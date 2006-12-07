|Account: 1318574
|Name: hellkkas
|Currency: USD
|2007 February 20, 22:09
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16932787
|2006.12.04 22:48
|balance
|Deposit
|500.00
|16933960
|2006.12.04 23:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|115.32
|0.00
|115.37
|2006.12.05 00:20
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16933974
|2006.12.04 23:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9811
|0.0000
|1.9806
|2006.12.05 00:01
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16937618
|2006.12.04 23:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3336
|0.0000
|1.3331
|2006.12.05 01:24
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16937757
|2006.12.04 23:46
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1938
|0.0000
|1.1943
|2006.12.05 01:24
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16948749
|2006.12.05 02:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3332
|0.0000
|1.3333
|2006.12.05 06:13
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|16948762
|2006.12.05 02:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9788
|0.0000
|1.9774
|2006.12.05 05:03
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|16948779
|2006.12.05 02:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1938
|0.0000
|1.1938
|2006.12.05 07:09
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16951085
|2006.12.05 02:45
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9777
|0.0000
|1.9774
|2006.12.05 05:03
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|16951769
|2006.12.05 03:01
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3326
|0.0000
|1.3333
|2006.12.05 06:13
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|16952576
|2006.12.05 03:15
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9769
|0.0000
|1.9774
|2006.12.05 05:03
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|16952580
|2006.12.05 03:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1945
|0.0000
|1.1938
|2006.12.05 07:09
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16955853
|2006.12.05 04:15
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9764
|0.0000
|1.9774
|2006.12.05 05:03
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16971045
|2006.12.05 07:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3324
|0.0000
|1.3319
|2006.12.05 07:34
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16979166
|2006.12.05 08:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3320
|0.0000
|1.3325
|2006.12.05 09:02
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16979185
|2006.12.05 08:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1948
|0.0000
|1.1943
|2006.12.05 09:02
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16983535
|2006.12.05 08:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9765
|0.0000
|1.9770
|2006.12.05 08:53
|1.9770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16990244
|2006.12.05 09:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|114.87
|0.00
|114.67
|2006.12.05 13:47
|114.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|16991366
|2006.12.05 09:45
|buy
|0.02
|usdjpym
|114.77
|0.00
|114.67
|2006.12.05 13:47
|114.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|16994192
|2006.12.05 10:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3313
|0.0000
|1.3318
|2006.12.05 10:21
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16994199
|2006.12.05 10:15
|buy
|0.04
|usdjpym
|114.69
|0.00
|114.67
|2006.12.05 13:47
|114.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|16994208
|2006.12.05 10:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1948
|0.0000
|1.1943
|2006.12.05 10:23
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16995658
|2006.12.05 10:30
|buy
|0.08
|usdjpym
|114.63
|0.00
|114.67
|2006.12.05 13:47
|114.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|17011540
|2006.12.05 13:15
|buy
|0.16
|usdjpym
|114.57
|0.00
|114.67
|2006.12.05 13:47
|114.67
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|17024520
|2006.12.05 14:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9766
|0.0000
|1.9761
|2006.12.05 14:03
|1.9761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17024569
|2006.12.05 14:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|114.73
|0.00
|114.78
|2006.12.05 14:03
|114.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17024609
|2006.12.05 14:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1913
|0.0000
|1.1918
|2006.12.05 14:03
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17050963
|2006.12.05 16:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9710
|0.0000
|1.9715
|2006.12.05 16:10
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17051006
|2006.12.05 16:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3306
|0.0000
|1.3311
|2006.12.05 16:10
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17054990
|2006.12.05 16:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|114.99
|0.00
|114.94
|2006.12.05 16:33
|114.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17073647
|2006.12.05 22:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9729
|0.0000
|1.9734
|2006.12.06 00:05
|1.9734
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17074612
|2006.12.05 23:02
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1919
|0.0000
|1.1914
|2006.12.06 06:19
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17074624
|2006.12.05 23:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3315
|0.0000
|1.3320
|2006.12.06 01:07
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17076111
|2006.12.05 23:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|114.86
|0.00
|114.81
|2006.12.06 04:31
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17104574
|2006.12.06 06:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1918
|0.0000
|1.1923
|2006.12.06 07:03
|1.1923
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17105737
|2006.12.06 07:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|114.61
|0.00
|114.66
|2006.12.06 07:10
|114.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17105776
|2006.12.06 07:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3323
|0.0000
|1.3318
|2006.12.06 07:25
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17112301
|2006.12.06 08:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9722
|0.0000
|1.9659
|2006.12.06 14:34
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|17115741
|2006.12.06 09:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9713
|0.0000
|1.9659
|2006.12.06 14:34
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|17119374
|2006.12.06 09:30
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9695
|0.0000
|1.9659
|2006.12.06 14:34
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|17125750
|2006.12.06 09:45
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9644
|0.0000
|1.9659
|2006.12.06 14:34
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|17130899
|2006.12.06 11:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3282
|0.0000
|1.3282
|2006.12.06 11:24
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17130921
|2006.12.06 11:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1954
|0.0000
|1.1949
|2006.12.06 11:29
|1.1949
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17132439
|2006.12.06 11:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3274
|0.0000
|1.3282
|2006.12.06 11:24
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|17133770
|2006.12.06 11:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|114.93
|0.00
|114.88
|2006.12.06 11:46
|114.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17142234
|2006.12.06 13:30
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9638
|0.0000
|1.9659
|2006.12.06 14:34
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|17145001
|2006.12.06 14:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1975
|0.0000
|1.1970
|2006.12.06 14:07
|1.1970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17146847
|2006.12.06 14:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|115.03
|0.00
|115.02
|2006.12.06 15:04
|115.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|17146852
|2006.12.06 14:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3283
|0.0000
|1.3288
|2006.12.06 14:36
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17147742
|2006.12.06 14:30
|sell
|0.02
|usdjpym
|115.09
|0.00
|115.02
|2006.12.06 15:04
|115.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|17166139
|2006.12.06 16:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9691
|0.0000
|1.9686
|2006.12.06 16:26
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17167546
|2006.12.06 16:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3306
|0.0000
|1.3301
|2006.12.06 17:59
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17167551
|2006.12.06 16:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1933
|0.0000
|1.1938
|2006.12.06 17:27
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17175044
|2006.12.06 18:02
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3301
|1.3451
|1.3263
|2006.12.07 07:27
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.19
|17175062
|2006.12.06 18:02
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9682
|1.9833
|1.9645
|2006.12.07 07:12
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|17175092
|2006.12.06 18:02
|buy
|0.01
|usdjpym
|115.08
|113.58
|115.46
|2006.12.07 04:59
|114.90
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.16
|17175194
|2006.12.06 18:04
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1943
|1.1793
|1.1981
|2006.12.07 07:29
|1.1923
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.17
|17186685
|2006.12.06 20:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9669
|0.0000
|1.9663
|2006.12.06 23:51
|1.9663
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.06
|17186695
|2006.12.06 20:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3291
|0.0000
|1.3292
|2006.12.07 00:09
|1.3292
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.01
|17186699
|2006.12.06 20:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|115.17
|0.00
|115.21
|2006.12.07 00:21
|115.21
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.03
|17186720
|2006.12.06 20:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1953
|0.0000
|1.1952
|2006.12.07 01:03
|1.1952
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.01
|17191033
|2006.12.06 22:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|115.23
|0.00
|115.21
|2006.12.07 00:21
|115.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|17191405
|2006.12.06 22:31
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3285
|0.0000
|1.3292
|2006.12.07 00:09
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|17191920
|2006.12.06 22:45
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9662
|0.0000
|1.9663
|2006.12.06 23:51
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|17192497
|2006.12.06 23:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1959
|0.0000
|1.1952
|2006.12.07 01:03
|1.1952
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|17192505
|2006.12.06 23:00
|sell
|0.04
|usdjpym
|115.30
|0.00
|115.21
|2006.12.07 00:21
|115.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|17193008
|2006.12.06 23:15
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9654
|0.0000
|1.9663
|2006.12.06 23:51
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|17200370
|2006.12.07 01:31
|buy
|0.01
|usdjpym
|115.11
|0.00
|114.98
|2006.12.07 11:54
|114.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|17208607
|2006.12.07 04:45
|buy
|0.02
|usdjpym
|115.00
|0.00
|114.98
|2006.12.07 11:54
|114.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|17209985
|2006.12.07 05:00
|buy
|0.04
|usdjpym
|114.94
|0.00
|114.98
|2006.12.07 11:54
|114.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|17210133
|2006.12.07 05:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|114.96
|113.44
|115.32
|2006.12.07 07:34
|114.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|17213328
|2006.12.07 05:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9678
|0.0000
|1.9673
|2006.12.07 05:40
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17214046
|2006.12.07 05:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1947
|0.0000
|1.1932
|2006.12.07 08:40
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|17214075
|2006.12.07 05:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3298
|0.0000
|1.3310
|2006.12.07 08:40
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|17215771
|2006.12.07 06:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3305
|0.0000
|1.3310
|2006.12.07 08:40
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|17216806
|2006.12.07 06:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1940
|0.0000
|1.1932
|2006.12.07 08:40
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|17216827
|2006.12.07 06:30
|buy
|0.08
|usdjpym
|114.88
|0.00
|114.98
|2006.12.07 11:54
|114.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|17219183
|2006.12.07 07:12
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9700
|1.9850
|1.9662
|2006.12.07 11:07
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|17219731
|2006.12.07 07:15
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.1934
|0.0000
|1.1932
|2006.12.07 08:40
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|17219763
|2006.12.07 07:15
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3315
|0.0000
|1.3310
|2006.12.07 08:40
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|17220795
|2006.12.07 07:27
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3317
|1.3467
|1.3279
|2006.12.07 13:07
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|17221048
|2006.12.07 07:29
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1926
|1.1776
|1.1964
|2006.12.07 13:07
|1.1934
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|17221066
|2006.12.07 07:30
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.1927
|0.0000
|1.1932
|2006.12.07 08:40
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|17221935
|2006.12.07 07:34
|buy
|0.01
|usdjpym
|114.77
|113.26
|115.14
|2006.12.07 13:07
|114.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|17223620
|2006.12.07 07:52
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9692
|0.0000
|1.9687
|2006.12.07 08:40
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17223629
|2006.12.07 07:52
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3320
|0.0000
|1.3310
|2006.12.07 08:40
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17224340
|2006.12.07 08:00
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.1922
|0.0000
|1.1932
|2006.12.07 08:40
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|17227445
|2006.12.07 08:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3312
|0.0000
|1.3307
|2006.12.07 09:28
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17227481
|2006.12.07 08:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1932
|0.0000
|1.1937
|2006.12.07 09:28
|1.1937
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17235699
|2006.12.07 11:07
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9656
|1.9807
|1.9619
|2006.12.07 11:39
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|17237572
|2006.12.07 11:39
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9672
|1.9822
|1.9634
|2006.12.07 13:41
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17237880
|2006.12.07 11:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1944
|0.0000
|1.1939
|2006.12.07 13:00
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17237910
|2006.12.07 11:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3297
|0.0000
|1.3298
|2006.12.07 13:00
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|17237946
|2006.12.07 11:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9676
|0.0000
|1.9668
|2006.12.07 12:26
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|17238937
|2006.12.07 12:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9668
|0.0000
|1.9668
|2006.12.07 12:26
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17240011
|2006.12.07 12:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3291
|0.0000
|1.3298
|2006.12.07 13:00
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|17240016
|2006.12.07 12:15
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9657
|0.0000
|1.9668
|2006.12.07 12:26
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|17240606
|2006.12.07 12:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9668
|0.0000
|1.9673
|2006.12.07 12:49
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17260379
|2006.12.07 14:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9662
|0.0000
|1.9652
|2006.12.07 14:52
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|17260395
|2006.12.07 14:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|114.99
|0.00
|115.06
|2006.12.07 16:26
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|17261825
|2006.12.07 14:45
|sell
|0.02
|usdjpym
|115.09
|0.00
|115.06
|2006.12.07 16:26
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17261839
|2006.12.07 14:45
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9640
|0.0000
|1.9652
|2006.12.07 14:52
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|17264274
|2006.12.07 15:15
|sell
|0.04
|usdjpym
|115.15
|0.00
|115.06
|2006.12.07 16:26
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|17266123
|2006.12.07 15:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9639
|0.0000
|1.9644
|2006.12.07 16:00
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17518344
|2006.12.11 19:51
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3249
|0.0000
|1.3244
|2006.12.11 20:27
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17538184
|2006.12.12 02:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9597
|0.0000
|1.9606
|2006.12.12 07:49
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|17540155
|2006.12.12 03:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9618
|0.0000
|1.9606
|2006.12.12 07:49
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|17542940
|2006.12.12 04:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2011
|0.0000
|1.2013
|2006.12.12 06:14
|1.2013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|17542963
|2006.12.12 04:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3260
|0.0000
|1.3259
|2006.12.12 04:47
|1.3259
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|17543585
|2006.12.12 04:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2006
|0.0000
|1.2013
|2006.12.12 06:14
|1.2013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|17544619
|2006.12.12 04:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3266
|0.0000
|1.3259
|2006.12.12 04:47
|1.3259
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|17550322
|2006.12.12 07:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|116.84
|0.00
|116.79
|2006.12.12 07:53
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17557262
|2006.12.12 08:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9596
|0.0000
|1.9601
|2006.12.12 08:53
|1.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17558010
|2006.12.12 08:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3238
|0.0000
|1.3243
|2006.12.12 09:25
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17560049
|2006.12.12 09:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3245
|0.0000
|1.3250
|2006.12.12 09:49
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17566004
|2006.12.12 10:16
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.77
|0.00
|116.82
|2006.12.12 10:23
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17567005
|2006.12.12 10:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9626
|0.0000
|1.9621
|2006.12.12 10:53
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17574031
|2006.12.12 12:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|116.92
|0.00
|116.87
|2006.12.12 12:56
|116.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17574671
|2006.12.12 12:31
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2022
|0.0000
|1.2017
|2006.12.12 12:56
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17576744
|2006.12.12 13:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9631
|0.0000
|1.9626
|2006.12.12 13:29
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17585729
|2006.12.12 14:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.00
|0.00
|116.95
|2006.12.12 14:36
|116.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17585734
|2006.12.12 14:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3236
|0.0000
|1.3238
|2006.12.12 14:34
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|17585752
|2006.12.12 14:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2027
|0.0000
|1.2022
|2006.12.12 14:36
|1.2022
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17586522
|2006.12.12 14:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3231
|0.0000
|1.3238
|2006.12.12 14:34
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|17593629
|2006.12.12 15:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2010
|0.0000
|1.2015
|2006.12.12 15:47
|1.2015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17596230
|2006.12.12 16:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9661
|0.0000
|1.9656
|2006.12.12 16:34
|1.9656
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17600945
|2006.12.12 17:46
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.12
|0.00
|117.07
|2006.12.12 18:03
|117.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17617857
|2006.12.12 20:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2004
|0.0000
|1.2002
|2006.12.13 06:37
|1.2002
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.02
|17619419
|2006.12.12 20:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1993
|0.0000
|1.2002
|2006.12.13 06:37
|1.2002
|0.00
|0.00
|0.02
|0.15
|17624133
|2006.12.12 22:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.79
|0.00
|116.81
|2006.12.13 00:36
|116.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|17624146
|2006.12.12 22:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9706
|0.0000
|1.9701
|2006.12.12 23:32
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17625451
|2006.12.12 23:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|116.75
|0.00
|116.81
|2006.12.13 00:36
|116.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|17626754
|2006.12.12 23:31
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3279
|0.0000
|1.3274
|2006.12.13 00:55
|1.3274
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17632410
|2006.12.13 02:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|116.86
|0.00
|116.96
|2006.12.13 08:59
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|17632991
|2006.12.13 03:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|116.91
|0.00
|116.96
|2006.12.13 08:59
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|17633931
|2006.12.13 03:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9714
|0.0000
|1.9709
|2006.12.13 05:18
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17639447
|2006.12.13 06:45
|sell
|0.04
|usdjpym
|116.98
|0.00
|116.96
|2006.12.13 08:59
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|17643639
|2006.12.13 07:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3277
|0.0000
|1.3273
|2006.12.13 10:21
|1.3273
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|17643686
|2006.12.13 07:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1997
|0.0000
|1.2057
|2006.12.13 15:56
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|17646699
|2006.12.13 08:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3271
|0.0000
|1.3273
|2006.12.13 10:21
|1.3273
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17646760
|2006.12.13 08:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9706
|0.0000
|1.9696
|2006.12.13 09:30
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|17646850
|2006.12.13 08:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2008
|0.0000
|1.2057
|2006.12.13 15:56
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|17648237
|2006.12.13 08:15
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2015
|0.0000
|1.2057
|2006.12.13 15:56
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.39
|17648243
|2006.12.13 08:15
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3265
|0.0000
|1.3273
|2006.12.13 10:21
|1.3273
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|17648255
|2006.12.13 08:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9694
|0.0000
|1.9696
|2006.12.13 09:30
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17651067
|2006.12.13 08:45
|sell
|0.08
|usdjpym
|117.06
|0.00
|116.96
|2006.12.13 08:59
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|17651082
|2006.12.13 08:45
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9685
|0.0000
|1.9696
|2006.12.13 09:30
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|17652376
|2006.12.13 09:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|116.96
|0.00
|117.23
|2006.12.13 16:07
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|17654779
|2006.12.13 09:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.04
|0.00
|117.23
|2006.12.13 16:07
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|17664631
|2006.12.13 11:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9714
|0.0000
|1.9709
|2006.12.13 13:24
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17667960
|2006.12.13 12:30
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2026
|0.0000
|1.2057
|2006.12.13 15:56
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.06
|17667970
|2006.12.13 12:30
|sell
|0.04
|usdjpym
|117.12
|0.00
|117.23
|2006.12.13 16:07
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|17668835
|2006.12.13 12:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3267
|0.0000
|1.3272
|2006.12.13 12:46
|1.3272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17686304
|2006.12.13 13:45
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2057
|0.0000
|1.2057
|2006.12.13 15:56
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17686316
|2006.12.13 13:45
|sell
|0.08
|usdjpym
|117.30
|0.00
|117.23
|2006.12.13 16:07
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|17689812
|2006.12.13 14:15
|sell
|0.16
|usdjpym
|117.36
|0.00
|117.23
|2006.12.13 16:07
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.77
|17689832
|2006.12.13 14:15
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2065
|0.0000
|1.2057
|2006.12.13 15:56
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|17695790
|2006.12.13 14:45
|sell
|0.64
|usdchfm
|1.2071
|0.0000
|1.2057
|2006.12.13 15:56
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|7.43
|17700683
|2006.12.13 15:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9652
|0.0000
|1.9657
|2006.12.13 15:27
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17702605
|2006.12.13 15:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3223
|0.0000
|1.3228
|2006.12.13 16:07
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17715618
|2006.12.13 17:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.40
|0.00
|117.50
|2006.12.13 23:04
|117.50
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.09
|17716669
|2006.12.13 17:31
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.46
|0.00
|117.50
|2006.12.13 23:04
|117.50
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.07
|17721105
|2006.12.13 18:00
|sell
|0.04
|usdjpym
|117.50
|0.00
|117.50
|2006.12.13 23:04
|117.50
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.00
|17724349
|2006.12.13 18:31
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3208
|0.0000
|1.3208
|2006.12.13 20:53
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17726003
|2006.12.13 19:01
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3200
|0.0000
|1.3208
|2006.12.13 20:53
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|17729001
|2006.12.13 20:15
|sell
|0.08
|usdjpym
|117.62
|0.00
|117.50
|2006.12.13 23:04
|117.50
|0.00
|0.00
|-0.36
|0.82
|17741760
|2006.12.14 00:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.55
|117.20
|117.51
|2006.12.14 03:01
|117.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|17742634
|2006.12.14 00:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.48
|117.20
|117.51
|2006.12.14 03:01
|117.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17747376
|2006.12.14 01:45
|buy
|0.04
|usdjpym
|117.42
|0.00
|117.51
|2006.12.14 03:01
|117.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|17752620
|2006.12.14 05:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.58
|0.00
|117.53
|2006.12.14 05:20
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17768887
|2006.12.14 09:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3238
|0.0000
|1.3233
|2006.12.14 09:05
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17768987
|2006.12.14 09:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.45
|0.00
|117.46
|2006.12.14 10:29
|117.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|17772256
|2006.12.14 09:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2068
|0.0000
|1.2118
|2006.12.14 14:04
|1.2118
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|17772294
|2006.12.14 09:46
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.39
|0.00
|117.46
|2006.12.14 10:29
|117.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|17773082
|2006.12.14 10:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2075
|0.0000
|1.2118
|2006.12.14 14:04
|1.2118
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|17775170
|2006.12.14 10:45
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2083
|0.0000
|1.2118
|2006.12.14 14:04
|1.2118
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|17777973
|2006.12.14 11:15
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2103
|0.0000
|1.2118
|2006.12.14 14:04
|1.2118
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|17782795
|2006.12.14 11:45
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2115
|0.0000
|1.2118
|2006.12.14 14:04
|1.2118
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|17786361
|2006.12.14 12:00
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2125
|0.0000
|1.2118
|2006.12.14 14:04
|1.2118
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|17787850
|2006.12.14 12:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9658
|0.0000
|1.9663
|2006.12.14 12:20
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17787904
|2006.12.14 12:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.48
|0.00
|117.56
|2006.12.14 13:59
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|17788919
|2006.12.14 12:30
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.57
|0.00
|117.56
|2006.12.14 13:59
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|17799533
|2006.12.14 13:45
|sell
|0.64
|usdchfm
|1.2131
|0.0000
|1.2118
|2006.12.14 14:04
|1.2118
|0.00
|0.00
|0.00
|6.87
|17799713
|2006.12.14 13:46
|sell
|0.04
|usdjpym
|117.66
|0.00
|117.56
|2006.12.14 13:59
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|17801236
|2006.12.14 14:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9635
|0.0000
|1.9640
|2006.12.14 14:03
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17803457
|2006.12.14 14:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3195
|0.0000
|1.3173
|2006.12.14 16:00
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|17805154
|2006.12.14 14:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3186
|0.0000
|1.3173
|2006.12.14 16:00
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|17806832
|2006.12.14 15:00
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3179
|0.0000
|1.3173
|2006.12.14 16:00
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|17811942
|2006.12.14 15:30
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3155
|0.0000
|1.3173
|2006.12.14 16:00
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|17819148
|2006.12.14 16:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.60
|0.00
|117.55
|2006.12.14 16:03
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17819288
|2006.12.14 16:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9630
|0.0000
|1.9635
|2006.12.14 16:03
|1.9635
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17819316
|2006.12.14 16:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2132
|0.0000
|1.2127
|2006.12.14 16:59
|1.2127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17832881
|2006.12.14 19:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.77
|0.00
|117.76
|2006.12.14 22:12
|117.76
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.01
|17832972
|2006.12.14 19:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3156
|0.0000
|1.3155
|2006.12.14 19:54
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|17834073
|2006.12.14 19:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3147
|0.0000
|1.3155
|2006.12.14 19:54
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|17835317
|2006.12.14 20:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.83
|0.00
|117.76
|2006.12.14 22:12
|117.76
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.12
|17847830
|2006.12.15 00:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.89
|0.00
|117.91
|2006.12.15 01:42
|117.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|17849243
|2006.12.15 01:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.00
|0.00
|117.91
|2006.12.15 01:42
|117.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|17862132
|2006.12.15 07:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2146
|0.0000
|1.2141
|2006.12.15 07:08
|1.2141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17862139
|2006.12.15 07:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3147
|0.0000
|1.3152
|2006.12.15 07:07
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17869848
|2006.12.15 08:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2143
|0.0000
|1.2143
|2006.12.15 09:08
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17870826
|2006.12.15 08:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9626
|0.0000
|1.9621
|2006.12.15 09:01
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17870837
|2006.12.15 08:45
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2136
|0.0000
|1.2143
|2006.12.15 09:08
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|17872046
|2006.12.15 09:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3157
|0.0000
|1.3152
|2006.12.15 09:01
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17891690
|2006.12.15 11:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9577
|0.0000
|1.9573
|2006.12.15 13:25
|1.9573
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|17891722
|2006.12.15 11:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3117
|0.0000
|1.3118
|2006.12.15 12:07
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|17893577
|2006.12.15 11:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3111
|0.0000
|1.3118
|2006.12.15 12:07
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|17894666
|2006.12.15 12:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9571
|0.0000
|1.9573
|2006.12.15 13:25
|1.9573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17895386
|2006.12.15 12:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.19
|0.00
|118.19
|2006.12.15 13:26
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17895410
|2006.12.15 12:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2185
|0.0000
|1.2185
|2006.12.15 13:25
|1.2185
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17895414
|2006.12.15 12:16
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3118
|0.0000
|1.3117
|2006.12.15 13:25
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|17897395
|2006.12.15 13:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3109
|0.0000
|1.3117
|2006.12.15 13:25
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|17897425
|2006.12.15 13:00
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9565
|0.0000
|1.9573
|2006.12.15 13:25
|1.9573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|17897445
|2006.12.15 13:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2192
|0.0000
|1.2185
|2006.12.15 13:25
|1.2185
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|17897495
|2006.12.15 13:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.27
|0.00
|118.19
|2006.12.15 13:26
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|17922502
|2006.12.15 14:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2148
|0.0000
|1.2153
|2006.12.15 14:32
|1.2153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17922518
|2006.12.15 14:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9627
|0.0000
|1.9622
|2006.12.15 14:32
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17922551
|2006.12.15 14:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3158
|0.0000
|1.3153
|2006.12.15 14:32
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17942249
|2006.12.15 15:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.93
|0.00
|117.77
|2006.12.15 16:03
|117.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|17947149
|2006.12.15 15:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.72
|0.00
|117.77
|2006.12.15 16:03
|117.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|17952876
|2006.12.15 15:45
|buy
|0.04
|usdjpym
|117.66
|0.00
|117.77
|2006.12.15 16:03
|117.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|17952904
|2006.12.15 15:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2204
|0.0000
|1.2210
|2006.12.18 00:21
|1.2210
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.05
|17955174
|2006.12.15 16:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2210
|0.0000
|1.2210
|2006.12.18 00:21
|1.2210
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.00
|17955227
|2006.12.15 16:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3092
|0.0000
|1.3082
|2006.12.15 19:46
|1.3082
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|17958990
|2006.12.15 16:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9532
|0.0000
|1.9537
|2006.12.15 16:36
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17963715
|2006.12.15 17:15
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2220
|0.0000
|1.2210
|2006.12.18 00:21
|1.2210
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.33
|17963743
|2006.12.15 17:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3084
|0.0000
|1.3082
|2006.12.15 19:46
|1.3082
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|17968953
|2006.12.15 17:45
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3070
|0.0000
|1.3082
|2006.12.15 19:46
|1.3082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|17973927
|2006.12.15 18:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9523
|0.0000
|1.9518
|2006.12.15 20:49
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|17975930
|2006.12.15 19:30
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9515
|0.0000
|1.9518
|2006.12.15 20:49
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|17976506
|2006.12.15 19:45
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9509
|0.0000
|1.9518
|2006.12.15 20:49
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|17991228
|2006.12.18 01:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2212
|0.0000
|1.2203
|2006.12.18 06:58
|1.2203
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|17991999
|2006.12.18 01:45
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2208
|0.0000
|1.2203
|2006.12.18 06:58
|1.2203
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|17993027
|2006.12.18 02:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3088
|0.0000
|1.3095
|2006.12.18 06:58
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|17993038
|2006.12.18 02:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9536
|0.0000
|1.9559
|2006.12.18 06:58
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|17993993
|2006.12.18 02:45
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9542
|0.0000
|1.9559
|2006.12.18 06:58
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|17994233
|2006.12.18 03:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3094
|0.0000
|1.3095
|2006.12.18 06:58
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|17999455
|2006.12.18 05:45
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9549
|0.0000
|1.9559
|2006.12.18 06:58
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|17999470
|2006.12.18 05:45
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2201
|0.0000
|1.2203
|2006.12.18 06:58
|1.2203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|18001465
|2006.12.18 06:00
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9563
|0.0000
|1.9559
|2006.12.18 06:58
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|18001484
|2006.12.18 06:00
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3106
|0.0000
|1.3095
|2006.12.18 06:58
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|18001493
|2006.12.18 06:00
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2193
|0.0000
|1.2203
|2006.12.18 06:58
|1.2203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|18003692
|2006.12.18 06:45
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9573
|0.0000
|1.9559
|2006.12.18 06:58
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|18005141
|2006.12.18 07:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3093
|0.0000
|1.3102
|2006.12.18 07:53
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|18005159
|2006.12.18 07:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9553
|0.0000
|1.9566
|2006.12.18 07:53
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|18005161
|2006.12.18 07:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.00
|0.00
|117.92
|2006.12.18 09:07
|117.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|18005186
|2006.12.18 07:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2205
|0.0000
|1.2199
|2006.12.18 07:53
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|18006216
|2006.12.18 07:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9563
|0.0000
|1.9566
|2006.12.18 07:53
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|18006267
|2006.12.18 07:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3103
|0.0000
|1.3102
|2006.12.18 07:53
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18006321
|2006.12.18 07:16
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2196
|0.0000
|1.2199
|2006.12.18 07:53
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18007587
|2006.12.18 07:30
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2191
|0.0000
|1.2199
|2006.12.18 07:53
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|18007593
|2006.12.18 07:30
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9579
|0.0000
|1.9566
|2006.12.18 07:53
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|18008752
|2006.12.18 07:45
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3112
|0.0000
|1.3102
|2006.12.18 07:53
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|18010785
|2006.12.18 08:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9564
|0.0000
|1.9559
|2006.12.18 08:00
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18013016
|2006.12.18 08:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.89
|0.00
|117.92
|2006.12.18 09:07
|117.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18014477
|2006.12.18 08:45
|buy
|0.04
|usdjpym
|117.83
|0.00
|117.92
|2006.12.18 09:07
|117.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|18019216
|2006.12.18 10:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9544
|0.0000
|1.9513
|2006.12.18 13:35
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|18019625
|2006.12.18 10:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9538
|0.0000
|1.9513
|2006.12.18 13:35
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|18020460
|2006.12.18 10:30
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9530
|0.0000
|1.9513
|2006.12.18 13:35
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|18022378
|2006.12.18 10:45
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9507
|0.0000
|1.9513
|2006.12.18 13:35
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|18024107
|2006.12.18 11:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.82
|0.00
|117.87
|2006.12.18 11:08
|117.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18026332
|2006.12.18 11:45
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9497
|0.0000
|1.9513
|2006.12.18 13:35
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|18035029
|2006.12.18 13:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9519
|0.0000
|1.9467
|2006.12.18 18:15
|1.9467
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|18037315
|2006.12.18 14:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3095
|0.0000
|1.3090
|2006.12.18 14:49
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18037329
|2006.12.18 14:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9495
|0.0000
|1.9467
|2006.12.18 18:15
|1.9467
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|18044375
|2006.12.18 15:00
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9461
|0.0000
|1.9467
|2006.12.18 18:15
|1.9467
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|18049829
|2006.12.18 15:15
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9448
|0.0000
|1.9467
|2006.12.18 18:15
|1.9467
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|18057404
|2006.12.18 16:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2245
|0.0000
|1.2245
|2006.12.18 16:23
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18057431
|2006.12.18 16:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.12
|0.00
|118.15
|2006.12.18 18:25
|118.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|18058365
|2006.12.18 16:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2252
|0.0000
|1.2245
|2006.12.18 16:23
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|18060033
|2006.12.18 16:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3075
|0.0000
|1.3080
|2006.12.18 18:16
|1.3080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18062278
|2006.12.18 17:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.24
|0.00
|118.15
|2006.12.18 18:25
|118.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|18073785
|2006.12.18 20:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9485
|0.0000
|1.9480
|2006.12.18 22:00
|1.9480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18074249
|2006.12.18 20:47
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2218
|0.0000
|1.2223
|2006.12.18 22:14
|1.2223
|0.00
|0.00
|0.01
|0.04
|18075858
|2006.12.18 21:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.12
|0.00
|118.17
|2006.12.18 22:15
|118.17
|0.00
|0.00
|0.01
|0.04
|18076903
|2006.12.18 22:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3096
|0.0000
|1.3095
|2006.12.19 03:36
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|18081311
|2006.12.18 23:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3102
|0.0000
|1.3095
|2006.12.19 03:36
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18083156
|2006.12.19 00:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.07
|0.00
|117.97
|2006.12.19 03:34
|117.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|18083533
|2006.12.19 00:45
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.00
|0.00
|117.97
|2006.12.19 03:34
|117.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|18086020
|2006.12.19 01:15
|buy
|0.04
|usdjpym
|117.84
|0.00
|117.97
|2006.12.19 03:34
|117.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|18087297
|2006.12.19 02:01
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2217
|0.0000
|1.2222
|2006.12.19 03:38
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18088010
|2006.12.19 02:32
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9491
|0.0000
|1.9486
|2006.12.19 03:29
|1.9486
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18091215
|2006.12.19 04:02
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2219
|0.0000
|1.2219
|2006.12.19 06:12
|1.2219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18093545
|2006.12.19 05:45
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2226
|0.0000
|1.2219
|2006.12.19 06:12
|1.2219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|18094567
|2006.12.19 06:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2212
|0.0000
|1.2212
|2006.12.19 07:37
|1.2212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18094588
|2006.12.19 06:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3095
|0.0000
|1.3100
|2006.12.19 07:29
|1.3100
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18096130
|2006.12.19 06:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9492
|0.0000
|1.9491
|2006.12.19 07:20
|1.9491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|18096176
|2006.12.19 06:47
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2219
|0.0000
|1.2212
|2006.12.19 07:37
|1.2212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|18097250
|2006.12.19 07:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9498
|0.0000
|1.9491
|2006.12.19 07:20
|1.9491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18112372
|2006.12.19 08:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2219
|0.0000
|1.2180
|2006.12.19 13:30
|1.2180
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|18113737
|2006.12.19 08:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.14
|0.00
|118.09
|2006.12.19 08:37
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18113767
|2006.12.19 08:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2212
|0.0000
|1.2180
|2006.12.19 13:30
|1.2180
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|18120828
|2006.12.19 09:00
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2202
|0.0000
|1.2180
|2006.12.19 13:30
|1.2180
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|18126643
|2006.12.19 09:15
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2170
|0.0000
|1.2180
|2006.12.19 13:30
|1.2180
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|18134915
|2006.12.19 10:30
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2164
|0.0000
|1.2180
|2006.12.19 13:30
|1.2180
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|18143617
|2006.12.19 13:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9622
|0.0000
|1.9617
|2006.12.19 13:12
|1.9617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18143658
|2006.12.19 13:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3165
|0.0000
|1.3160
|2006.12.19 13:10
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18161716
|2006.12.19 14:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2181
|0.0000
|1.2176
|2006.12.19 14:06
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18164214
|2006.12.19 14:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.09
|0.00
|118.11
|2006.12.19 14:39
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|18166124
|2006.12.19 14:30
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.19
|0.00
|118.11
|2006.12.19 14:39
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18192731
|2006.12.19 17:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.94
|0.00
|117.99
|2006.12.19 19:37
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18208114
|2006.12.19 19:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3204
|0.0000
|1.3199
|2006.12.19 19:31
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18208193
|2006.12.19 19:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2132
|0.0000
|1.2137
|2006.12.19 19:40
|1.2137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18209967
|2006.12.19 19:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9681
|0.0000
|1.9731
|2006.12.20 07:12
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|18217953
|2006.12.19 22:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9693
|0.0000
|1.9731
|2006.12.20 07:12
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|18219036
|2006.12.19 22:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.05
|0.00
|118.00
|2006.12.19 23:28
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18222228
|2006.12.19 23:15
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9700
|0.0000
|1.9731
|2006.12.20 07:12
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|18223213
|2006.12.19 23:31
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9708
|0.0000
|1.9731
|2006.12.20 07:12
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|18226674
|2006.12.20 00:31
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3207
|0.0000
|1.3227
|2006.12.20 04:47
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|18227345
|2006.12.20 00:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2129
|0.0000
|1.2124
|2006.12.20 04:47
|1.2124
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|18232978
|2006.12.20 01:00
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9727
|0.0000
|1.9731
|2006.12.20 07:12
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|18233052
|2006.12.20 01:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3223
|0.0000
|1.3227
|2006.12.20 04:47
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|18233061
|2006.12.20 01:01
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2121
|0.0000
|1.2124
|2006.12.20 04:47
|1.2124
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18235270
|2006.12.20 01:31
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.11
|0.00
|118.11
|2006.12.20 02:55
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18236178
|2006.12.20 01:45
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9733
|0.0000
|1.9731
|2006.12.20 07:12
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|18236341
|2006.12.20 01:45
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3231
|0.0000
|1.3227
|2006.12.20 04:47
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|18238676
|2006.12.20 02:30
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.18
|0.00
|118.11
|2006.12.20 02:55
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18240066
|2006.12.20 03:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.08
|0.00
|118.07
|2006.12.20 06:38
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|18242458
|2006.12.20 03:45
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3238
|0.0000
|1.3227
|2006.12.20 04:47
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|18242545
|2006.12.20 03:47
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2115
|0.0000
|1.2124
|2006.12.20 04:47
|1.2124
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|18247797
|2006.12.20 06:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.14
|0.00
|118.07
|2006.12.20 06:38
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18250991
|2006.12.20 07:00
|sell
|0.64
|gbpusdm
|1.9747
|0.0000
|1.9731
|2006.12.20 07:12
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|10.24
|18252341
|2006.12.20 07:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9723
|0.0000
|1.9718
|2006.12.20 07:50
|1.9718
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18260082
|2006.12.20 08:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9728
|0.0000
|1.9709
|2006.12.20 10:46
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|18260087
|2006.12.20 08:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3227
|0.0000
|1.3232
|2006.12.20 09:13
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18260097
|2006.12.20 08:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2129
|0.0000
|1.2138
|2006.12.20 15:17
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|18262828
|2006.12.20 09:30
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9716
|0.0000
|1.9709
|2006.12.20 10:46
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|18264041
|2006.12.20 09:45
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9705
|0.0000
|1.9709
|2006.12.20 10:46
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|18265210
|2006.12.20 10:15
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9697
|0.0000
|1.9709
|2006.12.20 10:46
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|18268570
|2006.12.20 11:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.02
|0.00
|118.07
|2006.12.20 11:58
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18270051
|2006.12.20 12:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2135
|0.0000
|1.2138
|2006.12.20 15:17
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|18275777
|2006.12.20 13:15
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2142
|0.0000
|1.2138
|2006.12.20 15:17
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|18280981
|2006.12.20 14:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3211
|0.0000
|1.3208
|2006.12.20 15:12
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|18285304
|2006.12.20 15:00
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2148
|0.0000
|1.2138
|2006.12.20 15:17
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|18285574
|2006.12.20 15:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3199
|0.0000
|1.3208
|2006.12.20 15:12
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|18287494
|2006.12.20 15:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3210
|0.0000
|1.3215
|2006.12.20 15:20
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18301708
|2006.12.20 16:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3194
|0.0000
|1.3182
|2006.12.20 23:17
|1.3182
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.12
|18303347
|2006.12.20 16:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2160
|0.0000
|1.2179
|2006.12.20 19:42
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|18304429
|2006.12.20 16:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3187
|0.0000
|1.3182
|2006.12.20 23:17
|1.3182
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.10
|18307681
|2006.12.20 17:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2168
|0.0000
|1.2179
|2006.12.20 19:42
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|18311944
|2006.12.20 17:30
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3168
|0.0000
|1.3182
|2006.12.20 23:17
|1.3182
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.56
|18313813
|2006.12.20 17:45
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2185
|0.0000
|1.2179
|2006.12.20 19:42
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|18315929
|2006.12.20 18:00
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2190
|0.0000
|1.2179
|2006.12.20 19:42
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|18317955
|2006.12.20 18:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9650
|0.0000
|1.9652
|2006.12.20 21:19
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18320560
|2006.12.20 19:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.40
|0.00
|118.34
|2006.12.21 00:04
|118.34
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.05
|18323438
|2006.12.20 20:17
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9645
|0.0000
|1.9652
|2006.12.20 21:19
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18329260
|2006.12.20 22:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.39
|0.00
|118.34
|2006.12.21 00:04
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|18333668
|2006.12.20 23:46
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3180
|0.0000
|1.3194
|2006.12.21 10:01
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|18333677
|2006.12.20 23:46
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2174
|0.0000
|1.2160
|2006.12.21 10:00
|1.2160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|18333688
|2006.12.20 23:46
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9655
|0.0000
|1.9654
|2006.12.21 01:23
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|18334382
|2006.12.21 00:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3186
|0.0000
|1.3194
|2006.12.21 10:01
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|18336577
|2006.12.21 01:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9661
|0.0000
|1.9654
|2006.12.21 01:23
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18342032
|2006.12.21 03:16
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9668
|0.0000
|1.9663
|2006.12.21 05:43
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18342543
|2006.12.21 04:00
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2168
|0.0000
|1.2160
|2006.12.21 10:00
|1.2160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|18344291
|2006.12.21 05:00
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2162
|0.0000
|1.2160
|2006.12.21 10:00
|1.2160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|18344316
|2006.12.21 05:00
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3192
|0.0000
|1.3194
|2006.12.21 10:01
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|18352338
|2006.12.21 07:45
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2145
|0.0000
|1.2160
|2006.12.21 10:00
|1.2160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|18352481
|2006.12.21 07:45
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3208
|0.0000
|1.3194
|2006.12.21 10:01
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|18359386
|2006.12.21 09:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.29
|0.00
|118.17
|2006.12.21 10:41
|118.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18361327
|2006.12.21 09:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.20
|0.00
|118.17
|2006.12.21 10:41
|118.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|18364134
|2006.12.21 10:00
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.04
|0.00
|118.17
|2006.12.21 10:41
|118.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|18370519
|2006.12.21 10:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.15
|0.00
|118.20
|2006.12.21 10:51
|118.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18374096
|2006.12.21 11:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9655
|0.0000
|1.9660
|2006.12.21 11:16
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18374109
|2006.12.21 11:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3183
|0.0000
|1.3182
|2006.12.21 12:23
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|18374121
|2006.12.21 11:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2163
|0.0000
|1.2165
|2006.12.21 12:23
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|18375317
|2006.12.21 11:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2167
|0.0000
|1.2165
|2006.12.21 12:23
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|18376682
|2006.12.21 11:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3174
|0.0000
|1.3182
|2006.12.21 12:23
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|18376698
|2006.12.21 11:45
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2174
|0.0000
|1.2165
|2006.12.21 12:23
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|18392129
|2006.12.21 14:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2169
|0.0000
|1.2175
|2006.12.21 15:55
|1.2175
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|18393979
|2006.12.21 14:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2186
|0.0000
|1.2175
|2006.12.21 15:55
|1.2175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|18401060
|2006.12.21 15:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.37
|0.00
|118.37
|2006.12.21 16:34
|118.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18402890
|2006.12.21 15:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9592
|0.0000
|1.9597
|2006.12.21 15:37
|1.9597
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18402892
|2006.12.21 15:30
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.45
|0.00
|118.37
|2006.12.21 16:34
|118.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18404441
|2006.12.21 15:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3160
|0.0000
|1.3165
|2006.12.21 15:55
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18416781
|2006.12.21 17:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3168
|0.0000
|1.3163
|2006.12.21 17:32
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18416817
|2006.12.21 17:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2174
|0.0000
|1.2179
|2006.12.21 17:32
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18433853
|2006.12.22 01:31
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2156
|0.0000
|1.2144
|2006.12.22 08:09
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18435510
|2006.12.22 02:16
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3184
|0.0000
|1.3193
|2006.12.22 08:09
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|18437077
|2006.12.22 03:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.29
|0.00
|118.31
|2006.12.22 06:44
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18437866
|2006.12.22 03:17
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9624
|0.0000
|1.9633
|2006.12.22 08:09
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|18444268
|2006.12.22 04:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3190
|0.0000
|1.3193
|2006.12.22 08:09
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|18445184
|2006.12.22 04:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9632
|0.0000
|1.9633
|2006.12.22 08:09
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|18445206
|2006.12.22 04:31
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.24
|0.00
|118.31
|2006.12.22 06:44
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18449655
|2006.12.22 06:45
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2148
|0.0000
|1.2144
|2006.12.22 08:09
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|18449677
|2006.12.22 06:45
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3196
|0.0000
|1.3193
|2006.12.22 08:09
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18450182
|2006.12.22 07:00
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2143
|0.0000
|1.2144
|2006.12.22 08:09
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|18452068
|2006.12.22 07:30
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3202
|0.0000
|1.3193
|2006.12.22 08:09
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|18452112
|2006.12.22 07:30
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9645
|0.0000
|1.9633
|2006.12.22 08:09
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|18453217
|2006.12.22 07:45
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2132
|0.0000
|1.2144
|2006.12.22 08:09
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|18455512
|2006.12.22 08:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2146
|0.0000
|1.2133
|2006.12.22 11:06
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|18455518
|2006.12.22 08:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9634
|0.0000
|1.9644
|2006.12.22 09:03
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18455557
|2006.12.22 08:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3193
|0.0000
|1.3197
|2006.12.22 11:11
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|18456468
|2006.12.22 08:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9641
|0.0000
|1.9644
|2006.12.22 09:03
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|18456505
|2006.12.22 08:31
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3198
|0.0000
|1.3197
|2006.12.22 11:11
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18457031
|2006.12.22 08:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.32
|0.00
|118.32
|2006.12.22 13:42
|118.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18458237
|2006.12.22 09:00
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9657
|0.0000
|1.9644
|2006.12.22 09:03
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|18458301
|2006.12.22 09:00
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2138
|0.0000
|1.2133
|2006.12.22 11:06
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|18459377
|2006.12.22 09:15
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3206
|0.0000
|1.3197
|2006.12.22 11:11
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|18459390
|2006.12.22 09:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9647
|0.0000
|1.9657
|2006.12.22 11:06
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18460289
|2006.12.22 09:45
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2130
|0.0000
|1.2133
|2006.12.22 11:06
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|18461977
|2006.12.22 10:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9669
|0.0000
|1.9657
|2006.12.22 11:06
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|18463793
|2006.12.22 10:45
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2122
|0.0000
|1.2133
|2006.12.22 11:06
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|18465392
|2006.12.22 11:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.39
|0.00
|118.32
|2006.12.22 13:42
|118.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18467297
|2006.12.22 11:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9633
|0.0000
|1.9646
|2006.12.22 13:14
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|18468672
|2006.12.22 11:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9649
|0.0000
|1.9646
|2006.12.22 13:14
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|18469329
|2006.12.22 11:45
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9656
|0.0000
|1.9646
|2006.12.22 13:14
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|18472157
|2006.12.22 13:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3195
|0.0000
|1.3200
|2006.12.22 13:30
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18478171
|2006.12.22 13:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.29
|0.00
|118.73
|2006.12.22 19:01
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|18478195
|2006.12.22 13:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2131
|0.0000
|1.2197
|2006.12.22 19:01
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|18480609
|2006.12.22 14:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.36
|0.00
|118.73
|2006.12.22 19:01
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|18480655
|2006.12.22 14:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2144
|0.0000
|1.2197
|2006.12.22 19:01
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|18485069
|2006.12.22 14:30
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.50
|0.00
|118.73
|2006.12.22 19:01
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|18485089
|2006.12.22 14:30
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2154
|0.0000
|1.2197
|2006.12.22 19:01
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|18488727
|2006.12.22 15:00
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2163
|0.0000
|1.2197
|2006.12.22 19:01
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.23
|18492086
|2006.12.22 15:15
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.72
|0.00
|118.73
|2006.12.22 19:01
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|18492124
|2006.12.22 15:15
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2170
|0.0000
|1.2197
|2006.12.22 19:01
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.54
|18494673
|2006.12.22 15:30
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2176
|0.0000
|1.2197
|2006.12.22 19:01
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.51
|18495792
|2006.12.22 15:46
|sell
|0.16
|usdjpym
|118.78
|0.00
|118.73
|2006.12.22 19:01
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|18498045
|2006.12.22 16:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9611
|0.0000
|1.9616
|2006.12.22 16:18
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18502010
|2006.12.22 16:45
|sell
|0.64
|usdchfm
|1.2197
|0.0000
|1.2197
|2006.12.22 19:01
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18503448
|2006.12.22 17:00
|sell
|0.32
|usdjpym
|118.87
|0.00
|118.73
|2006.12.22 19:01
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|3.77
|18503478
|2006.12.22 17:00
|sell
|1.28
|usdchfm
|1.2204
|0.0000
|1.2197
|2006.12.22 19:01
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|7.35
|18508477
|2006.12.22 17:15
|sell
|2.56
|usdchfm
|1.2210
|0.0000
|1.2197
|2006.12.22 19:01
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|27.29
|18513431
|2006.12.22 19:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9589
|0.0000
|1.9594
|2006.12.22 19:01
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18513629
|2006.12.22 19:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3134
|0.0000
|1.3139
|2006.12.22 19:35
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18521139
|2006.12.22 20:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2185
|0.0000
|1.2190
|2006.12.26 06:00
|1.2190
|0.00
|0.00
|0.02
|0.04
|18524832
|2006.12.26 06:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3129
|0.0000
|1.3134
|2006.12.26 09:47
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18528364
|2006.12.26 07:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.88
|0.00
|118.83
|2006.12.26 11:23
|118.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18532224
|2006.12.26 11:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3136
|0.0000
|1.3131
|2006.12.26 13:58
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18533618
|2006.12.26 13:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2198
|0.0000
|1.2203
|2006.12.26 13:51
|1.2203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18535904
|2006.12.26 14:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2199
|0.0000
|1.2194
|2006.12.26 14:20
|1.2194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18535922
|2006.12.26 14:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3135
|0.0000
|1.3114
|2006.12.27 00:59
|1.3114
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|18536227
|2006.12.26 14:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9577
|0.0000
|1.9541
|2006.12.26 18:35
|1.9541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|18538912
|2006.12.26 16:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9571
|0.0000
|1.9541
|2006.12.26 18:35
|1.9541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|18540604
|2006.12.26 17:15
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9559
|0.0000
|1.9541
|2006.12.26 18:35
|1.9541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|18540616
|2006.12.26 17:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3127
|0.0000
|1.3114
|2006.12.27 00:59
|1.3114
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.26
|18541636
|2006.12.26 17:30
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9550
|0.0000
|1.9541
|2006.12.26 18:35
|1.9541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|18541673
|2006.12.26 17:30
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3119
|0.0000
|1.3114
|2006.12.27 00:59
|1.3114
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.20
|18543487
|2006.12.26 17:45
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9542
|0.0000
|1.9541
|2006.12.26 18:35
|1.9541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|18546882
|2006.12.26 18:00
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3096
|0.0000
|1.3114
|2006.12.27 00:59
|1.3114
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.44
|18546985
|2006.12.26 18:00
|buy
|0.32
|gbpusdm
|1.9524
|0.0000
|1.9541
|2006.12.26 18:35
|1.9541
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|18549818
|2006.12.26 18:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2219
|0.0000
|1.2223
|2006.12.26 23:58
|1.2223
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.03
|18549832
|2006.12.26 18:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9540
|0.0000
|1.9540
|2006.12.26 19:39
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18550630
|2006.12.26 19:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9532
|0.0000
|1.9540
|2006.12.26 19:39
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|18550643
|2006.12.26 19:16
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2225
|0.0000
|1.2223
|2006.12.26 23:58
|1.2223
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.03
|18551235
|2006.12.26 19:47
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.14
|0.00
|119.09
|2006.12.26 20:31
|119.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18555799
|2006.12.26 23:30
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2231
|0.0000
|1.2223
|2006.12.26 23:58
|1.2223
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|18556576
|2006.12.26 23:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.16
|0.00
|119.11
|2006.12.27 00:07
|119.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18560116
|2006.12.27 01:01
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.05
|0.00
|118.80
|2006.12.27 08:14
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|18561451
|2006.12.27 01:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3114
|0.0000
|1.3149
|2006.12.27 08:18
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|18561816
|2006.12.27 01:45
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.99
|0.00
|118.80
|2006.12.27 08:14
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|18562268
|2006.12.27 02:00
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.92
|0.00
|118.80
|2006.12.27 08:14
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|18563039
|2006.12.27 02:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3123
|0.0000
|1.3149
|2006.12.27 08:18
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|18563891
|2006.12.27 02:30
|buy
|0.08
|usdjpym
|118.83
|0.00
|118.80
|2006.12.27 08:14
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|18567132
|2006.12.27 03:16
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3130
|0.0000
|1.3149
|2006.12.27 08:18
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|18568348
|2006.12.27 04:16
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9576
|0.0000
|1.9604
|2006.12.27 06:46
|1.9604
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|18568352
|2006.12.27 04:16
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2204
|0.0000
|1.2187
|2006.12.27 08:07
|1.2187
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|18568747
|2006.12.27 04:45
|buy
|0.16
|usdjpym
|118.75
|0.00
|118.80
|2006.12.27 08:14
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|18568946
|2006.12.27 05:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9585
|0.0000
|1.9604
|2006.12.27 06:46
|1.9604
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|18569280
|2006.12.27 05:15
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3136
|0.0000
|1.3149
|2006.12.27 08:18
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|18571320
|2006.12.27 06:00
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3142
|0.0000
|1.3149
|2006.12.27 08:18
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|18571367
|2006.12.27 06:00
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9592
|0.0000
|1.9604
|2006.12.27 06:46
|1.9604
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|18571405
|2006.12.27 06:00
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2193
|0.0000
|1.2187
|2006.12.27 08:07
|1.2187
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18572747
|2006.12.27 06:15
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9608
|0.0000
|1.9604
|2006.12.27 06:46
|1.9604
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|18572778
|2006.12.27 06:15
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2182
|0.0000
|1.2187
|2006.12.27 08:07
|1.2187
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|18572783
|2006.12.27 06:15
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3153
|0.0000
|1.3149
|2006.12.27 08:18
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|18573973
|2006.12.27 06:30
|buy
|0.32
|usdjpym
|118.68
|0.00
|118.80
|2006.12.27 08:14
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|18573998
|2006.12.27 06:30
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9618
|0.0000
|1.9604
|2006.12.27 06:46
|1.9604
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|18576165
|2006.12.27 06:45
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2176
|0.0000
|1.2187
|2006.12.27 08:07
|1.2187
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|18577680
|2006.12.27 07:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9607
|0.0000
|1.9602
|2006.12.27 07:02
|1.9602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18578357
|2006.12.27 07:15
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3163
|0.0000
|1.3149
|2006.12.27 08:18
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|8.96
|18579234
|2006.12.27 07:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9608
|0.0000
|1.9603
|2006.12.27 08:01
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18589051
|2006.12.27 12:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2192
|0.0000
|1.2191
|2006.12.27 12:54
|1.2191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|18589056
|2006.12.27 12:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.63
|0.00
|118.54
|2006.12.27 15:11
|118.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|18589332
|2006.12.27 12:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2198
|0.0000
|1.2191
|2006.12.27 12:54
|1.2191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|18594765
|2006.12.27 13:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9610
|0.0000
|1.9605
|2006.12.27 13:16
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18594778
|2006.12.27 13:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3158
|0.0000
|1.3153
|2006.12.27 13:20
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18598265
|2006.12.27 13:45
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.53
|0.00
|118.54
|2006.12.27 15:11
|118.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18602242
|2006.12.27 14:15
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.44
|0.00
|118.54
|2006.12.27 15:11
|118.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|18605595
|2006.12.27 14:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3145
|1.3086
|1.3129
|2006.12.27 22:14
|1.3129
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.16
|18605610
|2006.12.27 14:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9588
|0.0000
|1.9569
|2006.12.27 17:02
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|18606899
|2006.12.27 15:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9577
|0.0000
|1.9569
|2006.12.27 17:02
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|18609039
|2006.12.27 15:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.57
|0.00
|118.62
|2006.12.27 15:27
|118.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18610855
|2006.12.27 15:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3126
|1.3086
|1.3129
|2006.12.27 22:14
|1.3129
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.06
|18610935
|2006.12.27 15:30
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9566
|0.0000
|1.9569
|2006.12.27 17:02
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18614208
|2006.12.27 16:00
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9556
|0.0000
|1.9569
|2006.12.27 17:02
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|18618784
|2006.12.27 17:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.73
|0.00
|118.77
|2006.12.27 22:03
|118.77
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.03
|18619577
|2006.12.27 18:17
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9564
|0.0000
|1.9569
|2006.12.27 19:14
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18619955
|2006.12.27 18:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2247
|0.0000
|1.2250
|2006.12.27 22:13
|1.2250
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.02
|18622053
|2006.12.27 20:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2252
|0.0000
|1.2250
|2006.12.27 22:13
|1.2250
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.03
|18622458
|2006.12.27 20:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.79
|0.00
|118.77
|2006.12.27 22:03
|118.77
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.03
|18625165
|2006.12.27 21:54
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3118
|1.3086
|1.3129
|2006.12.27 22:14
|1.3129
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.44
|18625169
|2006.12.27 21:54
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.86
|0.00
|118.77
|2006.12.27 22:03
|118.77
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.30
|18625352
|2006.12.27 21:56
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2259
|0.0000
|1.2250
|2006.12.27 22:13
|1.2250
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.29
|18627168
|2006.12.27 22:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3130
|0.0000
|1.3120
|2006.12.28 04:28
|1.3120
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18627192
|2006.12.27 22:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2246
|0.0000
|1.2250
|2006.12.28 05:45
|1.2250
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|18627200
|2006.12.27 22:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.62
|0.00
|118.71
|2006.12.28 05:30
|118.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|18627832
|2006.12.27 22:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2252
|0.0000
|1.2250
|2006.12.28 05:45
|1.2250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|18628436
|2006.12.27 22:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9580
|0.0000
|1.9575
|2006.12.27 23:03
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18629667
|2006.12.27 23:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3123
|0.0000
|1.3120
|2006.12.28 04:28
|1.3120
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|18629677
|2006.12.27 23:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.72
|0.00
|118.71
|2006.12.28 05:30
|118.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18632780
|2006.12.28 00:33
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3116
|0.0000
|1.3120
|2006.12.28 04:28
|1.3120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|18633911
|2006.12.28 01:00
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.82
|0.00
|118.71
|2006.12.28 05:30
|118.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|18633942
|2006.12.28 01:00
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2259
|0.0000
|1.2250
|2006.12.28 05:45
|1.2250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|18635639
|2006.12.28 01:45
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3111
|0.0000
|1.3120
|2006.12.28 04:28
|1.3120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|18637086
|2006.12.28 03:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9567
|0.0000
|1.9572
|2006.12.28 04:14
|1.9572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18639219
|2006.12.28 05:01
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3121
|0.0000
|1.3178
|2006.12.28 14:57
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|18640401
|2006.12.28 06:01
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3127
|0.0000
|1.3178
|2006.12.28 14:57
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|18640676
|2006.12.28 06:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.77
|0.00
|118.82
|2006.12.28 09:14
|118.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18640709
|2006.12.28 06:17
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9578
|0.0000
|1.9573
|2006.12.28 06:44
|1.9573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18640984
|2006.12.28 06:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2255
|0.0000
|1.2260
|2006.12.28 06:53
|1.2260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18642090
|2006.12.28 07:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9568
|0.0000
|1.9573
|2006.12.28 07:23
|1.9573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18643929
|2006.12.28 08:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|0.0000
|1.2256
|2006.12.28 08:49
|1.2256
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18646079
|2006.12.28 09:15
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3137
|0.0000
|1.3178
|2006.12.28 14:57
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|18647225
|2006.12.28 09:30
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3146
|0.0000
|1.3178
|2006.12.28 14:57
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|18647614
|2006.12.28 09:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.79
|0.00
|118.79
|2006.12.28 11:12
|118.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18648515
|2006.12.28 10:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2243
|0.0000
|1.2186
|2006.12.28 14:57
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|18648535
|2006.12.28 10:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.86
|0.00
|118.79
|2006.12.28 11:12
|118.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18650865
|2006.12.28 11:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2216
|0.0000
|1.2186
|2006.12.28 14:57
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|18651703
|2006.12.28 11:30
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3153
|0.0000
|1.3178
|2006.12.28 14:57
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|18653165
|2006.12.28 12:15
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3158
|0.0000
|1.3178
|2006.12.28 14:57
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|18654111
|2006.12.28 12:30
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2204
|0.0000
|1.2186
|2006.12.28 14:57
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|18656783
|2006.12.28 12:45
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3168
|0.0000
|1.3178
|2006.12.28 14:57
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|18656793
|2006.12.28 12:45
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2196
|0.0000
|1.2186
|2006.12.28 14:57
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|18658904
|2006.12.28 13:15
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2190
|0.0000
|1.2186
|2006.12.28 14:57
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|18658914
|2006.12.28 13:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.86
|0.00
|118.81
|2006.12.28 13:32
|118.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18661373
|2006.12.28 13:30
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.3181
|0.0000
|1.3178
|2006.12.28 14:57
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|18661421
|2006.12.28 13:30
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2183
|0.0000
|1.2186
|2006.12.28 14:57
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|18664616
|2006.12.28 13:45
|sell
|2.56
|eurusdm
|1.3195
|0.0000
|1.3178
|2006.12.28 14:57
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|43.52
|18664636
|2006.12.28 13:45
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2173
|0.0000
|1.2186
|2006.12.28 14:57
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.00
|6.83
|18666929
|2006.12.28 14:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.68
|0.00
|118.67
|2006.12.28 14:59
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|18668047
|2006.12.28 14:45
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.59
|0.00
|118.67
|2006.12.28 14:59
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|18670940
|2006.12.28 15:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.82
|0.00
|118.87
|2006.12.28 15:01
|118.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18671170
|2006.12.28 15:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2209
|0.0000
|1.2205
|2006.12.28 18:10
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|18677996
|2006.12.28 15:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3148
|0.0000
|1.3148
|2006.12.28 16:32
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18679476
|2006.12.28 16:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3141
|0.0000
|1.3148
|2006.12.28 16:32
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18679879
|2006.12.28 16:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9604
|0.0000
|1.9609
|2006.12.28 16:43
|1.9609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18679885
|2006.12.28 16:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.93
|0.00
|118.88
|2006.12.28 16:53
|118.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18683829
|2006.12.28 17:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2203
|0.0000
|1.2205
|2006.12.28 18:10
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|18684978
|2006.12.28 17:45
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2197
|0.0000
|1.2205
|2006.12.28 18:10
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|18689663
|2006.12.28 21:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2213
|0.0000
|1.2214
|2006.12.29 03:35
|1.2214
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.01
|18689694
|2006.12.28 21:16
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3150
|0.0000
|1.3149
|2006.12.29 02:56
|1.3149
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.01
|18692953
|2006.12.29 00:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3141
|0.0000
|1.3149
|2006.12.29 02:56
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|18692965
|2006.12.29 00:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2222
|0.0000
|1.2214
|2006.12.29 03:35
|1.2214
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|18693503
|2006.12.29 00:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9618
|0.0000
|1.9623
|2006.12.29 03:05
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18695051
|2006.12.29 02:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.99
|0.00
|118.94
|2006.12.29 04:18
|118.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18700642
|2006.12.29 06:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.84
|0.00
|118.84
|2006.12.29 07:41
|118.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18702611
|2006.12.29 07:16
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.76
|0.00
|118.84
|2006.12.29 07:41
|118.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|18703043
|2006.12.29 07:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2202
|0.0000
|1.2207
|2006.12.29 08:02
|1.2207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18703568
|2006.12.29 07:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.85
|0.00
|118.90
|2006.12.29 08:00
|118.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18704475
|2006.12.29 08:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3174
|0.0000
|1.3169
|2006.12.29 08:15
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18704584
|2006.12.29 08:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9649
|0.0000
|1.9644
|2006.12.29 08:14
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18709854
|2006.12.29 09:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9622
|0.0000
|1.9620
|2006.12.29 10:34
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|18710933
|2006.12.29 10:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9611
|0.0000
|1.9620
|2006.12.29 10:34
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|18716809
|2006.12.29 12:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9638
|0.0000
|1.9633
|2006.12.29 12:30
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18717463
|2006.12.29 12:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3182
|0.0000
|1.3177
|2006.12.29 12:54
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18727480
|2006.12.29 14:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.02
|0.00
|118.97
|2006.12.29 14:55
|118.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18727561
|2006.12.29 14:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3164
|0.0000
|1.3169
|2006.12.29 14:50
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18729778
|2006.12.29 15:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2194
|0.0000
|1.2198
|2006.12.29 16:24
|1.2198
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|18729833
|2006.12.29 15:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9593
|0.0000
|1.9585
|2006.12.29 16:28
|1.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|18731074
|2006.12.29 15:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9587
|0.0000
|1.9585
|2006.12.29 16:28
|1.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|18731086
|2006.12.29 15:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2208
|0.0000
|1.2198
|2006.12.29 16:24
|1.2198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|18735124
|2006.12.29 16:00
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9573
|0.0000
|1.9585
|2006.12.29 16:28
|1.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|18738770
|2006.12.29 16:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9587
|0.0000
|1.9582
|2006.12.29 19:02
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|18740107
|2006.12.29 16:45
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9582
|0.0000
|1.9582
|2006.12.29 19:02
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18741124
|2006.12.29 17:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3194
|0.0000
|1.3189
|2006.12.29 17:59
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18743308
|2006.12.29 18:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3186
|0.0000
|1.3268
|2007.01.02 11:29
|1.3268
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.82
|18743319
|2006.12.29 18:00
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|2006.12.29 19:02
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|18744971
|2006.12.29 19:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3193
|0.0000
|1.3268
|2007.01.02 11:29
|1.3268
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.50
|18747771
|2007.01.01 22:55
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3206
|0.0000
|1.3268
|2007.01.02 11:29
|1.3268
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.48
|18749264
|2007.01.01 23:15
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3212
|0.0000
|1.3268
|2007.01.02 11:29
|1.3268
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.48
|18753020
|2007.01.02 06:31
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3239
|0.0000
|1.3268
|2007.01.02 11:29
|1.3268
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.64
|18759322
|2007.01.02 07:30
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3246
|0.0000
|1.3268
|2007.01.02 11:29
|1.3268
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.04
|18762807
|2007.01.02 07:45
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3261
|0.0000
|1.3268
|2007.01.02 11:29
|1.3268
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.48
|18765988
|2007.01.02 08:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2148
|0.0000
|1.2131
|2007.01.02 09:08
|1.2131
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|18768458
|2007.01.02 08:30
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.3276
|0.0000
|1.3268
|2007.01.02 11:29
|1.3268
|0.00
|0.00
|0.00
|10.24
|18768556
|2007.01.02 08:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2115
|0.0000
|1.2131
|2007.01.02 09:08
|1.2131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|18772021
|2007.01.02 09:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2138
|0.0000
|1.2132
|2007.01.02 13:08
|1.2132
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|18773734
|2007.01.02 09:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2129
|0.0000
|1.2132
|2007.01.02 13:08
|1.2132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18773796
|2007.01.02 09:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.73
|0.00
|118.78
|2007.01.02 09:32
|118.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18776292
|2007.01.02 10:15
|sell
|2.56
|eurusdm
|1.3283
|0.0000
|1.3268
|2007.01.02 11:29
|1.3268
|0.00
|0.00
|0.00
|38.40
|18776306
|2007.01.02 10:15
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2123
|0.0000
|1.2132
|2007.01.02 13:08
|1.2132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|18779324
|2007.01.02 11:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9713
|0.0000
|1.9708
|2007.01.02 11:05
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18782997
|2007.01.02 12:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.85
|0.00
|118.80
|2007.01.02 13:21
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18789600
|2007.01.02 14:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9728
|0.0000
|1.9723
|2007.01.02 14:39
|1.9723
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18789606
|2007.01.02 14:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3281
|0.0000
|1.3276
|2007.01.02 15:02
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18812522
|2007.01.03 01:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9743
|0.0000
|1.9741
|2007.01.03 04:16
|1.9741
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18813108
|2007.01.03 01:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.80
|0.00
|118.80
|2007.01.03 04:22
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18816316
|2007.01.03 03:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2127
|0.0000
|1.2132
|2007.01.03 04:39
|1.2132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18817050
|2007.01.03 03:45
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9748
|0.0000
|1.9741
|2007.01.03 04:16
|1.9741
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18817054
|2007.01.03 03:45
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.72
|0.00
|118.80
|2007.01.03 04:22
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|18817944
|2007.01.03 04:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3285
|0.0000
|1.3280
|2007.01.03 04:39
|1.3280
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18820403
|2007.01.03 05:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9744
|0.0000
|1.9739
|2007.01.03 06:11
|1.9739
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|18820419
|2007.01.03 05:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2125
|0.0000
|1.2176
|2007.01.03 13:15
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|18821104
|2007.01.03 05:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2131
|0.0000
|1.2176
|2007.01.03 13:15
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|18821114
|2007.01.03 05:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9729
|0.0000
|1.9739
|2007.01.03 06:11
|1.9739
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|18825006
|2007.01.03 06:45
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2141
|0.0000
|1.2176
|2007.01.03 13:15
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|18826909
|2007.01.03 07:15
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2150
|0.0000
|1.2176
|2007.01.03 13:15
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.71
|18829186
|2007.01.03 07:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9718
|0.0000
|1.9723
|2007.01.03 08:03
|1.9723
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18829840
|2007.01.03 08:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.81
|0.00
|119.21
|2007.01.03 13:15
|119.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|18830759
|2007.01.03 08:15
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2155
|0.0000
|1.2176
|2007.01.03 13:15
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.76
|18831960
|2007.01.03 08:30
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.92
|0.00
|119.21
|2007.01.03 13:15
|119.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|18832573
|2007.01.03 08:45
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.97
|0.00
|119.21
|2007.01.03 13:15
|119.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|18833670
|2007.01.03 09:00
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2161
|0.0000
|1.2176
|2007.01.03 13:15
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.94
|18834283
|2007.01.03 09:15
|sell
|0.08
|usdjpym
|119.04
|0.00
|119.21
|2007.01.03 13:15
|119.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.14
|18835673
|2007.01.03 09:30
|sell
|0.64
|usdchfm
|1.2167
|0.0000
|1.2176
|2007.01.03 13:15
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.73
|18836976
|2007.01.03 09:45
|sell
|1.28
|usdchfm
|1.2172
|0.0000
|1.2176
|2007.01.03 13:15
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|18836990
|2007.01.03 09:45
|sell
|0.16
|usdjpym
|119.13
|0.00
|119.21
|2007.01.03 13:15
|119.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.07
|18840333
|2007.01.03 10:15
|sell
|0.32
|usdjpym
|119.23
|0.00
|119.21
|2007.01.03 13:15
|119.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|18840377
|2007.01.03 10:15
|sell
|2.56
|usdchfm
|1.2184
|0.0000
|1.2176
|2007.01.03 13:15
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|16.82
|18846784
|2007.01.03 10:30
|sell
|0.64
|usdjpym
|119.38
|0.00
|119.21
|2007.01.03 13:15
|119.21
|0.00
|0.00
|0.00
|9.12
|18856711
|2007.01.03 12:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3237
|0.0000
|1.3242
|2007.01.03 13:15
|1.3242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18857672
|2007.01.03 12:45
|sell
|5.12
|usdchfm
|1.2186
|0.0000
|1.2176
|2007.01.03 13:15
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|42.05
|18863177
|2007.01.03 13:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9627
|0.0000
|1.9537
|2007.01.03 15:47
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|18864526
|2007.01.03 13:45
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9616
|0.0000
|1.9537
|2007.01.03 15:47
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|18866603
|2007.01.03 14:00
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9589
|0.0000
|1.9537
|2007.01.03 15:47
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.08
|18871888
|2007.01.03 15:00
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9577
|0.0000
|1.9537
|2007.01.03 15:47
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|18880395
|2007.01.03 15:15
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9522
|0.0000
|1.9537
|2007.01.03 15:47
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|18882340
|2007.01.03 15:30
|buy
|0.32
|gbpusdm
|1.9510
|0.0000
|1.9537
|2007.01.03 15:47
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|18883604
|2007.01.03 15:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.38
|0.00
|119.49
|2007.01.03 19:04
|119.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|18887396
|2007.01.03 16:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.50
|0.00
|119.49
|2007.01.03 19:04
|119.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18890362
|2007.01.03 16:30
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.60
|0.00
|119.49
|2007.01.03 19:04
|119.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|18897369
|2007.01.03 17:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9507
|0.0000
|1.9507
|2007.01.03 19:03
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18899405
|2007.01.03 18:30
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9499
|0.0000
|1.9507
|2007.01.03 19:03
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|18900100
|2007.01.03 18:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2270
|0.0000
|1.2265
|2007.01.03 19:03
|1.2265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18905283
|2007.01.03 19:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3185
|0.0000
|1.3172
|2007.01.04 07:16
|1.3172
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.13
|18905292
|2007.01.03 19:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2254
|0.0000
|1.2252
|2007.01.03 23:07
|1.2252
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.02
|18906261
|2007.01.03 19:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3168
|0.0000
|1.3172
|2007.01.04 07:16
|1.3172
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.08
|18906285
|2007.01.03 19:31
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2259
|0.0000
|1.2252
|2007.01.03 23:07
|1.2252
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.11
|18910722
|2007.01.03 21:16
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.36
|0.00
|119.41
|2007.01.03 22:32
|119.41
|0.00
|0.00
|0.04
|0.04
|18917570
|2007.01.04 01:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.35
|0.00
|119.40
|2007.01.04 03:32
|119.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18921629
|2007.01.04 03:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2252
|0.0000
|1.2257
|2007.01.04 06:05
|1.2257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18922078
|2007.01.04 03:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9527
|0.0000
|1.9522
|2007.01.04 04:57
|1.9522
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18925572
|2007.01.04 05:33
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.38
|0.00
|119.36
|2007.01.04 07:23
|119.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18929240
|2007.01.04 07:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.43
|0.00
|119.36
|2007.01.04 07:23
|119.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18929246
|2007.01.04 07:00
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3162
|0.0000
|1.3172
|2007.01.04 07:16
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|18929278
|2007.01.04 07:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9509
|0.0000
|1.9514
|2007.01.04 07:31
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18930856
|2007.01.04 07:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|0.0000
|1.2256
|2007.01.04 07:28
|1.2256
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18955979
|2007.01.04 10:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9434
|0.0000
|1.9439
|2007.01.04 10:04
|1.9439
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18961773
|2007.01.04 11:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9428
|0.0000
|1.9433
|2007.01.04 11:20
|1.9433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18963476
|2007.01.04 11:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3110
|0.0000
|1.3110
|2007.01.04 12:14
|1.3110
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18963557
|2007.01.04 11:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2302
|0.0000
|1.2304
|2007.01.04 13:33
|1.2304
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|18964765
|2007.01.04 11:45
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2313
|0.0000
|1.2304
|2007.01.04 13:33
|1.2304
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|18964791
|2007.01.04 11:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3102
|0.0000
|1.3110
|2007.01.04 12:14
|1.3110
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|18966072
|2007.01.04 12:16
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3111
|0.0000
|1.3111
|2007.01.04 12:59
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18967441
|2007.01.04 12:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3104
|0.0000
|1.3111
|2007.01.04 12:59
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18971013
|2007.01.04 13:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.21
|0.00
|119.26
|2007.01.04 14:14
|119.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18983592
|2007.01.04 15:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3111
|0.0000
|1.3094
|2007.01.04 16:43
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|18985965
|2007.01.04 15:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3096
|0.0000
|1.3094
|2007.01.04 16:43
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|18987805
|2007.01.04 16:00
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3091
|0.0000
|1.3094
|2007.01.04 16:43
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18989456
|2007.01.04 16:15
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3083
|0.0000
|1.3094
|2007.01.04 16:43
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|18998782
|2007.01.04 19:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2322
|0.0000
|1.2320
|2007.01.05 01:08
|1.2320
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.02
|19000896
|2007.01.04 20:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2327
|0.0000
|1.2320
|2007.01.05 01:08
|1.2320
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.11
|19001934
|2007.01.04 21:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9438
|1.9405
|1.9443
|2007.01.04 22:48
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19001946
|2007.01.04 21:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3083
|1.3055
|1.3088
|2007.01.04 22:05
|1.3088
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.05
|19003730
|2007.01.04 22:01
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.05
|0.00
|118.33
|2007.01.05 07:40
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|19005158
|2007.01.04 22:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.95
|0.00
|118.33
|2007.01.05 07:40
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|19006685
|2007.01.04 23:00
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.88
|0.00
|118.33
|2007.01.05 07:40
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|19009118
|2007.01.04 23:45
|buy
|0.08
|usdjpym
|118.78
|0.00
|118.33
|2007.01.05 07:40
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.04
|19013433
|2007.01.05 00:45
|buy
|0.16
|usdjpym
|118.71
|0.00
|118.33
|2007.01.05 07:40
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.14
|19017125
|2007.01.05 01:00
|buy
|0.32
|usdjpym
|118.40
|0.00
|118.33
|2007.01.05 07:40
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|19018502
|2007.01.05 01:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3083
|0.0000
|1.3088
|2007.01.05 01:21
|1.3088
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19020239
|2007.01.05 01:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9420
|0.0000
|1.9396
|2007.01.05 03:38
|1.9396
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|19021690
|2007.01.05 02:01
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9412
|0.0000
|1.9396
|2007.01.05 03:38
|1.9396
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|19023882
|2007.01.05 02:45
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9400
|0.0000
|1.9396
|2007.01.05 03:38
|1.9396
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|19023923
|2007.01.05 02:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2315
|0.0000
|1.2320
|2007.01.05 03:01
|1.2320
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19025248
|2007.01.05 03:00
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9391
|0.0000
|1.9396
|2007.01.05 03:38
|1.9396
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|19028564
|2007.01.05 03:15
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9384
|0.0000
|1.9396
|2007.01.05 03:38
|1.9396
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|19031913
|2007.01.05 03:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3076
|0.0000
|1.3077
|2007.01.05 05:38
|1.3077
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19031916
|2007.01.05 03:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9394
|0.0000
|1.9374
|2007.01.05 05:40
|1.9374
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19031941
|2007.01.05 03:45
|buy
|0.64
|usdjpym
|118.33
|0.00
|118.33
|2007.01.05 07:40
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19032937
|2007.01.05 04:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9388
|0.0000
|1.9374
|2007.01.05 05:40
|1.9374
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|19034211
|2007.01.05 04:15
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9367
|0.0000
|1.9374
|2007.01.05 05:40
|1.9374
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|19034247
|2007.01.05 04:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3070
|0.0000
|1.3077
|2007.01.05 05:38
|1.3077
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19037325
|2007.01.05 04:45
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9362
|0.0000
|1.9374
|2007.01.05 05:40
|1.9374
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|19044951
|2007.01.05 07:00
|buy
|1.28
|usdjpym
|118.26
|0.00
|118.33
|2007.01.05 07:40
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|7.57
|19046979
|2007.01.05 07:15
|buy
|2.56
|usdjpym
|118.21
|0.00
|118.33
|2007.01.05 07:40
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|25.96
|19050269
|2007.01.05 07:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3085
|0.0000
|1.3090
|2007.01.05 08:25
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|19057968
|2007.01.05 08:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3100
|0.0000
|1.3090
|2007.01.05 08:25
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|19061731
|2007.01.05 08:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9407
|0.0000
|1.9402
|2007.01.05 08:50
|1.9402
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19061801
|2007.01.05 08:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3089
|0.0000
|1.3084
|2007.01.05 08:49
|1.3084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19063405
|2007.01.05 08:47
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2291
|0.0000
|1.2296
|2007.01.05 08:50
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19067079
|2007.01.05 09:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.17
|0.00
|118.22
|2007.01.05 10:08
|118.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19071418
|2007.01.05 10:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3098
|0.0000
|1.3093
|2007.01.05 11:07
|1.3093
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19072907
|2007.01.05 11:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2287
|0.0000
|1.2292
|2007.01.05 12:06
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19117650
|2007.01.05 15:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.70
|0.00
|118.65
|2007.01.05 15:23
|118.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19120376
|2007.01.05 15:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9319
|0.0000
|1.9299
|2007.01.05 16:40
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19121134
|2007.01.05 15:45
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9310
|0.0000
|1.9299
|2007.01.05 16:40
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|19124537
|2007.01.05 16:00
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9279
|0.0000
|1.9299
|2007.01.05 16:40
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19127944
|2007.01.05 16:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2370
|0.0000
|1.2365
|2007.01.05 16:33
|1.2365
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19129499
|2007.01.05 16:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3000
|0.0000
|1.3005
|2007.01.05 16:59
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19129511
|2007.01.05 16:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9293
|0.0000
|1.9298
|2007.01.05 16:53
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19157448
|2007.01.08 01:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3008
|0.0000
|1.3008
|2007.01.08 05:33
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19157463
|2007.01.08 01:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9293
|0.0000
|1.9291
|2007.01.08 03:19
|1.9291
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|19157470
|2007.01.08 01:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2353
|0.0000
|1.2353
|2007.01.08 05:40
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19159217
|2007.01.08 02:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9282
|0.0000
|1.9291
|2007.01.08 03:19
|1.9291
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|19159234
|2007.01.08 02:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3001
|0.0000
|1.3008
|2007.01.08 05:33
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19159626
|2007.01.08 02:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2360
|0.0000
|1.2353
|2007.01.08 05:40
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19159627
|2007.01.08 02:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.37
|0.00
|118.42
|2007.01.08 03:50
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19165672
|2007.01.08 06:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2354
|0.0000
|1.2359
|2007.01.08 07:37
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19165677
|2007.01.08 06:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.31
|0.00
|118.31
|2007.01.08 07:37
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19165694
|2007.01.08 06:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3004
|0.0000
|1.3004
|2007.01.08 07:37
|1.3004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19166162
|2007.01.08 06:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3011
|0.0000
|1.3004
|2007.01.08 07:37
|1.3004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19166233
|2007.01.08 06:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.24
|0.00
|118.31
|2007.01.08 07:37
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19171956
|2007.01.08 07:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9318
|0.0000
|1.9313
|2007.01.08 08:00
|1.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19171961
|2007.01.08 07:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.28
|0.00
|118.33
|2007.01.08 07:55
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19171978
|2007.01.08 07:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3006
|0.0000
|1.3001
|2007.01.08 08:00
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19179080
|2007.01.08 09:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2352
|0.0000
|1.2357
|2007.01.08 09:52
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19179097
|2007.01.08 09:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3016
|0.0000
|1.3011
|2007.01.08 09:51
|1.3011
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19181073
|2007.01.08 10:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9324
|0.0000
|1.9319
|2007.01.08 10:16
|1.9319
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19182647
|2007.01.08 10:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2360
|0.0000
|1.2360
|2007.01.08 12:41
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19186132
|2007.01.08 12:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2367
|0.0000
|1.2360
|2007.01.08 12:41
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19186181
|2007.01.08 12:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.49
|0.00
|118.59
|2007.01.08 14:44
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|19186586
|2007.01.08 12:17
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.55
|0.00
|118.59
|2007.01.08 14:44
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|19187134
|2007.01.08 12:31
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.63
|0.00
|118.59
|2007.01.08 14:44
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|19187764
|2007.01.08 12:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2359
|0.0000
|1.2389
|2007.01.08 14:13
|1.2389
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|19189127
|2007.01.08 13:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2371
|0.0000
|1.2389
|2007.01.08 14:13
|1.2389
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|19189138
|2007.01.08 13:15
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.69
|0.00
|118.59
|2007.01.08 14:44
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|19190265
|2007.01.08 13:30
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2377
|0.0000
|1.2389
|2007.01.08 14:13
|1.2389
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|19192347
|2007.01.08 13:45
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2389
|0.0000
|1.2389
|2007.01.08 14:13
|1.2389
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19195160
|2007.01.08 14:00
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2405
|0.0000
|1.2389
|2007.01.08 14:13
|1.2389
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|19197878
|2007.01.08 14:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3001
|0.0000
|1.3006
|2007.01.08 14:25
|1.3006
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19197955
|2007.01.08 14:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9311
|0.0000
|1.9316
|2007.01.08 14:24
|1.9316
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19199376
|2007.01.08 14:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2374
|0.0000
|1.2369
|2007.01.08 14:56
|1.2369
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19214906
|2007.01.08 17:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2358
|0.0000
|1.2363
|2007.01.08 19:05
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19216113
|2007.01.08 18:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9373
|0.0000
|1.9368
|2007.01.08 19:07
|1.9368
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19225326
|2007.01.08 20:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.69
|0.00
|118.68
|2007.01.08 23:54
|118.68
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.01
|19228772
|2007.01.08 22:01
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.75
|0.00
|118.68
|2007.01.08 23:54
|118.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19232227
|2007.01.08 23:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9385
|0.0000
|1.9415
|2007.01.09 02:41
|1.9415
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19232257
|2007.01.08 23:16
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3028
|0.0000
|1.3035
|2007.01.09 01:58
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|19233506
|2007.01.08 23:45
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9393
|0.0000
|1.9415
|2007.01.09 02:41
|1.9415
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|19235007
|2007.01.09 00:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3038
|0.0000
|1.3035
|2007.01.09 01:58
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|19235078
|2007.01.09 00:00
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9400
|0.0000
|1.9415
|2007.01.09 02:41
|1.9415
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|19237199
|2007.01.09 00:15
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9423
|0.0000
|1.9415
|2007.01.09 02:41
|1.9415
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|19238585
|2007.01.09 00:30
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3044
|0.0000
|1.3035
|2007.01.09 01:58
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|19239169
|2007.01.09 00:45
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9430
|0.0000
|1.9415
|2007.01.09 02:41
|1.9415
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|19241970
|2007.01.09 01:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2348
|0.0000
|1.2353
|2007.01.09 02:26
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19243076
|2007.01.09 02:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.82
|0.00
|118.86
|2007.01.09 05:12
|118.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19244664
|2007.01.09 03:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.88
|0.00
|118.86
|2007.01.09 05:12
|118.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|19245138
|2007.01.09 03:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2357
|0.0000
|1.2362
|2007.01.09 07:48
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|19247372
|2007.01.09 04:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9428
|0.0000
|1.9423
|2007.01.09 05:49
|1.9423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19247375
|2007.01.09 04:15
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.94
|0.00
|118.86
|2007.01.09 05:12
|118.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|19248036
|2007.01.09 04:47
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2363
|0.0000
|1.2362
|2007.01.09 07:48
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|19248735
|2007.01.09 05:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.86
|0.00
|118.86
|2007.01.09 07:34
|118.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19250879
|2007.01.09 06:45
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.93
|0.00
|118.86
|2007.01.09 07:34
|118.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19251936
|2007.01.09 07:15
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2371
|0.0000
|1.2362
|2007.01.09 07:48
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|19256662
|2007.01.09 08:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9423
|0.0000
|1.9427
|2007.01.09 08:51
|1.9427
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|19256679
|2007.01.09 08:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3034
|0.0000
|1.3029
|2007.01.09 08:53
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19256996
|2007.01.09 08:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9437
|0.0000
|1.9427
|2007.01.09 08:51
|1.9427
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|19260948
|2007.01.09 10:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.08
|0.00
|119.30
|2007.01.09 17:19
|119.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|19263901
|2007.01.09 11:30
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.16
|0.00
|119.30
|2007.01.09 17:19
|119.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|19266906
|2007.01.09 12:15
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.25
|0.00
|119.30
|2007.01.09 17:19
|119.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|19269615
|2007.01.09 13:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3017
|0.0000
|1.3022
|2007.01.09 13:20
|1.3022
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19269629
|2007.01.09 13:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2389
|0.0000
|1.2384
|2007.01.09 13:28
|1.2384
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19278207
|2007.01.09 14:15
|sell
|0.08
|usdjpym
|119.35
|0.00
|119.30
|2007.01.09 17:19
|119.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|19287707
|2007.01.09 15:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3004
|0.0000
|1.3004
|2007.01.09 16:06
|1.3004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19287721
|2007.01.09 15:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2409
|0.0000
|1.2411
|2007.01.09 15:59
|1.2411
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|19291644
|2007.01.09 15:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2996
|0.0000
|1.3004
|2007.01.09 16:06
|1.3004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|19291662
|2007.01.09 15:45
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2420
|0.0000
|1.2411
|2007.01.09 15:59
|1.2411
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|19291704
|2007.01.09 15:45
|sell
|0.16
|usdjpym
|119.41
|0.00
|119.30
|2007.01.09 17:19
|119.30
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|19293219
|2007.01.09 16:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2408
|0.0000
|1.2411
|2007.01.09 17:05
|1.2411
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|19294703
|2007.01.09 16:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2413
|0.0000
|1.2411
|2007.01.09 17:05
|1.2411
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|19297884
|2007.01.09 16:45
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2419
|0.0000
|1.2411
|2007.01.09 17:05
|1.2411
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|19297906
|2007.01.09 16:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2999
|0.0000
|1.3004
|2007.01.09 17:53
|1.3004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19302494
|2007.01.09 17:18
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2413
|0.0000
|1.2408
|2007.01.09 17:23
|1.2408
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19310882
|2007.01.09 18:46
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.22
|0.00
|119.27
|2007.01.09 19:33
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19321815
|2007.01.09 21:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.35
|0.00
|119.30
|2007.01.09 23:30
|119.30
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.04
|19322547
|2007.01.09 21:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9399
|0.0000
|1.9370
|2007.01.10 01:23
|1.9370
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|19322699
|2007.01.09 21:32
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3001
|0.0000
|1.2972
|2007.01.10 04:16
|1.2972
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.29
|19325880
|2007.01.09 22:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2992
|0.0000
|1.2972
|2007.01.10 04:16
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19326002
|2007.01.09 22:46
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9391
|0.0000
|1.9370
|2007.01.10 01:23
|1.9370
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|19330264
|2007.01.09 23:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2413
|0.0000
|1.2426
|2007.01.10 05:39
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19333909
|2007.01.10 00:15
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2981
|0.0000
|1.2972
|2007.01.10 04:16
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|19334158
|2007.01.10 00:15
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9364
|0.0000
|1.9370
|2007.01.10 01:23
|1.9370
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|19339390
|2007.01.10 00:30
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2966
|0.0000
|1.2972
|2007.01.10 04:16
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|19339486
|2007.01.10 00:30
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9354
|0.0000
|1.9370
|2007.01.10 01:23
|1.9370
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|19339514
|2007.01.10 00:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2440
|0.0000
|1.2426
|2007.01.10 05:39
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|19345459
|2007.01.10 01:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.34
|0.00
|119.29
|2007.01.10 03:46
|119.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19345470
|2007.01.10 01:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9370
|0.0000
|1.9363
|2007.01.10 03:52
|1.9363
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|19346667
|2007.01.10 01:45
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9359
|0.0000
|1.9363
|2007.01.10 03:52
|1.9363
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|19349500
|2007.01.10 02:15
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.2958
|0.0000
|1.2972
|2007.01.10 04:16
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|19351682
|2007.01.10 02:30
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9355
|0.0000
|1.9363
|2007.01.10 03:52
|1.9363
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|19361153
|2007.01.10 06:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9368
|0.0000
|1.9363
|2007.01.10 06:39
|1.9363
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19361208
|2007.01.10 06:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.25
|0.00
|119.26
|2007.01.10 07:08
|119.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19361596
|2007.01.10 06:32
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.19
|0.00
|119.26
|2007.01.10 07:08
|119.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19362108
|2007.01.10 06:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2975
|0.0000
|1.2983
|2007.01.10 08:47
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|19362120
|2007.01.10 06:46
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2422
|0.0000
|1.2416
|2007.01.10 08:10
|1.2416
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|19363016
|2007.01.10 07:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2986
|0.0000
|1.2983
|2007.01.10 08:47
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|19363054
|2007.01.10 07:00
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2414
|0.0000
|1.2416
|2007.01.10 08:10
|1.2416
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|19364524
|2007.01.10 07:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9380
|0.0000
|1.9403
|2007.01.10 08:40
|1.9403
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|19364542
|2007.01.10 07:30
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2407
|0.0000
|1.2416
|2007.01.10 08:10
|1.2416
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|19365999
|2007.01.10 07:45
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9401
|0.0000
|1.9403
|2007.01.10 08:40
|1.9403
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|19366040
|2007.01.10 07:45
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2993
|0.0000
|1.2983
|2007.01.10 08:47
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|19368175
|2007.01.10 08:15
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9418
|0.0000
|1.9403
|2007.01.10 08:40
|1.9403
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|19368247
|2007.01.10 08:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2415
|0.0000
|1.2420
|2007.01.10 08:22
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19370205
|2007.01.10 08:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9397
|0.0000
|1.9392
|2007.01.10 09:30
|1.9392
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19371844
|2007.01.10 09:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2423
|0.0000
|1.2418
|2007.01.10 09:45
|1.2418
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19395264
|2007.01.10 14:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2434
|0.0000
|1.2451
|2007.01.11 01:28
|1.2451
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.14
|19395309
|2007.01.10 14:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9366
|0.0000
|1.9371
|2007.01.10 14:37
|1.9371
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19401346
|2007.01.10 15:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2446
|0.0000
|1.2451
|2007.01.11 01:28
|1.2451
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.08
|19406329
|2007.01.10 15:15
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2467
|0.0000
|1.2451
|2007.01.11 01:28
|1.2451
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.51
|19414912
|2007.01.10 16:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9356
|0.0000
|1.9337
|2007.01.11 02:55
|1.9337
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|19416423
|2007.01.10 16:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2953
|0.0000
|1.2949
|2007.01.11 01:15
|1.2949
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.04
|19417531
|2007.01.10 16:30
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9342
|0.0000
|1.9337
|2007.01.11 02:55
|1.9337
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|19418766
|2007.01.10 16:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2946
|0.0000
|1.2949
|2007.01.11 01:15
|1.2949
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.06
|19418801
|2007.01.10 16:45
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9332
|0.0000
|1.9337
|2007.01.11 02:55
|1.9337
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.20
|19420376
|2007.01.10 17:00
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2940
|0.0000
|1.2949
|2007.01.11 01:15
|1.2949
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.36
|19434045
|2007.01.10 21:30
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9326
|0.0000
|1.9337
|2007.01.11 02:55
|1.9337
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.88
|19442752
|2007.01.11 00:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.56
|0.00
|119.61
|2007.01.11 00:57
|119.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19448635
|2007.01.11 02:46
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2950
|0.0000
|1.2950
|2007.01.11 07:21
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19449558
|2007.01.11 03:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2958
|0.0000
|1.2950
|2007.01.11 07:21
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|19450430
|2007.01.11 04:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2448
|0.0000
|1.2453
|2007.01.11 07:14
|1.2453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19451173
|2007.01.11 04:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.65
|0.00
|120.28
|2007.01.11 12:05
|120.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|19451680
|2007.01.11 04:47
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9334
|0.0000
|1.9329
|2007.01.11 05:04
|1.9329
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19451982
|2007.01.11 05:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.71
|0.00
|120.28
|2007.01.11 12:05
|120.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|19454092
|2007.01.11 06:30
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.80
|0.00
|120.28
|2007.01.11 12:05
|120.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|19455622
|2007.01.11 07:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9337
|0.0000
|1.9332
|2007.01.11 07:19
|1.9332
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19457198
|2007.01.11 07:30
|sell
|0.08
|usdjpym
|119.93
|0.00
|120.28
|2007.01.11 12:05
|120.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.33
|19459517
|2007.01.11 08:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2451
|0.0000
|1.2453
|2007.01.11 09:41
|1.2453
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|19460928
|2007.01.11 08:15
|sell
|0.16
|usdjpym
|120.12
|0.00
|120.28
|2007.01.11 12:05
|120.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.13
|19461015
|2007.01.11 08:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2462
|0.0000
|1.2453
|2007.01.11 09:41
|1.2453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19462675
|2007.01.11 08:30
|sell
|0.32
|usdjpym
|120.24
|0.00
|120.28
|2007.01.11 12:05
|120.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.06
|19464848
|2007.01.11 09:00
|sell
|0.64
|usdjpym
|120.28
|0.00
|120.28
|2007.01.11 12:05
|120.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19472868
|2007.01.11 10:45
|sell
|1.28
|usdjpym
|120.34
|0.00
|120.28
|2007.01.11 12:05
|120.28
|0.00
|0.00
|0.00
|6.39
|19474631
|2007.01.11 11:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9373
|0.0000
|1.9462
|2007.01.11 14:18
|1.9462
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.89
|19474647
|2007.01.11 11:31
|sell
|2.56
|usdjpym
|120.40
|0.00
|120.28
|2007.01.11 12:05
|120.28
|0.00
|0.00
|0.00
|25.54
|19484222
|2007.01.11 12:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9514
|0.0000
|1.9462
|2007.01.11 14:18
|1.9462
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|19489333
|2007.01.11 12:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2970
|0.0000
|1.2973
|2007.01.11 13:36
|1.2973
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19491616
|2007.01.11 12:45
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2982
|0.0000
|1.2973
|2007.01.11 13:36
|1.2973
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|19501976
|2007.01.11 13:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2436
|0.0000
|1.2441
|2007.01.11 13:49
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19525476
|2007.01.11 16:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9418
|0.0000
|1.9423
|2007.01.11 16:05
|1.9423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19525564
|2007.01.11 16:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.40
|0.00
|120.35
|2007.01.11 16:05
|120.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19527519
|2007.01.11 16:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2477
|0.0000
|1.2478
|2007.01.11 16:43
|1.2478
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|19528260
|2007.01.11 16:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2486
|0.0000
|1.2478
|2007.01.11 16:43
|1.2478
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|19529544
|2007.01.11 17:01
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2906
|0.0000
|1.2895
|2007.01.11 19:39
|1.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|19532327
|2007.01.11 18:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2897
|0.0000
|1.2895
|2007.01.11 19:39
|1.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|19534934
|2007.01.11 19:15
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2892
|0.0000
|1.2895
|2007.01.11 19:39
|1.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19536088
|2007.01.11 19:30
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2886
|0.0000
|1.2895
|2007.01.11 19:39
|1.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|19536833
|2007.01.11 19:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2488
|0.0000
|1.2491
|2007.01.12 02:05
|1.2491
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.02
|19536840
|2007.01.11 19:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2896
|0.0000
|1.2892
|2007.01.12 01:53
|1.2892
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.04
|19537069
|2007.01.11 20:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2493
|0.0000
|1.2491
|2007.01.12 02:05
|1.2491
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.03
|19537143
|2007.01.11 20:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2890
|0.0000
|1.2892
|2007.01.12 01:53
|1.2892
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.04
|19549073
|2007.01.12 00:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.43
|0.00
|120.48
|2007.01.12 00:52
|120.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19549084
|2007.01.12 00:30
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2884
|0.0000
|1.2892
|2007.01.12 01:53
|1.2892
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|19553466
|2007.01.12 01:15
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2500
|0.0000
|1.2491
|2007.01.12 02:05
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|19556158
|2007.01.12 01:46
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.60
|0.00
|120.60
|2007.01.12 04:02
|120.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19560806
|2007.01.12 02:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2488
|0.0000
|1.2486
|2007.01.12 05:54
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|19562216
|2007.01.12 03:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9453
|0.0000
|1.9452
|2007.01.12 05:53
|1.9452
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19563475
|2007.01.12 03:46
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.68
|0.00
|120.60
|2007.01.12 04:02
|120.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|19566286
|2007.01.12 04:45
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2477
|0.0000
|1.2486
|2007.01.12 05:54
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19566328
|2007.01.12 04:45
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9459
|0.0000
|1.9452
|2007.01.12 05:53
|1.9452
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19578065
|2007.01.12 07:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9472
|0.0000
|1.9472
|2007.01.12 07:35
|1.9472
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19579295
|2007.01.12 07:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9479
|0.0000
|1.9472
|2007.01.12 07:35
|1.9472
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19581004
|2007.01.12 07:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2910
|0.0000
|1.2905
|2007.01.12 08:16
|1.2905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19581045
|2007.01.12 07:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9466
|0.0000
|1.9468
|2007.01.12 08:13
|1.9468
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|19582809
|2007.01.12 08:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9476
|0.0000
|1.9468
|2007.01.12 08:13
|1.9468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|19587769
|2007.01.12 08:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.49
|0.00
|120.45
|2007.01.12 10:22
|120.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19589091
|2007.01.12 09:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.43
|0.00
|120.45
|2007.01.12 10:22
|120.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|19591373
|2007.01.12 09:30
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.36
|0.00
|120.45
|2007.01.12 10:22
|120.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|19596494
|2007.01.12 10:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9484
|0.0000
|1.9496
|2007.01.12 12:51
|1.9496
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|19599424
|2007.01.12 11:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9496
|0.0000
|1.9496
|2007.01.12 12:51
|1.9496
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19606010
|2007.01.12 12:45
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9507
|0.0000
|1.9496
|2007.01.12 12:51
|1.9496
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|19606041
|2007.01.12 12:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2492
|0.0000
|1.2497
|2007.01.12 13:58
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|19606093
|2007.01.12 12:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2905
|0.0000
|1.2886
|2007.01.12 13:52
|1.2886
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|19607787
|2007.01.12 13:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2890
|0.0000
|1.2886
|2007.01.12 13:52
|1.2886
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|19607851
|2007.01.12 13:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9485
|0.0000
|1.9480
|2007.01.12 13:30
|1.9480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19607866
|2007.01.12 13:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2507
|0.0000
|1.2497
|2007.01.12 13:58
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|19618434
|2007.01.12 13:45
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2871
|0.0000
|1.2886
|2007.01.12 13:52
|1.2886
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|19624081
|2007.01.12 14:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2479
|0.0000
|1.2474
|2007.01.12 14:06
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19624137
|2007.01.12 14:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2915
|0.0000
|1.2920
|2007.01.12 14:05
|1.2920
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19650838
|2007.01.12 16:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2475
|2007.01.12 16:19
|1.2475
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19652002
|2007.01.12 16:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2930
|0.0000
|1.2925
|2007.01.12 16:39
|1.2925
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19653971
|2007.01.12 16:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9567
|0.0000
|1.9567
|2007.01.12 18:16
|1.9567
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19653981
|2007.01.12 16:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.40
|120.04
|120.29
|2007.01.15 00:50
|120.04
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.30
|19655109
|2007.01.12 17:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9575
|0.0000
|1.9567
|2007.01.12 18:16
|1.9567
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|19655112
|2007.01.12 17:15
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.35
|120.04
|120.29
|2007.01.15 00:50
|120.04
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.52
|19663154
|2007.01.14 23:32
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9588
|0.0000
|1.9591
|2007.01.15 00:26
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19664131
|2007.01.15 00:00
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.27
|0.00
|120.18
|2007.01.15 01:22
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19664220
|2007.01.15 00:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9600
|0.0000
|1.9591
|2007.01.15 00:26
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|19664935
|2007.01.15 00:15
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.17
|0.00
|120.18
|2007.01.15 01:22
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|19666625
|2007.01.15 01:00
|buy
|0.16
|usdjpym
|120.08
|0.00
|120.18
|2007.01.15 01:22
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|19668940
|2007.01.15 01:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.23
|0.00
|120.24
|2007.01.15 03:24
|120.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19671000
|2007.01.15 02:16
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.17
|0.00
|120.24
|2007.01.15 03:24
|120.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19675436
|2007.01.15 04:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9606
|0.0000
|1.9601
|2007.01.15 06:24
|1.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19675433
|2007.01.15 04:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2934
|0.0000
|1.2936
|2007.01.15 08:24
|1.2936
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|19675663
|2007.01.15 04:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2468
|2007.01.15 08:24
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|19681825
|2007.01.15 07:45
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2945
|0.0000
|1.2936
|2007.01.15 08:24
|1.2936
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|19681880
|2007.01.15 07:45
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2459
|0.0000
|1.2468
|2007.01.15 08:24
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19684327
|2007.01.15 08:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9619
|0.0000
|1.9650
|2007.01.15 10:50
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|19685944
|2007.01.15 08:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9638
|0.0000
|1.9650
|2007.01.15 10:50
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|19689772
|2007.01.15 09:30
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9645
|0.0000
|1.9650
|2007.01.15 10:50
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19690700
|2007.01.15 09:45
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9652
|0.0000
|1.9650
|2007.01.15 10:50
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|19692403
|2007.01.15 10:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.41
|0.00
|120.40
|2007.01.15 15:47
|120.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19692437
|2007.01.15 10:16
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9664
|0.0000
|1.9650
|2007.01.15 10:50
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|19693431
|2007.01.15 10:45
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.47
|0.00
|120.40
|2007.01.15 15:47
|120.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19694235
|2007.01.15 11:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9647
|0.0000
|1.9650
|2007.01.15 14:42
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19694662
|2007.01.15 11:17
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2451
|0.0000
|1.2456
|2007.01.15 12:56
|1.2456
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19695140
|2007.01.15 11:31
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9652
|0.0000
|1.9650
|2007.01.15 14:42
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19698212
|2007.01.15 12:30
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9658
|0.0000
|1.9650
|2007.01.15 14:42
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|19698226
|2007.01.15 12:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2948
|0.0000
|1.2943
|2007.01.15 12:43
|1.2943
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19702167
|2007.01.15 14:01
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2459
|0.0000
|1.2469
|2007.01.15 15:25
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|19703369
|2007.01.15 14:45
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2469
|2007.01.15 15:25
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|19705189
|2007.01.15 15:00
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2479
|0.0000
|1.2469
|2007.01.15 15:25
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|19705788
|2007.01.15 15:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2937
|0.0000
|1.2942
|2007.01.15 17:26
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19706492
|2007.01.15 15:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9640
|0.0000
|1.9645
|2007.01.15 15:42
|1.9645
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19706511
|2007.01.15 15:31
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2471
|0.0000
|1.2479
|2007.01.16 04:41
|1.2479
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.06
|19710652
|2007.01.15 17:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2480
|0.0000
|1.2479
|2007.01.16 04:41
|1.2479
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.02
|19711427
|2007.01.15 17:45
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2479
|2007.01.16 04:41
|1.2479
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.32
|19723516
|2007.01.16 00:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9633
|0.0000
|1.9638
|2007.01.16 01:57
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19726550
|2007.01.16 01:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.49
|0.00
|120.44
|2007.01.16 02:52
|120.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19727603
|2007.01.16 02:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2932
|0.0000
|1.2937
|2007.01.16 04:26
|1.2937
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19731574
|2007.01.16 04:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9649
|0.0000
|1.9668
|2007.01.16 08:19
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|19732202
|2007.01.16 05:16
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2939
|0.0000
|1.2955
|2007.01.16 09:00
|1.2955
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|19732975
|2007.01.16 05:45
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2948
|0.0000
|1.2955
|2007.01.16 09:00
|1.2955
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|19732989
|2007.01.16 05:45
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9655
|0.0000
|1.9668
|2007.01.16 08:19
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|19734821
|2007.01.16 06:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2473
|0.0000
|1.2437
|2007.01.16 12:03
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|19737984
|2007.01.16 07:15
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2958
|0.0000
|1.2955
|2007.01.16 09:00
|1.2955
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19737993
|2007.01.16 07:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2466
|0.0000
|1.2437
|2007.01.16 12:03
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|19738009
|2007.01.16 07:15
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9672
|0.0000
|1.9668
|2007.01.16 08:19
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|19739349
|2007.01.16 07:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.34
|0.00
|120.39
|2007.01.16 08:19
|120.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19741526
|2007.01.16 07:45
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2453
|0.0000
|1.2437
|2007.01.16 12:03
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|19741545
|2007.01.16 07:45
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2967
|0.0000
|1.2955
|2007.01.16 09:00
|1.2955
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|19741584
|2007.01.16 07:45
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9681
|0.0000
|1.9668
|2007.01.16 08:19
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|19744991
|2007.01.16 08:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9664
|0.0000
|1.9659
|2007.01.16 08:59
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19748264
|2007.01.16 09:30
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2443
|0.0000
|1.2437
|2007.01.16 12:03
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|19755377
|2007.01.16 10:15
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2437
|0.0000
|1.2437
|2007.01.16 12:03
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19757465
|2007.01.16 10:30
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2420
|0.0000
|1.2437
|2007.01.16 12:03
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|4.37
|19759468
|2007.01.16 11:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2973
|0.0000
|1.2974
|2007.01.16 12:01
|1.2974
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|19760950
|2007.01.16 11:45
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2982
|0.0000
|1.2974
|2007.01.16 12:01
|1.2974
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|19771934
|2007.01.16 13:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2958
|0.0000
|1.2958
|2007.01.16 14:07
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19771967
|2007.01.16 13:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2452
|0.0000
|1.2454
|2007.01.16 14:07
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|19772778
|2007.01.16 14:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2950
|0.0000
|1.2958
|2007.01.16 14:07
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|19772815
|2007.01.16 14:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.64
|0.00
|120.59
|2007.01.16 14:07
|120.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19772834
|2007.01.16 14:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2463
|0.0000
|1.2454
|2007.01.16 14:07
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19780139
|2007.01.16 15:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2460
|0.0000
|1.2466
|2007.01.16 16:29
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|19780150
|2007.01.16 15:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2943
|0.0000
|1.2929
|2007.01.17 04:04
|1.2929
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|19783065
|2007.01.16 15:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2934
|0.0000
|1.2929
|2007.01.17 04:04
|1.2929
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|19783086
|2007.01.16 15:45
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2477
|0.0000
|1.2466
|2007.01.16 16:29
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|19787978
|2007.01.16 16:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9638
|0.0000
|1.9618
|2007.01.16 17:52
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19787991
|2007.01.16 16:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2460
|0.0000
|1.2469
|2007.01.17 06:43
|1.2469
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|19788012
|2007.01.16 16:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.54
|0.00
|120.76
|2007.01.17 04:05
|120.76
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|19789448
|2007.01.16 16:45
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9615
|0.0000
|1.9618
|2007.01.16 17:52
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|19789462
|2007.01.16 16:45
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2928
|0.0000
|1.2929
|2007.01.17 04:04
|1.2929
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.04
|19789482
|2007.01.16 16:45
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2469
|2007.01.17 06:43
|1.2469
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.02
|19791458
|2007.01.16 17:00
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2918
|0.0000
|1.2929
|2007.01.17 04:04
|1.2929
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.88
|19791528
|2007.01.16 17:00
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9606
|0.0000
|1.9618
|2007.01.16 17:52
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|19791567
|2007.01.16 17:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.63
|0.00
|120.76
|2007.01.17 04:05
|120.76
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.22
|19791578
|2007.01.16 17:00
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2480
|0.0000
|1.2469
|2007.01.17 06:43
|1.2469
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.35
|19803491
|2007.01.16 22:15
|sell
|0.04
|usdjpym
|120.72
|0.00
|120.76
|2007.01.17 04:05
|120.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|19807624
|2007.01.16 23:45
|sell
|0.08
|usdjpym
|120.82
|0.00
|120.76
|2007.01.17 04:05
|120.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|19810904
|2007.01.17 01:15
|sell
|0.16
|usdjpym
|120.87
|0.00
|120.76
|2007.01.17 04:05
|120.76
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|19816228
|2007.01.17 04:47
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2927
|0.0000
|1.2927
|2007.01.17 07:03
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19817261
|2007.01.17 05:16
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.78
|0.00
|120.78
|2007.01.17 07:46
|120.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19818923
|2007.01.17 06:15
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.70
|0.00
|120.78
|2007.01.17 07:46
|120.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|19819743
|2007.01.17 06:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2935
|0.0000
|1.2927
|2007.01.17 07:03
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|19820814
|2007.01.17 07:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2483
|0.0000
|1.2488
|2007.01.17 07:15
|1.2488
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19824166
|2007.01.17 07:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2480
|0.0000
|1.2475
|2007.01.17 08:24
|1.2475
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19828327
|2007.01.17 09:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.68
|0.00
|120.56
|2007.01.17 12:42
|120.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19829428
|2007.01.17 09:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.62
|0.00
|120.56
|2007.01.17 12:42
|120.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19830472
|2007.01.17 09:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9642
|0.0000
|1.9658
|2007.01.17 13:02
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|19831617
|2007.01.17 10:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9654
|0.0000
|1.9658
|2007.01.17 13:02
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|19832048
|2007.01.17 10:30
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9662
|0.0000
|1.9658
|2007.01.17 13:02
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|19835365
|2007.01.17 11:15
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.55
|0.00
|120.56
|2007.01.17 12:42
|120.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|19836484
|2007.01.17 11:30
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.44
|0.00
|120.56
|2007.01.17 12:42
|120.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19839224
|2007.01.17 12:31
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9669
|0.0000
|1.9658
|2007.01.17 13:02
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|19844008
|2007.01.17 13:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2509
|0.0000
|1.2504
|2007.01.17 13:30
|1.2504
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19844263
|2007.01.17 13:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2905
|0.0000
|1.2910
|2007.01.17 13:35
|1.2910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19856172
|2007.01.17 15:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9681
|0.0000
|1.9700
|2007.01.17 16:18
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|19856209
|2007.01.17 15:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2928
|0.0000
|1.2938
|2007.01.17 18:51
|1.2938
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19856238
|2007.01.17 15:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2480
|0.0000
|1.2469
|2007.01.17 19:07
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|19857197
|2007.01.17 15:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2935
|0.0000
|1.2938
|2007.01.17 18:51
|1.2938
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|19857240
|2007.01.17 15:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9691
|0.0000
|1.9700
|2007.01.17 16:18
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|19857291
|2007.01.17 15:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2471
|0.0000
|1.2469
|2007.01.17 19:07
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19859656
|2007.01.17 15:45
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9703
|0.0000
|1.9700
|2007.01.17 16:18
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19860728
|2007.01.17 16:00
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9712
|0.0000
|1.9700
|2007.01.17 16:18
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|19860884
|2007.01.17 16:00
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2457
|0.0000
|1.2469
|2007.01.17 19:07
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|19861901
|2007.01.17 16:15
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2942
|0.0000
|1.2938
|2007.01.17 18:51
|1.2938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|19865293
|2007.01.17 17:45
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2947
|0.0000
|1.2938
|2007.01.17 18:51
|1.2938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|19866806
|2007.01.17 18:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9710
|0.0000
|1.9705
|2007.01.17 19:07
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19871185
|2007.01.17 19:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9693
|0.0000
|1.9698
|2007.01.17 20:57
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19871492
|2007.01.17 20:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.64
|0.00
|120.59
|2007.01.17 23:15
|120.59
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.04
|19871980
|2007.01.17 20:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2471
|0.0000
|1.2466
|2007.01.17 22:32
|1.2466
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.04
|19877223
|2007.01.17 23:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2941
|0.0000
|1.2959
|2007.01.18 06:37
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|19879377
|2007.01.18 00:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.62
|0.00
|120.58
|2007.01.18 03:00
|120.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19883216
|2007.01.18 01:45
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2948
|0.0000
|1.2959
|2007.01.18 06:37
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|19884498
|2007.01.18 02:15
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.56
|0.00
|120.58
|2007.01.18 03:00
|120.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|19885702
|2007.01.18 02:30
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2956
|0.0000
|1.2959
|2007.01.18 06:37
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|19885712
|2007.01.18 02:30
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.50
|0.00
|120.58
|2007.01.18 03:00
|120.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|19888804
|2007.01.18 03:15
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2963
|0.0000
|1.2959
|2007.01.18 06:37
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|19890228
|2007.01.18 03:30
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.2970
|0.0000
|1.2959
|2007.01.18 06:37
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|19896792
|2007.01.18 04:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9721
|0.0000
|1.9727
|2007.01.18 04:35
|1.9727
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|19898121
|2007.01.18 04:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9738
|0.0000
|1.9727
|2007.01.18 04:35
|1.9727
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|19899119
|2007.01.18 04:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.74
|0.00
|121.24
|2007.01.18 09:47
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|19899151
|2007.01.18 04:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2446
|0.0000
|1.2451
|2007.01.18 06:00
|1.2451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19899873
|2007.01.18 05:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.80
|0.00
|121.24
|2007.01.18 09:47
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|19904140
|2007.01.18 06:30
|sell
|0.04
|usdjpym
|120.92
|0.00
|121.24
|2007.01.18 09:47
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.06
|19906033
|2007.01.18 06:45
|sell
|0.08
|usdjpym
|120.99
|0.00
|121.24
|2007.01.18 09:47
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|19906852
|2007.01.18 07:00
|sell
|0.16
|usdjpym
|121.09
|0.00
|121.24
|2007.01.18 09:47
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.98
|19910404
|2007.01.18 07:30
|sell
|0.32
|usdjpym
|121.22
|0.00
|121.24
|2007.01.18 09:47
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|19910447
|2007.01.18 07:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2450
|0.0000
|1.2506
|2007.01.18 14:22
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|19914317
|2007.01.18 08:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2459
|0.0000
|1.2506
|2007.01.18 14:22
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|19918867
|2007.01.18 08:30
|sell
|0.64
|usdjpym
|121.29
|0.00
|121.24
|2007.01.18 09:47
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|19920260
|2007.01.18 08:45
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2465
|0.0000
|1.2506
|2007.01.18 14:22
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|19921476
|2007.01.18 09:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9760
|0.0000
|1.9755
|2007.01.18 09:03
|1.9755
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19921508
|2007.01.18 09:00
|sell
|1.28
|usdjpym
|121.38
|0.00
|121.24
|2007.01.18 09:47
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|14.78
|19923679
|2007.01.18 09:15
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2506
|2007.01.18 14:22
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|19926471
|2007.01.18 09:30
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2499
|0.0000
|1.2506
|2007.01.18 14:22
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|19927425
|2007.01.18 09:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2956
|0.0000
|1.2928
|2007.01.18 14:07
|1.2928
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|19930763
|2007.01.18 10:15
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2511
|0.0000
|1.2506
|2007.01.18 14:22
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|19930820
|2007.01.18 10:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2942
|0.0000
|1.2928
|2007.01.18 14:07
|1.2928
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|19931919
|2007.01.18 10:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9721
|0.0000
|1.9726
|2007.01.18 10:45
|1.9726
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19937067
|2007.01.18 12:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.35
|0.00
|121.30
|2007.01.18 12:30
|121.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19939493
|2007.01.18 12:15
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2924
|0.0000
|1.2928
|2007.01.18 14:07
|1.2928
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|19939517
|2007.01.18 12:15
|sell
|0.64
|usdchfm
|1.2523
|0.0000
|1.2506
|2007.01.18 14:22
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|19951851
|2007.01.18 13:45
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2913
|0.0000
|1.2928
|2007.01.18 14:07
|1.2928
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|19956598
|2007.01.18 14:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9684
|0.0000
|1.9689
|2007.01.18 14:21
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19956609
|2007.01.18 14:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.36
|0.00
|121.31
|2007.01.18 14:22
|121.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19956637
|2007.01.18 14:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2927
|0.0000
|1.2932
|2007.01.18 14:21
|1.2932
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19965308
|2007.01.18 15:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2491
|0.0000
|1.2492
|2007.01.18 16:56
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19966935
|2007.01.18 15:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2485
|0.0000
|1.2492
|2007.01.18 16:56
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19989848
|2007.01.18 20:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.24
|0.00
|121.24
|2007.01.18 23:20
|121.24
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|19991086
|2007.01.18 21:16
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2475
|0.0000
|1.2464
|2007.01.19 06:21
|1.2464
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.09
|19991098
|2007.01.18 21:16
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9737
|0.0000
|1.9747
|2007.01.19 06:18
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19991172
|2007.01.18 21:18
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2960
|0.0000
|1.2981
|2007.01.19 07:20
|1.2981
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.21
|19992979
|2007.01.18 22:04
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2469
|0.0000
|1.2464
|2007.01.19 06:21
|1.2464
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|19993509
|2007.01.18 22:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9743
|0.0000
|1.9747
|2007.01.19 06:18
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|19993565
|2007.01.18 22:15
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.17
|0.00
|121.24
|2007.01.18 23:20
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|20001608
|2007.01.19 01:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.24
|0.00
|121.24
|2007.01.19 03:58
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20001719
|2007.01.19 01:03
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2968
|0.0000
|1.2981
|2007.01.19 07:20
|1.2981
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|20004556
|2007.01.19 02:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.32
|0.00
|121.24
|2007.01.19 03:58
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|20007320
|2007.01.19 02:15
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2460
|0.0000
|1.2464
|2007.01.19 06:21
|1.2464
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|20007339
|2007.01.19 02:15
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9760
|0.0000
|1.9747
|2007.01.19 06:18
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|20007341
|2007.01.19 02:15
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2984
|0.0000
|1.2981
|2007.01.19 07:20
|1.2981
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|20013866
|2007.01.19 04:00
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2994
|0.0000
|1.2981
|2007.01.19 07:20
|1.2981
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|20017307
|2007.01.19 05:00
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2454
|0.0000
|1.2464
|2007.01.19 06:21
|1.2464
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|20026939
|2007.01.19 08:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2463
|0.0000
|1.2458
|2007.01.19 08:27
|1.2458
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20031443
|2007.01.19 09:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.17
|0.00
|121.22
|2007.01.19 09:36
|121.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20035538
|2007.01.19 09:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9735
|0.0000
|1.9734
|2007.01.19 11:50
|1.9734
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|20036862
|2007.01.19 10:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9726
|0.0000
|1.9734
|2007.01.19 11:50
|1.9734
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|20043093
|2007.01.19 11:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2484
|0.0000
|1.2479
|2007.01.19 12:17
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20044649
|2007.01.19 12:31
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2963
|0.0000
|1.2931
|2007.01.19 15:46
|1.2931
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|20045983
|2007.01.19 13:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9744
|0.0000
|1.9739
|2007.01.19 13:40
|1.9739
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20048349
|2007.01.19 13:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2956
|0.0000
|1.2931
|2007.01.19 15:46
|1.2931
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|20052226
|2007.01.19 14:15
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2946
|0.0000
|1.2931
|2007.01.19 15:46
|1.2931
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|20055478
|2007.01.19 15:00
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2935
|0.0000
|1.2931
|2007.01.19 15:46
|1.2931
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|20059171
|2007.01.19 15:15
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.2930
|0.0000
|1.2931
|2007.01.19 15:46
|1.2931
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|20061927
|2007.01.19 15:30
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.2916
|0.0000
|1.2931
|2007.01.19 15:46
|1.2931
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|20066858
|2007.01.19 16:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9744
|0.0000
|1.9749
|2007.01.19 16:27
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20066936
|2007.01.19 16:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.32
|0.00
|121.27
|2007.01.19 16:29
|121.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20066973
|2007.01.19 16:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2495
|0.0000
|1.2490
|2007.01.19 16:27
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20067019
|2007.01.19 16:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2947
|0.0000
|1.2952
|2007.01.19 16:25
|1.2952
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20072967
|2007.01.19 17:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.26
|121.02
|121.31
|2007.01.22 00:03
|121.31
|0.00
|0.00
|0.01
|0.04
|20073604
|2007.01.19 17:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9749
|0.0000
|1.9744
|2007.01.19 18:52
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20074725
|2007.01.19 18:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2478
|0.0000
|1.2479
|2007.01.19 20:09
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|20075162
|2007.01.19 18:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2472
|0.0000
|1.2479
|2007.01.19 20:09
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|20088225
|2007.01.22 00:46
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.31
|0.00
|121.32
|2007.01.22 08:09
|121.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|20092196
|2007.01.22 02:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2967
|0.0000
|1.2966
|2007.01.22 06:44
|1.2966
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|20092674
|2007.01.22 02:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2973
|0.0000
|1.2966
|2007.01.22 06:44
|1.2966
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|20093392
|2007.01.22 03:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9748
|0.0000
|1.9743
|2007.01.22 05:09
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20099091
|2007.01.22 06:45
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.40
|0.00
|121.32
|2007.01.22 08:09
|121.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|20112273
|2007.01.22 10:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9736
|0.0000
|1.9741
|2007.01.22 10:19
|1.9741
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20113156
|2007.01.22 10:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2502
|2007.01.22 14:47
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|20115617
|2007.01.22 11:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2503
|0.0000
|1.2502
|2007.01.22 14:47
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|20117796
|2007.01.22 11:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2953
|1.2906
|1.2944
|2007.01.22 14:41
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|20120979
|2007.01.22 12:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2947
|1.2906
|1.2944
|2007.01.22 14:41
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|20121623
|2007.01.22 12:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.60
|0.00
|121.64
|2007.01.22 14:41
|121.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|20123502
|2007.01.22 12:45
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2931
|1.2906
|1.2944
|2007.01.22 14:41
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|20123539
|2007.01.22 12:45
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2514
|0.0000
|1.2502
|2007.01.22 14:47
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|20123552
|2007.01.22 12:45
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.67
|0.00
|121.64
|2007.01.22 14:41
|121.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20126145
|2007.01.22 13:15
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.73
|0.00
|121.64
|2007.01.22 14:41
|121.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|20148816
|2007.01.22 16:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9766
|0.0000
|1.9761
|2007.01.22 17:45
|1.9761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20148823
|2007.01.22 16:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2486
|0.0000
|1.2491
|2007.01.22 18:36
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20148839
|2007.01.22 16:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2956
|0.0000
|1.2951
|2007.01.22 17:45
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20176619
|2007.01.23 01:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2944
|0.0000
|1.2942
|2007.01.23 03:30
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|20179309
|2007.01.23 02:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2501
|0.0000
|1.2501
|2007.01.23 03:38
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20182226
|2007.01.23 03:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2509
|0.0000
|1.2501
|2007.01.23 03:38
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|20182238
|2007.01.23 03:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2934
|0.0000
|1.2942
|2007.01.23 03:30
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|20182335
|2007.01.23 03:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9781
|0.0000
|1.9780
|2007.01.23 05:28
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|20183613
|2007.01.23 03:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.64
|0.00
|121.63
|2007.01.23 06:51
|121.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|20183686
|2007.01.23 03:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9787
|0.0000
|1.9780
|2007.01.23 05:28
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|20184540
|2007.01.23 04:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.70
|0.00
|121.63
|2007.01.23 06:51
|121.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|20209345
|2007.01.23 09:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2475
|0.0000
|1.2398
|2007.01.23 16:11
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|20209445
|2007.01.23 09:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.52
|0.00
|121.35
|2007.01.23 14:21
|121.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|20210615
|2007.01.23 09:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9815
|0.0000
|1.9833
|2007.01.23 11:00
|1.9833
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|20210631
|2007.01.23 09:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2467
|0.0000
|1.2398
|2007.01.23 16:11
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.11
|20211625
|2007.01.23 09:46
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9821
|0.0000
|1.9833
|2007.01.23 11:00
|1.9833
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|20218911
|2007.01.23 10:15
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2434
|0.0000
|1.2398
|2007.01.23 16:11
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|20218933
|2007.01.23 10:15
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.42
|0.00
|121.35
|2007.01.23 14:21
|121.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|20218958
|2007.01.23 10:15
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9839
|0.0000
|1.9833
|2007.01.23 11:00
|1.9833
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|20222707
|2007.01.23 10:30
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2428
|0.0000
|1.2398
|2007.01.23 16:11
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.94
|20224008
|2007.01.23 10:45
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9845
|0.0000
|1.9833
|2007.01.23 11:00
|1.9833
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|20224035
|2007.01.23 10:45
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2420
|0.0000
|1.2398
|2007.01.23 16:11
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.84
|20231675
|2007.01.23 12:00
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2408
|0.0000
|1.2398
|2007.01.23 16:11
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.58
|20236693
|2007.01.23 12:45
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.19
|0.00
|121.35
|2007.01.23 14:21
|121.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|20243973
|2007.01.23 13:15
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2399
|0.0000
|1.2398
|2007.01.23 16:11
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|20247382
|2007.01.23 13:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3028
|0.0000
|1.3023
|2007.01.23 14:23
|1.3023
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20249352
|2007.01.23 14:15
|buy
|1.28
|usdchfm
|1.2391
|0.0000
|1.2398
|2007.01.23 16:11
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|7.23
|20249407
|2007.01.23 14:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9896
|0.0000
|1.9891
|2007.01.23 14:20
|1.9891
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20256199
|2007.01.23 15:30
|buy
|2.56
|usdchfm
|1.2386
|0.0000
|1.2398
|2007.01.23 16:11
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|24.78
|20259115
|2007.01.23 16:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3032
|0.0000
|1.3027
|2007.01.23 16:11
|1.3027
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20274788
|2007.01.23 17:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.49
|0.00
|121.44
|2007.01.23 18:05
|121.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20289432
|2007.01.23 19:16
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.57
|0.00
|121.65
|2007.01.24 02:18
|121.65
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|20289438
|2007.01.23 19:16
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3024
|0.0000
|1.3029
|2007.01.23 20:53
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20289463
|2007.01.23 19:16
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2409
|0.0000
|1.2419
|2007.01.24 00:30
|1.2419
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|20289478
|2007.01.23 19:16
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9832
|0.0000
|1.9824
|2007.01.23 23:34
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|20294815
|2007.01.23 20:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9827
|0.0000
|1.9824
|2007.01.23 23:34
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|20297221
|2007.01.23 20:45
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2415
|0.0000
|1.2419
|2007.01.24 00:30
|1.2419
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.06
|20300712
|2007.01.23 21:16
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.62
|0.00
|121.65
|2007.01.24 02:18
|121.65
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.05
|20300719
|2007.01.23 21:16
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2421
|0.0000
|1.2419
|2007.01.24 00:30
|1.2419
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.06
|20300813
|2007.01.23 21:17
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9821
|0.0000
|1.9824
|2007.01.23 23:34
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|20304169
|2007.01.23 21:46
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9815
|0.0000
|1.9824
|2007.01.23 23:34
|1.9824
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.72
|20308090
|2007.01.23 22:30
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2430
|0.0000
|1.2419
|2007.01.24 00:30
|1.2419
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|20316686
|2007.01.24 00:31
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.68
|0.00
|121.65
|2007.01.24 02:18
|121.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|20319824
|2007.01.24 01:15
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.74
|0.00
|121.65
|2007.01.24 02:18
|121.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|20323422
|2007.01.24 02:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9823
|0.0000
|1.9828
|2007.01.24 04:12
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20329644
|2007.01.24 03:17
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.64
|0.00
|121.64
|2007.01.24 05:32
|121.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20334923
|2007.01.24 04:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2428
|0.0000
|1.2423
|2007.01.24 06:57
|1.2423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20334964
|2007.01.24 04:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.56
|0.00
|121.64
|2007.01.24 05:32
|121.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|20337417
|2007.01.24 05:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3033
|0.0000
|1.3028
|2007.01.24 05:33
|1.3028
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20355515
|2007.01.24 07:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3024
|0.0000
|1.2998
|2007.01.24 09:40
|1.2998
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|20359740
|2007.01.24 07:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2423
|0.0000
|1.2428
|2007.01.24 07:52
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20362559
|2007.01.24 08:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3017
|0.0000
|1.2998
|2007.01.24 09:40
|1.2998
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|20366276
|2007.01.24 08:15
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2998
|0.0000
|1.2998
|2007.01.24 09:40
|1.2998
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20374249
|2007.01.24 09:00
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2981
|0.0000
|1.2998
|2007.01.24 09:40
|1.2998
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|20376611
|2007.01.24 09:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.02
|0.00
|121.07
|2007.01.24 09:31
|121.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20379237
|2007.01.24 09:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9754
|0.0000
|1.9742
|2007.01.24 09:56
|1.9742
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|20379316
|2007.01.24 09:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2444
|0.0000
|1.2439
|2007.01.24 09:46
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20384700
|2007.01.24 09:45
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9729
|0.0000
|1.9742
|2007.01.24 09:56
|1.9742
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|20384710
|2007.01.24 09:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2998
|0.0000
|1.3003
|2007.01.24 09:47
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20387974
|2007.01.24 10:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9763
|0.0000
|1.9764
|2007.01.24 10:17
|1.9764
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|20389945
|2007.01.24 10:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9757
|0.0000
|1.9764
|2007.01.24 10:17
|1.9764
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|20396055
|2007.01.24 11:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.40
|0.00
|121.35
|2007.01.24 12:41
|121.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20403217
|2007.01.24 12:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2456
|0.0000
|1.2451
|2007.01.24 12:16
|1.2451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20410226
|2007.01.24 13:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9732
|0.0000
|1.9690
|2007.01.24 14:35
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|20412505
|2007.01.24 13:45
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9713
|0.0000
|1.9690
|2007.01.24 14:35
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|20415250
|2007.01.24 14:00
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9684
|0.0000
|1.9690
|2007.01.24 14:35
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|20417865
|2007.01.24 14:15
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9672
|0.0000
|1.9690
|2007.01.24 14:35
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|20421559
|2007.01.24 14:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9698
|0.0000
|1.9703
|2007.01.24 14:55
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20421595
|2007.01.24 14:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2997
|0.0000
|1.2970
|2007.01.24 22:02
|1.2970
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.27
|20425094
|2007.01.24 15:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2982
|0.0000
|1.2970
|2007.01.24 22:02
|1.2970
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.24
|20425105
|2007.01.24 15:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2477
|2007.01.24 21:58
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|20432449
|2007.01.24 15:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2477
|0.0000
|1.2477
|2007.01.24 21:58
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20432670
|2007.01.24 15:30
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2966
|0.0000
|1.2970
|2007.01.24 22:02
|1.2970
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.16
|20436026
|2007.01.24 15:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9665
|0.0000
|1.9665
|2007.01.24 16:01
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20437712
|2007.01.24 16:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9658
|0.0000
|1.9665
|2007.01.24 16:01
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|20440281
|2007.01.24 16:15
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2957
|0.0000
|1.2970
|2007.01.24 22:02
|1.2970
|0.00
|0.00
|-0.16
|1.04
|20440296
|2007.01.24 16:15
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2487
|0.0000
|1.2477
|2007.01.24 21:58
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|20442427
|2007.01.24 16:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9670
|0.0000
|1.9675
|2007.01.24 16:52
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20450370
|2007.01.24 17:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.01
|0.00
|121.01
|2007.01.24 20:44
|121.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20451399
|2007.01.24 18:15
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.93
|0.00
|121.01
|2007.01.24 20:44
|121.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|20462939
|2007.01.24 22:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9688
|0.0000
|1.9683
|2007.01.24 23:09
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20463452
|2007.01.24 22:33
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2481
|0.0000
|1.2486
|2007.01.24 23:17
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20464123
|2007.01.24 22:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.10
|0.00
|121.05
|2007.01.24 23:10
|121.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20472559
|2007.01.25 00:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.95
|0.00
|121.00
|2007.01.25 00:50
|121.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20479452
|2007.01.25 02:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2474
|0.0000
|1.2479
|2007.01.25 03:34
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20484353
|2007.01.25 03:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.60
|0.00
|120.48
|2007.01.25 05:19
|120.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|20485569
|2007.01.25 03:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.51
|0.00
|120.48
|2007.01.25 05:19
|120.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|20488534
|2007.01.25 04:45
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.46
|0.00
|120.48
|2007.01.25 05:19
|120.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|20489570
|2007.01.25 05:00
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.38
|0.00
|120.48
|2007.01.25 05:19
|120.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|20494015
|2007.01.25 05:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.41
|0.00
|120.41
|2007.01.25 06:50
|120.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20496020
|2007.01.25 06:15
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.34
|0.00
|120.41
|2007.01.25 06:50
|120.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|20500745
|2007.01.25 07:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2471
|0.0000
|1.2459
|2007.01.25 09:00
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|20502543
|2007.01.25 07:45
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2458
|0.0000
|1.2459
|2007.01.25 09:00
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|20512414
|2007.01.25 08:30
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2448
|0.0000
|1.2459
|2007.01.25 09:00
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|20519211
|2007.01.25 09:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2984
|0.0000
|1.2979
|2007.01.25 09:24
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20519221
|2007.01.25 09:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2456
|0.0000
|1.2461
|2007.01.25 09:26
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20519253
|2007.01.25 09:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9698
|0.0000
|1.9693
|2007.01.25 09:17
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20541369
|2007.01.25 12:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2453
|0.0000
|1.2442
|2007.01.25 14:26
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|20544981
|2007.01.25 13:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2446
|0.0000
|1.2442
|2007.01.25 14:26
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|20546365
|2007.01.25 13:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.77
|0.00
|120.76
|2007.01.25 14:18
|120.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|20548987
|2007.01.25 13:45
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2428
|0.0000
|1.2442
|2007.01.25 14:26
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|20552493
|2007.01.25 14:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.83
|0.00
|120.76
|2007.01.25 14:18
|120.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|20562537
|2007.01.25 15:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.91
|0.00
|120.86
|2007.01.25 15:42
|120.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20587374
|2007.01.25 18:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.99
|0.00
|121.45
|2007.01.26 01:45
|121.45
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.38
|20588811
|2007.01.25 19:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2450
|0.0000
|1.2540
|2007.01.26 12:17
|1.2540
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.72
|20594348
|2007.01.25 19:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2474
|0.0000
|1.2540
|2007.01.26 12:17
|1.2540
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.05
|20596980
|2007.01.25 19:30
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.04
|0.00
|121.45
|2007.01.26 01:45
|121.45
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.68
|20601847
|2007.01.25 19:45
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.13
|0.00
|121.45
|2007.01.26 01:45
|121.45
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.05
|20601885
|2007.01.25 19:45
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2490
|0.0000
|1.2540
|2007.01.26 12:17
|1.2540
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.59
|20608796
|2007.01.25 20:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2938
|0.0000
|1.2939
|2007.01.25 23:40
|1.2939
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.01
|20612792
|2007.01.25 21:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2932
|0.0000
|1.2939
|2007.01.25 23:40
|1.2939
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.14
|20614454
|2007.01.25 21:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9647
|0.0000
|1.9647
|2007.01.25 23:35
|1.9647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20616359
|2007.01.25 22:04
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.23
|0.00
|121.45
|2007.01.26 01:45
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|20619859
|2007.01.25 23:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9639
|0.0000
|1.9647
|2007.01.25 23:35
|1.9647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|20624260
|2007.01.25 23:30
|sell
|0.16
|usdjpym
|121.40
|0.00
|121.45
|2007.01.26 01:45
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|20629962
|2007.01.25 23:45
|sell
|0.32
|usdjpym
|121.51
|0.00
|121.45
|2007.01.26 01:45
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|20629998
|2007.01.25 23:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9657
|0.0000
|1.9655
|2007.01.26 00:46
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|20632393
|2007.01.26 00:00
|sell
|0.64
|usdjpym
|121.59
|0.00
|121.45
|2007.01.26 01:45
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|7.38
|20632676
|2007.01.26 00:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9646
|0.0000
|1.9655
|2007.01.26 00:46
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|20641420
|2007.01.26 01:46
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.43
|0.00
|121.38
|2007.01.26 01:47
|121.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20644084
|2007.01.26 02:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2926
|0.0000
|1.2931
|2007.01.26 07:17
|1.2931
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20656195
|2007.01.26 06:00
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2499
|0.0000
|1.2540
|2007.01.26 12:17
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.62
|20665275
|2007.01.26 07:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9661
|0.0000
|1.9656
|2007.01.26 08:03
|1.9656
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20666232
|2007.01.26 08:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2930
|0.0000
|1.2925
|2007.01.26 08:03
|1.2925
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20669159
|2007.01.26 08:15
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2510
|0.0000
|1.2540
|2007.01.26 12:17
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.83
|20673942
|2007.01.26 09:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9645
|0.0000
|1.9650
|2007.01.26 09:00
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20679895
|2007.01.26 10:45
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2525
|0.0000
|1.2540
|2007.01.26 12:17
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.83
|20679997
|2007.01.26 10:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.42
|0.00
|121.47
|2007.01.26 11:21
|121.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20682408
|2007.01.26 11:00
|sell
|0.64
|usdchfm
|1.2532
|0.0000
|1.2540
|2007.01.26 12:17
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.08
|20684768
|2007.01.26 11:30
|sell
|1.28
|usdchfm
|1.2544
|0.0000
|1.2540
|2007.01.26 12:17
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|20687026
|2007.01.26 11:45
|sell
|2.56
|usdchfm
|1.2556
|0.0000
|1.2540
|2007.01.26 12:17
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|32.66
|20688448
|2007.01.26 12:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9612
|0.0000
|1.9600
|2007.01.26 13:59
|1.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|20690171
|2007.01.26 12:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9606
|0.0000
|1.9600
|2007.01.26 13:59
|1.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|20690179
|2007.01.26 12:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.54
|0.00
|121.49
|2007.01.26 13:02
|121.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20690186
|2007.01.26 12:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2907
|0.0000
|1.2907
|2007.01.26 13:02
|1.2907
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20690864
|2007.01.26 12:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2544
|0.0000
|1.2539
|2007.01.26 13:03
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20691587
|2007.01.26 12:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2900
|0.0000
|1.2907
|2007.01.26 13:02
|1.2907
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|20695206
|2007.01.26 13:30
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9600
|0.0000
|1.9600
|2007.01.26 13:59
|1.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20699881
|2007.01.26 13:45
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9587
|0.0000
|1.9600
|2007.01.26 13:59
|1.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|20703889
|2007.01.26 14:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9616
|0.0000
|1.9589
|2007.01.26 15:25
|1.9589
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|20707467
|2007.01.26 14:30
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9607
|0.0000
|1.9589
|2007.01.26 15:25
|1.9589
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|20709329
|2007.01.26 14:45
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9591
|0.0000
|1.9589
|2007.01.26 15:25
|1.9589
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|20715452
|2007.01.26 15:15
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9570
|0.0000
|1.9589
|2007.01.26 15:25
|1.9589
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|20718538
|2007.01.26 15:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9590
|0.0000
|1.9595
|2007.01.26 15:31
|1.9595
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20778493
|2007.01.29 08:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9602
|0.0000
|1.9590
|2007.01.29 09:48
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|20781699
|2007.01.29 08:45
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9593
|0.0000
|1.9590
|2007.01.29 09:48
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|20781729
|2007.01.29 08:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2915
|0.0000
|1.2910
|2007.01.29 09:07
|1.2910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20782412
|2007.01.29 09:00
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9586
|0.0000
|1.9590
|2007.01.29 09:48
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|20783546
|2007.01.29 09:15
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9580
|0.0000
|1.9590
|2007.01.29 09:48
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|20787664
|2007.01.29 10:31
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2920
|0.0000
|1.2915
|2007.01.29 11:14
|1.2915
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20797703
|2007.01.29 13:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.98
|0.00
|121.93
|2007.01.29 14:31
|121.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20803987
|2007.01.29 14:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9566
|0.0000
|1.9571
|2007.01.29 14:53
|1.9571
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20809000
|2007.01.29 15:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9572
|0.0000
|1.9623
|2007.01.30 06:11
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|20811134
|2007.01.29 16:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9590
|0.0000
|1.9623
|2007.01.30 06:11
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|20818660
|2007.01.29 17:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2535
|0.0000
|1.2540
|2007.01.29 18:25
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20818691
|2007.01.29 17:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.85
|0.00
|121.90
|2007.01.29 18:38
|121.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20822290
|2007.01.29 18:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2950
|0.0000
|1.2954
|2007.01.30 00:36
|1.2954
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.04
|20826868
|2007.01.29 20:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2957
|0.0000
|1.2954
|2007.01.30 00:36
|1.2954
|0.00
|0.00
|0.01
|0.06
|20831533
|2007.01.29 21:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.79
|0.00
|121.72
|2007.01.30 03:42
|121.72
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.06
|20832574
|2007.01.29 21:15
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9596
|0.0000
|1.9623
|2007.01.30 06:11
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|20833710
|2007.01.29 21:30
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9606
|0.0000
|1.9623
|2007.01.30 06:11
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|20833716
|2007.01.29 21:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.74
|0.00
|121.72
|2007.01.30 03:42
|121.72
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.03
|20840990
|2007.01.29 23:30
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9612
|0.0000
|1.9623
|2007.01.30 06:11
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|20843180
|2007.01.30 00:01
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2963
|0.0000
|1.2954
|2007.01.30 00:36
|1.2954
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|20845348
|2007.01.30 00:15
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.60
|0.00
|121.72
|2007.01.30 03:42
|121.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|20846337
|2007.01.30 00:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2525
|0.0000
|1.2525
|2007.01.30 05:56
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20852227
|2007.01.30 01:30
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9618
|0.0000
|1.9623
|2007.01.30 06:11
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|20853184
|2007.01.30 01:45
|sell
|0.64
|gbpusdm
|1.9624
|0.0000
|1.9623
|2007.01.30 06:11
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|20855027
|2007.01.30 02:00
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2517
|0.0000
|1.2525
|2007.01.30 05:56
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|20855101
|2007.01.30 02:00
|sell
|1.28
|gbpusdm
|1.9638
|0.0000
|1.9623
|2007.01.30 06:11
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|20864178
|2007.01.30 04:47
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.76
|0.00
|121.71
|2007.01.30 05:08
|121.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20865123
|2007.01.30 05:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.73
|0.00
|121.73
|2007.01.30 06:31
|121.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20867142
|2007.01.30 06:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.81
|0.00
|121.73
|2007.01.30 06:31
|121.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|20868395
|2007.01.30 06:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2520
|0.0000
|1.2524
|2007.01.30 08:27
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|20871132
|2007.01.30 07:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2526
|0.0000
|1.2524
|2007.01.30 08:27
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|20880627
|2007.01.30 08:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.85
|0.00
|121.80
|2007.01.30 09:40
|121.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20880640
|2007.01.30 08:15
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2533
|0.0000
|1.2524
|2007.01.30 08:27
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|20882133
|2007.01.30 08:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2519
|0.0000
|1.2524
|2007.01.30 12:38
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|20884861
|2007.01.30 09:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9666
|0.0000
|1.9661
|2007.01.30 09:21
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20884893
|2007.01.30 09:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2525
|0.0000
|1.2524
|2007.01.30 12:38
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|20895923
|2007.01.30 12:15
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2533
|0.0000
|1.2524
|2007.01.30 12:38
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|20901240
|2007.01.30 13:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2515
|0.0000
|1.2520
|2007.01.30 14:56
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20903186
|2007.01.30 13:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2968
|0.0000
|1.2963
|2007.01.30 14:00
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20915587
|2007.01.30 15:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9634
|0.0000
|1.9628
|2007.01.30 18:05
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|20917110
|2007.01.30 15:30
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9626
|0.0000
|1.9628
|2007.01.30 18:05
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20918931
|2007.01.30 15:45
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9619
|0.0000
|1.9628
|2007.01.30 18:05
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|20923564
|2007.01.30 16:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.71
|0.00
|121.69
|2007.01.30 23:25
|121.69
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.02
|20924589
|2007.01.30 16:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2527
|0.0000
|1.2522
|2007.01.30 17:49
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20927169
|2007.01.30 17:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.61
|0.00
|121.69
|2007.01.30 23:25
|121.69
|0.00
|0.00
|0.03
|0.13
|20936685
|2007.01.30 21:36
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2967
|0.0000
|1.2962
|2007.01.31 00:26
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.01
|0.05
|20939832
|2007.01.30 22:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2514
|0.0000
|1.2519
|2007.01.31 00:27
|1.2519
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20942243
|2007.01.30 23:46
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.63
|0.00
|121.58
|2007.01.31 00:07
|121.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20945642
|2007.01.31 01:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2963
|0.0000
|1.2949
|2007.01.31 12:33
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|20945671
|2007.01.31 01:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9631
|0.0000
|1.9631
|2007.01.31 03:47
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20948449
|2007.01.31 02:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.63
|0.00
|121.41
|2007.01.31 09:35
|121.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|20949723
|2007.01.31 02:30
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9623
|0.0000
|1.9631
|2007.01.31 03:47
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|20951087
|2007.01.31 03:15
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.54
|0.00
|121.41
|2007.01.31 09:35
|121.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|20952450
|2007.01.31 04:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2518
|0.0000
|1.2532
|2007.01.31 07:53
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|20953741
|2007.01.31 04:46
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9628
|0.0000
|1.9623
|2007.01.31 06:00
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20955635
|2007.01.31 05:45
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.49
|0.00
|121.41
|2007.01.31 09:35
|121.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|20956788
|2007.01.31 06:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2524
|0.0000
|1.2532
|2007.01.31 07:53
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|20956867
|2007.01.31 06:00
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.43
|0.00
|121.41
|2007.01.31 09:35
|121.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|20959516
|2007.01.31 06:15
|buy
|0.16
|usdjpym
|121.36
|0.00
|121.41
|2007.01.31 09:35
|121.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|20960938
|2007.01.31 06:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9627
|0.0000
|1.9632
|2007.01.31 06:53
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20961948
|2007.01.31 07:00
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2531
|0.0000
|1.2532
|2007.01.31 07:53
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|20963715
|2007.01.31 07:15
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2545
|0.0000
|1.2532
|2007.01.31 07:53
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|20963719
|2007.01.31 07:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2956
|0.0000
|1.2949
|2007.01.31 12:33
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|20967915
|2007.01.31 07:45
|buy
|0.32
|usdjpym
|121.30
|0.00
|121.41
|2007.01.31 09:35
|121.41
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|20973847
|2007.01.31 08:15
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2948
|0.0000
|1.2949
|2007.01.31 12:33
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20975199
|2007.01.31 08:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2539
|0.0000
|1.2545
|2007.01.31 10:30
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|20979379
|2007.01.31 08:45
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2937
|0.0000
|1.2949
|2007.01.31 12:33
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|20979427
|2007.01.31 08:45
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2549
|0.0000
|1.2545
|2007.01.31 10:30
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|20982773
|2007.01.31 09:30
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2554
|0.0000
|1.2545
|2007.01.31 10:30
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|20989041
|2007.01.31 10:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9549
|0.0000
|1.9554
|2007.01.31 10:50
|1.9554
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|20994198
|2007.01.31 12:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9539
|0.0000
|1.9535
|2007.01.31 12:58
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|20997020
|2007.01.31 12:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.46
|0.00
|121.41
|2007.01.31 12:52
|121.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|20997028
|2007.01.31 12:45
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9525
|0.0000
|1.9535
|2007.01.31 12:58
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|20998749
|2007.01.31 13:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9535
|0.0000
|1.9512
|2007.01.31 14:32
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|21000175
|2007.01.31 13:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2955
|0.0000
|1.2950
|2007.01.31 13:30
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|21005264
|2007.01.31 13:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2542
|0.0000
|1.2469
|2007.01.31 16:54
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|21005311
|2007.01.31 13:45
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9512
|0.0000
|1.9512
|2007.01.31 14:32
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|21008178
|2007.01.31 14:00
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9498
|0.0000
|1.9512
|2007.01.31 14:32
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|21010344
|2007.01.31 14:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2536
|0.0000
|1.2469
|2007.01.31 16:54
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.07
|21014194
|2007.01.31 14:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.55
|0.00
|121.50
|2007.01.31 15:00
|121.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|21014250
|2007.01.31 14:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9531
|0.0000
|1.9536
|2007.01.31 14:57
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|21014277
|2007.01.31 14:45
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2508
|0.0000
|1.2469
|2007.01.31 16:54
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.25
|21019240
|2007.01.31 15:15
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2497
|0.0000
|1.2469
|2007.01.31 16:54
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|21023943
|2007.01.31 15:30
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2474
|0.0000
|1.2469
|2007.01.31 16:54
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|21028342
|2007.01.31 15:45
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2459
|0.0000
|1.2469
|2007.01.31 16:54
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|21042955
|2007.01.31 16:45
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2453
|0.0000
|1.2469
|2007.01.31 16:54
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.00
|8.21
|21045417
|2007.01.31 17:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.04
|0.00
|120.79
|2007.01.31 22:09
|120.79
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.21
|21046358
|2007.01.31 17:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2468
|0.0000
|1.2444
|2007.01.31 22:16
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.19
|21046432
|2007.01.31 17:16
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3004
|0.0000
|1.3025
|2007.01.31 22:28
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.21
|21047010
|2007.01.31 17:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.92
|0.00
|120.79
|2007.01.31 22:09
|120.79
|0.00
|0.00
|0.08
|-0.22
|21047728
|2007.01.31 18:00
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2459
|0.0000
|1.2444
|2007.01.31 22:16
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.24
|21047746
|2007.01.31 18:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3010
|0.0000
|1.3025
|2007.01.31 22:28
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.30
|21048511
|2007.01.31 18:30
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.84
|0.00
|120.79
|2007.01.31 22:09
|120.79
|0.00
|0.00
|0.17
|-0.17
|21049411
|2007.01.31 19:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9617
|0.0000
|1.9612
|2007.01.31 19:15
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|21056457
|2007.01.31 19:30
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3024
|0.0000
|1.3025
|2007.01.31 22:28
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.04
|21056511
|2007.01.31 19:30
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2446
|0.0000
|1.2444
|2007.01.31 22:16
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.12
|-0.06
|21060195
|2007.01.31 20:00
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3030
|0.0000
|1.3025
|2007.01.31 22:28
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.14
|0.40
|21060314
|2007.01.31 20:00
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.74
|0.00
|120.79
|2007.01.31 22:09
|120.79
|0.00
|0.00
|0.33
|0.33
|21060325
|2007.01.31 20:00
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2439
|0.0000
|1.2444
|2007.01.31 22:16
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.24
|0.32
|21064203
|2007.01.31 21:00
|buy
|0.16
|usdjpym
|120.68
|0.00
|120.79
|2007.01.31 22:09
|120.79
|0.00
|0.00
|0.66
|1.46
|21064866
|2007.01.31 21:16
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2433
|0.0000
|1.2444
|2007.01.31 22:16
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.48
|1.41
|21065622
|2007.01.31 21:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9642
|0.0000
|1.9641
|2007.01.31 22:32
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|21065643
|2007.01.31 21:30
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3036
|0.0000
|1.3025
|2007.01.31 22:28
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.28
|1.76
|21066248
|2007.01.31 21:45
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9648
|0.0000
|1.9641
|2007.01.31 22:32
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|21068143
|2007.01.31 22:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.82
|0.00
|120.87
|2007.01.31 22:32
|120.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|21078564
|2007.02.01 01:46
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3032
|0.0000
|1.3027
|2007.02.01 03:15
|1.3027
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|21084036
|2007.02.01 03:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.64
|0.00
|120.69
|2007.02.01 03:46
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|21091956
|2007.02.01 06:31
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3027
|0.0000
|1.3025
|2007.02.01 07:50
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|21093652
|2007.02.01 06:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.65
|0.00
|120.66
|2007.02.01 07:12
|120.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|21094742
|2007.02.01 07:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.59
|0.00
|120.66
|2007.02.01 07:13
|120.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|21097540
|2007.02.01 07:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3016
|0.0000
|1.3025
|2007.02.01 07:50
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|21101169
|2007.02.01 08:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2435
|0.0000
|1.2430
|2007.02.01 08:38
|1.2430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|21114339
|2007.02.01 10:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2449
|0.0000
|1.2444
|2007.02.01 10:38
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|21115846
|2007.02.01 10:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3015
|0.0000
|1.3020
|2007.02.01 11:42
|1.3020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|21121320
|2007.02.01 12:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.54
|0.00
|120.39
|2007.02.01 15:18
|120.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|21122986
|2007.02.01 12:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9676
|0.0000
|1.9671
|2007.02.01 12:34
|1.9671
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|21123011
|2007.02.01 12:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.48
|0.00
|120.39
|2007.02.01 15:18
|120.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|21132358
|2007.02.01 13:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9681
|0.0000
|1.9695
|2007.02.01 15:20
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|21132413
|2007.02.01 13:45
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.34
|0.00
|120.39
|2007.02.01 15:18
|120.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|21134908
|2007.02.01 14:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2423
|0.0000
|1.2424
|2007.02.01 14:30
|1.2424
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|21136399
|2007.02.01 14:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2417
|0.0000
|1.2424
|2007.02.01 14:30
|1.2424
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|21136413
|2007.02.01 14:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9689
|0.0000
|1.9695
|2007.02.01 15:20
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|21139282
|2007.02.01 14:45
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9696
|0.0000
|1.9695
|2007.02.01 15:20
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|21139307
|2007.02.01 14:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2422
|0.0000
|1.2417
|2007.02.01 15:18
|1.2417
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|21139467
|2007.02.01 14:46
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.28
|0.00
|120.39
|2007.02.01 15:18
|120.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|21141497
|2007.02.01 15:00
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2416
|0.0000
|1.2417
|2007.02.01 15:18
|1.2417
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|21149382
|2007.02.01 15:15
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2408
|0.0000
|1.2417
|2007.02.01 15:18
|1.2417
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|21149412
|2007.02.01 15:15
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9708
|0.0000
|1.9695
|2007.02.01 15:20
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|21152101
|2007.02.01 15:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9705
|0.0000
|1.9700
|2007.02.01 15:37
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|21152140
|2007.02.01 15:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2414
|0.0000
|1.2419
|2007.02.01 15:38
|1.2419
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|21152164
|2007.02.01 15:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.43
|0.00
|120.48
|2007.02.01 15:38
|120.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|21152180
|2007.02.01 15:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3028
|0.0000
|1.3023
|2007.02.01 15:38
|1.3023
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|21163352
|2007.02.01 17:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.63
|0.00
|120.66
|2007.02.01 19:55
|120.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|21167666
|2007.02.01 18:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9672
|0.0000
|1.9677
|2007.02.01 18:31
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|21167738
|2007.02.01 18:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.68
|0.00
|120.66
|2007.02.01 19:55
|120.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|21170424
|2007.02.01 18:45
|sell
|0.04
|usdjpym
|120.74
|0.00
|120.66
|2007.02.01 19:55
|120.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|21181634
|2007.02.01 22:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.71
|0.00
|120.69
|2007.02.02 05:08
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|21182216
|2007.02.01 22:31
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.76
|0.00
|120.69
|2007.02.02 05:08
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|21193359
|2007.02.02 01:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2439
|0.0000
|1.2434
|2007.02.02 07:31
|1.2434
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|21193368
|2007.02.02 01:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3018
|0.0000
|1.3023
|2007.02.02 06:18
|1.3023
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|21203764
|2007.02.02 05:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9677
|0.0000
|1.9677
|2007.02.02 06:56
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|21204382
|2007.02.02 06:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9684
|0.0000
|1.9677
|2007.02.02 06:56
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|21211054
|2007.02.02 07:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3017
|0.0000
|1.3022
|2007.02.02 09:03
|1.3022
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|21211158
|2007.02.02 07:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9670
|0.0000
|1.9667
|2007.02.02 08:58
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|21213571
|2007.02.02 08:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9658
|0.0000
|1.9667
|2007.02.02 08:58
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|21220030
|2007.02.02 09:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9672
|0.0000
|1.9677
|2007.02.02 09:03
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|21220181
|2007.02.02 09:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.84
|0.00
|120.97
|2007.02.02 13:30
|120.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|21223596
|2007.02.02 09:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2433
|0.0000
|1.2423
|2007.02.02 14:01
|1.2423
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|21224422
|2007.02.02 10:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.95
|0.00
|120.97
|2007.02.02 13:30
|120.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|21225292
|2007.02.02 10:16
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2425
|0.0000
|1.2423
|2007.02.02 14:01
|1.2423
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|21231458
|2007.02.02 11:30
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2418
|0.0000
|1.2423
|2007.02.02 14:01
|1.2423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|21235509
|2007.02.02 12:15
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.02
|0.00
|120.97
|2007.02.02 13:30
|120.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|21235526
|2007.02.02 12:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3024
|0.0000
|1.3019
|2007.02.02 13:00
|1.3019
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|21239138
|2007.02.02 13:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9686
|0.0000
|1.9698
|2007.02.02 14:00
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|21240722
|2007.02.02 13:15
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.06
|0.00
|120.97
|2007.02.02 13:30
|120.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|21253179
|2007.02.02 13:45
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9702
|0.0000
|1.9698
|2007.02.02 14:00
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|21253237
|2007.02.02 13:45
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2415
|0.0000
|1.2423
|2007.02.02 14:01
|1.2423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|21257784
|2007.02.02 14:00
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9708
|0.0000
|1.9698
|2007.02.02 14:00
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|21265559
|2007.02.02 14:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2996
|0.0000
|1.2991
|2007.02.02 14:15
|1.2991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|21265654
|2007.02.02 14:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9654
|0.0000
|1.9649
|2007.02.02 14:15
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|21278592
|2007.02.02 15:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2455
|0.0000
|1.2473
|2007.02.02 20:00
|1.2473
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|21278661
|2007.02.02 15:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.21
|0.00
|121.16
|2007.02.02 15:15
|121.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|21298644
|2007.02.02 17:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2472
|0.0000
|1.2473
|2007.02.02 20:00
|1.2473
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|21304536
|2007.02.02 18:00
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2487
|0.0000
|1.2473
|2007.02.02 20:00
|1.2473
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|21307294
|2007.02.02 19:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2960
|0.0000
|1.2965
|2007.02.02 19:57
|1.2965
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|21332741
|2007.02.05 02:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9652
|0.0000
|1.9643
|2007.02.05 06:44
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|21334242
|2007.02.05 02:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.87
|0.00
|120.83
|2007.02.05 03:49
|120.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|21337603
|2007.02.05 03:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.80
|0.00
|120.83
|2007.02.05 03:49
|120.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|21338723
|2007.02.05 03:15
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.74
|0.00
|120.83
|2007.02.05 03:49
|120.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|21341430
|2007.02.05 03:30
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9648
|0.0000
|1.9643
|2007.02.05 06:44
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|21344659
|2007.02.05 04:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2942
|0.0000
|1.2942
|2007.02.05 06:43
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|21344688
|2007.02.05 04:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2490
|0.0000
|1.2490
|2007.02.05 07:06
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|21349229
|2007.02.05 05:33
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9640
|0.0000
|1.9643
|2007.02.05 06:44
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|21360280
|2007.02.05 06:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2497
|0.0000
|1.2490
|2007.02.05 07:06
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|21360339
|2007.02.05 06:30
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9633
|0.0000
|1.9643
|2007.02.05 06:44
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|21360388
|2007.02.05 06:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2934
|0.0000
|1.2942
|2007.02.05 06:43
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|21364051
|2007.02.05 06:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2943
|0.0000
|1.2948
|2007.02.05 07:06
|1.2948
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|21364104
|2007.02.05 06:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9646
|0.0000
|1.9651
|2007.02.05 07:30
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|21403715
|2007.02.05 08:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.66
|0.00
|120.71
|2007.02.05 09:00
|120.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|21408787
|2007.02.05 09:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9646
|0.0000
|1.9641
|2007.02.05 09:08
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|21408912
|2007.02.05 09:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2487
|0.0000
|1.2492
|2007.02.05 09:19
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|21413667
|2007.02.05 09:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2955
|0.0000
|1.2950
|2007.02.05 09:18
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|21435123
|2007.02.05 10:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2491
|0.0000
|1.2501
|2007.02.05 13:37
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|21450329
|2007.02.05 10:45
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2504
|0.0000
|1.2501
|2007.02.05 13:37
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|21469255
|2007.02.05 11:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9587
|0.0000
|1.9577
|2007.02.05 12:58
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|21469845
|2007.02.05 11:32
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2937
|0.0000
|1.2933
|2007.02.05 13:57
|1.2933
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|21473436
|2007.02.05 11:45
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9575
|0.0000
|1.9577
|2007.02.05 12:58
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|21483818
|2007.02.05 12:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2931
|0.0000
|1.2933
|2007.02.05 13:57
|1.2933
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|21491674
|2007.02.05 12:30
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9567
|0.0000
|1.9577
|2007.02.05 12:58
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|21491745
|2007.02.05 12:30
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2510
|0.0000
|1.2501
|2007.02.05 13:37
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|21501113
|2007.02.05 13:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9582
|0.0000
|1.9560
|2007.02.05 13:37
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|21508437
|2007.02.05 13:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9561
|0.0000
|1.9560
|2007.02.05 13:37
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|21508613
|2007.02.05 13:15
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2925
|0.0000
|1.2933
|2007.02.05 13:57
|1.2933
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|21516073
|2007.02.05 13:30
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9546
|0.0000
|1.9560
|2007.02.05 13:37
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|21522550
|2007.02.05 13:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9559
|0.0000
|1.9564
|2007.02.05 13:53
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|21599446
|2007.02.05 16:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9590
|0.0000
|1.9593
|2007.02.05 18:10
|1.9593
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|21599541
|2007.02.05 16:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2491
|0.0000
|1.2488
|2007.02.05 19:12
|1.2488
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|21600147
|2007.02.05 16:16
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.42
|0.00
|120.37
|2007.02.05 20:53
|120.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|21605868
|2007.02.05 16:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.36
|0.00
|120.37
|2007.02.05 20:53
|120.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|21605888
|2007.02.05 16:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9602
|0.0000
|1.9593
|2007.02.05 18:10
|1.9593
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|21605908
|2007.02.05 16:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2486
|0.0000
|1.2488
|2007.02.05 19:12
|1.2488
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|21626724
|2007.02.05 17:15
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2479
|0.0000
|1.2488
|2007.02.05 19:12
|1.2488
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|21636979
|2007.02.05 17:45
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.28
|0.00
|120.37
|2007.02.05 20:53
|120.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|21700394
|2007.02.05 22:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9597
|0.0000
|1.9605
|2007.02.06 05:22
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|21728937
|2007.02.06 00:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9607
|0.0000
|1.9605
|2007.02.06 05:22
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|21759189
|2007.02.06 01:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.14
|0.00
|120.19
|2007.02.06 02:16
|120.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|21767731
|2007.02.06 01:45
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9615
|0.0000
|1.9605
|2007.02.06 05:22
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|21771462
|2007.02.06 02:01
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2480
|0.0000
|1.2485
|2007.02.06 05:25
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|21787517
|2007.02.06 03:01
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2931
|0.0000
|1.2927
|2007.02.06 07:36
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|21816193
|2007.02.06 05:31
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2925
|0.0000
|1.2927
|2007.02.06 07:36
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|21823269
|2007.02.06 06:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.25
|0.00
|120.39
|2007.02.06 10:17
|120.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|21828314
|2007.02.06 06:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.34
|0.00
|120.39
|2007.02.06 10:17
|120.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|21832607
|2007.02.06 06:30
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2918
|0.0000
|1.2927
|2007.02.06 07:36
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|21848682
|2007.02.06 07:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9601
|0.0000
|1.9606
|2007.02.06 07:26
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|21848771
|2007.02.06 07:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2490
|0.0000
|1.2485
|2007.02.06 07:36
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|21848864
|2007.02.06 07:15
|sell
|0.04
|usdjpym
|120.41
|0.00
|120.39
|2007.02.06 10:17
|120.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|21880579
|2007.02.06 08:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2443
|2007.02.06 13:38
|1.2443
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|21893012
|2007.02.06 09:00
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2480
|0.0000
|1.2443
|2007.02.06 13:38
|1.2443
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|21896456
|2007.02.06 09:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9617
|0.0000
|1.9676
|2007.02.06 13:46
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|21898029
|2007.02.06 09:30
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2443
|2007.02.06 13:38
|1.2443
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|21898142
|2007.02.06 09:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9624
|0.0000
|1.9676
|2007.02.06 13:46
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|21901663
|2007.02.06 10:00
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2463
|0.0000
|1.2443
|2007.02.06 13:38
|1.2443
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.29
|21901690
|2007.02.06 10:00
|sell
|0.08
|usdjpym
|120.50
|0.00
|120.39
|2007.02.06 10:17
|120.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|21901736
|2007.02.06 10:00
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9646
|0.0000
|1.9676
|2007.02.06 13:46
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|21903661
|2007.02.06 10:15
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9662
|0.0000
|1.9676
|2007.02.06 13:46
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|21904924
|2007.02.06 10:30
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9668
|0.0000
|1.9676
|2007.02.06 13:46
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|21908145
|2007.02.06 10:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2939
|0.0000
|1.2945
|2007.02.06 13:01
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|21914474
|2007.02.06 11:00
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2455
|0.0000
|1.2443
|2007.02.06 13:38
|1.2443
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|21921589
|2007.02.06 11:15
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2447
|0.0000
|1.2443
|2007.02.06 13:38
|1.2443
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|21921674
|2007.02.06 11:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2947
|0.0000
|1.2945
|2007.02.06 13:01
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|21935460
|2007.02.06 11:45
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9681
|0.0000
|1.9676
|2007.02.06 13:46
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|21947806
|2007.02.06 12:15
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2440
|0.0000
|1.2443
|2007.02.06 13:38
|1.2443
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|21947876
|2007.02.06 12:15
|sell
|0.64
|gbpusdm
|1.9692
|0.0000
|1.9676
|2007.02.06 13:46
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|10.24
|21947932
|2007.02.06 12:15
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2954
|0.0000
|1.2945
|2007.02.06 13:01
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|21964276
|2007.02.06 13:15
|buy
|1.28
|usdchfm
|1.2430
|0.0000
|1.2443
|2007.02.06 13:38
|1.2443
|0.00
|0.00
|0.00
|13.37
|21973272
|2007.02.06 13:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.30
|0.00
|120.35
|2007.02.06 13:46
|120.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|21973291
|2007.02.06 13:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2447
|0.0000
|1.2452
|2007.02.06 13:47
|1.2452
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|21973462
|2007.02.06 13:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2945
|0.0000
|1.2940
|2007.02.06 13:53
|1.2940
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|22016654
|2007.02.06 16:31
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.41
|0.00
|120.36
|2007.02.06 16:45
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|22030040
|2007.02.06 17:32
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2963
|0.0000
|1.3009
|2007.02.08 07:24
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.46
|22039460
|2007.02.06 18:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2970
|0.0000
|1.3009
|2007.02.08 07:24
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.78
|22043781
|2007.02.06 18:30
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2988
|0.0000
|1.3009
|2007.02.08 07:24
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.84
|22055489
|2007.02.06 19:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9704
|0.0000
|1.9708
|2007.02.06 23:29
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|22063992
|2007.02.06 19:31
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.13
|0.00
|120.09
|2007.02.07 00:13
|120.09
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.03
|22068356
|2007.02.06 19:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2405
|0.0000
|1.2405
|2007.02.07 01:15
|1.2405
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|22073412
|2007.02.06 20:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.07
|0.00
|120.09
|2007.02.07 00:13
|120.09
|0.00
|0.00
|0.03
|0.03
|22078968
|2007.02.06 20:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2398
|0.0000
|1.2405
|2007.02.07 01:15
|1.2405
|0.00
|0.00
|0.02
|0.11
|22079049
|2007.02.06 20:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9710
|0.0000
|1.9708
|2007.02.06 23:29
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|22109710
|2007.02.06 22:15
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9716
|0.0000
|1.9708
|2007.02.06 23:29
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|22118416
|2007.02.06 22:46
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.01
|0.00
|120.09
|2007.02.07 00:13
|120.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|22164007
|2007.02.07 01:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.12
|0.00
|120.55
|2007.02.07 14:22
|120.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|22164327
|2007.02.07 01:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2399
|0.0000
|1.2398
|2007.02.07 07:43
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|22175137
|2007.02.07 02:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9697
|0.0000
|1.9702
|2007.02.07 02:17
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|22207329
|2007.02.07 04:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.20
|0.00
|120.55
|2007.02.07 14:22
|120.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|22236260
|2007.02.07 06:00
|sell
|0.04
|usdjpym
|120.26
|0.00
|120.55
|2007.02.07 14:22
|120.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|22240070
|2007.02.07 06:15
|sell
|0.08
|usdjpym
|120.39
|0.00
|120.55
|2007.02.07 14:22
|120.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.06
|22243301
|2007.02.07 06:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2405
|0.0000
|1.2398
|2007.02.07 07:43
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|22269393
|2007.02.07 08:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9713
|0.0000
|1.9708
|2007.02.07 08:52
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|22278670
|2007.02.07 09:00
|sell
|0.16
|usdjpym
|120.54
|0.00
|120.55
|2007.02.07 14:22
|120.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|22282366
|2007.02.07 09:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2407
|0.0000
|1.2402
|2007.02.07 10:21
|1.2402
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|22291621
|2007.02.07 10:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9693
|0.0000
|1.9698
|2007.02.07 10:20
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|22291743
|2007.02.07 10:00
|sell
|0.32
|usdjpym
|120.61
|0.00
|120.55
|2007.02.07 14:22
|120.55
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|22299106
|2007.02.07 10:30
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2998
|0.0000
|1.3009
|2007.02.08 07:24
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.14
|-0.88
|22306965
|2007.02.07 11:30
|sell
|0.64
|usdjpym
|120.68
|0.00
|120.55
|2007.02.07 14:22
|120.55
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|22360999
|2007.02.07 14:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.57
|0.00
|120.62
|2007.02.07 14:59
|120.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|22374801
|2007.02.07 15:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2399
|0.0000
|1.2397
|2007.02.07 15:43
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|22381625
|2007.02.07 15:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9704
|0.0000
|1.9700
|2007.02.07 15:59
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|22381661
|2007.02.07 15:30
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3010
|0.0000
|1.3009
|2007.02.08 07:24
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.28
|0.16
|22381732
|2007.02.07 15:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2389
|0.0000
|1.2397
|2007.02.07 15:43
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|22387529
|2007.02.07 15:45
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9690
|0.0000
|1.9700
|2007.02.07 15:59
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|22393672
|2007.02.07 16:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9704
|0.0000
|1.9700
|2007.02.07 21:15
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|22393734
|2007.02.07 16:00
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3015
|0.0000
|1.3009
|2007.02.08 07:24
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.57
|1.92
|22405692
|2007.02.07 16:30
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9697
|0.0000
|1.9700
|2007.02.07 21:15
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|22440454
|2007.02.07 18:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.72
|0.00
|120.67
|2007.02.07 19:50
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|22444321
|2007.02.07 18:31
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2404
|0.0000
|1.2407
|2007.02.07 23:39
|1.2407
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.02
|22452957
|2007.02.07 19:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2416
|0.0000
|1.2407
|2007.02.07 23:39
|1.2407
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.15
|22475696
|2007.02.07 20:30
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9691
|0.0000
|1.9700
|2007.02.07 21:15
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|22500963
|2007.02.07 22:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9696
|0.0000
|1.9703
|2007.02.08 01:07
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|22516209
|2007.02.07 23:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9705
|0.0000
|1.9703
|2007.02.08 01:07
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|22520696
|2007.02.07 23:32
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.64
|0.00
|120.69
|2007.02.08 01:04
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|22525024
|2007.02.07 23:45
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9713
|0.0000
|1.9703
|2007.02.08 01:07
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|22530099
|2007.02.08 00:01
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3021
|0.0000
|1.3009
|2007.02.08 07:24
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|7.68
|22534437
|2007.02.08 00:17
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2407
|0.0000
|1.2412
|2007.02.08 01:04
|1.2412
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|22560492
|2007.02.08 02:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2418
|0.0000
|1.2484
|2007.02.08 13:36
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|22567430
|2007.02.08 03:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.83
|0.00
|120.78
|2007.02.08 04:39
|120.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|22573743
|2007.02.08 04:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9716
|0.0000
|1.9717
|2007.02.08 06:43
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|22576037
|2007.02.08 04:45
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9725
|0.0000
|1.9717
|2007.02.08 06:43
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|22603030
|2007.02.08 07:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2430
|0.0000
|1.2484
|2007.02.08 13:36
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|22608629
|2007.02.08 07:15
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2453
|0.0000
|1.2484
|2007.02.08 13:36
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|22625628
|2007.02.08 08:15
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2464
|0.0000
|1.2484
|2007.02.08 13:36
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|22633196
|2007.02.08 08:45
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2479
|0.0000
|1.2484
|2007.02.08 13:36
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|22642023
|2007.02.08 09:16
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2490
|0.0000
|1.2484
|2007.02.08 13:36
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|22643189
|2007.02.08 09:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.10
|0.00
|121.05
|2007.02.08 09:41
|121.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|22644787
|2007.02.08 10:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9681
|0.0000
|1.9686
|2007.02.08 10:07
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|22648279
|2007.02.08 10:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2993
|0.0000
|1.2993
|2007.02.08 13:24
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|22669479
|2007.02.08 12:30
|sell
|0.64
|usdchfm
|1.2499
|0.0000
|1.2484
|2007.02.08 13:36
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|7.69
|22681069
|2007.02.08 13:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2986
|0.0000
|1.2993
|2007.02.08 13:24
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|22692076
|2007.02.08 13:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.29
|0.00
|121.24
|2007.02.08 14:16
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|22729107
|2007.02.08 15:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3015
|0.0000
|1.3027
|2007.02.08 18:18
|1.3027
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|22741803
|2007.02.08 15:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3024
|0.0000
|1.3027
|2007.02.08 18:18
|1.3027
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|22748287
|2007.02.08 15:45
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3030
|0.0000
|1.3027
|2007.02.08 18:18
|1.3027
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|22754874
|2007.02.08 16:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9586
|0.0000
|1.9591
|2007.02.08 16:23
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|22754984
|2007.02.08 16:00
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3037
|0.0000
|1.3027
|2007.02.08 18:18
|1.3027
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|22765955
|2007.02.08 16:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2471
|0.0000
|1.2472
|2007.02.08 18:07
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|22776198
|2007.02.08 17:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.18
|120.73
|121.09
|2007.02.08 22:59
|121.09
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.07
|22786477
|2007.02.08 17:33
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.13
|120.73
|121.09
|2007.02.08 22:59
|121.09
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.07
|22789919
|2007.02.08 17:46
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2465
|0.0000
|1.2472
|2007.02.08 18:07
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|22815636
|2007.02.08 19:15
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.06
|120.73
|121.09
|2007.02.08 22:59
|121.09
|0.00
|0.00
|0.06
|0.10
|22833806
|2007.02.08 20:21
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3036
|0.0000
|1.3031
|2007.02.09 01:12
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.01
|0.05
|22867280
|2007.02.08 22:31
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.99
|0.00
|121.09
|2007.02.08 22:59
|121.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|22869102
|2007.02.08 22:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9582
|0.0000
|1.9582
|2007.02.09 00:07
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|22869417
|2007.02.08 22:47
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2460
|0.0000
|1.2465
|2007.02.09 00:51
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|22874861
|2007.02.08 23:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9590
|0.0000
|1.9582
|2007.02.09 00:07
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|22875085
|2007.02.08 23:31
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.11
|0.00
|121.06
|2007.02.09 00:04
|121.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|22881688
|2007.02.09 00:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.09
|0.00
|121.29
|2007.02.09 07:43
|121.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|22885304
|2007.02.09 00:45
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.15
|0.00
|121.29
|2007.02.09 07:43
|121.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|22893720
|2007.02.09 01:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3036
|0.0000
|1.3041
|2007.02.09 02:23
|1.3041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|22894173
|2007.02.09 01:31
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.32
|0.00
|121.29
|2007.02.09 07:43
|121.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|22894614
|2007.02.09 01:32
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2462
|0.0000
|1.2470
|2007.02.09 07:27
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|22904515
|2007.02.09 02:45
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2468
|0.0000
|1.2470
|2007.02.09 07:27
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|22906756
|2007.02.09 03:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9586
|0.0000
|1.9585
|2007.02.09 05:08
|1.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|22908792
|2007.02.09 03:15
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2473
|0.0000
|1.2470
|2007.02.09 07:27
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|22914329
|2007.02.09 04:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9592
|0.0000
|1.9585
|2007.02.09 05:08
|1.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|22928164
|2007.02.09 06:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3038
|0.0000
|1.3033
|2007.02.09 07:27
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|22931587
|2007.02.09 07:15
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2479
|0.0000
|1.2470
|2007.02.09 07:27
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|22931643
|2007.02.09 07:15
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.42
|0.00
|121.29
|2007.02.09 07:43
|121.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|22939101
|2007.02.09 07:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.22
|0.00
|121.17
|2007.02.09 07:48
|121.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|22954714
|2007.02.09 09:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3016
|0.0000
|1.3005
|2007.02.09 11:20
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|22954759
|2007.02.09 09:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2486
|0.0000
|1.2481
|2007.02.09 09:29
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|22963653
|2007.02.09 09:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3008
|0.0000
|1.3005
|2007.02.09 11:20
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|22970024
|2007.02.09 10:15
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2992
|0.0000
|1.3005
|2007.02.09 11:20
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|22975107
|2007.02.09 11:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9495
|0.0000
|1.9486
|2007.02.09 11:42
|1.9486
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|22976588
|2007.02.09 11:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2498
|0.0000
|1.2493
|2007.02.09 13:12
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|22976627
|2007.02.09 11:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9483
|0.0000
|1.9486
|2007.02.09 11:42
|1.9486
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|22977879
|2007.02.09 11:30
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9477
|0.0000
|1.9486
|2007.02.09 11:42
|1.9486
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|22982812
|2007.02.09 12:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.48
|0.00
|121.43
|2007.02.09 13:21
|121.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|23013140
|2007.02.09 15:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2997
|0.0000
|1.3002
|2007.02.09 15:17
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|23013164
|2007.02.09 15:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.61
|0.00
|121.61
|2007.02.09 16:37
|121.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23016891
|2007.02.09 15:45
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.69
|0.00
|121.61
|2007.02.09 16:37
|121.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|23028356
|2007.02.09 17:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2485
|1.2446
|1.2484
|2007.02.12 08:26
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.01
|23033116
|2007.02.09 18:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9503
|0.0000
|1.9540
|2007.02.12 06:44
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|23039753
|2007.02.09 19:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9508
|0.0000
|1.9540
|2007.02.12 06:44
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|23042619
|2007.02.09 19:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2476
|1.2446
|1.2484
|2007.02.12 08:26
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.02
|0.13
|23043891
|2007.02.09 19:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3007
|0.0000
|1.3002
|2007.02.09 20:22
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|23068509
|2007.02.12 00:59
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.91
|0.00
|121.86
|2007.02.12 06:13
|121.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|23068585
|2007.02.12 01:00
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9526
|0.0000
|1.9540
|2007.02.12 06:44
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|23084610
|2007.02.12 04:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3019
|0.0000
|1.3020
|2007.02.12 06:41
|1.3020
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|23090343
|2007.02.12 06:00
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9538
|0.0000
|1.9540
|2007.02.12 06:44
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|23093346
|2007.02.12 06:15
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9561
|0.0000
|1.9540
|2007.02.12 06:44
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|23093611
|2007.02.12 06:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3028
|0.0000
|1.3020
|2007.02.12 06:41
|1.3020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|23152617
|2007.02.12 10:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.92
|0.00
|121.87
|2007.02.12 10:34
|121.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|23171800
|2007.02.12 11:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9470
|0.0000
|1.9464
|2007.02.12 12:31
|1.9464
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|23176090
|2007.02.12 12:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9453
|0.0000
|1.9464
|2007.02.12 12:31
|1.9464
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|23183205
|2007.02.12 13:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2958
|0.0000
|1.2963
|2007.02.12 13:38
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|23183291
|2007.02.12 13:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2527
|0.0000
|1.2527
|2007.02.12 13:39
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23190838
|2007.02.12 13:32
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2534
|0.0000
|1.2527
|2007.02.12 13:39
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|23207380
|2007.02.12 14:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.70
|0.00
|121.75
|2007.02.12 14:59
|121.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|23253851
|2007.02.12 21:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9473
|0.0000
|1.9468
|2007.02.12 22:06
|1.9468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|23259240
|2007.02.12 22:32
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.89
|0.00
|121.84
|2007.02.12 22:44
|121.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|23262724
|2007.02.12 23:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2530
|0.0000
|1.2525
|2007.02.13 04:25
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|23299809
|2007.02.13 03:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9479
|0.0000
|1.9485
|2007.02.13 07:08
|1.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|23302408
|2007.02.13 04:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.44
|0.00
|121.46
|2007.02.13 05:39
|121.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|23304674
|2007.02.13 04:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.39
|0.00
|121.46
|2007.02.13 05:39
|121.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|23313547
|2007.02.13 05:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9496
|0.0000
|1.9485
|2007.02.13 07:08
|1.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|23323056
|2007.02.13 06:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2525
|0.0000
|1.2512
|2007.02.13 08:28
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|23335293
|2007.02.13 07:00
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2518
|0.0000
|1.2512
|2007.02.13 08:28
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|23341122
|2007.02.13 07:15
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2509
|0.0000
|1.2512
|2007.02.13 08:28
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|23353887
|2007.02.13 08:00
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2501
|0.0000
|1.2512
|2007.02.13 08:28
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|23362511
|2007.02.13 08:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2983
|0.0000
|1.2996
|2007.02.13 11:14
|1.2996
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|23362534
|2007.02.13 08:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9486
|0.0000
|1.9490
|2007.02.13 09:30
|1.9490
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|23362602
|2007.02.13 08:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2514
|0.0000
|1.2470
|2007.02.13 14:20
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|23365543
|2007.02.13 08:45
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2508
|0.0000
|1.2470
|2007.02.13 14:20
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|23365600
|2007.02.13 08:45
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9500
|0.0000
|1.9490
|2007.02.13 09:30
|1.9490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23368549
|2007.02.13 09:00
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2500
|0.0000
|1.2470
|2007.02.13 14:20
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|23368835
|2007.02.13 09:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2991
|0.0000
|1.2996
|2007.02.13 11:14
|1.2996
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|23392902
|2007.02.13 10:15
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2493
|0.0000
|1.2470
|2007.02.13 14:20
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|23398863
|2007.02.13 10:30
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2999
|0.0000
|1.2996
|2007.02.13 11:14
|1.2996
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|23402655
|2007.02.13 10:45
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3006
|0.0000
|1.2996
|2007.02.13 11:14
|1.2996
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|23402800
|2007.02.13 10:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.35
|0.00
|121.32
|2007.02.13 15:06
|121.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|23414205
|2007.02.13 11:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2993
|0.0000
|1.3021
|2007.02.13 14:23
|1.3021
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|23420792
|2007.02.13 11:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3001
|0.0000
|1.3021
|2007.02.13 14:23
|1.3021
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|23426878
|2007.02.13 11:45
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3014
|0.0000
|1.3021
|2007.02.13 14:23
|1.3021
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|23426964
|2007.02.13 11:45
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2479
|0.0000
|1.2470
|2007.02.13 14:20
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|23427019
|2007.02.13 11:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9430
|0.0000
|1.9429
|2007.02.13 12:32
|1.9429
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|23438377
|2007.02.13 12:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9421
|0.0000
|1.9429
|2007.02.13 12:32
|1.9429
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|23443479
|2007.02.13 12:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.29
|0.00
|121.32
|2007.02.13 15:06
|121.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|23454652
|2007.02.13 13:00
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2472
|0.0000
|1.2470
|2007.02.13 14:20
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|23461700
|2007.02.13 13:15
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2466
|0.0000
|1.2470
|2007.02.13 14:20
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|23461845
|2007.02.13 13:15
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3023
|0.0000
|1.3021
|2007.02.13 14:23
|1.3021
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|23468085
|2007.02.13 13:30
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.24
|0.00
|121.32
|2007.02.13 15:06
|121.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|23468566
|2007.02.13 13:30
|buy
|1.28
|usdchfm
|1.2458
|0.0000
|1.2470
|2007.02.13 14:20
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|12.32
|23477317
|2007.02.13 13:45
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3035
|0.0000
|1.3021
|2007.02.13 14:23
|1.3021
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|23496162
|2007.02.13 14:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2478
|0.0000
|1.2483
|2007.02.13 14:36
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|23496221
|2007.02.13 14:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3019
|0.0000
|1.3014
|2007.02.13 15:42
|1.3014
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|23531381
|2007.02.13 16:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2486
|0.0000
|1.2481
|2007.02.13 19:39
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|23559748
|2007.02.13 18:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9449
|0.0000
|1.9444
|2007.02.13 18:13
|1.9444
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|23617596
|2007.02.13 22:01
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.17
|0.00
|121.22
|2007.02.13 23:00
|121.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|23621231
|2007.02.13 22:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9462
|0.0000
|1.9460
|2007.02.13 23:50
|1.9460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|23626596
|2007.02.13 22:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2471
|0.0000
|1.2468
|2007.02.14 01:44
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|23626796
|2007.02.13 22:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3036
|0.0000
|1.3031
|2007.02.14 01:35
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|23631266
|2007.02.13 23:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9467
|0.0000
|1.9460
|2007.02.13 23:50
|1.9460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|23652813
|2007.02.14 00:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.27
|0.00
|121.22
|2007.02.14 00:59
|121.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|23652959
|2007.02.14 00:45
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2459
|0.0000
|1.2468
|2007.02.14 01:44
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|23672371
|2007.02.14 01:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.16
|0.00
|121.21
|2007.02.14 03:55
|121.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|23695179
|2007.02.14 04:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.24
|0.00
|121.22
|2007.02.14 07:09
|121.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|23698630
|2007.02.14 04:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2471
|0.0000
|1.2441
|2007.02.14 11:45
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|23702051
|2007.02.14 05:31
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.29
|0.00
|121.22
|2007.02.14 07:09
|121.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|23705416
|2007.02.14 06:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3032
|0.0000
|1.3037
|2007.02.14 07:06
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|23711032
|2007.02.14 07:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2465
|0.0000
|1.2441
|2007.02.14 11:45
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|23712345
|2007.02.14 07:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9478
|0.0000
|1.9507
|2007.02.14 10:30
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|23716774
|2007.02.14 07:45
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9504
|0.0000
|1.9507
|2007.02.14 10:30
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|23717187
|2007.02.14 07:45
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2435
|0.0000
|1.2441
|2007.02.14 11:45
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|23722015
|2007.02.14 08:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.21
|0.00
|121.22
|2007.02.14 08:35
|121.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|23725964
|2007.02.14 08:15
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9525
|0.0000
|1.9507
|2007.02.14 10:30
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|23725979
|2007.02.14 08:15
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.15
|0.00
|121.22
|2007.02.14 08:35
|121.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|23726154
|2007.02.14 08:15
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2424
|0.0000
|1.2441
|2007.02.14 11:45
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|23738634
|2007.02.14 09:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.05
|0.00
|121.06
|2007.02.14 11:31
|121.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|23741094
|2007.02.14 10:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.99
|0.00
|121.06
|2007.02.14 11:31
|121.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|23745308
|2007.02.14 10:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3089
|0.0000
|1.3084
|2007.02.14 10:49
|1.3084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|23751795
|2007.02.14 12:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9541
|0.0000
|1.9543
|2007.02.14 12:59
|1.9543
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|23753887
|2007.02.14 12:45
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9552
|0.0000
|1.9543
|2007.02.14 12:59
|1.9543
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|23754867
|2007.02.14 13:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9540
|0.0000
|1.9641
|2007.02.15 07:52
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|23758475
|2007.02.14 13:45
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9554
|0.0000
|1.9641
|2007.02.15 07:52
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|23760287
|2007.02.14 14:00
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9568
|0.0000
|1.9641
|2007.02.15 07:52
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.92
|23762128
|2007.02.14 14:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3096
|0.0000
|1.3120
|2007.02.14 16:37
|1.3120
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|23762144
|2007.02.14 14:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2425
|0.0000
|1.2403
|2007.02.14 15:59
|1.2403
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|23764040
|2007.02.14 15:00
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9575
|0.0000
|1.9641
|2007.02.15 07:52
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.01
|-5.28
|23772989
|2007.02.14 15:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3140
|0.0000
|1.3120
|2007.02.14 16:37
|1.3120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23773164
|2007.02.14 15:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2384
|0.0000
|1.2403
|2007.02.14 15:59
|1.2403
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|23773188
|2007.02.14 15:15
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9625
|0.0000
|1.9641
|2007.02.15 07:52
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.02
|-2.56
|23780447
|2007.02.14 16:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2409
|1.2354
|1.2388
|2007.02.15 06:48
|1.2354
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.45
|23782154
|2007.02.14 16:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.80
|0.00
|120.85
|2007.02.14 16:20
|120.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|23783885
|2007.02.14 16:45
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2399
|1.2354
|1.2388
|2007.02.15 06:48
|1.2354
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.73
|23792671
|2007.02.14 21:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3130
|0.0000
|1.3130
|2007.02.15 03:27
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.02
|0.00
|23796052
|2007.02.14 23:16
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9631
|0.0000
|1.9641
|2007.02.15 07:52
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|23796373
|2007.02.14 23:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.74
|119.72
|120.14
|2007.02.15 02:35
|120.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|23799478
|2007.02.15 00:00
|sell
|0.64
|gbpusdm
|1.9643
|0.0000
|1.9641
|2007.02.15 07:52
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|23799666
|2007.02.15 00:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.37
|119.72
|120.14
|2007.02.15 02:35
|120.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|23799688
|2007.02.15 00:00
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2392
|1.2354
|1.2388
|2007.02.15 06:48
|1.2354
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.23
|23802534
|2007.02.15 00:15
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.21
|119.72
|120.14
|2007.02.15 02:35
|120.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|23805624
|2007.02.15 01:15
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.11
|119.72
|120.14
|2007.02.15 02:35
|120.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23810225
|2007.02.15 01:30
|buy
|0.16
|usdjpym
|119.97
|119.72
|120.14
|2007.02.15 02:35
|120.14
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|23810275
|2007.02.15 01:30
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2383
|1.2354
|1.2388
|2007.02.15 06:48
|1.2354
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.88
|23810338
|2007.02.15 01:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3138
|0.0000
|1.3130
|2007.02.15 03:27
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|23823911
|2007.02.15 06:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.11
|0.00
|120.00
|2007.02.15 08:00
|120.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|23825295
|2007.02.15 06:45
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2377
|0.0000
|1.2372
|2007.02.15 08:01
|1.2372
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|23827404
|2007.02.15 07:00
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2362
|0.0000
|1.2372
|2007.02.15 08:01
|1.2372
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|23827425
|2007.02.15 07:00
|sell
|1.28
|gbpusdm
|1.9663
|0.0000
|1.9641
|2007.02.15 07:52
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|28.16
|23827567
|2007.02.15 07:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.00
|0.00
|120.00
|2007.02.15 08:00
|120.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23829369
|2007.02.15 07:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3140
|0.0000
|1.3135
|2007.02.15 07:34
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|23829397
|2007.02.15 07:15
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.88
|0.00
|120.00
|2007.02.15 08:00
|120.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23834794
|2007.02.15 08:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2383
|0.0000
|1.2377
|2007.02.15 09:30
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|23836229
|2007.02.15 08:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2366
|0.0000
|1.2377
|2007.02.15 09:30
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|23836280
|2007.02.15 08:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3138
|0.0000
|1.3137
|2007.02.15 13:09
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|23846384
|2007.02.15 09:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3129
|0.0000
|1.3137
|2007.02.15 13:09
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|23853124
|2007.02.15 10:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2388
|0.0000
|1.2383
|2007.02.15 10:47
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|23853184
|2007.02.15 10:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.22
|0.00
|120.17
|2007.02.15 10:47
|120.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|23858608
|2007.02.15 12:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9579
|0.0000
|1.9575
|2007.02.15 12:55
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|23859490
|2007.02.15 12:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9573
|0.0000
|1.9575
|2007.02.15 12:55
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|23860667
|2007.02.15 12:30
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9567
|0.0000
|1.9575
|2007.02.15 12:55
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|23883603
|2007.02.15 14:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3151
|0.0000
|1.3146
|2007.02.15 15:27
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|23883610
|2007.02.15 14:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2367
|0.0000
|1.2365
|2007.02.15 15:28
|1.2365
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|23883647
|2007.02.15 14:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.97
|0.00
|119.39
|2007.02.16 00:01
|119.39
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.49
|23887747
|2007.02.15 15:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2357
|0.0000
|1.2365
|2007.02.15 15:28
|1.2365
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|23890564
|2007.02.15 15:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.85
|0.00
|119.39
|2007.02.16 00:01
|119.39
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.77
|23896536
|2007.02.15 15:45
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.45
|0.00
|119.39
|2007.02.16 00:01
|119.39
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.20
|23902542
|2007.02.15 16:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2356
|0.0000
|1.2361
|2007.02.15 16:10
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|23909098
|2007.02.15 16:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9533
|0.0000
|1.9538
|2007.02.15 17:00
|1.9538
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|23918122
|2007.02.15 18:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9529
|0.0000
|1.9534
|2007.02.15 19:37
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|23922673
|2007.02.15 20:00
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.33
|0.00
|119.39
|2007.02.16 00:01
|119.39
|0.00
|0.00
|0.11
|0.40
|23925851
|2007.02.15 20:45
|buy
|0.16
|usdjpym
|119.22
|0.00
|119.39
|2007.02.16 00:01
|119.39
|0.00
|0.00
|0.22
|2.28
|23925898
|2007.02.15 20:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2340
|0.0000
|1.2345
|2007.02.15 21:43
|1.2345
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|23934565
|2007.02.15 22:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9525
|0.0000
|1.9519
|2007.02.16 00:24
|1.9519
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|23935233
|2007.02.15 22:45
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9509
|0.0000
|1.9519
|2007.02.16 00:24
|1.9519
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23938371
|2007.02.15 23:47
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3137
|0.0000
|1.3137
|2007.02.16 02:38
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23942799
|2007.02.16 01:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3130
|0.0000
|1.3137
|2007.02.16 02:38
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|23944071
|2007.02.16 01:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.35
|0.00
|119.37
|2007.02.16 05:24
|119.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|23950091
|2007.02.16 03:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2341
|0.0000
|1.2342
|2007.02.16 05:20
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|23952954
|2007.02.16 04:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2335
|0.0000
|1.2342
|2007.02.16 05:20
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|23953517
|2007.02.16 04:45
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.45
|0.00
|119.37
|2007.02.16 05:24
|119.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|23953556
|2007.02.16 04:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3137
|0.0000
|1.3132
|2007.02.16 06:02
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|23959323
|2007.02.16 07:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2345
|0.0000
|1.2344
|2007.02.16 08:15
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|23961700
|2007.02.16 08:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3134
|0.0000
|1.3129
|2007.02.16 08:16
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|23963436
|2007.02.16 08:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2351
|0.0000
|1.2344
|2007.02.16 08:15
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|23965643
|2007.02.16 08:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2348
|0.0000
|1.2350
|2007.02.16 09:18
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|23968697
|2007.02.16 09:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2358
|0.0000
|1.2350
|2007.02.16 09:18
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|23970775
|2007.02.16 09:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9498
|0.0000
|1.9490
|2007.02.16 12:02
|1.9490
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|23970799
|2007.02.16 09:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2346
|0.0000
|1.2363
|2007.02.16 11:51
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|23970809
|2007.02.16 09:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3135
|0.0000
|1.3122
|2007.02.16 11:51
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|23971503
|2007.02.16 10:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9487
|0.0000
|1.9490
|2007.02.16 12:02
|1.9490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|23971518
|2007.02.16 10:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2353
|0.0000
|1.2363
|2007.02.16 11:51
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|23972050
|2007.02.16 10:16
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3130
|0.0000
|1.3122
|2007.02.16 11:51
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|23972651
|2007.02.16 10:30
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2360
|0.0000
|1.2363
|2007.02.16 11:51
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|23976199
|2007.02.16 11:15
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2369
|0.0000
|1.2363
|2007.02.16 11:51
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|23976259
|2007.02.16 11:15
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3117
|0.0000
|1.3122
|2007.02.16 11:51
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23976295
|2007.02.16 11:15
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9480
|0.0000
|1.9490
|2007.02.16 12:02
|1.9490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23976914
|2007.02.16 11:30
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2373
|0.0000
|1.2363
|2007.02.16 11:51
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|23977062
|2007.02.16 11:30
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3112
|0.0000
|1.3122
|2007.02.16 11:51
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|23980142
|2007.02.16 12:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2350
|0.0000
|1.2357
|2007.02.16 13:13
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|23980188
|2007.02.16 12:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3126
|0.0000
|1.3122
|2007.02.16 13:30
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|23980995
|2007.02.16 12:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.35
|0.00
|119.24
|2007.02.16 13:45
|119.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|23981534
|2007.02.16 12:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2359
|0.0000
|1.2357
|2007.02.16 13:13
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|23982159
|2007.02.16 12:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3113
|0.0000
|1.3122
|2007.02.16 13:30
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|23982247
|2007.02.16 12:45
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2366
|0.0000
|1.2357
|2007.02.16 13:13
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|23983366
|2007.02.16 13:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.24
|0.00
|119.24
|2007.02.16 13:45
|119.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23984886
|2007.02.16 13:15
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.12
|0.00
|119.24
|2007.02.16 13:45
|119.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23994218
|2007.02.16 14:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.27
|0.00
|119.32
|2007.02.16 14:12
|119.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|23997676
|2007.02.16 14:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3107
|0.0000
|1.3112
|2007.02.16 14:38
|1.3112
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|24011228
|2007.02.16 17:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9495
|0.0000
|1.9536
|2007.02.19 05:52
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|24012208
|2007.02.16 17:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3131
|0.0000
|1.3147
|2007.02.19 07:20
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.16
|24012311
|2007.02.16 17:16
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2345
|0.0000
|1.2346
|2007.02.16 20:50
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|24012720
|2007.02.16 17:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9504
|0.0000
|1.9536
|2007.02.19 05:52
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|24014146
|2007.02.16 18:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2339
|0.0000
|1.2346
|2007.02.16 20:50
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|24015702
|2007.02.16 18:45
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3136
|0.0000
|1.3147
|2007.02.19 07:20
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.22
|24023345
|2007.02.18 23:03
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9538
|0.0000
|1.9536
|2007.02.19 05:52
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|24023346
|2007.02.18 23:03
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3153
|0.0000
|1.3147
|2007.02.19 07:20
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|24028413
|2007.02.19 00:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2335
|0.0000
|1.2340
|2007.02.19 00:31
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|24034789
|2007.02.19 01:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.43
|0.00
|119.38
|2007.02.19 01:22
|119.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|24044595
|2007.02.19 03:00
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9557
|0.0000
|1.9536
|2007.02.19 05:52
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|24059300
|2007.02.19 06:45
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3159
|0.0000
|1.3147
|2007.02.19 07:20
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|24059990
|2007.02.19 07:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9542
|0.0000
|1.9537
|2007.02.19 07:20
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|24063954
|2007.02.19 07:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3154
|0.0000
|1.3143
|2007.02.19 15:32
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|24066595
|2007.02.19 08:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3147
|0.0000
|1.3143
|2007.02.19 15:32
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|24069145
|2007.02.19 08:46
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3141
|0.0000
|1.3143
|2007.02.19 15:32
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|24073592
|2007.02.19 10:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9524
|0.0000
|1.9462
|2007.02.19 15:31
|1.9462
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|24074561
|2007.02.19 10:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.49
|0.00
|119.44
|2007.02.19 10:30
|119.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|24078868
|2007.02.19 10:30
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9452
|0.0000
|1.9462
|2007.02.19 15:31
|1.9462
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|24079159
|2007.02.19 10:30
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3132
|0.0000
|1.3143
|2007.02.19 15:32
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|24086220
|2007.02.19 12:00
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9443
|0.0000
|1.9462
|2007.02.19 15:31
|1.9462
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|24099982
|2007.02.19 16:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.62
|0.00
|119.61
|2007.02.19 19:08
|119.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|24103641
|2007.02.19 17:45
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.68
|0.00
|119.61
|2007.02.19 19:08
|119.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|24106825
|2007.02.19 18:46
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9514
|0.0000
|1.9509
|2007.02.19 22:58
|1.9509
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|24108204
|2007.02.19 19:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2324
|0.0000
|1.2329
|2007.02.19 22:58
|1.2329
|0.00
|0.00
|0.01
|0.04
|24110550
|2007.02.19 20:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3156
|0.0000
|1.3151
|2007.02.19 22:58
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.01
|0.05
|24114857
|2007.02.19 23:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.63
|0.00
|119.66
|2007.02.20 02:01
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|24115960
|2007.02.19 23:45
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.68
|0.00
|119.66
|2007.02.20 02:01
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|24121559
|2007.02.20 01:30
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.75
|0.00
|119.66
|2007.02.20 02:01
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|24121608
|2007.02.20 01:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2327
|0.0000
|1.2322
|2007.02.20 02:00
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|24136178
|2007.02.20 04:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9534
|0.0000
|1.9535
|2007.02.20 06:13
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|24136205
|2007.02.20 04:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3177
|0.0000
|1.3177
|2007.02.20 06:13
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24137478
|2007.02.20 05:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.70
|0.00
|120.12
|2007.02.20 13:22
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|24139264
|2007.02.20 05:45
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.78
|0.00
|120.12
|2007.02.20 13:22
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|24141303
|2007.02.20 06:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3185
|0.0000
|1.3177
|2007.02.20 06:13
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|24141366
|2007.02.20 06:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9543
|0.0000
|1.9535
|2007.02.20 06:13
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|24142423
|2007.02.20 06:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3176
|0.0000
|1.3171
|2007.02.20 06:46
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|24144927
|2007.02.20 06:45
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.86
|0.00
|120.12
|2007.02.20 13:22
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|24154187
|2007.02.20 08:00
|sell
|0.08
|usdjpym
|119.94
|0.00
|120.12
|2007.02.20 13:22
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|24171886
|2007.02.20 09:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3153
|0.0000
|1.3153
|2007.02.20 10:34
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24171930
|2007.02.20 09:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2357
|0.0000
|1.2373
|2007.02.20 13:05
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|24171967
|2007.02.20 09:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9504
|0.0000
|1.9509
|2007.02.20 09:37
|1.9509
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|24175062
|2007.02.20 10:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2367
|0.0000
|1.2373
|2007.02.20 13:05
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|24175094
|2007.02.20 10:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3145
|0.0000
|1.3153
|2007.02.20 10:34
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|24175896
|2007.02.20 10:30
|sell
|0.16
|usdjpym
|120.05
|0.00
|120.12
|2007.02.20 13:22
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|24178250
|2007.02.20 11:00
|sell
|0.32
|usdjpym
|120.13
|0.00
|120.12
|2007.02.20 13:22
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|24179029
|2007.02.20 11:16
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2372
|0.0000
|1.2373
|2007.02.20 13:05
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|24181844
|2007.02.20 11:45
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2386
|0.0000
|1.2373
|2007.02.20 13:05
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|24181892
|2007.02.20 11:45
|sell
|0.64
|usdjpym
|120.29
|0.00
|120.12
|2007.02.20 13:22
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|9.06
|24183956
|2007.02.20 12:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3141
|0.0000
|1.3146
|2007.02.20 13:20
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|24196409
|2007.02.20 15:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.17
|0.00
|120.12
|2007.02.20 15:57
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|24204317
|2007.02.20 16:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9535
|0.0000
|1.9540
|2007.02.20 18:51
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|24207287
|2007.02.20 17:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9543
|0.0000
|1.9540
|2007.02.20 18:51
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|24210077
|2007.02.20 18:00
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9548
|0.0000
|1.9540
|2007.02.20 18:51
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|0.00
|0.00
|1.36
|501.60
|Closed P/L:
|502.96
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24206088
|2007.02.20 16:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.15
|0.00
|120.06
|120.04
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.09
|24207184
|2007.02.20 17:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.10
|0.00
|120.06
|120.04
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.10
|24213798
|2007.02.20 19:15
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.04
|0.00
|120.06
|120.04
|0.00
|0.00
|0.05
|0.00
|24215363
|2007.02.20 19:45
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.96
|0.00
|120.06
|120.04
|0.00
|0.00
|0.11
|0.53
|0.00
|0.00
|0.20
|0.34
|Floating P/L:
|0.54
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|502.96
|Floating P/L:
|0.54
|Margin:
|7.50
|Balance:
|1 002.96
|Equity:
|1 003.50
|Free Margin:
|996.00
|Details:
|Gross Profit:
|817.27
|Gross Loss:
|314.31
|Total Net Profit:
|502.96
|Profit Factor:
|2.60
|Expected Payoff:
|0.28
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|20.84 (2.14%)
|Relative Drawdown:
|3.06% (18.47)
|Total Trades:
|1775
|Short Positions (won %):
|921 (64.39%)
|Long Positions (won %):
|854 (66.28%)
|Profit Trades (% of total):
|1159 (65.30%)
|Loss trades (% of total):
|616 (34.70%)
|Largest
|profit trade:
|43.52
|loss trade:
|-7.04
|Average
|profit trade:
|0.71
|loss trade:
|-0.51
|Maximum
|consecutive wins ($):
|22 (1.29)
|consecutive losses ($):
|7 (-17.79)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|43.52 (1)
|consecutive loss (count):
|-17.79 (7)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2