11
|modify
|61
|0.10
|1.8681
|1.8694
|1.8731
|574
|2006.05.30 06:11
|modify
|62
|0.30
|1.8681
|1.8683
|1.8761
|575
|2006.05.30 06:11
|modify
|61
|0.10
|1.8681
|1.8698
|1.8731
|576
|2006.05.30 06:12
|modify
|62
|0.30
|1.8681
|1.8684
|1.8761
|577
|2006.05.30 06:12
|modify
|61
|0.10
|1.8681
|1.8699
|1.8731
|578
|2006.05.30 06:12
|modify
|62
|0.30
|1.8681
|1.8685
|1.8761
|579
|2006.05.30 06:12
|modify
|61
|0.10
|1.8681
|1.8700
|1.8731
|580
|2006.05.30 06:13
|modify
|62
|0.30
|1.8681
|1.8687
|1.8761
|581
|2006.05.30 06:13
|modify
|61
|0.10
|1.8681
|1.8702
|1.8731
|582
|2006.05.30 06:13
|modify
|62
|0.30
|1.8681
|1.8690
|1.8761
|583
|2006.05.30 06:13
|modify
|61
|0.10
|1.8681
|1.8705
|1.8731
|584
|2006.05.30 06:17
|modify
|62
|0.30
|1.8681
|1.8695
|1.8761
|585
|2006.05.30 06:17
|modify
|61
|0.10
|1.8681
|1.8710
|1.8731
|586
|2006.05.30 06:17
|t/p
|61
|0.10
|1.8731
|1.8710
|1.8731
|50.00
|1183.58
|587
|2006.05.30 06:17
|modify
|62
|0.30
|1.8681
|1.8697
|1.8761
|588
|2006.05.30 06:17
|modify
|62
|0.30
|1.8681
|1.8701
|1.8761
|589
|2006.05.30 06:17
|modify
|62
|0.30
|1.8681
|1.8703
|1.8761
|590
|2006.05.30 06:17
|modify
|62
|0.30
|1.8681
|1.8707
|1.8761
|591
|2006.05.30 06:21
|modify
|62
|0.30
|1.8681
|1.8710
|1.8761
|592
|2006.05.30 06:21
|modify
|62
|0.30
|1.8681
|1.8714
|1.8761
|593
|2006.05.30 07:03
|modify
|62
|0.30
|1.8681
|1.8716
|1.8761
|594
|2006.05.30 07:03
|modify
|62
|0.30
|1.8681
|1.8718
|1.8761
|595
|2006.05.30 07:03
|modify
|62
|0.30
|1.8681
|1.8721
|1.8761
|596
|2006.05.30 07:03
|modify
|62
|0.30
|1.8681
|1.8723
|1.8761
|597
|2006.05.30 07:03
|t/p
|62
|0.30
|1.8761
|1.8723
|1.8761
|240.00
|1423.58
|598
|2006.05.30 07:03
|buy
|63
|0.10
|1.8766
|1.8735
|1.8816
|599
|2006.05.30 07:03
|buy
|64
|0.30
|1.8766
|1.8735
|1.8846
|600
|2006.05.30 07:31
|s/l
|63
|0.10
|1.8735
|1.8735
|1.8816
|-31.00
|1392.58
|601
|2006.05.30 07:31
|s/l
|64
|0.30
|1.8735
|1.8735
|1.8846
|-93.00
|1299.58
|602
|2006.05.30 07:32
|buy
|65
|0.10
|1.8744
|1.8735
|1.8794
|603
|2006.05.30 07:32
|buy
|66
|0.30
|1.8744
|1.8735
|1.8824
|604
|2006.05.30 07:46
|modify
|65
|0.10
|1.8744
|1.8745
|1.8794
|605
|2006.05.30 07:47
|modify
|65
|0.10
|1.8744
|1.8747
|1.8794
|606
|2006.05.30 07:48
|modify
|65
|0.10
|1.8744
|1.8748
|1.8794
|607
|2006.05.30 08:00
|s/l
|65
|0.10
|1.8748
|1.8748
|1.8794
|4.00
|1303.58
|608
|2006.05.30 09:51
|modify
|66
|0.30
|1.8744
|1.8748
|1.8824
|609
|2006.05.30 09:51
|modify
|66
|0.30
|1.8744
|1.8751
|1.8824
|610
|2006.05.30 09:51
|modify
|66
|0.30
|1.8744
|1.8755
|1.8824
|611
|2006.05.30 09:51
|modify
|66
|0.30
|1.8744
|1.8757
|1.8824
|612
|2006.05.30 09:51
|modify
|66
|0.30
|1.8744
|1.8761
|1.8824
|613
|2006.05.30 09:52
|modify
|66
|0.30
|1.8744
|1.8762
|1.8824
|614
|2006.05.30 09:54
|modify
|66
|0.30
|1.8744
|1.8763
|1.8824
|615
|2006.05.30 10:39
|modify
|66
|0.30
|1.8744
|1.8764
|1.8824
|616
|2006.05.30 10:40
|modify
|66
|0.30
|1.8744
|1.8765
|1.8824
|617
|2006.05.30 11:38
|s/l
|66
|0.30
|1.8765
|1.8765
|1.8824
|63.00
|1366.58
|618
|2006.05.31 20:00
|sell
|67
|0.10
|1.8703
|1.8747
|1.8653
|619
|2006.05.31 20:00
|sell
|68
|0.30
|1.8703
|1.8747
|1.8623
|620
|2006.06.01 00:32
|modify
|67
|0.10
|1.8703
|1.8701
|1.8653
|621
|2006.06.01 00:34
|modify
|67
|0.10
|1.8703
|1.8696
|1.8653
|622
|2006.06.01 00:34
|modify
|67
|0.10
|1.8703
|1.8689
|1.8653
|623
|2006.06.01 00:35
|modify
|68
|0.30
|1.8703
|1.8703
|1.8623
|624
|2006.06.01 00:35
|modify
|67
|0.10
|1.8703
|1.8688
|1.8653
|625
|2006.06.01 00:36
|s/l
|67
|0.10
|1.8688
|1.8688
|1.8653
|15.12
|1381.70
|626
|2006.06.01 00:48
|modify
|68
|0.30
|1.8703
|1.8702
|1.8623
|627
|2006.06.01 01:04
|modify
|68
|0.30
|1.8703
|1.8700
|1.8623
|628
|2006.06.01 01:04
|modify
|68
|0.30
|1.8703
|1.8696
|1.8623
|629
|2006.06.01 01:05
|modify
|68
|0.30
|1.8703
|1.8695
|1.8623
|630
|2006.06.01 02:40
|modify
|68
|0.30
|1.8703
|1.8692
|1.8623
|631
|2006.06.01 02:44
|modify
|68
|0.30
|1.8703
|1.8690
|1.8623
|632
|2006.06.01 02:45
|modify
|68
|0.30
|1.8703
|1.8689
|1.8623
|633
|2006.06.01 03:29
|modify
|68
|0.30
|1.8703
|1.8688
|1.8623
|634
|2006.06.01 03:32
|modify
|68
|0.30
|1.8703
|1.8687
|1.8623
|635
|2006.06.01 03:33
|modify
|68
|0.30
|1.8703
|1.8686
|1.8623
|636
|2006.06.01 03:56
|modify
|68
|0.30
|1.8703
|1.8685
|1.8623
|637
|2006.06.01 03:56
|modify
|68
|0.30
|1.8703
|1.8681
|1.8623
|638
|2006.06.01 06:38
|modify
|68
|0.30
|1.8703
|1.8679
|1.8623
|639
|2006.06.01 06:38
|modify
|68
|0.30
|1.8703
|1.8674
|1.8623
|640
|2006.06.01 06:39
|modify
|68
|0.30
|1.8703
|1.8673
|1.8623
|641
|2006.06.01 06:45
|modify
|68
|0.30
|1.8703
|1.8672
|1.8623
|642
|2006.06.01 06:46
|modify
|68
|0.30
|1.8703
|1.8671
|1.8623
|643
|2006.06.01 06:47
|modify
|68
|0.30
|1.8703
|1.8670
|1.8623
|644
|2006.06.01 06:47
|modify
|68
|0.30
|1.8703
|1.8669
|1.8623
|645
|2006.06.01 07:05
|modify
|68
|0.30
|1.8703
|1.8667
|1.8623
|646
|2006.06.01 07:07
|modify
|68
|0.30
|1.8703
|1.8666
|1.8623
|647
|2006.06.01 07:14
|modify
|68
|0.30
|1.8703
|1.8665
|1.8623
|648
|2006.06.01 07:14
|modify
|68
|0.30
|1.8703
|1.8664
|1.8623
|649
|2006.06.01 07:15
|modify
|68
|0.30
|1.8703
|1.8661
|1.8623
|650
|2006.06.01 07:15
|t/p
|68
|0.30
|1.8623
|1.8661
|1.8623
|240.36
|1622.06
|651
|2006.06.02 16:00
|buy
|69
|0.10
|1.8824
|1.8563
|1.8874
|652
|2006.06.02 16:00
|buy
|70
|0.40
|1.8824
|1.8563
|1.8904
|653
|2006.06.02 16:56
|modify
|69
|0.10
|1.8824
|1.8824
|1.8874
|654
|2006.06.02 16:57
|modify
|69
|0.10
|1.8824
|1.8827
|1.8874
|655
|2006.06.02 17:02
|modify
|69
|0.10
|1.8824
|1.8829
|1.8874
|656
|2006.06.02 17:31
|s/l
|69
|0.10
|1.8829
|1.8829
|1.8874
|5.00
|1627.06
|657
|2006.06.05 07:30
|modify
|70
|0.40
|1.8824
|1.8825
|1.8904
|658
|2006.06.05 07:31
|modify
|70
|0.40
|1.8824
|1.8827
|1.8904
|659
|2006.06.05 07:32
|modify
|70
|0.40
|1.8824
|1.8830
|1.8904
|660
|2006.06.05 07:32
|modify
|70
|0.40
|1.8824
|1.8834
|1.8904
|661
|2006.06.05 07:32
|modify
|70
|0.40
|1.8824
|1.8838
|1.8904
|662
|2006.06.05 07:33
|modify
|70
|0.40
|1.8824
|1.8840
|1.8904
|663
|2006.06.05 07:33
|modify
|70
|0.40
|1.8824
|1.8843
|1.8904
|664
|2006.06.05 07:33
|modify
|70
|0.40
|1.8824
|1.8844
|1.8904
|665
|2006.06.05 07:33
|modify
|70
|0.40
|1.8824
|1.8847
|1.8904
|666
|2006.06.05 07:48
|s/l
|70
|0.40
|1.8847
|1.8847
|1.8904
|91.54
|1718.60
|667
|2006.06.05 20:00
|sell
|71
|0.10
|1.8728
|1.8772
|1.8678
|668
|2006.06.05 20:00
|sell
|72
|0.40
|1.8728
|1.8772
|1.8648
|669
|2006.06.05 23:03
|modify
|71
|0.10
|1.8728
|1.8728
|1.8678
|670
|2006.06.05 23:03
|modify
|71
|0.10
|1.8728
|1.8726
|1.8678
|671
|2006.06.05 23:03
|modify
|71
|0.10
|1.8728
|1.8722
|1.8678
|672
|2006.06.05 23:26
|s/l
|71
|0.10
|1.8722
|1.8722
|1.8678
|6.00
|1724.60
|673
|2006.06.06 06:54
|s/l
|72
|0.40
|1.8772
|1.8772
|1.8648
|-175.84
|1548.76
|674
|2006.06.12 20:00
|buy
|73
|0.10
|1.8445
|1.8374
|1.8495
|675
|2006.06.13 12:32
|s/l
|73
|0.10
|1.8374
|1.8374
|1.8495
|-71.11
|1477.64
|676
|2006.06.14 12:00
|buy
|74
|0.10
|1.8418
|1.8318
|1.8468
|677
|2006.06.14 13:19
|modify
|74
|0.10
|1.8418
|1.8418
|1.8468
|678
|2006.06.14 13:20
|modify
|74
|0.10
|1.8418
|1.8420
|1.8468
|679
|2006.06.14 13:20
|modify
|74
|0.10
|1.8418
|1.8423
|1.8468
|680
|2006.06.14 13:20
|modify
|74
|0.10
|1.8418
|1.8427
|1.8468
|681
|2006.06.14 13:20
|modify
|74
|0.10
|1.8418
|1.8430
|1.8468
|682
|2006.06.14 13:20
|modify
|74
|0.10
|1.8418
|1.8434
|1.8468
|683
|2006.06.14 13:21
|modify
|74
|0.10
|1.8418
|1.8436
|1.8468
|684
|2006.06.14 13:21
|modify
|74
|0.10
|1.8418
|1.8440
|1.8468
|685
|2006.06.14 13:21
|modify
|74
|0.10
|1.8418
|1.8443
|1.8468
|686
|2006.06.14 13:21
|modify
|74
|0.10
|1.8418
|1.8446
|1.8468
|687
|2006.06.14 13:21
|t/p
|74
|0.10
|1.8468
|1.8446
|1.8468
|50.00
|1527.64
|688
|2006.06.14 13:21
|buy
|75
|0.10
|1.8474
|1.8318
|1.8524
|689
|2006.06.14 13:29
|modify
|75
|0.10
|1.8474
|1.8474
|1.8524
|690
|2006.06.14 13:29
|modify
|75
|0.10
|1.8474
|1.8478
|1.8524
|691
|2006.06.14 13:30
|modify
|75
|0.10
|1.8474
|1.8480
|1.8524
|692
|2006.06.14 13:30
|modify
|75
|0.10
|1.8474
|1.8481
|1.8524
|693
|2006.06.14 13:31
|modify
|75
|0.10
|1.8474
|1.8482
|1.8524
|694
|2006.06.14 13:33
|s/l
|75
|0.10
|1.8482
|1.8482
|1.8524
|8.00
|1535.64
|695
|2006.06.14 13:33
|buy
|76
|0.10
|1.8484
|1.8318
|1.8534
|696
|2006.06.15 12:28
|modify
|76
|0.10
|1.8484
|1.8488
|1.8534
|697
|2006.06.15 12:28
|modify
|76
|0.10
|1.8484
|1.8489
|1.8534
|698
|2006.06.15 12:28
|modify
|76
|0.10
|1.8484
|1.8492
|1.8534
|699
|2006.06.15 12:31
|s/l
|76
|0.10
|1.8492
|1.8492
|1.8534
|7.66
|1543.30
|700
|2006.06.19 04:00
|sell
|77
|0.10
|1.8436
|1.8563
|1.8386
|701
|2006.06.19 04:00
|sell
|78
|0.40
|1.8436
|1.8563
|1.8356
|702
|2006.06.19 13:08
|modify
|77
|0.10
|1.8436
|1.8435
|1.8386
|703
|2006.06.19 13:35
|modify
|77
|0.10
|1.8436
|1.8434
|1.8386
|704
|2006.06.19 13:35
|modify
|77
|0.10
|1.8436
|1.8431
|1.8386
|705
|2006.06.19 13:36
|modify
|77
|0.10
|1.8436
|1.8429
|1.8386
|706
|2006.06.19 14:04
|modify
|77
|0.10
|1.8436
|1.8425
|1.8386
|707
|2006.06.19 14:08
|modify
|78
|0.40
|1.8436
|1.8435
|1.8356
|708
|2006.06.19 14:08
|modify
|77
|0.10
|1.8436
|1.8420
|1.8386
|709
|2006.06.19 14:10
|modify
|78
|0.40
|1.8436
|1.8433
|1.8356
|710
|2006.06.19 14:10
|modify
|77
|0.10
|1.8436
|1.8418
|1.8386
|711
|2006.06.19 14:10
|modify
|78
|0.40
|1.8436
|1.8429
|1.8356
|712
|2006.06.19 14:10
|modify
|77
|0.10
|1.8436
|1.8414
|1.8386
|713
|2006.06.19 14:11
|modify
|78
|0.40
|1.8436
|1.8428
|1.8356
|714
|2006.06.19 14:11
|modify
|77
|0.10
|1.8436
|1.8413
|1.8386
|715
|2006.06.19 14:38
|modify
|78
|0.40
|1.8436
|1.8423
|1.8356
|716
|2006.06.19 14:38
|modify
|77
|0.10
|1.8436
|1.8408
|1.8386
|717
|2006.06.19 14:47
|t/p
|77
|0.10
|1.8386
|1.8408
|1.8386
|50.00
|1593.30
|718
|2006.06.19 14:47
|modify
|78
|0.40
|1.8436
|1.8421
|1.8356
|719
|2006.06.19 14:48
|modify
|78
|0.40
|1.8436
|1.8420
|1.8356
|720
|2006.06.19 14:55
|modify
|78
|0.40
|1.8436
|1.8419
|1.8356
|721
|2006.06.19 14:55
|modify
|78
|0.40
|1.8436
|1.8418
|1.8356
|722
|2006.06.19 15:00
|modify
|78
|0.40
|1.8436
|1.8416
|1.8356
|723
|2006.06.19 15:00
|modify
|78
|0.40
|1.8436
|1.8411
|1.8356
|724
|2006.06.19 15:30
|modify
|78
|0.40
|1.8436
|1.8410
|1.8356
|725
|2006.06.19 15:30
|modify
|78
|0.40
|1.8436
|1.8409
|1.8356
|726
|2006.06.19 15:32
|modify
|78
|0.40
|1.8436
|1.8408
|1.8356
|727
|2006.06.19 16:01
|s/l
|78
|0.40
|1.8408
|1.8408
|1.8356
|112.00
|1705.30
|728
|2006.06.21 04:00
|buy
|79
|0.10
|1.8467
|1.8368
|1.8517
|729
|2006.06.21 04:00
|buy
|80
|0.40
|1.8467
|1.8368
|1.8547
|730
|2006.06.22 10:16
|s/l
|79
|0.10
|1.8368
|1.8368
|1.8517
|-99.34
|1605.95
|731
|2006.06.22 10:16
|s/l
|80
|0.40
|1.8368
|1.8368
|1.8547
|-397.38
|1208.57
|732
|2006.06.22 10:16
|sell
|81
|0.10
|1.8368
|1.8382
|1.8318
|733
|2006.06.22 10:16
|sell
|82
|0.30
|1.8368
|1.8382
|1.8288
|734
|2006.06.22 10:30
|modify
|81
|0.10
|1.8368
|1.8368
|1.8318
|735
|2006.06.22 10:30
|modify
|81
|0.10
|1.8368
|1.8363
|1.8318
|736
|2006.06.22 10:48
|modify
|81
|0.10
|1.8368
|1.8362
|1.8318
|737
|2006.06.22 10:48
|modify
|81
|0.10
|1.8368
|1.8360
|1.8318
|738
|2006.06.22 10:48
|modify
|81
|0.10
|1.8368
|1.8355
|1.8318
|739
|2006.06.22 10:48
|modify
|82
|0.30
|1.8368
|1.8365
|1.8288
|740
|2006.06.22 10:48
|modify
|81
|0.10
|1.8368
|1.8350
|1.8318
|741
|2006.06.22 10:49
|modify
|82
|0.30
|1.8368
|1.8364
|1.8288
|742
|2006.06.22 10:49
|modify
|81
|0.10
|1.8368
|1.8349
|1.8318
|743
|2006.06.22 10:51
|modify
|82
|0.30
|1.8368
|1.8362
|1.8288
|744
|2006.06.22 10:51
|modify
|81
|0.10
|1.8368
|1.8347
|1.8318
|745
|2006.06.22 10:53
|modify
|82
|0.30
|1.8368
|1.8361
|1.8288
|746
|2006.06.22 10:53
|modify
|81
|0.10
|1.8368
|1.8346
|1.8318
|747
|2006.06.22 10:53
|modify
|82
|0.30
|1.8368
|1.8357
|1.8288
|748
|2006.06.22 10:53
|modify
|81
|0.10
|1.8368
|1.8342
|1.8318
|749
|2006.06.22 10:54
|t/p
|81
|0.10
|1.8318
|1.8342
|1.8318
|50.00
|1258.57
|750
|2006.06.22 10:54
|modify
|82
|0.30
|1.8368
|1.8352
|1.8288
|751
|2006.06.22 10:55
|modify
|82
|0.30
|1.8368
|1.8351
|1.8288
|752
|2006.06.22 10:55
|modify
|82
|0.30
|1.8368
|1.8350
|1.8288
|753
|2006.06.22 10:55
|modify
|82
|0.30
|1.8368
|1.8347
|1.8288
|754
|2006.06.22 10:55
|modify
|82
|0.30
|1.8368
|1.8345
|1.8288
|755
|2006.06.22 10:55
|modify
|82
|0.30
|1.8368
|1.8341
|1.8288
|756
|2006.06.22 12:08
|modify
|82
|0.30
|1.8368
|1.8340
|1.8288
|757
|2006.06.22 12:08
|modify
|82
|0.30
|1.8368
|1.8336
|1.8288
|758
|2006.06.22 12:08
|modify
|82
|0.30
|1.8368
|1.8331
|1.8288
|759
|2006.06.22 12:28
|modify
|82
|0.30
|1.8368
|1.8330
|1.8288
|760
|2006.06.22 12:31
|modify
|82
|0.30
|1.8368
|1.8329
|1.8288
|761
|2006.06.22 12:33
|modify
|82
|0.30
|1.8368
|1.8327
|1.8288
|762
|2006.06.22 13:18
|t/p
|82
|0.30
|1.8288
|1.8327
|1.8288
|240.00
|1498.57
|763
|2006.06.27 00:00
|buy
|83
|0.10
|1.8261
|1.8126
|1.8311
|764
|2006.06.29 09:53
|s/l
|83
|0.10
|1.8126
|1.8126
|1.8311
|-135.46
|1363.11
|765
|2006.06.29 20:00
|buy
|84
|0.10
|1.8265
|1.8096
|1.8315
|766
|2006.06.29 20:00
|buy
|85
|0.30
|1.8265
|1.8096
|1.8345
|767
|2006.06.29 21:01
|modify
|84
|0.10
|1.8265
|1.8265
|1.8315
|768
|2006.06.29 21:33
|s/l
|84
|0.10
|1.8265
|1.8265
|1.8315
|0.00
|1363.11
|769
|2006.06.30 01:09
|modify
|85
|0.30
|1.8265
|1.8266
|1.8345
|770
|2006.06.30 01:09
|modify
|85
|0.30
|1.8265
|1.8267
|1.8345
|771
|2006.06.30 01:27
|modify
|85
|0.30
|1.8265
|1.8269
|1.8345
|772
|2006.06.30 01:28
|modify
|85
|0.30
|1.8265
|1.8272
|1.8345
|773
|2006.06.30 01:29
|modify
|85
|0.30
|1.8265
|1.8273
|1.8345
|774
|2006.06.30 01:29
|modify
|85
|0.30
|1.8265
|1.8274
|1.8345
|775
|2006.06.30 01:33
|modify
|85
|0.30
|1.8265
|1.8275
|1.8345
|776
|2006.06.30 01:34
|modify
|85
|0.30
|1.8265
|1.8276
|1.8345
|777
|2006.06.30 01:34
|modify
|85
|0.30
|1.8265
|1.8280
|1.8345
|778
|2006.06.30 01:34
|modify
|85
|0.30
|1.8265
|1.8283
|1.8345
|779
|2006.06.30 01:35
|modify
|85
|0.30
|1.8265
|1.8284
|1.8345
|780
|2006.06.30 01:35
|modify
|85
|0.30
|1.8265
|1.8287
|1.8345
|781
|2006.06.30 01:35
|modify
|85
|0.30
|1.8265
|1.8289
|1.8345
|782
|2006.06.30 01:35
|modify
|85
|0.30
|1.8265
|1.8292
|1.8345
|783
|2006.06.30 01:36
|modify
|85
|0.30
|1.8265
|1.8293
|1.8345
|784
|2006.06.30 01:36
|modify
|85
|0.30
|1.8265
|1.8294
|1.8345
|785
|2006.06.30 01:36
|modify
|85
|0.30
|1.8265
|1.8295
|1.8345
|786
|2006.06.30 01:37
|modify
|85
|0.30
|1.8265
|1.8296
|1.8345
|787
|2006.06.30 01:37
|modify
|85
|0.30
|1.8265
|1.8297
|1.8345
|788
|2006.06.30 01:37
|modify
|85
|0.30
|1.8265
|1.8298
|1.8345
|789
|2006.06.30 01:37
|modify
|85
|0.30
|1.8265
|1.8302
|1.8345
|790
|2006.06.30 01:37
|modify
|85
|0.30
|1.8265
|1.8304
|1.8345
|791
|2006.06.30 01:37
|modify
|85
|0.30
|1.8265
|1.8308
|1.8345
|792
|2006.06.30 01:37
|t/p
|85
|0.30
|1.8345
|1.8308
|1.8345
|239.66
|1602.77
|793
|2006.07.05 08:00
|sell
|86
|0.10
|1.8414
|1.8498
|1.8364
|794
|2006.07.05 12:32
|modify
|86
|0.10
|1.8414
|1.8414
|1.8364
|795
|2006.07.05 12:32
|modify
|86
|0.10
|1.8414
|1.8413
|1.8364
|796
|2006.07.05 12:32
|modify
|86
|0.10
|1.8414
|1.8409
|1.8364
|797
|2006.07.05 12:32
|modify
|86
|0.10
|1.8414
|1.8406
|1.8364
|798
|2006.07.05 12:32
|modify
|86
|0.10
|1.8414
|1.8401
|1.8364
|799
|2006.07.05 12:35
|s/l
|86
|0.10
|1.8401
|1.8401
|1.8364
|13.00
|1615.77
|800
|2006.07.05 12:35
|buy
|87
|0.10
|1.8404
|1.8360
|1.8454
|801
|2006.07.05 12:35
|buy
|88
|0.40
|1.8404
|1.8360
|1.8484
|802
|2006.07.05 13:22
|s/l
|87
|0.10
|1.8360
|1.8360
|1.8454
|-44.00
|1571.77
|803
|2006.07.05 13:22
|s/l
|88
|0.40
|1.8360
|1.8360
|1.8484
|-176.00
|1395.77
|804
|2006.07.05 13:22
|buy
|89
|0.10
|1.8362
|1.8318
|1.8412
|805
|2006.07.05 13:22
|buy
|90
|0.30
|1.8362
|1.8318
|1.8442
|806
|2006.07.06 12:34
|modify
|89
|0.10
|1.8362
|1.8364
|1.8412
|807
|2006.07.06 12:34
|modify
|89
|0.10
|1.8362
|1.8369
|1.8412
|808
|2006.07.06 12:35
|modify
|89
|0.10
|1.8362
|1.8370
|1.8412
|809
|2006.07.06 12:35
|modify
|89
|0.10
|1.8362
|1.8374
|1.8412
|810
|2006.07.06 12:35
|modify
|90
|0.30
|1.8362
|1.8363
|1.8442
|811
|2006.07.06 12:35
|modify
|89
|0.10
|1.8362
|1.8378
|1.8412
|812
|2006.07.06 12:37
|modify
|90
|0.30
|1.8362
|1.8365
|1.8442
|813
|2006.07.06 12:37
|modify
|89
|0.10
|1.8362
|1.8380
|1.8412
|814
|2006.07.06 12:37
|modify
|90
|0.30
|1.8362
|1.8366
|1.8442
|815
|2006.07.06 12:37
|modify
|89
|0.10
|1.8362
|1.8381
|1.8412
|816
|2006.07.06 12:43
|s/l
|89
|0.10
|1.8381
|1.8381
|1.8412
|18.66
|1414.42
|817
|2006.07.06 13:01
|s/l
|90
|0.30
|1.8366
|1.8366
|1.8442
|10.97
|1425.39
|818
|2006.07.07 12:00
|buy
|91
|0.10
|1.8406
|1.8326
|1.8456
|819
|2006.07.07 12:00
|buy
|92
|0.30
|1.8406
|1.8326
|1.8486
|820
|2006.07.07 12:28
|modify
|91
|0.10
|1.8406
|1.8406
|1.8456
|821
|2006.07.07 12:28
|modify
|91
|0.10
|1.8406
|1.8407
|1.8456
|822
|2006.07.07 12:29
|modify
|91
|0.10
|1.8406
|1.8409
|1.8456
|823
|2006.07.07 12:29
|modify
|91
|0.10
|1.8406
|1.8410
|1.8456
|824
|2006.07.07 12:30
|s/l
|91
|0.10
|1.8410
|1.8410
|1.8456
|4.00
|1429.39
|825
|2006.07.07 12:30
|modify
|92
|0.30
|1.8406
|1.8406
|1.8486
|826
|2006.07.07 12:30
|modify
|92
|0.30
|1.8406
|1.8410
|1.8486
|827
|2006.07.07 12:30
|modify
|92
|0.30
|1.8406
|1.8414
|1.8486
|828
|2006.07.07 12:30
|modify
|92
|0.30
|1.8406
|1.8418
|1.8486
|829
|2006.07.07 12:31
|modify
|92
|0.30
|1.8406
|1.8423
|1.8486
|830
|2006.07.07 12:31
|modify
|92
|0.30
|1.8406
|1.8431
|1.8486
|831
|2006.07.07 12:31
|modify
|92
|0.30
|1.8406
|1.8435
|1.8486
|832
|2006.07.07 12:31
|modify
|92
|0.30
|1.8406
|1.8440
|1.8486
|833
|2006.07.07 12:31
|modify
|92
|0.30
|1.8406
|1.8444
|1.8486
|834
|2006.07.07 12:31
|modify
|92
|0.30
|1.8406
|1.8445
|1.8486
|835
|2006.07.07 12:31
|modify
|92
|0.30
|1.8406
|1.8449
|1.8486
|836
|2006.07.07 12:31
|t/p
|92
|0.30
|1.8486
|1.8449
|1.8486
|240.00
|1669.39
|837
|2006.07.07 12:31
|buy
|93
|0.10
|1.8493
|1.8326
|1.8543
|838
|2006.07.07 12:31
|buy
|94
|0.40
|1.8493
|1.8326
|1.8573
|839
|2006.07.07 12:36
|modify
|93
|0.10
|1.8493
|1.8494
|1.8543
|840
|2006.07.07 12:36
|modify
|93
|0.10
|1.8493
|1.8495
|1.8543
|841
|2006.07.07 12:36
|modify
|93
|0.10
|1.8493
|1.8498
|1.8543
|842
|2006.07.07 12:36
|modify
|93
|0.10
|1.8493
|1.8500
|1.8543
|843
|2006.07.07 12:36
|modify
|93
|0.10
|1.8493
|1.8503
|1.8543
|844
|2006.07.07 12:37
|s/l
|93
|0.10
|1.8503
|1.8503
|1.8543
|10.00
|1679.39
|845
|2006.07.07 12:39
|modify
|94
|0.40
|1.8493
|1.8494
|1.8573
|846
|2006.07.07 12:42
|modify
|94
|0.40
|1.8493
|1.8495
|1.8573
|847
|2006.07.07 12:43
|modify
|94
|0.40
|1.8493
|1.8496
|1.8573
|848
|2006.07.07 12:44
|modify
|94
|0.40
|1.8493
|1.8498
|1.8573
|849
|2006.07.07 12:44
|modify
|94
|0.40
|1.8493
|1.8499
|1.8573
|850
|2006.07.07 12:44
|modify
|94
|0.40
|1.8493
|1.8502
|1.8573
|851
|2006.07.07 12:44
|modify
|94
|0.40
|1.8493
|1.8504
|1.8573
|852
|2006.07.07 12:44
|modify
|94
|0.40
|1.8493
|1.8507
|1.8573
|853
|2006.07.07 12:59
|s/l
|94
|0.40
|1.8507
|1.8507
|1.8573
|56.00
|1735.39
|854
|2006.07.07 12:59
|buy
|95
|0.10
|1.8510
|1.8326
|1.8560
|855
|2006.07.07 12:59
|buy
|96
|0.40
|1.8510
|1.8326
|1.8590
|856
|2006.07.07 14:27
|modify
|95
|0.10
|1.8510
|1.8511
|1.8560
|857
|2006.07.07 14:27
|modify
|95
|0.10
|1.8510
|1.8512
|1.8560
|858
|2006.07.07 14:31
|modify
|95
|0.10
|1.8510
|1.8514
|1.8560
|859
|2006.07.07 14:58
|s/l
|95
|0.10
|1.8514
|1.8514
|1.8560
|4.00
|1739.39
|860
|2006.07.12 12:32
|s/l
|96
|0.40
|1.8326
|1.8326
|1.8590
|-737.38
|1002.01
|861
|2006.07.12 12:32
|sell
|97
|0.10
|1.8324
|1.8491
|1.8274
|862
|2006.07.12 12:32
|sell
|98
|0.20
|1.8324
|1.8491
|1.8244
|863
|2006.07.17 08:03
|modify
|97
|0.10
|1.8324
|1.8323
|1.8274
|864
|2006.07.17 08:06
|modify
|97
|0.10
|1.8324
|1.8320
|1.8274
|865
|2006.07.17 08:06
|modify
|97
|0.10
|1.8324
|1.8317
|1.8274
|866
|2006.07.17 08:06
|modify
|97
|0.10
|1.8324
|1.8313
|1.8274
|867
|2006.07.17 08:07
|modify
|97
|0.10
|1.8324
|1.8311
|1.8274
|868
|2006.07.17 08:12
|modify
|98
|0.20
|1.8324
|1.8323
|1.8244
|869
|2006.07.17 08:12
|modify
|97
|0.10
|1.8324
|1.8308
|1.8274
|870
|2006.07.17 08:13
|modify
|98
|0.20
|1.8324
|1.8322
|1.8244
|871
|2006.07.17 08:13
|modify
|97
|0.10
|1.8324
|1.8307
|1.8274
|872
|2006.07.17 08:13
|modify
|98
|0.20
|1.8324
|1.8318
|1.8244
|873
|2006.07.17 08:13
|modify
|97
|0.10
|1.8324
|1.8303
|1.8274
|874
|2006.07.17 08:16
|modify
|98
|0.20
|1.8324
|1.8313
|1.8244
|875
|2006.07.17 08:16
|modify
|97
|0.10
|1.8324
|1.8298
|1.8274
|876
|2006.07.17 08:16
|modify
|98
|0.20
|1.8324
|1.8310
|1.8244
|877
|2006.07.17 08:16
|modify
|97
|0.10
|1.8324
|1.8295
|1.8274
|878
|2006.07.17 08:16
|t/p
|97
|0.10
|1.8274
|1.8295
|1.8274
|50.20
|1052.21
|879
|2006.07.17 08:16
|modify
|98
|0.20
|1.8324
|1.8304
|1.8244
|880
|2006.07.17 08:22
|modify
|98
|0.20
|1.8324
|1.8301
|1.8244
|881
|2006.07.17 08:23
|modify
|98
|0.20
|1.8324
|1.8299
|1.8244
|882
|2006.07.17 08:32
|modify
|98
|0.20
|1.8324
|1.8297
|1.8244
|883
|2006.07.17 08:38
|modify
|98
|0.20
|1.8324
|1.8294
|1.8244
|884
|2006.07.17 08:39
|modify
|98
|0.20
|1.8324
|1.8293
|1.8244
|885
|2006.07.17 08:39
|modify
|98
|0.20
|1.8324
|1.8289
|1.8244
|886
|2006.07.17 08:39
|modify
|98
|0.20
|1.8324
|1.8285
|1.8244
|887
|2006.07.17 08:41
|modify
|98
|0.20
|1.8324
|1.8284
|1.8244
|888
|2006.07.17 08:41
|modify
|98
|0.20
|1.8324
|1.8283
|1.8244
|889
|2006.07.17 08:41
|t/p
|98
|0.20
|1.8244
|1.8283
|1.8244
|160.40
|1212.61
|890
|2006.07.19 08:00
|buy
|99
|0.10
|1.8268
|1.8224
|1.8318
|891
|2006.07.19 08:26
|modify
|99
|0.10
|1.8268
|1.8268
|1.8318
|892
|2006.07.19 08:26
|modify
|99
|0.10
|1.8268
|1.8270
|1.8318
|893
|2006.07.19 08:29
|modify
|99
|0.10
|1.8268
|1.8274
|1.8318
|894
|2006.07.19 08:31
|modify
|99
|0.10
|1.8268
|1.8276
|1.8318
|895
|2006.07.19 08:31
|s/l
|99
|0.10
|1.8276
|1.8276
|1.8318
|8.00
|1220.61
|896
|2006.07.19 08:31
|buy
|100
|0.10
|1.8279
|1.8235
|1.8329
|897
|2006.07.19 09:17
|modify
|100
|0.10
|1.8279
|1.8281
|1.8329
|898
|2006.07.19 09:23
|s/l
|100
|0.10
|1.8281
|1.8281
|1.8329
|2.00
|1222.61
|899
|2006.07.19 09:23
|buy
|101
|0.10
|1.8285
|1.8241
|1.8335
|900
|2006.07.19 12:31
|s/l
|101
|0.10
|1.8241
|1.8241
|1.8335
|-44.00
|1178.61
|901
|2006.07.24 12:00
|sell
|102
|0.10
|1.8526
|1.8599
|1.8476
|902
|2006.07.24 14:55
|modify
|102
|0.10
|1.8526
|1.8526
|1.8476
|903
|2006.07.24 14:57
|modify
|102
|0.10
|1.8526
|1.8523
|1.8476
|904
|2006.07.24 14:57
|modify
|102
|0.10
|1.8526
|1.8518
|1.8476
|905
|2006.07.24 14:58
|modify
|102
|0.10
|1.8526
|1.8517
|1.8476
|906
|2006.07.24 15:04
|modify
|102
|0.10
|1.8526
|1.8516
|1.8476
|907
|2006.07.24 15:05
|modify
|102
|0.10
|1.8526
|1.8515
|1.8476
|908
|2006.07.24 15:06
|modify
|102
|0.10
|1.8526
|1.8514
|1.8476
|909
|2006.07.24 15:07
|modify
|102
|0.10
|1.8526
|1.8513
|1.8476
|910
|2006.07.24 15:07
|modify
|102
|0.10
|1.8526
|1.8510
|1.8476
|911
|2006.07.24 15:08
|modify
|102
|0.10
|1.8526
|1.8509
|1.8476
|912
|2006.07.24 15:27
|s/l
|102
|0.10
|1.8509
|1.8509
|1.8476
|17.00
|1195.61
|913
|2006.07.24 15:27
|sell
|103
|0.10
|1.8505
|1.8599
|1.8455
|914
|2006.07.25 00:23
|modify
|103
|0.10
|1.8505
|1.8502
|1.8455
|915
|2006.07.25 00:23
|modify
|103
|0.10
|1.8505
|1.8497
|1.8455
|916
|2006.07.25 00:25
|modify
|103
|0.10
|1.8505
|1.8496
|1.8455
|917
|2006.07.25 00:26
|modify
|103
|0.10
|1.8505
|1.8492
|1.8455
|918
|2006.07.25 00:26
|modify
|103
|0.10
|1.8505
|1.8491
|1.8455
|919
|2006.07.25 00:26
|modify
|103
|0.10
|1.8505
|1.8487
|1.8455
|920
|2006.07.25 00:26
|modify
|103
|0.10
|1.8505
|1.8484
|1.8455
|921
|2006.07.25 00:26
|modify
|103
|0.10
|1.8505
|1.8479
|1.8455
|922
|2006.07.25 00:27
|modify
|103
|0.10
|1.8505
|1.8477
|1.8455
|923
|2006.07.25 00:28
|modify
|103
|0.10
|1.8505
|1.8476
|1.8455
|924
|2006.07.25 00:36
|t/p
|103
|0.10
|1.8455
|1.8476
|1.8455
|50.04
|1245.65
|925
|2006.07.26 20:00
|buy
|104
|0.10
|1.8539
|1.8384
|1.8589
|926
|2006.07.26 20:00
|buy
|105
|0.30
|1.8539
|1.8384
|1.8619
|927
|2006.07.27 05:41
|modify
|104
|0.10
|1.8539
|1.8539
|1.8589
|928
|2006.07.27 05:41
|modify
|104
|0.10
|1.8539
|1.8544
|1.8589
|929
|2006.07.27 05:41
|modify
|104
|0.10
|1.8539
|1.8548
|1.8589
|930
|2006.07.27 05:45
|modify
|104
|0.10
|1.8539
|1.8549
|1.8589
|931
|2006.07.27 05:57
|modify
|104
|0.10
|1.8539
|1.8553
|1.8589
|932
|2006.07.27 05:58
|modify
|105
|0.30
|1.8539
|1.8539
|1.8619
|933
|2006.07.27 05:58
|modify
|104
|0.10
|1.8539
|1.8554
|1.8589
|934
|2006.07.27 05:58
|modify
|105
|0.30
|1.8539
|1.8540
|1.8619
|935
|2006.07.27 05:58
|modify
|104
|0.10
|1.8539
|1.8555
|1.8589
|936
|2006.07.27 05:59
|modify
|105
|0.30
|1.8539
|1.8542
|1.8619
|937
|2006.07.27 05:59
|modify
|104
|0.10
|1.8539
|1.8557
|1.8589
|938
|2006.07.27 05:59
|modify
|105
|0.30
|1.8539
|1.8543
|1.8619
|939
|2006.07.27 05:59
|modify
|104
|0.10
|1.8539
|1.8558
|1.8589
|940
|2006.07.27 06:01
|modify
|105
|0.30
|1.8539
|1.8544
|1.8619
|941
|2006.07.27 06:01
|modify
|104
|0.10
|1.8539
|1.8559
|1.8589
|942
|2006.07.27 06:08
|modify
|105
|0.30
|1.8539
|1.8545
|1.8619
|943
|2006.07.27 06:08
|modify
|104
|0.10
|1.8539
|1.8560
|1.8589
|944
|2006.07.27 06:22
|s/l
|104
|0.10
|1.8560
|1.8560
|1.8589
|20.66
|1266.30
|945
|2006.07.27 07:01
|modify
|105
|0.30
|1.8539
|1.8547
|1.8619
|946
|2006.07.27 07:10
|modify
|105
|0.30
|1.8539
|1.8549
|1.8619
|947
|2006.07.27 07:10
|modify
|105
|0.30
|1.8539
|1.8551
|1.8619
|948
|2006.07.27 07:11
|modify
|105
|0.30
|1.8539
|1.8552
|1.8619
|949
|2006.07.27 07:11
|modify
|105
|0.30
|1.8539
|1.8555
|1.8619
|950
|2006.07.27 07:11
|modify
|105
|0.30
|1.8539
|1.8558
|1.8619
|951
|2006.07.27 07:12
|modify
|105
|0.30
|1.8539
|1.8559
|1.8619
|952
|2006.07.27 07:12
|modify
|105
|0.30
|1.8539
|1.8560
|1.8619
|953
|2006.07.27 08:21
|modify
|105
|0.30
|1.8539
|1.8561
|1.8619
|954
|2006.07.27 08:25
|modify
|105
|0.30
|1.8539
|1.8563
|1.8619
|955
|2006.07.27 08:27
|modify
|105
|0.30
|1.8539
|1.8564
|1.8619
|956
|2006.07.27 08:30
|modify
|105
|0.30
|1.8539
|1.8565
|1.8619
|957
|2006.07.27 08:32
|modify
|105
|0.30
|1.8539
|1.8566
|1.8619
|958
|2006.07.27 08:32
|modify
|105
|0.30
|1.8539
|1.8570
|1.8619
|959
|2006.07.27 08:32
|modify
|105
|0.30
|1.8539
|1.8575
|1.8619
|960
|2006.07.27 08:33
|modify
|105
|0.30
|1.8539
|1.8577
|1.8619
|961
|2006.07.27 09:16
|modify
|105
|0.30
|1.8539
|1.8579
|1.8619
|962
|2006.07.27 09:16
|modify
|105
|0.30
|1.8539
|1.8583
|1.8619
|963
|2006.07.27 09:21
|t/p
|105
|0.30
|1.8619
|1.8583
|1.8619
|238.97
|1505.27
|964
|2006.08.09 00:00
|sell
|106
|0.10
|1.9003
|1.9047
|1.8953
|965
|2006.08.09 00:23
|modify
|106
|0.10
|1.9003
|1.9002
|1.8953
|966
|2006.08.09 00:23
|modify
|106
|0.10
|1.9003
|1.9001
|1.8953
|967
|2006.08.09 00:29
|modify
|106
|0.10
|1.9003
|1.8999
|1.8953
|968
|2006.08.09 00:29
|modify
|106
|0.10
|1.9003
|1.8998
|1.8953
|969
|2006.08.09 00:30
|modify
|106
|0.10
|1.9003
|1.8997
|1.8953
|970
|2006.08.09 00:30
|modify
|106
|0.10
|1.9003
|1.8996
|1.8953
|971
|2006.08.09 00:39
|s/l
|106
|0.10
|1.8996
|1.8996
|1.8953
|7.00
|1512.27
|972
|2006.08.09 00:39
|sell
|107
|0.10
|1.8992
|1.9036
|1.8942
|973
|2006.08.09 06:09
|s/l
|107
|0.10
|1.9036
|1.9036
|1.8942
|-44.00
|1468.27
|974
|2006.08.09 12:00
|buy
|108
|0.10
|1.9080
|1.9036
|1.9130
|975
|2006.08.09 12:00
|buy
|109
|0.30
|1.9080
|1.9036
|1.9160
|976
|2006.08.09 14:06
|modify
|108
|0.10
|1.9080
|1.9080
|1.9130
|977
|2006.08.09 14:06
|modify
|108
|0.10
|1.9080
|1.9081
|1.9130
|978
|2006.08.09 14:07
|modify
|108
|0.10
|1.9080
|1.9082
|1.9130
|979
|2006.08.09 14:11
|modify
|108
|0.10
|1.9080
|1.9083
|1.9130
|980
|2006.08.09 14:11
|modify
|108
|0.10
|1.9080
|1.9084
|1.9130
|981
|2006.08.09 14:14
|modify
|108
|0.10
|1.9080
|1.9085
|1.9130
|982
|2006.08.09 14:16
|modify
|108
|0.10
|1.9080
|1.9087
|1.9130
|983
|2006.08.09 14:19
|modify
|108
|0.10
|1.9080
|1.9089
|1.9130
|984
|2006.08.09 14:29
|s/l
|108
|0.10
|1.9089
|1.9089
|1.9130
|9.00
|1477.27
|985
|2006.08.10 05:35
|s/l
|109
|0.30
|1.9036
|1.9036
|1.9160
|-133.04
|1344.23
|986
|2006.08.10 08:00
|sell
|110
|0.10
|1.9004
|1.9123
|1.8954
|987
|2006.08.10 08:00
|sell
|111
|0.30
|1.9004
|1.9123
|1.8924
|988
|2006.08.10 14:16
|modify
|110
|0.10
|1.9004
|1.9000
|1.8954
|989
|2006.08.10 14:17
|modify
|110
|0.10
|1.9004
|1.8999
|1.8954
|990
|2006.08.10 14:17
|modify
|110
|0.10
|1.9004
|1.8998
|1.8954
|991
|2006.08.10 14:17
|modify
|110
|0.10
|1.9004
|1.8995
|1.8954
|992
|2006.08.10 14:17
|modify
|110
|0.10
|1.9004
|1.8992
|1.8954
|993
|2006.08.10 14:17
|modify
|111
|0.30
|1.9004
|1.9004
|1.8924
|994
|2006.08.10 14:17
|modify
|110
|0.10
|1.9004
|1.8989
|1.8954
|995
|2006.08.10 14:17
|modify
|111
|0.30
|1.9004
|1.8998
|1.8924
|996
|2006.08.10 14:17
|modify
|110
|0.10
|1.9004
|1.8983
|1.8954
|997
|2006.08.10 14:25
|modify
|111
|0.30
|1.9004
|1.8994
|1.8924
|998
|2006.08.10 14:25
|modify
|110
|0.10
|1.9004
|1.8979
|1.8954
|999
|2006.08.10 14:25
|modify
|111
|0.30
|1.9004
|1.8993
|1.8924
|1000
|2006.08.10 14:25
|modify
|110
|0.10
|1.9004
|1.8978
|1.8954
|1001
|2006.08.10 14:25
|t/p
|110
|0.10
|1.8954
|1.8978
|1.8954
|50.00
|1394.23
|1002
|2006.08.10 14:25
|modify
|111
|0.30
|1.9004
|1.8988
|1.8924
|1003
|2006.08.10 14:25
|modify
|111
|0.30
|1.9004
|1.8983
|1.8924
|1004
|2006.08.10 14:25
|modify
|111
|0.30
|1.9004
|1.8981
|1.8924
|1005
|2006.08.10 14:25
|modify
|111
|0.30
|1.9004
|1.8974
|1.8924
|1006
|2006.08.10 14:25
|modify
|111
|0.30
|1.9004
|1.8968
|1.8924
|1007
|2006.08.10 14:35
|modify
|111
|0.30
|1.9004
|1.8967
|1.8924
|1008
|2006.08.10 14:36
|modify
|111
|0.30
|1.9004
|1.8964
|1.8924
|1009
|2006.08.10 14:36
|t/p
|111
|0.30
|1.8924
|1.8964
|1.8924
|240.00
|1634.23
|1010
|2006.08.15 16:00
|buy
|112
|0.10
|1.8955
|1.8841
|1.9005
|1011
|2006.08.15 16:00
|buy
|113
|0.40
|1.8955
|1.8841
|1.9035
|1012
|2006.08.16 12:31
|modify
|112
|0.10
|1.8955
|1.8955
|1.9005
|1013
|2006.08.16 12:31
|modify
|112
|0.10
|1.8955
|1.8960
|1.9005
|1014
|2006.08.16 12:32
|modify
|112
|0.10
|1.8955
|1.8962
|1.9005
|1015
|2006.08.16 12:32
|modify
|112
|0.10
|1.8955
|1.8965
|1.9005
|1016
|2006.08.16 12:32
|modify
|112
|0.10
|1.8955
|1.8967
|1.9005
|1017
|2006.08.16 12:32
|s/l
|112
|0.10
|1.8967
|1.8967
|1.9005
|11.89
|1646.12
|1018
|2006.08.16 12:39
|modify
|113
|0.40
|1.8955
|1.8955
|1.9035
|1019
|2006.08.16 12:43
|modify
|113
|0.40
|1.8955
|1.8958
|1.9035
|1020
|2006.08.16 12:45
|modify
|113
|0.40
|1.8955
|1.8961
|1.9035
|1021
|2006.08.16 13:07
|modify
|113
|0.40
|1.8955
|1.8963
|1.9035
|1022
|2006.08.16 13:07
|modify
|113
|0.40
|1.8955
|1.8966
|1.9035
|1023
|2006.08.16 13:16
|modify
|113
|0.40
|1.8955
|1.8969
|1.9035
|1024
|2006.08.16 13:16
|modify
|113
|0.40
|1.8955
|1.8972
|1.9035
|1025
|2006.08.16 13:16
|modify
|113
|0.40
|1.8955
|1.8976
|1.9035
|1026
|2006.08.16 13:16
|modify
|113
|0.40
|1.8955
|1.8978
|1.9035
|1027
|2006.08.16 13:16
|modify
|113
|0.40
|1.8955
|1.8982
|1.9035
|1028
|2006.08.16 13:17
|modify
|113
|0.40
|1.8955
|1.8986
|1.9035
|1029
|2006.08.16 13:20
|modify
|113
|0.40
|1.8955
|1.8987
|1.9035
|1030
|2006.08.16 13:20
|modify
|113
|0.40
|1.8955
|1.8991
|1.9035
|1031
|2006.08.16 15:08
|s/l
|113
|0.40
|1.8991
|1.8991
|1.9035
|143.54
|1789.66
|1032
|2006.08.17 20:00
|sell
|114
|0.10
|1.8846
|1.9026
|1.8796
|1033
|2006.08.17 20:00
|sell
|115
|0.40
|1.8846
|1.9026
|1.8766
|1034
|2006.08.17 20:00
|sell
|116
|0.50
|1.8846
|1.9026
|1.8546
|1035
|2006.08.18 11:18
|modify
|114
|0.10
|1.8846
|1.8845
|1.8796
|1036
|2006.08.18 11:18
|modify
|114
|0.10
|1.8846
|1.8841
|1.8796
|1037
|2006.08.18 11:18
|modify
|114
|0.10
|1.8846
|1.8835
|1.8796
|1038
|2006.08.18 11:20
|modify
|114
|0.10
|1.8846
|1.8834
|1.8796
|1039
|2006.08.18 11:21
|modify
|114
|0.10
|1.8846
|1.8832
|1.8796
|1040
|2006.08.18 11:21
|modify
|115
|0.40
|1.8846
|1.8846
|1.8766
|1041
|2006.08.18 11:21
|modify
|114
|0.10
|1.8846
|1.8831
|1.8796
|1042
|2006.08.18 11:25
|modify
|115
|0.40
|1.8846
|1.8842
|1.8766
|1043
|2006.08.18 11:25
|modify
|114
|0.10
|1.8846
|1.8827
|1.8796
|1044
|2006.08.18 11:29
|modify
|115
|0.40
|1.8846
|1.8841
|1.8766
|1045
|2006.08.18 11:29
|modify
|114
|0.10
|1.8846
|1.8826
|1.8796
|1046
|2006.08.18 11:29
|modify
|115
|0.40
|1.8846
|1.8837
|1.8766
|1047
|2006.08.18 11:29
|modify
|114
|0.10
|1.8846
|1.8822
|1.8796
|1048
|2006.08.18 11:29
|modify
|115
|0.40
|1.8846
|1.8832
|1.8766
|1049
|2006.08.18 11:29
|modify
|114
|0.10
|1.8846
|1.8817
|1.8796
|1050
|2006.08.18 11:32
|t/p
|114
|0.10
|1.8796
|1.8817
|1.8796
|50.04
|1839.70
|1051
|2006.08.18 11:32
|modify
|115
|0.40
|1.8846
|1.8828
|1.8766
|1052
|2006.08.18 11:42
|modify
|115
|0.40
|1.8846
|1.8825
|1.8766
|1053
|2006.08.18 11:50
|modify
|115
|0.40
|1.8846
|1.8824
|1.8766
|1054
|2006.08.18 11:50
|modify
|115
|0.40
|1.8846
|1.8819
|1.8766
|1055
|2006.08.18 11:51
|modify
|115
|0.40
|1.8846
|1.8818
|1.8766
|1056
|2006.08.18 12:15
|s/l
|115
|0.40
|1.8818
|1.8818
|1.8766
|112.16
|1951.86
|1057
|2006.08.29 08:16
|s/l
|116
|0.50
|1.9026
|1.9026
|1.8546
|-898.00
|1053.86
|1058
|2006.09.05 04:00
|sell
|117
|0.10
|1.9037
|1.9081
|1.8987
|1059
|2006.09.05 04:00
|sell
|118
|0.30
|1.9037
|1.9081
|1.8957
|1060
|2006.09.05 06:51
|modify
|117
|0.10
|1.9037
|1.9035
|1.8987
|1061
|2006.09.05 06:52
|modify
|117
|0.10
|1.9037
|1.9034
|1.8987
|1062
|2006.09.05 06:52
|modify
|117
|0.10
|1.9037
|1.9031
|1.8987
|1063
|2006.09.05 07:27
|modify
|117
|0.10
|1.9037
|1.9030
|1.8987
|1064
|2006.09.05 07:27
|modify
|117
|0.10
|1.9037
|1.9026
|1.8987
|1065
|2006.09.05 07:28
|modify
|117
|0.10
|1.9037
|1.9024
|1.8987
|1066
|2006.09.05 07:28
|modify
|118
|0.30
|1.9037
|1.9036
|1.8957
|1067
|2006.09.05 07:28
|modify
|117
|0.10
|1.9037
|1.9021
|1.8987
|1068
|2006.09.05 07:35
|modify
|118
|0.30
|1.9037
|1.9033
|1.8957
|1069
|2006.09.05 07:35
|modify
|117
|0.10
|1.9037
|1.9018
|1.8987
|1070
|2006.09.05 07:35
|modify
|118
|0.30
|1.9037
|1.9029
|1.8957
|1071
|2006.09.05 07:35
|modify
|117
|0.10
|1.9037
|1.9014
|1.8987
|1072
|2006.09.05 07:38
|modify
|118
|0.30
|1.9037
|1.9026
|1.8957
|1073
|2006.09.05 07:38
|modify
|117
|0.10
|1.9037
|1.9011
|1.8987
|1074
|2006.09.05 07:39
|modify
|118
|0.30
|1.9037
|1.9025
|1.8957
|1075
|2006.09.05 07:39
|modify
|117
|0.10
|1.9037
|1.9010
|1.8987
|1076
|2006.09.05 07:39
|t/p
|117
|0.10
|1.8987
|1.9010
|1.8987
|50.00
|1103.86
|1077
|2006.09.05 07:39
|modify
|118
|0.30
|1.9037
|1.9021
|1.8957
|1078
|2006.09.05 07:40
|modify
|118
|0.30
|1.9037
|1.9019
|1.8957
|1079
|2006.09.05 08:01
|modify
|118
|0.30
|1.9037
|1.9018
|1.8957
|1080
|2006.09.05 08:01
|modify
|118
|0.30
|1.9037
|1.9013
|1.8957
|1081
|2006.09.05 08:03
|modify
|118
|0.30
|1.9037
|1.9009
|1.8957
|1082
|2006.09.05 08:37
|modify
|118
|0.30
|1.9037
|1.9007
|1.8957
|1083
|2006.09.05 08:37
|modify
|118
|0.30
|1.9037
|1.9003
|1.8957
|1084
|2006.09.05 08:38
|modify
|118
|0.30
|1.9037
|1.9002
|1.8957
|1085
|2006.09.05 09:21
|s/l
|118
|0.30
|1.9002
|1.9002
|1.8957
|105.00
|1208.86
|1086
|2006.09.12 12:00
|buy
|119
|0.10
|1.8738
|1.8601
|1.8788
|1087
|2006.09.12 12:00
|buy
|120
|0.30
|1.8738
|1.8601
|1.8818
|1088
|2006.09.12 12:31
|modify
|119
|0.10
|1.8738
|1.8738
|1.8788
|1089
|2006.09.12 12:31
|modify
|119
|0.10
|1.8738
|1.8743
|1.8788
|1090
|2006.09.12 12:31
|modify
|119
|0.10
|1.8738
|1.8748
|1.8788
|1091
|2006.09.12 12:32
|s/l
|119
|0.10
|1.8748
|1.8748
|1.8788
|10.00
|1218.86
|1092
|2006.09.12 13:20
|modify
|120
|0.30
|1.8738
|1.8739
|1.8818
|1093
|2006.09.12 13:20
|modify
|120
|0.30
|1.8738
|1.8741
|1.8818
|1094
|2006.09.12 13:44
|s/l
|120
|0.30
|1.8741
|1.8741
|1.8818
|9.00
|1227.86
|1095
|2006.09.12 13:44
|buy
|121
|0.10
|1.8745
|1.8601
|1.8795
|1096
|2006.09.12 13:44
|buy
|122
|0.30
|1.8745
|1.8601
|1.8825
|1097
|2006.09.13 15:50
|modify
|121
|0.10
|1.8745
|1.8747
|1.8795
|1098
|2006.09.13 15:50
|modify
|121
|0.10
|1.8745
|1.8751
|1.8795
|1099
|2006.09.13 15:51
|modify
|121
|0.10
|1.8745
|1.8752
|1.8795
|1100
|2006.09.13 15:56
|modify
|121
|0.10
|1.8745
|1.8753
|1.8795
|1101
|2006.09.13 15:58
|modify
|121
|0.10
|1.8745
|1.8755
|1.8795
|1102
|2006.09.13 15:58
|modify
|121
|0.10
|1.8745
|1.8756
|1.8795
|1103
|2006.09.13 16:02
|modify
|121
|0.10
|1.8745
|1.8758
|1.8795
|1104
|2006.09.13 16:02
|modify
|121
|0.10
|1.8745
|1.8760
|1.8795
|1105
|2006.09.13 16:07
|s/l
|121
|0.10
|1.8760
|1.8760
|1.8795
|14.89
|1242.74
|1106
|2006.09.13 22:08
|modify
|122
|0.30
|1.8745
|1.8746
|1.8825
|1107
|2006.09.13 22:09
|modify
|122
|0.30
|1.8745
|1.8747
|1.8825
|1108
|2006.09.13 23:34
|modify
|122
|0.30
|1.8745
|1.8748
|1.8825
|1109
|2006.09.14 07:22
|modify
|122
|0.30
|1.8745
|1.8754
|1.8825
|1110
|2006.09.14 07:22
|modify
|122
|0.30
|1.8745
|1.8759
|1.8825
|1111
|2006.09.14 07:34
|modify
|122
|0.30
|1.8745
|1.8761
|1.8825
|1112
|2006.09.14 07:34
|modify
|122
|0.30
|1.8745
|1.8765
|1.8825
|1113
|2006.09.14 07:35
|modify
|122
|0.30
|1.8745
|1.8767
|1.8825
|1114
|2006.09.14 07:35
|modify
|122
|0.30
|1.8745
|1.8768
|1.8825
|1115
|2006.09.14 08:13
|modify
|122
|0.30
|1.8745
|1.8769
|1.8825
|1116
|2006.09.14 08:31
|modify
|122
|0.30
|1.8745
|1.8771
|1.8825
|1117
|2006.09.14 08:31
|modify
|122
|0.30
|1.8745
|1.8772
|1.8825
|1118
|2006.09.14 08:31
|modify
|122
|0.30
|1.8745
|1.8776
|1.8825
|1119
|2006.09.14 08:31
|modify
|122
|0.30
|1.8745
|1.8781
|1.8825
|1120
|2006.09.14 08:39
|modify
|122
|0.30
|1.8745
|1.8783
|1.8825
|1121
|2006.09.14 08:39
|modify
|122
|0.30
|1.8745
|1.8785
|1.8825
|1122
|2006.09.14 08:48
|modify
|122
|0.30
|1.8745
|1.8787
|1.8825
|1123
|2006.09.14 08:48
|t/p
|122
|0.30
|1.8825
|1.8787
|1.8825
|238.62
|1481.36
|1124
|2006.09.15 16:00
|sell
|123
|0.10
|1.8784
|1.8919
|1.8734
|1125
|2006.09.15 16:00
|sell
|124
|0.30
|1.8784
|1.8919
|1.8704
|1126
|2006.09.15 17:10
|modify
|123
|0.10
|1.8784
|1.8784
|1.8734
|1127
|2006.09.15 17:13
|modify
|123
|0.10
|1.8784
|1.8783
|1.8734
|1128
|2006.09.15 17:15
|modify
|123
|0.10
|1.8784
|1.8781
|1.8734
|1129
|2006.09.15 17:16
|modify
|123
|0.10
|1.8784
|1.8780
|1.8734
|1130
|2006.09.15 17:20
|modify
|123
|0.10
|1.8784
|1.8777
|1.8734
|1131
|2006.09.15 17:34
|s/l
|123
|0.10
|1.8777
|1.8777
|1.8734
|7.00
|1488.36
|1132
|2006.09.18 10:06
|modify
|124
|0.30
|1.8784
|1.8782
|1.8704
|1133
|2006.09.18 10:14
|modify
|124
|0.30
|1.8784
|1.8780
|1.8704
|1134
|2006.09.18 11:15
|modify
|124
|0.30
|1.8784
|1.8779
|1.8704
|1135
|2006.09.18 11:15
|modify
|124
|0.30
|1.8784
|1.8778
|1.8704
|1136
|2006.09.18 11:28
|modify
|124
|0.30
|1.8784
|1.8776
|1.8704
|1137
|2006.09.18 11:29
|modify
|124
|0.30
|1.8784
|1.8775
|1.8704
|1138
|2006.09.18 11:36
|modify
|124
|0.30
|1.8784
|1.8774
|1.8704
|1139
|2006.09.18 12:11
|s/l
|124
|0.30
|1.8774
|1.8774
|1.8704
|30.12
|1518.48
|1140
|2006.09.18 12:11
|sell
|125
|0.10
|1.8771
|1.8870
|1.8721
|1141
|2006.09.18 12:11
|sell
|126
|0.40
|1.8771
|1.8870
|1.8691
|1142
|2006.09.18 13:23
|modify
|125
|0.10
|1.8771
|1.8771
|1.8721
|1143
|2006.09.18 13:23
|modify
|125
|0.10
|1.8771
|1.8767
|1.8721
|1144
|2006.09.18 13:32
|s/l
|125
|0.10
|1.8767
|1.8767
|1.8721
|4.00
|1522.48
|1145
|2006.09.19 12:50
|s/l
|126
|0.40
|1.8870
|1.8870
|1.8691
|-395.84
|1126.64
|1146
|2006.09.26 08:00
|sell
|127
|0.10
|1.8988
|1.9065
|1.8938
|1147
|2006.09.26 08:15
|modify
|127
|0.10
|1.8988
|1.8988
|1.8938
|1148
|2006.09.26 08:15
|modify
|127
|0.10
|1.8988
|1.8987
|1.8938
|1149
|2006.09.26 08:17
|modify
|127
|0.10
|1.8988
|1.8986
|1.8938
|1150
|2006.09.26 08:17
|modify
|127
|0.10
|1.8988
|1.8985
|1.8938
|1151
|2006.09.26 08:17
|modify
|127
|0.10
|1.8988
|1.8983
|1.8938
|1152
|2006.09.26 08:17
|modify
|127
|0.10
|1.8988
|1.8982
|1.8938
|1153
|2006.09.26 08:18
|modify
|127
|0.10
|1.8988
|1.8981
|1.8938
|1154
|2006.09.26 08:18
|modify
|127
|0.10
|1.8988
|1.8980
|1.8938
|1155
|2006.09.26 08:46
|modify
|127
|0.10
|1.8988
|1.8978
|1.8938
|1156
|2006.09.26 08:47
|modify
|127
|0.10
|1.8988
|1.8977
|1.8938
|1157
|2006.09.26 08:47
|modify
|127
|0.10
|1.8988
|1.8975
|1.8938
|1158
|2006.09.26 08:49
|modify
|127
|0.10
|1.8988
|1.8973
|1.8938
|1159
|2006.09.26 08:49
|modify
|127
|0.10
|1.8988
|1.8972
|1.8938
|1160
|2006.09.26 08:51
|modify
|127
|0.10
|1.8988
|1.8971
|1.8938
|1161
|2006.09.26 08:52
|modify
|127
|0.10
|1.8988
|1.8970
|1.8938
|1162
|2006.09.26 08:58
|modify
|127
|0.10
|1.8988
|1.8968
|1.8938
|1163
|2006.09.26 08:59
|modify
|127
|0.10
|1.8988
|1.8966
|1.8938
|1164
|2006.09.26 08:59
|modify
|127
|0.10
|1.8988
|1.8963
|1.8938
|1165
|2006.09.26 09:00
|modify
|127
|0.10
|1.8988
|1.8962
|1.8938
|1166
|2006.09.26 09:17
|s/l
|127
|0.10
|1.8962
|1.8962
|1.8938
|26.00
|1152.64
|1167
|2006.09.26 09:17
|sell
|128
|0.10
|1.8960
|1.9065
|1.8910
|1168
|2006.09.26 10:04
|modify
|128
|0.10
|1.8960
|1.8960
|1.8910
|1169
|2006.09.26 10:33
|s/l
|128
|0.10
|1.8960
|1.8960
|1.8910
|0.00
|1152.64
|1170
|2006.09.26 10:33
|sell
|129
|0.10
|1.8956
|1.9065
|1.8906
|1171
|2006.09.26 14:06
|modify
|129
|0.10
|1.8956
|1.8956
|1.8906
|1172
|2006.09.26 14:06
|modify
|129
|0.10
|1.8956
|1.8955
|1.8906
|1173
|2006.09.26 14:06
|modify
|129
|0.10
|1.8956
|1.8954
|1.8906
|1174
|2006.09.26 14:13
|s/l
|129
|0.10
|1.8954
|1.8954
|1.8906
|2.00
|1154.64
|1175
|2006.10.02 16:00
|buy
|130
|0.10
|1.8861
|1.8640
|1.8911
|1176
|2006.10.02 16:00
|buy
|131
|0.30
|1.8861
|1.8640
|1.8941
|1177
|2006.10.03 06:36
|modify
|130
|0.10
|1.8861
|1.8861
|1.8911
|1178
|2006.10.03 06:36
|modify
|130
|0.10
|1.8861
|1.8863
|1.8911
|1179
|2006.10.03 06:38
|modify
|130
|0.10
|1.8861
|1.8864
|1.8911
|1180
|2006.10.03 06:39
|modify
|130
|0.10
|1.8861
|1.8865
|1.8911
|1181
|2006.10.03 06:42
|modify
|130
|0.10
|1.8861
|1.8866
|1.8911
|1182
|2006.10.03 07:35
|modify
|130
|0.10
|1.8861
|1.8867
|1.8911
|1183
|2006.10.03 07:36
|modify
|130
|0.10
|1.8861
|1.8868
|1.8911
|1184
|2006.10.03 07:36
|modify
|130
|0.10
|1.8861
|1.8869
|1.8911
|1185
|2006.10.03 07:36
|modify
|130
|0.10
|1.8861
|1.8870
|1.8911
|1186
|2006.10.03 07:36
|modify
|130
|0.10
|1.8861
|1.8871
|1.8911
|1187
|2006.10.03 07:40
|modify
|130
|0.10
|1.8861
|1.8874
|1.8911
|1188
|2006.10.03 07:48
|modify
|131
|0.30
|1.8861
|1.8861
|1.8941
|1189
|2006.10.03 07:48
|modify
|130
|0.10
|1.8861
|1.8876
|1.8911
|1190
|2006.10.03 07:48
|modify
|131
|0.30
|1.8861
|1.8862
|1.8941
|1191
|2006.10.03 07:48
|modify
|130
|0.10
|1.8861
|1.8877
|1.8911
|1192
|2006.10.03 08:06
|s/l
|130
|0.10
|1.8877
|1.8877
|1.8911
|15.89
|1170.53
|1193
|2006.10.03 08:40
|s/l
|131
|0.30
|1.8862
|1.8862
|1.8941
|2.65
|1173.18
|1194
|2006.10.04 12:00
|sell
|132
|0.10
|1.8796
|1.8900
|1.8746
|1195
|2006.10.04 12:00
|sell
|133
|0.30
|1.8796
|1.8900
|1.8716
|1196
|2006.10.04 12:00
|sell
|134
|0.30
|1.8796
|1.8900
|1.8496
|1197
|2006.10.05 13:37
|modify
|132
|0.10
|1.8796
|1.8796
|1.8746
|1198
|2006.10.05 13:41
|modify
|132
|0.10
|1.8796
|1.8795
|1.8746
|1199
|2006.10.05 13:48
|modify
|132
|0.10
|1.8796
|1.8793
|1.8746
|1200
|2006.10.05 13:48
|modify
|132
|0.10
|1.8796
|1.8791
|1.8746
|1201
|2006.10.05 13:48
|modify
|132
|0.10
|1.8796
|1.8788
|1.8746
|1202
|2006.10.05 13:49
|modify
|132
|0.10
|1.8796
|1.8787
|1.8746
|1203
|2006.10.05 13:49
|modify
|132
|0.10
|1.8796
|1.8786
|1.8746
|1204
|2006.10.05 13:49
|modify
|132
|0.10
|1.8796
|1.8783
|1.8746
|1205
|2006.10.05 13:51
|modify
|132
|0.10
|1.8796
|1.8782
|1.8746
|1206
|2006.10.05 13:51
|modify
|133
|0.30
|1.8796
|1.8796
|1.8716
|1207
|2006.10.05 13:51
|modify
|132
|0.10
|1.8796
|1.8781
|1.8746
|1208
|2006.10.05 13:51
|modify
|133
|0.30
|1.8796
|1.8795
|1.8716
|1209
|2006.10.05 13:51
|modify
|132
|0.10
|1.8796
|1.8780
|1.8746
|1210
|2006.10.05 13:52
|modify
|133
|0.30
|1.8796
|1.8793
|1.8716
|1211
|2006.10.05 13:52
|modify
|132
|0.10
|1.8796
|1.8778
|1.8746
|1212
|2006.10.05 14:12
|modify
|133
|0.30
|1.8796
|1.8789
|1.8716
|1213
|2006.10.05 14:12
|modify
|132
|0.10
|1.8796
|1.8774
|1.8746
|1214
|2006.10.05 14:38
|s/l
|132
|0.10
|1.8774
|1.8774
|1.8746
|22.12
|1195.30
|1215
|2006.10.05 16:16
|s/l
|133
|0.30
|1.8789
|1.8789
|1.8716
|21.36
|1216.66
|1216
|2006.10.06 13:57
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8796
|1.8496
|1217
|2006.10.06 13:58
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8795
|1.8496
|1218
|2006.10.06 13:59
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8794
|1.8496
|1219
|2006.10.06 13:59
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8792
|1.8496
|1220
|2006.10.06 14:01
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8791
|1.8496
|1221
|2006.10.06 14:09
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8788
|1.8496
|1222
|2006.10.06 14:20
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8785
|1.8496
|1223
|2006.10.06 14:21
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8784
|1.8496
|1224
|2006.10.06 14:21
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8783
|1.8496
|1225
|2006.10.06 14:21
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8781
|1.8496
|1226
|2006.10.06 14:21
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8780
|1.8496
|1227
|2006.10.06 14:21
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8777
|1.8496
|1228
|2006.10.06 14:21
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8776
|1.8496
|1229
|2006.10.06 14:21
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8773
|1.8496
|1230
|2006.10.06 14:31
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8771
|1.8496
|1231
|2006.10.06 14:35
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8770
|1.8496
|1232
|2006.10.06 14:36
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8768
|1.8496
|1233
|2006.10.06 14:36
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8767
|1.8496
|1234
|2006.10.06 14:36
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8764
|1.8496
|1235
|2006.10.06 14:36
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8763
|1.8496
|1236
|2006.10.06 14:36
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8760
|1.8496
|1237
|2006.10.06 14:38
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8757
|1.8496
|1238
|2006.10.06 14:38
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8755
|1.8496
|1239
|2006.10.06 14:38
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8752
|1.8496
|1240
|2006.10.06 14:39
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8751
|1.8496
|1241
|2006.10.09 07:18
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8750
|1.8496
|1242
|2006.10.09 07:19
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8748
|1.8496
|1243
|2006.10.09 07:19
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8747
|1.8496
|1244
|2006.10.09 07:19
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8745
|1.8496
|1245
|2006.10.09 07:19
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8743
|1.8496
|1246
|2006.10.09 07:19
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8740
|1.8496
|1247
|2006.10.09 07:20
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8737
|1.8496
|1248
|2006.10.09 08:56
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8736
|1.8496
|1249
|2006.10.09 12:14
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8734
|1.8496
|1250
|2006.10.09 12:15
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8733
|1.8496
|1251
|2006.10.09 12:15
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8731
|1.8496
|1252
|2006.10.09 12:15
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8730
|1.8496
|1253
|2006.10.09 12:33
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8729
|1.8496
|1254
|2006.10.09 12:33
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8726
|1.8496
|1255
|2006.10.09 12:34
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8724
|1.8496
|1256
|2006.10.09 12:41
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8719
|1.8496
|1257
|2006.10.09 12:57
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8718
|1.8496
|1258
|2006.10.09 13:55
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8717
|1.8496
|1259
|2006.10.09 13:55
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8715
|1.8496
|1260
|2006.10.09 13:55
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8713
|1.8496
|1261
|2006.10.10 08:20
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8711
|1.8496
|1262
|2006.10.10 08:21
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8710
|1.8496
|1263
|2006.10.10 08:21
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8708
|1.8496
|1264
|2006.10.10 08:21
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8704
|1.8496
|1265
|2006.10.10 08:21
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8700
|1.8496
|1266
|2006.10.10 08:22
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8699
|1.8496
|1267
|2006.10.10 08:22
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8698
|1.8496
|1268
|2006.10.10 08:22
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8697
|1.8496
|1269
|2006.10.10 08:23
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8696
|1.8496
|1270
|2006.10.10 08:30
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8695
|1.8496
|1271
|2006.10.10 08:30
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8692
|1.8496
|1272
|2006.10.10 08:30
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8690
|1.8496
|1273
|2006.10.10 08:30
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8688
|1.8496
|1274
|2006.10.10 08:30
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8686
|1.8496
|1275
|2006.10.10 08:30
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8684
|1.8496
|1276
|2006.10.10 08:30
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8682
|1.8496
|1277
|2006.10.10 08:31
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8681
|1.8496
|1278
|2006.10.10 08:31
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8680
|1.8496
|1279
|2006.10.10 08:31
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8679
|1.8496
|1280
|2006.10.10 08:31
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8678
|1.8496
|1281
|2006.10.10 08:31
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8676
|1.8496
|1282
|2006.10.10 08:31
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8675
|1.8496
|1283
|2006.10.10 08:31
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8674
|1.8496
|1284
|2006.10.10 08:31
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8672
|1.8496
|1285
|2006.10.10 08:31
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8671
|1.8496
|1286
|2006.10.10 08:33
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8670
|1.8496
|1287
|2006.10.10 08:33
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8669
|1.8496
|1288
|2006.10.10 08:33
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8668
|1.8496
|1289
|2006.10.10 08:33
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8667
|1.8496
|1290
|2006.10.10 08:33
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8666
|1.8496
|1291
|2006.10.10 08:33
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8665
|1.8496
|1292
|2006.10.10 08:33
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8664
|1.8496
|1293
|2006.10.10 08:33
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8663
|1.8496
|1294
|2006.10.10 08:33
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8662
|1.8496
|1295
|2006.10.10 08:33
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8661
|1.8496
|1296
|2006.10.10 08:33
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8660
|1.8496
|1297
|2006.10.10 08:33
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8658
|1.8496
|1298
|2006.10.10 08:33
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8657
|1.8496
|1299
|2006.10.10 11:08
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8655
|1.8496
|1300
|2006.10.10 11:12
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8654
|1.8496
|1301
|2006.10.10 11:12
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8652
|1.8496
|1302
|2006.10.10 11:13
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8651
|1.8496
|1303
|2006.10.10 11:15
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8650
|1.8496
|1304
|2006.10.10 11:15
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8648
|1.8496
|1305
|2006.10.10 11:15
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8645
|1.8496
|1306
|2006.10.10 11:15
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8644
|1.8496
|1307
|2006.10.10 11:15
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8641
|1.8496
|1308
|2006.10.10 11:16
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8640
|1.8496
|1309
|2006.10.10 11:17
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8639
|1.8496
|1310
|2006.10.10 11:17
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8636
|1.8496
|1311
|2006.10.10 11:17
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8635
|1.8496
|1312
|2006.10.10 11:17
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8633
|1.8496
|1313
|2006.10.10 11:18
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8632
|1.8496
|1314
|2006.10.10 11:48
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8631
|1.8496
|1315
|2006.10.10 11:48
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8629
|1.8496
|1316
|2006.10.10 13:04
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8628
|1.8496
|1317
|2006.10.10 13:04
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8627
|1.8496
|1318
|2006.10.10 13:04
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8626
|1.8496
|1319
|2006.10.10 13:04
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8625
|1.8496
|1320
|2006.10.10 13:04
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8624
|1.8496
|1321
|2006.10.10 13:04
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8622
|1.8496
|1322
|2006.10.10 13:11
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8621
|1.8496
|1323
|2006.10.10 13:36
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8620
|1.8496
|1324
|2006.10.10 13:37
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8619
|1.8496
|1325
|2006.10.10 13:37
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8617
|1.8496
|1326
|2006.10.10 13:37
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8616
|1.8496
|1327
|2006.10.10 13:37
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8615
|1.8496
|1328
|2006.10.10 13:38
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8614
|1.8496
|1329
|2006.10.10 13:38
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8609
|1.8496
|1330
|2006.10.10 13:38
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8608
|1.8496
|1331
|2006.10.10 13:51
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8606
|1.8496
|1332
|2006.10.11 06:43
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8605
|1.8496
|1333
|2006.10.11 06:43
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8603
|1.8496
|1334
|2006.10.11 06:43
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8602
|1.8496
|1335
|2006.10.11 06:43
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8600
|1.8496
|1336
|2006.10.11 06:52
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8599
|1.8496
|1337
|2006.10.11 06:52
|modify
|134
|0.30
|1.8796
|1.8596
|1.8496
|1338
|2006.10.12 07:05
|s/l
|134
|0.30
|1.8596
|1.8596
|1.8496
|601.20
|1817.86
|1339
|2006.10.12 08:00
|buy
|135
|0.10
|1.8606
|1.8517
|1.8656
|1340
|2006.10.13 03:24
|modify
|135
|0.10
|1.8606
|1.8607
|1.8656
|1341
|2006.10.13 06:02
|s/l
|135
|0.10
|1.8607
|1.8607
|1.8656
|0.89
|1818.75
|1342
|2006.10.13 20:00
|sell
|136
|0.10
|1.8560
|1.8630
|1.8510
|1343
|2006.10.13 20:00
|sell
|137
|0.40
|1.8560
|1.8630
|1.8480
|1344
|2006.10.16 00:15
|modify
|136
|0.10
|1.8560
|1.8560
|1.8510
|1345
|2006.10.16 00:17
|modify
|136
|0.10
|1.8560
|1.8559
|1.8510
|1346
|2006.10.16 00:55
|modify
|136
|0.10
|1.8560
|1.8558
|1.8510
|1347
|2006.10.16 00:55
|modify
|136
|0.10
|1.8560
|1.8557
|1.8510
|1348
|2006.10.16 00:55
|modify
|136
|0.10
|1.8560
|1.8554
|1.8510
|1349
|2006.10.16 02:06
|modify
|136
|0.10
|1.8560
|1.8553
|1.8510
|1350
|2006.10.16 02:06
|modify
|136
|0.10
|1.8560
|1.8552
|1.8510
|1351
|2006.10.16 02:07
|modify
|136
|0.10
|1.8560
|1.8551
|1.8510
|1352
|2006.10.16 02:07
|modify
|136
|0.10
|1.8560
|1.8550
|1.8510
|1353
|2006.10.16 02:07
|modify
|136
|0.10
|1.8560
|1.8549
|1.8510
|1354
|2006.10.16 02:07
|modify
|136
|0.10
|1.8560
|1.8548
|1.8510
|1355
|2006.10.16 02:08
|modify
|136
|0.10
|1.8560
|1.8547
|1.8510
|1356
|2006.10.16 04:02
|s/l
|136
|0.10
|1.8547
|1.8547
|1.8510
|13.04
|1831.79
|1357
|2006.10.16 12:40
|s/l
|137
|0.40
|1.8630
|1.8630
|1.8480
|-279.84
|1551.95
|1358
|2006.10.16 12:40
|buy
|138
|0.10
|1.8630
|1.8523
|1.8680
|1359
|2006.10.16 12:40
|buy
|139
|0.40
|1.8630
|1.8523
|1.8710
|1360
|2006.10.17 08:31
|modify
|138
|0.10
|1.8630
|1.8633
|1.8680
|1361
|2006.10.17 08:37
|s/l
|138
|0.10
|1.8633
|1.8633
|1.8680
|2.88
|1554.83
|1362
|2006.10.17 09:05
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8630
|1.8710
|1363
|2006.10.17 09:05
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8632
|1.8710
|1364
|2006.10.17 09:05
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8633
|1.8710
|1365
|2006.10.17 09:05
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8634
|1.8710
|1366
|2006.10.17 09:09
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8635
|1.8710
|1367
|2006.10.17 09:52
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8636
|1.8710
|1368
|2006.10.17 09:52
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8637
|1.8710
|1369
|2006.10.17 09:52
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8638
|1.8710
|1370
|2006.10.17 09:54
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8641
|1.8710
|1371
|2006.10.17 09:55
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8642
|1.8710
|1372
|2006.10.17 10:18
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8645
|1.8710
|1373
|2006.10.17 10:18
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8646
|1.8710
|1374
|2006.10.17 10:36
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8648
|1.8710
|1375
|2006.10.17 10:38
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8649
|1.8710
|1376
|2006.10.17 10:38
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8650
|1.8710
|1377
|2006.10.17 13:15
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8651
|1.8710
|1378
|2006.10.17 13:15
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8653
|1.8710
|1379
|2006.10.17 13:15
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8655
|1.8710
|1380
|2006.10.17 13:15
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8658
|1.8710
|1381
|2006.10.17 13:19
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8659
|1.8710
|1382
|2006.10.17 13:19
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8660
|1.8710
|1383
|2006.10.17 13:19
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8661
|1.8710
|1384
|2006.10.17 13:19
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8664
|1.8710
|1385
|2006.10.17 13:19
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8665
|1.8710
|1386
|2006.10.17 13:19
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8666
|1.8710
|1387
|2006.10.17 13:19
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8669
|1.8710
|1388
|2006.10.17 13:20
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8670
|1.8710
|1389
|2006.10.17 13:20
|modify
|139
|0.40
|1.8630
|1.8674
|1.8710
|1390
|2006.10.17 13:20
|t/p
|139
|0.40
|1.8710
|1.8674
|1.8710
|319.54
|1874.37
|1391
|2006.10.19 04:00
|sell
|140
|0.10
|1.8678
|1.8722
|1.8628
|1392
|2006.10.19 07:34
|s/l
|140
|0.10
|1.8722
|1.8722
|1.8628
|-44.00
|1830.37
|1393
|2006.10.19 07:34
|sell
|141
|0.10
|1.8719
|1.8763
|1.8669
|1394
|2006.10.19 08:30
|modify
|141
|0.10
|1.8719
|1.8719
|1.8669
|1395
|2006.10.19 08:31
|modify
|141
|0.10
|1.8719
|1.8718
|1.8669
|1396
|2006.10.19 08:32
|modify
|141
|0.10
|1.8719
|1.8717
|1.8669
|1397
|2006.10.19 08:32
|modify
|141
|0.10
|1.8719
|1.8716
|1.8669
|1398
|2006.10.19 08:32
|modify
|141
|0.10
|1.8719
|1.8715
|1.8669
|1399
|2006.10.19 08:32
|modify
|141
|0.10
|1.8719
|1.8714
|1.8669
|1400
|2006.10.19 08:32
|modify
|141
|0.10
|1.8719
|1.8713
|1.8669
|1401
|2006.10.19 08:32
|modify
|141
|0.10
|1.8719
|1.8711
|1.8669
|1402
|2006.10.19 08:34
|modify
|141
|0.10
|1.8719
|1.8710
|1.8669
|1403
|2006.10.19 08:34
|modify
|141
|0.10
|1.8719
|1.8709
|1.8669
|1404
|2006.10.19 08:34
|modify
|141
|0.10
|1.8719
|1.8708
|1.8669
|1405
|2006.10.19 08:34
|modify
|141
|0.10
|1.8719
|1.8706
|1.8669
|1406
|2006.10.19 08:34
|modify
|141
|0.10
|1.8719
|1.8704
|1.8669
|1407
|2006.10.19 08:38
|modify
|141
|0.10
|1.8719
|1.8700
|1.8669
|1408
|2006.10.19 08:45
|modify
|141
|0.10
|1.8719
|1.8697
|1.8669
|1409
|2006.10.19 08:46
|modify
|141
|0.10
|1.8719
|1.8696
|1.8669
|1410
|2006.10.19 08:46
|modify
|141
|0.10
|1.8719
|1.8695
|1.8669
|1411
|2006.10.19 08:47
|modify
|141
|0.10
|1.8719
|1.8694
|1.8669
|1412
|2006.10.19 08:47
|modify
|141
|0.10
|1.8719
|1.8693
|1.8669
|1413
|2006.10.19 08:47
|modify
|141
|0.10
|1.8719
|1.8690
|1.8669
|1414
|2006.10.19 08:48
|t/p
|141
|0.10
|1.8669
|1.8690
|1.8669
|50.00
|1880.37
|1415
|2006.10.19 08:49
|buy
|142
|0.10
|1.8673
|1.8664
|1.8723
|1416
|2006.10.19 08:49
|buy
|143
|0.40
|1.8673
|1.8664
|1.8753
|1417
|2006.10.19 09:29
|modify
|142
|0.10
|1.8673
|1.8673
|1.8723
|1418
|2006.10.19 09:29
|modify
|142
|0.10
|1.8673
|1.8674
|1.8723
|1419
|2006.10.19 09:29
|modify
|142
|0.10
|1.8673
|1.8675
|1.8723
|1420
|2006.10.19 09:31
|modify
|142
|0.10
|1.8673
|1.8679
|1.8723
|1421
|2006.10.19 09:43
|modify
|142
|0.10
|1.8673
|1.8680
|1.8723
|1422
|2006.10.19 09:43
|modify
|142
|0.10
|1.8673
|1.8681
|1.8723
|1423
|2006.10.19 10:32
|s/l
|142
|0.10
|1.8681
|1.8681
|1.8723
|8.00
|1888.37
|1424
|2006.10.19 13:23
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8673
|1.8753
|1425
|2006.10.19 13:26
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8674
|1.8753
|1426
|2006.10.19 13:26
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8676
|1.8753
|1427
|2006.10.19 13:26
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8677
|1.8753
|1428
|2006.10.19 13:26
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8678
|1.8753
|1429
|2006.10.19 13:26
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8679
|1.8753
|1430
|2006.10.19 13:26
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8680
|1.8753
|1431
|2006.10.19 13:45
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8681
|1.8753
|1432
|2006.10.19 13:45
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8683
|1.8753
|1433
|2006.10.19 13:45
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8684
|1.8753
|1434
|2006.10.19 13:46
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8685
|1.8753
|1435
|2006.10.19 13:46
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8686
|1.8753
|1436
|2006.10.19 13:46
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8688
|1.8753
|1437
|2006.10.19 13:46
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8689
|1.8753
|1438
|2006.10.19 13:46
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8691
|1.8753
|1439
|2006.10.19 13:46
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8692
|1.8753
|1440
|2006.10.19 13:46
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8693
|1.8753
|1441
|2006.10.19 13:50
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8695
|1.8753
|1442
|2006.10.19 13:50
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8697
|1.8753
|1443
|2006.10.19 14:34
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8698
|1.8753
|1444
|2006.10.19 14:34
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8700
|1.8753
|1445
|2006.10.19 14:34
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8701
|1.8753
|1446
|2006.10.19 14:34
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8702
|1.8753
|1447
|2006.10.19 14:34
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8704
|1.8753
|1448
|2006.10.19 14:34
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8705
|1.8753
|1449
|2006.10.19 14:34
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8706
|1.8753
|1450
|2006.10.19 14:34
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8707
|1.8753
|1451
|2006.10.19 14:35
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8708
|1.8753
|1452
|2006.10.19 14:35
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8709
|1.8753
|1453
|2006.10.19 14:35
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8710
|1.8753
|1454
|2006.10.19 14:35
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8711
|1.8753
|1455
|2006.10.19 14:35
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8712
|1.8753
|1456
|2006.10.19 14:35
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8713
|1.8753
|1457
|2006.10.19 14:35
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8714
|1.8753
|1458
|2006.10.19 14:35
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8715
|1.8753
|1459
|2006.10.19 14:35
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8716
|1.8753
|1460
|2006.10.19 14:36
|modify
|143
|0.40
|1.8673
|1.8717
|1.8753
|1461
|2006.10.19 14:36
|t/p
|143
|0.40
|1.8753
|1.8717
|1.8753
|320.00
|2208.37
|1462
|2006.10.23 12:00
|sell
|144
|0.20
|1.8724
|1.8858
|1.8674
|1463
|2006.10.23 12:00
|sell
|145
|0.50
|1.8724
|1.8858
|1.8644
|1464
|2006.10.23 12:49
|modify
|144
|0.20
|1.8724
|1.8724
|1.8674
|1465
|2006.10.23 12:49
|modify
|144
|0.20
|1.8724
|1.8723
|1.8674
|1466
|2006.10.23 13:24
|modify
|144
|0.20
|1.8724
|1.8719
|1.8674
|1467
|2006.10.23 13:25
|modify
|144
|0.20
|1.8724
|1.8718
|1.8674
|1468
|2006.10.23 13:25
|modify
|144
|0.20
|1.8724
|1.8714
|1.8674
|1469
|2006.10.23 13:27
|modify
|144
|0.20
|1.8724
|1.8713
|1.8674
|1470
|2006.10.23 13:29
|modify
|144
|0.20
|1.8724
|1.8711
|1.8674
|1471
|2006.10.23 13:29
|modify
|145
|0.50
|1.8724
|1.8724
|1.8644
|1472
|2006.10.23 13:29
|modify
|144
|0.20
|1.8724
|1.8709
|1.8674
|1473
|2006.10.23 14:04
|s/l
|144
|0.20
|1.8709
|1.8709
|1.8674
|30.00
|2238.37
|1474
|2006.10.23 15:00
|s/l
|145
|0.50
|1.8724
|1.8724
|1.8644
|0.00
|2238.37
|1475
|2006.10.23 15:00
|sell
|146
|0.20
|1.8720
|1.8858
|1.8670
|1476
|2006.10.23 15:00
|sell
|147
|0.50
|1.8720
|1.8858
|1.8640
|1477
|2006.10.24 06:59
|modify
|146
|0.20
|1.8720
|1.8720
|1.8670
|1478
|2006.10.24 06:59
|modify
|146
|0.20
|1.8720
|1.8719
|1.8670
|1479
|2006.10.24 06:59
|modify
|146
|0.20
|1.8720
|1.8717
|1.8670
|1480
|2006.10.24 06:59
|modify
|146
|0.20
|1.8720
|1.8715
|1.8670
|1481
|2006.10.24 07:21
|modify
|146
|0.20
|1.8720
|1.8714
|1.8670
|1482
|2006.10.24 07:22
|modify
|146
|0.20
|1.8720
|1.8713
|1.8670
|1483
|2006.10.24 08:14
|s/l
|146
|0.20
|1.8713
|1.8713
|1.8670
|14.08
|2252.45
|1484
|2006.10.24 08:28
|modify
|147
|0.50
|1.8720
|1.8719
|1.8640
|1485
|2006.10.24 08:28
|modify
|147
|0.50
|1.8720
|1.8718
|1.8640
|1486
|2006.10.24 08:28
|modify
|147
|0.50
|1.8720
|1.8715
|1.8640
|1487
|2006.10.24 08:34
|modify
|147
|0.50
|1.8720
|1.8714
|1.8640
|1488
|2006.10.24 08:34
|modify
|147
|0.50
|1.8720
|1.8713
|1.8640
|1489
|2006.10.24 11:01
|modify
|147
|0.50
|1.8720
|1.8711
|1.8640
|1490
|2006.10.24 12:44
|s/l
|147
|0.50
|1.8711
|1.8711
|1.8640
|45.20
|2297.65
|1491
|2006.10.25 08:00
|buy
|148
|0.20
|1.8746
|1.8702
|1.8796
|1492
|2006.10.25 08:00
|buy
|149
|0.50
|1.8746
|1.8702
|1.8826
|1493
|2006.10.25 08:46
|modify
|148
|0.20
|1.8746
|1.8746
|1.8796
|1494
|2006.10.25 08:47
|modify
|148
|0.20
|1.8746
|1.8747
|1.8796
|1495
|2006.10.25 08:48
|modify
|148
|0.20
|1.8746
|1.8748
|1.8796
|1496
|2006.10.25 08:48
|modify
|148
|0.20
|1.8746
|1.8750
|1.8796
|1497
|2006.10.25 08:48
|modify
|148
|0.20
|1.8746
|1.8751
|1.8796
|1498
|2006.10.25 08:48
|modify
|148
|0.20
|1.8746
|1.8752
|1.8796
|1499
|2006.10.25 08:49
|modify
|148
|0.20
|1.8746
|1.8753
|1.8796
|1500
|2006.10.25 11:33
|modify
|148
|0.20
|1.8746
|1.8755
|1.8796
|1501
|2006.10.25 11:33
|modify
|148
|0.20
|1.8746
|1.8756
|1.8796
|1502
|2006.10.25 11:41
|modify
|148
|0.20
|1.8746
|1.8759
|1.8796
|1503
|2006.10.25 11:42
|modify
|149
|0.50
|1.8746
|1.8747
|1.8826
|1504
|2006.10.25 11:42
|modify
|148
|0.20
|1.8746
|1.8762
|1.8796
|1505
|2006.10.25 11:42
|modify
|149
|0.50
|1.8746
|1.8749
|1.8826
|1506
|2006.10.25 11:42
|modify
|148
|0.20
|1.8746
|1.8764
|1.8796
|1507
|2006.10.25 12:07
|modify
|149
|0.50
|1.8746
|1.8750
|1.8826
|1508
|2006.10.25 12:07
|modify
|148
|0.20
|1.8746
|1.8765
|1.8796
|1509
|2006.10.25 12:09
|modify
|149
|0.50
|1.8746
|1.8752
|1.8826
|1510
|2006.10.25 12:09
|modify
|148
|0.20
|1.8746
|1.8767
|1.8796
|1511
|2006.10.25 12:33
|s/l
|148
|0.20
|1.8767
|1.8767
|1.8796
|42.00
|2339.65
|1512
|2006.10.25 14:20
|s/l
|149
|0.50
|1.8752
|1.8752
|1.8826
|30.00
|2369.65
|1513
|2006.11.02 08:00
|sell
|150
|0.20
|1.9034
|1.9078
|1.8984
|1514
|2006.11.02 09:25
|s/l
|150
|0.20
|1.9078
|1.9078
|1.8984
|-88.00
|2281.65
|1515
|2006.11.02 09:25
|sell
|151
|0.20
|1.9074
|1.9118
|1.9024
|1516
|2006.11.03 07:42
|modify
|151
|0.20
|1.9074
|1.9073
|1.9024
|1517
|2006.11.03 07:48
|s/l
|151
|0.20
|1.9073
|1.9073
|1.9024
|2.08
|2283.73
|1518
|2006.11.03 16:00
|sell
|152
|0.20
|1.9005
|1.9135
|1.8955
|1519
|2006.11.03 16:00
|sell
|153
|0.50
|1.9005
|1.9135
|1.8925
|1520
|2006.11.06 08:14
|modify
|152
|0.20
|1.9005
|1.9005
|1.8955
|1521
|2006.11.06 08:22
|modify
|152
|0.20
|1.9005
|1.9004
|1.8955
|1522
|2006.11.06 08:22
|modify
|152
|0.20
|1.9005
|1.9003
|1.8955
|1523
|2006.11.06 08:22
|modify
|152
|0.20
|1.9005
|1.9001
|1.8955
|1524
|2006.11.06 08:23
|modify
|152
|0.20
|1.9005
|1.8999
|1.8955
|1525
|2006.11.06 08:56
|modify
|152
|0.20
|1.9005
|1.8997
|1.8955
|1526
|2006.11.06 08:57
|modify
|152
|0.20
|1.9005
|1.8996
|1.8955
|1527
|2006.11.06 08:57
|modify
|152
|0.20
|1.9005
|1.8995
|1.8955
|1528
|2006.11.06 08:57
|modify
|152
|0.20
|1.9005
|1.8993
|1.8955
|1529
|2006.11.06 09:10
|modify
|152
|0.20
|1.9005
|1.8992
|1.8955
|1530
|2006.11.06 09:30
|modify
|152
|0.20
|1.9005
|1.8991
|1.8955
|1531
|2006.11.06 09:30
|modify
|153
|0.50
|1.9005
|1.9005
|1.8925
|1532
|2006.11.06 09:30
|modify
|152
|0.20
|1.9005
|1.8990
|1.8955
|1533
|2006.11.06 09:30
|modify
|153
|0.50
|1.9005
|1.9004
|1.8925
|1534
|2006.11.06 09:30
|modify
|152
|0.20
|1.9005
|1.8989
|1.8955
|1535
|2006.11.06 09:30
|modify
|153
|0.50
|1.9005
|1.9002
|1.8925
|1536
|2006.11.06 09:30
|modify
|152
|0.20
|1.9005
|1.8987
|1.8955
|1537
|2006.11.06 09:30
|modify
|153
|0.50
|1.9005
|1.9001
|1.8925
|1538
|2006.11.06 09:30
|modify
|152
|0.20
|1.9005
|1.8986
|1.8955
|1539
|2006.11.06 09:30
|modify
|153
|0.50
|1.9005
|1.9000
|1.8925
|1540
|2006.11.06 09:30
|modify
|152
|0.20
|1.9005
|1.8985
|1.8955
|1541
|2006.11.06 09:30
|modify
|153
|0.50
|1.9005
|1.8999
|1.8925
|1542
|2006.11.06 09:30
|modify
|152
|0.20
|1.9005
|1.8984
|1.8955
|1543
|2006.11.06 09:30
|modify
|153
|0.50
|1.9005
|1.8997
|1.8925
|1544
|2006.11.06 09:30
|modify
|152
|0.20
|1.9005
|1.8982
|1.8955
|1545
|2006.11.06 09:39
|modify
|153
|0.50
|1.9005
|1.8995
|1.8925
|1546
|2006.11.06 09:39
|modify
|152
|0.20
|1.9005
|1.8980
|1.8955
|1547
|2006.11.06 09:40
|modify
|153
|0.50
|1.9005
|1.8993
|1.8925
|1548
|2006.11.06 09:40
|modify
|152
|0.20
|1.9005
|1.8978
|1.8955
|1549
|2006.11.06 09:40
|t/p
|152
|0.20
|1.8955
|1.8978
|1.8955
|100.08
|2383.81
|1550
|2006.11.06 09:40
|modify
|153
|0.50
|1.9005
|1.8990
|1.8925
|1551
|2006.11.06 09:45
|modify
|153
|0.50
|1.9005
|1.8989
|1.8925
|1552
|2006.11.06 09:45
|modify
|153
|0.50
|1.9005
|1.8988
|1.8925
|1553
|2006.11.06 09:45
|modify
|153
|0.50
|1.9005
|1.8987
|1.8925
|1554
|2006.11.06 09:45
|modify
|153
|0.50
|1.9005
|1.8986
|1.8925
|1555
|2006.11.06 10:15
|s/l
|153
|0.50
|1.8986
|1.8986
|1.8925
|95.20
|2479.01
|1556
|2006.11.07 08:00
|buy
|154
|0.20
|1.9042
|1.8998
|1.9092
|1557
|2006.11.07 08:00
|buy
|155
|0.50
|1.9042
|1.8998
|1.9122
|1558
|2006.11.07 09:46
|modify
|154
|0.20
|1.9042
|1.9042
|1.9092
|1559
|2006.11.07 09:46
|modify
|154
|0.20
|1.9042
|1.9043
|1.9092
|1560
|2006.11.07 10:07
|s/l
|154
|0.20
|1.9043
|1.9043
|1.9092
|2.00
|2481.01
|1561
|2006.11.07 14:03
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9042
|1.9122
|1562
|2006.11.07 14:03
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9043
|1.9122
|1563
|2006.11.07 14:08
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9044
|1.9122
|1564
|2006.11.07 14:08
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9045
|1.9122
|1565
|2006.11.07 14:09
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9046
|1.9122
|1566
|2006.11.07 14:10
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9047
|1.9122
|1567
|2006.11.07 14:10
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9048
|1.9122
|1568
|2006.11.07 14:10
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9049
|1.9122
|1569
|2006.11.07 14:18
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9050
|1.9122
|1570
|2006.11.07 14:18
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9052
|1.9122
|1571
|2006.11.07 14:18
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9053
|1.9122
|1572
|2006.11.07 14:29
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9056
|1.9122
|1573
|2006.11.07 14:30
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9057
|1.9122
|1574
|2006.11.07 14:32
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9058
|1.9122
|1575
|2006.11.07 14:32
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9059
|1.9122
|1576
|2006.11.07 14:32
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9060
|1.9122
|1577
|2006.11.07 14:32
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9062
|1.9122
|1578
|2006.11.07 14:32
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9063
|1.9122
|1579
|2006.11.07 14:32
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9064
|1.9122
|1580
|2006.11.07 14:33
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9065
|1.9122
|1581
|2006.11.07 14:33
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9066
|1.9122
|1582
|2006.11.07 14:33
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9067
|1.9122
|1583
|2006.11.07 14:43
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9068
|1.9122
|1584
|2006.11.07 14:43
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9069
|1.9122
|1585
|2006.11.07 14:43
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9070
|1.9122
|1586
|2006.11.07 14:43
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9071
|1.9122
|1587
|2006.11.07 14:43
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9072
|1.9122
|1588
|2006.11.07 14:43
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9073
|1.9122
|1589
|2006.11.07 14:50
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9074
|1.9122
|1590
|2006.11.07 14:51
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9075
|1.9122
|1591
|2006.11.07 14:51
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9076
|1.9122
|1592
|2006.11.07 14:51
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9077
|1.9122
|1593
|2006.11.07 14:51
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9078
|1.9122
|1594
|2006.11.07 15:16
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9079
|1.9122
|1595
|2006.11.07 15:16
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9080
|1.9122
|1596
|2006.11.07 15:16
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9081
|1.9122
|1597
|2006.11.07 15:17
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9082
|1.9122
|1598
|2006.11.07 15:19
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9084
|1.9122
|1599
|2006.11.07 15:19
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9085
|1.9122
|1600
|2006.11.07 15:19
|modify
|155
|0.50
|1.9042
|1.9086
|1.9122
|1601
|2006.11.07 15:54
|s/l
|155
|0.50
|1.9086
|1.9086
|1.9122
|220.00
|2701.01
|1602
|2006.11.09 04:00
|sell
|156
|0.20
|1.9037
|1.9081
|1.8987
|1603
|2006.11.09 04:00
|sell
|157
|0.60
|1.9037
|1.9081
|1.8957
|1604
|2006.11.09 13:22
|modify
|156
|0.20
|1.9037
|1.9037
|1.8987
|1605
|2006.11.09 13:30
|modify
|156
|0.20
|1.9037
|1.9035
|1.8987
|1606
|2006.11.09 13:30
|modify
|156
|0.20
|1.9037
|1.9033
|1.8987
|1607
|2006.11.09 13:30
|modify
|156
|0.20
|1.9037
|1.9030
|1.8987
|1608
|2006.11.09 13:30
|modify
|156
|0.20
|1.9037
|1.9026
|1.8987
|1609
|2006.11.09 13:31
|modify
|156
|0.20
|1.9037
|1.9025
|1.8987
|1610
|2006.11.09 13:33
|s/l
|156
|0.20
|1.9025
|1.9025
|1.8987
|24.00
|2725.01
|1611
|2006.11.09 13:37
|modify
|157
|0.60
|1.9037
|1.9037
|1.8957
|1612
|2006.11.09 13:37
|modify
|157
|0.60
|1.9037
|1.9035
|1.8957
|1613
|2006.11.09 13:38
|modify
|157
|0.60
|1.9037
|1.9034
|1.8957
|1614
|2006.11.09 13:38
|modify
|157
|0.60
|1.9037
|1.9033
|1.8957
|1615
|2006.11.09 13:38
|modify
|157
|0.60
|1.9037
|1.9032
|1.8957
|1616
|2006.11.09 13:38
|modify
|157
|0.60
|1.9037
|1.9031
|1.8957
|1617
|2006.11.09 13:38
|modify
|157
|0.60
|1.9037
|1.9030
|1.8957
|1618
|2006.11.09 13:38
|modify
|157
|0.60
|1.9037
|1.9028
|1.8957
|1619
|2006.11.09 13:38
|modify
|157
|0.60
|1.9037
|1.9027
|1.8957
|1620
|2006.11.09 13:38
|modify
|157
|0.60
|1.9037
|1.9025
|1.8957
|1621
|2006.11.09 13:42
|modify
|157
|0.60
|1.9037
|1.9024
|1.8957
|1622
|2006.11.09 13:42
|modify
|157
|0.60
|1.9037
|1.9022
|1.8957
|1623
|2006.11.09 13:42
|modify
|157
|0.60
|1.9037
|1.9021
|1.8957
|1624
|2006.11.09 13:43
|modify
|157
|0.60
|1.9037
|1.9020
|1.8957
|1625
|2006.11.09 13:43
|modify
|157
|0.60
|1.9037
|1.9019
|1.8957
|1626
|2006.11.09 13:43
|modify
|157
|0.60
|1.9037
|1.9018
|1.8957
|1627
|2006.11.09 13:43
|modify
|157
|0.60
|1.9037
|1.9017
|1.8957
|1628
|2006.11.09 13:43
|modify
|157
|0.60
|1.9037
|1.9016
|1.8957
|1629
|2006.11.09 13:47
|modify
|157
|0.60
|1.9037
|1.9013
|1.8957
|1630
|2006.11.09 13:48
|modify
|157
|0.60
|1.9037
|1.9012
|1.8957
|1631
|2006.11.09 15:01
|s/l
|157
|0.60
|1.9012
|1.9012
|1.8957
|150.00
|2875.01
|1632
|2006.11.09 16:00
|sell
|158
|0.20
|1.8987
|1.9121
|1.8937
|1633
|2006.11.09 16:00
|sell
|159
|0.60
|1.8987
|1.9121
|1.8907
|1634
|2006.11.10 08:29
|s/l
|158
|0.20
|1.9121
|1.9121
|1.8937
|-267.92
|2607.09
|1635
|2006.11.10 08:29
|s/l
|159
|0.60
|1.9121
|1.9121
|1.8907
|-803.76
|1803.33
|1636
|2006.11.13 12:00
|sell
|160
|0.10
|1.9055
|1.9099
|1.9005
|1637
|2006.11.13 12:00
|sell
|161
|0.40
|1.9055
|1.9099
|1.8975
|1638
|2006.11.13 13:45
|modify
|160
|0.10
|1.9055
|1.9055
|1.9005
|1639
|2006.11.13 14:04
|modify
|160
|0.10
|1.9055
|1.9054
|1.9005
|1640
|2006.11.13 14:04
|modify
|160
|0.10
|1.9055
|1.9052
|1.9005
|1641
|2006.11.13 14:06
|modify
|160
|0.10
|1.9055
|1.9051
|1.9005
|1642
|2006.11.13 14:06
|modify
|160
|0.10
|1.9055
|1.9050
|1.9005
|1643
|2006.11.13 14:06
|modify
|160
|0.10
|1.9055
|1.9049
|1.9005
|1644
|2006.11.13 14:06
|modify
|160
|0.10
|1.9055
|1.9047
|1.9005
|1645
|2006.11.13 14:07
|modify
|160
|0.10
|1.9055
|1.9046
|1.9005
|1646
|2006.11.13 14:07
|modify
|160
|0.10
|1.9055
|1.9045
|1.9005
|1647
|2006.11.13 14:07
|modify
|160
|0.10
|1.9055
|1.9044
|1.9005
|1648
|2006.11.13 14:07
|modify
|160
|0.10
|1.9055
|1.9043
|1.9005
|1649
|2006.11.13 14:07
|modify
|160
|0.10
|1.9055
|1.9041
|1.9005
|1650
|2006.11.13 14:19
|modify
|161
|0.40
|1.9055
|1.9054
|1.8975
|1651
|2006.11.13 14:19
|modify
|160
|0.10
|1.9055
|1.9039
|1.9005
|1652
|2006.11.13 14:19
|modify
|161
|0.40
|1.9055
|1.9053
|1.8975
|1653
|2006.11.13 14:19
|modify
|160
|0.10
|1.9055
|1.9038
|1.9005
|1654
|2006.11.13 14:19
|modify
|161
|0.40
|1.9055
|1.9051
|1.8975
|1655
|2006.11.13 14:19
|modify
|160
|0.10
|1.9055
|1.9036
|1.9005
|1656
|2006.11.13 14:51
|modify
|161
|0.40
|1.9055
|1.9050
|1.8975
|1657
|2006.11.13 14:51
|modify
|160
|0.10
|1.9055
|1.9035
|1.9005
|1658
|2006.11.13 14:51
|modify
|161
|0.40
|1.9055
|1.9049
|1.8975
|1659
|2006.11.13 14:51
|modify
|160
|0.10
|1.9055
|1.9034
|1.9005
|1660
|2006.11.13 14:51
|modify
|161
|0.40
|1.9055
|1.9048
|1.8975
|1661
|2006.11.13 14:51
|modify
|160
|0.10
|1.9055
|1.9033
|1.9005
|1662
|2006.11.13 15:05
|modify
|161
|0.40
|1.9055
|1.9047
|1.8975
|1663
|2006.11.13 15:05
|modify
|160
|0.10
|1.9055
|1.9032
|1.9005
|1664
|2006.11.13 15:06
|modify
|161
|0.40
|1.9055
|1.9046
|1.8975
|1665
|2006.11.13 15:06
|modify
|160
|0.10
|1.9055
|1.9031
|1.9005
|1666
|2006.11.13 15:06
|modify
|161
|0.40
|1.9055
|1.9045
|1.8975
|1667
|2006.11.13 15:06
|modify
|160
|0.10
|1.9055
|1.9030
|1.9005
|1668
|2006.11.13 15:06
|modify
|161
|0.40
|1.9055
|1.9044
|1.8975
|1669
|2006.11.13 15:06
|modify
|160
|0.10
|1.9055
|1.9029
|1.9005
|1670
|2006.11.13 15:06
|modify
|161
|0.40
|1.9055
|1.9043
|1.8975
|1671
|2006.11.13 15:06
|modify
|160
|0.10
|1.9055
|1.9028
|1.9005
|1672
|2006.11.13 15:07
|modify
|161
|0.40
|1.9055
|1.9041
|1.8975
|1673
|2006.11.13 15:07
|modify
|160
|0.10
|1.9055
|1.9026
|1.9005
|1674
|2006.11.13 15:07
|t/p
|160
|0.10
|1.9005
|1.9026
|1.9005
|50.00
|1853.33
|1675
|2006.11.13 15:07
|modify
|161
|0.40
|1.9055
|1.9040
|1.8975
|1676
|2006.11.13 15:08
|modify
|161
|0.40
|1.9055
|1.9039
|1.8975
|1677
|2006.11.13 15:08
|modify
|161
|0.40
|1.9055
|1.9037
|1.8975
|1678
|2006.11.13 15:12
|modify
|161
|0.40
|1.9055
|1.9035
|1.8975
|1679
|2006.11.13 15:59
|s/l
|161
|0.40
|1.9035
|1.9035
|1.8975
|80.00
|1933.33
|1680
|2006.11.13 15:59
|sell
|162
|0.10
|1.9031
|1.9075
|1.8981
|1681
|2006.11.13 15:59
|sell
|163
|0.40
|1.9031
|1.9075
|1.8951
|1682
|2006.11.13 17:38
|modify
|162
|0.10
|1.9031
|1.9031
|1.8981
|1683
|2006.11.13 17:41
|modify
|162
|0.10
|1.9031
|1.9029
|1.8981
|1684
|2006.11.13 17:44
|modify
|162
|0.10
|1.9031
|1.9028
|1.8981
|1685
|2006.11.13 17:44
|modify
|162
|0.10
|1.9031
|1.9027
|1.8981
|1686
|2006.11.13 17:45
|modify
|162
|0.10
|1.9031
|1.9026
|1.8981
|1687
|2006.11.13 17:47
|modify
|162
|0.10
|1.9031
|1.9024
|1.8981
|1688
|2006.11.13 17:49
|modify
|162
|0.10
|1.9031
|1.9022
|1.8981
|1689
|2006.11.13 19:06
|modify
|162
|0.10
|1.9031
|1.9020
|1.8981
|1690
|2006.11.13 22:31
|s/l
|162
|0.10
|1.9020
|1.9020
|1.8981
|11.00
|1944.33
|1691
|2006.11.14 09:34
|modify
|163
|0.40
|1.9031
|1.9030
|1.8951
|1692
|2006.11.14 09:34
|modify
|163
|0.40
|1.9031
|1.9027
|1.8951
|1693
|2006.11.14 09:40
|modify
|163
|0.40
|1.9031
|1.9026
|1.8951
|1694
|2006.11.14 09:40
|modify
|163
|0.40
|1.9031
|1.9024
|1.8951
|1695
|2006.11.14 09:40
|modify
|163
|0.40
|1.9031
|1.9022
|1.8951
|1696
|2006.11.14 09:40
|modify
|163
|0.40
|1.9031
|1.9021
|1.8951
|1697
|2006.11.14 09:40
|modify
|163
|0.40
|1.9031
|1.9018
|1.8951
|1698
|2006.11.14 10:25
|modify
|163
|0.40
|1.9031
|1.9017
|1.8951
|1699
|2006.11.14 10:25
|modify
|163
|0.40
|1.9031
|1.9016
|1.8951
|1700
|2006.11.14 10:25
|modify
|163
|0.40
|1.9031
|1.9015
|1.8951
|1701
|2006.11.14 10:25
|modify
|163
|0.40
|1.9031
|1.9013
|1.8951
|1702
|2006.11.14 10:44
|modify
|163
|0.40
|1.9031
|1.9012
|1.8951
|1703
|2006.11.14 10:44
|modify
|163
|0.40
|1.9031
|1.9011
|1.8951
|1704
|2006.11.14 10:44
|modify
|163
|0.40
|1.9031
|1.9009
|1.8951
|1705
|2006.11.14 10:45
|modify
|163
|0.40
|1.9031
|1.9008
|1.8951
|1706
|2006.11.14 10:46
|modify
|163
|0.40
|1.9031
|1.9007
|1.8951
|1707
|2006.11.14 10:46
|modify
|163
|0.40
|1.9031
|1.9006
|1.8951
|1708
|2006.11.14 10:46
|modify
|163
|0.40
|1.9031
|1.9005
|1.8951
|1709
|2006.11.14 10:48
|modify
|163
|0.40
|1.9031
|1.9003
|1.8951
|1710
|2006.11.14 11:00
|modify
|163
|0.40
|1.9031
|1.9002
|1.8951
|1711
|2006.11.14 11:01
|modify
|163
|0.40
|1.9031
|1.9001
|1.8951
|1712
|2006.11.14 11:20
|modify
|163
|0.40
|1.9031
|1.8999
|1.8951
|1713
|2006.11.14 11:20
|modify
|163
|0.40
|1.9031
|1.8998
|1.8951
|1714
|2006.11.14 11:20
|modify
|163
|0.40
|1.9031
|1.8997
|1.8951
|1715
|2006.11.14 11:20
|modify
|163
|0.40
|1.9031
|1.8995
|1.8951
|1716
|2006.11.14 13:30
|s/l
|163
|0.40
|1.8995
|1.8995
|1.8951
|144.16
|2088.49
|1717
|2006.11.17 16:00
|buy
|164
|0.20
|1.8945
|1.8835
|1.8995
|1718
|2006.11.17 16:00
|buy
|165
|0.50
|1.8945
|1.8835
|1.9025
|1719
|2006.11.20 09:54
|modify
|164
|0.20
|1.8945
|1.8945
|1.8995
|1720
|2006.11.20 09:54
|modify
|164
|0.20
|1.8945
|1.8947
|1.8995
|1721
|2006.11.20 09:54
|modify
|164
|0.20
|1.8945
|1.8950
|1.8995
|1722
|2006.11.20 09:54
|modify
|164
|0.20
|1.8945
|1.8952
|1.8995
|1723
|2006.11.20 09:55
|modify
|164
|0.20
|1.8945
|1.8953
|1.8995
|1724
|2006.11.20 09:56
|modify
|164
|0.20
|1.8945
|1.8954
|1.8995
|1725
|2006.11.20 09:56
|modify
|164
|0.20
|1.8945
|1.8956
|1.8995
|1726
|2006.11.20 09:56
|modify
|164
|0.20
|1.8945
|1.8957
|1.8995
|1727
|2006.11.20 09:56
|modify
|164
|0.20
|1.8945
|1.8959
|1.8995
|1728
|2006.11.20 09:56
|modify
|165
|0.50
|1.8945
|1.8945
|1.9025
|1729
|2006.11.20 09:56
|modify
|164
|0.20
|1.8945
|1.8960
|1.8995
|1730
|2006.11.20 09:56
|modify
|165
|0.50
|1.8945
|1.8947
|1.9025
|1731
|2006.11.20 09:56
|modify
|164
|0.20
|1.8945
|1.8962
|1.8995
|1732
|2006.11.20 10:07
|modify
|165
|0.50
|1.8945
|1.8948
|1.9025
|1733
|2006.11.20 10:07
|modify
|164
|0.20
|1.8945
|1.8963
|1.8995
|1734
|2006.11.20 10:07
|modify
|165
|0.50
|1.8945
|1.8949
|1.9025
|1735
|2006.11.20 10:07
|modify
|164
|0.20
|1.8945
|1.8964
|1.8995
|1736
|2006.11.20 10:37
|s/l
|164
|0.20
|1.8964
|1.8964
|1.8995
|37.77
|2126.26
|1737
|2006.11.20 12:01
|s/l
|165
|0.50
|1.8949
|1.8949
|1.9025
|19.43
|2145.69
|1738
|2006.12.05 12:00
|sell
|166
|0.20
|1.9748
|1.9844
|1.9698
|1739
|2006.12.05 15:01
|modify
|166
|0.20
|1.9748
|1.9748
|1.9698
|1740
|2006.12.05 15:01
|modify
|166
|0.20
|1.9748
|1.9747
|1.9698
|1741
|2006.12.05 15:01
|modify
|166
|0.20
|1.9748
|1.9746
|1.9698
|1742
|2006.12.05 15:01
|modify
|166
|0.20
|1.9748
|1.9744
|1.9698
|1743
|2006.12.05 15:04
|s/l
|166
|0.20
|1.9744
|1.9744
|1.9698
|8.00
|2153.69
|1744
|2006.12.05 15:04
|sell
|167
|0.20
|1.9742
|1.9844
|1.9692
|1745
|2006.12.05 15:11
|modify
|167
|0.20
|1.9742
|1.9742
|1.9692
|1746
|2006.12.05 15:11
|modify
|167
|0.20
|1.9742
|1.9740
|1.9692
|1747
|2006.12.05 15:11
|modify
|167
|0.20
|1.9742
|1.9739
|1.9692
|1748
|2006.12.05 15:11
|modify
|167
|0.20
|1.9742
|1.9738
|1.9692
|1749
|2006.12.05 15:11
|modify
|167
|0.20
|1.9742
|1.9735
|1.9692
|1750
|2006.12.05 15:12
|modify
|167
|0.20
|1.9742
|1.9731
|1.9692
|1751
|2006.12.05 15:12
|modify
|167
|0.20
|1.9742
|1.9729
|1.9692
|1752
|2006.12.05 15:12
|modify
|167
|0.20
|1.9742
|1.9727
|1.9692
|1753
|2006.12.05 15:12
|modify
|167
|0.20
|1.9742
|1.9724
|1.9692
|1754
|2006.12.05 15:12
|modify
|167
|0.20
|1.9742
|1.9720
|1.9692
|1755
|2006.12.05 15:13
|modify
|167
|0.20
|1.9742
|1.9719
|1.9692
|1756
|2006.12.05 15:13
|modify
|167
|0.20
|1.9742
|1.9718
|1.9692
|1757
|2006.12.05 15:13
|modify
|167
|0.20
|1.9742
|1.9717
|1.9692
|1758
|2006.12.05 15:13
|modify
|167
|0.20
|1.9742
|1.9716
|1.9692
|1759
|2006.12.05 15:22
|modify
|167
|0.20
|1.9742
|1.9715
|1.9692
|1760
|2006.12.05 15:22
|modify
|167
|0.20
|1.9742
|1.9714
|1.9692
|1761
|2006.12.05 15:22
|t/p
|167
|0.20
|1.9692
|1.9714
|1.9692
|100.00
|2253.69
|1762
|2006.12.05 15:22
|sell
|168
|0.20
|1.9687
|1.9844
|1.9637
|1763
|2006.12.06 09:30
|modify
|168
|0.20
|1.9687
|1.9687
|1.9637
|1764
|2006.12.06 09:30
|modify
|168
|0.20
|1.9687
|1.9682
|1.9637
|1765
|2006.12.06 09:31
|modify
|168
|0.20
|1.9687
|1.9680
|1.9637
|1766
|2006.12.06 09:31
|modify
|168
|0.20
|1.9687
|1.9679
|1.9637
|1767
|2006.12.06 09:39
|modify
|168
|0.20
|1.9687
|1.9678
|1.9637
|1768
|2006.12.06 09:39
|modify
|168
|0.20
|1.9687
|1.9677
|1.9637
|1769
|2006.12.06 09:39
|modify
|168
|0.20
|1.9687
|1.9674
|1.9637
|1770
|2006.12.06 09:39
|modify
|168
|0.20
|1.9687
|1.9673
|1.9637
|1771
|2006.12.06 09:39
|modify
|168
|0.20
|1.9687
|1.9671
|1.9637
|1772
|2006.12.06 09:39
|modify
|168
|0.20
|1.9687
|1.9669
|1.9637
|1773
|2006.12.06 09:39
|modify
|168
|0.20
|1.9687
|1.9666
|1.9637
|1774
|2006.12.06 09:40
|modify
|168
|0.20
|1.9687
|1.9665
|1.9637
|1775
|2006.12.06 09:40
|modify
|168
|0.20
|1.9687
|1.9664
|1.9637
|1776
|2006.12.06 09:40
|modify
|168
|0.20
|1.9687
|1.9662
|1.9637
|1777
|2006.12.06 09:40
|modify
|168
|0.20
|1.9687
|1.9661
|1.9637
|1778
|2006.12.06 09:40
|modify
|168
|0.20
|1.9687
|1.9658
|1.9637
|1779
|2006.12.06 09:40
|t/p
|168
|0.20
|1.9637
|1.9658
|1.9637
|100.08
|2353.77
|1780
|2006.12.12 00:00
|buy
|169
|0.20
|1.9600
|1.9556
|1.9650
|1781
|2006.12.12 00:00
|buy
|170
|0.50
|1.9600
|1.9556
|1.9680
|1782
|2006.12.12 03:02
|modify
|169
|0.20
|1.9600
|1.9600
|1.9650
|1783
|2006.12.12 03:03
|modify
|169
|0.20
|1.9600
|1.9601
|1.9650
|1784
|2006.12.12 03:03
|modify
|169
|0.20
|1.9600
|1.9602
|1.9650
|1785
|2006.12.12 03:04
|modify
|169
|0.20
|1.9600
|1.9603
|1.9650
|1786
|2006.12.12 04:14
|modify
|169
|0.20
|1.9600
|1.9604
|1.9650
|1787
|2006.12.12 04:36
|modify
|169
|0.20
|1.9600
|1.9605
|1.9650
|1788
|2006.12.12 07:48
|s/l
|169
|0.20
|1.9605
|1.9605
|1.9650
|10.00
|2363.77
|1789
|2006.12.12 09:30
|modify
|170
|0.50
|1.9600
|1.9603
|1.9680
|1790
|2006.12.12 09:31
|modify
|170
|0.50
|1.9600
|1.9604
|1.9680
|1791
|2006.12.12 09:31
|modify
|170
|0.50
|1.9600
|1.9605
|1.9680
|1792
|2006.12.12 09:31
|modify
|170
|0.50
|1.9600
|1.9606
|1.9680
|1793
|2006.12.12 09:49
|modify
|170
|0.50
|1.9600
|1.9608
|1.9680
|1794
|2006.12.12 09:49
|modify
|170
|0.50
|1.9600
|1.9611
|1.9680
|1795
|2006.12.12 09:51
|modify
|170
|0.50
|1.9600
|1.9612
|1.9680
|1796
|2006.12.12 10:03
|modify
|170
|0.50
|1.9600
|1.9613
|1.9680
|1797
|2006.12.12 10:03
|modify
|170
|0.50
|1.9600
|1.9614
|1.9680
|1798
|2006.12.12 10:53
|s/l
|170
|0.50
|1.9614
|1.9614
|1.9680
|70.00
|2433.77
|1799
|2006.12.14 12:00
|sell
|171
|0.20
|1.9633
|1.9727
|1.9583
|1800
|2006.12.14 12:00
|sell
|172
|0.50
|1.9633
|1.9727
|1.9553
|1801
|2006.12.14 13:31
|modify
|171
|0.20
|1.9633
|1.9633
|1.9583
|1802
|2006.12.14 13:36
|modify
|171
|0.20
|1.9633
|1.9632
|1.9583
|1803
|2006.12.14 13:36
|modify
|171
|0.20
|1.9633
|1.9628
|1.9583
|1804
|2006.12.14 13:45
|s/l
|171
|0.20
|1.9628
|1.9628
|1.9583
|10.00
|2443.77
|1805
|2006.12.14 15:26
|modify
|172
|0.50
|1.9633
|1.9632
|1.9553
|1806
|2006.12.14 15:26
|modify
|172
|0.50
|1.9633
|1.9630
|1.9553
|1807
|2006.12.14 15:27
|modify
|172
|0.50
|1.9633
|1.9629
|1.9553
|1808
|2006.12.14 15:27
|modify
|172
|0.50
|1.9633
|1.9627
|1.9553
|1809
|2006.12.14 15:27
|modify
|172
|0.50
|1.9633
|1.9626
|1.9553
|1810
|2006.12.14 15:27
|modify
|172
|0.50
|1.9633
|1.9624
|1.9553
|1811
|2006.12.14 15:30
|modify
|172
|0.50
|1.9633
|1.9622
|1.9553
|1812
|2006.12.14 15:30
|modify
|172
|0.50
|1.9633
|1.9621
|1.9553
|1813
|2006.12.14 15:30
|modify
|172
|0.50
|1.9633
|1.9619
|1.9553
|1814
|2006.12.14 15:31
|modify
|172
|0.50
|1.9633
|1.9618
|1.9553
|1815
|2006.12.14 15:31
|modify
|172
|0.50
|1.9633
|1.9617
|1.9553
|1816
|2006.12.14 15:54
|s/l
|172
|0.50
|1.9617
|1.9617
|1.9553
|80.00
|2523.77
|1817
|2006.12.14 15:54
|sell
|173
|0.20
|1.9613
|1.9727
|1.9563
|1818
|2006.12.14 15:54
|sell
|174
|0.60
|1.9613
|1.9727
|1.9533
|1819
|2006.12.15 09:29
|modify
|173
|0.20
|1.9613
|1.9613
|1.9563
|1820
|2006.12.15 09:29
|modify
|173
|0.20
|1.9613
|1.9611
|1.9563
|1821
|2006.12.15 09:29
|modify
|173
|0.20
|1.9613
|1.9608
|1.9563
|1822
|2006.12.15 09:29
|modify
|173
|0.20
|1.9613
|1.9604
|1.9563
|1823
|2006.12.15 09:31
|modify
|173
|0.20
|1.9613
|1.9603
|1.9563
|1824
|2006.12.15 09:31
|modify
|173
|0.20
|1.9613
|1.9602
|1.9563
|1825
|2006.12.15 09:31
|modify
|173
|0.20
|1.9613
|1.9600
|1.9563
|1826
|2006.12.15 09:31
|modify
|173
|0.20
|1.9613
|1.9599
|1.9563
|1827
|2006.12.15 09:31
|modify
|174
|0.60
|1.9613
|1.9611
|1.9533
|1828
|2006.12.15 09:31
|modify
|173
|0.20
|1.9613
|1.9596
|1.9563
|1829
|2006.12.15 09:31
|modify
|174
|0.60
|1.9613
|1.9610
|1.9533
|1830
|2006.12.15 09:31
|modify
|173
|0.20
|1.9613
|1.9595
|1.9563
|1831
|2006.12.15 09:31
|modify
|174
|0.60
|1.9613
|1.9608
|1.9533
|1832
|2006.12.15 09:31
|modify
|173
|0.20
|1.9613
|1.9593
|1.9563
|1833
|2006.12.15 09:31
|modify
|174
|0.60
|1.9613
|1.9606
|1.9533
|1834
|2006.12.15 09:31
|modify
|173
|0.20
|1.9613
|1.9591
|1.9563
|1835
|2006.12.15 09:48
|modify
|174
|0.60
|1.9613
|1.9605
|1.9533
|1836
|2006.12.15 09:48
|modify
|173
|0.20
|1.9613
|1.9590
|1.9563
|1837
|2006.12.15 09:48
|modify
|174
|0.60
|1.9613
|1.9604
|1.9533
|1838
|2006.12.15 09:48
|modify
|173
|0.20
|1.9613
|1.9589
|1.9563
|1839
|2006.12.15 09:48
|modify
|174
|0.60
|1.9613
|1.9603
|1.9533
|1840
|2006.12.15 09:48
|modify
|173
|0.20
|1.9613
|1.9588
|1.9563
|1841
|2006.12.15 09:48
|modify
|174
|0.60
|1.9613
|1.9601
|1.9533
|1842
|2006.12.15 09:48
|modify
|173
|0.20
|1.9613
|1.9586
|1.9563
|1843
|2006.12.15 09:49
|modify
|174
|0.60
|1.9613
|1.9600
|1.9533
|1844
|2006.12.15 09:49
|modify
|173
|0.20
|1.9613
|1.9585
|1.9563
|1845
|2006.12.15 09:49
|modify
|174
|0.60
|1.9613
|1.9599
|1.9533
|1846
|2006.12.15 09:49
|modify
|173
|0.20
|1.9613
|1.9584
|1.9563
|1847
|2006.12.15 09:49
|t/p
|173
|0.20
|1.9563
|1.9584
|1.9563
|100.08
|2623.85
|1848
|2006.12.15 09:49
|modify
|174
|0.60
|1.9613
|1.9597
|1.9533
|1849
|2006.12.15 09:49
|modify
|174
|0.60
|1.9613
|1.9596
|1.9533
|1850
|2006.12.15 09:52
|modify
|174
|0.60
|1.9613
|1.9595
|1.9533
|1851
|2006.12.15 13:30
|s/l
|174
|0.60
|1.9595
|1.9595
|1.9533
|108.24
|2732.09
|1852
|2006.12.19 12:00
|buy
|175
|0.20
|1.9636
|1.9435
|1.9686
|1853
|2006.12.19 12:00
|buy
|176
|0.60
|1.9636
|1.9435
|1.9716
|1854
|2006.12.19 16:51
|modify
|175
|0.20
|1.9636
|1.9636
|1.9686
|1855
|2006.12.19 16:52
|modify
|175
|0.20
|1.9636
|1.9638
|1.9686
|1856
|2006.12.19 16:52
|modify
|175
|0.20
|1.9636
|1.9639
|1.9686
|1857
|2006.12.19 16:52
|modify
|175
|0.20
|1.9636
|1.9640
|1.9686
|1858
|2006.12.19 16:56
|modify
|175
|0.20
|1.9636
|1.9642
|1.9686
|1859
|2006.12.19 16:56
|modify
|175
|0.20
|1.9636
|1.9643
|1.9686
|1860
|2006.12.19 16:59
|modify
|175
|0.20
|1.9636
|1.9645
|1.9686
|1861
|2006.12.19 17:00
|modify
|175
|0.20
|1.9636
|1.9646
|1.9686
|1862
|2006.12.19 17:00
|modify
|175
|0.20
|1.9636
|1.9647
|1.9686
|1863
|2006.12.19 17:21
|modify
|175
|0.20
|1.9636
|1.9648
|1.9686
|1864
|2006.12.19 17:27
|s/l
|175
|0.20
|1.9648
|1.9648
|1.9686
|24.00
|2756.09
|1865
|2006.12.19 17:56
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9636
|1.9716
|1866
|2006.12.19 17:56
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9637
|1.9716
|1867
|2006.12.19 17:56
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9638
|1.9716
|1868
|2006.12.19 18:06
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9639
|1.9716
|1869
|2006.12.19 18:08
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9640
|1.9716
|1870
|2006.12.19 18:13
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9641
|1.9716
|1871
|2006.12.19 18:19
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9643
|1.9716
|1872
|2006.12.19 18:19
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9644
|1.9716
|1873
|2006.12.19 18:31
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9647
|1.9716
|1874
|2006.12.19 18:31
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9650
|1.9716
|1875
|2006.12.19 18:31
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9653
|1.9716
|1876
|2006.12.19 18:32
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9654
|1.9716
|1877
|2006.12.19 18:33
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9655
|1.9716
|1878
|2006.12.19 18:33
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9656
|1.9716
|1879
|2006.12.19 18:33
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9658
|1.9716
|1880
|2006.12.19 18:33
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9659
|1.9716
|1881
|2006.12.19 18:33
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9661
|1.9716
|1882
|2006.12.19 18:33
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9662
|1.9716
|1883
|2006.12.19 18:33
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9663
|1.9716
|1884
|2006.12.19 19:01
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9665
|1.9716
|1885
|2006.12.19 23:22
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9666
|1.9716
|1886
|2006.12.19 23:26
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9667
|1.9716
|1887
|2006.12.19 23:26
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9668
|1.9716
|1888
|2006.12.19 23:27
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9669
|1.9716
|1889
|2006.12.19 23:31
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9671
|1.9716
|1890
|2006.12.19 23:31
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9672
|1.9716
|1891
|2006.12.19 23:32
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9673
|1.9716
|1892
|2006.12.19 23:41
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9674
|1.9716
|1893
|2006.12.19 23:41
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9675
|1.9716
|1894
|2006.12.19 23:41
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9676
|1.9716
|1895
|2006.12.19 23:44
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9677
|1.9716
|1896
|2006.12.19 23:46
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9678
|1.9716
|1897
|2006.12.20 00:54
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9679
|1.9716
|1898
|2006.12.20 00:54
|modify
|176
|0.60
|1.9636
|1.9680
|1.9716
|1899
|2006.12.20 00:54
|t/p
|176
|0.60
|1.9716
|1.9680
|1.9716
|479.31
|3235.40
|1900
|2006.12.21 12:00
|sell
|177
|0.20
|1.9627
|1.9747
|1.9577
|1901
|2006.12.21 12:00
|sell
|178
|0.70
|1.9627
|1.9747
|1.9547
|1902
|2006.12.21 13:20
|modify
|177
|0.20
|1.9627
|1.9627
|1.9577
|1903
|2006.12.21 13:20
|modify
|177
|0.20
|1.9627
|1.9626
|1.9577
|1904
|2006.12.21 13:20
|modify
|177
|0.20
|1.9627
|1.9625
|1.9577
|1905
|2006.12.21 13:20
|modify
|177
|0.20
|1.9627
|1.9623
|1.9577
|1906
|2006.12.21 13:21
|modify
|177
|0.20
|1.9627
|1.9621
|1.9577
|1907
|2006.12.21 13:21
|modify
|177
|0.20
|1.9627
|1.9620
|1.9577
|1908
|2006.12.21 13:21
|modify
|177
|0.20
|1.9627
|1.9619
|1.9577
|1909
|2006.12.21 13:32
|s/l
|177
|0.20
|1.9619
|1.9619
|1.9577
|16.00
|3251.40
|1910
|2006.12.21 13:36
|modify
|178
|0.70
|1.9627
|1.9626
|1.9547
|1911
|2006.12.21 13:37
|modify
|178
|0.70
|1.9627
|1.9625
|1.9547
|1912
|2006.12.21 13:37
|modify
|178
|0.70
|1.9627
|1.9624
|1.9547
|1913
|2006.12.21 13:37
|modify
|178
|0.70
|1.9627
|1.9622
|1.9547
|1914
|2006.12.21 13:37
|modify
|178
|0.70
|1.9627
|1.9621
|1.9547
|1915
|2006.12.21 14:33
|modify
|178
|0.70
|1.9627
|1.9620
|1.9547
|1916
|2006.12.21 14:33
|modify
|178
|0.70
|1.9627
|1.9619
|1.9547
|1917
|2006.12.21 14:34
|modify
|178
|0.70
|1.9627
|1.9618
|1.9547
|1918
|2006.12.21 14:34
|modify
|178
|0.70
|1.9627
|1.9616
|1.9547
|1919
|2006.12.21 14:34
|modify
|178
|0.70
|1.9627
|1.9614
|1.9547
|1920
|2006.12.21 14:34
|modify
|178
|0.70
|1.9627
|1.9613
|1.9547
|1921
|2006.12.21 14:35
|modify
|178
|0.70
|1.9627
|1.9611
|1.9547
|1922
|2006.12.21 14:35
|modify
|178
|0.70
|1.9627
|1.9610
|1.9547
|1923
|2006.12.21 14:35
|modify
|178
|0.70
|1.9627
|1.9609
|1.9547
|1924
|2006.12.21 14:35
|modify
|178
|0.70
|1.9627
|1.9608
|1.9547
|1925
|2006.12.21 14:35
|modify
|178
|0.70
|1.9627
|1.9607
|1.9547
|1926
|2006.12.21 14:36
|modify
|178
|0.70
|1.9627
|1.9606
|1.9547
|1927
|2006.12.21 14:38
|modify
|178
|0.70
|1.9627
|1.9604
|1.9547
|1928
|2006.12.21 14:38
|modify
|178
|0.70
|1.9627
|1.9602
|1.9547
|1929
|2006.12.21 14:38
|modify
|178
|0.70
|1.9627
|1.9601
|1.9547
|1930
|2006.12.21 14:38
|modify
|178
|0.70
|1.9627
|1.9600
|1.9547
|1931
|2006.12.21 14:38
|modify
|178
|0.70
|1.9627
|1.9599
|1.9547
|1932
|2006.12.21 14:38
|modify
|178
|0.70
|1.9627
|1.9596
|1.9547
|1933
|2006.12.21 15:09
|s/l
|178
|0.70
|1.9596
|1.9596
|1.9547
|217.00
|3468.40
|1934
|2006.12.21 15:09
|sell
|179
|0.20
|1.9592
|1.9747
|1.9542
|1935
|2006.12.21 15:09
|sell
|180
|0.70
|1.9592
|1.9747
|1.9512
|1936
|2006.12.22 15:26
|modify
|179
|0.20
|1.9592
|1.9592
|1.9542
|1937
|2006.12.22 15:32
|s/l
|179
|0.20
|1.9592
|1.9592
|1.9542
|0.08
|3468.48
|1938
|2006.12.26 13:58
|modify
|180
|0.70
|1.9592
|1.9592
|1.9512
|1939
|2006.12.26 14:04
|modify
|180
|0.70
|1.9592
|1.9589
|1.9512
|1940
|2006.12.26 17:28
|modify
|180
|0.70
|1.9592
|1.9588
|1.9512
|1941
|2006.12.26 17:28
|modify
|180
|0.70
|1.9592
|1.9587
|1.9512
|1942
|2006.12.26 17:28
|modify
|180
|0.70
|1.9592
|1.9585
|1.9512
|1943
|2006.12.26 17:29
|modify
|180
|0.70
|1.9592
|1.9584
|1.9512
|1944
|2006.12.26 17:30
|modify
|180
|0.70
|1.9592
|1.9583
|1.9512
|1945
|2006.12.26 17:33
|modify
|180
|0.70
|1.9592
|1.9580
|1.9512
|1946
|2006.12.26 17:34
|modify
|180
|0.70
|1.9592
|1.9579
|1.9512
|1947
|2006.12.26 17:34
|modify
|180
|0.70
|1.9592
|1.9578
|1.9512
|1948
|2006.12.26 17:34
|modify
|180
|0.70
|1.9592
|1.9577
|1.9512
|1949
|2006.12.26 17:34
|modify
|180
|0.70
|1.9592
|1.9575
|1.9512
|1950
|2006.12.26 17:34
|modify
|180
|0.70
|1.9592
|1.9573
|1.9512
|1951
|2006.12.26 17:35
|modify
|180
|0.70
|1.9592
|1.9572
|1.9512
|1952
|2006.12.26 17:35
|modify
|180
|0.70
|1.9592
|1.9571
|1.9512
|1953
|2006.12.26 17:35
|modify
|180
|0.70
|1.9592
|1.9569
|1.9512
|1954
|2006.12.26 17:52
|modify
|180
|0.70
|1.9592
|1.9568
|1.9512
|1955
|2006.12.26 17:53
|modify
|180
|0.70
|1.9592
|1.9567
|1.9512
|1956
|2006.12.26 17:53
|modify
|180
|0.70
|1.9592
|1.9565
|1.9512
|1957
|2006.12.26 17:55
|modify
|180
|0.70
|1.9592
|1.9560
|1.9512
|1958
|2006.12.26 18:00
|modify
|180
|0.70
|1.9592
|1.9558
|1.9512
|1959
|2006.12.26 18:02
|modify
|180
|0.70
|1.9592
|1.9557
|1.9512
|1960
|2006.12.26 18:22
|modify
|180
|0.70
|1.9592
|1.9554
|1.9512
|1961
|2006.12.26 18:22
|modify
|180
|0.70
|1.9592
|1.9553
|1.9512
|1962
|2006.12.26 23:56
|s/l
|180
|0.70
|1.9553
|1.9553
|1.9512
|273.84
|3742.32
|1963
|2006.12.27 12:00
|buy
|181
|0.20
|1.9613
|1.9516
|1.9663
|1964
|2006.12.27 12:00
|buy
|182
|0.80
|1.9613
|1.9516
|1.9693
|1965
|2006.12.28 13:19
|modify
|181
|0.20
|1.9613
|1.9613
|1.9663
|1966
|2006.12.28 13:19
|modify
|181
|0.20
|1.9613
|1.9615
|1.9663
|1967
|2006.12.28 13:19
|modify
|181
|0.20
|1.9613
|1.9616
|1.9663
|1968
|2006.12.28 13:26
|modify
|181
|0.20
|1.9613
|1.9622
|1.9663
|1969
|2006.12.28 13:26
|modify
|181
|0.20
|1.9613
|1.9625
|1.9663
|1970
|2006.12.28 13:26
|modify
|182
|0.80
|1.9613
|1.9615
|1.9693
|1971
|2006.12.28 13:26
|modify
|181
|0.20
|1.9613
|1.9630
|1.9663
|1972
|2006.12.28 13:26
|modify
|182
|0.80
|1.9613
|1.9617
|1.9693
|1973
|2006.12.28 13:26
|modify
|181
|0.20
|1.9613
|1.9632
|1.9663
|1974
|2006.12.28 13:26
|modify
|182
|0.80
|1.9613
|1.9622
|1.9693
|1975
|2006.12.28 13:26
|modify
|181
|0.20
|1.9613
|1.9637
|1.9663
|1976
|2006.12.28 13:27
|modify
|182
|0.80
|1.9613
|1.9623
|1.9693
|1977
|2006.12.28 13:27
|modify
|181
|0.20
|1.9613
|1.9638
|1.9663
|1978
|2006.12.28 13:27
|modify
|182
|0.80
|1.9613
|1.9624
|1.9693
|1979
|2006.12.28 13:27
|modify
|181
|0.20
|1.9613
|1.9639
|1.9663
|1980
|2006.12.28 13:31
|modify
|182
|0.80
|1.9613
|1.9625
|1.9693
|1981
|2006.12.28 13:31
|modify
|181
|0.20
|1.9613
|1.9640
|1.9663
|1982
|2006.12.28 13:31
|modify
|182
|0.80
|1.9613
|1.9626
|1.9693
|1983
|2006.12.28 13:31
|modify
|181
|0.20
|1.9613
|1.9641
|1.9663
|1984
|2006.12.28 13:32
|modify
|182
|0.80
|1.9613
|1.9627
|1.9693
|1985
|2006.12.28 13:32
|modify
|181
|0.20
|1.9613
|1.9642
|1.9663
|1986
|2006.12.28 13:32
|t/p
|181
|0.20
|1.9663
|1.9642
|1.9663
|99.31
|3841.63
|1987
|2006.12.28 13:32
|modify
|182
|0.80
|1.9613
|1.9628
|1.9693
|1988
|2006.12.28 13:36
|modify
|182
|0.80
|1.9613
|1.9629
|1.9693
|1989
|2006.12.28 13:36
|modify
|182
|0.80
|1.9613
|1.9632
|1.9693
|1990
|2006.12.28 13:36
|modify
|182
|0.80
|1.9613
|1.9634
|1.9693
|1991
|2006.12.28 13:36
|modify
|182
|0.80
|1.9613
|1.9636
|1.9693
|1992
|2006.12.28 13:37
|modify
|182
|0.80
|1.9613
|1.9641
|1.9693
|1993
|2006.12.28 13:37
|modify
|182
|0.80
|1.9613
|1.9642
|1.9693
|1994
|2006.12.28 14:53
|s/l
|182
|0.80
|1.9642
|1.9642
|1.9693
|229.24
|4070.87
|1995
|2006.12.28 14:53
|buy
|183
|0.30
|1.9646
|1.9530
|1.9696
|1996
|2006.12.28 14:53
|buy
|184
|0.90
|1.9646
|1.9530
|1.9726
|1997
|2006.12.29 07:14
|modify
|183
|0.30
|1.9646
|1.9646
|1.9696
|1998
|2006.12.29 07:14
|modify
|183
|0.30
|1.9646
|1.9647
|1.9696
|1999
|2006.12.29 07:35
|modify
|183
|0.30
|1.9646
|1.9648
|1.9696
|2000
|2006.12.29 07:35
|modify
|183
|0.30
|1.9646
|1.9649
|1.9696
|2001
|2006.12.29 07:54
|s/l
|183
|0.30
|1.9649
|1.9649
|1.9696
|8.65
|4079.52
|2002
|2007.01.02 07:28
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9646
|1.9726
|2003
|2007.01.02 07:28
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9648
|1.9726
|2004
|2007.01.02 07:28
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9649
|1.9726
|2005
|2007.01.02 07:28
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9651
|1.9726
|2006
|2007.01.02 07:29
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9652
|1.9726
|2007
|2007.01.02 07:29
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9653
|1.9726
|2008
|2007.01.02 07:29
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9654
|1.9726
|2009
|2007.01.02 07:31
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9655
|1.9726
|2010
|2007.01.02 07:31
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9657
|1.9726
|2011
|2007.01.02 07:32
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9658
|1.9726
|2012
|2007.01.02 07:32
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9659
|1.9726
|2013
|2007.01.02 07:32
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9660
|1.9726
|2014
|2007.01.02 07:33
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9661
|1.9726
|2015
|2007.01.02 07:33
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9662
|1.9726
|2016
|2007.01.02 07:33
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9663
|1.9726
|2017
|2007.01.02 07:33
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9665
|1.9726
|2018
|2007.01.02 08:25
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9666
|1.9726
|2019
|2007.01.02 08:25
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9667
|1.9726
|2020
|2007.01.02 08:25
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9668
|1.9726
|2021
|2007.01.02 08:26
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9669
|1.9726
|2022
|2007.01.02 08:26
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9670
|1.9726
|2023
|2007.01.02 08:26
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9673
|1.9726
|2024
|2007.01.02 08:26
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9674
|1.9726
|2025
|2007.01.02 08:26
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9676
|1.9726
|2026
|2007.01.02 08:26
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9677
|1.9726
|2027
|2007.01.02 08:26
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9678
|1.9726
|2028
|2007.01.02 08:26
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9680
|1.9726
|2029
|2007.01.02 08:27
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9681
|1.9726
|2030
|2007.01.02 08:27
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9683
|1.9726
|2031
|2007.01.02 08:27
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9685
|1.9726
|2032
|2007.01.02 08:27
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9688
|1.9726
|2033
|2007.01.02 08:27
|modify
|184
|0.90
|1.9646
|1.9690
|1.9726
|2034
|2007.01.02 08:27
|t/p
|184
|0.90
|1.9726
|1.9690
|1.9726
|716.89
|4796.42
|2035
|2007.01.03 12:00
|sell
|185
|0.30
|1.9593
|1.9750
|1.9543
|2036
|2007.01.03 12:00
|sell
|186
|1.00
|1.9593
|1.9750
|1.9513
|2037
|2007.01.03 14:57
|modify
|185
|0.30
|1.9593
|1.9592
|1.9543
|2038
|2007.01.03 14:59
|modify
|185
|0.30
|1.9593
|1.9591
|1.9543
|2039
|2007.01.03 15:00
|modify
|185
|0.30
|1.9593
|1.9589
|1.9543
|2040
|2007.01.03 15:00
|modify
|185
|0.30
|1.9593
|1.9587
|1.9543
|2041
|2007.01.03 15:00
|modify
|185
|0.30
|1.9593
|1.9585
|1.9543
|2042
|2007.01.03 15:00
|modify
|185
|0.30
|1.9593
|1.9583
|1.9543
|2043
|2007.01.03 15:00
|modify
|185
|0.30
|1.9593
|1.9581
|1.9543
|2044
|2007.01.03 15:00
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9593
|1.9513
|2045
|2007.01.03 15:00
|modify
|185
|0.30
|1.9593
|1.9578
|1.9543
|2046
|2007.01.03 15:00
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9591
|1.9513
|2047
|2007.01.03 15:00
|modify
|185
|0.30
|1.9593
|1.9576
|1.9543
|2048
|2007.01.03 15:00
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9588
|1.9513
|2049
|2007.01.03 15:00
|modify
|185
|0.30
|1.9593
|1.9573
|1.9543
|2050
|2007.01.03 15:01
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9587
|1.9513
|2051
|2007.01.03 15:01
|modify
|185
|0.30
|1.9593
|1.9572
|1.9543
|2052
|2007.01.03 15:01
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9586
|1.9513
|2053
|2007.01.03 15:01
|modify
|185
|0.30
|1.9593
|1.9571
|1.9543
|2054
|2007.01.03 15:01
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9585
|1.9513
|2055
|2007.01.03 15:01
|modify
|185
|0.30
|1.9593
|1.9570
|1.9543
|2056
|2007.01.03 15:01
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9583
|1.9513
|2057
|2007.01.03 15:01
|modify
|185
|0.30
|1.9593
|1.9568
|1.9543
|2058
|2007.01.03 15:01
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9582
|1.9513
|2059
|2007.01.03 15:01
|modify
|185
|0.30
|1.9593
|1.9567
|1.9543
|2060
|2007.01.03 15:01
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9581
|1.9513
|2061
|2007.01.03 15:01
|modify
|185
|0.30
|1.9593
|1.9566
|1.9543
|2062
|2007.01.03 15:01
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9579
|1.9513
|2063
|2007.01.03 15:01
|modify
|185
|0.30
|1.9593
|1.9564
|1.9543
|2064
|2007.01.03 15:01
|t/p
|185
|0.30
|1.9543
|1.9564
|1.9543
|150.00
|4946.42
|2065
|2007.01.03 15:01
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9577
|1.9513
|2066
|2007.01.03 15:04
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9575
|1.9513
|2067
|2007.01.03 15:05
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9574
|1.9513
|2068
|2007.01.03 15:06
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9573
|1.9513
|2069
|2007.01.03 15:06
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9572
|1.9513
|2070
|2007.01.03 15:06
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9571
|1.9513
|2071
|2007.01.03 15:06
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9569
|1.9513
|2072
|2007.01.03 15:06
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9568
|1.9513
|2073
|2007.01.03 15:06
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9566
|1.9513
|2074
|2007.01.03 15:06
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9564
|1.9513
|2075
|2007.01.03 15:06
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9563
|1.9513
|2076
|2007.01.03 15:06
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9561
|1.9513
|2077
|2007.01.03 15:06
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9558
|1.9513
|2078
|2007.01.03 15:08
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9557
|1.9513
|2079
|2007.01.03 15:08
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9555
|1.9513
|2080
|2007.01.03 15:08
|modify
|186
|1.00
|1.9593
|1.9552
|1.9513
|2081
|2007.01.03 15:08
|t/p
|186
|1.00
|1.9513
|1.9552
|1.9513
|800.00
|5746.42
|2082
|2007.01.03 15:08
|sell
|187
|0.30
|1.9507
|1.9750
|1.9457
|2083
|2007.01.03 15:08
|sell
|188
|1.20
|1.9507
|1.9750
|1.9427
|2084
|2007.01.03 16:32
|modify
|187
|0.30
|1.9507
|1.9507
|1.9457
|2085
|2007.01.03 17:07
|s/l
|187
|0.30
|1.9507
|1.9507
|1.9457
|0.00
|5746.42
|2086
|2007.01.04 08:12
|modify
|188
|1.20
|1.9507
|1.9507
|1.9427
|2087
|2007.01.04 08:12
|modify
|188
|1.20
|1.9507
|1.9503
|1.9427
|2088
|2007.01.04 08:13
|modify
|188
|1.20
|1.9507
|1.9502
|1.9427
|2089
|2007.01.04 08:13
|modify
|188
|1.20
|1.9507
|1.9500
|1.9427
|2090
|2007.01.04 08:14
|modify
|188
|1.20
|1.9507
|1.9497
|1.9427
|2091
|2007.01.04 08:14
|modify
|188
|1.20
|1.9507
|1.9495
|1.9427
|2092
|2007.01.04 08:14
|modify
|188
|1.20
|1.9507
|1.9494
|1.9427
|2093
|2007.01.04 08:24
|modify
|188
|1.20
|1.9507
|1.9492
|1.9427
|2094
|2007.01.04 08:27
|modify
|188
|1.20
|1.9507
|1.9488
|1.9427
|2095
|2007.01.04 08:33
|modify
|188
|1.20
|1.9507
|1.9487
|1.9427
|2096
|2007.01.04 08:33
|modify
|188
|1.20
|1.9507
|1.9484
|1.9427
|2097
|2007.01.04 08:39
|modify
|188
|1.20
|1.9507
|1.9483
|1.9427
|2098
|2007.01.04 08:39
|modify
|188
|1.20
|1.9507
|1.9481
|1.9427
|2099
|2007.01.04 08:39
|modify
|188
|1.20
|1.9507
|1.9478
|1.9427
|2100
|2007.01.04 08:49
|modify
|188
|1.20
|1.9507
|1.9474
|1.9427
|2101
|2007.01.04 08:49
|modify
|188
|1.20
|1.9507
|1.9472
|1.9427
|2102
|2007.01.04 08:49
|modify
|188
|1.20
|1.9507
|1.9467
|1.9427
|2103
|2007.01.04 08:49
|modify
|188
|1.20
|1.9507
|1.9464
|1.9427
|2104
|2007.01.04 08:49
|t/p
|188
|1.20
|1.9427
|1.9464
|1.9427
|961.44
|6707.86
|2105
|2007.01.08 20:00
|buy
|189
|0.40
|1.9382
|1.9262
|1.9432
|2106
|2007.01.09 00:02
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9382
|1.9432
|2107
|2007.01.09 00:02
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9383
|1.9432
|2108
|2007.01.09 00:02
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9384
|1.9432
|2109
|2007.01.09 00:02
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9385
|1.9432
|2110
|2007.01.09 00:02
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9386
|1.9432
|2111
|2007.01.09 00:04
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9387
|1.9432
|2112
|2007.01.09 00:04
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9388
|1.9432
|2113
|2007.01.09 00:05
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9389
|1.9432
|2114
|2007.01.09 00:05
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9390
|1.9432
|2115
|2007.01.09 00:05
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9391
|1.9432
|2116
|2007.01.09 00:05
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9392
|1.9432
|2117
|2007.01.09 00:05
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9393
|1.9432
|2118
|2007.01.09 00:05
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9394
|1.9432
|2119
|2007.01.09 00:05
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9395
|1.9432
|2120
|2007.01.09 00:12
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9396
|1.9432
|2121
|2007.01.09 00:12
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9397
|1.9432
|2122
|2007.01.09 00:12
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9398
|1.9432
|2123
|2007.01.09 00:12
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9399
|1.9432
|2124
|2007.01.09 00:14
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9400
|1.9432
|2125
|2007.01.09 00:14
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9403
|1.9432
|2126
|2007.01.09 00:19
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9404
|1.9432
|2127
|2007.01.09 00:20
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9406
|1.9432
|2128
|2007.01.09 00:29
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9407
|1.9432
|2129
|2007.01.09 00:44
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9408
|1.9432
|2130
|2007.01.09 00:47
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9409
|1.9432
|2131
|2007.01.09 00:47
|modify
|189
|0.40
|1.9382
|1.9411
|1.9432
|2132
|2007.01.09 00:47
|t/p
|189
|0.40
|1.9432
|1.9411
|1.9432
|199.54
|6907.40
|2133
|2007.01.10 04:00
|sell
|190
|0.40
|1.9363
|1.9454
|1.9313
|2134
|2007.01.10 04:00
|sell
|191
|1.40
|1.9363
|1.9454
|1.9283
|2135
|2007.01.10 15:13
|modify
|190
|0.40
|1.9363
|1.9363
|1.9313
|2136
|2007.01.10 15:13
|modify
|190
|0.40
|1.9363
|1.9360
|1.9313
|2137
|2007.01.10 15:13
|modify
|190
|0.40
|1.9363
|1.9358
|1.9313
|2138
|2007.01.10 15:13
|modify
|190
|0.40
|1.9363
|1.9355
|1.9313
|2139
|2007.01.10 15:14
|modify
|190
|0.40
|1.9363
|1.9354
|1.9313
|2140
|2007.01.10 15:14
|modify
|190
|0.40
|1.9363
|1.9353
|1.9313
|2141
|2007.01.10 15:15
|modify
|190
|0.40
|1.9363
|1.9351
|1.9313
|2142
|2007.01.10 15:15
|modify
|190
|0.40
|1.9363
|1.9349
|1.9313
|2143
|2007.01.10 15:15
|modify
|191
|1.40
|1.9363
|1.9363
|1.9283
|2144
|2007.01.10 15:15
|modify
|190
|0.40
|1.9363
|1.9348
|1.9313
|2145
|2007.01.10 15:26
|modify
|191
|1.40
|1.9363
|1.9361
|1.9283
|2146
|2007.01.10 15:26
|modify
|190
|0.40
|1.9363
|1.9346
|1.9313
|2147
|2007.01.10 15:26
|modify
|191
|1.40
|1.9363
|1.9360
|1.9283
|2148
|2007.01.10 15:26
|modify
|190
|0.40
|1.9363
|1.9345
|1.9313
|2149
|2007.01.10 15:26
|modify
|191
|1.40
|1.9363
|1.9358
|1.9283
|2150
|2007.01.10 15:26
|modify
|190
|0.40
|1.9363
|1.9343
|1.9313
|2151
|2007.01.10 15:40
|s/l
|190
|0.40
|1.9343
|1.9343
|1.9313
|80.00
|6987.40
|2152
|2007.01.10 20:47
|modify
|191
|1.40
|1.9363
|1.9357
|1.9283
|2153
|2007.01.10 20:48
|modify
|191
|1.40
|1.9363
|1.9356
|1.9283
|2154
|2007.01.10 21:19
|modify
|191
|1.40
|1.9363
|1.9355
|1.9283
|2155
|2007.01.10 21:27
|modify
|191
|1.40
|1.9363
|1.9353
|1.9283
|2156
|2007.01.10 21:27
|modify
|191
|1.40
|1.9363
|1.9351
|1.9283
|2157
|2007.01.11 06:58
|s/l
|191
|1.40
|1.9351
|1.9351
|1.9283
|169.68
|7157.08
|2158
|2007.01.11 16:00
|buy
|192
|0.40
|1.9418
|1.9312
|1.9468
|2159
|2007.01.11 16:00
|buy
|193
|1.50
|1.9418
|1.9312
|1.9498
|2160
|2007.01.11 17:00
|modify
|192
|0.40
|1.9418
|1.9419
|1.9468
|2161
|2007.01.11 17:03
|modify
|192
|0.40
|1.9418
|1.9420
|1.9468
|2162
|2007.01.11 17:07
|modify
|192
|0.40
|1.9418
|1.9421
|1.9468
|2163
|2007.01.11 17:07
|modify
|192
|0.40
|1.9418
|1.9422
|1.9468
|2164
|2007.01.11 17:07
|modify
|192
|0.40
|1.9418
|1.9423
|1.9468
|2165
|2007.01.11 17:07
|modify
|192
|0.40
|1.9418
|1.9424
|1.9468
|2166
|2007.01.11 17:07
|modify
|192
|0.40
|1.9418
|1.9425
|1.9468
|2167
|2007.01.11 17:16
|modify
|192
|0.40
|1.9418
|1.9426
|1.9468
|2168
|2007.01.11 18:15
|modify
|192
|0.40
|1.9418
|1.9427
|1.9468
|2169
|2007.01.11 18:15
|modify
|192
|0.40
|1.9418
|1.9428
|1.9468
|2170
|2007.01.11 18:17
|modify
|192
|0.40
|1.9418
|1.9429
|1.9468
|2171
|2007.01.11 18:48
|modify
|192
|0.40
|1.9418
|1.9430
|1.9468
|2172
|2007.01.11 18:49
|modify
|192
|0.40
|1.9418
|1.9431
|1.9468
|2173
|2007.01.11 18:59
|modify
|192
|0.40
|1.9418
|1.9432
|1.9468
|2174
|2007.01.11 19:00
|modify
|193
|1.50
|1.9418
|1.9419
|1.9498
|2175
|2007.01.11 19:00
|modify
|192
|0.40
|1.9418
|1.9434
|1.9468
|2176
|2007.01.11 19:00
|modify
|193
|1.50
|1.9418
|1.9421
|1.9498
|2177
|2007.01.11 19:00
|modify
|192
|0.40
|1.9418
|1.9436
|1.9468
|2178
|2007.01.11 21:06
|modify
|193
|1.50
|1.9418
|1.9422
|1.9498
|2179
|2007.01.11 21:06
|modify
|192
|0.40
|1.9418
|1.9437
|1.9468
|2180
|2007.01.11 21:16
|modify
|193
|1.50
|1.9418
|1.9423
|1.9498
|2181
|2007.01.11 21:16
|modify
|192
|0.40
|1.9418
|1.9438
|1.9468
|2182
|2007.01.11 21:24
|modify
|193
|1.50
|1.9418
|1.9424
|1.9498
|2183
|2007.01.11 21:24
|modify
|192
|0.40
|1.9418
|1.9439
|1.9468
|2184
|2007.01.11 21:29
|modify
|193
|1.50
|1.9418
|1.9425
|1.9498
|2185
|2007.01.11 21:29
|modify
|192
|0.40
|1.9418
|1.9440
|1.9468
|2186
|2007.01.11 22:09
|s/l
|192
|0.40
|1.9440
|1.9440
|1.9468
|88.00
|7245.08
|2187
|2007.01.12 01:03
|s/l
|193
|1.50
|1.9425
|1.9425
|1.9498
|103.28
|7348.35
|2188
|2007.01.17 00:00
|sell
|194
|0.40
|1.9605
|1.9649
|1.9555
|2189
|2007.01.17 07:39
|s/l
|194
|0.40
|1.9649
|1.9649
|1.9555
|-176.00
|7172.35
|2190
|2007.01.17 08:00
|buy
|195
|0.40
|1.9649
|1.9596
|1.9699
|2191
|2007.01.17 08:00
|buy
|196
|1.50
|1.9649
|1.9596
|1.9729
|2192
|2007.01.17 10:32
|modify
|195
|0.40
|1.9649
|1.9649
|1.9699
|2193
|2007.01.17 10:33
|modify
|195
|0.40
|1.9649
|1.9650
|1.9699
|2194
|2007.01.17 10:33
|modify
|195
|0.40
|1.9649
|1.9651
|1.9699
|2195
|2007.01.17 10:37
|modify
|195
|0.40
|1.9649
|1.9652
|1.9699
|2196
|2007.01.17 10:37
|modify
|195
|0.40
|1.9649
|1.9653
|1.9699
|2197
|2007.01.17 10:38
|modify
|195
|0.40
|1.9649
|1.9654
|1.9699
|2198
|2007.01.17 10:38
|modify
|195
|0.40
|1.9649
|1.9656
|1.9699
|2199
|2007.01.17 10:46
|s/l
|195
|0.40
|1.9656
|1.9656
|1.9699
|28.00
|7200.35
|2200
|2007.01.17 14:00
|modify
|196
|1.50
|1.9649
|1.9649
|1.9729
|2201
|2007.01.17 14:00
|modify
|196
|1.50
|1.9649
|1.9650
|1.9729
|2202
|2007.01.17 14:00
|modify
|196
|1.50
|1.9649
|1.9652
|1.9729
|2203
|2007.01.17 14:00
|modify
|196
|1.50
|1.9649
|1.9653
|1.9729
|2204
|2007.01.17 14:00
|modify
|196
|1.50
|1.9649
|1.9654
|1.9729
|2205
|2007.01.17 14:15
|s/l
|196
|1.50
|1.9654
|1.9654
|1.9729
|75.00
|7275.35
|2206
|2007.01.24 08:00
|sell
|197
|0.40
|1.9741
|1.9913
|1.9691
|2207
|2007.01.24 08:00
|sell
|198
|1.50
|1.9741
|1.9913
|1.9661
|2208
|2007.01.24 08:57
|modify
|197
|0.40
|1.9741
|1.9740
|1.9691
|2209
|2007.01.24 08:58
|modify
|197
|0.40
|1.9741
|1.9739
|1.9691
|2210
|2007.01.24 09:08
|s/l
|197
|0.40
|1.9739
|1.9739
|1.9691
|8.00
|7283.35
|2211
|2007.01.24 09:30
|modify
|198
|1.50
|1.9741
|1.9740
|1.9661
|2212
|2007.01.24 09:30
|modify
|198
|1.50
|1.9741
|1.9734
|1.9661
|2213
|2007.01.24 09:36
|s/l
|198
|1.50
|1.9734
|1.9734
|1.9661
|105.00
|7388.35
|2214
|2007.01.24 09:36
|sell
|199
|0.40
|1.9730
|1.9913
|1.9680
|2215
|2007.01.24 09:36
|sell
|200
|1.50
|1.9730
|1.9913
|1.9650
|2216
|2007.01.24 13:11
|modify
|199
|0.40
|1.9730
|1.9730
|1.9680
|2217
|2007.01.24 13:11
|modify
|199
|0.40
|1.9730
|1.9729
|1.9680
|2218
|2007.01.24 13:11
|modify
|199
|0.40
|1.9730
|1.9727
|1.9680
|2219
|2007.01.24 13:21
|s/l
|199
|0.40
|1.9727
|1.9727
|1.9680
|12.00
|7400.35
|2220
|2007.01.24 13:50
|modify
|200
|1.50
|1.9730
|1.9728
|1.9650
|2221
|2007.01.24 13:50
|modify
|200
|1.50
|1.9730
|1.9726
|1.9650
|2222
|2007.01.24 13:50
|modify
|200
|1.50
|1.9730
|1.9723
|1.9650
|2223
|2007.01.24 13:52
|modify
|200
|1.50
|1.9730
|1.9721
|1.9650
|2224
|2007.01.24 13:52
|modify
|200
|1.50
|1.9730
|1.9719
|1.9650
|2225
|2007.01.24 13:52
|modify
|200
|1.50
|1.9730
|1.9718
|1.9650
|2226
|2007.01.24 14:00
|modify
|200
|1.50
|1.9730
|1.9716
|1.9650
|2227
|2007.01.24 14:00
|modify
|200
|1.50
|1.9730
|1.9714
|1.9650
|2228
|2007.01.24 14:00
|modify
|200
|1.50
|1.9730
|1.9713
|1.9650
|2229
|2007.01.24 14:00
|modify
|200
|1.50
|1.9730
|1.9711
|1.9650
|2230
|2007.01.24 14:01
|modify
|200
|1.50
|1.9730
|1.9710
|1.9650
|2231
|2007.01.24 14:01
|modify
|200
|1.50
|1.9730
|1.9709
|1.9650
|2232
|2007.01.24 14:01
|modify
|200
|1.50
|1.9730
|1.9706
|1.9650
|2233
|2007.01.24 14:02
|modify
|200
|1.50
|1.9730
|1.9705
|1.9650
|2234
|2007.01.24 14:02
|modify
|200
|1.50
|1.9730
|1.9701
|1.9650
|2235
|2007.01.24 14:43
|s/l
|200
|1.50
|1.9701
|1.9701
|1.9650
|435.00
|7835.35
|2236
|2007.02.01 12:00
|buy
|201
|0.40
|1.9687
|1.9559
|1.9737
|2237
|2007.02.01 12:00
|buy
|202
|1.60
|1.9687
|1.9559
|1.9767
|2238
|2007.02.01 14:48
|modify
|201
|0.40
|1.9687
|1.9687
|1.9737
|2239
|2007.02.01 14:50
|modify
|201
|0.40
|1.9687
|1.9688
|1.9737
|2240
|2007.02.01 14:55
|modify
|201
|0.40
|1.9687
|1.9689
|1.9737
|2241
|2007.02.01 14:55
|modify
|201
|0.40
|1.9687
|1.9690
|1.9737
|2242
|2007.02.01 14:55
|modify
|201
|0.40
|1.9687
|1.9691
|1.9737
|2243
|2007.02.01 14:55
|modify
|201
|0.40
|1.9687
|1.9692
|1.9737
|2244
|2007.02.01 15:00
|s/l
|201
|0.40
|1.9692
|1.9692
|1.9737
|20.00
|7855.35
|2245
|2007.02.01 15:00
|modify
|202
|1.60
|1.9687
|1.9687
|1.9767
|2246
|2007.02.01 15:00
|modify
|202
|1.60
|1.9687
|1.9689
|1.9767
|2247
|2007.02.01 15:01
|modify
|202
|1.60
|1.9687
|1.9690
|1.9767
|2248
|2007.02.01 15:01
|modify
|202
|1.60
|1.9687
|1.9692
|1.9767
|2249
|2007.02.01 15:01
|modify
|202
|1.60
|1.9687
|1.9695
|1.9767
|2250
|2007.02.01 15:01
|modify
|202
|1.60
|1.9687
|1.9697
|1.9767
|2251
|2007.02.01 15:01
|modify
|202
|1.60
|1.9687
|1.9699
|1.9767
|2252
|2007.02.01 15:01
|modify
|202
|1.60
|1.9687
|1.9700
|1.9767
|2253
|2007.02.01 15:05
|s/l
|202
|1.60
|1.9700
|1.9700
|1.9767
|208.00
|8063.35
|2254
|2007.02.01 15:05
|buy
|203
|0.50
|1.9704
|1.9559
|1.9754
|2255
|2007.02.01 15:05
|buy
|204
|1.70
|1.9704
|1.9559
|1.9784
|2256
|2007.02.02 13:30
|modify
|203
|0.50
|1.9704
|1.9704
|1.9754
|2257
|2007.02.02 13:30
|modify
|203
|0.50
|1.9704
|1.9705
|1.9754
|2258
|2007.02.02 13:30
|modify
|203
|0.50
|1.9704
|1.9707
|1.9754
|2259
|2007.02.02 13:31
|modify
|203
|0.50
|1.9704
|1.9714
|1.9754
|2260
|2007.02.02 13:31
|modify
|204
|1.70
|1.9704
|1.9704
|1.9784
|2261
|2007.02.02 13:31
|modify
|203
|0.50
|1.9704
|1.9719
|1.9754
|2262
|2007.02.02 13:32
|s/l
|203
|0.50
|1.9719
|1.9719
|1.9754
|74.42
|8137.78
|2263
|2007.02.02 13:36
|modify
|204
|1.70
|1.9704
|1.9705
|1.9784
|2264
|2007.02.02 13:36
|modify
|204
|1.70
|1.9704
|1.9706
|1.9784
|2265
|2007.02.02 13:36
|modify
|204
|1.70
|1.9704
|1.9707
|1.9784
|2266
|2007.02.02 13:36
|modify
|204
|1.70
|1.9704
|1.9708
|1.9784
|2267
|2007.02.02 13:36
|modify
|204
|1.70
|1.9704
|1.9709
|1.9784
|2268
|2007.02.02 13:36
|modify
|204
|1.70
|1.9704
|1.9710
|1.9784
|2269
|2007.02.02 13:39
|s/l
|204
|1.70
|1.9710
|1.9710
|1.9784
|100.05
|8237.82
|2270
|2007.02.05 00:00
|sell
|205
|0.50
|1.9655
|1.9699
|1.9605
|2271
|2007.02.05 00:00
|sell
|206
|1.70
|1.9655
|1.9699
|1.9575
|2272
|2007.02.05 05:40
|modify
|205
|0.50
|1.9655
|1.9655
|1.9605
|2273
|2007.02.05 05:42
|modify
|205
|0.50
|1.9655
|1.9653
|1.9605
|2274
|2007.02.05 05:42
|modify
|205
|0.50
|1.9655
|1.9651
|1.9605
|2275
|2007.02.05 07:30
|s/l
|205
|0.50
|1.9651
|1.9651
|1.9605
|20.00
|8257.82
|2276
|2007.02.05 09:30
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9655
|1.9575
|2277
|2007.02.05 09:30
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9653
|1.9575
|2278
|2007.02.05 09:39
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9651
|1.9575
|2279
|2007.02.05 09:39
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9650
|1.9575
|2280
|2007.02.05 09:39
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9649
|1.9575
|2281
|2007.02.05 09:39
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9647
|1.9575
|2282
|2007.02.05 09:39
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9645
|1.9575
|2283
|2007.02.05 09:39
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9642
|1.9575
|2284
|2007.02.05 09:41
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9641
|1.9575
|2285
|2007.02.05 09:41
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9640
|1.9575
|2286
|2007.02.05 09:42
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9639
|1.9575
|2287
|2007.02.05 09:42
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9638
|1.9575
|2288
|2007.02.05 09:42
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9636
|1.9575
|2289
|2007.02.05 09:43
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9635
|1.9575
|2290
|2007.02.05 09:45
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9633
|1.9575
|2291
|2007.02.05 09:46
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9632
|1.9575
|2292
|2007.02.05 09:46
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9631
|1.9575
|2293
|2007.02.05 09:46
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9630
|1.9575
|2294
|2007.02.05 09:51
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9629
|1.9575
|2295
|2007.02.05 09:51
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9627
|1.9575
|2296
|2007.02.05 09:53
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9625
|1.9575
|2297
|2007.02.05 09:53
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9624
|1.9575
|2298
|2007.02.05 09:53
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9623
|1.9575
|2299
|2007.02.05 09:53
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9622
|1.9575
|2300
|2007.02.05 09:53
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9621
|1.9575
|2301
|2007.02.05 10:15
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9620
|1.9575
|2302
|2007.02.05 10:15
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9617
|1.9575
|2303
|2007.02.05 10:36
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9616
|1.9575
|2304
|2007.02.05 10:36
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9615
|1.9575
|2305
|2007.02.05 10:36
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9613
|1.9575
|2306
|2007.02.05 10:41
|modify
|206
|1.70
|1.9655
|1.9611
|1.9575
|2307
|2007.02.05 10:41
|t/p
|206
|1.70
|1.9575
|1.9611
|1.9575
|1360.00
|9617.82
|2308
|2007.02.06 12:00
|buy
|207
|0.50
|1.9686
|1.9535
|1.9736
|2309
|2007.02.06 12:00
|buy
|208
|2.00
|1.9686
|1.9535
|1.9766
|2310
|2007.02.06 13:20
|modify
|207
|0.50
|1.9686
|1.9686
|1.9736
|2311
|2007.02.06 13:20
|modify
|207
|0.50
|1.9686
|1.9687
|1.9736
|2312
|2007.02.06 13:30
|s/l
|207
|0.50
|1.9687
|1.9687
|1.9736
|5.00
|9622.82
|2313
|2007.02.06 18:29
|modify
|208
|2.00
|1.9686
|1.9686
|1.9766
|2314
|2007.02.07 01:10
|s/l
|208
|2.00
|1.9686
|1.9686
|1.9766
|-2.30
|9620.52
|2315
|2007.02.08 12:00
|sell
|209
|0.50
|1.9675
|1.9719
|1.9625
|2316
|2007.02.08 12:00
|sell
|210
|2.00
|1.9675
|1.9719
|1.9595
|2317
|2007.02.08 12:04
|modify
|209
|0.50
|1.9675
|1.9674
|1.9625
|2318
|2007.02.08 12:04
|modify
|209
|0.50
|1.9675
|1.9672
|1.9625
|2319
|2007.02.08 12:04
|modify
|209
|0.50
|1.9675
|1.9669
|1.9625
|2320
|2007.02.08 12:05
|modify
|209
|0.50
|1.9675
|1.9668
|1.9625
|2321
|2007.02.08 12:05
|modify
|209
|0.50
|1.9675
|1.9667
|1.9625
|2322
|2007.02.08 12:05
|modify
|209
|0.50
|1.9675
|1.9666
|1.9625
|2323
|2007.02.08 12:05
|modify
|209
|0.50
|1.9675
|1.9665
|1.9625
|2324
|2007.02.08 12:05
|modify
|209
|0.50
|1.9675
|1.9663
|1.9625
|2325
|2007.02.08 12:05
|modify
|209
|0.50
|1.9675
|1.9662
|1.9625
|2326
|2007.02.08 12:05
|modify
|209
|0.50
|1.9675
|1.9661
|1.9625
|2327
|2007.02.08 12:05
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9674
|1.9595
|2328
|2007.02.08 12:05
|modify
|209
|0.50
|1.9675
|1.9659
|1.9625
|2329
|2007.02.08 12:06
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9673
|1.9595
|2330
|2007.02.08 12:06
|modify
|209
|0.50
|1.9675
|1.9658
|1.9625
|2331
|2007.02.08 12:06
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9671
|1.9595
|2332
|2007.02.08 12:06
|modify
|209
|0.50
|1.9675
|1.9656
|1.9625
|2333
|2007.02.08 12:06
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9670
|1.9595
|2334
|2007.02.08 12:06
|modify
|209
|0.50
|1.9675
|1.9655
|1.9625
|2335
|2007.02.08 12:13
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9669
|1.9595
|2336
|2007.02.08 12:13
|modify
|209
|0.50
|1.9675
|1.9654
|1.9625
|2337
|2007.02.08 12:13
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9666
|1.9595
|2338
|2007.02.08 12:13
|modify
|209
|0.50
|1.9675
|1.9651
|1.9625
|2339
|2007.02.08 12:19
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9665
|1.9595
|2340
|2007.02.08 12:19
|modify
|209
|0.50
|1.9675
|1.9650
|1.9625
|2341
|2007.02.08 12:19
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9664
|1.9595
|2342
|2007.02.08 12:19
|modify
|209
|0.50
|1.9675
|1.9649
|1.9625
|2343
|2007.02.08 12:19
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9663
|1.9595
|2344
|2007.02.08 12:19
|modify
|209
|0.50
|1.9675
|1.9648
|1.9625
|2345
|2007.02.08 12:19
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9661
|1.9595
|2346
|2007.02.08 12:19
|modify
|209
|0.50
|1.9675
|1.9646
|1.9625
|2347
|2007.02.08 12:19
|t/p
|209
|0.50
|1.9625
|1.9646
|1.9625
|250.00
|9870.52
|2348
|2007.02.08 12:19
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9659
|1.9595
|2349
|2007.02.08 12:19
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9658
|1.9595
|2350
|2007.02.08 12:19
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9656
|1.9595
|2351
|2007.02.08 12:19
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9653
|1.9595
|2352
|2007.02.08 12:19
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9651
|1.9595
|2353
|2007.02.08 12:20
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9650
|1.9595
|2354
|2007.02.08 12:20
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9649
|1.9595
|2355
|2007.02.08 12:20
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9648
|1.9595
|2356
|2007.02.08 12:20
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9646
|1.9595
|2357
|2007.02.08 12:20
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9645
|1.9595
|2358
|2007.02.08 12:20
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9643
|1.9595
|2359
|2007.02.08 12:20
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9642
|1.9595
|2360
|2007.02.08 12:20
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9640
|1.9595
|2361
|2007.02.08 12:20
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9638
|1.9595
|2362
|2007.02.08 12:21
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9637
|1.9595
|2363
|2007.02.08 12:47
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9636
|1.9595
|2364
|2007.02.08 12:48
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9635
|1.9595
|2365
|2007.02.08 12:48
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9634
|1.9595
|2366
|2007.02.08 12:48
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9633
|1.9595
|2367
|2007.02.08 12:48
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9632
|1.9595
|2368
|2007.02.08 12:48
|modify
|210
|2.00
|1.9675
|1.9631
|1.9595
|2369
|2007.02.08 12:48
|t/p
|210
|2.00
|1.9595
|1.9631
|1.9595
|1600.00
|11470.52
|2370
|2007.02.08 12:48
|sell
|211
|0.60
|1.9591
|1.9653
|1.9541
|2371
|2007.02.08 12:48
|sell
|212
|2.30
|1.9591
|1.9653
|1.9511
|2372
|2007.02.08 13:58
|modify
|211
|0.60
|1.9591
|1.9591
|1.9541
|2373
|2007.02.08 14:04
|s/l
|211
|0.60
|1.9591
|1.9591
|1.9541
|0.00
|11470.52
|2374
|2007.02.09 05:47
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9591
|1.9511
|2375
|2007.02.09 05:47
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9590
|1.9511
|2376
|2007.02.09 05:48
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9589
|1.9511
|2377
|2007.02.09 05:48
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9588
|1.9511
|2378
|2007.02.09 05:49
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9587
|1.9511
|2379
|2007.02.09 05:49
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9586
|1.9511
|2380
|2007.02.09 05:50
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9585
|1.9511
|2381
|2007.02.09 05:50
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9584
|1.9511
|2382
|2007.02.09 05:51
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9583
|1.9511
|2383
|2007.02.09 05:51
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9582
|1.9511
|2384
|2007.02.09 05:52
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9581
|1.9511
|2385
|2007.02.09 05:52
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9580
|1.9511
|2386
|2007.02.09 05:52
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9579
|1.9511
|2387
|2007.02.09 05:53
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9578
|1.9511
|2388
|2007.02.09 05:53
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9577
|1.9511
|2389
|2007.02.09 05:54
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9576
|1.9511
|2390
|2007.02.09 05:54
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9575
|1.9511
|2391
|2007.02.09 05:55
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9574
|1.9511
|2392
|2007.02.09 05:55
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9573
|1.9511
|2393
|2007.02.09 05:56
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9572
|1.9511
|2394
|2007.02.09 05:56
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9571
|1.9511
|2395
|2007.02.09 05:57
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9570
|1.9511
|2396
|2007.02.09 05:57
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9569
|1.9511
|2397
|2007.02.09 05:58
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9568
|1.9511
|2398
|2007.02.09 05:58
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9567
|1.9511
|2399
|2007.02.09 06:23
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9566
|1.9511
|2400
|2007.02.09 06:24
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9565
|1.9511
|2401
|2007.02.09 06:24
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9564
|1.9511
|2402
|2007.02.09 06:25
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9563
|1.9511
|2403
|2007.02.09 06:25
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9562
|1.9511
|2404
|2007.02.09 06:25
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9561
|1.9511
|2405
|2007.02.09 06:26
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9560
|1.9511
|2406
|2007.02.09 06:26
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9559
|1.9511
|2407
|2007.02.09 06:26
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9558
|1.9511
|2408
|2007.02.09 06:27
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9557
|1.9511
|2409
|2007.02.09 06:27
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9556
|1.9511
|2410
|2007.02.09 06:28
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9555
|1.9511
|2411
|2007.02.09 06:28
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9554
|1.9511
|2412
|2007.02.09 06:28
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9553
|1.9511
|2413
|2007.02.09 06:28
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9552
|1.9511
|2414
|2007.02.09 06:29
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9551
|1.9511
|2415
|2007.02.09 06:29
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9550
|1.9511
|2416
|2007.02.09 06:30
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9549
|1.9511
|2417
|2007.02.09 06:30
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9548
|1.9511
|2418
|2007.02.09 06:30
|modify
|212
|2.30
|1.9591
|1.9547
|1.9511
|2419
|2007.02.09 06:31
|t/p
|212
|2.30
|1.9511
|1.9547
|1.9511
|1840.92
|13311.44
|2420
|2007.02.14 08:00
|buy
|213
|0.70
|1.9511
|1.9399
|1.9561
|2421
|2007.02.14 08:00
|buy
|214
|2.70
|1.9511
|1.9399
|1.9591
|2422
|2007.02.14 09:51
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9511
|1.9561
|2423
|2007.02.14 09:51
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9512
|1.9561
|2424
|2007.02.14 09:52
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9513
|1.9561
|2425
|2007.02.14 09:52
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9514
|1.9561
|2426
|2007.02.14 09:53
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9515
|1.9561
|2427
|2007.02.14 09:54
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9516
|1.9561
|2428
|2007.02.14 09:54
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9517
|1.9561
|2429
|2007.02.14 09:55
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9518
|1.9561
|2430
|2007.02.14 09:55
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9519
|1.9561
|2431
|2007.02.14 09:56
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9520
|1.9561
|2432
|2007.02.14 10:24
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9521
|1.9561
|2433
|2007.02.14 10:25
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9522
|1.9561
|2434
|2007.02.14 10:25
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9523
|1.9561
|2435
|2007.02.14 10:26
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9524
|1.9561
|2436
|2007.02.14 10:26
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9525
|1.9561
|2437
|2007.02.14 10:27
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9526
|1.9561
|2438
|2007.02.14 10:27
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9512
|1.9591
|2439
|2007.02.14 10:27
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9527
|1.9561
|2440
|2007.02.14 10:28
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9513
|1.9591
|2441
|2007.02.14 10:28
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9528
|1.9561
|2442
|2007.02.14 10:29
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9514
|1.9591
|2443
|2007.02.14 10:29
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9529
|1.9561
|2444
|2007.02.14 10:29
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9515
|1.9591
|2445
|2007.02.14 10:29
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9530
|1.9561
|2446
|2007.02.14 10:30
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9516
|1.9591
|2447
|2007.02.14 10:30
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9531
|1.9561
|2448
|2007.02.14 10:31
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9517
|1.9591
|2449
|2007.02.14 10:31
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9532
|1.9561
|2450
|2007.02.14 10:31
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9518
|1.9591
|2451
|2007.02.14 10:31
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9533
|1.9561
|2452
|2007.02.14 10:32
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9519
|1.9591
|2453
|2007.02.14 10:32
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9534
|1.9561
|2454
|2007.02.14 10:32
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9520
|1.9591
|2455
|2007.02.14 10:32
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9535
|1.9561
|2456
|2007.02.14 10:33
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9521
|1.9591
|2457
|2007.02.14 10:33
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9536
|1.9561
|2458
|2007.02.14 10:34
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9522
|1.9591
|2459
|2007.02.14 10:34
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9537
|1.9561
|2460
|2007.02.14 10:34
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9523
|1.9591
|2461
|2007.02.14 10:34
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9538
|1.9561
|2462
|2007.02.14 10:35
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9524
|1.9591
|2463
|2007.02.14 10:35
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9539
|1.9561
|2464
|2007.02.14 10:35
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9525
|1.9591
|2465
|2007.02.14 10:35
|modify
|213
|0.70
|1.9511
|1.9540
|1.9561
|2466
|2007.02.14 10:36
|t/p
|213
|0.70
|1.9561
|1.9540
|1.9561
|350.00
|13661.44
|2467
|2007.02.14 10:36
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9526
|1.9591
|2468
|2007.02.14 13:09
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9527
|1.9591
|2469
|2007.02.14 13:10
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9528
|1.9591
|2470
|2007.02.14 13:10
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9529
|1.9591
|2471
|2007.02.14 13:10
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9530
|1.9591
|2472
|2007.02.14 13:11
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9531
|1.9591
|2473
|2007.02.14 13:11
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9532
|1.9591
|2474
|2007.02.14 13:11
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9533
|1.9591
|2475
|2007.02.14 13:12
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9534
|1.9591
|2476
|2007.02.14 13:12
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9535
|1.9591
|2477
|2007.02.14 13:13
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9536
|1.9591
|2478
|2007.02.14 13:13
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9537
|1.9591
|2479
|2007.02.14 13:13
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9538
|1.9591
|2480
|2007.02.14 13:14
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9539
|1.9591
|2481
|2007.02.14 13:14
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9540
|1.9591
|2482
|2007.02.14 13:14
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9541
|1.9591
|2483
|2007.02.14 13:15
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9542
|1.9591
|2484
|2007.02.14 13:15
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9543
|1.9591
|2485
|2007.02.14 13:15
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9544
|1.9591
|2486
|2007.02.14 13:16
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9545
|1.9591
|2487
|2007.02.14 13:16
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9546
|1.9591
|2488
|2007.02.14 13:16
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9547
|1.9591
|2489
|2007.02.14 13:44
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9548
|1.9591
|2490
|2007.02.14 13:44
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9549
|1.9591
|2491
|2007.02.14 13:45
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9550
|1.9591
|2492
|2007.02.14 13:45
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9551
|1.9591
|2493
|2007.02.14 13:45
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9552
|1.9591
|2494
|2007.02.14 13:46
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9553
|1.9591
|2495
|2007.02.14 13:46
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9554
|1.9591
|2496
|2007.02.14 13:47
|modify
|214
|2.70
|1.9511
|1.9555
|1.9591
|2497
|2007.02.14 13:47
|t/p
|214
|2.70
|1.9591
|1.9555
|1.9591
|2160.00
|15821.44
|2498
|2007.02.15 20:00
|sell
|215
|0.80
|1.9543
|1.9678
|1.9493
|2499
|2007.02.15 20:00
|sell
|216
|3.20
|1.9543
|1.9678
|1.9463
|2500
|2007.02.15 21:53
|modify
|215
|0.80
|1.9543
|1.9543
|1.9493
|2501
|2007.02.15 21:54
|modify
|215
|0.80
|1.9543
|1.9542
|1.9493
|2502
|2007.02.15 21:55
|modify
|215
|0.80
|1.9543
|1.9541
|1.9493
|2503
|2007.02.15 21:56
|modify
|215
|0.80
|1.9543
|1.9540
|1.9493
|2504
|2007.02.15 21:58
|modify
|215
|0.80
|1.9543
|1.9539
|1.9493
|2505
|2007.02.15 22:23
|modify
|215
|0.80
|1.9543
|1.9538
|1.9493
|2506
|2007.02.15 22:24
|modify
|215
|0.80
|1.9543
|1.9537
|1.9493
|2507
|2007.02.15 22:25
|modify
|215
|0.80
|1.9543
|1.9536
|1.9493
|2508
|2007.02.15 22:26
|modify
|215
|0.80
|1.9543
|1.9535
|1.9493
|2509
|2007.02.15 22:27
|modify
|215
|0.80
|1.9543
|1.9534
|1.9493
|2510
|2007.02.15 22:28
|modify
|215
|0.80
|1.9543
|1.9533
|1.9493
|2511
|2007.02.15 22:29
|modify
|215
|0.80
|1.9543
|1.9532
|1.9493
|2512
|2007.02.15 22:30
|modify
|215
|0.80
|1.9543
|1.9531
|1.9493
|2513
|2007.02.15 22:31
|modify
|215
|0.80
|1.9543
|1.9530
|1.9493
|2514
|2007.02.15 22:32
|modify
|215
|0.80
|1.9543
|1.9529
|1.9493
|2515
|2007.02.15 22:33
|modify
|216
|3.20
|1.9543
|1.9543
|1.9463
|2516
|2007.02.15 22:33
|modify
|215
|0.80
|1.9543
|1.9528
|1.9493
|2517
|2007.02.15 22:34
|modify
|216
|3.20
|1.9543
|1.9542
|1.9463
|2518
|2007.02.15 22:34
|modify
|215
|0.80
|1.9543
|1.9527
|1.9493
|2519
|2007.02.15 22:35
|modify
|216
|3.20
|1.9543
|1.9541
|1.9463
|2520
|2007.02.15 22:35
|modify
|215
|0.80
|1.9543
|1.9526
|1.9493
|2521
|2007.02.15 22:36
|modify
|216
|3.20
|1.9543
|1.9540
|1.9463
|2522
|2007.02.15 22:36
|modify
|215
|0.80
|1.9543
|1.9525
|1.9493
|2523
|2007.02.15 22:37
|modify
|216
|3.20
|1.9543
|1.9539
|1.9463
|2524
|2007.02.15 22:37
|modify
|215
|0.80
|1.9543
|1.9524
|1.9493
|2525
|2007.02.15 22:38
|modify
|216
|3.20
|1.9543
|1.9538
|1.9463
|2526
|2007.02.15 22:38
|modify
|215
|0.80
|1.9543
|1.9523
|1.9493
|2527
|2007.02.16 01:44
|s/l
|215
|0.80
|1.9523
|1.9523
|1.9493
|160.32
|15981.76
|2528
|2007.02.16 04:18
|s/l
|216
|3.20
|1.9538
|1.9538
|1.9463
|161.28
|16143.04
|2529
|2007.02.19 08:00
|buy
|217
|0.90
|1.9534
|1.9490
|1.9584
|2530
|2007.02.19 08:00
|buy
|218
|3.30
|1.9534
|1.9490
|1.9614
|2531
|2007.02.19 09:45
|s/l
|217
|0.90
|1.9490
|1.9490
|1.9584
|-396.00
|15747.04
|2532
|2007.02.19 09:45
|s/l
|218
|3.30
|1.9490
|1.9490
|1.9614
|-1452.00
|14295.04
|2533
|2007.02.19 09:45
|buy
|219
|0.80
|1.9494
|1.9450
|1.9544
|2534
|2007.02.19 09:45
|buy
|220
|2.90
|1.9494
|1.9450
|1.9574
|2535
|2007.02.19 10:28
|s/l
|219
|0.80
|1.9450
|1.9450
|1.9544
|-352.00
|13943.04
|2536
|2007.02.19 10:28
|s/l
|220
|2.90
|1.9450
|1.9450
|1.9574
|-1276.00
|12667.04
|2537
|2007.02.19 10:28
|buy
|221
|0.70
|1.9454
|1.9410
|1.9504
|2538
|2007.02.19 10:28
|buy
|222
|2.60
|1.9454
|1.9410
|1.9534
|2539
|2007.02.19 14:29
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9454
|1.9504
|2540
|2007.02.19 14:30
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9455
|1.9504
|2541
|2007.02.19 14:31
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9456
|1.9504
|2542
|2007.02.19 14:33
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9457
|1.9504
|2543
|2007.02.19 14:34
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9458
|1.9504
|2544
|2007.02.19 14:35
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9459
|1.9504
|2545
|2007.02.19 14:36
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9460
|1.9504
|2546
|2007.02.19 14:37
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9461
|1.9504
|2547
|2007.02.19 14:39
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9462
|1.9504
|2548
|2007.02.19 16:36
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9463
|1.9504
|2549
|2007.02.19 17:08
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9464
|1.9504
|2550
|2007.02.19 17:08
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9465
|1.9504
|2551
|2007.02.19 17:09
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9466
|1.9504
|2552
|2007.02.19 17:10
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9467
|1.9504
|2553
|2007.02.19 17:10
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9468
|1.9504
|2554
|2007.02.19 17:11
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9454
|1.9534
|2555
|2007.02.19 17:11
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9469
|1.9504
|2556
|2007.02.19 17:11
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9455
|1.9534
|2557
|2007.02.19 17:11
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9470
|1.9504
|2558
|2007.02.19 17:12
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9456
|1.9534
|2559
|2007.02.19 17:12
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9471
|1.9504
|2560
|2007.02.19 17:13
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9457
|1.9534
|2561
|2007.02.19 17:13
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9472
|1.9504
|2562
|2007.02.19 17:13
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9458
|1.9534
|2563
|2007.02.19 17:13
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9473
|1.9504
|2564
|2007.02.19 17:14
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9459
|1.9534
|2565
|2007.02.19 17:14
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9474
|1.9504
|2566
|2007.02.19 17:15
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9460
|1.9534
|2567
|2007.02.19 17:15
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9475
|1.9504
|2568
|2007.02.19 17:15
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9461
|1.9534
|2569
|2007.02.19 17:15
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9476
|1.9504
|2570
|2007.02.19 17:16
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9462
|1.9534
|2571
|2007.02.19 17:16
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9477
|1.9504
|2572
|2007.02.19 17:17
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9463
|1.9534
|2573
|2007.02.19 17:17
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9478
|1.9504
|2574
|2007.02.19 17:17
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9464
|1.9534
|2575
|2007.02.19 17:17
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9479
|1.9504
|2576
|2007.02.19 17:18
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9465
|1.9534
|2577
|2007.02.19 17:18
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9480
|1.9504
|2578
|2007.02.19 17:18
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9466
|1.9534
|2579
|2007.02.19 17:18
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9481
|1.9504
|2580
|2007.02.19 17:44
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9467
|1.9534
|2581
|2007.02.19 17:44
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9482
|1.9504
|2582
|2007.02.19 17:45
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9468
|1.9534
|2583
|2007.02.19 17:45
|modify
|221
|0.70
|1.9454
|1.9483
|1.9504
|2584
|2007.02.19 17:46
|t/p
|221
|0.70
|1.9504
|1.9483
|1.9504
|350.00
|13017.04
|2585
|2007.02.19 17:46
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9469
|1.9534
|2586
|2007.02.19 17:47
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9470
|1.9534
|2587
|2007.02.19 17:47
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9471
|1.9534
|2588
|2007.02.19 17:48
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9472
|1.9534
|2589
|2007.02.19 17:49
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9473
|1.9534
|2590
|2007.02.19 17:50
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9474
|1.9534
|2591
|2007.02.19 17:51
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9475
|1.9534
|2592
|2007.02.19 17:51
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9476
|1.9534
|2593
|2007.02.19 17:52
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9477
|1.9534
|2594
|2007.02.19 17:53
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9478
|1.9534
|2595
|2007.02.19 17:54
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9479
|1.9534
|2596
|2007.02.19 17:54
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9480
|1.9534
|2597
|2007.02.19 17:55
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9481
|1.9534
|2598
|2007.02.19 17:56
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9482
|1.9534
|2599
|2007.02.19 17:57
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9483
|1.9534
|2600
|2007.02.19 17:58
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9484
|1.9534
|2601
|2007.02.19 17:58
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9485
|1.9534
|2602
|2007.02.19 18:24
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9486
|1.9534
|2603
|2007.02.19 18:25
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9487
|1.9534
|2604
|2007.02.19 18:26
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9488
|1.9534
|2605
|2007.02.19 18:27
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9489
|1.9534
|2606
|2007.02.19 18:27
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9490
|1.9534
|2607
|2007.02.19 18:28
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9491
|1.9534
|2608
|2007.02.19 18:29
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9492
|1.9534
|2609
|2007.02.19 18:30
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9493
|1.9534
|2610
|2007.02.19 18:31
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9494
|1.9534
|2611
|2007.02.19 18:31
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9495
|1.9534
|2612
|2007.02.19 18:32
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9496
|1.9534
|2613
|2007.02.19 18:33
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9497
|1.9534
|2614
|2007.02.19 18:34
|modify
|222
|2.60
|1.9454
|1.9498
|1.9534
|2615
|2007.02.19 18:34
|t/p
|222
|2.60
|1.9534
|1.9498
|1.9534
|2080.00
|15097.04
|2616
|2007.02.20 04:00
|buy
|223
|0.80
|1.9543
|1.9425
|1.9593
|2617
|2007.02.20 04:00
|buy
|224
|3.10
|1.9543
|1.9425
|1.9623
|2618
|2007.02.20 14:30
|modify
|223
|0.80
|1.9543
|1.9543
|1.9593
|2619
|2007.02.20 14:30
|modify
|223
|0.80
|1.9543
|1.9544
|1.9593
|2620
|2007.02.20 14:31
|modify
|223
|0.80
|1.9543
|1.9545
|1.9593
|2621
|2007.02.20 14:31
|modify
|223
|0.80
|1.9543
|1.9546
|1.9593
|2622
|2007.02.20 14:32
|modify
|223
|0.80
|1.9543
|1.9547
|1.9593
|2623
|2007.02.20 14:32
|modify
|223
|0.80
|1.9543
|1.9548
|1.9593
|2624
|2007.02.20 14:33
|modify
|223
|0.80
|1.9543
|1.9549
|1.9593
|2625
|2007.02.20 14:33
|modify
|223
|0.80
|1.9543
|1.9550
|1.9593
|2626
|2007.02.20 14:34
|modify
|223
|0.80
|1.9543
|1.9551
|1.9593
|2627
|2007.02.20 14:35
|modify
|223
|0.80
|1.9543
|1.9552
|1.9593
|2628
|2007.02.20 14:35
|modify
|223
|0.80
|1.9543
|1.9553
|1.9593
|2629
|2007.02.20 14:36
|modify
|223
|0.80
|1.9543
|1.9554
|1.9593
|2630
|2007.02.20 14:36
|modify
|223
|0.80
|1.9543
|1.9555
|1.9593
|2631
|2007.02.20 14:37
|modify
|223
|0.80
|1.9543
|1.9556
|1.9593
|2632
|2007.02.20 15:28
|s/l
|223
|0.80
|1.9556
|1.9556
|1.9593
|104.00
|15201.04
|2633
|2007.02.20 23:59
|close at stop
|224
|3.10
|1.9555
|1.9425
|1.9623
|372.00
|15573.04