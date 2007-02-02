Alpari Ltd

Account: 267316 Name: 8888_888888_888 Currency: USD 2007 February 28, 13:06

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10903683 sell 1.00 usdchf 1.2328 1.2362 0.0000 1.2320 0.00 0.00 -10.54 64.94

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10924876 sell stop 1.00 usdchf 1.2230 1.2287 0.0000 1.2289 cancelled

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10926267 sell stop 1.00 eurusd 1.3116 1.3159 0.0000 1.3192 cancelled

10957355 buy 1.00 eurusd 1.3237 1.3214 0.0000 1.3214 0.00 0.00 -8.20 -230.00

10957357 sell stop 1.00 eurusd 1.3156 1.3180 0.0000 1.3240 cancelled

10957364 buy stop 1.00 usdjpy 121.10 120.39 0.00 119.93 cancelled

10957365 sell 1.00 usdjpy 119.89 120.59 0.00 118.11 0.00 0.00 -14.47 1 507.07

10957368 buy stop 1.00 usdchf 1.2335 1.2312 0.0000 1.2256 cancelled

10957369 sell 1.00 usdchf 1.2252 1.2275 0.0000 1.2186 0.00 0.00 -10.52 541.61

10957380 buy 1.00 gbpusd 1.9676 1.9628 0.0000 1.9628 0.00 0.00 0.00 -336.00

10957381 sell stop 1.00 gbpusd 1.9583 1.9631 0.0000 1.9671 cancelled

10995229 buy stop 1.00 gbpusd 1.9686 1.9613 0.0000 1.9555 cancelled

0.00 0.00 -53.45 2 721.87

Closed P/L: 2 668.42

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

10995232 sell 1.00 gbpusd 1.9548 1.9621 0.0000 1.9566 0.00 0.00 0.00 -126.00

0.00 0.00 0.00 -126.00

Floating P/L: -126.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

10996824 buy stop 1.00 eurusd 1.3316 1.3267 0.0000 1.3191 BUY

10996825 sell stop 1.00 eurusd 1.3152 1.3201 0.0000 1.3188 SELL

10995242 buy stop 1.00 usdchf 1.2332 1.2251 0.0000 1.2231 BUY

10995243 sell stop 1.00 usdchf 1.2063 1.2144 0.0000 1.2226 SELL

10995253 buy stop 1.00 usdjpy 120.30 116.84 0.00 118.56 BUY

10995257 sell stop 1.00 usdjpy 114.57 118.04 0.00 118.53 SELL

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 2 668.42 Floating P/L: -126.00 Margin: 1 368.36

Balance: 51 174.50 Equity: 51 048.50 Free Margin: 49 680.14

Details:

Gross Profit: 5 658.96 Gross Loss: 2 990.54 Total Net Profit: 2 668.42

Profit Factor: 1.89 Expected Payoff: 83.39

Absolute Drawdown: 578.31 Maximal Drawdown: 1 019.99 (2.02%) Relative Drawdown: 2.02% (1 019.99)

Total Trades: 32 Short Positions (won %): 17 (58.82%) Long Positions (won %): 15 (73.33%)

Profit Trades (% of total): 21 (65.63%) Loss trades (% of total): 11 (34.38%)

Largest profit trade: 1 492.60 loss trade: -702.31

Average profit trade: 269.47 loss trade: -271.87

Maximum consecutive wins ($): 4 (1 794.80) consecutive losses ($): 2 (-708.00)

Maximal consecutive profit (count): 2 023.69 (2) consecutive loss (count): -708.00 (2)