Interbank FX, LLC

Account: 1318574 Name: hellkkas Currency: USD 2007 February 20, 22:09
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
169327872006.12.04 22:48balanceDeposit500.00
169339602006.12.04 23:00buy0.01usdjpym115.320.00115.372006.12.05 00:20115.370.000.000.000.04
169339742006.12.04 23:00sell0.01gbpusdm1.98110.00001.98062006.12.05 00:011.98060.000.000.000.05
169376182006.12.04 23:45sell0.01eurusdm1.33360.00001.33312006.12.05 01:241.33310.000.000.000.05
169377572006.12.04 23:46buy0.01usdchfm1.19380.00001.19432006.12.05 01:241.19430.000.000.000.04
169487492006.12.05 02:00buy0.01eurusdm1.33320.00001.33332006.12.05 06:131.33330.000.000.000.01
169487622006.12.05 02:00buy0.01gbpusdm1.97880.00001.97742006.12.05 05:031.97740.000.000.00-0.14
169487792006.12.05 02:00sell0.01usdchfm1.19380.00001.19382006.12.05 07:091.19380.000.000.000.00
169510852006.12.05 02:45buy0.02gbpusdm1.97770.00001.97742006.12.05 05:031.97740.000.000.00-0.06
169517692006.12.05 03:01buy0.02eurusdm1.33260.00001.33332006.12.05 06:131.33330.000.000.000.14
169525762006.12.05 03:15buy0.04gbpusdm1.97690.00001.97742006.12.05 05:031.97740.000.000.000.20
169525802006.12.05 03:15sell0.02usdchfm1.19450.00001.19382006.12.05 07:091.19380.000.000.000.12
169558532006.12.05 04:15buy0.08gbpusdm1.97640.00001.97742006.12.05 05:031.97740.000.000.000.80
169710452006.12.05 07:30sell0.01eurusdm1.33240.00001.33192006.12.05 07:341.33190.000.000.000.05
169791662006.12.05 08:15buy0.01eurusdm1.33200.00001.33252006.12.05 09:021.33250.000.000.000.05
169791852006.12.05 08:15sell0.01usdchfm1.19480.00001.19432006.12.05 09:021.19430.000.000.000.04
169835352006.12.05 08:45buy0.01gbpusdm1.97650.00001.97702006.12.05 08:531.97700.000.000.000.05
169902442006.12.05 09:30buy0.01usdjpym114.870.00114.672006.12.05 13:47114.670.000.000.00-0.17
169913662006.12.05 09:45buy0.02usdjpym114.770.00114.672006.12.05 13:47114.670.000.000.00-0.17
169941922006.12.05 10:15buy0.01eurusdm1.33130.00001.33182006.12.05 10:211.33180.000.000.000.05
169941992006.12.05 10:15buy0.04usdjpym114.690.00114.672006.12.05 13:47114.670.000.000.00-0.07
169942082006.12.05 10:15sell0.01usdchfm1.19480.00001.19432006.12.05 10:231.19430.000.000.000.04
169956582006.12.05 10:30buy0.08usdjpym114.630.00114.672006.12.05 13:47114.670.000.000.000.28
170115402006.12.05 13:15buy0.16usdjpym114.570.00114.672006.12.05 13:47114.670.000.000.001.40
170245202006.12.05 14:00sell0.01gbpusdm1.97660.00001.97612006.12.05 14:031.97610.000.000.000.05
170245692006.12.05 14:00buy0.01usdjpym114.730.00114.782006.12.05 14:03114.780.000.000.000.04
170246092006.12.05 14:00buy0.01usdchfm1.19130.00001.19182006.12.05 14:031.19180.000.000.000.04
170509632006.12.05 16:00buy0.01gbpusdm1.97100.00001.97152006.12.05 16:101.97150.000.000.000.05
170510062006.12.05 16:00buy0.01eurusdm1.33060.00001.33112006.12.05 16:101.33110.000.000.000.05
170549902006.12.05 16:30sell0.01usdjpym114.990.00114.942006.12.05 16:33114.940.000.000.000.04
170736472006.12.05 22:45buy0.01gbpusdm1.97290.00001.97342006.12.06 00:051.97340.000.000.000.05
170746122006.12.05 23:02sell0.01usdchfm1.19190.00001.19142006.12.06 06:191.19140.000.000.000.04
170746242006.12.05 23:03buy0.01eurusdm1.33150.00001.33202006.12.06 01:071.33200.000.000.000.05
170761112006.12.05 23:30sell0.01usdjpym114.860.00114.812006.12.06 04:31114.810.000.000.000.04
171045742006.12.06 06:45buy0.01usdchfm1.19180.00001.19232006.12.06 07:031.19230.000.000.000.04
171057372006.12.06 07:00buy0.01usdjpym114.610.00114.662006.12.06 07:10114.660.000.000.000.04
171057762006.12.06 07:00sell0.01eurusdm1.33230.00001.33182006.12.06 07:251.33180.000.000.000.05
171123012006.12.06 08:15buy0.01gbpusdm1.97220.00001.96592006.12.06 14:341.96590.000.000.00-0.63
171157412006.12.06 09:15buy0.02gbpusdm1.97130.00001.96592006.12.06 14:341.96590.000.000.00-1.08
171193742006.12.06 09:30buy0.04gbpusdm1.96950.00001.96592006.12.06 14:341.96590.000.000.00-1.44
171257502006.12.06 09:45buy0.08gbpusdm1.96440.00001.96592006.12.06 14:341.96590.000.000.001.20
171308992006.12.06 11:00buy0.01eurusdm1.32820.00001.32822006.12.06 11:241.32820.000.000.000.00
171309212006.12.06 11:00sell0.01usdchfm1.19540.00001.19492006.12.06 11:291.19490.000.000.000.04
171324392006.12.06 11:15buy0.02eurusdm1.32740.00001.32822006.12.06 11:241.32820.000.000.000.16
171337702006.12.06 11:30sell0.01usdjpym114.930.00114.882006.12.06 11:46114.880.000.000.000.04
171422342006.12.06 13:30buy0.16gbpusdm1.96380.00001.96592006.12.06 14:341.96590.000.000.003.36
171450012006.12.06 14:00sell0.01usdchfm1.19750.00001.19702006.12.06 14:071.19700.000.000.000.04
171468472006.12.06 14:15sell0.01usdjpym115.030.00115.022006.12.06 15:04115.020.000.000.000.01
171468522006.12.06 14:15buy0.01eurusdm1.32830.00001.32882006.12.06 14:361.32880.000.000.000.05
171477422006.12.06 14:30sell0.02usdjpym115.090.00115.022006.12.06 15:04115.020.000.000.000.12
171661392006.12.06 16:15sell0.01gbpusdm1.96910.00001.96862006.12.06 16:261.96860.000.000.000.05
171675462006.12.06 16:30sell0.01eurusdm1.33060.00001.33012006.12.06 17:591.33010.000.000.000.05
171675512006.12.06 16:30buy0.01usdchfm1.19330.00001.19382006.12.06 17:271.19380.000.000.000.04
171750442006.12.06 18:02sell0.01eurusdm1.33011.34511.32632006.12.07 07:271.33200.000.000.02-0.19
171750622006.12.06 18:02sell0.01gbpusdm1.96821.98331.96452006.12.07 07:121.97040.000.000.00-0.22
171750922006.12.06 18:02buy0.01usdjpym115.08113.58115.462006.12.07 04:59114.900.000.000.04-0.16
171751942006.12.06 18:04buy0.01usdchfm1.19431.17931.19812006.12.07 07:291.19230.000.000.03-0.17
171866852006.12.06 20:30buy0.01gbpusdm1.96690.00001.96632006.12.06 23:511.96630.000.00-0.01-0.06
171866952006.12.06 20:30buy0.01eurusdm1.32910.00001.32922006.12.07 00:091.32920.000.00-0.020.01
171866992006.12.06 20:30sell0.01usdjpym115.170.00115.212006.12.07 00:21115.210.000.00-0.05-0.03
171867202006.12.06 20:30sell0.01usdchfm1.19530.00001.19522006.12.07 01:031.19520.000.00-0.040.01
171910332006.12.06 22:15sell0.02usdjpym115.230.00115.212006.12.07 00:21115.210.000.000.000.03
171914052006.12.06 22:31buy0.02eurusdm1.32850.00001.32922006.12.07 00:091.32920.000.000.000.14
171919202006.12.06 22:45buy0.02gbpusdm1.96620.00001.96632006.12.06 23:511.96630.000.000.000.02
171924972006.12.06 23:00sell0.02usdchfm1.19590.00001.19522006.12.07 01:031.19520.000.000.000.12
171925052006.12.06 23:00sell0.04usdjpym115.300.00115.212006.12.07 00:21115.210.000.000.000.31
171930082006.12.06 23:15buy0.04gbpusdm1.96540.00001.96632006.12.06 23:511.96630.000.000.000.36
172003702006.12.07 01:31buy0.01usdjpym115.110.00114.982006.12.07 11:54114.980.000.000.00-0.11
172086072006.12.07 04:45buy0.02usdjpym115.000.00114.982006.12.07 11:54114.980.000.000.00-0.03
172099852006.12.07 05:00buy0.04usdjpym114.940.00114.982006.12.07 11:54114.980.000.000.000.14
172101332006.12.07 05:00buy0.01usdjpym114.96113.44115.322006.12.07 07:34114.740.000.000.00-0.19
172133282006.12.07 05:30sell0.01gbpusdm1.96780.00001.96732006.12.07 05:401.96730.000.000.000.05
172140462006.12.07 05:45buy0.01usdchfm1.19470.00001.19322006.12.07 08:401.19320.000.000.00-0.13
172140752006.12.07 05:45sell0.01eurusdm1.32980.00001.33102006.12.07 08:401.33100.000.000.00-0.12
172157712006.12.07 06:15sell0.02eurusdm1.33050.00001.33102006.12.07 08:401.33100.000.000.00-0.10
172168062006.12.07 06:30buy0.02usdchfm1.19400.00001.19322006.12.07 08:401.19320.000.000.00-0.13
172168272006.12.07 06:30buy0.08usdjpym114.880.00114.982006.12.07 11:54114.980.000.000.000.70
172191832006.12.07 07:12sell0.01gbpusdm1.97001.98501.96622006.12.07 11:071.96620.000.000.000.38
172197312006.12.07 07:15buy0.04usdchfm1.19340.00001.19322006.12.07 08:401.19320.000.000.00-0.07
172197632006.12.07 07:15sell0.04eurusdm1.33150.00001.33102006.12.07 08:401.33100.000.000.000.20
172207952006.12.07 07:27sell0.01eurusdm1.33171.34671.32792006.12.07 13:071.33040.000.000.000.13
172210482006.12.07 07:29buy0.01usdchfm1.19261.17761.19642006.12.07 13:071.19340.000.000.000.07
172210662006.12.07 07:30buy0.08usdchfm1.19270.00001.19322006.12.07 08:401.19320.000.000.000.34
172219352006.12.07 07:34buy0.01usdjpym114.77113.26115.142006.12.07 13:07114.920.000.000.000.13
172236202006.12.07 07:52sell0.01gbpusdm1.96920.00001.96872006.12.07 08:401.96870.000.000.000.05
172236292006.12.07 07:52sell0.08eurusdm1.33200.00001.33102006.12.07 08:401.33100.000.000.000.80
172243402006.12.07 08:00buy0.16usdchfm1.19220.00001.19322006.12.07 08:401.19320.000.000.001.34
172274452006.12.07 08:45sell0.01eurusdm1.33120.00001.33072006.12.07 09:281.33070.000.000.000.05
172274812006.12.07 08:45buy0.01usdchfm1.19320.00001.19372006.12.07 09:281.19370.000.000.000.04
172356992006.12.07 11:07sell0.01gbpusdm1.96561.98071.96192006.12.07 11:391.96770.000.000.00-0.21
172375722006.12.07 11:39sell0.01gbpusdm1.96721.98221.96342006.12.07 13:411.96680.000.000.000.04
172378802006.12.07 11:45sell0.01usdchfm1.19440.00001.19392006.12.07 13:001.19390.000.000.000.04
172379102006.12.07 11:45buy0.01eurusdm1.32970.00001.32982006.12.07 13:001.32980.000.000.000.01
172379462006.12.07 11:45buy0.01gbpusdm1.96760.00001.96682006.12.07 12:261.96680.000.000.00-0.08
172389372006.12.07 12:00buy0.02gbpusdm1.96680.00001.96682006.12.07 12:261.96680.000.000.000.00
172400112006.12.07 12:15buy0.02eurusdm1.32910.00001.32982006.12.07 13:001.32980.000.000.000.14
172400162006.12.07 12:15buy0.04gbpusdm1.96570.00001.96682006.12.07 12:261.96680.000.000.000.44
172406062006.12.07 12:30buy0.01gbpusdm1.96680.00001.96732006.12.07 12:491.96730.000.000.000.05
172603792006.12.07 14:30buy0.01gbpusdm1.96620.00001.96522006.12.07 14:521.96520.000.000.00-0.10
172603952006.12.07 14:30sell0.01usdjpym114.990.00115.062006.12.07 16:26115.060.000.000.00-0.06
172618252006.12.07 14:45sell0.02usdjpym115.090.00115.062006.12.07 16:26115.060.000.000.000.05
172618392006.12.07 14:45buy0.02gbpusdm1.96400.00001.96522006.12.07 14:521.96520.000.000.000.24
172642742006.12.07 15:15sell0.04usdjpym115.150.00115.062006.12.07 16:26115.060.000.000.000.31
172661232006.12.07 15:45buy0.01gbpusdm1.96390.00001.96442006.12.07 16:001.96440.000.000.000.05
175183442006.12.11 19:51sell0.01eurusdm1.32490.00001.32442006.12.11 20:271.32440.000.000.000.05
175381842006.12.12 02:45sell0.01gbpusdm1.95970.00001.96062006.12.12 07:491.96060.000.000.00-0.09
175401552006.12.12 03:00sell0.02gbpusdm1.96180.00001.96062006.12.12 07:491.96060.000.000.000.24
175429402006.12.12 04:00buy0.01usdchfm1.20110.00001.20132006.12.12 06:141.20130.000.000.000.02
175429632006.12.12 04:00sell0.01eurusdm1.32600.00001.32592006.12.12 04:471.32590.000.000.000.01
175435852006.12.12 04:15buy0.02usdchfm1.20060.00001.20132006.12.12 06:141.20130.000.000.000.12
175446192006.12.12 04:30sell0.02eurusdm1.32660.00001.32592006.12.12 04:471.32590.000.000.000.14
175503222006.12.12 07:00sell0.01usdjpym116.840.00116.792006.12.12 07:53116.790.000.000.000.04
175572622006.12.12 08:30buy0.01gbpusdm1.95960.00001.96012006.12.12 08:531.96010.000.000.000.05
175580102006.12.12 08:45buy0.01eurusdm1.32380.00001.32432006.12.12 09:251.32430.000.000.000.05
175600492006.12.12 09:30buy0.01eurusdm1.32450.00001.32502006.12.12 09:491.32500.000.000.000.05
175660042006.12.12 10:16buy0.01usdjpym116.770.00116.822006.12.12 10:23116.820.000.000.000.04
175670052006.12.12 10:30sell0.01gbpusdm1.96260.00001.96212006.12.12 10:531.96210.000.000.000.05
175740312006.12.12 12:15sell0.01usdjpym116.920.00116.872006.12.12 12:56116.870.000.000.000.04
175746712006.12.12 12:31sell0.01usdchfm1.20220.00001.20172006.12.12 12:561.20170.000.000.000.04
175767442006.12.12 13:15sell0.01gbpusdm1.96310.00001.96262006.12.12 13:291.96260.000.000.000.05
175857292006.12.12 14:15sell0.01usdjpym117.000.00116.952006.12.12 14:36116.950.000.000.000.04
175857342006.12.12 14:15buy0.01eurusdm1.32360.00001.32382006.12.12 14:341.32380.000.000.000.02
175857522006.12.12 14:15sell0.01usdchfm1.20270.00001.20222006.12.12 14:361.20220.000.000.000.04
175865222006.12.12 14:30buy0.02eurusdm1.32310.00001.32382006.12.12 14:341.32380.000.000.000.14
175936292006.12.12 15:15buy0.01usdchfm1.20100.00001.20152006.12.12 15:471.20150.000.000.000.04
175962302006.12.12 16:00sell0.01gbpusdm1.96610.00001.96562006.12.12 16:341.96560.000.000.000.05
176009452006.12.12 17:46sell0.01usdjpym117.120.00117.072006.12.12 18:03117.070.000.000.000.04
176178572006.12.12 20:00buy0.01usdchfm1.20040.00001.20022006.12.13 06:371.20020.000.000.01-0.02
176194192006.12.12 20:15buy0.02usdchfm1.19930.00001.20022006.12.13 06:371.20020.000.000.020.15
176241332006.12.12 22:15buy0.01usdjpym116.790.00116.812006.12.13 00:36116.810.000.000.000.02
176241462006.12.12 22:15sell0.01gbpusdm1.97060.00001.97012006.12.12 23:321.97010.000.000.000.05
176254512006.12.12 23:00buy0.02usdjpym116.750.00116.812006.12.13 00:36116.810.000.000.000.10
176267542006.12.12 23:31sell0.01eurusdm1.32790.00001.32742006.12.13 00:551.32740.000.000.000.05
176324102006.12.13 02:30sell0.01usdjpym116.860.00116.962006.12.13 08:59116.960.000.000.00-0.09
176329912006.12.13 03:00sell0.02usdjpym116.910.00116.962006.12.13 08:59116.960.000.000.00-0.09
176339312006.12.13 03:45sell0.01gbpusdm1.97140.00001.97092006.12.13 05:181.97090.000.000.000.05
176394472006.12.13 06:45sell0.04usdjpym116.980.00116.962006.12.13 08:59116.960.000.000.000.07
176436392006.12.13 07:30buy0.01eurusdm1.32770.00001.32732006.12.13 10:211.32730.000.000.00-0.04
176436862006.12.13 07:30sell0.01usdchfm1.19970.00001.20572006.12.13 15:561.20570.000.000.00-0.50
176466992006.12.13 08:00buy0.02eurusdm1.32710.00001.32732006.12.13 10:211.32730.000.000.000.04
176467602006.12.13 08:00buy0.01gbpusdm1.97060.00001.96962006.12.13 09:301.96960.000.000.00-0.10
176468502006.12.13 08:00sell0.02usdchfm1.20080.00001.20572006.12.13 15:561.20570.000.000.00-0.81
176482372006.12.13 08:15sell0.04usdchfm1.20150.00001.20572006.12.13 15:561.20570.000.000.00-1.39
176482432006.12.13 08:15buy0.04eurusdm1.32650.00001.32732006.12.13 10:211.32730.000.000.000.32
176482552006.12.13 08:15buy0.02gbpusdm1.96940.00001.96962006.12.13 09:301.96960.000.000.000.04
176510672006.12.13 08:45sell0.08usdjpym117.060.00116.962006.12.13 08:59116.960.000.000.000.68
176510822006.12.13 08:45buy0.04gbpusdm1.96850.00001.96962006.12.13 09:301.96960.000.000.000.44
176523762006.12.13 09:00sell0.01usdjpym116.960.00117.232006.12.13 16:07117.230.000.000.00-0.23
176547792006.12.13 09:15sell0.02usdjpym117.040.00117.232006.12.13 16:07117.230.000.000.00-0.32
176646312006.12.13 11:30sell0.01gbpusdm1.97140.00001.97092006.12.13 13:241.97090.000.000.000.05
176679602006.12.13 12:30sell0.08usdchfm1.20260.00001.20572006.12.13 15:561.20570.000.000.00-2.06
176679702006.12.13 12:30sell0.04usdjpym117.120.00117.232006.12.13 16:07117.230.000.000.00-0.38
176688352006.12.13 12:45buy0.01eurusdm1.32670.00001.32722006.12.13 12:461.32720.000.000.000.05
176863042006.12.13 13:45sell0.16usdchfm1.20570.00001.20572006.12.13 15:561.20570.000.000.000.00
176863162006.12.13 13:45sell0.08usdjpym117.300.00117.232006.12.13 16:07117.230.000.000.000.48
176898122006.12.13 14:15sell0.16usdjpym117.360.00117.232006.12.13 16:07117.230.000.000.001.77
176898322006.12.13 14:15sell0.32usdchfm1.20650.00001.20572006.12.13 15:561.20570.000.000.002.12
176957902006.12.13 14:45sell0.64usdchfm1.20710.00001.20572006.12.13 15:561.20570.000.000.007.43
177006832006.12.13 15:15buy0.01gbpusdm1.96520.00001.96572006.12.13 15:271.96570.000.000.000.05
177026052006.12.13 15:30buy0.01eurusdm1.32230.00001.32282006.12.13 16:071.32280.000.000.000.05
177156182006.12.13 17:15sell0.01usdjpym117.400.00117.502006.12.13 23:04117.500.000.00-0.05-0.09
177166692006.12.13 17:31sell0.02usdjpym117.460.00117.502006.12.13 23:04117.500.000.00-0.09-0.07
177211052006.12.13 18:00sell0.04usdjpym117.500.00117.502006.12.13 23:04117.500.000.00-0.180.00
177243492006.12.13 18:31buy0.01eurusdm1.32080.00001.32082006.12.13 20:531.32080.000.000.000.00
177260032006.12.13 19:01buy0.02eurusdm1.32000.00001.32082006.12.13 20:531.32080.000.000.000.16
177290012006.12.13 20:15sell0.08usdjpym117.620.00117.502006.12.13 23:04117.500.000.00-0.360.82
177417602006.12.14 00:15buy0.01usdjpym117.55117.20117.512006.12.14 03:01117.510.000.000.00-0.03
177426342006.12.14 00:30buy0.02usdjpym117.48117.20117.512006.12.14 03:01117.510.000.000.000.05
177473762006.12.14 01:45buy0.04usdjpym117.420.00117.512006.12.14 03:01117.510.000.000.000.31
177526202006.12.14 05:00sell0.01usdjpym117.580.00117.532006.12.14 05:20117.530.000.000.000.04
177688872006.12.14 09:00sell0.01eurusdm1.32380.00001.32332006.12.14 09:051.32330.000.000.000.05
177689872006.12.14 09:00buy0.01usdjpym117.450.00117.462006.12.14 10:29117.460.000.000.000.01
177722562006.12.14 09:45sell0.01usdchfm1.20680.00001.21182006.12.14 14:041.21180.000.000.00-0.41
177722942006.12.14 09:46buy0.02usdjpym117.390.00117.462006.12.14 10:29117.460.000.000.000.12
177730822006.12.14 10:00sell0.02usdchfm1.20750.00001.21182006.12.14 14:041.21180.000.000.00-0.71
177751702006.12.14 10:45sell0.04usdchfm1.20830.00001.21182006.12.14 14:041.21180.000.000.00-1.16
177779732006.12.14 11:15sell0.08usdchfm1.21030.00001.21182006.12.14 14:041.21180.000.000.00-0.99
177827952006.12.14 11:45sell0.16usdchfm1.21150.00001.21182006.12.14 14:041.21180.000.000.00-0.40
177863612006.12.14 12:00sell0.32usdchfm1.21250.00001.21182006.12.14 14:041.21180.000.000.001.85
177878502006.12.14 12:15buy0.01gbpusdm1.96580.00001.96632006.12.14 12:201.96630.000.000.000.05
177879042006.12.14 12:15sell0.01usdjpym117.480.00117.562006.12.14 13:59117.560.000.000.00-0.07
177889192006.12.14 12:30sell0.02usdjpym117.570.00117.562006.12.14 13:59117.560.000.000.000.02
177995332006.12.14 13:45sell0.64usdchfm1.21310.00001.21182006.12.14 14:041.21180.000.000.006.87
177997132006.12.14 13:46sell0.04usdjpym117.660.00117.562006.12.14 13:59117.560.000.000.000.34
178012362006.12.14 14:00buy0.01gbpusdm1.96350.00001.96402006.12.14 14:031.96400.000.000.000.05
178034572006.12.14 14:15buy0.01eurusdm1.31950.00001.31732006.12.14 16:001.31730.000.000.00-0.22
178051542006.12.14 14:45buy0.02eurusdm1.31860.00001.31732006.12.14 16:001.31730.000.000.00-0.26
178068322006.12.14 15:00buy0.04eurusdm1.31790.00001.31732006.12.14 16:001.31730.000.000.00-0.24
178119422006.12.14 15:30buy0.08eurusdm1.31550.00001.31732006.12.14 16:001.31730.000.000.001.44
178191482006.12.14 16:00sell0.01usdjpym117.600.00117.552006.12.14 16:03117.550.000.000.000.04
178192882006.12.14 16:00buy0.01gbpusdm1.96300.00001.96352006.12.14 16:031.96350.000.000.000.05
178193162006.12.14 16:00sell0.01usdchfm1.21320.00001.21272006.12.14 16:591.21270.000.000.000.04
178328812006.12.14 19:15sell0.01usdjpym117.770.00117.762006.12.14 22:12117.760.000.00-0.020.01
178329722006.12.14 19:15buy0.01eurusdm1.31560.00001.31552006.12.14 19:541.31550.000.000.00-0.01
178340732006.12.14 19:45buy0.02eurusdm1.31470.00001.31552006.12.14 19:541.31550.000.000.000.16
178353172006.12.14 20:00sell0.02usdjpym117.830.00117.762006.12.14 22:12117.760.000.00-0.030.12
178478302006.12.15 00:45sell0.01usdjpym117.890.00117.912006.12.15 01:42117.910.000.000.00-0.02
178492432006.12.15 01:00sell0.02usdjpym118.000.00117.912006.12.15 01:42117.910.000.000.000.15
178621322006.12.15 07:00sell0.01usdchfm1.21460.00001.21412006.12.15 07:081.21410.000.000.000.04
178621392006.12.15 07:00buy0.01eurusdm1.31470.00001.31522006.12.15 07:071.31520.000.000.000.05
178698482006.12.15 08:30buy0.01usdchfm1.21430.00001.21432006.12.15 09:081.21430.000.000.000.00
178708262006.12.15 08:45sell0.01gbpusdm1.96260.00001.96212006.12.15 09:011.96210.000.000.000.05
178708372006.12.15 08:45buy0.02usdchfm1.21360.00001.21432006.12.15 09:081.21430.000.000.000.12
178720462006.12.15 09:00sell0.01eurusdm1.31570.00001.31522006.12.15 09:011.31520.000.000.000.05
178916902006.12.15 11:00buy0.01gbpusdm1.95770.00001.95732006.12.15 13:251.95730.000.000.00-0.04
178917222006.12.15 11:00buy0.01eurusdm1.31170.00001.31182006.12.15 12:071.31180.000.000.000.01
178935772006.12.15 11:45buy0.02eurusdm1.31110.00001.31182006.12.15 12:071.31180.000.000.000.14
178946662006.12.15 12:00buy0.02gbpusdm1.95710.00001.95732006.12.15 13:251.95730.000.000.000.04
178953862006.12.15 12:15sell0.01usdjpym118.190.00118.192006.12.15 13:26118.190.000.000.000.00
178954102006.12.15 12:15sell0.01usdchfm1.21850.00001.21852006.12.15 13:251.21850.000.000.000.00
178954142006.12.15 12:16buy0.01eurusdm1.31180.00001.31172006.12.15 13:251.31170.000.000.00-0.01
178973952006.12.15 13:00buy0.02eurusdm1.31090.00001.31172006.12.15 13:251.31170.000.000.000.16
178974252006.12.15 13:00buy0.04gbpusdm1.95650.00001.95732006.12.15 13:251.95730.000.000.000.32
178974452006.12.15 13:00sell0.02usdchfm1.21920.00001.21852006.12.15 13:251.21850.000.000.000.11
178974952006.12.15 13:00sell0.02usdjpym118.270.00118.192006.12.15 13:26118.190.000.000.000.13
179225022006.12.15 14:30buy0.01usdchfm1.21480.00001.21532006.12.15 14:321.21530.000.000.000.04
179225182006.12.15 14:30sell0.01gbpusdm1.96270.00001.96222006.12.15 14:321.96220.000.000.000.05
179225512006.12.15 14:30sell0.01eurusdm1.31580.00001.31532006.12.15 14:321.31530.000.000.000.05
179422492006.12.15 15:15buy0.01usdjpym117.930.00117.772006.12.15 16:03117.770.000.000.00-0.14
179471492006.12.15 15:30buy0.02usdjpym117.720.00117.772006.12.15 16:03117.770.000.000.000.08
179528762006.12.15 15:45buy0.04usdjpym117.660.00117.772006.12.15 16:03117.770.000.000.000.37
179529042006.12.15 15:45sell0.01usdchfm1.22040.00001.22102006.12.18 00:211.22100.000.00-0.01-0.05
179551742006.12.15 16:00sell0.02usdchfm1.22100.00001.22102006.12.18 00:211.22100.000.00-0.020.00
179552272006.12.15 16:00buy0.01eurusdm1.30920.00001.30822006.12.15 19:461.30820.000.000.00-0.10
179589902006.12.15 16:30buy0.01gbpusdm1.95320.00001.95372006.12.15 16:361.95370.000.000.000.05
179637152006.12.15 17:15sell0.04usdchfm1.22200.00001.22102006.12.18 00:211.22100.000.00-0.050.33
179637432006.12.15 17:15buy0.02eurusdm1.30840.00001.30822006.12.15 19:461.30820.000.000.00-0.04
179689532006.12.15 17:45buy0.04eurusdm1.30700.00001.30822006.12.15 19:461.30820.000.000.000.48
179739272006.12.15 18:45buy0.01gbpusdm1.95230.00001.95182006.12.15 20:491.95180.000.000.00-0.05
179759302006.12.15 19:30buy0.02gbpusdm1.95150.00001.95182006.12.15 20:491.95180.000.000.000.06
179765062006.12.15 19:45buy0.04gbpusdm1.95090.00001.95182006.12.15 20:491.95180.000.000.000.36
179912282006.12.18 01:15buy0.01usdchfm1.22120.00001.22032006.12.18 06:581.22030.000.000.00-0.07
179919992006.12.18 01:45buy0.02usdchfm1.22080.00001.22032006.12.18 06:581.22030.000.000.00-0.08
179930272006.12.18 02:15sell0.01eurusdm1.30880.00001.30952006.12.18 06:581.30950.000.000.00-0.07
179930382006.12.18 02:15sell0.01gbpusdm1.95360.00001.95592006.12.18 06:581.95590.000.000.00-0.23
179939932006.12.18 02:45sell0.02gbpusdm1.95420.00001.95592006.12.18 06:581.95590.000.000.00-0.34
179942332006.12.18 03:00sell0.02eurusdm1.30940.00001.30952006.12.18 06:581.30950.000.000.00-0.02
179994552006.12.18 05:45sell0.04gbpusdm1.95490.00001.95592006.12.18 06:581.95590.000.000.00-0.40
179994702006.12.18 05:45buy0.04usdchfm1.22010.00001.22032006.12.18 06:581.22030.000.000.000.07
180014652006.12.18 06:00sell0.08gbpusdm1.95630.00001.95592006.12.18 06:581.95590.000.000.000.32
180014842006.12.18 06:00sell0.04eurusdm1.31060.00001.30952006.12.18 06:581.30950.000.000.000.44
180014932006.12.18 06:00buy0.08usdchfm1.21930.00001.22032006.12.18 06:581.22030.000.000.000.66
180036922006.12.18 06:45sell0.16gbpusdm1.95730.00001.95592006.12.18 06:581.95590.000.000.002.24
180051412006.12.18 07:00sell0.01eurusdm1.30930.00001.31022006.12.18 07:531.31020.000.000.00-0.09
180051592006.12.18 07:00sell0.01gbpusdm1.95530.00001.95662006.12.18 07:531.95660.000.000.00-0.13
180051612006.12.18 07:00buy0.01usdjpym118.000.00117.922006.12.18 09:07117.920.000.000.00-0.07
180051862006.12.18 07:00buy0.01usdchfm1.22050.00001.21992006.12.18 07:531.21990.000.000.00-0.05
180062162006.12.18 07:15sell0.02gbpusdm1.95630.00001.95662006.12.18 07:531.95660.000.000.00-0.06
180062672006.12.18 07:15sell0.02eurusdm1.31030.00001.31022006.12.18 07:531.31020.000.000.000.02
180063212006.12.18 07:16buy0.02usdchfm1.21960.00001.21992006.12.18 07:531.21990.000.000.000.05
180075872006.12.18 07:30buy0.04usdchfm1.21910.00001.21992006.12.18 07:531.21990.000.000.000.26
180075932006.12.18 07:30sell0.04gbpusdm1.95790.00001.95662006.12.18 07:531.95660.000.000.000.52
180087522006.12.18 07:45sell0.04eurusdm1.31120.00001.31022006.12.18 07:531.31020.000.000.000.40
180107852006.12.18 08:00sell0.01gbpusdm1.95640.00001.95592006.12.18 08:001.95590.000.000.000.05
180130162006.12.18 08:30buy0.02usdjpym117.890.00117.922006.12.18 09:07117.920.000.000.000.05
180144772006.12.18 08:45buy0.04usdjpym117.830.00117.922006.12.18 09:07117.920.000.000.000.31
180192162006.12.18 10:00buy0.01gbpusdm1.95440.00001.95132006.12.18 13:351.95130.000.000.00-0.31
180196252006.12.18 10:15buy0.02gbpusdm1.95380.00001.95132006.12.18 13:351.95130.000.000.00-0.50
180204602006.12.18 10:30buy0.04gbpusdm1.95300.00001.95132006.12.18 13:351.95130.000.000.00-0.68
180223782006.12.18 10:45buy0.08gbpusdm1.95070.00001.95132006.12.18 13:351.95130.000.000.000.48
180241072006.12.18 11:00buy0.01usdjpym117.820.00117.872006.12.18 11:08117.870.000.000.000.04
180263322006.12.18 11:45buy0.16gbpusdm1.94970.00001.95132006.12.18 13:351.95130.000.000.002.56
180350292006.12.18 13:45buy0.01gbpusdm1.95190.00001.94672006.12.18 18:151.94670.000.000.00-0.52
180373152006.12.18 14:00sell0.01eurusdm1.30950.00001.30902006.12.18 14:491.30900.000.000.000.05
180373292006.12.18 14:00buy0.02gbpusdm1.94950.00001.94672006.12.18 18:151.94670.000.000.00-0.56
180443752006.12.18 15:00buy0.04gbpusdm1.94610.00001.94672006.12.18 18:151.94670.000.000.000.24
180498292006.12.18 15:15buy0.08gbpusdm1.94480.00001.94672006.12.18 18:151.94670.000.000.001.52
180574042006.12.18 16:00sell0.01usdchfm1.22450.00001.22452006.12.18 16:231.22450.000.000.000.00
180574312006.12.18 16:00sell0.01usdjpym118.120.00118.152006.12.18 18:25118.150.000.000.00-0.03
180583652006.12.18 16:15sell0.02usdchfm1.22520.00001.22452006.12.18 16:231.22450.000.000.000.11
180600332006.12.18 16:30buy0.01eurusdm1.30750.00001.30802006.12.18 18:161.30800.000.000.000.05
180622782006.12.18 17:15sell0.02usdjpym118.240.00118.152006.12.18 18:25118.150.000.000.000.15
180737852006.12.18 20:30sell0.01gbpusdm1.94850.00001.94802006.12.18 22:001.94800.000.000.000.05
180742492006.12.18 20:47buy0.01usdchfm1.22180.00001.22232006.12.18 22:141.22230.000.000.010.04
180758582006.12.18 21:30buy0.01usdjpym118.120.00118.172006.12.18 22:15118.170.000.000.010.04
180769032006.12.18 22:00sell0.01eurusdm1.30960.00001.30952006.12.19 03:361.30950.000.000.000.01
180813112006.12.18 23:30sell0.02eurusdm1.31020.00001.30952006.12.19 03:361.30950.000.000.000.14
180831562006.12.19 00:30buy0.01usdjpym118.070.00117.972006.12.19 03:34117.970.000.000.00-0.09
180835332006.12.19 00:45buy0.02usdjpym118.000.00117.972006.12.19 03:34117.970.000.000.00-0.05
180860202006.12.19 01:15buy0.04usdjpym117.840.00117.972006.12.19 03:34117.970.000.000.000.44
180872972006.12.19 02:01buy0.01usdchfm1.22170.00001.22222006.12.19 03:381.22220.000.000.000.04
180880102006.12.19 02:32sell0.01gbpusdm1.94910.00001.94862006.12.19 03:291.94860.000.000.000.05
180912152006.12.19 04:02sell0.01usdchfm1.22190.00001.22192006.12.19 06:121.22190.000.000.000.00
180935452006.12.19 05:45sell0.02usdchfm1.22260.00001.22192006.12.19 06:121.22190.000.000.000.11
180945672006.12.19 06:15sell0.01usdchfm1.22120.00001.22122006.12.19 07:371.22120.000.000.000.00
180945882006.12.19 06:15buy0.01eurusdm1.30950.00001.31002006.12.19 07:291.31000.000.000.000.05
180961302006.12.19 06:45sell0.01gbpusdm1.94920.00001.94912006.12.19 07:201.94910.000.000.000.01
180961762006.12.19 06:47sell0.02usdchfm1.22190.00001.22122006.12.19 07:371.22120.000.000.000.11
180972502006.12.19 07:15sell0.02gbpusdm1.94980.00001.94912006.12.19 07:201.94910.000.000.000.14
181123722006.12.19 08:15buy0.01usdchfm1.22190.00001.21802006.12.19 13:301.21800.000.000.00-0.32
181137372006.12.19 08:30sell0.01usdjpym118.140.00118.092006.12.19 08:37118.090.000.000.000.04
181137672006.12.19 08:30buy0.02usdchfm1.22120.00001.21802006.12.19 13:301.21800.000.000.00-0.53
181208282006.12.19 09:00buy0.04usdchfm1.22020.00001.21802006.12.19 13:301.21800.000.000.00-0.72
181266432006.12.19 09:15buy0.08usdchfm1.21700.00001.21802006.12.19 13:301.21800.000.000.000.66
181349152006.12.19 10:30buy0.16usdchfm1.21640.00001.21802006.12.19 13:301.21800.000.000.002.10
181436172006.12.19 13:00sell0.01gbpusdm1.96220.00001.96172006.12.19 13:121.96170.000.000.000.05
181436582006.12.19 13:00sell0.01eurusdm1.31650.00001.31602006.12.19 13:101.31600.000.000.000.05
181617162006.12.19 14:00sell0.01usdchfm1.21810.00001.21762006.12.19 14:061.21760.000.000.000.04
181642142006.12.19 14:15sell0.01usdjpym118.090.00118.112006.12.19 14:39118.110.000.000.00-0.02
181661242006.12.19 14:30sell0.02usdjpym118.190.00118.112006.12.19 14:39118.110.000.000.000.14
181927312006.12.19 17:15buy0.01usdjpym117.940.00117.992006.12.19 19:37117.990.000.000.000.04
182081142006.12.19 19:30sell0.01eurusdm1.32040.00001.31992006.12.19 19:311.31990.000.000.000.05
182081932006.12.19 19:30buy0.01usdchfm1.21320.00001.21372006.12.19 19:401.21370.000.000.000.04
182099672006.12.19 19:45sell0.01gbpusdm1.96810.00001.97312006.12.20 07:121.97310.000.000.00-0.50
182179532006.12.19 22:00sell0.02gbpusdm1.96930.00001.97312006.12.20 07:121.97310.000.000.00-0.76
182190362006.12.19 22:15sell0.01usdjpym118.050.00118.002006.12.19 23:28118.000.000.000.000.04
182222282006.12.19 23:15sell0.04gbpusdm1.97000.00001.97312006.12.20 07:121.97310.000.000.00-1.24
182232132006.12.19 23:31sell0.08gbpusdm1.97080.00001.97312006.12.20 07:121.97310.000.000.00-1.84
182266742006.12.20 00:31sell0.01eurusdm1.32070.00001.32272006.12.20 04:471.32270.000.000.00-0.20
182273452006.12.20 00:45buy0.01usdchfm1.21290.00001.21242006.12.20 04:471.21240.000.000.00-0.04
182329782006.12.20 01:00sell0.16gbpusdm1.97270.00001.97312006.12.20 07:121.97310.000.000.00-0.64
182330522006.12.20 01:00sell0.02eurusdm1.32230.00001.32272006.12.20 04:471.32270.000.000.00-0.08
182330612006.12.20 01:01buy0.02usdchfm1.21210.00001.21242006.12.20 04:471.21240.000.000.000.05
182352702006.12.20 01:31sell0.01usdjpym118.110.00118.112006.12.20 02:55118.110.000.000.000.00
182361782006.12.20 01:45sell0.32gbpusdm1.97330.00001.97312006.12.20 07:121.97310.000.000.000.64
182363412006.12.20 01:45sell0.04eurusdm1.32310.00001.32272006.12.20 04:471.32270.000.000.000.16
182386762006.12.20 02:30sell0.02usdjpym118.180.00118.112006.12.20 02:55118.110.000.000.000.12
182400662006.12.20 03:00sell0.01usdjpym118.080.00118.072006.12.20 06:38118.070.000.000.000.01
182424582006.12.20 03:45sell0.08eurusdm1.32380.00001.32272006.12.20 04:471.32270.000.000.000.88
182425452006.12.20 03:47buy0.04usdchfm1.21150.00001.21242006.12.20 04:471.21240.000.000.000.30
182477972006.12.20 06:00sell0.02usdjpym118.140.00118.072006.12.20 06:38118.070.000.000.000.12
182509912006.12.20 07:00sell0.64gbpusdm1.97470.00001.97312006.12.20 07:121.97310.000.000.0010.24
182523412006.12.20 07:15sell0.01gbpusdm1.97230.00001.97182006.12.20 07:501.97180.000.000.000.05
182600822006.12.20 08:30buy0.01gbpusdm1.97280.00001.97092006.12.20 10:461.97090.000.000.00-0.19
182600872006.12.20 08:30buy0.01eurusdm1.32270.00001.32322006.12.20 09:131.32320.000.000.000.05
182600972006.12.20 08:30sell0.01usdchfm1.21290.00001.21382006.12.20 15:171.21380.000.000.00-0.07
182628282006.12.20 09:30buy0.02gbpusdm1.97160.00001.97092006.12.20 10:461.97090.000.000.00-0.14
182640412006.12.20 09:45buy0.04gbpusdm1.97050.00001.97092006.12.20 10:461.97090.000.000.000.16
182652102006.12.20 10:15buy0.08gbpusdm1.96970.00001.97092006.12.20 10:461.97090.000.000.000.96
182685702006.12.20 11:30buy0.01usdjpym118.020.00118.072006.12.20 11:58118.070.000.000.000.04
182700512006.12.20 12:00sell0.02usdchfm1.21350.00001.21382006.12.20 15:171.21380.000.000.00-0.05
182757772006.12.20 13:15sell0.04usdchfm1.21420.00001.21382006.12.20 15:171.21380.000.000.000.13
182809812006.12.20 14:00buy0.01eurusdm1.32110.00001.32082006.12.20 15:121.32080.000.000.00-0.03
182853042006.12.20 15:00sell0.08usdchfm1.21480.00001.21382006.12.20 15:171.21380.000.000.000.66
182855742006.12.20 15:00buy0.02eurusdm1.31990.00001.32082006.12.20 15:121.32080.000.000.000.18
182874942006.12.20 15:15buy0.01eurusdm1.32100.00001.32152006.12.20 15:201.32150.000.000.000.05
183017082006.12.20 16:15buy0.01eurusdm1.31940.00001.31822006.12.20 23:171.31820.000.00-0.02-0.12
183033472006.12.20 16:30sell0.01usdchfm1.21600.00001.21792006.12.20 19:421.21790.000.000.00-0.16
183044292006.12.20 16:45buy0.02eurusdm1.31870.00001.31822006.12.20 23:171.31820.000.00-0.05-0.10
183076812006.12.20 17:00sell0.02usdchfm1.21680.00001.21792006.12.20 19:421.21790.000.000.00-0.18
183119442006.12.20 17:30buy0.04eurusdm1.31680.00001.31822006.12.20 23:171.31820.000.00-0.090.56
183138132006.12.20 17:45sell0.04usdchfm1.21850.00001.21792006.12.20 19:421.21790.000.000.000.20
183159292006.12.20 18:00sell0.08usdchfm1.21900.00001.21792006.12.20 19:421.21790.000.000.000.72
183179552006.12.20 18:30buy0.01gbpusdm1.96500.00001.96522006.12.20 21:191.96520.000.000.000.02
183205602006.12.20 19:15sell0.01usdjpym118.400.00118.342006.12.21 00:04118.340.000.00-0.050.05
183234382006.12.20 20:17buy0.02gbpusdm1.96450.00001.96522006.12.20 21:191.96520.000.000.000.14
183292602006.12.20 22:15sell0.02usdjpym118.390.00118.342006.12.21 00:04118.340.000.000.000.08
183336682006.12.20 23:46sell0.01eurusdm1.31800.00001.31942006.12.21 10:011.31940.000.000.00-0.14
183336772006.12.20 23:46buy0.01usdchfm1.21740.00001.21602006.12.21 10:001.21600.000.000.00-0.12
183336882006.12.20 23:46sell0.01gbpusdm1.96550.00001.96542006.12.21 01:231.96540.000.000.000.01
183343822006.12.21 00:00sell0.02eurusdm1.31860.00001.31942006.12.21 10:011.31940.000.000.00-0.16
183365772006.12.21 01:00sell0.02gbpusdm1.96610.00001.96542006.12.21 01:231.96540.000.000.000.14
183420322006.12.21 03:16sell0.01gbpusdm1.96680.00001.96632006.12.21 05:431.96630.000.000.000.05
183425432006.12.21 04:00buy0.02usdchfm1.21680.00001.21602006.12.21 10:001.21600.000.000.00-0.13
183442912006.12.21 05:00buy0.04usdchfm1.21620.00001.21602006.12.21 10:001.21600.000.000.00-0.07
183443162006.12.21 05:00sell0.04eurusdm1.31920.00001.31942006.12.21 10:011.31940.000.000.00-0.08
183523382006.12.21 07:45buy0.08usdchfm1.21450.00001.21602006.12.21 10:001.21600.000.000.000.99
183524812006.12.21 07:45sell0.08eurusdm1.32080.00001.31942006.12.21 10:011.31940.000.000.001.12
183593862006.12.21 09:00buy0.01usdjpym118.290.00118.172006.12.21 10:41118.170.000.000.00-0.10
183613272006.12.21 09:30buy0.02usdjpym118.200.00118.172006.12.21 10:41118.170.000.000.00-0.05
183641342006.12.21 10:00buy0.04usdjpym118.040.00118.172006.12.21 10:41118.170.000.000.000.44
183705192006.12.21 10:45buy0.01usdjpym118.150.00118.202006.12.21 10:51118.200.000.000.000.04
183740962006.12.21 11:15buy0.01gbpusdm1.96550.00001.96602006.12.21 11:161.96600.000.000.000.05
183741092006.12.21 11:15buy0.01eurusdm1.31830.00001.31822006.12.21 12:231.31820.000.000.00-0.01
183741212006.12.21 11:15sell0.01usdchfm1.21630.00001.21652006.12.21 12:231.21650.000.000.00-0.02
183753172006.12.21 11:30sell0.02usdchfm1.21670.00001.21652006.12.21 12:231.21650.000.000.000.03
183766822006.12.21 11:45buy0.02eurusdm1.31740.00001.31822006.12.21 12:231.31820.000.000.000.16
183766982006.12.21 11:45sell0.04usdchfm1.21740.00001.21652006.12.21 12:231.21650.000.000.000.30
183921292006.12.21 14:00sell0.01usdchfm1.21690.00001.21752006.12.21 15:551.21750.000.000.00-0.05
183939792006.12.21 14:30sell0.02usdchfm1.21860.00001.21752006.12.21 15:551.21750.000.000.000.18
184010602006.12.21 15:00sell0.01usdjpym118.370.00118.372006.12.21 16:34118.370.000.000.000.00
184028902006.12.21 15:30buy0.01gbpusdm1.95920.00001.95972006.12.21 15:371.95970.000.000.000.05
184028922006.12.21 15:30sell0.02usdjpym118.450.00118.372006.12.21 16:34118.370.000.000.000.14
184044412006.12.21 15:45buy0.01eurusdm1.31600.00001.31652006.12.21 15:551.31650.000.000.000.05
184167812006.12.21 17:30sell0.01eurusdm1.31680.00001.31632006.12.21 17:321.31630.000.000.000.05
184168172006.12.21 17:30buy0.01usdchfm1.21740.00001.21792006.12.21 17:321.21790.000.000.000.04
184338532006.12.22 01:31buy0.01usdchfm1.21560.00001.21442006.12.22 08:091.21440.000.000.00-0.10
184355102006.12.22 02:16sell0.01eurusdm1.31840.00001.31932006.12.22 08:091.31930.000.000.00-0.09
184370772006.12.22 03:00buy0.01usdjpym118.290.00118.312006.12.22 06:44118.310.000.000.000.02
184378662006.12.22 03:17sell0.01gbpusdm1.96240.00001.96332006.12.22 08:091.96330.000.000.00-0.09
184442682006.12.22 04:15sell0.02eurusdm1.31900.00001.31932006.12.22 08:091.31930.000.000.00-0.06
184451842006.12.22 04:30sell0.02gbpusdm1.96320.00001.96332006.12.22 08:091.96330.000.000.00-0.02
184452062006.12.22 04:31buy0.02usdjpym118.240.00118.312006.12.22 06:44118.310.000.000.000.12
184496552006.12.22 06:45buy0.02usdchfm1.21480.00001.21442006.12.22 08:091.21440.000.000.00-0.07
184496772006.12.22 06:45sell0.04eurusdm1.31960.00001.31932006.12.22 08:091.31930.000.000.000.12
184501822006.12.22 07:00buy0.04usdchfm1.21430.00001.21442006.12.22 08:091.21440.000.000.000.03
184520682006.12.22 07:30sell0.08eurusdm1.32020.00001.31932006.12.22 08:091.31930.000.000.000.72
184521122006.12.22 07:30sell0.04gbpusdm1.96450.00001.96332006.12.22 08:091.96330.000.000.000.48
184532172006.12.22 07:45buy0.08usdchfm1.21320.00001.21442006.12.22 08:091.21440.000.000.000.79
184555122006.12.22 08:15buy0.01usdchfm1.21460.00001.21332006.12.22 11:061.21330.000.000.00-0.11
184555182006.12.22 08:15sell0.01gbpusdm1.96340.00001.96442006.12.22 09:031.96440.000.000.00-0.10
184555572006.12.22 08:15sell0.01eurusdm1.31930.00001.31972006.12.22 11:111.31970.000.000.00-0.04
184564682006.12.22 08:30sell0.02gbpusdm1.96410.00001.96442006.12.22 09:031.96440.000.000.00-0.06
184565052006.12.22 08:31sell0.02eurusdm1.31980.00001.31972006.12.22 11:111.31970.000.000.000.02
184570312006.12.22 08:45sell0.01usdjpym118.320.00118.322006.12.22 13:42118.320.000.000.000.00
184582372006.12.22 09:00sell0.04gbpusdm1.96570.00001.96442006.12.22 09:031.96440.000.000.000.52
184583012006.12.22 09:00buy0.02usdchfm1.21380.00001.21332006.12.22 11:061.21330.000.000.00-0.08
184593772006.12.22 09:15sell0.04eurusdm1.32060.00001.31972006.12.22 11:111.31970.000.000.000.36
184593902006.12.22 09:15sell0.01gbpusdm1.96470.00001.96572006.12.22 11:061.96570.000.000.00-0.10
184602892006.12.22 09:45buy0.04usdchfm1.21300.00001.21332006.12.22 11:061.21330.000.000.000.10
184619772006.12.22 10:00sell0.02gbpusdm1.96690.00001.96572006.12.22 11:061.96570.000.000.000.24
184637932006.12.22 10:45buy0.08usdchfm1.21220.00001.21332006.12.22 11:061.21330.000.000.000.73
184653922006.12.22 11:00sell0.02usdjpym118.390.00118.322006.12.22 13:42118.320.000.000.000.12
184672972006.12.22 11:15sell0.01gbpusdm1.96330.00001.96462006.12.22 13:141.96460.000.000.00-0.13
184686722006.12.22 11:30sell0.02gbpusdm1.96490.00001.96462006.12.22 13:141.96460.000.000.000.06
184693292006.12.22 11:45sell0.04gbpusdm1.96560.00001.96462006.12.22 13:141.96460.000.000.000.40
184721572006.12.22 13:00buy0.01eurusdm1.31950.00001.32002006.12.22 13:301.32000.000.000.000.05
184781712006.12.22 13:45sell0.01usdjpym118.290.00118.732006.12.22 19:01118.730.000.000.00-0.37
184781952006.12.22 13:45sell0.01usdchfm1.21310.00001.21972006.12.22 19:011.21970.000.000.00-0.54
184806092006.12.22 14:00sell0.02usdjpym118.360.00118.732006.12.22 19:01118.730.000.000.00-0.62
184806552006.12.22 14:00sell0.02usdchfm1.21440.00001.21972006.12.22 19:011.21970.000.000.00-0.87
184850692006.12.22 14:30sell0.04usdjpym118.500.00118.732006.12.22 19:01118.730.000.000.00-0.77
184850892006.12.22 14:30sell0.04usdchfm1.21540.00001.21972006.12.22 19:011.21970.000.000.00-1.41
184887272006.12.22 15:00sell0.08usdchfm1.21630.00001.21972006.12.22 19:011.21970.000.000.00-2.23
184920862006.12.22 15:15sell0.08usdjpym118.720.00118.732006.12.22 19:01118.730.000.000.00-0.07
184921242006.12.22 15:15sell0.16usdchfm1.21700.00001.21972006.12.22 19:011.21970.000.000.00-3.54
184946732006.12.22 15:30sell0.32usdchfm1.21760.00001.21972006.12.22 19:011.21970.000.000.00-5.51
184957922006.12.22 15:46sell0.16usdjpym118.780.00118.732006.12.22 19:01118.730.000.000.000.67
184980452006.12.22 16:15buy0.01gbpusdm1.96110.00001.96162006.12.22 16:181.96160.000.000.000.05
185020102006.12.22 16:45sell0.64usdchfm1.21970.00001.21972006.12.22 19:011.21970.000.000.000.00
185034482006.12.22 17:00sell0.32usdjpym118.870.00118.732006.12.22 19:01118.730.000.000.003.77
185034782006.12.22 17:00sell1.28usdchfm1.22040.00001.21972006.12.22 19:011.21970.000.000.007.35
185084772006.12.22 17:15sell2.56usdchfm1.22100.00001.21972006.12.22 19:011.21970.000.000.0027.29
185134312006.12.22 19:00buy0.01gbpusdm1.95890.00001.95942006.12.22 19:011.95940.000.000.000.05
185136292006.12.22 19:00buy0.01eurusdm1.31340.00001.31392006.12.22 19:351.31390.000.000.000.05
185211392006.12.22 20:30buy0.01usdchfm1.21850.00001.21902006.12.26 06:001.21900.000.000.020.04
185248322006.12.26 06:30buy0.01eurusdm1.31290.00001.31342006.12.26 09:471.31340.000.000.000.05
185283642006.12.26 07:00sell0.01usdjpym118.880.00118.832006.12.26 11:23118.830.000.000.000.04
185322242006.12.26 11:15sell0.01eurusdm1.31360.00001.31312006.12.26 13:581.31310.000.000.000.05
185336182006.12.26 13:00buy0.01usdchfm1.21980.00001.22032006.12.26 13:511.22030.000.000.000.04
185359042006.12.26 14:15sell0.01usdchfm1.21990.00001.21942006.12.26 14:201.21940.000.000.000.04
185359222006.12.26 14:15buy0.01eurusdm1.31350.00001.31142006.12.27 00:591.31140.000.00-0.01-0.21
185362272006.12.26 14:30buy0.01gbpusdm1.95770.00001.95412006.12.26 18:351.95410.000.000.00-0.36
185389122006.12.26 16:00buy0.02gbpusdm1.95710.00001.95412006.12.26 18:351.95410.000.000.00-0.60
185406042006.12.26 17:15buy0.04gbpusdm1.95590.00001.95412006.12.26 18:351.95410.000.000.00-0.72
185406162006.12.26 17:15buy0.02eurusdm1.31270.00001.31142006.12.27 00:591.31140.000.00-0.02-0.26
185416362006.12.26 17:30buy0.08gbpusdm1.95500.00001.95412006.12.26 18:351.95410.000.000.00-0.72
185416732006.12.26 17:30buy0.04eurusdm1.31190.00001.31142006.12.27 00:591.31140.000.00-0.03-0.20
185434872006.12.26 17:45buy0.16gbpusdm1.95420.00001.95412006.12.26 18:351.95410.000.000.00-0.16
185468822006.12.26 18:00buy0.08eurusdm1.30960.00001.31142006.12.27 00:591.31140.000.00-0.061.44
185469852006.12.26 18:00buy0.32gbpusdm1.95240.00001.95412006.12.26 18:351.95410.000.000.005.44
185498182006.12.26 18:45sell0.01usdchfm1.22190.00001.22232006.12.26 23:581.22230.000.00-0.01-0.03
185498322006.12.26 18:47buy0.01gbpusdm1.95400.00001.95402006.12.26 19:391.95400.000.000.000.00
185506302006.12.26 19:15buy0.02gbpusdm1.95320.00001.95402006.12.26 19:391.95400.000.000.000.16
185506432006.12.26 19:16sell0.02usdchfm1.22250.00001.22232006.12.26 23:581.22230.000.00-0.020.03
185512352006.12.26 19:47sell0.01usdjpym119.140.00119.092006.12.26 20:31119.090.000.000.000.04
185557992006.12.26 23:30sell0.04usdchfm1.22310.00001.22232006.12.26 23:581.22230.000.000.000.26
185565762006.12.26 23:45sell0.01usdjpym119.160.00119.112006.12.27 00:07119.110.000.000.000.04
185601162006.12.27 01:01buy0.01usdjpym119.050.00118.802006.12.27 08:14118.800.000.000.00-0.21
185614512006.12.27 01:30sell0.01eurusdm1.31140.00001.31492006.12.27 08:181.31490.000.000.00-0.35
185618162006.12.27 01:45buy0.02usdjpym118.990.00118.802006.12.27 08:14118.800.000.000.00-0.32
185622682006.12.27 02:00buy0.04usdjpym118.920.00118.802006.12.27 08:14118.800.000.000.00-0.40
185630392006.12.27 02:15sell0.02eurusdm1.31230.00001.31492006.12.27 08:181.31490.000.000.00-0.52
185638912006.12.27 02:30buy0.08usdjpym118.830.00118.802006.12.27 08:14118.800.000.000.00-0.20
185671322006.12.27 03:16sell0.04eurusdm1.31300.00001.31492006.12.27 08:181.31490.000.000.00-0.76
185683482006.12.27 04:16sell0.01gbpusdm1.95760.00001.96042006.12.27 06:461.96040.000.000.00-0.28
185683522006.12.27 04:16buy0.01usdchfm1.22040.00001.21872006.12.27 08:071.21870.000.000.00-0.14
185687472006.12.27 04:45buy0.16usdjpym118.750.00118.802006.12.27 08:14118.800.000.000.000.67
185689462006.12.27 05:00sell0.02gbpusdm1.95850.00001.96042006.12.27 06:461.96040.000.000.00-0.38
185692802006.12.27 05:15sell0.08eurusdm1.31360.00001.31492006.12.27 08:181.31490.000.000.00-1.04
185713202006.12.27 06:00sell0.16eurusdm1.31420.00001.31492006.12.27 08:181.31490.000.000.00-1.12
185713672006.12.27 06:00sell0.04gbpusdm1.95920.00001.96042006.12.27 06:461.96040.000.000.00-0.48
185714052006.12.27 06:00buy0.02usdchfm1.21930.00001.21872006.12.27 08:071.21870.000.000.00-0.10
185727472006.12.27 06:15sell0.08gbpusdm1.96080.00001.96042006.12.27 06:461.96040.000.000.000.32
185727782006.12.27 06:15buy0.04usdchfm1.21820.00001.21872006.12.27 08:071.21870.000.000.000.16
185727832006.12.27 06:15sell0.32eurusdm1.31530.00001.31492006.12.27 08:181.31490.000.000.001.28
185739732006.12.27 06:30buy0.32usdjpym118.680.00118.802006.12.27 08:14118.800.000.000.003.23
185739982006.12.27 06:30sell0.16gbpusdm1.96180.00001.96042006.12.27 06:461.96040.000.000.002.24
185761652006.12.27 06:45buy0.08usdchfm1.21760.00001.21872006.12.27 08:071.21870.000.000.000.72
185776802006.12.27 07:00sell0.01gbpusdm1.96070.00001.96022006.12.27 07:021.96020.000.000.000.05
185783572006.12.27 07:15sell0.64eurusdm1.31630.00001.31492006.12.27 08:181.31490.000.000.008.96
185792342006.12.27 07:45sell0.01gbpusdm1.96080.00001.96032006.12.27 08:011.96030.000.000.000.05
185890512006.12.27 12:00sell0.01usdchfm1.21920.00001.21912006.12.27 12:541.21910.000.000.000.01
185890562006.12.27 12:00buy0.01usdjpym118.630.00118.542006.12.27 15:11118.540.000.000.00-0.08
185893322006.12.27 12:15sell0.02usdchfm1.21980.00001.21912006.12.27 12:541.21910.000.000.000.11
185947652006.12.27 13:15sell0.01gbpusdm1.96100.00001.96052006.12.27 13:161.96050.000.000.000.05
185947782006.12.27 13:15sell0.01eurusdm1.31580.00001.31532006.12.27 13:201.31530.000.000.000.05
185982652006.12.27 13:45buy0.02usdjpym118.530.00118.542006.12.27 15:11118.540.000.000.000.02
186022422006.12.27 14:15buy0.04usdjpym118.440.00118.542006.12.27 15:11118.540.000.000.000.34
186055952006.12.27 14:45buy0.01eurusdm1.31451.30861.31292006.12.27 22:141.31290.000.00-0.02-0.16
186056102006.12.27 14:45buy0.01gbpusdm1.95880.00001.95692006.12.27 17:021.95690.000.000.00-0.19
186068992006.12.27 15:00buy0.02gbpusdm1.95770.00001.95692006.12.27 17:021.95690.000.000.00-0.16
186090392006.12.27 15:15buy0.01usdjpym118.570.00118.622006.12.27 15:27118.620.000.000.000.04
186108552006.12.27 15:30buy0.02eurusdm1.31261.30861.31292006.12.27 22:141.31290.000.00-0.050.06
186109352006.12.27 15:30buy0.04gbpusdm1.95660.00001.95692006.12.27 17:021.95690.000.000.000.12
186142082006.12.27 16:00buy0.08gbpusdm1.95560.00001.95692006.12.27 17:021.95690.000.000.001.04
186187842006.12.27 17:45sell0.01usdjpym118.730.00118.772006.12.27 22:03118.770.000.00-0.05-0.03
186195772006.12.27 18:17buy0.01gbpusdm1.95640.00001.95692006.12.27 19:141.95690.000.000.000.05
186199552006.12.27 18:30sell0.01usdchfm1.22470.00001.22502006.12.27 22:131.22500.000.00-0.04-0.02
186220532006.12.27 20:00sell0.02usdchfm1.22520.00001.22502006.12.27 22:131.22500.000.00-0.070.03
186224582006.12.27 20:15sell0.02usdjpym118.790.00118.772006.12.27 22:03118.770.000.00-0.090.03
186251652006.12.27 21:54buy0.04eurusdm1.31181.30861.31292006.12.27 22:141.31290.000.00-0.090.44
186251692006.12.27 21:54sell0.04usdjpym118.860.00118.772006.12.27 22:03118.770.000.00-0.180.30
186253522006.12.27 21:56sell0.04usdchfm1.22590.00001.22502006.12.27 22:131.22500.000.00-0.140.29
186271682006.12.27 22:15buy0.01eurusdm1.31300.00001.31202006.12.28 04:281.31200.000.000.00-0.10
186271922006.12.27 22:15sell0.01usdchfm1.22460.00001.22502006.12.28 05:451.22500.000.000.00-0.03
186272002006.12.27 22:15sell0.01usdjpym118.620.00118.712006.12.28 05:30118.710.000.000.00-0.08
186278322006.12.27 22:30sell0.02usdchfm1.22520.00001.22502006.12.28 05:451.22500.000.000.000.03
186284362006.12.27 22:45sell0.01gbpusdm1.95800.00001.95752006.12.27 23:031.95750.000.000.000.05
186296672006.12.27 23:15buy0.02eurusdm1.31230.00001.31202006.12.28 04:281.31200.000.000.00-0.06
186296772006.12.27 23:15sell0.02usdjpym118.720.00118.712006.12.28 05:30118.710.000.000.000.02
186327802006.12.28 00:33buy0.04eurusdm1.31160.00001.31202006.12.28 04:281.31200.000.000.000.16
186339112006.12.28 01:00sell0.04usdjpym118.820.00118.712006.12.28 05:30118.710.000.000.000.37
186339422006.12.28 01:00sell0.04usdchfm1.22590.00001.22502006.12.28 05:451.22500.000.000.000.29
186356392006.12.28 01:45buy0.08eurusdm1.31110.00001.31202006.12.28 04:281.31200.000.000.000.72
186370862006.12.28 03:01buy0.01gbpusdm1.95670.00001.95722006.12.28 04:141.95720.000.000.000.05
186392192006.12.28 05:01sell0.01eurusdm1.31210.00001.31782006.12.28 14:571.31780.000.000.00-0.57
186404012006.12.28 06:01sell0.02eurusdm1.31270.00001.31782006.12.28 14:571.31780.000.000.00-1.02
186406762006.12.28 06:15buy0.01usdjpym118.770.00118.822006.12.28 09:14118.820.000.000.000.04
186407092006.12.28 06:17sell0.01gbpusdm1.95780.00001.95732006.12.28 06:441.95730.000.000.000.05
186409842006.12.28 06:30buy0.01usdchfm1.22550.00001.22602006.12.28 06:531.22600.000.000.000.04
186420902006.12.28 07:15buy0.01gbpusdm1.95680.00001.95732006.12.28 07:231.95730.000.000.000.05
186439292006.12.28 08:15sell0.01usdchfm1.22610.00001.22562006.12.28 08:491.22560.000.000.000.04
186460792006.12.28 09:15sell0.04eurusdm1.31370.00001.31782006.12.28 14:571.31780.000.000.00-1.64
186472252006.12.28 09:30sell0.08eurusdm1.31460.00001.31782006.12.28 14:571.31780.000.000.00-2.56
186476142006.12.28 09:45sell0.01usdjpym118.790.00118.792006.12.28 11:12118.790.000.000.000.00
186485152006.12.28 10:15buy0.01usdchfm1.22430.00001.21862006.12.28 14:571.21860.000.000.00-0.47
186485352006.12.28 10:15sell0.02usdjpym118.860.00118.792006.12.28 11:12118.790.000.000.000.12
186508652006.12.28 11:15buy0.02usdchfm1.22160.00001.21862006.12.28 14:571.21860.000.000.00-0.49
186517032006.12.28 11:30sell0.16eurusdm1.31530.00001.31782006.12.28 14:571.31780.000.000.00-4.00
186531652006.12.28 12:15sell0.32eurusdm1.31580.00001.31782006.12.28 14:571.31780.000.000.00-6.40
186541112006.12.28 12:30buy0.04usdchfm1.22040.00001.21862006.12.28 14:571.21860.000.000.00-0.59
186567832006.12.28 12:45sell0.64eurusdm1.31680.00001.31782006.12.28 14:571.31780.000.000.00-6.40
186567932006.12.28 12:45buy0.08usdchfm1.21960.00001.21862006.12.28 14:571.21860.000.000.00-0.66
186589042006.12.28 13:15buy0.16usdchfm1.21900.00001.21862006.12.28 14:571.21860.000.000.00-0.53
186589142006.12.28 13:15sell0.01usdjpym118.860.00118.812006.12.28 13:32118.810.000.000.000.04
186613732006.12.28 13:30sell1.28eurusdm1.31810.00001.31782006.12.28 14:571.31780.000.000.003.84
186614212006.12.28 13:30buy0.32usdchfm1.21830.00001.21862006.12.28 14:571.21860.000.000.000.79
186646162006.12.28 13:45sell2.56eurusdm1.31950.00001.31782006.12.28 14:571.31780.000.000.0043.52
186646362006.12.28 13:45buy0.64usdchfm1.21730.00001.21862006.12.28 14:571.21860.000.000.006.83
186669292006.12.28 14:15buy0.01usdjpym118.680.00118.672006.12.28 14:59118.670.000.000.00-0.01
186680472006.12.28 14:45buy0.02usdjpym118.590.00118.672006.12.28 14:59118.670.000.000.000.13
186709402006.12.28 15:00buy0.01usdjpym118.820.00118.872006.12.28 15:01118.870.000.000.000.04
186711702006.12.28 15:00buy0.01usdchfm1.22090.00001.22052006.12.28 18:101.22050.000.000.00-0.03
186779962006.12.28 15:45buy0.01eurusdm1.31480.00001.31482006.12.28 16:321.31480.000.000.000.00
186794762006.12.28 16:15buy0.02eurusdm1.31410.00001.31482006.12.28 16:321.31480.000.000.000.14
186798792006.12.28 16:30buy0.01gbpusdm1.96040.00001.96092006.12.28 16:431.96090.000.000.000.05
186798852006.12.28 16:30sell0.01usdjpym118.930.00118.882006.12.28 16:53118.880.000.000.000.04
186838292006.12.28 17:30buy0.02usdchfm1.22030.00001.22052006.12.28 18:101.22050.000.000.000.03
186849782006.12.28 17:45buy0.04usdchfm1.21970.00001.22052006.12.28 18:101.22050.000.000.000.26
186896632006.12.28 21:15sell0.01usdchfm1.22130.00001.22142006.12.29 03:351.22140.000.00-0.01-0.01
186896942006.12.28 21:16buy0.01eurusdm1.31500.00001.31492006.12.29 02:561.31490.000.00-0.01-0.01
186929532006.12.29 00:15buy0.02eurusdm1.31410.00001.31492006.12.29 02:561.31490.000.000.000.16
186929652006.12.29 00:15sell0.02usdchfm1.22220.00001.22142006.12.29 03:351.22140.000.000.000.13
186935032006.12.29 00:45buy0.01gbpusdm1.96180.00001.96232006.12.29 03:051.96230.000.000.000.05
186950512006.12.29 02:30sell0.01usdjpym118.990.00118.942006.12.29 04:18118.940.000.000.000.04
187006422006.12.29 06:30buy0.01usdjpym118.840.00118.842006.12.29 07:41118.840.000.000.000.00
187026112006.12.29 07:16buy0.02usdjpym118.760.00118.842006.12.29 07:41118.840.000.000.000.13
187030432006.12.29 07:30buy0.01usdchfm1.22020.00001.22072006.12.29 08:021.22070.000.000.000.04
187035682006.12.29 07:45buy0.01usdjpym118.850.00118.902006.12.29 08:00118.900.000.000.000.04
187044752006.12.29 08:00sell0.01eurusdm1.31740.00001.31692006.12.29 08:151.31690.000.000.000.05
187045842006.12.29 08:00sell0.01gbpusdm1.96490.00001.96442006.12.29 08:141.96440.000.000.000.05
187098542006.12.29 09:30buy0.01gbpusdm1.96220.00001.96202006.12.29 10:341.96200.000.000.00-0.02
187109332006.12.29 10:00buy0.02gbpusdm1.96110.00001.96202006.12.29 10:341.96200.000.000.000.18
187168092006.12.29 12:30sell0.01gbpusdm1.96380.00001.96332006.12.29 12:301.96330.000.000.000.05
187174632006.12.29 12:45sell0.01eurusdm1.31820.00001.31772006.12.29 12:541.31770.000.000.000.05
187274802006.12.29 14:45sell0.01usdjpym119.020.00118.972006.12.29 14:55118.970.000.000.000.04
187275612006.12.29 14:46buy0.01eurusdm1.31640.00001.31692006.12.29 14:501.31690.000.000.000.05
187297782006.12.29 15:00sell0.01usdchfm1.21940.00001.21982006.12.29 16:241.21980.000.000.00-0.03
187298332006.12.29 15:00buy0.01gbpusdm1.95930.00001.95852006.12.29 16:281.95850.000.000.00-0.08
187310742006.12.29 15:15buy0.02gbpusdm1.95870.00001.95852006.12.29 16:281.95850.000.000.00-0.04
187310862006.12.29 15:15sell0.02usdchfm1.22080.00001.21982006.12.29 16:241.21980.000.000.000.16
187351242006.12.29 16:00buy0.04gbpusdm1.95730.00001.95852006.12.29 16:281.95850.000.000.000.48
187387702006.12.29 16:30buy0.01gbpusdm1.95870.00001.95822006.12.29 19:021.95820.000.000.00-0.05
187401072006.12.29 16:45buy0.02gbpusdm1.95820.00001.95822006.12.29 19:021.95820.000.000.000.00
187411242006.12.29 17:00sell0.01eurusdm1.31940.00001.31892006.12.29 17:591.31890.000.000.000.05
187433082006.12.29 18:00sell0.01eurusdm1.31860.00001.32682007.01.02 11:291.32680.000.000.02-0.82
187433192006.12.29 18:00buy0.04gbpusdm1.95720.00001.95822006.12.29 19:021.95820.000.000.000.40
187449712006.12.29 19:00sell0.02eurusdm1.31930.00001.32682007.01.02 11:291.32680.000.000.02-1.50
187477712007.01.01 22:55sell0.04eurusdm1.32060.00001.32682007.01.02 11:291.32680.000.000.00-2.48
187492642007.01.01 23:15sell0.08eurusdm1.32120.00001.32682007.01.02 11:291.32680.000.000.00-4.48
187530202007.01.02 06:31sell0.16eurusdm1.32390.00001.32682007.01.02 11:291.32680.000.000.00-4.64
187593222007.01.02 07:30sell0.32eurusdm1.32460.00001.32682007.01.02 11:291.32680.000.000.00-7.04
187628072007.01.02 07:45sell0.64eurusdm1.32610.00001.32682007.01.02 11:291.32680.000.000.00-4.48
187659882007.01.02 08:15buy0.01usdchfm1.21480.00001.21312007.01.02 09:081.21310.000.000.00-0.14
187684582007.01.02 08:30sell1.28eurusdm1.32760.00001.32682007.01.02 11:291.32680.000.000.0010.24
187685562007.01.02 08:30buy0.02usdchfm1.21150.00001.21312007.01.02 09:081.21310.000.000.000.26
187720212007.01.02 09:15buy0.01usdchfm1.21380.00001.21322007.01.02 13:081.21320.000.000.00-0.05
187737342007.01.02 09:30buy0.02usdchfm1.21290.00001.21322007.01.02 13:081.21320.000.000.000.05
187737962007.01.02 09:30buy0.01usdjpym118.730.00118.782007.01.02 09:32118.780.000.000.000.04
187762922007.01.02 10:15sell2.56eurusdm1.32830.00001.32682007.01.02 11:291.32680.000.000.0038.40
187763062007.01.02 10:15buy0.04usdchfm1.21230.00001.21322007.01.02 13:081.21320.000.000.000.30
187793242007.01.02 11:00sell0.01gbpusdm1.97130.00001.97082007.01.02 11:051.97080.000.000.000.05
187829972007.01.02 12:15sell0.01usdjpym118.850.00118.802007.01.02 13:21118.800.000.000.000.04
187896002007.01.02 14:15sell0.01gbpusdm1.97280.00001.97232007.01.02 14:391.97230.000.000.000.05
187896062007.01.02 14:15sell0.01eurusdm1.32810.00001.32762007.01.02 15:021.32760.000.000.000.05
188125222007.01.03 01:15sell0.01gbpusdm1.97430.00001.97412007.01.03 04:161.97410.000.000.000.02
188131082007.01.03 01:30buy0.01usdjpym118.800.00118.802007.01.03 04:22118.800.000.000.000.00
188163162007.01.03 03:15buy0.01usdchfm1.21270.00001.21322007.01.03 04:391.21320.000.000.000.04
188170502007.01.03 03:45sell0.02gbpusdm1.97480.00001.97412007.01.03 04:161.97410.000.000.000.14
188170542007.01.03 03:45buy0.02usdjpym118.720.00118.802007.01.03 04:22118.800.000.000.000.13
188179442007.01.03 04:15sell0.01eurusdm1.32850.00001.32802007.01.03 04:391.32800.000.000.000.05
188204032007.01.03 05:00buy0.01gbpusdm1.97440.00001.97392007.01.03 06:111.97390.000.000.00-0.05
188204192007.01.03 05:00sell0.01usdchfm1.21250.00001.21762007.01.03 13:151.21760.000.000.00-0.42
188211042007.01.03 05:15sell0.02usdchfm1.21310.00001.21762007.01.03 13:151.21760.000.000.00-0.74
188211142007.01.03 05:15buy0.02gbpusdm1.97290.00001.97392007.01.03 06:111.97390.000.000.000.20
188250062007.01.03 06:45sell0.04usdchfm1.21410.00001.21762007.01.03 13:151.21760.000.000.00-1.15
188269092007.01.03 07:15sell0.08usdchfm1.21500.00001.21762007.01.03 13:151.21760.000.000.00-1.71
188291862007.01.03 07:45buy0.01gbpusdm1.97180.00001.97232007.01.03 08:031.97230.000.000.000.05
188298402007.01.03 08:00sell0.01usdjpym118.810.00119.212007.01.03 13:15119.210.000.000.00-0.34
188307592007.01.03 08:15sell0.16usdchfm1.21550.00001.21762007.01.03 13:151.21760.000.000.00-2.76
188319602007.01.03 08:30sell0.02usdjpym118.920.00119.212007.01.03 13:15119.210.000.000.00-0.49
188325732007.01.03 08:45sell0.04usdjpym118.970.00119.212007.01.03 13:15119.210.000.000.00-0.80
188336702007.01.03 09:00sell0.32usdchfm1.21610.00001.21762007.01.03 13:151.21760.000.000.00-3.94
188342832007.01.03 09:15sell0.08usdjpym119.040.00119.212007.01.03 13:15119.210.000.000.00-1.14
188356732007.01.03 09:30sell0.64usdchfm1.21670.00001.21762007.01.03 13:151.21760.000.000.00-4.73
188369762007.01.03 09:45sell1.28usdchfm1.21720.00001.21762007.01.03 13:151.21760.000.000.00-4.20
188369902007.01.03 09:45sell0.16usdjpym119.130.00119.212007.01.03 13:15119.210.000.000.00-1.07
188403332007.01.03 10:15sell0.32usdjpym119.230.00119.212007.01.03 13:15119.210.000.000.000.54
188403772007.01.03 10:15sell2.56usdchfm1.21840.00001.21762007.01.03 13:151.21760.000.000.0016.82
188467842007.01.03 10:30sell0.64usdjpym119.380.00119.212007.01.03 13:15119.210.000.000.009.12
188567112007.01.03 12:30buy0.01eurusdm1.32370.00001.32422007.01.03 13:151.32420.000.000.000.05
188576722007.01.03 12:45sell5.12usdchfm1.21860.00001.21762007.01.03 13:151.21760.000.000.0042.05
188631772007.01.03 13:30buy0.01gbpusdm1.96270.00001.95372007.01.03 15:471.95370.000.000.00-0.90
188645262007.01.03 13:45buy0.02gbpusdm1.96160.00001.95372007.01.03 15:471.95370.000.000.00-1.58
188666032007.01.03 14:00buy0.04gbpusdm1.95890.00001.95372007.01.03 15:471.95370.000.000.00-2.08
188718882007.01.03 15:00buy0.08gbpusdm1.95770.00001.95372007.01.03 15:471.95370.000.000.00-3.20
188803952007.01.03 15:15buy0.16gbpusdm1.95220.00001.95372007.01.03 15:471.95370.000.000.002.40
188823402007.01.03 15:30buy0.32gbpusdm1.95100.00001.95372007.01.03 15:471.95370.000.000.008.64
188836042007.01.03 15:45sell0.01usdjpym119.380.00119.492007.01.03 19:04119.490.000.000.00-0.09
188873962007.01.03 16:15sell0.02usdjpym119.500.00119.492007.01.03 19:04119.490.000.000.000.02
188903622007.01.03 16:30sell0.04usdjpym119.600.00119.492007.01.03 19:04119.490.000.000.000.37
188973692007.01.03 17:45buy0.01gbpusdm1.95070.00001.95072007.01.03 19:031.95070.000.000.000.00
188994052007.01.03 18:30buy0.02gbpusdm1.94990.00001.95072007.01.03 19:031.95070.000.000.000.16
189001002007.01.03 18:45sell0.01usdchfm1.22700.00001.22652007.01.03 19:031.22650.000.000.000.04
189052832007.01.03 19:15buy0.01eurusdm1.31850.00001.31722007.01.04 07:161.31720.000.00-0.02-0.13
189052922007.01.03 19:15sell0.01usdchfm1.22540.00001.22522007.01.03 23:071.22520.000.00-0.040.02
189062612007.01.03 19:30buy0.02eurusdm1.31680.00001.31722007.01.04 07:161.31720.000.00-0.050.08
189062852007.01.03 19:31sell0.02usdchfm1.22590.00001.22522007.01.03 23:071.22520.000.00-0.070.11
189107222007.01.03 21:16buy0.01usdjpym119.360.00119.412007.01.03 22:32119.410.000.000.040.04
189175702007.01.04 01:00buy0.01usdjpym119.350.00119.402007.01.04 03:32119.400.000.000.000.04
189216292007.01.04 03:30buy0.01usdchfm1.22520.00001.22572007.01.04 06:051.22570.000.000.000.04
189220782007.01.04 03:45sell0.01gbpusdm1.95270.00001.95222007.01.04 04:571.95220.000.000.000.05
189255722007.01.04 05:33sell0.01usdjpym119.380.00119.362007.01.04 07:23119.360.000.000.000.02
189292402007.01.04 07:00sell0.02usdjpym119.430.00119.362007.01.04 07:23119.360.000.000.000.12
189292462007.01.04 07:00buy0.04eurusdm1.31620.00001.31722007.01.04 07:161.31720.000.000.000.40
189292782007.01.04 07:00buy0.01gbpusdm1.95090.00001.95142007.01.04 07:311.95140.000.000.000.05
189308562007.01.04 07:15sell0.01usdchfm1.22610.00001.22562007.01.04 07:281.22560.000.000.000.04
189559792007.01.04 10:00buy0.01gbpusdm1.94340.00001.94392007.01.04 10:041.94390.000.000.000.05
189617732007.01.04 11:15buy0.01gbpusdm1.94280.00001.94332007.01.04 11:201.94330.000.000.000.05
189634762007.01.04 11:30buy0.01eurusdm1.31100.00001.31102007.01.04 12:141.31100.000.000.000.00
189635572007.01.04 11:30sell0.01usdchfm1.23020.00001.23042007.01.04 13:331.23040.000.000.00-0.02
189647652007.01.04 11:45sell0.02usdchfm1.23130.00001.23042007.01.04 13:331.23040.000.000.000.15
189647912007.01.04 11:45buy0.02eurusdm1.31020.00001.31102007.01.04 12:141.31100.000.000.000.16
189660722007.01.04 12:16buy0.01eurusdm1.31110.00001.31112007.01.04 12:591.31110.000.000.000.00
189674412007.01.04 12:30buy0.02eurusdm1.31040.00001.31112007.01.04 12:591.31110.000.000.000.14
189710132007.01.04 13:30buy0.01usdjpym119.210.00119.262007.01.04 14:14119.260.000.000.000.04
189835922007.01.04 15:15buy0.01eurusdm1.31110.00001.30942007.01.04 16:431.30940.000.000.00-0.17
189859652007.01.04 15:30buy0.02eurusdm1.30960.00001.30942007.01.04 16:431.30940.000.000.00-0.04
189878052007.01.04 16:00buy0.04eurusdm1.30910.00001.30942007.01.04 16:431.30940.000.000.000.12
189894562007.01.04 16:15buy0.08eurusdm1.30830.00001.30942007.01.04 16:431.30940.000.000.000.88
189987822007.01.04 19:45sell0.01usdchfm1.23220.00001.23202007.01.05 01:081.23200.000.00-0.010.02
190008962007.01.04 20:30sell0.02usdchfm1.23270.00001.23202007.01.05 01:081.23200.000.00-0.020.11
190019342007.01.04 21:00buy0.01gbpusdm1.94381.94051.94432007.01.04 22:481.94430.000.000.000.05
190019462007.01.04 21:00buy0.01eurusdm1.30831.30551.30882007.01.04 22:051.30880.000.00-0.010.05
190037302007.01.04 22:01buy0.01usdjpym119.050.00118.332007.01.05 07:40118.330.000.000.00-0.61
190051582007.01.04 22:30buy0.02usdjpym118.950.00118.332007.01.05 07:40118.330.000.000.00-1.05
190066852007.01.04 23:00buy0.04usdjpym118.880.00118.332007.01.05 07:40118.330.000.000.00-1.86
190091182007.01.04 23:45buy0.08usdjpym118.780.00118.332007.01.05 07:40118.330.000.000.00-3.04
190134332007.01.05 00:45buy0.16usdjpym118.710.00118.332007.01.05 07:40118.330.000.000.00-5.14
190171252007.01.05 01:00buy0.32usdjpym118.400.00118.332007.01.05 07:40118.330.000.000.00-1.89
190185022007.01.05 01:15buy0.01eurusdm1.30830.00001.30882007.01.05 01:211.30880.000.000.000.05
190202392007.01.05 01:30buy0.01gbpusdm1.94200.00001.93962007.01.05 03:381.93960.000.000.00-0.24
190216902007.01.05 02:01buy0.02gbpusdm1.94120.00001.93962007.01.05 03:381.93960.000.000.00-0.32
190238822007.01.05 02:45buy0.04gbpusdm1.94000.00001.93962007.01.05 03:381.93960.000.000.00-0.16
190239232007.01.05 02:45buy0.01usdchfm1.23150.00001.23202007.01.05 03:011.23200.000.000.000.04
190252482007.01.05 03:00buy0.08gbpusdm1.93910.00001.93962007.01.05 03:381.93960.000.000.000.40
190285642007.01.05 03:15buy0.16gbpusdm1.93840.00001.93962007.01.05 03:381.93960.000.000.001.92
190319132007.01.05 03:45buy0.01eurusdm1.30760.00001.30772007.01.05 05:381.30770.000.000.000.01
190319162007.01.05 03:45buy0.01gbpusdm1.93940.00001.93742007.01.05 05:401.93740.000.000.00-0.20
190319412007.01.05 03:45buy0.64usdjpym118.330.00118.332007.01.05 07:40118.330.000.000.000.00
190329372007.01.05 04:00buy0.02gbpusdm1.93880.00001.93742007.01.05 05:401.93740.000.000.00-0.28
190342112007.01.05 04:15buy0.04gbpusdm1.93670.00001.93742007.01.05 05:401.93740.000.000.000.28
190342472007.01.05 04:15buy0.02eurusdm1.30700.00001.30772007.01.05 05:381.30770.000.000.000.14
190373252007.01.05 04:45buy0.08gbpusdm1.93620.00001.93742007.01.05 05:401.93740.000.000.000.96
190449512007.01.05 07:00buy1.28usdjpym118.260.00118.332007.01.05 07:40118.330.000.000.007.57
190469792007.01.05 07:15buy2.56usdjpym118.210.00118.332007.01.05 07:40118.330.000.000.0025.96
190502692007.01.05 07:30sell0.01eurusdm1.30850.00001.30902007.01.05 08:251.30900.000.000.00-0.05
190579682007.01.05 08:00sell0.02eurusdm1.31000.00001.30902007.01.05 08:251.30900.000.000.000.20
190617312007.01.05 08:30sell0.01gbpusdm1.94070.00001.94022007.01.05 08:501.94020.000.000.000.05
190618012007.01.05 08:30sell0.01eurusdm1.30890.00001.30842007.01.05 08:491.30840.000.000.000.05
190634052007.01.05 08:47buy0.01usdchfm1.22910.00001.22962007.01.05 08:501.22960.000.000.000.04
190670792007.01.05 09:30buy0.01usdjpym118.170.00118.222007.01.05 10:08118.220.000.000.000.04
190714182007.01.05 10:45sell0.01eurusdm1.30980.00001.30932007.01.05 11:071.30930.000.000.000.05
190729072007.01.05 11:15buy0.01usdchfm1.22870.00001.22922007.01.05 12:061.22920.000.000.000.04
191176502007.01.05 15:00sell0.01usdjpym118.700.00118.652007.01.05 15:23118.650.000.000.000.04
191203762007.01.05 15:30buy0.01gbpusdm1.93190.00001.92992007.01.05 16:401.92990.000.000.00-0.20
191211342007.01.05 15:45buy0.02gbpusdm1.93100.00001.92992007.01.05 16:401.92990.000.000.00-0.22
191245372007.01.05 16:00buy0.04gbpusdm1.92790.00001.92992007.01.05 16:401.92990.000.000.000.80
191279442007.01.05 16:30sell0.01usdchfm1.23700.00001.23652007.01.05 16:331.23650.000.000.000.04
191294992007.01.05 16:45buy0.01eurusdm1.30000.00001.30052007.01.05 16:591.30050.000.000.000.05
191295112007.01.05 16:45buy0.01gbpusdm1.92930.00001.92982007.01.05 16:531.92980.000.000.000.05
191574482007.01.08 01:15buy0.01eurusdm1.30080.00001.30082007.01.08 05:331.30080.000.000.000.00
191574632007.01.08 01:15buy0.01gbpusdm1.92930.00001.92912007.01.08 03:191.92910.000.000.00-0.02
191574702007.01.08 01:15sell0.01usdchfm1.23530.00001.23532007.01.08 05:401.23530.000.000.000.00
191592172007.01.08 02:00buy0.02gbpusdm1.92820.00001.92912007.01.08 03:191.92910.000.000.000.18
191592342007.01.08 02:00buy0.02eurusdm1.30010.00001.30082007.01.08 05:331.30080.000.000.000.14
191596262007.01.08 02:15sell0.02usdchfm1.23600.00001.23532007.01.08 05:401.23530.000.000.000.11
191596272007.01.08 02:15buy0.01usdjpym118.370.00118.422007.01.08 03:50118.420.000.000.000.04
191656722007.01.08 06:15buy0.01usdchfm1.23540.00001.23592007.01.08 07:371.23590.000.000.000.04
191656772007.01.08 06:15buy0.01usdjpym118.310.00118.312007.01.08 07:37118.310.000.000.000.00
191656942007.01.08 06:15sell0.01eurusdm1.30040.00001.30042007.01.08 07:371.30040.000.000.000.00
191661622007.01.08 06:30sell0.02eurusdm1.30110.00001.30042007.01.08 07:371.30040.000.000.000.14
191662332007.01.08 06:30buy0.02usdjpym118.240.00118.312007.01.08 07:37118.310.000.000.000.12
191719562007.01.08 07:45sell0.01gbpusdm1.93180.00001.93132007.01.08 08:001.93130.000.000.000.05
191719612007.01.08 07:45buy0.01usdjpym118.280.00118.332007.01.08 07:55118.330.000.000.000.04
191719782007.01.08 07:45sell0.01eurusdm1.30060.00001.30012007.01.08 08:001.30010.000.000.000.05
191790802007.01.08 09:15buy0.01usdchfm1.23520.00001.23572007.01.08 09:521.23570.000.000.000.04
191790972007.01.08 09:15sell0.01eurusdm1.30160.00001.30112007.01.08 09:511.30110.000.000.000.05
191810732007.01.08 10:00sell0.01gbpusdm1.93240.00001.93192007.01.08 10:161.93190.000.000.000.05
191826472007.01.08 10:45sell0.01usdchfm1.23600.00001.23602007.01.08 12:411.23600.000.000.000.00
191861322007.01.08 12:00sell0.02usdchfm1.23670.00001.23602007.01.08 12:411.23600.000.000.000.11
191861812007.01.08 12:00sell0.01usdjpym118.490.00118.592007.01.08 14:44118.590.000.000.00-0.08
191865862007.01.08 12:17sell0.02usdjpym118.550.00118.592007.01.08 14:44118.590.000.000.00-0.07
191871342007.01.08 12:31sell0.04usdjpym118.630.00118.592007.01.08 14:44118.590.000.000.000.13
191877642007.01.08 12:46sell0.01usdchfm1.23590.00001.23892007.01.08 14:131.23890.000.000.00-0.24
191891272007.01.08 13:15sell0.02usdchfm1.23710.00001.23892007.01.08 14:131.23890.000.000.00-0.29
191891382007.01.08 13:15sell0.08usdjpym118.690.00118.592007.01.08 14:44118.590.000.000.000.67
191902652007.01.08 13:30sell0.04usdchfm1.23770.00001.23892007.01.08 14:131.23890.000.000.00-0.39
191923472007.01.08 13:45sell0.08usdchfm1.23890.00001.23892007.01.08 14:131.23890.000.000.000.00
191951602007.01.08 14:00sell0.16usdchfm1.24050.00001.23892007.01.08 14:131.23890.000.000.002.07
191978782007.01.08 14:15buy0.01eurusdm1.30010.00001.30062007.01.08 14:251.30060.000.000.000.05
191979552007.01.08 14:15buy0.01gbpusdm1.93110.00001.93162007.01.08 14:241.93160.000.000.000.05
191993762007.01.08 14:30sell0.01usdchfm1.23740.00001.23692007.01.08 14:561.23690.000.000.000.04
192149062007.01.08 17:45buy0.01usdchfm1.23580.00001.23632007.01.08 19:051.23630.000.000.000.04
192161132007.01.08 18:00sell0.01gbpusdm1.93730.00001.93682007.01.08 19:071.93680.000.000.000.05
192253262007.01.08 20:15sell0.01usdjpym118.690.00118.682007.01.08 23:54118.680.000.00-0.010.01
192287722007.01.08 22:01sell0.02usdjpym118.750.00118.682007.01.08 23:54118.680.000.000.000.12
192322272007.01.08 23:15sell0.01gbpusdm1.93850.00001.94152007.01.09 02:411.94150.000.000.00-0.30
192322572007.01.08 23:16sell0.01eurusdm1.30280.00001.30352007.01.09 01:581.30350.000.000.00-0.07
192335062007.01.08 23:45sell0.02gbpusdm1.93930.00001.94152007.01.09 02:411.94150.000.000.00-0.44
192350072007.01.09 00:00sell0.02eurusdm1.30380.00001.30352007.01.09 01:581.30350.000.000.000.06
192350782007.01.09 00:00sell0.04gbpusdm1.94000.00001.94152007.01.09 02:411.94150.000.000.00-0.60
192371992007.01.09 00:15sell0.08gbpusdm1.94230.00001.94152007.01.09 02:411.94150.000.000.000.64
192385852007.01.09 00:30sell0.04eurusdm1.30440.00001.30352007.01.09 01:581.30350.000.000.000.36
192391692007.01.09 00:45sell0.16gbpusdm1.94300.00001.94152007.01.09 02:411.94150.000.000.002.40
192419702007.01.09 01:45buy0.01usdchfm1.23480.00001.23532007.01.09 02:261.23530.000.000.000.04
192430762007.01.09 02:00sell0.01usdjpym118.820.00118.862007.01.09 05:12118.860.000.000.00-0.03
192446642007.01.09 03:00sell0.02usdjpym118.880.00118.862007.01.09 05:12118.860.000.000.000.03
192451382007.01.09 03:15sell0.01usdchfm1.23570.00001.23622007.01.09 07:481.23620.000.000.00-0.04
192473722007.01.09 04:15sell0.01gbpusdm1.94280.00001.94232007.01.09 05:491.94230.000.000.000.05
192473752007.01.09 04:15sell0.04usdjpym118.940.00118.862007.01.09 05:12118.860.000.000.000.27
192480362007.01.09 04:47sell0.02usdchfm1.23630.00001.23622007.01.09 07:481.23620.000.000.000.02
192487352007.01.09 05:15sell0.01usdjpym118.860.00118.862007.01.09 07:34118.860.000.000.000.00
192508792007.01.09 06:45sell0.02usdjpym118.930.00118.862007.01.09 07:34118.860.000.000.000.12
192519362007.01.09 07:15sell0.04usdchfm1.23710.00001.23622007.01.09 07:481.23620.000.000.000.29
192566622007.01.09 08:15sell0.01gbpusdm1.94230.00001.94272007.01.09 08:511.94270.000.000.00-0.04
192566792007.01.09 08:15sell0.01eurusdm1.30340.00001.30292007.01.09 08:531.30290.000.000.000.05
192569962007.01.09 08:30sell0.02gbpusdm1.94370.00001.94272007.01.09 08:511.94270.000.000.000.20
192609482007.01.09 10:00sell0.01usdjpym119.080.00119.302007.01.09 17:19119.300.000.000.00-0.18
192639012007.01.09 11:30sell0.02usdjpym119.160.00119.302007.01.09 17:19119.300.000.000.00-0.23
192669062007.01.09 12:15sell0.04usdjpym119.250.00119.302007.01.09 17:19119.300.000.000.00-0.17
192696152007.01.09 13:00buy0.01eurusdm1.30170.00001.30222007.01.09 13:201.30220.000.000.000.05
192696292007.01.09 13:00sell0.01usdchfm1.23890.00001.23842007.01.09 13:281.23840.000.000.000.04
192782072007.01.09 14:15sell0.08usdjpym119.350.00119.302007.01.09 17:19119.300.000.000.000.34
192877072007.01.09 15:15buy0.01eurusdm1.30040.00001.30042007.01.09 16:061.30040.000.000.000.00
192877212007.01.09 15:15sell0.01usdchfm1.24090.00001.24112007.01.09 15:591.24110.000.000.00-0.02
192916442007.01.09 15:45buy0.02eurusdm1.29960.00001.30042007.01.09 16:061.30040.000.000.000.16
192916622007.01.09 15:45sell0.02usdchfm1.24200.00001.24112007.01.09 15:591.24110.000.000.000.15
192917042007.01.09 15:45sell0.16usdjpym119.410.00119.302007.01.09 17:19119.300.000.000.001.48
192932192007.01.09 16:00sell0.01usdchfm1.24080.00001.24112007.01.09 17:051.24110.000.000.00-0.02
192947032007.01.09 16:15sell0.02usdchfm1.24130.00001.24112007.01.09 17:051.24110.000.000.000.03
192978842007.01.09 16:45sell0.04usdchfm1.24190.00001.24112007.01.09 17:051.24110.000.000.000.26
192979062007.01.09 16:45buy0.01eurusdm1.29990.00001.30042007.01.09 17:531.30040.000.000.000.05
193024942007.01.09 17:18sell0.01usdchfm1.24130.00001.24082007.01.09 17:231.24080.000.000.000.04
193108822007.01.09 18:46buy0.01usdjpym119.220.00119.272007.01.09 19:33119.270.000.000.000.04
193218152007.01.09 21:15sell0.01usdjpym119.350.00119.302007.01.09 23:30119.300.000.00-0.010.04
193225472007.01.09 21:30buy0.01gbpusdm1.93990.00001.93702007.01.10 01:231.93700.000.000.00-0.29
193226992007.01.09 21:32buy0.01eurusdm1.30010.00001.29722007.01.10 04:161.29720.000.00-0.01-0.29
193258802007.01.09 22:45buy0.02eurusdm1.29920.00001.29722007.01.10 04:161.29720.000.000.00-0.40
193260022007.01.09 22:46buy0.02gbpusdm1.93910.00001.93702007.01.10 01:231.93700.000.000.00-0.42
193302642007.01.09 23:46sell0.01usdchfm1.24130.00001.24262007.01.10 05:391.24260.000.000.00-0.10
193339092007.01.10 00:15buy0.04eurusdm1.29810.00001.29722007.01.10 04:161.29720.000.000.00-0.36
193341582007.01.10 00:15buy0.04gbpusdm1.93640.00001.93702007.01.10 01:231.93700.000.000.000.24
193393902007.01.10 00:30buy0.08eurusdm1.29660.00001.29722007.01.10 04:161.29720.000.000.000.48
193394862007.01.10 00:30buy0.08gbpusdm1.93540.00001.93702007.01.10 01:231.93700.000.000.001.28
193395142007.01.10 00:30sell0.02usdchfm1.24400.00001.24262007.01.10 05:391.24260.000.000.000.23
193454592007.01.10 01:30sell0.01usdjpym119.340.00119.292007.01.10 03:46119.290.000.000.000.04
193454702007.01.10 01:31buy0.01gbpusdm1.93700.00001.93632007.01.10 03:521.93630.000.000.00-0.07
193466672007.01.10 01:45buy0.02gbpusdm1.93590.00001.93632007.01.10 03:521.93630.000.000.000.08
193495002007.01.10 02:15buy0.16eurusdm1.29580.00001.29722007.01.10 04:161.29720.000.000.002.24
193516822007.01.10 02:30buy0.04gbpusdm1.93550.00001.93632007.01.10 03:521.93630.000.000.000.32
193611532007.01.10 06:15sell0.01gbpusdm1.93680.00001.93632007.01.10 06:391.93630.000.000.000.05
193612082007.01.10 06:15buy0.01usdjpym119.250.00119.262007.01.10 07:08119.260.000.000.000.01
193615962007.01.10 06:32buy0.02usdjpym119.190.00119.262007.01.10 07:08119.260.000.000.000.12
193621082007.01.10 06:45sell0.01eurusdm1.29750.00001.29832007.01.10 08:471.29830.000.000.00-0.08
193621202007.01.10 06:46buy0.01usdchfm1.24220.00001.24162007.01.10 08:101.24160.000.000.00-0.05
193630162007.01.10 07:00sell0.02eurusdm1.29860.00001.29832007.01.10 08:471.29830.000.000.000.06
193630542007.01.10 07:00buy0.02usdchfm1.24140.00001.24162007.01.10 08:101.24160.000.000.000.03
193645242007.01.10 07:30sell0.01gbpusdm1.93800.00001.94032007.01.10 08:401.94030.000.000.00-0.23
193645422007.01.10 07:30buy0.04usdchfm1.24070.00001.24162007.01.10 08:101.24160.000.000.000.29
193659992007.01.10 07:45sell0.02gbpusdm1.94010.00001.94032007.01.10 08:401.94030.000.000.00-0.04
193660402007.01.10 07:45sell0.04eurusdm1.29930.00001.29832007.01.10 08:471.29830.000.000.000.40
193681752007.01.10 08:15sell0.04gbpusdm1.94180.00001.94032007.01.10 08:401.94030.000.000.000.60
193682472007.01.10 08:15buy0.01usdchfm1.24150.00001.24202007.01.10 08:221.24200.000.000.000.04
193702052007.01.10 08:45sell0.01gbpusdm1.93970.00001.93922007.01.10 09:301.93920.000.000.000.05
193718442007.01.10 09:15sell0.01usdchfm1.24230.00001.24182007.01.10 09:451.24180.000.000.000.04
193952642007.01.10 14:15sell0.01usdchfm1.24340.00001.24512007.01.11 01:281.24510.000.00-0.03-0.14
193953092007.01.10 14:15buy0.01gbpusdm1.93660.00001.93712007.01.10 14:371.93710.000.000.000.05
194013462007.01.10 15:00sell0.02usdchfm1.24460.00001.24512007.01.11 01:281.24510.000.00-0.06-0.08
194063292007.01.10 15:15sell0.04usdchfm1.24670.00001.24512007.01.11 01:281.24510.000.00-0.120.51
194149122007.01.10 16:00buy0.01gbpusdm1.93560.00001.93372007.01.11 02:551.93370.000.000.00-0.19
194164232007.01.10 16:15buy0.01eurusdm1.29530.00001.29492007.01.11 01:151.29490.000.00-0.02-0.04
194175312007.01.10 16:30buy0.02gbpusdm1.93420.00001.93372007.01.11 02:551.93370.000.00-0.01-0.10
194187662007.01.10 16:45buy0.02eurusdm1.29460.00001.29492007.01.11 01:151.29490.000.00-0.040.06
194188012007.01.10 16:45buy0.04gbpusdm1.93320.00001.93372007.01.11 02:551.93370.000.00-0.010.20
194203762007.01.10 17:00buy0.04eurusdm1.29400.00001.29492007.01.11 01:151.29490.000.00-0.080.36
194340452007.01.10 21:30buy0.08gbpusdm1.93260.00001.93372007.01.11 02:551.93370.000.00-0.030.88
194427522007.01.11 00:30buy0.01usdjpym119.560.00119.612007.01.11 00:57119.610.000.000.000.04
194486352007.01.11 02:46sell0.01eurusdm1.29500.00001.29502007.01.11 07:211.29500.000.000.000.00
194495582007.01.11 03:15sell0.02eurusdm1.29580.00001.29502007.01.11 07:211.29500.000.000.000.16
194504302007.01.11 04:00buy0.01usdchfm1.24480.00001.24532007.01.11 07:141.24530.000.000.000.04
194511732007.01.11 04:15sell0.01usdjpym119.650.00120.282007.01.11 12:05120.280.000.000.00-0.52
194516802007.01.11 04:47sell0.01gbpusdm1.93340.00001.93292007.01.11 05:041.93290.000.000.000.05
194519822007.01.11 05:00sell0.02usdjpym119.710.00120.282007.01.11 12:05120.280.000.000.00-0.95
194540922007.01.11 06:30sell0.04usdjpym119.800.00120.282007.01.11 12:05120.280.000.000.00-1.60
194556222007.01.11 07:15sell0.01gbpusdm1.93370.00001.93322007.01.11 07:191.93320.000.000.000.05
194571982007.01.11 07:30sell0.08usdjpym119.930.00120.282007.01.11 12:05120.280.000.000.00-2.33
194595172007.01.11 08:00sell0.01usdchfm1.24510.00001.24532007.01.11 09:411.24530.000.000.00-0.02
194609282007.01.11 08:15sell0.16usdjpym120.120.00120.282007.01.11 12:05120.280.000.000.00-2.13
194610152007.01.11 08:15sell0.02usdchfm1.24620.00001.24532007.01.11 09:411.24530.000.000.000.14
194626752007.01.11 08:30sell0.32usdjpym120.240.00120.282007.01.11 12:05120.280.000.000.00-1.06
194648482007.01.11 09:00sell0.64usdjpym120.280.00120.282007.01.11 12:05120.280.000.000.000.00
194728682007.01.11 10:45sell1.28usdjpym120.340.00120.282007.01.11 12:05120.280.000.000.006.39
194746312007.01.11 11:30sell0.01gbpusdm1.93730.00001.94622007.01.11 14:181.94620.000.000.00-0.89
194746472007.01.11 11:31sell2.56usdjpym120.400.00120.282007.01.11 12:05120.280.000.000.0025.54
194842222007.01.11 12:15sell0.02gbpusdm1.95140.00001.94622007.01.11 14:181.94620.000.000.001.04
194893332007.01.11 12:30sell0.01eurusdm1.29700.00001.29732007.01.11 13:361.29730.000.000.00-0.03
194916162007.01.11 12:45sell0.02eurusdm1.29820.00001.29732007.01.11 13:361.29730.000.000.000.18
195019762007.01.11 13:45buy0.01usdchfm1.24360.00001.24412007.01.11 13:491.24410.000.000.000.04
195254762007.01.11 16:00buy0.01gbpusdm1.94180.00001.94232007.01.11 16:051.94230.000.000.000.05
195255642007.01.11 16:00sell0.01usdjpym120.400.00120.352007.01.11 16:05120.350.000.000.000.04
195275192007.01.11 16:15sell0.01usdchfm1.24770.00001.24782007.01.11 16:431.24780.000.000.00-0.01
195282602007.01.11 16:30sell0.02usdchfm1.24860.00001.24782007.01.11 16:431.24780.000.000.000.13
195295442007.01.11 17:01buy0.01eurusdm1.29060.00001.28952007.01.11 19:391.28950.000.000.00-0.11
195323272007.01.11 18:15buy0.02eurusdm1.28970.00001.28952007.01.11 19:391.28950.000.000.00-0.04
195349342007.01.11 19:15buy0.04eurusdm1.28920.00001.28952007.01.11 19:391.28950.000.000.000.12
195360882007.01.11 19:30buy0.08eurusdm1.28860.00001.28952007.01.11 19:391.28950.000.000.000.72
195368332007.01.11 19:45sell0.01usdchfm1.24880.00001.24912007.01.12 02:051.24910.000.00-0.01-0.02
195368402007.01.11 19:45buy0.01eurusdm1.28960.00001.28922007.01.12 01:531.28920.000.00-0.01-0.04
195370692007.01.11 20:00sell0.02usdchfm1.24930.00001.24912007.01.12 02:051.24910.000.00-0.020.03
195371432007.01.11 20:00buy0.02eurusdm1.28900.00001.28922007.01.12 01:531.28920.000.00-0.010.04
195490732007.01.12 00:30buy0.01usdjpym120.430.00120.482007.01.12 00:52120.480.000.000.000.04
195490842007.01.12 00:30buy0.04eurusdm1.28840.00001.28922007.01.12 01:531.28920.000.000.000.32
195534662007.01.12 01:15sell0.04usdchfm1.25000.00001.24912007.01.12 02:051.24910.000.000.000.29
195561582007.01.12 01:46sell0.01usdjpym120.600.00120.602007.01.12 04:02120.600.000.000.000.00
195608062007.01.12 02:45buy0.01usdchfm1.24880.00001.24862007.01.12 05:541.24860.000.000.00-0.02
195622162007.01.12 03:15sell0.01gbpusdm1.94530.00001.94522007.01.12 05:531.94520.000.000.000.01
195634752007.01.12 03:46sell0.02usdjpym120.680.00120.602007.01.12 04:02120.600.000.000.000.13
195662862007.01.12 04:45buy0.02usdchfm1.24770.00001.24862007.01.12 05:541.24860.000.000.000.14
195663282007.01.12 04:45sell0.02gbpusdm1.94590.00001.94522007.01.12 05:531.94520.000.000.000.14
195780652007.01.12 07:15sell0.01gbpusdm1.94720.00001.94722007.01.12 07:351.94720.000.000.000.00
195792952007.01.12 07:30sell0.02gbpusdm1.94790.00001.94722007.01.12 07:351.94720.000.000.000.14
195810042007.01.12 07:45sell0.01eurusdm1.29100.00001.29052007.01.12 08:161.29050.000.000.000.05
195810452007.01.12 07:45sell0.01gbpusdm1.94660.00001.94682007.01.12 08:131.94680.000.000.00-0.02
195828092007.01.12 08:00sell0.02gbpusdm1.94760.00001.94682007.01.12 08:131.94680.000.000.000.16
195877692007.01.12 08:45buy0.01usdjpym120.490.00120.452007.01.12 10:22120.450.000.000.00-0.03
195890912007.01.12 09:00buy0.02usdjpym120.430.00120.452007.01.12 10:22120.450.000.000.000.03
195913732007.01.12 09:30buy0.04usdjpym120.360.00120.452007.01.12 10:22120.450.000.000.000.30
195964942007.01.12 10:30sell0.01gbpusdm1.94840.00001.94962007.01.12 12:511.94960.000.000.00-0.12
195994242007.01.12 11:15sell0.02gbpusdm1.94960.00001.94962007.01.12 12:511.94960.000.000.000.00
196060102007.01.12 12:45sell0.04gbpusdm1.95070.00001.94962007.01.12 12:511.94960.000.000.000.44
196060412007.01.12 12:45sell0.01usdchfm1.24920.00001.24972007.01.12 13:581.24970.000.000.00-0.04
196060932007.01.12 12:46buy0.01eurusdm1.29050.00001.28862007.01.12 13:521.28860.000.000.00-0.19
196077872007.01.12 13:00buy0.02eurusdm1.28900.00001.28862007.01.12 13:521.28860.000.000.00-0.08
196078512007.01.12 13:00sell0.01gbpusdm1.94850.00001.94802007.01.12 13:301.94800.000.000.000.05
196078662007.01.12 13:00sell0.02usdchfm1.25070.00001.24972007.01.12 13:581.24970.000.000.000.16
196184342007.01.12 13:45buy0.04eurusdm1.28710.00001.28862007.01.12 13:521.28860.000.000.000.60
196240812007.01.12 14:00sell0.01usdchfm1.24790.00001.24742007.01.12 14:061.24740.000.000.000.04
196241372007.01.12 14:00buy0.01eurusdm1.29150.00001.29202007.01.12 14:051.29200.000.000.000.05
196508382007.01.12 16:00buy0.01usdchfm1.24700.00001.24752007.01.12 16:191.24750.000.000.000.04
196520022007.01.12 16:15sell0.01eurusdm1.29300.00001.29252007.01.12 16:391.29250.000.000.000.05
196539712007.01.12 16:45sell0.01gbpusdm1.95670.00001.95672007.01.12 18:161.95670.000.000.000.00
196539812007.01.12 16:45buy0.01usdjpym120.40120.04120.292007.01.15 00:50120.040.000.000.01-0.30
196551092007.01.12 17:15sell0.02gbpusdm1.95750.00001.95672007.01.12 18:161.95670.000.000.000.16
196551122007.01.12 17:15buy0.02usdjpym120.35120.04120.292007.01.15 00:50120.040.000.000.03-0.52
196631542007.01.14 23:32sell0.01gbpusdm1.95880.00001.95912007.01.15 00:261.95910.000.000.00-0.03
196641312007.01.15 00:00buy0.04usdjpym120.270.00120.182007.01.15 01:22120.180.000.000.00-0.30
196642202007.01.15 00:00sell0.02gbpusdm1.96000.00001.95912007.01.15 00:261.95910.000.000.000.18
196649352007.01.15 00:15buy0.08usdjpym120.170.00120.182007.01.15 01:22120.180.000.000.000.07
196666252007.01.15 01:00buy0.16usdjpym120.080.00120.182007.01.15 01:22120.180.000.000.001.33
196689402007.01.15 01:30buy0.01usdjpym120.230.00120.242007.01.15 03:24120.240.000.000.000.01
196710002007.01.15 02:16buy0.02usdjpym120.170.00120.242007.01.15 03:24120.240.000.000.000.12
196754362007.01.15 04:30sell0.01gbpusdm1.96060.00001.96012007.01.15 06:241.96010.000.000.000.05
196754332007.01.15 04:30sell0.01eurusdm1.29340.00001.29362007.01.15 08:241.29360.000.000.00-0.02
196756632007.01.15 04:45buy0.01usdchfm1.24700.00001.24682007.01.15 08:241.24680.000.000.00-0.02
196818252007.01.15 07:45sell0.02eurusdm1.29450.00001.29362007.01.15 08:241.29360.000.000.000.18
196818802007.01.15 07:45buy0.02usdchfm1.24590.00001.24682007.01.15 08:241.24680.000.000.000.14
196843272007.01.15 08:15sell0.01gbpusdm1.96190.00001.96502007.01.15 10:501.96500.000.000.00-0.31
196859442007.01.15 08:30sell0.02gbpusdm1.96380.00001.96502007.01.15 10:501.96500.000.000.00-0.24
196897722007.01.15 09:30sell0.04gbpusdm1.96450.00001.96502007.01.15 10:501.96500.000.000.00-0.20
196907002007.01.15 09:45sell0.08gbpusdm1.96520.00001.96502007.01.15 10:501.96500.000.000.000.16
196924032007.01.15 10:15sell0.01usdjpym120.410.00120.402007.01.15 15:47120.400.000.000.000.01
196924372007.01.15 10:16sell0.16gbpusdm1.96640.00001.96502007.01.15 10:501.96500.000.000.002.24
196934312007.01.15 10:45sell0.02usdjpym120.470.00120.402007.01.15 15:47120.400.000.000.000.12
196942352007.01.15 11:00sell0.01gbpusdm1.96470.00001.96502007.01.15 14:421.96500.000.000.00-0.03
196946622007.01.15 11:17buy0.01usdchfm1.24510.00001.24562007.01.15 12:561.24560.000.000.000.04
196951402007.01.15 11:31sell0.02gbpusdm1.96520.00001.96502007.01.15 14:421.96500.000.000.000.04
196982122007.01.15 12:30sell0.04gbpusdm1.96580.00001.96502007.01.15 14:421.96500.000.000.000.32
196982262007.01.15 12:30sell0.01eurusdm1.29480.00001.29432007.01.15 12:431.29430.000.000.000.05
197021672007.01.15 14:01sell0.01usdchfm1.24590.00001.24692007.01.15 15:251.24690.000.000.00-0.08
197033692007.01.15 14:45sell0.02usdchfm1.24700.00001.24692007.01.15 15:251.24690.000.000.000.02
197051892007.01.15 15:00sell0.04usdchfm1.24790.00001.24692007.01.15 15:251.24690.000.000.000.32
197057882007.01.15 15:15buy0.01eurusdm1.29370.00001.29422007.01.15 17:261.29420.000.000.000.05
197064922007.01.15 15:31buy0.01gbpusdm1.96400.00001.96452007.01.15 15:421.96450.000.000.000.05
197065112007.01.15 15:31sell0.01usdchfm1.24710.00001.24792007.01.16 04:411.24790.000.00-0.01-0.06
197106522007.01.15 17:30sell0.02usdchfm1.24800.00001.24792007.01.16 04:411.24790.000.00-0.020.02
197114272007.01.15 17:45sell0.04usdchfm1.24890.00001.24792007.01.16 04:411.24790.000.00-0.040.32
197235162007.01.16 00:47buy0.01gbpusdm1.96330.00001.96382007.01.16 01:571.96380.000.000.000.05
197265502007.01.16 01:45sell0.01usdjpym120.490.00120.442007.01.16 02:52120.440.000.000.000.04
197276032007.01.16 02:00buy0.01eurusdm1.29320.00001.29372007.01.16 04:261.29370.000.000.000.05
197315742007.01.16 04:45sell0.01gbpusdm1.96490.00001.96682007.01.16 08:191.96680.000.000.00-0.19
197322022007.01.16 05:16sell0.01eurusdm1.29390.00001.29552007.01.16 09:001.29550.000.000.00-0.16
197329752007.01.16 05:45sell0.02eurusdm1.29480.00001.29552007.01.16 09:001.29550.000.000.00-0.14
197329892007.01.16 05:45sell0.02gbpusdm1.96550.00001.96682007.01.16 08:191.96680.000.000.00-0.26
197348212007.01.16 06:30buy0.01usdchfm1.24730.00001.24372007.01.16 12:031.24370.000.000.00-0.29
197379842007.01.16 07:15sell0.04eurusdm1.29580.00001.29552007.01.16 09:001.29550.000.000.000.12
197379932007.01.16 07:15buy0.02usdchfm1.24660.00001.24372007.01.16 12:031.24370.000.000.00-0.47
197380092007.01.16 07:15sell0.04gbpusdm1.96720.00001.96682007.01.16 08:191.96680.000.000.000.16
197393492007.01.16 07:30buy0.01usdjpym120.340.00120.392007.01.16 08:19120.390.000.000.000.04
197415262007.01.16 07:45buy0.04usdchfm1.24530.00001.24372007.01.16 12:031.24370.000.000.00-0.51
197415452007.01.16 07:45sell0.08eurusdm1.29670.00001.29552007.01.16 09:001.29550.000.000.000.96
197415842007.01.16 07:45sell0.08gbpusdm1.96810.00001.96682007.01.16 08:191.96680.000.000.001.04
197449912007.01.16 08:30sell0.01gbpusdm1.96640.00001.96592007.01.16 08:591.96590.000.000.000.05
197482642007.01.16 09:30buy0.08usdchfm1.24430.00001.24372007.01.16 12:031.24370.000.000.00-0.39
197553772007.01.16 10:15buy0.16usdchfm1.24370.00001.24372007.01.16 12:031.24370.000.000.000.00
197574652007.01.16 10:30buy0.32usdchfm1.24200.00001.24372007.01.16 12:031.24370.000.000.004.37
197594682007.01.16 11:00sell0.01eurusdm1.29730.00001.29742007.01.16 12:011.29740.000.000.00-0.01
197609502007.01.16 11:45sell0.02eurusdm1.29820.00001.29742007.01.16 12:011.29740.000.000.000.16
197719342007.01.16 13:45buy0.01eurusdm1.29580.00001.29582007.01.16 14:071.29580.000.000.000.00
197719672007.01.16 13:45sell0.01usdchfm1.24520.00001.24542007.01.16 14:071.24540.000.000.00-0.02
197727782007.01.16 14:00buy0.02eurusdm1.29500.00001.29582007.01.16 14:071.29580.000.000.000.16
197728152007.01.16 14:00sell0.01usdjpym120.640.00120.592007.01.16 14:07120.590.000.000.000.04
197728342007.01.16 14:00sell0.02usdchfm1.24630.00001.24542007.01.16 14:071.24540.000.000.000.14
197801392007.01.16 15:15sell0.01usdchfm1.24600.00001.24662007.01.16 16:291.24660.000.000.00-0.05
197801502007.01.16 15:15buy0.01eurusdm1.29430.00001.29292007.01.17 04:041.29290.000.00-0.01-0.14
197830652007.01.16 15:45buy0.02eurusdm1.29340.00001.29292007.01.17 04:041.29290.000.00-0.01-0.10
197830862007.01.16 15:45sell0.02usdchfm1.24770.00001.24662007.01.16 16:291.24660.000.000.000.18
197879782007.01.16 16:30buy0.01gbpusdm1.96380.00001.96182007.01.16 17:521.96180.000.000.00-0.20
197879912007.01.16 16:30sell0.01usdchfm1.24600.00001.24692007.01.17 06:431.24690.000.00-0.01-0.07
197880122007.01.16 16:30sell0.01usdjpym120.540.00120.762007.01.17 04:05120.760.000.00-0.01-0.18
197894482007.01.16 16:45buy0.02gbpusdm1.96150.00001.96182007.01.16 17:521.96180.000.000.000.06
197894622007.01.16 16:45buy0.04eurusdm1.29280.00001.29292007.01.17 04:041.29290.000.00-0.030.04
197894822007.01.16 16:45sell0.02usdchfm1.24700.00001.24692007.01.17 06:431.24690.000.00-0.020.02
197914582007.01.16 17:00buy0.08eurusdm1.29180.00001.29292007.01.17 04:041.29290.000.00-0.050.88
197915282007.01.16 17:00buy0.04gbpusdm1.96060.00001.96182007.01.16 17:521.96180.000.000.000.48
197915672007.01.16 17:00sell0.02usdjpym120.630.00120.762007.01.17 04:05120.760.000.00-0.03-0.22
197915782007.01.16 17:00sell0.04usdchfm1.24800.00001.24692007.01.17 06:431.24690.000.00-0.040.35
198034912007.01.16 22:15sell0.04usdjpym120.720.00120.762007.01.17 04:05120.760.000.000.00-0.13
198076242007.01.16 23:45sell0.08usdjpym120.820.00120.762007.01.17 04:05120.760.000.000.000.40
198109042007.01.17 01:15sell0.16usdjpym120.870.00120.762007.01.17 04:05120.760.000.000.001.46
198162282007.01.17 04:47sell0.01eurusdm1.29270.00001.29272007.01.17 07:031.29270.000.000.000.00
198172612007.01.17 05:16buy0.01usdjpym120.780.00120.782007.01.17 07:46120.780.000.000.000.00
198189232007.01.17 06:15buy0.02usdjpym120.700.00120.782007.01.17 07:46120.780.000.000.000.13
198197432007.01.17 06:30sell0.02eurusdm1.29350.00001.29272007.01.17 07:031.29270.000.000.000.16
198208142007.01.17 07:00buy0.01usdchfm1.24830.00001.24882007.01.17 07:151.24880.000.000.000.04
198241662007.01.17 07:45sell0.01usdchfm1.24800.00001.24752007.01.17 08:241.24750.000.000.000.04
198283272007.01.17 09:00buy0.01usdjpym120.680.00120.562007.01.17 12:42120.560.000.000.00-0.10
198294282007.01.17 09:30buy0.02usdjpym120.620.00120.562007.01.17 12:42120.560.000.000.00-0.10
198304722007.01.17 09:45sell0.01gbpusdm1.96420.00001.96582007.01.17 13:021.96580.000.000.00-0.16
198316172007.01.17 10:15sell0.02gbpusdm1.96540.00001.96582007.01.17 13:021.96580.000.000.00-0.08
198320482007.01.17 10:30sell0.04gbpusdm1.96620.00001.96582007.01.17 13:021.96580.000.000.000.16
198353652007.01.17 11:15buy0.04usdjpym120.550.00120.562007.01.17 12:42120.560.000.000.000.03
198364842007.01.17 11:30buy0.08usdjpym120.440.00120.562007.01.17 12:42120.560.000.000.000.80
198392242007.01.17 12:31sell0.08gbpusdm1.96690.00001.96582007.01.17 13:021.96580.000.000.000.88
198440082007.01.17 13:30sell0.01usdchfm1.25090.00001.25042007.01.17 13:301.25040.000.000.000.04
198442632007.01.17 13:30buy0.01eurusdm1.29050.00001.29102007.01.17 13:351.29100.000.000.000.05
198561722007.01.17 15:15sell0.01gbpusdm1.96810.00001.97002007.01.17 16:181.97000.000.000.00-0.19
198562092007.01.17 15:15sell0.01eurusdm1.29280.00001.29382007.01.17 18:511.29380.000.000.00-0.10
198562382007.01.17 15:15buy0.01usdchfm1.24800.00001.24692007.01.17 19:071.24690.000.000.00-0.09
198571972007.01.17 15:30sell0.02eurusdm1.29350.00001.29382007.01.17 18:511.29380.000.000.00-0.06
198572402007.01.17 15:30sell0.02gbpusdm1.96910.00001.97002007.01.17 16:181.97000.000.000.00-0.18
198572912007.01.17 15:30buy0.02usdchfm1.24710.00001.24692007.01.17 19:071.24690.000.000.00-0.03
198596562007.01.17 15:45sell0.04gbpusdm1.97030.00001.97002007.01.17 16:181.97000.000.000.000.12
198607282007.01.17 16:00sell0.08gbpusdm1.97120.00001.97002007.01.17 16:181.97000.000.000.000.96
198608842007.01.17 16:00buy0.04usdchfm1.24570.00001.24692007.01.17 19:071.24690.000.000.000.38
198619012007.01.17 16:15sell0.04eurusdm1.29420.00001.29382007.01.17 18:511.29380.000.000.000.16
198652932007.01.17 17:45sell0.08eurusdm1.29470.00001.29382007.01.17 18:511.29380.000.000.000.72
198668062007.01.17 18:15sell0.01gbpusdm1.97100.00001.97052007.01.17 19:071.97050.000.000.000.05
198711852007.01.17 19:45buy0.01gbpusdm1.96930.00001.96982007.01.17 20:571.96980.000.000.000.05
198714922007.01.17 20:00sell0.01usdjpym120.640.00120.592007.01.17 23:15120.590.000.00-0.040.04
198719802007.01.17 20:15sell0.01usdchfm1.24710.00001.24662007.01.17 22:321.24660.000.00-0.030.04
198772232007.01.17 23:00sell0.01eurusdm1.29410.00001.29592007.01.18 06:371.29590.000.000.00-0.18
198793772007.01.18 00:00buy0.01usdjpym120.620.00120.582007.01.18 03:00120.580.000.000.00-0.03
198832162007.01.18 01:45sell0.02eurusdm1.29480.00001.29592007.01.18 06:371.29590.000.000.00-0.22
198844982007.01.18 02:15buy0.02usdjpym120.560.00120.582007.01.18 03:00120.580.000.000.000.03
198857022007.01.18 02:30sell0.04eurusdm1.29560.00001.29592007.01.18 06:371.29590.000.000.00-0.12
198857122007.01.18 02:30buy0.04usdjpym120.500.00120.582007.01.18 03:00120.580.000.000.000.27
198888042007.01.18 03:15sell0.08eurusdm1.29630.00001.29592007.01.18 06:371.29590.000.000.000.32
198902282007.01.18 03:30sell0.16eurusdm1.29700.00001.29592007.01.18 06:371.29590.000.000.001.76
198967922007.01.18 04:15sell0.01gbpusdm1.97210.00001.97272007.01.18 04:351.97270.000.000.00-0.06
198981212007.01.18 04:30sell0.02gbpusdm1.97380.00001.97272007.01.18 04:351.97270.000.000.000.22
198991192007.01.18 04:45sell0.01usdjpym120.740.00121.242007.01.18 09:47121.240.000.000.00-0.41
198991512007.01.18 04:45buy0.01usdchfm1.24460.00001.24512007.01.18 06:001.24510.000.000.000.04
198998732007.01.18 05:00sell0.02usdjpym120.800.00121.242007.01.18 09:47121.240.000.000.00-0.73
199041402007.01.18 06:30sell0.04usdjpym120.920.00121.242007.01.18 09:47121.240.000.000.00-1.06
199060332007.01.18 06:45sell0.08usdjpym120.990.00121.242007.01.18 09:47121.240.000.000.00-1.65
199068522007.01.18 07:00sell0.16usdjpym121.090.00121.242007.01.18 09:47121.240.000.000.00-1.98
199104042007.01.18 07:30sell0.32usdjpym121.220.00121.242007.01.18 09:47121.240.000.000.00-0.53
199104472007.01.18 07:30sell0.01usdchfm1.24500.00001.25062007.01.18 14:221.25060.000.000.00-0.45
199143172007.01.18 08:00sell0.02usdchfm1.24590.00001.25062007.01.18 14:221.25060.000.000.00-0.75
199188672007.01.18 08:30sell0.64usdjpym121.290.00121.242007.01.18 09:47121.240.000.000.002.64
199202602007.01.18 08:45sell0.04usdchfm1.24650.00001.25062007.01.18 14:221.25060.000.000.00-1.31
199214762007.01.18 09:00sell0.01gbpusdm1.97600.00001.97552007.01.18 09:031.97550.000.000.000.05
199215082007.01.18 09:00sell1.28usdjpym121.380.00121.242007.01.18 09:47121.240.000.000.0014.78
199236792007.01.18 09:15sell0.08usdchfm1.24890.00001.25062007.01.18 14:221.25060.000.000.00-1.09
199264712007.01.18 09:30sell0.16usdchfm1.24990.00001.25062007.01.18 14:221.25060.000.000.00-0.90
199274252007.01.18 09:45buy0.01eurusdm1.29560.00001.29282007.01.18 14:071.29280.000.000.00-0.28
199307632007.01.18 10:15sell0.32usdchfm1.25110.00001.25062007.01.18 14:221.25060.000.000.001.28
199308202007.01.18 10:15buy0.02eurusdm1.29420.00001.29282007.01.18 14:071.29280.000.000.00-0.28
199319192007.01.18 10:30buy0.01gbpusdm1.97210.00001.97262007.01.18 10:451.97260.000.000.000.05
199370672007.01.18 12:00sell0.01usdjpym121.350.00121.302007.01.18 12:30121.300.000.000.000.04
199394932007.01.18 12:15buy0.04eurusdm1.29240.00001.29282007.01.18 14:071.29280.000.000.000.16
199395172007.01.18 12:15sell0.64usdchfm1.25230.00001.25062007.01.18 14:221.25060.000.000.008.70
199518512007.01.18 13:45buy0.08eurusdm1.29130.00001.29282007.01.18 14:071.29280.000.000.001.20
199565982007.01.18 14:15buy0.01gbpusdm1.96840.00001.96892007.01.18 14:211.96890.000.000.000.05
199566092007.01.18 14:15sell0.01usdjpym121.360.00121.312007.01.18 14:22121.310.000.000.000.04
199566372007.01.18 14:15buy0.01eurusdm1.29270.00001.29322007.01.18 14:211.29320.000.000.000.05
199653082007.01.18 15:00buy0.01usdchfm1.24910.00001.24922007.01.18 16:561.24920.000.000.000.01
199669352007.01.18 15:15buy0.02usdchfm1.24850.00001.24922007.01.18 16:561.24920.000.000.000.11
199898482007.01.18 20:45buy0.01usdjpym121.240.00121.242007.01.18 23:20121.240.000.000.010.00
199910862007.01.18 21:16buy0.01usdchfm1.24750.00001.24642007.01.19 06:211.24640.000.000.01-0.09
199910982007.01.18 21:16sell0.01gbpusdm1.97370.00001.97472007.01.19 06:181.97470.000.000.00-0.10
199911722007.01.18 21:18sell0.01eurusdm1.29600.00001.29812007.01.19 07:201.29810.000.000.01-0.21
199929792007.01.18 22:04buy0.02usdchfm1.24690.00001.24642007.01.19 06:211.24640.000.000.00-0.08
199935092007.01.18 22:15sell0.02gbpusdm1.97430.00001.97472007.01.19 06:181.97470.000.000.00-0.08
199935652007.01.18 22:15buy0.02usdjpym121.170.00121.242007.01.18 23:20121.240.000.000.000.12
200016082007.01.19 01:00sell0.01usdjpym121.240.00121.242007.01.19 03:58121.240.000.000.000.00
200017192007.01.19 01:03sell0.02eurusdm1.29680.00001.29812007.01.19 07:201.29810.000.000.00-0.26
200045562007.01.19 02:00sell0.02usdjpym121.320.00121.242007.01.19 03:58121.240.000.000.000.13
200073202007.01.19 02:15buy0.04usdchfm1.24600.00001.24642007.01.19 06:211.24640.000.000.000.13
200073392007.01.19 02:15sell0.04gbpusdm1.97600.00001.97472007.01.19 06:181.97470.000.000.000.52
200073412007.01.19 02:15sell0.04eurusdm1.29840.00001.29812007.01.19 07:201.29810.000.000.000.12
200138662007.01.19 04:00sell0.08eurusdm1.29940.00001.29812007.01.19 07:201.29810.000.000.001.04
200173072007.01.19 05:00buy0.08usdchfm1.24540.00001.24642007.01.19 06:211.24640.000.000.000.64
200269392007.01.19 08:00sell0.01usdchfm1.24630.00001.24582007.01.19 08:271.24580.000.000.000.04
200314432007.01.19 09:15buy0.01usdjpym121.170.00121.222007.01.19 09:36121.220.000.000.000.04
200355382007.01.19 09:45buy0.01gbpusdm1.97350.00001.97342007.01.19 11:501.97340.000.000.00-0.01
200368622007.01.19 10:00buy0.02gbpusdm1.97260.00001.97342007.01.19 11:501.97340.000.000.000.16
200430932007.01.19 11:45sell0.01usdchfm1.24840.00001.24792007.01.19 12:171.24790.000.000.000.04
200446492007.01.19 12:31buy0.01eurusdm1.29630.00001.29312007.01.19 15:461.29310.000.000.00-0.32
200459832007.01.19 13:00sell0.01gbpusdm1.97440.00001.97392007.01.19 13:401.97390.000.000.000.05
200483492007.01.19 13:45buy0.02eurusdm1.29560.00001.29312007.01.19 15:461.29310.000.000.00-0.50
200522262007.01.19 14:15buy0.04eurusdm1.29460.00001.29312007.01.19 15:461.29310.000.000.00-0.60
200554782007.01.19 15:00buy0.08eurusdm1.29350.00001.29312007.01.19 15:461.29310.000.000.00-0.32
200591712007.01.19 15:15buy0.16eurusdm1.29300.00001.29312007.01.19 15:461.29310.000.000.000.16
200619272007.01.19 15:30buy0.32eurusdm1.29160.00001.29312007.01.19 15:461.29310.000.000.004.80
200668582007.01.19 16:00buy0.01gbpusdm1.97440.00001.97492007.01.19 16:271.97490.000.000.000.05
200669362007.01.19 16:00sell0.01usdjpym121.320.00121.272007.01.19 16:29121.270.000.000.000.04
200669732007.01.19 16:00sell0.01usdchfm1.24950.00001.24902007.01.19 16:271.24900.000.000.000.04
200670192007.01.19 16:00buy0.01eurusdm1.29470.00001.29522007.01.19 16:251.29520.000.000.000.05
200729672007.01.19 17:15buy0.01usdjpym121.26121.02121.312007.01.22 00:03121.310.000.000.010.04
200736042007.01.19 17:30sell0.01gbpusdm1.97490.00001.97442007.01.19 18:521.97440.000.000.000.05
200747252007.01.19 18:15buy0.01usdchfm1.24780.00001.24792007.01.19 20:091.24790.000.000.000.01
200751622007.01.19 18:30buy0.02usdchfm1.24720.00001.24792007.01.19 20:091.24790.000.000.000.11
200882252007.01.22 00:46sell0.01usdjpym121.310.00121.322007.01.22 08:09121.320.000.000.00-0.01
200921962007.01.22 02:15sell0.01eurusdm1.29670.00001.29662007.01.22 06:441.29660.000.000.000.01
200926742007.01.22 02:30sell0.02eurusdm1.29730.00001.29662007.01.22 06:441.29660.000.000.000.14
200933922007.01.22 03:00sell0.01gbpusdm1.97480.00001.97432007.01.22 05:091.97430.000.000.000.05
200990912007.01.22 06:45sell0.02usdjpym121.400.00121.322007.01.22 08:09121.320.000.000.000.13
201122732007.01.22 10:15buy0.01gbpusdm1.97360.00001.97412007.01.22 10:191.97410.000.000.000.05
201131562007.01.22 10:30sell0.01usdchfm1.24890.00001.25022007.01.22 14:471.25020.000.000.00-0.10
201156172007.01.22 11:00sell0.02usdchfm1.25030.00001.25022007.01.22 14:471.25020.000.000.000.02
201177962007.01.22 11:30buy0.01eurusdm1.29531.29061.29442007.01.22 14:411.29440.000.000.00-0.09
201209792007.01.22 12:15buy0.02eurusdm1.29471.29061.29442007.01.22 14:411.29440.000.000.00-0.06
201216232007.01.22 12:30sell0.01usdjpym121.600.00121.642007.01.22 14:41121.640.000.000.00-0.03
201235022007.01.22 12:45buy0.04eurusdm1.29311.29061.29442007.01.22 14:411.29440.000.000.000.52
201235392007.01.22 12:45sell0.04usdchfm1.25140.00001.25022007.01.22 14:471.25020.000.000.000.38
201235522007.01.22 12:45sell0.02usdjpym121.670.00121.642007.01.22 14:41121.640.000.000.000.05
201261452007.01.22 13:15sell0.04usdjpym121.730.00121.642007.01.22 14:41121.640.000.000.000.30
201488162007.01.22 16:30sell0.01gbpusdm1.97660.00001.97612007.01.22 17:451.97610.000.000.000.05
201488232007.01.22 16:30buy0.01usdchfm1.24860.00001.24912007.01.22 18:361.24910.000.000.000.04
201488392007.01.22 16:30sell0.01eurusdm1.29560.00001.29512007.01.22 17:451.29510.000.000.000.05
201766192007.01.23 01:00buy0.01eurusdm1.29440.00001.29422007.01.23 03:301.29420.000.000.00-0.02
201793092007.01.23 02:15sell0.01usdchfm1.25010.00001.25012007.01.23 03:381.25010.000.000.000.00
201822262007.01.23 03:00sell0.02usdchfm1.25090.00001.25012007.01.23 03:381.25010.000.000.000.13
201822382007.01.23 03:00buy0.02eurusdm1.29340.00001.29422007.01.23 03:301.29420.000.000.000.16
201823352007.01.23 03:00sell0.01gbpusdm1.97810.00001.97802007.01.23 05:281.97800.000.000.000.01
201836132007.01.23 03:30sell0.01usdjpym121.640.00121.632007.01.23 06:51121.630.000.000.000.01
201836862007.01.23 03:30sell0.02gbpusdm1.97870.00001.97802007.01.23 05:281.97800.000.000.000.14
201845402007.01.23 04:15sell0.02usdjpym121.700.00121.632007.01.23 06:51121.630.000.000.000.12
202093452007.01.23 09:00buy0.01usdchfm1.24750.00001.23982007.01.23 16:111.23980.000.000.00-0.62
202094452007.01.23 09:00buy0.01usdjpym121.520.00121.352007.01.23 14:21121.350.000.000.00-0.14
202106152007.01.23 09:15sell0.01gbpusdm1.98150.00001.98332007.01.23 11:001.98330.000.000.00-0.18
202106312007.01.23 09:15buy0.02usdchfm1.24670.00001.23982007.01.23 16:111.23980.000.000.00-1.11
202116252007.01.23 09:46sell0.02gbpusdm1.98210.00001.98332007.01.23 11:001.98330.000.000.00-0.24
202189112007.01.23 10:15buy0.04usdchfm1.24340.00001.23982007.01.23 16:111.23980.000.000.00-1.16
202189332007.01.23 10:15buy0.02usdjpym121.420.00121.352007.01.23 14:21121.350.000.000.00-0.12
202189582007.01.23 10:15sell0.04gbpusdm1.98390.00001.98332007.01.23 11:001.98330.000.000.000.24
202227072007.01.23 10:30buy0.08usdchfm1.24280.00001.23982007.01.23 16:111.23980.000.000.00-1.94
202240082007.01.23 10:45sell0.08gbpusdm1.98450.00001.98332007.01.23 11:001.98330.000.000.000.96
202240352007.01.23 10:45buy0.16usdchfm1.24200.00001.23982007.01.23 16:111.23980.000.000.00-2.84
202316752007.01.23 12:00buy0.32usdchfm1.24080.00001.23982007.01.23 16:111.23980.000.000.00-2.58
202366932007.01.23 12:45buy0.04usdjpym121.190.00121.352007.01.23 14:21121.350.000.000.000.53
202439732007.01.23 13:15buy0.64usdchfm1.23990.00001.23982007.01.23 16:111.23980.000.000.00-0.52
202473822007.01.23 13:45sell0.01eurusdm1.30280.00001.30232007.01.23 14:231.30230.000.000.000.05
202493522007.01.23 14:15buy1.28usdchfm1.23910.00001.23982007.01.23 16:111.23980.000.000.007.23
202494072007.01.23 14:15sell0.01gbpusdm1.98960.00001.98912007.01.23 14:201.98910.000.000.000.05
202561992007.01.23 15:30buy2.56usdchfm1.23860.00001.23982007.01.23 16:111.23980.000.000.0024.78
202591152007.01.23 16:00sell0.01eurusdm1.30320.00001.30272007.01.23 16:111.30270.000.000.000.05
202747882007.01.23 17:45sell0.01usdjpym121.490.00121.442007.01.23 18:05121.440.000.000.000.04
202894322007.01.23 19:16sell0.01usdjpym121.570.00121.652007.01.24 02:18121.650.000.00-0.01-0.07
202894382007.01.23 19:16buy0.01eurusdm1.30240.00001.30292007.01.23 20:531.30290.000.000.000.05
202894632007.01.23 19:16sell0.01usdchfm1.24090.00001.24192007.01.24 00:301.24190.000.00-0.01-0.08
202894782007.01.23 19:16buy0.01gbpusdm1.98320.00001.98242007.01.23 23:341.98240.000.000.00-0.08
202948152007.01.23 20:15buy0.02gbpusdm1.98270.00001.98242007.01.23 23:341.98240.000.000.00-0.06
202972212007.01.23 20:45sell0.02usdchfm1.24150.00001.24192007.01.24 00:301.24190.000.00-0.02-0.06
203007122007.01.23 21:16sell0.02usdjpym121.620.00121.652007.01.24 02:18121.650.000.00-0.03-0.05
203007192007.01.23 21:16sell0.04usdchfm1.24210.00001.24192007.01.24 00:301.24190.000.00-0.040.06
203008132007.01.23 21:17buy0.04gbpusdm1.98210.00001.98242007.01.23 23:341.98240.000.000.000.12
203041692007.01.23 21:46buy0.08gbpusdm1.98150.00001.98242007.01.23 23:341.98240.000.00-0.010.72
203080902007.01.23 22:30sell0.08usdchfm1.24300.00001.24192007.01.24 00:301.24190.000.000.000.71
203166862007.01.24 00:31sell0.04usdjpym121.680.00121.652007.01.24 02:18121.650.000.000.000.10
203198242007.01.24 01:15sell0.08usdjpym121.740.00121.652007.01.24 02:18121.650.000.000.000.59
203234222007.01.24 02:15buy0.01gbpusdm1.98230.00001.98282007.01.24 04:121.98280.000.000.000.05
203296442007.01.24 03:17buy0.01usdjpym121.640.00121.642007.01.24 05:32121.640.000.000.000.00
203349232007.01.24 04:30sell0.01usdchfm1.24280.00001.24232007.01.24 06:571.24230.000.000.000.04
203349642007.01.24 04:30buy0.02usdjpym121.560.00121.642007.01.24 05:32121.640.000.000.000.13
203374172007.01.24 05:00sell0.01eurusdm1.30330.00001.30282007.01.24 05:331.30280.000.000.000.05
203555152007.01.24 07:15buy0.01eurusdm1.30240.00001.29982007.01.24 09:401.29980.000.000.00-0.26
203597402007.01.24 07:45buy0.01usdchfm1.24230.00001.24282007.01.24 07:521.24280.000.000.000.04
203625592007.01.24 08:00buy0.02eurusdm1.30170.00001.29982007.01.24 09:401.29980.000.000.00-0.38
203662762007.01.24 08:15buy0.04eurusdm1.29980.00001.29982007.01.24 09:401.29980.000.000.000.00
203742492007.01.24 09:00buy0.08eurusdm1.29810.00001.29982007.01.24 09:401.29980.000.000.001.36
203766112007.01.24 09:15buy0.01usdjpym121.020.00121.072007.01.24 09:31121.070.000.000.000.04
203792372007.01.24 09:30buy0.01gbpusdm1.97540.00001.97422007.01.24 09:561.97420.000.000.00-0.12
203793162007.01.24 09:30sell0.01usdchfm1.24440.00001.24392007.01.24 09:461.24390.000.000.000.04
203847002007.01.24 09:45buy0.02gbpusdm1.97290.00001.97422007.01.24 09:561.97420.000.000.000.26
203847102007.01.24 09:45buy0.01eurusdm1.29980.00001.30032007.01.24 09:471.30030.000.000.000.05
203879742007.01.24 10:00buy0.01gbpusdm1.97630.00001.97642007.01.24 10:171.97640.000.000.000.01
203899452007.01.24 10:15buy0.02gbpusdm1.97570.00001.97642007.01.24 10:171.97640.000.000.000.14
203960552007.01.24 11:00sell0.01usdjpym121.400.00121.352007.01.24 12:41121.350.000.000.000.04
204032172007.01.24 12:15sell0.01usdchfm1.24560.00001.24512007.01.24 12:161.24510.000.000.000.04
204102262007.01.24 13:30buy0.01gbpusdm1.97320.00001.96902007.01.24 14:351.96900.000.000.00-0.42
204125052007.01.24 13:45buy0.02gbpusdm1.97130.00001.96902007.01.24 14:351.96900.000.000.00-0.46
204152502007.01.24 14:00buy0.04gbpusdm1.96840.00001.96902007.01.24 14:351.96900.000.000.000.24
204178652007.01.24 14:15buy0.08gbpusdm1.96720.00001.96902007.01.24 14:351.96900.000.000.001.44
204215592007.01.24 14:45buy0.01gbpusdm1.96980.00001.97032007.01.24 14:551.97030.000.000.000.05
204215952007.01.24 14:45buy0.01eurusdm1.29970.00001.29702007.01.24 22:021.29700.000.00-0.02-0.27
204250942007.01.24 15:15buy0.02eurusdm1.29820.00001.29702007.01.24 22:021.29700.000.00-0.04-0.24
204251052007.01.24 15:15sell0.01usdchfm1.24700.00001.24772007.01.24 21:581.24770.000.000.00-0.06
204324492007.01.24 15:30sell0.02usdchfm1.24770.00001.24772007.01.24 21:581.24770.000.000.000.00
204326702007.01.24 15:30buy0.04eurusdm1.29660.00001.29702007.01.24 22:021.29700.000.00-0.080.16
204360262007.01.24 15:45buy0.01gbpusdm1.96650.00001.96652007.01.24 16:011.96650.000.000.000.00
204377122007.01.24 16:00buy0.02gbpusdm1.96580.00001.96652007.01.24 16:011.96650.000.000.000.14
204402812007.01.24 16:15buy0.08eurusdm1.29570.00001.29702007.01.24 22:021.29700.000.00-0.161.04
204402962007.01.24 16:15sell0.04usdchfm1.24870.00001.24772007.01.24 21:581.24770.000.000.000.32
204424272007.01.24 16:30buy0.01gbpusdm1.96700.00001.96752007.01.24 16:521.96750.000.000.000.05
204503702007.01.24 17:45buy0.01usdjpym121.010.00121.012007.01.24 20:44121.010.000.000.000.00
204513992007.01.24 18:15buy0.02usdjpym120.930.00121.012007.01.24 20:44121.010.000.000.000.13
204629392007.01.24 22:15sell0.01gbpusdm1.96880.00001.96832007.01.24 23:091.96830.000.000.000.05
204634522007.01.24 22:33buy0.01usdchfm1.24810.00001.24862007.01.24 23:171.24860.000.000.000.04
204641232007.01.24 22:45sell0.01usdjpym121.100.00121.052007.01.24 23:10121.050.000.000.000.04
204725592007.01.25 00:45buy0.01usdjpym120.950.00121.002007.01.25 00:50121.000.000.000.000.04
204794522007.01.25 02:15buy0.01usdchfm1.24740.00001.24792007.01.25 03:341.24790.000.000.000.04
204843532007.01.25 03:15buy0.01usdjpym120.600.00120.482007.01.25 05:19120.480.000.000.00-0.10
204855692007.01.25 03:30buy0.02usdjpym120.510.00120.482007.01.25 05:19120.480.000.000.00-0.05
204885342007.01.25 04:45buy0.04usdjpym120.460.00120.482007.01.25 05:19120.480.000.000.000.07
204895702007.01.25 05:00buy0.08usdjpym120.380.00120.482007.01.25 05:19120.480.000.000.000.66
204940152007.01.25 05:30buy0.01usdjpym120.410.00120.412007.01.25 06:50120.410.000.000.000.00
204960202007.01.25 06:15buy0.02usdjpym120.340.00120.412007.01.25 06:50120.410.000.000.000.12
205007452007.01.25 07:30buy0.01usdchfm1.24710.00001.24592007.01.25 09:001.24590.000.000.00-0.10
205025432007.01.25 07:45buy0.02usdchfm1.24580.00001.24592007.01.25 09:001.24590.000.000.000.02
205124142007.01.25 08:30buy0.04usdchfm1.24480.00001.24592007.01.25 09:001.24590.000.000.000.35
205192112007.01.25 09:15sell0.01eurusdm1.29840.00001.29792007.01.25 09:241.29790.000.000.000.05
205192212007.01.25 09:15buy0.01usdchfm1.24560.00001.24612007.01.25 09:261.24610.000.000.000.04
205192532007.01.25 09:15sell0.01gbpusdm1.96980.00001.96932007.01.25 09:171.96930.000.000.000.05
205413692007.01.25 12:15buy0.01usdchfm1.24530.00001.24422007.01.25 14:261.24420.000.000.00-0.09
205449812007.01.25 13:15buy0.02usdchfm1.24460.00001.24422007.01.25 14:261.24420.000.000.00-0.06
205463652007.01.25 13:30sell0.01usdjpym120.770.00120.762007.01.25 14:18120.760.000.000.000.01
205489872007.01.25 13:45buy0.04usdchfm1.24280.00001.24422007.01.25 14:261.24420.000.000.000.45
205524932007.01.25 14:15sell0.02usdjpym120.830.00120.762007.01.25 14:18120.760.000.000.000.12
205625372007.01.25 15:30sell0.01usdjpym120.910.00120.862007.01.25 15:42120.860.000.000.000.04
205873742007.01.25 18:45sell0.01usdjpym120.990.00121.452007.01.26 01:45121.450.000.00-0.01-0.38
205888112007.01.25 19:00sell0.01usdchfm1.24500.00001.25402007.01.26 12:171.25400.000.00-0.01-0.72
205943482007.01.25 19:15sell0.02usdchfm1.24740.00001.25402007.01.26 12:171.25400.000.00-0.02-1.05
205969802007.01.25 19:30sell0.02usdjpym121.040.00121.452007.01.26 01:45121.450.000.00-0.03-0.68
206018472007.01.25 19:45sell0.04usdjpym121.130.00121.452007.01.26 01:45121.450.000.00-0.06-1.05
206018852007.01.25 19:45sell0.04usdchfm1.24900.00001.25402007.01.26 12:171.25400.000.00-0.04-1.59
206087962007.01.25 20:30buy0.01eurusdm1.29380.00001.29392007.01.25 23:401.29390.000.00-0.010.01
206127922007.01.25 21:15buy0.02eurusdm1.29320.00001.29392007.01.25 23:401.29390.000.00-0.010.14
206144542007.01.25 21:45buy0.01gbpusdm1.96470.00001.96472007.01.25 23:351.96470.000.000.000.00
206163592007.01.25 22:04sell0.08usdjpym121.230.00121.452007.01.26 01:45121.450.000.000.00-1.45
206198592007.01.25 23:00buy0.02gbpusdm1.96390.00001.96472007.01.25 23:351.96470.000.000.000.16
206242602007.01.25 23:30sell0.16usdjpym121.400.00121.452007.01.26 01:45121.450.000.000.00-0.66
206299622007.01.25 23:45sell0.32usdjpym121.510.00121.452007.01.26 01:45121.450.000.000.001.58
206299982007.01.25 23:45buy0.01gbpusdm1.96570.00001.96552007.01.26 00:461.96550.000.000.00-0.02
206323932007.01.26 00:00sell0.64usdjpym121.590.00121.452007.01.26 01:45121.450.000.000.007.38
206326762007.01.26 00:00buy0.02gbpusdm1.96460.00001.96552007.01.26 00:461.96550.000.000.000.18
206414202007.01.26 01:46sell0.01usdjpym121.430.00121.382007.01.26 01:47121.380.000.000.000.04
206440842007.01.26 02:15buy0.01eurusdm1.29260.00001.29312007.01.26 07:171.29310.000.000.000.05
206561952007.01.26 06:00sell0.08usdchfm1.24990.00001.25402007.01.26 12:171.25400.000.000.00-2.62
206652752007.01.26 07:45sell0.01gbpusdm1.96610.00001.96562007.01.26 08:031.96560.000.000.000.05
206662322007.01.26 08:00sell0.01eurusdm1.29300.00001.29252007.01.26 08:031.29250.000.000.000.05
206691592007.01.26 08:15sell0.16usdchfm1.25100.00001.25402007.01.26 12:171.25400.000.000.00-3.83
206739422007.01.26 09:00buy0.01gbpusdm1.96450.00001.96502007.01.26 09:001.96500.000.000.000.05
206798952007.01.26 10:45sell0.32usdchfm1.25250.00001.25402007.01.26 12:171.25400.000.000.00-3.83
206799972007.01.26 10:45buy0.01usdjpym121.420.00121.472007.01.26 11:21121.470.000.000.000.04
206824082007.01.26 11:00sell0.64usdchfm1.25320.00001.25402007.01.26 12:171.25400.000.000.00-4.08
206847682007.01.26 11:30sell1.28usdchfm1.25440.00001.25402007.01.26 12:171.25400.000.000.004.08
206870262007.01.26 11:45sell2.56usdchfm1.25560.00001.25402007.01.26 12:171.25400.000.000.0032.66
206884482007.01.26 12:00buy0.01gbpusdm1.96120.00001.96002007.01.26 13:591.96000.000.000.00-0.12
206901712007.01.26 12:15buy0.02gbpusdm1.96060.00001.96002007.01.26 13:591.96000.000.000.00-0.12
206901792007.01.26 12:15sell0.01usdjpym121.540.00121.492007.01.26 13:02121.490.000.000.000.04
206901862007.01.26 12:15buy0.01eurusdm1.29070.00001.29072007.01.26 13:021.29070.000.000.000.00
206908642007.01.26 12:30sell0.01usdchfm1.25440.00001.25392007.01.26 13:031.25390.000.000.000.04
206915872007.01.26 12:45buy0.02eurusdm1.29000.00001.29072007.01.26 13:021.29070.000.000.000.14
206952062007.01.26 13:30buy0.04gbpusdm1.96000.00001.96002007.01.26 13:591.96000.000.000.000.00
206998812007.01.26 13:45buy0.08gbpusdm1.95870.00001.96002007.01.26 13:591.96000.000.000.001.04
207038892007.01.26 14:00buy0.01gbpusdm1.96160.00001.95892007.01.26 15:251.95890.000.000.00-0.27
207074672007.01.26 14:30buy0.02gbpusdm1.96070.00001.95892007.01.26 15:251.95890.000.000.00-0.36
207093292007.01.26 14:45buy0.04gbpusdm1.95910.00001.95892007.01.26 15:251.95890.000.000.00-0.08
207154522007.01.26 15:15buy0.08gbpusdm1.95700.00001.95892007.01.26 15:251.95890.000.000.001.52
207185382007.01.26 15:30buy0.01gbpusdm1.95900.00001.95952007.01.26 15:311.95950.000.000.000.05
207784932007.01.29 08:01buy0.01gbpusdm1.96020.00001.95902007.01.29 09:481.95900.000.000.00-0.12
207816992007.01.29 08:45buy0.02gbpusdm1.95930.00001.95902007.01.29 09:481.95900.000.000.00-0.06
207817292007.01.29 08:45sell0.01eurusdm1.29150.00001.29102007.01.29 09:071.29100.000.000.000.05
207824122007.01.29 09:00buy0.04gbpusdm1.95860.00001.95902007.01.29 09:481.95900.000.000.000.16
207835462007.01.29 09:15buy0.08gbpusdm1.95800.00001.95902007.01.29 09:481.95900.000.000.000.80
207876642007.01.29 10:31sell0.01eurusdm1.29200.00001.29152007.01.29 11:141.29150.000.000.000.05
207977032007.01.29 13:15sell0.01usdjpym121.980.00121.932007.01.29 14:31121.930.000.000.000.04
208039872007.01.29 14:45buy0.01gbpusdm1.95660.00001.95712007.01.29 14:531.95710.000.000.000.05
208090002007.01.29 15:45sell0.01gbpusdm1.95720.00001.96232007.01.30 06:111.96230.000.000.00-0.51
208111342007.01.29 16:15sell0.02gbpusdm1.95900.00001.96232007.01.30 06:111.96230.000.000.00-0.66
208186602007.01.29 17:30buy0.01usdchfm1.25350.00001.25402007.01.29 18:251.25400.000.000.000.04
208186912007.01.29 17:30buy0.01usdjpym121.850.00121.902007.01.29 18:38121.900.000.000.000.04
208222902007.01.29 18:30sell0.01eurusdm1.29500.00001.29542007.01.30 00:361.29540.000.000.01-0.04
208268682007.01.29 20:00sell0.02eurusdm1.29570.00001.29542007.01.30 00:361.29540.000.000.010.06
208315332007.01.29 21:00buy0.01usdjpym121.790.00121.722007.01.30 03:42121.720.000.000.01-0.06
208325742007.01.29 21:15sell0.04gbpusdm1.95960.00001.96232007.01.30 06:111.96230.000.000.00-1.08
208337102007.01.29 21:30sell0.08gbpusdm1.96060.00001.96232007.01.30 06:111.96230.000.000.00-1.36
208337162007.01.29 21:30buy0.02usdjpym121.740.00121.722007.01.30 03:42121.720.000.000.03-0.03
208409902007.01.29 23:30sell0.16gbpusdm1.96120.00001.96232007.01.30 06:111.96230.000.000.00-1.76
208431802007.01.30 00:01sell0.04eurusdm1.29630.00001.29542007.01.30 00:361.29540.000.000.000.36
208453482007.01.30 00:15buy0.04usdjpym121.600.00121.722007.01.30 03:42121.720.000.000.000.39
208463372007.01.30 00:30buy0.01usdchfm1.25250.00001.25252007.01.30 05:561.25250.000.000.000.00
208522272007.01.30 01:30sell0.32gbpusdm1.96180.00001.96232007.01.30 06:111.96230.000.000.00-1.60
208531842007.01.30 01:45sell0.64gbpusdm1.96240.00001.96232007.01.30 06:111.96230.000.000.000.64
208550272007.01.30 02:00buy0.02usdchfm1.25170.00001.25252007.01.30 05:561.25250.000.000.000.13
208551012007.01.30 02:00sell1.28gbpusdm1.96380.00001.96232007.01.30 06:111.96230.000.000.0019.20
208641782007.01.30 04:47sell0.01usdjpym121.760.00121.712007.01.30 05:08121.710.000.000.000.04
208651232007.01.30 05:15sell0.01usdjpym121.730.00121.732007.01.30 06:31121.730.000.000.000.00
208671422007.01.30 06:00sell0.02usdjpym121.810.00121.732007.01.30 06:31121.730.000.000.000.13
208683952007.01.30 06:30sell0.01usdchfm1.25200.00001.25242007.01.30 08:271.25240.000.000.00-0.03
208711322007.01.30 07:15sell0.02usdchfm1.25260.00001.25242007.01.30 08:271.25240.000.000.000.03
208806272007.01.30 08:15sell0.01usdjpym121.850.00121.802007.01.30 09:40121.800.000.000.000.04
208806402007.01.30 08:15sell0.04usdchfm1.25330.00001.25242007.01.30 08:271.25240.000.000.000.29
208821332007.01.30 08:30sell0.01usdchfm1.25190.00001.25242007.01.30 12:381.25240.000.000.00-0.04
208848612007.01.30 09:00sell0.01gbpusdm1.96660.00001.96612007.01.30 09:211.96610.000.000.000.05
208848932007.01.30 09:00sell0.02usdchfm1.25250.00001.25242007.01.30 12:381.25240.000.000.000.02
208959232007.01.30 12:15sell0.04usdchfm1.25330.00001.25242007.01.30 12:381.25240.000.000.000.29
209012402007.01.30 13:15buy0.01usdchfm1.25150.00001.25202007.01.30 14:561.25200.000.000.000.04
209031862007.01.30 13:30sell0.01eurusdm1.29680.00001.29632007.01.30 14:001.29630.000.000.000.05
209155872007.01.30 15:15buy0.01gbpusdm1.96340.00001.96282007.01.30 18:051.96280.000.000.00-0.06
209171102007.01.30 15:30buy0.02gbpusdm1.96260.00001.96282007.01.30 18:051.96280.000.000.000.04
209189312007.01.30 15:45buy0.04gbpusdm1.96190.00001.96282007.01.30 18:051.96280.000.000.000.36
209235642007.01.30 16:30buy0.01usdjpym121.710.00121.692007.01.30 23:25121.690.000.000.01-0.02
209245892007.01.30 16:45sell0.01usdchfm1.25270.00001.25222007.01.30 17:491.25220.000.000.000.04
209271692007.01.30 17:30buy0.02usdjpym121.610.00121.692007.01.30 23:25121.690.000.000.030.13
209366852007.01.30 21:36sell0.01eurusdm1.29670.00001.29622007.01.31 00:261.29620.000.000.010.05
209398322007.01.30 22:45buy0.01usdchfm1.25140.00001.25192007.01.31 00:271.25190.000.000.000.04
209422432007.01.30 23:46sell0.01usdjpym121.630.00121.582007.01.31 00:07121.580.000.000.000.04
209456422007.01.31 01:00buy0.01eurusdm1.29630.00001.29492007.01.31 12:331.29490.000.000.00-0.14
209456712007.01.31 01:00buy0.01gbpusdm1.96310.00001.96312007.01.31 03:471.96310.000.000.000.00
209484492007.01.31 02:00buy0.01usdjpym121.630.00121.412007.01.31 09:35121.410.000.000.00-0.18
209497232007.01.31 02:30buy0.02gbpusdm1.96230.00001.96312007.01.31 03:471.96310.000.000.000.16
209510872007.01.31 03:15buy0.02usdjpym121.540.00121.412007.01.31 09:35121.410.000.000.00-0.21
209524502007.01.31 04:00sell0.01usdchfm1.25180.00001.25322007.01.31 07:531.25320.000.000.00-0.11
209537412007.01.31 04:46sell0.01gbpusdm1.96280.00001.96232007.01.31 06:001.96230.000.000.000.05
209556352007.01.31 05:45buy0.04usdjpym121.490.00121.412007.01.31 09:35121.410.000.000.00-0.26
209567882007.01.31 06:00sell0.02usdchfm1.25240.00001.25322007.01.31 07:531.25320.000.000.00-0.13
209568672007.01.31 06:00buy0.08usdjpym121.430.00121.412007.01.31 09:35121.410.000.000.00-0.13
209595162007.01.31 06:15buy0.16usdjpym121.360.00121.412007.01.31 09:35121.410.000.000.000.66
209609382007.01.31 06:45buy0.01gbpusdm1.96270.00001.96322007.01.31 06:531.96320.000.000.000.05
209619482007.01.31 07:00sell0.04usdchfm1.25310.00001.25322007.01.31 07:531.25320.000.000.00-0.03
209637152007.01.31 07:15sell0.08usdchfm1.25450.00001.25322007.01.31 07:531.25320.000.000.000.83
209637192007.01.31 07:15buy0.02eurusdm1.29560.00001.29492007.01.31 12:331.29490.000.000.00-0.14
209679152007.01.31 07:45buy0.32usdjpym121.300.00121.412007.01.31 09:35121.410.000.000.002.90
209738472007.01.31 08:15buy0.04eurusdm1.29480.00001.29492007.01.31 12:331.29490.000.000.000.04
209751992007.01.31 08:30sell0.01usdchfm1.25390.00001.25452007.01.31 10:301.25450.000.000.00-0.05
209793792007.01.31 08:45buy0.08eurusdm1.29370.00001.29492007.01.31 12:331.29490.000.000.000.96
209794272007.01.31 08:45sell0.02usdchfm1.25490.00001.25452007.01.31 10:301.25450.000.000.000.06
209827732007.01.31 09:30sell0.04usdchfm1.25540.00001.25452007.01.31 10:301.25450.000.000.000.29
209890412007.01.31 10:45buy0.01gbpusdm1.95490.00001.95542007.01.31 10:501.95540.000.000.000.05
209941982007.01.31 12:15buy0.01gbpusdm1.95390.00001.95352007.01.31 12:581.95350.000.000.00-0.04
209970202007.01.31 12:45sell0.01usdjpym121.460.00121.412007.01.31 12:52121.410.000.000.000.04
209970282007.01.31 12:45buy0.02gbpusdm1.95250.00001.95352007.01.31 12:581.95350.000.000.000.20
209987492007.01.31 13:00buy0.01gbpusdm1.95350.00001.95122007.01.31 14:321.95120.000.000.00-0.23
210001752007.01.31 13:15sell0.01eurusdm1.29550.00001.29502007.01.31 13:301.29500.000.000.000.05
210052642007.01.31 13:45buy0.01usdchfm1.25420.00001.24692007.01.31 16:541.24690.000.000.00-0.59
210053112007.01.31 13:45buy0.02gbpusdm1.95120.00001.95122007.01.31 14:321.95120.000.000.000.00
210081782007.01.31 14:00buy0.04gbpusdm1.94980.00001.95122007.01.31 14:321.95120.000.000.000.56
210103442007.01.31 14:15buy0.02usdchfm1.25360.00001.24692007.01.31 16:541.24690.000.000.00-1.07
210141942007.01.31 14:45sell0.01usdjpym121.550.00121.502007.01.31 15:00121.500.000.000.000.04
210142502007.01.31 14:45buy0.01gbpusdm1.95310.00001.95362007.01.31 14:571.95360.000.000.000.05
210142772007.01.31 14:45buy0.04usdchfm1.25080.00001.24692007.01.31 16:541.24690.000.000.00-1.25
210192402007.01.31 15:15buy0.08usdchfm1.24970.00001.24692007.01.31 16:541.24690.000.000.00-1.80
210239432007.01.31 15:30buy0.16usdchfm1.24740.00001.24692007.01.31 16:541.24690.000.000.00-0.64
210283422007.01.31 15:45buy0.32usdchfm1.24590.00001.24692007.01.31 16:541.24690.000.000.002.57
210429552007.01.31 16:45buy0.64usdchfm1.24530.00001.24692007.01.31 16:541.24690.000.000.008.21
210454172007.01.31 17:00buy0.01usdjpym121.040.00120.792007.01.31 22:09120.790.000.000.04-0.21
210463582007.01.31 17:15buy0.01usdchfm1.24680.00001.24442007.01.31 22:161.24440.000.000.03-0.19
210464322007.01.31 17:16sell0.01eurusdm1.30040.00001.30252007.01.31 22:281.30250.000.000.02-0.21
210470102007.01.31 17:30buy0.02usdjpym120.920.00120.792007.01.31 22:09120.790.000.000.08-0.22
210477282007.01.31 18:00buy0.02usdchfm1.24590.00001.24442007.01.31 22:161.24440.000.000.06-0.24
210477462007.01.31 18:00sell0.02eurusdm1.30100.00001.30252007.01.31 22:281.30250.000.000.04-0.30
210485112007.01.31 18:30buy0.04usdjpym120.840.00120.792007.01.31 22:09120.790.000.000.17-0.17
210494112007.01.31 19:00sell0.01gbpusdm1.96170.00001.96122007.01.31 19:151.96120.000.000.000.05
210564572007.01.31 19:30sell0.04eurusdm1.30240.00001.30252007.01.31 22:281.30250.000.000.07-0.04
210565112007.01.31 19:30buy0.04usdchfm1.24460.00001.24442007.01.31 22:161.24440.000.000.12-0.06
210601952007.01.31 20:00sell0.08eurusdm1.30300.00001.30252007.01.31 22:281.30250.000.000.140.40
210603142007.01.31 20:00buy0.08usdjpym120.740.00120.792007.01.31 22:09120.790.000.000.330.33
210603252007.01.31 20:00buy0.08usdchfm1.24390.00001.24442007.01.31 22:161.24440.000.000.240.32
210642032007.01.31 21:00buy0.16usdjpym120.680.00120.792007.01.31 22:09120.790.000.000.661.46
210648662007.01.31 21:16buy0.16usdchfm1.24330.00001.24442007.01.31 22:161.24440.000.000.481.41
210656222007.01.31 21:30sell0.01gbpusdm1.96420.00001.96412007.01.31 22:321.96410.000.000.000.01
210656432007.01.31 21:30sell0.16eurusdm1.30360.00001.30252007.01.31 22:281.30250.000.000.281.76
210662482007.01.31 21:45sell0.02gbpusdm1.96480.00001.96412007.01.31 22:321.96410.000.000.000.14
210681432007.01.31 22:15buy0.01usdjpym120.820.00120.872007.01.31 22:32120.870.000.000.000.04
210785642007.02.01 01:46sell0.01eurusdm1.30320.00001.30272007.02.01 03:151.30270.000.000.000.05
210840362007.02.01 03:15buy0.01usdjpym120.640.00120.692007.02.01 03:46120.690.000.000.000.04
210919562007.02.01 06:31buy0.01eurusdm1.30270.00001.30252007.02.01 07:501.30250.000.000.00-0.02
210936522007.02.01 06:45buy0.01usdjpym120.650.00120.662007.02.01 07:12120.660.000.000.000.01
210947422007.02.01 07:00buy0.02usdjpym120.590.00120.662007.02.01 07:13120.660.000.000.000.12
210975402007.02.01 07:30buy0.02eurusdm1.30160.00001.30252007.02.01 07:501.30250.000.000.000.18
211011692007.02.01 08:00sell0.01usdchfm1.24350.00001.24302007.02.01 08:381.24300.000.000.000.04
211143392007.02.01 10:30sell0.01usdchfm1.24490.00001.24442007.02.01 10:381.24440.000.000.000.04
211158462007.02.01 10:45buy0.01eurusdm1.30150.00001.30202007.02.01 11:421.30200.000.000.000.05
211213202007.02.01 12:00buy0.01usdjpym120.540.00120.392007.02.01 15:18120.390.000.000.00-0.12
211229862007.02.01 12:30sell0.01gbpusdm1.96760.00001.96712007.02.01 12:341.96710.000.000.000.05
211230112007.02.01 12:30buy0.02usdjpym120.480.00120.392007.02.01 15:18120.390.000.000.00-0.15
211323582007.02.01 13:45sell0.01gbpusdm1.96810.00001.96952007.02.01 15:201.96950.000.000.00-0.14
211324132007.02.01 13:45buy0.04usdjpym120.340.00120.392007.02.01 15:18120.390.000.000.000.17
211349082007.02.01 14:00buy0.01usdchfm1.24230.00001.24242007.02.01 14:301.24240.000.000.000.01
211363992007.02.01 14:15buy0.02usdchfm1.24170.00001.24242007.02.01 14:301.24240.000.000.000.11
211364132007.02.01 14:15sell0.02gbpusdm1.96890.00001.96952007.02.01 15:201.96950.000.000.00-0.12
211392822007.02.01 14:45sell0.04gbpusdm1.96960.00001.96952007.02.01 15:201.96950.000.000.000.04
211393072007.02.01 14:45buy0.01usdchfm1.24220.00001.24172007.02.01 15:181.24170.000.000.00-0.04
211394672007.02.01 14:46buy0.08usdjpym120.280.00120.392007.02.01 15:18120.390.000.000.000.73
211414972007.02.01 15:00buy0.02usdchfm1.24160.00001.24172007.02.01 15:181.24170.000.000.000.02
211493822007.02.01 15:15buy0.04usdchfm1.24080.00001.24172007.02.01 15:181.24170.000.000.000.29
211494122007.02.01 15:15sell0.08gbpusdm1.97080.00001.96952007.02.01 15:201.96950.000.000.001.04
211521012007.02.01 15:30sell0.01gbpusdm1.97050.00001.97002007.02.01 15:371.97000.000.000.000.05
211521402007.02.01 15:30buy0.01usdchfm1.24140.00001.24192007.02.01 15:381.24190.000.000.000.04
211521642007.02.01 15:30buy0.01usdjpym120.430.00120.482007.02.01 15:38120.480.000.000.000.04
211521802007.02.01 15:30sell0.01eurusdm1.30280.00001.30232007.02.01 15:381.30230.000.000.000.05
211633522007.02.01 17:30sell0.01usdjpym120.630.00120.662007.02.01 19:55120.660.000.000.00-0.02
211676662007.02.01 18:15buy0.01gbpusdm1.96720.00001.96772007.02.01 18:311.96770.000.000.000.05
211677382007.02.01 18:15sell0.02usdjpym120.680.00120.662007.02.01 19:55120.660.000.000.000.03
211704242007.02.01 18:45sell0.04usdjpym120.740.00120.662007.02.01 19:55120.660.000.000.000.27
211816342007.02.01 22:15sell0.01usdjpym120.710.00120.692007.02.02 05:08120.690.000.000.000.02
211822162007.02.01 22:31sell0.02usdjpym120.760.00120.692007.02.02 05:08120.690.000.000.000.12
211933592007.02.02 01:45sell0.01usdchfm1.24390.00001.24342007.02.02 07:311.24340.000.000.000.04
211933682007.02.02 01:45buy0.01eurusdm1.30180.00001.30232007.02.02 06:181.30230.000.000.000.05
212037642007.02.02 05:45sell0.01gbpusdm1.96770.00001.96772007.02.02 06:561.96770.000.000.000.00
212043822007.02.02 06:00sell0.02gbpusdm1.96840.00001.96772007.02.02 06:561.96770.000.000.000.14
212110542007.02.02 07:46buy0.01eurusdm1.30170.00001.30222007.02.02 09:031.30220.000.000.000.05
212111582007.02.02 07:46buy0.01gbpusdm1.96700.00001.96672007.02.02 08:581.96670.000.000.00-0.03
212135712007.02.02 08:15buy0.02gbpusdm1.96580.00001.96672007.02.02 08:581.96670.000.000.000.18
212200302007.02.02 09:00buy0.01gbpusdm1.96720.00001.96772007.02.02 09:031.96770.000.000.000.05
212201812007.02.02 09:00sell0.01usdjpym120.840.00120.972007.02.02 13:30120.970.000.000.00-0.11
212235962007.02.02 09:45buy0.01usdchfm1.24330.00001.24232007.02.02 14:011.24230.000.000.00-0.08
212244222007.02.02 10:00sell0.02usdjpym120.950.00120.972007.02.02 13:30120.970.000.000.00-0.04
212252922007.02.02 10:16buy0.02usdchfm1.24250.00001.24232007.02.02 14:011.24230.000.000.00-0.03
212314582007.02.02 11:30buy0.04usdchfm1.24180.00001.24232007.02.02 14:011.24230.000.000.000.16
212355092007.02.02 12:15sell0.04usdjpym121.020.00120.972007.02.02 13:30120.970.000.000.000.17
212355262007.02.02 12:15sell0.01eurusdm1.30240.00001.30192007.02.02 13:001.30190.000.000.000.05
212391382007.02.02 13:00sell0.01gbpusdm1.96860.00001.96982007.02.02 14:001.96980.000.000.00-0.12
212407222007.02.02 13:15sell0.08usdjpym121.060.00120.972007.02.02 13:30120.970.000.000.000.59
212531792007.02.02 13:45sell0.02gbpusdm1.97020.00001.96982007.02.02 14:001.96980.000.000.000.08
212532372007.02.02 13:45buy0.08usdchfm1.24150.00001.24232007.02.02 14:011.24230.000.000.000.52
212577842007.02.02 14:00sell0.04gbpusdm1.97080.00001.96982007.02.02 14:001.96980.000.000.000.40
212655592007.02.02 14:15sell0.01eurusdm1.29960.00001.29912007.02.02 14:151.29910.000.000.000.05
212656542007.02.02 14:15sell0.01gbpusdm1.96540.00001.96492007.02.02 14:151.96490.000.000.000.05
212785922007.02.02 15:00sell0.01usdchfm1.24550.00001.24732007.02.02 20:001.24730.000.000.00-0.14
212786612007.02.02 15:00sell0.01usdjpym121.210.00121.162007.02.02 15:15121.160.000.000.000.04
212986442007.02.02 17:00sell0.02usdchfm1.24720.00001.24732007.02.02 20:001.24730.000.000.00-0.02
213045362007.02.02 18:00sell0.04usdchfm1.24870.00001.24732007.02.02 20:001.24730.000.000.000.45
213072942007.02.02 19:15buy0.01eurusdm1.29600.00001.29652007.02.02 19:571.29650.000.000.000.05
213327412007.02.05 02:01buy0.01gbpusdm1.96520.00001.96432007.02.05 06:441.96430.000.000.00-0.09
213342422007.02.05 02:15buy0.01usdjpym120.870.00120.832007.02.05 03:49120.830.000.000.00-0.03
213376032007.02.05 03:00buy0.02usdjpym120.800.00120.832007.02.05 03:49120.830.000.000.000.05
213387232007.02.05 03:15buy0.04usdjpym120.740.00120.832007.02.05 03:49120.830.000.000.000.30
213414302007.02.05 03:30buy0.02gbpusdm1.96480.00001.96432007.02.05 06:441.96430.000.000.00-0.10
213446592007.02.05 04:45buy0.01eurusdm1.29420.00001.29422007.02.05 06:431.29420.000.000.000.00
213446882007.02.05 04:48sell0.01usdchfm1.24900.00001.24902007.02.05 07:061.24900.000.000.000.00
213492292007.02.05 05:33buy0.04gbpusdm1.96400.00001.96432007.02.05 06:441.96430.000.000.000.12
213602802007.02.05 06:30sell0.02usdchfm1.24970.00001.24902007.02.05 07:061.24900.000.000.000.11
213603392007.02.05 06:30buy0.08gbpusdm1.96330.00001.96432007.02.05 06:441.96430.000.000.000.80
213603882007.02.05 06:30buy0.02eurusdm1.29340.00001.29422007.02.05 06:431.29420.000.000.000.16
213640512007.02.05 06:45buy0.01eurusdm1.29430.00001.29482007.02.05 07:061.29480.000.000.000.05
213641042007.02.05 06:45buy0.01gbpusdm1.96460.00001.96512007.02.05 07:301.96510.000.000.000.05
214037152007.02.05 08:45buy0.01usdjpym120.660.00120.712007.02.05 09:00120.710.000.000.000.04
214087872007.02.05 09:00sell0.01gbpusdm1.96460.00001.96412007.02.05 09:081.96410.000.000.000.05
214089122007.02.05 09:00buy0.01usdchfm1.24870.00001.24922007.02.05 09:191.24920.000.000.000.04
214136672007.02.05 09:15sell0.01eurusdm1.29550.00001.29502007.02.05 09:181.29500.000.000.000.05
214351232007.02.05 10:00sell0.01usdchfm1.24910.00001.25012007.02.05 13:371.25010.000.000.00-0.08
214503292007.02.05 10:45sell0.02usdchfm1.25040.00001.25012007.02.05 13:371.25010.000.000.000.05
214692552007.02.05 11:30buy0.01gbpusdm1.95870.00001.95772007.02.05 12:581.95770.000.000.00-0.10
214698452007.02.05 11:32buy0.01eurusdm1.29370.00001.29332007.02.05 13:571.29330.000.000.00-0.04
214734362007.02.05 11:45buy0.02gbpusdm1.95750.00001.95772007.02.05 12:581.95770.000.000.000.04
214838182007.02.05 12:15buy0.02eurusdm1.29310.00001.29332007.02.05 13:571.29330.000.000.000.04
214916742007.02.05 12:30buy0.04gbpusdm1.95670.00001.95772007.02.05 12:581.95770.000.000.000.40
214917452007.02.05 12:30sell0.04usdchfm1.25100.00001.25012007.02.05 13:371.25010.000.000.000.29
215011132007.02.05 13:00buy0.01gbpusdm1.95820.00001.95602007.02.05 13:371.95600.000.000.00-0.22
215084372007.02.05 13:15buy0.02gbpusdm1.95610.00001.95602007.02.05 13:371.95600.000.000.00-0.02
215086132007.02.05 13:15buy0.04eurusdm1.29250.00001.29332007.02.05 13:571.29330.000.000.000.32
215160732007.02.05 13:30buy0.04gbpusdm1.95460.00001.95602007.02.05 13:371.95600.000.000.000.56
215225502007.02.05 13:45buy0.01gbpusdm1.95590.00001.95642007.02.05 13:531.95640.000.000.000.05
215994462007.02.05 16:15sell0.01gbpusdm1.95900.00001.95932007.02.05 18:101.95930.000.000.00-0.03
215995412007.02.05 16:15buy0.01usdchfm1.24910.00001.24882007.02.05 19:121.24880.000.000.00-0.02
216001472007.02.05 16:16buy0.01usdjpym120.420.00120.372007.02.05 20:53120.370.000.000.00-0.04
216058682007.02.05 16:30buy0.02usdjpym120.360.00120.372007.02.05 20:53120.370.000.000.000.02
216058882007.02.05 16:30sell0.02gbpusdm1.96020.00001.95932007.02.05 18:101.95930.000.000.000.18
216059082007.02.05 16:30buy0.02usdchfm1.24860.00001.24882007.02.05 19:121.24880.000.000.000.03
216267242007.02.05 17:15buy0.04usdchfm1.24790.00001.24882007.02.05 19:121.24880.000.000.000.29
216369792007.02.05 17:45buy0.04usdjpym120.280.00120.372007.02.05 20:53120.370.000.000.000.30
217003942007.02.05 22:30sell0.01gbpusdm1.95970.00001.96052007.02.06 05:221.96050.000.000.00-0.08
217289372007.02.06 00:00sell0.02gbpusdm1.96070.00001.96052007.02.06 05:221.96050.000.000.000.04
217591892007.02.06 01:15buy0.01usdjpym120.140.00120.192007.02.06 02:16120.190.000.000.000.04
217677312007.02.06 01:45sell0.04gbpusdm1.96150.00001.96052007.02.06 05:221.96050.000.000.000.40
217714622007.02.06 02:01buy0.01usdchfm1.24800.00001.24852007.02.06 05:251.24850.000.000.000.04
217875172007.02.06 03:01buy0.01eurusdm1.29310.00001.29272007.02.06 07:361.29270.000.000.00-0.04
218161932007.02.06 05:31buy0.02eurusdm1.29250.00001.29272007.02.06 07:361.29270.000.000.000.04
218232692007.02.06 06:00sell0.01usdjpym120.250.00120.392007.02.06 10:17120.390.000.000.00-0.12
218283142007.02.06 06:15sell0.02usdjpym120.340.00120.392007.02.06 10:17120.390.000.000.00-0.08
218326072007.02.06 06:30buy0.04eurusdm1.29180.00001.29272007.02.06 07:361.29270.000.000.000.36
218486822007.02.06 07:15buy0.01gbpusdm1.96010.00001.96062007.02.06 07:261.96060.000.000.000.05
218487712007.02.06 07:15sell0.01usdchfm1.24900.00001.24852007.02.06 07:361.24850.000.000.000.04
218488642007.02.06 07:15sell0.04usdjpym120.410.00120.392007.02.06 10:17120.390.000.000.000.07
218805792007.02.06 08:30buy0.01usdchfm1.24890.00001.24432007.02.06 13:381.24430.000.000.00-0.37
218930122007.02.06 09:00buy0.02usdchfm1.24800.00001.24432007.02.06 13:381.24430.000.000.00-0.59
218964562007.02.06 09:15sell0.01gbpusdm1.96170.00001.96762007.02.06 13:461.96760.000.000.00-0.59
218980292007.02.06 09:30buy0.04usdchfm1.24700.00001.24432007.02.06 13:381.24430.000.000.00-0.87
218981422007.02.06 09:30sell0.02gbpusdm1.96240.00001.96762007.02.06 13:461.96760.000.000.00-1.04
219016632007.02.06 10:00buy0.08usdchfm1.24630.00001.24432007.02.06 13:381.24430.000.000.00-1.29
219016902007.02.06 10:00sell0.08usdjpym120.500.00120.392007.02.06 10:17120.390.000.000.000.73
219017362007.02.06 10:00sell0.04gbpusdm1.96460.00001.96762007.02.06 13:461.96760.000.000.00-1.20
219036612007.02.06 10:15sell0.08gbpusdm1.96620.00001.96762007.02.06 13:461.96760.000.000.00-1.12
219049242007.02.06 10:30sell0.16gbpusdm1.96680.00001.96762007.02.06 13:461.96760.000.000.00-1.28
219081452007.02.06 10:45sell0.01eurusdm1.29390.00001.29452007.02.06 13:011.29450.000.000.00-0.06
219144742007.02.06 11:00buy0.16usdchfm1.24550.00001.24432007.02.06 13:381.24430.000.000.00-1.54
219215892007.02.06 11:15buy0.32usdchfm1.24470.00001.24432007.02.06 13:381.24430.000.000.00-1.03
219216742007.02.06 11:15sell0.02eurusdm1.29470.00001.29452007.02.06 13:011.29450.000.000.000.04
219354602007.02.06 11:45sell0.32gbpusdm1.96810.00001.96762007.02.06 13:461.96760.000.000.001.60
219478062007.02.06 12:15buy0.64usdchfm1.24400.00001.24432007.02.06 13:381.24430.000.000.001.54
219478762007.02.06 12:15sell0.64gbpusdm1.96920.00001.96762007.02.06 13:461.96760.000.000.0010.24
219479322007.02.06 12:15sell0.04eurusdm1.29540.00001.29452007.02.06 13:011.29450.000.000.000.36
219642762007.02.06 13:15buy1.28usdchfm1.24300.00001.24432007.02.06 13:381.24430.000.000.0013.37
219732722007.02.06 13:45buy0.01usdjpym120.300.00120.352007.02.06 13:46120.350.000.000.000.04
219732912007.02.06 13:45buy0.01usdchfm1.24470.00001.24522007.02.06 13:471.24520.000.000.000.04
219734622007.02.06 13:45sell0.01eurusdm1.29450.00001.29402007.02.06 13:531.29400.000.000.000.05
220166542007.02.06 16:31sell0.01usdjpym120.410.00120.362007.02.06 16:45120.360.000.000.000.04
220300402007.02.06 17:32sell0.01eurusdm1.29630.00001.30092007.02.08 07:241.30090.000.000.03-0.46
220394602007.02.06 18:15sell0.02eurusdm1.29700.00001.30092007.02.08 07:241.30090.000.000.05-0.78
220437812007.02.06 18:30sell0.04eurusdm1.29880.00001.30092007.02.08 07:241.30090.000.000.09-0.84
220554892007.02.06 19:00sell0.01gbpusdm1.97040.00001.97082007.02.06 23:291.97080.000.000.00-0.04
220639922007.02.06 19:31buy0.01usdjpym120.130.00120.092007.02.07 00:13120.090.000.000.01-0.03
220683562007.02.06 19:45buy0.01usdchfm1.24050.00001.24052007.02.07 01:151.24050.000.000.010.00
220734122007.02.06 20:00buy0.02usdjpym120.070.00120.092007.02.07 00:13120.090.000.000.030.03
220789682007.02.06 20:15buy0.02usdchfm1.23980.00001.24052007.02.07 01:151.24050.000.000.020.11
220790492007.02.06 20:15sell0.02gbpusdm1.97100.00001.97082007.02.06 23:291.97080.000.000.000.04
221097102007.02.06 22:15sell0.04gbpusdm1.97160.00001.97082007.02.06 23:291.97080.000.000.000.32
221184162007.02.06 22:46buy0.04usdjpym120.010.00120.092007.02.07 00:13120.090.000.000.000.27
221640072007.02.07 01:30sell0.01usdjpym120.120.00120.552007.02.07 14:22120.550.000.000.00-0.36
221643272007.02.07 01:30sell0.01usdchfm1.23990.00001.23982007.02.07 07:431.23980.000.000.000.01
221751372007.02.07 02:02buy0.01gbpusdm1.96970.00001.97022007.02.07 02:171.97020.000.000.000.05
222073292007.02.07 04:00sell0.02usdjpym120.200.00120.552007.02.07 14:22120.550.000.000.00-0.58
222362602007.02.07 06:00sell0.04usdjpym120.260.00120.552007.02.07 14:22120.550.000.000.00-0.96
222400702007.02.07 06:15sell0.08usdjpym120.390.00120.552007.02.07 14:22120.550.000.000.00-1.06
222433012007.02.07 06:30sell0.02usdchfm1.24050.00001.23982007.02.07 07:431.23980.000.000.000.11
222693932007.02.07 08:15sell0.01gbpusdm1.97130.00001.97082007.02.07 08:521.97080.000.000.000.05
222786702007.02.07 09:00sell0.16usdjpym120.540.00120.552007.02.07 14:22120.550.000.000.00-0.13
222823662007.02.07 09:15sell0.01usdchfm1.24070.00001.24022007.02.07 10:211.24020.000.000.000.04
222916212007.02.07 10:00buy0.01gbpusdm1.96930.00001.96982007.02.07 10:201.96980.000.000.000.05
222917432007.02.07 10:00sell0.32usdjpym120.610.00120.552007.02.07 14:22120.550.000.000.001.59
222991062007.02.07 10:30sell0.08eurusdm1.29980.00001.30092007.02.08 07:241.30090.000.000.14-0.88
223069652007.02.07 11:30sell0.64usdjpym120.680.00120.552007.02.07 14:22120.550.000.000.006.90
223609992007.02.07 14:45buy0.01usdjpym120.570.00120.622007.02.07 14:59120.620.000.000.000.04
223748012007.02.07 15:15buy0.01usdchfm1.23990.00001.23972007.02.07 15:431.23970.000.000.00-0.02
223816252007.02.07 15:30buy0.01gbpusdm1.97040.00001.97002007.02.07 15:591.97000.000.000.00-0.04
223816612007.02.07 15:30sell0.16eurusdm1.30100.00001.30092007.02.08 07:241.30090.000.000.280.16
223817322007.02.07 15:30buy0.02usdchfm1.23890.00001.23972007.02.07 15:431.23970.000.000.000.13
223875292007.02.07 15:45buy0.02gbpusdm1.96900.00001.97002007.02.07 15:591.97000.000.000.000.20
223936722007.02.07 16:00buy0.01gbpusdm1.97040.00001.97002007.02.07 21:151.97000.000.000.00-0.04
223937342007.02.07 16:00sell0.32eurusdm1.30150.00001.30092007.02.08 07:241.30090.000.000.571.92
224056922007.02.07 16:30buy0.02gbpusdm1.96970.00001.97002007.02.07 21:151.97000.000.000.000.06
224404542007.02.07 18:15sell0.01usdjpym120.720.00120.672007.02.07 19:50120.670.000.000.000.04
224443212007.02.07 18:31sell0.01usdchfm1.24040.00001.24072007.02.07 23:391.24070.000.00-0.03-0.02
224529572007.02.07 19:15sell0.02usdchfm1.24160.00001.24072007.02.07 23:391.24070.000.00-0.060.15
224756962007.02.07 20:30buy0.04gbpusdm1.96910.00001.97002007.02.07 21:151.97000.000.000.000.36
225009632007.02.07 22:15sell0.01gbpusdm1.96960.00001.97032007.02.08 01:071.97030.000.000.00-0.07
225162092007.02.07 23:15sell0.02gbpusdm1.97050.00001.97032007.02.08 01:071.97030.000.000.000.04
225206962007.02.07 23:32buy0.01usdjpym120.640.00120.692007.02.08 01:04120.690.000.000.000.04
225250242007.02.07 23:45sell0.04gbpusdm1.97130.00001.97032007.02.08 01:071.97030.000.000.000.40
225300992007.02.08 00:01sell0.64eurusdm1.30210.00001.30092007.02.08 07:241.30090.000.000.007.68
225344372007.02.08 00:17buy0.01usdchfm1.24070.00001.24122007.02.08 01:041.24120.000.000.000.04
225604922007.02.08 02:50sell0.01usdchfm1.24180.00001.24842007.02.08 13:361.24840.000.000.00-0.53
225674302007.02.08 03:45sell0.01usdjpym120.830.00120.782007.02.08 04:39120.780.000.000.000.04
225737432007.02.08 04:30sell0.01gbpusdm1.97160.00001.97172007.02.08 06:431.97170.000.000.00-0.01
225760372007.02.08 04:45sell0.02gbpusdm1.97250.00001.97172007.02.08 06:431.97170.000.000.000.16
226030302007.02.08 07:00sell0.02usdchfm1.24300.00001.24842007.02.08 13:361.24840.000.000.00-0.87
226086292007.02.08 07:15sell0.04usdchfm1.24530.00001.24842007.02.08 13:361.24840.000.000.00-0.99
226256282007.02.08 08:15sell0.08usdchfm1.24640.00001.24842007.02.08 13:361.24840.000.000.00-1.28
226331962007.02.08 08:45sell0.16usdchfm1.24790.00001.24842007.02.08 13:361.24840.000.000.00-0.64
226420232007.02.08 09:16sell0.32usdchfm1.24900.00001.24842007.02.08 13:361.24840.000.000.001.54
226431892007.02.08 09:30sell0.01usdjpym121.100.00121.052007.02.08 09:41121.050.000.000.000.04
226447872007.02.08 10:00buy0.01gbpusdm1.96810.00001.96862007.02.08 10:071.96860.000.000.000.05
226482792007.02.08 10:45buy0.01eurusdm1.29930.00001.29932007.02.08 13:241.29930.000.000.000.00
226694792007.02.08 12:30sell0.64usdchfm1.24990.00001.24842007.02.08 13:361.24840.000.000.007.69
226810692007.02.08 13:00buy0.02eurusdm1.29860.00001.29932007.02.08 13:241.29930.000.000.000.14
226920762007.02.08 13:30sell0.01usdjpym121.290.00121.242007.02.08 14:16121.240.000.000.000.04
227291072007.02.08 15:00sell0.01eurusdm1.30150.00001.30272007.02.08 18:181.30270.000.000.00-0.12
227418032007.02.08 15:30sell0.02eurusdm1.30240.00001.30272007.02.08 18:181.30270.000.000.00-0.06
227482872007.02.08 15:45sell0.04eurusdm1.30300.00001.30272007.02.08 18:181.30270.000.000.000.12
227548742007.02.08 16:00buy0.01gbpusdm1.95860.00001.95912007.02.08 16:231.95910.000.000.000.05
227549842007.02.08 16:00sell0.08eurusdm1.30370.00001.30272007.02.08 18:181.30270.000.000.000.80
227659552007.02.08 16:30buy0.01usdchfm1.24710.00001.24722007.02.08 18:071.24720.000.000.000.01
227761982007.02.08 17:00buy0.01usdjpym121.18120.73121.092007.02.08 22:59121.090.000.000.01-0.07
227864772007.02.08 17:33buy0.02usdjpym121.13120.73121.092007.02.08 22:59121.090.000.000.03-0.07
227899192007.02.08 17:46buy0.02usdchfm1.24650.00001.24722007.02.08 18:071.24720.000.000.000.11
228156362007.02.08 19:15buy0.04usdjpym121.06120.73121.092007.02.08 22:59121.090.000.000.060.10
228338062007.02.08 20:21sell0.01eurusdm1.30360.00001.30312007.02.09 01:121.30310.000.000.010.05
228672802007.02.08 22:31buy0.08usdjpym120.990.00121.092007.02.08 22:59121.090.000.000.000.66
228691022007.02.08 22:45sell0.01gbpusdm1.95820.00001.95822007.02.09 00:071.95820.000.000.000.00
228694172007.02.08 22:47buy0.01usdchfm1.24600.00001.24652007.02.09 00:511.24650.000.000.000.04
228748612007.02.08 23:30sell0.02gbpusdm1.95900.00001.95822007.02.09 00:071.95820.000.000.000.16
228750852007.02.08 23:31sell0.01usdjpym121.110.00121.062007.02.09 00:04121.060.000.000.000.04
228816882007.02.09 00:15sell0.01usdjpym121.090.00121.292007.02.09 07:43121.290.000.000.00-0.16
228853042007.02.09 00:45sell0.02usdjpym121.150.00121.292007.02.09 07:43121.290.000.000.00-0.23
228937202007.02.09 01:30buy0.01eurusdm1.30360.00001.30412007.02.09 02:231.30410.000.000.000.05
228941732007.02.09 01:31sell0.04usdjpym121.320.00121.292007.02.09 07:43121.290.000.000.000.10
228946142007.02.09 01:32sell0.01usdchfm1.24620.00001.24702007.02.09 07:271.24700.000.000.00-0.06
229045152007.02.09 02:45sell0.02usdchfm1.24680.00001.24702007.02.09 07:271.24700.000.000.00-0.03
229067562007.02.09 03:00sell0.01gbpusdm1.95860.00001.95852007.02.09 05:081.95850.000.000.000.01
229087922007.02.09 03:15sell0.04usdchfm1.24730.00001.24702007.02.09 07:271.24700.000.000.000.10
229143292007.02.09 04:15sell0.02gbpusdm1.95920.00001.95852007.02.09 05:081.95850.000.000.000.14
229281642007.02.09 06:45sell0.01eurusdm1.30380.00001.30332007.02.09 07:271.30330.000.000.000.05
229315872007.02.09 07:15sell0.08usdchfm1.24790.00001.24702007.02.09 07:271.24700.000.000.000.58
229316432007.02.09 07:15sell0.08usdjpym121.420.00121.292007.02.09 07:43121.290.000.000.000.86
229391012007.02.09 07:45sell0.01usdjpym121.220.00121.172007.02.09 07:48121.170.000.000.000.04
229547142007.02.09 09:00buy0.01eurusdm1.30160.00001.30052007.02.09 11:201.30050.000.000.00-0.11
229547592007.02.09 09:00sell0.01usdchfm1.24860.00001.24812007.02.09 09:291.24810.000.000.000.04
229636532007.02.09 09:45buy0.02eurusdm1.30080.00001.30052007.02.09 11:201.30050.000.000.00-0.06
229700242007.02.09 10:15buy0.04eurusdm1.29920.00001.30052007.02.09 11:201.30050.000.000.000.52
229751072007.02.09 11:00buy0.01gbpusdm1.94950.00001.94862007.02.09 11:421.94860.000.000.00-0.09
229765882007.02.09 11:15sell0.01usdchfm1.24980.00001.24932007.02.09 13:121.24930.000.000.000.04
229766272007.02.09 11:15buy0.02gbpusdm1.94830.00001.94862007.02.09 11:421.94860.000.000.000.06
229778792007.02.09 11:30buy0.04gbpusdm1.94770.00001.94862007.02.09 11:421.94860.000.000.000.36
229828122007.02.09 12:15sell0.01usdjpym121.480.00121.432007.02.09 13:21121.430.000.000.000.04
230131402007.02.09 15:15buy0.01eurusdm1.29970.00001.30022007.02.09 15:171.30020.000.000.000.05
230131642007.02.09 15:15sell0.01usdjpym121.610.00121.612007.02.09 16:37121.610.000.000.000.00
230168912007.02.09 15:45sell0.02usdjpym121.690.00121.612007.02.09 16:37121.610.000.000.000.13
230283562007.02.09 17:45buy0.01usdchfm1.24851.24461.24842007.02.12 08:261.24840.000.000.01-0.01
230331162007.02.09 18:30sell0.01gbpusdm1.95030.00001.95402007.02.12 06:441.95400.000.000.00-0.37
230397532007.02.09 19:15sell0.02gbpusdm1.95080.00001.95402007.02.12 06:441.95400.000.000.00-0.64
230426192007.02.09 19:30buy0.02usdchfm1.24761.24461.24842007.02.12 08:261.24840.000.000.020.13
230438912007.02.09 19:45sell0.01eurusdm1.30070.00001.30022007.02.09 20:221.30020.000.000.000.05
230685092007.02.12 00:59sell0.01usdjpym121.910.00121.862007.02.12 06:13121.860.000.000.000.04
230685852007.02.12 01:00sell0.04gbpusdm1.95260.00001.95402007.02.12 06:441.95400.000.000.00-0.56
230846102007.02.12 04:30sell0.01eurusdm1.30190.00001.30202007.02.12 06:411.30200.000.000.00-0.01
230903432007.02.12 06:00sell0.08gbpusdm1.95380.00001.95402007.02.12 06:441.95400.000.000.00-0.16
230933462007.02.12 06:15sell0.16gbpusdm1.95610.00001.95402007.02.12 06:441.95400.000.000.003.36
230936112007.02.12 06:15sell0.02eurusdm1.30280.00001.30202007.02.12 06:411.30200.000.000.000.16
231526172007.02.12 10:15sell0.01usdjpym121.920.00121.872007.02.12 10:34121.870.000.000.000.04
231718002007.02.12 11:45buy0.01gbpusdm1.94700.00001.94642007.02.12 12:311.94640.000.000.00-0.06
231760902007.02.12 12:15buy0.02gbpusdm1.94530.00001.94642007.02.12 12:311.94640.000.000.000.22
231832052007.02.12 13:00buy0.01eurusdm1.29580.00001.29632007.02.12 13:381.29630.000.000.000.05
231832912007.02.12 13:00sell0.01usdchfm1.25270.00001.25272007.02.12 13:391.25270.000.000.000.00
231908382007.02.12 13:32sell0.02usdchfm1.25340.00001.25272007.02.12 13:391.25270.000.000.000.11
232073802007.02.12 14:45buy0.01usdjpym121.700.00121.752007.02.12 14:59121.750.000.000.000.04
232538512007.02.12 21:45sell0.01gbpusdm1.94730.00001.94682007.02.12 22:061.94680.000.000.000.05
232592402007.02.12 22:32sell0.01usdjpym121.890.00121.842007.02.12 22:44121.840.000.000.000.04
232627242007.02.12 23:30sell0.01usdchfm1.25300.00001.25252007.02.13 04:251.25250.000.000.000.04
232998092007.02.13 03:45sell0.01gbpusdm1.94790.00001.94852007.02.13 07:081.94850.000.000.00-0.06
233024082007.02.13 04:15buy0.01usdjpym121.440.00121.462007.02.13 05:39121.460.000.000.000.02
233046742007.02.13 04:30buy0.02usdjpym121.390.00121.462007.02.13 05:39121.460.000.000.000.12
233135472007.02.13 05:15sell0.02gbpusdm1.94960.00001.94852007.02.13 07:081.94850.000.000.000.22
233230562007.02.13 06:00buy0.01usdchfm1.25250.00001.25122007.02.13 08:281.25120.000.000.00-0.10
233352932007.02.13 07:00buy0.02usdchfm1.25180.00001.25122007.02.13 08:281.25120.000.000.00-0.10
233411222007.02.13 07:15buy0.04usdchfm1.25090.00001.25122007.02.13 08:281.25120.000.000.000.10
233538872007.02.13 08:00buy0.08usdchfm1.25010.00001.25122007.02.13 08:281.25120.000.000.000.70
233625112007.02.13 08:30sell0.01eurusdm1.29830.00001.29962007.02.13 11:141.29960.000.000.00-0.13
233625342007.02.13 08:30sell0.01gbpusdm1.94860.00001.94902007.02.13 09:301.94900.000.000.00-0.04
233626022007.02.13 08:30buy0.01usdchfm1.25140.00001.24702007.02.13 14:201.24700.000.000.00-0.35
233655432007.02.13 08:45buy0.02usdchfm1.25080.00001.24702007.02.13 14:201.24700.000.000.00-0.61
233656002007.02.13 08:45sell0.02gbpusdm1.95000.00001.94902007.02.13 09:301.94900.000.000.000.20
233685492007.02.13 09:00buy0.04usdchfm1.25000.00001.24702007.02.13 14:201.24700.000.000.00-0.96
233688352007.02.13 09:00sell0.02eurusdm1.29910.00001.29962007.02.13 11:141.29960.000.000.00-0.10
233929022007.02.13 10:15buy0.08usdchfm1.24930.00001.24702007.02.13 14:201.24700.000.000.00-1.48
233988632007.02.13 10:30sell0.04eurusdm1.29990.00001.29962007.02.13 11:141.29960.000.000.000.12
234026552007.02.13 10:45sell0.08eurusdm1.30060.00001.29962007.02.13 11:141.29960.000.000.000.80
234028002007.02.13 10:45buy0.01usdjpym121.350.00121.322007.02.13 15:06121.320.000.000.00-0.02
234142052007.02.13 11:15sell0.01eurusdm1.29930.00001.30212007.02.13 14:231.30210.000.000.00-0.28
234207922007.02.13 11:30sell0.02eurusdm1.30010.00001.30212007.02.13 14:231.30210.000.000.00-0.40
234268782007.02.13 11:45sell0.04eurusdm1.30140.00001.30212007.02.13 14:231.30210.000.000.00-0.28
234269642007.02.13 11:45buy0.16usdchfm1.24790.00001.24702007.02.13 14:201.24700.000.000.00-1.15
234270192007.02.13 11:45buy0.01gbpusdm1.94300.00001.94292007.02.13 12:321.94290.000.000.00-0.01
234383772007.02.13 12:15buy0.02gbpusdm1.94210.00001.94292007.02.13 12:321.94290.000.000.000.16
234434792007.02.13 12:30buy0.02usdjpym121.290.00121.322007.02.13 15:06121.320.000.000.000.05
234546522007.02.13 13:00buy0.32usdchfm1.24720.00001.24702007.02.13 14:201.24700.000.000.00-0.51
234617002007.02.13 13:15buy0.64usdchfm1.24660.00001.24702007.02.13 14:201.24700.000.000.002.05
234618452007.02.13 13:15sell0.08eurusdm1.30230.00001.30212007.02.13 14:231.30210.000.000.000.16
234680852007.02.13 13:30buy0.04usdjpym121.240.00121.322007.02.13 15:06121.320.000.000.000.26
234685662007.02.13 13:30buy1.28usdchfm1.24580.00001.24702007.02.13 14:201.24700.000.000.0012.32
234773172007.02.13 13:45sell0.16eurusdm1.30350.00001.30212007.02.13 14:231.30210.000.000.002.24
234961622007.02.13 14:30buy0.01usdchfm1.24780.00001.24832007.02.13 14:361.24830.000.000.000.04
234962212007.02.13 14:30sell0.01eurusdm1.30190.00001.30142007.02.13 15:421.30140.000.000.000.05
235313812007.02.13 16:15sell0.01usdchfm1.24860.00001.24812007.02.13 19:391.24810.000.000.000.04
235597482007.02.13 18:00sell0.01gbpusdm1.94490.00001.94442007.02.13 18:131.94440.000.000.000.05
236175962007.02.13 22:01buy0.01usdjpym121.170.00121.222007.02.13 23:00121.220.000.000.000.04
236212312007.02.13 22:15sell0.01gbpusdm1.94620.00001.94602007.02.13 23:501.94600.000.000.000.02
236265962007.02.13 22:45buy0.01usdchfm1.24710.00001.24682007.02.14 01:441.24680.000.000.00-0.02
236267962007.02.13 22:45sell0.01eurusdm1.30360.00001.30312007.02.14 01:351.30310.000.000.000.05
236312662007.02.13 23:15sell0.02gbpusdm1.94670.00001.94602007.02.13 23:501.94600.000.000.000.14
236528132007.02.14 00:45sell0.01usdjpym121.270.00121.222007.02.14 00:59121.220.000.000.000.04
236529592007.02.14 00:45buy0.02usdchfm1.24590.00001.24682007.02.14 01:441.24680.000.000.000.14
236723712007.02.14 01:45buy0.01usdjpym121.160.00121.212007.02.14 03:55121.210.000.000.000.04
236951792007.02.14 04:30sell0.01usdjpym121.240.00121.222007.02.14 07:09121.220.000.000.000.02
236986302007.02.14 04:45buy0.01usdchfm1.24710.00001.24412007.02.14 11:451.24410.000.000.00-0.24
237020512007.02.14 05:31sell0.02usdjpym121.290.00121.222007.02.14 07:09121.220.000.000.000.12
237054162007.02.14 06:30buy0.01eurusdm1.30320.00001.30372007.02.14 07:061.30370.000.000.000.05
237110322007.02.14 07:15buy0.02usdchfm1.24650.00001.24412007.02.14 11:451.24410.000.000.00-0.39
237123452007.02.14 07:30sell0.01gbpusdm1.94780.00001.95072007.02.14 10:301.95070.000.000.00-0.29
237167742007.02.14 07:45sell0.02gbpusdm1.95040.00001.95072007.02.14 10:301.95070.000.000.00-0.06
237171872007.02.14 07:45buy0.04usdchfm1.24350.00001.24412007.02.14 11:451.24410.000.000.000.19
237220152007.02.14 08:00buy0.01usdjpym121.210.00121.222007.02.14 08:35121.220.000.000.000.01
237259642007.02.14 08:15sell0.04gbpusdm1.95250.00001.95072007.02.14 10:301.95070.000.000.000.72
237259792007.02.14 08:15buy0.02usdjpym121.150.00121.222007.02.14 08:35121.220.000.000.000.12
237261542007.02.14 08:15buy0.08usdchfm1.24240.00001.24412007.02.14 11:451.24410.000.000.001.09
237386342007.02.14 09:45buy0.01usdjpym121.050.00121.062007.02.14 11:31121.060.000.000.000.01
237410942007.02.14 10:30buy0.02usdjpym120.990.00121.062007.02.14 11:31121.060.000.000.000.12
237453082007.02.14 10:45sell0.01eurusdm1.30890.00001.30842007.02.14 10:491.30840.000.000.000.05
237517952007.02.14 12:15sell0.01gbpusdm1.95410.00001.95432007.02.14 12:591.95430.000.000.00-0.02
237538872007.02.14 12:45sell0.02gbpusdm1.95520.00001.95432007.02.14 12:591.95430.000.000.000.18
237548672007.02.14 13:00sell0.01gbpusdm1.95400.00001.96412007.02.15 07:521.96410.000.000.00-1.01
237584752007.02.14 13:45sell0.02gbpusdm1.95540.00001.96412007.02.15 07:521.96410.000.000.00-1.74
237602872007.02.14 14:00sell0.04gbpusdm1.95680.00001.96412007.02.15 07:521.96410.000.000.00-2.92
237621282007.02.14 14:15sell0.01eurusdm1.30960.00001.31202007.02.14 16:371.31200.000.000.00-0.24
237621442007.02.14 14:15buy0.01usdchfm1.24250.00001.24032007.02.14 15:591.24030.000.000.00-0.18
237640402007.02.14 15:00sell0.08gbpusdm1.95750.00001.96412007.02.15 07:521.96410.000.000.01-5.28
237729892007.02.14 15:15sell0.02eurusdm1.31400.00001.31202007.02.14 16:371.31200.000.000.000.40
237731642007.02.14 15:15buy0.02usdchfm1.23840.00001.24032007.02.14 15:591.24030.000.000.000.31
237731882007.02.14 15:15sell0.16gbpusdm1.96250.00001.96412007.02.15 07:521.96410.000.000.02-2.56
237804472007.02.14 16:00buy0.01usdchfm1.24091.23541.23882007.02.15 06:481.23540.000.000.03-0.45
237821542007.02.14 16:15buy0.01usdjpym120.800.00120.852007.02.14 16:20120.850.000.000.000.04
237838852007.02.14 16:45buy0.02usdchfm1.23991.23541.23882007.02.15 06:481.23540.000.000.05-0.73
237926712007.02.14 21:45sell0.01eurusdm1.31300.00001.31302007.02.15 03:271.31300.000.000.020.00
237960522007.02.14 23:16sell0.32gbpusdm1.96310.00001.96412007.02.15 07:521.96410.000.000.00-3.20
237963732007.02.14 23:30buy0.01usdjpym120.74119.72120.142007.02.15 02:35120.140.000.000.00-0.50
237994782007.02.15 00:00sell0.64gbpusdm1.96430.00001.96412007.02.15 07:521.96410.000.000.001.28
237996662007.02.15 00:00buy0.02usdjpym120.37119.72120.142007.02.15 02:35120.140.000.000.00-0.38
237996882007.02.15 00:00buy0.04usdchfm1.23921.23541.23882007.02.15 06:481.23540.000.000.00-1.23
238025342007.02.15 00:15buy0.04usdjpym120.21119.72120.142007.02.15 02:35120.140.000.000.00-0.23
238056242007.02.15 01:15buy0.08usdjpym120.11119.72120.142007.02.15 02:35120.140.000.000.000.20
238102252007.02.15 01:30buy0.16usdjpym119.97119.72120.142007.02.15 02:35120.140.000.000.002.26
238102752007.02.15 01:30buy0.08usdchfm1.23831.23541.23882007.02.15 06:481.23540.000.000.00-1.88
238103382007.02.15 01:30sell0.02eurusdm1.31380.00001.31302007.02.15 03:271.31300.000.000.000.16
238239112007.02.15 06:15buy0.01usdjpym120.110.00120.002007.02.15 08:00120.000.000.000.00-0.09
238252952007.02.15 06:45buy0.16usdchfm1.23770.00001.23722007.02.15 08:011.23720.000.000.00-0.65
238274042007.02.15 07:00buy0.32usdchfm1.23620.00001.23722007.02.15 08:011.23720.000.000.002.59
238274252007.02.15 07:00sell1.28gbpusdm1.96630.00001.96412007.02.15 07:521.96410.000.000.0028.16
238275672007.02.15 07:00buy0.02usdjpym120.000.00120.002007.02.15 08:00120.000.000.000.000.00
238293692007.02.15 07:15sell0.01eurusdm1.31400.00001.31352007.02.15 07:341.31350.000.000.000.05
238293972007.02.15 07:15buy0.04usdjpym119.880.00120.002007.02.15 08:00120.000.000.000.000.40
238347942007.02.15 08:15buy0.01usdchfm1.23830.00001.23772007.02.15 09:301.23770.000.000.00-0.05
238362292007.02.15 08:30buy0.02usdchfm1.23660.00001.23772007.02.15 09:301.23770.000.000.000.18
238362802007.02.15 08:30buy0.01eurusdm1.31380.00001.31372007.02.15 13:091.31370.000.000.00-0.01
238463842007.02.15 09:45buy0.02eurusdm1.31290.00001.31372007.02.15 13:091.31370.000.000.000.16
238531242007.02.15 10:30sell0.01usdchfm1.23880.00001.23832007.02.15 10:471.23830.000.000.000.04
238531842007.02.15 10:30sell0.01usdjpym120.220.00120.172007.02.15 10:47120.170.000.000.000.04
238586082007.02.15 12:00buy0.01gbpusdm1.95790.00001.95752007.02.15 12:551.95750.000.000.00-0.04
238594902007.02.15 12:15buy0.02gbpusdm1.95730.00001.95752007.02.15 12:551.95750.000.000.000.04
238606672007.02.15 12:30buy0.04gbpusdm1.95670.00001.95752007.02.15 12:551.95750.000.000.000.32
238836032007.02.15 14:45sell0.01eurusdm1.31510.00001.31462007.02.15 15:271.31460.000.000.000.05
238836102007.02.15 14:45buy0.01usdchfm1.23670.00001.23652007.02.15 15:281.23650.000.000.00-0.02
238836472007.02.15 14:45buy0.01usdjpym119.970.00119.392007.02.16 00:01119.390.000.000.01-0.49
238877472007.02.15 15:15buy0.02usdchfm1.23570.00001.23652007.02.15 15:281.23650.000.000.000.13
238905642007.02.15 15:30buy0.02usdjpym119.850.00119.392007.02.16 00:01119.390.000.000.03-0.77
238965362007.02.15 15:45buy0.04usdjpym119.450.00119.392007.02.16 00:01119.390.000.000.05-0.20
239025422007.02.15 16:00buy0.01usdchfm1.23560.00001.23612007.02.15 16:101.23610.000.000.000.04
239090982007.02.15 16:45buy0.01gbpusdm1.95330.00001.95382007.02.15 17:001.95380.000.000.000.05
239181222007.02.15 18:32buy0.01gbpusdm1.95290.00001.95342007.02.15 19:371.95340.000.000.000.05
239226732007.02.15 20:00buy0.08usdjpym119.330.00119.392007.02.16 00:01119.390.000.000.110.40
239258512007.02.15 20:45buy0.16usdjpym119.220.00119.392007.02.16 00:01119.390.000.000.222.28
239258982007.02.15 20:45buy0.01usdchfm1.23400.00001.23452007.02.15 21:431.23450.000.000.000.04
239345652007.02.15 22:30buy0.01gbpusdm1.95250.00001.95192007.02.16 00:241.95190.000.000.00-0.06
239352332007.02.15 22:45buy0.02gbpusdm1.95090.00001.95192007.02.16 00:241.95190.000.000.000.20
239383712007.02.15 23:47buy0.01eurusdm1.31370.00001.31372007.02.16 02:381.31370.000.000.000.00
239427992007.02.16 01:00buy0.02eurusdm1.31300.00001.31372007.02.16 02:381.31370.000.000.000.14
239440712007.02.16 01:30sell0.01usdjpym119.350.00119.372007.02.16 05:24119.370.000.000.00-0.02
239500912007.02.16 03:15buy0.01usdchfm1.23410.00001.23422007.02.16 05:201.23420.000.000.000.01
239529542007.02.16 04:30buy0.02usdchfm1.23350.00001.23422007.02.16 05:201.23420.000.000.000.11
239535172007.02.16 04:45sell0.02usdjpym119.450.00119.372007.02.16 05:24119.370.000.000.000.13
239535562007.02.16 04:45sell0.01eurusdm1.31370.00001.31322007.02.16 06:021.31320.000.000.000.05
239593232007.02.16 07:15sell0.01usdchfm1.23450.00001.23442007.02.16 08:151.23440.000.000.000.01
239617002007.02.16 08:00sell0.01eurusdm1.31340.00001.31292007.02.16 08:161.31290.000.000.000.05
239634362007.02.16 08:15sell0.02usdchfm1.23510.00001.23442007.02.16 08:151.23440.000.000.000.11
239656432007.02.16 08:30sell0.01usdchfm1.23480.00001.23502007.02.16 09:181.23500.000.000.00-0.02
239686972007.02.16 09:00sell0.02usdchfm1.23580.00001.23502007.02.16 09:181.23500.000.000.000.13
239707752007.02.16 09:30buy0.01gbpusdm1.94980.00001.94902007.02.16 12:021.94900.000.000.00-0.08
239707992007.02.16 09:30sell0.01usdchfm1.23460.00001.23632007.02.16 11:511.23630.000.000.00-0.14
239708092007.02.16 09:30buy0.01eurusdm1.31350.00001.31222007.02.16 11:511.31220.000.000.00-0.13
239715032007.02.16 10:00buy0.02gbpusdm1.94870.00001.94902007.02.16 12:021.94900.000.000.000.06
239715182007.02.16 10:00sell0.02usdchfm1.23530.00001.23632007.02.16 11:511.23630.000.000.00-0.16
239720502007.02.16 10:16buy0.02eurusdm1.31300.00001.31222007.02.16 11:511.31220.000.000.00-0.16
239726512007.02.16 10:30sell0.04usdchfm1.23600.00001.23632007.02.16 11:511.23630.000.000.00-0.10
239761992007.02.16 11:15sell0.08usdchfm1.23690.00001.23632007.02.16 11:511.23630.000.000.000.39
239762592007.02.16 11:15buy0.04eurusdm1.31170.00001.31222007.02.16 11:511.31220.000.000.000.20
239762952007.02.16 11:15buy0.04gbpusdm1.94800.00001.94902007.02.16 12:021.94900.000.000.000.40
239769142007.02.16 11:30sell0.16usdchfm1.23730.00001.23632007.02.16 11:511.23630.000.000.001.29
239770622007.02.16 11:30buy0.08eurusdm1.31120.00001.31222007.02.16 11:511.31220.000.000.000.80
239801422007.02.16 12:00sell0.01usdchfm1.23500.00001.23572007.02.16 13:131.23570.000.000.00-0.06
239801882007.02.16 12:00buy0.01eurusdm1.31260.00001.31222007.02.16 13:301.31220.000.000.00-0.04
239809952007.02.16 12:15buy0.01usdjpym119.350.00119.242007.02.16 13:45119.240.000.000.00-0.09
239815342007.02.16 12:30sell0.02usdchfm1.23590.00001.23572007.02.16 13:131.23570.000.000.000.03
239821592007.02.16 12:45buy0.02eurusdm1.31130.00001.31222007.02.16 13:301.31220.000.000.000.18
239822472007.02.16 12:45sell0.04usdchfm1.23660.00001.23572007.02.16 13:131.23570.000.000.000.29
239833662007.02.16 13:00buy0.02usdjpym119.240.00119.242007.02.16 13:45119.240.000.000.000.00
239848862007.02.16 13:15buy0.04usdjpym119.120.00119.242007.02.16 13:45119.240.000.000.000.40
239942182007.02.16 14:00buy0.01usdjpym119.270.00119.322007.02.16 14:12119.320.000.000.000.04
239976762007.02.16 14:30buy0.01eurusdm1.31070.00001.31122007.02.16 14:381.31120.000.000.000.05
240112282007.02.16 17:00sell0.01gbpusdm1.94950.00001.95362007.02.19 05:521.95360.000.000.00-0.41
240122082007.02.16 17:15sell0.01eurusdm1.31310.00001.31472007.02.19 07:201.31470.000.000.01-0.16
240123112007.02.16 17:16buy0.01usdchfm1.23450.00001.23462007.02.16 20:501.23460.000.000.000.01
240127202007.02.16 17:30sell0.02gbpusdm1.95040.00001.95362007.02.19 05:521.95360.000.000.00-0.64
240141462007.02.16 18:15buy0.02usdchfm1.23390.00001.23462007.02.16 20:501.23460.000.000.000.11
240157022007.02.16 18:45sell0.02eurusdm1.31360.00001.31472007.02.19 07:201.31470.000.000.01-0.22
240233452007.02.18 23:03sell0.04gbpusdm1.95380.00001.95362007.02.19 05:521.95360.000.000.000.08
240233462007.02.18 23:03sell0.04eurusdm1.31530.00001.31472007.02.19 07:201.31470.000.000.000.24
240284132007.02.19 00:00buy0.01usdchfm1.23350.00001.23402007.02.19 00:311.23400.000.000.000.04
240347892007.02.19 01:00sell0.01usdjpym119.430.00119.382007.02.19 01:22119.380.000.000.000.04
240445952007.02.19 03:00sell0.08gbpusdm1.95570.00001.95362007.02.19 05:521.95360.000.000.001.68
240593002007.02.19 06:45sell0.08eurusdm1.31590.00001.31472007.02.19 07:201.31470.000.000.000.96
240599902007.02.19 07:00sell0.01gbpusdm1.95420.00001.95372007.02.19 07:201.95370.000.000.000.05
240639542007.02.19 07:45buy0.01eurusdm1.31540.00001.31432007.02.19 15:321.31430.000.000.00-0.11
240665952007.02.19 08:15buy0.02eurusdm1.31470.00001.31432007.02.19 15:321.31430.000.000.00-0.08
240691452007.02.19 08:46buy0.04eurusdm1.31410.00001.31432007.02.19 15:321.31430.000.000.000.08
240735922007.02.19 10:00buy0.01gbpusdm1.95240.00001.94622007.02.19 15:311.94620.000.000.00-0.62
240745612007.02.19 10:15sell0.01usdjpym119.490.00119.442007.02.19 10:30119.440.000.000.000.04
240788682007.02.19 10:30buy0.02gbpusdm1.94520.00001.94622007.02.19 15:311.94620.000.000.000.20
240791592007.02.19 10:30buy0.08eurusdm1.31320.00001.31432007.02.19 15:321.31430.000.000.000.88
240862202007.02.19 12:00buy0.04gbpusdm1.94430.00001.94622007.02.19 15:311.94620.000.000.000.76
240999822007.02.19 16:30sell0.01usdjpym119.620.00119.612007.02.19 19:08119.610.000.000.000.01
241036412007.02.19 17:45sell0.02usdjpym119.680.00119.612007.02.19 19:08119.610.000.000.000.12
241068252007.02.19 18:46sell0.01gbpusdm1.95140.00001.95092007.02.19 22:581.95090.000.000.000.05
241082042007.02.19 19:30buy0.01usdchfm1.23240.00001.23292007.02.19 22:581.23290.000.000.010.04
241105502007.02.19 20:45sell0.01eurusdm1.31560.00001.31512007.02.19 22:581.31510.000.000.010.05
241148572007.02.19 23:15sell0.01usdjpym119.630.00119.662007.02.20 02:01119.660.000.000.00-0.03
241159602007.02.19 23:45sell0.02usdjpym119.680.00119.662007.02.20 02:01119.660.000.000.000.03
241215592007.02.20 01:30sell0.04usdjpym119.750.00119.662007.02.20 02:01119.660.000.000.000.30
241216082007.02.20 01:30sell0.01usdchfm1.23270.00001.23222007.02.20 02:001.23220.000.000.000.04
241361782007.02.20 04:30sell0.01gbpusdm1.95340.00001.95352007.02.20 06:131.95350.000.000.00-0.01
241362052007.02.20 04:30sell0.01eurusdm1.31770.00001.31772007.02.20 06:131.31770.000.000.000.00
241374782007.02.20 05:15sell0.01usdjpym119.700.00120.122007.02.20 13:22120.120.000.000.00-0.35
241392642007.02.20 05:45sell0.02usdjpym119.780.00120.122007.02.20 13:22120.120.000.000.00-0.57
241413032007.02.20 06:00sell0.02eurusdm1.31850.00001.31772007.02.20 06:131.31770.000.000.000.16
241413662007.02.20 06:00sell0.02gbpusdm1.95430.00001.95352007.02.20 06:131.95350.000.000.000.16
241424232007.02.20 06:15sell0.01eurusdm1.31760.00001.31712007.02.20 06:461.31710.000.000.000.05
241449272007.02.20 06:45sell0.04usdjpym119.860.00120.122007.02.20 13:22120.120.000.000.00-0.87
241541872007.02.20 08:00sell0.08usdjpym119.940.00120.122007.02.20 13:22120.120.000.000.00-1.20
241718862007.02.20 09:30buy0.01eurusdm1.31530.00001.31532007.02.20 10:341.31530.000.000.000.00
241719302007.02.20 09:30sell0.01usdchfm1.23570.00001.23732007.02.20 13:051.23730.000.000.00-0.13
241719672007.02.20 09:30buy0.01gbpusdm1.95040.00001.95092007.02.20 09:371.95090.000.000.000.05
241750622007.02.20 10:15sell0.02usdchfm1.23670.00001.23732007.02.20 13:051.23730.000.000.00-0.10
241750942007.02.20 10:15buy0.02eurusdm1.31450.00001.31532007.02.20 10:341.31530.000.000.000.16
241758962007.02.20 10:30sell0.16usdjpym120.050.00120.122007.02.20 13:22120.120.000.000.00-0.93
241782502007.02.20 11:00sell0.32usdjpym120.130.00120.122007.02.20 13:22120.120.000.000.000.27
241790292007.02.20 11:16sell0.04usdchfm1.23720.00001.23732007.02.20 13:051.23730.000.000.00-0.03
241818442007.02.20 11:45sell0.08usdchfm1.23860.00001.23732007.02.20 13:051.23730.000.000.000.84
241818922007.02.20 11:45sell0.64usdjpym120.290.00120.122007.02.20 13:22120.120.000.000.009.06
241839562007.02.20 12:15buy0.01eurusdm1.31410.00001.31462007.02.20 13:201.31460.000.000.000.05
241964092007.02.20 15:15sell0.01usdjpym120.170.00120.122007.02.20 15:57120.120.000.000.000.04
242043172007.02.20 16:30sell0.01gbpusdm1.95350.00001.95402007.02.20 18:511.95400.000.000.00-0.05
242072872007.02.20 17:00sell0.02gbpusdm1.95430.00001.95402007.02.20 18:511.95400.000.000.000.06
242100772007.02.20 18:00sell0.04gbpusdm1.95480.00001.95402007.02.20 18:511.95400.000.000.000.32
  0.00 0.00 1.36 501.60
Closed P/L: 502.96
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
242060882007.02.20 16:45buy0.01usdjpym120.150.00120.06 120.040.000.000.01-0.09
242071842007.02.20 17:00buy0.02usdjpym120.100.00120.06 120.040.000.000.03-0.10
242137982007.02.20 19:15buy0.04usdjpym120.040.00120.06 120.040.000.000.050.00
242153632007.02.20 19:45buy0.08usdjpym119.960.00120.06 120.040.000.000.110.53
  0.00 0.00 0.20 0.34
 Floating P/L: 0.54
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 502.96 Floating P/L: 0.54 Margin: 7.50
Balance: 1 002.96 Equity: 1 003.50 Free Margin: 996.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 817.27 Gross Loss: 314.31 Total Net Profit: 502.96
Profit Factor: 2.60 Expected Payoff: 0.28  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 20.84 (2.14%) Relative Drawdown: 3.06% (18.47)
 
Total Trades: 1775 Short Positions (won %): 921 (64.39%) Long Positions (won %): 854 (66.28%)
Profit Trades (% of total): 1159 (65.30%) Loss trades (% of total): 616 (34.70%)
Largest profit trade: 43.52 loss trade: -7.04
Average profit trade: 0.71 loss trade: -0.51
Maximum consecutive wins ($): 22 (1.29) consecutive losses ($): 7 (-17.79)
Maximal consecutive profit (count): 43.52 (1) consecutive loss (count): -17.79 (7)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2