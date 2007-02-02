Alpari Ltd

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Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 668.42 Floating P/L: -126.00 Margin: 1 368.36
Balance: 51 174.50 Equity: 51 048.50 Free Margin: 49 680.14
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 658.96 Gross Loss: 2 990.54 Total Net Profit: 2 668.42
Profit Factor: 1.89 Expected Payoff: 83.39  
Absolute Drawdown: 578.31 Maximal Drawdown: 1 019.99 (2.02%) Relative Drawdown: 2.02% (1 019.99)
 
Total Trades: 32 Short Positions (won %): 17 (58.82%) Long Positions (won %): 15 (73.33%)
Profit Trades (% of total): 21 (65.63%) Loss trades (% of total): 11 (34.38%)
Largest profit trade: 1 492.60 loss trade: -702.31
Average profit trade: 269.47 loss trade: -271.87
Maximum consecutive wins ($): 4 (1 794.80) consecutive losses ($): 2 (-708.00)
Maximal consecutive profit (count): 2 023.69 (2) consecutive loss (count): -708.00 (2)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1