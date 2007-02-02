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|32
|Short Positions (won %):
|17 (58.82%)
|Long Positions (won %):
|15 (73.33%)
|Profit Trades (% of total):
|21 (65.63%)
|Loss trades (% of total):
|11 (34.38%)
|Largest
|profit trade:
|1 492.60
|loss trade:
|-702.31
|Average
|profit trade:
|269.47
|loss trade:
|-271.87
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (1 794.80)
|consecutive losses ($):
|2 (-708.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 023.69 (2)
|consecutive loss (count):
|-708.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|1